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Anakapalle
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అధికారులకు అల్లుడు గిల్లుడుసాక్షి ప్రతినిధి, విశాఖపట్నం: అనకాపల్లి ఎంపీ సీఎం రమేష్ సొంత ఊరుకే చెందడంతో పాటు వరుసకు అల్లుడయ్యే విజయ్కుమార్ నాయుడు వ్యవహారాలు రోజుకు ఒకటి బయటపడుతున్నాయి. ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రమైన పంచదార్ల కొండపై అక్రమ మైనింగ్ చేయడంతో పాటు అధికారులకు ఫలానా పనులు చేయాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేసేవాడని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఫలానా పని చేయాల్సిందేనంటే బెదిరించిన సందర్భాలూ ఉన్నాయని ఉద్యోగులు వాపోతున్నారు. ప్రధానంగా భూమి వ్యవహారాలతో పాటు మైనింగ్ విషయాల్లో అటు రెవెన్యూ, ఇటు మైనింగ్, రవాణా, పోలీసుశాఖలోని అధికారులకు ఫోన్లు చేసి జోక్యం చేసుకునేవారని తెలుస్తోంది. ఫలానా పని చేయాల్సిందేనంటూ అనకాపల్లి పార్లమెంటు పరిధిలోని అన్ని వ్యవహారాల్లో...అధికారులందరికీ ఫోన్లు చేసి ఆదేశాలు జారీ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఎన్నికల ముందు నుంచీ సీఎం రమేష్కు అన్నీ తానై వ్యవహరించడంతో పాటు గెలిచిన తర్వాత పోస్టింగుల్లో కూడా ఆయన జోక్యం ఉండేదని తెలుస్తోంది. ఇక పార్లమెంటు పరిధిలోని కొన్ని కాంట్రాక్టుల విషయంలోనూ అల్లుడి పెత్తనం జోరుగా సాగేదని సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలోనే అడ్డంగా అక్రమ మైనింగ్ చేస్తూ దొరికినప్పటికీ కేసు నమోదులో అటు మైనింగ్, ఇటు రాంబిల్లి పోలీసుల వ్యవహారం చూస్తే ఆయన పెత్తనం ఏ స్థాయిలో సాగిందో ఇట్టే అర్థం చేసుకోవచ్చుననే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. అంతేకాకుండా పెద్దలను వదిలి.... కేవలం కిందిస్థాయి అధికారులపైనే ప్రతాపం చూపడమూ ఇప్పుడు ఉద్యోగుల్లో ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. కొన్ని రోజుల కిందటే పోస్టింగులోకి వచ్చి అక్రమ మైనింగ్ వ్యవహారంలో అసలు పాత్ర లేని తహసీల్దారుపై సస్పెన్షన్ వేటు వేయడాన్ని వీరు తప్పుపడుతున్నారు. అల్లుడి గిల్లుడికి తాము బలైపోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేసు పెట్టేందుకూ వెనుకంజ..! విజయ్కుమార్ నాయుడు అక్రమ మైనింగ్ చేస్తూ అడ్డంగా దొరికినప్పటికీ అధికారులు స్వామి భక్తిని ప్రదర్శిస్తుండడం విమర్శల పాలవుతోంది. ప్రధానంగా రాంబిల్లి సీఐ తన స్వామిభక్తిని మరింతగా చాటుకుంటున్నారనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. అక్రమ మైనింగ్పై పెట్టిన కేసుల వివరాలను కూడా మీడియాకు వెల్లడించేందుకు ఇష్టపడడం లేదు. అంతేకాకుండా కేసు ఎవరి మీద పెట్టామనే పూర్తి వివరాలను కూడా ఎఫ్ఐఆర్లో నమోదు చేయకపోవడం గమనార్హం. నమోదు చేసిన కేసుల్లో కూడా పెద్దగా పస లేకుండా చేశారనే ఆరోపణలు గుప్పుమంటున్నాయి. ఇప్పటికే పంచదార్ల కొండపై జరుగుతున్న అక్రమ మైనింగ్ విషయంలో జోక్యం చేసుకుంటే కేసులు పెడతానంటూ స్థానికులపై సీఐ బెదిరింపులకు దిగారనే విమర్శలు బలంగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే అక్రమ మైనింగ్ జరిగిందని నివేదిక రావడంతో పాటు ఎంత మేర కొల్లగొట్టారనే విషయం తెలిసినప్పటికీ కేసు నమోదులో ఇంతగా దాచి ఉంచడంతో పాటు తప్పుదోవ పట్టించేలా వివరాల నమోదు చూస్తుంటే.. అంతా సీఎం రమేష్ చూసుకుంటారు..తనకూ ఏమీ కాదనే ధైర్యమే ఇలా చేయిస్తుందనే ఆరోపణలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పెద్దలను వదిలి...! వాస్తవానికి మైనింగ్ లీజు ఇచ్చే సమయంలోనే ఏ ప్రాంతం వరకు లీజు ఇచ్చారనే విషయాన్ని గనులశాఖ అధికారులు కలర్ కోడింగ్ ఇవ్వడం చేయాలి. లేనిపక్షంలో ఏ ప్రాంతం నుంచి ఏ ప్రాంతం వరకూ మైనింగ్ తవ్వకాలు జరపాలనే విషయాన్ని సూచిస్తూ పిల్లర్లు వేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే, పంచదార్ల కొండలకు మైనింగ్ ఇచ్చే విషయంలో మైనింగ్ అధికారులు కనీసం చర్యలు తీసుకోలేదు. సాధారణంగా ఎంత లోతు తవ్వారు? ఎన్ని మెట్రిక్ టన్నులు తవ్వారనే వివరాలను తహశీల్లార్లకు అవగాహన ఉండదు. అయితే, అన్ని శాఖలు కలిసి సర్వే చేపట్టే సమయంలో మాత్రం తహశీల్దారు ఎంత మేర తవ్వకాలు జరిపారనేది పరిశీలించే అవకాశం ఉంటుంది. కేవలం నిరంభ్యంతర పత్రం (ఎన్వోసీ) జారీ వరకే తహశీల్లార్ల పాత్ర ఉంటుందని రెవెన్యూ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. అయితే, పంచదార్ల విషయంలో పెద్దలను రక్షించేందుకుగానూ కొత్తగా వచ్చిన తహశీల్దారును బాధ్యుని చేస్తూ....ఏకంగా సస్పెండ్ చేయడం ఇప్పుడు రెవెన్యూ ఉద్యోగుల్లో ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. పెద్దలంతా దోపిడీ చేసి....తమను బలిపశువును చేయడం ఏమిటంటూ మండిపడుతున్నారు. ఎంపీ సీఎం రమేష్ బంధువు విజయకుమార్ నాయుడు లీలలు నియోజకవర్గంలో పనుల కోసం అధికారులకు హుకుం పంచదార్ల అక్రమ మైనింగ్లో అడ్డంగా దొరికిన వైనం అయినా కేసు నమోదులో పోలీసుల దాగుడు మూతలు అక్రమ మైనింగ్ వ్యవహారంలో పెద్దలపై ప్రేమ కిందిస్థాయి అధికారులే బలిపశువులు
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ప్రయాగ్రాజ్ నుంచి విశాఖకు ప్రత్యేక రైళ్లుచోడవరం నియోజకవర్గంచోడవరం నియోజకవర్గంలో మాజీ మంత్రి, చోడవరం సమన్వయకర్త గుడివాడ అమర్నాథ్ ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహార దీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. తొలి రోజు చోడవరం తహసీల్ధార్ కార్యాలయం వద్ద మెయిన్రోడ్డుపై రిలే నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు. వైఎస్సార్సీపీ యువజన, విద్యార్థి విభాగాల నాయకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఏడువాక సత్యారావు, జిల్లా యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు పుల్లేటి వెంకటేష్, యువజన విభాగం రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి గూనూరు రామచంద్రనాయుడు, జిల్లా యూత్ కార్యదర్శి బొండా చిన్న, రాష్ట్ర విద్యార్థి విభాగం సంయుక్త కార్యదర్శి మరిశా శ్రావణ్కుమార్, నియోజకవర్గం యూత్ అధ్యక్షుడు గుత్తేటి శ్రీను, మండల, పట్టణ యూత్ అధ్యక్షులు పాల్గొన్నారు
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సింహగిరిపై వరుణ జపాలుసింహాచలం: రాష్ట్రంలో సకాలంలో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ సింహగిరి క్షేత్రపాలకుడు శ్రీ త్రిపురాంతకస్వామి ఆలయంలో గురువారం నుంచి మూడు రోజులపాటు వరుణ జపాలు శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9 గంటల నుంచి విఘ్నేశ్వర పూజ, పుణ్యాహవాచనం, పంచగవ్య ప్రాశనం, త్రిశూలార్చన, రుష్యశృంగ ఆవాహన, దీక్షాధారణ, వేద పారాయణాలు, రుత్విగ్వరణం, వరుణ జపాలు నిర్వహించారు. సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి మృత్సంగ్రహణం, వేద పారాయణాలు, అంకురార్పణ, అగ్నిప్రతిష్ట, ధ్వజారోహణం, చూర్ణికా పఠనం, ఆలయ బలిహరణ తదితర కార్యక్రమాలను వైభవంగా నిర్వహించారు. దేవస్థానం ఈవో జల్లేపల్లి వెంకటరావు కార్యక్రమంలో పాల్గొని వేద పండితులకు దీక్షా వస్త్రాలు అందజేశారు. దేవస్థానం వేద పండితుడు కాళ్లకూరి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ పర్యవేక్షణలో ఆలయ అర్చకుడు రమణమూర్తి, వేద విద్యార్థులు కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. ఆలయ ఏఈవో తిరుమలేశ్వరరావు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు.
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గళమెత్తిన జెన్జీదగా డీఎస్సీపై... ● పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్న నిరుద్యోగ యువకులు, విద్యార్థులు ● డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు న్యాయం జరిగే వరకూ పోరాటం ● విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేసే వరకూ ఉద్యమం ● రిలే నిరాహార దీక్షలకు సంఘీభావం తెలిపిన జిల్లా అధ్యక్షుడు బొడ్డేడ ప్రసాద్, మాజీ డిప్యూటీ సీఎం ముత్యాలనాయుడు, మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో రిలే దీక్షలుసాక్షి, అనకాపల్లి: వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వై.ఎస్.జగన్మోహన్రెడ్డి పిలుపు మేరకు డీఎస్సీ–2025 నియామకాల్లో జరిగిన అవకతవకలపై సీబీఐ విచారణ జరపాలని, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ పోరుబాట నిర్వహించింది. వైఎస్సార్సీపీ యువజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఏపీ జెన్జెడ్ రిలే నిరాహార దీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. జిల్లాలోని అనకాపల్లి, చోడవరం, మాడుగుల, నర్సీపట్నం, పాయకరావుపేట, యలమంచిలి, పెందుర్తి నియోజకవర్గాల్లో రిలే నిరాహార దీక్షలు జరిగాయి. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని, ప్రతి నిరుద్యోగికి నెలకు రూ.3వేలు నిరుద్యోగ భృతి అందించాలని డిమాండ్ చేస్తూ రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు. జిల్లాలో నర్సీపట్నం, పాయకరావుపేట, అనకాపల్లి నియోజకవర్గాల్లో వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బొడ్డేడ ప్రసాద్ పాల్గొని సంఘీభావం తెలిపారు. మాడుగులలో మాజీ డిప్యూటీ సీఎం బూడి ముత్యాలనాయుడు, చోడవరంలో మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ పాల్గొని సంఘీభావం తెలియజేశారు.
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పాయకరావుపేట నియోజకవర్గంపాయకరావుపేట నియోజకవర్గంలో నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త కంబాల జోగులు ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహార దీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. పట్టణంలో గల వైఎస్సార్ విగ్ర హం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన దీక్షను తొలుత వైఎస్సార్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించి దీక్షా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ దీక్షకు జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు బొడ్డేడ ప్రసాద్, వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చిక్కాల రామారావు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ డి.వి.సూర్యనారాయణరాజు సంఘీభావం తెలియజేశారు. దీక్షలో పాల్గొన్న యువజన, యూత్ విభాగం సభ్యులకు సమన్వయకర్త కంబాల జోగులు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ డి.వి.సూర్యనారాయణరాజు దీక్షలో కూర్చున్న వారికి పూలదండలు వేసి దీక్షలు ప్రారంభించారు.
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మాడుగుల నియోజకవర్గం..డీఎస్సీ అక్రమాలపై మాడుగుల నియోజకవర్గంలో మాజీ డిప్యూటీ సీఎం బూడి ముత్యాల నాయుడు ఆధ్వర్యంలో మాడుగుల పాత బస్టాండ్లో నిరుద్యోగ యువకులు, విద్యార్థులతో రిలే నిరాహార దీక్ష జరిగింది. ఈ దీక్షా శిబిరంలో వైఎస్సార్సీపీ మహిళా విభాగం జోన్ –1 వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఈర్లె అనురాధ, మాడుగుల ఎంపీపీ తాళ్లపురెడ్డి వెంకట రాజారామ్ ,పట్టణ అధ్యక్షుడు బొమ్మిశెట్టి శ్రీనివాసరావు, నాలుగు మండలాల వైఎస్సార్సీపీ మండల పార్టీ అధ్యక్షులు, వైస్ ఎంపీపీలు, ముఖ్యనాయకులు పాల్గొని సంఘీభావం తెలిపారు.
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గ్రామాల్లో బురదనీరు సరఫరాగొలుగొండ: కొత్తజోగుంపేటతోపాటు పలు గ్రామాల్లో గురువారం బురదనీరు సరఫరా కావడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. కొత్తజోగుంపేట, శ్రీరాంపురం, గొలుగొండ ప్రాంతాల్లో కుళాయిల ద్వారా బురదతో తాగునీరు సరఫరా అయింది. పైపులు లీకేజు వల్ల ఇలా వచ్చినట్టు ఆయా గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. రెండు రోజులు నుంచి ఇదే పరిస్థితి ఉందని పంచాయతీ, ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులు స్పందించడం లేదని వాపోతున్నారు. బురదనీరు తాగడానికి ఇబ్బందులు పడుతున్నామని అధికారులు స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
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ఏసీబీ వలలో మైన్స్ సర్వేయర్అనకాపల్లి టౌన్: ఒకసారి లంచం తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డాడు..అయినా అతని బుద్ధి మారలేదు. అక్రమ మార్గంలో వచ్చిన డబ్బుకు ఆశపడి మరోసారి లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీ అధికారులకు అడ్డంగా బుక్కయ్యాడు. దీనికి సంబంధించి ఏసీబీ అడిషనల్ ఎస్పీ హర్షిత, డీఎస్పీ రమణమూర్తి అందించిన వివరాలిలా ఉన్నాయి. అనకాపల్లి మైన్స్ అండ్ జియాలజీ ఆఫీస్లో సర్వేయర్గా పనిచేస్తున్న దాదాల మురళీకృష్ణ అంబేడ్కర్కు ఊడేరు గ్రామంలో సర్వే నెంబర్ 211లో రెండు హెక్టార్లకు మైనింగ్ చేసుకోవడానికి మండలంలోని తుమ్మపాల గ్రామానికి చెందిన ఎస్.సునీల్కుమార్ కొంత కాలం క్రితం దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు. ప్రభుత్వానికి కట్టాల్సిన రుసుము కూడా దరఖాస్తుదారు చెల్లించాడు. అయితే లీజు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చేయాలంటే రూ.15 లక్షలు ఇవ్వాలని సర్వేయర్ డిమాండ్ చేశాడు. దీనిపై ఈ నెల 4న బాధితుడు ఏసీబీ అధికారులను ఆశ్రయించాడు. వారి సూచనల ప్రకారం రూ.5 లక్షలు ఇస్తానని చెప్పి గురువారం ఉదయం 11 గంటల సమయంలో మైన్స్ కార్యాలయం పక్కనే ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో బాధితుడు సర్వేయర్ను కలిశాడు. అతడి వద్ద నుంచి సర్వేయర్ రూ.5 లక్షల నగదు తీసుకుంటుండగా అక్కడ మాటు వేసి ఉన్న ఏసీబీ అధికారులు రెడ్హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. ఈ మేరకు నిందితుడిని విశాఖపట్నం ఏసీబీ కోర్టులో హాజరు పరుస్తామని తెలిపారు. 2008లో సర్వేయర్గా నియామకం అయిన దాదాల మురళీకృష్ణ అంబేద్కర్ టెక్కలి, విశాఖపట్నం, ఏలూరు, పాడేరు, అనకాపల్లి ప్రాంతాలలో పనిచేశాడు. 2018లో విశాఖలో ఒక వ్యక్తి నుంచి రూ.50 వేలు లంచం తీసుకుంటుడగా ఏసీబీ అధికారులకు పట్టుబడ్డాడు. గత ఏడాది జులై నాలుగో తారీఖు నుంచి అనకాపల్లి మైన్స్ కార్యాలయంలో సర్వేయర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. అవినీతిపై ఫిర్యాదు చేయండి. ప్రభుత్వ శాఖల్లో అధికారులెవరైనా లంచం అడిగితే 1064 టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు గానీ, 9440440057 నంబర్కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చని డీఎస్పీ రమణమూర్తి సూచించారు.
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గ్రంథాలయ పనివేళల మార్పునకు ప్రతిపాదనలుచైర్మన్ సతీష్ కుమార్ రోలుగుంట: ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న గ్రంథాలయ పని వేళల్లో మార్పులు చేయాలని ప్రతిపాదనలు పంపినట్టు ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ వి.సతీష్ కుమార్ తెలిపారు. పాఠకులకు అను కూలంగా ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకూ గ్రంథాలయాలు పని చేయడానికి అనుమతులు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపామన్నారు. ఉమ్మడి విశాఖలో 67 గ్రంథాలయాలకు 142 మంది సిబ్బంది అవసరం కాగా 42 మంది మాత్రమే ఉన్నారని, ఈ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాలని కోరామన్నారు. అనకాపల్లి జిల్లా రూ.35 కోట్లు, అల్లూరి జిల్లా రూ.80 కోట్లు, జీవీఎంసి రూ.250 కోట్లు సెస్ బకాయిలు విడుదల చేయాలని ఆయా జిల్లాల డీపీవోలకు వినతిపత్రం పంపామన్నారు.
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అధినేతతో ఆత్మీయ కలయికనర్సీపట్నం : వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్.జగన్మోహన్రెడ్డిని పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చింతకాయల సన్యాసిపాత్రు డు, డీసీసీబీ మాజీ చైర్పర్సన్ అనిత సన్యాసిపాత్రుడు కుటుంబసభ్యులతో తాడేపల్లిలోని కేంద్ర కార్యాలయంలో గురువారం మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు. కుమారులు పార్టీ రాష్ట్ర యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు వరుణ్, ఉదయ్ కిరణ్ మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు.వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర, జిల్లా అనుబంధ విభాగాల కమిటీల్లో చోటు సాక్షి,అనకాపల్లి: వైఎస్సార్ సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వై.ఎస్.జగన్మోహన్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ఆ పార్టీలో రాష్ట్ర, జిల్లా అనుబంధ విభాగాల కమిటీలలో వివిధ హోదాలలో నియమించారు. ఈ మేరకు గురువారం కేంద్ర పార్టీ కార్యాలయం నుంచి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. రాష్ట్ర బీసీ సెల్ కార్యదర్శిగా ఉద్ధండం త్రినాధ్రావు(యలమంచిలి), జిల్లా సోషల్మీడియా వింగ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా మాసరపు శివ(యలమంచిలి), జిల్లా సోషల్ మీడియా వింగ్ కార్యదర్శిగా కాండ్రేగులు రాజు(యలమంచిలి), జిల్లా సోషల్ మీడియా వింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్లుగా కాండ్రగుల ప్రకాష్రావు, దేవరకొండ ఈశ్వర్ కుమార్(యలమంచిలి)ను నియమించారు. 9న జూలో చిత్రలేఖన పోటీలుఆరిలోవ: ప్రపంచ ఏనుగుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ నెల 9న జూ పార్కులో విద్యార్థులకు ఏనుగుల అంశంపై చిత్రలేఖన పోటీలు నిర్వహించనున్నట్లు జూ క్యూరేటర్ జి.మంగమ్మ తెలిపారు. ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు జూ బయోస్కోప్లో ఈ పోటీలు జరుగుతాయని పేర్కొన్నారు. ఒకటి నుంచి ఐదో తరగతి వరకు కేటగిరి–1, ఆరు నుంచి పదో తరగతి వరకు కేటగిరి–2, ఇంటర్మీడియట్ నుంచి పీజీ వరకు కేటగిరి–3గా విభజించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఆసక్తి గల విద్యార్థులు 7893632900 నంబర్లో సంప్రదించాలని కోరారు.
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గింజర్తిలో వంటా వార్పు..!కొయ్యూరు: గింజర్తిలోనే 3, 4, 5 తరగతులను కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ విద్యార్థులతో కలిసి తల్లిదండ్రులు చేపట్టిన రిలే దీక్షలు నాలుగో రోజుకు చేరుకున్నాయి. గురువారం దీక్షా శిబిరం వద్ద వంట వార్పు కార్యక్రమం నిర్వహించి ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యాన్ని నిరసించారు. ఆదర్శ పాఠశాలల పేరుతో గింజర్తిలో కొనసాగుతున్న 3, 4, 5 తరగతులను తొలుత చింతలపూడికి, అనంతరం లొద్దిపాకలకు తరలించడంతో విద్యార్థులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. సమస్య పరిష్కారం కోసం గత ఏడాది నుంచి కలెక్టర్కు వినతులు ఇచ్చినా ఫలితం లేకపోవడంతో రిలే దీక్షలకు దిగారు. రెండు రోజుల క్రితం ఐటీడీఏ పీవో ఆదిత్యవర్మ ఎంఈవో ద్వారా గింజర్తి గ్రామస్తులతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. 3, 4, 5 తరగతులను గింజర్తిలో కొనసాగించేలా విద్యాశాఖ కమిషనర్ నుంచి ఆదేశాలు వస్తాయని, కమిషనర్తో మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. దీక్షలు విరమించాలని కోరారు. అయితే ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక ఆదేశాలు వచ్చే వరకు దీక్షలు విరమించేది లేదని గ్రామస్తులు స్పష్టం చేశారు. గింజర్తి గ్రామస్తులు, విద్యార్థులు చేస్తున్న దీక్షలకు గురువారం బీజేపీ నాయకులు సంఘీభావం తెలిపారు. ఇలావుండగా 3,4,5 తరగతులు కొనసాగించేలా కలెక్టర్ నిశాంతి ఉత్తర్వులు ఇచ్చారని ఎంఈవో సింహాచలం తెలిపారు. తరగతుల కోసం తల్లిదండ్రుల పోరుబాట
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రైలు, రోడ్డు, పోర్టు అనుసంధానమే కీలకంమహారాణిపేట: ఓడరేవులు, లాజిస్టిక్స్ ఒకే నాణేనికి రెండు వైపులని, సముద్ర మార్గాలు, పారిశ్రామిక కేంద్రాలు, అంతర్గత మార్కెట్ల మధ్య సరుకు రవాణాను సమర్థవంతంగా అనుసంధానించడంలో రైల్వేలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని భారత రైల్వే బోర్డు ట్రాఫిక్ అదనపు సభ్యులు దేవేంద్ర కుమార్ అన్నారు. సీఐఐ, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్స్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో గురువారం నోవోటెల్లో నిర్వహించిన సీఐఐ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ పోర్ట్స్ అండ్ లాజిస్టిక్స్–2వ ఎడిషన్లో ఆయన మాట్లాడారు. సరుకు రవాణా సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు రైల్వే శాఖ అనేక సంస్కరణలు చేపట్టిందని, వాటి వల్ల ఓడరేవులు, పరిశ్రమలు, లాజిస్టిక్స్ రంగానికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందని తెలిపారు. విశాఖలో దక్షిణ తీర రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు వల్ల నిర్ణయాల ప్రక్రియ వేగవంతమై, స్థానిక లాజిస్టిక్స్ సమస్యల పరిష్కారానికి దోహదపడుతుందని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్లో కంటైనరైజేషన్, మల్టీమోడల్ లాజిస్టిక్స్, ఓడరేవులు–రైల్వేలు–రోడ్ల సమన్వయమే సరుకు రవాణా అభివృద్ధికి కీలకమని చెప్పారు. సీఐఐ విశాఖ జోన్ చైర్మన్ జి.కృష్ణమోహన్, సీఐఐ ఏపీ వైస్ చైర్మన్ డాక్టర్ జి.సాంబశివరావు, ఏపీ మారిటైమ్ బోర్డు రైల్వే–లాజిస్టిక్స్ సలహాదారు ఆర్.ధనంజయులు, విశాఖ పోర్ట్ డిప్యూటీ చైర్పర్సన్ రోష్ని అపరంజి తదితరులు ప్రసంగించారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఒక ప్రధాన, ఐదు చిన్న ఓడరేవులు కలిసి ఏటా సుమారు 30 కోట్ల టన్నుల సరుకు నిర్వహణ సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నాయని ధనంజయులు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో సీఐఐ విశాఖపట్నం జోన్ వైస్ చైర్మన్ నిలేష్ అగర్వాల్, భద్రతా కార్యకలాపాల సలహాదారు శ్రీనివాస్ నందూరి, అదనపు డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (ట్రాఫిక్) ఎ. నరసింహమూర్తి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సి.యశ్వంత్కుమార్రెడ్డి, సీజీఎస్టీ అదనపు కమిషనర్ బలరామ్, డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈవో కెప్టెన్ ఎస్. దివాకర్, స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ జాయింట్ డెవలప్మెంట్ కమిషనర్ రాజశేఖర్, జీఎంఆర్ గ్రూప్ రీజినల్ కార్గో బిజినెస్ సీఈఓ ప్రసాద్, విజయనగరం నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ రోహిత్ కుమార్తో పాటు వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. సీఐఐ సదస్సులో రైల్వే బోర్డు ట్రాఫిక్ అదనపు సభ్యులు దేవేంద్ర కుమార్
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యలమంచిలి నియోజకవర్గంయలమంచిలి నియోజకవర్గం అచ్యుతాపురంలో మాజీ ప్రభుత్వ విప్, సమన్వయకర్త కరణం ధర్మశ్రీ ఆధ్వర్యంలో అచ్యుతాపురం పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురుగా రిలే నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించారు. ఈ దీక్షకు నియోజకవర్గం పరిశీలకులు కోలా గురువులు, స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ బోదెపు గోవింద్, వైఎస్సార్సీపీ మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు దేశంశెట్టి శంకర్రావు, ఎంపీపీ కోన సంధ్యలచ్చన్నాయుడు, కోజెడ్పీటీసీ నర్మాల కుమార్ , ఉమ్మిడి జగన్, యువజన విభాగం నాయకులు సియ్యాద్రి బుజ్జి, కారుకుండి శ్రీను, మాసవరపు శివ, మేరుగు రాజేష్, గంగిరెడ్డి రోహిత్ రిలే నిరాహార దీక్షలో పాల్గొన్నారు.
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క్లాసుల్లేని క్యాంపస్!విశాఖ విద్య: ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో బోధనా సంక్షోభం తీవ్రరూపం దాల్చుతోంది. వర్సిటీ యాజమాన్య నిర్లిప్తత, నిర్లక్ష్య వైఖరి కారణంగా వేలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది. స్వయంప్రతిపత్తి కలిగిన ప్రతిష్టాత్మక సంస్థపై విజిలెన్స్ విచారణ మకిలి అంటించి, ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థనే భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారని మేధావులు, విద్యార్థి సంఘాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. యూనివర్సిటీ యాక్ట్ 91 ప్రకారం గవర్నర్ నేరుగా జోక్యం చేసుకుని చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ.. వర్సిటీ ప్రతిష్ట కోర్టు మెట్లెక్కినా వెనక్కి తగ్గకుండా యాజమాన్యం దూకుడుగా వ్యవహరించడంపై గవర్నర్ కార్యాలయ వర్గాలు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు ఏయూలో చర్చ జరుగుతోంది. నాక్ కోసం వాడుకుని.. నడిరోడ్డున పడేశారు! గతంలో ఏయూలో అధ్యాపకుల కొరత వేధిస్తున్న సమయంలో, నాక్ ప్రమాణాలను కాపాడుకోవడంతో పాటు విద్యార్థులకు బోధనా లోపం రాకుండా ఉండేందుకు ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ (ఈసీ) ఆమోదంతో 2022, 2023లలో అడ్హాక్ అధ్యాపకులను నియమించారు. యూజీసీ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగానే నోటిఫికేషన్లు, ఇంటర్వ్యూల ద్వారా పారదర్శకంగా వీరందరినీ ఎంపిక చేశారు. ఇంజినీరింగ్, లా, జియాలజీ, పర్యావరణ శాస్త్రం, స్కూల్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ వంటి సెల్ఫ్ సపోర్ట్ కోర్సులకు వీరే ప్రధాన బోధకులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి ప్రత్యేక నిధులు లేకున్నా, సాధారణ సిబ్బంది జీతాలతో సంబంధం లేకుండా.. వీరు నిర్వహించే కోర్సుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతోనే వీరికి వేతనాలు చెల్లిస్తున్నారు. రెగ్యులర్ ప్రొఫెసర్ల లాగా వీరికి ఎలాంటి రీసెర్చ్ ఫండ్స్ కానీ, కాన్ఫరెన్స్ అలవెన్సులు కానీ ఉండవు. అయినా విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం మూడేళ్లకు పైగా నిబద్ధతతో పనిచేసిన 25 మందికి పైగా అధ్యాపకులను ఎటువంటి ముందస్తు నోటీసు ఇవ్వకుండా విశ్వవిద్యాలయం ఉన్నపళంగా పక్కనబెట్టడం ఇప్పుడు దుమారం రేపుతోంది. ఒకరికి రెన్యువల్.. మరొకరిపై కక్షసాధింపా? ఇటీవల కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకులకు సేవల రెన్యువల్ ఇచ్చిన వర్సిటీ యాజమాన్యం, సుమారు 40 మంది వరకు ఉన్న అడ్హాక్, అడ్జంక్ట్ అధ్యాపకులకు మాత్రం రెన్యువల్ నిలిపివేసింది. ఉన్నతాధికారుల చుట్టూ కాళ్లరిగేలా తిరిగినా ఫలితం లేకపోవడంతో బాధిత అధ్యాపకులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు జూన్ 29న అడ్హాక్ అధ్యాపకులకు, జులై 31న అడ్జంక్ట్ అధ్యాపకులకు అనుకూలంగా మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ‘మనీష్ గుప్తా వర్సెస్ అదర్స్’ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన చారిత్రాత్మక తీర్పును ప్రస్తావిస్తూ ‘ఒక కాంట్రాక్టు లేదా అడ్హాక్ ఉద్యోగి స్థానంలో మరో కాంట్రాక్టు, అడ్హాక్ ఉద్యోగిని భర్తీ చేయకూడదు. ఆ ఖాళీలను శాశ్వత పోస్టుల ద్వారా మాత్రమే నింపాలి’ అని స్పష్టం చేస్తూ, వీరిని తక్షణమే విధుల్లో కొనసాగించాలని ఆదేశించింది. అయినప్పటికీ, వర్సిటీ యాజమాన్యంలో చలనం రాకపోవడంతో హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఆదేశాలను అమలు చేయకపోతే వర్సిటీ ఉన్నతాధికారులను నేరుగా కోర్టుకు పిలిపిస్తామని తీవ్రస్థాయిలో హెచ్చరించింది. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ఆటలా? అధికారుల పంతాలు, పట్టింపుల వల్ల విద్యార్థులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. గడిచిన నెల రోజులుగా సంబంధిత విభాగాల్లో బోధన పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఏయూ క్యాంపస్కు వస్తున్న సుమారు 2 వేల మందికి పైగా విద్యార్థులు తరగతులు లేక ఖాళీగా కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. ఒకవైపు సిలబస్ పూర్తికాక, మరోవైపు పరీక్షలు ఎప్పుడు జరుగుతాయో తెలియక విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. లాభసాటిగా నడుస్తున్న స్వయం ఆర్థిక కోర్సులను నిర్వీర్యం చేస్తూ, విద్యార్థుల భవిష్యత్తును పణంగా పెడుతున్న ఏయూ అధికారుల తీరుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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రాజకీయ కక్షతో పింఛన్లు ఆపేశారు..నాతవరం: ఏళ్ల తరబడి తీసుకుంటున్న పేదల పింఛన్లు రాకుండా కూటమి నేతలు నిలుపుదల చేసారని వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయుకులు అంకంరెడ్డి రాజు, పైల మణేంద్ర, గాడి పోతురాజు ఆరోపించారు. పింఛన్లు నిలిపేసిన లబ్ధిదారులు గురువారం అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసి ఎంపీడీవో కార్యాలయం ఎదుట నిరసన తెలిపారు. కూటమి నేతలు చేసిన కక్ష పూరిత రాజకీయంపై స్ధానిక వైఎస్సార్సీపీ నేతలు లబ్ధిదారులతో కలిసి నాతవరంలో రిలే నిరహార దీక్ష శిబిరానికి వచ్చిన మాజీ ఎమ్మెల్యే పెట్ల ఉమాశంకర్ గణేష్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అనంతరం వారు విలేకరులతో మాట్లాడారు. మండలంలో చినగొలుగొండపేట గ్రామానికి చెందిన కాళ్ల రాంబాబు, కరక సత్యనారాయణ, గాడి సత్యనారాయణ, కుందేటి కొండబాబు, కుందేటి అర్జునరావు, పైల నూకరాజు, అంకంరెడ్డి వెంకటరమణ, చిందం దేవుళ్లు, అంకంరెడ్డి నూకరాజు, బొడ్డు రాంబాబు, కుందేటి అప్పలస్వామి, బందం రాంబాబు సుమారుగా ఎనిమిదేళ్లుగా గ్రామంలో ప్రభుత్వం అందిస్తునసంక్షేమ పింఛన్లు పొందుతున్నారు. వీరంతా వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతి పరులు కావడంతో గ్రామానికి చెందిన కూటమి నేతలు అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసి ఈ నెల నుంచి పింఛన్లు రాకుండా అడ్డుకున్నారన్నారు. వీరంతా పేదలు కావడంతో గ్రామంలో ఎనిమిదేళ్లుగా వివిధ రకాల పింఛన్లు పొందుతున్నారని తెలిపారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వీరికి పింఛన్లు పొందడానికి అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయన్నారు. కానీ వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతిపరులుగా ఉన్నారన్న అక్కసుతో పింఛన్లు నిలిపివేయించారని ఆరోపించారు. ఉన్నత స్ధాయి అధికారులు స్పందించి క్షేత్ర స్థాయిలో పరిశీలన చేసి పేదలకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు.
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అనకాపల్లి నియోజకవర్గం..అనకాపల్లి నియోజకవర్గంలో కశింకోటలో జాతీయ రహదారి పక్కన నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త మలసాల భరత్కుమార్ ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహార దీక్షలు ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన పార్లమెంట్ పరిశీలకులు శోభా హైమావతి, మాజీ ఎంపీ భీశెట్టి సత్యవతి దీక్షలకు సంఘీభావం తెలియజేశారు. ముందుగా వైఎస్సార్ విగ్రహానికి పూలతో నివాళులర్పించి దీక్షలను ప్రారంభించారు. పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బొడ్డేడ ప్రసాద్ నిమ్మరసం తాగించి తొలిరోజు దీక్షలను విరమింపచేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ పరిశీలకులు సతీష్వర్మ, రాష్ట్ర కార్యదర్శి దంతులూరి దిలీప్కుమార్, జిల్లా యువజన విభాగం ఉపాధ్యక్షుడు పెంటకోట శ్రీనివాసరావు, పార్టీ మండలాధ్యక్షుడు మలసాల కిషోర్, సీనియర్ నాయకుడు మళ్ల బుల్లిబాబు పాల్గొన్నారు.
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జనావాసాల్లోకి అడవి గొర్రెదేవరాపల్లి: దేవరాపల్లిలో గురువారం సాయంత్రం జనావాసాల్లోకి అడవి గొర్రె ప్రవేశించింది. స్థానికుల సమాచారంతో అటవీశాఖ అధికారులు దానిని పట్టుకొని సమీప అటవీ ప్రాంతంలో సురక్షితంగా విడిచిపెట్టారు. అటవీ ప్రాంతంలో సంచరించే అడవి గొర్రె జనావాసాల్లోకి రావడంతో వీధి కుక్కలు తరుముతుండగా స్థానిక వైఎన్ కాంప్లెక్స్లో ప్రజలు చూసి దానిని రక్షించి వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే జీనబాడు ఫారెస్ట్ రేంజ్ అధికారి ఆర్.రాజుబాబు నేతృత్వంలో జీనబాడు ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ పి. శివకుమార్, బీట్ ఆఫీసర్ పి. సాయి ప్రణీత్తోపాటు బేస్ క్యాంప్ ప్రొటెక్షన్ వాచర్లు జె. సత్యనారాయణ, పి.దుర్గారావు దేవరాపల్లి చేరుకొని అటవీ గొర్రెను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆటోలో సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలోకి తీసుకెళ్లి దానిని విడిచి పెట్టారు.
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నేను కూడా అవయవదానం చేస్తా...నర్సీపట్నం: నా అవయవాలను దానం చేసి..ఎనిమిది మందికి పునర్జన్మనిస్తానని నర్సీపట్నం డీఎస్పీ పి.శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు. జాతీయ అవయవదాన పక్షోత్సవాల్లో భాగంగా అఖిల భారత శరీర అవయవదాతల సంఘం ఆధ్వర్యంలో గురువారం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో అవయవ దానంపై విద్యార్థులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఆయన కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. అవయవ దానం చేయాలనుకుంటున్నానని భార్య, కుమార్తెకు చెప్పడంతో అభ్యంతరం చెప్పలేదన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ అవయవదానం చేసేందుకు ముందుకు రావాలన్నారు. అవయ దానం చేయడం ద్వారా ఎనిమిది మందికి పునర్జన్మ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. విద్యార్థులు, యువత డ్రగ్స్ లాంటి మత్తుకు బానిసలు కాకుండా మంచి మార్గంలో నడవాలని కోరారు. రక్తదానం, నేత్రదానం, అవయవ దానం లాంటి సేవా కార్యక్రమాల పట్ల ఆకర్షితులు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఎస్.రాజు, అవయవ దానం ట్రస్ట్ ప్రతినిధులు శివాజీ, బేరా బాబ్జి, బాబీ మాస్టర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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డిఫెన్స్ మద్యం పట్టివేతనర్సీపట్నం: నర్సీపట్నం మున్సిపాలిటీ పరిధి జోగినాధునిపాలెం సమీపంలో గురువారం రూ.3లక్షల విలువైన డిఫెన్స్ మద్యాన్ని తరలిస్తున్న కారు సీజ్ చేశామని జిల్లా అసిస్టెంట్ ఎకై ్సజ్ సూపరింటెండెంట్ బి.ఈశ్వరరావు వెల్లడించారు. మద్యం కేసుకు సంబంధించిన వివరాలిలా ఉన్నాయి.. ముందస్తు సమాచారం మేరకు సీఐ సునీల్ కుమార్, ఎస్ఐ కిరణ్కుమార్, సిబ్బంది అప్రమత్తమై మద్యం తరలిస్తున్న కారు పట్టుకున్నారని తెలిపారు. మాకవరపాలెం మండలం, వజ్రగాడ గ్రామానికి చెందిన అప్పలనాయుడు అనే వ్యక్తి డిఫెన్స్ మద్యాన్ని కారులోతరలిస్తుండగా ఎకై ్సజ్ పోలీసులను గమనించి కారు దిగి పరారయ్యాడు. కారుడ్రైవర్ జెర్రిపోతుల గోవిందరావును అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కారులో ఎనిమిది రకాల బ్రాండ్లకు సంబంధించిన 44 మద్యం బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అప్పలనాయుడు కోసం గాలిస్తున్నామన్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు. సారా తయారీపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించామన్నారు. మున్సిపాలిటీ పరిధి పెదబొడ్డేపల్లిలో ఎనిమిది మందిని బైండోవర్ చేసి ఒక్కొక్కరికి రూ.10 వేలు జరిమానా విధించామన్నారు.
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పరారీలో ఉన్న గంజాయి నిందితుడి అరెస్టుముంచంగిపుట్టు: గంజాయి అక్రమ రవాణా కేసులో పరారీలో ఉన్న నిందితుడిని అరెస్టు చేసినట్లు జి.మాడుగుల సీఐ ఎస్. లక్ష్మణరావు తెలిపారు. వివరాల ప్రకారం.. ముంచంగిపుట్టు మండలం బంగారుమెట్ట పంచాయతీ కుజభంగి జంక్షన్ వద్ద ఎస్పీ నాని ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా గత నెల ఒడిశా రాష్ట్రంలోని చిత్రకొండ బ్లాక్ నుంచి 1,373.72 కిలోల గంజాయిని అక్రమంగా రవాణా చేసిన కేసులో ఏ1 నిందితుడిగా ఉన్న ఒడిశా రాష్ట్రం పొట్టంగి బ్లాక్ మలిసాహి గ్రామానికి చెందిన మాధబును గురువారం అరెస్టు చేశారు. అనంతరం నిందితుడిని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకువచ్చి, కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు పంపించారు. ఈ సందర్భంగా సీఐ ఎస్. లక్ష్మణరావు మాట్లాడుతూ.. ఎస్పీ అమిత్ బర్థర్ ఆదేశాలతో గంజాయి అక్రమ రవాణా, సాగుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు తెలిపారు. గంజాయి కేసుల్లో పరారీలో ఉన్న నిందితులను త్వరలోనే అరెస్టు చేస్తామని చెప్పారు. గంజాయి రవాణా, సాగులో పట్టుబడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ఏఎస్ఐ లక్ష్మణరావు, రెవెన్యూ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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స్టీల్ప్లాంట్ టౌన్షిప్కు భూములిచ్చేది లేదునక్కపల్లి: ఆర్సిలర్ మిట్టల్ స్టీల్ప్లాంట్కు గునిపూడి లక్ష్మీదేవి కొండపై భూములు ఇచ్చే ప్రసక్తి లేదని ఈ భూములు సాగు చేసుకుంటున్న సాగుదారులు స్పష్టం చేశారు. టౌన్షిప్కు భూములు కేటాయించడాన్ని నిరసిస్తూ సాగుదారులు చేస్తున్న నిరసన వంటావార్పు కార్యక్రమం ఆరోరోజు కొనసాగింది. బుధవారం ఈ దీక్షలో పాల్గొన్న సీపీఎం నాయకులు ఎం.అప్పలరాజు తదితరులు మాట్లాడుతూ గ్రామంలో పేదలకు ఈ భూములు తప్ప వేరే దారిలేదన్నారు. తరతరాలుగా ఈ భూములను సాగు చేసుకుంటూ జీవిస్తున్నారన్నారు. సాగుదారులకు పట్టాలు ఇవ్వాలని ఏళ్ల తరబడి కోరుతున్నా ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోలేదన్నారు. స్టీల్ప్లాంట్ కోసం ఈ భూములు కేటాయించాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందన్నారు. పట్టాలు ఇస్తే ప్రభుత్వం తరపున నష్టపరిహారం పొందే అవకాశం ఉందని లబ్ధిదారులు పట్టాలు ఇవ్వాలని కోరితే ప్రభుత్వం నిబంధనలు ఒప్పుకోవంటూ తిరస్కరించిందన్నారు. ఇవే భూములు టౌన్షిప్ కోసం ఎలా కేటాయిస్తారని ప్రశ్నించారు. ఎట్టిపరిస్దితుల్లో ఈ భూములను స్టీల్ప్లాంట్ టౌన్షిప్కొరకు ఇచ్చే ప్రసక్తి లేదన్నారు. భూముల్లో ట్రెంచ్ ఏర్పాటు చేసి స్వాధీనం చేసుకునేందుకు రెవెన్యూ అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. పోలీసుల సాయంతో ఏదైనా చేయొచ్చనే మొండి వైఖరితో ప్రభుత్వం ఉందన్నారు. సాగుదారులు ప్రాణాలకు తెగించి ఈ భూములను కాపాడుకుంటారని హెచ్చరించారు. ఈ ఆందోళనలో రైతు సంఘనాయకులు ఎం.రాజేష్, డి.కృష్ణ, బి.బాబ్జి, ముసలయ్య, బి.నాయుడు, చంటిబాబు పాల్గొన్నారు.
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అమృత తుల్యం.. బిడ్డకు వరంతల్లిపాలే పిల్లలకు శ్రీరామ రక్ష పుట్టిన మొదటి గంట నుంచి ఆరు నెలలు ఇవ్వాలి దీర్ఘకాల వ్యాధులకు దూరం తల్లికీ ప్రయోజనమే.. పిల్లలకు పాలివ్వడం వల్ల పిల్లలతో పాటు తల్లికీ ప్రయోజనముంది. పాలివ్వడం వల్ల గర్భాశయం పూర్వ స్థితికి చేరుకుంటుంది. అలాగే ప్రసవానంతర రక్తస్రావం తగ్గుతుంది. అదనపు కేలరీలు ఖర్చు అవడం వల్ల గర్భధారణ సమయంలో పెరిగిన బరువు సహజంగా తగ్గుతుంది. రొమ్ము, అండాశయ క్యాన్సర్, డయాబెటిస్ వంటి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి. తల్లిపాలలో విడుదలయ్యే హార్మోన్ల వల్ల తల్లిలో ఒత్తిడి తగ్గి, బిడ్డతో భావోద్వేగ అనుబంధం పెరుగుతుంది. అనకాపల్లి టౌన్: శిశువు జన్మించిన వెంటనే అందించే తల్లిపాలు జీవితాంతం శిశువుకు శ్రీరామ రక్షగా ఉంటాయని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వారి సూచనల ప్రకారం పుట్టిన గంటలోపే శిశువుకు తల్లిపాలు పట్టించడం అత్యంత అవసరం. తొలి ఆరు నెలల వరకు నీరు కూడా ఇవ్వకుండా తల్లి పాలే అందించాలి. తల్లిపాలలో ఉండే పోషకాలు శిశువులో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంతో పాటు మెదడు ఎదుగుదలతో పాటు శారీర వక ఎదుగుదలకు కూడా తోడ్పడుతుంది. తల్లిపాలలో యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. ఇవి దగ్గు, డయేరియా, న్యుమోనియా వంటి ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి రక్షిస్తాయి. ఈ తల్లిపాలు త్వరగా అరిగిపోయి జీర్ణమవుతాయి. త్వరగా అరిగిపోవడం వలన కడుపునొప్పి, మలబద్దకం, జీర్ణ సమస్యలు ఉత్పన్నమవ్వవు. అలాగే భవిష్యత్లో ఆస్తమా, మధుమేహం, స్థూలకాయం వంటి సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. అమూల్య ఆహారం తల్లిపాలు శిశువుకు ప్రకృతి ప్రసాదించిన అమ్యూలమైన ఆహారం. వైద్యుల సూచనలు పాటిస్తూ తొలి ఆరు నెలలు తల్లిపాలే ఇవ్వాలి. ఈ దశలో నీరు, తేనె, ఇతర ఆహారాలు అవసరం ఉండదు. తల్లిపాలలో ఉండే పోషకాలు శిశువుకు శిశువును అనేక అంటువ్యాధుల నుంచి కాపాడతాయి. తల్లి పాలు ఇవ్వడం వల్ల తల్లి కూడా త్వరగా కోలుకుంటుంది. –డాక్టర్ బి. సౌజన్య, గైనకాలజిస్ట్, ఎన్టీఆర్ ఆసుపత్రి, అనకాపల్లి
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కాలువ వివాదానికి తెరవంతెన ప్రతిపాదనకు అధికారుల హామీకశింకోట: మండలంలోని నూతలగుంటపాలెం శివారు త్రిపురవానిపాలెం గ్రామం వద్ద పోలవరం కాలువలో మట్టి రహదారి తొలగింపు వ్యవహారంపై నెలకొన్న వివాదానికి బుధవారం తెరపడింది. కాలువపై వంతెన నిర్మాణానికి సంబంధించి ఉన్నతాధికారులకు ప్రతిపాదనలు పంపిస్తామని అధికారులు హామీ ఇవ్వడంతో స్థానిక రైతులు, గ్రామస్తులు కొద్ది రోజులుగా చేపట్టిన ఆందోళనను విరమించారు. ఈ సందర్భంగా వంతెన నిర్మాణాన్ని త్వరితగతిన చేపట్టాలని కోరుతూ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు నమ్మి గణేష్, నమ్మి నరసింగరావు, ఇతర స్థానిక నాయకులు పోలవరం ఈఈకి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఆందోళన విరమించడంతో కాలువపై తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసిన మట్టి రహదారిని పొక్లెయిన్ సహాయంతో అధికారులు తొలగించారు.
