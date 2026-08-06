Telugu Sports News, Today Latest Sports News in Telugu, Cricket News Telugu

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Sri Lanka Cricket Makes Stunning Gesture For Fans For 2-Match Test Series Against India

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Sri Lanka Cricket Makes Stunning Gesture For Fans For 2-Match Test Series Against India1
భార‌త్‌తో టెస్టు సిరీస్‌.. శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు ఊహించ‌ని నిర్ణ‌యం

టీమిండియాతో టెస్టు సిరీస్‌కు ముందు అభిమానులకు శ్రీలంక క్రికెట్ (SLC) తీపి కబురు అందించింది. గాలే, కొలంబోల‌లో జ‌ర‌గ‌నున్న రెండు టెస్టు మ్యాచ్‌ల‌ను వీక్షించేందుకు ప్రేక్షకులకు ఉచిత ప్రవేశం కల్పిస్తున్నట్లు లంక క్రికెట్ బోర్డు శుక్ర‌వారం ప్ర‌క‌టించింది. టెస్టు క్రికెట్‌కు ఆదరణ పెంచేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఎస్‌ఎల్‌సీ పేర్కొంది.కాగా ఈ సిరీస్ వ‌ర‌ల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియ‌న్‌షిప్ 2025-27 సైకిల్‌లో భాగంగా జ‌ర‌గ‌నుంది. డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించాలంటే ఇరు జట్లకు ఈ సిరీస్ చాలా కీలకం. తొలి టెస్టు ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు గాలే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా జరగనుంది. అనంతరం రెండో టెస్టుకు(ఆగస్టు 23 నుండి 27) కొలంబోలోని సింహళీస్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ ఆతిథ్యమివ్వనుంది. కాగా పెద్ద సంఖ్యలో వస్తారని ప్రేక్షకులు అంచనా వేస్తున్న శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు.. రెండు మైదానాల్లోనూ ప్రత్యేక ప్రవేశ మార్గాలను ఏర్పాటు చేసింది.సిరీస్ షెడ్యూల్ అండ్ స్టేడియం ఎంట్రీ వివరాలు:తొలి టెస్టు మ్యాచ్తేదీలు: ఆగస్టు 15 నుండి 19 వరకు వేదిక: గాలే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంఉచిత ఎంట్రీ గేట్: గేట్ నంబర్ 4 ద్వారా మాత్రమే ప్రవేశం రెండో టెస్టు మ్యాచ్తేదీలు: ఆగస్టు 23 నుండి 27 వరకు వేదిక: సింహళీస్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ (SSC), కొలంబో ఉచిత ఎంట్రీ గేట్లు: గేట్ నంబర్లు 3, 4, 5, 7 చదవండి: IND vs SL: విఫలమైన భారత బౌలర్లు.. భారీ స్కోర్‌ సాధించిన శ్రీలంక

India vs Sri Lanka XI Warm-Up Match Day 1: Sri Lanka end on a healthy total of 363-82
విఫలమైన భారత బౌలర్లు.. భారీ స్కోర్‌ సాధించిన శ్రీలంక

కొలంబో వేదికగా శ్రీలంక ఎలెవన్‌తో జరుగుతున్న ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌లో భారత బౌలర్లు తేలిపోయారు. తొలి రోజు ఆటముగిసే సమయానికి లంక జట్టు తమ మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో 8 వికెట్ల నష్టానికి 363 పరుగుల భారీ స్కోర్ సాధించింది. ఆతిథ్య జట్టు వికెట్లు పడగొట్టేందుకు టీమిండియా బౌలర్లు తీవ్రంగా శ్రమించారు. టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన శ్రీలంకకు ఓపెనర్లు నిశాన్‌ మధుష్క(66), రవిందు రసంత(71) అద్భుతమైన ఆరంభాన్ని వచ్చారు.వారిద్దరూ వన్డే తరహాలో బ్యాటింగ్ చేశారు. తొలి వికెట్‌కు ఏకంగా 110 పరుగుల భాగస్వామ్య నెలకొల్పి ఇండియన్ బౌలర్లను ఒత్తిడిలోకి నెట్టారు. అయితే సమన్వయ లోపం కారణంగా మధుష్క రనౌట్ కావడంతో భారత్‌కు తొలి వికెట్ దక్కింది. నిశాన్‌ స్థానంలో క్రీజులోకి వచ్చిన వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ పసిందు సూరియబండారా కూడా రాణించాడు. అయితే రసంత, సూరియబండారా(35)లను వరుస ఓవర్లలో ఔట్ చేసి భారత్ కాస్త కమ్‌బ్యాక్ ఇచ్చినట్లు కనిపించింది. కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన పవన్ రాత్నాయకే(39), అహన్ విక్రమసింఘే(31), కెప్టెన్‌ సోనల్‌ దినుష(52), రమేష్‌ మెండిస్‌(32) నిలకడగా ఆడి జట్టు స్కోర్ 350 పరుగుల మార్క్‌ను దాటించారు. ప్రస్తుతం క్రీజులో కేశర నువాంత(9), సుదీరా(1) ఉన్నారు. భారత బౌలర్లలో రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌, మానవ్‌ సుతార్‌ తలా రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు. వీరితో పాటు గుర్నూర్‌ బ్రార్‌ఘ ఓ వికెట్‌ తీశాడు. సీనియర్‌ పేసర్‌ మహ్మద్‌ సిరాజ్‌ 13 ఓవర్లు బౌలింగ్‌ చేసినప్పటికి ఒక్క వికెట్‌ కూడా తీయలేకపోయాడు.

