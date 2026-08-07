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Prakasam
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నేడు చేనేత దినోత్సవ ర్యాలీఒంగోలు సబర్బన్: చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా శుక్రవారం ఒంగోలు నగరంలో ర్యాలీ నిర్వహించనున్నట్లు చేనేత, జౌళి శాఖ సహాయ సంచాలకులు గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 11 సంవత్సరాలుగా చేనేత దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తోందన్నారు. ఈ నెల 7వ తేదీ 12వ చేనేత దినోత్సవాన్ని ఒంగోలు నగరంలో ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు. ఒంగోలులోని ప్రకాశం భవన్ నుంచి ర్యాలీగా బయలుదేరి చర్చి సెంటర్ మీదుగా కలెక్టర్ బంగ్లాకు చేరుకుంటామన్నారు. అక్కడ కలెక్టర్ పి.రాజాబాబు చేనేతలను ఘనంగా సన్మానిస్తారని తెలిపారు. ● దీనివెనుక మర్మమేమిటో చంద్రబాబు చెప్పాలి ● 10న జైలు భరో ● సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా వెల్లడి ఒంగోలు టౌన్: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పొగాకు ధరలపై సమీక్ష నిర్వహించినప్పుడల్లా ధరలు తగ్గిపోతున్నాయని, దీని వెనుక రహస్యం ఏమిటో ఆయనే చెప్పాలని సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా జిల్లా కన్వీనర్ చుండూరి రంగారావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఒంగోలు నగరంలోని తరిమెల నాగిరెడ్డి భవనంలో గురువారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. రైతుల పాలిట ఆపద్బాంధవులుగా నిలబడాల్సిన పాలకులు యమధర్మరాజులుగా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. రైతుల ట్రాక్టర్ ర్యాలీకి ఒకరోజు ముందు ఏ రకమైన పొగాకునైనా కిలో రూ.200కు తక్కువ కాకుండా కొనుగోలు చేయాల్సిందిగా చంద్రబాబు జూన్ నెలలో ఆదేశించారని, అవేమీ అమలు కాలేదని చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలను అమలు చేయని కార్పొరేట్ వ్యాపారులపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదని నిలదీశారు. జూలై 29వ తేదీ జాతీయ రహదారుల దిగ్బంధనం చేపడితే.. ఒకరోజు ముందు 28వ తేదీ చంద్రబాబు గ్రేడ్–1 రకం పొగాకు కిలో రూ.230కి, మీడియం రకం 190కి, లో గ్రేడ్ రకం 110కి కొనుగోలు చేయాలని చెప్పడం, ధరల్లో వ్యత్యాసానికి కిలోకు రూ.20 సహాయం చేస్తామని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రకటించడం జరిగిందని గుర్తు చేశారు. 1000 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలచే కొనుగోలు చేయాలని రైతులు కోరుతుంటే.. రూ.20 ఇస్తామని ప్రకటించడంలో ఉద్దేశ్యం ఏమిటో చెప్పాలని రంగారావు నిలదీశారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతులను చులకనగా చూస్తున్నాయని, న్యాయం చేస్తున్నట్లు నటిస్తూ రైతుల గొంతులు కోయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. రైతులకు న్యాయం చేయమని అడుగుతుంటే కార్పొరేట్ వ్యాపారులకు లబ్ధి చేకూర్చేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని తెలిపారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మోసపూరిత వైఖరికి నిరసనగా ఈ నెల 10వ తేదీ జైలు భరో కార్యక్రమం చేపట్టనున్నట్లు చెప్పారు. క్విట్ ఇండియా డేని పురస్కరించుకుని ఒంగోలు, కందుకూరు, కొండపి, సంతనూతలపాడు, అద్దంకి కేంద్రాలుగా జైలు భరో చేపట్టనున్నట్లు వివరించారు. విలేకరుల సమావేశంలో నాయకులు ఎస్.లలిత కుమారి, జజ్జూరి జయంతిబాబు, పరిటాల కోటేశ్వరరావు, గుళ్లాపల్లి వెంకటరావు, కృష్ణారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఒంగోలు వన్టౌన్: భారత తపాలా శాఖ ఆధ్వర్యంలో 2026–27 సంవత్సరానికి ఢాయి ఆఖర్ జాతీయ లేఖా రచనా పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రకాశం డివిజన్ సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోస్టాఫీసెస్ మహ్మద్ జాఫర్ సాధిక్ గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. విద్యార్థులు, ప్రజల్లో పర్యావరణ పరిరక్షణ పట్ల బాధ్యత పెంపొందించడం, లేఖా రచన కళను ప్రోత్సహించడం, సృజనాత్మకతను వెలికి తీయడం ఈ పోటీల ప్రధాన ఉద్దేశమన్నారు. పోటీలు రెండు విభాగాలలో ఉంటాయన్నారు. ఎన్వలప్ విభాగంలో ఏ4 సైజు పేపర్పై గరిష్టంగా 1000 పదాలతో లేఖ రాయాలన్నారు. ఇన్ల్యాండ్ లెటర్కార్డు విభాగంలో గరిష్టంగా 500 పదాలతో లేఖ రాయాలన్నారు. తెలుగు, హిందీ, ఆంగ్లం లేదా భారత రాజ్యాంగం గుర్తించిన ఏ భారతీయ భాషలోనైనా స్వహస్తాలతో లేఖలు రాయాలన్నారు. టైపు, కంప్యూటర్ ముద్రణలను పోటీలకు అనుమతించరన్నారు. పోటీల్లో విజేతలకు రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రథమ బహుమతిగా రూ.25 వేలు, ద్వితీయ బహుమతిగా రూ.10 వేలు, తృతీయ బహుమతిగా రూ.5 వేలు ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. జాతీయ స్థాయిలో ప్రథమ బహుమతిగా రూ.50 వేలు, ద్వితీయ బహుమతిగా రూ.25 వేలు, తృతీయ బహుమతిగా రూ.10 వేలు అందించనున్నట్లు చెప్పారు. పాల్గొనదలచిన వారు తమ లేఖలను అక్టోబర్ 31వ తేదీలోపు సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోస్టాఫీసెస్, ప్రకాశం డివిజన్, భాగ్యనగర్ 2వ లైన్, ఒంగోలు–523001 అనే చిరునామాకు పంపించాలన్నారు.
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మొక్కవోని దీక్ష.. పోలీసుల కక్ష.!కనిగిరిలో పోలీసులు దీక్షలు భగ్నం చేసేందుకు రెడ్బుక్ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేశారు. అత్యుత్సాహాన్ని ప్రదర్శించారు. పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన రిలే నిరాహార దీక్ష శిబిరాన్ని పోలీసులు ఉదయాన్నే కూల్చి వేశారు. శిబిరాలు నిర్వహించేందుకు పార్టీ నాలుగు రోజులుగా అనుమతి కోరుతూనే ఉంది. ఉద్దేశపూర్వకంగానే అనుమతివ్వని పోలీస్ అధికారులు.. దీక్షా శిబిరానికి ఎలాంటి అనుమతులు లేవంటూ బుధవారం రాత్రి వేసిన టెంట్లను గురువారం వేకువజామునే తొలగించారు. తమకు పైనుంచి ఒత్తిడి ఉందంటూ నిర్ధాక్షణ్యంగా తొలగించారు. దీంతో వైఎస్సార్ సీపీ కనిగిరి ఇన్చార్జి డాక్టర్ దద్దాల నారాయణ యాదవ్, పార్టీ శ్రేణులు, యువత, వివిధ విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో స్థానిక చర్చి సెంటర్ రోడ్డులో బైఠాయించి శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలు, అవకతవకలపై సీబీఐ విచారణ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ.. ట్రాఫిక్కు ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా.. ఎవరికీ ఇబ్బంది జరగకుండా ప్రశాంతంగా, శాంతియుతంగా నిరసన చేపట్టారు. రోడ్డుపై బైఠాయిస్తే ప్రజలకు ఇబ్బంది కలుగుతుందంటూ ఆ ప్రదేశాన్ని ఖాళీ చేయాలని, ప్రైవేటు స్థలాల్లో కూర్చుని నిరసన తెలుపుకోవాలని కనిగిరి, పామూరు సీఐలు, సబ్ డివిజన్ పరిధిలోని ఎస్సైలు, స్పెషల్ పార్టీ పోలీసులతో వచ్చి బలవంతం చేశారు. వైఎస్సార్ సీపీ కనిగిరి ఇన్చార్జి డాక్టర్ దద్దాల నారాయణ మాట్లాడుతూ 20 ఏళ్ల నుంచి కనిగిరిలో అన్ని పార్టీలకు చెందిన వారు నిరసనలు, ధర్నాలు చేసుకునే ప్రదేశమైన పీవీఆర్ పార్క్ వద్ద దీక్షా శిబిరం ఏర్పాటు చేస్తే పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా పైనుంచి ఒత్తిడి వచ్చిందంటూ తొలగించారని, మళ్లీ ఇప్పుడు ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రశాంతంగా నిరసన తెలుపుతుంటే ఇక్కడ ఖాళీ చేయమంటున్నారని, మేం ఏం తప్పు చేశామని పోలీసులకు ప్రశ్నించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో నిరసన తెలిపే హక్కు మాకు లేదా..? అని నిలదీశారు. ఇక్కడేమైనా జంగిల్ రాజ్ పాలన సాగుతోందా.. అంటూ తీవ్రంగా ప్రతిఘంటించారు. కనిగిరి ఇన్చార్జి డీఎస్పీ పి.శ్రీధర్ నేతృత్వంలో పోలీసు బలగాలు మొహరించాయి. పార్టీ నాయకులతో పోలీసులు దురుసుగా ప్రవర్తించారు. దీంతో కొద్దిసేపు ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. పార్టీ ఇన్చార్జి దద్దాల నారాయణతో పాటు, పార్టీ శ్రేణులను పోలీసులు దౌర్జన్యంగా రోడ్డుపై ఈడ్చుకుంటూ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఈ క్రమంలో పోలీసుల దౌర్జన్యం నశించాలంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు హోరెత్తాయి. అనంతరం పార్టీ కనిగిరి ఇన్చార్జి డాక్టర్ దద్దాల నారాయణ యాదవ్తో పాటు మరికొందరిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పట్టణంలో దాదాపు గంట సేపు ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. ఈ సందర్భంగా దద్దాల మాట్లాడుతూ డీఎస్సీ అక్రమాల్లో, అవకతవకలపై సీబీఐ విచారణ చేపట్టాలని, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు న్యాయం జరిగేంత వరకు అండగా ఉండి పోరాటం చేస్తామని, మూడు రోజుల పాటు కనిగిరిలో రిలే నిరాహార దీక్షలు కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. సాక్షి నెట్వర్క్: డీఎస్సీలో అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ చేపట్టాలని, అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్ సీపీ పిలుపు మేరకు గురువారం ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు విద్యార్థి సంఘాలతో కలిసి వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు నిరసన దీక్షలు చేపట్టారు. అయితే, కనిరిగి పట్టణంలో పోలీసులు రెడ్బుక్ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేసేందుకు అత్యుత్సాహం చూపించారు. అధికార పార్టీ నేతల ఒత్తిడితో ‘ప్రశ్నిస్తే.. గొంతు నొక్కేస్తారా..? ఇది ప్రజాస్వామ్యమా.. లేక రెడ్బుక్ రాజ్యాంగమా’ అన్న తీరులో పోలీసులు వ్యవహరించారు. దర్శిలో సైతం పోలీసులు దీక్షను భగ్నం చేసేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నించారు. ఈ పోరాటం ఆగదని, అరెస్టులు, దాడులు తమను ఆపలేవని, డీఎస్సీ కుంభకోణానికి కూటమి ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలంటూ దీక్ష శిబిరాల వద్ద నాయకులు, విద్యార్థి సంఘాల నేతలు నినదించారు. నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలని, సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ అక్రమాలపై చంద్రబాబు ప్రభుత్వం దిగి వచ్చేదాకా పోరాటం ఆగదని హెచ్చరించారు. దర్శిలో... దర్శిలోనూ రిలే నిరాహారదీక్షను భగ్నం చేసేందుకు పోలీసులు శతవిధాలా యత్నించారు. తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద గురువారం ఉదయం పది గంటలకు విద్యార్థి సంఘాల నేతలతో కలిసి వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు దీక్షను ప్రారంభించారు. ఉదయం 11 గంటలకు ముగ్గురు కానిస్టేబుళ్లు వచ్చి శిబిరాన్ని ఖాళీ చేయాలని హడావిడి చేసి వెళ్లిపోయారు. ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు సీఐ రామారావు తన బృందంతో వచ్చి శిబిరాన్ని తొలగించాలంటూ హంగామా చేశారు. ఈ రోజుకు ఇక్కడే నిర్వహిస్తామని, శుక్రవారం నుంచి వేరే చోటకు మారుస్తామని జెడ్పీ చైర్పర్సన్ బూచేపల్లి వెంకాయమ్మ, వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు సమాధానం చెప్పారు. సాయంత్రం 3.30 గంటలకు డీఎస్పీ బాలమురళీకృష్ణ వచ్చి శిబిరాన్ని తొలగించాలని పట్టుబట్టారు. ఎవరికీ ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసుకుంటామని శివప్రసాద్రెడ్డి డీఎస్పీకి చెప్పారు. కొంతసేపటి తర్వాత తొలిరోజు దీక్షను ముగించారు. మిగిలిన రెండు రోజులు వేరే ప్రాంతంలో శిబిరం ఏర్పాటు చేస్తామని శివప్రసాదరెడ్డి తెలిపారు. వై.పాలెంలో... డీఎస్సీ–2025లో అక్రమాలకు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ నైతిక బాధ్యత వహించి రాజీనామా చేయాలని యర్రగొండపాలెంలో నిరుద్యోగులు గళమెత్తారు. వైఎస్సార్ సీపీ పిలుపు మేరకు గురువారం స్థానిక యూనియన్ బ్యాంక్ సమీపంలో చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షను ఎమ్మెల్యే తాటిపర్తి చంద్రశేఖర్ ప్రారంభించారు. సాయంత్రం వరకు దీక్షలో కూర్చున్నారు. తొలిరోజు రిలే నిరాహార దీక్షలో నియోజకవర్గంలోని వివిధ విభాగాల నాయకులతో పాటు నిరుద్యోగులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. డీఎస్సీ స్కామ్పై సీబీఐ విచారణ జరపాలి : అన్నా రాంబాబు మెగా డీఎస్సీ పేరుతో కూటమి ప్రభుత్వం భారీ కుంభకోణానికి పాల్పడిందని వైఎస్సార్ సీపీ మార్కాపురం ఇన్చార్జి, మాజీ ఎమ్మెల్యే అన్నా రాంబాబు మండిపడ్డారు. వైఎస్ జగన్ ఆదేశాలతో గురువారం మార్కాపురంలో రిలే దీక్షలు ప్రారంభించారు. తొలిరోజు దీక్షలో మార్కాపురం, పొదిలి మండలాలకు చెందిన 70 మంది నిరుద్యోగులు, పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అన్నా మాట్లాడుతూ సమాజ భవిష్య త్తును తీర్చిదిద్దే పవిత్రమైన ఉపాధ్యాయ పోస్టులను వక్రమార్గంలో కట్టబెట్టడం సమంజసం కాదన్నారు. నకిలీ స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికెట్లతో టీడీపీ కార్యకర్తలకు దొడ్డి దారిన ఉద్యోగాలిచ్చి అర్హులకు అన్యాయం చేశారని ధ్వజమెత్తారు. ఈ స్కామ్కు బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలని, తక్షణమే సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. స్పోర్ట్స్ కోటా పేరుతో పోస్టుల అమ్మకాలు : ఆదిమూలపు సురేష్ కొండపి నియోజకవర్గంలోని జరుగుమల్లిలో వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి, పీఏసీ సభ్యుడు, మాజీ మంత్రి డాక్టర్ ఆదిమూలపు సురేష్ ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహార దీక్షలు నిర్వహించారు. దీక్షల్లో పెత్త ఎత్తున యువత పాల్గొని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. నిరుద్యోగుల జీవితాలతో ప్రభుత్వం ఆటలాడుతోందని మండిపడ్డారు. స్పోర్ట్స్ కోటా పేరు చెప్పి వేలాది ఉద్యోగాలను ఒక్కో పోస్టును రూ.15 లక్షల నుంచి రూ.20 లక్షల వరకు అమ్ముకున్నారని ధ్వజమెత్తారు. అర్హులైన డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు న్యాయం జరిగేంత వరకు పోరాటం కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. మెగా డీఎస్సీ కాదు.. దగా డీఎస్సీ : మాజీ మంత్రి మేరుగు నాగార్జున సంతనూతలపాడులో వైఎస్సార్ సీపీ ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహార దీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయం సమీపంలో నిర్వహించిన దీక్షలను మాజీ మంత్రి, పార్టీ సంతనూతలపాడు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి డాక్టర్ మేరుగు నాగార్జున ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన మెగా డీఎస్సీ నిరుద్యోగుల పట్ల దగా డీఎస్సీగా మారిందని ఆరోపించారు. స్పోర్ట్స్ కోటా పేరుతో భారీగా అవినీతి జరిగిందని, అర్హత లేని వారికి ఉద్యోగాలు కల్పించారని విమర్శించారు. డీఎస్సీ కుంభకోణంపై సీబీఐ దర్యాప్తు జరిపించాలని, నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నైతిక విలువలుంటే లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి : బుర్రా మధుసూదన్యాదవ్ కందుకూరులో మాజీ ఎమ్మెల్యే, పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి బుర్రా మధుసూదన్యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద డీఎస్సీ అభ్యర్థులు, నిరుద్యోగ యువత పెద్ద ఎత్తున రిలే దీక్షలు చేపట్టారు. మాజీ మంత్రి, పార్టీ నెల్లూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు కాకాణి గోవర్దన్రెడ్డి, నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు కామిరెడ్డి సత్యనారాయణరెడ్డి బుర్రాతో కలిసి అభ్యర్థుల మెడలో పూలమాలలు వేసి దీక్షలను ప్రారంభించారు. డీఎస్పీలో జరిగిన అక్రమాలపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఏమాత్రం నైతిక విలువలున్నా డీఎస్సీ అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ వెంటనే మంత్రి పదవికి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. తొలి రోజు దీక్షలో పెద్ద ఎత్తున డీఎస్సీ అభ్యర్థులు, నిరుద్యోగులు, యువత పాల్గొన్నారు. కనీసం క్రీడా మైదానంలోకి దిగని వారు కూడా స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఉద్యోగాలు సాధించారని, బంగారు పతకాలు సాధించిన వారిని ఉద్యోగానికి అనర్హులుగా చేశారని డీఎస్సీ అభ్యర్థులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిరుద్యోగులను మోసం చేసిన ఘనత చంద్రబాబుదే : చుండూరి రవిబాబు రాష్ట్రంలో దగా పాలన నడుస్తోందని.. డీఎస్సీ స్పోర్ట్స్ కోటాలోని పోస్టులు అమ్ముకుని నిరుద్యోగులను మోసం చేసిన ఘనత సీఎం చంద్రబాబుదేనని వైఎస్సార్ సీపీ ఒంగోలు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ చుండూరి రవిబాబు ధ్వజమెత్తారు. ఒంగోలులోని కలెక్టరేట్ వద్ద పార్టీ విద్యార్థి విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు పల్నాటి రవీంద్రారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన రిలే నిరాహారదీక్షను రవిబాబు ప్రారంభించారు. లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి.. షేమ్ షేమ్ లోకేష్ అంటూ నినాదాలతో ఆ ప్రాంతం మోర్మోగింది. ఒంగోలు పార్లమెంట్ పరిశీలకుడు బత్తుల బ్రహ్మానందరెడ్డి దీక్షకు మద్దతు తెలిపి మాట్లాడారు. డీఎస్సీలో పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలు : కేపీ నాగార్జునరెడ్డి డీఎస్సీ 2025 నిర్వహణలో జరిగిన భారీ అవినీతి, అక్రమాలపై తక్షణమే సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని.. ఇందుకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్ సీపీ గిద్దలూరు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి కేపీ నాగార్జునరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. మండల కేంద్రం అర్ధవీడులో జెండా చెట్టు వద్ద వైఎస్సార్ విగ్రహం సమీపాన రిలే నిరాహార దీక్షలో పాల్గొని మాట్లాడారు. ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం వరకు జరిగిన రిలే నిరాహార దీక్షకు ప్రజలు, నిరుద్యోగుల నుంచి మద్దతు లభించింది. సాయంత్రం 6 గంటల వరకు కొనసాగించిన దీక్షల్లో కూర్చున్న వారికి నాగార్జునరెడ్డి నిమ్మరసం తాగించి విరమింపజేశారు. అద్దంకిలో కూటమి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు... డీఎస్సీలో చోటుచేసుకున్న అక్రమాలపై అద్దంకిలో వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు భగ్గుమన్నారు. పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి డాక్టర్ చింతలపూడి అశోక్కుమార్ ఆధ్వర్యంలో గురువారం స్థానిక పార్టీ కార్యాలయంలో టౌన్ హాల్ సమావేశం నిర్వహించారు. దీనికి వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకులు హాజరై మద్దతు ప్రకటించారు. కూటమి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు హాజరయ్యారు. దీక్షలు చేస్తున్న వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులకు పార్టీ లీగల్ సెల్ నాయకులు మద్దతు ప్రకటించారు. వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. సంతనూతలపాడులో దీక్షలో పాల్గొన్న వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి, మాజీ మంత్రి మేరుగు నాగార్జున, నాయకులు, కార్యకర్తలుకందుకూరులో మాట్లాడుతున్న నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి, మాజీ ఎమ్మెల్యే బుర్రా మధుసూదన్యాదవ్, పక్కన మాజీ మంత్రి కాకాణి గోవర్దన్రెడ్డిఅర్ధవీడులో రిలే నిరాహార దీక్షలో పాల్గొన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి కేపీ నాగార్జునరెడ్డి, నాయకులు అద్దంకిలో రిలే దీక్షలు ప్రారంభించి మద్దతుగా కూర్చున్న వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి డాక్డర్ చింతలపూడి అశోక్కుమార్, నాయకులు డీఎస్సీ అక్రమాలపై గర్జించిన విద్యార్థులు, వైఎస్సార్ సీపీ నేతలు అక్రమ అరెస్టులతో ఉద్రిక్తత
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ఎన్ని కేసులు పెట్టినా భయపడంకనిగిరి రూరల్: ప్రతిపక్ష పార్టీలు, ఇతర పార్టీలు ఎవరైనా గత 20 ఏళ్ల నుంచి కనిగిరిలో పీవీఆర్ పార్క్ వద్దనే నిరసనలు, ధర్నాలు చేసేవారని, ఈ విషయం అందరికీ తెలుసని, కానీ ఈసారి కొత్త ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టారని వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకరవ్గ ఇన్చార్జి దద్దాల నారాయణయాదవ్ ధ్వజమెత్తారు. పోలీసు అధికారులు కూడా కనీస న్యాయం లేకుండా అధికార పార్టీకి తలొగ్గి పనిచేయడం సరికాదన్నారు. దీన్ని మేము గుర్తుపెట్టుకుంటామని, కనిగిరి చరిత్రలో ఇలాంటీ నీచ రాజకీయాన్ని తాను ఎప్పుడూ చూడలేదని అన్నారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై వైఎస్సార్ సీపీ ఆధ్వర్యంలో గురువారం కనిగిరిలో నిర్వహించిన దీక్ష అనంతరం విలేకర్లతో ఆయన మాట్లాడారు. డీఎస్సీ నియామకాల్లో భారీ అక్రమాలు, అవకతవకలు జరిగాయన్నారు. స్పోర్ట్స్ కోటాలోని పోస్టుల నియామకాల్లో భారీ అవినీతి జరిగిందని ఆరోపించారు. కొత్త కొత్త జీవోలతో డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు అన్యాయం చేశారని వివరించారు. కూటమి ప్రభుత్వం పెద్దల అనుచరులకు పోస్టుల విక్రయాలు జరిగాయని విమర్శించారు. యువగళం పాదయాత్రలో నారా లోకేష్ ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఏడాదికి నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చారా..? జాబ్ క్యాలెండర్ ఎక్కడా..? అని ప్రశ్నించారు. నిరుద్యోగ భృతి ఏమైందని ధ్వజమెత్తారు. కల్లబొల్లి మాటలతో అధికారంలోకి వచ్చిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం.. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయకుండా ప్రశ్నించిన వారిపై కేసులు పెడుతోందని తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. డీఎస్సీ అభ్యర్థులు, నిరుద్యోగులు, యువత, విద్యార్థుల పక్షాన నిలబడి వారికి న్యాయం జరిగేంత వరకు వైఎస్సార్ సీపీ పోరాటం సాగిస్తుందని, కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్ని కేసులు పెట్టినా భయపడేది లేదని దద్దాల స్పష్టం చేశారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్ సీపీ కనిగిరి పట్టణ అధ్యక్షుడు ఎస్కే అబ్దుల్ గఫార్, జెడ్పీటీసీలు మడతల కస్తూరిరెడ్డి, గుంటక తిరుపతిరెడ్డి, గంగసాని హుసేన్రెడ్డి, చప్పిడి వెంకట సుబ్బయ్య, ఓకే రెడ్డి, సూరసాని మోహన్రెడ్డి, కల్లూరి రామిరెడ్డి, యక్కంటి శ్రీనివాసులరెడ్డి, పార్టీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి గాండ్లపర్తి ఆదినారాయణరెడ్డి, సిరుప వెంకట గోవర్దన్రెడ్డి, కటికల వెంకటరత్నం, మూలే గోపాల్రెడ్డి, పులి శాంతి గోవర్దన్రెడ్డి, ఎస్కే గయాజ్, ఆయిమల్ల నాగమణి, వాకుమళ్ల రాజశేఖర్రెడ్డి, సంగటి మహేంద్రారెడ్డి, గజ్జల వెంకటరెడ్డి, డాక్టర్ రసూల్, డాక్టర్ ఆవుల కృష్ణారెడ్డి, ఎస్కే రహీం, దాదిరెడ్డి మాలకొండారెడ్డి, భారతి, సుస్మిత, ఇండ్లా భాను, ప్రత్తి సురేష్రెడ్డి, పి.ఆదాం, పిల్లి లక్ష్మీనారాయణరెడ్డి, ఎస్కే పాచ్ఛా, పోలక సిద్దారెడ్డి, తాతపూడి సురేష్బాబు, ఎర్రబల్లి దేవరాజ్, శ్యామల సాంబశేఖర్రెడ్డి, పలుకూరి భాస్కర్, డి.రవియాదవ్, భాస్కర్రెడ్డి, మధుసూదన్రెడ్డి, రాములు, మిట్టా రమేష్రెడ్డి, ఎలికా నారాయణ, కాకర్ల వెంకటేశ్వర్లు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అధికార పార్టీ నేతల దౌర్జన్యంలింగసముద్రం (కందుకూరు రూరల్): లింగసముద్రం మండలంలోని ముత్యాలపాడు పంచాయతీ ముత్తంవారిపాలెం గ్రామానికి చెందిన వై.మాల్యాద్రికి ఐదెకరాలు పొలం ఉంది. ఇందులో ఒక ఎకరా వీరాఘవపురం వాగు బోరంబోకు భూమి కలిసి ఉంది. ఈ పొలాన్ని ఎప్పుటి నుంచి మాల్యాద్రి సాగు చేసుకుంటున్నాడు. అందులో పత్తి పంట సాగు చేశాడు. అయితే పై ఎత్తున ఉన్న చెరువుకు వెళ్లేందుకు రోడ్డు వేయాలని టీడీపీ నాయకులు ప్లాన్ చేశారు. మాల్యాద్రి వైఎస్సార్ సీపీకి చెందిన వ్యక్తి. దీంతో మాల్యాద్రిని ఇబ్బందులు పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఆ ఎకరా పొలంలో రోడ్డు వేసేందుకు పూనుకున్నారు. పొలంలో రోడ్డు నిర్మాణానికి తనకు అభ్యంతరం లేదని, పొలం మధ్యలో కాకుండా ఒక వైపున రోడ్డు వేసుకోవాలని మాల్యాద్రి సూచించాడు. కానీ మాల్యాద్రిని ఇబ్బంది పెట్టాలనే దురుద్దేశంతో టీడీపీ నాయకులు పొలం మధ్యలో నుంచి రోడ్డు వేశారు. ఒక పక్కన వేసుకుంటే అందరికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. నాకు పంట సాగు చేసుకునేందుకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందని అధికారులను, నాయకులను చెప్పినా పట్టించుకోకుండా దౌర్జన్యంగా రోడ్డు వేశారు. అందులో ప్రస్తుతం పత్తి పంట సాగు చేసి ఉంది. కొంత కాయతో ఉంది. మరి కొంత పత్తి తీసి ఉంది. కనీసం పత్తినైనా తీసుకునే వరకు ఆగాలని వేడుకున్నా ఆగకుండా పంటను ధ్వంసం చేసి రోడ్డు వేశారని మాల్యాద్రి వాపోయాడు. పత్తి పంటను ధ్వంసం చేసి నడి పొలంలో నుంచి రోడ్డు వేసి వారి పైశాచిక ఆనందం పొందుతున్నారు. చెరువుకు వెళ్లే దారికి పొలం చివరి ఒక వైపు వేసినా ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ టీడీపీ నాయకులు కక్ష సాధింపు చర్యల్లో భాగంగా తోటి రైతును ఇబ్బంది పాలు చేస్తున్నారు. ఆ వాగు వెంబడి ఎంతో కాలం నుంచి మల్యాద్రితో పాటు మరి కొందరు వాగు పోరంబోకు భూమిని ఆయా రైతులు పొలాల్లో కలుపుకొని సాగు చేసుకుంటున్నారు. లింగసముద్రం, గుడ్లూరు ఎస్సైలతో పాటు పోలీస్ సిబ్బందితో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసుకొని రోడ్డు వేస్తున్నారు. ఒక పద్ధతి పాడు లేకుండా, రైతులకు ఉపయోగకరంగా లేకపోయినా కావాలనే కక్షసాధింపు చర్యల్లో భాగంగా ఈ విధంగా అధికారులను ఉపయోగించుకొని రోడ్డు వేయడంపై విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. పత్తి పంట పొలంలో మధ్యలో రోడ్డు ఏర్పాటు పోలీస్ పహారాలో రోడ్డు వేసిన టీడీపీ నాయకులు నేతలు, పోలీసుల తీరుపై సర్వత్రా విమర్శలు
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దోపిడీ కోసమే దగా డీఎస్సీవైఎస్సార్ చిత్రపటానికి నివాళులర్పిస్తున్న ఎమ్మెల్యే తాటిపర్తి, నాయకులు యర్రగొండపాలెం: విద్యాశాఖ మంత్రిగా నారా లోకేశ్ పూర్తిగా అసమర్థుడని, డీఎస్సీ 2025లో పెద్ద ఎత్తున కుంభకోణానికి పాల్పడిన ఆయన తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి తాటిపర్తి చంద్రశేఖర్ డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్ర చరిత్రలో విద్యాశాఖను ఇంతలా దిగజార్చిన మంత్రి మరొకరు లేరన్నారు. గురువారం వైఎస్సార్ సీపీ పిలుపు మేరకు స్థానిక యూనియన్ బ్యాంక్ సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన రిలే నిరాహార దీక్షా శిబిరాన్ని ఆయన ప్రారంభించి మాట్లాడారు. జీవో నంబర్ 74ను రద్దు చేసి, ఇష్టానుసారంగా 447 జీవోను తెచ్చి అక్రమార్కులకు గేట్లు తెరిచారని ధ్వజమెత్తారు. ఉద్యోగాలు అమ్ముకున్న తర్వాత ఆ జీవోను నిలిపివేశారని మండిపడ్డారు. నిరుద్యోగ భృతి కింద ఒక్క రూపాయి ఇవ్వలేదని, 20 లక్షల ఉద్యోగాల హామీ గాలికొదిలేశారని విమర్శించారు. నేమ్ చేంజర్గా మారిన చంద్రబాబు.. గేమ్ చేంజర్ అయిన శ్రీఅమ్మ ఒడిశ్రీని సర్వనాశనం చేశారని, విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన పథకాలను అటకెక్కించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పేదల కోసం అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్న వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి.. డీఎస్సీ క్వాలిఫై అయి నష్టపోయిన అభ్యర్థుల పక్షాన పోరాడుతున్నారన్నారు. యువత బాగుంటేనే కుటుంబం క్షేమంగా ఉంటుందని, తద్వారా రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు. నిరుద్యోగ యువతకు న్యాయం జరిగే వరకు నాలుగు రోజుల పాటు రిలే దీక్షలు కొనసాగుతాయని, చివరి రోజు భారీ ర్యాలీ ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. పేపర్ లీక్కు నైతిక బాధ్యత వహించి కేంద్ర మంత్రి రాజీనామా చేసిన తరహాలోనే నారా లోకేశ్ కూడా తప్పుకోవాలని హితవు పలికారు. అంతకుముందు వైఎస్సార్ చిత్రపటానికి పూలమాలవేసి నివాళులర్పించారు. జెడ్పీటీసీ చేదూరి విజయభాస్కర్ అధ్యక్షతన నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు ఒంగోలు మూర్తిరెడ్డి, రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ విభాగం ఉపాధ్యక్షుడు భూమిరెడ్డి సుబ్బారెడ్డి, మండల కన్వీనర్లు ఏకుల ముసలారెడ్డి, గంటా వెంకట రమణారెడ్డి, దోమకాల వెంకటేశ్వర్లు, పాలిరెడ్డి కృష్ణారెడ్డి, మండల ఉపాధ్యక్షుడు దోగిపర్తి సంతోష్కుమార్, పట్టణ అధ్యక్షుడు కందూరి కాశీవిశ్వనాథ్, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ఏలూరి వెంకట నారాయణరెడ్డి, త్రిపురాంతకం ఎంపీపీ ఆళ్ల ఆంజనేయరెడ్డి, పుల్లలచెరువు జెడ్పీటీసీ వాగ్యానాయక్, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కొప్పర్తి చిన్న ఓబులరెడ్డి, ఐటీ వింగ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు దొండేటి నాగేశ్వరరెడ్డి, ఇంటిలెక్చువల్ సెల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు అంగిరేకుల ఆదినారాయణ, ముస్లిం మైనార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి షేక్ బుజ్జి, సయ్యద్ జబీవుల్లా, ఎస్టీ సెల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు పి.రాములు నాయక్, ఆళ్ల కృష్ణారెడ్డి పాల్గొన్నారు. రిలే దీక్షలో నిరసన గళం రిలే నిరాహార దీక్షలో వైఎస్సార్ సీపీ ప్రజా ప్రతినిధులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు, విద్యార్ధులు, యువత పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఐ.వి.సుబ్బారావు, కందూరి గురుప్రసాద్, పబ్బిశెట్టి శ్రీనివాసులు, వై.రాంబాబు, జి.కృష్ణారావు, వై.వెంకటేశ్వరరెడ్డి, శేషసేనారెడ్డి, ఎం.ఆదిశేషు, ఒంగోలు సుబ్బారెడ్డి, టి.సత్యనారాయణరెడ్డి, జానకి రఘు, కె.నాగార్జునరెడ్డి, షేక్.మహమ్మద్ కాశిం, షేక్.కాశింపీరా, షేక్.వలీ, ఆర్.బద్దునాయక్, ఒంటేరు నాగేశ్వరరెడ్డి, సింగా ప్రసాద్, మంద సుబ్బారెడ్డి, పి.వెంకటేశ్వర్లు, పి.మంత్రూనాయక్, చెవుల ఆంజయ్య, వీరయ్య, టి.రాంబాబు, అచ్చయ్య, చెన్నయ్య, జాన్, ఒ.లక్ష్మిరెడ్డి, కె.వెంకటరెడ్డి, రాజయ్య, జి.చిన్నశ్రీనివాసరెడ్డి, బయ్యన్న, నాసరయ్య, శ్యాం, బి.వెంకటరత్నం, బాలకోటిరెడ్డి, శేషిరెడ్డి, రాజు, శివరామకృష్ణ, రామయ్య, బబుల్రెడ్డి, నారాయణరెడ్డి పాల్గొన్నారు. మండల పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు దోగిపర్తి సంతోష్కుమార్ నిమ్మరసం ఇచ్చి దీక్షలను విరమింప చేశారు.
