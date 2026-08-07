breaking news
Medak
-
క్షుద్ర పూజల ఆరోపణ అర్థరహితంఎమ్మెల్యే మాణిక్రావు జహీరాబాద్ టౌన్: సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీశ్రావుపై కాంగ్రెస్ నాయకులు చేస్తున్న క్షుద్రపూజల ఆరోపణలు అర్థరహితమని ఎమ్మెల్యే మాణిక్రావు పేర్కొన్నారు. పట్టణంలోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో గురువారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రపంచం ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెస్స్(ఏఐ)యుగంలో శరవేగంతో ముందుకు వెళ్తున్న సమయంలో క్షుద్రపూజలు, చేతబడి, మూఢనమ్మకాల గురించి మాట్లాడం శోచనీయమన్నారు. ప్రభుత్వ కూలిపోవాలి, వర్షాలు అడ్డుకోవాలని హరీశ్రావు క్షుద్ర పూజలు చేశారని కాంగ్రెస్ నాయకులు అర్థంలేని ఆరోపణలు చేయడం సిగ్గుచేటన్నారు. బాధ్యత పదవుల్లో ఉన్న నాయకులు ఇలాంటి అసత్య ఆరోపణలు చేయడం సరికాదని హితవు పలికారు. ఆధారాలు లేకుండా మాట్లాడుతున్న కాంగ్రెస్ నాయకులను ప్రజలు గమనిస్తున్నారన్నారు. సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కౌన్సిలర్లు పాల్గొన్నారు.
-
ఉగ్గబట్టుకుంటున్నారుశివ్వంపేట(నర్సాపూర్): ముఖ్యమైన కనీస అవసరమైన పబ్లిక్ టాయిలెట్లు లేక మండల కేంద్రంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తూప్రాన్ నర్సాపూర్ హైవేనుఆనుకుని పీహెచ్సీ, బస్టాండ్, బ్యాంకు, గ్రామంలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఉండటంతో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారికి గ్రామంలో పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ లేక ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. నిత్యం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి వచ్చే రోగులకు ఆస్పత్రి ప్రాంగణంలో కనీస అవసరమైన టాయిలెట్లు లేని పరిస్థితి నెలకొంది. వారంలో రెండు రోజులు గర్భవతులు, బాలింతలు వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ఆస్పత్రికి వస్తే వీరి అవసరం మేరకు టాయిలెట్స్ లేకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దీంతోపాటు ప్రయాణ ప్రాంగణం, ఇండియన్ బ్యాంక్ ఉన్నప్పటికీ అక్కడ కూడా ఎలాంటి టాయిలెట్స్ లేకపోవడం ప్రజల ఇబ్బందులు వర్ణనాతీతంగా మారాయి. మహిళలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పటికీ కనీస అవసరమైన టాయిలెట్ల నిర్మాణాలు చేపట్టడంలో అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్న దాఖలు లేవు. టాయిలెట్ల నిర్మాణానికి ఆరోగ్య కేంద్రంలో అనువైన ఖాళీ స్థలం ఉన్నప్పటికీ అధికారులు ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేవారు టాయిలెట్ అవసరం వస్తే మగవారైతే చెట్ల చాటుకు, మహిళలైతే పలు నివాసాల వారి వద్దకు వెళ్లి ప్రాధేయపడి అవసరం తీర్చుకోవలసిన దుస్థితి నెలకొంది. ఇప్పటికై నా జిల్లా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి మండల కేంద్రంలో పబ్లిక్ టాయిలెట్లు, మరుగుదొడ్లు నిర్మించడానికి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. టాయిలెట్లు లేక రోగులు, ప్రయాణికుల ఇక్కట్లు పీహెచ్సీలో టాయిలెట్ల నిర్మాణానికి స్థలమున్నా పట్టించుకోని అధికారులు
-
తాను మరణించి..మరొకరికి పునర్జన్మనిచ్చిపెద్దశంకరంపేట(మెదక్): నిత్యం ప్రజల ఆరోగ్య సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ముందుండే ఆర్ఎంపీ వైద్యుడు తోట రవీందర్ తన మరణానంతరం అవయవాలు దానం చేసి మరికొందరికి పునర్జన్మనిచ్చాడు. మెదక్ జిల్లా పెద్దశంకరంపేటకు చెందిన తోట లక్ష్మణ్కు ఐదుగురు కుమారులు. వీరిలో రెండవ కుమారుడు తోట రవీందర్(40) ఈ నెల2 ఆదివారం గురుపాదగుట్ట వద్ద రెండు బైకులు ఢీకొన్న ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అతడిని మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించగా అక్కడ బ్రెయిన్డెడ్ అయినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. దీంతో కుటుంబసభ్యులు రవీందర్ అవయవాలు దానం చేసేందుకు ముందుకువచ్చారు. గుండె, కాలేయం, కిడ్నీలు, నేత్రాలు తదితర అవయవాలను దానం చేసి పలువురి జీవితాలను కాపాడిన ఆర్ఎంపీ వైద్యుడు రవీందర్ ఆత్మకుశాంతి చేకూరాలని పలువురు ప్రార్థించారు. కాగా మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. గురువారం సాయంత్రం పెద్దశంకరంపేటలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.
-
భూ సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలుపెద్దశంకరంపేట(మెదక్): భూ భారతి సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ పేర్కొన్నారు. పెద్దశంకరంపేటలో తహసీల్దార్ కార్యాలయాన్ని గురువారం ఆమె ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా భూ భారతి, రెవెన్యూ సదస్సులు, మీసేవ ద్వారా వచ్చిన దరఖాస్తులను త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని అధికారులకు సూచించారు. సమస్యల పరిష్కారానికి అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. కస్తూర్బాలో విద్యాబోధన పరిశీలన మండల కేంద్రంలోని కస్తూర్బా విద్యాలయాన్ని కలెక్టర్ పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు మెనూ ప్రకారం భోజనం అందిస్తున్నారా లేదా అని విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఉపాధ్యాయులు విద్యాబోధన ఏవిధంగా చేస్తున్నారో పరిశీలించి, స్వయంగా విద్యార్థులకు ప్రశ్నలను వేసి జవాబులు అడిగారు. కస్తూర్బాకు సరఫరా చేసే కోడిగుడ్లు తక్కువ సైజ్ ఉండటంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జలసిరిపై అవగాహన వీబీజీరాంజీ పథకం ద్వారా చేపడుతున్న జలసిరిపై ప్రజలు అవగాహన పెంచుకోవాలని కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ పేర్కొన్నారు. మండల పరిధిలోని బుజ్రాన్పల్లిలో ఇందిరమ్మ ఇంటి వద్ద ఏర్పాటు చేస్తున్న మ్యాజిక్ సోక్పిట్ను పరిశీలించారు. అనంతరం వనమహోత్సవంలో భాగంగా గ్రామస్థులతో కలిసి మొ క్కలను నాటారు. కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ నారా యణ, ఎంపీడీఓ క్రాంతికుమార్, ఎంఈఓ శేఖర్, సర్పంచ్ జైపాల్గౌడ్, ప్రిన్సిపాల్ విజయ తదితరులున్నారు. కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్
-
హరీశ్రావుపై ఆరోపణలు సరికాదునర్సాపూర్: పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్గౌడ్ తన హోదాను విస్మరించి మాజీమంత్రి హరీశ్రావుపై ఆరోపణలు చేయడం సరికాదని ఎమ్మెల్యే సునీతారెడ్డి హితవు పలికారు. గురువారం స్థానిక విలేకరులతో ఆమె మాట్లాడుతూ... బీఆర్ఎస్ నాయకులు రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తారని, మాజీమంత్రి హరీశ్రావు తన వ్యక్తిగత పనులపై ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్తే అక్కడ క్షుద్ర పూజలు చేశారని ఆరోపణలు చేయడం సరికాదన్నారు. ఇలాంటి నిరాధార ఆరోపణలను ప్రజలు క్షమించరని హెచ్చరించారు. ఎన్నికలప్పుడు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడంలో కాంగ్రెస్ విఫలమైందని విమర్శించారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి మహిళలకు ఇస్తానన్న రెండున్నర వేల రూపాయలు, కల్యాణలక్ష్మి పథకం ద్వారా తులం బంగారం, యువతులకు స్కూటీ తదితర హామీల అమలు ఎక్కడని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ వైఫల్యాలను, ఆ పార్టీ నాయకులు చేస్తున్న ఎదురుదాడి రాజకీయాలను ప్రజలు గమనిస్తున్నారని రాబోయే ఎన్నికల్లో ప్రజలు కాంగ్రెస్కు తగిన గుణపాఠం చెప్తారన్నారు. జయశంకర్కు నివాళులు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ జయంతిని పురస్కరించుకుని సునీతారెడ్డి తన క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆయన చిత్ర పటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన సేవలను కొనియాడారు. ఆమె వెంట బీఆర్ఎస్ నాయకులు శేఖర్, నయీమోద్దీన్, భిక్షపతి, సత్యంగౌడ్, షేక్హుస్సేన్ తదితరులున్నారు. ఎమ్మెల్యే సునీతారెడ్డి
-
యువతకు స్వయం ఉపాధిమెదక్ కలెక్టరేట్: క్రిస్టియన్, మైనార్టీ సంక్షేమానికి నిరంతరం కృషి చేయడంతోపాటు నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి కల్పిండమే లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని రాష్ట్ర మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సబిత పేర్కొన్నారు. మెదక్ జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా ఆమె గురువారం సీఎస్ఐ చర్చ్ను సందర్శించారు. అనంతరం కలెక్టరేట్ చేరుకుని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ చిత్ర పటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం మైనార్టీ కార్యాలయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ..ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి క్రిస్టియన్ మైనార్టీలకు ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం పథకాలు కేటాయించారన్నారు. ఇందుకోసం జూలై 3 నుంచి 31 వరకు 198 మంది నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరించామని తెలిపారు. ఇందులో కుట్టు మెషీన్లు, ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీలు, చిన్న చిన్న వ్యాపారాలకు సంబంధించి దరఖాస్తులు స్వీకరించినట్లు తెలిపారు. ఈ దరఖాస్తుల స్క్రీనింగ్ జరుగుతుందని ఈ నెల 11న రాష్ట్ర కార్యాలయానికి అర్హుల జాబితా అందిస్తే వారికి స్కూటీలు, కుట్టు మెషీన్లు, రూ.50వేల రుణాలు అందజేయనున్నట్లు చెప్పారు. జిల్లాలో ప్రస్తుతం 200ల వరకు దరఖాస్తులు తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో పెండింగ్లో ఉన్నట్లు గుర్తించామని తెలిపారు. వారం రోజుల్లో వాటిని పరిశీలించి రుణాలు అందజేసేలా చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు. అంతకుముందు డీఆర్ఓ అంబదాస్ రాజేశ్వర్తో సమావేశమై మైనార్టీ సంక్షేమ పథకాల గురించి చర్చించారు. ఆమె వెంట జిల్లా మైనార్టీ ఇన్చార్జి అధికారి ఉపేందర్, జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనార్టీ కమిటీ చైర్మన్ సూఫీ, ఫసీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఎండీ సబిత
-
విద్యార్థులు లక్ష్య సాధనకు కృషి చేయాలిమెదక్జోన్: విద్యార్థులు మొబైల్ వ్యసనానికి దూరంగా ఉంటూ లక్ష్య సాధనకు కృషి చేయాలని అదనపు ఎస్పీ విక్రాంత్కుమార్ సింగ్ పేర్కొన్నారు. పట్టణంలోని ప్రభుత్వ బాలుర పాఠశాలలో గురువారం నిర్వహించిన మొక్కల పెంపకం కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. పాఠశాల ఆవరణలో మొక్కను నాటిన ఆయన విద్యార్థులనుద్దేశించి మాట్లాడారు. జీవితంలో విజయం సాధించేందుకు ప్రతిభతోపాటు క్రమశిక్షణ, సమయపాలన, పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసం అవసరమని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థి దశలో అలవర్చుకునే మంచి అలవాట్లే భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తాయని చెప్పారు. తమకు ఆసక్తి ఉన్న రంగాన్ని ఎంచుకుని, అందుకు అవసరమైన విద్య, నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవాలని సూచించారు. కష్టపడి చదివితే ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించవచ్చన్నారు. మాదకద్రవ్యాల వినియోగం యువత ఆరోగ్యం, చదువు, భవిష్యత్తును దెబ్బతీస్తుందని హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు మల్లేశం, ఎస్ఐలు నారాయణ, నరేశ్, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అదనపు ఎస్పీ విక్రాంత్ కుమార్ సింగ్
-
తిరుగుడుపల్లెమిరుగుడుపల్లెను మింగిన పోచారం ప్రాజెక్టుమెదక్–కామారెడ్డి జిల్లాల సరిహద్దులోగల పోచారం ప్రాజెక్టును సుమారు 105 ఏళ్ల క్రితం నిర్మించారు. ఆ ప్రాజెక్టుపై భాగంలో మిరుగుడుపల్లె అనే గ్రామం ఉండేది. దాన్ని నిర్మించటంతో బ్యాక్వాటర్లో ఊరితోపాటు ఉపాధినిచ్చే భూములు కూడా అందులోనే మునిగిపోయాయి. దీంతో ఆ గ్రామస్థులు పొట్టచేతబట్టుకుని ప్రాజెక్టుకు కొంతదూరంలో రాళ్లుగుట్టల అంచున స్థిరపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఆ గ్రామం పోచమ్మరాల్ అయింది. దీంతో జీవనోపాధి కోసం దానికి కొంతదూరంలో పోడు భూములను సాగు చేసుకుంటూ 30 ఏళ్ల పాటు జీవనం సాగించాక ఆ భూములు మా శాఖకు చెందినవని అటవీ అధికారులు వాటిని లాగేసుకుని అందులో జింకల ప్రత్యుత్పత్తి కేంద్రాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఇక చేసేదిలేక ప్రాజెక్టుకు కొద్దిదూరంలో గుట్టను ఆనుకున్న అసైన్డ్ భూములను కుటుంబానికి ఎకరం, రెండు ఎకరాల చొప్పున సాగు చేసుకుని జీవిస్తుండగా మెదక్–బోధన్ హైవే 765–డీ రోడ్డు వెడల్పులో భాగంగా మరికొన్ని భూములు కోల్పోయారు. ఉన్న కొద్దిభూమి ట్రస్టుకు.. అప్పటి మిరుగుడుపల్లి బాధితులు నేటి పోచమ్మరాల్ ప్రజలు ఎక్కడ భూమిని పట్టుకున్నా అది ఏదో విధంగా వారికి సొంతం కాకుండా పోతుంది. ఇకపోతే ప్రాజెక్టును ఆనుకుని గుట్టలు, రాళ్లు, రప్పలతో 30–40 ఎకరాలలో ప్రభుత్వ భూమి ఉంది. దాన్ని ఆ గ్రామ అవసరాల కోసం ప్రజలు చాలాకాలంగా వాడుతున్నారు. కాగా, ఆ భూమిని సుమారు 40 ఏళ్ల క్రితం రెవెన్యూ అధికారులు హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ ట్రస్టుకు 25 ఎకరాల భూమిని వారికి కేటాయించారు. దీంతో ఆ ట్రస్టుకు సంబంధించి వ్యక్తులు గతంలో ఆ భూమి చుట్టూ కంచె వేయగా పోచమ్మరాల్ గ్రామస్థులు కంచెను తొలగించి నిర్మాణాలను ఆపినట్లు తెలిసింది. కాగా, ఇటీవల మళ్లీ ఆ ట్రస్టు సభ్యులు కంచె వేసి అందులో పలు కార్యక్రమాలు చేయటంతో వాటిని అడ్డుకుని ఇటీవల కలెక్టర్ కార్యాలయానికి తరలివచ్చిన గ్రామస్థులు పెద్ద ఎత్తున నిరసన తెలిపారు. ఆ భూములను మా గ్రామ అవసరాలకు మాత్రమే ఉంచాలని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ట్రస్టుకు ఇవ్వొదంటూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పోచమ్మరాల్ తండావందేళ్లకు పైబడి మిరుగుడు పల్లె ప్రజలను విధి వంచిస్తూనే ఉంది. ఊరితోపాటు జీవనోపాధినిచ్చే భూములను ఓ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో పోగొట్టుకున్నారు. పొట్ట చేతబట్టుకుని మరోచోట పోడు భూములను 30 ఏళ్లపాటు సాగుచేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తే, అవి మా భూములంటూ అటవీఅధికారులు లాక్కున్నారు. రోడ్డు వెడల్పులో భాగంగా మరికొంత భూమి జాతీయ రహదారికి పోయింది. ప్రాజెక్టును ఆనుకునున్న మరికొంత అసైన్డ్ భూమిని ఊరు అవసరాలకు వినియోగించుకుంటే రెవెన్యూ అధికారులు ఓ ట్రస్టుకు ధారాదత్తం చేయటంతో ఆ గ్రామస్థులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఆ భూమిని గ్రామ అవసరాలకే కేటాయించాలని ఆ బాధిత పల్లెజనం ముక్తకంఠంతో వేడుకుంటున్నారు. – మెదక్జోన్ పోడు భూములను లాక్కున్న అటవీఅధికారులు రోడ్డు వెడల్పులో కోల్పోయిన మరికొంత భూమి ఉన్న కొద్దిపాటి అసైన్డ్ భూమిని ఓ ట్రస్టుకు ధారాదత్తం చేసిన రెవెన్యూ శాఖ ఆందోళన చెందుతున్న పోచమ్మరాల్ గ్రామస్థులుఆ భూమి గ్రామ అవసరాలకే ఇవ్వాలి మిరుగుడుపల్లి బాధితులు వందేళ్లుగా ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నారు. ఉన్న కొద్దిభూమి తాజాగా రోడ్డు వెడల్పులో పోయింది. కాగా ప్రాజెక్టు వద్ద ఉన్న భూమి గ్రామ అవసరాలకే ఇవ్వాలి. – రాజు, పోచమ్మరాల్, సర్పంచ్ఇదేం తలరాత! ప్రాజెక్టులో ఊరుమునిగి పోగా పొట్టచేత పట్టుకుని మా తాతలు, తండ్రులు వేరేచోట పోడు భూములు సాగు చేసుకుంటే వాటిని లాక్కోవటం, మరికొంత భూమి రోడ్డు వెడల్పులో పోవటం, ఉన్న కొద్దిపాటి భూములను ట్రస్టుకు అప్పగిస్తే మా బతుకు దెరువెలా.? – రూప్సింగ్, పోచమ్మరాల్ తండా
-
ఎరువుల దుబారాకు యాప్ కళ్లెంపాపన్నపేట(మెదక్): రాయితీ ఎరువుల వినియోగాన్ని క్రమబద్దీకరించేందుకు తీసుకొచ్చిన ‘ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ఫర్టిలైజర్ యాప్’మెదక్ జిల్లాలో శుక్రవారం నుంచి అమల్లోకి రానుంది. ఇంతవరకు యూరియాకే పరిమితమైన యాప్ బుక్కింగ్ ఇక నుంచి అన్ని ఎరువులకు వర్తించనుంది. రైతులు సాగు చేస్తున్న విస్తీర్ణానికనుగుణంగా ఎరువులు పంపిణీ చేయనున్నారు. ఈ సీజన్కు ముగిసిన కాంప్లెక్స్ వాడకం వానాకాలానికి సంబంధించి 3.67 లక్షల ఎకరాల్లో పంటలు వేస్తారని, అధికారులు అంచనా వేశారు. ఇందులో ఎక్కువ శాతం వరి పంట ఉంటుంది. ఇప్పటికే దాదాపు 2.05 లక్షల ఎకరాల్లో వరి నాట్లు వేశారు. దీంతో కాంప్లెక్స్ ఎరువుల వాడకం ఇక తక్కువగానే ఉంటుంది. వరి నారు ఎదగకపోతే కొంతమంది రైతులు, యూరియాతో కలిపి, కాంప్లెక్స్ ఎరువు కొద్ది మోతాదులో వేస్తుంటారు. యూరియా మాత్రం ఇప్పటికే యాప్ బుకింగ్ ద్వారా సరఫరా చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 70వేల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా సప్లై అయ్యింది. మరో 10 వేల మెట్రిక్ టన్నులు అవసరమవుతుందని భావిస్తున్నారు. కొత్త యాప్ డౌన్లోడ్ ఇలా.. కొత్త యాప్ వినియోగంపై రైతులకు అధికారులు అవగాహన కల్పించనున్నారు. ఫర్టిలైజర్ యజమానులు సైతం రైతులకు సహరించాలని చెబుతున్నారు. గూగుల్ ప్లేస్టోర్ నుంచి ఎస్ఎఫ్ఎస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో భాషను ఎంచుకునే అవకాశముంటుంది. ఆధార్, మొబైల్ నంబర్, భూమి వివరాలు, సాగు చేస్తున్న పంట వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలి. ఒకవేళ భూమి వివరాలు యాప్లో లేకుంటే రైతు నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అనంతరం ఎరువు రకం ఎంచుకోవాలి. ఏ షాప్లో కొనాలని అనుకుంటున్నారనే విషయం ఎంట్రీ చేయాలి. అప్పుడు సంబంధిత డీలర్ వద్ద రైతు నమోదు చేసిన వివరాలు పీఓఎస్ మెషీన్లో కనిపిస్తాయి. వాటి ఆధారంగా రైతులు తమకు కావాల్సిన ఎరువులను కొనుగోలు చేయవచ్చు. సాగు చేసిన పంటలకే ఎరువులు నేటి నుంచే యాప్ వినియోగంలోకి
-
జయశంకర్ ఆశయసాధనకు కృషికలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ పెద్దశంకరంపేట(మెదక్): తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ ఆశయ సాధనకు ప్రతీ ఒక్కరు కృషి చేయాలని కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ పేర్కొన్నారు. ఆచార్య జయశంకర్ జయంతి సందర్భంగా గురువారం పెద్దశంకరంపేటలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. తెలంగాణ ఉద్యమానికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన మహనీయుడు ఆచార్య కొత్తపల్లి జయశంకర్ అందరికి ఆదర్శప్రాయులన్నారు. కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ నారాయ ణ, ఎంపీడీఓ క్రాంతికుమార్, ఆర్ఐ.నాగరా జు, ఎంపీఓ జాకీర్హుస్సేన్ తదితరులున్నారు. రామాయంపేటలో... రామాయంపేట(మెదక్): తెలంగాణ సిద్దాంతకర్త ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ ఆశయసాధనకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని మెదక్ ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి రోహిత్రావు పిలుపునిచ్చారు. ఆయన గురువారం రామాయంపేటలో మున్సిపల్ చైర్మన్ లావణ్యతో కలిసి జయశంకర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ..తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనకోసం జయశంకర్ తన జీవితాన్ని త్యాగం చేశారన్నారు. నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి అహర్నిశలూ కృషి చేస్తున్నానని, గ్రామీణాభివృద్ధి, మహిళా సాధికారతే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు. అంతకుముందు ఎమ్మెల్యే సిద్దిపేట, మెదక్ చౌరాస్తాల విస్తరణ, వివేకానంద, అంబేద్కర్ కొత్త విగ్రహాల ఏర్పాటుకోసం భూమిపూజ నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో బీసీ సంక్షేమ సంఘం జిల్లా గౌరవాధ్యక్షుడు మెట్టు గంగారాం, స్వర్ణకార సంఘం జిల్లా అద్యక్షుడు రవి, జిల్లా నాయకులు సుంకోజ దామోదర్, జిల్లా విలేకరుల సంఘం అధ్యక్షుడు శంకర్ దయాల్చారి, ఇతర నాయకులు పాల్గొన్నారు. సీఐటీయూ జిల్లా కార్యదర్శి మల్లేశం చిలప్చెడ్(నర్సాపూర్): కార్మికులకు పని గంటలు పెరిగి, వారి హక్కులను హరించే విధంగా ఉన్న నాలుగు లేడర్ కోడ్స్ను రద్దు చేయాలని సీఐటీయూ జిల్లా కార్యదర్శి ఏ.మల్లేశం డిమాండ్ చేశారు. గురువారం ఆయన మండల పరిధిలో అజ్జమర్రి గ్రామంలో ఈ నెల10న సీఐటీయూ, రైతు, కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో జరిగే జైల్ భరోను కార్యక్రమానికి సంబంధించిన కరపత్రాలను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ..పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా కార్మికులకు రూ.26 వేల కనీస వేతనం ఇవ్వాలన్నారు. 2025 విద్యుత్ సవరణ బిల్లును రద్దు చేయడంతో పాటు, విత్తన చట్టం సైతం రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో సీఐటీయూ నాయకులు మల్లేశం, శేఖర్, గ్రామస్థులు పాల్గొన్నారు. పోచారం డ్యామ్కు వెళ్లే దారిలో బారికేడ్లు ఏర్పాటు హవేళిఘణాపూర్(మెదక్): ప్రస్తుతం పోచారం డ్యామ్ వరద ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నందున ప్రజలు పోచారం డ్యామ్ వద్దకు రావొద్దని హవేళిఘణాపూర్ పోలీసులు సూచించారు. కామారెడ్డి జిల్లాలో అధికంగా వర్షాలు పడుతున్నందున భారీ వరద ఉధృతి కారణంగా ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ప్రజలు రానివ్వకుండా అధికారుల సూచనల మేరకు పోలీసు బందోబస్తును ఏర్పాటు చేసినట్లు ఎస్ఐ సత్యనారాయణ వెల్లడించారు. ప్రజలు ప్రస్తుతం పోచారం డ్యామ్ పరిసరాలకు అనుమతి లేదన్నారు.
-
సైబర్ మోసాలపై అప్రమత్తంజిల్లా ఎస్పీ శ్రీనివాసరావుమెదక్జోన్: సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ సైబర్ నేరాలు కూడా కొత్త రూపాల్లో పెరుగుతున్నాయని, ప్రజలు డిజిటల్ ప్రపంచంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని జిల్లా ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు సూచించారు. జాతీయ ‘సైబర్ జాగృత్ దివస్’సందర్భంగా తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (టీజీసీఎస్బీ) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ‘సురక్షా కా తిరంగా–సైబర్ స్వతంత్ర తెలంగాణ’కార్యక్రమంలో భాగంగా బుధవారం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో నిర్వహించిన సైబర్ అవగాహన కార్యక్రమంలో ఎస్పీ పాల్గొని మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో ప్రతిరోజూ సైబర్ నేరాల కారణంగా కోట్ల రూపాయలను ప్రజలు నష్టపోతున్నారన్నారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే నకిలీ స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడి ప్రకటనలను చూసి మోసపోవద్దని సూచించారు. మోసగాళ్లు ముందుగా వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో చేర్చి, కొందరు వ్యక్తులు భారీగా లాభాలు పొందినట్లు నకిలీ స్క్రీన్ షాట్లు, సందేశాలను షేర్ చేస్తారని చెప్పారు. వాటిని నమ్మి పెట్టుబడులు పెడితే నష్టాలు తప్పవన్నారు. సైబర్ మోసానికి గురైన వెంటనే 1930 హెల్ప్లైన్కు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో అదనపు ఎస్పీ విక్రాంత్ కుమార్సింగ్, డీఎస్పీలు సుభాష్ చంద్రబోస్, ప్రసన్నకుమార్, కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ప్రొఫెసర్ హుస్సేన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
రూ.100 కోట్లతో 83 కి.మీల రోడ్ల అభివృద్ధిటీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి సాక్షిప్రతినిధి, సంగారెడ్డి : సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో 83 కి.మీల మేర రోడ్ల అభివృద్ధికి రూ.100 కోట్లు మంజూరయ్యాయని టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఆర్ అండ్ బీ రోడ్లు 29 కి.మీలు, పంచాయతీరాజ్ రోడ్లు 54 కి.మీల అభివృద్ధికి ఈ నిధులు మంజూరయ్యా యని తెలిపారు. ఆర్అండ్బీకి సంబంధించి పెద్దాపూర్–అనంతసాగర్ (వయా తొగర్పల్లి)రోడ్డు, ముంబై హైవే నుంచి– బ్యాతోల్, ముంబై హైవే–ఇస్మాయిల్ఖాన్పేట రోడ్లను అభివృద్ధి చేస్తారన్నారు. పంచాయతీరాజ్ రోడ్లకు సంబంధించి ఎన్.హెచ్ 65 నుంచి చిమ్నాపూర్తాండా, సంగారెడ్డి –మల్కాపూర్ ఎక్స్రోడ్డు, సంగారెడ్డి–తాళ్లపల్లి రోడ్డు పనులు కూడా త్వరలోనే ప్రారంభమవుతాయని జగ్గారెడ్డి చెప్పారు.
-
ఎఫ్ఎఫ్ఎస్ ద్వారా ఎరువుల సబ్సిడీకలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ మెదక్ కలెక్టరేట్: ప్రభుత్వం రూపొందించిన ఎఫ్ఎఫ్ఎస్ యాప్ ద్వారానే సబ్సిడీ ఎరువుల విక్రయాలు చేపట్టాలని కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ బుధవారం ఓ ప్రకటనలో స్పష్టం చేశారు. ఎరువుల విక్రయాల్లో అక్రమాలను అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ఫర్టిలైజర్ సేల్ (ఎఫ్ఎఫ్ఎస్)యాప్ రూపొందించినట్లు తెలిపారు. ఈ యాప్ ఈనెల 6వ తేది నుంచి అమలులోకి వస్తుందన్నారు. రైతులకు నాణ్యమైన ఎరువులను సకాలంలో పారదర్శకంగా అందిస్తూ, ఎరువుల పంపిణీ వ్యవస్థను పూర్తిగా డిజిటలైజ్ చేయాలనే లక్ష్యంతో యాప్ను దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఎరువుల కొనుగోలు, పంపిణీ, నిల్వలు, సబ్సిడీ, విక్రయాల పర్యవేక్షణ ప్రక్రియలన్నీ ఒకే వేదికపైకి రానున్నట్లు తెలిపారు.
-
తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ ఏర్పాటుకు వినతివెల్దుర్తి(తూప్రాన్): మండల కేంద్రం వెల్దుర్తిలోనే తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, యువకులు బుధవారం ఎమ్మెల్యే సునీతారెడ్డిని కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. మండల కేంద్రానికి దూరంగా కాకుండా స్థానికంగానే పాఠశాల ఏర్పాటు చేస్తే విద్యార్థులకు ఎంతో ప్రయోజనం కలుగుతుందని వారు ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వెంటనే స్పందించిన ఎమ్మెల్యే సునీతారెడ్డి వెల్దుర్తిలోనే తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ ఏర్పాటయ్యేలా తన వంతు కృషి చేస్తానని హామీనిచ్చారు. ప్రజల అవసరాలను జిల్లా ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి అనుకూల నిర్ణయం వచ్చేలా ప్రయత్నిస్తానని ఆమె తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే హామీతో తల్లిదండ్రులు, యువకులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. చిన్నశంకరంపేట (మెదక్): బీజేపీ కిసాన్ మోర్చా జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడిగా నార్సింగి మండల కేంద్రానికి చెందిన యెన్నం లింగారెడ్డి నియామకం చేస్తూ బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మల్లేశంగౌడ్, కిసాన్మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షుడు బైండ్ల సత్యనారాయణ నియామకపత్రం అందించారు. ఈ సందర్భంగా లింగారెడ్డి మాట్లాడుతూ..తనపై నమ్మకంతో రెండవసారి జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడిగా నియమించేందుకు సహకరించిన మెదక్ ఎంపీ రఘునందన్రావుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. బీజేపీ బలోపేతం చేసేందుకు తనశాయశక్తుల కృషిచేస్తానని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా బీజేపీ మండల అధ్యక్షుడు చంద్రశేఖర్, బీజేపీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు సత్యపాల్రెడ్డి అభినందించారు. తూప్రాన్: ఈ నెల ఆగస్టు 7న కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బెంగళూరులో జరిగే అఖిల భారత జాతీయ ఓబీసీ 11వ మహాసభను జయప్రదం చేయాలని జిల్లా బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఉపాధ్యక్షులు చిన్నలింగ్ మల్లికార్జున్గౌడ్ పేర్కొన్నారు. మహాసభకు సంబంధించిన వాల్ పోస్టర్స్ను ఆవిష్కరించారు. బీసీలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొ ని సభను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో బీసీ నాయకులు బాయికాడి ఆంజనేయులు, నవీన్ పాల్గొన్నారు. ఎఫ్ఆర్ఎస్ నమోదులో టీచర్ల తిప్పలు పాపన్నపేట(మెదక్): ఎఫ్ఆర్ఎస్ యాప్ తప్పుల వల్ల.. బడి విడవగానే టీచర్లు ఇంటికి వెళ్లడంలో జాప్యం జరుగుతోంది. ఫొటో దిగుతున్నప్పుడు యాప్ మొండికేస్తుండటంతో నానా అవస్థలు పడాల్సి వస్తోందని పాపన్నపేట ఉన్నత పాఠశాల టీచర్లు వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ప్రతీరోజు ఉదయం, సాయంత్రం ఎఫ్ఆర్ఎస్లో అటెండెన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అయితే బుధవారం సాయంత్రం బడి ముగియగానే, ఎఫ్ఆర్ఎస్ నమోదు కోసం, ఫొటో దిగాలని ప్రయత్నిస్తే యాప్ కట్ అవుతుందని, ఇంకొందరికి టూమెనీ లాగిన్స్ అని, మరి కొందరికి సర్వర్ ఎర్రర్ అంటూ రావడంతో టీచర్లు అసహనానికి లోనయ్యారు. దీంతో కొంతమంది టీచర్లు ఫొటోలు దిగకుండానే ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు. అధికారులు స్పందించి సాఫ్ట్వేర్ సరిచేయాలని కోరుతున్నారు.
-
కొత్తరూపు‘ఏడుపాయల’కురూ.500కోట్లతో మాస్టర్ ప్లాన్ఐదుశాఖల పరిధిలో..! ● ఎండోమెంట్ కమిషనర్తో చర్చించిన ఎమ్మెల్యే ● త్వరలో సీఎం దృష్టికి ఫైల్ ఏడుపాయల వనదుర్గామాత దేవస్థానంస్వయంభూగా వెలసిన ఏడుపాయల వనదుర్గామాత ఆలయ రూపురేఖలు మారబోతున్నాయి. అందుకోసం రూ.500 కోట్లతో ఓ ఏజెన్సీ నిర్వాహకులతో స్థానిక ఎమ్మెల్యే మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేయించారు. ఈ విషయంపై ఇప్పటికే ఎండోమెంట్ కమిషనర్తో చర్చలు జరిపారు. ఈ ఫైల్ త్వరలో సీఎం దృష్టికి వెళ్లనుంది. మెదక్జోన్: మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలం నాగ్సాన్పల్లి శివారులోగల ఏడుపాయల వనదుర్గామాత ఆలయం రాతిగుహలో స్వయంభూగా వెలిసింది. ఇక్కడ మూడు రోజులపాటు మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు అంగరంగవైభవంగా జరుగుతాయి. ప్రతీ ఏటా ప్రభుత్వం నుంచి రూ.2 కోట్ల నిధులు విడుదల చేసి రాష్ట్ర సర్కార్ తరఫున అమ్మవారికి ఎమ్మెల్యే పట్టువస్త్రాలు సమర్పిస్తారు. ఈ ఉత్సవాలకు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక తదితర ప్రాంతాల నుంచి సుమారు 10 నుంచి 12 లక్షల మంది భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. అలాగే దసరా పండగను పురస్కరించుకుని నవరాత్రి ఉత్సవాలు 9 రోజుల పాటు కొనసాగుతాయి. మాఘ అమావాస్య రోజున పుణ్య స్నానాలు ఆచరిస్తారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆలయ పరిధిలో నిర్మించిన అద్దె రూములతోపాటు హరితహోటల్, ప్రైవేట్ వ్యక్తులు నిర్మించిన గదులు (రూములు) ఉన్నప్పటికీ పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చే భక్తులకు సరిపడా సౌకర్యాలు లేవు. మారనున్న రూపురేఖలు! ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ అమలుతో ఏడుపాయల రూపురేఖలు పూర్తిగా మారనున్నాయి. ఏమాత్రం పెద్ద వర్షం కురిసి ఎగువభాగంలోని ఘనాపూర్ ప్రాజెక్టు పొంగిపొర్లినా వరదనీటితో అమ్మవారి ఆలయం మునిగిపోతుంది. దీంతో భక్తుల కోసం రాజగోపురంలో అమ్మవారి ప్రతిమను ఏర్పాటు చేసి పూజలు చేస్తారు. ఇది ప్రతీఏటా జరుగుతున్నతంతు. కాగా, మాస్టర్ప్లాన్లో భాగంగా రాజగోపురం నుంచి అమ్మవారి ఆలయం వరకు భారీ బ్రిడ్జిని నిర్మించి లిఫ్టు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అటు అమ్మవారి ఆలయం ముందు, ఇటు రాజగోపురం ముందు రెండు సైడ్లలో సుమారు 12 ఫీట్ల ఎత్తులో గోడను నిర్మించనున్నారు. దీంతో ఎగువభాగం నుంచి ఎంత పెద్ద వరద వచ్చినా, ఆలయంలోకి నీరు వెళ్లదు. దీంతో వరదలు వచ్చినా రాజగోపురం నుంచి భారీ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేసే లిఫ్టు ద్వారా ఆలయానికి వెళ్లి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. ఆలయానికి పక్కనే ఒడిబియ్యం, బోనాలకు, కుంకుమార్చన కోసం ప్రత్యేక గదులను నిర్మించనున్నారు. అమ్మవారిని దర్శించుకుని తిరుగు ప్రయాణంలో రాజగోపురం సమీపంలో ప్రసాదాల కౌంటర్, ఆఫీస్గెస్ట్ హౌజ్, టాయిలెట్స్, వాష్రూముల నిర్మాణాలు, బట్టలు మార్చుకునే గదులు, అక్కడి నుంచి నదీ తీరం ఘనాపూర్ ప్రాజెక్టు వరకు గార్డెన్ నిర్మాణం, నదీ వైపున ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు, నదిపొడుగునా షవర్ల నిర్మాణాలు, అండర్గ్రౌడ్ డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. పార్కింగ్ స్థలాలు... అలాగే భక్తులు ఉండేందుకు ఏడుపాయలకు వచ్చే పాతరోడ్డు నాగ్సాన్పల్లి వైపున రెండు పార్కింగ్ స్థలాలు అందులో ద్విచక్ర, ఫోర్వీల్స్లకు సంబంధించిన పార్కింగ్ ఏర్పాటు, కాటేజీలు, మినీలాడ్జిల నిర్మాణం, అదేవిధంగా కొల్చారం వైపు నుంచి వచ్చే రూటులోనూ 2 పార్కింగ్ స్థలాలు, కాటేజీలు, మినీ లాడ్జిలు నిర్మించనున్నారు. భక్తులకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు స్థానిక ఎమ్మెల్యే రోహిత్రావు ప్రైవేట్ ఏజెన్సీతో మాస్టర్ప్లాన్ సిద్ధం చేయించారు. సదరు ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు పలు దఫాలుగా విజిట్ చేసి డ్రోన్ల సహాయంతో పలు నమూనాలను డిజైన్ చేసి రూ.500 కోట్ల ప్రాజెక్టుతో దీనికి కొత్త రూపురేఖలు తీసుకురావాలని నిర్ధారించారు. ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ను సదరు ఎండోమెంట్ కమిషనర్ చర్చించి ఓకే చేసినట్లు తెలిసింది. దీనిపై జిల్లా కలెక్టర్ సైతం పలుశాఖల అధికారులతో చర్చించారు. రేపో మాపో ఆ ఫైల్ సీఎం దగ్గరకు వెళ్లనుంది. రూ.500 కోట్లతో తయారు చేసిన ఏడుపాయల మాస్టర్పా్ల్న్లో ఐదుశాఖల ఉన్నతాధికారుల నుంచి పలు సలహాలు తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. ఇందులో ఇరిగేషన్, పంచాయితీరాజ్, ఆర్ అండ్ బీ, పర్యాటక, ఎండోమెంట్కు చెందిన అధికారులు ఇందుకు తగు సలహాలు సూచనలు చేసినట్లు సమాచారం. ఏడుపాయల అభివృద్ధికోసం రూ.500 కోట్లతో తయారు చేయించిన మాస్టర్ప్లాన్ను త్వరలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి వద్దకు తీసుకెళ్తాను. ఈ ఆలయాన్ని సీఎం గతంలో స్వయంగా దర్శించి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. నిధులు మంజూరు చేయించి అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభిస్తాం. నిధుల మంజూరుతో ఆధ్యాత్మికతోపాటు, పర్యాటకంగా ఎంతో అభివృద్ధి చెందనుంది. –డాక్టర్ రోహిత్రావు, ఎమ్మెల్యే, మెదక్
-
100కు స్వస్తి..112కు శ్రీకారం● అత్యవసర సేవలన్నీ ఇకమీదట 112 నంబర్కే ● పోలీసు, అగ్నిమాపక, అంబులెన్స్, విపత్తు నివారణలకు డయల్ 112 పెద్దశంకరంపేట(మెదక్): రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అత్యవసర సేవలన్నీ ఇక ఒకే గొడుగు కిందికి వచ్చాయి. నూతనంగా 112 డయల్ నంబర్ను ప్రభుత్వం బుధవారం ప్రారంభించింది. ఈ నంబర్కు డయల్ చేసి అత్యవసర సేవలను పొందే అవకాశముంది. గతంలో అత్యవసర సమయాల్లో డయల్ 100కు కాల్ చేసే వారు. పోలీస్(100), అగ్నిమాపక సేవలు(101), అంబులెన్స్ (108), మహిళల భద్రత(181), బాలల సంరక్షణకు (1098), విపత్తు నిర్వహణకు (1077) సేవలను ప్రజలు సంప్రదించేవారు. ఇక వీటన్నింటిని అనుసంధానిస్తూ కేవలం ఒకే 112 నంబర్ను ప్రారంభించారు. అత్యవసర సమయానికి 112 డయల్ చేయాలి జిల్లాలో 21 మండలాల పరిధిలో పోలీస్స్టేషన్లు, మెదక్, నర్సాపూర్,పెద్దశంకరంపేట, రామాయంపేట తదితర ప్రాంతాల్లో అగ్నిమాపక కేంద్రాలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. బాధితులు పోలీస్,అగ్నిమాపక, అంబులెన్స్ సేవలను వినియోగించుకోవడానికి ఈ 112నంబర్కు డయల్ చేస్తే జీపీఎస్ ద్వారా ట్రాక్ చేసి నేరుగా అత్యవసర సేవలను అందిస్తారు. ఇందులో సుమారు 18 రకాల సేవలను అందించనున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. వన్ నేషన్–వన్ ఎమర్జెన్సీ నంబర్ అనే భావనతో రూపొందించిన ఏకీకృత సర్వీసును డీజీపీ సీ.వీ.ఆనంద్ ప్రారంభించారు. గతంలో ప్రజలు పోలీసు, అంబులెన్స్, అగ్నిమాపకం, విపత్తు నిర్వహణ, మహిళల రక్షణ వంటి అత్యవసర సేవలు వివిధ నంబర్లకు డయల్ చేసేవారు. దీనివల్ల ప్రజలకు నంబర్ల విషయంలో అయోమయంగా ఉండేది. దీని స్థానంలో ప్రజలకు ఒకే నంబర్ ద్వారా అత్యవసర సేవలు అందుబాటులోనికి వచ్చాయి. రోడ్డు ప్రమాదాలు, గొడవలు, దోపిడీలు వేధింపులు, ప్రమాదకర సమయాల్లో ఈ నంబర్కు బాధితులు కాల్ చేస్తే తెలంగాణ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా అత్యాధునిక కాల్ మానిటరింగ్ సిస్టంతో అనుసంధానం చేసి వారి లోకేషన్ ఆధారంగా అత్యవసర బృందాలకు సమాచారం అందిస్తారు. దీనివల్ల ప్రజలకు అత్యవసర సేవలు అందుబాటులోనికి రావడంతోపాటు సమయం ఆదా అవుతుంది. ఇప్పటికే పోలీస్ అధికారులు సోషల్మీడియా ద్వారా డయల్ 112 ప్రాముఖ్యతపై విస్తృత ప్రచారం చేపడుతూ ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
-
ఏదీ మంజీర ఝరి!● సింగూరుకు రాని మంజీర వరద ● బోసిపోతున్న నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు ● గతేడాది రికార్డుస్థాయిలో 210 టీఎంసీల నీరు విడుదల ఘనపురానికి ప్రాణాధారమైన సింగూరు వెలవెలబోతోంది. వర్షాకాలం ఆరంభమై రెండు నెలలు దాటినా ఎగువన వర్షాలు లేక కేవలం4.7 టీఎంసీలకు పరిమితమైంది. దీంతో మంజీర ఝరి కరువై.. ఘనపురం ఆనకట్ట, వాన నీళ్లతోనే పొంగిపొర్లుతోంది. ఇక నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు పరిస్థితి దీనంగా ఉంది. గతేడాది వర్షాకాలంలో మంజీర పరవళ్లు తొక్కడంతో సింగూరు నుంచి చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా 210 టీంఎసీల నీరు దిగువకు వదిలారు. పాపన్నపేట(మెదక్): మహారాష్ట్రలోని బాలాఘాట్లో జన్మించిన మంజీర నది మెతుకుసీమ వ్యవసాయానికి ఊపిరి పోస్తుంది. దీనిపై ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో సింగూరు, ఘనపురం ప్రాజెక్టులు కట్టారు. దిగువన ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో నిజాంసాగర్ వద్ద మరో ప్రాజెక్టు నిర్మించారు. అయితే మహారాష్ట్ర, బీదర్, నారాయణఖేడ్ తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షాలు లేక పోవడంతో మంజీర నదికి వరద రాలేదు. 29 టీఎంసీల సామర్థ్యం గల సింగూరు ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుతం 4.7 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే నిల్వ ఉంది. ప్రస్తుతం మరమ్మతులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో 8 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు. గతేడాది ఆగస్టు మొదటివారంలో 18 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉండేది. వాననీళ్లతో ఘనపురం కళకళ ఎగువన కురిసిన వర్షాలతో ఘనపురం ప్రాజెక్టు పొంగి పొర్లుతుంది. 0.135 టీఎంసీల సామర్థ్యం గల ఈ ఆనకట్టపై నుంచి 1000 క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు వెళ్తుంది. వానాకాలం పంటల కోసం అధికారులు ఫతేనహర్ కెనాల్ ద్వారా 13 చెరువులు నింపారు. ఇక ఎంఎన్ కెనాల్ నక్కవాగు, హల్దీవాగు, స్థానిక గుట్ట జలాల ద్వారా నిండుగా ప్రవహిస్తుంది. బోసిపోయిన నిజాంసాగర్ మంజీర వరదలు లేక..సింగూరు నీరు రాక నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు వెలవెలబోతుంది. దీని నిల్వనీటి సామర్థ్యం 17 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 9.690 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే నిల్వ ఉంది. ఎగువన పోచారం, హల్దీవాగులద్వారా నీటి ప్రవాహం వస్తుండటంతో , నిజాంసాగర్లోకి కొంతమేర నీరు చేరే అవకాశముంది.
-
స్కూళ్లకు ఫిట్నెస్ లేని బస్సులా?అల్లాదుర్గం(మెదక్): ప్రైవేట్ స్కూల్ బస్సులు ఫిట్నెస్ లేకుండా నడుపుతున్నా అధికారులు పోలీసులు పట్టించుకోవడం లేదని తల్లిదండ్రులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ బస్సు నిలిపివేసి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సంఘటన అల్లాదుర్గం మండలం చిల్వెర గ్రామంలో బుధవారం చోటు చేసుకుంది. సంగారెడ్డి జిల్లా వట్పల్లి ప్రైవేట్ స్కూల్ బస్సులు చిల్వెర గ్రామం వరకు నడుపుతున్నారని తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. స్కూల్ బస్సు టైర్ పగలడంతో బస్సు అధ్వానంగా ఉందనే విషయం గమనించినట్లు చెప్పారు. బస్సు టైర్లు అరిగిపోయి ఉన్నాయని బస్సు డోర్, కిటికీలు పగిలిపోయినట్లు తెలిపారు. ఇదే విషయాన్ని స్కూల్ యాజమాన్యాన్ని ఫోన్లో ప్రశ్నిస్తే ప్రమాదమేమైనా జరిగిందా అని తమపై కోపడ్డారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. స్కూల్ బస్సులపై ఆర్టీఓ, పోలీస్ అధికారులు నిఘా పెట్టి, ప్రమాదం జరగక ముందే చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరారు. నిరసనకు దిగిన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు
-
ప్రాణం తీసిన ఈత పందెంచిన్నశంకరంపేట (మెదక్): సరదాగా కాసిన ఈత పందెం ప్రాణం తీసింది. మెదక్జిల్లా చిన్నశంకరంపేట మండలం ధరిపల్లిలో జరిగిన ఈ సంఘటనపై ఎస్ఐ శివానందం కథనం ప్రకా రం.. మంగళవారం గ్రామానికి చెందిన నల్ల సిద్దిరాములు (48)తోపాటు ఉప్పరి రాజు, బీరప్ప, ఎల్లం పందెం కాసి చెరువులో ఈతకు దిగారు. చెరువు ఇటువైపు నుంచి అటువైపు వెళ్లాలని పందెం వేసుకున్నారు. దీంతో ఉప్పరి రాజు, నల్ల సిద్దిరాములు చెరువులో ఈతకు దిగారు. మరో ఇద్దరు చెరువుకట్టపైనే ఉండి పోయారు. అయితే ఈతకు వెళ్లిన ఉప్పరి రాజు తిరిగి రాగా, సిద్దిరాములు మాత్రం చెరువులో గల్లంతయ్యాడు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీ సులు మంగళవారం రాత్రి చెరువులో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఫలితం లేకపోవడంతో బుధవారం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బలగాలతో గాలింపు చేపట్టారు. బుధవారం సాయంత్రం సిద్ది రాములు మృతదేహాన్ని గుర్తించి చెరువు నుంచి బయటకు తీశారు. సిద్దిరాములు భార్య రామవ్వ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తు్తన్నారు.