Ajinkya Rahane Joins Overseas T20 League After Retirement3
అభిషేక్ బచ్చన్ టీమ్‌లోకి అజింక్య రహానే

టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ అజింక్య రహానే తన కెరీర్‌లో కొత్త ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించేందుకు సిద్దమయ్యాడు. ఇటీవలే అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికిన రహానే మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. యూరోపియన్ టీ20 ప్రీమియర్ లీగ్‌-2026లో ఆడేందుకు అమ్‌స్టర్‌డామ్‌ ఫ్లేమ్స్ జ‌ట్టుతో అజింక్య ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. ఈ విషయాన్ని ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యం నేడు అధికారికంగా వెల్లడించింది.ఆమ్‌స్టర్‌డామ్ ఫ్లేమ్స్ అతడిని తమ కీలక ఆటగాడిగా ఎంపిక చేసింది. కాగా ఈ లీగ్ తొలి సీజన్ ఈ నెల‌ 26 నుంచి సెప్టెంబర్ 20 వరకు జరగనుంది. ఇందులో గ్లాస్గో, అమ్‌స్టర్‌డామ్‌, ఎడిన్‌బర్గ్, డబ్లిన్, బెల్ఫాస్ట్, రోటర్‌డామ్‌ నగరాలకు చెందిన ఆరు ఫ్రాంచైజీలు పోటీ పడనున్నాయి.అమ్‌స్టర్‌డామ్ ఫ్రాంచైజీ యాజమానులగా ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ దిగ్గజం స్టీవ్ వా, ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు అభిషేక్ బచ్చన్‌లు ఉన్నారు. కాగా 38 ఏళ్ల రహానేకు టీ20ల్లో ఆట‌గాడిగా, కెప్టెన్‌గా అపారమైన అనుభ‌వం ఉంది. అత‌డు ఐపీఎల్‌లో 212 మ్యాచ్‌లు ఆడి 5,367 పరుగులు సాధించాడు. ఐపీఎల్‌-2023 సీజ‌న్ ఛాంపియ‌న్‌గా నిలిచిన జ‌ట్టులో రహానే స‌భ్యుడిగా ఉన్నాడు. 2025, 2026 సీజన్లలో కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) జట్టుకు కెప్టెన్‌గా అజింక్య వ్య‌వ‌హ‌రించాడు.చదవండి: పాక్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు సంచలన నిర్ణయం.. స్టార్ ఆల్‌రౌండర్‌పై 2 ఏళ్ల బ్యాన్
Pakistan Player Banned For 2 Years, Fined In Millions After Cheating In Broad Daylight4
పాక్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు సంచలన నిర్ణయం.. స్టార్ ఆల్‌రౌండర్‌పై 2 ఏళ్ల బ్యాన్