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ఆన్లైన్ మోసం కేసులో కీలక నిందితుడి అరెస్ట్కామారెడ్డి క్రైం: అధిక లాభాల ఆశ చూపించి ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, గేమింగ్ కంపెనీలో పెట్టుబడుల పేరిట మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఓ ముఠాలోని కీలక నిందితుడిని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కామారెడ్డి జిల్లా పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ఆ జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో బుధవారం విలేకరుల సమావేశంలో ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర తెలిపిన వివరాలిలా ఉన్నాయి. ఉపాధి కోసం దుబాయికి వెళ్లొచ్చిన కామారెడ్డి జిల్లా రామారెడ్డి మండలంలోని రమణ తండాకు చెందిన భుక్యా నవీన్ అక్కడ తాను పనిచేసిన ఓ ఆన్లైన్ గేమింగ్ కంపెనీతో కుమ్మక్కయ్యాడు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తన తమ్ముడు ప్రవీణ్తో కలిసి రామారెడ్డి ప్రాంత ప్రజలతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా అనేకమంది అమాయకులను టార్గెట్ చేశారు. వాట్సాప్ గ్రూప్లను ఏర్పాటు చేసి అధిక లాభాల ఆశ చూపిస్తూ లింకులను పంపి 7,636 మందితో రూ.కోట్లల్లో ఆ కంపెనీలో పెట్టుబడులు పెట్టించారు. రామారెడ్డికి చెందిన ఓ వ్యక్తి మోసపోయినట్టు గ్రహించి ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు గతనెల 31న నవీన్తో పాటు ప్రవీణ్లను రిమాండ్కు తరలించారు. ఇదే కేసులో పరారీలో ఉన్న మరో ప్రధాన నిందితుడిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అనకాపల్లి జిల్లా చీడికాడ మండలం వెల్లంకి గ్రామానికి చెందిన ముత్యాల నాయుడు అలియాస్ రొంగలి ముత్యాలు నాయుడుగా గుర్తించారు. అతడిని డీఎస్పీ మధుసూదన్ ఆధ్వర్యంలోని ప్రత్యేక బృందాలు బుధవారం అరెస్ట్ చేసినట్లు ఎస్పీ తెలిపారు. ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, గేమింగ్ వెబ్సైట్ల ద్వారా ప్రజలకు వాట్సాప్లో లింకులు పంపించి, పెట్టుబడి పెడితే రెట్టింపు లాభాలు వస్తాయని నమ్మించి డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు నిందితుడు అంగీకరించాడన్నారు. ఈ ముఠా బాధితుల పేర్లపై యూజర్ ఐడీలు సృష్టించి బ్యాంకు ఖాతాలు, క్యూఆర్ కోడ్ల ద్వారా నగదు స్వీకరించి మోసాలకు పాల్పడినట్లు దర్యాప్తులో తేలిందని పేర్కొన్నారు. నిందితుడి నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న ఐఫోన్ ద్వారా సాట్స్పోర్ట్స్, ఫ్యూచర్9.కామ్ వెబ్సైట్లకు సంబంధించిన డిజిటల్ ఆధారాలు లభించాయని వెల్లడించారు. ఈ ముఠాలోని మిగిలిన నిందితులు, వారి బ్యాంకు ఖాతాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు, డిజిటల్ పరికరాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, త్వరలోనే వారిని సైతం అరెస్ట్ చేస్తామని ఎస్పీ పేర్కొన్నారు.
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దేవరాపల్లిలో పట్టపగలే భారీ చోరీదేవరాపల్లి: దేవరాపల్లిలో పట్టపగలే దొంగతనం జరిగింది. దేవరాపల్లి నుంచి బంగారమ్మ వెళ్లే రోడ్డుకు సమీపంలోని చొక్కాకుల ఎరుకునాయుడు ఇంటిలో మంగళవారం సాయంత్రం గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు చోరీకి పాల్పడ్డారు. బాధితుల ఫిర్యాదుతో సమాచారం అందుకున్న కె.కోటపాడు సీఐ కె.కృష్ణ, స్థానిక ఎస్ఐ వి.సత్యనారాయణ బుధవారం దొంగతనం జరిగిన ఇంటిని పరిశీలించారు. బాధితుల కథనం మేరకు చోరీ ఘటన వివరాలిలా ఉన్నాయి. దేవరాపల్లి చెందిన చొక్కాకుల ఎరుకునాయుడు దంపతులు కూలి పనికి, పిల్లలకు స్కూల్కి వెళ్లిపోవడంతో అదే అదునుగా భావించిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఇంట్లోకి చొరబడ్డారు. బీరువాను పగలకొట్టి అందులో భద్రపరిచిన సుమారు 4 తులాల బంగారు అభరణాలు, సుమారు 20 తులాల వెండి పట్టీలు, సుమారు రూ.30 వేలు నగదును అపహరించుకుపోయారు. బాధితుడి చిన్న కుమార్తె యామిని సాయంత్రం స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చి తలుపు తీసి లోపలికి వెళ్లింది. ఇంట్లో బీరువా తలుపులు తీసి ఉండడాన్ని గమనించి కూలి పనికి వెళ్లిన తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించింది. వెంటనే వాళ్లు ఇంటికి వచ్చి చూడగా బీరువాలో దాచుకున్న బంగారు, వెండి అభరణాలు లేక పోవడంతో బోరున విలపించారు. వెంటనే పోలీసులను ఆశ్రయించారు. బాధితుడు ఎరుకునాయుడు, భార్య దేముళ్లమ్మ ఇచ్చిన పిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. దొంగతనం జరిగిన ఇంటిని బుధవారం కె.కోటపాడు సీఐ కె.కృష్ణ, స్థానిక ఎస్ఐ వి.సత్యనారాయణ పరిశీలించి బాధిత కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి వివరాలను సేకరించారు. అనుమానితులను విచారిస్తున్నారు. చోరీ జరిగిన ఇంటితో పాటు పరిసర ప్రాంతంలో క్లూస్ టీమ్, డాగ్ స్క్వాడ్తో ఆధారాలను సేకరించారు. ఈ చోరీ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు.
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వానొస్తే నరకయాతనేనర్సీపట్నం: వానొస్తే పట్టణం జలమయమవుతోంది. పల్లపు ప్రాంతాల్లో అడుగు పెట్టేందుకు వీలులేని పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. రోడ్లపై పార్కింగ్ చేసిన వాహనాలు నీట మునగడంతో మరమ్మతులకు గురువుతున్నాయి. దీంతో నర్సీపట్నం వాసులు నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. ఏటా ఈ సమస్య ఉత్పన్నమవుతున్నా పరిష్కార మార్గంపై అధికార యంత్రాంగం దృష్టిసారించకపోవడంతో ముంపు తప్పడం లేదు. డ్రైనేజీలు అధ్వానంగా ఉండడంతో మురుగునీరు వెళ్లే మార్గం లేక రోడ్లపై ప్రవహిస్తోంది. డ్రైనేజీలు రహదారి కంటే ఎత్తుగా ఉన్నాయి. కొన్నిచోట్ల మురుగు కాలువకు, రహదారికి పొంతన లేకుండా ఉంది. డ్రైనేజీలు దాటి రహదారిపైకి వచ్చి దుకాణ సముదాయాలు ఏర్పాటు చేసి వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల డ్రైనేజీల ఆనవాళ్లే కనిపించడం లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు. దీంతో చిన్నపాటి వాన కురిసినా పట్టణం జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకుంటోంది. సుమారు 65 వేల జనాభా ఉన్న మున్సిపాలిటీలో ప్రస్తుతం ఇది 45 కిలో మీటర్లు మాత్రమే డ్రైనేజీలు ఉన్నాయి. ఇంకా 137 కిలో మీటర్ల మేర డ్రైనేజీలు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. డ్రైనేజీల నిర్మాణానికి రూ.77 కోట్లు అవసరమవుతుందని ఇంజినీరింగ్ అధికారులు పదేళ్ల క్రితం ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. ఇంతవరకూ కార్యరూపం దాల్చలేదు. చిన్నపాటి వర్షానికే.. కె.కోటపాడు : చిన్నపాటి వర్షానికే మండలంలోని వారాడ ప్రధాన వీధిలో వర్షం వర్షపునీరు నిలిచిపోతుండడంతో గ్రామస్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. మెయిన్రోడ్డు నుంచి రామాలయానికి వెళ్లే మార్గం లోతట్టుగా ఉండడంతో వర్షపు నీరు రోజుల తరబడి నిలిచిపోతోంది. దీంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. అధికారులు స్పందించి నీరు నిల్వ ఉండకుండా శాశ్వత పరిష్కార చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.
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పశువుల్లో బొబ్బలవ్యాధికి టీకాలుమునగపాక: రైతులు సీజన్లో పశువులకు అంటు వ్యాధులు సోకకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పశు వంవర్దక శాఖ జిల్లా అధికారి డాక్టర్ కేఎల్ఎన్ స్వామి కోరారు. మండలంలోని ఒంపోలు గ్రామంలో జరుగుతున్న లంపీ స్కిన్ డిసీజ్(పశువుల బొబ్బల వ్యాధి) టీకాల కార్యక్రమాన్ని బుదవారం ఆయన పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పశువులకు తీవ్రమైన జ్వరం , శరీరమంతా బొబ్బలు, మచ్చలు ఏర్పడడం, పొల దిగుబడులు గణనీయంగా తగ్గినట్టయితే వ్యాధి లక్షణాలుగా గుర్తుంచుకోవాలన్నారు. ఒక పశువు నుంచి వేరే పశువుకు వేగంగా సంక్రమించే వ్యాధి కావడంతో రైతులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. వ్యాధి బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఆవుజాతి పశువులన్నింటికీ టీకాలు వేసుకోవాలని సూచించారు. ప్రతి రైతు తప్పనిసరిగా ఆవుజాతి పశువులకు ఎల్ఎస్డీ టీకాలు వేయించాలన్నారు. పశు సంవర్దక శాఖ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సీహెచ్.గణేష్,పశు సంవర్దక శాఖ అసిస్టెంట్ జ్యోత్స ్నతో పాటు పలువురు రైతులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
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గెడ్డ ఆక్రమణలకు అడ్డేది?నాతవరం: మండలంలోని పెదగొలుగొండ గ్రామం మధ్యలో ఉన్న వెర్రిగెడ్డ కబ్జాదారులకు అడ్డాగా మారింది. కూటమి నాయకుల అండదండలతో నిర్మాణాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా ఉండడంతో ఆక్రమణలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. వర్షం కురిసినప్పుడు ఎగువ ప్రాంతం నుంచి వచ్చే నీరంతా ఈ గెడ్డ ద్వారా బట్రాజు నీల చెరువులోకి చేరుతుంది. ఈ గెడ్డ గ్రామం మధ్యలో అర్అండ్బీ రోడ్డును ఆనుకుని ఉండడంతో కొందరు యథేచ్ఛగా ఆక్రమించుకుని నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారు. కొంతమంది భారీ భవనాలు నిర్మిస్తుండగా, మరికొంతమంది రేకులు షెడ్డు వేసుకుని, తర్వాత సిమెంట్ పిల్లర్లతో భవనాలు నిర్మిస్తున్నారు. గ్రామం మధ్యలో ఉన్న ఈ స్థలానికి విపరీతమైన గిరాకీ ఉంది. గెడ్డను యథేచ్ఛగా కప్పేస్తుండడంతో చెరువులోకి ప్రవహించవలసిన నీరు నిలిచిపోతోంది. దీంతో ఆయకట్టు రైతులు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. గెడ్డను పూర్తిగా ఆక్రమిస్తే నీరంతా ఇళ్లలోకి వచ్చేస్తుందని స్థానికులు భయాందోళన చెందుతున్నారు. ఉన్నతాధికారులు స్పందించి ఆక్రమణ ఆరికట్టాలని కోరుతున్నారు. ఆక్రమణదారుల మధ్య ఘర్షణ గెడ్డ స్థలంలో నిర్మాణాలు చేపడుతున్న సమయంలో ఆక్రమణదారుల మధ్య ఘర్షణలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. తాజాగా బుధవారం ఇద్దరి మధ్య స్థలం విషయంలో తీవ్ర వివాదం జరిగింది. దీంతో ఆర్అండ్బీ రోడ్డుపై రాకపోకలు సాగించే వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. సమీపంలో సచివాలయంలో ఉన్న పంచాయతీ, రెవెన్యూ అధికారులు చూసినా నిమ్మకునీరెత్తినట్టు వ్యవహరించడంపై గ్రామస్తులు అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
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బస్ కాంప్లెక్స్ స్థలం పంచాయతీకి కేటాయించాలిఎస్.రాయవరం: మండల కేంద్రంలో నిరుపయోగంగా ఉన్న బస్కాంప్లెక్స్ స్థలాన్ని పంచాయతీకి కేటాయించాలని గ్రామానికి చెందిన సోమిరెడ్డి రాజు హైకోర్టులో కేసు వేసినట్టు చెప్పారు. నూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయానికి ఆనుకుని ఉన్న 25 సెంట్లు స్థలాన్ని అప్పటి రాజకీయ నాయకులు స్వప్రయోజనాల కోసం పంచాయతీ నుంచి 25 ఏళ్ల క్రితం స్థలం కేటాయించారు. ఆ తరువాత ఆర్టీసీ యాజమాన్యం బస్కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం చేపట్టారు. అప్పటి నుంచి నేటి వరకు బస్కాంప్లెక్స్, స్థలం ప్రయాణికులకు ఉపయోగపడలేదని పేర్కొన్నారు. ఆర్టీసీ ప్రయోజనాలకు అవసరం లేనందున తిరిగి ఈ స్థలం పంచాయతీ కేటాయించాలని పలుమార్లు అనకాపల్లి డిపో అధికారులకు ఫిర్యాదు ఇచ్చారన్నారు. ఈ స్థలాన్ని తిరిగి గ్రామానికి కేటాయించి గ్రామాభివృద్ధికి సహకరించాలని కోర్టు వారిని కోరుతున్నట్టు సోమిరెడ్డి రాజు చెప్పారు. రేపు మెగా జాబ్ మేళామహారాణిపేట(విశాఖ): జిల్లా ఉపాధి కార్యాలయం (టెక్నికల్–క్లరికల్), నేషనల్ కెరీర్ సర్వీస్ ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 7వ తేదీ మెగా జాబ్ మేళా నిర్వహించనున్నట్లు విశాఖ జిల్లా ఇన్చార్జి కలెక్టర్ గొబ్బిళ్ల విద్యాధరి తెలిపారు. కంచరపాలెంలోని గర్ల్స్ ఐటీఐ క్యాంపస్లోని జిల్లా ఉపాధి కార్యాల య ప్రాంగణంలో ఉదయం 10 గంటలకు జాబ్ మేళా ప్రారంభమవుతుందన్నారు. టీసీఐ, ఇన్నో వ్ సోర్స్, నవతా రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, అపోలో ఫార్మసీ, ఫ్లిప్కార్ట్, డీమార్ట్, ఫాక్స్కాన్, గ్లోరీ వెండర్, శుభగృహ, వరుణ్ మోటార్స్, డెక్కన్ ఫైన్ కెమికల్స్, అపిటోరియా తదితర సంస్థలు ఇందు లో పాల్గొంటాయి. అసిస్టెంట్ సూపర్వైజర్, సేల్స్మేనేజర్, క్యాషియర్,లాజిస్టిక్స్ ఎగ్జిక్యూటి వ్, ఫార్మసిస్ట్, టెలికాలర్, సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ఐఫోన్ అసెంబ్లింగ్ ఆపరేటర్, జూనియర్ కెమిస్ట్, ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయనున్నారు.
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పచ్చని పల్లెల్లో ధ్వంసరచనదేవరాపల్లి: మండలంలో గత ప్రభుత్వంలో ఏర్పాటు చేసిన అభివృద్ధి పనుల ప్రారంభోత్సవ శిలాఫలకాల విధ్వంసకాండ కొనసాగుతోంది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఇప్పటికే రెండు గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనుల శిలాఫలకాలను ధ్వంసం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఎం.అలమండలో గాడి వారి కల్లాలకు వెళ్లే రహదారిలో ఏర్పాటు చేసిన సీసీ రోడ్డు ప్రారంభోత్సవ శిలాఫలకాన్ని గుర్తు తెలియని దుండగులు ధ్వంసం చేశారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అప్పటి డిప్యూటీ సిఎం బూడి ముత్యాలనాయుడు ప్రత్యేక చొరవతో దాడి వారి కల్లాలకు సీసీ రోడ్డు నిర్మించి దశాబ్దాల రహదారి సమస్యను పరిష్కరించారు. ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఓ మూలన ఏర్పాటు చేసిన ప్రారంభోత్సవ శిలాఫలకాన్ని ఽఉద్దేశ్య పూర్వకంగా ధ్వంసం చేయడం వివాదాస్పదమైంది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కోట్లాది రూపాయలతో చేపట్టిన సంక్షేమాభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక అసూయతో ఉద్దేశ్య పూర్వకంగా ఽప్రారంభోత్సవ శిలాఫలకాన్ని ధ్వంసం చేశారని గ్రామస్తులు, స్థానిక వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ శిలాఫలకం ధ్వంసంపై స్థానిక తాజా మాజీ సర్పంచ్ దాడి జగన్నాథరావు(జగన్) మంగళవారం రాత్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దుండగులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. కాగా గతంలో ఇదేవిధంగా దేవరాపల్లి సంతతోట వద్ద దేవరాపల్లి–చిననందిపల్లి తారు రోడ్డు నుంచి చేనులపాలేనికి రూ.1.21 కోట్లతో నిర్మించిన తారు రోడ్డు ప్రారంభోత్సవ శిలాఫలకాన్ని ఽగత ఏడాది మార్చిలో దుండగులు ధ్వంసం చేశారు. పెదనందిపల్లి కాలనీలో సైతం శిలాఫలకాన్ని ధ్వంసం చేశారు. ఆయా ఘటనలపై అప్పట్లోనే వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పోలీసులకు లిఖిత పూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు. కాగా మండలంలో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా శిలా ఫలకాల ధ్వంసం చేసే విష సంస్కృతిని తీసుకురావడం పట్ల మండల ప్రజలు విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చేతనైతే అభివృద్ధి చేసి గ్రామాలలో తమ పేర్లతో నూతనంగా శిలాఫలకాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి తప్ప గత ప్రభుత్వంలో ఏర్పాటు చేసిన శిలాఫలకాలను ధ్వంసం చేసే చర్యలు తగదని స్థానిక ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దుండగులను గుర్తించి కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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కరాటే పోటీల్లో అనకాపల్లి చిన్నారుల సత్తాతుమ్మపాల: ఈ నెల 1, 2 తేదీల్లో విజయవాడలో నిర్వహించిన 23వ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కరాటే చాంపియన్ షిప్–2026లో అనకాపల్లి పట్టణానికి చెందిన చిన్నారులు రాష్ట్ర స్థాయిలో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచి పలు పతకాలను కైవసం చేసుకున్నారు. పట్టణంలోని రింగ్ రోడ్డులో ఉన్న తీక్షిత షోటోకాన్ కరాటే అకాడమీలో శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు ఈ పోటీల్లో పాల్గొని మొత్తం 13 పతకాలు సాధించి అకాడమీతో పాటు జిల్లాకు గుర్తింపు తీసుకురావడంపై కోచ్ టి.ఈశ్వరరావు, తల్లిదండ్రులు బుధవారం అభినందించారు. కె.ప్రణీత్ శ్రీనివాస్ కుమిటే విభాగంలో స్వర్ణ పతకం, ఎన్.సంతోష్, కతా, కుమిటే విభాగాల్లో రెండు స్వర్ణ పతకాలు, బి.అవినాష్ కతా విభాగంలో స్వర్ణ పతకం, కె.గీతాలక్ష్మి కతా విభాగంలో స్వర్ణం, కుమిటేలో కాంస్యం, కె.జశ్వంత్ కతా విభాగంలో స్వర్ణం, కుమిటేలో కాంస్య పతకం సాధించారు. అలాగే వి.ఏక్షిత్ కుమిటే విభాగంలో రజత పతకం గెలుచుకోగా, ఎం.ప్రణీత్, ఎస్.కార్తిక్ కుమిటే విభాగంలో కాంస్య పతకాలు సాధించారు. ఎస్కే.నజీర్, కె.యశ్వంత్, బి.దివాకర్, ఆర్.లాలా, జి.హర్షిత్ హనీష్ కతా విభాగంలో కాంస్య పతకాలు సాధించి ప్రతిభ చాటారు. విద్యార్థుల విజయంపై కోచ్ ఈశ్వర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో మెరుగైన ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులు భవిష్యత్తులో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ విజయాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. విద్యార్థులకు నిరంతరం ప్రోత్సాహం అందిస్తున్న తల్లిదండ్రులకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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నిధులు ఇలా కరుసైపోయి..నర్సీపట్నం: గోతులు పూడ్చారు..పట్టుమని ఏడాదిన్నర తిరగకుండానే పూడ్చిన గుంతలు యథావిధంగా దర్శనమిస్తున్నాయి. చిన్న గొయ్యి కూడా ఉండడానికి వీల్లేదని ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు రావడంతో ప్యాచ్ వర్కులు చేయించారు. జిల్లాలో పరిశీలిస్తే చేసిన పనులే చేస్తూ నిధులు పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు. గుంతలను మట్టితో కప్పేస్తున్నారు. పనుల్లో నాణ్యత పాటించకపోవడంతో ఫలితంగా ఎక్కడ చూసినా గుంతలే కనపడుతున్నాయి. జనం ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. రూ.కోట్లు ఖర్చు..ఫలితమిస్తే ఒట్టు జిల్లాలో రోడ్లు భవనాల శాఖ అధికారులు 14 సెక్షన్ల్లో గుంతలు పూడ్చే పనులు చేపట్టారు. నర్సీపట్నం, పాయకరావుపేట, కె.కోటపాడు, కె.డి.పేట, సబ్బవరం, పెదబొడ్డేపల్లి, పరవాడ, అచ్యుతాపురం, నక్కపల్లి, వి.మాడుగుల, దార్లపూడి, చోడవరం, అనకాపల్లి, యలమంచిలి సెక్షన్ల్లో రూ.8.80 కోట్లతో 119 వర్కులకుగాను 521.32 కిలోమీటర్లు పొడవునా గుంతలు పూడ్చారు. ఒక్క నర్సీపట్నం నియోజకవర్గంలో గుంతలను పూడ్చేందుకు రూ.2 కోట్లు వెచ్చించారు. క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తే అవే గుంతలు దర్శనమిస్తున్నాయి. మట్టితో నింపేసి...ౖపైపెన తారు పూసి... నిబంధనల ప్రకారం గుంతల్లో మట్టి తొలగించి చుట్టూ కొంతభాగం తీసి నాణ్యమైన కంకర వేసి తారు వేసి రోలింగ్ చేయాల్సి ఉంది. కానీ మట్టితో నింపేసి ౖపైపెన తారు పూసి మమ అనిపించేస్తున్నారన్న విమర్శఽలున్నాయి. ఫైర్స్టేషన్ సమీపంలో నర్సీపట్నం నుంచి తుని వెళ్లే రహదారిపై గుంతలు ఏర్పడి కంకర తేలడంతో తారు పనులు చేశారు. కొన్ని నెలలకే తిరిగి యథాస్థితికి చేరుకుంది. నాణ్యత లోపాలు ఎత్తిచూపింది. ఈ గుంతల్లో వారం రోజుల క్రితం మెటల్ వేసి వదిలేశారు. దీంతో వర్షాలకు మరీ అధ్వానంగా మారాయి. ఈ మార్గంలో నిత్యం వేలాది వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ఫలితంగా జనం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. బలిఘట్టం వై.జంక్షన్ వద్ద కూడా ఇదే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలకు గుంతలు మరింత అధ్వానంగా మారి ప్రమాదాలను తలపిస్తున్నాయి.
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ఉక్కు గుండె!కోట్లున్నా.. కరగని నిల్వ నిధులు ఏమవుతున్నాయి? జీతాలు ఇవ్వకపోగా, చట్టబద్ధంగా చెల్లించాల్సిన బకాయిలను సైతం పెండింగ్లో పెట్టి రిటైర్డ్ ఉద్యోగులను, బాధిత కుటుంబాలను నడిరోడ్డున పడేసింది. బకాయిల చిట్టా సాక్షి, విశాఖపట్నం/ఉక్కునగరం: ఉక్కును కరిగించే కొలిమి మండుతోంది.. కానీ యాజమాన్యం మనసు మాత్రం కరగడం లేదు. వేల కోట్ల ఆదాయం కళ్లముందే ఉన్నా.. రాత్రింబవళ్లు చెమటోడ్చి సంస్థను నిలబెడుతున్న ఉద్యోగులకు సమయానికి జీతాలు ఇవ్వాలనే బాధ్యత మాత్రం కనిపించడం లేదు. సంస్థ ఖాతాల్లో కోట్లాది రూపాయలు నిల్వ ఉన్నా.. ఉద్యోగుల వేతనాలు, పదవీ విరమణ పొందిన వారి హక్కులు, విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు ఇవ్వాల్సిన వితంతు పెన్షన్లను సైతం నిలిపివేయడం ఉక్కు యాజమాన్యం అమానవీయ వైఖరికి అద్దం పడుతోంది. విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్ను ప్రైవేటీకరణ వైపు నడిపిస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ చర్యల మధ్య.. యాజమాన్యం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఉద్యోగుల్లో మరింత ఆందోళన రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఒకవైపు వేలాది కాంట్రాక్ట్ కార్మికులను తొలగించి ఉత్పత్తి భారాన్ని కొద్దిమందిపై మోపింది. మరోవైపు ఉద్యోగుల సంఖ్య భారీగా తగ్గడంతో నెలవారీ వేతన వ్యయం గణనీయంగా తగ్గినా.. ఆ ప్రయోజనాన్ని ఉద్యోగులకు అందించకుండా జీతాల చెల్లింపులనే ఆలస్యం చేస్తోంది. ఇదే సమయంలో ‘స్టీల్ప్లాంట్ను మేమే కాపాడాం’ అంటూ గొప్పలు చెప్పుకుంటున్న అధికార పార్టీ నేతలు.. ప్లాంట్లో ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న దుస్థితిపై మాత్రం నోరు మెదపడం లేదు. వేల కోట్ల ఆదాయం వస్తున్న సంస్థలో జీతాలు ఎందుకు ఆలస్యమవుతున్నాయి? చట్టబద్ధమైన బకాయిలు ఎందుకు చెల్లించడం లేదు? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పేవారే కరువయ్యారు. వేల కోట్ల ఆదాయం స్టీల్ప్లాంట్ 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.27,032 కోట్ల అమ్మకాల ద్వారా ఆదాయం ఆర్జించింది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ నుంచి జూలై వరకు మరో రూ.9,331 కోట్లు సమకూరాయి. అంటే కేవలం 16 నెలల్లోనే రూ.36,363 కోట్ల ఆదాయం నమోదైంది. అంతేకాదు అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం రూ.903 కోట్లను ప్రత్యేక నిధిగా పక్కన పెట్టింది. బ్యాంకు ఖాతాల్లో మరో రూ.195 కోట్ల నగదు నిల్వ ఉన్నట్లు సమాచారం. డబ్బు లేదనే వాదనకు ఈ గణాంకాలే సమాధానం చెబుతున్నాయి. వేతన భారం తగ్గినా..! గత ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ప్లాంట్లో 12,249 మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తుండగా.. వారి నెలవారీ వేతన వ్యయం రూ.195 కోట్లు. వీఆర్ఎస్లు, పదవీ విరమణలు, రాజీనామాల కారణంగా ఈ ఏడాది జూలై నాటికి ఉద్యోగుల సంఖ్య 8,498కు పడిపోయింది. దాంతో నెలవారీ జీతాల భారం రూ.140 కోట్లకు తగ్గింది. అంటే ప్రతి నెలా యాజమాన్యానికి రూ.55 కోట్ల మేర ఆదా అవుతోంది. వేతనభారం తగ్గిన తర్వాత కూడా ఉద్యోగులకు పూర్తి స్థాయిలో జీతాలు చెల్లించకపోవడం ఉద్యోగులను తీవ్ర అసంతృప్తికి గురిచేస్తోంది. డబ్బు లేక కాదు.. డబ్బు ఉండి కూడా జీతాలు నిలిపివేస్తున్నారనే అభిప్రాయం ఉద్యోగుల్లో వ్యక్తమవుతోంది. గత 16 నెలల్లో రూ.36,363 కోట్ల ఆదాయం అత్యవసర నిధిగా రూ.903 కోట్లు నిల్వ బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.195 కోట్ల నగదు నెలవారీ వేతన భారంరూ.55 కోట్లు తగ్గినా.. జీతాల చెల్లింపుల్లో జాప్యం ఉద్యోగులు జీతాలు, వీఆర్ఎస్, వితంతువుల పెన్షన్లు కలిపి రూ.590 కోట్లకు పైగా బకాయిలుబకాయి రకం పెండింగ్ E§øÅ-VýS$ÌS ò³…yìl…VŠæ i™éË$ -₹383.71 Mør$Ï ç³§ýlÒ ÑÆý‡Ð]l$×æ "ÎÐŒæ Ô>ÌSÈ'- ₹117.00 Mør$Ï ÒB-ÆŠ‡-G-‹Ü&2 ºM>-Æ‡$$-Ë$- -₹58.78 Mør$Ï ÒB-ÆŠ‡-G-‹Ü&3 ºM>-Æ‡$$-Ë$ -₹14.46 Mør$Ï Ñ™èl…-™èl$-Ð]l#ÌS ò³¯]lÛ¯]l$Ï ₹16.75 Mør$Ï మొత్తం రూ.590 కోట్లు 16 నెలల్లో రూ.36 వేల కోట్లకు పైగా ఆదాయం.. రూ.903 కోట్ల అత్యవసర నిధి.. రూ.195 కోట్ల నగదు నిల్వలు.. నెలకు రూ.55 కోట్ల వేతనభారం తగ్గింపు.. అయినా ఉద్యోగుల జీతాలు, వీఆర్ఎస్ బకాయిలు, రిటైర్మెంట్ ప్రయోజనాలు, వితంతువుల పెన్షన్లు ఎందుకు నిలిచిపోయాయి? ఈ నిధులు ఎక్కడ వినియోగిస్తున్నారు? ఉద్యోగుల చట్టబద్ధమైన హక్కులను ఎంతకాలం వాయిదా వేస్తారు? వేలాది కుటుంబాలను ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టే ఈ నిర్ణయాలకు బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారు? స్టీల్ప్లాంట్ను తామే కాపాడామని చెప్పుకుంటున్న అధికార పక్ష ప్రజాప్రతినిధులు ఇప్పుడు అయినా స్పందిస్తారా? ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి ముందుకు వస్తారా? లేక ప్రకటనలకే పరిమితమవుతారా? అన్నది ఉక్కు కుటుంబాలు ఎదురు చూస్తున్న ప్రశ్న. అన్నీ ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని అన్నట్టు తయారైంది విశాఖ ఉక్కు యాజమాన్యం తీరు. గత 16 నెలల్లో రూ.36,363 కోట్ల ఆదాయం ఆర్జించినా.. ఉక్కు కార్మికులకు మాత్రం ’జీతాల గండం’ తప్పడం లేదు. ఖజానాలో కోట్లాది రూపాయలు నిల్వ ఉన్నా.. ఉద్యోగుల జీతాలు, వీఆర్ఎస్ బకాయిలు, వితంతువుల పెన్షన్లు కలిపి రూ.590 కోట్లకు పైగా చెల్లింపులు పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి. యాజమాన్యపు నిర్దయపై శ్రామికలోకం భగ్గుమంటోంది.
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అంగన్వాడీ కేంద్రాల పనితీరు అధ్వానంనక్కపల్లి: మండలంలో అంగన్వాడీ కేంద్రాల పనితీరు చాలా అధ్వానంగా ఉందని, రికార్డుల నిర్వహణ సరిగా లేదని, అధికారుల పర్యవేక్షణ కొరవడిందని రాష్ట్ర ఆహార కమిషన్ సభ్యుడు లక్ష్మీరెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బుధవారం ఆయన మండలంలోని అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, గురుకులాలు, కేజీబీవీలు, పౌర సరఫరాల గోదాములను తనిఖీ చేశారు. చినదొడ్డిగల్లులో మూడు అంగన్వాడీ కేంద్రాలను పరిశీలించారు. ఆయా కేంద్రాల్లో ఉన్న సరుకులు, లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేసిన సరుకులకు, స్టాక్ రిజిస్టర్లకు మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉన్న విషయాన్ని గుర్తించారు. టిహెచ్ఆర్ (టేక్ హోమ్రేషన్) పంపిణీ రిజిస్టర్లను పూర్తిగా నమోదు చేయకపోవడంపై మండిపడ్డారు. చినదొడ్డిగొల్లు 1 కేంద్రంలో ఈ స్టాక్ , భౌతిక నిల్వల మధ్య భారీ వ్యత్యాసం గుర్తించారు. ఈ స్టాక్లో 1052 కోడిగుడ్లు నమోదై ఉండగా భౌతికంగా 258 కోడిగుడ్లు మాత్రమే ఉండడం, 532 కోడిగుడ్లకు సంబంధించి వ్యత్యాసం ఉన్నట్టు గుర్తించారు. చినదొడ్డిగల్లు–2 కేంద్రంలో హాజరు రిజిస్టరులో 9 మంది పిల్లలు మాత్రమే నమోదు చేసి ఉండగా, ఆన్లైన్లో 10 మంది పిల్లలు నమోదు చేసి పది మంది హాజరైనట్టు నమోదు చేయడాన్ని గుర్తించారు. వాస్తవ పరిస్థితులను పరిశీలించకుండా సూపర్వైజర్ తనిఖీ రిజిస్టర్లో సంతకం చేయడాన్ని కమిషన్ సభ్యుడు తప్పుపట్టారు. సూపర్వైజర్ నిర్లక్ష్యాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నామన్నారు. చినదొడ్డిగల్లు–3 కేంద్రంలో ఆగస్టుకు సంబంధించి టేక్ హోమ్ రేషన్ పంపిణీ చేయకుండానే పంపిణీ చేసినట్టు రిజిస్టర్లో నమోదు చేయడంతో పాటు, లబ్ధిదారుల సంతకాలు తీసుకోవడాన్ని గుర్తించారు. సీడీపీవో కేంద్రాలను ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేస్తున్నట్టుగా విజిటింగ్ రిజిస్టర్లు అందుబాటులో లేకపోవడాన్ని కూడా గుర్తించారు. కొన్ని కేంద్రాల్లో పిల్లలకు ఉదయం 11 గంటలు దాటినా పాలు, గుడ్లు సరఫరా చేయకపోవడం లేదని, ఇలాంటి నిర్లక్ష్యం చిన్నారుల పోషకాహార హక్కులకు భంగం కలిగించడంతో పాటు వారి ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని హెచ్చరించారు. అనంతరం జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల ఎంపీపీ పాఠశాల, బీఆర్ అంబేద్కర్ గురుకుల పాఠశాల, నక్కపల్లిలో కేజీబీబీ పాఠశాల, ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్లను పరిశీలించారు. పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని తనిఖీ చేశారు. ఆహార నిల్వలు, నాణ్యత రికార్డుల నిర్వహణపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. రిజిస్టర్ల నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం, పోషకాహార పంపిణీలో లోపాలు, పర్యవేక్షణ వైఫల్యాలపై సంబంధిత అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, సూపర్వైజర్లు, సీడీపీవోలకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసి బాధ్యులపై శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా అధికారులను ఆదేశిస్తున్నట్టు లక్ష్మిరెడ్డి చెప్పారు. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం 2013 లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ప్రతి అంగన్వాడీ కేంద్రంలో నాణ్యమైన ఆహారం, గుడ్లు, పాలు సకాలంలో పంపిణీ చేయడంతో పాటు అన్ని రికార్డులను సక్రమంగా నిర్వహించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ నిబంధనలు ఉల్లంఘించే అధికారులు, సిబ్బందిపై కఠిన చర్యలు తప్పవని లక్ష్మిరెడ్డి హెచ్చరించారు. ఈ తనిఖీల్లో డీఎస్డీవో కె.వి.ఎల్.ఎన్.మూర్తి, సివిల్ సప్లయిస్ జిల్లా మేనేజర్ రమణ, డీటీ గణపతిరావు, తూనికలు, కొలతల శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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ఇక మూడు జెడ్పీలుమహారాణిపేట: సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన విశాఖపట్నం జిల్లా పరిషత్ త్వరలోనే మూడు ముక్కలు కానుంది. గతంలో చేపట్టిన ఉమ్మడి జిల్లాల పునర్విభజన ఆధారంగా విశాఖ జెడ్పీని మూడు కొత్త జిల్లా పరిషత్తులుగా విభజిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు (ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్) అమల్లోకి రావడంతో.. సెప్టెంబర్ 25 తర్వాత విభజన ప్రక్రియను పూర్తి చేసేందుకు అధికారులు వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా జిల్లా పరిషత్, మండల పరిషత్ల స్థాయిల్లో అధికారుల సంఖ్యను ఖరారు చేయడంతో పాటు, సీనియారిటీ ప్రాతిపదికన పంచాయతీరాజ్ శాఖలో బదిలీలకు రంగం సిద్ధం చేశారు. సుదీర్ఘ చరిత్రకు ముగింపు విశాఖ జిల్లా పరిషత్కు విశిష్టమైన చరిత్ర ఉంది. 1959లో సమితులు, తాలూకాలు, జిల్లా బ్లాక్ బోర్డుల ఆధారంగా జిల్లా పరిషత్ వ్యవస్థ ఆవిర్భవించింది. అనంతరం 1983లో మండల ప్రజా పరిషత్తులు, జిల్లా ప్రజా పరిషత్తుల వ్యవస్థకు రూపుదిద్దుకోగా, 1986 నాటికి పూర్తిస్థాయిలో అమల్లోకి వచ్చింది. 2021 సెప్టెంబర్ 25న జరిగిన జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల్లో జె.సుభద్ర చైర్పర్సన్గా ఎన్నికయ్యారు. ఆమె నేతృత్వంలోని పాలకవర్గం పదవీకాలం ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 24తో ముగియనుంది. దీంతో ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా పరిషత్కు తెరపడనుండగా.. మూడు కొత్త జిల్లా పరిషత్తులు అధికారికంగా ఏర్పాటుకానున్నాయి. జిల్లాల విభజనతో కొత్త జెడ్పీలు 2022లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్.జగన్మోహన్ రెడ్డి చేపట్టిన జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాను విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలుగా విభజించారు. రాష్ట్రంలో 13 జిల్లాలను 26 జిల్లాలుగా మార్చారు. అయితే అప్పట్లో జిల్లా పరిషత్తుల విభజన జరగలేదు. ఇప్పుడు ప్రస్తుత పాలకవర్గాల పదవీకాలం ముగియడంతో జెడ్పీల విభజన ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఇదే సమయంలో కొత్త జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల నిర్వహణకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కూడా సన్నాహాలు ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగులు, అధికారులు, కార్యాలయాల విభజనకు ప్రభుత్వం నిష్పత్తులను ఖరారు చేసింది. ఉద్యోగుల కేటాయింపుపై కసరత్తు ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా పరిషత్లో ప్రస్తుతం 63 మంది అధికారులు, సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారు. కొత్తగా ఏర్పడే ప్రతి జిల్లా పరిషత్లో 65 మంది చొప్పున అధికారులు, సిబ్బంది ఉండేలా ప్రతిపాదనలు సిద్ధమవుతున్నాయి. అలాగే ప్రతి మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో 13 మంది సిబ్బంది ఉండేలా ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నారు. దీని కోసం ఉద్యోగుల నుంచి ఆప్షన్లు స్వీకరిస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలోని జిల్లా పరిషత్, మండల పరిషత్తులు, పాఠశాలలు, వసతి గృహాలు తదితర పంచాయతీరాజ్ సంస్థల్లో కలిపి మొత్తం 876 మంది అధికారులు, ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. జిల్లాలో మొత్తం 39 మండల పరిషత్తులు ఉన్నాయి. ప్రతి మండలంలో ఒక ఎంపీడీవో, ఇద్దరు డిప్యూటీ ఎంపీడీవోలు, సీనియర్ అసిస్టెంట్లు, జూనియర్ అసిస్టెంట్లు, టైపిస్టులు, రికార్డు అసిస్టెంట్లు, కార్యాలయ సిబ్బంది, డ్రైవర్లు, నైట్ వాచ్మెన్లు తదితర ఉద్యోగులు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. సీనియారిటీ జాబితాల తయారీ జిల్లా పరిషత్, మండల పరిషత్తులు, ఇతర పంచాయతీరాజ్ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న అధికారులు, ఉద్యోగుల సీనియారిటీ జాబితాల తయారీ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్కు అనుగుణంగా ఉద్యోగి విధుల్లో చేరిన తేదీ, అర్హతలు, కేడర్ తదితర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని సీనియారిటీ జాబితాలను రూపొందిస్తున్నారు. ఈ జాబితాల ఆధారంగానే కొత్త జిల్లా పరిషత్తులకు ఉద్యోగుల కేటాయింపులు, బదిలీలు చేపట్టనున్నారు. రానున్న 15 రోజుల్లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
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నూకాంబిక సన్నిధిలో ప్రముఖులుఅనకాపల్లి: స్థానిక గవరపాలెం నూకాంబిక అమ్మవారిని రాష్ట్ర రవాణాశాఖ మంత్రి రాంప్రసాద్రెడ్డి, సినీనటుడు సోనూసూద్లు బుధవారం రాత్రి అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. నూతన ఆలయంలో అమ్మవారిని దర్శంచుకోవడం ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించిందన్నారు. అనంతరం ఆలయ చైర్మన్ పీలా నాగశ్రీను, ఈవో యాళ్ల శ్రీధర్లు రాంప్రసాద్రెడ్డి, సోనూసూద్లను శాలువాలతో సత్కరించి, అమ్మవారి చిత్రపటాలు, ప్రసాదం అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజారవాణాశాఖ జిల్లా అధికారిణి వి.ప్రవీణ, ఆలయ ఉద్యోగులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నూకాంబిక అమ్మవారిని దర్శించుకున్నసినీ నటుడు సోనూసూద్ నూకాంబిక అమ్మవారిని దర్శించుకున్న రాష్ట్ర రవాణాశాఖ మంత్రి రాంప్రసాద్రెడ్డి
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నర్సీపట్నంలో భారీ వర్షంనర్సీపట్నం: పట్టణంలో మంగళవారం భారీ వర్షం కురిసింది. సాయంత్రం 4 గంటల సమయంలో ఒక్కసారిగా ఆకాశం మేఘావృతమై వాతావరణం చల్లబడింది. అనంతరం వర్షం ప్రారంభమైంది. డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సక్రమంగా లేకపోవడంతో మెయిన్ రోడ్డుపై నీరు భారీగా ప్రవహించింది. అబిద్సెంటర్, ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ కూడలి, బ్యాంక్ కాలనీకి వెళ్లే మెయిన్ రోడ్డు, శారదానగర్ మంగ్లీలాల్ స్వీట్స్టాల్, సత్యసాయి బాబా వీధి, శారదా నగర్ రెండవ లైన్ మెయిన్ రోడ్డు జలమయమయ్యాయి. మోకాళ్లలోతు నీటిలో ప్రజలు రాకపోకలు సాగించారు. శారదానగర్లో అంధకారం చిన్నపాటి వర్షం పడితే పట్టణంలో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోతోంది. శారదనగర్లో నాలుగు గంటల పాటు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో అంధకారం అలుముకుంది. ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. విద్యుత్ సిబ్బందికి వినియోగదారులు ఫోన్లు చేసినా స్పందించని పరిస్థితి నెలకొంది.
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ఎలక్ట్రికల్ కారు దగ్ధంచోడవరం: మండలంలో శీమునాపల్లి గ్రామ సమీపంలో కోటపాడు రోడ్డులో మంగళవారం ఓ ఎలక్ట్రికల్ కారు దగ్ధమైంది. అంబేరుపురానికి చెందిన భక్తాంజనేయస్వీట్స్ యజమాని సత్యనారాయణ కుమారుడు కొండెంపూడి పూర్ణ సందీప్ తన స్నేహితుడు సతీష్తో కలిసి తన ఎలక్ట్రికల్ కారులో కె.కోటపాడు వెళుతుండగా శీమునాపల్లి సమీపంలోకి వచ్చేసరికి కారు వెనుక భాగం నుంచి పొగలు వచ్చాయి. దీంతో కారును రోడ్డు పక్కన నిలివేశారు. ఆ వెంటనే మంటలు వ్యాపించి, కారు దగ్ధమైంది. చోడవరం అగ్నిప్రమాక కేంద్రం సిబ్బంది వచ్చి మంటలను అదుపు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఏడువాక సత్యారావు బాధితులను సహకారం అందజేశారు.
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గునిపూడిలో ఉద్రిక్తతనక్కపల్లి: మండలంలో గునిపూడిలో సర్వే నంబరు24/10లో ఉన్న లక్ష్మీదేవి కొండభూమిలో సాగుదార్లను తొలగించి ట్రెంచ్ ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధపడిన రెవెన్యూ అధికారులను సాగుదారులు అడ్డుకున్నారు. లక్ష్మిదేవికొండలో ఉన్న ప్రభుత్వ భూమిలో గ్రామానికి చెందిన సుమారు150 మంది సాగు చేసుకుంటున్నారు. ఈ లక్ష్మిదేవి కొండను కూటమి ప్రభుత్వం ఆర్సిలర్ మిట్టల్ స్టీల్ప్లాంట్ టౌన్షిప్కు కేటాయించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. సాగుదార్లకు నష్టపరిహారం చెల్లించకుండా కొండ భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవడాన్ని నిరసిస్తూ సాగుదారులు నాలుగు రోజుల నుంచి ఆందోళన చేస్తున్నారు. భూముల వద్ద వంటావార్పు నిర్వహిస్తూ ఆందోళన కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ ఆందోళన కొనసాగుతుండగా రెవెన్యూ అధికారులు కొండ చుట్టూ ట్రెంచ్ ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధపడ్డారు. దీన్ని సాగుదారులంతా వ్యతిరేకించారు. కొండ భూముల వద్ద నిరాహర దీక్షలు చేపట్టారు. వీరికి సీపీఎం నాయకులు ఎం.అప్పలరాజు సంఘీభావం ప్రకటించారు. ట్రెంచ్ ఏర్పాటు చేసేందుకు వచ్చిన తహసీల్దార్ చిన్నికృష్ణ, సీఐ మురళితో వాగ్వాదానికి దిగా రు. సాగు చేసుకుంటున్న వారికి పట్టాలు ఇవ్వడానికి నిబంధనలు వర్తించవని చెబుతున్న అధికారులు, ఇదే భూములు టౌన్షిప్కు ఎలా కేటాయిస్తారని నిలదీశారు. డీఫారం, జిరాయితీ రైతులకు చెల్లించిన విధంగానే సాగుదార్లకు నష్టపరిహారం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భూములు స్వాధీనానికి అంగీకరించే ప్రసక్తి లేదన్నారు. తహసీల్దార్, సీఐలు వెనుదిరిగారు. నాయకులు రాజేష్, సాగుదార్లు డి.కృష్ణ, అప్పారావు, గోవిందు పాల్గొన్నారు.
