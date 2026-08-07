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Tirupati
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బ్రహ్మోత్సవాలకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లుతిరుమల : శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలను సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 23వ తేదీ వరకు వైభవంగా నిర్వహించనున్న నేపథ్యంలో పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేపట్టాలని టీటీడీ అదనపు ఈఓ వెంకయ్య చౌదరి ఆదేశించారు. గురువారం తిరుమల పద్మావతి అతిథి గృహంలోని సుధర్మ సమావేశ మందిరంలో బ్రహ్మోత్సవ సన్నాహాలపై సమీక్షించారు. టీటీడీ జేఈఓ శరత్, సీవీఎస్ఓ మురళీకృష్ణ, ఎస్పీ సుబ్బరాయుడుతో కలిసి వివిధ శాఖల అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. అదనపు ఈఓ మాట్లాడుతూ బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆర్టీసీ బస్సుల సంఖ్యను పెంచాలని సూచించారు. వాహనాల పార్కింగ్లో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందుగానే ప్రత్యేక కార్యాచరణ అమలు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. చిన్నారులు తప్పిపోకుండా చైల్డ్ ట్యాగ్లను పంపిణీ చేయాలని కోరారు. విద్యుత్ వ్యవస్థల విషయంలో అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు. ప్రధానంగా గరుడ వాహనం, చక్రస్నానం రోజున భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా సమగ్రంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. జేఈఓ మాట్లాడుతూ బ్రహ్మోత్సవాల్లో 25 రాష్ట్రాలకు చెందిన కళా బృందాలతో పాటు సింగపూర్, జర్మనీ నుంచి కూడా కళా బృందాలు వస్తున్నాయని వెల్లడించారు. టీటీడీ ఇన్చార్జి సీఈ మనోహరం, డిప్యూటీ ఈఓలు రాజేంద్ర, భాస్కర్, సీఎంఓ డాక్టర్ కుసుమ కుమారి, డీఎఫ్ఓ ఫణి కుమార్ నాయుడు, ఏఎస్పీ రామకృష్ణ, వీజీఓ సురేంద్ర పాల్గొన్నారు.
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ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంలో అరాచకంటీడీపీ తిరుపతి నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి జేబీ శ్రీనివాస్ ఆగడం ఆధ్యాత్మిక నగరిని అరాచకాలకు అడ్డాగా మార్చేశారు. ప్రధానంగా టీడీపీ తిరుపతి నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి జేబీ శ్రీనివాస్ ఇష్టారాజ్యంగా చెలరేగిపోతున్నారు. ప్రతిష్టాత్మక తిరునగరంలో గూండా రాజ్యం నడిపిస్తున్నారు. రౌడీమూకలను పెంచి పోషిస్తూ దాదాగిరీ చెలాయిస్తున్నారు. చివరకు తన అకృత్యాలపై శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపేందుకు వచ్చిన మహిళలపై సైతం కేసుల్లో ఇరికించేందుకు తెగబడుతున్నారు. తన దౌర్జన్యాలను కవరేజ్ చేసేందుకు యత్నించిన జర్నలిస్ట్పై దాడికి పాల్పడ్డారు. అక్కడితో ఆగకుండా పోలీసులను ఉసిగొల్పి బాధితులపైనే హత్యాయత్నం కేసులు పెట్టాలని ఒత్తిడి తీసుకువస్తున్నారు. ఈ మేరకు ప్రశాంత తిరుపతిలో రౌడీరాజకీయాలు సాగించి అశాంతిని రాజ్యమేలిస్తున్నారు.పరామర్శ పేరుతో నాటకాలు! తన ఇంటి ముందు నిరసన తెలిపిన మహిళలు, కవరేజ్ వెళ్లిన జర్నలిస్టులపై దాడి చేయించిన జేబీ శ్రీనివాస్ను పరామర్శించేందుకు కూటమి నేతలు రావడం చర్చనీయాంశమైంది. జేబీపై జరగని దాడి జరిగినట్లు.. ఆయనను ఒకరి తర్వాత ఒకరు టీడీపీ నేతలు, ఎమ్మెల్యేలు పరామర్శిస్తూ డ్రామాలు మొదలు పెట్టడం గమనార్హం. సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ : ఆధ్యాత్మిక నగరం తిరుపతిలో టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి జేబీ శ్రీనివాస్ అరాచకాలకు అడ్డూ అదుపులేకుండా పోతోంది. ఈ క్రమంలోనే తన భర్త హత్య కేసులో నిందితులను జేబీ కాపాడుతున్నారని నిరసనకు దిగిన మహిళలను, కవరేజ్కు వచ్చిన కెమెరా మెన్లపై దాడికి తెగబడ్డారు. అంతటితో ఆగని టీడీపీ మూకలు తమ పలుకుబడిని ఉపయోగించి.. శాంతియుతంగా నిరసన తెలియజేసేందుకు వెళ్లిన మహిళలు, కవరేజ్కు వెళ్లిన యూట్యూబ్ రిపోర్టర్పై హత్యాయత్నం కేసు నమోదుకు పోలీసులపై తీవ్రస్థాయిలో ఒత్తిడి చేస్తున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. బాధితుల కథనం మేరకు .. 2019 డిసెంబర్ 21న రాత్రి సుమారు 8 గంటల సమయంలో తిరుపతి కొర్లగుంటలోని ఎస్కే ఫాస్ట్ఫుడ్స్ వద్ద పసుపులేటి మురళి అనే వ్యక్తి దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. ఈ ఘటన అప్పట్లో తీవ్ర సంచలనం రేపింది. ఈ కేసులో ఏ1గా నరసింహులు, ఏ2గా మల్లి సహా మొత్తం 18 మందిని నిందితులుగా చేర్చారు. తమిళనాడుకు చెందిన ఆరుగురు సుపారీ హంతకులను రంగంలోకి దించి హత్యకు పాల్పడ్డారని అప్పట్లో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తిరుపతి ఈస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్్ లో ఎఫ్ఐఆర్ నంబర్ 548/2019గా నమోదు చేసిన ఈ కేసు ప్రస్తుతం తిరుపతి నాలుగో అదనపు జిల్లా కోర్టులో విచారణలో ఉంది. కేసుకు సంబంధించిన సాక్షులను టీడీపీ నేత జేబీ శ్రీనివాస్ కిడ్నాప్ చేశారని మృతుడి భార్య సత్య ఆరోపించారు. సాక్షుల్లో ఒకరైన చిన్నా అనే వ్యక్తిని పోలీసులు పాత కేసులో విచారణ పేరుతో తీసుకెళ్లి జేబీకి అప్పగించారని ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే చిన్నాను మృతుడి బంధువులు తీసుకువచ్చి బుధవారం కోర్టులో హాజరు పరిచినట్లు తెలిసింది. కేసు గురువారానికి వాయిదా వేయడంతో చిన్నా తిరిగి నివాసానికి వెళ్లే సమయంలో మరోసారి కిడ్నాప్ చేసి, బెదిరించినట్లు సమాచారం. చివరకు వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులే తనను కిడ్నాప్ చేశారని చిన్నాతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయించారు. న్యాయం కోసం మహిళ పోరాటం కేసును నీరు గార్చేందుకు టీడీపీ నేత జేబీ ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలుసుకున్న బాధిత మహిళ సత్య ఆవేదనకు గురైంది. బంధువులతో కలిసి గురువారం జేబీ శ్రీనివాసులు నివాసం వద్ద నిరసన చేపట్టింది. శాంతియుతంగా సత్య, బంధువులు జేబీ నివాసం ముందు నిల్చొని నిరసన తెలిపారు. సాక్షి కెమెరామెన్ కృష్ణ, స్థానిక యూట్యూబ్ చానెల్ రిపోర్టర్ సునీల్ అక్కడకు వెళ్లారు. వీడియోలు, ఫొటోలు తీస్తుండడం గమనించిన జేబీ అనుచరులు.. కెమెరాలను లాక్కునే ప్రయత్నం చేశారు. తాము జర్నలిస్ట్లమని చెబుతున్నా వినకుండా వారిపై దాడికి యత్నించారు. స్థానిక యూట్యూబ్ చానెల్ రిపోర్టర్ సునీల్ని బలవంతంగా జేబీ నివాసంలోకి తీసుకెళ్లి నిర్భందించారు. అక్కడ సునీల్ని తీవ్రంగా కొట్టినట్లు తెలిసింది. జేబీ అనుచరుల వీరంగం చూసి బాధిత మహిళలు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. అక్రమ కేసు నమోదుకు ఒత్తిడి బాధితులు, టీడీపీ గూండాల చేతిలో దెబ్బలు తిన్న సునీల్పై అక్రమ కేసులు నమోదు చేయనున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. బలమైన కేసులకు రంగం సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. అధికారం చేతిలో ఉంటే.. ఏమైనా చెయ్యొచ్చు అనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనమని స్థానికులు చర్చించుకుంటున్నారు. పరాకాష్టకు రౌడీ రాజకీయం తిరుపతి రూరల్ : ‘‘తిరుపతిలో రౌడీ రాజకీయం పరాకాష్టకు చేరుకుంది.. శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపిన బాధిత మహిళతో పాటు కవరేజీ చేస్తూ విధులు నిర్వహిస్తున్న మీడియా ప్రతి నిధులపై భౌతిక దాడులు చేయడం, వారిపైనే కేసులు పెట్టించడం అత్యంత దుర్మార్గం.. మీడియా ప్రతినిధులు మర్డర్లు చేయడానికి వెళతారా..? ప్రశ్నించే మీడియా ప్రతినిధులపై దాడులు చేయడం ఏమిటి..? ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నామా..? రాక్షసరాజ్యంలో ఉన్నామా..?’’ అంటూ వైఎస్సార్సీపీ తిరుపతి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త భూమన అభినయ్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. టీడీపీ నేత జేబీ శ్రీనివాస్ నివాసం వద్ద బాధిత మహిళ నిరసన చేస్తున్న విషయం తెలుసుకుని అక్కడకి వెళ్లిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ప్రేమ్, సుకుమార్ను తిరుపతి రూరల్ పోలీసుల అక్రమంగా అరెస్టు చేశారు. గురువారం రాత్రి ఈ మేరకు వారిని భూమన అభినయ్ రెడ్డి పరామర్శించారు. ముందుగా చంద్రగిరి డీఎస్పీ ప్రసాద్ను కలసి మీడి యా ప్రతినిధిపై కేసు పెట్టడం ఏమిటి..? ఆయన కవరేజీకి వెళితే చచ్చేలా కొట్టడమే కాకుండా, హత్యా యత్నం కేసు పెట్టడం ఏంటని నిలదీశారు. జేబీ శ్రీనివాస్, అతడి అనుచరులు రౌడీయిజానికి పాల్పడుతుంటే అడ్డుకోలేక బాధితులపై కేసులు నమోదు చేయడం ఏంటని ప్రశ్నించారు. అంతకు ముందు చంద్రగిరి డీఎస్పీ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ఇరువురిపైనా కేసులు నమోదు చేస్తున్నామని చెప్పడంతో అభినయ్రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం అభినయ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రజల తరఫున ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను, అధికార పార్టీ నేతల అక్రమాలను ప్రశ్నించే జర్నలిస్టులపై దాడులు చేసి, వారిపైనే కేసులు నమోదు చేయడం ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాదకర సంకేతమన్నారు. వారిపై కేసులను ఎత్తివేసి, వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఉద్రిక్తత తిరుపతి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ వద్దకు భూమన అభినయ్రెడ్డి చేరుకోవడం, ఆ వెంటనే జేబీ శ్రీనివాస్ ముఖ్య అనుచరులు అక్కడకు రావడంతో ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. ీఅయితే దాడికి పాల్పడిన వారే కట్లు కట్టుకుని ఫిర్యాదు చేయడానికి రావడం విశేషం. నగరంలో నిరసన ర్యాలీ మీడియా ప్రతినిధిపై దాడికి పాల్పడిన జేబీ శ్రీనివాస్, అతని అనుచరులను వెంటనే అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ అభినయ్రెడ్డి ర్యాలీ చేపట్టారు. పాత మున్సిపల్ కార్యాలయం నుంచి శ్రీదేవి కాంప్లెక్స్ వరకు ర్యాలీని కొనసాగించారు.
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బియ్యం.. భయ్యం!సామాన్యుడికి కష్టకాలం నడుస్తోంది. నెలవారీ బడ్జెట్ మోయలేని భారంగా మారింది. ఇటీవల వరకు ఇంధన ధరలు మోతెక్కిపోయాయి. తర్వాత గ్యాస్ ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి. మరో వైపు వంట నూనె ధరలు ప్రతి వారం అధికమవుతున్నాయి. ఇంకోవైప్పు పప్పు ధాన్యాల రేట్లు చుక్కలనంటుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే బియ్యం కొనాలంటే వినియోగదారులు భయపడాల్సిన దుస్థితి దాపురించింది. నియంత్రణలో అధికారులు వైఫల్యం చెందడంతో వ్యాపారుల ఇష్టారాజ్యంగా మారింది. టీడీపీ నేతలు మాత్రం ఎల్నినో సాకును చూపించి చేతులెత్తేస్తున్నారు. అలాగే యుద్ధం కారణంగానే వాణిజ్య పన్నులు పెరిగాయని, ఆ ప్రభావం మార్కెట్పై పడుతోందని కంటి తుడుపు కబుర్లు వల్లిస్తున్నారు.తిరుపతి అర్బన్ : నిన్నటి మొన్నటి వరకు డీజల్, పెట్రోల్ ధరలను వరుసగా పెంచేశారు. అనంతరం గ్యాస్ ఇక్కట్లతో ప్రజలు సతమతమయ్యారు. అలాగే నూనె, పప్పుల ధరలు పెంచుకుంటూ పోతున్నారు. చౌకదుకాణాల్లో కందిపప్పు ఇవ్వడమే మానేశారు. ఇక కూరగాయల ధరలు తెలిసిందే. వాటిని ముట్టుకోవాలంటేనే సామాన్య ప్రజల ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇవన్నీచాలవంటూ బియ్యం రేట్లను సైతం ఇష్టారాజ్యంగా పెంచడంతో సామాన్యుడు విలవిలలాడుతున్నాడు. అధికారపార్టీకి చెందిన నేతలు మాత్రం ఎల్నినో వాతావరణం మార్పులతోనే బియ్యం ధరలు పెరిగినట్లు చెబుతున్నారు. మరోవైపు అమెరికా– ఇరాన్ యుద్ధంతోనే రేట్లు పెరిగాయంటూ ప్రచారం సాగిస్తున్నారు. అయితే ప్రజలు మాత్రం వారి మాటలను నమ్మడం లేదు. ఎన్నికల ముందు ధరలను అదుపులో ఉంచుతామంటూ హామీలు గుప్పించి, ఇప్పుడు సన్నాయి నొక్కులు నొక్కడంపై మండిపడుతున్నారు. కొత్త బియ్యమే దిక్కు సాధారణంగా వినియోగదారులు పాత బియ్యం కొనుగోలుకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఒకప్పుడు పాత బియ్యానికి..కొత్త రకానికి కేవలం ఐదు నుంచి పది రూపాయిలు మాత్రమే తేడా ఉండేది. అయితే జిల్లాలో ప్రస్తుతం పాత బియ్యం లేవంటూ వ్యాపారులు చెప్పకొస్తున్నారు. తర్వాత పాత బియ్యం కావాలంటే రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయంటూ తెగేసి చెప్పేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొత్త బియ్యం రేట్లను సైతం ఇష్టారాజ్యంగా పెంచేశారు. దీంతో జిల్లా వాసులు బియ్యం కంటే రాగులు, సజ్జలు కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమంగా భావిస్తుండడం గమనార్హం. తనిఖీలకు దూరం బియ్యం ధర పెరుగుతున్నప్పటికీ అదుపులోకి తీసుకొచ్చే విషయంలో ప్రభుత్వం సమర్థవంతంగా వ్యవహరించడం లేదనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ధరలపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టాల్సిన రెవెన్యూ, సివిల్ సప్లయిస్, విజిలెన్స్ శాఖలకు చెందిన అధికారులు తనిఖీలకు దూరంగా ఉంటున్నారని వినియోగదారుల సంఘం నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. అక్రమ నిల్వలు, అధిక ధరలకు విక్రయాలపై కఠినచర్యలు తీసుకుంటేనే పరిస్థితి అదుపులోకి వస్తుందని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 25 కిలోల బియ్యం బస్తా ధరలు రకం నెల క్రితం రేటు(రూ.లో) ప్రస్తుతం బీపీటీ కొత్తవి 1,010 1,510 బీపీటీ పాతవి 1,275 1,625 స్టీమ్డ్ రైస్ 1,320 1,610 సోనామసూరి 1,210 1,540 హెచ్ఎంటీ 1,270 1,620 దంపుడు బియ్యం 1,210 1,500 మసర్లు 930 1,230 నూకలు 320 800 దడ పుట్టిస్తున్న ధర రైతులకు మాత్రం పాత ధరలే.. జిల్లాలో బియ్యం ధరలు సామాన్య, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. మూడు నెలలుగా బహిరంగ మార్కెట్లో అన్నిరకాల బియ్యం ధరలు క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తున్న నేపథ్యంలో వినియోగదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. తాజాగా మరోసారి పెద్ద మొత్తంలో బియ్యం రేట్లు పెంచడంతో గగ్గోలు పెడుతున్నారు. అయితే రైతుల నుంచి ప్రభుత్వం ధాన్యం కొనుగోలు చేసే క్రమంలో గత రెండేళ్లుగా చూస్తే ఏ గ్రేడ్ వరి రకం క్వింటా రూ.2389కి, బీ గ్రేడ్ వరి రకం క్వింటా రూ.2369 లెక్కన కొనుగోలు చేసింది. ఏటా క్వింటాపై రూ.200 పెంచాల్సి ఉండగా, పాత ధరలే చెల్లించింది. ఈ మేరకు జిల్లాలో 1.70లక్షల క్వింటాళ్లు వరిధాన్యం కొనుగోలు చేసింది. అయితే తిరిగి బియ్యం అమ్మే క్రమంలో మాత్రం ధరలను విపరీతంగా పెంచేస్తున్నప్పటికీ నియంత్రణలో పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది. 25 కేజీల బియ్యం బస్తా రూ.300 నుంచి రూ.400 పెంచేసినా పట్టించుకోకుండా మీనమేషాలు లెక్కిస్తోంది. దీంతో సామాన్య ప్రజల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారింది.
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ఇసుక తరలిస్తున్న కంటైనర్లు సీజ్రేణిగుంట కేంద్రంగా ఓ టీడీపీ నేత సాగిస్తున్న ఇసుక దందాకు పోలీసులు గురువారం చెక్ పెట్టారు. వాహనాలన సీజ్ చేశారు.మెగా డీఎస్సీలో అక్రమాలను నిలదీసిన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు అవినీతి వ్యవహారంపై సీబీఐ విచారణకు డిమాండ్ శుక్రవారం శ్రీ 7 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026నిరసన తెలుపుతున్న భూమన తదితరులుతిరుపతిలోని దీక్ష శిబిరంలో భూమన, అభినయ్రెడ్డి, మాజీ మేయర్ శిరీష తదితరులునాయుడుపేటలో సోలార్ సెల్ ప్లాంట్ తిరుపతి అర్బన్ : నాయుడుపేట సెజ్లో ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ 7 గిగావాట్ల సోలార్ సెల్ తయారీ ప్లాంట్ ప్రారంభంకానుందని కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ తెలిపారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో సోలార్ సెల్ తయారీ ప్లాంట్ ప్రతినిధులు రేవతి రోహిణి, సుధీర్రెడ్డి, రమేష్ నాయుడుతో సమీక్షించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ రూ.3వేల కోట్లతో నిర్మిస్తున్న ప్లాంట్ ద్వారా 4,500 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని వెల్లడించారు. 3 వేల మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉద్యోగాలు వస్తాయని వివరించారు. ప్లాంట్కు విద్యుత్తోపాటు అన్ని వసతులు కల్పిస్తూ పూర్తి సహకారం అందిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఏపీఐఐసీ జోనల్ మేనేజర్ విజయభరత్రెడ్డి, విద్యుత్ శాఖ ఎస్ఈ చంద్రశేఖర్రావు, ఆర్అండ్బీ ఎస్ఐ రాజా నాయక్ పాల్గొన్నారు. సిరులతల్లి సేవలో వ్యాసరాజ పీఠాధిపతి చంద్రగిరి : తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారిని మైసూరు వ్యాసరాజ మఠం పీఠాధిపతి శ్రీవిద్యా మనోహర తీర్థ స్వామీజీ గురువారం సేవించుకున్నారు. ఆలయం వద్ద ఆయనకు అధికారులు స్వాగతం పలికి ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనానంతరం తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. 17న లా పరీక్షల నిర్వహణ తిరుపతి సిటీ : ఎస్వీయూ పరిధిలో బుధవారం బంద్ కారణంగా వాయిదా పడిన 3, 5 సంవత్సరాల ఎల్ఎల్బీ పరీక్షలను ఈనెల 17వ తేదీన నిర్వహించనున్నట్లు వర్సిటీ అధికారులు గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇప్పటికే అన్ని కళాశాల యాజమాన్యాలకు సమాచారం అందించినట్లు వెల్లడించారు.ఎన్నడూ లేని విధంగా దాడులు తిరుపతి కల్చరల్: తిరుపతిలో టీడీపీ ఇన్చార్జ్గా జేబీ శ్రీనివాస్ బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి చోటుచేసుకున్న సంఘటనలు ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా ఉన్నాయని సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి వందవాసి నాగరాజు ఆరోపించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి పౌరుడికి ప్రశ్నించే హక్కు, నిరసన తెలిపే హక్కు రాజ్యాంగం కల్పించిందని పేర్కొన్నారు. నిరసన తెలుపుతున్న వారిపై దాడులకు పాల్పడటం, బెదిరింపులకు దిగడం దుర్మార్గని తెలిపారు. సంఘటనను చిత్రీకరించేందుకు వెళ్లిన మీడియా ప్రతినిధులపైనా దాడి చేయడం అత్యంత హేయమైన చర్య అని పేర్కొన్నారు. టీడీపీ తిరుపతి ఇన్చార్జ్ జేబీ వెంటనే బాధితులు, మీడియా ప్రతినిధులకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్చేశారు. నిరసన గళం..‘‘యువతను చంద్రబాబు నిలువునా వంచించారు. మెగా డీఎస్సీ పేరుతో దారుణంగా దగా చేసేశారు. కష్టపడి చదివి అర్హత సాధించిన వారికి తీరని అన్యాయం చేశారు. అనర్హులను అందలం ఎక్కించి విద్యార్థుల భవితను బలిపెట్టేందుకు తెగబడ్డారు. మొత్తం అవినీతి వ్యవహారంలో విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ కీలకపాత్రం పోషించారు. వేలాది మంది జీవితాలతో ఆటలాడినందుకు నైతిక బాధ్యత వహించకుండా నిస్సిగ్గుగా మాట్లాడుతున్నారు. ప్రజా కంటక పాలన సాగిస్తూ ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారు. భృతి పేరుతో నిరుద్యోగులను మోసం చేశారు. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను చెల్లించకుండా నిరుపేద తల్లిదండ్రులను అప్పుల పాలు చేసేస్తున్నారు’’ అంటూ వైఎస్సార్సీపీ చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల అధ్యక్షుడు భూమన కరుణాకరరెడ్డి నేతృత్వంలో పార్టీ నియోజకవర్గాల సమన్వయకర్తలు మండిపడ్డారు. బాబు సర్కారు వైఖరికి నిరసనగా గళమెత్తారు. గురువారం ఈ మేరకు పెద్దసంఖ్యలో నేతలు, కార్యకర్తలు జిల్లావ్యాప్తంగా రిలే నిరాహారదీక్షలు చేపట్టారు. తిరుపతి సిటీ : బాబు సర్కార్పై ఇక సమరమే అంటూ వైఎస్సాఆర్సీపీ శ్రేణులు గళం విప్పాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాలలో పార్టీ సమన్వయకర్తల ఆధ్వర్యంలో గురువారం జెన్జీ వార్ పేరుతో రిలే నిరాహారదీక్షలకు శ్రీకారం చుట్టారు. గ్రామ, మండల స్థాయి నాయకులతోపాటు కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై డీఎస్సీ అక్రమాలపై సర్కారును నిలదీశారు. తక్షణం మెగా డీఎస్సీలో అవినీతిపై సీబీఐ విచారణ చేపట్టాలని, నిజాలు నిగ్గుతేల్చాలని, బాధ్యులను కఠినంగా శిక్షించాలని స్పష్టం చేశారు. అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని నినదించారు. బాధ్యత వహించాల్సిందే.. నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీకి బాధ్యత వహించి కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారు. అదే విధంగా డీఎస్సీలో అవినీతికి పూర్తి బాధ్యత వహించి విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేసి తీరాల్సిందేనని వైఎస్సార్సీపీ తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల అధ్యక్షుడు భూమన కరుణాకరరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. అప్పటి వరకు పోరాటం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు తిరుపతి, చంద్రగిరి, శ్రీకాళహస్తి, సత్యవేడు, నగిరి నియోజకవర్గాలలో వైఎస్సాఆర్సీపీ శ్రేణులు చేపట్టిన రిలే నిరాహారదీక్షలలో ఆయన పాల్గొన్నారు. భూమన మాట్లాడుతూ నీట్ కంటే అతిపెద్ద కుంభకోణం మెగా డీఎస్సీలో జరిగిందని, టీడీపీ తొత్తులకే ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు వచ్చాయని ఆరోపించారు. అర్హతలేని వారు గురువులుగా వస్తే విద్యార్థుల భవిష్యత్తు అంధకారమేనని విమర్శించారు. ఏడాదికి నాలుగు లక్షల చొప్పున 20లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని నిరుద్యోగ యువతను మోసం చేసిన బాబు సర్కార్కు పాలించేఅర్హత లేదన్నారు. నిరుద్యోగ భృతి, ఫీజురీయింబర్స్ మెంట్, వసతిదీవెన బకాయిలను తక్షణం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు.
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ఆరోగ్య జీవనానికి తొలి అడుగుతిరుపతి అర్బన్ : మనిషి ఆరోగ్యకర జీవనానికి తొలి అడుగు తల్లిపాలే అని, శిశువు సుస్థిర జీవితానికి ఉపయోగకరమని కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ తెలిపారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో తల్లిపాల వారోత్సవాలు నిర్వహించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ శిశువు జన్మించిన వెంటనే అమ్మపాలు పట్టించడం ద్వారా తల్లీబిడ్డల మధ్య బలమైన అనుబంధం ఏర్పడుతుందని చెప్పారు. వైద్యులతోపాటు ఏఎన్ఎంలు, అశావర్కర్లు, అంగన్వాడీ ఉద్యోగులు క్షేత్రస్థాయిలో తల్లిపాల ప్రాముఖ్యతను ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని ఆదేశించారు. ఐసీడీఎస్ పీడీ వసంతబాయి మాట్లాడుతూ అంగన్వాడీ పరిధిలో బాలింతలకు స్పష్టంగా తల్లిపాల విశిష్టతను వివరిస్తున్నామని వెల్లడించారు. తల్లిపాల ద్వారా శిశువులకు కలిగే ప్రయోజనాలను బాలింతలకు వివరిస్తున్నారని తెలిపారు. మెరుగైన ‘వసతి’కి ప్రాధాన్యం సంక్షేమ వసతి గృహాల్లో మెరుగైన సౌకర్యాల కల్పనకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ ఆదేశించారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన సమావేశంలో మాట్లాడారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా సంక్షేమ వసతి గృహాల పునరుద్ధరణ పనులు వేగవంతం చేయాలన్నారు. హాస్టళ్ల భవనాల పైకప్పులు, గోడలు, విద్యుత్ సౌకర్యం, తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, వంటశాలలు, డ్రైనేజీ, ప్రహరీగోడ పనులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు. పనుల్లో నాణ్యతాప్రమాణాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని స్పష్టం చేశారు. నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ఎస్సీ, బీసీ, ఎస్టీ సంక్షేమశాఖ అధికారులు హరీష్, భరత్కుమార్రెడ్డి, రాజా సోము, గనుల శాఖ అధికారి బాలాజీ నాయక్ పాల్గొన్నారు.
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విరాజిల్లిన ‘విజ్ఞానగిరి’శ్రీకాళహస్తి : శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయానికి అనుబంధంగా విజ్ఞానగిరిపై వెలసిన కుమారస్వామి ఆలయంలో ఆడికృత్తిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి. అందులో భాగంగా గురువారం ఆడికృత్తికను పురస్కరించుకుని స్వామివారి దర్శనానికి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. కావళ్లు ధరించి విజ్ఞానగిరికి చేరుకున్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. తొక్కిసలాట జరగకుండా పటిష్టమైన క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ విద్యార్థులు విజ్ఞానగిరిలోని క్యూల వద్ద భక్తులకు సేవలందించారు. ఈ క్రమంలోనే శ్రీవళ్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యస్వామివారు ఇంద్ర విమానంపై విహరించారు. పెద్దసంఖ్యలో భక్తులు కర్పూర హారతులు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. ఉచితంగా ప్రసాదాల పంపిణీ ఆడికృత్తిక ఉత్సవాలను సందర్భంగా కార్తికేయ మిత్రబృందం ఉచితంగా ప్రసాదాలు పంపిణీ చేసింది. ముక్కంటి ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ సాయిప్రసాద్, ఈఓ వెంకటేశులు ప్రారంభించారు.
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వ్యాసాశ్రమ పూర్వ వైభవమే లక్ష్యంతిరుపతి అర్బన్ : ఏర్పేడు వ్యాసాశ్రమానికి పూర్వవైభవం తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా కార్యాచరణ అమలు చేస్తామని కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ తెలిపారు. గురువారం రాత్రి కలెక్టరేట్లో వ్యాసాశ్రమం అభివృద్ధిపై సమావేశం నిర్వహించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఆశ్రమ అభివృద్ధికి ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేద్దామన్నారు.విశిష్ట చరిత్ర గల వ్యాసాశ్రమాన్ని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునే ఉద్దేశం లేదని స్పష్టం చేశారు. పీఠాధిపతుల నేతృత్వంలోనే ఆశ్రమం కొనసాగుతుందని చెప్పారు. అన్ని సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని, ఈ క్రమంలోనే ఆశ్రమ శతాబ్ది ఉత్సవాలను కొంతకాలం వాయిదా వేయాలని సూచించారు. ఎస్పీ సుబ్బరాయుడు, డీఆర్ఓ నరసింహులు, ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్రెడ్డి, బీజేపీ నేత కోలా ఆనంద్ పాల్గొన్నారు. ‘భూ’చోళ్ల అరెస్ట్ – నకిలీ పత్రాలతో దందా సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ : నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి రూ.కోట్ల భూములను విక్రయించే ముఠాను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న ఘటన గురువారం వెలుగుచూసింది. తిరుపతి మంగళం సమీపంలోని తుడా క్వార్టర్స్లోని విలువైన భూములను టార్గెట్ చేసుకుని సాగుతున్న ఈ దందాపై పోలీసులు కొరడా ఝుళిపించారు. ఆరుగురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. తిరుపతికి చెందిన ఓ వ్యక్తి, మరకొందరితో కలిసి నకిలీ పత్రాలు, ఆధార్ కార్డులను సైతం సృష్టించినట్లు తెలుస్తోంది. అనంతరం మధ్యవర్తి ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ పేరుతో కొనుగోలుదారుల నుంచి సుమారు రూ.కోటికి పైగా ఆన్లైన్ ద్వారా నగదును కాజేసినట్లు సమాచారం. అయితే పత్రాలపై అనుమానం వచ్చిన బాధితులు, రేణిగుంట రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయంలో తనిఖీ చేయగా అవి నకిలీవిగా తేలాయి.. దీంతో బాధితులు వెంటనే తిరుచానూరు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ప్రత్యేక బృందాలతో దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు బుధవారం వేకుజామున వడమాలపేట టోల్ప్లాజా సమీపంలో ఆరుగురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. రహస్య ప్రదేశానికి తరలించి గోప్యంగా విచారణ చేపడుతున్నట్లుగా తెలిసింది. నిందితుల్లో టీడీపీ నేతలు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే నిందితులను కాపాడేందుకు ఓ ప్రజాప్రతినిధి పోలీసులపై ఒత్తిడి తీసుకువస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
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ఇసుక తరలిస్తున్న కంటైనర్లు సీజ్సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్:టీడీపీ శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గం ముఖ్య నేత అనుచరుడు, ఊరందూరు గ్రామానికి చెందిన తెలుగు తమ్ముడు సాగిస్తున్న ఇసుక దందా బట్టబయలైంది. రేణిగుంట కేంద్రంగా ఆయన రూ.కోట్ల ఇసుకను అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. రాజంపేట నుంచి టిప్పర్ల ద్వారా ఇసుకను రేణిగుంటకు చేర్చి కంటైనర్ల ద్వారా తమిళనాడుకు తీసుకెళ్లి విక్రయిస్తున్న విషయం పోలీసుల దాడిలో తేటతెల్లమైంది. వివరాలు.. గురువారం ఈ మేరకు రేణిగుంట రూరల్ సీఐ మంజునాథరెడ్డి మాట్లాడుతూ మండలంలోని కొట్రమంగళం నుంచి ఇసుకను అక్రమంగా తరలిస్తున్న రెండు కంటైనర్లు, లోడ్ చేస్తున్న మరో రెండు జేసీబీలు, ఓ ట్రాక్టర్ను సీజ్ చేసినట్లు తెలిపారు. ఇసుక దందాపై బుధవారం సాయంత్రం సమాచారం అందడంతో దాడి చేసినట్లు వెల్లడించారు. శివకుమారి అనే రియల్టర్ వెంచర్లో డంప్ చేసిన ఇసుకను కంటైనర్ల ద్వారా తరలించేందుకు సిద్ధమవుతున్న ఐదుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు వివరించారు. అలాగే ఇసుక వాహనాలకు పైలట్ గా వెళ్లేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న కారుని సైతం స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. విచారణలో శ్రీకాళహస్తి మండలం ఊరందూరుకు చెందిన బి.బాలాజీ, (34), పూడి గ్రామానికి చెందిన అజిత్ (28), మరో ఇద్దరు దందా నడిపిస్తున్నట్లు గుర్తించామని వెల్లడించారు. నిందితులు టిప్పర్లలో రాజంపేట నుంచి ఇసుకను తీసుకు వచ్చి పెనుబాల కాలేజీ వెనుక వైపు ఉన్న ఒక వెంచర్ లో డంప్ చేసి రాత్రివేళల్లో కంటైనర్ల ద్వారా చైన్నెకు తరలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో బాలాజీ, అజిత్తోపాటు డ్రైవర్లు చిత్రై సెల్వన్, రాజన్ యాదవ్, అనిష్ కుమార్ సింగ్పై కేసు నమోదు చేసి కోర్టు ఆదేశాల మేరకు రిమాండ్కు తరలించినట్లు సీఐ వివరించారు. గాజులమండ్యం ఎస్ఐ హరీష్ పాల్గొన్నారు.
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ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్కు ఘన స్వాగతంరేణిగుంట : జిల్లాలో రెండు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం గురువారం రేణిగుంట విమానాశ్రయం చేరుకున్న జాతీయ షెడ్యూల్డ్ కులాల కమిషన్ చైర్మన్ కిషోర్ మక్వానాకు ఎంపీ గురుమూర్తి ఘనంగ స్వాగతం పలికారు. కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్, ఎస్పీ సుబ్బరాయుడు, ప్రోటోకాల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ శివ శంకర్ నాయక్, మాజీ ఎమ్మెల్యే బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ సత్యవేడు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త నూకతోటి రాజేష్, గూడూరు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త బూదూరు గురవయ్యతో కలిసి ఆహ్వానం పలికారు. అంబేద్కర్ భవన్ చైర్మన్ డాక్టర్ పరమశివన్, గాలి రవి, పీఎం చంద్ర, మాజీ సర్పంచులు మునిశేఖర్, నగేశం, శరవణ, శ్రీహరి, సురేష్ పాల్గొన్నారు. జ్యువెలరీ వ్యాపారులూ అప్రమత్తం తిరుపతి క్రైమ్ : బంగారం ధరలు ఆకాశన్నంటిని నేపథ్యంలో జ్యువెలరీ, పాన్ బ్రోకర్ దుకాణాల యజమానులు మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని అదనపు ఎస్పీ (అడ్మిన్) శ్రీనివాసులు సూచించారు. గురువారం తిరుపతి సీసీఎస్ పోలీస్ స్టేషన్న్లో జ్యువెలరీ, పాన్ బ్రోకర్ దుకాణాల యజమానులతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయా షాపుల వద్ద భద్రతా చర్యలు, పోలీసు–వ్యాపారుల సమన్వయంపై విస్తృతంగా చర్చించారు. పోలీస్ అధికారులు మాట్లాడుతూ ప్రతి జ్యువెలరీ, పాన్బ్రోకర్ దుకాణంలో నాణ్యమైన సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలని, అవి నిరంతరం పనిచేసేలా చూడాలని కోరారు. ప్రతి లావాదేవీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను నమోదు చేయడంతో పాటు, బంగారం విక్రయించే లేదా తాకట్టు పెట్టే ప్రతి వ్యక్తి గుర్తింపు పత్రాలను (కేవైసీ) తప్పనిసరిగా ధ్రువీకరించుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులు, లావాదేవీలు లేదా చోరీ సొత్తు సమాచారం తెలిసిన వెంటనే పోలీసులకు తెలియజేయాలని కోరారు. చోరీ నగలను కొనుగోలు చేయడం, తాకట్టు పెట్టుకోవడం చట్టరీత్యా నేరమని హెచ్చరించారు. జ్యువెలరీ, పాన్ బ్రోకర్ దుకాణాల యజమానులు మాట్లాడుతూ నేరాల నివారణలో పోలీసు శాఖతో సమన్వయంగా పనిచేస్తూ అన్ని భద్రతా నిబంధనలను పాటించి పూర్తి సహకారం అందిస్తామని తెలిపారు. ప్రాణదానానికి 417మంది ఎంపిక తిరుపతి తుడా : టీటీడీ ప్రాణదాన పథకం కింద స్విమ్స్ ఆస్పత్రిలో పేద రోగులకు ఉచితంగా నిర్వహించే శస్త్ర చికిత్సలకు 417మంది ఎంపికై నట్లు డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఆర్వీ కుమార్ తెలిపారు. గురువారం నిర్వహించిన సమావేశంలో స్విమ్స్ డైరెక్టర్తో పాటు పద్మావతి చిన్న పిల్లల హృదయాలయ డైరెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీనాథ్ రెడ్డి, స్విమ్స్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రామ్, ఆర్ఎంఓ డాక్టర్ కోటిరెడ్డి, బర్డ్ హాస్పిటల్ ఆర్ఎంఓ డాక్టర్ రామ్మూర్తి, రుయా, మెటర్నటీ హాస్పిటల్ అధికారులు సుబ్బలక్ష్మి, శ్రీనివాసులు పాల్గొని అర్హులైన రోగులను ఉచిత శస్త్ర చికత్సలకు ఎంపిక చేశారు. ఆత్మహత్య కేసులో నిందితుల అరెస్ట్ తడ : అప్పు వసూలు విషయంలో ఎస్కే మస్తాన్ అనే వ్యక్తి ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకునే దుస్థితి కల్పించిన కేసులో బీవీపాళెం గ్రామానికి చెందిన గఫూర్, అతడి కుమారుడు ఇక్బాల్ను తడ పోలీసులు గురువారం అరెస్టు చేశారు. ఈ నెల 3వ తేదీన మృతుడు సెల్ఫీ వీడియో తీసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయం తెలుసుకుని నిందితులు పరారయ్యారు. అనంతరం కేసు నుంచి తప్పించుకునేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు. చివరకు ఎస్ఐ కొండపనాయుడు ఆధ్వర్యంలోని పోలీసుల పట్టుబడ్డారు. సూళ్లూరుపేట మెజిస్ట్రేట్ ఎదుట ప్రవేశ పెట్టడంతో నిందితులకు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. ఎర్రచందనం కేసులో ఐదేళ్ల జైలు తిరుపతి లీగల్ : ఎర్రచందనం దుంగల అక్రమ రవాణా కేసులో తమిళనాడుకు చెందిన అశోక్ కుమార్కు ఐదేళ్ల జైలుశిక్ష, రూ.3లక్షల జరిమానా విధిస్తూ తిరుపతి రాష్ట్ర ఎర్రచందనం కేసుల విచారణ సెషన్స్ జడ్జి నరసింహమూర్తి గురువారం తీర్పు చెప్పారు.
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అంతర్రాష్ట్ర గజదొంగ అరెస్ట్తిరుపతి క్రైమ్ : అంతర్రాష్ట్ర గజదొంగను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి, రూ.14.87 లక్షల విలువైన బంగారం, వెండి ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గురువారం ఈ మేరకు ఎస్పీ కార్యాలయంలో క్రైమ్ ఏఎస్పీ శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ అనకాపల్లి జిల్లాకు చెందిన కరక రాజాబాబు (47) వ్యసనాలకు బానిసై రైళ్లలో వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లి, తాళాలు వేసి ఉన్న ఇళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని చోరీలకు పాల్పడేవాడన్నారు. గతంలో పలు కేసుల్లో జైలు శిక్ష కూడా అనుభవించినట్లు తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిందితుడిపై 80కి పైగా చోరీ కేసులు నమోదైనట్లు వెల్లడించారు. ఇటీవల వెంకటగిరి, డక్కిలి ప్రాంతాల్లో జరిగిన వరుస చోరీలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. నిందితుడి వద్ద నుంచి 64 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, 3 కిలోల 400 గ్రాముల వెండి ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. చోరీ కేసులను ఛేదించిన ఏఎస్పీ శ్రీనివాసులు, నాయుడుపేట డీఎస్పీ చెంచుబాబు, వెంకటగిరి సీఐ రోశయ్య, ఎస్ఐ టి.స్వరూప్, బాలాయపల్లె ఎస్ఐ డి.సురేష్బాబు, డక్కిలి ఎస్ఐ బ్రహ్మనాయుడు, సిబ్బంది గిరిబాబు, రాజేంద్ర ప్రసాద్ను ఎస్పీ అభినందించారు.
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క్రీడలతో ఒత్తిడి దూరంతిరుపతి రూరల్ : క్రీడల్లో పాల్గొనడం ద్వారా విద్యుత్ ఉద్యోగులకు ఒత్తిడి దూరమవుతుందని, మరింత సమర్థవంతంగా సేవలందించగలరని ఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీ శివశంకర్ తెలిపారు. తిరుపతిలో మూడు రోజులపాటు నిర్వహించిన 48వ ఆల్ ఇండియా ఎలక్ట్రిసిటీ స్పోర్ట్స్ కంట్రోల్ బోర్డు అథ్లెటిక్స్, చెస్, బ్యాడ్మింటన్, క్యారమ్స్ టోర్నమెంట్ గురువారంతో ముగిసింది. అథ్లెటిక్స్ విభాగంలో తమిళనాడు ఓవరాల్ చాంపియన్గా నిలవగా, కర్ణాటక రెండు, ఆంధ్రప్రదేశ్ మూడవ స్థానాల్లో నిలిచాయి. బ్యాడ్మింటన్లో తమిళనాడు, చెస్లో తెలంగాణ, క్యారమ్స్లో తమిళనాడు జట్లు విజేతలుగా నిలిచాయి. వివిధ విభాగాల్లో ప్రతిభ కనబరిచిన జట్లకు సీఏండీ శివశంకర్ , డైరెక్టర్ గురవయ్య ట్రోఫీలు అందజేశారు. స్పోర్ట్స్ కౌన్సిల్కు విశిష్ట సేవలు అందించిన ఎం. కృష్ణారెడ్డి, పురుషోత్తానికి జ్ఞాపిక అందించారు. డైరెక్టర్ కె. రామమోహన్రావు, చీఫ్ జీఎంలు మురళీకుమార్, సీహెచ్ రామచంద్ర రావు, స్పోర్ట్స్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు వి. చంద్రశేఖరరావు, ప్రధాన కార్యదర్శి జి. గంగాధర్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. మహిళ ఆత్మహత్య కేసులో ముగ్గురి అరెస్ట్ వెంకటగిరి రూరల్ : పట్టణంలోని సున్నపు వీధికి చెందిన శాంతి ఆత్మహత్య కేసులో ఆమె భర్త కుటుంబీకులు ముగ్గురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఎస్ఐ స్వరూప్ కథనం మేరకు.. శాంతికి 2024లో భీమలింగతో వివాహమైంది. ఇరువురి మధ్య తరచూ గొడవలు జరుగుతుండేవి. భీమలింగ కుటుంబీకులు కూడా శాంతిని వేధించేవారు. వారి ఒత్తిడిని భరించలేక ఆమె మహిళా పోలీసు ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసింది. తర్వాత ఐర్లండ్కు వెళ్లిన భీమలింగ తనతోపాటు పాటు శాంతిని తీసుకెళ్లకపోవడంతో మనస్తాపం చెంది ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. శాంతి తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి భీమలింగ కుటుంబీకులు చాకలి కృష్ణమూర్తి, చిరంజీవి, రామాంజనేయులును అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హాజరు పరిచి రిమాండ్కు తరలించారు.
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మహిళా టీచర్పై సహోద్యోగి వేధింపులు..!తిరుపతి: అలిపిరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఒక ప్రైవేటు పాఠశాలలో మహీళ టీచర్గా పనిచేస్తోంది. అదే పాఠశాలలో నిఖిల్ అనే వ్యక్తి కూడా ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్నాడు. సహోద్యోగి కావడంతో ఏర్పడిన పరిచయాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని, ఆమెకు తెలియకుండా కొన్ని ఫోటోలను తీసుకున్నాడు. ఆ ఫోటోలను ఆమె భర్తకు పంపిస్తానంటూ, కాపురాన్ని కూలుస్తానని బెదిరిస్తూ తీవ్ర వేధింపులకు గురిచేయడం మొదలుపెట్టాడు.నిఖిల్ వేధింపులు రోజురోజుకూ మితిమీరిపోవడంతో, తాళలేకపోయిన సదరు ఉపాధ్యాయురాలు నిఖిల్ ఇంటికి వెళ్లి మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించింది. నిఖిల్ దయచేసి ఫోటోలు డిలీట్ చేయి, ఇకపై వేధించవద్దని కోరింది. అయితే అతడు బాధితురాలిపై తీవ్ర పదజాలంతో బూతులు తిడుతూ రెచ్చిపోయాడు. విచక్షణారహితంగా ఆమెపై భౌతిక దాడికి పాల్పడ్డాడు.ఈ దాడి, వేధింపుల నుంచి కోలుకున్న అనంతరం బాధితురాలు అలిపిరి పోలీస్ స్టేషన్ను ఆశ్రయించి, నిందితుడు నిఖిల్పై ఫిర్యాదు చేసింది. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు అలిపిరి ఎస్ఐ దుర్గాప్రసాద్ కేసు నమోదు చేసుకుని, నిందితుడిపై చట్టరీత్యా చర్యలు చేపట్టడానికి దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు.
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రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకరి మృతితడ: జాతీయ రహదారిపై మంగళవారం రాత్రి జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో సూళ్లూరుపేట మండలం, ఇలుపూరు గ్రామానికి చెందిన చింతగింజ సుందరయ్య(39) మృతి చెందాడు. మృతుని భార్య మాధురి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు.. అపాచీ పరిశ్రమలో పని చేసే సుందరయ్య అనారోగ్యంతో సెలవు పెట్టి ఇంటి వద్దే ఉన్నాడు. పరిశ్రమకు సమీపంలో ఉండే మాక్స్కింగ్ పరిశ్రమలో పని చేస్తున్న భార్యను తీసుకు రావడానికి ద్విచక్ర వాహనంపై సుందరయ్య మంగళవారం సాయంత్రం బయలు దేరాడు. రహదారి నుంచి పారిశ్రామిక వాడకు వెళ్లే మార్గంలో బైక్ మలుపు తిరిగిన సమయంలో నెల్లూరు వైపు వెళుతున్న లారీ బైక్ను ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డ సుందరయ్యను 108 సిబ్బంది సూళ్లూరుపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా అక్కడ చికిత్స పొందుతూ రాత్రి మృతి చెందాడు. పిర్యాదు స్వీకరించిన ఎస్ఐ కొండపనాయుడు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బుధవారం మృత దేహానికి పోస్టుమార్టం చేయించి, కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. మృతునికి భార్య, ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు.
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గిరిజనుల సమస్యలు పరిష్కరించండి– కేంద్ర మంత్రిని కలిసిన తిరుపతి ఎంపీ నాయుడుపేట టౌన్: తిరుపతి, నెల్లూరు జిల్లాల పరిధిలో నెలకొన్న గిరిజనుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని తిరుపతి ఎంపీ మద్దిల గురుమూర్తి కోరారు. ఈ మేరకు బుధవారం కేంద్ర గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి జువాల్ ఓ రామ్ను ఢీల్లిలోని ఆయన కార్యాలయంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఎంపీతో పాటు స్థానిక వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అర్గనైజింగ్ సెక్రటరి కామిరెడ్డి రాజారెడ్డి మరికొంత మంది నాయకులతో వెళ్లి కేంద్ర మంత్రిని కలిశారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ తిరుపతి పార్లమెంట్ పరిధిలోని ట్రైబల్కు సంబంధించి అనేక సమస్యలను కేంద్ర మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు రాజారెడ్డి తెలిపారు. ఇప్పటికే ఎంపీ పలు శాఖల కేంద్ర మంత్రులను కలిసి స్థానిక 71వ నంబరు జాతీయ రహదారి నిర్మాణంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న గ్రామాలకు సర్వీసు రోడ్డుతో అనుసంధానం చేయాలని సూచించినట్టు తెలిపారు. ఎంపీ చర్యలను ఈ సందర్భంగా ఆయన కొనియాడారు. మాతృమరణాలపై సమగ్ర విచారణ తిరుపతి అర్బన్: మాతృ మరణాలపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని కలెక్టర్ ఎస్.వెంకటేశ్వర్ అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లో మాతృ మరణాలపై జిల్లా స్థాయి సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ఇటీవల పెళ్లకూరు, తిరుపతిలోని ఎంఆర్పల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల పరిధిలో రెండు మాతృ మరణాలు జరిగిన విషయాన్ని తెలియజేశారు. ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న జీరో ఐఎంఆర్–జీరో ఎంఎంఆర్ కార్యక్రమాన్ని పైలెట్ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా వెంకటగిరి కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ను ఎంపిక చేసినట్లు చెప్పారు. లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చట్టవిరుద్ధమని చెప్పారు. ఈ చట్టాన్ని ఎవరైనా ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. డీఎంఅండ్హెచ్వో బాలకృష్ణనాయక్, డీసీహెచ్ఎస్ ఆనందమూర్తి, డీఐఓ డాక్టర్ శాంచకుమారి పాల్గొన్నారు. తొలి రోజు.. తడబడి! –డిగ్రీ ప్రవేశాల కోసం ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్లకు పరుగులు తిరుపతి సిటీ: జిల్లాలో డిగ్రీ ప్రవేశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులు బుధవారం ఓఏఎమ్డీసీ వెబ్సైట్లో రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం నెట్ సెంటర్లకు పోటెత్తారు. కాగా తొలి రోజు సర్వర్ సమస్య కొంత సేపు మొరాయించినా తర్వాత సహకరించడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసేందుకు తడబడాల్సి వచ్చింది. కొన్ని కాలమ్స్ అర్థంగాకపోవడం అవసరమైన ధృవపత్రాలను అందబాటులో ఉంచుకోకపోవడంతో కాస్త ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. టీటీడీ కళాశాలల్లో హెల్ప్ సెంటర్లు టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఎస్వీ, ఎస్జీఎస్, పద్మావతి డిగ్రీ కళాశాలల్లో ప్రవేశాల కోసం ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో ఎదురయ్యే సమస్యల కోసం ప్రత్యేక హెల్ప్ డెస్క్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో భాగంగ విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు బుధవారం పెద్ద సంఖ్యలో కళాశాలల్లో ఏర్పాటు చేసిన హెల్ప్ డస్క్లను సంప్రదించి సందేహాలను నివృత్తి చేసుకున్నారు. తిరుపతి నగరంలో బుధవారం సుమారు 700 మంది విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నట్లు సమాచారం.
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సీఎంఏ ఇంటర్లో సాత్వికకు 22వ ర్యాంకుబుచ్చినాయుడుకండ్రిగ: బుచ్చినాయుడుకండ్రిగ గ్రామానికి చెందిన విద్యార్థిని సీఎంఏ ఇంటర్ ఫలితాల్లో 22వ ర్యాంకు సాధించింది. బుచ్చినాయుడుకండ్రిగకు చెందిన సముద్రాల సుధాకర్నాయుడు, సునీతమ్మ దంపతుల కుమార్తె సాత్విక సీఎంఏ ఇంటర్లో 22వ ర్యాంకు సాధించింది. గతంలో సీఎంఏ పౌండేషన్లో 336 మార్కులతో 10వ ర్యాంకు సాధించగా, సీఏ పౌండేషన్లో 316 మార్కులు, సీఏ ఇంటర్లో 410 మార్కులతో ప్రతిభ కనపరిచింది. దీంతో సాత్వికను గ్రామస్తులు అభినందించారు. సివిల్స్లో సత్తా చాటుతా సివిల్స్లో సత్తా చాటి, ఐ ౌఎస్ కావడమే నా లక్ష్యం,. ఐ ౌఎస్ సాధించి ప్రజాసేవ చేయడం కోసమే అడుగులు వేస్తున్నాను. ప్రజల మధ్యలో ఉంటూ వారి సమస్యల పరిష్కరించగలితే అప్పుడు వచ్చే గుర్తింపు, ఆత్మ సంతృప్తి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. చుట్టూ ఉన్న వారికి సేవ చేయాలంటే ఐఏఎస్ ఉత్తమమైన ఎంపిక అని నాన్న చెప్పడంతో అప్పుడే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నాను. అ లక్ష్యం చేరేందుకు సాయశక్తులా కృషి చేస్తున్నా. ఐఏఎస్ సాధించి ఊరికి, తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తీసుకువస్తా. – తల్లిదండ్రులు, అక్కతో సాత్విక
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ఆఖరు మజిలీ..అవస్థలే మరివిద్యార్థులు ఆత్మవిశ్వాసంతో రాణించాలి రామచంద్రాపురం: విద్యార్థులు ఆత్మవిశ్వాసంతో చదువులో రాణించాలని డీఈఓ కేవీఎన్ కుమార్ పిలుపునిచ్చారు. బుధవారం రామచంద్రాపురం మండలంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, కట్టకింద వెంకటాపురాన్ని సందర్శించిన ఆయన పదో తరగతి విద్యార్థులతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై మాట్లాడారు. ప్రతి రోజూ పాఠశాలలో బోధించిన పాఠాలను అదే రోజు పునఃశ్చరణ చేయాలని, క్రమశిక్షణతో చదివితే ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించవచ్చని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించిన పలు ప్రశ్నలను అడిగి వారి అభ్యాస స్థాయిని పరిశీలించారు. విద్యార్థులు ఇచ్చిన సమాధానాలపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన ఆయన, విద్యార్థుల మధ్య ఆరోగ్యకరమైన పోటీ ఉండాలన్నారు. శ్మశానానికి దారి లేకపోవడంతో పంట పొలాల మీదుగా శవయాత్ర జరిగిన ఘటన ఏర్పేడు మండలం, మాధవమాలలో గురువారం చోటుచేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన సుబ్బమ్మ(65) అనారోగ్యంతో మృతి చెందడంతో బుధవారం ఆమె పార్ధివ దేహానికి అంతిమ క్రియలు నిర్వహించేందుకు శ్మశానానికి తీసుకెళ్లారు. అయితే గ్రామ శ్మశానానికి దారి లేకపోవడంతో పంట పొలాల గుండా ఆమె మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లారు. రెవెన్యూ అధికారులు స్పందించి శ్మశానానికి దారి చూపాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు. – ఏర్పేడు
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రైల్వేస్టేషన్ను పరిశీలించిన డీఆర్ఎంతిరుపతి అన్నమయ్యసర్కిల్: తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ నిర్మాణ పనులను బుధవారం గుంతకల్ డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ (డీఆర్ఎం) చంద్రశేఖర్గుప్త పరిశీలించారు. దాదాపు పూర్తయిన దక్షిణం వైపు భవన సముదాయంతో పాటు రన్నింగ్ రూం, టీటీల విశ్రాంతి గదులు, సీడీవో ఆఫీసు, ఉత్తరం వైపు నిర్మాణ భవనాలను పరిశీలించారు. సంబంధిత ఇంజినీరింగ్ విభా గం అధికారులు, రైల్వే అధికారులతో మాట్లాడి పలు సూచనలు చేశారు. డీఆర్ఎంతో కలసి నిర్మాణ పనుల పరిశీలన అనంతరం ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు పలు అంశాలకు సంబంధించి వినతి పత్రం అందజేశారు. శ్రీ పద్మావతి మహిళ డిగ్రీ కళాశాల ఎదురుగా రైల్వే అండర్ పాస్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. తిరుపతి రైల్వేష్టేషన్ డైరెక్టర్ కుప్పాల సత్యనారాయ ణ, మేనేజర్ చిన్నపరెడ్డి, డీప్యూటీ ఈఈ వామణమూర్తి, సీనియర్ డీవోఎం దినేష్కుమార్ పాల్గొన్నారు.