పాకిస్తాన్ యువ ఆల్‌రౌండ‌ర్ హంజా నజర్‌కు ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు భారీ షాకిచ్చింది. వీసా దరఖాస్తులో తప్పుడు సమాచారం అందించినందుకు గాను నజర్‌పై రెండేళ్ల నిషేధాన్ని పీసీబీ విధించింది. అంతేకాకుండా 1 మిలియన్ పాకిస్తానీ రూపాయల జరిమానా చెల్లించాలని కూడా బోర్డు ఆదేశించింది. నజర్ సమర్పించిన సమాచారంపై విచారణ జరిపేందుకు పీసీబీ ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీ ముందు హాజరైన హంజా తన వివరణ ఇచ్చినా, నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు తేలడంతో పాక్ క్రికెట్ బోర్డు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ రెండేళ్ల కాలంలో హంజా నజర్ ఎలాంటి క్రికెట్ టోర్నీల్లో కూడా భాగం కాకూడదు. కాగా 31 ఏళ్ల హంజా ఇంకా పాక్ జాతీయ జట్టు తరపున అరంగేట్రం చేయలేదు. ఇటీవల ముగిసిన వెస్టిండీస్ పర్యటనకు అతడు పాక్ తరపున వెళ్లాల్సి ఉండేది. కానీ ఈ వీసా వివాదం కారణంగానే అతడిని సెలక్టర్లు పక్కన పెట్టారు. సియాల్‌కోట్‌కు చెందిన హంజా నజర్‌కు ఫస్ట్‌క్లాస్ క్రికెట్‌లో అద్భుతమైన రికార్డు ఉంది. క్వాయిడ్-ఎ-ఆజమ్ ట్రోఫీ 2025లో 245 పరుగులు చేయడంతో పాటు 18 వికెట్లు తీసి సెలక్టర్లను ఆకట్టుకున్నాడు. రెడ్‌బాల్ క్రికెట్‌లో అతడి అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్‌గా 175గా ఉంది. అద్భుతమైన టాలెంట్‌ ఉన్నప్పటికి పీసీబీ నిబంధనలను ఉల్లఘించించడం వల్ల హంజా కెరీర్‌లో సందిగ్ధంలో పడింది.చదవండి: IND vs SL: టీమిండియాతో టెస్టు సిరీస్‌.. శ్రీలంకకు డబుల్‌ షాక్‌!?
Kusal Mendis Eliminated From IND vs SL Tests, Another Player Out Of 1st Test5
టీమిండియాతో టెస్టు సిరీస్‌.. శ్రీలంకకు డబుల్‌ షాక్‌!?

టీమిండియాతో టెస్టు సిరీస్‌కు ముందు శ్రీలంక‌కు మ‌రో గ‌ట్టి ఎదురు దెబ్బ త‌గిలింది. ఇప్ప‌టికే స్టార్ వికెట్ కీప‌ర్ కుశాల్ మెండిస్ తొడ కండ‌రాల గాయం కార‌ణంగా భార‌త్‌తో టెస్టు సిరీస్ నుంచి వైదొల‌గే ప‌రిస్థితి ఏర్ప‌డ‌గా.. తాజాగా ఈ జాబితాలో మ‌రో యువ‌ బ్యాట‌ర్ చేరాడు.ఓపెన‌ర్ పాథుమ్ నిస్సాంక మణికట్టు గాయం కార‌ణంగా ఆగ‌స్టు 15న ప్రారంభం కానున్న తొలి టెస్ట్‌కు దూరం కానున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. నిస్సాంక దీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న మణికట్టుసమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి గ‌త నెల‌లో శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నాడు.ఈ క్ర‌మంలోనే అత‌డు లంక ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌-2026కు దూర‌మ‌య్యాడు. అయితే భార‌త్‌తో టెస్టు సిరీస్ స‌మ‌యానికి నిస్సాంక కోలుకుంటాడ‌ని లంక సెల‌క్ట‌ర్లు భావించారు. కానీ అత‌డి పూర్తి ఫిట్‌నెస్ సాధించడానికి మరింత స‌మ‌యం పట్ట‌నుంది. దీంతో తొలి టెస్టు కోసం జ‌ట్టు సెల‌క్ష‌న్‌కు అత‌డు అందుబాటులో లేడు.మ‌రోసారి అత‌డికి ఫిట్‌నెస్ ప‌రీక్ష‌లు నిర్వ‌హించనున్నారు. అందులో నిస్సాంక ఉత్తీర్ణుడైతే రెండో టెస్టులో ఆడే అవ‌కాశ‌ముంది. ఇక వీరిద్ద‌రి స్ధానాల‌ని భ‌ర్తీ చేసేందుకు నిషాన్ మధుష్క, పసిందు సూరియబండార, అంజలా బండార వంటి యువ ఆట‌గాళ్ల‌ పేర్లను సెల‌క్ట‌ర్లు ప‌రిశీలిస్తున్నారు.కొలంబో వేదిక‌గా భార‌త్‌తో జ‌రుగుతున్న వార్మాప్ మ్యాచ్‌లో నిషాన్ మ‌ధుష్క, రవిందు రసంత హాఫ్ సెంచ‌రీల‌తో మెరిశారు. మ‌ధుష్క‌కు ఇప్ప‌టికే అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడిన అనుభ‌వం ఉంది. దాదాపుగా అత‌డినే నిస్సాంక స్ధానంలో జ‌ట్టులోకి తీసుకోవ‌చ్చు. ఈ సిరీస్‌ కోసం శ్రీలంక క్రికెట్‌ బోర్డు తమ జట్టును ప్రకటించలేదు.చదవండి: అతడికి అసలైన పరీక్ష ఇ​క్కడే: శ్రీలంక మాజీ క్రికెటర్‌ వార్నింగ్‌

