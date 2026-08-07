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Orissa
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రోడ్డు ప్రమాదంలో వృద్ధుడు మృతిశ్రీకాకుళం క్రైమ్: జిల్లాకేంద్రంలోని అంబేడ్కర్ జంక్షన్ సమీప ఆర్ట్స్ కళాశాల మార్గంలో బుధవారం అర్ధరా త్రి చోటుచేసుకున్న రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒక వృద్ధుడు మృతి చెందాడు. ట్రాఫిక్ సీఐ వి.రామారావు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. పొందూరు మండ లం వీఆర్ గూడేంకు చెందిన యారా డ గిరిధర్రావు (55)కు వివాహం జరగకపోవడంతో అతని సోదరుడే బాగోగులు చూసుకుంటున్నాడు. అయితే అతనికి మతిస్థిమితం సరిగా లేకపోతుండడంతో అప్పుడప్పుడూ ఇంట్లో చెప్పకుండా బయట కు వెళ్లిపోతుంటాడు. ఈక్రమంలో ఈనెల 4వ తేదీ న ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చేశా రు. అనంతరం బుధవారం రాత్రి ఆర్ట్స్ కళాశాల మార్గంలో రోడ్డు మధ్యలో పడుకునిపోయాడు. సరి గ్గా 11.30 గంటల ప్రాంతంలో ఒక ఫార్మా కంపెనీకి చెందిన బస్సు ఉద్యోగులను దించే క్రమంలో అటువైపుగా వచ్చి డ్రైవర్ గమనించకపోవడంతో గిరిధర్రావు పైనుంచి వెళ్లిపోవడంతో ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందాడు. మృతుడిని కుటుంబీకులు గుర్తించడంతో పోస్టుమార్టం నిమిత్తం రిమ్స్కు తరలించామని, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని సీఐ వెల్లడించారు.
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ర్యాగింగ్ ఘటనపై కఠిన చర్యలురాయగడ: జిల్లాలోని కొలనార సమితి రివల్కొన ఎస్ఎస్డి ఉన్నత పాఠశాల వసతి గృహంలో జూనియర్ విద్యార్థులపై సీనియర్ విద్యార్థులు దాడి చేసిన ఘటనపై జిల్లా యంత్రాంగం కఠిన చర్యలు చేపట్టింది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయిన వీడియో ఆధారంగా వెంటనే అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనలో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ప్రమేయం ఉన్న 10వ తరగతి చదువుతున్న ఏడుగురు విద్యార్థులను ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికెట్ (టిసి) ఇచ్చి పాఠశాల నుంచి బహిష్కరించారు. వారిపై చందిలి పోలీస్ స్టేషన్లో చట్టపరంగా కేసు నమోదు చేశారు. ప్రాథమిక విచారణలో భాగంగా ఈ నెల 1వ తేదీన క్రికెట్ ఆటను కేంద్రంగా చేసుకుని విద్యార్థుల మధ్య వివాదం చోటుచేసుకున్నట్లు, మరుసటి రోజు అర్ధ రాత్రి జానియర్ విద్యార్థులపై కొందరు సీనియర్ విద్యార్థులు శారీరక దాడికి పాల్పడినట్లు తేలింది. ఆగస్టు 4వ తేదీన బాధిత విద్యార్థి తండ్రి ఫిర్యాదు చేయడంతో పాఠశాల యాజమాన్యం వె వెంటనే అధికారులకు సమాచారం అందించి, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. జిల్లా సంక్షేమశాఖ అధికారి ఆసీమారావ్ బాధిత విద్యార్థులను కలిసి కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించారు. బాలల సంక్షేమ కమిటీ కూడా స్వతంత్రంగా విచారణ జరిపి బాధితుల వాంగ్మూలాలు నమోదు చేసింది. అనంతరం బీడీఓ, డబ్ల్యూఈఓ, పోలీస్ అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో ఘటనపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ విచారణలో ఏడుగురు విద్యార్థుల ప్రమేయం ఉన్నట్లు స్పష్టమవ్వడంతో వారిని టీసీ ఇచ్చి పంపించారు. ఇదిలా ఉండగా బాధిత విద్యార్థులందరికీ వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి మానసిక సహాయం, కౌన్సెలింగ్ అందించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం విద్యార్థులంతా సురక్షితంగా ఉన్నట్లు అదేవిధంగా వసతి గృహంలో సాధరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయన్నారు. అదేవిధంగా పాఠశాలలో 265 మంది విద్యార్థులకు కేవలం ఐదుగురు ఉపాధ్యాయులే ఉండటంతో బొధనతోపాటు వసతి గృహ నిర్వహణలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని విచారణలో తేలింది. భవిష్యత్లో ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా హాస్టళ్లలో కౌన్సెలింగ్, ర్యాగింగ్ నిరోధక అవగాహన కార్యక్రమాలను మరింత విస్తృతంగా నిర్వహించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. విద్యార్థుల భద్రత, గౌరవం విషయంలో జీరో టాలరెన్స్ విధానాన్ని కఠినంగా అమలు చేస్తామని జిల్లా సంక్షేమ శాఖ అధికారి ఆసీమారావ్ తెలియజేశారు.
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చేయని నేరానికి 22 ఏళ్ల జైలు జీవితంకొరాపుట్: చేయని నేరానికి 22 ఏళ్లు జైలు జీవితం గడిపిన యువకుడు సుప్రీం కోర్టు జోక్యంతో విడుదలయ్యాడు. నబరంగ్పూర్ జిల్లా కేంద్రంలోని నువా హిర్లి ప్రాంతంలో అర్జున్ జానీ విషాద గాధ ఇది. 2004 లో పాత డైలీ మార్కెట్ లో సుధా టీ స్టాల్ పని చేస్తున్న బాలుడు టున్ టున్ (అర్జున్ జానీ) గా సుపరిచితుడు. అప్పట్లో మైనారిటీ తీరిన కొద్ది రోజుల్లో అతను నివసిస్తున్న ప్రాంతంలో ముగ్గులు మహిళలు హత్యకి గురయ్యారు. ఈ హత్యలు టున్టున్ చేసాడని పోలీసులు ఆరోపణ. ఒక వ్యక్తి హత్యలు జరిగిన ప్రాంతంలో టున్టున్ని చూశాడనే సాక్ష్యంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసుల దెబ్బలకు టున్టున్ నేరం ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. దీంతో టున్టున్ కి కోర్టు జీవిత శిక్ష విధించింది. టున్టున్కి నా అనేవాళ్లు లేకపోవడంతో న్యాయ పోరాటం చేయలేక పోయాడు. దీంతో కొరాపుట్ జిల్లా జైలులో 22 ఏళ్లు జైలు శిక్ష అనుభవించాడు. ఈ కేసు ఇటీవల సుప్రీం కోర్టు దృష్టికి రావడంతో టున్టున్ను నిర్దోషిగా ప్రకటించింది. దీంతో అతడు విడుదలై నబరంగ్పూర్ తిరిగి వచ్చాడు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం పొందింది. నబరంగ్పూర్ ఎమ్మెల్యే గౌరీ శంకర్ మజ్జి టున్టున్ వద్దకు వెళ్లి అతని నూతన జీవితం ముందుకు సాగడానికి అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
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క్లీనిక్లపై అధికారుల దాడులురాయగడ: జిల్లాలోని గుణుపూర్ పట్టణంలో ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా ఆక్రమంగా క్లీనిక్లు నిర్వహిస్తున్న వాటిపై జిల్లా యంత్రాంగం మరోసారి కొరఢా ఝలిపించింది. సబ్ కలెక్టర్ దుదూల్ అభిషేక్ దిల్లీప్, డిప్యూటీ కలెక్టర్ సుబ్రస్నాత్ రౌత్ బుధవారం మధ్యాహ్నం పాత గుణుపూర్ కూడలిలో ఉన్న ఎంఎం క్లీనిక్, విజయలక్ష్మీ క్లీనిక్లపై ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. తనిఖీల సమయంలో ఈ రెండు క్లీనిక్లలోనూ రోగులను చేర్చి సైలెన్లు ఎక్కిస్తూ చికిత్స అందిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అధికారులు వస్తున్న సమచారాన్ని తెలుసుకున్న మరికొన్ని క్లీనిక్ల యజమానులు రోగుల సైలెన్ పెపులను తొలగించి క్లీనిక్ వెనుక ద్వారం గుండా వారిని బయటకు పంపించినట్లు గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై సబ్ కలెక్టర్ దిల్లీప్.. జిల్లా ముఖ్యవైద్యాధికారికి నివేదిక పంపించారు. సంబంధిత క్లీనిక్ల అనుమతులు, ఇతర పత్రాలను పరిశీలించి నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా ఆరోగ్య శాఖను కొరినట్లు తెలిసింది. ఇదిలా ఉండగా కొద్ది నెలల క్రితమే గుణుపూర్ ప్రాంతంలోని పలు అక్రమ క్లీనిక్లపై సబ్ కలెక్టర్ వరుసగా దాడులు నిర్వహించి హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా ఎంఎం క్లీనిక్పై ఇప్పటికే రెండుసార్లు తనిఖీలు జరిగినప్పటికీ, అక్కడ మళ్లీ రోగులకు చికిత్స అందిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించడం గమనార్హం.
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మల్కన్గిరి జిల్లాలో బసంత్ ప్రధాన్ పర్యటనమల్కన్గిరి: మల్కన్గిరి జిల్లాలో సమాచార, ప్రజసంబంధాల శాఖ ఐపీఆర్ దక్షణాంచాల ఉపనిర్ధశీకుడు బసంత్ ప్రధన్ గురువారం జిల్లాలో పర్యటించి డిఐపీఆర్ కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు. ఆ శాఖ పనుల పురోగతిపై సమీక్షించారు. ఆయనకు జిల్లా సమాచార, ప్రజాసంబంధాల అధికారి ప్రమిళా మాఝి స్వాగతం పలికారు. సమావేశంలో బసంత్ ప్రధన మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల సమాచారాన్ని ప్రజలకు విస్తృతంగా చేరే విషయమై ప్రత్యక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు . ప్రజాలకు ప్రభుత్వ పథకలపై సరైన సమాచారం అందించడం, ప్రభుత్వ, ప్రజలకుమధ్య వారధిగా వ్యవహరించడం, సమాచార ప్రజసంబంధల శాఖ బాధ్యత అని అన్నారు. నయగాడ్ మాజీ డీఐపీఆర్ ఓ జ్యోత్సా ్నమయి ఆచార్య , కార్యలాయ సిబ్బంది సత్యానారాయణ్ ప్రధాన్, హరేకృష్ణ కీర్తనీయా, రంజాన్ మాసంతి ఉన్నారు.
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స్కూల్ గోడ కూలి ఇద్దరు విద్యార్థులకు తీవ్ర గాయాలుకొరాపుట్: స్కూల్ గోడ కూలి ఇద్దరు విద్యార్థులు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గురు వారం కొరాపుట్ జిల్లా నందపూర్ సమితి కశంధి పంచాయతీ కేంద్రంలో ప్రభుత్వ ప్రాధమిక పాఠశాలలో ప్రధాన ద్వారంతో పాటు గోడ కూలింది. గోడ శిధిలాలు కింద ఒకటి, రెండవ తరగతి విద్యార్థులు చిక్కుకు పోయారు. వెంటనే స్థానికులు బాలలలను వెలికి తీశారు. వారిలో బుల్ ఖిల్, ఆయుష్ ఖిల్ అనే ఇద్దరు బాలలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే వారిని సమీప నందపూర్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రమాద విషయంపై స్కూల్ సిబ్బంది ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు.
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రాజధానిలో తెరిపి లేని వానభువనేశ్వర్: రాజధాని భువనేశ్వర్తో సహా రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. గురువారం రాత్రి తెరిపి లేకుండా వాన కురిసింది. అర్ధ రాత్రి నుంచి ఉదయం 5.30 గంటల వరకు సగటున 97.2 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. పలు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి, ఇళ్లు జలమయమయ్యాయి. కటక్ నగరంలో కూడా అర్ధ రాత్రి నుంచి వర్షం కొనసాగుతోంది. మధుసూదన్ నగర్లో అత్యధిక వర్షపాతం నగరంలో మధుసూదన్ నగర్లో అత్యధికంగా 107 మిల్లీ మీటర్లు, నయాపల్లిలో 97.2 మిల్లీ మీటర్లు, జగ్మోహన్ నగర్లో 90.4, లక్ష్మీ సాగర్లో 90, షాహిద్నగర్లో 83.2, ఖండగిరిలో 73.2, ఖారవేల నగర్లో 59.4, చంద్రశేఖర్పూర్లో 50.34, పటియాలో 6 మిల్లీ మీటర్లు వర్షపాతం నమోదైంది. గత 24 గంటల్లో రాష్ట్ర స్థాయిలో తాల్చేర్లో అత్యధికంగా 80 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ సమాచారం. దక్షిణ ఒడిశాకు భారీ వర్ష సూచన బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే అల్పపీడన వ్యవస్థ కారణంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గతంలో ఉత్తర ఒడిశాపై ప్రభావం చూపిన అల్పపీడన వ్యవస్థకు భిన్నంగా ఈసారి దక్షిణ ఒడిశా ప్రాంతాలు తీవ్ర ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోనున్నాయి. ఈ వ్యవస్థ కదలికను బట్టి ఈ నెల 13 నుంచి 15 వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వర్షాలు కొనసాగవచ్చు అని స్థానిక ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం సమాచారం. మల్కన్గిరిలో కుండపోత వర్షం మల్కన్గిరి: మల్కన్గిరి జిల్లా కేంద్రంలో గురువారం మధ్యాహ్నం కుండపోత వాన కురిసింది. రోడ్డుపైకి వరద రావడంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. పలు చోట్ల కొండ చరియలు పడి రహదారులు మట్టితో నిండిపోయాయి.
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దొంగ దొరికాడు● నిర్మాణ సామగ్రి స్వాధీనం రాయగడ: సదరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని నమోదైన చోరీ కేసుకు సంబంధించి పోలీసులు నిందితుడిని పట్టుకున్నారు. ఈ నెల 4వ తేదీ అర్ధ రాత్రి జరగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించి గుర్తుతెలియని కొందరు దుండగులు తాళం పగుల గొట్టి నిర్మాణ పనులకు ఉపయోగించే కాంక్రీట్ బ్రేకర్ మిషిన్, రాడ్ కట్టింగ్ మిషిన్తోపాటు ఇతర నిర్మాణ సామగ్రిని అపహరించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. అతని వద్ద నుండి చోరీకి గురైన కాంక్రీట్ బ్రేకర్ మిషిన్, రాడ్ కట్టింగ్ మిషిన్తో పాటు ఇతర నిర్మాణ సామగ్రీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం నిందితుడిని కోర్టుకు తరలించారు. నూతన కార్యవర్గం ఏర్పాటు రాయగడ: స్థానిక సంస్కృతి మహిళా సంస్థకు నూతన కార్యవర్గం ఏర్పాటైంది. సంస్థ అధ్యక్షురాలిగా సరస్వతి సాహు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఇదివరకు సాము సంస్థలో క్రీయాశీల సభ్యురాలిగా, కార్యదర్శిగా విధులు నిర్వహిస్తుండేవారు. అదేవిధంగా సంస్థ ఉపాధ్యక్షురాలిగా అమూల్య కుమారి మిశ్రా, కార్యదర్శిగా సంతోషి సేనాపతి, సహా కార్యదర్శిగా సుజాత మండంగి, కోశాధికారిగా లక్ష్మీ దేయాలను సభ్యులు ఎన్నుకున్నారు. సుజాత పాలో, మాజీ కోశాధికారి శ్రమిత పాడీ, పద్మాలయ మిశ్రా బోర్డు సభ్యులుగా నియమితులయ్యారు. అనంతరం జరిగిన సమావేశంలో భవిష్యత్లో సంస్థ ఆధ్వర్యంలో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను విస్తృతంగా చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవ ప్రచార రథం ప్రారంభం రాయగడ: ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం–26ను పురస్కరించుకుని జిల్లా ఆదివాసీ సమాజ్ ఆధ్వర్యంలో ప్రచార రథాన్ని గురువారం ప్రారంభించారు. స్థానిక మజ్జిగౌరి మందిరం వద్ద ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించిన ఆదివాసీ నాయకులు ఈ మేరకు ప్రచార రథానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ నెల 9వ తేదీన నిర్వహించనున్న ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవ వేడుకలను మరింత వైభవంగా, విజయవంతంగా నిర్వహించాలనే లక్ష్యంతో ఈ ప్రచార రథాన్ని ప్రారంభించినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. జిల్లాలో గల వివిధ ప్రాంతాల్లో ఈ రథఽం తిరిగి ఉత్సవాల వివరాలను తెలియజేస్తుంది. ఆదివాసీ నాయకులు బసంత కుమార్ ఉలక, హరప్రసాద్, గోపీనాథ్ సరక, అశోక్ పుయాల, మీనారావు హిమిరిక పాల్గొన్నారు. పాముకాటుతో వ్యక్తికి అస్వస్థత జయపురం: జయపురం సబ్డివిజన్ బొయిపరిగుడ సమితి జి.మఝిగుడ గ్రామ పంచాయతీ నగియగుడ గ్రామానికి చెందిన చైతన్య గౌఢ (45) పాము కాటుకు గురికావడంతో తీవ్ర అస్వస్థతకుగురయ్యారు.అతడి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తున్నది. లభించిన సమాచారం.. ప్రకారం చైతన్య గౌఢ గురువారం మధ్యాహ్నం తన సొంత ఆవులు, గొర్రెలు మేపేందుకు గ్రామ సమీప అడవి లోనికి తీసుకెళ్లాడు. మధ్యాహ్నం రెండు గంటల సమయంలో చూసుకోకుండా పొరపాటున పాముపై కాలు వేయడంతో కాటు వేసింది. అది చూచిన కొంతమంది వెంటనే అతడి కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేయడంతో వారు వచ్చి గ్రామస్తుల సహకారంతో బొయిపరిగుడ కమ్యూనిటీ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. ప్రాథమిక వైద్యం అందజేసిన వైద్యులు పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో అచ్చట నుండి జయపురం జిల్లా కేంద్ర ఆస్పత్రికి రిఫర్ చేశారు. హుండీల ఆదాయం రూ.2.06 లక్షలు శ్రీకాకుళం కల్చరల్: నగరంలోని గుడివీధిలో వేంచేసిన ఉమారుద్ర కోటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయం హుండీల ఆదాయం రూ.2,06,931లు వచ్చిందని ఆలయ ఈవో ఎస్.శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. నోట్ల రూపేనా రూ.1,88,310లు, చిల్లర రూపేనా రూ.18,621లతో కలిపి మొత్తం రూ.2,06,931 వచ్చిందని వెల్లడించారు. పర్యవేక్షకులుగా ఏసీ ఆఫీసు నుంచి సూపర్వైజర్ ఎస్.నాగేశ్వరరావు, ఆలయ అర్చకులు ఆరవెల్లి శ్రీరామమూర్తి శర్మ, చైర్మన్ పాండ్రంకి దేవేంద్ర నాయుడు, ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు, లలితా మండలి సభ్యులు, భక్తుల సమక్షంలో హుండీలు తెరవడం జరిగిందన్నారు.
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వికసిత్ భారత్ సంకల్ప్ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షుడిగా తిరుపతి పాణిగ్రాహిభువనేశ్వర్: వికసిత్ భారత్ సంకల్ప్ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షుడుగా హై టెక్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడైన డాక్టర్ తిరుపతి పాణిగ్రాహి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఆ సంస్థ కార్మికుల సంక్షేమం, ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం విశేషంగా కృషి చేస్తుంది. రాష్ట్ర శాఖ ఏర్పాటు నేపథ్యంలో గురువారం భారతీయ జనతా మజ్దూర్ మంచ్ ఆధ్వర్యంలో హై టెక్ మెడికల్ కాలేజ్ ఆడిటోరియంలో సన్నాహక సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా హై టెక్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడైన డాక్టర్ తిరుపతి పాణిగ్రాహి ఒడిశా శాఖ అధ్యక్షుడిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికై నట్లు ప్రకటించారు. హై టెక్ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్ చాలా సంవత్సరాలుగా పేదలకు, నిస్సహాయులకు, కార్మికులకు, రోగులకు సేవ చేస్తుండగా వికసిత్ భారత్ సంకల్ప్ సంస్థకు అన్ని రకాల సహకారం అందిస్తుందని తిరుపతి పాణిగ్రాహి హామీ ఇచ్చారు.
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తొలి టీకా కీలకంశుక్రవారం శ్రీ 7 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026నవజాత శిశువుకు ..భువనేశ్వర్: మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖ గురువారం రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రపంచ చనుబాల వారోత్సవాలు 2026ను నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో చిన్నారులు, వారి తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు.ఈ కార్యక్రమానికి మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖ కమిషనర్ కమ్ కార్యదర్శి డాక్టర్ మృణాలిని దరస్వాల్ అధ్యక్షత వహించారు. విభాగం డైరెక్టర్ మోనిషా బానర్జీ స్వాగతోపన్యాసం చేశారు. సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి డాక్టర్ దరస్వాల్ మాట్లాడుతూ చనుబాలు బిడ్డకు తొలి టీకా, అత్యంత పోషకమైన ఆహార వనరుగా పేర్కొన్నారు. చనుబాలు పట్టడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను సవివరంగా తెలియజేశారు. బిడ్డ శారీరక, మానసిక మరియు అభిజ్ఞా వికాసం కోసం, పుట్టిన గంటలోపే చనుబాలు పట్టడం ప్రారంభించాలని, తొలి 6 నెలల పాటు కేవలం చనుబాలు మాత్రమే పట్టేలా శ్రద్ధ వహించాలని తెలిపారు. బిడ్డకు రెండేళ్ల వరకు అనుబంధ ఆహారంతో పాటు చనుబాలు కూడా కొనసాగించాలని ఆమె చెప్పారు. పిల్లల ఆరోగ్యకరమైన ఎదుగుదల, సంపూర్ణ అభివృద్ధిని నిర్ధారించడంలో తండ్రులు, కుటుంబ సభ్యుల కీలక పాత్రను ఆమె వివరించారు. ప్రపంచ వ్యాప్త లాభాపేక్షరహిత సాంకేతిక సంస్థ అయిన వధ్వానీ ఫౌండేషన్ ప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై మొబైల్ ఫోన్ వీడియో ద్వారా పిల్లల బరువు, ఎత్తు, తల చుట్టుకొలత, ఛాతీ చుట్టుకొలత, మధ్య–పై చేయి చుట్టుకొలత (ఎంయూఏసీ)లను కొలవడానికి వీలు కల్పించే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఆధారిత వ్యవస్థ ప్రదర్శించారు. కమిషనర్ ఈ చొరవను అభినందించి దాని కచ్చితత్వం, వినియోగం, సమర్థతను మెరుగుపరచడానికి కొన్ని మార్పులు సూచించారు. ఏఐ ఆధారిత పిల్లల పెరుగుదల పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న రాష్ట్రాలలో ఒడిశా కూడా ఒకటి కావడం గమనార్హం. బాల్యంలో సరైన పోషకాహారం, సంరక్షణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేసేందుకు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన 0 నుంచి 6 సంవత్సరాల వయస్సు గల పిల్లల తల్లిదండ్రులను పోషకాహార పండ్ల బుట్టలు మరియు శిశు సంరక్షణ కిట్లతో సత్కరించారు. కార్యక్రమంలో మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖ సీనియర్ అధికారులు, అధికారులు, సలహాదారులు కూడా పాల్గొని చనుబాలను ప్రోత్సహించడం, తల్లి మరియు పిల్లల పోషణను మెరుగుపరచడం, ప్రతి బిడ్డకు ఆరోగ్యకరమైన భవిష్యత్తును అందించడం పట్ల తమ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించారు.
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రైలు ఢీకొని ఉపాధ్యాయుడు దుర్మరణంకొరాపుట్: రైలు ఢీకొన్న ఘటనలో ఉపాధ్యాయుడు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కొరాపుట్ జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన పృద్వికుమార్ స్వయ్ (45) లమ్తాపుట్ సమితిలో రిజర్వాయర్ సమీపంలోని కటాఫ్ ప్రాంతం కుమార్ గంధన్ గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడుగా పని చేస్తున్నారు. విధి నిర్వాహణ అనంతరం తన బైక్పై సుక్కు వంతెన దాటుతుండగా రైలు కొట్టడంతో ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో పృద్వికుమార్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కొరాపుట్ తరలించారు. కేసు నమెదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కొరాపుట్: కేరళలోని శబరిమలలో ఉన్న అయ్యప్పస్వామి ఆలయానికి వచ్చే భక్తులకు అన్నసంతర్పణ కోసం కొరాపుట్, నబరంగ్పూర్ జిల్లాల అయ్యప్ప భక్తులు ముందుకు వచ్చారు. విశాఖపట్నానికి చెందిన గురుస్వామి డాక్టర్ పైలా ఆదిమోహన్ రెడ్డి నేతృత్వంలో అఖిల భారత అయ్యప్ప చిన్ముద్ర సేవా ట్రస్ట్ గత ఏడాది శబరిమల సమీపంలో పంపావ్యాలీ గ్రామం వద్ద భక్తులకు ఉచిత అన్న ప్రసాద సేవనం ఏర్పాటు చేసింది. గత ఏడాది అయ్యప్ప స్వాముల సీజన్లో రెండు నెలల పాటు వేలాది మంది భక్తులకు తెలుగు సంప్రదాయ భోజనాలు, అల్పాహరం ఉచితంగా అందజేసింది. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం అవ్వడంతో ప్రతి నెల శబరిమల తేరిచే రోజులలో ఈ అన్నసంతర్పణ కొనసాగుతుంది. ఆగస్టు నెలలో కొరాపుట్ జిల్లా లమ్తాపుట్ సమితి జోలాపుట్కి చెందిన 40 మంది భక్తులు సేవకు వెళ్లడానికి సిద్ధం అయ్యారు. ఈ నెల 16 తేదీ నుంచి 12 రోజులు అక్కడ వీరు వంటలు చేయడం, భక్తులకు వడ్డించడం, పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచడం చేస్తారు. ట్రస్ట్ ఒడిశా రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా ఉన్న పొడుగు గుప్తేశ్వరరావు వీరందరికీ స్వంత ఖర్చులతో సేవకు తీసుకొని వెళ్తున్నారు. మరో వైపు ట్రస్ట్ నబరంగ్పూర్ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎన్.జనార్దన్రావు నేతృత్వంలో కందిపప్పు, పెసర పప్పు, చింతపండు, జిలకర్ర తదితర నిత్యావసర వస్తువులు గుప్తేశ్వరరావుకి గురువారం అందజేశారు.ఈ వస్తువులు అన్న సంతర్పణ కార్యక్రమంలో వినియోగించనున్నారు. 320 కిలోల గంజాయి పట్టివేత.. ఇద్దరు అరెస్టు మల్కన్గిరి : మల్కన్గిరి జిల్లా కలిమెల సమితి బేజాంగవాఢ పంచాయతీ బదిలిగూఢ గ్రామం వద్ద బుధవారం రాత్రి పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తున్న కలిమెల పోలీసులకు వాహనంలో తరలిస్తున్న గంజాయి దొరికింది. దీంతో వాహనాన్ని అదుపులోకి తీసుకుని ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు. వీరిద్దరూ ఎంవి 72 గ్రామానికి చెందిన బబ్లు దత్త, ప్రధీప్ దత్తగా తెలిసింది. గంజాయిని మహారాష్ట్రకు తరలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. గంజాయిని తహసీల్దార్ రాజీవ్ బెహరా ఆధ్వర్యంలో తూకం వేయగా 320 కిలోలు ఉందని, రూ.25 లక్షల వరకు విలువ ఉంటుందని తెలిసింది.
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రాష్ట్ర సంగ్రహాలయం సందర్శనభువనేశ్వర్: భువనేశ్వర్లో జరుగుతున్న బ్రిక్స్ విద్యా సదస్సులో పాల్గొనేందుకు విచ్చేసిన చైనా, ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందాల సభ్యులు గురు వారం ఒడిశా రాష్ట్ర సంగ్రహాలయం సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఒడిశా రాష్ట్ర సంగ్రహాలయం డైరెక్టర్ డాక్టర్ భారతి పాల్ వారికి సాదరంగా స్వాగతం పలికి ఒడిశా ఘన చరిత్ర, వారసత్వం, వాస్తు శిల్పం, సాహిత్యం, కళలు, సంస్కృతి గురించి చైనా, ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందం సభ్యులకు వివరించారు. ప్రతినిధులు ఇక్కడ సంగ్రహించి భద్ర పరిచిన పురాతఽన వస్తువులు, తాళపత్ర గ్రంథాలు, శాసనాలు, నాణాలు, ఆయుధాలు, కుండలు, హస్త కళలు, అనుభవ్ హెరిటేజ్ గ్యాలరీ మొదలైనవాటిని సందర్శించారు. వారు ఒడిశా పురావస్తు శాస్త్రాన్ని, బౌద్ధ, జైన మతాలకు సంబంధించిన వారసత్వాన్ని ప్రశంసించారు. ఈ సందర్భంగా ఒడిశా రాష్ట్ర మ్యూజియం తరపున టైమ్లెస్ టేల్ (ఒడిశా రాష్ట్ర మ్యూజియం గురించిన పుస్తకం) అనే పుస్తకాన్ని చైనా, ఇరాన్ ప్రతినిధులకు డైరెక్టర్ డాక్టర్ భారతి పాల్ బహుకరించారు.
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చోరీకి వెళ్తే ప్రాణం పోయిందిజయపురం: దొంగతనం చేసేందుకు వెళ్లి గ్రామస్తులు పట్టుకునేందుకు వెంబడించగా దొంగ చెక్ డ్యామ్లో పడి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయాడు. ఈ ఉదంతం జయపురం సమితి తెలియ గ్రామంలో జరిగింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. బుధవారం అర్ధరాత్రి ఒంటిగంట సమయంలో ఒక వ్యక్తి తెలియ గ్రామంలో పద్మణ సోమరత్ ఇంటిలో ప్రవేశించి బంగారు ఆభరణాలతో పాటు రూ.10 వేల నగదు దొంగిలించాడు. అయితే ఆ సమయంలో పద్మణ అతడి కుటుంబ సభ్యులు మేల్కొన్నారు. వారిని చూసిన దొంగ భయంతో పరుగు తీసి పారిపోవటానికి ప్రయత్నించాడు. ఆ సమయంలో అతడు సమీపంలో చెక్ డ్యామ్లో పడిపోయి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. గ్రామస్తులు పోలీసులకు సమాచారం అందించగా వెంటనే పోలీసులు సంఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. చెక్ డ్యామ్లో పడి ఉన్న దొంగను బయటకు తీసి ఆస్పత్రిలో చేర్చారు. చికిత్స పొందుతున్న సమయంలో అతడు మరణించినట్లు డా క్టర్లు ప్రకటించారు. గుర్తు తె లియని ఆ వ్యక్తి బంధువులు వస్తే వారికి మృతదేహం అప్పగిస్తామని తెలిపారు.
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బాబా ఆలయంలో చోరీటెక్కలి రూరల్: కోటబొమ్మాళి మండలం హరిశ్చంద్రపురం పంచాయతీ పరిధి వింజాంపాడు గ్రామంలోని షిర్డీ సాయిబాబా ఆలయంలో బుధవారం రాత్రి చోరీ జరిగినట్లు అలయ అర్చకులు బంకుపల్లి శాస్త్రి గుర్తించారు. ఈ మేరకు స్థానికులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. వింజాంపాడు గ్రామంలోని షిర్డీ సాయిబాబా ఆలయానికి గురువారం ఉదయం ఆలయ అర్చకుడు వెళ్లేసరికి అలయం ముందు ఉన్న రెండు హుండీలు తెరిచి ఉండడం గుర్తించారు. అనంతరం అలయం లోపలికి వెళ్లి చూసేసరికి బాబా విగ్రహం పైనున్న కిరీటం సైతం చోరీకి గురైనట్లు తెలిసింది. దీంతో వెంటనే కోటబొ మ్మాళి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న రూరల్ సీఐ శ్రీనివాసరావు, ఇన్చార్జి ఎస్ఐ సింహాచలం ఘటన స్థలానికి చేరుకుని సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించా రు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తి దుప్పటి కప్పుకుని వచ్చి చోరీకి పాల్పడినట్లు గుర్తించారు. సుమా రు రూ.40 వేలు విలువ కలిగిన వెండి కిరీటంతో పాటుగా కొంత మొత్తంలో నగదు చోరీకి పాల్పడినట్లు గుర్తించారు. అయితే ఇదే గ్రా మంలో వరుసగా చోరీలు జరుగుతున్నాయని గ్రామస్తులు వాపోతున్నారు. నరసన్నపేట: స్థానిక శ్రీరాంనగర్లో ఒక ఇంట్లో దొంగతనానికి వెళ్లిన బమ్మిడి దేవ కుమార్ గాయప డి స్థానికులకు చిక్కాడు. వివరా ల్లోకి వెళ్తే.. గురువారం వేకువజామున శ్రీరాంనగర్లోని ఒక ఇంట్లో దొంగతనం చేసేందుకు దేవకుమార్ ప్రయత్నించాడు. ఇంతలో ఇంట్లో అలికిడి రావడంతో భయపడి పై అంతస్తు నుంచి కిందికి దూకాడు. పరిగెత్తి వెళ్లిపోయేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ కాలికి గాయమవ్వడంతో కదలలేకపోయాడు. స్థానికులు గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. స్థానిక ఏరి యా ఆస్పత్రిలో అతడికి చికిత్స చేయించారు. కాలికి గాయమైందని కట్టు వేయాలని వైద్యు లు సూచించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని నరసన్నపేట ఎస్ఐ బి. గణేష్ తెలిపారు. ఇచ్ఛాపురం: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1000 మంది విద్యార్థుల కంటే ఎక్కువగా విద్యార్థులున్న పాఠశాలలకు ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పించనున్నట్లు జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి ఎ.రవిబాబు తెలిపారు. స్థానిక పీఎంశ్రీ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలను గురువారం ఆయన సందర్శించా రు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాలలో పదో తరగతి విద్యార్థులతో మాట్లాడారు. పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాల్లో గతంకంటే అధికంగా ఉత్తీర్ణత సాదించాలని సూచించారు. మిషన్ మార్చ్ కార్యక్రమంలో ప్రతీ విద్యార్థి తప్పక హాజరై పరీక్షలు రాయాలని సూచించారు. అనంతరం పాఠశాలలోని లైబ్రరీలు, ల్యాబ్, కిచెన్ షెడ్ల ను పరిశీలించారు. మధ్యాహ్న భోజనాన్ని నిబంధనలకు అనుగుణంగా అందించాలని స్పష్టం చేశారు. కార్యక్రమంలో ఉపవిద్యాశాఖా ధికారి విలియమ్స్, మండల విద్యాశాఖాధికారి కె.సూర్యారావు, పాఠశాల సిబ్బంది తదితరు లు పాల్గొన్నారు. శ్రీకాకుళం పాతబస్టాండ్: జిల్లాలోని వివిధ గ్యాస్ కంపెనీలకు సంబంధించిన వినియోగారులు తప్ప నిసరిగా ఈకేవైసీ చేయించుకోవాలని భారత ప్రభు త్వ పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ ఉత్తర్వులు విడుదల చేసింది. ఈకేవైసీ ఈనెల 15 తేదీలోగా పూర్తి చేయాలని సంబంధిత గ్యాస్ సంస్థలకు ఆదేశించింది. సకాలంలో ఈకేవైసీ ధ్రువీకరణ పూర్తిచేయకపోతే ఎల్పీజీ సర్వీసులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేయచ్చునని పేర్కొన్నారు.
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ఎరువుల గోదాముల్లో తనిఖీలురాయగడ: గుణుపూర్లోని వివిధ ల్యాంప్స్ పరిధిలో ఉన్న ఎరువుల గొదాంలను సహకార సంఘాల రిజిస్ట్రార్ మనీష్ అగ్రవాల్ పరిశీలించారు. గుణుపూర్ ల్యాంప్స్ పరిధిలోని లిమామడ, సమీపంలోని ఎరువుల గొదాంలను, పద్మపూర్లోని గొదాంలను తనిఖీ చేసి ఎరువుల నిల్వల పరిస్థితిని సమీక్షించారు. తనిఖీల సందర్భంగా యూరియా, పొటాస్, తదితర ఎరువుల నిల్వలు, పంపిణీ విధానం, ఆర్థిక లావాదేవీలపై అధికారులతో చర్చించారు. రైతులు ఎరువుల ధరలు, అందుబాటులో ఉన్న నిల్వల వివరాలు సులభంగా తెలుసుకునేలా ప్రతీ గొదాంలో ధరల పట్టికను ప్రదర్శించాలన్నారు. ఎరువులకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలను ఒడియా భాషలో అందుబాటులో ఉంచాలని అధికారులను సూచించారు. ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజన్లో రైతులు నారు, వరిసాగు పనుల్లో నిమగ్నమై ఉండటంతో యూరియా ఎరువుకు డిమాండ్ పెరిగిందన్నారు. అవసరమైన యూరియా అందడం లేదని కొందరు రైతులు చేసిన ఫిర్యాదులను ఆయన సీరియస్గా తీసుకుని, ఎరువుల సరఫరా వ్యవస్థను ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా కొనసాగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధితశాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ తనిఖీల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అదనపు క్యాదర్శి సంగ్రామ్ కేసరి రౌత్, గుణుపూర్ బజారు నియంత్రణ కమిటీ కార్యదర్శి దళపతి కార్యి, డీఆర్సీఎస్ యజ్ఞమేజయ మహాపాత్రో, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పర్లాకిమిడిలో బేటీ బచావ్.. బేటీ పడావ్పర్లాకిమిడి: బేటీ బచావ్.. బేటీ పడావ్ జిల్లా స్థాయి కర్మశాలను అదనపు జిల్లా మేజిష్ట్రేటు ఫల్గునీ మఝి గురువారం కలెక్టరేట్ హాల్లో ప్రారంభించారు. ఆయనతో పాటు సబ్కలెక్టర్ అనుప్ పండా, శిశు సంక్షేమం ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ సరళా పాత్రో, జిల్లా సామాజిక సంక్షేమశాఖ అధికారి మనోరమా దేవి, డీఎస్పీ సరితా బెవురియా తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ కర్మశాలలో సోషల్ వర్కర్లకు మొబైల్ ద్వారా జరుగుతున్న సైబర్ మోసాలను ఎలా అరికట్టవచ్చో డీఎస్పీ సరితా బెవురియా తెలియజేశారు. వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాలో మన ప్రోఫైల్ లాకింగ్, పాస్ వర్డు జతచేయడం, ఫిషింగ్, స్పామ్ కాల్స్ను నిర్బంధించడానికి చరవాణుల్లో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లి మార్చుకోవాలని డీఎస్పీ సరితా బెవురియా తెలియజేశారు. అలాగే యువతుల ఉన్నత విద్యకు బ్యాంకులు అతి తక్కువ వడ్డీకి రుణాలు అందిస్తుందని సరితా పాత్రో తెలియజేశారు. మానవ అక్రమరవాణా, పడతులపై అత్యాచారాలు, మోసాలపై వుమెన్స్ హెల్ప్లైన్ 181, చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ 1098, సైబర్ క్రైం మోసాలకు 1930 లేదా మీ దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్కు ఫిర్యాదు చేయాలని చైల్డ్ ప్రోటెక్షన్ ఆఫీసర్ సరితా పాత్రో సూచించారు. అనంతరం వివిధ పాఠశాలల బాలికలు బేటీ బచావ్, బేటీ పడావ్ ఉద్దేశ్యంపై డ్యాన్సు రూపంలో నృత్యం చేసి ఆహుతులను ఆకట్టుకున్నారు.
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పదో తరగతి విద్యార్థుల జీవితంలో కీలకంరాయగడ: పదో తరగతి బోర్డు పరీక్షలు విద్యార్థుల జీవితంలో కీలకమైన మలుపు అని, భయం లేకుండా ఆత్మవిశ్వాసం, క్రమశిక్షణ, లక్ష్య సాధనతో కృషి చేస్తే విజయానికి చేరువవుతారని ఝార్సుగుడ జిల్లా ఎస్పీ జి.ఆర్.రాఘవేంద్ర అన్నారు. జిల్లా విద్యాశాఖ, టాటా క్రొసాకి రిఫ్రాక్టరీస్ లిమిటెడ్ సంయుక్తంగా బెల్పహర్లో నిర్వహించిన ఉన్మేషా– సపొర్టీవ్ లెర్నింగ్ ప్రాగ్రామ్లో ముఖ్య అతిఽథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు. పదో తరగతి బోర్డు పరీక్షలను సానుకూల దృక్పథంతో ఎదుర్కొవాలని, లక్ష్యంపై పూర్తి దృష్టిపెట్టి సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. కష్టపడి చదవడం, పట్టుదల, మంచి వ్యక్తిత్వం, పరీక్షల సమయంలో శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కూడా విజయానికి ఎంతో తొ దొహదపడుతుందన్నారు. విద్యార్థుల్లో పరీక్షల పట్ల ఉన్న భయాన్ని తొలగించి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించేలా జరిగిన ఈ ఇంటారాక్టివ్ కార్యక్రమాన్ని వారికి కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది.
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ప్రభుత్వ హాస్టల్ను వీడిన 180 మంది విద్యార్థులుకొరాపుట్: ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా 180 మంది విద్యార్థులు హాస్టల్ విడిచి వెళ్లడం కలకలం రేపింది. గురువారం నబరంగ్పూర్ జిల్లా జొరిగాం సమితి సన్న టెమరా గ్రామంలో ఉన్న ప్రభుత్వ సాంఘిక సంక్షేమ హాస్టల్లో 180 మంది విద్యార్థులు అదృశ్యమయ్యారు. ఉదయం లేచాక హాస్టల్ సిబ్బందికి ఒక్క విద్యార్థి కూడా కనిపించకపోవడంతో బెంబేలెత్తిపోయారు. ఈ విషయం ప్రధానోపాధ్యాయురాలు రాజ్యలక్ష్మీ మహారాణకి సమాచారం ఇచ్చారు. దాంతో ఉన్నతాదికారులు ఉరుకులు పరుగులతో హాస్టల్కు వచ్చారు. వసతులు లేకే నిరసన.. విద్యార్థులంతా ముందు రోజు రాత్రి మూకుమ్మడిగా ఇళ్లకు వెళ్లి పోవాలని నిర్ణయం చేశారు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా మూటాముల్లె సర్దుకొని ఇళ్లకి పయనమయ్యారు. సుమారు 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో వీరి స్వగ్రామాలు ఉండడంతో నడక మార్గం కొనసాగించారు. మార్గ మధ్యంలో వీరిని చూసిన పలు గ్రామాల గిరిజనులు ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో పెట్టారు. ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. ఎందుకీ పయనం..? వీరిని అడ్డగించిన మీడియా ముందు విద్యార్థులు తమ గోడు వెళ్ల బుచ్చుకున్నారు. హాస్టల్లో సుమారు 180 విద్యార్థులు ఉన్నారని వారందరినీ రెండు గదుల్లో ఉంచారని తెలిపారు. ఆ గదులు కూడా వర్షం వస్తే కారిపోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మరుగుదొడ్లు వినియోగించడానికి వీల్లేని స్థితిలో ఉన్నాయని తెలిపారు. నీళ్ల పప్పు, పురుగుల అన్నం పెడుతున్నారని, క్రీడా సామగ్రి ముట్టుకోనివ్వడం లేదని తెలిపారు. వీటిని ముడితే హెడ్ మాష్టర్ రాజ్యలక్ష్మి మహారాణ తీవ్రంగా దూషిస్తున్నారన్నారు. తమ సమస్యలు చెబితే ఎదురు దాడి చేస్తున్నారన్నారు. తమ గోడు ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. దాంతో అక్కడ ఉండలేక తామందరూ ఇళ్ల కు పోతున్నామని పేర్కొన్నారు. అడ్డగించిన విధ్యాధికారులు విద్యార్థుల ఆచూకీ తెలుసుకున్న విద్యాధికారులు పలు చోట్ల వారిని అడ్డుకున్నారు. సమీప ప్రభుత్వ హాస్టల్లోకి చేర్చి వారి తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇచ్చారు. తిరిగి వారిని హాస్టల్కు తీసుకెళ్లడం ప్రారంభించారు.
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దొరికిన ఇంటి దొంగపర్లాకిమిడి: ఆర్.ఉదయగిరి బ్లాక్ క్రిష్టియన్వీధిలో ఈనెల 5న జంపి రైతా వ్యాలెట్ బ్యాగు నుంచి 1.5 తులాల బంగారు నగ, చెవుల జుంకాలు, వేలాడే జిలికా (12 అణాలు) దొంగిలించిన కేసులో తన సమీప బంధువు మరిది సమీర్ లిమ్మా (28) అరెస్టయినట్లు ఆర్.ఉదయగిరి సబ్డివిజనల్ పోలీసు అధికారి అమితావ్ పండా తెలియజేశారు. ఆర్.ఉదయగిరి ఐఐసీ కల్పలతా ప్రధాన్ చెప్పిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఈ నెల 5 బుధవారం ఆర్.ఉదయగిరి క్రిష్టియన్ వీధికి చెందిన జంపి రైతా తండ్రి ఆరోగ్యం క్షీణించిందనే సమాచారంతో భర్తలో కలిసి దగ్గరలో ఉన్న లుహాకుటి గ్రామానికి ఉదయం బయలు దేరారు. ఆమె తన బంగారు నగ, జుంకాలను తన బ్యాగులో వేసుకుని వెళ్లారు. అయితే లుహాకుటి గ్రామంలో తన తండ్రిని బాగోగులు పరామర్శించిన సమయంలో అక్కడ తన ఆడపడుచు బెత్లీ లిమ్మా, ఆమెభర్త సమీర్ లిమ్మా ఉన్నారు. తండ్రిని పరామర్శించిన తర్వాత తిరిగి తన స్వగ్రామానికి బయల్దేరుతుండగా తన వ్యాలెట్ దాచి ఉంచిన బ్యాగులో బంగారునగ, చెవుల జుంకాలు, పేట కనిపించకుండాపోయాయి. దీంతో ఆమె బంధువులకు అడిగిన అనంతరం అక్కడ తన ఆడపడుచు, మరిది సమీర్ లిమ్మా కనబడకపోవడంతో వారిపై జంపి రైతా అనుమానంతో పోలీసుస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా, పోలీసులు కేసును వెంటనే దర్యాప్తుచేశారు. చివరకు పోలీసులు జంపిరైతా మరిది సమీర్ లిమ్మాను అరెస్టు చేసి దర్యాప్తు చేయగా దొంగిలించిన బంగారు నగ 18.75 గ్రాములు, చెవి జుంకాలు సెట్ 12 అణాలు నిందితుడు వద్ద నుంచి స్వాధీనం చేసుకుని కోర్టుకు తరలించారు.
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చిరిగిన నోటు తెచ్చిన చేటు● ఇరువర్గాల మధ్య గొడవ ● ఒకరికి గాయాలు సంతబొమ్మాళి: చిరిగిన రూ.500ల నోటు విషయంలో గొడవ జరగడంతో ఒకరు గాయపడిన ఘటన మండలంలోని మలగాం గ్రామంలో చో టు చేసుకుంది. స్థానికు లు, బాధితులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. గ్రామానికి చెందిన పది మంది డ్వాక్రా సభ్యుల లోన్ డబ్బులు ప్రతినెలా ఒక సభ్యురాలు కట్టాల్సి ఉంటుంది. జూలై నెలకు సంబంధించి సభ్యురాలు మామిడి పున్నమ్మ వంతు వచ్చింది. దీంతో లోన్ డబ్బులు రూ.20 వేలు తీసుకొని బ్యాంకుకు వెళ్లింది. అయితే అందులో ఒక రూ.500ల నోటు చిరిగిపోవడంతో అధికారులు తిరస్కరించారు. దీంతో తన వద్దనున్న మరొక రూ.500ల నోటును ఇచ్చి లోన్ డబ్బులు కట్టడం జరిగింది. సభ్యుల్లో చిరిగిన రూ.500ల నోటు ఎవరిచ్చారు అనేది చూసుకోలే దు. బ్యాంకుకు వెళ్లిన తర్వాత తెలియడంతో వేరేచో ట చిరిగిన రూ.500ల నోటు ఇస్తే రూ.100లు కమీషన్ తీసుకొని రూ.400లు ఇచ్చారని మిగతా సభ్యులకు పున్నమ్మ చెప్పింది. దీంతో వచ్చేనెల అదనంగా రూ.10 లు చొప్పున ఇస్తామని కొంతమంది సభ్యులు అంగీకరించారు. అయితే కావాలనే చిరిగి న రూ.500 నోటు ఇచ్చి అందరి మీద వసూలు చేయడం ఏమిటని ఒక సభ్యురాలు నౌపడ ఆదిలక్ష్మి ప్రతిరోజూ పున్నమ్మతో వాగ్వావాదం చేసేది. ఈ క్రమంలో బూతులు తిట్టుకోవడంతో ఇరువురి మధ్య తగాదా జరిగింది. ఈ తగాదాలో పున్నమ్మ, అమె భర్త అప్పయ్యపై కర్రలతో నౌపడ రాంబాబు, జోగారావు, చిన్నయ్య, అదిలక్ష్మి, రాజు, లక్ష్మిలు దా డి చేశారు. ఈ దాడిలో అప్పయ్య చేయి విరిగిపోయి తీవ్ర రక్తస్రావం అయింది. దీంతో టెక్కలి జిల్లా అస్పత్రికి చికిత్స నిమిత్తం తరలించారు. దీనిపై సంతబొమ్మాళి పోలీసులు ఇరువర్గాలపై కేసు నమోదు చేశారు.
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నందాహండిలో కలెక్టర్ పర్యటనకొరాపుట్: నబరంగ్పూర్ జిల్లా నందాహండి సమితి కేంద్రంలో కలెక్టర్ మహేశ్వర్ స్వయ్ బుధవారం ఆకస్మికంగా పర్యటించారు. ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సందర్శించి.. అక్కడ రోగులకు అందుతున్న సేవలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆస్పత్రి సిబ్బంది కొందరు గైర్హాజరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం నిశ్నాహండిలో ప్రభుత్వ పాఠశాల సందర్శించారు. అక్కడ విద్యార్థుల కోసం వండుతున్న వంటలు పరిశీలించారు. వాటి నాణ్యత, రుచి చూసి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆయనతో పాటు జిల్లా ఉన్నతాధికారులు ఉన్నారు.