-
వర్షాలతో జలకళఎనగండ్ల మామిడి చెరువులోకి వచ్చి చేరిన వర్షపు నీరు గత వారం రోజుల నుంచి కురుస్తోన్న వర్షాలతో చెరువులు కుంటల్లోకి నీరు వచ్చి జలకళను సంతరించుకుంటున్నాయి. పగలంతా పొడి వాతావరణం రాత్రి చిరుజల్లులతో ప్రారంభమై భారీ వర్షంగా మారుతోంది. సోమవారం రాత్రి గంట పాటు ఏకధాటిగా వర్షం కురవడంతో వరి పొలం అచ్చుకట్ల నుంచి నీరు పొంగిపొర్లింది. అటు పత్తి పంటలో వర్షపు నీరు నిలిచి కనిపించింది. వర్షాలు అంతంతగానే ఉంటాయన్న తరుణంలో రోజులో ఏదో ఒక సమయంలో వర్షం కురుస్తుండటంతో రైతుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది. కొల్చారం(నర్సాపూర్)
-
ఉన్నత చదువు!ఉచిత కోచింగ్..మెదక్జోన్: జిల్లావ్యాప్తంగా 19 కేజీబీవీలున్నాయి. వీటి ముఖ్య ఉద్దేశ్యం తల్లిదండ్రులు లేని అనాథ బాలికలను, లేదా తల్లి, లేక తండ్రిలేని బాలికలను, నిరుపేద విద్యార్థినులను వీటిల్లో చేర్పించి చదువులు చెప్పించి వారిని ఉన్నతులుగా తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతో వీటిని ఏర్పాటు చేశారు. వీటిలో 6వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియెట్ వరకు బోధన, వసతి సౌకర్యం కల్పించనున్నారు. కాగా, జిల్లాలో 19 పాఠశాలలకు గానూ 11 కేజీబీవీల్లో కాలేజీవరకు, మరో 9 కేజీబీవీల్లో 10వ తరగతి వరకు ఉంది. వీటి ఏర్పాటుతో పేద విద్యార్థినుల భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు పడనున్నాయి. ఉన్నత చదువుకు కోచింగ్..! నిరుపేద విద్యార్థినులకు ఉన్నత చదువులను అందించాలనే దూరదృష్టితో ప్రభుత్వం జిల్లాలోని మూడు కేజీబీవీలను ఎంపిక చేసింది. ఇందులో మెదక్, నర్సాపూర్ మండలంలోని చిప్పల్తుర్తి, అల్లాదుర్గ్ కేజీబీవీలకు ఎంపిక చేశారు. మెదక్ కేజీబీవీలో ఐఐటీ, జేఈఈ, నర్సాపూర్ మండలం చిప్పల్తుర్తిలో గల కేజీబీవీలో నీట్, అల్లాదుర్గ్ కేజీబీవీలో క్లాట్(లా–కోర్స్)ల్లో చేరేందుకు ఎంట్రెన్స్ కోసం విద్యార్థినులకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఇందుకోసం ఒక్కో కేజీబీవీలో కోచింగ్ ఇచ్చేందుకు 4గురు ఫ్యాకల్టీల చొప్పున, మూడు కేజీబీవీల్లో మొత్తం 12 మంది బోధకుల(నిపుణులు)ను నియమించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. గతేడాది ఈ పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ ఆన్లైన్ తరగతులు మాత్రమే నిర్వహించారు. ఫ్యాకల్టీ నియామకం...! ఐఐటీ, జేఈఈ, నీట్, క్లాట్ల శిక్షణ కోసం ప్రవేశ పరీక్ష రాసేందుకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇచ్చే ఫ్యాకల్టీల కోసం సంబంధిత కస్తూర్భాగాంధీ విద్యాలయాల సిబ్బంది చర్యలు చేపట్టింది. కాగా, ప్రస్తుతం కేజీబీవీలో చదువుతున్న విద్యార్థినులకు ఓ పక్క రెగ్యులర్గా ఇంటర్ సిలబస్ బోధిస్తూనే ఉన్నత చదువుల కోసం ప్రత్యేకంగా శిక్షణనిచ్చేందుకు గానూ ఆయా సబ్జెక్టుల వారీగా బోధించే సిబ్బంది నియామకాల ఎంపికను కస్తూరా్భాగాంధీ సిబ్బందికే అప్పగించారు. త్వరలో వారిని నియమించ నున్నట్లు తెలిసింది. కాగా, ఈ కోచింగ్ తరగతులు వారంలో శని, ఆదివారాల్లో మాత్రమే సబ్జెక్టుకు గంట పాటు ఒక్కో సబ్జెక్టుకు వారంలో కేవలం 2 గంటలు మాత్రమే చెప్పనున్నారు. మొత్తం 12 మంది ఫ్యాకల్టీ అవసరం కాగా వారికి బోధించినందుకు గంటకు రూ.650 చొప్పున వారికి చెల్లించనున్నారు. మెదక్లోని కేజీబీవీ పాఠశాల టాపర్లకు ఉచిత ఫీజు! కాగా, ఇంటర్లో టాప్ మార్కులు సాధించిన విద్యార్థినులకు ఫీజ్ సైతం ప్రభుత్వమే భరించనుంది. ఐఐటీ, జేఈఈ, నీట్, క్లాట్ల శిక్షణకు సంబంధించి ఎంట్రెన్స్ రాసేందుకు సైతం అధికంగానే ఫీజు ఉంటుందని, సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన బుక్స్ ఇప్పటికే కొనుగోలు చేయగా, ఆన్లైన్ తరగుతులు సైతం కొనసాగుతుండగా, త్వరలోనే ఆఫ్లైన్ తరగతులు కొనసాగనున్నాయి. మా భూములు ఇవ్వడానికి సిద్ధమే నిరుపేద విద్యార్థినులకు ఉన్నత చదువులు చెప్పించాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేజీబీవీలద్వారా ప్రత్యేక కోచింగ్లు ఇప్పిస్తోంది. ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ (ఐఓఈ)ల్లో భాగంగా ఐఐటీ,జేఈఈ,నీట్, క్లాట్లో చేరేందుకు ప్రత్యేకంగా బోధకులను ఏర్పాటు చేసి శిక్షణ ఇప్పించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. పేద విద్యార్థినులకు వరంగా కేజీబీవీలు జిల్లాలో ఐఓఈలకు మూడు విద్యాలయాల ఎంపిక ఐఐటీ,జేఈఈ,నీట్, క్లాట్ల శిక్షణ కోసం త్వరలో 12 మంది బోధకుల ఏర్పాటు త్వరలోనే నియమిస్తాం! ప్రత్యేకంగా మెదక్, అల్లాదుర్గ్, నర్సాపూర్ మండలం చిప్పల్తుర్తి కేజీబీవీలలో చదివే విద్యార్థినులకు ఐఐటీ, జేఈఈ, నీట్, క్లాట్ల (లా–కోర్స్)లు చదివేందుకు గానూ ఎంట్రెన్స్లు రాసేందుకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇప్పిస్తాం. ఇందుకోసం ఇప్పటికే ఆన్లైన్ క్లాసులు ప్రారంభం కాగా త్వరలోనే బోధకులను నియమించి శిక్షణ ఇప్పిస్తాం. –జగదీశ్వరీ, కేజీబీవీల కో –ఆర్డినేటర్, మెదక్
-
వాడీవేడిగా సర్వసభ్య సమావేశంపెద్దశంకరంపేట(మెదక్): పెద్దశంకరంపేట మండల ప్రథమ సర్వసభ్య సమావేశం వాడీవేడిగా జరిగింది. నారాయణఖేడ్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజీవరెడ్డి అధ్యక్షతన నిర్వహించిన ఈ సమావేశంలో ఆయా గ్రామాల సర్పంచ్లు తమ సమస్యలపై అధికారులను ప్రశ్నించారు. శివాయిపల్లి,చీలాపల్లి, కమలాపూర్, ఆరేపల్లి, రామోజిపల్లి,గొట్టిముక్కుల,బూర్గుపల్లి తదితర గ్రామాల్లో నెలకొన్న విద్యుత్ సమస్యలపై సర్పంచ్లు విద్యుత్శాఖ ఏఈ, లైన్మెన్లు,సిబ్బంది పనితీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో సంజీవరెడ్డి విద్యుత్ ఎస్ఈతో ఫోన్లో మాట్లాడి సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని సూచించారు. గ్రామాల్లో ఇంకుడుగుంతల నిర్మాణం, జలసిరి, చెత్తసేకరణపై అవగాహన పెంచుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. బుజ్రాన్పల్లి గ్రామానికి ఏడు నెలలుగా మిషన్భగీరథ రావడం లేదని సర్పంచ్ అధికారుల దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. కల్యాణలక్ష్మి,సీఎంఆర్ఎఫ్ల చెక్కుల పంపిణీ మండల పరిధిలోని ఆయా గ్రామాలకు చెందిన 23 మందికి కల్యాణలక్ష్మి, 63 మందికి సీఎంఆర్ఎఫ్ల చెక్కులను ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి లబ్ధిదారులకు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో మండల ప్రత్యేకాధికారి జగదీశ్,ఎంపీడీఓ క్రాంతికుమార్, తహసీల్దార్ నారాయణ, హౌసింగ్ డీఈ విజయ, నాయకులు నారా గౌడ్, మధు, మురళిపంతులు, సర్పంచ్ల ఫోరం అధ్యక్షుడు పెరుమాండ్లుగౌడ్ తదితరులున్నారు. విద్యుత్ అధికారుల తీరుపై సర్పంచ్ల ఆగ్రహం
-
సీపీఎస్ రద్దు చేయాలిపీఆర్టీయూ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సామ్యనాయక్ కౌడిపల్లి(నర్సాపూర్): సీపీఎస్ విధానం రద్దుచేసి ఓపీఎస్ అమలు చేయాలని పీఆర్టీయూ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సామ్యనాయక్ డిమాండ్ చేశారు. మండలంలోని కౌడిపల్లి, రాయిలాపూర్, తునికి, ముట్రాజ్పల్లి, వెల్మకన్న, కన్నారం ఉన్నత పాఠశాలలో మంగళవారం పీఆర్టీయూ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ...కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన విధంగా సెప్టెంబర్1, 2026నాటికి సీపీఎస్ రద్దు చేసి ఓపీఎస్ అమలు చేయాలన్నారు. దీంతోపాటు పీఆర్సీ నివేదిక తెప్పించుకుని మెరుగైన ఫిట్మెంట్తో పీఆర్సీ అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉపాధ్యాయుల సమస్యలు పరిష్కరించడంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తే సెప్టెంబర్ 1న మహాధర్నా నిర్వహిస్తామని హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో మండలశాఖ అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు రమేశ్, పరికి రమేశ్, చంద్రశేఖర్, నవాజ్, మహేందర్, ప్రవీణ్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. భారత్ స్కౌట్ అండ్ గైడ్స్ జిల్లా సెక్రటరీ రాజేందర్ చిలప్చెడ్(నర్సాపూర్): విద్యార్థుల్లో నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించి వారిని ఉత్తమ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడమే భారత్ స్కౌట్ అండ్ గైడ్స్ ముఖ్య ఉద్దేశమని భారత్ స్కౌట్ అండ్ గైడ్స్ జిల్లా సెక్రటరీ రాజేందర్ పేర్కొన్నారు. మండల పరిధిలోని చిట్కుల్ కేజీబీవీలో విద్యార్థులకు భారత్ స్కౌట్ అండ్ గైడ్స్ ఆధ్వర్యంలో రాత పరీక్షలు, ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహించి, వారికి సర్టిఫికెట్లు అందజేశారు. కార్యక్రమానికి గ్రామ సర్పంచ్ రాములు, ఉప సర్పంచ్ అఖిల్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల ప్రత్యేకాధికారి అంజలి మాట్లాడుతూ...ఇలాంటి కార్యక్రమాలతో విద్యార్థుల్లో క్రమశిక్షణతోపాటు, శారీరక, మానసిక ధృఢత్వం కలగడంతోపాటు, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ధైర్యంగా ఉండటంతోపాటు, తోటి వారికి సైతం తోడ్పాటు అందిస్తారన్నారు. కార్యక్రమంలో స్కౌట్ అండ్ గైడ్స్ మాస్టర్ నాగరాజు, పాఠశాల గైడ్ కెప్టెన్ శారద, ఉపాధ్యాయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. రామాయంపేట(మెదక్): రోగులకు అందుబాటులో ఉండి వైద్య సేవలు అందజేయాలని మెదక్ ఆర్డీవో రమాదేవి స్పష్టం చేశారు. స్థానిక ప్రభుత్వాస్పత్రిని మంగళవారం రమాదేవి సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె రోగులకు అందుతున్న వైద్య సేవలను పరిశీలించారు. సోమవారం రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న మాడల్ స్కూల్ విద్యార్థులు పరిస్థితిని ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ లింబాద్రిని అడిగి తెలుసుకున్నారు.అనంతరం తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో తహసీల్గార్ రజని, ఆర్ఐలు, ఇతర సిబ్బందితో సమావేశం నిర్వహించారు. హత్నూర(సంగారెడ్డి): హత్నూర మండల కేంద్రంలో రెండు రోజులుగా నెట్వర్క్ అంతరాయం ఏర్పడటంతో తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం వచ్చిన రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. గ్రామంలో నెట్వర్క్ సమస్య తలెత్తడంతో ఎయిర్టెల్ నిర్వాహకులపై స్థానికులు మండిపడుతున్నారు. ఇక తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఇంటర్నెట్ సమస్యలేర్పడి రిజిస్ట్రేషన్లు ఇతర పనుల కోసం వచ్చిన ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు.
-
ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలినిజాంపేట(మెదక్): వాహనదారులు రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ట్రాఫిక్ నిబంధనలను విధిగా పాటించాలని పలువరు వక్తలు పేర్కొన్నారు. నిజాంపేట మండల కేంద్రంలోని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో రామాయంపేట సీఐ సైదానాయక్ ఆధ్వర్యంలో ఆటో, స్కూల్ బస్సు డ్రైవర్లకు రోడ్డు భద్రత, సైబర్ నేరాలపై మంగళవారం అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీఐ మాట్లాడుతూ..అతివేగం, మద్యం తాగి, ఫోన్ మాట్లాడుతూ వాహనం నడపడం, పరిమితికి మించి ప్రయాణికులను ఎక్కించడం వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలన్నారు. ప్రమాదం జరిగిన మొదటి గంటలోనే గాయపడిన వారిని ఆస్పత్రికి తరలిస్తే ప్రాణాలు నిలపవచ్చని తెలిపారు. అదేవిధంగా రోడ్డు ప్రమాదంలో క్షతగాత్రులకు సహాయం చేసిన వారికి రహదారి రహవీర్ పథకంలో భాగంగా రూ.25 వేలు నగదు బహుమతిని ప్రభుత్వం అందజేస్తుందని చెప్పారు. సైబర్ నేరాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. తెలియని వ్యక్తుల ఫోన్ కాల్స్, లింకులు, ఓటీపీలు, బ్యాంకు వివరాలను ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దని సూచించారు. సైబర్ మోసాలకు గురైతే వెంటనే 1930 హెల్ప్లైన్ను లేదా సమీప పోలీస్ స్టేషన్ను సంప్రదించాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో నిజాంపేట ఎస్ఐ శ్రీ రాజేశ్, హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు మురళీధర్, సునీత, రైటర్ రాజు, కానిస్టేబుళ్లు అశోక్, ఆమని, మానస తదితర పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన సదస్సులో వక్తలు
-
యూరియా యాప్ తొలగించాలిచిన్నశంకరంపేట(మెదక్): రైతులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్న యూరియా యాప్ను తొలగించాలని చిన్నశంకరంపేట మండలంలోని సర్పంచ్లు డిమాండ్ చేశారు. చిన్నశంకరంపేట మండల ప్రత్యేకాధికారి వెంకటయ్య అధ్యక్షతన మంగళవారం నిర్వహించిన ఎంపీపీ సాధారణ సమావేశంలో ఏఓ ప్రవీణ్ కుమార్ వ్యవసాయ సాగు, యూరియా లభ్యతపై వివరించారు. ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్లు నాగభూషణం, కృష్ణాగౌడ్, ప్రవీణ్కుమార్లు మాట్లాడుతూ...రైతులను ఇబ్బందులు పెడుత్ను యూరియా యాప్ను తొలగించి, నేరుగా రైతులకు యూరియా అందించాలన్నారు. ఇదే విషయంపై సర్పంచ్లు యాప్ను రద్దుచేసి నేరుగా యూరియా అందించాలని తీర్మానం చేశారు. చిన్నశంకరంపేట మండలంలోని గ్రామాలలో గుడిసెలులేని గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు సర్వే నిర్వహించినట్లు ఎంపీడీఓ దామోదర్ తెలిపారు. రెండవ విడతలో పూరిగుడిసెలలో నివాసం ఉన్నవారికి ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు కానున్నాయని వివరించారు. ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్ చంద్రశేఖర్ తదితరులు మాట్లాడుతూ..అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నవారికి ఇందిరమ్మ ఇళ్లు అందించాలన్నారు. రహదారులపైకి వస్తున్న కేజ్ విల్ ట్రాక్టర్లపై చర్యలు చేపట్టాలని సర్పంచ్ గోపాల్రెడ్డి కోరారు. మట్టిమాఫియాపై చర్యలు చేపట్టాలని చిన్నశంకరంపేట సర్పంచ్ చంద్రశేఖర్ డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో ఎంఈఓ దీప్లారాథోడ్, మిషన్భగీరథ, ఆరోగ్య, ఐసీడీఎస్ తదితర అధికారులు తమ శాఖల పరిధిలోని పనులను వివరించారు. సర్పంచ్లు మోహన్నాయక్, నాగరాజు, సంతోష, సిద్దిరాములు, నరేశ్, అశోక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎంపీపీ సమావేశంలో సర్పంచ్ల డిమాండ్
-
వరద ఉధృతిని పరిశీలించిన అదనపు కలెక్టర్హవేళిఘణాపూర్(మెదక్): జిల్లా సరిహద్దులో ఉన్న పోచారం డ్యామ్ వరద ఉధృతిని అదనపు కలెక్టర్ నగేశ్ మంగళవారం పరిశీలించారు. అనంతరం వరద ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నందున పోలీసు సిబ్బంది తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. పోచమ్మరాళ్ శివారులో గతేడాది కొట్టుకుపోగా, తాత్కాలికంగా నిర్మించిన రోడ్డును పరిశీలించి అధికారులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. కార్యక్రమంలో మండల రెవెన్యూ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు, ఎమ్మెల్యే సునీతారెడ్డికి ఆహ్వాన పత్రిక నర్సాపూర్: ఈ నెల 10న నర్సాపూర్లో నిర్వహించనున్న తొట్టెల ఉత్సవాలకు రావాలని స్థానిక యువకులు స్థానిక ఎమ్మెల్యే సునీతారెడ్డి, మాజీ మంత్రి హరీశ్రావులను మంగళవారం ఆహ్వానించారు. పట్టణంలోని శ్రీ లక్ష్మినృసింహ్మస్వామి ఆలయ కమిటీ సభ్యులు మహేందర్గౌడ్, హేమంత్, శ్రీధర్, పూర్ణచందర్, శ్యామ్, ప్రదీప్, భాను తదితరులు వారిద్దరిని కలిసి ఆహ్వాన పత్రికలు అందజేశారు.
-
చినుకు పడితే చెరువేపాపన్నపేట(మెదక్): చినుకు పడితే చాలు మెదక్– బొడ్మట్పల్లి రోడ్డు చెరువును తలపిస్తోంది. పాపన్నపేట మండల ముఖద్వారం ఎల్లాపూర్, ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన ఏడుపాయల కమాన్ వద్ద నీరు చేరడంతో ప్రయాణికులు,వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొత్తపల్లి అనంతుని వాగు బ్రిడ్జికి ఇరుప్రక్కల ఉన్న మట్టి రోడ్డుపై వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బంది కలుగుతోంది. ఈ రోడ్డుపై పలు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు లేక రూ.కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన రోడ్డు శిథిల మవుతోంది. మెదక్ –బొడ్మట్పల్లి రోడ్డుపై నిత్యం వందలాది వాహనాలు తిరుగుతుంటాయి. ఎల్లాపూర్ వద్ద ఫతేనహర్ నుంచి వచ్చే నీటికి, వాన నీరు తోడైతే ఎల్లమ్మ గుడి సమీపంలో గల గుండు మోరి, పొర్లి రోడ్డుపై నీరు చేరుతోంది. ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రవేశ ద్వారంలో నీరు చేరడంతో చిన్నారులు,రోడ్డుపై వెళ్లే వాహనదారులకు ప్రమాదం పొంచి ఉంది. శానాయపల్లి వద్ద ఉన్న రైస్ మిల్లు నుంచి, ఎల్లాపూర్ గ్రామం వరకు డ్రెయిన్ నిర్మిస్తే, వృథా నీరు మంజీర నదిలో కలిసే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఏడుపాయల కమాన్ ముందు ఉన్న చిన్నపాటి బ్రిడ్జి మూసుకుపోవడంతో, ఆర్చ్గేట్ ముఖద్వారం జలమయమై రోడ్డు కనిపించని దుస్థితి నెలకొంది. వర్షం పడితే, గుట్టపై నుంచి వచ్చే నీరు ఇక్కడ చేరుతుంది. బ్రిడ్జి ఎత్తు పెంచి, కాలువ నిర్మిస్తే, ఫతేనహర్ కెనాల్లోకి నీరు వెళ్తుంది. ఇక కొత్తపల్లి అనంతుని వాగుపై బ్రిడ్జి నిర్మించినప్పటికీ, ఇరుప్రక్కల రోడ్డు వేయలేదు. దీంతో మట్టి రోడ్డు గుంతల మయంగా మారి వాహనదారులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. వెంటనే తగు చర్యలు తీసుకోవాలని మండల వాసులు కోరుతున్నారు. మెదక్–బొడ్మట్పల్లి రోడ్డు దుస్థితి ఇబ్బందులు పడుతున్న వాహనదారులు
-
ఆపరేటర్ల సేవలకు స్వస్తిసంగారెడ్డి జోన్: భూ భారతి కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లను తొలగించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. వారి స్థానంలో రెవెన్యూ శాఖలో పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బాధ్యతలు అప్పగించనుంది. అందుకు సంబంధించి ఏర్పాట్లపై ప్రణాళికలు రూపకల్పన చేస్తుంది. భూ భారతి నిర్వహణలో అవకతవకలు, భూ రిజిస్ట్రేషన్ల అక్రమాలు, అక్రమ వసూళ్ల నేపథ్యంలో వీరిని తొలగించాలని నిర్ణయించింది. జూనియర్ అసిస్టెంట్లకు బాధ్యతలు జిల్లావ్యాప్తంగా ఒక సబ్ కలెక్టర్, 3 రెవెన్యూ డివిజన్, 28 తహసీల్దార్ కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. మండల కేంద్రాల్లో ఉన్న తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో సాగులో ఉన్న భూములకు సంబంధించి రిజిస్ట్రేషన్తో పాటు ఇతర కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆయా కార్యాలయాల్లో 25 మంది ఆపరేటర్లు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ధరణి అమలు సమయంలో ఔట్ సోర్సింగ్ పద్ధతిలో వీరిని నియమించగా, ఏళ్లుగా ఆపరేటర్లు ఒకే చోట విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వీరి సేవలకు స్వస్తి పలకనున్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో ఈనెల 7న రిజిస్ట్రేషన్ కార్యకలాపాలపై శిక్షణ ఇచ్చి లాగిన్తో పాటు బాధ్యతలు ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే మీసేవ ఆపరేటర్లను తొలగించి వారి స్థానంలో జీపీఓలకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. కార్యాలయాల్లో వారిదే హవా తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో ప్రైవేట్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు తమ హవా కొనసాగిస్తున్నారు. ఒక్కో కార్యాలయంలో ఒకరోజు వ్యవధిలో సుమారు 20 వరకు రిజిస్ట్రేషన్లు అవుతుంటాయి. భూ రిజిస్ట్రేషన్లు, ఆన్లైన్ పత్రాల పేరుతో ఇష్టారాజ్యాంగా వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆపరేటర్లకు డబ్బులు ఇవ్వకుంటే సర్వర్ బిజీ, నెట్ రావడం లేదని ఇతర సాకులు చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. సంబంధిత కార్యాలయ అధికారులు చెప్పినప్పటికీ వినకుండా పెడచెవిన పెట్టేవారు. ఆపరేటర్లు కింగ్లుగా మారారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కార్యాలయాన్ని బట్టి రోజుకి రూ.1 వెయ్యి నుంచి రూ. 30 వేల వరకు దండుకుంటున్నారు. పారదర్శకత కోసమే.. తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో అక్రమాలకు చెక్ పెట్టి పారదర్శకమైన సేవలు అందించేందుకు ప్రైవేట్ వ్యక్తుల సేవలను తొలగించనున్నారు. భూ రిజిస్ట్రేషన్లతో పాటు ఇతర కార్యకలాపాలు అక్రమ వసూళ్లు, అవకతవకలకు తావు లేకుండా ఉండేందుకు ఈ నిర్ణయిం తీసుకున్నారు. కార్యాలయాల్లోని ఆపరేటర్లపై గత కొంతకాలంగా ప్రత్యేక అధికారులు విచారణ చేసి తొలగిస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రైవేట్ వ్యక్తుల జోక్యం లేకుండా పూర్తిగా ప్రభుత్వ అధికారులే త్వరలో సేవలు అందించనున్నారు. వారి స్థానంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్లకు బాధ్యతలు ఈ నెల 7న జిల్లా కేంద్రంలో శిక్షణ ఇప్పటికే మీసేవ ఆపరేటర్ల తొలగింపు
-
టూరిస్ట్ హబ్కు పటిష్ట ప్రణాళికమెదక్ కలెక్టరేట్: టూరిస్ట్ హబ్ కోసం పటిష్ట ప్రణాళిక సిద్ధం చేయాలని కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో ఆర్వీ కన్సల్టెంట్ ప్రతినిధి నందన, టూరిజం డీఈ శ్రీశైలం, ఈడీఎం సందీప్, డీపీఆర్ఓ రామచంద్రరాజు తదితరతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. అధ్యాత్మిక, చారిత్రక, పర్యావరణ ప్రదేశాలు ఉండడం జిల్లాకు ఒక వరమని అన్నారు. అధికారులు సమన్వయంతో జిల్లా టూరిస్ట్ హబ్ కోసం కృషి చేయాలన్నారు. అనంతరం జిల్లా సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 1 నుంచి 7వ తేదీ వరకు నిర్వహిస్తున్న తల్లి పాల వారోత్సవాల పోస్టర్ను కలెక్టర్ ఆవిష్కరించారు. పిల్లల బలమైన భవిష్యత్కు తల్లిపాలే శ్రేష్టమని అన్నారు. అంతకుముందు ఈనెల 15న నిర్వహించనున్న స్వాతంత్య్ర వేడుకలపై అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. అలాగే ఈకో ఫాన్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన విదేశీ దురాక్రమణ కలుపు మొక్కల నిర్మూలన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అలాగే కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన ప్రజావాణిలో పాల్గొని వినతులు స్వీకరించారు. మొత్తం 57 అర్జీలు వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అనంతరం హైదరాబాద్ నుంచి రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి సుదర్శన్రెడ్డి నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ నగేశ్తో పాటు ఆయా శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్
-
ప్రభుత్వాస్పత్రిని ప్రారంభించండిరామచంద్రాపురం(పటాన్చెరు): పటాన్చెరులోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిని వెంటనే ప్రారంభించాలని ఎమ్మెల్సీ అంజిరెడ్డి కోరారు. ఈమేరకు సోమవారం ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహను హైదరాబాద్లోని ఆయన కార్యాలయంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. పటాన్చెరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రితో పాటు కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గంలోని గాంధారి ఆస్పత్రి అభివృద్ధిపై మంత్రిని కలిసి మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. ప్రజలకు మరింత మెరుగైన వైద్య సేవలను అందించాలని కోరారు. రోగుల రద్ధీకి అనుగుణంగా వైద్యులు, పారా మెడికల్ సిబ్బందిని నియమించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అదే విధంగా రాష్ట్రంలో 104 సిబ్బంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు వివరించారు. ఈ సమస్యలపై మంత్రి సానుకూలంగా స్పందించారని తెలిపారు. శివ్వంపేట(నర్సాపూర్): భూ రీ సర్వేతో సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందని జిల్లా సర్వే ఏడీ కిషన్, ఆర్డీఓ రామకృష్ణ అన్నారు. సో మవారం మండల పరిధిలోని లింగోజిగూడలో గ్రామస్తులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. భూముల పంచాయతీలతో నిత్యం జరుగుతున్న ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి గుంట భూమిని సమగ్రంగా సర్వే చేస్తామన్నారు. అందుకు సంబంధించి రికార్డులు పొందుపరిచి నకిలీ పట్టాదారులను రికార్డుల నుంచి తొలగిస్తామన్నారు. రీ సర్వేకు రైతులు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కార్యక్రమంలో డీఐఓఎస్ రాంరెడ్డి, తహసీల్దార్ కమలాద్రి, ఏఎస్ఐ సాయిలు, సర్పంచ్ అమృత, సర్వేయర్ అరుణ్కుమార్, ఆర్ఐ నిరంజన్ తదితరులు ఉన్నారు. మెదక్ కలెక్టరేట్: జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రైవేట్ ఐటీఐ సెంటర్లో సోమవారం నిర్వహించిన జాబ్మేళాకు విశేష స్పందన లభించిందని జి ల్లా ఎంప్లాయీమెంట్ అధికారి రామరాజు తెలిపారు. హరేకృష్ణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో 72 పోస్టులకు జాబ్ మేళా నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. ఇందులో మొత్తం 115 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోగా, అభ్యర్థుల అర్హతను బట్టి 45 మందిని ఎంపిక చేసినట్లు వివరించారు. కార్యక్రమంలో ట్రస్ట్ అధికారులు శివప్రసాద్, సుధీర్సింగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కొల్చారం(నర్సాపూర్): మండలంలోని తుక్కాపూర్లో సోమవారం పిల్లలు, గర్భిణులు, బాలింతలకు అందించిన పప్పు చారులో పురుగులు కనిపించాయి. దీంతో గ్రామస్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పదార్థాల మన్నికపై అంగన్వాడీ టీచర్ ఏమాత్రం శ్రద్ధ చూపడం లేదంటూ ఆరోపించారు. ఈ విషయంలో ఉన్నతాధికారులు వెంటనే స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. మెదక్ కలెక్టరేట్: రైస్ మిల్లులపై కొన్ని రోజులుగా విజిలెన్స్ తనిఖీలు విస్తృతంగా సాగుతున్నాయి. తాజాగా సోమవారం పట్టణంలోని ఓ రైస్ మిల్లులో విజిలెన్స్ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. మిల్లులో ఎలాంటి సమస్యలు లేవని గుర్తించారు. కార్యక్రమంలో విజిలెన్స్ ఇన్స్పెక్టర్ పండరి, ఎస్ఐ వెంకటేశం, సివిల్ సప్లయ్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
-
తగు చర్యలు చేపడతాంమెదక్జోన్: జిల్లాలో 21 మండలాల పరిధిలో 492 గ్రామాలు, 4 మున్సిపాలిటీలు ఉండగా.. నిత్యం ఏదో ఒక చోట పలువురు కుక్క కాటుకు గురై నిత్యం ఆస్పత్రుల పాలవుతున్నారు. అధికారిక లెక్కల ప్రకా రం ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 980 పైచిలుకు మంది కుక్కల దాడిలో గాయపడ్డారు. ఈ లెక్కన నెలకు 140 మందికి పైగా వీటి బారిన పడుతు న్నారు. ఇంత జరుగుతున్నా కుక్కలను అరికట్టేందుకు అధికారులు, పాలకులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవటంతో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. పట్టణం, పల్లె అనే తేడా లేకుండా బయటకు రావాలంటేనే జంకుతున్నారు. ముఖ్యంగా బడికి వెళ్లిన విద్యార్థులు క్షేమంగా ఇంటికి తిరిగి వస్తారో.. లేదోనని తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. నియంత్రణ అంతంతే! శునకాలను నియంత్రణకు జిల్లా కేంద్రంలో శస్త్రచికిత్స కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. అయితే దీనిని అడపాదడపా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒక్కో శునకానికి శస్త్ర చికిత్స చేయాలంటే రూ. 1,600 ఖర్చు వస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అంత మొత్తం చెల్లించి నియంత్రణ చేయిస్తే మున్సిపాలిటీలు, పంచాయతీలపై ఆర్థిక భారం పడుతుందనే ఉద్దేశంతో పాలకవర్గాలు పెద్దగా దృష్టి సారించలేక పోతున్నాయి. ఫలితంగా కుక్కల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. పట్టణంలోని పలు వార్డుల్లో సంచరిస్తున్న కుక్కలను ఓ ఏజెన్సీ ద్వారా పట్టి నియంత్రణ కోసం శస్త్ర చికిత్స చేస్తున్నాం. ఇది మున్సిపాలిటీకి ఆర్థిక భారంగా మారుతుంది. త్వరలో మున్సిపల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి తగు చర్యలు తీసుకుంటాం. – నవీన్, మెదక్ మున్సిపల్ కమిషనర్
-
ఇంటర్ ప్రవేశాలకు మరో అవకాశంన్యాల్కల్(జహీరాబాద్): ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ జూనియర్ కళాశాలల్లో ఇంటర్మీడియెట్ మొదటి సంవత్సరంలో చేరేందుకు ప్రవేశ గడువును ఈనెల 15 వరకు పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గతంలో ప్రకటించిన గడువు ఈనెల 31తో ముగియగా, మరోసారి పొడిగించింది. దీంతో ప్రవేశాల సంఖ్య పెరగనుంది. జిల్లాలో 20 ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలుండగా, గురుకుల, ప్రైవేట్ కళాశాలలు 100కు పైగా ఉన్నాయి. గతేడాది ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో 4,677 మంది విద్యార్థులు ప్రవేశం పొందగా, ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 4,503 మంది ప్రవేశం పొందారు. గతేడాది కంటే ఈసారి కేవలం 174 మంది తక్కువగా చేరారు. ప్రస్తుతం ప్రవేశాల గడువు పెంచినందున మరిన్ని అడ్మిషన్లు అయ్యే అవకాశం ఉంది. అడ్మిషన్ల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లోని అధ్యాపకులు, సిబ్బంది కళాశాలల ప్రారంభానికి ముందే మేలో ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టారు. 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థుల ఇళ్ల వద్దకు వెళ్లిన వారు ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో చదవడం ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు, అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులు, ఉత్తమ ఫలితాలు తదితర అంశాలపై తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించారు. విద్యార్థులను అక్కడే తాత్కాలికంగా అడ్మిషన్ సైతం చేసుకున్నారు. ఇలా సుమారు 15 రోజుల పాటు విస్తృత ప్రచారం నిర్వహించడంతో ప్రవేశాలు పెరిగాయి. ఈక్రమంలో మరోసారి ప్రవేశాల గడువును ప్రభుత్వం పొడిగించింది. దీంతో ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ నెల 15 వరకు గడువు పొడిగింపు
-
వానరాలకూ కు.నిభూ ఆక్రమణను అడ్డుకోండి భూ ఆక్రమణను అడ్డుకోవాలని కోరుతూ కలెక్టరేట్లో ధర్నా నిర్వహించి వినతిపత్రం అందజేశారు. వివరాలు 9లో uరామాయంపేట(మెదక్): జిల్లాలో రోజు రోజకు పెరిగిపోతున్న కోతుల బెడద నివారణకు అధికారులు నడుం బిగించారు. ఈమేరకు జిల్లా పశు సంవర్ధక శాఖ అధికారులు రెండు రోజుల పాటు నిర్మల్ జిల్లా చించోలి వద్ద అటవీశాఖ ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతున్న కోతుల పునరావాస, శస్త్ర చికిత్స కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. దేశంలోనే ఈ కేంద్రం రెండోది కాగా, రాష్ట్రంలో మొట్ట మొదటిది. పలు జిల్లాల నుంచి ఇక్కడికి తరలించిన కోతులకు ఈ కేంద్రంలో శస్త్ర చికిత్స ద్వారా సంతాన నియంత్రణ ఆపరేషన్లు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈప్రక్రియలో భాగంగా జిల్లా నుంచి 980 కోతులను నిర్మల్ తరలించారు. వాటిలో ఇప్పటివరకు 300 వానరాలకు శస్త్ర చికిత్స నిర్వహించారు. ఏడు నుంచి పది రోజుల వరకు ప్రత్యేక బోన్లలో ఉంచి ఆహారం అందించారు. అనంతరం అటవీ ప్రాంతాల్లో వదిలేస్తారు. కేంద్రం ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు జిల్లాలో ఇటీవల కోతుల బెడద తీవ్రమైంది. గ్రామాల్లో వేల సంఖ్యలో ఉన్న వాటి బెడదను అరికట్టడానికి గాను గతంలో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు తీవ్రస్థాయిలో చేసిన ప్రయత్నాలు సఫలం కాలేదు. పంట చేలను ధ్వంసం చేయడం, ప్రజలపై దాడులకు పూనుకోవడం లాంటి సంఘటనలతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళన చెందుతున్నారు. కోతుల బెడద అరికట్టడానికి గాను జిల్లాలో ప్రజలు అధికారులకు వినతిప్రతాలు అందజేశారు. మరోవైపు ప్రజాప్రతినిధులు సైతం అధికారులపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు. ఈమేరకు కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు పశు సంవర్ధకశాఖ జిల్లా అధికారి వెంకటయ్య ఆధ్వర్యంలో అధికారుల బృందం రెండు రోజుల క్రితం నిర్మల్ జిల్లాలో పునరావాస, శస్త్ర చికిత్స కేంద్రాన్ని సందర్శించింది. జిల్లాలో సైతం కేంద్రం ఏర్పాటుకు అయ్యే నిధులు, ఇతరత్ర సమాచారాన్ని వారు సేకరించారు. జిల్లా నుంచి నిర్మల్కు 980 కోతుల తరలింపు నివారణకునడుం బిగించిన అధికారులు ఇటీవల అక్కడి శస్త్ర చికిత్స కేంద్రం సందర్శన కలెక్టర్కు నివేదిస్తాం కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు తాము ఇటీవల నిర్మల్ జిల్లాలో కొనసాగుతున్న కోతుల పునరావాస, శస్త్ర చికిత్స కేంద్రాన్ని సందర్శించాం. అక్కడ జిల్లా నుంచి పట్టుకెళ్లిన కోతులకు ఆపరేషన్లు నిర్వహించారు. కేంద్రానికి సంబంధించిన వివరాలను కలెక్టర్కు నివేదిస్తాం. – వెంకటయ్య, జిల్లా వెటర్నరీ అధికారి
-
సత్వర పరిష్కారం చూపండినారాయణఖేడ్: ప్రజావాణిలో వచ్చిన దరఖాస్తుల పట్ల అలసత్వం వహించకుండా సత్వర పరిష్కారం చూపాలని ఖేడ్ సబ్ కలెక్టర్ ఉమాహారతి అధికారులకు సూచించారు. సోమవారం సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించారు. 2022లో ఖేడ్ మండలానికి చెందిన 60 మంది గిరిజన యువతకు స్వయం ఉపాధి కోసం మంజూరైన రుణాలను వెంటనే గ్రౌండింగ్ చేయాలని కోరుతూ బీఆర్ఎస్ నియోజకవర్గ ఎస్టీ సెల్ అధ్యక్షుడు రాజునాయక్ గిరిజన నాయకులతో కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. తుర్కపల్లి తండాలో వీధి కుక్కల బెడద తీవ్రంగా ఉందని, పరిష్కరించాలని తండా యువకులతో పాటు పలు గ్రామాల బాధితులు వినతులు అందించారు. వాటిని పరిశీలించి ఆయాశాఖల అధికారులకు పరిష్కరించాలని సబ్ కలెక్టర్ సూచించారు. కార్యక్రమంలో వివిధశాఖల డివిజన్, మండల స్థాయి అధికారులు పాల్గొన్నారు. సబ్ కలెక్టర్ ఉమాహారతి
-
చెట్ల కింద చదువులుకల్హేర్(నారాయణఖేడ్): మండలంలోని కృష్ణాపూర్ పాఠశాలలో తరగతి గదుల కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. పాఠశాలల బయట చెట్ల కింద, వరండాలో ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులకు చదువులు చెబుతున్నారు. ఎంపీపీఎస్, జెడ్పీహెచ్ఎస్, అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని ఒకే ప్రాంగణంలో నిర్వహిస్తున్నారు. మొత్తం 10 మాత్రమే గదులు ఉండగా, కంప్యూటర్, ల్యాబ్, హెచ్ఎం కార్యాలయలు ఇక్కడే కొనసాగిస్తున్నారు. ఎంపీపీఎస్లో 186 మంది, జెడ్పీహెచ్ఎస్లో 120 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. దీంతో సరిపడా గదులు లేకపోవడంతో చెట్ల కింద చదువుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. వర్షం పడితే పాఠశాలల అవరణలో నీరు నిలిచి చెరువును తలపిస్తుంది. దీంతో విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అదనపు తరగతి గదులు నిర్మించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక అందజేస్తానని ఎంఈఓ సురేష్ తెలిపారు.
-
కొత్త సబ్స్టేషన్లు మంజూరు చేయండిపాపన్నపేట(మెదక్): మండలంలో కొత్తగా రెండు విద్యుత్ సబ్స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయాలని ఎస్పీడీసీఎల్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్కు మెదక్ మాజీ ఎమ్మెల్యే శశిధర్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆదివారం ఆయన మాట్లాడుతూ.. మండల పరిధిలోని పాపన్నపేట, చీకోడ్లో 33/11 కేవీ సబ్స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా విద్యుత్ సమస్య పరిష్కారమవుతుందని వివరించారు. మండలంలో వ్యవసాయ భూములు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల నాణ్యమైన విద్యుత్ సేవలు అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. యువతకు ప్రధాని మోదీ పిలుపు వర్గల్(గజ్వేల్): యువత మాదకద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉంటూ, ఆరోగ్యకర, బాధ్యతాయుత జీవనశైలి అలవర్చుకోవడం ద్వారా ‘వికసిత్ భారత్–2047‘లక్ష్యాలు సిద్ధింపజేయాలని భారత ప్రధాని నరేంద్రమోదీ పిలుపునిచ్చారు. కేంద్ర యువజన వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ ఆధ్వర్యంలోని మై భారత్ ‘నషా ముక్త యువ వికసిత్ భారత్ సంకల్ప్ అభియాన్’కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆదివారం దేశవ్యాప్తంగా యువతతో ప్రధానమంత్రి వర్చువల్గా సంభాషించారు. 100 రోజుల ‘క్యాంపస్ టు కమ్యూనిటీ ‘ప్రచార కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని ప్రారంభించారు. దేశవ్యాప్తంగా వేలాది విద్యార్థులు, 20,000 మంది పైగా మాస్టర్ వలంటీర్లు మాదకద్రవ్యాలపై అవగాహన కల్పించడం, పునరావాస కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా కావేరి విద్యార్థులు మాదకద్రవ్యాల నిర్మూలనకు తమ వంతు కృషి చేస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. వర్సిటీ వైస్చాన్సలర్ డాక్టర్ ప్రవీణ్రావు పర్యవేక్షణలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ బి.శ్రీనివాసులు, వివిధ విభాగాల డీన్లు డాక్టర్ జి.పుష్పలత, డాక్టర్ సునీతా మెహతా, డాక్టర్ శ్రీనివాస్, ప్లేస్మెంట్ – ఇంక్యుబేషన్ హెడ్ డాక్టర్ సతీశ్, అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. సదాశివపేట రూరల్(సంగారెడ్డి): మామిడి మొక్కలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ అనగానే ఉద్యానవన రైతులకు టక్కున గుర్తొచ్చేది సదాశివపేట మండలంలోని పెద్దాపూర్ నర్సరీలు. రాష్టంలోనే ఈ మామిడి మొక్కలు ప్రసిద్ధి చెందినవి. అయితే భీమవరం, రాజమండ్రి తదితర ప్రాంతాల నుంచి కూలీలు ఇక్కడి నర్సరీల్లోని మామిడి మొక్కలకు అంట్లు కట్టడం కోసం వలస వచ్చారు. స్థానిక రైతులతో కలిసి వీరు ఉదయమే నర్సరీలకు చేరుకొని అప్రోచ్ గ్రాఫ్టింగ్ (తల్లి అంటు మొక్కలు) నిర్వహిస్తుండగా ఆదివారం ‘సాక్షి’ క్లిక్ మనిపించింది. నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో మొక్కలు ఉత్పత్తి చేస్తున్నప్పటికీ, పెద్దాపూర్లో మాత్రం తల్లి చెట్ల నుంచి అంటుకట్టి పిల్ల మొక్కలను ఉత్పత్తి చేయడం నేటికీ కొనసాగుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన, మంచి రుచికరమైన ఫలాలను అందించే మొక్కలను ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నారు. కాగా, ఒక్కో మొక్కకు అంటు కడితే కూలీలకు రూ.200 చెల్లిస్తున్నారు. రోజుకు దాదాపు 500 మొక్కలకు అంట్లు కడుతూ రూ. వెయ్యి సంపాదిస్తూ జీవనోపాధిని పొందుతున్నామని కూలీలు చెబుతున్నారు. నారాయణఖేడ్: ఢిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సంగారెడ్డి జిల్లా మనూరు మండలం బోరంచకు చెందిన కొంగరి దీపక్రెడ్డి ఉత్తమ ఇన్నోవేటర్ అవార్డును అందుకున్నారు. నీతి అయోగ్ సంస్థ వారు జూలై 31న రాష్ట్రపతి భవన్లో దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ఆవిష్కరణలకు సంబంధించిన ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేశారు. దీపక్ రెడ్డి రాముభవ్య ఇన్నోవేటర్స్ ద్వారా పొలాల్లో పేరుకుపోయిన రాళ్లను తొలగించి భూములను సాగులోకి తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడే రుద్ర రాళ్లు ఏరే మిషన్ను రూపొందించారు. రాష్ట్రపతి ప్రదర్శనను తిలకించి దీపక్రెడ్డిని వివరాలు అడిగి తెలుసుకొని అవార్డుకు ఎంపిక చేశారు. ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి, డీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్రశేఖర్రెడ్డి, బోరంచ సర్పంచ్ బీరప్ప, నల్లపోచమ్మ ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ దీపక్రెడ్డికి అవార్డు రావడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ అభినందించారు.
-
ఆ విద్యార్థులకు అండగా ఉంటాసిద్దిపేటజోన్: ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో సీటు సాధించి ఫీజులు కట్టలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న నియోజకవర్గ విద్యార్థులు బాధపడొద్దని తన దృష్టికి తీసుకొస్తే వారిని సొంత పిల్లల లెక్క భావించి చదివించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు భరోసా ఇచ్చారు. జిల్లా కేంద్రంలోని టీటీసీ భవన్లో ఇటీవల నీట్ ప్రవేశ పరీక్షలో ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు మెడికల్ కౌన్సెలింగ్లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే అంశంపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరుకావాల్సిన హరీశ్రావు గత రెండు రోజులుగా వైరల్ ఫీవర్తో బాధపడుతుండటంతో రాలేకపోయారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఫోన్ ద్వారా విద్యార్థులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఒకప్పుడు వైద్య విద్య కోసం మన పిల్లలు చైనా, రష్యా, ఉక్రెయిన్, ఫిలిప్పీన్స్ లాంటి దేశాలకు వెళ్లేవారని కానీ దేశంలో ఉన్న ఇతర రాష్ట్రాల పిల్లలు మన రాష్ట్రానికే వస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ రాజనర్స్, మార్కెట్ కమిటీ మాజీ చైర్మన్ సాయిరాం, సంపత్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. పేదింటి విద్యా కుసుమం. అఖిల....తండ్రి రాజు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వల్ల చనిపోయాడు. తల్లి హోటల్లో పనిచేస్తుంది. ముగ్గురు పిల్లల భవిష్యత్తు అగమ్యగోచరంగా మారింది. ఆదుకోవాలని మాజీమంత్రి హరీశ్రావును కుటుంబం ఆశ్రయించింది. స్పందించిన ఆయన డబుల్ బెడ్ రూమ్ మంజూరు చేశారు. పిల్లల చదువుల బాధ్యత తీసుకుంటానని హామీ ఇచ్చారు. అందుకనుగుణంగా అఖిలను మెరిడియన్ విద్యా సంస్థలో చేర్పించారు. ఇంటర్ వరకు ఫీజులు భరించారు. ఈ క్రమంలో అఖిల నీట్ పరీక్ష రాసి 720 మార్కులకు గాను 453 సాధించింది. మెడిసిన్ సీటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో హరీశ్రావు నీట్ ర్యాంక్ సాధించిన అఖిల, తల్లి రేణుకను ఇంటికి పిలిపించి భోజనం పెట్టి మెడిసిన్ చదువు కోసం అధైర్యపడొద్దని, ఐదేండ్ల విద్య,పుస్తకాల ఖర్చులు తానే స్వయంగా చెల్లిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. డాక్టర్ అయ్యే వరకు బాధ్యత తనదే అంటూ భరోసా ఇచ్చారు.