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ఇన్–సర్వీస్ టీచర్లకు టెట్ అర్హత తప్పనిసరి● 2028, ఆగస్టు 31 వరకు గడువు ● అన్ని కేటగిరీలకు 60 మార్కులు అర్హత ● వారు బోధించే సబ్జెక్టుల్లోనే పరీక్ష నిర్వహించాలి ● ఆఫ్లైన్లోనూ టెట్ను నిర్వహించాలి ● ఉపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయ సంఘాల డిమాండ్ తిరుపతి ఎడ్యుకేషన్ : ఇన్–సర్వీసు ఉపాధ్యాయులకు టెట్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేసింది. ఈ అంశం సుప్రీంకోర్టు తీర్పు పరిధిలో ఉండడంతో రిటైర్మెంట్కు ఐదేళ్లకు పైగా సర్వీస్లో ఉన్న ఇన్–సర్వీస్ టీచర్లు టెట్ ఉత్తీర్ణత సాధించాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. అలాగే రివ్యూ తీర్పులో టెట్ అర్హత గడువును 2028 ఆగస్టు 31 వరకు సుప్రీంకోర్టు పొడిగించింది. దీని ప్రకారం ఆ తేదీలోపు ప్రతి ఇన్–సర్వీసు టీచరు టెట్లో అర్హత సాధించాల్సిందే. ప్రత్యేక టెట్కు సానుకూలం రాష్ట్రంలోని పలు ఉపాధ్యాయ సంఘాలు, ఉపాధ్యాయుల నుంచి వచ్చిన వినతులు, సూచనల మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తలొగ్గి ఇన్–సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యేక టెట్ నిర్వహించేందుకు సానుకూలత వ్యక్తం చేసింది. ప్రత్యేక టెట్ మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. అయితే ఆ లోపే సాధారణ టెట్ పరీక్షకు సంబంధించి నోటిషికేషన్ జారీ కావడంతో ఈ ఏడాది దరఖాస్తు చేసుకున్న ఇన్–సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులు ప్రస్తుతం నిర్వహిస్తున్న టెట్ పరీక్షకు హాజరవుతున్నారు. ఉపాధ్యాయుల డిమాండ్లు ఇవే టెట్ పరీక్షలో సాధారణంగా 150 మార్కులకు గాను ఓసీలకు 90, బీసీలకు 75 మార్కులు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీహెచ్ కేటగిరిలకు 60 మార్కులను అర్హతగా నిర్ణయించారు. అయితే ఇన్–సర్వీసు ఉపాధ్యా యులకు టెట్లో అందరికీ సమానంగా అర్హత మార్కులను 60గా నిర్ణయించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సబ్జెక్టు టీచర్లకు వారు బోధించే సబ్జెక్టులోని అంశాలతోనే పరీక్ష నిర్వహించాలని, సాంకేతికత అనుభవం లేని సీనియారిటీ టీచర్లకు ఆఫ్లైన్లో టెట్ నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. టెట్ రాసే ఇన్–సర్వీస్ టీచర్లకు ఓడీ సౌకర్యం కల్పించాలని కోరుతున్నారు.
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అరుదైన తాళపత్రాలను సంరక్షించాలితిరుపతి సిటీ: దేశంలో ప్రచారంలో లేని, వెలుగుచూడని తాళపత్రాలు అనేకం ఉన్నాయని, వాటిని సేకరించి సంరక్షించాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందని వేదిక్ వీసీ రాణి సదాశివమూర్తి పిలుపునిచ్చారు. బుధవారం ఎస్వీ వేదిక్ యూనివర్సిటీ, ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ది ఆర్ట్స్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో తాళపత్ర గ్రంథాల సంరక్షణ అనే అంశంపై జాతీయ సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా విచ్చేసి మాట్లాడుతూ తాళపత్ర గ్రంథాల సంరక్షణలో వేదిక్ వర్సిటీ విశేష కృషి చేస్తోందన్నారు. అనంతరం వీసీ రచించిన భారత దేశంలో లిపిశాస్త్రం, తాళపత్ర గ్రంథ శాస్త్ర పరిచయం అనే నూతన గ్రంథాలను ఆవిష్కరించారు. ఈ సదస్సులో ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ది ఆర్ట్స్ తిరుపతి రీజనల్ సెంటర్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రాఘవన్, కన్జర్వేషన్ విభాగాధిపతి అచల్ పాండ్యా, వేదిక్ వర్సిటీ రీసెర్చ్ అండ్ పబ్లిషింగ్ విభాగం డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ రాథేశ్యాం, రిజిస్ట్రార్ బలభద్ర ఉపాధ్యాయ, డీన్లు పాల్గొన్నారు అవార్డులకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం తిరుపతి ఎడ్యుకేషన్ : జిల్లా స్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు డీఈఓ కేవీఎన్.కుమార్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. గురుపూజోత్సవం సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 5న నిర్వహించే ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంలో జిల్లా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు–2026 అందజేయనున్నట్లు తెలిపారు. దీనికి సంబంధించి ఎంఈఓలు, డీవైఈఓలకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేసినట్లు వెల్లడించారు. అర్హత కలిగిన ఉపాధ్యాయులు ఈ నెల 20వ తేదీలోపు ఆయా డీవైఈఓ కార్యాలయాల్లో దరఖాస్తును అందజేయాలని, ఆ తరువాత వచ్చిన దరఖాస్తులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని ఆయన పేర్కొన్నారు. నైపుణ్యాభివృద్ధిపై శిక్షణ తిరుపతి సిటీ: ఎస్వీయూ కాలేజ్ ఆఫ్ సైన్స్ వైరాలజీ విభాగం, రూసా ఫేజ్–2, సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ వైరస్–లైక్ పార్టికల్ టెక్నాలజీస్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో బేసిక్స్ ఆఫ్ పీసీఆర్ అండీ ఎన్ఏజెల్ ఎలక్ట్రోఫోరెసిస్ అనే అంశంపై విద్యార్థులకు రెండు రోజుల పాటు జరిగే నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ కార్యక్రమం వర్సిటీలో బుధవారం ప్రారంభమైంది. ఆధునిక ప్రయోగశాల సదుపాయాలు, పరికరాలు పరిమితంగా ఉన్న డిగ్రీ కళాశాలలకు చెందిన జీవశాస్త్ర విద్యార్థులకు మాలిక్యులర్ బయాలజీ పద్ధతులపై అవగాహన కల్పించడమే ఈ శిక్షణ ముఖ్య ఉద్దేశమని నిర్వాహకులు తెలిపారు. కాలేజ్ ఆఫ్ సైన్సెస్ ప్రిన్సిపల్ ఆచార్య వీ.పద్మావతి, రూసా ఫేజ్ 2 కో–ఆర్డినేటర్ ఆచార్య కేవీ.సుచరిత, వైరాలజీ విభాగాధిపతి ఆచార్య జీ.నరసింహ, ప్రోగ్రాం కో–ఆర్డినేటర్లు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. పరిశోధనలకు శాశ్వత గుర్తింపు తిరుపతి సిటీ: విలువలతో కూడిన పరిశోధనలకు శాశ్వత గుర్తింపు ఉంటుందని. అటువంటి పరిశోధనల వైపు అడుగులు పడాలని వీసీ టాటా నర్సింగరావు పిలుపునిచ్చారు. ఎస్వీయూ గ్రంథాలయ విభాగం ఆధ్వర్యంలో రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ అండ్ ప్లాగరిజం టూల్స్ అనే అంశంపై సెనేట్ హాల్లో మూడు రోజల వర్క్ షాపు బుధవారం ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా విచ్చేసి అతిథులు, అధికారులతో కలసి వర్క్ షాపును ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ కృత్రిమ మేధస్సుతో పాటు మానవీయ మేధస్సును పరిశోధనలో పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించాలని కోరారు. వర్క్షాపు నిర్వాహకులు ప్రొఫెసర్ కే.సురేంద్రబాబు మాట్లాడుతూ పరిశోధనలకు ఉపయోగపడే 12 రకాల అంశాలపై సమగ్ర సమాచారాన్ని కార్యశాల అందజేస్తుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సైంటిస్ట్ డాక్టర్ కె.మనోజ్కుమార్, తమిళనాడుకు చెందిన ఆచార్య రవి, శ్రీనివాస రాఘవన్, డాక్టర్ ఆర్ముగం, పాండిచ్చేరికి చెందిన ఆచార్య సేవుకన్ పాల్గొన్నారు.
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అంబాఅని అరిచినా!గోవు సకల దేవతలకు ప్రతీక అంటారు పెద్దలు. అందుకే హిందూ సంప్రదాయంలో గోవుకు అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తారు. ఆపార భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తుంటారు. అలాంటి గోవు కష్టాల్లో ఉందంటే ఎవరైనా చలించిపోతుంటారు. కానీ ఆధ్యాత్మిక నగరమైన తిరుపతిలో ఓ కామధేనువు చావుబతుకుల మధ్య ఉన్నా ఎవ్వరూ పట్టించుకోలేదు. అన్నారావ్ సర్కిల్ వద్ద ఓ గోవును గుర్తు తెలియని వాహనం మూడు రోజుల క్రితం ఢీకొట్టింది. ఈ క్రమంలో ఆవుకు తీవ్ర గాయాలతో అక్కడే కుప్పకూలిపోయింది. కనీసం లేచి నిలబడే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. మూడు రోజులుగా అక్కడే తిండీతిప్పలు లేకుండా ఉండిపోయింది. పాదచారులు, వాహనచోదకులు దీన్ని మూడు రోజులుగా చూస్తూ వెళ్లారే తప్ప ఏ ఒక్కరూ పట్టించుకోలేదు. ఎండకు.. వానకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడం చూసి స్థానికులు కొందరు ఆ గోవుపై తార్పారు పట్టలు కప్పి నీళ్లు చల్లి చల్లదనం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే ఆవు ప్రమాద స్థితిలో ఉందని గమనించి కార్పొరేషన్ హెల్త్ ఆఫీసర్ యువ అన్వేష్కు సమాచారం అందించారు. ఆయన వెంటనే స్పందించి ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. జేసీబీతో ఆవును తీసుకెళ్లి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ దృశ్యాలను బుధవారం సాక్షి క్లిక్ మనిపించింది. – సాక్షి, ఫొటోగ్రాఫర్, తిరుపతి
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వ్యక్తి ఆత్యహత్యపుల్లంపేట: మండల పరిధిలోని సీతారాంపేట గ్రామంలో ఓ వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన స్థానికంగా విషాదం నింపింది. గ్రామానికి చెందిన గుత్తికొండ కుమార్రాజా(40) బుధవారం ఉదయం ఇంట్లో ఉరేసుకొని ఆత్యహత్యకు పాల్పడ్డాడు. మృతునికి భార్య, కుమారుడు ఉన్నారు. ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. మహిళను వేధించిన వ్యక్తిపై కేసు తిరుపతి : మహిళను వేధించి, బెదిరింపులకు పాల్పడిన వ్యక్తిపై అలిపిరి పోలీసులు బుధవారం కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసుల వివరాలు.. కడప జిల్లాకు చెందిన జి.నిఖిల్ అనే వ్యక్తిపై ఓ మహిళ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు. బాధితురాలు తిరుపతిలోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఉద్యోగం చేస్తుండగా, అదే పాఠశాలకు నృత్య శిక్షణ ఇచ్చేందుకు వచ్చే నిఖిల్తో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయాన్ని ఆసరాగా చేసుకున్న నిందితుడు ఆమెతో ఫొటోలు దిగిన అనంతరం పదేపదే ఫోన్ చేసి మాట్లాడాలని ఒత్తిడి చేసినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అలాగే, ఆ ఫొటోలను ఆమె భర్తకు చూపించి పరువు తీస్తానంటూ బెదిరించినట్లు ఆరోపించారు. ఈ నెల 3వ తేదీన నిందితుడిని అతని ఇంటి వద్ద నిలదీయగా, ఆమె జుట్టు పట్టుకుని ఇంట్లోకి లాక్కెళ్లి చేతులతో దాడి చేయడంతో పాటు అసభ్య పదజాలంతో దూషించి, ప్రాణహాని కలిగిస్తానని బెదిరించినట్లు బాధితురాలు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఆమె కేకలు విని స్థానికులు అక్కడికి చేరుకుని బాధితురాలిని రక్షించినట్లు తెలిపారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు ఆధారంగా అలిపిరి పోలీస్ స్టేషన్న్లో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
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జీవితం కోసం ఎదురు చూపులు!తిరుపతి ఎడ్యుకేషన్ : ఎన్నికల హామీలో భాగంగా కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే కాంట్రాక్టు, అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను రెగ్యులరైజ్ చేస్తామని ప్రగల్భాలు పలికారు. రెగ్యులరైజ్ కానిపక్షంలో మినిమమ్ టైం స్కేలును వర్తింపజేస్తామని, ఉద్యోగ భద్రత కల్పిస్తామని నమ్మబలికారు. సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇస్తామంటూ హామీలిచ్చారు. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారుతో రాష్ట్రాన్ని పరుగులు పెట్టిస్తామంటూ ఊదరగొట్టి ఓట్లు దండుకున్నారు. తీరా అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లకు పైగా అవుతున్నా ఏ ఒక్క హామీ అమలుకు నోచుకోలేదు. దీనిపై ఉద్యోగులు పెదవి విరుస్తున్నారు. హామీలు దేవుడెరుగు.. కనీసం నెలవారి జీతాలైనా సక్రమంగా ఇవ్వాలంటూ నిట్టూరుస్తున్నారు. సిబ్బందితో వెట్టిచాకిరీ తిరుపతి జిల్లా సమగ్ర శిక్షలో దాదాపు 600 మంది వరకు సీఆర్ఎంటీ, ఆఫీస్ సబ్బార్డినేట్, ఎంఐఎస్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ వంటి పోస్టుల్లో కాంట్రాక్టు, అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాల నిర్వహణ, కస్తూర్భా గాంధీ బాలికల విద్యాలయాలు, ప్రత్యేకావసరాలు ఉన్న పిల్లలకు సేవలందించడం, విద్యా సర్వేలు, డేటా నిర్వహణతో పాటు విద్యార్థులకు విద్యాకానుక కిట్లను సకాలంలో పాఠశాలలకు చేరవేయడం వంటి అన్ని రకాల పనులను వీరితో చేయించుకుంటున్నారు. రెగ్యులర్ ఉద్యోగులతో సమానంగా వీరితో పనులు చేయించుకుంటున్నా వీరికిచ్చే జీతం చాలా తక్కువ అంటూ వాపోతున్నారు. అప్పుల ఊబిలో.. సమగ్ర శిక్షలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్టు, అవుట్ సోర్సింగ్ సిబ్బందికి రూ.17 వేల నుంచి రూ.27 వేల వరకు వేతనం చెల్లిస్తున్నారు. అయితే జూన్, జూలై నెలలకు సంబంధించిన వేతనాలు రాకపోయే సరికి అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోతున్నామని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎప్పటికై నా రెగ్యులర్ కాకపోతామన్న ఆశతో చాలీచాలని జీతమైనప్పటికీ తమ విధులను నిర్వహిస్తున్నామని చెబుతున్నారు. ఎస్ఎస్ కాంట్రాక్ట్, అవుట్ సోర్సింగ్ సిబ్బందికి అందని జీతాలు శాపమైన సాంకేతిక లోపం కాంట్రాక్టు, అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు ప్రతి నెలా జీతాలు ఇస్తున్నారు. అయితే ఇటీవల వీరికి సీఎఫ్ఎంఎస్ ఐడీని రూపొందించి తద్వారా జీతాలు చెల్లించేందుకు కూటమి సర్కారు చర్యలు తీసుకుంది. అయితే ఈ ఐడీ రూపకల్పనలో ఏర్పడ్డ సాంకేతిక లోపాన్ని ఇంతవరకు అధిగమించకపోవడంతో జీతాలు అందక ఖాళీ జేబులతో ఉద్యోగులు బిక్కుబిక్కుమంటున్నారు. త్వరగా జీతాలు అందించి తమను అప్పుల ఊబి నుంచి రక్షించాలంటూ వేడుకుంటున్నారు.
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దురుసుగా ప్రవర్తించిన డాక్టర్ వీడియో వైరల్భాకరాపేట: చిన్నగొట్టిగల్లు ప్రభుత్వ సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో చికిత్స కోసం వచ్చిన ఓ మహిళ వెంట వచ్చిన వ్యక్తి చికిత్స చేయడం లేదని డ్యూటీ డాక్టర్ని ప్రశ్నించగా సదురు డాక్టర్ వాగ్వాదానికి దిగిన ఘటన మంగళవారం సాయంత్రం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ఆస్పత్రి వర్గాల వివరాల ప్రకారం.. రొంపిచర్ల క్రాస్కు చెందిన లోకమ్మ (40) మంగళవారం సాయంత్రం చిన్నగొట్టిగల్లు ఆస్పత్రికి వెళ్లింది. ఆమెతోపాటు బంధువు నాగరాజు వచ్చాడు. మందుల వివరాలు డాక్టర్ అడుగుతున్న సమయంలో అతను ఆగ్రహానికి లోనయ్యాడు. డాక్టర్తో దురుసుగా మాట్లాడినట్లు సమాచారం. దీంతో ఇరువురి మధ్య కొంతసేపు వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ ఘటనను అక్కడే ఉన్న కొందరు తమ సెల్ఫోన్లలో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేయడంతో అది వైరల్గా మారింది. ఘటనపై మెడికల్ ఆఫీసర్ స్పందిస్తూ, ప్రాథమిక విచారణలో రోగి వెంట వచ్చిన వ్యక్తి మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు తెలిసిందన్నారు. బుధవారం డీసీహెచ్ఎస్ సమక్షంలో పూర్తి స్థాయి విచారణ నిర్వహించి, వాస్తవాలను నిర్ధారించిన అనంతరం నిబంధనల ప్రకారం తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
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26 కాదు పదే!తిరుపతి అర్బన్: ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా 28 కేంద్రాల్లో తక్కువ ధరకే బియ్యం అందిస్తామని ఈ నెల 3వ తేదీ(సోమవారం) తిరుపతి అన్నమయ్య సర్కిల్ రైతు బజారు వద్ద అధికారులు, పాలకులు హంగామా చేశారు. ఒక్కో రేషన్ కార్డుదారుడికి 26 కేజీల బియ్యాన్ని ఇస్తామని చెప్పుకొచ్చారు. అయితే రెండు రోజులు గడవకముందే 26 కిలోల బియ్యం కాదు.. ఒక్కో కార్డుకు కేవలం పది కేజీల బియ్యాన్ని మాత్రమే పంపిణీ చేస్తామంటూ అధికారులు మాట మార్చారు. దీంతో కార్డుదారులు అవాక్కయ్యారు. మొన్న ఏమన్నారంటే? గత సోమవారం తిరుపతి అన్నమయ్య సర్కిల్ సమీపంలోని రైతు బజారులో తక్కువ ధరలకే బియ్యాన్ని ఇస్తున్నట్లు ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు ఓ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. సమాచారశాఖ ఆధర్యంలో విడుదల చేసిన ప్రెస్ నోట్లో జిల్లాలో 28 కేంద్రాల్లో సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ నేతృత్వంలో మార్కెట్లో రూ.65 నుంచి రూ.70 వరకు ఉన్న స్టీమ్డ్ బీపీటీ కేజీ బియ్యాన్ని రూ.52కి ఇస్తామని, అలాగే మార్కెట్లో రా బీపీటీ బియ్యం కేజీ రూ.58 నుంచి రూ.62 ఉండగా..ఆ బియ్యాన్ని రూ.50కి ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఒక్కో రైస్ కార్డుదారుడికి 26 కేజీల చొప్పున పంపిణీ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పుడేమంటున్నారంటే? బుధవారం కలెక్టరేట్లో రైస్ మిలర్లతో అధికారులు సమావేశమయ్యారు. ఆ తర్వాత సమాచారశాఖ ద్వారా విడుదల చేసిన ప్రెస్నోట్ విడుదల చేశారు. ఇందులో ఒక్కోకార్డు ఉన్నవారికి 10 కేజీల బియ్యాన్ని మాత్రమే ఇస్తామని చెప్పారు. అలాగే తిరుపతి అన్నమయ్యసర్కిల్ రైతు బజారు ఒక్కటే కేంద్రంగా పేర్కొన్నారు. మిగిలిన 27 రైస్ మిల్లర్ల వద్దకు వెళితే వారు పది కేజీల చొప్పున బియ్యాన్ని ఇస్తారని అందులో వెల్లడించారు. స్టీమ్డ్ బీపీటీ కేజీ బియ్యాన్ని రూ.52కి, బీపీటీ రా బియ్యాన్ని రూ.50 ఇస్తామని అందులో వివరించారు. కంది పప్పు కేంద్రాల వలే మార్చేస్తారా! చౌకదుకాణాల్లో దశాబద్దాలుగా రాయితీతో కందిపప్పును రైస్ కార్డుదారులకు ఇచ్చేవారు. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాకా...చౌకదుకాణాల్లో కందిపప్పు ఊసేలేకుండా పోయింది. ఆ తర్వాత జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రత్యేక కందిపప్పు కౌంటర్లు పెడుతున్నట్లు హంగామా చేశారు. తిరుపతి అన్నమయ్య సర్కిల్ సమీపంలోని రైతు బజారులో ఓ కౌంటర్ పెట్టారు. ఆ తర్వాత జిల్లాలోనే కాదు తిరుపతిలోని కౌంటర్ సైతం మాయం కావడంతో పలువురు పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వం తీరుపై విమర్శలు చేశారు. బియ్యం పరిస్థితులు అలానే ఉంటాయనే ఆందోళన చెందుతున్నారు. పొరబాటున 26 కేజీలు అని చెప్పాం ఈ నెల 3వ తేదీన అన్నమయ్య సర్కిల్లోని రైతు బజారు వద్ద ఒక్కో కార్డుకు 26 కేజీల బియ్యాన్ని ఇస్తామని చెప్పాం. అయితే కమిషనర్ కార్యాలయం నుంచి 26 కేజీలు కాదు...10 కేజీలు మాత్రమే ఇవ్వాలని సూచించారు. రైస్ కార్డుతోపాటు ఆధార్ కార్డును తీసుకురావాలి. – శేషాచలంరాజు, జిల్లా సివిల్సప్లై అధికారి
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ఉద్యోగం వదల్లేక.. భర్త ఒత్తిడి భరించలేకవెంకటగిరి రూరల్: కష్టపడి చదివి సంపాదించుకున్న ఉద్యోగం వదులుకోలేక.. కట్టుకున్న భర్త మాటలను కాదనలేక ఓ మహిళా పోలీసు తీవ్ర క్షోభకు గురైంది. దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉరితాడునే ఉంచుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఈ ఘటన వెంకటగిరి సున్నపు వీధిలో కలకలం రేపింది. పోలీసుల కథనం.. వెంకటగిరి సున్నపు వీధికి చెందిన శాంతి(31) అదే ప్రాంతానికి చెందిన భీమలింగాన్ని 2024లో వివాహం చేసుకుంది. శాంతికి గత 2019లో వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రభుత్వంలో మహిళా పోలీసుగా ప్రభుత్వం ఉద్యోగం వచ్చింది. ప్రస్తుతం వెంకటగిరి మండలం, పారవోలు సచివాలయంలో శాంతి మహిళా పోలీసుగా విధులు నిర్వహిస్తోంది. శాంతి భర్త భీమలింగం ఉపాధి నిమిత్తం ఐర్లండ్కు వెళ్లి అక్కడే ఉంటున్నాడు. అప్పడప్పుడూ స్వగ్రామానికి వచ్చి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించేవాడు. ఈ క్రమంలో తన భార్య శాంతిని ప్రస్తుతం చేస్తున్న ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి తనతోపాటు ఐర్లండ్కు తీసుకెళ్లాలని ప్రణాళిక రచించాడు. ఈ క్రమంలో ఆమెకు పలు మార్లు ఫోన్లు చేసి ఒత్తిడి పెంచాడు. కానీ కష్టపడి సంపాదించిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని వదల్లేక శాంతి భర్తకు చాలా సార్లు సర్దిచెప్పింది. అయినప్పటికీ అతను గట్టిగా పట్టుబట్టడంతో మనస్తాపానికి గురైంది. ఇంట్లో ఎవ్వరూ లేని సమయంలో ఉరివేసుకుని తనువు చాలించింది. శాంతి మృతికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉందని వెంకటగిరి పోలీసులు తెలిపారు.
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సబ్జెక్టుల్లోనే పరీక్ష నిర్వహించాలిఇన్–సర్వీస్ సబ్జెక్టు టీచర్లకు వారు బోధిస్తున్న సబ్జెక్టుల్లోనే టెట్ పరీక్షను నిర్వహించాలి. వారు బోధించే సబ్జెక్టుతో పాటు ఇతర సబ్జెక్టుల్లోను టెట్ పరీక్షల్లో ప్రశ్నలుండడం వారికి నష్టం వాటిల్లుతుంది. సబ్జెక్టు టీచర్లకు ఆ సబ్జెక్టులోనే పరీక్షను నిర్వహించాలి. –బుక్కే నాగరాజునాయక్, తెలుగు ఉపాధ్యాయులు, మునగలపాళెం, ఏర్పేడు మండలం ఆఫ్లైన్లోనూ నిర్వహించాలి చాలా మంది సీనియర్ టీచర్లకు సాంకేతిక పరిజ్ఞా నం తక్కువ. టెట్ పరీక్షకు సాధారణ అభ్యర్థులతో పాటు ఇన్–సర్వీసు టీచ ర్లు రాస్తున్నారు. అయితే కంప్యూటర్ బేస్డ్ పరీక్ష కావడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దీనికోసం ఆన్లైన్తో పాటు అవసరమైన వారికి ఆఫ్లైన్లో నిర్వహించాలి. –సీహెచ్.శ్రీనివాస్యాదవ్, జిల్లా అధ్యక్షుడు, పీఆర్టీయూ రెండు సార్లు ఓడీకి ఉత్తర్వులివ్వాలి ఇన్–సర్వీసు టీచర్లందరూ టెట్లో అర్హత సాధించాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉపా ధ్యాయులు టెట్ పరీక్షకు హాజరవుతున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డిపార్ట్మెంట్ టెస్టులు రాసేందుకు సర్వీసులో రెండుమార్లు సౌకర్యం కల్పించినట్లుగానే టెట్ రాసే ఇన్–సర్వీస్ టీచర్లకు రెండు మార్లు ఓడి సౌకర్యం కల్పించాలి. – దళవాయి సురేష్, హెచ్ఎం, మోడల్ ప్రైమరీ స్కూల్, అప్పలాయగుంట, వడమాలపేట మండలం చట్ట సవరణ చేయాలి టెట్ పరీక్ష రాకముందే ఉపాధ్యాయులు విధుల్లో చేరారు. ఇప్పుడు టెట్ అర్హత కావాలి అంటున్నారు. ఇన్–సర్వీసు టీచర్లకు టెట్ నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలి. దీనికోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపించి చట్ట సవరణ చేసేలా కృషి చేయాలి. – బి.మహేష్కుమార్, ఎస్జీటీ, తిరుచానూరు ఈస్ట్ ఎంపీపీఎస్ స్కూల్
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అవినీతి డీఎస్సీ!తిరుపతి మంగళం : డీఎస్సీ నియామకాలలో అన్నీ అవినీతి అక్రమాలేనని వైఎస్సార్సీపీ యువజన విభాగం రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, తిరుపతి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త భూమన అభినయ్రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తిరుపతి పద్మావతిపురంలోని పార్టీ జిల్లా కార్యాలయంలో మంగళవారం డీఎస్సీలో అవినీతి అక్రమాలపై నియోజకవర్గ స్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. డీఎస్సీలో కేటాయించిన 382 స్పోర్ట్స్ కోటా పోస్టులలో అన్నీ అవకతవకలేనన్నారు. అనర్హులకు ఉద్యోగాలు కల్పించిన మంత్రి లోకేష్, శ్యాప్ చైర్మన్ రవినాయుడు బండారాన్ని బట్టబయలు చేశారు. రుజువులు కావాలా రాజా! కూటమి ప్రభుత్వంలో స్పోర్ట్స్ కోటా కింద నచ్చిన వాళ్లకు, తమకు కావాల్సిన వాళ్లకు, రూ.లక్షలు ముడుపులు ఇచ్చిన వాళ్లకు ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టేశారని అభినయ్ ఆరోపించారు. ఆయన ఇంకా ఏమన్నారంటే..! 382 పోస్టులలో 46 పోస్టులు పీఈటీలుగా నియమితులయ్యారు. మిగిలిన 336 మందిని సోషల్, ఇంగ్లిష్, తెలుగు, సైన్స్ టీచర్లుగా నియమించారు. వీరందరికీ ఎక్కడా రిటర్న్ ఎగ్జామ్ పెట్టలేదు. వీళ్ల వద్ద రూ.20 లక్షలు, రూ.30 లక్షలు తీసుకుని ఉద్యోగాలిచ్చేశారు. ఈ స్పోర్ట్స్ కోటాలో జ్యూడోకు సంబంధించి నియమితులైన 30 మంది అభ్యర్థుల జాబితా పరిశీలిస్తే సుధారాణి, చంద్రనాయక్, విజయాజుల్లా నల్బందీ, డకోజీ పాండు వీళ్లంతా 2013 అక్టోబర్ 19 నుంచి 21వరకు ఖమ్మం జిల్లాలో జ్యూడో సీనియర్ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ జ్యూడో చాంపియన్షిప్లో పాల్గొన్నట్లుగా సర్టిఫికెట్లు జారీచేశారు. కానీ అవన్నీ ఫేక్. అలాగే 2019 డిసెంబర్ 1న విజయవాడలో ఇంటర్ జ్యూడో స్పోర్ట్స్లో క్రిష్ణా జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు అభ్యర్థులకు చెందిన రెండు సర్టిఫికెట్లను పొందుపరిచారు. వీరిద్దరికీ అదే స్పోర్ట్స్లో రెండవ స్థానం వచ్చిందని పేర్కొనడం విడ్డూరం. అలాగే తిరుపతికి చెందిన ఇ.గోపి గత నాలుగేళ్లుగా శాప్లో పనిచేస్తున్నాడు. ఫస్ట్ సీనియర్ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ మెన్ జ్యూడో చాంపియన్ షిప్ విజయవాడలో 2014 నవంబర్ 28, 29 తేదీలలో మన రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత జరిగిన తొలి చాంపియన్ షిప్. అందులో సర్టిఫికెట్ జారీ అయ్యింది. అయితే డీఎస్సీలో ఉద్యోగాలు తెచ్చుకున్న ఐదుగురు అభ్యర్థులు కొన్ని సర్టిఫికెట్లు పెట్టారు. 2014 నవంబర్ 11, 13 తేదీలలో సీనియర్ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ జ్యూడో చాంపియన్ షిప్ జరిగినట్లుగా వాళ్లు సర్టిఫికెట్లు తయారు చేసుకున్నారు. అదే నెలలో పదిహేను రోజులకు ముందు ఇంకో చాంపియన్షిప్ జరిగినట్లుగా నకిలీ సర్టిఫికెట్లను తయారు చేశారు. 2014 నవంబర్ 11, 13 తేదీల్లో చాంపియన్ షిప్లో పాల్గొన్నట్లుగా సర్టిఫికెట్లు తెచ్చుకున్నారు. ఇది ఎలా సాధ్యమైంది. 2022లో రాష్ట్ర చాంపియన్షిప్ పోటీలు జరిగాయి. ఇందులో మహిళలు సులోచన, నిఖితకు రెండవ స్థానానికి సంబంధించి సర్టిపికెట్లు జారీఅయ్యాయి. ఆ సర్టిఫికెట్లతో ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. 2022లో సీనియర్ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ జ్యూడో చాంపియన్ షిప్ రిజల్డ్ షీటు చూస్తే సులోచన 48 కేజీల కేటగిరి కంటే తక్కువ ఉన్న వాటిలో రెండవ స్థానం వచ్చింది. కానీ ఇక్కడెక్కడా 48 కేజీల కేటగిరి లిస్ట్లో సులోచన పేరు లేదు. అలాగే 70 కేజీల కేటగిరికి సంబంధించిన జాబితాలో కసాయి నిఖిత పేరు ఎక్కడా లేదు. 48 కేజీల కేటగిరిలో నాగప్రియాంక రెండవ స్థానంలో ఉంది. 70 కేజీల కేటగిరిలో శేషారాణి పేరు ఉంది. అంటే చాంపియన్షిప్ లిస్ట్లో ఉన్న పేర్లుకు, సర్టిఫికెట్లలో ఉన్న పేర్లకు ఎలాంటి సంబందమే లేదు. ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిలకు నకిలీ సర్టిఫిక్లెతో ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. జ్యూడో అసోసియేషన్లో ఎప్పుడు ఈవెంట్స్ చేసినా వాటిని చాంపియన్షిప్ అంటారు. అయితే 20 మందికి జారీ చేసిన సర్టిఫికెట్లలో టోర్నమెంట్ అని ప్రింట్ చేశారు. దీనిపైన జ్యూడో అసోసియేషన్, శ్యాప్ సమాధానం చెప్పాలి. ఇలా 39 సర్టిఫికెట్లను పరిశీలిస్తే 30 సర్టిఫికెట్లు నకిలీవని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇందులో శ్యాప్ చైర్మన్ రవినాయుడు హస్తం లేదంటే పొరబాటే. డీఎస్సీలో అవినీతి అక్రమాలకు ముఖ్య సూత్రదారుడు మంత్రి లోకేష్. మిగిలిన వాటికి వస్తే... ఎస్ఈఆర్డీ అనేటువంటి దానిలో డీఎస్సీ పేపర్ను సెట్ చేస్తారు. ఆ పేపర్ను సెట్ చేసే దానిలో కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో పనిచేసే రవీంద్రనాయుడు అనే వ్యక్తికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది. అతను ఇంకెంతమందికి ఆ పేపర్ను లీక్ చేశారో తెలియని పరిస్థితి.’ అని చెప్పారు. అవినీతి డీఎస్సీపై సీబీఐ విచారణ జరిపించి అర్హులైన వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని ఉద్యమపోరాటాలు చేస్తోంది..’ అని అభినయ్ అన్నారు. ఆధారాలతో సహా బయట పెట్టిన భూమన అభినయ్
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ఒత్తిడిని అధిగమిద్దాంతిరుపతి అర్బన్: ఉద్యోగులు రోజువారి పరిపాలన బాధ్యతల నిర్వహణలో ఎదురయ్యే ఒత్తిడిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవాలని జాయింట్ కలెక్టర్ ఆర్.గోవిందరావు సూచించారు. కలెక్టరేట్లో మంగళవారం అంతర్గత చైతన్యం–సార్థక నాయకత్వం కోసం గాఢమైన భావోద్వేగ సామరస్యాన్ని సృష్టించడం అనే అంశంపై ప్రత్యేక మోటివేషనల్ వర్క్షాపును ప్రముఖ లీడర్షిప్ కోచ్, రచయిత, ట్రావెల్ ఎక్స్ప్లోరర్ కార్తీక్ పూవనం నేతృత్వంలో చేపట్టారు. జిల్లా స్థాయికి చెందిన వివిధ విభాగాల అధికారులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా జేసీ ప్రధానంగా ఇతరులతో పోల్చుకోవడం కంటే వ్యక్తిగత అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించడం, కృతజ్ఞాత భావాన్ని పెంపొందించుకోవడం, ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ఉత్తమ లక్షణాలుగా విశిదీకరించారు. అనంతరం డీఆర్వో నరసింహులు మాట్లాడుతూ భావోద్వేగ సామరస్యం, మానసిక ప్రశాంతతతో చక్కటి పాలనకు పునాదులు వేయవచ్చని వివరించారు. అనంతరం లీడర్షిప్ కోచ్ కార్తీక్ పూవనం మాట్లాడారు. కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ కలెక్టర్లు భరత్నాయక్, శివశంకర్నాయక్, ఏపీఐఐసీ జోనల్ మేనేజర్ విజయభరత్రెడ్డి, డీపీవో సుశీలాదేవి, డీఆర్డీఏ పీడీ శోభనబాబు, అగ్రికల్చర్ జేసీ ప్రసాద్రావు, ఆర్అండ్బీ ఈఈ రాజా నాయక్, అగ్రిమాపక అధికారి రమణయ్య, డ్వామా పీడీ మద్దిలేటి, సీపీవో రాజశేఖర్, డీఎంఅండ్హెచ్వో బాలకృష్ణనాయక్, బీసీ వెల్ఫేర్ అధికారి భరత్కుమార్ పాల్గొన్నారు.
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చంద్రగిరి పంచాయతీ ఈఓ ఆస్తుల జప్తునకు గ్రీన్ సిగ్నల్చంద్రగిరి: ఓ కాంట్రాక్టర్కు చెందిన బిల్లులను మంజూరు చేయడం కోసం లంచం తీసుకుంటూ రెడ్హ్యాండెడ్గా ఏసీబీ అధికారులకు పట్టుబడిన అప్పటి పంచాయతీ ఈఓ మహేశ్వరయ్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. 2025 ఫిబ్రవరి 28వ తేదీన ఆయన్ను ఏసీబీ అధికారులు పట్టుకున్న తర్వాత ఆయనపై పలు కేసులు నమోదు చేశారు. అనంతరం ఆయన అక్రమాస్తులు, కుటుంబ సభ్యులపై కొనుగోలు చేసిన ప్లాట్లు, ఇల్లు, ఫాం హౌస్లపై విచారణ చేపట్టారు. బంగారు ఆభరణాలు, ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్లను వివరాలను సేకరించారు. ఆయన అక్రమంగా ఆస్తులు కూడబెట్టినట్లు గుర్తించిన అధికారులు వాటిని కోర్టుకు సమర్పించారు. దీంతో అక్రమాస్తుల జప్తుకు ఆదేశాలు ఇస్తూ నెల్లూరు ఏసీబీ కోర్టు మంగళవారం ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. 2008 నుంచి 2025వ సంవత్సరం వరకు సుమారు రూ.3.41 కోట్లు కూడబెట్టినట్లుగా అధికారులు గుర్తించారు. వాహనాలు, పరికరాలను జప్తునకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
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స్వగ్రామానికి వెళుతూ.. తిరిగిరాని లోకాలకు..వి.కోట : స్వగ్రామానికి వెళుతుండగా మంగళవారం చైన్నె– బెంగళూరు ఎక్స్ప్రెస్ హైవేపై జరిగిన ప్రమాదంలో అక్కాచెల్లెలు దుర్మరణం పాలయ్యారు. వివరాలు.. తిరుపతి జిల్లా చిన్నగొట్టిగల్లు మండలం జగవాండ్లపల్లె పంచాయితీ బోడిరెడ్డి గారిపల్లెకు చెందిన అనిల్ కుమార్ బెంగళూరులో సాప్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన తన భార్య మానస(35) మరదలు గౌతమి(32)తో కలిసి కారులో స్వగ్రామం బయలుదేరారు. బెంగళూరు కార్నర్లోని బట్టరహళ్లి వద్ద పరంధామరెడ్డి, జ్ఞానేంద్రరెడ్డి అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు లిఫ్ట్ అడగడంతో కారులో ఎక్కించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో వి.కోట మండలం రామాపురం వద్ద హంద్రీ–నీవా కాలువ వద్ద కారు అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కన పొలాల్లోకి బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో కారు నుజ్జునుజ్జు కాగా అనిల్ కుమార్ మరదలు గౌతమి(32) కారులో నుంచి బయట పడి అక్కడికక్కడే మృతిచెందింది. తీవ్రంగా గాయపడిన మానసను ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గం మధ్యలో మరణించింది. అనిల్ కుమార్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. లిప్ట్ అడిగి ప్రయాణిస్తున్న పరంధామరెడ్డి, జ్ఞానేంద్రరెడ్డి క్షేమంగా బయటపడినట్టు సీఐ సోమశేఖర్రెడ్డి, ఎస్ఐ షేక్షావలీ తెలిపారు. అక్కాచెల్లెలు మృతదేహాలను పలమనేరు ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించినట్లు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వివరించారు.
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నోటిఫికేషన్ వచ్చిందోచ్!తిరుపతి సిటీ: డిగ్రీ ప్రవేశాల కోసం జిల్లాలో సుమారు 30 వేల మంది విద్యార్థుల నిరీక్షణకు తెరపడింది. ఉన్నత విద్యామండలి ఎట్టకేలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇంటర్ ఫలితాలు ఏప్రిల్లో విడుదలైనా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయకుండా నిర్లక్ష్యం వహించడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఎట్టకేలకు స్పందించిన ఉన్నత విద్యామండలి మంగళవారం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. గత ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సింగిల్ మేజర్ సబ్జెక్ట్నే యూజీలో కొనసాగిస్తూ ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు చేసుకోవాలని నోటిఫికేషన్లో పేర్కొంది. కాగా పీజీ సెట్, లాసెట్, ఐసెట్ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియపై ఇప్పటివరకు ఎటువంటి సమాచారం అందలేదు. అడ్మిషన్లు ఎప్పుడు జరుగుతయో తెలియని పరిస్థితి. 11 వరకు రిజిస్ట్రేషన్కు గడువు డిగ్రీ ప్రవేశాలకు బుధవారం నుంచి ఈనెల 11వ తేదీలోపు విద్యార్థులు ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్ మోడ్యుల్ ఫర్ డిగ్రీ కాలేజెస్ (ఓఏఎమ్డీసీ) వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ పద్ధతిలో తమకు అనుకూలమైన కళాశాలలో డిగ్రీ ప్రవేశాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 15 నుంచి 19వ తేదీ వరకు వెబ్ ఆప్షన్లకు అవకాశం ఇచ్చిన ఉన్నత విద్యామండలి 20వ తేదీన వెబ్ఆప్షన్ల మార్పునకు వెసులుబాటు కల్పించింది. 26న మెరిట్, రిజర్వేషన్ల ప్రాతిపదికన సీట్ల కేటాయింపు చేయనున్నారు. 27 నుంచి 29వ తేదీలోపు ఆయా కళాశాలలో సీట్లు సాధించిన విద్యార్థులు రిపోర్టు చేసి అదే రోజు తరగతులకు హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది. 126 కళాశాలల్లో అడ్మిషన్లు షురూ జిల్లాలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, టీటీడీ డిగ్రీ కళాశాలల్లో ప్రవేశాలు ప్రారంభం కావడంతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు నెట్ సెంటర్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలోని సుమారు 126 డిగ్రీ కళాశాలల్లో 21 విభాగాలలో సింగిల్ మేజర్ సబ్జెక్ట్తో దాదాపు 26,755 సీట్లు భర్తీ చేయనున్నారు. అటానమస్ హోదాలో మూడో ఏడాది ప్రవేశాలు టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఎస్పీడబ్ల్యూ, ఎస్జీఎస్, ఎస్వీ ఆర్ట్స్, ఓరియంటల్ డిగ్రీ కళాశాలల్లో అడ్మిషన్ల కోసం బుధవారం నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ప్రాంభం కానుంది.. దీంతో పాటు సికింద్రబాద్లో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఎస్వీవీవీఎస్ డిగ్రీ కళాశాలలో సైతం అడ్మిషన్లుకు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభించారు. ఎస్పీడబ్ల్యూ, ఎస్వీ ఆర్ట్స్, ఎస్జీఎస్ కళాశాలల్లో 2024–25 విద్యాసంవత్సరంలో తొలి ఏడాది అటానమస్ హోదాలో అడ్మిషన్లు జరగగా మూడో ఏడాది 2026–27 విద్యాసంవత్సరానికి ప్రస్తుతం అడ్మిషన్లు జరగనున్నాయి. టీటీడీ కళాశాలల్లో సీట్లు సాధించిన విద్యార్థులకు మెరిట్, రిజర్వేషన్ల ప్రాతిపదికన ఉచిత భోజన, వసతి కల్పించనున్నారు. ఎట్టకేలకు విడుదలైన డిగ్రీ అడ్మిషన్ల నోటిఫికేషన్ జిల్లాలోని డిగ్రీ కళాశాలల సమాచారం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలు 17 ప్రైవేటు డిగ్రీ కళాశాలలు 104 టీటీడీ డిగ్రీ కళాశాలు 5 విభాగాలు 21 అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం సీట్ల సంఖ్య 26,755హెల్ప్డెస్క్లు ఏర్పాటు డిగ్రీలో ప్రవేశాల కోసం ఇప్పటికే ఆప్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకున్న విద్యార్థుల అప్లికేషన్లను ప్రత్యేక హెల్ప్లైన్ డెస్క్లను ఏర్పాటు చేసి ఆయా కళాశాలల అధ్యాపకులు ఆన్లైన్ చేయనున్నట్లు తెలిసింది. ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోని అభ్యర్థులు నేరుగా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. దరఖాస్తు చేసుకునే క్రమంలో సమస్యలు ఎదురైనా, తెలియకపోయినా సమీపంలోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లోని హెల్ప్డెస్క్ను సంప్రదించి సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. టీటీడీ పరిధిలోని డిగ్రీ కళాశాలల వివరాలు కళాశాల కళాశాల కోడ్ విభాగాలు మొత్తం సీట్లు పద్మావతి డిగ్రీ కళాశాల 18195 21 1,550 ఎస్వీ ఆర్ట్స్ కళాశాల 20132 20 1,417 ఎస్జీఎస్ ఆర్ట్స్ కళాశాల 17656 19 1,068 ఎస్వీ ఓరియెంటల్ కళాశాల 20185 6 300 సికింద్రాబాద్ ఎస్వీవీవీఎస్ 25519 3 60
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రెవెన్యూ సమస్యలపై దృష్టిరెవెన్యూ సమస్యలపై అధికారులు దృష్టి సారించాలని జేసీ గోవిందరావు సూచించారు. ఈ మేరకు వారితో సమీక్షించారు. మెగా డీఎస్సీ అక్రమాలపై నిగ్గదీసి అడిగేందుకు వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు సిద్ధమయ్యారు. మంగళవారం జిల్లా వ్యాప్తంగా పార్టీ కార్యాలయాల్లో ఆయా నియోజకవర్గాల సమన్వయకర్తలు సమావేశాలు నిర్వహించి కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. రేపటి నుంచి రిలే నిరాహార దీక్షలు.. ఈనెల పదో తేదీన నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించేందుకు సన్నద్ధమయ్యారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని.. రాష్ట్ర విద్యాశాఖా మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్తో ఆందోళనలకు సమాయత్తమయ్యారు. డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు న్యాయం జరిగే వరకు పోరాటం అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో వైఎస్సార్సీపీ సమావేశాలు బుధవారం శ్రీ 5 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026సాక్షి ప్రతినిధి, తిరుపతి: డీఎస్సీ అవినీతి అక్రమాలపై వైఎస్సార్సీపీ ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేసింది. సీబీఐ విచారణ చేపట్టడంతో పాటు.. రాష్ట్ర విద్యాశాఖా మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళనలు చేపడుతున్న విషయం తెలిసిందే. తిరుపతి జిల్లాలోని అన్ని నియోజకవర్గాల్లో సమన్వయకర్తల ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం టౌన్ హాలు సమావేశాలు నిర్వహించారు. తిరుపతిలో నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త భూమన అభినయరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పార్టీ కార్యాలయంలో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు భూమన కరుణాకరరెడ్డి ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్నారు. నగరంలోని 50 డివిజన్ల నాయకులు, కార్యకర్తలు హాజరయ్యారు. చంద్రగిరిలో సమన్వయకర్త చెవిరెడ్డి మోహిత్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు తుమ్మలగుంటలో సమావేశం నిర్వహించారు. శ్రీకాళహస్తి పార్టీ కార్యాలయంలో బియ్యపు పవిత్రారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశానికి అన్ని మండలాలకు చెందిన నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. సత్యవేడు నియోజక వర్గం నారామయణవనంలో సమన్వయకర్త నూకతోటి రాజేష్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సమావేశానికి అన్ని మండలాలకు చెందిన నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. వెంకటగిరిలో నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త నేదురమల్లి రాంకుమార్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సమావేశానికి అన్ని మండలాల నుంచి కన్వీనర్లు, నాయకులు, కార్యకర్తలు హాజరయ్యారు. రైల్వే కోడూరులో మాజీ ఎమ్మెల్యే కొరముట్ల శ్రీనివాసులు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సమావేశానికి పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు హాజరయ్యారు. రేపటి నుంచి రిలే నిరాహార దీక్షలు డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణతో పాటు మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్తో గురువారం నుంచి ఆదివారం వరకు అన్ని నియోజకవర్గాల్లో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు రిలే నిరాహార దీక్షలకు పిలుపునిచ్చారు. అదే విధంగా సోమవారం అన్ని నియోజకవర్గాల్లో భారీ ర్యాలీలు నిర్వహించనున్నట్లు వైఎస్సార్సీపీ ప్రకటించింది. అయితే వైఎస్సార్సీపీ చేపట్టే నిరసన కార్యక్రమాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించడం గమనార్హం.
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పోలీసులమంటూ వచ్చి..!● యువకుడిని తీసుకెళ్లే యత్నం? ● తిరుపతి అలిపిరి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు ● జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు తిరుపతి క్రైం : తిరుపతి సమీపంలోని గాజులమండ్యం వద్ద నిర్మాణంలో ఉన్న ఓ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సంస్థ వద్ద పోలీసులమంటూ వచ్చిన కొందరు వ్యక్తులు ఉద్యోగిని తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారంటూ అలిపిరి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు అందింది. ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. వివరాలు.. గాజులమండ్యం వద్ద నిర్మాణంలో ఉన్న స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ వద్దకు కొందరు వ్యక్తులు వచ్చి, ‘రామచంద్రారెడ్డి ఎక్కడ ఉన్నాడు? అతడిని తీసుకెళ్లాలి’ అంటూ అక్కడ ఉన్న మల్లికార్జున్రెడ్డిని ప్రశ్నించారు. దీనిపై అతను ‘మీరు నిజంగా పోలీసులైతే యూనిఫాం ఎక్కడ?’ అని ప్రశ్నించగా, రామచంద్రారెడ్డి లేకపోతే ‘నువ్వే రా’ అంటూ తనను బలవంతంగా కారులో ఎక్కించుకున్నారు. అనంతరం వాహనం అలిపిరి పోలీస్ స్టేషన్ సమీపానికి చేరుకోగానే కారులో ఉన్న వ్యక్తులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఒక వ్యక్తిని పట్టుకుని ప్రశ్నించగా, తమపై కేసులు పెడితే బయట తిరగనివ్వమని, కంపెనీ నిర్మాణం కూడా కొనసాగనివ్వమని బెదిరించారు. ఈ ఘటనపై మల్లికార్జున్రెడ్డి అలిపిరి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా, పోలీసులు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి కేసును సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్కు బదిలీ చేసే ప్రక్రియతో పాటు ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు సమాచారం. రెవెన్యూ సమస్యలపై దృష్టి తిరుపతి అర్బన్: రెవెన్యూ సమస్యల పరిష్కారం కోసం అధికారులు ప్రత్యేక ఫోకస్ పెట్టాలని జాయింట్ కలెక్టర్ ఆర్. గోవిందరావు ఆదేశించారు. మంగళవారం రెవెన్యూశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయలక్ష్మి వీడియా కాన్ఫరెన్స్ అనంతరం జేసీ అధికారులతో కలెక్టరేట్లో సమీక్షించారు. ప్రధానంగా 22ఏ, భూపరిపాలన అంశాలు, రీసర్వే, పట్టాదారు పాస్పుస్తకాల పంపిణీ, మాన్యువల్ రెవెన్యూ రికార్డుల డిజిటలైజేషన్, పారెస్ట్ ల్యాండ్ సమస్యలు తదితర వాటిపై అధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలని చెప్పారు. ఒక్కొక్కటిగా రెవెన్యూకి చెందిన సమస్యలకు పరిష్కారం చూపాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఎవరి పరిధిలోని అంశాలను వారు బాధ్యతగా పరిష్కరించే దిశగా చర్యలు చేపట్టాలని వివరించారు. తిరుపతి, సూళ్లూరుపేట, శ్రీకాళహస్తి ఆర్డీవోలు రామ్మోహన్, దేవేంద్రరెడ్డి, భానుప్రకాష్రెడ్డి, ల్యాండ్ అండ్ సర్వే అధికారి రాంప్రసాద్, కలెక్టరేట్ సెక్షన్ సూపరింటెండెంట్లు పాల్గొన్నారు. వ్యభిచార గృహంపై పోలీసుల దాడి తిరుపతి క్రైం : తిరుపతిలోని అలిపిరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్నారనే సమాచారం మేరకు పోలీసులు దాడి నిర్వహించి, నిర్వాహకురాలితో పాటు ముగ్గురు విటులను మంగళవారం అరెస్ట్ చేశారు. ఇద్దరు మహిళలను రెస్క్యూ హోంకు తరలించినట్లు అలిపిరి సీఐ రామకిషోర్ తెలిపారు. పోలీసుల కథనం.. అక్కారంపల్లి సమీపంలోని ఓ ఇంట్లో వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం అందడంతో అలిపిరి పోలీసులు ఆకస్మికంగా దాడి నిర్వహించారు. ఈ దాడిలో నిర్వాహకురాలిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఓ మహిళతోపాటు ముగ్గురు విటులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఘటనా స్థలం నుంచి ఇద్దరు మహిళలను రక్షించి రెస్క్యూ హోంకు తరలించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అలాగే రూ.1,500 నగదు, 10 కండోమ్ ప్యాకెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరచి రిమాండ్కు తరలిస్తున్నట్లు అలిపిరి సీఐ తెలిపారు. రాజన్న ఫౌండేషన్కు జాతీయ అవార్డు రేణిగుంట: రేణిగుంట మండలంలోని రాజన్న ఫౌండేషన్ జాతీయ అవార్డు అందుకుంది. సీఎస్ఆర్ టైమ్స్ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం న్యూఢిల్లీలో 13వ జాతీయ కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత, పర్యావరణ, సామాజిక, సుపరిపాలన సదస్సు, అవార్డులు–2026 బహుకరణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. గ్రామీణ, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి విభాగంలో ఈ అవార్డు అందుకున్నట్టు రాజన్న ఫౌండేషన్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రమాదేవి తెలిపారు. మద్యం మత్తులో కత్తితో దాడి తడ: మద్యం మత్తులో ఓ యువకుడు మరో వ్యక్తిపై దాడికి పాల్పడిన ఘటన మండలంలోని వెండ్లూరుపాడులో సోమవారం రాత్రి చోటు చేసుకుంది. ఎస్ఐ కొండపనాయుడు కథనం.. మండలంలోని వెండ్లూరుపాడు గ్రామానికి చెందిన పాలా నవీన్ అనే యువకుడిని అదే గ్రామానికి చెందిన బూరగ వెంకటేశ్వర్లు అనే వ్యక్తి మద్యం మత్తులో కత్తితో దాడి చేశాడు. నవీన్కు తీవ్ర గాయమైంది. నవీన్ను మొదట సూళ్లూరుపేటకు, అక్కడి నుంచి మెరుగైన చికిత్స కోసం చైన్నెకి తరలించారు. కేసు దర్యాప్తులో ఉంది.