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● రామన్నపాలెంలో దుండగుల దుశ్చర్య ● పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన నాతవరం ఎంపీపీ లక్ష్మణమూర్తినాతవరం: దివంగత నేత వై.ఎస్ రాజశేఖర్రెడ్డి విగ్రహాన్ని గుర్తు తెలియని దుండగులు ధ్వంసం చేయడంతో నాతవరం ఎంపీపీ సాగిన లక్ష్మణమూర్తి పోలీసులకు మంగళవారం ఫిర్యాదు చేశారు. మండలంలో సరుగుడు పంచాయతీ శివారు రామన్నపాలెం గ్రామంలో గిరిజనులు వైఎస్సార్పై ఉన్న అభిమానంతో సొంత ఖర్చుతో 2013లో విగ్రహం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆనాటి నుంచి ఏటా వైఎస్సార్ జయంతి, వర్థంతి వేడుకలు గిరిజనులు జరుపుకొంటున్నారు. సోమవారం రాత్రి గుర్తు తెలియని దుండగులు వైఎస్సార్ విగ్రహంతో పాటు దిమ్మను ధ్వంసం చేశారు. స్థానికులు అందించిన సమాచారం మేరకు ఎంపీపీ లక్ష్మణమూర్తి రామన్నపాలెంలో దుండగులు ధ్వంసం చేసిన వైఎస్సార్ విగ్రహాన్ని మంగళవారం స్వయంగా పరిశీలించారు. జరిగిన విషయాన్ని మాజీ ఎమ్మెల్యే పెట్ల ఉమాశంకర్ గణేష్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఆయన సూచనల మేరకు స్థానిక వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో కలిసి ఎంపీపీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కూటమి నేతల కనుసన్నల్లోనే విగ్రహ ధ్వంసం జరిగి ఉండొచ్చని ఎంపీపీ లక్ష్మణమూర్తి అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. స్పీకర్ అయన్నపాత్రుడు ప్రాతినిద్యం వహించే నియోజకవర్గంలో తమ ప్రియతమ దివంగత నేత వైఎస్సార్ విగ్రహం ధ్వంసం జరగడం బాధాకరమని ఎంపీపీ లక్ష్మణమూర్తి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిందితులను పట్టుకుని చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టాలని, ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా పోలీసులు దృష్టి సారించాలని డిమాండ్ చేశారు. దుండగులు ధ్వంసం చేసిన విగ్రహం చేతివేళ్లు
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హాస్టళ్లలో విద్యార్థుల భద్రతపై నిరంతర పర్యవేక్షణతుమ్మపాల: పాఠశాలలు, జూనియర్ కాలేజీలు, హైస్కూల్ ప్లస్, ప్రభుత్వ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లలో ఉన్న ఖాళీలను వెంటనే భర్తీ చేయాలని, డేటా ఆధారంగా బడి బయట ఉన్న పిల్లలు, షెడ్యూల్డ్ కమ్యూనిటీ పిల్లల డేటాను పరిశీలించి అడ్మిషన్లు పెంచాలని కలెక్టర్ విజయకృష్ణన్ విద్యాశాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. మంగళవారం కలెక్టర్ కార్యాలయ సమావేశ మందిరం నుంచి ఎంఈఓలు, విద్యాశాఖ అధికారులతో ఆమె వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. పాఠశాలలు, జూనియర్ కాలేజీలు, హాస్టళ్లలో మంజూరైన సంఖ్యకు తగ్గట్టుగా విద్యార్థుల అడ్మిషన్లు ఉండాలని, అడ్మిషన్ల విషయంలో ఎలాంటి రాజీ లేదని అన్నారు. ఆరోగ్య తనిఖీలు తప్పనిసరి విద్యార్థులందరికీ మెడికల్ స్క్రీనింగ్ తప్పనిసరిగా జరగాలని సమీప పీహెచ్సీ డాక్టర్లతో మాట్లాడి, వారానికి కనీసం 1 నుంచి 2 రోజులు ఏఎన్ఎంల ద్వారా క్రమం తప్పకుండా హెల్త్ చెకప్స్ నిర్వహించాలని కలెక్టర్ సూచించారు. ఆర్వో వాటర్ ప్లాంట్ ఉన్నప్పటికీ నీటిని 100 శాతం బాగా మరిగించి, చల్లార్చిన తర్వాత మాత్రమే పిల్లలకు ఇవ్వాలని, వాటర్ టెస్టింగ్ కిట్ల ద్వారా నీటి నాణ్యతను పరీక్షించి, ఆ డేటాను సిస్టమ్లో అప్లోడ్ చేయాలని ఆదేశించారు. వండిన ఆహారాన్ని ముందుగా నిర్వాహకులు, సిబ్బంది రుచి చూడాలని, మెనూలో అందించే కోడిగుడ్డు కచ్చితంగా 50 గ్రాములు ఉండాలని చెప్పారు. వర్షాకాలంలో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు వ్యాపించకుండా పిల్లలకు వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత నేర్పించాలని, బాలికలకు రుతుక్రమ పరిశుభ్రతపై కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. భద్రతపై బాధ్యత సిబ్బందిదే.. డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు, ముందస్తు అనుమతి ఉన్నవారు తప్ప ఇతర వ్యక్తులెవ్వరూ హాస్టళ్ల లోపలికి రావడానికి వీల్లేదని, విద్యార్థుల భద్రతకు సిబ్బందిదే పూర్తి బాధ్యత అని స్పష్టం చేశారు. గంజాయి, సిగరెట్లు, ఖైనీ, గుట్కా ఇతర అడిక్టివ్ పదార్థాలు హాస్టళ్లలోకి రాకుండా అరికట్టాలని, స్కూల్ కాంపౌండ్ వెలుపల దుకాణాల్లో పిల్లలకు ఏం విక్రయిస్తున్నారో గమనించాలని, వారు సహకరించకపోతే స్థానిక పోలీస్స్టేషన్కి సమాచారం అందించాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి అప్పారావు నాయుడు, డ్వామా పీడీ, ఇతర జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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క్రీడల్లో విద్యార్థుల సత్తాపెదబయలు: స్థానిక ఏపీ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులు అరకులోయలో ఇటీవల నిర్వహించిన అమరావతి ఛాంపియన్షిప్ నియోజకవర్గ స్థాయి క్రీడా పోటీల్లో సత్తాచాటారని పీడీ పి.సురేష్కుమార్ తెలిపారు. కళాశాల నుంచి వివిధ క్రీడా విభాగాల్లో 24 మంది విద్యార్థులు పోటీల్లో పాల్గొనగా.. 23 మంది జిల్లా స్థాయి పోటీలకు ఎంపికయ్యారని ప్రిన్సిపాల్ పి.కేశవరావు తెలిపారు. విద్యార్థుల ప్రతిభపై ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. త్వరలో పాడేరులో నిర్వహించనున్న జిల్లా స్థాయి పోటీలకు ఇంతమంది విద్యార్థులు ఎంపిక కావడం పట్ల పాండు కరాటే అకాడమీ చీఫ్ ఇన్స్ట్రక్టర్, ఎగ్జామినర్ బాకూరు పాండురాజు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థులకు క్రమశిక్షణతో శిక్షణ అందిస్తూ వారి క్రీడా ప్రతిభను వెలికితీసిన పీడీ సురేష్కుమార్ను అభినందించారు. జిల్లా స్థాయి పోటీల్లోనూ రాణించాలని ఆకాంక్షించారు.
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డీఎస్సీ అక్రమాల నిగ్గుతేల్చాలినక్కపల్లి: ఈ ఏడాది కూటమి ప్రభుత్వం భర్తీ చేసిన డీఎస్సీలో పలు అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయని దీనిపై సీబీఐతో విచారణ చేయించాలని మంగళవారం నక్కపల్లిలో జరిగిన టౌన్హాల్ సమావేశంలో పలువురు డిమాండ్ చేశారు. స్థానిక సుబ్బరామిరెడ్డి కల్యాణ మండపంలో పార్టీ రాష్ట్రకార్యదర్శి వీసం రామకృష్ణ అధ్యక్షతన టౌన్హాల్(రౌండ్ టేబుల్) సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి నాలుగు మండలాలకు చెందిన విద్యార్థి, యువజన విభాగాల ప్రతినిధులు వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకులు హాజరయ్యారు. ముఖ్యఅతిథులుగా హాజరైన సమన్వయకర్త మాజీ ఎమ్మెల్యే కంబాల జోగులు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ డి.వి. సూర్యనారాయణరాజు, పార్టీ కార్యదర్శి వీసం రామకృష్ణ, చిక్కాల రామారావు మాట్లాడుతూ డీఎస్సీలో పలు అక్రమాలు జరిగాయన్నారు. ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలను కూటమి ప్రభుత్వ పెద్దలు అమ్మేసుకున్నారని, అర్హులైన అభ్యర్థులకు అన్యాయం జరిగిందని అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేదని, ఓట్ల కోసం మోసపూరిత వాగ్దానాలు ఇచ్చిందని విమర్శించారు. సూపర్సిక్స్ పథకాలు అటకెక్కించిందన్నారు. విద్యార్థులకు ఫీజురియింబర్స్మెంట్ ఇవ్వలేదని, నిరుద్యోగులకు ప్రతి నెలా రూ.3వేలు భృతి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి, అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు గడుస్తున్నా ఒక్కరికి కూడా భృతి ఇవ్వలేదని, ఇలా అన్నివర్గాలను మోసం చేసారని అన్నారు. రెండేళ్లుగా ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీ చేస్తారని ఆశపడ్డ వారందరిని మోసం చేసారన్నారు. నిరుద్యోగులకు, విద్యార్థులకు అండగా నిలవాలని పార్టీ అధినేత జగన్మోహన్రెడ్డి పిలుపు నిచ్చారన్నారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ విద్యామంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని ఈ సమావేశంలోపాల్గొన్నవారంతా ముక్తకంఠంతో డిమాండ్ చేశారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై కూటమి ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే సీబీఐతో విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉపాధ్యాయ అభ్యర్థులకు, నిరుద్యోగులకు, విద్యార్థులకు అండగా నిలవాలని అన్నారు. వారి తరపున వైఎస్సార్సీపీ చేసే పోరాటాన్ని విజయవంతం చేయాలన్నారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై గత నెల 31న కలెక్టర్లకు వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగిందని, 4వ తేదీన టౌన్ హాల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు. ఈనెల6,7,8,9 తేదీల్లో పాయకరావుపేటలో మండలాలవారిగా నిరాహార దీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. 10వ తేదీన బాధితులందరితో పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నియోజకవర్గ స్థాయిలో భారీ ర్యాలీ జరుగుతుందన్నారు. ప్రతి గ్రామం నుంచి నిరాహరదీక్షలకు, నిరసన కార్యక్రమానికి డీఎస్సీలో అన్యాయం జరిగిన అభ్యర్థులు, ఫీజు రియింబర్స్మెంట్ విడుదల కాక ఇబ్బంది పడుతున్న విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులను తీసుకువచ్చి ఆందోళన విజయవంతం చేయాలన్నారు. ప్రతి కార్యకర్త భాగస్వాములు కావాలన్నారు. కార్యక్రమంలో నాలుగు మండలాల పార్టీ అధ్యక్షులు గొర్ల గోవిందు, మధువర్మ, గెడ్డమూరి శ్రీనివాసరావు, పైలా రమేష్, జిల్లా బీసీ సెల్ అధ్యక్షుడు గొర్ల నర్సింహమూర్తి, యువజన విబాగం నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు పోచిన నరేష్, విద్యార్థి విభాగం నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు యలమంచిలి చందు, పార్టీ రాష్ట్రకార్యదర్శి దత్తుడు సీతబాబు, జెడ్పీటీసీలు, గోసల కాసులమ్మ, సిద్దాబత్తుల సత్తిబాబు, లంక సూరిబాబు, వైస్ఎంపీపీ వెలగా ఈశ్వరరావు, జిల్లాఅధికార ప్రతినిధి దగ్గుపల్లి సాయి, వాణిజ్య విభాగం అధ్యక్షుడు వై. సత్తిబాబు, యువజన విభాగం మండల అధ్యక్షుడు బచ్చలరాజు, పీఏసీస్ మాజీ అధ్యక్షుడు రాజేష్ఖన్నా, పొడగట్ల పాపారావు, రాష్ట్ర మహిళా కార్యదర్శి సుందరలత, రోజారాణి, పాల్గొన్నారు.
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డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ జరపాల్సిందేమంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి దేవరాపల్లి: డీఎస్సీలో అక్రమాలపై సీబీఐతో సమగ్ర విచారణ జరిపి నిగ్గు తేల్చాలని మాజీ డిప్యూటీ సీఎం, వైఎస్సార్సీపీ రీజినల్ కోఆర్డినేటర్ బూడి ముత్యాలనాయుడు డిమాండ్ చేశారు. మండలంలోని తారువలో నియోజకవర్గ స్థాయి టౌన్ హాల్ సమావేశాన్ని మంగళవారం నిర్వహించారు. ముందుగా మహానేత వై.ఎస్.రాజశేఖర్రెడ్డి విగ్రహానికి వైఎస్సార్సీపీ మహిళా విభాగం జోన్–1 వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఈర్లె అనురాధ తదితర పార్టీ నాయకులతో కలిసి ఆయన పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం ముత్యాలనాయుడు మాట్లాడుతూ డీఎస్సీలో జరిగిన భారీ కుంభకోణం వల్ల ఎందరో అర్హులకు అన్యాయం జరిగిందన్నారు. బాధితులంతా వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వై.ఎస్. జగన్మోహన్రెడిన్డి కలిసి, వారికి జరిగిన అన్యాయాన్ని వివరించడంతో వారి తరఫున పోరాటానికి పిలుపునిచ్చారన్నారు. మెగా డీఎస్సీలో దగా పడ్డ నిరుద్యోగ యువతకు వైఎస్సార్సీపీ అండగా నిలిచి రాజీలేని పోరాటం సాగిస్తుందన్నారు. డీఎస్సీలో అవకతవకలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లేకుంటే ఉద్యమం ఉగ్రరూపం దాల్చి నిరుద్యోగ యువతీయువకుల ఆగ్రహానికి గురికావాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. కూటమి అవినీతి అక్రమాలు, ప్రజా సమస్యలపై గళమెత్తే వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను అక్రమ అరెస్టులు చేయడాన్ని ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. ఎన్నికలు ఎప్పుడు నిర్వహించినా కూటమి నాయకులకు తగిన గుణపాఠం చెప్పేందుకు ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు. 6 నుంచి మాడుగులలో రిలే నిరాహార దీక్షలు నియోజకవర్గ కేంద్రం మాడుగులలో ఈ నెల 6 నుంచి 9వ తేదీ వరకు నాలుగు రోజుల పాటు రిలే నిరాహార దీక్షలు నిర్వహించనున్నట్టు బూడి తెలిపారు. 6న మాడుగుల మండలం, 7న చీడికాడ మండలం, 8న కె.కోటపాడు మండలం, 9న దేవరాపల్లి మండలానికి చెందిన డీఎస్సీ బాధితలతో పాటు నిరుద్యోగ యువతీయువకులు, పార్టీ నాయకులు ఈ దీక్షల్లో పాల్గొంటారని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ మహిళా విభాగం జోన్–1 వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఈర్లె అనురాధ, దేవరాపల్లి జెడ్పీటీసీ కర్రి సత్యం, కె.కోటపాడు ఎంపీపీ రెడ్డి జగన్మోహన్, దేవరాపల్లి, చీడికాడ వైఎస్సార్సీపీ మండల అధ్యక్షులు బూరె బాబూరావు, గొల్లవిల్లి రాజుబాబు, సీడీసీ చైర్మన్ సుంకరి శ్రీనివాసరావు, వైస్ ఎంపీపీలు పంచాడ సింహాచలంనాయుడు, రొంగలి సూర్యనారాయణ, కొత్తపల్లి శ్రీనివాసరావు, మండల యువజన అధ్యక్షులు కర్రి సూరినాయుడు, గొర్రుపోటు వెంకటరావు, గొల్లవిల్లి స్వామినాయుడు, మాడుగుల పట్టణ అధ్యక్షుడు బొమ్మిశెట్టి శ్రీనివాసరావు, కురచా నారాయణమూర్తి, ఆదిరెడ్డి త్రినాథ స్వామి, వరదపురెడ్డి లలితానాయుడు, గూడెపు రాము, ఏటుకూరి రాజేష్, ఆకుల సాయి, రొంగలి వెంకటరావు, నాగిరెడ్డి శఠారినాయుడు, దాసరి సంతోష్కుమార్, రొంగలి నారాయణమ్మ, బండారు దేముడునాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనకాపల్లి: డీఎస్సీ జరిగినలో అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త మలసాల భరత్కుమార్ డిమాండ్ చేశారు. స్థానిక రింగ్రోడ్డు వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో పార్టీ శ్రేణుల రౌండ్టేబుల్ సమావేశం మంగళవారం పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు మందపాటి జానకీరామరాజు ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా భరత్కుమార్ మాట్లాడుతూ డీఎస్సీలో అర్హులైన నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించకపోవడం అన్యాయమన్నారు. 6 నుంచి రిలే నిరాహార దీక్షలు డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ జరపాలని, నిరుద్యోగ భృతి చెల్లించాలని, విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్ చెల్లించాలన్న డిమాండ్లతో ఈనెల 6 నుంచి 9వ తేదీ వరకు నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రాంతాల్లో రిలే నిరాహార దీక్షలు నిర్వహించనున్నట్టు భరత్కుమార్ చెప్పారు. 10వ తేదీన పట్టణంలో నియోజకవర్గ స్థాయిలో ర్యాలీ నిర్వహించనున్నట్టు చెప్పారు. సుంకరమెట్ట జంక్షన్ నుంచి రింగ్రోడ్డు, పెరుగబజారు, వేల్పులవీధి జంక్షన్, నెహ్రూచౌక్ మీదుగా రామచంద్ర థియేటర్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించనున్నట్టు తెలిపారు. ఈనెల 6న కశింకోట తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద రిలే నిరాహార దీక్ష చేపట్టనున్నట్టు చెప్పారు. మాజీ ఎంపీ బి.వి.సత్యవతి మాట్లాడుతూ సూపర్ సిక్స్ హామీలతో అధికారం చేపట్టిన కూటమి ప్రభుత్వం తరువాత వాటిని విస్మరించిందని విమర్శించారు. డీఎస్సీలో అనేక అక్రమాలు జరిగాయన్నారు.అనకాపల్లి, పాయకరావుపేట నియోజకవర్గ పరిశీలకులు పి.సతీష్వర్మ, దంతులూరి దిలీప్కుమార్ మాట్లాడుతూ ప్రజలను మోసం చేయడం సీఎం చంద్రబాబుకు వెన్నతో పెట్టిన విద్యని, గతంలోను నిరుద్యోగు భృతి నెలకు రూ.వెయ్యి అందజేస్తామని, సార్వత్రిక ఎన్నికలకు మూడు నెలల ముందు అమలు చేశారని చెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీ నిర్వహిస్తున్న రిలేనిరాహార దీక్షలకు నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున హాజరు కావాలని కోరారు. పార్టీ నియోజకవర్గ యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు జాజుల రమేష్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో రాక్షసపాలన సాగుతోందన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపై రాష్ట్రంలో కొంత మంది టీడీపీ నాయకులు అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారని చెప్పారు. ఎంపీపీ గొర్లి సూరిబాబు, వైస్ ఎంపీపీ అయితా రాము, కశింకోట జెడ్పీటీసీ దంతులూరి శ్రీధర్రాజు, నియోజకవర్గ మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలు ఎ.వి.రత్నకుమారి, 80,84వార్డు ఇన్చార్జ్లు కె.ఎం.నాయుడు, కె.రాఘవ, పార్టీ రాష్ట్ర యువజన విభాగం కార్యదర్శి మలసాల కుమార్ రాజా, కశింకోట ఎంపీపీ కలగ లక్ష్మీ గున్నయ్యనాయుడు, వైఎస్సార్సీపీ అనకాపల్లి, కశింకోట మండల అధ్యక్షులు పెదిశెట్టి గోవింద్, మలసాల కిషోర్, మండల, పట్టణ అధ్యక్షులు కాండ్రేగులు హైమావతి, పద్మకుమారి, తగరంపూడి నూకరత్నం, వైద్యవిభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు దండా సిద్ధార్థ, జిల్లా నాయకులు మళ్ల బుల్లిబాబు, మర్రిపల్లి శోభ, నీటిపల్లి లక్ష్మీ, కుండల రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.వైఎస్సార్ విగ్రహం ధ్వంసం
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ఫణిగిరి కొండ తవ్వకాలపై కేసు నమోదుసాక్షి, అనకాపల్లి: రాంబిల్లి మండలం పంచదార్ల ప్రాచీన శైవక్షేత్రం ఉమాధర్మలింగేశ్వర స్వామి ఆలయానికి సమీపంలో ఫణిగిరి కొండ సర్వే నంబరు 1లో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల అక్రమ మైనింగ్కు సంబంధించి వైఎస్సార్సీపీ నేతల పోరాటంతో దిగివచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం స్థానిక ప్రజల నుంచి వెల్లువెత్తిన ప్రజాగ్రహాన్ని చల్లార్చడానికి దిగువస్థాయి అధికారులు, ఉద్యోగులపై చర్యలు తీసుకుని, అసలు సూత్రధారుల జోలికి మాత్రం వెళ్లడం లేదన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఫణిగిరి కొండ సర్వే నెంబరు 1లో లీజు నిబంధనలు ఉల్లంఘించి పెద్ద ఎత్తున అక్రమ మైనింగ్కు పాల్పడినట్టు నిర్థారణ కావడంతో లీజుదారుడిపై మంగళవారం అనకాపల్లి గనులశాఖ ఏడీ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు రాంబిల్లి పోలీస్స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులో లీజుదారుడి పేరు, ఏఏ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు? ప్రాథమికంగా గుర్తించిన నేరం వివరాలు మాత్రం వెల్లడించడానికి రాంబిల్లి సీఐ ససేమిరా అంటున్నారు. పలువురు మీడియా ప్రతినిధులు కేసు వివరాలు అడిగితే రాంబిల్లి సీఐ సీహెచ్ నర్శింగరావు దాటవేత ధోరణి ప్రదర్శించారు. అక్రమార్కులకు సీఐ అండదండలపై ఆరోపణలు గతంలో అక్రమ గ్రావెల్ తవ్వకాలను అడ్డుకున్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, స్థానికులపై కేసులు నమోదు చేస్తామని అప్పట్లోనే రాంబిల్లి సీఐ నర్శింగరావు హెచ్చరించి, బెదిరించారన్న ఆరోపణలున్నాయి. విచ్చలవిడిగా నిబంధనలు తుంగలోకి తొక్కి భారీ అక్రమ మైనింగ్ చేసుకోవడానికి కూటమి పార్టీల నాయకులకు రెడ్ కార్పెట్ వేసి మరీ రాంబిల్లి సీఐ అక్రమార్కులకు అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారాలందించారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వాస్తవానికి ఫణిగిరి కొండ సర్వే నెంబరు 1లో స్థానిక ఎంపీ బినామీ పేరుతో 4.99 హెక్టార్లలో మైనింగ్ కోసం గనుల శాఖ నుంచి ఈ ఏడాది మే 15వ తేదీన లీజు విజయ్కుమార్ నాయుడు దాసమనేని పేరుతో అనుమతి పొందారు. లీజు అనుమతులన్నింటినీ ఉల్లంఘించి మరీ ఇష్టారాజ్యంగా లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల గ్రావెల్ తరలించుకుపోయినా రాంబిల్లి పోలీసులు ఏ రోజూ పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు. అసలు వ్యక్తులను రక్షించే కుట్ర! అక్రమ మైనింగ్తో ఉమాధర్మలింగేశ్వర స్వామి ఆలయానికి పురాతన కాలం నుంచి వస్తున్న ఐదు పుణ్యధారల్లో ఒకటి ఆగిపోయింది. దీంతో స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళన చేశారు. అయినా కూటమి ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడంతో స్థానికుల సెంటిమెంటును గౌరవించిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేశారు. శాసనమండలి విపక్ష నేత బొత్ససత్యనారాయణ, నియోజకవర్గ పార్టీ సమన్వయకర్త కరణం ధర్మశ్రీ, మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు అక్రమ మైనింగ్ జరిగిన ప్రాంతాన్ని ప్రజలకు తెలిసేలా చేశారు. పెద్ద ఎత్తున మైనింగ్ అక్రమాలు జరగడంతో కూటమి సర్కారు కంటితుడుపు చర్యలకు ఉపక్రమించింది. లీజు దారుడిపై కేసు నమోదు చేశారు. లీజుదారుడు కూటమి ప్రజాప్రతినిధి బినామీ కావడంతో కేసు నమోదు చేసినా అతని పేరు కూడా వెల్లడించకపోవడం వెనుక అక్రమ మైనింగ్ వ్యవహారంలో అసలు వ్యక్తులను రక్షించే ప్రయత్నం జరుగుతోందన్న ఆరోపణలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి.
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‘మండలి’ జీవితం ఆదర్శనీయంతుమ్మపాల: మాజీ మంత్రి మండలి వెంకట కృష్ణారావు జీవితం ఆదర్శనీయమని, తెలుగు భాష, సంస్కృతి పరిరక్షణకు ఆయన చేసిన సేవలు అనన్యసామాన్యమైనవని కలెక్టర్ విజయ కృష్ణన్ అన్నారు. మండలి వెంకట కృష్ణారావు జయంతి సందర్భంగా మంగళవారం కలెక్టరేట్లో పీజీఆర్ సమావేశం మందిరంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ 1977 లో దివిసీమ ఉప్పెన సమయంలో బాధితులకు ఆయన అందించిన పునరావాస సేవలు ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయాయన్నారు. ప్రజా ప్రతినిధిగా, మంత్రిగా గ్రామీణాభివృద్ధికి, పేదల సంక్షేమానికి ఎంతో కృషి చేశారని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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నాణ్యతలో తేడావస్తే సహించేది లేదు..మాడుగుల: ప్రభుత్వ నిర్దేశించిన ప్రకారం గర్భిణులు, పిల్లలకు పంపిణీ చేసే ఆహారంలో తేడా వస్తే సహించేది లేదని, రాష్ట్ర ఆహార కమిషన్ సభ్యులు లక్ష్మీ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. మంగళవారం మాడుగులలో సివిల్ సప్లయ్ గొడౌన్ లో సరుకులు పరిశీలించి తూకంలో తేడాలు చూశారు. రికార్డులు పరిశీలించారు. అనంతరం తాటిపర్తి గిరిజన ఆశ్రమోన్నత బాలికల వసతి గృహంతో పాటు కస్తూర్బా గాంధీ పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం పరిశీలించారు. స్టాక్ వేసిన కూరగాయలు, పప్పులు, తదితర వస్తువులు పరిశీలించారు. భోజనం నాణ్యత బాగుండడంతో సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి కె.వి.ఎల్.ఎం.మూర్తి, జిల్లా పౌరసరఫరాల అధికారి టి. వెంకటరమణ, పుడ్ సేఫ్టీ అధికారి బి.రవికుమార్ పాల్గొన్నారు.
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మన్యం బంద్కు అనుమతి లేదుపాడేరు డీఎస్పీ రాజా సింహారెడ్డిపాడేరు: జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ నెల 8న మన్యం బంద్ నిర్వహించనున్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందని, అయితే బంద్కు పోలీసుల నుంచి ఎలాంటి అనుమతి లేదని పాడేరు డీఎస్పీ రాజా సింహారెడ్డి తెలిపారు. బంద్ పేరుతో ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలిగిస్తే చట్ట ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. మంగళవారం పాడేరులోని తన కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఈ నెల 8న కొన్ని సంఘాలు మన్యం బంద్కు పిలుపునిచ్చినట్లు సమాచారం అందిందన్నారు. ఈ నెల 5 నుంచి 21 వరకు టెట్ పరీక్షలు జరుగుతున్నందున జిల్లాలోని పలువురు అభ్యర్థులు పరీక్షా కేంద్రాలకు రాకపోకలు సాగించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. పాఠశాలలు కూడా యథావిధిగా కొనసాగుతా యని పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడటం పోలీసుల బాధ్యత అన్నారు. బంద్ పేరుతో రహదారులను దిగ్బంధించడం, ప్రజలు, విద్యార్థుల రాకపోకలకు ఆటంకం కలిగించడం, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించే చర్యలకు పాల్పడితే సంబంధిత వ్యక్తులపై చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ప్రస్తుతం ఉద్యమకారులు లేవనెత్తుతున్న అంశాలపై గత నెలలో గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి సమీక్ష నిర్వహించి హైపవర్ కమిటీ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదించారని తెలిపారు. ఆ కమిటీతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్చలు జరిపి సమస్య పరిష్కారానికి చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని వివరించారు. జిల్లాలో శాంతియుత వాతావరణాన్ని కాపాడేందుకు, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా ప్రజలంతా పోలీసులకు సహకరించాలని డీఎస్పీ కోరారు.
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భోగాపురంలో అస్మిత అండర్–15 జిల్లా బాలికల రగ్బీ పోటీలుఅచ్యుతాపురం రూరల్: రగ్బీ ఇండియా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రగ్బీ అసోసియేషన్ సహకారంతో అనకాపల్లి జిల్లా రగ్బీ అసోషియేషన్ ఆధ్వర్యంలో అస్మిత అండర్–15 బాలికల జిల్లా అంతర్ పాఠశాల రగ్బీ పోటీలు ఈ నెల 10న భోగాపురం క్రీడా ప్రాంగణంలో నిర్వహించనున్నట్లు రగ్బీ ఇండియా కోచ్ వెంకట్ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. 2011 నుంచి 2014 మధ్య జన్మించిన విద్యార్థినులు ఈ పోటీల్లో పాల్గొనడానికి అర్హులని పేర్కొన్నారు. పాల్గొనే ప్రతి క్రీడాకారిణి తప్పనిసరిగా ఎన్ఎస్ఆర్ ఐడీ నమోదు చేసుకుని ఖేలో ఇండియా పోర్టల్లో రిజిష్ట్రేషన్ పూర్తి చేయాలని సూచించారు.
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భోజనం కోసం విద్యార్థుల పాట్లుడుంబ్రిగుడ: మండలంలోని దిగువ కొల్లాపుట్టు గ్రామంలోని పాఠశాలలో చదువుతున్న గొల్లూరివలస గ్రామ విద్యార్థులు మధ్యాహ్న భోజనం కోసం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సుమారు రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోని గొల్లూరివలస నుంచి విద్యార్థులు పాఠశాలకు మధ్యాహ్న భోజనంతోపాటు పుస్తకాల బ్యాగులు, వాటర్ బాటిళ్లు, క్యారేజీలను మోసుకుంటూ కాలినడకన వెళ్లాల్సి వస్తోంది. గత రెండు రోజులుగా పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం అందకపోవడంతో విద్యార్థులు ఇళ్ల వద్ద భోజనం సిద్ధం చేసుకుని క్యారేజీల్లో తీసుకువెళ్తున్నారు. దీంతో పుస్తకాల బ్యాగులతోపాటు భోజనం, వాటర్ బాటిళ్లు మోసుకుంటూ సుమారు రెండు కిలోమీటర్లు నడిచి పాఠశాలకు చేరుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లోని పాఠశాలలకు సెంటర్ పాయింట్గా ఉండటంతో ఈ పాఠశాలలో ప్రభుత్వం మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. అయితే గత రెండు రోజులుగా భోజనం అందకపోవడంతో విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. ప్రభుత్వం, సంబంధిత అధికారులు వెంటనే స్పందించి పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పునరుద్ధరించాలని తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు. విద్యార్థులు ప్రతిరోజూ పుస్తకాల బ్యాగులు, క్యారేజీలు, వాటర్ బాటిళ్లు మోసుకుంటూ దూరం నడవాల్సిన పరిస్థితికి పరిష్కారం చూపాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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అక్కడ వద్దంటే.. ఇక్కడ వాలారుసాక్షి, అనకాపల్లి: రాంబిల్లి మండలంలో కూటమి నేతలు పవిత్రమైన పంచదార్ల కొండను అక్రమంగా తవ్వేయడాన్ని వైఎస్సార్సీపీ అడ్డుకోవడంతో ఇప్పుడు రాంబిల్లిలోని రాముల వారి కొండను తొలిచేయడం మొదలెట్టారు. దేవుడు కొలువై ఉన్న కొండను అక్రమంగా తవ్వేస్తున్న వైనాన్ని చిత్రీకరించేందుకు మంగళవారం కొండపైకి వెళ్లిన ‘సాక్షి’ టీవీ బృందంపై కూటమి నాయకులు, వారి గూండాలు దౌర్జన్యానికి పాల్పడ్డారు. తాము తల్చుకుంటే ఏ కేసయినా పెడతామని, కారు యాక్సిడెంట్ కేసు కూడా పెడతామంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. ఇటీవల రాంబిల్లి మండలంలో పవిత్ర పంచదార్ల కొండను చంద్రబాబు కూటమి నేతలు అక్రమ మైనింగ్ చేస్తూ ఇష్టారీతిని తవ్వేస్తుండటంతో వైఎస్సార్సీపీ అడ్డుకొంది. పంచదార్ల కొండను నోమైనింగ్ జోన్గా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తూ వైఎస్సార్సీపీ ఆందోళనలు చేయడంతో ప్రభుత్వం మైనింగ్ నిలిపివేసింది. దీంతో కూటమి నేతలు రాంబిల్లిలోనే ఉన్న రాములవారి కొండపై పడ్డారు. అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడన్న విషయాన్ని, కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ జోన్ (సీఆర్జెడ్) నిబంధనలను బేఖాతరు చేస్తూ ఇష్టారీతిన తవ్వకాలు మొదలెట్టారు. ఈ విషయం తెలుసుకుని ‘సాక్షి’ టీవీ బృందం అక్కడకు వెళ్లి అక్రమ తవ్వకాలను చిత్రీకరిస్తుండగా కూటమి నేతలు దౌర్జన్యానికి పాల్పడ్డారు. మైనింగ్ ప్రాంతంలోకి వెళ్లకుండా కూటమి నాయకులు మైలపల్లి నాగరాజు, చింతకాయల కాశిరావు, ఎరిపల్లి గోవిందకృష్ణ, మైలపల్లి పైడిరాజుతో పాటు మరో ఆరుగురు ‘సాక్షి’ బృందంపై దౌర్జన్యానికి దిగారు. మీరు వీడియోలు తీస్తే అక్రమ కేసులు పెడతామని, కారు యాక్సిడెంట్ కేసులు కూడా పెడతామంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. ప్రభుత్వం మాది.. ఎటువంటి కేసయినా పెడతాం అంటూ బెదిరించినట్లు సాక్షి మీడియా బృందం తెలిపింది. సాక్షి టీవీ బృందంపై దౌర్జన్యం సమర్ధనీయం కాదు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు గుడివాడ అమర్నాథ్, కె.కె.రాజు సాక్షి టీవీ బృందంపై దౌర్జన్యానికి పాల్పడడం అత్యంత దురదృష్టకరమని మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్, వైఎస్సార్సీపీ విశాఖ జిల్లా అధ్యక్షుడు కె.కె.రాజు అన్నారు. అక్రమ మైనింగ్ జరుగుతున్న ప్రాంతాలను పరిశీలించడానికి వీల్లేదంటూ సాక్షి బృందాన్ని అడ్డుకోవడమే కాకుండా, వీడియో తీస్తే అక్రమ కేసులు పెడతామని బెదిరించడం ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధమని, ఏమాత్రం సమర్థనీయం కాదని అన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో వార్తలను సేకరించి ప్రజలకు చేరవేసే హక్కు, స్వేచ్ఛ మీడియాకు ఉన్నాయని, మీడియాపై దాడులు, బెదిరింపులు, అడ్డంకులు సృష్టించడం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు ప్రమాదకరమని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే సాక్షి బృందాన్ని అడ్డుకున్న వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని, అక్రమ మైనింగ్పై సమగ్ర విచారణ జరిపి నిజాలను ప్రజల ముందుంచాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.
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‘తారకరామ’ నీరు విడుదలమాడుగుల: మండలంలోని తాటిపర్తి వద్ద తారకరామ జలాశయం నుంచి ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణమూర్తి మంగళవారం సాగునీరు విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ ఏడాది వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల జలాశయాల్లో నీరు తక్కువగా ఉందన్నారు. అవసరం మేరకు పొదుపుగా వాడుకోవాలన్నారు. ఈ సందర్భంగా కొబ్బరికాయ కొట్టి సాగునీరు విడుదల చేశారు. ప్రతి నీటి బొట్టు రైతులకు అందజేయడానికి కృషి చేస్తామన్నారు. కార్యక్రమంలో మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ పుప్పాల అప్పలరాజు, పెద్దేరు నీటి సంఘం చైర్మన్ అద్దేపల్లి జగ్గారవు, పుప్పాల లక్ష్మీనారాయణ, ఆయకట్టు రైతులు పాల్గొన్నారు.
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కశింకోట పీఏసీఎస్కు పురస్కారంకశింకోట: కశింకోట ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘానికి 2025–26 సంవత్సరానికి ‘బెస్ట్ ఫెర్ఫార్మెన్స్’ పురస్కారం లభించింది. విజయవాడలో నిర్వహించిన ఏపీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకు 63వ ఫార్మేషన్ డే వేడుకల సందర్భంగా విజయవాడలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేశారు. ఆప్కాబ్ చైర్మన్ గన్నె వీరాంజనేయులు, డీసీసీబీ చైర్ పర్సన్ కోన తాతారావు చేతుల మీదుగా సంఘ చైర్ పర్సన్ సిదిరెడ్డి శ్రీనివాసరావు, సీఈవో ద్వారపురెడ్డి నూకేశ్వరరావు పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. పురస్కారం రావడం జిల్లా సహకార రంగానికి గర్వ కారణంగా నిలిచిందని పలువురు అభినందనలు తెలిపారు.
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వాగులు ధ్వంసం చేసి రోడ్డు నిర్మించడం తగదుతుమ్మపాల: క్వారీ లారీలు రాకపోకలు సాగించేందుకు గెడ్డలు, వాగులను ధ్వంసం చేసి, ప్రత్యేక నిధులతో రోడ్డు నిర్మించడం తగదని, వెంటనే నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ అనకాపల్లి మండలం చింతనిప్పుల అగ్రహారం ఎస్సీ కాలనీ వాసులు మంగళవారం రోడ్డుపై బైఠాయించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు మాట్లాడుతూ తమకు కనీసం సమాచారం ఇవ్వలేదని, ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కూడా చేయకుండా కాలనీకి ఆనుకుని లారీల రాకపోకల కోసం ప్రత్యేక రోడ్డు వేయడం దారుణమన్నారు. గ్రామానికి శివారున ఉన్న తమ కాలనీ ప్రజల బాగోగుల గురించి స్థానిక ఎమ్మెల్యే, అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపించారు. ఈ లారీలు మితిమీరిన వేగంతో రాకపోకలు సాగిస్తాయని, ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కలెక్టర్ స్పందించి సమస్య పరిష్కరించేవరకూ రోడ్డు పనులను అడ్డుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బోని భూలోకేశ్వరరావు, పాతపాటి బాబులు, బోని రాంబాబు, బచ్చలి శేఖర్, బచ్చలి గంగరాజు, మహిళలు, స్థానిక రైతులు పాల్గొన్నారు. దళితులు, రైతుల నిరసన
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సాగునీరునాతవరం: బిటిష్ హయాంలో నిర్మించిన నిమ్మకట్టు ఆనకట్ట పరిధిలో పంట కాలువలో పూడికతీత పనులపై అధికారుల అవగాహన రాహిత్యం రైతుల పాలిట శాపంగా మారింది. క్షేత్ర స్థాయిలో నీటి సంఘాల అధ్యక్షులు, రైతులు చూపిన పనులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వకుండా అధికారులు నిర్లక్ష్యం చేయడంపై రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జిల్లాలోనే ఏకైక మేజరు ప్రాజెక్టు తాండవ రిజర్వాయరు నీరుపై ఆధారపడి రెండు జిల్లాల పరిధిలో ప్రతి ఏటా ఖరీఫ్ సీజన్లో 52 వేల ఎకరాలు వరి పంట సాగు చేస్తుంటారు. ప్రాజెక్టులో కాస్త నీటి నిల్వలు ఆశాజనకంగా ఉండడంతో ఆగస్టులో ఖరీఫ్ సాగుకు నీరు విడుదల చేసేందుకు ప్రాజెక్టు కమిటీ అధికారులు నిర్ణయించారు. తాండవ ప్రాజెక్టులో ఉన్న నీటిని ఆయకట్టుకు విడుదల చేస్తే కేవలం 70 రోజులు మాత్రమే ప్రవహిస్తుంది. మిగతా పంట కాలానికి నీటి కోసం వరుణుడిపై ఆధారపడాలి. నీటిని ఆయకట్టుకు విడుదల చేసే ముందు పంట కాలువలో పూడికతీత పనులు పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. ఆలా చేయకుండా నీరు విడుదల చేస్తే శివారు ఆయకట్టుకు నీరు అందని పరిస్థితి ఉంది. తాండవ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేయక ముందు మండలంలో రాజుపేట అగ్రహారం గ్రామ సమీపంలో తాండవ నదిపై బ్రిటిష్ హయాంలో నిమ్మకట్టు ఆనకట్ట నిర్మించారు. ప్రస్తుతం ఈ ఆనకట్ట ప్రధాన కాలువలు పూడిక, పిచ్చిమొక్కలు పెరిగిపోయి కాలువలు కన్పించని విధంగా దర్శనమిస్తున్నాయి. ఆయా పంట కాలువలు అభివృద్ధి చేయకుండా తాండవ రిజర్వాయర్ నీటిని ఖరీఫ్ సాగుకు విడుదల చేస్తే నీరంతా వృథా అవుతుందని రైతులు చెబుతున్నారు. ఈ నెల 18న తాండవ రిజర్వాయరు దిగువన ఆయకట్టుకు నీటి విడుదల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ప్రాజెక్టు కమిటీ రైతుల సమావేశంలో నిమ్మకట్టు ఆనకట్ట పరిధిలో కాలువలు అభివృద్ధి చేయాలని నీటి సంఘం అధ్యక్షుడు అప్పన దివాణం, ఈ ప్రాంత రైతులు అఽడిగారు. ఈ సమస్య చాలా కాలంగా వెంటాడుతుందని ఒక కిలోమీటరు మేర పూడిక పనులు చేపట్టాలని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అయితే ఇంతవరకూ ఎటువంటి పను లు చేపట్టలేదు. రెండు రోజుల క్రితం ఈ ఆనకట్ట పరిధిలో గల నాతవరం మండలం, కాకినాడ జిల్లా కోటనందూరు మండలాలకు చెందిన నీటి సంఘాల అధ్యక్షులు ప్రాజెక్ట్ కమిటీ చైర్మన్ కరక సత్యనారాయణ రైతులతో కలిసి కాలువలో పూడికను స్వయంగా ఇరిగేషన్ అధికారులకు చూపించారు. పంట కాలువల ద్వారా నాతవరం మండలంలో రాజుపేట అగ్రహారం, మన్యపురట్ల, లింగంపేట, కొత్త రామచంద్రపురం, వి.బి.ఆగ్రహారం, మాసయ్యపేట, బుచ్చెంపేట, వై.బి.అగ్రహారం, ఎం.బి.పట్నం, గన్నవరం, వై.బి.పట్నం, గన్నవరం మెట్ట, కాకినాడ జిల్లా కోటనందూరు మండలంలో అల్లి పూడి, కాకరాపల్లి , లక్ష్మిపురం, భీమవరపుకోట, ఎస్.ఆర్.పేట, అప్పలరాజుపేట, బిళ్లనందూరు, ఇండుగబిల్లి జగన్నాథపురం, కోటనందూరు గ్రామా ల పరిధిలో సుమారుగా 10వేల ఎకరాలకు సాగు నీరు అందాల్సి ఉంది. తాండవ ప్రాజెక్టు నుంచి నీరు విడుదల చేసినా నిమ్మకట్టు అనకట్ట కాలువలు అభివృద్ధి చేయకపోతే ఆయా గ్రామాల్లో పంట పొలాలకు సాగునీరు ప్రవహించదు. తాండవ ప్రాజెక్టు నీరు విడుదల చేసేలోగా పంట కాలువలు బాగు చేయాలని ఆయకట్టుదారులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. బ్రిటిష్ హయాంలో నిర్మించిన నిమ్మకట్టు ఆనకట్ట ఆనకట్టపై ఆధారపడి రెండు జిల్లాల్లో వేలాది ఎకరాల ఆయకట్టు కాలువల్లో పేరుకుపోయిన పూడిక, పెరిగిన తుప్పలు పూడికతీతపై కూటమి ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం తాండవ నీరు విడుదల చేసినా వృథా కావడం తథ్యం శివారు భూములకు నీరందడం ప్రశ్నార్థకం
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ఫణిగిరి కొండపై ఆగని దందాయలమంచిలి: రాంబిల్లి మండలం పంచదార్లలో ముక్కంటి కొలువైన ఫణిగిరి కొండపై అక్రమ తవ్వకాలు చేపడుతూ అక్రమ క్వారీకి పాల్పడుతున్న వారిపై ప్రభుత్వం ఏం చర్యలు తీసుకుంటుందని వైఎస్సార్సీపీ యలమంచిలి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త కరణం ధర్మశ్రీ ప్రశ్నించారు. సోమవారం ఆయన యలమంచిలిలో స్థానిక విలేకర్లతో మాట్లాడారు. పంచదార్ల ఫణిగిరి కొండపై సర్వే నెంబరు 1తో పాటు, 156/పీ సర్వే నంబరులో భారీ స్థాయిలో అక్రమ క్వారీని నిర్వహించారని ఆరోపించారు. కానీ సర్వే నంబర్ 1కు సంబంధించి మాత్రమే రాంబిల్లి తహసీల్దార్, అనకాపల్లి ఏడీ మైన్స్, స్థానిక వీఆర్వోపై చర్యలు తీసుకుని చేతులు దులిపేసుకున్నారని చెప్పారు. అక్రమ గ్రావెల్ తవ్వకాలకు సంబంధించిన ఫొటోలు, మ్యాపులను ఆయన చూపారు. సర్వే నంబరు 1 మాట అలా ఉంచితే సర్వే నం.156/పీ సంగతి ఏంటని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఈ అక్రమ క్వారీకి అనుమతులు కూడా కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాతే 2025 జూలై 18వ తేదీన అనుమతులు ఇచ్చారన్నారు. హరిపురంలో అక్రమ క్వారీని నిలుపుదల చేసి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించామని చెప్పారు. ఈ మేరకు స్థానికంగా వున్న ఉప్పులూరి నాయుడు, వెంకటాపురం మాజీ సర్పంచ్ తాతబ్బాయి, రాజు తదితరులు హైకోర్టులో పిల్దాఖలు చేసినట్టు చెప్పారు. దీనిపై సర్వే జరపకుండా ప్రభుత్వం కేవలం సర్వే నంబర్ 1కు సంబంధించి మాత్రమే జరిగిన అక్రమ క్వారీ, తవ్వకాలను పరిగణనలోనికి తీసుకుని దిగువ స్థాయి ఉద్యోగులను సస్పెండ్ చేసిందన్నారు. 156 సర్వే నంబరులో జరిగిన అక్రమ క్వారీపై ఇంతవరకూ కనీస విచారణ కూడా జరపలేదని, దీని వెనుక వున్న కారణాలు అందరికీ తెలుసునన్నారు. ఈ వ్యవహారంలో రూ.వందల కోట్లు చేతులు మారాయని ఆరోపించారు. ఒకరిద్దరు బడా రాజకీయ నాయకుల అండదండలతో ఈ అక్రమ మైనింగ్ పరమేశ్వరుడు కొలువైన కొండపై జరగడం చాలా బాధాకరమన్నారు. కావాలనే అధికారులపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి సర్వే నంబరు 156లో జరిగిన అక్రమ క్వారీపై విచారణ జరగకుండా అడ్డుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించి అసలు సూత్రదారులను చట్టం ముందు నిలబెట్టి వాస్తవాలను ప్రజలకు తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ కూడా అధికారపార్టీ నాయకులు, అక్రమ మైనింగ్ చేసే వారిని కాపాడుతూ చిరు ఉద్యోగులను బలిపశువులను చేయడం మంచిది కాదన్నారు. తక్షణమే పంచదార్లలో ప్రాచీన శైవక్షేత్రం సమీపంలో అక్రమంగా తరలించుకుపోయిన లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల సంగతి తేల్చాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. సమావేశంలో రాంబిల్లి జెడ్పీటీసీ ధూళి నాగరాజు,ఎంపీపీ గొట్టుముక్కల శ్రీనుబాబు,వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్య నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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గంజాయి రహిత రాష్ట్ర నిర్మాణమే లక్ష్యంస్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడునర్సీపట్నం: మాదక ద్రవ్యాల రహిత సమాజమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం, పోలీసుశాఖ పని చేస్తోందని స్పీకర్ సిహెచ్.అయ్యన్నపాత్రుడు పేర్కొన్నారు. జిల్లా పోలీసుశాఖ ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించిన సంకల్పం 2.0 మెగా గంజాయి అవగాహన కార్యక్రమాన్ని స్టార్ హోమ్స్ ఫంక్షన్ హాల్లో సోమారం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ గంజాయి నిర్మూలనకు మీడియా, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు బాధ్యతయుతంగా ప్రవర్తించాలని పిలుపునిచ్చారు. మత్తు పదార్థాలకు అలవాటుపడి యువత తమ జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దని, గంజాయి నిర్మూలనకు పోలీసులకు పూర్తిస్థాయిలో సహకరించాలని సూచించారు. జిల్లా ఎస్పీ తుహిన్ సిన్హా మాట్లాడుతూ గత కొద్ది కాలంగా గంజాయి సాగు, అక్రమ రవాణాను 90 శాతంకు పైగా అరికట్టగలిగామన్నారు. చెక్పోస్టులు, నిఘా కెమెరాలు, డ్రోన్లు, స్నిఫర్ డాగ్స్ సహాయంతో అక్రమ రవాణాను అడ్డుకుంటున్నామన్నారు. గంజాయి వినియోగాన్ని తుడిచిపెట్టాలంటే ప్రజలు, విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు భాగస్వామ్యం అత్యంత కీలకమన్నారు. మత్తుకు బానిసలైన వారిని నేరస్తులుగా చూడకుండా డి–ఎడిక్షన్ సెంటర్ల ద్వారా వారికి చికిత్స అందించి పునరావసం కల్పిస్తామన్నారు. సినీ నటుడు బ్రహ్మాజీ మాట్లాడుతూ యువత తమ లక్ష్యాల వైపు పయనించాలి తప్ప వ్యసనాల బారినపడి తల్లిదండ్రులు కన్న కలలను తుంచవద్దన్నారు. పోలీసుల ఈ సంకల్పం 2.0 ప్రయత్నానికి ప్రతి ఒక్కరూ మద్దతుగా నిలవాలని కోరారు. డీఎస్పీ పి.శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రజల రక్షణ కోసం 112, గంజాయి సమాచారం అందించడానికి 1972 టోల్ ఫ్రీ నంబర్లను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలిపారు. సమాచారం ఇచ్చిన వారి వివరాలను అత్యంత రహస్యంగా ఉంచుతామన్నారు. మత్తు పదార్ధాల దుష్ఫరిణామాలపై విద్యార్ధులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, నాటికలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి.కార్యక్రమంలో సీఐలు గపూర్, రేవతమ్మ, మురళి, రామకృష్ణ, సతీష్, పిల్లా రమేష్, ఈగల్ ఇన్స్పెక్టర్లు దేవుళ్లు, నాగరాజు, ఎస్సైలు రాజారావు, ఉమామహేశ్వరరావు, రమేష్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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దుకాణాల తొలగింపునకు ఆదేశాలురావికమతం: స్థానిక మండల పరిషత్ స్థలంలో రూ.కోట్లు విలువ చేసే స్థలంలో అనధికారకంగా ఏర్పాటు చేసిన దుకాణాలను ఆర్ఐ రమణబాబు సోమవారం పరిశీలించారు. ఇక్కడ 15 మంది అక్రమంగా షాపులు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ప్రభుత్వ ఆదాయానికి నష్టం వాటిల్లుతుందని రావికమతం గ్రామానికి చెందిన గెంజి వెంకటరమణ గత సోమ వారం కలెక్టరేట్ పీజీఆర్ఎస్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్ఐ పరిశీలించి మాట్లాడుతూ ఇక్కడ సర్వే నంబరు 103–2లో 15 మంది నిర్మించుకున్న దుకాణాలను తక్షణమే తొలగించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశామన్నారు. తొలగించకపోతే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి ఉన్నతాధికారులకు నివేదిస్తామన్నారు. వీఆర్వోలు నాగరాజు, శంకర్, వీఆర్ఏ లోవ పాల్గొన్నారు.