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డీఎస్సీపై సీబీఐ విచారణ చేపట్టాలి● వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, దర్శి ఎమ్మెల్యే బూచేపల్లి శివప్రసాదరెడ్డి దర్శి (కురిచేడు): 2025 డీఎస్సీ పరీక్షల నిర్వహణ, ఫలితాల విడుదల, రిజర్వేషన్ల ఖరారు, ఉద్యోగాల భర్తీలో జరిగిన అవినీతి అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరపాలని వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, దర్శి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ బూచేపల్లి శివప్రసాదరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. దగా డీఎస్సీపై దర్శిలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద వైఎస్సార్ సీపీ ఆధ్వర్యంలో గురువారం నిర్వహించిన రిలే నిరాహార దీక్షలో జెడ్పీ చైర్పర్సన్ బూచేపల్లి వెంకాయమ్మ, నాయకులతో కలిసి శివప్రసాదరెడ్డి పాల్గొన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై డీఎస్సీ అవకతవకలకు మంత్రి లోకేష్ బాధ్యత వహించి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా బూచేపల్లి శివప్రసాదరెడ్డి మాట్లాడుతూ గత ఎన్నికల సందర్భంగా చంద్రబాబు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలన్నారు. 20 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలిస్తామని, ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోతే నిరుద్యోగులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.3 వేల చొప్పున నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చి రెండున్నరేళ్లయినా ఇవ్వకుండా నిరుద్యోగులను మోసం చేశారని విమర్శించారు. అంతేగాకుండా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, బడుగు, బలహీనవర్గాల విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇవ్వకుండా రూ.1,500 కోట్ల బకాయి ఉన్నారన్నారు. వారందరూ ఫీజులు చెల్లించలేక, విద్యాదీవెన, వసతి దీవెన పథకం నిధులు అందక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే ఆ నిధులు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రతి పేద విద్యార్థి ఉన్నత చదువులు చదివి ఇంజినీర్లు, డాక్టర్లు కావాలని కలలు కని గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వంలో ఆనాటి సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, వసతి దీవెన, విద్యాదీవెన పథకాల ద్వారా నగదు అందించిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. కరోనా కష్టకాలంలో కూడా ఎక్కడా విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడకుండా ఆయా పథకాలు అమలు చేశారని తెలిపారు. కానీ, కూటమి ప్రభుత్వంలో డీఎస్సీ పరీక్షలలో చంద్రబాబు, లోకేష్ అనుయాయులకు ఉద్యోగాలు దోచిపెట్టేందుకు 2 శాతం ఉన్న స్పోర్ట్స్ కోటాను 4 శాతానికి పెంచి వారికిష్టం వచ్చిన వారు పరీక్షలు రాసినా..రాయకపోయినా, పాసైనా..కాకపోయినా స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికెట్లు అమ్ముకుని ఆ కోటాలో ఉద్యోగాలిచ్చి ఒక్కో పోస్టుకు రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.15 లక్షల వరకు అమ్ముకున్నారని బూచేపల్లి విమర్శించారు. చంద్రబాబు, లోకేష్కు చిత్తశుద్ధి ఉంటే డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరిపి తమ నిజాయితీ నిరూపించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్ సీపీ దర్శి మండల కన్వీనర్ వెన్నపూస వెంకటరెడ్డి, వైస్ ఎంపీపీ సోము దుర్గారెడ్డి, రాష్ట్ర క్రిస్టియన్ మైనార్టీ సెల్ కార్యదర్శి గుంటు పోలయ్య, జిల్లా వాణిజ్య విభాగం అధ్యక్షుడు కొల్లా విజయభాస్కర్, జిల్లా ఎస్సీ సెల్ అధ్యక్షుడు ఎం.దేవప్రసాదు, నియోజకవర్గ యూత్ అధ్యక్షుడు ఇరుగుల శ్రీనివాసరెడ్డి, వైఎస్సార్ టీయూసీ అధ్యక్షుడు బొమ్మిరెడ్డి లక్ష్మిరెడ్డి, కేవీ రెడ్డి, పోశం మధుసూదనరెడ్డి, సానికొమ్ము తిరుపతిరెడ్డి, 8, 1, 5 వార్డుల కౌన్సిలర్లు మోహనరెడ్డి, బాబు, దర్శి మండల యూత్ అధ్యక్షుడు బాలకృష్ణారెడ్డి, బిజ్జం శ్రీనివాసరెడ్డి, పార్టీ మండల నాయకులు, కార్యకర్తలు, విద్యార్థులు, యువకులు పాల్గొన్నారు.
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పోలీసులు ప్రయాణిస్తున్న కారును ఢీకొన్న లారీటంగుటూరు: ఓ కేసులో నిందితున్ని తీసుకువెళ్లేందుకు వినియోగించిన పోలీసుల కారును లారీ ఢీకొట్టింది ఈ సంఘటన టంగుటూరు మండలం సూరారెడ్డిపాలెం సమీపంలోని ఐఓసీ ఎదుట గురువారం తెల్లవారుజామున చోటుచేసుకుంది. ఎస్సై ఫణి భూషణ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం..వరంగల్ స్టేషన్కు చెందిన పోలీస్ సిబ్బంది నెల్లూరులోని ఓ వ్యక్తిని ఓ కేసుపై పీటీ వారంటీ కోసం వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వల్లూరు సమీపంలోకి వచ్చేసరికి ఐఓసీఎల్లో గ్యాస్ నింపేందుకు వెళుతుండగా ఒరిస్సా నుంచి వెనక వస్తున్న లారీ బలంగా తాకింది. ప్రమాదంలో కారు కుడిభాగం దెబ్బతింది. కారులో ప్రయాణిస్తున్న పోలీసులకు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. టంగుటూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
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నేతన్న సేవ..పచ్చ నేతలకే..!కనిగిరిరూరల్: చేనేత కార్మికులకు రుణాలు అందించేంకు ప్రభుత్వం ‘నేతన్న సేవలో’ పథకం ప్రవేశపెట్టింది. అయితే ఈ పథకం కేవలం పచ్చ నేతలకే నన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అధికార పార్టీ నేతల ఆశీస్సులు, సిఫార్సులు ఉన్న వారి దరఖాస్తులను మాత్రమే ‘నేతన్న సేవలో’ స్కీం లాగిన్లో అధికారులు అప్ లోడ్ చేసినట్లు కనిగిరి నియోజకవర్గంలో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. కొన్ని గ్రామాల్లో దరఖాస్తుదారుల వద్ద అధికార పార్టీ నేతలు, సచివాలయ అధికారులు మిలాఖత్ అయి హస్తలాఘవం చూపించారనే ఆరోపణలున్నాయి. నేత వృత్తిలో ఉన్న వాస్తవ కార్మికుడు కాకుండా..అనర్హుల దరఖాస్తులు కూడా అన్లైన్ చేసినట్లు సమాచారం. అధికార పార్టీ నేతలు, అధికారులు చేనేత కార్మికుడిగా ఐడీ కార్డు ఇప్పించడం, అతని చేత దరఖాస్తు చేయించడం.. ఈ తంతు జరిపినందుకు లబ్ధిదారుని వద్ద నుంచి రూ.7వేల వరకు నజరానాలు తీసుకున్నట్లు విస్తృతంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. రూ.25 వేలు రుణం వస్తున్నండటంతో వారు కిమ్మనకుండా అమ్యాయ్యాలు ఇస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ లాలుచీలో సచివాలయం నుంచి మండల స్థాయి, జిల్లా స్థాయి అధికారుల వరకు తలాపాపం తిలా పిడికెడు అన్న చందంగా భాగస్వామ్యం ఉన్నట్లు నియోజకవర్గంలో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే వాస్తవ అర్హుల దరఖాస్తులు కనీస పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా రాజకీయ పలుకుబడి.. సిఫార్సులు ఉన్న వారందరి దరఖాస్తులు అన్లైన్ చేయడం పట్ల అర్హత కల్గిన నేతన్నలు మండిపడుతున్నారు. గతంలో ఒక్కటి లేని చోట నేడు పదుల సంఖ్యలో.. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక తొలి సారిగా చేనేత కార్మికులకు రుణాల మంజూరు ‘నేతన్న సేవలో’ స్కీంకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టారు. అయితే కొన్ని చోట్ల రెండ్రోజుల్లో మాత్రమే దరఖాస్తులు స్వీకరణ పూర్తి చేశారు. నియోజకవర్గంలో సగం మందికి పైగా వాస్తవ అర్హుత కల్గిన నేతన్నల దరఖాస్తుల అన్లైన్ కాలేదు. అందిన సమాచారం ప్రకారం కనిగిరి మండలంలోని 25 పంచాయతీలు, 20 సచివాలయ వార్డుల్లో 11 సచివాలయాల్లో మాత్రమే చేనేత కార్మికుల రుణాలకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ జరిగినట్లు తెలిసింది. కనిగిరి మండలంలో బడుగులేరులో 4, చల్లగిరిగిల్లలో 33, చిన ఇర్లపాడులో 45, చిన అలవలపాడులో 5, యడవల్లిలో 205, గోసులవీడులో 64, గుడిపాడులో 36, ఏరువారిపల్లిలో 29, వంగపాడులో 8, పునుగోడులో 3, తాళ్లూరులో 81 దరఖాస్తులు అన్లైన్లో నమోదు చేసినట్లు తెలిసింది. గతంలో కనీసం ఒక్కరికి కూడా అర్హత లేని చోట ఇప్పుడు అధికార పార్టీ నేతలు నేతన్న ఐడీ కార్డులు ఇప్పించి అప్లికేషన్ పెట్టించినట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. అర్జీలు కూడా స్వీకరించని అధికారులు మరీ దుర్మార్గం ఏమిటంటే కనీసం ప్రతిపక్ష పార్టీ సానుభూతి పరుల అర్జీలు స్వీకరించడానికి కూడా సచివాలయ వెల్ఫేర్ అధికారులు ఇష్టపడలేదు. రెండ్రోజులు గడిచిన తర్వాత, చివరి సమయంలో అన్లైన్ గడువు ముగిసిన తర్వాత సచివాలయ అధికారి వెబ్సైట్లో దరఖాస్తులు నమోదు చేసినట్లు గుడిపాడుకు చెందిన చేనేత కార్మికులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీనిపై ఎంపీడీఓ ఖాదర్బాషాను చేనేతలు అడగ్గా..5వ తేది 1.45 నిమిషాలకే తాము లిస్ట్ ఫైనల్ చేసి పంపామని.. తాను ఏమీ చేయలేనని, గడువు ముగిసిందని.. అవకాశం ఉంటే రెండో విడతలో చూద్దాం అంటూ దాటవేస్తున్నారు. కనీసం బాధితులతో మాట్లాడేందుకు కూడా ఎంపీడీఓ ఇష్ట పడడం లేదు. దీని బట్టిచూస్తే.. అధికారులు ఎంత ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అధికారపార్టీ నేతల సిఫార్సు ఉంటేనే నేతన్న దరఖాస్తులు అన్లైన్.. గుడిపాడులో మగ్గం నేతల దరఖాస్తులు తీసుకొని వైనం కనీసం అర్జీ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడని ఎంపీడీఓ గడువు ముగిసిన తర్వాత ఆన్లైన్ చేసిన వెల్ఫేర్ అధికారి కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేయనున్న బాధితులు
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ముంపు గ్రామాల సమస్యలు పరిష్కరించాలి● కలెక్టర్ విజయసునీత మార్కాపురం టౌన్: వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ముంపు గ్రామాల సమస్యలపై మార్కాపురం కలెక్టరేట్ ఎం విజయసునీత గురువారం సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ముంపు గ్రామాల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషిచేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ పి. శ్రీనివాసులు, ఎమ్మెల్యే కందుల నారాయణరెడ్డి, వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ ఎస్ఈ అబూద్ ఆలీ, మార్కాపురం, కనిగిరి ఆర్డీవోలు వెంకట శివరామిరెడ్డి, అజయ్కుమార్, ముంపు గ్రామాల ప్రజలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కంభం: రైలు కిందపడి మతిస్థిమితం లేని వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ సంఘటన స్థానిక కంభం రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో గురువారం జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే..కంభంలోని వాసవీ స్కూల్ సమీపంలో నివాసముంటున్న చాట్ల క్లైమ్(23) గత కొంత కాలంగా మతి స్థిమితం సక్రమంగా లేకపోవడంతో వైద్యశాలలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో గురువారం నంద్యాల వైపు వెళ్లే గూడ్స్ రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తల, మొండెం వేరై అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఈ మేరకు రైల్వే పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): సీఎంఏ ఇంటర్ ఫలితాల్లో నగర విద్యార్థిని గుంటూరి పూజిత సత్తా చాటింది. రెండు రోజుల కిందట విడులైన సీఎంఏ ఇంటర్ ఫలితాల్లో ఆమె ఆలిండియా 8వ ర్యాంకు సాధించింది. పొదిలి మండలం మాదాలవారిపాలెం గ్రామానికి చెందిన గుంటూరి పూజిత నగరంలోనే ఉంటూ సీఎంఈ విద్యనభ్యసిస్తోంది. సీఎంఏ ఫౌండేషన్లో సైతం ఆలిండియా 16వ ర్యాంకు సాధించిన ఆమె, ఇంటర్లోనూ సత్తా చాటడంతో పలువురు అభినందనలు తెలిపారు. ఒంగోలు టౌన్: ఒంగోలు రైల్వేస్టేషన్ పరిధిలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి రైలు కిందపడి మరణించాడు. రైల్వే పోలీసుల కథనం ప్రకారం... ఒంగోలు– కొత్తపట్నం ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జి కింద రైలు ఢీకొనడంతో సుమారు 55 ఏళ్ల వయసున్న గుర్తు తెలియని అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మృతుడి వివరాలు లభ్యం కాలేదు. ఛామన ఛాయ కలిగిన, 5.5 అడుగుల ఎత్తు ఉన్నాడు. లైట్ బిస్కట్ కలర్ చొక్కా, నలుపు రంగు ప్రింటెడ్ లుంగీ ధరించి ఉన్నాడు. రైల్వే స్టేషన్ మాస్టర్ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై శ్రీరాం తెలిపారు. లింగసముద్రం: మహిళను వేధించిన కేసులో వ్యక్తికి ఏడాది జైలుశిక్ష, రూ.3,,500 జరిమానా విధించినట్లు ఎస్సై రాంబాబు తెలిపారు. వివరాల్లోకి వెళితే..అంబేడ్కర్నగర్కు చెందిన మహిళను ఆమె ఇంటి ముందు ఉన్న చింత జగదీష్ అసభ్యకరంగా మాట్లాడి దుర్భాషలాడటంతో 2019 నవంబర్లో లింగసముద్రం పోలీస్స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. కందుకూరు కోర్టులో కేసు విచారణ అనంతరం నేరం రుజువు కావడంతో జగదీష్కు ఏడాది జైలుశిక్ష, రూ.3,500 జరిమానా విధించారు. జరిమానా కట్టలేని పక్షంలో మరూ మూడు నెలల జైలుశిక్ష ఉంటుందని జడ్జి తీర్పు ఇచ్చారు. ● సచివాలయ ఉద్యోగి మృతి త్రిపురాంతకం (యర్రగొండపాలెం): పట్టుమని మూడు పదుల వయసు నిండకముందే గుండెపోటుతో ఓ సచివాలయ ఉద్యోగి మృతి చెందారు. వివరాలు.. త్రిపురాంతకం మండలంలోని దూపాడు సచివాలయం–2లో డి.గంగాధర్ (27) డిజిటల్ అసిస్టెంట్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మార్కాపురంలో నివాసం ఉండే ఆయన రోజూ మాదిరిగానే గురువారం విధులకు హాజరయ్యేందుకు బస్సులో దూపాడు వస్తుండగా తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. అదే బస్సులో పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటకు చేరుకుని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో పరీక్షలు చేయించుకున్నారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు తెలపడంతో, మార్కాపురంలో ఉన్న తన తమ్ముడికి సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.
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డ్రగ్ డీలర్స్ అసోసియేషన్ ఎన్నికల్లో అక్రమాలుఒంగోలు టౌన్: ప్రకాశం జిల్లా డ్రగ్ డీలర్స్ అసోసియేషన్ ఎన్నికల్లో నిబంధనలను తుంగలో తొక్కుతున్నారని ఆ అసోసియేషన్ కమిటీ సభ్యుడు నాగభూషుని రాధాకృష్ణ ఆరోపించారు. స్థానిక సంతపేటలోని ఆయన నివాసంలో గురువారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. జిల్లా కమిటీ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఈ నెల 3న నామినేషన్లు స్వీకరిస్తామని ప్రకటించారని, అయితే జిల్లా కార్యదర్శిగా పోటీ చేసేందుకు వెళ్లిన తనను నామినేషన్ వేయనివ్వకుండానే అడ్డుకున్నారని మండిపడ్డారు. సభ్యత్వం కొనసాగడం లేదంటూ కనీసం పత్రాలు కూడా తీసుకోకుండానే తిరస్కరించడం అన్యాయమన్నారు. నిబంధనల ప్రకారం అభ్యర్థి నామినేషన్ వేసిన తర్వాత స్క్రూటినీలో పరిశీలించి తిరస్కరించాల్సి ఉంటుందని, కానీ ఇక్కడ అందుకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అసోసియేషన్ బైలాలో సభ్యత్వ రుసుము రూ.200 అని రాసుకుని, వాస్తవానికి రూ.500 వసూలు చేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. నామినేషన్ ఫీజు కింద ఏకంగా రూ.10 వేలు చెల్లించాలని చెప్పడాన్ని తనతో పాటు మరికొందరు సభ్యులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారన్నారు. అసోసియేషన్ కార్యదర్శి వేమూరి సుబ్బారావు రాజీనామా చేసిన తర్వాత కొత్త కార్యదర్శిని ఎన్నుకోకుండా, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అడ్హాక్ కమిటీని నియమించారని తప్పుబట్టారు. కొందరు నాయకులు వరుసగా మూడు, ఐదు పర్యాయాలుగా వివిధ పదవుల్లో పాతుకుపోయి ఇతరులకు అవకాశం ఇవ్వకుండా గుత్తాధిపత్యం చెలాయిస్తున్నారని విమర్శించారు. ఇదేంటని ప్రశ్నిస్తే శ్రీదిక్కున్న చోట చెప్పుకోశ్రీ అంటూ నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇస్తున్నారని, ఇలాంటి కమిటీ వ్యవహారశైలితో ఫార్మసీ రంగం తీవ్రంగా దెబ్బతింటోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికై నా ఎన్నికలు సజావుగా నిర్వహించాలని, కమిటీ అక్రమాలపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని రాధాకృష్ణ డిమాండ్ చేశారు. ఈ సమావేశంలో ఫార్మాసిస్టులు వేమూరి సుబ్బారావు, పూర్ణచంద్రరావు, రాజగోపాల్, రమేష్, భాను తదితరులు పాల్గొన్నారు. నామినేషన్ వేయకుండానే తిరస్కరించారు సభ్యత్వ రుసుము, నామినేషన్ ఫీజుల పేరిట దోపిడీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అడ్హాక్ కమిటీల ఏర్పాటు అసోసియేషన్ కమిటీ సభ్యుడు నాగభూషుని రాధాకృష్ణ ఆరోపణ
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వైఎస్సార్ సీపీ బీసీ సెల్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా పీఎల్పీ యాదవ్మార్కాపురం: వైఎస్సార్సీపీ బీసీ సెల్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా మార్కాపురం పట్టణానికి చెందిన న్యాయవాది పిన్నిక లక్ష్మీప్రసాద్ యాదవ్ (పీఎల్పీ యాదవ్), ఐటీ వింగ్ రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శిగా కె.వి.నారాయణరెడ్డి నియమితులయ్యారు. ఈ మేరకు గురువారం తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ప్రకటన విడుదల చేసింది. పార్టీ కోసం కష్టపడే వారికి గుర్తింపు దక్కడం పట్ల పలువురు నాయకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ వారిని అభినందించారు. తమ నియామకానికి సహకరించిన మార్కాపురం నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి, మాజీ ఎమ్మెల్యే అన్నా రాంబాబుకు పీఎల్పీ యాదవ్, నారాయణరెడ్డి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. త్రిపురాంతకం: రాష్ట్ర స్థాయి పారా ఒలింపిక్స్లో రజత పతకం సాధించిన దివ్యాంగ విద్యార్థిని డోల అనూషకు త్రిపురాంతకంలోని ఎస్బీఐ సిబ్బంది గురువారం చేయూత అందించారు. పుట్టుకతోనే అంధురాలైన అనూష.. ఆటలతో పాటు చదువుపై శ్రద్ధ చూపుతుండటంతో మెరుగైన విద్య కోసం ఐఈఆర్టీ సిబ్బంది బాలవిజయ, నజీర్ చొరవ తీసుకున్నారు. ఆమెను ఏలూరు జిల్లా అగిరిపల్లి మండలంలోని హిల్ ప్యారడైజ్ స్కూల్లో చేర్పించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ మేనేజర్ అలవాల శ్రీనివాసరావు, డిప్యూటీ మేనేజర్ శ్రీనుబాబు, క్యాష్ ఆఫీసర్ శివారెడ్డి.. ఆ విద్యార్థినికి అవసరమైన బ్యాగులు, బెడ్షీట్లు, నిత్యావసర వస్తువులను అందజేశారు. కార్యక్రమంలో ఎంఈవోలు కె.మల్లికార్జున నాయక్, తేలుకుట్ల రాజశేఖరరెడ్డి పాల్గొన్నారు.
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రొయ్యల మేత బ్యాగ్ల చోరీ ముఠా అరెస్టుటంగుటూరు: రొయ్యల చెరువుల వద్ద రొయ్యల మేత బ్యాగులను దొంగలించి ఆటోలో తరలిస్తున్న ముఠాను అరెస్టు చేసినట్లు ఎస్సై ఫణిభూషణ్ తెలిపారు. స్థానిక పోలీస్స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన వివరాలు వెల్లడించారు. ఈ నెల 2వ తేదీ ఉదయం 6 గంటలకు మండలంలోని కేసుపాలెం గ్రామంలో దిలీప్కు చెందిన రొయ్యల చెరువు వద్ద 8 బస్తాల రొయ్యలు దొంగలించినట్లు బాధితులు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. బాధితులు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేసిన ఎస్ఐ ఫణి భూషణ్ గురువారం ఆటోలో వెళుతున్న నలుగురు నిందితులు వాయిల స్వామి, డిబయ గమాంగో ఎలాష్ గమాంగో, షేక్ హరుణ్ రషీద్ అనే వ్యక్తులను అదుపులోనికి తీసుకొని వారి వద్ద నుంచి 8 బస్తాల రొయ్యల మేతను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రాజేష్ అనే నిందితుడిని పట్టుకోవాల్సి ఉందన్నారు. నిందితుల నుంచి ఆటోను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. నిందితులను సింగరాయకొండ కోర్టులో హాజరుపరుచగా 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. ఒంగోలు టౌన్: ఇంటి నుంచి వెళ్లిన ఒక యువకుడు ఐదు రోజుల తరువాత వాగులో శవమై తేలాడు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. త్రోవగుంటకు చెందిన అరుణ్ కుమార్ (28) రాడ్ బెండింగ్ పనిచేస్తుంటాడు. తల్లిదండ్రులు లేకపోవడంతో మేనమామ దగ్గర నివసిస్తున్నాడు. అవివాహితుడైన అరుణ్ కుమార్ తరుచుగా మద్యం తాగి తిరుగుతుంటాడు. ఆదివారం ఉదయం నుంచి కనిపించక పోయే సరికి కుటుంబసభ్యులు గాలిస్తున్నారు. గురువారం మధ్యాహ్నం గ్రామానికి సమీపంలోని ముదిగొండ వాగులో శవమై తేలాడు. ఆత్మహత్యా, ప్రమాదమా అనేది దర్యాప్తులో తేలాల్సి ఉంది. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం జీజీహెచ్కు తరలించారు. తాలూకా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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వివాదాల పరిష్కారానికి మధ్యవర్తిత్వమే మేలుఒంగోలు వన్టౌన్: శ్రీమీడియేషన్ ఫర్ నేషన్ 3.0శ్రీ కార్యక్రమంలో భాగంగా మధ్యవర్తిత్వంపై అవగాహన కల్పిస్తూ జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో గురువారం మోటార్ సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. జిల్లా కోర్టు ప్రాంగణం నుంచి ఒంగోలు చర్చి సెంటర్ వరకు సాగిన ఈ ర్యాలీని ప్రధాన న్యాయమూర్తి, జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్మన్ ఎ.సత్యానంద్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. వివాదాల పరిష్కారానికి మధ్యవర్తిత్వం ఎంతో ఉపయోగకరమైన విధానమన్నారు. దీనిద్వారా సమయం, ఖర్చు ఆదా కావడంతో పాటు ఇరుపక్షాల మధ్య సుహృద్భావ వాతావరణం నెలకొంటుందన్నారు. ఆగస్టు 1 నుంచి 7వ తేదీ వరకు ప్రజలకు దీనిపై విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఒకటో అదనపు జిల్లా న్యాయమూర్తి టి.రాజ్యలక్ష్మి, ఇతర అదనపు జిల్లా న్యాయమూర్తులు, సీనియర్, జూనియర్ సివిల్ జడ్జిలు, బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ చావలి రమేష్ బాబు, మధ్యవర్తిత్వ న్యాయవాదులు, కోర్టు సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. మధ్యవర్తిత్వం ఉత్తమ మార్గం మార్కాపురం: వివాదాల పరిష్కారానికి మధ్యవర్తిత్వం ఉత్తమమైన మార్గమని జిల్లా ఆరవ అదనపు న్యాయమూర్తి వి.భవానీ అన్నారు. గురువారం మార్కాపురం కోర్టు ప్రాంగణం నుంచి ప్రెస్క్లబ్, కంభం సెంటరు మీదుగా పాతబస్టాండు గడియార స్తంభం సెంటరు వరకూ మధ్యవర్తిత్వంపై అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సబ్ జడ్జి బి.దేవేందర్రెడ్డి, ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్జడ్జి జె.కిశోర్కుమార్, అడిషనల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి ఎం.బాలాజీ, సెకండ్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ డి.శాంతాకుమారి, సీఐ అల్తాఫ్ హుస్సేన్, బార్ అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎస్.మాబూఆలీ, న్యాయవాది షేక్ జహీర్ సలామ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రోటావేటర్లో పడిన రైతు● రెండు కాళ్లు తెగిపోయిన వైనం అద్దంకి: రోటావేటర్లో పడి ప్రమాదవశాత్తు ఓ రైతు తన రెండు కాళ్లను కోల్పోయిన హృదయవిదారక ఘటన అద్దంకి మండలంలోని కలవకూరులో గురువారం చోటుచేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన చిట్టిబోయిన వెంకట్రావు తన పొలంలో రోటావేటర్తో దుక్కి దున్నిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన ట్రాక్టర్ మీద కూర్చుని ఉండగా, ప్రమాదవశాత్తు జారి కింద పడటంతో రెండు కాళ్లు రోటావేటర్ బ్లేడ్లలో పడి తెగిపోయాయి. గమనించిన స్థానికులు క్షతగాత్రుడికి ప్రాథమిక చికిత్స అందించి, మెరుగైన వైద్యం కోసం 108 వాహనంలో నరసరావుపేట ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు బంధువులు తెలిపారు. కష్టపడి పనిచేసుకునే రైతుకు ఇలాంటి దుస్థితి పట్టడంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.