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అంత గోప్యత ఎందుకో?శ్రీకాళహస్తి: శ్రీకాళహస్తీశ్వరస్వామి ఆలయంలో అకౌంటబిలిటీని మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో ఏఐ (ఆ ర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) సాంకేతికతను వినియోగించే అవకాశాలపై ఒక ప్రైవేటు సంస్థ బృందం ఇటీవల ఆలయంలో పర్యటించినట్లు తెలిసింది. బృందం ఆలయంలోని పలు విభాగాలను పరిశీలించి వివరాలు సేకరించినట్లు సమాచారం. అయితే ఆ బృందం ఏ అంశాలపై అధ్యయనం చేసింది, ఏ వ్యవస్థలను ఏఐతో అనుసంధానం చేయాలని ప్రతిపాదిస్తోంది, ఏ వివరాలు సేకరించింది అనే విషయాలను ఆలయ అధికారులు వెల్లడించడం లేదు. కొత్త ప్రణాళికలు చేపట్టినప్పుడు వాటి వివరాలను మీడియాకు తెలియజేసే ఆనవాయితీ ఉన్నప్పటికీ, ఈ విషయంలో మాత్రం పూర్తి సమాచారం ఇవ్వకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. సమాచారం ప్రకారం, ఆ బృందంలోని కొందరికి హుండీ కౌంటింగ్ ప్రక్రియను పరిశీలించేందుకు కూడా అనుమతి ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. అయితే హుండీ కౌంటింగ్లో ఏ అంశాలను పరిశీలించారు, వాటిని ఏఐతో ఎలా అనుసంధానం చేయాలనుకుంటున్నారు అనే విషయాలపై స్పష్టత లేదు. ఈ విషయమై ఆలయ ఈవో వెంకటేశ్వర్లును వివరణ కోరగా, ఆలయంలో అకౌంటబిలిటీని మరింత మెరుగుపరచే ఉద్దేశంతోనే ఏఐ సాంకేతికతను వినియోగించే అవకాశాలను పరిశీలించేందుకు ఆ ప్రైవేటు సంస్థ బృందాన్ని తామే ఆహ్వానించామని తెలిపారు. అయితే వారు ఏ అంశాలపై అధ్యయనం చేశారనే వివరాలను వెల్లడించ లేదు. ఈ బృందం పర్యటన తమకు సంతృప్తికరంగా ఉంటే అప్పుడు ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తామని తెలిపారు. ఈ పరిణామంపై స్థానికంగా చర్చ సాగుతోంది.
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సర్వీస్ రోడ్లు నిర్మించండినాయుడుపేట టౌన్: తిరుపతి జిల్లా పరిధిలోని నాయుడుపేట, తూర్పు కనుపూరు తదితర ప్రాంతాల పరిధిలో ఉన్న 71వ జాతీయ రహదారిపై పలు గ్రామాలకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో సర్వీస్ రోడ్డు నిర్మించలేని, వెంటనే ఆయా గ్రామాలకు సర్వీసు రోడ్డు నిర్మించాలని తిరుపతి ఎంపీ మద్దిల గురుమూర్తి జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ చైర్మన్ సంతోష్కుమార్ యాదవ్ను కోరారు. ఈ సందర్భంగా మంగళవారం న్యూఢిల్లీలోని చైర్మన్ కార్యాలయంలో ఎంపీతో పాటు స్థానిక వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ కామిరెడ్డి రాజారెడ్డి, త్రిలోక్ చంద్రారెడ్డితో కలిసి చైర్మన్కు వినతిపత్రం అందించారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ చైర్మన్తో పలు విషయాలపై చర్చించినట్లు వెల్లడించారు. నాయుడుపేట మున్సిపాలిటీ భివృద్ధి చెందుతూ ముఖ్యకూడలి పట్టణంగా మారుతోందన్నారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ప్రాంతంలో యాక్సెస్ కంట్రోల్ విధానంతో నిర్మించిన ఎన్హెచ్ 71నకు పూర్తి స్థాయిలో సర్వీస్ రోడ్డు లేకపోవడం వల్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపారు. ముఖ్యంగా అత్యవసర సేవల రాకపోకలపై ప్రతికూల ప్రభావం ఏర్పడుతోందన్నారు. నాయుడుపేట మండల పరిధిలోని పుదూరు జంక్షన్ నుంచి అన్నమేడు వరకు, గోమతి సెంటర్ నుంచి నాయుడుపేట పట్టణం వరకు చాలాచోట్ల రహదారికి సర్వీస్రోడ్లు పూర్తి స్థాయిలో లేవన్నారు. ఈ విషయమై పలుమార్లు సంబంధిత శాఖల అధికారులకు సైతం ప్రత్యక్షంగా రహదారుల వద్దకు తీసుకువెళ్లి చూపించినట్లు చైర్మన్కు వివరించినట్లు తెలిపారు. అనంతరం చైర్మన్కు ఓ వినతిపత్రాన్ని అందించారు.
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చెరుకు సాగు క్షీణత ఆందోళనకరంతిరుపతి మంగళం : తిరుపతి జిల్లాలో చెరుకు సాగు విస్తీర్ణం, ఉత్పత్తి క్రమంగా తగ్గిపోతున్న నేపథ్యంలో ఎంపీ గురుమూర్తి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇందుకు సంబంధించి కారణాలు, రైతులకు అందిస్తున్న సహాయం, చెరుకు పరిశ్రమ పునరుద్ధరణకు తీసుకుంటున్న చర్యలపై ఆయన మంగళవారం లోక్సభలో ప్రశ్నించారు. గత ఐదేళ్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్ని జిల్లాల వారీగా చెరుకు సాగు విస్తీర్ణం, ఉత్పత్తి, దిగుబడి వివరాలను కేంద్రం సభకు సమర్పించిందని, తిరుపతి జిల్లాలో చెరుకు సాగు, ఉత్పత్తి తగ్గుముఖం పట్టినట్లు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయని కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ శాఖ సహాయ మంత్రి రామ్నాథ్ఠాకూర్ పేర్కొన్నారు. సహకార చక్కెర కర్మాగారాల ఆధునికీకరణ, పునరుద్ధరణ కోసం జాతీయ సహకార అభివృద్ధి సంస్థ ద్వారా 2023–24, 2024–25 సంవత్సరాల్లో రూ.10,005 కోట్ల రుణాలు మంజూరు చేసినట్లు తెలిపారు. తిరుపతి జిల్లాలో చెరుకు సాగు క్షీణత ఆందోళన కలిగించే అంశమని, కేంద్రం వెల్లడించిన పథకాల ప్రయోజనాలు జిల్లా రైతులకు పూర్తి స్థాయిలో అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్రాన్ని కోరారు.
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భవనం పైనుంచి దూకిన మహిళనెల్లూరు(క్రైమ్): ఆర్థిక ఇబ్బందుల నేపథ్యంలో ఓ మహిళ భవనం పైనుంచి దూకి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన ఘటన నెల్లూరులోని కొత్తహాల్ సమీపంలో మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల కథనం.. తిరుపతి రాజేంద్రనగర్ సత్యనారాయణపురంలో టి.పుష్పలత, శివయ్య దంపతులు నివాసముంటున్నారు. వారికి ఇద్దరు కుమారులున్నారు. దంపతులు స్థానికంగా ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్ నిర్వహిస్తున్నారు. కొంతకాలంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో నెల్లూరు ముత్తుకూరు రోడ్డులోని ఓ ల్యాండ్ మీడియేటింగ్ పనుల నిమిత్తం వారు సుమారు పది రోజుల క్రితం నెల్లూరుకు వచ్చి ఓ లాడ్జీలో ఉంటున్నారు. మంగళవారం దంపతులు రాజరాజేశ్వరి ఆలయానికి వెళ్లారు. శివయ్యకు ఫోన్ రావడంతో పక్కకు వెళ్లి తిరిగొచ్చి చూడగా భార్య కనిపించకపోవడంతో చుట్టుపక్కల వెదికాడు. పుష్పలత కొత్తహాల్ ఎదురుగా ఉన్న నాలుగంతస్తుల భవనం పైనుంచి కిందకు దూకడంతో రెండు కాళ్లు విరిగి తీవ్ర రక్తసావ్రమైంది. సమీపంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న ట్రాఫిక్ ఏఎస్సై ఉమమహేశ్వరరావు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సంతపేట పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. 108 రాకపోవడంతో.. స్థానికులు 108 అంబులెన్స్కు సమాచారం ఇచ్చినప్పటికి సకాలంలో రాకపోవడంతో బాధితురాలిని ప్రైవేట్ అంబులెన్స్లో చికిత్స నిమిత్తం జీజీహెచ్కు తరలించారు. సంతపేట ఎస్సై బాలకృష్ణ ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. క్షతగాత్రురాలి బ్యాగ్లో లభ్యమైన ఫోన్ నంబర్ ఆధారంగా కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు. ఆస్పత్రికి చేరుకున్న శివయ్య భార్యను చూసి కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. పోలీసులు కేసు విచారిస్తున్నారు.
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టీటీడీ చరిత్రలో తొలిసారిగా.. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రికార్డుతిరుమల: తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారికి భక్తులు సమర్పిస్తున్న హుండీ కానుకలు కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. టీటీడీ చరిత్రలో తొలి సారిగా జూలైలో అత్యధికంగా రూ.140.28 కోట్ల హుండీ ఆదాయం నమోదైంది. ప్రస్తుత ఏడాది జనవరి నుంచి జూలై వరకు స్వామివారికి హుండీ ద్వారా లభించిన మొత్తం ఆదాయం రూ.861 కోట్లకు చేరుకుంది. సాధారణంగా రోజుకు రూ.3 కోట్లకు పైగా హుండీ ఆదాయం లభిస్తుండగా, రద్దీ రోజుల్లో అది రూ.4 కోట్ల నుంచి రూ.5 కోట్లకు పైగా నమోదవుతోంది. రూ.120 కోట్లకు పైగా.. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి హుండీ ఆదాయం స్థిరంగా అధిక స్థాయిలో నమోదవుతోంది. జనవరిలో రూ.124 కోట్లు, ఫిబ్రవరిలో రూ.106 కోట్లు, మార్చిలో రూ.125 కోట్లు, ఏప్రిల్లో రూ.115 కోట్లు, మేలో రూ.120 కోట్లు, జూన్లో రూ.128 కోట్లు, జూలైలో అత్యధికంగా రూ.140.28 కోట్లు హుండీ ద్వారా లభించింది. గత ఏడు నెలల్లో ఐదు నెలలు రూ.120 కోట్ల మార్కును దాటడం విశేషంగా నిలిచింది.పెరిగిన ఆదాయం ప్రస్తుత ఏడాది తొలి ఏడు నెలల్లో సుమారు 1.62 కోట్ల మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. భక్తుల రద్దీ పెరగడంతో హుండీ ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా జూలైలో రెండు రోజులు హుండీ ఆదాయం రూ.5 కోట్ల మార్కును దాటగా, అనేక రోజుల్లో రూ.4 కోట్లకు పైగా నమోదైంది. ఈ కారణంగానే నెలవారీ హుండీ ఆదాయం తొలిసారిగా రూ.140 కోట్ల మార్కును అధిగమించింది.ఈ ఏడాది కొత్త రికార్డుకు అవకాశం రానున్న బ్రహ్మోత్సవాలు, సెలవు దినాలు, పండుగల నేపథ్యంలో తిరుమలకు భక్తుల రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇదే స్థాయిలో హుండీ సమర్పణలు కొనసాగితే, 2026లో శ్రీవారికి హుండీ ద్వారా ఇప్పటివరకు ఎన్నడూ లేనంత అధిక ఆదాయం నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని టీటీడీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
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విషాదం నింపిన స్నేహితుల దినోత్సవంవరదయ్యపాళెం: స్నేహితులతో కలిసి ఒక రోజు సరదాగా గడపాలన్న ఆలోచన... కానీ ఆ సరదా కుటుంబానికి తీరని విషాదాన్ని మిగిల్చింది. శ్రీకాకుళం జిల్లా, బైరిసింగివనం గ్రామానికి చెందిన యువకుడు ఈగల సురేష్ (20) స్నేహితుల దినోత్సవం రోజు ప్రమాదవశాత్తు బావిలో మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన స్థానికంగా విషాదం నింపింది. రెండేళ్లుగా సూళ్లూరుపేటలో.. రెండేళ్లుగా సురేష్ సూళ్లూరుపేటలోని పీజీ హాస్టల్లో ఉంటున్నాడు. అమెజాన్న్లో డెలివరీ బాయ్గా పనిచేస్తూ కుటుంబానికి చేదోడుగా ఉండేవాడు. ఇటీవల ఊరి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ప్రస్తుతం పనిలో లేడు. ఆదివారం స్నేహితుల దినోత్సవం కావడంతో స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా గడపాలని అనుకున్నాడు. వరదయ్యపాళెం మండలం, చిన్నపాండూరు సమీపంలోని అపోలో టైర్స్ పరిశ్రమ వెనుక వ్యవసాయ భూముల్లో ఉన్న ఒక బావి వద్దకు ఐదుగురు స్నేహితులతో కలిసి వెళ్లాడు. అందరూ బావిలోకి దిగి నీటిలో సరదాగా ఈతాడారు. సాయంత్రం వరకు అంతా బాగానే ఉంది. కానీ సురేష్ నీటిలోకి మునిగిన తర్వాత చాలాసేపటికి కూడా పైకి రాలేదు. స్నేహితులు ఎంత వెదికినా ఆచూకీ కనిపించ లేదు. ఆందోళన చెందిన స్నేహితులు వెంటనే శ్రీసిటీ పోలీస్ స్టేషన్్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే చీకటి అవ్వడంతో ఆ రాత్రి ఏమీ చేయలేకపోయారు. సోమవారం తెల్లవారుజామున అగ్నిమాపక సిబ్బంది, స్థానికులు బావిలోకి దిగి గాలింపు చేపట్టారు. కొద్దిసేపటికి సురేష్ మృతదేహం బావిలో లభించింది. శవాన్ని వెలికితీసి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం సత్యవేడు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చి మృతదేహాన్ని అప్పగించినట్లు శ్రీసీటీ ఎస్ఐ ప్రియాంక తెలిపారు. విషాదంలో కుటుంబం ఇంటికి ఆధారంగా ఉండాల్సిన కొడుకు ఇలా విగతజీవిగా తిరిగి రావడంతో బైరిసింగివనంలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. ‘స్నేహితుల దినోత్సవం రోజు సరదాగా వెళ్తానని చెప్పి వెళ్లాడు. ఇలా జరుగుతుందని అనుకోలేదు‘ అంటూ కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. ఇది ప్రమాదవశాత్తు మునిగిపోవడమేనా.. లేక మరేదైనా కారణముందా..? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ ప్రియాంక వెల్లడించారు.
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నా పేరుపై 20 విద్యుత్ మీటర్లా?నేను కరకంబాడి సమీపంలోని తారకరామానగర్లో నివాసం ఉంటున్నాం. ఇటీవల నా కుమార్తె కవిత హౌసింగ్కు దరఖాస్తు చేసుకుంది. అధికారులు మీ అమ్మ తంగరాజు రత్నమ్మ పేరుపై 20 విద్యుత్ మీటర్లు ఉన్నాయి.. ధనవంతులకు హౌసింగ్ ఇవ్వడం కుదరదని తేల్చిచెప్పారు. 20 మీటర్లు ఏలా వచ్చాయో తెలియడం లేదు. నాకున్నది ఒకే విద్యుత్ మీటర్. మిగిలిన 19 ఎలా వచ్చాయో తెలియదు. –తంగరాజు, రత్నమ్మ, తారకరామానగర్, రేణిగుంట మండలం వంద శాతం వికలత్వం ఉంది సార్ మేము చంద్రగిరి మండలం, అరుణాతండాలో నివాసం ఉంటున్నాం. మా బాబు హర్షవర్దన్కు 100 శాతం వికలత్వం ఉంది సార్. సదరన్ సర్టిఫికెట్ కూడా ఉంది.అయితే పింఛన్ కోసం సచివాలయం నుంచి కలెక్టరేట్ వరకు తిరుగుతున్నాం. అధికారులు సదరన్ సర్టిఫికెట్ తాత్కలికంగా ఇచ్చారు. శాశ్వత సదరన్ సర్టిఫికెట్ తీసుకురావాలని చెబుతున్నారు. మరోవైపు పింఛన్లకు ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి రాలేదంటున్నారు. ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు. –హర్షవర్దన్తో తల్లి గీత, తండ్రి శివ
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దాహం..దాహంకాళహస్తి రూరల్: శ్రీకాళహస్తి మండలంలో టీడీపీ కార్యకర్తలు కొందరు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. గ్రామానికి తాగునీరు అందించే బోరు బావి నుంచి పొలాలకు మళ్లించి వేడుక చూస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనే మండలంలోని ఇనగలూరు పంచాయతీలో చోటు చేసుకుంది. ఇనగలూరు గ్రామంలో సుమారు 250 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తాగునీటి కోసం మూడు బోర్లు వేసి, వాటికి మోటార్లు ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడి నుంచి గ్రామంలోని రెండు ట్యాంకులకు తాగునీరు వెళ్లేలా చర్యలు చేపట్టారు. అయితే ఇటీవల కొందరు టీడీపీ కార్యకర్తలు ఎండలకు తమ పంటలు ఎండిపోతున్నాయన్న సాకుతో ఏకంగా పంచాయతీకి చెందిన తాగునీటి బోర్ల నుంచి పొలాలకు నీటిని మళ్లించారు. దీంతో గ్రామంలో తాగునీటి ఎద్దడి నెలకొంది. తాగడానికి నీరులేక అల్లాడుతుంటే.. ఇదేం పని..? అంటూ పలువురు నిట్టూర్చుతున్నారు. సంబంధిత అధికారులు స్పందించాల్సి ఉంది.
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ప‘రేషన్’!రేషన్ రాక ఇబ్బంది పడుతున్న 90 కుటుంబాలు వరదయ్యపాళెం: మండలంలోని కువ్వాకొల్లి పంచాయతీ, ఎల్లకట్టవ గ్రామంలో రేషన్ వివాదం ముదిరింది. రేషన్ డీలర్ తీరుపై ఆగ్రహించిన గ్రామస్తులు సోమవారం వరదయ్యపాళెం తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన చేపట్టారు. అనంతరం తహసీల్దార్కు వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామస్తులు మాట్లాడుతూ.. కువ్వాకొల్లి గ్రామంలోని రేషన్ దుకాణాన్ని నిర్వహిస్తున్న ఉమామహేశ్వరి అనధికారికంగా దుకాణం నడుపుతోందని గ్రామస్తులు ఆరోపించారు. గత కొంత కాలంగా ఎల్లకట్టవ గ్రామస్తులతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ, 20 కేజీల బియ్యానికి 3 కేజీలు తక్కువగా వేస్తున్నారని, చక్కెర తూకంలోనూ తేడాలు ఉన్నాయని మండిపడ్డారు. ప్రశ్నిస్తే బెదిరింపులకు పాల్పడుతోందని తెలిపారు. నెల క్రితం ఎల్లకట్టవ, కువ్వాకొల్లి గ్రామాల మధ్య జరిగిన చిన్న వివాదాన్ని డీలర్ రాజకీయ కుట్రలో భాగంగా పెద్దది చేసి పోలీస్ స్టేషన్ వరకు తీసుకెళ్లారని ఆరోపించారు. గ్రామాల మధ్య ఘర్షణలు సృష్టించేలా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ వివాదం కారణంగా ఎల్లకట్టవ గ్రామంలోని 90 కుటుంబాలు గత జులై నుంచి ప్రభుత్వం అందించే రేషన్ సరుకులు తీసుకోలేకపోతున్నట్టు వాపోయారు. పేదలకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించి తమకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ వరదయ్యపాళెం తహసీల్దార్ శివరామ సుబ్బయ్యకు వినతిపత్రం సమర్పించామని గ్రామస్తులు తెలిపారు. తహసీల్దార్ మాట్లాడుతూ క్షేత్ర స్థాయిలో పరిశీలన చేసి సమస్య పరిష్కరిస్తానని గ్రామస్తులకు హామీ ఇవ్వడంతో వారు ఆందోళన విరమించారు.
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అఽథ్లెటిక్స్లో నిత్యహాసిని ప్రతిభశ్రీకాళహస్తి: తిరుపతిలో నిర్వహించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ జూనియర్ ఇంటర్–డిస్ట్రిక్ట్ అథ్లెటిక్స్ చాంపియన్షిప్–2026లో శ్రీకాళహస్తి పట్టణానికి చెందిన నిత్య ఫిట్నెస్ సెంటర్ అధినేతలు జ్యోతిరావు, రూపాదేవి దంపతుల కుమార్తె నిత్య హాసిని అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచి రెండు విభాగాలలో ప్రథమ స్థానం కై వసం చేసుకుంది. అండర్–18 బాలికల విభాగంలో జరిగిన పోటీల్లో నిత్య హాసిని షాట్పుట్ విభాగంలో 11.38 మీటర్లు విసిరి ప్రథమ స్థానం సాధించగా, డిస్కస్ త్రోలో 29.43 మీటర్లు విసిరి మరోసారి ప్రథమ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఈ విజయాలతో నిత్యహాసిని రెండు విభాగాల్లోనూ రాష్ట్ర స్థాయి అథ్లెటిక్స్ పోటీలకు అర్హత సాధించింది. నిత్యహాసిని సాధించిన ఈ విజయంపై కుటుంబ సభ్యులు, శిక్షకులు, క్రీడాభిమానులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తిరుపతి జిల్లా శాప్ అధ్యక్షులు కిషోర్ తమకు అన్ని విధాలుగా సహకారం అందిస్తున్నారని ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నట్లు తల్లిదండ్రులు తెలిపారు.
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సీబీఎస్ఈ క్లస్టర్–7 అథ్లెటిక్స్ విజేత ఎడిఫై బాలికల జట్టుతిరుపతి గాంధీరోడు/ చంద్రగిరి: సీబీఎస్ఈ క్లస్టర్–7 అథ్లెటిక్స్ చాంపియన్షిప్–2026–27 పోటీల్లో తిరుపతికి చెందిన ఎడిఫై పాఠశాల విద్యార్థులు అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఘట్కేసర్ మండలం, నల్ల మల్లారెడ్డి ఫౌండేషన్ స్కూల్లో జూలై 25 నుంచి 30వ తేదీ వరకు నిర్వహించిన పోటీల్లో పాఠశాల విద్యార్థులు 38 పతకాలు సాధించారు. బాలుర విభాగంలో ఆరు వెండి, ఒక కాంస్య పతకం సాధించగా, బాలికల విభాగంలో 17 బంగారు, నాలుగు వెండి, 10 కాంస్య పతకాలు కై వసం చేసుకున్నారు. ఎడిఫై బాలికల జట్టు వరుసగా నాలుగో ఏడాది కూడా ఓవరాల్ చాంపియన్షిప్ టైటిల్ను కై వసం చేసుకుంది. అలాగే పది మంది బాలికలు, ఇద్దరు బాలురు సీబీఎస్ఈ జాతీయ అథ్లెటిక్స్ చాంపియన్షిప్కు అర్హత సాధించారు. జాతీయ స్థాయి పోటీలు అక్టోబర్ 15 నుంచి 20వ తేదీ వరకు పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని పాటియాలలోని ఎస్డీ పబ్లిక్ స్కూల్లో జరగనున్నాయి. విద్యార్థులను పాఠశాల చైర్పర్సన్ పి.సులోచన, డైరెక్టర్ పి.ప్రణీత్, అకాడమిక్ డీన్ పి.జాహ్నవి, ప్రిన్సిపల్ టి.దేవరాజులు, కోచ్లు పి.రమేష్, బిష్ణు, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్, బోధన, బోధనేతర సిబ్బంది అభినందించారు.
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అయ్యా పింఛన్లు ఎప్పుడిస్తారు?కలెక్టరేట్కు క్యూ కట్టిన బాధితులు తిరుపతి అర్బన్: ‘అయ్యా పింఛన్లకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అనుమతులు ఇచ్చారా..?’ అంటూ కనిపించిన ప్రతి అధికారిని అడగడం కలెక్టరేట్ వద్ద సోమవారం కనిపించింది. రాష్ట్ర చరిత్రలోనే రెండేళ్లుగా కొత్త పింఛన్లకు దరఖాస్తులు చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించకపోవడం ఇదే ప్రథమం అంటూ పలువురు ప్రభుత్వం తీరుపై తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో జరిగిన పీజీఆర్ఎస్కు అర్జీదారులు పోటెత్తారు. అర్జీలను కలెక్టర్ ఎస్.వెంకటేశ్వర్తోపాటు జేసీ గోవిందరావు, డీఆర్వో నరసింహులు, స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్లు శివశంకర్నాయక్, భరత్నాయక్, నాగార్జున అర్జీలను స్వీకరించారు. మొత్తం 317 అర్జీలు వచ్చినట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఫీజులు అధికం ఓబూలవారిపల్లి మండలంలోని మంగంపేట సమీపంలోని ఓ స్కూల్లో అత్యధికంగా ఫీజులు వసూళ్లు చేస్తున్నారు. ఫీజులతోపాటు పుస్తకాలు, యూనిఫాం పేరుతో డబ్బులు గుంజేస్తున్నారని, దీంతో పేద కుటుంబాలకు చెందిన వారు నానా అవస్థలు పడుతున్నారని వాపోయారు. – భరత్కుమార్రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ రాయలసీమ జోన్ బూత్ కమిటీ అధ్యక్షుడు
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రైలు కింద పడి గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతిరేణిగుంట: రేణిగుంట–పూడి రైల్వే స్టేషన్ల మధ్యలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఆదివారం రైలు కిందపడి మృతి చెందినట్లు రేణిగుంట జీఆర్పీ ఎస్ఐ మధుసూదన్రావు పేర్కొన్నారు. మృతుడి వయస్సు సుమారు 60 సంవత్సరాలు ఉంటుందని తెలిపారు. అతని పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియరాలేదని పేర్కొన్నారు. గుర్తుతెలియని యువకుడి మృతి తిరుపతి రూరల్: పాకాల మండలం, దామలచెరువు అక్కగార్లగుడి సమీపంలోని చిత్తూరు–కర్నూలు జాతీయ రహదారిపై సోమవారం రాత్రి గుర్తుతెలియని యువకుడు మృతి చెందాడు. రహదారిపై యువకుడు విగత జీవిగా పడి ఉండడాన్ని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. మృతుడి వివరాలు, మరణానికి గల కారణాలు తెలియకపోవడంతో మృత దేహాన్ని మార్చురీకి తరలించారు.
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కొనసాగుతున్న కక్ష సాధింపు చర్యలు డంపింగ్ యార్డుకు డబుల్ డెక్కర్ బస్సు● మూలన పడేసిన కూటమి ప్రభుత్వం ● రూ.2 కోట్లకుపైగా వృథా తిరుపతి తుడా: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుపతిలో విశాలవంతమైన రోడ్లను అభివృద్ధి చేశారు. ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి కనెక్టివిటీ పెంచారు. ఆపై స్థానికులతో పాటు యాత్రికులకు సరికొత్త అనుభూతిని కలిగించేందుకు నగరంలో తొలిసారిగా డబుల్ డెక్కర్ ఎలక్ట్రికల్ బస్సును ప్రవేశపెట్టారు. ఆధ్యాత్మిక నగర అందాలను తిలకించేందుకు నగర ప్రజలు సైతం ఉత్సాహం చూపారు. నగరపాలక సంస్థ ఈ డబుల్ డెక్కర్ ఈవీ వెహికల్ నడిపేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. అప్పటి డిప్యూటీ మేయర్ భూమన అభినయ్రెడ్డి ఆలోచనకు అనుగుణంగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కౌన్సిల్ ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసి ఈ బస్సును రెండు కోట్లు వేచించి కొనుగోలు చేశారు. కొన్నాళ్ల పాటు సాఫీగా తిప్పారు. ఇంతలో కూటమి ప్రభుత్వం కొలువుదీరడంతో రాజకీయ కక్ష సాధింపులో భాగంగా లక్ష్యాన్ని నీరుగార్చేశారు. ఆ బస్సును మూలన పడేశారు. డబుల్ డెక్కర్ బస్సు వినాయక సాగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డంపింగ్ పాయింట్లో తుప్పు పడుతోంది. రాజకీయ కుట్రతోనే కూటమి ప్రభుత్వ ఏర్పడిన మరుసటి రోజు నుంచి కూటమి నాయకుల కన్ను డబుల్ డెక్కర్ బస్సుపై పడింది. గత ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధిని ప్రజలకు దూరం చేయాలనే కుట్రతో బస్సును ఆపేందుకు ప్రయత్నించి సఫలమయ్యారు. నగర వాసుల నుంచి ప్రజాల సంఘాల నుంచి వ్యతిరేకత ఎదురైనా లెక్క చేయకుండా రాజకీయ కుట్రతో గత ప్రభుత్వ హయాంలో కొనుగోలు చేసి ప్రజా ఆస్తిని నిర్వీర్యం చేశారు. ప్రస్తుతం డబుల్ డెక్కర్ బస్సును వినాయక సాగర్లోని చెత్త డంపింగ్ పాయింట్ వద్ద ఉంచడంతో తుప్పు పడుతోంది. ఆకట్టుకున్న డబుల్ డెక్కర్ జాతీయ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ నిబంధనలను అనుసరిస్తూ ఉత్పత్తయ్యే చెత్త నిర్వహణ మొదలు.. ప్లాస్టిక్ నిషేధం, ఉద్యోగులకు వంద ఈ స్కూటర్లు, పచ్చదనం పెంపు, సోలార్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి వంటి వాటిని విజయవం తంగా నిర్వహిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఎలక్ట్రికల్ బ్యాటరీ బస్సును నడపాలని నిర్ణయించింది. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పర్యాటకులను ఆకట్టుకోవడం, నగర వాసులకు కొత్త అనుభూతిని తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా మోడ్రన్ బ్యాటరీ బస్సును ఏర్పాటు చేశారు. కరకంబాడి రోడ్డు అన్నమయ్య ఇంజినీరింగ్ కళాశాల, శ్రీపద్మావతి మహిళా వర్సిటీ, మంగళం, లీలామహల్ కూడలి, పూర్ణకుంభం సర్కిల్, రామానుజకూడలి, లక్ష్మీపురం, అన్న మయ్యసర్కిల్, ఎమ్మార్పల్లి కూడలి నుంచి నూతనంగా నిర్మించిన సీతమ్మ రోడ్డు మీదుగా నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లలో కొన్ని రోజుల పాటు నగర వాసులను, పలు రాష్ట్రాల నుంచి విచ్చేసిన భక్తులను ఆకట్టుకుంది. ప్రతి రోజూ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, భక్తులు వందల సంఖ్యలో ప్రయాణించి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
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అదుపు తప్పిన ద్విచక్రవాహనం● వ్యక్తికి తీవ్ర గాయాలు తిరుపతి రూరల్: తిరుపతి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి, వకుళామాత ఆలయ సమీపంలోని ఒమేగా ఆస్పత్రి మలుపు వద్ద సోమవారం సాయంత్రం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. చంద్రగిరి మండలం, పిచ్చినాయుడుపల్లికి చెందిన గిరి ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రయాణిస్తుండగా అదుపుతప్పి కిందపడ్డాడు. ఈ ప్రమాదంలో అతని తలకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో స్థానికులు వెంటనే 108కు సమాచారం అందించారు. క్షతగాత్రుడిని తొలుత తిరుపతి రుయా ఆస్పత్రికి, అక్కడి నుంచి మెరుగైన చికిత్స కోసం ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు తెలిసింది. ఈ ఘటనపై తిరుపతి రూరల్ పోలీసులు వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. తిరుపతి యువకుడిపై తెలంగాణలో కేసు మేడిపల్లి (తెలంగాణా): తిరుపతికి చెందిన యువకుడు ఇన్స్ట్రాగామ్ ద్వారా పరిచయమైన వివాహితను వేధింపులకు గురిచేయడంతో ఆ యువకుడిపై తెలంగాణ రాష్ట్రం మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కేసు నమోదైంది. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. వీరారెడ్డినగర్ కాలనీకి చెందిన మహిళకు 2025 డిసెంబర్లో తిరుపతికి చెందిన చరణ్ అనే వ్యక్తి ఇన్స్ట్రాగామ్ ద్వారా పరిచయమయ్యాడు. మేకప్ ఆర్డర్లు ఇప్పిస్తానని చెప్పి ఆమె మొబైల్ నంబర్ తీసుకుని తరుచూ ఫొన్లో మాట్లాడేవాడు. ఈ ఏడాది ఎప్రిల్లో చరణ్ హైదరాబాద్కు వచ్చి చెంగిచెర్లలోని ఓ రెస్టారెంట్లో ఆమెను కలిశాడు. అనంతరం ఆమెకు తరచూ ఫోన్చేసి సంబంధం పెట్టుకోవాలని వేధించేవాడు. ఆమె నిరాకరించడంతో తన వద్ద ఉన్న ఫోటోలు, వీడియోలు, కాల్ రికార్డింగ్లు బంధువులకు, స్నేహితులకు పంపిస్తానని బెదిరించేవాడు. వేర్వేరు ఫోన్ నంబర్ల నుంచి ఫోన్చేసి ఇబ్బందులకు గురిచేసేవాడు. అదేవిధంగా ఆమె వద్ద నుంచి రూ.50వేల చొప్పున రెండుసార్లు నగదు తీసుకున్నాడు. ఒకసారి తిరిగి ఇచ్చేశాడు. మరోసారి 50వేలు చెల్లించకుండా వేధిస్తున్నాడు. దీంతో బాధితురాలు మేడిపల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదచేశారు. ఆమేరకు పోలీసులు కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తుచేస్తున్నారు.
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కంది, జొన్న పంటలే మేలుశ్రీకాళహస్తి రూరల్: ఎల్నినో ప్రభావం, వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అధిక నీరు అవసరమున్న పంటలకు బదులు కంది, జొన్న లాంటి ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై రైతులు దృష్టి సారించాలని ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ప్రొఫెసర్లు, ప్రాంతాయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం సీనియర్ శాస్త్రవేత్తలు, వ్యవసాయ కళాశాల విద్యార్థుల బృందం సూచించింది. ఈ మేరకు సోమవారం శ్రీకాళహస్తి డివిజన్ పరిధిలోని ఐదు మండలాల్లో క్షేత్ర స్థాయి పర్యటనలు నిర్వహించారు. రైతులతో కలిసి వరి పంట పొలాలను పరిశీలించారు. రాయలసీమ జోన్ పరిధిలోని ఐదు జిల్లాల్లో మే, జూన్, జూలై నెలల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదు కాలేదన్నారు. తీవ్ర వర్షాభావం కారణంగా భూగర్భ జలాలు అడుగంటి నీటి ఎద్దడి నెలకొందన్నారు. ప్రస్తుతం కోత దశలో ఉన్న పంటలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చి సరైన నీటి తడులు అందించాలని సూచించారు. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల్లోనూ ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు లేవని భారత వాతావరణ శాఖ పేకర్కొన్న నేపథ్యంలో తక్కువ నీరు అవసరమయ్యే కంది, జొన్న వంటి ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు రైతులు మొగ్గు చూపాలని సూచించారు. రాబోయే రబీ సీజన్లోనూ వరికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఇతర పంటలు సాగు చేయాలన్నారు. ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం నుంచి కలీముల్లా, మురళీకృష్ణ, ప్రతిమ ఆచార్య ఎన్.జి.రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి హేమలత, సుబ్రహ్మణ్యం, శ్రీకాళహస్తి డివిజన్ సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకులు పి.రమేష్రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
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డయల్ యువర్ సీఎండీకి 57 వినతులుతిరుపతి రూరల్: ఏపీ ఎస్పీడీసీఎల్ పరిధిలో విద్యుత్ సమస్యలను సత్వరం పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని ఆ సంస్థ సీఎండీ శివశంకర్ లోతేటి తెలిపారు. తిరుపతిలోని సంస్థ కార్పొరేట్ కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన డయల్ యువర్ సీఎండీ కార్యక్రమానికి 57 సమస్యలు వచ్చినట్టు పేర్కొన్నారు. ఇందులో సూళ్లురుపేటలోని డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ గురుకులంలో దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న విద్యుత్ సమస్యలు పరిష్కరించినట్టు తెలిపారు. సంస్థ డైరెక్టర్లు పి. అయూబాఖాన్, కె.గురవయ్య, కె.రామమోహన్రావు, చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్లు జె.రమణాదేవి, ఆర్. పద్మ, యం.మురళీకుమార్, ఎన్.శోభావా లెంటీనా, సిహెచ్ రామచంద్రరావు, కె.సంపత్కుమార్, ఎస్.రమణ, జనరల్ మేనేజర్లు శ్రీకాంత్, చక్రపాణి, జగదీష్, భాస్కర్రెడ్డి, లత పాల్గొన్నారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ రేపు ఏపీ ఎస్పీడీసీఎల్ పరిధిలోని నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, కడప, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లోని పారిశ్రామిక విద్యుత్ వినియోగదారుల సమస్యల సత్వర పరిష్కారానికి ఈనెల 5వ తేదీన ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించనున్నట్లు సీఎండీ పేర్కొన్నారు.
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ఆరుతడి పంటలు సాగు చేయండిఏర్పేడు: ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల ఏర్పడిన వర్షాభావ పరిస్థితుల దృష్ట్యా రైతులు ఆరుతడి పంటల సాగు చేయాలని తిరుపతి వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు రైతులకు సూచించారు. మండలంలోని అంజిమేడు, నచ్చనేరి గ్రామాల్లో వరి సాగును వారు విద్యార్థులతో కలిసి పరిశీలించి రైతులకు పలు సూచనలు చేశారు. ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల భూగర్భ జలాలు తగ్గినందున వరి పంటకు ఆరుతడులుగా నీరు పెట్టుకోవాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో తిరుపతి వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డా.మురళీకృష్ణ, ఏర్పేడు ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం చైర్మన్ కందాటి మహేష్రెడ్డి, అసోసియేట్ డీన్ హేమలత, శాస్త్రవేత్తలు డా.ప్రతిమ, డా.కరీముల్లా, డా.సుబ్రమణ్యం, డా.వేమన, డా.చలం, డా.శ్రీవల్లీ, డా. రమ్యశ్రీ,, శ్రీకాళహస్తి సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకులు రమేష్రెడ్డి, మండల వ్యవసాయ అధికారులు సాగరిక, సూర్యప్రకాష్రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
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వితంతువు పింఛన్ ఇప్పించండిమా భర్త క్యాన్సర్తో మృతి చెందారు. రెండేళ్లుగా కొత్త పింఛన్ల కోసం తిరిగి అలసిపోయాము. చివరికి నా భర్త మృతి చెందారు. కనీసం నాకై నా వితంతువు పింఛన్ ఇప్పించండి. –బీ.కోమల, హరిపురం కాలనీ, తిరుపతి నీరు లేక విద్యార్థినుల ఇబ్బందులు పుత్తూరులోని ప్రభుత్వ బాలికల జూనియర్ కళాశాలలో బోరు ఎండిపోయింది. తాగునీటి కోసం వి ద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నెల రోజు లుగా నీటి సౌకర్యం లేదు. మరుగుదొడ్ల వాడకం ఆగిపోయింది. ట్యాంకర్ ద్వారా అందించే నీరు ఏ మాత్రం సరిపోవడం లేదు. కొత్తగా బోరు బావిని ఏర్పాటు చేయండి. –ఆర్.పద్మావతి, ప్రభుత్వ బాలికల జూనియర్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్, పుత్తూరు
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దోసెల పెనంతో కొట్టి చంపేశాడు– అనుమానంతోనే భార్యపై దాడి తిరుపతి రూరల్: అనుమానమే.. పెనుభూతమై.. భార్యను కడతేర్చిన ఘటన తిరుపతి రూరల్ మండలం, వెంకటపతి నగర్లో సోమవారం చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల కథనం.. గురవమ్మ అలియాస్ కస్తూరి (21) అనే యువతిని ఆమె భర్త సురేష్ దారుణంగా హత్యచేశాడు. టిప్పర్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్న సురేష్ మద్యానికి బానిసై తరచూ భార్యతో గొడవపడేవాడు. భార్య చేతిలో ఫోన్ పట్టుకుంటే ఎవరితోనో వివాహేతర సంబంధం నడుపుతున్నట్టుగా భావించి తరచూ వేధించేవాడు. దీంతో ఇరువురి మధ్య వివాదం చోటుచేసుకుంది. ఎప్పటిలాగానే సోమవారం మధ్యాహ్నం మద్యం సేవించి ఇంటికి వచ్చిన సురేష్ తన భార్య కస్తూరి ఫోన్ ఇవ్వాలని అడిగాడు. అందుకు ఆమె నిరాకరించడంతో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ క్రమంలో తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనైన సురేష్ దోసెల పెనంతో కస్తూరి తలపై మోదాడు. దీంతో ఆమె అపస్మారక స్థితికి చేరుకుంది. స్థానికులు కస్తూరిని చికిత్స నిమిత్తం తిరుపతి రుయా ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికే కస్తూరి మృతి చెందినట్టు వైద్యులు నిర్ధారించారు. మృతురాలు కస్తూరి, సురేష్కు హర్షిత అనే మూడేళ్ల కుమార్తె ఉంది. తల్లి మృతితో ఆ చిన్నారి తల్లిలేని బిడ్డగా మిగిలింది. సమాచారం అందుకున్న తిరుపతి రూరల్ పోలీసులు ఆస్పత్రికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మృతురాలి భర్త సురేష్ను అదుపులోకి తీసుకున్న దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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దేవదాయ శాఖ భూమిలో ట్రెంచ్ ఏర్పాటురేణిగుంట: మండలంలోని తూకివాకం రెవెన్యూ సర్వే నం.6 మర్రిగుంట చెరువు వద్ద ఉన్న దేవదాయ శాఖ భూమిలోకి ఎవరూ ప్రవేశించకుండా సోమవారం ఎండోమెంట్ జిల్లా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో ట్రెంచ్ను తవ్వారు. ఇటీవల స్థానిక అధికార పార్టీ నాయకుల అండతో కొందరు ఇదే సర్వే నంబర్లో పది ఎకరాలు తమవని చెబుతూ ఆక్రమించుకునే ప్రయత్నం చేసిన విషయం విధితమే. అందులో భాగంగా దేవదాయ భూమి అన్యాక్రాంతం కాకుండా కాపాడేందుకు ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు. రామకృష్ణా మాట్లాడుతూ అనుమతులు లేకుండా దేవదాయ శాఖ భూముల లోకి ఎవరైనా ప్రవేశిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. నిందితుడి అరెస్ట్ రేణిగుంట: సహజీవనం చేసిన మహిళ తనతో మాట్లాడడం లేదన్న కారణంగా కత్తితో పొడిచిన ఘటనలో నిందితుడు పై హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేసిన గాజులమండ్యం పోలీసులు సోమవారం అరెస్టు చేసి న్యాయస్థానం ఎదుట హాజరు పరిచినట్లు రేణిగుంట రూరల్ సీఐ మంజునాథరెడ్డి తెలిపారు. ఆయన కథనం.. మండలంలోని రామకృష్ణాపురంలో నివాసముంటున్న ఆర్.కుమార్ తనతో గతంలో సహజీవనం చేసిన మహిళ ఫోన్ నంబర్ను బ్లాక్ చేయడంతో ఆమైపె ద్వేషం పెంచుకున్నాడు. ఈనెల 1వ తేదీ రేణిగుంట సంత సమీపంలో కత్తితో దాడి చేశాడు. ఈ ఘటనపై గాజుల మండ్యం పోలీస్ స్టేషన్లో హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడిని అరెస్టు చేసి విచారించగా నేరాన్ని అంగీకరించినట్టు సీఐ తెలిపారు. చోరీ కేసులో నిందితుడి అరెస్టు సత్యవేడు: దాసుకుప్పం, సురుటుపల్లి గ్రామా ల్లో పలువురి ఇళ్లల్లో చోరీకి సంబంధించిన కేసుల్లో దాసుకుప్పంకు చెందిన గోవర్దన్ (‘26) అనే పాత నేరస్తుడిని అరెస్టు చేసినట్లు ఎస్ఐ సాయినాథ్చౌదరి తెలిపారు. నిదితుడిపై పదికిపైగా కేసులు ఉండగా పలుమార్లు జైలుకు వెళ్లి వచ్చాడన్నారు. అతని వద్ద నుంచి చోరీ చేసిన బంగారం, నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు వెల్లడించారు. సోమవారం అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హాజరు పరచగా.. నిందితుడికి ఈనెల 17వ తేదీ వరకు రిమాండ్ విధించినట్టు చెప్పారు. భాకరాపేటలో మళ్లీ ఏనుగుల దండు భాకరాపేట: చిన్నగొట్టిగల్లు మండలం, భాకరాపేట పంచాయతీ పరిధిలో ఆదివారం రాత్రి ఏనుగుల గుంపు హల్చల్ చేసింది. పలు పంటలను తొక్కి నాశనం చేశాయి. గ్రామ శివారులోని రైతులకు చెందిన వరి పంటని పూర్తిగా తొక్కేశాయి. వీటితోపాటు ఇతర పొలాల్లోకి ప్రవేశించిన ఏనుగులు ఫెన్సింగ్, కంచెలు, కూసాలను విరగ్గొట్టాయి. రైతులు తీవ్ర నష్టానికి గురయ్యారు. ఏనుగుల సంచారంతో గ్రామస్తులు రాత్రంతా కంటిమీద కునుకులేకుండా గడపాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. స్కానింగ్ సెంటర్లో తనిఖీలు చిత్తూరు రూరల్(కాణిపాకం): చిత్తూరు నగరం మురుకంబట్టులోని అపోలో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్, అపోలో క్లినిక్లో ఉన్న స్కానింగ్ సెంటర్ను సోమవారం జిల్లా అదనపు వైద్య, ఆరోగ్య అధికారి జి.వెంకటప్రసాద్ తనిఖీ చేశారు. చేంజ్ ఆఫ్ అడ్రస్, స్కానింగ్ సెంటర్లో అందిస్తున్న సేవలపై ఆరా తీశారు.
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లోకేష్ అవినీతి వల్లే డీఎస్సీలో అక్రమాలు● నేడు తిరుపతిలో డీఎస్సీ అక్రమాలపై సమావేశం ● తిరుపతి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త భూమన అభినయ్రెడ్డి తిరుపతి మంగళం : మంత్రి నారా లోకేష్ అవినీతి వల్లే డీఎస్సీ లో అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయని వైఎస్సార్సీపీ తిరుపతి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త భూమన అభినయ్రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్.జగన్మోహన్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ జరపాలని, కారకుడైన మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్తో మంగళవారం ఉదయం 9గంటలకు పద్మావతిపురంలోని పార్టీ జిల్లా కార్యాలయంలో తిరుపతి నియోజకవర్గ పార్టీ శ్రేణులతో సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సమావేశానికి ముఖ్యఅతిథిగా చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు భూమన కరుణాకరరెడ్డి పాల్గొంటారన్నారు. తిరుపతి నగరంలోని పార్టీ శ్రేణులంతా ఈ సమావేశానికి హాజరుకావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. రైతు బజారులో తక్కువ ధరకే బియ్యం తిరుపతి అర్బన్: రైతు బజారులో తెల్ల రేషన్కార్డు ఉన్న వారికి తక్కువ ధరలకే బియ్యాన్ని పంపిణీ చేయడానికి సివిల్ సప్లై విభాగం ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసినట్టు కలెక్టర్ ఎస్.వెంకటేశ్వర్ వెల్లడించారు. సోమవారం తిరుపతి అన్నమయ్యసర్కిల్ సమీపంలోని రైతు బజారులో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కౌంటర్ను కలెక్టర్తోపాటు జాయింట్ కలెక్టర్ గోవిందరావు, స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు, తుడా చైర్మన్ డాలర్ దివాకర్రెడ్డి, సివిల్ సప్లై జిల్లా అధికారి శేషాచలం రాజు, ఆర్డీవో రామ్మోహన్, మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారి సురేంద్రబాబు, తిరుపతి అర్బన్ తహసీల్దార్ సురేష్బాబుతో కలసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా 28 చోట్ల బియ్యాన్ని తక్కువ ధరకు అందించనున్నట్టు తెలిపారు. కిలో బియ్యం పై రూ.10 నుంచి రూ.14 వరకు తగ్గుతుందని, స్టీమ్ బియ్యం(బీపీటీ) బహిరంగ మార్కెట్ ధర కేజీ రూ.62 ఉండగా అదేబియ్యం రైతు బజారులో రూ.52 చొప్పున, అలాగే రా బియ్యం రూ.50 చొప్పున పంపిణీ చేయనున్నట్టు తెలిపారు. రికగ్నిషన్ ఫీజు 31లోపు చెల్లించాలి తిరుపతి సిటీ: జిల్లాలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు జూనియర్ కళాశాలల్లో 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ప్రవేశాలు పొందిన జనరల్, ఒకేషన్లతో సహా ప్రతి విద్యార్థి రూ. 210 ఈనెల 31వ తేదీలోపు బోర్డు ఆఫ్ ఇంటర్మీడియెట్ చెల్లించాల్సి ఉంటుందని ఆర్ఐఓ గోపాల్రెడ్డి తెలిపారు. ఆయా కళాశాలలు ఆన్లైన్లో తమ లాగిన్ ద్వారా బోర్డుకు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని, ఇప్పటికే జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు జూనియర్ కళాశాలల యాజమాన్యాలకు సమాచారం అందించామని తెలియజేశారు. టెట్కు ఏర్పాట్లు పూర్తి తిరుపతి ఎడ్యుకేషన్ : తిరుపతి జిల్లాలో ఈనెల 5 నుంచి 21వ తేదీ వరకు ఏపీ టెట్ (టీచర్స్ ఎలిజిబిలిటి టెస్ట్)–2026 పరీక్షల నిర్వహణకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు డీఈఓ కేవీఎన్.కుమార్ తెలిపారు. కంప్యూటర్ ఆధారితంగా నిర్వహించే ఈ పరీక్షలకు జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 11,991 మంది అభ్యర్థులు హాజరుకానున్నట్లు తెలిపారు. వీరి కోసం తిరుపతి జిల్లాలో 2, చైన్నెలో మూడు మొత్తం ఐదు పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. అందులో జూపార్కు వద్ద ఉన్న అయాన్ డిజిటల్ జోన్లో 10,422 మంది, పుత్తూరులోని సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో 1,105 మంది, చైన్నె మనిమంగళంలోని అయాన్ డిజిటల్ జోన్లో 117 మంది, చైన్నెలోని శ్రీజయరామ్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో 45 మంది, చైన్నె పీఎస్బీ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో 302 మంది, మొత్తం 11,991 మంది హాజరుకానున్నట్లు తెలిపారు. అలాగే ప్రత్యేకావసరాల అభ్యర్థులు 49 మంది స్క్రైబ్లను వివిధ సెక్షన్లకు అనుగుణంగా కేటాయించినట్లు తెలిపారు. ప్రతి రోజు ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు అలాగే మధ్యాహ్నం 2.30 నుంచి 5 గంటల వరకు పరీక్షలను ఆన్లైన్ ద్వారా నిర్వహించనున్నట్టు తెలిపారు.
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రుణాల పంపిణీని వేగవంతం చేయండిచంద్రగిరి: కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఎంఎస్ఎంఈ, ప్రభుత్వ పథకాలు, రిటైల్ రంగాల్లో రుణాల పంపిణీని వేగవంతం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంకు(ఏపీజీబీ) చైర్మన్ ప్రమోద్కుమార్రెడ్డి సిబ్బందిని ఆదేశించారు. సోమవారం తిరుచానూరులోని ఆ బ్యాంకు శాఖలో రీజియన్ బ్యాంక్ మేనేజర్ల సమావేశం నిర్వహించారు. బ్యాంకు బలమైన ఆర్థిక స్థితిని ఆయన గుర్తుచేస్తూ రాష్ట్రంలోనే డిపాజిట్లపై అత్యధిక వడ్డీ రేట్లను ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంకు అందిస్తోందన్నారు. జులై 31 నాటికి బ్యాంకు మొత్తం రూ.1.42 లక్షల కోట్ల వ్యాపారం జరిపిందని వివరించారు. ఈ సందర్భంగా డిజిటిల్ బ్యాంకింగ్ను ప్రోత్సహించడం, ఖాతాదారుల సౌకర్యార్థం తిరుచానూరు శాఖలో ఫేస్ పే కియోస్కోను ఆయన ప్రారంభించారు. అదే విధంగా బాకు అందిస్తున్న వివిధ రకాల ఉత్పత్తులు, సేవలపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు ప్రచార వాహనాన్ని జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
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కట్టెల లారీని ఢీకొన్న స్కూటీ– యువకుడి మృతి తిరుపతి రూరల్: తిరుపతి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓటేరు గ్రామ సమీపంలోని పూతలపుట్టు – నాయుడుపేట జాతీయ రహదారిపై ఆదివారం అర్ధరాత్రి జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ యువకుడు మృతి చెందగా మరో యువకుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. పోలీసుల వివరాల మేరకు.. తాజ్ హోటల్ జంక్షన్ వద్ద వంతెన నిర్మాణ పనుల కారణంగా సర్వీస్ రోడ్డును ఏర్పాటు చేశారు. అదే రోడ్డులో సెవెన్ హిల్స్ హోటల్ వద్ద కట్టెల లోడ్డు లారీని రోడ్డుపై నిలిపివేశారు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం రాత్రి సుమారు 11.50 గంటల సమయంలో సదరన్ స్పైస్ హోటల్ వైపు నుంచి రేణిగుంట రోడ్డు వైపు వేదాంతపురం పంచాయతీకి చెందిన టి.సురేష్ (26) ఎన్.వంశీ ఆచారి స్కూటీపై వెళుతూ రోడ్డుపై నిలిపి ఉన్న లారీని గుర్తించక వెనుక నుంచి బలంగా ఢీకొన్నారు. ఈ ప్రమాదంలో టి.సురేష్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన వంశీ ఆచారిని చికిత్స నిమిత్తం తిరుపతిలోని ఓ ప్రయివేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఘటనపై తిరుపతి రూరల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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సిరివారు!తిరుమల: తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారికి భక్తులు సమర్పిస్తున్న హుండీ కానుకలు కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. టీటీడీ చరిత్రలో తొలి సారిగా జూలైలో అత్యధికంగా రూ.140.28 కోట్ల హుండీ ఆదాయం నమోదైంది. ప్రస్తుత ఏడాది జనవరి నుంచి జూలై వరకు స్వామివారికి హుండీ ద్వారా లభించిన మొత్తం ఆదాయం రూ.861 కోట్లకు చేరుకుంది. సాధారణంగా రోజుకు రూ.3 కోట్లకు పైగా హుండీ ఆదాయం లభిస్తుండగా, రద్దీ రోజుల్లో అది రూ.4 కోట్ల నుంచి రూ.5 కోట్లకు పైగా నమోదవుతోంది. రూ.120 కోట్లకు పైగా.. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి హుండీ ఆదాయం స్థిరంగా అధిక స్థాయిలో నమోదవుతోంది. జనవరిలో రూ.124 కోట్లు, ఫిబ్రవరిలో రూ.106 కోట్లు, మార్చిలో రూ.125 కోట్లు, ఏప్రిల్లో రూ.115 కోట్లు, మేలో రూ.120 కోట్లు, జూన్లో రూ.128 కోట్లు, జూలైలో అత్యధికంగా రూ.140.28 కోట్లు హుండీ ద్వారా లభించింది. గత ఏడు నెలల్లో ఐదు నెలలు రూ.120 కోట్ల మార్కును దాటడం విశేషంగా నిలిచింది. ఈ ఏడాది కొత్త రికార్డుకు అవకాశం రానున్న బ్రహ్మోత్సవాలు, సెలవు దినాలు, పండుగల నేపథ్యంలో తిరుమలకు భక్తుల రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇదే స్థాయిలో హుండీ సమర్పణలు కొనసాగితే, 2026లో శ్రీవారికి హుండీ ద్వారా ఇప్పటివరకు ఎన్నడూ లేనంత అధిక ఆదాయం నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని టీటీడీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. జూలైలో శ్రీవారి హుండీకి రికార్డు స్థాయిలో కానుకలు పెరిగిన ఆదాయం ప్రస్తుత ఏడాది తొలి ఏడు నెలల్లో సుమారు 1.62 కోట్ల మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. భక్తుల రద్దీ పెరగడంతో హుండీ ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా జూలైలో రెండు రోజులు హుండీ ఆదాయం రూ.5 కోట్ల మార్కును దాటగా, అనేక రోజుల్లో రూ.4 కోట్లకు పైగా నమోదైంది. ఈ కారణంగానే నెలవారీ హుండీ ఆదాయం తొలిసారిగా రూ.140 కోట్ల మార్కును అధిగమించింది.