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వరిలో వెద పద్ధతి మేలువ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వీసీ సత్యనారాయణ యలమంచిలి రూరల్: ఎల్నినో నేపథ్యంలో రైతులు సంప్రదాయ వరి సాగుకు బదులుగా స్వల్పకాలిక పద్ధతుల్లో వరి సాగు చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వైస్ చాన్సలర్ డాక్టర్ పీవీ సత్యనారాయణ సూచించారు. సోమవారం యలమంచిలి మండలం పులపర్తి, పద్మనాభరాజుపేట, బయ్యవరం గ్రామాల్లో పొలాలను, అక్కడక్కడ సాగులో ఉన్న వివిధ పంటలను స్థానిక వ్యవసాయాధికారులు, శాస్త్రవేత్తలతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు. ప్రస్తుత వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో సాగులో చేపట్టాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి రైతులకు వివరించారు. జూన్, జూలై నెలల్లో 52 శాతం వర్షపాతం లోటు నమోదైందన్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో 6 శాతం మాత్రమే వరి పంట సాగవుతోందన్నారు. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ మాసాల్లో వర్షాలు ఆశాజనకంగా కురిసే అవకాశం ఉందని, ఆ సమయంలో జిల్లాలో ఖరీఫ్ సాగు ఊపందుకుంటుందన్నారు. ఇప్పటికే రైతులు సాగు చేసిన పచ్చిరొట్ట, పీఎండీఎస్ పంటల వల్ల నేల సారం పెరుగుతుందన్నారు. వర్షాలు కురిస్తే స్వల్ప, మధ్యకాలిక వరి రకాలు సాగు చేసుకోవచ్చని చెప్పారు. వెద పద్ధతిలో కలుపు యాజమాన్యం ముఖ్యమని తెలిపారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై కూడా దృష్టి సారించాలని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో కొక్కిరాపల్లి ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా కేంద్రం అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ రిసెర్చ్ డాక్టర్ సీహెచ్ ముకుందరావు, చెరకు ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఎ. అప్పలస్వామి, ఆర్ఏఆర్ఎస్ విస్తీర్ణం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ .డి ఉమామహేశ్వర్రావు, డాక్టర్ వి. గౌరీ, శాస్త్రవేత్తలు డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ కుమారి, డాక్టర్ ఏబీఎం శిరీష, డాక్టర్ కె. శైలజ, బండి నాగేంద్రకుమార్, డాక్టర్ వి. ప్రసాద్, ఏవో పొలిమేర మోహన్రావు, ఏపీసీఎంఫ్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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మాతాశిశు సంక్షేమానికి అంగన్వాడీలు కీలకంతుమ్మపాల: జిల్లాలో ఖాళీగా ఉన్న అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, సహాయకుల ఎంపిక ప్రక్రియను పారదర్శకంగా, వేగవంతంగా పూర్తి చేసినట్టు కలెక్టర్ విజయకృష్ణన్ తెలిపారు. ఎంపికై న అభ్యర్థులకు కలెక్టరేట్లో సోమవారం ఆమె నియామక పత్రాలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ గత నెల 20, 23న నిర్వహించిన ఇంటర్వ్యూల ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తి చేశామన్నారు. అంగనన్వాడీ కార్యకర్తలు, సహాయకులు మొత్తం 170 మందికి నియామక పత్రాలు అందజేశామన్నారు. గ్రామీణ స్థాయిలో మాతాశిశు సంక్షేమానికి అంగన్వాడీ వ్యవస్థ అత్యంత కీలకమైనదని, ప్రభుత్వం అందించిన ఈ అవకాశాన్ని బాధ్యతాయుతంగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆదేశించారు. మాతాశిశు సంక్షేమం, గర్భిణి అయినప్పటి నుంచి మాతృమూర్తులకు రక్తహీనత (అనీమియా) రాకుండా చూడడం, ఐదేళ్ల లోపు పిల్లలకు సరైన పౌష్టికాహారం అందించడం అంగనన్వాడీల ప్రాథమిక బాధ్యత అన్నారు. సెంటర్లకు వచ్చే పిల్లలకు నాణ్యమైన ఆహారంతో పాటు పూర్వ ప్రాథమిక విద్యను అందించాలని తెలిపారు. ప్రభుత్వం అందించే మొబైల్ ఫోన్లలో సంబంధిత యాప్ల ద్వారా రోజువారీ హాజరు, బియ్యం/రేషన్ పంపిణీ, సంపూర్ణ పోషణ అమలు వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు నమోదు చేయాలని చెప్పారు. వైద్య ఆరోగ్య శాఖతో సమన్వయం చేసుకుంటూ పిల్లలు, గర్భిణులకు పోలియో, ధనుర్వాతం వంటి వ్యాధి నిరోధక టీకాలు సకాలంలో అందేలా కార్డ్ ఆధారిత రిజిస్ట్రేషన్, మానిటరింగ్ చేపట్టాలన్నారు. కార్యక్రమంలో ఐసీడీఎస్, సీడీపీఓలు, ఇమ్యునైజేషన్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. తల్లిపాల వారోత్సవాలపై పోస్టర్ విడుదల పుట్టిన వెంటనే తల్లిపాలను ప్రారంభించడం, తొలి ఆరు నెలల పాటు శిశువుకు తల్లిపాలు మాత్రమే ఇవ్వడం ద్వారా బిడ్డకు ఆరోగ్యవంతమైన జీవితాన్ని ప్రసాధించినట్టేనని కలెక్టర్ విజయకృష్ణన్ అన్నారు. ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాల సందర్భంగా సోమవారం కలెక్టర్ కార్యాలయ సమావేశ మందిరంలో ఆమె పోస్టర్ ఆవిష్కరణ చేశారు. జిల్లాలోని ఆరోగ్య సిబ్బంది, అంగన్వాడీ సిబ్బంది, సంబంధిత అధికారులు తల్లిపాల ప్రాముఖ్యతను ప్రతి తల్లి, కుటుంబానికి చేరవేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య అధికారి డాక్టర్ అచ్చుతకుమారి, జిల్లా వ్యాధి నిరోధక టీకాల అధికారి డా. చంద్రశేఖర్ దేవ్, శిశు సంక్షేమ శాఖ పీడీ సూర్యలక్ష్మి, ఐసీడీఎస్ సీడీపీఓలు పాల్గొన్నారు.
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కుటుంబ సభ్యులకు తప్పని ఇబ్బందులుకలెక్టరేట్లోకి అర్జీదారునికి మాత్రమే అనుమతి ఇవ్వడం వల్ల ఆయనతో వచ్చిన కుటుంబ సభ్యులు బయటే వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, మహిళలకు తోడుగా వచ్చిన వారికి కూర్చునేందుకు టెంట్లు, కుర్చీలు, తాగునీటి వంటి కనీస సౌకర్యాలు కూడా లేకపోవడంతో చెట్ల కిందే నేలపై కూర్చొని గంటల తరబడి ఎదురు చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. గతంలో అందుబాటులో ఉన్న టెంట్లు, కుర్చీలు, మంచినీటి సౌకర్యాలు ప్రస్తుతం లేకపోవడంతో తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు. కనీసం సోమవారం రోజైన టెంట్లు, కుర్చీలు కొనసాగించాలని కోరుతున్నారు.
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బలవంతపు భూసేకరణను వ్యతిరేకిస్తూ ధర్నాకె.కోటపాడు: గొండుపాలెంలో ఎంఎస్ఎంఈ పార్కు ఏర్పాటుకు రైతుల నుంచి బలవంతపు భూసేకరణ తగదని సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి డి.వెంకన్న తెలిపారు. సీపీఎం ఆధ్వర్యంలో సోమవారం తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద గ్రామ రైతులతో కలిసి ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎంఎస్ఎంఈ పార్కు కోసం రైతులకు రెవెన్యూ అధికారులు ఇచ్చిన నోటీసులను వెనక్కి తీసుకోవాలని కోరారు. 2013 భూసేకరణ చట్టాన్ని అనుసరించి ఎటువంటి గ్రామసభలను నిర్వహించకుండా ఎంఎస్ఎంఈ పార్కు కోసం భూసేకరణ చేపట్టడం అన్యాయమన్నారు. రైతుల మనోభావాలను గుర్తించి ఎంఎస్ఎంఈ పార్కు ఏర్పాటు నిర్ణయాన్ని విరమించుకోవాలని కోరారు. సీపీఎం నాయకులు గండి నాయినిబాబు, ఈర్లె నాయుడుబాబు, రైతులు గంగన్నపాత్రుడు, నాగమణి, సతీష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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మాస్కో ప్రభుత్వంతో జీవీఎంసీ చారిత్రాత్మక ఒప్పందంస్మార్ట్ రవాణా, డిజిటల్ ఆవిష్కరణలకుఅంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యం డాబాగార్డెన్స్: జీవీఎంసీ–రష్యా సమాఖ్యలోని మాస్కో ప్రభుత్వం మధ్య కుదిరిన మెమొరాండం ఆఫ్ కోఆపరేషన్ (ఎంవోసీ) విశాఖపట్నాన్ని ప్రపంచస్థాయి స్మార్ట్, సుస్థిర నగరంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా కీలక ముందడుగని జీవీఎంసీ కమిషనర్ కేతన్గార్గ్ తెలిపారు. మాస్కోలో నిర్వహించిన 5వ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సమ్మిట్లో మాస్కో డిప్యూటీ మేయర్, రవాణా, రహదారి మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి శాఖాధిపతి మక్సిమ్ లిక్సుటోవ్తో కలిసి ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా ఆధునిక, సుస్థిర పట్టణ రవాణా వ్యవస్థల అభివృద్ధి, సమగ్ర రవాణా ప్రణాళికలు, ఇంటెలిజెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్లు, టికెటింగ్ వ్యవస్థల డిజిటలైజేషన్తో పాటు కృత్రిమ మేధస్సు ఆధారిత రవాణా నిర్వహణ మెరుగవుతుందన్నారు. అలాగే విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజియన్ రాష్ట్రంలో ఆర్థికాభివృద్ధి, సాంకేతిక ఆవిష్కరణలకు ప్రధాన కేంద్రంగా మారుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
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వినతుల పరిష్కారంపై అసంతృప్తితుమ్మపాల: వివిధ మండలాలు, గ్రామాల నుంచి తమ సమస్యలకు పరిష్కారం కోరుతూ సోమవారం కలెక్టరేట్కు వచ్చిన అర్జీదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. వ్యయప్రయాసలతో కలెక్టరేట్కు చేరుకున్న వీరికి కనీస సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో గంటల తరబడి చెట్ల కిందే నిరీక్షించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. గేటు దగ్గర నుంచి ఏర్పాటు చేసిన క్యూలైన్ల కారణంగా సగం రోజంతా వేచి ఉండాల్సి వస్తోందని అర్జీదారులు వాపోతున్నారు. కలెక్టరేట్ ప్రధాన గేటు వద్ద నుంచే వినతుల విభాగానికి ఒక లైన్, అర్జీల ఆన్లైన్ నమోదు కోసం మరో లైన్, అనంతరం పీజీఆర్ఎస్ వేదిక వద్దకు వెళ్లేందుకు మరో రెండు లైన్లలో నిలబడాల్సి వస్తోంది. ఒక్క వినతిని సమర్పించేందుకు మూడు గంటల సమయం పడుతోందని, తీరా జిల్లా అధికారులు వద్దకు వెళ్లేసరికి అర్జీని తీసుకుని సంబంధిత శాఖ అధికారికి అందించి చేతులు దులుపుకుంటున్నారని అర్జీదారులు చెబుతున్నారు. జిల్లా స్థాయి అధికారుల ఎదుట తమ సమస్యలను వివరించినప్పటికీ, అనేక వినతులు పరిష్కారం కాకుండానే ముగుస్తున్నాయని, ఒకే సమస్యపై పలుమార్లు కలెక్టరేట్కు వచ్చినా క్షేత్రస్థాయి విచారణ లేకుండానే అర్జీలను ముగించడం పరిపాటిగా మారిందంటున్నారు. పునరావృత అర్జీలపై జిల్లా స్థాయిలో ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి, క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన నిర్వహించి శాశ్వత పరిష్కార మార్గాలు చూపాలని ప్రభుత్వాన్ని, జిల్లా యంత్రాంగాన్ని కోరుతున్నారు. టూరిజం, దేవాదాయ శాఖ అధికారుల కలెక్టర్ ఆగ్రహం అధికారులు వ్యక్తిగతంగా క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటించి అర్జీదారులు సంతృప్తి చెందేలా సమస్యలను పరిష్కరించాలని వివిధ శాఖల అధికారులను కలెక్టర్ విజయ కృష్ణన్ ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్, రెవెన్యూ క్లినిక్ల కార్యక్రమంలో ఆమెతోపాటు జాయింట్ కలెక్టర్ శౌర్యమాన్ పటేల్, డీఆర్వో వై.సత్యనారాయణరావు ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రజల వినతులపై క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన జరపకుండా, అర్జీలను పెండింగ్లో పెట్టడం పట్ల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. టూరిజం, దేవాదాయ శాఖ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్లడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పంచాయతీ రాజ్ ఇంజనీరింగ్ శాఖ పురోగతి లేకపోవడంతో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సెర్ప్ అందించిన అర్జీల పరిష్కార వేగాన్ని పెంచి, అన్ని అర్జీలను వెంటనే క్లియర్ చేయాలని సూచించారు. విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ, ప్రజలను తిప్పించుకునే అధికారులపై శాఖాపరమైన కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. పీజీఆర్ఎస్– 170, రెవెన్యూ క్లినిక్– 145 అర్జీలు మొత్తం – 315 అర్జీలు నమోదయ్యాయి.
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విధుల్లో మీ అంకితభావం అందరికీ ఆదర్శంతుమ్మపాల: రెవెన్యూ శాఖలో 36 ఏళ్ల పాటు నిబద్ధతతో పనిచేసి పదవీ విరమణ పొందిన సుబ్బలక్ష్మిని ఉద్యోగులు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని కలెక్టర్ విజయకృష్ణన్ అన్నారు. సోమవారం కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో ఆత్మీయ వీడ్కోలు సభ నిర్వహించి ఆమెను కలెక్టర్ సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఎంతటి ఒత్తిడినైనా ప్రశాంతతతో స్వీకరిస్తూ వృత్తి బాధ్యతలు నిర్వర్తించి ఒక ‘రోల్ మోడల్‘ (ఆదర్శ అధికారి)గా నిలిచారని అభివర్ణించారు. జేసీ శౌర్యమాన్ పటేల్, డీఆర్వో వై.సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ సహోద్యోగులతో స్నేహపూర్వకంగా మెలుగుతూ, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో చూపిన అంకితభావం అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తుందన్నారు. పదవీ విరమణ పొందిన స్పెషల్ గ్రేడ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ సుబ్బలక్ష్మి మాట్లాడుతూ తన కెరీర్లో ఎందరో సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులతో పనిచేసే అవకాశం లభించిందని పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. స్పెషల్ గ్రేడ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ సుబ్బలక్ష్మికిఘనంగా వీడ్కోలు సత్కారం
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బస్సుల సంఖ్య పెంచాలని నిరసనఏపీఎస్ ఆర్టీసీని కాకుండా ప్రైవేట్ వ్యవస్థలకు విద్యుత్ బస్సులు ఇవ్వొద్దని, సీ్త్రశక్తి స్కీం వల్ల పెరిగిన మహిళ ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా బస్సుల సంఖ్య పెంచాలని, ఖాళీలు భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఏపీపీటీడీ ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో (ఆర్టీసీ) ఉద్యోగులు కలెక్టరేట్ వద్ద నిరసన చేశారు. జేఏసీ ఉద్యమంలో 3వ విడత పిలుపులో భాగంగా ఉద్యోగుల సంతకాలతో కూడిన వినతిపత్రం కలెక్టర్కు అందించామని నాయకులు తెలిపారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమస్యలు పరిష్కరించకుండా కొత్త సమస్యలు తీసుకురావడం అన్యాయమన్నారు. వీటిపై ఉద్యోగులంతా పోరాటం చేస్తామన్నారు. జిల్లా జేఏసీ నాయకులు, అనకాపల్లి డిపో జేఏసీ నాయకులు, నర్సీపట్నం డిపో జేఏసీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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డీఎస్సీ అక్రమాలపై నేడు టౌన్హాల్ సమావేశంనక్కపల్లి: డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలు, నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసేందుకు పార్టీ పిలుపు మేరకు మంగళవారం నక్కపల్లి లోటౌన్హాల్(రౌండ్ టేబుల్ )సమావేశం నిర్వహిస్తున్నట్టు మాజీ ఎమ్మెల్యే, నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త కంబాల జోగులు తెలిపారు. సుబ్బరామిరెడ్డి కల్యాణ మండపంలో మద్యాహ్నం 3 గంటలకు నిర్వహిస్తున్న ఈ సమావేశంలో కూటమిప్రభుత్వం ఈ ఏడాది నిర్వహించిన డీఎస్సీలో చాలా అక్రమాలు జరిగాయన్నారు. అర్హులైన నిరుద్యోగులకు అన్యాయం జరిగిందన్నారు. లక్షలాది రూపాయలు చేతులు మారాయన్నారు. అలాగే రెండేళ్ల నుంచి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ సక్రమంగా విడుదల చేయడం లేదన్నారు. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీ మేరకు నిరుద్యోగ భృతి చెల్లించలేదన్నారు. బీసీలకు యాభైఏళ్లకే పింఛను ఇస్తామని మోసం చేసారని ఆరోపించారు. వీటన్నింటిపై ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో చర్చించడంతో పాటు, ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చి అమలు చేయించడానికి పార్టీ అఽధిష్టానం కార్యాచరణ రూపొందించిందన్నారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు. కలెక్టర్లకు వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం నియోజకవర్గ మండల స్థాయిలో నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు. ఈ ఆందోళనలో చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలను గురించి వివరించడం, చర్చించేందుకు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర, జిల్లా, నియోజకవర్గ స్థాయిలో పదవులు పొందిన వారు, మండల పార్టీ అధ్యక్షులు, విద్యార్థి, యువజన విభాగాల నాయకులు, వివిధ అనుబంధ విభాగాల అధ్యక్షులు, మాజీ సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు, సీనియర్ నాయకులు పార్టీ బాధ్యులంతా పాల్గొనాలని ఆయన కోరారు.
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పిడుగు పడి రైతు మృతిదేవరాపల్లి: మండలంలోని ఎం.అలమండలో సోమవారం సాయంత్రం పిడుగు పడి గ్రామానికి చెందిన సిరపరపు నాయుడు (51) మృతి చెందారు. మరో రైతు ఆళ్ల సన్యాసినాయుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి మృతుడి కుటుంబీకులు తెలిపిన వివరాలిలా ఉన్నాయి. ఎం.అలమండకు చెందిన సిరపరపు నాయుడు కుటుంబంతో కలిసి సుజాతనగర్లో నివాసం ఉంటున్నారు. పొలం పనులు చేయించేందుకు సోమవారం ఉదయం స్వగ్రామం ఎం.అలమండకు వచ్చారు. కూలీలతో పనులు చేయిస్తుండగా సాయంత్రం 4 గంటల ప్రాంతంలో ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షం ప్రారంభమైంది. దీంతో భారీ శబ్ధంతో కూడిన పిడుగు నేరుగా నాయుడుతో పాటు ప్రక్కనే ఉన్న సన్యాశినాయుడుపై పడింది. దీంతో ఇద్దరూ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయారు. వెంటనే అక్కడ ఉన్నవారంతా స్పృహ తప్పి పడిపోయిన వారిద్దరినీ కె.కోటపాడు సీహెచ్సీకి తరలించారు. వైద్యులు పరీక్షించి సిరపరపు నాయుడు అప్పటికే మృతి చెందినట్టు నిర్ధారించారు. తీవ్రంగా గాయపడి అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న సన్యాసినాయుడును మెరుగైన వైద్యం కోసం విశాఖ కేజిహెచ్కు తరలించారు. మృతుడికి భార్య శిరీషతో పాటు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. పొలం పనులు చేయించేందుకు వచ్చిన నాయుడు పిడుగుపాటుకు గురై మృతిచెందడంతో కుటుంబ సభ్యులు పుట్టెడు దుఃఖంలో మునిగిపోయారు. నాయుడు మృతదేహాన్ని చూసి కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. స్థానిక మాజీ సర్పంచ్ పోతల లక్ష్మీ భర్త, వీఆర్వో పోతల శంకరావుకు నాయుడు స్వయాన మేనల్లుడు. దీంతో ఎం.అలమండలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ప్రమాద ఘటనపై బాధిత కుటుంబీకులు తహసీల్దార్, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. మాజీ డిప్యూటీ సీఎం బూడి సంతాపం సిరపరపు నాయుడు మృతికి మాజీ డిప్యూటీ సీఎం బూడి ముత్యాలనాయుడు, ఎంపీపీ చింతల బుల్లిలక్ష్మి, జెడ్పీటీసీ కర్రి సత్యం, వైఎస్సార్సీపీ మండల అధ్యక్షుడు బూరె బాబురావు తదితర నాయుకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, గ్రామస్తులు సంతాపం వెలిబుచ్చారు.
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లేఅవుట్లో మట్టి తవ్వకాలపై ఆందోళనఅచ్చుతాపురం మండలం దొప్పెర్లలో ఎల్పీ నంబరు 38/2004, 4/2005 అన్ని అనుమతులతో ఏర్పాటు చేసిన లేఅవుట్లో కొనుగోలు చేసిన ప్లాట్ స్థలాల్లో మట్టి తవ్వకాలతో అక్రమ మైనింగ్ చేపడుతూ తమను భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్న వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ప్లాట్ల యాజమానులు కలెక్టరేట్ వద్ద నిరసన చేపట్టారు. అక్రమ తవ్వకాల నిలిపివేసి బాధ్యులపై చర్యలు కోరుతూ సాయిప్రియా కన్స్ట్రక్షన్స్ తరపున ఇప్పటికే తహసీల్దార్, పోలీలసుకు ఫిర్యాదులు చేశామన్నారు. అక్రమంగా తమ ప్లాట్లలోకి చొరబడి భారీగా మట్టి తవ్వకాలు జరుపుతూ క్రమంగా రవాణా చేస్తున్న ముఠాపై తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. కలెక్టర్ చొరవ తీసుకుని న్యాయం చేయాలని కోరారు.
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మా భూమిలోకి రాకుండా అడ్డగింతదేవరాపల్లి: ఏళ్ల తరబడి తమ సాగు భూమిలోకి రానివ్వకుండా అడ్డగించి దౌర్జన్యానికి దిగుతున్నారని దివ్యాంగుడు కాదల రామకృష్ణ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. మండలంలోని గరిశింగి పంచాయతీ శివారు డొర్ర చెరువుకు చెందిన రామకృష్ణ దంపతులు సోమవారం స్థానిక విలేకరుల ఎదుట తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. దీనిపై కలెక్టర్కు, తహసీల్దార్, ఎస్ఐకు లిఖిత పూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశామన్నారు. గ్రామానికి ఆనుకున్న అటవీ భూమిని తన తండ్రి పోడు వ్యవసాయం చేస్తూ 20 ఏళ్ల క్రితం మృతి చెందాడన్నారు. అప్పటి నుంచి ఆ భూమిని తన తల్లితోపాటు తామే సాగు చేస్తున్నామని, ఈ నేపథ్యంలోనే గత ప్రభుత్వం సాగు హక్కు కల్పిస్తూ అటవీ హక్కు పత్రం ఇచ్చిందన్నారు. గ్రామానికి చెందిన కొందరు భూమి చుట్టూ వేసిన కంచెను, పాకను దౌర్జన్యంగా తొలగించారన్నారు. అన్ని హక్కులు ఉన్న తమ భూమిని కాజేయాలని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం స్పందించి తమకు జీవనాధారమైన భూమిలోకి వెళ్లకుండా అడ్డగిస్తున్న వారి నుంచి రక్షణ కల్పించాలని కోరారు. డొర్ర చెరువు దివ్యాంగుడు రామకృష్ణ ఆవేదన
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తగ్గించిన జీతాలను పునరుద్ధరించాలికశింకోట: ఆర్ఈసీఎస్ పరిధిలో కన్సాలిడేటెడ్ పే వర్కర్స్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న ఉద్యోగుల జీతాల నుంచి కోతలు విధించడం అన్యాయమని, తగ్గించిన జీతాలను తక్షణమే పునరుద్ధరణ చేయాలని ది అనకాపల్లి గ్రామీణ విద్యుత్ సహకార సంస్థ ఒప్పంద ఉద్యోగుల సంఘం, సీఐటీయూ, ప్రజాసంఘాల ఆధ్వర్యంలో స్థానిక గవరపాలెం ఏపీ ఈపీడీసీఎల్ ఎస్ఈ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా చేపట్టారు. ఈ సందర్బంగా సంఘం అధ్యక్షుడు సిద్దా గోవిందరావు, ప్రధాన కార్యదర్శి దొడ్డి వెంకట నరసింహనాయుడు, సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు వివి.శ్రీనివాసరావు, సీఐటీయూ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యుడు గనిశెట్టి సత్యనారాయణలు మాట్లాడుతూ ఆర్ఈసీఎస్ పరిధిలో 330 మంది కార్మికులు విధులు నిర్వహిస్తున్నారని, కన్సాలిడేటెడ్ పే వర్కర్స్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న కార్మికుల జీతాల నుంచి ఎటువంటి పర్మిషన్ లేకుండా కోతలు విధించడం అన్యాయమన్నారు. సుమారుగా 30 నుంచి 35 సంవత్సరాలుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నామని, ఆర్ఈసీఎస్ను, ఏపీ ఈపీడీసీఎల్లో విలీనం చేసిన తరువాత ప్రభుత్వం కన్యాలిడేటెడ్ పే వర్కర్స్ను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తిస్తామని ఇచ్చిన హామీని తక్షణమే అమలు చేయాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐటీయూసీ జిల్లా నాయకుడు ఆర్.దొరబాబు, సంఘం ఉద్యోగులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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విద్యార్థులకు వసతి గృహమే సొంతిల్లుసామాజిక సంక్షేమ బోర్డు చైర్మన్ పోతుల బాలకోటయ్య కశింకోట: విద్యార్థులు తమ వసతి గృహాన్ని సొంతింటిలా కాపాడుకోవాలని రాష్ట్ర సామాజిక సంక్షేమ బోర్డు చైర్మన్ పోతుల బాల కోటయ్య ఉద్బోధించారు. ఉత్తరాంధ్ర సంక్షేమ యాత్రలో భాగంగా మండలంలోని తాళ్లపాలెంలో డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ సాంఘిక సంక్షేమ బాలికల వసతి గృహాన్ని సోమవారం సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా సంక్షేమ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. విద్యార్థినులతో కలిసి భోజనం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విద్య మూడో నేత్రమన్నారు. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ను ఆదర్శంగా తీసుకొని విద్యార్థులు చదువులో రాణించాలన్నారు. పిల్లలు హాజరు, వసతి, విద్యకు అధికారులు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నారు. రాష్ట్రంలోని వసతి గృహాల్లో 1,350 మంది శానిటరీ వర్కర్లను నియమించామని, వసతి గృహాల్లో వసతులు, సౌకర్యాలు మెరుగుపర్చామన్నారు. పది శాతం మేర హాస్టల్ విద్యార్థులకు మెస్ చార్జీలను ప్రభుత్వం పెంచిందన్నారు. సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ బి. రామనాథం, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ గురుకుల డీసీవో రామకృష్ణ, ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఈడీ సత్యపద్మ, ప్రిన్సిపాల్ గ్రేస్, జిల్లాలోని గురుకుల పాఠశాలల ప్రిన్సిపాళ్లు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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ట్రాక్టర్ కిందపడి డ్రైవర్ మృతికోటవురట్ల: ట్రాక్టర్ వెనుక చక్రం కిందపడి ఓ డ్రైవర్ మృతి చెందాడు. ఎస్ఐ విజయ్కుమార్ తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.కోటవురట్ల సంతబయలుకు చెందిన నాగం సత్తిబాబు(60)ఆదివారం ట్రాక్టర్ శుభ్రం చేస్తూ స్విచ్ ఆన్చేయగా సెకండ్గేర్లో ఉండడంతో ఒక్కసారిగా ముందుకు దూసుకుపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో సత్తిబాబు.. ట్రాక్టర్ వెనుక చక్రం కిందపడి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. వెంటనే స్థానిక సీహెచ్సీకి తరలించగా అక్కడ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు.మృతుడికి భార్య సత్యవతి,ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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ఐటీలో టాప్.. వసతుల్లో ఫ్లాప్..!సాక్షి, విశాఖపట్నం: ఐటీ ఉద్యోగాల సృష్టిలో దూసుకుపోతున్న విశాఖకు మౌలిక వసతుల లేమి శాపంగా మారింది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పకడ్బందీ ప్రణాళికలతో పునాదులు పటిష్టంగా మారిన విశాఖ ఐటీ రంగానికి.. ప్రస్తుత చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కనీస వసతులు కల్పించలేక నీరుగారుస్తోంది. తాజాగా ప్రముఖ ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ లింక్డ్ఇన్ విడుదల చేసిన సర్వే నివేదిక కూటమి సర్కారు నిర్లక్ష్యాన్ని బట్టబయలు చేసింది. ఆ సర్వేలో విశాఖ ఐటీ ప్రగతిని కీర్తిస్తూనే, ప్రస్తుత చంద్రబాబు ప్రభుత్వ వైఫల్యాన్ని కళ్లకు కట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉపాధి అవకాశాల్లో విశాఖ అగ్రస్థానంలో ఉందని చెబుతూనే.. ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో మాత్రం దారుణంగా వెనుకబడి ఉందనే కఠోర వాస్తవాన్ని ఈ సర్వే బహిర్గతం చేసింది. బీచ్ ఐటీ కాన్సెప్ట్తో బూస్ట్ : గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఐటీ రంగానికి విశేష ప్రాధాన్యత దక్కిన విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా.. ‘బీచ్ ఐటీ’ కాన్సెప్ట్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రమోట్ చేయడంతో పాటు, స్థానిక యువతకు ఉపాధి కల్పించే స్టార్టప్లకు, బహుళజాతి సంస్థలకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. ఇన్ఫోసిస్ వంటి దిగ్గజ కంపెనీలు విశాఖలో పాగా వేసిన తర్వాత.. వరుసగా ఐటీ సంస్థలు క్యూ కట్టాయి. వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రభుత్వం.. నిరంతర పర్యవేక్షణ, కృషితోనే నేడు విశాఖపట్నం దేశంలోనే టైర్–2 నగరాల్లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ‘టాప్ ఎమర్జింగ్ ఐటీ హబ్’గా లింక్డ్ఇన్ నివేదికలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించి సత్తా చాటింది. ఇదంతా నాణేనికి ఒక వైపు అయితే, నివేదిక ఎత్తిచూపిన మరో కోణం ప్రస్తుత చంద్రబాబు ప్రభుత్వ డొల్లతనాన్ని, పాలకుల చిత్తశుద్ధి లేమిని నిలదీస్తోంది. మౌలిక వసతులు ఘోరం.! ఐటీ రంగం ఉరుకులు పరుగులు పెడుతున్నా, ఆ అద్భుతమైన వృద్ధికి తగ్గట్లుగా నగరంలో ఆధునిక మౌలిక వసతుల కల్పన మాత్రం అత్యంత ఘోరంగా ఉందని నివేదిక తేల్చిచెప్పింది. రెండేళ్ల కాలంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కేవలం అద్భుతమైన గ్రాఫిక్స్.. ఉదయం లేస్తే చెప్పే ప్రగల్భాలకే పరిమితమైందనీ.. క్షేత్రస్థాయిలో ఆచరణలో శూన్యమన్న విమర్శలకు ఈ సర్వే నిలువుటద్దంలా నిలిచింది. గుజరాత్లోని సూరత్ నగరంతో విశాఖను పోల్చిన లింక్డ్ఇన్ నివేదిక.. పట్టణ మౌలిక సదుపాయాల్లో విశాఖ ఎంత వెనుకబడి ఉందో.. స్పష్టంగా వివరించింది. ముఖ్యంగా ఐటీ ఉద్యోగులకు, నగర ప్రజలకు అత్యంత అవసరమైన ‘మెట్రో రైలు’ ప్రాజెక్టు, అలాగే పర్యాటకానికి ప్రాణం పోసేలా.. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి రాచబాటగా మారే ప్రతిష్టాత్మక ‘బీచ్ కారిడార్’ నిర్మాణాల్లో సూరత్తో పోలిస్తే విశాఖ బాగా వెనుకబడి ఉందని రిపోర్ట్ కుండబద్దలు కొట్టింది. సూరత్ లాంటి నగరాలు ఫ్లైఓవర్లు, ఆధునిక వసతులతో దూసుకుపోతుంటే, విశాఖలో మాత్రం ఆ ఊసే లేదు. మాటలు కాదు.. ఐటీ అవసరాలు తీర్చండి! పెరుగుతున్న జనాభా, ఐటీ నిపుణుల అవసరాలను తీర్చేలా ప్రజా రవాణా మెరుగుపరచడం, ఆధునిక రోడ్ల విస్తరణ వంటివి చేపట్టడంలో చంద్రబాబు సర్కారు పూర్తిగా విఫలమైందన్నది కాదనలేని సత్యం. కేవలం గత ప్రభుత్వం తెచ్చిన కంపెనీల ఖాతాలో పడుతూ పబ్బం గడుపుకోవడం తప్ప, ఈ ప్రభుత్వం కొత్తగా సాధించిన, చేపట్టిన మౌలికాభివృద్ధి ఏమీ లేదన్నది సర్వేలో వెల్లడైన నిజాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికై నా మాటలు కట్టిపెట్టి.. యుద్ధప్రాతిపదికన మెట్రో, బీచ్కారిడార్ వంటి ఆధునిక మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులను పట్టాలెక్కించకపోతే.. భవిష్యత్తులో ఐటీ రంగంలో విశాఖ తీవ్ర కుంగుబాటును చవిచూడక తప్పదని నిపుణులు తీవ్రస్థాయిలో హెచ్చరిస్తున్నారు. మౌలిక సదుపాయాలు లేని నగరానికి భవిష్యత్తులో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి పెట్టుబడులు రావడం కలగానే మిగిలిపోతుందన్న వాస్తవాన్ని పాలకులు ఇప్పటికై నా గుర్తించాలని సర్వే హెచ్చరిస్తోంది.
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తీరంలో ఇసుక తోడేళ్లు● దర్జాగా ట్రాక్టర్లలో తరలింపు ● పట్టించుకోని అధికారులు ● ఆందోళనలో గంగపుత్రులు నక్కపల్లి: సముద్రపు ఇసుక కూటమి నేతలకు కాసు ల పంట పండిస్తోంది. తీరప్రాంతాల్లో ఇసుకను కొంతమంది రాత్రింబవళ్లు యథేచ్ఛగా తవ్వి భారీ ఎత్తున తరలించుకుపోతున్నారు. రాజయ్యపేట, బోయపాడు, మూలపర్ర తదితర ప్రాంతాల్లో ఇసుక దోపిడీ అధికంగా సాగుతోంది. నిత్యం వంద లాది ట్రాక్టర్లలో రవాణా చేస్తున్నారు. దర్జాగా తరలించేస్తున్నా మైనింగ్, ఫిషరీస్, రెవెన్యూ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ సముద్రపు ఇసుకను నదుల్లో లభించే ఇసుకతో కల్తీ చేసి స్థానికంగా భవన నిర్మాణదారులకు, బల్క్ డ్రగ్ పార్క్, స్థానికంగా ఉండే కంపెనీలకు అమ్మేస్తున్నారు. ఒక ట్రాక్టర్ నది ఇసుకలో రెండు ట్రాక్టర్ల సముద్రపు ఇసుకను కల్తీ చేసి ట్రాక్టర్ రూ.2 వేలకు విక్రయిస్తున్నారు. రాజయ్యపేట, బోయపాడు తదితర తీరప్రాంతాల నుంచి రోజుకు 100 నుంచి 150 ట్రాక్టర్లకు పైనే ఇసుక తరలిపోతోందని భోగట్టా. ఎవరైనా రెవెన్యూ, పోలీసులకు సమాచారం ఇస్తే వెంటనే కూటమి పెద్దలు రంగంలోకి దిగి ట్రాక్టర్లపై ఎటువంటి కేసులు నమోదు చేయకుండా అధికారులపై ఒత్తిడి తెస్తున్నారన్న ప్రచారం జరుగుతోంది. సీఆర్జెడ్ నిబంధనల ఉల్లంఘన సీఆర్జెడ్ నిబంధనల ప్రకారం తీరానికి 500 మీటర్ల వరకు ఎటువంటి తవ్వకాలు, నిర్మాణాలు చేయకూడదు. కొంతమంది కూటమి చోటామోటా నాయకులు మాఫియాగా ఏర్పడి ఆ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి యథేచ్ఛగా తవ్వకాలు జరుపుతున్నారు. దీంతో తీరప్రాంతాలకు ఆనుకుని ఉన్న తమ గ్రామాలకు ముప్పు వాటిల్లుతుందని మత్స్యకారులు భయాందోళన చెందుతున్నారు. సునామీ, తుపానులు సంభవించినప్పుడు ఈ ఇసుక తిన్నెలే తమకు రక్షణగా నిలుస్తాయని, ఇప్పుడు ఇసుక దిబ్బలను తోడేస్తుండడంతో భద్రత లేకుండా పోతుందని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా అధికారులు స్పందించి సముద్రపు ఇసుక తవ్వకాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలని వారు కోరుతున్నారు.
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శారదానది గండ్లను పూడ్చారా?● రైతుల కడగండ్లు పట్టని కూటమి సర్కార్ : కరణం ధర్మశ్రీ ● అన్నదాతలు, నాయకులతో శారదానది గండ్లు, గట్ల పరిశీలన యలమంచిలి రూరల్: కూటమి ప్రభుత్వానికి రైతు ల సమస్యలు పట్టడం లేదని, అన్ని వర్గాల ప్రజల ను గాలికొదిలేసిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అన్నదాతలకు కూడా కడగండ్లే మిగుల్చుతోందని వైఎస్సార్సీపీ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త కరణం ధర్మశ్రీ విమర్శించారు. రాంబిల్లి మండలంలో శారదానదికి గత ఏడాది పడిన గండ్లు, బలహీనపడిన గట్లను ఆయన రైతులు,పార్టీ నాయకులతో కలిసి ఆదివారం పరిశీలించారు. కొత్తూరు, రజాల,కుమ్మరాపల్లి, మురకాడ,మర్రిపాలెం,రాజారాయుడుపాలెంలలో నది పరిశీలన యాత్ర నిర్వహించారు. అనంతరం రాజారాయుడుపాలెం వంతెన వద్ద నిర్వహించిన సమావేశంలో ధర్మశ్రీ మాట్లాడుతూ గత ఏడాది భారీ వర్షాలతో శారదానదికి పడిన గండ్లను 90 రోజుల్లో పూడ్చివేస్తామని కలెక్టర్ చెబితే, స్థానిక ఎమ్మెల్యే సుందరపు విజయ్కుమార్ కేవలం 30 రోజుల్లో పూడ్చుతామని,బలహీనపడిన గట్లను పటిష్టపరుస్తామని ఆర్భాటంగా ప్రకటించారని గుర్తు చేశారు. ఇప్పటికి 9 నెలలవుతున్నా పనులు కార్యరూపం దాల్చలేదని, మళ్లీ వర్షాకాలం వచ్చేసిందన్నారు. అధికారుల దృష్టికి ఈ సమస్యను పలుమార్లు తీసుకెళ్లినా ఎవరూ పట్టించుకోలేదని విమర్శించారు. రైతుల ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని శారదానది గండ్ల పూడ్చివేతపై ప్రత్యక్ష పోరాటానికి సిద్ధమవుతున్నామన్నారు. రైతుల సమస్యలను పట్టించుకునే తీరిక స్థానిక ఎమ్మెల్యేకుగాని,కూటమిలో ఇతర పార్టీల నాయకులకు గానీ లేకపోవడం దురదృష్టకరమని ధర్మశ్రీ ఆరోపించారు. తక్షణ చర్యలకు డిమాండ్ కొత్తూరు వద్ద మేజర్ శారదా నదికి పడిన భారీ గండి చాలా ప్రమాదకరంగా ఉందని దానితో పాటు మైనర్ శారదానది గండ్లు,బలహీనపడిన గట్ల పటిష్టానికి తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని కరణం ధర్మశ్రీ డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నిసార్లు అధికారులకు చెబుతున్నా కాలయాపన చేస్తున్నారే తప్ప ప్రయోజనం ఉండడం లేదన్నారు.రాంబిల్లి మండల రైతులతో పాటు శారదానది పరీవాహక ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న ప్రజల భద్రత దృష్ట్యా గండ్లు పూడ్చాలని కోరారు. కూటమి పార్టీల ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించకపోతే త్వరలో రైతుల తరఫున పోరాటం చేస్తామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ రాంబిల్లి మండల అధ్యక్షుడు పిన్నమరాజు కిషోర్రాజు,రాంబిల్లి జెడ్పీటీసీ ధూళి నాగరాజు,రాంబిల్లి ఎంపీపీ గొట్టుముక్కల శ్రీనుబాబు,కొవిరి రామకృష్ణ,నీరుకొండ వెంకటసూరి మాస్టారు(గోకివాడ),పలు గ్రామాల మాజీ సర్పంచులు,ఎంపీటీసీలు, పార్టీ ముఖ్య నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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పారిశుధ్య కార్మికుల ఆకలి కేకలుమహారాణిపేట: నెలల తరబడి జీతాలు అందక గ్రామ పంచాయతీ, స్వచ్ఛభారత్, క్లాప్ మిత్ర పారిశుధ్య కార్మికులు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లోని వందలాది కార్మికులు కుటుంబ పోషణకు అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో థర్డ్ పార్టీ కాంట్రాక్టు విధానాన్ని రద్దు చేసి పంచాయతీరాజ్ చట్టం ప్రకారం కనీస వేతనాలతో పాటు అవుట్సోర్సింగ్ కార్పొరేషన్లో తమను విలీనం చేయాలని కార్మికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అరకొర జీతాలు.. నెలనెలా రావు విశాఖ జిల్లాలోని 79 గ్రామ పంచాయతీల్లో సుమారు 240 మంది, అనకాపల్లి జిల్లాలోని 645 పంచాయతీల్లో సుమారు 900 మంది పారిశుధ్య కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు. వీరికి నెలకు ఇచ్చేది కేవలం రూ.6 వేలు మాత్రమే. అది కూడా గత మూడు నెలలుగా ఇవ్వలేదు. ఈ అరకొర జీతాలతో నెట్టుకొస్తున్న తమకు నెలల తరబడి జీతాలివ్వకపోతే.. కుటుంబంతో బతికేదెలా? అని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పరిశుభ్రతకు అవార్డులు.. కార్మికులకు వెతలు గ్రామాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషించేది పారిశుధ్య కార్మికులే. కరోనా సమయంలో వీరి సేవలు అసమానం. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు వీధులు, కాల్వలు శుభ్రం చేయడంతోపాటు, అధికారుల సూచన మేరకు ఇతర పారిశుధ్య పనులు కూడా నిర్వర్తిస్తున్నారు. దీంతో ప్రభుత్వాల నుంచి పంచాయతీలు అవార్డులు పొందుతున్నాయి. అయినా వీరి జీతాల కోసం అధికారులు పట్టించుకున్న పాపాన పోవట్లేదు. పీజీఆర్ఎస్ ద్వారా జీతాల బకాయిలపై వినతులు సమర్పించినా స్పందించట్లేదని ఆక్షేపిస్తున్నారు. కనీస వేతనాలివ్వాలి పంచాయతీ పారిశుధ్య కార్మికుల కరోనా టైంలో ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయకుండా కుటుంబ సభ్యుల్ని వదిలి పనిచేశారు. ఆ కనికరం కూడా అధికారులు చూపట్లేదు. మా జీతాలు కొంచెం అయినా పెంచిన దాఖలాల్లేవు. కార్మి కులకు కనీస వేతనంగా రూ.26 వేలు చెల్లించాలి. –పడాల రమణ, జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షుడు, ఏపీ గ్రామ పంచాయితీ, స్వచ్ఛభారత్ వర్కర్స్ యూనియన్ కార్మిక చట్టాలు అమలు చేయాలి మేజర్ పంచాయతీలో పని చేస్తున్న కార్మికులకు కార్మిక చట్టాలు అమలు చేసి, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ సౌకర్యాలు కల్పించాలి. పంచాయతీలో పనిచేస్తున్న శానిటేషన్, వాటర్ సప్లై, ఎలక్ట్రికల్ కార్మికులకు బీమా వర్తింపజేయాలి. పంచాయతీరాజ్ శాఖ ద్వారా ప్రభుత్వమే జీతాలివ్వాలి. –ఎద్దు పైడమ్మ, పాండ్రింగి, పద్మనాభం జీవో 680 అమలు చేయాలి పంచాయతీ కార్మికులకు జీవో నం.680 అమలు చేసి నెలకు రూ.10 వేల జీతం ఇవ్వాలి. డీపీవో లేదా ఎంపీడీవో ద్వారా గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వాలి. ప్రమాదం, సహజ మరణం పొందిన కార్మికులకు మట్టి ఖర్చులిచ్చి, కుటుంబంలో ఒకరికి ఉద్యోగం కల్పించాలి. –సీహెచ్ శంకర్, కార్మికుడు, శొంఠ్యాం, ఆనందపురం గత ప్రభుత్వంలో భరోసా గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పారిశుధ్య కార్మికుల కష్టాన్ని గుర్తించింది. రూ.6 వేల జీతాన్ని రూ.10 వేలకు పెంచుతూ జీవో నం.680 జారీ చేసింది. అది అమల్లోకి రాకముందే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం మారింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఈ ఉత్తర్వులను పక్కన పెట్టేసింది. మరోవైపు 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధుల నుంచి జీతాలు చెల్లించాలని ఉత్తర్వులు ఉన్నప్పటికీ అమలు చేయట్లేదని కార్మికులు ఆరోపిస్తున్నారు. జీతాలు అడిగితే పనులు మానుకుని, వెళ్లిపోండని బెదిరిస్తున్నారని వాపోతున్నారు.
