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Sangareddy
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జయశంకర్ పోరాటస్ఫూర్తి మార్గదర్శకంనారాయణఖేడ్: తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త ఆచార్య జయశంకర్ పోరాటస్ఫూర్తి ప్రతీ ఒక్కరికి మార్గదర్శకమని ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి తెలిపారు. ఖేడ్ క్యాంపు కార్యాలయ ఆవరణలో జయశంకర్ జయంతిని పురస్కరించుకుని ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ..ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం తన జీవితాన్నే ధారపోసిన మహనీయుడన్నారు. మున్సిపల్ కార్యాలయంలో చైర్మన్ నగేశ్ షెట్కార్, కమిషనర్ ప్రశాంతి, కౌన్సిలర్లు జయంతిని నిర్వహించారు. జర్నలిస్టు కాలనీలో జయశంకర్ విగ్రహం వద్ద మాజీ ఎమ్మెల్యే భూపాల్రెడ్డి, వివిధ ప్రభుత్వకార్యాలయాల్లో సంబంధిత అధికారులు చిత్రపటాలకు పూలమాలలు వేపి నివాళులర్పించారు. మలిదశ ఉద్యమంలో ప్రధాన పాత్ర జోగిపేట(అందోల్): తెలంగాణ ఏర్పాటే లక్ష్యంగా చిత్తశుద్ధితో తొలి, మలి దశ ఉద్యమాల్లో తనదైన పాత్రను పోషించిన సిద్ధాంతకర్త ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ ఒక్కరేనని అందోల్–జోగిపేట మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎస్.కృష్ణారెడ్డి, వైస్ చైర్మన్ ఆకుల చిట్టిబాబు తెలిపారు. జయశంకర్ 92వ జయంతి సందర్భంగా జోగిపేటలోని మున్సిపాలిటీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన జయంతి సభకు వీరు హాజరై మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన జయశంకర్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ తిరుపతి, కౌన్సిలర్లు తొట్ల రామకృష్ణ, రేఖాప్రవీణ్, జ్యోతి ప్రదీప్గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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క్యాబ్ బుక్ చేసి.. ఆపై దొంగిలించిసిద్దిపేటకమాన్: దూరప్రాంతాలకు వెళ్లాలని క్యాబ్ బుక్ చేసుకుంటాడు. కారులో దర్జాగా ప్రయాణిస్తూ మార్గ మధ్యంలో భోజనం చేయాలని, రెస్టు తీసుకోవాలంటూ నిర్మానుష్య ప్రాంతాలకు తీసుకు వెళ్తాడు. అక్కడ డ్రైవర్ను ఏమార్చి కారుతో పరారవుతాడు. వాటిని ఇతర రాష్ట్రాల్లో అమ్మేస్తాడు. ఇదీ.. ఓ అంతర్రాష్ట్ర దొంగ స్టైల్. చివరికి పోలీసులకు చిక్కాడు. సిద్దిపేట పోలీసు కమిషనర్ రష్మీ పెరుమాళ్ గురువార ంఆ వివరాలను వెల్లడించారు. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా బిజినేపల్లి మండలం ఖానాపూర్కు చెందిన పెండ్యాల సుదర్శన్ కారు డ్రైవర్గా పనిచేసేవాడు. 2019లో గజ్వేల్ పరిధిలోని ఓ రాజకీయ నాయకురాలి వద్ద డ్రైవర్గా పనిచేస్తూ రూ.50 వేలు దొంగిలించిన కేసులో తొలిసారిగా జైలు పాలయ్యాడు. జైలులో పరిచయమైన తోటి ఖైదీలతో చేతులు కలిపి బైటకు వచ్చాక వాహనాలను దొంగతనాలు ప్రారంభించాడు. ఈ కమ్రంలో జులై 2న ఎల్బీనగర్ ఫ్లైఓవర్ వద్ద సుదర్శన్ కొమురవెల్లి మల్లన్న దర్శనానికి వెళ్లడానికి వికారాబాద్ జిల్లాకు చెందిన అంగోత్ తుల్జా క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నాడు. అదేరోజు రాత్రి మల్లన్న దర్శనం అనంతరం తిరుగు ప్రయాణంలో మంగోల్ ఎక్స్ రోడ్డు వద్ద డ్రైవర్ మూత్ర విసర్జన కోసం కారు పక్కకు ఆపగా అదే అదునుగా సుదర్శన్ కారుతో పరారయ్యాడు. దీంతో కారు డ్రైవర్ కుకునూర్పల్లి పోలీసుస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. సీసీ కెమరాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఆధారంగా సదర్శన్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. పలుచోట్ల కార్ల దొంగతనాలకు పాల్పడినట్లు ఒప్పుకున్నట్లు సీపీ తెలిపారు. నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి అతడి నుంచి రూ.10 లక్షల విలువైన రెండు కార్లు, ఒక బైక్ను స్వాధీనం చేసుకుని కోర్టులో హాజరుపర్చినట్లు చెప్పారు. నిందితుడిని పట్టుకోవడానికి కృషిచేసిన సీఐ లతీఫ్, ఎస్ఐ బాలకృష్ణ, కానిస్టేబుళ్లు రమేశ్, రాజు, శివ, రాజేశ్, రత్నాకర్, చంద్రం, సిబ్బందిని ఆమె అభినందించారు. అంతర్రాష్ట్ర దొంగ అరెస్టు రూ.10 క్షల విలువైన వాహనాలు స్వాధీనం వివరాలు తెలిపిన సీపీ రష్మీ పెరుమాళ్
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వ్యసనాలకు బానిసై బలవన్మరణంకొల్చారం(నర్సాపూర్): వ్యసనాలకు బానిసైన ఓ యువకుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన మండలంలో రంగంపేటలో గురువారం చోటుచేసుకుంది. ఎస్ఐ హైమద్ మొహినొద్దీన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన వేముల లింగం యాదమ్మల రెండో కుమారుడు వేముల కుమార్(29) ఒక ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్లో మాస్టర్గా పనిచేసేవాడు. అయితే ఏడాదిగా పని మానేసి మద్యానికి బానిసయ్యాడు. దీనికి తోడు పెళ్లి సంబంధాలు రాకపోవడంతో కొంతకాలంగా తీవ్ర మనస్థాపానికి లోనవుతూ వచ్చాడు. బుధవారం రాత్రి భోజనం చేసి తన గదిలో పడుకున్నాడు. ఉదయం కుటుంబ సభ్యులు గది తలుపు తెరిచి చూడగా కుమార్ గదిలోని సీలింగ్కు చీరతో ఉరి వేసుకుని విగత జీవిగా కనిపించాడు. కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు.
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విభిన్నం వృత్తిలో నైపుణ్యంIబతుకు పోరులో బహుదూర బాటసారులు I పోటీని ఎదుర్కొంటూ ముందుకు I నేతన్నలకు పథకాలు అంతంతే భారతీయ సంస్కృతికి, సనాతన సంప్రదాయానికి నిలువుటద్దం మన చేనేత కళ. కాలం మారుతున్నా, ఆధునిక యంత్రాల పోటీ పెరుగుతున్నా.. నేతన్నల చేతి వేళ్ల నైపుణ్యం మగ్గాలపై నేసే వస్త్రాల వైభవమే వేరు. గద్వాల పట్టు, పోచంపల్లి, వెంకటగిరి వెలుగులు.. ఇలా ప్రతి నూలుపోగులోనూ ఒక అద్భుత చరిత్ర దాగి ఉంది. స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలో స్వదేశీ స్ఫూర్తిని రగిల్చిన ఆగస్టు 7వ తేదీని పురస్కరించుకుని జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఈ కళను రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉంది. సిద్దిపేటజోన్: మార్కెట్లో వస్తున్న సాంకేతిక మార్పులకు ధీటు గా నేతన్నలు విభిన్న డిజైన్లలో ముందుకు సాగుతున్నారు. పీతాంబరం, పట్టు, గొల్లభామ, రామప్ప, ముత్యం పేట, గొల్లభామ మామిడి బుట్టలు, లినెన్ చీటికీ, సికో గొల్లభామ, ఆర్ముర్ సిల్క్ లాంటి డిజైన్లలో చీరలు నేసి ఉనికి కాపాడే క్రమంలో నేతన్నలు తాపత్రయ పడుతున్నారు. అయితే రోజంతా పడిన కష్టానికి మాత్రం ఫలితం దక్కడం లేదన్న వ్యథ చేనేత కార్మికుల్లో ఉంది. దయనీయ స్థితి సిద్దిపేట చేనేతకు పెట్టింది పేరు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గొల్లభామ చీరల అద్భుతమైన వృత్తి నైపుణ్యాలను పుణికి పుచ్చుకున్న సిద్దిపేట నేతన్నల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. అటు దశాబ్దాలుగా కులవృత్తిని నమ్ముకొని సాగుతున్న నేతన్నలు ఇటు ఇమడలేక, అటు ఎదగలేక కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. జిల్లాలో చేనేతశాఖ రికార్డుల ప్రకారం..18 సొసైటీల్లో అధికారికంగా 2,900 మంది ఓటర్లు ఉన్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు ప్రభుత్వ జియోట్యాగ్ నిబంధనల మేరకు జిల్లాలో 551 మంది ప్రభుత్వ తీఫ్ట్ సాయం పొందుతున్నారు.. ఈ లెక్కన వృత్తిని నమ్ముకొని జీవనోపాధి పొందుతున్న వేలాది చేనేత కార్మికులకు ప్రభుత్వ పథకాలు అందని ద్రాక్షలా మారాయి. అంతంతే.. చేనేత కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వాలు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు అంతంత మాత్రమే.. కొన్ని పథకాల అమలు నామమాత్రంగా ఉందన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మరోవైపు గత 14 నెలలుగా త్రిఫ్ట్ పథకం సాయం అందడం లేదు. నేతన్న భరోసా పథకం, వ్యక్తిగత రుణాల మంజూరు, జియో ట్యాగ్ పెండింగ్, క్యాష్ క్రెడిట్ రుణాల మాఫీ, చనిపోయిన నేత కార్మికుల బీమా డబ్బుల జాప్యం తదితర సమస్యలు చేనేత కార్మికులను వీడడం లేదు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేసి, ప్రభుత్వ పరంగా ప్రోత్సాహకాలు అందించి చేనేత పరిశ్రమలో పూర్వవైభవం తేవాలని నేతన్నల ఆకాంక్ష.
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జాతరలు తెలంగాణ సంస్కృతికి ప్రతీకపటాన్చెరు: గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నిర్వహించే జాతరలు తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు ప్రతీకలనీ ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్రెడ్డి అభివర్ణించారు. ఇస్నాపూర్ మున్సిపల్ పరిధిలోని చిట్కుల్ గ్రామంలో గురువారం నిర్వహించిన గ్రామ దేవతల బోనాల ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు, ప్రజా ప్రతినిధులు, గ్రామస్తులు ఎమ్మెల్యేకు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆలయాలను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ...అమ్మవారి అనుగ్రహంతో ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకున్నానన్నారు. కార్యక్రమంలో మాజీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఎర్రోళ్ల శ్రీనివాస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కో ఆర్డినేటర్ ఆదర్శ్రెడ్డి, మాజీ ఎంపీపీ శ్రీశైలం యాదవ్, మాజీ జెడ్పీటీసీ శ్రీకాంత్గౌడ్, కౌన్సిలర్ వెంకటేశ్, ఆంజనేయులు, సీనియర్ నాయకులు నరేందర్రెడ్డి, మేరాజ్ ఖాన్, ప్రజాప్రతినిధులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి చిట్కుల్ గ్రామంలో అంగరంగ వైభవంగా బోనాల పండుగ
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విద్యుత్ షాక్తో రైతు మృతితూప్రాన్: పొలానికి వెళ్లిన రైతు విద్యుదాఘాతానికి గురై మృతి చెందాడు. ఈ విషాద ఘటన మండలంలోని నర్సంపల్లిలో చోటు చేసుకుంది. కుటుంబ సభ్యులు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన జింక నాగార్జున(26) రోజూ మాదిరిగా గురువారం ఉదయం పొలం వద్ద కట్టేసిన గేదెలకు పాలు పితకడానికి వెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో అక్కడ తెగి పడిన విద్యుత్ తీగ కనిపించింది. కరెంట్ సరఫరా లేదని భావించి ఆ తీగను పక్కకు తొలగించడానికి ప్రయత్నించాడు. ఒక్కసారిగా షాక్కు గురై అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. సమీప పొలంలో ఉన్న ఓ రైతు గమనించి నాగార్జున కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించాడు. వారు అక్కడికి చేరుకొని బోరున విలపించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకొని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుడి తండ్రి జింక శ్రీనివాస్ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. చికిత్స పొందుతూ ఇద్దరు.. పెద్దశంకరంపేట(మెదక్): రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఇద్దరు యువకులు మృతి చెందడంతో మండలంలో విషాద ఛాయలు అలు ముకున్నాయి. పెద్దశంకరంపేట శివారులోని గురుపాదగుట్ట వద్ద ఆదివారం రెండు బైక్లు ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో పేటకు చెందిన ఆర్ఎంపీ తోట రవీందర్, మల్కాపూర్ గ్రామానికి చెందిన మునావత్ జైపాల్ హైదరాబాద్లో చికిత్స పొందు తూ మృతి చెందారు. తోట రవీందర్ బుధవారం రాత్రి బ్రెయిన్డెడ్ కాగా, జైపాల్ గురువారం గాంధీ ఆస్పతిల్రో తీవ్రంగా గాయపడి మృతి చెందాడు. ఒక ప్రమాదం రెండు కుటుంబాలలో తీవ్రవిషాదాన్ని నింపింది. నారాయణఖేడ్ ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి ఆర్ఎంపీ తోట రవీందర్ మృతదేహానికి నివాళులర్పించి కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చారు. వాహనం ఢీకొని... సదాశివపేటరూరల్(సంగారెడ్డి): గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొని ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన మండలంలోని ఆరూర్ గ్రామ శివారులో గురువారం చోటు చేసుకుంది. సీఐ వెంకటేశ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఆరూర్ శివారులోని గోల్డెన్ దాబా సమీపంలోని పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ ఎదురుగా ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి రోడ్డును దాటుతున్నాడు. ఇదే క్రమంలో సంగారెడ్డి వైపు నుంచి జహీరాబాద్ వైపునకు వెళ్తున్న గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొట్టింది. దీంతో అతడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. వయసు 30 నుంచి 35 సంవత్సరాలు ఉంటుందని, నలుపు రంగు టీ షర్ట్, జీన్స్ ప్యాంట్ ధరించి ఉన్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు. మృతదేహాన్ని సదాశివపేట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి మార్చురీలో భద్రపరిచారు. మృతుడి వివరాలు తెలిసినవారు 87126 61833, 87126 56721 నంబర్లకు సమాచారం ఇవ్వాలని సీఐ సూచించారు. జైపాల్(ఫైల్)రవీందర్(ఫైల్)
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యువతకు స్వయం ఉపాధిమెదక్ కలెక్టరేట్: క్రిస్టియన్, మైనార్టీ సంక్షేమానికి నిరంతరం కృషి చేయడంతోపాటు నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి కల్పిండమే లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని రాష్ట్ర మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సబిత పేర్కొన్నారు. మెదక్ జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా ఆమె గురువారం సీఎస్ఐ చర్చ్ను సందర్శించారు. అనంతరం కలెక్టరేట్ చేరుకుని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ చిత్ర పటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం మైనార్టీ కార్యాలయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ..ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి క్రిస్టియన్ మైనార్టీలకు ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం పథకాలు కేటాయించారన్నారు. ఇందుకోసం జూలై 3 నుంచి 31 వరకు 198 మంది నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరించామని తెలిపారు. ఇందులో కుట్టు మెషీన్లు, ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీలు, చిన్న చిన్న వ్యాపారాలకు సంబంధించి దరఖాస్తులు స్వీకరించినట్లు తెలిపారు. ఈ దరఖాస్తుల స్క్రీనింగ్ జరుగుతుందని ఈ నెల 11న రాష్ట్ర కార్యాలయానికి అర్హుల జాబితా అందిస్తే వారికి స్కూటీలు, కుట్టు మెషీన్లు, రూ.50వేల రుణాలు అందజేయనున్నట్లు చెప్పారు. జిల్లాలో ప్రస్తుతం 200ల వరకు దరఖాస్తులు తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో పెండింగ్లో ఉన్నట్లు గుర్తించామని తెలిపారు. వారం రోజుల్లో వాటిని పరిశీలించి రుణాలు అందజేసేలా చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు. అంతకుముందు డీఆర్ఓ అంబదాస్ రాజేశ్వర్తో సమావేశమై మైనార్టీ సంక్షేమ పథకాల గురించి చర్చించారు. ఆమె వెంట జిల్లా మైనార్టీ ఇన్చార్జి అధికారి ఉపేందర్ తదితరులున్నారు. రాష్ట్ర మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఎండీ సబిత
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సిద్దిపేటకు ప్రత్యేక గుర్తింపు● ఇద్దరు కార్మికులు పురస్కారానికి ఎంపిక ● రామప్ప, గొల్లభామ చీరలకు అవార్డులు సిద్దిపేటజోన్: ప్రాచీన సంప్రదాయానుసారంగా కులవృత్తిలో దశాబ్దాలుగా ఇమిడిపోతున్న నేతన్నల శ్రమజీవన సౌందర్యానికి గుర్తింపు దక్కింది. వృత్తి నైపుణ్యాలతో అద్భుతమైన ప్రతిభ చూపిన ఇద్దరు చేనేత కార్మికులను ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసింది. ఇర్కోడ్ చేనేత సహకార సంఘానికి చెందిన హనుమంతు ఒకే చీరపై నేసిన ముత్యం పేట, గొల్లభామ చీరకు అవార్డు లభించింది. అదేవిధంగా సిద్దిపేట చేనేత సహకార సంఘానికి చెందిన వల్లకాటి అశ్విని నేసిన రామప్ప చీరకు కూడా అవార్డు దక్కింది. వీరిని చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా శుక్రవారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సన్మానించనుంది. రూ.25 వేల నగదు పురస్కారంతో ఘనంగా సన్మానించనున్నారు. ఏడేళ్లలో అవార్డు సొంతం మహిళగా వంటఇంటికే పరిమితం కాకుండా.. చేనేతపై చూపిన ఆసక్తి ఏడేండ్లలో అవార్డు అందుకునేలా చేసింది. ఒకప్పుడు బీడీలు చేసి జీవనోపాధి పొందిన అశ్విని చీరలను నేయాలనే ఆసక్తి మేరకు వృత్తి వైపు దృష్టి సారించింది. మొదట్లో గొల్లభామ, చీటికీ చీరలు నేసి, రామప్ప దేవాలయం ప్రశస్తి తెలిపే ప్రతిమలను చీరపై నేశారు. 20 రోజుల పాటు కస్టపడి రామప్ప చీర తయారు చేశారు. ప్రభుత్వం ఈ యేడు రాష్ట్రస్థాయి అవార్డుకు అశ్విని నేసిన చీరను ఎంపిక చేసింది. ఆసక్తి మేరకు.. చేనేత వృత్తిపై ఆసక్తి మేరకు నేను నేతపని మొదలు పెట్టా. మొదట్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నా తర్వాత వృత్తి నైపుణ్యాలను సాధించి నేడు గొల్లభామ, రామప్ప చీరలు నేస్తున్నా. ప్రస్తుతం బతుకమ్మ అందాలను చీరల మీద వేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా. అవార్డు రావడం సంతోషంగా ఉంది. – వల్లకాటి అశ్విని కొత్తగా ఉంటుందని.. చేనేత వృత్తినే జీవనాధారం చేసుకొని నలభై యేళ్లుగా బతుకు బండిని నడుపుతున్నా. మహారాష్ట్ర షోలాపూర్ ప్రాంతాల్లో యేళ్ల కొద్దీ చేనేత వృత్తి లో మెళకువలను నేర్చుకున్నా. గొల్లభామ, ముత్యంపేట చీరలు రెండు వేర్వేరుగా ప్రసిద్ధి పొందాయి. వాటిని ఒకే చీరలో నేసి కొత్తదనం అందించే ప్రయత్నం చేసిన. చీర నేయటానికి 20 రోజులు పట్టింది. నేను నేసిన చీరకు రాష్ట్ర అవార్డు రావడం ఆనందంగా ఉంది. – హనుమంతు, చేనేత కార్మికుడు
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పొల్యూషన్ క్యాష్ బోర్డుఇలాగే లక్షల్లో చేపలు మృతి చెందిన చిట్కుల్ చెరువు ఇది. గతంలో ఇలాగే వర్షం నీటి మాటున రసాయన వ్యర్థాలు చెరువులోకి వదలడంతో చేపలన్నీ మృత్యువాత పడ్డాయి. దీనిపై హైకోర్టు కూడా సుమోటోగా విచారణ చేపట్టింది. బాధ్యులైన వారిపై చర్యలు చేపట్టాలని కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారులను ఆదేశించింది. కోర్టు ఆదేశించి దాదాపు ఏడాది గడుస్తున్నా పీసీబీ అధికారులు బాధ్యులెవరో తేల్చలేదు. పైగా కాలుష్య కారక పరిశ్రమలు ఆ దరిదాపుల్లో లేవని నివేదిక ఇస్తూ ఏకంగా హైకోర్టునే పక్కదారి పట్టించారనే ఆరోపణలున్నాయి. కాలుష్య కారక పరిశ్రమలు లేకపోతే లక్షల్లో చేపలు ఎలా మృత్యువాత పడ్డాయో ఆ విభాగం అధికారులకే తెలియాలి. చనిపోయి నీళ్లల్లో తేలుతున్న ఈ వేలాది చేపలున్న ఈ చెరువు ఇస్నాపూర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని రుద్రారం పెద్ద చెరువు. ఈ ఆదివారం వెలుగులోకి వచ్చింది. సమీపంలో ఉన్న రెడ్ క్యాటగిరీ పరిశ్రమలు వదలిన రసాయన వ్యర్థాలతో ఇలా సహజసిద్ధమైన ఈ చెరువు నీరు కాలకూట విషంగా మారి చేపలతోపాటు, అందులో ఉండే జీవజాలం మొత్తం నశించిపోయింది. చెరువునే నమ్ముకున్న మత్స్యకారులు తమ జీవనాధారం కోల్పోయారు. నెలవారీ మామూళ్లకే పరిమితమయ్యే కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (పీసీబీ) అధికారులు ఎప్పటిలాగే నీటి శాంపిళ్లను సేకరించి..ల్యాబ్కు పంపారు. పరిశ్రమల యాజమాన్యాలు ల్యాబ్ అధికారులను సైతం ‘ప్రభావితం’చేయడం పరిపాటే కావడంతో.. చెరువులో నీరు తమ లాగే ’స్వచ్ఛంగా’ఉందనే నివేదిక వస్తుందనే అభిప్రాయం నెలకొంది. అందుకే పీసీబీని పొల్యూషన్ క్యాష్ బోర్డుగా కూడా అభివర్ణిస్తున్నారు.సాక్షిప్రతినిధి, సంగారెడ్డి : తరచూ వెలుగులోకి.. కాలుష్య కారక పరిశ్రమలు చేస్తున్న విధ్వంసాలు తరచూ వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ప్రధానంగా ఫార్మా, రసాయన పరిశ్రమలు వర్షం నీటిలోకి వదులుతున్న రసాయన వ్యర్థాలతో స్వచ్ఛమైన చెరువుల నీరు కాటకూట విషంగా మారి జీవకోటి మనుగడకు శాపంగా మారుతోంది. పైన పేర్కొన్న ఉదాహరణలే ఇందుకు నిదర్శనంగా చెప్పవచ్చు. ప్రభుత్వ పెద్దలను, అన్ని పార్టీల నేతలను ‘ప్రభావితం’చేయగల బడా బాబులవే ఈ పరిశ్రమలు కావడంతో పీసీబీ వీటిపై కనీస చర్యలు చేపట్టడం లేదనేది బహిరంగ రహస్యంగా మారింది. నివేదికల పేరుతో దాటవేత జిల్లాలో పరిశ్రమల్లో రెడ్ క్యాటగిరీ పరిధిలోకి వచ్చే పరిశ్రమలు సుమారు 800 వరకు ఉంటాయి. ఇందులో ఫార్మా, బల్క్డ్రగ్, కెమికల్ వంటి పరిశ్రమలున్నాయి. జెడ్ఎల్డీ (జీరో లిక్విడ్ డిస్చార్జి) ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేసుకుని కాలుష్య జలాలు బయటకు రాకుండా పరిశ్రమలను నడపాల్సిన యాజమాన్యాలు ఇలా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా రసాయన వ్యర్థాలను ఇష్టానుసారంగా వదలడంతో ఈ విధ్వంసాల ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఫిర్యాదులు వచ్చే వరకు స్పందించని పీసీబీ అధికారులు నీటి శాంపిళ్లను సేకరించి ల్యాబ్కు పంపుతున్నారు. ల్యాబ్ రిపోర్టుల్లో అంతా స్వచ్ఛంగానే ఉన్నట్లు వస్తుండటం కూడా పలు ఆరోపణలు దారితీస్తోంది. దీంతో పీసీబీ చర్యలు చేపట్టిన దాఖలు కనిపించడం లేదు. రుద్రారం చెరువు ఘటనపై వివరణ కోసం ‘సాక్షి’ప్రతినిధి పీసీబీ కార్యాలయానికి ఫోన్ చేయగా..ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజనీర్ విజయలక్ష్మి అందుబాటులో లేరు. నీటి శాంపిళ్లను ల్యాబ్కు పంపామని తెలిపారు. పరిశ్రమల రసాయన వ్యర్థాలతో రుద్రారం చెరువులో చేపలు మృతి గతంలో చిట్కుల్ చెరువులోనూ ఇలాంటి ఘటనే.. హైకోర్టు సుమోటోగా విచారణ చేపట్టినా.. మారని తీరు చర్యలు చేపట్టడంలో కాలుష్య నియంత్రణ మండలి మీనమేషాలు శాంపిళ్ల సేకరణ..ల్యాబ్ రిపోర్టుల పేరుతో దాటవేత.. విమర్శలకు దారితీస్తున్న పీసీబీ అధికారులు తీరు
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ఇక డిజిటల్ రేషన్ కార్డులుసంగారెడ్డి జోన్: ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థను సులభతరం చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. సుమారు 20 ఏళ్ల తర్వాత అత్యధిక సాంకేతికతతో కూడిన డిజిటల్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీకి సంబంధిత అధికారులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అర్హులైన లబ్ధిదారులకు ఆగస్టు 15న కొత్త రేషన్ కార్డులు అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. సీఎం చేతుల మీదుగా.... భద్రత ప్రమాణాలతోపాటు ఆకర్షణీయంగా ఏటీఎం కార్డుల సైజులో రూపొందించిన స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీకి సిద్ధం చేశారు. పంద్రాగస్టున ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సంగారెడ్డిలో పలువురు లబ్ధిదారులకు డిజిటల్ రేషన్కార్డులు అందించనున్నారు. అదే రోజున రాష్ట్రంలోని అన్ని నియోజకవర్గాల్లో మంత్రులు, స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఈ డిజిటల్ రేషన్ కార్డులను పంపిణీ చేయనున్నారు. ఈ–కేవైసీ పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారుల ఈ–కేవైసీ త్వరితగతిన పూర్తి చేసేందుకు సంబంధిత శాఖ అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ–కేవైసీ పూర్తయితే స్మార్ట్రేషన్ కార్డులు పొందే వీలుంటుందని తెలుస్తోంది. ఇప్పటివరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా 90% పైగా ఈ–కేవేసీ పూర్తయినట్లు సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆగస్టు 15 వరకు 100% పూర్తయ్య దిశగా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. పంద్రాగస్టున సంగారెడ్డిలో సీఎం చేతుల మీదుగా పంపిణీ త్వరితగతిన ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసే దిశగా చర్యలు నియోజకవర్గాల్లో పంపిణీ చేయనున్న మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు కాగితానికి స్వస్తి చెప్పి ఏటీఎం కార్డు తరహాలో రేషన్కార్డును రూపొందించారు. చినిగిపోకుండా, తడిసిపోకుండా ఉండేవిధంగా భద్రతా ప్రమాణాలతో రూపకల్పన చేశారు. కార్డుకు ఓవైపు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్తో పాటు పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి ఫొటోలు, కుటుంబ యజమాని, సభ్యుల పేర్లు ముద్రించారు. మరోవైపు క్యూ ఆర్ కోడ్ను ఏర్పాటు చేశారు. సంబంధిత రేషన్ దుకాణాలకు వెళ్లి స్కాన్ చేస్తే పూర్తి వివరాలు వస్తాయి. త్వరలో ఇదే కార్డుపై బహుళ ప్రయోజనాలు కలిగే విధంగా రూపకల్పన చేసినట్లు సమాచారం. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న రేషన్ దుకాణాలు 855 ఆహార భద్రతా కార్డులు 4,21,692 అంత్యోదయ కార్డులు 26,664 అన్నపూర్ణ కార్డులు 90 క్యూఆర్ కోడ్తో భద్రం జిల్లాలోని రేషన్ కార్డుల వివరాలు
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క్షుద్ర పూజల ఆరోపణ అర్థరహితంఎమ్మెల్యే మాణిక్రావు జహీరాబాద్ టౌన్: సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీశ్రావుపై కాంగ్రెస్ నాయకులు చేస్తున్న క్షుద్రపూజల ఆరోపణలు అర్థరహితమని ఎమ్మెల్యే మాణిక్రావు పేర్కొన్నారు. పట్టణంలోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో గురువారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రపంచం ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెస్స్(ఏఐ)యుగంలో శరవేగంతో ముందుకు వెళ్తున్న సమయంలో క్షుద్రపూజలు, చేతబడి, మూఢనమ్మకాల గురించి మాట్లాడం శోచనీయమన్నారు. ప్రభుత్వ కూలిపోవాలి, వర్షాలు అడ్డుకోవాలని హరీశ్రావు క్షుద్ర పూజలు చేశారని కాంగ్రెస్ నాయకులు అర్థంలేని ఆరోపణలు చేయడం సిగ్గుచేటన్నారు. బాధ్యత పదవుల్లో ఉన్న నాయకులు ఇలాంటి అసత్య ఆరోపణలు చేయడం సరికాదని హితవు పలికారు. ఆధారాలు లేకుండా మాట్లాడుతున్న కాంగ్రెస్ నాయకులను ప్రజలు గమనిస్తున్నారన్నారు. సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కౌన్సిలర్లు పాల్గొన్నారు. జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సౌజన్య సంగారెడ్డి టౌన్: పిల్లల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సౌజన్య స్పష్టం చేశారు. సంగారెడ్డి పట్టణంలోని శిశు గృహ, సఖి కేంద్రాలలో గురువారం తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ...పిల్లల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని వారి సంరక్షణకు తోడ్పడాలన్నారు. వర్షాకాలం దృష్ట్యా విద్యార్థుల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని సూచించారు. సఖి కేంద్రాన్ని ఆశ్రయించే వారికి న్యాయపరమైన సేవలు అందించాలని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. గౌరవధ్యక్షుడిగా శ్రీనివాస్ షెట్కార్ నారాయణఖేడ్: ఖేడ్ ఆర్టీసీ డిపో తెలంగాణ జాతీయ మజ్దూర్ యూనియన్ గౌరవ అధ్యక్షుడిగా శ్రీనివాస్ షెట్కార్, అధ్యక్షుడిగా కె.బాల్ ఎల్లయ్య, కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడిగా సాయిలు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఉపాధ్యక్షులుగా బాలయ్య, సాయాగౌడ్, కార్యదర్శిగా అనిల్ కుమార్, సంయుక్త కార్యదర్శిగా జె.శ్రీనివాస్, సహాయ కార్యదర్శిగా సుధాకర్, కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శిగా కృష్ణ, మహిళా కార్య దర్శిగా రేణుక, ముఖ్య సలహాదారుడిగా భూషణం, సలహాదారుడిగా నాగభూషణం, ప్రచార కార్యదర్శిగా యాదయ్య, కోశాధికారిగా పండరి ఎన్నికయ్యారు. గౌరవ అధ్యక్షుడు సిల్వర్ చంద్రశేఖర్ సంగారెడ్డి: ముదిరాజ్ సమాజం ఐక్యంగా ఉంటే రాష్ట్ర రాజకీయాల్లోనే కాకుండా విద్య, ఉద్యోగాలు, వ్యాపార రంగాల్లో కూడా విశిష్ట స్థానం సాధించగలదని ముదిరాజ్ సంఘం గౌరవ అధ్యక్షుడు సిల్వర్ చంద్రశేఖర్ పేర్కొన్నారు. సంగారెడ్డి పట్టణంలోని ముదిరాజ్ సంఘం భవనంలో గురువారం నిర్వహించిన సమావేశానికి ఆయన హాజరై మాట్లాడారు. ఈ నెల 9న నిర్వహించనున్న బోనాల మహోత్సవాలను విజయవంతం చేయాలన్నారు. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో గణనీయమైన జనాభా కలిగిన ముదిరాజ్ సమాజం రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం, విద్య, ఉద్యోగ అవకాశాల్లో ఇంకా ఆశించిన స్థాయికి చేరుకోలేదని చెప్పారు. యువత చదువుతోపాటు నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించుకోవాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో ముదిరాజ్ సంఘం పట్టణ అధ్యక్షుడు జనార్ధన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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గ్రామస్తులకు వద్దు.. ఎకై ్సజ్కు పట్టదుచిన్నకోడూరు(సిద్దిపేట): కంచే చేను మేసినట్లు అక్రమ మద్యాన్ని అడ్డుకోవాల్సిన అధికారులు అక్రమార్కులకే రెడ్ కార్పెట్ పరుస్తున్నారు. చిన్నకోడూరు మండలం రామంచ గ్రామంలో ప్రజలంతా ఏకమై మద్యపాన నిషేధం అమలు చేయడానికి తీర్మానించారు. అక్రమ బెల్ట్షాపులను మూసివేయించారు. ఎవ్వరూ అక్రమంగా మద్యం అమ్మవద్దని, అమ్మితే చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. వారి ప్రతిజ్ఞకు ఎకై ్సజ్ అధికారులు రక్షణగా ఉండాల్సింది పోయి అక్రమ మద్యం దుకాణాలకు అండగా నిలుస్తున్నారని ప్రజల నుంచి ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై పోలీసులకు మొరపెట్టుకుంటే ఎకై ్సజ్ అధికారులు చూసుకుంటారని చెప్పి చేతులెత్తేశారు. మహిళల ఆవేదన రామంచ గ్రామంలో 17 బెల్ట్షాపులు కొనసాగుతున్నాయి. మద్యం అమ్మకాలు జరపవద్దని 15 రోజుల క్రితం గ్రామస్తులతో కలిసి పాలకవర్గం సభ్యులు ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేశారు. ఎకై ్సజ్, పోలీసు అధికారులకు తీర్మాన పత్రాలను అందజేశారు. కొద్దిరోజులు సజావుగానే సాగినా తిరిగి మద్యం అమ్మకాలు జోరు పెరిగిపోయింది. దీంతో గ్రామంలో అసాంఘిక కార్యక్రమాలు పెరిగిపోయాయి. దీంతో పాలకవర్గం, గ్రామ పెద్దలు కలిసి ఎకై ్సజ్ అధికారులకు పలుమార్లు వినతిపత్రాలు అందజేశారు. అయినా ఫలితం లేదని పలువురు వాపోతున్నారు. బెల్ట్ దుకాణాలు మూసి వేయించాలని పోలీసులకు మొరపెట్టుకుంటే ఇది ఎకై ్సజ్శాఖ అధికారులు చూస్తారంటూ దాటవేసినట్టు సమాచారం. ఇప్పటికై నా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి మద్యం షాపులను మూసివేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు. ఈ విషయమై ఎకై ్సజ్ సీఐ శ్రీనివాస్ను వివరణ కోరగా ఇటీవలే తన దృష్టికి వచ్చిందని, వెంటనే గ్రామంలోని బెల్ట్ షాపులు మూసి వేయిస్తానని చెప్పారు. మద్యపాన నిషేధానికి గ్రామస్తుల తీర్మానం అక్రమార్కులకే అధికారుల అండ రామంచ గ్రామస్తుల విమర్శలు
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హరీశ్రావుపై ఆరోపణలు సరికాదునర్సాపూర్: పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్గౌడ్ తన హోదాను విస్మరించి మాజీమంత్రి హరీశ్రావుపై ఆరోపణలు చేయడం సరికాదని ఎమ్మెల్యే సునీతారెడ్డి హితవు పలికారు. గురువారం స్థానిక విలేకరులతో ఆమె మాట్లాడుతూ... బీఆర్ఎస్ నాయకులు రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తారని, మాజీమంత్రి హరీశ్రావు తన వ్యక్తిగత పనులపై ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్తే అక్కడ క్షుద్ర పూజలు చేశారని ఆరోపణలు చేయడం సరికాదన్నారు. ఇలాంటి నిరాధార ఆరోపణలను ప్రజలు క్షమించరని హెచ్చరించారు. ఎన్నికలప్పుడు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడంలో కాంగ్రెస్ విఫలమైందని విమర్శించారు. జయశంకర్కు నివాళులు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ జయంతిని పురస్కరించుకుని సునీతారెడ్డి తన క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆయన చిత్ర పటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఎమ్మెల్యే సునీతారెడ్డి
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శతాధిక వృద్ధుడు..కౌడిపల్లి(నర్సాపూర్): మండల కేంద్రమైన కౌడిపల్లి బతుకమ్మతండాకు చెందిన మెగావత్ పకీరనాయక్(104) బుధవారం రాత్రి అస్వస్థతకుగురై మృతి చెందా రు. తన పనులు తాను చేసుకుంటు ఆరోగ్యంగా ఉన్న అతను అస్వస్థతకు గురై మృతి చెందారు. అతనికి భార్య మాలి, ముగ్గురు కొడుకులు, ఇద్దరు కూతుళ్లతో పాటు అయిదు తరాలకు చెందిన మునిమనుమలు, మనుమరాళ్లు ఉన్నారు. గురువారం అతని అంత్య క్రియలు తండాలో నిర్వహించారు. ఆయన తండావాసుల ఐక్యత, అభివృద్ధి కోసం కృషి చేశారని స్థానికులు కొనియాడారు.
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తప్పుడు ప్రచారం సరికాదునారాయణఖేడ్: అబద్ధాలు చెబుతూ మాజీ ఎమ్మెల్యే భూపాల్రెడ్డి ప్రజలను మభ్య పెట్టడం మానుకోవాలని ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి హితవు పలికారు. ఖేడ్లోని క్యాంపు కార్యాలయంలో గురువారం విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ...కాంగ్రెస్ హయాంలోనే బోరంచ, గూడూరు, శాపూర్ పథకాల ద్వారా నియోజకవర్గానికి తాగునీటిని అందించే ఏర్పాట్లు దశాబ్దాల కిందటే జరిగిందన్నారు. బీఆర్ఎస్ మిషన్ భగీరథ పేరిట పాత పైపులైన్లు, రోడ్లను తవ్వేసి కొత్తవి వేసి రోడ్లు పూడ్చకపోగా పైపులైన్లు అప్పుడే లీకవడం ప్రారంభించాయని మండిపడ్డారు. సింగూరు ప్రాజెక్టుకు మరమ్మతులు అత్యవసరమని 2016లోనే డ్యామ్ సేఫ్టీ అధికారులు నివేదిక ఇచ్చినా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోగా తమ ప్రభుత్వం మరమ్మతులు చేయిస్తోందని తెలిపారు. అయినా నీటిసమస్య లేకుండా చూడటమే కాకుండా మున్సిపాలిటీ, గ్రామాల్లో ప్రత్యామ్నాయంగా బోర్లు వేశామని చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ నాలుగు విడతల్లో రూ.లక్ష రైతు రుణమాఫీ చేస్తే తమ ప్రభుత్వం రూ.2 లక్షల రుణమాఫీ చేసిందన్నారు. వ్యవసాయ పనిముట్లు, రాయితీ విత్తనాలను బీఆర్ఎస్ సర్కారు నిలిపివేయగా రైతుభరోసా అమలు చేస్తూనే వాటిని పునరుద్ధరించామని గుర్తు చేశారు. భూపాల్రెడ్డికి అవగాహన లేకపోవడంతో ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేస్తున్నారన్నారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమంపై బహిరంగచర్చకు సిద్ధమని సవాల్ విసిరారు. సమావేశంలో మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ దారం శంకర్, సీడీసీ మాజీ చైర్మన్ నర్సిహ్మారెడ్డి, తాహెర్అలీ, పండరీరెడ్డి, అశోక్రెడ్డి, కౌన్సిలర్లు పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్యే డా.సంజీవరెడ్డి
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ఉద్యాన పంటలతో అధిక లాభాలుఉద్యాన వర్సిటీ వీసీ రాజిరెడ్డి ములుగు(గజ్వేల్): ఉద్యాన పంటల సాగుతో రైతులు అధిక లాభాలు పొందవచ్చని, సాగు విస్తీర్ణం పెరగాలని కొండా లక్ష్మణ్ ఉద్యాన విశ్వవిదాయలయం వైస్ ఛాన్స్లర్ డాక్టర్.రాజిరెడ్డి అన్నారు. వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో కూరగాయల సాగులో అనుసరించాల్సిన పద్ధతులపై ముల్కనూరు రైతులకు గురువారం అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని 24 గ్రామాలలో ఇప్పటికే 750 మంది రైతులకు శిక్షణనిచ్చామన్నారు. రాజేంద్రనగర్ కూరగాయల రీసెర్చ్ స్టేషన్ శాస్త్రవేత్త శ్రీనివాస్, పరిశోధకురాలు నిరోష, శాస్త్రవేత్తలు లావణ్య, సురేశ్కుమార్ తదితరులు ఎల్నినో ప్రభావం, నాణ్యమైన నారుమడి తయారీ, యాజమాన్య పద్ధతులపై రైతులకు శిక్షణనిచ్చారు. అనంతరం క్షీరసాగర్లో సర్పంచ్ బాల్రెడ్డి, ఉపసర్పంచ్ పరశురాం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన క్షేత్ర ప్రదర్శనకు రైతులను తీసుకెళ్లి అవగాహన కల్పించారు. జిల్లా న్యాయసేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి తరణి ప్రశాంత్నగర్(సిద్దిపేట): విద్యార్థులకు హక్కులు, అదేవిధంగా బాధ్యతలు కూడా ఉంటాయని జిల్లా న్యాయసేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి తరణి అన్నారు. స్థానిక బీసీ గురుకుల పాఠశాలలో జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఽఆధ్వర్యంలో గురువారం చట్టాలపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగం, చట్టాలపై విద్యార్థి దశ నుంచే అవగాహన పెంచుకోవాలన్నారు. విద్యను ఆయుధంగా చేసుకుని సమాజాభివృద్ధికి కృషి చేయాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ అసిస్టెంట్ రవికుమార్, టూటౌన్ సీఐ మురళి, అసిస్టింట్ ప్రిన్సిపాల్ సాజిద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పటాన్చెరుటౌన్: ఒక యువకుడి ఇంటి ఎదుట గర్భిణి నిరసన వ్యక్తం చేసిన ఘటన పటాన్చెరు పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో గురువారం చోటుచేసుకుంది. బాధితుల వివరాల ప్రకారం.. పటాన్చెరు నాయికోటి బస్తీకి చెందిన శ్రవణ్ తనను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి మోసం చేశాడని ఆయువతి ఆరోపించింది. దీంతో శ్రవణ్ కుటుంబ సభ్యులు 112కు ఫోన్ చేయడంతో పటాన్చెరు పోలీసులు వచ్చి యువతిని పోలీస్స్టేషన్కు తీసుకెళ్లారు. దీనిపై పోలీసులను వివరణ కోరగా గతంలో చందానగర్ పోలీస్స్టేషన్లో కేసు నమోదైందని, కోర్టులో కేసు నడుస్తోందని చెప్పారు. యువతికి సర్ది చెప్పడంతో వెళ్లిపోయిందని తెలిపారు. వివాహిత అదృశ్యం నర్సాపూర్రూరల్: వివాహిత అదృశమైన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. నర్సాపూర్ ఎస్ఐ రంజిత్రెడ్డి కథనం ప్రకారం.. మండలంలోని ఖాజీపేటకు చెందిన పల్లె నరేశ్ భార్య నందిని బుధవారం మధ్యాహ్నం ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్లి తిరిగిరాలేదు. దీంతో నరేశ్, కుటుంబ సభ్యులు బంధువులు, స్నేహితుల ఇళ్ల వద్ద వెతికినా ఎలాంటి ఆచూకీ తెలియరాలేదు. గురువారం భర్త ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొని నందిని ఆచూకీ కోసం గాలిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆమె పింక్ కలర్ చీర, బ్లౌజ్ ధరించి ఉందని, ఎవరికై నా ఆచూకీ తెలిస్తే సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. రేషన్ బియ్యం పట్టివేత రామచంద్రాపురం(పటాన్చెరు): హైదరాబాద్ నుంచి గుజరాత్కు లారీలో అక్రమంగా తరలిస్తున్న రేషన్ బియ్యాన్ని పౌర సరఫరాలశాఖ అధికారులు, పోలీసులు పట్టుకున్న ఘటన అలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. అందిన సమాచారం మేరకు పౌరసరఫరాల అధికారులు, కొల్లూర్ పోలీసులు కలిసి కొల్లూర్ రింగ్రోడ్డుపై గురువారం ఒక లారీని ఆపి తనిఖీ చేశారు. లారీలో 335 క్వింటాళ్ల బియ్యాన్ని సాధ్వీనం చేసుకున్నారు. ఆ బియ్యం విలువ సుమారు రూ.10.8 లక్షలు ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. బియ్యాన్ని పటాన్చెరు సివిల్ సప్లయ్ గోదాముకు తరలించి లారీ డ్రైవర్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కార్యక్రమంలో డీటీసీఎస్ అనూప్, ఎస్ఐ రాంబాబు పాల్గొన్నారు.