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సమస్యల పరిష్కారానికే ‘పల్లె నిద్ర’● కలెక్టర్ రాజాబాబు జె.పంగులూరు: గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని సమస్యలను తెలుసుకుని, అధికారుల సమక్షంలోనే అక్కడికక్కడే పరిష్కరించడమే శ్రీపల్లె నిద్రశ్రీ ప్రధాన లక్ష్యమని కలెక్టర్ రాజాబాబు అన్నారు. మండలంలోని తూర్పు కొప్పెరపాడులో బుధవారం రాత్రి పల్లె నిద్ర కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 13 పల్లె నిద్రలు నిర్వహించామని, ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోందన్నారు. మండలంలోని 21 గ్రామాలకు 21 మంది జిల్లా స్థాయి అధికారులను పంపి సమస్యలు సేకరించామని, వాటి పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని చెప్పారు. అనంతరం గర్భిణులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ కల్పనాకుమారి, డీపీఓ వెంకటేశ్వర్లు, డీఆర్డీఏ పీడీ నారాయణరావు, సీపీవో టి.వెంకటేశ్వరరావు, జెడ్పీ సీఈవో చిరంజీవి తదితర జిల్లా స్థాయి అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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డీఎస్సీ మొత్తం అక్రమాలమయంసమావేశంలో మాట్లాడుతున్న ఇన్చార్జి డాక్టర్ అశోక్కుమార్ అద్దంకి: కూటమి ప్రభుత్వం నిర్వహించింది మెగా డీఎస్సీ కాదని దగా డీఎస్సీ అని వైఎస్సార్ సీపీ ఇన్చార్జి డాక్డర్ చింతలపూడి అశోక్కుమార్ ధ్వజమెత్తారు. డీఎస్సీలో చోటు చేసుకున్న అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ చేయించాలని డిమాండ్ చేశారు. మెగా డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖామంత్రి లోకేష్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. పట్టణంలోని వైఎస్సార్ సీపీ కార్యాలయంలో గురువారం నిర్వహించిన నియోకవర్గ స్థాయి సమావేశానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. తొలుత అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించారు. కార్యక్రమానికి ఎస్సీ సెల్ నాయకుడు నగేష్ అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సందర్భంగా చింతలపూడి మాట్లాడుతూ ఎన్నికల సమయంలో నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని మాయమాటలు చెప్పారని, రెండేళ్లలో ఒక్క పైసా కూడా భృతి ఇవ్వలేదన్నారు. పేద, మధ్య తరగతి పిల్లల కోసం వైఎస్సార్ తీసుకువచ్చిన ఫీజు రీయింబర్స్ పథకానికి ఈ ప్రభుత్వం తూట్లు పొడిచిందన్నారు. డీఎస్పీ పరీక్షా పేపర్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారో, వాళ్లే ఎగ్జామ్ రాసి స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచు్ుచ్కన్నారంటే ఇంతకన్నా ఘోరమైన పరిస్థితి ఇంకోటి ఉంటుందా? అని ప్రశ్నించారు. మెగా డీఎస్సీలో యువ నాయకుని వెంట నడిచిన వారికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన విషయం అందరికీ తెలుసన్నారు. స్పోర్ట్స్ కోటా అడ్డుపెట్టుకొని విచ్చలవిడిగా పోస్టులు అమ్ముకున్నారని మండిపడ్డారు. చరిత్రలో ఎక్కడా లేని విధంగా పేకాటను కూడా స్పోర్ట్స్ కోటాలో కలిపి ఉద్యోగాలిచ్చారంటే ఎంత బరితెగించారో అర్థం చేసుకోవాలన్నారు. డీఎస్సీ ఎగ్జామిషన్లో పేకాట కూడా అనుమతిస్తారా అని ప్రశ్నించారు. స్పోర్ట్స్ కేటగిరీలో అర్హులకు అందాల్సిన ఉద్యోగం అందకుండా వాళ్ల ఆధీనంలో ఉన్న కేటగిరీలకి వివిధ అసోసియేషన్ల ఆధ్వర్యంలో సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని మండిపడ్డారు. జాతీయస్థాయిలో గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన వారికి కూడా ఉద్యోగాలు రాలేదన్నారు. ఉద్యోగాలు ఏ విధంగా అమ్ముకున్నారో ఆధారాలతో సహా ఆడియోలు బయటపెడితే ఎక్కడా అవకతవకలు జరగలేదంటున్నారని, ఇందులో సీఎం, విద్యా శాఖ మంత్రి, డిప్యూటీ సీఎం వాటా ఎంతో ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలన్నారు. అర్హులకు వైఎస్సార్సీపీ అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. ఎన్నికల సమయంలో ప్రజలను మోసం చేసేందుకు అడ్డగోలు హామీలు ఇచ్చారని, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాటిని విస్మరించి ప్రజల జీవితాలతో ఆటలాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. కార్యక్రమంలో పార్టీ రాష్ట్ర ప్రచార విభాగం జాయింట్ సెక్రటరీ కోయి అంకారావు, కుంచాల శ్రీ విద్య, జజ్జర ఆనందరావు, కొల్లా భువనేశ్వరి, నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు కేవీవీ ప్రసాద్, పార్టీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు జ్యోతి హనుమంతరావు, జిల్లా జాయింట్ సెక్రటరీ కల్లి అంజనీ ప్రసాద్రెడ్డి, ఈదా శ్రీనివాసరెడ్డి, జడా విజయ్కుమార్, మండల కన్వీనర్లు గుజ్జుల జగన్మోహన్రెడ్డి, పాలపర్తి శ్రీధర్, ప్రశాంత్రెడ్డి, మధుబాబు, మట్టపూడి బాజీ వలి, రావిపాటి కాశీదేవి, స్వాతి, ఇస్తర్ల వెంకట్రావు, అధ్యక్షుడు రాజశేఖర్, జక్కుల బ్రహ్మయ్య, మురహరి యాదవ్, కనమర్లపూడి శ్రీనివాసరావులు డీఎస్సీ అక్రమాల గురించి ప్రసంగించారు. తక్షణమే విద్యాశాక మంత్రి అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
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హౌసింగ్ సొసైటీ పేరుతో లూటీపొదిలి: 80 ఏళ్ల క్రితం సామాజిక దృక్పథంతో ఏర్పాటైన సొసైటీ..నేడు బెదిరించి వసూళ్లకు పాల్పడుతోంది. వివరాల్లోకి వెళితే..1951లో వేమూరి విశ్వనాథశర్మ అధ్యక్షునిగా పొదిలి రూరల్ కో ఆపరేటివ్ హౌసింగ్ సొసైటీగా ఏర్పాటు రిజిష్టర్ చేయించారు. ఆ సమయంలో సొసైటీ పేరుతో 87 ఎకరాలు సేకరించారు. ఈ 87 ఎకరాల్లో సామాజిక అవసరాలకు కొంత మినహాయించి 347 ప్లాట్లు వేశారు. అప్పట్లో ఒక్కో ప్లాట్కు రూ.300 ధర నిర్ణయించి 267 మంది సభ్యులకు విక్రయించారు. స్థలాలను కొనుగోలు చేసిన సభ్యులు కొంత మంది గృహాలు నిర్మించుకొని నివాసముంటున్నారు. మరికొంత మంది స్థలాలను ఇతరులకు అమ్ముకున్నారు. 1969లోనే సొసైటీ కార్యక్రమాలు నిలిచిపోయినట్లుగా చెబుతున్నారు. కప్పం కట్టాలంటూ బెదిరింపు 1969లోనే సొసైటీ కార్యక్రమాలు నిలిచిపోయాయి. అయితే ఆరేడు సంవత్సరాలుగా మళ్లీ సొసైటీ వ్యవహారాలు తెరపైకి వచ్చాయి. కడప నుంచి వచ్చినట్లుగా చెబుతున్న వ్యక్తి, అప్పటి సొసైటీ చైర్మన్ ప్లాట్లు క్రమబద్ధీకరించుకోవాలంటే తమకు కప్పం కట్టాల్సిందేనని కొంత సొమ్ము వసూలు చేసుకున్నారు. కొంత మంది వారు అడిగినంత ముట్టచెప్పి రిజిష్టర్ చేయించుకున్నారు. కూటమి అధికారంలోకి రాగానే వసూళ్ల పర్వం కొన్నేళ్లుగా స్తబ్దుగా ఉన్న ఈ సొసైటీ వ్యవహారాలు..కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్లీ తెరపైకి వచ్చాయి. ప్రభుత్వ నిబంధనల మేరకు సొసైటీ నిర్వహిస్తున్నామని, త్రీ మెన్ కమిటీ సొసైటీ నిర్వహణ చూస్తోందని ఉత్తర్వులు చూపిస్తున్నారు. దీంతో ఎప్పుడో దశాబ్దాల నాడు స్థలాలు కొనుగోలు చేసిన వారికి కంటి మీద కునుకు లేకుండా పోయింది. నోటీసుల పేరుతో భయభ్రాంతులు ఇటీవల కొంత మంది సొసైటీ స్థలంలో ఇళ్లు నిర్మించుకున్న వారి వద్దకు వచ్చి ‘ సొసైటీ స్థలం నీ పేరున ఉందని, లేదా అందులో ఉన్న భవనం మీ పేరున ఉందని, సొసైటీ రిజిష్ట్రర్ చేస్తేనే చెల్లుతుందని, అలా చేయించుకోకపోతే ఇతరులకు కేటాయిస్తామని పేర్కొంటూ సొసైటీ పేరున నోటీసులు ఇస్తున్నట్లు బాధితులు వాపోతున్నారు. ఇప్పటికే 9 మందికి నోటీసులు ఇచ్చారు. వారం పది రోజుల వ్యవధిలో కొన్ని స్థలాలను ఇతరులకు సొసైటీ పేరున రిజిష్టర్ చేయించారు. దీంతో దశాబ్దాల నాడు కొనుగోలు చేసి అనుభవం, ఆధీనంలో ఉన్న సభ్యులకు ఏం చేయాలో తెలియక అల్లాడిపోతున్నారు. ఈ విషయమై సొసైటీ ప్రస్తుత చైర్మన్ మీగడ ఈశ్వరరెడ్డి వివరణ ఇస్తూ అక్రమ నిర్మాణాలపై చర్యలు తప్పవని చెప్పారు. ఒక్కొక్కరికి ఐదారు ప్లాట్లు ఉన్నాయని, అవి ఎలా వచ్చాయని ప్రశ్నించారు. సొసైటీ బాడీ రద్దు కాలేదని, కొనసాగుతూనే వస్తుందన్నారు. ఇప్పుడు త్రీ మెన్ కమిటీ కార్యకలాపాలను చూస్తుందని చెప్పారు. అక్రమ నిర్మాణాలపై కమిటీ ఫిర్యాదు చేస్తుందన్నారు. ఆక్రమణదారులకు, బావులు పూడ్చి భవనాలు నిర్మించిన వారికి ఇప్పటికే పలు పర్యాయాలు నోటీసులు పంపించినా సమాధానం రాలేదని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రే న్యాయం చేయాలి జూనియర్ కాలేజీ రోడ్డులోని మా స్థలంలోకి పాశం రాజు అనే వ్యక్తి చదును చేసేందుకు రాగా అడ్డుకున్నాం. ఈశ్వరరెడ్డి ఈ స్థలం రాసిచ్చాడని, మీకు చెల్లదని దౌర్జన్యానికి దిగారు. పోలీసులను పిలిచి మమ్మల్ని స్టేషన్కు రావాలని ఒత్తిడి చేయాలని చూశారు. కానీ ఆ స్థలం మాది కావడంతో మేం ఎక్కడకు రావాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పాం. ఏ విధంగానైనా స్థలం స్వాధీనం చేసుకోవాలని చూస్తున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు జోక్యం చేసుకొని మాకు న్యాయం చేయాలి. – చీతిరాల శేషగిరిరావు, నాగలక్ష్మి, బాధితులు
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సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి అనుమానాస్పద మృతిముండ్లమూరు: మండలంలోని పెద్ద ఉల్లగల్లు గ్రామానికి చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి మోతుకూరి వంశీకృష్ణ(27) అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందాడు. అతడి ఒంటిపై పలుచోట్ల గాయాలు ఉండటంతో ఈ మృతిపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ మృతుడి తల్లి పద్మావతి బుధవారం స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్న వంశీకృష్ణ గత కొంతకాలంగా మానసిక స్థితి సరిలేక సతమతమవుతున్నాడు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు వైజాగ్లోని ఆస్పత్రిలో చేర్పించి వైద్యం అందించారు. ఇటీవల స్వగ్రామం ఉల్లగల్లుకు చేరుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం రాత్రి హైదరాబాద్ వెళ్తున్నానని చెప్పి అద్దంకి డిపోకు చెందిన బస్సు ఎక్కి కండక్టర్తో గొడవ పడ్డాడు. దీంతో కండక్టర్ బస్సును ముండ్లమూరు పోలీస్ స్టేషన్ వద్దకు తీసుకెళ్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అంతలోనే వంశీకృష్ణ బస్సు అద్దాలు పగలగొట్టి, వైర్లు పీకేశాడు. దీంతో పోలీసులు వంశీకృష్ణను అదుపులోకి తీసుకుని స్టేషన్లో ఉంచి, తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించారు. తండ్రి సుబ్బారావు, కొందరు బంధువులు కలిసి బాడుగ కారులో వంశీకృష్ణను వైజాగ్ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లేందుకు బయలుదేరారు. అయితే, మార్గమధ్యంలో మంగళగిరి సమీపానికి చేరుకోగానే వంశీకృష్ణ మృతి చెందినట్లు తండ్రి సుబ్బారావు.. తన భార్య పద్మావతికి, బావమరిది సురేష్కు సమాచారం ఇచ్చారు. మృతిపై అనుమానాలు బుధవారం మృతదేహాన్ని ఉల్లగల్లుకు తీసుకురాగా.. వంశీకృష్ణ మెడ, ఒంటిపై పలుచోట్ల గాయాలు ఉండటాన్ని తల్లి పద్మావతి గమనించారు. తన కుమారుడి మృతిపై అనుమానం ఉందంటూ ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తండ్రి సుబ్బారావు, బంధువులతో పాటు పోలీసులపైనా తమకు అనుమానాలు ఉన్నాయని మేనమామ సురేష్ ఆరోపించారు. తల్లి పద్మావతి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై పి.కోటేశ్వరరావు తెలిపారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ముందుగా దర్శి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించగా.. అక్కడ చేస్తే తమకు న్యాయం జరగదని, ఒంగోలు జీజీహెచ్లో పోస్టుమార్టం చేయాలని మేనమామ, బంధువులు పట్టుబట్టారు. దీంతో మృతదేహాన్ని ఒంగోలుకు తరలించారు. పోస్టుమార్టం నివేదిక వస్తే మృతికి గల కారణాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది. కొన్నాళ్లుగా మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వంశీకృష్ణ మంగళవారం రాత్రి బస్సులో వీరంగం సృష్టించడంతో పోలీసులకు అప్పగింత తండ్రి ఆధ్వర్యంలో వైజాగ్ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్తుండగా మార్గమధ్యంలో మృతి మృతుడి శరీరంపై గాయాలు.. భర్త, పోలీసులపై తల్లి, మేనమామల అనుమానం బంధువుల డిమాండ్తో ఒంగోలు జీజీహెచ్లో పోస్టుమార్టం
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పసుపుగల్లులో 4 ట్రాన్స్ఫార్మర్ల చోరీముండ్లమూరు: మండలంలోని పసుపుగల్లు గ్రామ పొలాల్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ల చోరీ స్థానిక రైతులను తీవ్ర ఆందళనకు గురిచేస్తోంది. బుధవారం తెల్లవారుజామున నాలుగు వ్యవసాయ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు చోరీకి గురయ్యాయి. గుర్తుతెలియని దుండగులు పొలాల్లో దిమ్మెల పైనున్న ట్రాన్స్ఫార్మర్లను కిందకు దించి, వాటిని ధ్వంసం చేసి లోపలి రాగితీగను అపహరించుకుపోయారు. గ్రామానికి చెందిన రైతులు ఏరువ సుబ్బారెడ్డికి చెందిన 16 కేవీ సామర్థ్యం గల ట్రాన్స్ఫార్మర్తో పాటు.. కోటా శ్రీనివాసరెడ్డి, యారంకోట శ్రీనివాస్రెడ్డి, కాటం తిమ్మారెడ్డికి చెందిన 25 కేవీ సామర్థ్యం గల ట్రాన్స్ఫార్మర్లను దుండగులు ధ్వంసం చేశారు. ఉదయాన్నే రైతులు పొలాలకు వెళ్లి చూడగా ట్రాన్స్ఫార్మర్లు లేకపోవడంతో చుట్టుపక్కల వెతకగా అవి ధ్వంసమై కనిపించాయి. వారు గ్రామంలోకి వచ్చి విషయం చెప్పడంతో, మిగతా రైతులు కూడా తమ ట్రాన్స్ఫార్మర్ల పరిస్థితి చూసుకునేందుకు పొలాలకు పరుగులు తీశారు. చోరీ విషయాన్ని గ్రామ లైన్మెన్ సోమ్లానాయక్కు తెలపగా, ఆయన విద్యుత్ శాఖ ఏఈ అంకబాబుకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఒకవైపు గస్తీ.. అదే సమయంలో చోరీ! బుధవారం రాత్రి దర్శి సీఐ వై.రామారావు తమ సిబ్బందితో కలిసి చింతలపూడి పొలాల వైపు గస్తీ నిర్వహిస్తున్నారు. అదే సమయంలో కొందరు రైతులు వెళ్లి, దక్షిణం వైపు పొలాల్లో నాలుగు ట్రాన్స్ఫార్మర్లు చోరీకి గురైన విషయాన్ని సీఐ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
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గురువారం శ్రీ 6 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026ఒంగోలు సిటీ: కస్తూర్బా గాంధీ బాలికా విద్యాలయాల (కేజీబీవీ) ఉద్యోగులు బదిలీలు, పదోన్నతులు, వేతనాల సమస్యలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. 2004లో కేజీబీవీలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సాధారణ (జనరల్) బదిలీలు నిర్వహించకపోవడంతో పలువురు ఉద్యోగులు రెండు దశాబ్దాలుగా ఒకేచోటే విధులు నిర్వహిస్తున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు రెండు నెలలుగా జీతాలు అందక కుటుంబ పోషణ భారంగా మారిందని వాపోతున్నారు. గత మే 6న సమగ్ర శిక్ష రాష్ట్ర ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ (ఎస్పీడీ) కార్యాలయం బదిలీలకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసినప్పటికీ.. ఆ ప్రక్రియ ముందుకు సాగలేదు. ఇతర శాఖల్లో బదిలీలు పూర్తయినా కేజీబీవీ ఉద్యోగుల విషయంలో మాత్రం ఎలాంటి స్పష్టత లేకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోందని ఉద్యోగులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. రూ.6.20 కోట్ల వేతన బకాయిలు... ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలోని 38 కేజీబీవీల్లో బోధన, బోధనేతర సిబ్బంది, క్లస్టర్ రిసోర్స్ మొబైల్ టీచర్లు, ఎంఐఎస్ కో ఆర్డినేటర్లు, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు, ఇన్క్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ రిసోర్స్ పర్సన్లు, అకౌంటెంట్లు, సైట్ ఇంజినీర్లు, ఫిజియోథెరపిస్టులు, మెసెంజర్లు, పార్ట్ టైం ఇన్స్ట్రక్టర్లు తదితర విభాగాల్లో సుమారు 1,400 మంది పనిచేస్తున్నారు. వీరిలో 850 మందికిపైగా టీచింగ్, నాన్టీచింగ్ సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారు. మండల విద్యాశాఖ కార్యాలయాలు, పాఠశాలల్లో మరో 550 మందికిపైగా కాంట్రాక్ట్, అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. కేజీబీవీల్లో సీఆర్టీ, పీజీసీఆర్టీలకు నెలకు రూ.26,555, నాన్టీచింగ్ సిబ్బందికి రూ.7 వేల నుంచి రూ.17 వేల వరకు, ఇతర ఉద్యోగులకు రూ.23 వేల వరకు వేతనం అందుతోంది. వీరికి ప్రతి నెలా సుమారు రూ.3.10 కోట్ల మేర వేతనాలు చెల్లించాల్సి ఉండగా, రెండు నెలలుగా జీతాలు విడుదల కాకపోవడంతో మొత్తం రూ.6.20 కోట్ల బకాయిలు పేరుకుపోయినట్లు ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు తెలిపారు. కుటుంబాల జీవనాధారం వేతనాలే కావడంతో రెండు నెలలుగా జీతాలు అందక ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. జూన్, జూలై నెలల్లో పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు, పుస్తకాలు, యూనిఫాం ఖర్చులు, ఇంటి అద్దెలు, నిత్యావసరాల కోసం అప్పులు చేయాల్సి వస్తోందని వాపోతున్నారు. పెరిగిన ధరలతో ఉన్న జీతాలే సరిపోవడం లేదని, ఇప్పుడు అవి కూడా ఆలస్యమవుతుండటంతో పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారిందని చెబుతున్నారు. ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీనే వేతనాలు చెల్లించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని ఉద్యోగులు కోరుతున్నారు. వేతనాల విడుదలలో జాప్యం వల్ల కుటుంబాల నిర్వహణ కష్టతరంగా మారుతోందని, ఇకపై ఇలాంటి పరిస్థితి పునరావృతం కాకుండా చూడాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కడుపు కాలుతోంది..కేజీబీవీలు, విద్యాశాఖ పరిధిలోని కాంట్రాక్ట్, అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులతో సాధారణ విధులతో పాటు వివిధ సర్వేలు, యాప్ల నిర్వహణ బాధ్యతలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారని ఉద్యోగులు పేర్కొంటున్నారు. కేజీబీవీల్లో పనిచేసే సిబ్బందితో రాత్రి విధులు కూడా చేయిస్తున్నప్పటికీ, అందుకు తగిన వేతనం, ప్రోత్సాహం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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చాగల్లులో పోలీస్ పికెట్● ఆధారాలు సేకరించిన ఆర్ఎఫ్ఎస్ఎల్ టీమ్ ఉలవపాడు: మండలంలోని చాగల్లులో సోమవారం రాత్రి జరిగిన మెండా కోటయ్య హత్య కేసు దర్యాప్తును పోలీసులు ముమ్మరం చేశారు. మంగళవారం గుంటూరు నుంచి వచ్చిన ఆర్ఎఫ్ఎస్ఎల్ ఫోరెన్సిక్ బృందం కందుకూరు సీఐ అన్వర్ బాషా, ఎస్ఐ సుబ్బారావు సమక్షంలో ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించింది. రక్తపు మరకలు, అడుగుజాడలను సేకరించింది. మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. గ్రామంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా, పాతకక్షలు భగ్గుమనకుండా ముందస్తుగా పోలీస్ పికెట్ ఏర్పాటు చేశారు. అదుపులో ఉన్న నిందితుడు అభిలాష్ను కోర్టులో హాజరుపరచనున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ● పరిశ్రమల యజమానులతో కలెక్టర్ రాజాబాబు మద్దిపాడు: యువతలో నైపుణ్యాభివృద్ధికి ఫ్యాక్టరీల యాజమాన్యాలు సహకరించి, తగిన శిక్షణ ఇప్పించేందుకు ముందుకు రావాలని కలెక్టర్ రాజాబాబు కోరారు. బుధవారం మండల పరిధిలోని గుండ్లాపల్లి గ్రోత్ సెంటర్లో పలు ఫ్యాక్టరీలను ఆయన పరిశీలించారు. అనంతరం ఏపీఐఐసీ కార్యాలయంలో పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశమయ్యారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. అర్హత ఉన్న వారికి ఉపాధి కల్పించాలని, నైపుణ్య శిక్షణ సంస్థల ద్వారా కామన్ ప్లాట్ఫాంలు ఏర్పాటు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రస్తావించిన స్ట్రీట్ లైట్లు, డ్రైనేజీ, తాగునీరు, పోలీస్ పెట్రోలింగ్ సమస్యల పరిష్కారానికి కమిటీ వేస్తామన్నారు. ఇండస్ట్రియల్ లోకల్ అథారిటీ ఏర్పాటు, గ్రీనరీ పెంపు, సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటుకు కృషి చేస్తామన్నారు. అంతకుముందు.. ఏపీఐఐసీకి వెళ్లే దారిలో హైవేపై లీకై న పైప్లైన్ను కలెక్టర్ పరిశీలించారు. హైవే అధికారుల అనుమతితో పైపులు మారుస్తామని ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఎస్ఈ బీవీ నాగేశ్వరరావు తెలపగా.. హైవే అధికారులతో తాను మాట్లాడతానని కలెక్టర్ చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా పారిశ్రామిక అధికారి శ్రీనివాసరావు, ఏపీఐఐడీసీ ఎస్ఎం మదన్మోహన్, ఆర్డీఓ చంద్రశేఖరనాయుడు, డీపీఓ అనుపమ, కార్మిక శాఖ అధికారి గౌస్బాషా, పలువురు పారిశ్రామిక వేత్తలు అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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రక్తమోడిన రహదారిహనుమంతునిపాడు: కంభం–కనిగిరి రహదారిపై హనుమంతునిపాటు మండల పరిధిలోని హాజీపురం అడ్డరోడ్డు వద్ద బుధవారం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. వేగంగా వెళ్తున్న రెండు ఆటోలు ఎదురెదురుగా ఢీకొనడంతో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోగా, ఐదుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాద సమయంలో ప్యాసింజర్ ఆటోలో సుమారు 10 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కనిగిరికి చెందిన గాయత్రి పాల ఆటో పాలు పోసి హాజీపురం వైపు నుంచి కనిగిరి వస్తోంది. అదే సమయంలో కనిగిరి నుంచి గుడిపాటిపల్లి వైపు వెళ్తున్న ప్యాసింజర్ ఆటో హాజీపురం అడ్డరోడ్డు క్రాసింగ్ వద్దకు రాగానే, ఈ రెండు వాహనాలు బలంగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన రామ్ లఖన్ సాహా అనే యువకుడు దుర్మరణం చెందాడు. చీమకుర్తిలో ఉంటున్న అతను దాసళ్లపల్లి గ్రామంలోని రైతు రాయి మొరలి వద్ద డోజర్ మెకానిక్, పొక్లెయిన్ ఆపరేటర్గా పనిచేసేందుకు ప్యాసింజర్ ఆటోలో వెళ్తున్నాడు. ప్రమాద ధాటికి లఖన్ సాహా కాలు పూర్తిగా తెగిపోయి పాల ఆటో ట్రాలీకి వేలాడింది. తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో ఆయన కోమాలోకి వెళ్లాడు. అతడిని 108 వాహనంలో కనిగిరి ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించి, ప్రథమ చికిత్స అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం ఒంగోలు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ పరిస్థితి విషమించడంతో సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో మృతి చెందినట్లు ఎస్సై రాజ్కుమార్ వెల్లడించారు. క్షతగాత్రులు వీరే.. ఈ ప్రమాదంలో చిన్నమల్లవరం గ్రామానికి చెందిన కోనంకి నాగేశ్, గుడిపాటిపల్లికి చెందిన కొండెపోగు సుదీప్, కొండెపోగు మిరియమ్మ, సందీప్, రాముకు చేతులు, కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దాసళ్లపల్లికి చెందిన చింతపూడి లక్ష్మి, పి.వెంకటేశ్వర్లు స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు. క్షతగాత్రులందరినీ 108 వాహనం ద్వారా కనిగిరి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించి వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసినట్లు ఎస్సై రాజ్కుమార్ తెలిపారు. హాజీపురం అడ్డరోడ్డు వద్ద పాల ఆటో, ప్యాసింజర్ ఆటోల ఢీ ప్రమాదంలో బీహార్కు చెందిన పొక్లెయిన్ ఆపరేటర్ మృతి మరో ఐదుగురు ప్రయాణికులకు తీవ్ర గాయాలు
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ఒంగోలులో రెచ్చిపోయిన దొంగలు● ఆంధ్రకేసరి నగర్, సమతానగర్లో రెండు చోరీలు ● మొత్తం 50 సవర్ల బంగారం, నగదు అపహరణ ఒంగోలు టౌన్: జిల్లా కేంద్రమైన ఒంగోలులో దొంగలు పట్టపగలే రెచ్చిపోయారు. బుధవారం రెండు వేర్వేరు ఇళ్లలో తాళాలు పగులగొట్టి భారీగా బంగారం, నగదు దోచుకెళ్లి ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేశారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. నగరంలోని ఆంధ్రకేసరి నగర్లో నివాసం ఉండే ఆలపాటి సత్యానందరావు, సుజాత దంపతులు కర్నూలు రోడ్డులో కిరాణా దుకాణం నిర్వహిస్తున్నారు. బుధవారం ఉదయం 11 గంటలకు ఇంటికి తాళం వేసి వెళ్లారు. మధ్యాహ్నం సుజాత తిరిగి రాగా, మెట్లపై ఓ అపరిచితుడు కనిపించి పైనున్న బ్యాచిలర్ల వద్దకు వచ్చానని చెప్పి వెళ్లిపోయాడు. ఆమె పైకి వెళ్లి చూడగా ఇంటి తాళాలతో పాటు లోపల బీరువా పగలగొట్టి ఉంది. అందులోని 30 సవర్ల బంగారం చోరీకి గురైనట్లు గుర్తించి తాలూకా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. క్లూస్ టీం ఘటనా స్థలంలో ఆధారాలు సేకరించింది. లైన్మెన్ ఇంట్లో 20 సవర్ల చోరీ.. ఎస్పీ కార్యాలయం, తాలూకా, రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లకు కూతవేటు దూరంలోని సమతానగర్లో మరో దొంగతనం జరిగింది. రెండో వీధిలో నివాసం ఉండే విద్యుత్ లైన్మెన్ నాగరాజు, ప్రైవేట్ నర్సుగా పనిచేస్తున్న ఆయన భార్య ఎప్పటిలాగే ఉదయం విధులకు వెళ్లారు. సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత ఇంటికి వచ్చేసరికి తాళాలు పగలగొట్టి ఉన్నాయి. బీరువాలోని 20 సవర్ల బంగారం, నగదును దుండగులు అపహరించారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు తాలూకా పోలీసులు కేసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కురిచేడు: మండలంలోని కల్లూరు గ్రామ పొలాల్లో ఓ మహిళ దారుణ హత్యకు గురైంది. పొలాల వద్ద రైతులు ఏర్పాటు చేసుకున్న గదిలో నేలపై పడుకుని ఉన్న మహిళ తలపై పెద్ద బండరాయితో మోది కిరాతకంగా చంపేశారు. స్థానికుల సమాచారంతో బుధవారం ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. దొనకొండ మండలం దేశిరెడ్డిపల్లి గ్రామస్తుల వివరాల ప్రకారం.. దొనకొండ మండలం చందవరం గ్రామానికి చెందిన కోటినేని రమణ(25)కు కనిగిరి ప్రాంతం పాపినేనిపాలేనికి చెందిన వ్యక్తితో వివాహమైంది. వీరికి 8 ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. కొంతకాలంగా భార్యాభర్తల మధ్య కలహాలు ఉండటంతో రమణ పుట్టింటికి వచ్చేసింది. అయితే వారం క్రితం భర్త చందవరం వచ్చి రమణను తనవెంట తీసుకెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో ఆమె కల్లూరు పొలాల్లో విగతజీవిగా కనిపించడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో భర్తే ఆమెను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి హత్య చేసి ఉంటాడా? లేక మరేమైనా జరిగిందా? అన్న కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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9న అండర్–14 ఉషు జట్టు ఎంపికఒంగోలు సిటీ: ప్రకాశం జిల్లా ఉషు అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో అండర్–14 జిల్లా జట్టు ఎంపిక పోటీలు ఈనెల 9న ఉదయం 10 గంటలకు ఒంగోలులోని మాంటిస్సోరి స్కూల్ ప్రాంగణంలో నిర్వహించనున్నారు. 2012 జనవరి 1 నుంచి 2017 డిసెంబర్ 31 మధ్య జన్మించిన బాలురు, బాలికలు అర్హులని నిర్వాహకులు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఎంపికై న వారు రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో జిల్లాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారని పేర్కొన్నారు. క్రీడాకారులు ఆధార్, జనన ధ్రువీకరణ పత్రం, పాస్పోర్ట్ ఫొటోలు, గత క్రీడా సర్టిఫికెట్లతో ఉదయం 9.30 గంటలకల్లా హాజరు కావాలని స్పష్టం చేశారు. వివరాలకు 90108 61207, 98484 99330ను సంప్రదించాలని సూచించారు. తాళ్లూరు: మోటారు ఫ్యూజులు వేస్తుండగా విద్యుత్ షాక్కు గురై ఓ రైతు మృతిచెందాడు. ఈ విషాద ఘటన మండలంలోని తురకపాలెంలో బుధవారం చోటుచేసుకుంది. గ్రామస్తుల వివరాల ప్రకారం.. చంద్రగిరి వెంకటరెడ్డి (53) ఉదయం పనుల నిమిత్తం పొలానికి వెళ్లాడు. మోటారు వేయగా నీరు రాకపోవడంతో కరెంట్ లేదని గమనించాడు. సమీపంలోని ట్రాన్స్ఫార్మర్ వద్దకు వెళ్లి ఫ్యూజులు వేస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తూ విద్యుదాఘాతానికి గురై అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచాడు. మృతుడికి భార్య, కుమారుడు ఉన్నారు. వెంకటరెడ్డి మృతితో గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. తాడేపల్లి రూరల్: తాడేపల్లి కృష్ణాకెనాల్ పరిధిలో గుంటూరు వెళ్లే రైల్వే మార్గంలో ఓ వ్యక్తి మృతదేహం ఉందనే సమాచారంతో బుధవారం తాడేపల్లి కృష్ణాకెనాల్ జీఆర్పీ అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. ట్రాక్పై రెండు ముక్కలుగా పడిఉన్న మృతదేహాన్ని పక్కకు తీశారు. ఏఎస్ఐ రత్తయ్య తెలిపిన వివరాల ప్రకారం రైల్వేట్రాక్పై 50 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న ఓ వ్యక్తి రెండు ముక్కలుగా పడి ఉన్నాడని, అతని జేబులో వెతగ్గా ఆధార్ కార్డు లభించిందని, అయితే ఆధార్కార్డులో ఉన్న వ్యక్తి ఇతను ఒకటేనా అన్నది అనుమానంగా ఉందని తెలిపారు. ఆధార్కార్డులో వీర్ల గురవయ్య, ప్రకాశం జిల్లా, దొనకొండ మండలం, పోలేపల్లి గ్రామం అని ఉందని, ఆ గ్రామంలో విచారణ చేస్తే తప్ప ఆధార్ కార్డులో ఉన్న వ్యక్తి, మృతి చెందిన వ్యక్తి ఒక్కరా కాదా అనేవిషయం తెలియదన్నారు. మృతదేహాన్ని గుంటూరు కోవిడ్ ఫైటర్స్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సహాయంతో గుంటూరు రైల్వే ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు ఆయన తెలిపారు. మేదరమెట్ల: మండల పరిధిలోని తిమ్మనపాలెంలో బుధవారం పట్టపగలే చోరీ జరిగింది. ఎస్ఐ రమేష్బాబు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. గ్రామంలోని ఓ బహుళ అంతస్తుల భవనంలో తెల్లబాటి రాఘవ కుటుంబం నివాసం ఉంటోంది. ఆయన భార్య ఉద్యోగిని కావడంతో ఆమెను వదిలిపెట్టేందుకు రాఘవ ఒంగోలు వెళ్లాడు. తిరిగి వచ్చేసరికి ఇంటి తాళం పగలగొట్టి ఉంది. లోపల బీరువా తెరిచి, వస్తువులు చిందరవందరగా పడి ఉండటంతో దొంగతనం జరిగినట్లు గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. క్లూస్ టీం ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి ఆధారాలు సేకరించింది. ఎంత నగదు, ఆభరణాలు చోరీకి గురయ్యాయనే వివరాలపై బాధితుల నుంచి సమాచారం సేకరించి కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు. ● బీరు సీసాలతో పరస్పర దాడులు ● సంతనూతలపాడు శివారులో ఘటన ఒంగోలు టౌన్: మద్యం మత్తులో రౌడీ మూకలు వీరంగం సృష్టించాయి. ఒకరిపై ఒకరు బీరు సీసాలతో దాడి చేసుకున్న ఘటన సంతనూతలపాడు సమీపంలో జరిగింది. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం.. ఒంగోలు తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో రౌడీషీటర్గా ఉన్న మన్నే రామాంజనేయులు, వన్టౌన్ పరిధిలో రౌడీషీటర్ అయిన కొత్త హరీష్ వర్గీయులు మంగళవారం రాత్రి సంతనూతలపాడు నుంచి ఒంగోలు వచ్చే మార్గంలో కోల్డ్ స్టోరేజీ వద్ద గల మద్యం దుకాణానికి చేరుకున్నారు. పీకలదాకా మద్యం తాగి వాగ్వాదానికి దిగారు. గొడవ ముదిరి ఒకరిపై మరొకరు మద్యం సీసాలతో దాడులు చేసుకోవడంతో రెస్టారెంట్లోని జనం పరుగులు తీశారు. ఈ దాడిలో కొత్త హరీష్కు గాయాలు కాగా, జీజీహెచ్కు తరలించారు. అయితే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన అనంతరం హరీష్ ఆస్పత్రి నుంచి పారిపోయినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. హరీష్ ఫిర్యాదు మేరకు ఒంగోలుకు చెందిన మన్నే రామాంజనేయులు, అభి నాయుడు, మనో, నితిన్లపై సంతనూతలపాడు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పరారీలో ఉన్న రామాంజనేయులు ముఠా కోసం గాలిస్తున్నామని, ఘటనకు గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఎస్ఐ అజయ్బాబు తెలిపారు.