-
సర్.. జోరు!మెదక్ కలెక్టరేట్: తప్పుల్లేని ఓటరు జాబితాయే లక్ష్యంగా కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ జూన్ 25 నుంచి చేపట్టిన ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటరు సవరణ (సర్) ప్రక్రియ జిల్లాలో వేగంగా కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే జిల్లాలో 91 శాతం డిజిటలైజేషన్ పూర్తయ్యింది. ఇంకా మిగిలిన ఓటర్లు, కొత్త వారి నమోదుకు మరో అవకాశం ఇస్తూ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఈనెల 10 వరకు గడువు పొడిగించింది. జిల్లాలో సర్ కార్యక్రమంలో మొత్తం 666 మంది సిబ్బంది చేస్తున్నారు. ఇందులో 586 మంది బీఎల్ఓలు, 16 మంది ఏఈఆర్టీలు, 64 మంది బీఎల్ఓ సూపర్వైజర్లు ఉన్నారు. జిల్లాలో నకిలీ ఓట్ల తొలగింపు, కొత్త ఓట్లు చేర్చడంలో బూత్ లేవల్ అధికారులు కీలకంగా పనిచేస్తున్నారు. ఇంటింటికీ తిరిగి రెండు ఓటరు నమోదు పత్రాలు అందజేసి, ఓటర్ల నుంచి రీకవరీ చేయడానికి గత నెలరోజులుగా విశేష కృషి చేస్తున్నారు. అనంతరం వాటిని డిజిటలైజేషన్ చేస్తున్నారు. అలాగే కొత్త వారికి అవకాశం కల్పించేందుకు పూర్తిస్థాయిలో సేవలందిస్తున్నారు. 17న ముసాయిదా ఓటరు జాబితా ఈనెల 17న ముసాయిదా ఓటరు జాబితాను ప్రచురించనున్నారు. సెప్టెంబర్ 16 వరకు ఓటర్ల నుంచి అభ్యంతరాలు స్వీకరిస్తారు. అక్టోబర్ 15 వరకు ఫిర్యాదుల పరిష్కారానిక చర్యలు తీసుకుంటారు. అక్టోబర్ 19వ తేదీన తుది ఓటరు జాబితాను ప్రచురిస్తారు. జిల్లాలో 91 శాతం డిజిటలైజేషన్ పూర్తి అదే స్థాయిలో ఓటర్ల నుంచి ఫారాల స్వీకరణ కీలకంగా పనిచేస్తున్న బీఎల్ఓలు సర్ కార్యక్రమాన్ని ఈనెల 10 వరకు ఎన్నికల కమిషన్ పొడిగించింది. ఈ అవకాశాన్ని ఓటర్లు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అలాగే వందశాతం ‘సర్’ నమోదుకు బీఎల్ఓలు కృషి చేయాలి. అర్హులైన ప్రతీ ఓటరు తుది జాబితాలో ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటాం. – ప్రతిమాసింగ్, కలెక్టర్
-
సీఎంఆర్ రగడ..!సీఎంఆర్ (కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్) విషయంలో ప్రభుత్వ నిబంధనలను రైస్ మిల్లర్లు ఉల్లంఘించడం పరిపాటిగా మారింది. ఈసారి ఏకంగా 60 మంది మిల్లర్లు కూడబలుక్కుని సర్కార్కు వ్యతిరేకంగా కోర్టు మెట్లెక్కారు. ఇటు మిల్లులపై వరుసగా విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇది ఎక్కడి వరకు వెళ్తుందనేది జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. – మెదక్జోన్ జిల్లావ్యాప్తంగా బాయిల్డ్, రారైస్కు సంబంధించి సుమారు 126 రైస్మిల్లులు ఉన్నాయి. వీటిలో నిబంధనలు అతిక్రమించిన కొన్నింటిపై ఇప్పటికే కేసులు నమోదు కాగా, మరికొన్ని కోర్టు పరిధిలో కేసులు నడుస్తున్నాయి. ఈక్రమంలోనే తాజాగా ప్రభుత్వానికి, మిల్లర్లకు మధ్య మరో రగడ మొదలైంది. 2022 రబీ సీజన్కు సంబంధించిన ఽ1.60 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని మరాడించేందుకు 72 రైస్ మిల్లులకు ధాన్యం ఇచ్చారు. ఇందులో 12 మంది మిల్లర్లు 80 వేల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని సకాలంలో ఇవ్వకపోవడంతో అధికారులు వారిపై క్రిమినల్ కేసులు పెట్టారు. ఇందుకు సంబంధించి ఆర్ఆర్యాక్ట్ను సైతం ప్రయోగించారు. ఇక పోతే మరో 80 వేల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం 60 మిల్లర్ల వద్ద ఉండిపోయింది. నిబంధనల ప్రకారం ధాన్యం దింపుకున్న 10 నెలల్లో తిరిగి సీఎంఆర్ ఇవ్వాలి. కానీ మూడేళ్లు గడిచిపోయినా బియ్యం ఇవ్వకపోవడంతో సివిల్ సప్లయ్ అధికారులు ఆ ధాన్యాన్ని వేలం వేశారు. ఓ వ్యక్తి క్వింటాల్ ధాన్యానికి రూ.1,999 చొప్పున వేలం పాటలో దక్కించుకున్నాడు. కానీ అతడు సకాలంలో ప్రభుత్వానికి డబ్బులు చెల్లించకపోవడంతో సదరు కాంట్రాక్టర్కు పెనాల్టీ విధించారు. కాగా, ఆ ధాన్యం అలాగే 60 మంది మిల్లర్ల వద్ద ఉండిపోవడంతో సకాలంలో సీఎంఆర్ ఇవ్వనందుకు గానూ క్వింటాల్ ధాన్యానికి రూ. 2,236 చొప్పున 80 వేల మెట్రిక్ టన్ను ధాన్యానికి రూ. 178.88 కోట్లు చెల్లించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం ఈనెల 7వ తేదీ వరకు గడువు ఇచ్చింది. వరుస దాడులు కొల్చారం రైస్మిల్లులో ఇటీ వల రూ. 7 కోట్ల ధాన్యం పక్కదారి పట్టిన విషయం వెలుగులోకి రావడంతో సీఎంఆర్ ధాన్యం స్వీకరించిన మిల్లులపై విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు వరుసగా దాడులు చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు అల్లాదుర్గం, వెల్దుర్తి తదితర మండల కేంద్రాల్లోని పలు రైస్ మిల్లుల్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. సర్కారుకు వ్యతిరేకంగా హైకోర్టుకు 60 మంది మిల్లర్లు 2022 రబీ సీజన్కు సంబంధించిన వివాదం క్వింటాల్కు రూ.2,236 చొప్పున ఇవ్వాలన్న ప్రభుత్వం అంత ఇచ్చుకోలేమని న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించిన వైనం 80 వేల మెట్రిక్ టన్నుల ధా న్యానికి సంబంధించి 60 రైస్ మిల్లర్లు రూ. 178.88 కోట్లు ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సి ఉంది. ఈనెల 7 వరకు గడువు ఉంది. ఆలోగా చెల్లించకపోతే 25 శాతం పెనాల్టీ విధిస్తాం. – జగదీశ్, సివిల్ సప్లయ్ డీఎం క్వింటాల్కు రూ. 1,800 కన్నా ఎక్కువగా ఇవ్వలేమని మిల్లర్లు పేర్కొంటున్నారు. అదే ధాన్యాన్ని టెండర్ వేస్తే సదరు కాంట్రాక్టర్ క్వింటాల్కు రూ. 1,999 చొప్పున వేలంలో దక్కించుకొని వెళ్లిపోయాడని వారి వాదన. ఆ ధరను తగ్గించాలని అప్పటివరకు ప్రభుత్వం తమపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవద్దని 60 మంది మిల్లర్లు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా హైకోర్టుకెళ్లారు. కాగా, ఇప్పటికే జిల్లాలో పలు రైస్ మిల్లుల యజమాన్యాలు అక్రమాలకు పాల్పడటంతో వారిపై క్రిమినల్ కేసులు పెట్టిన సంబంధిత అధికారులు కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతుంటే, తాజాగా మరో 60 మంది మిల్లర్లు కోర్టుమెట్లు ఎక్కడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
-
రాజ్యాంగ విలువలు తెలుసుకోవాలిరాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి చైర్మన్ బాలకిష్టారెడ్డి పటాన్చెరు టౌన్: ప్రతీ భారతీయ పౌరుడు రాజ్యాంగాన్ని తెలుసుకొని, అందులోని విలువలను జీవితంలో ఆచరించాలని రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ బాలకిష్టారెడ్డి అన్నారు. ఆదివారం ముత్తంగి డివిజన్ పరిధిలోని విశ్వభారతి లా కళాశాల నూతన భవనం ప్రారంభోత్సవంలో ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం న్యాయశాఖ డీన్ ఆచార్య వెంకటేశ్వర్లు, లా కళాశాల కరస్పాండెంట్ డాక్టర్ రవి అనంత, ప్రిన్సిపాల్ భవానీలతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. రాజ్యాంగం నిర్దేశించిన విలువలను ఆచరణలో పెట్టాలని సూ చించారు. చట్టం ఉద్దేశం, సమాజంలో న్యాయ పరిరక్షణలో దాని పాత్రను విద్యార్థులు అర్థం చేసుకుని బాధ్యతాయుతమైన న్యాయవేత్తలుగా ఎదగాలని పిలుపునిచ్చారు. అనంతరం ఓయూ న్యాయశాఖ డీన్ ఆచార్య వెంకటేశ్వర్లు మాట్లాడుతూ.. న్యాయ విద్యలో అకాడమిక్ పరిశోధనలు, అధ్యాపకుల నైపుణ్యాభివృద్ధి కీలకమన్నారు. ఆన్లైన్ వివాద పరిష్కార వ్యవస్థలకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతోందని, విద్యార్థులు ఈ రంగాల్లో నైపుణ్యం సాధించాలని సూచించారు. కళాశాల కరస్పాండెంట్ రవి అనంత మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థులు ఆధునిక సౌకర్యాలను సద్వినియోగం చేసుకుని ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలని ఆకాంక్షించారు. కార్యక్రమంలో అధ్యాపకులు రమ్యశ్రీ, గురుమూర్తి, తేజశ్రీ, అడ్మిన్ విభాగం మురళి, రాము, లా కళాశాల విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
ఈ రోడ్డుకు మోక్షమెప్పుడో..?చేగుంట(తూప్రాన్): మండల కేంద్రంలో మోడల్ పాఠశాల, ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల, బాలికల ఎస్టీ స్పోర్ట్స్ గురుకులం, ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల తదితర ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థలు కొనసాగుతున్నాయి. నిత్యం ఇక్కడికి రెండు ఆర్టీసీ బస్సులు విద్యార్థులను చేరవేస్తున్నాయి. అయితే ఈ పాఠశాలల వైపునకు వచ్చే తారు రోడ్డు పూర్తిగా ధ్వంసమై మట్టి తేలింది. ఇటీవల వర్షాలకు బస్సు మట్టిలో కూరుకుపోగా, విద్యార్థులు ఆందోళన చెందారు. రోడ్డు ఇరుకుగా ఉండటంతో రెండు వాహనాలు ఎదురెదురుగా వస్తే ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. దీనికి తోడు మోడల్ కాలనీలోనే మార్కెట్ కమిటీ గోదాం సైతం ఉండటంతో లోడుతో లారీలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. దాదాపు రెండు కిలోమీటర్ల రోడ్డును బాగుచేస్తే విద్యార్థులకు సౌకర్యంగా మారనుంది. ఇప్పటికై నా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించి రోడ్డును బాగు చేయాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు.
-
మెరుగైన వైద్యం అందించాలివెల్దుర్తి(తూప్రాన్): ప్రతి ఆరోగ్య కేంద్రంలో ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందేలా కృషి చేయాలని డిప్యూటీ డీఎంహెచ్ఓ అనిల్ సిబ్బందిని ఆదేశించారు. శనివారం మండల కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో సమీక్ష నిర్వహించారు. వెల్దుర్తి, చేగుంట, మనోహరాబాద్, నార్సింగి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల వైద్యులు, సూపర్వైజర్లు, ఎంఎల్హెచ్పీలు, టీబీ సూపర్వైజర్లు, ఆర్బీఎస్కే బృందాల సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఆరోగ్యశాఖ అమలు చేస్తున్న వివిధ కార్యక్రమాల పురోగతి, మాతా–శిశు ఆరోగ్య సేవలు, క్షయ వ్యాధి నిర్మూలన చర్యలు, సాధారణ వైద్య సేవలు, క్షేత్రస్థాయి పనితీరు, ప్రభుత్వ నిర్దేశిత లక్ష్యాల సాధనపై సమగ్రంగా చర్చించారు. వర్షాకాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా వసతి, నివాస గృహాల వద్ద పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో డాక్టర్ శిరీష, సౌజన్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. నర్సాపూర్ రూరల్: రసాయన ఎరువులకు బదులు పీఎస్బీతో మంచి దిగుబడులు సాధించవచ్చని తునికి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రవికుమార్ రైతులకు సూచించారు. శనివారం మండలంలోని అవంచలో మల్లారెడ్డి అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులకు క్షేత్రస్థాయి శిక్షణలో భాగంగా పీఎస్బీపై రైతులకు అవగాహన కల్పించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. రైతులు రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని పూర్తిగా తగ్గించి సేంద్రియ ఎరువులతో పంటలు సాగు చేయాలని సూచించారు. రసాయన ఎరువుల వాడకంతో భూములు పాడవుతాయని వివరించారు. కార్యక్రమంలో యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు, రైతులు పాల్గొన్నారు. మెదక్ కలెక్టరేట్: కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఈనెల 10న నిర్వహించే జైలు భరో కార్యక్రమంలో కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని సీఐటీయూ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పాలడుగు సుధాకర్ పిలుపునిచ్చారు. శనివారం జిల్లా కేంద్రంలోని కేవల్ కిషన్ భవన్లో నిర్వహించిన జిల్లాస్థాయి సమావేశంలో పాల్గొని మాట్లాడారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్మిక చట్టాలను రద్దు చేసి నాలుగు లేబర్ కోడ్స్ అమలు చేసిందన్నారు. కార్మికుల హక్కులను హరించే విధంగా దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తుందని మండిపడ్డారు. పెరిగిన ధరలకనుగుణంగా కనీస వేతనం రూ.26 వేలు ఇవ్వాలన్నారు. 2025 విద్యుత్ సవరణ బిల్లు రద్దుతో పాటు విత్తన చట్టం రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉపాధి హామీ కూలీలకు 200 రోజులు పని కల్పించి, రోజువారీ వేతనం రూ.600 ఇవ్వాలన్నారు. కార్యక్రమంలో సీఐటీయూ జిల్లా కార్యదర్శి మల్లేశం, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి మల్లేశం, జిల్లా కోశాధికారి నర్సమ్మ, సంతోశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. 5 నుంచి ఫుట్బాల్ పోటీలు జహీరాబాద్: ఈనెల 5 నుంచి 7వ తేదీ వరకు బాల బాలికలకు సుబ్రతో కప్ ఫుట్బాల్ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ కార్యదర్శి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. జిల్లా కేంద్రంలోని అంబేద్కర్ స్టేడియంలో పోటీలు నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు. అండర్ 17 విభాగంలో బాలురు, బాలికలకు, అండర్–15 విభాగంలో బాలురకు మాత్రమే పోటీలు ఉంటాయన్నారు. ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకున్న జట్లు మాత్రమే పోటీలో పాల్గొంటాయన్నారు. ఒక పాఠశాల నుంచి ఒక టీం మాత్రమే హాజరు కావాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. పూర్తి వివరాలకు 8125347198 నంబర్లో సంప్రదించాలని సూచించారు.
-
యూడీఐడీ కార్డుల జారీ వేగవంతంమెదక్ కలెక్టరేట్: జిల్లాలో దివ్యాంగులకు సంబంధించి యూడీఐడీ కార్డుల జారీ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని అదనపు కలెక్టర్ నగేశ్ అధికారులను ఆదేశించారు. శనివారం సెర్ప్ సీఈఓ దివ్య దేవరాజన్ హైదరాబాద్ నుంచి నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ఆయా శాఖల అధికారులతో కలిసి పాల్గొన్నారు. అనంతరం అదనపు కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. పెండింగ్లో యూడీఐడీ దరఖాస్తులను వెంటనే పరిష్కరించాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు. ప్రతి దరఖాస్తును సకాలంలో పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. జిల్లాలో 2025 మార్చి 1 నుంచి ఇప్పటివరకు మొత్తం 1523 యూడీఐడీ కార్డులు జారీ చేయగా, ప్రస్తుతం 13 మాత్రమే పెండింగ్లో ఉన్నాయని తెలిపారు. సమావేశంలో డీఆర్డీఓ శ్రీనివాసరావు, అదనపు డీఆర్డీఓ సరస్వతి, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి రాజు, మెప్మా పీడీ హనుమంత్ రెడ్డి, సంబంధిత శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. అదనపు కలెక్టర్ నగేశ్
-
స్నేహోత్సవంస్నేహితులే మన ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్న విద్యార్థినీ, విద్యార్థులుడబ్బుతో కొనలేనిది కష్టసుఖాల్లో తోడుగా నిలిచే స్నేహితులు జీవితంలో గొప్ప సంపద. డబ్బుతో కొనలేని అమూల్యమైన బంధం. నిజమైన స్నేహం నమ్మకం, నిజాయితీ, పరస్పర గౌరవంపై నిలబడుతుంది. స్నేహాన్ని ఎప్పుడూ స్వార్థం కోసం కాకుండా ప్రేమ, ఆప్యాయతతో కొనసాగించాలి. –సుష్మ, డిగ్రీ విద్యార్థిని, సిద్దిపేట. మంచి స్నేహితులు మార్గదర్శకులు మంచి స్నేహితులు మన జీవితాన్ని సరైన దిశలో నడిపించే మార్గదర్శకులు. నమ్మకంగా ఉండి మన విజయాలను చూసి సంతోషించే స్నేహితుడు ఉంటే జీవితంలో ఎంతటి విజయాలనైనా అలవోకగా సాధించేందుకు వీలుంటుంది. –సంతోష్, డిగ్రీ, ఎంపీసీఎస్, సిద్దిపేట.
-
టీచర్లకు మధ్యాహ్న భోజనం● అల్పాహారం సైతం అందజేత ● అమలుకు విద్యాశాఖ ఆదేశాలు ● కసరత్తు ప్రారంభించిన అధికారులు మెదక్ అర్బన్: టీచర్లకు టిఫిన్.. మధ్యాహ్న భోజనం వర్తింపజేస్తూ పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుడు నవీన్ నికోలస్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అయితే విద్యార్థులకు ఈ ఏడాది జూన్ 12 నుంచే అల్పాహారం ప్రారంభిస్తామని ప్రకటించినప్పటికీ, రెండు నెలలు కావొస్తున్నా ఆచరణకు నోచుకోలేదు. నాణ్యమైన భోజనం, టిఫిన్, పాలు ఇస్తామని చెప్పారు. ఇక ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో టీచర్లకు సైతం భోజనం, టిఫిన్కు అవకాశం కల్పిస్తే, వాటి నాణ్యత బాగుందన్న అభిప్రాయం సమాజంలోకి వెళ్తుందని, అందరూ సమానమనే భావన కూడా ఏర్పడుతుందని భావిస్తున్నారు. అయితే పథకం ప్రారంభంపై స్పష్టత కరువైంది. జిల్లాలో 4,300 మంది టీచర్లు జిల్లాలో ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, కేజీబీవీ, మోడల్ తదితర స్కూళ్లు కలిపి మొత్తం 957 ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు 4,044 టీచర్ పోస్టులు మంజూరు కాగా, ప్రస్తుతం 3,551 మంది పని చేస్తున్నారు. ఇతర పాఠశాలల్లో సిబ్బందితో కలిపి సుమారు 800 వరకు ఉండవచ్చు. అంటే మొత్తం మీద 4,300 మంది పని చేస్తున్నారు. వీరందరూ విద్యార్థులతో పాటు టిఫిన్, మధాహ్న భోజనం చేయాల్సి ఉంటుంది. రోజుకో రకం టిఫిన్లు ఇచ్చేలా మెనూ రూపొందించారు. ఇడ్లీ, బోండా, ఉప్మాతో పాటు కిచిడి, వెజ్ బిర్యానీ, పులిహోర, విజయ డెయిరీ పాలు, రాగి జావ ఇవ్వనున్నారు. అల్పాహారం ఎప్పుడో? ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి బ్రేక్ ఫాస్ట్ కార్యక్రమం ప్రారంభం అవుతుందని ప్రభుత్వం ప్రకటించినా, ఇప్పటివరకు అమలుకు నోచుకోలేదు. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న వంట ఏజెన్సీలతో బ్రేక్ ఫాస్ట్ కార్యక్రమం అమలవుతుందా..? లేదా అనే సంశయంలో అధికారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల వైపు ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. జిల్లా కేంద్రాల్లో హరేకృష్ణ ఛారిటీ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి అక్కడి నుంచి వాటిని పంపిణీ చేయాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.
-
పీఎం కిసాన్.. మరో ఐదేళ్లు● హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు ● జిల్లాలో 1,10,000 కుటుంబాలకు లబ్ధి రామాయంపేట(మెదక్): ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి (పీఎం–కిసాన్) పథకాన్ని మరో ఐదేళ్ల పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం పొడిగించింది. ఈమేరకు కేంద్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకోవడంతో రైతుల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ పథకం కింద జిల్లాలో 1,10,000 కుటుంబాలు లబ్ధి పొందుతున్నాయి. వీరి ఖాతాల్లో రూ. 22 కోట్లు కేంద్ర జమ చేస్తుంది. 2019 ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ వరకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు కలిగి ఉన్న రైతుల్లో కుటుంబంలో ఒకరికి మాత్రమే ఈ పథకం అమలు చేస్తున్నారు. భార్య లేదా భర్త ఎవరో ఒకరు మరణిస్తే వారి స్థానంలో పథకాన్ని మార్చుకునే అవకాశం కల్పించారు. ఈ పథకం ద్వారా అర్హులైన రైతు కుటుంబాలకు సంవత్సరానికి రూ.6 వేల వంతున ఆర్థిక సహాయం అందుతోంది. ఈ మొత్తాన్ని ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకమారు రూ. 2 వేల వంతున నేరుగా రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తున్నారు. ఈ పథకాన్ని 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి 2030–31 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు పొడిగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటివరకు 23 విడతలుగా డబ్బులు విడుదల అయ్యాయి. చివరిసారిగా 2026 జూన్ 20న పీఎం కిసాన్ నిధులు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేశారు. ఏవైనా సందేహాల కోస హెల్ప్లైన్ నంబర్ 155261 ద్వారా సంప్రదించవచ్చు. కాగా, రైతులు తమ వ్యవసాయ పెట్టుబడుల కోసం ఈ పథకం ఎంతోగానో ఉపయోగపడుతోంది. విత్తనాలు, ఎరువులు కొనుగోలు చేసు కునేందుకు, సాగు అవసరాల కోసం సౌలభ్యంగా ఉందని రైతులు పేర్కొంటున్నారు. పథకాన్ని మరో ఐదేళ్ల పాటు పొడిగించాలని తీసుకున్న నిర్ణయం రైతులకు ఆనందాన్ని ఇచ్చింది.
-
మంచి స్నేహితులను ఎంచుకోవాలిస్నేహం అంటే మన మనస్సులోని అన్ని రహస్యాలను పంచుకోగల బంధం. నిజమైన స్నేహితుడు సుఖంలోనూ, కష్టంలోనూ ఎల్లప్పుడూ మనకు అండగా ఉంటాడు. నిజమైన స్నేహితులు మన శ్రేయస్సును కోరుకుంటే స్నేహం పేరుతో మనల్ని ముంచేవాళ్లు కూడా ఉంటారు. అందుకే స్నేహితుల ఎంపిక విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మంచి వారినే ఎంచుకోవాలి. – సిరివెన్నెల, బీజెడ్సీ, సిద్దిపేట. తోడు నీడగా ఉండాలి స్నేహితులు అంటే ఒకరికొకరు తోడు నీడగా ఉంటూ కష్టసుఖాల్లో పాలు పంచుకోవాలి. స్నేహితులు జీవితాంతం కలిసిమెలిసి ఉంటారు. అలాంటి స్నేహితులు దొరకడం అదృష్టం. నిస్వార్థమైన స్నేహం కలకాలం నిలుస్తుంది. –అంజలి, డిగ్రీ విద్యారిన్థి, సిద్దిపేట. తేడాలను చూపనిదే స్నేహం కుల, మతం, భాష, సంపద అనే తేడాలను దాటి మనుషులను కలిపే గొప్ప బంధమే స్నేహం. జీవితంలో సంపదకంటే మంచి స్నేహితులు ఉండటం గొప్ప అదృష్టం. –మోహన్ బికాం, డిగ్రీ విద్యార్థి, సిద్దిపేట.
-
భూ సమస్యలకు చెక్: కలెక్టర్● పరిష్కారానికి కొత్త సాప్ట్వేర్ ● వారం రోజుల్లో అందుబాటులోకి పైలెట్ ప్రాజెక్ట్గా కొంటూరు ఎంపిక మెదక్ కలెక్టరేట్: భూ సమస్యల పరిష్కారానికి కొత్త సాప్ట్వేర్ రూపొందించామని కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ తెలిపారు. శనివారం కలెక్టరేట్లో ఎన్ఐసీ ఆధ్వర్యంలో రూపకల్పన చేస్తున్న నూతన సాఫ్ట్వేర్పై సర్వే అండ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ జాయింట్ డైరెక్టర్ లక్ష్మీప్రసన్న, ఎన్ఐసీ సైంటిస్ట్ సీసీ సంధ్య, ల్యాండ్ రికార్డ్స్ జిల్లా ఏడీ కిషన్, అదనపు కలెక్టర్ నగేశ్తో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. భూ రీసర్వే జరిగిన గ్రామాల్లో భూ సమస్యల పరిష్కారానికి ఎన్ఐసీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయనున్న నూతన సాప్ట్వేర్ను వారం రోజుల్లో అందుబాటులోకి రానున్నట్లు తెలిపారు. మెదక్ మండలంలోని కొంటూరు గ్రామాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద ఎంపిక చేశామన్నారు. అంతముందు మెదక్ మండలం కోంటూరు గ్రామాన్ని సర్వే డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు సందర్శించి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు.
-
చట్టాలపై అవగాహన అవసరంఖేడ్ మున్సిఫ్ కోర్టు జడ్జి హిమబిందు కంగ్టి(నారాయణఖేడ్): విద్యార్థులు చట్టాలు తెలుసుకొని న్యాయ వ్యవస్థపై గౌరవంగా ఉండాలని నారాయణఖేడ్ మున్సిఫ్ కోర్టు జడ్జి హిమబిందు తెలిపారు. శనివారం కంగ్టిలోని గిరిజన బాలుర గురుకుల పాఠశాల, కళాశాలలో లీగల్ సర్విస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన న్యాయ సదస్సులో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు. చిన్నతనం నుంచే విద్యార్థులకు చట్టాలు, న్యాయాల విషయంలో అవగాహన ఏర్పడితే పెద్దయ్యాక క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనం గడిపే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. అనంతరం గురుకులంలోని స్టోర్ రూంను పరిశీలించి విద్యార్థుల కోసం నిల్వ ఉంచిన ఆహార ధాన్యాలు, పప్పులు తదితరాలు పరిశీలించారు. నాణ్యమైన విద్యతో పాటు పౌష్టికాహారం అందించి విద్యార్థుల ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ తీసుకోవాలని సిబ్బందికి సూచించారు. కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపాల్ విజయ్కుమార్, పాఠశాల సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
-
అందరూ ఒకేలా ఉండరుఆన్లైన్ ఫ్రెండ్షిప్తో ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడి నూతన విషయాలు నేర్చుకునే అవకాశముంది. దూరంలో ఉన్న స్నేహితులతో కూడా ఎప్పటికప్పుడు సులభంగా మాట్లాడుకునే వీలుంటుంది. అయితే అందరూ ఒకేలా ఉండరు. –రమ్య, డిగ్రీ, విద్యార్థిని, సిద్దిపేట. నిజమైన స్నేహమే నిలబడుతుంది నిజమైన స్నేహాన్ని కాపాడుకోవడం ప్రతీ ఒక్కరి బాధ్యత. నమ్మకం, నిజాయితీ, గౌరవం ఉన్నచోట నిజమైన స్నేహం పది కాలాలపాటు నిలబడుతు ంది. అలాంటి నిజమైన స్నేహితుడు మన ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేసి బాధను సగానికి తగ్గిస్తాడు. –గురుచరణ్, బీఎస్సీ, డిగ్రీ విద్యార్థి, సిద్దిపేట.బాధను మర్చిపోతాం స్నేహానికి అధిక ప్రాధా న్యతనిస్తాను. స్నేహితులు మనకు కావాల్సినవన్నీ ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ ఎలాంటి సమయంలోనైనా మనతో నిలబడి మన విజయంలో పాలు పంచుకుంటారు. స్నేహం మనకు ధైర్యాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, మంచి విలువను నేర్పిదిలా ఉండాలి. –మల్లికార్జునచారి, ఎంబీపీటీఎస్, డిగ్రీ విద్యార్థి, సిద్దిపేట.
-
ఒక్క ఎస్ఎంఎస్తో ఓటరు సమాచారంమెదక్ కలెక్టరేట్: ఒక్క ఎస్ఎంఎస్తో ఓటరు నమోదు సమాచారం పొందవచ్చునని కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. 1950 నంబర్కు ఎస్ఎంఎస్ చేసి ఓటర్లు తమ ఓటు నమోదు సమాచారం తెలుసుకోవచ్చునని తెలిపారు. ఈనెల 3వ తేదీతో సర్ ప్రక్రియ ముగియనున్నట్లు చెప్పారు. అర్హులైన ప్రతి ఓటరు తమ ఎన్నికల గుర్తింపు కార్డు నంబర్ను టైప్ చేసి 1950 నంబర్కు ఎస్ఎంఎస్ పంపించి వివరాలు పొందవచ్చన్నారు. మూడు రోజులు వ్యవధి మాత్రమే ఉన్నందున అర్హులైన ఓటర్లు అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. అవసరమైతే సవరణలు, నమోదు ప్రక్రియలను సమయానికి పూర్తి చేసుకోవాలని సూచించారు. ప్రజలు ఓటు హక్కు విలువను గుర్తించి తప్పనిసరిగా వినియోగించుకోవాలని కోరారు. తూప్రాన్: విద్యుత్శాఖ డీఈగా దశరథ్ శుక్రవారం బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఇప్పటి వరకు విధులు నిర్వహించిన గరుత్మంతరాజు మేడ్చల్ జిల్లా హబ్సిగూడలోని విద్యుత్ శాఖ కార్పొరేట్ కార్యాలయానికి బదిలీ అయ్యారు. ఈసందర్భంగా విద్యుత్ శాఖ అధికారులు, సిబ్బంది నూతనంగా పదోన్నతిపై ఇక్కడికి వచ్చి పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన దశరథ్ను సన్మానించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. డివిజన్ పరిధిలో విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థను మరింత మెరుగుపరిచేందుకు కృషి చేస్తానని తెలిపారు. హవేళిఘణాపూర్(మెదక్): ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన భూభారతి రీ సర్వేను సక్రమంగా నిర్వహించి రైతులకు ఎంతో మేలు చేకూరుస్తుందని మెదక్ ఆర్డీఓ రమాదేవి అన్నారు. శుక్రవారం మండల పరిధిలోని శాలిపేటలో భూభారతి సర్వేను నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ఆర్డీఓ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. భూభారతి రీ సర్వే ద్వారా అందరి రైతుల పొలాల హద్దులు, ఇతర సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయన్నారు. ఈ అవకాశాన్ని రైతులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని రైతులను కోరారు. సమావేశంలో సర్పంచ్ పోశెట్టి, మండల రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు. చిలప్చెడ్(నర్సాపూర్): గ్రామాల్లో వందశాతం పారిశుద్ధ్యం సాధించాలంటే విద్యార్థులే కీలకపాత్ర పోషిస్తారని డీఎల్పీఓ సురేశ్బాబు అ న్నారు. శుక్రవారం మండల పరిధిలోని ఫైజాబాద్ పంచాయతీని తనిఖీ చేసి రికార్డులు పరిశీలించారు. అనంతరం ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులతో కలిసి వారికి స్వచ్ఛత కార్యక్రమాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థులు స్వచ్ఛతపై తల్లిదండ్రులకు వివరించాలన్నారు. ప్రజలు చెత్తను నాలుగు రకాలుగా వేరు చేసి కార్మికులకు అంజేయాలని, వారు సేకరించిన చెత్తను డంపింగ్యార్డులో పారబోయాలన్నారు. అధికారులు, పాలకులు, ప్రజలతోనే గ్రామాల్లో వందశాతం పారిశుద్ధ్యం సాధ్యమవుతుంద న్నారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ రాములు, ఎంపీఓ మునిరుద్దీన్, పంచాయతీ కార్యదర్శి నాగరాజు పాల్గొన్నారు. సంగారెడ్డి టౌన్: పిల్లల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సౌజన్య అన్నారు. శుక్రవారం పట్టణంలోని బాలసదన్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. పిల్లల సంరక్షణకు తోడ్పడాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు. వర్షాకాలం పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచాలన్నారు. న్యాయ పరమైన విషయంలో ఉచిత సాయం అందిస్తామని తెలిపారు. ఆమె వెంట సిబ్బంది ఉన్నారు.
-
ఐరన్ పరిశ్రమను తొలగించండితూప్రాన్: ప్రాణాంతక ఐరన్ పరిశ్రమను తొలగించాలని మనోహరాబాద్ మండలంలోని రంగాయిపల్లి, చెట్ల గౌరారం గ్రామాల ప్రజలు డిమాండ్ చేశా రు. శుక్రవారం రంగాయిపల్లి గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం వద్ద పోస్టుకార్డులతో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమానికి గజ్వేల్ నియోజకవర్గ బీఆర్ఎస్ ఇన్చార్జ్జి వంటేరు ప్రతాప్రెడ్డి సంఘీభావం తెలిపారు. ఐరన్ పరిశ్రమతో రెండు గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వాపోయారు. కాలుష్య ప్రభావంతో వ్యవసాయ భూములు దెబ్బతిని రైతులు నష్టపోతున్నారని, చెరువుల్లో చేపలు మృతి చెందు తున్నాయని ఆరోపించారు. అనంతరం కలెక్టర్ కు పోస్టు కార్డులపై ‘ మా ప్రాణాలను– మా పిల్లల భవిష్యత్తును కాపాడండి’ అని లేఖలో పేర్కొంటూ సుమారు వె య్యికి పైగా పోస్టుకార్డులను పంపించారు. కార్యక్రమంలో రేణుకుమార్, వెంకట్గౌడ్, అర్జున్, శ్రీనివాస్గౌడ్, నాగభూషణం, నాయకులు, యువకులు పాల్గొన్నారు. పోస్టుకార్డులతో కలెక్టర్కు వినతుల వెల్లువ
-
నిరుపేదలకు మెరుగైన వైద్యంమెదక్ కలెక్టరేట్: రోగులకు మెరుగైన వైద్య సేవలందించాలని అదనపు కలెక్టర్ నగేశ్ సిబ్బందిని ఆదేశించారు. శుక్రవారం పట్టణంలోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈసందర్భంగా అన్ని వార్డుల్లో పర్యటించి రోగులతో మాట్లాడి వైద్య సేవలపై ఆరా తీశారు. వైద్యుల అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ను పరిశీలించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. నిరుపేద రోగులు ఎన్నో అవస్థలతో ఆస్పత్రికి వస్తారని, వారికి మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించి ఆదుకోవాలని సూచించారు. ఆపదలో వచ్చే రోగులను ఇబ్బందులకు గురిచేయవద్దన్నారు. ఆస్పత్రి పరిసరాల పరిశుభ్రం చేయడంతో పాటు రోగులకు కనీస వసతులు కల్పించాలన్నారు. నాణ్యమైన భోజనాన్ని అందించాలని వైద్యాధికారులకు సూచించారు. ఆయన వెంట రేడియాలజిస్ట్ శారదా దేవి, ఆర్ఎంఓ శైలజ, శ్రీవిద్య , ప్రియాంక, నిర్మల, వంశీతో పాటు సిబ్బంది ఉన్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాలను అరికడదాంమెదక్ కలెక్టరేట్: రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణలో హైవే వెంట ఉన్న హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ల యాజమాన్యం కీలక భాగస్వాములు కావాలని ఎస్పీ డీవీ శ్రీనివాసరావు పిలుపునిచ్చారు. శుక్రవారం జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో ఆయన మాట్లాడారు. రోడ్డు ప్రమాదాల సమయంలో గోల్డెన్ అవర్లో అందించే తక్షణ వైద్య సహాయం ప్రాణాలను కాపాడడంలో అత్యంత కీలకమని ఎస్పీ తెలిపారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే 100, 112 లేదా 108కు సమాచారం అందించి క్షతగాత్రులను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించేలా హోటళ్ల యాజమాన్యం చొరవ తీసుకోవాలని సూచించారు. హోటల్ సిబ్బందికి ప్రథమ చికిత్స, సీపీఆర్పై అవగాహన కల్పించి, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వేగంగా స్పందించేలా శిక్షణ ఇవ్వాలని కోరారు. జిల్లాలో సుమారు 255 కిలోమీటర్ల మేర ఏడు జాతీయ రహదారులు ఉన్నాయని తెలిపారు. మహిళల రక్షణ, మాదకద్రవ్యాలు, అక్రమ కార్యకలాపాలను అరికట్టడంలో పోలీసులకు సహకరించడం ద్వారా అనేక విలువైన ప్రాణాలను కాపాడవచ్చని అన్నారు. అంతకు ముందు జిల్లాలో షీటీం ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన వివిధ కార్యక్రమాల గురించి ఎస్పీ వివరించారు. సమావేశంలో అదనపు ఎస్పీ విక్రాంత్ కుమార్ సింగ్, ఎకై ్సజ్ సూపరింటెండెంట్ శ్రీనివాస్రెడ్డి, డీఎస్పీలు ప్రసన్న కుమార్, నరేందర్గౌడ్, హోటళ్ల యాజమానులు పాల్గొన్నారు. అదనపు కలెక్టర్ నగేశ్ ఎస్పీ డీవీ శ్రీనివాస్రావు
-
హే రాంజీ..!జహీరాబాద్ టౌన్: జీరాంజీ (ఉపాధి హామీ పథకం) పథకం కింద పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు నెలల తరబడి వేతనాలు చెల్లికపోవడంతో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వేతన బకాయిలు విడుదల చేయాలని, దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఉద్యోగులు నిరసనలు, పెన్ డౌన్, షట్ డౌన్ ఆందోళనలు చేపట్టారు. జీరాంజీ పథకంలో పనిచేస్తోన్న ఏపీఓ, ఈసీ, జేఈ,టీఏలు,కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ఇతర సిబ్బంది కలిపి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,700 వరకు ఉన్నారు. జిల్లాలో సుమారు 150మంది వరకు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. వీరికి మూడు నెలల నుంచి జీతాలు రావడం లేదు. జిల్లాలోని జీరాంజీ ఉద్యోగులు డిమాండ్ పరిష్కారం కోసం జేఏసీ పిలుపు మేరకు పెన్డౌన్ ప్రకటించి ప్రతీ రోజు నిరసనలు తెలుపుతున్నారు. జూలై 27 నుంచి ప్రారంభమైన నిరసన కార్యక్రమాలు ప్రతీ రోజు ఓ విధంగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆగస్టు 15వ తేదీ లోపు ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని, లేని పక్షంలో న్యాయమైన హక్కుల కోసం నోటీసు ఇచ్చి 16 నుంచి సమ్మెకు వెళ్తామని జేఏసీ నాయకులు చెప్పారు. ప్రధాన డిమాండ్లు ● 3 నెలల వేతన బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలి ● ఉద్యోగులకు పే–స్కేల్ అమలు చేయాలి ● క్యాడర్ను ఖరారు చేసి, సీనియార్టీ ప్రకారం పదోన్నతులు కల్పించాలి ● ఉమ్మడి జిల్లాలో పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి బదిలీల అవకాశం ఇవ్వాలి ● ప్రతీ నెల మొదటి తేది వేతనాలు చెల్లించాలి ● సెలవు దినాల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఉద్యోగులకు రెగ్యులర్ ఉద్యోగుల మాదిరిగా ప్రయోజనాలు కల్పించాలి. ఉద్యోగులు పెన్ డౌన్, షట్ డౌన్ వేతనాల చెల్లింపులో జాప్యం మూడు నెలల నుంచి నిరీక్షణ ఆందోళనకు దిగిన ఉద్యోగులు
-
తక్షణమే మరమ్మతులు చేపట్టాలిహవేళిఘణాపూర్(మెదక్): గతేడాది కురిసిన వర్షాలతో మెదక్ మండలం రాయిన్పల్లి ప్రాజెక్టు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కెనాల్ పూర్తిగా దెబ్బతిందని, మరమ్మతులు చేపట్టకపోతే కూలిపోయే ప్రమాదం ఉందని బీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు పద్మారెడ్డి అన్నారు. శుక్రవారం ప్రాజెక్టును పరిశీలించి మాట్లాడారు. నామమాత్రం పనులతో సరిపెట్టుకున్న అధికారులు శాశ్వత పనులు చేపట్టకపోవడం వల్ల చెరువు కింద సాగునీటికి ఆధారపడిన రైతులకు ఇబ్బందులకు గురయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి ప్రాజెక్టుకు శాశ్వత పనులు చేపట్టి రైతులకు మేలు జరిగే విధంగా చూడాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీపీ కిష్టయ్య, మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ మల్లికార్జున్గౌడ్, న్యాయవాది జీవన్రావు, మాజీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గంగా నరేందర్, నాగులు, జంగం వీరస్వామి, మెదక్ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ మామిళ్ల ఆంజనేయులు, బాలయ్య, కిష్టయ్య, సిద్దిరాములు, భాస్కర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. బీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు పద్మారెడ్డి
-
నెలాఖరు వరకు ఈ–కేవైసీరామాయంపేట(మెదక్): రేషన్ కార్డుదారులకు ప్రభుత్వం ఊరట కలిగించింది. ఈ–కేవైసీ గడువు జూలై 31తో ముగియాల్సి ఉండగా.. భారీ వర్షాలు, సమగ్ర ఓటరు జాబితా రూపకల్పనలో భాగంగా లబ్ధిదారులు ఈనెల 31 వరకు ఈ–కేవైసీ పూర్తి చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది. రేషన్ కార్డులో పేర్లు ఉన్న ప్రతి ఒక్క లబ్ధిదారుడు తప్పనిసరిగా ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని పౌర సరఫరాల అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అనర్హుల తొలగింపు! జిల్లావ్యాప్తంగా ఉన్న రేషన్ కార్డులలో బియ్యం తీసుకొని వారు, మృతిచెందిన వారిని జాబితా నుంచి తొలగించడం లేదు. దీంతో ప్రతీనెల వారి కోటా యథావిధిగా సరఫరా అవుతోంది. దీనిని అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం కార్డులో ఉన్న లబ్ధిదారులు తప్పనిసరిగా ఆధార్ కార్డు తీసుకువెళ్లి ఈ–కేవైసీ చేసుకోవాలని సూచించింది. చిన్నారులు, వృద్ధుల ఇబ్బందులు ఈ–కేవైసీ నమోదులో జిల్లాలో ఉన్న చిన్నారులతో పాటు వృద్ధులు తమ వేలిముద్రలు పడక తీవ్రస్థాయిలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వేలిముద్రలు అప్డేట్ చేయించుకునేందుకు ఆధార్ సెంటర్ల వద్ద పడిగాపులు కాస్తున్నారు. గడువు సమీపిస్తుండటంతో వేలిముద్రలు రాక రేషన్ కార్డులో తమ పేరు తొలగిపోతుందేమోనని భయందోళనకు గురయ్యారు. తాజాగా ప్రభుత్వం గడువు పెంచడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అయితే చిన్నారుల ఈ–కేవైసీ వేలిముద్ర ద్వారా కాకుండా ఐరిస్ డివైస్ ద్వారా వేగంగా, సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. దీంతో ప్రతీ డీలర్ తప్పనిసరిగా ఐరిస్ డివైస్ను వినియోగించి ఈప్రక్రియను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని సూచించారు. నేటి నుంచి మూడు నెలల కోటా జిల్లావ్యాప్తంగా ఉన్న రేషన్ దుకాణాల్లో నేటి నుంచి ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మూడు నెలలకు సంబంధించి బియ్యం ఒకేసారి పంపిణీ చేయనున్నారు. లబ్ధిదారులు రేషన్ దుకాణాల్లో తమ పూర్తి వివరాలు అందించి ఉచితంగా ఈ–కేవైసీ చేయించుకోవచ్చు. పెంచిన గడువును సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. రేషన్ కార్డుదారులు 2,41,832 సభ్యులు 7,90,304 ఈ–కేవైసీ పూర్తి చేసిన వారు 6,42,020 చేయాల్సిన వారు 1,48,284 గడువు పొడిగించిన ప్రభుత్వం రేషన్కార్డుదారులకు ఊరట జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 81.24% ప్రక్రియ పూర్తి
-
పీఎంశ్రీలకు బతుకమ్మ నిధులుసాక్షి, సిద్దిపేట: పీఎం శ్రీ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బతుకమ్మ పండుగ వేడుకలను నిర్వహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేసింది. పాఠశాలల్లో సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడే విధంగా బతుకమ్మ వేడుకలను నిర్వహించాలని ఒక్కో పాఠశాలకు రూ.10వేల చొప్పున ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో 108 పాఠశాలలకు రూ.10.80 లక్షలు మంజూరు చేసింది. బతుకమ్మ పండుగ చరిత్ర, సాంస్కృతిక ప్రాధాన్యంపై విద్యార్థుల్లో అవగాహనను కల్పించాలి. బతుకమ్మకు సంబంధించిన జానపద పాటలు, తెలంగాణ సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలపై విద్యార్థులకు వ్యాసరచన, చిత్రలేఖనం పోటీలను నిర్వహించాలి. పర్యావరణహితంగా కార్యక్రమం చేపట్టాలి. గతేడాది పీఎం శ్రీ స్కూళ్లకు బతుకమ్మ వేడుకలకు నిధులను ఆలస్యంగా మంజూరు చేయడంతో కొన్ని పాఠశాలలల్లోనే నిర్వహించారు. మరికొన్ని పాఠశాలలో బతుకమ్మ వేడుకలను నిర్వహించకుండానే బిల్లులు పెట్టి డబ్బులను హెచ్ఎంలు డ్రా చేశారు. ఈసారి అందుకే ముందుగానే నిధులు విడుదల చేసింది. పాఠశాలలో అంగరంగ వైభవంగా బతుకమ్మ వేడుకలను నిర్వహించాలని విద్యాశాఖ అదేశించింది. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో 108 పీఎంశ్రీ స్కూల్స్ గతేడాది పండుగ ముగిసిన తర్వాత... ఈసారి ముందుగానే నిధులు పాఠశాలల్లో వెల్లివిరియనున్న సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలు జిల్లా పాఠశాలల రూ. సంఖ్య కేటాయింపు సిద్దిపేట 33 రూ.3.30లక్షలు సంగారెడ్డి 44 రూ.4.4లక్షలు మెదక్ 31 రూ. 3.10లక్షలు
-
వ్యాయామ విద్య అవసరంహవేళిఘణాపూర్(మెదక్): విద్యార్థులకు మానసిక వికాసం, వ్యాయామ విద్య ఎంతో కీలకమని జిల్లా యువజన క్రీడల అధికారి రమేశ్ అన్నారు. గురువారం మండల కేంద్రంలో వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులకు జరుగుతున్న శిక్షణ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి క్రీడలకు అత్యంత ప్రా ధాన్యతనిస్తూ జాతీయ స్థాయి ఖేల్ క్రీడలను రాష్ట్రంలో నిర్వహించడం గర్వకారణమన్నారు. విద్యలో వస్తున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కూడా క్రీడా నైపుణ్యాభివృద్ధి, విషయ పరిజ్ఞా నాన్ని తెలుకునేందుకు వీలుంటుందని అన్నారు. సమావేశంలో జిల్లా రిసోర్స్ పర్సన్స్ నరేశ్, రవి, దేవానంద్, శ్వేతాకుమారి, శ్రీనివాస రావు, మధుసూదన్, శ్రీధర్రెడ్డి, మధు, చంద్రమోహన్, మాధవరెడ్డి పాల్గొన్నారు. టేక్మాల్(మెదక్): గత నాలుగు రోజలుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు మండలంలోని ఎక్లాస్పూర్ ప్రాథమిక పాఠశాల తరగతి గది వెనుక భాగం కూలిపోయింది. గురువారం ఉదయం పాఠశాలకు వెళ్లిన ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు గమనించి పాఠశాలలో చదువుకునే పరిస్థితి లేకపోవడంతో లోకల్ సెలవు తీసుకున్నారు. రాత్రి సమయంలో గోడ కూలడంతో ప్రమాదం తప్పిందని, పాఠశాల సమయంలో కూలితే ప్రమాదం సంభవించేదని స్థానికులు వాపోయారు. పలుమార్లు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా నూతన భవనం నిర్మించడం లేదని ఆవే దన వ్యక్తం చేశారు. తహసీల్దార్ తులసీరాం, ఎంపీడీఓ సత్యనారాయణ పాఠశాలను పరిశీలించారు. సమస్యను ఉన్నతాధికారులకు నివేదిస్తామన్నారు. చిన్నశంకరంపేట(మెదక్): ఉద్యోగ, ఉపాధ్యా య సమస్యలపై ఈనెల 1న ఇందిరాపార్క్ వద్ద మహాధర్నా నిర్వహిస్తున్నట్లు తపస్ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యుడు చల్లా లక్ష్మణ్ తెలిపారు. గురువారం మండల కేంద్రంలోని తెలంగాణ మోడల్ స్కూల్ ఆవరణలో మహాధర్నా పోస్టర్ను ఆవిష్కరించి మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ మేరకు 317 జీఓ బాధితులకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. సీపీఎస్ రద్దు చేసి ఓపీఎస్ అమలు చేయాలన్నారు. పెండింగ్ డీఏ బకాయిలు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ధర్నాకు ఉపాధ్యాయులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలిరావాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో తపస్ మండల అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు మహేశ్, శ్రీహరి, శ్రీకాంత్రెడ్డి, లింగం, అంజనేయులు, నరేందర్, కవిత, చంద్రకాంత్, స్వప్న, నవీన్, చంద్రశేఖర్, మహేందర్ పాల్గొన్నారు. గ్రామాల సమగ్రాభివృద్ధి నారాయణఖేడ్: గ్రామాల సమగ్రాభివృద్ధే తమ లక్ష్యమని ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి అన్నారు. గురు వారం మండలంలోని గోప్యానాయక్ తండాలో రూ.20 లక్షలతో నిర్మించిన పంచాయతీ భవనం, రూ.15 లక్షలతో నిర్మించిన పాఠశాల ప్రహరీ, పలు తండాల్లో సీసీ రోడ్లను ప్రారంభించారు. అలాగే మండంలోని హంగర్గా(కె) నుంచి లాల్సింగ్ తండా వరకు నిర్మించనున్న ఫార్మేషన్ రోడ్డు పనులకు శంకుస్థాపన చేసి మాట్లాడారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోందన్నారు. మౌలిక వసతుల కల్పన, విద్యాసంస్థల అభివృద్ధి, రహదారుల నిర్మాణం, పంచాయతీ వ్యవస్థ బలోపేతం కార్యక్రమాలను వేగంగా అమలు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. కార్యక్రమంలో ఆత్మ చైర్మన్ వినోద్పాటిల్, బంజారా సేవాలాల్ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రమేశ్ చౌహాన్, సర్పంచ్లు అనూషబాయి, మహాదేవి, శాంతకుమార్, ఉపసర్పంచ్ భాస్కర్, మనోహర్ పాటిల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
చెరువు కాదు.. బడిప్రభుత్వ బాలుర పాఠశాల ఆవరణలో నిలిచిన నీరుసంగారెడ్డి క్రైమ్: గత మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ బాలుర పాఠశాల ఆవరణ చెరువును తలపిస్తోంది. దీంతో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. తరగతి గదిలోకి వెళ్లాలన్నా వర్షం నీటిలో నుంచి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. నీరు నిలిచి ఉండటంతో మధ్యాహ్న భోజనం సైతం చేయలేకపోతున్నామని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అనార్యోగం బారిన పడుతున్నామని వాపోతున్నారు. జిల్లా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కోరారు.