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ఖైదీల హక్కులను పరిరక్షించాలిసంగారెడ్డిటౌన్: ఖైదీల సంక్షేమం, హక్కులను పరిరక్షించాలని జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సౌజన్య అన్నారు. కందిలోని సెంట్రల్ జైలును బుధవారం ఆమె సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. ఖైదీల హక్కుల పరిరక్షణకు మానవతా దక్పథంతో వారికి అవసరమైన న్యాయసేవలు అందించడమే న్యాయ సేవాధికార సంస్థ లక్ష్యం అన్నారు. ఖైదీలకు సక్రమంగా ములాఖాత్లు కల్పించాలని, జైలు నిర్వహణలో పరిశుభ్రత పాటించాలని, ఆరోగ్య సేవలు అందించాలని పోలీసులకు సూచించారు. జైలులో వున్న ఖైదీలతో మాట్లాడి వారి సదుపాయాల గురించి తెలుసుకున్నారు. వంటగదులు, పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని చెప్పారు. వారికి సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేక న్యాయవాదిని నియమిస్తామన్నారు. కార్యక్రమంలో జైలు సిబ్బంది, న్యాయవాదులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సౌజన్య
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అధికారులకు సవాల్..!హత్నూర (సంగారెడ్డి): అధికారులకు సవాలుగా...శిఖం భూముల్లో యథేచ్ఛగా వరి నాట్లు.. ఏకంగా 14 ఎకరాల్లో వరి సాగు చేస్తూ లబ్ధి పొందుతున్నారు. అయినా అధికారులు నామ్కే వాస్తేగా చూసీ చూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సంఘటన హత్నూర మండలం బ్రాహ్మణగూడ గ్రామ శివారులోని అయ్యవారి చెరువు శిఖంలో యథేచ్ఛగా కొనసాగుతోంది. అయ్యవారు చెరువు శిఖం 400 సర్వే నంబర్లో 62 ఎకరాల శిఖం భూమి ఉండగా 14 ఎకరాల్లో ఆరు బోర్లు వేసుకుని సొంతభూమి లాగా కబ్జాల కుసోని ప్రతీ ఏడు వరి సాగు చేస్తూ కొంతమంది లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఫిర్యాదులు వస్తే నామ్ కే వస్తేగా శిఖం భూమి హద్దు బందులు హద్దు బంధువులు పాతి చేతులు దులుపుకున్నారు. ఆరు బోర్లు వేసి దర్జాగా శిఖం భూమిని అచ్చు కట్టి పొలంగా మార్చి వరి సాగు చేస్తూ ఏడాదికి రెండుసార్లు పంటలు పండిస్తూ ఉన్నప్పటికీ అధికారులు ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా 14 ఎకరాల్లో వరి సాగు తతంగం నడుస్తున్న ఇటు రెవెన్యూ అటు నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు ఉండటంతో ఏదో ఒకటి జరిగిందన్న లోలోపల గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికై నా అధికారులు స్పందించి శిఖం భూమిలో ఏకంగా 14 ఎకరాల వరి సాగు ఆరు బోర్లు వేసుకుని సాగుచేస్తున్న వారిపై అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరముందని పలువురు విజ్ఞప్తి చేశారు. హద్దులు పాతినా పట్టించుకోని వైనం అయ్యవారి శిఖం భూమిలో 14 ఎకరాల్లో వరి సాగు చూసీచూడనట్లు వివరిస్తున్న అధికారులు ఇప్పటికే హద్దులు ఏర్పాటు చేశాం అయ్యగారి చెరువు శిఖం భూమి కబ్జాకు గురికావడంతో గతంలో హద్దులు పాతి చికం భూమిలో వరి సాగు చేయవద్దని చెప్పడం జరిగింది. 14 ఎకరాల్లో ఆరు బోర్లు, వరి సాగు చేయడానికి గుర్తించామని ఈ విషయం ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లామని తెలిపారు. అయినా ప్రస్తుతం కూడా కొంతమంది 14 ఎకరాల్లో వరిసాగు చేసినట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందని చర్యలు తీసుకుంటాం. –శ్రీకాంత్ ఏఈ, నీటిపారుదల శాఖ
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సైబర్ నేరాలపై అవగాహన ఉండాలిసంగారెడ్డి ఎడ్యుకేషన్/సంగారెడ్డి క్రైమ్: సైబర్ నేరాలు, ఆన్లైన్ మోసాల పట్ల ప్రజల్లో, విద్యార్థుల్లో అవగాహన కలిగి ఉండాలని సంగారెడ్డి అదనపు ఎస్పీ చైతన్యరెడ్డి పేర్కొన్నారు. సంగారెడ్డిలోని ఓ ప్రైవేట్ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో బుధవారం నిర్వహించిన సైబర్ క్రైమ్పై అవగాహన కార్యక్రమానికి ఆమె హాజరై మాట్లాడారు. సైబర్ నేరాల బారినపడకుండా ఉండేందుకు సోషల్ మీడియా వినియోగంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. ఆన్లైన్ మోసాలను గుర్తించే విధానం వంటి అంశాలపై విద్యార్థులకు సూచనలు చేశారు. సైబర్ క్రైమ్ డీఎస్పీ వేణుగోపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ..సైబర్ మోసాలు, వివిధ రూపాలు వాటి నుంచి రక్షణ పొందే మార్గాలు, అనుమానాస్పద లింకులు, ఓటీపీలు, సోషల్ మీడియా మోసాల గురించి అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. కార్యక్రమంలో సెయింట్ ఆంథోనీస్ డిగ్రీ కళాశాల విద్యార్థులు సైబర్ పత్రికపై అవగాహన కల్పించే పోస్టర్లను రూపొందించారు. సంగారెడ్డి డీఎస్పీ సత్తయ్యగౌడ్, పట్టణ సీఐ రామునాయుడు, సెయింట్ ఆంథోనీస్ విద్యాసంస్థల అధినేత సాల్మన్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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గౌరవప్రద జీవన కల్పనే లక్ష్యంచిన్నశంకరంపేట(మెదక్): వ్యభిచార వృత్తిని వీడి, వారు గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని సాగించేందుకు చర్యలు చేపట్టామని, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని తూప్రాన్ డీఎస్పీ నరేందర్గౌడ్ తెలిపారు. బుధవారం నార్సింగి మండలం సరోజినీనగర్ మహిళలకు గౌరవప్రదమైన జీవనం కోసం అధికారులతో కలిసి సమన్వయ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జాతీయ రహదారి పక్కన ఉన్న సరోజినీనగర్లో కొంత మంది మహిళలు వేశ్యావృత్తిలో కొనసాగుతున్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందన్నారు. ఇలాంటి వృత్తిని నిర్మూలించి ఆ మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు పోలీస్శాఖ దృఢంగా పనిచేస్తుందని చెప్పారు. వారం రోజుల క్రితం నిర్వహించిన కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్లో ఎలాంటి ధ్రువపత్రాలులేని 16 మంది మహిళలను గుర్తించి వారిని షెల్టర్ హోమ్కు తరలించినట్లు తెలిపారు. ఇక్కడ ఎలాంటి అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరగకుండా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు. ఇదే సమయంలో ఇక్కడి మహిళల ఉపాధికి శిక్షణ ఇవ్వడంతో పాటు గౌరవప్రదమైన జీవనం సాగించేలా చర్యలు చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో డీఆర్డీఏ పీడీ శ్రీనివాస్రావు, తూప్రాన్ ఆర్డీఓ బావయ్య, సీఐ సైదానాయక్, ఎస్ఐలు సృజన, రాజేశ్ పాల్గొన్నారు. వేశ్యావృత్తిని విడనాడాలి ఉపాధి కల్పించేందుకు చర్యలు డీఎస్పీ నరేందర్గౌడ్
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అమ్మ దయ ప్రజలందరిపై ఉండాలినాగర్కర్నూల్ రెండో అదనపు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి శ్రీనిధి పటాన్చెరు టౌన్: అమ్మ దయ ప్రజలందరిపై ఉండాలని నాగర్ కర్నూల్ సెకండ్ అడిషనల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి, కల్వకుర్తి కోర్టు ఇన్చార్జి న్యాయమూర్తి శ్రీనిధి పేర్కొన్నారు. ఇస్నాపూర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని చిట్కుల్లో మెదక్ పార్లమెంట్ కాంగ్రెస్పార్టీ ఇన్చార్జి నీలం మధు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఆషాఢమాస బోనాల ఉత్సవాలు బుధవారం వైభవంగా కొనసాగాయి. రెండోరోజు శ్రీ దుర్గాదేవి ఆలయంలో నిర్వహించిన పూజల్లో నాగర్ కర్నూల్ సెకండ్ అడిషనల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి శ్రీనిధి, ఆమె భర్త హైకోర్టు న్యాయవాది దశరథ్ పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారిని ఆలయ నిర్వాహకులు ఘనంగా సత్కరించారు. అనంతరం నీలం మధు ఏర్పాటు చేసిన ఫలహారం బండి ఊరేగింపులను ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, గ్రామ పెద్దలు, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఐసీడీఎస్ సీడీపీఓ సుశీల జహీరాబాద్: తల్లిపాలే బిడ్డకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తాయని ఐసీడీఎస్ సీడీపీఓ సుశీల, జహీరాబాద్ మున్సిపల్ వైస్ చైర్పర్సన్ శిరీషరెడ్డి పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాల సందర్భంగా జహీరాబాద్, కోహీర్ మున్సిపాలిటీల్లో బుధవారం అవగాహన కార్యక్రమాలు, ర్యాలీలను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ..శిశువుల ఆరోగ్య సంరక్షణలో తల్లిపాల పాత్ర ఎంతో ఉంటుందన్నారు. పుట్టిన గంటలోనే తల్లిపాలను ప్రారంభించాలన్నారు. తొలి ఆరు నెలల పాటు శిశువుకు తల్లిపాలనే అందించాల్సిన అవసరాన్ని వివరించారు. కొండాపూర్(సంగారెడ్డి): మండల పరిధిలోని అనంతసాగర్లో ఉన్న ఎర్ర కాలువకు గండి పడటంతో పొలాల్లోకి వరద చేరుతోంది. దీంతో పంటపొలాలు దెబ్బతింటున్నాయని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో ఎర్రకాలువకు గండి పడటంతో నీటిని దారి మళ్లించడానికి రైతులు తమ సొంత డబ్బులు పెట్టి జేసీబీతో మొరం వేయించి మరమ్మతులు చేశారు. ప్రతీ ఏటా మోమిన్పేట చెరువులో నుంచి మల్కాపూర్ పెద్ద చెరువుకు ప్రవహించే ఎర్రకాలువ ప్రమాదకరంగా మారుతుండటంతో కాల్వకు గండి పడకుండా మరమ్మతులు చేయాల్సిన నీటిపారుదల శాఖ, రెవెన్యూ అధికారులు స్పందించడం లేదు. ఎర్రకాలువ గండి పడకుండా పూర్తిస్థాయి మరమ్మతు పనులు చేపట్టాలని, కల్వర్టు నిర్మించి రైతులు పొలాలకు వెళ్లేందుకు దారిని బాగు చేయాలని రైతులు కోరుతున్నారు.
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రూ.100 కోట్లతో 83 కి.మీల రోడ్ల అభివృద్ధిటీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి సాక్షిప్రతినిధి, సంగారెడ్డి : సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో 83 కి.మీల మేర రోడ్ల అభివృద్ధికి రూ.100 కోట్లు మంజూరయ్యాయని టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఆర్అండ్బీ రోడ్లు 29 కి.మీలు, పంచాయతీరాజ్ రోడ్లు 54 కి.మీల అభివృద్ధికి ఈ నిధులు మంజూరయ్యాయని తెలిపారు. ఆర్అండ్బీకి సంబంధించి పెద్దాపూర్–అనంతసాగర్ (వయా తొగర్పల్లి)రోడ్డు, ముంబై హైవే నుంచి– బ్యాతోల్, ముంబై హైవే–ఇస్మాయిల్ఖాన్పేట రోడ్లను అభివృద్ధి చేస్తారని పేర్కొన్నారు. ఈ అభివృద్ధి పనులను త్వరలోనే ప్రారంభిస్తామని వెల్లడించారు. పంచాయతీరాజ్ రోడ్లకు సంబంధించి ఎన్.హెచ్ 65 నుంచి చిమ్నాపూర్తాండా, సంగారెడ్డి –మల్కాపూర్ ఎక్స్రోడ్డు, సంగారెడ్డి–తాళ్లపల్లి, శంకర్పల్లి రోడ్డు–చేర్యాల, మామిడిపల్లి –గొల్లగూడెం, ఎర్దనూర్–ఇస్మాయిల్ఖాన్పేట, శంకర్పల్లిరోడ్డు–చెర్లగూడెం, ఎన్హెచ్65–మాచిరెడ్డిపల్లి, అనంతసాగర్–సదాశివపేట రోడ్ల అభివృద్ధి పనులను కూడా త్వరలో ప్రారంభిస్తామని జగ్గారెడ్డి తెలిపారు.
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వైఎస్ జగన్ను కలిసిన జగదీశ్వర్గుప్తాసిద్దిపేటఅర్బన్: మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డిని ప్రపంచ ఆర్యవైశ్య మహాసభ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు తడక జగదీశ్వర్గుప్తా తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు. బుధవారం తాడేపల్లిలోని వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన జగన్ను కలిసి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా జగదీశ్వర్గుప్తాను జగన్ శాలువాతో సన్మానించి, కేకు తినిపించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. జగన్ తనకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపి కేకు తినిపించడం సంతోషంగా ఉందని జగదీశ్వర్గుప్తా అన్నారు. నారాయణఖేడ్: నాగల్గిద్ద మండలం ఏస్గి గ్రామంలో ఎకై ్సజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు మూడు గంజాయి మొక్కలను గుర్తించి ధ్వసం చేసినట్లు ఎకై ్సజ్ సీఐ రఘునాథ్రెడ్డి బుధవారం తెలిపారు. ఆయన మాట్లాడుతూ గ్రామానికి చెందిన రేవణయ్య స్వామి తన పెరట్లో రూ.30 వేలు విలువైన మూడు గంజాయి మొక్కలను పెంచినట్లు గుర్తించామని చెప్పారు. నిందితులు రేవణయ్య స్వామి, ఆయన కుమారుడు మండపతి మల్లయ్యస్వామి పరారీలో ఉన్నట్లు తెలిపారు. బాధ్యుడికి రూ.74 వేల జరిమానా సిద్దిపేటఅర్బన్: హరితహారంలో భాగంగా నాటిన 155 చెట్లను ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా నరికివేసిన ఓ వ్యక్తిపై పొన్నాల పంచాయతీ కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. పంచాయతీ పరిధిలోని పొన్నాల–మర్పడగ రహదారి వెంట హరితహారంలో భాగంగా మొక్కలు నాటారు. నాలుగు సంవత్సరాలుగా వాటిని సంరక్షిస్తున్నారు. వాటి సంరక్షణకు సుమారు రూ.1.51 లక్షలు ఖర్చుచేశారు. ఈ క్రమంలో ఆ చెట్లను మే నెలలో విద్యుత్ కనెక్షన్ ఏర్పాటు కోసం భూసాని శ్రీనివాస్ నరికివేయించాడు. పంచాయతీ సిబ్బంది ద్వారా విషయం తెలుసుకున్న ఉపాధి హామీ టెక్నికల్ ఇంజినీర్ క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి అక్రమంగా చెట్లను నరికివేసినట్టు నిర్ధారించారు. నరికివేసిన వాటి స్థానంలో కొత్తగా మొక్కలు నాటేందుకు అవసరమైన ఖర్చులను అంచనా వేసి సదరు వ్యక్తి రూ.74,488 పంచాయతీకి చెల్లించాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు పంచాయతీ కార్యదర్శి జరిమానా చెల్లించాలని ప్రాథమిక నోటీసు మే నెలలోనే జారీ చేశారు. అయినా జరిమానా చెల్లించకపోవడంతో మరోసారి ఎంపీఓ ద్వారా బుధవారం నోటీసు అందజేశారు. నిర్ధేశించిన గడువులోగా జరిమానా చెల్లించని పక్షంలో పంచాయతీరాజ్ చట్టం ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని ఎంపీఓ రాజు తెలిపారు. మెదక్జోన్: తాము పోలీసులమని ఓ మహిళను బెదిరించి డబ్బులు డిమాండ్ చేసిన ఇద్దరు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేసిన ఘటన మెదక్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో బుధవారం చోటు చేసుకుంది. చిన్నశంకరంపేట మండలం టి.మండాపూర్కు చెందిన ఓ మహిళ మెదక్లోని ఓ వస్త్ర దుకాణంలో పనిచేస్తోంది. ఈ క్రమంలో మంగళవారం సాయంత్రం ఆమె విధులు ముగించుకుని ఆటోలో ఇంటికి వెళ్తుండగా పిల్లికొట్టల్ శివారులో ఆటోడ్రైవర్ మూత్ర విసర్జన కోసం దిగాడు. ఆ సమయంలో మోటార్ సైకిల్పై వచ్చిన ఇద్దరు వ్యక్తులు తాము పోలీసులమని చెప్పి మహిళను రకరకాలుగా ప్రశ్నించి ఫొటోలు తీశారు. రూ.3 వేలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఫొటోలను వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో వైరల్ చేస్తాయని బెదిరించారు. దీంతో ఆమె మహిళా పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు పట్టణానికి చెందిన చెడల శేఖర్, మామిండ్ల మధుసూదన్ను నిందితులుగా గుర్తించారు. వారిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. సంగారెడ్డిక్రైమ్: జిల్లా కేంద్రంలో గంజాయి రవాణా చేస్తున్న ముగ్గురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మెదక్ డివిజన్ ఎకై ్సజ్ అధికారి పి.వీణారెడ్డి కథనం ప్రకారం.. 4, 5వ తేదీల్లో ఇస్నాపూర్ మున్సిపాలిటీ రుద్రారం వార్డు ది ప్యాలెస్ హోటల్ సమీపంలోని డోయెన్ కౌంటీ వెంచర్ వద్ద అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. బిహార్కు చెందిన మిథిలేశ్కుమార్, పశ్చిమబెంగాల్కు చెందిన అభిజిత్ఘోష్ వద్ద నుంచి 380 గ్రాముల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకొన్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న గంజాయి విలువ రూ.95 వేలు ఉంటుందని చెప్పారు. నిందితులను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్టు చెప్పారు.
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‘పీఎం సేతు’.. నైపుణ్యం మెరుగువిద్యార్థులకు ఉపాధి, ఉద్యోగాలే లక్ష్యం విద్యార్థులకు మెరుగైన నైపుణ్య అభివృద్ధి కల్పించడం ద్వారా మంచి ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం సేతు పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఈ పథకంలో భాగంగా తెలంగాణలో నాలుగు హబ్ల పరిధిలో 16 ఐటీఐలను ఆధునికీకరిస్తారు. మెదక్ పార్లమెంట్ పరిధిలోని దుబ్బాక, సిద్దిపేట, మెదక్, కుకునూరుపల్లి, హత్నూర ఐటీఐలు ఈ పథకంలో ఎంపిక కావడం చాలా సంతోషం. నా పార్లమెంట్ పరిధిలో ఐదు ఐటీఐలను ఎంపిక చేయడంపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీకి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. – ఎంపీ రఘునందన్రావు దుబ్బాక: నైపుణ్యంలో అభివృద్ధి సాధించడం కోసం ఐటీఐలను ఆధునికరించే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా పీఎం సేతు పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఐటీఐలను ఆధునికరించి యువతకు మెరుగైన ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడమే ఈ పథకం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఈ పథకంలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా రూ.60 వేల కోట్లు కేటాయించింది. తెలంగాణలో నాలుగు హబ్లను ఇప్పటికే ఆమోదించారు. ఒక్కో హబ్(క్లస్టర్) పరిధిలో నాలుగు ఐటీఐలను చేర్చారు. పటాన్చెరు, సంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ పాతబస్తీ, మేడ్చల్ హబ్ల పరిధిలో మొత్తం 16 ఐటీఐలు ఉన్నాయి. సంగారెడ్డి హబ్లో ఐదు మెదక్ పార్లమెంట్ పరిధిలోని సంగారెడ్డి హబ్ కింద దుబ్బాక, మెదక్, హత్నూరతోపాటు కామారెడ్డి జిల్లాలోని ఎల్లారెడ్డి ఐటీఐని చేర్చారు. అలాగే మేడ్చల్ హబ్ పరిధిలో సిద్దిపేట, కుకునూరుపల్లి, శామీర్పేట, అల్వాల్ ఐటీలు; పటాన్చెరు హబ్ పరిధిలో నల్గొండ, భువనగిరి, షాద్నగర్, మన్ననూర్ ఐటీఐలు, హైదరాబాద్ పాతబస్తీ హబ్ పరిధిలో వికారాబాద్, పంజాగుట్ట, నల్గొండ, వరంగల్ ఐటీఐలను చేర్చారు. మెదక్ పార్లమెంట్ పరిధిలో ఐదు ఐటీఐల ఎంపిక తెలంగాణలో నాలుగు హబ్ల పరిధిలో 16 ఐటీఐలు
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పీడీఎస్ బియ్యం అక్రమ రవాణావర్గల్(గజ్వేల్): లారీలో అక్రమంగా తరలిస్తున్న రూ.8 లక్షల విలువైన 290 క్వింటాళ్ల పీడీఎస్ బియ్యాన్ని బుధవారం వర్గల్ మండలం గౌరారం పోలీసులు పట్టుకున్నారు. నెల రోజుల వ్యవధిలో ఇది రెండో ఘటన కాగా పోలీసులు కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. గజ్వేల్ రూరల్ సీఐ రవిరాజు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రాజీవ్ రహదారి మీదుగా పీడీఎస్ బియ్యం అక్రమంగా తరలిస్తున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారంతో గౌరారం ఎస్ఐ ఆరోగ్యం తన సిబ్బందితో పీఎస్ ఎదుట వాహన తనిఖీలు చేపట్టారు. హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్న లారీలో అక్రమంగా తరలిస్తున్న పీడీఎస్ బియ్యాన్ని గుర్తించారు. సివిల్ సప్లైస్ అధికారి సాయిరవి సమక్షంలో పంచనామా నిర్వహించారు. లారీ యజమాని పలాడి చింతన్న సూచనలకు అనుగుణంగా హైదరాబాద్ తుక్కుగూడలోని ఓ గోడౌన్ నుంచి ఈ బియ్యం గుజరాత్ రాష్ట్రానికి తరలిస్తున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో లారీ డ్రైవర్ దాసా రామ్దేవ్ హజాభాయ్ వెల్లడించాడు. ఈ మేరకు డ్రైవర్ను అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని, స్వాధీనం చేసుకున్న 290 క్వింటాళ్ల బియ్యాన్ని నర్సన్నపేట శ్రీరామాంజనేయ అగ్రో ఇండస్ట్రీస్ గోదాముకు తరలించి భద్రపరిచామని సీఐ చెప్పారు. గడచిన నెలరోజుల్లో ఇది రెండో ఘటన కాగా గతనెల 14న ఇదే ప్రాంతం నుంచి గుజరాత్కు 294.5 క్వింటాళ్ల పీడీఎస్ బియ్యాన్ని తరలిస్తున్న లారీని గౌరారం పోలీసులు పట్టుకున్న విషయం తెల్సిందే. పోలీసుల తనిఖీలో పట్టుబడిన లారీ 290 క్వింటాళ్ల బియ్యం స్వాధీనం
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కొత్తరూపుఏడుపాయలకురూ.500 కోట్లతో మాస్టర్ ప్లాన్ఐదుశాఖల పరిధిలో..! ● ఎండోమెంట్ కమిషనర్తో చర్చించిన ఎమ్మెల్యే ● త్వరలో సీఎం దృష్టికి ఫైల్ ఏడుపాయల వనదుర్గామాత దేవస్థానంస్వయంభూగా వెలసిన ఏడుపాయల వనదుర్గామాత ఆలయ రూపురేఖలు మారబోతున్నాయి. అందుకోసం రూ.500 కోట్లతో ఓ ఏజెన్సీ నిర్వాహకులతో స్థానిక ఎమ్మెల్యే మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేయించారు. ఈ విషయంపై ఇప్పటికే ఎండోమెంట్ కమిషనర్తో చర్చలు జరిపారు. ఈ ఫైల్ త్వరలో సీఎం దృష్టికి వెళ్లనుంది. మెదక్జోన్: మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలం నాగ్సాన్పల్లి శివారులోగల ఏడుపాయల వనదుర్గామాత ఆలయం రాతిగుహలో స్వయంభూగా వెలిసింది. ఇక్కడ మూడు రోజులపాటు మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు అంగరంగవైభవంగా జరుగుతాయి. ప్రతీ ఏటా ప్రభుత్వం నుంచి రూ.2 కోట్ల నిధులు విడుదల చేసి రాష్ట్ర సర్కార్ తరఫున అమ్మవారికి ఎమ్మెల్యే పట్టువస్త్రాలు సమర్పిస్తారు. ఈ ఉత్సవాలకు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక తదితర ప్రాంతాల నుంచి సుమారు 10 నుంచి 12 లక్షల మంది భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. అలాగే దసరా పండగను పురస్కరించుకుని నవరాత్రి ఉత్సవాలు 9 రోజుల పాటు కొనసాగుతాయి. మాఘ అమావాస్య రోజున పుణ్య స్నానాలు ఆచరిస్తారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆలయ పరిధిలో నిర్మించిన అద్దె రూములతోపాటు హరితహోటల్, ప్రైవేట్ వ్యక్తులు నిర్మించిన గదులు (రూములు) ఉన్నప్పటికీ పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చే భక్తులకు సరిపడా సౌకర్యాలు లేవు. మారనున్న రూపురేఖలు! ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ అమలుతో ఏడుపాయల రూపురేఖలు పూర్తిగా మారనున్నాయి. ఏమాత్రం పెద్ద వర్షం కురిసి ఎగువభాగంలోని ఘనాపూర్ ప్రాజెక్టు పొంగిపొర్లినా వరదనీటితో అమ్మవారి ఆలయం మునిగిపోతుంది. దీంతో భక్తుల కోసం రాజగోపురంలో అమ్మవారి ప్రతిమను ఏర్పాటు చేసి పూజలు చేస్తారు. ఇది ప్రతీఏటా జరుగుతున్నతంతు. కాగా, మాస్టర్ప్లాన్లో భాగంగా రాజగోపురం నుంచి అమ్మవారి ఆలయం వరకు భారీ బ్రిడ్జిని నిర్మించి లిఫ్టు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అటు అమ్మవారి ఆలయం ముందు, ఇటు రాజగోపురం ముందు రెండు సైడ్లలో సుమారు 12 ఫీట్ల ఎత్తులో గోడను నిర్మించనున్నారు. దీంతో ఎగువభాగం నుంచి ఎంత పెద్ద వరద వచ్చినా, ఆలయంలోకి నీరు వెళ్లదు. దీంతో వరదలు వచ్చినా రాజగోపురం నుంచి భారీ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేసే లిఫ్టు ద్వారా ఆలయానికి వెళ్లి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. ఆలయానికి పక్కనే ఒడిబియ్యం, బోనాలకు, కుంకుమార్చన కోసం ప్రత్యేక గదులను నిర్మించనున్నారు. అమ్మవారిని దర్శించుకుని తిరుగు ప్రయాణంలో రాజగోపురం సమీపంలో ప్రసాదాల కౌంటర్, ఆఫీస్గెస్ట్ హౌజ్, టాయిలెట్స్, వాష్రూముల నిర్మాణాలు, బట్టలు మార్చుకునే గదులు, అక్కడి నుంచి నదీ తీరం ఘనాపూర్ ప్రాజెక్టు వరకు గార్డెన్ నిర్మాణం, నదీ వైపున ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు, నదిపొడుగునా షవర్ల నిర్మాణాలు, అండర్గ్రౌడ్ డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. పార్కింగ్ స్థలాలు... అలాగే భక్తులు ఉండేందుకు ఏడుపాయలకు వచ్చే పాతరోడ్డు నాగ్సాన్పల్లి వైపున రెండు పార్కింగ్ స్థలాలు అందులో ద్విచక్ర, ఫోర్వీల్స్లకు సంబంధించిన పార్కింగ్ ఏర్పాటు, కాటేజీలు, మినీలాడ్జిల నిర్మాణం, అదేవిధంగా కొల్చారం వైపు నుంచి వచ్చే రూటులోనూ 2 పార్కింగ్ స్థలాలు, కాటేజీలు, మినీ లాడ్జిలు నిర్మించనున్నారు. భక్తులకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు స్థానిక ఎమ్మెల్యే రోహిత్రావు ప్రైవేట్ ఏజెన్సీతో మాస్టర్ప్లాన్ సిద్ధం చేయించారు. సదరు ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు పలు దఫాలుగా విజిట్ చేసి డ్రోన్ల సహాయంతో పలు నమూనాలను డిజైన్ చేసి రూ.500 కోట్ల ప్రాజెక్టుతో దీనికి కొత్త రూపురేఖలు తీసుకురావాలని నిర్ధారించారు. ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ను సదరు ఎండోమెంట్ కమిషనర్ చర్చించి ఓకే చేసినట్లు తెలిసింది. దీనిపై జిల్లా కలెక్టర్ సైతం పలుశాఖల అధికారులతో చర్చించారు. రేపో మాపో ఆ ఫైల్ సీఎం దగ్గరకు వెళ్లనుంది. రూ.500 కోట్లతో తయారు చేసిన ఏడుపాయల మాస్టర్పా్ల్న్లో ఐదుశాఖల ఉన్నతాధికారుల నుంచి పలు సలహాలు తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. ఇందులో ఇరిగేషన్, పంచాయితీరాజ్, ఆర్ అండ్ బీ, పర్యాటక, ఎండోమెంట్కు చెందిన అధికారులు ఇందుకు తగు సలహాలు సూచనలు చేసినట్లు సమాచారం. ఏడుపాయల అభివృద్ధికోసం రూ.500 కోట్లతో తయారు చేయించిన మాస్టర్ప్లాన్ను త్వరలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి వద్దకు తీసుకెళ్తాను. ఈ ఆలయాన్ని సీఎం గతంలో స్వయంగా దర్శించి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. నిధులు మంజూరు చేయించి అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభిస్తాం. నిధుల మంజూరుతో ఆధ్యాత్మికతోపాటు, పర్యాటకంగా ఎంతో అభివృద్ధి చెందనుంది. –డాక్టర్ రోహిత్రావు, ఎమ్మెల్యే, మెదక్
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మూడు పన్నులు.. ఒక్కటే బిల్లుజోగిపేట(అందోల్): మున్సిపాలిటీల్లో వేర్వేరుగా కొనసాగుతున్న మూడు రకాల సేవలను ప్రభుత్వం ఒకే గొడుగు కిందకు తెచ్చింది. మూడు రకాల పన్నులను ఒకేచోట, ఒకేసారి చెల్లించే వెసులుబాటును మున్సిపల్శాఖ కల్పించనుంది. రాష్ట్రస్థాయిలో గత నెల ఈ సేవలకు శ్రీకారం చుట్టారు. జిల్లాలో సంగారెడ్డి, సదాశివపేట, జోగిపేట, జహీరాబాద్, నారాయణఖేడ్, గుమ్మడిదల, గడ్డిపోతారం, ఇంద్రేశం, కోహీర్, ఇస్నాపూర్, జిన్నారం మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి. ఆగస్టు నుంచి మున్సిపల్ స్థాయిలో ఈ సేవలు ప్రారంభం కానున్నాయి. మున్సిపాలిటీ స్థాయిలో ప్రతీ ఇంటికీ కనీసం రెండు రకాల పన్నులు కచ్చితంగా చెల్లిస్తారు. గృహాలు, నల్లా కనెక్షన్లు, ట్రేడ్ లైసెన్స్లను మున్సిపాలిటీల్లో వసూలు చేస్తారు. ఈ సరికొత్త సేవల ద్వారా చెల్లింపులు సులభతరం కానున్నాయి. వసూళ్లకు ఇకపై ఒకే అధికారి ఇప్పటి వరకు ఇంటిపన్ను వసూలు కోసం బిల్ కలెక్టర్ వచ్చేవారు. నీటిపన్ను కోసం వాటర్ మ్యాన్ లేక బిల్లు వసూలుదారు, ట్రేడ్ లైసెన్సుల ఫీజు వసూలు కోసం శానిటేషన్ విభాగం అధికారి, సిబ్బంది వచ్చే వారు. ఇలా ఒకే ఇంటికి ముగ్గురు మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది వేర్వేరుగా రావాల్సి ఉండేది. ప్రసుత్తం రూపొందించిన కొత్త సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఇక మీదట ఆస్తిపన్ను, నీటిపన్ను, ట్రెడ్ లైసెన్స్లును, ట్యాక్స్ ఫీజులను వసూలు చేసేందుకు ఇంటికి ఒకే అధికారి వస్తారు. దీని వల్ల తక్కువ సిబ్బందితోపాటు సమయం వృథా కాకుండా ఉంటుంది. అలాగే పారదర్శకంగా సేవలను అందించాలని మున్సిపల్శాఖ నిర్ణయించింది. ● ఈ ’బిల్ వన్’ సేవల ద్వారా ప్రజలు ఈ మూడు ఫీజులను ఒకే ట్రాన్సాక్షన్ ద్వారా కూడా చెల్లించవచ్చు. పౌరుల ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్, ఐడింటిఫికేషన్ నంబరు(పీటీఐఎన్) ఆధారంగా సేవల బకాయిల వివరాలన్నీ ఒకే నోటీసుగా వచ్చేలా రూపొందించారు. ఎక్కువ ఆస్తులు ఉన్నా సరే వాటన్నింటినీ విడివిడిగా కాకుండా ఒకేచోట చూపిస్తుంది. హ్యాండ్ హెల్డ్ డివైజుల ద్వారా ఇంటి వద్దే సురక్షితంగా పన్నులు చెల్లించవచ్చు. అలాగే మున్సిపల్శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా పౌరులు నేరుగా ఆన్లైన్లో చెల్లించడానికి అవకాశం కల్పించారు. అందుబాటులోకి ‘బిల్వన్’ విధానం ఇంటివద్ద నుంచే సురక్షితంగా చెల్లింపులు
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వేర్వేరు ఘటనల్లో ముగ్గురి మృతికౌడిపల్లి(నర్సాపూర్): బోరు మోటారు ఆన్చేస్తుండగా విద్యుత్ షాక్కు గురై ఓ రైతు మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన మండలంలోని నాగ్సాన్పల్లిలో బుధవారం చోటుచేసుకుంది. స్థానిక ఎస్ఐ అమరేందర్రెడ్డి, గ్రామస్తులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన చింతలగారి గోపాల్(40) తన వ్యవసాయ పొలం వద్దకు వెల్లాడు. బోరు మోటారును ఆన్చేసే క్రమంలో కరెంట్ షాక్ తగలడంతో అక్కడే మృతి చెందాడు. పొలం వెళ్లిన అతని తమ్ముడు గమనించి విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేశాడు. దీంతో వారు అక్కడికి చేరుకొని కనెక్షన్ తొలగించారు. మృతుడికి భార్య వెంకటమ్మ, ఇద్దరు కొడుకులు, కూతురు ఉన్నారు. పొలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి కేసు నమోదు చేశారు. అనుమానాస్పద స్థితిలో.. తూప్రాన్: అనుమానాస్పద స్థితిలో ఓ వ్యక్తి మృతి చెందిన ఘటన పట్టణంలోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సమీప కాలనీలో బుధవారం చోటు చేసుకుంది. ఎస్ఐ యాదగిరి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. సూరారం బాలకృష్ణ(44)కు సుమారు 21 సంవత్సరాల క్రితం శివ్వంపేట మండలం అల్లిపూర్ గ్రామానికి చెందిన సంతోషతో వివాహమైంది. వారికి ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. అయితే రెండు రోజులుగా భార్యాభర్తల మధ్య కలహాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బాలకృష్ణ మంగళవారం రాత్రి మద్యం తాగి ఇంటికి వచ్చి నిద్రపోయాడు. బుధవారం తెల్లవారుజామున బాలకృష్ణను నిద్రలేపేందుకు ప్రయత్నించగా స్పందించలేదు. కుటుంబ సభ్యులు అంబులెన్సుకు సమాచారం అందించగా, అప్పటికే ఆయన మృతి చెందినట్లు వైద్య సిబ్బంది నిర్ధారించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై మృతుడి తల్లి సూరారం స్వరూప తన కుమారుడు మృతిపై అనుమానాలు ఉన్నాయని ఫిర్యాదు చేసినట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు. కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు ఆయన తెలిపారు. బైక్పై నుంచి జారిపడి.. పటాన్చెరుటౌన్: ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తూ జారిపడిన ఓ వ్యక్తి మృతి చెందిన ఘటన పటాన్చెరు పోలీసుస్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. ముత్తంగి డివిజన్ పరిధిలోని పోచారానికి చెందిన మహేశ్ తండ్రి ముత్యాలు బీరంగూడలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. అతడికి ఆహారాన్ని అందించేందుకు మంగళవారం రాత్రి మహేశ్ బైక్పై వెళ్తుండగా పోచారం శివారులో ప్రమాదవశాత్తు బైక్ అదుపుతప్పి కింద పడ్డాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన అతడిని పటాన్చెరు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు పరీక్షించి అప్పటికే మృతిచెందినట్టు ధ్రువీకరించారు. బాధితుడి భార్య ఇంద్రజ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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నిండిన నల్లవాగు ప్రాజెక్టు1,506 క్యూసెక్కుల నీరు ఔట్ఫ్లో నారాయణఖేడ్: వారం రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో జిల్లాలోని మధ్యతరహా ప్రాజెక్టు అయిన నల్లవాగు ప్రాజెక్టు నిండి అలుగుపై నుంచి నీరు పొంగి పొర్లుతోంది. ఎగువన కంగ్టి, నాగల్గిద్ద మండలాల్లో కురిసిన వర్షాల వల్ల వాగులు, వంకల ద్వారా ప్రవహించిన నీటితో నల్లవాగు ప్రాజెక్టు నిండింది. ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 1,493 అడుగులు కాగా అర్థరాత్రి వరకు కురిసిన వర్షం వల్ల 1,493.5 అడుగులకు చేరుకుంది. ప్రాజెక్టులోకి 1,506 క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరుతుండగా..ఔట్ఫ్లో కూడా 1,506 క్యూసెక్కులు అలుగుపై నుంచి కిందకు ప్రవహిస్తోంది. కర్ణాటక ప్రాంతంలోని గుడుపల్లి గుట్టల్లో పుట్టిన నల్లవాగు దేశాయ్ వడ్గాం ప్రాంతం గుండా కంగ్టి మండలం నాగూర్(బి) వద్ద తెలంగాణలోకి ప్రవేశిస్తుంది. సిర్గాపూర్ మండలంలోని సుల్తానాబాద్ వద్ద ప్రాజెక్టు నిర్మితమై ఉంది. దీనికింద 6,060 ఎకరాల ఆయకట్టు సాగవుతుంది. ప్రాజెక్టు నిండటంతో ఆయకట్టు పంటల సాగుకు అనుకూలంగా మారింది. ప్రాజెక్టు కుడి, ఎడమ కాలువల ద్వారా నీటిని వదలడం వల్ల పోచాపూర్, బీబీపేట్, ఖానాపూర్, మార్డి, కల్హేర్ గ్రామాల్లోని చెరువులను నింపుకొంటున్నారు.
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బెంగాల్ గృహ కార్మికుల్లో రాజకీయ చైతన్యంపటాన్చెరు: పశ్చిమబెంగాల్ గృహ కార్మికుల్లో రాజకీయ చైతన్యం పెరుగుతోందని కేంబ్రిడ్జి యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ సమీతా సేన్ అన్నారు. గుర్తింపు, గౌరవం, న్యాయమైన వేతనాలు, చట్టపరమైన రక్షణ కోసం వారు సంఘటితం అవుతున్నారన్నారు. గీతం డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయం సెంటర్ ఫర్ ఏషియన్ స్టడీస్ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం నిర్వహించిన ‘పట్టణీకరణ, జెండర్, శ్రమ’ క్లస్టర్ ప్రారంభోపన్యాసంలో ఆమె ఆన్లైన్లో ప్రసంగించారు. ‘పశ్చిమ బెంగాల్లో గృహ కార్మికులు – రాజకీయాలు’ అనే అంశంపై ఆమె మాట్లాడారు. ఇంటి పని అనేది జెండర్, వర్గం, వలసలు, పట్టణీకరణతో ముడిపడి ఉన్న ముఖ్యమైన పరిశోధనారంగమని చెప్పారు. అస్థిర ఉపాధి, సామాజిక భద్రత లోపం, పరిమిత చట్టపరమైన రక్షణ వారి ప్రధాన సమస్యలని వివరించారు. గృహ కార్మికుల సంఘాలు వారి సమస్యలను ప్రజాచర్చలు, విధాన నిర్ణయాల దృష్టికి తీసుకువస్తున్నాయని చెప్పారు. కార్మికుల అనుభవాలను నమోదు చేయడం ద్వారా భారతదేశంలో జరుగుతున్న మార్పులను అర్థం చేసుకోవచ్చన్నారు. కార్యక్రమాన్ని డాక్టర్ దేబద్రిత చక్రవర్తి సమన్వయం చేశారు. పలువురు అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. కేంబ్రిడ్జి యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ సమీతా సేన్
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ఆత్మరక్షణకు తైక్వాండో దోహదంపటాన్చెరుటౌన్: విద్యార్థులకు తైక్వాండో పోటీలు స్వీయ రక్షణ, ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించడానికి ఎంతో దోహదపడతాయని ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ అంజి రెడ్డి అన్నారు. ఆర్జిన్ స్కూల్ వేదికగా సీబీఎస్ఈ సౌత్జోన్–1లో నిర్వహించిన పోటీలను బుధవారం వారు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. ఇలాంటి పోటీలు విద్యార్థుల్లో క్రీడాస్ఫూర్తిని పెంపొందించడంతో పాటు జాతీయ, అంతర్జాతీయస్థాయిలో రాణించే అవకాశాలను కల్పిస్తాయన్నారు. ఆ స్కూల్ చైర్మన్ ప్రమోద్కుమార్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ పోటీలకు సీబీఎస్ఈ అబ్జర్వర్ దురై హాజరయ్యారు. ఆల్ఫా స్పోర్ట్స్, మార్షల్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ డైరెక్టర్లు వెంకటేశ్, రాంబాబు పోటీల నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ పోటీలు 8వ తేదీ వరకు జరగనున్నాయి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, అండమాన్–నికోబార్ దీవుల నుంచి సుమారు 3 వేల మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులను గుర్తించి జాతీయస్థాయి పోటీలకు సిద్ధం చేయడమే ఈ ఛాంపియన్షిప్ లక్ష్యమని నిర్వాహకులు తెలిపారు. 5 రాష్ట్రాల నుంచి మూడు వేల మంది హాజరు పోటీలను ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ
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లచ్చపేట ప్రజల ప్రేమానురాగాలు ఎనలేనివిదుబ్బాకటౌన్: అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, ఎపిక్ స్టూడియోస్ నిర్మాణ సారధ్యంలో ఉదయ్ చౌహాన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన పళ్లబురుసు సినిమా ట్రైలర్ను లచ్చపేట వార్డులో బుధవారం రాత్రి విడుదల చేసి, ఎస్ఈడీ స్కీన్పై ప్రదర్శించారు. ట్రైలర్ విడుదలకు ముందు హీరో అక్కినేని నాగార్జున సినిమా షూటింగ్ నిర్వహణకు సహకరించిన లచ్చపేట వార్డు ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపే వీడియోను ప్రదర్శించారు. పళ్లబురుసు సినిమాలో అధిక భాగం చిత్రీకరణ జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలల్లో లచ్చపేటలోనే జరగడంతో ఇక్కడే సినిమా ట్రైలర్ను ఆవిష్కరించారు. ఈ ట్రైలర్ లాంచ్కు 10, 11, 14, 17వ వార్డుల కౌన్సిలర్లు బడుగు రాజు, నందాల శ్రీకాంత్, తునికి సురేశ్, ఎండీ చాంద్మియాతోపాటు అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరయ్యారు. వీడియో ద్వారా హీరో నాగార్జున లచ్చపేటలో ‘పళ్లబురుసు’ ట్రైలర్ విడుదల
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మల్లుపల్లిలో గ్రామ కంఠం భూ వివాదంమిరుదొడ్డి(దుబ్బాక): మండల పరిధిలోని మల్లుపల్లిలో గ్రామ కంఠం భూవివాదం రాజుకుంది. రెండు వర్గాల మధ్య వాగ్వాదానికి దారితీసింది. సర్పంచ్ కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నాడని ఆరోపిస్తూ గ్రామానికి చెందిన తిప్పరమైన సాయికుమార్ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసిన నేపథ్యంలో ఎంపీఓ ఫహీం ఆధ్వర్యంలో బుధవారం అధికారులు స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలో రెండు వర్గాల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని వారిని సముదాయించారు. గతంలో పల్లె ప్రకృతి వనం ఏర్పాటుకు తనకున్న మూడు గుంటల భూమిలో రెండు గుంటల భూమిని స్వచ్ఛందంగా అప్పజెప్పినప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఒక గుంట భూమిలో పశువుల పాకను ఏర్పాటు చేసుకున్నానని ఫిర్యాదుదారుడు సాయికుమార్ అధికారుల ముందు వాపోయాడు. ఎన్నికల సమయంలో సహకరించలేదన్న కారణంతో సర్పంచ్ కనకరాజు మిగిలిన తన భూమిని కూడా తీసుకునేందుకు కుట్రలు పన్నుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తన స్థలాన్నే లక్ష్యంగా చేసుకోవడం అన్యాయమని వాపోయాడు. అయితే గ్రామ అభివృద్ధి కోసమే గ్రామస్తుల సహకారంతోనే స్థలాన్ని సేకరిస్తున్నామని, ఇందులో ఎలాంటి కక్షపూరిత వ్యవహారాలు లేవని సర్పంచ్ కనకరాజు స్పష్టం చేశారు. అనంతరం ఎంపీఓ పహీం మాట్లాడుతూ జిల్లా ఉన్నతాధికారులకు పూర్తి సమాచారాన్ని నివేదించి త్వరలో భూ సమస్యకు పరిష్కారం చూపుతామని తెలపడంతో రెండు వర్గాల మధ్య వాగ్వాదం సద్దుమణిగింది. రెండు వర్గాల మధ్య వాగ్వాదం
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కుటుంబ కలహాలతో వ్యక్తి ఆత్మహత్యచేగుంట(తూప్రాన్): కుటుంబ కలహాలతో వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ సంఘటన మండలంలోని ఇబ్రహీంపూర్ గ్రామంలో మంగళవారం చోటు చేసుకుంది. మృతుడి కుటుంబీకులు, పోలీసుల వివరాల ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన కొమ్ము మోహన్(37) కూలీ పనులు చేసుకొని జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో మద్యం మత్తులో భార్య వసంతతో గొడవపడి క్షణికావేశంలో ఇంట్లోకి వెళ్లి చీరతో ఉరివేసుకున్నాడు. స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించగా గ్రామానికి చేరుకున్న పోలీసులు పంచనామా నిర్వహించారు. మృతుడి భార్య వసంత ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు. చెరువులో దూకి రైతు.. చేర్యాల(సిద్దిపేట): అప్పులు తీర్చలేక చెరువులో దూకి రైతు ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన పట్టణ కేంద్రంలో చోటు చేసుకుంది. స్థానికులు, పోలీసుల వివరాలు.. మంగళవారం ఉదయం పట్టణ కేంద్రంలోని పెద్ద చెరువు నీటిలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతదేహం లభించింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు యువకుల సహాయంతో మృతదేహాన్ని బయటకు తీశారు. కాగా మండలంలోని కొత్త దొమ్మాట గ్రామానికి చెందిన శెట్టె రామస్వామి(38)గా గుర్తించారు. కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారమిచ్చారు. కాగా ఆవుల షెడ్డు నిర్మాణం, బోర్లు వేయడంతో రామస్వామి అప్పులు చేశాడని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. అప్పులు తిరిగి చెల్లింపు విషయమై ఇంట్లో జరిగిన గొడవతో మనస్తాపానికి గురైన ఆయన సోమవారం మధ్యాహ్నం ఇంటి నుంచి వెళ్లాడు. మంగళవారం ఉదయం స్థానిక పెద్ద చెరువులో శవమై కనిపించాడు. మృతుడి భార్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు. మృతుడికి తల్లి, భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో.. సిద్దిపేటరూరల్: ఆర్థిక ఇబ్బందులతో మనస్తాపానికి గురైన వ్యక్తి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన మండల పరిధిలోని రాంపూర్ గ్రామంలో మంగళవారం చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల వివరాలు.. గ్రామానికి చెందిన చత్రి తిరుపతి(45) ఇంటి నిర్మాణం కోసం 2025లో హౌసింగ్ లోన్ రూ. 9,92,632 తీసుకున్నాడు. దీనికి గాను నెలకు వాయిదా పద్ధతిలో రూ.17,976 చెల్లించాల్సి ఉంది. దీంతో కొంత కాలంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్న తిరుపతి లోన్ వాయిదా చెల్లించలేదు. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై సోమవారం మధ్యాహ్నం డబ్బుల విషయమై బయటకు వెళ్తున్నానని చెప్పి వెళ్లిన తిరుపతి సాయంత్రమైనా రాలేదు. కాగా మంగళవారం ఉదయం ఇంటి వెనక ఉన్న చింతచెట్టుకు తిరుపతి ఉరివేసుకొని కనిపించాడు. కుటుంబీకులు గమనించి పోలీసులకు సమాచారం అందించగా వివరాలు సేకరించారు.