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తిరుపతిలో చోరీ కలకలం..ఆంధ్రప్రదేశ్: తిరుపతి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి భవాని నగర్లో చోరీ ఘటన కలకలం రేపింది. ఒంటరిగా నివసిస్తున్న లక్ష్మి అనే మహిళ ఇంటిలో గుర్తుతెలియని దుండగుడు చోరీకి పాల్పడ్డాడు.బాధితురాలు ఇంటి ఆరుబయట నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన దొంగ, బీరువాలో భద్రపరిచిన సుమారు 30 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను అపహరించినట్లు సమాచారం. ఉదయం లేచి చూసిన బాధితురాలు నగలు కనిపించకపోవడంతో వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించింది.దీంతో బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన ఈస్ట్ పోలీసులు ఎస్సై ప్రసాద్ ఆధారాలను సేకరించి, పరిసర ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజ్ను పరిశీలించారు. అయితే, నిందితుడిని గుర్తించి త్వరలోనే అరెస్ట్ చేస్తామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
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దళితుల ప్రాణాలకు భద్రత లేదుచంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో దళితుల ప్రాణాలకు భద్రత లేకుండా పోతోంది. ఆయన కు దళితుల పట్ల చులకన భావం ఎక్కువ. అప్పుడప్పు డు ఆయన పార్టీ వారితో దళి తులపై దాడులు చేయించి శునకానందం పొందు తుంటారు. దళితులు తిరిగబడితే ప్రభుత్వం కూలిపోతుందన్న నగ్న సత్యాన్ని చంద్రబాబు గుర్తుంచుకోవాలి. – నల్లాని బాబు, వైఎస్ఆర్ సీపీ ఎస్సీ సెల్ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి దళితుల జోలికి వస్తే తాట తీస్తాం టీడీపీ గూండాల ఆగడా లు శృతి మించుతున్నాయి. దళితులు ఏం పాపం చేశార ని దాడులు చేస్తున్నారు. పదిమందికి మంచి చేయడానికి వచ్చిన దళితులపై బరితెగించి దాడి చేస్తారా..? మీ పతనం ఆరంభమైంది. దళితుల జోలికి వస్తే ఎవ్వరినైనా తాట తీస్తాం. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం దళిత వ్యతిరేకి ప్రభుత్వం. – కోటూరు ఆంజనేయులు, వైఎస్ఆర్ సీపీ ఎస్సీసెల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు దళితులకు బతికే హక్కు లేదా? కూటమి ప్రభుత్వంలో దళితులకు అందరితో సమానంగా బతికే హక్కు లేదా? అన్యాయాన్ని ప్రశ్నిస్తే చంపేస్తారా? చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వస్తే దళిత జాతి భయపడే పరిస్థితి. దళితులు కన్నెర్రజేస్తే నీ కుర్చీ కూలడం ఖాయం. దళితులపై దాడి చేసిన వారిని వెంటనే అరెస్టు చేయకుంటే పోలీస్ స్టేషన్ను ముట్టడిస్తాం. – జయకర్, ఎంపీటీసీ, గాంధీపురం, తిరుపతి రూరల్ దళితులంటే చంద్రబాబుకు గిట్టదు చంద్రబాబు అధికారం కోసం మాయమాటలు చెప్పి నమ్మిస్తారు. తర్వాత దళితులను దూరం పెడతా రు. దళిత బిడ్డలను అంతం చేస్తారు. దళితులకు చదువులను దూరం చేస్తారు. అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించే హక్కు లేకుండా తన పార్టీ గూండాలతో దాడులు చేయిస్తారు. ఆయనకు దళితులంటే గిట్టదు. – ప్రేమ్కుమార్, ఎస్వీయూ వైఎస్ఆర్ సీపీ విద్యార్థి సంఘం అధ్యక్షుడు
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తిరుపతి ఐఐటీ త్రైపాక్షిక ఒప్పందంఏర్పేడు: రాష్ట్రంలో సౌర ఉత్పాదక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు తిరుపతి ఐఐటీ, ఆస్ట్రేలియా సిడ్నీ యూఎన్ఎస్ డబ్ల్యూ, కోఈఈటీలతో అమరావతిలో జరిగిన ఓ సదస్సులో త్రైపాక్షిక అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. మంత్రి నారా లోకేష్ సమక్షంలో తిరుపతి ఐఐటీ, ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీకి చెందిన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ న్యూ సౌత్ వేల్స్ (యూఎన్ఎస్డబ్ల్యూ), విశాఖపట్నంలోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ (కోఈఈటీ)తో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. సౌర ఫోటోవోల్టాయిక్ ఉత్పాదక రంగం, రీసైక్లింగ్, విద్య, కార్మిక శక్తి అభివృద్ధి, పారిశ్రామిక భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించే లక్ష్యంతో మూడు సంస్థలు సమష్టిగా కలసి పని చేస్తాయని ఐఐటీ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ కేఎన్ సత్యనారాయణ తెలిపారు. ఒప్పందం ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ సంస్థల సహకారంతో సోలార్ సెల్ తయారీ, విశ్వసనీయత ఇంజనీరింగ్లో తన పరిశోధనా నైపుణ్యాన్ని అందిస్తుందన్నారు. తిరుపతి ఐఐటీ ఈ కేంద్రాన్ని స్థాపించడానికి విద్యా మౌలిక సదుపాయాలు, అధ్యాపకులు, పరిశోధన సహకారాన్ని అందిస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఏపీఎస్పీ డీసీఎల్ ఈఈటీ చీఫ్ జీఎం డీ.సుమన్ కళ్యాణి, సిడ్నీ యూనివర్శిటీ ప్రో వైస్–చాన్స్లర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రొఫెసర్ లిజా జాంబర్లాన్, ఐఐటీ డీన్ ప్రొఫెసర్ అరుణ్ కె.తంగిరాల పాల్గొన్నారు. యువకుడిపై కత్తులతో దాడి – చికిత్స పొందుతూ మృతి శ్రీకాళహస్తి:శ్రీకాళహస్తిలో ఓ యువకుడిపై కత్తులతో దాడి చేయడం కలకలం రేపింది. వివరాలు.. పట్టణంలోని స్వర్ణముఖి కరకట్ట మీద కొండమిట్ట ప్రాంతానికి చెందిన శివ(34) అనే యువకుడిపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కత్తులతో దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచారు. స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో ఘటనా స్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు గాయపడిన శివను స్థానిక ప్రభు త్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడి నుంచి మెరుగైన వైద్యం కోసం తిరుపతిలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ శివ మృతి చెందినట్లు సమాచారం. ఘటనపై శ్రీకాళహస్తి ఒకటో పట్టణ సీఐ వెంకటేశ్వర్లు స్పందిస్తూ, హత్యకు దారితీసిన పరిస్థితులపై అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేపట్టామన్నారు. నిందితులను త్వరలోనే గుర్తించి అరెస్టు చేస్తామని పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనకు గల కారణాలు, దాడికి పాల్పడిన వ్యక్తుల వివరాలు ఇంకా తెలియరాలేదన్నారు.
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టీడీపీ నేతల దోపిడీ రాజ్యంపెళ్లకూరు: అధికార అండతో టీడీపీ నాయకులు ‘మాఫియా డాన్ల’ అవతారమెత్తుతున్నారు. కొండలు, గుట్టలు, చెరువులు, కాలువలు, అటవీ భూములను భారీ యంత్రాలతో కొల్లగొడుతున్నారు. నాయుడుపేట, దొరవారిసత్రం, మేనకూరు ప్రాంతాల్లో ఇటుక బట్టీలు, వెంచర్లు, పరిశ్రమలకు లారీలు, టిప్పర్లు, ట్రాక్టర్లు ద్వారా యథేచ్ఛగా మట్టి, గ్రావెల్ విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. టీడీపీ నాయకుల అనుమతుల మాటున చెంబేడు, రోసనూరు చెరువుల్లో యంత్రాలతో మట్టి, గ్రావెల్ను ఇష్టారాజ్యంగా తవ్వేస్తున్నారు. నాయుడుపేట, మేనకూరు ప్రాంతాల పరిధిలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేస్తున్న లేఅవుట్లకు తరలించి జేబులు నింపుకుంటున్నారు. చెరువుల్లో గ్రావెల్ తవ్వకాలు చేపట్టరాదని కోర్టు ఆదేశాలు ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడి టీడీపీ నాయకులు పట్టించుకోవడం లేదు. ఈ విషయమై స్థానిక తహసీల్దార్ హరికృష్ణను వివరణ కోరగా ఇరిగేషన్, మైనింగ్ అధికారుల నుంచి అనుమతులు పొందినట్లు తెలిపారు. అయితే ఇక్కడ జరుగుతున్న అధికార పార్టీ నేతల దోపిడీని కలెక్టర్ నేరుగా పర్యవేక్షించి అవినీతి నేతలపై చట్ట పరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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గాయపడిన వారిపైనే కేసులా?●‘మాకు రెడ్బుక్ రాజ్యాంగం వద్దు.. అంబేడ్కర్ రాసిన రాజ్యాంగమే ముద్దు.. తిరుపతి పోలీసులు అంబేడ్కర్ రాజ్యాంగాన్ని మరిచిపోయి రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేస్తున్నారా? అందుకే దళితులపై దాడి చేసిన వారిని అరెస్టు చేయకుండా గాయపడిన దళితులపైనే కౌంటర్ కేసు పెట్టారు.. దళితులపై దాడి చేసిన వారిని శిక్షించకుండా బాధితులపై కౌంటర్ కేసు పెట్టాలని భారత రాజ్యాంగంలో రాసి ఉందా..? ఇంక దళితులకు న్యాయం ఎక్కడ జరుగుతుంది?’ అని దళిత సంఘాల నేతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తిరుపతి రూరల్ : దళితులపై దాడి చేసిన వారిని శిక్షించాలని కోరుతూ బాధితులు, దళిత సంఘాల నేతలు ఆదివారం ఉదయం తిరుపతి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ ముందు పెద్ద ఎత్తున నిరసన చేపట్టారు. వారికి వైఎస్ఆర్ సీపీ తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల అధ్యక్షుడు భూమన కరుణాకరరెడ్డి మద్దుతు తెలిపి పోలీస్ స్టేషన్ ముందు నడిరోడ్డుపై కూర్చుని నిరసన తెలిపారు. దళితులపై దాడి చేసిన వారిని వెంటనే అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. తిరుపతి జిల్లా పోలీసులు ఏ చట్టాన్ని అమలు చేస్తున్నారో ప్రజలకు చెప్పాలన్నారు. దళిత సంఘాల నాయకులు మాట్లాడుతూ ప్రజలకు ఉపయోగపడే తాగునీటి బోరును టీడీపీ గూండాలు కబ్జా చేసి పెద్ద షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కడుతుంటే అంబేడ్కర్ బొమ్మతో నిరసన తెలిపినందుకు మూకుమ్మడిగా దాడి చేయడం దారుణమన్నారు. పోలీసులు ప్రేక్షకపాత్ర పోసించడం ఏమిటని నిలదీశారు. పోలీసుల ముందే దళితులపై దాడి చేసినా ఎందుకు అరెస్టు చేయలేదని ప్రశ్నించారు. పటిష్ట భద్రత తిరుపతి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ ముందు ఆందోళనకు దళిత సంఘాల నాయకులు, భూమన కరుణాకరరెడ్డి వస్తున్నట్టు తెలుసుకున్న పోలీసులు పటిష్ట భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. స్పెషల్ పార్టీ పోలీసులను రంగంలోకి దించి స్టేషన్ లోపలికి ఎవ్వరినీ రానీయకుండా అడ్డుకున్నారు. నిరసన కారులు రోడ్డుపై కూర్చోగానే ట్రాఫిక్ను దారి మళ్లించారు. కొంతసేపటి తర్వాత భూమనతో చర్చించి దాడి చేసిన వారిపై చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. పోలీసులు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మూడు రోజుల్లో నిందితులు అరెస్టు కాకుంటే మరోసారి ఉద్యమిస్తామని దళిత సంఘాల నేతలు హెచ్చరించారు. ఆ తర్వాత ఆందోళనను విరమించారు. దళితులపై దాడి చేసిన వారిని ఎందుకు అరెస్టు చేయలేదు?
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ఇన్స్పైర్ అవుదాం!తిరుపతి ఎడ్యుకేషన్ : పోటీ ప్రపంచంతో పోటీ పడేందుకు కొత్త ఇన్నోవేషన్లతోనే సాధ్యం. దీనికోసం శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాలను అభివృద్ధి చేసి ఎక్కువ మంది శాస్త్రవేత్తలను తీర్చిదిద్దేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అడుగులువేస్తోంది. మేక్ ఇన్ ఇండియా పేరుతో కొత్తకొత్త ఆవిష్కరణలకు అడుగులు పడేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇందుకు అనుగుణంగానే పాఠశాల స్థాయి నుంచే విద్యార్థులను పరిశోధనల వైపుకు నడిపిస్తోంది. వారి చిట్టి మేధస్సుకు పదునుపెట్టించి వినూత్న ఆవిష్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టిస్తోంది. విద్యార్థులు రూపొందించే ఆవిష్కరణలు మెరుగుపడాలన్నదే ఇన్స్పైర్ మనక్ ముఖ్య ఉద్దేశం. అందులో భాగంగానే కేంద్ర సాంకేతిక మండలి, నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్ సంయుక్తంగా ప్రతి ఏటా ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులకు ఇన్స్పైర్ మనక్ పేరిట సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్లు నిర్వహిస్తోంది. 2026–27వ సంవత్సరానికి సంబంధించి నామినేషన్లను ఆహ్వానిస్తోంది. తిరుపతి జిల్లాలోని అన్ని యాజమాన్య పాఠశాలల్లో 6 నుంచి పదో తరగతి చదివే విద్యార్థులు ఈ ఇన్స్పైర్కు అర్హులు. వీరు తమ గైడ్ టీచర్ల సహాయంతో కొత్త ఐడియాలతో వినూత్న ప్రయోగాలు చేపట్టవచ్చు. పోటీ విధానం ఇలా.. ప్రతి జిల్లా నుంచి పంపిన నామినేషన్లను పరిశీలించి ఎంపిక చేసిన ఉత్తమ ప్రదర్శనలను జిల్లా స్థాయిలో ప్రదర్శనకు అనుమతి ఉంటుంది. ఎంపికై న ప్రాజెక్టును రూపొందించడానికి వీలుగా ప్రభుత్వమే విద్యార్థి ఖాతాలో రూ.10 వేలు జమచేస్తుంది. జిల్లా స్థాయి ప్రదర్శనలో ఎంపికయ్యే ప్రాజెక్టులు రాష్ట్ర స్థాయి ప్రదర్శనకు, అక్కడ ఎంపికయ్యేవి జాతీయ స్థాయి ప్రదర్శనకు అనుమతిస్తారు. జాతీయ స్థాయి వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనకు ఎంపికై న బాల శాస్రవేత్తకు రూ.25వేల వరకు తమ ప్రాజెక్ట్ మెరుగు పరుచుకునేందుకు కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ అదనపు నిధులు కేటాయిస్తుంది. ఈ పోటీల్లో ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి రాష్ట్ర పతి భవన్, జపాన్ సందర్శనలతో పాటు ఉత్తమ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. జాతీయ స్థాయికి ఎంపికై న ప్రాజెక్టులకు పేటెంట్ లభించే అవకాశం కూడా ఉంది. దరఖాస్తు ఎలా చేసుకోవాలి? ఇన్స్పైర్ మనక్లో పాల్గొనేందుకు విద్యార్థులు ముందుగా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ.ఐఎన్ఎస్పీఐఆర్ఈఏబ్ల్యూఏఆర్డీఎస్ అండ్ డీఎస్టీ.జీఓవీ.ఇన్ వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేసి స్కూల్ అథారిటీ ఆప్షన్ను ఎంపిక చేయాలి. అందులో న్యూరిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్లోకి వెళ్లి పాఠశాలకు సంబంధించిన వివరాలను నమోదు చేసి సేవ్ చేయాలి. ఇలా వచ్చిన దరఖాస్తులన్నింటినీ జిల్లా అథారిటీ పరిశీలించి ఆమోదించిన తరువాత మనం ఇచ్చిన మెయిల్ ఐడీకి యూజర్ ఐడీతో కూడిన లింకు వస్తుంది. ఆ ఐడీతో పాస్వర్డ్ క్రియోట్ చేయాలి. అనంతరం విద్యార్థుల ప్రాజెక్టు వివరాలను అందులో నమోదు చేయాలి (లేదా) ఇన్స్పైర్ మనక్ యాప్లో విద్యార్థి ఆధారు నెంబరు, బ్యాంకు వివరాలు, పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటో ద్వారా స్కూల్ లాగిన్లో ఓపెన్ చేసి 100 పదాలలోపు ఉండేలా సంక్షిప్తంగా ప్రాజెక్టు వివరాలను నమోదు చేయాలి. సెప్టెంబర్ 15వ తేదీలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వినూత్న ఆలోచనతో అందలం మూస పద్ధతిలో కాకుండా వినూత్నంగా ఆలోచిస్తే అందలం ఎక్కగలమని రేణిగుంట మండలం, గుత్తివారిపల్లి జెడ్పీ హైస్కూల్ విద్యార్థిని గొల్లపల్లి రేష్మ నిరూపించింది. 2024–25వ సంవత్సరానికి సంబంధించి నిర్వహించిన ఇన్స్పైర్ మనక్లో గైడ్ టీచర్ పి.మునిరెడ్డి పర్యవేక్షణలో బాయిల్డ్ ఎగ్ షెల్ పీలెర్ ప్రాజెక్టును ప్రదర్శించి జాతీయ స్థాయికి ఎంపికయ్యింది. ఈ ఏడాది జూన్ 28నుంచి జూలై 4వ తేదీ వరకు జపాన్కు వెళ్లడంతోపాటు, సకూర పట్టణంలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ వైజ్ఞానిక సదస్సులో పాల్గొనింది. కొత్త ఇన్నోవేషన్కు శ్రీకారం చుడుదాం రండి బాల శాస్త్రవేత్తలుగా అడుగులు పడాలి సరికొత్త ఆవిష్కరణలకు బీజం పడాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇన్స్పైర్ మనక్ ప్రతి ఏటా నిర్వహిస్తోంది. విద్యార్థుల్లో దాగున్న ప్రతిభ, సృజనాత్మకతను గుర్తించి వారిని బాలశాస్త్రవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఉపాధ్యాయులు కృషి చేయాలి. ఈ ఏడాది ఇన్స్పైర్ మనక్కు జిల్లా నుంచి అత్యధికంగా నామినేషన్లు వచ్చేలా విద్యాశాఖాధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి. – డాక్టర్ ఎస్.వెంకటేశ్వర్, జిల్లా కలెక్టర్, తిరుపతి ఆవిష్కరణలకు వేదిక ఇన్స్పైర్ మనక్ సరికొత్త ఆలోచనలకు ఇన్స్పైర్ మనక్ చక్కని వేదిక. జిల్లాలోని అన్ని యాజమా న్య ప్రాథమికోన్నత, ఉన్న త పాఠశాలల్లో 6 నుంచి పదో తరగతి చదివే విద్యార్థులు ఇందుకు అర్హులు. సెప్టెంబర్ 15వ తేదీలోపు విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకునేలా సైన్సు ఉపాధ్యాయులు ప్రోత్సహించాలి. ప్రతి పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు 100శాతం నమోదయ్యేలా కృషి చేయాలి. – కేవీఎన్.కుమార్, డీఈఓ, తిరుపతి వినూత్న ఆలోచతోనే విజయం అందరిలా కాకుండా వినూత్నంగా అలోచించినప్పుడే విజయాన్ని అందుకోగలం. అందుకు మా విద్యార్థిని రేష్మ చక్కని ఉదాహరణ. సైన్స్ ప్రయోగాలపై ఆసక్తి ఉన్న తను మధ్యాహ్న భోజనంలో గుడ్లు పెంకులను తీయడానికి పడుతున్న శ్రమని గుర్తించింది. దీనికి సులువైన మార్గాన్ని కనిపెట్టాలన్న ఆలోచనతో నన్ను సంప్రదించింది. కొత్త ఐడియాతో బాయిల్డ్ ఎగ్ షెల్ పీలెర్ ప్రాజెక్టును రూపకల్పన చేసి విజయం సాధించడంతో పాటు జపాన్కు వెళ్లే అవకాశం కలిగినందుకు సంతోషంగా ఉంది. – పి.మునిరెడ్డి, సైన్స్ టీచర్, జెడ్పీ హైస్కూల్ ప్లస్, పద్మావతీపురం, తిరుపతి జపాన్లో చదివే అవకాశం గత ఏడాది నేను రూపొందించిన బాయిల్డ్ ఎగ్ షెల్ పీలెర్ ప్రాజెక్టు జాతీయ స్థాయికి ఎంపికవ్వడంతో పాటు జపాన్ దేశాన్ని సందర్శించే అవకాశం లభించింది. అంతర్జాతీయ వైజానిక ప్రదర్శనలో ఎన్నో విషయాలను తెలుసుకున్నాను. జపనీయుల సంస్కృతి, వారి ఆచార వ్యవహరాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. పై చదువులకు జపాన్లో చదివేందుకు ఆ దేశం నాకు అనుమతివ్వడం సంతోషంగా ఉంది. నాకు సహకారం అందించిన గైడ్ టీచర్ మునిరెడ్డి, ప్రధానోపాధ్యాయులు విజయభాస్కర్రెడ్డి, డీఈఓ కేవీఎన్.కుమార్, సైన్స్ అధికారి భానుప్రసాద్, జిల్లా కలెక్టర్, ఇతర ఉన్నతాధికారులు, నా తల్లిదండ్రులకు కృతజ్ఞతలు. – గొల్లపల్లి రేష్మ, ఇన్స్పైర్ మనక్–2024–25 విజేత, గుత్తివారిపల్లి నిబంధనలు ఇవే.. అన్ని యాజమాన్య పాఠశాలల్లో 6 నుంచి పదో తరగతి వరకు చదివే విద్యార్థులు పాల్గొనవచ్చు. ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలు 3 ప్రాజెక్టులు, ఉన్నత పాఠశాలలు 5 ప్రాజెక్టులు, హైస్కూల్ ప్లస్లు 7 ప్రాజెక్టులను రూపొందించాలి. సమాజంలో ప్రజలు ఎదుర్కొనే సమస్యలు, నిత్య జీవిత సమస్యలు, రైతు కూలీల సమస్యలు, వ్యవసాయ సంబంధిత సమస్యలపై సృజనాత్మక నవీన పద్ధతిలో పరిష్కారం చూపించేందుకు వీలుంటుంది. ఈ ఏడాది డిజిటల్ ఇండియా, స్కిల్ ఇండియా, సమాజాభివృద్ధి, క్లీన్ ఇండియా అంశాలకు అనుగుణంగా ప్రాజెక్టులను రూపొందించాలి. నమోదు ప్రక్రియ ఇలా.. విద్యార్థులు తమ గైడ్ టీచర్ మార్గదర్శకత్వంలో ఈ పోటీల్లో పాల్గొనవచ్చు. విద్యార్థి పేరు, తండ్రి పేరు, తరగతి, విద్యార్థికి సంబంధించిన బ్యాంకు ఖాతా నంబరు, ఆధార్ కార్డు నంబరుతో నమోదు చేసుకోవాలి. ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన వివరాలను రాతపూర్వకంగా పొందుపర్చి సంబంధిత రైటప్ను ఇన్స్పైర్ మనక్ యాప్లో నమోదు చేయాలి. ప్రాజెక్టు పేరు, శాస్త్ర, సాంకేతికతకు సంబంధించిన అంశాలు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
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శ్రీవారి దర్శనానికి 10 గంటలుతిరుమల: తిరుమలలో ఆదివారం భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది. క్యూకాంప్లెక్స్లోని 31 కంపార్ట్మెంట్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి. శనివారం అర్ధరాత్రి వరకు 86,231 మంది స్వామిని దర్శించుకున్నారు. 32,017 మంది భక్తులు తలనీలాలు అర్పించారు. స్వామివారికి కానుకల రూపంలో హుండీలో రూ.4.73 కోట్లు సమర్పించారు. టైంస్లాట్ టిక్కెట్లు కలిగిన భక్తులకు సకాలంలో దర్శనమవుతోంది. దర్శన టిక్కెట్లు లేని వారికి 10 గంటలు పడుతోంది. ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టిక్కెట్లు కలిగిన వారు 3 గంటల్లో స్వామిని దర్శించుకుంటున్నారు. ఇదిలా ఉండగా సర్వదర్శనం టోకెన్లు కలిగిన భక్తులు నిర్దేశించిన సమయానికి మాత్రమే క్యూలోకి వెళ్లాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది. ముందుగా వెళ్లిన వారిని క్యూలోకి అనుమతించేది లేదని స్పష్టం చేసింది.
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5న పాలిసెట్ స్పాట్ అడ్మిషన్లుతిరుపతి సిటీ: జిల్లాలోని ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలల్లో డిప్లొమో కోర్సుల్లో మిగిలిన సీట్ల భర్తీ కోసం 5వ తేదీన స్పాట్ అడ్మిషన్లు చేస్తున్నట్టు సాంకేతిక విద్యామండలి ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. గతంలో నిర్వహించిన పాలిసెట్ రెండు విడతల కౌన్సెలింగ్ తర్వాత మిగిలిన సీట్ల భర్తీకి చర్యలు చేపట్టినట్టు పేర్కొంది. ఇందులో భాగంగా ఆయా కళాశాలల్లో ప్రవేశాల కోసం ఎదురు చూసే విద్యార్థులు ఈ నెల 4వ తేదీలోపు స్పాట్ అడ్మిషన్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకుని 5న స్పాట్ అడ్మిషన్లకు ఓరిజినల్ ధ్రువీకరణ పత్రాలతో హాజరుకావాలని సూచించింది. మరిన్ని వివరాలకు ఆయా పాలిటెక్నిక్ కళాశాలల కార్యాలయాల్లో సంప్రదించాలని పేర్కొంది. కలెక్టరేట్లో నేడు పీజీఆర్ఎస్ తిరుపతి అర్బన్: కలెక్టరేట్లో సోమవారం పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమం ఉంటుందని కలెక్టర్ ఎస్.వెంకటేశ్వర్ ఆదివారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు అన్ని విభాగాలకు చెందిన అధికారులు అందుబాటులో ఉంటారని పేర్కొన్నారు. అలాగే మీ మండల, డివిజన్ పరిధిలోని సోమవారం పీజీఆర్ఎస్ ఉంటుందని వెల్లడించారు. నేడు ‘డయల్ యువర్ సీఎండీ’ తిరుపతి రూరల్: విద్యుత్ వినియోగదారుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం సోమవారం ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు ‘డయల్ యువర్ సీఎండి’ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు. తిరుపతి, చిత్తూరు, నెల్లూరు, కడప, అన్నమయ్య, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల నుంచి వినియోగ దారులు మొబైల్ నం.8977716661కు కాల్ చేసి తమ విద్యుత్ సమస్యలను సీఎండీ దృష్టికి తీసుకురావచ్చని సూచించారు. ఇనుము పైపు పడి కార్మికుడి మృతి శ్రీకాళహస్తి రూరల్: ఇనుము పైపు పడి ఓ యువకుడు మృతిచెందిన ఘటన మండలంలోని రాచగున్నేరి సమీపంలోని ల్యాంకో కర్మాగారంలో శనివారం చోటు చేసుకుంది. రూరల్ సీఐ ఇబ్రహీం కథనం.. జార్ఖండ్కు చెందిన అల్తాబ్ బన్సారి (20) శనివారం క్రేన్కు పైపును కడుతుండగా అదుపుతప్పి పైపు అతనిపై పడింది. తీవ్రంగా గాయపడిన అల్తాబ్ను శ్రీకాళహస్తి ఏరియా ఆసస్పత్రి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ బన్సారి మృతిచెందాడు. కేసు విచారణలో ఉంది. కంటైనర్ లారీ ఢీ – డ్రైవర్ మృతి పెళ్లకూరు: నాయుడుపేట–పూతలపట్టు జాతీయ రహదారి మార్గం, చిల్లకూరు గ్రామం వద్ద ఆదివారం ముందు వెళుతున్న గుర్తుతెలియని వాహనాన్ని కంటైనర్ లారీ ఢీకొనడంతో డ్రైవర్ అరూల్(30) తీవ్ర గాయాలై మృతి చెందాడు. పోలీసుల సమాచారం.. కడపలో స్పేర్ పార్ట్స్ అన్లోడ్ చేసిన కంటైనర్ డ్రైవర్ అరూల్ తిరిగి చైన్నెకి వెళుతున్నాడు. మార్గ మధ్యంలో చిల్లకూరు గ్రామం వద్ద ఉన్న ఫ్లైఓవర్పై ముందు వెళుతున్న వాహాన్ని అదిగమించే ప్రయత్నంలో ప్రమాదవశాత్తు దాన్ని ఢీకొట్టాడు. ఈ ఘటనలో తీవ్ర గాయాలైన కంటైనర్ లారీ డ్రైవర్ అరూల్ను చికిత్సలు నిమిత్తం నాయుడుపేట ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. అక్కడ చికిత్సలు పొందుతూ మృతి చెందాడు. కేసు దర్యాప్తులో ఉంది.
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తిరుమలలో వరుస చోరీలుతిరుమల: తిరుమలలో వరుస చోరీలు చోటుచేసుకోవడం భక్తుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గత వారం ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం చోరీకి గురికాగా, శుక్రవారం ఒక్కరోజే చైన్న్స్నాచింగ్, భక్తుల బ్యాగ్ చోరీ ఘటనలు వెలుగుచూశాయి. అయితే ప్రతి ఘటనను సవాలుగా తీసుకున్న పోలీసులు వేగంగా స్పందించి గంటల వ్యవధిలోనే నిందితులను గుర్తించి అరెస్టు చేయడం విశేషంగా నిలిచింది. కట్టుదిట్టమైన భద్రత.. అయినా.. తిరుమలలో భక్తుల భద్రత కోసం అలిపిరి నుంచే వాహనాలు, భక్తుల తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. తిరుమల వ్యాప్తంగా సుమారు మూడు వేల సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్తో అనుసంధానం చేశారు. పోలీసులతో పాటు టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బంది, ఆక్టోపస్ బలగాలు భద్రతను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ ఇటీవల వరుస చోరీలు చోటుచేసుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. 14 గంటల్లో విగ్రహం చోరీ కేసు ఛేదన మొదటి ఘాట్ రోడ్డులోని ఏడో మైలు వద్ద ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం చోరీకి గురైన ఘటన తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది. ఘటనా స్థలికి సమీపంలోని సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలించిన పోలీసులు ప్రత్యేక బందాలతో దర్యాప్తు చేపట్టి, కేవలం 14 గంటల్లోనే నిందితుడిని ఒంగోలు రైల్వే స్టేషన్న్లో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతిథి గృహంలో భక్తుల బ్యాగ్ మాయం రాంభగీచ అతిథి గృహం–3లో బస చేసిన కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నానికి చెందిన భక్తులు వేకువజామున మేల్కొని చూడగా కిటికీ వద్ద ఉంచిన బ్యాగ్ కనిపించలేదు. బ్యాగులో సుమారు 50 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, ఆపిల్ వాచ్లు, ఇయర్పాడ్స్, రూ.40 వేల నగదు ఉన్నట్లు బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సీసీటీవీ దృశ్యాల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు నిందితుడిని గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. సీసీటీవీతో వేగంగా దర్యాప్తు వరుస చోరీ ఘటనలు చోటుచేసుకున్నప్పటికీ సీసీటీవీ నిఘా వ్యవస్థ పోలీసుల దర్యాప్తుకు కీలకంగా మారింది. ప్రతి కేసులో నిందితుల కదలికలను గుర్తించి స్వల్ప వ్యవధిలోనే అరెస్టు చేయడంతో కేసులు త్వరితగతిన ఛేదించగలిగారు. రెండు గంటల్లోనే చైన్స్నాచర్ అరెస్ట్ పోలీసు క్వార్టర్స్ సమీపంలో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న మహిళ మెడలోని బంగారు గొలుసును ఓ యువకుడు లాక్కెళ్లాడు. వెంటనే సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలించిన పోలీసులు నిందితుడి కదలికలను గుర్తించి అలిపిరి వద్ద రెండు గంటల్లోనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. చోరీ చేసిన గొలుసును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
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పుట్టిన రోజు వేడుకలు చేసుకున్న వారిపై కేసులుతిరుపతి అన్నమయ్య సర్కిల్ : తిరుపతి జిల్లా, నాగలాపురంలోని శ్రీవేదనారాయణస్వామి ఆలయంలో పుట్టిన రోజు వేడుకలు చేసుకున్న వారిపై టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ మేరకు ఆదివారం టీటీడీ పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది. శ్రీ వేదనారాయణస్వామి ఆలయంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా డబ్బులు చల్లుకుంటూ పుట్టిన రోజు వేడుకలు చేసుకోవడమే కాకుండా ఆలయంలోకి సెల్ ఫోన్లు తీసుకెళ్లడంపై నిషేధం ఉన్నప్పటికీ తమ సెల్ ఫోన్తో ఆ దృశ్యాలను చిత్రీకరించి సోషియల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన నెల్సన్ మండేలా అనే వ్యక్తితో పాటు మరో నలుగురిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఘటనా సమయంలో అప్రమత్తంగా లేకుండా నిర్లక్ష్య ధోరణిలో ఉన్నటువంటి టీటీడీ సిబ్బందిపై శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకోనున్నారు. ఉపాధ్యాయుడి సస్పెన్షన్ తిరుపతి ఎడ్యుకేషన్ : నారాయణవనం జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల తమిళ (సోషియల్) ఉపాధ్యాయుడు కె.మునివేలును సస్పెండ్ చేసినట్లు ఆదివారం డీఈఓ కేవీఎన్.కుమార్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆ పాఠశాల పూర్వ విద్యార్థినికి మొబైల్ ఫోను ద్వారా అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు పంపిస్తున్నట్లు తెలిపారు. దీంతో సదరు విద్యార్థిని వేధింపులు తాళలేక మరణించించినట్లు స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ మౌఖిక నివేదిక మేరకు శాఖాపరమైన విచారణకు ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. నారాయణవనం మండల విద్యాశాఖాధికారి విచారించి తమకు అందజేసిన ప్రాథమిక నివేదిక ఆధారంగా ఆ ఉపాధ్యాయుడిపై క్రమశిక్షణ చర్యల్లో భాగంగా విధుల నుంచి సస్పెండ్ చేసినట్లు డీఈఓ పేర్కొన్నారు.శ్రీవారి సేవలో హార్దిక్ పాండ్యా తిరుమల: తిరుమల శ్రీవారిని ఆదివారం సుప్రభాత సేవలో భారత్ క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్యా దర్శించుకున్నారు. వీరికి ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. శ్రీవారి దర్శనానంతరం ఆలయ రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు వేద ఆశీర్వచనాలు అందించగా.. టీటీడీ అధికారులు ఘనంగా లడ్డూ ప్రసాదాలతో సత్కరించారు.
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వెండి అంబారిపై చంగల్రాయ స్వామిశ్రీకాళహస్తి: శ్రీకాళహస్తీశ్వరస్వామి వారి దేవస్థాన అనుబంధ ఆలయ చంగల్రాయ స్వామి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు రెండవ రోజు ఆదివారం ఉదయం వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. చంగల్రాయ స్వామి వారిని సుందరంగా అలంకరించి వెండి అంబారి వాహనంపై ఆలయ మాడ వీధుల్లో ఊరేగింపుగా తీసుకొచ్చారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామి వారిని దర్శించుకుని ఆశీర్వాదాలు పొందారు. ధ్వజారోహణ పూజలు ఆలయంలో చంగల్రాయ స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా రెండవ రోజు ఆదివారం అరటి ఆకు మీద ధ్వజపటం ఏర్పాటు చెసి ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో దేవస్థానం చైర్మన్, పాలక మండలి సభ్యులు, దేవస్థానం అధికారులు పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
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ఆటో బోల్తా– ఉప్పు వ్యాపారి మృతి శ్రీకాళహస్తి రూరల్: మండలంలోని ముచ్చివోలు సమీపంలో శనివారం ఉప్పు బస్తాలతో వెళ్తున్న ఆటో బోల్తా పడింది. నెల్లూరు జిల్లా, సంగం మండలం, జానగొండ దిబ్బకు చెందిన మురళి (29) అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు. ఆటోలో వెంకటగిరి నుంచి శ్రీకాళహస్తికి వెళ్తుండగా ముచ్చివోలు వద్ద అదుపుతప్పి ఆటో బోల్తా పడింది. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని శ్రీకాళహస్తి ఏరియా హాస్పిటల్కి తరలించారు. మృతునికి భార్య, నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు రూరల్ సీఐ ఇబ్రహీం తెలిపారు.
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రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి మృతికేవీబీపురం: రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి మృతి చెందిన ఘటన ఆదివారం కేవీబీపురం మండలంలో చోటుచేసుకుంది. ఏర్పేడు మండలం, పెనుమల్లం గ్రామానికి చెందిన పెమ్ముగారి సెల్వ కుమార్ (50) కేవీబీపురం మండలం, ఆదవరం గ్రామంలోని అక్క పార్వతమ్మ కుటుంబంలో జరిగిన శుభకార్యానికి ద్విచక్ర వాహనంలో హాజరై తిరుగు ప్రయాణమయ్యాడు. ద్విచక్ర వాహనంలో వెళుతుండగా శ్రీకాళహస్తి నుంచి వస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు గుంటమెట్టు వద్ద ఢీకొట్టింది. సెల్వకుమార్ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. చికిత్స నిమిత్తం 108లో అతన్ని ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలో కొత్తకండ్రిగ వద్ద మృతిచెందాడు. మృతునికి భార్య కృష్ణవేణి, కుమారుడు భరత్కుమార్ ఉన్నారు. సెంట్రింగ్ పని చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్న సెల్వకుమార్ అకాల మరణంతో కుటుంబం వీధిన పడింది. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం శ్రీకాళహస్తి ఏరియా హాస్పిటల్కి తరలించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ ఓబయ్య తెలిపారు. ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా చెస్ పోటీలు ప్రారంభం నగరి : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవంతోపాటు నగరి చెస్ అసోసియేషన్ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదివారం వీకేఆర్ పురం గ్రాండ్ వరల్డ్లో లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా స్థాయి చెస్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభించారు. జూనియర్ విభాగంలో 140 మంది, సీనియర్ విభాగంలో 40 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు. లయన్స్ క్లబ్ రీజినల్ చైర్పర్సన్ ప్రభాకర్ రాజు, పెన్షనర్స్ సంఘం గౌరవ అధ్యక్షుడు ఓ.బాలసుబ్రమణ్యం చెస్ ఆడి పోటీలను ప్రారంభించారు. ప్రభాకర్రాజు మాట్లాడుతూ పూర్వం రాజులు యుద్ధంలో ఎత్తుకు పైఎత్తులు వేస్తూ ప్రత్యర్థులను మట్టి కరిపించేందుకు అనుసరించిన విధానాలతో పుట్టుకొచ్చిందే చదరంగమన్నారు. అది క్రీడగా మారి విశ్వవ్యాప్తమైందన్నారు. ఈ క్రీడతో జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుందని, విజ్ఞానాన్ని పెంచుతుందన్నారు. ఓ.బాలసుబ్రమణ్యం మాట్లాడుతూ 29 యేళ్ల క్రితం స్నేహితుల దినోత్సవం రోజు ఈ పోటీలను నగరిలో ప్రారంభించినట్టు తెలిపారు. నేడు అదే స్నేహితుల దినోత్సవం రోజున పోటీలు నిర్వహిస్తుండడం అభినందనీయమన్నారు. లయన్స్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు గజేంద్ర మాట్లాడుతూ ఈనెల 9వ తేదీ ఫైనల్స్ జరుగుతాయని, విజేతలకు బహమతులు అందజేస్తామని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో చదరంగ నిపుణులు నవీన్కుమార్, ఆదికేశవులు, హర్ష నగరి లయన్స్ క్లబ్ కార్యదర్శి కిషోర్కుమార్, కోశాధికారి శక్తివేలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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దళితులపై దాడులకు నిరసనగా వైఎస్సార్సీపీ ధర్నాసాక్షి, తిరుపతి: తిరుపతి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద వైఎస్సార్సీపీ ఆందోళనకు దిగింది. దళితులపై దాడులుకు నిరసనగా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ధర్నా నిర్వహించారు. పీఎస్ ఎదుట భూమన కరుణాకర్రెడ్డి, పార్టీ నేతలు బైఠాయించారు. అవిలాల మాజీ సర్పంచ్పై దాడి చేసిన టీడీపీ గూండాలను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని భూమన డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్సార్సీపీకి దళిత సంఘాలు మద్దతు తెలిపాయి.తిరుపతి రూరల్ మండలం అవిలాల గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని సర్వే నంబరు 145లో ఉన్న మఠం భూములను కొందరు టీడీపీ నాయకులు యథేచ్ఛగా కబ్జా చేస్తున్నారు. పంచాయతీవాసుల దాహార్తిని తీర్చేందుకు గతంలో ఏర్పాటుచేసుకున్న బోరునూ ఆక్రమించారు. నీటి సరఫరా నిలిపివేయడంతో అవిలాల మాజీ సర్పంచ్ వెంకటరమణతో పాటు దళితవాడ వాసులు, అంబేడ్కరిస్టులు పలుమార్లు అధికారులకు ఫిర్యాదులు చేశారు.అయినా ఆక్రమణదారులు పనులు ఆపకపోవడంతో శనివారం అంబేడ్కర్ ఫొటోతో కూడిన బ్యానర్ను ముద్రించుకుని బోరు వద్దకు దళితవాడ వాసులు చేరుకుని భూ ఆక్రమణదారుల నుంచి పంచాయతీ బోరును కాపాడాలని నినదించారు. అదే సమయానికి భూ ఆక్రమణకు పాల్పడిన వారంతా అక్కడకు చేరుకుని దళితులపై రెచ్చిపోయారు. బూతు పంచాంగం లంకించుకున్నారు. నోటికి వచ్చినట్టు బూతులు తిడుతూ ఒక్కసారిగా దాడికి పాల్పడ్డారు. అంబేడ్కర్ చిత్రపటంతో కూడిన బ్యానర్ను చింపేసి పరుష పదజాలంతో దళిత జాతిని అవమానించేలా తిడుతూ దొరికిన వారిని దొరికినట్టు కొట్టారు. ప్రాణ భయంతో కేకలు పెడుతూ మహిళలు పరుగులు తీయగా వెంటాడి కొట్టారు. ఇదంతా పోలీసుల కళ్ల ముందే జరిగినా వారు కిమ్మనలేదు. చోద్యం చూస్తుండిపోయారు.టీడీపీ గూండాల దాడిలో గాయపడిన అవిలాల పంచాయతీ మాజీ సర్పంచ్ వెంకటరమణ, కౌసల్య, విజయ నిర్మల, ప్రసాద్, యాదగిరిలను చికిత్స నిమిత్తం తిరుపతి రుయాకు తరలించారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారిని వైఎస్సార్సీపీ తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల అధ్యక్షులు భూమన కరుణాకర్రెడ్డి పరామర్శించారు. దళితులపై దాడి హేయమైన చర్యలని మండిపడ్డారు.
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టీడీపీ మూకల దాష్టీకంతిరుపతి రూరల్: తిరుపతిలో అంబేడ్కరిస్టులు, దళితులపై టీడీపీ గూండాలు రెచ్చిపోయారు. వారి చేతుల్లో రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేడ్కర్ చిత్రపటంతో కూడిన బ్యానర్ చూడగానే చెలరేగిపోయారు. ‘‘మీరు ఏమైనా అంబేద్కర్కు పుట్టినోళ్లా..? బొమ్మ పట్టుకుని వస్తే వదిలేస్తామా..? అంటూ తిట్లదండకం అందుకున్నారు. బ్యానర్ను చించివేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్లకుంటే మీ అందరి అంతు చూస్తాం’’ అంటూ హూంకరిస్తూ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. వెంటాడి దొరికిన వారిని దొరికినట్టు పిడిగుద్దులు కురిపిస్తూ చితకబాదారు. కొందరిని గొంతు నులిమి చంపేందుకు యత్నించారు. మహిళలపైనా దాడికి పాల్పడ్డారు. దాడిలో గాయపడిన దళితులను స్థానికులు చికిత్స నిమిత్తం తిరుపతి రుయా ఆస్పత్రికి తరలించారు. అసలు ఏం జరిగిందంటే.. తిరుపతి రూరల్ మండలం అవిలాల గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని సర్వే నంబరు 145లో ఉన్న మఠం భూములను కొందరు టీడీపీ నాయకులు యథేచ్ఛగా కబ్జా చేస్తున్నారు. పంచాయతీవాసుల దాహార్తిని తీర్చేందుకు గతంలో ఏర్పాటుచేసుకున్న బోరునూ ఆక్రమించారు. నీటి సరఫరా నిలిపివేయడంతో అవిలాల మాజీ సర్పంచ్ వెంకటరమణతోపాటు దళితవాడ వాసులు, అంబేడ్కరిస్టులు పలుమార్లు అధికారులకు ఫిర్యాదులు చేశారు. అయినా ఆక్రమణదారులు పనులు ఆపకపోవడంతో శనివారం అంబేడ్కర్ ఫొటోతో కూడిన బ్యానర్ను ముద్రించుకుని బోరు వద్దకు దళితవాడ వాసులు చేరుకుని భూ ఆక్రమణదారుల నుంచి పంచాయతీ బోరును కాపాడాలని నినదించారు. అదే సమయానికి భూ ఆక్రమణకు పాల్పడిన వారంతా అక్కడకు చేరుకుని దళితులపై రెచ్చిపోయారు. బూతుపంచాంగం లంకించుకున్నారు. నోటికి వచ్చినట్టు బూతులు తిడుతూ ఒక్కసారిగా దాడికి పాల్పడ్డారు. అంబేడ్కర్ చిత్రపటంతో కూడిన బ్యానర్ను చింపేసి పరుష పదజాలంతో దళిత జాతిని అవమానించేలా తిడుతూ దొరికిన వారిని దొరికినట్టు కొట్టారు. ప్రాణభయంతో కేకలు పెడుతూ మహిళలు పరుగులు తీయగా వెంటాడి కొట్టారు. ఇదంతా పోలీసుల కళ్ల ముందే జరిగినా వారు కిమ్మనలేదు. చోద్యం చూస్తుండిపోయారు. గాయపడిన వారికి రుయాలో చికిత్స టీడీపీ గూండాల దాడిలో గాయపడిన అవిలాల పంచాయతీ మాజీ సర్పంచ్ వెంకటరమణ, కౌసల్య, విజయనిర్మల, ప్రసాద్, యాదగిరిలను చికిత్స నిమిత్తం తిరుపతి రుయాకు తరలించారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారిని వైఎస్సార్సీపీ తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల అధ్యక్షులు భూమన కరుణాకర్రెడ్డి పరామర్శించారు. దళితులపై దాడి హేయమైన చర్యలని మండిపడ్డారు. టీడీపీ గూండాలపై చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని దళిత సంఘాల నేతలు డిమాండ్చేశారు. దాడికి పాల్పడిన వారిలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని అనుచరులుగా చెప్పుకునే నవీన్ నాయుడు, సునీల్, శంకర్ యాదవ్, బాలసుబ్రమణ్యం నాయుడు, పృధ్వీ ఉన్నారని, వారిపై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులు నమోదు చేయాలని బాధితులు డిమాండ్ చేశారు.
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ప్రభుత్వ భూమిలో అక్రమ నిర్మాణంతిరుపతి మంగళం : తిరుపతి అర్బన్ మండలం, మంగళం పరిధి, తిరుమలనగర్ పంచాయతీలోని ప్రభు త్వ అనాధీన భూమికే తప్పుడు రికార్డులు సృష్టించి ఏకంగా శాశ్వత భవన నిర్మాణం చేపట్టారు. స్థానికుల ఫిర్యాదు మేరకు శనివారం భవన అక్రమ నిర్మాణాన్ని రెవెన్యూ అధికారులు కూల్చివేత పనులు చేపట్టారు. అయితే రెవెన్యూ అధికారులకు టీడీపీ నాయ కుల నుంచి సిఫార్సులు రావడంతో కూల్చివేత పను లు మధ్యలోనే ఆపేశారు. వివరాలు.. మంగళం పరి ధిలోని చెన్నాయగుంట లెక్క దాఖలా సర్వే నం.228 లో సుమారు రూ.2 కోట్ల విలువ చేసే ప్రభుత్వ అనాధీన భూమి ఉంది. దీన్ని స్థానికంగా ఉన్న కొందరు టీడీపీ నాయకులు ఆక్రమించుకుని అందులో ఏకంగా శాశ్వత భవన నిర్మాణం చేపట్టారు. ఇటీవల ఆ భూమిని ప్రభుత్వం తమకు కేటాయించిదంటూ నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి ఎవ్వరూ అడ్డు చెప్పకుండా చేశారు. అందులో ఏకంగా పిల్లర్లు వేసి భవన నిర్మాణం చేపట్టారు. దాంతో పాటు మరో రెండు ఇళ్ల నిర్మాణానికి పునాదులు కూడా తవ్వారు. దీనిపై స్థానికుల నుంచి ఫిర్యాదు రావడంతో శనివారం రెవె న్యూ అధికారులు భవన నిర్మాణాన్ని కూల్చివేసేందుకు పూనుకున్నారు. ఇంతలో రెవెన్యూ అధికారులకు టీడీపీ బడా నాయకుల నుంచి ఫోన్లు రావడంతో మధ్యలోనే పనులు నిలిపేసి వెళ్లిపోయారు.
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శ్రీవారి సేవలో పీవీ సింధుతిరుమల: తిరుమల శ్రీవారిని శనివారం భారత్ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి పీవీ సింధు, తమిళనాడు మంత్రి వినోద్ దర్శించుకున్నారు. వీరికి ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. శ్రీవారి దర్శనానంతరం ఆలయ రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు వేద ఆశీర్వచనాలు అందించగా.. టీటీడీ అధికారులు ఘనంగా లడ్డూ ప్రసాదాలతో సత్కరించారు. యూపీఎస్సీ పరీక్షకు పటిష్ట ఏర్పాట్లు తిరుపతి అర్బన్: యూపీఎస్సీకి చెందిన కంబైన్డ్ మెడికల్ సర్వీసెస్స్ పరీక్షకు పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు చేపట్టినట్టు డీఆర్వో నరసింహులు తెలిపారు. పరీక్ష ఏర్పాట్లపై ఆయన శనివారం కలెక్టరేట్లో ఉద్యోగులతో సమీక్షించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని మూడు పరీక్షా కేంద్రాల్లో ఆదివారం 1,093 మంది అభ్యర్థులు పరీక్షలు రాయనున్నట్టు వెల్లడించారు. ఉదయం 9.30 నుంచి 11.30 గంటల వరకు, అలాగే మధ్యాహ్నం 2 నుంచి సాయంత్ర 4 గంటల వరకు పరీక్ష ఉంటుందని చెప్పారు. బాలాజీ కాలనీలోని టీటీడీకి చెందిన శ్రీపద్మావతి బాలికోన్నత పాఠశాల వెస్ట్ చర్చ వద్ద, శ్రీపద్మావతి మహిళా జూనియర్ కళాశాల (వింగ్–ఏ)తోపాటు వింగ్–బీలో పరీక్ష ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. సమావేశంలో యూపీఎస్సీ అబ్జర్వర్ ఎన్.వసంత, స్టేట్ అబ్జర్వర్ బీ.ఆనంద్ పాల్గొన్నారు. స్విమ్స్లో నిరంతర వైద్యవిద్య కార్యక్రమం తిరుపతి తుడా: స్విమ్స్ మెడిసిన్, పిడియాట్రిక్స్, టీబీ, ఆర్డీ విభాగం సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో పద్మావతి ఆడిటోరియం ఓపీడీ బ్లాక్లో నిరంతర వైద్య విద్య కార్యక్రమం సోమవారం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి స్విమ్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఆర్వీ కుమార్ ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ వంటి సంక్లిష్ట వ్యాధులపై సమగ్ర అవగాహన, సకాలంలో నిర్ధారణ, ఆధునిక చికిత్స విధానాలు వైద్య విద్యార్థులకు అత్యంత అవసరమని తెలిపారు. శ్వాసక్రియ శరీరధర్మ శాస్త్రం నుంచి పిల్లలు, పెద్దల్లో వ్యాధి నిర్వహణ, జీవన నాణ్యత మెరుగుదల వరకు ప్రతి అంశంపై నిర్వహిస్తున్న అకడమిక్ కార్యక్రమాలు క్లినికల్ నైపుణ్యాలను పెంపొందించడంలో కీలక పాత్రి పోషిస్తాయని పేర్కొన్నారు. మెడిసిన్ విభాగం అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ చంద్రశేఖర్, ఫిజియాలజీ విభాగం డాక్టర్ పీవీ అరుంధతి పాల్గొన్నారు. అక్షర పురుషోత్తమ దర్శనం ప్రారంభం తిరుపతి సిటీ: జాతీయ సంస్కృత వర్సిటీలో అక్షర పురుషోత్తమ దర్శనాన్ని శనివారం బాప్స్ శ్రీ స్వామి నారాయణ సంప్రదాయ అధ్యక్షుడు శ్రీ సాధు భద్రేశ దాసస్వామి ఘనంగా ప్రారంభించారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సదస్సులో ఆయన మాట్లాడుతూ విశ్వవిద్యాలయంలో అక్షర పురుషోత్తమనే నూతన దర్శనాన్ని ప్రారంభించడం హర్షణీయమన్నారు. విశ్వవిద్యాలయం వివిధ దర్శనాలకు నిలయమని, అన్ని దర్శనాల సమావేశం అక్షర పురుషోత్తమ దర్శనంలో చూడవచ్చని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో వీసీ జీఎస్ఆర్ కృష్ణమూర్తి, అకడమిక్ డీన్ రజనీకాంత్ శుక్లా, దర్శన విభాగ డీన్ గణపతిభట్, పలు విభాగాల అధ్యాపకులు, రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ పాల్గొన్నారు.