-
మెరుగైన వైద్యసేవలందించాలిపెద్దశంకరంపేట(మెదక్): ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు వచ్చే రోగులకు మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించాలని డీఎంహెచ్ఓ గణేశ్వర్ వైద్య సిబ్బందికి సూచించారు. గురువారం పెద్దశంకరంపేట పీహెచ్సీని ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఆస్పత్రిలోని వివిధ విభాగాలు, ఓపీ సేవలు, సబ్సెంటర్ల నిర్వహణ, జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమాల అమలు, సిబ్బంది హాజరు శాతం, మందుల రికార్డులు పరిశీలించారు. ప్రస్తుతం వర్షాలు కురుస్తున్నందున ప్రజలు డెంగీ, మలేరియా, వైరల్ జ్వరాలు వంటి సీజనల్ వ్యాధుల బారిన పడే అవకాశం ఉందని, వాటి నివారణకు గ్రామాల వారీగా స్పెషల్ డ్రైవ్ చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ప్రజలకు డ్రైడేపై అవగాహన కల్పించాలన్నారు. అనంతరం కేజీబీవీని సందర్శించి వంట గది, స్టోర్రూం, ఆహార నిల్వలను పరిశీలించి అవసరమైన సూచనలు చేశారు. దీంతో పాటు ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిని తనిఖీ చేశారు. ఆయన వెంట జిల్లా మలేరియా అధికారి శ్రీ చందర్, జిల్లా ఉపవైద్యాధికారి డాక్టర్ హరిప్రసాద్, ప్రోగ్రాం అధికారి డాక్టర్ నవ్య, వైద్యులు షరీఫొద్దీన్, సిబ్బంది యాదయ్య, వెంకటేశ్ తదితరులు ఉన్నారు. డీఎంహెచ్ఓ గణేశ్వర్
-
అన్ని వార్డుల్లో అభివృద్ధి జరగాలిమున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లు మెదక్ కలెక్టరేట్: పట్టణంలోని అన్నివార్డుల ప్రజలు మున్సిపాలిటీకి పన్నులు చెల్లిస్తున్నారని, పార్టీలకతీతంగా అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలని బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లు మున్సిపల్ కమిషనర్ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. గురువారం మెదక్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సాఽ దారణ సర్వసభ్య సమావేశం జరిగింది. చైర్పర్సన్ రాధిక అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లు మాట్లాడుతూ.. తమ వార్డులలో ప్రజలు కూడా పన్ను చెల్లిస్తున్నారని, అభివృద్ధి పనులు ఎందుకు చేపట్టడం లేదని నిలదీశారు. వైస్ చైర్మన్ నరేష్గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. ఎమ్మెల్యే రోహిత్రావుతో మాట్లాడి అన్ని వార్డుల్లో అభివృద్ధి పను లు చేపట్టేలా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. అంతకుముందు చైర్పర్సన్ రాధిక మాట్లా డుతూ.. ఎనిమల్ బర్త్ కంట్రోల్తో పట్టణంలో కుక్కల నివారణ చేపడుతున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే ప్రస్తుత వర్షాకాలంలో ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా మురికి కాలువలు ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయిస్తున్నట్లు వివరించారు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ నవీన్తో పాటు అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
-
అధికారుల సెలవులు రద్దుమెదక్ కలెక్టరేట్: జిల్లాలో కురుస్తున్న అధిక వర్షాలతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అధికారులంతా అందుబాటులో ఉండి సేవలందించాలని కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ సూచించారు. గురువారం కలెక్టర్ గూగుల్ మీట్ ద్వారా తహసీల్దార్లు, ఎంపీడీఓలు, ప్రత్యేక అధికారులతో మాట్లాడారు. అనంతరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్జాజు హైదరాబాద్ నుంచి నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ఎస్పీ డీవీ శ్రీనివాసరావుతో కలిసి పాల్గొన్నారు. అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. వర్షాల నేపథ్యంలో అధికారులకు సెలవులు రద్దు చేసినట్లు తెలిపారు. ప్రజలకు అత్యవసర సమయంలో సేవలు అందించేందుకు కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూం (9391942254) ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు. ఎలాంటి ఆస్తి, ప్రాణనష్టం జరగకూడదని, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రజలను రక్షించేందుకు రోప్స్, డ్రోన్లు అందుబాటులో ఉంచుకోవాలన్నా రు. అంటువ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఉన్నందున పరిసరాల పరిశుభ్రతపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ హాస్టల్స్, అంగన్వాడీ సెంటర్లకు రూప్ లీకేజీ ఉన్నట్లయితే ప్రత్యా మ్నాయ చర్యలపై దృష్టి సారించాలన్నారు. ధూప్సింగ్ తండా ప్రజలకు రాకపోకలు ఇబ్బంది కలకుండా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ నగేశ్, అదనపు ఎస్పీ విక్రాంత్కుమార్సింగ్, డీఆర్ఓ అంబదాస్ రాజేశ్వర్, జెడ్పీ సీఈఓ ఎల్లయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు
-
శిక్షణతో మహిళలకు ఆర్థిక భరోసాకొల్చారం(నర్సాపూర్): స్వయం ఉపాధి కింద శిక్షణలో నేర్చుకున్న కళా ఖండాలను ప్రదర్శనకు ఉంచి ఆర్థికంగా ఎదగాలని అదనపు డీఆర్డీఓ సరస్వతి సూచించారు. మండలంలోని చిన్నఘనపురం గ్రా మంలో మహిళా సమాఖ్య సభ్యులకు తంజావూర్ పెయింటింగ్పై 20 రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. గురువారం నిర్వహించిన ముగింపు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై శిక్షణ పొందిన మహిళలకు ధ్రువ పత్రాలను అందజేశారు. అనంతరం మహిళలు రూపొందించిన పెయింటింగ్ ప్రదర్శనను సందర్శించారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ.. మహిళలకు స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడంలో ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయన్నారు. తంజావూర్ పెయింటింగ్ను మరింత నాణ్యతగా తయారుచేసి ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో జ్ఞాపికలుగా అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ మధుసూదన్ రెడ్డి, నాబార్డ్ ఏబీఎం కృష్ణ తేజ, మండల సమాఖ్య సిబ్బంది యాదగిరి, వెంకటేశం, విజయ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అదనపు డీఆర్డీఓ సరస్వతి
-
పోస్టులు తక్కువ.. పోటీ ఎక్కువన్యాల్కల్(జహీరాబాద్): చాలా కాలం తర్వాత ప్రభుత్వం అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో టీచర్, ఆయాల పోస్టుల భర్తీని చేపట్టడంతో జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఒక్కో పోస్టుకు 20 మందికి పైగా అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు. ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ధ్రువపత్రాల పరిశీలన దాదాపు పూర్తి కావడంతో ఉద్యోగాన్ని ఎలాగైనా దక్కించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అభ్యర్థులు తమ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేశారు. జిల్లాలో 1,504 అంగన్వాడీ కేంద్రాలుండగా, వాటిలో 1,432 మంది కార్యకర్తలు పని చేస్తున్నారు. 92 టీచర్, 154 మంది ఆయాల పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. కేంద్రాల పరిధిలో 10 వేల మంది గర్భిణులు, 9,800 మంది బాలింతలు, 98,500 మంది ఐదేళ్ల లోపు చిన్నారులు ఉన్నారు. వీరందరికీ వివిధ రకాల సేవలను అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆయాలు అందిస్తున్నారు. అయితే కేంద్రాల్లో నెలకొన్న ఖాళీల కారణంగా వీరంతా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన ప్రభుత్వం ఖాళీల భర్తీకి చర్యలు చేపట్టింది. అందులో భాగంగా ఇటీవల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి ఈనెల 17 వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించింది. 254 పోస్టులు.. 2,773 దరఖాస్తులు జిల్లాలోని 5 ప్రాజెక్టుల పరిధిలో గల 92 అంగన్వాడీ టీచర్ పోస్టులు, 154 ఆయా పోస్టులకు గాను 2,773 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. టీచర్ పోస్టులకు సంబంధించి 2,089 మంది, ఆయా పోస్టులకు 684 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అయితే టీచర్ పోస్టులకు సంబంధించి అభ్యర్థుల మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. ఒక్కో పోస్టుకు 20 మందికి పైగా పోటీ పడుతున్నారు. ఆయా పోస్టులకు సంబంధించి నలుగురికి పైగా పోటీ పడుతున్నారు. నారాయణఖేడ్ ప్రాజెక్టు పరిధిలో తీవ్ర పోటీ ఉంది. తమకు ఉద్యోగం వచ్చేలా చూడాలని అనుకూల నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధుల వద్దకు క్యూ కడతున్నారు. అంగన్వాడీ పోస్టులకు పెద్ద ఎత్తున దరఖాస్తులు
-
ఆరుతడి పంటలే మేలుచేగుంట(తూప్రాన్): ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు తక్కువగా కురిసే అవకాశం ఉన్నందున రైతులు ఆరుతడి పంటలపై దృష్టి సారించాలని జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి దేవ్కుమార్ సూచించారు. బుధవారం చందాయిపేట రైతు వేదికలో ఏర్పాటు చేసిన విత్తన మేళాకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. ఈ వానాకాలం వర్షాలు తక్కువగా కురుస్తాయని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నందున రైతులు ఆరుతడి పంటలైన పప్పు, చిరు ధాన్యాలు, కూరగాయలు, నూనె గింజల పంటలను సాగు చేయాలన్నారు. ఆయిల్పాం పంటలను వేసుకుంటే ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇస్తుందని తెలిపారు. అనంతరం ఆరుతడి పంటలకు సంబంధించిన విత్తనాలను రైతులకు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ మహేశ్వరి, మండల వ్యవసాయ అధికారి హరిప్రసాద్, ఏఈఓ దివ్య, మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్లు మోజామిల్, అంజనేయులు, విత్తన దుకాణ యజమానులు శ్రీకాంత్, రాజు, బాలకృష్ణ పలువురు రైతులు పాల్గొన్నారు. జిల్లా వ్యవసాయాధికారి దేవ్కుమార్
-
రీ సర్వేతో భూ సమస్యలకు చెల్లుఅల్లాదుర్గం(మెదక్): భూముల రీసర్వేతో రైతుల సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని మెదక్ ఆర్డీఓ రమాదేవి అన్నారు. బుధవారం మండలంలోని చేవెళ్ల గ్రామంలో రీ సర్వేపై రైతులకు అవగాహన కల్పించారు. వందల ఏళ్లుగా భూముల సర్వే చేయలేదని, రైతుల ఇబ్బందులను తొలగించేందుకు ప్రభుత్వం రీ సర్వే చేపట్టిందన్నారు. రైతులు సర్వేకు పూర్తిగా సహకరించాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా సర్వే ఏడీ కిషన్, తహసీల్దార్ మల్లయ్య, సర్పంచ్లు మచ్చేందర్, వీరప్ప, ఏఓ రాజేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మెదక్జోన్: ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వ ర్షాలతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు సూచించారు. అత్యవసరమైతేనే బయటకు వెళ్లాలన్నారు. ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు, చెరువులు, నదుల్లోకి దిగవద్దని హెచ్చరించారు. వాహనదారులు కల్వర్టులు, వంతెనలు, వాగులను దాటేందుకు ప్రయత్నించవద్దన్నారు. చేపల వేట కోసం వెళ్లటం, సెల్ఫీలు, రీల్స్ కోసం వరద ప్రాంతాలకు వెళ్లి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోవద్దన్నారు. తడిసిన విద్యుత్ స్తంభాలు, తెగిపోయిన విద్యుత్ తీగలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లకు దూరంగా ఉండాలని తెలిపారు. ప్రమాదకర పరిస్థితులు కనిపిస్తే విద్యుత్, పోలీస్, రెవెన్యూ, అగ్నిమాపక శాఖలకు సమాచారం అందించాలని ఎస్పీ కోరారు. పుల్కల్(అందోల్): సింగూరు ప్రాజెక్టులోకి వరద కొనసాగుతోంది. రెండు రోజులుగా డ్యాంలోకి ఇన్ఫ్లో చేరుతుందని అధికారులు తెలిపారు. మంగళవారం 637 క్యూసెక్కులు, బుధవారం 592 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో చేరింది. ప్రస్తుతం డ్యాంలో 4.215 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. తాగునీటి పథకాలైన మిషన్ భగీరథకు, జంట నగరాల తాగునీటికి రెండు ఫేజ్ల ద్వారా 1877 క్యూసెక్కుల నీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. సంగారెడ్డి క్రైమ్: డీఆర్డీఓ ఆధ్వర్యంలో పట్టణంలో ఈనెల 30వ తేదీన జాబ్ మేళా నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా ఉపాధి అధికారి రవికిరణ్రెడ్డి బుధవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. జాబ్ మేళాలో అపోలో ఫార్మసీ దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు తెలిపారు. బీఫార్మసీ, డీ ఫార్మసీని కనీస విద్యార్హతగా నిర్ణయించారు. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు గురువారం ఉదయం 10 గంటలకు తమ సర్టిఫికెట్లు, ఆధార్ ధ్రువపత్రాలతో పట్టణ బైపాస్లోని డీఆర్డీఓ కార్యాలయంలో హాజరు కావాలని సూచించారు. మరిన్ని వివరాలకు 08455–271010 నంబర్లో సంప్రదించాలని కోరారు. జోగిపేట(అందోల్): సింగూరు ప్రాజెక్టు నీటిపై ఆధారపడి వ్యవసాయం చేసుకుంటున్న రైతులు సాగు నీటి కోసం ఇబ్బంది పడుతున్నారని మాజీ ఎంపీ బీబీ పాటిల్ బుధవారం కలెక్టర్కు ఫోన్ చేశారు. సింగూరు ప్రాంత రైతులు 23 ఏళ్లుగా ప్రాజెక్టు నీటి ద్వారానే పంటలు పండించుకుంటున్నారని, వారిని ఆదుకోవాలని కోరారు. వరి పండించుకునేందుకు నీళ్లు ఇస్తే 2027లో తాగడానికి నీరు ఉండదని కలెక్టర్ ఆయనకు తెలిపారు. 2, 3 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, ప్రాజెక్టులోకి నీరు వస్తుందని రైతులు ఆదుకునే ప్రయత్నం చేయాలని బీబీ పాటిల్ విజ్ఞప్తి చేశారు. కల్హేర్(నారాయణఖేడ్): ఎగువ ప్రాంతంలో రెండు రోజులుగా కురిసిన వర్షాలతో జిల్లాలోని మధ్య తరహా ప్రాజెక్టు నల్లవాగులో వరద చేరుతుంది. బుధవారం నారాయణఖేడ్ ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి ప్రాజెక్టును సందర్శించారు. వరద ప్రవహం, ప్రస్తుతం ఉన్న నీటి నిల్వను పరిశీలించారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం 1493 ఫీట్లు కాగా, ప్రస్తుతం 1483 ఫీట్ల నీటి నిల్వ ఉందని అధికారులు వివరించారు. అనంతరం కల్హేర్లో ఎస్సీ బాలుర హాస్టల్ను తనిఖీ చేశారు. విద్యార్థుల భోజన వసతి, ఇతర సదుపాయాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఎంపీడీఓ కార్యాలయం, హాస్టల్లో స్లాబ్ నుంచి నీరు లీకేజీ కావడంతో పరిశీలించారు. ఎంపీడీఓ కార్యాలయం భవనం కొత్తగా నిర్మించేందుకు చర్యలు తీసకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. కార్యక్రమంలో మాజీ ఆత్మ చైర్మన్ నర్సింహారెడ్డి, సర్పంచ్లు శ్రీనివాస్రావు, గంగారం, నాయకులు పోచయ్య, ఎండీ. సర్దార్, మోహన్రెడ్డి, జయరాజ్ పాల్గొన్నారు.
-
‘నిర్లక్ష్యం వహిస్తే చర్యలు’కల్హేర్ (నారాయణఖేడ్): విద్యార్థులపై నిర్లక్ష్యం వహిస్తే చర్యలు తప్పవని ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ గురుకులాల ఆర్సీఓ నాగర్జునరావు హెచ్చరించారు. బుధవారం సిర్గాపూర్లోని ఎస్టీ బాలికల గురుకుల పాఠశాలను ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి, వసతులను పరిశీలించారు. అనంత రం విద్యార్థులకు యూనిఫాంలు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ శ్రీనివాస్రావు, ప్రిన్సిపాల్ ప్రియాంక పాల్గొన్నారు. హత్నూర (సంగారెడ్డి): Ð]l$…yýlÌS MóS…{§ýl…ÌZ° ½ïÜ àçÜtÌŒæ¯]l$ º$«§ýl-ÐéÆý‡… Æ>{† yîlBÈzH ï³yîl gZÅ† BMýS-íÜÃ-MýS…V> ™èl°T ^ólÔ>Æý‡$. àçÜt-ÌŒæÌZ Ñ §éÅ-Æý‡$¦Ë$ †…r$¯]l² ¿Z-f-¯é°² ç³Ç-Ö-Í…-_, Ðé Ç çÜÐ]l$-çÜÅÌS¯]l$ AyìlW ™ðlË$çÜ$-MýS$-¯é²Æý‡$. ¿ýæÐ]l¯]l… Õ¤-ÌêÐ]l-çÜ¦MýS$ ^ólÆý‡yýl…™ø Cº¾…-§ýl$Ë$ ç³yýl$-™èl$-¯]l²r$Ï Ñ§éÅ-Æý‡$¦Ë$ ™ðlÍ-´ëÆý‡$. A¯]l…-™èlÆý‡… ™éVýS$-±sìæ çÜÐ]l$-çÜÅOò³ BÆ> ¡Ô>Æý‡$. BÐðl$ Ððl…r BÆŠḥ yýlº*ÏÅG‹Ü DD Ñf-Ä¶æ$ÌS„ìSÃ E¯é²Æý‡$.
-
ఏసీబీ.. దూకుడేదీ?సాక్షిప్రతినిధి, సంగారెడ్డి: అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) రాష్ట్రంలో దూకుడు ప్రదర్శిస్తుంటే.. ఉమ్మడి జిల్లాలో మాత్రం సాధారణ కేసులకే పరిమితమవుతోంది. ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కూడగట్టిన కేసు గత రెండేళ్లుగా ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా నమోదు కాకపోవడం గమనార్హం. కేవలం లంచం తీసుకుంటుండగా.. పట్టుబడుతున్న కేసు లే అడపాదడపా నమోదవుతున్నాయి. ఒకవైపు రాష్ట్రంలో ఏసీబీ నమోదు చేస్తున్న ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కూడగట్టిన కేసుల్లో కట్టల పాములు బయటకు వస్తున్నాయి. రూ. వందల కోట్లు విలువ చేసే స్థిర, చరాస్తులు, బ్యాంకు లాకర్లలో కిలోల కొద్ది బంగారం, ఖరీదైన వాహనాలు.. ఇలా కళ్లు బైర్లు కమ్మె స్థాయిలో అక్రమాస్తులు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కానీ ఉమ్మడి జిల్లాలో మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా ఏసీబీ పనితీరు ఉంది. రూ. పది వేలు లంచం తీసుకుంటుంగా పంచాయతీ సెక్రటరీని పట్టుకోవడం, రూ.15 వేల లంచం తీసుకుంటుండగా.. మున్సిపాలిటీ బిల్లు కలెక్టర్ను ట్రాప్ చేయడం వంటి కేసులతో సరిపెడుతున్నారు. డివిజన్ స్థాయి అధికారులు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడిన కేసులు మరో నాలుగు నమోదయ్యాయి. ఈ ఏడాదిలో ఆరు కేసులు ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకు ఏసీబీ ఉమ్మడి జిల్లాలో కేవలం ఆరు కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులు నమోదైన వారిలో కొమురవెల్లి మండలంలో ఓ పంచాయతీ కార్యదర్శి, సదాశివపేట మున్సిపాలిటిలో బిల్లు కలెక్టర్ వంటి కింది స్థాయి సిబ్బంది ఉన్నారు. మిగిలిన నలుగురిలో కొల్లూరు ఎస్ఐ, విద్యుత్శాఖ నర్సాపూర్ ఏడీఈ, ఐడీఏ బొల్లారం ఏఈఈ, చేర్యాల తహసీల్దారులు ఉన్నారు. ఈ ఆరుగురిలో చేర్యాల తహసీల్దార్ మి నహా మిగిలిన వారంతా రూ.పది వేలు నుంచి రూ.25 వేలు లంచం తీసుకుంటుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడిన వారే. అక్రమాస్తుల కేసు లు నమోదు చేయాలంటే సరైన ఆధారాలు లభించాలని ఆశాఖ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. పైగా తమ శాఖ ఉన్నతాధికారుల అనుమతి ఉంటేనే ఈ ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల కేసులు నమోదు చేసేందుకు వీలవుతుందని చెబుతున్నారు. పెద్ద తిమింగలాలపై నజరేదీ? ఉమ్మడి జిల్లాలో పనిచేస్తున్న కొందరు అవినీతి ఉన్నతాధికారుల అక్రమార్జన రూ.కోట్లలో ఉంటోంది. రూ.వందల కోట్లలో అక్రమాస్తులు కూడగట్టారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రధానంగా రూ.కోట్లు విలువైన వందల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూముల రికార్డులు తారుమారు చేసిన రెవెన్యూ అధికారులు కొందరు భారీగా అక్రమాస్తులను కూడ గట్టారు. ఎన్నికల నిబంధనల కారణంగానో, ఇతర సాధారణ బదిలీల్లో వీరిని ఇతర జిల్లాలకు బదిలీ చేసినా వారు తిరిగి ఉమ్మడి జిల్లాకే వచ్చారు. ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ఆ పార్టీ నేతలు, ప్రజాప్రతినిధులకు ముడుపులు ముట్టజెప్పి రెవెన్యూలో మరింత కీలక పోస్టుల్లో కొనసాగుతున్నారు. ఏకంగా ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసే స్థాయిలో అక్రమాస్తులు కూడగట్టారనే ఆరోపణలున్నాయి. విద్యుత్శాఖలోని కొందరు ఇంజనీరింగ్ అధికారుల అక్రమార్జన అంతా ఇంత కాదు. కొందరు సబ్ రిజిస్ట్రార్లు రోజువారీ అక్రమార్జనే రూ.లక్ష వరకు ఉంటోంది. హెచ్ఎండీఏ పరిధిలోని అక్రమ నిర్మాణాలతో మున్సిపల్ అధికారులకు కాసుల వర్షం కురుస్తోంది. దాదాపు ఐదేళ్లుగా ఒకేచోట పనిచేసి బదిలీ అయిన నీటిపారుదలశాఖలోని ఓ అధికారి చెరువులకు ఎన్ఓసీల జారీలో చేసిన వసూళ్లు రూ.కోట్లలో ఉంటుందనేది ఆశాఖవర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. పోలీసుశాఖలోనూ కొందరు అధికారులపై తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇటీవల రూ.వందల కోట్లు అక్రమాస్తులు బయటపడిన బీంరెడ్డి గతంలో పటాన్చెరు డీఎస్పీగా పనిచేసిన విషయం విధితమే. ఇలా జిల్లాలో అవినీతి తిమింగలాలను వదిలేసి.. చిన్నా.. చితక కేసులతో ఏసీబీ సరిపెట్టడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. రెండేళ్లుగా నమోదు కాని ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల కేసు జిల్లాలో పలుశాఖల్లో భారీ అవినీతి తిమింగలాలు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడిన కేసులకే పరిమితం
-
అప్రమత్తంగా ఉండాలిమెదక్ కలెక్టరేట్: జిల్లాలో కురుస్తున్న వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ అధికారులకు సూచించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లో వర్షాలపై సమీక్షించారు. ఈసందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రతి ఒక్కరూ అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు.శిథిలావస్థలో ఉన్న భవనాలకు దూరంగా ఉండాలన్నారు. అత్యవసర పరిస్థితులు మినహా భారీ వర్షాల సమయంలో బయటకు వెళ్లకుండా ఉండా లని సూచించారు. రైతులు తమ వ్యవసాయ పరికరాలు, ఎరువులు, విత్తనాలను సురక్షిత ప్రదేశాల్లో నిల్వ చేసుకోవాలన్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు తక్షణ సహాయం అందించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని తెలిపారు. అనంతరం రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్రెడ్డి సర్పై నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో కలెక్టర్ పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ.. జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 90 శాతం డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసినట్లు వివరించారు. రెండు రోజుల్లో వందశాతం పూర్తి చేస్తామన్నారు. మరో ఐదు రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉందని, వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని సిబ్బందికి సూచించారు. స మావేశంలో జిల్లా పంచాయతీ అధికారి యాద య్య, ఎంపీడీఓలు, ఆర్డీఓ రమాదేవి, సెక్షన్ సూపరింటెండెంట్ గఫార్, ఇతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్
-
వన్యప్రాణులున్నాయి జాగ్రత్తరామాయంపేట(మెదక్): జిల్లాలోని రెండు జాతీయ రహదారులపై అటవీ ప్రాంతంలో ఇటీవల జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాల్లో చిరుతలు, ఇతర వన్యప్రాణులు మృతి చెందాయి. దీంతో అటవీశాఖ అధికారులు దిద్దుబాటు చర్యలు ప్రారంభించారు. ఈమేరకు మెదక్, రామాయంపేట అటవీ రేంజ్ అధికారులు విద్యాసాగర్, గణేశ్ తమ సిబ్బందితో బుధవారం మెదక్– ఎల్కతుర్తి 765 డీజీ జాతీయ రహదారిపై లక్ష్మాపూర్ వద్ద వాహనదారులకు అవగాహన కల్పించారు. ఆర్టీసీ బస్సులతో పాటు లారీలు, ఆటోలు, ద్విచక్ర వాహనదారులను ఆపి నిదానంగా వెళ్లాలని సూచించారు. ‘మీ వేగానికి హద్దు.. వన్య ప్రాణికి రక్ష, అటవీ ప్రాంతంలో నెమ్మదిగా వెళ్లండి.. మూగ జీవులను రక్షించండి’ అనే నినాదాలతో కూడిన బ్యా నర్లను ప్రదర్శించారు. ఇటీవల జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో చిరుత మృతి చెందిన విషయాన్ని వారు గుర్తు చేశారు. కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ రేంజ్ అధికారులు, సెక్షన్, బీట్ అఫీసర్లు పాల్గొన్నారు. వాహనదారులకు అటవీశాఖ అవగాహన
-
ఎల్నినోపై ముందస్తు ప్రణాళికే దీ?కొల్చారం(నర్సాపూర్): ఈసారి ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావం ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు చెప్పినప్పటికీ, ప్రభుత్వం ఆరుతడి పంటల దిశగా ముందస్తు ప్రణాళిక లేకుండా వ్యవహరించిందని ఎమ్మెల్యే సునీతారెడ్డి ఆరోపించారు. బుధవారం చిన్నఘనాపూర్ సమీపంలోని ఘనపురం ప్రాజెక్టును సందర్శించి పొంగి పొర్లుతున్న మంజీరమ్మకు పూజలు నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. వర్షాలు కురవడం, మంజీరా పొంగిపొర్లడం, పంటలు సాగు చేసిన రైతులపై అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరారు. ఇదే సమయంలో ప్రభుత్వ తీరుపై మండిపడ్డారు. ఇప్పటికే 70 శాతం వరకు రైతులు వరి నాట్లు వేశారన్నారు. ఇప్పుడు ఆరుతడి పంటలు వేయాలంటూ అవగాహన సదస్సులు, విత్తన మేళాలు నిర్వహించడం సరికాదన్నారు. యూరియా కోసం రైతులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదన్నారు. ఒక యూరియా బస్తాకు ఒక నానో యూరియా, రెండు డీఏపీ బస్తాల ఒక నానో డీఏపీ అంటగడుతూ రైతులపై ఆర్థిక భారం మోపుతున్నారని ఆరోపించారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్లు రవితేజరెడ్డి, ఆంజనేయులు, స్వామి, మాజీ సీడీసీ చైర్మన్ నరేందర్రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు గౌరీ శంకర్ గుప్తా, నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్యే సునీతారెడ్డి
-
దారులు ఛిద్రం.. నిత్య నరకంరామాయంపేట(మెదక్): ఐదు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు జిల్లా పరిధిలోని పలు గ్రామా లు, తండాల రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని గ్రామాలకు వెళ్లే రహదారులు పాక్షికంగా శిథిలమయ్యాయి. రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే రామాయంపేటలో 10 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. దీంతో పట్టణంలో ప్రధాన రహదారులు పూర్తిగా దెబ్బతిని కాలినడక కూడా కష్టతరంగా మారింది. రామాయంపేట– సిద్దిపేట ప్రధాన రఽహదారిపై పెద్ద పెద్ద గుంతలు తేలి ప్రమాదకరంగా మారింది. ఇటీవల గుంతల్లో నింపిన మట్టి, కంకర వర్షానికి కొట్టుకుపోయింది. రోడ్డుపై వదర నీరు నిలిచి వాహనదారులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అలాగే నిజాంపేట మండల పరిధిలోని పలు రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. కొట్టుకుపోయిన మట్టి గతేడాది ఆగస్టులో కురిసిన భారీ వర్షాలకు పుష్పాలవాగు ఉప్పొంగింది. పర్వతాపూర్ గ్రామానికి వెళ్లే రహదారిలో కల్వర్టు కొట్టుకుపోగా, తాత్కాలికంగా మరమ్మతులు చేపట్టారు. తాజాగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు మట్టి కొట్టుకుపోయింది. బ్రిడ్జి వద్ద రోడ్డు తెగిపోయే ప్రమాదం ఉందని, వెంటనే మరమ్మతు చేయించాలని ఆయా గ్రామాల ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అసంపూర్తిగా రూప్సింగ్ తండా బ్రిడ్జి గతేడాది కురిసిన భారీ వర్షాలకు హవేళిఘణాపూర్ మండలం రూప్సింగ్ తండాలో ఇద్దరు మృత్యువాత పడగా, పదుల సంఖ్యలో పశువులు మృతి చెందాయి. రహదారులు పూర్తిగా దెబ్బతిని 20 రోజుల పాటు తండాకు ఇతర ప్రాంతాలతో సంబంధాలు పూర్తి తెలగిపోయాయి. దీంతో మెదక్ ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి రోహిత్ యుద్ధ ప్రాతిపదికన వాగు వద్ద బ్రిడ్జి నిర్మాణంతో పాటు తండాకు తారు రోడ్డు నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు చేయించారు. అయితే సంబంధిత కాంట్రాక్టర్ ఇప్పటివరకు తారు రోడ్డు నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించలేదు. బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనులు అసంపూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో గిరిజనులు అవస్థలు పడుతున్నారు. బ్రిడ్జికి ఇరువైపులా మొరం నింపకపోవడంతో ఈ రోడ్లులో వాహనాలు వెళ్లడం లేదు. ప్రస్తుతం కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో రహదారి బురదమయం కాగా, కాలినడకన సైతం వెళ్లలేకపోతున్నామని తండా వాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భారీ వర్షాలకు దెబ్బతిన్న రహదారులు ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలు పట్టించుకోని అధికారులు ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి రోహిత్ కృషి మేరకు గతంలో తండాకు తారు రోడ్డుతో పాటు బ్రిడ్జి మంజూరైంది. బిడ్జి ని ర్మాణ పనులు దాదాపు పూర్తి కావొచ్చినా చిన్న చిన్న పనులు చేయాల్సి ఉంది. తారు రోడ్డు నిర్మాణ పనులు ఇప్పటివరకు ప్రారంభించలేదు. వెంటనే పనులు ప్రారంభించాలి. – అనూ, సర్పంచ్, రూప్సింగ్ తండా
-
ఓట్ల తొలగింపునర్సాపూర్లో 22 వేలు, మెదక్లో 18 వేలకు పైగా కోత40జిల్లాలో మెదక్, నర్సాపూర్ రెండు నియోజకవర్గాలు ఉండగా, వీటి పరిధిలో 4,53,140 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. కాగా, ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియలో భాగంగా ఏ ఒక్క ఓటరు మిస్ కాకుండా బీఎల్ఓలు ఇంటింటికీ ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను పంపిణీ చేశారు. కాగా, ఇప్పటివరకు 4,12,520 మంది ఓటర్లు మాత్రమే ఫారాలు నింపి బీఎల్ఓలకు అప్పగించారు. ఈ లెక్కన 40,620 మంది తిరిగి ఇవ్వలేదు. ఇందులో మెదక్ నియోజకవర్గంలో 2,20,427 మంది ఓటర్లు ఉండగా, ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు 2,01,515 మంది మాత్రమే తిరిగి అప్పగించారు. 18,437 మంది ఓటర్లు ఇవ్వలేదు. అలాగే నర్సాపూర్లో 2,32,713 మంది ఓటర్లు ఉండగా, 2,06,763 మంది మాత్రమే ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు తిరిగి ఇచ్చారు. 22,273 మంది ఇవ్వలేదు. దీంతో ఈ రెండు నియోజకవర్గాల్లో కలిపి 40,620 మంది ఓట్లు (8.96) శాతం తొలగిపోయినట్లు లెక్క. ఇది మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇదిలాఉండగా, ఇప్పటివరకు మెదక్లో 91.42 శాతం డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి కాగా, నర్సాపూర్లో 88.85 శాతం పూర్తయింది. మొత్తంగా జిల్లావ్యాప్తంగా 90.10 శాతం ప్రక్రియ పూర్తి చేశారు. మున్సిపాలిటీల్లోనే అధికం జిల్లాలో మెదక్, నర్సాపూర్, తూప్రాన్, రామాయంపేట నాలుగు మున్సిపాలిటీలు ఉండగా, వీటి పరిధిలో సుమారు 80 వేల పైచిలుకు ఓటర్లు ఉన్నారు. వీరిలో చుట్టుపక్కల పల్లెల నుంచి వచ్చి పట్టణాల్లో స్థిరపడిన వారు అధికంగా ఉన్నారు. వీరికి సొంత గ్రామాలతో పాటు మున్సిపాలిటీల్లో సైతం ఓటు హక్కు ఉంది. దీంతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమయంలో ఎన్నికల బరిలో నిలిచే అభ్యర్థుల కోరిక మేరకు పట్టణాలు, మున్సిపాలిటీల నుంచి గ్రామాలకు వచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటున్నారు. అలాగే మున్సిపాలిటీలు, జీహెచ్ఎంసీలలో ఎన్నికలు జరిగిన సమయంలో అక్కడా ఓటు వేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఓట్లు 10 నుంచి 12 శాతం వరకు కలిగి ఉన్నారని అధికారులు చెబుతున్నారు. కాగా, ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ (సర్)తో వీరికి అడ్డుకట్ట పడనుంది. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియతో జిల్లాలో 40 వేల ఓట్లు తొలగిపోయినట్లు అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి. అత్యధికంగా నర్సాపూర్ నియోజకవర్గంలో 22 వేలు, మెదక్లో 18 వేలకు పైగా ఓట్లకు కోత పడినట్లు తెలుస్తోంది. మరో ఐదు రోజులు మాత్రమే గడువు ఉండటంతో ‘సర్’ ప్రక్రియలో అధికారులు వేగం పెంచారు. ఇప్పటివరకు 90.10 శాతం డిజిటైలేజేషన్ పూర్తి చేశారు. – మెదక్జోన్ ఆగస్టు 3 తర్వాత నోటీసులు ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ ఆగస్టు 3 వరకు కొనసాగనుంది. ఆ తర్వాత ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందుకున్న ఓటర్లు వాటిని నింపి బీఎల్ఓలకు ఎందుకు ఇవ్వలేదనే అంశంపై వారికి నోటీసులు అందజేయనున్నారు. ఆ ఓటర్లు గతంలో రెండు ఓట్లు కలిగి ఉన్నారా..? లేకా చనిపోయారా..? ఎందుకు తిరిగి ఇవ్వలేదనే విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా తెలుసుకునే ప్రక్రియ కొనసాగనుంది. డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ కాగానే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుంటామని సంబంధిత ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు. ముమ్మరంగా సాగుతున్న ‘సర్’ ప్రక్రియ 90 శాతం డిజిటలైజేషన్ పూర్తి మరో ఐదు రోజులు మాత్రమే గడువు
-
ఎడతెరిపి లేని వాన..సాక్షి ప్రతినిధి, మంచిర్యాల/ములుగు/ఖానాపూర్: తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాలలో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. ములుగు జిల్లాలో భారీ వర్షం కారణంగా పలు వాగులు ఉప్పొంగి ప్రవహించడంతో పలు ఏజెన్సీ గ్రామాలకు బాహ్య సంబంధాలు పూర్తిగా తెగిపోయాయి. వాజేడు మండల పరిధిలోని ఇసుక వాగు డైవర్షన్ రహదారిపై ప్రవహిస్తుండటంతో ఛత్తీస్గఢ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలతోపాటు వాగు ఆవతలి వైపున ఉన్న 25 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పేరూరు వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం బుధవారం సాయంత్రానికి 10 మీటర్లకు చేరుకుంది. ⇒ మేడారం సమ్మక్క, సారలమ్మల దర్శనానికి వచ్చిన హైదరాబాద్ ఘట్కేసర్కు చెందిన కారు డ్రైవర్ తిమ్మయ్య జంపన్నవాగులో వరద ఉధృతికి గల్లంతయ్యాడు. ⇒ వెంకటాపురం(కె) మండలంలోని పాలెం వాగు ప్రాజెక్టులోకి సామర్థ్యానికి మించి వరద చేరడంతో నాలుగు గేట్లను ఎత్తి దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రాణహితకు పోటెత్తిన వరద ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వాగులు, వంకలు పొంగుతున్నాయి. మహారాష్ట్ర నుంచి ప్రాణహితకు వరద పోటెత్తుతోంది. కడెం ప్రాజెక్టుకు ఇన్ఫ్లో పెరుగుతోంది. ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో వట్టివాగు ప్రాజెక్టు 6వేల క్యూసెక్కుల నీరు చేరడంతో మూడు గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. సింగరేణికి శ్రీరాంపూర్, మందమర్రి, బెల్లంపల్లిలో బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం కలిగింది. ⇒ మంచిర్యాల జిల్లా కోటపల్లి మండలం ఆలుగామలో మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల ప్రాంతంలో గోడ కూలడంతో నిద్రిస్తున్న ఆత్రం మాంతయ్య, ఆయన భార్య లక్షి్మ, కొడుకులు అజయ్, అనిల్కు గాయాలయ్యాయి. వీరు చెన్నూరు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ⇒ నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ మండలంలోని చామ న్పల్లి గూడేనికి చెందిన మర్సుకోల పారుబాయి తన భర్త మధుకు సంబంధించిన వృద్ధాప్య పింఛన్ తీసుకోవడానికి ఎర్వచింతల్లోని పంచాయతీ కార్యాలయానికి అతడితో కలిసి వాగు దాటి వెళ్లింది. పింఛన్ తీసుకున్న అనంతరం నిత్యావసర సరుకులు కొనుగోలు చేయడం కోసమని మధు గ్రామంలోకి వెళ్లాడు. ఈ సమయంలో భారీ వర్షం కురవడంతో అక్కడే ఆగిపోయాడు. భర్త గూడేనికి వెళ్లిపోయాడని భావించిన పారుబాయి ఒంటరిగా వాగు దాటేందుకు ప్రయతి్నంచింది. మధ్యలోకి వ చ్చిన తర్వాత ఒక్కసారిగా వరద ఉధృతి పెరగడంతో నీటిలో కొట్టుకుపోయి గల్లంతైంది. వర్షం తగ్గిన తర్వాత గూడేనికి చేరుకున్న మధు తన భార్య కనిపించకపోవడంతో గ్రామస్తులతో కలిసి బల్లివాగులో గాలింపు చేపట్టారు. కొంతసేపటి తర్వాత పారుబాయి(47) మృతదేహం లభ్యమైంది. ⇒ ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో భారీ వర్షం కురిసింది. నిజామాబాద్ పట్టణంలోని చంద్రశేఖరకాలనీలోగల ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రాంగణంలో నీరు నిలవడంతో విద్యార్థులు ఇబ్బందిపడ్డారు. శ్రీరాంసాగర్, నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులలోకి స్వల్పంగా ఇన్ఫ్లో వస్తోంది. ⇒ ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోనూ భారీ వర్షం కురి సింది. జగిత్యాల జిల్లాలో వాగులువంకలు పొంగిపొర్లాయి. జిల్లాకేంద్రం శివారులోని వెంకటాద్రినగర్కు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కాలనీవాసులను మున్సిపల్ అధికారులు జేసీబీ సహాయంతో సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
-