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రాయగడ–ఎంసీఎల్ మధ్య ఒప్పందం● పీవీటీజీ గ్రామాలకు రూ.10.29 కోట్లతో గ్రామీణ రహదారులురాయగడ: జిల్లాలొని దుర్భేద్యమైన పీవీటీజీ (ప్రత్యేక బలహీన గిరిజన వర్గాలు ) ప్రాంతాలకు అన్ని కాలాల్లో రాకపొకలు సులభంగా ఉండేలా గ్రామీణ రహదారుల నిర్మాణానికి కీలక అడుగు పడింది. జిల్లా యంత్రాంగం చేపట్టిన ఆమ్ రస్తా–2025–26 పథకం కింద జిల్లా యంత్రాంగం, మహానది కోల్డ్ ఫీల్డ్స్ లిమిటెడ్ (ఎంసిఎల్) మధ్య అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఒయు ) కుదిరింది. ఈ మేరకు మునిగుడ సమితి గ్రామీణ రహదారుల నిర్మాణానికి ఎంసీఎల్ తన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సిఎస్ఆర్) నిధుల నుంచి రూ.10.29 కోట్ల ఆర్థిక సాయం అందించనుంది. కలెక్టర్ అశుతొష్ కులకర్ణి అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యక్రమంలో ఎంసీఎల్ సిఎస్ఆర్ జనరల్ మేనేజరు జ్మొతిర్మయి సిన్హా , జిల్లా పరిషత్ ముఖ్యకార్యనిర్వాహక అధికారి అక్షయ కుమార్ ఖెముండొ తొ పాటు పలువురు జిల్లాస్థాయి అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా మునిగుడ సమితిలోని శిరిపదర్, మున్డొల్ గ్రామపంచాయతీల పరిధిలో రక్సర్పాడి, రకట, సుతానగుణి, బర్డబర్డా, గరాట, ముండా, త్రాహాలీ, సర్గిపాయి గ్రామాలకు చెందిన 564 మంది పీవీటీజీ ప్రజలు నేరుగా లబ్ధి పొందనున్నారు. ఆమ రస్తా–2025–26 పథకం ప్రధాన లక్ష్యం బిసంకటక్ ,గుణుపూర్, కళ్యాణసింగుపూర్, మునిగుడ సమితుల్లొ దూర ప్రాంత గిరిజన గ్రామాలకు మూడు మీటర్ల వెడల్పుతో అన్ని కాలాల్లో ఉపయోగించగల పక్కా రహదారులతొ ప్రధాన రహదారి నెట్వర్క్ కు అనుసంధానం చేయడం. దీంతో అంబులెన్స్ సేవలు, వైద్య సదుపాయాలు, విద్యా, గ్రామీణ మార్కెట్లు, మొబైల్ నెట్వర్క్, పీఎం–జన్మన్ గృహాల నిర్మాణ సామగ్రి రవాణా వంటి సేవలు సులభంగా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. మునిగుడ సమితికి సంబంధించిన డీపీఆర్ ప్రకారం 8 గ్రామీణ రహదారి ప్రాజెక్టులు అమలు చేయనున్నారు. వీటిలొ 10.36 కిలోమీటర్ల పక్కా రహదారులు, 24 కల్వర్టులు, 2980 మీటర్ల డ్రైనేజీ వ్యవస్థ నిర్మించారు. వర్షాకాలంలో కూడా రహదారులు దెబ్బ తినకుండా, వర్షపు నీటి పారుదల సక్రమంగా జరిగేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు. జిల్లా యంత్రాంగం రూపొందించిన సమగ్ర ప్రణాళిక ప్రకారం బిసంకటక్లో 11, గుణుపూర్లో 10, కళ్యాణసింగుపూర్లో 16, మునిగుడలో 8 కలిపి మొత్తం 45 రహదారి ప్రాజెక్టులు ప్రతిపాదించారు. వీటి ద్వారా 82.82 కిలోమీటర్ల రహదారులు, 6958 మీటర్ల డ్రైనేజీ నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. మొత్తం ప్రాజెక్టుల అంచనా వ్యయం రు.56.34 కోట్లు కాగా మునిగుడ సమితికి సంబంఽధించి 8 ప్రాజెక్టుల కోసం రూ.10.29 కోట్లు కేటాయించారు. ఈ ఒప్పందంలో జిల్లా యంత్రాంగం, ఎంసీఎల్ సంయుక్తంగా పీవీటీజీ ప్రాంతాల్లొ నాణ్యమైన రహదారి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి, ఆరోగ్యం, విద్య, ఉపాధి, మార్కెట్ అనుసంధానం వంటి రంగాల్లో సమగ్ర అభివృద్ధికి బాటలు వేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
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స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు సన్నాహాలుపర్లాకిమిడి: ఈ ఏడాది స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలకు సంబంధించి స్థానిక కలెక్టరేట్లో కలెక్టర్ అక్షయ సునిల్ అగర్వాల్ ఽఆధ్వర్యంలో సన్నాహక సమావేశం బుధవారం నిర్వహించారు. దీనిలో భాగంగా డీపీఆర్వో ప్రదీప్త గురుమయి అధ్యక్షతన గజపతి స్టేడియంలో ఉదయం 9.15 గంటలకు జాతీయ జెండా ఎగురవేయడానికి నిర్ణయించారు. అలాగే విద్యార్థులకు ఈనెల 10న వక్తృత్వ, డ్రాయింగ్, సంగీతం, వ్యాస రచన పోటీలు నిర్వహించాలని సూచించారు. సమావేశంలో అదనపు ఎస్పీ బిరంచీ బేగ్, సబ్ డివిజనల్ పోలీసు అధికారి మాధవానంద నాయక్, ఉత్కళ హితేషినీ అధ్యక్షుడు పూర్ణచంద్ర మహాపాత్రో, జిల్లా సాంస్కృతిక శాఖ అధికారి అర్చనా మంగరాజ్, జిల్లా మెడికల్ ఆఫీసర్ ప్రఫుల్ల కుమార్ మహాపాత్రో తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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స్టేషన్కు పిలిస్తే.. చచ్చిపోతాపోలాకి: ప్రతి రోజూ పోలీసులు స్టేషన్కు పిలుస్తున్నారని ఆవేదనతో ఓ యువకుడు వంద అడుగుల ఎత్తు గల ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ ఎక్కి పోలీసులనే బెదిరించాడు. ‘స్టేషన్కు పిలిస్తే నేను చచ్చిపోతా’ అంటూ ఖాకీలకు షాకిచ్చిన ఘటన పోలాకి మండలం బెలమర గ్రామంలో జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. పాలబోయిన శివ దుర్గారావు అనే యువకుడు అదే గ్రామానికి చెందిన బాలికను ప్రేమ పేరుతో ఇబ్బంది పెడుతున్నాడని పోలాకి పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. ఈ నేపథ్యంలో కౌన్సిలింగ్ కోసం పోలీసులు పలుమార్లు స్టేషన్కు పిలిచారు. దీంతో మనస్తాపానికి గురైన యువకుడు బెలమర సచివాల యం పక్కనే ఉన్న ఓవర్హెడ్ ట్యాంక్ ఎక్కి అక్కడ నుంచి దూకి చనిపోతానంటూ బెదిరించాడు. దాదాపు రెండుగంటల తర్వాత పోలాకి ఎస్ఐ రంజిత్ నేతృత్వంలోని పోలీసులు సాహసోపేతంగా యువకుడిని కాపాడారు. కిందకు దిగిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామపెద్దల సమక్షంలో యువకుడికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు.
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నకిలీ నియామక పత్రాలు వైరల్భువనేశ్వర్: పూరీ జగన్నాథ ఆలయ రక్షణ సిబ్బంది నియామకానికి సంబంధించి నకిలీ నియామక పత్రాలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఎస్జేటీఏ చీఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సంతకంతో ఉన్నట్లు ఒక నకిలీ నియామక పత్రం వైరల్ అయ్యింది. ఈ మేరకు ఆలయ పరిపాలన విభాగం సింహద్వార్ పోలీస్ ఠాణాలో ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేసి ఆ లేఖ పూర్తిగా నకిలీదని పేర్కొంది. జోరుగా పుట్టగొడుగుల విక్రయాలు మల్కన్గిరి: మల్కన్గిరి జిల్లా కేంద్రంలోని డీఎన్కే మార్కెట్లో శ్రవణ పుట్టగొడుగుల విక్రయాలు జోరుగా బుధవారం ప్రారంభమయ్యాయి. వర్షాలు కురిస్తే అడవుల్లో పుట్టగొడుగులు వస్తాయి. వీటిని గిరిజనులు తీసుకొచ్చి స్థానికంగా అమ్ముతారు. ఎంతో రుచికరమైన వీటిని ప్రజలు భారీగా కొనుగోలు చేస్తారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతి కొరాపుట్: కొరాపుట్ జిల్లా కుందిలి సంత ప్రాంతంలో ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి సంచరిస్తూ అనారోగ్యం పాలయ్యారు. వెంటనే స్థానికులు అతడిని చికిత్స కోసం కొరాపుట్ జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ వైద్యకళాశాలకు తరలించారు. అక్కడ ఆయన చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. దీంతో కొరాపుట్ పోలీసులు ఆయన ఫొటోను విడుదల చేశారు. సంబంధీకులు ఎవరైనా ఉంటే ఆస్పత్రికి రావాలని సూచించారు. పదో తరగతి విద్యార్థిని ఆత్మహత్య కొరాపుట్: చెట్టుకి ఉరి వేసుకొని 10వ తరగతి విద్యా ర్థిని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. బుధవారం నబరంగ్పూర్ జిల్లా జొరిగాం సమితి చచ్చా గ్రామ పంచాయితీ గబగుడ గ్రామానికి చెందిన సుందర్ సింగ్ మెహర్ కుమార్తె గిరిజ మెహర్ (15) తన ఇంటి ముందు మామిడి చెట్టుకి తన ఓణీతో ఉరి వేసుకుంది. ముందు రోజు కుటుంబ సభ్యులతో పొలం పనిచేసి వచ్చి రాత్రి వంట కూడా చేసింది. అందరిలో కలిసి భోజనం చేసి ఇంటిలోనే నిద్రపోయింది. ఉదయం చూసే సరికి చెట్టుకు మృతదేహమై వేలాడుతూ కనిపించింది. జొరిగాం పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం జొరిగా ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. గిరిజ సమీప ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పదవ తరగతి చదువుతుందని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. చెరువును బాగు చేస్తాం పర్లాకిమిడి: గజపతి జిల్లా గుమ్మాబ్లాక్ జోగిపాడు గ్రామంలో బోడోబోందో (చెరువు) వర్షాభావం వల్ల ఎండిపోయి పిచ్చిమొక్కలు పేరుకుపోయింది. గ్రామంలో వంద ఎకరాలకు ఖరీఫ్లో సాగునీరు అందివ్వలేకపోయింది. రైతుల ఫిర్యాదు మేరకు పర్లాకిమిడి ఎమ్మెల్యే రూపేష్ పాణిగ్రాహి బుధవారం జోగిపాడు గ్రామం సందర్శించి బోడోబోందోను పరిశీలించారు. గతంలో ఈ చెరువు వల్ల వందల ఎకరాలకు ఖరీఫ్లో సాగునీరు అందించే సౌకర్యం కలిగించేదని రైతులు ఎమ్మెల్యేతో అన్నారు. ప్రస్తుతం వర్షాభావ పరిస్థితులు మరోపక్క ప్రభుత్వ ఎత్తిపోతల శాఖ ఇంజినీర్లు మరమ్మతులు చేయకపోవడం వల్ల చెరువు ఎండిపోయిందన్నారు. సంబంధిత శాఖ అధికారులకు ఎమ్మెల్యే రూపేష్ ఫోన్చేసి మరమ్మతుల కోసం అడిగి తెలుసుకున్నారు. దీనికి లిఫ్టు ఇరిగేషన్ శాఖ ఇంజినీర్లు చెరువు పుణరుద్ధరణ పనులు త్వరితగతిన ప్రారంభిస్తామని చెప్పినట్టు ఎమ్మెల్యే తెలియజేశారు. గుమ్మాబ్లాక్ ఉపాధ్యక్షుడు ఎస్.శ్రీనివాసరావు, సర్పంచ్ ఎడంగా శోబోరో, గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు.
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రాజకీయ జోక్యం తగదుగురువారం శ్రీ 6 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026వర్సిటీ వ్యవహారాల్లో..● రెవెన్షా ఉపాధ్యాయుల నిరసనభువనేశ్వర్: కటక్ రెవెన్షా విశ్వవిద్యాలయ ఉపాధ్యాయ సంఘం (ఆర్యూటీఏ) బుధవారం వైస్ చాన్స్లర్ కార్యాలయం వరకు శాంతియుత ప్రదర్శన నిర్వహించింది. ఉపాధ్యాయులు నిరసనకు దిగడంతో క్యాంపస్లో ఉద్రిక్తత తీవ్రమైంది. విశ్వవిద్యాలయ వ్యవహారాల్లో రాజకీయ జోక్యం జరుగుతోంది. ఉపాధ్యాయులకు గౌరవం, సంస్థకు స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలోని సెవెన్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ విజ్డమ్ నుంచి ఉపాధ్యాయులు ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పాలని కోరారు. విశ్వ విద్యాలయ పాలనా వ్యవహారాల్లో రాజకీయ జోక్యం నివారణ, ఉపాధ్యాయుల గౌరవానికి రక్షణ, వైస్ చాన్స్లర్ పదవికి, సంస్థకు గౌరవం అనే 4 ప్రధాన డిమాండ్లతో కూడిన స్మారక పత్రాన్ని సమర్పించారు. హాస్టల్ సంబంధిత సమస్యపై విద్యార్థుల ఆందోళన సందర్భంగా ఆగస్టు 3న విద్యార్థుల సమక్షంలో చీఫ్ వార్డెన్ పదవిలో ఉన్న ఒక సీనియర్ ప్రొఫెసర్పై అనుచితంగా ప్రవర్తించి అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేశారని ఉపాధ్యాయ సంఘం ప్రధానంగా ఆరోపిస్తుంది. ఆగస్టు 3న విద్యార్థులు ఆందోళన చేస్తున్నప్పుడు వైస్ చాన్స్లర్, చీఫ్ వార్డెన్, వార్డెన్ విద్యార్థులను బుజ్జగించి దాదాపుగా శాంతింపజేయడంతో సమస్య పరిష్కారమైంది. ఆ సమయంలో కటక్ సదర్ ఎమ్మెల్యే అక్కడికి వచ్చి విద్యార్థులను రెచ్చగొట్టారని నిరసనకు దిగిన ఉపాధ్యాయుల వర్గం ఆరోపణ. సీనియర్ ప్రొఫెసర్ అయిన చీఫ్ వార్డెన్తో ఆమోదయోగ్యం కాని రీతిలో ప్రజా ప్రతినిధి ప్రవర్తించారు. ఆయనపై కఠినమైన భాషాజాలం ప్రయోగించారు. ఈ విషయంలో రాజకీయ జోక్యం అనవసరం అని ఉపాధ్యాయ వర్గం తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. మరో వైపు తాము ఎమ్మెల్యేను క్యాంపస్కు పిలవలేదని విద్యార్థులు కూడా స్పష్టం చేశారు. వైస్ చాన్స్లర్తో ముందస్తు సంప్రదింపులతో విశ్వవిద్యాలయ విషయానికి సంబంధించి చొరవ కల్పించుకోవడం మర్యాదపూర్వక ప్రవర్తనగా పేర్కొన్నారు. అలా కాకుండా అప్రమేయంగా చొరవ కల్పించుకుని విద్యార్థుల ముందు సీనియర్ ప్రొఫెసర్లను అవమానించడం సమగ్ర సంస్థ గౌరవాన్ని దెబ్బతీసిందని ఆవేదన వ్యక్తం అవుతుంది. వివాదం నేపథ్యంలో మంగళ వారం హాస్టల్ వార్డెన్లు, డిప్యూటీ వార్డెన్లు అందరూ సామూహికంగా రాజీనామాలు సమర్పించారని ఓ అధ్యాపకుడు తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి వైస్ చాన్స్లర్ 7 రోజుల సమయం తీసుకున్నారు. ఈ వ్యవధిలో ఆయన ప్రొఫెసర్లతో కూడా చర్చలు జరిపి, తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని నిరసనకు దిగిన ఉపాధ్యాయ వర్గానికి హామీ ఇచ్చారు. వేధింపులు, హాస్టల్ గదులకు తాళాలు వేయడం వంటి ఆరోపణల నేపథ్యంలో డిప్యూటీ వార్డెన్ను విధుల నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ రెవెన్షా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు ఈ నెల 2 నుంచి చేపట్టిన నిరాహార దీక్షను నిరవధికంగా కొనసాగిస్తున్నారు.
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కలయిక.. కలే ఇంకా● వంశధార–నాగావళి అనుసంధానంపై నీలినీడలు ● పట్టించుకోని కూటమి ప్రభుత్వం ● ఆందోళనలో రైతులు హిరమండలం, బూర్జ: వంశధార–నాగావళి అనుసంధానం.. దశాబ్దాలుగా నాయకుల నోట నలుగుతున్న మాట ఇది. ఎన్నికల ముందు వినిపించినంతగా ఎన్నికల తర్వాత ఈ మాట వినిపించడం లేదు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటై రెండేళ్లు గడుస్తున్నా ఈ రెండు నదుల కలయికను సాధ్యం చేసేందుకు ఒక్క అడు గు కూడా వేయలేకపోయింది. ఇక వంశధార–బాహు దా నదుల అనుసంధానం ఊసెత్తడమే మర్చిపోయారు. ప్రస్తుతం తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనడంతో పంటలు ఎండిపోతున్నాయి. నదు ల అనుసంధానం జరిగి ఉంటే ఈ పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది కాదన్న అభిప్రాయం వినిపిస్తోంది. ఎత్తిపోతలదీ అదే పరిస్థితి.. జిల్లాలో జీవనాడులుగా వంశధార, నాగావళి నదులు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే వంశధారపై నిర్మించిన గొట్టా బ్యారేజీ జిల్లాలో సగం మండలాలను సస్యశ్యామలం చేస్తోంది. అయితే వంశధార నదిలో వృథా నీటిని ఒడిసిపట్టేందుకు దివంగత మహానేత వైఎస్ రాజశేఖర్రెడ్డి వంశధార ఫేజ్–2 రిజర్వాయర్ నిర్మాణానికి తలపెట్టారు. ఒడిశాతో జల వివాదాల నేపథ్యంలో వంశధారలో వరద నీటిని డైవర్షన్ స్కీమ్ ద్వారా రిజర్వాయర్లోకి పంపించి కాలువల ద్వారా నీటిని అందించాలని పరితపించారు. అలా ప్రారంభమైన ఆయన ప్రయత్నాన్ని తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యం చేశా యి. కానీ వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రభుత్వం ఒక వైపు ఒడిశాతో జల వివాదాలకు పరిష్కారం చూపుతూనే గొట్టా బ్యారేజీలో ఎత్తిపోతల పథకం ఏర్పాటుచేయాలని నిర్ణయించారు. వెంటనే నిధులు మంజూరు చేసి పనులు ప్రారంభించారు. ప్రధాన పనులను పూర్తిచేయగలిగారు. కానీ కూటమి వచ్చి రెండేళ్లవుతున్నా ఈ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని పూర్తి చేయలేకపోవడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. దురదృష్టకరం.. నదుల అనుసంధానంపై కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టిపెట్టకపోవడం దురదృష్టకరం. వంశధార–నాగావళి నదుల అనుసంధానంతో జిల్లాకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. అయినా ప్రభుత్వం దృష్టిసారించకపోవడం అన్యాయం. ప్రాధాన్యత కలిగిన ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తిచేయాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వంపై ఉంది. – పెనుమజ్జి విష్ణుమూర్తి, వైఎస్సార్సీపీ మండల కన్వీనర్, ఎల్ఎన్ పేటకదలిక లేదు.. వంశధార–నాగావళి నదుల అనుసంధానానికి ఎలాంటి ముందడుగు పడలేదు. కనీసం ప్రభుత్వం నుంచి ఒక్క ప్రకటన కూడా రాలేదు. 2017లో కూడా అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం ఈ నదుల అనుసంధానానికి ప్రతిపాదించింది. కానీ పనులను సకాలంలో ప్రారంభించలేదు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తిచేయాలంటే కచ్చి తంగా మరోసారి టెండర్లు పిలవాలి. గజ్జిలి గెడ్డ వద్ద ఉన్న రోడ్డు కింద నుంచి కాలువ తీసి ఆరు కిలోమీటర్ల మేర మట్టి తవ్వకాలు చేపట్టాలి. 30 స్ట్రక్చర్ల నిర్మాణాలు పూర్తిచేయాలి. ఇందుకుగాను 49.23 ఎకరాల భూమిని సేకరించాలి. ఇందుకు గాను రూ.8.26 కోట్లు చెల్లించాలి. 7.50 ఎకరాల దేవాదాయ శాఖ భూ సమస్యను పరిష్కరించాలి. అనుసంధానం పనులు పూర్తిచేస్తే ఎల్ఎన్పేట, బూర్జ, సరుబుజ్జిలి మండలాల్లో ఐదు వేల ఎకరాలకు, నారాయణపురం ఆనకట్ట ప్రధాన కాలువ కింద ఉన్న 18,527 ఎకరాలను స్థిరీకరించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
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ర్యాగింగ్ చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలిరాయగడ: జిల్లాలోని కొలనార సమితి వివల్కొన రెసిడెన్సియల్ పాఠశాలలో జరిగిన ర్యాగింగ్ ఘటన అత్యంత బాధాకరమైందని బిజు జనతాదళ్ పేర్కొంది. విద్యాలయాలు, వసతి గృహాల విద్యార్థులకు భద్రత, విద్య, సంస్కారాలను అందించే పవిత్రమైన ప్రదేశాలుగా ఉండాల్సిన సమయంలో ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకోవడం విచారకరమని తెలిపింది. ఈ మేరకు వాస్తవాలు తెలుసుకునేందుకు బీజేడీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి జగన్నాథ్ సరక నేతృత్వంలో ప్రతినిధుల బృందం పాఠశాలను సందర్శించింది. బాధిత విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు, హెచ్ఎంతో సమావేశమైంది. ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలపై వివరాలు తెలుసుకుంది. అనంతరం టీడీఏ ప్రాజెక్టు అడ్మినిస్ట్రేటర్తోపాటు జిల్లా సంక్షేమ శాఖ అధికారితో ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఘటనపై తక్షణమే నిష్పక్షపాతంగా, పారదర్శకంగా విచారణ జరిపి, బాధ్యులపై కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఘటన ఒక్క పాఠశాలకు మాత్రమే పరిమితమైన సమస్య కాదన్నారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల భద్రత, అవగాహన కార్యక్రమాలు, క్రమం తప్పని పర్యవేక్షణ, ర్యాగింగ్ నిరోధక వ్యవస్థలకు మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని సరక డిమాండ్ చేశారు. ప్రతీ విద్యార్థి సురక్షిత వాతావరణంలో విద్యను అభ్యసిండం వారి మౌలిక హక్కు అని, పిల్లల భద్రత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండకూడదన్నారు.
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అక్రమంగా తరలిస్తున్న కలప పట్టివేతజయపురం: జయపురం సబ్డివిజన్ బొయిపరిగుడ సమితి అటవీ సిబ్బంది దొంగతనంగా తరలిస్తున్న విలువైన కలప చెక్కలను పట్టుకున్నారు. మంగళవారం రాత్రి బొయిపిరిగుడ సమితి మఠపొడ అటవీ సెక్టార్ ప్రాంతంలో ఆ ప్రాంత రేంజర్ అనిల్ దాస్ నేతృత్వంలో అటవీ సిబ్బంది పెట్రోలింగ్ జరుపుతున్న సమయంలో ఒక బైక్ పై ఒక వ్యక్తి విలువైన గుగ్గులం కలప చెక్కలు తీసుకు వెళ్తుండగా వారి కంట పడ్డాడు. అటవీ సిబ్బందిని చూచి బైక్ విడచి పరారయ్యాడు. అటవీ అధికారుల వివరణ ప్రకారం అటవీ సిబ్బంది బొయిపరిగుడ సమితి దొరాగుడ జంక్షన్లో పెట్రోలింగ్ జరుపుతున్న సమయంలో వస్తున్న బైక్ చూచిన సిబ్బంది, దాన్ని ఆపేందుకు ప్రయత్నించగా అటవీ సిబ్బందిని చూసిన బైకిస్ట్ బైక్తో పాటు కలప చెక్కలను విడిచి పరారయ్యాడు. రేంజర్ అనిల్ దాస్ బైక్ వద్దకు వెళ్లి చూడగా బైక్పై 11 కలప చెక్కలు కనుగొన్నారు. కలప తోపాటు బైక్ని సీజ్ చేసి కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కలప ఎవరు ఎక్కడ నుంచి తీసుకువస్తున్నారు. ఎక్కడకు తరలిస్తారనే విషయాలు తెలుసుకునేందుకు దర్యాప్తు జరుపుతామని అటవీ విభాగ అధికారి సంధీప్ కుమార్ పాణిగ్రహి వెల్లడించారు. సీజ్ చేసిన కలప, బైక్లను బొయిపరిగుడ అటవీ కార్యాలయానికి తీసుకు వచ్చినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
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చరిత్ర పరిశోధకుడు బిజయ్ మిశ్ర మృతికొరాపుట్: ప్రముఖ చరిత్ర పరిశోధకుడు బిజయ్ మిశ్ర (65) అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు. నబరంగ్పూర్కు చెందిన బిజయ్ మిశ్ర అనారోగ్యంతో చికిత్స పొందుతూ విశాఖ పట్నంలో కన్ను మూశారు. కొరాపుట్ జిల్లాలో స్వాతంత్య్ర పోరాటాల చరిత్ర పై బిజయ్ మిశ్ర అనేక పరిశోధనలు చేశారు. అనేక పుస్తకాల రచయితగా, ప్రముఖ పత్రికలలో కాలమిస్ట్గా, విద్యా వేత్తగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పేరొందారు. జిల్లాలో విద్యారంగంలో చేసిన సేవలు పేరు తెచ్చాయి. మృతదేహం నబరంగ్పూర్ చేరుకున్న వెంటనే బీజేపీకి చెందిన నబరంగ్పూర్ ఎమ్మెల్యే గౌరీ శంకర్ మజ్జి, డీసీసీ మాజీ అధ్యక్షుడు మున్నా త్రిపాఠి, మాజీ జిల్లా పరిషత్ ప్రెసిడెంట్ మంజులా మజ్జి, మాఘరో కన్వీనర్ కాధంబని త్రిపాఠి, పలువురు కవులు, రచయితలు, విద్యా వేత్తలు బిజయ్ మిశ్ర మ్రత దేహం వద్ద నివాళులు అర్పించారు.
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గజపతి కలెక్టరేట్ సందర్శనపర్లాకిమిడి: గజపతి కలెక్టరేట్ను భువనేశ్వర్ నుంచి అసిస్టెంట్ సెక్షన్ అధికారుల బృందం సందర్శించింది. తొలుత కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఏడీఎం మునీంద్ర హానగ అధ్యక్షతన జరిగిన అధికారుల సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశంలో డిప్యూటీ కలెక్టర్ బినాయక్ రౌళో, కలెక్టర్ జగన్నాథ పాఢి తదితరులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టరేట్ అసిస్టెంట్ సెక్షన్ అధికారులకు పరిపాలన విభాగంలో వివిధ సెక్షన్లలో సిబ్బందితో ఎలా పని చేయించాలి, వారి విధులు, కంప్యూటర్లో పరిజ్ఞానం, ఫైల్స్ నిర్వహణ పై ప్రత్యేక కర్మశాలను నిర్వహించారు. అనంతరం 50 మంది అధికారుల బృందం ప్రత్యేక బస్సులో బి.ఎన్.ప్యాలస్, గజపతి ప్యాలస్, శ్రీజగన్నాథ మందిరాన్ని సందర్శించారు. కొత్తగా ప్రొమోషన్ పొందిన ఈ అసిస్టెంటు సెక్షన్ అధికారులు పలు జిల్లాల్లో కలెక్టరేట్లు పర్యటించి క్షేత్రస్థాయిలో ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు అధ్యయనం చేస్తున్నారు.
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రెవెన్యూ శాఖలో అలజడి● నరసన్నపేటలో భూ ఆక్రమణలపై 19 మంది ప్రభుత్వ సిబ్బందిపై చర్యలకు ఉత్తర్వులు నరసన్నపేట: నరసన్నపేటలో ఆక్రమణలతో సంబంధం ఉన్న ఏడుగురు తహసీల్దార్లు, 12 మంది వీఆర్వోలపై చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్శి సాయి ప్రసాద్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఆయా ఉద్యోగులపై చర్య లు తీసుకోవడానికి కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో రెవె న్యూ శాఖ సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏడుగురు తహసీల్దార్లలో కె.ప్రవళ్లిక ప్రియ, యూవీ రమణ, ఎం.సురేష్ కుమార్, పొదిలాపు శ్రీనివాసరావు, ఎస్.సుధాసాగర్, జల్లేపల్లి రామారావు, వై.శ్రీనివాసరావు ఉన్నారు. అలాగే 12 మంది వీఆర్వోలు జ్ఞానేశ్వరరావు, కోటేశ్వరరావు, జెల్ల శ్రీనివాసరావు, లుకలాపు శ్రీనివాసరావు, ఎం. శ్రీనివాసరావు, ఎం.సంధ్య, టి.లక్ష్మణరావు, చౌ దరి చక్రవర్తి, మురళీ కృష్ణం నాయుడు, శ్యామ్, చిన్న వెంకటరావు ఉన్నారు. ప్రధాన కార్యదర్శి ఆదేశాల మేరకు వీరికి షోకాజ్ నోటీసులు సిద్ధం అవుతున్నట్లు సమాచారం. 2009 నుంచి జరిగి న ఆక్రమణలపై 2018లో నివేదిక ప్రభుత్వానికి ఇవ్వగా ఇప్పుడు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అప్పటి తహసీల్దార్లలో ఒకరు పదవీ విరమణ పొందగా ఒకరు ఆర్డీఓ స్థాయి అధికారిగా ఉన్నారు. వీఆర్వోల్లో ఒకరిద్దరు పదవీ విరమణ పొందగా మి గిలిన వారు వివిధ హోదాల్లో పనిచేస్తున్నారు. ఉత్తర్వులతో రెవెన్యూ యంత్రాంగం ఉలిక్కిపడింది. రైల్వేట్రాక్పై భారీ సర్పంకంచిలి: జాడుపూడి గ్రామం సమీపంలో రైల్వేట్రాక్ మధ్యలో బుధవారం ఉదయం భారీ సర్పం అక్కడ పనులు చేస్తున్న ట్రాక్మ్యాన్ దృష్టిలో పడింది. సుమారు పది అడుగులు ఉండే పాము హఠాత్తుగా ట్రాక్ వద్ద కనబడటంతో ట్రాక్మ్యాన్ ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాడు. ఆ సర్పాన్ని తన మొబైల్ ఫోన్ కెమెరాలో బంధించాడు.
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‘విధి’ వక్రీకరించి..● తల్లికి బదులుగా పనికి వెళ్లిన కుమారుడు ● విద్యుదాఘాతంతో మృతి కవిటి: స్థానిక పోలీస్స్టేషన్లో ప్రైవేట్ స్వీపర్గా 17 ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్న లిమ్మా యి రుక్మిణికి ఆరోగ్యం బాగోలేదని ఆమె బదులుగా కొడుకు లిమ్మాయి మోహనరావు(39) విధి నిర్వహణకు హాజరు కాగా.. విద్యుత్షాక్ తగిలి మరణించాడు. బుధవారం జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించి కవిటి పోలీసులు తెలిపిన వివరాలిలా ఉన్నాయి. తల్లి అనారోగ్యం కారణంగా పోలీస్ స్టేషన్ శుభ్ర పరిచేందుకు మోహనరావు వెళ్లాడు. అక్కడ స్టేషన్ గదులను శుభ్రం చేశాడు. ఆ తర్వాత తనకు ఖర్చుల కోసం కొబ్బరికాయలు తీసి అమ్మకం చేసేందుకు స్టేషన్ పరిసరాల్లో ఉన్న కొబ్బరి చెట్టు నుంచి ఇనుప గజంతో కాయలు తీసే ప్రయత్నంలో చెట్టు సమీపంలో వెళుతున్న విద్యుత్ తీగలకు ఆ ఇనుప గజం తాకి షాక్కు గురయ్యాడు. దీంతో అతడిని వెంటనే కవిటి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తీసుకువెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ మార్గమధ్యంలోనే మోహనరావు మృతిచెందాడని పోలీసులు తెలిపారు. మృతునికి భార్య లిమ్మాయి ప్రమీల, కొడుకు ఉజ్వల్, కూతురు అనూజ ఉన్నారు. చెట్టంత కొడుకు మరణించడంతో తల్లి, భార్య, పిల్లలు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. ఈ మేరకు కవిటి ఎస్ఐ వి.రవివర్మ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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బ్యాడ్మింటన్ చాంపియన్లుగా లక్ష్మివైశాక్, నవ్యశ్రీకాకుళం న్యూకాలనీ: శ్రీకాకుళంలో నాలుగురోజులపాటు కన్నులపండువలా సాగిన సీనియర్స్ బ్యాడ్మింటన్ స్టేట్మీట్ బుధవారంతో ముగిసింది. శాంతినగర్కాలనీలో ఉన్న డీఎస్ఏ ఇండోర్ స్టేడి యం వేదికగా జరిగిన పోటీల్లో విశాఖపట్నం, కృష్ణ, తూర్పుగోదావరి, గుంటూరు, చిత్తూరు, ప్రకాశం షట్లర్లు సత్తా చాటి జయకేతనం ఎగురవేశారు. విజేతల వివరాలు ఇవి.. ● పురుషుల సింగిల్స్లో ఎం. లక్ష్మివైశాక్ (విశాఖపట్నం) చాంపియన్గా నిలవగా, టి.హర్షణ్ (కృష్ణ) రన్నరప్గా నిలిచాడు. ● పురుషుల డబుల్స్ విభాగంలో వి.హరికృష్ణ (తూర్పుగోదావరి)–టి.చరణ్రామ్ (చిత్తూరు) జంట విజేతగా నిలవగా, సాయిపవన్ కర్రి (తూర్పుగోదావరి)–ఎం.ధర్మాఘ్న(గుంటూరు) జంట రన్నరప్గా నిలిచారు. ● ఇక మహిళల సింగిల్స్ చాంపియన్గా కందేరి నవ్య (చిత్తూరు)నిలవగా, కె.దుర్గా ఇషా (తూర్పుగోదావరి) రన్నరప్గా నిలిచింది. ● మహిళల డబుల్స్ విభాగంలో డి.దీపిక (గుంటూరు)–డి.శ్రవంతి(గుంటూరు) జంట విజయదుందుబి మోగించగా, కె.సరియు(ప్రకాశం)– వి.వైష్ణవి(విశాఖపట్నం) జంట రన్నరప్గా నిలిచారు. ● మిక్స్డ్ డబుల్స్ విభాగంలో కర్రి సాయిపవన్ (తూర్పుగోదావరి)–దండు పూజ (చిత్తూరు) జంట విజేతగా నిలవగా, బి.అభిషేక్ (తూర్పుగోదావరి)–గగనశ్రీ చౌదరి కె (కృష్ణ) రన్నరప్తో సరిపెట్టుకున్నారు. జాతీయ పోటీల్లో సత్తాచాటాలి.. ఏపీ సీనియర్స్ బ్యాడ్మింటన్ పోటీల్లో విజేతలుగా నిలిచిన క్రీడాకారులంతా సౌత్జోన్ నేషనల్స్, ఆలిండియా నేషనల్స్ పోటీల్లో నూ ఇదే స్ఫూర్తితో రాణించి విజయదుందుబి మోగించాలని ఏపీ బ్యాడ్మింటన్ సీఈఓ, ఏఎస్పీ ఈగల్ టీం విశాఖపట్నం చుక్కా శ్రీనివాసరావు పిలుపునిచ్చారు. నాలుగు రోజుల జరిగిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక టోర్నీ ముగింపు, బహుమతుల ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. విజేతలకు నిర్వహణ కమిటీ ప్రతినిధులతో కలిసి టైటిల్స్, ప్రసంశాపత్రాలను అందజేశారు. సిక్కోలు ఆతిథ్యం భేష్ స్టేట్మీట్కు హాజరైన వివిధ జిల్లాల క్రీడాకారులు సిక్కోలు ఆతిథ్యాన్ని మరువలేమని సంతోషం వ్యక్తంచేశారు. ప్రభుత్వం ఎలాంటి సాయం చేయకపోయినా నిర్వాహకులు క్రీడాకారులకు చక్కటి సదుపాయాలు కల్పించి గొప్పగా చూసుకున్నారు.
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● ఫోన్లు అప్పగింతరాయగడ: పోయిన, చోరీకి గురైన ఫోన్లను గుర్తించి యజమానులకు తిరిగి అందజేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఝార్సుగుడ జిల్లా పోలీసులు బుధవారం జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో మొబైల్ హ్యాండోవర్ మేళా నిర్వహించారు. జిల్లా ఎస్పీ జి.ఆర్.రాఘవేంద్ర ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో మొత్తం 89 ఫోన్లను వాటి యజమానులకు అందజేశారు. ఝార్సుగుడ సైబర్ సెల్తోపాటు జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో సమన్వయంతో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించి ఫోన్లను గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్ల వారిగా స్వాధీనం చేసుకున్న పోన్లలో ఝార్సుగుడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని అత్యధికంగా 29, బడ్మాల్లో 11, బెల్పహార్ పాళీలో 7, బ్రజరాజ్నగర్, సదర్, మణ్పూర్, సిసి అండ్ ఈఓ పోలీస్ స్టేషన్లలో చెరో 6, ఓరియంట్లో 5, లైకేరా, కొలాంబిరాలో చెరో 4, రెంగాలిలో 3, ఎయిర్పోర్టు, బెల్పహార్లో చెరో ఒఓ ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎప్పీ తెలిపారు. ఫోన్లు పోయినా, చోరీకి గురైన వెంటనే సమీప పోలీస్ స్టేషన్లలో ఫిర్యాదు చేయాలన్నారు. సీఈఐఆర్ పోర్టల్ ద్వారా ఫిర్యాదును నమోదు చేసుకోవాలని సూచించారు. ఇప్పటివరకు ఝార్సుగుడ పోలీసులు ఐదు విడతల్లో నిర్వహించిన మొబైల్ మేళాల ద్వారా మొత్తం 413 ఫోన్లను గుర్తించి వాటిని యజమానులకు అందజేశామని తెలిపారు.
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నిరుద్యోగులకు టోపీసోంపేట: సోంపేట పరిసర గ్రామాల నిరుద్యోగులకు పట్టణంలో వెలసిన ఓ ప్రైవేటు శిక్షణ కేంద్రం కుచ్చుటోపీ పెట్టింది. నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాలు సాధించడానికి శిక్షణ అందజేస్తామ ని నమ్మబలికి సోంపేటలో ఆరు నెలల కిందట బస్టాండు సమీపంలో శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పా టు చేశారు. శిక్షణ కేంద్రంలో వందలాది మంది విద్యార్థులను చేర్చుకున్నారు. రైల్వే, బ్యాంక్, డీఎస్సీ, ఉద్యోగాలతో పాటు ఎంసెట్ ర్యాంకులు ఇప్పిస్తామని నమ్మబలికారు. ఉద్యోగం ఇచ్చేవరకు శిక్షణ అందజేస్తామని చెప్పి నిరుద్యోగుల వద్ద లక్షల రూపాయలు ఫీజు వసూ లు చేశాడు. అలాగే పట్టణంలో పలు దుకాణాల్లో మౌలిక వసతుల కోసం పలు వస్తువులు, కిరాణా తెచ్చి వారికి నగదు ఇవ్వకుండా బోర్డు తిప్పినట్లు తెలుస్తుంది. రాత్రికి రాత్రి శిక్షణ కేంద్రానికి తాళాలు వేయడంతో శిక్షణకు ఫీజులు కట్టిన విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు ల బోదిబోమంటున్నారు. సుమారు కోటి రూపాయలు వరకు నిరుద్యోగులు, విద్యార్థుల నుంచి ఫీజులు వసూలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మెయిన్ డ్రాప్ కూల్చివేతపై రైతుల ఆందోళన సంతబొమ్మాళి: పాలతలగాం వద్ద వంశధార కాలువలో వేసిన మెయిన్డ్రాప్ పిల్లర్ కూల్చివేతపై రైతులు బుధవారం ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మెయిన్డ్రాప్ పిల్లర్ కూల్చివేయడంతో సాగునీరు ఈ ప్రాంతానికి అందదని, సు మారు 1500 ఎకరాలు ప్రశ్నార్థకంగా మారిందని రైతులు అంటున్నారు. గతంలో వంశధార అధికారులే డ్రాప్ను ఏర్పాటు చేసి ఇప్పుడు అ అధికారులే కూల్చివేయడం ఎంతవరకు సమంజసమని రైతులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీనిపై ఉన్నతాధికారులు స్పందించాలని పలువురు రైతులు కోరుతున్నారు. దీనిపై వంశధార జేఈ అప్పలరెడ్డిని సంప్రదించగా.. మెయిన్ డ్రాప్ వల్ల దిగువన ఉన్న వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందని పరిస్థితి ఉందని, దీంతో కూల్చేశామని తెలిపారు. ‘డ్రగ్స్ నియంత్రణకు యుద్ధానికి సిద్ధం’ అరసవల్లి: బంగారు భవిష్యత్ను అంధకారంలో పడేస్తున్న డ్రగ్స్ నిర్మూలనపై యువతే ముందడుగు వేసి యుద్ధానికి సిద్ధం కావాలని జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ ఫర్మాన్ అహ్మద్ ఖాన్ పిలుపునిచ్చారు. బుధవారం స్థానిక ప్రభుత్వ మహిళా కళాశాలలో మై భారత్ కేంద్ర ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన నషా ముక్త్ యువ ఫర్ వికసిత్ భారత్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయ న మాట్లాడుతూ 2047 నాటికి వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నషా ముక్త్ వికాస్ పేరిట ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తుందని వివరించారు. డ్రగ్స్ వినియోగిస్తూ ఎందరో అమాయక యువకులు తమ జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారని, విద్యార్థి దశ నుంచే డ్రగ్స్ వినియోగంతో కలిగే అనర్థాలను తెలిసేలా అవగాహన కలిగించేలా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. అనంతరం మత్తు పదార్థాల నియంత్రణ–యువత పాత్రపై జిల్లా స్థాయి పోటీలను ఆయన ప్రారంభించారు. పోటీల అనంతరం విజేతలకు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన జిల్లా ఉపాధి కల్పనాధికారి కె.సుధ, డీఎల్డీఓ భాస్కరరావు, సెట్శ్రీ సీఈ ఓ అప్పలనాయుడు, ప్రభుత్వ మహిళా కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ కె.సూర్యచంద్రరావు తదితరులు బహుమతులు ప్రదానం చేశారు. ఆమదాలవలసలో లాయర్ల విధుల బహిష్కరణ ఆమదాలవలస: గత నెల 30వ తేదీన ఉదయం పది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2.30 వరకు ఆమదాలవలస జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టులో విధుల్లో ఉన్న బార్ అసోసియేషన్ సభ్యు లు, లాయర్ దానేటి రామ్మోహన్రావును క్రైమ్ నంబర్ 117/2026 లో నిందితుడిగా ఎ–8 గా చేర్చడం సరికాదని ఆమదాలవలస బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు కణితి విజయలక్ష్మిబాయి తోపాటు బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు, కార్యవర్గ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనికి నిరసనగా బుధవారం కోర్టు విధులను బహిష్కరించారు. వైఎస్ జగన్ జిల్లా పర్యటనలో మహిళా ఎస్ఐపై అస భ్యంగా ప్రవర్తించిన ఆరోపణలపై కేసు నమోదు చేశారని గుర్తు చేశారు. ఆయన ఆ సమయంలో కోర్టు విధుల్లో ఉండడాన్ని అందరం గమనించామన్నారు. అందుకే విధులు బహిష్కరించి నిరసన తెలుపుతున్నామని పేర్కొన్నారు.
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ఏసీబీకి చిక్కిన వీఆర్ఓ● రైతు నుంచి రూ. 20వేలు లంచం డిమాండ్ ● రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న ఏసీబీ అధికారులు రణస్థలం: లావేరు మండలంలోని లోపెంట పంచాయతీ గ్రామ రెవెన్యూ అధికారి అరుబారికి మల్లేశ్వరరావు ఒక రైతు నుంచి రూ. 20వేలు తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులు రెడ్హ్యాండెడ్ గా బుధవారం పట్టుకున్నారు. శ్రీకాకుళం అవినితి నిరోధక శాఖ డీఎస్పీ కెంబూరి సత్యనారాయణరావు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం.. ఎచ్చెర్ల మండలంలోని అజ్జరాం గ్రామానికి చెందిన కొయ్యి సత్యనారాయణ అనే రైతుకు లావేరు మండలంలోని లోపంట, సహాపురం గ్రామ రెవెన్యూ పరిధిలో భూములు ఉన్నాయి. అతని భూములు మ్యుటేషన్ చేసేందుకు, పట్టాదారు పాసుపుస్తకం జారీ చేసేందుకు వీఆర్ఓ రూ. 20వేలు డిమాండ్ చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ విషయంపై రెండు రోజుల కిందట రైతు ఏసీబీని సంప్రదించారు. వారి ఆదేశాల మేరకు బుధవారం మధ్యాహ్నం రూ.20వేలు ఇస్తుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. అలాగే వీఆర్ఓ స్వగ్రామం మురపాకలో తన ఇంటిలో కూ డా సోదాలు నిర్వహించారు. మల్లేశ్వరరావు వీఆర్ఏ నుంచి వీఆర్వోగా ఉద్యోగోన్నతి పొందా డు. 2023 నుంచి లోపెంటలోనే పని చేస్తున్నాడు. అంతకుముందు రణస్థలం మండలంలోని తెప్పలవలసలో వీఆర్వోగా పని చేశారు. ఆ సమయంలో తెప్పలవలస పంచాయతీలో వివాదాస్పద భూము లు సరి చేస్తామని, ప్రభుత్వ భూములు రైతుల పేరున ఎక్కిస్తామని చెప్పి రైతుల నుంచి లక్షల్లో సొ మ్ములు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. రైతులు తిరగబడడంతో కొంతవరకు పెద్దమనుషుల సమక్షంలో సొమ్ములు చెల్లించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ రైడ్లో ఏసీబీ సీఐ భాస్కరరావు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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ఒడిశా పోలీసులు, ఎన్ఎఫ్ఎస్యూ మధ్య అవగాహన ఒప్పందంభువనేశ్వర్: ఒడిశా పోలీసుల సీఐడీ క్రైమ్ శాఖ, భువనేశ్వర్లోని నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ యూనివర్సిటీ (టెన్ఎఫ్ఎస్యూ) మధ్య మంగళవారం ఐదేళ్ల అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. సైబర్ నేరాలను సమర్థంగా ఎదుర్కొనే దిశలో డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్స్ సామర్థ్యం పటిష్టత, శాసీ్త్రయ దర్యాప్తు వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడం ఈ ఒప్పందం లక్ష్యంగా పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ యోగేష్ బహదూర్ ఖురానియా సమక్షంలో క్రైమ్ శాఖ డీజీపీ వినయతోష్ మిశ్రా, ఎన్ఎఫ్ఎస్యూ క్యాంపస్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ పూర్వి పోఖరియాల్ ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు. అనంతరం డీజీపీ యోగేష్ బహదూర్ ఖురానియా సైబర్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్స్ పేరుతో శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా డీజీపీ మాట్లాడుతూ ఒడిశా పోలీసుల ఆధునీకరణ, అభివృద్ధి బాటలో ఈరోజు చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలుస్తుందన్నారు. ఈ 5 ఏళ్ల అవగాహన ఒప్పందం ఇరు సంస్థల మధ్య బలమైన పునాదిని ఏర్పరుస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ శిక్షణ కార్యక్రమం రాష్ట్ర సైబర్ పోలీసింగ్ రంగంలో ఒక కొత్త అధ్యాయానికి నాంది అని ఆయన అన్నారు. ఈ రోజుల్లో నేరాల స్వరూపం వేగంగా మారుతోంది. దాదాపు ప్రతి నేరంలోనూ డిజిటల్ సాక్ష్యం ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా మారింది. మ్యూల్ ఖాతాలు, ఆన్లైన్ పెట్టుబడి మోసాలు, డిజిటల్ అరెస్టు వంటి సైబర్ నేరాలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. కొత్త క్రిమినల్ చట్టం ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ను దర్యాప్తులో కేంద్ర బిందువుగా చేసింది. బలమైన ఎలక్ట్రానిక్ సాక్ష్యాల సేకరణ, భద్రత నిర్వహణ ప్రతి పోలీస్ అధికారికి ప్రాథమిక నైపుణ్యంగా ఉండాలని డీజీపీ తెలిపారు. సైబర్ నేరాల సవాలును ఎదుర్కోవడానికి రాష్ట్రంలో 20 కొత్త సైబర్ క్రైమ్, ఆర్థిక పోలీస్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఆయా ఠాణాలకు సుమారు రూ. 15 కోట్ల విలువైన ఆధునిక హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్లను అందించారు. ఈ సాధనాల వినియోగానికి నాణ్యమైన శిక్షణ అవసరమన్నారు. ఎన్ఎఫ్ఎస్యూతో కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందం కేవలం శిక్షణకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. క్రైమ్ సీన్ మేనేజ్మెంట్, ఉన్నత విద్య, ఉమ్మడి పరిశోధన, ఫోరెన్సిక్ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, సాంకేతిక కన్సల్టెన్సీ వంటి అనేక రంగాలను కూడా ఇది కవర్ చేస్తుందని డీజీపీ తెలిపారు. కార్యక్రమంలో క్రైం శాఖ డీజీపీ వినయతోష్ మిశ్రా మాట్లాడుతూ ఎన్ఎఫ్ఎస్యూతో భాగస్వామ్యం కారణంగా పోలీస్ శాఖలోని అన్ని స్థాయిల ఉద్యోగులకు, అధికారులకు ఉన్నత నాణ్యత గల సాంకేతిక శిక్షణను అందించడం సాధ్యమవుతుందని అన్నారు. వచ్చే ఏడాది జనవరి నాటికి రాష్ట్రంలోని 34 పోలీస్ జిల్లాలు, క్రైమ్ శాఖలకు చెందిన మొత్తం 480 మంది అధికారులు, ఉద్యోగులకు 16 బ్యాచ్లలో శిక్షణ ఇవ్వనున్నట్లు డీజీపీ వినయతోష్ మిశ్రా తెలిపారు. ఈ శిక్షణ కార్యక్రమంలో ప్రతి బ్యాచ్లో 30 మంది పాల్గొంటారు. కానిస్టేబుల్ నుండి డీఎస్పీ వరకు ఉన్న అధికారులు ఈ శిక్షణలో భాగమవుతారని ఆయన తెలిపారు. 6 రోజుల పాటు జరిగే ఈ శిక్షణలో 5 రోజులు ఎన్ఎఫ్ఎస్యూ క్యాంపస్లో, ప్రయోగశాల ఆధారిత శిక్షణ, మరో రోజు సైబర్ కాంప్లెక్స్లో శిక్షణ ఇవ్వనున్నట్లు ఆయన తెలియజేశారు. మొదటి బ్యాచ్ను ఉద్దేశించి డీజీపీ మాట్లాడుతూ సర్టిఫికెట్లు సాధించడంతో ఈ శిక్షణ పరిమితం కారాదని, కచ్చితమైన డిజిటల్ సాక్ష్యాల సేకరణ, శాసీ్త్రయ దర్యాప్తు నిర్వహణ, న్యాయ స్థానాల్లో ఆమోదయోగ్యమైన సాక్ష్యాలను ప్రవేశ పెట్టడం వంటి నైపుణ్యాలను పొందడంలో కూడా ఉందని అన్నారు. శిక్షణ తర్వాత తమతమ జిల్లాలకు తిరిగి వెళ్లి, ఈ జ్ఞానాన్ని తమ సహోద్యోగులతో పంచుకోవాలని డీజీపీ శిక్షణార్థులను కోరారు. ఎస్ఎఫ్ఎల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సంతోష్ బాలా, ఎన్ఎఫ్ఎస్యూ క్యాంపస్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ పూర్వి పోఖారియాల్, ఇనస్పెక్టర్ జనరల్ (క్రైమ్) డాక్టర్ సార్థక్ షడంగి, ఎన్ఎఫ్ఎస్యూ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ విశ్వకల్యాణ్ డాష్ మంగళ వారం జరిగిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
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తప్తపాణిలో రాష్ట్రపతి పూజలుజూనియర్లపై సీనియర్ల దాడి రివల్కోన హైస్కూల్లో జూనియర్లపై సీనియర్లు దాడి చేశారు. ఇది సంచలనం రేకెత్తించింది. –8లోuశ్రీమందిరం ఆదాయం లెక్కింపు భువనేశ్వర్: పూరీ జగన్నాథాలయం హుండీలో భక్తులు కానుకల రూపంలో సమర్పించిన ఆదాయాన్ని పాలకవర్గం మంగళవారం లెక్కించారు. ఇందులో నగదు రూ.3,83,480లు, బంగారం 680 మిల్లీగ్రాములు, వెండి 51 గ్రాములు వచ్చాయని అధికారులు తెలిపారు. బుధవారం శ్రీ 5 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026పర్లాకిమిడి: రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము గంజాం జిల్లాలో రెండురోజుల పర్యటనకు మంగళవారం విచ్చేశారు. రాష్ట్రపతి ఉదయం 11.10 గంటలకు బరంపురం రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకోగా గవర్నర్ డాక్టర్ హరిబాబు కంభంపాటి, ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చరణ్ మఝి ఘనస్వాగతం పలికారు. వారితో పాటు రాష్ట్ర ఉక్కు, రవాణా శాఖ మంత్రి బిభూతీ భూషణ్ జెన్నా, రాష్ట్ర మత్స్య, పశుసంవర్ధక శాఖ మంత్రి గోకులానంద మల్లిక్, ఎంపీ ప్రదీప్ కుమార్ పాణిగ్రాహి, బరంపురం ఎమ్మెల్యే కె.అనిల్కుమార్, దక్షిణ మండళం ఆర్డీసీ సంగ్రాంకేసరి మహాపాత్రో, సదరన్ రేంజ్ ఐ.జీ (పోలీసు) నితిశేఖర్, గంజాం కలెక్టర్ వి.కార్తివాసన్, బరంపురం ఎస్పీ డాక్టర్ శరవణ వివేక్ తదితర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. పులి వేషం, గిరిజన నృత్యాలు, సంకీర్తనలు, జానపద నృత్యాలతో రాష్ట్రపతికి స్వాగతం పలికారు. అనంతరం రాష్ట్రపతి ద్రౌపతి ముర్ము గంజాం, గజపతి జిల్లాలో సరిహద్దులో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతం తప్తపాణికి బయల్దేరారు. ప్రత్యేక పూజలు వేడినీటి బుడగలో ఉన్న మాకందునీ దేవి పీఠం ఒక పవిత్ర క్షేత్రం. శ్రావణమాసంలో ఈ క్షేత్రాన్ని సందర్శించిన తొలి భారత రాష్ట్రపతిగా ద్రౌపతి ముర్ము చరిత్రలో నిలిచి పోతారని ప్రధాన పూజారి ప్రశాంత్ కుమార్జానీ విలేకరులతో అన్నారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు ఆలయ ప్రధాన పూజారి ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. తప్తపాణిలో మాకందునీ దేవికి రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ప్రత్యేక పూజలు చేయించారు. ఆమె సమీపంలోని మహాదేవ ఆలయాన్ని కూడా సందర్శించి పవిత్ర హారతి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. తప్తపాణికి దారి పొడవునా వివిధ పాఠశాలల విద్యార్థులు, ప్రజలకు అభివాదం తెలుపడమే కాకుండా మీనాక్షినగర్ (బరంపురం) వద్ద చిన్నారులకు చాక్లెట్లు పంచిపెట్టి, సెల్ఫీలు దిగారు. రాష్ట్రపతికి ఎస్కార్టుగా ప్రత్యేక సెక్యూరిటీ, గవర్నరు పేషీ, ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, కలెక్టర్, ఎస్పీ ఇతర అధికారుల కార్లు తప్తపాణికి చేరుకున్నాయి.