This series will be real test for him: Hashan Tillakaratne warns India Star6
అతడికి అసలైన పరీక్ష ఇ​క్కడే: శ్రీలంక మాజీ క్రికెటర్‌

శ్రీలంక మాజీ క్రికెటర్‌ హషాన్‌ తిలకరత్నె టీమిండియా కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌పై ప్రశంసలు కురిపించాడు. గిల్‌ బ్యాటింగ్‌ టెక్నిక్‌ అద్భుతమని కొనియాడాడు. అయితే, శ్రీలంక గడ్డపై మాత్రం అతడికి కఠిన సవాలు తప్పదని పేర్కొన్నాడు.కాగా ప్రపంచ టెస్టు చాంపియన్‌షిప్‌ 2025-27లో భాగంగా రెండు మ్యాచ్‌లు ఆడేందుకు టీమిండియా శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లింది. 2017 తర్వాత లంక గడ్డ మీద భారత్‌ టెస్టు సిరీస్‌ ఆడటం ఇదే తొలిసారి. ఇదిలా ఉంటే.. ప్రస్తుతం భారత టెస్టు జట్టులో శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ సూపర్‌ ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. ఆరు శతకాలుటెస్టు కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత తొమ్మిది మ్యాచ్‌లలో కలిపి ఏకంగా ఆరు శతకాలు బాదాడు. సగటు 82కు పైగా ఉండటం విశేషం. ఇంగ్లండ్‌లో అత్యుత్తమంగా రాణించాడు.అయితే, శ్రీలంకలో గిల్‌ రెడ్‌బాల్‌ మ్యాచ్‌ ఆడటం మాత్రం ఇదే తొలిసారి. ఈ నేపథ్యంలో లంక మాజీ బ్యాటర్‌ హషాన్‌ తిలకరత్నె రెవ్‌స్పోర్ట్స్‌తో మాట్లాడుతూ.. ‘‘గిల్‌ బ్యాటింగ్‌ చేస్తుంటే అలా చూస్తూ ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది. అతడి బ్యాటింగ్‌ టెక్నిక్‌ అద్భుతంగా ఉంటుంది.ఇక్కడే అసలైన పరీక్షబ్యాటింగ్‌ పిచ్‌ల మీద అందమైన షాట్లు ఆడటం అతడికే చెల్లింది. అయితే, శ్రీలంకలో టర్నింగ్‌ పిచ్‌ల మీద అతడు ఎలా ఆడతాడన్నదే ఇప్పుడు ఆసక్తికర విషయం. ఈ సిరీస్‌ అతడికి నిజమైన పరీక్ష. ఇక్కడ అతడికి కఠిన సవాలు ఎదురవుతుంది. శ్రీలంక వికెట్ల మీద గిల్‌ ఎలా ఆడతాడో చూద్దాం’’ అని పేర్కొన్నాడు.కాగా శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్‌ ఆరంభానికి ముందే గిల్‌ గాయపడిన సంగతి తెలిసిందే. నెట్స్‌లో ప్రాక్టీస్‌ చేస్తున్న సమయంలో అతడి కుడిచేతి వేలికి గాయమైంది. ఇందుకు సంబందించి బీసీసీఐ అధికారిక ప్రకటన కూడా విడుదల చేసింది. ఇక గాయం కారణంగా శ్రీలంక ఎలెవన్‌తో శుక్రవారం మొదలైన మూడు రోజుల వార్మప్‌ మ్యాచ్‌కు గిల్‌ దూరమయ్యాడు. అతడి గైర్హాజరీలో సీనియర్‌ బ్యాటర్‌, వైస్‌ కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ సారథిగా బాధ్యతలు చేపట్టాడు. కాగా భారత్‌-శ్రీలంక మధ్య ఆగష్టు 15 నుంచి తొలి టెస్టు.. ఆగష్టు 23 నుంచి రెండో టెస్టు మొదలుకానున్నాయి. ఇందుకు గాలె, కొలంబో వేదికలు.చదవండి: భారత్‌ తోమ్యాచ్‌.. వన్డే తరహాలో లంక ఓపెనర్‌ దూకుడు
India U19 Pacer Deepesh Devendran Another Addition From The League7
టీమిండియా వైపు దూసుకొస్తున్న నయా పేస్‌ గుర్రం.. ఎవరంటే?