ఉపాధి అక్రమాలకు ఏఐ చెక్పనిచేయకుండా ఫొటోలు దిగి వెళ్తే అంతే.. ఇక నుంచి ఉపాధి పనుల్లో అక్రమాలకు ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(ఏఐ)తో చెక్ పడనుంది. ఏఐ వినియోగంతో పనులు చేయకుండా తప్పుడు బిల్లులు పెట్టడం, పనికి వచ్చినా పనిచేయకుండానే ఫొటోలు దిగి వెళ్లే వారి ఆటలు ఇక సాగవు. వీబీజీరాంజీ పథకంలో ఏఐ వినియోగాన్ని ఇప్పటికే తీసుకురావడంతో జరిగిన అక్రమాలు బయటపడుతున్నాయి. – సాక్షి, సిద్దిపేట సిద్దిపేట జిల్లా చిన్నకోడూురు మండలంలో ఉపాధి పనులపై సామాజిక తనిఖీలు మంగళవారం మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో నిర్వహించారు. పలుచోట్ల పనులు చేయకున్నా చేసినట్లుగా నమోదు, తప్పుడు బిల్లులు పెట్టడం, పనులు ఎక్కువగా నమోదు చేయడాన్ని తనిఖీ బృందం గుర్తించింది. రూ.90 వేలు రికవరీ చేయాలని, రూ.44వేలు జరిమానాను విధించారు. అలాగే ఉపాధి పనులు చేయకుండానే చేశామని ఫొటోలు దిగి వెళ్లే వారికి, బోగస్ పనులకు బ్రేక్లు పడుతున్నాయి. ఉపాధి పనులు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ప్రతీ ఏడాది పనులపై సామాజిక తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. తప్పుగా నమోదు చేసిన తర్వాత తనిఖీల్లో గుర్తించడం కంటే వెంటనే గుర్తించేందుకు సాంకేతికను వినియోగిస్తున్నారు. జూలై 1 నుంచి వీబీజీరాంజీ పథకంలో అక్రమాలకు తావులేకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. బోగస్ పనులను నిరోధించి, నిజాయితీగా చేసిన కూలీలనే గుర్తించేలా ఏఐను ప్రవేశపెట్టారు. దీంతో ఉపాధి పనులు పారదర్శకంగా జరగనున్నాయి. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లావ్యాప్తంగా 5.7లక్షల జాబ్ కార్డులుండగా 10.93లక్షల మంది కార్మికులున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా జలసిరి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఫామ్పాండ్స్ను నిర్మిస్తున్నారు. గ్రామాల్లో కొందరు కూలీలు, మేస్త్రులు కలిసి చేసే తప్పులను అధికారులు గుర్తించారు. ఉదయం 8 గంటలకు, మధ్యాహ్నం 2గంటలకు వచ్చి ఫొటోలు దిగి వెళ్లిపోవడం, మధ్యలో అసలు పనే ముట్టకపోవడం వంటి మోసాలు జరిగేవి. ప్రస్తుతం అమల్లోకి వచ్చిన వ్యవస్థతో పని జరగకపోతే ఏఐ ఆటోరిజెక్ట్ చేస్తుంది. ప్రతీ ఒక్కరు నాలుగు గంటల పాటు పని చేయాలి. దీని ప్రకారం ఉదయం, మధ్యాహ్నం తీసిన ఫొటోలను క్లౌడ్ సర్వర్లోని ఏఐ సాఫ్ట్వేర్ సెక్షన్లలో పోల్చి చూస్తుంది. ఉదయం ఉన్న మట్టి కుప్ప లేదా కాల్వ మధ్యాహ్నం ఫొటోలో కూడా ఎలాంటి మార్పు లేకుండా ఉంటే పనిలో పురోగతి లేదని, అక్కడ పని జరగలేదని గుర్తించి ఆ రోజు హాజరును ఆటోమేటిక్గా నిలిపివేస్తుంది. జిల్లా జాబ్ కార్డులు కార్మికులు సిద్దిపేట 1.96 3.87 మెదక్ 1.64 3.27 సంగారెడ్డి 2.1 3.79 డిజిటల్ కొలతలు, ఏఐ రిపోర్టులకు భిన్నంగా ఎంబుక్ రాసే అధికారులపై నేరుగా విచారణ జరగనుంది. ఇస్రో భువన్ పోర్టల్ శాటిలైట్ చిత్రాలతోపాటు ప్రతీ జిల్లా అంబుడ్స్మెన్కు డ్రోన్ నిఘా వ్యవస్థను కేటాయించారు. సిబ్బంది కార్యాలయాల్లో కూర్చుని తప్పుడు బిల్లులు రాస్తే శాటిలైట్, డ్రోన్ డేటాలోని వాస్తవ కొలతలతో సరితూగదు. తేడా వస్తే సదరు సిబ్బంది ఐడీలు నిలిచిపోవడమే కాకుండా రికవరీకి క్రిమినల్ కేసులు నమోదవుతాయి. కూలీలు రాకపోయినా వారి పాత ఫొటోలను వేరే మొబైల్ స్క్రీన్పై చూపిస్తూ రీ ఫొటోలు తీసి మోసం చేసే ఫీల్డ్ ట్రిక్స్ను ఏఐ పట్టేస్తుంది. 4 గంటలు తప్పక పనిచేయాల్సిందే ఉపాధి కార్మికులు ప్రతీ ఒక్కరు నాలుగు గంటలు పని చేయాలి. ఆ నాలుగు గంటల పాటు చేసే పని పురోగతి ఉండాలి. ఉదయం రాగానే చేసే పని దగ్గర ఫొటో దిగాలి. తర్వాత చేసిన పని దగ్గర ఫొటో దిగాలి. అలాగే చేసిన పనికి సంబంధించిన ఫొటో సైతం తీసి అప్లోడ్ చేయాలి. వీబీజీరాంజీ సర్వర్ ద్వారా పనులను ఏఐ పరిశీలిస్తుంది. అన్ని సక్రమంగా ఉంటేనే హాజరు వేస్తుంది. –జయదేవ్ ఆర్యా, డీఆర్డీఏ, సిద్దిపేట
-
ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలుకౌడిపల్లి(నర్సాపూర్): ప్రతిరోజు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు చేపట్టి రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగకుండా పకడ్బందీ చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా ఎస్పీ డీవీ శ్రీనివాసరావు పోలీసులను ఆదేశించారు. మంగళవారం కౌడిపల్లి పోలీస్స్టేషన్ను ఎస్పీ ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా పోలీస్స్టేషన్ నిర్వహణ, రికార్డులు, పెండింగ్ కేసులు, నేర నియంత్రణ చర్యలు, సిబ్బంది విధి నిర్వహణతో పాటు పరిసరాలు పరిశీలించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. మద్యం మత్తులో వాహనాలు నడపడంతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని, ప్రతిరోజు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు చేయాలన్నారు. పోలీసులు ప్రజలకు మెరుగైన పోలీసు సేవలు అందించాలని సూచించారు. పెండింగ్ కేసులను వేగవంతం చేసి బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. ఈ తనిఖీల్లో ఎస్బీ ఇన్స్పెక్టర్ సందీప్రెడ్డి, నర్సాపూర్ సీఐ రంగకృష్ణ, ఎస్ఐ అమరేందర్రెడ్డి, పోలీసులు పాల్గొన్నారు.జిల్లా ఎస్పీ డీవీ శ్రీనివాసరావు
-
గిరిజన బాలికలు చదువులో ముందుండాలికౌడిపల్లి(నర్సాపూర్): గిరిజన బాలికలు చదువులో ముందుండాలని గోర్సేన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జగన్నాయక్ తెలిపారు. కౌడిపల్లిలోని ఎస్టీ బాలికల మినీ గురుకుల పాఠశాలలో గోర్సేన ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం బోగ్బండార్ పూజాకార్యక్రమాలు నిర్వహించి విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ...బాలికలు అన్నిరంగాల్లో రాణిస్తున్నారని చెప్పారు. గిరిజన సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు పాటించాలని క్రమశిక్షణతో పెద్దల పట్ల గౌరవం, మర్యాద ఉండాలన్నారు. చదువుతోనే అభివృద్ధి సాధ్యమన్నారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షుడు రాములునాయక్, మండల అధ్యక్షుడు జవహర్నాయక్, నాయకులు కొర్రశ్రీను, లక్ష్మణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. గోర్సేన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జగన్నాయక్
-
వారం నుంచి కురుస్తోన్న వర్షాలులోటునుంచి సాధారణ వర్షపాతం నమోదు ముమ్మరంగా సాగుతున్న వ్యవసాయ పనులు ఇప్పటివరకు 1.47లక్షల ఎకరాల్లో సాగు జిల్లావ్యాప్తంగా ఈ వానాకాలంలో 3.67 లక్షల ఎకరాలల్లో వివిధ రకాల పంటలు సాగవుతాయని అధికారుల అంచనా. ఇందులో 3.5 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగవుతుందని మిగతా 62 వేల ఎకరాలలో పత్తితోపాటు కూరగాయలు, వర్షాధార పంటలు సాగు కానున్నట్లు అధికారుల పేర్కొన్నారు. అందుకు తగ్గట్టుగా విత్తనాలు, ఎరువులు సిద్ధంగా ఉంచారు. కానీ ఈ ఏడాది ఎల్నినో ముప్పు పొంచి ఉందని, దీర్ఘకాలిక పంటలైన వరికి బదులు స్వల్పకాలిక పంటలు సాగు చేసుకోవటం మేలని అధికారులు విస్తృతంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. కానీ ఇప్పటికే వర్షాధార పంటలు పత్తి, కంది, మొక్కజొన్న తదితర కూరగాయల పంటలను సాగు చేయగా, బోరుబావుల ఆధారంగా నారుమళ్లు పోసిన రైతులు అడపాదడపా కురిసిన వర్షపు నీటికి తోడు బోరుబావుల నీటితో కొంతమేర నాట్లు కూడా వేసేశారు. కానీ జూన్లో లోటు వర్షపాతం నమోదవటంతో అన్నదాతలు ఆందోళన చెందుతుండగా, ఇటీవల కురుస్తున్న వర్షాలతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. లోటునుంచి సాధారణం వరకు..! ఎల్నినో ప్రభావంతో గత నెల లోటువర్షపాతం నమోదైంది. జూన్లో 112.4 మి.మీటర్ల వర్షం కురవాల్సి ఉండగా 83.8 మి. మీటర్ల వర్షం మాత్రమే కురిసింది. ఈ లెక్కన కురవాల్సిన దాని కన్నా 28.6 మి.మీటర్ల వర్ష తక్కువగా నమోదైంది. దీంతో అధికారులు ఎల్నినో ముప్పు తప్పించుకునేందుకు ఆరుతడి పంటలనే సాగు చేయాలని విస్తృతంగా అవగాహన కల్పిస్తున్న నేపథ్యంలో గత వారం రోజులుగా జిల్లాలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. జూలైలో ఇప్పటివరకు 189.3 మి. మీటర్ల వర్షం కురవాల్సి ఉండగా ఇప్పటి వరకు 219.4 మి. మీటర్ల వర్షం కురిసింది. ఈ లెక్కన కురవాల్సిన దాని కన్నా 30.1 మి.మీటర్ల వర్షం అధికంగా కురిసింది. కాగా జూన్, జూలైల్లో 304.2 మీ.మీటర్ల వర్షం కురవాల్సి ఉండగా, 301.7 మి. మీటర్ల వర్షం కురిసింది. అంటే 2.5 మి. మీటర్ల వర్షం మాత్రమే తక్కువ పడింది. కాగా 20 మి.మీటర్ల వరకు ఎక్కువ, తక్కువ నమోదైనా సాధారణ వర్షపాతం కిందకే వస్తోందని సంబంధిత వాతావరణశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. కాగా ఇప్పటి వరకు 1.47,185 ఎకరాల్లో వివిధ రకాల పంటలు సాగయాయ్యియని అధికారులు వెల్లడించారు. వారంరోజలుగా కురుస్తున్న వర్షాలు అన్నదాతలకు పట్టలేని ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే బోరుబావుల ఆధారంగా నారుమళ్లు పోసి రైతులు దుక్కులు దున్ని ఆకాశం వైపు వర్షాలకోసం ఎదురు చూశారు. అంతేకాకుండా వర్షాధారంగా సాగు చేసిన పంటలకు నీటితడులు లేక ఎండుముఖం పట్టిన నేపథ్యంలో వరుణుడు చూపిన కరుణతో పంటలకు ఊపిరి పోసినట్లైంది. ఫలితంగా వ్యవసాయ పనులు జోరుగా సాగుతున్నాయి. మెదక్జోన్: వారం రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు జిల్లాలో మధ్యతరహా సాగునీటి ప్రాజెక్టు పొంగి పొర్లుతోంది. సోమవారం రాత్రి జిల్లా వ్యాప్తంగా 38.5 మి.మీటర్ల వర్ష పాతం నమోదు కాగా చేగుంట మండలంలో అత్యధికంగా 41.మి.మీటర్ల వర్షం కురిసింది. అలాగే పెద్దశంకరంపేటలో 27, మాసాయిపేటలో 21 మి.మీటర్ల వర్షం కురిసింది. దీంతో వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. పుష్పలవాగులోకి వరద తాకిడి మొదలైంది. వ్యవసాయ పనులు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఈ వానల నేపథ్యంలో అన్నదాతలు వరిసాగుకే మొగ్గు చూపుతున్నారు. పొంగి పొర్లుతున్న ఘనాపూర్ ప్రాజెక్టు
-
జిల్లాలో కోతుల బెడద అరికట్టాలిరామాయంపేట(మెదక్): జిల్లాలో కోతుల బెడదను అరికట్టేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నామని కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ స్పష్టం చేశారు. ఆమె మంగళవారం స్థానిక రైతువేదికలో జరిగిన విత్తన మేళాలో పాల్గొని మాట్లాడారు. అదిలాబాద్ జిల్లాలో అక్కడి అధికారులు కోతుల బెడదను అరికట్టేందుకు అవలంబించిన పద్ధతులను అధ్యయనం చేయడానికిగాను జిల్లా అధకారులు త్వరలో అదిలాబాద్ జిల్లాలో పర్యటిస్తారని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఎల్నినో పరిస్థితుల దృష్ట్యా రైతులు వరి పంటకు బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ పంటలైన ఆయిల్పామ్, పప్పు ధాన్యాలు, నూనె గింజలు, చిరుధాన్యాలు, కూరగాయలు పంటలు సాగుచేయాలని సూచించారు. జిల్లా వ్యవసాయ అధకారి దేవ్కుమార్, జిల్లా ఉద్యాన అధికారి ప్రతాప్సింగ్, మున్సిపల్ చైర్మన్ లావణ్య, వైస్ చైర్మన్ నవనీత, ఆత్మ పీడీ రుద్రమూర్తి, మండల వ్యవసాయ అధికారి ప్రవీణ్కుమార్, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ ప్రతిమా సింగ్
-
ఆగస్టు నుంచి పీహెచ్సీల్లో వైద్యపరీక్షలుఅల్లాదుర్గం(మెదక్): ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో ఆగస్టు నుంచి అన్ని రకాల వైద్య పరీక్షలు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయని జిల్లా వైద్యాధికారి (డీఎంహెచ్ఓ) గణేశ్వర్ స్పష్టం చేశారు. అల్లాదుర్గం పీహెచ్సీని మంగళవారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ...పలు రకాల రక్త పరీక్షలు ప్రతీరోజు నిర్వహించి రోగులకు సకాలంలో వైద్య సేవలు అందించనున్నామన్నారు. రక్త పరీక్షలు తీసుకెళ్లే వారి కాంట్రాక్టు పూర్తికావడంతో కొన్ని నెలల నుంచి ఆగిపోయినట్లు చెప్పారు. ప్రతీ ఆరోగ్య కేంద్రంలో సీజనల్ వ్యాధులకు సంబంధించిన మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత వర్షాకాలంలో ప్రజలు వ్యాధుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. డాక్టర్తోపాటు సిబ్బంది సమయపాలనతో విధులు నిర్వహించాలని ఆయన సూచించారు. గర్భిణీలు, బాలింతలకు ఆశావర్కర్లు, ఆరోగ్య సిబ్బందితో ఫోన్ చేయించి ఎప్పటికప్పుడు వివరాలు తెలుసుకుని వైద్యం అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇందులో డాక్టర్ సారిక, సీహెచ్ఓ సుదర్శన్, ఆరోగ్య సిబ్బంది ఉన్నారు. డీఎంహెచ్ఓ గణేశ్వర్
-
యువత వాయుసేనలో చేరాలిపటాన్చెరు: భారత వైమానిక దళం (ఐఏఎఫ్)లో అధికారులు లేదా అగ్నివీరులుగా చేరి దేశ సేవలో భాగస్వాములు కావాలని గీతం డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులకు మాస్టర్ వారెంట్ ఆఫీసర్ దీపక్ భరద్వాజ్ పిలుపునిచ్చారు. ఇస్నాపూర్ మున్సిపల్ పరిధిలోని రుద్రారం గీతం క్యాంపస్లో మంగళవారం నిర్వహించిన ‘భారత వైమానిక దళ నియామకం: అభివృద్ధి వాహనం–వృత్తి మార్గదర్శనం’కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. యూపీఎస్సీ, ఏఎఫ్క్యాట్, ఎన్సీసీ స్పెషల్ ఎంట్రీల ద్వారా పర్మినెంట్ లేదా షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్తో ఐఏఎఫ్ లో చేరే అవకాశాలను వివరించారు. ఫ్లయింగ్, టెక్నికల్, గ్రౌండ్ డ్యూటీ విభాగాల్లో అర్హతలు, ఎంపిక విధానం, ఐఎఫ్ఎస్బీ పరీక్షల ప్రక్రియపై అవగాహన కల్పించారు. ఆకర్షణీయమైన వేతనం, వైద్య సదుపాయాలు, నివాసం, బీమా, విద్య, సాహస కార్యకలాపాలు వంటి ప్రయోజనాలను వివరించారు. కార్యక్రమంలో ఐఏఎఫ్ మొబైల్ ఎగ్జిబిషన్, సిమ్యులేషన్ సౌకర్యం విద్యార్థులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ విభాగాధిపతి ప్రొఫెసర్ వేణుకుమార్ నాతి అతిథులను సత్కరించగా, డాక్టర్ మహమ్మద్ అక్తర్ ఖాన్ వృత్తి అవగాహన కార్యక్రమాల ప్రాధాన్యాన్ని వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.ఐఏఎఫ్ అధికారి దీపక్ భరద్వాజ్
-
ఎస్ఐఆర్ను విజయవంతం చేయాలిబీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మల్లేశంగౌడ్ వెల్దుర్తి(తూప్రాన్): సమగ్ర ఓటరు సవరణ ప్రక్రియను పార్టీలకతీతంగా విజయవంతం చేయాలని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మల్లేశం గౌడ్ పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు మండల కేంద్రం వెల్దుర్తిలో నిర్వహించిన మండల ప్రభాస్ అభియాన్ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. అర్హుడైన ప్రతీ పౌరుడు ఓటరు జాబితాలో పేరు నమోదు చేసుకునేలా అధికారులు చిత్తశుద్ధితో పనిచేయాలన్నారు. ఈ సందర్భంగా బూత్స్థాయి అధికారుల వద్ద కొనసాగుతున్న సమగ్ర ఓటరు జాబితా సవరణ ప్రక్రియను పరిశీలించారు. ఓటరు నమోదు, పేర్ల సవరణ, చిరునామా మార్పులు, కొత్త ఓటర్ల నమోదు, తొలగింపులు వంటి అంశాలను బీఎల్ఓలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కార్యక్రమంలో మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు దాసు, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యుడు వెంకటేశం, సర్పంచ్లు ఆదర్శ్, మల్లేశంగౌడ్, నాయకులు శేఖర్గౌడ్, నవీన్, బాబు, యాదగిరి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అదనపు కలెక్టర్ నగేశ్ హవేళిఘణాపూర్(మెదక్): భూ భారతి రీ సర్వే ద్వారా రైతులకు మేలు జరిగి ఇబ్బందులు తీరనున్నాయని అదనపు కలెక్టర్ నగేశ్ పేర్కొన్నారు. మండల పరిధిలోని శుక్లాల్పేట గ్రామంలో మంగళవారం భూ భారతి రీ సర్వే కార్యక్రమాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ..గతంలో రైతుల భూముల హద్దులకు సంబంధించి ఎన్నో సమస్యలున్నాయని, వాటిని పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం భూ భారతి రీ సర్వేను నిర్వహించామన్నారు. సర్వేను పకడ్బందీగా నిర్వహించి అందరికీ న్యాయం చేయాలన్నదే ముఖ్య ఉద్దేశ్యమన్నారు. కార్యక్రమంలో ఆర్డీఓ రమాదేవి, మండల రెవెన్యూ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. నర్సాపూర్: కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్మిక, రైతు ప్రజావ్యతిరేక విధానాలకు నిరసగా ఆగస్టు 10న చేపట్టిన జైల్ భరో కార్యక్రమానికి అందరూ తరలి వచ్చి జయప్రదం చేయాలని సీఐటీయూ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు నాగరాజు కోరారు. ఆయన పలువురు నాయకులతో కలిసి మంగళవారం వాల్పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ...ప్రజలు, కార్మికులు, రైతుల వ్యతిరేక విధానాలను గ్రామ స్థాయిలో సమావేశాలు నిర్వహించి ప్రజలకు వివరిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలను ఎండగట్టాలన్నారు. ఆయన వెంట ఆయా సంఘాల నాయకులు అన్నపూర్ణ, సురేశ్,శివ,చందర్,నాగభూషణం,రెడ్యానాయక్, ప్రవీణ్ తదితరులు ఉన్నారు. మెదక్ ఆర్డీవో రమాదేవి రామాయంపేట(మెదక్): వ్యవసాయ భూ ముల రీ సర్వే కోసం గ్రామానికి వచ్చే అధికారులు, సిబ్బందికి సహకరించాలని మెదక్ ఆర్డీవో రమాదేవి సూచించారు. శివ్వాయపల్లిలో మంగళవారం భూ సర్వే గ్రామసభ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడారు. రీ సర్వే కార్యక్రమానికి గ్రామస్థులు సహకరించాలన్నారు. సర్వే అధికారులు గ్రామంలో వ్యవసాయ భూములను పూర్తి స్థాయిలో రీ సర్వే చేస్తారని, ఏళ్ల తరబడి భూసంబంధిత గొడవలు ఈ సర్వేతో పరిష్కారమవుతాయని పేర్కొన్నారు. సర్వే విభాగం ఏడీ, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
-
నాణ్యమైన విద్య అందించాలిటేక్మాల్(మెదక్): గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించాలని జిల్లా విద్యాధికారి రాజు పేర్కొన్నారు. నూతన విద్యావిధానంలో భాగంగా విద్యార్థుల్లో ప్రాథమిక చదవడం, రాయడం, గణిత నైపుణ్యాలను మరింత బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా నిర్వహిస్తున్న మూడు రోజుల ఎఫ్ఎల్ఎన్ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని మంగళవారం జిల్లా విద్యాధికారి రాజు పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. 5వ తరగతి పూర్తయ్యేలోపు ప్రతి విద్యార్థి తప్పనిసరిగా వయస్సుకు తగిన స్థాయిలో చదవడం, రాయడం, ప్రాథమిక గణిత నైపుణ్యాలను సాధించాలని తెలిపారు. ఉపాధ్యాయులు శిక్షణలో నేర్చుకున్న వినూత్న బోధనా పద్ధతులను తరగతి గదిలో సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని సూచించారు. విద్యార్థి కేంద్రిత బోధన, ఆటల ద్వారా అభ్యాసం, కార్యాచరణ ఆధారిత బోధన, నిరంతర మూల్యాంకనం వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నారు. అనంతరం పీఆర్టీయూ మండల పక్షాన డీఈఓను సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో సీఎంఓ రాజు, మండల విద్యాధికారి సుజాత, స్థానిక హెచ్ఎం రాజేంద్రప్రసాద్, పీఆర్టీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు సతీష్ రావు, మండల అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులు అమీరుద్దీన్, సహదేవ్, రిసోర్స్ పర్సన్లు, ఉపాధ్యాయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.జిల్లా విద్యాధికారి రాజు
-
ఊట బావులు.. ఉబికొచ్చే జలాలురేగోడ్(మెదక్): ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు తగ్గి..భూగర్భ జలాలు అడుగంటాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో బావులు, బోర్లు ఎండిపోవడంతో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే ఒక ఊరిలో మాత్రం ఊటబావులు ఇప్పటికీ నిరంతరాయంగా నీటిని అందిస్తూ రైతులకు అండగా నిలుస్తున్నాయి. ఈ సహజ జలవనరుల ద్వారానే పంటలను కాపాడుకుంటూ గ్రామ రైతులు వ్యవసాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. మెదక్ జిల్లా రేగోడ్ మండలంలోని టి.లింగంపల్లి గ్రామం సహజ సిద్ధమైన ఊట బావులకు ప్రసిద్ధి. గ్రామంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భూమి అడుగు నుంచి నిరంతరం ఉబికి వచ్చే ఈ బావులు తరతరాలుగా ప్రజలకు తాగునీరు అందిస్తూ , సాగునీటి అవసరాలు కూడా తీరుస్తున్నాయి. గ్రామంలో 5 ఊట బావులు ఉండగా, వ్యవసాయ క్ష్రేత్రాల్లో 200లకు పైగా ఊట బావులు ఉన్నట్టు గ్రామస్తులు చెప్పారు. పంటలు సాగు గ్రామంలో వరి, కూరగాయలు, ఇతర పంటలకు అవసరమైన నీటిని ఈ ఊట బావుల నుంచే అందిస్తున్నారు. ఇతర ప్రాంతాల్లో బోర్లు ఎండిపోయినా, ఇక్కడ సహజంగా ఉబికి వచ్చే నీటి కారణంగా పంటలు ఎండిపోకుండా సాగు కొనసాగుతోంది. దీంతో ఈ బావులు రైతులకు నిజమైన జీవనాధారంగా మారాయి. ఎన్నో దశాబ్దాలుగా ఎలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ పూర్తిగా ఎండిపోలేదని రైతులు అంటున్నారు. అందుకే గ్రామ ప్రజలు ఇప్పటికీ ఈ బావులపైనే అత్యధికంగా ఆధారపడుతున్నారు. 30 ఏళ్లుగా బావినీటితో సాగు ముప్పై ఏళ్లుగా మూడు బావుల నీటితో పదెకరాల్లో పంటలు సాగు చేస్తున్నాను. నా పొలంలో మిర్చి, వరి, వేరుశనగ వేశాను. ఈ ఏడాది వర్షాలు పెద్దగా లేకపోయినా ఊట బావుల్లో నీరు పుష్కలంగా ఉండటం మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. – మారుతీరావు, రైతు గ్రామానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఇవ్వాలి వర్షాలు లేకపోయినా ఊటబావుల్లో ఎప్పటికీ నీరు ఉండటం మా గ్రామానికి గొప్ప వరం.బావుల వల్ల ప్రజలకు ఎలాంటి తాగునీటి ఇబ్బందులు రావడం లేదు. ప్రభుత్వం కూడా ఇలాంటి సహజ నీటి వనరులను సంరక్షించి అభివృద్ధి చేస్తే భవిష్యత్ తరాలకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. –చంద్రయ్య, గ్రామస్తుడు
-
సత్వర పరిష్కారం చూపండిఅదనపు కలెక్టర్ నగేశ్ మెదక్ కలెక్టరేట్: ప్రజావాణి అర్జీలను పరిశీలించి వెంట వెంటనే పరిష్కరించాలని అదనపు కలెక్టర్ నగేశ్ అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో భాగంగా కలెక్టరేట్లో జిల్లా పలు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు. భూ భారతి 37, పెన్షన్లు 4, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం 7, ఇతర 34 కలిపి మొత్తం 82 వినతులు వచ్చాయి. ఈసందర్భంగా అదనపు కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. దరఖాస్తులను తక్షణమే పరిశీలించి బాధితులకు న్యాయం చేయాలని ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో ఆయాశాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఎస్ఐఆర్పై అప్రమత్తంగా ఉండాలి పాపన్నపేట(మెదక్): ఎస్ఐఆర్కు సమయం దగ్గర పడుతుండటంతో కార్యకర్తలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని బీఆర్ఎస్ ఎస్ఐఆర్ జిల్లా సమన్వయకర్త శశిధర్రెడ్డి పిలునిచ్చారు. సోమవారం మండల కేంద్రంలో కార్యకర్తలతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. గ్రామాల్లో అర్హులైన ఓటర్లు 100 శాతం నమోదు చేసుకునేలా చర్య లు తీసుకోవాలని సూచించారు. అనునిత్యం బీఎల్ఓలతో మాట్లాడుతూ.. నమోదు కాని ఓటర్లు ఎవరైనా ఉంటే, వారి ఇంటికి వెళ్లి నమోదు చేయించాలన్నారు. ఆగస్టు 3తో గడు వు ముగుస్తుందని, 2002 ఓటర్ లిస్టు అందుబాటులో పెట్టుకోవాలని అన్నారు. సమావేశంలో మాజీ సర్పంచ్ గురుమూర్తిగౌడ్, మల్లన్న, డాక్టర్ రమేష్, శ్రీనివాస్, ఉస్మాన్, వెంకటేశం, భూమాగౌడ్, పంతుల కిషన్, నిజాం, మహేందర్, రవీందర్, సాయిలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రైతుల కోసమే విత్తన మేళా నర్సాపూర్: వర్షాలు తక్కువగా కురుస్తున్నందున వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆరుతడి పంటలు సాగు చేయాలని వ్యవసాయ శాఖ ఏడీ సంధ్యారాణి రైతులను కోరారు. సోమవారం స్థానిక రైతు వేదికలో ఏర్పాటు చేసిన విత్తన మేళాలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు. ఆరుతడి పంటలలో ప్రస్తుత వాతావరణానికి మొక్కజొన్న, జొన్న, కందులు, పెసర్లు, పశుగ్రాసం తదితర పంటలు సాగు చేయాలని సూచించారు. విత్తనాలు ఒకే చోట అందుబాటులో ఉంచడానికే విత్తన మేళా కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం చేపట్టిందని వివరించారు. కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సతీష్, మండల వ్యవసాయాధికారి దీపిక, ఏఈఓలు మోహన్, తేజస్విని, రాజశేకర్, లావణ్య, దుర్గాప్రసాద్ పలువురు విత్తన డీలర్లు పాల్గొన్నారు. 29, 30న అంగన్ వాడీ దరఖాస్తుల పరిశీలన మెదక్ కలెక్టరేట్/నర్సాపూర్: ఈనెల 29, 30 తేదీల్లో అంగన్వాడీ దరఖాస్తుల పరిశీలన ఉంటుందని మెదక్ సీడీపీఓ వెంకటరమణ సోమవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఈనెల 29న కౌడిపల్లి, పాపన్నపేట మండలాల్లోని టీచర్ పోస్టు అభ్యర్థులకు, 30న హెల్ప్ర్ అభ్యర్థుల ధ్రువపత్రాల పరిశీలన ఉంటుందని తెలిపారు. అభ్యర్థులంతా ఒరిజినల్ పత్రాలతో ఉదయం 10:30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు మెదక్ ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టు కార్యాలయంలో హాజరుకావాలని సూచించారు. అలాగే 29న నర్సాపూర్, శివ్వంపేట, చిలప్చెడ్ మండలాలకు చెందిన అభ్యర్థుల సర్టిఫికెట్లు, 30న తూప్రాన్, మనోహరాబాద్, కౌడిపల్లి మండలాలకు చెందిన అభ్యర్థుల పరిశీలన ఉంటుందని సీడీపీఓ సీడీపీఓ హేమాభార్గవి తెలిపారు.
-
మెడికల్ కళాశాల ఉన్నా వైద్యం శూన్యం● జ్వరం, జలుబుకు మాత్రమే చికిత్స ● అత్యవసర పరిస్థితుల్లో గాంధీ, ఉస్మానియాకు రెఫర్ çÜÐ]l$çÜÅ ¡{Ð]l…V> E…sôæ¯ól Æð‡çœÆŠḥæతీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్య ఉంటేనే గాంధీ, ఉస్మానియా ఆస్పత్రులకు రెఫర్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కార్డియాలజిస్ట్, న్యూరాలజిస్ట్లు లేరు. దీంతో అందుకు సంబంధించిన వ్యాధిగ్రస్తులు వస్తే వారిని రెఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇటీవల రెఫర్ చేసిన ఇద్దరు పేషెంట్ల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుంటాం. – వనజ, ఇన్చార్జి ఆర్ఎంఓ, మెదక్ కొల్చారం మండలం వెంకటాపూర్కు చెందిన అంజయ్య ఇటీవల కుటుంబ కలహాలతో విషం తాగాడు. వెంటనే అతడిని కుటుంబ సభ్యులు జిల్లా ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రథమ చికిత్స చేసిన వైద్యులు వెంటనే గాంధీకి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. దీంతో కుటుంబీకులు నానా అవస్థలు పడి అక్కడికి తీసుకెళ్లారు. ఇలా ఎలాంటి సమస్యతో సర్కారు దవాఖానకు వచ్చినా ఇతర ఆస్పత్రులకు రెఫర్ చేస్తుండటంతో సామాన్య ప్రజలు నానా తంటాలు పడుతున్నారు.ఈ చిత్రంలోని వృద్ధుడు నరేశ్. పాపన్నపేట మండలం రామతీర్థం గ్రామం. ఈనెల 26 (ఆదివారం) ఇంట్లో జారి పడగా కాలు విరిగింది. దీంతో అతడి కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే జిల్లా కేంద్ర ఆస్పత్రికి తీసుకొచ్చారు. ప్రథమ చికిత్స చేసిన వైద్యులు సరైన కారణం చెప్పకుండానే హైదరాబాద్ గాంధీ ఆస్పత్రికి రెఫర్ చేసి చేతులు దులుపుకున్నారు. మెదక్జోన్: పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలకు జబ్బు చేస్తే మొదటగా ప్రభుత్వ పెద్దాస్పత్రి వైపే చూ స్తారు. ఇక్కడ ఉచితంగా వైద్యం, మందులు, పెద్ద డాక్టర్లు ఉంటారనే నమ్మకంతో వస్తుంటారు. కానీ అలాంటి ఆస్పత్రిలో సరైన వైద్య సేవలు అందకపోవడం పేదలకు శాపంగా మారుతోంది. ప్రాణం మీదికి వచ్చిన రోగులు, అత్యవసర వైద్యం కోసం వస్తే గాంధీకి రెఫర్ చేస్తున్నారు. దగ్గు, జ్వరం లాంటి చిన్నపాటి సమస్యలకు మాత్రమే చికిత్స అందిస్తున్నారు. జిల్లాకు మెడికల్ కళాశాల మంజూరై రెండేళ్లు అవుతోంది. పెద్ద చదువులు చదివిన డాక్టర్లు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, స్పెషలిస్టులు వస్తారని, ఎలాంటి జబ్బు చేసినా స్థానికంగానే చికిత్స అందుతుందని ప్రజలు సంతోష పడ్డారు. కానీ గతంలో లాగే ప్రస్తుతం వైద్య సేవలు అందుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సమయపాలన పాటించని వైద్యులు మెడికల్ కళాశాల వచ్చినప్పటి నుంచి వైద్యులు ఎప్పుడు విధులకు వస్తారో, ఎప్పుడు వెళ్తారో ఎవరికి అర్థం కాని పరిస్థితి. ఉదయం 11 గంటల వరకు ఆస్పత్రికి రారని, మధ్యాహ్నం 2 గంటలు దాటితే అందుబాటులో ఉండరనే ఆరోపణలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తమ సమస్యను ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియని పరిస్థితి నెలకొందని రోగు లు వాపోతున్నారు. ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స చేయించుకుంటూ అప్పుల పాలవుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి వైద్య సేవలు మెరుగుపడేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
-
భారీ వర్షం.. అతలాకుతలంరామాయంపేట(మెదక్): చిన్నపాటి వర్షానికే రామాయంపేట మున్సిపాలిటీ అస్తవ్యస్తమవుతోంది. సోమవారం రాత్రి కురిసిన భారీ వానకు సిద్దిపేట రోడ్డు ప్రధాన రహదారిపై, అక్కలబస్తీలో రోడ్డుపై నీరు నిలిచి కాలనీవాసులు అవస్థలు పడ్డారు. అధికారులు తమ గురించి ఎంతమాత్రం పట్టించుకోవడంలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గత సంఘటనలతో పాఠం నేర్చుకోని మున్సిపల్ అధికారులు గుంతల్లో నామమాత్రంగా కంకరపోయించారు. భారీ వర్షంతో కంకర మొత్తం కొట్టుకుపోయి రోడ్డుపై పెద్ద గుంతలు తేలాయి. దీంతో గంటపాటు ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగి వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులపాలయ్యారు.
-
సారూ.. నా కొడుకులు అన్నం పెడ్తలేరుఎస్పీని ఆశ్రయించిన వృద్ధుడు మెదక్జోన్: తన పేరుపై ఉన్న భూమిని ఇద్దరు కొడుకులు పట్టా చేసుకొని తనకు తిండి పెట్టకుండా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని ఓ వృద్ధుడు ఎస్పీ శ్రీనివాసరావుని ఆశ్రయించాడు. స్పందించిన ఎస్పీ అతడికి అండగా నిలిచారు. వివరాలు ఇలా.. నర్సాపూర్ మండలం రెడ్డిపల్లికి చెందిన భద్రయ్యకు ఇద్దరు కొడుకులు. తన పేరుపై ఉన్న 36 గుంటల భూమిని పట్టా చేసుకుని అన్నం పెట్టడం లేదని సో మవారం ప్రజావాణిలో ఫిర్యాదు చేసేందుకు ఎస్పీ కార్యాలయానికి వచ్చాడు. వృద్ధాప్యంలో ఇబ్బంది పడుతున్న భద్రయ్య పరిస్థితి తెలుసుకున్న ఎస్పీ.. నర్సాపూర్ సీఐతో ఫోన్లో మాట్లాడి వృద్ధుడికి వెంటనే న్యాయం చేయాలని ఆదేశించారు. అంతకుముందు ప్రజావాణి లో ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు. అలాగే ముగ్గురు ఏఎస్ఐలు రాంబాబు, జైపాల్రెడ్డి, కృష్ణమూర్తి ఎస్ఐలుగా పదోన్నతి లభించడంతో వారికి బాధ్యతలు అప్పగించారు.
-
ఆరుతడి పంటలే మేలుకలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్కౌడిపల్లి(నర్సాపూర్): రైతులు వరి పంటకు బదులుగా ఆరుతడి పంటలు సాగు చేయాలని కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ తెలిపారు. సోమవారం కౌడిపల్లిలో వ్యవసాయ అధికారులు టమాట రైతు మహిపాల్రెడ్డి వ్యవసాయ క్షేత్రంలో తేనెటీగల పెంపకం, రైతువేదికలో విత్తన మేళా నిర్వహించి ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించారు. ముఖ్య అతిథులుగా కలెక్టర్తో పాటు ఎమ్మెల్యే సునీతారెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈసందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుత ఎల్నినోతో వర్షాలు తగ్గాయని, వరికి బదులు ఆరుతడి పంటలు సాగు చేయాలన్నారు. వ్యవసాయ, ఉద్యానవన శాఖ అధికారులు సమన్వయంతో పని చేయాలని సూచించారు. జల్లా రైతులు ఆధునిక వ్యవసాయ పద్ధతులను అనుసరించి ఆదర్శంగా నిలవాలన్నారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే సునీతారెడ్డి మాట్లాడుతూ.. కూరగాయల పంటలు సాగుతో మంచి ఆదాయం వస్తుందన్నారు. కుటీర పరిశ్రమగా పుట్టగొడుగుల సాగు, తేనెటీగల పెంపకం ద్వారా అదనపు ఆదాయం వస్తుందన్నారు. కార్యక్రమంలో డీఏఓ దేవ్కుమార్, ఉద్యానవన అధికారి ప్రతాప్సింగ్, డీఆర్డీఓ శ్రీనివాసరావు, రు ద్రమూర్తి, ఆర్డీఓ రామకష్ణ, డీఎల్పీఓ సురేశ్బాబు, ఎంపీడీఓ శ్రీనివాస్, ఏడీఏ పుణ్యవతి, ఏఓ స్వప్న, సర్పంచ్ కృష్ణాగౌడ్, రైతులు పాల్గొన్నారు.
-
శాకాంబరీదేవిగా శ్రీవిద్యాసరస్వతివర్గల్ క్షేత్రంలో వైభవంగా మూల మహోత్సవం వర్గల్(గజ్వేల్): అమ్మకు కూరగాయలే ఆభరణాలయ్యాయి. ఫలాలే పూలహారాలుగా ఒదిగిపోయాయి. ఆలయం పందిరితోటను తలపించింది. సోమవారం మూల నక్షత్ర మహోత్సవ వేళ కూరగాయలు, ఫలాలు ఆభరణాలుగా ధరించి వర్గల్ శ్రీవిద్యాసరస్వతి అమ్మవారు శాకంబరీదేవిగా దివ్యదర్శనమిచ్చారు. పీఠాధిపతి శ్రీమాధవానందస్వామి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. తెల్లవారుజామున మూల మహోత్సవ వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. అర్చకులు మూలవిరాట్టుకు విశేషాభిషేకం చేశారు. ఆషాఢానికి ప్రతీకగా ఫలాలు, కూరగాయలతో అమ్మవారిని శాకంబరీదేవిగా అలంకరించారు. లక్ష పుష్పార్చన, సప్తశతి పారాయణం, చండీహోమం నిర్వహించారు. వివిధ ప్రాంతాల భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తరించారు.
-
ధర్నాను విజయవంతం చేద్దాం: తపస్వెల్దుర్తి(తూప్రాన్): అపరిష్కృతంగా ఉన్న ఉపాధ్యాయ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఆగస్ట్ 1న నిర్వహించనున్న చలో హైదరాబాద్ ధర్నాను ఉపాధ్యాయులు విజయవంతం చేయాలని తపస్ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యుడు రంగారెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు సోమవారం మాసాయిపేట మండల కేంద్రంలోని ఉన్నత పాఠశాల ఆవరణలో ధర్నాకు సంబంధించిన వాల్ పోస్టర్ను ఆవిష్కరించి మాట్లాడారు. ఉపాధ్యాయుల ఎన్నో ఏళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్న ఆరు డీఏలు, పీఆర్సీ అమలు, హెల్త్ కార్డుల జారీ, పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపు వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించా లని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వం ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరి స్తోందని విమర్శించారు. కార్యక్రమంలో ఎంఈ ఓ మధుసూదన్రావు, నాయకులు భద్రయ్య, ఝాన్సి, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.
-
భూ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారంజిల్లా ల్యాండ్ సర్వే ఏడీ కిషన్చిలప్చెడ్(నర్సాపూర్): రీసర్వేతోనే భూ సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుందని జిల్లా ల్యాండ్ సర్వే ఏడీ కిషన్ అన్నారు. సోమవారం మండల పరిధిలోని రాందాస్గూడలో ఏర్పాటు చేసిన గ్రామసభలో పాల్గొని రైతులకు భూముల రీ సర్వేపై అవగాహన కల్పించారు. ప్రతి 30 సంవత్సరాలకు ఓ సారి భూ సర్వే జరగాలని, తెలంగాణలో వంద సంవత్సరాలు పూర్తయిన ఇప్పటివరకు ఎలాంటి భూ గణన జరగలేదన్నారు. సక్రమంగా ఉన్నా భూ యజమానులకే హక్కులు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం భూముల రీసర్వే చేస్తుందన్నారు. ఆధునిక సాంకేతికతో సర్వే చేసి భూదార్ నంబర్ ఇస్తామన్నారు. జిల్లాలో 75 గ్రామాల్లో భూముల రీసర్వేకు అనుమతి లభించగా, రాందాస్గూడలో సుమారు 53 ఎకరాలు, మంగళపల్లిలో 52 ఎకరాల్లో రీ సర్వే చేస్తామన్నారు. గ్రామస్తులు పూర్తి సహకారం అందించాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ గౌరి, ల్యాండ్ సర్వే డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ రాంరెడ్డి, తహసీల్దార్ శివప్రసాద్, ఎంపీడీఓ ప్రశాంత్, సర్వేయర్ రవిప్రసాద్, పంచాయతీ కార్యదర్శి మోహన్, రైతులు పాల్గొన్నారు.
-
విద్య, ఉద్యోగాల్లో అన్యాయంమాలల కోఆర్డినేషన్ ఫోరం నాయకులు రామాయంపేట(మెదక్): విద్య, ఉద్యోగాల నియామకాల్లో మాలలకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతుందని మాలల కోఆర్డినేషన్ ఫోరం రాష్ట్ర నాయకులు శకుంతల, తిరుపతయ్య, శంకర్ ఆరోపించారు. మాలల జూయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సోమవారం పట్టణంలోని ఓ ఫంక్షన్హాల్లో జరిగిన సదస్సులో వారు పాల్గొని మాట్లాడారు. ఎస్సీ వర్గీకరణ చట్టాన్ని సవరించి రోస్టర్ పాయింట్లను 22 నుంచి 11కు తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల భర్తీ చేసిన ఉద్యోగాల్లో మాలలకు అన్యాయం జరిగిందని వాపోయారు. రోస్టర్ పాయింట్లు సవరించే వరకు ఉద్యోగ నియామకాలను, నోటిఫికేషన్ల జారీని నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 2011లో మాలల జనాభా 15 లక్షలకుపైగా ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కుట్రతో 2024లో జరిగిన సర్వేలో 14 లక్షలకు తగ్గించిందని ఆరోపించారు. సమావేశంలో మాలల కోఆర్డినేషన్ ఫోరం జిల్లా ఇన్చార్జి జెల్ల సుధాకర్, మాల మహానాడు జిల్లా అధ్యక్షుడు సంజీవ్, మాజీ ఎంపీపీ ఎల్లం, జిల్లా మాజీ అధ్యక్షుడు మాసాయిపేట మల్లేశం, చంద్రం, సురేందర్, రమేశ్ పాల్గొన్నారు.