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సవాల్ రాజాగా మారారు..వసూల్ రాజా..కందుకూరు రూరల్: ‘కందుకూరు ఎమ్మెల్యే ఇంటూరి నాగేశ్వరరావు వసూళ్ల రాజా.. సవాల్ రాజాగా మారినట్లు కనిపిస్తుందని’ వైఎస్సార్ సీపీ కందుకూరు ఇన్చార్జి, మాజీ ఎమ్మెల్యే బుర్రా మధుసూదన్ యాదవ్ ఎద్దేవా చేశారు. స్థానిక పార్టీ కార్యాలయంలో బుధవారం విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. రెండేళ్లుగా దోపిడీ చేసిన డబ్బుతో ఎన్నికలకు వెళదామని ఎమ్మెల్యే సవాల్ చేస్తున్నారన్నారు. దాదాపు ఎనిమిది గ్రామాల ప్రజలు కోరిక మేరకు ఆ గ్రామాలను పంచాయతీలుగా ఏర్పాటు చేసి వారికి రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ ప్రభుత్వం నుంచి అందించాలన్నారు. ఆ గ్రామాలకు మంచి చేస్తే సవాల్ను స్వీకరిస్తానని పేర్కొన్నారు. మున్సిపాలిటీకి కనెక్టివిటీ ఉన్న గ్రామాలను వదిలేసి నాలుగైదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గ్రామాలను కలుపుతూ ఆ గ్రామ ప్రజల అభిప్రాయాన్ని తీసుకోకుండా మీ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం సవాలు చేస్తున్నట్టు ఉందే తప్ప మరొకటి కనిపించడం లేదన్నారు. ఆరోగ్యశ్రీని అటకెక్కించి బడుగు బలహీన వర్గాలు నిరుపేదలకు వైద్యం అందకుండా చేసి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులను పంచుతున్నామని డబ్బా కొట్టుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ రెండేళ్లలో పింఛన్లు పంచుతూ ఫొటోలు దిగడం, ప్రెస్మీట్లు పెట్టి ప్రతిపక్షాన్ని విమర్శించడం తప్ప ఏం సాధించారని ప్రశ్నించారు. రోడ్లు వేశామని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారని, ట్రాఫిక్ సమస్య ఉన్న ప్రధాన రహదారి వదిలివేసి ఎక్కడో సందుల్లో గొందుల్లో సైడ్ కాలువల్లో బిట్లు బిట్లుగా రోడ్లు వేస్తూ అదే అభివృద్ధి అంటే సరిపోతుందా అని ప్రశ్నించారు. దూరంగా ఉన్న గ్రామాల విలీనం దారుణం.. కందుకూరు మున్సిపాలిటీలో తెలుగుదేశం పార్టీ దురుద్దేశంతోనే దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాలను స్థానిక ప్రజల ఆకాంక్షలకు భిన్నంగా ఆ గ్రామాలను మున్సిపాలిటీలో కలిపి అభివృద్ధి నిరోధకులుగా తయారయ్యారన్నారు. గ్రామస్తులు మాకు మున్సిపాలిటీ వద్దని, పంచాయతీలు గానే ఉంచాలని కోరుకుంటున్నా తెలుగుదేశం పార్టీ వారి రాజకీయ అవసరాల కోసం దూరంగా ఉన్న గ్రామాలను విలీనం చేస్తున్నారన్నారు. ఆనందపురం, శామీరపాలెం, చుట్టుగుంట, దివివారిపాలెం, గనిగుంట పంచాయతీలుగా ఏర్పడి ఉంటే ఆ గ్రామాలు ఎంతో అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉందన్నారు. మున్సిపాలిటీకి ఎంతో దూరంగా ఉన్న గ్రామాలతో ఆర్థికభారం తప్ప ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదన్నారు. స్థానిక ప్రజల మనోభావాలను, అభిప్రాయాలను పరిగణలోకి తీసుకోకుండా వారి రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం మాట్లాడటం సరైనది కాదని హితవు పలికారు. మీ రాజకీయ ఉద్దేశాలతో దాదాపు ఎనిమిది గ్రామాల ప్రజలను అన్ని విధాలా ఇబ్బందులు పాలు చేయడం సరైనది కాదన్నారు. ఇప్పటికై నా ఆ గ్రామాలను పంచాయతీలుగా మార్చి అనంతరం మీ మున్సిపాలిటీల్లో నిరభ్యంతరంగా ఎన్నికలు నిర్వహించుకోవచ్చు అని గ్రామస్తులు అంటున్నారని పేర్కొన్నారు. ఆనందపురం, శామీరపాలెం, గనిగుంట గ్రామాలను మున్సిపాలిటీకి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంగా ఉన్నా అర్బన్లో కలపడం వల్ల ఉపాధి హామీ పథకాన్ని గ్రామస్తులు కోల్పోవాల్సి వచ్చిందన్నారు. దీని వల్ల స్థానికంగా ఉండే ముఖ్యంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ ప్రజలు ఉపాధికి దూరమవుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల మనోభావాలు గౌరవించాలి ఎన్నికలకు తామూ ఎప్పుడూ సిద్ధమేనని బుర్రా స్పష్టం చేశారు. మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని స్థానిక గ్రామాల ప్రజలు మున్సిపాలిటీ వద్దు మా గ్రామాలను పంచాయతీలుగా నోటిఫై చేసి ఎన్నికలు నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారని తెలిపారు. రామాయపట్నం పోర్టు ప్రైవేటీకరణ ఆపే వరకు పోరాటం సాగిస్తూనే ఉంటామన్నారు. భూములు ఇచ్చిన రైతులు, ఇళ్లు కోల్పోయిన ప్రజలకు న్యాయం చేసే వరకు పోరాటం చేస్తామన్నారు. రామాయపట్నం పోర్ట్ ప్రైవేటీకరణ ఆపమని డిమాండ్ చేస్తే కేసులు పెట్టించిన రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగ బుద్ధి నీదని ప్రశ్నించారు. రామాయపట్నం పోర్టు ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా వైఎస్సార్ సీపీ పోరాడుతుంటే డైవర్ట్ చేయడానికి ఈ సవాల్ చేస్తున్నావు తప్ప కందుకూరు మున్సిపాలిటీపై ప్రేమ లేదన్నారు. పోలీసులను, సీఆర్పీఎఫ్ బలగాలను మోహరించి కూటమి ప్రభుత్వం రామాయపట్నం పోర్టును ప్రైవేట్పరం చేయాలని చూస్తున్నారన్నారు. గిట్టుబాటు ధరలు లేక పొగాకు రైతులు రోడ్డు మీదకు వస్తే వారికి సంఘీభావంగా వెళ్లిన వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులపై కేసులు పెట్టి వేధించడం రెడ్బుక్ రాజ్యాంగం కాదా అని ప్రశ్నించారు. నియోజకవర్గంలో రేషన్ బియ్యం, ఇసుక, మద్యం, మట్టి మాఫియా, రోడ్డు నిర్మాణ పనులు నిర్మాణంలో జరుగుతున్న అవినీతి గురించి సాక్ష్యాలతోనే మాట్లాడుతున్నానని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో డీఎస్సీ రాసిన నిరుద్యోగ యువతకు జరిగిన అన్యాయాలను ప్రశ్నిస్తూ రోడ్లపైకి వచ్చి పోరాడుతున్నారన్నారు. ఆ యువతకు మద్దతుగా వైఎస్సార్ సీపీ ఉండి సీబీఐతో విచారణ చేయాలని అడుగుతున్నామన్నారు. దీనిలో భాగంగా ఈ నెల 6 నుంచి 9వ తేదీ వరకు రిలే నిరాహార దీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సమావేశంలో పట్టణ అధ్యక్షుడు షేక్ రఫీ, కందుకూరు అధ్యక్షుడు ఈదర రమేష్, జిల్లా అధికార ప్రతినిధులు ముప్పవరపు కిషోర్, బద్దిపూడి జయరావు, కందుకూరు నియోజకవర్గం రైతు విభాగం అధ్యక్షుడు నలమోతు చంద్రమౌళి, పట్టణ ఉపాధ్యక్షుడు తల్లపనేని గోపి, ముప్పరాజు సుభాని, మందలపు మహేష్, ముప్పరాజు శ్రీనివాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పర్యావరణ పరిరక్షణ అందరి బాధ్యత● ఎస్పీ హర్షవర్ధన్రాజు మార్కాపురం: పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని మార్కాపురం ఇన్చార్జి ఎస్పీ హర్షవర్ధన్ రాజు అన్నారు. స్థానిక ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఓఎస్డీ నవజ్యోత్ మిశ్రా, డీఎస్పీ నాగరాజుతో కలిసి మొక్కలు నాటారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ మిషన్ హరితాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా రెండు జిల్లాల్లో ఆయా పోలీస్స్టేషన్ల పరిధిలో మొక్కలు నాటుతున్నట్లు తెలిపారు. ప్రభుత్వ శాఖలతో పాటు ప్రజలు విద్యార్థులు యువత ఉద్యోగులు స్వచ్ఛందంగా మొక్కలు నాటి వాటిని సంరక్షించాలని సూచించారు. వాయు కాలుష్య నివారణకు మొక్కల పెంపకం ఉపయోగపడుతుందన్నారు. ప్లాస్టిక్ వస్తువుల వాడకాన్ని తగ్గించాలని సూచించారు. మార్కాపురం సీఐ అల్తాఫ్ హుస్సేన్, పట్టణ రూరల్ ఎస్సైలు విశ్వనాథరెడ్డి, వేమన సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఒంగోలు టౌన్: కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూ ఈ నెల 10 వ తేదీన జైలు భరో కార్యక్రమాన్ని చేపట్టనున్నట్లు సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా జిల్లా కన్వీనర్ చుండూరి రంగారావు తెలిపారు. సీఐటీయూ జిల్లా కార్యాలయంలో బుధవారం సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా, కార్మిక సంఘాలు, రైతు, కౌలు రైతు సంఘాల సంయుక్త సమావేశం నిర్వహించారు. సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన రంగారావు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందాలు చేసుకోవడం ద్వారా దేశీయ వ్యవసాయాన్ని సంక్షోభంలోకి నెడుతున్నారని విమర్శించారు. జాతీయ ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తూ సవరణల పేరుతో జీ రాంజీ పథకాన్ని తీసుకొచ్చిందని, దీని వల్ల గ్రామీణ నిరుపేద, మధ్య తరగతి ప్రజల జీవనోపాధి దెబ్బతింటుందని తెలిపారు. స్వామినాథన్ సిఫార్సులను అమలు చేయాలని, ప్రభుత్వరంగ పరిశ్రమలను ప్రైవేటీకరించడం తగదని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ నెల 10 వ తేదిన క్విట్ ఇండియాడేని పురస్కరించుకొని కేంద్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు జైలుభరో చేయనున్నట్లు చెప్పారు. జిల్లా కేంద్రమైన ఒంగోలు, కందుకూరు, అద్దంకి రెవెన్యూ డివిజన్ కేంద్రాల వద్ద సంతనూతలపాడు, కొండపి నియోజకవర్గాల్లో జైలుభరో కార్యక్రమం నిర్వహించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. సమావేశంలో కాలం సుబ్బారావు, పమిడి వెంకటరావు, జజ్జూరి జయంతిబాబు, శ్రీకాంత్, బెజవాడ శ్రీను, నెరుసుల వెంకటేశ్వర్లు, వడ్డే హనుమారెడ్డి, టంగుటూరి ప్రభాకర్, బాలకోటయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఒంగోలు సిటీ: రాష్ట్రంలో డీఎస్సీ నిర్వహణలో చోటుచేసుకున్న అవకతవకలు, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, నిరుద్యోగ భృతి వంటి సంక్షేమ పథకాల అమలులో ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను నిరసిస్తూ వైఎస్సార్ సీపీ ఆధ్వర్యంలో గురువారం నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు రిలే నిరాహార దీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు పార్టీ కార్యాలయం బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. పార్టీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పిలుపు మేరకు జిల్లా అధ్యక్షుడు బూచేపల్లి శివప్రసాద్రెడ్డి ఆదేశాలతో ఒంగోలు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి చుండూరి రవిబాబు ఆధ్వర్యంలో ఈ దీక్షలు చేపట్టనున్నట్లు వెల్లడించారు. తొలిరోజు 6వ తేదీ ఒంగోలులోని కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదురుగా ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పార్టీ విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో, 7వ తేదీ యువజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో, 8వ తేదీ ఒంగోలు నగర పార్టీ ఆధ్వర్యంలో, 9వ తేదీ కొత్తపట్నం మండల పార్టీ అధ్యక్షుని ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహార దీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ దీక్షలకు చుండూరి రవిబాబు, బత్తుల బ్రహ్మానందరెడ్డి, వై.వెంకటేశ్వర్లు నాయుడు, రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శులు, వివిధ విభాగాల అధ్యక్షులు, ప్రజా సంఘాల ప్రతినిధులు, ప్రజా ఉద్యమకారులు, వక్తలు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరుకానున్నట్లు తెలిపారు. పార్టీ శ్రేణులు, ప్రజాసంఘాల ప్రతినిధులు, నిరుద్యోగ యువత, ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని సంఘీభావం ప్రకటించాలని చుండూరి రవిబాబు కార్యాలయం ఒక ప్రకటనలో కోరింది.
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పెద్దపులి మృతిపై హైపవర్ కమిటీ విచారణరాచర్ల: నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో (నాగార్జునసాగర్ృశ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్) ఇటీవల జరిగిన పెద్దపులి మృతిపై ప్రభుత్వం నియమించిన హైపవర్ కమిటీ బుధవారం విచారణ చేపట్టింది. విశ్రాంత ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి, ప్రభుత్వ అటవీ సలహాదారు పి.మల్లికార్జునరావు, అదనపు ప్రధాన అటవీ సంరక్షణాధికారి రాహుల్పాండే, వైల్డ్లైఫ్ సభ్యుడు షేక్ ఇమ్రాన్ సిద్ధిఖీ బృందం రాచర్ల మండలంలోని జేపీ చెరువు పరిధిలో పర్యటించింది. తెట్టుమడుగులో పులి కళేబరం లభ్యమైన ప్రదేశంతో పాటు లోతువాగు, పులిని చంపినట్లుగా భావిస్తున్న ప్రాంతాలను నిశితంగా పరిశీలించింది. కాగా, ఈ కేసులో అరెస్టయిన ఏడుగురు నిందితుల నుంచి అధికారులు ఏడు పులి గోర్లు, ఓ నాటు తుపాకీ, గొడ్డలిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. విచారణ ఆధారాలతో ప్రభుత్వానికి సమగ్ర నివేదిక పంపనున్నారు. కార్యక్రమంలో మార్కాపురం, గిద్దలూరు డీడీపీటీ( డిప్యూటి డైరెక్టర్ ప్రాజెక్టు టైగర్)లు అబ్దుల్ రవూఫ్, నిషాకుమారి, రేంజ్ ఆఫీసర్ వీరస్వామి, డీఆర్వో వంశీకృష్ణకుమారి, ఫారెస్టు బీట్ ఆఫీసర్ కనకరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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డీఎస్సీ పక్కా స్కామ్పొన్నలూరు: కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో రాష్ట్రంలో చేపట్టిన డీఎస్సీ నియామకాల్లో చోటుచేసుకున్న భారీ కుంభకోణంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే సీబీఐ విచారణ జరిపించి, తన చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకోవాలని వైఎస్సార్సీపీ పీఏసీ సభ్యులు, మాజీ మంత్రి డాక్టర్ ఆదిమూలపు సురేష్ తీవ్ర స్థాయిలో డిమాండ్ చేశారు. మంగళవారం స్థానిక వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయ ఆవరణలో పార్టీ అధిష్టానం ఆదేశాల మేరకు కొండపి నియోజకవర్గ యువజన, విద్యార్థి విభాగాల ఆధ్వర్యంలో కీలకమైన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. డీఎస్సీ స్కామ్పై సమగ్ర విచారణ, పేపర్ లీకేజీకి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అమలు, నిరుద్యోగులకు రూ.3 వేల భృతి వంటి ప్రధాన డిమాండ్లతో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టారు. సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మాజీ మంత్రి సురేష్ మాట్లాడుతూ.. డీఎస్సీ పరీక్షల నిర్వహణను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అత్యంత బాధ్యతారాహిత్యంగా చేపట్టిందని విమర్శించారు. పారదర్శకతను గాలికొదిలేసి, ప్రశ్నాపత్రం తయారీ, డిజిటల్ నిర్వహణను ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు అప్పగించడం ద్వారా పేపర్ లీకేజీకి ప్రభుత్వమే గట్టి పునాది వేసిందని ఆరోపించారు. జీవో నంబర్ 74కు విరుద్ధంగా తమ వారికి మేలు చేసేలా కొత్త జీవోలు సృష్టించి, స్పోర్ట్స్ కోటా పేరుతో దారుణాలకు పాల్పడ్డారని మండిపడ్డారు. సకల శాఖల మంత్రిగా చలామణి అవుతున్న నారా లోకేష్ ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరించడం వల్లే ఏళ్ల తరబడి కష్టపడి చదివిన అభ్యర్థులకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందన్నారు. విద్యాహక్కు చట్టాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తూ, గతంలో వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి నాడు–నేడుతో బడుల రూపురేఖలు మార్చితే.. నేడు బాబు సర్కారు అరకొర నిధులతో సరిపెడుతూ ఇంగ్లిష్ మీడియంను సైతం ఎత్తివేసి పేదలకు ఆంగ్ల విద్యను దూరం చేసిందని దుయ్యబట్టారు. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పథకాన్ని నీరుగార్చడం ద్వారా విద్యార్థులకు సుమారు రూ.9 వేల కోట్లకు పైగా బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉందన్నారు. నిరుద్యోగ భృతి అమలు చేయనందుకు ఒక్కో నిరుద్యోగికి ప్రభుత్వం లక్ష రూపాయల చొప్పున బాకీ పడిందని ఎద్దేవా చేశారు. అబద్ధపు హామీలతో నిలువునా మోసం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు కావస్తున్నా కొత్త పింఛన్లు ఒక్కటి కూడా మంజూరు చేయలేదని, 18 ఏళ్లు నిండిన మహిళలకు నెలకు రూ.1,500, 50 ఏళ్లు నిండిన బీసీలకు పింఛన్లు ఎప్పుడిస్తారని ప్రశ్నించారు. గిట్టుబాటు ధరల్లేక రైతులు అప్పుల బాధతో ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారని, రెండు నెలలుగా పొగాకు రైతులు మద్దతు ధర కోసం ఉద్యమిస్తుంటే సీఎం చంద్రబాబుకు చీమకుట్టినట్లు కూడా లేదని విమర్శించారు. వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులపై అక్రమ కేసులు బనాయించినా ప్రజల పక్షాన తమ పోరాటం ఆగదని స్పష్టం చేశారు. సమావేశంలో వైఎస్సార్ సీపీ మండల కన్వీనర్లు దుద్దుగుంట మల్లికార్జునరెడ్డి, బచ్చల కోటేశ్వరరావు, చింతపల్లి హరిబాబు, పిన్నిక శ్రీనివాసులు, ఇంకొల్లు సుబ్బారెడ్డి, ఎంపీపీ కొండాబత్తిన మాధవరావు, జెడ్పీటీసీ బెజవాడ వెంకటేశ్వర్లు, మారంరెడ్డి గంగాధర్, పరిటాల సునీల్కుమార్, సిరిగిరి గోపాల్రెడ్డి, పిల్లి తిరుపతిరెడ్డి, బద్దెల మోహన్, కొల్లిపూడి గురుబ్రహ్మ, దేవరపల్లి యశ్వంత్రెడ్డి, కాటా మాధవరావు, మన్నెం చినవెంకటేశ్వర్లు, యర్రా రామకృష్ణ, కనపర్తి గోవిందమ్మ, పల్నాటి వెంకటేశ్వరరెడ్డి, జ్యేష్ట వేణు, వంశీకృష్ణ, గొల్లపూడి రవణయ్య, కొమ్మలపాటి మదన్మోహన్, బత్తిన మనోహర్, చుండూరి సురేష్, మేదరమిట్ల భరత్రెడ్డి, శ్రీపతి విజయ్, తిప్పలూరి రవీంద్ర, బొడపాటి శ్రీహరి, మాకినేని హరీష్, పూనూరి సంజీవరెడ్డి, షేక్ సుల్తాన్, సామంతుల శ్రీకాంత్రెడ్డి, కోమట్ల వెంకారెడ్డి, లింగబత్తిన నరేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఆర్టీసీ బస్సులో సైకో వీరంగంముండ్లమూరు: ఆర్టీసీ బస్సులో ఓ యువకుడు సైకోలా వీరంగం సృష్టించాడు. కండక్టర్ను దూషించడమే కాకుండా, అడ్డుకున్న ప్రయాణికుడిపై స్క్రూ డ్రైవర్తో దాడికి తెగబడ్డాడు. ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుటే బస్సు అద్దాలు పగులగొట్టి, వైర్లు కత్తిరించి నానా హంగామా చేశాడు. ముండ్లమూరులో మంగళవారం రాత్రి చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మండలంలోని ఉల్లగల్లుకు చెందిన మోతుకూరి వంశీ కొంతకాలంగా మతిస్థిమితం లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. మంగళవారం సాయంత్రం అద్దంకి డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు పొదిలి నుంచి అద్దంకి వెళ్తుండగా ఉల్లగల్లులో అతడు బస్సు ఎక్కాడు. కండక్టర్ అన్నమ్మ టికెట్లు ఇస్తుండగా, వంశీ ఆమెను అసభ్య పదజాలంతో దూషించాడు. దీన్ని గమనించిన పసుపుగల్లుకు చెందిన ప్రయాణికుడు సారెడ్డి అమరారెడ్డి.. కండక్టర్ను ఎందుకు తిడుతున్నావని ప్రశ్నించాడు. దీంతో రెచ్చిపోయిన వంశీ తన వద్ద ఉన్న స్క్రూ డ్రైవర్తో అమరారెడ్డిపై దాడి చేసి గాయపరిచాడు. ఈ ఘటనతో బస్సులో ఉన్న సుమారు 30 మంది ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. డ్రైవర్ పుల్లారావు చాకచక్యంగా వ్యవహరించి నేరుగా ముండ్లమూరు పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద బస్సు నిలిపాడు. పోలీసులు బయటకు వచ్చేలోపే వంశీ బస్సు అద్దాలను ధ్వంసం చేయడంతో పాటు, స్టీరింగ్ వద్ద ఉన్న వైర్లను పీకేశాడు. ఎట్టకేలకు పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని స్టేషన్కు తరలించడంతో ప్రయాణికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కాగా, నిందితుడు వంశీ గతంలోనూ పలు నేరాలకు పాల్పడినట్లు సమాచారం. పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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సమన్వయంతోనే రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణఒంగోలు వన్టౌన్: రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు సంబంధిత శాఖలన్నీ సమన్వయంతో పనిచేయాలని కలెక్టర్ పి.రాజాబాబు ఆదేశించారు. మంగళవారం ప్రకాశం భవనంలో కలెక్టర్, ఎస్పీ వి.హర్షవర్ధన్ రాజు అధ్యక్షతన జిల్లా రోడ్డు భద్రతా కమిటీ సమావేశం జరిగింది. గత నివేదికను డీటీసీ ఆర్.సుశీల వివరించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. ఇటీవల ఒంగోలు, అద్దంకి, సంతమాగులూరులో ప్రమాద ప్రాంతాలను తాము సందర్శించామని, క్షేత్రస్థాయిలో అందరూ సమిష్టిగా పనిచేస్తూ వాహనదారులకు భద్రతా నియమాలపై నిరంతరం అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది జనవరిజూలై మధ్య ప్రమాద మరణాలు 18.5%, ప్రమాదాలు 3.5% తగ్గాయన్నారు. అధికారుల స్పందన సమయం 8 నిమిషాలకు తగ్గిందన్నారు. ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలకు 39,182 మందికి రూ.2.38 కోట్లు, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో 1,869 మందికి రూ.కోటి జరిమానా విధించి 67 మందికి జైలు శిక్ష పడేలా చేశామన్నారు. 9 వేల ఎల్ఈడీ లైట్లు తొలగించామన్నారు. సమావేశంలో డీఎంహెచ్ఓ వెంకటేశ్వర్లు, ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ కోఆర్డినేటర్ హేమంత్, ఆర్అండ్బీ ఎస్ఈ రవి నాయక్, పంచాయతీరాజ్ ఎస్ఈ అశోక్, ఆర్టీసీ ఆర్ఎం సత్యనారాయణ, జాతీయ రహదారుల సంస్థ అధికారులు, జిల్లాలోని అన్ని మున్సిపాలిటీలు, రవాణా శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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నేటి నుంచి టెట్మార్కాపురం టౌన్: ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష(టెట్)ను జిల్లాలో ఈనెల 5 నుంచి 16వ తేదీ వరకు నిర్వహిస్తున్నట్లు డీఈఓ ఎస్. సుబ్బారావు మంగళవారం తెలిపారు. మార్కాపురం పట్టణంలోని కిట్స్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల, డాక్టర్ శామ్యూల్ జార్జి ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు. అన్ని శాఖల సమన్వయంతో పరీక్షలను పకడ్బందీగా నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. అభ్యర్థుల సందేహాల నివృత్తికి జిల్లా స్థాయిలో శ్రీటెట్ సెల్శ్రీను ఏర్పాటు చేశామని, వివరాలకు 98859 34789, 63022 43533ను సంప్రదించవచ్చని సూచించారు. పరీక్షా కేంద్రాలకు డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్లు, ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్లను నియమించామని, పరీక్ష సమయానికి గంటన్నర ముందు నుంచే అభ్యర్థులను హాలులోకి అనుమతిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. సంతనూతలపాడు: కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో ఓ మహిళ ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన సంతనూతలపాడులో ఆలస్యంగా వెలుగుచూసింది. స్థానిక అంబేడ్కర్ కాలనీకి చెందిన కసుకుర్తి వాణికుమారి(33) సోమవారం సాయంత్రం సంఘం కాలనీలో ఉరివేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. స్థానికుల సమాచారం మేరకు ఎస్సై అజయ్ బాబు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఒంగోలు జీజీహెచ్కు తరలించారు. మంగళవారం పోస్టుమార్టం అనంతరం మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. మృతురాలి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, ఆమె భర్త వేణును అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. కుటుంబ కలహాలే ఆత్మహత్యకు కారణమని ప్రాథమికంగా నిర్ధారించామని, దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని ఎస్సై తెలిపారు. ● సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు సుబ్బారావు ఒంగోలు టౌన్: ఉపాధి కోసం వలస వచ్చిన కార్మికుల నివాసాలు పశువుల పాకలను తలపిస్తున్నాయని, ప్రైవేటు సంస్థల్లో కార్మిక చట్టాలు అమలు కాక వారి బతుకులు బండబారుతున్నాయని సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు కాలం సుబ్బారావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మంగళవారం ఒంగోలులోని సీఐటీయూ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. జూన్ 30 నుంచి జులై 31 వరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా 28 మండలాల్లో 46 బృందాలతో సర్వే నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. 50 రకాల పనులు చేస్తున్న కార్మికుల పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉందని చెప్పారు. గ్రానైట్, ఆక్వా, మాల్స్, ఆస్పత్రుల్లో 8 గంటలకు బదులు 12 గంటలు పనిచేయించుకుంటూ కేవలం రూ.300 నుంచి రూ.500 మాత్రమే చెల్లిస్తున్నారన్నారు. కలెక్టర్ నిర్ణయించిన కనీస వేతనం(రూ.708 నుంచి రూ.1062 వరకు) అమలు కావడం లేదని, ఈఎస్ఐ, పీఎఫ్ వంటి కనీస సౌకర్యాలు లేవన్నారు. గ్రామ పంచాయతీ పారిశుధ్య కార్మికులకు 6 నుంచి 12 నెలలుగా వేతనాలు ఇవ్వకపోవడం దారుణమన్నారు. కలెక్టర్, కార్మిక శాఖ అధికారులు వెంటనే జోక్యం చేసుకుని బకాయిలు ఇప్పించడంతో పాటు, ప్రతి నెలా కనీస వేతనం అమలయ్యేలా చూడాలని డిమాండ్ చేశారు. సమావేశంలో నాయకులు పి.కల్పన, మంజుదార్, జి.శ్రీనివాసులు, రమేష్ పాల్గొన్నారు.
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డీఎస్సీ అక్రమాల్లో లోకేశ్ హస్తంకందుకూరు: డీఎస్సీ–2025 నియామకాల్లో చోటుచేసుకున్న భారీ అక్రమాలు, అవకతవకలకు రాష్ట్రంలోని కూటమి ప్రభుత్వానిదే పూర్తి బాధ్యత అని వైఎస్సార్ సీపీ కందుకూరు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి బుర్రా మధుసూదన్ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు. ఈ కుంభకోణానికి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై అభ్యర్థులు చేస్తున్న పోరాటానికి మద్దతుగా వైఎస్సార్ సీపీ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం స్థానిక పార్టీ కార్యాలయంలో టౌన్ హాల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా బుర్రా మాట్లాడుతూ.. డీఎస్సీ అక్రమాలు బహిర్గతమైన తర్వాత అభ్యర్థుల్లో తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తమవుతోందన్నారు. కూటమి పాలనలో తమ బతుకులు ఆగమయ్యాయని నిరుద్యోగులు కన్నీరు పెడుతున్నారని చెప్పారు. దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపిన నీట్ పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారంలో ఢిల్లీ జంతర్మంతర్ వద్ద ఆందోళనలు జరిగితే.. కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగివచ్చి విద్యాశాఖ మంత్రితో రాజీనామా చేయించిందని గుర్తుచేశారు. కానీ, మన రాష్ట్రంలో మాత్రం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తన కుమారుడిని వెనకేసుకొస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. శ్రీబాబు వస్తే జాబు వస్తుందిశ్రీ అన్న మాయమాటలు నమ్మి యువత ఓట్లేస్తే, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు రాలేదు కానీ.. చంద్రబాబుకు సీఎం, పవన్ కల్యాణ్కు డిప్యూటీ సీఎం, లోకేశ్కు మంత్రి పదవులు మాత్రం దక్కాయని ఎద్దేవా చేశారు. తోడల్లుడి కనుసన్నల్లో జూడో పోస్టులు స్పోర్ట్స్ కోటా ముసుగులో డీఎస్సీలో పెద్ద ఎత్తున అవకతవకలకు పాల్పడ్డారని బుర్రా ఆరోపించారు. జూడో క్రీడ కింద ఏకంగా 39 పోస్టులు కేటాయించారని, ఈ జూడో కేటగిరీకి లోకేశ్ స్వయానా తోడల్లుడు, విశాఖ ఎంపీ అయిన భరత్ అధ్యక్షుడు కావడంతోనే ఈ స్థాయిలో అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయని విమర్శించారు. దీనిపై అభ్యర్థులు అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు ప్రభుత్వం ఎందుకు సమాధానం చెప్పడం లేదని నిలదీశారు. ప్రతిభతో ఉద్యోగాలు సాధించిన యువతను నేడు రోడ్డెక్కేలా చేసిన పాపం చంద్రబాబుదేనని మండిపడ్డారు. ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగం కోసం రాత్రింబవళ్లు శ్రమించిన అభ్యర్థులకు అండగా నిలవాల్సిన ప్రభుత్వం.. లీకులు, అక్రమాలతో వారి భవిష్యత్తును అంధకారంలోకి నెట్టేసిందని ధ్వజమెత్తారు. మెరిట్ జాబితాను పలుమార్లు మార్చడం వెనుక ఆంతర్యం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. యువతకు న్యాయం జరిగే వరకు, మంత్రి లోకేశ్ రాజీనామా చేసి సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించే వరకు వైఎస్సార్సీపీ పోరాటం ఆపే ప్రసక్తే లేదని తేల్చిచెప్పారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ పట్టణ అధ్యక్షుడు షేక్ రఫి, కందుకూరు, ఉలవపాడు, లింగసముద్రం మండలాల అధ్యక్షులు ఈదర రమేష్, నన్నం పోతురాజు, నోటి వెంకటేశ్వరరెడ్డి, జిల్లా సెక్రటరీ తోకల కొండయ్య, రాష్ట్ర బూత్ జాయింట్ సెక్రటరీ గణేశం గంగిరెడ్డి, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ముప్పవరపు కిశోర్, బద్దిపూడి జయరావు, జిల్లా ఇంటెలెక్చువల్ అధ్యక్షుడు రావులకొల్లు బ్రహ్మానందం, రాష్ట్ర కల్చరల్ విభాగం అధికార ప్రతినిధి వల్లూరి కోటేశ్వరరావు, బీసీ సెల్ జాయింట్ సెక్రటరీ పెయ్యల రమేష్యాదవ్, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు బిళ్లా రమణయ్య, కార్యదర్శి చీమల రాజా, పాశం కొండయ్య, యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు మద్దసాని నవీన్యాదవ్, ఐటీ విభాగం అధ్యక్షుడు పాలవల్లి అమర్నాథ్రెడ్డి, క్రిస్టియన్ మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షుడు ఉచ్చులూరి రవీంద్ర, పల్నాటి చెన్నయ్య, డాక్టర్స్ విభాగం అధ్యక్షుడు చింతలపూడి సుధాకర్, మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలు తుళ్లూరి ఆదిలక్ష్మీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాల్సిందే అక్రమ నియామకాలపై ప్రశ్నిస్తున్న డీఎస్సీ అభ్యుర్థులకు ఎందుకు సమాధానం చెప్పడం లేదు స్పోర్ట్స్ కోటా పేరుతో పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో వైఎస్సార్ సీపీ ఇన్చార్జి బుర్రా మధుసూదన్
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‘బ్యాక్ డోర్ పాలిటిక్స్ మాత్రమే లోకేష్కు తెలుసు’ప్రకాశం: విద్యాశాఖ చట్టాన్ని సక్రమంగా ఉపయోగించింది మాత్రం ఒక్క వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రభుత్వమేనని మాజీ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ స్పష్టం చేశారు. వైఎస్ జగన్ పట్టించుకున్నంతగా విద్యాశాఖని ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా పట్టించుకోలేదన్నారు. అందుకే వైఎస్ జగన్ పాలనలో విద్యా దీవెన, అమ్మ ఒడి, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్లతో పాటు పోషక ఆహారం కోసం మెనూ రూపొందించి అమలు చేశారన్నారు. ఇప్పటి విద్యా శాఖ మంత్రిగా ఉన్న లోకేష్కి ఇవేమీ తెలియదని, కానీ సకల శాఖలో మంత్రిగా ఉంటారని ఎద్దేవా చేశారు. బోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభంలో పరిశ్రమ శాఖ మంత్రి భరత్ కనపడలేదు... సకల శాఖా మంత్రి లోకేష్ ఉన్నారు. అబద్దాలతో ప్రజలను మోసం చేస్తూ అబ్బాకొడుకులు గిన్నీస్ బుక్ రికార్డులకి ఎక్కారు. చంద్రబాబు క్రెడిట్ చోరీ గురించి తెలిసే ప్రదానమంత్రి మోదీ కూడా భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ గురించి మాట్లాడలేదు. చంద్రబాబు ప్రవృత్తి దొంగతనం. డీఎస్సీలో అవకతవకలు జరిగాయి.. ఒక మాఫియాని లోకేష్ పెంచి పోషించారు. దగా డీఎస్సీలో డిస్ట్రిక్ట్ కమిటీ స్థానం లేదు. అంతా లోకేష్ కనుసన్నల్లోనే జరిగింది. నీట్ పేపర్ లీక్పై జెన్ జెడ్ పోరాటంతో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కూడా తల వంచింది. లోకేష్ కూడా తలవంచక తప్పలేదు. లోకేష్ చదివిన చదువు నిజమే అయితే ఆ చదువులో నిజాయితీ ఉంటే లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి. బ్యాక్ డోర్ పాలిటిక్స్ మాత్రమే లోకేష్కి తెలుసు. సూట్ కేసు పట్టు.. జాబ్ కొట్టు అనే విధంగా లోకేష్ ప్రవర్తన ఉంది. పేద పిల్లల చదువులకి విలువ లేకుండా చేస్తున్నారు’ అని ధ్వజమెత్తారు.