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పీఆర్టీయూతో సమస్యల పరిష్కారంరాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి మహేందర్రెడ్డి నంగునూరు(సిద్దిపేట): ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నామని పీఆర్టీయూ టీఎస్ అధికార ప్రతినిధి మహేందర్రెడ్డి అన్నారు. నంగునూరులో పీఆర్టీయూ చేపట్టిన సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో మంగళవారం ఆయన పాల్గొన్నారు. జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ పాఠశాల అవార్డు సాధించేలా కృషి చేసిన నంగునూరు ఉన్నత పాఠశాల హెచ్ఎం రామస్వామిని సత్కరించారు. అనంతరం మహేందర్రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వ పాఠశాలల బలోపే తానికి కృషి చేస్తూనే ఉపాధ్యాయుల డిమాండ్ల సాధనకు పోరాటం చేస్తున్నామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండలశాఖ అధ్యక్షుడు పార్థసారధి, రాష్ట్ర అసోసియేట్ సభ్యుడు రాజిరెడ్డి, భూపతిరెడ్డి, నరేశ్, రవి, జయపాల్యాదవ్, రామరాజు, రాములు పాల్గొన్నారు. వర్షాలకు కూలిన ఇల్లునిజాంపేట(మెదక్): మండల కేంద్రంలో భారీ వర్షాలకు మంగళవారం ఎదుగని శ్రీనివాస్, రుక్మిణి దంపతుల ఇల్లు కూలిపోయింది. ఘటనా సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమా దం తప్పింది. ఇల్లు పూర్తిగా దెబ్బతినడంతో కుటుంబానికి నివాసం లేకుండా అయింది. ప్రభుత్వం స్పందించి ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు చేసి ఆదుకోవాలని బాధితులు కోరుతున్నారు. మందుబాబులకు జరిమానా పటాన్చెరు టౌన్: డ్రంకెన్డ్రైవ్లో పట్టుబడిన వాహనదారులకు సంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టు జరిమానా విధించింది. ఈ సంఘటన పటాన్చెరు ట్రాఫిక్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. ట్రాఫిక్ పోలీసుల వివరాల ప్రకారం.. సోమవారం నిర్వహించిన డ్రంకెన్ డ్రైవ్లో 9 మందిని పట్టుకున్నారు. పట్టుబడిన వాహనదారులను మంగళవారం కోర్టులో హాజరుపర్చగా న్యాయమూర్తి 9 మందికి రూ. 11 వేల జరిమానా విధించారు. లారీ డ్రైవర్లకు జైలు శిక్ష సిద్దిపేటకమాన్: మద్యం తాగి వాహనాలు నడుపుతూ పట్టుబడిన వారికి సిద్దిపేట కోర్టు జరిమానాతో పాటు జైలు శిక్ష విధించింది. సిద్దిపేట ట్రాఫిక్ సీఐ ముత్యంరాజు వివరాల ప్రకారం.. పట్టణంలోని పలు ప్రాంతాల్లో నిర్వహించిన వాహన తనిఖీల్లో ఇద్దరు లారీ డ్రైవర్లు పట్టుబడ్డారు. వారిని కోర్టులో హాజరుపర్చగా మంగళవారం విచారణ జరిపిన న్యాయమూర్తి ఒక్కొక్కరికి రూ.10వేల జరిమానాతో పాటు ఐదు రోజుల జైలు శిక్ష విధించారు. ప్రైవేట్ టీచర్ అదృశ్యం పటాన్చెరు టౌన్: ప్రైవేట్ పాఠశాలలో టీచర్గా పని చేస్తున్న యువతి అదృశ్యమైంది. ఈ సంఘటన పటాన్చెరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. ఎస్ఐ వినోద్ వివరాల ప్రకారం.. పటాన్చెరు డివిజన్ పరిధిలోని గౌతమ్నగర్కు చెందిన దీప్తి(22) స్థానికంగా ఉన్న ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్ లో టీచర్గా పనిచేస్తుంది. ఈ క్రమంలో జులై 30న స్కూల్కి వెళ్లింది. కాగా మధ్యాహ్నం కడుపునొప్పి వస్తుందని చెప్పి ఇంటికి వెళ్తానని స్కూల్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఇంటికి వెళ్లలేదు. దీంతో ఆమె కోసం కుటుంబ సభ్యులు తెలిసిన వారి వద్ద, స్థానికంగా వెతికినా ఆచూకీ లభించలేదు. తండ్రి శ్రీనివాస్ మంగళవారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రమాదవశాత్తు నీటమునిగి రైతు మృతి శివ్వంపేట(నర్సాపూర్): ప్రమాదవశాత్తు నీటమునిగి రైతు మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన మండల పరిధిలోని తిమ్మాపూర్ గ్రామంలో మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. స్థానికుల వివరాల ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన గూనంగారి స్వామి(40) వ్యవసాయం చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. సాగు పనుల అనంతరం పొలం పక్కనే ఉన్న నేరెళ్లకుంటలో కాళ్లు, చేతులు కడుగుతుండగా ప్రమాదవశాత్తు జారి కుంటలో పడి మునిగిపోయాడు. సమీప పొలాల రైతులు గమనించి కుంటలో నుంచి బయటకు తీసి నర్సాపూర్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించినప్పటికీ అప్పటికే మృతిచెందాడు.
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శ్రీనిధి డబ్బుల స్వాహాపై విచారణటేక్మాల్(మెదక్): శ్రీనిధి డబ్బుల స్వాహాపై అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. మండలంలోని గొల్లగూడెం గ్రామంలోని 8 గ్రూపుల్లో శ్రీనిధి సీబీఎఫ్ నిధులను వీఓఏ ఆంజనేయులు అవినీతి చేశాడని డ్వాక్రా సంఘం సభ్యులు సోమవారం ప్రజావాణిలో కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. కాగా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు శ్రీనిధి రీజనల్ మేనేజర్ గంగారం గ్రామంలోని గ్రూప్ సభ్యులతో మంగళవారం సమావేశం నిర్వహించి విచారణ చేపట్టారు. సభ్యుల నుంచి వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆర్ఎం మాట్లాడుతూ.. గ్రామంలోని మల్లీశ్వరి, మహేశ్వరి గ్రూపుల పేరుపై వచ్చిన రూ.4 లక్షల చొప్పున రూ.8లక్షలను గ్రూప్ సభ్యులు తమకు అవసరం లేదని చెప్పారు. దీంతో గ్రూప్ సభ్యుల పేర్లపై వీఓఏ రూ.8లక్షలు డ్రా చేశాడని, అమౌంట్ తీర్మానం చేసి తీసుకున్నాడా లేదా అనేది ఇంకా విచారణ చేయాలన్నారు. రూ.8లక్షలకు గాను రూ.7 లక్షలు చెల్లించాడని, ఒక లక్ష చెల్లించాలని తెలిపారు. విజయలక్ష్మి గ్రూప్పై రూ.2 లక్షలు తీసి ఒక లక్షను ఇద్దరి సభ్యురాళ్లకు రూ.50 వేల చొప్పున ఇచ్చినట్లు చెప్పారు. ఇంకొక లక్ష ఆంజనేయులు తీసుకున్నట్లు నిర్ధారణ అయిందని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయమై కలెక్టర్కు నివేదిక పంపిస్తామని తెలిపారు.
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లింగాకర్షక బుట్టలతో ప్రయోజనంమల్లారెడ్డి వ్యవసాయ విద్యార్థులుకౌడిపల్లి(నర్సాపూర్): పంటపొలంలో కాండం తొలుచుపురుగు ఇతర పురుగుల ఉధృతిని తగ్గించేందుకు లింగాకర్షక బుట్టలు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందని మల్లారెడ్డి వ్యవసాయ కళాశాల విద్యార్థులు పేర్కొన్నారు. మంగళవారం మండలంలోని తునికి కేవీకే శాస్త్రవేత్త శ్రీనివాస్ పర్యవేక్షణలో రాయిలాపూర్లో రైతు రాంరెడ్డి పొలంలో లింగాకర్షక బుట్టలు ఏర్పాటు చేసి అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు మాట్లాడుతూ.. లింగాకర్షక బుట్టలు మగ పురుగులను ఆకర్షించడం వల్ల అందులో పడి చనిపోతాయని చెప్పారు. దీంతో పురుగుల ఉధృతిని గుర్తించడం వల్ల సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టవచ్చన్నారు. కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు ఖైరున్, మహాలక్ష్మి, యాసిన్, పావని, నవ్య, కావ్య, పూజిత, ఈషా పాల్గొన్నారు.
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వాతావరణ అనుకూల సాగుపై శిక్షణములుగు(గజ్వేల్): వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో కూరగాయల సాగులో అనుసరించాల్సిన ఆధునిక సాంకేతికతలు, నాణ్యమైన నారుమడి తయారీ పద్ధతులు, తెగుళ్లు తదితర నివారణ చర్యలపై నిపుణులు రైతులకు అవగాహన కల్పించారు. మంగళవారం ములుగు కొండా లక్ష్మణ్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం, సిద్దిపేట పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ హార్టికల్చర్ సైన్సెస్ ఆధ్వర్యంలో ములుగులో ముల్కనూరు ప్రాంత కూరగాయ రైతులకు ‘వాతావరణ మార్పులకు తట్టుకునే కూరగాయల సాగు సాంకేతికలు’అంశంపై ఒక రోజు శిక్షణ నిర్వహించారు. అనంతరం రాజేంద్రనగర్ కూరగాయల రీసెర్చ్ స్టేషన్ శాస్త్రవేత్త జె. శ్రీనివాస్ ఎల్నినో పరిస్థితుల్లో వాతావరణ అనుకూల కూరగాయల సాగు, పీజీఐహెచ్ఎస్కు చెందిన ఇన్– సర్వీస్ పీహెచ్.డి. పరిశోధకులు కె.నిరోష నాణ్యమైన నారుమడి తయారు సాంకేతికతలపై వివరించారు. శాస్త్రవేత్తలు ఏ.వి.ఎన్. లావణ్య కూరగాయల కోత అనంతరం నిర్వహణ, వి.సురేశ్కుమార్ కూరగాయ పంటల్లో పురుగులు, వ్యాధుల నిర్ధారణ, సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతులపై రైతులకు శిక్షణనిచ్చారు. అనంతరం ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం దత్తత గ్రామమైన క్షీరసాగర్లో సర్పంచ్ బాల్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన క్షేత్ర ప్రదర్శనకు రైతులను తీసుకెళ్లి కూరగాయల సాగు పద్ధతులను ప్రత్యక్షంగా చూపించారు.
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దివ్యాంగులకు కో–ఆప్షన్ పదవులు● త్వరలో రిజర్వేషన్ కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు ● జిల్లాలో సుమారు 20 వేల మంది దివ్యాంగులునారాయణఖేడ్: ఉద్యోగావకాశాల్లో కల్పించినట్లుగానే తమకు రాజకీయంగా కూడా రిజర్వేషన్లు కల్పించాలన్న దివ్యాంగుల విజ్ఞప్తిని పరిగణలోకి తీసుకున్న ప్రభుత్వం త్వరలో కో–ఆప్షన్ పదవుల్లో రిజర్వేషన్ కల్పించేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. మహిళలు, ఇతర సామాజిక వర్గాలకు రాజకీయంగా రిజర్వేషన్ ఉన్నా దివ్యాంగులకు మాత్రం రాజకీయంగా రిజర్వేషన్ లేదని దివ్యాంగులు కొన్నాళ్లుగా ఆందోళనలు చేపడుతూ ప్రభుత్వాలకు విజ్ఞాపనలు ఇస్తున్నారు. ఉద్యోగాల్లో 5 శాతం రిజర్వేషన్ ఇచ్చిన తరహాలోనే రాజకీయంగా 5 నుంచి 10శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తే అన్ని రంగాల్లోనూ సమాన అవకాశాలు కల్పించినట్లవుతుందని కోరుతున్నారు. కాగా ఇటీవల ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద కూడా రాష్ట్రం నుంచి దివ్యాంగులు వెళ్లి ఆందోళన చేపట్టారు. ఇటీవల రాష్ట్ర మహిళా, శిశుసంక్షేమ శాఖ మంత్రికి సైతం రిజర్వేషన్ కోసం విజ్ఞప్తి చేశారు. దీంతో రాజకీయంగా కొంత ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. స్థానిక సంస్థల్లో కో–ఆప్షన్ సభ్యులుగా వారికి రిజర్వేషన్లు కల్పించి అవకాశం కల్పించనున్నారు. మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్కుమార్ దివ్యాంగులను కో–ఆప్షన్ సభ్యులుగా నియమించేందుకు ఇటీవల ఉన్నతస్థాయి సమావేశం సైతం నిర్వహించారు. ఇప్పటికే ట్రాన్స్ జెండర్లకు స్థానిక సంస్థల్లో కో–ఆప్షన్ సభ్యులుగా అవకాశాలు కల్పించిన ప్రభుత్వం అదే తరహాలో దివ్యాంగులకు కూడా అవకాశం కల్పించాలని యోచిస్తోంది. గ్రామ పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో అవకాశాలు కల్పించనున్నారు. జిల్లాలో దివ్యాంగ పింఛన్ పొందుతున్న వారు 13,985మంది ఉండగా సుమారు 20 వేల వరకు దివ్యాంగులు ఉన్నట్లు సంఘం నాయకులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే మున్సిపాలిటీల్లో కోఆప్షన్ సభ్యుల ఎంపికలు పూర్తయ్యాయి. కాగా గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిల్లో కో–ఆప్షన్ సభ్యుల ఎంపికలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నారు. ప్రభుత్వం సవరణలు చేపట్టి మున్సిపాలిటీల్లోనూ అవకాశాలు కల్పిస్తే అక్కడ ప్రాతినిత్యం దక్కనుంది. ఇవీ బాధ్యతలు..అవకాశం కల్పించాలి ఇతరులకు రిజర్వేషన్లు కల్పించిన తరహాలోనే తమకు రాజకీయంగా అవకాశం కల్పించాలని చాలా ఏళ్లుగా పోరాడుతున్నాం. ప్రభుత్వం తమ విజ్ఞప్తులను పరిగణలోకి తీసుకుని కో–ఆప్షన్గా అవకాశం కల్పించేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. రాజకీయంగా తమకు 10 శాతం వరకు అవకాశం కల్పించాలి. తమ వాణిని బలంగా వినిపించి తమ వర్గాలకు మేలు చేకూర్చగలం. – ఎం. బస్వరాజ్, ఎన్పీఆర్డీ జిల్లా అధ్యక్షుడు కో–ఆప్షన్ సభ్యులుగా ఎన్నికైన వారికి మున్సిపాలిటీలు, గ్రామ సభల్లో, పంచాయతీ సమావేశాల్లో ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. వార్డు సభ్యులు, కౌన్సిలర్లతో సమానంగా ప్రొటోకాల్ ఉంటుంది. గ్రామ, పట్టణ అభివృద్ధికి వీరిచ్చే సలహాలు, సూచనలకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. గౌరవ వేతనం, ఇతర ప్రోత్సాహకాలు ప్రభుత్వం నుంచి అందుతాయి. సమావేశాలకు హాజరై చర్చలో పాల్గొనవచ్చు. కానీ ఏదైనా ఎన్నిక జరిగితే ఓటువేసే అధికారం ఉండదు. కేవలం పంచాయతీ, మున్సిపాలిటీకి సలహాదారుగా మాత్రమే వ్యవహరిస్తారు.
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జలకళ..ఖేడ్ డివిజన్ పరిధిలో సోమవారం రాత్రి నుంచి మంగళవారం ఉదయం వరకు భారీ వర్షం కురిసింది. అనంతరం సైతం మోస్తరు వర్షం పడింది. మంగళవారం ఉదయం 8 గంటల వరకు సిర్గాపూర్లో 102.8 మి.మీలు, కల్హేర్ 92,0 నిజాంపేటలో 86.8, మనూరులో 79.6, నాగల్గిద్దలో 67.0, కంగ్టిలో 61.2, ఖేడ్లో 49.0 మి.మీటర్లుగా నమోదైంది. తాజాగా కురిసిన భారీ వర్షాలతో జలవనరుల్లోకి గణనీయంగా నీరుచేరి జలకలను సంతరించుకున్నాయి. దీంతో పంటలకు మేలు చేకూరడమే కాకుండా వచ్చే యాసంగి సీజన్పైనా ఆశలు కల్పించిందని రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎగువన కురిసిన భారీ వర్షం వల్ల నల్లవాగు ప్రాజెక్టులోకి సైతం భారీగా వరదనీరు వచ్చి చేరింది. – నారాయణఖేడ్
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వృద్ధురాలిని బయటకు పంపి తాళం● గోనెపల్లిలో ఘటనచిన్నకోడూరు(సిద్దిపేట): ఇంట్లో ఉన్న వృద్ధురాలిని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపి తాళం వేశారు. ఈ ఘటన మండల పరిధిలోని గోనెపల్లిలో మంగళవారం చర్చనీయాంశంగా మారింది. గ్రామానికి చెందిన ముష్మిరి రాధ(60), రాజయ్య గౌడ్ దంపతులు వంశపారపర్యంగా వస్తున్న భూమిలో కొన్ని ఏళ్లుగా సాగు చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఆ భూమి ఆమె పెద్ద మామ పేర్లపై ఉండగా, కుల పెద్దలు, గ్రామస్తుల సమక్షంలో ఆ భూమిని రాధ పేరున మార్పిడి చేయాలని గ్రామసభలో తీర్మానం చేశారు. కాగా ఇప్పటి వరకు మార్పిడి కాలేదు. తన ముగ్గురు కుమార్తెల వివాహం కోసం ఆ భూమిని అదే గ్రామానికి చెందిన గున్నాల కుంటయ్య, అతని కుమారులు రాజు, కుమార్కు పెద్దల సమక్షంలో డబ్బులు తీసుకుని విక్రయించేందుకు ఒప్పందం చేసుకున్నామని బాధితురాలు రాధ తెలిపారు. అయితే భూమి మార్పిడి పూర్తి కాకపోవడంతో పట్టా చేసి ఇవ్వడం సాధ్యం కాలేదని చెప్పారు. కాగా ఇటీవల గున్నాల కుంటయ్య, కుమారులు రాజు, కుమార్ తన ఇంటికి వచ్చి బలవంతంగా ఇంటి నుంచి బయటకు పంపి తన ఇంటికి తాళం వేశారని రాధ పేర్కొన్నారు. దీంతో తాను నిరాశ్రయురాలిగా మారానని, తనకు న్యాయం చేయా లని సంబంధిత అధికారులను రాధ వేడుకుంది. ఇరువురు పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశారు.
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బాల్ బ్యాడ్మింటన్ జిల్లా జట్ల ఎంపికమిరుదొడ్డి(దుబ్బాక): ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా బాల్ బ్యాడ్మింటన్ సీనియర్ జిల్లా జట్లను బీహెచ్ఈఎల్ ఓల్డ్ ఎంఐజీ గ్రౌండ్లో ఎంపిక చేసినట్లు ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా బాల్ బ్యాడ్మింటన్ అసోసియేషన్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ బైరయ్య తెలిపారు. మంగళవా రం మిరుదొడ్డిలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. పురుషు ల జట్టులో రవితేజ, చైతన్య, పరితోష్ కుమార్, కృష్ణ సాయి, భరత్, రాజ్, భార్గవ్, ఉదయ్కుమార్, పవన్కల్యాణ్, శశాంక్ దేవ్, హర్షిత్ ఎంపికయ్యారని పేర్కొన్నారు. మహిళా జట్టులో రాధిక, భవాని, గా యత్రి, శ్రీలక్ష్మి, సిరి, రాధిక, అనిత, సత్య, ఈక్షిత, శ్రీ వైష్ణవి ఎంపికై నట్లు చెప్పారు. ఉమ్మడి జిల్లా నుంచి ఎంపికై న జట్లు ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా వనపర్తిలో ఈ నెల 7 నుంచి 9 వరకు జరిగే రాష్ట్ర స్థాయి సీనియర్ బాల్ బ్యాడ్మింటన్ చాంపి యన్ షిప్ టోర్నమెంట్లో పాల్గొంటాయని తెలిపారు.
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విద్యాభివృద్ధిలో పరిశ్రమల పాత్ర కీలకంజిన్నారం (పటాన్చెరు): ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అభివృద్ధికి పరిశ్రమల సహకారం అభినందనీయమని ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్రెడ్డి ప్రశంసించారు. గడ్డపోతారం పట్టణ పరిధిలోని వావిలాల ప్రభుత్వ పాఠశాలలో బాలవికాస్ ఫౌండేషన్ సౌజన్యంతో మోల్డ్ టెక్ పరిశ్రమ రూ.25 లక్షల సీఎస్ఆర్ నిధులతో నిర్మించనున్న రెండు పాఠశాల గదులను మంగళవారం ప్రారంభించారు. పాఠశాలకు వెళ్లే దారిలో సీసీ రోడ్డు లేకపోవడంతో విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యను ఆయన ప్రత్యక్షంగా వీక్షించారు. సీసీ రోడ్డు పనులను వెంటనే ప్రారంభించాలని కమిషనర్ తాన్యను ఆదేశించారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ...విద్యార్థులు ఇష్టంతో విద్యనభ్యసించి ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని ఆకాక్షించారు. విద్యాభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం అందజేస్తున్న పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ సుష్మ గణేష్, వైస్ చైర్మన్ మహేందర్ గౌడ్, ఫౌండేషన్ అధ్యక్షుడు ఇంద్రారెడ్డి, డైరెక్టర్ శౌరిరెడ్డి, కౌన్సిలర్లు, నాయకులు బాల్రెడ్డి, వెంకటేశంగౌడ్, పరిశ్రమ ప్రతినిధులు ఉగేష్, తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్రెడ్డి
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నెట్వర్క్ సమస్యతో తప్పని తిప్పలుహత్నూర(సంగారెడ్డి): హత్నూర మండల కేంద్రంలో రెండు రోజులుగా నెట్వర్క్ అంతరాయం ఏర్పడటంతో తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం వచ్చిన రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. గ్రామంలో నెట్వర్క్ సమస్య తలెత్తడంతో ఎయిర్టెల్ నిర్వాహకులపై స్థానికులు మండిపడుతున్నారు. ఇక తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఇంటర్నెట్ సమస్యలేర్పడి రిజిస్ట్రేషన్లు ఇతర పనుల కోసం వచ్చిన ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఇప్పటికై నా సంబంధిత అధికారులు స్పందించి గ్రామంలో నెట్వర్క్ సమస్య తలెత్తకుండా చూడాలని కోరుతున్నారు. జిల్లా సర్పంచ్ల ఫోరం ఉపాధ్యక్షుడు చంద్రం కృష్ణాగౌడ్ కౌడిపల్లి(నర్సాపూర్): పాఠశాలల్లో సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని జిల్లా సర్పంచ్ల ఫోరం ఉపాధ్యక్షుడు చంద్రం కృష్ణాగౌడ్ స్పష్టం చేశారు. కౌడిపల్లి ఉన్నత పాఠశాలలో మంగళవారం బాలల గ్రామసభను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ...కౌడిపల్లిలోని బాలురు, బాలికల ఉన్నత, ప్రాథమిక పాఠశాలతోపాటు ఎస్టీ బాలుర, బాలికల మినీ గురుకులం, బతుకమ్మ తండాలో పాఠశాలతోపాటు హాస్టల్లో మంచినీరు, గ్రౌండ్, విద్యుత్, ఫ్యాన్లు ఇతర సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తానన్నారు. బతుకమ్మతండాలో ప్రహారీగోడ నిర్మాణం పనులు పూర్తయ్యాయని చెప్పారు. ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థుల అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని హితవు పలికారు. కార్యక్రమంలో హెచ్ఎంలు లలితాదేవి, సాజిత్అలీ, ఫణికుమార్, పంచాయతీ కార్యదర్శి నగేశ్, ఎల్లం, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. రామాయంపేట(మెదక్): రోగులకు అందుబాటులో ఉండి వైద్య సేవలు అందజేయాలని మెదక్ ఆర్డీవో రమాదేవి స్పష్టం చేశారు. స్థానిక ప్రభుత్వాస్పత్రిని మంగళవారం రమాదేవి సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె రోగులకు అందుతున్న వైద్య సేవలను పరిశీలించారు. సోమవారం రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న మాడల్ స్కూల్ విద్యార్థులు పరిస్థితిని ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ లింబాద్రిని అడిగి తెలుసుకున్నారు.అనంతరం తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో తహసీల్గార్ రజని, ఆర్ఐలు, ఇతర సిబ్బందితో సమావేశం నిర్వహించారు. హవేళిఘణాపూర్(మెదక్): జిల్లా సరిహద్దులో ఉన్న పోచారం డ్యామ్ వరద ఉధృతిని అదనపు కలెక్టర్ నగేశ్ మంగళవారం పరిశీలించారు. అనంతరం వరద ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నందున పోలీసు సిబ్బంది తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. పోచమ్మరాళ్ శివారులో గతేడాది కొట్టుకుపోగా, తాత్కాలికంగా నిర్మించిన రోడ్డును పరిశీలించి అధికారులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. కార్యక్రమంలో మండల రెవెన్యూ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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వాడీవేడిగా సర్వసభ్య సమావేశంపెద్దశంకరంపేట(మెదక్): పెద్దశంకరంపేట మండల ప్రథమ సర్వసభ్య సమావేశం వాడీవేడిగా జరిగింది. నారాయణఖేడ్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజీవరెడ్డి అధ్యక్షతన నిర్వహించిన ఈ సమావేశంలో ఆయా గ్రామాల సర్పంచ్లు తమ సమస్యలపై అధికారులను ప్రశ్నించారు. శివాయిపల్లి,చీలాపల్లి, కమలాపూర్, ఆరేపల్లి, రామోజిపల్లి,గొట్టిముక్కుల,బూర్గుపల్లి తదితర గ్రామాల్లో నెలకొన్న విద్యుత్ సమస్యలపై సర్పంచ్లు విద్యుత్శాఖ ఏఈ, లైన్మెన్లు,సిబ్బంది పనితీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో సంజీవరెడ్డి విద్యుత్ ఎస్ఈతో ఫోన్లో మాట్లాడి సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని సూచించారు. గ్రామాల్లో ఇంకుడుగుంతల నిర్మాణం, జలసిరి, చెత్తసేకరణపై అవగాహన పెంచుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. బుజ్రాన్పల్లి గ్రామానికి ఏడు నెలలుగా మిషన్భగీరథ రావడం లేదని సర్పంచ్ అధికారుల దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. కల్యాణలక్ష్మి,సీఎంఆర్ఎఫ్ల చెక్కుల పంపిణీ మండల పరిధిలోని ఆయా గ్రామాలకు చెందిన 23 మందికి కల్యాణలక్ష్మి, 63 మందికి సీఎంఆర్ఎఫ్ల చెక్కులను ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి లబ్ధిదారులకు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో మండల ప్రత్యేకాధికారి జగదీశ్,ఎంపీడీఓ క్రాంతికుమార్, తహసీల్దార్ నారాయణ, హౌసింగ్ డీఈ విజయ, నాయకులు నారా గౌడ్, మధు, మురళిపంతులు, సర్పంచ్ల ఫోరం అధ్యక్షుడు పెరుమాండ్లుగౌడ్ తదితరులున్నారు.
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కొత్తకుంట చెరువుకు గండినారాయణఖేడ్: కురుస్తోన్న వర్షాలతో నిజాంపేట్ మండలంలోని మొదళ్లకుంట తండా కొత్తకుంట చెరువుకులోకి భారీగా వరదనీరు చేరడంతో చెరువుకు గండి పడింది. గండి పడటం కారణంగా చెరువులోని నీరు ఎప్పుడైనా తండాలోకి చేరే ప్రమాదముందని గిరిజనులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతేడాది చెరువుకు గండి పడే ప్రమాదముందని గుర్తించి తాత్కాలికంగా ఒకవైపు మట్టిని తొలగించి నీటిని మళ్లించారని గిరిజనులు తెలిపారు. అనంతరం వేసవిలో నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు చెరువును పరిశీలించినప్పటికీ గండిని శాశ్వతంగా పూడ్చేందుకు ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టలేదన్నారు. వరదనీరు ఒక్కసారిగా చెరువులోకి చేరి గండి మరింత విస్తరించిందన్నారు. ఈ పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే వరదనీరు తండాలోకి ప్రవేశించి గృహాలతోపాటు పంట భూముల్లోకి నీరు చేరి భారీ నష్టం వాటిల్లే అవకాశముందని తండా వాసులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. చెరువు గండికి నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు తాత్కాలిక మరమ్మతులు చేపట్టారని, పూర్తిస్థాయిలోనే మరమ్మతులు చేపడితే ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని గిరిజనులు కోరుతున్నారు.
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రాయితో దాడి.. ఆపై గొంతుకోసి..నారాయణఖేడ్: కుటుంబ కలహాలు, అనుమానం పెనుభూతంలా మారి కట్టుకున్న భార్యను ఓ భర్త దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఈ ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా నాగల్గిద్ద మండలం ఇరక్పల్లిలో చోటుచేసు కుంది. ఖేడ్ సీఐ శ్రీనివాస్రెడ్డి, స్థానికుల కథనం ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన సయ్యద్ ముల్తాన్ (35)కు 13 ఏళ్ల క్రితం మనూరు మండలం అతి మ్యాల్ గ్రామానికి చెందిన పర్వీన్ (32)తో వివాహం జరిగింది. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె. కాగా సయ్యద్ ముల్తాన్ దర్గాలో పూజలు చేస్తూ, ఆటో నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తు న్నాడు.అయితే భార్యపై అనుమానంతో తరచూ ఆమెతో ఘర్షణపడేవాడు. దీంతో ఆరు నెలల క్రితం పర్వీన్ పుట్టింటికి వెళ్లింది. పెద్దలు సర్దిచెప్పడంతో 11 రోజుల క్రితం తిరిగి ఇంటికి వచ్చింది. సోమవా రం అర్ధ రాత్రి కూడా భార్య తో గొడవపడిన ముల్తాన్ రాయితో ఆమెపై దాడి చేశాడు. అనంతరం కత్తితో గొంతు కోసి మృతదేహాన్ని దర్గాలోకి తీసుకెళ్లి పడేశాడు. అక్కడి నుంచి సమీపంలోని గిరిజన తండాకు వెళ్లి విషయం చెప్పడంతో తండావాసులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. నాగల్గిద్ద పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకొని వివరాలు సేకరించారు. ఘటనా స్థలాన్ని ఖేడ్ డీఎస్పీ వెంకట్రెడ్డి, సీఐ శ్రీనివాస్రెడ్డి సందర్శించారు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఖేడ్ ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించి, మృతురాలి సోదరుడి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేశారు.
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చేయి చేయి కలిపి.. చిన్నారిని కాపాడిపాపన్నపేట(మెదక్): గిరిజన తండాలో మానవత్వం పరిమళించింది. ఓ చిన్నారి చేయి తొలగించాల్సిన పరిస్థితి రావడంతో .. తలా కొంత నగదు పోగు చేసి, మెరుగైన వైద్యం చేయించారు. దీంతో ప్రమాదం నుంచి అతడు బయటపడ్డాడు. ఈ ఘటన మండల పరిధిలోని కశ్నా తండాలో చోటు చేసుకుంది. తండాకు చెందిన గోపాల్,సుగుణ దంపతుల కుమారుడు అక్షిత్ ఆడుకుంటూ వెళ్లి పొరపాటున సల సల కాగుతున్న నీటిలో చేయి పెట్టాడు. తీవ్రంగా కాలడంతో అతని చేయి తొలగించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో సర్పంచ్ గణేశ్ విజ్ఞప్తితో పలువురు గిరిజన దాతలు కలిసి సుమారు రూ.1.37 లక్షలు వసూలు చేసి మెరుగైన వైద్యం చేయించి చిన్నారిని రక్షించారు.
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పొరుగు కూలీలే దిక్కు!వ్యవసాయంలో వరి నాట్లు మొదలుకొని.. ధాన్యం కేంద్రాల్లో హమాలీ పనుల వరకు ఇతర రాష్ట్రాల కూలీలే పని చేస్తున్నారు. అయితే రోజురోజుకు స్థానికంగా వ్యవసాయ కూలీల కొరత ఏర్పడటంతో పొరుగు రాష్ట్రాల కూలీలకు డిమాండ్ పెరిగింది. –హత్నూర(సంగారెడ్డి) సంగారెడ్డి జిల్లా హత్నూర మండలంలో బిహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, వెస్ట్ బెంగాల్తో పాటు పలు రాష్ట్రాలకు చెందిన సుమారు 700 పైచిలుకు వలస కూలీలు వరి నాట్లు వేసేందుకు గ్రామాల్లో పనిచేస్తున్నారు. చీక్ మద్దూర్, నవపేట్, హత్నూర, బడంపేట్, సిరిపుర, కాసాల , రెడ్డి ఖానాపూర్, దేవులపల్లి, బోరపట్లతో పాటు పలు గ్రామాల్లో ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వ్యవసాయ కూలీలు స్థానికంగా ఉంటూ వరినాటు పనుల్లో మునిగిపోయారు. ఇక్కడ వరి నాటు వేసేందుకు రూ.5వేల నుంచి 5500 వరకు తీసుకుంటున్నారు. 15 మంది నుంచి 20 మంది కూలీలు రోజుకు ఆరు నుంచి ఏడెకరాల వరకు నాట్లు వేస్తున్నారు. ఉదయాన్నే పొలంలోకి వెళ్లి రాత్రి వరకు పనిచేస్తున్నారు. వరి నాట్లు వేసే సమయంలో ఎరువులు చల్లడానికి రూ.70 నుంచి రూ. 100 వరకు అదనంగా తీసుకుంటున్నారు. కూలీలను తీసుకెళ్లడానికి రవాణా చార్జీలు సైతం రైతులే చెల్లిస్తున్నారు. దీంతో ఎకరా వరి నాటు వేయడానికి సుమారు రూ. 6వేల నుంచి 7వేల వరకు రైతు కూలీలకు చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా చాలా మండలాల్లో వేలాదిమంది ఇతర రాష్ట్రాల కూలీలు వలస వచ్చి వరి నాట్లు వేస్తున్నారు. గ్రామాల్లో రైతులు వ్యవసాయం చేస్తున్నారన్న పేరు తప్ప కూలీల కొరత వల్ల పొరుగు కూలీలపై ఆధారపడి సాగు చేయాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. వరి నాట్లు వేసేందుకు.. పంట పండిన తర్వాత ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో కూడా హమాలీ కూలీలుగా పనిచేసేందుకు ఇతర రాష్ట్రాల కూలీలే పెద్దదిక్కుగా మారారు. పొరుగు రాష్ట్రాల కూలీలు రాకుంటే మన ఎవుసానికి ఇబ్బందిగా మారే పరిస్థితి నెలకొంది. ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లోనూ వారే.. జిల్లాలో వేలాది మంది ఉపాధి
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రహదారి పనుల్లో వేగం పెంచాలిసైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ విభాగం జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ సన్ప్రీత్ సింగ్ పటాన్చెరు టౌన్: జాతీయ రహదారి–65పై ట్రాఫిక్ నిర్వహణ, రహదారి భద్రతా చర్యలను మరింత మెరుగుపరచాలని సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ విభాగం జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (ట్రాఫిక్) సన్ప్రీత్ సింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం పటాన్చెరు ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఎన్హెచ్–65 పై కీలక కూడళ్లు, ట్రాఫిక్ పాయింట్లతో పాటు ముత్తంగి పిస్తాహౌస్ సమీపంలోని నీరు నిలిచే ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. అనంతరం ఇస్నాపూర్ నుంచి రుద్రారం వరకు కొనసాగుతున్న జాతీయ రహదారి విస్తరణ, ఫ్లై ఓవర్ నిర్మాణ పనులను పరిశీలించి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. రహదారి విస్తరణ, ఫ్లై ఓవర్ నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అనంతరం పటాన్చెరు ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ను సందర్శించారు. సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్–2 డీసీపీ శేషాద్రిని రెడ్డి, మియాపూర్ ట్రాఫిక్ డివిజన్ ఏసీపీ ఆది మూర్తి, ట్రాఫిక్ సీఐ శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్ నరేశ్ పాల్గొన్నారు.
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జిల్లా అథ్లెటిక్స్ జట్ల ఎంపికసిద్దిపేటజోన్: జిల్లా అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సోమవారం డిగ్రీ కళాశాల మైదానంలో జిల్లా సబ్ జూనియర్, జూనియర్ అథ్లెటిక్స్ ఎంపిక చేపట్టారు. అండర్ –6,8, 10, 12, 14, 16, 20 విభాగాల్లో మహిళలు, పురుషులకు పోటీలు నిర్వహించారు. వివిధ విభాగాల్లో పరుగు, జంప్స్, వివిధ రకాల త్రోలలో సెలెక్షన్ చేపట్టారు. మొదటి మూడు స్థానాలు సాధించిన వారికి బహుమతులు, సర్టిఫికెట్లు పంపిణీ చేశారు. అలాగే ఈనెల 7న హన్మకొండలో జరిగే రాష్ట్ర స్థాయి అథ్లెటిక్స్ పోటీలకు జిల్లా జట్టును ఎంపిక చేశారు. ఈ పోటీలను అసోసియేషన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి వెంకట్ స్వామి, పర్యవేక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా రెజ్లింగ్ అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి ఉప్పలయ్య, పీఈటీలు పుష్పలత, సంధ్య, ప్రవీణ్, వెంకట్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
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సీ్త్రనిధి రుణాల స్వాహాపై నిరసనకలెక్టర్కు వినతిపత్రం అందజేతమెదక్ కలెక్టరేట్: నిరక్షరాస్యులైన తమను మోసం చేసి సీ్త్రనిధి లోన్లు తీసుకున్న వీఓఏపై చర్యలు తీసుకొని న్యాయం చేయాలని బాధిత మహిళలు కలెక్టర్ ఎదుట కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. వివరాలు ఇలా.. సోమవారం టేక్మాల్ మండలం గొల్లగూడెం గ్రామ మహిళా సమాఖ్య సభ్యులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి తమకు న్యాయం చేయాలని కలెక్టరేట్ ఎదుట నిరసన తెలిపారు. అనంతరం కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ను కలిసి వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా బాధిత మహిళలు మాట్లాడుతూ.. గ్రామానికి చెందిన వీఓఏ ఆంజనేయులు 2023లో గ్రామానికి చెందిన తదితర సంఘాలకు చెందిన సభ్యుల పేరిట సీ్త్రనిధి లోన్లు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. తమకు చదువు రాకపోవడాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని, తమ పేర్లపై తీర్మానాలు రూపొందించి సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసి రుణాలు తీసుకున్నారని ఆరోపించారు. ఇటీవల కొత్త సీసీ వచ్చి లోను డబ్బులు కట్టాలని ప్రశ్నించడంతో భయాందోళనకు గురైనట్లు తెలిపారు. పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేసి న్యాయం చేయాలని కలెక్టర్ను వేడుకున్నారు.
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చిట్టీల పేరుతో రూ.2.5 కోట్ల మోసందంపతులు పరారీపటాన్చెరు టౌన్: చిట్టీల పేరుతో దాదాపు రూ.2.5 కోట్ల మేర మోసానికి పాల్పడి దంపతులు పరారయ్యారు. ఈ ఘటన అమీన్పూర్ మున్సిపల్ పరిధిలోని బీఎస్ఆర్ కాలనీలో కలకలం రేపింది. బాధితుల కథనం ప్రకారం.. శిరీష, ఆమె భర్త సాంబశివరావు పదేళ్లుగా బీఎస్ఆర్ కాలనీలో బట్టల వ్యాపారం నిర్వహిస్తూ స్థానికులతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఏర్పరుచుకున్నారు. ఆ పరిచయాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని పలువురితో చిట్టీలు నిర్వహించి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. బీఎస్ఆర్ కాలనీతో పాటు రాఘవేంద్ర కాలనీ, బీహెచ్ఈఎల్ టౌన్న్షిప్, సింఫనీ కాలనీ ప్రాంతాలకు చెందిన పలువురు చిట్టీల్లో చేరి నెలనెలా డబ్బులు చెల్లించినట్లు బాధితులు తెలిపారు. ఇటీవల చిట్టీల డబ్బులు చెల్లించే సమయం రాగానే శిరీష, సాంబశివరావు అందుబాటులో లేకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన బాధితులు వారి ఇంటికి వెళ్లగా.. తాళం వేసి ఉండటంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇటీవల వారు ఇంటిని విక్రయించి, రాత్రికి రాత్రే కుటుంబ సమేతంగా పరారైనట్లు బాధితులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించి తమకు న్యాయం చేయాలని, తమ సొమ్ము తిరిగి ఇప్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు అమీన్పూర్ సీఐ ప్రవీణ్ రెడ్డి తెలిపారు. శిరీష, సాంబశివరావు దంపతులు
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రాంగ్రూట్లో వెళ్లి వ్యక్తి మృతిపెద్దశంకరంపేట(మెదక్): రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన మండలంలోని కమలాపూర్ 161వ జాతీయ రహదారిపై ఆదివారం సాయంత్రం చోటు చేసుకుంది. ఎస్ఐ.ప్రవీణ్రెడ్డి వివరాలు.. సంగారెడ్డి జిల్లా కల్హేర్ మండలం మార్డి గ్రామానికి చెందిన కమ్మరి గణేశ్(43) తన బైక్పై పెద్దశంకరంపేట వైపు నుంచి మార్డి వైపు రాంగ్రూట్లో వెళ్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఎదురుగా వచ్చిన ఐషర్ వాహనం ఢీకొట్టడంతో గణేశ్ తలకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. అతడిని జోగిపేట ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతిచెందాడు. మృతుడి భార్య ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వాహనం ఢీకొని బాలుడు.. రామచంద్రాపురం(పటాన్చెరు): గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొని బాలుడు దుర్మరణం చెందాడు. ఈ సంఘటన తెల్లాపూర్ డివిజన్ పరిధిలోని కొల్లూరులో సోమవారం సాయంత్రం చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం..కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ ప్రాంతానికి చెందిన చరణ్(10) జీవనోపాధి కోసం తన తల్లిదండ్రులతో తెల్లాపూర్ డివిజన్ పరిధిలోని కొల్లూరుకు వలస వచ్చారు. కేసీఆర్నగర్ కాలనీ వెనక భాగంలోని రోడ్డు పక్కల గుడిసె వేసుకుని నివసిస్తున్నారు. కాగా సోమవారం సాయంత్రం చరణ్ రోడ్డుపై ఉండగా గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొట్టింది. దీంతో అతడు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందాడు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. మృతుడి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వాహనాన్ని అదుపుచేయబోయి.. పటాన్చెరు టౌన్: వాహనాన్ని అదుపు చేయబోయి డ్రైవర్ మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన పటాన్చెరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. జేపీ కాలనీ డివిజన్ బండ్లగూడకు చెందిన నర్సింగ్(40) నాయకోటి బస్తీలో ఉన్న రేషన్ దుకాణం వద్దకు బియ్యం బస్తాలు తీసుకెళ్లేందుకు సోమవారం మధ్యాహ్నం వచ్చాడు. కాగా బియ్యం బస్తాలు తీసుకొచ్చి ట్రాలీ ఆటోలో వేశాడు. ఈ క్రమంలో వాహనం నిలిపినచోట వెనుక వంపు ఉండటంతో వాహనం కదిలింది. వెంటనే నర్సింగ్ దాన్ని అదుపు చేసేందుకు వెనుక వైపు నుంచి ముందుకు తోస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో వెనుక ఉన్న బోరు చేతి పంపు ప్రమాదవశాత్తు అతని తలకు తగిలి తీవ్ర గాయాలై అక్కడికక్కడే దుర్మరణం పాలయ్యాడు.
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పెండింగ్ ఫీజులు విడుదల చేయాలిసంగారెడ్డి ఎడ్యుకేషన్: పెండింగ్లో ఉన్న స్కాలర్షిప్తో పాటు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ను వెంటనే విడుదల చేయాలని ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రజినీకాంత్ డిమాండ్ చేశారు. సోమవారం సంగారెడ్డిలో ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా వర్క్ షాప్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రజనీకాంత్ మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యార్థులకు రావాల్సిన స్కాలర్ షిప్, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు దాదాపు రూ.12 వేల కోట్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయన్నారు. పేద, మధ్య తరగతి విద్యార్థులు బకాయిలు కట్టలేక పైచదువులకు వెళ్లలేక మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వం వెంటనే విద్యార్థులకు రావాల్సిన స్కాలర్షిప్, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు రాజేశ్, సతీశ్, జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు అర్జున్, జిల్లా కో కన్వీనర్ వాణి, జిల్లా కమిటీ సభ్యులు సందీప్, రిషి, సామ్సన్, అభి, సాయి గౌడ్, హరి,కిరణ్, కుమార్ పాల్గొన్నారు.