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తిరుపతి శివార్లలో రెచ్చిపోతున్న తెలుగు తమ్ముళ్లు పంచాయతీ బోరు కబ్జాను అడ్డుకున్నందుకు మెరుపు దాడి● కళ్లెదుటే దళితులను కొడుతున్నా మౌనం దాల్చిన పోలీసులు ● తిరుపతి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్కు కూతవేటు దూరంలో ఘటన ● కాలనీ వాసులతో కలసి బోరు వద్ద నిరసన తెలిపిన మాజీ సర్పంచ్ ● కబ్జాదారులకు అండగా నిలిచిన తిరుపతి రూరల్ పోలీసులు ●బోరుని వదిలేయండి పంచాయతీ బోరును ఆక్రమించడంపై పలు మార్లు అధికారులకు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తూ వినతులు సమర్పించారు. పంచాయతీ అధికారులు కబ్జాదారులకు నోటీసులిచ్చి పంచాయతీ బోరు వద్ద ఎలాంటి ఆక్రమణలు చేయరాదని చెప్పినా వారు వినిపించుకోలేదని, అందుకే బోరును కాపాడుకునేందుకు నిరసన తెలిపినట్టుగా బాధితుడు మాజీ సర్పంచ్ వెంకటరమణ స్పష్టం చేశారు. అందుకే తనపై దాడిచేశారని, అంబేడ్కర్ బొమ్మను సైతం చించివేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సాక్షి, టాస్క్ఫోర్స్: తిరుపతి రూరల్ మండలం, అవిలాల గ్రామ పంచాయతీ, శానప్పకాలనీ సమీపంలోని సర్వే నం.145లో హథీరాంజీ మఠం భూములను కొందరు తెలుగు తమ్ముళ్లు కబ్జా చేసి దర్జాగా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లను నిర్మిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా నిర్మాణంలో ఉన్న కాంప్లెక్స్కు ఆనుకుని పంచాయతీ బోరు ఉండగా దానిని కూడా ఆక్రమించేశారు. దీంతో వివాదం చోటు చేసుకుంది. ఆక్రమిత స్థలం నుంచి పంచాయతీ బోరును వదిలేయాలని కబ్జాదారులకు పలు మార్లు పంచాయతీ అధికారులు నోటీసులిచ్చినా లెక్క చేయలేదు. పంచాయతీ బోరు నుంచి నీరు రాకుండా చేశారని కాలనీ వాసులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇది మంచిది కాదంటూ మాజీ సర్పంచ్ వెంకటరమణ కాలనీ వాసులతో కలసి శనివారం శాంతి యుత నిరసన చేపట్టారు. పంచాయతీ బోరును కబ్జాదారుల నుంచి కాపాడాలని డిమాండ్ చేశారు. దళితులపై ముప్పేట దాడి పంచాయతీ బోరు వద్ద నిరసన తెలుపుతున్న విషయం తెలుసుకున్న భూ కబ్జాదారులు రెండు కార్లల్లో వచ్చి ముందుగా అంబేడ్కర్ బొమ్మతో ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీని చించివేశారు. ఆపై దళిత మహిళలపై బూతుల వర్షం కురిపించారు. విచక్షణా రహితంగా కొట్టి అడ్డొచ్చిన వాళ్లను కాళ్లతో తన్నుకుంటూ పిడిగుద్దులు కురిపించారు. మాజీ సర్పంచ్ వెంకటరమణ గొంతు పట్టుకుని నులుముతూ చంపేస్తానని హెచ్చరికలు చేశారు. ప్రాణభయంతో పరుగులు తీసినా వెంటాడి కొట్టారని, ఇదంతా పోలీసులు చూస్తుండగానే జరిగిందని గాయపడ్డ మహిళలు చెబుతున్నారు. తమ్ముళ్లకు అండగా పోలీసులు కబ్జాకు పాల్పడిన తెలుగు తమ్ముళ్లకు పోలీసులు అండగా నిలబడ్డారని, అందుకే తిరుపతి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్కు కూతవేటు దూరంలో పెద్ద ఎత్తున గొడవ జరుగుతున్నా ఆపడానికి రాలేదని, అక్కడ ఉన్న ఓ మహిళా ఎస్ఐ, ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు కూడా రోడ్డులోకి వెళ్లి నిలుచున్నారే తప్ప అడ్డుచెప్పలేదని దాడిలో గాయపడిన మహిళలు చెబుతున్నారు. పోలీసులకు తెలిసే తమపై దాడి జరిగిందన్న అనుమానం కూడా వ్యక్తం చేశారు. దళితులపై దాడిచేసిన వారందరినీ తక్షణం అరెస్టు చేసి పంచాయతీ బోరు నుంచి నీరందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీ నేతల పరామర్శ టీడీపీ గూండాల దాడిలో గాయపడి రుయా ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న అవిలాల మాజీ సర్పంచ్ వెంకటరమణను అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న చంద్రగిరి నియోజకవర్గ పార్టీ ఇన్చార్జి చెవిరెడ్డి మోహిత్రెడ్డి ఫోన్లో పరామర్శించి ధైర్యం చెప్పారు. అలాగే చెవిరెడ్డి రఘునాథరెడ్డి, రాష్ట్ర పార్టీ నాయకులు ఉపేంద్రరెడ్డి, అవిలాల లోకనాథరెడ్డి, భానుకుమార్రెడ్డి, మొగరాల హరిప్రసాద్రెడ్డి, తిరుపతి రూరల్ మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు మునీశ్వర్ రెడ్డి, దామినేటి కేశవులు, చిన్నియాదవ్, శశిదర్రెడ్డి, సాయిరాయల్, మల్లారపు శ్రీరాములు, మల్లారపు వాసు, తులసీరెడ్డి, పవన్ కుమార్రెడ్డి, చెంజి రాజేష్, యశ్వంత్రెడ్డి, వినోద్కుమార్తో పాటు పలువురు దళిత పంఘాల నేతలు పరామర్శించిన వారిలో ఉన్నారు. దాడి అమానుషంఅవిలాల పంచాయతీ దళిత మాజీ సర్పంచ్ వెంకటరమణపై ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని అనుచరుల దాడి దుర్మార్గం. చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో దళితులపై వరుసగా జరిగే దాడులు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రమాదంలోకి నెట్టేస్తున్నాయి. తిరుపతి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్కు ఎదురుగానే మఠం భూములను కబ్జా చేసి కొట్టుకుంటుంటే పోలీసులు ఎందుకు స్పందించడం లేదో తెలియడం లేదు. ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని భూ దాహానికి దళితులు రక్తం చిందించే పరిస్థితులు తలెత్తడం దారుణం. పోలీసు వ్యవస్థ దిగజారుడు తనానికి ఇదొక నిదర్శనం. పోలీసులు టీడీపీ గూండాలకు అండగా నిలబడడం వల్లనే పట్టపగలు ఇలాంటి దాడులు జరుగుతున్నాయి. పంచాయతీ ప్రజలకు తాగునీరు అందించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన బోరును ఆక్రమణదారుల నుంచి కాపాడాలని నిరసన తెలిపితే తప్పా. దీనికే దాడి చేయాలా..? – చెవిరెడ్డి మోహిత్రెడ్డి, చంద్రగిరి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త
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సిబ్బంది లేరు స్వామీ!తిరుమల: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో శాశ్వత ఉద్యోగుల కొరత తీవ్రమవుతోంది. ఒకవైపు వరుసగా ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ చేస్తుండగా, మరోవైపు కొత్త నియామకాలు చేపట్టకపోవడంతో కీలక విభాగాల్లో సిబ్బంది కొరత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అనేక శాఖల్లో ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులతోనే పనులు నెట్టుకొస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే రాబోయే రోజుల్లో పరిపాలనాపరమైన ఇబ్బందులు మరింత పెరిగే అవకాశముందని ఉద్యోగ వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ‘శాశ్వతంగా’తగ్గిపోతోంది! టీటీడీ వ్యవస్థ 1933లో ఏర్పడగా, 1956లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పాటు అనంతరం స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పించారు. అనంతరం పాలకమండలి ఆధ్వర్యంలో 64 శాఖల్లో అవసరానికి అనుగుణంగా ఉద్యోగులను నియమించారు. 1996 నాటికి టీటీడీలో శాశ్వత ఉద్యోగుల సంఖ్య 16 వేలకు చేరుకుంది. అనంతరం భక్తుల రద్దీ, టీటీడీ పరిధిలోని ఆలయాల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగినా, అవసరమైన స్థాయిలో నియామకాలు చేపట్టలేదు. 2009లో చివరిసారిగా నియామకాలు జరగగా, ఆ తర్వాత పెద్ద ఎత్తున భర్తీలు చేపట్టలేదు. ప్రస్తుతం శాశ్వత ఉద్యోగులు సుమారు 5 వేల మందికి పరిమితం కాగా, ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు 14 వేల మందికి చేరినట్లు సమాచారం. దేశ వ్యాప్తంగా విస్తరించిన టీటీడీ సేవలు గతంలో తిరుమల–తిరుపతికే పరిమితమైన టీటీడీ కార్యకలాపాలు ప్రస్తుతం కన్యాకుమారి నుంచి జమ్మూ వరకు విస్తరించాయి. ఆలయాల సంఖ్య, భక్తుల సేవలు పెరుగుతున్నప్పటికీ, అందుకు అనుగుణంగా శాశ్వత సిబ్బందిని నియమించకపోవడం వల్ల పరిపాలనపై ప్రభావం పడుతోంది. భద్రతా వ్యవస్థకు కీలకమైన విభాగం 2006లో వెలుగుచూసిన బంగారు డాలర్ల చోరీ ఘటన, అనంతరం శ్రీవారి ఆభరణాల భద్రతపై తలెత్తిన వివాదాల నేపథ్యంలో ప్రతి ఏడాది శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు టీటీడీ పరిధిలోని 63 ఆలయాల్లో ఆభరణాల తనిఖీలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా సాగుతోంది. ఉన్నతాధికారుల సమక్షంలో అప్రైజర్లు నిర్వహించే పరిశీలన నివేదికల ఆధారంగానే అధికారిక రికార్డులు సిద్ధమవుతాయి. ఏడాది పొడవునా రోటేషన్ పద్ధతిలో ఈ తనిఖీలు జరుగుతున్నప్పటికీ, అప్రైజర్ల పదవీ విరమణను ముందుగానే అంచనా వేసి కొత్త నియామకాలు చేపట్టడంలో యంత్రాంగం విఫలమైందన్న విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇన్వెంటరీ విభాగంలో అప్రైజర్ల కొరత టీటీడీలో అత్యంత కీలకమైన ఇన్వెంటరీ విభాగంలో అప్రైజర్ల కొరత తీవ్రంగా మారింది. శ్రీవారి హుండీలో భక్తులు సమర్పించే బంగారం, వెండి, విలువైన కానుకలతో పాటు ఆలయ ఆభరణాల విలువ నిర్ధారణ, తనిఖీ బాధ్యతలను అప్రైజర్లు నిర్వహిస్తారు. టీటీడీ పరిధిలోని అన్ని ఆలయాల ఆభరణాల వార్షిక తనిఖీల్లో వీరి పాత్ర అత్యంత కీలకం. గతంలో 11 మంది అప్రైజర్లు విధులు నిర్వహించగా, ప్రస్తుతం ఒక్కరూ సేవలో లేకుండా పోయారు. దీంతో ఇటీవల పదవీ విరమణ చేసిన అప్రైజర్ సేవలను మరో ఏడాది పాటు పొడిగిస్తూ టీటీడీ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. టీటీడీలో ఉద్యోగుల కొరత తీవ్రం నియామకాలపై నిర్ణయం ఎప్పుడు? రిటైర్మెంట్లతో శాశ్వత ఉద్యోగుల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గిపోతుండగా, ఔట్సోర్సింగ్ సిబ్బందిపైనే ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. కీలక విభాగాల్లో అనుభవజ్ఞులైన శాశ్వత ఉద్యోగులను నియమించకపోతే భవిష్యత్లో పరిపాలన, భద్రత, సేవల నిర్వహణపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని ఉద్యోగులు, నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇప్పటికై నా ప్రభుత్వం, టీటీడీ పాలకమండలి ప్రత్యేక దృష్టి సారించి ఖాళీల భర్తీకి చర్యలు చేపట్టాలని ఉద్యోగ వర్గాలు కోరుతున్నాయి.
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లక్ష్మీదేవమ్మకు ఘన నివాళితిరుపతి సిటీ: ఎస్డీహెచ్ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ డీవీఎస్ చక్రవర్తిరెడ్డి మాతృమూర్తి దేవపట్ల లక్ష్మీదేవమ్మ శనివారం తుది శ్వాస విడిచారు. విషయం తెలుసుకున్న వైఎస్సార్ సీపీ తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల అధ్యక్షుడు, టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకరరెడ్డి తిరుపతిలోని డీవీఎస్ చక్రవర్తిరెడ్డి స్వగృహానికి చేరుకుని లక్ష్మీదేవమ్మ మృతదేహం వద్ద పుష్పగుచ్ఛం ఉంచి నివాళులర్పించారు. కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చారు. పార్టీ నగర అధ్యక్షుడు మల్లం రవిచంద్రారెడ్డి, మాజీ కార్పొరేటర్ రామస్వామి వెంకటేశ్వర్లు పాల్గొన్నారు. లక్ష్మీదేవమ్మ అంత్యక్రియలు ఆదివారం వైఎస్సార్ కడప జిల్లా సుండుపల్లి మండలం, ముడుంపాడు గ్రామంలో జరగనున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలియజేశారు. వీధి దీపాల నిర్వహణలో అలసత్యం వద్దు తిరుపతి రూరల్: ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ పరిధిలోని నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, కడప, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో వీధి దీపాల నిర్వహణలో అలసత్వాన్ని విడనాడాలని ఆ సంస్థ సీఎండీ శివశంకర్ లోతేటి శనివారం ఒక ప్రకటనలో సూచించారు. తొమ్మిది జిల్లాల్లోని కార్పొరేషన్లు, మునిసిపాలిటీల పరిధిలో వీధి దీపాల విద్యుత్ సర్వీసులు 13,568, పంచాయతీల పరిధిలో 41,918 సర్వీసులు ఉన్నాయని, వీటి నిర్వహణకు స్మార్ట్ మీటర్లను ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ పలు ప్రాంతాల్లో నిర్వహణా లోపం కారణంగా పగటిపూట వీధి దీపాలు వెలుగుతూ విద్యుత్ వృథా అవుతోందని తెలిపారు. రూ. కోటి ప్రమాద బీమా చెక్కు పంపిణీ ఏపీఎస్సీడీసీఎల్ పరిధిలోని చిత్తూరు రూరల్ డివిజన్, రెడ్డిగుంట సబ్–డివిజన్ పరిధిలో విధుల నిర్వహిస్తూ ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన అసిస్టెంట్ లైన్ మ్యాన్ ఎన్.జ్ఞానశేఖర్ కుటుంబానికి కోటి పది లక్షల రూపాలయ ప్రమాద బీమా చెక్కును అందించారు. కార్పొరేట్ కార్యాలయంలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతినిధుల తరఫున శనివా రం సీఎండీ శివశంకర్ చేతులు మీదుగా చెక్కును జ్ఞానశేఖర్ కుటుంబ సభ్యులకు అందజేశారు. అలిపిరిలో రోడ్డు ప్రమాదం – వృద్ధురాలి మృతి తిరుపతి క్రైం : అలిపిరి పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని ఓరియన్ హోటల్ సమీపంలో శనివారం రాత్రి జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ వృద్ధురాలు మృతి చెందింది. అలిపిరి సీఐ రామకిషోర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. అయ్యప్ప కాలనీకి చెందిన లక్ష్మీకాంతమ్మ (70), భర్త మునిచంద్రారెడ్డి శనివారం రాత్రి సుమారు 7.05 గంటల సమయంలో ఓరియన్ హోటల్ వైపు నుంచి రోడ్డు దాటుతుండగా ప్రమాదానికి గురయ్యారు. తమిళనాడులోని సేలం జిల్లా రాసిపురానికి చెందిన భక్తులు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుని తిరుగుప్రయాణమయ్యారు. ఆ సమయంలో కారును విఘ్నేష్ నడుపుతున్నాడు. వేగంగా వచ్చిన కారు లక్ష్మీకాంతమ్మను ఢీకొట్టడంతో ఆమె తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించగా, అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు.
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మా అమ్మాయిని చంపేశారు!నారాయణవనం: ‘సోషల్ టీచర్ మునివేలు నమ్మించాడు. నా కూతురుకి మంచి భవిష్యత్తు ఇస్తానని చెప్పుకొచ్చాడు. పేరున్న ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో సీటు తీసిస్తానని తిప్పించాడు. తీరా ఎక్కడా సీటు లేకుండా చేశాడు. అప్పటి నుంచి నా కుమార్తే కుంగిపోయింది. చివరకు ఉరివేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంది...’ అంటూ బాలిక తల్లి బోరున విలపించడం గుండెల్ని పిండేసింది. పోలీసుల కథనం.. నారాయణవనం బీసీ కాలనీకి చెందిన మరమగ్గ కార్మికులు గోపి, హంస దంపతులకు జీవ(17) కుమార్తె ఉంది. స్థానిక బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో తమిళ మీడియంలో జీవ 10వ తరగతి చదువుతున్నపుడు సోషల్ మునివేలు బదిలీపై వచ్చాడు. పదిలో జీవ మంచి మార్కులతో పాసయ్యింది. ఆ తర్వాత పుత్తూరులోని ఓ ప్రయివేటు జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్ పూర్తిచేసింది. ఇటీవలే ఎంసెట్ రాసి ఇంజినీరింగ్కు అర్హత సాధించింది. బీటెక్లో మంచి పేరున్న కళాశాలలో చేర్పిస్తానని సోషల్ టీచర్ నమ్మించాడు. ఇంజినీరింగ్ తానే చదివిస్తానని ఆశ పెట్టాడు. ఆ తర్వాత తిరుపతి, చిత్తూరుకు జీవను తీసుకువెళ్లేవాడు. డైట్లో సీటు తీసిస్తానని.. కార్వేటినగరం డైట్ కళాశాలలో సీటు కోసం మాట్లాడానని మునివేలు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. దీంతో జీవ జూలై 28వ తేదీ మంగళవారం ఉదయం కార్వేటినగరానికి వెళ్లి సాయంత్రం ఇంటికొచ్చింది. అక్కడ ఏం జరిగిందో ఏమో.. అప్పటి నుంచి అన్నం తినడం మానేసింది. ఎవ్వరితోనూ మాట్లాడకుండా మౌనం వహిచింది. చివరకు గురువారం సాయంత్రం మిద్దైపె ఫ్యానుకు ఉరివేసుకుని తనువు చాలించినట్టు మృతురాలి తల్లి కన్నీరుమున్నీరవుతోంది. కాగా బాలికకు శుక్రవారం అంత్యక్రియలు పూర్తి చేశారు. వ్యవహారాన్ని బయటపెట్టిన స్మార్ట్ ఫోన్ శనివారం జీవ ఫోన్ను కుటుంబ సభ్యులు పరిశీలించారు. మునివేలు చాటింగ్, వీడియోకాల్స్ బయటపడ్డాయి. కొన్ని అసభ్యకర మెసేజ్లూ కనిపించాయి. దీంతో సోషల్ టీచర్పై అనుమానాలు పెంచుకున్నారు. గురువే తమ కుమార్తె మృతికి కారణమన్న వాస్తవాన్ని బాలిక కుటుంబ సభ్యులు జీర్ణించుకోలేకపోయారు. ఇదిలావుండగా మునివేలు స్థానిక సౌత్ తమిళ ఉన్నత పాఠశాలలో విధులు నిర్వర్తిస్తుండగా.. శనివారం పాఠశాలకు హాజరు కాలేదు. అనారోగ్య కారణంతో సెలవు పెట్టారని తోటి ఉపాధ్యాయులు తెలిపారు. తల్లి హంస ఫిర్యాదు మేరకు అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు ఎస్ఐ గిరిబాబు తెలిపారు.
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ఫలితం లేదు!తిరుపతి సిటీ: ఎస్వీయూలో విద్యార్థుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. ప్రధానంగా పరీక్షల విభాగం మొద్దు నిద్రను వీడనంటోంది. ఇది అవినీతికి అడ్డాగా మారింది. ఈ క్రమంలో విద్యార్థుల పరిస్థితి అయోమయంలో పడింది. అవినీతికి కేంద్రంగా మారిన ఎగ్జామినేషన్ సెక్షన్ను ప్రక్షాళన చేశామని చెబుతున్న అధికారులకు ఇటీవల పరీక్షా విభాగంలో జరిగిన చలానాల కుంభకోణం సవాల్ విసిరింది. విద్యార్థులకు సకాలంలో ధ్రువపత్రాలు అందించడంలో, పరీక్షల నిర్వహణ, ఫలితాల విడుదల్లోనూ నిర్లక్ష్యం నెలకొంటోంది. దీనిపై పలు మార్లు విద్యార్థి సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు, నిరసలు చేసినా ఫలితం లేకుండా పోతోంది. దిక్కుతోచని స్థితిలో విద్యార్థులు ఎస్వీయూ పరిధిలో గత రెండేళ్లుగా పరీక్షల ఫలితాల విడుదలలో తీవ్ర జాప్యం నెలకొంటోంది. కోర్సులు పూర్తి చేసిన విద్యార్థుల పరిస్థితి అయోమయంలో పడిపోతోంది. యూజీ, పీజీ పరీక్షల ఫలితాలు సక్రమంగా విడుదల కాకపోవడంతో పోటీ పరీక్షలకు, ఉన్నత విద్యకు దరఖాస్తులు చేసుకునే విద్యార్థులకు దిక్కుతోచని స్థితి నెలకొటోంది. పరీక్షలు జరిగి ఆరు నెలలు పైబడినా ఫలితాలు విడుదల కాకపోవడం ఏమిటని అధికారులను ప్రశ్నించినా త్వరలో విడుదల చేస్తామని నిర్లక్ష్య సమాధానం వస్తోందని విద్యార్థి సంఘాలు పేర్కొంటున్నాయి. పరీక్షల నిర్వహణలోనూ అలసత్వమే పరీక్షల నిర్వహణలోనూ ఎస్వీయూ ఎగ్జామినేషన్ సెక్షన్ అలసత్వం ప్రదర్శిస్తోంది. వర్సిటీ పరిధిలో గత విద్యా సంవత్సరంలో జరగాల్సిన పీజీ సెకండ్ సెమిస్టర్ పరీక్ష ఇప్పటివరకు నిర్వహించలేదు. అలాగే యూజీ కోర్సులకు సంబంధించి పరీక్షల నిర్వహణలో రాష్ట్రంలోని 17 ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీలలో ఇంత దారుణమైన పరిస్థితి ఎక్కడా లేదని విద్యార్థులు ఆరోపిస్తున్నారు. కనీసం డిగ్రీ పరీక్షలు సైతం సక్రమంగా నిర్వహించిన దాఖలాలు లేవని, పరీక్షల నిర్వహించడంలో అధికారులు విఫలమవుతున్నారని ఆవేదన చెందుతున్నారు. యూజీ, పీజీ కోర్సుల పరీక్షలకు సంబంధించి హాల్టికెట్ల జారీలోనూ సాంకేతిక లోపం చూపిస్తూ ప్రతిసారీ జాప్యం చేస్తున్నట్టు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఫలితాలు విడుదల కావల్సిన కోర్సుల వివరాలు కోర్సులు సెమిస్టర్ పరీక్షలు జరిగిన తేదీ ఎల్ఎల్బీ 1వ, 3వ, 5వ, 7వ, 9వ ఏఫ్రిల్ నెలలో ఎల్ఎల్ఎమ్ 2వసెమ్, 3వ సెమిస్టర్ ఫిబ్రవరి 17, ఏప్రిల్ 16 పీజీ అన్ని కోర్సులు 1వ, 3వ, 4వ సెమిస్టర్ ఫిబ్రవరి, ఏప్రిల్ నెలలో ఎంబీఏ 1వ, 4వ సెమిస్టర్ జనవరి 23, ఏప్రిల్ నెలలో బీఈడీ 4వ సెమిస్టర్ ఏప్రిల్లో యూజీ 2వ, 3వ, 4వసెమిస్టర్ డిసెంబర్–జనవరి నెలలో యూజీ, పీజీ రీవాల్యుయేషన్ సుమారు 7 నుంచి 8 నెలలు యూజీ సప్లమెంటరీ పరీక్షలు సుమారు 6 నెలలు త్వరలో ఫలితాలు విడుదల చేస్తాం ఎస్వీయూలో పలు యూజీ, పీజీ కోర్సులకు సంబంధించి ఫలితాలు త్వరలో విడుదల చేస్తాం. ఆన్లైన్ ప్రక్రియతో కాస్త ఆలస్యమైంది. పరీక్షా విభాగాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ప్రక్షాళన చేశాం. వేసవి సెలవుల కారణంగా మూల్యాంకన ప్రక్రియ ఆలస్యమైంది తప్ప ఇందులో ఎటువంటి నిర్లక్ష్యం లేదు. – కే సురేంద్రబాబు, ఎగ్జామినేషన్ డీన్, ఎస్వీయూ
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ఆలయంలో టీడీపీ నేత పుట్టిన రోజు వేడుకలుసాక్షి, టాస్క్ఫోర్స్: నాగలాపురంలోని టీటీడీ ఆధీనంలో ఉన్న శ్రీ వేదనారాయణ స్వామి ఆలయంలో ఓ టీడీపీ నేత తన పుట్టిన రోజు వేడుకలు జరుపుకోవడం కలకలం రేగింది. వివరాలు.. సురుటుపల్లి పల్లికొండేశ్వర స్వామి దేవాలయ బోర్డు సభ్యుడు, టీడీపీ నేత నెల్సన్ మండేలా గురువారం తన పుట్టినరోజు వేడుకలను వేదనారాయణ స్వామి ఆలయ ప్రాంగణలో నిర్వహించాడు. నెల్సన్ మండేలా అనుచరులు, స్నేహితులు అతనికి శాలువ కప్పడం, బొకేలు ఇవ్వడం, పరస్పరం ప్రమాణాలు చేసుకోవడం, ఇది కాకుండా ఆలయ నియమాలకు విరుద్ధంగా, భంగం కలిగించేలా రూ.100 నోట్లను గాల్లో చల్లుకోవడం వంటి దృశ్యాలు శనివారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యా యి. టీటీడీ ఆధీనంలోని ఆలయంలో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ఎంతవరకు సమంజసమని భక్తులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ ఘటన భక్తులు మనోభావాలు దెబ్బతీసిందని, దీనిపై టీటీడీ విజిలెన్స్ ఉన్నతాధికారులు సమగ్ర విచారణ చేపట్టి, నిబంధనల ఉల్లంఘించిన సంబంధిత వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకోవాలని భక్తులు, స్థానిక డిమాండ్ చేశారు.
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అపోలో ఆస్పత్రిలో సరికొత్త కార్డియాక్ సర్జరీతిరుపతి తుడా: చైన్నె అపోలో ఆస్పత్రిలో శరీరంపై ఎటువంటి కోత లేకుండా సరికొత్త కార్డియాక్ సర్జరీ చేస్తున్నట్లు ప్రముఖ కార్డియాక్ సర్జన్ డాక్టర్ ధీరజ్రెడ్డి వెల్లడించారు. శనివారం స్థానిక తుడా రోడ్డులోని అపోలో ఇన్ఫర్మేషన్ క్లినిక్లో ఏర్పాటుచేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. గుండె శాస్త్ర చికిత్సలో అందరికీ కలిగే భయం ఛాతి మధ్య భాగంలో కోత వేయడం వల్ల భారీ మచ్చ ఏర్పడి యద భాగంలో అసహ్యంగా ఉంటుందనే అపోహ ఉంటుందన్నారు. అయితే ఛాతి మధ్య భాగంలో కోత వేయకుండా శస్త్ర చికిత్స చేయడం అనే నూతన వైద్య విధానం అపోలో ఆస్పత్రిలో అందుబాటులో ఉందన్నారు. దీనికోసం రోబోటిక్ సహాయంతో లేదా తోరాకోస్కోప్ కెమెరాను ఉపయోగించి ఛాతికి ఎడమ లేదా కుడి వైపున రెండు నుంచి మూడు అంగుళాల చిన్న సర్జరీ చేయనున్నట్టు చెప్పారు. రోగులు సర్జరీ జరిగిన రెండు మూడు రోజుల్లో డిశ్చార్జ్ అవుతారని తెలిపారు. కార్డియాక్ సమస్యలు ఉన్న ప్రజలు అపోలో సమాచార కేంద్రాన్ని సంప్రదించి ఈ సదుపాయాన్ని పొందాలని కోరారు.
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భృతి ఎప్పుడిస్తారు బాబూ?తిరుపతి అర్బన్: ‘డీఎస్సీలో పెద్ద ఎత్తున అవినీతిఅక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయి. దీనిపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేస్తే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి..’ అని వైఎస్సార్సీపీ తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల అధ్యక్షుడు, టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకరరెడ్డి తెలిపారు. పార్టీ ఆదేశాల మేరకు శుక్రవారం ఆయన ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర మాజీ డిప్యూటీ సీఎం కళత్తూరు నారాయణస్వామి, శ్రీకాళహస్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే బియ్యపు మధుసూదన్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ సిపాయి సుబ్రమణ్యం, మాజీ ఎమ్మెల్సీ యండపల్లి శ్రీనివాసులురెడ్డి, తిరుపతి కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ శిరీషా, పార్టీ సీనియర్ నేత చెవిరెడ్డి రఘనాథ్రెడ్డి, తిరుపతి నగర అధ్యక్షుడు మల్లం రవిచంద్రారెడ్డితో కలసి కలెక్టర్ ఎస్.వెంకటేశ్వర్ను కలిసి వినతిపత్రం సమర్పించారు. స్పోర్ట్స్ కోటా టీడీపీ కార్యకర్తలకా? స్పోర్ట్స్ కోటాలో పతకాలు సాధించకపోయినా చాంపియన్స్ పేరుతో టీడీపీ కార్యకర్తలకు అడ్డదిడ్డంగా డీఎస్సీ ఉద్యోగాలు ఇచ్చేశారని భూమన వెల్లడించారు. దాంతోనే తాము సీబీఐ విచారణ చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. సీబీఐతో విచారణ చేపట్టాలి ఫీజు బకాయిలు రూ.9,500 కోట్లా? ఫీజురీయింబర్స్మెంట్, వసతి దీవెన పథకాలకు సంబంధించి రూ.9,500 కోట్ల బకాయిలు ఉన్నాయని, వెంటనే వాటిని చెల్లించాలని భూమన డిమాండ్ చేశారు. ఏటా 4 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తామని ఎన్నికల సమయంలో హామీ ఇచ్చారని, అయితే అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఊసేలేదన్నారు.మరోవైపు నిరుద్యోగ భృతిగా ప్రతి నెలా రూ.3 వేలు ఇస్తామని చంద్రబాబునాయుడు హామీ ఇచ్చారని, అయితే రాష్ట్రంలో 20 లక్షల మందికి పైగా నిరుద్యోగులు ఎదురుచూస్తున్నారని భూమన తెలిపారు. రెండేళ్లు గడిచినా ఇప్పటి వరకు ఒక్కరికి కూడా నిరుద్యోగ భృతి చెల్లించలేదని మండిపడ్డారు. తమ డిమాండ్లను ప్రభుత్వానికి తెలియజేయాలని ఆయన కలెక్టర్ను కోరారు. డీఎస్సీలో చోటుచేసుకున్న అవినీతిపై ఈ నెల 4వ తేదీ నుంచి దశల వారీగా దీక్షలు, నిరసనలు చేపడుతామని స్పష్టం చేశారు. ఆయనతోపాటు పలువురు పార్టీ నేతలు పాల్గొన్నారు.
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నవోదయ ప్రవేశాలకు 7 వరకు గడువుతిరుపతి ఎడ్యుకేషన్ : జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాల్లో 2027–28 విద్యా సంవత్సరంలో 6వ తరగతిలో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఆగస్టు 7వ తేదీ వరకు గడువు పొడిగించారు. ఆ మేరకు కోచింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు డాక్టర్ ఎన్.విశ్వనాథ్రెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. నవోదయ విద్యాలయాల్లో ప్రవేశం పొందిన విద్యార్థులకు ఉచితంగా సీబీఎస్ఈ సిలబస్ విద్య, వసతిని అందిస్తారని, సిలబస్తో పాటు నీట్, జేఈఈ వంటి పోటీ పరీక్షలకు ప్రత్యేక శిక్షణ అందిస్తారని తెలిపారు. నవంబర్ 28వ తేదీన ప్రవేశ పరీక్షను నిర్వహించనున్నారని, ఇప్పటివరకు దరఖాస్తు చేసుకోలేని విద్యార్థులు నిర్ణీత గడువులోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలల్లో ఈ ఏడాది 5వ తరగతి చదివే విద్యార్థులు దరఖాస్తుకు అర్హులని పేర్కొన్నారు. పూర్తి వివరాలకు 86888 88802 నంబరులో సంప్రదించాలని ఆయన సూచించారు. సీబీఎస్ఈ క్లస్టర్–7లో మళ్లీ అకార్డ్ స్కూల్దే ఆధిపత్యం తిరుపతి రూరల్: సీబీఎస్ఈ క్లస్టర్–7 అథ్లెటిక్స్ మీట్–2026లో తిరుపతికి చెందిన అకార్డ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ మరోసారి సత్తా చాటుకుంది. వరుసగా రెండో ఏడాది ఓవరాల్ చాపియన్గా నిలిచింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాదులోని మల్లారెడ్డి ఫౌండేషన్ స్కూల్ ఆవరణలో జరిగిన సీబీఎస్ఈ క్లస్టర్–7 అథ్లెటిక్స్ మీట్ – 2026లో అకార్డ్ స్కూల్ విద్యార్థులు అద్భుత ప్రతిభ కనబరచగా ఆ పాఠశాల రెండోసారి ఓవరాల్ చాపియన్షిప్ను కై వసం చేసుకుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు చెందిన 280 పాఠశాలల నుంచి 6,000 మందికి పైగా విద్యార్థులు పాల్గొన్న ఈ పోటీల్లో అకార్డ్ స్కూల్ విద్యార్థులు మొత్తం 39 పతకాలు సాధించారు. వీటిలో 33 స్వర్ణ, మూడు రజత, మూడు కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయని పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ నీరజారెడ్డి తెలిపారు. అలాగే 168 చాపియన్షిప్ పాయింట్లు సాధించి, గత పదేళ్లలో ఏ పాఠశాల నమోదు చేయని అత్యధిక స్కోరును నమోదు చేస్తూ కొత్త రికార్డు సృష్టించినట్టు ఆమె తెలిపారు. ఈ విజయంపై అకార్డ్ స్కూల్ డైరెక్టర్లు ప్రశాంత్ రెడ్డి, వివేక్ రెడ్డి, ప్రిన్సిపాల్, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ విద్యార్థులు, కోచ్లు, ఉపాధ్యాయులు విజేతలను అభినందించారు. యూజీ సెకండ్ సెమ్ తొలి పరీక్ష వాయిదా తిరుపతి సిటీ: ఎస్వీయూ పరిధిలో శనివారం నుంచి జరగనున్న యూజీ సెకండ్ సెమిస్టర్ పరీక్షలు ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. కాగా తొలి రోజు శనివారం జరగవలసిన లాంగ్వేజ్ పరీక్షను ఈనెల 24వ తేదీకి వాయిదా వేస్తున్నట్లు కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ డాక్టర్ రాజామాణిక్యం తెలిపారు. మిగిలిన పరీక్షలు యథాతథంగా సోమవారం నుంచి నిర్వహించనున్నట్టు పేర్కొన్నారు. అలాగే యూజీ ఐదో సెమిస్టర్ ఫలితాల్లో సబ్జెక్టులు తప్పిన విద్యార్థులు ఇన్స్టెంట్ పరీక్ష కోసం ఈనెల 5వ తేదీలోపు పరీక్ష ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని సూచించారు. ఇంటర్ అడ్మిషన్ల గడువు పొడిగింపు తిరుపతి సిటీ: జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడస్తున్న జూనియర్ కళాశాలల్లో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రవేశాలు గడువును పొడిగిస్తూ శుక్రవారం ఆ శాఖ ఉన్నతాదికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ మేరకు ఈనెల 17వ తేదీ వరకు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కళాశాలల్లో ప్రవేశాలు చేపట్టవచ్చని తదుపరి గడువు పొడిగింపు ఉండదని ఆ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
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మహా ధర్నాతిరుపతి అర్బన్ : ఎన్నికల సందర్భంగా ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలంటూ అంగన్వాడీ, ఆశా కార్యకర్తలు కదం తొక్కారు. కలెక్టరేట్ ఎదుట శుక్రవారం సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ధర్నా నిర్వహించారు. జిల్లా నలు మూలల నుంచి వందల మంది కార్మికులు తరలివచ్చారు. సీఐటీయూ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు కందారపు మురళి మాట్లాడుతూ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఒక మాట.. అధికారంలో ఉంటే మరోమాట చెప్పడాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. న్యాయమైన కోర్కెలు తీర్చకుంటే వచ్చే ఎన్నికల్లో కూటమికి భంగపాటు తప్పదని హెచ్చరించారు. నెలకు రూ.26 వేల వేతనం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. వనచేతన యాప్తో నానా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని మండిపడ్డారు. సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి వందాసి నాగరాజు మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు విజనరీ అంటూ అంగన్వాడీలతోపాటు ఆశా కార్మికులు, పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తున్న కార్మికులు, ఏఓఏ, అవుట్ సోర్సింగ్, కాంట్రాక్ట్ తదితర అన్ని వర్గాలకు చెందిన వారిని ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని తెలిపారు. అనంతరం కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ను కలిసి వినతిపత్రం సమర్పించారు. ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు వాణిశ్రీ, కవిత, విజయమ్మ, సునీత, పద్మలీలా, స్వరూపరాణి, రాజేశ్వరి, ధనమ్మ, మునికుమారి, హైమావతి, నిర్మలమ్మ పాల్గొన్నారు.
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విద్యుత్ సేవలపై ఆకస్మిక తనిఖీతిరుపతి రూరల్ : అన్నమయ్య సర్కిల్, పీలేరు డివిజన్ పరిధిలో సీఎండీ శివశంకర్లోతేటి శుక్రవారం ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు.ప్రాణ స్నేహితులను విడదీసిన మృత్యువు నారాయణవనం: మృత్యువు వెంటాడింది. ఇద్దరు బాల్యమిత్రులను విడదీసింది. ఈ ఘటన గురువారం అర్ధరాత్రి నారాయణవనంలో తీవ్ర విషాదం నింపింది. ఎస్ఐ గిరిబాబు కథనం.. నారాయణవనం పాత బజారు వీధికి చెందిన భరత్(28), బీసీ కాలనీకి చెందిన అన్నామలై(28) బాల్యం నుంచి స్నేహితులు. గురువారం రాత్రి మోటార్ సైకిల్పై ఇద్దరూ పుత్తూరుకు వెళ్లారు. అక్కడి నుంచి తిరుగు ప్రయాణంలో అర్ధరాత్రి 12 గంటల ప్రాంతంలో స్థానిక సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల సమీపానికి చేరుకున్నారు. అదే సమయంలో చైన్నె నుంచి తిరుపతికి వెళ్తున్న ఆర్టీసీ సూపర్ లగ్జరీ బస్సు ముందు వెళ్తున్న కారును అదిగమించబోయి మోటార్ సైకిల్ను ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో భరత్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. అన్నామలైకి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మొదట అతన్ని పుత్తూరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో తరలించారు. అక్కడి నుంచి మెరుగైన వైద్యం కోసం తిరుపతి రుయాకు తరలించారు. ఆ తర్వాత స్విమ్స్కు తరలించి వైద్యం అందిస్తున్నారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్టు సమాచారం. బంధువులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించడం గుండెల్ని పిండేసింది.
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ఎవరబ్బ సొమ్మని ధారాదత్తం చేశారు?తిరుపతి మంగళం : తిరుపతి ఆధ్యాత్మిక నగరం, తిరుచానూరు అమ్మవారి ఆలయానికి కూతవేటు దూరంలోని టూరిజం స్థలాన్ని కమీషన్ల కోసం చంద్రబాబు, పవన్కల్యాణ్, లోకేష్ అప్పనంగా ప్రయివేటు సంస్థలకు ధారాదత్తం చేశారని వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట అధికార ప్రతినిధి, టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకరరెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తిరుచానూరు సమీపంలోని దామినేడు పక్కనే జాతీయ రహదారికి ఆనుకుని ఉన్న టూరిజం స్థలాన్ని శుక్రవారం మాజీ డిప్యూటీ సీఎం కళత్తూరు నారాయణస్వామి, ఎమ్మెల్సీ సిపాయి సుబ్రమణ్యం, మాజీ ఎమ్మెల్యే బియ్యపు మధుసూదన్రెడ్డి తదితర నాయకులతో కలసి భూమన పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయ సమీపంలో, జిల్లా కలెక్టరేట్కు ఎదురుగా ఉన్న 22ఎకరాల ప్రభుత్వ టూరిజం స్థలాన్ని బెంగళూరుకు చెందిన దివ్యశ్రీ హోల్డింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, హైదరాబాద్కు చెందిన సైబర్ సిటీ బిల్డర్స్ అండ్ డెవలపర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థలకు మంత్రి లోకేష్ అప్పనంగా ధారాదత్తం చేశారని మండిపడ్డారు. ఎవరబ్బ సొమ్మని రూ.600 కోట్ల విలువ చేసే 22 ఎకరాల టూరిజం స్థలాన్ని రూ.20 కోట్లకే కట్టబెట్టారని ప్రశ్నించారు. రూ.200 కోట్ల కమీషన్ కోసమే లోకేష్ టూరిజం స్థలాన్ని అప్పనంగా అప్పగించేశారని ఆరోపించారు. మూడేళ్లలో ఈ భూమి రూ.2వేల కోట్లు విలువ చేస్తుందన్నారు. దామినేడు ప్రాంతాల్లో నివసించే పేదవాళ్లకు సెంటు భూమి ఇవ్వడానికి లేదు కానీ ఫైవ్స్టార్ హోటళ్లకు, స్పాసెంటర్లకు, మసాజ్ సెంటర్లకు ఎకరాలు ఎకరాలు కేటాయిస్తారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఓబెరాయ్ అలిపిరి వద్ద రూ.3వేల కోట్ల టీటీడీ స్థలం తిరుపతిలోని అలిపిరి శ్రీవారి పాదాల చెంత రూ.3 వేల కోట్ల విలువ చేసే టీటీడీ స్థలాన్ని గోవు మాంసం అమ్మకాలు చేసే ఓబెరాయ్ హోటల్కు చంద్రబాబు కట్టబెట్టారని భూమన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దేవుడి స్థలానికి విలువ కట్టలేమని, అలాంటి స్థలాన్ని టూరిజానికి అప్పగించి వారి నుంచి ఓబెరాయ్ హోటల్కు కేటాయించడం అంతకన్నా దుర్మార్గం మరొకటి లేదన్నారు. చంద్రబాబు, పవన్కల్యాణ్, లోకేష్కు ప్రైవేటు సంస్థల నుంచి వచ్చే కమీషన్లే తప్ప దైవక్షేత్రాలు అపవిత్రమవుతాయన్న ఆలోచన కొంచమైనా లేదన్నారు. దైవ క్షేత్రాలను అపవిత్రం చేయాలని చూస్తే ఎస్సార్సీపీ చూస్తూ ఊరుకోదని హెచ్చరించారు.ఆ హక్కు చంద్రబాబుకు ఎక్కడిది? తిరుచానూరు పంచాయతీ దామినేడు ప్రాంతంలోని దళితుల ఆధీనంలో ఉండి సాగు చేసుకుంటున్న భూములను ప్రైవేటు సంస్థలకు ధారాదత్తం చేస్తే హక్కు చంద్రబాబుకు ఎవరిచ్చారని మాజీ డిప్యూటీ సీఎం కళత్తూరు నారాయణస్వామి ప్రశ్నించారు.
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పరిశోధనా ఫలితాలు సమాజానికి ఉపయోగపడాలితిరుపతి సిటీ: పరిశ్రమలు, విశ్వవిద్యాలయాల భాగస్వామ్యంతో జరిగే సాంకేతిక పరిశోధన ఫలితాలు సమాజానికి ఉపయోగపడాలని ఎస్వీయూ రెక్టార్ ప్రొఫెసర్ సీహెచ్ అప్పారావు పిలుపునిచ్చారు. ఎస్వీయూ జీవరసాయన శాస్త్ర విభాగం, రూసా ఫేజ్ 2 సహకారంతో ఏర్పాటు చేసిన సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ హెర్బల్ అండ్ సింథటిక్ డ్రగ్ డెవలప్మెంట్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజుల పాటు జీవశాస్త్రాల్లో ఆవిష్కరణలు, వ్యవస్థాపకతపై జరిగే జాతీయ సదస్సు గురువారం సెనేట్ హాల్లో ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా విచ్చేసి మాట్లాడారు. ఆవిష్కరణలు, వ్యవస్థాపకత, స్టార్టప్ల అభివృద్ధి, పరిశ్రమ, విశ్వవిద్యాలయ భాగస్వామ్యంపై నిపుణుల ప్రసంగాలు పరిశోధకులకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయన్నారు. అనంతరం యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్కు చెందిన యాస్పైర్ బైయోనెస్ట్ సీనియర్ అడ్వైజర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆచార్య యోగేశ్వరరావు జ్ఞానాధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ రూపకల్పనలో స్టార్టప్ల పాత్ర అనే అంశంపై ప్రధాన ఉపన్యాసం చేశారు. ఈ సదస్సులో రిజిస్ట్రార్ భూపతినాయుడు, జీవరసాయన శాస్త్ర విభాగాధిపతి సదస్సు అధ్యక్షుడు ఆచార్య ఓవీఎస్ రెడ్డి, కన్వీనర్ ఆచార్య బాలాజీ, బెంగళూరుకు చెందిన డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ నాయర్, డాక్టర్ బీవీ రవికుమార్, ఆచార్య రాజగోపాల్, ప్రిన్సిపల్ పద్మావతమ్మ, రూసా కో–ఆర్డినేటర్ డాక్టర్ కెవీ సుచరిత, సీఈఓ వంశీకృష్ణరాయల్, ఆచార్య హేమ, ఆచార్య రంజని, ఆచార్య రాజశేఖర్ పాల్గొన్నారు.
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ఈఏపీసెట్ వెబ్ ఆప్షన్ల గడువు పొడిగింపుతిరుపతి సిటీ: ఏపీ ఈఏపీసెట్ వెబ్ఆప్షన్ల ప్రక్రియను ఆగస్టు 3 వరకు పొడిగిస్తూ సాంకేతిక విద్యామండలి నిర్ణయించింది. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఒకటో తారీఖు వరకు కొనసాగుతుందని, గురువారంతో ముగియనున్న వెబ్అప్షన్ల ఎంపిక ప్రక్రియను విద్యార్థుల అభ్యర్థన మేరకు సోమవారం వరకు పొడిగించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. సీట్ల కేటాయింపు యథావిధిగా 6వ తేదీ ప్రకటించనున్నట్లు తెలిపారు. కాగా ఈ ఏడాది ఈఏపీసెట్ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ గందరగోళంగా ఉందని విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇంటర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ పరీక్షలు రాసిన ఎంతో మంది విద్యార్థులకు సంబంధించి ఇంటర్ మార్కులు శాతం ఈఏపీసెట్ ర్యాంక్ ప్రకటనలో పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఫుడ్ పాయిజన్పై విచారణకు కమిటీ తిరుపతి తుడా: స్విమ్స్లో ఫుడ్ పాయిజన్న్ పై వస్తున్న వార్తలను నిర్ధారించేందుకు ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసినట్లు స్విమ్స్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రామ్ తెలిపారు. స్విమ్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఆర్వీ కుమార్ ఈ మేరకు గురువారం ఆరుగురు నిపుణులతో ప్రత్యేక కమిటీని నియమించి 48 గంటల్లో విచారించి నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. కమిటీ చైర్మన్గా మంగళగిరి ఎయిమ్స్ అకడమిక్ డీన్ డాక్టర్ రామ్మోహన్, కన్వీనర్గా ఆర్ఎంఓ డాక్టర్ కే.సతీష్, సభ్యులుగా డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ బాలకృష్ణనాయక్, ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ ఆర్.జగదీష్, పద్మావతి మహిళా వైద్యకళాశాలా ఇన్చార్జ్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ ఉమామహేశ్వరరావు, స్విమ్స్ కమ్యూనిటీ మెడిసన్ ప్రొఫెసర్ రవిశంకర్ను నియమించారు. కొత్త గ్యాస్ కనెక్షన్లకు నో చాన్స్ తిరుపతి అర్బన్: వంద రోజులుగా కొత్త గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇవ్వడం లేదు. జిల్లాలో 8.5 లక్షల కుటుంబాలు ఉండగా.. 6.03 లక్షల రేషన్కార్డులు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం గ్యాస్ కనెక్షన్లు 4.92 లక్షల మందికి మాత్రమే ఉన్నాయి. పెద్ద కుటుంబాలు విభజన నేపథ్యంలో కొత్త కాపురాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త గ్యాస్ కనెక్షన్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా ప్రయోజం లేకుండా పోతోంది. కొత్త కనెక్షన్లు ఇప్పట్లో ఇవ్వలేమంటూ ఏజెన్సీలు చేతులెత్తేస్తున్నాయి. వంద రోజులుగా గ్యాస్ సిలిండర్ల డిమాండ్ నేపథ్యంలో ఉన్న కనెక్షన్లకే సిలిండర్లు అందించలేకపోతున్నామంటూ సమాధానం ఇస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఒక సిలిండర్ బుకింగ్ చేసిన తర్వాత మరో సిలిండర్ బుకింగ్ చేయడానికి 45 రోజుల గడువు విధించారు. అప్పటి వరకు ఆన్లైన్ బుకింగ్ పనిచేయడం లేదు. ఈ క్రమంలో కొత్త కనెక్షన్లు ఇస్తే అందరికీ సిలిండర్లు సరఫరా చేయలేమని పేర్కొంటున్నారు. ముగిసిన జాతీయ సదస్సు తిరుపతి సిటీ: ఎస్వీ ఆర్ట్స్ కళాశాల రసాయన శాస్త్ర విభాగం ఆధ్వర్యంలో గత రెండు రోజులుగా సస్టైయినబుల్ కెమికల్ కాంపౌండ్ సింథసీస్ రెడ్యూసింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్ట్ అనే అంశంపై గత రెండు రోజులుగా జరిగిన జాతీయ సదస్సు గురువారం ముగిసింది. ముగింపు కార్యక్రమానికి ఐఐటీ ఖారగ్పూర్ ప్రొఫెసర్ ఏ.రాజ్కుమార్ హాజరై పర్యావరణహిత రసాయన పరిశోధనలు, సుస్థిర సాంకేతికతల అభివృద్ధి, భవిష్యత్ పరిశోధనా అవకాశాలపై ప్రసంగించారు. న్యూఢిల్లీకి చెందిన ఆర్అండ్డీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డివిజన్ సీనియర్ డైరెక్టర్ హరీష్కుమార్ దేశంలో పరిశోధనలకు అందుబాటులో ఉన్న మౌలిక వసతులు, నిధులు, ఆవిష్కరణల ప్రాధాన్యతను వివరించారు. అనంతరం ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ ఎన్.వేణుగోపాల్రెడ్డి సదస్సు విజయవతంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం సదస్సుకు హాజరైన శాస్త్రవేత్తలను, అతిథులను సత్కరించారు. దేశంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి శాస్త్రవేత్తలు పాల్గొన్నారు. శ్రీవారి దర్శనానికి 12 గంటలు తిరుమల: తిరుమలలో గురువారం భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది. క్యూకాంప్లెక్స్లోని 31 కంపార్ట్మెంట్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి. క్యూలైన్ శిలాతోరణం వద్దకు చేరుకుంది. బుధవారం అర్ధరాత్రి వరకు 74,471 మంది స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. 35,361 మంది భక్తులు తలనీలాలు అర్పించారు. స్వామివారికి కానుకల రూపంలో హుండీలో రూ.4.68 కోట్లు సమర్పించారు. టైంస్లాట్ టిక్కెట్లు కలిగిన భక్తులకు సకాలంలో దర్శనం లభిస్తోంది. దర్శన టిక్కెట్లు లేని వారు స్వామిని దర్శించుకోవడానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టిక్కెట్లు కలిగిన వారు 3 గంటల్లో స్వామిని దర్శించుకోగలుగుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే సర్వదర్శనం టోకెన్లు కలిగిన భక్తులు నిర్దేశించిన సమయానికి మాత్రమే క్యూలోకి వెళ్లాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. ముందు వెళ్లిన వారిని క్యూలోకి అనుమతించరని స్పష్టంచేసింది.
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ఎర్రచందనం దుంగలు స్వాధీనంతిరుపతి అన్నమయ్యసర్కిల్: వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు పరిధిలో కారులో తరలిస్తున్న ఏడు ఎరచ్రందనం దుంగలను టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేసి, అక్రమ రవాణాకు ఉపయోగించిన కారును, పైలట్గా వ్యవహరించిన మోటారు సైకిల్ను సీజ్ చేశారు. ఆర్ఎస్ఐ సి.వినోద్కుమార్ టీమ్ కడప జిల్లా బసాపురం వద్ద లోడింగ్ పాయింట్లను తనిఖీ చేపట్టారు. గురువారం తెల్లవారు జామున ఖాజీపేట సెక్షన్ పత్తూరు అటవీ ప్రాంతంలో వాహనాల తనిఖీ చేస్తున్న సమయంలో నాగపట్నం వైపు నుంచి ఒక మోటారు సైకిల్, మరో కారు వేగంగా వస్తూ కనిపించాయి. టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బందిని చూసి వాహనాలు అపి దిగి పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా వారిని పట్టుకున్నారు. కారులోని ఏడు ఎరచ్రందనం దుంగలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పట్టుబట్టిన వారిని కడప, తిరుపతి జిల్లాలకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. కారు, మోటారు సైకిల్ తో సహా ముగ్గురు స్మగ్లర్లును తిరుపతి టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసు స్టేషన్కు తరలించారు. డీఎస్పీ వీ.శ్రీనివాసులురెడ్డి, ఏసీఎఫ్ జె.శ్రీనివాస్ విచారించారు. ఈ కేసును సీఐ ఖాదర్బాషా నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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టీటీడీని భ్రష్టుపట్టిస్తున్న టీడీపీతిరుపతి మంగళం : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి టీటీడీలో అపచారాలు చేస్తూ భ్రష్టుపట్టిస్తున్నారని టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకరరెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తిరుపతి పద్మావతీపురంలోని తన నివాసంలో గురువారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. తిరుమల నడక మార్గంలోని క్షేత్రపాలకుడైన ఆంజనేయస్వామి విగ్రహాన్ని దొంగలించింది టీడీపీ నాయకుడే అందరికీ తెలుసన్నారు. తన పార్టీకి చెందిన టీడీపీ నాయకుడిని కాపాడుకోవడం, పార్టీపై మచ్చపడకుండా ఉండేందుకు ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం 2000 సంవత్సరంలో ఒక భక్తుడు తీసుకొచ్చి పెట్టారని, పెద్ద ప్రాధాన్యం లేదనట్టుగా చంద్రబాబు, టీటీడీ పాలకులు, పోలీసులు చెప్పడం చూస్తుంటే తిరుమల పవిత్రను ఏ విధంగా దిగజారుస్తున్నారో అర్థమవుతోందన్నారు. అది కూడా ఆంజనేయస్వామి విగ్రహాన్ని దొంగలించిన టీడీపీ నాయకుడు మతి స్థిమితం లేకపోవడంతో విగ్రహాన్ని తీసుకెళ్లినట్లు బుకాయించడం సిగ్గుచేటన్నారు. చంద్రబాబు ఆదేశాలతోనే ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం దొంగతనం కేసును నీరుగార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. 1979 నుంచే అక్కడ టీటీడీ అధికారికంగా ఆంజనేయస్వామి జన్మ నక్షత్రం రోజున పూజలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. మాజీ ఈవో పీవీకే. ప్రసాద్ పాలనలోనే తిరుమల నడక మార్గంలో పెద్ద ఆంజనేయస్వామి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటుచేశారని గుర్తుచేశారు. అయితే అక్కడున్న చిన్న ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం గత 60 ఏళ్ల క్రితం నుంచే పూజలందుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. కేవలం టీడీపీ నాయకుడిని కాపాడేందుకు కేసును నీరుగారుస్తూ ఆ ఆంజనేయస్వామికి పెద్ద చరిత్ర ఏమీ లేదన్నట్లుగా చిత్రీకరిస్తుండడం బాధాకరమన్నారు. టీడీపీ నాయకులు ఏం చేసినా చెల్లుబాటు అవుతుందన్న ధీమాలో ఉన్నారని, పోలీసులను కీలు బొమ్మలు చేసి చంద్రబాబు ఆడిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. టీటీడీ విజిలెన్స్ వైఫల్యం కారణంగానే తిరుమలలో అనేక అపచారాలు జరుగుతున్నాయన్నారు. తిరుమలలోని శ్రీవారి ఆలయంలో స్వామి వారి కిరీటం ఎత్తుకెళ్లిపోయినా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదన్నారు.
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శ్రమ దోపిడీపై యుద్ధమేతిరుపతి అర్బన్: ‘కార్మికుల శ్రమను ప్రభుత్వం నిలుపునా దోసుకుంటోంది. సమాన పనికి సమాన వేతనం దక్కడం లేదు. ఇక శ్రమదోపిడీపై యుద్ధమే’ అంటూ సీఐటీయూ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు కందారపు మురళి స్పష్టం చేశారు. ఔట్సోర్సింగ్, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు న్యాయం చేయాలంటూ సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో గురువారం కలెక్టరేట్ వద్ద పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేపట్టారు. తిరుచానూరు ఓవర్ బ్రిడ్జ్ నుంచి ర్యాలీగా కలెక్టరేట్కు చేరుకున్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ కనీస వేతనం కోసం పోరాటం మొదలు పెట్టినట్లు చెప్పారు. కార్మికులకు రూ.26వే లు వేతనం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆదేశాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అమలు చేయడం లేదన్నారు. పోలీసులు రోప్ను ఉపయోగించి అడ్డుకోవడాన్ని తప్పుబట్టారు. రెగ్యులర్ చేయాలని కోరుతూ తిరుపతి జిల్లాలో 40 రోజులు పాటు కనీస వేతనాలు క్యాంపెయిన్ నిర్వహించామన్నారు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం నాలుగు లేబర్ కోడ్స్ను అమల్లోకి తీసుకొచ్చి వారికి తీవ్రమైన ద్రోహం చేస్తోందని ఆరోపించారు. పెరిగిన ధరలతో కుటుంబాలను గడవడం కష్టాంగా మారిందన్నారు. ధరలు పెంపు సరికాదు అమెరికా–ఇరాన్ యుద్ధం పేరుతో రాష్ట్రంలో ధరలు ఇష్టారాజ్యంగా పెంచేస్తున్నారని సీపీఎం జిల్లా కార్యర్శి వందాసి నాగరాజు మండిపడ్డారు. రెండేళ్లుగా రాష్ట్రంలో ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు పైసా వేతనం పెంచలేదన్నారు. న్యాయం చేయకుంటే ఢిల్లీ తరహాలో పోరాటాలు చేపడుతామని హెచ్చరించారు. ఉద్యోగ భద్రతపై దాడి సరికాదు తోపులాట పోలీసులు గురువారం కలెక్టరేట్కు పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో నేతలకు పోలీసులకు మధ్య తోపులాటలు చోటుచేసుకున్నాయి. ధర్నాకు పలువురు మహిళలు చంటిబిడ్డలతో హాజరయ్యారు. తోపులాటల కారణంగా పలువురు నేతల చొక్కాలు చిరిగిపోయాయి. 30 మందికి పైగా నేతలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్స్టేషన్కి తరలించారు. సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు ఎస్.జయచంద్ర, టి.సుబ్రమణ్యం, కాంట్రాక్ట్ ఔట్సోర్సింగ్ జేఏసీ చైర్మన్ నాగవెంకటేష్, ఆప్కాస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చినబాబు, శ్రామిక మహిళ జిల్లా కన్వీనర్ ఆర్.లక్ష్మి, సీఐటీయూ జిల్లా నేతలు చంద్రశేఖర్, ప్రసాదరావు, రామకృష్ణ, గుణశేఖర్, వెంకటేష్, గురవయ్య, రమేష్, లక్ష్మయ్య, వేణు, వాణిశ్రీ, బుజ్జి, టీటీడీ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్ నాయకులు ఎన్.రఘు, వీ.ప్రభాకర్, ఆర్.సిద్ధు, డీ.పార్థసారథి, పంచాయతీ వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా కార్యదర్శి రాము, ఏపీఎండీసీ యూనియన్ నాయకులు వెంకటేష్ హరినాథ్, నాగరాజు పాల్గొన్నారు.