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హోంగార్డుపై హత్యాయత్నం కేసులో ముగ్గురు అరెస్టుజయపురం: జయపురం సబ్డివిజన్ బొయిపరిగుడ పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలో హోంగార్డ్ ప్రసాద్ పూజారి పై జరిగిన హత్యా ప్రయత్నంలో ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు జయపురం సబ్డివిజన్ పోలీసు అధికారి(ఎస్డిసిఓ)కుమారి అర్చిత మిత్తల్ మీడియాకు తెలిపారు. జయపురం జయపురం సదర్ పోలీసుస్టేషన్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె హోంగార్డ్పై హత్యాయత్నాన్ని వివరించారు. పూర్వ శతృత్వం వల్లనే నిందితులు హత్య చేసేందుకు దారి కాచి దాడి చేసి హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నించినట్లు ఆమె వెల్లడించారు. డ్యూటీలో ఉన్న హోంగార్డ్ ప్రసాద్ పూజారి తన స్వగ్రామం గుమ్మకు వెళ్లి తిరిగి బొయిపరిగుడ వస్తున్న సమయంలో దుండగులు ముందుగా వేసుకున్న పథకం దాడి జరిపారని వెల్లడించారు. ఈ సంఘటనపై బొయిపరిగుడ పోలీసు స్టేషన్లో బాధితుడు ఫిర్యాదు చేయగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరిపేందుకు ఒక ప్రత్యేక పోలీసు టీమ్ను ఏర్పాటు చేశారని వెల్లడించారు. పోలీసులు దర్యాప్తులో సేకరించిన సాక్ష్యాలు, ఆధారాలు, వైజ్ఞానిక ప్రమాణాలు, ఇతర ఆధారాలతో పోలీసులు ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసినట్లు ఆమె తెలిపారు. అరెస్టు అయిన వారు బొయిపరిగుడ సమితి పూజారిగుడ గ్రామం అజయ హరిజన్, అజిత్ సాగరియ, మాధవ మఝి అని వెల్లడించారు. అరెస్టు చేసిన వారిని కోర్టులో హాజరు పరచినట్లు కుమారి మిత్తల్ వెల్లడించారు. బొయిపరిగుడ పోలీసులు దర్యాప్తును కొనసాగిస్తున్నారని వెల్లడించారు.
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బ్యాంక్కు తాళాలుకొరాపుట్: సకాలంలో వడ్డీలు కట్టకపోతే ఖాతాదారుల భవనాలకు బ్యాంక్లు తాళాలు వేయడం మనం చూస్తుంటాం. కానీ ఇక్కడ బ్యాంక్కే భవన యజమాని తాళాలు వేసిన ఘటన జరిగింది. మంగళవారం నబరంగ్పూర్ జిల్లా ఉమ్మర్కోట్ పట్టణంలో డీఎన్కే కాలనీ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కార్యాలయానికి తాళాలు పడ్డాయి. ఈ బ్యాంక్కి సుధీర్ చౌదరి తండ్రి భవనాన్ని అద్దెకి ఇచ్చారు. తర్వాత సుధీర్ తండ్రి చనిపోయారు. అద్దె అగ్రిమెంట్ కూడా ముగిసిపోయింది. సుధీర్ తన అగ్రిమెంట్ ని పునరుద్ధరించాలని బ్యాంక్ను కోరారు. వారి నుంచి స్పందన లేకపోవడంతో లీగల్ నోటీస్ పంపించినా ఫలితం లేకపోయింది. గత 6 నెలలుగా అద్దె చెల్లించక పోవడం తో యజమాని విసిగి బ్యాంక్కి తాళాలు వేసి ధర్నాకి దిగారు. ఖాతాదారులు బ్యాంక్ వద్దకు వచ్చి వెనుదిరుగుతున్నారు. సీఎంఓ ఫైళ్ల గల్లంతుపై విచారణ భువనేశ్వర్: ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం (సీఎంఓ) నుంచి నాయుడు కమిషన్ నివేదిక అదృశ్యంపై ఒడిశా క్రైమ్ బ్రాంచ్ తన దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో సాంకేతిక దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, ఆధారాలు లభించిన కొద్దీ మరికొంత మందిని ప్రశ్నించే అవకాశం ఉందని క్రైం శాఖ తెలిపింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి క్రైమ్ బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ జనరల్ (డీజీ) వినయ్తోష్ మిశ్రా మాట్లాడుతూ గల్లంతైన ఫైల్కు సంబంధించిన పరిస్థితులను వెలికితీసేందుకు సాంకేతిక, శాసీ్త్రయ పద్ధతులను ఉపయోగించి దర్యాప్తు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతున్న కొద్దీ రాబోయే రోజుల్లో మరికొంత మందిని ప్రశ్నించే అవకాశం ఉందని డీజీ తెలిపారు. ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్నట్లు తేలిన వారెవరైనా దర్యాప్తుకు సహకరించి దర్యాప్తు సంస్థ జారీ చేసిన అధికారిక నోటీసులకు స్పందించాల్సి ఉంటుందని అన్నారు. దర్యాప్తు ఇంకా కీలక దశలోనే ఉంది. దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు ఎలాంటి నిర్ధారణలకు రాకూడదు. వివరణాత్మక దర్యాప్తు క్రమంలో సేకరించిన అన్ని సాక్ష్యాలు, వాంగ్మూలాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే ఫైలు అదృశ్యం వెనుక ఉన్న నిజం వెలుగులోకి వస్తుందన్నారు. నోటీసులు అందుకున్న వారు విచారణ నుంచి తప్పించుకోలేరని క్రైం శాఖ హెచ్చరించింది. దర్యాప్తు అవసరాలను బట్టి వివిధ వ్యక్తులకు దశల వారీగా నోటీసులు జారీ చేస్తామని అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం దర్యాప్తు ప్రారంభ దశలో ఉంది. హోం శాఖ నుంచి మొదలుకొని ప్రధాన కార్యదర్శి కార్యాలయం మీదుగా ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం వరకు ఫైలు కదలికతో సమగ్ర ప్రక్రియను దర్యాప్తు బృందం అధ్యయనం చేసింది. గల్లంతు అయిన ఫైలు వివిధ ప్రక్రియలు మరియు దానిని ఎలా నిర్వహిస్తున్నారనే దానిపై దర్యాప్తు బృందం ఆ మూడు శాఖల కార్యాలయాలకు లేఖలు రాసింది. దర్యాప్తుకు సహాయపడటానికి ఒక నోడల్ అధికారిని నియమించాలని ఈ లేఖలో కోరినట్లు క్రైమ్ శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ అన్నారు. రాణిపేటలో తిరంగ పతాక యాత్ర పర్లాకిమిడి: కాశీనగర్ బ్లాక్ కె.సీతాపురం పంచాయతీ రాణిపేట గ్రామంలో మంగళవారం బీజేపీ మండల సమావేశం, తిరంగా పతాక యాత్రను జిల్లా సాధారణ కార్యదర్శి జగన్నాథ మహాపాత్రో ఆధ్యక్షతన జరిగింది. ఈ మండల సమావేశంలో రాష్ట్ర బీజేపీ ఉపాధ్యక్షుడు కోడూరు నారాయణరావు పాల్గొని మాట్లాడారు. సర్ ఓటరు జాబితా బూత్ లెవల్లో తప్పులుంటే సరిదిద్ది ఓటర్లు జాబితా నుంచి మాయమవ్వకుండా చూడాలన్నారు. వచ్చే పంచాయతీ ఎన్నికల కోసం ఇప్పటినుంచే పార్టీ కార్యకర్తలు కష్టపడి పని చేయాలన్నారు. అనంతరం రాణిపేట గ్రామం నుంచిగుమ్మ రోడ్డు వరకు తిరంగ పతాకంతో పాదయాత్ర చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ సమితి చైర్మన్ ఛిత్రి సింహాద్రి, నృసింహా చరణ్ పట్నాయక్, జెడ్పీటీసీ సభ్యురాలు (కాశీనగర్) రోక్కం రాజ్యలక్ష్మి, బాబూరావు, మండలాధ్యక్షుడు కె.జీవన్, యువజన నేత పిన్నింటి కిరణ్, దివాకర్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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గ్రామాల అభివృద్ధికి సహకరిస్తాంరాయగడ: గ్రామాభివృద్ధికి తమవంతు సహకరిస్తామని ఆదివాసీ యువశక్తి సంఘం (ఆయూస్) ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. సదరు సమితి పరిధిలోని బాయిసింగ్ గ్రామంలో ఆదివాసీ గ్రామ సదస్సును మంగళవారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు యువకులతో ఆయూస్ గ్రామ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామంలోని ఏడు ప్రధాన సమస్యలపై చర్చించి వాటి పరిష్కారానికి దశలవారీగా చర్యలు చేపడతామని సంఘం ప్రతినిధులు తెలిపారు. సదస్సుకు సంఘం వ్యవస్థాపకుడు, సామాజిక కార్యకర్త విజయ కుమార్ మెలక అధ్యక్షతన వహించగా, సహ వ్యవస్థాపకుడు కామేశ్వర్ బిడిక సహకరించారు. గ్రామానికి చెందిన యోహన్ తాడింగి, రంగపాలక్, గురునాఽథ్ తాడింగి, నరి తాడింగి, మణికంఠ తాడింగి, లొకేష్ తాడింగి, విక్రమ్ తాడింగి, గిరపా తాడింగి, లదా సిరిక, జామ తాడింగి స్వఛ్చందంగా ఆయూస్ గ్రామ కమిటీలొ సభ్యత్వం స్వీకరించారు. నూతన సభ్యులకు సంఘం లక్ష్యాలు, విధివిధానాలు, బాధ్యతలపై త్వరంలో శిక్షణ ఇవ్వనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. అనంతరం సంఘం వ్యవస్థాపకుడు విజయ కుమార్ మెలక ఆధ్వర్యంలో సభ్యులు గొప్యతను కాపాడుతూ సంఘం ఆదర్శాలను పాటిస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఆదివాసీ యువశక్తి (ఆయూస్ ) 2026 మే ఒకటో తేదీన ఆన్లైన్ వేదికగా ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర కార్యవర్గంలో 30 మంది జీవితకాల సభ్యులుగా ఉన్నారని, ఒడిశా వ్యాప్తంగా లక్షమంది సభ్యులను చేర్చుకోవడమే లక్ష్యంగా సంఘం పనిచేస్తుందని వెల్లడించారు. ఆదివాసీ భాషలు, సాహిత్యం, సంస్కృతి, అలాగే సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ హక్కుల పరిరక్షణ, అభివృద్ధి కోసం కృషి చేయడం సంఘం ప్రధాన ఉద్యేశమని ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. గ్రామం నుంచి ఐక్యత–ఐక్యతతో అభివృద్ధి అనే నినాదంతో గ్రామస్థాయి నుంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలోని 10 జిల్లాలకు జిల్లా సమన్వయకర్తలు ఎంపిక చేసిన ఆయూస్, దశల వారీగా రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో తమ కార్యకలాపాలు విస్తరించేందుకు విశేషంగా కృషి చేస్తుందని వివరించారు. ఆదివాసీ యువశక్తి సంఘం ప్రతినిధులు
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సెంచూరియన్లో ‘తేజాస్’పర్లాకిమిడి: ఒడిశా స్టార్టప్స్ను ప్రారంభించడానికి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్న అనువైన రాష్ట్రంగా ఉందని ఎమ్మెల్యే రూపేష్ పాణిగ్రాహి అన్నారు. ఆయన ఆర్.సీతాపురంలో సెంచూరియన్ వర్సిటీలో తేజాస్ (ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ జర్నీ ఎక్రాస్ స్టేట్స్ మరియు జిల్లాలు)ను కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యఅతిథిగా విచ్చేసి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీపీఐఐటీ సీఈఓ స్మృతి రంజన్ప్రధాన్, మోహన ఎమ్మెల్యే దాశరథి గోమాంగో, కలెక్టర్ అక్షయ సునీల్ అగర్వాల్, జిల్లా పరిషత్తు అధ్యక్షులు గవర తిరుపతి రావు, పురపాలక శాఖ చైర్మన్ నిర్మలా శెఠి, సెంచూరియన్ వర్సిటీ ప్రోవీసీ అజయ్కుమార్ నాయక్, రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ అనిత పాత్రో, డైరెక్టర్ దుర్గాప్రసాద్ పాడి తదితరులు పాల్గొన్నారు. యువ పారిశ్రామిక వేత్తలు గురించి రూపేష్ పాణిగ్రాహి మాట్లాడుతూ, యువత ఆత్మనిర్భర్ భారత్ సాధనకు మూలాధారం తేజాస్ అని అన్నారు. యువత ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ఆశించకుండా ప్రతి ఒక్కరూ మెంటర్షిప్, దక్షత, మార్కెటింగ్ లింక్, ప్రభుత్వ సబ్సిడీల వినియోగించుకుని కొత్త స్టార్టప్లు ప్రారంభించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వం నిరుద్యోగ యువతీ యువకుల కోసం బ్యాంకు రుణాలు అందిస్తుందని, ప్రతి చదువుకున్న విద్యార్థి పరిశ్రమలు, స్టార్టప్స్ ప్రారంభించడానికి ముందుకు రావాలని కోరారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే రూపేష్ పాణిగ్రాహి, సీఈఓ స్మృతిరంజన్ ప్రధాన్కు జ్ఞాపికతో విశ్వవిద్యాలయం వైస్ చాన్స్లర్ అజయ్కుమార్ నాయక్ సత్కరించారు.
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పాతపట్నంలో ఆధ్యాత్మిక శోభపాతపట్నం: ఉత్కళాంధ్రుల ఆరాధ్య దైవమైన పాతపట్నం నీలమణిదుర్గ అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించేందుకు మహిళలు భారీగా తరలిరావడంతో నగరంలో మంగళవారం ఆధ్యాత్మిక శోభ నెలకొంది. పలు వీధుల్లో ఆషాఢమాస ఆవేటి వారాల పండగను భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. నగర వాసులు తమ ఇళ్ల నుంచి బయల్దేరి ఘటాలను తీసుకుని ఊరేగింపుగా నీలమణి దుర్గ అమ్మవారి ఆలయం వరకు మేళతాళాలు, డప్పు వాయిద్యాలతో వెళ్లారు. మహిళలు అమ్మవారికి ముర్రాటాలు సమర్పించి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ప్రతి సంవత్సరం అషాఢ మాసం మొదటి పౌర్ణమి తర్వాత తొలి మంగళవారం ఆవేటి పండుగ నిర్వహించడం ఆనవాయితీ అని ఈవో టి.వాసుదేవరావు, ఆలయ చైర్మన్ అక్కందర సన్యాసిరావులు తెలిపారు. ఎటుంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా సీఐ కిల్లి వెంకటరావు పర్యవేక్షణలో పోలీసు సిబ్బంది బందోబస్తు నిర్వహించారు.
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జూనియర్లపై సీనియర్ల దాడి● క్రికెట్ మ్యాచ్లో వివాదం ● విద్యార్థుల మధ్య కొట్లాటకు దారితీసిన వైనం రాయగడ: జిల్లాలోని కొలనార సమితి పరిధిలో గల రివల్కొన ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల వసతి గృహంలో జూనియర్ విద్యార్థులపై సీనియర్ విద్యార్థులు అత్యంత దారుణంగా దాడి చేసిన ఘటన కలకలం రేపింది. క్రికెట్ మ్యాచ్ సందర్భంగా తలెత్తిన వివాదం నేపథ్యంలో తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థులను పదో తరగతి విద్యార్థులు కొబ్బరి మట్టలు, కర్రలతో కొట్టినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించి వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ కావడంతొ పోలీసులు ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం.. ఈ నెల 1వ తేదీన జరిగిన క్రికెట్ మ్యాచ్ అనంతరం సీనియర్, జూనియర్ విద్యార్థుల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. దీనిపై జూనియర్ విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో సీనియర్లను ఉపాధ్యాయులు మందలించారు. దీంతో ఆగ్రహించిన పదో తరగతి విద్యార్థుల్లో కొందరు ఆదివారం రాత్రి తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థులను హాస్టల్పై అంతస్తులోని గదికి ఒకొక్కరిని పిలిచి అసభ్య పదజాలాలతో దూషిస్తూ కర్రలతో దాడి చేసినట్లు వీడియోలో కనిపించింది. భయంతో బాధిత విద్యార్థులు ఈ విషయాన్ని పాఠశాల నిర్వాహకులకు చెప్పకుండా దాచిపెట్టారు. ఓ విద్యార్థి ఫోన్లో ఈ ఘటనకు సంబంధించి తీసిన వీడియోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేశాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి వీడియో వైరల్ కావడంతో మంగళవారం వెలుగుచూసింది. పాఠశాల హెచ్ఎం ప్రతాప్ చంద్ర సావుంత చందిలి పొలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేశారు. ప్రధాన నిందితుడిగా గోపినాథ్ అనే మారుపేరుతో పేర్కొన్న విద్యార్థితోపాటు మరి కొందరిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు సమాచారం. హోస్టల్ సహాయ ప్రధానోపాధ్యాయుడు డంబురుధర్ త్రిపాఠి ఈ విషయమై మాట్లాడుతూ.. ఈ ఘటనకు బాధ్యులైన విద్యార్థులపై శాఖపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని, వారిని పాఠశాల నుంచి బహిష్కరించే ప్రక్రియ ప్రారంభించామని తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న కొలనార సమితి వెల్ఫేర్ ఎక్స్టన్స్ అధికారి దేవాశీస్ ముండా పాఠశాలను సందర్శించి విచారణ చేపట్టారు. జిల్లా సంక్షేమ శాఖ అధికారి ఆసీమా రావ్ కూడా విచారణకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అనంతరం ఈ ఘటనకు సంబంధించి వాస్తవాలను కలెక్టర్కు నివేదించనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ఘటనతో హోస్టల్ విద్యార్థుల్లో భయాందోళన నెలకొంది. ఘటన సమయంలో హాస్టల్ భద్రత ఏర్పాట్లు ఎలా ఉన్నాయనే అంశంతో పాటు వార్డెన్, రాత్రి గస్తీ నిర్లక్ష్యం జరిగిందా అన్న కోణంలో కూడా విచారణ కొనసాగుతున్నట్లు తెలిసింది. ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తా.. ఈ ఘటనపై రాయగడ ఎమ్మెల్యే అప్పల స్వామి కడ్రక స్పందించారు. ఆదివాసీ సంక్షేమ శాఖ కమిటీ సమావేశంలో ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తానన్నారు. భవిష్యత్లో ఇటువంటి తరహా ఘటనలు ప్రభుత్వ సంక్షేమ శాఖ హాస్టళ్లల్లో జరగకుండా తగిన చర్యలు చేపట్టేలా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్తానన్నారు.
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జగద్గురు కృపాలు విశ్వవిద్యాలయం ప్రారంభంభువనేశ్వర్: భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము సోమవారం కటక్లో జగద్గురు కృపాలు విశ్వవిద్యాలయం ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆ సంస్థ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు స్వామి ముకుందానంద, రాష్ట్ర గవర్నర్ డాక్టరు హరిబాబు కంభంపాటి, ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చరణ్ మాఝీ, రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా శాఖ మంత్రి సూర్య వంశీ సూరజ్, ఇతర ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రసంగిస్తూ దేశంలో విశ్వ విద్యాలయాలు యువత తమ ప్రతిభను అభివృద్ధి చేసుకోవడంతో తమ కలలు, ఆకాంక్షలను సాకారం చేసుకోగలిగే వాతావరణాన్ని కల్పించాలని అన్నారు. విలువలతో కూడిన భవిష్యత్ నాయకులను తయారు చేయడంలో జగద్గురు కృపాలు విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు చర్యగా రాష్ట్ర గవర్నరు డాక్టరు హరి బాబు కంభంపాటి తెలిపారు. జగద్గురు కృపాలు విశ్వవిద్యాలయం ప్రారంభోత్సవం ఉన్నత విద్య, పరిశోధన, నైతిక నడవడిక నిర్మాణంలో ఒక ప్రపంచ స్థాయి విద్యా కేంద్రంగా రాష్ట్రానికి వన్నె తెచ్చే ఒక కొత్త ప్రయాణం అని ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చరణ్ మాఝి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. జగద్గురు కృపాలు విశ్వవిద్యాలయం విశిష్టత జగద్గురు కృపాలు మహారాజ్ ఆధునిక యుగానికి చెందిన ఒక మార్గదర్శక సాధువు. ఆయన భారత దేశపు వేద జ్ఞానాన్ని, ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని, ప్రేమ, భక్తి సందేశాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వ్యాప్తి చేశారు. ఆయన యొక్క అపారమైన పాండిత్యం, మానవతావాద తత్వం మరియు నిస్వార్థ సేవాభావం ప్రేరణతో ప్రతి పౌరునికి సామాజిక బాధ్యతతో పాటు ఆధ్యాత్మికతను ఈ సంస్థ బోధిస్తుంది.
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మోక్షకు ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా 2026 పురస్కారంభువనేశ్వర్: గ్రీన్ ఉద్యోగ్, పర్యావరణ పరిరక్షణ రంగాలలో అసాధారణ కృషికి గాను ఒడిశాకు చెందిన 13 ఏళ్ల వాతావరణ కార్యకర్త మోక్ష ధరణి పాణిగ్రాహికి ప్రతిష్టాత్మక ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా 2026 పురస్కారం లభించింది. ఆమె ఈ పురస్కారాన్ని ‘గ్రీన్ స్టార్టప్’ విభాగంలో అందుకున్నారు. కేంద్ర ఎంఎస్ఎంఈ మంత్రి జీతన్ రామ్ మాంఝీ, ఇతర కేంద్ర మంత్రులు, ఎంపీలు, సీషెల్స్ హైకమిషనర్ సమక్షంలో న్యూఢిల్లీలో జరిగిన ’ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్షిప్ సమ్మిట్ 2026’ సందర్భంగా మోక్షకు ఈ పురస్కారాన్ని అందజేశారు. ప్రతిష్టాత్మక పురస్కార గ్రహీత మోక్ష ధరణి పాణిగ్రాహి గజపతి జిల్లా, పర్లాఖిముండి ఎమ్మెల్యే రూపేష్ కుమార్ పాణిగ్రాహి, హైటెక్ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్ డైరెక్టర్, ట్రస్టీ మధుస్మిత త్రిపాఠి దంపతుల పెద్ద కుమార్తె. మోక్ష 2018లో తన గ్రామంలో ఒక వాతావరణ ఉద్యమంతో తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. ఆమె చిన్నప్పటి నుంచే వాతావరణం, పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం నిరంతరం గళం విప్పుతోంది. ప్రస్తుతం ఆమె దేశ వ్యాప్తంగా పర్యావరణ అవగాహన కల్పిస్తూ ‘ఎర్త్ ఎగైన్ మూవ్మెంట్’, ‘ది చైల్డ్ మూవ్మెంట్’, ‘సీటీబీటీ యూత్ గ్రూప్’లలో సభ్యురాలిగా చురుకై న పాత్ర పోషిస్తోంది. ఆమె కేవలం అవగాహన కల్పించడమే కాకుండా గొప్ప మార్పు తీసుకురావడానికి క్షేత్ర స్థాయిలో విశేషంగా కృషి చేస్తుంది. హై టెక్ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్ను తూర్పు భారత దేశంలోనే మొట్టమొదటి సౌరశక్తితో నడిచే ఆస్పత్రిగా తీర్చిదిద్దడంలో ఆమె నాయకత్వం కీలక పాత్ర పోషించింది. విస్తృతమైన వృక్షారోపణ, వ్యర్థాల పునర్వినియోగం, పునరుత్పాదక ఇంధన వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడంలో ఆమె ముఖ్య పాత్ర పోషించింది. మోక్షకు లభించిన ఈ జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు ఒడిశా రాష్ట్రం మొత్తానికి గర్వకారణం అవుతుంది. ఇది ఆరోగ్యకరమైన, పచ్చని, సుస్థిరమైన భవిష్యత్తును నిర్మించే దిశగా యువతకు ఖచ్చితంగా స్ఫూర్తినిస్తుంది అని హై టెక్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపక చైర్మన్ డాక్టర్ తిరుపతి పాణిగ్రాహి, మేనేజింగ్ ట్రస్టీ సురేష్ పాణిగ్రాహి, డైరెక్టర్ డాక్టర్ రాకేష్ పాణిగ్రాహి అన్నారు. హై టెక్ బృందం అభినందన జాతీయ పురస్కారం అందుకున్న వాతావరణ కార్యకర్త మోక్ష ధరణి పాణిగ్రాహికి హై టెక్ గ్రూపు అధికారులు, సిబ్బంది ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. మోక్ష ప్రకృతి, పర్యావరణ పరిరక్షణ రంగంలో మరిన్ని అద్భుత విజయాలు సాధించాలని వారంతా శుభాకంక్షలు తెలిపారు.
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పాముకాటుతో మహిళా రైతు మృతిరణస్థలం: లావేరు మండలంలోని రాయిలింగారిపేట గ్రామానికి చెందిన గొర్లె భవాని(45) గత నెల 31వ తేదీన వ్యవసాయ పనులకు పొలానికి వెళ్లగా పాటుకాటు వేసింది. దీంతో ఆమెను చికిత్స కోసం రణస్థలం సీహెచ్సీకి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం ఉదయం ఆమె మృతి చెందింది. ఈమెకు భర్త భానోజీరావు, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. లావేరు ఎస్ఐ వి.సందీప్ కుమార్ కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. కిడ్నీ వ్యాధితో మహిళ మృతి నందిగాం: మండలంలోని దిమ్మిడిజోలకు చెందిన కొల్లి భాగ్యవతి(40) కిడ్నీ వ్యాధితో మృతి చెందింది. మృతురాలి బంధువులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. భాగ్యవతి గత కొన్నేళ్లుగా కిడ్నీ వ్యాధితో బాధపడుతోంది. ఆరేళ్ల క్రితం ఆమె తల్లి అనసూయమ్మ ఒక కిడ్నీని కుమార్తె భాగ్యవతికి ఇవ్వడంతో కిడ్నీ మార్పిడి చేశారు. భాగ్యవతి భర్త సాంబమూర్తి రాజమహేంద్రవరంలో ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్నారు. భాగ్యవతి తన ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తెతో కలిసి టెక్కలిలోని సాయిచంద్రనగర్లో నివాసం ఉంటున్నారు. మంగళవారం ఆమె తీవ్ర ఆయాసంతో అస్వస్థతకు గురి కావడంతో బంధువులు టెక్కలి జిల్లా కేంద్ర ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ఆమె మృతి చెందారు. పంద్రాగస్టు వేడుకలకు పక్కా ఏర్పాట్లు శ్రీకాకుళం పాతబస్టాండ్: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవానికి పక్కాగా ఏర్పాట్లు చేయాలని జాయింట్ కలెక్టర్ ఫర్మాన్ అహ్మద్ ఖాన్ ఆదేశించారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ ఏర్పాట్లపై కలెక్టర్ కార్యాలయ సమావేశ మందిరంలో ఆయన జిల్లా అధికారులతో మంగళవారం సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆయా శాఖలు ప్రభుత్వ పథకాల పై శకటాలు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ సందేశం తయారు చేయాలని జిల్లా సమాచార పౌర సంబంధాల అధికారి చెన్నకేశవరావును ఆదేశించారు. వేదిక ఏర్పాట్లు ఆర్అండ్బీ ఎస్ఈ చూడాలన్నారు. ఉద్యోగంలో ఉత్తమ ప్రతిభ చూపిన ఉద్యోగులకే సర్టిఫికెట్కు ప్రతిపాదించాలన్నారు. అక్రమంగా చెరువు గట్టుపై రహదారి నిర్మాణం..? ఆమదాలవలస: శ్రీకాకుళం రూరల్ మండలం, ఆమదాలవలస మున్సిపాలిటీ నాదానపురం గ్రామ సమీపంలోని చిట్టివాని చెరువు గట్టుపై ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా రహదారి నిర్మాణ పనులు ఆ గ్రామానికి చెందిన ఒక టీడీపీ కార్యకర్త చేపడుతున్నారని గ్రామానికి చెందిన కొంతమంది ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ విషయంపై ఇటీవల చింతాడ గ్రామానికి చెందిన రైతులు కలెక్టర్ గ్రీవెన్స్లో వినతిపత్రం ఇచ్చారు. చెరువు వెనుక భాగంలో సుమారు 12 ఎకరాల భూమి ఉండడంతో ఆ భూములను రియల్ ఎస్టేట్గా మార్చుకోవడం కోసం అక్రమంగా రోడ్డు నిర్మాణం చేపడుతున్నట్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే అతనికి శ్రీకాకుళం, ఆమదాలవలస ఎమ్మెల్యేల అండదండలు ఉన్నాయని చెబుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందువలన ఇప్పటికై నా అధికారులు స్పందించి దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు. టిడ్కో కాలనీలో రెచ్చిపోతున్న బైక్ రైడర్లు శ్రీకాకుళం రూరల్: మండల పరిధిలోని పాత్రునివలస టిడ్కో కాలనీలో పలువురు బైక్ రైడర్లు రెచ్చిపోతున్నారని అదే కాలనీకి చెందిన పలువురు మంగళవారం రాత్రి రూరల్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇటీవల కాలంలో రోడ్లపై బైక్ రైడర్లు పందెలు వేసుకుంటూ ద్విచక్ర వాహనాలతో నానా హంగామా చేస్తున్నారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. రెండు రోజుల క్రితం చిన్నారులకు బైక్లతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని పోలీసులకు వివరించారు. ఇదే విషయాన్ని బైక్ రైడర్లను ప్రశ్నించగా బూతులు తిడుతూ వాగ్వాదానికి దిగారని తెలిపారు. దీంతో రూరల్ పోలీసులు బైక్ రైడర్లను స్టేషన్కు పిలిపించి నలుగురిపై బైండోవర్ కేసుల నమోదు చేశారు.
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గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఆకస్మిక మృతికొరాపుట్: ఆంధ్రా–ఒడిశా సరిహద్దులో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఆకస్మికంగా మృతి చెందారు. కొరాపుట్ జిల్లా నందపూర్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో కుమార గంధాన గ్రామ పంచాయతీలో కిరండోల్–కొత్తవలస రైల్వే లైన్లో పలిబా రైల్వేస్టేషన్ వెలుపల గుర్తు తెలియని వ్యక్తి (60) చనిపోయారు. మూడు రోజులుగా రైల్వే స్టేషన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తూ రాత్రి పూట రైల్వేస్టేషన్లో నిద్రిస్తున్నాడు. స్టేషన్ బయట సంచరిస్తున్నప్పుడు ఒక్కసారిగా రక్తం కక్కుకుంటూ కుప్పకూలిపోయాడు. ఇది చూసిన స్థానికులు 108 కి ఫోన్ చేయగా అంబులైన్స్లో నందపూర్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పరిక్షీంచిన వైద్యులు అప్పటికే మృతి చెందినట్టు నిర్ధారించారు. మృతదేహాన్ని కొరాపుట్ జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ సాహిద్ లక్ష్మణ్ నాయక్ వైద్య కళాశాలకి తరలించారు. నందపూర్ పోలీసులు కేసు నమెదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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రాష్ట్రపతి ముర్ముకు ఆడపడుచు సత్కారంభువనేశ్వర్: భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము 3 రోజుల రాష్ట్ర పర్యటనలో భాగంగా మంగళవారం లోక్ భవన్ నుంచి బరంపురానికి బయలుదేరారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ డాక్టర్ హరిబాబు కంభంపాటి, జయశ్రీ కంభంపాటి దంపతులు రాష్ట్రపతిని ఆడపడుచు లాంఛనాలతో సాదరంగా సత్కరించారు. జీఐ ట్యాగ్ పొందిన సంబల్పురి సంప్రదాయ చేనేత చీర, ప్రసిద్ధ పిప్పిలి ఆప్లిక్ ఉత్తరీయం, ఆకట్టుకునే కటక్ సిల్వర్ ఫిలిగ్రీ గణేష్ ప్రతిమని కానుకగా సమర్పించి ఆత్మీయత పంచుకున్నారు. గవర్నర్ దంపతుల ఆత్మీయత పట్ల భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
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మత్తుతో జీవితాలు చిత్తుజయపురం: స్థానిక విక్రమదేవ్ విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యంలో యూనివర్సిటీ ఎల్–2 సభాగృహంలో ‘మత్తు లేని యువత, భారత్ అభివృద్ధి సంకల్ప అభిజాన్’ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రతిజ్ఞ చేశారు. విశ్వవిద్యాలయ కులపతి ప్రొఫెసర్ హృషికేష్ శనాపతి, సీపీజీసీ డాక్టర్ ప్రశాంత కుమార్ పాత్రో అతిథిలుగా హాజరయ్యారు. మత్తు లేని సమాజం, అభివృద్ధి చెందిన భారత్ నిర్మాణంలో యువత భూమికపై ప్రసంగించారు. కులపతి ప్రొఫెసర్ శనాపతి మాట్లాడుతూ.. యువత, విద్యార్థులు మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలన్నారు. డాక్టర్ ప్రశాంత్ కుమార్ పాత్రో మాట్లాడుతూ.. మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు పడితే జీవితాలు నాశనమవుతాయన్నారు. ఎన్సీసీ, ఎన్ఎస్ఎస్, వైఆర్సీ విద్యార్థులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఇద్దరు మృతిశ్రీకాకుళం రూరల్: మండల పరిధిలోని తండేవలసకు వెళ్లే రహదారిలో సోమవారం రాత్రి జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో కోన ఉషారాణి (44) అనే మహిళ మృతి చెందింది. రూరల్ ఎస్ఐ సురేష్ తెలిపిన వివరాల మేరకు.. ఆమదాలవలసలోని గుట్టిముడి గ్రామానికి చెందిన ఉషారాణి స్వీపర్గా ఒక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో పనిచేస్తోంది. సోమవారం రాత్రి డ్యూటీ అనంతరం రాత్రి 9 గంటల సమయంలో అదే గ్రామానికి చెందిన చింతాడ శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి ద్విచక్ర వాహనం మీదుగా వెళ్తుండుగా.. స్థానిక ఆర్టీవో కార్యాలయం పరిసర ప్రాంతంలో వాహనం అదుపు తప్పడంతో వెనుక కూర్చున్న ఉషారాణి పడిపోయింది. దీంతో ఆమె తలకు బలమైన గాయం కావడంతో వెంటనే శ్రీకాకుళం రిమ్స్ ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం సాయంత్రం ఆమె మృతి చెందిందని ఎస్ఐ తెలిపారు. మృతురాలి తల్లి గడ్డెమ్మ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు రూరల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఆగి ఉన్న ట్యాంకర్ను ఢీకొని... రణస్థలం: మండలంలో పైడిభీమవరం పంచాయతీలోని పారిశ్రామికవాడలో పాలవలస దగ్గర డాక్టర్ రెడ్డీస్ సెజ్ పరిశ్రమ గేటు సమీపంలో ఆగివున్న ట్యాంకర్ను ద్విచక్ర వాహనంతో ఇద్దరు వ్యక్తులు బలంగా ఢీకొన్నారు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం 1.20 గంటల సమయంలో ద్విచక్ర వాహనంతో వచ్చిన ఇద్దరు వ్యక్తులు అతివేగంగా ట్యాంకర్ను ఢీకొనడంతో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో వెనుకకూర్చున్న మండలంలోని వెంకటరావుపేట గ్రామానికి చెందిన బూర్లె రమణ(32) అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, డ్రైవింగ్ చేస్తున్న పతివాడపాలెం గ్రామానికి చెందిన పతివాడ రాంబాబుకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. దీంతో అతడిని శ్రీకాకుళం రిమ్స్కు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. రమణ మరణ వార్తతో వెంకటరావుపేట గ్రామంలో విషాదచాయలు అలుముకున్నాయి. ఘనటపై ఎస్ఐ వి.సత్యనారాయణ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
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‘కొత్త వ్యవస్థకై ’ ఆవిష్కరణజయపురం: జయపురం రచయిత, పాత్రికేయుడు సింహాద్రి శ్రీనివాసరావు రచించిన ‘కొత్త వ్యవస్థకై ’ కవితా సంకలనాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నంలో గల శ్రీశ్రీ కళావేదిక వారు ఘనంగా ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీశ్రీ కళావేదిక చైర్మన్ కత్తిమండ ప్రతాప్, శ్రీశ్రీ కళా వేదిక జాతీయ అధ్యక్షురాలు ఈశ్వరి భూషణ్, జాతీయ ప్రణాళిక అధికారి డాక్టర్ టి.పార్థసారధి, జాతీయ కో ఆర్డినేటర్ కె.శ్రీనివాస రావు, కార్యదర్శి, విశాఖపట్నం జిల్లా శ్రీశ్రీకళా వేదిక అధ్యక్షుడు రామ్జగన్నాథ్, రాష్ట్ర మహిళా అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ శైలా భవానీ పాల్గొని శ్రీనివాసరావు రచించిన ‘కొత్త వ్యవస్థకై ’ కవితా సంకలనాన్ని ఆవిష్కరించారు. శ్రీనివాసరావు ప్రతిభను కొనియాడారు. పాత్రికేయుడైన శ్రీనివాసరావు సమాజంలో వాస్తవ పరిస్థితులను పరిశీలించి, వాటిని ప్రజల హృదయాలకు ఆకట్టుకొనేలా కవితల రూపంలో పొందుపరచారని ప్రశంసించారు. ఈ కవితా సంకలనం నేటి సమాజ పరిస్థితులకు అద్దం పడుతూ.. ప్రజలను చైతన్య పరచేవిగా ఉన్నాయన్నారు. శ్రీనివాసరావు రచననలో సామాజిక స్పృహ, మానవీయ విలువలు, బాధ్యాయుతమైన ఆలోచనలు ప్రతిబింబిస్తున్నాయన్నారు. భవిష్యత్లో తెలుగు సాహిత్యంలో మరింత ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని ఆకాక్షించారు.
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పశువుల వాహనం సీజ్రాయగడ: జిల్లాలో అక్రమ కార్యకలాపాలను కట్టడి చేసేందుకు సబ్ కలెక్టర్ రమేష్ కుమార్ జెన్న మంగళవారం ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. జనతా గ్రామం సమీపంలో ఆరు పశువులను అక్రమంగా తరలిస్తున్న వాహనాన్ని అడ్డుకుని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. జనతా గ్రామం నుంచి తిరిగి వస్తున్న సమయంలో ఘాట్ రోడ్డు ప్రాంతంలో అనుమానస్పదంగా ఎరువుల లోడుతో వెళ్తున్నలారీని ఆపి తనిఖీ చేశారు. ప్రాథఽమిక పరిశీలన అనంతరం ఆ లారీని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న రెండు వాహనాలను తదుపరి చట్టపరమైన చర్యలు కోసం రాయగడ పోలీసులకు అప్పగించారు. అక్రమ రవాణా, ఇతర చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలపై ఇలాంటి ఆకస్మిక తనిఖీలు, దాడులు భవిష్యత్లో కూడా కొనసాగుతాయన్నారు. మండుతున్న ఎండలు పర్లాకిమిడి: గజపతి జిల్లాలో పర్లాకిమిడిలో గత వారం రోజులుగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. శ్రావణ మాసంలో ఇంతటి ఉక్కపోత ఎప్పుడూ చూడలేదని ప్రజలు అంటున్నారు. పర్లాకిమిడిలో పగటి ఉష్ణోగ్రతులు 36 డిగ్రీలు నమోదవుతున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. మంగళవారం సాయంత్రం కొద్దిపాటి వర్షం కురిసినా ఉక్కపోత తగ్గలేదు. ఎండలు పెరగడంతో కలెక్టరేట్ వద్ద నిర్మాణుష్యంగా కనిపించింది. వివాహితపై భర్త, కుటుంబ సభ్యుల దాడి మెళియాపుట్టి: మండలంలోని చాపర గ్రామానికి చెందిన వివాహిత తమిరి మాధవిపై తన భర్తతోపాటు కుటుంబ సభ్యులు దాడి చేసిన ఘటన మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. ఈ మేరకు మాధవి స్థానిక పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. హెచ్సీ ఢిల్లేశ్వరరావు కేసు నమోదు చేసి వివరాలు వెల్లడించారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల మేరకు.. చాపరకు చెందిన దారపు ధనుంజయరావు, తమిరి మాధవికి 2010లో వివాహమైంది. వీరికి ఇద్దరు మగ పిల్లలు. ఇటీవల ధనుంజయరావు ఆర్మీలో పదవీ విరమణ పొందాడు. పదవీ విరమణ పొందిన తర్వాత వచ్చిన సొమ్ము మొత్తం మాధవి భర్త ధనుంజయ.. అతని అన్న లక్ష్మీనారాయణకు అప్పజెప్పడంతో మాధవి ప్రశ్నించింది. దీంతో ఆమైపె తన భర్తతోపాటు అత్త మామలు, బావ లక్ష్మీనారాయణ దాడికి పాల్పడ్డారు. వివాహం అయిన తర్వాత ఎటువంటి కట్నం, భూమి తీసుకురాలేదు, నీకు ప్రశ్నించే హక్కులేదని నలుగురూ కలిసి దాడి చేశారని తెలిపారు. అదేవిధంగా వరకట్నం తీసుకురావాలి, లేదంటే విడాకులకు అంగీకరించాలని ఒత్తిడికి గురిచేసినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నట్లు తెలిపారు. దాడికి పాల్పడిన నలుగురిపై గృహహింస, వరకట్న వేధింపుల కేసు నమోదు చేశామని పోలీసులు తెలిపారు. నేడు జిల్లాస్థాయి పోటీలు అరసవల్లి: కేంద్ర ప్రభుత్వ పిలుపు మేరకు మై భారత్ కేంద్ర (ఎన్వైకే) ఆధ్వర్యంలో నషా ముక్త్ యువ ఫర్ వికసిత్ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా బుధవారం ఉదయం 9 గంటల నుంచి స్థానిక ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో జిల్లాస్థాయి పోటీలను నిర్వహిస్తున్నట్లుగా జిల్లా యూత్ ఆఫీసర్ ఎన్.కృష్ణ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలియజేశారు. ఆసక్తి కలిగిన విద్యార్థులు మై భారత్ పోర్టల్ తమ పేర్లను రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలని సూచించారు. వివిధ అంశాల్లో జిల్లా స్థాయిలో పోటీలను నిర్వహిస్తున్నామని వివరించారు.
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ఘనంగా వాణిజ్య దినోత్సవంజయపురం: స్థానిక విక్రమదేవ్ విశ్వవిద్యాలయంలో స్నాతకోత్తర వాణిజ్య విభాగం ఆధ్వర్యంలో వాణిజ్య దినోత్సవాన్ని మంగళవారం ఉత్సాహంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో కామర్స్ విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. స్నాతకోత్తర వాణిజ్య విభాగ అధికారి డాక్టర్ దేవ దత్త ఇండోరియ అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. వాణిజ్య విద్య ప్రాముఖ్యత, ఆవిష్కరణ, నైపుణ్యాభివృద్ధి, నైతిక వ్యాపారాల విలువలపై వివరించారు. వర్సిటీ వాణిజ్య విభాగ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ సచిన్ కుమార్ నాయక్ మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుతం వేగంగా మారుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆర్థిక రంగం స్థిరమైన వృద్ధి, పారిశ్రామికీకరణ, ఆర్థిక సమ్మిళతంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అన్నారు. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై అవగాహన కల్పించేందుకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు దోహదపడతాయన్నారు. విద్యార్థుల్లో వాణిజ్య విద్య ప్రాధాన్యత గుర్తించే అవకాశం, తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించటానికి, ఆలోచనలు పెంచుకోవటానికి, వ్యాపారం, ఆర్థిక శాస్త్రం, అకౌంటింగ్, మార్కెటింగ్, పన్నుల వ్యవస్థ, డిజిటల్ వాణిజ్య రంగంలోని కొత్త పోకడల గురించి తెలుసుకోవటానికి అవకాశాన్ని కల్పిస్తుందన్నారు. కార్యక్రమంలో వాణిజ్యం జాతీయ అభివృద్ధి, పారిశ్రామికీకరణ, ఆర్థికవృద్ధి మొదలగు వాటిపై విద్యార్థులతో చర్చించారు. ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న విద్యార్థులు వాణిజ్య అంశాలపై తమ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు. కార్యక్రమంలో అధ్యాపకులు సుశాంత కుమార్ సాహు, జి.మౌనిక, డాక్టర్ మర్శీ మౌసిమ టక్రీ, సొనాళీ భోయ్ పాల్గొన్నారు.
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పోలీసు క్రీడాకారులకు సత్కారంభువనేశ్వర్: ఇటీవల ముగిసిన జాతీయ స్థాయి క్రీడా పోటీలలో ఒడిశా పోలీసు క్రీడాకారులు వివిధ విభాగాల్లో విజేతలుగా రాణించారు. 12 మంది క్రీడాకారులు వివిధ అఖిల భారత స్థాయి పోటీలలో అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించి ఒడిశా పోలీసు విభాగం, రాష్ట్రానికి కీర్తిని సాధించారు. ఈ సందర్భంగా స్థానిక కమిషనరేట్ పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక సత్కార కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర పోలీసు డైరెక్టర్ జనరల్ యోగేష్ బహదూర్ ఖురానియా విజేత క్రీడాకారులను సత్కరించారు. ఈ ఏడాది జూలై 23 నుండి 30 వరకు హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలి ఇండోర్ స్టేడియంలో జరిగిన 11వ అఖిల భారత పోలీస్ జూడో క్లస్టర్ (2026–27), జూలై 08 నుంచి11 వరకు మహారాష్ట్రలోని పూణేలో జరిగిన 5వ సీనియర్ జాతీయ భారత తైక్వాండో పూమ్సే చాంపియన్ షిప్ 2026 పోటీలలో ఒడిశా పోలీసులకు చెందిన ఉషు, తైక్వాండో, కరాటే, పెంచక్ సిలాట్ జట్లుగా పాల్గొన్న క్రీడాకారులు వివిధ విభాగాలలో పతకాలను గెలుచుకున్నారు. వీరంందరినీ డీజీపీ అభినందించారు. వారి అసాధారణ ప్రతిభను, పట్టుదలను ప్రశంసించారు. క్రీడాకారుల విజయం ఒడిశా పోలీస్ దళానికి, యావత్ రాష్ట్రానికి కీర్తిని తెచ్చిపెట్టిందని డీజీపీ అన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఈ క్రీడాకారులు ఒడిశా పోలీసుల ప్రతిష్టను మరింత పెంచుతారని డీజీపీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా డీజీపీ రజత పతక విజేతకు రూ. 4,000, కాంస్య పతక విజేతకు రూ. 3,000 నగదు ప్రోత్సాహకాన్ని అందజేశారు. పతకాలు గెలుచుకున్న ప్రముఖ క్రీడాకారులు డబ్ల్యూసీ/27 శాస్వతి నాయక్ (టైక్వాండో): 11వ అఖిల భారత పోలీస్ జూడో క్లస్టర్లో రజత పతకం,5వ సీనియర్ నేషనల్ టైక్వాండోలో కాంస్య పతకం. సి/45 సత్యప్రకాష్ మహంతి (టైక్వాండో): 11వ అఖిల భారత పోలీస్ జూడో క్లస్టర్ మరియు 5వ సీనియర్ నేషనల్ టైక్వాండో రెండింటిలోనూ కాంస్య పతకం. కరాటే (11వ ఆల్ ఇండియా పోలీస్ జూడో క్లస్టర్): రజత పతకం విజేతలు: డబ్ల్యూసీ/968 బ్రతతి విశ్వప్రభా పతి (వ్యక్తిగత మహిళల విభాగం), సీ/136 రజనీ బిస్సి, సీ/159 డి. భగవాన్ రెడ్డి మరియు సీ/135 రితేష్ రే (వ్యక్తిగత పురుషుల విభాగం). కాంస్య పతకం (వ్యక్తిగతం) విజేతలు: ఏఎస్ఐ(ఎ) యోగేష్ బొరిహా, డబ్ల్యూసీ/968 బ్రతతి విశ్వప్రభాపతి కాంస్య పతకం టీమ్ విజేతలు: ●మహిళల టీమ్ : డబ్ల్యూసీ/968 బ్రతతి విశ్వప్రభ పతి, డబ్ల్యూసీ/397 అనుపమ స్వంయి, డబ్ల్యూసీ/168 మోనాలి సాహు, డబ్ల్యూసీ/389 సుష్మిని పలటాసింగ్. ●డబ్ల్యూసీ/397 అనుపమ స్వంయి, డబ్ల్యూసీ/395 సింధు తనయ ఖుంటియా మరియు డబ్ల్యూసీ/238 అనురాధ పాత్రో. ఒడిశా పోలీస్ క్రీడాదికారి నీలమాధవ్ స్వంయి అధ్యక్షతన జరిగిన జాతీయ స్థాయి క్రీడా పోటీల్లో పతక విజేతలుగా నిలిచిన పోలీసు సిబ్బంది సత్కార సభ కార్యక్రమానికి అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (శాంతిభద్రతలు) సంజయ్ కుమార్, కటక్, భువనేశ్వర్ జంట నగరాల పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ దేబ్దత్ సింగ్ హాజరై విజేత క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించారు.
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కాలువలో కొట్టుకుపోయి బాలుడి మృతిరాయగడ: కాలువో పడి బాలుడు మృతి చెందిన ఘటన జిల్లాలోని మునిగుడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి లిటిగుడ గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. మృతుడు అదే గ్రామానికి చెందిన దీనబంధు సియునా కొడుకు అలోక్ సియున (12)గా గుర్తించారు. స్థానికులు, పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. అలోక్ ఆదివారం సాయంత్రం స్నేహితులతో కలసి లిటిగుడ హరిశంకర్ వైవక్షేత్రం సమీపంలో కాలులోకి స్నానానికని దిగారు. స్నానం చేస్తుండగా నీటి ప్రవాహం ఎక్కువవ్వడంతో పట్టుతప్పి కొట్టుకుపోయాడు. ఈ విషయాన్ని తోటి స్నేహితులు గ్రామస్తులకు తెలియజేశారు. వెంటనే సమాచారాన్ని పోలీసులకు, అగ్నిమాపక సిబ్బందికి చేరవేశారు. దీంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. సోమవారం అలోక్ సియున మృతదేహం కాలులోని ఓ రాయి ఇరుకున కనిపించింది. మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇంటిలో దూరిన చిరుత పులి కొరాపుట్: ఒక ఇంటిలోకి దూరిన చిరుత పులి అనుమానాస్పద రీతిలో మృతి చెందింది. నబరంగ్పూర్ జిల్లా సరిహద్దులో సమీప చత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం దంతేరిలో ఈ విచిత్ర ఘటన జరిగింది. వేకువ జామున ఒక ఇంటిలోకి చిరుత పులి ప్రవేశించింది. అక్కడ ఉన్న ధరం నేతం, గాంధీ నేతం అనే వ్యక్తులపై దాడి చేసింది. బాధితుల అరుపులతో గ్రామస్తులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. భయపడిన పులి వేరే గదిలోనికి దూరింది. వెంటనే గ్రామస్తులు ఆ గదిని మూసి వేశారు. అటవీ శాఖ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. బాధితులను సమీప ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఇంతలో చేరుకున్న అటవీ సిబ్బంది పరిశీలించి చూడగా ఆ గదిలో చిరుత మరణించి పడి ఉంది. దీంతో కంగుతున్న సిబ్బంది పశుసంవర్ధక శాఖ సిబ్బందితో పరీక్షలు నిర్వహించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు ధ్రువీకరించారు. ఈ పులి ఎలా చనిపోయిందో అధికారులు అయెమయంలో పడ్డారు. మరో వైపు ఆస్పత్రిలో బాధితులు కూడా తీవ్ర గాయాలపాలవ్వడంతో మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉన్నారు. పులిని పోస్టు మార్టం నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పోస్టు మార్టం నివేదిక వస్తే గానీ పులి మరణంపై స్పష్టత రాదని అటవీ శాఖ అధికారులు ప్రకటించారు. రాయగడలో 83 వినతుల స్వీకరణ రాయగడ: జిల్లా కేంద్రంలోని డీఆర్డీఏ సమావేశం హాల్లొ సోమవారం జిల్లా కలెక్టర్ అశుతోష్ కులకర్ణి అధ్యక్షతన జరిగిన వినతుల స్వీకరణ కార్యక్రమానికి అనూహ్య స్పందన లభించింది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 83 వినతులను స్వీకరించారు. ఇందులో 17 ఫిర్యాదులను అక్కడిక్కకే పరిష్కరించారు. స్వీకరించిన వినతుల్లో 58 వ్యక్తిగతమైనవి, 17 సామూహిక ఫిర్యాదులను నమోదు చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా రెడ్ క్రాస్ నిధి నుంచి అవసరమైన ఎనిమిది మందికి 1.27 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేశారు. మిగిలిన ఫిర్యాదులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి పరిష్కరించాలని సంబంధిత శాఖ అధికారులను కలెక్టర్ ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో డీఎఫ్వో అన్నాసాహెబ్ అహలే, ఎస్పీ రాజ్ప్రసాద్, ప్రజారోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ ప్రశాంత్ కుమార్మ మిశ్రా, సబ్ కలెక్టర్ రమేష్ కుమార్ జెన్న, ఐటీడీఏ ప్రాజెక్టు అడ్మినిస్ట్రేటర్ చంద్రకాంత్ మాఝి పాల్గొన్నారు.