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ఆరు కిలోల గంజాయి పట్టివేత ఇద్దరిపై కేసు నమోదురామచంద్రాపురం(పటాన్చెరు): గంజాయి విక్రయిస్తున్న ఇద్దరిని కొల్లూరు పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ సంఘటన తెల్లాపూర్ డివిజన్ పరిధిలో సోమవారం సాయంత్రం చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. ఒడిశాకు చెందిన హరిజన్, సమీర్ హరిజన్ కలిసి తెల్లాపూర్ డివిజన్ పరిధిలో హాల్మార్క్ లేబర్క్యాంప్ వద్ద గంజాయిని విక్రయించేందుకు వచ్చారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఇద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకుని వారి వద్ద నుంచి ఆరు కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
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ఆటోను ఢీకొట్టిన లారీ● 15 మందికి గాయాలు ● ఇద్దరి విద్యార్థుల పరిస్థితి విషమం రామాయంపేట(మెదక్): రోడ్డు ప్రమాదంలో 12 మంది విద్యార్థులతోపాటు ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు, ఆటోడ్రైవర్ గాయపడ్డారు. వీరిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఈ ఘటన రామాయంపేట శివారు జాతీయ రహదారిపై జంక్షన్ వద్ద సోమవారం చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం.. స్కూల్ ముగియగానే స్థానిక తెలంగాణ మాడల్ స్కూల్కు చెందిన విద్యార్థులతోపాటు ఉపాధ్యాయులు మొత్తం 16 మంది ఆటోలో రామాయంపేటకు వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆధ్యా హోటల్ జంక్షన్ వద్ద ఆటోను వెనుకనుంచి లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆటోలో ఉన్న 12 మంది విద్యార్థులతోపాటు ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు, ఆటో డ్రైవర్కు గాయాలయ్యాయి. స్థానిక సీఐ సైదా, ఎస్ఐ బాల్రాజ్ ,నార్సింగి ఎస్ఐ సృజన బాధితులను అంబులెన్సులో స్థానిక ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. విషయం తెలియగానే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆసుపత్రికి చేరుకొని విలపించారు. గాయపడ్డ వారిలో ఉపాధ్యాయులు జ్యోతి, మంజుల, విద్యార్థులు ఽశివచరణ్, ముఖేశ్గౌడ్, లావణ్య, అభిరాంగౌడ్, శ్రీతిక, దీక్షిత, శ్రావణ్, విశాల్, నవీన్, రక్షిత్రెడ్డి, రిషికేశ్గౌడ్, అభిజ్ఞ ఉన్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కౌడిపల్లిలో ఇద్దరికీ గాయాలు కౌడిపల్లి(నర్సాపూర్): రోడ్డు క్రాస్ చేస్తున్న సమయంలో బైక్ను కారు ఢీకొట్టడంతో ఇద్దరికీ గాయాలయ్యాయి. ఈ సంఘటన మండల కేంద్రమైన కౌడిపల్లిలో 765డి జాతీయ రహదారిపై సోమవారం చోటు చేసుకుంది. ఎస్ఐ అమరేందర్రెడ్డి, స్థానికులు వివరాల ప్రకారం.. కౌడిపల్లి పీఎస్లో విధులు నిర్వహించే కానిస్టేబుల్ శంకరయ్య, హోంగార్డ్ శంకర్ బైక్పై వెళ్తున్నారు. కాగా కౌడిపల్లి శివారులో రోడ్డు క్రాస్ చేస్తుండగా మెదక్వైపు నుంచి నర్సాపూర్ వైపు వెళ్తున్న కారు ఢీకొట్టింది. దీంతో బైక్పై ఉన్న ఇద్దరు ఎగిరి కిందపడ్డారు. హోంగార్డ్ శంకర్కు కాలు విరగగా, కానిస్టేబుల్ శంకరయ్యకు తల, భుజానికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. బాధితులను వెంటనే 108లో హైదరాబాద్లోని ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
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ట్రాక్టర్ బ్యాటరీ చోరీహత్నూర(సంగారెడ్డి): గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ట్రాక్టర్ బ్యాటరీని ఎత్తుకెళ్లిన ఘటన హత్నూర మండల కేంద్రంలో ఆదివారం రాత్రి చోటుచేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన వల్లిగారి దుర్గేశ్కు చెందిన ట్రాక్టర్ రోడ్డు పక్కన పెట్టాడు. రాత్రి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ట్రాక్టర్ బ్యాటరీని చోరీ చేశారు. సోమవారం ఉదయం గమనించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తాళం వేసిన ఇంట్లో.. సిద్దిపేటరూరల్: తాళం వేసిన ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారు. ఈ ఘటన మండల పరిధిలోని రాఘవాపూర్లో ఆదివారం చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల వివరాలు.. గ్రామానికి చెందిన ద్యావని వెంకటేశ్ ఇంట్లోకి రెండు నెలల క్రితం ఉడుము వచ్చింది. అపశకునంగా భావించిన అతడు అదే గ్రామంలో వేరే చోట కుటుంబంతో కలిసి అద్దెకు ఉంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం ఉదయం తన ఇల్లు చూసేందుకు వెళ్లగా.. ఇంటి తాళం పగులగొట్టి, బీరువా తలుపులు, లోపలి లాకర్ తెరిచి ఉన్నాయి. తులం బరువుగల రెండు బంగారు ఉంగరాలు, రూ. 50 వేల నగదు చోరీకి గురైంది. దీంతో పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో క్లూస్ టీం చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. నిందితుడి రిమాండ్ పెద్దశంకరంపేట(మెదక్): పాతకక్షలను మనసులో పెట్టుకొని వ్యక్తిపై దాడి చేశాడు. ఈ సంఘటన మండల పరిధిలోని బూర్గుపల్లిలో ఆదివారం చోటుచేసుకుంది. ఎస్ఐ.ప్రవీణ్రెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన నాందేడ్ యాదయ్య గ్రామానికి చెందిన కలాలి లక్ష్మణ్గౌడ్పై పాతకక్షలను మనసులో పెట్టుకొని కల్లు దుకాణం వద్ద గొడ్డలితో దాడి చేయగా అతడు తప్పించుకున్నాడు. అనంతరం కల్లు సీసాతో పారిపోతున్న బాధితుడు లక్ష్మణ్గౌడ్ను గాయపర్చాడు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, నిందితుడు యాదయ్యను అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో రిమాండ్ చేశారు. మద్దూరు(హుస్నాబాద్): దూల్మిట్ట మండలంలో పని చేసే ఓ మహిళ అధికారిని వేధించిన ఘటనలో బైరాన్పల్లి గ్రామానికి చెందిన అనిల్పై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటి కేసు నమోదైంది. ఎస్ఐ మహ్మద్ అసిఫ్ వివరాల ప్రకారం.. సదరు అధికారిని భయభ్రాంతులకు గురి చేసి పెళ్లి చేసుకోమని అనిల్ వేధించాడు. దీంతో బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు అతడిపై పోలీసులు అట్రాసిటి కేసు నమోదు చే శారు. దుబ్బాకరూరల్: పేకాట ఆడుతున్న వారిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ సంఘటన మండలంలోని రాజక్కపేట గ్రామంలో ఆదివారం రాత్రి చోటు చేసుకుంది. ఎస్ఐ కీర్తిరాజ్ వివరాలు.. గ్రామ శివారులో కొంత మంది వ్యక్తులు పేకాట ఆడుతున్నారని విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు స్థావరంపై పోలీసులు దాడి చేశారు. రూ.8150 నగదు, 5సెల్ ఫోన్లు, రెండు బైక్లు స్వాధీనం చేసుకొని, 9మందిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. పాతదొమ్మాటలో ఇద్దరు.. చేర్యాల(సిద్దిపేట): పేకాట స్థావరంపై పోలీసులు దాడి చేసి ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు. పోలీసుల వివరాలు.. మండల పరిధిలోని పాతదొమ్మాటలో గ్రామ శివారు చెరువు సమీపంలో కొందరు పేకాట ఆడుతున్నారనే సమాచారం వచ్చింది. దీంతో పేకాట స్థావరంపై దాడి చేయగా ఇద్దరు వ్యక్తులు పట్టుబడగా, ఐదుగురు పరారయ్యారు. రెండు ఫోన్లు, పేక ముక్కలు, రూ.2200 స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పటాన్చెరు టౌన్: మహిళ అదృశ్యమైన సంఘటన పటాన్చెరు పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ముత్తంగి డివిజన్కు చెందిన తలారి మాధవి (20) సోమవారం ఉదయం ఇంట్లో ఎవరికి చెప్పకుండా బయటకు వెళ్లి తిరిగి రాలేదు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆమె కోసం వెతికినా ఆచూకీ లభించలేదు. పటాన్చెరు టౌన్: గుండెనొప్పితో యువకుడు మృతి చెందాడు. ఈ సంఘటన పటాన్చెరు పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం.. ఇస్నాపూర్ మున్సిపల్ పరిధిలోని రుద్రారానికి చెందిన గంగ మహేశ్(24) రెండేళ్గుగా గుండెనొప్పితో బాధపడుతూ వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నా.. ఆరోగ్యం మెరుగుపడలేదు. ఈ క్రమంలో సోమవారం గుండెనొప్పి తీవ్రత పెరగడంతో మృతి చెందాడు. పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం తరలించారు.
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కార్డులు మార్చి.. నగదు కాజేసి● అంతర్రాష్ట్ర ముఠా అరెస్ట్ ● ఏటీఎంల వద్ద అమాయకులు, వృద్ధులే టార్గెట్ ● కేసు వివరాలు వెల్లడించిన డీసీపీపటాన్చెరు టౌన్: ఏటీఎంల వద్ద అమాయకులు, వృద్ధులను టార్గెట్ చేసి కార్డులు మార్చి నగదు కాజేస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర ముఠాను అమీన్పూర్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సోమవారం గచ్చిబౌలి కార్యాలయంలో డీసీపీ చింతమనేని శ్రీనివాస్ కేసు వివరాలు వెల్లడించారు. జూలై 27న అమీన్పూర్ పరిధిలోని కిష్టారెడ్డిపేటలోని ఎస్బీఐ ఏటీఎంలో బాధితుడికి సహాయం చేస్తామని నమ్మించి అతని ఏటీఎం కార్డు, పిన్ను తెలుసుకున్న నిందితులు కార్డును మార్చి, అనంతరం ఖాతా నుంచి రూ.65,400 డ్రా చేశారు. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు సీసీటీవీ, సాంకేతిక ఆధారాల ద్వారా నిందితులను గుర్తించి అరెస్ట్ చేశారు. విచారణలో నిందితులు హైదరాబాద్, సైబరాబాద్ పరిధితో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ఇదే తరహా మోసాలకు పాల్పడినట్లు తేలింది. వారి వద్ద నుంచి 130 ఏటీఎం కార్డులు, రెండు స్వైప్ మిషన్లు, మూడు ఆటోలు, ఐదు ఫోన్లు, రూ.27,230 నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆరుగురు నిందితులను రిమాండ్కు తరలించారు. కాగా, పరారీలో ఉన్న మరో ఇద్దరిని త్వరలో పట్టుకుంటామన్నారు. సమావేశంలో ఏసీపీలు శ్రీనివాస్, వెంకటరమణ గౌడ్, అమీన్పూర్ సీఐ ప్రవీణ్ రెడ్డి, ఎస్ఐ విజయరావు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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చెట్ల కింద చదువులుకల్హేర్(నారాయణఖేడ్): మండలంలోని కృష్ణాపూర్ పాఠశాలలో తరగతి గదుల కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. పాఠశాలల బయట చెట్ల కింద, వరండాలో ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులకు చదువులు చెబుతున్నారు. ఎంపీపీఎస్, జెడ్పీహెచ్ఎస్, అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని ఒకే ప్రాంగణంలో నిర్వహిస్తున్నారు. మొత్తం 10 మాత్రమే గదులు ఉండగా, కంప్యూటర్, ల్యాబ్, హెచ్ఎం కార్యాలయలు ఇక్కడే కొనసాగిస్తున్నారు. ఎంపీపీఎస్లో 186 మంది, జెడ్పీహెచ్ఎస్లో 120 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. దీంతో సరిపడా గదులు లేకపోవడంతో చెట్ల కింద చదువుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. వర్షం పడితే పాఠశాలల అవరణలో నీరు నిలిచి చెరువును తలపిస్తుంది. దీంతో విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అదనపు తరగతి గదులు నిర్మించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక అందజేస్తానని ఎంఈఓ సురేష్ తెలిపారు.
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సత్వర పరిష్కారం చూపండినారాయణఖేడ్: ప్రజావాణిలో వచ్చిన దరఖాస్తుల పట్ల అలసత్వం వహించకుండా సత్వర పరిష్కారం చూపాలని ఖేడ్ సబ్ కలెక్టర్ ఉమాహారతి అధికారులకు సూచించారు. సోమవారం సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించారు. 2022లో ఖేడ్ మండలానికి చెందిన 60 మంది గిరిజన యువతకు స్వయం ఉపాధి కోసం మంజూరైన రుణాలను వెంటనే గ్రౌండింగ్ చేయాలని కోరుతూ బీఆర్ఎస్ నియోజకవర్గ ఎస్టీ సెల్ అధ్యక్షుడు రాజు నాయక్ గిరిజన నాయకులతో కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. తుర్కపల్లి తండాలో వీధి కుక్కల బెడద తీవ్రంగా ఉందని, పరిష్కరించాలని తండా యువకులతో పాటు పలు గ్రామాల బాధితులు వినతులు అందించారు. వాటిని పరిశీలించి ఆయా శాఖల అధికారులకు పరిష్కరించాలని సబ్ కలెక్టర్ సూచించారు. కార్యక్రమంలో వివిధశాఖల డివిజన్, మండల స్థాయి అధికారులు పాల్గొన్నారు. సబ్ కలెక్టర్ ఉమాహారతి
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సీపీఎస్ రద్దు చేయాలినారాయణఖేడ్: సీపీఎస్ విధానం రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ విధానం (ఓపీఎస్)ను పునరుద్ధరించాలని ఎస్టీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు శ్రీని వాస్ రాథోడ్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశా రు. నిజాంపేట్ మండలంలో సోమవారం నిర్వహించిన ఎస్టీయూ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులకు మెరుగైన క్యాష్లెస్ హెల్త్ కార్డులు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. పెండింగ్ పీఆర్సీని ప్రకటించి బకాయి బిల్లులు చెల్లించాలని కోరారు. ఉపాధ్యాయుల బదిలీలు, పదోన్నతులను ప్రతీ ఏడాది క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించాలని, ప్రభుత్వ పాఠశాలలను బలోపేతం చేయా లని విజ్ఞప్తి చేశారు. మెదక్ కలెక్టరేట్: జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రైవేట్ ఐటీఐ సెంటర్లో సోమవారం నిర్వహించిన జాబ్మేళాకు విశేష స్పందన లభించిందని జిల్లా ఎంప్లాయీమెంట్ అధికారి రామరాజు తెలిపారు. హరేకృష్ణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వ ర్యంలో 72 పోస్టులకు జాబ్ మేళా నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. ఇందులో మొత్తం 115 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోగా, అభ్య ర్థుల అర్హతను బట్టి 45 మందిని ఎంపిక చేసినట్లు వివరించారు. ట్రస్ట్ అధికారులు శివప్రసాద్, సుధీర్సింగ్ పాల్గొన్నారు.
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వానరాలకూ కు.నిరామాయంపేట(మెదక్): జిల్లాలో రోజు రోజకు పెరిగిపోతున్న కోతుల బెడద నివారణకు అధికారులు నడుం బిగించారు. ఈమేరకు జిల్లా పశు సంవర్ధక శాఖ అధికారులు రెండు రోజుల పాటు నిర్మల్ జిల్లా చించోలి వద్ద అటవీశాఖ ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతున్న కోతుల పునరావాస, శస్త్ర చికిత్స కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. దేశంలోనే ఈ కేంద్రం రెండోది కాగా, రాష్ట్రంలో మొట్ట మొదటిది. పలు జిల్లాల నుంచి ఇక్కడికి తరలించిన కోతులకు ఈ కేంద్రంలో శస్త్ర చికిత్స ద్వారా సంతాన నియంత్రణ ఆపరేషన్లు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈప్రక్రియలో భాగంగా జిల్లా నుంచి 980 కోతులను నిర్మల్ తరలించారు. వాటిలో ఇప్పటివరకు 300 వానరాలకు శస్త్ర చికిత్స నిర్వహించారు. ఏడు నుంచి పది రోజుల వరకు ప్రత్యేక బోన్లలో ఉంచి ఆహారం అందించారు. అనంతరం అటవీ ప్రాంతాల్లో వదిలేస్తారు. కేంద్రం ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు జిల్లాలో ఇటీవల కోతుల బెడద తీవ్రమైంది. గ్రామాల్లో వేల సంఖ్యలో ఉన్న వాటి బెడదను అరికట్టడానికి గాను గతంలో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు తీవ్రస్థాయిలో చేసిన ప్రయత్నాలు సఫలం కాలేదు. పంట చేలను ధ్వంసం చేయడం, ప్రజలపై దాడులకు పూనుకోవడం లాంటి సంఘటనలతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళన చెందుతున్నారు. కోతుల బెడద అరికట్టడానికి గాను జిల్లాలో ప్రజలు అధికారులకు వినతిప్రతాలు అందజేశారు. మరోవైపు ప్రజాప్రతినిధులు సైతం అధికారులపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు. ఈమేరకు కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు పశు సంవర్ధకశాఖ జిల్లా అధికారి వెంకటయ్య ఆధ్వర్యంలో అధికారుల బృందం రెండు రోజుల క్రితం నిర్మల్ జిల్లాలో పునరావాస, శస్త్ర చికిత్స కేంద్రాన్ని సందర్శించింది. జిల్లాలో సైతం కేంద్రం ఏర్పాటుకు అయ్యే నిధులు, ఇతరత్ర సమాచారాన్ని వారు సేకరించారు. మెదక్ నుంచి నిర్మల్కు 980 కోతుల తరలింపు నివారణకు నడుం బిగించిన అధికారులు ఇటీవల అక్కడి శస్త్ర చికిత్స కేంద్రం సందర్శన
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ప్రభుత్వాస్పత్రిని ప్రారంభించండిరామచంద్రాపురం(పటాన్చెరు): పటాన్చెరులోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిని వెంటనే ప్రారంభించాలని ఎమ్మెల్సీ అంజిరెడ్డి కోరారు. ఈమేరకు సోమవారం ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహను హైదరాబాద్లోని ఆయన కార్యాలయంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. పటాన్చెరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రితో పాటు కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గంలోని గాంధారి ఆస్పత్రి అభివృద్ధిపై మంత్రిని కలిసి మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. ప్రజలకు మరింత మెరుగైన వైద్య సేవలను అందించాలని కోరారు. రోగుల రద్ధీకి అనుగుణంగా వైద్యులు, పారా మెడికల్ సిబ్బందిని నియమించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అదే విధంగా రాష్ట్రంలో 104 సిబ్బంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు వివరించారు. ఈ సమస్యలపై మంత్రి సానుకూలంగా స్పందించారని తెలిపారు. మెనూ ప్రకారం భోజనం అందించాలి జీసీడీఓ సునీత న్యాల్కల్(జహీరాబాద్): విద్యార్థినులకు మెనూ ప్రకారం ఆహారం అందించాలని, ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా చర్యలు తప్పవని జీసీడీఓ సునీత ఖన్నా హెచ్చరించారు. సోమవారం న్యాల్కల్లోని కేజీబీవీని సందర్శించి విద్యార్థినులతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. మెనూలో సూచించిన విధంగా ఆహారాన్ని ఎందుకు అందించడం లేదని సదరు కాంట్రాక్టర్పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇక మీదట పొరపాటు జరగకుండా చూసుకోవాలన్నారు. పరిసరాలు అపరిశుభ్రంగా ఉండడం పట్ల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సక్రమంగా లేకపోవడం వల్ల మురికి నీరు విద్యాలయం ఆవరణలోకి వస్తుందన్నారు. ఫలితంగా విద్యార్థినులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు. కాంట్రాక్టర్ సరిగ్గా పనులు చేయకపోవడం వల్లే డ్రైనేజీ వ్యవస్థ అధ్వానంగా మారిందన్నారు. ఈ విషయాన్ని పై అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్తానన్నారు. ఆమె వెంట తహసీల్దార్ ప్రభులు, ఎంపీడీఓ షాగుప్త ఇప్పత్, ఎంఈఓ మారుతి రాథోడ్, పంచాయతీ కార్యదర్శి శ్రీనివాస్రెడ్డి, నాయకులు ప్రవీణ్ కుమార్, మహేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మెదక్ కలెక్టరేట్: రైస్ మిల్లులపై కొన్ని రోజులుగా విజిలెన్స్ తనిఖీలు విస్తృతంగా సాగుతున్నాయి. తాజాగా సోమవారం పట్టణంలోని ఓ రైస్ మిల్లులో విజిలెన్స్ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. మిల్లులో ఎలాంటి సమస్యలు లేవని గుర్తించారు. కార్యక్రమంలో విజిలెన్స్ ఇన్స్పెక్టర్ పండరి, ఎస్ఐ వెంకటేశం, సివిల్ సప్లయ్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. శివ్వంపేట(నర్సాపూర్): భూ రీ సర్వేతో సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందని జిల్లా సర్వే ఏడీ కిషన్, ఆర్డీఓ రామకృష్ణ అన్నారు. సోమవారం మండల పరిధిలోని లింగోజిగూడలో గ్రామస్తులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. భూముల పంచాయతీలతో నిత్యం జరుగుతున్న ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి గుంట భూమిని సమగ్రంగా సర్వే చేస్తామన్నారు. అందుకు సంబంధించి రికార్డులు పొందుపరిచి నకిలీ పట్టాదారులను రికార్డుల నుంచి తొలగిస్తామన్నారు. రీ సర్వేకు రైతులు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కార్యక్రమంలో డీఐఓఎస్ రాంరెడ్డి, తహసీల్దార్ కమలాద్రి, ఏఎస్ఐ సాయిలు, సర్పంచ్ అమృత, సర్వేయర్ అరుణ్కుమార్, ఆర్ఐ నిరంజన్ తదితరులు ఉన్నారు.
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తల్లిపాలతోనే రోగనిరోధక శక్తిసంగారెడ్డి జోన్: శిశువుకు తల్లి పాలు అందించటంతో సహజ రోగనిరోధక శక్తి లభిస్తుందని కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ అన్నారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో తల్లి పాల వారోత్సవాల పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. ఈసందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. శిశువు పుట్టిన వెంటనే వచ్చే ముర్రుపాలను తప్పనిసరిగా అందించే విధంగా అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ఆరోగ్యకరమైన ఎదుగుదలకు బలమైన పునాది వేస్తాయని అన్నారు. అంతకుముందు పంద్రాగస్టు ఏర్పాట్లపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. లోటుపాట్లకు తావు లేకుండా సంబంధిత శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు. అనంతరం రాజకీయల పార్టీల నాయకులతో ‘సర్’ రూపకల్పనపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. భారత ఎన్నికల సంఘం ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల సమర్పణ గడువును ఆగస్టు 10 వరకు పొడిగించిందని తెలిపారు. ఇప్పటివరకు ఫారాలు సమర్పించని అర్హులైన ఓటర్లు వెంటనే తమ బూత్ స్థాయి అధికారికి, సంబంధిత హెల్ప్డెస్క్లో ఫారాలు అందజేయాలని కోరారు. డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ సగటున 78.50 శాతం పూర్తయిందని తెలిపారు. అదే విధంగా ప్రజావాణిలో అధికారులతో కలిసి వినతులు స్వీకరించారు. మొత్తం 48 అర్జీలు వచ్చినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్లు సంగీత, పాండు, సంక్షేమాధికారి లలితకుమారి, గ్రామీణాభివృద్ధి అధికారి జ్యోతి, వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారి డాక్టర్ లలితాదేవి, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి రోహిణి, ఆర్డీఓ రాజేందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్
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ఇక కాగిత రహిత పాలనసాక్షిప్రతినిధి, సంగారెడ్డి: ఆర్థికశాఖలో కాగితపు రహిత పాలనను పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈనెల 15 నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు, పదవీ విరమణ పొందిన వారి పెన్షన్లు, మెడికల్ బిల్లులు, కార్యాలయాల నిర్వహణ బిల్లుల తదితర చెల్లింపులకు సంబంధించిన ప్రక్రియ అంతా డిజిటల్ విధానంలోనే చేపట్టనున్నారు. ఇకపై బిల్లుల కోసం ట్రెజరీ కార్యాలయాలకు ఫిజికల్ కాపీలు పంపాల్సిన అవసరం లేదని అన్ని కార్యాలయాల్లోని డీడీఓ (డ్రాయింగ్ అండ్ డిస్పర్సింగ్ ఆఫీసర్లు)లకు ఆదేశాలందాయి. ఆయా బిల్లులకు సంబంధించిన ప్రతి కాపీపై డీడీఓల డిజిటల్ సంతకంతో పాటు స్కాన్ చేసి ఆన్లైన్ ఐఎఫ్ఎంఐఎస్ పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేయడం తప్పనిసరి అని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. దీంతో ఇకపై ఫిజికల్ కాపీలు ఆయా ట్రెజరీ కార్యాలయాలకు పంపాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆయా బిల్లుల కోసం ట్రెజరీ కార్యాలయం చుట్టూ తిరగాల్సిన పని కూడా తగ్గుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఆన్లైన్లోనే బిల్లులు పంపుతున్నప్పటికీ, ఫిజకల్ కాపీలు తప్పకుండా ట్రెజరీ కార్యాలయాలకు పంపాల్సి ఉండేది. సుమారు 16 వేల మంది ఉద్యోగులు జిల్లాలో అన్నిశాఖల్లో కలిపి సుమారు 16 వేల మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. నాన్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్లు (ఎన్జీఓ)లు సుమారు ఐదు వేల మంది ఉండగా, గెజిటెడ్ ఆఫీసర్లు సుమారు 1,200 మంది ఉంటారు. అలాగే ఉపాధ్యాయులు, పోలీస్శాఖ ఉద్యోగులు కూడా ఎక్కువ మంది ఉంటారు. పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు కూడా వేలల్లో ఉంటారు. వీరికి ప్రతినెలా వేతనాలు, పెన్షన్లు, కార్యాలయ నిర్వహణ ఖర్చులు, మెడికల్ బిల్లుల చెల్లింపుల ప్రక్రియ అంతా ట్రెజరీ కార్యాలయాల ద్వారా జరుగుతుంటుంది. డాక్యుమెంట్ మిస్సింగ్ సమస్యలకు చెక్ ఈ నూతన విధానం ద్వారా బిల్లుల మంజూరు ప్రక్రియ మరింత వేగంగా సాగుతుందని ట్రెజరీ విభాగం అధికారులు చెబుతున్నారు. పేపర్ లెస్ పాలనతో పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడ్పాటు అందించవచ్చని భావిస్తోంది. మరోవైపు బిల్లులు మిస్సాయ్యాయి అనే దానికి ఆస్కారం ఉండదు. డాక్యుమెంట్లు మిస్సింగ్ కారణంగా ప్రతినెలా చాలా బిల్లుల చెల్లింపులు నిలిచిపోతుంటాయి. పూర్తి స్థాయి డిజిటల్ విధానంతో ఈ సమస్యలకు చెక్ పడుతుందని ఆ శాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఆర్థికశాఖలో ఈనెల 15 నుంచి డిజిటలైజేషన్ ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు, పెన్షన్ల మంజూరు ఆన్లైన్లోనే GïÜt-K-ÌSMýS$ õ³ç³ÆŠḥæOòœâ¶æ$Ï ç³…´ë-ÍÞ¯]l AÐ]l-çÜÆý‡… Ìôæ§ýl$ జీతభత్యాలు, ఇతర బిల్లుల మంజూరు కోసం ఇకపై బిల్లులన్నింటిని స్కాన్ చేసి, డిజిటల్ సంతకంతో పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేయాలని అన్ని కార్యాలయాల డీడీఓలకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. ఈనెల 15 నుంచి పూర్తి స్థా యిలో డిజిటలైజేషన్ విధానంలోనే అమలు చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టాం. దీంతో బిల్లుల మంజూరు ప్రక్రియలో జాప్యం ఉండదు. పారదర్శకత కూడా పెరుగుతుంది. ఆన్లైన్లోనే ఆడిట్ చేయడంతో పాటు, ఏజీ కార్యాలయానికి బిల్లులు పంపే విధానం కూడా మరింత వేగవంతం అవుతుంది. – శ్రీనివాస్, జిల్లా ట్రెజరీ అధికారి మరింత వేగంగా..
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ఇంటర్ ప్రవేశాలకు మరో అవకాశంన్యాల్కల్(జహీరాబాద్): ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ జూ నియర్ కళాశాలల్లో ఇంటర్మీడియెట్ మొదటి సంవత్సరంలో చేరేందుకు ప్రవేశ గడువును ఈనెల 15 వరకు పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గతంలో ప్రకటించిన గడువు ఈనెల 31తో ముగియగా, మరోసారి పొడిగించింది. దీంతో ప్రవేశాల సంఖ్య పెరగనుంది. జిల్లాలో 20 ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలుండగా, గురుకుల, ప్రైవేట్ కళాశాలలు 100కుపైగా ఉన్నాయి. గతేడాది ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో 4,677 మంది విద్యార్థులు ప్రవేశం పొందగా, ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు 4,503 మంది ప్రవేశం పొందారు. గతేడాది కంటే ఈసారి కేవలం 174 మంది తక్కువగా చేరారు. ప్రస్తుతం ప్రవేశాల గడువు పెంచినందున మరిన్ని అడ్మిషన్లు అయ్యే అవకాశం ఉంది. అడ్మిషన్ల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లోని అధ్యాపకులు, సిబ్బంది కళాశాలల ప్రారంభానికి ముందే మేలో ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టారు. 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థుల ఇళ్ల వద్దకు వెళ్లిన వారు ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో చదవడం ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు, అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులు, ఉత్తమ ఫలితాలు తదితర అంశాలపై తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించారు. విద్యార్థులను అక్కడే తాత్కాలికంగా అడ్మిషన్ సైతం చేసుకున్నారు. ఇలా సుమారు 15 రోజుల పాటు విస్తృత ప్రచారం నిర్వహించడంతో ప్రవేశాలు పెరిగాయి. ఈక్రమంలో మరోసారి ప్రవేశాల గడువును ప్రభుత్వం పొడిగించింది. దీంతో ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ నెల 15 వరకు గడువు పొడిగింపు
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ఆపరేటర్ల సేవలకు స్వస్తిసంగారెడ్డి జోన్: భూ భారతి కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లను తొలగించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. వారి స్థానంలో రెవెన్యూ శాఖలో పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బాధ్యతలు అప్పగించనుంది. అందుకు సంబంధించి ఏర్పాట్లపై ప్రణాళికలు రూపకల్పన చేస్తుంది. భూ భారతి నిర్వహణలో అవకతవకలు, భూ రిజిస్ట్రేషన్ల అక్రమాలు, అక్రమ వసూళ్ల నేపథ్యంలో వీరిని తొలగించాలని నిర్ణయించింది. జూనియర్ అసిస్టెంట్లకు బాధ్యతలు జిల్లావ్యాప్తంగా ఒక సబ్ కలెక్టర్, 3 రెవెన్యూ డివిజన్, 28 తహసీల్దార్ కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. మండల కేంద్రాల్లో ఉన్న తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో సాగులో ఉన్న భూములకు సంబంధించి రిజిస్ట్రేషన్తో పాటు ఇతర కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆయా కార్యాలయాల్లో 25 మంది ఆపరేటర్లు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ధరణి అమలు సమయంలో ఔట్ సోర్సింగ్ పద్ధతిలో వీరిని నియమించగా, ఏళ్లుగా ఆపరేటర్లు ఒకే చోట విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వీరి సేవలకు స్వస్తి పలకనున్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో ఈనెల 7న రిజిస్ట్రేషన్ కార్యకలాపాలపై శిక్షణ ఇచ్చి లాగిన్తో పాటు బాధ్యతలు ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే మీసేవ ఆపరేటర్లను తొలగించి వారి స్థానంలో జీపీఓలకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. కార్యాలయాల్లో వారిదే హవా తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో ప్రైవేట్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు తమ హవా కొనసాగిస్తున్నారు. ఒక్కో కార్యాలయంలో ఒకరోజు వ్యవధిలో సుమారు 20 వరకు రిజిస్ట్రేషన్లు అవుతుంటాయి. భూ రిజిస్ట్రేషన్లు, ఆన్లైన్ పత్రాల పేరుతో ఇష్టారాజ్యాంగా వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆపరేటర్లకు డబ్బులు ఇవ్వకుంటే సర్వర్ బిజీ, నెట్ రావడం లేదని ఇతర సాకులు చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. సంబంధిత కార్యాలయ అధికారులు చెప్పినప్పటికీ వినకుండా పెడచెవిన పెట్టేవారు. ఆపరేటర్లు కింగ్లుగా మారారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కార్యాలయాన్ని బట్టి రోజుకి రూ.1 వెయ్యి నుంచి రూ. 30 వేల వరకు దండుకుంటున్నారు. పారదర్శకత కోసమే.. తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో అక్రమాలకు చెక్ పెట్టి పారదర్శకమైన సేవలు అందించేందుకు ప్రైవేట్ వ్యక్తుల సేవలను తొలగించనున్నారు. భూ రిజిస్ట్రేషన్లతో పాటు ఇతర కార్యకలాపాలు అక్రమ వసూళ్లు, అవకతవకలకు తావు లేకుండా ఉండేందుకు ఈ నిర్ణయిం తీసుకున్నారు. కార్యాలయాల్లోని ఆపరేటర్లపై గత కొంతకాలంగా ప్రత్యేక అధికారులు విచారణ చేసి తొలగిస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రైవేట్ వ్యక్తుల జోక్యం లేకుండా పూర్తిగా ప్రభుత్వ అధికారులే త్వరలో సేవలు అందించనున్నారు. వారి స్థానంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్లకు బాధ్యతలు ఈ నెల 7న జిల్లా కేంద్రంలో శిక్షణ ఇప్పటికే మీసేవ ఆపరేటర్ల తొలగింపు
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ప్రధానోపాధ్యాయుడి ఆత్మహత్యనారాయణఖేడ్: ఓ ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఇంటో ఉరివేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. ఆదివారం ఎస్ఐ శ్రీశైలం, మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మండలంలోని చాప్టా(కె) గ్రామానికి చెందిన కపిల సిద్దిలింగప్ప(38), ఆయన భార్య భాగ్యలక్ష్మి పట్టణంలోని సాయిబాబాకాలనీలో నివాసం ఉంటున్నారు. మండలంలోని చందర్ నాయక్తండా మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఆయన హెచ్ఎంగా, భాగ్యలక్ష్మి ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తున్నారు. అయితే సిద్దిలింగప్పకు మూర్చవ్యాధి ఉండగా కొన్నాళ్లుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో మూడురోజుల కిందట భాగ్యలక్ష్మి పిల్లలతో కలిసి తన తల్లి గారింటికి వెళ్లింది. సిద్దిలింగప్ప తన బావమరిది జ్ఞానేశ్వర్కు వీడియోకాల్ చేసి నేను చనిపోతున్నానని చెప్పాడు. దీంతో జ్ఞానేశ్వర్ వెంటనే అక్కడికి వెళ్లి చూడగా ఉరివేసుకుని ఉంటడం గమనించాడు. స్థానిక ఆస్పత్రికి తీసుకువెళ్లగా పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. మృతుడి తండ్రి కపిల శరణప్ప చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు ఎస్ఐ తెలిపారు.
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రెండు ఆలయాల్లో చోరీశివ్వంపేట(నర్సాపూర్): మండలంలోని పలు గ్రామాల్లోని ఆలయాల్లో శనివారం అర్ధరాత్రి గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు చోరీకి పాల్పడ్డారు. చండీ గ్రామంలోని చండికాంబ ఆలయ ప్రధాన ద్వారం తాళాలు పగలగొట్టి హుండీని ఆలయ సమీపంలో ధ్వంసం చేసి అందులోని డబ్బులు ఎత్తుకెళ్లారు. అలాగే భీమ్లా పంచాయతీ శంకర్తండాలోని సేవాలాల్ జగదాంబ ఆలయంలోకి చొరబడి అమ్మవారి వెండి కిరీటం, హారం, ముక్కుపుడకతో పాటు రెండు హుండీల్లోని నగదును అపహరించారు. 30 తులాల వెండి ఆభరణాలు, రెండు హుండీల్లో ఉన్న సుమారు రూ.60 వేల నగదు చోరీ జరిగినట్టు తండావాసులు తెలిపారు. పోలీసులు చోరీ ప్రదేశాలను పరిశీలించారు. మూడు రోజుల క్రితం మండ ల పరిధి గూడూర్లోని గురుపీఠంలో చోరీ జరిగింది. చెండీకాంబ ఆలయంలోకూడా గతంలో మూడుసార్లు చోరీ ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. తరచూ ఘటనలు భయాందోళనలో గ్రామస్తులు
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పోలీసు బందోబస్తు మధ్య యువకుడి అంత్యక్రియలువట్పల్లి(అందోల్): మండల పరిధిలోని దరఖాస్తుపల్లి గ్రామంలో ఆదివారం మేకల బీరప్ప(22) అంత్యక్రియలు పోలీసుల బందోబస్తు మధ్య ముగిశాయి. వట్పల్లిలోని ఓ దాబాలో పనిచేసే బీరప్ప శనివారం అనుమానస్పదంగా మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. తమకు సమాచారం ఇవ్వకుండా పోలీసులు మృతదేహాన్ని కిందకు ఎలా దింపుతారని గ్రామస్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి వట్పల్లి పోలీస్టేషన్పై దాడిచేసిన నేపథ్యంలో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. జోగిపేట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి మార్చురీలో పోస్టుమార్టం అనంతరం యువకుడి మృతదేహాన్ని పోలీసులు ఆదివారం దరఖాస్తుపల్లికి తరలించారు. గ్రామంలో ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా సీఐ అనిల్కుమార్, సంగారెడ్డి ఉమెన్ పోలీస్టేషన్ సీఐ మహేశ్గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో బందోబస్తు నిర్వహించారు. బీరప్ప ఆత్మహత్యతో గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. అందరినీ నవ్వుతూ పలకరించే బీరప్ప మృతదేహాన్ని చూసిన కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్తులు బోరున విలపించారు. తండ్రి లేకపోవటంతో తల్లే యువకుడికి దహన సంస్కారాలు నిర్వహించడం గ్రామస్తులతో కంటతడి పెట్టించింది. బీరప్ప మృతితో గ్రామంలో విషాదఛాయలు
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పర్యావరణ పోటీలకు సిద్ధమవుదామా!విద్యార్థులకు ఆన్లైన్ క్విజ్ పోటీలు ఐదు గ్రూపులుగా నిర్వహణ ● సెప్టెంబర్ 15 వరకు రిజిస్ట్రేషన్ ● ప్రతి విద్యాసంస్థలో ఎన్ఎస్ పీసీ నోడల్ అధికారిని నియమించాలి. ఈ అధికారి సమన్వయం చేస్తూ నివేదికల బాధ్యత వహిస్తారు. ● ప్రభుత్వ, స్థానిక సంస్థలు, ఎయిడెడ్, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు తమ బ్యాగ్ లెస్డేలో ఒక రోజును ఎన్ఎస్ పీసీడే గా ప్రకటించి, ఆగస్టు 15లోపు ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. అలాగే అన్ని జూనియర్, డిగ్రీ కళాశాలలు, ఉన్నత విద్యాసంస్థలు కూడా ఒక శనివారంను ప్రకటించి చేయనున్నారు. ● ఆగస్టు 15లోపు ఎన్ఎస్ పీసీ పోటీలను పూర్తి చేసి విజేతలకు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మెరిట్ సర్టిఫికెట్లను అందజేయాలి. ● ప్లేస్టోర్ నుంచి ‘ఎకోమిత్రమా’ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని సైన్ ఇన్ చేసిన తర్వాత పాఠశాలకు సంబంధించి రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి. అనంతరం క్యూఆర్ ద్వారా నమోదు, ఆన్లైన్ క్విజ్ను పూర్తి చేయడం, ధ్రువపత్రాన్ని డౌన్లోడ్ చేయడం ద్వారా వీలైనంత ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు పాల్గొనేలా ప్రోత్సహించాలి. సదాశివపేట రూరల్(సంగారెడ్డి): విద్యార్థులకు పర్యావరణ పరిరక్షణపై అవగాహన కల్పించి, భాగస్వాములను చేసేందుకు కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ మంత్రిత్వశాఖ, మానవ వనరులు, విద్యా మంత్రి త్వ శాఖ ప్రత్యేక కార్యాచరణకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఆన్లైన్ వేదికగా నేషనల్ స్టూడెంట్ పర్యావరణ్ కాంపిటేషన్(ఎన్ఎస్ పీసీ) క్విజ్ పోటీలను దేశ వ్యాప్తంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేసింది. తెలంగాణ నేషనల్ గ్రీన్ కార్ప్స్(జాతీయ హరిత దళం) ప్రభుత్వ సహకారంతో పాఠశాల, కళాశాల, పరిశోధన విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులు, ఇతరులకు సైతం ఈ పోటీలను ప్రకటించారు. సెప్టెంబర్ 15 వరకు ప్రత్యేక వెబ్సైట్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో.. ఆన్లైన్ క్విజ్ పోటీల్లో జిల్లా స్థాయిలో అత్యధిక స్కోర్ సాధించిన ఐదుగురు విద్యార్థులకు, ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు పాల్గొనేలా ప్రోత్సహించిన హెచ్ఎంలు, ఉపాధ్యాయులకు కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా బహుమతి, ప్రశంసా పత్రాలు అందజేస్తారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో అత్యధిక స్కోర్ చేసిన విద్యార్థులు, ఎక్కువ సంఖ్యలో పాల్గొన్న జిల్లా అధికారులకు సీఎం బహుమతి, ప్రశంసా పత్రాలు ప్రదానం చేస్తారు. అలాగే జాతీయ స్థాయిలోనూ అందజేస్తారు. గ్రూప్ తరగతి విద్యార్థులు 01 1 నుంచి 5 వరకు 02 6 నుంచి 8 03 9– ఇంటర్ 04 యూజీ, పీజీ విద్యార్థులు, రీసెర్చ్ స్కాలర్లు 05 ఇతర కేటగిరీల వారు పర్యావరణంపై అవగాహన, పర్యావరణ పరిరక్షణ, హరితగృహ ప్రభావం, సహజ వనరుల వినియోగం, శిలాజ ఇంథనాలు, అడవుల పరిరక్షణ ఆవశక్యత తదితర అంశాలపై క్విజ్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. తుది ఫలితాలను సెప్టెంబర్ 20న ప్రకటిస్తారు.
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బైక్లు ఢీకొని ఇద్దరికి తీవ్రగాయాలుపెద్దశంకరంపేట(మెదక్): పెద్దశంకరంపేట శివారులోని గురుపాదగుట్ట ఆలయ సమీపంలో ఆదివారం ఎదురెదురుగా వచ్చిన రెండు బైక్లు ఢీకొని ఇద్దరు యువకులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పెద్దశంకరంపేటకు చెందిన లొద్ద రవి మల్కాపూర్లో ఆర్ఎంపీగా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. విధుల్లో భాగంగా బైక్పై వెళ్తుండగా మల్కాపూర్తండాకు చెందిన జైపాల్ అదే సమయంలో బైక్పై ఎదురెదురుగా రావడంతో ప్రమాదవశాత్తు ఢీకొన్నారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరికీ తీవ్రగాయాలు కాగా వారిని సంగారెడ్డి ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కారు ఢీ కొని.. జిన్నారం(పటాన్చెరు): గుర్తుతెలియని కారు ఢీకొట్టడంతో ఒక వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఈ ఘటన బొల్లారం పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో ఆదివారం చోటుచేసుకుంది. సీఐ సుధీర్కుమార్ తెలిపిన వివారాల ప్రకారం.. డివిజన్ పరిధిలోని ఐటీసీ పరిశ్రమ సమీపంలోని ఓ పరిశ్రమలో హెచ్ఆర్ మెనెజర్గా పనిచేస్తున్న సంతోష్రెడ్డి తన ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో గుర్తుతెలియని, నెంబరు ప్లేట్ లేని కారు ఢీ కొట్టింది. గాయపడిన అతడిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టామని సీఐ తెలిపారు.