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రాష్ట్ర స్థాయి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీలకు ఎంపికరోలుగుంట : అనకాపల్లిలో జరిగిన అమరావతి చాంపియన్షిప్ పోటీల్లో రోలుగుంట విద్యార్థులు ప్రతిభ చూపారు. జిల్లా స్థాయి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో 57 కేజీల బాలికల విభాగంలో బి.స్నేహ ప్రథమ స్థానంలోనూ, ఎస్.అఖిల్ 56 కేజీల బాలుర విభాగంలో ద్వితీయ స్థానంలో విజేతగా నిలిచారని రోలుగుంట హైస్కూల్ వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు ఎన్. గోవింద ఆదివారం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. వీరిని పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు అభినందించారు.బి.స్నేహఅఖిల్
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కళ్ల ముందే సాగునీరు వృథానిత్యం వృధాగా పోయే ఆనకట్టలో నీటిని ఇటీవల ఉపాధి కూలీలు మట్టితో తాత్కాలికంగా కప్పి ఆపుచేశారు. భారీ వర్షం కురియడంతో ఆ మట్టి కొట్టుకుపోయింది. తిరిగి గేట్లు లీకేజీ ద్వారా నీరంతా వృథాగా బయటకు పోతుంది. ఇటీవల ఉపాధి హామీ పథకంలో మట్టిపనులు చేసి గట్టును పటిష్టం చేసి గేట్లు మరమ్మతులు చేయడం మరిచారు. – గొర్లె నాయుడుబాబు, డొంకాడ గ్రామం కూటమి ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి ఈ ఏడాది వెర్రిగెడ్డ ఆయకట్టు రైతులను కూటమి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ఆదుకోవాలి. ఈ ఏడాది వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్ట నుంచి ఆయకట్టు రైతులకు సాగు నీరు ఇస్తారో లేదో ముందు రైతులకు తెలియజేయాలి. సాగుకు నీరు ఇవ్వక పోతే ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేసేందుకు రైతులకు రాయితీపై విత్తనాలు సరఫరా చేయాలి. ప్రస్తుతం వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్టలో నీరులేక ఎండి పోయి దర్శనమిస్తుంది. వేసిన వరి నాట్లు కళ్ల ముందే ఎండిపోతున్నాయి. తమరాన లోవ కృష్ణ, ఎంపీటీసీ సభ్యుడు
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ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొని లైన్మన్ మృతిపరవాడ: యలమంచిలి–పరవాడ రహదారిలో ఆదివారం సాయంత్రం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ యువకుడు దుర్మరణం చెందాడు. పరవాడ సీఐ ఎల్.భాస్కరరావు తెలిపిన వివరాలివి. ఏపీఈపీడీసీఎల్లోని లంకెలపాలెం సెక్షన్లో కాంట్రాక్టు లైన్మన్గా పనిచేస్తున్న దుర్గారావు విధి నిర్వహణకు ఆదివారం వాడచీపురుపల్లి ప్రాంతానికి ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్లారు. అక్కడి నుంచి తిరిగి పరవాడకు వస్తుండగా పైడిమాంబ ఆల యం సమీపంలో గాజువాక నుంచి అచ్యుతాపురం వైపు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు ఆయన బైక్ను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో దుర్గారావు తలకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఘటనాస్థలంలోనే మృతి చెందారు. పరవాడ పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం అనకాపల్లి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు.
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యువకుడిపై హత్యాయత్నంకంచరపాలెం: బర్మా క్యాంప్ మసీదు సమీపంలో ఆదివారం రాత్రి యువకుడిపై కత్తితో దాడి జరిగిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. కంచరపాలెం పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బర్మా క్యాంప్కు చెందిన జశ్వంత్ (22), పాల్, యశ్వంత్ల మధ్య గత కొంతకాలంగా వ్యక్తిగత విభేదాలు ఉన్నాయి. ఆదివారం మధ్యాహ్నం పాల్, యశ్వంత్లు మద్యం సేవిస్తుండగా అక్కడికి వచ్చిన జశ్వంత్ వారిని బెదిరించినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో రాత్రి మసీదు సమీపంలో జశ్వంత్పై యశ్వంత్ కత్తితో దాడి చేశాడు. దీంతో జశ్వంత్ శరీరంపై మూడు చోట్ల తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న కంచరపాలెం పోలీసులు రక్తపుమడుగులో పడి ఉన్న జశ్వంత్ను కేజీహెచ్కు తరలించారు. ప్రస్తుతం అతడి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. ఘటన అనంతరం యశ్వంత్ను స్థానికుల సహాయంతో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఏసీపీ ప్రదీప్తి పర్యవేక్షణలో కంచరపాలెం సీఐ కోరాడ రామారావు దర్యాప్తు చేపట్టారు. తనను జశ్వంత్ హత్య చేస్తాడనే భయంతో ముందుగానే కత్తిని వెంట తీసుకెళ్లినట్లు యశ్వంత్ విచారణలో చెప్పినట్లు సమాచారం. పోలీసుల అదుపులో యశ్వంత్ కేజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతున్న జశ్వంత్
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వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్ట.. నానాటికీ తీసికట్టు!ఖరీఫ్ సాగుకు నీరు సరఫరా అయ్యేదెలా? ● కళ్ల ముందే లీకేజీ.. వృధాగా పోతున్న సాగునీరు ● పట్టించుకోని ప్రభుత్వం ● వర్షాభావంతో నీరు లేకుండా అడుగంటిన ఆనకట్టు నాతవరం : ప్రధాన గేట్లు లీకేజీ ద్వారా సాగునీరు నిత్యం వృథాగా పోవడంతో వెర్రిగెడ్డ అనకట్టలో నీరు నిల్వ ఉండడం లేదు. స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు ప్రాతినిధ్యం వహించే నియోజకవర్గంలో ఇంతటి నిర్లక్ష్యంపై రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మండలంలో మర్రిపాలెం పంచాయతీ శివారు, పొట్టిపాలెం గ్రామ సమీపంలో వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్ట ఉంది. ఈ ఆనకట్టపై అధారపడి ఖరీఫ్ సీజన్లో మర్రిపాలెం, వెన్నలపాలెం, డొంకాడ, బాపన్నపేట, మాదంపూడి, డి.యర్రవరం, ములగపూడి, యరంకపేట తదితర గ్రామాల పరిధిలో సుమారుగా 5 వేల ఎకరాలు ఆయకట్టు ఉంది. వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్ట పరిఽధిలో పంట పొలాలకు నీరు ప్రవహించే ప్రధాన కాలువలకు ఇటీవల సిమెంట్ లైనింగ్ పనులు చేశారు. నెల రోజులుగా వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్ట ప్రధాన గట్టును ఉపాధి హామీ పథకంలో కూలీలు మట్టితో గట్టును పట్టిష్టం చేసారు. వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్ట్ట ప్రధాన గేట్లు శిథిలం కావడంతో లీకేజీ ద్వారా ఎప్పుడు నీరు అప్పుడే వెంటనే కాలువల్లో బయటకు పోతుంది. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్ట్టలో కాస్త నీరు చేరుతుంది. ఖరీఫ్ పంట సాగుకు నీరు ఢోకా ఉండదంటూ ఆయకట్టు రైతులు ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నారు. వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్టలో ప్రస్తుతం పరిస్థితి చూస్తే లీకేజీతో నీరు పోవడంతో నీటి మట్టం అడుగంటిపోయి దర్శనమిస్తుంది. కాలువలో ప్రవహించే లీకేజీ నీరు కొత్త వారు చూస్తే గేట్లు ఎత్తి నీరు ఆయకట్టుకు విడుదల చేసినట్టుగా ఉంది. మండలంలో తాండవ రిజర్వాయరు ఉన్నప్పటికీ మర్రిపాలెం, డి.యర్రవరం పంచాయతీలతో పాటు ఎం.బెన్నవరం పంచాయతీలో రెండు గ్రామాలకు తాండవ ప్రాజెక్టు నీరు ప్రవహించదు. ఈ గ్రామాలు తాండవ రిజర్వాయరుకు ఎత్తు ప్రాంతంలో ఉండడంతో వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్టు నీటిపై ఆధారపడి ఖరీఫ్ సీజన్లో వరి పంట ఈ ప్రాంత రైతులు సాగు చేస్తుంటారు.
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అర్హతలకు అనుగుణంగా వేతనాల క్రమబద్ధీకరణఏపీఈపీడీసీఎల్ పరిధిలోని కశింకోట (ఆర్ఈఎస్సీవో) డివిజన్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న కన్సల్టెంట్ పే వర్కర్స్ (సీపీడబ్ల్యూ)కు చెల్లిస్తున్న వేతనాలపై సమగ్ర పరిశీలన చేసి, వారి అర్హతలకు అనుగుణంగా క్రమబద్ధీకరించాం. కొంతమంది సీపీడబ్ల్యూ కార్మికులకు కనీస విద్యార్హతలు లేకపోవడం, మరికొందరికి వారి విధులతో సంబంధం లేకుండానే నెలకు రూ.28 వేల నుంచి రూ.41 వేల వరకు వేతనాలు ఇస్తున్నట్లు గుర్తించాం. మొత్తం 330 మంది కార్మికులు ఉండగా, వారిలో సుమారు 200 మంది వేతన వివరాలను పరిశీలించాం. పదో తరగతి కంటే తక్కువ విద్యార్హత ఉన్నవారు, ఇంటర్ విద్యార్హత కలిగినవారు, ఐటీఐ (ఎలక్ట్రికల్) లేదా డిగ్రీ అర్హత ఉన్నవారందరికీ ఒకే వేతనం ఇస్తున్నట్లు పరిశీలనలో తేలింది. ఏపీఈపీడీసీఎల్ నిబంధనల ప్రకారం అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులకు వారి విద్యార్హతలు, నైపుణ్యం ఆధారంగా వేతనాలు నిర్ణయిస్తారు. నైపుణ్యం కలిగిన (స్కిల్డ్) కార్మికులకు నెలకు రూ.27,953, సెమీ–స్కిల్డ్ కార్మికులకు రూ.23,236, నైపుణ్యం లేని (అన్స్కిల్డ్) కార్మికులకు రూ.22,318 చొప్పున వేతనాలు చెల్లిస్తున్నారు. ఏపీఈపీడీసీఎల్లో నైపుణ్యం లేని కార్మికుడికి రూ.22,318 చెల్లిస్తుండగా, కశింకోట డివిజన్లో అదే తరహా సీపీడబ్ల్యూ కార్మికుడికి రూ.28,800 చెల్లించడం సరైనది కాదని గుర్తించి సరిచేశాం. అలాగే సంస్థలో నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికుడికి గరిష్టంగా రూ.27,953 చెల్లిస్తుండగా, ఇక్కడ కొందరికి రూ.41 వేల వరకు వేతనం చెల్లిస్తున్నారు. ఈ వ్యత్యాసాలను సరిదిద్దుతూ మొత్తం 199 మంది కార్మికుల వేతనాలను క్రమబద్ధీకరించాం. – జి. ప్రసాద్, ఏపీఈపీడీసీఎల్ సూపరింటెండింగ్ ఇంజినీర్, అనకాపల్లి
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హోటల్ గదిలో యువతి ఆత్మహత్యపీఎం పాలెం: ప్రియుడి మృతిని తట్టుకోలేక తీవ్ర మనోవేదనకు గురైన ఓ యువతి హోటల్ గదిలో ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన ఆదివారం పీఎం పాలెం పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. సీఐ బాలకృష్ణ తెలిపిన వివరాల మేరకు.. బొబ్బిలికి చెందిన షేక్ రషీదా బేగం (26) గాజువాకలో బ్యూటీషియన్గా పనిచేస్తోంది. ఆమెకు సన్నిహితుడైన లింగాల వెంకట గణేష్ ఇటీవల గుండెపోటుతో మృతి చెందాడు. ఆ ఘటన తర్వాత రషీదా బేగం తీవ్ర మనోవేదనలో ఉన్నట్లు ప్రాథమిక విచారణలో పోలీసులు గుర్తించారు. శనివారం ఆమె క్రికెట్ స్టేడియానికి ఎదురుగా ఉన్న హోటల్లో ఒక గది అద్దెకు తీసుకుంది. ఆదివారం మధ్యాహ్నం వరకు ఆమె బయటకు రాలేదు. హోటల్ సిబ్బంది పలుమార్లు ఫోన్ చేసినా స్పందించలేదు. దీంతో అనుమానం వచ్చిన సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు గది తలుపులు తెరిచి పరిశీలించగా, రషీదా బేగం స్కార్ఫ్తో ఉరివేసుకుని మృతి చెందినట్లు గుర్తించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కేజీహెచ్కు తరలించారు. ఈ ఘటనపై ఎస్ఐ డి.రాము కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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భోగాపురంపై చంద్రబాబు క్రెడిట్ చోరీమహారాణిపేట: భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డే కర్త, కర్మ, క్రియ అని, కానీ చంద్రబాబు తన ఘనతగా చెప్పుకుంటూ మరోసారి క్రెడిట్ చోరీకి పాల్పడ్డారని ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ జె.సుభద్ర ఒక ప్రకటనలో ధ్వజమెత్తారు. భూసేకరణ నుంచి అన్ని అనుమతుల సాధన వరకు ప్రతి దశను జగన్ స్వయంగా పర్యవేక్షించారని ఆమె గుర్తు చేశారు. జగన్ సీఎంగా ఉన్న సమయంలోనే 2,750 ఎకరాల భూసేకరణ పూర్తి చేయడంతో పాటు రైతులకు నష్టపరిహారం, నిర్వాసితులకు పునరావాసం కల్పించారన్నారు. ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర మంత్రులతో సమన్వయం చేసి విమానాశ్రయానికి అవసరమైన అన్ని అనుమతులను జగన్ సాధించారన్నారు. 2023లోనే ఎయిర్పోర్టుకు భూమిపూజ చేయగా, మొత్తం నిర్మాణంలో 70 శాతం పనులు జగన్ ప్రభుత్వ హయాంలోనే పూర్తయ్యాయని, మిగిలిన 30 శాతం పనులు చేసి మొత్తం ఘనత తమదేనని చెప్పుకోవడం ద్వారా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు క్రెడిట్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ సమక్షంలోనే విశాఖపట్నం–భోగాపురం మధ్య ఆరు లేన్ల రహదారి నిర్మాణాన్ని చేపట్టాలని జగన్ కోరిన విషయాన్ని కూడా ఆమె ప్రస్తావించారు. ఉత్తరాంధ్రలో వలసలను నివారించి ఉపాధి అవకాశాలు పెంచాలనే లక్ష్యంతోనే భోగాపురం విమానాశ్రయ నిర్మాణాన్ని జగన్ ముందుకు తీసుకెళ్లారని వెల్లడించారు. జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ జె.సుభద్ర
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వేతన కోతపై పోరుబాటసీపీడబ్ల్యూల విధుల బహిష్కరణ రూ. 2 వేల నుంచి రూ.7 వేల వరకూ తగ్గింపు తగదు ● పాత పద్ధతిలోనే ఇవ్వాలంటూ డిమాండ్ సాక్షి, అనకాపల్లి: అనకాపల్లి గ్రామీణ విద్యుత్ సరఫరా సహకార సంఘం(ఆర్ఈఎస్సీవో) పరిధిలో పనిచేస్తున్న కన్సల్టెంట్ పేవర్కర్స్ (సీపీడబ్ల్యూ)కు ఏపీఈపీడీసీఎల్ యాజమాన్యం షాక్ ఇచ్చింది. దీంతో వేతనాల్లో భారీగా కోత విధించి తమకు తీవ్ర అన్యాయం చేసిందని ఒప్పంద ఉద్యోగులు తీవ్రఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ పోరుబాట పట్టారు. జూలై నెల వేతనాల్లో హఠాత్తుగా కోత విధించడాన్ని నిరసిస్తూ ఆగస్టు ఒకటో తేదీ రాత్రి నుంచి విధులు బహిష్కరించారు. శనివారం రాత్రి 8.30 గంటలకు ఏపీఈపీడీసీఎల్ సూపరింటెండింగ్ ఇంజినీర్ (ఎస్ఈ) కార్యాలయాన్ని ముట్టడించి తమ నిరసన తెలిపారు. సబ్బవరం, పరవాడ, కశింకోట, అనకాపల్లి మండలాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిర్వహణ, లైన్ల మరమ్మతులు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ల పర్యవేక్షణ, కొత్త కనెక్షన్లు ఇవ్వడం, బిల్లుల వసూళ్ల బాధ్యతలను ఈ సిబ్బందే చూస్తున్నారు. వేతనాల తగ్గింపుతో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఆదివారం నుంచి పూర్తిస్థాయిలో సేవలు నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. 223 మంది ఉద్యోగుల వేతనాల్లో కోత ఏపీఈపీడీసీఎల్లో ఆర్ఈఎస్సీవో విలీన ప్రక్రియ ఐదేళ్ల క్రితమే పూర్తయినప్పటికీ, దీనికి సంబంధించిన ఆస్తుల బదిలీ, కార్మికుల సర్దుబాటు, నిధుల వినియోగం వంటి ప్రక్రియలు నిరంతరం కొనసాగుతున్నాయి. అయితే పూర్తిస్థాయిలో విలీనం కాలేదని, ఆ ప్రక్రియ న్యాయస్థానంలో ఇంకా పెండింగ్లో ఉందని, అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాధ్యత ప్రస్తుతం ఏపీఈపీడీసీఎల్కు అప్పగించారని ఉద్యోగులు తెలిపారు. గత 35 ఏళ్లుగా నిబద్ధతతో పనిచేస్తున్న 223 మంది సీపీడబ్ల్యూలకు జూలై నెలకు సంబంధించిన జీతాల్లో విద్యుత్ సంస్థ కోత విధించింది. సర్వీసును పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా వేతన సవరణ పేరిట కొంతమందికి రూ.7,000, మరికొందరికి రూ.5,000, ఇంకొందరికి రూ.2,000 చొప్పున వేతనాలు తగ్గిచినంట్లు సిబ్బంది వాపోతున్నారు. సంస్థలో పూర్తిస్థాయి విలీనం కాకుండానే వేతన కోతపై నిర్ణయం ఎలా తీసుకుంటారని సిబ్బంది తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పాత పద్ధతిలోనే వేతనాలు ఇవ్వాలి ఏపీఈపీడీసీఎల్ యాజమాన్యం తక్షణమే స్పందించి తమకు పాత విధానంలోనే పూర్తి వేతనాలు చెల్లించాలని, లేనిపక్షంలో ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని ఉద్యోగులు స్పష్టం చేశారు. వేతనాలు తగ్గించడం వల్ల ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడవలసి వస్తుందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 20 నుంచి 35 ఏళ్ల పాటు సర్వీస్లో మాకు జీతాలు పెంచాల్సింది పోయి..విద్యార్హత, ఏపీఈపీడీసీఎల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులతో పోల్చుతూ ఎలా తగ్గిస్తారంటూ మండిపడుతున్నారు. ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే.. జూలై నెలలో కట్ చేసిన జీతాలను వెంటనే అకౌంట్స్లో జమచేయాలి. సీపీడబ్ల్యూ సిబ్బందికి పీఎఫ్ 12 శాతం చేయాలి. ఉద్యోగ భద్రతతో పాటు మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ రూ.5లక్షలు చేయాలి. రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్కు గ్రాట్యుటీ చెల్లించాలి. పెయిడ్ హాలిడేస్, మెడికల్ లీవ్స్ ఇవ్వాలి 2014లో చేసిన తీర్మానం మేరకు 229 పోస్టులు భర్తీ చేయాలి. విఽధి నిర్వహణలో ఉండగా చనిపోయిన కార్మికుల కుటుంబ సభ్యులకు ఉద్యోగం కల్పించాలి. సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలి.
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చెరకు సాగు కనుమరుగుగోవాడ సుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఉన్నప్పుడు చెరకు సాగు చేసే రైతులకు కనీసం ప్రతి ఏటా ఎకరాకు రూ.40 వేల నుంచి రూ. 80 వేల వరకు ఆదాయం వచ్చేది. ఫ్యాక్టరీ మూత పడడంతో రెండు నియోజకవర్గాల రైతులు వీధిన పడ్డారు. వరి సాగు వల్ల ఆదాయం రావడంలేదు. ఈ ఏడాది వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల ఖరీఫ్లో వరిసాగు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ప్రత్యమ్నాయంగా సరుగుడు వేసుకోవాలి తప్ప వేరే దారిలేదు. ఇప్పుడు రైతులంతా సరుగుడుపై దృష్టి సారిస్తున్నారు – పర్రే రామునాయుడు, రైతు, గాదిరాయి.
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రాంబిల్లిలో బంగారం, నగదు చోరీయలమంచిలి రూరల్: మండల కేంద్రం రాంబిల్లిలో తాళం వేసి ఉన్న ఓ ఇంట్లో ఆదివారం చోరీ జరిగింది. ఇంట్లో నివాసముంటున్న బుద్దరాజు రామకృష్ణంరాజు కుటుంబసభ్యులతో ఆదివారం ఉదయం ఎస్.రాయవరం మండలం వొమ్మవరం వెళ్లారు.తిరిగి మధ్నాహ్నం 2 గంటల సమయంలో ఇంటికి వచ్చేసరికి తాళం పగులగొట్టి తలుపులు తెరిచి ఉన్నాయి.లోపలికి వెళ్లి చూసేసరికి బీరువా తెరిచి,దుస్తులు,వస్తువులు చెల్లాచెదురుగా ఉన్నాయి. బీరువాలో మూడు తులాల బంగారం,రూ.20 వేల నగదు చోరీకి గురైనట్టు బాధితుడు మీడియాకు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న క్లూస్ టీం చోరీ జరిగిన ఇంటిని పరిశీలించి,ఆధారాలు సేకరించింది. బాధితుడి నుంచి ఇంకా ఫిర్యాదు అందలేదని, వచ్చిన వెంటనే చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని రాంబిల్లి సీఐ నర్సింగరావు తెలిపారు.
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కోర్టు భవనం ప్రారంభించిన హైకోర్టు న్యాయమూర్తులుయలమంచిలి రూరల్: స్థానిక అడిషనల్ జడ్జి (జూనియర్ డివిజన్) కమ్ జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్ కోర్టు నూతన భవనాన్ని ఆదివారం రాష్ట్ర హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్, జస్టిస్ రవి చీమలపాటి ప్రారంభించారు. ఇక్కడ ఉన్న పాత న్యాయస్థానాల భవనాలు శిథిలం కావడంతో నిర్మించిన కొత్త భవనానికి వారు ప్రారంభోత్సవం చేశారు.ఈ సందర్భంగా హైకోర్టు న్యాయమూర్తులకు పోలీసులు గౌరవ వందనం సమర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా కోర్టు న్యాయమూర్తి చిన్నమశెట్టి రాజు, యలమంచిలి కోర్టుల న్యాయమూర్తులు, మున్సిపల్ కమిషనర్ బి.జె.ఎస్. ప్రసాదరాజు, బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు పి.వి. రమణ, కార్యదర్శి ముత్తుర్తి శ్రీనివాసరావు, సభ్యులు, న్యాయవాదులు పాల్గొన్నారు.
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విలీన ప్రక్రియ పూర్తిగా కాకుండానే మాపై పెత్తనమాఉద్యోగులకు ఎటువంటి నోటీసులు ఇవ్వకుండా జూలై నెల జీతాల్లో కోత విధించడం అన్యాయం. తగ్గించిన వేతన సొమ్మును వెంటనే చెల్లించాలి. 35 ఏళ్లగా విధులు నిర్వహిస్తున్నాం. కొంతమంది పదవీ విరమణకు సమీపంలో ఉన్నారు. ఏపీఈపీడీసీఎల్లో విలీనం ప్రక్రియ పూర్తిస్థాయిలో జరగకముందే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా జీతాలు ఎలా కట్ చేస్తారు. 2014లో ఆర్ఈసీఎస్ బోర్డు 229 మందిని రెగ్యులర్ చేయాలని తీర్మానం చేసింది. ఆ బోర్డు తీర్మానాన్ని ఈపీడీసీఎల్ అధికారులు ఎందుకు పట్టించుకోలేదు. – సిద్ధా గోవిందరావు, ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షుడు.
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నిర్వాసిత రైతులకు ఉద్యోగాలు కల్పించాలిఅచ్యుతాపురం రూరల్ : పూడిమడకలో ప్రతిపాదిత ఎన్టీపీసీ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్ ప్రాజెక్ట్ నేపథ్యంలో భూములు కోల్పోయిన నిర్వాసిత రైతులకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలని భూ నిర్వాసిత రైతులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం పల్లిపేట స్టేజీ వద్ద నిర్వహించిన సమావేశంలో రైతులు ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేశారు. భూ సేకరణ సమయంలో హామీ ఇచ్చినట్టుగా ప్రతి అర్హత గల కుటుంబానికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడంతో పాటు ఆర్ కార్డులు జారీ చేసి పునరావాస ప్యాకేజీని పారదర్శకంగా అమలు చేయాలని కోరారు. ప్రాజెక్ట్ ప్రభావిత గ్రామాల స్థానిక యువతకే పరిశ్రమల్లో తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. డిమాండ్లను వెంటనే పరిష్కరించకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు, ధర్నాలు చేపడతామని నిర్వాసిత రైతులు హెచ్చరించారు. సమావేశంలో చోడిపల్లి అప్పారావు, ఉమ్మిడి అప్పారావు, వాసుపల్లి శ్రీనివాసరావు నిర్వాసిత రైతులు పాల్గొన్నారు.
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సరుగుడు.. నష్టాలకు విరుగుడుమాడుగుల: ఒకప్పుడు ఎందుకూ పనికిరాని మెట్టు భూముల్లో మాత్రమే సరుగుడు సాగు చేసేవారు. మాగాణిలో వరి, చెరుకు పండించేవారు. రెండేళ్ల క్రితం వరకు మాడుగుల నియోజకవర్గంతో పాటు జిల్లాలో ప్రధానంగా వరి, చెరుకు, అపరాలు సాగు చేసేవారు. వరి, చెరకు పంటల సాగు ఖర్చులు పెరిగిపోవడంతో పాటు ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తున్న అరకొర మద్దతు ధరలు గిట్టుబాటు కావడం లేదంటూ పలువురు రైతులు సరుగుడు తోటల సాగుకు మొగ్గుచూపుతున్నారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది చెరకు సాగు చేసిన రైతులే ఉన్నారు. కనమరుగైన చెరుకు సాగు జిల్లాలో గోవాడ, తుమ్మపాల సుగర్ ఫ్యాక్టరీలు మూతపడడంతో చెరుకు సాగు కనుమరుగైన పరిస్థితి ఏర్పడింది. గోవాడ ఫ్యాక్టరీ పరిధిలో మాడుగుల, చోడవరం నియోజకవర్గాల్లో సుమారు 26 వేల మంది రైతు కుటుంబాలకు జీవనాధారం పోయింది. పరోక్షంగా రెండు వేల మందికి ఉపాధికి గండిపడింది. ఫ్యాక్టరీలు మూతపడక ముందు చెరకు సీజన్లో నవంబరు నుంచి మే నెల వరకు రైతులకు 15 రోజులకు పేమెంట్స్ అందేవి. రుణాలతో పాటు ఎరువులు, పురుగు మందులు రాయితీపై అందేవి. కూలి పనులు కూడా ఉండేవి. ఫ్యాక్టరీలు మూతపడిన తరువాత వరి సాగుపై దృష్టి సారించారు. పెట్టుబడులు పెరిగిపోవడంతో పాటు వాతావరణం అనుకూలించక ప్రతిఏటా నష్టం రావడంతో అప్పులే మిగులుతున్నాయని వరి రైతులు చెబుతున్నారు. దీంతో ప్రత్యామ్నాయంగా సరుగుడు వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. రానున్న కాలంలో ఇటు చెరుకు, అటు వరి పంటల కనుమరుగయ్యే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయని రైతులు చెబుతున్నారు. ప్రత్యామ్నాయంగా... చెరుకు, వరికి ప్రత్యామ్నాయంగా.. పెద్దగా పెట్టుబడి అవసరంలేని వాణిజ్య పంటగా గుర్తింపు పొందిన సరుగుడు సాగును రైతులు ఎంచుకుంటున్నారు. వరికి ఎకరాకు రూ.20 వేలు పెట్టుబడి పెడితే పంట పండితే రూ.30 వేలు ఆదాయం వస్తుంది. చెరకు రూ.30 వేలు పెట్టుబడిపెడితే రూ.60 వేల వరకూ ఆదాయం వస్తుంది. సరుగుడుకు ఎకరాకు రూ.20 వేల వరకూ పెట్టుబడి పెడితే నాలుగేళ్లకు ఒకసారి రూ.1.40 లక్షల ఆదాయం వస్తుంది. సరుగుడుకు మార్కెట్ ఉండడంతో ఇంతవరకూ చెరుకు, వరి పంటలు పండించే సారవంతమైన మాగాణి భూముల్లో కూడా సరుగుడు సాగు చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది వర్షాలు అనుకూలించక పోవడంతో వరి సాగు విస్తీర్ణం బాగా తగ్గిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది. భూములు బీడువారుతున్నాయి. అడపాదడపా కురుస్తున్న జల్లులకు సరుగుడు మొక్కలు ఏపుగా పెరిగాయి. సరుగుడు ఎకరాకు నాలుగేళ్లకు ఒకసారి సుమారు రూ.1.40 లక్షల నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు ఆదాయం వస్తుంది. పెట్టుబడులు అవసరం లేదు. మొక్క నాటితే చాలు పెట్టుబడి అడగదు. పంట వేసి...పనులకు పోతున్నారు చెరుకు సాగు ఉండేటప్పుడు ఆరు నెలల పాటు చెరుకు, వరి పనులు ఉండడం వల్ల సన్న చిన్న కారు రైతులకు ఆదాయం వచ్చేది. ప్రస్తుతం చెరుకు, వరి పనులు లేకపోవడంతో సరుగుడు మొక్కలు వేసుకుని, పశ్చిమ, గోదావరి, తూర్పుగోదావరి,జిల్లాలకు కూలీలుగా వలస పోతున్నారు. సరుగుడు సాగులో ఒక్కసారి మొక్కలు నాటితే నాలుగేళ్ల వరకు పెట్టుబడి ఉండదు, తెగుళ్లు సోకవు, సాగు నీరు అంతగా అవసరం లేదు. జంతువులు వల్ల నష్టం లేదు. ఆదాయం బాగుండడంతో రైతులు సరుగుడుపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. సరుగుడు నారుకు డిమాండ్ రైతులందరూ సరుగుడు సాగుపై దృష్టి సారించడంతో నారుకు డిమాండ్ పెరిగింది. ఒక్కో మొక్క రూ. రెండు నుంచి రూ.నాలుగు వరకు ధర పలుకుతోంది.ఎకరాకు 4–5 వేల మొక్కలు వేస్తున్నారు. ఐదేళ్ల తరువాత 60 టన్నులకు తగ్గకుండా దిగుబడి వస్తుందని, అప్పటి ధరనుబట్టి ఆదాయం వస్తుందని రైతులు చెబుతున్నారు. జిల్లాలో ఏటా పెరుగుతున్న విస్తీర్ణం వరి, చెరకుకు ప్రత్యామ్నాయంగాసరుగుడు సాగుపై దృష్టి గోవాడ, తుమ్మపాల సుగర్ ఫ్యాక్టరీల మూతతో కనుమరుగైనచెరుకు సాగు
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సాగరగర్భంలో బాహుబలిసాక్షి, విశాఖపట్నం: దేశరక్షణకు మరో బాహుబలి సిద్ధమవుతోంది. హిందూ మహాసముద్రంపై ఆధిపత్యం చలాయించేలా, చొరబాట్లను అరికట్టేలా, చైనాకు చెక్పెట్టేలా అణు జలాంతర్గామి రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఇప్పటికే వరుస క్షిపణి ప్రయోగాలతో సత్తా చాటుతున్న ఇండియన్ నేవీ.. శత్రుదేశాల గుండెల్లో గుబులు రేపేలా పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో నెక్స్ట్ జెన్ న్యూక్లియర్ సబ్మైరెన్ను నిర్మిస్తోంది. 13,500 టన్నుల బరువైన ఈ బాహుబలి అణు జలాంతర్గామిలో 190 మెగావాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న కాంపాక్ట్ లైట్ వాటర్ అణు రియాక్టర్, 8 వేల కిలోమీటర్లకు పైగా పరిధి ఉన్న కే–6 ఖండాంతర క్షిపణులు ఉంటాయి. విశాఖలోని రాంబిల్లి సమీపంలో ఉన్న రహస్య నేవల్ బేస్ ఐఎన్ఎస్ వర్ష, విశాఖపట్నంలోని షిప్ బిల్డింగ్ సెంటర్లోను ఎస్–5 ప్రాజెక్టుగా దీని నిర్మాణపనులు మొదలయ్యాయి. డిజైనింగ్ నుంచి నిర్మాణం వరకు దీనికోసం రూ.10 వేల కోట్లు వెచ్చిస్తున్నారు. డీఆర్డీవో, బార్క్, ఏటీవీ సంయుక్త డిజైన్ అరిహంత్, అరిఘాత్, ఎస్–4, ఎస్–4 స్టార్ వంటి సబ్మైరెన్లను విజయవంతంగా నిర్మించిన భారత్.. ఇప్పుడు అంతకంటే రెట్టింపు సామర్థ్యం గల భారీ సబ్మైరెన్లు నిర్మించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. 2006 నాటి ఉన్నతస్థాయి శాస్త్రవేత్తల కమిటీ సిఫారసుల ఆధారంగా డీఆర్డీవో, బార్క్, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వెసల్ (ఏటీవీ) కలిసి.. ఈ ఎస్–5 డిజైన్ని రూపొందించాయి. సైనిక శక్తిని మార్చేసే సత్తా ఎస్–5 అణు జలాంతర్గామి భారత రక్షణదళ అమ్ములపొదిలో చేరితే.. దేశ సైనికశక్తి దశ దిశ మారిపోతాయి. ఇందులో ఒకేసారి అనేక లక్ష్యాల్ని ధ్వంసం చేసే సామర్థ్యం ఉన్న కే–6 బాలిస్టిక్ క్షిపణులుంటాయి. వీటిద్వారా శత్రుదేశాల్లోని ఏ మూలనైనా లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతం(ఐవోఆర్)లో చైనా నౌకాదళ చొరబాట్లను గట్టిగా తిప్పికొట్టవచ్చు. విశాఖలో రూపుదిద్దుకుంటున్న అణు జలాంతర్గామి విశాఖలోనే ఎందుకంటే? ఎస్–5 సబ్మైరెన్ నిర్మాణపనులు విశాఖలో చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 190 మెగావాట్ల లైట్ వాటర్ రియాక్టర్ తయారీ చివరి దశకు చేరుకుంది. విశాఖపట్నం సమీపంలో ఉన్న రాంబిల్లి వద్ద సముద్రపు లోతు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జలాంతర్గాములు ఉపగ్రహాలు లేదా శత్రు రాడార్లకు చిక్కకుండా నీటి అడుగున ప్రయాణించి సముద్రంలోకి ప్రవేశించవచ్చు. అదేవిధంగా విశాఖలోని షిప్బిల్డింగ్ సెంటర్ దశాబ్దాలుగా అణు జలాంతర్గాముల నిర్మాణంలో అనుభవం సాధించింది. అణు జలాంతర్గాముల నిర్మాణానికి అవసరమైన పరికరాల్ని అందించే బార్క్, ఎల్ అండ్ టీ, బీహెచ్ఈఎల్ దీనికి సమీపంలో ఉన్నాయి. ఈ కారణాలతో ఈ భారీ న్యూక్లియర్ సబ్మైరెన్ నిర్మాణానికి విశాఖపట్నాన్ని ఎంపిక చేశారు.
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సౌత్ జోన్ యోగా పోటీల్లో శ్రీ ప్రకాష్ విద్యార్థుల ప్రతిభపాయకరావుపేట: సీబీఎస్ఈ సౌత్ జోన్ యోగా పోటీల్లో స్థానిక శ్రీ ప్రకాష్ విద్యార్థులు ప్రతిభ కనబరిచినట్టు ఆ విద్యా సంస్థల సంయుక్త కార్యదర్శి సీహెచ్ విజయ్ ప్రకాష్ తెలిపారు. తెలంగాణా రాష్ట్రం రంగారెడ్డి జిల్లా నందిగామ మండలం చేగూరులో గతనెల 24వ తేదీ నుంచి 31వ తేదీ వరకు జరిగిన అండర్ –17 బాలుర విభాగం పోటీ ల్లో బి.దేవాస్తు నాయుడు, పి.సోహాన్శ్రీ, కె.వెంకట్, సీహెచ్ జయదీప్, సీహెచ్.రక్షిత్లు బంగారు పతకాలు, వ్యక్తిగత యోగా విభాగంలో కాంస్య పతకం, నృత్య యోగా విభాగంలో రజత పతకాలు సాధించినట్లు తెలిపారు. వీరందరూ సెప్టెంబరు 25 నుంచి 28 వరకు జరిగే జాతీయ స్థాయి పోటీలకు ఎంపికై నట్లు చెప్పారు. అండర్ –14 బాలుర గ్రూప్ యోగా విభాగంలో శ్రీ ప్రకాష్ విద్యార్థులు కాంస్య పతకాలు సాధించారని తెలిపారు. ప్రతిభ చూపిన విద్యార్థులను విద్యా సంస్థల అధినేత సీహెచ్.నరసింహరావు, సంయుక్త కార్యదర్శి సీహెచ్. విజయ్ ప్రకాష్, సీనియర్ ప్రిన్సిపాల్ ఎం.వి.వి.ఎస్. మూర్తి, ప్రిన్సిపాల్ రవి కుమార్, యోగా గురువులు దాడి సురేష్, ఎం.జయంతి అభినందించారు.
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మట్టి అక్రమ తవ్వకాలపై మైనింగ్ అధికారి తనిఖీఅచ్యుతాపురం రూరల్ : దొప్పెర్ల పంచాయతీ పరిధిలోని సాయి ప్రియా లే–అవుట్లో మట్టి అక్రమ తవ్వకాలపై శనివారం అనకాపల్లి జిల్లా మైనింగ్ శాఖ ఇన్స్పెక్టర్ బండారు శ్రీనివాసరావు క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీలు నిర్వహించారు. సర్వే నంబర్లు 52, 53, 54, 55, 56తో పాటు ఫేజ్–2, ఫేజ్–5 ప్రాంతాల్లో అక్రమంగా మట్టి తవ్విన ప్రాంతాలను ఆయన పరిశీలించారు. అలాగే, అక్కడి నుంచి తవ్వి సమీపంలోని లారస్ ల్యాబ్కు తరలించినట్టు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మట్టిని కూడా పరిశీలించి సంబంధిత వివరాలను సేకరించారు. ఘటనకు సంబంధించి సమగ్రంగా పరిశీలించి, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా బాధితులతో మాట్లాడిన మైనింగ్ ఇన్స్పెక్టర్ పూర్తి విచారణ అనంతరం వారికి న్యాయం జరిగేలా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. కో–జెడ్పీటీసీ నర్మాల కుమార్, కొల్లి వరహాలరావు, నడిపింటి శేఖర్, బాధితులు పాల్గొన్నారు.
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వ్యాన్ ప్రమాదంపై సమగ్ర విచారణకు డిమాండ్అచ్యుతాపురం రూరల్ : బ్రాండిక్స్ పరిశ్రమలో పనిచేసిన కార్మికురాలు కొమనాపల్లి సంధ్య రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందిన ఘటనలో ప్రమాదానికి కారణమైన వ్యాన్ పై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రమాదానికి గురైన వాహనం నెంబర్ ప్లేట్పై ఉన్న అక్షరాలు పూర్తిగా చెరిగిపోయి ఉండడం స్థానికుల్లో సందేహాలకు తావిస్తోంది. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వాహనం నెంబర్ స్పష్టంగా ఉండి, ప్రస్తుతం ఎందుకు స్పష్టంగా కనిపించని పరిస్థితి ఏర్పడిందనే అంశంపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. వాహనానికి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్, ఫిట్నెస్, బీమా, ఇతర చట్టబద్దమైన పత్రాలు అన్నీ సక్రమంగా ఉన్నాయా లేదా అనే అంశాలను అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. వాహనం నిర్వహణ లేకపోయి ఉండవచ్చనే అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ ఘటనలో ప్రమాదానికి గల అసలు కారణాలను వెలికితీసేందుకు రవాణా, పోలీసు శాఖల ఉన్నతాధికారులు సమగ్ర విచారణ చేపట్టాలని స్థానికులు, కార్మిక సంఘాల ప్రతినిధులు డిమాండ్ చేస్తున్నా రు. సంధ్య మృతితో సెజ్ ప్రాంత కార్మికుల్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా పరిశ్రమలకు కార్మికులను తరలించే వాహనాలపై ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహించి, నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కార్మికులు కోరుతున్నారు.
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పోర్టుల ప్రైవేటీకరణను ప్రతిఘటిద్దాండాబాగార్డెన్స్: పోర్టుల ప్రైవేటీకరణను ప్రతిఘటిస్తూ నాన్ పర్మనెంట్, కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల హక్కుల కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఐక్య పోరాటాలకు సిద్ధం కావాలని వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (డబ్ల్యూటీడబ్ల్యూఎఫ్ఐ) జాతీయ అధ్యక్షుడు సీడీ నందకుమార్ పిలుపునిచ్చారు. డాబాగార్డెన్స్లోని అల్లూరి విజ్ఞాన కేంద్రంలో శనివారం ప్రారంభమైన నాలుగు రోజుల అఖిల భారత పోర్టు కార్మికుల వర్క్షాప్లో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రైవేటీకరణ విధానాలు కార్మికుల ఉద్యోగ భద్రత, వేతనాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. సిటూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సీహెచ్ నరసింగరావు మాట్లాడుతూ కనీస వేతనాలు, ఈపీఎఫ్, ఈఎస్ఐ, గ్రాట్యుటీ, బోనస్, ఉద్యోగ భద్రత వంటి హక్కుల అమలుకు కార్మిక సంఘాలు ఐక్యంగా ఉద్యమించాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో సమర మండల్, బి. జగన్, ఆర్కేఎస్వీ కుమార్, కె.ఎం. శ్రీనివాసరావు, సత్యనారాయణ, తాతారావు, రమణ, వేంకటేశ్వరరావు, అమ్మనాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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జ్వరంతో విద్యార్థుల అవస్థలుసిబ్బంది పర్యవేక్షణ లేకుండానే కాలినడకన ఆస్పత్రికి తరలింపు సీలేరు: గూడెం కొత్తవీధి మండలం దారకొండ బాలుర ఆశ్రమ పాఠశాలలో జ్వరంతో బాధపడుతున్న ఆరుగురు విద్యార్థులను పాఠశాల సిబ్బంది పర్యవేక్షణ లేకుండా ఆస్పత్రికి పంపడంపై తల్లిదండ్రులు, గిరిజన సంఘాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి. ప్రస్తుతం వర్షాకాలం కావడంతో పాఠశాలలో ఆరుగురు విద్యార్థులకు జ్వరం రావడంతో వారిని దారకొండ ఆస్పత్రికి పంపినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. అయితే ఉపాధ్యాయులు లేదా సిబ్బంది వెంట లేకుండా అంతర్రాష్ట్ర రహదారి మీదుగా విద్యార్థులను నడిచి ఆస్పత్రికి పంపడం పట్ల అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. పాఠశాలలో ఆరోగ్య సేవకుడు అందుబాటులో లేకపోవడంతో అనారోగ్యంతో ఉన్న విద్యార్థుల బాధ్యతను ఇతర విద్యార్థులపై వదిలేయడం దారుణమని గిరిజన సంఘాలు ఆరోపించాయి. ఈ ఘటనపై అధికారులు విచారణ జరిపి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇదే పాఠశాలలో ఇటీవల భోజనం విషయంలో ప్రశ్నించిన విద్యార్థులపై సిబ్బంది దాడి చేశారనే ఆరోపణలు రావడం గమనార్హం.
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సంపత్ వినాయకగర్ హుండీ ఆదాయం లెక్కింపుమహారాణిపేట: ఆశీలమెట్ట శ్రీ సంపత్ వినాయకస్వామి వారి ఆలయ హుండీల ఆదాయాన్ని శనివారం లెక్కించారు. గత 28 రోజులకు గాను హుండీల ద్వారా రూ. 18,74,000 ఆదాయం వచ్చినట్లు ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి డీవీవీ ప్రసాదరావు వెల్లడించారు. ఆలయ వ్యవస్థాపక ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు టి.ఆర్. చోళన్, దేవాదాయ శాఖ సహాయ కమిషనర్ కార్యాలయ పర్యవేక్షకులు ఎం. ప్రసాద్ పర్యవేక్షణలో శ్రీ వేంకటేశ్వర సేవా సంఘం ప్రతినిధులు, ఆలయ సిబ్బంది ఈ లెక్కింపు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.నగదుతో పాటు 4 గ్రాముల 513 మిల్లీగ్రాముల బంగారం, 71 గ్రాముల 500 మిల్లీగ్రాముల వెండి లభించాయని ఈవో తెలిపారు. అలాగే విదేశీ మారక ద్రవ్యం కింద యూఎస్ఏ డాలర్లు 21, కెనడా డాలర్లు 75, సౌదీ రియాళ్లు 270, కువైట్ అర దినార్తో పాటు రూ. 111 బ్యాంకర్ చెక్ హుండీలో సమకూరినట్లు వివరించారు. ఈ కానుకలను సూర్యబాగ్లోని బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా శాఖకు అప్పగించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
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భోగాపురం సభకు ‘ఆర్టీసీ’ప్రయాణికులకు తిప్పలు డాబాగార్డెన్స్: విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఆర్టీసీ బస్సులను పెద్ద ఎత్తున జనసమీకరణకు తరలించడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, పలువురు కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు హాజరైన ఈ సభకు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల నుంచి భారీగా జనాలను తరలించేందుకు శుక్రవారం రాత్రి నుంచే సగానికి పైగా బస్సులను కేటాయించారు. తీవ్రమైన బస్సుల కొరత విశాఖ రీజియన్ పరిధిలోని అనకాపల్లి, పాడేరు, అరకు, చోడవరం, నర్సీపట్నం, యలమంచిలి, పాయకరావుపేట తదితర ప్రాంతాల నుంచి వందలాది బస్సులను భోగాపురానికి తరలించారు. విశాఖ నగరంలో ఇప్పటికే పరిమిత సంఖ్యలోనే బస్సులు అందుబాటులో ఉండగా, అందులోనూ కొన్ని మరమ్మతుల కారణంగా డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి. ఉన్న కొద్దిపాటి బస్సులను సభకు తరలించడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రయాణికులు, ఉద్యోగుల విలవిల విశాఖ నుంచి నిత్యం విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, రాజాం, పలాస, బొబ్బిలి, పార్వతీపురం, సాలూరు, అనకాపల్లి తదితర ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగించే ఉద్యోగులు, కార్మికులు, విద్యార్థులు, రైల్వే ప్రయాణికులు గంటల తరబడి బస్ స్టాండ్లలో నిరీక్షించాల్సి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో తీవ్ర రద్దీ నెలకొని ప్రయాణికులు చుక్కలు చూశారు. ప్రజాప్రతినిధుల సభల కోసం ప్రయాణికులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేయడంపై సర్వత్రా అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది.
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భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు క్రెడిట్ జగన్దేఅనకాపల్లి : ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు పేరు తెచ్చే భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు నిర్మాణంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్రెడ్డి కృషి మరువలేనిదని, ఆయన పాలనలో భూ సేకరణతోపాటు విమానాశ్రయం ఏర్పాటుకు సుమారుగా 85 శాతం పనులు పూర్తి చేయడం జరిగిందని వైఎస్సార్సీపీ 81వ వార్డు ఇన్చార్జి బొడ్డేడ శివ తెలిపారు. స్థానిక గవరపాలెం పార్కు సెంటర్ వద్ద భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభం సందర్భంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్రెడ్డి చిత్రపటానికి శనివారం క్షీరాభిషేకం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో 85 శాతం పనులు పూర్తి చేస్తే, 15 శాతం పనులు కూటమి పాలనలో చేయడం జరిగిందన్నారు. ఈ క్రెడిట్ను వైఎస్సార్సీపీకి రాకుండా చేయడం అన్యాయమన్నారు. ఎయిర్పోర్టును ప్రధాని మోదీతో ప్రారంభించడం ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు ఎంతో మంచి జరుగుతుందన్నారు. గత పాలనలోనే ఎయిర్పోర్టు పనులు 2026లో పూర్తి అవుతాయని చెప్పడం జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 80వ వార్డు ఇన్ఛార్జ్ కె.ఎం.నాయుడు మాట్లాడుతూ భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్డు ప్రారంభించడం శుభపరిణామన్నారు. ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణం పూర్తి చేసిన ఘనత మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్రెడ్డికే దక్కుతుందన్నారు. రాష్ట్రంలో అనేక అభివృద్ధి పనులు వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో చేయడం జరిగిందని, గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలు, విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్, అనేక సంక్షేమ పథకాలు చేయడం జరిగిందన్నారు. నూకాంబిక దేవస్థానం మాజీ చైర్మన్ కొణతాల మురళీకృష్ణ మాట్లాడుతూ అభివృద్ధి, సంక్షేమం గురించి నేటికీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్రెడ్డి పాలన గురించి ప్రజలు చర్చించుకోవడం జరుగుతుందన్నారు. ఎయిర్పోర్టు అభివృద్ధికి కృషి చేసిన జగన్మోహన్రెడ్డి పేరును తప్పక ప్రస్తావించాలన్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో విశాఖలో జరిగిన జీ–7 సమ్మిట్లో అనేక కంపెనీలు తీసుకుని రావడం జరిగిందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ వైద్య విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు దొండ సిద్దార్ధ, పార్టీ సీనియర్ నాయకులు విల్లూరి శివ సూరి, సుంకర వెంకటేశ్వరరావు, బుచ్చి రాము,, బుద్ద జగన్, నడిశెట్టి మధు, పెంటకోట శ్రీను, వాసుపల్లి తాతీయలు, కాండ్రేగుల వెంకట సాంబ శివ, కాండ్రేగుల శ్రీను, కాండ్రేగుల శ్యామ్, పెతకం శెట్టి గోపి, అనీల్, చింతా కోటి పాల్గొన్నారు.