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నూతన కార్యవర్గంరాయగడ: ఉత్కళాంధ్ర బ్రాహ్మణ సేవా సమాజానికి కొత్త కార్యవర్గం ఏర్పాటైంది. సంఘం అధ్యక్షుడిగా సీనియర్ సభ్యులు మట్నూరు శ్రీనివాస్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఆదివా రం రాత్రి స్థానిక రామలింగేశ్వర మందిరం ప్రాంగణంలో జరిగిన సర్వసభ్య సమావేశంలో ఈ మేరకు కొత్త కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకున్నారు. సంఘం ఉపాధ్యక్షుడిగా అవసరాల సత్యనారాయణమూర్తి, కార్యదర్శి బుర్రా శ్రీనివాస్ రావు, కొశాధికారిగా ముట్నూరు రామగొపాల్, సహా య కార్యదర్శిగా కర్నా వేణుగొపాల్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికై నట్లు సీనియర్ న్యాయవాది సంస్థ న్యాయ సలహాదారుడు వి.ఎస్.ఎన్.రాజు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో కార్యవర్గం సభ్యుల వివరాలను వెల్లడించారు. సంఘం సలహాదారుడిగా రేజేటి శ్రీనివాస్ శర్మ, తెన్నేటి శ్రీరామ్మూర్తి, మాజీ కార్యదర్శి భళ్లమూడి నాగ రాజు సభా నిర్వహణ చేశారు. సభ్యులు హాజరయ్యారు. ప్రతీ రెండేళ్లకొసారి ఈ కార్యవర్గం ఎన్నికల జరగనున్నట్లు న్యాయ సలహాదారు డు, న్యాయవాది రాజు తెలియజేశారు. మల్కన్గిరి: మల్కన్గిరి జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్న మల్కన్గిరి కళాశాల వాణిజ్య విభాగం ఆధ్వ ర్యంలో ప్రపంచ వాణిజ్య దినోత్సవాన్ని సోమ వారం ఘనంగా నిర్వహించారు. కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ చిత్తరంజన్ బారిక్, జిల్లా వ్యాపార సంఘ అధ్యక్షుడు సురేష్ సోమాని ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ముఖ్య వక్తగా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మల్కన్గిరి శాఖ మేనే జర్ వినోద్కుమార్ బిశోయి మాట్లాడారు. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థకు వాణిజ్య రంగంతో విడదీయరాని సంబంధం ఉందన్నారు. ఈ సందర్భంగా అతిథులు మాట్లాడుతూ.. ప్రతీసంవత్సరం ఆగస్టులో తొలి సోమవారం వాణిజ్య దినోత్సవంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. వాణిజ్య రంగంలో పనిచేస్తున్న అధికారులు, ఉద్యోగులను గౌరవించడం జరుగుతుందన్నా రు. ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడం, వాణిజ్య అభివృద్ధిని కార్యక్రమంలో వివరించారు. ఈ కర్యక్రమంలో ఇప్సితా దాస్, దీప్తిరేఖ మిశ్రో, మానాస్ కుమార్ పాడీ, వాణిజ్య విభాగ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. పోరాటాలకు సిద్ధమవ్వండి నందిగాం: ఆఫ్షోర్ రిజర్వాయర్ కోసం సమరశీల పోరాటాలకు సన్నద్ధమవ్వాలని సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి డి.గోవిందరావు, కార్యవర్గ సభ్యుడు కోనారి మోహనరావు, జిల్లా కమిటీ సభ్యుడు పి.ప్రసాద్, నంబూరు షణ్ముఖరావులు పిలుపునిచ్చారు. సోమవారం సీపీఎం పార్టీ, ఆఫ్షోర్ రిజర్వాయర్ సాధన పోరాట కమిటీ ప్రతినిధుల బృందం మండలంలోని పెద్దలవునిపల్లి, కంచిఊరు, కామధేనువు గ్రామాల్లో పాదయాత్ర చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఎన్నికల ముందు పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తామని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం, ఎందుకు ఆఫ్షోర్కు నిధులు మంజూరు చేయడం లేదని ప్రశ్నించారు. ఈ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే, మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు నిధులు విడుదల చేయించడంలో విఫలం అవుతున్నారని ఆరోపించారు. అచ్చెన్నాయుడికి రైతాంగంపై చిత్తశుద్ధి ఉంటే వెంటనే నిధులు మంజూరు చేయించి పనులు పూర్తి చేయించాలని డిమాండ్ చేశారు. పాదయాత్రలో ఆఫ్షోర్ రిజర్వాయర్ సాధన పోరాట కమిటీ సభ్యులు పి.ధర్మారావు, వజ్జ సింహాచలం, పిన్నింటి కృష్ణమూర్తి, సాయి, కణితి ధీనబందు, పాపారావు, కిల్లి దుర్వాసులు, వజ్జ విద్యాసాగర్, పినకాన తులసయ్య, సీపీఏం నాయకులు కొల్లి ఎల్లయ్య, హనుమంతు ఈశ్వరరావు, పాలిన సాంబమూర్తి, బగాది వాసుదేవరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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హర హర మహాదేవ్భువనేశ్వర్: సోమవారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రముఖ శైవ క్షేత్రాలు, పరిసర కాలి బాట ప్రాంతాలు హర హర మహాదేవ్ నినాదాలతో ప్రతిధ్వనించాయి. శ్రావణ మాసం పురస్కరించుకుని బోల్ భం దీక్షతో శివ భక్తులు కాలి నడకన ఒక ప్రాంతంలోని జలాశయం నుంచి సేకరించిన పవిత్ర జలంతో మరో జలాశయం తీరాన ఉన్న ఆలయంలో శివునికి అభిషేకించడం ఈ దీక్ష ఇతివృత్తం. దారి పొడవునా కావడి నేల మీద మోపకుండా సుదీర్ఘంగా పాద యాత్ర చేసి గమ్యం చేరడం వంటి కఠోర నియమాల్ని కట్టుదిట్టంగా ఆచరిస్తారు. శ్రావణ మాసం నెల పొడవునా ప్రతి సోమవారం శైవ క్షేత్రాల్లో మహా దేవునికి జలాభిషేకం చేయడం దీక్షగా కొనసాగిస్తారు. ఈ సందర్భంగా శైవ క్షేత్రాలు శివ నామ స్మరణతో మారుమోగుతాయి. ప్రధాన జలాశయాల తీరాల్లో నీట మునగడం వంటి ప్రమాదాల నివారణ దృష్ట్యా ఒడ్రాఫ్, అగ్ని మాపక దళం, పోలీసు దళాల్ని మోహరిస్తారు. లింగరాజ్, ధవళేశ్వర్ తదితర ప్రముఖ శైవ క్షేత్రాల్లో బోల్ భం దీక్షకుల సౌకర్యం కోసం ప్రత్యేక దర్శనం, జలాభిషేకం ఏర్పాట్లు చేసి ఆదరిస్తారు. వారి ఆగమనంతో శైవ పీఠాలు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంతో కళకళలాడుతున్నాయి.
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సాగని వేట.. గడవదు పూట● మత్స్యకారులకు చిక్కని చేప ● నెల రోజులుగానే అరకొర వేట ● పొగురుతో వేట సాగక అవస్థలు వజ్రపుకొత్తూరు: గంగ పుత్రులకు నెల రోజులుగా బెంగ పట్టుకుంది. సంద్రంలో వేట సరిగ్గా సాగకపోవడంతో పూట గడవడం లేదు. అటు శ్రీలంక నుంచి ఇటు విశాఖపట్నం వరకు పెద్ద ఎత్తున మర పడవలు గంగపుత్రుల సముద్ర సంపదను ఎత్తుకు పోతున్నా యి. కోస్ట్ గార్డు, ఇతర నిఘా విభాగాలు అటుగా దృష్టి సారించకపోవడంతో అపారమైన మత్స్య సంపద స్థానికులకు అందకుండా పోతోంది. ఉవ్వెత్తున ఎగసి పడుతున్న అలలతో కుస్తీ పట్టి సంద్రంలోకి వెళ్తున్న మత్స్యకారులు ఖాళీ వలలతో ఇంటికి వస్తున్నారు. ఇచ్ఛాపురం నుంచి ఇటు రణస్థలం తీరం వరకు మత్స్యకారులకు ఇదే పరిస్థితి. వేట సాగేది ఎలా..? వేట నిషేధ కాలంలో మర పడవల దొంగ వేట, కర్మాగారాల నుంచి విడుదలయ్యే విష జలాలు, కలుషితమవుతున్న నదీ జలాలు సంద్రంలో కలుస్తుండడం వల్ల చేపల పునరుత్పత్తి తగ్గుతోంది. విష జలాలు, మర పడవల కారణంగా చేపల గుడ్లు వి చ్ఛిన్నమై సంతతి అభివృద్ధి తక్కువైపోతోంది. దీంతో సీజన్లో దొరకాల్సిన రొయ్యిలు, కానాగత్తలు, కవ్వళ్లు, మొరవలు, ట్యూనా, కోనేం, నెత్తళ్లు, మాగ లు తదితర చక్కటి ఆదాయాన్నిచ్చే చేపలు దొరకం లేదు. గత ఏడాది జిల్లాలో దాదాపు 520 టన్నుల వరకు రొయ్యిలు, 1320 టన్నుల వరకు కానాగత్త లు లభించాయి. కానీ నేడు అందులో సగం కూడా రాలేదని మత్స్యకారులు చెబుతున్నారు. గత ఏడాది కోనేం అస్సలు కనిపించకపోగా.. ఈ ఏడాదీ అదే దుస్థితి దాపురించింది. దీంతో వేటపైనే ఆధారపడుతున్న ఇచ్ఛాపురం, కవిటి, సోంపేట మందస, వజ్రపుకొత్తూరు, సంతబొమ్మాళి, పోలాకి, గార, శ్రీకాకుళం, ఎచ్చెర్ల, రణస్థ లం మండలాల పరిధిలోని దాదాపు 27 వేల మంది మత్స్యకారుల ఉపాధిపై ప్రభావం చూపుతోంది. కోతకు గురవుతున్న తీరం తుపానులు, సముద్రం కల్లోలంగా ఉన్న సమయాల్లో తీరం పెద్ద ఎత్తున కోతకు గురవుతోంది. ఇది ప్రధానంగా మంచినీళ్లపేట, దేవునల్తాడ, అక్కుపల్లి, గుణుపల్లి, డోకులపాడు తీరాల్లో అలల ధాటికి తీరం కోతకు గురవుతోంది. మంచినీళ్లపేట, నువ్వలరేవు మత్యకారులకు ఏటా పొగురు (తీరంలో ఇసుక మేటలు) జీవన్మరణ సమస్యగా పరిణమించింది. ఏటా రూ.3లక్షలు వరకు ఖర్చు చేస్తున్నా శాశ్వత పరిష్కారం లభించడం లేదు. సముద్ర తీరానికి ఫిషింగ్ జెట్టీకి మధ్య ఇసుక మేటలు పేరుకుపోయి ఉండడంతో మంచినీళ్లపేట ఫిషింగ్ జెట్టీ వద్ద లంగరు వేసి 76 మెకనైజ్డ్ బోట్లకు మరో 100 సంప్రదాయ తెప్పలు వేటకు వెళ్లకుండా అక్కడే ఉండిపోయాయి. దీని ప్రభావంతో వేటపై ఆధార పడుతున్న సుమారు 350 మంది మత్స్యకారులు 20 రోజులుగా వేట లేక అవస్థలు పడుతున్నారు. అంతంత మాత్రంగా వేట సముద్రంలో గత నెల రోజులుగా జరుగుతున్న వాతావరణ మార్పులు కారణంగా వేట సాగడం లేదని మత్స్యకారులు కొమర సింహాచలం, సీహెచ్ భీమారావు, కొర్లయ్య, దానయ్య, తదితరులు చెబు
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వినతుల వెల్లువపర్లాకిమిడి: జిల్లా కలెక్టరేట్లో సోమవారం జాయింట్ గ్రీవెన్స్ సెల్కు వినతులు వెల్లువెత్తాయి. జిల్లా కలెక్టర్ అక్షయ సునీల్ అగర్వాల్, ఏడీఎం మునీంద్ర హానగ, అదనపు ఎస్పీ బిరంచి బేగ్, తదితరులు హాజరయ్యారు. 150 వినతులు అందాయి. వీటిలో గ్రామ సమస్యలకు సంబంధించినవి 16, వ్యక్తిగతం 134 ఉన్నాయి. ఇద్దరు దివ్యాంగులకు జిల్లా సామాజిక, దివ్యాంగుల స్వశక్తీకరణ విభాగం అధికారులు ల్యాప్టాప్లు కలెక్టర్ ద్వారా అందజేశా రు. సీడీఎంఓ డాక్టర్ మంజురాణి జెన్నా, గుసాని బీ డీఓ గౌరచంద్ర పట్నాయక్, పలువురు అధికారులు పాల్గొన్నారు. 36 వినతుల స్వీకరణ.. మల్కన్గిరి: జిల్లాలోని కలిమెల సమితి తెల్రాయి పంచాయతీలో సోమవారం జిల్లా కలెక్టర్ ప్రధమేశ అర్వింద్ ఆధ్వర్యంలో గ్రీవెన్స్ నిర్వహించారు. కలిమెల సమితి పరిసర ప్రాంతాలు నుంచి 36 వినతు లు అందాయి. 13 వ్యక్తిగత వినతులు, 23 సామూహిక వినతులున్నాయి. వీటిలోని పలు సమస్యలను గ్రీవెన్స్లోనే కలెక్టర్ పరిష్కరించారు. మరికొన్ని సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఆయా శాఖల అధికారులకు ఆదేశించారు. నిశా ముక్త్ భారత్ అభియా న్ కోసం సామూహిక ప్రతిజ్ఞ నిర్వహించారు. ఎస్పీ వినోద్ పటేల్, జిల్లా అటవిశాఖ అధికారి సాయికిరణ్, జిల్లా సబ్ కలెక్టర్ దూర్యోధన్ బోయి, జిల్లా అభివృద్ధిశాఖ అధికారి దశరథి సరాబు, అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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ఓబీసీ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలిజయపురం: వెనుకడిన తరగతుల కమిషన్ను ఏర్పాటు చేయాలని కొరాపుట్ జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల ఫోరం (ఓబీసీ) డిమాండ్ చేసింది. స్థానిక యాదవ భవనంలో సోమవారం నిర్వహించిన ఓబీసీ ఫోరం సమావేశంలో వివిధ వెనుకబడిన తరగతుల కులాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. కొరాపుట్ జిల్లా యాదవ మహాసభ కార్యదర్శి రాజేంద్ర కుమార్ గౌడ సమన్వయకర్తగా వ్యవహరించారు. ప్రముఖ న్యాయవాది, జిల్లా యాదవ మహాసభ అధ్యక్షుడు మదన్ మోహన్ నాయక్ మాట్లాడుతూ.. 2024 జనవరి 1 నుంచి ఒడిశాలో వెనుకబడిన తరగతులు కమిషన్ పదవీ కాలం ముగిసిందని అందువలన రాష్ట్ర జనాభాలో 52 శాతం ఉన్న వెనుకబడిన తరగతుల ప్రజలు తమ రాజ్యాంగపరమైన హక్కును నిరూపించుకోవటానికి ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆరోపించారు. రాజ్యాంగ పరమైన హక్కులకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి వెంటనే వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ను ఎర్పాటు చేయాలని కొరాపుట్ జిల్లా ఓబీసీ ఫోరం తరఫున డిమాండ్ చేశారు. జిల్లా యాదవ మహాసభ ప్రతినిధి రాజేంఽద్ర కుమార్గౌడ, బారిక్ సమాజ్ ప్రతినిధి తులసీ బెహ రా, జిల్లా బొడేయి సమాజ ప్రతినిధి సాహేబ్ మహరాణ, జయపురం కాపు సమాజ్ ప్రతినిధి వై.ప్రసా ద్, తదితరులు ఓబీసీ కమిషన్ లేకపోవటం వలన కలుగుతున్న సమస్యలను వివరించారు. ఈ సమా వేశంలో నరేష్ మహాకుడ్, రబినారాయణ గౌడ, దండాసి గౌడ, నారాయణ గౌడ, భాస్కర్ గౌడ, సుదర్శన గౌడ, కవిరాజ్ పరమేశ్వర పాత్రో, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కక్ష సాధిస్తే బంగాళాఖాతంలో కలపడం ఖాయంవజ్రపుకొత్తూరు రూరల్: మత్స్యకారులు, మత్య్సకార నాయకులను అణచివేసేందుకు కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్న కూటమి ప్రభుత్వాన్ని రానున్న ఎన్నికల్లో బంగాళాఖాతంలో కలపడం ఖాయమని మత్య్సకార ఐక్యవేదిక నాయకులు ధ్వజమెత్తారు. కూటమి ప్రభుత్వం అవలంభిస్తున్న కక్షపూరిత రాజకీయ చర్యల్లో భాగంగా మాజీ మంత్రి డాక్టర్ సీదిరి అప్పలరాజును అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టారన్నారు. ఈ మేరకు వైఎస్సార్సీపీ మండల అధ్యక్షుడు తిర్రి రాజారావు ఆధ్వర్యంలో అప్పలరాజును విడుదల చేయాలని కోరుతూ సోమవారం వజ్రపుకొత్తూరు మండలంలోని గుణుపల్లి తీరంలో గంగమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మత్స్యకార కులాన్ని గుర్తించిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆశీస్సులతో రాజకీయల్లోకి వచ్చిన సీదిరి అప్పలరాజు రాజకీయ ఎదుగుదలను ఓర్వలేక కూటమి ప్రభుత్వం అక్రమంగా అరెస్టు చేయ డం దారుణమన్నారు. మత్స్యకారులను అణగదొక్కితే ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడే కెరటాల్లా న్యాయ పోరాటాలు చేస్తారని హెచ్చరించారు. కూటమి ప్రభు త్వం ఇప్పటికై నా కక్షపూరిత రాజకీయాలకు స్వస్తి చెప్పి, ఎన్నికల హామీల అమలుకు చర్యలు తీసుకో వాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో మండల వైస్ ఎంపీపీ వంక రాజు, ఎంపీటీసీ తిర్రి గుణ, తాజా, మాజీ సర్పంచ్ తిర్రి కామేశ్వరి, వైఎస్సార్సీపీ నియోజకవర్గం గ్రీవెన్స్ విభాగం అధ్యక్షుడు ఇరోతు హేమంత్, మండల ఉపాధ్యక్షుడు దున్న బాలరాజు, మత్స్యకార ఐక్యవేదిక నాయకులు కొమర దేవరాజు, అంబటి అనంద్, గూడ ఈశ్వరరావు, వడ్డి కరుణాకర్, బత్తిని లక్ష్మీనారాయణ, చింత హేమరావు, జిల్లా యువజన విభాగం కార్యదర్శి కర్ని శ్రీను, చౌదాల వెంకన్న, తిర్రి లక్ష్మీనారాయణ, సూరాడ మాధవరావు పాల్గొన్నారు.
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రాయగడలో భారీ పరిశ్రమల ఏర్పాటుపై అదానీ దృష్టిరాయగడ: దేశంలోని ప్రముఖ పారిశ్రామిక సంస్థ అదానీ గ్రూప్ చైర్మన్ గౌతం అదానీ, డైరక్టర్ కరణ్ అదానీ లు ఆదివారం జిల్లాలో పర్యటించారు. జిల్లా కేంద్రానికి సమీపంలో గల ఇండియన్ మెటల్స్ అండ్ ఫెర్రొఎల్లోయిస్ (ఇంఫా ) సంస్థకు చెందిన ప్రత్యేక హెలీకాప్టర్లో ఇక్కడికి చేరుకున్న పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు కలెక్టర్ అశుతొష్ కులకర్ణి, ఎస్పీ రాజ్ ప్రసాద్లతో దాదాపు గంట సమయం వరకు చర్చించారు. అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్, యూఏఈకి చెందిన ఇంటర్నేషనల్ రిసొర్సెస్ హోల్డింగ్ (ఐఆర్హెచ్) సంయుక్తంగా రాష్ట్రంలో సుమారు 1.08 లక్షల కోట్లతో సమగ్ర అల్యూమినియం ఎకొ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేయడానికి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. ఇందులో వార్షిక 4 మిలియన్ టన్నుల అల్యూమినియం రిఫైనరీ, 2 మిలియన్ టన్నుల అల్యూమినయి స్మెల్టర్, 1 మిలియన్ టన్నుల డౌన్స్ట్రీమ్ అల్యూమినియం పార్క్, 4 వేల మెగావాట్ల క్యాప్టివ్ పవర్ ప్లాంట్, 400 మెగావాట్ల గ్రీన్ ఎనర్జీ యూనిట్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. రాయగడ, కొరాపుట్ జిల్లాలో ప్రపంచ స్థాయి బాకై ్సట్ నిక్షేపాలు ఉండడంతో రాయగడలోనే సుమారు రూ.41,650 కోట్లతో 4 మిలియన్ టన్నుల సామర్థ్యం గల అల్యూమిన రిఫైనరీ, అనుబంధ విద్యుత్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేసే ప్రతిపాదన కూడా పరిశీలనలో ఉంది. ఈ భారీ ప్రాజెక్టులు కార్యరూపం దాల్చితే రాయగడతో పాటు దక్షణ ఒడిశాలో వేలాది మందికి ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు లభించడంతో పాటు ప్రాంతీయ ఆర్ధికాభివృద్ధి, మౌలిక వసతుల విస్తరణకు కొత్త ఊపు లభిస్తుందని పారిశ్రామిక వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
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సరుకు రవాణాలో రాయగడ రైల్వే డివిజన్ రికార్డురాయగడ: తూర్పు తీర రైల్వే పరిధిలోని రాయగడ రైల్వే డివిజన్ సరుకు రవాణాలో మరో కీలక మైలురాయిని చేరుకుంది. 2026 జూలై నెలలో గత ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే సరుకు లోడింగ్లో 13.45 శాతం, రేక్ లోడింగ్లో 11.32 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసి తన నిర్వహణ సామర్ాధ్యన్ని మరోసారి నిరూపించింది. ముఖ్యంగా ఇనుప ఖనిజం, బాకై ్సట్ రవాణాలో గణనీయమైన పెరుగుదల నమోదు కావడం డివిజన్ పనితీరుకు బలం చేకూర్చింది. రైల్వే డివిజన్ విడుదల చేసిన వివరాల ప్రకారం.. 2025 జూలైలో మొత్తం 787 రేక్లను లోడ్ చేయగా, ఈ ఏడాది జూలైలో ఈ సంఖ్య 707గా ఉంది. దీంతో 80 రేక్లు అధికంగా లోడ్ చేయబడగా 11.32 శాతం వృద్ది నమోదయ్యింది. అలాగే సరుకు లోడింగ్ 2.75 మిలియన్ టన్నుల నుంచి 3.12 మిలియన్ టన్నులకు పెరగింది. అంటే 13.45 శాతం వృద్ధి సాధించింది. డివిజన్లో ప్రధానంగా ఇనుప ఖనిజం రవాణానే అత్యధికంగా కొనసాగుతుంది. జూలై 2026లో ఇనుప ఖనిజం లోడింగ్ 2.28 మిలియన్ టన్నులకు చేరుకొగా, గత ఏడాదితో పోలిస్తే 0.40 మిలియన్ టన్నులు, అంటే 21.3 శాతం పెరుగుదల నమోదయ్యింది. బాకై ్సట్ లోడింగ్ కూడా 0.17 మిలియన్ టన్నుల నుంచి 0.19 మిలియన్ టన్నులకు పెరిగి 11.8 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ప్రయాణికుల సేవల పరంగా కూడా డివిజన్ మెరుగైన పనితీరును కనబరిచింది. జూలై నెలలొ ట్రైన్–ఆన్ –డిమాండ్ 9టిఒడి) ప్రత్యేక కోచ్ రైళ్లను విజయవంతంగా నడిపి ప్రయాణికులకు అదనపు సౌకర్యాలు కల్పించింది.
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కోట్ల విలువైన దగ్గు సిరప్ స్వాధీనంరాయగడ: మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాపై కొనసాగుతున్న నషా ముక్త్ అభియాన్ ఒడిశాలో భాగంగా ఝార్సుగుడ జిల్లా బడ్మాల్ పోలీసులు భారీ ఆపరేషన్ నిర్వహించి వాణిజ్య పరిమాణంలో అక్రమ కొడైన్ ఆధారిత దగ్గు సిరఫ్ ను స్వాధీనం చేసుకుని అందుకు సంబంధించి ఇద్దరు అంతర్రాష్ట్ర స్మగ్లర్లను అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఎస్పీ జీఆర్ రాఘవేంద్ర విలేకర్లకు సొమవారం నాడు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు తుండెకెలా సమీపంలోని ఫ్లై యాస్ ఇటుకల కర్మాగారం వద్దకు అక్రమ కొడైన్ దగ్గు సిరఫ్తో కూడిన లారీ రానున్నట్లు తెలుసుకున్న పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్, స్వతంత్ర సాక్షుల సమక్షంలో తనిఖీలు చేపట్టారు. తుంబెకెల వద్ద లారీతొ పాటు హుండాయ్ కారును అడ్డగించి తనిఖీ చేయగా 197 సీల్ట్ కార్టన్లలో 23,640 విన్సెరెక్స్ కొడైన్ ఫాస్పెట్ అండ్ ట్రిపోలిడిన్ హెడ్రొక్లోరైడ్ దగ్గు సిరఫ్ బాటిళ్లు లభ్యమయ్యాయి. మొత్తం 2,364 లీటర్ల సిరప్ స్వాధీనం చేసుకోగా, ఇది ఎన్డీపీఎస్ చట్టం ప్రకారం వాణిజ్య పరిమాణంగా గుర్తించారు. ఈ కేసులో బిహార్ రాష్ట్రం ఔరంగాబాద్ జిల్లాకు చెందిన మహ్మద్ అప్సాన్ ,పశ్చిమ బెంగాళ్లోని బర్ధమాన్ ప్రాంతానికి చెందిన రిజ్వాన్ అన్సారి లను అరెస్టు చేసి కోర్టుకు తరలించారు. నిందితుల నుంచి అక్రమ దగ్గు సిరప్ బాటిళ్లతో పాటు రూ.2.44 లక్షల నగదు, రెండు మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎస్పీ తెలిపారు.
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విద్యార్థి హత్య.. ఇద్దరు అరెస్టుజయపురం: జయపురం సమితి భరిణిపుట్ గ్రామ పంచాయతీ అప్పర్ కొలాబ్ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నత పాఠశాలలో గత నెల 31 వ తేదీన జరిగిన విద్యార్థి హత్య కేసులో జయపురం సదర్ పోలీసులు ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు జయపురం సబ్డివిజన్ పోలీసు అధికారి అర్చిత మిత్తల్ నేడు వెల్లడించారు. అరెస్టయిన వారు అప్తాల్ హియాల్, కాగా మరొకరు మైనర్ బాలుడని వెల్లడించారు. జయపురం ఎస్డీపీఓ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా ప్రతినిధుల సమావేశంలో ఆమె సంఘటన వివరా లు వెల్లడిస్తూ జూలై 31 వ తేదీన మధ్యాహ్న భోజనాల అనంతరం విరామం సమయంలో పాఠశాల విద్యార్థులకు బయట కుర్రవాళ్లకు వాగ్వాదం జరిగిందని, ఆ వివాదాన్ని పరిష్కరించేందుకు ఒక విద్యార్థి వెళ్లి ఉభయవర్గాలకు సమాధాన పరుస్తున్న సమయంలో ఒకడు అతడిని పట్టుకోగా మరొకరు పదునైన కత్తితో అతడి కడుపులో పొడిచాడని వెల్లడించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన విద్యార్థిని వెంటనే ఒక ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లి చేర్చారు. డాక్టర్ అతడిని పరీక్షించి మృతి చెందినట్లు ప్రకటించారని పోలీసు అధికారి వెల్లడించారు. సమాచారం అందిన జయపురం సదర్ పోలీసులు సంఘటన ప్రాంతానికి వెళ్లి విచారణ జరిపి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారని వెల్లడించారు. కేసు దర్యాప్తు అధికారి ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు.
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775 కిలోల గంజాయి పట్టివేతమల్కన్గిరి: మల్కన్గిరి జిల్లా చిత్రకొండ పోలీసులు గంజాయి అక్రమ నిల్వల గుట్టును రట్టుచేశారు. అక్రమంగా బయట రాష్ట్రాలకు తరలించేందుకు నిల్వ చేసిన గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. చిత్రకొండ డ్యాం సమీపంలో ఈ నెల ఒకటో తేదీ రాత్రి పెట్రోలింగ్ నిర్వహించిన సమయంలో అటవీ ప్రాంతంలో జూట్ సంచుల్లో దాచ్చిన గంజాయిను శనివారం రాత్రి పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆదివారం ఉదయం గంజాయిని ఎస్సై సర్వేశ్వర్ బోయి, చిత్రకొండ తహసీల్దార్ ప్రశాంత్ కుమార్ భత్రా సమక్షంలో తూకం వేయగా 775 కిలోలు ఉంది. దీని విలువ 75 లక్షల రూపాయల వరకూ ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే గంజాయి ఎవరిదో తెలియరాలేదని.. దర్యాప్తు చేసి నిందితులను పట్టుకుంటామని పోలీసులు వెల్లడించారు.
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బ్యాగ్ పెయిన్..!● బడి పిల్లలపై బ్యాగుల భారం ● అధిక పుస్తకాలతో వెన్నెముకపై ఒత్తిడి ● నొప్పులతో సతమతమవుతున్న చిన్నారులు ● పట్టించుకోని అధికారులు హిరమండలం: ఆటపాటలతో సాగాల్సిన చిన్నారుల బాల్యం ప్రైవేటు, కార్పొరేట్ పాఠశాలల పుణ్యమా అని మోయలేని పుస్తకాల భారంతో నలిగిపోతోంది. జిల్లావ్యాప్తంగా 2,612 ప్రభుత్వ, 402 ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో కలిపి 2.5 లక్షల మందికిపైగా విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. అయితే చాలా ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో 1–5 తరగతులకు ఎన్సీఈఆర్టీ పుస్తకాలతో పాటు సొంత మెటీరియల్ అంటగడుతున్నారు. అలాగే ఆరో తరగతి నుంచి పదో తరగతి విద్యార్థులకు ప్రైవేటు పాఠశాలలు ధనార్జనే ధ్యేయంగా ఒలింపియాడ్, జేఈఈ, నీట్ స్టడీ మెటీరియల్ అంటూ భారీగా పుస్తకాలను ఇస్తున్నారు. దీంతో బండెడు పుస్తకాలను బ్యాగులో వేసుకుని నేటితరం బాల్యం నిత్యం నరకయాతన అనుభవిస్తోంది. దాదాపు రెండు నుంచి నాలుగు వరకు అంతస్తుల్లో ఉన్న తరగతి గదులకు మెట్లు మీదుగా చేరలేక ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఫలితంగా అనారోగ్యాల బారిన పడుతున్నారు. అమలు కాని ‘స్కూల్ బ్యాగ్ పాలసీ’ విద్యాహక్కు చట్టం–2009 యశ్పాల్ కమిటీ సిఫార్సుల ఆధారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం స్కూల్ బ్యాగ్ పాలసీని ఆరేళ్ల క్రితం అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. దీని ప్రకారం 1, 2 తరగతుల వారికి తెలుగు, ఆంగ్లం, గణితం.. 3, 4, 5 తరగతులైతే ఆ మూడింటికి తోడు పరిసరాల విజ్ఞానం, 6 నుంచి 10 తరగతులైతే ఆరు పుస్తకాలే ఇవ్వాలి. కానీ స్కూల్ బ్యాగ్ పాలసీని ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో సక్రమంగా అమలు చేయడం లేదు. వేర్వేరు పేర్లతో అధికంగా పుస్తకాలు కట్టబెడు తున్నారు. దీంతో బాల్యంపై మోయలేని పుస్తకాల భారం పడుతోంది. స్కూల్ బ్యాగ్ పాలసీ ప్రకారం విద్యార్థి శరీర బరువులో 10 శాతానికి మించి స్కూల్ బ్యాగు బరువు ఉండకూడదనేది ప్రాథమిక సూత్రం. అయితే ప్రైవేటు, కార్పొరేట్ పాఠశాలల ర్యాంకుల ఉచ్చు, అదన పు సిలబస్ మార్కెట్ వ్యూహాల వల్ల ఈ నిబంధనలన్నీ తుంగలో తొక్కేస్తున్నారు. ప్రభుత్వాలు జీవోలు జారీ చేయడం, అధికారులు అప్పుడప్పు డు తనిఖీలు చేయడం మినహా క్షేత్రస్థాయిలో శాశ్వత పరిష్కారం లభించడం లేదు. పాఠశాల విద్యార్థులు తమ శరీర బరువులో 10 శాతానికి మించి బరువు లు మోయడం అత్యంత ప్రమాదకరం. లేత వయస్సులో ఎముకలు, వెన్నెముక పూర్తిగా ఎదుగు దల దశలో ఉంటాయి. అలాంటి సమయంలో ప్రతిరోజూ ఎక్కువ బరువును వీపుపై మోస్తూ బస్సులు, మెట్లు ఎక్కడం వల్ల వెన్నుపూసపై విపరీతమైన ఒత్తిడి పడుతుంది. చిన్న వయస్సులోనే నడుము నొప్పి, మెడ నొప్పి, భుజాల కండరాలు పట్టేయడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. స్కూల్ బ్యాగుల బరువు తక్షణమే తగ్గించకపోతే భావితరం శారీరకంగా బలహీన పడుతుంది. – పి.సాయికుమార్, పీహెచ్సీ వైద్యాధికారి, హిరమండలం
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పొగురు తొలగించాలిమత్స్యశాఖ అధికారులు పొగురు( ఇసుక మేటలు)తొలగించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలి. లేకపోతే తుపాను అనంతరం కూడా జెట్టీ నుంచి మెకనైజ్డ్ బోట్లు వేటకు వెళ్లలేని పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. దీంతో లక్షలాది రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి కొనుగోలు చేసిన బోట్లు పాడైపోతాయి. వలలు, ఐస్బాక్స్లు, బోట్లు సబ్సిడీపై అందించాలి. – కె.సింహాచలం, మత్స్యకారుడు, మంచినీళ్లపేట చేప చిక్కడం లేదు గత ఏడాది ఈ సీజన్లో అడపా దడపా చేపలను అమ్ముకున్నాం. కానీ ఈ ఏడాది చేప మాత్రం చిక్కడం లేదు. అలలు ఎగసి ప డుతున్నాయి. అలల ధాటికి తీ రం కోతకు గురైంది. వేటలేక పస్తులు ఉంటున్నా. – సీహెచ్ భీమారావు, మత్స్యకారుడు, మంచినీళ్లపేట తున్నారు. చిరిగిన వలలకు మరమ్మతులు చేసుకుంటున్నామని తెలిపారు. మత్స్య సంపద బాగా తగ్గిపోయిందని, సీజన్లో పడాల్సిన చేపలు వలకు చిక్కడం లేదన్నారు. వేట నిషేధం అనంతరం ఏటా ఈ సీజన్లో విలువైన రొయ్యిలు, కానాగత్తలు ఇతర చేపలు వలకు చిక్కాలి. కానీ ఆ పరిస్థితి లేదు. నెలలో రూ. 20వేలు వరకు డీజిల్ ఖర్చు చేసి వేటకు వెళ్లినా మదుపు రావడం లేదని వాపోతున్నారు. దీంతో యువకులు కాండ్లా, గుజరాత్, గోవాతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస పోతున్నారు.
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● డోరు.. అమర్చరా సారూ..నరసన్నపేట ఏరియా ఆస్పత్రిలో ఘోరమైన పరిస్థితులు నెలకొని ఉన్నాయి. మహిళా రోగులు వినియోగించే మరుగుదొడ్లకు తలుపులు లేకపోవడంతో వారు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఆపరేషన్ చేయించుకున్న మహిళల వార్డుల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొనడం బాధాకరం. ఇటీవల ఆస్పత్రిలో హెచ్డీఎఫ్ ఫండ్స్ రూ. 50 లక్షలకు పైగా వెచ్చించి డాక్టర్ల రూమ్లకు ఏసీలు, ఆస్పత్రి సిబ్బంది గదులకు అదనంగా గాజు డోర్లు వేయించారు. ఇవన్నీ చేసి మరుగుదొడ్లకు తలుపులు బిగించడం మర్చిపోయారని స్థానికులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. – నరసన్నపేట
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‘విలేకరులే మార్గదర్శకులు’భువనేశ్వర్: మీడియా సమాజానికి మార్గదర్శకంగా నిలవాలని, ప్రస్తుత సోషల్ మీడియా యుగంలో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా రెండూ కచ్చితమైన, నిష్పక్షపాతమైన వార్తలను అందించడం ద్వారా ప్రజలకు మరింత చేరువగా ఉండాలని ఫైనాన్షియల్ న్యూస్ భువనేశ్వర్ ఎడిషన్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర శాసన సభ స్పీకరు సురమా పాఢి అన్నారు. రాష్ట్రాభివృద్ధితో పాటు ఆర్థిక విశ్లేషణపై కూడా దృష్టి సారించిన హై టెక్ గ్రూప్ చైర్మన్ డాక్టర్ తిరుపతి పాణిగ్రాహి మాట్లాడుతూ అభివృద్ధిలో ఆరోగ్య సంరక్షణ ఒక అంతర్భాగమని పేర్కొన్నారు. ఆరోగ్యకరమైన సమాజం ఆరోగ్యకరమైన ఆర్థిక వ్యవస్థకు బలమైన వారధిగా నిలుస్తుందన్నారు. స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నప్పుడు, తమ విధులు, బాధ్యతల పట్ల కూడా అవగాహన కలిగి ఉండాలని పీఐబీ ఏడీజీ అఖిల్ కుమార్ మిశ్రా అన్నారు. ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా సభ్యుడు సుధర్ కుమార్ పండా మాట్లాడుతూ ఫైనాన్షియల్ న్యూస్ త్వరలోనే ఒడిశాలో ప్రతి ఇంటి పేరుగా మారుతుందని అన్నారు. అదే విధంగా ఫైనాన్షియల్ న్యూస్ ఎడిటర్ అశోక్ కుమార్ పండా మాట్లాడుతూ విశ్వసనీయత, పారదర్శకతే మీడియాకు నిజమైన ఆస్తులని అన్నారు. అనేక వార్తాపత్రికల మధ్య తనదైన ప్రత్యేకతను సృష్టించుకోవడం కచ్చితంగా ఒక సవాలుగా నిలుస్తుందన్నారు. అందుకు తమ బృందం ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న హైటెక్ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్ చైర్మన్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సీతారాం మహాపాత్రో మంచి ఆరోగ్యం ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందనే అంశంపై ప్రసంగించారు.
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6 శాఖల నుంచి 11 ప్రతిపాదనలకు మంత్రి వర్గం ఆమోదంభువనేశ్వర్: లోక్ సేవా భవన్లో ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చరణ్ మాఝీ అధ్యక్షతన జరిగిన 45వ సమావేశంలో రాష్ట్ర మంత్రి వర్గం 6 శాఖలకు సంబంధించిన 11 ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపింది. సమావేశం అనంతరం మంత్రి వర్గం తీసుకున్న నిర్ణయాలపై ప్రముఖ కార్యదర్శి అనూ గర్గ్ మీడియాకు వివరించారు. మంత్రి వర్గం ఆమోదం తెలిపిన 11 ప్రతిపాదనల్లో అత్యధికంగా 5 జల వనరుల శాఖకు సంబంధించినవి కాగా గృహ నిర్మాణం, పట్టణాభివృద్ధి శాఖకు చెందిన 2 ప్రతిపాదనలు ఆమోదించారు. ఆర్థిక శాఖ, న్యాయ శాఖ, షెడ్యూల్డ్ తెగలు, షెడ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్ధి, బలహీన వర్గాలు, వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ, వ్యవసాయ, రైతుల సాధికారత శాఖల నుండి వచ్చిన ఒక్కో ప్రతిపాదనకు కూడా మంత్రి వర్గం ఆమోదం తెలిపింది. మొత్తం మీద ఈ సమావేశంలో కేబినెట్ 6 శాఖల నుంచి వచ్చిన 11 ప్రతిపాదనలను పరిశీలించి ఆమోదించింది.
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‘జీవన సంగ్రామం’ పుస్తకావిష్కరణపర్లాకిమిడి: ఒడిశా భాష నుంచి తెలుగులోకి అనువదించిన ‘జీవన సంగ్రామం’ కథల పుస్తకాన్ని గజపతి జిల్లా రాయఘడ సి.డి.పి.ఓ బి.కోమలాంగి అనువదించారు. ఈ పుస్తకాన్ని ఈ నెల 31న భువనేశ్వర్లోని రాజ్భవన్లో ఒడిశా గవర్నర్ కంభంపాటి హరిబాబు ఆవిష్కరించారు. ఈ పుస్తక రచయిత ఐ.ఏ.ఎస్.అధికారి సంగ్రాం మహాపాత్రో తన 18 కథల సమూహాన్ని ‘సంగ్రాం మహాపాత్రో గల్ప సమగ్ర’ను రచించారు. తెలుగులోకి అనువదించిన కారణంగా పలువురు ఈ కథలను చదివి ఆస్వాదించవచ్చని రచయిత సంగ్రాం మహాపాత్రో అభిప్రాయపడ్డారు. పర్లాకిమిడిలో ఆగస్టు 16వ తేదీన టౌన్హాల్లో ఈ కథల పుస్తక రచయిత సంగ్రాం మహాపాత్రోను ఉత్కళ హితేషిణి పర్యవేక్షకుడు పూర్ణచంద్రమహాపాత్రో పాఠకులకు పరిచయం చేస్తారని బి.కోమలాంగి తెలియజేశారు.
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జనావాసాల్లోకి జింకరాయగడ: జిల్లాలోని కాసీపూర్ సమితి కుచేయిపొదొరో గ్రామంలోకి అడవి జింక ప్రవేశించింది. గ్రామస్తులు దీనిని చూసి వెంటనే టికిరి అటవీ శాఖ సిబ్బందికి సమాచారం అందించడంతో వారు వచ్చిన పట్టుకున్నారు. జింక కాలుకు గాయమైనట్టు గుర్తించిన అటవీ సిబ్బంది పశువుల ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. అది కొలుకున్న అనంతరం తిరిగి అడవిలో విడిచిపెడతామని అధికారులు తెలియజేశారు. వన్యప్రాణుల సంరక్షణ మన బాధ్యతగా వ్యవహరించిన గ్రామస్తులను అధికారులు అభినందించారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో యువకుడి దుర్మరణం● మరొకరికి తీవ్ర గాయాలు రాయగడ: జిల్లాలోని గునుపూర్ సబ్ డివిజన్ పరిధి పుటాసింగ్ పోలీస్స్టేషన్ ఆరాడులోని ఘాట్లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో యువకుడు మృతి చెందగా మరొకరికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. బైకు అదుపుతప్పి సుమారు 40 అడుగుల లోయలోకి పడిపోవడంతో ఈ విషాధ ఘటన చోటు చేసుకుంది. మృతుడు గజపతి జిల్లా కాసీనగర్ సమితి పరిధిలోని అరమడ గ్రామానికి చెందిన ప్రదీప్ కుమార్ లిమా (30)గా గుర్తించగా.. తీవ్రగాయాలతో బయటపడిన వ్యక్తి అశ్విని జెన్నగా గుర్తించారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు ఇద్దరినీ లోయ నుంచి బయటకు తీసి గుణుపూర్ ఆస్పత్రికి చికిత్స నిమిత్తం తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు ప్రదీప్ కుమార్ లిమను పరీక్షించి అప్పటికే మృతి చెందినట్లు ధ్రువీకరించారు. గాయపడిన అశిని జెన్న పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉండటంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం బరంపురం ఎంకేసీజీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోలీసులు తెలియజేసిన వివరాల ప్రకారం ఇద్దరూ గుణుపూర్లోని ఆర్కే టెంట్ హౌప్లో ఉద్యొగులుగా పనిచేస్తున్నారు. బకాయి నగదు వసూళ్లు చేసేందుకు సర్గియాసింగ్ గ్రామానికి బైకుపై వెళుతుండగా ఆరాడుల్ ఘాట్ వద్ద ఈ ప్రమాదం జరిగింది. నీళ్ల ట్యాంక్ నుంచి కింద పడి జేసీబీ డ్రైవర్ మృతి కొరాపుట్: నీళ్ల ట్యాంక్ నుండి ప్రమాదవశత్తు కింద పడి జేసీబీ డ్రైవర్ మృతి చెందాడు. నబరంగ్పూర్ జిల్లా రాయిఘర్ సమితి జొడింగా గ్రామ పంచాయతీ నువాగాంలో ప్రభుత్వ వసుధ నీళ్ల ట్యాంక్ నిర్మాణం కొనసాగుతుంది. ఈ నిర్మాణం పనుల్లో కలహండి జిల్లా నర్లా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో పాణీ ముండా పంచాయతీకి చెందిన ద్రోణ మజ్జి (24) జేసీబీ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నాడు. ఉదయం నిర్మాణ పనులు చూడడానికి ట్యాంక్ పై భాగం కి వెళ్లి ప్రమాదవశాత్తు పై నుంచి పడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. వెంటనే స్థానికులు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లినా.. అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు.
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మేం రైతులం కాదా.?టెక్కలి: యాభై సెంట్లు కంటే ఎక్కువ భూమి ఉంటేనే రైతు.. ఆ రైతుకే యూరియా. ఇదీ ప్రభుత్వ విధానం. ఈ ఏడాది ప్రవేశపెట్టిన యాప్లో 50 సెంట్లు కంటే తక్కువ భూమి ఉన్న రైతులను చూపకపోవడంతో అన్నదాతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటీవల టెక్కలి పీఏసీఎస్ కార్యాలయం వద్ద మేఘవరం పంచాయతీకి చెందిన రైతులకు యూరియా పంపిణీ చేపట్టారు. అయితే 50 సెంట్లు భూమి విస్తీర్ణం కలిగిన రైతులకు ఇదే పరిస్థితి ఎదురైంది. గతంలో ఎన్నడూ ఇలాంటి పరిస్థితులు రైతులకు ఎదురు కాలేదు. వాస్తవంగా తక్కువ భూమి ఉన్నా, అధికంగా భూమి ఉన్నా గతంలో యూరియా పంపిణీ చేసేవారు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన ఏపీఏఐఎంఎస్ యాప్ ద్వారా పంపిణీ విధానంతో రైతులకు పూర్తి స్థాయిలో యూరియా అందకపోవడంతో పాటు తక్కువ విస్తీర్ణం కలిగిన రైతులకు మొండి చేయి చూపుతున్నారు. ఇదే పరిస్థితి జిల్లా వ్యాప్తంగా కనిపిస్తోంది. అధికారులు ఏమంటున్నారంటే.. సాగులో యూరియా వాడకం తగ్గించే క్రమంలో యాప్ ద్వారా రైతులకు అవసరమైన మేరకు మాత్ర మే యూరియా అందజేస్తున్నామని అధికారులు చెబుతున్నారు. తక్కువ విస్తీర్ణం కలిగిన రైతులను యాప్లో జోడించి ఒకే రైతు పేరుతో నిర్దేశించిన భూమి విస్తీర్ణం పెంచుతూ యూరియాను అందజేసి మిగిలిన వారికి సర్దుకోమని చెబుతున్నామని అధికారులు చెప్పడం విడ్డూరమనిస్తోంది. ఖరీఫ్ సీజన్కు సంబంధించి ఇటీవల జిల్లా అధికారులు వెల్లడించిన లెక్కల ప్రకారం సుమారు 83,961 మెట్రిక్ టన్నుల మేరకు అన్ని రకాల ఎరువుల అవసరం ఉంది. అయితే సుమారు 28 వేల మెట్రిక్ టన్నులు అందుబాటులో ఉన్నట్లు లెక్క చూపించా రు. వాటిలో యూరియా విషయానికి వస్తే 38,131 మెట్రిక్ టన్నులు యూరియాకు గాను సుమారు 16,513 మెట్రిక్ టన్నులు అందుబాటు లో ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. క్షేత్ర స్థాయిలో మాత్రం యూరియా పంపిణీలో గందరగోళంతో పాటు తక్కువ విస్తీర్ణం కలిగిన రైతులకు యూరియా సర్దుబాటు చేసుకునే విషయంలో అనేక అవస్థలకు గురవుతున్నారు. నాకు 50 సెంట్లు పొలం ఉంది. కౌలుకు కొంతపొలం చేస్తున్నాను. నాకు అరబస్తా యూరియా ఇచ్చారు. నేను కౌలుకు చేస్తున్న యజమానులు అందుబాటులో లేరు. నేను వ్యవసాయం ఎలా చేసేది. – చల్ల హనుమంతురావు, రామచంద్రపురం, ఆమదాలవలస మండలం నాకు అరబస్తా యూరియా ఇచ్చారు. గతంలో ఎప్పుడూ ఇలాంటి విడ్డూరం చూడలేదు. మా పొలానికి ఎంత యూరియా అవసరం అయితే అంతే కొనుగోలు చేసుకుంటాం కాని ఎక్కువ బస్తాలు తీసుకొని యూరియాని ఏం చేసుకుంటాం. – ఇప్పిలి హేమంతరావు, పొన్నాంపేట, ఆమదాలవలస యూరియా కోసం రైతు లు అనేక తిప్పలు పడుతున్నారు. ఒక్క బస్తా కోసం తెల్లవారి నుంచి క్యూ కడుతున్నారు. తక్కువ భూమి ఉన్న రైతులకు యూరియా ఇవ్వడం లేదు. రైతులను జతకట్టి యూరియా ఇస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎన్నడూ చూడలేదు. – కె.రామరాజు, రైతు, యలమంచిలి, కోటబొమ్మాళి మండలం. యూరియా కోసం రైతుల్ని ఇబ్బందులు పెట్టడం సరికాదు. భూమి ఉన్న వారికే సక్రమంగా యూరియా ఇవ్వడం లేదు. కౌలు రైతుల పరిస్థితి మరీ దయనీయంగా మారింది. యూరియా కోసం రైతులు చాలా అవస్థలు పడుతున్నారు. – ఎన్.షణ్ముఖరావు, రైతు సంఘం నాయకుడు, టెక్కలి
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సోమవారం శ్రీ 3 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వర్చువల్గా ప్రారంభించిన నషా ముక్త్ యువ’ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ తదితర ప్రముఖులుజాతీయ సంకల్పానికి జత కలుద్దాం: గవర్నర్భువనేశ్వర్: మాదక ద్రవ్య రహిత భారత్ కోసం యువత చోదక శక్తిగా మారాలని రాష్ట్ర గవర్నర్ డాక్టర్ హరిబాబు కంభంపాటి ఆదివారం పిలుపునిచ్చారు. కళింగ స్టేడియంలో శనివారం ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ వర్చువల్గా ప్రారంభించిన ‘విశిష్ట భారత్ అవగాహన, యువత సాధికారత ప్రచారం కోసం నషా ముక్త్ యువ’ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ ప్రసంగించారు. మాదక ద్రవ్య రహిత భారత దేశం నిర్మాణం జాతీయ సంకల్పానికి ఈ కార్యక్రమం నాంది అని గవర్నర్ అభివర్ణించారు. యువత మాదక ద్రవ్యాలను దూరం చేసి మత్తు రహిత సమాజం ఆవిష్కర్తలుగా నిలవాలని కోరారు. 2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన భారత దేశం లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో ఆరోగ్యకరమైన, క్రమశిక్షణ కలిగిన, దృఢ సంకల్పం గల యువతరం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అన్నారు. మాదక ద్రవ్యాల వ్యసనం నిశ్శబ్దంగా కలలను నాశనం చేసి విచక్షణను బలహీనపరుస్తుందని, యువతకు అవకాశాలను దూరం చేస్తుందని గవర్నర్ హెచ్చరించారు. వ్యసనం కలిగిన వ్యక్తులకు హాని కలిగించడమే కాకుండా కుటుంబాలకు మానసిక, ఆర్థిక క్షోభను కలిగించి దేశం ఉత్పాదక పౌరులను కోల్పోయేలా చేస్తుందని తెలిపారు. యువత ఆరోగ్యకరమైన, సార్థకమైన జీవితాలను గడపాలని ప్రోత్సహిస్తూ, క్రీడలు, ఫిట్నెస్, యోగా, సంస్కృతి, ఆవిష్కరణలు, స్వచ్ఛంద సేవను స్వీకరించాలని డాక్టర్ కంభంపాటి కోరారు. ఒడిశా అగ్రగామి క్రీడా రాష్ట్రంగా ఆవిర్భవించడాన్ని ప్రస్తావిస్తూ యువత మాదక ద్రవ్యాలకు బదులుగా క్రీడా మైదానాలను, వ్యసనానికి బదులుగా తరగతి గదులను, ఆత్మ విధ్వంసానికి బదులుగా సేవను ఎంచుకోవాలని ఆయన ప్రబోధించారు. ఈ ప్రచారానికి ప్రతి ఒక్కరూ మార్గదర్శకులు కావాలని కోరుతూ యువత మాదక ద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉంటామని, చైతన్యం, కరుణ, బాధ్యత అనే సందేశాలను వ్యాప్తి చేస్తూ ఈ ప్రచారాన్ని ఒక నిజమైన ప్రజా ఉద్యమంగా మారుస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేయాలని గవర్నర్ ప్రోత్సహించారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చరణ్ మాఝీ మాట్లాడుతూ మాదక ద్రవ్యాల సేవన వ్యక్తులు, కుటుంబాలు, సమాజాన్ని ప్రభావితం చేసే ఒక ప్రధాన సామాజిక, ఆర్థిక సవాలుగా మారింది. అక్రమ మాదక ద్రవ్యాల వ్యాపారం, నార్కోటిక్స్ సిండికేట్లపై ఒడిశా ప్రభుత్వం జీరో టాలరెన్స్ విధానాన్ని అవలంబిస్తోందని పునరుద్ఘాటించారు. క్రీడలు, యువజన సేవల శాఖ మంత్రి సూర్యబన్షీ సూరజ్ ఈ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ ఆరోగ్యకరమైన, సాధికారత కలిగిన, అభివృద్ధి చెందిన భారత దేశ నిర్మాణానికి దోహదపడాలని యువతను కోరారు. మాదక ద్రవ్యాల దుర్వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా దేశ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ప్రచారంలో చురుకుగా పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు.