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ఇన్చార్జ్ డీఈఓగా సీవీ రేణుక బాధ్యతలుఒంగోలు సిటీ: ప్రకాశం జిల్లా ఇన్చార్జ్ డీఈఓగా ఏపీఎస్ఈఆర్ఎంసీ సంయుక్త డైరెక్టర్ సీవీ రేణుక సోమవారం బాధ్యతలు చేపట్టారు. ప్రకాశం జిల్లా డీఈఓ గా ఆమెకు పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగిస్తూ పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ తమీమ్ అన్సారియా సోమవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రభుత్వం తదుపరి ఉత్తర్వులు జారీ చేసే వరకు ఆయా అధికారులు తమ రెగ్యులర్ బాధ్యతలతో పాటు ఈ అదనపు బాధ్యతలను నిర్వహించాలని, వెంటనే బాధ్యతలు స్వీకరించి నివేదిక అందజేయాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ ఆదేశించారు. ఒంగోలు సిటీ: ఆంధ్రకేసరి యూనివర్సిటీ పరిధిలోని పీజీ కళాశాలల్లో 2025–26 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి (2024–25 అడ్మిటెడ్ బ్యాచ్) నాల్గవ సెమిస్టర్ పరీక్షల ఫలితాలను ఏకేయూ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ డీవీఆర్.మూర్తి ఆదేశాల మేరకు రిజిస్ట్రార్ ప్రొఫెసర్ బి.హరిబాబు సోమవారం విడుదల చేశారు. ఈ పరీక్షలకు వివిధ కోర్సులకు సంబంధించి మొత్తం 894 మంది విద్యార్థులు హాజరు కాగా, వారిలో 92.62 ఉత్తీర్ణత శాతంతో 828 మంది విద్యార్థులు పాసైనట్లు సీఈ ప్రొఫెసర్ జి.సోమశేఖర తెలిపారు. ఆంధ్ర కేసరి యూనివర్సిటీ స్థాయిలోను, ఆయా కళాశాలల స్థాయిలో అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధించిన విద్యార్థులను ఏకేయూ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ డీవీఆర్.మూర్తి, రిజిస్ట్రార్ ప్రొఫెసర్ బి. హరిబాబు, సీఈ ప్రొఫెసర్ జి.సోమశేఖర అభినందించారు. నాల్గవ సెమిస్టర్ పరీక్షల ఫలితాల విడుదల కార్యక్రమంలో పీజీ ప్రొఫెషనల్ కోర్సుల కో ఆర్డినేటర్ డాక్టర్ ఎ.అమృతవల్లి దేవి, బీఎడ్ కోర్సుల కో ఆర్డినేటర్ డాక్టర్ ఆర్.శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు.
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అర్హులైన హెల్పర్లకు ప్రమోషన్ ఇవ్వాలిఒంగోలు సిటీ: జిల్లాలో ఐసీడీఎస్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అంగన్వాడీ కార్యకర్తల భర్తీకి ఇచ్చిన నోటిఫికే షన్లను రద్దు చేసి, అర్హులైన హెల్పర్లకు వెంటనే ప్రమోషన్లు కల్పించాలని ఏపీ అంగన్వాడీ వర్కర్స్, హెల్ప ర్స్ యూనియన్ (సీఐటీయూ) జిల్లా ప్రధాన కార్య దర్శి ఈదర అన్నపూర్ణ డిమాండ్ చేశారు. సోమవారం ఒంగోలు ఐసీడీఎస్ పీడీ కార్యాలయం వద్ద బాధిత హెల్పర్లతో కలిసి ఆమె నిరసన తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఈదర అన్నపూర్ణ మాట్లాడుతూ.. ప్రమోషన్ల కోసం ఇచ్చిన దరఖాస్తులను పక్కనపెట్టి, అధికారులు ప్రలోభాలకు గురై ఏకపక్షంగా భర్తీ నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వ డం అన్యాయమన్నారు. ఒక మంత్రి సొంత నియోజకవర్గమైన టంగుటూరు ప్రాజెక్టు పరిధిలోని పాకల, వాసేపల్లిపాడు సెక్టార్లలో అర్హతలున్నా హెల్పర్లకు ప్రమోషన్లు నిరాకరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. మరో మంత్రి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అద్దంకి నియోజకవర్గం కొరిశపాడు ప్రాజెక్టు పరిధిలోని ధేనువకొండలో ఏకంగా ప్రమోషన్ దరఖాస్తులనే నిరాకరించడం అధికారుల తీరుకు నిదర్శనమన్నారు. హెల్పర్లకు ప్రస్తుతం ప్రమోషన్లు ఇవ్వకపోతే వయసు రీత్యా భవిష్యత్తులో కార్యకర్త అయ్యే అవకాశాన్ని కోల్పోతారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మంత్రులు, జిల్లా అధికారులు జోక్యం చేసుకుని అక్రమంగా నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చిన అధికారులను సస్పెండ్ చేయాలని, లేకుంటే పోరాటాన్ని తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరించారు. నిరసనలో యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు సీహెచ్ ఇంద్రావతి, టంగుటూరు, ఒంగోలు ప్రాజెక్టుల కార్యదర్శులు క్రాంతికుమారి, కె.హెమీమా, హెల్పర్లు జ్యోతి సరస్వతి, నాగమ్మ, నాగమణి తదితరులు పాల్గొన్నారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లు రద్దు చేయాలి ఏపీ అంగన్వాడీ వర్కర్స్, హెల్పర్స్ యూనియన్ నాయకురాలు అన్నపూర్ణ
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‘తీగ’ లాగితే దొంగలు దొరికారు!సంతమాగులూరు (అద్దంకి): చెడు వ్యసనాలకు బానిసలై, సులువుగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో విద్యుత్ స్తంభాల వైర్లను అపహరిస్తున్న అంతర్ జిల్లా దొంగల ముఠాను సంతమాగులూరు పోలీసులు అడ్డరోడ్డు వద్ద అరెస్ట్ చేశారు. సోమవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో దర్శి డీఎస్పీ బాలమురళీకృష్ణ ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి మండలానికి చెందిన పల్లపు వెంకట సాయికుమార్ (ప్రస్తుతం యద్దనపూడి మండలం పూనూరు నివాసి), బాపట్ల జిల్లా బట్టిప్రోలు మండలం ఐలవరం గ్రామానికి చెందిన మునిపల్లి ఏసుబాబు, గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి మండలం ఎర్రబాలేనికి చెందిన లంకా వరప్రసాద్, తాటియేకుల నాగేంద్ర, తన్నీరు చిట్టిబాబు, మంచికలపూడి వెంకటేశ్వర్లు, తాడేపల్లికి చెందిన గంగుల కృష్ణ స్నేహితులు. వీరంతా ఒక ముఠాగా ఏర్పడి రాత్రి వేళల్లో వ్యవసాయ పొలాల్లోని విద్యుత్ స్తంభాల మధ్య ఉండే అల్యూమినియం వైర్లను కత్తిరించి అమరావతి సమీపంలోని ఎర్రబాలెంలో ఉన్న ఓ వ్యాపారికి విక్రయిస్తుంటారు. అలాగే సంతమాగులూరులోని పీవీఆర్ రెసిడెన్సీ స్టోర్ రూమ్ తాళాలు పగులగొట్టి అందులోని సర్వీస్ వైరును కూడా అపహరించినట్లు డీఎస్పీ తెలిపారు. నిందితులపై గతంలో సంతమాగులూరులో రెండు, ప్రకాశం జిల్లా నాగులుప్పలపాడు, బాపట్ల జిల్లా అనుములదీవి, వేమూరు, గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో మూడు, దుగ్గిరాలలో ఒకటి, పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట, వినుకొండ పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో పలు కేసులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఇద్దరు ఎస్సైల ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు రెండు బృందాలుగా ఏర్పడి నిందితులను చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి 7 కిలోల రాగి వైరు, 150 కిలోల అల్యూమినియం వైరు, నిచ్చెన, కారు, వైరు కట్టర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరిచినట్లు డీఎస్పీ పేర్కొన్నారు. విలేకరుల సమావేశంలో సంతమాగులూరు ఎస్సై వి.నాగమల్లేశ్వరరావు, బల్లికురవ ఎస్సై వై.నాగరాజు, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. అంతర్ జిల్లా విద్యుత్ వైర్ల దొంగల ముఠా అరెస్ట్ ఏడుగురు నిందితుల నుంచి 7 కిలోల రాగి, 150 కిలోల అల్యూమినియం వైరు, కారు, పనిముట్లు స్వాధీనం మీడియాకు వివరాలు వెల్లడించిన దర్శి డీఎస్పీ బాలమురళీకృష్ణ
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అపరిష్కృత సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించండియర్రగొండపాలెం: జిల్లాలో పూర్తిగా వెనకబడిన ప్రాంతమైన యర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గంలో అనేక సంవత్సరాలుగా పేరుకొని పోయి ఉన్న సమస్యలను అధికారులు తక్షణమే పరిష్కరించాలని ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి తాటిపర్తి చంద్రశేఖర్ కోరారు. ఈ మేరకు సోమవారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న అత్యంత కీలకమైన సమస్యలను కలెక్టర్, జాయింట్ కలెక్టర్ల దృష్టికి తీసుకెళ్లానని ఆయన తెలిపారు. ప్రజల సంక్షేమం, గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాలు, నిరుద్యోగుల ఉపాధి పరిరక్షణ, గ్రామీణ అభివృద్ధి వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. యర్రగొండపాలెం పరిసర ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు వైద్యసేవల కోసం మంగళగిరిలోని ఎయిమ్స్ వైద్యశాలకు వెళ్తుంటారని, అక్కడికి వెళ్లేందుకు రోగులు, గర్భిణులు, వృద్ధులు, అత్యవసర వైద్య అవసరాల దృష్ట్యా నేరుగా బస్సు సర్వీసులు ప్రారంభించాలని ఆయన కోరారు. జాతీయ రహదారి నియోజకవర్గ కేంద్రం గుండా వెళ్తుందని, సరైన లైటింగ్, సైన్ బోర్డులు లేకపోవడం వలన ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని, ప్రజల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఆయన కోరారు. ఆర్అండ్ఆర్ ప్యాకేజీకి అర్హత ఉన్నప్పటికీ వారిని జాబితాలో చేర్చలేదని, వారికి న్యాయం జరిగేలా ప్రత్యేక పరిశీలనచేసి వెంటనే వారిని పునరావాస జాబితాలో చేర్చాలన్నారు. గిరిజన గ్రామాల్లో ఏర్పాటు చేసిన సోలార్ ప్యానళ్లు, లైట్లు, ఫ్యాన్లు చెడిపోవడం వలన గిరిజన ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, మరమ్మతుల కోసం సంబంధిత అధికారులు గ్రామాలకు వెళ్లడంలేదని, సోలార్ వ్యవస్థల నిర్వహణ కోసం ప్రత్యేక టెక్నీషియన్ను నియమించి సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఆయన కోరారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అత్యవసర ప్రాతిపదికన రోడ్ల పనులు చేపట్టాలన్నారు. ఆర్డబ్ల్యూఎస్ శాఖకు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న బిల్లులు విడుదల చేయకపోవడంతో గ్రామీణ తాగునీటి నిర్వహణ పనులు నిలిచిపోయాయని, కాంట్రాక్టర్లకు పెండింగ్ బిల్లులు విడుదలచేసి తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగకుండా చూడాలని కోరారు.
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డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ చేపట్టండిసంతనూతలపాడు: మెగా డీఎస్సీ–2025లో జరిగిన విచ్చలవిడి అక్రమాలపై తక్షణమే సీబీఐ విచారణ చేపట్టాలని నియోజకవర్గ వైఎస్సార్ సీపీ ఇన్చార్జ్, మాజీ మంత్రి మేరుగు నాగార్జున డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మేరుగు మాట్లాడుతూ నీట్ అవకతవకలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసినట్లుగానే రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలన్నారు. సంతనూతలపాడులోని పార్టీ కార్యాలయం వద్ద నియోజకవర్గ నాయకులతో కలిసి సోమవారం రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా పార్లమెంట్ పార్టీ పరిశీలకుడు బత్తుల బ్రహ్మానందరెడ్డి, నియోజకవర్గ పార్టీ పరిశీలకుడు బొట్ల రామారావు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మేరుగు నాగార్జున మాట్లాడుతూ డీఎస్సీ అక్రమాలపై విచారణ చేపట్టాలని నిరుద్యోగులు, ప్రతిపక్షాలు కోరుతున్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చీమకుట్టినట్లయినా లేదని విమర్శించారు. స్వయంగా హైకోర్టు ఆదేశించినా ఇంతవరకు విచారణ చేయకపోవడం దురదృష్టకరమన్నారు. డీఎస్సీలో ఉద్యోగాలు ఇప్పించేందుకు రూ.15 లక్షలు డిమాండ్ చేస్తున్న వీడియోలు, ఆడియో టేపులు ప్రభుత్వానికి సమర్పించినా ప్రయోజనం లేదన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో జరిగే విచారణపై తమకు నమ్మకం లేదని, సీబీఐతో సమగ్ర విచారణ చేయించాలన్నారు. 2025 డీఎస్సీ తక్షణమే రద్దుచేసి మెగా డీఎస్సీ నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. డీఎస్సీలో మెరిట్ లిస్టు ప్రకారం కాకుండా మనీ లిస్టు ప్రకారం ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని ఎద్దేవా చేశారు. ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చిన నిరుద్యోగ భృతి ఊసే లేదని, అసలు అమలు చేసే ఉద్దేశం ఉందా లేదా అని నిలదీశారు. యువత ధర్మ యుద్ధానికి సిద్ధపడాలని పిలుపునిచ్చారు. ఐటీఐ, డిప్లొమా వారికి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇవ్వలేదని తెలుస్తోందన్నారు. ఈనెల 6 నుంచి 9వ తేదీ వరకు నియోజకవర్గ స్థాయిలో రిలే నిరాహార దీక్షలు, 10వ తేదీ నియోజకవర్గ స్థాయిలో ర్యాలీ చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో వైఎస్సార్ సీపీ రైతు విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు బంగారు బాబు, జిల్లా మహిళా అధ్యక్షురాలు దుంపా రమణమ్మ, సంయుక్త కార్యదర్శి వేమా శ్రీనివాసరావు, పాలడుగు రాజీవ్, రాష్ట్ర వాణిజ్య విభగం కార్యదర్శి కృష్ణారెడ్డి, నాలుగు మండలాల పార్టీ అధ్యక్షులు దుంపా చెంచిరెడ్డి, పమిడి వెంకటేశ్వర్లు, మండవ అప్పారావు, శ్రీమన్నారాయణ, దుంపా యలమందరెడ్డి, ఎంపీపీలు యద్దనపూడి శ్రీనివాసరావు, బి.విజయ, వాకా అరణ కోటిరెడ్డి, మాజీ ఏఎంసీ అధ్యక్షుడు ఇనగంటి పిచ్చిరెడ్డి, బొడ్డు కోటేశ్వరరావు, ఎస్ వెంగారెడ్డి, ఎస్ వెంకటరావు, స్టేట్ మైనారిటీ సెల్ నాయకుడు మస్తాన్, జిల్లా ఎస్సీ సెల్ నాయకుడు పి.రామారావు, పార్టీ నాయకులు దుంపా అజయ్ రెడ్డి, చీదర్ల శేషు, పాటిబండ్ల గంగయ్య, రావి లక్ష్మయ్య, మక్కెన రాజేంద్ర, రవి, అన్వేష్, మహేష్, శ్రీకాంత్, పాలడుగు సుబ్బు, మొగులశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు, కుంచాల రాంబాబు, కురాకుల సుబ్బారెడ్డి, బలరామయ్య పాల్గొన్నారు.
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‘ఇన్ ప్రాసెస్’తో కాలయాపన చేయొద్దుఒంగోలు సబర్బన్: ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో ‘ఇన్ ప్రాసెస్’ (ప్రగతిలో ఉంది) అంటూ కాలయాపన చేసే ధోరణిని ఇకపై ఎంతమాత్రం సహించేది లేదని కలెక్టర్ పి.రాజాబాబు అధికారులను హెచ్చరించారు. సోమవారం స్థానిక కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమంలో ఆయన జిల్లా నలుమూలల నుంచి వచ్చిన ప్రజల నుంచి 332 వినతులు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. అర్జీలను కేవలం ఆన్లైన్ రికార్డుల కోసం మమ అనిపించకుండా, నియమనిబంధనలకు లోబడి క్షుణ్ణంగా చదివి, బాధితులకు సంతృప్తికరమైన, శాశ్వత పరిష్కారం చూపేలా క్షేత్రస్థాయి అధికారులు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలన్నారు. అధికారుల వద్ద పెండింగ్లో ఉన్న ‘ఇన్ ప్రాసెస్’ కేసుల సంఖ్యను తక్షణమే తగ్గించాలని ఆదేశించారు. ఆగస్టు 15 తర్వాత ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల అమలుపై ప్రజల నుంచి నేరుగా అభిప్రాయాలు తీసుకుంటామని, దీనిపై త్వరలోనే అధికారులతో చర్చిస్తామని వెల్లడించారు. కార్యక్రమంలో డీఆర్ఓ వెంకటరమణ, జెడ్పీ సీఈఓ చిరంజీవి, విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారి మాధురి, బీసీ కార్పొరేషన్ ఈడీ వెంకటేశ్వరరావు, స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ పద్మలతతో పాటు వివిధ శాఖల జిల్లా స్థాయి అధికారులు పాల్గొన్నారు. డ్రైనేజీ ప్రమాదం నుంచి కాపాడండి చెరువుకొమ్ముపాలెం గ్రామంలోని కొత్తపాలెం ఎస్సీ కాలనీలో నూతనంగా నిర్మించిన భారీ డ్రైనేజీ కాలువ తమ పాలిట శాపంగా మారిందని ఆ కాలనీవాసులు కలెక్టర్ ఎదుట వాపోయారు. ఈ మేరకు రెబ్బవరపు రాజుతో పాటు సుమారు 40 మంది గ్రామస్తులు ‘మీ కోసం’కు వచ్చి తమ కష్టాలను ఏకరువు పెట్టారు. ఆరడుగుల లోతు, నాలుగడుగుల వెడల్పుతో నిర్మించిన కాలువకు స్లాబ్ వేయకుండా వదిలేయడంతో.. గత నాలుగు నెలల వ్యవధిలో పది మందికి పైగా చిన్నారులు అందులో పడి తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారని వివరించారు. ఐదు రోజుల క్రితం రెబ్బవరపు రాజ్కుమార్ కాలుజారి పడటంతో కాలు విరిగి మంచాన పడ్డాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై సోమవారం ‘సాక్షి’ దినపత్రికలో ప్రచురితమైన ‘అధికారం ఉందని అడ్డగోలుగా నిర్మిస్తారా’ కథనాన్ని కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. సదరు కథనాన్ని తాను చదివానని చెప్పిన కలెక్టర్.. తక్షణమే సమస్యను పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అక్కడే ఉన్న ఒంగోలు నగర పాలక సంస్థ కమిషనర్ వెంకట కృష్ణయ్యను పిలిచి, వెంటనే గ్రామానికి వెళ్లి పరిస్థితిని సమీక్షించి సమస్యను పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. కరేడులో దేవాదాయ భూముల అన్యాక్రాంతం ఉలవపాడు మండలం కరేడు గ్రామంలో దేవాదాయ శాఖ భూములు అన్యాక్రాంతం అవుతున్నాయని అదే గ్రామానికి చెందిన దగ్గుమాటి సుబ్బరామిరెడ్డి కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. కరేడులోని చెన్నకేశవ స్వామి, లక్ష్మీపతి స్వామి దేవస్థానాలకు సర్వే నంబర్ 826/1 తదితర సర్వే నంబర్లలో 20.60 ఎకరాల భూమి ఉందన్నారు. ఇందులో సుమారు 14 ఎకరాలను ఎలాంటి అనుమతులు, వేలం పాట లేకుండానే గ్రామానికి చెందిన నల్లపరెడ్డి ఈశ్వరరెడ్డి, అల్చూరి కోటిరెడ్డి, రామాల కృష్ణారెడ్డి ఆక్రమించి పది రోజుల క్రితం జామాయిల్ నాటారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దేవాదాయ శాఖ ఈఓతో కుమ్మకై ్క వారు ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారని, ఇదే విషయమై ఈఓను ప్రశ్నిస్తే ‘మీకు చేతనైంది చేసుకోండి’ అంటూ దురుసుగా సమాధానం ఇచ్చారని ఆరోపించారు. దేవస్థాన భూముల్లో అవకతవకలు జరిగాయని, తక్షణమే విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్కు విజ్ఞప్తి చేశారు. అర్జీల పరిష్కారంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే సహించం ‘మీ కోసం’లో అధికారులకు కలెక్టర్ రాజాబాబు హెచ్చరిక గ్రీవెన్స్లో 332 వినతుల స్వీకరణ
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ఎల్నినో సెగ!మిర్చి రైతుకు పెద్దారవీడు: ఆకాశం వైపు ఆశగా చూస్తున్న రైతన్న కళ్లలో తీవ్ర ఆందోళన కనిపిస్తోంది. చినుకై నా పడుతుందేమోనని రోజూ ఎదురుచూస్తున్నా.. మేఘాలు కమ్ముకుని నిరాశపరుస్తూ వెళ్లిపోతున్నాయి. ఊహించినట్లుగానే ‘ఎల్నినో’ ప్రభావం ఈ ఏడాది మిర్చి రైతుల పాలిట శాపంగా మారుతోంది. గతేడాది నష్టాలను పూడ్చుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఈసారి అధిక విస్తీర్ణంలో మిర్చి సాగుకు రైతులు ఆసక్తి చూపారు. అందుకు అనుగుణంగా ముందస్తుగానే పొలాలను సిద్ధం చేసుకున్నారు. కానీ, నైరుతి రుతుపవనాలు ముఖం చాటేయడంతో రైతులు తీవ్ర నిరాశకు గురవుతున్నారు. నెలాఖరుకల్లా వరుణుడు కరుణించకపోతే పరిస్థితి దారుణంగా ఉంటుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. షేడ్నెట్లలోనే ముదురుతున్న నారు సాధారణంగా విత్తనం నాటిన 40 రోజులకు మిర్చి మొక్కలను పొలంలో నాటాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం రైతులు ముందస్తుగా షేడ్నెట్లలో నారు పెంచుకున్నారు. ఒక్కో మొక్కకు 80 పైసల నుంచి రూ.1.50 వరకు వెచ్చించి మరీ కొనుగోలు చేశారు. కొందరు రైతులు విత్తనాలిచ్చి ట్రేల లెక్కన ఒప్పందంపై నారు పెంచుకుంటున్నారు. రోజులు గడుస్తున్నా వర్షాలు లేకపోవడంతో ఆ మొక్కలన్నీ నర్సరీల్లో ముదిరిపోతున్నాయి. బోరుబావుల ద్వారా నీటి వసతి ఉన్నప్పటికీ.. ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా ఇప్పుడు మొక్కలు నాటినా బతికే పరిస్థితి లేదని రైతులు వెనుకడుగు వేస్తున్నారు. మరో పది రోజుల్లోపు పొలాల్లో నాట్లు వేయకపోతే, నర్సరీల్లో నారంతా పనికిరాకుండా పోతుందని, రూ.లక్షల్లో నష్టం వాటిల్లుతుందని అటు రైతులు, ఇటు నర్సరీ నిర్వాహకులు వాపోతున్నారు. వేలాది మంది ఉపాధిపై ప్రభావం ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలోని మార్కాపురం, యర్రగొండపాలెం, గిద్దలూరు నియోజకవర్గాల పరిధిలో మిర్చి సాగుకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఇక్కడ దాదాపు 200కు పైగా షేడ్నెట్ నర్సరీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఎకరాకు 18 వేల ట్రేల చొప్పున మిరప నారు పెంచుతున్నారు. ఈ నర్సరీల ద్వారా చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు చెందిన సుమారు 2 వేల మంది వ్యవసాయ కూలీలకు ఉపాధి లభిస్తోంది. వర్షాభావం ఇలాగే కొనసాగి మిర్చి సాగు నిలిచిపోతే.. అటు రైతులు, నర్సరీ నిర్వాహకులతో పాటు కూలీల ఉపాధికి సైతం గండిపడే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. వర్షాభావంతో సాగుపై నెలకొన్న సందిగ్ధం షేడ్నెట్లలోనే ముదురుతున్న మిరప నారు మరో పది రోజులు దాటితే రూ.లక్షల్లో నష్టం ఆకాశం వైపు ఆశగా చూస్తున్న అన్నదాతలు వర్షం పడకుంటే నారు వదిలేయాల్సిందే.. ఎల్నినో, వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల మిరప సాగు బాగా ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంది. నర్సరీ నిర్వాహకులకు విత్తనాలిచ్చి నారు పెంచుకుంటున్నాం. ఇక్కడి నర్సీరీల నిర్వాహకులు కూడా ఎక్కువ శాతం రైతులు కావడంతో మేలు రకం నారు దొరుకుతుందన్న నమ్మకం ఉంది. ఇంకో పది రోజుల్లో నాట్లు వేయాలి. సకాలంలో వర్షం కురవకపోతే లక్షలు నష్టపోతాం. – కాసు వెంకటేశ్వరరెడ్డి, రైతు, పెద్దారవీడు
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మంత్రి అండతో నిషేధిత భూముల్లో గోల్మాల్అద్దంకి: మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ అండదండలతో అద్దంకి నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ భూములను ఆక్రమించిన పచ్చ నేతలు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తున్నారని నియోజకవర్గ వైఎస్సార్ సీపీ ఇన్చార్జి డాక్టర్ చింతలపూడి అశోక్ కుమార్ ధ్వజమెత్తారు. మంత్రి అండదండ లేకుంటే చెరువులను పట్టా ల్యాండుగా మార్చే అధికారం ఎవరికి ఉందని ప్రశ్నించారు. దమ్ముంటే శ్వేతపత్రం విడుదల చేసి, నిస్పాక్షిక విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. మంత్రి ఇలాకాలో భూ కబ్జాలపై ఆయన సోమవారం పార్టీ కార్యాలయంలో విలేకర్ల సమావేశం నిర్వహించారు. కోర్టుల నుంచి తెచ్చిన ఆధారాలను చూపుతూ కబ్జాలు ఎలా చేశారో వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ చెరువులు, కుంటల భూములు నిషేధ భూముల జాబితాలో నుంచి తొలగించడం ఎక్కడా వీలు కాదన్నారు. అద్దంకిలో చెరువులు, కుంటలను పట్టా ల్యాండ్లుగా మార్చడం చాలా సులభమని ఎద్దేవా చేశారు. ఆ ప్రక్రియ చాలా సులువు గా జరిగిపోతోందన్నారు. అదేమని ఉన్నతాధికారులను అడిగితే మీరు న్యాయ పరంగా వెళ్లండని చెప్పడం వింటే ఆశ్చర్యం వేస్తోందన్నారు. నిషేధిత భూముల జాబితా నుంచి తొలగించినవివీ.. మండలంలోని కలవకూరు గ్రామ సర్వే నంబరు 1928లో 1954కు ముందు నుంచి ఈనాంగా 14.83 ఎకరాల భూమి ఉందని చింతలపూడి తెలిపారు. అది ఆగస్టు నెల 7వ తేదీ 2025న పట్టా ల్యాండ్గా కన్వర్ట్ చేశారని చెప్పారు. ఉత్తర అద్దంకిలోని సర్వే నంబరు 1926లో 6.36 ఎకరాల కుంట పోరంబోకును పోరంబోకు భూమిగా మార్చారన్నారు. అందులో 11 సెంట్లు కాలువగా చూపి, మిగిలిన దానిలో కుంట ఉన్నా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేశారన్నారు. ఇదంతా మీ టీడీపీ సానుభూతిపరుడే హైకోర్టులో వేసి బయటకు తీయడం నిజం కాదా? అని ప్రశ్నించారు. అది మీ ఆస్థాన పత్రికలో రావడం నిజం కాదా? అతన్ని బెదిరిస్తే బెదిరిపోయి, హైకోర్టులో కేస్ విత్డ్రా చేసుకోబోతే, కోర్టు అతనికి మొట్టికాయలు వేసి, ఆ భూమికి సంబంధించి ఎటువంటి రిజిస్ట్రేషన్లు జరగడానికి వీలు లేదని, తీర్పును వెలువరించిన విషయాన్ని ఉటంకించారు. కబ్జాలను కాపాడేందుకే ఊరచెరువు ప్రాజెక్టు.. తన వారి కబ్జాలను కాపాడేందుకే ఊరచెరువు ప్రాజెక్టును మంత్రి బయటకు తెచ్చారని చింతలపూడి ఆరోపించారు. చెరువు ఆక్రమణలు తొలగించి అందులో అభివృద్ధి చేస్తే అభినందించడానికి తాను ముందుంటానన్నారు. సర్వేనంబరు 95 నంబర్లో ఏక మొత్తంగా 132 ఎకరాల ఊర చెరువు విిస్తీర్ణం ఉందన్నారు. అందులో కొంత మంది నిరుపేదలు నిలవడానికి తావు లేక గుడిసెలు వేసుకుంటే అది బూచిగా చూపి కబ్జాలు చేశారన్నారు. అధికారులు కోర్టుకు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం చెరువులోని 32 ఎకరాల్లో ఇంటి నిర్మాణాలు, ఐదెకరాల్లో రోడ్లు ఉండగా, 1.80 ఎకరాల్లో శ్మశానం, ఒక ఎకరంలో ప్రభుత్వ భవనాలు ఉన్నాయన్నారు. 32.42 ఎకరాలు ఆక్రమణలకు గురైందని చెప్పారు. అందులో 338 మంది ఆక్రమణదారులు ఉండగా, అందులో 150 మంది నిరుపేదలని వివరించారు. దానిపై స్థానికుడు కోర్టుకు వెళితే ఆక్రమణలు తొలగించాలని కోర్టు తీర్పు ఇస్తే ఇంత వరకూ అధికారులు ఏ చర్య తీసుకోకపోవడం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. దానిపై రిట్ వేయడం, అధికారులు పెనాల్టీ కట్టడం నిజం కాదా? అని ప్రశ్నించారు. పేదల పక్షాన నిలబడతా.. తెలియక రియల్టర్ల మాయలో పడి ప్రభుత్వ ఆస్తులు కొనుగోలు చేసిన వారికి ప్రభుత్వం స్థలాలు కేటాయించి ఇళ్లు కట్టించి ఇవ్వాలని చింతలపూడి డిమాండ్ చేశారు. వారి పక్షాన తాను అండగా నిలబడతానన్నారు. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులను కోర్టు మెట్లు ఎక్కించి పేదలకు పరిహారం ఇప్పించేలా చూస్తామని హెచ్చరించారు. పార్టీ తరఫున, పేదల తరఫున న్యాయ పోరాటం చేస్తానన్నారు. కోర్టులో కేసు వేస్తామని చెప్పారు. సమావేశంలో బాపట్ల జిల్లా పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు జ్యోతి హనుమంతరావు, నియోజకవర్గ ఎస్సీ సెల్ అధ్యక్షుడు జ్యోతి రోశయ్య, శింగరకొండపాలెం మాజీ సర్పంచ్ యెర్రిబోయిన వెంకటేశ్వర్లు, పట్టణ ఎస్సీ సెల్ అధ్యక్షుడు లక్కెనబోయిన రవి, రావినూతల గ్రామపార్టీ అధ్యక్షుడు రఘురామయ్య ఉన్నారు.