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‘వేతనాలు చెల్లించండి మహాప్రభో’అనకాపల్లి: ‘వేతనాలు చెల్లించండి మహాప్రభో’ అంటూ ఆల్కహాల్ అండ్ డ్రగ్ డీ–అడిక్షన్ సెంటర్లలో పనిచేస్తున్న సిబ్బంది తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జీతాలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ వారు స్థానిక ఎన్టీఆర్ ఆస్పత్రి వద్ద శనివారం ధర్నా చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆ ఉద్యోగుల సంఘం ప్రతినిధి కుమార్ మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆల్కహాల్ అండ్ డ్రగ్ డీ–అడిక్షన్ సెంటర్లలో పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి నాలుగు నెలలుగా జీతాలు చెల్లించకపోవడంతో అప్పులపాలవుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కుటుంబ పోషణ, పిల్లల చదువులు, వైద్య ఖర్చులకు సొమ్ములేక తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్టు చెప్పారు. కొన్ని డీ–అడిక్షన్ సెంటర్లలో సిబ్బందికి 14 నెలల జీతాలు పెండింగ్లో ఉన్నాయని తెలిపారు. పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ, ఉద్యోగ భద్రత, సంక్షేమ సౌకర్యాలు లేకపోవడం వల్ల ఉద్యోగులు తీవ్ర అభద్రతాభావంతో విధులు నిర్వహిస్తున్నారని అన్నారు. పెండింగ్లో ఉన్న జీతాలను వెంటనే విడుదల చేయాలని, ప్రతి నెలా 1న జీతాలు చెల్లించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని, ఇతర సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరారు.
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పంచదార్లలో అక్రమ మైనింగ్పై సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరపాలిఅనకాపల్లి: పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన పంచదార్ల కొండను అక్రమంగా తవ్వేసిన మైనింగ్ మాఫియాపై సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలని, కొండను పూర్తిగా తవ్వేసే వరకూ స్పందించని కలెక్టర్ తీరుపై కూడా విచారణ జరపాలని విస్తృత దళిత సంఘాల (విదసం) ఐక్యవేదిక రాష్ట్ర కన్వీనర్ డాక్టర్ బూసి వెంకటరావు డిమాండ్ చేశారు. శంకరం గ్రామంలోని ‘విదసం’ జిల్లా కార్యాలయంలో శనివారం జరిగిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. స్థానిక ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేల ఒత్తిడి వల్లే కలెక్టర్ సకాలంలో చర్యలు తీసుకోలేదని ఆరోపించారు. కొండను అక్రమంగా తవ్వేసిన అక్రమార్కులపై తక్షణమే క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయాలని, వారి యంత్రాలన్నింటినీ జప్తు చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో విదసం జిల్లా నాయకులు మట్ల అప్పారావు, రేవిడి కృష్ణ, గోడి వెంకటేశ్వరరావు, జి.తాతబాబు, వి.ఫ్రాన్సిస్, అల్లంపల్లి లావణ్య, ఈశ్వరరావు, పావాడ సన్యాసిరావు, మూర మహేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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‘దేశ సంపదను అంబానీ, అదానీలకు దోచిపెడుతున్న కేంద్రం’నర్సీపట్నం: కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం దేశ సంపదనంతా అంబానీ, అదానీలకు దోచి పెడుతోందని సీపీఐ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే మానం ఆంజనేయులు అన్నారు. మండలంలోని గబ్బాడలో సీపీఐ అమరవీరుల స్థూపం ఆవిష్క ర ణ, దేవుడు మూడో వర్ధంతి సభను శనివారం నిర్వహంచారు. సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యు లు జె.వి.సత్యనారాయణమూర్తి, ఆంజనేయులు, కోఆపరేట్ బ్యాంక్ మాజీ చైర్మన్ చలసాని రాఘవేంద్రరావు తదితరులు మాకిరెడ్డి దేముడు చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 1966లో దేవుడు సారథ్యంలో భూపోరాటాలు చేసి, నిరుపేద ప్రజ లకు భూ పంపిణీ చేశామన్నారు. అనంతరం సత్యనారాయణ మూర్తి మాట్లాడుతూ ఎస్సీ, బీసీ, సంచార జీవులైన బుడగ జంగాలకు నివాసాలు ఏర్పాటు చేసిన ఘనత దేవుడికి దక్కిందన్నారు. సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యుడు బాలేపల్లి వెంకటరమణ, ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శులు రాజాన దొరబాబు, పొట్టిక సత్యనారాయణ, సహాయ కార్యదర్శి రెడ్డిపల్లి అప్పలరాజు, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు జి.గురుబాబు, డీసీహెచ్ క్రాంతి,జి.రాధాకృష్ణ,జి.ఫణింద్ర,లక్ష్మిపాల్గొన్నారు.
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సాగునీటి కోసం ‘రైవాడ’ రైతుల ఆందోళనదేవరాపల్లి: రైవాడ జలాశయం నుంచి ఖరీఫ్ సాగు కు నీరు విడుదల చేసి పది రోజులు గడిచినా నేటికీ తమ పొలాలకు చేరలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ మామిడిపల్లికి చెందిన ఆయకట్టు రైతులు శనివారం ఆందోళన చేశారు. మండలంలోని పెదనందిపల్లి శివారు సత్యనారాయణపురం కాలనీ సమీపంలోని తూము వద్ద కాలువలోకి దిగి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం, ఇరిగేషన్ అధికారుల తీరుకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు రైతులు మాట్లాడుతూ పెదనందిపల్లి శివారు సత్యనారాయణపురం కాలనీ సమీపంలోని కాలువపై ఉన్న తూము నుంచి ఒక వైపు ఎం.అలమండకు, మరో పక్క తారువ, మామిడిపల్లి, వేచలం, బోయిలకింతాడలకు నీరందించే బ్రాంచ్ కెనాళ్లు ఉన్నాయన్నారు. ఇటీవల ఎం.అలమండ వైపు అడుగు భాగాన్ని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దొంగచాటుగా తవ్వేయడంతో నీరంతా అటు వైపు పోతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీంతో తారువ, మామిడిపల్లి, వేచలం, బోయిల కింతాడతో పాటు చోడవరం మండలంలోని జగన్నాథపురం, కె.కోటపాడు మండలంలోని పాచిలివానిపాలెం గ్రామాలకు సాగు నీరందని పరిస్థితి నెలకొందన్నారు. ఈ గ్రామాల పరిధిలోని సుమారు 6,500 ఎకరాలకు పైగా ఆయకట్టుకు సాగు నీరు ప్రశ్నార్థకంగా మారిందని, నారుమడులకు నీటి తడుపు ఇవ్వలేని దుస్థితి నెలకొందన్నా రు. ఇరిగేషన్ అధికారుల పర్యవేక్షణ కొరవడటంతోనే కొందరు నీటిని దొంగచాటున మళ్లించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జలాశయం నుంచి నీటిని విడుదల చేసిన తర్వాత చివరి ఆయకట్టు వరకు సక్రమంగా సరఫరా అవుతుందో లేదో పర్యవేక్షించాల్సిన అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడంతోనే ఈ పరిస్థితి నెలకొందన్నారు. ఇప్పటికై నా అధికారులు స్పందించి తూము వద్ద తవ్విన ప్రాంతాన్ని పూడ్చి, అన్ని చానళ్ల పరిధి లోని ఆయకట్టు రైతులకు సాగు నీరందేలా చర్యలు చేపట్టాలని మాజీ సర్పంచ్ కర్రి సూరినాయుడు, రైతులు చల్లా మహేశ్వరరావు, నాళం శ్రీనివాసరావు, నౌడు గణేష్, మండల సత్యం, పూడి అప్పలనాయుడు, కర్రి భూషణరావు, మేడిశెట్టి గోవింద, కర్రి నాగంనాయుడు, బొబ్బిలి ఎర్రినాయుడు, కర్రి రామునాయుడు, చిరికి నర్సింహమూర్తి, నెక్కళ్ల చంద్రరావు, దొగ్గ ఎర్రినాయుడు డిమాండ్ చేశారు. తూము వద్ద అక్రమంగా తవ్విన వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. అధికారులు స్పందించకుంటే కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేస్తామని హెచ్చరించారు. కాలువ నీటిలోకి దిగి నిరసన పెదనందిపల్లి తూము అడుగు భాగం తవ్వేయడంతో ఇబ్బందులు పలు గ్రామాలకు అందని చుక్క నీరు ఇరిగేషన్ అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంపై ఆగ్రహం సాగునీరు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలి ఆయకట్టుకు నీరందక రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నా ఇరిగేషన్ అధికారులు పట్టించుకోక పోవడం అన్యాయం. కొందరు నీటిని అక్రమంగా తరలించుకుపోతున్నారు. తారువ, మామిడిపల్లి, వేచలం, బోయిలకింతాడ గ్రామాలకు సక్రమంగా సాగు నీరందేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. – కర్రి గోవింద, ఆయకట్టు రైతు, మామిడిపల్లి చుక్క నీరు చేరలేదు రైవాడ జలాశయం నుంచి పది రోజుల కిందట నీరు విడుదల చేశారు. నేటికీ మా పొలాలకు చుక్క నీరు చేరలేదు.వరి నారుమడులు ఎండిపోయే స్థితికి చేరుకున్నాయి. పెదనందిపల్లి కాలనీ సమీపంలోని తూము వద్ద అడుగు భాగం తవ్వేయడంతో నీరంతా ఎం.అలమండ వైపు పోతోంది. – నాళం శ్రీనివాసరావు, ఆయకట్టు రైతు, మామిడిపల్లి
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భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ఘనత జగన్దే...● చంద్రబాబు..క్రెడిట్ చోరుడు ● జెడ్పీ చైర్పర్సన్ సుభద్ర మహారాణిపేట(విశాఖ): భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి అవసరమైన భూసేకరణ, అనుమతులు, పునరావాసం, నిర్మాణ ప్రక్రియలో ప్రధాన పాత్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డిదేనని ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా పరిషత్ మాజీ చైర్పర్సన్ జల్లిపల్లి సుభద్ర అన్నారు. శనివారం ఆమె మాట్లాడుతూ విమానాశ్రయ పనుల్లో 70 శాతం పురోగతి జగన్ ప్రభుత్వ హయాంలోనే జరిగిందని, మిగిలిన పనులు పూర్తి చేసి మొత్తం ఘనత తమదేనని చంద్రబాబు క్రెడిట్ చోరీకి పాల్పడడం సరికాదని విమర్శించారు. 2023లోనే విమానాశ్రయానికి జగన్మోహన్రెడ్డి భూమి పూజ చేసి 2026 జూన్లో తొలి విమానం ల్యాండ్ అవుతుందని అక్కడే ప్రకటన చేశారని గుర్తు చేశారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు అభివృద్ధికి జగన్ తీసుకున్న చర్యలను విస్మరించి తప్పుడు ప్రచారం చేయడం తగదని, ఏ ప్రభుత్వ హయాంలో ఏ పనులు జరిగాయో వాస్తవాలను ప్రజలకు తెలియజేయడం మీడియా బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు.
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ప్రధాని సభకు ఆర్టీసీ దారిమళ్లింపుఅనకాపల్లి డిపోలో ఆర్టీసీ బస్సుల కోసం ఎదురు చూస్తున్న ప్రయాణికులుసాక్షి, అనకాపల్లి: జిల్లావ్యాప్తంగా ఇప్పటికే సరిపడా ఆర్టీసీ బస్సులు లేక ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతుంటే, భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ బహిరంగ సభకు జనాలను తరలించేందుకు భారీగా ఆర్టీసీ బస్సులను మళ్లించారు. దీంతో ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు తప్పలేదు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్న ఈ సభకు జనాలను తరలించేందుకు అనకాపల్లి, నర్సీపట్నం డిపోల నుంచి ఏకంగా 120 బస్సులను ఇతర జిల్లాలకు పంపించారు. దీంతో రెండు రోజులుగా అనకాపల్లి, నర్సీపట్నం ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్లలో ప్రయాణికులు బస్సుల కోసం కళ్లు కాయలు కాచేలా వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. బస్సు వచ్చిందే తడవుగా..ఒక్కసారిగా ఎగబడే దుస్థితి దాపురించింది. బస్సు ఎక్కే సమయంలో తోపులాటలు జరిగాయి. గమ్యం చేరే వరకూ బస్సుల్లో వేలాడుతూ అవస్థలకు గురయ్యారు. శుక్ర, శనివారాలు ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. ఆదివారం కూడా ప్రయాణికులకు అవస్థలు తప్పేలా లేవు. జిల్లా కేంద్రం అనకాపల్లికి, రెవెన్యూ డివిజన్ కేంద్రం నర్సీపట్నానికి రోజూ పలు ప్రాంతాల నుంచి వందలాది మంది రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. వారంతా బస్సులు లేక గంటల తరబడి నిరీక్షించి ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. పిల్లలు, వృద్ధులు, రోగులు ఎండవేడి, ఉక్కపోత తాళలేక ఆపసోపాలు పడ్డారు. చివరకు ప్రైవేటు వాహనాలను ఆశ్రయించారు. ప్రభుత్వం సీ్త్ర శక్తి పథకం అమలు చేస్తుండడంతో బస్సుల్లో రద్దీ పెరిగింది. దీనికి తగ్గట్టుగా ఆర్టీసీ బస్సుల సంఖ్యను పెంచకపోవడంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడు తున్నారు. ఇప్పుడు భోగాపురం సభకు జనసమీకరణకు అధిక సంఖ్యలో బస్సులను తరలించడంతో నానా అవస్థలకు గురయ్యారు. ఇతర జిల్లాలకు వెళ్లిన బస్సులు ఆదివారం డిపోలకు వస్తాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. అవి ఎప్పుడు చేరుకుంటాయో తెలియని పరిస్థితి. దీంతో ఆదివారం కూడా ప్రయాణికులకు తిప్పలు తప్పేలా లేవు. కిక్కిరిసిన కాంప్లెక్స్లు.. తోపులాటలు అనకాపల్లి డిపోలో ఉన్న మొత్తం 85 బస్సుల్లో 58 బస్సులను విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలకు శుక్రవారం ఉదయమే పంపించారు. ప్రస్తుతం డిపోలో కేవలం 27 బస్సులు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండడంతో తీవ్ర రద్దీ నెలకొంది. శుక్ర, శనివారాల్లో ఉదయం 8 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు కాంప్లెక్స్లోకి బస్సు వచ్చిన వెంటనే ప్రయాణికులు ఒక్కసారిగా ఎగబడడంతో తీవ్ర తోపులాటలు చోటుచేసుకున్నాయి. బస్సుల్లో చోటులేక తలుపుల వద్ద వేలాడుతూ ప్రయాణించాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. నర్సీపట్నంలోనూ అదే తీరు నర్సీపట్నం డిపోలో ఉన్న 97 బస్సుల్లో 62 బస్సులను సభ కోసమే కేటాయించారు. మిగిలిన బస్సుల్లో నర్సీపట్నం–విశాఖపట్నం రూట్లో 17 నాన్స్టాప్లు, 3 ఎల్హెచ్లు, తోటకూరపాలెనికి ఒకటి చొప్పున నడుపుతుండగా.. మిగిలిన వాటిని ఇతర రూట్లకు సర్దుబాటు చేశారు. దీంతో కృష్ణదేవిపేట, తుని, చోడవరం, చింతపల్లి వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులు, విద్యార్థులు కాంప్లెక్స్లలో గంటల తరబడి పడిగాపులు కాయవలసి వచ్చింది. ముఖ్యంగా మారుమూల ఏజెన్సీ గ్రామాలకు వెళ్లే పల్లెవెలుగు బస్సులను కూడా తరలించడంతో గిరిజన ప్రాంత ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు.
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అడుగంటుతున్న ‘తాండవ’ఆయకట్టు రైతుల్లో గుబులు నర్సీపట్నం: వరుణుడు ముఖం చాటేయడంతో తాండవ ప్రాజెక్టులో నిల్వలు రోజు రోజుకు కనిష్ట స్థాయికి చేరుతున్నాయి. వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా ఇన్ఫ్లో పూర్తిగా పడిపోయింది. ఆనకట్టు ప్రధాన గేట్లు లీకేజీల కారణంగా జలాశయంలో ఉన్న కొద్దిపాటి నీటి నిల్వలు సైతం వృథాగా పోతున్నాయి. ఆయకట్టు రైతుల ఆశలు అడుగంటుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ట్యాంకర్ నీటిని రూ.600 చొప్పున కొనుగోలుచేసి, నారుమడులను తడుపు తూ సంరక్షించుకుంటున్నారు. ఎల్ నినో ప్రభావంతో వర్షాలు కురిసే అవకాశం తక్కువగా ఉందని, వరికి బదులుగా ఆరుతడి పంటల సాగుకు రైతులు ప్రాధాన్యమివ్వాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఆయకట్టు 51 వేల ఎకరాలు తాండవ ప్రాజెక్టు పరిధిలో ఉన్న అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాల్లో 51,465 ఎకరాల ఆయకట్టుంది. జలాశయం సామర్థ్యం 380 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 375.1 అడుగుల నీరు ఉంది. రిజర్వాయర్ స్టోరేజీ 4.96 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 4.1 టీఎంసీల జలాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. జలాశయం డెడ్ స్టోరేజీ 0.546 టీఎంసీలు పోను మిగిలిన టీఎంసీలను అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాల్లో ఆయకట్టుకు సర్దుబాటు చేయాలి. ప్రస్తుతం ఉన్న మొత్తం నీటిని ఖరీఫ్కు సరఫరా చేస్తే 70 రోజులకు సరిపోతుందని అధికారులు అంచనావేస్తున్నారు. వర్షాలు కురిసి జలాశయంలోకి ఇన్ఫ్లో వస్తేనే సాగుకు నీరు సరిపోతుంది. లేదంటే రైతులకు కష్టాలు తప్పవు. వరి పంట చేతికి రావాలంటే 120 రోజుల నుండి 160 రోజుల సమయం పడుతుంది. ఆర్జీఎల్, సాంబ మసూరి వంటి దీర్ఘకాలిక రకాలు 150 నుంచి 160 రోజులు, స్వల్పకాలిక రకాలు 130 రోజుల సమయం పడుతుందని వ్యవసాయాధికారులు తెలిపారు.తాండవ ఆయకట్టు రైతులు ఎక్కువగా ఆర్జీఎల్, సాంబ మసూరి రకాలనే సాగు చేస్తారు. వరి పంట చేతికి రావాలంటే జలాశయంలో నీరు పుష్కలంగా ఉండాలి. వర్షాలు పడకపోతే ఆయకట్టు రైతులకు గడ్డు పరిస్థితులు తప్పవు.
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లక్ష్మీదేవి కొండపై కూటమి కన్నునక్కపల్లి: జిల్లాలో మరో కొండపై కూటమి నేతల కన్నుపడిందని, దానిని మిట్టల్ స్టీల్ప్లాంట్కు అమ్మి సొమ్ము చేసుకునేందుకు కుట్ర చేస్తున్నారని గునిపూడి గ్రామస్తులు ఆరోపించారు. తమ సాగుభూములున్న లక్ష్మీదేవి కొండను స్టీల్ప్లాంట్కు ఇస్తే సహించేది లేదని, ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ శనివారం పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ, వంటావార్పుతో నిరసన వ్యక్తం చేశారు. సర్వే నంబరు 24/10లో వందలాది ఎకరాల్లో ఉన్న లక్ష్మీదేవి కొండ ను స్టీల్ప్లాంట్ టౌన్షిప్ కోసం కేటాయించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సీపీఎం నాయకుల ఆధ్వర్యంలో సాగుదార్లు, గ్రామస్తులు నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించడంతో పాటు సాగు భూముల వద్ద వంటావార్పు చేశారు. సీపీఎం జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యుడు ఎం.అప్పలరాజు తదితరులు వీరి ఆందోళనకు సంఘీభావం తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా అప్పలరాజుతో పాటు పలువురు సాగుదారులు మాట్లాడుతూ లక్ష్మీదేవి కొండ ప్రాంతంలో గ్రామానికి చెందిన సుమారు 150 మందికి పైగా పేదలు సాగు చేసుకుంటూ తరతరాల నుంచి ఉపాధి పొందుతున్నారన్నారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది దళితు లు ఉన్నారని చెప్పారు. ఆర్సెలర్ మిట్టల్ స్టీల్ప్లాంట్ టౌన్షిప్ కోసం లక్ష్మీదేవి కొండ భూములను అమ్మేసి రూ. కోట్లు ఆర్జించే కుట్రలకు తెరలేపారన్నారు. ఈ భూముల్లో సాగుచేసుకుంటున్న వారికి డీఫారం పట్టాలు ఇవ్వాలని ఎన్నో పర్యాయాలు అధికారుల చుట్టూ తిరిగి వినతి పత్రాలు ఇచ్చినా పట్టించుకోలేదని చెప్పారు. ఈ భూముల్లో సాగు చేసుకుంటున్న వారిని తరిమేసి స్టీల్ప్లాంట్కు అప్పగించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయన్నారు. సాగుదారులకు పట్టాలు ఇవ్వడానికి నిబంధనలు ఒప్పుకోవని చెప్పిన ప్రభుత్వం స్టీల్ప్లాంట్కు ఏ ప్రాతిపదికన కేటాయిస్తుందని ప్రశ్నించారు. సాగుదారుల్లో చీలిక తెచ్చి, సర్వేలు చేసి పరిహారం చెల్లిస్తామంటూ మభ్యపెడుతున్నారన్నారు. సాగుదారులతో చర్చించకుండా, గ్రామసభలు ఏర్పాటు చేయకుండా ఎంతో కొంత పరిహారం కింద బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమచేసేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 2013 భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం నష్టపరిహారం చెల్లించాల్సి ఉందన్నారు. కానీ ఇవేమీ పట్టకుండా ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎం.సత్యనారాయణ, సీఐటీయూ జిల్లా కార్యదర్శి ఎం.రాజేష్, స్థానిక నాయకులు డి.కృష్ణ, వి. అప్పారావు, పి.గోవింద్, నారాయణ, అప్పలరాజు, ముసలయ్య, బుజ్జమ్మ, సీతమ్మ, నూకాలమ్మ, లక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు. మిట్టల్ స్టీల్ప్లాంట్కు ఇచ్చేందుకు యత్నం భూములిచ్చేది లేదంటూ గునిపూడిలో సాగుదారుల ర్యాలీ వంటావార్పుతో నిరసన చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు
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సీపీడబ్ల్యూల వేతనాల్లో కోతఆందోళనకు దిగిన ఉద్యోగులు అనకాపల్లి: కశింకోట ఆర్ఈసీఎస్ పరిధిలో పనిచేస్తున్న కన్సల్టెంట్ పే వర్కర్స్ (సీపీడబ్ల్యూ) జూలై వేతనాల్లో కోత విధించడంతో వారంతా స్థానిక గవరపాలెం ఏపీ ఈపీడీసీఎల్ ఎస్ఈ కార్యాలయం వద్ద శనివారం రాత్రి ధర్నా చేశారు. ఈ సందర్భంగా ది అనకాపల్లి గ్రామీణ విద్యుత్ సహకార సంస్థ ఒప్పంద ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షుడు సిద్ధా గోవిందరావు మాట్లాడుతూ.. ఉద్యోగులకు ఎటువంటి నోటీసులు ఇవ్వకుండా జూలై నెల జీతాల్లో కోత విధించడం అన్యాయమన్నారు. తగ్గించిన వేతన సొమ్మును వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. 35 సంవత్సరాలుగా సుమారు 330 మంది విధులు నిర్వహిస్తున్నారని, కొంతమంది పదవీ విరమణకు సమీపంలో ఉన్నారని చెప్పారు. తాము ఆర్ఈసీఎస్లో ఉద్యోగాల్లో చేరామని, నెలకు రూ.30 వేలు వేతనం చెల్లిస్తున్నారని చెప్పారు. ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఆర్ఈసీఎస్ను ఏపీఈపీడీసీఎల్లో విలీనం చేశారన్నారు. ఆ సమయంలో తమకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించేందుకు అంగీకరించారని చెప్పారు.2014లో ఆర్ఈసీఎస్ బోర్డు 229 మందిని రెగ్యులర్ చేయాలని తీర్మానం చేసిందన్నారు. ఆ బోర్డు తీర్మానాన్ని ఈపీడీసీఎల్ అధికారులు పట్టించుకోలేదని చెప్పారు.సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి రాజాన దొరబాబు మాట్లాడుతూ.. 2012 నుంచి 2026 మధ్యకాలంలో మృతిచెందిన ఉద్యోగుల కుటుంబాలను నేటికీ ఆదుకోలేదన్నారు. న్యాయం జరిగేవరకూ పోరాటాలు చేస్తామన్నారు. జీతాల్లో ఎందుకు కోత విధించారో తెలియడం లేదన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి దొడ్డి వెంకట నరసింహనాయుడు, కోశాధికారి కె. సూర్యభాస్కరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఆందోళనలు తీవ్రతరం చేస్తాంస్కీం వర్కర్లపై ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఆందోళనకు వేలాదిగా స్కీం వర్కర్లు తరలివచ్చి కలెక్టరేట్ దగ్గర ఉదయం నుంచి చేపడుతున్న ధర్నా వద్దకు కనీసం సంబంధిత అధికారి కూడా రాకపోవడం బాధాకరం. అందుకే కలెక్టరేట్ ముట్టడి చేపట్టాం. పోలీసుల అడ్డగింపులో పలువురికి గాయాలయ్యాయి. ప్రభుత్వం ఇప్పటికై నా స్పందించి కనీస వేతనాలు అమలు చేయకపోతే ఆందోళనలు తీవ్రతరం చేస్తాం. – మజ్జి నాగశేషు, అంగన్వాడీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి, అనకాపల్లి
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కత్తెర..!సాక్షి, అనకాపల్లి: ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటర్ల జాబితా సవరణ (సర్)–2026లో భాగంగా జిల్లాలో ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను కలెక్టర్ విజయకృష్ణన్ విడుదల చేశారు. గతంలో జిల్లాలో మొత్తం 13,02,389 మంది ఓటర్లు ఉండగా, 11,93,053 ఓట్లు డిజిటలైజేషన్ అయినట్టు వెల్లడించారు. దాదాపు 1,09,336 ఓట్లను తొలగించారు. అధికారికంగా ఇది ఓటరు జాబితా ప్రక్షాళన కార్యక్రమమే అయినప్పటికీ, అమలైన తీరుపై రాజకీయ పార్టీలు, పౌర సంఘాలు, ప్రజల్లో అనేక సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ముసాయిదా జాబితాలో ప్రస్తుతం మహిళలు 6,11,914, పురుషులు 5,81,112, థర్డ్ జండర్ 27 ఓట్లు ఉన్నట్లు తెలియజేశారు.ఆగస్టు ఒకటో తేదీ నుంచి అభ్యంతరాలను స్వీకరించడంతో పాటు యాడెడ్, షిఫ్టెడ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ముసాయిదా ప్రచురణ అనంతరం ప్రతి ఓటరు తన పేరు, వివరాలను పరిశీలించుకోవాలని కలెక్టర్ సూచించారు. అర్హత ఉన్నప్పటికీ పేరు జాబితాలో లేకపోతే ఫారం–6 ద్వారా పేరు చేర్చుకోవడానికి, వివరాల్లో మార్పులు లేదా సవరణలకు ఫారం–8 ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చన్నారు. క్లెయిములు, అభ్యంతరాలను జూలై 31 నుంచి ఆగస్టు 30 వరకు సమర్పించవచ్చని కలెక్టర్ శుక్రవారం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో తెలిపారు. జాబితాలో పేరు లేదని ఆందోళన చెందవద్దని, ఫారం–6 సమర్పిస్తే మళ్లీ ఓటరుగా పేరు నమోదు అవుతుందన్నారు. ఎక్కువ ఆందోళన షిఫ్టెడ్ ఓట్లపైనే.. తొలగించిన 1,09,336 ఓట్లలో అత్యధికంగా మరణించిన వారివి 48,557 ఉండగా, 33,153 షిఫ్టెడ్ ఓట్లు ఉన్నాయి. జిల్లాలో అత్యధికంగా పాయకరావుపేట నియోజకవర్గంలో 21,816 ఓట్లు, చోడవరం నియోజకవర్గంలో 19,498, అత్యల్పంగా మాడుగుల నియోజకవర్గంలో 14,154 ఓట్లు తొలగించారు. వీటిలో ఎక్కువగా మరణించినవారి ఓట్లు కాగా, ఆ తర్వాత షిఫ్టెడ్ ఓట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.అదేవిధంగా డబుల్ ఎంట్రీలు అనకాపల్లి నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా 3,713, ఆ తర్వాత యలమంచిలిలో 2,804 ఉన్నాయి. ’సర్’ ప్రక్రియలో శాశ్వత నివాసాన్ని నిర్ధారించే సమయంలో వీరిలో చాలా మంది పేర్లు తొలగించారని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా షిఫ్టెడ్ ఓట్లపైనే రాజకీయ పార్టీలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. మ్యాపింగ్పై ఆరోపణలు ’సర్’ ప్రక్రియలో భాగంగా బీఎల్వోలు నిర్వహించిన మ్యాపింగ్పై కూడా ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. కొన్నిచోట్ల తొందరపాటు, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా అర్హులైన ఓటర్ల వివరాలు సరిగా నమోదు కాలేదని రాజకీయ పార్టీలు ఆరోపిస్తున్నాయి. ప్రత్యేకంగా ఒకే నియోజకవర్గంలో బూత్ మారిన కుటుంబాలు, ఉమ్మడి కుటుంబాల నుంచి విడిపోయిన వారు, వివాహం తర్వాత చిరునామా మారిన మహిళలు, ఉద్యోగరీత్యా బదిలీ అయిన ఉద్యోగులు, అద్దె ఇళ్లలో నివసిస్తున్న కుటుంబాల వివరాలు మ్యాపింగ్లో సరిగా నమోదు కాలేదన్న అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు మాత్రం అధికార యంత్రాంగం అధికారపక్షానికి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపిస్తున్నాయి. అయితే ఈ ఆరోపణలపై ఎన్నికల అధికారులు అధికారికంగా స్పందించలేదు.
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లోకేష్ స్పందించడం లేదుఎన్నికల ముందు హామీలిచ్చిన లోకేష్ ఇప్పుడు కనీసం స్పందించడం లేదు. స్కీం వర్కర్ల న్యాయమైన సమస్యల పరిష్కారం కోసం గత ప్రభుత్వంలో చేపట్టిన ఆందోళన కార్యక్రమాల్లో నేరుగా పాల్గొని భరోసా కల్పించిన కూటమి నాయకులు, అధికారం చేపట్టి సమయం గడుస్తున్నప్పటికీ ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చలేదు. స్కీం వర్కర్లకు మరింత ఒత్తిడి వచ్చేలా పనిభారం పెంచేస్తున్నారు. తక్షణమే వారి హామీలు అమలు చేయకపోతే ‘చలో అమరావతి’ చేపట్టాల్సి వస్తుంది. – గంటా శ్రీరామ్, సీఐటీయూ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు, అనకాపల్లి
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ప్రధాని పర్యటన నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలుఎస్పీ తుహిన్ సిన్హా అనకాపల్లి: విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంట ర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవానికి శనివారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రానున్న నేపథ్యంలో జిల్లాలో ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ చర్యలు చేపట్టినట్టు ఎస్పీ తుహిన్ సిన్హా శుక్రవారం తెలిపారు. ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవానికి తరలివెళ్లే ప్రజల వల్ల అనకాపల్లి నుంచి విశాఖ నగరం వైపు వాహనాల రాకపోకలు ఎక్కువగా ఉంటాయని, దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించినట్టు పేర్కొన్నారు. అనకాపల్లి నుంచి లంకెలపాలెం, గాజువాక మీదుగా విశాఖ వెళ్లే మార్గంలోకి ఎటువంటి భారీ వాహనాలు, లోడు వాహనాలను అనుమతించబోమని స్పష్టం చేశారు. ఈ మార్గంలో భారీ వాహనాలు వెళ్తే తీవ్ర ట్రాఫిక్ అంతరాయం ఏర్పడుతుందని, ప్రధాని కార్యక్రమం పూర్తయిన తర్వాతే వాటికి అనుమతి ఇస్తామని తెలిపారు. ట్రాఫిక్ నియంత్రణలో పోలీసు సిబ్బందికి భారీ వాహనదారులు, డ్రైవర్లు సహకరించాలని ఆయన కోరారు.
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మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాల్సిందే● డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ చేపట్టాలి ● వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బొడ్డేడ ప్రసాద్ అనకాపల్లి: డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై సీబీఐ తో విచారణ జరపాలని వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బొడ్డేడ ప్రసాద్ డిమాండ్ చేశారు. కేంద్రంలో నీట్ పరీక్ష పేపరు లీకేజీ విషయంలో కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారని, అదే విధంగా రాష్ట్రంలో డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాల్సిందేనని అన్నారు. స్థానిక రింగ్రోడ్డు వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయం నుంచి పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో నర్సీపట్నం, పాయకరావుపేట, పెందుర్తి నియోజకవర్గాల సమన్వయకర్తలు పెట్ల ఉమాశంకర్ గణేష్, కంబాల జోగులు, అన్నంపరెడ్డి అదీప్రాజు, మాజీ ఎంపీ బి.వి.సత్యవతి, పలు నియోజకవర్గాల పరిశీలకులు, నాయకులు కలెక్టర్ కార్యాలయానికి చేరుకుని డీఆర్వో వై.సత్యనారాయణరావుకు వినతిపత్రం అందజేశారు. అనంతరం ప్రసాద్ విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. డీఎస్సీలో స్కామ్ జరిగినట్టు స్పష్టంగా తెలుస్తోందని, అందువల్ల విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలన్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పాలనలో నాడు–నేడు పథకం ద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలను కార్పొరేట్ పాఠశాలలకు దీటుగా అభివృద్ధి చేసినట్టు చెప్పారు. గత ప్రభుత్వం హయాంలో 40 లక్షల మంది పేద విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివితే, కూటమి పాలనలో 33 లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారని చెప్పారు. కనీస సదుపాయాలు లేకపోవడంతో ఏడు లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలను వీడిపోయారని చెప్పారు. పేద విద్యార్థులు ఇంగ్లిష్ విద్యనభ్యసించి ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలన్న సంకల్పంతో గత ప్రభుత్వ పాలన సాగితే, కూటమిపాలనలో కార్పొరేట్ పాఠశాలలను అభివృద్ధిచేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం అన్యాయమన్నారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామని లేని పక్షంలో నెలకు రూ.3వేలు నిరుద్యోగ భృతి అందజేస్తామని ఇచ్చిన హామీ ఏమైందని ప్రశ్నించారు. విద్యార్థుల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారుగా రూ.10వేల కోట్లు ఉన్నాయని, దీంతో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని చెప్పారు. చదువు పూర్తయినప్పటికీ కాలేజీ యాజమాన్యాలు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వడం లేదని, ఫీజు బకాయిలు తక్షణమే చెల్లించాలని ఒత్తిడి చేస్తున్నారుని తెలిపారు. చేసేదిలేక పలువురు విద్యార్థులు ఫీజులు చెల్లించి సర్టిఫికెట్లు తీసుకున్నారని చెప్పారు. విద్యార్థుల జీవితాలతో కూటమి ప్రభుత్వం ఆటలు ఆడడం అన్యాయమన్నారు. 3 నుంచి పోరు ఉధృతం డీఎస్సీ అక్రమాలపై పోరు ఉధృతం చేసేందుకు వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులతో ఆగస్టు 3,4 తేదీల్లో నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో రౌండ్టేబుల్ సమావేశాలు, 5 నుంచి 9వ తేదీ వరకు నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో రిలే నిరాహారదీక్షలు, 10న నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో భారీర్యాలీలు నిర్వహించనున్నట్టు చెప్పారు. ప్రజాస్వామ్యంపై సీఎం చంద్రబాబునాయుడికి నమ్మకం ఉంటే డీఎస్సీలో అక్రమాలు జరిగినందున విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్తో రాజీనా మా చేయించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉత్తరాంధ్ర యువజన విభాగం వర్కింగ్ అధ్యక్షుడు, పెందుర్తి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త అన్నంరెడ్డి అదీప్రాజు మాట్లాడుతూ మంత్రిగా నారా లోకేష్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తరువాత విద్యాశాఖలో అనేక అక్రమాలు, అవకతవకలు జరిగాయన్నారు. వీటిపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్రెడ్డి పలుమార్లు ప్రభుత్వానికి ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ స్పందించలేదని చెప్పారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ చేయించే వరకూ, విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేసే వరకూ పోరాటాలు చేస్తామన్నారు. నర్సీపట్నం నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త పెట్ల ఉమాశంకర్ గణేష్ మాట్లాడుతూ డీఆర్వోకు నాలుగు ప్రధాన డిమాండ్లపై వినతిపత్రం అందజేసినట్టు చెప్పారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 20 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తామని కూటమి నాయకులు ఇచ్చిన హామీని తక్షణమే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వకుండా ప్రభుత్వం కాలయాపన చేస్తోందని ఆరోపించారు. పాయకరావుపేట నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త కంబాల జోగులు మాట్లాడుతూ విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ భారీ ఎత్తున అవినీతికి పాల్పడుతున్నారన్నారు. రాష్ట్రంలో రెడ్బుక్ పాలన సాగుతోందని, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ రాజ్యాంగాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేయడం లేదన్నారు. కూటమి నాయకులకు ఓటు ద్వారా బుద్ధి చెప్పేందుకు రాష్ట్ర ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీ బి.వి.సత్యవతి, వివిధ నియోజకవర్గాల పరిశీలకులు పిన్నమరాజు సతీష్వర్మ, వీసం రామకృష్ణ, దంతులూరి దిలీప్కుమార్, పైలా శ్రీనివాసరావు, పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి దొండ రాంబాబు, జిల్లా యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు పుల్లేటి వెంకటేష్, అనకాపల్లి పట్టణ అధ్యక్షుడు మందపాటి జానకీరామరాజు, నియోజకవర్గ యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు జాజుల రమేష్, ఎంపీపీ గొర్లి సూరిబాబు, 80,81,84 వార్డు ఇన్చార్జులు కె.ఎం.నాయుడు, బొడ్డేడ శివ, కె.రాఘవ, 82 వార్డు అధ్యక్షుడు అల్లు త్రినాథ్, అనకాపల్లి, కశింకోట మండల అధ్యక్షులు పెదిశెట్టి గోవింద్, మలసాల కిశోర్, సీనియర్ నాయకులు బుదిరెడ్డి దేముడుబాబు, తంగేల రామకృష్ణ, పి.డి.గాంధీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కొత్త విధానంతో రోడ్డున పడతాం..ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన స్మార్ట్ కిచెన్ విధానంతో జిల్లాలో చాలా మంది పేద మహిళల కుటుంబాలు రోడ్డున పడతాయి. ఇప్పటికే మా డిమాండ్లను అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. చాలా ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్నా మాకు గతంలో ఎప్పుడూ ఇలాంటి ఇబ్బందులు కలగలేదు. మేము ఇచ్చిన గడువులోగా స్మార్ట్ కిచెన్ విధానాన్ని వెనక్కి తీసుకోకుంటే ఉద్యమిస్తాం. మా డిమాండ్లన్నింటినీ ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలి, లేదంటే రోడ్డెక్కుతాం. – శ్రీదేవి, మిడ్ డే మీల్స్ వంట కార్మికుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షురాలు
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కలెక్టరేట్ ముట్టడి ఉద్రిక్తంసాక్షి, అనకాపల్లి: అంగన్వాడీ, ఆశా, మధ్యాహ్న భోజన పథకం, వెలుగు పథకాల్లో సుదీర్ఘకాలంగా సేవలు అందిస్తున్న స్కీమ్ వర్కర్లకు కనీస వేతనాలు తక్షణమే అమలు చేయాలని, నిలిచిపోయిన బకాయి జీతాలను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కలెక్టరేట్ ముట్టడి తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే నిలబెట్టుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ వేలాది మంది కార్మికులు కలెక్టరేట్ ప్రాంగణాన్ని హోరెత్తించారు. ఆందోళనలో భాగంగా కార్మికులు ఒక్కసారిగా కలెక్టరేట్ లోపలికి వెళ్లేందుకు యత్నించడంతో అక్కడ భారీగా మోహరించి న పోలీసులకు, స్కీమ్ వర్కర్లకు మధ్య తీవ్ర తోపులాట జరిగింది. దీంతో పలువురు వర్కర్లతో పాటు మహిళా పోలీసులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పరిస్థితి విషమించడంతో కార్మికుల ఆందోళన మరింత ఉధృతమైంది. ఆందోళనకారులతో మాట్లాడేందుకు జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి వై.సత్యనారాయణరావు అక్కడకు చేరుకున్నప్పటికీ కార్మికులు ఆయనతో చర్చలకు నిరాకరించారు. కలెక్టర్ నేరుగా వచ్చి తమ సమస్యలపై స్పందించి, స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చేంత వరకు కదిలేది లేదంటూ భీష్మించారు. స్మార్ట్ కిచెన్తో 2,400 కార్మికుల ఉపాధిపై దెబ్బ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరోసారి కార్పొరేట్ శక్తుల ప్రయోజనాల కోసం పేద మహిళల పొట్ట కొట్టేందుకు సిద్ధమైందని, మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో ‘స్మార్ట్ కిచెన్’ పేరుతో కొత్త విధానాన్ని తీసుకొచ్చి, ఏళ్ల తరబడి వంట చేస్తున్న పేద మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులను సాగనంపేందుకు కుట్ర పన్నుతోందని ఆందోళనకారులు ఆరోపించారు. ఆధునికీకరణ ముసుగులో ఈ పథకాన్ని బడా కంపెనీలకు ధారాదత్తం చేయడమే లక్ష్యంగా అడుగులు వేస్తోందని చెప్పారు. ప్రభుత్వ తాజా నిర్ణయంతో జిల్లావ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్న 2,400 మంది వంట కార్మికుల భవిష్యత్తు అంధకారంలో పడనుందన్నారు. త్వరలో చలో అమరావతి.. అంగన్వాడీలకు ఇచ్చిన హామీలు నేటికీ నెరవేరలేదని, శానిటేషన్ కార్మికులకు గడిచిన ఐదు నెలలుగా నెలకు రూ.6 వేల చొప్పున జీతాలు బకాయి పెట్టడం దారుణమని ధ్వజమెత్తారు. దశాబ్దాలుగా సేవలు అందిస్తున్నా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించకుండా, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలు కూడా కల్పించకుండా వెట్టిచాకిరీ చేయిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గ్రాట్యుటీ కోసం కూడా కార్మికులు ఏళ్ల తరబడి పోరాటాలు చేయాల్సి రావడం ప్రభుత్వ అరాచక పాలనకు అద్దం పడుతోందన్నారు. ఇప్పటికై నా ప్రభుత్వం స్పందించి కనీస వేతనాలపై స్పష్టమైన ప్రకటన చేయకపోతే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది కార్మికులతో ’చలో అమరావతి’ నిర్వహిస్తామని హెచ్చరించారు. కార్మికుల పొట్టకొడుతున్న కూటమి సీఐటీయూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సీహెచ్.నరసింగరావు మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం కష్టపడి పనిచేసే కార్మికుల పొట్టకొడుతోందని మండిపడ్డారు. రూ.కోట్ల రాయితీలు పొందుతున్న బడా పారిశ్రామికవేత్తలు, కార్పొరేట్లపై చూపిస్తున్న ప్రేమ.. రాత్రింబవళ్లు శ్రమిస్తున్న స్కీమ్ వర్కర్లపై ఎందుకు చూపడం లేదని నిలదీశారు. తెలంగాణ, కర్ణాటక వంటి పొరుగు రాష్ట్రాల్లో కనీస వేతనాలు పెంచినప్పుడు, మన రాష్ట్రంలో ఎందుకు అమలు చేయడం లేదని ప్రశ్నించారు. మహిళా సాధికారత ఎక్కడ? సీఐటీయూ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్.శంకరరావు, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు జి.కోటేశ్వరరావు, జిల్లా అధ్యక్షుడు వి.వి. శ్రీనివాసరావులు మాట్లాడుతూ.. స్కీమ్ రంగాల్లో పనిచేస్తున్న వారిలో అత్యధికులు మహిళలేనని గుర్తుచేశారు. ఒకవైపు మహిళా సాధికారత గురించి గొప్పలు చెబుతున్న ఈ ప్రభుత్వం, వారి శ్రమకు తగిన కనీస వేతనం ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని నిలదీశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అంగన్వాడీ యూనియన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం. నాగశేషు, ఆశా వర్కర్ల జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి వి. సత్యవతి, వెలుగు వీవోఏ జిల్లా అధ్యక్షురాలు సీహెచ్. రూపాదేవి, మధ్యాహ్న భోజన పథకం యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు గూనూరు వరలక్ష్మి, శానిటేషన్ వర్కర్స్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు శివలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొని స్కీమ్ వర్కర్లు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యలను వివరించారు. సమస్యల పరిష్కారానికి స్కీమ్ వర్కర్ల ఆందోళన పలువురికి గాయాలు కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల హామీలను నిలబెట్టుకోవాలి స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వాల్సిందేనంటూ డీఆర్వోతో సంప్రదింపులకు తిరస్కరణ ప్రభుత్వ తీరు మారకపోతే ’చలో అమరావతి’ కనీస వేతనాలు అమలయ్యే వరకు వెనక్కి తగ్గేది లేదుకలెక్టర్ వద్ద ఆందోళన చేస్తున్న స్కీమ్వర్కర్లు
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స్మార్ట్ కిచెన్ పేరిట తొలగించాలని కుట్రనేను చోడవరం గర్ల్ హైస్కూల్లో గత 23 ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్నాను. వేతనాలు ఆలస్యమైనా వంట సరుకు లు అప్పు తెచ్చి మరీ విద్యార్థులకు నాణ్యమైన భోజనం అందిస్తున్నాం. తక్షణమే స్మార్ట్ కిచెన్ విధానం తొలగించి, తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించాలి. ప్రమాద బీమాతో పాటు ఈఎస్ఐ, పీఎఫ్ సౌకర్యాలు కల్పించకపోవడం వల్ల ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే తమ కుటుంబాలు వీధిన పడతాయి. కేంద్రీకృత వంటశాలల పేరుతో ప్రైవేట్ సంస్థలకు బాధ్యతలు అప్పగిస్తే తాము రోడ్డున పడతాం. అలాంటి కుట్రలను తక్షణమే విరమించుకోవాలి. – గూనూరు వరలక్ష్మి, మిడ్ డే మీల్స్ వంట కార్మికుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు
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ఐదు నెలలుగా జీతాల్లేవు..నేను కశింకోట మండలం నర్సింగిబిల్లి హైస్కూల్లో ఆరేళ్లుగా పని చేస్తున్నాను. మా స్కూల్ శానిటేషన్ సిబ్బందికి ఐదు నెలలుగా వేతనాల్లేవు. పనిభారం పెరిగింది. ప్రస్తుతం 300 మంది విద్యార్థులకు ఒకరు చొప్పున పనిచేస్తున్నాం. ప్రతి 150 మంది విద్యార్థులకు ఒక శానిటేషన్ వర్కరును కేటాయించాలి. అదేవిధంగా ప్రతి నెల 5వ తేదీలోపు వేతనం చెల్లించాలి. వేతన స్కేల్ ప్రకారం కనీస వేతనం రూ.26,000 ఇవ్వాలి. జిల్లా వ్యాప్తంగా మా స్కూల్ శానిటేషన్ సిబ్బంది 1,500 మంది వరకూ ఉన్నాం. ప్రభుత్వం మా డిమాండ్లకు దిగి రాకుంటే ‘చలో అమరావతి’ పేరిట ఉద్యమం మరింత ఉధృతం చేస్తాం. – శివలక్ష్మి, స్కూల్ శానిటేషన్ యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు
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15తేదీలోగా మెయిన్రోడ్డు మరమ్మతులు పూర్తి చేస్తాంచోడవరంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతున్న పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది కాండ్రేగుల డేవిడ్ చోడవరం: మరమ్మతులకు గురైన మెయిన్రోడ్డుకు ఆగస్టు 15వ తేదీలోగా మరమ్మతులు పూర్తి చేస్తామని చోడవరం 9వ ఏడీజే కోర్టుకు ఆర్అండ్బీ అధికారులు లిఖితపూర్వకంగా అఫిడవిట్ దాఖలు చేశారు. బీఎన్ రోడ్డు, వడ్డాది–మాడుగుల రోడ్డులను బాగు చేయాలంటూ చోడవరం న్యాయవాదులు, ఆర్క్ స్వచ్ఛంద సంస్థ వేర్వేరుగా వేసిన పిటిషన్పై గురువారం వాదనలు జరిగాయి. సబ్బవరం నుంచి వయా చోడవరం, వడ్డాది, కొత్తకోట, రోలుగుంట మీదుగా మెయిన్రోడ్డు (బీఎన్రోడ్డు), అనకాపల్లి–మాడుగుల ఆర్అండ్బీ రోడ్లు చాలా అధ్వానంగా గోతులు పడి ఉన్నాయని, వీటిని ఎందుకు బాగు చేయించలేదో తెలపాలంటూ గతేడాది జులైలో చోడవరం 9వ అదనపు జిల్లా కోర్టులో చోడవరానికి చెందిన న్యాయవాదులు అన్నాబత్తుల భరత్ భూషణ్, భూపతిరాజు, ఆర్క్ స్వచ్ఛంద సంస్థ కార్యదర్శి ప్రసాద్ వేర్వేరుగా పిటిషన్లు దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై ఇప్పటికే పలుమార్లు వాయిదాల్లో నోటీసులు అందుకున్న అధికారులు వచ్చి కోర్టు ముందు సమాధానం చెప్పగా తాజాగా ఆర్అండ్బీ సూపరింటెండెంట్ ఇంజినీర్ రంగనాఽథ్ హాజరై రోడ్డుపై నివేదికను కోర్టుకు ఇచ్చారు. ఆగస్టు 15వతేదీ లోగా రోడ్డు మరమ్మతు పనులు పూర్తి చేస్తామని లిఖితపూర్వమైన అఫిడవిడ్ను కోర్టుకు సమర్పించారని పిటిషనర్ తరపున న్యాయవాది, చోడవరం బార్ అసోసియేషన్ మాజీ అధ్యక్షుడు కాండ్రేగుల డేవిడ్ విలేకరులకు వెల్లడించారు. ఈ రెండు రోడ్ల విషయమై ఏపీ స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ నిబంధనల ప్రకారం కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారని డేవిడ్ చెప్పారు.