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శ్రీకాంత్గౌడ్కు ‘సేవా రత్నావళి’చిలప్చెడ్(నర్సాపూర్): మండల పరిధిలోని జగ్గంపేటకు చెందిన ప్రైవేట్ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు దొమ్మాట శ్రీకాంత్గౌడ్కు తెలుగుభాష సేవా రత్నావళి పురస్కారం లభించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విజయవాడ హనుమంతరాయ గ్రంథాలయంలో ఆదివారం తెలుగు కళారత్నాలు సాంస్కృతిక సేవా సంస్థ, ఉషోదయ సేవా ఫౌండేషన్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ముందస్తు తెలుగుభాష సంబురాల నిర్వహణలో భాగంగా శ్రీకాంత్గౌడ్ను సేవా రత్నావళి బిరుదుతో సత్కరించారు. అంతర్జాలంలో నిర్వహించిన జాతీయ కవితా పోటీలలోఆయన స్టార్ విజేతగా ఎంపికయ్యారు. ఆ సందర్భంగా అతనికి పురస్కారం అందించడంతో పాటు తెలుగు కళారత్నాలు సాంస్కృతిక సేవా సంస్థ, ఉషోదయ సేవా ఫౌండేషన్ మెదక్ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ఎంపిక చేశాయి. కార్యక్రమంలో ఆ సంస్థల మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ యు.బి.రత్నం, జాతీయ అధ్యక్షుడు ఉషారాణి పాల్గొన్నారు. ప్రశాంత్నగర్(సిద్దిపేట): డీసీసీ సెక్రటరీగా బాధ్యతలు చేపట్టిన జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన చెంది శ్రీనివాస్ను ఆదివారం జిల్లా కేంద్రంలో ముదిరాజ్ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ సందర్భంగా ముదిరాజ్ సంఘం ఆధ్యక్షుడు మాట్లాడుతూ ముదిరాజ్లు అన్ని పార్టీల్లో ఉన్నత పదువులు పొందాలన్నారు. ముదిరాజ్ల అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని కోరారు. శ్రీనివాస్ మరెన్నో పదవులు పొందాలని ఆకాంక్షించారు. కార్యక్రమంలో గుర్రం శ్రీహరి, జెట్టి కనకయ్య, జెట్టి వెంకటయ్య, నారేన్ల రాజయ్య, పిట్ల నరేశ్, మరికంటి శ్రీధర్, పెండ్యాల సందీప్, శ్రీరామ్ శ్రీనివాస్, గొట్టం రాజయ్య, కర్ల శివకుమార్ పాల్గొన్నారు. సిద్దిపేటజోన్: రాష్ట్ర ఆర్యవైశ్య యువజన విభాగం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా సిద్దిపేటకు చెందిన పుల్లూరు శశాంక్ను నియమించారు. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని వాసవీ కల్యాణ మండపంలో ఆదివారం ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. కార్యక్రమంలో ఆంధరప్రదేశ్ మాజీ మంత్రి టీజీ వెంకటేశ్ పాల్గొని శశాంక్ను అభినందించారు. కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు అనిల్, సిద్దిపేట జిల్లా ప్రతినిధులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కల్హేర్(నారాయణఖేడ్): ఓ వివాహిత మహిళ అదృశ్యమైందని సిర్గాపూర్ ఎస్ఐ మహేశ్ ఆదివారం తెలిపారు. సిర్గాపూర్ మండలం వాసర్ సూర్త్యతండాకు చెందిన రాథోడ్ పూజ(నిర్మల) 1న కనిపించకుండా పోయిందని భర్త రాథోడ్ అనిల్ ఫిర్యాదు చేశారు. అనిల్ చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఎస్ఐ తెలిపారు. కొచ్చెర్వుతండాలో.. మెదక్జోన్: హవేళిఘణాపూర్ మండలం కొచ్చెర్వుతండాకు చెందిన మెగావత్ రాములు 1వ తేదీ నుంచి కనిపించకుండా పోయినట్లు పోలీసులు ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. రాములు భార్య మెగావత్ శోభ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. ఆచూకీ తెలిసిన వారు హవేళిఘణాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్కు సమాచారం అందించాలని పోలీసులు కోరారు. పేకాటరాయుళ్ల అరెస్టు నారాయణఖేడ్: అందిన సమాచారం మేరకు శనివారం రాత్రి ఖేడ్లోని ఓపేకాట స్థావరంపై కానిస్టేబుళ్లు హరి, రాహుల్, సంకీర్తన్రెడ్డి, శ్రీకాంత్, పరమానందం, ప్రవీణ్ లతో కలిసి దాడి చేసినట్టు ఎస్ఐ శ్రీశైలం తెలిపారు. 22 మంది పేకాట ఆడుతూ పట్టుబడగా వారిని అదుపులోకి తీసుకుని వారి వద్ద నుంచి రూ.3.52 లక్షల నగదులు స్వాధీనం చేసుకుని నిందితులపై కేసు నమోదు చేసినట్లు చెప్పారు. మెదక్జోన్: మెదక్ కొత్త బస్స్టాండ్ పరిసరాల్లో యాచించే ఓ వృద్ధురాలు అనారోగ్యంతో మృతి చెందినట్లు పోలీసులు ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఆ వృద్ధురాలికి అనారోగ్యం, ఇటీవల కురిసిన వర్షం కారణంగా మరణించి ఉండవచ్చని తెలిపారు.
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పశువులను తరలిస్తున్న వాహనం పట్టివేతములుగు(గజ్వేల్): డీసీఎం వాహనంలో పశువులను అక్రమంగా తరలిస్తున్న వారిపై ములుగు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఏఎస్ఐ పండరి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఆదివారం వంటిమామిడి క్రాస్రోడ్డు వద్ద పోలీసులు వాహన తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఒక డీసీఎం వాహనంలో పశువులను తరలిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. వాహన డ్రైవర్ మహమ్మద్ తాహిర్ పాషా, అలీమొద్దీన్, మోసిన్లను విచారించగా ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా పశువులను రవాణా చేస్తున్నట్లు వెల్లడైందని ఏఎస్ఐ తెలిపారు. కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని, పశువులను గోశాలకు తరలించామని చెప్పారు.
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రుద్రారం పెద్దచెరువులో చేపల మృతిపటాన్చెరుటౌన్: ఇస్నాపూర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని రుద్రారం పెద్దచెరువులో చేపలు మృత్యువాత పడిన ఘటన స్థానికంగా ఆందోళనకు గురిచేసింది. రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలను ఆసరాగా చేసుకుని సమీపంలోని పరిశ్రమల నుంచి వ్యర్థజలాలను చెరువులోకి వదిలివేశారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో చెరువులోని నీరు కలుషితమై చేపలు చనిపోయాయని వారు మండిపడ్డారు. సంబంధిత అధికారులు వెంటనే నీటి నమూనాలు సేకరించి పరీక్షలు నిర్వహించి, కారణమైన పరిశ్రమల యాజమాన్యంపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కాలుష్య జలాలే కారణమా?
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ట్రాక్టర్ అదుపుతప్పి రైతు మృతిచిన్నశంకరంపేట(మెదక్): కేజ్వీల్స్తో ఉన్న ఓ ట్రాక్టర్ అదుపుతప్పి యువ రైతు మృతి చెందిన ఘటన మండలంలోని గవ్వలపల్లి శివారులో చోటుచేసుకుంది. ఎస్ఐ శివానందం కథనం మేరకు.. మండలంలోని ఆగ్రహారం గ్రామానికి చెందిన రైతు రాజు(28) ఆదివారం సొంత పొలం దున్నేందుకు కేజ్వీల్స్తో ఉన్న ట్రాక్టర్ తీసుకువెళ్లాడు. ఒక మడి దున్ని మరో మడి దగ్గరకు వెళ్తున్న క్రమంలో హైటెన్షన్ టవర్ పక్కన ట్రాక్టర్ అదుపు తప్పింది. దీంతో కిందపడిపోయి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ట్రాక్టర్ చెరువులోకి వెళ్లి పోయింది. అటుగా వెళ్తున్న వారు గమనించి రాజు కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు. ట్రాక్టర్ అదుపుతప్పి పడిపోయాడా లేక హైటెన్షన్ టవర్ నుంచి విద్యుత్ సరాఫరా షాక్కు గురయ్యాడా అనే విషయంపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. రాజుకు 11 నెలల క్రితం పెళ్లయింది. భార్య కవిత ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు.
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అంధకారంలో ప్రధాన రహదారులునర్సాపూర్: పట్టణ పరిధిలోని పలు ప్రధాన రహదారులు రాత్రి వేళల్లో అంధకారంలో మగ్గుతున్నాయి. లక్షలు వెచ్చించి ఏర్పాటు చేసిన వీధిలైట్లు వెలగక పోవడంతో అవి కేవలం అలంకారప్రాయంగానే మారాయని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగానే ఈ సమస్య తలెత్తిందని స్థానికులు విమర్శిస్తున్నారు. నర్సాపూర్ – మెదక్ జాతీయ రహదారితో పాటు సంగా రెడ్డి మార్గంలోని ప్రధాన రోడ్లపై గత కొన్ని రోజులుగా వీధిలైట్లు పనిచేయడం లేదు. ముఖ్యంగా మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని 10వ వార్డు మెయిన్ రోడ్డుపై కోమటి కుంట సమీపం నుంచి లయన్స్ క్లబ్ వరకు సుమారు రెండు నెలలుగా వీధిలైట్లు వెలగడం లేదు. దీంతో రాత్రి వేళల్లో ఈ ప్రాంతమంతా పూర్తిగా చీకటిమయంగా మారుతోంది. ప్రధాన రహదారులపై నిత్యం వాహనాల రాకపోకలు సాగుతుండటంతో చీకటి కారణంగా ప్రయాణికులు, పాదచారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దొంగతనాలు, ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని స్థానిక ప్రజలు భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా సంబంధిత మున్సిపల్ అధికారులు స్పందించి, పట్టణంలోని అన్ని ప్రధాన రహదారులపై ఉన్న వీధిలైట్లకు వెంటనే మరమ్మ తులు చేయించాలని.. రోడ్లపై వెలుతురు వచ్చేలా తగు చర్యలు తీసుకోవాలని పట్టణ ప్రజలు కోరుతున్నారు. అలంకారప్రాయంగా మారిన వీధిలైట్లు
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అధికారులకు చెప్పినా పట్టించుకోలేదుపాఠశాల శిథిలావస్థలో ఉన్న విషయాన్ని పలుమార్లు మండల, జిల్లా అధికారుల దృష్టికి తీసుకుపోయినా పట్టించుకోవడం లేదు. దీంతో విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పాఠశాలలో విద్యార్థులు అడ్మిషన్లు చేయాలన్నా కూడా ఆలోచించి చేయాల్సి వస్తుందన్నారు. –జగదీశ్వర్, గ్రామస్తుడు. పనులు ప్రారంభించాలి గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల రోజురోజుకి శిథిలావస్థకు చేరుతోంది. సంబంధిత అధికారులు చూసి చూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. పాఠశాలకు మరమ్మతులు చేయించి మరింత అభివృద్ధి చేయాలి. –శ్రీధర్,గ్రామస్తుడు ●
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ఆగని కాపర్ వైర్ చోరీలుఅక్కన్నపేట(హుస్నాబాద్): అక్కన్నపేట మండలంలో కాపర్ వైర్ల దొంగలు చెలరేగిపోతున్నారు. పంట పొలాల వద్ద విద్యుత్ స్టార్టర్ బాక్సులు, కాపర్ వైర్ చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. స్టార్టర్ నుంచి మోటార్లకు వెళ్లే కాపర్ వైర్లను దొంగిలిస్తున్నారు. అదేవిధంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్లను ధ్వంసం చేసి అందులో ఉన్న కాపర్ వైర్లను చోరీ చేస్తున్నారు. దీంతో అన్నదాతలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా పోయింది. మండలంలోని కట్కూర్ గ్రామానికి చెందిన జెగ్గని శ్రీనివాస్, రమేశ్ వ్యవసాయ బావుల వద్ద స్టార్టర్ నుంచి మోటార్లకు వెళ్లే కాపర్ వైర్లను ఆదివారం రాత్రి గుర్తుతెలియని దొంగలు కత్తిరించి ఎత్తుకెళ్లారు. ఆ వైర్ విలువ రూ.16 వేలు ఉంటుందని రైతులు తెలిపారు. అసలే అరకొర నీటితో ఇబ్బందులు పడుతుంటే.. ఈ దొంగతనాల వల్ల మరిన్ని అవస్థలు పడుతున్నామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికై నా పోలీసులు రాత్రి సమయంలో గస్తీ నిర్వహించి దొంగల బెడదను అరికట్టాలని రైతులు కోరుతున్నారు. ● చెలరేగిపోతున్న దొంగలు ● ఆందోళనలో అన్నదాతలు
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శిథిలావస్థలో పాఠశాలసంగారెడ్డిటౌన్: సంగారెడ్డి మండలంలోని కలబ్గూర్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. కొన్నేళ్ల క్రితం నిర్మించిన పాఠశాలకు కనీస మరమ్మతులు కరువయ్యాయి. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు గోడ పైకప్పు ఊడి కింద పడింది. అదృష్టవశాత్తు ఆ సమయంలో పిల్లలు ఎవరూ లేకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. నిత్యం పాఠశాలకు వచ్చే విద్యార్థులు 104 మంది ఉన్నారు. వర్షం కురిసినప్పుడల్లా గదుల్లో నీళ్లు రావడం, పెచ్చులు ఊడటం, కొన్నిసార్లు పైకప్పులు ఊడి కింద పడిన ఘటనలున్నాయి. ప్రజా ప్రతినిధులు, మండలాధికారులకు, జిల్లా అధికారులకు పలుమార్లు వినతులు ఇచ్చినా ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదని గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రతీ ఏటా విద్యాశాఖ మరమ్మతులు చేయడానికి నిధులను కేటాయించిన ఈ పాఠశాలకు సరిపడిన నిధులు కేటాయించకపోవడం పాఠశాలలోకి పిల్లలను పంపించాలంటే తల్లిదండ్రులు కూడా భయపడుతున్నారని గ్రామస్తులు అంటున్నారు. నాలుగైదు రోజుల నుంచి కురిసిన వర్షంతో పాఠశాల పైకప్పు పెచ్చులూడి విద్యార్థులు ప్రమాదం నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్నారు. శిథిలావస్థలో ఉన్న పాఠశాల భవనంలో నూతన భవనాన్ని నిర్మించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. భయం గుప్పెట్లో విద్యార్థులు ఏళ్లు గడుస్తున్నా పట్టించుకోని అధికారులు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలంటున్న గ్రామస్తులు
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జల్సాలకు అలవాటై.. బైక్ల చోరీఅక్కన్నపేట(హుస్నాబాద్): ద్విచక్రవాహనాలే టార్గెట్గా చోరీలకు పాల్పడుతున్న దొంగను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. శనివారం ఎస్ఐ చాతరాజు ప్రశాంత్ కేసు వివరాలు వెల్లడించారు. మండలంలోని కట్కూర్ గ్రామానికి చెందిన గొల్లెన సురేశ్ కొన్ని రోజులుగా గ్రామంలో పలువురి ద్విచక్రవాహనాలను ఎత్తుకెళ్లాడు. అలాగే మండలంలోని చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో చిన్నచిన్న దొంగతనాలు చేశాడు. ఈ క్రమంలో శనివారం పోలీసులు వాహన తనిఖీలు చేస్తుండగా అనుమానాస్పదంగా కనిపించాడు. దీంతో అదుపులోకి తీసుకొని అతడ్ని విచారించగా నేరం అంగీకరించాడు. కాగా నిందితుడు జల్సాలకు అలవాటు పడి దొంగతనాలు చేస్తున్నట్లు విచారణలో తేలింది. తరిగొప్పుల పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో బైక్ చోరీకి సంబంధించిన కేసులో గతంలో రిమాండ్ అయినట్లు తెలిపారు.
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మద్యం మత్తులో కుటుంబంతో గొడవ..వ్యక్తి ఆత్మహత్యనిజాంపేట(మెదక్): మద్యం మత్తులో వ్యక్తి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన మండల పరిధిలోని చల్మెడ గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన అలకుంట గురువయ్య(50) శుక్రవారం రాత్రి మద్యం తాగి ఇంటికి వచ్చి కుటుంబ సభ్యులతో డబ్బుల విషయమై గొడవ పడ్డాడు. ఈ క్రమంలో రాత్రి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయి గ్రామ శివారులోని వ్యవసాయ పొలంలోని మామిడి చెట్టుకు ఉరివేసుకున్నాడు. ఈ మేరకు తన భార్య అలకుంట రేణుక ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అనారోగ్యంతో రైతు.. చేర్యాల(సిద్దిపేట): అనారోగ్యంతో మనస్తాపం చెందిన రైతు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ సంఘటన మండలంలోని ఆకునూరులో శనివారం చోటు చేసుకుంది. స్థానికులు, పోలీసుల వివరాల ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన కడుదూరి రాములు(64) వ్యవసాయం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. కొంత కాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై శనివారం ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఉరివేసుకున్నాడు. విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక ఎస్ఐ అపూర్వరెడ్డి గ్రామానికి వెళ్లి పరిశీలించారు. మృతుడి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు.
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ప్రతీ లక్ష్యాన్ని నిబద్ధతతో సాధించాలిసినీ దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళిపటాన్చెరు: ప్రతీ లక్ష్యాన్ని నిబద్ధతతో సాధించాలని సినీ దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి అన్నారు. శనివారం ఇస్నాపూర్ మున్సిపల్ పరిధిలోని రుద్రారం గీతం డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ 17వ స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రాజమౌళి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ విభాగాలకు చెందిన మొత్తం 1,990 మంది విద్యార్థులకు పట్టాలు ప్రదానం చేశారు. అనంతరం భారతీయ చేనేత రంగానికి విశేష సేవలందించిన ప్రముఖ చేనేత కళాకారుడు గజం గోవర్ధన్కు గీతం గౌరవ డాక్టరేట్ (డీ.లిట్) ప్రదానం చేశారు. అలాగే విద్యలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు బంగారు పతకాలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా రాజమౌళి మాట్లాడుతూ.. ప్రతి లక్ష్యాన్ని నిబద్ధతతో సాధించాలని, జీవితాంతం నేర్చుకునే తత్వాన్ని అలవర్చుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. అనంతరం గీతం అధ్యక్షుడు, విశాఖపట్నం ఎంపీ శ్రీభరత్ మాట్లాడుతూ.. లక్ష్యాలపై నిబద్ధత, నిరంతరం నేర్చుకోవడం విజయానికి సూత్రాలని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు.
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యువత గంజాయికి దూరంగా ఉండాలిసిద్దిపేటకమాన్: గంజాయి, డ్రగ్స్, ఇతర మాదక ద్రవ్యాలకు యువత దూరంగా ఉండాలని సిద్దిపేట ఏసీపీ రవీందర్రెడ్డి తెలిపారు. సిద్దిపేట పట్టణం కేసీఆర్ నగర్ టూబీహెచ్కే కాలనీలో పోలీసులు కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా శనివారం విస్తృత తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఏసీపీ మాట్లాడుతూ..గంజాయి విక్రయించినా, వినియోగించినా చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. సరైన పత్రాలు లేని 49 బైక్లు, 3ఆటోలు సీజ్ చేశామన్నారు. అక్రమంగా మద్యం విక్రయిస్తున్న రెండు బెల్ట్ షాపులపై కేసులు నమోదు చేసి, వారి నుంచి 18.65 లీటర్ల మద్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెప్పారు. సిద్దిపేట పోలీస్ ఉద్యోగ మిత్ర, సురక్ష నేత్ర, షీ సేఫ్ వంటి సేవల ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. ఎలాంటి గుర్తింపు కార్డు లేని వారికి ఇళ్లు అద్దెకు ఇవ్వకూడదని సూచించారు. కార్యక్రమంలో సీఐలు మహేందర్రెడ్డి, మురళి, విద్యాసాగర్, రాజేశ్, 14మంది ఎస్ఐలు, వంద మంది పోలీసులు పాల్గొన్నారు.
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బురదలో కూరుకుపోయిన స్కూల్ బస్సుహవేళిఘణాపూర్(మెదక్): ఇటీవల కురిసిన వర్షాలతో ఓ ప్రైవేటు స్కూల్ బస్సు ముందు టైరు బురదలో కూరుకుపోయింది. వివరాలు ఇలా.. మెదక్ పట్టణం నుంచి ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలకు చెందిన బస్సు మండలంలోని మక్తభూపతిపూర్ వైపు 50 మంది విద్యార్థులను తీసుకెళ్తుండగా పుష్పాల వాగుపై వెళ్తున్న క్రమంలో ముందు టైరు బురదలో కూరుకుపోయింది. అప్రమత్తమైన డ్రైవర్ బస్సులో నుంచి పిల్లలను బయటకు దింపివేశారు. అనంతరం జేసీబీ సహాయంతో బస్సును వెనక్కి తీశారు. ఏడాది గడిచినా ఇంత వరకు రోడ్డుకు శాశ్వత మరమ్మతులు చేయకపోవడం మూలంగా ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తున్నాయని, ఏదైనా అనుకోని ఘటన జరిగితే ఎవరు బాధ్యులని పలువురు ప్రశ్నిస్తున్నారు. వ్యక్తి అదృశ్యం నారాయణఖేడ్: వ్యక్తి అదృశ్యమయ్యాడు. ఈ ఘటన మనూరు పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని తిమ్మాపూర్ గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. ఎస్ఐ కోటేశ్వర్రావు వివరాలు ఇలా.. గ్రామానికి చెందిన ఉప్పరి ఈరన్న(49) నాలుగు నెలలుగా కనిపించడం లేదు. దీంతో కుంటుంబ సభ్యులు బంధువులు, తెలిసిన వారి వద్ద వెతికినా ఆయన ఆచూకీ లభించలేదు. భార్య సక్కుబాయి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కులం పేరుతో దూషణవ్యక్తిపై అట్రాసిటి కేసు నమోదు మద్దూరు(హుస్నాబాద్): మండలంలోని నర్సాయపల్లిలో కులం పేరుతో దూషించిన ఘటనలో ఓ వ్యక్తిపై పోలీసులు ఎస్సీ,ఎస్టీ అట్రాసిటి కేసు నమోదు చేశారు. వివరాలు ఇలా.. గ్రామానికి చెందిన ముస్త్యాల శ్రీనివాస్ను అదే గ్రామానికి చెందిన చింతల సదానందం గత నెల 30న నర్సాయపల్లి వాట్సాప్ గ్రూప్లో కులం పేరుతో దూషించినట్లు బాధితుడు శనివారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు అట్రాసిటి కేసు నమోదు చేశారు. జూదం ఆడుతున్న 9 మంది అరెస్ట్హవేళిఘణాపూర్(మెదక్): జూదం ఆడుతున్న 9మందిని టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటన మెదక్ మండల పరిధిలోని ర్యాలమడుగు గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. జిల్లా ఎస్పీ డీవీ శ్రీనివాసరావు కథనం ప్రకారం.. గ్రామంలో బొమ్మాబొరుసు ఆడుతు న్నారన్న విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు. ఈ దాడుల్లో 9మందిని అరెస్టు చేసి, వారి వద్ద నుంచి రూ.7,910 నగదు, ఆరు సెల్ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకొని కేసు నమోదు చేశారు. అక్రమ గ్యాస్ సిలిండర్లు స్వాధీనం చేగుంట(తూప్రాన్): అక్రమంగా గ్యాస్ రీ ఫిల్లింగ్ చేస్తున్న షాపుల్లో దాడులు నిర్వహించి 15 సిలిండర్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. జిల్లా సివిల్ సప్లయ్ అధికారి నిత్యానందం ఆదేశాల మేరకు పౌరసరఫరాల సిబ్బంది, రెవెన్యూ అధికారులు చేగుంటలోని అక్రమ గ్యాస్ రీ ఫిల్లింగ్ కేంద్రాల్లో శనివారం దాడులు నిర్వహించారు. వంజరి రాజుకు చెందిన లక్ష్మినర్సింహస్వామి రిపేర్ షాపులో 7, సురేశ్కు చెందిన గంగా లైట్హౌజ్లో 2, మహేదర్కు చెందిన లక్ష్మినర్సింహ సీడ్ షాపులో 6, 1 కమర్షియల్ సిలిండర్ కలుపుకొని మొత్తం 15 డొమెస్టిక్ సిలిండర్లు, ఒక కమర్షియల్ సిలిండర్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సదరు వ్యక్తులపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ట్రాక్టర్ కిందపడి డ్రైవర్ మృతి నంగునూరు(సిద్దిపేట): పొలం దున్నుతున్న క్రమంలో ట్రాక్టర్ కిందపడి డ్రైవర్ మృతి చెందాడు. ఈ సంఘటన శనివారం ఘణపూర్లో చోటు చేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన బత్తుల బాపురాజు (39) ట్రాక్టర్ డ్రైవర్గా పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. ఉదయం పొలం దున్నుతున్న క్రమంలో ఫిట్స్ రావడంతో కేజీవీల్ కింద పడగా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. సిద్దిపేట ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందాడు. కుమారుడు సాయి చరణ్ ఫిర్యాదు మేరకు రాజగోపాల్పేట ఎస్ఐ వివేక్ కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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యువకుడి ఆత్మహత్య● సమాచారం ఇవ్వకుండానే మృతదేహాన్ని దింపారని.. ● వట్పల్లి పోలీస్స్టేషన్పై దాడి ● అద్దాలు, ఫర్నీచర్ ధ్వంసంవట్పల్లి(అందోల్): యువకుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడగా.. తమకు సమాచారం ఇవ్వకుండా మృతదేహాన్ని చెట్టు పైనుంచి దింపారని ఆరోపిస్తూ పోలీస్స్టేషన్పై గ్రామస్తులు దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన శనివారం చోటు చేసుకుంది. వివరాలు ఇలా.. మండల పరిధిలోని దరఖాస్తుపల్లి గ్రామానికి చెందిన బీరప్ప(22) వట్పల్లిలోని ఓ దాబాలో ఆరు నెలలుగా పనిచేస్తున్నాడు. శుక్రవారం రాత్రి దాబాలోనే పడుకున్నాడు. శనివారం ఉదయం 8 గంటల సమయంలో దాబా నుంచి బయటకు వెళ్లి కొంత దూరంలో ఓ చెట్టుకు ఉరివేసుకున్నాడు. గమనించిన దాబా నిర్వాహకుడు శ్రీనివాస్ వెంటనే యువకుడి కుటుంబ సభ్యులతో పాటు స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. మృతుని కుటుంబీకులు, గ్రామస్తులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సదరు దాబా నిర్వాహకులే యువకుడి మృతికి కారణమని ఆరోపిస్తూ దాబా ఎదుట ఆందోళన చేపట్టారు. ఎస్ఐ లక్ష్మికాంతరెడ్డి , పోలీసు సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని దాబా నిర్వాహకులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం యువకుడి మృతదేహాన్ని చెట్టు పైనుంచి కిందకు దింపారు. పోలీస్స్టేషన్పై దాడి.. కాగా తమకు సమాచారం ఇవ్వకుండా మృతదేహాన్ని కిందకు ఎలా దింపుతారని గ్రామస్తులు ఆగ్రహిస్తూ పోలీస్టేషన్పై దాడికి దిగి తలుపులు, అద్దాలు, ఫర్నీచర్ను ధ్వంసం చేశారు. పరిస్థితులను అదుపులోకి తీసుకువచ్చే క్రమంలో గ్రామానికి చెందిన బాబయ్య అనే వ్యక్తిపై ఎస్ఐ చేయి చేసుకోడంతోనే స్టేషన్పై దాడికి పాల్పడినట్లు ఆరోపించారు. సమాచారం అందుకున్న జోగిపేట సీఐ అనీల్కుమార్ అదనపు బలగాలతో అక్కడికి చేరుకొని పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. సంగారెడ్డి డీఎస్పీ సత్తయ్య యువకుడి మృతి, స్టేషన్పై జరిగిన దాడి ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు. మృతుని అన్న నాగరాజు, గ్రామస్తుల సమక్షంలోనే మృతదేహాన్ని కిందకు దింపామని పోలీసులు తెలిపారు. కాగా మృతుని సెల్ఫోన్ ఆధారంగా ఆన్లైన్ యాప్లో బెట్టింగులకు పాల్పడినట్లు పేర్కొన్నారు.
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స్నేహబంధం మరింత బలోపేతంప్రశాంత్నగర్(సిద్దిపేట): జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో స్నేహితుల దినోత్సవాన్ని శనివారం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. ఉదయం నుంచే పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు స్నేహితులకు ఫ్రెండ్షిప్ బ్యాండ్లు కట్టుకొని శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. అలాగే పరస్పరం మిఠాయిలు పంచిపెట్టుకొని స్నేహబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకున్నారు. శ్రీవాణి పాఠశాలలో జరిగిన స్నేహితుల దినోత్సవంలో బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ స్కూల్ అసోసియేషన్ తెలంగాణ (బీస్మాట్) జిల్లా కార్యదర్శి సత్యం పాల్గొని మాట్లాడారు. స్నేహం అనేది మనిషి జీవితంలో అత్యంత విలువైన బంధమన్నారు. ఆపదలో అండగా నిలిచి, ఆనందంలో భాగస్వామిగా ఉండేవాడే నిజమైన స్నేహితుడని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థి దశలో ఏర్పడే మంచి స్నేహాలు జీవితాంతం మధుర జ్ఞాపకాలుగా నిలుస్తాయన్నారు. ప్రతి విద్యార్థి మంచి స్నేహితుడిగా ఎదిగి సమాజంలో ఆదర్శప్రాయంగా నిలవాలని తెలిపారు.
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యువకుడి దారుణ హత్యపుల్కల్(అందోల్): యువకుడు దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. ఈ ఘటనతో మండల పరిధిలోని ముదిమాణిక్యం గ్రామంలో కలకలం చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన మల్లికార్జునపల్లి రాజు(28) శుక్రవారం రాత్రి ఇంట్లో నిద్రిస్తున్నాడు. కాగా అతడ్ని గర్తుతెలియని కొందరు వ్యక్తులు ఫోన్ చేసి కారులో తీసుకెళ్లారు. ముదిమాణిక్యం– సూరెడ్డి ఇటిక్యాల గ్రామాల మధ్య రహదారి ప్రక్కన హత్య చేసి పడేశారు. సీసాతో గొంతు కోసి హత్య చేసిన ఆనవాళ్లు లభించాయని పోలీసులు తెలిపారు. సంగారెడ్డి డీఎస్పీ సత్యయ్య, జోగిపేట సీఐ అనిల్కుమార్ సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు. జాగిలాలు సంఘటన స్థలం నుంచి రహదారిపైకి వచ్చి ఆగిపోయాయి. క్లూస్ టీం సంఘటన స్థలంలో ఆధారాలు సేకరించారు. మృతుని శవానికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించి కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించారు.కాగా మృతుడికి భార్య ఉంది. కాగా గ్రామంలోని సీసీ కెమెరాల్లో కారు ఆనవాళ్లు లభించాయని తెలిసింది.
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78 శాతం డిజిటలైజేషన్కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ సంగారెడ్డి జోన్: ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటరు జాబితా సవరణ (ఎస్ఐఆర్) కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల సమర్పణ గడువును ఈనెల 10 వరకు పొడిగించినట్లు కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ శనివారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎన్నికల సంఘం సవరించిన షెడ్యూల్ను విడుదల చేసిందన్నారు. జిల్లాలో ఇప్పటివరకు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు సమర్పించని అర్హులైన ఓటర్లు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని నిర్ణీత గడువులోగా తమ ఫారాలను సమర్పించాలని కోరారు. జిల్లాలో ఇప్పటివరకు డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ 78 శాతం పూర్తయిందని తెలిపారు. నిర్ణీత గడువులోపు అన్ని ప్రక్రియలను పూర్తి చేయాలని సూచించారు. కొండాపూర్(సంగారెడ్డి): మండల కేంద్రంలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని శనివారం డీఎంహెచ్ఓ లలితాదేవి ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. రికార్డులను పరిశీలించి వైద్య సేవలపై ఆరా తీశారు. సిబ్బంది హాజరు, మందుల నిల్వలు, రోగులకు అందుతున్న చికిత్స, ప్రసూతి సేవలు తదితర అంశాలను పరిశీలించారు. ముందస్తు సమాచారం లేకుండా విధులకు గైర్హాజరైతే క్రమశిక్షణ చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. ఆస్పత్రికి వచ్చే రోగులతో మర్యాదగా మాట్లాడాలని సూచించారు. ఆస్పత్రిలో అవసరమైన మందులు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, ప్రతి రోగికి నాణ్యమైన వైద్యసేవలు అందించాలని ఆదేశించారు. పరిశుభ్రతపైన ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలన్నారు. నారాయణఖేడ్: ఆధునిక కోర్సులతో విద్యార్థులకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని భారత్ కేర్స్ సంస్థ సీనియర్ అసోసియేట్ సీఎస్ఆర్ ప్రోగ్రామర్ మఠం సాయిప్రసాద్ తెలిపారు. శనివారం ఆయన ఖేడ్ సబ్ కలెక్టర్ ఉమాహారతితో సమావేశమయ్యారు. జిల్లా పరిధిలోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల్లో విద్యార్థులకు ఉచితంగా ఐబీఎం స్కిల్బిల్డ్ డిజిటల్ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫాం ద్వారా ఏఐ, జనరేటీవ్ ఏఐ, సైబర్ సెక్యురిటీ, డేటా అనలిటిక్స్, క్లౌడ్ కంప్యూటరింగ్, ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్ వంటి ఆధునిక కోర్సులను అందుబాటులోకి తెస్తున్నామని వెల్లడించారు. త్వరలో తమ సంస్థ, జిల్లా పరిపాలనా విభాగం మధ్య ఒప్పందం కుదర్చుకోనున్నట్లు తెలిపారు. త్వరలో సంబంధిత శాఖలతో సమన్వయం చేసి కార్యక్రమ అమలుకు చర్యలు తీసుకుంటామని సబ్ కలెక్టర్కు వివరించారు. మెదక్ కలెక్టరేట్: ఏడు నెలలుగా వేతనాలు రాకపోవడంతో కుటుంబ పోషణ భారంగా మారిందని, వెంటనే పెండింగ్ వేతనాలు చెల్లించి ఆదుకోవాలని మిషన్ భగీరథ కార్మికులు డీఆర్ఓకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈమేరకు శనివారం సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో ఆయనను కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. అనంతరం సీఐటీయూ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు మహేందర్రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. మిషన్ భగీరథ పథకంలో గత పదేళ్లుగా పనిచేస్తున్న కార్మికులకు గత 7 నెలలుగా వేతనాలు చెల్లించకపోవడంతో అవస్థలు పడుతున్నారని వాపోయారు. ఈ సంస్థలో సుమారు 160 మంది కార్మికులు పని చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. పెండింగ్ వేతనాలు తక్షణమే చెల్లించి కార్మికులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో సీఐటీయూ నాయకులు నాగరాజు, కార్మికులు భాస్కర్, కుమార్, నర్సింలు, అశోక్, శ్రీనివాస్, లక్ష్మణ్ పాల్గొన్నారు. వెల్దుర్తి(తూప్రాన్): ప్రతి ఆరోగ్య కేంద్రంలో ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందేలా కృషి చేయాలని డిప్యూటీ డీఎంహెచ్ఓ అనిల్ సిబ్బందిని ఆదేశించారు. శనివారం మండల కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో సమీక్ష నిర్వహించారు. వెల్దుర్తి, చేగుంట, మనోహరాబాద్, నార్సింగి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల వైద్యులు, సూపర్వైజర్లు, ఎంఎల్హెచ్పీలు, టీబీ సూపర్వైజర్లు, ఆర్బీఎస్కే బృందాల సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఆరోగ్యశాఖ అమలు చేస్తున్న వివిధ కార్యక్రమాల పురోగతిపై సమగ్రంగా చర్చించారు.
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చట్టాలపై అవగాహన అవసరంఖేడ్ మున్సిఫ్ కోర్టు జడ్జి హిమబిందు కంగ్టి(నారాయణఖేడ్): విద్యార్థులు చట్టాలు తెలుసుకొని న్యాయ వ్యవస్థపై గౌరవంగా ఉండాలని నారాయణఖేడ్ మున్సిఫ్ కోర్టు జడ్జి హిమబిందు తెలిపారు. శనివారం కంగ్టిలోని గిరిజన బాలుర గురుకుల పాఠశాల, కళాశాలలో లీగల్ సర్విస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన న్యాయ సదస్సులో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు. చిన్నతనం నుంచే విద్యార్థులకు చట్టాలు, న్యాయాల విషయంలో అవగాహన ఏర్పడితే పెద్దయ్యాక క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనం గడిపే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. అనంతరం గురుకులంలోని స్టోర్ రూంను పరిశీలించి విద్యార్థుల కోసం నిల్వ ఉంచిన ఆహార ధాన్యాలు, పప్పులు తదితరాలు పరిశీలించారు. నాణ్యమైన విద్యతో పాటు పౌష్టికాహారం అందించి విద్యార్థుల ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ తీసుకోవాలని సిబ్బందికి సూచించారు. కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపాల్ విజయ్కుమార్, పాఠశాల సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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రైతుల్లో చిగురించిన ఆశలు● ముసురుతో ఆరుతడి పంటలకు మేలు ● ఆరు మండలాల్లో అధికం, 20 మండలాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నారాయణఖేడ్: అల్పపీడనం ప్రభావంతో జిల్లాలో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. దీంతో రైతుల్లో ఆశలు చిగురించాయి. ఆరుతడి పంటలన్నీ జీవం పోసుకున్నాయి. ముందు ముందు కూడా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే జిల్లాలో అన్నదాతలు కష్టాలను గట్టెక్కినట్లే. కురిసిన వర్షాలు పప్పు దినుసులు, నూనె గింజల పంటలకు మేలు చేకూర్చాయని వ్యవసాయ అధికారులు చెబుతున్నారు. జిల్లాలో జూన్లో సాధారణ వర్షపాతం 120.0 మి.మీ కురియాల్సి ఉండగా 132.0 మి.మీ కురిసింది. జూలైలో 194.2 మి.మీకు 203.2 మి.మీ నమోదైంది. గత నెలలో 10 శాతం అధికంగా ఈ నెలలో 6.3 శాతం అధికంగా వర్షం కురిసింది. రెండు మండలాల్లోనే తక్కువ జిల్లాలోని రెండు మండలాలైన జహీరాబాద్, ఆందోల్ మండలాల్లో మాత్రమే కాస్త తక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయ్యింది. ఇదే సమయంలో సిర్గాపూర్, మనూరు, కంగ్టి, పుల్కల్, కొండాపూర్, ఆర్సీపురం మండలాల్లో అధిక వర్షపాతం కురిసింది. జిల్లాలోని 28 మండలాల్లో 20 మండలాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదు అయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. రెండు మండలాల్లో కాస్త తక్కువ, ఆరు మండలాల్లో ఎక్కువ వర్షపాతం కురిసింది. జిల్లాలో కంది పంట 72,594 ఎకరాలు, పెసర 8,226, మినుము 6,253, మొక్కజొన్న 8,489, సోయాబీన్ 71,888, పత్తి జిల్లాలోనే అత్యధికంగా 3,55,609 ఎకరాల్లో సాగు చేశారు. ముందు ముందు కూడా ఇదే తరహాలో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైతే సాగులో ఉన్న పంటలకు మేలు జరిగి రైతులు మంచి దిగుబడులు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పూత, కాత దశలో పెసర, మినుము జూన్లో మధ్య మధ్యలో వర్షాలు కురియడం, జూలైలో సైతం అప్పుడప్పుడు కురిసిన చినుకులతో పెసర, మినుము పంటలకు మంచి మేలు చేకూరింది. ప్రస్తుతం ఈ రెండు పంటలు పూత, కాత దశలో ఉన్నాయి. మృగశిర కార్తెకు రెండు రోజుల ముందు కురిసిన వర్షాలకు కొందరు రైతులు పెసర, మినుము విత్తుకోగా ఆ పంటలు ప్రస్తుతం కాతదశకు వచ్చాయి. తర్వాత వేసిన కమతాల్లోని పంట పూత, అక్కడక్కడా కాత దశలో ఉన్నాయి. పెసర, మినుము స్వల్పకాలికాలు కావడంతో 70 నుంచి 75 రోజుల్లో పంట చేతికొస్తుంది. ఇప్పటికే 45 నుంచి 50 రోజుల కాలం అవుతుంది. మరో 25 రోజుల్లోపు పెసర, మినుము పంటలు నూర్పిళ్లు చేసుకొనే అవకాశం ఉంది. గతేడాది పెసర, మినుము భారీగా దెబ్బతినగా, ఈసారి వాతావరణం ఇలాగే అనుకూలిస్తే మంచి దిగుబడి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
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స్నేహోత్సవంస్నేహితులే మన ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం డబ్బుతో కొనలేనిది కష్టసుఖాల్లో తోడుగా నిలిచే స్నేహితులు జీవితంలో గొప్ప సంపద. డబ్బుతో కొనలేని అమూల్యమైన బంధం. నిజమైన స్నేహం నమ్మకం, నిజాయితీ, పరస్పర గౌరవంపై నిలబడుతుంది. స్నేహాన్ని ఎప్పుడూ స్వార్థం కోసం కాకుండా ప్రేమ, ఆప్యాయతతో కొనసాగించాలి. –సుష్మ, డిగ్రీ విద్యార్థిని, సిద్దిపేట. మంచి స్నేహితులు మార్గదర్శకులు మంచి స్నేహితులు మన జీవితాన్ని సరైన దిశలో నడిపించే మార్గదర్శకులు. నమ్మకంగా ఉండి మన విజయాలను చూసి సంతోషించే స్నేహితుడు ఉంటే జీవితంలో ఎంతటి విజయాలనైనా అలవోకగా సాధించేందుకు వీలుంటుంది. –సంతోష్, డిగ్రీ, ఎంపీసీఎస్, సిద్దిపేట.
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అపరిచితులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలిసంగారెడ్డి డీఎస్పీ వేణుగోపాల్రెడ్డి ● మోసపోయిన వెంటనే 1930కి కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి సంగారెడ్డి జోన్: సైబర్ నేరగాళ్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఫ్రెండ్షిప్ పేరుతో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఆన్లైన్ విధానంలో జరుగుతున్న మోసాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై డీఎస్పీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో వేణుగోపాల్రెడ్డి వివరించారు. జిల్లావ్యాప్తంగా కొన్ని రోజుల్లో ఆన్లైన్ ఫ్రెండ్షిప్ మోసాలతో 17 కేసులు నమోదయ్యాయి. డేటింగ్ యాప్, మ్యాట్రిమోనీ వెబ్సైట్, మెసేజింగ్ యాప్ల ద్వారా పరిచయాలు చేసుకుని, స్నేహపూర్వకంగా మాట్లాడుతూ నమ్మిస్తారు. ఆ తర్వాత ప్రేమ వివాహం, విదేశీ ఉద్యోగం, బహుమతులు, పెట్టుబడుల పేరుతో ఆశ చూపించి విలువైన సమాచారం సేకరించటంతోపాటు డబ్బులు గుంజుతారు. నకిలీ ప్రొఫైల్స్తో నమ్మించి... విదేశాల్లో స్థిరపడినట్లుగా అందమైన అమ్మాయిలు అబ్బాయిల ఫొటోలతో సోషల్ మీడియాలో నకిలీ ప్రొఫైల్స్తో అకౌంట్లు తెరుస్తారు. స్నేహపూర్వకంగా మాట్లాడుతూ రోజువారీ కార్యక్రమ వివరాల సంభాషణ జరుపుతారు. అమాయకులను చాలా దగ్గరగా చేసుకుని విదేశాల నుంచి గిఫ్టులు పంపిస్తున్నామని, ఎయిర్పోర్టులో గిఫ్ట్ ఆగిపోయిందని, కొద్దిపాటిగా ఫీజు చెల్లించాలని చెబుతూ డబ్బులు వసూలు చేస్తారు. అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడిందని, ప్రమాదం జరిగిందని చెప్పి డబ్బులు తీసుకుని మోసాలకు పాల్పడతారు. పెట్టుబడులు చేస్తే భారీ లాభాలు వస్తాయని ఇన్వెస్టిమెంట్ మోసాలు చేస్తుంటారు. వ్యక్తిగత ఫొటోలు వీడియోలు తీసుకుని మార్ఫింగ్ చేసి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తారు. నకిలీ పోలీసు అధికారులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, విదేశాల్లో పని చేస్తుంటామని స్నేహం పెంచుకుని కూడా మోసాలకు పాల్పడుతుంటారు. అప్రమత్తతే ప్రధానం సైబర్ నేరాల పట్ల మోసపోకుండా ఉండేందుకు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పరిచయమైన అపరిచిత వ్యక్తులను గుడ్డిగా నమ్మొద్దు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డబ్బులు బదిలీ చేయకూడదు. అధికారులు ఎవ్వరు బ్యాంకు ఖాతాలు, ఓటీపీలు అడగరు అనే విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. మీరు ఒకవేళ మోసపోయినట్లు గుర్తిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా 1930 జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ నంబర్కు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
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నిషేధిత కష్టాలకు చెక్!సాక్షిప్రతినిధి, సంగారెడ్డి: నిషేధిత జాబితా (ప్రొహిబీటెడ్ లిస్టు)లో ఉన్న పట్టా భూములు, నివాస స్థలాలను ఆ జాబితాలో నుంచి తొలగించేందుకు వస్తున్న దరఖాస్తులపై జిల్లా రెవెన్యూ యంత్రాంగం దృష్టి సారించింది. వాటి పరిష్కారం కోసం జిల్లా స్థాయిలో ఓ ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. కలెక్టర్ నేతృత్వంలోని ఈ కమిటీలో అదనపు కలెక్టర్ (రెవెన్యూ), ఆర్డీఓ, సంబంధిత మండల తహసీల్దార్, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖకు సంబంధించిన ఎస్ఆర్ఓ, సర్వే అండ్ ల్యాండ్ రికార్డులశాఖ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు సభ్యులుగా ఉంటారు. నిషేధిత జాబితాలో ఉన్న పట్టా భూములు, ప్లాట్లను తొలగించాలని వచ్చిన దరఖాస్తులను ఈ కమిటీ పరిశీలిస్తుంది. వాస్తవంగా అది నిషేధిత జాబితా పరిధిలోకి రాదని తేలితే జాబితాలోంచి తీసి వేయాలని కోరుతూ రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖకు సంబంధించిన ఐజీ కార్యాలయానికి ప్రతిపాదనలు పంపుతారు. కలెక్టర్ ప్రతిపాదనల మేరకు ఐజీ కార్యాలయం ఈ జాబితాను అప్డేట్ చేస్తుంది. పక్షం రోజులకోసారి సమీక్ష నిషేధిత జాబితాలోంచి తొలగించాలని కోరుతూ వచ్చిన దరఖాస్తుల పరిష్కారం కోసం జిల్లాస్థాయి కమిటీ పక్షం రోజులకోసారి సమావేశం కావాలని నిర్ణయించింది. ఆ దరఖాస్తుకు సంబంధించిన తహసీల్దార్లు క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ చేస్తారు. అలాగే రెవెన్యూ రికార్డులను పరిశీలిస్తారు. ఈ మేరకు ఇచ్చే నివేధిక ఆధారంగా నిషేధిత జాబితాలోంచి తీసివేయడామా.. కొనసాగించడమా..? అనేది ఈ కమిటీ తేలుస్తుంది. తీసివేయాల్సి వస్తే సంబంధిత పాట్ల వివరాలను రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ ఐజీ కార్యాలయానికి పంపుతారు. ఇటీవల జరిగిన ఈ కమిటీ సమావేశంలో కొన్ని దరఖాస్తులను ఈ కమిటీ పరిష్కరించినట్లు తెలుస్తోంది. రిజిస్ట్రేషన్లు కాక ఇబ్బందులు నిషేధిత జాబితాలో నమోదైన పట్టాభూములు, నివాస స్థలాలపై రిజిస్ట్రేషన్లు జరగవు. ఆయా భూముల సర్వే నంబర్లను భూభారతి పోర్టల్లో 22ఏ కింద నమోదు చేశారు. అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖకు సంబంధించిన ప్రొహిబీటేడ్ లిస్టులో కూడా చేర్చారు. దీంతో నిజమైన పట్టాదారులు, ప్లాట్ల యజమానులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఈ ప్లాట్లు, భూములు అమ్ముకోవాలంటే రిజిస్ట్రేషన్లు జరగడం లేదు. జిల్లాలో చాలా మంది ఇలాంటి సమస్యను పరిష్కరించాలని దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నారు. ప్రతి సోమవారం నిర్వహించే ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో ఈ దరఖాస్తులు ఉంటున్నాయి. మరోవైపు బాధితులు రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. కాగా, బాధితుల అవసరాన్ని ఆసరా చేసుకుని కొందరు అధికారులు నిషేధిత జాబితాలోంచి తొలగించేందుకు పెద్ద మొత్తంలో ముడుపులు డిమాండ్ చేసే అవకాశాలున్నాయి. ఈ ప్రక్రియ పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తేనే నిజమైన పట్టాదారులు, ప్లాట్ల యజమానులకు న్యాయం జరుగుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. 22ఏ నుంచి తొలగించాలని వచ్చిన దరఖాస్తులపై నజర్ పరిష్కారం కోసం కలెక్టర్ నేతృత్వంలో కమిటీ సభ్యులుగా రెవెన్యూ, సర్వే, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖల అధికారులు
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మంచి స్నేహితులను ఎంచుకోవాలిస్నేహం అంటే మన మనస్సులోని అన్ని రహస్యాలను పంచుకోగల బంధం. నిజమైన స్నేహితుడు సుఖంలోనూ, కష్టంలోనూ ఎల్లప్పుడూ మనకు అండగా ఉంటాడు. నిజమైన స్నేహితులు మన శ్రేయస్సును కోరుకుంటే స్నేహం పేరుతో మనల్ని ముంచేవాళ్లు కూడా ఉంటారు. అందుకే స్నేహితుల ఎంపిక విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మంచి వారినే ఎంచుకోవాలి. – సిరివెన్నెల, బీజెడ్సీ, సిద్దిపేట. తోడు నీడగా ఉండాలి స్నేహితులు అంటే ఒకరికొకరు తోడు నీడగా ఉంటూ కష్టసుఖాల్లో పాలు పంచుకోవాలి. స్నేహితులు జీవితాంతం కలిసిమెలిసి ఉంటారు. అలాంటి స్నేహితులు దొరకడం అదృష్టం. నిస్వార్థమైన స్నేహం కలకాలం నిలుస్తుంది. –అంజలి, డిగ్రీ విద్యారిన్థి, సిద్దిపేట. తేడాలను చూపనిదే స్నేహం కుల, మతం, భాష, సంపద అనే తేడాలను దాటి మనుషులను కలిపే గొప్ప బంధమే స్నేహం. జీవితంలో సంపదకంటే మంచి స్నేహితులు ఉండటం గొప్ప అదృష్టం. –మోహన్ బికాం, డిగ్రీ విద్యార్థి, సిద్దిపేట.