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అర్హుల ఓట్లు ఉండేలా బీఎల్ఏలు పనిచేయాలిపామూరు: సర్ ప్రక్రియ ముగిసి తుది ఓటర్ల జాబితా వచ్చే వరకు వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, బీఎల్ఏలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరి ఓటు జాబితాలో ఉండేలా బీఎల్ఏలు పనిచేయాలని వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, దర్శి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ బూచేపల్లి శివప్రసాద్రెడ్డి, వైఎస్సార్ సీపీ కనిగిరి నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ డాక్టర్ దద్దాల నారాయణయాదవ్ అన్నారు. స్థానిక వైఎస్సార్ సీపీ కార్యాలయానికి సోమవారం వచ్చిన పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బూచేపల్లి, ఇన్చార్జ్ దద్దాల మండలపార్టీ అధ్యక్షుడు గంగసాని హుసేన్రెడ్డి అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో సర్పై మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా సర్ ప్రక్రియ, ఓటర్ల జాబితా ఇతర విషయాలపై స్థానిక నాయకులతో చర్చించారు. ఎన్యుమరేషన్ అనంతరం వచ్చిన జాబితాను పరిశీలించి వివిధ కారణాలతో పెండింగ్లో ఉన్న ఓట్లను నిశితంగా పరిశీలించి వారు ఓటుకు అర్హులై ఉంటే తగు ధ్రువీకరణ పత్రాలు బీఎల్ఓలకు అందజేసి ఓటు తొలగింపునకు గురికాకుండా చూడాలన్నారు. నూతన ఓటర్లకు దరఖాస్తు చేయించాలని సూచించారు. అనంతరం బూచేపల్లి, ఇన్చార్జ్ దద్దాలను మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు గంగసాని హుసేన్రెడ్డి పలువురు ఘనంగా సన్మానించారు. అనంతరం సీఎస్పురం కోఆప్షన్ సభ్యుడు షేక్.మహబు గృహప్రవేశ కార్యక్రమానికి తరలివెళ్లారు. కార్యక్రమంలో జెడ్పీటీసీ సుబ్బయ్య, కోఆప్షన్ షేక్.నాయబ్రసూల్, టీచర్స్ విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు కల్లూరి రామిరెడ్డి, అంబటి కొండారెడ్డి, మైనారిటీ సెల్ నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు షేక్.గయాజ్, యూత్ మండల అధ్యక్షుడు ఇర్రి కృష్ణారెడ్డి, ఎస్టీసెల్ శ్రీరామ శ్రీనివాసులు, కందుల శ్రీనివాసులురెడ్డి, ఎంపీటీసీ షేక్.అబ్దుల్, యాటా రాఘవేంద్ర, తుపాకుల ఆంజనేయరెడ్డి, ఎలికా అచ్చయ్య, కోడూరి రామసుబ్బారెడ్డి, మాలెం అంజిరెడ్డి, కోడూరి రామసుబ్బారెడ్డి, కొత్తూరి రవిబాబు, సుబ్రమణ్యం, సూరిబాబు, మర్రి రాజుయాదవ్, పలువురు పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
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మెగా కాదు దగా డీఎస్సీకనిగిరి రూరల్: కూటమి ప్రభుత్వంలో చేపట్టిన 2025 మెగా డీఎస్సీ నియామకాల్లో భారీ కుంభకోణం జరిగిందని, నిరుద్యోగ యువతకు తీవ్ర ద్రోహం చేసిన ఈ స్కామ్పై తక్షణమే సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని వైఎస్సార్ సీపీ కనిగిరి నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి డాక్టర్ దద్దాల నారాయణ యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు. అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలన్నారు. స్థానిక వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో సోమవారం మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ ఎస్.కె.అబ్దుల్ గఫార్ అధ్యక్షతన టౌన్హాల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ దద్దాల నారాయణ యాదవ్ మాట్లాడుతూ.. మెగా డీఎస్సీ పేరుతో చంద్రబాబు సర్కారు నిరుద్యోగులను దారుణంగా వంచించిందని ధ్వజమెత్తారు. అర్హులైన అభ్యర్థులకు కాకుండా ఐటీడీపీ (జీఖీఈ్క) కార్యకర్తలకు, టీడీపీ నాయకులకే ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టారని ఆరోపించారు. ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ కోటా నియామకాల్లో పెద్ద ఎత్తున అవకతవకలు జరిగాయన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకముందు ఇచ్చిన హామీల అమలులో పూర్తిగా విఫలమైందని మండిపడ్డారు. నిరుద్యోగులకు నెలకు రూ.3 వేల భృతి, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిల చెల్లింపు, ఏటా జాబ్ క్యాలెండర్, 20 లక్షల ఉద్యోగాల హామీ ఏమైందని ఆయన నిలదీశారు. మెగా డీఎస్సీ దగాపై వైఎస్సార్ సీపీ ఆధ్వర్యంలో పోరాటం ఉధృతం చేస్తామని, అర్హులైన ప్రతి అభ్యర్థికీ న్యాయం చేసే వరకు ఉద్యమం ఆగదని స్పష్టం చేశారు. పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 6, 7, 8, 9 తేదీల్లో నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో రిలే నిరాహార దీక్షలు, 10వ తేదీన నిరసన ర్యాలీలు చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ ఆందోళన కార్యక్రమాల్లో పార్టీలకు అతీతంగా విద్యార్థులు, నిరుద్యోగ యువత పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. సమావేశంలో పలువురు నేతలు సైతం డీఎస్సీ అక్రమాలపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. కార్యక్రమంలో జెడ్పీటీసీ సభ్యులు మడతల కస్తూరిరెడ్డి, గుంటక తిరుపతిరెడ్డి, ఏఎంసీ మాజీ చైర్మన్ చింతగుంట్ల సాల్మన్ రాజు, ఓ.కె.రెడ్డి, ఆవుల భాస్కర్రెడ్డి, మూలే గోపాల్రెడ్డి, తమ్మనేని సుజాతరెడ్డి, పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు గంగసాని హుస్సేన్రెడ్డి, యక్కంటి శ్రీనివాసులరెడ్డి, సూరసాని మోహన్రెడ్డి, గాండ్లపర్తి ఆదినారాయణరెడ్డి, కటికల వెంకటరత్నం, పార్టీ రాష్ట్ర, జిల్లా నాయకులు రాచపూడి మాణిక్యరావు, గూడూరి అబ్రహం లింకన్, భువనగిరి వెంకటయ్య, కాకర్ల వెంకటేశ్వర్లు, మితికాల గురవయ్య, ఏలిక నారాయణ, వేసపోగు గురుప్రసాద్, వాకమల్ల రాజశేఖర్రెడ్డి, డాక్టర్ ఎస్కే నాయబ్ రసూల్, డాక్టర్ ఆవుల కృష్ణారెడ్డి, శ్యామల సాంబశేఖర్రెడ్డి, పిల్లి లక్ష్మీనారాయణరెడ్డి, పోలక సిద్ధారెడ్డి, శ్రీరామ శ్రీనివాసులు, గూడూరి అనిల్, తాతపూడి సురేష్, తాతపూడి నాని, షేక్ బారా షరీఫ్, ముక్కు వెంకటేశ్వరరెడ్డి, బచ్చు వెంగళరావు గుప్తా, దరిశి ఫణి, చెన్నుపాటి వెంకటరావు చౌదరి, దాదిరెడ్డి మాలకొండరెడ్డి, పల్నాటి భాస్కర్రెడ్డి, ముత్యాల ప్రతాప్, ఎస్.కె.సన్నీ పాషా, కలికాయి నారాయణ, మద్ది తిరుపతయ్య, మేడం ఆదినారాయణరెడ్డి, డాక్టర్ షేక్ గౌస్ బాషా, గాలి నాగేశ్వరరావు, బాపట్ల కొండలరావు, గుంటక రమణారెడ్డి, సానికొమ్ము మధుసూదన్రెడ్డి, మారం వెంకటేశ్వరరెడ్డి, భూమిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, పి.ఆదాము, గొంగటి మహేందర్రెడ్డి, ఎం.వెలుగొండయ్య, మేకల మాల్యాద్రి, శీలం సుదర్శన్, దాసరి మురళి, పలుకూరి భాస్కర్, ఎలిక అచ్చయ్య, శెట్టిపల్లి కొండయ్య, ఎస్.వెంకటేశ్వరరెడ్డి, కన్నేటి సుబ్బారెడ్డి, కనుమర్ల వెంకటేశ్వరరెడ్డి, వేముల శివ, గజ్జల కోటిరెడ్డి, చిలకల నారాయణరెడ్డి, శ్యామల ప్రసాద్రెడ్డి, ముక్కు వేణుగోపాల్రెడ్డి, ఎరబ్రెల్లి శౌరి, భూమిరెడ్డి రవీంద్రారెడ్డి, మూలే దశరథరెడ్డి, కత్తి మరియబాబు, షేక్ సన్నీ, బలసాని మోహన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. డీఎస్పీ స్కామ్పై తక్షణమే సీబీఐ విచారణ జరిపించాలి నిరుద్యోగులను వంచించి టీడీపీ కార్యకర్తలకు ఉద్యోగాలిచ్చారు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి నారా లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలి ఈ నెల 6 నుంచి 9 వరకు రిలే దీక్షలు, 10న భారీ నిరసన ర్యాలీలు వైఎస్సార్ సీపీ కనిగిరి ఇన్చార్జి డాక్టర్ దద్దాల నారాయణ యాదవ్
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దేశభక్తి ఇనుమడించేలా స్వాతంత్య్ర వేడుకలుఒంగోలు సబర్బన్: స్థానిక పోలీస్ పెరేడ్ గ్రౌండ్లో ఆగస్టు 15న నిర్వహించే 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలను దేశభక్తి ఇనుమడించేలా ఘనంగా నిర్వహించాలని కలెక్టర్ పి.రాజాబాబు సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లోని సమావేశ మందిరంలో ఎస్పీ వి.హర్షవర్ధన్రాజుతో కలిసి ఆయన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. దేశ సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా వేడుకలు ఉండాలన్నారు. పాఠశాల విద్యార్థుల చేత దేశభక్తి, మత సౌభ్రాతృత్వం, సామరస్యం ప్రతిబింబించేలా సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. ఏర్పాట్లను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించేందుకు అధికారులతో ఒక కమిటీని వేయాలని జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి (డీఆర్వో)ని ఆదేశించారు. ప్రొటోకాల్ నిబంధనలు పాటిస్తూ వీఐపీ గ్యాలరీ, వేదిక (డయాస్) ఏర్పాట్లు ముందస్తుగానే పూర్తి చేయాలన్నారు. ఎస్పీ హర్షవర్ధన్రాజు మాట్లాడుతూ.. స్వాతంత్య్ర వేడుకల కోసం పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. డయాస్ చుట్టూ అనవసరమైన రాకపోకలను నిషేధిస్తామని తెలిపారు. దేశభక్తిని చాటిచెప్పే విధంగా పోలీసు శాఖ ఆధ్వర్యంలో కవాతు, ఆకర్షణీయమైన పోలీస్ బ్యాండ్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వివరించారు. కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ కల్పనాకుమారి, కందుకూరు సబ్ కలెక్టర్ హిమవంశి, డివిజనల్ అధికారులు, జిల్లా స్థాయి అధికారులు పాల్గొన్నారు. కందుకూరు రూరల్: మండలంలోని పలుకూరు గ్రామంలో డెంగీ కేసు నమోదైంది. ఇటీవల జ్వరంతో కందుకూరులోని ఓ ప్రైవేటు వైద్యశాలలో చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తికి డెంగీ నిర్ధారణ అయింది. దీంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం ఒంగోలు తీసుకెళ్లినట్లు బంధువులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం వర్షాలు పడుతుండడంతో పారిశుధ్యం అధ్వానంగా తయారై డెంగీ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. కందుకూరు: పట్టణంలో సోమవారం ఓ పిచ్చికుక్క స్వైర విహారం చేసింది. దారిన పోయే వారిని వెంటబడి మరీ కరవడంతో పది మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఓవీ రోడ్డులోని పాత స్టేట్ బ్యాంక్ సమీపంలో పాఠశాల నుంచి వస్తున్న ఆషీర్ అనే చిన్నారిపై పిచ్చికుక్క దాడి చేయగా, స్థానికులు వెంటనే స్పందించి కాపాడారు. అదే సమయంలో అటుగా వెళ్తున్న మరికొందరినీ ఆ కుక్క కరిచింది. గాయపడిన సుమారు 15 మంది బాధితులు ఏరియా ఆస్పత్రికి పరుగులు తీశారు. వైద్యులు వారికి యాంటీ రేబిస్ ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి చికిత్స అందించారు. పట్టణంలోని ప్రతి వీధిలో పదుల సంఖ్యలో వీధికుక్కలు గుంపులుగా తిరుగుతున్నాయని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వాటి భయంతో బయటకు రావాలంటేనే బెంబేలెత్తిపోతున్నామన్నారు. మున్సిపల్ అధికారులు తక్షణమే స్పందించి వీధి కుక్కల బెడద నుంచి తమను కాపాడాలని పట్టణ ప్రజలు వేడుకుంటున్నారు.
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ఎడారిని తలపిస్తున్న పంట పొలాలుఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమై రెండు నెలలు గడుస్తున్నా జిల్లాలో చినుకు జాడలేదు. పచ్చదనంతో కళకళలాడాల్సిన పొలాలు వర్షాభావంతో ఎడారిని తలపిస్తూ బీడుగా మారాయి. వానలు లేక చాలామంది రైతులు సాగుకు దూరమయ్యారు. అరకొర బోరు నీటితో కొందరు పత్తిని కాపాడుకుంటుండగా.. మెట్ట ప్రాంతాల్లో వేసిన పంటలు కళ్లెదుటే ఎండిపోతున్నాయని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. మరోవైపు పనులు లేక రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు అల్లాడుతున్నారు. అసలు వర్షాలు కురుస్తాయో, లేదోనన్న ఆందోళన వారిలో నెలకొంది. వానలు పడితే ప్రత్యామ్నాయ పంటలైనా వేసుకుందామని రైతులు భూములు దున్ని సిద్ధంగా ఉంచుకున్నారు. మొత్తానికి రైతులకు వ్యవసాయం కత్తిమీద సాములా మారింది.
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ప్రజా ఫిర్యాదులపై తక్షణం స్పందించాలి● పోలీస్ గ్రీవెన్స్లో ఎస్పీ హర్షవర్ధన్రాజు ఒంగోలు టౌన్: ప్రజల నుంచి వచ్చే ఫిర్యాదులపై తక్షణం స్పందిస్తూ, చట్టపరిధిలో విచారణ జరిపి బాధితులకు సాధ్యమైనంత వరకు సత్వర న్యాయం అందించేలా పోలీసు అధికారులు కృషి చేయాలని ఎస్పీ హర్షవర్ధన్ రాజు ఆదేశించారు. సోమవారం జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక ’మీ కోసం’ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన ప్రజల నుంచి ఎస్పీ స్వయంగా వినతులు స్వీకరించి, వారి సమస్యల పూర్వాపరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆయా సమస్యలపై ఎస్పీ వెంటనే స్పందించి సంబంధిత పోలీసు స్టేషన్ల అధికారులకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో జవాబుదారీతనంతో వ్యవహరించాలని, ఎలాంటి అలసత్వం ప్రదర్శించకుండా నిర్దేశిత సమయంలోగా ఫిర్యాదులకు పరిష్కారం చూపాలని స్పష్టం చేశారు. ఫిర్యాదు చేసేందుకు వచ్చే వృద్ధులు, నడవలేని స్థితిలో ఉన్న వారిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ కనబరచాలని సూచించారు. అవసరమైతే అధికారులే స్వయంగా ఘటనా స్థలాలను సందర్శించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో అదనపు ఎస్పీ (అడ్మిన్) ఎన్.యుగంధర్ బాబు, కందుకూరు సీఐ అన్వర్ బాషా, అద్దంకి రూరల్ సీఐ మల్లికార్జునరావు, ప్యానల్ అడ్వకేట్ బి.బాలాజీ సింగ్, గ్రీవెన్స్ ఎస్సై షేక్ యాస్మిన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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భరోసా రాదుబీమా లేదు..రైతులను పట్టించుకోవడం లేదు ప్రభుత్వం రైతులను పట్టించుకోవడంలేదు. గత ఏడాది అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఫలితంగా చీతిరాల కతువకు నీరు ఇష్టారాజ్యంగా వదలడంతో కతువ చుట్టు పక్కల పొలాలన్నీ నీటమునిగాయి. వరి, అరటి, పసుపు పంటలు పూర్తిగా నీటిపాలయ్యాయి. పది రోజులుగా నీటిలో ఉండటంతో ఏ ఒక్క పంట చేతికందలేదు. అధికారులు వచ్చి పంట నమోదు చేసుకున్నారు. ఒక్కరికీ రూపాయి ఇవ్వలేదు. – చిట్టే మల్లికార్జున, రైతు, సోమవారిపేట ప్రభుత్వమే బీమా చెల్లించాలి రైతులు పండించిన ఏ పంటలకు ప్రభుత్వం గిట్టుబాటు ధర కల్పించలేదు. గత ఏడాదిలో వరుసగా వచ్చిన అకాల వర్షాలు, తుఫాన్లతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. తీవ్రంగా నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి. ఈ ఏడాది ప్రభుత్వమే ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం చెల్లిస్తే కొంతమేర రైతులకు ఉపశమనం ఉంటుంది. – ఆవుల శ్రీధర్రెడ్డి, వైఎస్సార్ సీపీ మండల కన్వీనర్ బేస్తవారిపేట: గత ప్రభుత్వం అమలుపరిచిన ఉచిత పంటల బీమా పథకాన్ని టీడీపీ ప్రభుత్వం అటకెక్కించింది. అప్పులు చేసి పంటలు సాగు చేసే తమకు ప్రభుత్వం నుంచి ఏ మాత్రం ప్రోత్సాహం అందడంలేదని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. గత రెండేళ్లలో కాస్తోకూస్తో పండిన పంటలకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించడంలో పూర్తిగా విఫలమైన టీడీపీ ప్రభుత్వం ఈ ఏడాదైనా ఆదుకుంటుందన్న ఆశతో ఉన్న రైతులపై ప్రీమియం భారం కూడా వేయడాన్ని అన్నదాతలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. వాణిజ్య బ్యాంకుల్లో పంట రుణాలు పొందాలంటే రైతుకు ఇష్టమున్నా లేకున్నా తప్పనిసరిగా బీమా ప్రీమియం మొత్తాన్ని బ్యాంకర్లు రైతుకు ఇచ్చే రుణంలో ముందుగానే మినహాయించుకుని తీసుకుంటున్నారు. మాకు బీమా వద్దు, ప్రీమియం చెల్లించలేమన్నా ఊరుకోవడంలేదని రైతులు వాపోతున్నారు. వరి పంటకు ప్రీమియం గణనీయంగా పెంచారు. గత ఏడాది ఎకరాకు రూ.80 ఉన్న ప్రీమియం ఈ ఏడాది ఏకంగా రూ.300లకు పెంచారు. ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజన్ నుంచి పంట సాగు చేసే ప్రతి రైతు పంటల బీమా పొందాలంటే ప్రీమియం చెల్లించాల్సిందే. దెబ్బతిన్న పంటలకు దక్కని పరిహారం: ● గత ఏడాదిలో మోంథా తుపానుతో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. రైతులను కోలుకోలేని దెబ్బతీసింది. ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో పత్తి 35,750 ఎకరాలు, సజ్జ 7,300, వరి 9,500, మొక్కజొన్న 7,100, ఇతర పంటలు 36 వేల ఎకరాల్లో దెబ్బతిన్నాయి. తుపాను వచ్చి నెలలు గడుస్తున్నా ప్రభుత్వం నేటికీ పరిహారం అందజేసిన దాఖలాలు లేవు. ఎప్పుడు విడుదల చేస్తారో తెలియని పరిస్థితి. ● 2024 డిసెంబర్ మొదటి వారంలో వచ్చిన ఫెంగల్ తుఫాన్ ధాటికి జిల్లాలోని పది మండలాల్లో తీవ్ర ప్రభావం చూపించింది. శనగ పంట 5,506 హెక్టార్లు, మినుము 1,902 హెక్టార్లు, పొగాకు 1,333 హెక్టార్ల, మినుములు 1902 హెక్టార్లు పంట నష్టం జరిగింది. అప్పట్లో 7650 మంది రైతులు 25,540 ఎకరాల్లో హెక్టార్లలో పంట నష్టం జరిగినట్లు వ్యవసాయశాఖ అధికారులు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపారు. ● 2024 అక్టోబర్ కురిసిన అధిక వర్షాలకు జిల్లా వ్యాప్తంగా పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. అక్టోబర్ 13 నుంచి 21వ తేదీ వరకు ముసురుపట్టి భారీ వర్షాలు పడటంతో దాదాపు 24,700 ఎకరాల్లో పంటలు తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి. నేటికి రైతులకు ఒక్క రూపాయి ప్రభుత్వం విడుదల చేయలేదు. సంకటంగా సాగు మేదరమెట్ల: పత్తి పైరు మినహా మిగిలిన పంటలకు ప్రధాన మంత్రి ఫసల్బీమా యోజన పథకం కింద నమోదుకు ఈ నెల 15వ తేదీ వరకు గడువు పొడిగించారు. అయితే ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షభావ పరిస్థితులు వెంటాడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొరిశపాడు మండలంలో ఏ సర్వే నంబరు పొలంలో ఏ పైరు వేస్తామనే కచ్చితమైన అంచనాకు సింహభాగం రైతులు రాలేదు. బ్యాంకు రుణాలు పొందేందుకు వెళ్లిన రైతులు కూడా తికమక పడుతున్నారు. రుణపరపతి పొందేటప్పుడు చెప్పిన సర్వే నంబరులో ప్రస్తుతం ఏ పంట వేస్తారనేది నమోదు చేయాలి. అలా పంట పేరు నమోదు చేయాలంటే వర్షాలు ఎప్పుడు సంపూర్ణంగా పడతాయో తెలియని పరిస్థితి. ఒక వేళ రుణం పొందే సర్వే నంబరులో ప్రస్తుతం ఒక పంట పేరు రాసి, రేపు మరో పంట సాగు చేస్తే ... ఏదన్నా ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో పంట నష్టపోతే అప్పుడు పరిహారానికి అర్హత ఉండదని బ్యాంకర్లు రైతులకు చెప్తున్నారు. ఇదే విధంగా ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన కింద పంట పేరు నమోదు చేసుకునేందుకు కూడా రైతులు ఒక అంచనాకు రాలేకపోతున్నారు. తక్కువ నీటి వసతితో ఫలసాయం ఇచ్చే అపరాలను సాగు చేసుకోవాలని వ్యవసాయాధికారులు సూచించి అంతటితో తమ పని అయిపోయిందని చేతులు దులుపుకుంటున్నారు. గత ఏడాది జూలై మాసాంతానికి కురిసిన వర్షపాతంతో పోలిస్తే ఈ ఏడాది జూలై నెలాఖరు నాటికి కురిసిన వర్షపాతం నామమాత్రమే. వ్యవసాయశాఖ అధికారుల గణాంకాల ప్రకారం జూలై మాసాంతానికి 98.5 మీ.మీ వర్షపాతం నమోదు కావాలి. అయితే మాసాంతానికి కేవలం 4.2 మీ.మీ వర్షపాతం మాత్రమే నమోదైంది. దీంతో సాగు సంకటంగా తయారైంది. ఈ క్రమంలో ఈ ఏడాది వరకు తమ భూముల్లో పంటలు సాగు చేసే సమయంలో క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్కు సంబంధించి పంట నమోదు ప్రక్రియకు వెసులుబాటు కల్పించాలని రైతులు కోరుతున్నారు. రైతులకు అండగా నిలిచిన వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వం.. గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే రైతులకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు గ్రామ గ్రామాన రైతు భరోసా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. నాణ్యమైన విత్తనాలు, ఎరువులను సరఫరా చేసింది. వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాలకు వైఎస్సార్ సీపీ పాలన స్వర్ణ యుగంలా నడిచింది. పండించిన పంటలకు మద్దతు ధర, ఏ సీజన్లో పంట నష్టం జరిగితే అదే సీజన్లో నష్టపరిహారం పంపిణీ చేశారు. 2019 ఖరీఫ్ సీజన్ నుంచి జగన్ ప్రభుత్వం ఉచిత పంటల బీమా పథకాన్ని అమల్లోకి తెచ్చింది. ప్రతి రైతు వేసిన పంటలను ఈ–క్రాప్ నమోదు చేయించి ఉచిత పంటల బీమా అమలు చేశారు. రైతులు సాగు చేసే మొత్తం విస్తీర్ణానికి చెల్లించాల్సిన ప్రీమియం మొత్తం ప్రభుత్వమే భరించింది. సాగు చేసిన ప్రతి ఎకరాకు బీమా పథకం వర్తించడంతో పంటలకు నష్టం వాటిల్లిన పరిస్థితుల్లో రైతులకు పరిహారం అందించారు. వైఎస్సార్ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కింద 50,878 మంది రైతులకు రూ.23.27 కోట్లు, వైఎస్సార్ సున్నా వడ్డీ పంట రుణాలు 4,20,980 మంది రైతులకు రూ.245.68 కోట్లు అందించింది. 2023–24 వ్యవసాయ సీజన్లో మిర్చి క్వింటా రూ.22– రూ.23 వేల ధర పలికింది. అనంతరం కూటమి ప్రభుత్వం రాగానే రూ.10 వేలకు పడిపోయింది.
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రాజగోపుర నిర్మాణానికి వైవీ అంగీకారం● రాజగోపురం నిర్మాణానికి రూ.2 కోట్లు వ్యయం అద్దంకి: మండలంలోనే ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన శింగరకొండ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో రాజగోపురాల పునఃనిర్మాణ కార్యక్రమానికి దేవదాయ శాఖ అధికారులు శ్రీకారం చుట్టారు. రాజగోపుర నిర్మాణానికి ముందుకు వచ్చే దాతల నుంచి అంగీకార పత్రాలను దేవస్థాన అధికారులు తీసుకుంటారన్నారు. ఈ క్రమంలో వైఎస్సార్ సీపీ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ ఏఎంసీ చైర్మన్ వైవీ భద్రారెడ్డి, రాజ్యసభ సభ్యుడు వైవీ సుబ్బారెడ్డి తండ్రి వైవీ పోలిరెడ్డి గతంలో ఇదే క్షేత్రంలో పడమర రాజగోపురాన్ని కట్టించారు. దాని పునఃనిర్మాణంలో భాగంగా అదే రాజగోపురాన్ని మళ్లీ తామే కట్టించేందుకు ఆదివారం వైవీ భద్రారెడ్డి ఆలయ ఏసీ మదమంచి తిమ్మాయనాయుడికి అంగీకార పత్రం అందజేశారు. కనిగిరిరూరల్: బేస్ బాల్ అసోసియేషన్ జిల్లా నూతన కార్యవర్గాన్ని ఆదివారం మండలంలోని కంచర్లవారిపల్లి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ఎన్నుకున్నారు. జిల్లా అధ్యక్షునిగా మల్లెబోయిన మల్లికార్జున, కార్యదర్శిగా మద్దులూరి కొండలరావు, జాయింట్ సెక్రటరీగా పొట్టేండ్ల బసవయ్యలను ఎన్నుకున్నారు. కార్యక్రమంలో పాఠశాల హెచ్ఎం సీహెచ్ విజయ భాస్కర్రెడ్డి, డీఎస్ఏ అబ్జర్వర్ సుకుమార్, బేస్బాల్ స్టేట్ అసోసియేషన్ నుంచి అబ్జర్వర్ రాజేంద్రనాథ్, న్యాయవాది దెవేండ్ల బాలాజీ, పీఈటీలు హజరత్రెడ్డి, ప్రసాద్, నరసింహారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. చీమకుర్తి: వర్షాలు కురవాలని, పశువులకు పశుగ్రాసం కావాలని యాదవ రాజుల కుటుంబాలు ఆదివారం చీమకుర్తిలోని పోలేరమ్మ తల్లికి పొంగళ్లు పెట్టి తమ మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. ఇళ్ల వద్దే వారు పొంగళ్లు పెట్టుకొని మేళ తాళాలతో ఊరేగింపుగా అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టి తమ మొక్కులను తీర్చుకున్నారు. అమ్మవారిని సుందరంగా నూతన పట్టు వస్త్రాలతో అలంకరించి తమ కోర్కెలను తీర్చాలని మొక్కుకున్నారు.
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సోమవారం శ్రీ 3 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026గిద్దలూరు అటవీశాఖ పరిధిలోని అభయారణ్యంలో వేటగాళ్లు, అటవీ సంపదను కొల్లగొట్టే అక్రమార్కుల అడుగులు పడుతుండటంతో అలజడి ఎక్కువైంది. రెండు నెలల వ్యవధిలోనే నాలుగు పులులు మృత్యువాత పడటం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. అభయారణ్యంలోకి ఇతరులు ప్రవేశించేందుకు అటవీశాఖలోని ఇంటి దొంగల ప్రమేయం ఉందనే ఆరోపణలు పెద్ద ఎత్తున వినిపిస్తున్నాయి.● నల్లమల అభయారణ్యంలో అలజడి ● 2 నెలల వ్యవధిలో నాలుగు పులులు మృత్యువాత ● అడవిలో అనుమతులు లేని అడుగులు ● అటవీశాఖలో ఇంటి దొంగలు ఎవరు? గిద్దలూరు రూరల్: దేశంలోనే అతిపెద్ద టైగర్ జోన్గా పేరుగాంచిన నాగార్జున సాగర్ టైగర్ రిజర్వ్ పరిధిలో మార్కాపురం, ఆత్మకూరు, గిద్దలూరు, నంద్యాల అటవీశాఖ డివిజన్లు కలిసి 3,800 హెక్టార్లలో దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం ఉంది. విశాలమైన అటవీ ప్రాంతంలో కలప, వెదురు నరికే వారి గొడ్డలి చప్పుళ్లతో పాటుగా వేటగాళ్ల తుపాకీ శబ్దాలకు వన్యప్రాణులు బిక్కు బిక్కు మంటున్నాయి. గడిచిన రెండు నెలల వ్యవధిలో ఆత్మకూరు నాగలూటి వద్ద ఒకటి, నంద్యాల డివిజన్ గుండ్లబ్రహ్మేశ్వరంలో ఒకటి, చలమ దిగువమెట్ట మధ్యలో రైల్వేట్రాక్ పై ఒకటి, రాచర్ల బీటు పరిధిలో ఒకటి మొత్తం నాలుగు పులులు మృత్యువాతపడ్డాయి. నల్లమలలో 80కిపైగా వరకు పులులు ఉండవచ్చని అటవీ శాఖాధికారుల అంచనా. 2022 నుంచి 2026 వరకు గుండ్లకమ్మ రేంజి పరిధిలో దుప్పి, జింక, ఉడుము, కణతి, నెమలి, అడవి పందులు, వంటి ఇతర వన్యప్రాణులను వేటాడిన కేసులు 50 కి పైగా నమోదయ్యాయని సమాచారం. వేటగాళ్ల చేతిలో గాయపడిన వన్యప్రాణులకు అటవీశాఖ అధికారులు చికిత్స అందించి సురక్షితంగా అభయారణ్యంలో వదిలిన సంఘటనలు అనేకం జరిగాయి. అటవీశాఖ వారి అనుమతులు లేనిదే అభయారణ్యంలో బయటివారు ఎలా అడుగు పెట్టగలుగుతున్నారనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. గిద్దలూరు డివిజన్లోని రాచర్ల బీటులో పెద్దపులి మరణించడం అటవీశాఖను ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. గత నెల 31వ తేదీన అంబచెరువు, తట్టేమడుగు పరిసర ప్రాంతాల్లో లోతువాగులో పెద్దపులి కళేబరం కనిపించింది. అప్పటికి మరణించి 15 రోజులై ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇన్నిరోజులు ఒక పులి చనిపోయిన విషయం ఎందుకు బయటకు రాలేదు? కింది స్థాయి ఉద్యోగుల గస్తీ లేకపోవడమా.. ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణ కొరవడిందా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పులిని వేటగాళ్లు చంపారా లేదా సహజమరణమా, అభయారణ్యంలో చనిపోయిన పులి వద్దకు ఎవరు వెళ్లారు, గోర్లు తీసే సమయం లేక పులి నాలుగు కాళ్లను నరికి ఎవరు తీసుకెళ్లారు అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇప్పటి వరకు రాలేదు. పులి మృతదేహం గుండ్లకమ్మ రేంజి రాచర్ల బీటులో లభ్యమైనా తురిమెళ్ల రేంజీలో చనిపోతే తమ సరిహద్దులో తీసుకొచ్చి వేశారనే విషయమై రెండు రేంజిల్లోని అటవీశాఖ అధికారులు వాదనలకు దిగుతున్నట్లు సమాచారం. రెండు రేంజిలకు సంబంధించిన సరిహద్దుల్లో పులి చనిపోవడం వారికి పెద్ద తలనొప్పిగా మారిందని తెలుస్తోంది. గిద్దలూరు అటవీశాఖ పరిధిలో గుండ్లకమ్మరేంజి, తురిమెళ్లరేంజి, బేస్తవారిపేట రేంజి, గిద్దలూరు రేంజి, స్క్వాడ్ రేంజి, డీఈటీ రేంజీ, మొత్తం 6 రేంజీలు ఉన్నాయి. బేస్తవారిపేటకు రేంజర్ ఎం.వీరాస్వామి, గిద్దలూరుకు సత్యనారాయణరెడ్డి, తురిమెళ్లకు బి.మదుప్రియాంక మాత్రమే ఉన్నారు. గుండ్లకమ్మ, డీఈటీ రెండు రేంజీలకు వీరస్వామి అదనపు బాధ్యత వహిస్తున్నారు. స్క్వాడ్ రేంజికి అందులో ఉన్న డీఆర్ఓ శేషయ్యకు అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. గుండ్లకమ్మరేంజి ఆఫీసర్, డీఈటీ రేంజిలను సుమారు 50 కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉన్న బేస్తవారిపేట రేంజి ఆఫీసర్కు అప్పగించి దగ్గరలో ఉన్న గిద్దలూరు రేంజీ ఆఫీసరు సత్యనారాయణరెడ్డికి అప్పగించకపోవడంలో ఆంతర్యం ఏమిటో అటవీశాఖ ఉన్నతాధికారులకే తెలియాలి.అడవితో పాటుగా అడవిలోని వన్యప్రాణులను సంరక్షించాల్సిన అటవీశాఖ కేవలం అభయారణ్యంలో జరిగే చెక్డ్యామ్లు, బిల్డింగ్ పనులు, బేస్క్యాంపు నిర్మాణాలు, రోడ్డు వంటి ఇతర పనులకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని తెలుస్తోంది. ఇంజినీరింగ్ సెక్షన్ పై ఎలాంటి అనుభవం లేని అటవీశాఖ ఉద్యోగులతో ఇటువంటి అన్ని పనులను వారే దగ్గర ఉండి పని చేయిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. దీంతో ఆ వారి సమయం అంతా ఇటువంటి పనులకే పరిమితమైతే ఇక అడవితో పాటుగా వన్యప్రాణుల సంరక్షణను విస్మరించారు.