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కదంతొక్కిన కాంట్రాక్టు కార్మికులుతుమ్మపాల : జిల్లాలో వివిధ రంగాల్లో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్, పారిశ్రామిక కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు కనీస వేతనం రూ.26వేలు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కలెక్టరేట్ వద్ద సీఐటీయు ఆధ్వర్యంలో కార్మికులు ఆందోళన నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీఐటీయు రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు జి.కోటేశ్వరరావు, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్.శంకరరావు మాట్లా డుతూ షెడ్యూల్డ్ పరిశ్రమల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు 15 ఏళ్లగా వేతనాలు సవరించకపోవడంతో చాలీ చాలని జీతాలతో పనిచేయాల్సి వస్తుందని, విద్యా వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు ఏడేళ్లుగా వేతనాలు పెంచ లేదన్నారన్నారు. ఎస్ఎస్ఏ వైద్య ఆరోగ్యశాఖ పంచాయతీ, మున్సిపల్ ఉద్యోగులకు రెండు నుంచి ఆరు నెలల జీతాలు బకాయిలు ఉన్నాయన్నారు. విద్యుత్ రంగంలో నర్సీపట్నం డివిజన్ పరిధిలో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు ఎల్ఎంసీ అదనపు డ్యూటీలు వేయడంతో పాటు, వేతనంతో కూడిన సెలవులు నగదును ఏడేళ్లుగా చెల్లించలేదన్నారు. ఫార్మాలో అభద్రతతో ఉద్యోగులు పని చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఎన్టీపీసీలో డస్ట్ అలవెన్స్ వెంటనే చెల్లించాలని, వైద్య శాఖలో కంటిన్యూ వర్కర్స్ సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు వి.వి. శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో గనిశెట్టి సత్యనారాయణ, ఆర్.రాము, గంట శ్రీరామ్, ఎ.రాజు, జి.దేవుడునాయుడు, సోమునాయుడు, దాకారపు శ్రీను, రైతు సంఘం నాయకులు గండి నాయనబాబు, ఈర్లి నాయుడుబాబు, బ్రహ్మాజీ, వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పి. శ్రీనివాసరావు, సమగ్ర శిక్ష జేఏసీ జిల్లా అధ్యక్షుడు తట్టా కృష్ణ, వెంకట్రావు, నాగేశ్వరరావు, 108 కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి వి.శ్రీరామూర్తి, గ్రామ పంచాయతీ వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులు నాగేశ్వరరావు, అప్పలరాజు, మున్సిపల్ వర్కర్స్ యూనియన్ నాయకులు అజయ్, భారతి, రాము, ఎలక్ట్రికల్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్ అవతారం, రాజేష్, సూరి అప్పారావు శేషు, ముసలి నాయుడు, ఫార్మా యూనియన్ నాయకులు మల్లేష్, ఆర్ఏఆర్ఎస్ నాయకులు లక్ష్మి, ఆర్టీసీ వర్కర్స్ డి.గంగాధర్, హైర్ బస్ వర్కర్ నాయకులు నాయుడు పాల్గొన్నారు.
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ప్రధాని పర్యటనకు పటిష్ట భద్రతఅల్లిపురం: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భోగాపురం పర్యటన సందర్భంగా పటిష్ట భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని రాష్ట్ర హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత పోలీస్ అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఉన్నతాధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. భద్రతా ఏర్పాట్లలో అన్ని విభాగాలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. ట్రాఫిక్ నిర్వహణలో ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పారు. ప్రధాని పర్యటనను విజయవంతంగా, ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు. సమావేశంలో ఏపీ డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా, నగర పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ శంఖబ్రత బాగ్చి పాల్గొన్నారు. రేపు విశాఖలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శనివారం భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి హాజరుకానున్న నేపథ్యంలో నగరంలో విస్తృత బందోబస్తు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టినట్లు నగర పోలీసు కమిషనర్ డా. శంఖబ్రత బాగ్చి తెలిపారు. కార్యక్రమానికి వచ్చే ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ ప్రణాళిక అమలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఉదయం 5 గంటల నుంచి 10 గంటల వరకు, మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు అత్యవసరం కాకపోతే నగరంలో ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలని ప్రజలను కోరారు. ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు, ప్రత్యేక పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు, అదనపు పోలీసు బందోబస్తు, టోయింగ్ వాహనాలు, అంబులెన్సులు సిద్ధంగా ఉంచినట్లు తెలిపారు. అనకాపల్లి, భీమిలి, విశాఖ నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సభకు వచ్చే బస్సులకు ప్రత్యేక మార్గాలు కేటాయించినట్లు చెప్పారు. శనివారం ఉదయం 5 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు అనకాపల్లి, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం వైపు నుంచి వచ్చే భారీ, గూడ్స్ వాహనాలను నగరంలోకి అనుమతించబోమని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు ట్రాఫిక్ పోలీసుల సూచనలు పాటించి కార్యక్రమం విజయవంతానికి సహకరించాలని సీపీ విజ్ఞప్తి చేశారు.
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సూట్కేసులో యువతి మృతదేహంకంచరపాలెం: విశాఖలో హత్యకు గురైన ఓ యువతి మృతదేహాన్ని సూట్కేసులో పెట్టి వందల కిలోమీటర్ల దూరంలోని ఒడిశా రాష్ట్రం రాయగడలో పడేసిన ఘటన సంచలనం సృష్టించింది. ఈ కేసును ఛేదించిన పోలీసులు విశాఖకు చెందిన నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఊర్వశి సమీపంలోని గౌరీనగర్కు చెందిన బొలిశెట్టి సురేష్ (32) పోలీస్ శాఖలో ఆప్టింగ్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. భార్య గర్భవతి కావడంతో ఆమెను పుట్టింటికి పంపించాడు. ఈ క్రమంలో రైల్వే స్టేషన్లో పరిచయమైన సంధ్య అనే యువతితో సురేష్కు సన్నిహిత సంబంధం ఏర్పడింది. ఆమె గర్భవతి కావడంతో పెళ్లి చేసుకోవాలని ఈ నెల 15న సురేష్ ఇంటికి వచ్చి నిలదీసింది. దీంతో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరగగా సురేష్ ఆగ్రహంతో దాడి చేయడంతో యువతి మృతి చెందింది. అనంతరం జగదాంబ జంక్షన్ ప్రాంతంలో సూట్కేసు కొనుగోలు చేసి మృతదేహాన్ని అందులో ఉంచి జ్ఞానాపురం రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రాయగడకు తీసుకెళ్లి చాందిలి పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో వదిలేసి విశాఖకు తిరిగి వచ్చాడు. అక్కడ సూట్కేసులో మృతదేహాన్ని గమనించిన ఒడిశా పోలీసులు సాంకేతికత ఆధారంగా దర్యాప్తు జరిపారు. నిందితుడు సురేష్ను గుర్తించి గురువారం సాయంత్రం విశాఖకు వచ్చి అరెస్టు చేశారు.
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అలలై అభిమానంఅర్హులందరికీ సకాలంలో పింఛన్లు అందాలి అభివాదం చేస్తున్న వైఎస్ జగన్ సాక్షి, విశాఖపట్నం: శ్రీకాకుళం పర్యటనకు బయలుదేరిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డికి విశాఖపట్నంలో గురువారం అపూర్వ స్వాగతం లభించింది. విశాఖ ఎయిర్పోర్టు నుంచి తగరపువలస వరకు రహదారులన్నీ అభిమానులు, పార్టీ శ్రేణులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ ఆంక్షలు విధించి, బ్యారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ జనసందోహం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. రహదారులకు ఇరువైపులా నిలబడి ప్రజలు చేతులు ఊపుతూ జననేతకు అభివాదం చేయగా, వైఎస్ జగన్ చిరునవ్వుతో ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రతిస్పందించారు. పలు కూడళ్లలో డీజేలు, నృత్యాలతో కార్యకర్తలు ఉత్సాహంగా స్వాగతం పలకడంతో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. పర్యటన సందర్భంగా మార్గమధ్యంలో పలువురు ప్రజలు తమ సమస్యలను వైఎస్ జగన్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ఎయిర్పోర్టు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు, కాందిశీకులు, పంచగ్రామాల ప్రజలు, డేటా సెంటర్ భూ నిర్వాసిత రైతులు వినతిపత్రాలు అందజేశారు. భూములు ఇచ్చినా ఇప్పటికీ పరిహారం అందలేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మూడు గంటల పాటు సాగిన పర్యటన ఉదయం 11 గంటలకు విశాఖ విమానాశ్రయం నుంచి ప్రారంభమైన రోడ్డు మార్గ పర్యటన ఎన్ఏడీ జంక్షన్, గోపాలపట్నం, అడవివరం, సత్తరువు జంక్షన్, నీళ్లకుండీలు, ఆనందపురం, తగరపువలస మీదుగా శ్రీకాకుళం వైపు సాగింది. విశాఖ జిల్లాలో ఈ పర్యటన సుమారు మూడు గంటల పాటు కొనసాగింది. మధ్యాహ్నం 1.35 గంటలకు ఎమ్మెస్సార్ ఫంక్షన్ హాల్ జంక్షన్ దాటి విజయనగరం జిల్లాలోకి ప్రవేశించారు. అనంతరం శ్రీకాకుళం పర్యటన ముగించుకుని రాత్రి 8.20 గంటలకు విశాఖ ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి విమానంలో బెంగళూర్కు బయలుదేరారు. పోలీసుల ఆంక్షలు.. అభిమానుల ఉత్సాహం వైఎస్ జగన్ పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు భారీగా ఆంక్షలు విధించారు. పర్యటన మార్గమంతా బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. మాజీ సీఎంను కలిసేందుకు వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. గాజువాక నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త తిప్పల దేవన్రెడ్డి, పార్టీ శ్రేణులను ఎయిర్పోర్టు వద్ద నిలువరించడంతో పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. అనంతరం కార్యకర్తలతో కలిసి లోపలికి వెళ్లారు. విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త, మాజీ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్కుమార్ వాహనాన్ని ఎయిర్పోర్టు వైపు వెళ్లకుండా పోలీసులు నిలిపివేయడంతో ఆయన కాలినడకనే విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. కాన్వాయ్ను అడ్డుకున్నా ఆగని అడుగులు వైఎస్ జగన్ కాన్వాయ్తో పాటు వైఎస్సార్సీపీ ప్రజాప్రతినిధులు, ఎమ్మెల్సీలు, సమన్వయకర్తలు, నియోజకవర్గ ఇన్చార్జులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేల వాహనాలు వెళ్లకుండా పోలీసులు బారికేడ్లు వేసి సుమారు అరగంటపాటు ఎయిర్పోర్టు వద్ద నిలిపివేశారు. వాహనాలు నిలిపివేసినా తమ అధినేతను అనుసరించేందుకు పలువురు నాయకులు కాలినడకనే కాన్వాయ్ వెనుక బయలుదేరారు. చివరకు వైఎస్ జగన్ కాన్వాయ్ వెళ్లిన అరగంట తర్వాతే ఇతర ప్రజాప్రతినిధుల వాహనాలకు పోలీసులు అనుమతి ఇచ్చారు. ఆంక్షలు ప్రజల ఆదరణను ఏమాత్రం తగ్గించలేకపోయాయి. ఎయిర్పోర్టులో ఘన స్వాగతం విశాఖ ఎయిర్పోర్టులో వైఎస్ జగన్కు పార్టీ రీజినల్ కోఆర్డినేటర్లు కురసాల కన్నబాబు, బూడి ముత్యాలనాయుడు, మాజీ మంత్రులు పేర్ని నాని, గుడివాడ అమర్నాథ్, విశాఖ, విజయనగరం, అనకాపల్లి జిల్లాల అధ్యక్షులు కేకే రాజు, మజ్జి శ్రీనివాసరావు, బొడ్డేడ ప్రసాద్, ఎమ్మెల్సీలు తలశిల రఘురామ్, వరుదు కల్యాణి, అరకు ఎమ్మెల్యే రేగం మత్స్యలింగం, జెడ్పీ చైర్పర్సన్ జె.సుభద్ర, పీఏసీ సభ్యుడు తిప్పల నాగిరెడ్డి, సమన్వయకర్తలు దేవన్ రెడ్డి, మళ్ల విజయప్రసాద్, మొల్లి అప్పారావు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు వాసుపల్లి గణేష్కుమార్, పెట్లా ఉమాశంకర్ గణేష్, కరణం ధర్మశ్రీ, కంబాల జోగులు, అదీప్రాజ్, తైనాల విజయ్కుమార్, మాజీ ఎంపీ భీశెట్టి సత్యవతి, మహిళా నేత సిరి సహస్ర, మాజీ మేయర్ గొలగాని హరి వెంకట కుమారి, మాజీ డిప్యూటీ మేయర్లు జియ్యాని శ్రీధర్, కె.సతీష్, మాజీ మంత్రి బాలరాజు, నియోజకవర్గ పరిశీలకులు పేడాడ రమణికుమారి, వీసం రామకృష్ణ, గండి రవి తదితరులు స్వాగతం పలికారు. అసకపల్లిలో పింఛన్లు అందిస్తున్న కలెక్టర్ విజయకృష్ణన్ సబ్బవరం: అర్హులైన ప్రతి లబ్ధిదారునికి ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లు సకాలంలో, పారదర్శకంగా అందేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని అనకాపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ విజయ కృష్ణన్ ఆదేశించారు. మండలంలోని అసకపల్లిలో గురువారం నిర్వహించిన పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని వృద్ధులు, వితంతువులు, వికలాంగుల ఇళ్లకు వెళ్లి స్వయంగా పింఛన్లు అందించారు. లబ్ధిదారులతో మాట్లాడి పంపిణీ తీరుపై ఆరా తీశారు. జిల్లాలో మొత్తం 2,51,357 మంది లబ్ధిదారులకు రూ.226.29 కోట్ల పింఛన్ల పంపిణీకి ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. గురువారం ఉదయం నాటికి 90.03 శాతం పంపిణీ పూర్తయిందన్నారు. మిగిలిన లబ్ధిదారులకు కూడా పింఛన్లు అందేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. నీళ్లకుండీల జంక్షన్ వద్దగోపాలపట్నం వద్దబర్మా కాందిశీకుల సమస్యలపై వినతి కాకాణినగర్ వద్ద బర్మా కాందిశీకుల ప్రతినిధులు వైఎస్ జగన్ను కలిసి తమ సమస్యలను వివరించారు. నెహ్రూనగర్ పరిధిలోని సర్వే నంబర్ 13/ఏ/14లో ఉన్న మూడు ఎకరాల మిగులు భూమిని అర్హులైన బర్మా కాందిశీకులకు కేటాయించకుండా అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు. ఈ విషయమై పలుమార్లు జిల్లా కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేసినా ఫలితం లేకపోయిందని, ఇళ్లులేని పేద కాందిశీకులకు ఆ స్థలాన్ని కేటాయించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. మైనింగ్ ఏడీ శ్రీనివాస్ సస్పెన్షన్ అడుగడుగునా వైఎస్ జగన్కు బ్రహ్మరథం పట్టిన అభిమానులు విశాఖ ఎయిర్పోర్టు నుంచి తగరపువలస వరకు పోటెత్తిన జనం పోలీసుల ఆంక్షలను లెక్కచేయని కార్యకర్తలు, అభిమానులువైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అనుబంధ విభాగాల్లో నియామకాలు అనకాపల్లి : వైఎస్సార్సీపీ వ్యవస్థాపకుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు పార్టీ జిల్లా అనుబంధ విభాగాల కమిటీల్లో వివిధ హోదాల్లో నియమించినట్టు గురువారం కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. జిల్లా రజక విభాగం అధ్యక్షునిగా వాడపర్తి కుసరాజు(పాయకరావుపేట), జిల్లా సోషల్ మీడియా వింగ్ ఉపాధ్యక్షుడుగా బైలపూడి నానిబాబు(నర్సీపట్నం), జిల్లా సోషల్ మీడియా వింగ్ ప్రధాన కార్యదర్శులుగా కడవల శివ(నర్సీపట్నం), తంగేల రామకృష్ణారావు(అనకాపల్లి), గేదెల చిన్నఅప్పలరాజు(పాయకరావుపేట), జిల్లా సోషల్ మీడియా వింగ్ కార్యదర్శులుగా ఆర్యసోమయా జులు శివకుమార్(అనకాపల్లి), మామిడి కాలి తారకేశం(అనకాపల్లి), గుడిమెట్ల శ్రీరామ్రాజు (పాయకరావుపేట), కొల్లి గోపాలకృష్ణ(పాయకరావుపేట), చేపల రాజు (పాయకరావుపేట), జిల్లా సోషల్ మీడియా వింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్లు బి.వేమేష్(నర్సీపట్నం), భీమిరెడ్డి వెంకయ్యనాయుడు(నర్సీపట్నం) నియమితులయ్యారు.
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ఆ సంతకం ఎవరిది? ఆ బిల్లు ఎవరిది?మహారాణిపేట: కేజీహెచ్లో ఆక్సిజన్, మందుల కొనుగోళ్లలో అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై ప్రభుత్వం నియమించిన విచారణ కమిటీ నివేదిక సమర్పించినా, అనుమానాలు మాత్రం తొలగడం లేదు. కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనానికి సంబంధించిన అంశాలపై జరిగిన విచారణ నిజంగా లోతుగా సాగిందా? లేక కేవలం అధికారుల వివరణలకే పరిమితమైందా? అన్న ప్రశ్నలు ఆస్పత్రి వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆరోపణలను వెలుగులోకి తీసుకురావాల్సిన కమిటీ.. వాస్తవాలను బయటపెడుతుందా? లేక వ్యవస్థలోని వారినే కాపాడేలా వ్యవహరిస్తుందా? అన్న చర్చ మొదలైంది. రూ.1.4 కోట్ల ఆక్సిజన్ బిల్లులపై సందేహాలు ఫిర్యాదుల ప్రకారం ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి మార్చి వరకు సుమారు రూ.1.4 కోట్ల విలువైన ఆక్సిజన్ బిల్లులు చెల్లించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఆస్పత్రికి సరఫరా చేసిన ఆక్సిజన్ పరిమాణం, ట్యాంకర్ల రాకపోకల వివరాలు, వినియోగ రికార్డులు, బిల్లుల్లో చూపిన మొత్తాల మధ్య వ్యత్యాసాలపై పూర్తిస్థాయి పరిశీలన జరిగిందా? అన్నది ప్రశ్నగా మారింది. ఆక్సిజన్ సరఫరా వ్యవహారంలో కీలకంగా ఉండే రికార్డులు, స్టాక్ వివరాలు, వినియోగ ధ్రువీకరణ పత్రాలపై విచారణ కమిటీ దృష్టి సారించిందా లేదా అన్నదానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉందని ఆస్పత్రి వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఆ సంతకం ఎవరు చేశారు? ఆక్సిజన్ బిల్లుల వ్యవహారంలో మరో కీలక అంశం సంతకాల వివాదం. సీఎస్ఆర్ఎంవో, ఇన్చార్జ్ సీఎస్ఆర్ఎంవోలు విచారణ కమిటీ ముందు తాము ఆక్సిజన్ బిల్లులపై సంతకాలు చేయలేదని రాతపూర్వకంగా వెల్లడించినట్టు సమాచారం. అయితే సీఎస్ఆర్ఎంవో పేరుతో బిల్లులపై సంతకం చేసిన వ్యక్తి ఎవరు? ఆ సంతకం ఎలా వచ్చింది? అన్న అంశాన్ని విచారణ కమిటీ తేల్చిందా? లేదా? అన్నది ఇప్పుడు ప్రధాన ప్రశ్నగా మారింది. బిల్లుల్లో అవకతవకల అనుమానాలతోనే సంబంధిత అధికారులు సంతకాలకు దూరంగా ఉన్నారని, అనంతరం పరిపాలన విభాగానికి చెందిన కొందరు అధికారులు ఆ స్థానంలో సంతకాలు చేసినట్టు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్లాంట్లు ఉండగానే బయట నుంచి కొనుగోళ్లా? కేజీహెచ్లో ఉన్న ఆరు ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లలో నాలుగు ప్లాంట్లు మరమ్మతులకు గురైనట్లు తెలుస్తోంది. నిపుణుల అంచనా ప్రకారం తక్కువ ఖర్చుతో వాటిని పునరుద్ధరించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, భారీగా బయటి నుంచి ఆక్సిజన్ కొనుగోళ్లు ఎందుకు కొనసాగించారన్న ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో అందుబాటులో ఉన్న వనరులను వినియోగించకుండా ప్రైవేటు సరఫరాదారులపై ఆధారపడటానికి కారణాలేమిటన్న అంశంపైనా సమగ్ర విచారణ అవసరమని ఆస్పత్రి వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. మందుల కొనుగోళ్లలోనూ ఆరోపణలు ఆక్సిజన్ వ్యవహారంతో పాటు మందుల కొనుగోళ్లపైనా ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఒకప్పుడు కేజీహెచ్లో అందుబాటులో ఉన్న అనేక రకాల మందులు ప్రస్తుతం తగ్గిపోయాయని, బీపీ, ఇన్సులిన్, క్యాన్సర్, ఫిట్స్, థైరాయిడ్, యాంటీబయాటిక్స్ వంటి కీలక ఔషధాలు తరచూ అందుబాటులో లేక రోగులు బయట కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తోందని ఆస్పత్రి వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మందుల కొరతకు కొనుగోలు విధానంలో లోపాలే కారణమా? నిల్వల నిర్వహణలో వైఫల్యమా? అన్నది కూడా తేలాల్సి ఉంది. 72 గంటల్లోనే నివేదిక కోట్ల రూపాయల ఆరోపణలకు సంబంధించిన విచారణను కమిటీ కేవలం 72 గంటల్లో పూర్తి చేసి నివేదిక సమర్పించడం కూడా చర్చకు దారితీసింది. కీలక రికార్డుల పరిశీలన, సంబంధిత వ్యక్తుల వాంగ్మూలాలు, కొనుగోలు ప్రక్రియ పరిశీలన వంటి అంశాలకు ఇంత తక్కువ సమయం సరిపోతుందా? అన్న ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి. అంతర్గత విచారణపైనేఅనుమానాలు అవకతవకల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యవస్థలోనే అంతర్గత విచారణ జరగడంతో దాని విశ్వసనీయతపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. విచారణ కమిటీ నిజాలను బయటకు తీస్తుందా? లేక వ్యవస్థలోని వారినే రక్షించే ప్రయత్నం చేస్తుందా? అన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కేవలం ఆక్సిజన్, మందుల కొనుగోళ్లకే అవినీతి పరిమితమైందా? లేక గత రెండేళ్లలో జరిగిన అన్ని కొనుగోళ్లులోనూ లోపాలను పరిశీలించిందా తెలియాల్సి ఉంది. సర్జికల్ వస్తువులు, కంప్యూటర్ల కొనుగోళ్లు, ఆస్పత్రి నిర్వహణకు అవసరమైన సామగ్రి, అభివృద్ధి పనుల్లోనూ అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలు ఆస్పత్రిలో వినిపిస్తున్నాయి. గత రెండేళ్లలో జరిగిన అన్ని కొనుగోళ్లు, పనులపై పూర్తిస్థాయి విచారణ జరపాలని ప్రజాసంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
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సీనియారిటీ రగడకు చెక్..!సాక్షి, విశాఖపట్నం: దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ ఆవిర్భావం తర్వాత పూర్వ వాల్తేరు డివిజన్ పరిధిలోని వేలాది మంది ఉద్యోగులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్న సీనియారిటీ, బదిలీలు, పదోన్నతుల సమస్యకు ఎట్టకేలకు పరిష్కార మార్గం కనిపిస్తోంది. జూన్ 1 నుంచి దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ అధికారికంగా కార్యకలాపాలు ప్రారంభించడంతో విజయవాడ, గుంతకల్లు, గుంటూరు డివిజన్లతో పాటు కొత్తగా విశాఖపట్నం, రాయగడ డివిజన్లు ఏర్పడ్డాయి. ఈ పునర్వ్యవస్థీకరణలో పూర్వ వాల్తేరు డివిజన్ రెండు భాగాలుగా విడిపోయి, సుమారు 10 వేల మంది సిబ్బందితో విశాఖపట్నం డివిజన్, మరో 8 వేల మంది సిబ్బందితో రాయగడ డివిజన్ ఏర్పాటయ్యాయి. అయితే ఈ భౌగోళిక విభజనతో సీనియారిటీ, పదోన్నతులు, అంతర్డివిజన్ బదిలీల విషయంలో తలెత్తిన అనిశ్చితి ఉద్యోగుల్లో తీవ్ర ఆందోళనకు కారణమైంది. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో తెలుగు ఉద్యోగుల ఇబ్బందులు గతంలో వాల్తేరు డివిజన్ పరిధి ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలకు విస్తరించి ఉండేది. ప్రస్తుతం కొత్తవలస–కిరండూల్ (కేకే) లైన్, కూనేరు–రాయగడ మార్గాలు రాయగడ డివిజన్ పరిధిలోకి వెళ్లాయి. దీంతో ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లోని మారుమూల ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్న వందలాది మంది తెలుగు ఉద్యోగులు సొంత రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్కు లేదా విశాఖపట్నం డివిజన్కు బదిలీ అయ్యే విషయంలో అనిశ్చితి నెలకొంది. మరోవైపు, విశాఖపట్నం డివిజన్ పరిధిలో కొనసాగుతున్న ఒడిశాకు చెందిన ఉద్యోగులు తమ సొంత రాష్ట్రంలోని రాయగడ లేదా ఖుర్దా రోడ్ డివిజన్లకు వెళ్లేందుకు ఎదురుచూస్తున్నారు. న్యూఢిల్లీలో కీలక సమావేశం ఈ సమస్య తీవ్రతను గుర్తించిన గుర్తింపు పొందిన రైల్వే కార్మిక సంఘాల నాయకులు రైల్వే బోర్డు, జోనల్ ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి విషయాన్ని తీసుకెళ్లారు. దీంతో ఈ నెల 24న న్యూఢిల్లీలోని రైల్వే బోర్డు ప్రధాన కార్యాలయంలో ఉన్నతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. రైల్వే బోర్డు మానవ వనరుల విభాగం అధికారులు, ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే, దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ల చీఫ్ పర్సనల్ ఆఫీసర్లు, ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. సుదీర్ఘ చర్చల అనంతరం సమస్య పరిష్కారానికి సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించారు. ఉమ్మడి సీనియారిటీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల ప్రకారం రైల్వే బోర్డు నిర్దిష్ట ‘కటాఫ్’ తేదీని ప్రకటించే వరకు పూర్వ వాల్తేరు డివిజన్ ఉమ్మడి సీనియారిటీ జాబితాలనే యథాతథంగా కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు. దీంతో విభజన కారణంగా సీనియారిటీ కోల్పోతామనే ఉద్యోగుల ఆందోళనకు తెరపడనుంది. అదేవిధంగా పరస్పర ఆప్షన్ల ఆధారంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఉద్యోగులను విశాఖపట్నం డివిజన్కు, ఒడిశాకు చెందిన ఉద్యోగులను రాయగడ లేదా ఖుర్దా రోడ్ డివిజన్లకు బదిలీ చేసేలా మార్గదర్శకాలు రూపొందిస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన అధికారిక ఉత్తర్వులు త్వరలోనే రైల్వే బోర్డు విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని సమాచారం. భవిష్యత్తులో సాంకేతిక లేదా పరిపాలనా పరమైన సమస్యలు ఎదురైనా వాటిని దశలవారీగా పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని గుర్తింపు పొందిన ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు స్పష్టం చేశారు. దీంతో సుమారు 18 వేల మంది ఉద్యోగుల్లో నెలకొన్న అనిశ్చితికి తెరపడనున్నట్లు భావిస్తున్నారు.
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ఏయూలో అద్దె బస్సుల దందా?విశాఖ విద్య: ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ పాలన గాడితప్పుతోంది. యాజమాన్యం తీసుకుంటున్న అనాలోచిత నిర్ణయాలతో వర్సిటీ ఖజానాపై పెను భారం పడుతోంది. ఆర్థిక వనరులు సమృద్ధిగా ఉన్న ఏయూలో సొంత వనరులను సమర్థంగా వినియోగించడంలో యాజమాన్యం విఫలమవుతోంది. ట్రాన్స్పోర్టు విభాగంలో సొంత డ్రైవర్లు, సిబ్బంది అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ.. ప్రైవేటు బస్సులు, కార్లపై మమకారం చూపిస్తుండటం ఎవరికీ అంతుచిక్కడం లేదు. వాహనాల అద్దెల పేరుతో ప్రతి నెలా రూ.లక్షలు చెల్లిస్తుండటంపై విద్యార్థి, ఉద్యోగ సంఘాల్లో అనేక ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నాయి. పనిలేక సొంత డ్రైవర్లు ఏయూ ట్రాన్స్పోర్టు విభాగంలో గ్రేడ్–1 డ్రైవర్లు ఏడుగురు, గ్రేడ్–2 డ్రైవర్లు 11 మంది, క్లీనర్లు ముగ్గురు ఉన్నారు. వీరితో పాటు టైమ్స్కేల్పై ఏడుగురు, 28 రోజుల వేతనంపై ఇద్దరు, కన్సాలిడేటెడ్ పేపై ముగ్గురు డ్రైవర్లు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. అవసరమైతే క్లీనర్లు కూడా డ్రైవింగ్ చేయగల సామర్థ్యం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం వీరిలో సగానికి పైగా సిబ్బందికి పూర్తి స్థాయిలో పనులు ఉండటం లేదు. అద్దె బస్సులకే పెద్దపీట ప్రస్తుతం యూనివర్సిటీకి చెందిన నాలుగు బస్సులు మాత్రమే నడుస్తుండగా, మరో మూడు బస్సులను ప్రైవేటు సంస్థల నుంచి అద్దెకు తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఒక్కో బస్సుకు నెలకు సుమారు రూ.1.25 లక్షలు చెల్లిస్తున్నారని, మొత్తం మూడు బస్సులకు దాదాపు రూ.3.75 లక్షల వరకు అద్దె వ్యయం అవుతోందని తెలుస్తోంది. అదనంగా 5 కార్లను కూడా అద్దెకు తీసుకుని ఒక్కో కారుకు నెలకు రూ.25 వేల చొప్పున చెల్లిస్తున్నారు. అవసరమా... దుబారా వ్యయమా? మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు తరగతులు ప్రారంభం కాకముందే అదనపు ట్రిప్పుల పేరుతో బిల్లులు మంజూరు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. యూనివర్సిటీకి ఆర్థిక సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ కొత్త బస్సులను కొనుగోలు చేయకుండా అద్దె వాహనాలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వెనుక కారణాలేమిటనే ప్రశ్నలు ఉద్యోగ సంఘాలు లేవనెత్తుతున్నాయి. పారదర్శకతపై ప్రశ్నలు సొంత సిబ్బంది, సొంత వనరులు ఉన్నప్పటికీ ప్రైవేటు వాహనాలపై భారీగా ఖర్చు చేయడాన్ని విద్యార్థి, ఉద్యోగ సంఘాలు తప్పుబడుతున్నాయి. అద్దె విధానాన్ని సమీక్షించి అవసరమైతే సొంత వాహనాల కొనుగోలుపై దృష్టి సారించాలని సూచిస్తున్నాయి. ప్రజాధనం వినియోగంలో పారదర్శకత పాటిస్తూ అనవసర వ్యయాన్ని నియంత్రించాలని అభిప్రాయపడుతున్నాయి. ‘రింగ్ మాస్టర్’ ఎవరు? ప్రైవేటు బస్సుల అద్దె వ్యవహారం వెనుక ఒక కీలక వ్యక్తి పాత్ర ఉందనే చర్చ క్యాంపస్లో సాగుతోంది. ఓ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్కు డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్న వ్యక్తే అద్దె వ్యవహారాన్ని సమన్వయం చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రైవేటు సంస్థకు, ట్రాన్స్పోర్టు విభాగానికి మధ్య అంతర్గత ఒప్పందం జరిగిందన్న ప్రచారం కూడా క్యాంపస్లో చక్కర్లు కొడుతోంది.
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దివ్యాంగ విద్యార్థికి మూడు చక్రాల సైకిల్ అందజేతగొలుగొండ: మండలంలోని చోద్యం జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్లో 8వ తరగతి చదువుతున్న దివ్యాంగ విద్యార్థి నందిక అభిషేక్కు జిల్లా సమగ్ర శిక్షఅభి యాన్ కో–ఆర్డినేటర్ రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో మూడు చక్రాల సైకిల్ను బుధవారం అందజేశారు. దివ్యాంగ విద్యార్థి ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందిపై రెండు రోజుల కిందట ‘కలెక్టర్గారు మీరైనా స్పందించండి’ అనే శీర్షికన ‘సాక్షి’లో ప్రచురించిన కథనానికి రెవెన్యూ, విద్యాశాఖ అధికారులు స్పందించి, మంగళవారం వివరాలు సేకరించి జిల్లా అధికారులకు పంపిన విషయం తెలిసిందే. డీఈవో గిడ్డి అప్పారా వు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు ఆ విద్యార్థికి మూడు చక్రాల సైకిల్ను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో హైస్కూల్ హెచ్ఎం శ్రీనివాసరావు, వైస్ ఎంపీపీ సుర్ల బాబ్జి, వైస్సార్సీపీ గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షడు సత్యనారాయణ, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.
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శరణు నారసింహాముగిసిన గిరి ప్రదక్షిణ మహోత్సవం జనసంద్రంగా మారిన సింహగిరి విశేషంగా ఆలయ ప్రదక్షిణలు సింహాచలం: శ్రీవరాహలక్ష్మీనృసింహస్వామిని స్మరిస్తూ లక్షలాది మంది భక్తులు చేపట్టిన 32 కిలోమీటర్ల సింహగిరి ప్రదక్షిణ బుధవారం ముగిసింది. మంగళవారం తొలిపావంచా వద్ద ప్రారంభమైన ప్రదక్షిణను పూర్తి చేసిన భక్తులు తిరిగి అక్కడికే చేరుకుని కొబ్బరికాయ కొట్టి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. అనంతరం సింహగిరికి చేరుకుని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. తెల్లవారుజామునే దర్శనాలు గిరి ప్రదక్షిణ పూర్తి చేసి వచ్చిన భక్తుల కోసం బుధవారం తెల్లవారుజామున 3.30 గంటల నుంచే స్వామివారి దర్శనాలు ప్రారంభించారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నిర్విరామంగా దర్శనాలు కల్పించారు. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా రూ.300 ప్రత్యేక దర్శన టికెట్లను జారీ చేయలేదు. ఆ క్యూలను కూడా ఉచిత దర్శనానికి వినియోగించారు. నీలాద్రి గుమ్మం నుంచి లఘు దర్శనం కల్పించగా, అంతరాలయ దర్శనాన్ని నిలిపివేశారు. ఆలయ ప్రదక్షిణలకు స్పందన ఆషాఢ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆలయ ప్రదక్షిణలు ఘనంగా జరిగాయి. తెల్లవారుజామున 2.40 గంటల నుంచే భక్తులను అనుమతించారు. ఆలయ బాహ్య ప్రాకారం చుట్టూ వేలాది మంది భక్తులు ప్రదక్షిణలు చేశారు. జనసంద్రంగా మారిన సింహగిరి గిరి ప్రదక్షిణ పూర్తి చేసి స్వామి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు, ఆలయ ప్రదక్షిణల కోసం వచ్చిన భక్తులతో బుధవారం సింహగిరి జనసంద్రంగా మారింది. కొండదిగువ పాతగోశాల జంక్షన్ నుంచి అడవివరం వరకు, కొండపై ఆలయ పరిసరాల వరకు ఎక్కడ చూసినా భక్తుల రద్దీ కనిపించింది. తొలిపావంచా వద్ద మధ్యాహ్నం వరకు కొబ్బరికాయలు కొట్టేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని మెట్ల మార్గంలో కొండపైకి వెళ్లే భక్తులను మాత్రమే అనుమతించారు. ఉత్తర రాజగోపురం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన వంతెన కింద నుంచి దర్శనానికి పంపించి, దక్షిణ రాజగోపురం వైపు నుంచి బయటకు పంపించారు. నీలాద్రి గుమ్మం వద్ద నాలుగు ర్యాంపులు ఏర్పాటు చేసి దర్శనాలు వేగవంతం చేశారు. కొండపైకి, కొండదిగువకు దేవస్థానం 50 ఉచిత బస్సులను నడిపించింది. అన్నప్రసాద భవనంలో నిర్విరామంగా ప్రసాదాలను పంపిణీ చేయగా, అడవివరం ఆరోగ్య కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించి భక్తులకు వైద్య సేవలు అందించారు. రద్దీతో భక్తులకు ఇబ్బందులు భారీ రద్దీ కారణంగా కొండపై బస్టాండ్, పాతగోశాల జంక్షన్, తొలిపావంచా, ఘాట్రోడ్డులో రద్దీ నెలకొంది. తొలిపావంచా వద్ద ఏర్పాటు చేసిన పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టం వద్ద తమ బంధువులు కనిపించడం లేదంటూ సుమారు 500 ఫిర్యాదులు నమోదయ్యాయి. కొండపై నుంచి దిగువకు వచ్చే బస్సులను టోల్గేట్ వరకు మాత్రమే నడపడంతో అక్కడి నుంచి తొలిపావంచా వరకు భక్తులు నడిచి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. తిరుగు ప్రయాణంలో కూడా బస్సులు అందుబాటులో లేక పలువురు వేపగుంట, గోపాలపట్నం వరకు కాలినడకన వెళ్లి బస్సులు ఎక్కాల్సి వచ్చింది.
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ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో జాప్యాన్ని సహించేది లేదుతుమ్మపాల: ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం, మౌలిక వసతుల కల్పన, సంక్షేమ పథకాల అమలు, మీసేవ ద్వారా సేవలందించడంలో ఎలాంటి జాప్యం జరిగినా సహించేది లేదని కలెక్టర్ విజయ కృష్ణన్ హెచ్చరించారు. కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో బుధవారం నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి సమావేశంలో వివిధ శాఖల పనితీరు, మౌలిక సదుపాయాలు, రేషన్ పంపిణీ, పింఛన్లు, మీసేవ దరఖాస్తులు, ఈ–కేవైసీ, రీ–సర్వే, మ్యుటేషన్ల పురోగతిపై సమీక్షించారు. తాగునీరు, విద్యుత్, రహదారులు, పాఠశాలలు, కమ్యూనిటీ హాళ్ల అభివృద్ధి పనులను నిర్దేశిత గడువులో పూర్తి చేయాలన్నారు. నిలిచిపోయిన రహదారి పనులు, కనెక్టివిటీ సమస్యలను ప్రణాళికాబద్ధంగా వెంటనే పరిష్కరించాలని సూచించారు. రేషన్, పింఛన్ల పంపిణీలో జాప్యం ఉండరాదని, కాలనీలు, మారుమూల గ్రామాల్లో సకాలంలో అందేలా ఏర్పాట్లు ఉండాలని ఆదేశించారు. పింఛన్ల మ్యాపింగ్లో సాంకేతిక సమస్యలను డీఆర్డీఏ, గ్రామ,వార్డు సచివాలయాల అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని వెంటనే పరిష్కరించాలని తెలిపారు. మీసేవ పోర్టల్లో ఆదాయ, కుల, ఓబీసీ, భూమి విలువ, , కుటుంబ సభ్యుల ధ్రువీకరణ, జనన–మరణాల నమోదు దరఖాస్తులు అధికంగా పెండింగ్లో ఉండడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. నిబంధనల ప్రకారం పరిశీలించి అన్ని దరఖాస్తులను తక్షణమే పరిష్కరించాలని సూచించారు. ప్రజా సేవల అమలులో నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శించిన అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఎస్.రాయవరం మండలంలో రీ–రిజెక్షన్లు లేకపోయినా, గడువు దాటిన 55 శాతం దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉండడాన్ని తప్పుబట్టారు. జిల్లాలో సగటున 11 శాతం దరఖాస్తులు తిరస్కరణకు గురవగా, కొన్ని ప్రాంతాల్లో 40 శాతం వరకు తిరస్కరణలు నమోదవడంపై సంబంధిత అధికారులు స్పష్టమైన కారణాలు తెలియజేయాలని ఆదేశించారు. మాకవరపాలెం మండలంలో 81 శాతం, అచ్యుతాపురం మండలంలో 86 శాతం రీ సర్వే పనులు పూర్తయ్యాయని, మిగిలిన పనులను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. సెప్టెంబర్ నాటికి లక్ష్యాలను పూర్తిచేయాలని సూచించారు. నునపర్తి గ్రామంలో మొత్తం 823 ఖాతాలు ఉండగా, డ్రాఫ్ట్ పూర్తయి 107 రోజులు గడిచినా వచ్చిన 40 దరఖాస్తుల్లో 20 మాత్రమే పరిష్కరించడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మిగిలిన దరఖాస్తులను వెంటనే పరిశీలించి పూర్తి చేయాలని, తహసీల్దార్ లాగిన్న్లలో పెండింగ్లో ఉన్న అన్ని దరఖాస్తులను వేగంగా క్లియర్ చేయాలని ఆదేశించారు. ఆస్తులు స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేసే పిల్లల పట్ల అధికారులు ఎలాంటి సానుభూతి చూపాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు. ఇటువంటి కేసులను ఆర్డీవోల దృష్టికి తీసుకెళ్లి సీనియర్ సిటిజన్్స్ చట్టం ప్రకారం విచారణ జరిపి, అవసరమైతే తల్లిదండ్రులకు నెలవారీ జీవన భృతి కల్పించడం, వారు ఇచ్చిన ఆస్తుల రిజి స్ట్రేషన్ను రద్దు చేసి తిరిగి తల్లిదండ్రుల పేర్లపై నమోదు చేసే చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. తల్లిదండ్రులు, పిల్లల మధ్య వివాదాల్లో న్యాయం జరిగేలా అధికారులు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ శౌర్యమాన్ పటేల్, డీఆర్వో వై.సత్యనారాయణరావు, ప్రత్యేక డిప్యూ టీ కలెక్టర్లు కె.మనోరమ, అనిత, సుబ్బలక్ష్మి, జిల్లా పౌర సరఫరాల అధికారి మూర్తి, ఆర్డీవోలు షేక్ అయిషా, వి.వి. రమణ, ఏడీ సర్వే గోపాలరాజా, మండలాల రెవెన్యూ అధికారులు పాల్గొన్నారు.కలెక్టర్ విజయ కృష్ణన్ ప్రతి రైతుతో పంట బీమా చేయించాలి తుమ్మపాల: వ్యవసాయంలో ఎదురైన అనిశ్చితి, సాగు నీటి ఎద్దడి వల్ల నష్టపోకుండా ఉండేందుకు ప్రతి రైతుతో తప్పనిసరిగా పంటబీమా చేయించాలని కలెక్టర్ విజయ కృష్ణన్ ఆదేశించారు. బుధవారం కలెక్టర్ కార్యాలయ సమావేశ మందిరం నుంచి అన్ని మండలాల వ్యవసాయ అధికారులతో ఆమె వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ సొంత భూమి, కౌలు భూమి, ప్రభుత్వ భూముల్లో సాగు చేస్తున్న వరి పంటకు తప్పనిసరిగా బీమా చేసేలా అధికారులు కృషి చేయాలన్నారు. రైతులకు రుణాలు మంజూరు చేసే సమయంలో ఈ ఖరీఫ్ సీజన్కు సంబంధించిన పంట బీమా ప్రీమియం చెల్లించేలా అధికారులు, బ్యాంకర్లు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. కేవలం భూమి పత్రాలు చూసి రుణాలు నవీకరించడం మాత్రమే కాకుండా, రైతులకు బీమాపై అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. నీరు లేక పంట ఎండిపోతే రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతారని, ఇలాంటి కష్ట సమయంలో అధికారులు, బ్యాంకర్లు రైతులకు సరైన అవగాహన కల్పించి, నష్టపోకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ఉందన్నారు. వ్యవసాయ శాఖ, ఇతర సంబంధిత శాఖల అధికారులకు ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే వెంటనే తన దృష్టికి తీసుకురావాలని, రైతుల సంక్షేమానికి అధికారులు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ శాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్ ఆశాజ్యోతి, బ్యాంక్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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ఖాకీల్లో కాకగిరి ప్రదక్షిణ వైఫల్యంసాక్షి ప్రతినిధి, విశాఖపట్నం: సింహాచలేశుని గిరి ప్రదక్షిణ నిర్వహణలో కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందనే విమ ర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సరైన ట్రాఫిక్ ప్రణాళిక లేకపోవడంతో భక్తులతో పాటు సాధారణ ప్రజలు గంటల తరబడి రహదారులపైనే నరకయాతన అనుభవించారు. హనుమంతవాక నుంచి మద్దిలపాలెం, అడవివరం, హెచ్బీ కాలనీ, సింహాచలం పరిసర ప్రాంతాల వరకు ఎక్కడ చూసినా భారీ ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. కొన్నిచోట్ల 5 నుంచి 6 గంటలపాటు వాహనాలు ఇంచు కూడా ముందుకు కదలని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ వైఫల్యానికి సంబంధించి ఇద్దరు ఐపీఎస్ అధికారుల మధ్య తీవ్రస్థాయిలో వాగ్వాదం జరిగినట్లు పోలీసు వర్గాలు చెబుతున్నాయి. గిరి ప్రదక్షిణ నిర్వహణకు అవసరమైన అదనపు సిబ్బందిని సకాలంలో అందించలేదని ఒక ఉన్నతాధికారి ఆరోపించగా, గత ఏడాదికంటే ఎక్కువ మంది సిబ్బందిని కేటాయించినప్పటికీ వారిని సమర్థంగా వినియోగించుకోలేకపోయారని మరో ఉన్నతాధికారి ఎదురుదాడి చేసినట్లు తెలిసింది. మరోవైపు పోలీసు కమిషనర్కు కొందరు సిబ్బంది పూర్తిస్థాయిలో సహకరించలేదనే ఆరోపణలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేల సిఫారసులకు అనుగుణంగా పోస్టింగులు ఇవ్వలేదనే అసంతృప్తితో కొందరు నాయకులు సీపీపై ఇప్పటికే అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు సమాచారం. ఇదే అంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని గిరి ప్రదక్షిణ నిర్వహణలో వైఫల్యం చెందారంటూ సీపీపై డీజీపీకి ఫిర్యాదులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ నిర్వహణలో జరిగిన లోపాలపై వివరణ ఇవ్వాలని డీజీపీ విశాఖ సీపీని ఆదేశించినట్టు తెలిసింది. గంటల తరబడి ట్రాఫిక్లో నరకయాతన గిరి ప్రదక్షిణకు రెండు నెలల ముందే కలెక్టర్, పోలీసు కమిషనర్, జీవీఎంసీ, వీఎంఆర్డీఏ కమిషనర్లతో పాటు ఇతర ఉన్నతాధికారులు పలుమార్లు సమీక్షలు నిర్వహించారు. గిరిమార్గాన్ని 32 సెక్టార్లుగా విభజించి, ప్రతి సెక్టార్కు ప్రత్యేక అధికారులు, సిబ్బందిని నియమించారు. ఇద్దరు ఐపీఎస్ అధికారులు, ఇద్దరు నాన్ కేడర్ అధికారులు పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు చేపట్టారు. గత ఏడాది పశ్చిమ సబ్డివిజన్లో 1,045 మంది సిబ్బంది విధులు నిర్వహించగా, ఈసారి 1,007 మందితో పాటు రోప్ పార్టీ కింద మరో 200 మందిని అదనంగా మోహరించారు. ఇంత భారీగా బలగాలు ఉన్నప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో సమన్వయం లోపించడంతో ట్రాఫిక్ వ్యవస్థ కుప్పకూలింది. హనుమంతవాక నుంచి సింహాచలం వరకు రహదారులు వాహనాలతో నిండిపోయాయి. చిన్నారులు, వృద్ధులు, మహిళలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడగా, అంబులెన్సులు సైతం ట్రాఫిక్లో చిక్కుకున్నాయి. గంటల తరబడి వాహనాలు నిలిచిపోవడంతో ప్రయాణికులు తాగునీరు, ఆహారం లేక అవస్థలు ఎదుర్కొన్నారు. ఈ వైఫల్యంపై పోలీసు శాఖలోనే పరస్పర ఆరోపణలు మొదలయ్యాయి. అవసరమైన అదనపు సిబ్బందిని సకాలంలో కేటాయించలేదని ఒక ఉన్నతాధికారి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయగా, అందుబాటులో ఉన్న బలగాలను సమర్థంగా వినియోగించుకోలేకపోవడమే వైఫల్యానికి కారణమని మరో అధికారి వాదించినట్టు తెలిసింది. ఈ అంశంపై ఇద్దరు ఉన్నతాధికారుల మధ్య తీవ్రస్థాయిలో మాటల యుద్ధం జరిగినట్టు పోలీసు వర్గాలు చెబుతున్నాయి. సహకరించని సిబ్బంది! గిరి ప్రదక్షిణ విధుల్లో కొందరు పోలీసులు పూర్తిస్థాయిలో సహకరించలేదనే ఆరోపణల వెనుక పోస్టింగుల వ్యవహారమే ప్రధాన కారణమనే చర్చ పోలీసు శాఖలో సాగుతోంది. అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేల సిఫారసుల మేరకు కొందరికి పోస్టింగులు ఇవ్వకుండా, అవినీతి ఆరోపణలు లేదా సామర్థ్యం లేమిని కారణంగా చూపుతూ విశాఖ సీపీ వారిని పక్కన పెట్టినట్లు సమాచారం. వారి స్థానంలో స్వయంగా ఎంపిక చేసిన అధికారులను కీలక బాధ్యతల్లో నియమించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో పోస్టింగులు దక్కని కొందరు సిబ్బంది విధుల్లో ఆశించిన స్థాయిలో చురుకుదనం ప్రదర్శించలేదనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇదే సమయంలో ఎమ్మెల్యేల నుంచి కూడా సీపీపై అసంతృప్తి వ్యక్తమవడంతో, గిరి ప్రదక్షిణ నిర్వహణ వైఫల్యాన్ని ఆయుధంగా చేసుకుని వరుస ఫిర్యాదులు వెళ్లినట్లు సమాచారం. ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై పూర్తి నివేదిక సమర్పించాలని రాష్ట్ర డీజీపీ విశాఖ సీపీని ఆదేశించినట్టు పోలీసు వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇద్దరు ఐపీఎస్ల మధ్య బాధ్యతల వార్ సీపీకి సహకరించని పోలీసు సిబ్బంది? పోస్టింగుల పంచాయితీతో రాజకీయ అసంతృప్తి ఇదే అదనుగా సీపీపై ఫిర్యాదులు వివరణ ఇవ్వాలంటూ డీజీపీ ఆదేశాలు
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నేడు, రేపుచలో కలెక్టరేట్అనకాపల్లి: కార్మికులకు కనీస వేతనాలు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గురు, శుక్రవారాల్లో చలో కలెక్టరేట్ నిర్వహించనున్నట్టు సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు వి.వి. శ్రీనివాసరావు, ఆర్.శంకరరావు తెలిపారు. స్థానిక సీఐటీయూ కార్యాలయంలో బుధవారం జరిగిన సమావేశంలో వారు మాట్లాడారు. గతనెల రోజులుగా జిల్లాలో వివిధ పారిశ్రామిక వాడల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు, కాంట్రాక్ట్ కార్మికులను కలిసి పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసినట్టు చెప్పారు. షెడ్యూల్డ్ పరిశ్రమల్లో కార్మికులకు గత 15 సంవత్సరాలుగా జీతాలను సవరించకుండా ప్రభుత్వం అన్యాయం చేస్తోందన్నారు. కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో వివిధ శాఖల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులు కనీస వేతనం రూ.26 వేలు చెల్లించాలని 30న చలో కలెక్టరేట్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్టు చెప్పారు. అంగన్వాడీ, ఆశ, వెలుగు వీవోఏ, ఆర్పీ, మధ్యాహ్న భోజన పథకం, స్కూల్ శానిటేషన్ ఆయాలు తదితర స్కీం కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారానికి ఆయా కార్మికులతో ఈనెల 31 చలో కలెక్టరేట్ నిర్వహించనున్నట్టు ఆయన తెలిపారు.