టీమిండియా వైపు మరో పేస్ సంచలనం దూసుకొస్తున్నాడు. గంట‌కు 145 కి.మీ వేగానికి పైగా బంతులు విసిరి బ్యాటర్లను బెంబేలెత్తిస్తున్నాడు. అండర్-19 ప్రపంచకప్‌లో భారత తరపున అదరగొట్టిన ఈ యువ పేసర్‌.. ఇప్పుడు తమిళనాడు ప్రీమియర్ లీగ్‌లోనూ సత్తాచాటాడు.అతడే 18 ఏళ్ల స్పీడ్‌స్టర్ దీపేష్ దేవేంద్రన్. దీపేష్ బుధ‌వారం తిరుచ్చి గ్రాండ్ చోళాస్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో మధురై పాంథర్స్ తరపున టీఎన్‌పీఎల్ అరంగేట్రం చేశాడు. తన తొలి మ్యాచ్‌లోనే దేవేంద్రన్ అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో అందరిని ఆకట్టుకున్నాడు. తన 4 ఓవర్ల కోటాలో 25 పరుగలిచ్చి 1 వికెట్ పడగొట్టాడు.ఈ రైట్ ఆర్మ్ పేస‌ర్‌ వికెట్లు ఎక్కువగా తీయకపోయినప్పటికి కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేస్తూ ప్ర‌త్య‌ర్ధి బ్యాట‌ర్ల‌కు చుక్క‌లు చూపించాడు. ముఖ్యంగా ఇన్నింగ్స్ 16వ ఓవర్ మొదటి బంతిని ఏకంగా 146 కి.మీ/గం వేగంతో విసిరి ప్రతి ఒక్కరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. అదే ఓవర్‌లో మరో మూడు సార్లు 140 కి.మీ కంటే ఎక్కువ వేగంతో బంతులు విసురుతూ, కేవలం రెండు పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు. అత‌డి బౌలింగ్‌కు సంబంధించిన వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల‌వుతున్నాయి. ఇది చూసిన నెటిజ‌న్లు అతడు క‌చ్చితంగా భార‌త సీనియ‌ర్ జ‌ట్టులోకి వ‌స్తాడ‌ని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే అత‌డి టీమ్‌మేట్ వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ టీమిండియా త‌ర‌పున అరంగేట్రం చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే.కాగా గ‌త కొంత కాలంగా దీపేష్ వైట్‌బాల్ క్రికెట్‌లో దుమ్ములేపుతున్నాడు. ఆసియాక‌ప్‌-2025 ఫైన‌ల్లో భార‌త్ ఓడిపోయిన‌ప్ప‌టికి.. దీపేష్ టోర్నీ అసాంతం అద్భుత‌మైన ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేశాడు. కేవలం 5 మ్యాచ్‌ల్లోనే 14 వికెట్లు తీసి టోర్నీలోనే అత్యుత్తమ బౌలర్‌గా నిలిచాడు. ఆ త‌ర్వాత ఆసీస్ గడ్డపై జరిగిన యూత్ టెస్టు సిరీస్‌లోనూ అత‌డు అద‌ర‌గొట్టాడు.బ్రిస్బేన్ వేదికగా జ‌రిగిన తొలి టెస్ట్‌లో 5 వికెట్ల హాల్ సాధించాడు. మొత్తంగా రెండు మ్యాచ్‌లు క‌లిసి దీపేష్ ప‌ది వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. వినూ మన్కడ్ ట్రోఫీలోనూ తమిళనాడు తరఫున అత‌డు స‌త్తాచాటాడు. ఇక అండ‌ర్ 19 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌-2026ను భార‌త్ సొంతం చేసుకోవ‌డంలో దీపేష్‌ది కీల‌క పాత్ర‌. సెమీస్, ఫైన‌ల్లో క‌లిపి అత‌డు నాలుగు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.చదవండి: టీమిండియాతో మ్యాచ్‌.. వన్డే మాదిరి లంక బ్యాటర్ల విధ్వంసం

Arshad Nadeem Breaks Silence Disrespectful Comments CWG 2026 Failure8
పతకాలు తెచ్చాను.. నాపై ఇంత విద్వేషమా?