-
రైతు గుండె చెరువుహత్నూర(సంగారెడ్డి): కరువు మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి. ఎల్నినో ప్రభావంతో చినుకు జాడ లేకుండా పోయింది. ఏటా ఈ సమయానికి పచ్చని పైర్లతో కనువిందు చేసే సాగు భూములు ఎడారిని తలపిస్తున్నాయి. వర్షాలు లేక చెరువులు, కుంటలు వెలవెలబోతున్నాయి. అయితే బోర్ల కింద మాత్రం రైతులు జోరుగా వరి నాట్లు వేస్తున్నారు. అధికారులు వద్దంటున్నా.. రైతన్నలు వరి సాగుకే మొగ్గు చూపుతున్నారు. మండలంలోని 38 గ్రామ పంచాయతీల పరిధిలో సుమారు 250 వరకు చెరువు, కుంటలు ఉన్నాయి. వర్షాలు కురవకపోవడంతో ఏ ఒక్క చెరువు కుంటల్లో చుక్క నీరు చేరలేదు. అయినప్పటికీ రైతులు మాత్రం వరి నాట్లు వేస్తున్నారు. వరి నాట్లు వేసిన తర్వాత భూగర్భజలాలు అడుగంటి బోర్ల నుంచి నీరు రాకపోతే వేసిన పంటలు ఎండిపోయే అవకాశం ఉంది. పెట్టిన పెట్టుబడులు సైతం నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఉన్నతాధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో రైతులకు అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కమ్ముకున్న కరువు వెలవెలబోతున్న నీటి వనరులు బోర్లను నమ్ముకుని వరి నాట్లు
-
కరువును తరిమేట్టుఒడిసి పట్టు.. మెతుకుసీమపై ఎల్నినో ప్రభావం అధికంగానే ఉంది. వానాకాలం ప్రారంభమై రెండు నెలలు కావొస్తున్నా చెప్పుకోదగ్గ వర్షాలు లేక లోటు వర్షపాతమే నమోదు అయింది. ఈ ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు ప్రజలందరూ ముందుకు రావాలని వీబీజీరామ్జీ పథకంలో విస్తృతంగా ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణాలను యుద్ధ ప్రాంతిపదికన నిర్మించాలని ఆశాఖ అధికారులు ఊరూరా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. గతంలో ఈ పథకం ద్వారా వర్షాకాలంలో రకరకాల పనులు చేపట్టేవారు. కానీ తీవ్ర వర్షాభావ పరిసితుల నేపథ్యంలో రాబోయే మూడు నెలల వరకు భూగర్భజలాల పెంపే లక్ష్యంగా ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణాలతో పాటు మొత్తం 5 రకా ల పనులు చేసేందుకు శ్రీకారం చుట్టారు. వర్షపునీరు వృథా కాకుండా.. జిల్లావ్యాప్తంగా 492 గ్రామాలు ఉండగా 1.63 లక్షల జాబ్కార్డులు ఉన్నాయి. వాటి పరిధిలో 3.26 లక్షల మంది కూలీలు ఉన్నారు. వీరందరికీ ఉపాధి కల్పించేందుకు ఈ ఏడాది 41 లక్షల పనిదినాలు కేటాయించారు. కాగా, ఎల్నినోను ఎదుర్కొనేందుకు రాబోయే మూడు నెలల పాటు జిల్లావ్యాప్తంగా 39,360 వ్యక్తిగతంగా ఇంకుడు గుంతలను నిర్మించుకోవాలి. ఒక్కో గ్రామంలో 80 గుంతలకు తగ్గకుండా నిర్మించాలి. ఇందుకు గానూ ఒక్కోదానికి రూ. 6,690 ఇవ్వనున్నారు. అలాగే కమ్యూనిటీ ఇంకుడుగుంతలు వీటిని ప్రభుత్వ స్థలాల్లో నిర్మించాలి. ప్రతి గ్రామంలో రెండు చొప్పున ఒక్కో దానికి రూ.13,400 చొప్పున ఇవ్వనున్నారు. అలాగే రైతుల పంట పొలాల్లో పాంపండ్స్ నిర్మించుకోవాలి. వీటి సైజును బట్టి ఒక్కో దానికి రూ. 1.15 లక్షల నుంచి రూ. 1.78 లక్షల వరకు ఇవ్వనున్నారు. గ్రామంలో రెండింటికి తగ్గకుండా జిల్లావ్యాప్తంగా 984 నిర్మించాలి. అలాగే బోర్వెల్ రీఛార్జ్ ఒక్కోదానికి రూ. 36 వేల చొప్పున ఇవ్వనున్నారు. పర్కోలేషన్ ట్యాంకు (చిన్నపాటి కుంటలు) వీటిని ప్రభుత్వ భూములు, ఫారెస్ట్ ఏరియాల్లో నిర్మించాలి. ఇందుకు ఒక్కోదానికి రూ. 5 లక్షల వరకు ఇస్తారు. ఇవి గ్రామంలో రెండింటికి తగ్గకుండా నిర్మించాలి. వీటి ద్వారా వర్షపునీరు వృథాగా పోకుండా భూమిలోకి ఇంకి భూగర్భజలాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. వీబీజీ–రామ్జీలో భూగర్భజలాల పెంపునకు చర్యలు ఇంటింటికీ ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణం పాంపండ్స్, బోర్వెల్ రీఛార్జ్, పర్కోలేషన్ ట్యాంకులు సైతం.. భాగస్వాములు కావాలి ఎల్నినో ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ‘వీబీజీరామ్జీ’ ద్వారా ప్రవేశపెట్టిన జలసిరి పథకంలో అందరూ భాగస్వాములు కావాలి. వృథాగా పోయే వర్షపు నీటిని ఇంకుడు గుంతల ద్వారా భూమిలోకి పంపించి భూగర్భజాలల పెంపునకు పాటుపడాలి. – శ్రీనివాస్రావు, డీఆర్డీఓ ఎల్నినో ముప్పును మూకుమ్మడిగా ఎదుర్కొనేందుకు జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ నడుం బిగించింది. వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అంగ్ అజీవికా మిషన్ (వీబీజీ–రామ్జీ) పథకం ద్వారా విరివిగా ఇంకుడు గుంతలు, పాంపండ్స్, బోర్వెల్ రీఛార్జ్, పర్కోలేషన్ ట్యాంకుల నిర్మాణాలతో భూగర్భజాలాలు పెంచేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. జనం కదిలి ‘జలరిసి’ పెంచాలని అధికారులు పల్లెల్లో విస్తృతంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. – మెదక్జోన్
-
భక్తుల కల నెరవేర్చిన మోదీకొమురవెల్లి(సిద్దిపేట): ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి మల్లన్న భక్తుల కలగా మిగిలిన కొమురవెల్లి రైల్వేస్టేషన్ ఆశను ప్రధాని మోదీ నెరవేర్చారని కేంద్ర మంత్రులు కిషన్రెడ్డి, బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు. కొత్తపల్లి–మనోహరబాద్ రైల్వే లైన్లో నూతనంగా నిర్మించిన కొమురవెల్లి పుణ్య క్షేత్రం రైల్వే స్టేషన్ను వారు ఆదివారం ప్రారంభించారు. అంతకుముందు మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో వారు మాట్లాడుతూ.. గతంలో రైల్వే స్టేషన్ నిర్మించాలన్న, నూతన రైల్వే లైను ఏర్పాటు చేయాలన్న దశాబ్దాల సమయం పట్టేదని, మోదీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ పరిస్థితి పూర్తిగా మారిందన్నారు. కొమురవెల్లిలో రైల్వేస్టేషన్ ఏర్పాటు చేయడం ఒక చారిత్రక ఘట్టమని, స్టేషన్ నిర్మాణం కోసం భూమి పూజచేసిన రెండేళ్లలోనే పూర్తిచేసి భక్తులకు అంకితం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. హైదరాబాద్ నుంచి కొమురవెల్లికి కేవలం రూ.20లతో చేరుకోవచ్చని ప్రస్తుతం డీజిల్తో నడుస్తున్న ఈ లైన్ను తర్వలోనే రూ.300 కోట్లతో విద్యుద్దీకరణ చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. మోదీ ప్రభుత్వ సమయం ముగిసేసరికి కొత్తపల్లి నుంచి మనోహరాబాద్ రైల్వే పనులు పూర్తవుతాయన్నారు. అనంతరం భువనగిరి ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రం అభివృద్ధి జరగాలంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలసి పని చేయాలన్నారు. రాష్ట్రంలో రైల్వే లైన్ల నిర్మాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా సహకరిస్తుందన్నారు. జనగామ ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. కొత్తపల్లి– మనోహరాబాద్ రైల్వే లైన్ ఏర్పాటుకు మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కృషి ఫలించిందన్నారు. ఈ రైల్వే లైన్ ఏర్పాటుకు గత ప్రభుత్వం 50% నిధులు ఖర్చు చేసినట్లు వెల్లడించారు. కార్యక్రమంలో రాజ్యసభ్యులు కె.లక్ష్మణ్, మెదక్ ఎంపీ రఘునందన్రావు, రైల్వే జీఎం సంజయ్కుమార్ శ్రీవత్సవ,రైల్వే అధికారులు, స్థానిక బీజేపీ, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు. కొమురవెల్లి రైల్వేస్టేషన్ ప్రారంభోత్సవంలో కేంద్ర మంత్రులు
-
అధికారులు కావలెను!మెదక్ కలెక్టరేట్: మెతుకుసీమ.. అధికారుల కొరతతో సతమతమవుతోంది. జిల్లా కేంద్రం ఏర్పడి సుమారు పదేళ్లు అవుతున్నా, కీలక శాఖల్లోని పోస్టులను ఇన్చార్జిలతోనే నెట్టుకొస్తున్నారు. పూర్తిస్థాయిలో జిల్లా అధికారులు లేకపోవడంతో సేవల్లో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది. కొత్తవారు రావు.. ఉన్నవారు పనిచేయరు అన్న చందంగా పరిస్థితి మారింది. ఇన్చార్జిలే బాధ్యతలు జిల్లా అభివృద్ధికి అతి ముఖ్యమైన స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్, విద్యా, వైద్య, సీ్త్ర శిశు సంక్షేమ, పౌర సంబంధాల శాఖ, జిల్లా యువజన క్రీడలు, పర్యాటక, ఇంటర్ విద్యాశాఖ, తూనికలు–కొలత లు, ఎంప్లాయీమెంట్, భూగర్భ జల, మత్స్య, మైనార్టీ సంక్షేమ, జిల్లా పశు సంవర్ధక శాఖ, ఇరిగేషన్ ఈఈ, సోలార్, మార్క్ఫేడ్ డీఎం,మార్కెటింగ్ ఏడీ, వయోజన విద్య, చేనేత సంక్షేమ శాఖలను ఇన్చార్జిలతోనే నెట్టుకొస్తున్నారు. అదేబాటలో సంక్షేమ శాఖలు జిల్లాలో అతి కీలకమైన అంగన్వాడీ, సీ్త్రలు, శిశువులకు, వృద్ధులకు సేవలందించే డీడబ్ల్యూఓ పోస్టు సైతం ప్రస్తుతం ఇన్చార్జి అధికారితోనే కొనసాగుతోంది. నర్సాపూర్ సీడీపీఓ హేమాభార్గవికి ఇంచార్జ్ బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఆమె బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత జిల్లాలో శిశు విక్రయాలు, బాల్య వివాహాలు పెరిగిపోయినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. జిల్లా మత్స్యశాఖ ఇన్చార్జి అధికారి మల్లేశం బదిలీకాగా రెగ్యులర్ అధికారిని నియమించాల్సిన ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తుంది. అందులో భాగంగానే సంగారెడ్డి జిల్లా మత్స్య శాఖ అధికారి పూర్ణిమకు ఇన్చార్జి బాధ్యతలు అప్పగించారు. అలాగే రెండేళ్లుగా ఇంటర్ విద్యా శాఖ నోడల్ అధికారి పోస్టు సైతం ఇన్చార్జితోనే కొనసాగిస్తున్నారు. జిల్లా వైద్యాధికారి శ్రీరామ్ అవినితి అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు రాగానే బదిలీపై వెళ్లి పోయారు. దీంతో తూప్రాన్ వైద్యాధికారికి జిల్లా ఇన్చార్జి డీఎంహెచ్ఓగా బాధ్యతలు అప్పగించారు. సంతకాల కోసమే.. జిల్లా కేంద్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి సంగారెడ్డికి చెందిన ఎంప్లాయీమెంట్ అధికారి రామచంద్రరాజు ఇన్చార్జి బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. అసలు మెదక్లో ఎంప్లాయీమెంట్ అధికారి ఉన్నట్లు జిల్లా ప్రజలకు తెలియదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అవుట్సోర్సింగ్, కాంట్రాక్టర్లకు మద్దతు పలుకుతూ జిల్లాలోని నిరుద్యోగ యువతకు అన్యాయం చేస్తున్నార్నన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రజావాణికి వచ్చి సంతకం చేసి వెళ్లిపోతున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. జిల్లాలో 500లకు కంపెనీలున్నా.. గడిచిన పదేళ్లలో ఒక్క నిరుద్యోగికి ఉపాధి కల్పించినట్లు దాఖలాలు లేవు. మెదక్ కలెక్టరేట్జిల్లాలో భర్తీ కానీ కీలక పోస్టులు
-
మట్టి డబ్బులు స్వాహా!శివ్వంపేట(నర్సాపూర్): చెరువు మట్టి అమ్మకం ద్వారా వచ్చిన డబ్బులు గ్రామ పెద్దమనుషుల వద్ద ఉంచగా, వాటికి సంబంధించిన లెక్కలు తేలకపోవడంతో గ్రామస్తులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మండల పరిధి సికింద్లాపూర్లో మూడేళ్ల క్రితం చెరువు మట్టి అమ్మకం ద్వారా గ్రామానికి రూ.16 లక్షల ఆదాయం సమకూరింది. వాటిని గ్రామ అవసరాల కోసం ఖర్చు చేసేందుకు గ్రామానికి చెందిన పలువురు పెద్ద మనుషుల వద్ద ఉంచారు. ప్రస్తుతం ఆ డబ్బులను గ్రామాభివృద్ధి కోసం ఖర్చు చేయాలని అడిగితే వారు బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని గ్రామస్తులు వాపోతున్నారు. ప్రజా అవసరాల కోసం ఖర్చు చేయాల్సిన డబ్బులు సొంతానికి వాడుకోవడం ఎంతవరకు సమంజమని ప్రశ్నిస్తున్నారు. అధికారులు స్పందించి గ్రామ అభివృద్ధి కోసం కేటాయించిన డబ్బులు రికవరీ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని కోరుతున్నారు. మెదక్ కలెక్టరేట్: ఎల్నినో పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రైతుల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేటి నుంచి జిల్లాలో విత్తన మేళాలు నిర్వహించనున్నట్లు కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 29 వరకు జిల్లాలోని 12 రైతు వేదికల్లో విత్తన మేళా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షపాతం లోటు ఏర్పడే అవకాశం ఉందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తక్కువ నీటితో సాగు చేయగల ప్రత్యామ్నా య పంటలను ప్రోత్సహించడం ఈ విత్తన మేళా ముఖ్య ఉద్దేశమన్నారు. తక్కువ నీరు– ఎక్కువ లాభం వచ్చే పంటలు సాగుచేయాలని రైతులకు సూచించారు. కంది, పెసర, మినుము, మొక్కజొన్న, కూరగాయల విత్తనాలు అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు. జిల్లా లోని రైతులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. దుబ్బాకటౌన్: బుద్ధుడు, పూలే, అంబేడ్కర్ సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేస్తూ అందించిన సేవలకే బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా (బీఎస్ఐ) సిద్దిపేట జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ముత్యాల నర్సింహులుకు జాతీయస్థాయిలో ప్రతిష్ఠాత్మక గౌతమ బుద్ధ అవార్డు లభించిందని మహిళా కమిషన్ సభ్యురాలు శ్వేత తెలిపారు. జిల్లాకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన ముత్యాల నర్సింహులుకు ఆదివారం దౌల్తాబాద్ మండల కేంద్రంలో ఘన సన్మానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ సభ్యురాలు చిట్యాల శ్వేత, బీఎస్ఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఉప్పర మల్లేశం, జిల్లా అధ్యక్షుడు శంకర్ బోధి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ...బుద్ధుడు బోధించిన కరుణ, సమానత్వం, అహింస, మానవత్వం వంటి విలువలను ప్రజల్లో విస్తృతంగా చైతన్యం కల్పించేందుకు ముత్యాల నర్సింహులు ఎన్నో ఏళ్లుగా నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారన్నారు. అనంతరం ఆయనకు శాలువా కప్పి, పూలమాలలు వేసి, జ్ఞాపికను అందజేశారు. ప్రశాంత్నగర్(సిద్దిపేట): రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే పీఆర్సీని అమలు చేయాలని తెలంగాణ ప్రోగ్రెసివ్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ (టీపీటీఎఫ్) రాష్ట్ర అసోసియేట్ అధ్యక్షుడు తిరుపతిరెడ్డి, రాష్ట్ర కార్యదర్శి రాజయ్య ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. సిద్దిపేట జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశం జిల్లా కేంద్రంలోని ఉపాధ్యాయ భవన్లో ఆదివారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ..పీఆర్సీ నివేదిక వెంటనే తెప్పించుకుని 40% ఫిట్మెంట్తో వెంటనే అమలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులకు 2023 జూలై నుంచి అమలు చేయాల్సిన నూతన పీఆర్సీని ఆర్థిక ఇబ్బందులు సాకుతో వాయిదా వేయడం సరికాదన్నారు. ఒకవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉంటే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు రూ.వేల కోట్ల తో కొనసాగేవా అని ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వం 27 వేల పాఠశాలలను 4 వేల పాఠశాలలకు కుదించాలనే ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని ఖండిస్తున్నామన్నారు. హామీలు నెరవేర్చక పొతే ఉపాధ్యాయులు ఉద్యమాలకు సిద్ధం కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
-
పర్యాటక ప్రాంతంగా బోరంచనారాయణఖేడ్: పర్యాటక ప్రాంతంగా బోరంచ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి తెలిపారు. నల్లపోచమ్మ, సంగమేశ్వర ఆలయాల సమీపంలో ఉన్న మంజీరా నదిలో భక్తుల సౌకర్యార్థం మాఘ స్నానాల కోసం మెట్ల నిర్మాణ పనులను ఆదివారం ప్రారంభించి మాట్లాడారు. టూరిజంలో భాగంగా బోటింగ్ సౌకర్యం కల్పిస్తామన్నారు. బోరంచ, సంగమేశ్వర ఆలయాలను మరిన్ని నిధులతో ఆధ్యాత్మిక, పర్యాటక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. పర్యాటక అభివృద్ధితో ప్రాంతం మరింత అభివృద్ధి చెందేందుకు ఆస్కారం ఉందని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు భోజిరెడ్డి, నాయకులు దిగంబర్రెడ్డి, బీరప్ప, సిద్దారెడ్డి, శేరి రాజు పాల్గొన్నారు. అనంతరం తుమ్నూర్, ముగ్దుంపూర్ గ్రామాల్లో రూ. 20 లక్షల వ్యయంతో సీసీ రోడ్లు, మురుగు కాల్వ నిర్మాణం పనులను ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించారు. గ్రామాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పనకు ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తుందన్నారు. ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి
-
అటకెక్కిన అండర్పాస్లు● రోడ్డు ప్రమాదాలకు బలవుతున్న వన్యప్రాణులు ● ఏడాదిలో రెండు చిరుతల మృతి రామాయంపేట(మెదక్): అటవీ ప్రాంతాల పరిధిలోని రహదారులపై అండర్పాసుల నిర్మాణం విషయమై జరుగుతున్న జాప్యం వన్యప్రాణుల ప్రాణాల మీదికొస్తుంది. గతేడాది 44వ నంబర్ జాతీయ రహదారిపై నార్సింగి వద్ద అటవీ ప్రాంతంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో చిరుత మృతి చెందింది. తాజాగా ఆదివారం మెదక్, ఎల్కతుర్తి జాతీయ రహదారి (765 డీజీ)పై గంగాపూర్ శివారులో గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొన్న ఘటనలో మరో చిరుత మృతి చెందింది. ఈ సంఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. స్వయంగా అటవీశాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ స్పందించారు. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో వన్యప్రాణులు మృతి చెందుతుండటంతో గతంలో కేంద్ర అటవీశాఖ స్పందించి పలు సూచనలు చేసింది. ఇందులో భాగంగా జాతీయ రహదారులపై అటవీ ప్రాంతాల పరిధిలో అండర్పాసులు నిర్మించాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 55 కిలోమీటర్ల మేర హైవే.. జిల్లాలోని 44వ నంబర్ జాతీయ రహదారి మనోహరాబాద్, తూప్రాన్, చేగుంట, మాసాయిపేట, నార్సింగి, రామాయంపేట మండలాల మీదుగా 55 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది. ఈ రహదారిలో 4 కిలోమీటర్ల మేర అటవీ ప్రాంతం ఉంది. ఈ రహదారిపై వల్లూరు, రామాయంపేట వద్ద, మెదక్, ఎల్కతుర్తి 765 డీజీ జాతీయ రహదారిపై గంగాపూర్, తొనిగండ్ల, అక్కన్నపేట వద్ద అండర్పాసులు నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. ఈమేరకు సర్వే నిర్వహించిన ఆశాఖ అధికారులు ప్రతిపాదనలు పంపించారు. అయినా ఇప్పటివరకు మంజూరు కాలేదు. చిరుత కళేబరాన్ని పరిశీలిస్తున్న అటవీశాఖ అధికారులు
-
రోడ్డు ప్రమాదంలో చిరుత మృతిరామాయంపేట, హవేళి ఘణపూర్ (మెదక్)/హైదరాబాద్: మెదక్ జిల్లా రామాయంపేట అటవీ రేంజ్ పరిధిలోని హవేళి ఘణపూర్ మండలం గంగాపూర్వద్ద రోడ్డు దాటుతున్న చిరుతను గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొట్టడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. సమాచారం అందుకున్న జిల్లా అటవీ అధికారి జోజి, మెదక్, రామాయంపేట రేంజ్ అధికారులు విద్యాసాగర్, రమేశ్, ఇతర అధికారులు సంఘటనాస్థలిని సందర్శించారు. చిరుతను ఢీకొన్న వాహనం ఆచూకీ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నట్లు డీఎఫ్వో తెలిపారు.కాగా, రోడ్డు ప్రమాదంలో చిరుత మృతి చెందడంపై అటవీశాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ ఒక ప్రకటనలో విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయమై విచారణకు ఆదేశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. చిరుత మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించి శాస్త్రీయ ఆధారాలతో పూర్తి స్థాయిలో నివేదిక సమరి్పంచాలని మంత్రి ఆదేశించారు. అటవీ ప్రాంతాల పరిధిలో ఉన్న కేంద్ర, రాష్ట్ర రహదారులపై వన్యప్రాణుల సంచరించే ప్రాంతాలను గుర్తించి హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయడంతోపాటు వైల్డ్లైఫ్ క్రాసింగుల ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. అటవీ ప్రాంత పరిధిలో వాహన చోదకులు నిరీ్ణత వేగంతో వెళ్లాలని, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా శాశ్వత చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
-
పేదలకు ఉచిత న్యాయ సహాయంఅల్లాదుర్గం(మెదక్): పేదలకు న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ద్వారా ఉచిత న్యాయ సహాయం అందించనున్నట్లు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి సుచరిత తెలిపారు. శనివారం అల్లాదుర్గం పంచాయతీ కార్యాలయంలో గృహహింస, వ్యవసాయ చట్టాలు, మహిళలపై దాడులు, కేజీబీవీలో బాలల హక్కులు, బాల్య వివాహా లు, పోక్సోపై అవగాహన కల్పించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. బాలికలపై లైంగిక దాడులు, బాల్య వివాహాలు చేస్తే పోక్సో కింద కేసులు నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించారు. బాలికలు ధైర్యంగా ఉండాలని, ఎవరైన వేధిస్తే భయపడకుండా పోలీసులకు చెబితే చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటారని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ సౌమ్య, కేజీబీవీ ప్రిన్సిపాల్ స్రవంతి, బార్ అసోసియేషన్ ఉపాధ్యక్షుడు శివప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పాపన్నపేట(మెదక్): జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి రాజు శనివారం ఏడుపాయల వన దుర్గమ్మను దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆలయ పూజారులు శంకరశర్మ ప్రత్యేక పూజలు చేసి, తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేసి సత్కరించారు. డీఈఓగా బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం తొలిసారిగా అమ్మవారిని దర్శించుకున్నట్లు తెలిపారు. ఆయన వెంట అక్షయ పాత్ర మెదక్ ప్లాంట్ మేనేజర్ త్రిపాఠి, పవన్ కుమార్, రాకేశ్ కుమార్, భట్టు నాగరాజు, వికాస్ రాజు, బత్తిని రాజు ఉన్నారు. రామాయంపేట(మెదక్): రామాయంపేట ప్రా జెక్టు పరిధిలోని ఆరు మండలాలకు చెందిన అంగన్వాడీ సహాయకుల పోస్టుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల ధ్రువపత్రాల పరిశీలన ఈనెల 27 నుంచి 30వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుందని ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్ట్ అధికారి స్వరూప తెలిపారు. శనివారం ఆమె మాట్లాడుతూ.. చేగుంట మండలంలో 14, చిన్నశంకరంపేటలో 10, రామాయంపేట, నిజాంపేట మండలాల్లో 8, వెల్దుర్తి, మాసాయిపేట మండలాల్లో 4 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయన్నారు. కాగా 27న చేగుంట, 28న చిన్నశంకరంపేట, 29న రామాయంపేట, నిజాంపేట, 30న వెల్దుర్తి, మాసాయిపేట మండలాలకు చెందిన అభ్యర్థుల ధ్రువపత్రాలను పరిశీలిస్తామన్నా రు. ఆన్లైన్ రసీదుతో పాటు సర్టిఫికెట్లను వెంట తీసుకొని రావాలని సూచించారు. టేక్మాల్(మెదక్): మండలంలోని పలు ఫర్టిలైజర్ దుకాణాల్లో ఎస్పీ శ్రుతికీర్తి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర విజిలెన్స్ బృందం శనివారం తనిఖీలు చేపట్టింది. ఎరువుల నిల్వలు, స్టాక్ రిజిస్టర్లు, అమ్మకాల రికార్డులు, లైసెన్స్, ధరల పట్టి కలు, రైతులకు బిల్లుల జారీ తదితర అంశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. దుకాణదారులు ప్రభుత్వ నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని, నాణ్యమైన ఎరువులను నిర్ణీత ధరలకే రైతులకు విక్రయించాలని అధికారులు సూచించారు. రైతులు ఎరువులు కొనుగోలు చేసే సమయంలో తప్పనిసరిగా బిల్లు తీసుకోవాలని అవగాహన కల్పించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించే ఎరువుల విక్రయదారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. యాప్ ద్వారా యూరియా ఎలా బుక్ చేసుకుంటున్నారు, ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా? అని రైతులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వారి వెంట ఏఓ కోటేశ్వర్, మండల వ్యవసాయ అధికారి రాంప్రసాద్ పాల్గొన్నారు.
-
బాలికలకు అండగా పోలీస్ అక్కపెద్దశంకరంపేట(మెదక్): రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళలు, బాలికల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని, వారికి అండగా నిలిచేందుకు ‘పోలీస్ అక్క’ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిందని ఎస్పీ డీవీ శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. శనివారం మండలంలోని కేజీబీవీ విద్యాలయంలో ఈ కార్యక్రమంపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు. ఈసందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. మహిళలు, బాలికలపై జరిగే వేధింపులు, గృహహింస, సైబర్ నేరాలు, బాల్య వివాహాలు, మానవ అక్రమ రవాణా, లైంగిక వేధింపుల వంటి అంశాలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు విస్తృతంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నామన్నారు. బాధితులు భయపడకుండా ముందుకు వచ్చి పోలీస్ అక్కలను ఆశ్రయిస్తే వెంటనే స్పందించి చట్టపరమైన రక్షణతో పాటు అవసరమైన సహాయం అందిస్తామని తెలిపారు. సోషల్ మీడియా వినియోగంలో జాగ్రత్తలు పాటించడం, అపరిచితుల వలలో పడకుండా అప్రమత్తంగా ఉండడం, సైబర్ మోసాలపై అవగాహన పెంచుకోవడం అవసరమన్నారు. మహిళల గౌరవం, భద్రతకు పోలీసులు ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటారన్నారు. కార్యక్రమంలో మెదక్ డీఎస్పీ ప్రసన్నకుమార్, అల్లాదుర్గం సీఐ రేణుకారెడ్డి, ఎస్బీ ఇన్స్పెక్టర్ సందీప్రెడ్డి, ఎస్సైలు ప్రవీణ్రెడ్డి, శంకర్, పోచయ్య, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఎస్పీ డీవీ శ్రీనివాసరావు
-
వద్దంటున్నా వరికే మొగ్గు!● ‘ఎల్నినో’ను పట్టించుకోని రైతులు ● జిల్లాలో ఇప్పటికే 90 వేల ఎకరాల్లో నాట్లు ● నష్టం తప్పదంటున్న అధికారులు జిల్లావ్యాప్తంగా ఈఏడాది 3.67 లక్షల ఎకరాల్లో వివిధ రకాల పంటలు సాగవుతాయని అధికారులు అంచనా వేశారు. అందులో 3.15 లక్షల పైచిలుకు ఎకరాల్లో వరి పంటలు సాగవుతాయని అంచనా. మిగితా 50 వేల ఎకరాల్లో పత్తి సాగుతో పాటు కూరగాయలు, ఇతర ఆరుతడి పంటలు సాగు చేయనున్నారు. కానీ ఎల్నినో ముప్పుతో వానాకాలం ప్రారంభమై రెండు నెలలు కావొస్తున్నా జిల్లాలో చెప్పుకోదగిన వర్షాలు కురవలేదు. ఇప్పటికే లోటు వర్షపాతం నమోదు అయింది. చెరువులు, కుంటల్లో చుక్కనీరు లేక ఎడారులను తలపిస్తున్నాయి. భూగర్భజలాలు అడుగంటి బోరు బావుల్లో నీటి ఊటలు తగ్గాయి. అడపాదడపా కురిసిన వర్షాలతో వరి సాగును తగ్గించి కంది, పెసర, మినుములు, సో యా, ఆయిల్పాం, కూరగాయలు సాగు చేయాలని వ్యవసాయశాఖ అధికారులు రైతులకు విస్తృతంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా మూడు విడతలుగా విభజించి పంటలు సాగు చేయాలని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. ఇందులో ఇప్పటికే మొదట విడతగా రైతులకు ఉచితంగా కంది విత్తనాలను అందజేశారు. అయితే జిల్లాలో బోరుబావుల ఆధారంగా 90,819 ఎకరాల్లో రైతులు వరి సాగు చేశారు. వర్షాలు కురవకుంటే బోరు బావుల్లో నీటి ఊటలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. రేపటి నుంచి రెండో విడత ఈనెలాఖరు వరకు చెప్పుకోదగిన వర్షాలు కురవకపోతే రెండో విడత ప్రణాళిక అమలు చేయనున్నారు. దీంతో ఈనెల 27, 28, 29 మూడు రోజుల పాటు రైతులకు మరోమారు విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించేందుకు అధికారుల సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఆరుతడి. స్వల్పకాలిక పంటలనే సాగు చేయాలని విస్తృతంగా ప్రచారం చేయటంతో పాటు అందుకు సంబంధించిన విత్తనాలను రైతు వేదికల్లో అన్నదాతలకు అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. కొల్చారం మండలంలోని చిన్నఘణాపూర్లో వరి సాగు ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈసారి తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉంటాయని, రైతులు ఆరుతడి పంటలు సాగు చేయాలని అధికారులు అవగాహన కల్పిస్తున్నా, జిల్లా రైతాంగం మాత్రం వరి వైపే మొగ్గు చూపుతోంది. ఇప్పటికే 90 వేల ఎకరాల్లో వరి నాట్లుపూర్తి చేశారు. అయితే, వర్షాలు పడకపోతే నష్టం తప్పదని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. – మెదక్జోన్ ఆరుతడి పంటలు మేలు ఎల్నినో ముప్పు ఉందని విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించినా, కొందరు రైతులు మా మాట పెడచెవిన పెట్టి వరిసాగు చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు అన్ని రకాల పంటలు 1,31,262 ఎకరాల్లో సాగు కాగా, అందులో 90,819 ఎకరాల్లో వరి సాగు చేశారు. ఇప్పటికై నా వరికి బదులు ఆరుతడి పంటలు సాగు చేసుకోవాలి. లేనిచో నష్టం చవిచూడాల్సి వస్తోంది. – దేవ్కుమార్, డీఏఓ
-
విద్యార్థులు పోటీతత్వంతో చదవాలి● కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ ● యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ నిర్మాణ పనుల పరిశీలన రామాయంపేట(మెదక్): విద్యార్థులు చదువులో ప్రపంచంతో పోటీపడే విధంగా ముందుకు సాగా లని కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ అన్నారు. శనివారం రామయంపేట పట్టణ శివారులో ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ నిర్మాణ పనులను ఆమె పరిశీలించి మాట్లాడారు. విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందేలా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నామని తెలిపారు. రామాయంపేటలో రూ.200 కోట్లతో స్కూల్ భవన నిర్మాణ సముదాయం పనులు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. నాణ్యతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా పనులు పూర్తి చేయా లని సూచించారు. వచ్చే ఏడాదికల్లా నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యేలా చూడాలని ఆదేశించారు. ఆమె వెంట డీఈఓ రాజు, విద్య, సంక్షేమ మౌలిక సదు పాయాల అభివృద్ధి సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ శ్రీనివాస్, తహసీల్దార్ రజని, జిల్లా గణాంక అధికారి నవీన్, మేఘ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్టు కోఆర్డినేటర్ ఆంజనేయులు ఉన్నారు. గణితం బాగా నేర్చుకోవాలి చేగుంట(తూప్రాన్): విద్యార్థులు గణితం బాగా నేర్చుకోవాలని కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ సూచించారు. శనివారం చేగుంట కేజీబీవీని సందర్శించి పదో తరగతి విద్యార్థులకు పలు అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఫాస్ట్ మ్యాథ్స్ పుస్తకంలోని అంశాలను నేర్చుకుంటే గణితంలోని లెక్కలను సులభంగా సాధించే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. అనంతరం పాఠశాల వంటశాల, స్టోర్రూంను పరిశీలించారు.
-
రేపు కాంప్లెక్స్నిన్న యూరియా.. ఇక ఎరువులన్నీ యాప్లోనే! పట్టా లేని రైతులకు కష్టాలే జిల్లాలో వివిధ సమస్యల్లో ఉండి, పట్టాలు లేని భూముల్లో పలువురు రైతులు సాగు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అటవీ భూముల ఆక్రమణ, శిఖం భూములు, ఎండోమెంట్, వర్క్స్ బోర్డు, సీలింగ్, వివాదస్పద భూములను కొంతమంది రైతులు ఆక్రమించుకొని వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. పట్టాలు లేకపోవడంతో సంబంధిత రైతులకు యాప్ పద్ధతిన ఎరువులు దొరికే అవకాశం ఉండదు. దీంతో వీరికి యాప్ ఇబ్బందిగా మారే అవకాశం ఉంది. జిల్లాలో సుమారు 12 వేల ఎకరాల వరకు ఇలాంటి భూములు ఉండొచ్చని తెలుస్తోంది. ఇదే విషయమై జిల్లా వ్యవసాయాధికారి దేవ్కుమార్ మాట్లాడుతూ.. త్వరలో ఎరువులన్నీ యాప్ పద్ధతిన మాత్రమే విక్రయిస్తామన్నారు. ఇప్పటికే రెండు జిల్లాలో ఈ పద్ధతి అమలవుతోందని చెప్పారు. రైతులందరూ ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలని సూచించారు. మెదక్ అర్బన్: ‘యూరియా బ్యాగ్ తయా రీకి అయ్యే ఖర్చు రూ.1,947. కేంద్ర ప్రభుత్వ సబ్సిడీ రూ.1680.50. రైతులకు అమ్మాల్సిన ధర రూ. 266.50. మామూలుగా నత్రజని ఉన్న కాంప్లెక్స్ వాడితే, అదనంగా ఎకరాకు యూరియా ఒకటి నుంచి ఒకటిన్నర బస్తా సరిపోతుంది. కానీ ధర తక్కువగా ఉండటంతో రైతులు 3 బస్తాల వరకు వాడుతున్నారు. అలాగే కాంప్లెక్స్ తయారీకి రూ.3171.30 ఖర్చు అనగా, కేంద్రం రూ.1021.30 సబ్సిడీ ఇస్తుంది. విక్రయ ధర రూ.2150. ఇది ఎకరాకు రెండు బ్యాగులు సరిపోతుంది. కానీ 3 నుంచి 4 బ్యాగులు వాడుతున్నారు. దీంతో అటు వృథాతో పాటు ఇటు కేంద్రంపై సబ్సిడీ భారం తడిసి మోపెడవుతోంది. అందుకే ఎరువుల పంపిణీకి యాప్ మార్గం ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది’ ప్రయోగాత్మకంగా అమలు నిన్న యూరియా.. రేపు కాంప్లెక్స్ ఎరువులు యాప్ ద్వారా విక్రయాలు జరపాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు మేడ్చల్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో యాప్ ద్వారా ఎరువుల సరఫరా ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టారు. ఈనెల 28 నుంచి మెదక్ జిల్లాలో యాప్ పద్ధతిన కాంప్లెక్స్ ఎరువులు సరఫరా చేస్తారని ప్రచారం జరుగుతుండగా, అధికారులు మాత్రం త్వరలోనే యాప్ అమల్లోకి వస్తుందని స్పష్టం చేశారు. 59,870 మెట్రిక్ టన్నులు అవసరం కాలం కలసి వస్తే అనుకున్న ప్రకారం 3,67,668 ఎకరాల్లో పంటలు సాగు అయితే మొత్తం 59,870 మెట్రిక్ టన్నుల ఎరువులు అవసరం అవుతాయి. ఇందులో యూరియా 26,500, డీఏపీ 242, ఎంఓపీ 2317, కాంప్లెక్స్ 27,480, ఎస్ఎస్పీ 1153 మెట్రిక్ టన్నులు అవసరం అవుతాయి. కాగా యాప్ ద్వారా స రఫరా అయితే, వీటి వినియోగం తగ్గే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే మేడ్చల్, రంగారెడ్డిలో ప్రారంభం జిల్లాలో ఈనెల 28 నుంచి అమలు!
-
రిమాండ్ ఖైదీ పరారీిసద్దిపేటకమాన్: వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ప్రభుత్వాస్పత్రికి తీసుకొచ్చిన ఖైదీ పరారైన ఘటన కలకలం రేపింది. ఈ ఘటన సిద్దిపేట పట్టణంలో శనివారం చోటు చేసుకుంది. వివరాలు ఇలా.. జిల్లా జైలులో ఉన్న పలు కేసుల్లోని ఏడుగురు ఖైదీలను ఏఆర్ ఎస్ఐ ఒడ్డన్న తొమ్మిది మంది సిబ్బందితో కలిసి సాధారణ వైద్య పరీక్షల కోసం పట్టణ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి పోలీసు వ్యానులో తీసుకొచ్చారు. వైద్య పరీక్షల అనంతరం నలుగురు ఖైదీలను ఆస్పత్రి బయట ఉన్న పోలీసు వ్యానులో ఎక్కించారు. ఇక్కడ పోలీసులు ఎస్కార్ట్గా ఉన్నారు. మరో ముగ్గురు ఖైదీలకు వైద్య పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో వ్యానులో ఉన్న ఖైదీల్లో పలు వాహనాల చోరీ కేసుల్లో అరైస్టె జైలులో ఉన్న జొన్నల సాయికుమార్(26) అనే ఖైదీ తన చేతికి ఉన్న హ్యాండ్ కప్స్, లీడింగ్ చైన్ను తొలగించుకుని వ్యాను అత్యవసర ద్వారం నుంచి దూకి పారిపోయాడు. స్థానికులు గుర్తించి కేకలు వేయడంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అయినా ఆచూకీ లభించలేదు. పారిపోయిన నిందితుడు వాహనాల చోరీ కేసులో నిందితుడుగా గుర్తించి ఈ నెల 15న చిన్నకోడూరు పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి, రిమాండ్కు తరలించారు. కాగా ప్రభుత్వాసుపత్రి వద్దకు సిద్దిపేట ఏసీపీ రవీందర్రెడ్డి చేరుకుని ఆరా తీశారు. ఘటనపై వన్టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. జిల్లాలో మొట్టమొదటి సారి ఖైదీ పరారు కావడం చర్చనీయాంశమైంది.
-
కొమురవెల్లికి రైలు కూతసాక్షి, సిద్దిపేట: ఎన్నో ఏళ్లుగా భక్తులు కలలుకంటున్న కొమురవెల్లి మల్లికార్జునస్వామి దేవాలయానికి రైలు అందుబాటులోకి రానుంది. తెలంగాణలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటైన కొమురవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయం భక్తుల కోరిన కోర్కెలను తీర్చుతూ వారి కొంగుబంగారంగా విరాజిల్లుతోంది. భక్తుల వినతుల మేరకు కొమురవెల్లికి హాల్ట్ రైల్వేస్టేషన్ను కేంద్రం మంజూరు చేసింది. రూ.6 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన రైల్వేస్టేషన్ను ఆదివారం(నేడు) కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి ప్రారంభించి, రైలును స్టేషన్లో నిలుపనున్నారు. కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం రైల్వేస్టేషన్గా రైల్వే శాఖ నామకరణం చేసింది. కొమురవెల్లికి రైలు మార్గం రావడంతో భక్తులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టు వ్యయం రూ.1,160 కోట్లు మనోహరాబాద్ నుంచి కొత్తపల్లి రైల్వేమార్గంలో భాగంగా సిద్దిపేట వరకు రైలు రాకపోకలు సాగిస్తోంది. ఈ రైల్వే ప్రాజెక్ట్ను రూ. 1,160 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టారు. తొలుత కొమురవెల్లిలో రైల్వేస్టేషన్ ఏర్పాటు చేయలేదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులకు భక్తులు వినతులు సమర్పించడంతో హాల్ట్ స్టేషన్ను మంజూరు చేశారు. 15 ఫిబ్రవరి 2024న కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు. ప్రయాణం మరింత సులభం ప్రతీ ఏటా మల్లన్న బ్రహ్మోత్సవాలు, జాతర సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు ఒడిశా, కర్ణాటక, చత్తీస్గడ్, మహారాష్ట్రాల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు కొమురవెల్లికి తరలివస్తుంటారు. ఇప్పటివరకు రోడ్డు మార్గంపైనే ఆధారపడాల్సి వచ్చిన భక్తులకు రైల్వే స్టేషన్ అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ప్రయాణం మరింత సులభం కానుంది. ప్రయాణ సమయం, ఖర్చు తగ్గనుంది. సికింద్రాబాద్ నుంచి కొమురవెల్లికి రూ.25లు, సిద్దిపేట నుంచి కొమురవెల్లికి రూ.10 రైల్వే చార్జీగా నిర్ణయించారు. సికింద్రాబాద్ నుంచి సిద్దిపేట వరకు నడుస్తున్న నాలుగు డెమూ రైళ్లను (రెండు అప్..మరో రెండు డౌన్) ప్రతీ రోజు కొమురవెల్లి స్టేషన్లో హాల్ట్ చేయనున్నారు. భక్తుల వినతితో రైల్వేస్టేషన్ ఏర్పాటు రూ.6 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మాణం భక్తులకు ప్రయాణం మరింత సులభం నేడు ప్రారంభించనున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి
-
రీ సర్వేతో భూ సమస్యల పరిష్కారంచేగుంట(తూప్రాన్)/మెదక్ కలెక్టరేట్: రీ సర్వేతో భూ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందని అదనపు కలెక్టర్ నగేశ్ అన్నారు. మాసాయిపేట మండలం పోతన్శెట్టిపల్లిలో శనివారం నిర్వహించిన అవగాహన కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాట్లాడారు. మ్యాపింగ్తో ప్రతి రైతుకు సంబంధించిన భూమి ఆక్రమణకు గురికాకుండా ఉంటుందని తెలిపారు. సర్వే నంబర్ల ప్రకారం హద్దులను నిర్ణయించి రికార్డులను తయారు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. రీ సర్వేలో చేసిన మ్యాపింగ్ ద్వారా రైతులకు సంబంధించిన భూ వివాదాలను పరిష్కరించేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుందన్నారు. అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. అనంతరం గ్రామ శివారులోని చెరువు శిఖం భూమిని పరిశీలించి చెరువు కబ్జా కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని రెవెన్యూ సిబ్బందికి సూచించారు. ఆయన వెంట సర్పంచ్ ప్రశాంత్, తూప్రాన్ ఆర్డీఓ బావయ్య, ల్యాండ్ సర్వే ఏడీఏ కిషన్, ఇన్చార్జి తహసీల్దార్ శ్రీకాంత్, ఆర్ఐ ధన్సింగ్, సర్వేయర్లు అరుణ్, నర్సింలు తదితరులు ఉన్నారు. అనంతరం కలెక్టరేట్లో జలసిరిపై హైదరాబాద్ నుంచి మంత్రి సీతక్క నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో అధికారులతో కలిసి పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. భవిష్యత్తులో నీటి సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు జలసిరి కార్యక్రమంలో భాగంగా నీటి సంరక్షణ నిర్మాణాలు ఏర్పాటు చేపట్టాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు. అదనపు కలెక్టర్ నగేశ్
-
ఫలించిన రాహుల్ పోరాటంసాక్షిప్రతినిధి, సంగారెడ్డి: నీట్ పరీక్షా పత్రాల లీకేజీని నిరసిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు, రాహుల్గాంధీ చేసిన పోరాట ఫలితంగానే ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కేంద్ర మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారని టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి అన్నారు. శనివారం పట్టణంలో విజయోత్సవ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఐబీ చౌరస్తా నుంచి పాతబస్టాండ్ వరకు ఈ ర్యాలీ జరిగింది. ఈసందర్బంగా జగ్గారెడ్డి మాట్లాడుతూ.. మోదీ నివాసం ఎదుట రాహుల్గాంధీ ధర్నా చేసిన తర్వాతే ఈ ఉద్యమం మరింత ఉధృతమైందన్నారు. మోదీ పాలన 14 సంవత్సరాలు పూర్తయిందని బీజేపీ నాయకులు మిఠాయిలు పంచుకున్నారని.. నీట్ పరీక్ష పత్రం లీక్ కావడంతో 14 మంది మెరిట్ విద్యార్థులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి
-
రోడ్ల అభివృద్ధికి రూ.136.97 కోట్లుఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి నారాయణఖేడ్: నియోజకవర్గ పరిధిలోని రోడ్లు భవనాల శాఖకు సంబంధించిన నాలుగు ప్రధాన రోడ్ల అభివృద్ధికి రూ.136.97 కోట్లు మంజూరయ్యాయని ఎమ్మె ల్యే సంజీవరెడ్డి తెలిపారు. గురువారం ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఖేడ్–రాయిపల్లి రోడ్డు 10 కి.మీ మేర అభివృద్ధికి రూ.11.58 కోట్లు, ఖేడ్–మాసాన్పల్లి రోడ్డు 22.40 కి.మీకు గాను రూ. 60.57 కోట్లు, ఖేడ్– పెద్దశంకరంపేట రోడ్డు 14.20 కి.మీకు గాను రూ. 39 కోట్లు, ఖేడ్– కరస్ గుత్తి రోడ్డు 22.30 కి. మీల మేర అభివృద్ధికి రూ. 25.82 కోట్లు మంజూరైనట్లు వివరించారు. గత ప్రభుత్వం రోడ్ల గురించి ఏమాత్రం పట్టించుకోకపోవడం వల్లే దెబ్బతిన్నాయని విమర్శించారు. ఆయా రోడ్ల అభివృద్ధి పనులు త్వరితగతిన ప్రారంభిస్తామని వెల్లడించారు. నేడు విద్యుత్ సరఫరాలో 27న గురుకులాల్లో స్పాట్ అడ్మిషన్లు చేగుంట(తూప్రాన్): మెదక్తో పాటు ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలోని గిరిజన గురుకులాల్లో ఈనెల 27న స్పాట్ అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ నిర్వహిస్తున్నట్లు గిరిజన గురకులాల రీజినల్ కోఆర్డినేటర్ గంగారాం నాయక్ తెలిపారు. 5 నుంచి 9 తరగతులతో పాటు ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయన్నారు. జిల్లాలో నర్సాపూర్ జూనియర్ కళాశాల, కౌడిపల్లి పాఠశాల, జూనియర్ కాలేజీల్లో చేరేందుకు కౌడిపల్లిలోని గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలల్లో స్పాట్ అడ్మిషన్లు నిర్వహిస్తామన్నారు. ఉమ్మడి నిజామాబాద్కు చెందిన నాగిరెడ్డిపేట, బాన్సువాడ, చీమన్పల్లి బాలుర గురుకులాల్లో ఖాళీ సీట్ల భర్తీ కోసం కామారెడ్డి పట్టణం సరంపల్లి గిరిజన గురకులంలో స్పాట్ అడ్మిషన్లు నిర్వహిస్తామని వివరించారు. ఇంకుడు గుంతలు తప్పనిసరి హత్నూర(సంగారెడ్డి): భూగర్భజలాలు పెంపొందించేందుకు ప్రతి ఇంటిలో ఇంకుడు గుంత ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని డీఆర్డీఓ పీడీ జ్యోతి అన్నారు. గురువారం హత్నూర రైతు వేదికలో సర్పంచ్లు, పంచాయతీ కార్యదర్శులతో జలసిరి కార్యక్రమంపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వర్షాలు తక్కువగా ఉన్నందున అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు సమన్వయంతో ప్రతి ఇంటికి ఇంకుడు గుంత ఉండేలా కృషి చేయాలన్నారు. పొలాల్లో సైతం నీటి గుంతలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని రైతులను కోరారు. కార్యక్రమంలో ఏపీడి మధులత, ఎంపీడీఓ శంకర్, ఎంపీఈఓ యూసుఫ్, ఏపీఓ ప్రవీణ్, ఏపీఎం రాజశేఖర్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
-
శిశు మరణాలను అరికట్టాలిమెదక్ కలెక్టరేట్: జిల్లాలో శిశు మరణాలను అరికట్టాలని జిల్లా వైద్యాధికారి గణేశ్వర్ సంబంధిత అధికారులు, సిబ్బందిని అదేశించారు. గురువారం జిల్లా కార్యాలయంలో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. గత మూడు నెలల్లో జిల్లాలో 7 శిశు మరణాలు జరగడంతో వైద్య సిబ్బందితో సమావేశం ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు. పిల్లలు తక్కువ బరువుతో జన్మించడం, నెలలు నిండకుండానే పుట్టడం, కవలలు జన్మించడం తదితర కారణాలతో మరణించినట్లు తెలిపారు. అయినప్పటికీ వైద్య సిబ్బంది, సూపర్వైజర్లు ఆస్పత్రిలో చేరిన గర్భిణులను పరిశీలించి పూర్తి ఆరోగ్యవంతమైన పిల్లలు పుట్టడానికి అవసరమైన అన్ని సూచనలు, సలహాలు అందించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అలాగే జిల్లా కేంద్ర ఆస్పత్రి, మాతా శిశు కేంద్రాల్లో తాగునీటి వసతులు, పారిశుద్ధ్యం తీవ్రంగా లోపించినట్లు ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయని తెలిపారు. తనిఖీల్లో సమస్యలున్నట్లు తేలితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో డీఐఓ జయశ్రీ, మలేరియా అధికారిణి నవ్య, ఏఓ హరిప్రసాద్, మెడికల్ అధికారులు, సూపర్వైజర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు.డీఎంహెచ్ఓ గణేశ్వర్
-
రీ సర్వేతో భూ సమస్యల పరిష్కారంహవేళిఘణాపూర్(మెదక్)/చిన్నశంకరంపేట: ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన భూముల రీ సర్వేతో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయని కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ అన్నారు. గురువారం మెదక్ మండలం కోంటూర్లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమానికి కలెక్టర్ హాజరై మాట్లాడారు. రీ సర్వే ద్వారా ఏళ్ల తరబడి సాగుతున్న సమస్యలన్నింటికీ పరిష్కారం లభించి రైతులకు న్యాయం జరుగుతుందన్నారు. రికార్డులు, మోకా, పట్టాదారుల వివరాలు ఇతర అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. గ్రామానికి సంబంధించిన భూములు కూడా స్పష్టత వస్తుందని, ప్రభుత్వ భూములను కూడా గుర్తించేందుకు వీలుందన్నారు. ప్రభుత్వ భూములను ఆక్రమిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ యాదగిరి, అదనపు కలెక్టర్ నగేశ్, ఆర్డీఓ రమాదేవి, ల్యాండ్ సర్వే ఏడీ కిషన్, గ్రామ రైతులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలోని ఎస్సీ బాలుర హాస్టల్ను కలెక్టర్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. విద్యార్థులకు మెనూ ప్రకారం భోజనం అందించాలని సిబ్బందని ఆదేశించారు. జిల్లాలో 86శాతం సర్ పూర్తి నర్సాపూర్: ఓటరు జాబితా సవరణలో పారదర్శకతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని, జిల్లాలో ఇప్పటివరకు ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ 86 శాతం పూర్తయినట్లు కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ చెప్పారు. గురువారం ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో తహసీల్దార్లు, బీఎల్ఓలు, సూపర్వైజర్లతో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు. ఓటర్ల వివరాల్లో ఉన్న వ్యత్యాసాలు, లోపాలు తగ్గించేందుకు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి సరిదిద్దాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్
-
బీజేపీతో వ్యవస్థలు నాశనంతూప్రాన్: దేశంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం వ్యవస్థలను నాశనం చేస్తుందని కాంగ్రెస్ గజ్వేల్ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి తూంకుంట నర్సారెడ్డి అన్నారు. ఢిల్లీలో ప్రధాని మోదీ ఇంటి ముట్టడికి యత్నించిన రాహుల్గాంధీ సహా ఇతర నేతలను అరెస్టు చేయడాన్ని నిరసనగా టీపీసీసీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు పట్టణంలో ధర్నా నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. మోదీ ప్రభుత్వం విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రతిపక్ష నాయకుడి పట్ల పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరు సరిగా లేదన్నారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే రాజీనామ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో నాచారం దేవస్థానం చైర్మన్ రవీందర్గుప్తా, మండలపార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లేశ్, పట్టణశాఖ అధ్యక్షుడు భగవాన్రెడ్డి, నాయకులు నాగరాజుగౌడ్, విఠల్రెడ్డి, శ్రీకాంత్రెడ్డి, రవికుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాగా కాంగ్రెస్లోని మరో వర్గం విజయభాస్కర్రెడ్డి, మహిపాల్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో రాస్తారోకో చేపట్టారు. ఈసందర్భంగా పోలీసులు బందోబస్తు చేపట్టారు.