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సీఏడీ–3డీ ప్రింటింగ్ బూట్ క్యాంప్తిరుపతి రూరల్: కంప్యూటర్ ఆధారిత రూప కల్పన (సీఏడీ), త్రిమితీయ (3డీ) ముద్రణ సాంకేతికతల్లో విద్యార్థినులకు ప్రాయోగిక నైపుణ్యాలు అందించేందుకు శ్రీ పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీలో ఐదు రోజుల బూట్ క్యాంప్ను ఈనెల 27న ప్రారంభించారు. అందులో బాగంగా గురువారం కంప్యూటర్ సైన్స్ విభాగం విద్యార్థులకు సీఏడీ ఆధారిత నమూనా రూపకల్పన, 3డీ మోడలింగ్, యాడిటివ్ మాన్యు ఫ్యాక్చరింగ్, డిజైన్ ఆప్టిమైజేషన్, స్లైసింగ్ టెక్నిక్స్, 3డీ ప్రింటర్ నిర్వహణపై సిద్ధాంత, ప్రాయోగిక శిక్షణ అందిస్తున్నారు. యూనివర్సిటీ ఉపకులపతి ఆచార్య వి.ఉమ, నైలిట్ తిరుపతి డైరెక్టర్ శశికుమార్ గెరా మార్గదర్శకత్వంలో జరిగిన శిక్షణను విజయ వంతంగా పూర్తి చేసిన వారికి ధ్రువపత్రాలు అందజేయనున్నారు.
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మెరిసన ‘ఉద్యానం’●డాక్టర్ వైఎస్సార్ ఉద్యాన కళాశాల ప్రాంగణంరైల్వేకోడూరు అర్బన్: డాక్టర్ వైఎస్సార్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ జాతీయ స్థాయిలో మెరిసింది. యూనివర్సిటీ గ్రీన్ మెంటార్జ్ సంస్థ జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించిన ర్యాంకింగ్స్లో 16వ స్థానం సొంతం చేసుకుంది. దీనిపై స్థానికులతోపాటు జిల్లా ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దినదినాభివృద్ధి రైల్వేకోడూరు మండలం, అనంతరాజంపేట పంచాయతీ, ఉద్యాన పరిశోధన ప్రాంగణంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి ఉద్యాన కళాశాల నిర్మాణానికి పునాది వేశారు. కానీ కళాశాల ప్రారంభించకుండానే ఆయన మృతిచెందారు. ఆపై మిగిలిన పనులు పూర్తి చేసి ఆయన పేరుతోనే డాక్టర్ వైఎస్సార్ ఉద్యాన యూనివర్సిటీని ప్రారంభించారు. వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక వైఎస్.జగన్మోహన్రెడ్డి హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీని మరింత అభివృద్ధి చేశారు. విద్యార్థులకు ప్రత్యేక వసతి గృహాలు ఏర్పాటు చేశారు. వైఎస్సార్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీని రైల్వేకోడూరుకే కాదు.. దేశానికే తలమానికంగా తీర్చిదిద్దారు. ఆనందంగా ఉంది రైల్వేకోడూరు మండలంలోని అనంతరాజంపేటలో ఽఉద్యాన కళాశాల ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి నేటి వరకు ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది. ఎన్నో విజయాలు సాధించింది. ఈ అభివృద్ధికి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్సార్, తరువాత ఆయన తనయుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి కృషే కారణం. ఇప్పుడు ఈ ర్యాంకు రావడానికీ నాటి అభివృద్ధే నిదర్శనం. – పంజం వేణుగోపాల్రెడ్డి, స్థానిక మాజీ సర్పంచ్, అనంతరాజుపేట
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ఉబ్బలమడుగులో కొత్త వృక్షజాతితిరుపతి: సత్యవేడు నియోజకవర్గంలోని ఉబ్బలమడుగు పర్యాటక ప్రాంతంలో అరుదైన కొత్త వృక్షజాతిని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. యూఫోర్బియేసీ కుటుంబానికి చెందిన ఈ వృక్ష జాతికి రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, అటవీశాఖ మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ క్రోటన్ ఉబ్బలమడుగెన్సిస్ అని పేరు పెట్టారు. దీన్ని అటవీశాఖ అధికారులు బుధవారం పవన్ కళ్యాణ్కు చూపించారు. కాంబాకం అటవీ ప్రాంతంలో ఈ మొక్క సహజంగా పెరుగుతుండటంతో ఆ ప్రాంతం పేరునే జాతి పేరుగా ఖరారు చేశారు. ప్రధాన అటవీ సంరక్షణాధికారి పి.వి.చలపతిరావు బృందం నిర్వహించిన పరిశోధనల్లో ఈ కొత్త జాతి వెలుగులోకి వచ్చింది. సుగంధ పరిమళం వెదజల్లే ఆకులు, ప్రత్యేక నిర్మాణం, పునరుత్పత్తి లక్షణాలు ఈ మొక్క ప్రత్యేకతలు. క్రోటన్ అరోమాటికస్ జాతికి ఇది దగ్గరి బంధువు అయినా పూర్తిగా భిన్నంగా ఉందని శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధారించారు. అత్యంత పరిమిత ప్రాంతంలోనే లభిస్తుండటం, ఆవాసాలకు ముప్పు ఉండటంతో ఈ జాతి అంతరించిపోయే ప్రమాదంలో ఉందని పరిశోధకులు హెచ్చరించారు. ఈ ఆవిష్కరణ తూర్పు కనుమల జీవవైవిధ్య సంపదను మరోసారి చాటిందని, దీని పరిరక్షణకు మరింత కృషి అవసరమని అటవీ శాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు.
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చంద్రగిరిలో.. గతి తప్పుతున్న లాఠీ!చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో ఖాకీ లాఠీ గతి తప్పుతోందా..? రక్షణ కల్పించాల్సిన పోలీసులే ప్రాణాలు తీస్తున్నారా..? పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లిన వ్యక్తి క్షేమంగా తిరిగి వస్తాడా..? అన్న అనుమానాలు, భయాందోళనలు ప్రజల్లో వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొంత కాలంగా జరుగుతున్న వరుస సంఘటనలతో పోలీసులపై ప్రజల్లో విశ్వాసం సన్నగిల్లుతోంది. ప్రజల పట్ల పోలీసులు వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఒక పక్కన కోర్టుల్లో న్యాయాధికారుల హెచ్చరికలు.. ఎస్హెచ్ఓలపైనే ఎఫ్ఐఆర్ల నమోదు చేసినా వారిలో మార్పు రావడం లేదు. దీనికి జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న ఉన్నతాధికారి అధికార పార్టీ నేతల ఆధీనంలోకి వెళ్లిపోవడమేనన్న విమర్శలు ప్రతిపక్షాల నుంచి వ్యక్తమవుతున్నాయి. పోలీసు వ్యవస్థపై ప్రజల్లో సన్నగిల్లుతున్న నమ్మకం సాక్షి, టాస్క్ఫోర్స్ : చంద్రగిరి నియోజకవర్గం పరిధిలోని తిరుచానూరు, తిరుపతి రూరల్, చంద్రగిరి, పాకాల, చిన్నగొట్టిగల్లు, ఎర్రావారిపాళెం, రామచంద్రాపురం పోలీస్ స్టేషన్లలో న్యాయం జరగడం లేదన్న విమర్శలు సామన్య ప్రజలు, బాధితులు విమర్శిస్తున్నారు. అధికార తెలుగు దేశం నేతలకు తప్ప జనసేన, బీజేపీ నేతలను కూడా పోలీసులు లెక్క చేయడం లేదన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. టీడీపీ నేతలు చెప్పింది చేసుకుపోతున్నారు. వరుస ఘటనలతో తీవ్ర చర్చ ఆందోళనలకు సిద్ధమవుతున్న ప్రతిపక్షాలు చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో పోలీసులు అనుసరిస్తున్న తీరుపై ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు ఆందోళనకు సిద్ధమవుతున్నారు. చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని సామాన్యులపై తమ ప్రతాపం చూపించే పోలీసుల భరతం పడతామని, న్యాయస్థానాల్లో దోషులుగా నిలబెడతామని చంద్రగిరి నియోజకవర్గం వైఎస్ఆర్సీపీ సమన్వయకర్త చెవిరెడ్డి మోహిత్రెడ్డి హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చంద్రగిరి, పాకాల, తిరుపతి రూరల్, తిరుచానూరు సీఐలపై ప్రయివేటు కేసులు ఫైల్ చేశారని, ఆ కేసులపై ఎఫ్ఐఆర్లు కట్టించేలా చూస్తామన్నారు. పోలీసు వ్యవస్థపై నమ్మకం పోతున్నా జిల్లా పోలీసు అధికారుల్లో చలనం లేకపోవడం దుర్మార్గమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పోలీసు వ్యవస్థ గాడిలో పడేంత వరకు బాధితుల పక్షాన తమ పోరాటం ఆగదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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కాపు ఉద్యమనేత ముద్రగడతిరుపతి మంగళం : నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా ప్రజల్లో ఆదరణ పొంది కాపు రిజర్వేషన్ కోసం నిరంతరం పోరాటం చేసిన గొప్ప నాయకుడు ముద్రగడ పద్మనాభం అని చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల వైఎస్సార్ సీపీ అధ్యక్షుడు భూమన కరుణాకరరెడ్డి గుర్తు చేశారు. తిరుపతి పద్మావతిపురంలోని పార్టీ జిల్లా కార్యాలయంలో బుధవారం వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సభ్యులు, బలిజ సంఘం నాయకులు నీలం బాలాజి ఆధ్వర్యంలో కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం సంస్మరణ సభ నిర్వహించారు. ఇందులో భూమన ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొని మద్రగడ పద్మనాభం చిత్రపటానికి పుష్పాలతో నివాళులర్పించారు. భూమన కరుణాకరరెడ్డి మాట్లాడుతూ ముద్రగడ పద్మనాభంతో తనకు 40 ఏళ్ల పరిచయం ఉందని, ఆయనలోని ఉద్యమస్పూర్తి ఆదర్శప్రాయమన్నారు. తుని ఘటనలో తనను అరెస్ట్ చేస్తే తనకు అండగా నిలిచారని తెలిపారు. ప్రజాసంక్షేమం, కాపు ఉద్యమాల కోసం తన ఆస్తులను సైతం అమ్ముకున్నారని పేర్కొన్నారు. ముద్రగడ పద్మనాభం ఆశయాలు జగనన్నతోనే సాధ్యమన్నారు. ఐదేళ్ల పాలనలో కాపుల సంక్షేమానికి కృషి చేసిన ఏకై క నాయకుడు జగనన్న అని కొనియాడారు. ఎమ్మెల్సీ డాక్టర్ సిపాయి సుబ్రమణ్యం మాట్లాడుతూ ఉమ్మడి ఆంధ్రరాష్ట్రంలో కాపుల సంక్షేమం కోసం కృషి చేసిన ఏకై క నాయకుడు ముద్రగడ అన్నారు. అలాంటి నాయకుడు మన మద్యలేకపోవడం సమాజానికి, వైఎస్సార్సీపీకి ఎంతో తీరనిలోటు అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సభ్యులు, తిరుపతి బలిజ సంఘం నాయకులు నీలం బాలాజి మాట్లాడుతూ కాపు రిజర్వేషన్, కాపుల సంక్షేమం కోసం అహర్నిశలు శ్రమించిన గొప్ప ఉద్యమనేత ముద్రగడ పద్మనాభమన్నారు. కాపుల కోసం ముద్రగడ తర్వాత కృషి చేసిన ఏకై క నాయకుడు వైఎస్. జగన్మోహన్రెడ్డి అన్నారు. తిరుపతిలో బలిజ భవనం కోసం కేటాయించిన స్థల పరిరక్షణకు అప్పటి ఎమ్మెల్యేగా భూమన కరుణాకరరెడ్డి సహకారం అందించడంతో పాటు ప్రహారీ నిర్మాణం కోసం రూ.5 లక్షలు మంజూరు చేశారని గుర్తు చేశారు. తిరుపతిలో బలిజలకు ఉన్నత పదవులు కేటాయించారని తెలిపారు. కాపుల ఆశలు, ఆశయాలు జగనన్న పాలనలోనే సాధ్యమవుతాయన్నారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ తిరుపతి నగర అధ్యక్షులు మల్లం రవిచంద్రారెడ్డి, నాయకులు ఆరే.అజయ్కుమార్, బొమ్మగుంట రవి, బత్తల గీతాయాదవ్, రాయల్ కాపునాడు చిత్తూరుజిల్లా పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు ఎన్వీ సురేష్రాయల్, బెల్లం రమేష్, అనీష్రాయల్, దినేష్రాయల్, పసుపులేటి సురేష్, వెంకటేష్రాయల్, మధుబాల, గోలి విజయలక్ష్మి, కవిత, శారద, పద్మ, నవీన్ పాల్గొన్నారు.
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బీటెక్ విద్యార్థి అదృశ్యంతిరుపతి క్రైం : మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీలో బీటెక్ చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న జయంత్(20) అనే విద్యార్థి అదృశ్యమైన ఘటన తిరుపతిలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల కథనం మేరకు.. తిరుపతి బండ్లవీధికి చెందిన సుబ్రహ్మణ్యం కుమారుడు జయంత్కు ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ అలవాటు ఉండడంతో అప్పులు చేసినట్లు తెలిసింది. కళాశాల ఫీజుల కోసం తండ్రి ఇచ్చిన నగదును ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లో పోగొట్టుకున్నాడు. ఈ విషయం తెలిసి తండ్రి మందలిస్తారనే భయంతో ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయినట్లు సమాచారం. కుమారుడు కనిపించకపోవడంతో తండ్రి సుబ్రహ్మణ్యం ఈస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ రవిప్రకాష్ తెలిపారు.
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వేంకటాద్రి నిలయంలో భద్రత ఏదీ?తిరుమల: ఉగ్రవాద ముప్పు హెచ్చరికల నేపథ్యంలో తిరుమలలో అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతా వ్యవస్థ ఉన్నప్పటికీ, వేలాది భక్తుల కోసం నిర్మించిన వేంకటాద్రి నిలయంలో ఏమాత్రం భద్రత కరువైంది. శ్రీవారి ఆలయం, తిరుమలవ్యాప్తంగా వేలాది సీసీ కెమెరాలు, ఆక్టోపస్, ఎస్పీఎఫ్, ఏపీఎస్పీ, సివిల్ పోలీసులు, టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బందితో నిరంతర నిఘా ఉన్నప్పటికీ, వేంకటాద్రి నిలయంలో మాత్రం రక్షణ లేదని భక్తులు ఆరోపిస్తు న్నారు. రూ.125 కోట్లతో 30 హాళ్లతో 5 వేల మంది భక్తులు బస చేసేలా నిర్మించిన ఈ అత్యాధునిక యాత్రికుల వసతి సముదాయం–5 (వేంకటాద్రి నిలయం)లో తగిన సంఖ్యలో సీసీ కెమెరాలు, ఇతర భద్రత ఏర్పాట్లు చేయకపోవడంపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ భవనంలో నిత్యం వేలాదిమంది యాత్రికులు బస చేస్తున్నప్పటికీ, ప్రవేశ ద్వారం వద్ద మాత్రమే సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి. హాళ్లు, కారిడార్లు వంటి కీలక ప్రాంతాల్లో నిఘా వ్యవస్థ లేకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. దీంతో రద్దీ రోజుల్లో భక్తుల సెల్ఫోన్లు, బ్యాగులు, నగదు చోరీకి గురవుతున్నాయంటూ ఫిర్యాదులు వస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే, సీసీ కెమెరాలు లేకపోవడంతో నిందితులను గుర్తించడం పోలీసులకు కష్టంగా మారుతోంది. ఈ వసతి సముదాయంలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని పోలీసు అధికారులు పలుమార్లు టీటీడీని కోరినప్పటికీ, ఇప్పటికీ కార్యరూపం దాల్చలేదు. భక్తుల రద్దీని, వారి భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని అత్యవసరంగా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
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పోలీస్ కుటుంబాల పిల్లలకు మెరిట్ స్కాలర్షిప్లుతిరుపతి క్రైం : ప్రతిభావంతులైన పోలీస్ కుటుంబాల విద్యార్థులకు బుధవారం తిరుపతి జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో మెరిట్ స్కాలర్షిప్లు అందజేశారు. జిల్లా ఎస్పీ ఎల్.సుబ్బరాయుడు మాట్లాడుతూ పోలీస్ ఉద్యోగులు విధి నిర్వహణలో చూపే క్రమశిక్షణ, అంకితభావం, బాధ్యత, కష్టపడే తత్వాన్ని పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచే అలవర్చుకుంటారని తెలిపారు. విద్యార్థులు క్రమశిక్షణ, సమయపాలన, పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసంతో లక్ష్యాల వైపు పయనిస్తే ఉన్నత శిఖరాలు చేరుకోవచ్చన్నారు. పిల్లల ఆసక్తి, సామర్థ్యం, ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహించాలన్నారు. పోలీస్ కుటుంబాల పిల్లలు ఐఐటీ, జేఈఈ, ఎంబీబీఎస్, ఇంజినీరింగ్ తదితర కోర్సుల్లోనే కాకుండా విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. మెరిట్ స్కాలర్షిప్లకు దరఖాస్తు చేసే సమయంలో సాంకేతిక కారణాలతో ప్రక్రియ పూర్తి చేయలేకపోయిన అర్హులైన విద్యార్థులకు కూడా పోలీస్ వెల్ఫేర్ విభాగం ద్వారా తగిన సహాయం అందిస్తామని ఎస్పీ హామీ ఇచ్చా రు. అనంతరం స్కాలర్షిప్పులు అందుకున్న విద్యార్థులను అభినందించారు. కార్యక్రమంలో అదనపు ఎస్పీలు రవి మనోహరాచారి (శాంతిభద్రతలు), ఐ.రామకృష్ణ (తిరుమల), శ్రీనివాసరావు (సాయుఽ ద దళం), అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ సురేష్కుమార్, పలువురు డీఎస్పీలు, ఇన్స్పెక్టర్లు, పోలీస్ వెల్ఫేర్ విభాగం అధికారులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు.
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వ్యాసాశ్రమంపై దుష్ప్రచారాలు ఆపండిఏర్పేడు: సద్గురు మలయాళ స్వామి స్థాపించిన వ్యాసాశ్రమంపై కొందరు చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని మానుకోవాలని పీఠాధిపతి పరిపూర్ణానంద గిరి స్వామి కోరారు. ఆయన బుధవారం విలేకరులతో మాట్లాడారు. వ్యాసాశ్రమంలో సద్గురు మలయాళ స్వామి ఆశయాలను అనుసరిస్తూ దేశ, విదేశాల్లో ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఆశ్రమంలో 500 మంది విద్యార్థినులు చదువుతున్నారని, వారు మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణులవుతూ ఆశ్రమ ఖ్యాతిని చాటుతున్నారని తెలిపారు. ఆశ్రమంలో త్వరలోనే కంటి, జనరల్ ఆస్పత్రి భవన నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించి ఆస్పత్రులను పునరుద్ధరిస్తామన్నారు. ఆగస్టు 27 నుంచి వారం రోజుల పాటు వ్యాసాశ్రమ శత జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుపుతామని తెలిపారు. కొందరు పూర్వ విద్యార్థులు, స్వాములు ఆశ్రమ ప్రతిష్ఠను దిగజార్చే విధంగా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు. ఆశ్రమ ట్రస్టు మాజీ కోశాధికారి మన్నెం అమరనాథరెడ్డి పూర్వీకుల ఇంట్లో ఆశ్రమ ప్రథమ పీఠాధిపతి విమలానంద గిరి స్వామి, ద్వితీయ పీఠాధిపతి విద్యానంద గిరి స్వామి ఉండి వేద విద్య నేర్చుకున్నారని అన్నారు. ఆశ్రమంతో వారికి ఉన్న అనుబంధతోనే ఆశ్రమ ద్వితీయ పీఠాధిపతి విద్యానంద గిరి స్వామి అమరనాథ రెడ్డిని నియమించారన్నారు. మీడియా ప్రతినిధులు ఆశ్రమ ఆస్తుల విక్రయాలు, పూర్వ విద్యార్థులు, ఆశ్రమ పరిరక్షణ సమితి సభ్యులు చేస్తున్న ఆరోపణలకు వివరణ ఇవ్వాలని కోరగా కొన్ని అభియోగాలకు సమాధానాలు చెప్పలేక తటపటాయించారు. సమావేశంలో శివ రాం స్వామి, మన్నెం అమరనాథరెడ్డి పాల్గొన్నారు.
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అండర్పాస్ ఏర్పాటు చేయాలని వినతితిరుపతి రూరల్ : తిరుపతి రూరల్ మండలం పేరూరు వద్ద ఉన్న వకులమాత ఆలయానికి వెళ్లే మలుపులో పూతలపుట్టు–నాయుడుపేట జాతీయ రహదారిపై అండర్ పాస్ను ఏర్పాటు చేయాలని రాజంపేట ఎంపీ పీవీ మిథున్రెడ్డి కోరారు. ఆయన బుధవారం జాతీయ రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీకి వినతి పత్రం అందజేశారు. స్పందించిన మంత్రి తిరుపతి బైపాస్లోని వకుళమాత ఆలయం సమీపంలో ఇప్పటికే ఆమోదం పొందిన అండర్ పాస్ను యథాతథంగా కొనసాగిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. మల్లవరం జంక్షన్–రేణిగుంట సెక్షన్ (ఎన్హెచ్–71)లో కిలోమీటర్ 99.645 వద్ద అండర్పాస్ను యథాతథంగా కొనసాగించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వకుళమాత ఆలయం సమీపంలో ప్రతిపాదించిన అండర్పాస్ను ఒమేగా ఆస్పత్రి సమీపంలోని కిలోమీటర్ 99.230 ప్రాంతానికి మార్చే ప్రతిపాదన లేదన్నారు. ఈవీఎంల గోడౌన్ తనిఖీ రేణిగుంట:జిల్లాకు సంబంధించిన ఈవీఎంలను భద్రపరిచిన గోదాము వద్ద నిరంతరం నిఘా, పటిష్టమైన భద్రత ఉండాలని జిల్లా కలెక్టర్, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి వెంకటేశ్వర్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఆయన బుధవారం రేణిగుంట విమానాశ్రయం సమీపంలోని సెంట్రల్ వేర్ హౌసింగ్ గోడౌన్లో భద్రపరిచిన ఈవీఎం స్ట్రాంగ్ రూమ్, సీడబ్ల్యూసీ గోడౌన్ను తనిఖీ చేశారు. సీసీ కెమెరాలు, సీలింగ్ తదితరాలను పరిశీలించి రిజిస్టర్లో సంతకం చేశారు. కార్యక్రమంలో శ్రీకాళహస్తి ఆర్డీవో భానుప్రకాష్రెడ్డి, ఈవీఎంల గోడౌన్ ఇన్చార్జి జీఎన్ఎస్ఎస్ స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ భరత్నాయక్, తహసీల్దార్ శ్రావణ్ కుమార్ పాల్గొన్నారు.
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తిరుపతి రైల్వే ఆస్పత్రిని అభివృద్ధి చేయాలితిరుపతి మంగళం : తిరుపతి రైల్వే సబ్ డివిజనల్ హాస్పిటల్ను అభివృద్ధి చేయాలని ఎంపీ మద్దిల గురుమూర్తి కేంద్రాన్ని కోరారు. ఆయన బుధవారం లోక్సభలో మాట్లాడారు. రైల్వే ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు తిరుపతి రైల్వే ఆస్పత్రిని అప్గ్రేడ్ చేయాలని కోరారు. దీనిపై కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ లిఖిత పూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు. తిరుపతి రైల్వే సబ్ డివిజనల్ హాస్పిటల్లో ప్రస్తుతం అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు, వైద్య పరికరాలు, శిక్షణ పొందిన వైద్య సిబ్బంది ఉన్నారని తెలిపారు. ప్రాథమిక వైద్య సేవలు ఆసుపత్రిలోనే అందిస్తున్నామని, ద్వితీయ, తృతీయ స్థాయి చికిత్స అవసరమైన రోగులను ఎనిమిది ఎంపానెల్డ్ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులకు రెఫర్ చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఆస్పత్రిని అప్గ్రేడ్ చేసే అంశంపై స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వలేదు. మంత్రి సమాధానంపై ఎంపీ గురుమూర్తి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మంత్రి పేర్కొన్న వివరాలు వాస్తవ పరిస్థితులకు భిన్నంగా ఉన్నాయని, తిరుపతి రైల్వే ఆస్పత్రిలో కనీస మౌలిక సదుపాయాలు, తగిన వైద్య సిబ్బంది అందుబాటులో లేరని అన్నారు. రైల్వే ఉద్యోగులు పలుమార్లు తనను కలిసి ఆస్పత్రి సమస్యలను వివరించారని తెలిపారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అనేక మంది రోగులను గుంతకల్ రైల్వే ఆస్పత్రికి రిఫర్ చేస్తున్నారని తెలిపారు. దీంతో రోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఇబ్బందులు పడుతూ వ్యయప్రయాసలు భరించాల్సి వస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తిరుపతి రైల్వే ఆస్పత్రిలో ప్రత్యేక వైద్య విభాగాలు, ఆధునిక నిర్ధారణ పరికరాలు, తగిన సంఖ్యలో వైద్యులు, పారామెడికల్ సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసి పూర్తి స్థాయి వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మరోసారి కోరారు. లేనిపక్షంలో తన పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తానని ఎంపీ మద్దిల గురుమూర్తి స్పష్టం చేశారు.
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త్వరితగతిన క్రాప్ట్ విలేజ్ ప్రాజెక్టు పనులుతిరుపతి అర్బన్: క్రాఫ్ విలేజ్ ప్రాజెక్టు పనులను వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ ఎస్.వెంకటేశ్వర్ ఆదేశించారు. ఆయన బుధవారం అధికారులతో సమావేశమయ్యారు. ఆయన మాట్లాడుతూ భారత ప్రభుత్వం, డీఆర్డీఏ సమన్వయంతో మూడు ఎంపోరియం బ్లాక్లు, మూడు వర్క్షెడ్లతోపాటు మరుగుదొడ్డి సౌకర్యంతో కూడిన ఒక శిక్షణా తరగతి గది నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు చేసిందన్నారు. మూడు ఎంపోరియం బ్లాక్లు, శిక్షణ తరగతి గదిని పూర్తి చేశారని పేర్కొన్నారు. ఒక వర్క్షెడ్ పూర్తయిందని, మిగిలిన రెండింటినీ త్వరలో పూర్తి చేయాలని ఆర్అండ్బీ అధికారులను ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో తిరుపతి, చిత్తూరు డీఆర్డీఏ పీడీ శోభనబాబు, శ్రీదేవి, ఆర్అండ్బీ జిల్లా అధికారి రాజానాయక్, హ్యాండి క్రాఫ్ట్ ఏడీ సత్యమూర్తి పాల్గొన్నారు. చెట్టు కొమ్మ తగిలి ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ మృతి బుచ్చినాయుడుకండ్రిగ: మండలంలోని గాజులపెళ్లూరు గ్రామంలో బుధవారం మామిడి తోటలో ట్రాక్టర్తో దున్నుతుండగా చెట్టు కొమ్మ తగడంతో డ్రైవర్ మృతి చెందాడు. పోలీసుల కథనం మేరకు.. కాంపాళ్లెం ఎస్టీ కాలనీకి చెందిన తుపాకుల సుబ్రమణ్యం (41) ట్రాక్టర్కు రోజువారి కూలీ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. బుధవారం ఉదయం సుబ్రమణ్యం గాజులపెళ్లూరు గ్రామంలోని మామిడి తోటలో దున్నడానికి వెళ్లాడు. పొలంలో దున్నుతుండగా మామిడి చెట్టు కొమ్మ స్టీరింగ్కు తగిలింది. దీంతో సుబ్రమణ్యం స్టీరింగ్, డ్రైవింగ్ సీటు మధ్యలో ఇరుక్కుని తీవ్రంగా గాయపడి, అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. అతనికి భార్య, ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. సుబ్రమణ్యం మృతితో వారు అనాథలయ్యారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు ఎస్ఐ హరిప్రసాద్ తెలిపారు.
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మట్కా, అక్రమ మద్యం కేసులో ఇద్దరి అరెస్ట్శ్రీకాళహస్తి/తొట్టంబేడు: మట్కా నిర్వహణ, అక్రమ మద్యం రవాణా కేసులో ఇద్దరు నిందితులను తొట్టంబేడు పోలీసులు బుధవారం అరెస్టు చేశారు. ఎస్ఐ బాలకృష్ణ వివరాలు వెల్లడించారు. శ్రీకాళహస్తి పట్టణానికి చెందిన షేక్ ఖాదర్ షరీఫ్ అలియాస్ లడ్డు, ఎస్.కె.మీర్జా మట్కా బుకీలుగా వ్యవహరిస్తూ వచ్చిన డబ్బును ప్రధాన నిర్వాహకులైన అమాన్ అలియాస్ అమానుల్లా, పద్మనాభంకు అందజేయడంతో పాటు అక్రమ మద్యం రవాణాలోనూ పాలు పంచుకున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. వీరిపై గతంలో శ్రీకాళహస్తి వన్టౌన్, టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లలో కేసులు నమోదైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అనంతరం నిందితులను న్యాయస్థానం ఎదుట హాజరుపరచగా న్యాయమూర్తి ఇద్దరికీ 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. మట్కా, అక్రమ మద్యం విక్రయాలపై 9440900724, 9440796763 నంబర్లకు సమాచారం అందించాలని పోలీసులు కోరారు.
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ఇద్దరు బాలురు అదృశ్యంతిరుపతి రూరల్ : పాకాల మండలం దామలచెరువు పంచాయతీలో ఇద్దరు బాలురు అదృశ్యమైన ఘటన కలకలం రేపింది. వారు సోమవారం ఇంటి నుంచి వెళ్లారు. తిరిగి రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అదృశ్యమైన వారిలో సి.సంతోష్ (15) దామలచెరువు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో 10వ తరగతి, సి.హర్ష (13) అదే పాఠశాలలో 8వ తరగతి చదువుతున్నారు. వీరిద్దరూ ఒకేసారి కనిపించకుండా పోవడంతో వారి తల్లి సునీత బుధవారం పాకాల పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. బాలురి ఆచూకీ తెలిసిన వారు వెంటనే సమీప పోలీస్ స్టేషన్కు, పాకాల పోలీసులను సంప్రదించి సమాచారం అందించాలని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు. కుటుంబ సభ్యులు బాలుర కోసం ఆందోళనతో ఎదురుచూస్తుండగా ట్యూషన్కు వెళ్లివస్తామని చెప్పి ఇంటికి తిరిగిరాలేదని ఆ తల్లి విలపిస్తోంది.
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ప్రాణం విలువ రూ.3.5 లక్షలు!సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్: తిరుపతి జిల్లా రామచంద్రాపురం మండలం రాయలచెరువుకు చెందిన సంజీవ సుబ్రమణ్యం ప్రాణానికి పోలీసులు, తెలుగుదేశం నాయకులు వెలకట్టారు. అతడి కుటుంబానికి రూ.3.5 లక్షలు ఇచ్చేలా ఫిర్యాదీ, జనసేన మండల అధ్యక్షుడు సంజీవ హరితో ప్రామిసరీ నోట్లు రాయించారు. అంతేగాక గ్రామస్తులు వద్దంటున్నా వినకుండా మంగళవారం చీకటిపడిన తరువాత మృతదేహాన్ని దహనం చేయించారు. చిన్న విషయమై హరి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో సుబ్రమణ్యాన్ని పోలీసులు తీవ్రంగా కొట్టటం, ఈ అవమానం భరించలేక అతడు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం తెలిసిందే. ఈ కేసు తమ మెడకు చుట్టుకుంటుందనే భయంతో పోలీసులు.. బాధిత కుటుంబానికి హరితో డబ్బులు ఇప్పించి, కేసును మాఫీ చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. సుబ్రమణ్యం మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం అనంతరం మంగళవారం తిరుపతి రుయా ఆస్పత్రి నుంచి ఇంటికి తీసుకొచ్చేలోపే.. ఆ కుటుంబానికి రూ.3.50 లక్షలు ఇచ్చేలా హరిని ఒప్పించి ప్రామిసరీ నోట్లపై సంతకాలు చేయించారు. ఈ వ్యవహారంలో పోలీసుశాఖ జిల్లాస్థాయి అధికారి ఒకరు, టీడీపీ మండల అధ్యక్షుడు తిరుమలరెడ్డి, రామచంద్రాపురం పోలీస్స్టేషన్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ రాజశేఖర్ కీలకంగా వ్యవహరించినట్టు గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు. సుబ్రమణ్యాన్ని తీవ్రంగా కొట్టడంలో రామచంద్రాపురం ఎస్ఐ, సీఐల పాత్ర ఉందని పేర్కొంటున్నారు. సంప్రదాయానికి విరుద్ధంగా అంత్యక్రియలు తిరుపతి రుయా ఆస్పత్రి నుంచి సుబ్రమణ్యం మృతదేహాన్ని మంగళవారం చీకటిపడే సమయానికి గ్రామానికి తీసుకొచ్చారు. గ్రామ సంప్రదాయం ప్రకారం చీకటిపడిన తరువాత అంత్యక్రియలు చేయరాదని గ్రామస్తులు పోలీసులకు చెప్పారు. అయినా పోలీసులు పట్టించుకోలేదు. వారే కట్టెలు తెప్పించి వెంటనే దహనం చేయించేశారు. సుబ్రమణ్యం మృతదేహం మీద లాఠీ దెబ్బల గుర్తులు ఉన్నందున పోస్టుమార్టం నివేదిక ఆధారంగా పోలీసులపై చర్యలు తీసుకుంటారా లేక మృతుడి కుటుంబసభ్యుల నుంచి తమకు అనుకూలంగా స్టేట్మెంట్ తీసుకుని వదిలేస్తారా.. అన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
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ఆహారం కలుషితం.. 78 మందికి పైగా వైద్య విద్యార్థులకు అస్వస్థతతిరుపతి తుడా: తిరుపతిలో మూడు వైద్యకళాశాల్లో ఆహారం కలు షితం కావడంతో 78 మందికిపైగా విద్యార్థులు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఎస్వీ ఆయుర్వేద కళాశాల, శ్రీవేంకటేశ్వర వైద్యకళాశాల (స్విమ్స్), శ్రీ పద్మావతి మహిళా వైద్యకళాశాలలో విద్యార్థులు సోమవారం అర్ధరాత్రి నుంచి వాంతులు, విరేచనాలతో అస్వస్థులయ్యారు. ఈ మూడు కాలేజీల్లోని విద్యార్థులకు స్విమ్స్లోని సెంట్రల్ క్యాంటీన్ నుంచి ఆహారం సరఫరా అవుతుంది. సోమవారం మధ్యాహ్నం ఆకుకూర పప్పు వడ్డించిన క్యాంటీన్ నిర్వాహకులు రాత్రిపూట కూడా అదే వడ్డించారు. ఆకుకూరను సరిగా శుభ్రపరచకుండా వండారని, మధ్యాహ్నం వండినదాన్నే రాత్రికి కూడా పెట్టటంతో అప్పటికే కలుషితమైన దాన్ని తిని తమకు వాంతులు, విరేచనాలు అయ్యాయని పలువురు విద్యార్థులు తెలిపారు. ఎస్వీ ఆయుర్వేద కళాశాలలో 20 మంది విద్యారి్థనులు, ఎనిమిది మంది విద్యార్థులు.. మొత్తం 28 మంది అస్వస్థులయ్యారు. స్విమ్స్, శ్రీ పద్మావతి కళాశాలల్లో 50 మందికిపైగా ఫుడ్ పాయిజనింగ్కు గురయ్యారు.ఆయుర్వేద విద్యార్థుల్లో 17 మందిని అంబులెన్స్లో టీటీడీ సెంట్రల్ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స చేశారు. చికిత్స పొందుతున్నవారిని టీటీడీ జేఈవో డాక్టర్ శరత్ పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఫుడ్ పాయిజన్ అవడంతో అస్వస్థతకు గురైన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించామని చెప్పారు. విద్యార్థుల ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉండడంతో తిరిగి వసతిగృహాలకు పంపించినట్లు తెలిపారు. స్విమ్స్, పద్మావతి కాలేజీల్లో అస్వస్థులైనవారికి పద్మావతి ఆస్పత్రిలో గోప్యంగా వైద్యం అందించినట్లు తెలిసింది.అబ్బే అదేం లేదు.. ముగ్గురే అస్వస్థులయ్యారు.. స్విమ్స్, పద్మావతి విద్యార్థులు ఫుడ్ పాయిజనింగ్ వల్ల అస్వస్థతకు గురయ్యారన్న వార్తలు నిరాధారమని స్విమ్స్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రామ్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. స్విమ్స్ హాస్టల్లో మొత్తం 1,147 మంది వైద్యవిద్యార్థులు ఉన్నారని తెలిపారు. 27వ తేదీ రాత్రి సమయంలో ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్న ముగ్గురు విద్యార్థులు మాత్రమే అస్వస్థతకు గురయ్యారని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు అస్వస్థులయ్యారని అంగీకరిస్తూనే.. ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయిందనటం సరికాదని ఆయన పేర్కొనడం గమనార్హం. మరోవైపు స్విమ్స్, పద్మావతి కాలేజీల్లో 70 మందికి పైనే విద్యార్థులు అనారోగ్యం పాలయ్యారని స్విమ్స్ వర్గాలు తెలిపాయి.
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బూతులు తిట్టి.. మర్మాంగంపై కొట్టి..సాక్షి, టాస్క్ఫోర్స్: రాష్ట్రంలో పాలక పార్టీల నేతల సేవలో తరిస్తూ పలువురు పోలీసులు రెడ్బుక్ రాజ్యాంగమే పరమావధిగా రెచ్చిపోతున్నారు. వారి నుంచి ఫిర్యాదు వచ్చిందే తడవుగా విచక్షణ మరచి చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని వారే శిక్షలు విధిస్తున్నారు. వరుస లాకప్ మరణాలతో రాష్ట్రం హోరెత్తి పోతున్నా కొందరు ఖాకీల్లో ఇసుమంతైనా మార్పు రావడం లేదు సరికదా.. మరింత రెచ్చిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో తిరుపతి జిల్లా రామచంద్రాపురం మండల పోలీసుల దాష్టీకానికి ఓ నిండు ప్రాణం బలైంది. ప్రత్యక్ష సాక్ష్యుల కథనం మేరకు.. రామచంద్రాపురం మండలం రాయలచెరువులో నివాసముంటున్న సుబ్రమణ్యం (51)కు, పక్కనే నివాసముంటున్న జనసేన మండల అధ్యక్షుడు సంజీవని హరికి శనివారం ఇంటి ముందు నీళ్లు నిలవడంపై చిన్నపాటి గొడవ జరిగింది. దీంతో హరి అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని, పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ దేవర మనోహర్ సాయంతో పోలీసులకు తప్పుడు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆపై చంద్రగిరి డీఎస్పీ ద్వారా ఎస్ఐకు ఫోన్ చేసి సుబ్రమణ్యంపై తప్పుడు కేసులు బనాయించారు. ఈ క్రమంలో శనివారం గ్రామానికి చేరుకున్న పోలీసులు గ్రామస్తుల ఎదుటే సుబ్రమణ్యంను బూటు కాలితో తన్నుకుంటూ.. బూతులు తిడుతూ భయానక వాతావరణాన్ని సృష్టించారు. హెడ్కానిస్టేబుల్ రాజశేఖర్.. పిడిగుద్దులు గుద్దుతూ.. బూటు కాలితో తంతూ, పరుష పదజాలంతో దూషించారు. అనంతరం సుబ్రమణ్యంను దేశ ద్రోహి తరహాలో బలవంతంగా స్టేషన్కు తరలించారు. విచక్షణా రహితంగా కొట్టి వదిలిపెట్టారు. అంతటితో ఆగకుండా ఆదివారం మరోసారి సుబ్రమణ్యంను స్టేషన్కు తీసుకెళ్లారు. ఎలాంటి మహిళా పోలీసులు లేకుండానే ఆయన భార్య నిర్మల, మైనర్ కొడుకు, కూతురు ప్రశాంత్, జయమ్మలను సైతం బలవంతంగా పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఆపై ఎస్ఐ, హెడ్కానిస్టేబుల్ వీరిని అసభ్య పదజాలంతో దూషించారు. తండ్రిని కళ్లెదుటే కొడుతుంటే తట్టుకోలేక కుమారుడు అడ్డుకోబోగా.. అతడ్ని సైతం కొట్టారు. ఆపై వారి కళ్లెదుటే సుబ్రహ్మణ్యం మర్మాంగంపై లాఠీలతో కొట్టారు. ఆదివారం రాత్రి కదల్లేని స్థితిలో అతికష్టంగా ఇల్లు చేరుకున్న బాధితుడు.. అవమాన భారం తట్టుకోలేక సోమవారం ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఇది ముమ్మాటికీ సర్కారు అండ చూసుకుని పోలీసులు చేసిన హత్యే అని మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, గ్రామస్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సుబ్రమణ్యం కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని కోరుతూ గ్రామస్తులు మంగళవారం మృతదేహంతో రోడ్డుపై బైఠాయించి ఆందోళన చేపట్టారు.సెటిల్మెంట్కు పోలీసుల యత్నం ప్రజల్లో వ్యతిరేకత వెల్లువెత్తడంతో పోలీసు పెద్దలు ఆందోళనకు గురయ్యారు. బాధిత కుటుంబంతో మాట్లాడి పరిహారం ఇచ్చేలా సెటిల్మెంట్ చేయాలని ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలో జనసేన నేత సంజీవని హరి కొంత డబ్బు ఇచ్చేలా ప్రామిసరి నోట్లు రాయించి బాధితులకు అందజేసేందుకు యత్నించారు. తాము కూడా కొంత డబ్బు ఇస్తామని బాధితులతో పోలీసులు బేరాలాడారు. ఎలాగైనా కేసును నీరుగార్చేందుకు పోలీసులు, కూటమి నేతలు ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తిరుపతి రుయా ఆసుపత్రికి తరలించారు.
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నేల బావిలో గుర్తుతెలియన వ్యక్తి మృతిదొరవారిసత్రం: కల్లూరు గ్రామ పరిధిలోని కోటచెరువు సమీపంలో ఉన్న నేలబావిలో 35–40 ఏళ్లు వయస్సు కలిగిన గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతి చెందిన ఘటన మంగళవారం సాయంత్రం వెలుగు చూసింది. స్థానికులు, పోలీసుల కథనం మేరకు వివరాలు... కల్లూరు గ్రామానికి చెందిన కొందరు మేకల కాపారులు మేకలను మేపుకుని తిరిగి గ్రామానికి వస్తున్న క్రమంలో నేలబావిలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతి చెంది ఉండడాన్ని గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృత దేహాన్ని వెలికి తీశారు. మృతుడు వద్ద ఎలాంటి ఆధారాలు లభ్యం కాకపోవడంతో సూళ్లూరుపేట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. కేసు దర్యాప్తులో ఉంది.
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ఎన్నాళ్లీ వెట్టిచాకిరీ?తిరుపతి ఎడ్యుకేషన్ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖల్లో దశాబ్దాలుగా పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్, అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల పరిష్కారానికి నడుం బిగించారు. దశాబ్దాలుగా వెట్టిచాకిరీ చేస్తున్నా ఏ ప్రభుత్వం తమకు న్యాయం చేయలేదన్న బాధతో రగిలిపోతున్నారు. రెగ్యులర్ ఉద్యోగులకు సమానంగా పనిచేస్తున్నప్పటికీ వారికిచ్చే వేతనంలో పావు వంతు సైతం తమకు ఇవ్వకుండా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ ప్రభుత్వానికి ఎన్ని దఫాలుగా వేడుకుంటున్నా పెడచెవి పెట్టడం బాధాకరమంటున్నారు. ఎన్నికల ముందు నారా లోకేష్ యువగళం పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలంటూ కూటమి ప్రభుత్వానికి మొర పెట్టుకుంటున్నా. తమ న్యాయమైన సమస్యల పరిష్కారినికి ఉద్యమం ఒక్కటే శరణ్యమని పేర్కొంటున్నారు. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలను కూటమి ప్రభుత్వానికి గుర్తు చేయాలని కాంట్రాక్ట్, అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు ఈ నెల 30వ తేదీన కలెక్టరేట్ బంద్కు పిలుపునిచ్చారు. దీనిపై ‘సాక్షి’ ప్రత్యేక కథనం.. జిల్లా వ్యాప్తంగా 20 వేల మంది తిరుపతి జిల్లా వ్యాప్తంగా యూనివర్సిటీలు, విద్యాసంస్థలు, ఎస్ఎస్ఏ, అటవీ, టూరిజం, ఆస్పత్రులు, టీటీడీ, ఈఎస్ఐ వంటి రంగాల్లో సుమారు 20 వేల మందికిపైగా కాంట్రాక్ట్, అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన పనిచేస్తున్నారు. వీరిలో చాలామంది 20 నుంచి 30 ఏళ్ల సీనియారిటీ కలిగి ఉన్నారు. ఎప్పటికై నా రెగ్యులర్ కాకపోతామన్న ఆశతో అప్పటి నుంచి చాలీచాలని వేతనంతో ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ కుటుంబానికి లాక్కొస్తున్నారు. ప్రభుత్వాలు మారినా తమ తలరాతలు మారడం లేదంటూ నిట్టూరుస్తున్నారు. 30న కలెక్టరేట్ ముట్టడి ఎన్ని మార్లు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లినా పట్టించుకోకపోవడంతో ఈ నెల 30వ తేదీన కలెక్టరేట్ ముట్టడికి శ్రీకారం చుట్టారు. సీఐటీయూ అనుబంధమైన ఏపి రాష్ట్ర కాంట్రాక్ట్, అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున కాంట్రాక్ట్, అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా చేపట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. తమ న్యాయమైన సమస్యలను పరిష్కరించే వరకు ఉద్యమ బాట కొనసాగించనున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఎన్నికల హామీని నెరవేర్చాలి డిమాండ్లు ఇవే సమాన పనికి సమాన వేతనం కల్పించాలి, కనీస వేతనంగా రూ.26వేలు చెల్లించాలి. హెచ్ఆర్ పాలసీని అమలుచేయాలి. రెగ్యులరైజ్ చేయాలి కానిపక్షంలో మినిమం టైం స్కేలును వర్తింపజేయాలి. ఉద్యోగ విరమణ వయస్సును 60 నుంచి 62 ఏళ్లకు పెంచడంతో పాటు పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలను కల్పించాలి. ఉద్యోగ భద్రతతో పాటు పెన్షన్, ఈఎస్ఐ, పీఎఫ్, ఈసీఐ సదుపాయాలను కల్పించాలి. తమకు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు వర్తింపజేయాలి. డీఎస్సీ, ప్రభుత్వ రెగ్యులర్ పోస్టుల నియామకాల్లో వెయిటేజ్ కల్పించాలి. రాష్ట్ర హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును వెంటనే అమలుచేయాలి.ఎన్నికల హామీని నెరవేర్చండి ఎన్నికల ముందు కూటమి ప్రభుత్వం తమకు న్యాయం చేస్తామని హామీలిచ్చింది. యువగళం పాదయాత్రంలో నారా లోకేష్ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే సమాన పనికి సమాన వేతనంతో పాటు ఉద్యోగ భద్రత, రెగ్యులర్ కానిపక్షంలో మినిమమ్ టైం స్కేలు వంటి పలు సమస్యల పరిష్కారినికి హామీ ఇచ్చారు. అయితే ప్రభుత్వం వచ్చి రెండేళ్లు గడుస్తున్నా తమ సమస్యలు ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే అన్నట్టుంది. పలుమార్లు సీఎంకు, విద్యాశాఖమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లినా ప్రయోజనం లేకుండా పోయిందంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏరు దాటే దాకా ఓడ మల్లన్న.. అన్నట్టు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోందని పలువురు మండిపడుతున్నారు.
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ముక్కంటి సేవలో వారణాసి ఆలయ ప్రధాన అర్చకులుశ్రీకాళహస్తి: జ్ఞానప్రసూనాంబ సమేత శ్రీకాళహస్తీశ్వరస్వామిని మంగళవారం వారణాసి ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు శ్రీకాంత్మిశ్రా కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకున్నారు. దక్షిణ గోపురం వద్ద మాజీ ఎమ్మెల్యే బియ్యపు మధుసూదన్రెడ్డి స్వామికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. మహాన్యాస రుద్రాభిషేకంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం స్వామి, అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు. దర్శనానంతరం వేద పండితులు ఆయనను ఆశీర్వదించి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కంఠా ఉదయ్, శ్రీవారి సురేష్, మున్నారాయల్, జయశ్యామ్ రాయల్, శశి, భాను, సతీష్, సూరయ్య పాల్గొన్నారు.
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తల్లికి వందనం డబ్బులివ్వలేదని అత్త ఇల్లు ధ్వంసంశ్రీకాళహస్తి రూరల్: తల్లికి వందనం డబ్బులు ఇవ్వలేదనే కక్షతో అత్త ఉంటున్న ఇంటిని అల్లుడు ధ్వంసం చేసిన ఘటన మండలంలోని పెంకులపాడులో మంగళవారం చోటు చేసుకుంది. స్థానికుల కథనం.. పెంకులపాడు గ్రామానికి చెందిన వాణి అంగన్వాడీ కార్యకర్త. ఆమె కుమార్తె మౌనికను 2013లో బుచ్చినాయుడుకండ్రిగ మండలం, జంబుగోళం గ్రామానికి చెందిన పీ.కిరణ్కు ఇచ్చి వివాహం జరిపించింది. వీరికి హేమశ్ర, కమల్ పిల్లలు ఉన్నారు. రెండేళ్లుగా వేరేమహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న కిరణ్ భార్యను పట్టించుకునేవాడు కాదు. దీంతో ఆమె పుట్టింటికి చేరింది. కమల్ తన తండ్రి వద్దే ఉంటూ చదువుకుంటుండగా.. హేమశ్రీ తన తల్లితోపాటు ఉంటోంది. నాలుగు రోజుల క్రితం కిరణ్ తండ్రి జానకీరామయ్య తన మనమరాలు హేమశ్రీకి ఫోన్ చేసి తల్లికి వందనం డబ్బులు ఇవ్వాలని అడిగాడు. దానికి కోడలు ఒప్పుకోకపోవడంతో భర్త కిరణ్ ఆగ్రహించి మంగళవారం పెంకులపాడుకు చేరుకున్నాడు. ఇంటి వద్ద ఎవ్వరూ లేకపోవడంతో ఇంటి కిటికీలకు అమర్చిన అద్దాలు పూర్తిగా ధ్వంసం చేశాడు. కరెంటు మీటరు, స్వీచ్ బాక్సులు పగులగొట్టాడు. అత్త వాణి ఫిర్యాదు మేరకు రూరల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు సీఐ ఇబ్రహీం తెలిపారు.
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రోడ్డు ప్రమాదంలో ఉద్యోగి మృతిబైరెడ్డిపల్లె : పలమనేరు– కుప్పం జాతీయ రహదారిలోని దేవదొడ్డి సమీపంలో మలుపు వద్ద మంగళవారం సాయంత్రం జరిగిన ప్రమాదంలో వి.కోట పంచాయతీ బిల్కలెక్టర్ సాధిక్ఆలీ (49) మృతి చెందాడు. వివరాలు.. బైరెడ్డిపల్లెకు చెందిన నజీర్బాషా కుమారుడు సాధిక్ఆలీ వి.కోట పంచాయితీలో బిల్కలెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాడు. మంగళవారం విధులకు హాజరై ద్విచక్రవాహనంపై తిరిగి ఇంటికి వస్తుండగా ఐషర్ వాహనం ఢీ కొంది. దీంతో తీవ్రంగా గాయపడిన సాధిక్ ఆలీని 108 వాహనంలో పలమనేరు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గం మధ్యలో మరణించాడు. ప్రమాదానికి కారణమైన ఐషర్ డ్రైవర్ పరారయ్యాడు. మృతుడికి భార్య, కుమార్తె, కుమారుడు ఉన్నారు. నెల రోజుల క్రితం మృతుడి తండ్రి రోడ్డు ప్రమాదంలో కన్నుమూశాడు. సాధిక్ మృతితో బైరెడ్డిపల్లెలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. బైరెడ్డిపల్లె పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మహిళా వర్సిటీకి జాతీయ స్థాయిలో గౌరవం తిరుపతి రూరల్: పరిశోధనలు, సాంకేతిక ఆవిష్కరణల రంగంలో శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయానికి జాతీయ స్థాయిలో అరుదైన గౌరవం లభించింది. భారత ప్రభుత్వ శాసీ్త్రయ, పారిశ్రామిక పరిశోధన విభాగం (డీఎస్ఐఆర్) ఆధ్వర్యంలో జూన్–2026లో నిర్వహించిన టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సపోర్ట్ సెంటర్ (టీఓసీఐసీ) వార్షిక కార్యకలాపాల సమీక్షలో శ్రీపద్మావతీ మహిళా యూనివర్సిటీకి అత్యున్నత ‘ఎక్స్లెంట్’ ర్యాంకు లభించింది. దేశవ్యాప్తంగా టెక్నాలజీ, ఇన్నోవేషన్, పరిశోధనల ప్రోత్సాహంలో విశిష్ట పనితీరు కనబరిచిన సంస్థలకు మాత్రమే ఈ గుర్తింపు దక్కడం విశేషం. న్యూఢిల్లీలోని డీఎస్ఐఆర్–ప్రిజమ్ విడుదల చేసిన సమావేశ నిర్ణయాల ప్రతిని టీఓసీఐసీ సమన్వయకర్త ఆచార్య పి.జ్యోత్స్న, సహ సమన్వయకర్త డా.డి. సుజాత విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి ఆచార్య ఉమ, రిజిస్ట్రార్ ఆర్.ఉషాకు సోమవారం అందజేశారు. టీఓసీఐసీ ద్వారా వినూత్న ఆలోచనలతో ముందుకు వచ్చే విద్యార్థులు, పరిశోధకులు, స్టార్టప్లు, పారిశ్రామికవేత్తలకు వారి ప్రాజెక్టుల స్వభావాన్ని బట్టి రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక సహాయం అందే అవకాశముందని సమన్వయకర్తలు తెలిపారు.