పాకిస్తాన్‌ స్టార్‌ జావెలిన్‌ త్రోయర్‌ అర్షద్‌ నదీమ్‌ తనపై వస్తున్న విమర్శలపై స్పందించాడు. ఒక ఈవెంట్లో విఫలమైనంత మాత్రాన తనను దూషించడం సరికాదన్నాడు. తాను దేశానికి కీర్తి ప్రతిష్టలు తెచ్చానని.. అయినప్పటికీ తనను అనరాని మాటలు అంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.ఒలింపిక్స్‌లో స్వర్ణంకాగా ప్యారిస్‌ ఒలింపిక్స్‌-2024లో అర్షద్‌ నదీమ్‌ అసాధారణ ప్రతిభ కనబరిచాడు. ఈటెను రికార్డు స్థాయిలో 92.7 మీటర్ల దూరం విసిరి స్వర్ణం గెలిచాడు. తద్వారా విశ్వ క్రీడల్లో పాకిస్తాన్‌కు తొలి వ్యక్తిగత పసిడి పతకం అందించిన అథ్లెట్‌గా చరిత్రకెక్కాడు.సీన్‌ రివర్స్‌ఈ నేపథ్యంలో అర్షద్‌ నదీమ్‌పై ఇంటా.. బయట ప్రశంసల వర్షం కురిసింది. సన్మానాలు, సత్కారాలతో అతడు ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యాడు. కానీ ఆ తర్వాత సీన్‌ రివర్స్‌ అయింది. చివరగా టోక్యోలో జరిగిన వరల్డ్‌కప్‌ చాంపియన్‌షిప్స్‌ల మెడల్‌ ఈవెంట్లో అత్యుత్తమంగా 82.75 మీటర్ల దూరం ఈటెను విసిరిన అర్షద్‌.. ఆ తర్వాత ఒక్కసారి కూడా కనీసం 80 మీటర్ల మార్కు కూడా దాటలేకపోయాడు.తాజాగా గ్లాస్కో వేదికగా కామన్‌వెల్త్‌ గేమ్స్‌-2026లోనూ అర్షద్‌ నదీమ్‌ వైఫల్యాలు కొనసాగాయి. కామన్‌వెల్త్‌ గేమ్స్‌-2022లో జావెలిన్‌ త్రో విభాగంలో స్వర్ణం గెలిచిన అతడు.. ఈసారి డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగాడు. దారుణ వైఫల్యంతో..అయితే, తొలి ప్రయత్నంలోనే బ్యాలెన్స్‌ చేసుకోలేక ఫౌల్‌ కావడంతో ఫైనల్‌ రౌండ్‌లో అతడికి చేదు అనుభవమే మిగిలింది. ఆ తర్వాత రెండు ప్రయత్నాల్లోనూ విఫలమైన అర్షద్‌ నదీమ్‌ టాప్‌-8కు చేరలేక ఎలిమినేట్‌ అయ్యాడు. దీంతో ఈసారి కనీసం కాంస్యం కాదు కదా.. ఫైనల్లో మరో మూడు ప్రయత్నాలు చేసే అవకాశం లేకుండానే నిష్క్రమించాడు. దీంతో పాకిస్తాన్‌ నెటిజన్లు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా అర్షద్‌ నదీమ్‌పై ఘాటు విమర్శలు చేశారు. అభ్యంతరకర పదజాలంతో అతడిని తిట్టారు.నేనూ పాకిస్తాన్‌ గడ్డ మీద పుట్టినవాడినేఈ నేపథ్యంలో అర్షద్‌ నదీమ్‌ తాజాగా స్పందించాడు. ‘‘కామన్‌వెల్త్‌ గేమ్స్‌లో నా వైఫల్యానికి సంబంధించి నేను ఎలాంటి సాకులు చెప్పాలనుకోవడం లేదు. అయితే, నేనూ పాకిస్తాన్‌ గడ్డ మీద పుట్టినవాడినే.పతకాలు అందించానుగతంలో దేశానికి ఎన్నో పతకాలు అందించాను. కానీ నా పట్ల అమర్యాదపూర్వకంగా, మనసు గాయపడే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. నేనూ మీలో ఒకడిననే గుర్తించండి. ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా మూలాలు మర్చిపోవద్దని చెబుతూ నా తల్లిదండ్రులు నాకు చెప్పారు.నేను లాగే ఉన్నాను. డబ్బు, పేరు ప్రఖ్యాతుల వల్ల నేనేమీ పొగరుబోతులా తయారుకాలేదు. చలి ఎక్కువగా ఉన్న చోట జావెలిన్‌ త్రోయర్ల కండరాలు పట్టేయడం సహజం. రిథమ్‌ కూడా కోల్పోవడం జరుగుతుంది. నేను ప్రాక్టీస్‌ చేసిన పరిస్థితులు.. క్రీడా వేదిక పరిస్థితులు వేరు.ఏదేమైనా గ్లాస్గోలో నేను మెరుగ్గా రాణించాల్సింది. కానీ గెలవలేకపోయాను. ఎల్లప్పుడూ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇచ్చేందుకు వంద శాతం కృషి చేస్తాను. కఠిన శ్రమనే నమ్ముకున్న నాకు ఆ దేవుడే మార్గం చూపిస్తాడు. ఆయన నిర్ణయం ఎలా ఉంటే అలాగే జరుగుతుంది’’ అని అర్షద్‌ నదీమ్‌ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.అందుకే ఫెయిల్‌ అయ్యాడా?కాగా అర్షద్‌ నదీమ్‌ తన కోచ్‌గా సల్మాన్‌ బట్‌ను కొనసాగించడంతో.. పాకిస్తాన్‌ అమెచూర్‌ అథ్లెటిక్స్‌ ఫెడరేషన్‌తో విభేదాలు తలెత్తినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే ప్రాక్టీస్‌ చేసేందుకు అతడికి ఫెడరేషన్‌ నుంచి ఎలాంటి సహకారం అందలేదనే వార్తలు వచ్చాయి. లాహోర్‌లో ఎర్రటి ఎండలో అర్షద్‌ ప్రాక్టీస్‌ చేయగా.. స్కాట్లాండ్‌లోని గ్లాస్గోలో అందుకు విరుద్ధంగా పూర్తి చలి వాతావరణం ఉండటం అతడి ప్రదర్శనపై ప్రభావం చూపినట్లు సమాచారం.చదవండి: టీమిండియాతో మ్యాచ్‌.. వన్డే తరహాలో లంక బ్యాటర్ల విధ్వంసం
Indian GM Praggnanandhaa wins maiden Saint Louis Rapid Blitz title9
ప్రజ్ఞానంద అద్భుత విజయం.. టైటిల్‌ సొంతం