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సెంచూరియన్లో భారత్ నషాముక్త అభియాన్ 2.ఓపర్లాకిమిడి: ఆర్.సీతాపురం సెంచూరియన్ వర్సిటీ క్యాంపస్లో ఆదివారం ఎన్ఎస్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో మాదకద్రవ్యాలు వ్యతిరేక ప్రచార కార్యక్రమంలో భాగంగా భారత్ నషాముక్త అభియాన్ 2.ఓ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా ఇన్ఫర్మెటిక్ సెంటర్, ఎన్.ఈ.సీ అధికారి బాలకృష్ణ మూర్తి పాల్గొని ప్రారంభించారు. స్వాగత ఉపన్యాసం రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ అనితా పాత్రో, డైరక్టర్ దుర్గాప్రసాద్ పాడి, ఎన్ఎస్ఎస్ అధికారి డీన్ (స్టూడెంట్సు)డా, రితీష్కుమార్, అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. మాదకద్రవ్యాల సేవనకు దూరంగా ఉంటామని విద్యార్థులతో ప్రమాణం చేయించారు.
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4న వంగపండు సభవజ్రపుకొత్తూరు రూరల్: ప్రజా కళల పరిరక్షణ కోసం, ఉత్తరాంధ్ర సంస్కృతిని చాటి చెప్పేందుకు ఈ నెల 4న పల్లిసారథిలో ఉదయం 10 గంటలకు నిర్వహించనున్న ప్రజా వాగ్గేయకారుడు, ప్రజాకవి వంగపండు ప్రసాద్ స్మారక సభను విజయవంతం చేయాలని ఉత్తరాంధ్ర ప్రజా గొంతుక ప్రతినిధులు, ప్రజా సంఘ నాయకులు, ఉద్దాన కళాకారులు పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు పల్లిసారథిలో ఆదివారం ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ వంగపండు ప్రసాద్ తన రచనలు, పాటలతో సమాజంలో చైతన్యం నింపారని కొనియాడారు. ఆయన ఆశయాలను భావితరాలకు పరిచయం చేయడంతో పాటు ఉత్తరాంధ్ర సంస్కృతిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందన్నారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వంగపండు సహచరుడు సంజీవ్, కుమారుడు దుష్యంత్, సినీ నటుడు ఆర్.నారాయణమూర్తితో పాటు ఉత్తరాంధ్ర సాహితీవేత్తలు, కళాకారులు, ప్రజా సంఘాల నాయకులు హాజరుకానున్నట్లు వారు తెలిపారు. పాముకాటుకు మహిళ మృతి పోలాకి: మండలంలోని డోల గ్రామానికి చెందిన మహిళ దువ్వారపు నారాయణమ్మ(49) పాముకాటుకు గురై చికిత్సపొందుతూ మృతిచెందింది. మృతురాలి కుమారుడు గవరయ్య ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న వివరాల మేరకు.. నారాయణమ్మ శనివారం ఉదయం పొలం పనులకు వెళ్లగా.. అక్కడ పాము కాటు వేసింది. గాట్లను గుర్తించి వెంటనే పోలాకి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి, అక్కడి నుంచి నరసన్నపేట ఏరియా ఆస్పత్రికి, అక్కడి నుంచి శ్రీకాకుళం రిమ్స్కు వైద్యులు రిఫర్ చేశారు. అక్కడే చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందినట్లు తెలిపారు.
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స్టేట్బ్యాంకు చోరీ సంఘటనలో ఇద్దరు అరెస్టుపర్లాకిమిడి: ఈనెల ఒకటో తారీఖున పర్లాకిమిడి స్టేట్బ్యాంకు మెయిన్ బ్రాంచి వద్ద మధ్యాహ్నం జరిగిన రూ.5 లక్షల దోపిడీ కేసులో ఇద్దరు నిందితుల్ని గారబంద పోలీసులు పట్టుకున్నారు. దీనిపై ఆదివారం మోడల్ పోలీసు స్టేషన్లో అదనపు ఎస్పీ బిరంచీ బాగ్ వివరాలు వెల్లడించారు. గుసాని సమితి శైలాడ గ్రామానికి చెందిన ఎం.సూర్యారావు బ్యాంకులో ఐదు లక్షలు విత్ డ్రాచేసి బయటకు వస్తుండగా, ఆయన వెనుక ఉన్న వ్యక్తి డబ్బులు పడిపోయాయని చెప్పాడు. దీంతో అక్కడే ఉన్న మరో నిందితుడు బైక్కు ఉన్న డబ్బు సంచిని పట్టుకుని పారిపోయాడు. ఈ చోరీ కేసులో మొత్తం నలుగురు నిందితులు ప్లాన్ ప్రకారం అమలు చేశారని, వారిలో ఇద్దరు నిందితులు గారబంద పోలీసు స్టేషన్ నాకా గేటు వద్ద ప్రశ్నించగా డబ్బుతో పట్టుబడగా, మరో ఇద్దరు సంఘటన స్థలం నుంచి పరారైనట్టు ఆదనపు ఎస్పీ బిరంచీ బాగ్ తెలియజేశారు. నిందితులు ఆంధ్రప్రదేశ్ పొట్టిశ్రీరాములు జిల్లా, కప్పరాల తిప్ప గ్రామం, బిట్రగుడ పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలో పెట్ల దేవదానం అలియాస్ దేవా, మరొకరు గోడ్డేటి సల్మన్ తండ్రి గోడ్డేటి రాములుగా పోలీసులు దర్యాప్తులో తేలింది. వీరి నుంచి రూ.5 లక్షలు నగదు, ఒక మోటార్ సైకిల్, ఐడీ కార్డులు, మొబైల్స్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మరో ఇద్దరు నిందితుల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. వీరిపై ఆదర్శపోలీసు స్టేషన్లో కేసుపెట్టి సోమవారం కోర్టులో హాజరుపరచనున్నట్లు ఐఐసీ ప్రశాంత భూపతి తెలియజేశారు. ప్రెస్మీట్లో డీఎస్పీ అమితాబ్ పండా, ఎస్డీపీఓ మాధవానంద్ నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రాయగడలో అదాని గ్రూప్ చైర్మన్ పర్యటన● ఇంఫా కర్మాగారంలో కీలక సమావేశంరాయగడ: జిల్లా పరిధిలోని కొలనార సమితి తెరువలి ప్రాంతంలో ఉన్న ఇండియన్ మెటల్సఅండ్ ఫెర్రో ఎల్లాయిస్ (ఇంఫా ) కర్మాగారాన్ని అదానీ గ్రూప్ చైర్మన్ గౌతమ్ అదానీ, ఆయన కుమారుడు కరణ్ అదానీలు ఆదివారం హెలీకాప్టర్లో సందర్శించారు. కర్మాగారంలో సుమారు గంటపాటు జరిగిన కీలక సమావేశంలో పలువురు ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ పర్యటనతో రాయగడ జిల్లాలో పారిశ్రామిక రంగానికి సంబంధించి కొత్త పరిణామాలపై చర్చ మొదలైంది. ఇప్పటికే కాసీపూర్ సమితిలో బాకై ్సట్ గనుల లీజు ఆదానీ గ్రూప్కు లభించగా కళింగ అల్యూమినియం లిమిటెడ్ పేరుతో రాయగడలో కార్యాలయాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసింది. గతంలో కొలనార సమితిలొ సుమారు 1700 ఎకరాల్లో పరిశ్రమ ఏర్పాటు ప్రతిపాదన వచ్చినప్పటికీ, ప్రభుత్వ భూమి కంటే ప్రైవేట్ భూమి ఎక్కువగా ఉండటంతో భూసేకరణ ప్రక్రియ ముందుకు సాగలేదు. ఇక కేంద్రాపడ ఎంపీ, ఇంఫా కర్మాగారం యజమాని బైజయంత్ పండ ఆధ్వర్యంలో ఇంఫా ప్లాంట్లో జరిగిన సమావేశం స్ధానికంగా ఆసకి రేకెత్తిస్తొంది. భవిష్యత్లో ఇంఫా సంస్థను అదానీ గ్రూప్ స్వాధీనం చేసుకుంటుందా అనే ఊహాగానాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన వెలువడలేదు. సమావేశం సందర్భంగా మీడియాకు అనుమితి ఇవ్వకుండా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. జిల్లా కలెక్టర్ అశుతోష్ కులకర్ణి, జిల్లా ఎస్పీ రాజ్ ప్రసాద్ తదితర అధికారులు సమావేశానికి హాజరైన వారిలో ఉన్నారు. అదానీ గ్రూప్ హెలీకాప్టర్లో కాసీపూర్ సమితితోపాటు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాలను గగనతల వీక్షణ చేసినట్లు సమాచారం.
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‘సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగులకు జీతాలు చెల్లించాలి’శ్రీకాకుళం: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో 28 జిల్లాల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న సుమారు 23 వేల మంది సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగులు గత రెండు నెలలుగా వేతనాలు అందక తీవ్ర ఆర్థిక, మానసిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారని, తక్షణమే వారికి జీతాలు చెల్లించాలని ఏపీటీఎఫ్ జిల్లా శాఖ అధ్యక్షులు చావలి శ్రీనివాస్, ప్రధాన కార్యదర్శి పప్పల తిరుమలరావు ఓ ప్రకటనలో కోరారు. కేజీబీవీ టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, క్లస్టర్ రిసోర్స్ మొబైల్ టీచర్లు, ఎం ఐఎస్ కోఆర్డినేటర్లు, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు, అకౌంట్లు నిర్వహిస్తున్న ఉద్యోగులు, ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ రిసోర్స్ పర్సన్ లు, మెసెంజర్లు, పార్ట్ టైం ఇన్స్ట్రక్టర్లు, వీరంతా విద్యా వ్యవస్థలో కీలకమైన బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ రెండు నెలలుగా జీతాలు లేక అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని వారు పేర్కొన్నారు. వీఆర్ఓల అడ్హక్ కమిటీ ఎన్నిక శ్రీకాకుళం పాతబస్టాండ్: వీఆర్ఓల శ్రీకాకుళం డివిజన్ అడహక్ అధ్యక్షుడిగా టి.లక్ష్మణరావు ఎన్నికయ్యారు. ఆంధ్రపదేశ్ గ్రామ రెవెన్యూ అధికారుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు డి.రాజేష్ కుమార్ అధ్యక్షతన శ్రీకాకుళం డివిజన్ గ్రామ రెవెన్యూ అధికారుల సమావేశం పట్టణంలోని రెవెన్యూ అతిథి గృహంలో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా డివిజన్ అడహక్ కమిటీని ఎన్నుకు న్నారు. అడహక్ కమిటీ ఉపాధ్యక్షుడిగా బి.సునీల్ కుమార్, బి.శంకర్, పి.జ్యోతి, జనరల్ సెక్రటరీగా జి.వేణుగోపాల్ రెడ్డి, ట్రెజరర్గా ఆర్.భరత్, జాయింట్ సెక్రెటరీలుగా ఎం.గోవింద రావు, పి.శ్రీనివాస రావు, పి.రాజేశ్వరి ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీలుగా వై.ఈశ్వర రావు, కె.శ్రీనివాసరావు, కె.ధనలక్ష్మి, పి.రవి కుమార్ ఎన్నికయ్యారు. శ్రీకాకుళం (పీఎన్కాలనీ): భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు వైభవానికి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కృషే కారణమని వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి, విజయనగరం పార్లమెంటరీ పరిశీలకులు కేవీ జీ సత్యనారాయణ అన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ఆదివారం ఓ ప్రకటన విడుదల చేశా రు. ఆయా ప్రాంత రైతుల్ని సంతృప్తిపరిచాకే పోర్టు నిర్మాణం చేపడితే సక్సెస్గా పూర్తవుతుందని నమ్మిన వ్యక్తి జగన్మోహన్రెడ్డి అని గుర్తు చేశారు. ఆర్అండ్ఆర్, భూసేకరణకు డబ్బులిచ్చింది వైఎస్ జగనేనని తెలిపారు. అన్ని పను లు పూర్తి చేశాక టీడీపీ నాయకులు తామే పనులు చేశామని చెప్పుకోవడం సిగ్గు చేటన్నా రు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 86.6శాతం పనులు పూర్తిచేశామని, మిగిలి ఉన్న 13.4 శాతం పనులు చేయడానికి రెండున్నరేళ్ల సమయం పట్టిందన్నారు. రమణమ్మ నేత్రాలు సజీవం శ్రీకాకుళం కల్చరల్: పట్టణంలోని పీఎన్ కాలనీకి చెందిన మండా రమణమ్మ(88) మృతి చెందగా, ఆమె నేత్రాలను దానం చేయాలని కుటుంబ సభ్యులు నిర్ణయించారు. మగటపల్లి కల్యాణ్ నేత్ర సేకరణ కేంద్రం ఐ టెక్నీషియన్లు పూతి సుజాత, నంది ఉమశంకర్ ద్వారా మృతదేహం నుంచి కార్నియాలను సేకరించారు. వాటిని విశాఖలోని ఎల్వీ ప్రసాద్ నేత్ర సేకరణ కేంద్రానికి తరలించారు. ఈ సందర్భంగా సహకరించిన కుటుంబ సభ్యులకు జిల్లా రెడ్క్రాస్ చైర్మన్ పి.జగన్మోహనరావు, కార్యదర్శి బి.మల్లేశ్వరరావు, కోశాధికారి కె. దుర్గా శ్రీనివాస్తో పాటు ఇతర సభ్యులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. నేత్రదానం చేయాలనుకునే వారు పి .సుజాత 78426 99321, నంది ఉమా శంకర్ 9701698408 నంబర్లను సంప్రదించాలని నిర్వాహకులు కోరారు. శ్రీకాకుళం న్యూకాలనీ: స్వర్గీయ కొన్న చిన్నారావు అథ్లెటిక్స్ మీట్ కన్నులపండువలా సాగింది. జిల్లా అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ సహకారంతో కొన్న చిన్నారావు కుటుంబ సభ్యులు వా సు, మధు వారి మితృబృందం ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కేంద్రంలోని కోడిరామ్మూర్తి స్టేడియం వేదికగా ఆదివారం జరగిన జిల్లాస్థాయి అథ్లెటిక్స్ చాంపియన్షిప్ కమ్ సెలక్షన్ ట్రయల్స్ అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. జిల్లా నలు మూలల నుంచి సుమారు 600 మంది వరకు హాజరైనట్టు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అండర్–14, 16, 18, 20 వయో విభాగాల్లో మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిచిన క్రీడాకారులకు ప్రజాప్రతినిధులు, కొన్న చిన్నారావు కుటుంబ సభ్యులు, అధికారులు, అతిథుల చేతులమీదుగా పతకాలు, ప్రసంశాపత్రాలను అందజేశారు. పోటీలను విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ వాసు, మధుసూదన్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
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శబరి శ్రీక్షేత్ర అధ్యక్షుడిగా ఎమ్మెల్యేకొరాపుట్: దక్షిణ ఒడిశా పూరీ క్షేత్రంగా పిలవబడుతున్న కొరాపుట్ శబరి శ్రీక్షేత్రం పాలక మండలి అధ్యక్షుడిగా జయపూర్ ఎమ్మెల్యే తారా ప్రసాద్ బాహీణిపతి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ట్రస్ట్ సభ్యుల సమావేశంలో ఆదివారం ఒక ప్రకటన వెలువడింది. గతంలో జిల్లా కలెక్టర్ అధ్యక్షుడిగా ఉండేవారు. కలెక్టర్ ఈ పదవిలో ఉండకూడదని ఎండోమెంట్ విభాగం సూచించడంతో కలెక్టర్లు ఉండడం లేదు. ఈ ఎన్నిక సమావేశంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి గిరిధర్ గొమాంగ్, కాంగ్రెస్ శాసన సభాపక్ష నాయకుడు, పొట్టంగి ఎమ్మెల్యే రాంచంద్ర ఖడం సభ్యుల హోదాలో పాల్గొన్నారు. ట్రస్ట్ పదవీ కాలం మూడేళ్లు. అధ్యక్ష ప్రకటన అనంతరం బాహీణిపతి మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ పదవి తనకు హోదా కాదన్నారు. జగన్నాథ భక్తునిగా శబరి శ్రీక్షేత్రంలో పనిచేసే అవకాశం వచ్చిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
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అనంత లోకాలకుఅందివచ్చిన కొడుకు.. కొత్తూరు: ఏటీఎం నుంచి డబ్బులు డ్రా చేసి ఇంటికి వెళ్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒక యువకుడు దుర్మర ణం పాలైన ఘటన మండలంలోని పారాపురం గ్రామం వద్ద ఆదివారం చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు, కుటుంబ సభ్యులు చెప్పిన వివరాలు ప్రకారం.. మండలంలోని గురండి గ్రామానికి చెందిన అలికాన ధర్మారావు, సావిత్రి దంపతులకు ముగ్గురు కుమారులు. అందులో మొదటి కుమారుడు ప్రసాద రావు (31) కొత్తూరులో ఉన్న ఏటీఎం నుంచి నగదు తీసుకునేందుకు తన స్వగ్రా మం గురండి నుంచి ఆదివారం బైక్ మీద కొత్తూరు వచ్చాడు. నగదు తీసుకుని తిరిగి బైక్పై వెళ్తుండగా పారాపురం వద్ద మెట్టూరు నుంచి కొత్తూరు వైపు ఎదురుగా వస్తున్న లారీ ప్రసాదరావు బైక్ను బలంగా ఢీకొంది. దీంతో ప్రసాదరావు సంఘటన స్థలంలోనే ప్రాణాలు వదిలేశాడు. స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందడంతో ఎస్ఐ కె. వెంకటేష్ సంఘటన స్థలానికి కేసు నమోదు చేశారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లా బిక్కవోలు మండలానికి చెందిన లారీ డ్రైవర్ జి.శంకర్ అజాగ్రత్త, అతివేగం వల్లే ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం. ప్రసాదరావు శ్రీకాకుళంలో మీ సేవా కేంద్రంలో పనిచేస్తున్నాడు. తమకు న్యాయం చేయాలని మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చేయగా.. పోలీసులు నచ్చజెప్పారు.
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రైల్వే అభివృద్ధి పనుల పరిశీలనరాయగడ: రాయగడ రైల్వే డివిజన్ మేనేజర్ (డీఆర్ఎం) అమిఆబ్ సింఘాల్.. బచేలీ–జయపురం రైల్వే సెక్షన్ను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా బదేఆర్పూర్, జగదల్పూర్, జయపురం ప్రాంతాల్లో నిర్మాణంలో ఉన్న గూడ్స్ షెడ్ల పనుల పురోగతిని సమీక్షించి, మిగిలిన పనులను వేగవంతంగా పూర్తిచేయాలని ఇంజినీరింగ్, వాణిజ్య విద్యుత్శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. గూడ్స్ షెడ్లు అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఇనుప ఖనిజం, ధాన్యం, ఎరువులు, ఆహార ధాన్యాలతో అన్ లోడింగ్ ప్రక్రియ మరింత వేగంగా, సమర్థవంతంగా సాగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. దీంతో స్థానిక వ్యాపారులు, పరిశ్రమలకు ప్రయోజనం కలుగుతుందన్నారు. నిర్మాణంలో ఉన్న గూడ్స్ షెడ్లలో కార్మికులు, వ్యాపారులు, ప్రైట్ ఆపరేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టం (ఎఫ్ఓఐఎస్) కోసం ప్రత్యేక గదులు, కార్యాలయ భవనాలు, మరుగుదొడ్లు, కాంక్రీట్ వార్ప్లు, ట్రక్ ప్రార్కింగ్, సీసీటీవీ నిఽఘా వంటి సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం కల్పిస్తూ స్ప్రింక్లర్ వ్యవస్థ వంటివి ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. సరుకు రవాణా సౌభ్యం కోసం ప్రత్యేక ప్రవేశ, నిష్క్రమణ రహదారులు కూడా నిర్మించనున్నట్లు తెలిపారు. పర్యటనలో భాగంగా వర్షాకాలంలో రైల్వే ట్రాక్లపై నీరు నిల్వ ఉండకుండా చేపట్టిన చర్యలను డీఆర్ఎం పరిశీలించారు. సున్నిత ప్రాంతాల్లో క్యాచ్ వాటర్ డ్రైయిన్లు, సైడ్ డ్రెయిన్లు, రిటైనింగ్ వాల్ల నిర్మాణ పనులపై సమీక్షించారు. అవసరమైన చోట పనులు వేగంగా పూర్తిచేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పర్యటనలో భాగంగా జగదల్పూర్–జయపురం రైల్వే స్టేషన్లో అమలవుతున్న స్టేషన్ పునర్వికాస పనులపై సమీక్షించారు. ఈ పర్యటనతో రాయగడ రైల్వే డివిజన్లో సరుకు రవాణా సామర్థ్యం పెరగడంతోపాటు రైల్వే భద్రత, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందించడంపై రైల్వేశాఖ నిబద్ధత మరోసారి స్పష్టమైందని అధికారులు తెలియజేశారు.
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సీదిరి విడుదల కావాలంటూ గంగమ్మ తల్లికి పూజలువజ్రపుకొత్తూరు: మాజీ మంత్రి డాక్టర్ సీదిరి అప్పలరాజు జైలు నుంచి బెయిల్పై త్వరగా విడుదల కావాలంటూ దేవునల్తాడ తీరంలో ఆదివారం గంగమ్మ తల్లికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. స్థానిక ఎంపీటీసీ సభ్యుడు సౌదాల వెంకన్న ఆధ్వర్యంలో వైఎస్సార్సీపీ మండల అధ్యక్షుడు తిర్రి రాజారావు, సీనియర్ నాయకులు పుక్కళ్ల గురయ్యనాయుడు మహిళలతో కలిసి గంగమ్మ తల్లిని వేడుకున్నారు. డాక్టర్ సీదిరి అప్పలరాజు అక్రమ అరెస్టును ఖండిస్తున్నామంటూ నినాదాలు చేశారు. మత్స్యకారుల అభ్యున్నతికి కృషి చేసిన నాయకుడిని తాము కాపాడుకుంటామని అన్నారు. కార్యక్రమంలో మత్స్యకార ఐక్య వేదిక నాయకులు అడ్వకేట్ కొమర దేవరాజు, అంబటి ఆనంద్, వైఎస్సార్సీపీ మండల ఉపాధ్యక్షుడు దున్న బాలరాజు, వైస్ ఎంపీపీ వంక రాజు, యువజన విభాగం కార్యదర్శి కర్ని శ్రీను, చింత హేమారావు, గూడ భాస్కరరావు తదితరులు ఉన్నారు.
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గిడుగు జయంతిని ఘనంగా నిర్వహిద్దాంపర్లాకిమిడి: చైతన్య ఆంధ్ర సాహితీ సమితి ఆధ్వర్యంలో స్థానిక కేవుటి వీధిలో సర్వసభ్య సమావేశం ఆదివారం ఉదయం జరిగింది. ఈ సభకు కోండా రామారావు అధ్యక్షత వహించారు. కార్యదర్శి బర్నాల జనార్దనరావు ముఖ్యవక్తగా హాజరయ్యారు. ఆగస్టు 29వ తేదీన జరుగనున్న తెలుగు భాషా దినోత్సవాన్ని పర్లాకిమిడిలో ఘనంగా నిర్వహించాలని అనేకమంది సభ్యులు కోరారు. ఆరోజు వ్యవహారిక భాషా ఉద్యమకారుడు గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు జయంతి సందర్భంగా పలు నృత్య కార్యక్రమాలు, కవితలు, రామ్మూర్తి పంతులుపై రచనలు చదవాలని సభ్యులు కోరారు. ఈ సమావేశంలో గణేష్ పట్నాయక్, జాయింట్ సెక్రటరీ గంటా నానాజీ, సయ్యద్ ఇనయితుల్లా, టి.కిశోర్ కుమార్, ఎస్.పాపారావు, టి.వి.ఎస్.ప్రసాద్, ఆర్.ఖగేశ్వర్రావు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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విద్యార్థుల మధ్య ఘర్షణరాయగడ: జిల్లాలోని బిసంకటక్ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో మరోసారి విద్యార్థుల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు విద్యార్థులు గాయపడగా..వారిలో ఇద్దరికి తలకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. పాఠశాల ప్రాంగణంలో నెలకొంటున్న అశాంతి వాతావరణంపై విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శుక్రవారం పాఠశాలలో నిర్వహించిన మత్తుపదార్ధాల నిర్మూలన అవగాహన కార్యక్రమం ముగిసిన అనంతరం మధ్యాహ్నం విరామ సమయంలో కొందరు విద్యార్థులు పాఠశాల వెలుపల ఇతర విద్యార్థులపై ఆకస్మికంగా దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ దాడిలో ముగ్గురు విద్యార్థులు గాయపడగా ఇద్దరికి తలలు పగిలి రక్తస్రావంతో ఉన్న వారిని తోటి విద్యార్థులు స్థానిక ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న బిసంకటక్ పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని గాయపడిన విద్యార్థుల నుంచి వివరాల సేకరించారు. దాడికి పాల్పడిన విద్యార్థులను గుర్తించి చర్యలు తీసుకునేందుకు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ ఘటనపై పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు హేమంత్ కుమార్ దీప్ స్పందిస్తూ.. కొందరు విద్యార్థులు తరచూ పాఠశాల ప్రాంగణంలొనే కాకుండా బయట కూడా అల్లర్లకు పాల్పడుతున్నట్టు తెలిపారు. వారు చదవకపోవడంతో పాటు మిగతా విద్యార్థుల చదువుకు ఆటంకం కలిగిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఇదే విషయమై తల్లిదండ్రులకు పలుసార్లు సమాచారం ఇచ్చిన వారిలో ఎటువంటి మార్పు కనబడకపోవడం విచారకరమన్నారు. ముగ్గురికి గాయాలు
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జిల్లాలో సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి పర్యటనమల్కన్గిరి: ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు సమర్థవంతంగా అమలువుతున్నాయా, ప్రజాలకు మౌలిక సేవలు సక్రమంగా అందుతున్నాయా అనే అంశాలను పరిశీలించేందుకు ఒడిశా ప్రభుత్వ సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి, జిల్లా పరిశీలికుడు, పాఠశాల, సాముహిక విద్యాశాఖ కార్యదర్శి ఎన్.తిరుమల నాయక్ రెండు రోజుల జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా శనివారం జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. పలు శాఖల ద్వారా అమలువుతున్న సంక్షేమ, అబివృద్ధి కార్యక్రమాలపై ఉన్నత స్థాయిలో సమీక్షించారు. మారుమూల గ్రామాల్లో నివసించే ప్రజలకు ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు పూర్తిస్థాయిలో అందుతున్నాయా, లేదా అన్న అంశంపై ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలను సందర్శించారు. విద్యా బోధన, వసతులు, చిన్నారులు, గర్భిణులకు అందిస్తున్న పోషకాహారం, ఆరోగ్య సేవలను పరిశీలించారు. అనంతరం ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ కేంద్రాలను సందర్శించి లబ్ధిదారులకు బియ్యం, ఇతర నిత్యావసర వస్తువులు సకాలంలో అందుతున్నాయా, లేదా అనే విషయాలను స్థానికులతో మాట్లాడి తెలుసుకున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అమలవుతున్న తాగునీటి పథకాల పురోగతిని పరిశీలించారు. జిల్లా ఆస్పత్రిని సందర్శించి రోగులుకు అందుతున్న సేవల గూర్చి అడిగి తెలుసుకున్నారు. జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయంలో జిల్లా ఉన్నతాధికారులతో చర్చిలు జరిపారు. జిల్లా అభివృద్ధి పనుల్లో ఎక్కడైనా నిర్లక్ష్యం కన్పిస్తే తక్షణమే చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
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93 శాతానికి పైగా విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణ: ఏసీఎస్భువనేశ్వర్: రాష్ట్రంలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణ స్థితిని సమీక్షించేందుకు విద్యుత్ శాఖ అదనపు ప్రధాన కార్యదర్శి (ఏసీఎస్) విశాల్ దేవ్ అధ్యక్షతన శని వారం అన్ని డిస్కామ్లతో ఒక ఉన్నత స్థాయి సమావేశం జరిగింది. ప్రభావిత జిల్లాల్లో ప్రజల భద్రతకు ప్రాధాన్యతనిస్తు గ్రిడ్ను వేగంగా పునరుద్ధరించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు. సమావేశంలో వరద నీరు తగ్గుముఖం పట్టడంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 93 శాతం ప్రభావిత వినియోగదారులకు విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరించారని డిస్కామ్లు ధ్రువీకరించాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో పునరుద్ధరణ పనులు శర వేగంగా జరుగుతున్నాయి. కేంద్రాపడ, జగత్సింగ్పూర్ వంటి జిల్లాల్లోని లోతట్టు, జల దిగ్బంధం, నీటిమట్టం నిలకడగా కొనసాగుతున్న ప్రాంతాల్లో అడుగిడి పనులు చేపట్టేందుకు అనుకూలించని పరిస్థితుల్లో విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణ పనుల్లో స్వల్ప జాప్యం జరుగుతోంది. వరద ప్రభావంతో విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలకు పెద్దగా నిర్మాణపరమైన నష్టం జరగలేదు. జయపురం: విద్యార్థులు మత్తు పదార్థాలకు అలవాటుపడి జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దని వక్తలు అన్నారు. మెరుగైన సమాజం వారితోనే సాధ్యమని చెప్పారు. సమాజ సేవలో భాగస్వాములు కావాలని సూచించారు. బొయిపరిగుడ సాహిద్ లక్ష్మణ నాయిక్ డిగ్రీ కళాశాల జాతీయ సేవా యోజన, యువ రెడ్క్రాస్లు శనివారం సంయుక్తంగా నిషాముక్త భారత్ అభిజాన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ స్నేహలత పట్నాయక్ అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యక్రమంలో నిషాముక్త భారత్ నిర్మాణంలో యువత భూమిక అనే ఆంశంపై చర్చి్ంచారు. కళాశాల అధ్యాపకులు మౌసిమి మహంతి, మానపీ ఆచార్య, అధ్యాపకులు అంజనీ ఆచార్య, భగవాన్ మఝి, మత్తు పానీయాల వలన కలిగే నష్టాలు, అనర్థాలు, వాటి నివారణకు ప్రజలను చైతన్య పరచేందుకు చేపట్టవలసిన కార్యక్రమాలు, మత్తు పదార్ధాలకు యువతను దూరంగా ఉంచాల్సిన అవసరాలపై చర్చించారు. నిషా వస్తువులపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు. కార్యక్రమంలో పాఠశాల సిబ్బంది సమర కుమార్ మహాపాత్రో, క్షీరోద్ కుమార్ పాయిక్, సోను పొరజ, టి.దిల్లీ రాణి చౌదరి, రాజేష్ భుయ పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమం అనంతరం విద్యార్థులు, కళాశాల అధ్యాపకులు, కళాశాల సిబ్బంది నిషాముక్త భారత్ నిర్మాణం కోసం ప్రతిజ్ఞ చేశారు. కళాశాల ఎన్ఎస్ఎస్ అధికారి హిమాంశు శేఖర బక్షీ, యువ రెడ్ క్రాస్ కౌన్సిలర్ జ్యోతీ పాఢీలు కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించారు. గేల్ ఇండియా శ్రామికుని అనుమానాస్పద మృతి రాయగడ: సదరు సమితి పరిధిలొని గుమ్మ పంచాయతీ ప్రాంతంలో గేల్ ఇండియా కంపెనీ పోలార్ ప్యానల్ లయన్ ఫిట్ పనులకు సంబంధించి పనిచేస్తున్న ఒక శ్రామికుడు అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందిన ఘటన శుక్రవారం రాత్రి చోటు చేసుకుంది. మృతుడు బిహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన మనోజ్ కుమార్ (30) గా పోలీసులు గుర్తించారు. స్థానికులు, పోలీసులు వివరాల ప్రకారం మనోజ్ గత రెండు నెలలుగా గేల్ ఇండియా కంపెనీలో శ్రామికునిగా పనిచేస్తున్నాడు. గత కొద్ది రొజుల కిందట తన సొంత గ్రామానికి వెళ్లేందుకు ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాడు. అయితే గత మూడు రోజులుగా పనులను ముగించుకుని శ్రామికుల కోసం ఉన్న విశ్రాంతి గదిలో ఉంటుండేవాడని ఏమీ తినకుండా ఉండేవాడని తోటి శ్రామికులు తెలియజేశారు. అయితే శుక్రవారం నాడు మనోజ్ ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణించడంతో స్థానిక ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించగా మనోజ్ అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. సమాచారాన్ని మనోజ్ కుటుంబీకులకు తెలియజేశారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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ఉత్ప్రేరక ఇంజెక్షన్లు విక్రయిస్తున్న ముఠా అరెస్టుకొరాపుట్: ఉత్ప్రేరక ఇంజెక్షన్లు విక్రయిస్తున్న స్మగ్లర్లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. శనివారం కొరాపుట్ జిల్లా సిమిలిగుడ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎస్డీపీఓ సుమిత్రా జెన్న ఈ కేసు వివరాలు ప్రకటించారు. విక్రయానికి ఆంక్షలు ఉన్న పెంటాజోసిన్ ఇంజెక్షన్లు విక్రయం జరగుతుందనే సమాచారం పోలీసులకు వచ్చింది. దీంతో గెరుగుడ బైరవీ ఆలయం సమీపంలో దాడులు నిర్వహించారు. అక్కడ అనుమానాస్పదంగా ఉన్న నలుగురు వ్యక్తులను సోదాలు చేయగా వారి వద్ద 453 ఇంజెక్షన్లు పట్టుబడ్డాయి. వెంటనే వారిని అదుపులోకి తీసుకొని సిమిలిగుడ పోలీస్ స్టేషన్కి తరలించారు. వారి నుంచి నాలుగు మొబైల్ ఫోన్లు, ఒక టవేరా కారు సీజ్ చేశారు. వారిపై మారక ద్రవ్యాల రవాణా చట్టంతో పాటు ఎన్డీపీఎస్ కేసు నమోదు చేశారు. నిందితులను కోర్టులో హాజరు పరిచి జైలుకి తరలించారు. ఈ ఇంజెక్షన్లు కళాశాలలు, యువకులకు విక్రయిస్తున్నారన్నారు. నిందితులలో ఒకరు పరారయ్యారని తెలిపారు. పట్టుబడిన వారిలో విక్రమ, సౌమ్యరంజన్, నిశాన్, సిద్దాంత్ లు ఉన్నారు.
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విద్యతోనే సమాజ మార్పు● జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ నిహారి రంజన్ కుహోరో రాయగడ: సమాజ మార్పునకు విద్యే అత్యంత శక్తివంతమైనదని జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ నిహారి రంజన్ కుహరో అన్నారు. స్థానిక మహిళా కళాశాల 44 వార్షికోత్సవం శనివారం ఘనంగా జరిగింది. ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఉన్నత విద్యతో పాటు పరిశోధన, నైతిక విలువలు, సామాజిక బాధ్యతాభావం పెంపొందించుకోవాల ని విద్యార్థులకు సూచించారు. గౌరవ అతిథిగా హా జరైన ఏడీఎం నవీన్ చంద్ర నాయక్ మాట్లాడుతూ.. 44 ఏళ్లుగా కళాశాల ఎంతో మంది విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దిందని అన్నారు. విద్యార్థులు ఉన్నత లక్ష్యాలను నిర్ధేశించుకుని జీవితంలో విజయాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. అనంతరం విద్యారంగంలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన కళాశాల టాపర్లను సత్కరించి బహుమతులు అందజేశారు. కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ అర్చనా పట్నాయక్ కళాశాల వార్షిక నివేదికను చదవి వినిపించారు.
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ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టి సారించాలికంచిలి: ఎల్నినో ప్రభావం వలన తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని రైతులు వరికి బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై దృష్టి సారించాలని ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి పాలడుగు వెంకట సత్యనారాయణ అన్నారు. మండలంలోని బూరగాం గ్రామంలో క్షేత్ర పరిశీలనకు శనివారం విచ్చేశారు. ఈ సందర్భంగా రైతులతో మాట్లాడుతూ.. వరికి ప్రత్యామ్నాయంగా నూనె గింజలు, పప్పు ధాన్యాలు సాగు చేయడం ఉత్తమం అన్నారు. దీనిపై కొందరు రైతులు వాటికి ఇచ్చే ఇన్సూరెన్స్ గూర్చి అడిగి తెలుసుకున్నారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి వై.వి.మురళీకృష్ణ, జిల్లా ఆత్మ పథక సంచాలకులు జగన్మోహన్, ఆముదాలవలస కేవీకే సీనియర్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ కె.భాగ్యలక్ష్మి, ఆమదాలవలస ఏ.ఆర్.ఎస్ సీనియర్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ జి.చిట్టిబాబు, రాగోలు ఏఆర్ఎస్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ పి.ఉదయ్బాబు, సోంపేట వ్యవసాయ సహాయ సంచాలకుడు బి.నరసింహమూర్తి, మండల వ్యవసాయాధికారి కె.సురేష్ పాల్గొన్నారు.
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రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏఎస్ఐ మృతిపర్లాకిమిడి: జిల్లాలో కాశీనగర్ బ్లాక్ ఖరడ రోడ్డు వద్ద శనివారం మధ్యాహ్నం రెండు గంటల సమయంలో రెండుబైక్లు ఢీకొన్న ఘటనలో ఎస్పీ కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న ఏఎస్ఐ మనోజ్ కుమార్ పాఢి (48) మృతి చెందాడు. వివరాలు ఇలా వున్నాయి. రాణిపేట డీపీఓ కార్యాలయంలో స్పెషల్ బ్రాంచిలో పనిచేస్తున్న ఏఎస్ఐ మనోజ్ కుమార్ పాఢి శనివారం మధ్యాహ్నం సెలవు తీసుకుని తన కుటుంబసభ్యులను కలుసుకోవడానికి బైక్పై గుణుపురం బయలు దేరుతుండగా, రాయగడ జిల్లా గుణుపురం నుంచి వేగంగా వస్తున్న మోటారు సైకిల్ ఢీకొనడంతో పోలీసు మనోజ్ కుమార్ పాఢికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. దీంతో అక్కడవున్న స్థానికులు అంబులెన్స్ను పిలిచే లోగా ఆయన మృతిచెందినట్టు పోలీసులు చెబుతున్నారు. మరొకరికి తీవ్ర గాయాలవ్వడంతో వెంటనే పర్లాకిమిడి నుండి అంబులెన్సులో బరంపురం మెడికల్కు తరలించారు. అనంతరం మృతుడు మనోజ్కుమార్ పాఢిని పర్లాకిమిడి మెడికల్కు తరలించారు. మృతుడు మనోజ్కుమార్కు భార్య, తల్లి, కుమారుడు ఉన్నారు. మెడికల్ వద్ద ఆయన భార్య, కొడుకు, తల్లి రోదిస్తుండటంతో అనేక మంది పోలీసు సిబ్బంది విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుని కుటుంసభ్యులను గువిందా విభాగం (స్పెషల్ బ్రాంచి) డీఎస్పీ అజయ్ బారిక్ పరామర్శించారు. పోస్టుమార్టం అనంతరం ఆయన శవాన్ని బంధువులకు అప్పగించనున్నట్టు సబ్ డివిజనల్ పోలీసు అధికారి మాధవానంద నాయక్ తెలిపారు.
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బ్యాడ్మింటన్ స్టేట్మీట్కు వేళాయె..!● నేటి నుంచి శ్రీకాకుళంలో బ్యాడ్మింటన్ టోర్నీ ● సీనియర్స్ పురుషులు, మహిళల విభాగాల్లో జరగనున్న పోరు ● ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు శ్రీకాకుళం న్యూకాలనీ: సిక్కోలు వేదికగా మరో బ్యాడ్మింటన్ స్టేట్ మీట్కు రంగం సిద్ధమైంది. భాయ్, ఏపీబీఏ సహకారంతో శ్రీకాకుళం జిల్లా షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో శ్రీకాకుళం వేదికగా ఆదివారం నుంచి నాలుగు రోజులపాటు జరగనున్న ఏపీ రాష్ట్రస్థాయి (అంతర్ జిల్లాల) సీనియర్స్ పురుషులు, మహిళల బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్–2026 పోటీలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. వివిధ జిల్లాల నుంచి హాజరయ్యే షట్లర్లకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా నిర్వహణ కమిటీ ప్రతినిధులు ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పోటీలకు ఆతిథ్యమిస్తున్న స్థానిక శాంతినగర్కాలనీలో ఉన్న డీఎస్ఏ ఇండోర్ స్టేడియంను సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు. టోర్నీ విజయవంతం కోసం అనేక కమిటీలను నియమించి, వారంతా వారివారి పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. ఏర్పాట్లపై జిల్లా బ్యాడ్మింటన్ అసోసియేషన్ చైర్మన్ ఆర్.రాజేంద్రన్, జిల్లా అధ్యక్షుడు, ఏపీబీఏ ఉపాధ్యక్షుడు కిల్లంశెట్టి సాగర్, చీఫ్ ప్యాట్రన్ డాక్టర్ గూడేన సోమేశ్వరరావు, ప్రధాన కార్యదర్శి మెట్ట అశోక్కుమార్, కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి నారాయణశెట్టి వెంకట కిరణ్కుమార్, సీఈవో సంపతిరావు సూరిబాబు, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు భైరి దామోదరరావు, మదీనా శైలానీ, ఎంఈ రత్నాజీ, గురుగుబెల్లి ప్రసాద్, మెండ శాంతికుమార్, అనిల్కుమార్ తదితరులు శనివారం సాయంత్రం సమీక్షించారు. నేడు క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్స్ ఈ మెగా బాడ్మింటన్ టోర్నీలో భాగంగా ఆదివారం మొదటి రోజు క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్స్ నిర్వహిస్తుండగా, 3వ తేదీ నుంచి 5 వరకు మూడు రోజులపాటు మెయిన్ డ్రా పోటీలను జరపనున్నారు. మొత్తం 5 కేటగిరీల్లో పోరు కొనసాగనుంది. సీనియర్స్ విభాగంలో పోటీలు కావడంతో ఆద్యాంతం హోరాహోరిగా– ఉత్కంఠగా సాగనుండటం ఖాయమని నిర్వాహకులు భావిస్తున్నారు. ఇక్కడ గెలుపొందిన క్రీడాకారులు భువనేశ్వర్ వేదికగా త్వరలో జరిగే ఆలిండియా సీనియర్స్ బాడ్మింటన్ టోర్నీకి అర్హత సాధిస్తారని జిల్లా బాడ్మింటన్ చీఫ్ ప్యాట్రన్ డాక్టర్ గూడేన సోమేశ్వరరావు పేర్కొన్నారు. జిల్లాకు చేరుకున్న షట్లర్లు ఇదిలా ఉండగా ఈ బాడ్మింటన్ స్టేట్ మీట్లో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న 13 జిల్లాల నుంచి 156 మంది నేరుగా హాజరవుతుండగా.. వీరితోపాటు మరో 52 మంది వరకు కోచ్ మేనేజర్లు హాజరవుతున్నారు. దాదాపుగా వీరంతా ఇప్పటికే జిల్లాకు చేరుకున్నారు. వీరికి స్థానికంగా హోటళ్లలో బస కల్పిస్తున్నారు. ఇండోర్ స్టేడియం వేదికగా భోజన ఏర్పాట్లు కల్పిస్తున్నారు. అలాగే క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్స్కు హాజరయ్యే క్రీడాకారుల్లో 1:4 నిష్పత్తిలో విజేతలుగా నిలిచిన షట్లర్లు మెయిన్ డ్రాకు అర్హత సాధిస్తారు. జిలానీ భాషా, సంపతిరావు సూరిబాబు రిఫరీలుగా వ్యవహరిస్తుండగా, టెక్నికల్ అఫీషియల్స్గా మరో 30 మంది హాజరవుతున్నారు. ప్రభుత్వ సాయం శూన్యం ఈ స్టేట్ బాడ్మింటన్ స్పోర్ట్స్ మీట్ నిర్వహణకు రూ.12 లక్షలకు పైగా వెచ్చించి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. జిల్లాకు అపఖ్యాతి కలగకుండా.. ప్రభుత్వం తరుపున దమ్మిడి సాయం లేకపోయినా నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం సాయం అందించగలిగితే క్రీడాకారులకు మరింత ఉన్నతస్థాయిలో వసతులు, సౌకర్యాలు కల్పించడానికి అవకాశం లభిస్తుందని క్రీడావర్గాలు భావిస్తున్నాయి. నేటి నుంచి మొదలయ్యే ఏపీ రాష్ట్రస్థాయి బాడ్మింటన్ పోటీలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తిచేశాం. జిల్లా కమిటీ అంతా సమష్టిగా టోర్నీ ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమయ్యాం. జిల్లాకు హాజరయ్యే క్రీడాకారులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నా. అందరూ సహకరించి విజయవంతం చేయాలి. – కిల్లంశెట్టి సాగర్, బాడ్మింటన్ అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో బాడ్మింటన్ స్టేట్మీట్ జరుగుతుండడం జిల్లాకు గర్వకారణమనే చెప్పాలి. ఈ టోర్నీకి సుమారు రూ.12 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నాం. ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని ఎక్కడా తగ్గకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. పోటీల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం నుంచి కూడా సాయం అందించగలిగితే క్రీడాకారులకు మేలు జరుగుతుంది. – నారాయణశెట్టి వెంకట కిరణ్కుమార్, స్టేట్మీట్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ
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పింఛన్లు అందిస్తూ.. ఆదర్శంగా నిలుస్తూపర్లాకిమిడి: పట్టణంలోని షణ్ముఖరావు గోలిలోని పాత ఆంధ్రాబ్యాంకు సమీపంలో ఉంటున్న టున్నా గౌడో పేదల సేవలో తరిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ప్రతి నెల ఒకటో తేదీన సుమారు వంద మందికి రెండు వందల రూపాయల చొప్పున పింఛన్గా అందిస్తూ దాతృత్వాన్ని చాటుకుంటున్నారు. ఆగస్టు నెలకు సంబంధించి శనివారం వందమందికి రెండు వందల చొప్పున అందజేశారు. అవివాహితుడు అయిన టున్నా గౌడో తన సంపాదనలో ప్రతినెల 20 వేల రూపాయలను పింఛన్ల కోసం వెచ్చిస్తున్నారు. అలాగే వీధి శునకాలకు అన్నం, చికెన్ బిరియానీ కూడా రోజూ అందిస్తుడటం విశేషం. ఆయనకు తండ్రి లేకపోయిన తల్లిని పోషిస్తూ, పేదలకు ఉదారంగా అందిస్తున్నారు. వీధి శునకాలకు రేషన్ బియ్యం కూడా తగినంత స్టాకు వుంచుతారు. 2022లో తన పెంపుడు కుక్క చనిపోతే, పూలమాలలు వేసి వాహనంపై ఊరేగించి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.. ఆయన సహృదయానికి పట్టణ వాసులు ప్రశంసిస్తున్నారు. దాతృత్వం చాటుకుంటున్న టున్నా గౌడో
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పట్టపగలు స్టేట్బ్యాంకు వద్ద రూ.5 లక్షలు చోరీపర్లాకిమిడి: స్థానిక హైస్కూల్ జంక్షన్ స్టేట్బ్యాంకు మెయిన్ బ్రాంచి వద్ద పట్ట పగలు దొంగతనం జరిగింది. శైలాడ గ్రామానికి చెందిన సూర్యారావు రూ.5 లక్షలు డ్రా చేసి డబ్బు సంచిని బైక్ వద్ద పెట్టి హెల్మెట్ పెట్టుకునే సమయంలో డబ్బు కాజేశారు. దీంతో లబోదిబోమన్న సూర్యారావు పోలీసుస్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశారు. గేటు వద్ద అమర్చిన సీసీ ఫుటేజీ సాయంతో దొంగతనం తీరును పరిశీలించారు. కస్టమర్ బ్యాంకులో రూ.5 లక్షలు విత్డ్రా చేసినప్పుడు దొంగ గమనిస్తున్నట్లు సమాచారం. తన ఇంటి నిర్మాణానికి డబ్బు డ్రా చేసి వెళ్తున్నానని సూర్యారావు తెలిపారు. పోలీసులు కొన్ని గంటల్లో దర్యాప్తు చేసి పట్టణంలో ఉన్న అన్ని సీసీ పుటేజీలు చెక్ చేసి దొంగను పట్టుకున్నట్టు మోడల్ పోలీసు స్టేషన్ అధికారి ప్రశాంత్ భూపతి తెలియజేశారు. పోగోట్టుకున్న డబ్బు దొరికినట్టు సమాచారం తెలుసుకున్న కస్టమరు సూర్యారావు పోలీసులకు ధన్యవాదాలు తెలిపాడు.
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ప్రిన్సిపాల్ సస్పెన్షన్మల్కన్గిరి: బాలికల విద్యను ప్రోత్సహించడం, పాఠశాలల్లో డ్రాపౌట్ శాతాన్ని తగ్గించడమే లక్ష్యంగా జిల్లా కలెక్టర్ ప్రధమేశ్ అర్వింద్ నిర్వహించిన నెలవారీ విద్యాశాఖ సమీక్ష సమావేశంలో ఖోయిర్పూట్ సమితిలోని ఒడిశా ఆదర్శ విద్యాలయం పోడఘాట్ ప్రిన్సిపాల్కు బాలికల వసతి గృహం వెంటనే ప్రారంభించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆదేశాలు జారీ చేసిన రెండు నెలలు పూర్తయినా ప్రిన్సిపాల్ రాజివ్ కుమార్ దత్త నిర్లక్ష్య వైఖరి కారణంగా వసతి గృహం ప్రారంభం కాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా కలేక్టర్ ప్రధమేశ్ జోక్యం చేసుకున్నారు. ప్రిన్సిపాల్ రాజివ్ కుమార్ను సస్పెండ్ చేస్తూ శనివారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఆయనను మల్కన్గిరి జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి కార్యాలయానికి హాజరుకావాలని నివేందించారు. 5న జిల్లాస్థాయి పోటీలు శ్రీకాకుళం న్యూకాలనీ: శ్రీకాకుళంలోని ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాల సెమినార్ హాల్ వేదికగా ఈనెల 5వ తేదీన యువతకు వివిధ అంశాల్లో జిల్లాస్థాయి పోటీలను నిర్వహించనున్నట్లు మేరా యువ భారత్ జిల్లా యువజన అధికారి నిమ్మల కృష్ణ శనివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. భారత ప్రభుత్వం యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ మేరా యువ భారత్ ఆధ్వర్యంలో నషా ముక్త్ యువ వికసిత్ భారత్ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. యువతకు నృత్యం, మ్యూజిక్, వక్తృత్వం, పోయిట్రీ, పెయింటింగ్, స్లోగన్స్, రీల్స్, నూకడ్ నాటక్ వంటి 8 అంశాల్లో పోటీలు నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు. ఈ పోటీల్లో యువత, విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరారు. జిల్లాస్థాయిలో గెలుపొందిన వారిని రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు పంపిస్తామని యూత్ ఆఫీసర్ నిమ్మల కృష్ణ పేర్కొన్నారు. మరిన్ని వివరాలకు 91330 95646 నంబర్ను సంప్రదించాలని కోరారు.