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122 మండలాలను కరువు ప్రాంతాలుగా ప్రకటించాలిఎస్.రాయవరం: తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా రాష్ట్రంలోని 122 మండలాలను కరువు ప్రాంతాలుగా ప్రకటించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి ఎం.అప్పలరాజు డిమాండ్ చేశారు. బుధ వారం ఆయన స్థానిక విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఖరీఫ్ ప్రారంభం నుంచి వర్షాలు కురవకపోవడంతో రైతులు ఆకాశం వైపు చూస్తున్నారన్నారు. ప్రభుత్వాలు ఉచిత పంటల బీమా పథకం అమలు చేయాలని, పశువుల కోసం పశుగ్రాసం కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని, అదనంగా ఉపాధి హామీ పనుల కల్పించాలని కోరారు. రైతులను తక్షణమే ఆదుకుని, చేయూత అందివ్వాలన్నారు. రైతు సంఘం రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి అప్పలరాజు
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ప్రభుత్వ స్థలంలో అక్రమంగా రోడ్డు నిర్మాణంపట్టించుకోని రెవెన్యూ అధికారులు దేవరాపల్లి: తన వ్యవసాయ క్షేత్రానికి వెళ్లేందుకు వీలుగా ఓ వ్యక్తి ఏకంగా ప్రభుత్వ భూమిలోనే అక్రమంగా రోడ్డువేస్తున్నాడు. మండలంలోని తామరబ్బపంచాయతీ శివారు కొండకొడాబు వెళ్లే రహ దారిలో మంచినీటి ట్యాంక్ పక్కన ఉన్న గోర్జులో విశాఖ నగరానికి చెందిన వ్యక్తి రోడ్డు నిర్మాణం కోసం వాహనాలతో వెట్మిక్స్ను (క్రషర్ బుగ్గి) వేయించడంతో పాటు కొండకొడాబు, జుత్తాపాలెం రెవెన్యూ పరిధిలో సుమారు రెండు కిలోమీటర్ల రోడ్డు నిర్మాణానికి తలపడ్డాడు. ప్రభుత్వ భూమిలో ప్రైవేటు వ్యక్తి రోడ్డు నిర్మిస్తున్నా రెవెన్యూ అధికారులు ఉదాసీనంగా వ్యవహరించడంపై స్థానిక గిరిజనులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని రెవెన్యూ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోందని, వారి అండదండలతోనే ఈ రోడ్డు నిర్మాణం జరుగుతోందని ఆరోపిస్తున్నారు. ఇప్పటి కై నా రెవెన్యూ అధికారులు స్పందించి తక్షణమే ప్రభుత్వ గోర్జులో వేసిన వెట్మిక్స్ను తొలగించి, రోడ్డు నిర్మాణాన్ని అడ్డుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. లేకపోతే కలెక్టర్కు లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేస్తామని హెచ్చరించారు. దీనిపై స్థానిక డిప్యూటీ తహసీల్దార్ కె.అప్పారావును సంప్రదించగా ప్రభుత్వ గోర్జులో రోడ్డు నిర్మిస్తున్న విషయం తమ దృష్టికి వచ్చిందని, తక్షణమే నిలిపివేయాలని సదరు వ్యక్తికి సూచించామని తెలిపారు.
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హైఫై ప్రీమియర్ లీగ్ ప్రారంభంవిశాఖ స్పోర్ట్స్: హైఫై ప్రీమియర్ క్రికెట్ లీగ్ రైల్వే స్టేడియంలో బుధవారం ప్రారంభమైంది. టెన్నిస్బాల్తో పదిహేను ఓవర్లు ఇన్నింగ్స్గా సాగే మ్యాచ్ల్లో ఎనిమిది జట్లు పోటీపడుతున్నాయి. ఆరంభ మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన మణికంఠ సూపర్ కింగ్స్ ఐదు వికెట్లకు 148 పరుగులు చేసింది. ప్రతిగా వైజాగ్ టైటాన్స్ ఐదు వికెట్లకు 131 పరుగులే చేసి పదిహేడు పరుగుల తేడాతో పరాజయం పాలైంది. రెండో మ్యాచ్లో టాస్ ఓడితొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన యునిఖ్ స్ట్రయికర్స్ తొమ్మిది వికెట్లకు 130 పరుగులు చేయగా విబి కన్వెన్సన్స్ జట్టు ఎనిమిది వికెట్లు కోల్పోయి 113 పరుగులే చేసింది. మూడో మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన గాదిరాజు ఎలెవెన్ 11.3 ఓవర్లలోనే 50 పరుగులకు ఆలౌట్ కాగా ప్రతిగా ఈవెంట్ హౌజ్ ఫాల్కన్స్ జట్టు మూడు వికెట్లు కోల్పోయి 52 పరుగులు చేసి విజయం సాధించింది. ఈవెంట్ మేనేజర్లు, కళాకారులు, సాంకేతిక నిపుణులు, క్యాటరర్స్తో కూడిన ఎనిమిది జట్లు ఈ టోర్నిలో పోటీపడుతున్నాయి. టోర్నీ ఫైనల్స్ 4వ తేదీన జరగనుంది. రైల్వే స్టేడియంలో బుధవారం రైల్వే డీఎఫ్ఎం హరినాథ్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో శాప్ డైరక్టర్ రాజా, నిర్వాహక ప్రతినిధులు లింగేశ్వరరావు, అరుణ్కుమార్, జిఎన్ రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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మాజీ సర్పంచ్పై దాడి చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలిగొలుగొండ: సాలికమల్లవరం మాజీ సర్పంచ్ పెదిరెడ్ల లక్ష్మిపై స్థానిక తెలుగుదేశం నాయకులు దాడి చేసి 24 గంటలైనా పోలీసులు చర్యలు తీసుకోకపోవడం దారుణమని వైఎస్సార్సీపీ మండల అధ్యక్షుడు కొరుప్రోలు పాణిశాంతారామ్, జెడ్పీటీసీ సుర్ల గిరిబాబు, ఎంపీపీ గజ్జలపు మణికుమారి, జిల్లా మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలు లోచల సుజాత అన్నారు. అధికారం ఉందని తెలుగుదేశం నాయకులు మహిళలపై దౌర్జన్యం చేస్తున్నారని, వారికి అధికారులు కొమ్ముకాస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అంతకుముందు గొలుగొండ పోలీస్స్టేషన్కు వెళ్లి... టీడీపీ నాయకులపై చర్య తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏఎస్ఐ అప్పారావు మాట్లాడుతూ ఎస్ఐ రామారావు బందోబ స్తులో ఉన్నారని, ఆయన వచ్చే వరకూ రెండు వర్గాలపై బైండవర్ కేసులు నమోదు చేస్తామని తెలిపారు. సమస్యను నర్సీపట్నం డివిజన్ స్థాయి పోలీసులకు తెలియజేశామని, ఎస్ఐ వచ్చిన తరువాత తహసీల్దార్ కోర్టులో రెండు వర్గాల వారిని హాజరుపరుస్తామని చెప్పారు.పోలీస్స్టేషన్కు వెళ్లిన వారిలో వైఎస్ ఎంపీపీ సుర్ల బాబ్జి, నాయకులు నల్లబెల్లి శ్రీను, యలమంచిలి రఘురాం, సత్యంనా యుడు, బుల్లిప్రసాద్, లోవ, శ్రీను, హరీష్ ఉన్నారు.
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నేడు వరుణ జపండాబాగార్డెన్స్(విశాఖ): బురుజుపేట కనకమహాలక్ష్మి దేవస్థానంలో గురువారం వరుణ జపం నిర్వహించనున్నట్టు ఆలయ ఇన్చార్జి కార్యనిర్వహణాధికారి సుజాత తెలిపారు. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితుల నుంచి బయట పడేందుకు అవసరమయ్యే వర్షాలు కురవాలని, సమృద్ధిగా పంటలు పండాలని, తద్వారా ప్రజలు సుఖసంతోషాలతో ఆనందంగా ఉండాలన్న ఆకాంక్షతో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు. గురు పూజ.. గురుపౌర్ణమి సందర్భంగా బుధవారం కనకమహాలక్ష్మి ఆలయ ప్రాంగణంలో వ్యాస మహర్షికి గురు పూజ చేశారు. ఉదయం 5 గంటలకు పంచామృతాభిషేకం, 8.30 గంటలకు శ్రీచక్రనవావర్ణార్చన, మహాలక్ష్మీ హోమం, పూర్ణాహుతి నిర్వహించారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం పురస్కరించుకుని ఎయిర్ ప్రఖ్యాత ప్రపంచ నలుమూలలా ప్రకాశింపజేసేలా అమ్మవారి అనుగ్రహం అందరిపై కురిపించాలని ఆకాంక్షిస్తూ ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు. ఆలయ అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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పర్యాటకంలో పరాయి పెత్తనం!సాక్షి, విశాఖపట్నం : ఉత్తరాంధ్ర పర్యాటక రంగానికి ప్రధాన కేంద్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీటీడీసీ) విశాఖ రీజినల్ కార్యాలయంలో ’పరాయి’ పెత్తనం కొనసాగుతోంది. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పర్యాటక శాఖ మొత్తం డిప్యుటేషన్ అధికారులతోనే నిండిపోతోందనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తాజాగా మరోసారి అధికారుల బదిలీలు, బాధ్యతల అప్పగింత ఇక్కడ తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారింది. సొంత శాఖలోని అనుభవజ్ఞులైన అధికారులను పక్కనబెట్టి, కీలక పోస్టుల్లో ఇతర శాఖల అధికారులనే కొనసాగించడంపై టూరిజం వర్గాలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. మాతృశాఖ అధికారులకు తీరని అన్యాయం ఉత్తరాంధ్రలోని శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలకు సంబంధించిన ఏపీటీడీసీ ప్రాంతీయ కార్యాలయం విశాఖపట్నంలో ఉంది. ప్రాంతీయ పర్యాటక ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ, పర్యవేక్షణ అంతా రీజినల్ డైరెక్టర్ (ఆర్డీ) పరిధిలోనే జరుగుతుంది. అయితే, పర్యాటకరంగానికి పెద్దపీట వేస్తామని చెబుతున్న ప్రభుత్వం.. ఆచరణలో మాత్రం ఆ రంగాన్ని గాలికొదిలేస్తోందనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. కీలకమైన ఆర్డీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ (ఈడీ) పోస్టుల్లో ఇతర శాఖల అధికారులనే నియమిస్తున్నారు. మొన్నటి వరకు ఆర్డీ అండ్ ఈడీగా విధులు నిర్వర్తించిన పీజీఎస్ కల్యాణిని స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ నుంచి డిప్యుటేషన్పై తీసుకొచ్చారు. అయితే, ఆమె ఇటీవల తనను పర్యాటక శాఖ నుంచి మాతృశాఖకు బదిలీ చేయాలని కోరడంతో ప్రభుత్వం అందుకు ఆమోదం తెలుపుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మళ్లీ ‘డిప్యుటేషన్’కే పట్టం ఈసారైనా పర్యాటక శాఖకు చెందిన సీనియర్ అధికారులకు ఆర్డీ బాధ్యతలు అప్పగిస్తారని అందరూ భావించారు. కానీ మళ్లీ నిరాశే ఎదురైంది. రెవెన్యూ శాఖ నుంచి డిప్యుటేషన్పై వచ్చి.. ఏపీ టూరిజం అథారిటీ(ఏపీటీఏ) జిల్లా పర్యాటక శాఖ అధికారిగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న జె.మాధవికి ఆర్డీ, ఈడీగా పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించడం చర్చనీయాంశమైంది. ఈ మేరకు ఏపీటీడీసీ వైస్ చైర్పర్సన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఏఏఎల్ పద్మావతి బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కీలక పోస్టుల్లో డిప్యుటేషన్ల పర్వం సొంత శాఖ అనుభవజ్ఞులకు దక్కని ప్రాధాన్యం కూటమి ప్రభుత్వ వైఖరిపై విమర్శల వెల్లువ మాతృశాఖకు వెళ్లిన ఆర్డీ కల్యాణి.. మళ్లీ డిప్యుటేషన్ అధికారికే బాధ్యతలుపర్యాటకాభివృద్ధి ప్రశ్నార్థకమేనా? దశాబ్దాలుగా సంస్థలోనే సేవలు అందిస్తూ, పర్యాటక రంగానికి సంబంధించిన లోతైన అనుభవం ఉన్న సొంత శాఖ అధికారులను కాదని, వరుసగా ఇతర శాఖల వారికే కీలక బాధ్యతలు కట్టబెట్టడం వెనుక అంతర్యమేమిటని పర్యాటక వర్గాలు ప్రశ్నిస్తున్నాయి. డిప్యుటేషన్పై వచ్చే అధికారులకు పర్యాటక రంగంపై పూర్తి అవగాహన ఉండకపోవడంతో ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ, అభివృద్ధి పనుల్లో ఆలస్యం జరుగుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శాఖను సొంత అధికారులతో బలోపేతం చేయాల్సింది పోయి, ఇలా ’డిప్యుటేషన్ల పాలన’ సాగించడం వెనుక ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలేమిటో అర్థం కావడం లేదని పలువురు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
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ఘనంగా ఢిల్లీ విజయోత్సవంసింహాచలం: ఆషాఢ పౌర్ణమి సందర్భంగా సింహాచలంలోని శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనృసింహస్వామి ఆలయంలో బుధవారం ఢిల్లీ విజయోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంత స్థాపకులు భగవద్ రామానుజాచార్యులు ఢిల్లీ బాద్షాను తన పాండిత్యంతో మెప్పించిన సందర్భంగా ఈ ఉత్సవాన్ని ప్రతి ఏడాది ఆషాఢ పౌర్ణమి రోజున శ్రీవైష్ణవ ఆలయాల్లో నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. ఈ సందర్భంగా భగవద్ రామానుజాచార్యుల ఉత్సవమూర్తిని విశేషంగా అలంకరించి ఆలయ బేడా మండపంలోని హంసవాహనంపై వేంచేపు చేశారు. అనంతరం వైభవ పారాయణం నిర్వహించి, పల్లకీ సేవతో బేడా తిరువీధుల్లో ఊరేగింపును ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆలయ స్థానాచార్యులు టి.పి.రాజగోపాల్, ప్రధానార్చకులు కరి సీతారామాచార్యులు, అర్చకులు కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. శాస్త్రోక్తంగా తుదివిడత చందన సమర్పణ ఆషాఢ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి తుదివిడత చందన సమర్పణను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. తెల్లవారుజామున సుప్రభాత సేవ అనంతరం ఆలయ బండారంలో భద్రపరిచిన మూడు మణుగుల పచ్చి చందనాన్ని స్వామివారికి సమర్పించారు. అనంతరం ఆరాధన, బాలభోగం, రాజభోగం సేవలు నిర్వహించారు. దీంతో ఈ ఏడాది నాలుగు విడతలుగా చేపట్టిన చందన సమర్పణ కార్యక్రమం పూర్తయింది.
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వైభవంగా గిరి ప్రదక్షిణలుమునగపాక, దేవరాపల్లి మండలాల్లోని మూడు గ్రా మాల్లో మంగళవారం వైభవంగా గిరిప్రదక్షిణలు నిర్వ హించారు. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. మునగపాక: మండలంలోని వాడ్రాపల్లి, తోటాడ గ్రామాల్లో మంగళవారం గిరి ప్రదక్షిణలు వైభవంగా నిర్వహించారు. తోటాడలోని ఆదినారాయణ స్వామి రాజయోగాశ్రమం ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వ హించిన గిరి ప్రదక్షిణలో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. ఓంకార పీఠం నుంచి ప్రారంభమైన ఊరేగింపు త్రిమూర్తుల ఆలయం, మరిడిమాంబ ఆలయం, పాటిపల్లి కాలనీ, వరాహలక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయం మీదుగా నారాయుడుపాలెం నుంచి తిరిగి ఓంకార పీఠం వరకు సాగింది. ● వాడ్రాపల్లిలోని వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం నుంచి గిరి ప్రదక్షిణ ఘనంగా నిర్వహించారు. గ్రామంలోని అన్ని వీధుల గుండా ప్రదక్షిణ సాగింది. పలు గ్రామాల భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. వేంకటేశ్వర స్వామి పల్లకీ మోస్తూ వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బొడ్డేడ ప్రసాద్ ఊరేగింపు లో పాల్గొన్నార. భక్తులకు డ్రింక్స్, బిస్కట్లు, మునగపాకకు చెందిన వాకర్స్ సభ్యులు అందజేశారు. మారేపల్లిలో..దేవరాపల్లి: మండలంలోని మారేపల్లి పాండవుల మెట్టపై వెలసిన శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత కల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి గిరి ప్రదక్షిణ మంగళవారం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. సాయంత్రం 4 గంటలకు తొలి మెట్టు వద్ద కొబ్బరికాయ కొట్టి ప్రత్యేక పూజల అనంతరం సుమారు 7 కిలోమీటర్ల మేర గిరిప్రదక్షిను భక్తులు ప్రారంభించారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణమూర్తి వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని, పూజలు చేశారు. భారీ సంఖ్యలో భక్తులు గిరి ప్రదక్షిణకు తరలివచ్చారు. మారేపల్లి, తెనుగుపూడి, వెంకటరాజుపురం, వాకపల్లి జంక్షన్ మీదుగా గిరి ప్రదక్షిణ కొనసాగింది. మారేపల్లి గోవిందనామస్మరణతో మార్మోగింది. భక్తులకు దారిపొడువునా పలువురు ప్రసాదాలు, తాగునీరు, శీతల పానీయాలను అందజేశారు. వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించారు.
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పదేళ్లుగా పరారీలో ఉన్న నిందితుడు అరెస్టుకశింకోట: ఉద్యోగాలిప్పిస్తానని నమ్మించి, నగదు స్వాహా చేసి, మోసగించిన కేసులో పదేళ్లకు పైగా పరారీలో ఉన్న నిందితుడిని మంగళవారం కోర్టు ఆదేశాల మేరకు అరెస్టు చేసినట్లు సీఐ అల్లు స్వామినాయుడు తెలిపారు. ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్–2 ఉద్యోగాలిప్పిస్తానని నమ్మించి 2013లో పలువురి నుంచి మండలంలోని తాళ్లపాలెం గ్రామానికి చెందిన బోదెపు ప్రకాశ్ రూ.32.71 లక్షలు వసూలు చేశాడు. దీనిలో రూ.12 లక్షలు నగదు రూపంలోను, మిగిలిన రూ.20.71 లక్షలు నిందితుడి బ్యాంకు ఖాతాకు జమ చేసినట్లు సాక్షులు తెలిపారని చెప్పారు. ఈ విషయమై తెరపల్లి పరదేశి, ఇతర బాధితులు ఫిర్యాదు మేరకు 2015లో కేసు నమోదు చేసినట్టు చెప్పారు. అప్పటి నుంచి నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడని తెలిపారు. న్యాయ స్థానం నాన్ బెయిల్బుల్ వారెంట్ ఇచ్చిన మేరకు అరెస్టు చేశామన్నారు. కోర్టులో హాజరు పరిచి తదుపరి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని సీఐ చెప్పారు.
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దారులన్నీ దిగ్బంధంసింహాచలం: స్వామి దర్శనం కోసం భక్తి పారవశ్యంతో తరలివచ్చిన లక్షలాది మంది భక్తులకు ఈసారి గిరి ప్రదక్షిణకు ముందే కష్టాలు ఎదురయ్యాయి. శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనృసింహస్వామి తొలిపావంచాకు చేరుకునేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు భక్తులకు చుక్కలు చూపించాయి. దారులన్నీ మూసివేయడంతో భక్తులు వాహనాలను దూర ప్రాంతాల్లోనే నిలిపి, కాలినడకన తొలిపావంచాకు చేరుకోవాల్సి వచ్చింది. 32 కిలోమీటర్ల గిరి ప్రదక్షిణకు సిద్ధమైన భక్తులు.. ముందుగా మరో నాలుగైదు కిలోమీటర్ల ప్రయాణాన్ని నడకతోనే ప్రారంభించాల్సి వచ్చింది. ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈసారి తొలిపావంచాకు వెళ్లే ప్రధాన మార్గాలన్నింటినీ నియంత్రించడంతో భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. పెందుర్తి వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలను కృష్ణరాయపురం వద్ద, గోపాలపట్నం వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలను వేపగుంట వద్దే నిలిపివేశారు. హనుమంతవాక మార్గంలో వచ్చే వాహనాలను ముడసర్లోవ వద్ద ఆపేశారు. దీంతో దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు తమ వాహనాలను విడిచి నడక సాగించారు. వేపగుంట నుంచి పాత గోశాల వరకు వెళ్లేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఆర్టీసీ బస్సులు సరిపోకపోవడంతో భక్తులు గంటల తరబడి నిరీక్షించాల్సి వచ్చింది. మరో 5 కిలోమీటర్ల నడక గిరి ప్రదక్షిణలో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన భక్తులకు అసలు ప్రదక్షిణ కంటే ముందే నడక పరీక్ష ఎదురైంది. గోపాలపట్నం, వేపగుంట, ఎన్ఏడీ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన పలువురు భక్తులు తొలిపావంచాకు చేరుకునేందుకు ఐదు కిలోమీటర్ల వరకు నడవాల్సి వచ్చింది. హనుమంతవాక మార్గంలో వచ్చిన వారు ముడసర్లోవ నుంచి సుమారు ఆరు కిలోమీటర్లు కాలినడకన ప్రయాణించారు. పాత అడవివరం మార్గంలో బురద బాట పాత అడవివరం జంక్షన్ నుంచి తొలిపావంచాకు మళ్లించిన ప్రత్యామ్నాయ మార్గం భక్తులకు మరో సమస్యగా మారింది. హనుమంతవాక, శొంఠ్యాం మార్గాల నుంచి వచ్చే భక్తులను బీఆర్టీఎస్ రోడ్డులోకి అనుమతించకుండా గాంధీనగర్ మీదుగా మళ్లించారు. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలతో ఈ మార్గం మొత్తం బురదమయమైంది. వేలాది మంది భక్తులు ఒకేసారి రావడంతో మార్గం ఇరుకుగా మారి, వృద్ధులు, మహిళలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. జారే బురదలో అడుగులు వేస్తూ భక్తులు తొలిపావంచాకు చేరుకున్నారు. వేపగుంటలో ట్రాఫిక్ పద్మవ్యూహం మరోవైపు పెందుర్తి–వేపగుంట మార్గంలో ట్రాఫిక్ నిర్వహణ పూర్తిగా అదుపు తప్పింది. గిరి ప్రదక్షిణ కోసం వచ్చిన వాహనాలు, సాధారణ రాకపోకల వాహనాలు ఒకేసారి చేరడంతో వరలక్ష్మీనగర్ వద్ద ట్రాఫిక్ పద్మవ్యూహాన్ని తలపించింది. ఉదయం నుంచి సాధారణంగా ఉన్న రద్దీ మధ్యాహ్నం తర్వాత ఒక్కసారిగా పెరిగింది. అనకాపల్లి, దేవరాపల్లి, సబ్బవరం, కె.కోటపాడు, పాడేరు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ఆటోలు, ద్విచక్ర వాహనాలు, ఆర్టీసీ బస్సులతో రహదారులు కిక్కిరిశాయి. పార్కింగ్ ప్రాంతాల వద్ద నియంత్రణ లేకపోవడంతో వాహనాలు ఇష్టారాజ్యంగా నిలిచిపోయాయి. దీంతో గిరి ప్రదక్షిణకు వచ్చిన భక్తులు కూడా కిలోమీటర్ల దూరంలోనే నిలిచిపోయారు. సాయంత్రం నుంచి రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు ట్రాఫిక్ సమస్య కొనసాగింది. ట్రాఫిక్లో చిక్కుకున్న అంబులెన్స్లు పెందుర్తి నుంచి నగరంలోని ఆస్పత్రులకు వెళ్లే మార్గాలు కూడా ట్రాఫిక్తో నిండిపోయాయి. అత్యవసర చికిత్స కోసం రోగులను తరలిస్తున్న పలు అంబులెన్స్లు ట్రాఫిక్లో చిక్కుకున్నాయి. పోలీసులు, స్థానికులు చొరవ తీసుకుని వాటిని బయటకు పంపించాల్సి వచ్చింది.
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విద్యుత్ వైరు తాకి రైతు మృతిమునగపాక(యలమంచిలి రూరల్): యలమంచిలి మండలం ములకలాపల్లిలో విద్యుత్ ప్రమాదంలో రైతు అప్పలనాయుడు(62) మృతి చెందాడు. రూరల్ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ములకలాపల్లికి చెందిన దుబాసి అప్పలనాయుడు వ్యవసాయం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఎప్పటిలాగానే మంగళవారం ఉదయం పొలం పనులు చేసేందుకు వెళ్తుండగా, గాలీవర్షానికి విద్యుత్ వైరు తెగి కింద పడిపోయింది. పొరపాటున అప్పలనాయుడు వైరును తాకడంతో విద్యుదాఘాతానికి గురై అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కుగా నిలిచిన అప్పలనాయుడు మృతితో కుటుంబ సభ్యులు బోరున విలపిస్తున్నారు. మృతుడి కుమారుడు రాజు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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అతివేగానికి నిండు ప్రాణం బలి● ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న రెండు మినీ వ్యాన్లు ● ఒకరికి మృతి.. ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు ● కాకరపాడు వద్ద ఘటన అతివేగం మరో కుటుంబంలో విషాదాన్ని నింపింది. కాకరపాడు–రాజవొమ్మంగి సరిహద్దులో మంగళవారం జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ మినీ వ్యాన్ డ్రైవర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మరో డ్రైవర్తో పాటు 14 ఏళ్ల బాలుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. రెండు మినీ వ్యాన్లు ఎదురెదురుగా ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. కొయ్యూరు: అతివేగం ఓ కుటుంబంలో తీరని విషాదాన్ని నింపింది. ఒకరి ప్రాణాన్ని బలితీసుకోగా, మరో వ్యక్తిని దివ్యాంగుడిగా మార్చింది. అలాగే 14 ఏళ్ల బాలుడి ప్రాణాలకు ముప్పు తెచ్చింది. కాకరపాడు–రాజవొమ్మంగి సరిహద్దు ప్రాంతంలో మంగళవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో అనకాపల్లి జిల్లా గొలుగొండ మండలం కొంగసింగికి చెందిన మినీ వ్యాన్ డ్రైవర్ కె. దొరబాబు (31) అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మరో డ్రైవర్ విజయ్ కుడి చేయి విరగగా, మృతుడి పక్కనే ప్రయాణిస్తున్న 14 ఏళ్ల వై. తేజ తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మంప ఎస్ఐ సీదరి శ్రీనివాస్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కొంగసింగి గ్రామానికి చెందిన దొరబాబు పోలవరం జిల్లా రాజవొమ్మంగి మండలం లోడును వాహనంలో జడ్డంగి తీసుకెళ్లాడు. తిరిగి కొంగసింగి వస్తున్నాడు. అదే సమయంలో మండలంలో ఎం.మాకవరానికి చెందిన విజయ్ ఎరువుల లోడును వాహనంలో రాజవొమ్మంగి తీసుకువెళ్తున్నాడు. అయితే కాకరపాడు దాటిన తర్వాత దొరబాబు వాహన వేగాన్ని నియంత్రించలేకపోయాడు. ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాన్ని ఢీ కొట్టారు. ఈ ఘటనలో దొరబాబు డ్రైవింగ్ చేస్తున్న వ్యాన్ నుజ్జు నుజ్జు అయింది. తీవ్ర గాయాలపాలైన దొరబాబు సంఘటన స్థలంలో మృతి చెందాడు. వాహనంలో అతని పక్కన ఉన్న తేజ తలకు గాయమైంది. మరోవైపు దొరబాబు ఢీ కొట్టిన వ్యాన్ పల్టీలుకొట్టింది.సమాచారం అందుకున్న 108 అంబులెన్స్ సిబ్బంది ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని గాయపడిన విజయ్, తేజలను రాజేంద్రపాలెం ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడికి చేరుకున్న ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ గాయపడిన వారిని పరామర్శించి ప్రమాదానికి సంబంధించిన వివరాలు సేకరించారు. అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం వారిని నర్సీపట్నం ఆస్పత్రికి తరలించారు.
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జాతీయ స్థాయి కబడ్డీ పోటీలకు ఎంపికపాయకరావుపేట: మండలంలో పెంటకోట గ్రామానికి చెందిన గేదెల మనోజ్ కుమార్ జాతీయ స్థాయి కబడ్డీ పోటీలకు ఎంపికయ్యాడు. తిరుపతి వెరిటాస్ సైనిక్ స్కూల్లో మనోజ్ కుమార్ చదువుతున్నాడు. ఈ నెల 25 నుంచి 27వ తేదీ వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్లో జరిగిన అండర్ – 19 బాయ్స్ కబడ్డీ పోటీల్లో స్టేట్ ఫైనల్ విన్నర్గా వెరిటాస్ సైనిక్ స్కూల్ విద్యార్థులు గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు. సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్లో జరిగే జాతీయ స్థాయి కబడ్డీ పోటీల్లో పాల్గొంటారని విద్యార్థి మనోజ్కుమార్ తండ్రి చిన అప్పలరాజు తెలిపారు.
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ఏయూ విద్యార్థినులకురూ.12 లక్షల ప్యాకేజీ ఉద్యోగాలువిశాఖ విద్య: ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం మహిళా ఇంజినీరింగ్ కళాశాల ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్ (2022–26 బ్యాచ్) విభాగానికి చెందిన విద్యార్థినులు అత్యధిక ప్యాకేజీతో ఉద్యోగాలు సాధించారు. రోషినిషా బేగం, ఆర్.నవ్య ప్రముఖ సంస్థ ‘స్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్’ క్యాంపస్ నియామకాల్లో రూ.12 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఎంపికయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వారిని ఏయూ ఉపకులపతి ఆచార్య జి.పి.రాజశేఖర్ తన కార్యాలయంలో ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అంతర్జాతీయ సంస్థల్లో ఏయూ విద్యార్థులు ఉద్యోగాలు సాధించడం విశ్వవిద్యాలయానికి గర్వకారణమన్నారు. రోషినిషా బేగం స్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్తో పాటు వేదాంత సంస్థలోనూ ఉద్యోగానికి ఎంపికవగా, ఆర్.నవ్య ఎల్ అండ్ టీ సంస్థలోనూ అవకాశాన్ని దక్కించుకుంది. కార్యక్రమంలో ఇంజినీరింగ్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ఆచార్య ఆర్.పద్మశ్రీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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జిల్లా బాడీ బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ కార్యవర్గం ఎన్నికఅనకాపల్లి: జిల్లా బాడీ బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా విల్లూరి రాజేష్, ప్రధాన కార్యదర్శిగా అమ్ములోజు శ్రీను, కోశాధికారిగా ఆడారి నాయుడు ఎన్నికయ్యారు. మంగళవారం స్థానిక గవరపాలెం కామాక్షమ్మ దేవాలయం మేడపైన నూతన కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకున్నారు. అసోసియేషన్ జిల్లా గౌరవాధ్యక్షుడిగా కోరిబిల్లి సోమినాయుడు, ముఖ్య సలహాదారులుగా ఎం.ఎన్.ఎస్.అప్పారావు, బి.బాలాజీ బద్రీనాథ్, జిల్లా లీగల్ అడ్వైజర్గా వేలం చంద్రశేఖర్, కార్యదర్శిగా ఆళ్ల ప్రవీణ్కుమార్, వర్కింగ్ అధ్యక్షుడిగా ఏఎంఎస్ శివకుమార్, మీడియో ఇన్చార్జిగా యల్లపు వెంకట రమణాజీ, ఆర్గనైజింగ్ కార్యదర్శులుగా చింతా లక్ష్మణరావు, బుద్ధ జగన్, పిన్నపోతుల సంతోష్, ఉపాధ్యక్షులుగా భీశెట్టి తిరుమల, అందే కుమార్, బుద్ధ అప్పలనాయుడు, ఆళ్ల సతీష్ కుమార్, యల్లపు సత్యనారాయణ, వేపాడ సత్తిబాబు, సహాయ కార్యదర్శులుగా వేగి అజయ్కుమార్, కరణం కృష్ణ, గొర్లి స్వామి, లోవరాజు, శ్రావణ్కుమార్, శ్రీను, లక్ష్మణరావు సంతోష్ ఎన్నికయ్యారు. ఎన్నికల అధికారులుగా అసోసియేషన్ వ్యవస్థాపకుడు కె.గురునాథరావు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి టి.రాము, ఉపాధ్యక్షులు ఎం.ఎన్.ఎన్ అప్పారావు, వై.శ్రీనివాసరావు వ్యవహరించారు. నూతన కమిటీ రెండేళ్లు ఉంటుందని కె.గురునాథరావు చెప్పారు.
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శ్మశాన స్థలం ఆక్రమించిన టీడీపీ నాయకుడునక్కపల్లి: అమలాపురం పరిధిలో శ్మశాన స్థలాన్ని టీడీపీ నాయకుడు ఆక్రమించి, స్టీల్ప్లాంట్ రోడ్డుకోసం లీజుకు ఇచ్చాడని, ఆక్రమణదారుడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. మంగళవారం పార్టీ రాష్ట్రకార్యదర్శి వీసం రామకృష్ణ, రైతువిభాగం కార్యదర్శి సూరాకాసుల గోవిందుల ఆధ్వర్యంలో గ్రామస్తులు ఆక్రమిత స్థలం వద్ద ఆందోళన చేశారు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు మాట్లాడుతూ గ్రామస్తులు మరణిస్తే దహన సంస్కారాల కోసం కేటాయించిన స్థలాన్ని టీడీపీకి చెందిన బాబ్జీ అనే వ్యక్తి ఆక్రమించడంతోపాటు, స్టీల్ప్లాంట్ వాహనాలు రాకపోకల కోసం లీజుకు ఇచ్చాడన్నారు. స్టీల్ప్లాంట్ అధికారులు ఈ స్థలంలోంచి రోడ్డు నిర్మించారని చెప్పారు.దీంతో గ్రామస్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడాల్సివస్తోందన్నారు. ఈవిషయాన్ని తహసీల్దార్ చిన్నికృష్ణకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఆయన ఆక్రమిత స్థలం వద్దకు వచ్చి పరిశీలించారు. తక్షణమే రోడ్డును తొలగించి యథావిధిగా ఈ స్థలాన్ని శ్మశానవాటికగా ఉపయోగించుకునేలా చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కోరారు. లేకపోతే ఈ రోడ్డుపై రాకపోకలు సాగించే వాహనాలను అడ్డుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఈ విషయాన్ని ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో పాటు స్టీల్ప్లాంట్యాజమాన్యంతో మాట్లాడతానని తహసీల్దార్ హామీ ఇచ్చారు. ఈ ఆందోళనలో స్థానిక నాయకుడు తళ్ల భార్గవ్, గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు.చర్యలు తీసుకోవాలని ఆక్రమిత స్థలం వద్ద ఆందోళన
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స్వయం భూ విఘ్నేశ్వరుడిని దర్శించుకున్న శ్రీకాకుళం జిల్లా జడ్జి భారతిచోడవరం: స్థానిక స్వయంభూ విఘ్నేశ్వరస్వామివారిని శ్రీకాకుళం జిల్లా జడ్జి ఎన్.ప్రసన్న భారతి మంగళవారం దర్శించుకున్నారు. చోడవరానికి చెందిన ఈమె ఇటీవల శ్రీకాకుళం జిల్లా కోర్టులో జడ్డిగా నియమితులయ్యారు. విఘ్నేశ్వరస్వామివారిని దర్శించుకోడానికి ఇక్కడకు వచ్చిన ఆమెకు చోడవరం బార్ అసోసియేషన్ న్యాయవాదులు, ఫోరం ఫర్ బెటర్ చోడవరం ప్రతినిధులు సాదరంగా స్వాగతం పలికారు. ‘గ్రేట్ వర్డ్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ రెనౌండ్ ఇంటెలెక్చువల్స్’ పుస్తకాన్ని ఆర్క్ సంస్థ ప్రతినిధి ప్రసాద్ ఆవిష్కరించి, న్యాయమూర్తి ప్రసన్నభారతికి అందజేశారు. అనంతరం స్వయంభూ విఘ్నేశ్వరస్వామి ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు కొండమంచిలి చలపతిరావు ఆధ్వర్యంలో వేదపండితులు ఆశీర్వచనం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బార్ అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి చీపురపల్లి సూర్యనారాయణ, శ్రీనివాస్, రాజు, ఫోరం ఫర్ బెటర్ చోడవరం ప్రతినిధులు అప్పారావు, బి.వి. కోటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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గిరి హారంహరినామమే32 కి.మీ సింహ‘గిరి ప్రదక్షిణ’తో పులకించిన భక్తజనంఈసారి యంగ్ జోష్.. పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్న యువత చిరుజల్లుల చల్లదనంలో.. మైమరిపించిన గిరిప్రదక్షిణం సింహాచలం: ఆషాఢ చతుర్దశి సందర్భంగా శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనృసింహస్వామి కొలువుదీరిన సింహగిరి చుట్టూ మంగళవారం జరిగిన గిరి ప్రదక్షిణ భక్తి పారవశ్యానికి ప్రతీకగా నిలిచింది. లక్షలాది మంది భక్తులు హరినామస్మరణల మధ్య 32 కిలోమీటర్ల గిరి ప్రదక్షిణ పూర్తి చేసి స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు. అప్పుడప్పుడు కురిసిన చిరుజల్లులు, చల్లని వాతావరణం భక్తుల ఉత్సాహాన్ని మరింత రెట్టింపు చేశాయి. ఉదయం ఐదు గంటల నుంచే కొండదిగువ తొలిపావంచా వద్దకు చేరుకున్న భక్తులు కొబ్బరికాయలు కొట్టి గిరి ప్రదక్షిణకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఒడిశా, విశాఖ ఏజెన్సీ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన భక్తజనంతో సింహగిరి పరిసరాలు జనసంద్రంగా మారాయి. ఈ ఏడాది యువత పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనగా, తొలిసారిగా గిరి ప్రదక్షిణ చేసిన భక్తుల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా కనిపించింది. గిరిప్రదక్షిణ మార్గం ఇదే.. అడవివరం, పైనాపిల్ కాలనీ, ముడసర్లోవ, హనుమంతవాక, విశాలాక్షినగర్, జోడుగుళ్లపాలెం, అప్పుఘర్, వెంకోజీపాలెం, సీతమ్మధార, మాధవధార, మురళీనగర్, ప్రహ్లాదపురం మీదుగా సాగిన గిరి ప్రదక్షిణ మార్గమంతా హరినామ ఘోషలతో మారుమోగింది. భక్తుల అడుగులతో గిరివలయం పుణ్యక్షేత్రంగా పరివర్తన చెందగా, ప్రతి కూడలి భజనలు, గోవింద నామస్మరణలు, సేవా కార్యక్రమాలతో ఆధ్యాత్మిక కాంతిని వెదజల్లింది. వైభవంగా పుష్పరథ యాత్ర గిరి ప్రదక్షిణను పురస్కరించుకుని కొండదిగువ తొలిపావంచా వద్ద మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు స్వామివారి పుష్పరథ యాత్ర వైభవంగా ప్రారంభమైంది. దేవస్థానం స్థానాచార్యులు టి.పి. రాజగోపాల్, ప్రధానార్చకులు గొడవర్తి కరి సీతారామాచార్యులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం దేవస్థానం అనువంశిక ధర్మకర్త పూసపాటి అశోక్ గజపతిరాజు జెండా ఊపి రథోత్సవానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఆ క్షణంలో లక్షలాది మంది భక్తులు ‘గోవింద... గోవింద’, ‘జై నృసింహా’ నినాదాలతో మారుమోగించగా, పుష్పాలతో అలంకరించిన రథం భక్తుల మధ్య మహోత్సవ వాతావరణంలో ముందుకు సాగింది. ఆకట్టుకున్న సాంస్కృతిక కళారూపాలు రథోత్సవంలో దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన పులివేషాలు, తప్పెటగుళ్లు, కోలాటాలు, గ్రామీణ సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. మంగళవాయిద్యాల రవళి, కళాకారుల అడుగుల నడుమ రథయాత్ర కంటికి విందుగా సాగింది. అడుగడుగునా సేవాస్ఫూర్తి వైద్య, తాగునీటి సదుపాయాలు: కలెక్టర్ అభిషిక్త్ కిశోర్, దేవస్థానం ఈవో జల్లేపల్లి వెంకటరావు ఆధ్వర్యంలో అన్ని శాఖల అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. 32 కిలోమీటర్ల మేర 28 ప్రాంతాల్లో విశ్రాంతి స్టాల్స్, వైద్య సేవా శిబిరాలను నిర్వహించారు. జీవీఎంసీ కమిషనర్ కేతన్ గార్గ్ ఆధ్వర్యంలో తాగునీటి సరఫరా, 600 తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. భద్రతా చర్యలు: నగర పోలీస్ కమిషనర్ శంఖబ్రత బాగ్చీ పర్యవేక్షణలో 5 వేల మంది పోలీసులతో కట్టుదిట్టమైన బందోబస్తు నిర్వహించారు. అన్నదాన సేవలు: దారిపొడవునా వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థలు భక్తులకు ఆహార పదార్థాలు, లఘుపానీయాలు, స్నాక్స్, పండ్లు, బిస్కెట్లు, చెరకు రసం ఉచితంగా పంపిణీ చేసి ఆధ్యాత్మిక ఉదారతను చాటుకున్నాయి. చోరుల చేతివాటం పెందుర్తి: గిరి ప్రదక్షిణ వేళ చోరులు చేతివాటం ప్రదర్శించారు. సింహచలం తొలి పావంచ మొదలుకొని అడవివరం, ఆరిలోవ, హనుమంతవాక, నగరంలో పలు చోట్ల మహిళల మెడల్లో నుంచి బంగారు ఆభరణాలతో పాటు సెల్ఫోన్లు, నగదు దొంగిలించినట్లు ఆయా ప్రాంతాల్లోని పోలీసులకు బాధితులు ఫిర్యాదులు చేశారు. తొలిపావంచా వద్ద మహిళ మెడలో బంగారు గొలుసు చోరీకి గురైంది. దీనిపై పోలీసులకు ఆమె ఫిర్యాదు చేసింది.