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పీఎం కిసాన్.. మరో ఐదేళ్లు● హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు ● జిల్లాలో 1,33,526 కుటుంబాలకు లబ్ధి జహీరాబాద్: ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి (పీఎం–కిసాన్) పథకాన్ని మరో ఐదేళ్ల పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం పొడిగించింది. ఈమేరకు కేంద్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకోవడంతో రైతుల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ పథకం కింద జిల్లాలో 1,33,526 కుటుంబాలు లబ్ధి పొందుతున్నాయి. 2019 ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ వరకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు కలిగి ఉన్న రైతుల్లో కుటుంబంలో ఒకరికి మాత్రమే ఈ పథకం అమలు చేస్తున్నారు. భార్య లేదా భర్త ఎవరో ఒకరు మరణిస్తే వారి స్థానంలో పథకాన్ని మార్చుకునే అవకాశం కల్పించారు. ఈ పథకం ద్వారా అర్హులైన రైతు కుటుంబాలకు సంవత్సరానికి రూ.6 వేల వంతున ఆర్థిక సహాయం అందుతోంది. ఈ మొత్తాన్ని ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకమారు రూ. 2 వేల వంతున నేరుగా రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తున్నారు. ఈ పథకాన్ని 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి 2030–31 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు పొడిగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటివరకు 23 విడతలుగా డబ్బులు విడుదల అయ్యాయి. చివరిసారిగా 2026 జూన్ 20న పీఎం కిసాన్ నిధులు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేశారు. ఏవైనా సందేహాల కోస హెల్ప్లైన్ నంబర్ 155261 ద్వారా సంప్రదించవచ్చు. కాగా, రైతులు తమ వ్యవసాయ పెట్టుబడుల కోసం ఈ పథకం ఎంతోగానో ఉపయోగపడుతోంది. విత్తనాలు, ఎరువులు కొనుగోలు చేసుకునేందుకు, సాగు అవసరాల కోసం సౌలభ్యంగా ఉందని రైతులు పేర్కొంటున్నారు. పథకాన్ని మరో ఐదేళ్ల పాటు పొడిగించాలని తీసుకున్న నిర్ణయం రైతులకు ఆనందాన్ని ఇచ్చింది.
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అందరూ ఒకేలా ఉండరుఆన్లైన్ ఫ్రెండ్షిప్తో ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడి నూతన విషయాలు నేర్చుకునే అవకాశముంది. దూరంలో ఉన్న స్నేహితులతో కూడా ఎప్పటికప్పుడు సులభంగా మాట్లాడుకునే వీలుంటుంది. అయితే అందరూ ఒకేలా ఉండరు. –రమ్య, డిగ్రీ, విద్యార్థిని, సిద్దిపేట. నిజమైన స్నేహమే నిలబడుతుంది నిజమైన స్నేహాన్ని కాపాడుకోవడం ప్రతీ ఒక్కరి బాధ్యత. నమ్మకం, నిజాయితీ, గౌరవం ఉన్నచోట నిజమైన స్నేహం పది కాలాలపాటు నిలబడుతు ంది. అలాంటి నిజమైన స్నేహితుడు మన ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేసి బాధను సగానికి తగ్గిస్తాడు. –గురుచరణ్, బీఎస్సీ, డిగ్రీ విద్యార్థి, సిద్దిపేట.బాధను మర్చిపోతాం స్నేహానికి అధిక ప్రాధా న్యతనిస్తాను. స్నేహితులు మనకు కావాల్సినవన్నీ ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ ఎలాంటి సమయంలోనైనా మనతో నిలబడి మన విజయంలో పాలు పంచుకుంటారు. స్నేహం మనకు ధైర్యాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, మంచి విలువను నేర్పిదిలా ఉండాలి. –మల్లికార్జునచారి, ఎంబీపీటీఎస్, డిగ్రీ విద్యార్థి, సిద్దిపేట.
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ఐరన్ పరిశ్రమను తొలగించండితూప్రాన్: ప్రాణాంతక ఐరన్ పరిశ్రమను తొలగించాలని మనోహరాబాద్ మండలంలోని రంగాయిపల్లి, చెట్ల గౌరారం గ్రామాల ప్రజలు డిమాండ్ చేశారు. శుక్రవారం రంగాయిపల్లి గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం వద్ద పోస్టుకార్డులతో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమానికి గజ్వేల్ నియోజకవర్గ బీఆర్ఎస్ ఇన్చార్జీ వంటేరు ప్రతాప్రెడ్డి సంఘీభావం తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఐరన్ పరిశ్రమతో రెండు గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వాపోయారు. కాలుష్య ప్రభావంతో వ్యవసాయ భూములు దెబ్బతిని రైతులు నష్టపోతున్నారని, కలుషిత నీటి కారణంగా చర్మవ్యాధులు వస్తున్నాయని, చెరువుల్లో చేపలు మృతి చెందుతున్నాయని ఆరోపించారు. అనంతరం కలెక్టర్కు పోస్టు కార్డులపై ‘ మా ప్రాణాలను– మా పిల్లల భవిష్యత్తును కాపాడండి’ అని లేఖలో పేర్కొంటూ సుమారు వె య్యికి పైగా పోస్టుకార్డులను పంపించారు. కార్యక్రమంలో రేణుకుమార్, వెంకట్గౌడ్, నాయకులు, యువకులు పాల్గొన్నారు. పోస్టుకార్డులతో కలెక్టర్కు వినతుల వెల్లువ
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58వలస ఓటర్లు..ఆచూకీ లేని వారు 7,592 మందివే ల మరణించిన వారు 36 వేలు 1.31 లక్షలకు మించి ఓట్ల తొలగింపు ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియకు రెండు రోజులే గడువు సాక్షిప్రతినిధి, సంగారెడ్డి: జిల్లా నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిపోయిన ఓటర్లు 58,109 మంది ఉన్నట్లు అధికారులు తేల్చారు. మొత్తం ఓటర్లలో సుమారు 4 శాతం మంది వలస వెళ్లినట్లు తేలింది. శుక్రవారం సుమారు 77 శాతం ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను డిజిటలైజేషన్ చేయగా వీరంతా స్థానికంగా ఉండటం లేదని గుర్తించారు. మిగిలిన 23 శాతం ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు డిజిటలైజేషన్ పూర్తి చేస్తే ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అత్యధికంగా నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గం నుంచి సుమారు 13,935 మంది, ఆందోల్ నియోజకవర్గంలో 13,662 మంది ఓటర్లు వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోయినట్లు తేలింది. సంగారెడ్డి నియోజకవర్గం నుంచి అతి తక్కువగా.. 7,980 మంది వలస వెళ్లినట్లు గుర్తించారు. వారందరిని ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగించనున్నారు. మరణించిన ఓటర్ల లెక్క కూడా తేలింది. ఇప్పటి వరకు 36,479 మంది మరణించిన వారి పేర్లు ఓటరు జాబితాలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ ఆత్మల ఓటర్లను కూడా జాబితా నుంచి తీసివేస్తారు. మొత్తం ఓటర్లలో 2.5 శాతం మంది మరణించిన ఓటర్లు ఇప్పటి వరకు ఓటరు జాబితాలోనే ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. అత్యధికంగా జహీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో మరణించిన ఓటర్లు 8,621 ఉంటే.. తక్కువగా నారాయణఖేడ్లో 5,366 మంది ఉన్నట్లు తేలింది. ఆచూకీ తెలియని ఓటర్ల లెక్క కూడా తేలుతోంది. ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో 7,592 మంది ఓటర్ల ఆచూకీ ఇంత వరకు తెలియడం లేదు. నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గంలో ఇలా ఆచూకీ లేని ఓటర్లు 3,192 మంది ఉండగా, పటాన్చెరులో 508 మంది ఉన్నారు. వేరే చోట ఓటరుగా నమోదు చేసుకున్న ఓటర్లు 29,117 మంది గుర్తించారు. వీరంతా ఇతర జిల్లాలో, ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఓటరుగా నమోదైన వారు పటాన్చెరులో 6,544 మంది ఓటర్లు ఇలాంటి వారు ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ నియోజకవర్గంలో ఉత్తరాధి రాష్ట్రాలకు చెందిన ఓటర్లు ఎక్కువగా ఉన్నారు. వీరిని కూడా ఈసారి ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగించనున్నారు. ఇవి కాకుండా ఇతర కేటగిరీలో మరో 487 మంది ఓటర్లను ఈజాబితా నుంచి తీసివేయనున్నారు. తొలగించే ఓటర్లు 9 శాతానికి మించి జిల్లాలో మొత్తం 14.57 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉండగా, శుక్రవారం వరకు జరిగిన ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో ఇలా మరణించిన ఓటర్లు, ఇతర చోట్ల ఓటరుగా నమోదైన వారు, ఆచూకీ లేని వారు.. అన్ని క్యాటగిరిలో కలిపి 1.31 లక్షల ఓట్లను తొలగించే జాబితాలో చేర్చనున్నారు. అంటే 9.04 శాతం ఓట్లు తొలగించే ఓట్లుగా తేలింది. ఎస్ఐఆర్ (ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ) ప్రక్రియ చివరి దశకు చేరకుంది. జిల్లాలో మొత్తం 14.57 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉండగా, ఇప్పటి వరకు 11.31 లక్షల ఓటర్లకు సంబందించిన ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు డిజిటలైజేషన్ చేశారు. అంటే మొత్తం ఓటర్లలో 77.64 శాతం ఈ ప్రక్రియ పూర్తయినట్లు అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఇంకా 3.26 లక్షల ఓటర్లకు సంబందించిన ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు డిజిటలైజేషన్ చేయాల్సి ఉంది. ఈ ప్రక్రియకు కేవలం రెండు రోజులే గడువుంది. ఆగస్టు 3 తేదీలోగా ఈ డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. ఈ రెండు రోజుల్లో మిగిలిన 3.26 లక్షల ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలను డిజిటలైజేషన్ చేస్తే తొలగించనున్న ఓటర్ల సంఖ్య భారీగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. ప్రధానంగా ఆచూకీ తెలియని ఓటర్లు, ఇతర ప్రాంతాల్లో ఓటరుగా నమోదైన వారు, మరణించిన ఓటర్లు.. ఇలా జాబితా నుంచి తొలగించనున్న ఓటర్ల సంఖ్య భారీగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి.
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హే రాంజీ..!జహీరాబాద్ టౌన్: జీరాంజీ (ఉపాధి హామీ పథకం) పథకం కింద పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు నెలల తరబడి వేతనాలు చెల్లికపోవడంతో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వేతన బకాయిలు విడుదల చేయాలని, దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఉద్యోగులు నిరసనలు, పెన్ డౌన్, షట్ డౌన్ ఆందోళనలు చేపట్టారు. జీరాంజీ పథకంలో పనిచేస్తోన్న ఏపీఓ, ఈసీ, జేఈ,టీఏలు,కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ఇతర సిబ్బంది కలిపి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,700 వరకు ఉన్నారు. జిల్లాలో సుమారు 150మంది వరకు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. వీరికి మూడు నెలల నుంచి జీతాలు రావడం లేదు. జిల్లాలోని జీరాంజీ ఉద్యోగులు డిమాండ్ పరిష్కారం కోసం జేఏసీ పిలుపు మేరకు పెన్డౌన్ ప్రకటించి ప్రతీ రోజు నిరసనలు తెలుపుతున్నారు. జూలై 27 నుంచి ప్రారంభమైన నిరసన కార్యక్రమాలు ప్రతీ రోజు ఓ విధంగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆగస్టు 15వ తేదీ లోపు ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని, లేని పక్షంలో న్యాయమైన హక్కుల కోసం నోటీసు ఇచ్చి 16 నుంచి సమ్మెకు వెళ్తామని జేఏసీ నాయకులు చెప్పారు. ప్రధాన డిమాండ్లు ● 3 నెలల వేతన బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలి ● ఉద్యోగులకు పే–స్కేల్ అమలు చేయాలి ● క్యాడర్ను ఖరారు చేసి, సీనియార్టీ ప్రకారం పదోన్నతులు కల్పించాలి ● ఉమ్మడి జిల్లాలో పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి బదిలీల అవకాశం ఇవ్వాలి ● ప్రతీ నెల మొదటి తేది వేతనాలు చెల్లించాలి ● సెలవు దినాల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఉద్యోగులకు రెగ్యులర్ ఉద్యోగుల మాదిరిగా ప్రయోజనాలు కల్పించాలి. ఉద్యోగులు పెన్ డౌన్, షట్ డౌన్ వేతనాల చెల్లింపులో జాప్యం మూడు నెలల నుంచి నిరీక్షణ ఆందోళనకు దిగిన ఉద్యోగులు
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నెలాఖరు వరకు ఈ–కేవైసీసంగారెడ్డి జోన్: రేషన్ కార్డుదారులకు ప్రభుత్వం ఊరట కలిగించింది. ఈ–కేవైసీ గడువు జూలై 31తో ముగియాల్సి ఉండగా.. భారీ వర్షాలు, సమగ్ర ఓటరు జాబితా రూపకల్పనలో భాగంగా లబ్ధిదారులు ఈనెల 31 వరకు ఈ–కేవైసీ పూర్తి చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది. రేషన్ కార్డులో పేర్లు ఉన్న ప్రతి ఒక్క లబ్ధిదారుడు తప్పనిసరిగా ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని పౌర సరఫరాల అధికారులు సూచిస్తున్నారు. జిల్లాలో 78.13 శాతం పూర్తి జిల్లాలో 855 రేషన్ దుకాణాలు ఉండగా ఉన్నాయి. 4,48,446 వివిధ రకాల రేషన్ కార్డుదారులుండగా, అందులో 15,12,546 మంది లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు 11,84,532 మంది సభ్యులు ఈ–కేవైసీ ప్రకియ పూర్తి చేశారు. ఇంకా 3,28,014 మంది చేసుకోవాల్సి ఉంది. ఈ లెక్కన 78.13 శాతం పూర్తి అయింది. మిగితా వారు త్వరితగతిన పూర్తి చేసుకునేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అధికారులు చెబుతున్నారు. అనర్హుల తొలగింపు! జిల్లావ్యాప్తంగా ఉన్న రేషన్ కార్డులలో బియ్యం తీసుకొని వారు, మృతిచెందిన వారిని జాబితా నుంచి తొలగించడం లేదు. దీంతో ప్రతీనెల వారి కోటా యథావిధిగా సరఫరా అవుతోంది. దీనిని అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం కార్డులో ఉన్న లబ్ధిదారులు తప్పనిసరిగా ఆధార్ కార్డు తీసుకువెళ్లి ఈ–కేవైసీ చేసుకోవాలని సూచించింది. నేటి నుంచి మూడు నెలల బియ్యం జిల్లావ్యాప్తంగా ఉన్న రేషన్ దుకాణాల్లో నేటి నుంచి ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మూడు నెలలకు సంబంధించి బియ్యం ఒకేసారి పంపిణీ చేయనున్నారు. లబ్ధిదారులు రేషన్ దుకాణాల్లో తమ పూర్తి వివరాలు అందించి ఉచితంగా ఈ–కేవైసీ చేయించుకోవచ్చు. పెంచిన గడువును సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. గడువు పొడిగించిన ప్రభుత్వం రేషన్కార్డుదారులకు ఊరట జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 78.13 శాతం పూర్తి చిన్నారులు, వృద్ధులకు ఇబ్బందులు ఆధార్ కేంద్రాల వద్ద పడిగాపులుఈ–కేవైసీ నమోదులో జిల్లాలో ఉన్న చిన్నారులతో పాటు వృద్ధులు తమ వేలిముద్రలు పడక తీవ్రస్థాయిలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వేలిముద్రలు అప్డేట్ చేయించుకునేందుకు ఆధార్ సెంటర్ల వద్ద పడిగాపులు కాస్తున్నారు. గతంలో విధించిన గడువు సమీపిస్తుండటంతో వేలిముద్రలు రాక రేషన్ కార్డులో తమ పేరు తొలగిపోతుందేమోనని భయందోళనకు గురయ్యారు. తాజాగా ప్రభుత్వం గడువు పెంచడంతో లబ్ధిదారులకు ఉపశమనం కలిగింది. ఈ–కేవైసీ నమోదులో జిల్లాలో ఉన్న చిన్నారులతో పాటు వృద్ధులు తమ వేలిముద్రలు పడక తీవ్రస్థాయిలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వేలిముద్రలు అప్డేట్ చేయించుకునేందుకు ఆధార్ సెంటర్ల వద్ద పడిగాపులు కాస్తున్నారు. గతంలో విధించిన గడువు సమీపిస్తుండటంతో వేలిముద్రలు రాక రేషన్ కార్డులో తమ పేరు తొలగిపోతుందేమోనని భయందోళనకు గురయ్యారు. తాజాగా ప్రభుత్వం గడువు పెంచడంతో లబ్ధిదారులకు ఉపశమనం కలిగింది. వేలిముద్రలు పడక తిప్పలు
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అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలిసంగారెడ్డి జోన్: జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ ఆదేశించారు. శుక్రవారం కలెక్టరేట్ నుంచి వివిధ శాఖల అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. లోతట్టు ప్రాంతాలను గుర్తించి అవసరమైన చోట పునరావాస కేంద్రాలను సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు. శిథిలావస్థలో ఉన్న పాఠశాలలు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, పాత భవనాలను గుర్తించి అవసరమైన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలను మిషన్ మోడ్లో నిర్వహించాలన్నారు. తాగునీటి సమస్య తలెత్తకుండా చూడాలని ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఎల్నినో నేపథ్యంలో తక్కువ కాలంలో అధిక దిగుబడినిచ్చే ప్రత్యామ్నాయ పంటలను సాగు చేసేలా రైతులను ప్రోత్సహించాలని తెలిపారు. సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్లు సంగీత, పాండు, జెడ్పీ సీఈఓ జానకిరెడ్డి, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్
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ఓటు హక్కు వజ్రాయుధంపటాన్చెరు: ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు హక్కు వజ్రాయుధమని ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి అన్నారు. శుక్రవారం పటాన్చెరు డివిజన్లోని క్యాంపు కార్యాలయంలో నియోజకవర్గ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సంఘాల ప్రతినిధులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఇప్పటివరకు నియోజకవర్గంలో కేవలం 64.65 శాతం మాత్రమే నమోదైందని తెలిపారు. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ కార్యక్రమంలో అర్హులందరూ తమ వివరాలు సమర్పించి ఓటు హక్కును కాపాడుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. అలాగే దేవాలయాలకు వచ్చే భక్తులకు ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై అవగాహన కల్పించి, ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వామ్యమయ్యేలా చూడాలని బ్రాహ్మణ సంఘాలను కోరారు. నియోజకవర్గంలో బ్రాహ్మణుల సంక్షేమం కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తున్నామన్నారు. త్వరలోనే బ్రాహ్మణుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఫంక్షన్ హాల్ నిర్మించి అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ సమావేశంలో గుమ్మడిదల మున్సిపల్ చైర్మన్ కుమార్ గౌడ్, మార్కెట్ కమిటీ మాజీ చైర్మన్ విజయ్ కుమార్, కౌన్సిలర్ అంతి రెడ్డి, బండి శంకర్, తదితర బ్రాహ్మణ సంఘాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్యే మహిపాల్రెడ్డి
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అప్రమత్తంగా ఉండాలినారాయణఖేడ్: వర్షాకాలంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశాలు ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ ప్రశాంతి సూచించారు. శుక్రవారం మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని మంగల్పేట్లో ఫ్రైడే– డ్రైడే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇంటింటికీ తిరిగి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. టైర్లు, పాత్రల్లో నీటిని నిల్వ ఉంచితే దోమలు ప్రబలుతాయని వివరించారు. ప్రతీ ఒక్కరూ వ్యక్తిగత, పరిసరాల పరిశుభ్రతను పాటించాలన్నారు. మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని పలు వార్డుల్లో పారిశుద్ధ్య పనులు ముమ్మరంగా చేపట్టారు. శానిటరీ అధికారి శ్రీనివాస్తో కలిసి పనులను పర్యవేక్షించారు. సంగారెడ్డి టౌన్: పిల్లల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సౌజన్య అన్నారు. శుక్రవారం పట్టణంలోని బాలసదన్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. పిల్లల సంరక్షణకు తోడ్పడాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు. వర్షాకాలం పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచాలన్నారు. న్యాయ పరమైన విషయంలో ఉచిత సాయం అందిస్తామని తెలిపారు. ఆమె వెంట సిబ్బంది ఉన్నారు. సంగారెడ్డి జోన్: ప్రతి ఉద్యోగికి ఉద్యోగ విరమణ సహజమని అదనపు ఎస్పీ చైతన్యరెడ్డి అ న్నారు. కానిస్టేబుల్గా విధుల్లో చేరి ఏఎస్ఐగా ఉద్యోగ విరమణ పొందుతున్న మోహన్ను శుక్రవారం ఎస్పీ కార్యాలయంలో సన్మానించి జ్ఞాపిక అందించారు. ఈసందర్భంగా అదనపు ఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. విధి నిర్వహణలో చేసిన సేవలకు గుర్తింపు ఉంటుందన్నారు. కార్యక్ర మంలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధికారి పద్మావతి, ఏఆ ర్ డీఎస్పీ నరేందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. చిలప్చెడ్(నర్సాపూర్): గ్రామాల్లో వందశాతం పారిశుద్ధ్యం సాధించాలంటే విద్యార్థులే కీలకపాత్ర పోషిస్తారని డీఎల్పీఓ సురేశ్బాబు అన్నారు. శుక్రవారం మండల పరిధిలోని ఫైజాబాద్ పంచాయతీని తనిఖీ చేసి రికార్డులు పరిశీలించారు. అనంతరం ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులతో కలిసి వారికి స్వచ్ఛత కార్యక్రమాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థులు స్వచ్ఛతపై తల్లిదండ్రులకు వివరించాలన్నారు. ప్రజలు చెత్తను నాలుగు రకాలుగా వేరు చేసి కార్మికులకు అంజేయాలని, వారు సేకరించిన చెత్తను డంపింగ్యార్డులో పారబోయాలన్నారు. అధికారులు, పాలకులు, ప్రజలతోనే గ్రామాల్లో వందశాతం పారిశుద్ధ్యం సాధ్యమవుతుందన్నారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ రాములు, ఎంపీఓ మునిరుద్దీన్, పంచాయతీ కార్యదర్శి నాగరాజు పాల్గొన్నారు. హవేళిఘణాపూర్(మెదక్): ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన భూభారతి రీ సర్వేను సక్రమంగా నిర్వహించి రైతులకు ఎంతో మేలు చేకూరుస్తుందని మెదక్ ఆర్డీఓ రమాదేవి అన్నారు. శుక్రవారం మండల పరిధిలోని శాలిపేటలో భూభారతి సర్వేను నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ఆర్డీఓ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. భూభారతి రీ సర్వే ద్వారా అందరి రైతుల పొలాల హద్దులు, ఇతర సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయన్నారు. ఈ అవకాశాన్ని రైతులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని రైతులను కోరారు. సమావేశంలో సర్పంచ్ పోశెట్టి, మండల రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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రైట్ రైట్!కేంద్ర విధానాలపై పోరు కేంద్రం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను విడనాడాలని సీఐటీయూ జిల్లా కార్యదర్శి సాయిలు డిమాండ్ చేశారు. వివరాలు 8లో uబుల్లెట్ రైల్..బుల్లెట్ రైల్ కారిడార్ను మొదట్లో జహీరాబాద్ మీదుగా నిర్మించాలని ప్రతిపాదించారు. అనూహ్యంగా జహీరాబాద్ను పేరును తప్పించి వికారాబాద్ను చేర్చడంతో స్థానికంగా ప్రజల్లో అసంతృప్తి పెల్లుబూకింది. దీంతో ఆందోళనలకు దిగారు. జహీరాబాద్, సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యేలు మాణిక్రావు, చింతా ప్రభాకర్, పార్లమెంటరీ బీఆర్ఎస్ ఫ్లోర్ లీడర్ వద్దిరాజు రవిచంద్ర, జహీరాబాద్ మాజీ ఎంపీ బీబీ పాటిల్, ఎమ్మెల్సీ అంజిరెడ్డితో పాటు ఆయా పార్టీల నాయకులు ప్రత్యేకంగా రైల్వే శాఖ మంత్రిని కలిసి వినతి పత్రాలు సమర్పించగా, ఆయన సానుకూలంగా స్పందించారు. ఈక్రమంలోనే ప్రజాప్రతినిధుల ప్రతిపాదనల మేరకు సమగ్ర పరిశీలన కోసం సంబంధింత శాఖ అధికారులకు పంపించినట్లు సమాచారం. ప్రాథమిక పరిశీలన పూర్తయిన అనంతరం తదుపరి అవసరమైన చర్యల కోసం అడుగు ముందుకు పడే అవకాశం ఉంది. క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే నిర్వహించడం ద్వారా నివేదిక సానుకూలంగానే వచ్చే అవకాశం ఉంటుందనే ఆశాభావం ప్రజల్లో నుంచి వ్యక్తం అవుతోంది. అన్ని విధాలుగా అర్హత బుల్లెట్ రైలును నడిపేందుకు జహీరాబాద్ ప్రాంతం అన్ని విధాలుగా అర్హత కలిగి ఉందనే విషయమై ప్రజాప్రతినిధులు అందజేసిన నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ ప్రాంతంలో 12,365 ఎకరాల్లో జాతీయ పెట్టుబడుల ఉత్పాదక మండలి (నిమ్జ్) భారీ ప్రాజెక్టు రాబోతోంది. పలు పరిశ్రమాలకు భూములు కేటాయింపులు జరిగాయి. దీంతో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 3 లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. అంతే కాకుండా పారిశ్రామిక కేంద్రంగా విస్తరిస్తోంది. వీటన్నింటిని పరిగణలోకి తీసుకుని జహీరాబాద్ మీదుగా బుల్లెట్ రైలు నడపాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. అయినా రాజకీయ జోక్యం మూలంగానే జహీరాబాద్ స్థానంలో వికారాబాద్ను చేర్చారనే విమర్శలున్నాయి. జహీరాబాద్కు బుల్లెట్ రైలు కనెక్టివిటీ ఉంది. అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులు భారీగా వచ్చి చేరే అవకాశం ఉంది. జహీరాబాద్ మీదుగా మీదుగా బుల్లెట్ రైలును నడపడం ద్వారా సంగారెడ్డి జిల్లాలోని సంగారెడ్డి, అందోల్, పటాన్చెరు, నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గాలతో పాటు పక్కనే ఉన్న కర్ణాటకలోని బీదర్ నగర ప్రజలకు ఈ రైలు ఎంతో సౌకార్యంగా మారుతుంది. హైదరాబాద్–ముంబై వయా జహీరాబాద్ అనుకూలతపై పరిశీలించాలని కేంద్ర రైల్వే మంత్రి ఆదేశం పలువురు ప్రజాప్రతినిధుల చొరవ ఫలితం పారిశ్రామిక ప్రాంతంగా విస్తరిస్తున్నందున సానుకూలతజహీరాబాద్ మీదుగా హైదరాబాద్–ముంబై బుల్లెట్ రైలు కారిడార్ నడిపేందుకు ఏ మేరకు అనుకూలత ఉందనే విషయమై పరిశీలించాల్సిందిగా కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ అధికారులను ఆదేశించడంతో ఈ ప్రాజెక్టుపై ఆశలు చిగురించాయి. జహీరాబాద్ మీదుగా ఎందుకు నడపవచ్చనే విషయమై ప్రజాప్రతినిధులు, ఆయా పార్టీల నాయకులు సమగ్ర సమాచారాన్ని రూపొందించి కేంద్ర మంత్రిని కలిసి వినతులు అందజేశారు. దీంతో ఆయన సానుకూలంగా స్పందించడంతో ప్రజలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. – జహీరాబాద్
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కంట్రోల్ రూం ఏర్పాటుసంగారెడ్డి జోన్: భారీ వర్షాల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉందని కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ గురువారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. కలెక్టరేట్లో 24 గంటల పాటు పనిచేసే ఇంటిగ్రేటెడ్ కంట్రోల్ రూం ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. ప్రజల నుంచి అందే అత్యవసర ఫిర్యాదులు, సమాచారం, నష్టం వివరాలను వెంటనే స్వీకరించి తక్షణ చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు వివరించారు. భారీ వర్షాల కారణంగా ఎలాంటి అత్యవసర పరిస్థితులు, వరదలు, రహదారి అంతరాయాలు, చెట్లు కూలిపోవడం, విద్యుత్ సమస్యలు, ఇతర ప్రమాదాల సమాచారాన్ని 08455– 276155 నంబర్కు తెలియజేయాలని సూచించారు. పోలీస్, పంచాయతీ రాజ్, మున్సిపల్, విద్యుత్, వైద్య, అగ్నిమాపక తదితర శాఖలు పరస్పర సమన్వయంతో పనిచేసి ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. జహీరాబాద్: మహిళలు ఆరోగ్యం విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ సూచించారు. గురువారం మొగుడంపల్లి మండల కేంద్రంలో డీఆర్డీఏ ఆధ్వర్యంలో డ్వాక్రా మహిళలు, ఆశావర్కర్లు, అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు బ్రెస్ట్ హెల్త్ అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. మహిళలు క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలన్నారు. బ్రెస్ట్ కేన్సర్పై ముందస్తు అవగాహనతోనే వ్యాధిని ప్రారంభ దశలో గుర్తించి చికిత్స పొందవచ్చన్నారు. అనంతరం ఎస్టీ గురుకుల పాఠశాలను సందర్శించి విద్యార్థినులతో కలిసి భోజనం చేశారు. ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి నారాయణఖేడ్: గ్రామాల సమగ్రాభివృద్ధే తమ లక్ష్యమని ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి అన్నారు. గురువారం మండలంలోని గోప్యానాయక్ తండాలో రూ.20 లక్షలతో నిర్మించిన పంచాయతీ భవనం, రూ.15 లక్షలతో నిర్మించిన పాఠశాల ప్రహరీ, పలు తండాల్లో సీసీ రోడ్లను ప్రారంభించారు. అలాగే మండంలోని హంగర్గా(కె) నుంచి లాల్సింగ్ తండా వరకు నిర్మించనున్న ఫార్మేషన్ రోడ్డు పనులకు శంకుస్థాపన చేసి మాట్లాడారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోందన్నారు. మౌలిక వసతుల కల్పన, విద్యాసంస్థల అభివృద్ధి, రహదారుల నిర్మాణం, పంచాయతీ వ్యవస్థ బలోపేతం కార్యక్రమాలను వేగంగా అమలు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. కార్యక్రమంలో ఆత్మ చైర్మన్ వినోద్పాటిల్, బంజారా సేవాలాల్ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రమేశ్ చౌహాన్, సర్పంచ్లు అనూషబాయి, మహాదేవి, శాంతకుమార్, ఉపసర్పంచ్ భాస్కర్, మనోహర్ పాటిల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సంగారెడ్డి ఎడ్యుకేషన్: ఓపెన్ స్కూల్ విధానంలో అడ్మిషన్ పొంది అక్టోబర్లో జరిగే పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియెట్ పరీక్షలకు హాజరయ్యే అభ్యాసకులు మీసేవ, టీజీ ఆన్లైన్ ద్వారా పరీక్ష ఫీజు చెల్లించాలని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి రోహిణి ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. పదో తరగతికి సంబంధించి ప్రతి సబ్జెక్టుకు రూ.100 థియరీ, రూ.100 ప్రాక్టికల్ అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియెట్కు సంబంధించి ప్రతి సబ్జెక్టుకు రూ.150 థియరీ, రూ. 150 ప్రాక్టికల్ చెల్లించాలన్నారు. ఎలాంటి అపరాధ రుసుం లేకుండా ఆగస్టు 1 నంచి 17 వరకు, రూ.25 అపరాధ రుసుముతో ఆగస్టు 18వ తేదీ నుంచి 24 వరకు, రూ. 50 అపరాధ రుసుంతో ఆగస్టు 25 నుంచి 29వ తేదీ వరకు ఫీజు చెల్లించాలన్నారు. మరిన్ని వివరాలకు ఓపెన్ స్కూల్ కోఆర్డినేటర్ వెంకటస్వామి 8008403635 నంబర్లో సంప్రదించాలని సూచించారు. న్యాల్కల్(జహీరాబాద్): ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా పరిధిలోని వర్గల్ నవోదయ విద్యాలయంలో 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను ప్రవేశాల కోసం దరఖాస్తుల స్వీకరణ శుక్రవారంతో ముగియనుందని ఎంఈఓ మారుతి రాథోడ్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. 6వ తరగతిలో ప్ర వేశం కోసం నెల రోజులుగా అర్హులైన విద్యార్థు ల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరించినట్లు చెప్పారు. దరఖాస్తు చేసుకున్న విద్యార్థులకు నవంబర్ 28న అర్హత పరీక్ష ఉంటుందని తెలిపారు.
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సీఎంఆర్ వెంటనే అప్పగించండిసాక్షిప్రతినిధి, సంగారెడ్డి: జిల్లాలోని రైస్ మిల్లర్లు సీఎంఆర్ కోసం తీసుకున్న ధాన్యానికి సంబంధించిన బియ్యాన్ని వెంటనే పౌర సరఫరాల సంస్థకు అప్పగించాలని అదనపు కలెక్టర్ సంగీత ఆదేశించారు. ఈ బియ్యాన్ని డెలివరీ చేయడంలో ఎలాంటి జాప్యం చేయొద్దని అన్నారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో ఎఫ్సీఐ, పౌర సరఫరాల శాఖల అధికారులు, రైస్ మిల్లర్లతో సమన్వయ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా అదనపు కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. గోదాముల్లో తలెత్తుతున్న స్థలం సమస్యను ఎఫ్సీఐ అధికారులతో సమన్వయం చేసి పరిష్కరించేందుకు చర్యలు చేపడతామన్నారు. దీంతో సీఎంఆర్ బియ్యం డెలివరీ సజావుగా సాగేలా చూస్తామన్నారు. మూడేళ్ల క్రితం నిర్వహించిన వేలంలో తీసుకున్న ధాన్యానికి సంబంధించిన బకాయిలను మిల్లర్లు వెంటనే ప్రభుత్వానికి చెల్లించాలన్నారు. ఇందుకు మిల్లర్లు సానుకూలంగా స్పందించారు. సమావేశంలో పౌరసరఫరాల సంస్థ జిల్లా మెనేజర్ జయశ్రీలాల్, ఎఫ్సీఐ మెనేజర్ మహేశ్, డీఎస్ఓ బాలసరస్వతి, మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ నాయకులు నరేందర్రెడ్డి, జగన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మిల్లర్లకు అదనపు కలెక్టర్ ఆదేశాలు
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పోస్టులు తక్కువ.. పోటీ ఎక్కువన్యాల్కల్(జహీరాబాద్): చాలా కాలం తర్వాత ప్రభుత్వం అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో టీచర్, ఆయాల పోస్టుల భర్తీని చేపట్టడంతో జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఒక్కో పోస్టుకు 20 మందికి పైగా అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు. ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ధ్రువపత్రాల పరిశీలన దాదాపు పూర్తి కావడంతో ఉద్యోగాన్ని ఎలాగైనా దక్కించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అభ్యర్థులు తమ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేశారు. జిల్లాలో 1,504 అంగన్వాడీ కేంద్రాలుండగా, వాటిలో 1,432 మంది కార్యకర్తలు పని చేస్తున్నారు. 92 టీచర్, 154 మంది ఆయాల పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. కేంద్రాల పరిధిలో 10 వేల మంది గర్భిణులు, 9,800 మంది బాలింతలు, 98,500 మంది ఐదేళ్ల లోపు చిన్నారులు ఉన్నారు. వీరందరికీ వివిధ రకాల సేవలను అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆయాలు అందిస్తున్నారు. అయితే కేంద్రాల్లో నెలకొన్న ఖాళీల కారణంగా వీరంతా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన ప్రభు త్వం ఖాళీల భర్తీకి చర్యలు చేపట్టింది. అందులో భాగంగా ఇటీవల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి ఈనెల 17 వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించింది. 254 పోస్టులు.. 2,773 దరఖాస్తులు జిల్లాలోని 5 ప్రాజెక్టుల పరిధిలో గల 92 అంగన్వాడీ టీచర్ పోస్టులు, 154 ఆయా పోస్టులకు గాను 2,773 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. టీచర్ పోస్టులకు సంబంధించి 2,089 మంది, ఆయా పోస్టులకు 684 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అయితే టీచర్ పోస్టులకు సంబంధించి అభ్యర్థుల మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. ఒక్కో పోస్టుకు 20 మందికి పైగా పోటీ పడుతున్నారు. ఆయా పోస్టులకు సంబంధించి నలుగురికి పైగా పోటీ పడుతున్నారు. నారాయణఖేడ్ ప్రాజెక్టు పరిధిలో తీవ్ర పోటీ ఉంది. తమకు ఉద్యోగం వచ్చేలా చూడాలని అనుకూల నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధుల వద్దకు క్యూ కడతున్నారు. అంగన్వాడీ పోస్టులకు పెద్ద ఎత్తున దరఖాస్తులు
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చెరువు కాదు.. బడిప్రభుత్వ బాలుర పాఠశాల ఆవరణలో నిలిచిన నీరుసంగారెడ్డి క్రైమ్: గత మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ బాలుర పాఠశాల ఆవరణ చెరువును తలపిస్తోంది. దీంతో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. తరగతి గదిలోకి వెళ్లాలన్నా వర్షం నీటిలో నుంచి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. నీరు నిలిచి ఉండటంతో మధ్యాహ్న భోజనం సైతం చేయలేకపోతున్నామని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అనార్యోగం బారిన పడుతున్నామని వాపోతున్నారు. జిల్లా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కోరారు.
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పీఎంశ్రీలకు బతుకమ్మ నిధులుసాక్షి, సిద్దిపేట: పీఎం శ్రీ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బతుకమ్మ పండుగ వేడుకలను నిర్వహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేసింది. పాఠశాలల్లో సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడే విధంగా బతుకమ్మ వేడుకలను నిర్వహించాలని ఒక్కో పాఠశాలకు రూ.10వేల చొప్పున ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో 108 పాఠశాలలకు రూ.10.80 లక్షలు మంజూరు చేసింది. బతుకమ్మ పండుగ చరిత్ర, సాంస్కృతిక ప్రాధాన్యంపై విద్యార్థుల్లో అవగాహనను కల్పించాలి. బతుకమ్మకు సంబంధించిన జానపద పాటలు, తెలంగాణ సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలపై విద్యార్థులకు వ్యాసరచన, చిత్రలేఖనం పోటీలను నిర్వహించాలి. పర్యావరణహితంగా కార్యక్రమం చేపట్టాలి. గతే డాది పీఎం శ్రీ స్కూళ్లకు బతుకమ్మ వేడుకలకు నిధులను ఆలస్యంగా మంజూరు చేయడంతో కొన్ని పాఠశాలలల్లోనే నిర్వహించారు. మరికొన్ని పాఠశాలలో బతుకమ్మ వేడుకలను నిర్వహించకుండానే బిల్లులు పెట్టి డబ్బులను హెచ్ఎంలు డ్రా చేశారు. ఈసారి అందుకే ముందుగానే నిధులు విడుదల చేసింది. పాఠశాలలో అంగరంగ వైభవంగా బతుకమ్మ వేడుకలను నిర్వహించాలని విద్యాశాఖ అదేశించింది. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో 108 పీఎంశ్రీ స్కూల్స్ గతేడాది పండుగ ముగిసిన తర్వాత...ఈసారి ముందుగానే నిధులు పాఠశాలల్లో వెల్లివిరియనున్న సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలు జిల్లా పాఠశాలల రూ. సంఖ్య కేటాయింపు సిద్దిపేట 33 రూ.3.30లక్షలు సంగారెడ్డి 44 రూ.4.4లక్షలు మెదక్ 31 రూ. 3.10లక్షలు
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వరి నాట్లు ముమ్మరంజిల్లాలో గతేడాది వానాకాలం సీజన్లో 1.57 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగైంది. ఈసారి ఎల్నినో ప్రభావంతో వరి విస్తీర్ణం 88 వేల ఎకరాలకు పరిమితమవుతుందని వ్యవసాయశాఖ అంచనా వేసింది. ఇప్పటి వరకు 37 వేల ఎకరాల్లో వరి నాట్లు పడ్డాయి. ఈ రెండు రోజులుగా వర్షాలు పడటంతో రైతులు సాగు పనులు వేగవంతం చేశారు. ప్రధానంగా ఆందోల్, నారాయణఖేడ్, కల్హేర్, కంగ్టి, సిర్గాపూర్ తదితర మండలాల్లో వరి నాట్లు పడుతున్నాయి. గుమ్మడిదల మండలంలో మాత్రం రైతులు వెదజల్లే పద్దతిలో వరి వేసుకుంటున్నారు. జిన్నారం మండలంలోని కొన్ని గ్రామాల్లోనూ ఇదే పద్దతిని అవలంభిస్తున్నారు. దీంతో వరి సాగు విస్తీర్ణం 50 వేల ఎకరాలకు మించి పోయే అవకాశాలున్నట్లు వ్యవసాయశాఖ అంచనా వేస్తోంది. గట్టెక్కనున్న పంటలు రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు పత్తి, సోయా వంటి వంటలు ప్రాణం పోసుకున్నాయి. ఎల్నినో ప్రభావంతో తీవ్ర వర్షభావ పరిస్థితుల మధ్య పంటల సాగు ప్రారంభమైంది. కానీ ఈ వర్షాలతో పంటలకు ఎంతో మేలు జరిగిందని రైతులు హర్షం వ్య క్తం చేస్తున్నారు. నాలుగు కీలక దశల్లో పంటలకు నీ రు అవసరం ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు రెండు కీలక దశలు దాటిందని వ్యవసాయశాఖ అధికారులు పే ర్కొంటున్నారు. మరో పది రోజులు ఇలాగే వర్షాలు కురిస్తే పంటలు చేతికందుతాయని చెబుతున్నారు. రోజంతా చిరుజల్లులు గురువారం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు జిల్లాలో చిరుజల్లులు కురిశాయి. అత్యధికంగా నాగల్గిద్దలో 1.8 సెం.మీలు, వట్పల్లిలో 1.7 సెం.మీ, సిర్గాపూర్లో 1.6 సెం.మీ, పుల్కల్, నిజాంపేట్లో 1 సెం.మీ చొప్పున వర్షపాతం నమోదైంది. బుధవారం మాత్రం పలు మండలాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. సిర్గాపూర్లో 4.8 సెం.మీ, కంగ్టిలో 4.7 సెం.మీ, గుమ్మడిదల, మొగుడంపల్లి, కల్హేర్లలో 2.2 సెం.మీ చొప్పున, నిజాంపేట, మనూరుల్లో 2 సెం.మీ చొప్పున, నారాయణఖేడ్లో 1.8 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. మిగిలిన అన్ని మండలాల్లో ఒక సెం.మీ చొప్పున వర్షం కురిసింది. కాగా, వర్షాకాలం ప్రారంభమైన జూన్ 1 తేదీ నుంచి ఇప్పటివరకు జిల్లా సాధారణ వర్షపాతం 302 మి.మీలు కాగా, ఇప్పటి వరకు 304 మి.మీల వర్షపాతం రికార్డయింది.జిల్లాలో వరినాట్లు వేస్తున్న మహిళలుజిల్లాలో గత రెండు రోజులుగా పెట్టిన ముసురుతో వరి నాట్లు ముమ్మరమయ్యాయి. ఇప్పటి వరకు బోరు బావుల వద్ద పాక్షిక విస్తీర్ణంలో పరిమితమైన రైతులు, ఇప్పుడు పూర్తి విస్తీర్ణంలో నాట్లు వేసుకుంటున్నారు. తుపాను ప్రభావంతో జిల్లాలో దాదాపు అన్ని మండలాల్లో బుధ, గురువారం రోజంతా ముసురు పెట్టింది. దీంతో అన్నదాతల ఆశలు చిగురించాయి. – సాక్షిప్రతినిధి, సంగారెడ్డి బోరుబావుల వద్ద నాట్లు వేగవంతం చేసిన రైతులు గుమ్మడిదల, జిన్నారంలో వెద సాగు ప్రాణం పోసుకున్న పత్తి, సోయా పంటలు
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వరుస చోరీల ముఠా అరెస్ట్ఇళ్లలో చోరీలు పోలీసులకు చిక్కిన అంతర్రాష్ట్ర దొంగలుపోలీసుల అదుపులో ఇద్దరు దొంగలుసంగారెడ్డి టౌన్: జైలు నుంచి విడుదలైన వెంటనే పాత అలవాటును మార్చుకోకుండా మళ్లీ దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న ఇద్దరు అంతర్రాష్ట్ర దొంగలను సంగారెడ్డి రూరల్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. డీఎస్పీ సత్తయ్య గౌడ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. మంగళవారం సాయంత్రం సంగారెడ్డి చౌరస్తా వద్ద పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా ఇద్దరు యువకులు అనుమానాస్పదంగా సంచరిస్తూ కనిపించారు. అయితే పోలీసులను చూసి పొంతన లేని సమాధానాలు చెప్పడంతో వారిపై అనుమానం వచ్చి అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. దీంతో సంగారెడ్డి పరిసర ప్రాంతాలతో పాటు పలుచోట్ల వరుస చోరీలకు పాల్పడినట్లు నేరాన్ని అంగీకరించారు. ప్రధాన నిందితుడు రాజ్కుమార్ రెడ్డి (28)పై హైదరాబాద్తో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో కలిపి మొత్తం 84 కేసులు ఉన్నట్లు తేలింది. అయితే ఈశ్వర్ (22)తో కలిసి జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత విలాసవంతమైన జీవితానికి అలవాటుపడి మళ్లీ దొంగతనాలు మొదలుపెట్టారు. ఇందులో భాగంగానే సంగారెడ్డి, హైదరాబాద్తో పాటు ఏపీలోని కర్నూలు వరకు వెళ్లి చోరీలకు పాల్పడ్డారు. మామిడిపల్లి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో తాళాలు పగులగొట్టి కంప్యూటర్లు, బ్యాటరీలు, మానిటర్లను ఎత్తుకెళ్లడంతో పాటు, బేగంపేటలోని ఓ ఇంట్లోకి చొరబడి 3.5 తులాల బంగారం, 8 తులాల వెండి ఆభరణాలను దోచుకున్నారు. నిందితుల నుంచి 2 రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైకులు, యాక్టివా స్కూటీ, 4 సెల్ఫోన్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం కేసు నమోదు చేసి ఇద్దరినీ రిమాండ్కు తరలించినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ సమావేశంలో రూరల్ సీఐ నయీముద్దీన్, ఎస్సై మధుసూదన్ రెడ్డి, రూరల్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. జహీరాబాద్ టౌన్: జహీరాబాద్ రూరల్, చిరాగ్పల్లి పరిధిలో వైన్స్ దుకాణంతో పాటు పలు ఇళ్లలో చోరీలకు పాల్పడిన ఇద్దరు అంతరాష్ట్ర దొంగలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గురువారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎస్ఐలు వినయ్కుమార్, రాజేంద్రరెడ్డి వివరాలు వెల్లడించారు. మొగుడంపల్లి శ్రీరేణుక ఎల్లమ్మ వైన్స్తో పాటు జహీరాబాద్, అల్గోల్లో జరిగిన దొంగతనాలపై సీసీటీవీ పుటేజ్, సాంకేతిక ఆధారాల సహాయంతో పోలీసులు దర్యాప్తు చేశారు. ఈ మేరకు చోరీకి పాల్పడిన మహారాష్ట్రలోని పూణేకు చెందిన రాహుల్ నందు రాథోడ్, జోగ్రాజ్ గురుదర్సింగ్లను అరెస్టు చేశారు. అనంతరం నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరచగా న్యాయస్థానం రిమాండ్కు తరలించింది. ఈ కేసులో మరో ముగ్గురు నిందితులు వర్ధమాన్, దయాళ్, శుక్రాచారి పరారీలో ఉన్నారు. అంతరాష్ట్ర దొంగలను అరెస్టు చేసిన ఎస్ఐలు, కానిస్టేబుళ్లను ఉన్నతాధికారులు అభినందించారు.