-
బ్రేకులు లేని టేకు దందా!సామిల్లుల చీకటి వ్యాపారం మెదక్ అర్బన్: రంపపు కోత వేదన నుంచి పచ్చని చెట్లను పరిరక్షించడానికి ప్రభుత్వం కొత్త సామిల్లకు అనుమతులు ఇవ్వడం మానేసింది. అయినా కలప స్మగ్లర్లు చీకటి మాటున టేకును నరుకుతున్నారు. అనుమతులు లేకున్నా, వ్యాపారులు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి అక్రమంగా టేకును తీసుకువచ్చి విక్రయాలు జరుపుతున్నారు. జిల్లాలోని పలుచోట్ల టేకు చెట్లను అడ్డంగా నరికి సామిల్లకు తరలిస్తున్నారు. రాత్రి సమయంలో గృహాలకు అవసరమైన టేకు సైజులను కోస్తున్నారు. గత నెల జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ సామిల్లో అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన భారీ టేకు కలపను ఫారెస్ట్ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకొని సీజ్ చేశారు. జిల్లాలో 44 సామిల్లులు జిల్లాలో 44 సామిల్లులు ఉన్నాయి. ఇందులో 18 మిల్లులకు టేకు వ్యాపారం చేసే అనుమతి ఉండగా, మిగితా 26 మిల్లులు లోకల్ కలప వ్యాపారం మాత్రమే చేసుకోవాలి. 2004లో సెంట్రల్ ఎన్ పవర్డ్ కమిటీ, ఇక ముందు సామిల్లులకు అనుమతులు ఇవ్వవద్దని స్టేట్ లేవల్ కమిటీలకు సూచించింది. కాగా, మిల్లులలో వర్టికల్ (నిలువు), హారిజెంటల్(అడ్డం) మిషన్లు ఉంటాయి. హారిజెంటల్ మిషన్లతో పెద్ద పెద్ద కలప మొద్దులను సైతం కోయవచ్చు. అందుకే వాటికి అప్పట్లో ఎక్కువగా అనుమతులు ఇవ్వలేదు. కానీ కొందరు వ్యాపారులు అక్రమంగా హారిజెంటల్ మిషన్లు నడుపుతున్నారన్న ఆరోపణలున్నాయి. పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి తెచ్చి.. ప్రతి సామిల్లో ఎంత కలప నిల్వ ఉండొచ్చు అనేదానికి పరిమితి ఉంటుంది. కానీ సామిల్ వ్యాపారులు, మహారాష్ట్ర నుంచి పెద్ద మొత్తంలో ఇండియన్ టేకు తెచ్చి, చీకటి వ్యాపారం చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలున్నాయి. ఈ మేరకు గత నెల 26న మెదక్లోని ఓ సామిల్పై అధికారులు దాడి చేసి, పరిమితికి మించి నిల్వ ఉన్న 140 సీఎంటీల టేకును సీజ్ చేశారు. అయితే ఇతర రాష్ట్రం నుంచి తెచ్చిన టేకు నిబంధనల ప్రకారం కొనుగోలు చేసినప్పటికీ, ఇక్కడ షాపులో మాత్రం అక్రమ పద్ధతిన నిల్వ ఉంచారని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇతడిపై 2017లో సైతం కేసు నమోదు కాగా, కోర్టుకు వెళ్లినట్లు సమాచారం. అడ్డంగా నరికేస్తున్నారు సా్థనికంగా పెంచిన లోకల్ చెట్లను గృహావసరాల కోసం వినియోగదారులు, వ్యాపారం కోసం సామిల్లు యాజమానులు అనుమతులు లేకుండా నరుకుతున్నారు. నిజానికి టేకు చెట్ల యజమానులు, చెట్టును అవసరాల కోసం వినియోగించుకోవాలంటే టీజీఎఫ్ ఎంఐఎస్ పోర్టల్లో ట్రీఫెల్లింగ్ పర్మిషన్ పేరిట దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. స్థానిక రెవెన్యూ అధికారులు పరిశీలన చేసిన అనంతరం, చెట్టుకు రూ.500 ఫీజుతో అనమతులు మంజూరు చేస్తారు. అలాగే ఒక చెట్టు నరికితే, రెండు మొక్కలు నాటాలి. కానీ చాలా మంది అనుమతి తీసుకోవడం లేదన్న ఆరోపణలున్నాయి. ఇలాగైతే మరికొన్ని రోజుల్లో టేకు చెట్ల ఉనికికే ప్రమాదం ఉందన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
-
ఆఖరి బిల్లుశుక్రవారం శ్రీ 24 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026పెరిగిన నిర్మాణ వ్యయం మూణ్నాళ్ల ముచ్చటేనా!ఆందోళన వద్దు ఇందిరమ్మ పథకంలో ఇళ్లు నిర్మించుకున్న వారికి ఆఖరు బిల్లులు రాలేదు. ఈ విషయమై ప్రభుత్వానికి రాసి పంపించాం. మంజూరు కాగానే లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తాం. బిల్లులు రాలేదని ఎవరూ ఆందోళన పడొద్దు. ఇళ్లు లేని నిరుపేదలకు ఈ పథకం ఆర్థికంగా ఆదుకుంటుంది. ఇప్పటి వరకు ఇంటి నిర్మాణం మొదలు పెట్టని వారు వెంటనే ప్రారంభించాలి. – మాణిక్యం, హౌసింగ్ పీడీ
-
సైబర్ నేరాలపై పటిష్ట నిఘామెదక్జోన్: సైబర్ నేరాలపై పటిష్ట నిఘా పెట్టామని ఎస్పీ డీవీ శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. గురువారం హైదరాబాద్ నుంచి డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొన్నారు. ఈసందర్భంగా డీజీపీ మాట్లాడుతూ.. గతంలో పోలీసులు నక్సలిజం వంటి అనేక సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్నారని, ప్రస్తుతం సైబర్ నేరాలు, డ్రగ్స్ వినియోగం, ఆహార పదార్థాల కల్తీ, రోడ్డు ప్రమాదాలు ప్రధాన సవాళ్లుగా మారాయని, వాటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవాలని ఆదేశించారు. ఈసందర్భంగా ఎస్పీ మా ట్లాడుతూ.. ప్రతి పోలీస్స్టేషన్లో సైబర్ వారియర్స్ను అందుబాటులో ఉంచి, ప్రజలకు అవసరమైన సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నట్లు వివరించారు. ప్రజలను మోసాలకు గురిచేసి ఆర్థికంగా నష్టపరిచే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. సమావేశంలో అదనపు ఎస్పీ విక్రమ్ కుమార్ సింగ్, సైబర్ క్రైమ్ డీఎస్పీ సుభాష్ చంద్రబోస్, సీఐలు రాజశేఖర్ రెడ్డి, జార్జ్, సైబర్ క్రైమ్, ఐటీ కోర్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎస్పీ డీవీ శ్రీనివాసరావు
-
నవోదయలో ఫుట్బాల్ సెలెక్షన్స్ మీట్వర్గల్(గజ్వేల్): సిద్దిపేట జిల్లా వర్గల్ నవోదయ వేదికగా ఫుట్బాల్ రీజినల్ సెలెక్షన్స్ మీట్ బుధవారం అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. వర్షం తాకిడికి స్టేడియం చిత్తడిగా మారడంతో ఎంపీ హాల్లో ప్రారంభోత్సవ వేడుక నిర్వహించారు. ఆతిథ్య నవోదయ ప్రిన్సిపాల్ దాసి రాజేందర్ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి మూడు రోజుల మీట్ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ... గతేడాది సుబ్రతోకప్ టోర్నమెంట్ అనుభవాన్ని రంగరించి సెలెక్షన్స్ మీట్ను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తామన్నారు. వివాదాలకు తావివ్వకుండా మీట్ సక్సెస్కు అందరూ సహకరించాలని కోరారు. వైస్ప్రిన్సిపాల్ మోహన్రాథోర్, సెలెక్షన్ కోచ్లు, ఎస్కార్ట్ టీచర్లు, వ్యాయామోపాధ్యాయులు, కేరళ, కర్ణాటక, పుదుచ్చేరి, ఆంధ్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నవోదయ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. భయపెట్టిన వర్షం..మూడు గంటలు ఆలస్యం సెలెక్షన్ మీట్ను వర్షం భయపెట్టింది. తెరిపిలేని వర్షంతో బుధవారం ఉదయం ఎంపిక పోటీలకు బ్రేక్ పడింది. వర్షం తెరిపివ్వడంతో మూడు గంటలు ఆలస్యంగా మధ్యాహ్నం నుంచి ప్రాథమిక దశ సెలెక్షన్స్ నిర్వహించారు. రీజియన్ జట్టు కూర్పునకు ప్రావీణ్యం కలిగిన క్రీడాకారులు ఫో కస్గా కేటగిరీల వారీగా ఇవి కొనసాగాయి.
-
మత్తు పదార్థాలను నివారిద్దాం: కలెక్టర్మెదక్ కలెక్టరేట్: మత్తు పదార్థాల రవాణాను నివారించి సమాజాన్ని కాపాడుదామని కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ పిలుపునిచ్చారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లో ఎస్పీ డీవీ శ్రీనివాసరావు, అదనపు కలెక్టర్ నగేశ్తో కలిసి మత్తు పదార్థాల నియంత్రణపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. ప్రతి ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో యాంటీ డ్రగ్, రోడ్డు భద్రత కమిటీలను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. అలాగే పాఠశాలల వద్ద వంద మీటర్ల లోపు పాన్షాప్లలో గుట్కా లాంటి అమ్మకాలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. పోలీస్, రెవెన్యూ, వైద్యశాఖల అధికారులు సంయుక్త తనిఖీలు నిర్వహంచి, మత్తు పదార్థాలు, పొగాకు విక్రయాలను నిరోధించాలన్నారు. యువత మాదక ద్రవ్యాల బారిన పడకుండా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. అనంతరం ఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. జిల్లాలోని అన్ని పోలీస్స్టేషన్ల పరిధిలో మత్తు పదార్థాల నివారణకు అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అంతకుముందు రోడ్డు భద్రతపై జిల్లా అధికారులతో కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు. మెదక్ను జీరో యాక్సిడెంట్ జోన్గా తీర్చిదిద్దాలని పిలుపునిచ్చారు. అలాగే జిల్లాలో పర్యాటక అభివృద్ధిపై సమావేశం నిర్వహించారు.సర్కు సహకరించండి వెల్దుర్తి(తూప్రాన్): వెల్దుర్తి మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో కొనసాగుతున్న సమగ్ర ఓటరు సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియను రాష్ట్ర సాంస్కృతిక శాఖ చైర్పర్సన్, ఎస్ఐఆర్ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి వెన్నెల పరిశీలించారు. ఈసందర్భంగా సర్వే నిర్వహిస్తున్న బీఎల్ఓలతో మాట్లాడి ప్రక్రియ పురోగతిపై ఆరా తీశారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ.. అర్హులు ఓటరు ఓటరు జాబితాలో పేరు నమోదు చేసుకునేలా అధికారులు పారదర్శకంగా, నిష్పక్షపాతంగా విధులు నిర్వహించాలని సూచించారు. ఇప్పటికే ఓటరు జాబితాలో పేర్లు ఉన్నవారు తమ వివరాలను మరోసారి పరిశీలించుకోవాలన్నారు. గ్రామాల్లో నిర్వహిస్తున్న సర్వేకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించి సరైన వివరాలను అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కార్యక్రమంలో సంబంధిత అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. నేడు మూడు జిల్లాల కలెక్టర్లతో సమీక్షహుస్నాబాద్: ఎల్నినో ప్రభావం ఎదుర్కొనేందుకు ఆయా శాఖల అధికారులతో నిర్వహించనున్న సన్నాహక సమావేశానికి మూడు జిల్లాల కలెక్టర్లు హాజరు కానున్నట్లు సిద్దిపేట జిల్లా కలెక్టర్ హైమావతి తెలిపారు. నియోజకవర్గంలోని ఏడు మండలాల వివిధ శాఖల అధికారులతో నిర్వహించే సమీక్ష ఏర్పాట్లను బుధవారం పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ హైమావతి మాట్లాడుతూ... వివిధ శాఖల అధికారుల యాక్షన్ ప్లాన్ తెలపడం కోసం ప్రొజెక్టర్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. అనంతరం ఇంజనీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థినుల వసతి కోసం కేటాయించిన రైతు బజార్ను పరిశీలించారు. ఆర్డీఓ రామ్మూర్తి, కళాశాల అద్యాపకులు పాల్గొన్నారు.
-
డిగ్రీ ప్రవేశాలకు మరోసారి ‘దోస్త్’మెదక్జోన్: జిల్లాలో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో ‘దోస్త్’ ద్వారా మరోసారి ప్రవేశాలకు అవకాశం కల్పిస్తూ షెడ్యూల్ విడుదలైంది. ఇప్పటికే మూడు విడతలుగా అవకాశం కల్పించారు. చివరగా ఈనెల 26 వరకు పొడిగించారు. ఈనెల 27వ తేదీ వరకు వెబ్ ఆప్షన్లు నమోదు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. 30న సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. కాలేజీల్లో రిపోర్టింగ్కు ఆగస్టు 1 వరకు ఛాన్స్ ఇచ్చారు. కాగా, ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలు ప్రారంభమై నెలన్నర అవుతున్నా, ఇప్పటివరకు కేవలం 35 శాతం సీట్టు మాత్రమే భర్తీ అయ్యాయి. ఇంకా 75శాతం ఖాళీ గానే ఉన్నాయి. జిల్లాలో మెదక్, రామాయంపేట, నర్సాపూర్, కౌడిపల్లి మండలాల్లో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలు ఉన్నాయి. వాటిలో 2,160 సీట్లు ఉండగా, ఇప్పటివరకు కేవలం 749 సీట్లు మాత్రమే భర్తీ కాగా, ఇంకా 1,411 సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఇంటర్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు డిగ్రీలో చేరాలని సంబంధిత అధికారులు కోరుతున్నారు. ● మెదక్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఆయా కోర్సుల్లో మొత్తం సీట్లు 1,200 ఉండగా, 620 సీట్లు భర్తీ అయ్యాయి. ఇంకా 580 ఖాళీగా ఉన్నాయి. ● రామాయంపేట డిగ్రీ కళాశాలలో 240 సీట్లు ఉండగా, 46 సీట్లు భర్తీ అయ్యాయి. 194 ఖాళీగా ఉన్నాయి. ● నర్సాపూర్ కళాశాలలో 480 సీట్లు ఉండగా, 69 సీట్లు భర్తీ అయ్యాయి. 411 ఖాళీగా ఉన్నాయి. ● కౌడిపల్లి డిగ్రీ కళాశాలలో 240 సీట్లు ఉండగా, 14 సీట్లు మాత్రమే భర్తీ అయ్యాయి. ఇంకా 226 సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఈ నెల 26 వరకు అవకాశం జిల్లాలో 1,411 సీట్లు ఖాళీ
-
హెల్ప్డెస్క్కు వినతుల వెల్లువమెదక్ కలెక్టరేట్: కలెక్టరేట్లో సోమవారం హెల్ప్డెస్క్ ద్వారా నిర్వహించిన ప్రజావాణికి వినతులు వెల్లువెత్తాయి. జిల్లా నలుమూలల నుంచి తరలివచ్చిన ప్రజలు తమ తమ సమస్యలపై 85 అర్జీలు అందజేశారు. సంగారెడ్డిలో జరిగిన ఉమ్మడి జిల్లా సమావేశానికి కలెక్టర్తో పాటు జిల్లాస్థాయి అధికారులంతా తరలివెళ్లారు. దీంతో కలెక్టరేట్లో హెల్ప్డెస్క్ ద్వారా వినతులు స్వీకరించారు. వీటిని కలెక్టర్ అనుమతితో సంబంధిత శాఖలకు అందజేయనున్నట్లు సిబ్బంది తెలిపారు. ఈసందర్భంగా జిల్లా కేంద్రంలోని డబుల్ బెడ్రూంలలో సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరుతూ పలువురు వినతిపత్రం సమర్పించారు. కనీస వసతి లేకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని వాపోయారు.
-
రైతుల్లో చైతన్యం నింపాలిఎల్నినో ప్రభావంతో తలెత్తే ప్రతికూల పరిస్థితులను ముందస్తు ప్రణాళికతో సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొవాలి. ఇందుకోసం సంబంధితశాఖ అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలి. ఎల్నినో అనేది ప్రకృతి విపత్తు అని దీన్ని ఎవరూ ఆపలేరు. దీని ప్రభావంతో జరిగే నష్టాన్ని వీలైనంత తగ్గించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలి. వరి వంటి నీటి అవసరాలు అధికంగా ఉన్న పంటలకు బదులుగా ఆయిల్పామ్ వంటి ఆరుతడి పంటల విస్తీర్ణం పెంచేందుకు రైతుల్లో చైతన్యం నింపాలి. ఇందుకోసం సోషల్ మీడియా రీల్స్, కళాజాతలు, నాటక ప్రదర్శనలను వినియోగించాలి. తాగునీటి సమస్య తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలి. భూగర్భజలాలు పెంచేందుకు ఇంకుడుగుంతలు తవ్వుకునేలా ప్రజలను చైతన్యం చేయాలి. – వివేక్, జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి
-
సింగూరు నీళ్లు 45 రోజులకే..!సాక్షిప్రతినిధి, సంగారెడ్డి: సంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల వాసులకు తాగునీటి కష్టాలు పొంచి ఉన్నాయి. సింగూరు డ్యాం మరమ్మతుల నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం జలాశయంలో ఉన్న నీటి మట్టం కేవలం 45 రోజులకు మాత్రమే సరిపోతాయని మిషన్ భగీరథ అధికారులు తేల్చి చెప్పారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు కురియక.. మంజీరా నదికి వరద నీరు రాకపోతే ఈ రెండు జిల్లాల్లోని 316 గ్రామాలు, నివాసిత ప్రాంతాలకు తాగునీటిని సరఫరా చేయలేమని స్పష్టం చేశారు. సంగారెడ్డి జిల్లాలో 275, మెదక్ జిల్లాలో 41 గ్రామాలకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాల్సిందేనని అన్నారు. సోమవారం జెడ్పీ సమావేశం హాల్లో జరిగిన సమీక్షలో మిషన్ భగీరథ ఉమ్మడి జిల్లా పర్యవేక్ష ఇంజనీర్ రఘువీర్ ప్రకటించారు. 3 టీఎంసీల కంటే తగ్గితే పంపింగ్ కష్టమే.. సింగూరు ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 29.9 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం అందులో 4.29 టీఎంసీల మేరకు మాత్రమే నీరుంది. ఈ జలాశయం నీటి నిల్వ కనీసం మూడు టీఎంసీల కంటే తగ్గితే అక్కడి నుంచి నీటిని పంపింగ్ చేయడం వీలు కాదు. దీంతో ఉన్న ఒక టీఎంసీ కేవలం నెల రోజులకే సరిపోతాయని, గత రెండు, మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో కొంత మేరకు ప్రాజెక్టులోకి నీళ్లు రావడంతో మరో పక్షం రోజులు అదనంగా సరఫరా చేయడానికి వీలు పడుతుందని ఎస్ఈ వివరించారు. ఈ పరిస్థితి ఎదురైతే ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు ఆశాఖ అధికారులు ప్రకటించారు. ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని సరఫరా చేసేందుకు ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అవసరమైతే ఆయా గ్రామాల్లో ప్రైవేటు బోర్లను అద్దెకు తీసుకోవడం, పాడైపోయిన బోర్లను మరమ్మతులు చేయడం, లోతు తక్కువగా ఉన్న బోర్లను మరింత లోతుకు తవ్వడం వంటి చర్యలు చేపట్టనున్నట్లు ప్రకటించారు. రూ.40 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఈప్రణాళికను తయారు చేస్తున్నారు. అప్పటిలోగా మంజీరాకు వరదరాకపోతే నీరు ఇవ్వలేం తేల్చి చెప్పిన మిషన్ భగీరథ అధికారులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని ప్రకటనమున్సిపాలిటీల్లో సైతం.. రెండు జిల్లాల పరిధిలోని మున్సిపాలిటీల్లో ఇప్పటికే పలు కాలనీలకు తాగునీటి సరఫరా కష్టాలు షురువయ్యాయి. సదాశివపేట పట్టణంలో రెండు, మూడు వార్డులకు రెండు రోజులకోసారి నీటి సరఫరా అవుతోంది. అలాగే సంగారెడ్డి మున్సిపాలిటీలో పాత బస్టాండ్ ప్రాంతంలో తాగునీటి సరఫరాలో తరచూ అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. జహీరాబాద్, కోహీర్, మెదక్, రామాయంపేట తదితర పట్టణ వాసుల అవసరాలకు, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న నీటి సరఫరాకు వ్యత్యాసం ఉంటోంది. ఇప్పుడు సింగూరు ప్రాజెక్టుకు వరద నీరు రాకపోతే మూడు వందలకు పైగా గ్రామాల వాసులకు తాగునీటి కష్టాలపై ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
-
పరిశ్రమను మూసి వేయాల్సిందే..మెదక్ కలెక్టరేట్: ప్రజల ప్రాణాలకు సంకటంగా మారిన పరిశ్రమను తొలగించకుంటే జాతీయ రహదారిని దిగ్బంధిస్తామని బీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు పద్మారెడ్డి, గజ్వేల్ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి ప్రతాప్రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. సోమ వారం మనోహరాబాద్ మండలం చెట్ల గౌరారం, రంగాయపల్లి గ్రామాల ప్రజలతో కలిసి కలెక్టరేట్ ఎదుట ఆందోళన నిర్వహించారు. కలెక్టరేట్లోకి చొ చ్చుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నం చేయగా, పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో ప్రధాన గేటు ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. ప్రజల ప్రాణాలు తోడేస్తున్న కాలుష్య కారక పరిశ్రమను వెంటనే తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు. పరిశ్రమను త్వరగా మూసివేసి ఆ రెండు గ్రామాల ప్రజలను కాపాడాలన్నారు. పరిశ్రమ నుంచి వెలువడుతున్న కాలుష్యంపై గ్రామంలో యువకులు ప్రశ్నిస్తే వారిపై కేసులు పెడుతున్నారని, మహిళల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆరోపించారు. అనంతరం పలు డిమాండ్లతో కూడిన వినతిపత్రాన్ని డీర్డీఓ అంబదాస్ రాజేశ్వర్కు అందజేశారు. వారం రోజుల్లో సమస్య పరిష్కరించకుంటే కలెక్టరేట్ ఎదుట వంటా వార్పు చేపడుతామన్నారు. కార్యక్రమంలో మెదక్ ఏఎంసీ మాజీ చైర్మన్ కృష్ణారెడ్డి, మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ మల్లికార్జున్గౌడ్, మాజీ కౌన్సిలర్ ప్రభురెడ్డితో పాటు బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, రెండు గ్రామాల ప్రజలు పాల్గొన్నారు.బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ ముట్టడి
-
ఎల్నినోను ఎదుర్కొందాంముందస్తు కార్యాచరణతో ముందుకెళ్దాంసాక్షిప్రతినిధి, సంగారెడ్డి: ఎల్నినో ప్రభావంతో ఏర్పడనున్న ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు ముందస్తు కార్యాచరణ ప్రణాళిక అమలుపై సోమవారం సంగారెడ్డి జెడ్పీ హాలులో సమీక్ష సమావేశం జరిగింది. సంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల ప్రజాప్రతినిధులు, సంబంధిత శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్న ఈ సమావేశంలో ఎల్నినో ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు చేపట్టాల్సిన చర్యలపై లో తుగా చర్చించారు. వ్యవసాయం, తాగునీరు, పశుగ్రాసం, విద్యుత్ వంటి అంశాలకు సంబంధించిన ప్రణాళికలను ఆయాశాఖల అధికారులు వివరించారు. ఈసందర్భంగా తెలంగాణ జలసిరి పోస్టర్ను, ప్రత్యామ్నాయ పంటల ప్రణాళిక నివేదికను మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఆవిష్కరించారు. స్పెషల్ సెక్రటరీ వాణిప్రసాద్, కలెక్టర్లు ప్రతీక్జైన్, ప్రతిమాసింగ్, ఎమ్మెల్యేలు మాణిక్రావు, సంజీవరెడ్డి, సునీతారెడ్డి, సెట్విన్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గిరిధర్రెడ్డి, వివిధ శాఖల జిల్లా ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఆయకట్టు రైతులను ఆదుకోవాలి సింగూరుకు దిగువన ఉన్న ఘనపురం ఆనకట్ట ఆయకట్టు రైతులను ఆదుకోవాలని పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు సమావేశం దృష్టికి తెచ్చారు. సింగూరు నుంచి నీటి విడుదలకు వీలు లేకుండా పోవడంతో వారికి సబ్సిడీ విత్తనాలు, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఆర్థిక సాయం అందించాలన్నారు. వీలైనంత త్వరగా సింగూరు మరమ్మతులు పూర్తి చేయాలని ప్రజాప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు. కోతులకు కూ.ని. ఆపరేషన్ కేంద్రాలు కోతుల బెడద కారణంగా చాలా గ్రామాల్లో వరి తప్ప, కూరగాయలు వంటి ఆరుతడి పంటలు సాగు చేసే పరిస్థితి లేదు. కోతుల సంతానాన్ని తగ్గించేందుకు ఆపరేషన్లు చేసే కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని పలువురు ఎమ్మెల్యేలు సమావేశం దృష్టికి తెచ్చారు. ఒక్కో కేంద్రం ఏర్పాటుకు రూ.10 లక్షల వరకు అంచనా వ్యయంతో ప్రతిపాదనలు పంపాలని మంత్రి వివేక్ కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. అధికారుల మధ్య సమన్వయం అవసరం ‘అమృత్’ పనులపై ఆసక్తికర చర్చ సంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల్లో ప్రత్యామ్నాయంపై సమీక్షసమన్వయంతో పనిచేయాలి తాగునీటి సరఫరాకు ఇబ్బందులు రాకుండా అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలి. సింగూరు నీటిని ఉమ్మడి జిల్లా తాగునీటి అవసరాలకే వినియోగించాలి. హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్కు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయాలి. ఆరుతడి పంటలు సాగు చేసేలా రైతులకు వ్యవసాయశాఖ అధికారులు అవగాహన కల్పించాలి. మున్సిపాలిటీలు, గ్రామాల్లో తాగునీటి అవసరాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ముందస్తు ప్రణాళికను అమలు చేయాలి. పీఎం సూర్యఘర్ వంటి పథకాల లబ్ధి సామాన్యులకు అందేలా చర్యలు చేపట్టాలి. – అంజిరెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ
-
సఫారీ రైడ్కు రెడీహవేళిఘణాపూర్(మెదక్): మెదక్ జిల్లా సరిహద్దు పోచారం అభయారణ్యంలో వన్యప్రాణులను తిలకించేందుకు ఫారెస్టు అధికారులు కొత్త సఫారీ వాహనం మంజూరు చేశారు. పాత వాహనంతో కొన్ని ఇబ్బందులు కాగా, సిబ్బంది ఈ విషయాన్ని ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో వారు నూతన హంగులతో కూడిన సఫారీ వాహనం పంపించారు. ఇందులో 10 మంది పర్యాటకులు ప్రయాణించడంతో పాటు వర్షం కురిసినా ఇబ్బంది లేకుండా తయారు చేశారు. గతంలో పర్యాటకులు వచ్చిన సమయంలో పాత వాహనంలో అభయారణ్యంలోకి వెళ్లేందుకు అంతగా ఆసక్తి చూపేవారు కాదు. దీంతో తమ సొంత వాహనంలో ఫారెస్ట్ సిబ్బందిని తీసుకెళ్లి చూపించేవారు. నూతన సఫారీ ద్వారా హాయిగా అభయారణ్యంలో ప్రయాణించే వెసులుబాటు కల్పించారు. ఇదే విషయమై ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ భీమ్రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. దీనిని సందర్శకులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. పెద్దవారికి రూ.100, చిన్నపిల్లలకు రూ.50 చెల్లించి పర్యటించవచ్చని తెలిపారు.
-
బఫర్లో బరితెగింపు!మంగళవారం శ్రీ 21 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026ఏడుపాయల్లో భూ ‘మాయ’ం ● మంజీరా పరీవాహ క ప్రాంతం ఆక్రమణ ● అనుమతి లేకుండానే 7 ఎకరాల్లో రిసార్ట్ నిర్మాణ ర ● కళ్లప్పగించి చూస్తున్న అధికారులుమెదక్జోన్: జిల్లాలోని ఏడుపాయల వనదుర్గా మాత ఆలయం రాష్ట్రంలోనే ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ఆలయం పరిధి పాపన్నపేట మండలం నాగ్సాన్పల్లికి ఒకవైపు ఉండగా, మరోవైపు కొల్చా రం మండలం పోతన్శెట్టిపల్లిలో కొంత భాగం ఉంది. పోతన్శెట్టిపల్లి వైపు జాతీయ రహదారి (265–డీ) ఉండటంతో భక్తులు పెద్దఎత్తున ఇక్కడి నుంచి వస్తుంటారు. ఈక్రమంలో మంజీరా నదిపై నిర్మించిన మొదటి బ్రిడ్జి సమీపంలో కొందరు వ్యక్తులు (257/అ, 257/ఆ) సర్వే నంబర్లలో 7 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిని లీజుకు తీసుకొని భారీ రిసార్ట్ నిర్మిస్తున్నారు. ఏకంగా బఫర్జోన్లోనే రోడ్డు వేసి, భారీ సిమెంట్ నీటి ట్యాంక్ నిర్మించి పనులు చేపడుతున్నారు. హైడ్రా అవసరం ఏడుపాయల పుణ్యక్షేత్రం వద్ద ఎప్పుడు చూసినా ఇసుకేస్తే రాలనంత భక్తులు వస్తుంటారు. మహాశివరాత్రి, మాఘ అమావాస్య, ఉగాది పర్వదినాల్లో లక్షలాది మంది భక్తులు వస్తుంటారు. ప్రభుత్వం ఏటా జాతర ఉత్సవాలకు రూ. 2 కోట్లు మంజూరు చేస్తోంది. ఇటీవల 12 కాటేజీల నిర్మాణాలకు రూ. 7 కోట్లను స్థానిక ఎమ్మెల్యే రోహిత్రావు మంజూరు చేయించారు. ఆలయానికి తెలంగాణ, ఏపీ, మహా రాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడుతో పాటు పలు రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు భారీగా వస్తుంటారు. ఇంతటి ప్రాధాన్యం ఉన్న పుణ్యక్షేత్రం వద్ద, మంజీరా నది పక్కన బఫర్జోన్లో నిర్మాణాలు చేపడుతుంటే అధికార యంత్రాంగం కళ్లప్పగించి చూస్తున్నారు తప్ప అడ్డుకోలేకపోతున్నారు. ఇక్కడి అక్రమ నిర్మాణాలను తొలగించేందుకు హైడ్రా ఇక్కడికి కావాలని పలువురు కోరుతున్నారు. అనుమతి లేకుండానే.. వ్యవసాయ భూముల్లో నిర్మాణాలు చేపట్టాలంటే నిబంధనల ప్రకారం నాలా కన్వర్షన్తో పాటు, సంబంధిత పంచాయతీ నుంచి అనుమతులు తీసుకోవాలి. కానీ ఎలాంటి పర్మిషన్ లేకుండానే పెద్ద ఎత్తున రిసార్ట్ నిర్మిస్తున్నారు. అందులో వాటర్ ఫౌంటేన్, కాటేజీల నిర్మాణాలు సాగుతున్నాయి. గతేడాది మాదిరిగా మళ్లీ వర్షాలు కురిస్తే ప్రస్తుతం బఫర్జోన్లో నిర్మిస్తున్న రోడ్డు, నీటి కుండీలు కొట్టుకపోవటం ఖాయమని పలువురు పేర్కొంటున్నారు. అంతే కాకుండా ప్రాణాపాయం జరిగే అవకాశం లేకపోలేదని అంటున్నారు.బఫర్జోన్లో నిర్మించిన నీటి ట్యాంక్చర్యలు తీసుకుంటాం ఏడుపాయల్లోని పోతంశెట్టిపల్లి శివారులో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న రిసార్ట్ను కొంతభాగం బఫర్జోన్లో నిర్మించారు. మంజీరా నది అంచున రోడ్డు వేసి నీటి ట్యాంకును నిర్మించారు. వాటిని తొలగించాలని సదరు వ్యక్తులకు నోటీసులు ఇచ్చాం. తొలగించకుంటే శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. – స్వాతి, డీఈ ఇరిగేషన్, కౌడిపల్లి
-
ఫిర్యాదులకు పరిష్కారం చూపాలి: ఎస్పీమెదక్జోన్: ప్రజావాణిలో వచ్చిన ఫిర్యాదులను వెంటనే పరిష్కరించాలని ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు పోలీస్ అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం జిల్లా నలుమూలల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదుదారుల నుంచి స్వయంగా అర్జీలు స్వీకరించారు. అనంతరం ఆయా పోలీస్స్టేషన్ల పరిధిలోని అధికారులతో మాట్లాడి పలు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇందులో వ్యక్తిగత, సా మాజిక, భూ వివాదాలు, మోసాలు, వేధింపులకు తదితర ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా నేరుగా పోలీసులను కలిసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చని ప్రజలకు సూచించారు. బీజేవైఎం జిల్లా అధ్యక్షుడిగా శ్రీనివాస్గౌడ్ వెల్దుర్తి(తూప్రాన్): బీజేవైఎం జిల్లా అధ్యక్షుడిగా మండలంలోని ఎదులపల్లికి చెందిన కందనూరి శ్రీనివాస్గౌడ్ నియమితులయ్యారు. పార్టీ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. శ్రీనివాస్గౌడ్ విద్యార్థి దశ నుంచే ఏబీవీపీలో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించారు. విద్యార్థుల సమస్యలపై అనేక ఉద్యమాలు చేపట్టారు. కళాశాల అధ్యక్షుడి నుంచి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి వరకు వివిధ హోదాల్లో పనిచేశారు. భారతీయ జనతా పార్టీ అనుబంధ విభాగాల్లో వివిధ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ పార్టీ అభివృద్ధికి కృషి చేశారు. ఈసందర్భంగా శ్రీనివాస్గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. పార్టీ తనపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటానని, జిల్లాలో బీజేవైఎంను మరింత బలోపేతం చేయడానికి కృషి చేస్తానన్నారు. రాజ్యాంగ హక్కులు కాపాడుకుందాం మెదక్ కలెక్టరేట్: క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ఆగస్టు 10న క్విట్ మోడీ, క్విట్ కార్పొరేట్ పేరుతో జైల్ భరో నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రజాసంఘాల నాయకులు తెలిపారు. సోమ వారం సీఐటీయూ, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం, రైతు సంఘాల ఆధ్వర్యంలో కేవల్ కిషన్ భవన్లో జిల్లా సదస్సు నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యుడు అడివయ్య మాట్లాడుతూ.. మోదీ అధికారం చేపట్టిన నాటి నుంచి ప్రతీ చర్య కార్పొరేట్ల ప్రయోజనాలు కాపాడేదిగా ఉందన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రజావ్యతిరేక విధానాలు విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తేందుకు క్షేత్రస్థాయిలో సదస్సులు నిర్వహించాలని పిలుపునిచ్చారు. సమావేశంలో ఆయా సంఘాల నాయకులు మల్లేశం, కె. మల్లేశం, లచ్చాగౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మనువాద పార్టీలకు చోటులేదు : వెన్నెల చిన్నశంకరంపేట(మెదక్): తెలంగాణలో మనువాద పార్టీలకు చోటులేదని తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారధి చైర్పర్సన్ వెన్నెల గద్దర్ అన్నారు. సోమవారం చిన్నశంకరంపేటలో ఆమె మాట్లాడుతూ.. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియతో బీజేపీ ఓట్ చోరీకి పాల్పడేందుకు సిద్ధంగా ఉందన్నారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను వాడుకొని తెలంగాణలో పాగా వేయాలని చూస్తుందన్నా రు. బీఎల్ఓలు మీ ఇంటికి రాకుంటే మీరే వారి వద్దకు వెళ్లి వివరాలు అందించాలన్నారు. కాంగ్రెస్ బీఎల్ఏలు సైతం గ్రామాల్లో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో చురుగ్గా పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో పీసీసీ కో ఆర్టినేటర్ ప్రతాప్రెడ్డి, కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షుడు మోహన్నాయక్, సర్పంచ్లు ప్రవీణ్కుమార్, నవీన్కుమార్, నర్సింహులు, అక్బర్ పాల్గొన్నారు. ‘జీఓ 12ను రద్దు చేయాలి’ సంగారెడ్డి ఎడ్యుకేషన్: భవన నిర్మాణ కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని తెలంగాణ బిల్డింగ్ అండ్ అదర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో కార్మికులు నిరసన చేపట్టారు. ఈ మేరకు సోమవారం కలెక్టరేట్ కార్యా లయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు.
-
సీఎం రేవంత్ రైతు ద్రోహిచిన్నకోడూరు(సిద్దిపేట): కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుతో పుష్కలమైన సాగునీరు, 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్, పెట్టుబడి సాయం, సకాలంలో ఎరువులు ఇచ్చి కేసీఆర్ కర్షక బిడ్డగా నిలిస్తే, కన్నేపల్లి పంప్హౌస్ నుంచి నీళ్లు ఎత్తిపోసే అవకాశం ఉండి కూడా సాగునీరు ఇవ్వకుండా రేవంత్రెడ్డి రైతుద్రోహిగా మారారని మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే హరీశ్రావు మండిపడ్డారు. చిన్నకోడూరు మండలంలో చేపట్టిన రైతుపాదయాత్రలో పాల్గొని మాట్లాడారు. రైతులకు రూ.35 వేల కోట్ల రుణమాఫీ అని చెప్పి కేవలం రూ.18 వేల కోట్లు ఇచ్చి సగం మంది రైతలను మోసం చేశారన్నారు. మూడు పంటలకు సంబంధించి రూ.19 వేల కోట్ల రైతుబంధును ఎగనామం పెట్టారని, కేసీఆర్ తెచ్చిన రైతు బీమా పూర్తిగా నిలిపివేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కన్నేపల్లి పంపులు ఆన్ చేసి రైతుల కష్టాలు తీర్చాలని, లేనిపక్షంలో చిన్నకోడూరు రైతుల స్ఫూర్తితో అన్ని మండలాల్లో పోరాటాన్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. కాంగ్రెస్ పాలనకు విసిగిపోయి రాష్ట్రంలో అన్నివర్గాల ప్రజలు కేసీఆర్ పాలనను కోరుకుంటున్నారన్నారు. మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు
-
సొంతూరులోనే సర్● మెజార్టీ ఓటర్ల అభిప్రాయమిదే ● ఊరిలో ఓటు ఉంటేనే విలువ అనే భావన ● ముమ్మరంగా సాగుతున్న డిజిటలైజేషన్ ● 100 శాతం ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల పంపిణీ జిల్లాలో మెదక్, నర్సాపూర్ రెండు నియోజకవర్గాలు ఉండగా, 4.53 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. కాగా, పల్లెటూర్ల నుంచి పెద్దఎత్తున వలస వెళ్లినవారు ఉన్నారు. ఇందులో గిరిజన తండాలకు చెందిన వారు ఉపాధిని వెతుక్కుంటూ పట్టణాలకు వెళ్లగా, కొందరు ఉద్యోగరీత్యా, మరికొందరు పిల్లల చదువులు, ఇంకొందరు వ్యాపారాల నిమిత్తం పల్లెలను వదిలి పట్టణాలకు వలస వెళ్లారు. వారిలో 90 శాతానికి పైగా సొంతూరుతో పాటు పట్టణాల్లో ఓటు హక్కు కలిగి ఉన్నారు. కాగా, పల్లెలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల కోరిక మేరకు పట్టణాల నుంచి పల్లెలకు వచ్చి ఓటు వేస్తున్నారు. అలాగే పట్టణాలు, నగరాల్లో మున్సిపల్, కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు జరిగిన సమయంలో అక్కడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలో ఒకే వ్యక్తికి ఒకే ఓటు ఉండాలని భావించిన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రత్యేక ఓటరు సవరణ(సర్) ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టింది. దీంతో ఎక్కడో ఒకే చోట మాత్రమే ఓటు కలిగి ఉండాలని, లేనిచో చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది. దీంతో తమకు సొంతూరులోనే ఓటు కోసం చాలా మంది వలసదారులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే గ్రామాల్లో ఆస్తులు అమ్ముకొని పట్టణాల్లో స్థిరపడిన వారు మాత్రమే పట్టణాల్లో ఓటు నమోదు చేసుకుంటున్నారు. పట్టణాల్లో తగ్గనున్న ఓటర్లు జిల్లాలోని రెండు నియోజకవర్గాల్లో 586 మంది బూత్ లెవల్ ఆఫీసర్లు (బీఎల్ఓలు) ప్రతి ఓటరుకు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను అందించారు. కాగా, జిల్లాలో మెదక్, రామాయంపేట, నర్సాపూర్, తూప్రాన్ మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి. చుట్టుపక్కల పల్లెల ప్రజలు బల్దియాలతో పాటు హైదరాబాద్ లాంటి నగరాల్లో స్థిరపడిన వారు ఉన్నారు. పల్లెలోనూ, పట్టణాల్లోనూ రెండు చోట్ల ఓట్లు ఉన్న వారు రెండేసి ఫారాలను అందుకున్నారు. వాటిని నింపి బీఎల్ఓలకు తిరిగి ఇచ్చే సమయంలో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. రెండు చోట్ల ఫారాలు అందిస్తే ఆధార్కార్డు ఆధారంగా గుర్తిస్తే మా పరిస్థితి ఏంటని ఆందోళన చెందుతున్నారు. దీంతో గ్రామాల్లోనే ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందిస్తూ పట్టణాల్లో తీసుకున్నవి తిరిగి ఇవ్వడం లేదని తెలుస్తోంది. ఫలితంగా పట్టణాల్లో ఓటర్ల సంఖ్య చాలా వరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు. 79.84 శాతం డిజిటలైజేషన్ జిల్లాలోని రెండు నియోజకవర్గాల్లో 4,53,140 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఇందులో మెదక్లో 2,20,427 మంది ఉండగా, ఇప్పటివరకు 1,79,749 ఓటర్ లిస్టు డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయింది. దీంతో 81.55 శాతం పూర్తి కాగా, నర్సాపూర్లో 2,32,713 మంది ఓటర్లు ఉండగా, ఇప్పటివరకు 1,82,051 ఓటర్ లిస్టు డిజిటలైజేషన్ అయింది. ఈలెక్కన 78.23 శాతం అయింది. మొత్తంగా జిల్లాలో 79.84 శాతం డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. వందశాతం ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందించినట్లు తెలిపారు. కాగా, సర్ ప్రక్రియను కలెక్టర్ నిత్యం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) జిల్లాలో ముమ్మరంగా సాగుతోంది. అయితే గ్రామాల నుంచి పట్టణాలకు ఉపాధి కోసం వెళ్లిన వారు, ఉద్యోగ రీత్యా ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న వారు మాత్రం తమ ఓటు హక్కును స్వగ్రామంలోనే ఉంచుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. చాలా ఏళ్లుగా పట్టణాల్లో స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్న వారు మాత్రం అక్కడే ఓటు ఉంచుకుంటున్నారు. – మెదక్జోన్ జిల్లాలో ఇలా.. నియోజకవర్గం ఓటర్లు డిజిటలైజేషన్ మెదక్ 2,20,427 81.55 నర్సాపూర్ 2,32,713 78.23
-
నానో టెక్నాలజీతో శాసీ్త్రయ ఆలోచనలు● ఐఐటీహెచ్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ బీ.ఎస్.మూర్తి ● సీఈఎన్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో ‘ నానోజాత– 2026’ మాట్లాడుతున్న ఐఐటీహెచ్ డైరెక్టర్ మూర్తిసాక్షిప్రతినిధి, సంగారెడ్డి: ఐఐటీ హైదరాబాద్ (ఐఐటీహెచ్), బెంగళూరులోని సెంటర్ ఫర్ నానో అండ్ సాఫ్ట్ మ్యాటర్ సైన్సెస్ (సిన్స్) సంయుక్తాధ్వర్యంలో ఆదివారం క్యాంపస్లో ‘నానో జాతా–2026’ జాతీయ సైన్స్ అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఆగస్టు 3 నుంచి 5 వరకు బెంగళూరులో జరగనున్న ఇండియా నానో–2026’ సదస్సుకు ముందస్తుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అడ్వాన్స్ 5జీ, 6జీ కమ్యునికేషన్లు, అంతరిక్ష సాంకేతికతలు, స్వచ్ఛ ఇందనం, ఆరోగ్య సంరక్షణ వంటి కీలక రంగాల్లోని అంశాలను ఈ చర్చా వేదికల్లో, ఉపన్యాసాల్లో చర్చించారు. ఈసందర్బంగా ఐఐటీహెచ్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ బీ.ఎస్.మూర్తి మాట్లాడుతూ.. నానోజాత కార్యాక్రమం విద్యార్థులు, యువతలో శాసీ్త్రయ ఆలోచన విధానాన్ని ప్రోత్సహిస్తోందన్నారు. సుస్థిర సమాజ నిర్మాణంలో ఈ టెక్నాలజీకి అపారమైన అవకాశాలున్నాయన్నారు. సీఈఎన్ఎస్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ బీ.ఎల్.వీ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుత ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు బహుళ విషయ పరిజ్ఞానం, నైపుణ్యాలు కలిగిన పరిశోధకులు అవసరమన్నారు. నానో టెక్నాలజీతో సుస్థిర భవిష్యత్తును సాధ్యం చేస్తుందన్నారు. ఈసందర్భంగా నిర్వహించిన ఎగ్జిబిషన్లో ఫ్రూట్ జ్యూస్ నుంచి విద్యుత్ ఉత్పాదన, హ్యుమిడిటీ సెన్సార్స్, సోడియం–అయాన్ బ్యాటరీలు, గ్రాఫేన్ ఆధారిత విద్యుత్ సర్క్యూట్ల వంటివి విద్యార్థుల్లో శాసీ్త్రయ ఆలోచనలను రేకెత్తించాయి. హైదరాబాద్, పరిసర ప్రాంతాల్లోని వివిధ ఇంజనీరింగ్, డిగ్రీ కాలేజీలు, ఇతర విద్యాసంస్థలకు చెందిన విద్యార్థులు ఈ ఆవిష్కరణలను తిలకించారు.
-
స్టేడియం అభివృద్ధి చేయండిమాజీ ఎమ్మెల్యే శశిధర్రెడ్డి మెదక్జోన్: జిల్లా కేంద్రంలోని పట్లోళ్ల నారాయణరెడ్డి (పీఎన్ఆర్) స్టేడియం అభివృద్ధికి నిధులు మంజూరు చేయాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే శశిధర్రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఈమేరకు ఆదివారం మంత్రి వాకిటి శ్రీహరికి లేఖ రాశారు. ఈ స్టేడియంలో నిత్యం క్రీడాకారులు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారని, సరైన సౌకర్యాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వాపోయారు. అభివృద్ధి కోసం నిధులు మంజూరు లేఖలో విజ్ఞప్తి చేశారు. మెదక్ కలెక్టరేట్: కలెక్టరేట్లో నేడు నిర్వహించే ప్రజావాణిలో హెల్ప్డెస్క్ ద్వారా వినతులు స్వీకరిస్తామని కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. సోమవారం సంగారెడ్డి కలెక్టరేట్లో ఉమ్మడి జిల్లా మంత్రుల సమావేశం ఉందని. దీంతో జిల్లాలోని ఆయా శాఖల అధికారులందరూ ఈ సమావేశానికి వెళ్లాల్సి ఉంటుందన్నారు. జిల్లాలోని ప్రజలు తమ తమ సమస్యలపై హెల్ప్డెస్క్ ద్వారా వినతులు అందజేయాలని కలెక్టర్ సూచించారు. రామాయంపేట(మెదక్): మున్సిపాలిటీలో అమృత్ పథకం కింద కేంద్రం మంజూరు చేసిన నిధులు పెద్ద మొత్తంలో దుర్వినియోగం అయ్యాయని బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యుడు రాగి రాములు ఆరోపించారు. ఆదివారం ఆయన మాట్లాడుతూ.. మున్సిపాలిటీల్లో నీటి ఎద్దడి తీర్చడానికి గాను కేంద్రం ఈ నిధులు మంజూరు చేసిందన్నారు. వీటితో కొత్త కాలనీల్లో పైప్లైన్లు వేయాల్సి ఉందన్నారు. ఇందుకు విరుద్దంగా గతంలో పైప్లైన్ వేసిన కాలనీల్లోనే మళ్లీ వేశారని ఆరోపించారు. తహసీల్దార్, ఎంపీడీఓ కార్యాలయాల ఆవరణలో నిర్మించిన ట్యాంకుల నిర్మాణ పనులు సక్రమంగా జరగలేదన్నారు. పనుల్లో సరైనా నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించలేదని, ఇంజనీరింగ్ అధికారులు సైతం నాయకుల బత్తిడికి తలొగ్గారని మండిపడ్డారు. ఈవిషయమై విచారణ జరిపించి నిధుల దుర్వినియోగానికి పాల్పడిన వారిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. పటాన్చెరు టౌన్: బీసీ విద్యార్థి సంఘం రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా ఇస్నాపూర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని రుద్రారానికి చెందిన నవీన్గౌడ్ నియమితులయ్యారు. ఈమేరకు ఆదివారం హైదరాబాద్లోని బీసీ భవన్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో జాతీయ బీసీ సంఘం అధ్యక్షుడు, రాజ్యసభ సభ్యుడు ఆర్. కృష్ణయ్య చేతుల మీదుగా నియామకపత్రం అందజేశారు. ఈసందర్భంగా నవీన్గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యార్థుల పక్షాన ఉద్యమాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే విధంగా తన వంతుగా కృషి చేస్తానన్నారు. జిల్లాలో అన్ని కమిటీలు వేసి సంఘాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తానన్నారు. తన నియామకానికి సహకరించిన జాతీయ కో ఆర్డినేటర్ అరుణ్ కుమార్, జిల్లా నాయకత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సంగారెడ్డి: నియోజకవర్గంలో అర్హులైన ఏ ఒక్కరి ఓటు మిస్ కాకుండా కాంగ్రెస్ బీఎల్ఏలు, నాయకులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి సూచించారు. గత నెల రోజులుగా అమలవుతున్న సర్ ప్రక్రియపై ఆదివారం పట్టణంలోని ఓ గార్డెన్లో పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు నిర్మలారెడ్డితో కలిసి ముఖ్య నాయకులతో అత్యవసర సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. నియోజకవర్గంలోని 282 బీఎల్ఏలతో ఒక్కొక్కరితో జగ్గారెడ్డి ముఖాముఖిగా మాట్లాడారు. ఇప్పటికి ఎన్ని ఫారాలు పంపిణీ చేశారు, ఇచ్చిన ఫారాల్లో ఎన్ని తిరిగి వచ్చాయి, ఇంకా ఎన్ని రావాల్సి ఉంది అని అడిగి తెలుసుకున్నారు. నియోజకవర్గంలో ఇప్పటివరకు 66.67% ఓటరు నమోదు పూర్తయిందని, గడువులోగా మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తి కావాలని ఆదేశించారు. మూడు రోజుల తర్వాత మరోసారి సమీక్ష నిర్వహిస్తానని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గ కన్వీనర్ చేర్యాల ఆంజనేయులు, టీపీసీసీ ప్రధా న కార్యదర్శి తోపాజి అనంత్ కిషన్, నాయకులు కూన సంతోష్, కిరణ్గౌడ్ పాల్గొన్నారు.