భారత గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ ఆర్‌. ప్రజ్ఞానంద అద్భుత విజయం సాధించాడు. తొలిసారిగా సెయింట్‌ లూయీస్‌ రాపిడ్‌ అండ్‌ బ్లిట్జ్‌ టైటిల్‌ను గెలుచుకున్నాడు. మరో రౌండ్‌ మిగిలి ఉండగానే అతడు ఈ ఘనత సాధించడం విశేషం.చెన్నైకి చెందిన 20 ఏళ్ల ప్రజ్ఞానంద ఇప్పటికే ఎన్నో చిరస్మరణీయ విజయాలు అందుకున్నాడు. తాజాగా సెయింట్‌ లూయీస్‌ రాపిడ్‌ అండ్‌ బ్లిట్జ్‌ (Saint Louis Rapid &amp; Blitz title) టోర్నీలోనూ అదరగొట్టాడు. అమెరికాలో ఉజ్బెకిస్తాన్‌కు చెందిన జొవోఖిర్‌ సిందరోవ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌ను డ్రా చేసుకున్న ప్రజ్ఞానంద.. మొత్తంగా 23.5 పాయింట్లు తన ఖాతాలో జమచేసుకున్నాడు.అగ్రస్థానంలోమిగతా ఆటగాళ్ల కంటే ఒకటిన్నర పాయింట్లు ఎక్కువగా కలిగి ఉండటంతో.. మరో రౌండ్‌ మిగిలి ఉండగానే ప్రజ్ఞానంద విజేతగా అవతరించాడు. పాయింట్ల పరంగా ప్రజ్ఞానంద అగ్రస్థానంలో నిలవగా.. సిందరోవ్‌ 22 పాయింట్లతో రెండు, అమెరికా గ్రాండ్‌ మాస్టర్‌ విస్లే 20.5 పాయింట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచాడు.ఇక సెయింట్‌ లూయీస్‌ రాపిడ్‌ అండ్‌ బ్లిట్జ్‌ టైటిల్‌ గెలుపుతో ఓవరాల్‌ గ్రాండ్‌ చెస్‌ టూర్‌ (GCT) పాయింట్ల పట్టికలో ప్రజ్ఞానంద రెండో స్థానానికి చేరుకున్నాడు. తద్వారా జీసీటీ ఫైనల్స్‌కు చేరుకునే మార్గం సుగమం చేసుకున్నాడు. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ ఏడాది ప్రజ్ఞానంద నార్వే చెస్‌ టైటిల్‌ కూడా గెలిచిన విషయం తెలిసిందే.చదవండి: స్వర్ణం గెలిచినా అస్మితకు నిరాశేనా?
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భారత్‌తో మ్యాచ్‌.. వన్డే మాదిరి లంక బ్యాటర్ల విధ్వంసం