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డిజిటల్ సాధికారతే మహిళల అభ్యున్నతికి మార్గంతిరుపతి రూరల్: మహిళల డిజిటల్ సాధికారతను వేగవంతం చేయడం ద్వారానే సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలను చేరుకోవచ్చని నిపుణులు స్పష్టం చేశారు. శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయంలో నిర్వహించిన రెండు రోజుల జాతీయ సదస్సు మంగళవారం విజయవంతంగా ముగిసింది. ముగింపు సందర్భంగా మహిళల డిజిటల్ సమ్మిళితతను బలోపేతం చేసే 9 కీలక సిఫార్సులను దేశ వ్యాప్తంగా సదస్సుకు హాజరైన నిపుణులు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారు. మహిళా విశ్వ విద్యాలయం మహిళా అధ్యయన కేంద్రం, ఇండియన్ అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అసోసియేషన్, సర్వోదయ మహిళా సంక్షేమ సంఘంల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ‘సుస్థిర అభివృద్ధి కోసం మహిళల డిజిటల్ సమ్మిళితతకు జీవితాంత విద్య – సమస్యలు మరియు వ్యూహాలు’ అనే అంశంపై సావేరి సెమినార్ హాల్లో రెండు రోజుల జాతీయ సదస్సు నిర్వహించారు. ఆ సదస్సులో 7 సాంకేతిక సెషన్లు, ఒక ప్లీనరీ సమావేశం, మూడు ప్యానెల్ చర్చలు నిర్వహించగా, దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన 40 మందికి పైగా పరిశోధకులు, విద్యావేత్తలు తమ పరిశోధనా పత్రాలను సమర్పించారు. సదస్సు డైరెక్టర్ డా. డి.ఉమాదేవి నివేదికను సమర్పించగా, కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన స్కూల్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్, హ్యుమానిటీస్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ డీన్, మహిళా అధ్యయన కేంద్రం డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ పి.విజయలక్ష్మి పరిశోధనా పత్రాలు సమర్పించిన ప్రతినిధులకు సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చారు. సెమినార్ కో–ఆర్డినేటర్ ప్రొఫెసర్ పి.ఆదినారాయణరెడ్డి, ఇండియన్ అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు, సర్వోదయ మహిళా సంక్షేమ సంఘం సభ్యులు, మహిళా అధ్యయన కేంద్రం అధ్యాపకులు పాల్గొన్నారు.
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ఆ‘గని’ తవ్వకాలు●సైదాపురం: సైదాపురానికి కూత వేటు దూరంలో ఉన్న ఓ అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న పురాతన పల్లిమిట్ట మైన్లో అలజడి నెలకొంది. మంగళవారం ఆ అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న పల్లిమిట్ట అనే పేరుగల గనిలో కూలీల చేత పనులు చేయిస్తున్నారనే సమాచారం అధికారులకందింది. అటవీ, స్థానిక పోలీసులతో పాటు పలువురు ఆ గని ఉన్న ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. సమాచారం అందుకున్న కూలీలు అక్కడి నుంచి ఉడాయించేందుకు ప్రయత్నించగా.. అటవీ అధికారులు ఓ మేసీ్త్రని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పనులు చేస్తున్న సమయంలో అక్కడే పారలు, ఇతర సామగ్రిని వదిలివేశారు. వాటితో పాటు ఆటోను కూడా అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. లీజుకు దరఖాస్తు ఆ గనిని కొందరు స్వాధీనం చేసుకునేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో గూడూరు ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి మైనింగ్కు దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. గనికి లీజు వేసిన వ్యక్తులే పనులు చేస్తున్నట్టు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అధికారులు సమగ్ర విచారణ చేసి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంది. కఠిన చర్యలు తప్పవు అటవీ ప్రాంతంలో అనుమతులు లేకుండా తవ్వకాలు జరిపితే కఠిన చర్యలు తప్పవు. సైదాపురం సమీపంలోని పల్లె మిట్ట మైన్లో కూలీలచేత పను లు చేయిస్తున్నట్టు సమాచారం అందడంతో తమ సిబ్బంది దాడులు చేశారు. కొందరిని అదుపులో కి తీసుకున్నాం. దీనిపై సమగ్ర విచారణ చేపడుతున్నాం. – మాల్యాద్రి, నెల్లూరు అటవీ శాఖ రేంజర్
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ఆ‘గని’ తవ్వకాలుసైదాపురంలో మండలంలోని పురాతన పల్లిమిట్ట మైన్లో మళ్లీ అక్రమ తవ్వకాలు సాగుతున్నాయి. వేడుకల పేరుతో రేణిగుంటలో బీభత్సం రేణిగుంట పట్టణంలో తుడా చైర్మన్ పుట్టిన రోజు వేడుకల పేరుతో కొందరు యువకులు హంగామా సృష్టించారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై పిడికిలి బిగించిన యువత బుధవారం శ్రీ 29 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026విద్యార్థులు, యువత కదం తొక్కారు. డీఎస్సీ లీకులపై పిడికిలి బిగించారు. కూటమి తీరుపై రగిలిపోయారు. స్పోర్ట్స్ కోటా పేరుతో జరిగిన భారీ మోసాలను ఎండగట్టారు. తమ అనుయాయులకు ఉద్యోగాలిచ్చి.. అర్హులైన వారికి మొండిచేయి చూపడం దుర్మార్గమని మండిపడ్డారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. దీనికి బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మాదిరిగా రాష్ట్ర విద్యాశాఖా మంత్రి నారా లోకేష్ కూడా రాజీనామా చేయాలని పట్టుబట్టారు. ఉయ్ వాంట్ జస్టిస్.. డీఎస్సీ అక్రమాలపై న్యాయం చేయాలి. లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి అంటూ నినాదాలు మిన్నంటించారు. అనంతరం అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి వినతిపత్రం అందజేశారు. మధ్యలో కొందరు తెలుగు తమ్ముళ్లు కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్నా పోలీసులు వారిని నిలువరించకపోవడం విమర్శలకు తావిచ్చింది. అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి నివాళులర్పిస్తున్న మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా తిరుపతి శ్రీవేంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ వద్ద వైఎస్సార్సీపీ యువజన, విద్యార్థి విభాగాల ఆధ్వర్యంలో నిరసన ర్యాలీ నేటి నుంచి జాతీయ సదస్సు తిరుపతి సిటీ: ఎస్వీ ఆర్ట్స్ కళాశాల రసాయనశాస్త్ర విభాగం ఆధ్వర్యంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ, హరిత రసాయన శాస్త్రం, స్థిరమైన రసాయన సమ్మేళనాల సంశ్లేషణ, నూతన పరిశోధనలు అనే అంశంపై జాతీయ సదస్సు నిర్వహించనున్నట్లు ప్రిన్సిపల్ ఎన్.వేణుగోపాల్రెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. బుధవారం నుంచి రెండు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ సదస్సుకు దేశ నలుమూలల నుంచి ప్రముఖ శాస్త్ర వేత్తలు, అధ్యాపకులు, పరిశోధకులు హాజరై పరిశోధన పత్రాలు సమర్పిస్తారని తెలిపారు. టీటీడీ జేఈవోలతో పాటు, డీఈఓ ప్రారంభ కార్యక్రమానికి హాజరవుతారని పేర్కొన్నారు. బీమా చేయించుకోండి తిరుపతి అర్బన్: నిమ్మ రైతులు ఖరీప్ సీజన్కు సంబంధించి వాతావరణ ఆధారిత పంటల బీమా పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జిల్లా ఉద్యానశాఖ అధికారి జయభరత్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. మంగళవారం ఆయన మాట్లాడుతూ జిల్లా వ్యాప్తంగా 2,822 మంది రైతులు 9,884 ఎకరాల్లో నిమ్మపంట సాగు చేశారని చెప్పారు. వీరంతా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, అధిక వర్షాలు, తక్కువ వర్షపాతం, తీవ్ర ఉష్ణోగ్రత్తలు తదితర ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులతో కలిగే నష్టాలకు బీమా రక్షణ ఉంటుందని వివరించారు. రైతు ప్రీమియం ఎకరానికి రూ.2,530 చెల్లించాలని స్పష్టం చేశారు. బీమా మొత్తం హెక్టారుకు రూ.1,25,000 వస్తుందని వివరించారు. బీమాను కట్టుకోవడానికి ఈ నెల 31వ తేదీ వరకు మాత్రమే గడువు ఉందని వెల్లడించారు. అర్హులైన రైతులు రైతు సేవా కేంద్రం, బ్యాంక్, కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ ద్వారా ప్రీమియం చెల్లించవచ్చని వివరించారు. ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు ప్రోత్సహించండి తిరుపతి అర్బన్: ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు రైతులను ప్రోత్సహించాలని కలెక్టర్ ఎస్.వెంకటేశ్వర్ అధికారులకు సూచించారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్లో జాయింట్ కలెక్టర్ గోవిందరావు, డీఆర్వో నరసింహులుతో కలసి జిల్లా అధికారులతో కలెక్టర్ సమీక్షించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఎల్నినో కారణంలో నెలకొంటున్న సమస్యలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలన్నారు. రైతులకు ఎరువులు ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. తప్పులు లేకుండా సర్వే గడువులోపు పూర్తి చేయాలని వెల్లడించారు. తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి, సూళ్లూరుపేట ఆర్డీవోలు రామ్మోహన్, భానుప్రకాష్రెడ్డి, దేవేంద్రరెడ్డి, అగ్రికల్చర్ జేడీ ప్రసాద్రావు, ల్యాండ్ అండ్ రికార్డ్స్ రామచంద్ర పాల్గొన్నారు. శ్రీవారి దర్శనానికి 15 గంటలు తిరుమల: తిరుమలలో మంగళవారం భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది. క్యూకాంప్లెక్స్లోని 27 కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. సోమవారం అర్ధరాత్రి వరకు 80,003 మంది స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. 32,918 మంది భక్తులు తలనీలాలు అర్పించారు. స్వామివారికి కానుకల రూపంలో హుండీలో రూ.4.59 కోట్లు సమర్పించారు. టైంస్లాట్ టిక్కెట్లు కలిగిన భక్తులకు సకాలంలో దర్శనం లభిస్తోంది. దర్శన టిక్కెట్లు లేని వారు స్వామిని దర్శించుకోవడానికి 15 గంటల సమయం పడుతోంది. ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టిక్కెట్లు కలిగిన వారు 3 గంటల్లో స్వామిని దర్శించుకోగలుగుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే సర్వదర్శనం టోకెన్లు కలిగిన భక్తులు నిర్దేశించిన సమయానికి మాత్రమే క్యూలోకి వెళ్లాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. కేటాయించిన సమయానికంటే ముందు వెళ్లిన వారిని క్యూలోకి అనుమతించరని స్పష్టంచేసింది. భూసేకరణ పనులు ముమ్మరం తిరుపతి అర్బన్: జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం కోసం చేపడుతున్న భూసేకరణ పనులు వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ ఎస్.వెంకటేశ్వర్ వెల్లడించారు. మంగళవారం ఆయన కలెక్టరేట్లో జేసీ గోవిందరావు కలసి అధికారులతో సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ భూసేకరణకు సంబంధించి కోర్టు కేసులు ఉంటే వాటికి పరిష్కారం చూపాలని చెప్పారు. సమస్యలు ఉంటే తమ దృష్టికి తీసుకువస్తే వాటికి పరిష్కారం చూపించే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటామని వివరించారు. ఎన్హెచ్ పీడీలు, ఏపీఐఐసీ అధికారులు, పంచాయితీరాజ్, ఇరిగేషన్ విభాగాలకు చెందిన అధికారులు హాజరయ్యారు. నిరుద్యోగుల భవిష్యత్తో చెలగాటం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులతో చెలగాటమాడుతోంది. ఉద్యోగం ఇవ్వరు.. నిరుద్యోగ భృతి చెల్లించరు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కోట్లు రూపాయలకు అమ్ముతున్నారు. ఇదేనా యువతకు చేస్తున్న మేలు. అమలు కాని హామీలు ఇచ్చి యువతను మోసం చేశారు. – ఉదయ్వంశీ, వైఎస్ఆర్సీపీ జిల్లా యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు బకాయిలు చెల్లించాలి పేద విద్యార్థులకు చెల్లించాల్సిన వసతి దీవెన బకాయిలను ప్రభుత్వం వెంట నే చెల్లించాలి. ఆర్థిక భారం లేకుండా తల్లిదండ్రులకు బాసటగా నిలబడాలి. – మల్లం రవి, రాష్ట్ర వైఎస్ఆర్సీపీ యువజనవిభాగం కార్యదర్శి నిరుద్యోగ భృతి ఎప్పుడిస్తారు? చంద్రబాబు అధికారంలోకి వచ్చిన ఆరు మాసాల నుంచే నిరుద్యోగ భృతి అమలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. రెండున్నరేళ్లయ్యింది. ఆ మాటే అనుకోలేదు. – స్వరూప్, తిరుపతి నియోజకవర్గ విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షుడు న్యాయం చేయాలి డీఎస్సీ నియామకాల్లో స్పోర్ట్స్ కోటా కింద జరిగిన అన్యాయంతో బాధితులుగా మిగిలిన వారికి ప్రభుత్వం తక్షణం న్యాయం చేయాలి. – చెంగల్రెడ్డి, చంద్రగిరి నియోజకవర్గ విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షుడు బాధితులకు ఉద్యోగాలివ్వాలి డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలతో ఉద్యోగం పోగొట్టుకు ని తీవ్ర ఆవేదనతో నలిగిపోతున్న వారికి న్యాయం జరగాలి. – శ్రీహరి సురేష్, శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గ యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు తిరుపతి రూరల్: డీఎస్సీ అక్రమాలపై సమగ్ర విచారణ చేపట్టాలి.. దీనికి బాధ్యులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ విద్యార్థులు డిమాండ్ చేశారు. తిరుపతి వేదికగా మంగళవారం వైఎస్సార్సీపీ యువజన విభాగం చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల అధ్యక్షుడు ఉదయ్ వంశీ, రాష్ట్ర విద్యార్థి విభాగం ఉపాధ్యక్షుడు ఓబుల్ రెడ్ది ఆధ్వర్యంలో శాంతియుత నిరసన చేపట్టారు. ర్యాలీకి మాజీ మంత్రి ఆర్కె.రోజా హాజరై సంఘీభావం తెలపడంతో విద్యార్థులు, యువత ఉత్సాహంగా ముందుకు కదిలారు. ర్యాలీలో ప్లకార్డు చేతబట్టి విద్యాశాఖా మంత్రి రాజీనామా చేయాలి అంటూ ఆమె గట్టిగా అరుస్తూ అడుగులు ముందుకు వేశారు. తిరుపతి, చంద్రగిరితోపాటు జిల్లా నలుమూలల నుంచి యువత, విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. తమ్ముళ్ల కవ్వింపు చర్యలు తిరుపతి–చంద్రగిరి ప్రధాన రహదారిలో శాంతియుత ర్యాలీ జరిపి శ్వేత భవనం ముందు మీడియాతో మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా మాట్లాడారు. అటువైపు ర్యాలీగా వచ్చిన టీడీపీకి చెందిన కొందరు తమ్ముళ్లు కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడ్డారు. తుడా చైర్మన్ జన్మదినం సందర్భంగా విద్యానగర్ నుంచి తిరుపతి నగరంలోకి పలువురు టీడీపీ నేతలు బైక్ ర్యాలీతో అదే మార్గంలో రావడం, ఎస్వీయూ గోల్డెన్ ఆర్చి వద్ద వైఎస్ఆర్సీపీ జెండాలు పట్టుకుని నిరసన తెలుపుతున్న నాయకులను రెచ్చగొట్టేలా ప్రవర్తించారు. అలాగే బైక్ హారన్లను మోగించారు. ఇదంతా పోలీసులు దగ్గ రుండి చూస్తున్నా అడ్డుచెప్పే ప్రయత్నం చేయ లేదు. ర్యాలీలో నినదిస్తున్న యువత, నాయకులునేడు తిరుమలలో పౌర్ణమి గరుడసేవ తిరుమల : తిరుమలలో బుధవారం పౌర్ణమి గరుడసేవ వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటల వరకు సర్వాలంకార భూషితుడైన శ్రీ మలయప్పస్వామివారు బంగారు గరుడ వాహనంపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. శ్రీవారి సేవను గ్రామ స్థాయికి విస్తరిస్తాం తిరుమల : శ్రీవారి సేవను గ్రామస్థాయిలో విస్తరించేందుకు టీటీడీ కార్యాచరణ చేపట్టిందని టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర తెలిపారు. తిరుమలలోని శ్రీవారి సేవా సదన్న్లో గ్రూప్ సూపర్వైజర్లకు నిర్వహిస్తున్న రెండో విడత శిక్షణ కార్యక్రమంలో మంగళవారం ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సుమారు 50 వేల ఆలయాలు ఉన్నాయని, ఆయా దేవాలయాల్లో శ్రీవారి సేవ ద్వారా భక్తులకు సేవలందించే అవకాశాలను గుర్తించి టీటీడీ దృష్టికి తీసుకురావాలని వారికి సూచించారు. శ్రీవారి సేవకుల పనితీరును ఆధారంగా చేసుకుని సిబిల్ స్కోర్ తరహాలో రేటింగ్ వ్యవస్థను అమలు చేసే దిశగా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు ఈవో వెల్లడించారు. ఆ రేటింగ్ ఆధారంగా విధుల కేటాయింపునకు చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు చెప్పారు.ఈ సందర్భంగా శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్న హైదరాబాద్కు చెందిన డాక్టర్ ఎస్.ఎల్.ఎన్.టి.శ్రీనివాస్, చైన్నెకి చెందిన శరత్ను ఈవో శాలువాతో సత్కరించారు. టీటీడీ సీపీఆర్వో డాక్టర్ టి.రవి, పీఆర్వో కుమారి నీలిమ, శ్రీవారి సేవా సదన్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ‘నైలెట్ ’ శాశ్వత క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేయాలిఅపూర్వ అవకాశం.. వరిస్తే మరింత అదృష్టం తిరుపతి మంగళం : తిరుపతి పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో పెండింగ్లో ఉన్న వాటిని వెంటనే పూర్తి చేయాలని తిరుపతి ఎంపీ మద్దిల గురుమూర్తి మంగళవారం లోకసభ జీరో అవర్లో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (నైలెట్) శాశ్వత క్యాంపస్, శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో సైబర్ స్పేస్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్, తిరుపతి జిల్లాలో జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాన్ని తక్షణమే ఏర్పాటు చేయాల న్నారు. ప్రస్తుతం శాశ్వత క్యాంపస్ ఏర్పాటుకు భూ కేటాయింపు, డీపీఆర్ సమర్పణ వంటి అంశాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, నైలెట్ సంస్థ మధ్య చర్చల్లో ఉన్నాయని కేంద్రం ఇప్పటికే వెల్లడించిన విషయాన్ని ఎంపీ సభ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసి శాశ్వత క్యాంపస్ను త్వరగా ఏర్పాటు చేయాలని ఎంపీ కేంద్రాన్ని కోరారు. అలాగే శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రతిపాధిత సైబర్ స్పేస్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్న్స్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణ ఆమోదం తెలిపి చర్యలు ప్రారంభించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అలాగే తిరుపతి పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో జవహర్ నవోదయ విద్యాలయం ఏర్పాటుకు అనువైన భూమి ఇప్పటికే గుర్తించినప్పటికీ, ఇప్పటికీ నిర్మాణం ప్రారంభం కాలేదన్నారు. ఈ అంశాలపై ఇటీవల సంబంధిత కేంద్ర మంత్రులను వ్యక్తిగతంగా కలిసి వినతిపత్రాలు సమర్పించినట్లు ఎంపీ తెలిపారు. తిరుపతి సిటీ: విద్యార్థుల్లో ప్రతిభను వెలికితీసి ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ శాస్త్ర, సాంకేతిక పరిజ్ఞాన మంత్రిత్వశాఖ సరికొత్త కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఈ ఏడాది ప్రతిష్టాత్మకంగా జాతీయ బాలల సైన్స్ కాంగ్రెస్ పోటీలు, విజ్ఞాన్.. మంథన్ స్కాలర్ షిప్ పోటీలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. బాల మేధావులకు అవకాశం విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకత, నైపుణ్యాభివృద్ధి పెంచి భావిభారత శాస్త్రవేత్తలుగా తయారు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 32వ జాతీయ బాలల కాంగ్రెస్ పోటీలను (ఎన్సీఎస్సీ) దేశ వ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తోంది. అన్ని రకాల పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ పోటీలకు అర్హులే. ఆరు నుంచి పదవ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ పోటీల్లో పాల్గొనవచ్చు. ఈనెల 30లోపు ఈ పోటీలకు విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇద్దరు విద్యార్థులు టీమ్గా ఏర్పాడి ఓ గైడ్ పర్యవేక్షణలో ప్రధానంగా ఆహారం, వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం, భారతీయ విజ్ఞాన వ్యవస్థల వినియోగం వంటి అంశాలపై ప్రాజెక్టులు రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు చేసుకున్న విద్యార్థులు జిల్లా స్థాయిలో ప్రతిభ చూపితే రాష్ట స్థాయిలో రాణించాలి. రాష్ట స్థాయిలో ప్రతిభ చూపిన విద్యార్థులు జాతీయ స్థాయి పోటీలకు ఎంపిక చేస్తారు. దరఖాస్తుతో పాటు మరిన్ని వివరాలపై ఇప్పటికే జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలలకు సమాచారం అందించారు. సైన్స్ ఉపాధ్యాయులను సంప్రదిస్తే మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకొని దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి సులువగా ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. హెచ్ఎంపై డీఈవో ఆగ్రహంఏర్పేడు: మండలంలోని పాపానాయుడుపేట జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలను జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి కె.వి.ఎన్. కుమార్ మంగళవారం ఆకస్మికంగా సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి సంబంధించిన రికార్డులను పరిశీలించారు. ఇందులో విద్యార్థుల రోజువారీ సగటు హాజరుకు మించి కోడిగుడ్లను అధికంగా ఇండెంట్ చేసి పాఠశాలకు సరఫరా చేయించడమే కాకుండా, వాటినే సుమారు నెల రోజుల పాటు విద్యార్థులకు వినియోగిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ వ్యవహారం పై డీఈఓ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ సంబంధిత ప్రధానోపాధ్యాయుడికి షోకాజ్ నోటీసు జారీచేసి, పూర్తి వివరణ సమర్పించాలని ఆదేశించారు. అనంతరం పాఠశాలలో 9వ తరగతి విద్యార్థులతో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడి వారి అభ్యాస సామర్థ్యాలు, విషయ పరిజ్ఞానం, నేర్చుకునే స్థాయిని పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులకు జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి సూచనలు జారీ చేశారు. రోజువారీ సగటు విద్యార్థుల హాజరును అనుసరించి మాత్రమే కోడిగుడ్లు, చిక్కీలకు ఇండెంట్ ఇవ్వాలని తెలిపారు. సమగ్ర విచారణ చేపట్టాలి డీఎస్సీలో జరిగిన అవినీతి, అక్రమాలపై సమగ్ర విచారణ జరపాలి. సీబీఐ విచారణకు ప్రభుత్వం అనుమతించి తమ చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకోవాలి. అప్పటి వరకు నారా లోకేష్ను విద్యాశాఖ మంత్రిగా తప్పించాలి. –ఓబుల్రెడ్డి, రాష్ట్ర వైఎస్ఆర్సీపీ విద్యార్థి విభాగం ఉపాధ్యక్షుడు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఎప్పుడు? చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వచ్చిన తరువాత ఫీజు రీయంబర్స్మెంట్ రావ డం లేదు. బకాయిల మాట ఎత్తడం లేదు. పేద విద్యార్థులు చదువులు పూర్తయినా సర్టిఫికెట్లు రాకపోవడంతో కూలి పనులకు వెళుతున్నారు. ఇదేనా కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న మంచి. – దినేష్, తిరుపతి నగర యువజన విభాగం అధ్యక్షులు, తిరుపతి నారా లీకేజ్ రాజీనామా చెయ్ మంత్రి నారా లోకేష్ నారా లీకేజ్గా మారాడు. డీఎస్సీ పేపర్ లీకేజ్తో పాటు అవినీతికి పాల్పడి తమ అనుచరులకు పోస్టులు అమ్ముకున్నారు. 427పైగా పోస్టులు అనర్హులకు కట్టబెట్టారు. 20లక్షల ఉద్యోగాలంటూ ప్రగల్భాలు పలికిన చంద్రబాబు అండ్ కో కేవలం 16వేల డీఎస్సీని సక్రమంగా నిర్వహించలేక చేతులెత్తేసింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి కేవలం 100రోజుల్లో 1.50లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఎంటువంటి ఆరోపణలకు ఆస్కారం లేకుండా పారదర్శకంగా భర్తీ చేశారు. రాష్ట్రంలో 191మంది నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. కోటిమందికి పైగా నిరుద్యోగులు కడుపును చేతిలో పెట్టుకుని ఉపాధి కోసం పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్లారు. భజన పత్రికలు ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను పట్టించుకోకుండా చంద్రబాబుకు భజన చేస్తున్నాయి. మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేసేంత వరకు వైఎస్సాఆర్సీపీ పోరాటం కొనసాగిస్తూనే ఉంటుంది. – ఆర్కే రోజా, మాజీ మంత్రిలోకేష్ కూడా రాజీనామా చేయాలి నీట్ పేపర్ లీక్కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు. డీఎస్సీలో అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి. – నరేష్, జిల్లా విద్యార్థి విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శి అమలు కాని హామీలతో అందలం అధికారంలోకి వచ్చాక ఒక్క హామీని కూడా అమలు చేయ డం లేదు. దానిపై ప్రశ్నించే వారిని అక్రమ అరెస్టులతో జైలుకు పంపుతున్నారు. ఇలాగే చేస్తే ప్రజలు ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఇంటికి పంపడం ఖాయం. – శశిధర్రెడ్డి, రాష్ట్ర యువజన విభాగం సహాయ కార్యదర్శి భృతి చెల్లించాలి ఉద్యోగం లేకుండా ఆర్థిక ఇబ్బందులతో అల్లాడుతున్న యువతకు ప్రభుత్వం నిరుద్యోగ భృతి చెల్లించి ఆదుకోవాలి. న్యాయం జరిగే వారకు మా పోరాటం ఆగదు. – సాయిరాయల్, తిరుపతి రూరల్ యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు ప్రతిభకు పట్టం విద్యార్థుల ప్రతిభను జాతీయ స్థాయిలో పరీక్షించి ప్రొత్సహించేందుకు కేంద్రప్రభుత్వం విజ్ఞాన్..మంథన్ పేరుతో ప్రతిభాన్వేషణ్ పరీక్షను నిర్వహిస్తోంది. ఆరవ తరగతి నుంచి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థులు ఈ పోటీలకు అర్హులు. పాఠశాల, జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో జరిగే పరీక్ష తెలుగుతో పాటు 14 భాషల్లో నిర్వహిస్తారు. ఈ పరీక్షకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ చివరి గడువు. అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖు నుంచి పాఠశాల స్థాయి తొలి లెవల్ పరీక్షను నిర్వహించనున్నారు. నాలుగు స్టేజ్లలో ప్రతిభ చూపిన విద్యార్థులకు ఏడాది పాటు భాస్కరా స్కాలర్షిప్లను కేంద్రప్రభుత్వం అందించనుంది. రిజిస్ట్రేషన్ కోసం విద్యార్థులు httpr://vvm.orf.in వెబ్సైట్లో నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.
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ఆగమోక్తగా ఊంజల్ సేవశ్రీకాళహస్తి: శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో మంగళవారం ఆగమోక్తంగా ఊంజల్ సేవ జరిగింది. ఆలయ అలంకార మండపంలో స్వామి, అమ్మవార్లకు పలు రకాల అభిషేకాలు నిర్వహించి విశేషంగా అలంకరిచారు. ధూప, దీప నైవేద్యాల అనంతరం మేళతాళాలు, మంగల వాయిద్యాల నడుమ ఉంజల్ మండపం వద్దకు స్వామి, అమ్మవార్లను వేంచేపు చేశారు. ఊంజల్పై ఉంచి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. భక్తులు పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాలక మండలి చైర్మన్ కొట్టే సాయిప్రసాద్, ఈవో బీకే వెంకటేశులు, ఆలయ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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టీటీడీకి రూ.10 లక్షల విరాళంతిరుమల: హైదరాబాద్కు చెందిన వెంకటగణేష్ గంగాధర్ దాసిక అనే భక్తుడు టీటీడీ శ్రీ వేంకటేశ్వర అన్న ప్రసాదం ట్రస్టుకు మంగళవారం రూ.10 లక్షలు విరాళంగా అందించారు. ఈ మేరకు దాత టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడుకు విరాళం డీడీని అందజేశారు. 1న అండర్–17 టెన్నిస్ బాల్ క్రికెట్ జిల్లా జట్ల ఎంపిక తిరుపతి ఎడ్యుకేషన్ : తిరుపతి జిల్లా టెన్నిస్ బాల్ క్రికెట్ అండర్–17 బాలబాలికల జట్లను ఆగస్టు 1వ తేదీ ఎంపిక చేయనున్నారు. ఆ మేరకు తిరుపతి జిల్లా టెన్నిస్ బాల్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ జిల్లా కార్యదర్శి బి.మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ ఎంపిక పోటీలను తిరుపతి సమీపంలోని తుమ్మలగుంటు క్రీడా మైదానంలో ఉదయం 9 నుంచి 11గంటల వరకు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ పోటీలకు 2009, జనవరి 1వ తేదీ తరువాత జన్మించిన వారు అర్హులని పేర్కొన్నారు. ఎంపికై న జట్టు ఆగస్టు 8, 9 తేదీల్లో బాపట్లో నిర్వహించనున్న రాష్ట్ర స్థాయి టెన్నిస్ బాల్ క్రికెట్ పోటీల్లో పాల్గొననున్నట్లు తెలిపారు. పూర్తి వివరాలకు 94902 52821 నంబరులో సంప్రదించాలని ఆయన సూచించారు. యువతకు ఉచిత డిజిటల్ నైపుణ్య శిక్షణ తిరుపతి కల్చరల్: ప్రభుత్వ యువజన సేవల శాఖ ఆధ్వర్యంలో నాన్కమ్ ఫ్యూచర్ స్కిల్స్ ప్రైమ్ కార్యక్రమం ద్వారా రాష్ట్రంలోని యువతకు ఆదునిక డిజిటల్ నైపుణ్యం కల్పిస్తున్నట్లు సెట్వెన్ సీఈవో డాక్టర్ పి.యశ్వంత్ తెలిపారు. డిజిటల్ నైపుణ్యాలతో పరిశ్రమలకు సిద్ధమైన యువత ‘లక్షల మంది యుత మిషన్’ లక్ష్యంతో 2026–27 ఏడాదిలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లక్షమంది యువతకు శిక్షణ అందిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా కృత్రిమ మేధస్సు(ఏ1) , సైబర్ భద్రత, డేటా విశ్లేషణ, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికలు వంటి ఆధునిక కోర్సుల్లో శిక్షణ కల్పిస్తున్నట్టు వెల్లడించారు. పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా శిక్షణతో పాటు సర్టిఫికేషన్లు, ఇంటర్నషిప్లు, ఉపాధి అవకాశాలకు కల్పిస్తామని తెలిపారు. 17 ఏళ్లు నిండిన యువత కార్యక్రమంలో పాల్గొనవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఆసక్తిగల వారు తమ సమీపంలోని జిల్లా ఎస్ఎస్టీఈపీ కార్యాలయం, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కళాశాలలు లేదా క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. గాయపడిన యువకుడి మృతి చంద్రగిరి: రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న యువకుడు మంగళవారం మృతి చెందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ నెల 24వ తేదీన అగరాల సమీపంలోని పెట్రోల్ బంకు వద్ద చోటు చేసుకున్న ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందగా, చంద్రగిరి బీడీ కాలనీకు చెందిన సయ్యద్ బాషా(21) తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. 108 వాహనంలో క్షతగాత్రుడిని తిరుపతి రుయాకు తరలించారు. అయితే సయ్యద్ బాషా ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణించడంతో కుటుంబ సభ్యులు చైన్నెలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించి, చికిత్సను అందించారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ సయ్యద్ బాషా మంగళవారం మృతి చెందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడికి భార్య, మూడు నెలల కుమారుడు ఉన్నట్లు స్థానికులు తెలిపారు. కేసు దర్యాప్తులో ఉంది. దాసుకుప్పంలో చోరీ సత్యవేడు: సత్యవేడు పంచాయతీలో నివసిస్తున్న వెంకటేశ్ ఇంట్లో మంగళవారం చోరీ జరిగింది. విధుల నిమిత్తం టీవీఎస్ కంపెనీకి వెళ్లాడు. బీరువా పగులగొట్టి 20 గ్రాముల బంగారం దోచుకెళ్లారు. సమీపంలోని మరో దుకాణం షటర్ పగుల గొట్టేందుకు ప్రయత్నించారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు ఎస్ఐ సాయినాథ్చౌదరి తెలిపారు. కాలువలో మహిళ మృతదేహం చంద్రగిరి: కాలువలో వివస్త్రగా మహిళ మృతి చెంది ఉండడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. పోలీసులు, స్థానికుల వివరాల మేరకు.. సుమారు 40 సంవత్సరాల వయస్సు కలిగిన గుర్తుతెలియని మహిళ నూర్ జంక్షన్ బ్రిడ్జి సమీపంలోని కాలువలో వివస్త్రగా మృతి చెందింది. స్థానికులు మృతదేహాన్ని గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. మృతదేహం వద్ద ఎలాంటి ఆధారాలు లభించకపోవడంతో, పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తిరుపతి ఎస్వీ మెడికల్ కళాశాలకు తరలించారు. అయితే మహిళపై లైంగికదాడి చేసి కాలువులో పడేసి ఉంటారని స్థానికులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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ఇక చాలు శ్రమ దోపిడీదశాబ్దాలుగా చేస్తున్న శ్రమ దోపిడీ ఇక చాలు. తమ న్యాయమైన కోరికలను నెరవేర్చాల్సిందే. రాష్ట్ర హైకో ర్టు ఇచ్చిన తీర్పును కూట మి ప్రభుత్వం తప్పక అమ లుచేసి న్యాయం చేయాలి. తమ డిమాండ్ల పరిష్కారినికి ఈ నెల 30న చేపట్టనున్న కలెక్టరేట్ ముట్టడికి జిల్లాలోని అన్ని శాఖల్లో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్, అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని జయప్రదం చేయాలి. –గండికోట నాగ వెంకటేష్, చైర్మన్, ఏపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కాంట్రాక్ట్, అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల జేఏసీ, తిరుపతి జిల్లా
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వేడుకల పేరుతో రేణిగుంటలో బీభత్సం–ప్రమాదకర బైక్ విన్యాసాలతో యువకుల హల్చల్ రేణిగుంట: తిరుపతి తుడా చైర్మన్ డాలర్స్ దివాకర్ రెడ్డి జన్మదిన వేడుకలను రేణిగుంటలోని ఎన్టీఆర్ విగ్రహం వద్ద ఆయన అభిమానులు మంగళవారం నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల పేరుతో ఆ ప్రాంతమంతా భయానక వాతావరణం ఏర్పడింది. ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ సమీపంలో వివిధ హాస్పిటల్స్, విద్యాసంస్థలు ఉన్నాయి. ఉదయం నుంచే అధిక శబ్దంతో స్పీకర్లు పెట్టి పాటలు పెట్టడంతో ఆ ప్రాంతం లోని పాఠశాలల్లో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులు, హాస్పిటల్లో ఉన్న రోగులు, స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. బ్యాండ్ వాయిద్యాలు, బాణసంచా పేల్చడంతో విద్యార్థులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. రోడ్ల పైన యువత ద్విచక్ర వాహనాలతో అధిక వేగంతో ర్యాలీగా రావడం, రోడ్ల పైన బైకులతో ప్రమాదకరమైన విన్యాసాలు చేయడంతో ఇతర వాహనదారులు ఆందోళన చెందారు. పట్టణంలో పోలీస్ 30 యాక్ట్ అమల్లో ఉన్న సమయంలో ఈ విధంగా భారీ ఎత్తున ర్యాలీలు, జన్మదిన వేడుకల పేరుతో హంగామా సృష్టించడం ఏమిటని స్థానికులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ ప్రాంతమంతా బీభత్సం సష్టించారని, ఇలాంటి వాటికి పోలీసులు ఎలా అనుమతి ఇచ్చారో అర్థం కావడం లేదని పలువురు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
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‘చంద్రబాబు ప్రాణం ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లో ఉంది’సాక్షి, తిరుపతి: మంత్రి నారా లోకేష్ వెంటనే రాజీనామా చేయాల్సిందేనని మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా డిమాండ్ చేశారు. స్పోర్ట్స్ కోటాలో అక్రమాలపై విచారణ జరిపించాలని.. మెగా డీఎస్సీ కాదు.. దగా డీఎస్సీ అంటూ ఆమె మండిపడ్డారు. డీఎస్సీ స్కాం బాధ్యత వహిస్తూ లోకేష్ రాజీనామా చేయాలంటూ ఎస్వీ యూనివర్సిటీ సెకండ్ గేట్ వద్ద వైఎస్సార్సీ యువజన, విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించారు.ఈ సందర్భంగా ఆర్కే రోజా మాట్లాడుతూ.. రూ. 7 వేల కోట్లు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు పెండింగ్లో ఉన్నాయని మండిపడ్డారు. డీఎస్సీ పేపర్ లీకేజీ, రిక్రూట్ మెంట్లో అనర్హులకు పట్టం కట్టారు. 420 జీవో తీసుకొచ్చి.. 427 పోస్టులు అనర్హులకు ఇచ్చారు. డీఎస్సీ అక్రమాలు మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని నిరుద్యోగులు రోడ్లపైకి వచ్చారు. మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేసేంత వరకు పోరాటం కొనసాగుతుంది’’ అని ఆర్కే రోజా తేల్చి చెప్పారు.‘‘191 మంది నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. నిరుద్యోగులకు మూడు వేలు భృతి ఇస్తామని చంద్రబాబు మోసం చేశారు. కోటిన్నరకు పైగా నిరుద్యోగులు పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్లి పనులు చేసుకుంటున్నారు. జగనన్న ధైర్యం గురించి సోనియా గాంధీని అడుగు, మీ నాన్న చంద్రబాబును అడుగు. చంద్రబాబు, లోకేష్, పవన్ కళ్యాణ్ మహిళలు జీవితాలతో ఆటలు ఆడుతున్నారు. ఇప్పుడు నిరుద్యోగులు జీవితాలతో ఆటలు ఆడుకుంటున్నారు. చంద్రబాబు.. నీ కొడుకు లోకేష్తో రాజీనామా చేసేంత వరకు పోరాటం కొనసాగుతుంది..లోకేష్ రాజీనామా చేసేంత వరకు పోరాటం సాగుతుంది. జగనన్న పాలనలో లక్ష 30 వేల పోస్టులు. ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్కు, చంద్రబాబుకు మధ్య అవినాభావ సంబంధం బయట పడింది. చంద్రబాబు నాయుడు ప్రాణం ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లో ఉంది. ఆడ పిల్లలలపై అత్యాచారం జరిగితే కేసులు లేవు. భజన పత్రికలు కోసం చంద్రబాబు పనిచేస్తున్నారు’’ అని ఆర్కే రోజా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
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షేవింగ్ బ్లేడ్తో భర్తను చంపిన భార్య రేవతి..!తిరుపతి: ప్రియుడు ప్రేరేపించడంతోనే భార్య తన భర్త గొంతు కోసినట్లు అంగీకరించిందని ఎస్ఐ హరిప్రసాద్ తెలిపారు. ఆయన సోమవారం స్థానిక పోలీసు స్టేషన్లో ముద్దాయిలను అరెస్టు చేసి, విలేకరులకు వివరాలు వెల్లడించారు. మండలంలోని నీర్పాకోటలోని పల్లం దళితవాడకు చెందిన భీమయ్య (42), రేవతి (29)కి 13 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. భార్య, ముగ్గురు పిల్లలున్నారు. భీమయ్య బెల్దూరి మేస్త్రీగా పనిచేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. అయితే అతనికి మద్యం సేవించే అలవాటు ఉంది. భార్య రేవతి గతంలో శ్రీసిటీలోని అపాచీ కంపెనీలో పనిచేసేది. ఆ సమయంలో తొట్టంబేడు మండలం, పొయ్యి గ్రామానికి చెందిన నాగరాజుతో ఆమెకు పరిచయమై, వివాహేతర సంబంధానికి దారి తీసింది. అప్పటి నుంచి భీమయ్య భార్యపై అనుమానం పెంచుకుని కంపెనీకి వెళ్లకుండా పని మాని్పంచాడు. ఆరు నెలలుగా రేవతి ఇంటి వద్దనే ఉంటోంది. ఈ నెల 24వ తేదీ భీమయ్య మద్యం మత్తులో భార్యతో గొడవపడగా బంధువులు సర్దిచెప్పారు. ఆ సమయంలో ప్రియుడు నాగరాజుకు రేవతి ఫోన్ చేసి తన భర్తను చంపాలని నిర్ణయింది. అతని సలహా మేరకు రాత్రికి భీమయ్య గొంతు బ్లేడుతో కోసేయాలని రేవతిని ప్రేరేంపించాడు. భీమయ్య నిద్రపోతుండగా అర్ధరాత్రి రాత్రి 1.30 గంటల ప్రాంతంలో భార్య రేవతి షేవింగ్ బ్లేడ్తో భర్త భీమయ్య గొంతు కోసింది. ఆ తర్వాత బంధువులకు ఫోన్ చేసి ఎవరో తన భర్త గొంతు కోశారని నమ్మబలికింది. ఈ క్రమంలో పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారణ చేపట్టడంతో అసలు విషయం తేలింది. భర్తను తానే బ్లేడుతో కోశానని అంగీకరించింది. ప్రస్తుతం భీమయ్య రేణిగుంట సమీపంలోని ఓ ఆస్పత్రిలో కోలుకుంటున్నాడు. ఈ మేరకు 307 సేక్షన్ కింద రేవతి, ఆమె ప్రియుడు నాగరాజుపై కేసు నమోదు చేసి, కోర్టులో హాజరుపరచనున్నట్లు హరిప్రసాద్ తెలిపారు.
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నేను వితంతువుని కాదు సర్!నా పేరు వెంకటరామరాజు. మాది రైల్వే కోడూరు. రోడ్డు ప్రమాదంలో దివ్యాంగుడిగా మారాను. 69 శాతం వికలత్వం ఉండడంతో నాకు పింఛన్ మంజూరు చేయాలని కోరడంతో పింఛన్ మంజూరు చేశారు. అయితే దివ్యాంగుడుగా ఉన్నప్పటికీ వితంతువు పింఛన్ మంజూరు చేశారు. ఆ విషయం ముందు నాకు తెలియదు. ఆ తర్వాత తెలవడంతో వితంతువు పింఛన్ రూ.4 వేలు.. దివ్యాంగుడి పింఛన్గా మార్పు చేయాలని క్షేత్ర స్థాయి అధికారుల నుంచి మండల, డివిజన్ చివరికి కలెక్టరేట్ అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతున్నాను. అర్జీలిస్తున్నా ఎవ్వరూ పట్టించుకోవడం లేదు. – తిరుపతి అర్బన్
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సోలార్ పనులు వేగవంతం చేయండితిరుపతి రూరల్: ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ పరిధిలో రూఫ్ టాప్ సోలార్ సిస్టమ్స్ ఏర్పాటు పనులను వేగవంతం చేయాలని ఆ సంస్థ సీఎండీ శివశంకర్ లోతేటి సూచించారు. ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ కార్పొరేట్ కార్యాలయం నుంచి సోమవారం సాయంత్రం సంస్థ పరిధిలోని తొమ్మి ది జిల్లాల అధికారులు, కాంట్రాక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సంస్థ పరిధిలోని నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, కడప, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాల్లోని 2.07 లక్షల ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యుత్ వినియోగదారుల గృహాలపై సోలార్ సిస్టమ్స్ ఏర్పాటు పనులను వేగవంతం చేయాలని ఆయా జిల్లాల సూపరింటెండింగ్ ఇంజినీర్లు, ఇతర అధికారులు, కాంట్రాక్టర్లను ఆదేశించారు. ఆగస్టు నెలాఖరులోగా పనులను పూర్తి చేయాలన్నారు. డయల్ యువర్ సీఎండీకి 58 ఫిర్యాదులు ప్రతి సోమవారం నిర్వహించే డయల్ యువర్ సీఎండీకి విద్యుత్తు వినియోగదారుల నుంచి 58 ఫిర్యాదులు వచ్చినట్టు సీఎండీ శివశంకర్ తెలిపారు. వినియోగదారుల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదులను ఆయా జిల్లాల అధికారులకు పంపించి త్వరితగతిన సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలని ఆదేశించారు. డైరెక్టర్లు పి.అయూబ్ ఖాన్, కే.గురవయ్య, చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్లు కే. ఆదిశేషయ్య, జే.రమణాదేవి, ఆర్.పద్మ, ఎం.మురళికుమార్, ఎన్.శోభావాలెంటీనా, సీహెచ్ రామచంద్రరావు, కే.సంపత్కుమార్, ఎస్.రమణ, జనరల్ మేనేజర్లు శ్రీకాంత్, చక్రపాణి, జగదీష్, భాస్కర్రెడ్డి, లత, ఎస్ఈలు శేషాద్రి శేఖర్, మోజెస్, ప్రదీప్కుమార్, సుధాకర్, శ్రీనివాసులు, రాఘవేంద్ర, చంద్రశేఖరరావు, సోమశేఖర్రెడ్డి, అమర్బాబు పాల్గొన్నారు.
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ప్రియుడు ప్రేరేపిండంతోనే భర్త గొంతు కోసింది!బుచ్చినాయుడుకండ్రిగ: ప్రియుడు ప్రేరేపించడంతోనే భార్య తన భర్త గొంతు కోసినట్లు అంగీకరించిందని ఎస్ఐ హరిప్రసాద్ తెలిపారు. ఆయన సోమవారం స్థానిక పోలీసు స్టేషన్లో ముద్దాయిలను అరెస్టు చేసి, విలేకరులకు వివరాలు వెల్లడించారు. మండలంలోని నీర్పాకోటలోని పల్లం దళితవాడకు చెందిన భీమయ్య (42), రేవతి (29)కి 13 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. భార్య, ముగ్గురు పిల్లలున్నారు. భీమయ్య బెల్దూరి మేసీ్త్రగా పనిచేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. అయితే అతనికి మద్యం సేవించే అలవాటు ఉంది. భార్య రేవతి గతంలో శ్రీసిటీలోని అపాచీ కంపెనీలో పనిచేసేది. ఆ సమయంలో తొట్టంబేడు మండలం, పొయ్యి గ్రామానికి చెందిన నాగరాజుతో ఆమెకు పరిచయమై, వివాహేతర సంబంధానికి దారి తీసింది. అప్పటి నుంచి భీమయ్య భార్యపై అనుమానం పెంచుకుని కంపెనీకి వెళ్లకుండా పని మాన్పించాడు. ఆరు నెలలుగా రేవతి ఇంటి వద్దనే ఉంటోంది. ఈ నెల 24వ తేదీ భీమయ్య మద్యం మత్తులో భార్యతో గొడవపడగా బంధువులు సర్దిచెప్పారు. ఆ సమయంలో ప్రియుడు నాగరాజుకు రేవతి ఫోన్ చేసి తన భర్తను చంపాలని నిర్ణయింది. అతని సలహా మేరకు రాత్రికి భీమయ్య గొంతు బ్లేడుతో కోసేయాలని రేవతిని ప్రేరేంపించాడు. భీమయ్య నిద్రపోతుండగా అర్ధరాత్రి రాత్రి 1.30 గంటల ప్రాంతంలో భార్య రేవతి షేవింగ్ బ్లేడ్తో భర్త భీమయ్య గొంతు కోసింది. ఆ తర్వాత బంధువులకు ఫోన్ చేసి ఎవరో తన భర్త గొంతు కోశారని నమ్మబలికింది. ఈ క్రమంలో పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారణ చేపట్టడంతో అసలు విషయం తేలింది. భర్తను తానే బ్లేడుతో కోశానని అంగీకరించింది. ప్రస్తుతం భీమయ్య రేణిగుంట సమీపంలోని ఓ ఆస్పత్రిలో కోలుకుంటున్నాడు. ఈ మేరకు 307 సేక్షన్ కింద రేవతి, ఆమె ప్రియుడు నాగరాజుపై కేసు నమోదు చేసి, కోర్టులో హాజరుపరచనున్నట్లు హరిప్రసాద్ తెలిపారు.
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నిధులు అందకపోవడంతోనే..తిరుపతి తుడా: తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో పూర్తి నిర్మాణానికి నోచుకోక అర్ధంతరంగా నిలచిపోయిన మల్టీ లెవల్ కార్ పార్కింగ్పై సాక్షి దినపత్రికలో సోమవారం ‘మా రాజ్యం మాదే భోజ్యం’ శీర్షికన ప్రచురించిన కథనానికి నగరపాలక సంస్థ వివరణ ఇచ్చింది. తమిళనాడు చెందిన బిల్డర్ భవాన్ని మూడు అంతస్తులు పూర్తి చేశారని, ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు విడుదల కాకపోవడంతో అర్ధంతరంగా నిలిపి వేశారని అధికారులు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ విషయంపై తిరుపతి స్మార్ట్ సిటీ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు 36వ సమావేశంలో పబ్లిక్, ప్రైవేట్ పార్టనర్షిప్ (పీపీపీ) విధానంలో పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించారని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ పోర్టల్ ద్వారా టెండర్లు ఆహ్వానించామని, కేవలం కన్యకా ఇన్ఫ్రా ప్రెవేట్ లిమిట్ సంస్థ ఒక్కటే బిడ్ సమర్పించిందని పేర్కొన్నారు. సదరు సంస్థ గతంలో పూర్తయిన పనుల కోసం రూ. 20.08కోట్లు చెల్లించేందుకు అంగీకరిస్తూ మిగిలిన పనులను పూర్తి చేయనున్నారని తెలిపారు. ఇందులో ఎటువంటి అవకతవకలు లేవని ఆ ప్రకటనలో తెలిపారు. పోలీస్ గ్రీవెన్స్కు 107 అర్జీలు తిరుపతి క్రైం: తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికకు 107 ఫిర్యాదులు అందినట్టు ఎస్పీ ఎల్ సుబ్బరాయుడు తెలిపారు. ఇందులో దొంగతనాలు, ఆస్తి తగాదాలు, ఆర్థికపరమైన లావాదేవీలు ఉన్నాయన్నారు. వెంటనే సంబంధిత అర్జీలు పరిష్కరించాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు. ఏఐ సదస్సు పోస్టర్ ఆవిష్కరణ తిరుపతి రూరల్: శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయంలో ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 4, 5 తేదీల్లో నిర్వహించనున్న ‘ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీసెర్చ్ (ఐసీఏఆర్–2026)’ పోస్టర్ను వైస్ ఛాన్స్లర్ ప్రొఫెసర్ వీ.ఉమ, రిజిస్ట్రార్ ప్రొఫెసర్ ఆర్.ఉష, కన్వీనర్ ప్రొఫెసర్ పీ.వెంకటకృష్ణతో కలసి సోమవారం ఆవిష్కరించారు. ‘కృత్రిమ మేధస్సులో డేటా, హార్డ్వేర్, ఫిన్టెక్ సమగ్రతతో నూతన సాంకేతిక సరిహద్దుల అభివృద్ధి’ అనే అంశంతో డీఎస్టీఎస్టీ–క్యూరీ–ఏఐ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో ఈ సదస్సు హైబ్రిడ్ విధానంలో నిర్వహించనున్నట్టు వీసీ తెలిపారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్, ఏఐ హార్డ్ వేర్, ఇంటెలిజెంట్ సిస్టమ్స్, ఫిన్టెక్, అంతరశాఖ పరిశోధనలపై పరిశోధనా పత్రాలను ఆహ్వానిస్తున్నట్టు ఆమె తెలిపారు. పూర్తి పరిశోధనా పత్రాల సమర్పణకు ఆగస్టు 10 చివరి తేదీ కాగా, ఎంపికై న పత్రాలను సెప్టెంబర్ 10న ప్రకటిస్తామని, కెమెరా రెడీ పేపర్ల సమర్పణకు సెప్టెంబర్ 30 వరకు గడువు ఉంటుందన్నారు. ఉత్తమ పత్రాలు, విద్యార్థుల పరిశోధనలు, మహిళా పరిశోధకుల ప్రజెంటేషన్లు, ఆవిష్కరణలకు ప్రత్యేక అవార్డులు అందజేస్తామన్నారు. దేశ, విదేశాలకు చెందిన అధ్యాపకులు, పరిశోధకులు, విద్యార్థులు, పరిశ్రమ నిపుణులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనాలని కోరారు. చీఫ్ కన్వీనర్ ప్రొఫెసర్ జి.వి.ఆర్.శాస్త్రి ఆధ్వర్యంలో, కన్వీనర్ ప్రొఫెసర్ పి.వెంకటకృష్ణ సమన్వయంతో సదస్సు నిర్వహించనున్నట్లు ఆమె తెలిపారు.
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చెరువు కట్ట తొలగించినా చర్యలు శూన్యంరేణిగుంట: మండలంలోని మర్రిగుంట చెరువు కట్ట తొలగించినా పట్టించుకునేవారు లేరు. చెరువు భూమితో పాటు చెరువు కట్టను సైతం జేసీబీతో తవ్వేశారు. ఉదయం నుంచి చెరువులో జేసీబీలు పనులు చేస్తున్నాయని స్థానికులు రెవెన్యూ, ఇరిగేషన్ అధికారులకు సమాచారం అందించినా అధికారులు పట్టించుకోలేదు. తీరిగ్గా సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో చెరువు వద్దకు చేరుకున్నారు. కట్టను తొలగించే పనులను నిలుపుదల చేసి అక్కడి నుంచి జేసీబీలను పంపించి వేశారు. చెరువు కట్టను అనుమతులు లేకుండా తొలగించిన జేసీబీలు, ప్రైవేట్ వ్యక్తుల పై ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. ప్రైవేట్ వ్యక్తులతో పాటు స్థానిక టీడీపీ నాయకుడు ఉండడం తోనే అధికారులు చర్యలు తీసుకునేందుకు వెనుకడుగు వేస్తున్నారన్న ఆరోపణలున్నాయి. ఇకనైనా ఉన్నతాధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.
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7 నుంచి అంతర్రాష్ట్ర ఫుట్బాల్ టోర్నీరేణిగుంట: పట్టణంలోని ఓల్డ్ చెక్ పోస్ట్ సమీపంలోని రైల్వే క్రీడా మైదానంలో ఆగస్టు 7, 8, 9 తేదీల్లో జరగనున్న ఫుట్ బాల్ అంతర్రాష్ట్ర టోర్నమెంట్ నిర్వహణకు సర్వం సిద్ధం చేసినట్లు కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ మేరకు వారు సోమవారం మీడియాతో మాట్లాడారు. ఏపీతోపాటు పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి మొత్తం 21 జట్లు ఈ టోర్నమెంటులో తలపడునున్నాయన్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే క్రీడాకారులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులూ కలగకుండా ఆతిథ్యం విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నామన్నారు. టోర్నీలో పాల్గొనే ఆటగాళ్లందరికీ క్రీడా ప్రాంగణం వద్దే ఉచిత వసతి, రుచికరమైన భోజన సౌకర్యాలను అందించనున్నట్టు వెల్లడించారు. బరిలోకి దిగుతున్న జట్ల కోసం రూ.1.3 లక్షల భారీ నగదు బహుమతులను ఇదివరకే ప్రకటించిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. విజేతగా నిలిచిన జట్టుకు రూ.80వేలు రన్నరప్ గా నిలిచే జట్టుకు రూ.50 వేలు నగదుతో పాటు ప్రతిభ చూపిన ఉత్తమ ప్లేయర్, ఉత్తమ గోల్కీపర్ లకు ప్రత్యేక బహుమతులు ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. సమావేశంలో డాక్టర్ సుధాకర్, కె.మునిరత్నంబాబు, ఎం.దేవదానం తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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30న జాబ్మేళాతిరుపతి అర్బన్: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్ఛేంజ్, సీడాప్ సంయుక్తంగా నిర్వహించనున్న జాబ్ మేళాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కలెక్టర్ ఎస్.వెంకటేశ్వర్ పిలుపునిచ్చారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తిలో నిర్వహించనున్న జాబ్మేళా పోస్టర్లను ఆయన ఆవిష్కరించారు. ఈనెల 30న శ్రీకాళహస్తిలోని ఎస్వీఏ ప్రభుత్వ కాలేజ్లో ఉదయం 8.30 గంటలకు జాబ్ మేళా నిర్వహించనున్నట్టు తెలిపారు. అలాగే ఆగస్ట్ 3న తిరుపతిలోని ఎస్వీసీసీ డిగ్రీ కళాశాల, బాలాజీ కాలనీలో ఉదయం 8 గంటలకు జాబ్ మేళా నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. ఆ మేరకు ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తిరుపతి కార్పొరేషన్ కమిషనర్ శారదాదేవి, పరిశ్రమలశాఖ జీఎం చంద్రశేఖర్, ఏపీఐఐసీ జేఎం విజయభరత్రెడ్డి, డీఆర్డీఏ పీడీ శోభనబాబు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అధికారి లోకనాథం పాల్గొన్నారు.