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గుప్తేశ్వర్లో సౌకర్యాలపై సమీక్షజయపురం: జయపురం సబ్డివిజన్ బొయిపరిగుడ సమితి రామగిరి ప్రాంతంలో గల సుప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రానికి శ్రావణ మాసంలో ఒడిశా రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచే కాకుండా చత్తీస్గఢ్, మధ్య ప్రదేశ్, సరిహద్దు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ల నుండి ప్రతిదినం వేలాది మంది బోల్ భమ్ భక్తులు వస్తారు. సదుపాయాలపై సమీక్షించేందుకు గుప్తేశ్వర్లో సమావేశం నిర్వహించారు. దేవదాయ విభాగ అధికారి, జయపురం తహసీల్దార్ సబ్యసాయి జేన అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో కొట్పాడ్ ఎం.ఎల్.ఎ రూపు భొత్ర, దేవదాయ పరిచాలన కమిటీ చైర్మన్ దేవేంఽధ్ర బాహిణీపతి బొయిపరిగుడ బీడీఓ, తహసీల్దార్, పలువురు స్వచ్ఛంద కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. సమావేశంలో భోల్భం భక్తులకు తగిన రక్షణ కల్పించాలని బొయిపరిగుడ పోలీసు అధికారులకు ఆదేశించారు. భక్తులకు రక్షిత తాగునీరు సౌకర్యం కల్పించాలని, గుప్తేశ్వర్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలగకుండా తగు చర్యలు చేపట్టాలని, శబరి నదీ ఘాట్లో భోలభమ్ భక్తుల స్నానాలకు తగిన ఏర్పాట్లు కల్పించాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు. సమావేశం అనంతరం ఎమ్మెల్యే తదితరులు గుప్తేశ్వర్లో సౌకర్యాలను పరిశీలించారు. గుప్తేశ్వర్ గృహలో ఉన్న మహా శివ లింగాన్ని దర్శించారు. గుప్తేశ్వర్ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి చేపట్టవలసి ఏర్పాట్లపై అధికారులతో ఎమ్మెల్యే చర్చించారు.
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భోగాపురం ఘనత ముమ్మాటికీ వైఎస్ జగన్దేనరసన్నపేట: ‘భోగాపురం విమానాశ్రయానికి కొబ్బరికాయ కొట్టింది మేమే.. గుమ్మడి కాయ కొట్టింది మేమే’ అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన వ్యాఖ్యలే కూటమి హయాంలో ఈ ప్రాజెక్టుకు ఏమీ చేయలేదనే నిజానికి నిదర్శనమని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ డిప్యూటీ సీఎం ధర్మాన కృష్ణదాస్ ఎద్దేవా చేశారు. రెండు రోజులుగా భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టుకు సంబంధించి జరుగుతున్న ప్రచారంపై కృష్ణదాస్ స్పందించారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్నది అంతా క్రెడిట్ చోరీయేనని స్పష్టం చేశారు. 2019 ఎన్నికల ముందు ఎలాంటి అనుమతులు, భూ సేకరణ పూర్తి కాకుండానే చంద్రబాబు హడావుడిగా శంకుస్థాపన చేశారని గుర్తు చేశారు. వైఎస్ జగన్ సీఎం అయ్యాకే సుమారు రూ.1200 కోట్లుతో భూ సేకరణ, నిర్వాసితులకు పునరావాసం కల్పిస్తూ 2203 ఎకరాలను నిర్మాణ సంస్థకు అప్పగించి పనులు శరవేగంగా జరిగేందుకు కార్యాచరణ చేపట్టారన్నారు. 2024 నాటికి 85 శాతం పనులు పూర్తి చేశామని అన్నారు. విమానాశ్రయానికి ఒక రూపు తీసుకువచ్చామన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రంగులు వేసి ఇదంతా తామే చేశామని టీడీపీ చెప్పుకోవడం సిగ్గు చేటన్నారు. పచ్చ పత్రికలు ఎంతగా తిమ్మిని బమ్మిని చేసేందుకు ప్రయత్నించినా జనాలకు విషయం తెలుసని అన్నారు. ‘టీడీపీ నేతలు క్రెడిట్ చోరీ మానుకోవాలి’ శ్రీకాకుళం (పీఎన్కాలనీ): భోగాపురం ఎయిర్పోర్టుకు కావాల్సిన భూసేకరణ చేసి ఆయా ప్రాంత రైతులకు ఆర్అండ్ఆర్ ప్యాకేజీకోసం రూ.1200 కోట్లుకి పైగా ఇచ్చింది వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వమని తూర్పుకాపు బీసీ విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మామిడి శ్రీకాంత్ అన్నారు. శంకుస్థాపన చేసిన రోజునే వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి 2026 నాటికి ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభిస్తామని చెప్పా రని, రెండేళ్లలోనే దాదాపుగా 85శాతం పనులు పూర్తిచేసిన ఘనత వైఎస్సార్సీపీదేనని అన్నారు. ఈ మేరకు శనివారం ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. టీడీపీ క్రెడిట్ చోరీ చేయడం మానుకోవాలన్నారు.మామిడి శ్రీకాంత్
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రాయగడలో వరుస దొంగతనాలురాయగడ: పట్టణంలో గత కొద్ది రొజులుగా వరుస దొంగతనాలు ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. శనివారం అర్ధ రాత్రి పట్టణంలో ప్రధాన ప్రాంతాల్లో రెండు దొంగతనాలు చోటు చేసుకోవడంతో మరింత ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. స్థానిక పాతగేటు వద్ద గల అంబికా స్వీట్ దుకాణంలో షట్టర్ను విరగ్గొట్టిన దుండగుడు దుకాణంలో చొరబడి క్యాస్ కౌంటర్లో ఉన్న రెండు వేల రుపాయల నగదును దొంగిలించాడు. ఈ విషయం సీసీ కెమెరాలో దొంగతనానికి సంబంధించి వీడియోలు నిక్షిప్తమయ్యాయి. నిత్యం జనసంచారం గల ఈ ప్రాంతంలోనే దొంగ తన వెంట తీసుకువచ్చిన ఇనుప రాడ్ల సహాయంతో షట్టర్ను విరగ్గొట్టి లోపలకు ప్రవేశించి దొంగతనం చేసే తీరు మరింత ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది. స్థానిక మెయిన్ రోడ్డు వద్ద గల మా రాజలక్ష్మీ మెడికల్ దుకాణంలో శనివారం అర్ధ రాత్రి చోరీ జరిగింది. గుర్తుతెలియని దుండగులు క్యాస్ కౌంటర్లో గల రూ.50 వేల నగదును దొంగిలించినట్లు బాధితుడు దశరధి సాహు పోలీసులకు చేసిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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గగనతలంలో ముఖ్యమంత్రి.. వరద ప్రాంతాల పరిశీలన● 5 జిల్లాల్లోని 12కు పైగా మండలాలు ప్రభావితం ● 3 రోజుల్లోగా నష్ట నివేదికల దాఖలు భువనేశ్వర్: రాష్ట్రంలోని 5 జిల్లాల్లోని 12కు పైగా మండలాల్లో వరద పరిస్థితిని ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చరణ్ మాఝీ గగనతలంలో శనివారం పరిశీలించారు. ముఖ్యమంత్రితో రాష్ట్ర రెవెన్యూ, విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ మంత్రి సురేష్ కుమార్ పూజారి, ప్రత్యేక సహాయక కమిషనర్ పాల్గొన్నారు. గగనతలంలో పరిశీలన అనంతరం విలేకర్ల సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు. వరద తాకిడి ప్రాంతాల్లోని అనేక గ్రామాలు నీట మునిగాయని తెలిపారు. పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడుతోంది. రాబోయే రెండు రోజుల్లో వరద నీరు తగ్గే అవకాశం ఉందని ముఖ్యమంత్రి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. వరద తగ్గిన 3 రోజుల్లోగా నష్టాన్ని అంచనా వేసి వ్యవసాయం, ఇళ్ల నష్టాల ప్రాంతాల్లో తక్షణమే సహాయ ప్యాకేజీలు అందించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు తెలిపారు. ఆకాశ మార్గం నుంచి ముఖ్యమంత్రి జాజ్పూర్ జిల్లాలోని దశరథ్పూర్, బొరి, బింఝార్పూర్, భద్రక్ జిల్లాలోని ధామ్నగర్, భండారీపొఖొరి, చాంద్బాలి, బాలాసోర్ జిల్లాలోని సొరొ, రెముణా, బాలాసోర్ సదర్, మయూర్భంజ్ జిల్లాలోని బొడొసాహి, ఉదొలా మరియు కప్తిపదర్లోని కొన్ని ప్రభావిత ప్రాంతాలు, కెందుఝొర్ జిల్లాలోని హట్టొడిహి మండలంలో ప్రభావిత ప్రాంతాల పరిస్థితిని సర్వే చేసినట్లు ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. వరద పరిస్థితిని నిశితంగా గమనిస్తున్నానని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. మంత్రులు, అధికారులతో సంప్రదించిన తర్వాత తగిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందన్నారు. పూరీ జిల్లాలోని వరద పరిస్థితిని కూడా నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. అన్ని విపత్తుల నిర్వహణ తరహాలో తాజా వరద ముంపు సమయంలో కూడా శూన్య ప్రాణ హాని ప్రాధాన్యత కల్పించారు. కొనసాగుతున్న వరదల వల్ల 8 లక్షల మంది ప్రభావితం కాగా 2 లక్షల 69 వేల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. సహాయక చర్యలలో 17 ఒడిశా విపత్తు నిరోధక దళాలు (ఓడీఆర్ఎఫ్), 7 జాతీయ విపత్తు సహాయక దళాలు (ఎన్డీఆర్ఎఫ్) మరియు 129 అగ్ని మాపక, అత్యవసర సేవల బృందాలు పాల్గొంటున్నాయి. 700 ఆశ్రయ కేంద్రాలు, సహాయక శిబిరాలలో బాధితులకు వసతి, పొడి, వండిన ఆహారం, తాగు నీరు, వైద్య సేవలకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ జిల్లాలన్నింటిలో క్షేత్రస్థాయిలో సహాయక, పునరుద్ధరణ పనులను ఉన్నతాధికారులు ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. వరద బాధితులకు సహాయక, పునరుద్ధరణ పనుల కోసం రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ నిధి నుండి రూ. 26 కోట్లు సహాయం విడుదల చేసినట్లు ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. బాధితులకు పాలిథీన్, పొడి, వండిన ఆహారం, తాగునీరు, మందులు పంపిణీ కొనసాగిస్తున్నారు. దెబ్బతిన్న రోడ్లను తక్షణమే మరమ్మతు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వరదల తర్వాత ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా కట్టుదిట్టమైన నిఘాతో యంత్రాంగం వ్యవహరిస్తుందన్నారు. ప్రభుత్వం సకాలంలో సమాచారం అందించడం, సరైన చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల వరదల వల్ల కలిగే పెద్ద నష్టాన్ని నివారించగలిగామని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు.
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పుస్తకాలు, పెన్నుల పంపిణీకొత్తూరు: ఒడిశా రాష్ట్రం కాశీనగర్ బ్లాక్ కురిగాం గ్రామానికి చెందిన బెజ్జిపురం కిషాత్ నాయుడు రెండో పుట్టినరోజు వేడుకలను ఒడిశా రాష్ట్రం పర్లాకిమిడిలోని నవజీవన గిరిజన బాలికల ఎడ్యుకేషన్ హాస్టల్లో శనివారం నిర్వహించారు. విద్యార్థులకు పుస్తకాలు, పెన్నులు పంపిణీ చేశారు. మధ్యాహ్న భోజన ఏర్పాట్లు చేశారు. కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో రాగి వస్తువులు చోరీ శ్రీకాకుళం రూరల్: మండల పరిధిలోని వాకలవలస లింగావలస గ్రామం రహదారి పరిసర ప్రాంతంలో పొలాలకు ఏర్పాటు చేసిన ట్రాన్స్ఫార్మర్లో రాగి తీగలను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు చోరీ చేశారు. విద్యుత్ పవర్ ఆఫ్ చేసి అందులోని రాగి వస్తువులను చోరీ చేసిన విషయం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. శనివారం విద్యుత్ సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో స్థానిక లైన్మెన్ పరిశీలించగా పొలాల గట్లు మీద ట్రాన్స్ఫార్మర్ పడి ఉండడాన్ని గుర్తించారు. శనివారం రూరల్ పోలీస్టేషన్లో ఏఈ శ్రీనివాసరావు ఫిర్యాదు చేశారు. వంశధార కాలువపై ఆక్రమణలు నందిగాం: మండలంలోని వంశధార ఎడమ ప్రధాన కాలువ గట్టుపై పలుచోట్ల ఆక్రమణలు చోటు చేసుకుంటున్నా అధికారులు వాటివైపు కన్నెత్తి చూడడం లేదు. ముఖ్యంగా పెద్దతామరాపల్లి, గొల్లూరు పరిధిలో ఉన్న గట్టుపై పలువురు ఆక్రమించి గట్టును చదును చేసి కొన్నిచోట్ల వివిధ రకాల మొక్కలు నాటుకుంటున్నారు. అలాగే వాటికి కంచెలు ఏర్పాటు చేసి గట్టుపై వెళ్లే మార్గం లేకుండా చేస్తున్నారు. ఈ ఆక్రమణలు ఇలాగే కొనసాగితే కాలువ గట్టు బలహీనపడే ప్రమాదం ఉంది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో గట్టు ఆక్రమణలు జరగకుండా, నీరు గట్టుపైకి రాకుండా గొల్లూరు నుంచి పెద్దతామరాపల్లి సూపర్ ప్యాసేజ్ వరకు గట్టుపై రహదారి నిర్మాణం చేశారు. అయితే మరలా ఇటీవల గట్టు ఆక్రమణలకు గురవుతోంది. అందువలన వంశధార అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలు పాతపట్నం: మండలంలోని జంతిగూడ గ్రామ సమీపంలో ఆగి ఉన్న ట్రాక్టర్ను ద్విచక్ర వాహనంతో ఢీకొనడంతో ముగ్గురు వ్యక్తులకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. స్థానికులు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. జగ్గిలిబొంతుకు చెందిన ఘంటా కొండలరావు, ఘంటా సంజీవరావు, చింతాడ మురళీలు కలిసి పర్లాకిమిడి (ఒడిశా) నుంచి ద్విచక్ర వాహనంపై వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో జంతిగూడ గ్రామం వద్ద ఆగి ఉన్న ట్రాక్టర్ను ఢీకొనడంతో ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలయ్యయి. వెంటనే స్థానికులు పర్లాకిమిడి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి తీసుకెళ్లారు. చింతాడ మురళీ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఏఎస్ఐ కె.శ్రీరామమూర్తి తెలిపారు. ముగిసిన ఏకపాత్రాభినయ పోటీలు శ్రీకాకుళం కల్చరల్: శ్రీకాకుళ రంగస్థల కళాకారుల సమాఖ్య (నెలవారీ సాంస్కృతిక విభాగ) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న 322వ నెల కార్యక్రమంలో భాగంగా దివంగత పురుషోత్తం (భైరి) సూర్యనారాయణ మాస్టారు స్మారక రాష్ట్రస్థాయి పౌరాణిక, జానపద, సాంఘిక, పద్య ఏకపాత్రాభినయ పోటీలు శనివారం స్థానిక బాపూజీ కళామందిర్లో ఘనంగా ముగిశాయి. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన కళాకారులు తమ ఏకపాత్రాభినయ ప్రదర్శనలతో ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నారు. సాయంత్రం సమాఖ్య అధ్యక్షుడు డా.ఎల్.రామలింగస్వామి అధ్యక్షతన జరిగిన సభలో ప్రముఖ రంగస్థల పౌరాణిక నటులు పద్మశ్రీ యడ్ల గోపాలరావు, పి.లీలామోహన్ పాల్గొన్నారు. పోటీల్లో ప్రథమ బహుమతి నల్లపాటి అన్నపూర్ణ (చంద్రమతి), ద్వితీయ బహుమతి పుట్టా కృష్ణ (నక్షత్రకుడు), తృతీయ బహుమతి కాతా హరిబాబు (హరిశ్చంద్రుడు) పొందారు. విజేతలకు జ్ఞాపికలతో పాటు నగదు బహుమతులను అందజేశారు.
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6 నుంచి సీపీఐ ప్రచార పాదయాత్రశ్రీకాకుళం (పీఎన్కాలనీ): దేశ సమైక్యత, సమగ్ర అభివృద్ధి సాధనే లక్ష్యంగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై సీపీఐ జాతీయ సమితి పిలుపులో భాగంగా ఈనెల 6వ తేదీ నుంచి 15 వరకు ప్రచార పాదయాత్రలు చేపట్టనున్నట్లు సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి చాపర వెంకటరమణ తెలిపారు. నగరంలోని క్రాంతి భవన్లో విలేకరుల సమావేశం శనివారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి 12 ఏళ్లైనా ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించడంలో విఫలమైందని దుయ్యబట్టారు. సీబీఐ, ఈడీ లాంటి స్వతంత్ర దర్యాప్తు సంస్థలను రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకుటోందని మండిపడ్డారు. మద్దతు ధర విషయంలో రైతులపై కనికరం చూపకుండా, గిట్టుబాటు ధరకు చట్టబద్ధత కల్పించకుండా వ్యవసాయాన్ని కార్పొరేట్లకు కట్టబెట్టి రైతులను కట్టు బానిసలుగా మార్చాలని చూస్తున్నారన్నారు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ఒక్కొక్కటిగా అమ్ముతున్నారని పేర్కొన్నారు. వరుస పేపర్ లీకేజీలతో లక్షలాది మంది విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అయోధ్య రామ మందిరంలో రూ.200 కోట్ల దోపిడీ జరిగినా ఎందుకు పట్టుకోలేదని నిలదీశారన్నారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా, రాయలసీమ, ఉత్తరాంధ్రకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ, పోలవరం పూర్తి, రాజధాని నిర్మాణం, కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం వంటివి ఇంతవరకు సాధించలేకపోయిన అసమర్థ సీఎం అని దుమ్మెత్తిపోశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్న సాగునీటి ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయాలని, వంశధార ఆఫ్షోర్ నిర్వాసితులకు న్యాయం చేయాలని, కార్గో ఎయిర్పోర్టుకి బలవంతపు భూసేకరణ ఆపాలని కోరారు. సెప్టెంబర్ 1న చలో ఢిల్లీ కార్యక్రమాన్ని పార్టీ శ్రేణులు విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో ఏఐవైఎఫ్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి యుగంధర్, సీపీఐ జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి వెంకటరావు, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యుడు శ్రీనివాస్లు పాల్గొన్నారు.
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దిగువ ప్రాంతాల భద్రత పరిశీలించాలిభువనేశ్వర్: మహా నది నీటి ప్రవాహం శర వేగంగా పెరుగుతుంది. జల వనరుల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి శుభా శర్మ శుక్ర వారం ముండలి ఆనకట్ట, నరాజ్ బ్యారేజీని సందర్శించి వరద నీటి విడుదలను అంచనా వేయడంతో పాటు రాష్ట్ర నీటి నిర్వహణ కార్యకలాపాలు సమీక్షించారు. నియంత్రిత నీటి విడుదల నిర్వహణపై ఆమె శాఖా అధికారులతో చర్చలు జరిపారు. నీటి మట్టాలను, నదీ ప్రవాహ పరిస్థితులను నిశితంగా పర్యవేక్షించి దిగువ ప్రాంతాల భద్రతను అనుక్షణం పరిశీలించాలని ఆమె తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నరాజ్ బ్యారేజీని సందర్శించి కంట్రోల్ రూమ్లో ఏర్పాటు చేసిన ఆధునిక సూపర్వైజరీ కంట్రోల్ అండ్ డేటా అక్విజిషన్ సిస్టమ్ ద్వారా బ్యారేజీ గేట్ల పని తీరును సమీక్షించారు. క్షేత్రస్థాయి అధికారులు, సాంకేతిక సిబ్బంది రాత్రింబవళ్లు అప్రమత్తంగా ఉంటూ అధునాతన వ్యవస్థ ద్వారా బ్యారేజీ గేట్ల పని తీరును నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ముఖ్య కార్యదర్శి ఆదేశించారు. వరద నీటి ప్రవాహం, ఎగువ, దిగువ ప్రాంతాల పరిస్థితులు, శాసీ్త్రయ సమాచారంపై నిరంతర విశ్లేషణ ఆధారంగా బ్యారేజీ గేట్ల నిర్వహణ జరుగుతోందని అధికారులు తెలిపారు.
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రెగ్యులర్ ఉద్యోగులుగా పరిగణించాలిజయపురం: తమను రెగ్యులర్ ఉద్యోగులుగా పరిగణించి, సముచిత వేతనాలు చెల్లించాలని జయపురం రోడ్డు, భవనాల విభాగ తాత్కాలిక ఉద్యోగులు ఆర్అండ్బీ ఎస్ఈ కార్యాలయం ఎదుట శుక్రవారం ధర్నా చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షుడు సతీష్ కుమార్ నాయిక్ మాట్లాడుతూ జయపురం ఆర్అండ్బీ డివిజన్లో 1993లో 12 మందిని తాత్కాలిక ఉద్యోగులుగా నియమించారని తెలిపారు. వివిధ ఉద్యోగాల్లో సమర్దవంతంగా ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్న వారిని పర్మినెంట్ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగిందన్నారు. ఆయన కలుగజేసుకొని 2025 ఆగస్టు 6వ తేదీన ఫైనాన్స్ విభాగానికి లేఖ రాశారని వెల్లడించారు. నవంబర్ 29వ తేదీన జయపురం డివిజన్ తాత్కాలిక ఉద్యోగుల జాబితాను పంపడం జరిగిందని వెల్లడించారు. అయితే నేటికీ ఆ జాబితా విచారణలో ఉందని, అంతేకాకుండా గత నాలుగు నెలలుగా వారికి జీతాలు నిలిపివేశారని పేర్కొన్నారు. జీతాల కోసం ఆర్అండ్బీ చీఫ్ ఇంజినీర్, సూపరింటెండెంట్ ఇంజినీర్లను కలిసి లిఖితపూర్వకంగా, మౌఖికంగా అభ్యర్థిచడం జరిగినా.. నేటి వరకు వేతనాలు చెల్లించలేదని ఆరోపించారు. జీతాలు అందకపోవడంతో వారి కుటుంబాలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాయని వివరించారు. ఇప్పటికై నా అధికారులు స్పందించి తాత్కాలిక ఉద్యోగులను పర్మినెంట్ చేయాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో సంఘం కార్యదర్శి సంజయ్ కుమార్ బెహర తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రేమ పేరుతో హత్యరాయగడ: నెలన్నర క్రితం రాయగడలో సంచలనం సృష్టించిన గుర్తు తెలియని యువతి హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నం కంచరపాలెంకు చెందిన బొలిశెట్టి సురేష్ కుమార్ అనే వ్యక్తిని ఈ మేరకు అరెస్టు చేసినట్లు జిల్లా ఎస్పీ రాజ్ ప్రసాద్ తెలియజేశారు. జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం విలేకరులత సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. జూన్ 17 వ తేదీన రాయగడలో గల ఖొల్లిగుడ సమీపంలో హోండా షొరూం కు దగ్గరలో ఉన్న మైదానంలో దుర్వాసన వస్తున్న బ్యాగును గుర్తించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న చందిలి పోలీసులు బ్యాగులో గుర్తు తెలియని యువతి మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు చేశారు. మృతురాలి ఫొటొను సామాజిక మాధ్యమాల్లో, పత్రికల ద్వారా విస్తృతంగా ప్రచారం చేసినప్పటికీ ఆమెను గుర్తించలేకపొయారు. అనంతరం చట్టపరమైన ప్రక్రియ పూర్తి చేసి మృతదేహానికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. అయితే ఈ కేసును ప్రత్యేకంగా పరివేక్షించిన ఎస్పీ రాజ్ ప్రసాద్ సీసీ టీవీ పుటేజ్లు, సైబర్ సెల్ సాంకేతిక ఆధారాలు, వివిధ ప్రాంతాల్లో సేకరించిన సమాచారాన్ని విశ్లేషించి నిందితుడి కదలికలను విశాఖపట్నం నుంచి రాయగడ వరకు గుర్తించారు. ఈ ఆధారాలపై విశాఖపట్నం లోని కంచెరపాలెంలో ఉంటున్న బొలిశెట్టి సురేష్ కుమార్ను గురువారం నాడు అరెస్టు చేసి అతడిని విచారించగా ఈ హత్యను తానే చేసినట్లు అంగీకరించాడని ఎస్పీ తెలిపారు. విజయవాడకు చెందిన యువతితో ప్రేమ వ్యవహారం కొనసాగిందని, వివాహం చేసుకోవాలని ఆమె ఒత్తిడి చేయడంతో ఇద్దరి మధ్య తలెత్తిన గొడవలో ఆమెను హత్య చేసినట్లు నిందితుడు అంగీకరించాడు. అనంతరం మృతదేహాన్ని బ్యాగులో పెట్టి అంద్రప్రదేశ్ నుంచి రాయగడ కు తీసుకువచ్చి హోండా షొరూం సమీపంలో పడేసినట్లు విచారణలో తెలింది. నిందితుడిని కోర్టుకు తరలించినట్లు తెలిపారు. విలేకర్ల సమావేశంలో ఎస్పీతో పాటు ఎస్డీపీఓ గౌర హరి సాహు, చందిలి ఐఐసీ తదితరులు ఉన్నారు.
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ప్రియుడి ఇంటి ముందు ధర్నామల్కన్గిరి: జిల్లాలోని మత్తిలి సమితి చౌలమెండి గ్రామంలో శుక్రవారం ప్రియుడి ముందు ఒక మహిళ ధర్నా చేపట్టింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. బాధిత మహిళ, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి ఇద్దరు కూడా వివాహితులు. అయితే వివా హం చేసుకుంటానని సదరు వ్యక్తి మహిళతో శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. ఇటీవల తనను మోసం చేస్తున్నాడని మహిళ తెలుసుకొని, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశారు. దీంతో ఇటీవల బెయిల్పై బయటకు రావడంతో.. తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరుతూ ధర్నా చేపట్టింది. మొక్కలు పరిశీలన మల్కన్గిరి: మల్కన్గిరి జిల్లా అటవీ విభాగ అధికారి సాయికిరణ్ డీఎన్ జిల్లాలోని చిత్రకొండ సమితి రేంజ్ పరిధిలో వనమహోత్సవంలో భాగంగా జరుగుతున్న పనులను శుక్రవారం పరిశీలించారు. పనుల్లో నాణ్యతను కచ్చితంగా పాటించాలని, నిర్ణీత గడువులోపు అన్ని పనులు పూర్తి చేయాలని క్షేత్రస్థాయి అటవీ సిబ్బందికి ఆదేశించారు. వృక్షారోపణ కార్యక్రమంలో నాణ్యతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంతో పాటు ప్రతి మొక్కను సక్రమంగా నాటడం, వాటి సంరక్షణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు. పలువురు రేంజ్ సిబ్బంది ఉన్నారు. అక్రమంగా ఇసుకను రవాణా చేస్తున్న ట్రాక్టర్ పట్టివేత● ఒకరు అరెస్టు మల్కర్గిరి: మల్కన్గిరి జిల్లా కలిమెల పోలీసులు అక్రమంగా ఇసుకను రవాణా చేస్తున్న ఇసుక ట్రాక్టర్ను శుక్రవారం ఉదయం పట్టుకున్నారు. ఈ ఘటనలో ఒకరిని అరెస్టు చేశారు. కలిమెల పోలీసుస్టేషన్కు సుమారు ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఎంపీవీ–33 గ్రామ సమీపంలో తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా అక్రమంగా ఇసుక తరలిస్తున్న ట్రాక్టర్ పట్టుబడింది. దీంతో దాన్ని సాధ్వీనం చేసుకోవడంతోపాటు గిర్కనపల్లి గ్రామానికి చెందిన విష్ణు ఝరాబాలాను అరెస్టు చేశారు. ట్రాక్టర్ ట్రాలీతో పాటు ఇసుక విలువ సుమారు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు. కాగాా ట్రాక్టర్కు సంబంధించి నంబర్ ప్లేట్ ఉండాల్సిన చోట పెద్ద అక్షరాలతో ప్రెస్ అని రాసి ఉండటం చర్చనీయాంశమైది. జర్నలిస్టుల పేరును దుర్వినియోగం చేస్తూ వాహనాలపై ప్రెస్ అని రాసుకుని అక్రమ కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారనే ఆరోపణలు పట్టణంలో వినిపిస్తున్నాయి. అభివృద్ధి పనులపై కలెక్టర్ సమీక్ష రాయగడ: జిల్లాలోని కాసీపూర్ సమితి కొడింగిమాలి గనుల ప్రభావిత ప్రాంతాల అభివృద్ధి పనులను కలెక్టర్ అశుతొష్ కులకర్ణి గురువారం పరిశీలించారు. కంసారిగుడ, కదాపదర్, మండాగం, నువాసాహి, అండుగుడ గ్రామాల్లో పర్యటించి గ్రామస్తులతో మాట్లాడి సంక్షేమ పథకాల అమలు, సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆయనతో పాటు సబ్ కలక్టర్ రమేష్ కుమార్ జెన్న, ఐటీడీఏ ప్రాజెక్టు అడ్మినిస్ట్రేటర్ చంద్రకాంత్ మాఝి, కాసీపూర్ బీడీఓ, తహసీల్దార్లు పాల్గొన్నారు.
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రాష్ట్రపతి పర్యటనకు పకడ్బందీ భద్రతా ఏర్పాట్లుభువనేశ్వర్: భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఆగస్టు 3 నుంచి 5 వరకు రాష్ట్రంలో పర్యటించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె 4వ తేదీ ఉదయం భువనేశ్వర్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బరంపురానికి రైలులో ప్రయాణిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రపతి పర్యటన సురక్షితంగా, క్రమబద్ధంగా ముగిసేలా చూసేందుకు రాష్ట్ర పోలీసు డైరెక్టర్ జనరల్ (డీజీపీ) యోగేష్ బహదూర్ ఖురానియా అధ్యక్షతన శుక్ర వారం ఉన్నత స్థాయి సన్నాహక సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో అన్ని విభాగాల మధ్య సరైన సమన్వయంతో భద్రతా ఏర్పాట్లకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని డీజీపీ సీనియర్ పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు. భద్రతా ఏర్పాట్లలో ఎలాంటి మినహాయింపు, లోపం లేకుండా ప్రతి ఏర్పాటును క్రమం తప్పకుండా సమీక్షించి పర్యవేక్షించాలని ఆయన అధికారులకు తెలిపారు. కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్ల నేపథ్యంలో కార్యక్రమ వేదిక వద్ద, వీవీఐపీల రాకపోకల మార్గంలో భద్రతా వలయాలు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు, సాంకేతిక, విధ్వంస నిరోధక తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు వివరించారు. పూర్తి అప్రమత్తతతో అనుక్షణం సన్నద్ధంగా ఉండాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రైల్వే భద్రతకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతనిస్తూ రాష్ట్రపతి ప్రయాణించే సమగ్ర రైల్వే లైన్పై గస్తీని ముమ్మరం చేయనున్నారు. అన్ని లెవెల్ క్రాసింగ్ల వద్ద భద్రతా సిబ్బందిని మోహరించనున్నారు. ప్లాట్ఫాం డ్యూటీలో ఉండే రైల్వే ఉద్యోగులను ముందుగానే గుర్తించి వారికి ప్రత్యేక డ్యూటీ పాస్లను జారీ చేస్తున్నారు. రాష్ట్రపతి పర్యటన శాంతియుతంగా, సురక్షితంగా జరిగేలా చూసేందుకు పోలీసులు, రైల్వే, సాధారణ పరిపాలన మధ్య పూర్తి సమన్వయంతో పనిచేయాలని డీజీపీ సీనియర్ అధికారులకు సూచించారు. ఈ సమావేశంలో డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్న్స్ ఆర్. పి. కోచే, అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ (శాంతిభద్రతలు) సంజయ్ కుమార్, అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ (ఎస్ఏపీ) రాజేష్ కుమార్, పోలీస్ కమిషనర్ (భువనేశ్వర్, కటక్ జంట నగరాలు) డా. దేబ్దత్ సింగ్, తూర్పు కోస్తా రైల్వే ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ సెక్యూరిటీ కమిషనర్ (పీసీఎస్సీ) అలోక్ భోరా, పోలీసు ఇనస్పెక్టరు జనరల్ (సెంట్రల్ రీజియన్) సత్యజిత్ నాయక్, పోలీసు సూపరింటెండెంటు (క్రైమ్ బ్రాంచ్) వివేకానంద్ శర్మ ప్రముఖంగా పాల్గొన్నారు.
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● పాఠశాల అభివృద్ధికి కృషి● కోట్పాడ్ ఎమ్మెల్యే రూపు భొత్రజయపురం: పాఠశాలల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని జయపురం సబ్డివిజన్ కోట్పాడ్ ఎమ్మెల్యే రూపు భొత్ర అన్నారు. కుంధ్ర సమితి రాణిగుడ గ్రామంలోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలను శుక్రవారం సందర్శించిన ఆయన మౌలిక సౌకర్యాలు, మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలు తీరు, నాణ్యతను తెలుసుకున్నారు. భోజనంపై విద్యార్థుల అభిప్రాయాన్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం పాఠశాల స్థితిగతులపై ఉపాధ్యాయులతో చర్చించారు. విద్యార్థులకు పెట్టే మధ్యాహ్న భోజనం విషయంలో రాజీ పడవద్దన్నారు. మంచి కూరగాయలు, గుడ్లు, బియ్యం వంటలకు వినియోగించాలని ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడుని ఆదేశించారు. భోజనాలలో ఎటువంటి నాణ్యత తగ్గినా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. పాఠశాలలో నెలకున్న సమస్యలను తాను త్వరలోనే పరిష్కరిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అలాగే పాఠశాల ఉన్నతికి, అదనపు తరగతి గదుల నిర్మాణానికి ఎమ్మెల్యే ల్యాడ్ నుంచి నిధులు మంజూరు చేస్తానని వెల్లడించారు. అనంతరం పాఠశాలలో నిర్వహిస్తున్న తరగతుల గదులను సందర్శించారు. విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పి ప్రశ్నలు అడిగి ప్రతిభను పరీక్షించారు. విద్యార్థులకు గుణాత్మక విద్య బోధించాలని ఉపాధ్యాయులకు సూచించిన ఆయన క్రమశిక్షణతో చదువుకోవాలని విద్యార్థులకు హితబోధ చేశారు.
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హత్య కేసులో ముగ్గురికి యావజ్జీవ శిక్షరాయగడ: 2020లో సంచలనం సృష్టించిన హత్య కేసులో ముగ్గురు నిందితులను దోషులుగా తేలుస్తూ ఝార్సుగుడ అదనపు సెషన్ష్ న్యాయస్థానం గురువారం కీలక తీర్పును వెల్లడించింది. నిందితులు అజిత్ సింగ్ అలియాస్ మానియా, సూరజ్ ప్రసాద్, అజిత్ సింగ్ అలియాస్ ఖడిలకు యావజ్జీవ కఠిన కారాగార శిక్ష విధించడంతో పాటు ఒక్కొక్కరికి పది వేల రూపాయల జరిమాన విధించింది. జరిమానా చెల్లించలేని పక్షంలో మరో ఆరు నెలల పాటు కఠిన కారాగార శిక్ష అనుభవించాలని ఆదేశించింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఝార్సుగుడ ఎస్పీ జి.ఆర్.రాఘవేంద్ర తెలియజేసిన వివరాల ప్రకారం.. 2020 సెప్టెంబరు 23వ తేదీ సాయంత్రం 5.30 గంటల సమయంలో ఝార్సుగుడలోని ఆదర్శ్ క్లబ్ మైదానంలో పాతకక్షల నేపథ్యంలో బీర్బల్ పాండేపై ముగ్గురు నిందితులు దాడి చేశారు. తీవ్ర గాయాలై చికిత్స పొందుతూ ఆయన మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనపై 2020 సెప్టంబర్ 24న జిల్లాలోని ఒరియంట్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదయ్యింది. దీనిపై దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు నిందితులను పట్టుకుని కోర్టుకు తరలించారు. గోడ కూలి మహిళ దుర్మరణం రాయగడ: జిల్లాలోని మునిగుడ సమితి అంబాదొళ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో బాడంగరి గ్రామంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఇంటి గోడ కూలిపోవడంతో ఓ మహిళ మృతి చెందింది. మృతురాలిని రుకుణి బచ్చా (44)గా గుర్తించారు. గురువారం తెల్లవారుజామున కాలకృత్యాలు ముగించుకుని ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా వర్షాలకు బలహీనపడిన గోడ ఒక్కసారిగా ఆమైపె కూలిపోయింది. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న ఆమెను గ్రామస్తులు వెంటనే బయటకు తీసేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ అప్పటికే ప్రాణాలు కోల్పొయింది.
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హై అలర్ట్మహానది తీర ప్రాంతాల్లో..● వరద పరిస్థితిని సమీక్షించిన మంత్రిభువనేశ్వర్: ఎగువ పరీవాహక ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా హిరాకుద్ జలాశయంలో నీటి మట్టం గణనీయంగా పెరుగుతోంది. మహానది మినహా, కుశభద్ర, ఈబ్, జలకా, రుషికుల్య, బైతరణి, బ్రాహ్మణి వంటి మిగతా అన్ని ప్రధాన నదులు ప్రస్తుతం ప్రమాద స్థాయికి దిగువన ప్రవహిస్తున్నాయి. మహా నదిలో పలు చోట్ల నీటి మట్టాలు పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం హిరాకుద్ డ్యామ్కు చెందిన 12 గేట్లు తెరిచి ఉన్నాయి. అంచెలంచెలుగా మరిన్ని గేట్లు తెరిచే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల అదనంగా 1.5 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల కావచ్చు అని మంత్రి తెలిపారు. హిరాకుద్ జలాశయంలో నీటి మట్టం 624.10 అడుగుల వద్ద ఉంది. అంచెలంచెలుగా మరిన్ని గేట్లు తెరవవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో కటక్, పూరీ, కేంద్రాపడా, జగత్సింగ్పూర్ మరియు ఖోర్ధా కలెక్టర్లను అత్యంత అప్రమత్తతతో ఉండాలని కోరారు. మహా నది పరివాహక ప్రాంతంలోని అన్ని జిల్లాలను అప్రమత్తం చేశారు. వరద నీరు ముండులికి చేరడానికి సుమారు 40 గంటల సమయం పడుతుంది. ఆ సమయానికి ముండులి నుంచి విడుదల చేసిన నీరు బయటకు వెళ్లిపోతుందని భావిస్తున్నారు. అయితే లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే వరద నీరు చేరడం ప్రారంభమైంది. 14 గేట్లను తెరవడంతో స్థానికుల్లో మళ్లీ భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. రెవెన్యూ, విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ మంత్రి సురేష్ పూజారి శుక్ర వారం లోక్ సేవా భవన్ నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లతో వరద పరిస్థితిని సమీక్షించారు. ఈ సమావేశంలో రెవెన్యూ శాఖ అదనపు ప్రధాన కార్యదర్శులు, ప్రత్యేక సహాయ కమిషనరు (ఎస్ఆర్సీ), భారత వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ), జల వనరుల శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని 15 జిల్లాలు వరదల బారిన పడ్డాయి. 57 మండలాలు, 446 గ్రామ పంచాయతీలు మరియు 1,362 గ్రామాలు ప్రభావితం అయ్యాయి. 174 వార్డులతో కూడిన 11 పట్టణ ప్రాంతాలు దెబ్బతిన్నాయి. సుమారు 7 లక్షల మంది ప్రజలు ప్రభావితులయ్యారు. 2,88,943 మంది వరద దిగ్బంధంలో చిక్కుకుపోయారు. సహాయక, రెస్క్యూ కార్యకలాపాలు యుద్ధ ప్రాతిపదికన కొనసాగుతున్నాయి. నిరాశ్రయులైన ప్రజలకు ఆశ్రయం కల్పించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 647 సహాయక కేంద్రాలను తెరిచింది. వరద నీరు తగ్గే వరకు పొడి మరియు వండిన ఆహారాన్ని పంపిణీ చేస్తున్నారు. పశువుల కోసం 20 ప్రదేశాలలో పశుగ్రాసం ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం 21,380 హెక్టార్ల వ్యవసాయ భూమి, సుమారు 700 ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. జాజ్పూర్, భద్రక్, బాలాసోర్ వంటి జిల్లాల్లోని అనేక ప్రాంతాలు ఇంకా నీటితో నిండి ఉన్నాయి. కుశభద్ర, ఈబ్, జలకా, రుషికుల్య, బైతరణి, బ్రాహ్మణి నదులు ప్రమాదకర స్థాయికి దిగువన ప్రవహిస్తున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోంది. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. వరదల వల్ల ప్రభావితమైన పాఠశాలలు, అంగన్వాడీలు, ఆరోగ్య కేంద్రాలు, పాత, బలహీనమైన నదీ కట్టల అంచనాను ప్రభుత్వం కోరిందని మంత్రి తెలిపారు. పలు నదులలో నీటిమట్టాలు తగ్గుముఖం పడుతున్నందున, రాబోయే 24 గంటల్లో పరిస్థితి మెరుగుపడుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు మంత్రి సురేష్ కుమార్ పూజారి నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.
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శ్రమదానంతో తాత్కాలిక వంతెన ఏర్పాటుజయపురం: జయపురం సబ్డివిజన్ బొయిపరిగుడ సమితి దొరాగుడ గ్రామ పంచాయతీ రామగుడ గ్రామ ప్రజలు అనేక ఏళ్లుగా తాత్కాలిక కర్ర వంతెన(కల్వర్ట్) ఆధార పడుతున్నారు. గత ఏడాది భారీ వర్షాలకు ఆ వంతెన కొట్టుకుపోయింది. వంతెన నిర్మించాలని ఎంతగా వేడుకున్నా ఎవరూ స్పందించలేదు. దీంతో గ్రామస్తులే చేయి చేయి కలిపి కొత్తగా తాత్కాలిక వంతెనను నిర్మించుకున్నారు. ఈ వంతెన(కల్వర్టు) తమ గ్రామానికి ప్రధాన మార్గం అని, వర్షాకాలంలో నీరు ఎక్కువగా ప్రవహించటం వల్ల ఆ మార్గంలో రాకపోకలు నిలిచి పోతాయని గత నెల 9 వ తేదీన అదే జరిగిందని వెల్లడించారు. వంతెన కొట్టుకుపోవటం వల్ల వర్షాకాలంలో దొరాగుడ గ్రామ పంచాయతీతో రహదారి సంబంధాలు కోల్పోతున్నామని వెల్లడించారు. పాఠశాలలకు, అంగన్వాడీలకు వెళ్లాల్సిన పిల్లలు రైతులు, కూలీలు దొరాగుడ వెళ్లాలంటే ఆ వంతెన నిర్మాణం ఎంతో అవసరమన్నారు. వంతెన కొట్టుకు పోవటం వల్ల ప్రజలు, విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంతో తామే కల్వర్టు నిర్మించుకుంటున్నామని తెలిపారు.
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జోడాలోని కాఫర్ డ్యామ్కు గండిభువనేశ్వర్: భారీ వర్షాల కారణంగా కెందుఝొర్ జిల్లా జోడా మండలం బసుదేవ్పూర్ గ్రామంలోని కాన్పూర్ నీటి పారుదల ప్రాజెక్టు వద్ద ఉన్న కాఫర్ డ్యామ్కు గండి పడింది. దీంతో బైతరణి నది వెంబడి దిగువ ప్రాంతాల్లో హెచ్చరిక జారీ అయింది. నిర్మాణంలో ఉన్న కాన్పూర్ ప్రధాన నీటి పారుదల ప్రాజెక్టుకు చెందిన తాత్కాలిక మట్టి కాఫర్ డ్యామ్ గురువారం ఉదయం 7.30 గంటల ప్రాంతంలో కూలిపోవడంతో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఫలితంగా ప్రధాన డ్యామ్కు చెందిన 6 రేడియల్ గేట్లు మరియు 2 డిప్రెషన్ స్లూయిస్ గేట్లను తెరిచారు. ఆనకట్ట పరిసర ప్రాంతాల్లో తక్షణమే హెచ్చరిక సైరన్లు మోగించి ప్రజలను ఆ ప్రాంతానికి దూరంగా ఉండమని సూచించారు. పరిస్థితిని పర్యవేక్షించేందుకు పోలీసులు, స్థానిక పరిపాలనా సిబ్బందిని ఘటనా స్థలంలో మోహరించారు. వరద నీటిని విడుదల చేయడంతో బైతరణి నది దిగువ ప్రాంతాల్లో వరద ముప్పు తలెత్తింది. జోడా, చంపువా, పట్నా, ఝుంపురా మండలాల్లో లోతట్టు గ్రామాలు, నదీ తీర ప్రాంతాల నివాసితులు నది తీరానికి సమీపించకుండా ఉండాలని జిల్లా యంత్రాంగం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. పెరిగిన నీటి ప్రవాహం కారణంగా ఆనంద్పూర్, అఖువాపొడాలో నీటి మట్టాలు పెరుగుతాయని భావిస్తున్నారు.
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వంశధారలో భారీ మొసలి సంచారంరాయగడ: జిల్లాలోని మునిగుడ సమీపంలో కుముడాబల్లి గ్రామంలో ఉన్న శివాలయం వద్ద, అదేవిధంగా వంతెన సమీపంలోని వంశధార నదిలో భారీ మొసలి సంచరిస్తున్నట్లు స్థానికులు గుర్తించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఒడియా వారి శ్రావణ మాసం కావడంతో శివాలయానికి పెద్ద సంఖ్యతో బోల్భమ్ భక్తులు, ఇతర భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో నదిలో స్నానాలు చేయడం, నది ఒడ్డుకు వెళ్లడం, నీటిలో దిగడం వంటి చర్యల విషయంలో భక్తులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్థానికులు సూచించారు. అటవీ శాఖ, స్థానిక అధికారులు ఈ విషయాన్ని గమనించి తగిన హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు భక్తుల భద్రత కోసం అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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వరదలపై అప్రమత్తంసేవా పేపరుమిల్లు ట్రాన్స్ఫార్మర్లో భారీ దొంగతనం భువనేశ్వర్: రాష్ట్రంలో తలెత్తుతున్న వరద పరిస్థితి దృష్ట్యా వరద నివారణ మౌలిక సదుపాయాలను జలవనరులశాఖ పర్యవేక్షిస్తుంది. నదుల పరిసర ప్రాంతాల్లో క్షేత్ర స్థాయి సన్నద్ధతను ముమ్మరం చేసింది. అధికారులు, సిబ్బంది అందరూ క్షేత్రస్థాయి కార్యకలాపాల్లో చురుకుగా నిమగ్నమై ఉన్నారు. ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో నిరంతర పర్యవేక్షణ, సత్వర స్పందన కోసం అదనపు అధికారులను మోహరించారు. ఆనకట్టలు, నదీ వ్యవస్థలు, ఇతర కీలక వరద నిర్వహణ నిర్మాణాలపై నిరంతరం నిఘా కార్యకలాపాల్లో సీనియర్ ఫీల్డ్ ఇంజినీర్లు నిమగ్నమయ్యారు. వరద ముప్పు సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు కటక్, కేంద్రాపడా, జగత్సింగ్పూర్, పూరీ జిల్లాల్లోని మైనర్ ఇరిగేషన్, మెగా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్, క్వాలిటీ అస్యూరెన్స్, సర్వే–ఇన్వెస్టిగేషన్ విభాగాలకు చెందిన సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్లు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్లు సహా ఫీల్డ్ ఇంజినీర్లను పూర్తి సన్నద్ధతతో వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మహానది, బ్రాహ్మణి, బైతరణి బేసిన్ సిస్టమ్ (ఎంబీబీఎస్) చీఫ్ ఇంజినీర్, ఆలీ బ్లాక్లోని గోవింద్పూర్ వద్ద మహాదేవ్ ఆలయం సమీపంలో ఉన్న ఖొరసుంవాన్ నది యొక్క ఓవర్ఫ్లో విభాగాన్ని సందర్శించి తాజా పరిస్థితిని సమీక్షించారు. వరద నీటి ఆకస్మిక ప్రవాహం నియంత్రణకు పొంగిపొర్లుతున్న నదీ తీర ప్రాంతాల్లో ఇసుక సంచులను వ్యూహాత్మకంగా పేర్చుతున్నారు. క్షేత్ర స్థాయిలో అధికారులు పరిస్థితిపై నిఘా ఉంచి అవసరమైనచోట తక్షణ నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలని విభాగం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలో వారం పాటు భారీ వానలు భువనేశ్వర్: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులు, భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) హెచ్చరిక జారీ చేసింది. రాగల 7 రోజుల పాటు ఈ వాతావరణ పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సమాచారం. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, మెరుపులు, గంటకు 30 నుంచి 40 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున రాబోయే 3 రోజుల పాటు పలు జిల్లాలకు పసుపు హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఈ హెచ్చరిక తీర ప్రాంతం, మారు మూల జిల్లాలైన బాలాసోర్, భద్రక్, జాజ్పూర్, కేంద్రాపడా, జగత్సింగ్పూర్, కటక్, కెందుఝొర్, మయూర్భంజ్, పూరీ, ఖోర్ధా, నయగఢ్, గంజాం, గజపతి జిల్లాలకు వర్తిస్తుంది. ఈ హెచ్చరిక కలహండి, నవరంగ్పూర్, రాయగడ, కొరాపుట్, మల్కన్గిరి, అంగుల్, ఢెంకనాల్, బౌధ్, కంధమల్ వంటి అదనపు జిల్లాలు కూడా ఈ ఉరుములతో కూడిన వర్షాల హెచ్చరిక పరిధిలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఆగస్టు 2, 3 తేదీల్లో కెందుఝొర్, మయూర్భంజ్లలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, ఆగస్టు 3, 4 తేదీల్లో కలహండి, నవరంగ్పూర్, రాయగడ, గజపతిలకు విస్తరిస్తాయని అంచనా. భారీ వర్ష హెచ్చరిక ఆగస్టు 4, 5 తేదీలలో కంధమల్, కొరాపుట్లకు విస్తరించి, ఆగస్టు 5, 6 తేదీలలో నవరంగ్పూర్, రాయగడ, కొరాపుట్లకే పరిమితం అయ్యే అవకాశం ఉంది. రాబోయే 3 రోజులలో మొత్తం వాతావరణంలో పెద్దగా మార్పు ఉండదని ఐఎండీ సూచించింది. ఐఎండీ సమాచారం ప్రకారం మధ్య ఛత్తీస్గఢ్, దాన్ని ఆనుకుని ఉన్న ఉత్తర అంతర్గత ఒడిశాపై ఏర్పడిన తీవ్ర అల్ప పీడనం పశ్చిమ దిశగా కదిలి పశ్చిమ, మధ్య ఛత్తీస్గఢ్, దాన్ని ఆనుకుని ఉన్న విదర్భ, ఆగ్నేయ మధ్యప్రదేశ్ ప్రాంతాల్లోకి ప్రవేశించింది. ఈ వ్యవస్థ పశ్చిమ దిశగా తన కదలికను కొనసాగిస్తూనే రాబోయే 12 గంటల్లో అల్ప పీడనంగా బలహీనపడే అవకాశం ఉంది. మరో వైపు అనుకూలమైన రుతుపవన పరిస్థితులు ఒడిశా అంతటా విస్తారంగా వర్షాలు కురిపించేందుకు దోహదపడతాయని అంచనా. దక్షిణ ఒడిశా తీరం మరియు పరిసర ప్రాంతాల్లో శుక్ర వారం వరకు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని ఐఎండీ మత్స్యకారులకు సూచించింది. 5 జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు భువనేశ్వర్: రాష్ట్రంలో వరద తీవ్రత నేపథ్యంలో ఖుర్దా, భద్రక్, జాజ్పూర్, నబరంగ్పూర్, కలహండి జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఖుర్దా జిల్లా మినహా ఇతర జిల్లాల్లో గురువారం మాత్రమే సెలవు ప్రకటించారు. అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలను మూసివేయాలని ఆదేశించారు. వరద పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని స్థానిక పాలనా యంత్రాంగం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఖుర్దా జిల్లాలో... ఖుర్దా జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలల మూసివేతకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. జిల్లా యంత్రాంగం గురువారం, శుక్రవారాల్లో ఖుర్దా జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ సహాయక, ప్రైవేట్ పాఠశాలలను మూసివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. జిల్లాలో సంభవించే వరదల దృష్ట్యా పాఠశాలలను మూసివేయాలని కలెక్టర్ అమృత్ రుతురాజ్ ఈ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అయితే పాఠశాలలోని ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది అందరూ అనుక్షణం అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశాల్లో పేర్కొన్నారు. జిల్లాలో వరదల సంభవించే ముందస్తు వాతావరణ సమాచారం నేపథ్యంలో విపత్తు నిర్వహణలో భాగంగా పాఠశాల భవనం, అనుబంధ సౌకర్యాలను సిద్ధంగా ఉంచాలని ఆదేశించారు. పాఠశాలలను 24 గంటలూ తెరిచి ఉంచడానికి రోస్టర్ డ్యూటీని అమలు చేయాలని ప్రిన్సిపాల్లు, ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకు సూచించారు. ఈ ఉత్తర్వులు తక్షణమే కచ్చితంగా పాటించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దీనితో పాటు జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరి సెలవులను రానున్న 4 రోజుల పాటు రద్దు చేసినట్లు స్పష్టం చేశారు. మల్కన్గిరిలో సర్పై సమీక్ష కొనసాగుతున్న కుండపోత వర్షం భువనేశ్వర్ సంబల్పూర్ జిల్లా రెఢాఖోల్ బొడొమాల్ ప్రాంతంలో చెమిఠి కాలువపై ఉన్న వంతెన గురువారం కూలిపోయింది. దీంతో బొడొమాల్ మీదుగా సోన్పూర్, సంబల్పూర్ మార్గంలో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. హరిహర్, సురుబలి కాలువల్లో నీటి మట్టం పెరుగుతోంది.