టీమిండియాతో ప్రాక్టీస్‌ మ్యాచ్‌లో శ్రీలంక ఎలెవన్‌ ఓపెనర్‌ నిశాన్‌ మధుష్క దుమ్ములేపాడు. భారత బౌలర్లకు కొరకరాని కొయ్యగా మారి వన్డే మాదిరి బౌండరీల వర్షం కురిపించాడు. ఈ క్రమంలో కేవలం 52 బంతుల్లోనే నిశాన్‌ అర్ధ శతకం పూర్తి చేసుకున్నాడు.కాగా రెండు టెస్టు మ్యాచ్‌లు ఆడేందుకు టీమిండియా శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సిరీస్‌ సన్నాహకాల్లో భాగంగా శ్రీలంక ఎలెవన్‌తో శుక్రవారం నుంచి మూడు రోజుల ప్రాక్టీస్‌ మ్యాచ్‌ మొదలుపెట్టింది. కొలంబో వేదికగా టాస్‌ గెలిచిన ఆతిథ్య శ్రీలంక.. తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది.రనౌట్‌ కావడంతో....ఓపెనర్‌ నిశాన్‌ మధుష్క భారత బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. మొత్తంగా 65 బంతులు ఎదుర్కొన్న అతడు పదకొండు ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్‌ బాది 66 పరుగులు చేశాడు. అతడిని అవుట్‌ చేసేందుకు భారత పేసర్లు, స్పిన్నర్లు ఎంతగా ప్రయత్నించినా సఫలం కాలేకపోయారు.అయితే, 21వ ఓవర్లో మానవ్‌ సుతార్‌ వేసిన బంతిని ఎదుర్కొని పరుగు తీసే క్రమంలో రవిందు రశాంతతో సమన్వయ లోపం కారణంగా.. నిశాన్‌ రనౌట్‌ అయ్యాడు. దీంతో ఎట్టకేలకు భారత్‌కు ఒక వికెట్‌ దక్కింది. ఇక మరో ఓపెనర్‌ రవిందు కూడా నిలకడగా ఆడుతూ అర్ధ శతకం పూర్తి చేసుకున్నాడు. 82 బంతుల్లో యాభై పరుగుల మార్కు అందుకున్నాడు.తొలి వికెట్‌కు ఏకంగా 110 పరుగుల భాగస్వామ్యంనిశాన్‌ స్థానంలో క్రీజులోకి వచ్చిన వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ పసిందు సూరియబండారా కూడా నిలకడగానే ఆడుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం నాటి తొలి రోజు ఆటలో భోజన విరామ సమయానికి శ్రీలంక ఎలెవన్‌ జట్టు 29 ఓవర్లలో వికెట్‌ నష్టానికి 138 పరుగులు సాధించింది. రవిందు 50, పసిందు 16 పరుగులతో క్రీజులో నిలిచారు. నిశాన్‌- రవిందు కలిసి తొలి వికెట్‌కు ఏకంగా 110 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పడం విశేషం.భారత బౌలర్లు విఫలంభారత బౌలర్లలో మహ్మద్ సిరాజ్‌, ప్రసిద్‌ కృష్ణ, రవీంద్ర జడేజా, గుర్నూర్‌ బ్రార్‌, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌, మానవ్‌ సుతార్‌.. ఇలా ఒక్కరు కూడా ప్రభావం చూపలేకపోయారు. బ్రార్‌ నాలుగు ఓవర్లలోనే అత్యధికంగా 25 పరుగులు సమర్పించుకోగా.. సుతార్‌, సిరాజ్‌ 5 ఓవర్ల బౌలింగ్‌లో కేవలం 14 పరుగులే ఇచ్చి పొదుపు పాటించారు. జడ్డూ 5 ఓవర్లలో 29, కుల్దీప్‌ 5 ఓవర్లలో 23 పరుగులు ఇచ్చుకున్నారు. ప్రసిద్‌ 5 ఓవర్లలో 27 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. చదవండి: టీమిండియా-శ్రీలంక ఎలెవన్‌ మ్యాచ్‌.. కెప్టెన్‌గా కేఎల్‌ రాహుల్‌
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