-
ప్రతీ ఒక్క ఓటరును కలవాలినారాయణఖేడ్: ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) గడువు పొడిగింపును సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజీవరెడ్డి, ఫుడ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్, సర్ ఖేడ్ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి మహ్మద్ ఫయీం కోరారు. ఖేడ్ నియోజకవర్గంలోని మండలాల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు, బీఎల్ఏలకు స్థానిక క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆదివారం ప్రత్యేక అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. సర్ గడువును వచ్చే నెల 3 వరకు పెంచారని తెలిపారు. దీనిని వరంగా భావించి కష్టపడి పనిచేయాలని సూచించారు. బీఎల్ఏలు తమ పరిధిలోని గ్రామాల్లో పర్యటించి అర్హులైన ప్రతీ ఒక్క ఓటరుతో పాటు విద్య, ఉపాధి కోసం ఇతరత ప్రాంతాలకు వెళ్లిన వారిని గుర్తించి వారిచే ఫారాలను నింపించాలని సూచించారు. తమ పరిధిలో ఎంతమంది ఓటర్లు ఉన్నారు, ఎంత మంది ఫారాలు నింపి సమర్పించారనే విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు నమోదు చేసుకోవాలంటూ చెప్పారు. ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి
-
ఆరుతడి పంటలు సాగు చేయండి● ఎల్నినో ప్రభావంతో తీవ్ర వర్షాభావం ● జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి వివేక్ చేగుంట(తూప్రాన్): రైతులు వర్షాభావానికి తగిన పంటలు వేసుకోవాలని జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి వివేక్ అన్నారు. శనివారం చేగుంట రైతు వేదికలో కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ ఆధ్వర్యంలో అవగాహన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయగా, మంత్రి ముఖ్య అతిధిగా హాజరై మాట్లాడారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు తగ్గిపోయినట్లు తెలిపారు. రాబోయే రెండు నెలల్లో వర్షాలు పడే సూచనలు లేవని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొంటున్నారని తెలిపారు. రైతులు ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవాలని సూచించారు. ప్రతిపక్షాలు ప్రజలను రైతులను తప్పుదోవపట్టించే విధంగా చూస్తున్నారని, వారి మాటలు ఎవరూ నమ్మొద్దన్నారు. తాగునీటికి ఎలాంటి కొరత రాకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు. రాబోయే పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పంటలను పండించాలని వివరించారు. కార్యక్రమంలో ఇన్చార్జి జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి విన్సెంట్ వినయ్కుమార్, తూప్రాన్ ఆర్డీఓ బావయ్య, మండల స్పెషల్ ఆఫీసర్ హేమాభార్గవి, ఏఎంసీ చైర్మన్ వెంగళ్రావు, కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి శ్రీనివాస్రెడ్డితో పాటు రైతులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం చేగుంట ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో ష్యూరీఫై సంస్థ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు స్కూల్ బ్యాగులు, స్టడీ మెటీరియల్స్ను మంత్రి అందజేశారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాఠశాల విద్యకు ప్రాముఖ్యత కల్పిస్తున్నారని తెలిపారు. డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటుకు కృషి చేస్తానని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ స్రవంతి, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ వెంగళ్రావు, మండల పార్టీ శాఖ అధ్యక్షుడు నవీన్, ఎంఈఓ నీరజ ఫౌండేషన్ ఎండీ రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
ఉద్యోగులకు ఆరోగ్యమస్తు● 1,816 చికిత్సలు.. రూ. 2 లక్షల గరిష్ట పరిధి ● జిల్లాలో 7,500 ఉద్యోగులు, 3,700 పింఛన్దారులు ● 886 ఆస్పత్రుల్లో సేవలుపాపన్నపేట(మెదక్): ఏళ్ల తరబడి ఉద్యోగులు ఎదురుచూసిన నగదు రహిత వైద్యం ఎట్టకేలకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. పదమూడేళ్ల క్రితం ప్రవేశపెట్టిన ఈహెచ్ఎస్ స్కీం మొక్కుబడిగా మారగా, శుక్రవారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం ప్రారంభించింది. మొత్తం 1,816 వైద్య చికిత్సలకు ఈ పథకం కింద వైద్య సేవలు అందనున్నాయి. రాష్ట్రంలోని పేరొందిన 886 పెద్ద ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందే అవకాశం ఉంది. ఒక వైద్య చికిత్సకు గరిష్ట పరిమితి రూ.2 లక్షలుగా నిర్ధారించారు. ప్రతి ఉద్యోగికి హెల్త్ డిజిటల్ కార్డు ఇస్తారు. జిల్లాలో సుమారు 7,500 ఉద్యోగులు, 3,700 పింఛన్దారులకు ప్రయోజనం కలుగనుంది. ఉసూరుమన్న ఈహెచ్ఎస్ ఏళ్ల తరబడి చేస్తున్న ఉద్యోగుల డిమాండ్ మేరకు 2013 ప్రాంతలో ఈహెచ్ఎస్ పథకం ప్రవేశపెట్టారు. కానీ, అది మూన్నాళ్ల ముచ్చటగా మారింది. నిమ్స్తో పాటు నాలుగైదు కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో తప్ప, ఎక్కడా నగదు రహిత వైద్య సేవలు అందలేవు. దీంతో చికిత్స చేయించుకున్న ఉద్యోగులు, మొదట డబ్బులు చెల్లించి, తర్వాత రీయింబర్స్మెంట్కు దరఖాస్తు చేసుకునే వారు. ఇందులో సగం డబ్బులు కూడా మంజూరయ్యేవి కావన్న ఆరోపణలున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు సరిగా లేని ఉద్యోగులు నానా అవస్థలు పడ్డారు. కొత్త పథకంపై కోటి ఆశలు ఎన్హెచ్ఈఎస్ పథకం ఉద్యోగులకు ఆరోగ్య భరోసా కల్పిస్తుంది. ప్రతి నెలా ఉద్యోగి, పింఛన్దారు మూల వేతనం నుంచి 1.5 శాతం వాటా కింద మినహాయించుకుంటారు. అంతే మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం ఈ నిధికి జమ చేస్తుంది. భార్యాభర్తలు ఉద్యోగులైతే ఒక్కరి నుంచే వాటా జమ చేస్తారు. అర్హులైన ప్రతి ఉద్యోగి, పింఛన్దారు ఈహెచ్సీటి పోర్టల్ నుంచి డిజిటల్ హెల్త్ కార్డు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. రూ.5 లక్షలకు పెంచాలి ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన న్యూ ఈహెచ్ఎస్ పథకం ఉద్యోగులకు ఎంతో ప్రయోజనకరం. అయితే ఒక్కో చికిత్సకు నిర్ణయించిన గరిష్ట పరిమితిని రూ. 2 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షలకు పెంచాలి. కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఖరీదైన వైద్య ఖర్చులు భరించాలంటే కష్టం. – జగదీశ్చంద్ర, రాష్ట్ర రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు పండుటాకులకు వరం రిటైర్డ్ అయిన పండుటాకులకు నూతన ఆరోగ్య పథకం ఒక వరం. ప్రాణపాయ పరిస్థితుల్లో ఉన్న తల్లిదండ్రులకు కార్పొరేట్ వైద్యం అందించడానికి కొంత మంది పిల్లలు ముందుకు రావడం లేదు. అన్ని కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో నగదు రహిత వైద్య సేవలు అందించాలి. – లక్ష్మణ్ కుమార్, జిల్లా రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల సంఘం, కోశాధికారి
-
గాంధీభవన్ చేరిన శివ్వంపేట పంచాయితీశివ్వంపేట(నర్సాపూర్): శివ్వంపేట మండల కాంగ్రెస్ పంచాయితీ గాంధీభవన్ చేరింది. నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి ఆవుల రాజిరెడ్డి వైఖరి నిరసిస్తూ శనివారం మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సుదర్శన్గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో నాయకులు పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్కుమార్గౌడ్కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈసందర్భంగా సుదర్శన్గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. పార్టీ కోసం అహర్నిశలు పనిచేసిన నా యకులు, కార్యకర్తలను నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి రాజిరెడ్డి పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో లబ్ధిపొంది పార్టీ మారిన వారితో కుమ్మకై గ్రామాల్లో పర్యటిస్తున్నాడని తెలిపారు. పార్టీకి నష్టం చేకూరుస్తున్న ఇన్చార్జిని మార్చాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు శ్రీనివాస్గౌడ్, నర్సింలు, శ్రీనివాస్గౌడ్, వెంకట్రెడ్డి, అశోక్, తిరుపతిరాథోడ్, అంజిరెడ్డి, ప్రహ్లాద్చారి, పాండ్యా నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. హోటళ్లపై దాడులు.. జరిమానాలు రామాయంపేట(మెదక్): నాసిరకం పదార్థాలు విక్రయిస్తున్న హోటళ్లు, బేకరీలపై మున్సిపల్ అధికారుల తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈనెలలో మూడుసార్లు ఆకస్మిక తనిఖీలు ని ర్వహించి, జరిమానాలు విధించారు. తాజాగా శనివారం సానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ వనిత ఆధ్వర్యంలో పలు హోటళ్లలో తనిఖీలు నిర్వహించి నాసిరకం పదార్థాలను గుర్తించారు. ఓ టిఫిన్ సెంటర్ నిర్వాహకులకు రూ. 10 వేలు, రెండు హోటళ్లకు రూ. 5 వేల చొప్పున జరిమానా విధించారు. హోటళ్లలో పరిశుభ్రత పాటించకపోవడం, ప్లాస్టిక్ వినియోగం, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో చెత్తను వేసినందుకు జరినామానా విధించారు. వర్షం.. పంటలకు జీవం టేక్మాల్(మెదక్): మండలంలోని ఆయా గ్రా మాల్లో శనివారం మధ్యాహ్నం కురిసిన భారీ వర్షం పంటలకు జీవం పోసింది. గత 15 రోజులుగా వర్షాలు లేక ఎండలు తీవ్రస్థాయికి చేరి మొలకలు ఎండుముఖం పట్టాయి. పత్తి, కంది, పెసర, మినుము పంటలకు వర్షం ఊపిరి పోసింది. దీంతో రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. మరింత వర్షం కురిసి చెరువు, కుంటలను నింపాలని వరుణ దేవుడిని వేడుకుంటున్నారు. పంటల ఎంపికలో జాగ్రత్తలు అవసరం నర్సాపూర్: ఎల్నినో పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వాతావరణశాఖ సూచనలు పాటిస్తూ పంటల ఎంపికలో రైతులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కేవీకే శాస్త్రవేత్త శ్రీనివాస్ సూచించారు. శనివారం స్థానిక రైతు వేదికలో వ్యవసాయ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రత్యా మ్నాయ పంటల సాగుపై అవగాహన కల్పించారు. పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాపాతం తగ్గుతుందని, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోద వుతున్నాయన్నారు. రైతులు నీటి లభ్యతను బట్టి పంటల సాగు చేయాలని, తక్కువ నీరు అవసరమయ్యే కంది, పెసర, జొన్న తదితర పంటలు సాగు చేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో డీఆర్డీఓ శ్రీనివాస్రావు, ఏడీఏ సంధ్యారాణి, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ లక్ష్మి, మండల వ్యవసాయాధి కారి దీపిక, మున్సిపల్ కమిషనర్ సాయికుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఖైదీల హక్కులు పరిరక్షించాలి సంగారెడ్డి టౌన్: ఖైదీల సంక్షేమ హక్కులు పరిరక్షించాలని జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి భవా ని చంద్ర అన్నారు. శనివారం కందిలోని సెంట్రల్ జైలును జైలు సూపరింటెండెంట్ సంజయ్ కుమార్తో కలిసి సందర్శించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. ఖైదీల హక్కుల పరిరక్షణకు అవసరమైన న్యాయ సేవలు అంది ంచడం న్యాయ సేవాధికారి సంస్థ లక్ష్యం అని, ఖైదీలతో వారికి సమయానికి ములాఖాత్లు అందించాలన్నారు.
-
జిల్లాలోని పలు దర్శనీయ స్థలాలకు రూ.3 కోట్లుమెతుకుసీమ పర్యాటక సొబగులు అద్దుకోనుంది. చారిత్రక, సాంస్కృతిక నేపథ్యం ఉన్న జిల్లాను అభివృద్ధి చేసేందుకు అడుగులు పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ ప్రత్యేక చొరవతో మెదక్ ఖిల్లాతో పాటు పలు దర్శనీయ స్థలాలకు రూ.3 కోట్లు మంజూరు కాగా, ఏడుపాయల్లో కాటేజీల నిర్మాణాలకు ప్రభుత్వం రూ.7 కోట్లు విడుదల చేసింది. – మెదక్జోన్ తాను హీరోగా చేయబోయే చిత్రం, లేదా నిర్మించే సినిమా షూటింగ్ మెదక్ ఖిల్లాపైనే చేస్తానని సినీ నటుడు మంచు విష్ణు తెలిపారు. శనివారం ఆయన మెదక్ జిల్లాలో పర్యటించారు. మొదట ఏడుపాయల దుర్గమ్మను దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం మెదక్ ఖిల్లా, చర్చిని సందర్శించి మాట్లాడారు. ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే మన చరిత్ర 95 శాతం పదిలంగా ఉందని, ఇంతటి అద్భుతమైన ఖిల్లా నిర్మాణం హైదరాబాద్కు అతి సమీపంలో ఉందని, దీని గురించి ఇప్పటికీ తెలుసుకోకపోవటంపై సిగ్గుపడుతున్నా అని అన్నారు. ఆయన వెంట అదనపు కలెక్టర్ నగేశ్, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ రాధిక, వైస్ చైర్మన్ నరేష్గౌడ్, తదితరులు ఉన్నారు. మెతుకుసీమకు ఘనమైన చరిత్ర ఉంది. 5 వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం బుషులు తపస్సు చేసిన పుణ్యభూమిగా విరాజిల్లుతోంది. రాష్ట్రంలోనే ప్రసిద్ధిచెందిన ఏడుపాయల వనదుర్గామాత ఆలయం, కాకతీయుల కాలంలో నిర్మించిన మెదక్ ఖిల్లా, ప్రఖ్యాతిగాంచిన చర్చి, పోచారం ప్రాజెక్టు, దానిపక్కనే అభయారణ్యం, ఇలా ఎన్నో దర్శనీయ, పర్యాటక ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. టూరిజం సర్క్యూట్ ఏర్పాటు జిల్లాలోని దర్శనీయ స్థలాలన్నింటినీ అభివృద్ధి చేసి టూరిజం సర్క్యూట్గా ఏర్పాటు చేస్తే జిల్లాకు జాతీయ, అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు రావటంతో పాటు అన్ని విధాలుగా ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుందని కలెక్టర్ భావిస్తున్నారు. దీంతో జిల్లాను పర్యాటకంగా అభివృద్ధి పరిచేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఈక్రమంలోనే ఇటీవల రాష్ట్ర టూరిజం స్పెషల్ సెక్రటరీ వాణీప్రసాద్ను ఆహ్వానించి జిల్లాలోని చారిత్రక నేపథ్యం గల స్థలాల గురించి వివరించారు. దీంతో ఆమె టూ రిజం అభివృద్ధికి రూ. 3 కోట్లు మంజూరు చేశారు. అందులో రూ. 55 లక్షలు ఖిల్లా కోసం కేటాయించగా, మిగితావి ఇతర స్థలాల అభివృద్ధికి కేటాయించనున్నారు. అలాగే ఏడుపాయల వనదుర్గామాత ఆలయానికి రూ.7 కోట్లు మంజూరీ చేశా రు. వాటితో 12 కాటేజీలను నిర్మించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. చారిత్రక ప్రదేశాల పరిశీలన జిల్లాలో టూరిజంను అభివృద్ధి చేసేందుకు కలెక్టర్ ప్రత్యేకంగా ఇద్దరు ప్రైవేట్ కన్సల్టెంట్లను పిలిపించారు. వారు జిల్లాలో చారిత్రక నేపథ్యం గల ప్రదేశాలను పరిశీలించి రిపోర్టు ఇవ్వాలని చెప్పడంతో గత కొన్ని రోజులుగా వారు జిల్లాలోని దర్శనీయ, చారిత్రాక ప్రదేశాలను పరిశీలిస్తున్నారు. వాటిని అభివృద్ధి చేసేందుకు అయ్యే ఖర్చు, తదితర అంశాలపై క్షుణ్ణంగా ఆరా తీస్తున్నారు.
-
సాంస్కృతిక వారసత్వం జోడించాలిసాక్షిప్రతినిధి, సంగారెడ్డి: ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ (ఐఐటీహెచ్) 15వ స్నాతకోత్సవం శనివారం ఘనంగా జరిగింది. ఈ విద్యాసంస్థ ఈసారి రికార్డు స్థాయిలో 1,398 మంది బీటెక్, ఎంటెక్, పరిశోధన విద్యార్థులకు పట్టాలను ప్రదానం చేసింది. ‘ఆవిష్కరణలతోనే జాతి నిర్మాణం’అనే సంస్కృత వాక్యాన్ని తమ అధికారిక నినాదంగా ఐఐటీహెచ్ ప్రకటించింది. కార్యక్రమంలో ముఖ్యఅథితిగా పాల్గొన్న పద్మవిభూషణ్ అవార్డు గ్రహీత పద్మా సుబ్రహ్మణ్యం మాట్లాడుతూ... శాసీ్త్రయ నైపుణ్యాన్ని భారతదేశపు గొప్ప మేథో, సాంస్కృతిక వారసత్వంతో మేళవించాలని పట్టభద్రులకు పిలుపునిచ్చారు. ‘విజ్ఞానశాస్త్రం, కళలు మన భరతమాతకు రెండు కళ్లలాంటివని విజ్ఞానశాస్త్రం మన శారీరక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడితే, కళలు మనిషిలోని దైవత్వాన్ని మేల్కొలుపుతాయని చెప్పారు. ఆధునిక సాంకేతికత ప్రాచీన జ్ఞానం నుంచి స్ఫూర్తి పొందాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందన్నారు. కార్యక్రమంలో ఐఐటీహెచ్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్.బీఎస్.మూర్తి, పాలకవర్గం చైర్మన్ బీ.వీ.ఆర్.మోహన్రెడ్డి, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు. ఒత్తిడికి గురికావద్దు విద్యార్థులకు పరీక్షలు..ప్రాజెక్టులు..ఇలా కొంత ఒత్తిడి ఉంటుంది. మానసిక ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు తమ సమస్యను స్నేహితులతో, కుటుంబసభ్యులతో చర్చించాలి. అప్పుడే ఒత్తిడిని జయించి చదువుపై శ్రద్ధ నిలపగలుతాం. ఇక్కడ ఎం.టెక్ (ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజనీరింగ్) పూర్తయింది. ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ కావాలనే లక్ష్యం ఉంది. 10+2 వరకు చత్తీస్ఘడ్ రాష్ట్రంలోనే చదువుకున్న. – సిద్దార్థ్ అగర్వాల్, ఎంటెక్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ప్రణాళికాబద్ధంగా చదువు సాగాలి ఐఐటీహెచ్లో చదువుకోవడం ఆనందంగా ఉంది. ఒత్తిడికి గురి కాకుండా ప్రణాళికాబద్ధంగా చదువుకుంటే అనుకున్నది సాధించవచ్చు. ప్లేస్మెంట్లో ముంబైలోని ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ ఐటీ విభాగంలో ఉద్యోగం వచ్చింది. ఉద్యోగం చేసుకుంటూనే ఉన్నత చదువులు కొనసాగిస్తాను. సాంకేతిక ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో చదువుకోవడం ఆనందంగా ఉంది. –హరిణి కోవూరి, బీటెక్, ఎంఎస్ఎంఈపద్మవిభూషణ్ అవార్డుగ్రహీత పద్మా సుబ్రహ్మణ్యం
-
26న కొమురవెల్లి రైల్వేస్టేషన్ ప్రారంభంకొమురవెల్లి(సిద్దిపేట): ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కొమురవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల చిరకాల స్వప్నం నెరవేరనుంది. సుమారు రూ.5కోట్లతో నిర్మించిన కొమురవెల్లి రైల్వేస్టేషన్ ప్రారంభానికి సిద్ధమైంది. కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి, మధ్యప్రదేశ్ సీఎం మోహన్యాదవ్తో కలసి 2024 ఫిబ్రవరి 15న శంకుస్థాపన చేసిన ఈ రైల్వేస్టేషన్ పనులు పూర్తయ్యాయి. ఈనెల 26 కిషన్రెడ్డి చేతుల మీదు గా ప్రారంభించనున్నారు. దీంతో హైదరాబాద్తోపాటు రాష్ట్రంలోని ఇతరప్రాంతాల నుంచి కొమురవెల్లి మల్లికార్జునస్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు ప్రయాణం మరింత సౌకర్యవంతగా మారనుంది. ఇప్పటికే సికింద్రాబాద్ నుంచి సిద్దిపేటకు ప్రతీ రోజు రెండు రైళ్లు రైల్వేశాఖ నడిపిస్తుంది. సిద్దిపేట నుంచి కొత్తపల్లి వరకు రైల్వే పనులు కొనసాగుతున్నాయి. పనులు పూర్తయితే సికింద్రాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్ ప్రాంతాలనుంచి కొమురవెల్లికి వచ్చే భక్తులకు ప్రయాణం మరింత సులభం కా నుంది. భక్తుల రద్దీ, ప్రయాణికుల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని భవిష్యత్తులో రైళ్ల సంఖ్యను పెంచే అంశాన్ని కూడా రైల్వేశాఖ పరిశీలించనుంది.
-
ఆదివారం శ్రీ 19 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026అథ్లెటిక్స్ సందడి మెదక్ కలెక్టరేట్: జిల్లా కేంద్రంలోని శాయ్ స్టేడియంలో శనివారం 4వ రాష్ట్రస్థాయి అండర్ 14, 16, 18, 20 బాలబాలికల అథ్లెటిక్స్ పోటీలు అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి. నెహ్రూ యువకేంద్రం జాతీయ మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు పేరాల చంద్రశేఖర్రావు పోటీలను ప్రారంభించి మాట్లాడారు. స్టేడియంలో అన్ని వసతులు కల్పించి పూర్వవైభవం తీసుకొచ్చేందుకు కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఎంపీ రఘునందన్రావుతో మాట్లాడి ఖేలో ఇండియా నిధులు సైతం తీసుకొస్తామన్నారు. ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి రోహిత్రావుతో కలిసి అభివృద్ధికి సహకరిస్తానని తెలిపారు. అనంతరం మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ రాధిక మాట్లాడుతూ.. స్టేడియం అభివృద్ధికి తనవంతు బాధ్యతగా కృషి చేస్తానన్నారు. కాగా, పోటీలకు వివిధ జిల్లాల నుంచి సుమారు వెయ్యి మంది బాలబాలికలు హాజరయ్యారు. ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన వారికి అతిథులు ప్రశంసాపత్రాలతో పాటు మెడల్స్ ప్రధానం చేశారు.
-
క్షేత్రస్థాయిలో అధ్యయనంవెల్దుర్తి(తూప్రాన్): మండల కేంద్రంలో కాకతీయ రాజులు, శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలం నాటి చారిత్రక కట్టడాలను శనివారం పర్యాటక శాఖ కన్సల్టెంట్లు స్రవంతి గుప్తా, భువన్ సోమని పరిశీలించారు. రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగ అభివృద్ధి ప్రణాళికలో భాగంగా సందర్శించినట్లు వారు చెప్పారు. ఈసందర్భంగా ప్రాచీన కట్టడాల చారిత్రక ప్రాధాన్యం, ప్రస్తుత పరిస్థితి, సంరక్షణ అవసరాలు, అభివృద్ధి అవకాశాలపై క్షేత్రస్థాయిలో అధ్యయనం చేశారు. ఈ ప్రాంతంలో పర్యాటకులను ఆకర్షించేలా అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, వారసత్వ సంపద పరిరక్షణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సంబంధిత అధికారులతో చర్చించారు. పరిశీలన అనంతరం తమ నివేదికను రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖకు సమర్పించనున్నట్లు వెల్లడించారు.
-
మేల్కోండి.. నానోయ్!● నానో ఎరువులతో భూసారం భద్రం ● తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక దిగుబడులు ● అవగాహన కల్పిస్తున్న అధికారులు రామాయంపేట(మెదక్): వానాకాలం పంటల సీజన్ వేళ ఎరువుల కొరత రైతులను కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. యూరియా బుకింగ్ యాప్పై అవగాహన లేక కొంతమంది ఆందోళన చెందుతున్నారు. సాధారణ యూరియాకు ప్రత్యామ్నాయంగా పంటల సాగులో ఆధునిక వ్యవసాయ పద్ధతులు పాటిస్తే రైతులు పెట్టుబడులు తగ్గించుకుని ఆశించిన దిగుబడులు పొందే అవకాశాలు ఉంటాయి. అందులో భాగంగా నానో ఎరువుల వినియోగంతో కలిగే ప్రయోజనాలపై వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. పంటల దిగుబడులే కాకుండా భూసారం ఎలా కాపాడుకోవాలి? అందుకు సాగులో చేసుకోవాల్సిన మార్పులపై వ్యవసాయ అధికారులు సూచనలు, సలహాలు ఇస్తున్నారు. సాధారణ డీఏపీ, యూరియా బస్తాలు పంట మొక్కలకు చల్లితే కలిగే ప్రయోజనాలతో పోల్చుకుంటే నానో లిక్విడ్ ఎరువులతో ఎక్కువ ప్రయోజనం చేకూరుతుందని చెబుతున్నారు. ఇవీ ప్రయోజనాలు.. జిల్లావ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది 3.67 లక్షల ఎకరాల్లో వివిధ రకాల పంటలు సాగవుతుతాయని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఇందుకు 26,500 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా అవసరం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కాగా, సాధారణ డీఏపీ, యూ రియా కంటే నానో డీఏపీ, యూరియా రైతులు సులభంగా పొందవచ్చు. బస్తా ఎరువులు చేలల్లో చల్లితే మొక్కలకు 30 శాతం నుంచి 40 శాతం వరకే ఉపయోగపడతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. అదే నానో లిక్విడ్ ఎరువులు పంట మొక్కలకు పిచికారీ చేస్తే 70 శాతం నుంచి 80 శాతం మొక్కలకు చేరి ప్రయోజనం కలుగుతుందన్నారు. మరోవైపు బస్తా ఎరువులు పొలాలకు తరలిచడం చల్లించడానికి అయ్యే ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంటోంది. నానో డీఏపీ, యూరియాలను పొలాలకు తరలించడం, పిచికారీ చేయడం సులభం.అందుకు ఖర్చు కూడా తక్కువే. ప్రభుత్వ సబ్సిడీ పోను ఒక్కో డీఏపీ బస్తా ధర రూ.1,350, యూరియా బస్తా ధర రూ. 266గా ఉంది. అరలీటర్ నానో డీఏపీ, యూరియా ఒక్కో బస్తా డీఏపీ యూరియాతో సమానంగా పంటలకు పనిచేస్తుంది. రైతుల్లో మరింత అవగాహన పెంచితే నానో ఎరువుల వినియోగంపై రైతులు ఎక్కువ దృష్టి సారించే అవకాశాలున్నాయి.
-
ఇసుక తీసిమట్టిని కడిగి..● నిత్యం వందలాది ట్రాక్టర్లతో అక్రమ రవాణ ● కరువులోనూ కాసులు కురిపిస్తున్న వైనం ● పట్టించుకోని అధికార యంత్రాంగం తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులతో రైతులు మొదలుకొని అన్నివర్గాల ప్రజలు ఆందోళన చెందుతుంటే, మట్టిని ఇసుకగా మార్చి కొందరు అక్రమార్కులు కాసులుగా మార్చుకుంటున్నారు. పుష్పాలవాగులో ఇసుక ఫిల్టర్లు ఏర్పాటు చేసి నిత్యం వందలాది ట్రాక్టర్ల మట్టిని తవ్వుతూ రూ. లక్షలు గడిస్తున్నారు. పట్టణానికి కూతవేటు దూరంలో ఈ అక్రమ దందా జరుగుతున్నా, అధికారులు మిన్నకుండి పోవటం అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది. – మెదక్జోన్ జిల్లా కేంద్రానికి అతి సమీపంలో తూర్పు, దక్షిణ భాగంలో పుష్పాలవాగు ఉండగా, దక్షి ణం వైపున బొల్లారం మత్తడి ఉంది. కాగా, ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు కురవకపోవటంతో వాగుతో పాటు బొల్లారం మత్తడిలోనూ చుక్కనీరు లేక ఇసుక మేటలు తేలాయి. దీంతో అక్రమార్కుల కన్ను ఇటు వైపు పడింది. అడ్డూ అదుపూ లేకుండా నిత్యం వందలాది ట్రాక్టర్లతో ఇసుకను తరలిస్తూ రూ. లక్షలు గడిస్తున్నారు. ఇసుక మేటలు తరిగిపోవటంతో వాగు అంచున జేసీబీలతో మట్టి తవ్వుతూ ఫిల్టర్లు ఏర్పాటు చేసి కృత్రిమ ఇసుకను తయారు చేస్తూ సహజ వనరులను కొళ్లగొడుతున్నారు. వాగు రూపురేఖలే మార్చేశారు మెదక్ నుంచి శివ్వాయిపల్లికి వెళ్లే దారిలో తూర్పు దిక్కున గల పుష్పాలవాగుకు ఎటూ నాలుగు వైపులా రోడ్లు ఉన్నాయి. ఈ వాగును ఆనుకొని శివ్వాయిపల్లి తండా గిరిజనులు వ్యవసాయ భూములు ఉండటంతో ఇదే వారికి కలిసొచ్చింది. తండాకు చెందిన యువత నిత్యం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు జేసీబీలు, ట్రాక్టర్లు, టిప్పర్లతో వాగులో మట్టిని విచ్చలవిడిగా తవ్వుతూ ఇసుక ఫిల్టర్ల ద్వారా కృతిమ ఇసుకను తయారు చేస్తున్నారు. ఒక్కో ట్రాక్టర్ ఇసుకను రూ. 5 వేల చొప్పున విక్రయిస్తూ రూ. లక్షలు గడిస్తున్నారు. దీంతో వాగులో ఎక్కడా చూసినా పెద్ద పెద్ద గొయ్యిలు ఏర్పడ్డాయి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే పుష్పాలవాగు రూపురేఖలే మారిపోయాయి. ఈ తతంగం అంతా అధికారులకు తెలిసినా, వారు నెలనెలా ఇచ్చే మామూళ్లుకు అలవాటు పడి చర్యలు తీసుకోకుండా పరోక్షంగా వారికి సహకరిస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. శివ్వాయిపల్లి తండాలో ట్రాక్టర్లు, జేసీబీలు లేని ఇళ్లంటూ లేదూ. ప్రతి ఇంటి ఎదుట రెండు, మూడు ట్రాక్టర్లు, జేసీబీలు ఉండగా, కొంత మంది ఏకంగా టిప్పర్లు కొనుగోలు చేశారు. ఆ వాహనాలకు నంబర్ ప్లేట్లు తొలగించి అక్రమ రవాణాకు ఉపయోగిస్తున్నారు. తండా సమీపంలో కనుచూపు మేరలో ఇసుక కుప్పలే దర్శనం ఇస్తున్నాయి. వీటిని రాత్రి వేళలో, తెల్లవారుజూమున పట్టణానికి సరఫరా చేస్తున్నారు. అలాగే తిమ్మక్కపల్లి తండా వాసులు సైతం తండా చుట్టూరా ఇసుకను నిల్వ చేసి ఉంచారు. చర్యలు తీసుకుంటాం అక్రమంగా ఇసుక రవాణా చేస్తున్న వారిపై గతంలో కేసులు పెట్టాం. వారు రాత్రి వేళల్లో ఇసుకను రవాణా చేస్తుండటంతో వాహనాలను సీజ్ చేయటం కష్టంగా మారింది. పోలీసుల సహకారంతో అక్రమార్కులపై చర్యలు తీసుకుంటాం. – లక్ష్మణ్బాబు, మెదక్ తహసీల్దార్
-
వచ్చేనెల 3 వరకు ‘సర్’కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ మెదక్ కలెక్టరేట్: ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ (సర్) నమోదు గడువును కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం పొడగించిందని కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ గురువారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. కొత్త షెడ్యూల్ ప్రకారం బూత్స్థాయి అధికారులు ఆగస్టు 3వ తేదీ వరకు ఇంటింటికీ వెళ్లి ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు సేకరించాలని తెలిపారు. అర్హులైన ప్రతి ఓటరు తమ పేరు ఓటరు జాబితాలో నమోదయ్యేలా, అనర్హుల పేర్లు తొలగించే ప్రక్రియను నిబంధనల మేరకు నిర్వహించాలని సూచించారు. ఇంటింటి సర్వే, ఫీల్డ్ వెరిఫికేషన్, దరఖాస్తుల పరిశీలన వంటి ప్రతి దశను అత్యంత జాగ్రత్తగా చేపట్టాలని ఆదేశించారు. బూత్స్థాయి అధికారులు తమ పరిధిలోని ప్రతి ఇంటిని సందర్శించి, ఓటర్ల వివరాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలన్నారు. అందిన దరఖాస్తులను ఎలాంటి నిర్లక్ష్యానికి తావు లేకుండా సకాలంలో పరిష్కరించాలని చెప్పారు. మెదక్జోన్: రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన వారిని రక్షిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం రాహ్–వీర్ పథకంలో భాగంగా రూ. 25 వేల ప్రోత్సాహకం అందిస్తుందని ఎస్పీ డీవీ శ్రీనివాసరావు గురువారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. క్షతగాత్రులను సకాలంలో ఆస్పత్రిలో చేర్పిస్తే బతికే అవకాశాలు ఉంటాయన్నారు. అలాగే ఈ పథకం కింద బాధితులకు రూ.1.5 లక్షల వరకు, గరిష్టంగా ఏడు రోజుల పాటు ఉచిత క్యాష్లెస్ వైద్య చికిత్స అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు. అలాగే రెజ్లింగ్లో కాంస్య పతకం సాధించిన కానిస్టేబుల్ రమేశ్ను ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు అభినందించారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని రాష్ట్ర, జాతీయస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని మరిన్ని పతకాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. తూప్రాన్: అక్రమంగా గ్యాస్ రీఫిల్లింగ్ సంఘటనలో ఐదుగురిపై కేసు నమోదు చేయడంతో పాటు 40 కమర్షియల్, 22 డొమెస్టిక్ సిలిండర్లు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు జిల్లా సివిల్ సప్లయ్ అధికారి నిత్యానంద్ తెలిపారు. ఈనెల 14న మనోహరాబాద్ మండలం పర్కిబండ శివారులో జరిగిన సంఘటనపై వివరాలు వెల్లడించారు. జిల్లాలో ఎక్కడైనా అక్రమ గ్యాస్ వినియోగం జరుగుతున్నట్లు తెలిస్తే వెంటనే తమకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు. ప్రజలు అక్రమార్కులను భయపడొద్దన్నారు. గ్యాస్ అక్రమ వినియోగంపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఆయన వెంట ఆర్ఐ నర్సింహా, ఇన్స్పెక్టర్ గణేశ్ ఉన్నారు. హవేళిఘణాపూర్(మెదక్): మండల కేంద్రంలోని డైట్ కళాశాలలో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు మిగిలిపోయిన డైట్ సీట్ల భర్తీ చేయనున్నట్లు డీఈఓ, కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ రాజు తెలిపారు. గురువారం స్పాట్ అడ్మిషన్లకు 87 మంది హాజరయ్యారని చెప్పారు. నేడు కూడా నిర్వహిస్తామన్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుందని, స్పాట్ అడ్మిషన్ల కోసం హాజరయ్యే వారు తమ ఒరిజనల్ సర్టిఫికెట్లతో హాజరుకావాలని సూచించారు. మెదక్ కలెక్టరేట్: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భవన నిర్మాణ రంగ కార్మికులను దగా చేస్తున్నాయని, ఇన్సూరెన్స్ల పేరిట రూ. కోట్లు దుర్వినియోగం చేస్తున్నట్లు సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి మల్లేశం ఆరోపించారు. ఈనెల 20న కలెక్టరేట్ ఎదుట నిర్వహించనున్న ధర్నాకు సంబంధించిన పోస్టర్ను మెదక్లో ఆవిష్కరించారు. ఈసందర్భంగా మల్లేశం మాట్లాడుతూ.. జిల్లాలోని భవన నిర్మాణ రంగ కార్మికులు పెద్దఎత్తున ధర్నాలో పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి సంతోశ్, నాయకులు అనిల్, రవి, కిరణ్, వేణు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
సకల వసతుల సర్కారు విద్యమెదక్ కలెక్టరేట్: విద్యార్థులకు సకల సౌకర్యాలు కల్పించి నాణ్యమైన విద్యనందిస్తున్నామని ఎమ్మెల్యే రోహిత్రావు అన్నారు. గురువారం పట్టణంలోని 12వ వార్డులోని టీజీటీడబ్ల్యూయూఆర్జేసీ (బాలికల) కళాశాలలో సుమారు రూ.4 కోట్లతో చేపట్టనున్న అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. హాస్టల్ భవనం, ఓవర్హెడ్ వాటర్ట్యాంక్, సీసీ రోడ్లు, యార్డ్ లైటింగ్ వంటి మౌలిక వసతుల పనులను ప్రారంభించారు. ఈసందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలకు ఏ మాత్రం తీసిపోకుండా ప్రభుత్వ కళాశాలలను అభివృద్ధి చేయడానికి సీఎం రేవంత్రెడ్డి నాయకత్వంలో ముందుకు సాగుతున్నట్లు చెప్పారు. బాలికలు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చదువుకునేలా అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలను దశలవారీగా కల్పిస్తామన్నారు. నియోజకవర్గంలో విద్య, వైద్యం, రహదారులు, తాగునీరు, మౌలిక వసతుల కల్పనకు కోట్లాది రూపాయలు కేటాయిస్తామన్నారు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ రాధిక, వైస్ చైర్మన్ నరేశ్గౌడ్, కౌన్సిలర్లు అనీస్ ఫాతిమా, హరిత, సంపత్, రామకృష్ణ, గౌస్, నర్సింలు, కో–ఆప్షన్ సభ్యుడు తాహెర్, పట్టణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు గంగాధర్, నాయకులు రాగి అశోక్, భూపతి రాజు, కళాశాల ఆర్సీ గంగారాం నాయక్, అధ్యాపకులు, నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్యే రోహిత్రావు
-
బాల్య వివాహాలను నిర్మూలిద్దాంమెదక్ కలెక్టరేట్: సామాజిక రుగ్మతలను సమూలంగా రూపుమాపడమే కాకుండా బాల్య వివాహాల నిర్మూలనపై సంఘటితంగా పోరాడుదామని అదనపు కలెక్టర్ నగేశ్ పిలుపునిచ్చారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో జిల్లా బాలల పరిరక్షణ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. బాల్య వివాహాల నిర్మూలన, పాఠశాల విడిచిన పిల్లల గుర్తింపు, అనాథ పిల్లలకు ప్రభుత్వ పథకాల అమలు, పోక్సో కేసుల సమీక్ష, పిల్లల హక్కులపై గ్రామస్థాయిలో అవగాహన తదితర కార్యక్రమాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. విద్యాశాఖ ప్రతి నెల డ్రాప్ అవుట్ విద్యార్థుల జాబితాను సమర్పించాలని ఆదేశించారు. పాఠశాల విడిచిన పిల్లలకు కౌన్సెలింగ్ అందించేందుకు సైకియాట్రిస్ట్, సైకాలజిస్ట్ సేవలను అందుబాటులో ఉంచాలని వైద్యారోగ్యశాఖ అధికారులకు సూచించారు. పోక్సో, చైల్డ్ మ్యారేజ్ జరిగిన పిల్లలను తప్పకుండా స్కూల్లోకి అనుమతించాలని ఆదేశించారు. జిల్లాలో పిల్లల పరిరక్షణకు సంబంధించి అన్ని శాఖలు సమష్టిగా పనిచేసి తదుపరి సమావేశానికి చర్యల నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో జెడ్పీ సీఈఓ ఎల్లయ్య, డీఆర్డీఓ శ్రీనివాసరావు, డీఈఓ రాజు, సీపీఓ సురేశ్, వైద్యారోగ్య శాఖ అధిశాఖ జ్ఞానేశ్వర్, జిల్లా ఇంటర్ అధికారి మాధవి, ఎస్సీ సంక్షేమశాఖ అధికారి సింధు, డీఎస్పీ ప్రసన్నకుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అదనపు కలెక్టర్ నగేశ్
-
రైతుల ఏకరువు● రిజర్వాయర్లను నింపుతారో..? లేదో..? ● కాళేశ్వరం జలాల కోసం ఎదురుచూపులు ● సాగు... సాగక రైతుల ఆందోళన ● మల్లన్నసాగర్, కొండపోచమ్మసాగర్, రంగనాయకసాగర్లలో పడిపోయిన నీటిమట్టం ఎల్నినో తీవ్రరూపం దాల్చిన వేళ...‘సాగు’ ముందుకు సాగక ఆందోళనలో ఉన్న రైతులు కాళేశ్వరం జలాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే జిల్లాలోని మల్లన్నసాగర్, కొండపోచమ్మ, రంగనాయకసాగర్ రిజర్వాయర్లలో నీటిమట్టం గణనీయంగా పడిపోగా ప్రస్తుతం నింపుతారా...? లేదా...? అనే ఆందోళన సర్వత్రా మొదలైంది. జిల్లా వ్యవసాయానికి ప్రాణధారమైన ఈ రిజర్వాయర్లను నింపకపోతే పరిస్థితేమిటనే కలవరం వెంటాడుతోంది. ఈ వ్యవహారంపై ‘సాక్షి’ఫోకస్ ఇది. గజ్వేల్: కాళేశ్వరంలో ప్రాజెక్టులో భాగంగా సిద్దిపేట జిల్లాలో 3 టీఎంసీల సామర్థ్యంతో నిర్మించిన రంగనాయకసాగర్, 50 టీఎంసీల సామర్థ్యం కలిగిన మల్లన్నసాగర్, మరో 15 టీఎంసీ సామర్థ్యమున్న కొండపోచమ్మసాగర్ రిజర్వాయర్లు జిల్లా సాగు, తాగునీటి అవవసరాలకు ప్రధాన ఆధారంగా మారాయి. మేడిగడ్డ నుంచి లిఫ్ట్ చేసే గోదావరి జలాలు సుందిళ్ల, అన్నారం, ఎల్లంపల్లి, మిడ్ మానేరు అనంతగిరి అన్నపూర్ణ రిజర్వాయర్ మీదుగా జిల్లాలోని రంగనాయకసాగర్కు వస్తుంటాయి. ఈ రిజర్వాయర్కు జిల్లాలో 1.10 లక్షల ఆయకట్టు ఉంది. ఇక్కడి నుంచి 2.2కిలోమీటర్ల ఓపెన్ కెనాల్, మరో 16.2 కిలోమీటర్ల టన్నెల్ ద్వారా మల్లన్నసాగర్కు గోదావరి జలాలు వస్తాయి. మల్లన్నసాగర్ వల్ల సిద్దిపేట, మెదక్ జిల్లాలే కాకుండా ఉత్తర తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో 15.71 లక్షల ఆయకట్టుకు మేలు చేకూరనుంది. మల్లన్నసాగర్ నుంచి గోదావరి జలాలు కొండపోచమ్మసాగర్ను చేరుతాయి. మల్లన్నసాగర్ పంపుహౌజ్ నుంచి 23 కిమీల పొడవున కొండపోచమ్మ సాగర్ వరకు కాలువల ద్వారా గోదావరి నీళ్లు వస్తున్నాయి. 15 టీఎంసీల సామర్థ్యంతో నిర్మించిన కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ వల్ల సిద్దిపేటతోపాటు మేడ్చల్, సంగారెడ్డి, మెదక్, యాదాద్రి జిల్లాల్లోని 2.85 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందనుంది. ఇందులో జిల్లాలో 1.25 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందనున్నది. దీంతోపాటు పరోక్షంగా మరెన్నో లక్షల ఎకరాల భూముల్లో భూగర్భ జలమట్టం పెరిగి భారీ ప్రయోజనం కలుగుతుంది. కానీ, మేడిగడ్డ ఘటన తర్వాత నీటి ఎత్తిపోతలకు తరచూ అంతరాయం కలుగుతున్న సంగతి తెల్సిందే. ప్రస్తుతం ఈ రిజర్వాయర్లను నింపే విషయంలో స్పష్టతలేకపోవడం వల్ల రంగనాయకసాగర్ రిజర్వాయర్లో నీటిమట్టం 1 టీఎంసీకి పడిపోగా, మల్లన్నసాగర్లో కేవలం 16టీఎంసీల లోపు, కొండపోచమ్మసాగర్లో 6.3 టీఎంసీలలోపు మాత్రమే నీరు ఉన్నది. ప్రస్తుతం ఎల్నినో తీవ్రరూపం దాల్చి వేళ...తీవ్రమైన వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రిజర్వాయర్లలో సమృద్ధిగా ఉండి ఉంటే కాల్వల ద్వారా నేరుగా పొలాలకు నీరందే అవకాశంతోపాటు లక్షలాది ఎకరాల్లో భూగర్భజలమట్టం పడిపోకుండా ఉండేది.
-
పోలీసులకు క్రమశిక్షణ అవసరంనర్సాపూర్: విధుల్లో క్రమశిక్షణ అవసరమని తూప్రాన్ డీఎస్పీ నరేందర్గౌడ్ అన్నారు. గురువారం స్థానిక పోలీస్స్టేషన్ను వార్షిక తనిఖీల్లో భాగంగా తనిఖీ చేశారు. ఈసందర్భంగా సీసీ కెమెరాలు నిరంతరం పని చేసేలా చూడాలని, రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సిబ్బందికి సూచించారు. డ్రంకెన్ డ్రైవ్పై నిరంతరం నిఘా పెట్టాలన్నారు. పోలీస్స్టేషన్లోని రికార్డులు పరిశీలించి పెండింగ్ కేసుల పురోగతిపై ఆరా తీశారు. కేసుల విచారణను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. ఆయన వెంట సీఐ రంగకృష్ణ, ఎస్ఐ రంజిత్రెడ్డి ఉన్నారు.
-
అర్హులు ‘సర్’లో నమోదు కావాలిటీజీఐఐసీ చైర్పర్సన్ నిర్మాలారెడ్డి జహీరాబాద్: స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్(సర్) కార్యక్రమంలో అర్హులైన ప్రతి ఓటరు పేరు నమోదయ్యేలా కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని టీజీఐఐసీ చైర్పర్సన్ నిర్మాలారెడ్డి సూచించారు. గురువారం పట్టణంలోని ఎంపీ క్యాంపు కార్యాలయంలో జహీరాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని అన్ని మండలాలకు చెందిన కాంగ్రెస్ బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్లతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. ఇంటింటికీ తిరిగి ఓటరుగా నమోదు అయ్యారా లేదా అనే వివరాలను తెలుసుకోవాలన్నారు. ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లి ఉంటే వారి సమాచారం తెలుసుకోవాలన్నారు. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల భర్తీ విషయంలో తెలియని వారికి హెల్ప్ డెస్క్లను ఏర్పాటు చేసి అవగాహన కల్పించాలని తెలిపారు. సమావేశంలో సెట్విన్ చైర్మన్ ఎన్.గిరిధర్రెడ్డి, మాజీ మంత్రి చంద్రశేఖర్, మాజీ చైర్మన్ తన్వీర్, జహీరాబాద్ పార్లమెంట్ కాంగ్రెస్ ఇన్చార్జి ఉజ్వల్రెడ్డి, మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు అస్మా, అసెంబ్లీ కో–ఆర్డినేటర్ మహ్మద్ గౌస్, ఆత్మ చైర్మన్ రామలింగారెడ్డి, మున్సిపల్ చైర్మన్లు యూనూస్, అశోక్, సీడీసీ చైర్మన్ ముబీన్, ఆయా మండలాల పార్టీ నాయకులు నరేష్గౌడ్, మల్లన్నపాటిల్, రాములు, నర్సింహారెడ్డి, భాస్కర్రెడ్డి, పవన్ రాథోడ్, ముజఫర్, శ్రీనివాస్రెడ్డి, మక్సూద్, కండెం నర్సింహులు, సామెల్, సర్పంచ్లు పాల్గొన్నారు.
-
ఆర్భాటమే.. ఆచరణేదీ?జహీరాబాద్: గ్రామీణ యువతీ యువకులకు వృత్తి పరమైన నైపుణ్యాలు పెంపొందించి, వారి కాళ్లపై వారు నిలబడేలా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రారంభించిన స్టేట్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ (ఎస్ఐహెచ్ఎం) సంస్థ వ్యవహారం ఆర్భాటానికే పరిమితమైందనే విమర్శలున్నాయి. కోహీర్ మండలంలోని కవేలి గ్రామ శివారులో గల హోటల్ మేనేజ్మెంట్ భవనంలో మే 18వ తేదీన రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు స్టేట్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్లో అడ్మిషన్లు, నైపుణ్యాభివృద్ధి కోర్సులను ప్రారంభించారు. ముఖ్యంగా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ సహకారంతో నూతనంగా ప్రవేశపెట్టిన ఈ కోర్సులను మంత్రి ప్రారంభించారు. నిథమ్లో బీబీఏ, ఎంబీఏ అడ్మిషన్లు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. అయితే ఇది ప్రారంభోత్సవానికి పరిమితం అయింది. అప్పటి నుంచి భవనం మూతపడి ఉంది. దాదాపు రెండు నెలలు కావొస్తున్నా సిబ్బందిని సైతం నియమించలేదు. కళాశాలకు పూర్వ వైభవం తీసుకువస్తామని చెప్పడంతో పాటు రూ.5 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. కళాశాల ఆధునికీకరణ, కొత్త కోర్సుల కోసం ఈ నిధులను కేటయిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికై నా అధికారులు, ప్రభుత్వం స్పందించి కళాశాలను పునఃప్రారంభించాలని స్థానికులు, యువత కోరుతున్నారు. టూరిజం హోటల్ మూతపడటంతో.. రెండు దశాబ్దాల క్రితం టూరిజం హోటల్ కోసం భవనం నిర్మించారు. టూరిజం శాఖకు చెందిన బస్సులన్నీ ఇదే హోటల్ వద్ద ఆగుతుండేవి. క్రమంగా పర్యాటకులు తగ్గడం, టూరిజం శాఖ బస్సులు రాకపోవడంతో హోటల్ మూతపడింది. దీంతో భవనాన్ని వినియోగంలోకి తీసుకువచ్చేందుకు వీలుగా 2012 డిసెంబర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కళాశాలను ఏర్పాటు చేశారు. మూడేళ్ల బీఎస్సీ హాస్పిటాలిటీ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఏడాదిన్నర డిప్లొమా కోర్సులను ప్రారంభించారు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి విద్యార్థులు ప్రత్యేక ప్రవేశ పరీక్ష రాసి ప్రవేశం పొందేవారు. ప్రభుత్వాల నుంచి ఈ కోర్సులకు ఉపకార వేతనాలు, బోధనా రుసుములు అందక పోవడంతో విద్యార్థుల ఫీజులపైనే కళాశాల నిర్వహణ చేపట్టాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేతులెత్తేయడంతో ప్రవేశాలు లేక విద్యాసంస్థ మూతపడింది.