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కూలీల ఆటో బోల్తా● 10 మందికి గాయాలు యర్రగొండపాలెం: కూలి పనులకు వెళ్తున్న ఆటో ఆదుపుతప్పి బోల్తా పడి 10 మంది గాయపడ్డారు. ఈ సంఘటన ఆదివారం జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే..మండలంలోని నరసాయపాలెంకు చెందిన కూలీలు ఆది వారం ఒక ఆటోలో పనుల నిమిత్తం త్రిపురాంతకం వెళ్తున్న సమయంలో రామసముద్రం ఎస్సీ కాలనీ వద్ద ఎదురుగా వచ్చిన కుక్కను తప్పించే ప్రయత్నంలో ఆటో అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. ఈ సంఘటనలో సి.నాగలక్ష్మమ్మ, పి.మునెమ్మ, శివానీ, రాజయ్య, నాగలక్ష్మి, కె.మస్తానమ్మ, పాశం మస్తానమ్మ, బాలయ్య, మరో ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి. ఆటోలో 15 మంది వరకు ప్రయాణికులు ఉన్నారు. క్షతగాత్రులను 108 వాహనంలో యర్రగొండపాలెం ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న నాగలక్ష్మమ్మ, నాగలక్ష్మి, మస్తానమ్మ
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ఉన్నత విద్యకు ఆటంకంవిద్యావ్యవస్థలో సంస్కరణల సంగతి దేవుడెరుగు.. ఉన్న వ్యవస్థను సక్రమంగా నిర్వహించడంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఘోరంగా విఫలమవుతోంది. ఇప్పటికే పాఠశాల విద్యను భ్రష్టు పట్టించిన ప్రభుత్వం ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థనూ గాడితప్పిస్తోంది. ప్రైవేటు, కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థలకు లబ్ధిచేకూర్చేలా ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజీల్లో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడంలో తీవ్ర జాప్యం చేస్తోంది. ఫలితంగా విద్యార్థులంతా గత్యంతరం లేక ప్రైవేటు కాలేజీల్లో చేరాల్సి వస్తోంది.కంభం: రెండేళ్లుగా విద్యా వ్యవస్థ పతనావస్థలో ఉంది. చంద్రబాబు పాలనలో ప్రభుత్వ విద్యను పట్టించుకోకుండా ప్రైవేటు, కార్పొరేట్కు వంత పాడుతూ ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కాలేజీలు, యూనివర్సిటీలను నిర్వీర్యం చేశాడు. ఇంటర్మీడియెట్ ఫలితాలు విడుదలై నెలలు గడుస్తున్నా 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి డిగ్రీ ప్రవేశాలకు ప్రభుత్వం నేటికీ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకపోవడంపై విద్యార్థుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. ఇప్పటికే పలువురు విద్యార్థులు బీటెక్, ఇతర కోర్సుల్లో చేరిపోతుండగా డిగ్రీ చదువుకోవాలనుకునే విద్యార్థులకు ఎదురు చూపు తప్పడం లేదు. విద్యారంగంలో సంస్కరణలంటూ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నా క్షేత్రస్థాయిలో అది ఆచరణకు నోచుకోకపోవడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. గతేడాది కూడా అడ్మిషన్లలో జాప్యమే.. గతేడాది (2025–26) కూడా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం డిగ్రీ అడ్మిషన్ల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడంతో తీవ్ర జాప్యం చేసింది. దీంతో డిగ్రీలో చాలా ఆలస్యంగా చేరాల్సి వచ్చింది. అడ్మిషన్లు ఆలస్యం కావడంతో తరగతులు ఆలస్యంగా ప్రారంభమై సిలబస్ పూర్తి చేయడానికి అధ్యాపకులు నానా తంటాలు పడాల్సి వచ్చింది. ఈ సారైనా అడ్మిషన్ల నోటిఫికేషన్ సకాలంలో విడుదలవుతుందనుకుంటే ఇంత వరకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు. ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో చేరుతున్న విద్యార్థులు.. ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ప్రైవేటు కళాశాలలకు లబ్ధి చేకూరేలా ఉన్నాయని విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు, కమ్యూనిస్టు నాయకులు చెబుతున్నారు. నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి అడ్మిషన్లు పూర్తయిన తర్వాత ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో తరగతులు ప్రారంభమవుతాయి. చాలా ప్రైవేటు కళాశాలల్లో మాత్రం ఇప్పటికే విద్యార్థులను చేర్చుకొని తరగతులు ప్రారంభించేశారు. నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత వారి అడ్మిషన్లను ఆన్లైన్ చేసుకునేందుకు ఇప్పటికే విద్యార్థుల నుంచి అవసరమైన సర్టిఫికెట్లను తీసుకొని సిద్ధంగా ఉంచుకున్నారు. దీని వల్ల ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో చేరే విద్యార్థుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిపోనుంది. ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలకు సొంతగూడు కరువు.. మార్కాపురం జిల్లాలో 29 ప్రైవేటు డిగ్రీ కళాశాలలుండగా 4 చోట్ల (యర్రగొండపాలెం, కనిగిరి, కంభం, దోర్నాల) ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలు ఉన్నాయి. యర్రగొండపాలెం, కనిగిరి కళాశాలలకు సొంత భవనాలుండగా, కంభం, దోర్నాలలో ఇంటర్మీడియెట్ కళాశాలలోనే పైన ఉన్న గదుల్లో తరగతులు నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. 2008 డిసెంబర్లో అప్పటి కంభం ఎమ్మెల్యే ఉడుముల శ్రీనివాసులు రెడ్డి కృషితో కంభంలో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల మంజూరు చేశారు. కళాశాల నిర్మాణానికి స్థలం లేకపోవడంతో ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలోనే నిర్వహించేలా నిర్ణయం తీసుకొని తరగతులు జరపడం ప్రారంభించారు. గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో దోర్నాలలో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల మంజూరైంది. కళాశాలలో సుమారు 150 మంది విద్యార్థులుండగా సొంత భవనం లేకపోవడంతో జూనియర్ కళాశాలలోనే పైన ఉన్న గదుల్లో డిగ్రీ తరగతులను బోధిస్తున్నారు. గతేడాది మార్కాపురం సబ్ కలెక్టర్, రెవెన్యూ అధికారులు కంభం ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలోని మైదానంలో ఓ వైపున డిగ్రీ కళాశాల కోసం ఒక ఎకరా స్థలాన్ని పరిశీలించి మంజూరు కోసం ఉన్నతాధికారులకు నివేదికలు పంపించినా ఇంకా అమలుకు నోచుకోలేదు. దోర్నాలలో అధికారులు సొంత స్థలం కేటాయించడంలో జాప్యం వహిస్తున్నారు. ఎఫ్ఆర్ఎస్పైనా సందిగ్ధం.. ఎఫ్ఆర్ఎస్ ద్వారా విద్యార్థుల హాజరు నిబంధన పెడుతుండటంతో కళాశాలల యాజమాన్యాలు సందిగ్ధంలో పడ్డాయి. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పైనే ఆధారపడి నిర్వహిస్తున్న కళాశాలలకు 80 శాతం హాజరుండాలనే నిబంధన మరింత తలనొప్పిగా మారనుంది. యాప్లు సక్రమంగా పనిచేయకపోవడం, ఫేస్లు సరిగా పడకపోవడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని పేర్కొంటున్నారు.
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విద్యుదాఘాతానికి ట్రాలీ డ్రైవర్ మృతిసీఎస్పురం(పామూరు): విద్యుదాఘాతానికి జేసీబీ టిప్పర్ ట్రాలీ డ్రైవర్ మృతి చెందాడు. ఈ సంఘటన ఆదివారం మండలంలోని ఉప్పలపాడు గ్రామ సమీపంలో జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. వైఎస్సార్ కడప జిల్లాకు చెందిన జేసీబీ టిప్పర్ ట్రాలీ డ్రైవర్ మాదినేని వెంకటసుబ్బయ్య కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి డ్రైవర్ పనులు చేసుకుంటూ జీవిస్తున్నాడు. ఆదివారం జేసీబీని టిప్పర్ ట్రాలీ వాహనంపై ఎక్కించుకుని నిర్మాణంలోఉన్న హైవే మీదకు తీసుకువెళ్తుండగా ఉప్పలపాడు గ్రామ సమీపంలో రోడ్డుపైన ఉన్న విద్యుత్వైర్లు గాలికి ప్రమాదవశాత్తు జేసీబీకి తగలగా విద్యుదాఘాతానికి గురై మాదినేని వెంకటసుబ్బయ్య(50) అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు. ఘటనపై మృతుని సోదరుడు బాలక్రిష్ణ ఇచ్చిన పిర్యాదుమేరకు కేసునమోదుచేసి దర్యాప్తుచేస్తున్నట్లు ఎస్సై వెంకటేశ్వరరెడ్డి తెలిపారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం వెంకటసుబ్బయ్య భౌతికకాయాన్ని కనిగిరి వైద్యశాలకు తరలించారు. మృతునికి భార్య మాధవి, కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. అప్పటివరకు తమతో ఉన్న భర్త ఇలా మృత్యువాత పడటంతో భార్య, పిల్లలు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.
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అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను ప్రైవేటుపరం చేస్తే పోరాటంఒంగోలు సిటీ: ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధే లక్ష్యంగా గత వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం పలు కీలక ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టిందని, వాటిని ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగించే ప్రయత్నాలను తమ పార్టీ వ్యతిరేకిస్తుందని రాజ్యసభ సభ్యుడు వైవీ సుబ్బారెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఒంగోలులోని తన స్వగృహంలో ఆదివారం మీడియాతో మాట్లాడారు. గత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి హయాంలో ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిలో భాగంగా భోగాపురం విమానాశ్రయ అభివృద్ధి పనులకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చామని, అలాగే మత్స్యకారుల అభ్యున్నతి కోసం ఫిషింగ్ హార్బర్ల అభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టామని వైవీ సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్టులను ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగించే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. ప్రజా ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా అలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే వైఎస్సార్ సీపీ ప్రజలతో కలిసి ఉద్యమిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. రైతుల తరఫున పోరాడతాం.. రాష్ట్రంలో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని వైవీ సుబ్బారెడ్డి పేర్కొన్నారు. మామిడి, పొగాకు, అరటి, పత్తి, శనగ తదితర పంటలకు రైతులకు గిట్టుబాటు ధర లభించడం లేదని, ఉప్పు సాగు చేసే రైతులు కూడా ధరలు లేక తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారని అన్నారు. రైతుల పంటలకు న్యాయమైన ధరలు లభించే వరకు వైఎస్సార్సీపీ వారి తరఫున పోరాటం కొనసాగిస్తుందని వెల్లడించారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో 2021లో పొగాకు రైతుల కోసం ధరల స్థిరీకరణ నిధిని ఏర్పాటు చేసి, అవసరమైన సమయంలో ప్రభుత్వమే కొనుగోళ్లు చేపట్టి రైతులకు అండగా నిలిచిందని వైవీ సుబ్బారెడ్డి గుర్తు చేశారు. రైతు సంక్షేమమే తమ పార్టీ ప్రధాన లక్ష్యమని, రైతుల ప్రయోజనాల విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని తెలిపారు. పొగాకు రైతుల విషయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వంతో తాము మాట్లాడతామన్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో జీఎస్టీ తగ్గిస్తేనే ఈ వ్యాపారులు ముందుకు వచ్చే పరిస్థితి ఉందని, కేంద్రమంత్రులతో, పార్లమెంట్లో కూడా ఈ అంశం గురించి మాట్లాడతామన్నారు. వైవీ సుబ్బారెడ్డి వెంట మాజీ మంత్రి, సంతనూతలపాడు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ మేరుగు నాగార్జున, ఒంగోలు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ చుండూరి రవిబాబు, పీడీసీసీ బ్యాంకు మాజీ చైర్మన్ మాదాసి వెంకయ్య తదితరులు ఉన్నారు.
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ధాన్యం, బియ్యం ధరలు ౖపైపెకిసింగరాయకొండ: చంద్రబాబు ప్రభుత్వ అనాలోచిత చర్యల కారణంగా వరిధాన్యం ధరలు రోజురోజుకూ పెరుగుతుండటంపై అటు రైతులు, ఇటు ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వరిధాన్యం కోతల సమయంలో ప్రభుత్వాలు ఎక్స్పోర్టుకు అనుమతి ఇవ్వలేదు. దీంతో పెద్దగా డిమాండ్ లేక దళారులు ధరలు దిగ్గోసి రైతుల దగ్గర ధాన్యం కొనుగోలు చేశారు. ప్రభుత్వం కూడా వరికోతల సమయంలో కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయకుండా చివరి దశలో కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి మొక్కుబడిగా ధాన్యం కొనుగోలు చేసినట్లు చూపించి చివరికి మమ అనిపించారు. తీరా రైతుల దగ్గర ధాన్యం నిల్వలు అయిపోయాక విదేశాలకు ఎగుమతి చేసేందుకు అనుమతి ఇవ్వడంతో ధాన్యం లేక ధరలు రోజు రోజుకూ పెరుగుతున్నాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అదే కోతల సమయంలో ఎగుమతులకు అనుమతి ఇచ్చి ఉంటే రైతులకు లబ్ధి చేకూరేదని అంటున్నారు. ఇటీవల ఎగుమతులకు అనుమతి వచ్చిన తరువాత ధాన్యం 75 కేజీల జీలకర మసూర, కేఎన్ఎం రకం రూ.2,700 ఉండగా ఆదివారానికి జీలకర మసూర రకం రూ.2,800 లు ఉండగా, కేఎన్ఎం రకం రూ.3 వేలు ఉంది. చివరకు ధాన్యం ధరలు గత 50 సంవత్సరాల్లో ఎన్నడూ లేని విధంగా షేర్ మార్కెట్ను తలపిస్తున్నాయని రైతులు చెబుతున్నారు. రోజురోజుకూ ధరలు పెరుగుతుండటంతో రైతులు కూటమి ప్రభుత్వ పనితీరును విమర్శిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ చర్యలు రైతుల నోట్లో మట్టికొట్టి దళారులకు, బడా వ్యాపారులకు లబ్ధిచేకూర్చేలా ఉన్నాయని మండిపడుతున్నారు. మరో పక్క ధాన్యం ధరలు పెరగటంతో బియ్యం ధరలు కూడా ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. 25 కేజీల జీలకర రకం మసూర రకం నిన్నటి వరకు రూ.1,200 నుంచి రూ.1,300 ఉండగా ప్రస్తుతం రూ.1,500 నుంచి రూ.1,600 ఉన్నాయని సామాన్య ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బియ్యం ధరలు అమాంతం పెరగటంతో వ్యాపారులు సాధారణ బియ్యం లో రేషన్ బియ్యం కలుపుతూ అధిక లాభాలను ఆర్జిస్తున్నారని ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా అధికారులు స్పందించి రేషన్ బియ్యం పక్కదారులు పట్టకుండా తగిన చర్యలు తీసుకుని బియ్యం ధరలు పెరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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అడ్డగోలుగా నిర్మిస్తారా..?అధికారం ఉందని నీళ్లుంటే నా మనవడు బతికేవాడా... డ్రైనేజీ కాలువలో నీళ్లు ఉండిఉంటే నా మనవడు బతికే వాడా అంటూ క్షతగాత్రుడు రాజ్కుమార్ నాయనమ్మ రత్తమ్మ బోరున విలపిస్తోంది. కాలువలో నీళ్లు లేవుకాబట్టి కాలు విరిగి ప్రాణాలు నిలబడ్డాయి. అదే నీళ్లు ఉండి జోరుగా పారుతుంటే ప్రాణాలు దక్కేవేనా అంటూ రోదించింది. విరిగిన కాలు కదపనీయట్లేదు. పట్టుకుంటే ఏడుస్తున్నాడు. రాత్రింబవళ్లూ నిద్ర లేకుండా పిల్లాడు అల్లాడిపోతున్నాడు. – రెబ్బవరపు రత్తమ్మ, రాజ్ కుమార్ నాయనమ్మ ఎమ్మెల్యే వచ్చినప్పుడు స్లాబు వేయమని వేడుకున్నాం. ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన రావు గ్రామానికి వచ్చినప్పుడు డ్రైనేజీ కాలువ మీద స్లాబు వేయమని వేడుకున్నాం. పిల్లలు ఆడుకుంటూ కాలువలో పడి తీవ్రగాయాల పాలవుతున్నారని కూడా చెప్పాం. కానీ ఎమ్మెల్యే కూడా కనీసం పట్టించుకోలేదు. స్లాబు వేసి ఉంటే రెండో తరగతి విద్యార్థి రాజ్ కుమార్ పరిస్థితి ఇలా ఉండేది కాదు. – మందా దీప, అమూల్య తల్లి.. ఒంగోలు సబర్బన్: అధికార పార్టీ నేతల ఆగడాలకు అడ్డూ అదుపు లేకుండా పోతోంది. అధికారాన్ని అడ్డంపెట్టుకొని నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మించిన భారీ డ్రైనేజీ..గ్రామంలోని చిన్నారులకు ప్రాణ సంకటంగా మారింది. అసలు కట్టాల్సిన చోట డ్రైనేజీ కట్టకుండా అడ్డగోలుగా నూతనంగా నిర్మాణం చేపట్టారు. ఇది ఎక్కడో మారుమూల ప్రాంతంలో కాదు ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని 18వ డివిజన్ చెరువుకొమ్ముపాలెంలోనే. ఆ డివిజన్కు కార్పొరేటర్గా గెలిచి మేయర్ పీఠమెక్కిన మహిళా ప్రజాప్రతినిధి ఏరియాలోనే. చెరువుకొమ్మపాలెంలో సదరు మహిళా నేత సొంత భవనం పక్కనే ఉన్న డ్రైనేజీని కాదని పడమరగా తీస్తే భవనం పోతుందని నిబంధనలకు విరుద్ధంగా గ్రామంలోని రోడ్డుకు తూర్పుగా తీసి బడుగుల రేకుల షెడ్లను కూలగొట్టించి మరీ డ్రైనేజీ నిర్మాణం చేపట్టే విధంగా అధికారులను పురమాయించారు. ఆ డ్రైనేజీ ప్రస్తుతం చెరువుకొమ్ముపాలెంలోని కొత్తపాలెం ఎస్సీ కాలనీవాసులకు ప్రాణాలపైకి వచ్చింది. అలా నిర్లక్ష్యంగా వదిలిస్తే ఎలా..? చెరువుకొమ్ముపాలెం గ్రామంలో బీఈడీ కాలేజీకి ఎదురుగా ఉన్న కొత్తపాలెం ఎస్సీ కాలనీ ముందు నూతనంగా నిర్మించిన భారీ డ్రైనేజీ కాలువ ఆ కాలనీలో చిన్నారుల పాలిట శాపంగా మారింది. ఆరడుగుల లోతులో నాలుగడుగుల వెడల్పులో డ్రైనేజీ నిర్మాణం చేశారు. అంత పెద్ద డ్రైనేజీ ఒంగోలు నగరంలో కూడా లేదు. అయితే ఆ భారీ డ్రైనేజీ మీద స్లాబు వేయకుండా వదిలేశారు. దాంతో ఆ పాలెంకు చెందిన చిన్నారులు ఆడుకుంటూనో, దాటే సమయంలోనో జారి ఆ కాలువలో పడి కాళ్లు, చేతులు విరగ్గొట్టు కోవటంతో పాటు తీవ్ర గాయాలపాలవుతున్నారు. గత మూడు, నాలుగు నెలల నుంచి దాదాపు 10 మందికి పైగా చిన్నారులు ఆ డ్రైనేజీ కాలువలో పడి తీవ్రగాయాల పాలయ్యారు. గాయాలపాలైన చిన్నారులంతా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే పేద విద్యార్థులే గాయాల పాలైన వారందరో..? కాలనీకి చెందిన రాజ్కుమార్ రెండో తరగతి చదువుతున్నాడు. పెళ్లూరులోని ప్రభుత్వ పాఠశాలకు వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా కాలు జారీ స్లాబు వేయకుండా వదిలేసిన డ్రైనేజీ కాలువలో పడటంతో కాలు విరిగింది. డ్రైనేజీ కాలువలో పడి రోదిస్తున్న రాజ్ కుమార్ను రోడ్డున వెళ్లే వారు గమనించి బయటకు తీశారు. కుంటల్లో పడి ఐదుగురు చిన్నారుల మృత్యువాత.... చెరువుకొమ్ముపాలెం గ్రామంలోనే రెండు కుంటల్లో ప్రమాదవశాత్తూ పడటంతో ఐదుగురు చిన్నారులు మృతి చెందిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. జూలైలోనే ఈ రెండు ప్రమాదాలు సంభవించటంతో గ్రామం మొత్తం ఒక్కసారిగా శోకసంద్రంలోకి వెళ్లిపోయింది. అక్రమంగా మట్టి తవ్వటంతో లోతైన గొయ్యలుగా మారటంతో చిన్నారులు దిగిన వెంటనే లోతు తెలియకు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. చెరువుకొమ్ముపాలెం నుంచి కందులూరుకు వెళ్లే డొంకలో అక్రమంగా గ్రావెల్ కోసం తవ్విన కుంటలో పడి ఒకే రోజు నలుగురు చిన్నారులు మృత్యువాత పడ్డారు. ఆ తరువాత గుర్రంవారి చెరువులో పడి మరో చిన్నారి మృతి చెందాడు. అడ్టగోలుగా నిర్మాణం చేపట్టారు కొత్త పాలెం ఎస్సీ కాలనీ వద్ద నిబంధనలకు విరుద్ధంగా భారీ స్థాయీలో డ్రైనేజీనిర్మించారు. మాజీ మహళా ప్రతినిది భవనం పోకుండా ఉండేందుకు పడమర వైపు ఉన్న పాత డ్రైనేజీ కాలువ స్థానంలో నిర్మాణం చేయాల్సింది పోయి తూర్పు వైపు నిర్మాణం చేయించారు. దాంతో ప్రస్తుతం ఎస్సీ కుటుంబాలకు చెందిన చిన్నారులు ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. మున్సిపల్ అధికారులు కూడా అడ్డగోలుగా నిర్మాణం చేపట్టారు. – పూసపాటి సమర సింహా రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ రోడ్డుకు పడమర వైపు నిర్మించాలని పోరాటం చేశాం.. డ్రైనేజీ నిర్మాణాన్ని రోడ్డుకు పడమర వైపు నిర్మాణం చేయాలని నిర్మాణ సమయంలో పోరాటం చేశాం. రోడ్డుకు పడమర వైపు 30 అడుగులు ఖాళీ స్థలం ఉంది. అది డ్రైనేజీ నిర్మాణం కోసమే గతంలో వదిలారు. ఆ స్థానంలోనే పాత డ్రైనేజీ కాలువ కూడా ఉంది. గ్రామానికి చెందిన దళిత నాయకుడు ఒకరు కావాలని ఈ కాలనీ మీద కక్షకట్టి మరీ మేయరుకు చెప్పి మరీ డ్రైనేజీ నిర్మాణాన్ని చేపట్టాడు. – తాటిపర్తి రాగయ్య, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా ఎస్సీ సెల్ కార్యదర్శి... చెరువుకొమ్ముపాలెం ఎస్సీ కాలనీలో లోతైన డ్రైనేజీతో భయం భయం.. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా డ్రైనేజీ నిర్మాణం మహిళా ప్రజాప్రతినిధి భవనం కాపాడేందుకు పాత డ్రైనేజీ కాదని కొత్త డ్రైనేజీ నిర్మాణం డ్రైనేజీపై సిమెంట్ స్లాబు వేయకపోవడంతో ప్రమాదాల బారిన పడుతున్న చిన్నారులు
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సమ్మె కాలపు వేతనం చెల్లించాలిఒంగోలు సబర్బన్: ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థలో కార్మికులకు పెండింగ్లో ఉన్న గత సమ్మె కాలపు వేతనం వెంటనే చెల్లించాలని పారిశుధ్య కార్మికులు మస్టర్ పాయింట్ వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేశారు. స్థానిక సంతపేటలోని వార్డు సచివాలయంలోని మస్టర్ పాయింట్ వద్ద ఆదివారం తెల్లవారుజామున ఆందోళనకు దిగారు. సీఐటీయూ పారిశుధ్య కార్మికులు యూనియన్ నగర కార్యదర్శి టి.విజయమ్మ మాట్లాడుతూ పారిశుధ్యం కార్మికులు గత మూడు నెలల నుంచి సమ్మె కాలపు వేతనాలు ఏడు రోజులు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. అధికారులకు అనేక దఫాలుగా విన్నవించుకున్నా సమస్యలు పరిష్కారం చేయట్లేదని ధ్వజమెత్తారు. స్థానిక ఐదో డివిజన్ మస్టర్ పాయింట్ వద్ద నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. సమ్మె కాలపు వేతనాలు చెల్లించాలని ప్రభుత్వం జీఓ వచ్చి మూడు నెలలు అవుతున్నా నేటికీ ఒంగోలు పారిశుధ్య కార్మికులకు వేతనం చెల్లించడంలో మున్సిపల్ అధికారులు నిర్లక్ష్య ధోరణితో వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. వేతనంతో పాటు సమ్మెకాల వేతనం కూడా చెల్లిస్తామని చెప్పారని, కానీ వేతనం ఒకటో తేదీన వేసినా కానీ సమ్మె కాలపు వేతనం రాలేదన్నారు. వెంటనే సమ్మె కాలం వేతనం ఇవ్వాలని. సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలని, తల్లికి వందనం కార్మికులందరికీ వర్తింపచేయాలని నినాదాలు చేశారు. నాయకులు కె.శ్రీనివాసరావు, యు.రత్నకుమారి, ఆర్.శ్రీనివాసరావు, జి.నరసింహ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఽ ప్రభుత్వం జీఓ ఇచ్చినా నిర్లక్ష్యం సంతపేట సచివాలయం వద్ద పారిశుధ్య కార్మికుల నిరసన
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శిశువును కొనుగోలు చేసిన దంపతుల అరెస్టు● వారికి ఢిల్లీ నుంచి తోడుగా వచ్చిన ఆలం అరెస్టు లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): కొన్నేళ్లుగా సంతాన సాఫల్య చికిత్సలు పొందినా పిల్లలు పుట్టని ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన దంపతులు ఢిల్లీలో శిశువును అక్రమంగా కొనుగోలు చేశారు. అక్కడి నుంచి శిశువును తీసుకుని సొంతూరుకి వెళ్తున్న పరిస్థితిలో ఆదివారం విజయవాడలో పోలీసులకు చిక్కారు. రాజీవ్గాంధీ పార్కు వద్ద అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న వారి వద్ద నవజాత శిశువు ఉండటంతో అనుమానం వచ్చి విచారణ చేయగా అక్రమంగా కొనుగోలు చేసినట్లు నిర్ధారణ అయింది. ఆ దంపతులతో పాటు, వారికి ఢిల్లీ నుంచి తోడుగా వచ్చిన వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి మానవ అక్రమ రవాణా, శిశువు కొనుగోలు– అమ్మకం యాక్ట్లపై కేసు నమోదు చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే..ప్రకాశం జిల్లా పోలవరానికి చెందిన కొనతం వెంకట కృష్ణారెడ్డి, శివపార్వతి దంపతులకు పిల్లలు లేక పోవడంతో అనేక ఆస్పత్రుల్లో సంతాన సాఫల్య చికిత్సలు పొందారు. చివరికి ఢిల్లీలో ఉన్న ఓ ఐవీఎఫ్ సెంటర్కు వెళ్లగా అక్కడ ఇక పిల్లలు జన్మించరని నిర్ధారించారు. అదే ఆస్పత్రిలో పనిచేసే అమ్రిన్తో వారికి పరిచయం ఏర్పడింది. డబ్బులకు శిశువును విక్రయించేలా ఆమెతో దంపతులు మాట్లాడుకున్నారు. అమ్రీన్ సూచన మేరకు విడతల వారీగా రూ.6.59 లక్షలు ఆ దంపతులు చెల్లించారు. పాపను తీసుకోవడానికి రావాలని చెప్పడంతో వెంకట కృష్ణరెడ్డి, శివపార్వతి ఇటీవల ఢిల్లీ వెళ్లారు. అక్కడ అమ్రీన్ ఒక ఆడ శిశువును వారికి ఇచ్చి, తోడుగా తన భర్త సయ్యద్ ఆలంను పంపించింది. తనిఖీల్లో పట్టుబడింది ఇలా.. వెంకట కృష్ణారెడ్డి, శివపార్వతి దంపతులు నవజాత శిశువును తీసుకుని ప్రకాశం జిల్లాకు వెళ్తున్న తరుణంలో రాజీవ్గాంధీ పార్క్ వద్ద మహిళా స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ వాసవి తన సిబ్బందితో కలిసి తనిఖీలో చేస్తుండగా చిక్కారు. అడ్మిన్ డీసీపీ కె.జి.వి. సరిత, టాస్క్ఫోర్స్ ఏడీసీపీ కె.లతా కుమారి, సౌత్ ఏసీపీ మానసల సూచన మేరకు వారిని విచారణ చేయగా అక్రమంగా శిశువును కొనుగోలు చేసినట్లు నిర్ధారణ అయింది. దీంతో ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి, వారి నుంచి మూడు సెల్ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ వ్యవహారంలో మరికొందరి ప్రమేయం ఏమైనా ఉందా అనే కోణంలో పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. ఎక్కువ డబ్బుల సంపాదించాలని.. బిహార్లోని న్యూకరీమ్గంజ్ ప్రాంతానికి చెందిన సయ్యద్ ఆలం, అమ్రీన్ ఢిల్లీకి వలస వెళ్లారు. అక్కడ అమ్రీన్ ఓ ఐవీఎఫ్ సెంటర్లో పనిచేస్తూ ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో పిల్లలు లేని వారిని కలిసి డబ్బులకు పిల్లలను విక్రయించాలనుకున్నారు. అలా శిశువును విక్రయించి పోలీసులకు చిక్కారు.