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గురుకుల పాఠశాల వాచ్మ్యాన్ మృతిచేర్యాల(సిద్దిపేట): స్థానిక సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాల వాచ్మ్యాన్ అల్లం మల్లేశం(54) గురువారం తెల్లవారు జామున పాఠశాల ఆవరణలో మృతి చెందాడు. కుటుంబ సభ్యులు, పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. కొమురవెల్లి మండలం మర్రిముచ్చాలకు చెందిన మల్లేశం కొద్దిరోజులుగా స్థానిక గురుకుల పాఠశాలలో అవుట్ సోర్సింగ్ పద్ధతిలో వాచ్మ్యాన్గా పని చేస్తున్నాడు. ఇటీవల అస్వస్థతకు గురికావడంతో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందాడు. బుధవారం విధులకు హాజరయ్యాడు. ఈ క్రమంలో గురువారం తెల్లవారుజామున తాను ఉండే గది నుంచి బయటకు వచ్చి గది ఎదుట రోడ్డుపై అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలి మృతి చెందాడు. దీంతో విషయం తెలుసుకున్న ప్రిన్సిపాల్ నర్సింహాచారి పోలీసులు, మల్లేశం కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం తెలియజేశారు. పోలీసులు పరిశీలించి మృతదేహాన్ని మార్చురీకి తరలించారు. కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ జి.అపూర్వరెడ్డి తెలిపారు. మృతుడికి భార్య, ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు.
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అప్పు ఊబిలో చిక్కొద్దు● బతికుండి సాధించమంటున్న నిపుణులు మిరుదొడ్డి(దుబ్బాక): ఇదారి నవీన్ (27) అనే యువకుడు అక్బర్పేట–భూంపల్లి మండల పరిధిలోని రుద్రారంలో భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో జీవనం సాగించేవాడు. అక్బర్పేట–భూంపల్లి మండల కేంద్రంలో చిన్న ఎరువుల దుకాణం ఏర్పాటు చేసుకుని భార్యా పిల్లలను పోషించుకునేవాడు. ఈజీగా మనీ సంపాదించాలన్న అత్యాశతో ఆన్లైన్ బెట్టింగులకు అలవాటు పడ్డాడు. దీంతో చిన్నా చితకా సంపాదించిన డబ్బును సైతం ఆన్లైన్ గేమ్లు, బెట్టింగుల్లో పొగొట్టుకున్నాడు. దీంతో ఆశ చావని నవీన్ అప్పులు చేసి మరీ ఆన్లైన్ గేమ్లో పెట్టాడు. వెనక్కి తిరిగి చేసుకుంటే సర్వస్వం కోల్పోయాడు. దీంతో కుటుంబ పోషణ భారమైంది. అప్పుల వారి నుంచి ఒత్తిడి ఎక్కువైంది. అప్పుల సమస్య ముందు అతనికి చావే సులువనిపించింది. అప్పుల బాధ తాళలేక తాను నిర్వహిస్తున్న ఎరువుల దుకాణంలోని పురుగుల మందు తాగి తనువు చాలించాడు. దీంతో భార్య, ఇద్దరు బిడ్డలు దిక్కులేనివారయ్యారు. ఇది నవీన్ ఒక్కడి పరిస్థితే కాదు. జిల్లాలో చాలామంది యువకులు అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకుని విలువైన ప్రాణాలను తీసుకుంటున్నారు. ఆత్మహత్యలకు పాల్పడి కుటుంబాలను చిన్నాభిన్నం చేసుకుంటున్న ఘటనలు జిల్లాలో కొకొల్లలుగా ఉన్నాయి. బ్యాంకు రుణాలే సురక్షితం ప్రైవేటు సంస్థల కంటే జాతీయ బ్యాంకు రుణాలే సురక్షితంగా నిలుస్తాయి. ఒక వ్యక్తి తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యాన్ని బట్టి బ్యాంకులు రుణాలు అందిస్తాయి. అతి తక్కువ వడ్డీతో రుణాలు ఇచ్చే బ్యాంకులే శ్రేయస్కరమని నిపుణులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలు అధిక వడ్డీలు, చక్ర వడ్డీలు విధించి రుణగ్రహీతల నడ్డి విరిచే ప్రమాదం ఉంది. దీంతో మానసిక ప్రశాంతత కరువై మనోవేదనతో తనువులు చాలించిన ఘటనలు ఉన్నాయి. ‘జీరో’అవ్వండి అప్పుల బాధ తాళలేని కొందరు వ్యక్తులు చావే ఈజీ అనుకుంటారు. కానీ, ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న వారి కుటుంబాలు రోడ్డున పడి చిన్నాభిన్నం అవుతుంటాయి. ఈ అప్పుల బాధ నుంచి బయట పడాలంటే అవసరమైతే తమకున్న ఆస్థిపాస్తులనమ్మి, అప్పులు తీర్చి జీరో స్థాయికి చేరుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మళ్లీ జీరో స్థాయి నుంచి కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాలని సామాజిక విశ్లేషకులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అప్పు అవసరానికి ఆదుకునే సంజీవనిలా మురిపిస్తుంది. అప్పు తీర్చే క్రమంలో మరో అప్పు చేయడం ప్రమాదంలోకి నెట్టేస్తుంది. తెలియకుండానే అప్పు ఊబిలోకి నెట్టేస్తుంది. అప్పు తీసుకున్నవారు సకాలంలో చెల్లించని నేపథ్యంలో అప్పు ఇచ్చిన వారి మధ్య వైరం మొదలవుతుంది. దీంతో అప్పులు చాలా జీవితాల్లో ఆరని నిప్పులా పరిణమిస్తుంది.
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బ్రతకండి... బ్రతకనివ్వండిఅవసరానికి మించి చేసిన అప్పులే మానసికంగా కుంగదీస్తాయి. ఆదాయ మార్గాలు తగ్గిపోవడంతో పాటు, వడ్డీలు సైతం కొండంతగా మారుతాయి. దీంతో అప్పులు చేసిన వ్యక్తులు మానసిక ధ్యైర్యాన్ని కోల్పోయి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడానికి సిద్ధపడతారు. తన భార్యా పిల్లల భవిష్యత్తును ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుంటే ఆత్మహత్యల ఆలోచనల నుంచి బయటపడొచ్చు. వ్యసనాలకు అలవాటు పడి జీవితాలను విచ్ఛిన్నం చేసుకోవద్దు. మీరు బ్రతుకుతూ, మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న వారిని బ్రతకనివ్వండి.’ –డాక్టర్ పొన్నాల బాలయ్య, సామాజిక విశ్లేషకులు, కవి, రచయిత, సిద్ధిపేట
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చెప్పుతో కొట్టుకున్న కౌన్సిలర్ భర్త● మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట భార్యతో కలిసి నిరసన ● పనులు చేయడం లేదంటూ ఎంఐఎం నేత ఆవేదన జహీరాబాద్: అధికారంలోకి రావడానికి ఎన్నికల్లో మద్దతు ఇచ్చినా.. పీఠం ఎక్కాక తమ వార్డు సమస్యలు పట్టించుకోవడం లేదంటూ కౌన్సిలర్ భర్త మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట చెప్పుతో కొట్టుకుని నిరసన వ్యక్తం చేశాడు. ఇందుకు సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. జహీరాబాద్ మున్సిపాలిటీలోని రామ్నగర్ కాలనీలోని 8వ వార్డుకు చెందిన ఎంఐఎం కౌన్సిలర్ సోని భర్త యిర్మియా గురువారం మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్దకు భార్యతో కలిసి వచ్చాడు. కౌన్సిల్ అత్యవసర సమావేశం జరుగుతున్న సమయంలో కార్యాలయం వద్ద విలేకరులతో వార్డు సమస్యలపై మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలో మనస్తాపంతో చెప్పు తీసుకుని ముఖంపై కొట్టుకున్నాడు. వార్డు సమస్యలను చైర్మన్, కమిషనర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లినా పరిష్కరించడం లేదని విమర్శించారు. చైర్మన్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి మద్దతు ఇచ్చి గెలిపించినందుకు ప్రాయశ్చిత్తంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ఆరు నెలలుగా తమ వార్డులో కనీస అభివృద్ధి జరగడం లేదని, ఎన్నిసార్లు చైర్మన్, కమిషనర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లినా వారిలో చలనం లేదని మండిపడ్డారు. తమ వార్డు ప్రజలకు సమాధానం చెప్పుకోలేక తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
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బస్సులేయండి సారూ!ఆర్టీసీ బస్సులు పల్లెలకు రాకపోవడంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. ఇప్పటికే అనేక గ్రామాలకు బస్సు సౌకర్యం లేక ఆటోలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. బస్సు సౌకర్యం లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న గ్రామాల ప్రజలకు ఉన్న కొన్ని సర్వీసులను కూడా రద్దు చేయడం మరింత సమస్యగా మారింది. పెద్దశంకరంపేట(మెదక్): రేగోడ్, పెద్దశంకరంపేట, పాపన్నపేట, టేక్మాల్ మండలాలను కలుపుతూ నిర్వహిస్తున్న మూడు సర్వీసులను గతేడాది వర్షాల కారణంగా రహదారులు దెబ్బతినడంతో మెదక్ ఆర్టీసీ అధికారులు నిలిపివేశారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఆర్టీసీ బస్సులు గ్రామాలకు రాకపోవడంతో ప్రజలు ఆటోలు,ప్రైవేట్ వాహనాలను ఆశ్రయించి ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. జిల్లా కేంద్రానికి వెళ్లాలంటే ప్రయాస పెద్దశంకరంపేట మండలం నుంచి జిల్లా కేంద్రమైన మెదక్ కలెక్టరేట్, ఎస్పీ కార్యాలయం, రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయం, ఆర్టీఏ కార్యాలయం, కోర్టు, వ్యక్తిగత పనులపై వెళ్లే ప్రయాణికులకు అవస్థలు తప్పడం లేదు. జిల్లాలో మారుమూల మండలాలైన పెద్దశంకరంపేట, రేగోడ్కు జిల్లా కేంద్రం మెదక్ వెళ్లాలంటే నారాయణఖేడ్ నుంచి సిద్దిపేట బస్ ఒక్కటే దిక్కు. ఇది తప్పితే ఇక బొడ్మట్పల్లి మీదుగా వెళ్లక తప్పని పరిస్థితి. ఖేడ్ నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వచ్చే సిద్దిపేట బస్సు పెద్దశంకరంపేట నుంచి వేల్పుగొండ, ఎల్లుపేట్ మీదుగా మెదక్, సిద్దిపేట వెళ్తుంది. మిగతా సమయాల్లో వెళ్లాలంటే జిల్లా కేంద్రానికి నేరుగా బస్సులు లేవు. సాయంత్రం ఉన్న బస్సు కూడా రద్దు కావడంతో కళాశాలలు, పాఠశాలల విద్యార్థులు ప్రైవేటు వాహనాలను ఆశ్రయించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. బస్సుల రద్దుతో ఇబ్బందులు గతంలో రేగోడ్ ఆర్డినరీ బస్సు సర్వీసు ఉదయం 6 గంటలకు, మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు, సాయంత్రం 5 గంటలకు పెద్దశంకరంపేట మీదుగా మెదక్ వెళ్లేవి. ఈ బస్సు రేగోడ్ మండలం, పెద్దశంకరంపేట మండలం మల్కాపురం, జూకల్, పాపన్నపేట మండలం చీకోడ్, టేక్మాల్ మండలం వేల్పుగొండ, ఎల్లుపేట్తోపాటు పలు గ్రామాల మీదుగా రాకపోకలు సాగించేది. ఇందులో ముఖ్యంగా వివిధ పనులపై మండల కేంద్రానికి వచ్చేవారు, ప్రభుత్వ,ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు వచ్చే విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండేది. ప్రభుత్వం బస్సు సర్వీసులను రద్దు చేయడంపై ఆయా గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇప్పటికై నా అధికారులు స్పందించి తిరిగి ఆర్టీసీ బస్సుల సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని ఆయా గ్రామాల ప్రజలు కోరుతున్నారు. విద్యార్థులు, ప్రజలకు ప్రైవేట్ వాహనాలే దిక్కు బస్సు సౌకర్యం లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న వైనం జిల్లా కేంద్రానికి వెళ్లాలంటే జేబులకు చిల్లే
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రోడ్డు ప్రమాదంలో మహిళ మృతిసిద్దిపేటరూరల్: కారు ప్రమాదంలో ఓ మహిళ మృతి చెందిన ఘటన మండల పరిధిలోని తోర్నాల వద్ద గురువారం చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. సిద్దిపేటకు చెందిన వినేశ్కుమార్ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి మెదక్ ఏడుపాయల దేవస్థానానికి వెళ్ళారు. వినేశ్కుమార్ అల్లుడైన ద్వారకేశ్ కారులో బెజిగం శ్రీలత(39) ముగ్గురు పిల్లలతో ఎడుపాయల నుంచి సిద్దిపేటకు బయలుదేరారు. ఈ క్రమంలో తోర్నాల పెట్రోల్ బంక్ సమీపంలో కారు అదుపుతప్పి పల్టీలు కొట్టింది. దీంతో శ్రీలత అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. గాయపడిన పిల్లలు లిఖిత్, శ్రీమాన్, శ్రేష్ఠను సిద్దిపేట ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. వినేశ్కుమార్ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
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పాము కాటుతో విద్యార్థి మృతికల్హేర్(నారాయణఖేడ్): ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న ఓ విద్యార్థి పాము కాటుతో మృతి చెందాడు. ఈ హృదయ విదారక ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా సిర్గాపూర్ మండలంలో చోటుచేసుకుంది. సిర్గాపూర్ మండలంలోని రూప్లా తండాకు చెందిన రాథోడ్ సర్దార్, స్వరూప దంపతుల కుమారుడు రాథోడ్ చరణ్ (8) స్థానిక పాఠశాలలో మూడో తరగతి చదువుతున్నాడు. బుధవారం రాత్రి ఎప్పటిలా కుటుంబ సభ్యులందరూ ఇంట్లో నిద్రపోయారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో చరణ్ను పాము కాటు వేసింది. వెంటనే హుటాహుటినా ఆస్పత్రికి బయలుదేరగా.. మార్గమధ్యలోనే తుదిశ్వాస విడిచాడు. దీంతో తండాలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. విద్యార్థి అకస్మాత్తు మృతిపై ఎంఈఓ నాగరం శ్రీనివాస్ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. పటాన్చెరు టౌన్: స్థానిక పట్టణ పరిధిలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి అస్థిపంజరం లభ్యమైనట్లు బీడీఎల్ పోలీసులు తెలిపారు. బీడీఎల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని రామచంద్రపురం ప్రాంతంలోని ఈదుల నాగులపల్లి గ్రామ శివారులో గల యూని యాడ్స్ కంపెనీకి చెందిన నిర్మానుష్య భూమిలో స్థానికులకు గురువారం ఒక పురుషుడి అస్థిపంజరం కనిపించింది. వెంటనే సమాచారం అందుకున్న వెంటనే సీఐ విజయ్ కృష్ణ తన సిబ్బందితో కలిసి హుటాహుటిన ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ పడి ఉన్న అస్థిపంజరాన్ని పరిశీలించారు. అస్థిపంజరానికి సమీపంలో నీలం రంగు డ్రాయర్, షర్టును పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం మృతుడి ఎముకల నమూనాలను సేకరించి, పూర్తి వివరాలపై ఆరా తీస్తున్నారు. ఈ దుస్తుల ఆధారంగా లేదా మృతుడి గురించి ఎవరికై నా ఎలాంటి సమాచారం తెలిసినా, వెంటనే బీడీఎల్ పోలీస్ స్టేషన్ను సంప్రదించాలని సీఐ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. రిటైర్డ్ ఉద్యోగికి రూ.33 లక్షల టోకరా రామచంద్రాపురం (పటాన్చెరు): అధిక లాభాల ఆశ చూపించి నకిలీ ట్రేడింగ్ యాప్ ద్వారా ఓ రిటైర్డ్ ఉద్యోగి వద్ద రూ.33 లక్షలు కాజేసిన ఘటన తెల్లాపూర్ డివిజన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం.. తెల్లాపూర్ డివిజన్ పరిధిలో నివాసముండే రిటైర్డ్ ఉద్యోగి మాణిక్ రెడ్డిని ’అపెక్స్ డిజిటల్ క్యాపిటల్’ పేరుతో వాట్సాప్ గ్రూప్లో చేర్చిన నిందితులు, డీఎంఏ ట్రేడింగ్ పేరుతో పెట్టుబడులు పెట్టాలని ప్రలోభపెట్టారు. వారు పంపిన యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకున్న బాధితుడు పలు దఫాలుగా వివిధ బ్యాంకు ఖాతాలకు మొత్తం రూ.33 లక్షలు బదిలీ చేశారు. ఆ తర్వాత ఐపీఓలో పెట్టుబడి పేరుతో నిందితులు మరింత నగదు డిమాండ్ చేయడంతో బాధితుడికి అనుమానం వచ్చి విత్డ్రా చేయడానికి ప్రయత్నించారు. డబ్బులు రాకపోవడంతో మోసపోయినట్లు గుర్తించి వెంటనే సైబర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. నర్సాపూర్ రూరల్: భూ వివాదంలో హత్యాయత్నానికి పాల్పడిన ఇద్దరి నిందితులపై కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు నర్సాపూర్ ఎస్సై రంజిత్రెడ్డి గురువారం తెలిపారు. నర్సాపూర్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని నాగులపల్లి గ్రామానికి చెందిన కొర్పోల్ శంకరయ్యపై, అదే గ్రామానికి చెందిన దాయాదులు కొర్పోల్ గంగాధర్, కొర్పోల్ గోపాల్ అన్నదమ్ములు ఈ నెల 28న రాత్రి ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారం ఆయన ఇంట్లోకి చొరబడి కత్తితో దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో శంకరయ్యకు పలుచోట్ల తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. బాధితుడి కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్తులు అప్రమత్తమై నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించగా వారు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, నిందితులను అదుపు లోకి తీసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. విచారణలో నిందితులు నేరాన్ని అంగీకరించడంతో వారిపై హత్యాయత్నం కింద కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు ఎస్సై తెలిపారు. కొర్పోల్ శంకరయ్యకు, నిందితులకు గత కొంతకాలంగా భూ వివాదం నడుస్తుండటంతో కక్ష గట్టే ఈ దాడికి పాల్పడినట్లు వెల్లడించారు. హుస్నాబాద్: వివాహిత ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన పట్టణంలో గురువారం చోటు చేసుకుంది. స్థానికులు, పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. అక్కన్నపేట మండలం కేశ్వాపూర్కు చెందిన కలబోయిన శ్రావణి (35) నాగరాజు దంపతులు ఇద్దరు కుమారులతో కలిసి కొంత కాలం నుంచి పట్టణంలోని నాగారం రోడ్డులో అద్దె ఇంట్లో జీవనం సాగిస్తున్నారు. నాగరాజు కొందరిని దుబ్బాయికి పంపిస్తానంటూ పైరవీలు చేస్తూ అప్పుల పాలయ్యాడు. దీంతో భార్యభర్తల మధ్య కలహాలు చోటు చేసుకున్నాయి. అనేక మార్లు భార్యను వేధింపులకు గురిచేసిచేశాడు. ఈ క్రమంలో గురువారం ఆమె ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. శ్రావణి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ లక్ష్మారెడ్డి తెలిపారు.
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పేకాట ఆడుతున్న ఆరుగురు అరెస్ట్ఝరాసంగం(జహీరాబాద్): గుట్టు చప్పుడు కాకుండా పేకాట ఆడుతున్న ఆరుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు ఎస్ఐ క్రాంతి కుమార్ పాటిల్ తెలిపారు. వివరాల ప్రకారం.. మండల పరిధిలోని తుమ్మన్ పల్లి గ్రామ శివారులో ఉన్న ఓ రేకుల షెడ్డులో బుధవారం రాత్రి పేకాట ఆడుతున్నారని సమాచారం అందిందిం. ఈ మేరకు పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు. పేకాట ఆడుతున్న నవాజ్ రెడ్డి, షేక్ సోహెల్, సురేష్, పిల్లోడి సాయికుమార్, ఫయాజ్, శ్రీనివాస్ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు వారి నుంచి రూ. 24,440లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ వివరించారు.
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రోడ్డు ప్రమాదంలో కారు డ్రైవర్ మృతిబెజ్జంకి(సిద్దిపేట): మండలంలోని గుగ్గిల్ల క్రాస్రోడ్డు వద్ద గల రాజీవ్ రహదారిపై చోటు చేసుకున్న ప్రమాదంలో ఓ కారుడ్రైవర్ మృతి చెందాడు. మృతుడి భార్య రేఖ ఫిర్యాదు ప్రకారం.. మండలంలోని రేగులపల్లె గ్రామానికి చెందిన జెల్ల శేఖర్(35) టాటా ఏసీ వాహనం నడుపుతూ జీవనం సాగిస్తుండేవాడు. కోహెడ మండలంలోని శనిగరం గ్రామం నుంచి శేఖర్ గురువారం ఓ కారు అద్దెకు తీసుకుని పని నిమిత్తం కరీంనగర్ వెళ్లాడు. గుగ్గిల్ల క్రాస్రోడ్డు సమీపంలోని రాజీవ్ రహదారికి చేరేసరికి కారు పల్టీలు కొట్టింది. తీవ్రంగా గాయపడిన ఆయనను స్థానికులు సిద్దిపేట ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు పరిశీలించి అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. మృతునికి భార్య, కుమారుడు, కుమార్తెలు ఉన్నారు. కారును వెనుక నుంచి గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొట్టి ఉండొచ్చని మృతుడి భార్య రేఖ అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి ఏఎస్ఐ రాములు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్హెచ్ఓ తిరుపతి తెలిపారు.
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డివైడర్ను ఢీకొన్న కారు..ఆరుగురికి స్వల్ప గాయాలువట్పల్లి (అందోల్): జాతీయ రహదారిపై వేగంగా దూసుకెళ్తున్న కారు అదుపుతప్పి డివైడర్ను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఆరుగురు అదృష్టవశాత్తు ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నారు. ఈ ఘటన జోగిపేట పరిధిలోని సంగుపేట హైవే ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జి సమీపంలో గురువారం చోటుచేసుకుంది. స్థానికులు, పోలీసుల వివరాల ప్రకారం.. మహారాష్ట్రకు చెందిన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఆరుగురు కారులో హైదరాబాద్ వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అందోల్లో వర్షం కురుస్తుండగా కారు అకస్మాత్తుగా అదుపుతప్పింది. రోడ్డు మధ్యలోని డివైడర్ను బలంగా ఢీకొట్టడంతో కారు ముందు భాగం నుజ్జునుజ్జయింది. వెంటనే స్థానికులు స్పందించి క్షతగాత్రులను సురక్షితంగా బయటకు తీశారు. అదృష్టవశాత్తు ఆరుగురికి కేవలం స్వల్ప గాయాలు మాత్రమే కావడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. వెంటనే హైవే అంబులెన్స్లో క్షతగాత్రులను సంగారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
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ఆగస్టు నుంచి పీహెచ్సీల్లో వైద్యపరీక్షలుఅల్లాదుర్గం(మెదక్): ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో ఆగస్టు నుంచి అన్ని రకాల వైద్య పరీక్షలు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయని జిల్లా వైద్యాధికారి (డీఎంహెచ్ఓ) గణేశ్వర్ స్పష్టం చేశారు. అల్లాదుర్గం పీహెచ్సీని మంగళవారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ...పలు రకాల రక్త పరీక్షలు ప్రతీరోజు నిర్వహించి రోగులకు సకాలంలో వైద్య సేవలు అందించనున్నామన్నారు. రక్త పరీక్షలు తీసుకెళ్లే వారి కాంట్రాక్టు పూర్తికావడంతో కొన్ని నెలల నుంచి ఆగిపోయినట్లు చెప్పారు. ప్రతీ ఆరోగ్య కేంద్రంలో సీజనల్ వ్యాధులకు సంబంధించిన మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత వర్షాకాలంలో ప్రజలు వ్యాధుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. డాక్టర్తోపాటు సిబ్బంది సమయపాలనతో విధులు నిర్వహించాలని ఆయన సూచించారు. గర్భిణీలు, బాలింతలకు ఆశావర్కర్లు, ఆరోగ్య సిబ్బందితో ఫోన్ చేయించి ఎప్పటికప్పుడు వివరాలు తెలుసుకుని వైద్యం అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇందులో డాక్టర్ సారిక, సీహెచ్ఓ సుదర్శన్, ఆరోగ్య సిబ్బంది ఉన్నారు. డీఎంహెచ్ఓ గణేశ్వర్
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జిల్లాలో కోతుల బెడద అరికట్టాలిరామాయంపేట(మెదక్): జిల్లాలో కోతుల బెడదను అరికట్టేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నామని కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ స్పష్టం చేశారు. ఆమె మంగళవారం స్థానిక రైతువేదికలో జరిగిన విత్తన మేళాలో పాల్గొని మాట్లాడారు. అదిలాబాద్ జిల్లాలో అక్కడి అధికారులు కోతుల బెడదను అరికట్టేందుకు అవలంబించిన పద్ధతులను అధ్యయనం చేయడానికిగాను జిల్లా అధకారులు త్వరలో అదిలాబాద్ జిల్లాలో పర్యటిస్తారని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఎల్నినో పరిస్థితుల దృష్ట్యా రైతులు వరి పంటకు బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ పంటలైన ఆయిల్పామ్, పప్పు ధాన్యాలు, నూనె గింజలు, చిరుధాన్యాలు, కూరగాయలు పంటలు సాగుచేయాలని సూచించారు. జిల్లా వ్యవసాయ అధకారి దేవ్కుమార్, జిల్లా ఉద్యాన అధికారి ప్రతాప్సింగ్, మున్సిపల్ చైర్మన్ లావణ్య, వైస్ చైర్మన్ నవనీత, ఆత్మ పీడీ రుద్రమూర్తి, మండల వ్యవసాయ అధికారి ప్రవీణ్కుమార్, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. మెదక్ కలెక్టర్ ప్రతిమా సింగ్
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వేతన వెతలుహత్నూర(సంగారెడ్డి): వచ్చేది చాలీచాలని వేతనం...ఏకంగా ఏడు నెలల నుంచి వేతనాలు రాకపోవడంతో మిషన్ భగీరథ నీటి పథకంలో పనిచేసే పంపు లైన్మెన్లు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. హత్నూర మండలం బోరుపట్ల గ్రామ శివారులోని మిషన్ భగీరథ పంప్ హౌస్ నుంచి హత్నూర, గుమ్మడిదల, జిన్నారం, మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్, కౌడిపల్లి,చిలపిచేడ్, శివంపేట్, కొల్చారం, మాసాయిపేట మండలాలలోని సుమారు 480 గ్రామాలకు మిషన్ భగీరథ పథకం ద్వారా మంజీర నీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. ఈ మండలాలలో లైన్మెన్లుగా 156 మంది కొన్నేళ్లుగా పనిచేస్తూ గ్రామాలకు వెళ్లే పైప్లైన్లను ఆన్ ఆఫ్ చేస్తూ నీటిని గ్రామాల్లోని రక్షిత మంచినీటి ట్యాంకులకు వదులుతున్నారు. ప్రతీనెల ప్రభుత్వం భూ రత్న ఏజెన్సీ ద్వారా వీరికి రూ.8,350 వేతనాన్ని అందిస్తూ వచ్చింది. అయితే ఏడు నెలలుగా వేతనాలు సక్రమంగా రాక కుటుంబ పోషణకు సైతం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వేతనాల కోసం బోరుపట్ల పంప్ హౌస్ దగ్గర మిషన్ భగీరథ సిబ్బంది ధర్నా చేసి ఉన్నతాధికారులకు విన్నవించారు. అయినా మా గోడు ఎవరూ పట్టించుకోవడంలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అదనపు కలెక్టర్ ఆరాతో.. ఇటీవల హత్నూర మండలం బోరపట్ల పంప్ హౌస్కు జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ పాండు మిషన్ భగీరథలో పనిచేసే కార్మికులతో వేతనాలు వస్తున్నాయా? అని ఆరా తీసినప్పుడు ఏడు నెలలుగా వేతనాలు రాలేదని వాపోయారు. ఆగస్టు వస్తే ఎనిమిది నెలలు అవుతుందని వెంటనే ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు స్పందించి వేతనాలు ఇప్పించాలని పంపు లైన్మెన్లు విజ్ఞప్తి చేశారు. కుటుంబ పోషణ భారమై ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వైనం త్వరగా విడుదల చేయాలని కోరుతున్న 156 మంది పంపు లైన్మెన్లు ఏడు నెలలుగా వేతనాలు అందుకోని మిషన్ భగీరథ లైన్మెన్లు
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2లక్షల ఓట్ల తొలగింపు!ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియతో జిల్లాలో ఓటర్ల సంఖ్య భారీగా తగ్గే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల డిజిటలైజేషన్ తీరును పరిశీలిస్తే ఏకంగా సుమారు 2.5 లక్షల ఓట్లు తొలగిపోయే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయని అనధికారిక అంచనా. అత్యధికంగా పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలో సుమారు 1.20 లక్షల ఓట్లు తొలగిపోతాయని సంబంధిత వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. అయితే ఇంకా ఆరు రోజులే గడువుండటంతో గ్రామాల్లో సర్ ప్రక్రియ వేగంగా సాగుతుండగా పట్టణాల్లో మాత్రం మందగించింది. సాక్షిప్రతినిధి, సంగారెడ్డి : పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఓటర్లు చాలామంది ఓటర్ల ఎపిక్ నంబర్లో ఏపీలో మ్యాపింగ్ అయి ఉంది. ఉత్తరాది రాష్ట్రాల నుంచి వలస వచ్చిన ఓటర్లు ఆయా రాష్ట్రాల్లోని తమ సొంతూరులోనే ఓటును ఉంచుకునేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీంతో పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలో ఓటర్ల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గుతుందని అంచనాకు వస్తున్నారు. అలాగే సంగారెడ్డి, జహీరాబాద్ నియోజకవర్గాల్లోనూ సుమారు 40 వేల వరకు చొప్పున ఓట్లు తగ్గుతాయని అనుకుంటున్నారు. 76 శాతం డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ సర్ ప్రక్రియలో భాగంగా ప్రస్తుతం ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. పూర్తి చేసిన ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను బీఎల్ఓలు ఎన్నికల సంఘం ప్రత్యేక యాప్లో డిజిటలైజ్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియ ఇప్పుటి 76 శాతమే పూర్తయింది. జిల్లావ్యాప్తంగా 14.57 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉండగా, 11.09 లక్షల ఓటర్లకు సంబంధించిన ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు మాత్రమే డిజిటలైజేషన్ పూర్తయింది. ఇంకా 3.48 లక్షల మంది ఓటర్లకు సంబంధించి ఫారాలు చేయాల్సి ఉంది. అయితే ఆగస్టు 3 లోపు బీఎల్ఓలు ఇంటింటికీ తిరిగి డిజిటలైజేషన్ చేయాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశించింది. ఆగస్టు 10 తేదీ నాడు ఓటరు జాబితా డ్రాఫ్ట్ పబ్లికేషన్ చేయాలని ఆదేశించింది. దీంతో ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల డిజిటలైజేషన్కు కేవలం ఆరు రోజులే గడువుందని సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. పట్టణాల్లో నత్తనడకన డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ పట్టణ, నగర ప్రాంతంలో తక్కువగా జరిగింది. గ్రామీణ ప్రాంతంలో కాస్త మెరుగ్గా ఉంది. గ్రామాల్లో నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన ఓటర్లు, అలాగే మరణించిన ఓటర్ల వివరాలు సులభంగా తెలుస్తున్నాయి. అదే పట్టణ ప్రాంతాల్లో మాత్రం పరిస్థితి ఇందుకు భిన్నంగా ఉంది. దీంతో పట్టణ ప్రాంతాలతో పోల్చితే.. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ కాస్త మెరుగ్గా సాగుతోంది. మరోవైపు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల పంపిణీని వందశాతం పూర్తి చేశామని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. కానీ పట్టణ, నగర ప్రాంతాల్లో చాలామందికి ఈ ఫారాలు అందలేదు. దీంతో చాలామంది ఓటర్లు ఆన్లైన్లో ఎన్యూమరేషన్ చేసుకున్నారు. అత్యధికంగా పటాన్చెరులో 1.20లక్షలకు పైగా..! సంగారెడ్డి, జహీరాబాద్ నియోజకవర్గాల్లోనూ.. ఇంకా డిజిటలైజ్ చేయాల్సిన ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు 3.48 లక్షలు ఎస్ఐఆర్కు ఆరు రోజులే గడువు నియోజకవర్గాల వారీగా డిజిటలైజేషన్ తీరు ఇలా నియోజకవర్గం మొత్తం ఓటర్లు ఈ.ఎఫ్.డిజిటలైజేషన్ డిజిటలైజేషన్ శాతం నారాయణఖేడ్ 2,36,579 2,07,009 87.5 అందోల్– జోగిపేట 2,55,084 2,18,404 85.62 జహీరాబాద్ 2,82,398 2,25,136 79.72 సంగారెడ్డి 2,54,693 1,94,984 76.56 పటాన్చెరు 4,28,682 2,63,647 61.5 మొత్తం 14,57,436 11,09,180 76.1
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పంటల సాగులో సలహాలు పాటించాలిఖేడ్ సబ్కలెక్టర్ ఉమాహారతి కల్హేర్(నారాయణఖేడ్): పంటల సాగులో రైతులు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, శాస్త్రవేత్తల సలహాలు పాటించాలని నారాయణఖేడ్ సబ్కలెక్టర్ ఉమాహారతి సూచించారు. కల్హేర్లో మంగళవారం జరిగిన ‘రైతు నేస్తం’100వ ఎపిసోడ్ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఆయిల్పామ్, ఇతర పంటలు సాగు చేసి లాభాలు పొందాలని కోరారు. ఆయిల్పాం రైతులకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ప్రోత్సహిస్తోందని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఇన్చార్జి డీఏఓ శ్రీదేవి, జిల్లా ఉద్యాన శాఖ అధికారి పండరీ, ఆత్మ చైర్మన్ వినోద్పాటిల్, ఏడీఏ నూతన్కుమార్, తహసీల్దార్ శివశ్రీనివాస్, ఎంపీడీఓ హరినందన్రావు, ఏఓ వెంకటేశం, మాజీ సీడీసీ చైర్మన్ నర్సింహరెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఝరాసంగం(జహీరాబాద్): నిమ్జ్ ప్రాజెక్టులో భూములు కోల్పోతున్న భూ నిర్వాసితులకు పునరావాసం కల్పించాలని వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు రాంచందర్ డిమాండ్ చేశారు. మండల పరిధిలోని ఎల్గోయి గ్రామంలో భూములు కోల్పోతున్న రైతులతో మంగళవారం సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ...భూములు కోల్పోతున్న ప్రతీ రైతుకు ఎకరానికి 120 గజాల స్థలం కేటాయించాలన్నారు. వ్యవసాయ భూములపై ఆధారపడ్డ కుటుంబాలకు పునరావాసం, పునరుద్ధరణ ప్రయోజనాలు కల్పించాలన్నారు. న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించకపోతే కూలీలు, రైతులతో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేపడతామని హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో సంఘం నాయకులు బాలయ్య, గోపాల్, రాజు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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జైల్ భరోకు తరలిరండినర్సాపూర్: కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్మిక, రైతు ప్రజావ్యతిరేక విధానాలకు నిరసగా ఆగస్టు 10న చేపట్టిన జైల్ భరో కార్యక్రమానికి అందరూ తరలి వచ్చి జయప్రదం చేయాలని సీఐటీయూ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు నాగరాజు కోరారు. ఆయన పలువురు నాయకులతో కలిసి మంగళవారం వాల్పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ...ప్రజలు, కార్మికులు, రైతుల వ్యతిరేక విధానాలను గ్రామ స్థాయిలో సమావేశాలు నిర్వహించి ప్రజలకు వివరిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలను ఎండగట్టాలన్నారు. ఆయన వెంట ఆయా సంఘాల నాయకులు అన్నపూర్ణ, సురేశ్,శివ,చందర్,నాగభూషణం,రెడ్యానాయక్, ప్రవీణ్ తదితరులు ఉన్నారు.
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రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలుసంగారెడ్డి జోన్: రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు అధికారులు సమష్టిగా కృషి చేయాలని కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో కలెక్టర్ అధ్యక్షతన మంగళవారం రోడ్డు భద్రతా కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ...ప్రమాదాలకు కారణమయ్యే పరిస్థితులపై శాసీ్త్రయంగా విశ్లేషించాలాన్నారు. తరచూ ప్రమాదం జరుగుతున్న స్థలాలను బ్లాక్ స్పాట్గా గుర్తించి, ప్రమాదాలు జరగకుండా అవసరమయ్యే చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో క్షతగాత్రులకు త్వరితగతిన సహాయక చర్యలు అందేలా చూడాలన్నారు. అనంతరం వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారులతో మాత శిశు మరణాల ఆడిట్తో పాటు శిశు లింగ నిర్ధారణ నిషేధ చట్టం 1994 అమలుపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ...మాతృశిశు మరణాల నివారణకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. గర్భిణీలకు గర్భధారణ ప్రారంభం నుంచే నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ అవసరమైన వైద్య పరీక్షలను సకాలంలో నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. హై రిస్క్ ఉన్నవారిని ముందుగానే గుర్తించి తక్షణమే ఉన్నత వైద్య కేంద్రాలకు రెఫర్ చేయాలన్నారు. సమావేశంలో జిల్లా అదనపు ఎస్పీ చైతన్యరెడ్డి, జిల్లా వైద్యాధికారి డాక్టర్ లలితాదేవి తదితరులు పాల్గొన్నారు.కలెక్టర్ ప్రతీక్జైన్
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యువత వాయుసేనలో చేరాలిపటాన్చెరు: భారత వైమానిక దళం (ఐఏఎఫ్)లో అధికారులు లేదా అగ్నివీరులుగా చేరి దేశ సేవలో భాగస్వాములు కావాలని గీతం డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులకు మాస్టర్ వారెంట్ ఆఫీసర్ దీపక్ భరద్వాజ్ పిలుపునిచ్చారు. ఇస్నాపూర్ మున్సిపల్ పరిధిలోని రుద్రారం గీతం క్యాంపస్లో మంగళవారం నిర్వహించిన ‘భారత వైమానిక దళ నియామకం: అభివృద్ధి వాహనం–వృత్తి మార్గదర్శనం’కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. యూపీఎస్సీ, ఏఎఫ్క్యాట్, ఎన్సీసీ స్పెషల్ ఎంట్రీల ద్వారా పర్మినెంట్ లేదా షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్తో ఐఏఎఫ్ లో చేరే అవకాశాలను వివరించారు. ఫ్లయింగ్, టెక్నికల్, గ్రౌండ్ డ్యూటీ విభాగాల్లో అర్హతలు, ఎంపిక విధానం, ఐఎఫ్ఎస్బీ పరీక్షల ప్రక్రియపై అవగాహన కల్పించారు. ఆకర్షణీయమైన వేతనం, వైద్య సదుపాయాలు, నివాసం, బీమా, విద్య, సాహస కార్యకలాపాలు వంటి ప్రయోజనాలను వివరించారు. కార్యక్రమంలో ఐఏఎఫ్ మొబైల్ ఎగ్జిబిషన్, సిమ్యులేషన్ సౌకర్యం విద్యార్థులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ విభాగాధిపతి ప్రొఫెసర్ వేణుకుమార్ నాతి అతిథులను సత్కరించగా, డాక్టర్ మహమ్మద్ అక్తర్ ఖాన్ వృత్తి అవగాహన కార్యక్రమాల ప్రాధాన్యాన్ని వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.ఐఏఎఫ్ అధికారి దీపక్ భరద్వాజ్
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అధికారులకు సహకరించాలిమెదక్ ఆర్డీవో రమాదేవి రామాయంపేట(మెదక్): వ్యవసాయ భూ ముల రీ సర్వే కోసం గ్రామానికి వచ్చే అధికారులు, సిబ్బందికి సహకరించాలని మెదక్ ఆర్డీవో రమాదేవి సూచించారు. శివ్వాయపల్లిలో మంగళవారం భూ సర్వే గ్రామసభ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడారు. రీ సర్వే కార్యక్రమానికి గ్రామస్థులు సహకరించాలన్నారు. సర్వే అధికారులు గ్రామంలో వ్యవసాయ భూములను పూర్తి స్థాయిలో రీ సర్వే చేస్తారని, ఏళ్ల తరబడి భూసంబంధిత గొడవలు ఈ సర్వేతో పరిష్కారమవుతాయని పేర్కొన్నారు. సర్వే విభాగం ఏడీ, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. కల్హేర్(నారాయణఖేడ్): సిర్గాపూర్ మండలం నల్లవాగు సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ గురుకులంలో ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరంలో ప్రవేశం కోసం విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నామని ప్రిన్సిపాల్ తిరుపతయ్య మంగళవారం ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు. ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం ఎంపీసీలో 8 సీట్లు, బైపీసీలో 4 సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయని తెలిపారు. ఆసక్తి గల విద్యార్థులు ఈ నెల 30 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరారు. బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మల్లేశంగౌడ్ వెల్దుర్తి(తూప్రాన్): సమగ్ర ఓటరు సవరణ ప్రక్రియను పార్టీలకతీతంగా విజయవంతం చేయాలని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మల్లేశం గౌడ్ పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు మండల కేంద్రం వెల్దుర్తిలో నిర్వహించిన మండల ప్రభాస్ అభియాన్ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. అర్హుడైన ప్రతీ పౌరుడు ఓటరు జాబితాలో పేరు నమోదు చేసుకునేలా అధికారులు చిత్తశుద్ధితో పనిచేయాలన్నారు. ఈ సందర్భంగా బూత్స్థాయి అధికారుల వద్ద కొనసాగుతున్న సమగ్ర ఓటరు జాబితా సవరణ ప్రక్రియను పరిశీలించారు. ఓటరు నమోదు, పేర్ల సవరణ, చిరునామా మార్పులు, కొత్త ఓటర్ల నమోదు, తొలగింపులు వంటి అంశాలను బీఎల్ఓలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కార్యక్రమంలో మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు దాసు, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యుడు వెంకటేశం, సర్పంచ్లు ఆదర్శ్, మల్లేశంగౌడ్, నాయకులు శేఖర్గౌడ్, నవీన్, బాబు, యాదగిరి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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విద్యుదాఘాతంతో రైతు కూలీ మృతిమరో మహిళకు తీవ్ర గాయాలుదుబ్బాకటౌన్: విద్యుత్ షాక్కు గురై ఓ మహిళ మృతి చెందగా, మరో మహిళకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటన రాయపోల్ మండలంలోని అనాజిపూర్లో చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన రాచకొండ లక్ష్మి (55) వ్యవసాయ కూలీగా పనిచేస్తోంది. బుధవారం గ్రామానికి చెందిన రాచకొండ యాదగిరి పొలంలో నాట్లు వేసేందుకు లక్ష్మితో పాటు పలువురు మహిళా కూలీలు వెళ్తున్నారు. గ్రామంలోని పోచమ్మ గుడి చుట్టూ ఏర్పాటు చేసిన ఫెన్సింగ్కు విద్యుత్ తీగలు తగిలి కరెంటు సరఫరా అవుతుంది. గమనించని లక్ష్మి ఫెన్సింగ్ని పట్టుకోవడంతో విద్యుత్ షాక్కు గురై కిందపడిపోయింది. ఆమెతో పాటు మరో మహిళ పోచవ్వకు కూడా షాక్ తగిలింది. గమనించిన తోటి కూలీలు, స్థానికులు ఇద్దరినీ గజ్వేల్ ప్రభుత్వ ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు పరీక్షించి లక్ష్మి అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. గాయపడిన పోచవ్వకు చికిత్స అందిస్తున్నారు. మృతురాలి భర్త ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తి.. రామచంద్రాపురం(పటాన్ చెరు): గుర్తు తెలియని వ్యక్తి చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. ఈ సంఘటన రామచంద్రాపురం పట్టణంలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. పట్టణంలోని బస్టాండ్ వద్ద ఈనెల 26న గుర్తుతెలియని వ్యక్తి (60) ఏళ్ల వయస్సు గల వృద్ధుడు ఫిట్స్ రావడంతో కిందపడి అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నాడు. దీంతో స్థానికులు పటాన్చెరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ బుధవారం మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. కాగా వైద్య సిబ్బంది వద్ద అతని పేరు జాఫర్ అని చెప్పినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
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ప్రమాదంలో యువకుడి మృతిబైక్ను ఢీకొట్టిన లారీ.. నారాయణఖేడ్: నాందేడ్– హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై జరి గిన రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి మృతి చెందాడు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. కామారెడ్డి జిల్లా పిట్లంకు చెందిన ఆనంద్ ప్రభు(28) హైదరాబాద్కు వెళ్లడానికి తన బైక్పై నిజాంపేట్కు వచ్చాడు. బైక్ను అక్కడ ఉంచి మంగళవారం హైదరాబాద్కు వెళ్లి తిరిగి నిజాంపేట్కు చేరుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో బైక్పై పిట్లంకు వెళుతున్న క్రమంలో వెనుక నుంచి లారీ ఢీకొట్టడంతో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీంతో అతడిని ఎన్హెచ్ అంబులెన్స్లో ఖేడ్ ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలో మృతి చెందాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కూరగాయలకు వెళ్లొస్తుండగా.. పాపన్నపేట(మెదక్): రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన మండలంలోని లక్ష్మీనగర్ గ్రామ శివారులో మంగళవారం రాత్రి చోటు చేసుకుంది. ఎస్ఐ శ్రీనివాస్గౌడ్ వివరాలు.. యూసుఫ్పేటకు చెందిన బోల వెంకటేశం (42) వ్యవసాయం చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నాడు. మంగళవారం సాయంత్రం కూరగాయలు తీసుకురావడానికి గ్రామానికి చెందిన రవితో కలిసి ద్విచక్ర వాహనంపై పొడ్చన్పల్లి గేట్వద్దకు వెళ్లాడు. తిరిగి ఇంటికి వస్తున్న క్రమంలో లక్ష్మీనగర్ గ్రామ శివారులో వెనుకనుంచి వస్తున్న ట్రాలీ ఆటో ఢీకొట్టింది. గాయపడ్డ అతన్ని మెదక్ ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా, మార్గమధ్యలో మృతి చెందాడు. రవికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి.