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అంతర్రాష్ట్ర జేబు దొంగల ముఠా అరెస్ట్తిరుపతి క్రైం : తిరుమలలో భక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకుని జేబుదొంగతనాలు, నకిలీ టీటీడీ గుర్తింపు కార్డుతో మోసాలకు పాల్పడుతున్న అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాను తిరుమల టూ టౌన్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. రాంభగీచ కార్ పార్కింగ్ ప్రాంతంలో నిర్వహించిన ప్రత్యేక తనిఖీల్లో ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని వారి వద్ద నుంచి నగదు, నకిలీ టీటీడీ ఐడీ కార్డు, సెల్ఫోన్లు, దొంగతనాలకు ఉపయోగించే పరికరాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అరెస్టయిన వారిలో కర్ణాటకకు చెందిన బాలాజీ అకాడే (33), మహారాష్ట్రకు చెందిన అప్పాషా మానే (65), నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన కల్తీ రెడ్డి కీర్తి (31) ఉన్నారు. పోలీసుల విచారణలో నిందితులు తిరుమలకు వచ్చే భక్తుల రద్దీని ఆసరాగా చేసుకుని బాలాజీ బస్ స్టాండ్, ఉచిత బస్సులు తదితర ప్రాంతాల్లో జేబు దొంగతనాలు, పర్సుల చోరీలు, బ్యాగులు కత్తిరించి నగదు, విలువైన వస్తువులు అపహరిస్తున్నట్లు అంగీకరించారని వెల్లడించారు. అలాగే మహిళా నిందితురాలు నకిలీ టీటీడీ గుర్తింపు కార్డుతో తాను టీటీడీ ఉద్యోగినని నమ్మించి, వీఐపీ దర్శనం, ప్రత్యేక దర్శన టికెట్లు, వసతి గదులు ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పి భక్తుల నుంచి ఫోన్న్పే ద్వారా డబ్బులు వసూలు చేస్తూ మోసాలకు పాల్పడినట్లు దర్యాప్తులో తేలిందన్నారు. నిందితుల వద్ద నుంచి పర్సు, రూ.5,100 నగదు, మోటార్ సైకిల్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, పాన్ కార్డు, నకిలీ టీటీడీ గుర్తింపు కార్డు, మూడు సెల్ఫోన్లు, కట్టర్, చిన్న కత్తి, బ్లేడ్లు, గిల్ట్ నగలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులపై కేసు నమోదు చేసి కోర్టులో హాజరుపరిచినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వారి నేర చరిత్రపై మరింత లోతైన దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నట్లు వెల్లడించారు.
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జాతీయ స్థాయి క్రీడా పోటీల్లో ప్రతిభతిరుపతి ఎడ్యుకేషన్ : జమ్ము అండ్ కశ్మీర్ రాష్ట్రం, జమ్ముతావిలో జాతీయ కౌన్సిల్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 24నుంచి 26వ తేదీ వరకు జాతీయ స్థాయిలో వివిధ క్రీడా పోటీలను నిర్వహించారు. ఈ పోటీలకు రాష్ట్రం నుంచి క్రీడాకారులు పాల్గొని జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిభ కనబరిచారని రాష్ట్ర కౌన్సిల్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు మురళి, మనోహర్రెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ పోటీల్లో బ్యాడ్మింటన్ క్రీడలో డబుల్స్ సీనియర్ పురుషుల విభాగం నుంచి తేజేంద్ర, హరిప్రసాద్లు ప్రథమ స్థానం, మహిళల సింగిల్స్ విభాగంలో స్నేహితారెడ్డి ప్రథమ స్థానం, మిక్స్డ్ డబుల్స్లో హర్షవర్ధన్రెడ్డి, స్నేహితారెడ్డిలు ప్రథమ స్థానం, బ్యాడ్మింటర్ అండర్–14 బాలికల సింగిల్స్లో దివ్య ప్రథమ స్థానం, డబుల్స్లో సునీత, హారికలు ప్రథమ స్థానం, మిక్సిడ్ డబుల్స్లో ముక్త, సంజుశ్రీరామ్లు ప్రథమ స్థానం, కబడ్డీలో మొదటి స్థానం సాధించి బంగారు పతకం, ఫుట్బాల్ అండర్–14లో తృతీయ స్థానం సాధించి ప్రతిభ చాటారని పేర్కొన్నారు. జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన రాష్ట్ర క్రీడాకారులను వారు అభినందించారు.
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డిజిటల్ సమ్మిళితే కీలకంమహిళల సాధికారతకు డిజిటల్ సమ్మిళిత కీలకమని యూజీసీ కమిషన్ సంయుక్త కార్యదర్శి తెలిపారు. జాతీయ రహదారులుగా ప్రకటించండి తిరుపతి మంగళం : తిరుపతి పార్లమెంటు పరిధిలోని శ్రీకాళహస్తి–తడ, గూడూరు–రాపూరు–రాజంపేట, ఊతుకోట–సత్యవేడు–తడ రహదారులను జాతీయ రహదారులుగా ప్రకటించి అభివృద్ధి చేయాలని ఎంపీ మద్దిల గురుమూర్తి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి అత్యంత కీలకమైన రహదారి ప్రాజెక్టులను తక్షణమే చేపట్టాలని ఆయన సోమవారం లోక్సభ జీరో అవర్లో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఈ మూడు రహదారులు తిరుపతి పార్లమెంటు పరిధిలోని పారిశ్రామిక, వ్యవసాయ, వాణిజ్య ప్రాంతాలను అనుసంధానించే కీలక మార్గాలని తెలిపారు. ముఖ్యంగా శ్రీ సిటీ, మేనకూరు సెజ్, కృష్ణపట్నం పోర్టుతో అనుసంధానమైన ప్రాంతాల్లో రవాణా అవసరాలు వేగంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ రహదారులను జాతీయ రహదారులుగా అప్గ్రేడ్ చేయాలన్నారు. ఆరు లేన్లుగా విస్తరించండి అలాగే నెల్లూరు–చైన్నె జాతీయ రహదారిపై పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ను ఎంపీ గురుమూర్తి కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. కృష్ణపట్నం పోర్టు నుంచి భారీ సరుకు రవాణా, శ్రీ సిటీ, మేనకూరు సెజ్లలో పారిశ్రామిక కార్యకలాపాల విస్తరణ కారణంగా ఈ మార్గంలో వాహనాల రద్దీ గణనీయంగా పెరిగిందని వివరించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న నాలుగు లేన్ల రహదారిని ఆరు లేన్లుగా విస్తరించాలని సూచించారు. నెల్లూరు–చైన్నె జాతీయ రహదారిని ఆరు లైన్లుగా విస్తరించడంతో పాటు శ్రీకాళహస్తి–తడ, గూడూరు–రాపూరు–రాజంపేట, ఊతుకొట–సత్యవేడు–తడ రాష్ట్ర రహదారులను జాతీయ రహదారులుగా ప్రకటించి అభివృద్ధి చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
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నిర్లక్ష్యంతో..యూజీ, పీజీ సెట్ల కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియపై ఊసేత్తని ఉన్నత విద్యామండలి తిరుపతి సిటీ : పీజీ, యూజీ సెట్ల ఫలితాలు విడుదలైనా ఇంతవరకు కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభించలేదు. రెండేళ్లుగా ఉన్నత విద్యావ్యవస్థను అధికారులు నిర్వీర్యం చేస్తున్నారని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు మండిపడుతున్నారు. ఇప్పటికే ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల్లో ముందస్తు పీజీ, యూజీ, ఇంజినీరింగ్ అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి కావస్తున్న నేపథ్యంలో తమ పిల్లల పరిస్థితి ఏంటనే ప్రశ్నిస్తున్నారు. బోసిపోతున్న కళాశాలలు తిరుపతి జిల్లాలో పలు పీజీ, యూజీ కోర్సుల్లో చేరేందుకు సుమారు 70వేల మంది విద్యార్థులు కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా ఏపీఐసెట్, ఏపీ లాసెట్, ఏపీపీజీఈసెట్, ఏపీపీజీసెట్, ఏపీఎడ్సెట్ వంటి ప్రవేశ పరీక్షల ఫలితాలు విడుదలై మూడు నెలలు కావస్తున్నా అడ్మిషన్లు చేపట్టకపోవడంపై విద్యార్థులు మండిపడుతున్నారు. దీనికితోడు ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదలై దాదాపు మూడు నెలలు గడుస్తున్నా డిగ్రీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల ప్రక్రియపై ఉన్నత విద్యామండలి ఊసేత్తడం లేదు. జిల్లాలోని డిగ్రీ, పీజీ కళాశాలలతో పాటు టీటీడీ డిగ్రీ కళాశాలల్లోనూ అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ చేపట్టకపోవడంతో విద్యార్థులు లేక బోసిపోతున్నాయి. విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటం పలు పీజీ, యూజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు పరీక్షలు నిర్వహించి నెలలు గడుస్తున్నా కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను చేపట్టకపోవడం దారుణమని విద్యార్థి సంఘాల నేతలు మండిపడుతున్నారు. రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి నిర్వహించిన పలు పీజీ సెట్ల ఫలితాలు విడుదలైనా ప్రవేశాల ప్రక్రియ ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తారనే విషయంపైనా క్లారిటీ ఇవ్వకపోవడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. వర్సిటీలలో, ప్రభుత్వ కళాశాలలో పీజీ, యూజీ ప్రవేశాలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియేనని పేర్కొంటున్నారు. ఉన్నత విద్యామండలి కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలలో అడ్మిషన్లు పెంచాలనే కుట్రతో ఇలా కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను ఆలస్యం చేస్తోందనే అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేశారు. వర్సిటీల భవిష్యత్తు ఆందోళనకరంగా మారుతోందని మేధావులు, విద్యార్థి సంఘాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.జిల్లాలో ప్రవేశాల కోసం ఎదరు చూస్తున్న విద్యార్థులు డిగ్రీ కోర్సుల కోసం 32 వేల మంది పీజీ కోర్సుల్లోకి 6,200 మంది ఎంసీఏ, ఎంబీఏ ప్రవేశాల కోసం 9,750 మంది లా కోర్సుల కోసం 7,500 మంది బీఈడీ ప్రవేశాల కోసం 8 వేల మందికిపైగా పీజీ, యూజీ–2026 సెట్ల వివరాలు ప్రవేశ పరీక్ష పరీక్ష జరిగిన తేదీ ఫలితాలు విడుదల కౌన్సెలింగ్ తేదీ ఏపీ ఐసెట్ మే 2 మే 16 ఊసేలేదు ఏపీ లాసెట్ మే 4 మే 18 ఇప్పటివరకు ప్రకటించలేదు ఏపీపీజీఈసెట్ ఏప్రిల్ 28–30 మే 14 ప్రకటించలేదు ఏపీపీజీసెట్ మే 8–11 మే 29 కౌన్సెలింగ్ ఊసేలేదు ఏపీఎడ్సెట్ మే 8 మే 26 ప్రస్తావనే లేదు సిలబస్ ఎలా పూర్తి చేయాలి పీజీ, యూజీ కళాశాలల్లో అధ్యాపకుల పరిస్థితి దారుణంగా తయారైంది. ఇప్పటి వరకు ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయకపోవడంతో అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ ఎప్పడు ప్రారంభమై ఎప్పుడు ముగుస్తుందనే సందేహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితిని బట్టి చూస్తే అడ్మిషన్లు సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ వరకు కొనసాగుతాయని, ప్రవేశాలు పొందిన విద్యార్థులకు నాలుగు నెలల్లోనే రెండు సెమిస్టర్ల సిలబస్ ఎలా పూర్తి చేయాలని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఉన్నత విద్యామండలి వ్యవహార శైలితో విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యనందించలేకపోతున్నామని వాపోతున్నారు. 2026–27 విద్యా సంవత్సరంలో యూజీ, పీజీ ప్రవేశాలు పొందే విద్యార్థులకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్కు రెండు నెలలు, రెండో సెమిస్టర్కు రెండు నెలల కాలవ్యవధి మాత్రమే ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో విద్యార్థులు పరీక్షలకు ఎలా సన్నద్ధమవుతారని మండిపడుతున్నారు.
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31లోపు వాహన పన్ను చెల్లించకుంటే సీజ్తిరుపతి మంగళం : తిరుపతి జిల్లా పరిధిలోని అన్ని రవాణా వాహనాల యజమానులు ఈనెల 31వ తేదీ లోపు వాహన త్రైమాసిక పన్నులు చెల్లించకుంటే ఆ వాహనాలను సీజ్ చేస్తామని జిల్లా రవాణాశాఖ అధికారి కొర్రపాటి మురళీమోహన్ హెచ్చరించారు. తిరుపతి రవాణాశా ఖ కార్యాలయంలో సోమవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ నెల 31వ తేదీ లోపు వాహన త్రైమాసిక పన్నులు సకాలంలో చెల్లిస్తే వారికి ఎటువంటి జరిమానాలు ఉండవన్నారు. వాహన యజమానులు తమ త్రైమాసిక వాహన పన్నును రవాణా శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్ httpr://vahan.parivahan.gov.in/vahanrervice/ ద్వారా లేదా పరివాహన్ సేవ పోర్టల్లో ఆనన్లైన్లో సులభంగా చెల్లించవచ్చని, ఆన్న్లైన్ సేవలను వినియోగించి గడువులోపు పన్ను చెల్లించడం ద్వారా సమయాన్ని ఆదా చేసుకోవడంతో పాటు జరిమానాలు లేకుండా చేసుకోవచ్చన్నారు. అయితే 31వ తేదీ తర్వాత పన్ను చెల్లించకుండా వాహనం రహదారిపై తనిఖీల సమయంలో పట్టుబడితే, మోటారు వాహన చట్టం ప్రకారం జరిమానాతో పాటు పన్ను వసూలు చేయనున్నట్టు హెచ్చరించారు. ఆగస్టులో తనిఖీ సమయంలో పట్టుబడితే – వందశాతం జరిమానాతో పన్ను వసూలు చేస్తామని, సెప్టెంబర్లో పట్టుబడితే రెండ వందల శాతం జరిమానాతో పన్ను వసూలు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
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ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంలో అలజడి!సాక్షి, టాస్క్ఫోర్స్: ‘ఏర్పేడు శ్రీవ్యాసాశ్రమం.. కేరళ రాష్ట్రంలో జన్మించిన మలయాళ యత్రీంద్రులు 1926లో ఏర్పేడు సమీపంలోని నంది కొండల దిగువ భాగాన శ్రీవ్యాసాశ్రమాన్ని నెలకొల్పారు. వందేళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆశ్రమం శైందవ సనాతన ధర్మ వ్యాప్తికి దేశ, విదేశాల్లో ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగాలు, కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే గత కొంత కాలంగా గతంలో ఇక్కడ పని చేసిన స్వామీజీలు, పూర్వ విద్యార్థులు, కొందరు భక్తులు కలసి శ్రీవ్యాసాశ్రమ పరిరక్షణ సమితి పేరుతో వ్యాసాశ్రమంలో పాలన గాడి తప్పిందని, సంస్కరణలు అవసరమని ఆశ్రమానికి వ్యతిరేకంగా అనేక కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నారు. వ్యాసాశ్ర పీఠాధిపతి పరిపూర్ణానందగిరి స్వామి ఆశ్రమ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నడుపుతున్నారని, భక్తులకు ఆశ్రమంలో పలికి రానివ్వకుండా గేట్లు పెట్టి మోకాలడ్డుతున్నారని విమర్శిస్తున్నారు. గతంలో ఉన్న వేదవిద్య పాఠశాల, కంటి వైద్యశాలలను పునరుద్ధరించాలని కోరుతున్నారు. ఆశ్రమానికి చెందిన కొన్ని భూములు విక్రయించి, ఆ డబ్బులను దుర్వినియోగం చేశారని ఆరోపిస్తున్నారు. మొత్తం 21 డిమాండ్లతో ఇప్పటికే ఆశ్రమానికి వ్యతిరేకంగా బలగాన్ని కూడగట్టి పోరుబాట పట్టారు. దీనికి శ్రీనివాస మంగాపురంలోని వశిష్ట ఆశ్రమ పీఠాధిపతి స్వస్వరూపానంద స్వామి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆయన వెంట గతంలో వ్యాసాశ్రమంలో మలయాళ స్వామి, రెండవ పీఠాధిపతి విద్యానందగిరి స్వామి శిష్యలుగా ఉన్న పలువురు స్వాములు జత కట్టారు. ఇప్పటికే వీటన్నింటిపై విచారణ చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. హైకోర్టులోనూ కేసు వేశారు. ఈనెల 25వ తేదీన జరిగిన వ్యాసాశ్రమ వ్యవస్థాపకులు సద్గురు మలయాళస్వామి 64వ ఆరాధనోత్సవానికి వీరంతా ఆశ్రమానికి విచ్చేసి, ఆశ్రమ పీఠాధిపతి పరిపూర్ణానందగిరి స్వామితో చర్చలు జరిపారు. అయితే వీరి డిమాండ్లను విన్న పీఠాధిపతి.. ఆగస్ట్ 27వ తేదీ నుంచి వ్యాసాశ్రమం శతజయంతోత్సవాలు వారం రోజుల పాటు నిర్వహించేందుకు తాము ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ ఉత్సవ ఏర్పాట్లలో తలమునకలై ఉన్నట్లు వివరించారు. ఆశ్రమ శతజయంతోత్సవాలు పూర్తయిన తర్వాత మరోసారి చర్చించి, అందరికి ఆమోదయోగ్యమైన సంస్కరణలను చేపట్టే చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన వారికి చెప్పారు. దీంతో చర్చలకు వెళ్లిన స్వాములు చర్చలు విఫలమైనట్లు ప్రకటించారు. అయితే ఈ వివాదాలకు తెర పడాలని భక్తకోటి కోరుకుంటోంది. ఏర్పేడు వ్యాసాశ్రమంలోని అధిష్టాన మందిరం
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డిజిటల్ సమ్మిళితతే కీలకంతిరుపతి రూరల్: మహిళల సాధికారతను, సుస్థిర ఆర్థికాభివృద్ధికి డిజిటల్ సమ్మిళితత కీలకమని, దానిని జీవితాంత విద్యతో అనుసంధానం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని యూజీసీ కమిషన్ (యూజీసీ) సంయుక్త కార్యదర్శి డాక్టర్ ఆషిమా మంగ్లా పేర్కొన్నారు. శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం మహిళా అధ్యయన కేంద్రం, న్యూఢిల్లీకి చెందిన ఇండియన్ అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అసోసియేషన్, తిరుపతి సర్వోదయ మహిళా సంక్షేమ సంఘం సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ‘సుస్థిర అభివృద్ధి కోసం మహిళల డిజిటల్ సమ్మిళితతకు జీవితాంత విద్య – సమస్యలు, వ్యూహాలు’ అన్న అంశంపై సోమవారం ప్రారంభమైన రెండు రోజుల జాతీయ సదస్సులో ఆమె పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ మహిళలకు డిజిటల్ పరిజ్ఞానం, నైపుణ్యాలు, అవకాశాలు కల్పించగలిగితే కుటుంబం నుంచి దేశాభివృద్ధి వరకు సానుకూల మార్పు సాధ్యమవుతుందని స్పష్టం చేశారు. ఇండియన్ అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు ప్రొఫెసర్ ఎల్.రాజా మాట్లాడుతూ డిజిటల్ సాంకేతికత మహిళల దైనందిన జీవితంలో విడదీయరాని భాగమైందన్నారు. సదస్సుకు అధ్యక్షత వహించిన మహిళా అధ్యయన కేంద్రం డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ పి. విజయలక్ష్మి మాట్లాడుతూ మహిళా సాధికారతకు డిజిటల్ సమ్మిళితత ప్రధాన చోదకశక్తిగా మారిందన్నారు. సదస్సులో డైరెక్టర్ డాక్టర్ డి.ఉమాదేవి, సమన్వయకర్త ప్రొఫెసర్ పి.ఆదినారాయణరెడ్డితో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఢిల్లీ, కాలికట్, తిరువనంతపురం, కోల్కతా, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, తమిళనాడు, మధ్యప్రదేశ్ తదితర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన అధ్యాపకులు, పరిశోధకులు, మహిళా అధ్యయన కేంద్రాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. రెండు రోజులు పాటు జరిగే సదస్సులో మొత్తం 56 పరిశోధనా పత్రాల ప్రదర్శనతో మహిళల డిజిటల్ సాధికారత, జీవితాంత విద్య, సుస్థిర అభివృద్ధికి సంబంధించిన అంశాలపై విస్తృత చర్చలు జరగనున్నాయి.
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యోగాసన పోటీల్లో ఐసర్ విద్యార్థుల ప్రతిభఏర్పేడు: తిరుపతిలోని శ్రీనివాస స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్లో ఆదివారం నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి యోగాసన క్రీడా పోటీలు–2026లో తిరుపతి ఐసర్ విద్యార్థులు విశేష ప్రతిభ కనబరచారు. ఐసర్ విద్యార్థులు స్వర్ణ పతకం – ఆర్టిస్టిక్ పెయిర్ (సీనియర్ 18–28 పురుషులు): దేబాశిష్ పుహాన్, శుభం కబడే, రజత పతకం – ట్రెడిషనల్ (సీనియర్–ఏ, 28–35 మహిళలు): గౌరి వి.భట్ (భౌతిక శాస్త్ర విభాగం), కాంస్య పతకం – ట్రెడిషనల్ (సీనియర్–ఏ, 28–35 పురుషులు): ఆదిత్య విలాస్ భాస్కర్వారా (జీవశాస్త్ర విభాగం), కాంస్య పతకం – ట్రెడిషనల్ (సీనియర్ 18–28 పురుషులు): దేబాశిష్ పుహాన్ (జీవశాస్త్ర విభాగం) పతకాలను సాధించినట్లు ఐసర్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ శాంతను భట్టాచార్య, రిజిస్ట్రార్ ఇంద్రప్రీత్ సింగ్ కోహ్లీ తెలిపారు. విజేతలందరూ రానున్న రాష్ట్ర స్థాయి యోగాసన పోటీల్లో తిరుపతి జిల్లాకు ప్రాతినిధ్యం వహించేందుకు అర్హత సాధించారని వివరించారు. విద్యార్థుల విజయానికి యోగా శిక్షకుడు కుమార్రాజు విశేషంగా కృషి చేశారన్నారు. రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లోనూ వీరంతా ప్రతిభ చూపాలని వారు కోరారు. మద్యం తాగి వాహనం నడిపిన వ్యక్తికి జైలు రేణిగుంట: మద్యం తాగి వాహనం నడిపిన వ్యక్తి నేరం అంగీకరించడంతో కోర్టు అతనికి 21 రోజుల సాధారణ కారాగార శిక్ష విధించినట్లు రేణిగుంట పోలీసులు తెలిపారు. రేణిగుంట పట్టణంలో పది రోజులు క్రితం అర్బన్ సీఐ జయచంద్ర ఆధ్వర్యంలో వాహనాల తనిఖీలు నిర్వహించారు. తిమ్మినాయుడుపాళెంకు చెందిన ఎం.లోకేష్ (27) మద్యం తాగి వాహనం నడపడంతో అతనిపై డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసును నమోదు చేశారు. సోమవారం తిరుపతిలోని స్పెషల్ జ్యుడిషియల్ ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులో నిందితుడు నేరాన్ని అంగీకరించడంతో న్యాయమూర్తి 21 రోజుల సాధారణ కారాగార శిక్ష విధించారు.
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రూ.కోటి 8 లక్షలకు ఐపీతిరుపతి లీగల్: రేణిగుంట మండలం, తూకివాకం, ఎస్ఎన్ పురానికి చెందిన ఏ.కృష్ణమూర్తి తిరుపతి అదనపు సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టులో ఒక కోటి 8 లక్షలకు ఐపీ దాఖలు చేసినట్టు ఆయన తరఫు న్యాయవాది ఆరేపల్లి ఈశ్వరయ్య తెలిపారు. పిటిషన్లోని వివరాల మేరకు.. పిటిషనర్ కృష్ణమూర్తి 2020 నుంచి సీజనల్ వ్యాపారం నిర్వహించేవాడు. వ్యాపారం కోసం అతను అధిక వడ్డీలకు పలువురు నుంచి డబ్బును అప్పుగా తీసుకున్నాడు. ఖాళీ ప్రోనోట్లు, ఖాళీ చెక్కుల్లో అతను సంతకాలు చేసి రుణదాతలకు ఇచ్చాడు. దేశంలో కరోనా రావడంతో వ్యాపారంలో నష్టాలు వచ్చాయి. దీంతోపాటు అతను అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. రుణదాతలు ఎక్కువ మొత్తంలో సొమ్ము చెల్లించాలని వేధించసాగారు. దీంతో సొమ్ము చెల్లించలేని స్థితిలో ఐపీ దాఖలు చేసినట్టు ఆయన పిటిషన్లో పేర్కొన్నాడు. 12 మంది రుణదాతలను ఆయన పిటిషన్లో ప్రతివాదులుగా పేర్కొన్నాడు. శ్రీవారి దర్శనానికి 8 గంటలు తిరుమల: తిరుమలలో సోమవారం భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది. క్యూకాంప్లెక్స్లోని 23 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. ఆదివారం అర్ధరాత్రి వరకు 90,012 మంది స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. 28,345 మంది భక్తులు తలనీలాలు అర్పించారు. స్వామివారికి కానుకల రూపంలో హుండీలో రూ.4.5 కోట్లు సమర్పించారు. టైంస్లాట్ టిక్కెట్లు కలిగిన భక్తులకు సకాలంలో దర్శనం లభిస్తోంది. దర్శన టిక్కెట్లు లేని వారు స్వామిని దర్శించుకోవడానికి 8 గంటల సమయం పడుతోంది. ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టిక్కెట్లు కలిగిన వారు 3 గంటల్లో స్వామిని దర్శించుకోగలుగుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే సర్వదర్శనం టోకెన్లు కలిగిన భక్తులు నిర్దేశించిన సమయానికి మాత్రమే క్యూలోకి వెళ్లాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తిచేస్తోంది. కేటాయించిన సమయానికంటే ముందు వెళ్లిన వారిని క్యూలోకి అనుమతించరని స్పష్టంచేసింది. శ్రీవారి సేవలో ఉడిపి ఆద్మార్ మఠాధిపతి తిరుమల : ఉడిపిలోని ఆద్మార్ మఠాధిపతి, పరమపూజ్య విశ్వప్రియ తీర్థ స్వామీజీ సోమవారం ఉదయం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. స్వామీజీకి బేడి ఆంజనేయస్వామి ఆలయం వద్ద టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి, ఆలయ పేష్కర రామకృష్ణ ఆలయ మర్యాదలతో ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. శ్రీవారి దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేదశీర్వచనం అందించగా, ఆలయ అధికారులు స్వామీజీకి తీర్థప్రసాదాలు, శ్రీవారి చిత్రపటం అందించి సత్కరించారు. పౌరసంబంధాల అధికారిగా సరస్వతిబాయి తిరుపతి అర్బన్: జిల్లా పౌరసంబంధాల అధికారిగా పూజారి సరస్వతిబాయి సోమవారం కలెక్టరేట్లోని తమ చాంబర్లో బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అనంతరం మర్యాద పూర్వకంగా కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ను కలిశారు. కడప నుంచి బదిలీపై ఆమె తిరుపతి జిల్లాకు విచ్చేశారు. రెండేళ్లు క్రితం జిల్లా పౌరసంబంధాల అధికారిగా పనిచేసిన విజయసింహారెడ్డి ఉద్యోగ విరమణ పొందారు. అప్పటి నుంచి ఆ పోస్టు ఖాళీగా ఉంది. ఇప్పుడు తాజాగా భర్తీ చేశారు. ఎర్రచందనం కేసులో ఒకరికి ఐదేళ్లు జైలుతిరుపతి లీగల్: ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా కేసులో తమిళనాడు, తిరువణ్ణామలై జిల్లా, పోలూరు తాలూకా, మంగళాపురానికి చెందిన పీ.సురేష్కు ఐదేళ్లు జైలు శిక్ష, ఆరు లక్షల రూపాయలు జరిమానా విధిస్తూ తిరుపతి రాష్ట్ర ఎర్రచందనం కేసుల విచారణ సెషన్స్ జడ్జి నరసింహమూర్తి సోమవారం తీర్పు చెప్పారు. ప్రాసిక్యూషన్ కథనం మేరకు ...ఎర్రచందనం అక్రమ నిరోధక దళం 2018లో తిరుపతి డివిజన్, తిమ్మినాయుడుపాళెం సెక్షన్, అలిపిరి ఫారెస్ట్ బీట్, శేషాచలం అటవీ ప్రాంతం, ఎన్సీసీ ఫైరింగ్ రేంజ్ వద్ద తనిఖీలు నిర్వహించారు. నిందితుడు సురేష్ అటవీ ప్రాంతంలోకి అక్రమంగా ప్రవేశించి ఎర్రచందనం చెట్లను నరికి తరలించడానికి ప్రయత్నించాడు. ఫారెస్ట్ సిబ్బంది అతన్ని అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరుపరిచారు. నేరం అతనిపై రుజువు కావడంతో న్యాయమూర్తి నిందితుడు సురేష్కు జైలు శిక్ష విధిస్తూ తీర్పు చెప్పారు.
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నూతన ఆవిష్కరణలపై దృష్టి● ఐఐటీ యువంతర్ –2026 కార్యక్రమంలో విద్యార్థులకు సూచించిన డైరెక్టర్ ఏర్పేడు: విద్యార్థులు నూతన ఆవిష్కరణలపై దృష్టి సారించి విభిన్న ఆలోచనలతో విద్యనభ్యసించాలని తిరుపతి ఐఐటీ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ కేఎన్.సత్యనారాయణ పిలుపునిచ్చారు. తిరుపతి ఐఐటీ ప్రాంగణంలో ఐఐటీలో బీటెక్ కోర్సుల్లో కొత్తగా చేరిన 251 మంది విద్యార్థులకు యువంతర్– 2026 పేరిట అకడమిక్ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడానికి ఓరి యంటేషన్, ఇంట్రడక్షన్ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించారు. ఐదు రోజుల పాటు జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లా డుతూ ఐఐటీలో అమలవుతున్న విద్యా సంబంధిత కార్యక్రమాలు, వసతులు, అకాడమిక్ ఓరియంటేషన్, స్టూడెంట్ సపోర్ట్ సెషన్లు, క్యాంపస్, డిపార్ట్మెంట్ సందర్శనలు, వెల్నెస్ యాక్టివిటీస్, ఫ్యాకల్టీతో ఇంటరా క్షన్లు, పూర్వ విద్యార్థుల అనుభవాలు, పరిశోధన అంశాలపై చర్చించారు. అలా గే లైబ్రరీ, సీఐఎఫ్ బిల్డింగ్, ఐడియా స్క్వార్ సందర్శనలు, ఫ్యాకల్టీతో ఇంటరాక్షన్ సెషన్స్ జరిగాయి. స్పిక్ మెకాయ్ ప్రోగ్రాం ద్వారా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
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6.5 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం– ముగ్గురి అరెస్ట్ రైల్వేకోడూరు అర్బన్ : అక్రమంగా తరలిస్తున్న 6.5 కేజీల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకుని, ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసినట్టు రూరల్ సీఐ డీ.శ్రీనివాసులు తెలిపారు. నియోజకవర్గంలోని పెనగలూరు మండలం, బెస్తపల్లి గ్రామ సమీపంలో సోమవారం దాడులు నిర్వహించినట్టు వెల్లడించారు. ఈ దాడుల్లో గంజాయితోపాటు ముగ్గుర్ని అదుపులోకి తీసుకోగా.. ఒకరు పరారయ్యారని తెలిపారు. అరెస్టయిన వారిలో కంచర్ల సుబ్బారెడ్డి, తోడేటి శేఖర్, అజయ్ ఉన్నట్టు తెలిపారు. మరో నిందితుడు సుబ్బరాయుడు పరారీలో ఉన్నాడని, అతనికోసం గాలిస్తున్నట్టు పేర్కొన్నారు. వీరిపై కేసు నమోదు చేసి కోర్టులో హాజరు పరిచినట్లు పేర్కొన్నారు. అండర్ బ్రిడ్జి వద్ద వ్యక్తి మృతి రైల్వేకోడూరు అర్బన్ : రైల్వేకోడూరు బుడుగుంటపల్లికి వెళ్లే రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి వద్ద సోమవారం నందలూరు మండలం, ఈదరపల్లి దళితవాడకి చెందిన రెడ్యం బాలయ్య (35) మృతి చెందాడు. కోడూరు అయ్యవారిపల్లిలో ఉన్న భార్య శివలక్ష్మితో గోడవ ఉన్నట్లు తెలిసింది. విషయం తెలుసుకున్న రైల్వేకోడూరు ఎస్ఐ శివప్రసాద్రెడ్డి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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పింఛన్ ఇప్పించండి సారూ..!తిరుపతి అర్బన్: అయ్యా.. పింఛన్ ఇప్పిచి ఆదుకోండి. రెండేళ్లుగా తిరుగుతున్నా అనుమతి రాలేదంటూ వాయిదా వేస్తున్నారు.. ఇంకెప్పుడు మేం చచ్చిపోయిన తర్వాత అనుమతి వస్తుందా...?’ అంటూ పలువురు అభాగ్యులు అధికారులను నిలదీశారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్కు 324 అర్జీలు వచ్చాయి. కలెక్టర్ ఎస్.వెంకటేశ్వర్తోపాటు జాయింట్ కలెక్టర్ గోవిందరావు, డీఆర్వో నరసింహులు, స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్లు శివశంకర్నాయక్, భరత్నాయక్, రోజ్మాండ్, నాగార్జునతో కలసి అర్జీలను స్వీకరించారు. రెవెన్యూ సమస్యలపై 177 అర్జీలు వచ్చాయి.పింఛన్లకు అనుమతులెప్పుడొస్తాయి సర్ నాకు రెండు కాళ్లు సక్రమంగా పనిచేయవు. పింఛన్ కోసం ఆరు నెలలుగా తిరుగుతూనే ఉన్నాను. నాకు 90 శాతం వికలత్వం ఉంది. దరఖాస్తులకు అనుమతులొస్తే చెబుతామన్నారు. వాటికి ఏమైనా అనుమతులు వచ్చాయా సార్.. పేద కుటుంబానికి చెందిన వాళ్లం. మాకు సాయం చేయండి సార్. –ఎడ్ల నాగరాజు, దివ్యాంగుడు, కుంట్రపాకం ప్రభుత్వ స్థలాలు ఆక్రమించేస్తున్నారు వెంకటగిరిలో ప్రభుత్వ స్థలాలు దర్జాగా ఆక్రమించుకుంటున్నారు. అయినా రెవెన్యూ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. ప్రధానంగా ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సమీపంలో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల వెనుకవైపు ఉన్న సమితి స్థలాన్ని ఆక్రమించారు. అలాగే వెంకటగిరి అడ్డరోడ్డులో ఆర్టీసీ డిపోకు సమీపంలోని స్థలాన్ని ఆక్రమించారు. విలువైన ప్రభుత్వ స్థలాలను కాపాడాలి. – వెంకటరమణారెడ్డి, వెంకటగిరి రెండేళ్లుగా అనుమతులు రాలేదంటూ వాయిదాలేనా?
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రామచంద్రాపురం రాయలచెరువులో విషాదంతిరుపతి: జిల్లాలోని రామచంద్రాపురం మండలం రాయలచెరువులో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఓ వ్యక్తి పొలంలో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. సుబ్రహ్మణ్యం అనే వ్యక్తి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఇంటి దగ్గర తగాదాతో సుబ్రహ్మణ్యంపై హరి అనే వ్యక్తి ఫిర్యాదు చేశాడు. దాంతో పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి వచ్చిన తర్వాత ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డటమే ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. స్టేషన్లో సుబ్రహ్మణ్యంపై పోలీసులే దాడి చేశారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. పోలీసుల వైఖరి వల్లే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని బంధువులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
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జనసేన నేత అనుమానాస్పద మృతిసాక్షి,తిరుపతి: జనసేన పార్టీ రాజంపేట సోషల్ మీడియా ఇన్ఛార్జ్ శివకుమార్ (48) తిరుపతిలో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. తిరుపతి ఈస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కెనడీ నగర్లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మృతుడు అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేట మండలం నూనెవారిపల్లికి చెందినవాడిగా పోలీసులు గుర్తించారు.శివకుమార్ ఈనెల 26న తన ఇంటి నుండి బయలుదేరి తమిళనాడులోని పలు దేవాలయాలను సందర్శించారు. అనంతరం తిరుపతి కెనడీ నగర్లో ఉంటున్న తన బంధువు చింతల రమణమూర్తి ఇంటికి చేరుకున్నారు. అక్కడ ఇంటి బాత్రూంలో శివకుమార్ ఉరివేసుకుని ప్రాణాలు విడిచారు. తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడి, డిప్రెషన్ కారణంగానే ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మృతుడి భార్య కళ్యాణి పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. భార్య ఫిర్యాదు మేరకు ఈస్ట్ ఎస్ఐ రామస్వామి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం రుయా ఆసుపత్రికి తరలించారు.మృతిపై ముసురుతున్న అనుమానాలు శివకుమార్ ఆత్మహత్యపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తమిళనాడు పర్యటనలో ఉన్న సమయంలో పెరియపాలెంలో ద్విచక్ర వాహనాన్ని వదిలేశారని, అక్కడే ఇద్దరు వ్యక్తులు తమ సిమ్ కార్డులను పారేసినట్లు శివకుమార్ బంధువు పవన్ తెలిపారు. నిన్న తిరుపతిలోని రమణమూర్తి ఇంటికి శివకుమార్, పవన్ కలిసి వచ్చారు. ఈరోజు ఉదయం వైఫై కనెక్ట్ అవ్వడంతో, వాట్సాప్ కాల్ ద్వారా పవన్తో శివకుమార్ భార్య కళ్యాణి మాట్లాడారు. ఆ మాట్లాడిన కొద్దిసేపటికే శివకుమార్ బాత్రూంలో ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం గమనార్హం. అసలు ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు ఏంటి అనే కోణంలో పోలీసులు ముమ్మరంగా విచారిస్తున్నారు.
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తిరుపతిలో కరోనా కలకలంఆంధ్రప్రదేశ్: రోజురోజుకి కరోనా మహమ్మారి మరింతగా తిరిగి రూపు దాల్చుతుంది. తాజాగా తిరుపతిలో మొదటి కరోనా కేసు నమోదైంది. తిరుపతి అర్బన్ పరిధిలో 65 ఏళ్ల వృద్దురాలు తీవ్ర అస్వస్థకు గురికాగా, కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను దగ్గర్లోగల జిల్లా అస్పత్రిలో అడ్మిట్ చేశారు.గత కొన్నిరోజులుగా ఊపిరి పీల్చుకోవడంలో ఇబ్బంది పడుతున్న వృద్దరాలిని జూలై 23న వైద్యులు కరోనా పరీక్షలు చేయగా, పాజిటివ్గా తేలింది. దీంతో ఆమె కుటుంబంలోని సభ్యులందరికీ కోవిడ్ పరీక్షలు నిర్వహించగా.. వారికేమి కరోనా లక్షణాలు లేవని వైద్యశాఖ పేర్కొంది.అయితే, శనివారం ఒక్కరోజే ఆంధ్రప్రదేశ్లో 10 మందికి పైగా కరోనా బారిన పడినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో మొత్తం కరోనా కేసులు 49 చేరగా, పలు ఆస్పత్రులల్లో 24 మందిదాకా కరోనా బాధితులు చికిత్స పొందుతున్నారు. ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాలో పలువురికి కరోనా పాజిటివ్ నిర్ధారణ కాగా, కృష్ణా, తిరుపతి, విశాఖ, అల్లూరి జిల్లాలో ఒక్కో కరోనా కేసు నమోదైంది. దీంతో జిల్లాలలోని వైద్యశాఖల వివరాలతో.. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరోనా బారినపడి ఇప్పటికి నలుగురు ప్రాణాలను కోల్పోయినట్లుగా తెలుస్తోంది.
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‘అపోలో’లో వెరికోస్ వెయిన్స్కు చికిత్సతిరుపతి తుడా : రక్తనాళాలకు సంబంధించిన వ్యాధులను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించి చికిత్స తీసుకుంటే తీవ్రమైన వెరికోస్ వెయిన్స్ సమస్యలను నివారించవచ్చని చైన్నె అపోలో ఆస్పత్రి డాక్టర్ బాలాజీ తెలిపారు. ఆదివారం స్థానిక తుడా రోడ్డులోని అపోలో స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రిలో ఆయన మాట్లాడారు. వాస్కులర్ వ్యాధుల లక్షణాలు, ఆధునిక చికిత్సను వివరించారు. కాళ్లలోని సిరలు ఉబ్బి, మెలికలు తిరిగి కనిపించడాన్ని వెరికోస్ వెయిన్స్ అంటారని, ఎక్కువసేపు నిలబడి పనిచేసే పోలీసులు, బస్సు కండక్టర్లు, వైద్యులు, ఉపాధ్యాయులు, మహిళల్లో ఇది సాధారణంగా ఉంటుందన్నారు.పెద్ద ఆపరేషన్ అవసరం లేకుండా లేజర్ పద్ధతితో చికిత్స చేయవచ్చని వెల్లడించారు. మందులు, ఇంజెక్షన్లు, అవసరమైతే ఐవీసీ ఫిల్టర్ ద్వారా చికిత్స అందుబాటులో ఉందని వివరించారు. షుగర్, బీపీ, కొలెస్ట్రాల్తోపాటు ధూమపానం చేసేవారు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. కాళ్ల నొప్పి, వాపు, నరాలు ఉబ్బడం, నడిచినప్పుడు నొప్పి వంటి లక్షణాలుంటే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలన్నారు. అపోలో ఆసుపత్రిలో అందుబాటులో ఉన్న అధునిక చికిత్సను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు.
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చేయి చేయి కలుపుదాంనిరుద్యోగ యువతను బాబు సర్కార్ మోసం చేసింది. డీఎస్సీని అవినీతి అడ్డాగా మార్చుకుని రూ.కోట్లు దండుకుంది. తక్షణం డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరపాలి. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను విడుదల చేయకుండా పేద విద్యార్థులను వేధిస్తున్నారు. నిరుద్యోగులను భృతి పేరుతో మోసం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే చేపట్టిన ర్యాలీకి జిల్లాలోని యువత పెద్దసంఖ్యలో తరలిరావాలి. చేయి చేయి కలుపుకుని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మెడలు వంచుదాం. – చెవిరెడ్డి హర్షిత్ రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ విద్యార్థి విభాగం రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి రెండేళ్లుగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం యువతను, విద్యార్థులను సర్వనాశనం చేసింది. నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వకుండా యువత కడుపుకొట్టింది. ఫీజురీయింబర్స్మెంట్ అందకపోవడంతో కళాశాలల్లో విద్యార్థులు తీవ్రంగా ఇబ్బందిపడుతున్నారు. మెగా డీఎస్సీలో అవకతవకలకు కారణమైన మంత్రి లోకేష్ తక్షణం రాజీనామా చేయాలి. ఈ మేరకు తిరుపతిలో చేపట్టే ర్యాలీని విజయవంతం చేయాలి. – ఉదయ్ వంశీ, వైఎస్సార్సీపీ తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు
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నిధులు లేవని నిలిచిన మల్టీలెవల్ పార్కింగ్ భవన నిర్మాణం ఇదే అదునుగా అనుయాయులకు అప్పనంగా కట్టబెట్టిన ప్రభుత్వం● పీపీపీ విధానం పేరుతో ప్రైవేట్ సంస్థకు రూ.60 కోట్ల స్థలం ● అద్దె లేకుండానే 31 ఏళ్లపాటు వ్యాపారం చేసుకునే అవకాశం ● తిరుపతి కార్పొరేషన్ ఆదాయానికి తీవ్రమైన నష్టంసాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ : ప్రభుత్వం పీపీపీ విధానం అమలు చేస్తూ రాష్ట్ర సంపదను అయినవారికి కట్టబెడుతోంది. అందులో భాగంగానే తిరుపతి నగరంలోని రూ.కోట్ల విలువ చేసే మున్సిపల్ స్థలాలు, భవనాలను అప్పనంగా కట్టబెట్టేందుకు ప్రభుత్వ పెద్దలు రంగంలోకి దిగారు. ఈస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్కు ఆనుకుని ఉన్న పాత మున్సిపల్ గెస్ట్ హౌస్ స్థలాన్ని గతంలో విక్రయించేందుకు ప్రభుత్వం చేసిన కుట్రను వైఎస్సార్సీపీ అడ్డుకుంది. అయితే పీపీపీ విధానం పేరుతో తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ పార్సిల్ విభాగానికి ఎదురుగా ఉన్న 0.85 ఎకరాల స్థలంలో నిర్మిస్తున్న మల్టీ లెవెల్ పార్కింగ్ కాంప్లెక్స్ను సర్కరు పెద్దలు ఓ ప్రైవేట్ సంస్థకు కట్టబెట్టేశారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం సంచలనంగా మారింది. రైల్వే స్టేషన్, బస్స్టాండ్ నడుమ నిత్యం వందలాది వాహనాల రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ఈ ప్రాంతంలో వాహనదారులకు పార్కింగ్ కష్టాలు తీర్చేందుకు గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో స్మార్ట్ సిటీ నిధులు రూ.60 కోట్లతో మల్టీ లెవెల్ పార్కింగ్ కాంప్లెక్స్ నిర్మించేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. రెండేళ్ల క్రితమే రూ.17 కోట్ల పనులను పూర్తిచేసింది. సెల్లార్తోపాటు నాలుగు అంతస్తుల భవనానికి కాంక్రీట్ పనుల పూర్తి చేయించింది. అద్దె లేకుండానే.. రూ.60 కోట్లకు పైగా విలువ చేసే ఈ స్థలానికి ఒక్క రూపాయి అద్దె కూడా లేకుండానే 31 ఏళ్ల పాటు వ్యాపారం చేసుకునేలా ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. ఇప్పటివరకు రూ.17 కోట్లు నిధులను ఖర్చు చేశారు. ఈ నిధులను మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి తిరిగి చెల్లించేలా ఒప్పందం కుదిరింది. రూ.కోట్ల విలువ చేసే స్థలానికి నెలవారీ అద్దెను నిర్ణయించకపోవడంలో ప్రభుత్వ కుట్ర తేటతెల్లమవుతోంది. 31 ఏళ్ల పాటు సదరు కాంట్రాక్టరు ఆ భవనాన్ని తన వ్యాపారానికి అనుగుణంగా మార్చుకోవచ్చని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొనడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. పైగా వ్యాపార మొత్తంలో కార్పొరేషన్కు కేవలం 5.5 శాతం మాత్రమే చెల్లించేలా ఆదేశించడం అధికారులను సైతం విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. దీంతో కార్పొరేషన్ ఆదాయానికి భారీగా గండి పడనుంది. రూ.లక్ష వ్యాపారం జరిగితే అందులో కార్పొరేషన్న్కు కేవలం రూ.5,500 వేలు మాత్రమే వస్తుంది. ఏది ఏమైనా నగరంలో అత్యంత రద్దీ ప్రాంతంలోని రూ.60 కోట్ల స్థలానికి ప్రభుత్వ పెద్దలు ఎసరు పెట్టడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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రేపటి నుంచి అమరావతి చాంపియన్షిప్తిరుపతి ఎడ్యుకేషన్ : అమరావతి చాంపియన్షిప్–2026 నియోజకవర్గ స్థాయి క్రీడాపోటీలను మంగళవారం నుంచి రెండు రోజులపాటు నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా క్రీడాభివృద్ధిశాఖ అధికారి ఎన్.శశిధర్ తెలిపారు. ఆదివారం ఆయన మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని అన్ని నియోజకవర్గాల్లో వివిధ క్రీడాపోటీలు చేపట్టనున్నట్లు వెల్లడించారు. అందులో భాగంగా 28న ఖోఖో, కబడ్డీ, వాలీబాల్, బాస్కెట్బాల్, చెస్, యోగా, 29న హాకీ, ఆర్చరీ, అథ్లెటిక్స్, బాక్సింగ్, వెయిట్లిఫ్టింగ్, బ్యాడ్మింటన్ పోటీలు ఉంటాయని వివరించారు. తిరుపతికి సంబంధించి శ్రీనివాస స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్, ఎస్వీయూస్టేడియం, చంద్రగిరిలోని ఎన్ఆర్ఎన్ కేవీకే స్టేడియం, చంద్రగిరి ప్రభుత్వ బాలుర ఉన్నత పాఠశాల, గూడూరు ఏఏఎస్ఆర్ స్టేడియం, వెంకటగిరి ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల క్రీడా మైదానం, శ్రీకాళహస్తి జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల, ఎన్టీఆర్ కేవీకే స్టేడియం, సత్యవేడులోని ఎన్టీఆర్ కేవీకే స్టేడియం, ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల మైదానంలో పోటీలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. నియోజకవర్గ స్థాయి విజేతలు జిల్లా స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొంటారని వెల్లడించారు. శ్రీవారి దర్శనానికి 24 గంటలు తిరుమల: తిరుమలలో ఆదివారం భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది. క్యూకాంప్లెక్స్లోని కంపార్ట్మెంట్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి. క్యూలైన్ శిలాతోరణం వద్దకు చేరుకుంది. శనివారం అర్ధరాత్రి వరకు 84,488 మంది స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. 37,061 మంది భక్తులు తలనీలాలు అర్పించారు. స్వామివారికి కానుకల రూపంలో హుండీలో రూ.3.78 కోట్లు సమర్పించారు. టైంస్లాట్ టిక్కెట్లు కలిగిన భక్తులకు సకాలంలో దర్శనం లభిస్తోంది. దర్శన టిక్కెట్లు లేని వారు స్వామిని దర్శించుకోవడానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టిక్కెట్లు కలిగిన వారు 3 గంటల్లో స్వామిని దర్శించుకోగలుగుతున్నారు. 30న శ్రీ ప్రసన్న వేంకటేశ్వరస్వామి పుష్పయాగం – 29న శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ తిరుపతి అన్నమయ్య సర్కిల్ : అప్పలాయగుంటలోని శ్రీ ప్రసన్న వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో ఈ నెల 30వ తేదీన పుష్పయాగం నిర్వహించనున్నట్లు టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. బ్రహ్మోత్సవాల అనంతరం ఆలయ పవిత్రత, లోకక్షేమం కోసం పుష్పయాగం నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. ఇందులో భాగంగా ఈ నెల 29వ తేదీ సాయంత్రం 6.30 నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు మేధిని పూజ, సేనాధిపతి ఉత్సవం, అంకురార్పణ శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించనున్నారు. 30వ తేదీ ఉదయం 8.30 నుంచి 11 గంటల వరకు యాగశాలలో వైదిక కార్యక్రమాల అనంతరం మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ ప్రసన్న వేంకటేశ్వరస్వామివారి ఉత్సవమూర్తులకు స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు. పాలు, పెరుగు, తేనె, పసుపు, చందనం, కొబ్బరినీటితో విశేష అభిషేకం చేపడతారు. మధ్యాహ్నం 3 నుంచి సాయంత్రం 5.30 గంటల వరకు తులసి, చామంతి, గన్నేరు, మొగలి, మల్లె, జాజి, సంపంగి, రోజా, కలువ తదితర సుగంధ పుష్పాలతో పుష్పయాగం నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం 6.30 నుంచి రాత్రి 7.30 గంటల వరకు స్వామివారి వీధి ఉత్సవం నిర్వహించనున్నారు. నేడు కలెక్టరేట్లో ‘గ్రీవెన్స్’ తిరుపతి అర్బన్ : ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం సోమవారం కలెక్టరేట్లో పీజీఆర్ఎస్ (గ్రీవెన్స్) నిర్వహించనున్నట్లు అధికారులు ఆదివారం వెల్లడించారు. ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు వినతులు స్వీకరించనున్నట్లు తెలిపారు. జిల్లాకు చెందిన అన్ని విభాగాల అధికారులు గ్రీవెన్స్కు హాజరుకానున్నట్లు వివరించారు. అర్జీదారులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. ప్రారంభం.. పవిత్రోత్సవం తిరుపతి కల్చరల్ : శ్రీకపిలేశ్వరస్వామి వారి ఆలయంలో మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించనున్న వార్షిక పవిత్రోత్సవాలను ఆదివారం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా పంచమూర్తులకు స్నపన తిరుమంజనం చేపట్టారు. కలశ పూజ, హోమం, పవిత్ర ప్రతిష్టను శాస్త్రోక్తంగా జరిపించారు. ఈ క్రమంలోనే సోమవారం పవిత్ర సమర్పణ, 28న మహాపూర్ణాహుతి నిర్వహించి ఉత్సవాలను పరిపూర్ణం చేయనున్నారు. ఆలయ డిప్యూటీ ఈఓ నాగరత్న, సూపరింటెండెంట్ చంద్రశేఖర్, టెంపుల్ ఇన్స్పెక్టర్ బాలకృష్ణ పాల్గొన్నారు.
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అధికారానికి దాసోహం!సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్: దళితుడి పట్ల వివక్ష.. టీడీపీ నాయకుల పట్ల అధికారులు వల్లమాలిన ప్రేమాభిమానాలు ఒలకబోస్తున్నారు. శ్రీకాళహస్తి రూరల్ మండలం, ఇనగలూరు పరిధిలో చోటు చేసుకున్న ఈ పరిణామాలే ఇందుకు నిదర్శనం. వివరాలు.. ఇనగలూరు రెవెన్యూ పరిధిలోని జగ్గరాజుపల్లిలో సర్వే నం.107/12, 280/4, 20లోని ఎకరానికిపైగా ప్రభుత్వ, రోడ్డు పోరంబోకు భూమిని టీడీపీ నేతలు ఆక్రమించుకుని ప్లాట్లు వేసి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తున్నారు. ఈ ఆక్రమణపై సాక్షి దిన పత్రికలో ఈనెల 18న ‘కబ్జా చేసి.. దర్జాగా ప్రహరీ నిర్మించి’ శీర్షికన వెలుగులోకి తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఏర్పేడు– వెంకటగిరి మార్గంలో ఉన్న ఈ విలువైన ప్రభుత్వ భూమిలో రెవెన్యూ అధికారులు హెచ్చరిక బోర్డు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఆ బోర్డును కూడా టీడీపీ నేతలు పీకేశారు. ఈ విషయాన్ని స్థానికలు రెవెన్యూ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోకపోవడం గమనార్హం. దళితుడిపై కన్నెర్ర ఇనగలూరు రెవెన్యూ పరిధిలోని జగ్గరాజుపల్లి దళితవాడకు చెందిన జడపల్లి పాపయ్య అనుభవంలో ఉన్న 2 ఎకరాల పట్టా భూమిని అవసరాల కోసం టీడీపీ నేతకు విక్రయించాడు. ఆ భూమితో పాటు పాపయ్య అనుభవంలోని 19 సెంట్లు ప్రభుత్వ పోరంబోకు భూమిని వారే స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అయితే పాపయ్య తాను రెండెకరాలే విక్రయించింది.. 19 సెంట్లు విక్రయించలేదు కదా అని ప్రశ్నించగా.. ఆ టీడీపీ నేత 19 సెంట్లను తిరిగిచ్చేశాడు. పాపయ్య కుటుంబం అందులో చెట్లు నాడుకుంది. ఈ పరిణామాన్ని జీర్ణియించుకోలేని సదరు టీడీపీ నేత రెవెన్యూ అధికారులపై ఒత్తిడి తెచ్చి 19 సెంట్లలోని చెట్లను, కంచెను తొలగించారు. అంతటితో ఆగని ఆ నేత పాపయ్యపై రెవెన్యూ అధికారుల చేత పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయించి అక్రమ కేసు నమోదు చేయించారు. ఒకే పంచాయతీ పరిధిలో ఇద్దరి భూ వివాదల్లో రెవెన్యూ, పోలీసు అధికారులు వివక్ష ప్రదర్శించారు. టీడీపీ నేత ఆక్రమించుకున్న విషయం అధికారయంత్రాగానికి తెలిసినా పట్టించుకోలేదు. అదే ఒక దళితుడి అనుభవంలో ఉన్న 19 సెంట్ల భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవడంతో పాటు అక్రమ కేసు నమోదు చేయడంపై స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.దళితుడిపై దౌర్జన్యం.. టీడీపీ నేతపై ప్రేమ