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ఒడిశా శాసనసభ పక్షం స్టాండింగ్ కమిటీ చైన్నె పర్యటనపర్లాకిమిడి: ఒడిశా శాసనసభ స్టాండింగ్ కమిటీ ఈనెల 29, 30న రెండు రోజుల పాటు తమిళనాడు రాష్ట్రం చైన్నె అధ్యయనం కోసం పర్యటించారు. పరిశ్రమలు, ఆరోగ్యం, పట్టణాభివృధ్ధితో పాటు చైన్నెలో నివసిస్తున్న గజపతి జిల్లా వాసులు, కూలీలు, ప్రైవేటు ఉద్యోగులు, విద్యార్థులతో పర్లాకిమిడి ఎమ్మెల్యే రూపేష్ పాణిగ్రాహి మాట్లాడారు. తమిళనాడు శాసనసభ స్పీకర్ జె.సి.డి.ప్రభాకర్ను తొలుత ఒడిశా స్టాండింగ్ కమిటీ ప్రతినిధులు కలుసుకున్నారు. అనంతరం తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి.జోసెఫ్ విజయ్, ఇతర మంత్రులను కలిసి అక్కడ వివిధ అభివృద్ధి పథకాలు ఎలా అమలు జరుగుతున్నాయో అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఒడిశా శాసనసభా పక్షం స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్మన్ బిభూతీ భూషన్ ప్రధాన్ అధ్యక్షతన ఎమ్మెల్యే రూపేష్ పాణిగ్రాహి, ఎమ్మెల్యే సత్యజిత్ గొమాంగో, ప్రశాంత బెహరా తదితరులు పర్యటనలో పాల్గొన్నారు. ఆగస్టు 1వ తేదీన ఒడిశా శాసనసభా పక్షం స్టాండింగ్ కమిటీ తెలంగాణాలో పర్యటించనున్నట్టు ఎమ్మెల్యే రూపేష్ పాణిగ్రాహి తెలియజేశారు. భట్టారిక ఆలయానికి వరద ముంపు భువనేశ్వర్: కటక్ జిల్లాలోని నరసింహపూర్ బొడొంబాలో ఉన్న భట్టారిక ప్రధాన ఆలయంలోకి వరద నీరు ప్రవేశించింది. భట్టారిక ఆలయం లోపల వరద నీరు నిలకడగా ప్రవహిస్తోంది. భట్టారిక అమ్మవారిని రత్నగిరి కొండపై ఉన్న సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. రాష్ట్రపతి పర్యటనకు భద్రత కట్టుదిట్టం భువనేశ్వర్: భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము 3 రోజుల పర్యటన కోసం రాష్ట్రానికి విచ్చేయనున్నారు. ఆమె పర్యటన ఆగస్టు 3వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ మేరకు భద్రతా, లాజిస్టికల్ ఏర్పాట్లను ముమ్మరం చేసింది. ఇందులో భాగంగా కటక్ జిల్లా యంత్రాంగం రాష్ట్రపతి హాజరు కానున్న ప్రాంతాల పరిధిలో నో డ్రోన్ జోన్, నో ఫ్లయింగ్ జోన్ ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. డ్రోన్, యూఏవీ, పవర్డ్ పారాగ్లైడర్, మైక్రోలైట్ విమానాలు తదితర పరికరాలపై నిషేధం ఆగస్టు 1 నుంచి రాష్ట్రపతి పర్యటన ముగిసే వరకు నిరవధికంగా అమలులో ఉంటుందని కటక్ జిల్లా కలెక్టర్ దత్తాత్రేయ భావుసాహెబ్ షిండే వెల్లడించారు. నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకుని డ్రోన్ నియమాలు 2021 మరియు విమాన చట్టం, 1934 కింద జరిమానాలు విధించబడతాయని హెచ్చరించారు. బంకి సబ్ కలెక్టర్ను అమలు వ్యవహారాల నోడల్ అధికారిగా నియమించారు. విద్యార్థులకు టెస్ట్ పేపర్ల అందజేత జయపురం: బొరిగుమ్మ సాయి గాయిత్రీ పరిబార్ విద్యార్థులకు సహాయం చేసేందుకు శ్రీకారం చుట్టింది. అందులో భాగంగా గురువారం ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు టెస్ట్ పేపర్లు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా గాయిత్రి కుటుంబం సీనియర్ సభ్యులు లాలు సారంగి మాట్లాడుతూ గాయిత్రి కుటుంభం ద్వారా భవిష్యత్లో అనేక సమాజ సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టనుందని అన్నారు. ఇల్లు లేని దివ్యాంగులకు ఇళ్లు కట్టి ఇచ్చే బృహత్ కార్యక్రమానికి ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నామని వెల్లడించారు. సమాజ వికాసానికి విద్య పునాది అని, అందుకే విద్యా వికాసానికి తమ సంస్థ అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుందన్నారు. బొరిగుమ్మ సమితిలో 60 మంది విద్యార్థులకు ఉచితంగా టెస్ట్ పేపర్లు అందజేశామని వెల్లడించారు. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన విద్యార్థులకు సహాయం చేస్తామని అన్నారు.
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వరద పరిశీలనభువనేశ్వర్: రాష్ట్రంలో నెలకొన్న వరద పరిస్థితిని అంచనా వేసేందుకు రాష్ట్ర రెవెన్యూ, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ మంత్రి సురేష్ కుమార్ పూజారి హెలికాప్టర్ ద్వారా వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్ని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా జాజ్పూర్, భద్రక్, బాలేశ్వర్ మరియు కెందుఝొర్ జిల్లాల్లోని వరద ప్రభావం, నీట మునిగిన పంటలు, జల దిగ్బంధంలో ప్రాంతాలను మంత్రి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. ఈ వైమానిక పరిశీలనకు ముందు స్థానిక లోక్ సేవా భవన్లో మంత్రి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. వర్షపాతం, వరద పరిస్థితుల పర్యవేక్షణకు నియమితులైన సీనియర్ అధికారులు, అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనుక్షణం మారుతున్న వరద పరిస్థితులు, ముందస్తు సన్నద్ధత మరియు సహాయక చర్యలపై ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చించారు. 24 గంటలు తాటిచెట్టుపైనే.. భువనేశ్వర్: వరద ముంపుతో భద్రక్ జిల్లా తల్లడిల్లుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఒక రైతు వరద నీటి మధ్యలో చిక్కుకుపోయాడు. దాదాపు 24 గంటల పాటు నిద్ర, ఆహారాలు లేకుండా తాటి చెట్టుపై ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకుని గడిపాడు. ఒడిశా విపత్తు స్పందన రక్షణ దళం (ఒడ్రాఫ్) బృందం శుక్రవారం రైతుని రక్షించింది. ఈ సంఘటన భద్రక్ జిల్లా ధామ్నగర్ మండలం నందిగాంవ్ పంచాయతీ పరిధిలోని గుండిచా సాహి గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. త్రిలోచన్ సాహుగా గుర్తించబడిన బాధిత రైతు పొలం పనిలో నిమగ్నమై ఉండగా ఉప్పెనలా వరద ముంచెత్తింది. వేరే మార్గం లేక ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి అతను చేరువలో ఉన్న ఒక పొడవైన తాటి చెట్టు ఎక్కాడు. బుధవారం ఉదయం సుమారు 10 గంటల నుండి గురువారం ఉదయం వరకు త్రిలోచన్ సాహు దాదాపు 24 గంటల పాటు ఆకలి, భయంతో పోరాడుతూ ఆ చెట్టుపైనే చిక్కుకు పోయాడు. అతనికి ఫోన్ చేసినా సమాచారం అందకపోవడంతో అతని కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందారు. తన కుమారుడు సరోజ్ సాహు ధామ్నగర్ ఎమ్మెల్యే సూర్య వంశీ సూరజ్కు పరిస్థితి గురించి తెలియజేశాడు. మంత్రి చొరవతో ధామ్నగర్ సబ్ డివిజనల్ పోలీస్ అధికారి ఆధ్వర్యంలో 3 ఒడ్రాఫ్ బృందాలు రాత్రంతా విస్తృతంగా గాలించి గురువారం ఉదయం సుమారు 9 గంటలకు త్రిలోచన సాహును తాటి చెట్టు పైనుంచి విజయవంతంగా రక్షించారు. రక్షించిన రైతు ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
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పంటల బీమా నమోదు చేసుకోవాలివజ్రపుకొత్తూరు: ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్న తరుణంలో ప్రతిరైతూ పంటల బీమా నమోదు చేసుకోవాలని వ్యవసాయ సాంకేతిక యాజమాన్య సంస్థ జిల్లా పీడీ జగన్మోహనరావు కోరారు. మండలంలోని పాతటెక్కలిలో ఎల్నినో ప్రభావం, పంటల మార్పిడి, మేలైన యాజమాన్య పద్ధతులపై రైతులకు బుధవారం అవగాహన కల్పించారు. ఎకరాకు రూ.16 లు చెల్లిస్తే రూ.40 వేల వరకు పంటల బీమా వర్తిస్తుందని తెలిపారు. రైతులు స్వల్పకాలిక, మద్యస్థ వరి రకాలు వేసుకోవాలని సూచించారు. అనంతరం కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం సీనియర్ వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు అనూష, భాగ్యలక్ష్మి, ఉదయ్బాబులు మాట్లాడుతూ వర్షాభావం ఉన్నందున ప్రతీరైతు నీటి ఎద్దడి నుంచి కాపాడుకునేందుకు వెద, నారు మడులకు 19.19.19 లేదా 13045 మందును వ్యవసాయాధికారుల సూచనతో పిచి కారీ చేయాలని సూచించారు. వరిలో కాలిబాటలు తీయడం వల్ల గాలి, వెలుతురు తగిలి తెగుళ్లు సోక కుండా దిగుబడి ఆశించిన మేర వస్తుందన్నారు. ఆగస్టు 15లోపు వర్షాలు కురవకుంటే మెట్టు భూములు ఉన్న రైతులు ప్రత్యామ్నాయ పంటలైన కంది, అపరాల సాగుకు ప్రాధాన్యమివ్వాలన్నారు. జీడి, కొబ్బరిలో లద్దె పురుగులు ఎక్కువగా ఉన్నపుడు మిడాక్లోరాపిడ్ మందును వాడుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రైవేటు నర్సరీల్లో దొరికే మొక్క లు నాటుకోవద్దని, బాపట్ల పరిశోధన కేంద్రం అందిస్తున్న జీడిమామిడి, కొబ్బరి మొక్కలు నాటుకుంటే అధిక దిగుబడులు వస్తాయని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో పలాస వ్యవసాయ సహాయ సంచాలకురాలు శారద, మండల వ్యవసాయాధికారి బమ్మిడి ధనుంజయరావు, ఉద్యానవన శాఖ అధికారి శంకర్దాసు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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యువకులకు సన్మానంరాయగడ: ఉత్కళ్ అలూమిన లిమిటెడ్ హిండాల్ కొ ఇండ్రస్ట్రీస్ అనుబంధ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో పరిస ర గ్రామాలకు చెందిన 9 మంది యువకులకు(ఉద్యోగాలు పొందినవారు) సంస్థ సన్మానించింది. యువకులు బెంగుళూర్లోని ప్రముఖ గృహోపకరణాలు, ప్రిసిషన్ ఇంజినీరింగ్ ఉత్పత్తుల సంస్థ (ఐఎఫ్బీ)లో వెల్డర్ టెక్నిషియన్లగా నియామకం పొందారు. ఉద్యోగం పొందిన వారిలో బాగ్రిజొల గ్రామానికి చెందిన ఆరుగురు, సనామటికొన, పిండాకాపదర్, బదలిఝరణ గ్రామాలకు చెందిన ఒక్కొక్కరూ ఉన్నారు. వీరంతా యూఎఐఎల్ కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమంలో భా గంగా రాయగడలోని ఆదిత్య బిరా స్కిల్ సెంట ర్ లో మూడు నెలల వెలిడ్డింగ్ శిక్షణ పూర్తి చేశారు. ఈ శిక్షణ ద్వారా స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకా శా లు, స్థిరమైన జీవనోపాధికి మార్గం ఏర్పడిందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. హడిగుడ పంచాయతీ కార్యాలయంలో సర్పంచ్ యుదుమణి మాఝి అధ్యక్షతన నిర్వహించిన సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. నూతనంగా ఉద్యోగాలు పొందిన యువకులను ఆదిత్యా బిర్లా స్కిల్ సెంటర్ అధికారులు అభినందించారు. విధుల్లో చేరే ముందు వారికి యుటిలిటీ కిట్లను అందజేశారు.
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తామాదొరకు ఘన నివాళులుమల్కన్గిరి: బ్రిటిష్ వారి పాలనలో గిరిజనుల తరఫున పోరాడి ప్రాణాలు కోల్పోయిన తామాదొరను అందరూ ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని వక్తలు అన్నా రు. తామాదొర వర్ధంతిని బుధవారం నిర్వహించా రు. ఈ సందర్భంగా పొడియాలోని ప్రాథమిక పాఠశాల ఆవరణలో ఉన్న తామాదొర విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా పోడియా సమితి ఐఐసీ సంతోష్కుమార్ మాఝి మాట్లాడుతూ.. తామాదొర గిరిజనుల పక్షా న ఈ ప్రాంతంలో పోరాడి ప్రాణత్యాగం చేశారని గుర్తు చేశారు. ఉపాధ్యాయులు పరమానాధ మహపాత్రో, జగన్నాథ్ సాహు, జితేంద్ర నాయక్, పూర్ణ చంద్ర పాడీ, వివిధ పాఠశాలలకు చెందిన విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
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34 కేజీల గంజాయితో ఇద్దరు అరెస్టుఇచ్ఛాపురం: స్థానిక రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో గంజాయిని అక్రమంగా తరలించేందుకు ప్రయత్నించిన ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేసినట్లు సీఐ మీసాల చిన్నంనాయుడు తెలిపారు. ఈ మేరకు బుధవారం విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఒడిశా రాష్ట్రంలోని గంజాం జిల్లా సర్దాపూర్ గ్రామానికి చెందిన అనిల్కుమార్ గౌడ, పొలసర జిల్లా డెంగాపదర గ్రామానికి చెందిన మున్నా ప్రదాన్ అనే ఇద్దరు యువకులు ఒడిశాలోని బహరగుడకి చెందిన గంజాయి వ్యాపారి కుంజోజెనా సూచించినట్లు గంజాయి అక్రమ రవాణాకు పూనుకున్నారు. దీంతో మొత్తం 34.290 కేజీల గంజాయిని గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని గంగా మహంతికి అందజేయడానికి బరంపురం రైల్వేస్టేషన్కి సోమవారం చేరుకున్నారు. అక్కడ పోలీసుల తనిఖీలు ఎక్కువగా ఉండడంతో వారిరువురు రెండు రోజులపాటు అక్కడే ఉండిపోయారు. అనంతరం బుధవారం ఒడిశా నుంచి బస్లో ఇచ్ఛాపురం చేరుకున్నారు. రైలులో గుజరాత్ వెళ్లడానికి ఇచ్ఛాపురం రైల్వేస్టేషన్కి వస్తుండగా స్టేషన్ సమీపంలో తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్న పట్టణ పోలీసులకు గంజాయితో పట్టుబడ్డారు. వీరి వద్ద నుంచి ఒక సెల్ఫోన్, గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకొని అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. గంజాయి అక్రమ రవాణాకు అడ్డుకట్ట వేయడంలో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించిన పట్టణ పోలీసులను జిల్లా ఎస్పీ ప్రత్యేకంగా అభినందించినట్లు సీఐ తెలిపారు. కార్యక్రమంలో పట్టణ ఎస్ఐ ఎం.ముకుందరావు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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ఎస్పీ గారు.. ఇదేం తీరు?● పోలీసుల ఆత్మస్థైర్యం సరే.. ప్రజల నమ్మకం మాటేంటి? ● ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రూల్ అమలా..? ● పోలీసు అధికారులపైనే ఆరోపణలు సాక్షి ప్రతినిధి, శ్రీకాకుళం: పోలీసుల ఆత్మస్థైర్యంపై తరచూ మాట్లాడుతున్న జిల్లా ఎస్పీ మహేశ్వరరెడ్డి.. అదే పోలీసుల్లో కొందరిపై ఆరోపణలు వస్తుండటంపై సమాధానం చెప్పకపోవడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. నిందితులే వీడియో సందేశాలు విడుదల చేస్తుండటం.. ఫిర్యాదులు ఇచ్చేందుకు వచ్చిన వారిపై స్టేషన్లో ప్రత్యర్థులు దాడులు చేస్తుండటం.. ఒక పత్రికా కార్యాలయంపై టీడీపీ నాయకులు దాడి చేసినా అరెస్టు చేయకపోవడం.. అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా మారి శాంతిభద్రతలను గాలికి వదిలేయడం.. రోడ్డు ప్రమాద కేసుల్లో బాధితులు నోరు విప్పినా చర్యలు తీసుకోకపోవడం.. ఇలాంటి ఆరోపణలను పరిశీలిస్తే జిల్లాలో శాంతిభద్రతలే ప్రశ్నార్థకంగా మారాయన్నది ప్రజల మాట. అంతర్రాష్ట్ర గ్యాంగులు పెచ్చుమీరిపోతున్నా.. రోజురోజుకీ నేరాలు పెరిగిపోతున్నా పట్టించుకోకుండా.. పత్రికల్లో మీకు నచ్చని కథనాలు వస్తే మీడియాపై బెదిరింపులు దిగడం.. ఆధారాలుంటే చూపించండి లేదంటే కేసులు పెడతామనడం ఎంతవరకు సమంజసమనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ ప్రశ్నలకు బదులేదీ? ● 2024 డిసెంబర్ 21న కొరసవాడ వద్ద పాతపట్నం ఎమ్మెల్యే మామిడి గోవిందరావు తనయుడు సాయి గణేష్ కారు ఆటోను ఢీకొట్టడంతో, దాంట్లో ప్రయాణిస్తున్న ఐదుగురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. ఇందులో భామిని మండలం లివిరి గ్రామానికి చెందిన చెప్పల బోగయ్య అనే వ్యక్తి పరిస్థితి విషమంగా మారి, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. ఇదే ఘటనలో ఈయన కోడలు చెప్పల సంతోషి, సవలాపురం నరేష్, గణేష్, ఆటో డ్రైవర్ కూర్మాన సునీల్కు గాయాలయ్యాయి. ఈ ప్రమాదానికి గల కారకులెవరో అందరికీ తెలిసిందే. ఆస్పత్రిలో దగ్గరుండి బాధితులు బయటకు రాకుండా జాగ్రత్త పడిందెవరో? ● ఇటీవల పలాస నియోజకవర్గం మందస మండలం పితాతొళి వద్ద మందస టీడీపీ పట్టణ కమిటీ అధ్యక్షుడు గార కృష్ణారావు ఆటో ఢీకొట్టిన ప్రమాదంలో మృతి చెందిన నర్తు వెంకటరమణ కుటుంబీకుల ఆవేదన విన్నారా? మృతుడు భార్య, తల్లి, సోదరుడు మీడియాకు చెప్పింది నమ్మరా? వాళ్ల వేదన పట్టదా? ప్రమాద కారకులెవరో మండలమంతా తెలుసు. ● కాశీబుగ్గ పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదులు ఇచ్చేందుకు వచ్చిన వారిపై పోలీసుల ముందే టీడీపీ నాయకులు దాడి చేస్తే ఏం చేశారు? చూస్తూ ఊరుకోవడం తప్ప వారిపైనా చర్యలు తీసుకున్నారా? ● పాతపట్నం పోలీసు స్టేషన్ సమీపంలోనే పేకాట ఆడుతున్న బాగోతాలు బయటపడ్డాయి. పలువురి పట్టుబడ్డ సంగతి తెలిసిందే. అంత ధైర్యంగా పోలీసు స్టేషన్కు సమీపంలో పేకాట ఆడుతున్నారంటే వారి వెనకున్నదెవరు? సహకరిస్తున్నదెవరో ? తేల్చారా? ● మెళియాపుట్టిలో గంజాయి గుట్టు విప్పినందుకు ఓ యువకుడ్ని ఓ ఎస్ఐ చితక బాదడంతో ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని బాధితుడు ఊరు వదిలి వెళ్లిపోయాడన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆ యువకుడు, సంబంధీకులు ఫిర్యాదులు చేసినా పట్టించుకోలేదన్న విమర్శలకు మీ సమాధానం ఏమిటి..? ● హత్యాయత్నం కేసులో నిందితుడైన సొంఠ్యాన హరి నుంచి లంచం తీసుకుని పోలీసులే తనను తప్పించారని కొత్తూరు పోలీసులపై ఎస్పీకి వీడియో సందేశం పంపిన విషయం తాజాగా మరింత సంచలనమైంది. దీనికంటే దారుణం ఇంకేమైనా ఉందా? అంత ధైర్యంగా నిందితుడు చెబుతున్నాడంటే అక్కడేం జరిగిందో అర్ధం చేసుకోవచ్చు. తనతోనే వదిలేయలేదు. వేరే వ్యక్తి నుంచి కూడా ఐఫోన్లు, సొమ్ములు వసూలు చేసిన విషయాలు కూడా చెప్పుకొచ్చాడు. ఈ అంశంపై మీ స్పందన ఏమిటి..? ● ఎచ్చెర్లలోని సాక్షి ప్రధాన కార్యాలయంపై టీడీపీ యువజన విభాగం నాయకుడు మెండ దాసునాయుడు మరికొందరు దాడి చేసి, విధ్వంసం సృష్టించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు పోలీసులకు సమర్పించారు. ఆ ఘటనకు సంబంధించి ఏం కేసులు పెట్టారు? ఎవర్ని అరెస్టు చేశారో చెప్పగలరా? ఇలా చెప్పుకుంటూపోతే అనేకం ఉన్నాయి. ఘోరాలెన్నో జరుగుతున్నాయి. వాటిపై చర్యలు లేవు. సమాధానాలు లేదు. కానీ, పత్రికల్లో వచ్చిన కథనాలు తమకు నచ్చకపోతే ఆధారాలు చూపించండి..లేకపోతే కేసులు పెడతామంటున్నారు. పత్రికల్లో వచ్చిన కథనాలను లోతుగా పరిశీలించాలే తప్ప కేసులు పెడతామని బెదిరిస్తే.. ప్రజలకు న్యాయం జరిగేలా మీడియా అండగా ఉండగలదా? అన్నది తమరే చెప్పాలి.
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ఐషీఘోష్ అరెస్టుకు యత్నించడం సరికాదుశ్రీకాకుళం (పీఎన్కాలనీ): భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ (ఎస్ఎఫ్ఐ) అఖిల భారత సహాయ కార్యదర్శి ఐషీ ఘోష్ను అరెస్ట్ చేయడానికి ఢిల్లీ పోలీసులు చేస్తున్న ప్రయత్నాలను ఎస్ఎఫ్ఐ శ్రీకాకుళం జిల్లా కమిటీ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ మేరకు శ్రీకాకుళం నగరంలోని గవర్నమెంట్ ఆర్ట్స్ కాలేజీ గేటు ఎదుట నిరసన కార్యక్రమం బుధవారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా అధ్య క్షుడు డి.చందు, ఎస్ఎఫ్ఐ కార్యదర్శి పి.ఖగేష్లు మాట్లాడుతూ నీట్ పరీక్షల్లో జరిగిన అవకతవకలకు వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిర్వహించిన దేశవ్యాప్త విద్యార్థి ఉద్యమానికి ఐషీ ఘోష్ కీలక నాయకత్వం వహించారన్నారు. లక్షలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్ కోసం, పారదర్శకమైన పరీక్షా వ్యవస్థ కోసం ఆమె నిరంతరం పోరాడారన్నారు. విద్యార్థుల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం ముందుండి పోరాటం చేసిన నాయకురాలిని లక్ష్యంగా చేసుకుని పాత కేసులను తిరిగి తెరపైకి తీసుకొచ్చి అరెస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించడం రాజకీయ కక్షసాధింపుగా కనిపిస్తోందని ఆరోపించారు. కేసులతో విద్యార్థుల గొంతును మూసివేయాలని చూసే ప్రయత్నాలు ఎన్నటికీ విజయవంతం కావన్నారు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిరసన తెలిపే హక్కును హరించడం రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధమన్నారు. పోలీసులు చట్టానికి, రాజ్యాంగానికి మాత్రమే విధేయులై పనిచేయాలని సూచించారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించేందుకు ఎస్ఎఫ్ఐ పోరాటం నిరంతరం కొనసాగుతుంది హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా గర్ల్స్ కన్వీనర్ పి.దివ్య, ఆర్ట్స్ కాలేజీ కమిటీ సభ్యులు ధరణి, శిరీష, దుర్గ భవానీ, హాస్టల్ కమిటీ సభ్యులు దివా కర్, కార్తీక్, అజిత్, విద్యార్థులు తరుణ్, జగదీష్, హేమంత్, జగన్, మురళి, పవన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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భారీగా గంజాయి స్వాధీనంమల్కన్గిరి: మల్కన్గిరి జిల్లా పోడియ సమితి సరిహద్దులో మంగళవారం రాత్రి పోలీసులు పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తున్న సమయంలో ఓ కారు అతివేగంగా రావడం చూసి దానిని నిలిపి తనిఖీ చేశారు. అందులో గంజాయి బస్తాలను గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కలిమెల ప్రాంతంలో కొనుగులు చేసి గంజాయిని రాజస్థాన్కు తరలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. బుధవారం కేసు నమోదు చేసి, మూడు ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకు న్నారు. గంజాయిని తూకం వేయగా 223 కేజీలు ఉంది. దీని విలువ రూ.కోటి 27 లక్షలు ఉంటుంద ని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితులు రాజస్థాన్కు చెందిన దుర్గా శంకర్ ఖారోల్, మనీష్ ఖారోల్, రామ్దేవ్ ఖారోల్గా గుర్తించారు. పూర్తి విచారణ అనంతరం వైద్య పరీక్షలు చేసి కోర్టుకు తరలిస్తామ ని పోలీసులు తెలిపారు. 47 కేజీల గంజాయితో ఇద్దరు అరెస్టు.. జయపురం: జయపురం సబ్డివిజన్ బొయిపరిగు డ సమితి అబ్కారీ సిబ్బంది మంగళవారం సాయంత్రం అబ్కారీ సిబ్బంది రెండు చోట్ల జరిపిన దాడు ల్లో 47 కేజీల గంజాయిని పట్టుకున్నారు. ఈ సంఘటనలో గంజాయిని దొంగతనంగా తరలిస్తున్న ఇద్దరు నిందితులను అబ్కారీ సిబ్బంది అరెస్టు చేసి నట్లు అధికారి బుధవారం వెల్లడించారు. అబ్కారీ అధికారి తెలియజేసి వివరాల ప్రకారం.. గంజాయి అక్రమంగా తరలిస్తున్నట్లు విశ్వాసనీయ వర్గాల ద్వారా సమాచారం అందటంతో కొరాపుట్ అబకా రీ అధికారి అరుణ పాడీ ఆదేశం మేరకు నందపూర్ అబ్కారీ రేంజ్ అధికారి సుధీర్కుమార్ సాహు నేతృత్వంలో రెండు టీమ్లు ఏర్పాటు చేశారు. మంగళవారం ఈ రెండు టీమ్లు బొయిపరిగుడ అబ్కారీ అధికారి ప్రదీప్ కుమార్ రథ్, కానిస్టేబుల్ మోహన్ కుమార్ బెహరా, విక్రమ స్వై, రౌత్ దీనబంధు, ఉషావతి భొత్రలతో కలిసి బొయిపడిగుడ సమితి కాఠపడ గ్రామ ప్రాంతంలో పెట్రోలింగ్ నిర్వహించారు. ఆ సమయంలో కాఠపడ గ్రామ పంచాయతీ గదబగుడ జంక్షన్ సమీపంలో రామచంద్ర బొడనాయిక్, ఒక తెల్లని సంచితో వెళ్తుండగా అనుమానం వచ్చి అబ్కారీ సిబ్బంది అడ్డగించారు. ఆ బ్యాగ్ను పరిశీలించారు. అందులో 24 కేజీల గంజాయి బయట పడింది. మరో అబ్కారీ టీమ్లో నందపూ ర్ అబ్కారీ ఇన్స్పెక్టర్ సుధీర్ కుమార్ సాహు, డాన ల్ సుమన్, అబ్కారీ సిబ్బందితో బొయిపరిగుడ సమితి టంగిణిగుడ ప్రాంతంలో ఒక సంచితో వెళ్తు న్న బికారి బొడొనాయిక్పై అనుమానం వచ్చి అడ్డ గించారు. అతడి వద్ద గల బ్యాగ్ను తనిఖీ చేయగా అందులో 23 కేజీల గంజాయి బయట పడింది. ఇద్దరి నుంచి మొత్తం 47 కేజీల గంజాయి సీజ్ చేసి నట్లు అబ్కారీ అధికారి ప్రదీప్కుమార్ రథ్ వెల్లడించారు. వీరిపై కేసులు నమోదు చేసి విచారించారు. నిందితులు ఇద్దరు అన్నదమ్ములుగా గుర్తించారు.
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బాలల మానసిక వికాసంపై అవగాహనపర్లాకిమిడి: జిల్లా కలెక్టరేట్లో బుధవారం బాలల మానసిక సురక్షా, సహాకారంపై సమతా వికాస్ శిక్ష ణ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా శిశు సురక్షా సమితి, అరుణ (సొసైటీ ఫర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్, నేషనల్ అలిజియన్స్) సంస్థ సహకారంతో నిర్వహించారు. ఈ శిక్షణ శిబిరంలో భువనేశ్వర్కు చెందిన సి.ఆర్.ఎస్ మనోరంజన్ దాస్, జిల్లా శిశు సురక్షా అధికారి అరు ణ్కుమార్ త్రిపాఠి, జిల్లా సామాజిక సంక్షేమ శాఖ, ప్రొటెక్షన్ అధికారి సరలా పాత్రో, జిల్లా జ్యువెనెల్ జస్టీస్ సభ్యురాలు భాగ్యలక్ష్మీ నాయక్, జిల్లా మాన సిక ఆరోగ్యం, కార్యకర్త ప్రాణరంజన్ నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. బాలలు తల్లిదండ్రులు కోల్పోయి అనాథ శరణాలయంలో ఉన్నప్పుడు వారికి మానసిక ధైర్యం కల్పించాలని డీసీపీఓ అరుణ్కుమార్ త్రిపాఠి అన్నారు. బాలల మానసిక క్షమతా కాపాడటానికి వారికి జిల్లా ప్రభుత్వ మానసిక ఆరోగ్య కార్యకర్తలు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వారికి మానసిక ధైర్యం వారిలోకల్పించాలని సాధనవ్యక్తి ప్రత్యూష్ పండా అన్నారు. అతిధులకు ఽఅరుణా సంస్థ అధికారి సాయి ప్రసాద్ సామల్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
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భక్తిశ్రద్ధలతో గురుపౌర్ణమిపర్లాకిమిడి: గురుపౌర్ణమి సందర్భంగా స్థానిక రేఖానా వీధిలో గల షిర్డీసాయి మందిరంలో ప్రత్యేక భజన కార్యక్రమాన్ని బుధవారం ఏర్పాటుచేశారు. ఉదయం షిర్డీ సాయి విగ్రహా న్ని తిరువీధి నిర్వహించారు. మధ్యాహ్నం సాయి సన్నిధిలో అన్న ప్రసాదాలను పంపిణీ చేశారు. సాయంత్రం షిర్డీ సాయి భక్తి గీతాలను ఆలపించారు. భజన కార్యక్రమంలో షిర్డీసాయి భక్తులు పాల్గొన్నారు. పర్లాకిమిడి: వ్యాస పౌర్ణమి సందర్భంగా పర్లాకిమిడి రాజవీధిలో నిజమందిరంలో జగన్నాథు డు లక్ష్మీదేవితో కలిసి లక్ష్మీనారాయణ అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. లక్ష్మీదేవిని జగన్నాథుడి ఒడిలో కూర్చుండబెట్టారు. భక్తు లు పెదఎత్తున తరలివచ్చి స్వామివార్లకు దర్శించుకుని రథయాత్రలో పాల్గొన్నారు. టెక్కలి: టెక్కలిలో నాన్ జ్యుడీషియల్ స్టాంప్ పేపర్లు మార్ఫింగ్ చేసి అమ్మకాలు చేస్తూ పట్టుబడిన ఘటనపై టెక్కలి పోలీసులు బుధవారం కేసు నమోదు చేశారు. ఇప్పటికే ఆన్లైన్ కేంద్రం నిర్వాహకుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం సిబ్బంది ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. కంచిలి: మండలంలోని బూరగాం గ్రామంలో మంగళవారం రాత్రి గ్రామ దేవత ఊరేగింపు సమయంలో బొట్ట వల్లభరావు, బొట్ట రంగారావు అనే వ్యక్తులకు ఊరేగింపు డ్యాన్సులు వద్ద డప్పుల విషయంలో గొడవ జరిగింది. ఈ సమయంలో బొట్ట గంగారావు అనే వ్యక్తి వల్లభరావుపై ఇనుపరాడ్తో దాడిచేసి గాయపరిచాడు. దీంతో వల్లభరావు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కంచిలి ఎస్ఐ పి.పారినాయుడు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. శ్రీకాకుళం న్యూకాలనీ: విభిన్న ప్రతిభావంతుల క్రికెట్ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 31వ తేదీన జిల్లాస్థాయి దివ్వాంగుల క్రికెట్ జట్టు ఎంపికలను నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా కన్వీ నర్ బగ్గు రామకృష్ణ తెలిపారు. డీసీసీఏపీ, డీఏసీఏ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో అమరావతి ఇన్క్లూజివ్ క్రికెట్ కప్–2026 టోర్నమెంట్లో పాల్గొనే జిల్లా జట్టు ఎంపికలను శ్రీకాకుళం జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ పురుషుల డిగ్రీ కళాశాల మైదానంలోని క్రికెట్ నెట్స్ వేదికగా నిర్వహించనున్నట్టు వెల్లడించారు. శారీరక దివ్యాంగులైన క్రికెట్ క్రీడాకారులు ఈ ఎంపికలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. ఆధార్ కార్డు, సదరం సర్టిఫికెట్ జిరాక్స్, యూడీఐడీ కార్డు జిరాక్స్, రెండు పాస్ఫొటోలతో ఎంపికలకు హాజరవ్వాలని సూచించారు. మరిన్ని వివరాలకు 77802 42885, 99127 48359 నంబర్లను సంప్రదించాలన్నారు. ఎచ్చెర్ల: రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి, ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం సంయుక్తంగా విజయవాడలో ఉన్నత విద్యలో డిజైన్ థింకింగ్పై బుధ, గురువారాల్లో నిర్వహిస్తున్న వర్క్షాప్లో బీఆర్ఏయూ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ కేఆర్ రజనీ పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలోని విశ్వ విద్యాలయాల వీసీల కోసం ఉన్నత విద్యా మండలి ఈ రెండు రోజుల వర్క్షాప్ నిర్వహిస్తోందని ఆమె తెలిపారు. పాలన, బోధన, పరిశోధన, విద్యార్థుల భాగస్వామ్యం, నూతన ఆవిష్కరణలు, అభ్యాస ప్రక్రియలు వంటి అంశాల్లో అవగాహన కల్పించడానికి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతోందన్నారు. ఉన్నత విద్యా మండలి చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ కె.మధుమూర్తి ఆధ్వర్యంలో వర్క్షాప్ నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. బోల్తాపడిన ఆటో టెక్కలి రూరల్: మండలంలో ఒలియాసాగరం సమీపంలోని ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జి వద్ద బుధవారం ఒక లగేజీ ఆటో బోల్తాపడింది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాలు మేరకు.. టెక్కలి నుంచి శ్యాంసుందరాపురం వైపు ఐరన్ లోడుతో వెళ్తున్న ఆటో ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జిపైకి వెళ్లేందుకు అప్రోచ్ రో డ్డులోకి మలుపు తిరుగున్న సమయంలో, రహ దారి పూర్తిగా పాడైపోవడంతో ఒక్కసారిగా అ దుపుతప్పి బోల్తాపడింది. ఈ ఘటనలో ఆటోలో ఉన్నవారికి ఎటువంటి ప్రమాదం జరగలేదు.
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హెపటైటిస్పై అప్రమత్తంపర్లాకిమిడి: ఆర్.సీతాపురం సెంచూరియన్ వర్శిటీ కొత్త పరిపాలనా విభాగం సెమినార్ హాల్లో బుధవారం ప్రపంచ హెపటైటిస్ దినోత్సవం నిర్వహించారు. సి.డి.ఎం.ఓ. డాక్టర్ మంజురాణీ జెన్నా, అదనపు జిల్లా పబ్లిక్ హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ రబినారాయణ దాస్, రిజిస్ట్రార్ అనితా పాత్ర్, నర్సింగ్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ ఎస్.ఎన్.సంధ్య, తదితరులు హాజరయ్యారు. వైరల్ హెపాటైటిస్ వ్యాధిని ముందుగానే గుర్తించి, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి పద్ధతులను అవలంబించాలని జిల్లా ముఖ్యవైద్యాధికారి జెన్నా తెలిపారు. అనంతరం నర్సింగ్ విద్యార్థులు రూపొందించిన ఈ–పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. హెపటైటిస్ వ్యాధిపై మీమ్ యాక్షన్ ప్రదర్శించారు.
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తక్కువ ఖర్చుతో సైన్స్ ప్రయోగాలుపర్లాకిమిడి: పట్టణంలో సెంచూరియన్ పబ్లిక్ స్కూల్లో బుధవారం లోకాస్ట్ విజ్ఞాన బోధన, శిక్షణా శిబిరాన్ని ప్రిన్సిపల్ సునీతా పాణిగ్రాహి విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఒడిశాలోని సామాజిక, సాంస్కృతిక అభివృద్ధి మండలి (ఎస్.సి.డి.సి.) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ శిబిరంలో తక్కువ వ్యయంతో సైన్సు బోధన ఎలా నిర్వహించాలో ఉపాధ్యాయులు వివరించారు. ఏడు సమితిల నుంచి సుమారు 80 మంది సైన్సు ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. జిల్లాముఖ్య విద్యాధికారి మాయాధర్సాహు, ఎస్.సి.డి.సి.చైర్మన్ వనమాలి సాహు, సెంచూరియన్ వ్యవసాయ కళాశాల డీన్ డాక్టర్ ఎస్.పి.నందా, డైరెక్టర్ (అడ్మిన్) డాక్టర్ దుర్గాప్రసాద్ పాఢి, అసోసియేట్ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ డీన్ డాక్టర్ ప్రజ్ఞాపాణి, తదితరులు హాజరయ్యారు. సంతోష్ కుమార్ కర్, అజయ్కుమార్ సాహు, మనోజ్దాస్ ముఖ్యవక్తలుగా పాల్గొని తక్కువ ఖర్చుతో అందుబాటులో లభించే వస్తువులతో విజ్ఞాణ ప్రయోగాలు ఎలా నిర్వహించాలో తెలియజేశారు. అనంతరం ప్రభుత్వ సైన్స్ ఉపాధ్యాయులకు ప్రశంసాపత్రాలను అందజేశారు. ఈ శిబిరానికి భారత ప్రభుత్వ ఉన్నత విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ (ఎన్.ఐ.ఈ.పి.ఏ) ఆర్థిక సహాయం అందజేసింది. సెంచూరియన్ పబ్లిక్ స్కూల్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ జె.కె.నాయక్, డైరెక్టర్ సంబిత్ పాత్రోలు కార్యక్రమానికి సహకరించారు.
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‘సెంచూరియన్’లో గవర్నర్ దంపతులుభువనేశ్వర్: రాష్ట్ర గవర్నర్ డాక్టర్ కంభంపాటి హరిబాబు, జయశ్రీ దంపతులు బుధవారం స్థానిక సెంచూరియన్ విశ్వ విద్యాలయాన్ని సందర్శించారు. సంస్థ చేపట్టిన వివిధ విద్య, ఆవిష్కరణ, నైపుణ్యాభివృద్ధి, పరిశోధన కార్యక్రమాలను పరిశీలించారు. సంప్రదాయ, సాంకేతిక పరిజ్ఞాన అనుసంధాన అభ్యాస ప్రయోగశాలను (ట్రెడిషనల్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇంటర్ఫేస్ లెర్నింగ్ ల్యాబ్) ప్రారంభించారు. మహా భారత, రామాయణాలను వర్ణించే కుఢ్య చిత్రాలను అంకితం చేసి కళాకారులతో ముచ్చటించారు. బటర్ఫ్లై గార్డెన్లో సీతాకోక చిలుకలను తిలకించి పావురాలను విడుదల చేశారు. అనంతరం తెల్ల చందనపు మొక్కలను నాటారు. స్కూల్ ఆఫ్ ఫార్మసీ అండ్ లైఫ్ సైన్సెస్, స్కూల్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అభివృద్ధి చేసిన సహజ చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులను ప్రారంభించారు.
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వరదలుఉత్తర ఒడిశాలో ..భువనేశ్వర్: ఉత్తర ఒడిశాలో నదులు వరద నీటి ప్రవాహంతో ఉప్పొంగుతున్నాయి. పలు చోట్ల గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి. జనజీవనం కష్టంగా మారింది. భద్రక్లో బైతరణి, సాలంది నదులు ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయిని దాటి పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. సాలంది నదిలో ప్రమాద హెచ్చరిక 17 అడుగులు ఉండగా ఉదయం 6 గంటల సమయానికి 18.70 అడుగుల వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. అఖువాపొడా వద్ద బైతరణి నదిలో ప్రమాద హెచ్చరిక 18.33 మీటర్లు ఉండగా ఉదయం 6 గంటల సమయానికి అది 20.32 మీటర్లకు చేరింది. బుడాబొలంగ్, జలకా నదులు కూడా ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయిని దాటాయి. జల వనరుల శాఖ ప్రకారం నీటి మట్టం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. జాజ్పూర్ జలమయం.. కెందుఝర్ జిల్లాలోని బైతరణి నదిలో వరద పోటెత్తడంతో హత్తిడిహల్ మండలంలో 15కు పైగా గ్రామాలు నీట మునిగాయి. మరో వైపు సమనా, అంబావు పంచాయతీలలో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ ప్రాంతాల్లో 600 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. మరెన్నో గ్రామాలు ముంపునకు గురయ్యే అవకాశం ఉందని యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తుంది. తెగిపోయిన జలకా నది డ్యామ్.. వరద కారణంగా జలేశ్వర్ ప్రాంతంలోని దరదా సమీపంలో జలకా నది డ్యామ్ తెగిపోయింది. దీంతో ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. 200 అడుగుల మేర గండి పడటంతో వ్యవసాయ భూములు నీట మునిగాయి. ఈ నది డ్యామ్ను ఇటీవల నిర్మించారు. రోడ్డుపై 4 నుంచి 5 అడుగుల మేర నీరు నిలకడగా కొనసాగుతుంది. జాజ్పూర్, భద్రక్ మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. రింగ్ డ్యామ్కు 30 అడుగుల గండి.. ఆనంద్పూర్ రింగ్ డ్యామ్లో 30 అడుగుల మేర గండి పడింది. ఆనంద్పూర్కు జీవనాధారమైన బైతరణి నదిలో మంగళవారం రాత్రి సంభవించిన భారీ వరద కారణంగా ఆనంద్పూర్లో 30 అడుగుల గండి ఏర్పడింది. జాజ్పూర్ జిల్లా దశరథ్పూర్ మండలం జయంతర సమీపంలో బైతరణిపై కొత్త ఆనకట్ట కూలిపోయింది. ఆ కట్ట కొట్టుకుపోవడంతో 20 అడుగుల లోతైన లోయ ఏర్పడింది. వరద నీరు గ్రామంలోకి ప్రవేశించింది. వందలాది ఇళ్లు నీట మునిగాయి. పాఠశాలలకు సెలవు.. 8 జిల్లాల్లో బుధవారం పాఠశాలలు, కళాశాలలు, అంగన్వాడీలకు సెలవు ప్రకటించారు. ఉత్తర, పశ్చిమ ఒడిశాలోని 8 జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలను మూసివేయాలని ఆదేశించారు. భద్రక్, కెందుఝొర్, జాజ్పూర్, బర్గడ్, సంబల్పూర్, సుందర్గఢ్, దేవ్గఢ్, సోల్పూర్లలో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. భారీ వర్షాలతో సంభవించే వరద పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని జిల్లా కలెక్టర్ పాఠశాలల మూత విషయమై నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం కల్పించారు. సహాయక కేంద్రాల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు.. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా తీవ్రంగా ప్రభావితమైన జిల్లాల నుంచి సుమారు 30,000 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. అన్ని సహాయక కేంద్రాలలో సమగ్ర ఏర్పాట్లు చేశారు. అవసరమైన చోట పొడి రేషన్ (సరుకులు) పంపిణీ చేస్తున్నారు. పిల్లలు, మహిళలు, వృద్ధుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. మహిళల భద్రత కోసం సహాయక కేంద్రాలలో మహిళా పోలీసు సిబ్బందిని నియమించారు. అదుపులో నదుల పరిస్థితి.. నదీ పరిస్థితిని సమీక్షించిన అధికారులు ఛత్తీస్గఢ్లోని ఎగువ పరీవాహక ప్రాంతాల్లో వర్షాలు ప్రారంభమయ్యాయని మంత్రి తెలిపారు. ప్రస్తుతం హీరాకుద్ డ్యామ్కు చెందిన 2 గేట్లు తెరిచి ఉన్నాయని, జలాశయ మట్టాలు సురక్షిత నిర్వహణ పరిధిలోనే ఉన్నాయని, జలవనరుల శాఖ నీటి ప్రవాహాన్ని, నదీ మట్టాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోందని, భవిష్యత్తులో నీటిని విడుదల చేయడం అనేది సాంకేతిక అంచనా ఆధారంగా ప్రణాళికాబద్ధమైన పద్ధతిలో జరుగుతుందని అధికారులు తెలిపారు. నష్టం అంచనా.. ప్రభుత్వం దెబ్బతిన్న ఇళ్ల అంచనాను ప్రారంభించింది. నిర్దేశిత నిబంధనల ప్రకారం ప్రభావిత కుటుంబాలకు సహాయం అందిస్తుందని మంత్రి తెలిపారు.కాగా, భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున బర్గడ్, బొలంగీర్, నరంగ్పూర్, మల్కన్గిరి, రాయగడ జిల్లాలను హై అలర్ట్లో ఉంచారు. ఆయా జిల్లా యంత్రాంగాలు సహాయక బృందాలు, అత్యవసర పరికరాలు, సహాయక సరంజామాతో పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధంగా ఉండాలని మంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. విపత్తు ప్రతిస్పందన కార్యకలాపాల కోసం జాతీయ విపత్తు స్పందన దళం (ఎన్డీఆర్ఎఫ్), ఒడిశా విపత్తు స్పందన దళం (ఓడీఆర్ఎఫ్)లకు చెందిన 17 బృందాలను, సుమారు 60 అగ్నిమాపక సేవల బృందాలను మోహరించారు. జిల్లా యంత్రాంగాలతో సన్నిహిత సమన్వయంతో క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని పర్యవేక్షించేందుకు అదనంగా సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులను నియమించారు. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని విద్యాసంస్థలను అవసరమైనంత కాలం మూసివేసేందుకు జిల్లా కలెక్టర్లకు అధికారం ఇచ్చారు. విపత్తు నిర్వహణ కార్యకలాపాలు నిరంతరాయంగా కొనసాగేలా చూసేందుకు ప్రభుత్వ అధికారులందరూ విధుల్లోనే ఉండాలని ఆదేశించారు. మానవ ప్రాణాల రక్షణే తమ అత్యున్నత ప్రాధాన్యత అని, బాధితులైన ప్రతి పౌరునికి సకాలంలో రక్షణ, సహాయం, పునరావాసం కల్పించడంలో ఎటువంటి జాప్యం జరగదని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. మంత్రి సురేష్ కుమార్ పూజారి అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో ప్రభుత్వ ప్రముఖ కార్యదర్శి అనూ గర్గ్, రెవెన్యూ, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ అదనపు ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ అరవింద కుమార్ పాఢి, ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్ కమ్ సెక్రటరీ అశ్వతి ఎస్., ప్రత్యేక సహాయ కమిషనర్ రాజేష్ ప్రభాకర్ పాటిల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాగా, అత్యవసర సహాయక చర్యలు చేపడుతుండగా విద్యుత్ ఘాతానికి గురై అగ్నిమాపక శాఖ సిబ్బంది మరణించడం పట్ల మంత్రి, అధికారులు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. భువనేశ్వర్: రాష్ట్రం అంతటా నెలకొన్న వరద పరిస్థితిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోంది. ప్రభావిత ప్రజలందరి భద్రత, సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని సహాయక, రక్షణ, పునరుద్ధరణ చర్యలను యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేపడుతోందని రాష్ట్ర రెవెన్యూ, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ మంత్రి సురేష్ కుమార్ పూజారి తెలిపారు. స్థానిక రాజీవ్ భవన్లో బుధవారం ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. వరద పరిస్థితి, రక్షణ, సహాయక చర్యలు, వైద్య సన్నద్ధత, నదీ జలాల మట్టాలు, వాతావరణ సూచనలు, ప్రభావిత జిల్లాల్లో సకాలంలో స్పందించేందుకు అవసరమైన శాఖల మధ్య సమన్వయంపై సమీక్షించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని జిల్లా యంత్రాంగాలు, సంబంధిత శాఖలతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతోందని తెలిపారు. భారీ వర్షాలు, వరదల కారణంగా బాలేశ్వర్, భద్రక్, జాజ్పూర్, మయూర్భంజ్, కెందుఝర్ జిల్లాలు తీవ్రంగా ప్రభావితం అయ్యాయని మంత్రి తెలిపారు. మధ్యాహ్నం సమయానికి 44 మండలాలు, 243 గ్రామ పంచాయతీలు, 748 గ్రామాలు ప్రభావితం అయినట్లు పేర్కొన్నారు. సుందర్గఢ్, ఝార్సుగుడ, బర్గడ్, నువాపడా, బొలంగీర్, కలహండి, రాయగడ, గజపతి, మల్కన్గిరి ప్రాంతాలపై కూడా వర్షాల ప్రభావం పడిందన్నారు.
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ప్రధానమంత్రి పంటల బీమాపై అవగాహనజయపురం: ప్రధానమంత్రి పంటల బీమాను రైతులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని వ్యవసాయశాఖాధికారులు కోరారు. పంటల బీమాపై అవగాహన కల్పించేందుకు కొరాపుట్ జిల్లా వ్యయసాయ విభాగం జయపురం అధికారులు ప్రచార రథాన్ని బుధవారం ప్రారంభించారు. జిల్లా వ్యవసాయ విభాగ అధికారి భవానీశంకర మహాపాత్ర, పీఎంఎఫ్బీవై ఇస్కీమ్ ఆఫీసర్ బిద్యా రంజన్ నాయిక్, ఎస్బీఐ జనరల్ ఇన్స్యూరెన్స్ జిల్లా కోఆర్డినేటర్ దిబాకర త్రిపాఠీలు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి భవానీశంకర మహాపాత్ర మాట్లాడుతూ.. ప్రకృతి విపత్తులు, చీడపురుగుల వలన పంటలకు నష్టం జరిగినప్పుడు రైతులను ఆదుకొనేందుకు నిర్దేశించబడిన ప్రధానమంత్రి పంటల బీమా పథకంపై రైతులకు అవగాహన కలిగించి అత్యధిక రైతులను ఈ పథకంలో చేర్చటమే బీమా ప్రచార, అవగాహన రథం ప్రధాన ఉద్దేశమన్నారు. ఈ రఽథంతో సిబ్బంది జిల్లాలోని వివిధ సమితిలలో 96 గ్రామాలకు వెళ్లి పంటల బీమా పథకం గురించి రైతుల్లో అవగాహన కల్పిస్తారన్నారు. అలాగనే ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో రైతులతో అవగాహన సమావేశాలు నిర్వహించనున్నట్టు పేర్కొన్నారు. భీమాతో రైతులకు కలిగే లాభాలు, దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం, పేర్లు నమోదు, ప్రీమియం, నష్ట పరిహారం, క్లైమ్లు ఎలా చేయాలి, పంట కోత ప్రయోగం తదితర విషయాలపై వివరిస్తారని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో కుంధ్ర సమితి వ్యవసాయ అధికారి తాపస చంద్రరాయ్, బొరిగుమ్మ సమితి వ్యవసాయ విభాగ అధికారి రాజ కిశోర్ స్వైయ్ పాల్గొన్నారు.