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వన్యప్రాణులున్నాయి జాగ్రత్తరామాయంపేట(మెదక్): జిల్లాలోని రెండు జాతీయ రహదారులపై అటవీ ప్రాంతంలో ఇటీవల జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాల్లో చిరుతలు, ఇతర వన్యప్రాణులు మృతి చెందాయి. దీంతో అటవీశాఖ అధికారులు దిద్దుబాటు చర్యలు ప్రారంభించారు. ఈమేరకు మెదక్, రామాయంపేట అటవీ రేంజ్ అధికారులు విద్యాసాగర్, గణేశ్ తమ సిబ్బందితో బుధవారం మెదక్– ఎల్కతుర్తి 765 డీజీ జాతీయ రహదారిపై లక్ష్మాపూర్ వద్ద వాహనదారులకు అవగాహన కల్పించారు. ఆర్టీసీ బస్సులతో పాటు లారీలు, ఆటోలు, ద్విచక్ర వాహనదారులను ఆపి నిదానంగా వెళ్లాలని సూచించారు. ‘మీ వేగానికి హద్దు.. వన్య ప్రాణికి రక్ష, అటవీ ప్రాంతంలో నెమ్మదిగా వెళ్లండి.. మూగ జీవులను రక్షించండి’ అనే నినాదాలతో కూడిన బ్యానర్లను ప్రదర్శించారు. ఇటీవల జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో చిరుత మృతి చెందిన విషయాన్ని వారు గుర్తు చేశారు. కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ రేంజ్ అధికారులు, సెక్షన్, బీట్ అఫీసర్లు పాల్గొన్నారు. వాహనదారులకు అటవీశాఖ అవగాహన
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సింగూరుకు ఇన్ఫ్లోపుల్కల్(అందోల్): సింగూరు ప్రాజెక్టులోకి వరద కొనసాగుతోంది. రెండు రోజులుగా డ్యాంలోకి ఇన్ఫ్లో చేరుతుందని అధికారులు తెలిపారు. మంగళవారం 637 క్యూసెక్కులు, బుధవారం 592 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో చేరింది. ప్రస్తుతం డ్యాంలో 4.215 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. తాగునీటి పథకాలైన మిషన్ భగీరథకు, జంట నగరాల తాగునీటికి రెండు ఫేజ్ల ద్వారా 1877 క్యూసెక్కుల నీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. సంగారెడ్డి క్రైమ్: డీఆర్డీఓ ఆధ్వర్యంలో పట్టణంలో ఈనెల 30వ తేదీన జాబ్ మేళా నిర్వ హించనున్నట్లు జిల్లా ఉపాధి అధికారి రవికిరణ్రెడ్డి బుధవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. జాబ్ మేళాలో అపోలో ఫార్మసీ దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు తెలిపారు. బీఫార్మసీ, డీ ఫార్మసీని కనీస విద్యార్హతగా నిర్ణయించారు. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు గురువారం ఉదయం 10 గంటలకు తమ సర్టిఫికెట్లు, ఆధార్ ధ్రువపత్రాలతో పట్టణ బైపాస్లోని డీఆర్డీఓ కార్యాలయంలో హాజరు కావాలని సూచించారు. మరిన్ని వివరాలకు 08455–271010 నంబర్లో సంప్రదించాలని కోరారు. సంగారెడ్డి ఎడ్యుకేషన్: ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలోని ఓపెన్ స్కూల్ అడ్మిషన్ గడువు గడువును ప్రభుత్వం ఆగస్టు 15 వరకు పొడిగించిందని ఓపెన్ స్కూల్ ఉమ్మడి జిల్లా కన్వీనర్ వెంకట్ స్వామి బుధవారం ఒక ప్రకటనల్లో పేర్కొన్నారు. పదో తరగతిలో ప్రవేశాలకు ఫీజు ఓసీలకు రూ.1400, ఎస్టీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీలకు రూ.1000, ఓపెన్ ఇంటర్ అభ్యర్థులు ఓసీలకు రూ.1500, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీలకు ఫీజు రూ.1200గా నిర్ధారించినట్లు తెలిపారు. ఆన్లైన్, మీసేవ ద్వారా అడ్మిషన్ నమోదు చేసుకొని సంబంధిత కేంద్రాల్లో పత్రాలు అందజేయాలని సూచించారు. కల్హేర్(నారాయణఖేడ్): ఎగువ ప్రాంతంలో రెండు రోజులుగా కురిసిన వర్షాలతో జిల్లాలోని మధ్య తరహా ప్రాజెక్టు నల్లవాగులో వరద చేరుతుంది. బుధవారం నారాయణఖేడ్ ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి ప్రాజెక్టును సందర్శించారు. వరద ప్రవహం, ప్రస్తుతం ఉన్న నీటి నిల్వను పరిశీలించారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం 1493 ఫీట్లు కాగా, ప్రస్తుతం 1483 ఫీట్ల నీటి నిల్వ ఉందని అధికారులు వివరించారు. అనంతరం కల్హేర్లో ఎస్సీ బాలుర హాస్టల్ను తనిఖీ చేశారు. విద్యార్థుల భోజన వసతి, ఇతర సదుపాయాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఎంపీడీఓ కార్యాలయం, హాస్టల్లో స్లాబ్ నుంచి నీరు లీకేజీ కావడంతో పరిశీలించారు. ఎంపీడీఓ కార్యాలయం భవనం కొత్తగా నిర్మించేందుకు చర్యలు తీసకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. కార్యక్రమంలో మాజీ ఆత్మ చైర్మన్ నర్సింహారెడ్డి, సర్పంచ్లు శ్రీనివాస్రావు, గంగారం, నాయకులు పోచయ్య, ఎండీ. సర్దార్, మోహన్రెడ్డి, జయరాజ్ పాల్గొన్నారు. జోగిపేట(అందోల్): సింగూరు ప్రాజెక్టు నీటిపై ఆధారపడి వ్యవసాయం చేసుకుంటున్న రైతులు సాగు నీటి కోసం ఇబ్బంది పడుతున్నారని మాజీ ఎంపీ బీబీ పాటిల్ బుధవారం కలెక్టర్కు ఫోన్ చేశారు. సింగూరు ప్రాంత రైతులు 23 ఏళ్లుగా ప్రాజెక్టు నీటి ద్వారానే పంటలు పండించుకుంటున్నారని, వారిని ఆదుకోవాలని కోరారు. వరి పండించుకునేందుకు నీళ్లు ఇస్తే 2027లో తాగడానికి నీరు ఉండదని కలెక్టర్ ఆయనకు తెలిపారు. 2, 3 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, ప్రాజెక్టులోకి నీరు వస్తుందని రైతులు ఆదుకునే ప్రయత్నం చేయాలని బీబీ పాటిల్ విజ్ఞప్తి చేశారు. జిన్నారం(పటాన్చెరు): గడ్డపోతారం పారిశ్రామికవాడలో మంగళవారం రాత్రి పీసీబీ టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారుల బృందం ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించింది. పారిశ్రామిక వాడలోని వివిధ పరిశ్రమల నుంచి వెలువడుతున్న రసాయన వ్యర్థ జలాల నమూనాలను సేకరించారు. ఈసందర్భంగా పరిశ్రమల నిర్వహణను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. పరిశ్రమల వ్యర్థ జలాలను వర్షపు నీటిలో విడుదల చేస్తున్నారని స్థానిక నాయకులు అధికారులు దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. కార్యక్రమంలో అధికారులు, కౌన్సిలర్ ఇంద్రసేన, నాయకులు బాలుగారి శ్రీనివాస్, గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పర్యాటక మెతుకుసీమమెదక్ అర్బన్: మెతుకు సీమ చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక, వారసత్వ, ప్రకృతి అందాలకు మెరుగులు దిద్ది పర్యాటకులకు కనువిందు చేసేందుకు కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ టూరిజం హబ్ పేరిట బృహత్ ప్రణాళికకు రూపకల్పన చేస్తున్నారు. జిల్లాలోని 15 దర్శనీయ స్థలాలను ఎంపిక చేసి పర్యాటక వలయాన్ని తయారు చేసేందుకు కార్యాచరణ ప్రారంభించారు. ఇప్పటికే ఏడుపాయల్లో కాటేజీల నిర్మాణానికి రూ.7 కోట్లు, మెదక్ ఖిల్లా అభివృద్ధికి రూ.57 లక్షలు మంజూరయ్యాయి. ఈనెలలో పర్యాటక కన్సెల్టెంట్ శవంతి గుప్తా, భువన్, పర్యాటక శాఖ అధికారి రమేశ్, ఈడీఎం సందీప్ ఐదు రోజుల పాటు పర్యాటక ప్రదేశాలను పరిశీలించారు. కాగా సినీనటుడు మంచు విష్ణు సైతం ఈ ప్రాంతాల్లో పర్యటించి వాటికి ప్రచారం కల్పించారు. ఐదు టూరిజం సర్క్యూట్లు ● పర్యాటక అందాలకు నెలవైన మెతుకు సీమకు మెరుగులు దిద్దేందుకు మొదటిసారిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. మెదక్ జిల్లాలోని 15 పర్యాటక కేంద్రాలను ప్రాథమికంగా ఎంపిక చేశారు. వాటిని 5 సర్క్యూట్లుగా విభజించాలనే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ● మెదక్ హెరిటేజ్ సర్క్యూట్: మెదక్ ఖిల్లా, ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన చర్చి, బారాకమాన్, దయార మెట్లబావి, పాపన్నపేట కోటలు, కోంటూర్ మసీదు, చందంపేట కోట, వెల్దుర్తిలోని కాకతీయ తోరణం. ● ఆలయ టూరిజం సర్క్యూట్: ఏడుపాయల వన దుర్గాభవానీ ఆలయం, కూచాద్రి వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం, వేల్పుగొండ తుంబురేశ్వర ఆలయం, మడూర్ సోమశేఖర ఆలయం. ● ఎకో టూరిజం సర్క్యూట్: పోచారం వన్యమృగ అడవి, పోచారం షికార్ ఘర్, నర్సాపూర్ అర్బన్ పార్క్. ● హైదరాబాద్ డే ట్రిప్: మెదక్ కెథెడ్రల్ చర్చి, మెదక్ ఖిల్లా, బారా కమాన్, పోచారం వన్యమృగ కేంద్రం. ● కాకతీయ వారసత్వ ట్రయల్: వెల్దుర్తి కాకతీయ తోరణం , మడూరు సోమశేఖర ఆలయం, వేల్పుగొండ తుంబురేశ్వర ఆలయం జిల్లాలో 15 దర్శనీయ స్థలాల ఎంపిక ఏడుపాయల్లో కాటేజీల నిర్మాణానికి రూ.7 కోట్లు మాస్టర్ ప్లాన్ బాధ్యతలు కన్సల్టెన్సీకి.. సినీ హీరోలతో ప్రచార వ్యూహం
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వర్షాలకు కూలిన ఇల్లుకోతకు గురైన రోడ్డును పరిశీలిస్తున్న పరమేశ్వరినిజాంపేట(మెదక్): మండల పరిధిలోని జెడ్ చెరువు తండాలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు రమావత్ చిల్లి మంతులాల్ ఇల్లు పూర్తిగా దెబ్బతింది. ఇంటి గోడ కూలిపోవడంతో బాధిత కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అయితే, ఇల్లు కూలిపోవడంతో నివాసం లేక రోడ్డున పడ్డామని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిరుపేదలమైన తమను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని, ’ఇందిరమ్మ ఇల్లు’ మంజూరు చేయాలని కోరారు. రామాయంపేట(మెదక్): ఐదు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో మండలంలోని దెబ్బతిన్న పర్వతాపూర్ రహదారిని బుధవారం మెదక్ ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్ పరమేశ్వరి పరిశీలించారు. పుష్పాలవాగు బ్రిడ్జి వద్ద రోడ్డు చివరలో కొట్టుకుపోయి ప్రమాదకరంగా మారడంతో బస్సు నడపడం కష్టతరమని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ దారిలో బస్సు తిరిగితే మట్టి రోడ్డులో దిగబడి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. వెంటనే రోడ్డును మరమ్మతులు చేయించాలని పర్వతాపూర్ సర్పంచ్ తార్యానాయక్కు సూచించారు. మరమ్మతులు చేయిస్తానని, బస్సును బంద్ చేయవద్దని సర్పంచ్ డీఎంకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
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శత్రువైనా సరే ఓటు గల్లంతు కావొద్దుసాక్షిప్రతినిధి, సంగారెడ్డి: శత్రువు అయినా సరే ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో ఓటు గల్లంతు కాకుండా చూడాలని టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి అన్నారు. అర్హులైన ఏ ఒక్క ఓటరు తన ఓటు హక్కును కోల్పోకూడదన్నారు. ఓటు హక్కును కోల్పోతే ప్రభుత్వ పథకాల లబ్ధి చేకూరడం కూడా ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుందన్నారు. బుధవారం సంగారెడ్డిలో కాంగ్రెస్ బీఎల్ఏల సమావేశంలో జగ్గారెడ్డి మాట్లాడుతూ.. బీజేపీ చేస్తున్న కుట్రలు ఎటు నుంచి ఎటు పోతాయే తెలియని అయోమయం ఉందన్నారు. ఎన్నికల సంఘం మోదీ సర్కారు నేతృత్వంలో పనిచేస్తోందని ఆరోపించారు. బోనాల పండగ ఉందని ఎస్ఐఆర్ను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని, ఓటు హక్కు పోతే మళ్లీ రాదన్నారు. ఓట్ల కోసమో.. రాజకీయం కోసమో కాకుండా ప్రజలను కాపాడేందుకు ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ తోడ్పడాలని రాహుల్గాంధీ ఇచ్చిన పిలుపును ఆయన గుర్తుచేశారు. ఆగస్టు 2న మరో సమావేశం నిర్వహిస్తామన్నారు. సమావేశంలో టీజీఐఐసీ చైర్పర్సన్ నిర్మల, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ కూన వనిత సంతోశ్, కాంగ్రెస్ నాయకులు జూలకంటి ఆంజనేయులు, తోపాజి అనంత్ కిషన్, కిరణ్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ బీఎల్ఏల సమావేశంలో జగ్గారెడ్డి
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హార్టికల్చర్ పట్టభద్రులకు విస్తృత అవకాశాలుములుగు వీసీ రాజిరెడ్డి ములుగు(గజ్వేల్): ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బీఎస్సీ (ఆనర్స్) హార్టికల్చర్ పట్టభద్రులకు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, పారిశ్రామిక రంగాల్లో విస్తృతమైన వృత్తి అవకాశాలు ఉన్నాయని ములుగు కొండా లక్ష్మణ్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయ వీసీ డాక్టర్ రాజిరెడ్డి పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ, విద్యారంగం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖ, ఉద్యానవన, వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఐసీఎఆర్ సంస్థలలో హార్టికల్చర్ అధికారులుగా, పరిశోధన సహాయకులుగా పనిచేయవచ్చన్నారు. విత్తన రంగం, నర్సరీలు, తోటల పెంపకంలో కూడా పట్టభద్రులకు అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. పర్యావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో కూరగాయల సాగుకు రైతులు మొగ్గు చూపాలన్నారు. అడవుల పెంపకంతో పర్యావరణ మార్పులకు చెక్ పెట్టవచ్చన్నారు.
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పది కిలోల గంజాయి పట్టివేతరామచంద్రాపురం(పటాన్చెరు): గంజాయి విక్రయిస్తున్న ఇద్దరు యువకులను కొల్లూరు పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ సంఘటన తెల్లాపూర్ డివిజన్ పరిధిలోని కొల్లూరు లేబర్ క్యాంపులో మంగళవారం రాత్రి చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. ఒడిశాకు చెందిన జయదేబ్ బిస్వాస్, ప్రశంజిత్ కలిసి వారి రాష్ట్రం నుంచి గంజాయిని కొనుగోలు చేసి తీసుకొచ్చి కొల్లూరు లేబర్ క్యాంపులో విక్రయించేందుకు ప్రయత్నించారు. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు పోలీసులు దాడి చేసి ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి పది కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. వర్గల్(గజ్వేల్): వివాహితపై లైంగిక దాడి జరిగినట్లు బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు గౌరారం పోలీసులు కేసు నమోదుచేశారు. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. గజ్వేల్ రూరల్ సీఐ రవిరాజు కథనం ప్రకారం.. ఓ గ్రామానికి చెందిన మైనర్ బాలుడు సోమవారం పక్కింట్లో ఉండే వివాహితపై లైంగికదాడికి పాల్పడినట్లు బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదు చేసి బాలుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నర్సాపూర్ రూరల్: హత్యాయత్నం కేసులో ఇద్దరిపై కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు రిమాండ్కు తరలించారు. నర్సాపూర్ ఎస్సై రంజిత్ రెడ్డి కథనం ప్రకారం.. శివ్వంపేట మండలం గోమారం గ్రామానికి చెందిన పందిముక్కుల నర్సింలు గౌడ్పై అదే గ్రామానికి చెందిన దాయాదులు పందిముక్కుల గోపాల్ గౌడ్, పందిముక్కుల మనీశ్గౌడ్ కలిసి చాకరిమెట్ల హనుమాన్ ఆలయ సమీపంలో బైక్ను అడ్డగించి దాడి, హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. కాగా వీరి మధ్య పూర్వీకుల నుంచి వచ్చిన భూమి విషయంలో కొన్ని రోజులుగా కోర్టులో కేసు నడుస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే ఈనెల 28న నర్సాపూర్ కోర్టులో విచారణకు హాజరై వస్తున్న సమయంలో ముందస్తు పథకం ప్రకారం నర్సింలు గౌడ్ని ఇద్దరు హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. టేక్మాల్(మెదక్): విద్యార్థి అదృశ్యమైన ఘటన మండలంలోని కోరంపల్లి గ్రామంలో బుధవారం చోటు చేసుకుంది. ఎస్ఐ అరవింద్కుమార్ వివరాల ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన తంగెడపల్లి నరేశ్(17) గజ్వేల్ ప్రభుత్వ బాలుర జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతూ హాస్టల్లో ఉంటున్నాడు. ఈనెల 24న ఇంటికి వచ్చిన అతడు 28న హాస్టల్కు వెళ్తున్నట్లు ఇంట్లో చెప్పాడు. కానీ హాస్టల్కు వెళ్లలేదు. దీంతో కుటుంబీకులు బంధువుల వద్ద, స్నేహితుల వద్ద వెతికినా ఆచూకీ లభించలేదు. తండ్రి కొమురయ్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు. చిన్నశంకరంపేట(మెదక్): మండల కేంద్రంలోని ఆగ్రోస్ కేంద్రానికి 550 బస్తాల యూరియా వచ్చిందని, గురువారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవాలని వ్యవసాయ అధికారులు ప్రకటించారు. అయితే యాప్ బుధవారం రాత్రే ఓపెన్ కావడంతో తెలిసిన రైతులు యూరియా బుక్ చేసుకున్నారు. ఉదయం బుక్ చేసుకుందామని అనుకున్న రైతులకు మాత్రం యరియా దొరకని పరిస్థితి. ఇదే విషయమై వ్యవసాయ అధికారి ప్రవీణ్కుమార్ను వివరణ కోరగా.. సాంకేతిక సమస్యతో ముందుగానే యూరియా యాప్ ఓపెన్ అయిందని, ఇది గమనించిన రైతులు బుక్ చేసుకున్నారని తెలిపారు. కౌడిపల్లి(నర్సాపూర్): మండలంలోని హరిచంద్తండాలో గిరిజనులకు విజ్ఞానజ్యోతి ఆధ్వర్యంలో పెరటికోళ్లు పంపిణీ చేశారు. బుధవారం హైదరాబాద్ బాచుపలి్ోల్లని విజ్ఞానజ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆధ్వర్యంలో గిరిజనుల అభివృద్ధి కోసం ఎస్టీఐ–హబ్ (సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ హబ్) డీఎస్టీ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఎంపిక చేసిన గిరిజన మహిళలకు పెరటికోళ్లు పంపిణీ చేశారు. వీటి పెంపకంపై తండాలోని మహిళలకు పలుమార్లు శిక్షణ ఇవ్వడంతోపాటు బాక్స్లు సైతం ఇచ్చినట్లు చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో విజ్ఞానజ్యోతి ప్రతినిధులు రాము, వీరేంద్రగోపి, దత్తేశ్, రాకేశ్, రామకృష్ణ, సర్పంచ్ సాలిబాయ్, రవీందర్, పంచాయతీ కార్యదర్శి సతీశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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గడువులోగా సర్ ప్రక్రియ పూర్తిసంగారెడ్డి జోన్: సమగ్ర ఓటరు జాబితా రూపకల్పనలో భాగంగా చేపట్టిన సర్ ప్రక్రియ నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తి చేసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించినట్లు కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ తెలిపారు. బుధవారం హైదరాబాద్ నుంచి రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్ రెడ్డి నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్కు హాజరయ్యారు. అనంతరం అధికారులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో కలెక్టర్ మాట్లాడారు. జిల్లాలో సగటున 76.90 శాతం ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల డిజిటలైజేషన్ పూర్తయిందని తెలిపారు. నియోజకవర్గాల వారీగా నారాయణఖేడ్ 87.66 శాతం, ఆందోల్ 86.23 శాతం, జహీరాబాద్ 80.36 శాతం, సంగారెడ్డి 77.47 శాతం, పటాన్చెరు 62.78 శాతం డిజిటలైజేషన్ పూర్తయిందని వెల్లడించారు. సమావేశంలో అడిషనల్ కలెక్టర్ సంగీత తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం సీ్త్ర నిధి రుణాలపై సమీక్ష నిర్వహించారు. మహిళా సంఘాల సభ్యుల బినామీ పేర్లతో రుణాలు తీసుకొని వినియోగించుకుంటే క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించారు. రుణాలు తిరిగి చెల్లించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. సమావేశంలో జోనల్ మేనేజర్ రవికుమార్, డీఆర్డీఓ జ్యోతి, అదనపు డీఆర్డీఓ సూర్యరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పాఠశాల వరండాలో బీరు బాటిళ్లుఅక్కన్నపేట(హుస్నాబాద్): మండలంలోని గోవర్ధనగిరి గ్రామ ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల మందుబాబులకు అడ్డాగా మారింది. బుధవారం ఉదయం పాఠశాలకు వెళ్లిన ఉపాధ్యాయులు వరండాలో పడి ఉన్న బీరు బాటిళ్లు, సిగరెట్ను చూసి అవాక్కయ్యారు. రాత్రి కొందరు మందుబాబులు పాఠశాల ఆవరణలోకి ప్రవేశించి మద్యం తాగి, ఖాళీ బాటిళ్లు, సిగరెట్ ముక్కలు అక్కడే వదిలివెళ్లారు. కాగా పాఠశాలకు కూతవేటు దూరంలోనే మద్యం షాపు కొనసాగుతుంది. గతంలో పాఠశాల సమీపంలో ఏర్పాటు చేయొద్దని గ్రామస్తులు వ్యతిరేకించారు. ప్రస్తుతం సంబంధిత ఎకై ్సజ్ శాఖ అధికారులు అటు వైపు కన్నెత్తి చూడకపోవడం వెనక పలు అనుమానాలకు దారితీస్తుంది. ఈ ఘటనతో విద్యార్థుల భద్రతతో పాటు పాఠశాల వాతావరణంపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పాఠశాల పరిసరాల్లో రాత్రి పోలీసు నిఘా పెంచడంతో పాటు బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు, ఉపాధ్యాయులు డిమాండ్ చేశారు.
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ఒడిసి పట్టేద్దాంజలసిరి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇంటింటికీ ఇంకుడు గుంతలను నిర్మించనున్నారు. వ్యక్తిగత నిర్మాణాలతో పాటు కమ్యూనిటీ ఇంకుడు గుంతలను సైతం నిర్మిస్తారు. మొదటి విడతలో ప్రతి గ్రామంలో 180 వరకు ఇంకుడు గుంతలను నిర్మించేందుకు ప్రతిపాదించారు. వ్యక్తిగత నిర్మాణానికి గాను రూ.6,500, కమ్యూనిటీ ఇంకుడు గుంతకు రూ.13 వేలు చెల్లిస్తారు. ఇందుకు కూలీలతో పాటు మెటీరియల్ కోసం ఖర్చు చేస్తారు. ఇదిలా ఉంటే గ్రామంలో నుంచి బయటకు వెళ్లే నీటిని ఒడిసిపట్టి భూమిలోకి ఇంకిచేందుకు వీలుగా గ్రామం బయట డ్రైన్ ఎండ్ పాయింట్ సోప్పిట్ నిర్మిస్తారు. ఇందుకోసం రూ.90 వేల వరకు ఖర్చు చేస్తారు. పొలాల వద్ద పంట కుంటలు వ్యవసాయ పొలాల వద్ద రైతులు పంట కుంటలు నిర్మించుకునేందుకు ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. వర్షం నీటిని ఇందులో నిల్వ చేసుకునేలా నిర్మాణాలు చేపడతారు. 15 మీటర్ల వెడల్పు, పొడవుతో రెండు మీటర్ల లోతు వంతున వీటిని తవ్వుతారు. ఈ మేరకు సామర్థ్యం ఉన్న కుంటకు రూ.1.10 లక్షలు కేటాయిస్తారు. ఇందులో కూలీల ఖర్చులతో పాటు ఇతర నిర్మాణాలకు వినియోగించుకోవచ్చు. కుంటలను నిర్మించుకోవడం ద్వారా వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ఇందులో నిల్వ ఉన్న నీటిని ఉపయోగించుకొని పంటను కాపాడుకోవచ్చు. అంతే కాకుండా పంట కుంటలో నిల్వ ఉండే నీటితో కూరగాయలకు అందించడం, మందులను పిచికారీ చేసుకునేందుకు ఉపయోగించుకోవడం, పశువులకు తాగేందుకు వాడుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. మొదటి విడతలో ప్రతి గ్రామానికి 4 వంతున పంట కుంటలు నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. ఊట కుంటలు ప్రతి గ్రామంలో ఊట కుంటను నిర్మించేందుకు ప్రతిపాదించారు. కుంట విస్తీర్ణాన్ని బట్టి రూ.4 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు ఖర్చు చేస్తారు. ఊట కుంట నిర్మాణంతో గ్రామంలో భూగర్భజలాలు పెరిగేందుకు దోహదపడుతుంది. అంతే కాకుండా కూలీలకు ఉపాధి లభిస్తుంది. కూలీలకు పని లేనట్లయితే ఈ పథకం ద్వారా ఉపాధి పొందగలుగుతారు. బోరు రీఛార్జ్ జలసిరి కార్యక్రమంలో భాగంగా బోరు రీఛార్జ్ నిర్మాణాలకు అవకాశం కల్పించారు. దీంతో బోర్లలో నీటి ఊటలు పెరుగుతాయి. ఇందుకోసం రూ. 35 వేల వరకు అయ్యే వ్యయం ప్రభుత్వ పరంగా అందుతుంది. ఎండిన బోర్ల వద్ద కూడ నిర్మాణాలు చేసుకోవడం ద్వారా బోరు రీఛార్జ్ చేసుకునేందుకు దోహదపడుతుంది. వీబీజీ–రామ్జీ పథకం కింద జలసిరి కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. ఇప్పటికే పంట కుంటల తవ్వకం పనులు సాగుతున్నాయి. గ్రామాల్లో ఇంకుడు గుంతలు నిర్మించుకునేందుకు ప్రజలు ముందుకు వస్తున్నారు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహకారాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. – అశోక్కుమార్, ఏపీఓ, జహీరాబాద్ఫామ్పాండ్లు 2,346 కమ్యూనిటీ ఇంకుడు గుంతలు 550 ఇంకుడు గుంతలు 1,10340 పర్కొలేషన్ ట్యాంకులు 550 బోర్వెల్ రీఛార్జ్ 558 బావులు 50ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు వీలుగా ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టింది. ముఖ్యంగా భూగర్భ జలాలను పెంచుకోవడం ద్వారా నీటి కష్టాల నుంచి గట్టెక్కవచ్చనే ఉద్దేశంతో జలసిరి కార్యక్రమం చేపట్టింది. వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్ గార్ అజీవిక మిషన్ (వీబీ జీ రాం జీ) పథకం కింద ఇంకుడు గుంతలు, పంట కుంటలు, ఊట కుంటలు, ఊట చెరువులను నిర్మించాలని నిర్ణయించింది. బోరు బావుల రీఛార్జ్ నిర్మాణాలు చేపట్టేందుకు ప్రతిపాదించింది. – జహీరాబాద్/సంగారెడ్డిజోన్ భూగర్భజలాల కోసం ‘జలసిరి’ గ్రామ గ్రామాన ఇంకుడు గుంతలు ‘వీబీజీరాంజీ’ కింద కార్యక్రమం ముందుకు వచ్చే లబ్ధిదారులకు నిధులు
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కార్మికుల సమస్యలపై నిరంతర పోరాటంమెదక్ కలెక్టరేట్: కార్మికుల హక్కుల పరిరక్షణ, న్యాయమైన డిమాండ్ల సాధనలో తమ యూనియన్ ఎల్లప్పుడూ ముందుంటుందని టీఎంయూ రాష్ట్ర కార్యదర్శి మేడి రాధాకిషన్రావు(ఎంఆర్కేరావు ) తెలిపారు. బుధవారం జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించిన టీఎంయూ జిల్లాస్థాయి సమావేశానికి ఆయన హాజరై మాట్లాడుతూ. ప్రతీ సభ్యుడు క్రమశిక్షణ, ఐక్యత, అంకితభావంతో పనిచేసి రాబోయే ఎన్నికల్లో టీఎంయూ ఘనవిజయానికి కృషి చేయాలన్నారు. అనంతరం నూతన కమిటీని ఎన్నుకున్నారు. నూతన అధ్యక్షునిగా పడిగే నర్సింహులు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఎజాజుద్దీన్, డిపో సెక్రెటరీగా సంగమేశ్వర్, అదనపు సెక్రెటరీగా కొత్తరాజు తదితరులు ఎన్నికయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య నాయకులు శాకయ్య, సుబ్బారావు, ఎం.యాదగిరి, అష్ఫాక్ అహ్మద్, జీపీరాజు పాల్గొన్నారు. టీఎంయూ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎంఆర్కేరావు
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చట్టాలపై అవగాహన అవసరంహత్నూర(సంగారెడ్డి): సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరూ చట్టాలపై అవగాహన పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సౌజన్య అన్నారు. బుధవారం మండలంలోని కాసాల రైతు వేదికలో నిర్వహించిన న్యాయ అవగాహన సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ద్వారా ఉచిత న్యాయ సహాయం పొందాలన్నారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలపై అవగాహన పెంపొందించుకోవాలని సూచించారు. మహిళలు, చిన్నారులు, వృద్ధులు, దివ్యాంగులు తమకు చట్టపరంగా కల్పించిన హక్కులను తెలుసుకోవాలన్నారు. లోక్ అదాలత్ వంటి ప్రత్యామ్నాయ వివాద పరిష్కార విధానాలను వినియోగించుకోవాలని కోరారు. అలాగే విత్తన మేళా ప్రాముఖ్యత గురించి వివరించారు. ఆధునిక సాగు పద్ధతులను అనుసరించడం ద్వారా అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి శివప్రసాద్, తహసీల్దార్ పర్వీన్ షేక్, మండల వ్యవసాయ అధికారి శ్రీనివాస్, ప్రజాప్రతినిధులు, రైతులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సౌజన్య
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ఏసీబీ.. దూకుడేదీ?రెండేళ్లుగా నమోదు కాని ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల కేసు ● జిల్లాలో పలుశాఖల్లో భారీ అవినీతి తిమింగలాలు ● రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడిన కేసులకే పరిమితం సాక్షిప్రతినిధి, సంగారెడ్డి: అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) రాష్ట్రంలో దూకుడు ప్రదర్శిస్తుంటే.. ఉమ్మడి జిల్లాలో మాత్రం సాధారణ కేసులకే పరిమితమవుతోంది. ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కూడగట్టిన కేసు గత రెండేళ్లుగా ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా నమోదు కాకపోవడం గమనార్హం. కేవలం లంచం తీసుకుంటుండగా.. పట్టుబడుతున్న కేసులే అడపాదడపా నమోదవుతున్నాయి. ఒకవైపు రాష్ట్రంలో ఏసీబీ నమోదు చేస్తున్న ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కూడగట్టిన కేసుల్లో కట్టల పాములు బయటకు వస్తున్నాయి. రూ. వందల కోట్లు విలువ చేసే స్థిర, చరాస్తులు, బ్యాంకు లాకర్లలో కిలోల కొద్ది బంగారం, ఖరీదైన వాహనాలు.. ఇలా కళ్లు బైర్లు కమ్మె స్థాయిలో అక్రమాస్తులు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కానీ ఉమ్మడి జిల్లాలో మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా ఏసీబీ పనితీరు ఉంది. రూ. పది వేలు లంచం తీసుకుంటుంగా పంచాయతీ సెక్రటరీని పట్టుకోవడం, రూ.15 వేల లంచం తీసుకుంటుండగా.. మున్సిపాలిటీ బిల్లు కలెక్టర్ను ట్రాప్ చేయడం వంటి కేసులతో సరిపెడుతున్నారు. డివిజన్ స్థాయి అధికారులు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడిన కేసులు మరో నాలుగు నమోదయ్యాయి. పెద్ద తిమింగలాలపై నజరేదీ? ఉమ్మడి జిల్లాలో పనిచేస్తున్న కొందరు అవినీతి ఉన్నతాధికారుల అక్రమార్జన రూ.కోట్లలో ఉంటోంది. రూ.వందల కోట్లలో అక్రమాస్తులు కూడగట్టారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రధానంగా రూ.కోట్లు విలువైన వందల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూముల రికార్డులు తారుమారు చేసిన రెవెన్యూ అధికారులు కొందరు భారీగా అక్రమాస్తులను కూడ గట్టారు. ఎన్నికల నిబంధనల కారణంగానో, ఇతర సాధారణ బదిలీల్లో వీరిని ఇతర జిల్లాలకు బదిలీ చేసినా వారు తిరిగి ఉమ్మడి జిల్లాకే వచ్చారు. ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ఆ పార్టీ నేతలు, ప్రజాప్రతినిధులకు ముడుపులు ముట్టజెప్పి రెవెన్యూలో మరింత కీలక పోస్టుల్లో కొనసాగుతున్నారు. ఏకంగా ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసే స్థాయిలో అక్రమాస్తులు కూడగట్టారనే ఆరోపణలున్నాయి. విద్యుత్శాఖలోని కొందరు ఇంజనీరింగ్ అధికారుల అక్రమార్జన అంతా ఇంత కాదు. కొందరు సబ్ రిజిస్ట్రార్లు రోజువారీ అక్రమార్జనే రూ.లక్ష వరకు ఉంటోంది. హెచ్ఎండీఏ పరిధిలోని అక్రమ నిర్మాణాలతో మున్సిపల్ అధికారులకు కాసుల వర్షం కురుస్తోంది. దాదాపు ఐదేళ్లుగా ఒకేచోట పనిచేసి బదిలీ అయిన నీటిపారుదలశాఖలోని ఓ అధికారి చెరువులకు ఎన్ఓసీల జారీలో చేసిన వసూళ్లు రూ.కోట్లలో ఉంటుందనేది ఆశాఖవర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. పోలీసుశాఖలోనూ కొందరు అధికారులపై తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇటీవల రూ.వందల కోట్లు అక్రమాస్తులు బయటపడిన బీంరెడ్డి గతంలో పటాన్చెరు డీఎస్పీగా పనిచేసిన విషయం విధితమే. ఇలా జిల్లాలో అవినీతి తిమింగలాలను వదిలేసి.. చిన్నా.. చితక కేసులతో ఏసీబీ సరిపెట్టడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకు ఏసీబీ ఉమ్మడి జిల్లాలో కేవలం ఆరు కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులు నమోదైన వారిలో కొమురవెల్లి మండలంలో ఓ పంచాయతీ కార్యదర్శి, సదాశివపేట మున్సిపాలిటిలో బిల్లు కలెక్టర్ వంటి కింది స్థాయి సిబ్బంది ఉన్నారు. మిగిలిన నలుగురిలో కొల్లూరు ఎస్ఐ, విద్యుత్శాఖ నర్సాపూర్ ఏడీఈ, ఐడీఏ బొల్లారం ఏఈఈ, చేర్యాల తహసీల్దారులు ఉన్నారు. ఈ ఆరుగురిలో చేర్యాల తహసీల్దార్ మినహా మిగిలిన వారంతా రూ.పది వేలు నుంచి రూ.25 వేలు లంచం తీసుకుంటుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడిన వారే. అక్రమాస్తుల కేసులు నమోదు చేయాలంటే సరైన ఆధారాలు లభించాలని ఆశాఖ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. పైగా తమ శాఖ ఉన్నతాధికారుల అనుమతి ఉంటేనే ఈ ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల కేసులు నమోదు చేసేందుకు వీలవుతుందని చెబుతున్నారు.
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భక్తిశ్రద్ధలతో గురుపౌర్ణమి వేడుకలుఝరాసంగం(జహీరాబాద్): గురు పౌర్ణమి వేడుకలు భక్తిశ్రద్ధలతో ఘనంగా నిర్వహించారు. జిల్లాలో ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంగా బాసిల్లుతున్న బర్దిపూర్ దత్తగిరి మహారాజ్ ఆశ్రమం, కుప్పానగర్, చీలపల్లి గ్రామ శివారులోని మల్లయ్య గిరి ఆశ్రమాల్లో వేడుకలు నిర్వహించారు. ఆయా ఆశ్రమాల్లోని పీఠాధిపతులు 108 వైరాగ్య శిఖామణి అవధూత గిరి మహారాజ్, డాక్టర్ సిద్ధేశ్వర స్వామి, మల్లయ్య గిరి పీఠాధిపతి బసవలింగ అవధూత గిరి మహారాజ్ ను పూలమాలతో ఘనంగా సన్మానించారు. మల్లయ్య గిరి ఆశ్రమంలో కర్ణాటక రాష్ట్ర గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ఈశ్వర్ ఖండ్రె, ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా మాజీ జెడ్పీ చైర్పర్సన్ సునీతా పాటిల్, మాజీ ఎంపీ బీబీ పాటిల్ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ పార్టీల నాయకులు హన్మంత్ రావు పాటిల్, నరోత్తం, ఉదయ్ శంకర్ పాటిల్, వేణుగోపాల్ రెడ్డి, రాజ్కుమార్ స్వామి, పండరీనాథ్, యాదగిరి పాల్గొన్నారు.పాల్గొన్న కర్ణాటక మంత్రి ఈశ్వర్ ఖండ్రే
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వసంత్కు వాగ్దేవి జాతీయ పురస్కారంజహీరాబాద్: జహీరాబాద్కు చెందిన ఢిల్లీ వసంత్కు వాగ్దేవి జాతీయ పురస్కారం అ ందజేసి కేంద్ర మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ సత్కరించారు. బుధవారం ఢిల్లీలో జాతీయ తెలుగు సాహిత్య పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రి పురస్కారంను ఆయనకు అందించారు. సామాజిక సేవలందించడంతో పాటు రైతు ఉద్యమాలకు నాయకత్వం వహిస్తూ, గ్రామీణాభివృద్ధి, యువత సాధికారత తదితర అంశాలపై విశేష కృషి చేస్తున్నందుకు సత్కారం పొందారు. గ్రామోదయ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సంస్థను ఏర్పాటు చేసి జాతీయ స్థాయిలో రైతు రుణమాఫీ, ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం కోసం 7వేల కిలోమీటర్ల మేర కుంభయాత్ర లాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు ప్రముఖులు, రైతు సంఘాల నాయకులు, రైతులు, తదితరులు వసంత్కు అభినందనలు తెలియజేశారు.
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ఓ పొలిటికల్ డిజైన్ ఉంది.. ఆ నెలలో చెబుతా: జగ్గారెడ్డిసాక్షి, సంగారెడ్డి: ఆనాడు రాహుల్ గాంధీకి మాట ఇచ్చాను కాబట్టే.. ఈ ముడున్నరేళ్ల మా పార్టీ ప్రభుత్వ, రాజకీయ వ్యవహారాల గురించి మాట్లాడలేదని టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి అన్నారు. ‘‘నేనేదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే ఢిల్లీ ట్రైన్ ఎక్కి రాహుల్ గాంధీతో మాట్లాడిన తర్వాతే బయటికి వచ్చి మాట్లాడుతా. మనసులో ఒకటి పెట్టుకుని బయట మరొకటి మాట్లాడే వ్యక్తిని కాదు’’ అంటూ జగ్గారెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు.‘‘మూడున్నరేళ్ల క్రితం మా పార్టీలో లోపాలు ఉంటే బయట మాట్లాడాను. కార్యకర్తల వ్యవహారం, పార్టీ అంశాలపై అంతర్గతంగా, బహిరంగంగాను చర్చించాను. ఈ మధ్య పీఏసీ మీటింగ్లో అంతర్గతంగా మాట్లాడే విషయాలు కూడా బయటికి వస్తున్నాయని సమావేశానికి పోవడమే మానేశాను. పీఏసీ మీటింగ్కి వెళ్లి ఉంటే పార్టీలో జరుగుతున్న వ్యవహారాలను ఏఐసీసీ ఇంచార్జ్, సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లేవాణ్ని. మళ్ళీ నేను మాట్లాడిన అంశాలు బయటకి వచ్చేవి.. అందుకే పోలేదు. ఈ మూడున్నర ఏళ్లుగా ఇప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయ, ప్రభుత్వ వ్యవహారాలను ఎక్కడ బహిరంగంగా, అంతర్గతంగా చర్చించలేదు’’ అని జగ్గారెడ్డి చెప్పుకొచ్చారు.‘‘ఎన్నికలకు ముందు రాహుల్ గాంధీ 40 మంది కాంగ్రెస్ నేతలను ఢిల్లీకి పిలిచారు. అందులో నాకు ఆహ్వానం అందింది. ఆ సమావేశంలో రాహుల్ గాంధీతో 15 నిమిషాలు మాట్లాడాను. నేను సంగారెడ్డి రాంనగర్లోని రాంమందిర్ నుంచి విద్యార్థి నేతగా నా రాజకీయ ప్రయాణం మొదలై.. నేడు ఢిల్లీలో మీ నివాసానికి వచ్చి మీ ముందు కూర్చునే వరకు సాగిందని చెప్పాను. మీ ముందు ఒక రోజు ఇలా కూర్చొని మాట్లాడాలని అనుకున్నా.. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నా నేను అనుకున్నది సాధించాను అని చెప్పాను..ఏ పార్టీ నుంచి ప్రధాన మంత్రి ఉన్నా అధికారంలో ఉన్నన్ని రోజులే గుర్తుపెట్టుకుంటారని చెప్పా. పదవులతో పని లేకుండా గుర్తు పెట్టుకునే వారిలో మీ కుటుంబమే ఉంటుందని చెప్పా. కానీ రాహుల్ గాంధీ కుటుంబాన్ని దేశ ప్రజలు చిరకాలం గుర్తి పెట్టుకుంటారని కూడా చెప్పాను. రాహుల్ గాంధీ నన్ను పక్కకి పిలిచి ఓ మాట చెబుతాను వింటావా అని అడిగారు. మీకు ఎవరిపై అయిన కోపం ఉంటే మీడియా ముందు మాట్లాడకండి. ఢిల్లీకి వచ్చి నాతో మాట్లాడండి అన్నారు. ఆనాడు రాహుల్ గాంధీకి మాట ఇచ్చాను కాబట్టే.. ఈ ముడున్నరేళ్ళ మా పార్టీ ప్రభుత్వ, రాజకీయ వ్యవహారాల గురించి మాట్లాడలేదు..రాజకీయంగా నాకు మనసులో ఓ కోరిక ఉంది. నాకు ఓ పొలిటికల్ డిజైన్ ఉంది. అది నవంబర్లో చెబుతా. ఈ మూడు నెలల కాలంలో రాజకీయంగా నాకు ఓ క్లారిటీ వస్తుంది. నాకు ఫ్యామిలీ కంటే పబ్లిక్, పాలిటిక్సే ముఖ్యం. నేను 24 గంటల పాటు పబ్లిక్, పాలిటిక్స్ గురించే ఆలోచిస్తా’’ అని జగ్గారెడ్డి పేర్కొన్నారు.