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ఘనంగా హైటెక్ డెంటల్ కళాశాల స్నాతకోత్సవంభువనేశ్వర్: విద్యా రంగంలో ఉత్తీర్ణత, ఆస్తుల ఆర్జనతో ఒక వ్యక్తి జీవితంలో విజయం సాధించలేడని, అనుభవం, నైపుణ్యమే అతడిని విజయవంతం చేస్తాయని సెంట్రల్ రేంజ్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ సత్యజిత్ నాయక్ అన్నారు. స్థానిక హైటెక్ డెంటల్ కళాశాల స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు. అనంతరం హైటెక్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపక చైర్మన్ డాక్టర్ తిరుపతి పాణిగ్రాహి మాట్లాడుతూ ఒక వ్యక్తి జీవితంలో తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదాలు ఉత్తమమైన మూలధనమని చెప్పారు. ఆత్మీయ సేవా భావం, మంచి ప్రవర్తన ద్వారా సమాజంలో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకోవడం ఉత్తమ వైద్యుని లక్షణంగా పేర్కొన్నారు. హైటెక్ గ్రూప్ సీఈఓ, మేనేజింగ్ ట్రస్టీ సురేష్ పాణిగ్రాహి మాట్లాడుతూ నూతన వైద్యులు రోగుల సేవకు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టి సేవా భావంతో పని చేసినప్పుడే జీవితంలో నైపుణ్యం వస్తుందని హైటెక్ డెంటల్ కళాశాల ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ ఇంజనీర్ మధుస్మిత త్రిపాఠి అన్నారు. అనంతరం 2020 – 21 సంవత్సరపు బీడీఎస్ విద్యార్థులకు, 2022 – 23 సంవత్సరపు ఎండీఎస్ విద్యార్థులకు డిగ్రీలు ప్రదానం చేసి సన్మానించారు. 2025లో ఎండీఎస్ విద్యార్థిని డాక్టర్ చిన్మయి ప్రియదర్శిని టాపర్గా నిలిచారు. యూనివర్సిటీ బీడీఎస్ టాపర్స్లో ఒకరైన డాక్టర్ శ్రేయా బక్షి బంగారు పతకాన్ని గెలుచుకోగా, డాక్టర్ సంజుక్త చంద్, డాక్టర్ ఆశాశ్రీ బోస్ వరుసగా రెండు, మూడవ స్థానాలను కై వసం చేసుకున్నారు. కార్యక్రమంలో హైటెక్ డెంటల్ కాలేజ్ అధ్యక్షుడు ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సంగ్రామ్ పాత్రొ, హైటెక్ మెడికల్ సహాయ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సీతారాం మహాపాత్రో, మెడికల్ కాలేజ్ ఉపాధ్యక్షుడు ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ లీసా షడంగి, డీన్ ప్రొఫెసర్ రాధా మాధవ్ త్రిపాఠి, మెడికల్ కాలేజ్ అధ్యక్షుడు ప్రొఫెసర్ దేబేంద్ర మహా పాత్రో, ప్రొఫెసర్ సుభాష్ చంద్ర నాయక్, ప్రొఫెసర్ అబితోష్ దేవి, డాక్టర్ శుభా సౌమ్య పాల్గొన్నారు.
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పోలీసు సిబ్బంది నివాస గృహాలు ప్రారంభంరాయగడ: పోలీసు సిబ్బంది సంక్షేమమే ధ్యేయమని జిల్లా ఎస్పీ జి.ఆర్.రాఘవేంద్ర అన్నారు. ఝార్సుగుడ జిల్లాలోని బెల్పహర్ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంగణంలో సిబ్బంది కోసం నిర్మించిన గృహాలను బుధవారం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. పోలీస్ సిబ్బంది సంక్షేమానికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తామన్నారు. మౌలిక వసతులతో కూడిన ఇళ్లను సిబ్బందికి కల్పించడం ద్వారా వారిలో అంకితభావం పెరుగుతోందన్నారు. సమర్ధవంతంగా సేవలు అందించే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఘనంగా గురుపౌర్ణమి పూజలు రాయగడ: గురుపౌర్ణమి సందర్భంగా పట్టణంలోని షిరిడీ సాయి మందిరాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. రైల్వే కాలనీలోని షిరిడి సాయి మందిరంలో హోమాలు జరిగాయి. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. అనంతరం మందిర నిర్వాహక కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అన్నదానం నిర్వహించారు. విదేశీ మద్యం పట్టివేత మల్కన్గిరి: మల్కన్గిరి జిల్లా కలిమెల సమితి ఎం.వి.66 గ్రామంలో 30 లీటర్ల విదేశీ మద్యం బాటిళ్లను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. గ్రామంలో అక్రమంగా విదేశీ మద్యం అమ్ముతున్నారనే సమాచారం మేరకు ఐఐసీ ప్రభుదత్ బిశ్వల్ సిబ్బందితో కలిసి తనిఖీలు చేపట్టారు. ఓ బైక్పై అతివేగంగా ఓ వ్యక్తి వస్తుండగా ఆపి తనిఖీ చేయగా బ్యాగులో బీరు బాటిళ్లు కనిపించాయి. మంగళవారం కేసు నమోదు చేసి విచారించగా నిందితుడు కలిమెల సమితికి చెందిన కపిల్ యాదవ్గా గుర్తించారు. జయపురం: నీట్ పరీక్ష పేపర్ల లీకేజీకి కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యమే కారణమని కమ్యూనిస్టు పార్టీ నాయకులు అన్నారు. పేపర్ లీకేజీని వ్యతిరేకిస్తూ న్యూఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద విద్యార్థులు రోజుల తరబడి దీక్షలు చేస్తూ చివరకు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్రప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేయడం ద్వారా విద్యార్థులు చారిత్రాత్మక విజయం సాధించారని కొనియాడారు. విద్యార్థులు సాధించిన విజయాన్ని స్వాగతిస్తూ కొరాపుట్ జిల్లా కమ్యూనిస్టు పార్టీ నాయకులు బుధవారం ర్యాలీ నిర్వహించారు. అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానలను తప్పుబడుతూ నిరసన తెలియజేశారు. విద్యార్థుల విజయంపై కమ్యూనిస్టు పార్టీ కార్యవర్గ సభ్యులు ప్రమోద్ కుమార్ మహంతి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. నీట్–యూజీ పరీక్షలకు ముందు ప్రశ్నా పత్రాలను పదేపదే లీక్ కావటంతో మనస్తాపానికి గురై 22 మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోడం దేశాన్ని కదిలించిందన్నారు. ఈ ఘటనలు ఉద్యమం యువతరాన్ని ఏకం చేసిందని అన్నారు. ఒడిశాలో పాఠ్య పుస్తకాలలో దొర్లిన తప్పులు చిన్న పిల్లల భవ్యిత్తును అంధకారం చేస్తున్నాయని దుయ్యబట్టారు. ఒడియా అస్మిత పేరుతో అధికారంలోకి వచ్చిన బీజేపీ విద్యా వ్యవస్థను నాశనం చేస్తోందన్నారు. దీనికి బాధ్యత వహిస్తూ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి కూడా వెంటనే రాజీనామా చేయాలని మహంతి డిమాండ్ చేశారు. అలాగనే నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీని (ఎన్టీఏ)ను రద్దు చేసి పరీక్షల బాధ్యతలను ప్రభుత్వ అధికారులకు అప్పగించాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో ఏఐటీయూసీ జిల్లా అధ్యక్షుడు జుదిష్ట్రర్ రౌళో, కమ్యూనిస్టు పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి రామకృష్ణ దాస్, నాయకులు సన్యాసి మాలి, భువన్ కుమార్, సంద హరిజన్, భీష్మ నాయిక్ పాల్గొన్నారు.
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విక్రమ్దేవ్ వర్సిటీలో మౌలిక వసతుల కొరతజయపురం: అవిభక్త కొరాపుట్ విద్యా ప్రాణకేంద్రం జయపురం విక్రమదేవ్ విశ్వవిద్యాలయమని, కానీ వర్సిటీలో మౌలిక వసతులు లేవని కొరాపుట్ జిల్లా అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్ జయపురం అద్యక్షులు జ్యోతీ రంజన్ పాణిగ్రహి అన్నారు. పాణిగ్రహి నేతృత్వంలో విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు మంగళవారం విశ్వవిద్యాలయ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాన్ని ఘెరావ్ చేశారు. గత రాత్రి విశ్వ విద్యాలయం బాలికల హాస్టల్ శ్లాబ్ కూలి ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయ పడ్డారని తెలిపారు. చాలాకాలంగా భవనాల విషయం చెబుతున్నా ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదని నేత ఆరోపించారు. ఉత్కళమణి హాస్టల్ భవనాల శ్లాబ్ కూడా శిథిలావస్థలో ఉందని తెలిపారు. వెంటనే విశ్వ విద్యాలయ సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరారు.
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హెపటైటీస్పై అవగాహనరాయగడ: ప్రపంచ హెపటైటీస్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని స్థానిక పితామహాల్లోని సెంచూరియన్ విశ్వవిద్యాలయం క్యాంపస్ నర్సింగ్ విభాగానికి చెందిన విద్యార్థులు జిల్లా ప్రధాన ఆస్పత్రిలో అవగాహన కార్యక్రమాన్ని మంగళవారం నిర్వహించారు. హెపటైటీస్ మహామ్మారి గురించి తెలుసుకుందాం అనే అంశంపై నిర్వహించిన అవగాహన కార్యక్రమంలో భాగంగా వైరల్ హెపటైటీస్ వ్యాధి, వ్యాప్తి మార్గాలు, నివారణ చర్యలు, ముందస్తు నిర్ధారణ, టీకాలు, చికిత్స విధానాలపై రోగులు, వారి సహాయకులకు అవగాహన కల్పించారు. అధ్యాపకుల పర్యవేక్షణలో మూడో సెమిస్టర్ నర్సింగ్ విద్యార్థులు హెపటైటీస్ ఎ, బి, సి, డి, ఇ రకాలు, వాటి లక్షణాలు, కారణాలు, కాలేయ సిరోసిస్, లివర్ క్యాన్సర్ వంటి సమస్యలను వివరించారు. హెపటైటీస్–బీ టీకా ప్రాముఖ్యత, సురక్షిత ఇంజక్షన్లు, రక్తమార్పిడి, చేతుల పరిశుభ్రత, పరిశుభ్రమైన ఆహారం, తాగునీరు వినియోగం, సూదులు, లేదా వ్యక్తిగ వస్తువులను ఇతరులతో పంచుకోకూడదనే విషయాలపై ప్రత్యేక అవగాహన కల్పించారు. ఈ మేరకు ఫ్లకార్డులతో చైతన్యం కలిగించారు.
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ఏమైందో ఏమో..?రణస్థలం: పురుగుల మందు సేవించి భార్యాభర్తలు బలవన్మరణానికి యత్నించిన ఘటన లావేరు మండలంలో కలకలం సృష్టించింది. లావేరు పోలీసులు, కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. జిల్లా కేంద్రంలో కోర్టు సమీపంలోని బాయమ్మతోటలో నివాసం ఉంటున్న దవల రామకృష్ణ(62), అతని భార్య శ్రీదేవిలు సోమవారం సాయంత్రం నరసన్నపేట వెళ్తామని చెప్పి ద్విచక్ర వాహనంపై బయ ల్దేరారు. రాత్రి సమయంలో బయట పలు ప్రాంతాలు తిరిగారు. మంగళవారం ఉదయం బయట ఎక్కడో ఎరువుల దుకాణంలో పురుగుల మందు కొనుగోలు చేశారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం సమయంలో తాళ్లవలస రెవెన్యూ పరిధి లావేరు రోడ్డు మార్గంలో రోడ్డు పక్క ద్విచక్ర వాహనం పెట్టి సరుగుడు తోటలోని వెళ్లారు. అక్కడ పురుగులు మందును ఇరువురూ సేవించారు. అనంతరం రామకృష్ణ తొలుత భార్య మెడకు వైరు కట్టి, తనుకూడా కట్టుకుని ఆపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు. భార్య స్పృహలోకి రావడంతో... కొంత సమయం తర్వాత భార్య స్పృహలోని వచ్చి భర్త విగతజీవిలా పడి ఉండడంతో కుటుంబ సభ్యులకు సాయంత్రం 4 గంటల సమయంలో ఫోన్చేసి సమాచారం ఇచ్చింది. అయితే అప్పటికే భర్త మృతి చెందాడు. ఘటన స్థలానికి 108 వాహనం చేరుకుని భార్య శ్రీదేవిని రణస్థలం సీహెచ్సీకి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. ఘటనా స్థలానికి లావేరు పోలీసులు, క్లూస్ టీం చేరుకుని వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. రామకృష్ణ మృతదేహాన్ని శ్రీకాకుళం రిమ్స్కు తరలించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మృతుని కుమారుడు కృష్ణసాయి వివాహం చేసుకుని ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరులో డెంటిస్ట్గా పని చేస్తున్నాడు. కుమార్తె హర్షిత పూణేలో గైనిక్ డాక్టర్ పనిచేస్తున్నారు. ఈనెల 5వ తేదీన కుమార్తె సీమంతం చేసినట్లు కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. అయితే ఆర్థిక ఇబ్బందులే ఆత్మహత్యకు కారణమని కుటుంబ సభ్యులు, పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఎస్ఐ వి.సందీప్ కుమార్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. బలవన్మరణానికి భార్యాభర్తలు యత్నం భర్త మృతి, చికిత్స పొందుతున్న భార్య ఆర్థిక ఇబ్బందులే కారణమని అనుమానం
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లొంగిపోయిన మాజీ డీఎఫ్ఓపర్లాకిమిడి: రాష్ట్రమంతటా సంచలనం రేపిన గజపతి జిల్లా ఏసీఎఫ్ సౌమ్యరంజన్ మహాపాత్రో హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడు, అప్పటి డీఎఫ్ఓ సంగ్రాం కేసరి బెహరా సోమవారం సబ్ డివిజనల్ సెషన్స్ జడ్జి ఎదుట లొంగిపోయాడు. హైకోర్టులో బెయిల్ అపీల్ చేయగా అక్కడ చుక్కెదురైంది. రెండు వారాల్లో గజపతి ఎస్.డి.జె.ఎం కోర్టులో లొంగిపోవాలని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వివరాల్లో వెళ్తే.. స్థానిక డీఎఫ్ఓ కార్యాలయం కాంపౌండ్లోని సిబ్బంది నివాసగృహంలో అప్పటి ఎ.సి.ఎఫ్ సౌమ్యరంజన్ మహాపాత్రో తన గదిలో కాలిపోయి, 90 శాతం గాయాలతో కటక్ మెడికల్లో చేరారు. అనంతరం ఆయన చనిపోయారు. అప్పటి డీఎఫ్ఓ సంగ్రాం కేసరి బెహరా, కోడలు విద్యాభారతి పండా, వంటవాడు మన్మథ కుంబోపై కోర్టులో సౌమ్యరంజన్ మహాపాత్రో తండ్రి అభిరామ్ మహాపాత్రో కేసు పెట్టారు. అనంతరం నిందితుడు సంగ్రాం కేసరి బెహారా సుప్రీం కోర్టుకు బెయిల్ కోసం అపీల్ చేశాడు. అక్కడ ఆయనకు బెయిల్ను నిరాకరించారు. దీంతో హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు పర్లాకిమిడి ఎస్.డి.జె.ఎం కోర్టులల్లో లొంగిపోయారు. అనంతరం జిల్లా కోర్టులో బెయిల్ పిటీషన్ కోసం లాయర్లు దాఖలు చేశారు. సోమవారం సాయంత్రం తరువాత సంగ్రాం బెహారా బెయిల్ పిటీషన్ రద్దు అవ్వడంతో ఆయనను పోలీసులు పర్లాకిమిడి ఉపకారాగారానికి రాత్రి తొమ్మిది గంటల తరువాత తరలించారు. సంగ్రాం కేసరి బెహరా ప్రస్తుతం ఓ.ఎఫ్.డి.సి డైర్క్టర్గా పని చేస్తున్నారు.
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ఎరువుల కోసం రైతుల ధర్నాకొత్తూరు: స్థానిక పీఏసీఎస్ వద్ద ఎరువులు కోసం రైతులు మంగళవారం ధర్నా చేపట్టారు. ఏపీసీఎస్కు 400 బస్తాల డీఏపీని వ్యవసాయ శాఖ కేటాయించింది. కేటాయించిన డీఏపీని మంగళవారం పీఏసీఎస్ సిబ్బంది రైతులకు యాప్ ద్వారా విక్రయించారు. ముందుగా డీఏపీ కొనుగోలు కోసం వచ్చిన రైతులకు వరుస క్రమంలో టోకెన్లు ఇచ్చారు. అయితే కొంతమంది మంది రైతులకు సాయంత్రం వరకు ఉన్నా ఎరువులు ఇవ్వకపోవడంతో ఇబ్బందులు పడ్డారు. దీంతో రైతులు, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు సిర్ల ప్రసాద్ ఆందోళన చేపట్టి సొసైటీ అధికారుల తీరుపై మండిపడ్డారు. ఎరువుల విక్రయంపై సొసైటీ అధికారి నాగరాజు బాధ్యతారాహిత్యంగా మాట్లాడుతున్నారని ప్రసాద్ అన్నారు. విక్రయాల్లో అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు ఆరోపించారు. అక్రమాలకు పాల్పడిన అధికారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. 300 బస్తాలకు టోకెన్లను రైతులకు ఇచ్చారని, అయితే టోకెన్లు ఇచ్చిన రైతులకు ఎరువులు ఇవ్వకుండా స్టాక్ అయిపోయిందని చెప్పడం సరికాదన్నారు. అలాంటప్పుడు టోకెన్లు ఎందుకిచ్చారని రైతులు ప్రశ్నిస్తే బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించడం దారుణమని మండిపడ్డారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఎదురుచూసినా డీఏపీ ఇవ్వలేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సొసైటీ అధికారులు ఇష్టానుసారంగా ఎరువులు విక్రయించారన్నారు. లైన్లో ఉన్నవారికి ఎరువులు ఇవ్వకుండా నచ్చినవారికి ఎరువులు అమ్మకాలు చేసినట్లు చెప్పారు. కార్యక్రమంలో కొత్తూరు, కర్లెమ్మతో పాటు పలు గ్రామాలకు చెందిన రైతులు పాల్గొన్నారు
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చిన్న టెండర్లను ఇతరులు వేయవద్దుపర్లాకిమిడి: ప్రతి గుత్తేదారు ప్రభుత్వ ప్రజాప్రనులు, ఇరిగేషన్, ఆర్డీ డిపార్ట్మెంట్ టెండర్లను షెడ్యుల్డ్ ధరలకే కోట్ చేయాలని గజపతి గుత్తేదారుల సంఘం అధ్యక్షుడు భరత్ భూషణ్ మహతి అన్నారు. స్థానిక బిజూ కళ్యాణ మండపం ఆవరణలో శ్రీకృష్ణచంద్రగజపతి కంట్రాక్టర్స్ సంఘం సాధారణ సభ్యుల సమావేశం మంగళవారం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశంలో గంజాం, గజపతి జిల్లాలకు చెందిన కంట్రాక్టర్లు, ఏజెన్సీల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఐదు కోట్ల రూపాయల లోపు టెండర్లను గజపతి గుత్తేదారులకు విడిచిపెట్టాలన్నారు. భవిష్యత్లో వందలకోట్ల రూపాయల టెండర్లు ఉంటే వాటిని స్పెషల్ క్లాస్ కంట్రాక్టర్లకు, ఏజెన్సీలకు ఇప్పిస్తామని బి.బి.మహంతి అన్నారు. ఇతర జిల్లాల గుత్తేదారులు కోటి రూపాయలు, అంతకంటే తక్కువ ప్రజాపనుల టెండర్లను తక్కువ ధరలకు కోట్ చేసి పనులు చేజిక్కించుకుంటున్నారని, అందువల్ల జిల్లాకు చెందిన గుత్తేదారులు పనులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు. గుత్తేదారుల సంఘం సర్వసభ్య సమావేశానికి బల్లారాం దోళాయి, గిరిగోవింద, స్పెషల్ క్లాస్ గుత్తేదారు పి.వరప్రసాద్, దేవషిస్ మిశ్రా, పి.నాగరాజు, ఎ, బి, సి, డి క్లాస్ కంట్రాక్టర్లు పాల్గొన్నారు.
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ఉగ్రరూపంబుధవారం శ్రీ 29 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026మహానది..భువనేశ్వర్: రాష్ట్రంలో తెరిపి లేని కుండపోత వానల తాకిడితో వరద ముంచెత్తుతుంది. ప్రముఖ నదుల్లో నీటి మట్టం అనుక్షణం ఉప్పొంగుతోంది. తీర ప్రాంతాలు కోతకు గురవుతున్నాయి. పలు చోట్ల పంట పొలాల్లో నీరు చొరబడి పంట నీట మునిగింది. మహా నదిలో నీటిమట్టం రానురాను పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో కటక్ జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ దత్తాత్రేయ భావుసాహెబ్ షిండే ఆంక్షలు జారీ చేశారు. మహానది, శాఖ నదుల వెంబడి ఉన్న అన్ని ఘాట్లలోకి ప్రజల ప్రవేశాన్ని నివారించారు. నదిపై అన్ని కార్యకలాపాలను పరిమితం చేశారు. బాలి జాతర బహిరంగ స్థలం దిగువ ప్రాంతాలలో ఎలాంటి బహిరంగ సమావేశాలు లేదా సభలు నిర్వహించరాదని తెలిపారు. బ్యారేజీలు, వంతెనలు సమీపంలో నిలబడటాన్ని నిషేధించారు. దిగువ, నదీ తీరాల సమీపంలో అన్ని రకాల కార్యక్రమాలను నిలిపివేయాలని కోరారు. నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. మహా నది ముండలి బ్యారేజీ గుండా వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. మంగళవారం ఉదయం 11 గంటల సమయానికి ఈ బ్యారేజి గుండా 6 లక్షల 37 వేల 585 క్యూసెక్కుల నీరు ప్రవహించింది. సాయంత్రం సరికి దీని గుండా 7 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు ప్రవహిస్తుందని అంచనా. ప్రమాద సంకేతం దాటిన బైతరణి కెందుఝొర్ జిల్లా ఆనంద్పూర్లో బైతరణి నది ప్రమాద స్థాయిని దాటి ప్రవహిస్తోంది. బైతరణి నది ప్రమాద స్థాయి 38.36 మీటర్లు కాగా మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయానికి నది నీటి మట్టం 38.37 మీటర్లకు చేరింది. రాష్ట్రంలోని సాలంది, జలకా, బైతరణి నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో రాగల 24 గంటల పాటు వరద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. రాజ్ఘాట్లో వరద నీరు ప్రమాద స్థాయిని మించి ప్రవహిస్తుంది. మంగళ వారం మధ్యాహ్నం 1 గంటకు హెచ్చరిక స్థాయి 37.445 మీటర్లు అధిగమించి నీటి ప్రవాహం 38 మీటర్లకు తాకింది. ఎగువ పరీవాహక ప్రాంతంలో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా బైతరణి నది అఖువాపొదా వద్ద ప్రమాద స్థాయిని దాటింది. సురక్షిత గరిష్ట నీటి మట్టం 18.33 మీటర్లు కాగా 18.48 మీటర్ల మట్టంతో నదిలో వరద నీరు పొంగి పొరలుతుంది. జిల్లా యంత్రాంగం బహిరంగ ప్రకటనల ద్వారా నదీ తీరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది. ప్రమాద స్థాయిని దాటిన సాలంది భద్రక్ ప్రాంతంలో రాజ్ఘాట్ వద్ద సాలంది నది ప్రమాద స్థాయిని దాటింది. మంగళవారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రమాద స్థాయి 17 అడుగులు అధిగమించి 17.20 అడుగుల మట్టంతో వరద ఉధృతితో తాండవిస్తుంది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా సాలంది నది ఉప్పొంగుతోంది. వరద ముంపు పట్ల తీర ప్రాంతీయులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ పరిస్థితి ఉధృతం అయింతే తిహిడి, చాంద్బాలి తదితర 15కు పైగా పంచాయతీలు 7 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటితో మునిగిపోతాయి. సాయంత్రం సరికి దెవులొపాలొ వద్ద సాలంది నది గట్టు 100 అడుగుల మేర తెగిపోయింది. వ్యవసాయ భూముల్లోకి వరద నీరు ఈ ఏడాది తొలి వరద నీరు దయా నదిలోకి ప్రవహించింది. పూరీ జిల్లాలో కొణాస్, డెలాంగ్లలో అనేక చోట్ల పంటలు దెబ్బతిన్నాయని అంచనా. వర్షాల కారణంగా దయా, రాజూవా, మఛొరా నదుల నీటి మట్టం పెరుగుతోంది. వ్యవసాయ భూముల్లోకి వరద నీరు పొంగిపొర్లుతుండటంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వంతెనపై 5 అడుగుల నీరు పల్లొలొహడా ప్రాంతం బంవుసొపొదా నది వంతెనపై 5 అడుగుల వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. తెల్కోయి నుండి ఢెంకనాల్, అంగుల్, కటక్లకు వెళ్లే ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. మండల కార్యాలయం మరియు 10 పంచాయతీలకు అనుసంధానం ముంపునకు గురై రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
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చదువుతోనే ఉజ్వల భవిష్యత్రాయగడ: విద్యార్థులు సమయాన్ని వృథా చేయకుండా శ్రద్ధతో చదువుకుంటే ఉజ్వల భవిష్యత్ ఉంటుందని రామనగుడలోని పీఎంశ్రీ ప్రభుత్వ ఉన్నత మాధ్యమిక పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ గౌరీప్రసాద్ పండా అన్నారు. ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థుల పరిచయ కార్యక్రమాన్ని మంగళవారం నిర్వహించారు. నూతన విద్యార్థలకు ముందుగా స్వాగతం పలికిన ఆయన క్రమశిక్షణ, విద్యార్థుల బాధ్యతలపై వివరించారు. కార్యక్రమానికి పాఠశాల నిర్వహణ కమిటీ అధ్యక్షుడు కిశోర్ చంద్ర బెహర, మాజీ అధ్యక్షుడు సూర్యారావు కుంబ్రికలు అతిథులుగా హాజరయ్యారు. పాఠశాల సమయ పట్టిక, యూనిఫారం,ఐడీ కార్డులు, ర్యాగింగ్ రహిత క్యాపంస్, పాఠ్యాంశాలు, పరీక్షా విధానం, ఈ బుక్స్ తదితర విషయాలపై ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేకంగా వివరించారు.
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ముగిసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలుపర్లాకిమిడి: రథయాత్ర సందర్భంగా స్థానిక జగన్నాథ మందిరం దేవస్నాన వేదికపై గత నాలుగు రోజులుగా నిర్వహిస్తున్న సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు మంగళవారంతో ముగిశాయి. ముగింపు ఉత్సవానికి ఏడీఎం మునీంద్ర హానగ, జిల్లా పరిషత్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారి దయామయ పాడీ, తబాలా కళాకారులు రఘునాథ పాత్రో, జిల్లా సాంస్కృతిక శాఖ అధికారిని అర్చనా మంగరాజ్ తదితరులు హాజరయ్యారు. పట్టణంలో స్థానిక కళాకారులుతో పలు భక్తి పాటలకు నృత్యం ప్రదర్శించి పలువురిని అలరించారు. ఈ నృత్యాలలో ఉత్కళ బాలాశ్రమం, గ్రేస్ డ్యాన్సు అకడమీ, బారునర్తన్, వందేమాతరం డ్యాన్స్ స్కూల్ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. కళాకారులకు అధికారులు ప్రశంసాపత్రాలను అందజేశారు. చిన్నమొత్తాల పొదుపుపై అవగాహన పర్లాకిమిడి: గజపతి జిల్లా గుమ్మా బ్లాక్ కె.సి.పూర్ ప్రభుత్వ ఎస్.ఎస్.డి ఉన్నత విద్యాలయంలో చిన్న మొత్తాలు పొదుపుశాఖ ఆధ్వర్వంలో స్మాల్, పెద్ద మొత్తాల పొదుపు పథకాలపై మంగళవారం కర్మశాల జరిగింది. ఈ కర్మశాలకు జిల్లా ఆర్థికశాఖ, చిన్నమొత్తాలు పొదుపు శాఖ అధికారి త్రివేణికుమారి దేవి, డీడబ్ల్యూఓ సల్మాన్ రైకా, డిప్యూటీ పోలీసు సూపరింటెండెంట్ సరితా బెహురియా, గుమ్మా సబ్ పోస్టుమాస్టర్ శంకరపాత్రో, పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. చిన్న మొత్తాలు పొదుపు చేయడం ద్వారా భవిష్యత్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండవని అధికారులు వివరించారు. విభిన్న పొదుపు పథకాలను ప్రభుత్వం లాటరీ ద్వారా ప్రోత్సాహకాలు లభిస్తున్నాయని త్రివేణి కుమారీ దేవి తెలియజేశారు. వృద్ధురాలికి మాజీ సైనికులు చేయూత శ్రీకాకుళం కల్చరల్: నగరంలోని జిల్లా పరిషత్ దగ్గర కంపోస్ట్ కాలనీ ద్వారకా నగర్లో నివాసముంటున్న వృద్ధురాలు సూరాలమ్మకు మాజీ సైనికులు చేయూతనందించారు. ఆమె కోసం ఒక ఇంటిని నియమించి డీఎస్పీ సీహెచ్ వివేకానంద చేతులమీదుగా మంగళవారం ప్రారంభించారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. జిల్లాకు చెందిన మాజీ సైనికుడు కాకర్ల నర్సింగ్ వృద్ధురాలి ఇబ్బందులు తెలుసుకొని చలించిపోయాడు. దీంతో అతని మన సిక్కోలు సైనికుడు ఇన్స్ట్రాగామ్ అకౌంట్ ద్వారా సాయం చేద్దామని పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు మాజీ సైనికులు, దాతలు విరాళాలు అందించారు. ఈవిధంగా సేకరించిన విరాళాలతో వృద్ధురాలికి ఒక తాత్కాలిక గృహం నిర్మించి ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా ఎక్స్ సర్వీస్మెన్ ఫెడరేషన్ చైర్మన్, విశ్రాంత గ్రూప్ కెప్టెన్ పి.ఈశ్వరరావు, లయన్ నటుకుల మోహన్, పైడి మురళీధరరావు, సనపల రామకృష్ణ, ఎం.సింహాచలం, పైడి రామారావు, పి.చిన్నరావు, పి.వెంకటేశ్వరరావు, టి.శ్రీను, బి.శంకరరావు, దుర్గా భవానీ వెల్డింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ అధ్యక్షుడు కింతాడ సంతోష్ పాల్గొన్నారు. సరుబుజ్జిలి: సరుబుజ్జిలి జంక్షన్ వద్ద ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొన్న ఘటనలో నందికొండ కాలనీకి చెందిన ఫైర్స్టేషన్ ఏఎస్ఐ గుజ్జల అప్పలరాజు మంగళవారం తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. అప్పలరాజు ఎప్పటిలాగే ఆమదాలవలస ఫైర్స్టేషన్లో విధులు ముగించుకొని తన ఇంటికి మంగళవారం వెళ్తున్నారు. అదే సమయంలో శ్రీకాకుళం నుంచి కొత్తూరు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు సరుబుజ్జిలి జంక్షన్లో ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో అప్పలస్వామికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. వెంటనే స్థానికులు 108లో చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
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స్కూల్ వ్యాన్ ప్రమాదంలో నలుగురికి గాయాలురాయగడ: గుణుపూర్ పట్టణంలో సొమవారం జరిగిన స్కూల్ వ్యాన్ ప్రమాదంలో నలుగురు చిన్నారులు గాయపడ్డారు. గుణుపూర్లో గల లండన్ కిడ్స్ ప్రైవేటు పాఠశాల నుంచి విద్యార్థులను ఇళ్లకు తీసుకెళ్తుండగా విక్రమపూర్ కూడలి సమీపంలో పనసగుడ రోడ్డులో వ్యాన్ అదుపు తప్పి విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టింది. డ్రైవర్ ఒక్కసారిగా వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోవడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న స్థానికులు వెంటనే చిన్నారులను రక్షించి గుణుపూర్ సబ్ డివిజన్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. గాయపడిన వారిలో జగన్నాథపూర్ రాయిగుడ, పెద్ద హరసింగుడ, కై ఠాపదర్, పనసగుడ, గ్రామాలకు చెందిన విద్యార్థులు ఉన్నట్లు సమాచారం. దమణమండి గ్రామ దేవత మందిరంలో దొంగతనం జయపురం: జయపురం సబ్డివిజన్ కొట్పాడ్ సమితి దమణహండి గ్రామంలో శీతల ఠకురాణి మందిరంలో తాళాలు విరచి బంగారు, వెండి ఆభరణాలు దొంగిలించారు. సోమవారం రాత్రి దుండగులు మందిరం తాళాలు విరిచి మా శీతల ఠకురాణి కళ్లు, కిరీటం,బంగారు, వెండి కిరీటాలు, కమరపటాలతో పాటు లక్షల విలువ చేసే బంగారు ఆభరణాలు దొంగిలించారు. అలాగే ఆ గ్రామంలో గల శివమందిరంలో కూడా దుండగులు తాళాలు విరిచి దొంగతనానికి ప్రయత్నించారు. శీతల ఠకురాణి మందిరంలో జరిగిన దొంగతనంపై గ్రామ ప్రజలు పోలీసులకు లిఖిత ఫిర్యాదు చేయగా పోలీసులు వచ్చి దర్యాపు ప్రారంభించారు. దొంగలు కొట్పాడ్ ప్రాంతంలోగల దేవాలయాలు, మందిరాలను టార్గెట్ చేస్తు దొంగతనాలు చేస్తున్నారని పోలీసులు కేసులు నమోదు చేసి మిన్నకుంటున్నారని ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు. పోలీసులు పెట్రోలింగ్ విస్తృత పరచి దొంగతనాలను అరికట్టి ప్రజలకు రక్షణ కల్పించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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కోవిడ్పై రాయగడలో అప్రమత్తతరాయగడ: ఆంధ్రాలో కోవిడ్ కేసులు నమోదవుతుండడం, బరంపురంలో ఓ వ్యక్తి చికిత్స పొందుతున్నట్లు సమాచారం రావడంతో రాయగడలో జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. అయితే ప్రస్తుతం జిల్లాలో కరోనా వ్యాప్తిపై ఎలాంటి ఆందోళనకర పరిస్థితి లేదని, ప్రజలు పుకార్లను నమ్మకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ సూచించాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్–ఒడిశా సరిహద్దు మీదుగా ప్రతీరోజు వందలాది మంది రాకపోకలు సాగిస్తుండడంతో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో పర్యవేక్షణ, ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నారు. వ్యాపారం, వైద్యం ఇతర అవసరాల కోసం రాయగడ ప్రాంత ప్రజల్లో చాలా మంది ఆంధ్రప్రదేశ్పై ఆధారపడుతున్న నేపథ్యంలో మరింత అప్రమత్తత అవసరమని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇక వర్షాకాలం ప్రభావంతో రాయగడ జిల్లా ప్రధాన అసుపత్రిలో సాధారణ జ్వరం, జలుబు, దగ్గువంటి సీజనల్ రోగాల సంఖ్య పెరగడంతో ఔట్పేషెండ్ విభాగం, రక్త పరీక్ష కేంద్రాల్లో రద్దీ కనిపిస్తోంది. అయితే ఇది సాధారణమేనని ఆరోగ్య శాఖ స్పష్టం చేసింది. అత్యవసర పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేందుకు జిల్లా ప్రధాన ఆస్పత్రిలో ప్రత్యేక పడకలు, ఆక్సిజన్ సౌకర్యం, వెంటిలేటర్లు, అవసరమైన వైద్య పరికరాలను సిద్ధంగా ఉంచినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. కరోనా లక్షణాలు కనిపించిన వారికి వైద్యుల సూచన మేరకు అవసరమైన పరీక్షలను నిర్వహిస్తామని వెల్లడించారు. జ్వరం, జలుబు ,దగ్గు లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే స్వయంగా మందులు వాడకుండా వెంటనే సమీప ఆరోగ్య కేంద్రం లేదా వైద్యుడిని సంప్రదించాలని ఆరోగ్య శాఖ సూచించింది.
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బీజేపీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుని ఇంటిలో చోరీరాయగడ: జిల్లాలోని పద్మపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కెందుగుడ గ్రామంలో బీజేపీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు దేవేంద్ర పండ నివాసంలో భారీ చోరీ జరిగింది. ఇంటి తాళాలు పగులగొట్టి లోనికి ప్రవేశించిన గుర్తుతెలియని దుండగులు సుమారు 70 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, బంగారు బిస్కెట్లు, మరో రూ.1.50 లక్షల నగదును చోరీ చేసినట్లు బాధితుడు పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. సమాచారం ప్రకారం దేవేంద్ర పండా కుటుంబ సభ్యులతో కలసి ఈ నెల 22 వ తేదీన గంజాం జిల్లా షెర్ఘడ్లో బంధువుల ఇంటికి ఒక వివాహ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఈ సమయంలో ఇంటికి తాళం వేసి ఉండగా, దుండగులు ప్రధాన తలుపు పగులగొట్టి లోనికి ప్రవేశించారు. అనంతరం బీరువాను ధ్వంసం చేసి అందులో ఉన్న బంగారు నగలు, బంగారు బిస్కెట్లు, నగుదును దోచుకువెళ్లారు. ఆదివారం సాయంత్రం దేవేంద్ర కుటుంబంతో కలిసి ఇంటికి తిరిగి వచ్చి తర్వాత ఇంటి తలుపులు తెరిచి ఉండటం గమనించి లోనికి వెళ్లగా ఇంటి సామగ్రి చిందరవందగా ఉండటంతో పాటు బీరువాలో విలువైన వస్తువులు కనిపించకపోవడంతో వెంటనే పద్మపూర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదు మేరకు పద్మపూర్ పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి ఫోరెన్సిక్, డాగ్ స్క్యాడ్తో చేరుకున్నారు. అనంతరం సమీపంలో గల సీసీ ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. ఈ ఘటనపై పద్మపూర్ ఐఐసీ ధరణీధర్ ప్రదాన్ మాట్లాడుతూ కేసుకు సంబంధించి అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నామని తెలిపారు.
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పశువులను తరలిస్తున్న నలుగురు అరెస్టురాయగడ: పికప్ వ్యాన్లో అక్రమంగా పశువులు తరలిస్తున్న నలుగురు వ్యక్తులను చంద్రపూర్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పశువులతో పాటు వాటిని తరలించేందుకు వినియోగించిన పికప్ వ్యాన్ను స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. పశువులను అక్రమంగా తరలిస్తున్నట్లు అందిన విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు చంద్రపూర్ పోలీసులు వాహన తనిఖీలను డంగసొరడ ప్రాంతంలో మంగళవారం నిర్వహించారు. ఒక పికప్ వ్యాన్లో పశువులను తరలిస్తున్నట్లు గుర్తించి తనిఖీలు చేశారు. అందులో ఆరు పశువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఎస్సై మరోరంజన్ బిశ్వాల్ నేతృత్వంలో జరిగిన వాహన తనిఖీల్లో రఘునాధ్ కొరకొరియా, అనిల్ భత్ర, జగా గంటా, మునా భత్రలను అరెస్టు చేసి కోర్టుకు తరలించారు. పట్టుబడిన అల్లరి కోతి మల్కన్గిరి: మల్కన్గిరి జిల్లా కేంద్రంలోని ఎనిమిదో వార్డు తారణీ మందిర ప్రాంతాంలో ఓ కోతి ఇటీవల చిన్నారులపై దాడి చేసి బీభత్సం సృష్టించింది. దీంతో చాలామంది పిల్లలు గాయపడ్డారు. ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావడానికి చిన్నారులతోపాటు పెద్దలు కూడా భయాందోళన చెందారు. కోతి దాడి గురించి అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం రావడంతో సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. మల్కన్గిరి అటవీ రేంజర్ రమేష్ చంద్రరౌత్ ఆదేశాల మేరకు సిబ్బంది మంగళవారం గంటలకొద్ది శ్రమించి కోతిని వలపన్ని పట్టుకున్నారు. అనంతరం జిల్లా పశువైద్య శాలలో వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. కోతి పూర్తి ఆరోగ్యంతో ఉండడంతో సురక్షితమైన అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టినట్టు అటవీ రేంజర్ రమేష్ చంద్రరౌత్ తెలిపారు. కోతి పట్టుబడడంతో జయపూరియాగూఢ గ్రామస్తులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. హత్య కేసులో నలుగురు అరెస్టు మల్కన్గిరి: హత్య కేసులో నలుగురిని అరెస్టు చేసినట్టు చిత్రకొండ ఎస్డీపీవో ప్రదోష్ ప్రధాన్ మంగళవారం తెలిపారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. మల్కన్గిరి జిల్లా చిత్రకొండ సమితి రలెగఢ పంచాయతీ బంగురుసుధ గ్రామ సమీపంలోని జలాశయంలో మూడు రోజుల క్రితం ప్రకాష్ ఖిల్ అనే వ్యక్తి మృతదేహన్ని పాపరమేట్ల పోలీసులు వెలికి తీశారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులు మృతుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అల్లూరి జిల్లా మురలిగూఢ గ్రామానికి చెందిన ప్రకాష్గా గుర్తించారు. గారిబంధ్ గ్రామానికి చెందిన ఖారా రూపణా, ఖారా బుంజిబాబు, శికాటపల్లి గ్రామానికి చెందిన సాని ఖరా, ఘోడామాడగూల గ్రామానికి చెందిన లక్ష్మణ్ హాంతాల్లు కలిసి పాతకక్షల నేపథ్యంలో ప్రకాష్పై దాడి చేసి హత్య చేసిన అనంతరం మృతదేహాన్ని జలాశయంలో పడేసినట్టు దర్యాప్తులో అంగీకరించారని పోలీసులు వెల్లడించారు. నిందితులను పూర్తి విచారణ అనంతరం కోర్టుకు తరలిస్తామని చిత్రకొండ ఎస్డీపీవో ప్రదోష్ ప్రధాన్ వివరించారు. రాయగడలో ఆధునికీకరణ పనులు భువనేశ్వర్: తూర్పు కోస్తా రైల్వే రాయగడ మండలంలో భద్రతకు సంబంధించిన ఆధునికీకరణ పనులు చేపట్టనున్నారు. ఈ మండలంలో కెవుట్గుడ, సికర్పాయి మధ్య ఉన్న 32వ నంబర్ సొరంగం వద్ద ఈ పనులు త్వరలో ప్రారంభిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని నిర్దిష్ట బుధ వారాల్లో 2 ప్రయాణికుల రైళ్ల సేవలు రద్దు చేస్తామని తూర్పు కోస్తా రైల్వే ప్రకటించింది. ఈ నెల 29 నుండి ఆగస్టు 12 వరకు ప్రతి బుధ వారం 2 ప్రయాణికుల రైళ్ల సేవలు రద్దు చేస్తారు. రైలు నంబర్ 58537 కొరాపుట్ – విశాఖపట్నం ప్యాసింజర్, రైలు నంబర్ 58538 విశాఖపట్నం – కొరాపుట్ ప్యాసింజర్ రద్దవుతాయి.
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అంతా సురక్షితం: మంత్రిభువనేశ్వర్: పలు ప్రాంతాల్లో నదులు గరిష్ట నీటి మట్టం అధిగమించి ప్రమాద స్థాయిలో ఉప్పొంగుతున్న ఇప్పటివరకు ఏ జిల్లా నుంచి ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు నమోదు కాలేదని తెలిపారు. అవసరమైన చోట ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం, స్థానిక వరద పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడం, నిరంతరాయంగా అత్యవసర సేవలు అందించడం, సహాయక చర్యలు చేపట్టడం వంటి ఏర్పాట్లను జిల్లా యంత్రాంగాలు పటిష్టంగా పర్యవేక్షిస్తున్నాయి. ఈ నెల 29 వరకు మత్స్యకారులు వాయువ్య బంగాళాఖాతం మరియు ఒడిశా తీర ప్రాంతాల్లో చేపల వేటకు వెళ్లవద్దని హెచ్చరిక జారీ చేశారు. స్థానిక లోక్ సేవా భవన్ రెవెన్యూ సమావేశం హాలులో ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశానికి మంత్రి అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సందర్భంగా అన్ని జిల్లా యంత్రాంగాలూ నిరంతర అప్రమత్తతను కొనసాగించాలని కోరారు. ఎలాంటి పరిస్థితికై నా తక్షణమే స్పందించేలా చూడాలని మంత్రి అధికారులకు ఆదేశించారు. మానవ ప్రాణాల రక్షణే ప్రభుత్వానికి ప్రధాన ప్రాధాన్యతగా పేర్కొన్నారు. విపత్కర పరిస్థితుల్లో ప్రజలను సకాలంలో సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించి వండిన ఆహారం, పొడి రేషన్, సురక్షిత తాగు నీరు, ఆశ్రయం, ఇతర అత్యవసర సహాయక చర్యలకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. మయూర్భంజ్, జగత్సింగ్పూర్, కేంద్రాపడా, కెందుఝర్, బాలేశ్వర్, భద్రక్, కలహండి, సుందరగడ్ వంటి అనేక జిల్లాల కలెక్టర్లు, మండల అభివృద్ధి అధికారులు, ఇతర సీనియర్ అధికారులు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా సమావేశంలో పాలొన్నారు. జిల్లా అత్యవసర కార్యకలాపాల కేంద్రాల (డీఈఓసీ) సమన్వయంతో రాష్ట్ర అత్యవసర కార్యకలాపాల కేంద్రం (ఎస్ఈఓసీ) వరద పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోందని రాష్ట్ర రెవెన్యూ, విపత్తు నిర్వహణ విభాగం మంత్రి సురేష్ కుమార్ పూజారి తెలిపారు. ఈ నెల 1 నుంచి 27వ తేదీ వరకు రాష్ట్రంలో సమగ్రంగా 517.6 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఇది గత సీజన్ సగటు కంటే 75.7 శాతం అధికంగా మంత్రి పేర్కొన్నారు.
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కేసులను వెంటనే పరిష్కరిస్తున్నాంపర్లాకిమిడి: జిల్లాలో సైబర్ మోసాలు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, వయోవృద్ధులకు సంబంధించిన కేసులు పోలీసు ష్టేషన్లో త్వరితగతిన పరిష్కారం వంటి అనేక సమస్యలపై మోడల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఐఐసీ ప్రశాంత భూపతి అడిగి తెలుసుకున్నారు. పర్లాకిమిడి పోలీసు ష్టేషన్లో జరిగిన ఈ సమావేశంలో ఇసెస్పెక్టర్ వాల్మీకి ప్రధాన్, సీనియర్ సిటిజన్ ఫోరం కార్యదర్శి రామచంద్ర పాడీ, తదితరులు పాల్గొన్నారు. పోలీసులంటే ఒకప్పుడు ప్రజల్లో వ్యతిరేక భావం ఉండేదని, ప్రస్తుతం ప్రజలు ఫిర్యాదుల చేయడానికి స్టేషన్కు వస్తుండటం సంతోషించే విషయమన్నారు. ప్రస్తుతం పట్టణంలో డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ చర్యలు చేపడుతున్నామన్నారు. సెంచూరియన్ వర్సిటీ, రాణిపేట, ఆంధ్రప్రదేశ్ సరిహాద్దు వద్ద హెల్మెట్ చెకింగ్ చేస్తున్నామన్నారు. కొందరు నోఎంట్రీ బోర్డు ఉన్నా వాగ్వివాదానికి దిగుతున్నారని, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో నెలకు 30 నుంచి 40 కేసులు రిజిస్టర్ అవుతున్నాయన్నారు. ఎక్కువగా సరిహద్దు ఆంధ్ర నుంచి సాయంత్రం పర్లాకిమిడికి మద్యం సేవించడానికి ఎక్కువగా వస్తున్నారన్నారు. పట్టణంలో 28 చోట్ల సీసీ కెమెరాలు అమర్చడం వల్ల దొంగతనాలు తగ్గుముఖం పట్టాయని, ప్రతి వీధిలో సీసీ కెమెరాలు అమర్చాలని సీనియర్ సిటిజన్లను ఐఐసీ కోరారు. సీనియర్ సిటిజన్లు ఉంచిన పలు సమస్యలను జిల్లా ఎస్పీ మీనా దృష్టికి తీసుకువెళ్తానని ఐఐసీ అన్నారు. ఈ సమావేశంలో మనోజ్ దాస్, విశ్రాంత అధ్యాపకులు శివరామకృష్ణ, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అంతా నా ఇష్టం..!● కలెక్షన్ రాజ్పై పెరుగుతున్న ఆరోపణలు ● కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగం చేస్తూ అధికార దర్పం ప్రదర్శించారని ఆగ్రహం ● విమర్శలు గుప్పిస్తున్న మెడికల్ ఆఫీసర్లు అరసవల్లి: జిల్లా వైద్యారోగ్య శాఖలో ప్రధాన ఆర్థిక వనరుగా ఉన్న జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్లో కీలకాధికారిగా పనిచేస్తున్న కలెక్షన్ రాజ్.. కేవలం ఓ కాంట్రాక్టు ఉద్యోగే. అయినప్పటికీ డీఎంహెచ్వోకి మించిన అధికార దర్పం ప్రదర్శించాడనే విమర్శలున్నాయి. ఇటీవల వరకు డీఎంహెచ్వోగా పనిచేసిన అధికారి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ‘ఆసరా’ ఫలితంగా సదరు కలెక్షన్ రాజ్ హద్దులు మీరి ప్రవర్తించారని మెడికల్ ఆఫీసర్లే విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పాలసీల్లో భాగంగా వైద్యశాఖలో చేపట్టాల్సిన పలు నిర్ణయాలు, అమలు చేయాల్సిన కార్యక్రమాలపై ప్రగతి నివేదికలపై ఏకంగా సదరు కాంట్రాక్టు ఉద్యోగే అంతా తానై వ్యవహరించి జిల్లావ్యాప్తంగా ఉన్న మెడికల్ ఆఫీసర్లు (పీహెచ్సీ డాక్టర్లు), సీనియర్ అసిస్టెంట్లకు కూడా దిశానిర్దేశం చేసే స్థాయికి చేరారు. ఇక్కడితో ఆగకుండా ఏకంగా పీహెచ్సీ డాక్టర్లపై తిట్లదండకాలకు కూడా పూనుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే తరహాలో జిల్లాలో ఈనెల మొదటివారం వరకు కూడా జూమ్ కాన్ఫరెన్స్లు నిర్వహించి మరీ ఆదేశాలు జారీ చేసే స్థితికి చేరారు. డీఎంహెచ్వో ఇచ్చిన చొరవ కారణంగానే సదరు ఎన్హెచ్ఎం అధికారి చేసిన హడావుడిపై మెడికల్ ఆఫీసర్లు నోరుమెదిపే ధైర్యం చేయలేదు. అయితే ఇటీవల డీఎంహెచ్వో బదిలీ కావడంతో ఒక్కసారిగా మెడికల్ ఆఫీసర్లు అంతా ఒక్కటై ఎన్హెచ్ఎం కాంట్రాక్టు అధికారి తీరుపై ధ్వజమెత్తారు. ఈక్రమంలో ఆరోగ్యశాఖ ఉన్నతాధికారులకు ఎన్హెచ్ఎంలో అవకతవకలపై, సదరు కాంట్రాక్టు ఉద్యోగి నిర్వాకంపై ఫిర్యాదులు పంపించారు. దీంతో ఈ అంశం జిల్లా వైద్యశాఖలో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. డీడీవో అధికారం నాకొద్దు..! ఎన్హెచ్ఎం, డెమో ఆధ్వర్యంలో చేపడుతున్న పలు కార్యక్రమాల ఖర్చులు, నకిలీ బిల్లులను సక్రమం చేసుకునే దిశలో ఆడిట్ బృందానికి ఖర్చులకంటూ జిల్లాలో మొత్తం 100 పీహెచ్సీ, సీహెచ్సీ తదితర వైద్యశాలల నుంచి సుమారు రూ.6 లక్షల వరకు వసూళ్లు చేసిన కలెక్షన్ రాజ్ వ్యవహారాన్ని ‘సాక్షి’ వెలుగులోకి తెచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ వ్యవహారంలో నిబంధనలకు విరుద్దంగా డీడీవో అధికారాలను చెలాయిస్తూ బలిపశువుగా మారిన డిప్యూటీ డెమో ఎర్రన్న తన అధికారాలను వెనక్కి ఇచ్చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారని విశ్వసనీయ సమాచారం. ఈ మేరకు ఆయన ప్రత్యేక నివేదికతో కూడిన వివరణను కూడా ఉన్నతాధికారులకు ఇచ్చేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేశారు. అయితే రెగ్యులర్ డీఎంహెచ్వో లేకపోవడంతో ఏం చేయాలనే దానిపై మల్లగుల్లాలు పడుతున్నారని కార్యాలయ వర్గాలు చర్చించుకుంటున్నారు. ఏదిఏమైనా వైద్య శాఖలో అవినీతి అక్రమాలపై నిజానిజాలు నిగ్గుతేలాలంటే ఉన్నతాధికారులు సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించాలని వైద్యశాఖ ఉద్యోగులే అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.