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అమాత్యులూ..తగునా..!మేదరమెట్ల: అధికారులు చేసిన తప్పునకు మూడు దశాబ్దాలుగా గ్రామస్తులు అవస్థలు పడుతున్నారు. గ్రామ కంఠం ఎండో మెంట్ భూమిగా రికార్డుల్లో తప్పుగా నమోదైంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించమని మంత్రులను వేడుకుంటున్నా మోక్షం లభించలేదు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. కొరిశపాడు మండలంలో దైవాలరావూరులోని చెన్నకేశవ స్వామి దేవస్థానం విస్తీర్ణం 33 సెంట్లు. అయితే అది రెవెన్యూ రికార్డులలో 33 ఎకరాలుగా నమోదైంది. దీంతో ఆ 33 ఎకరాల పరిధిలో క్రయ, విక్రయాలు నిలిచాయి. బ్యాంకు రుణాలు పొందేందుకు ఆటంకం ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో ఆస్తి ఉండీ... ఏదన్నా అవసరానికి వినియోగించుకోలేని దుస్థితి ఏర్పడిందని గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆగిన పీఏసీఎస్ భవన నిర్మాణం దైవాలరావూరు ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘానికి నూతన భవనం నిర్మించాలని సంఘ పాలకవర్గం, సభ్యులు భావించారు. అందుకు సంబంధించి స్థలం ఇచ్చేందుకు దాతలు ముందుకొచ్చారు. భవన నిర్మాణానికి అవసరమైన నిధులు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అయితే సదరు స్థలం ఎండోమెంట్ పరిధిలో చేరిన 33 ఎకరాల్లో ఉంది. దీంతో ఆ స్థలం సొసైటీకి రిజిస్ట్రేషన్ చేసేందుకు వీలుకాక నిర్మాణం ఆగింది. పలుమార్లు మంత్రి గొట్టిపాటి దృష్టికి తీసుకెళ్లినా.. సదరు 33 ఎకరాల పరిధి ఎండోమెంట్లో చేరటంతో తాము ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను గ్రామానికి పలు సందర్భాల్లో వచ్చిన మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అందులో గ్రామానికి చెందిన పలువురు పెద్దలతో పాటు టీడీపీ నేతలు ఉన్నారు. అయితే నేటికీ సమస్య పరిష్కారం కాలేదు. గ్రామస్తులు వెళ్లినపుడు మంత్రి రవికుమార్ దేవదాయ, ధర్మాదాయశాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఇది జరిగి నెలలు గడుస్తున్నా సమస్యకు పరిష్కారం లభించలేదు. ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు మంత్రులకు తీరికలేదా అంటూ స్థానికులు విమర్శిస్తున్నారు. రెండు విభాగాల అధికారులు సైతం మాటలతో కాలక్షేపం చేస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు.
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పెన్షన్ కోసం వృద్ధులు పడిగాపులుయర్రగొండపాలెం: పింఛన్ కోసం పడికాపులు కాయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. పింఛన్ తీసుకోవాలన్న ఆదుర్దాతో శనివారం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఉదయం 6 గంటలకే మార్కాపురం జిల్లా త్రిపురాంతకం మండలంలోని జి.ఉమ్మడివరం పరిధిలోని వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, ఇతరులు ఆ గ్రామ సచివాలయం వద్దకు చేరుకున్నారు. అక్కడ పింఛన్ ఇచ్చే నాథుడు కనిపించకపోవడంతో 11 గంటల వరకు వారు అక్కడికి సమీపంలో ఉన్న జాతీయ రహదారి డివైడర్లపై కూర్చొని సంబంధిత పంచాయతీ కార్యదర్శి కోసం ఎదురు చూడటం పలువురుని కలచివేసింది. ఎందుకమ్మా ఇక్కడ ఉన్నారని ప్రశ్నిస్తే.. ‘‘ఈ రోజు 1వ తేదీ అయ్యా..పింఛన్ కోసం పొద్దున్నే వచ్చాం. ఇప్పటి వరకు పింఛన్ ఇచ్చే సారు రాకపోవడంతో ఇక్కడ కూర్చొని ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తున్నామని’’ వారు బదులిచ్చారు. ఇంటివద్దకు వెళ్లి పింఛన్లు పంపిణీ చేయాల్సిన సిబ్బంది వృద్ధులు, దివ్యాంగులు అనికూడా చూడకుండా వారిని తమ వద్దకే రప్పించుకుంటున్నారని, వారికి కనీసం కనికరం కూడా లేకుండా పోయిందని పలువురు వ్యాఖ్యానించారు.
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వైఎస్ జగన్ సీఎం కావాలంటూ పాదయాత్రపీసీపల్లి: వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి 2029లో ముఖ్యమంత్రి కావాలని, కనిగిరి ఎమ్మెల్యేగా డాక్టర్ దద్దాల నారాయణ యాదవ్ గెలవాలని కోరుకుంటూ పీసీపల్లి మండలం గుదేవారిపాలెం గ్రామానికి చెందిన వైఎస్సార్ సీపీ మండల ప్రచార కమిటీ అధ్యక్షుడు రేగుల బాలయ్య చౌదరి ఆధ్వర్యంలో గ్రామానికి చెందిన పలువురు యువకులు పీసీపల్లి నుంచి తిరుమల వరకు పాదయాత్రను శనివారం ప్రారంభించారు. గ్రామానికి చెందిన నెలకుర్తి నాగేశ్వరరావు చౌదరి, కుందురు నాగేశ్వరరావు చౌదరి, మన్యం వెంకట్రావు చౌదరి, మక్కిన బాలకష్ణ చౌదరి, ఏనుగంటి నవీన్ చౌదరి, రేగుల సుధాకర్ చౌదరి, ఏనుగంటి రవి చౌదరి, రేగుల బాలాజీ చౌదరి, ఎడ్ల తేజ చౌదరి, చెందిన కొంతమంది యువకులు చేస్తున్న పాదయాత్రను పాలేటి గంగమ్మ ఆలయం వద్ద నుంచి నియోజకవర్గ వైఎస్సార్ సీపీ ఇన్చార్జి దద్దాల నారాయణ యాదవ్ ప్రారంభించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మనసు మారి రైతులకు గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చేలా చూడాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. రాష్ట్రంలో సకాలంలో వర్షాలు పడి పంటలు బాగా పండి రైతులు బాగుండాలని కోరుకున్నారు. పాదయాత్ర ఎనిమిది రోజులు పాటు జరుగుతుందని వారు తెలిపారు. దద్దాల నారాయణ యాదవ్ ను ఆలయ పూజారులు, స్థానికులు ఘనంగా సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో గోపవరపు బొర్రా రెడ్డి, ఓకే రెడ్డి, పోలు జయరాం రెడ్డి, యారవ నరసింహం చౌదరి, జీ ఆదినారాయణ రెడ్డి, ఎర్రం రెడ్డి మోహన్ రెడ్డి, చెన్నుపాటి వెంకట్రావు చౌదరి, భూమిరెడ్డి కొండారెడ్డి, వాకమల్ల రాజశేఖర్ రెడ్డి, సుదర్శనం, మాలి, శ్రీకాంత్, నారాయణ, రవి, నజీర్ భాష, శ్రీను, గొబ్బిళ్ళ శ్రీనివాస్ యాదవ్, రాజారెడ్డి, తదితరులు ఉన్నారు.
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పునరావాస కాలనీల్లో మౌలిక వసతులు కల్పించండిమార్కాపురం రూరల్: వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పునరావాస కాలనీల్లో ముంపు నిర్వాసితులకు అవసరమైన అన్ని మౌలిక వసతులకు ఎలాంటి నిర్లక్ష్యానికి తావులేకుండా త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని మార్కాపురం కలెక్టర్ ఎం.విజయ సునీత అధికారులను ఆదేశించారు. శనివారం మార్కాపురం జిల్లాలోని పెద్దారవీడు మండల పరిధిలోని దేవరాజుగట్టు, తోకపల్లి, మార్కాపురం మండలంలోని వేములకోట, ఇడుపూర్–1, ఇడుపూర్–2 పునరావాన కాలనీల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను జేసీ పి.శ్రీనివాసులు, ఆర్డీవో వెంకట శివరామిరెడ్డి, వెలిగొండ ప్రాజెక్టు అధికారులతో కలిసి కలెక్టర్ క్షేత్ర స్థాయిలో పరిశీలించారు. కాలనీల లేఅవుట్లు, పనుల పురోగతిని పరిశీలించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. కాలనీలకు వెళ్లే అప్రోచ్ రోడ్లు, తాగునీటి సరఫరా, విద్యుద్ధీకరణ పనులకు ప్రాధాన్యతతో పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. ఇంకా జంగిల్ క్లియరెన్స్ పూర్తికాని ప్రాంతాల్లో వెంటనే పొదలను తొలగించి భూమిని లెవలింగ్ చేసి మౌలిక వసతుల పనులు వేగవంతం చేయాలని సూచించారు.
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ఆదివారం శ్రీ 2 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026గత ప్రభుత్వంలో భృతి ఇచ్చారు చంద్రబాబు ప్రభుత్వ పాలనలో రామాయపట్నం పోర్టు నిర్వాసిత మత్స్యకారుల జీవనం అగమ్యగోచరంగా మారింది. పోర్టు నిర్మాణ సమయంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు అమలు కాకపోవడం, ఇటు సముద్రంపై ఆధారపడి సాగే వేట దెబ్బతినడంతో మత్స్యకారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నిర్వాసిత మత్స్యకారులకు చెల్లించాల్సిన భృతిని సక్రమంగా ఇవ్వకుండా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తోంది. నాలుగు సంవత్సరాలకు సంబంధించిన భృతి డబ్బులు పెండింగ్ పెట్టి వారి జీవితాలతో ఆటలాడుతోంది. మరోపక్క రామాయపట్నం పోర్టును ప్రైవేట్పరం చేస్తామంటూ ప్రభుత్వం ప్రకటించడంతో నిర్వాసితుల్లో మరింత ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. వేట లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నాం వేటసాగక..భృతి రాక..వచ్చే ప్రభుత్వంలో ప్రతి పైసా చెల్లిస్తాం కందుకూరు: మత్స్యకారులకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కుచ్చుటోపీ వేట లేక... భృతి రాక ఇక్కట్లు
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జీవనం భారంజీతం దూరం.. ● మినిమం టైం స్కేల్ (ఎంటీఎస్) ఉపాధ్యాయులకు రెండు నెలలుగా నిలిచిన వేతనాలు ● ప్రభుత్వం, విద్యాశాఖ నిర్లక్ష్యం కారణంగా టెక్నికల్ సమస్యలు ● ప్రకాశం జిల్లాలో 200 మంది ఉపాధ్యాయులకు ఇబ్బందులు ● వేతనాలు విడుదల చేయాలంటూ వేడుకోలు ఒంగోలు సిటీ: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న మినిమం టైం స్కేల్ (ఎంటీఎస్) ఉపాధ్యాయులకు రెండు నెలలుగా జీతాలు అందకపోవడంతో వారంతా తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ప్రభుత్వం, విద్యాశాఖ నిర్లక్ష్యం కారణంగా తలెత్తిన సాంకేతిక కారణాలు చూపుతూ వేతనాల చెల్లింపులు నిలిపివేయడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలే స్వల్ప వేతనాలతో జీవనం సాగిస్తున్న ఉపాధ్యాయులు.. రెండు నెలలుగా జీతాలు నిలిచిపోయి తీవ్ర స్థాయిలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నా ప్రభుత్వానికి చీమకుట్టినట్లయినా లేకపోవడంపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రకాశం జిల్లాలోని వివిధ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో, ముఖ్యంగా మారుమూల గ్రామాల్లోని స్కూళ్లలో దాదాపు 200 మంది ఎంటీఎస్ ఉపాధ్యాయులు సేవలందిస్తున్నారు. జూన్ నెలలో బదిలీల అనంతరం కొత్త పాఠశాలల్లో చేరిన ఉపాధ్యాయులకు ఇప్పటి వరకు జీతాలు అందకపోవడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. సాంకేతిక సమస్యలంటూ సాకులు... ఉపాధ్యాయుల తప్పిదం లేకపోయినా.. పొజిషన్ ఐడీల మ్యాపింగ్, క్యాడర్ స్ట్రెంత్ డిస్ప్లే, ఇతర సాంకేతిక ప్రక్రియలు పూర్తికాకపోవడంతో బిల్లులు సమర్పించలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఫలితంగా రెండు నెలలుగా వేతనాలు అందక వారి కుటుంబాల పోషణ, పిల్లల చదువులు, ఇంటి అద్దెలు, బ్యాంకు రుణాల చెల్లింపులు వంటివన్నీ చేసుకోలేక ఎంటీఎస్ ఉపాధ్యాయులు సతమతం అవుతున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా బోధన కొనసాగిస్తున్నామని, కానీ, కనీస వేతనాలు కూడా సకాలంలో అందకపోవడం విచారకరమని ఉపాధ్యాయులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సాంకేతిక సమస్యలను సాకులుగా చూపుతూ ప్రభుత్వం, విద్యాశాఖ అధికారులు తమను ఇబ్బందులకు గురిచేయడం సమంజసం కాదని అంటున్నారు. విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులు వెంటనే జోక్యం చేసుకుని పొజిషన్ ఐడీల మ్యాపింగ్, క్యాడర్ స్ట్రెంత్ సమస్యలను త్వరితగతిన పరిష్కరించి పెండింగ్ జీతాలు విడుదల చేయాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. విద్యాశాఖ అధికారుల వైఫల్యమే కారణం ఎంటీఎస్ ఉపాధ్యాయులకు తక్షణమే జీతాలు చెల్లించాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర విద్యాశాఖ అధికారులు, రాష్ట్ర ఐటీ సెల్లోని నిధి భవన్లో అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా రెండు నెలలుగా వారికి జీతాలు నిలిచిపోయి అవస్థపడుతున్నారు. కనీస వేతనంతో పనిచేసే ఉపాధ్యాయులకు రెండు నెలల నుంచి జీతాలు అందకపోవడానికి రాష్ట్ర విద్యాశాఖ అధికారుల వైఫల్యమే కారణం. బదిలీలు జరిగినప్పుడు వెంటనే వారి ఐడీ నంబర్లను మ్యాపింగ్ చేయాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర విద్యాశాఖ అధికారులపై ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చొరవ చూపించి ఎంటీఎస్ ఉపాధ్యాయుల వేతనాలను తక్షణమే చెల్లించాలి. – షేక్ అబ్దుల్ హై, యూటీఎఫ్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి
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ఆరోగ్యవంతమైన సమాజం కోసం శ్రద్ధ పెట్టాలి● జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి సత్యానంద్ ఒంగోలు వన్టౌన్: ఆరోగ్యవంతమైన సమాజ నిర్మాణం కోసం అందరూ శ్రద్ధ పెట్టాలని జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి, జిల్లా న్యాయసేవాధికార సంస్థ చైర్మన్ ఏ సత్యానంద్ పిలుపునిచ్చారు. జిల్లా న్యాయసేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఆయుష్ శాఖ సహకారంతో జిల్లా కోర్టు ప్రాంగణంలో శనివారం ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు. ముందుగా జిల్లాలోని జ్యుడీషియల్ అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించిన అనంతరం వైద్య శిబిరాన్ని సత్యానంద్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉచిత న్యాయ సేవలతో పాటు ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణకు దోహదపడే కార్యక్రమాలను జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిరంతరం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆయుష్ శాఖ సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ బ్రమరాంబ మాట్లాడుతూ ఆయుష్ వైద్య విధానాల ప్రాధాన్యాన్ని వివరించారు. హాజరైన న్యాయమూర్తులకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి అవసరమైన వారికి ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా అదనపు న్యాయమూర్తులు టి.రాజ్యలక్ష్మి, పి.లలిత, పూర్ణిమ, శైలజ, కే శ్యాంబాబు, డి.దీన, సీనియర్ సివిల్ న్యాయమూర్తులు వి.పల్లవి, సీహెచ్వీ రామకృష్ణ, జూనియర్ న్యాయమూర్తులు పాల్గొన్నారు. శిబిరంలో పలువురు వైద్య సేవలను వినియోగించుకున్నారు.
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గుండ్లకమ్మలో దూకి వృద్ధురాలి ఆత్మహత్యఅద్దంకి: ఏం కష్టం వచ్చిందో ఏమో తెలియదుగానీ వృద్ధురాలు నీటిలోకి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ సంఘటన అద్దంకి–దర్శి రహదారిలోని గుండ్లకమ్మ వంతెనపై శనివారం జరిగింది. అందిన సమాచారం ప్రకారం.. మండలంలోని చెరువుకొమ్ముపాలేనికి చెందిన మలాది కోటేశ్వరమ్మ (80)కు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. ఓ కుమారుడు గుంటూరులో ఉద్యోగ రీత్యా నివాసం ఉంటున్నాడు. ఈమె ఆ కుమారుని వద్ద ఉంటోంది. పింఛన్ నగదు తీసుకోవడం కోసం ఇటీవల అద్దంకి వచ్చింది. పింఛన్ నగదు తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో ఏమైందో ఏమోగానీ అద్దంకి–దర్శి రహదారిలోని గుండ్లకమ్మ వెంతెనపై నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈమె దూకే సమయంలో వంతెనపై నుంచి వెళ్తున్న ఓ ఆటో డ్రైవర్ ఆమెను దూకొద్దని కేకలు వేసి దిగి వచ్చే సరికే చెప్పులు విప్పి నదిలోకి దూకింది. స్థానికుల సమాచారం మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదుతో మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం అద్దంకి ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. అనంతరం బంధువులకు మృతదేహాన్ని అప్పగించారు. మృతురాలికి మతిస్థిమితం లేకే ఇలా చేసిందని బంధువులు చెబుతున్నారు.
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396 మందిపై డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులుఒంగోలు టౌన్: ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో 396 మందిపై డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు నమోదు చేసి కోర్టులో హాజరుపరచగా 12.62 లక్షల రూపాయల జరిమానా విధించినట్లు ఎస్పీ హర్షవర్థన్రాజు తెలిపారు. అదేవిధంగా బహిరంగంగా మద్యం సేవించిన 2,669 మందిపై కేసులు నమోదు చేశామని చెప్పారు. బహిరంగంగా మద్యం సేవించిన 853 ప్రదేశాలను వారితోనే శుభ్రం చేయించినట్లు తెలిపారు. 11,127 ఈ చలానాల ద్వారా మోటారు వాహన చట్టం కింద ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లు, ఆటోలపై కేసులు నమోదు చేసి జరిమానాలు విధించినట్లు వివరించారు. ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాల్లో జూలై 1 నుంచి 31వ తేదీ వరకు నేర గణాంకాలకు సంబంధించిన వివరాలను స్థానిక జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో శనివారం ఎస్పీ విడుదల చేసి విశ్లేషించారు. గంజాయి అక్రమ రవాణాను అరికట్టడంలో భాగంగా 3 కేసులు నమోదు చేసి 11 మంది నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు. వారి వద్ద నుంచి 8.890 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. కోడి పందేలు, పేకాట, మట్కా తదితర జూదాలపై దాడులు నిర్వహించి 239 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని, 45 కేసులు నమోదు చేసి వారి వద్ద నుంచి 12,43,870 రూపాయల నగదు, 5 కోళ్లు, 37 మోటారు సైకిళ్లు, 48 మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాలో 922 మంది రౌడీషీటర్లకు కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. రోడ్లను ఆక్రమించి ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగిస్తున్న 3,581 మంది చిరువ్యాపారులపై టౌన్ న్యూసెన్స్ యాక్ట్ కింద కేసులు నమోదు చేసి కోర్టులో జరిమానాలు, శిక్షలు విధించినట్లు వివరించారు. ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో పోలీసులు విస్తృతంగా తనిఖీలు నిర్వ హిస్తూ చట్టవ్యతిరేక, అసాంఘిక కార్యకలాపాలను అరికట్టేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. డీఎస్పీలు, సీఐలు, ఎస్సైలు తమ పరిధి లోని గ్రామాలు, వార్డులను సందర్శించి దొంగతనాలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించినట్లు చెప్పారు. సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు, మహిళా చట్టాలు, గంజా యి, ఇతర మాదక ద్రవ్యాల వలన కలిగే అనర్థాలు, చట్టపరమైన శిక్షల గురించి అవగాహన కల్పించినట్లు చెప్పారు. సైబర్ నేరాలు, లోన్ యాప్స్, క్రికెట్ బెట్టింగులు, రహదారి నియమాలు, హెల్మెట్ వినియోగం, కొత్త చట్టాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ, నేరాల నియంత్రణతో పాటుగా చట్టవ్యతిరేక, అసాంఘిక కార్యకలాపాలపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నట్లు చెప్పారు. చట్టాన్ని అతిక్రమించే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని హెచ్చరించారు. 3,581 మంది చిరువ్యాపారులపై న్యూసెన్స్ కేసులు బహిరంగంగా మద్యం సేవిస్తున్న వారిపై 2,669 కేసులు ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో జూలై నెల నేర గణాంకాలు విడుదల చేసిన ఎస్పీ హర్షవర్థన్రాజు
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రోడ్డు ప్రమాదంలో రిటైర్ట్ టీచర్ మృతిఒంగోలు టౌన్: ఊరి నుంచి వచ్చిన కుమారుడిని ఇంటికి తీసుకెళ్తుండగా కారు ఢీకొనడంతో ఒక రిటైర్డ్ టీచర్ మృతి చెందారు. ఒంగోలు తాలూకా పోలీసుల కథనం ప్రకారం... నాగులుప్పలపాడు గ్రామానికి చెందిన రిటైర్డ్ టీచర్ నన్నపనేని రాజారావు కుమారుడు రాఘవ చైన్నెలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. శని, ఆదివారాలు సెలవు కావడంతో శుక్రవారం రాత్రి రైలులో ఒంగోలు వచ్చాడు. రాత్రి 12 గంటలకు రైల్వేస్టేషన్ వద్దకు వచ్చిన రాజారావు.. కుమారుడిని రిసీవ్ చేసుకుని బైకుపై ఇంటికి బయలుదేరారు. త్రోవగుంట దాటిన తర్వాత చీరాల రోడ్డులోకి రాగానే వెనుక నుంచి వేగంగా వచ్చిన కారు ఢీకొట్టింది. దీంతో ఎగిరి రోడ్డు మీద పడిన రాజారావు తలకు బలమైన గాయం కావడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. కుమారుడు రాఘవకు గాయాలయ్యాయి. వెంటనే అతడిని జీజీహెచ్కి తరలించి చికిత్స చేస్తున్నారు. తాలూకా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ● గ్రానైట్ కార్మికుడి మృతి ● మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు సంతమాగులూరు (అద్దంకి): రెండు మోటార్ బైకులు ఎదురెదురుగా ఢీకొట్టుకున్న ఘటనలో గ్రానైట్ కార్మికుడు మృతి చెందాడు. ఈ సంఘటన సంతమాగులూరు గ్రామంలో శనివారం జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. అస్సోం రాష్ట్రానికి చెందిన రోహిత్ అలీ (21) స్థానిక విజయసాయి గ్రానైట్లో పనిచేస్తుంటాడు. ఇతను మరో యువకుడు హమీద్తో కలిసి మోటార్ బైకుపై నరసరావుపేట వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బైకు లక్ష్మీపురం సమీపంలోకి చేరుకోగానే సంతమాగులూరు గ్రామానికి చెందిన మెరుగుమల్లి గోపీచంద్, మెరుగుమల్లి రాంచరణ్లు పయనిస్తున్న మోటార్ బైకు ఎదురెదురుగా ఢీకొట్టుకున్నాయి. ప్రమాదంలో రోహిత్ అలీ మృతి చెందాడు. మిగిలిన ముగ్గురికి గాయాలు కావడంతో వారిని నరసరావుపేటలోని వైద్యశాలకు చికిత్స కోసం తరలించారు. కంభం: రైలు కిందపడి ఓ వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన శనివారం తెల్లవారు జామున కంభం చెరువు అలుగు సమీపంలో జరిగింది. రైల్వే పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. అర్ధవీడు మండలం నాగులవరం గ్రామానికి చెందిన కె.రంగనాయకులు (50) బేల్దారి మేస్త్రిగా పని చేసుకొని జీవనం సాగిస్తున్నాడు. కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో మనస్తాపానికి గురై నాగులవరం రైల్వేగేటు సమీపంలో అలుగు వద్ద గూడ్సు రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. మృతదేహాన్ని స్థానిక ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించి పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు.
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పెద్దపులి మృతిపై విచారణ● సంఘటన స్థలంలో విస్తృతంగా తనిఖీలు రాచర్ల: మండలంలోని జేపీ చెరువు సమీపంలోని అంబచెరువు, తెట్టెమడుగు అటవీ పరిసర ప్రాంతంలోని లోతువాగులో శుక్రవారం ఓ పెద్దపులి కళేబరం వెలుగు చూసిన విషయం తెలిసిందే. గిద్దలూరు రూరల్ సీఐ జె.రామకోటయ్య, రాచర్ల ఎస్సై ఎం.శివతో పాటు గిద్దలూరు, గుండ్లకమ్మ రేంజ్ ఆఫీసర్ వీరస్వామి కలిసి శనివారం పెద్దపులి కళేబరం లభించిన ప్రదేశాల్లో విస్తృతంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. పెద్దపులి అనారోగ్యంతో మృతి చెందిందా లేదా కలుషిత నీరు తాగడం ద్వారా మృతి చెందిందా.. పెద్దపులి మరణం వెనుక వేటగాళ్ల ప్రమేయం ఉందా అన్న కోణాల్లో కేసు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. గిద్దలూరు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ప్రాజెక్టు టైగర్ (డీడీపీటీ) అధికారి నిషాకుమారితో పాటు నంద్యాల జిల్లా ఆత్మకూరు ఫారెస్టు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ప్రాజెక్టు టైగర్ (డీడీపీటీ) అధికారి విగ్నేష్ అప్పోవ్ అధ్వర్యంలో పెద్దపులి కళేబరం లభ్యమైన ప్రదేశం నుంచి యానాదుల కాలనీతో పాటు జేపీ చెరువులో డాగ్ స్క్వాడ్తో తనిఖీలు చేపట్టారు. పెద్దపులి కళేబరానికి నిర్వహించిన పోస్టుమార్టానికి సంబంధించిన అధారాలతో అటవీశాఖ అధికారులు, పోలీసుల సమన్వయంతో వివిధ కోణాల్లో విచారణ కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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డీఎస్సీలో పేకాటకూ స్పోర్ట్స్ కోటా...ఒంగోలు సబర్బన్: రాష్ట్రంలో డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగిన అక్రమాలు దేశ చరిత్రలోనే ఎన్నడూ జరగలేదని, విద్యా శాఖ మంత్రిగా ఉన్న సీఎం చంద్రబాబు తనయుడు నారా లోకేష్ దగా డీఎస్సీని నిర్వహించి నిరుద్యోగులను నిలువునా మోసం చేశాడని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ధ్వజమెత్తారు. పేకాటకు కూడా స్పోర్ట్స్ కోటా కల్పించి తన మనుషులకు, పార్టీ కేడర్కు అడ్డగోలుగా డీఎస్సీలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడంటే లోకేష్ మంత్రిగా పనికొస్తాడా అని ప్రశ్నించారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై, ఫీజు రీయింబర్స్మెంటు విధానం, నిరుద్యోగభృతి ఇవ్వని వైనాలపై విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని పార్టీ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు ప్రకాశం జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, దర్శి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ బూచేపల్లి శివప్రసాద్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు జిల్లాలోని పార్టీ నాయకులు, నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులు, దగాపడిన డీఎస్సీ అభ్యర్థులు ఒంగోలు కలెక్టరేట్కు తరలివచ్చారు. కలెక్టరేట్లోని పరిపాలనాధికారి (ఏఓ) సాయి శ్రీనివాస్కు వినతిపత్రం అందజేశారు. అనంతరం వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే, గిద్దలూరు వైఎస్సార్ సీపీ ఇన్చార్జ్ కేపీ నాగార్జున రెడ్డి మాట్లాడుతూ రెండేళ్లలో ఒక డీఎస్సీ నిర్వహించి 16 వేల ఉద్యోగాలు నిస్పక్షపాతంగా ఇవ్వలేని చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. ఒక డీఎస్సీలోనే రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ ఎన్ని అక్రమాలకు, అవినీతి పాల్పడ్డాడో చెప్పనలవికాదన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వం అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి మొదటి విడతలోనే ఒకే సారి సచివాలయ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చి 1.36 లక్షల ఉద్యోగాలు, వైద్య విభాగంలో 50 వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని చెప్పారు. మొత్తంగా వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వంలో 5.50 లక్షల నుంచి 6 లక్షల ఉద్యోగాలు నిస్పక్షపాతంగా ఇచ్చిన ఘనత వైఎస్ జగన్దని గుర్తు చేశారు. ఒంగోలు అసెంబ్లీ వైఎస్సార్ సీపీ ఇన్చార్జ్ చుండూరు రవిబాబు మాట్లాడుతూ ఒక డీఎస్సీ సక్రమంగా నిర్వహించలేని రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలన్నారు. డీఎస్సీ ఉద్యోగాలను వేలం పాటలో పెట్టి ఒక్కో ఉద్యోగాన్ని రూ.20 లక్షలకు అమ్ముకున్న లోకేష్ ఆ పదవికి తగడని మండిపడ్డారు. పేకాటను కూడా స్పోర్ట్స్ కోటా కిందకు తీసుకొచ్చి రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులకు ఏమని సమాధానం చెబుతుందో స్పష్టం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. బాలకృష్ణ అల్లుడు భరత్కు జూడో అసోసియేషన్ ఉంది, రవికుమార్ అనే మరో నాయకునికి సాఫ్ట్బాల్ అసోసియేషన్ ఉంది. వీళ్లిద్దరూ కలిసి 75 మందికి సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చి ఉద్యోగాలు ఇప్పించుకున్నారన్నారు. 430 ఉద్యోగాలు ఒక్కో ఉద్యోగాన్ని రూ.20 లక్షల చొప్పున అమ్ముకున్నారని ధ్వజమెత్తారు. అద్దంకి వైఎస్సార్సీపీ ఇన్చార్జ్ డాక్టర్ చింతలపూడి అశోక్ బాబు మాట్లాడుతూ నీట్ పేపర్ లీకై తే జన్జీ యువత దేశ రాజధానిలో పోరాటం చేసి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ను రాజీనామా చేయించారని, అదే స్ఫూర్తితో రాష్ట్రంలో విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ డీఎస్సీలో చేసిన అక్రమాలపై అదేస్థాయిలో పోరాటం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. యువత కోసం వైఎస్సార్సీపీ పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉందన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర పబ్లిసిటీ విభాగం అధ్యక్షుడు కాకుమాను రాజశేఖర్ మాట్లాడుతూ డీఎస్సీలో జరిగిన అవినీతిపై సీబీఐ చేత విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆరోపణలు కాదు సాక్ష్యాలతో నిరూపిస్తామని సవాలు విసిరారు. లోకేష్కు నిజాయితీ ఉంటే రాజీనామా చేసి మా పార్టీకి చెందిన మాజీ మంత్రులతో చర్చలకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. జిల్లా యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు గొంగటి శ్రీకాంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ లోకేష్ నిర్వహించిన దగా డీఎస్సీతో నిరుద్యోగులు మోసపోయారన్నారు. విద్యాశాఖను భ్రష్టు పట్టించారని విమర్శించారు. పేరుకే సీఎంగా చంద్రబాబు అని పెత్తనం మొత్తం లోకేష్ చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయిందని చెప్పారు. జిల్లా విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షుడు పల్నాటి రవీంద్రా రెడ్డి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు రూ.6,500 కోట్లు పేరుకుపోయాయన్నారు. నిరుద్యోగులకు నెలకు రూ.3 వేల నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని చెప్పి నిలువునా మోసం చేశారన్నారు. ఈనెల 10వ తేదీ వరకూ ఆందోళనలు ఉధృతం చేస్తామని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో ఒంగోలు పార్లమెంట్ పరిశీలకుడు బత్తుల బ్రహ్మానంద రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే కసుకుర్తి అదెన్న, మాజీ పీడీసీసీ బ్యాంక్ చైర్మన్ డాక్టర్ మాదాసి వెంకయ్య, రాష్ట్ర పార్టీ కార్యదర్శి, అద్దంకి నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు కర్నేటి ప్రసాద రావు, పార్టీ కార్యదర్శులు బొట్ల రామారావు, కె.వి రమణారెడ్డి, దామరాజు క్రాంతి కుమార్, పార్టీ ఒంగోలు నగర అధ్యక్షుడు కటారి శంకర్, పోశం మధుసూదన్ రెడ్డి, నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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కనీస వేతనాల కోసం స్కీం వర్కర్ల కన్నెర్రఒంగోలు టౌన్: రోజుకో ఆందోళనతో ఒంగోలు కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద హోరెత్తుతోంది. ఒకరోజు పొగాకు రైతులు, మరో రోజు కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు, తాజాగా అంగన్వాడీ, ఆశా కార్యకర్తలు, స్కీం వర్కర్లు పోరుబాట పట్టడంతో నిత్యం నినాదాలతో మార్మోగుతోంది. శుక్రవారం కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద స్కీం వర్కర్లు మహా ధర్నా నిర్వహించారు. జిల్లా నలుమూలల నుంచి అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, హెల్పర్లు, ఆశా వర్కర్లు, వెలుగు వీఏఓలు, ఆర్పీలు, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు, మధ్యాహ్న భోజన పథకం కార్మికులు భారీగా తరలివచ్చి ధర్నాలో పాల్గొన్నారు. సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో సుమారు మూడు గంటలకు పైగా నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి ఇది హెచ్చరిక... ఎన్నికల హామీలను విస్మరించి మోసం చేసిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి ఈ ఉద్యమం ఒక హెచ్చరిక అని సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు కాలం సుబ్బారావు స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను ప్రజల వద్దకు చేర్చేది స్కీం వర్కర్లేనని, కానీ వారికి ఉద్యోగ భద్రత, కనీస వేతనాలు, పెన్షన్, బీమా వంటి కనీస హక్కులు దక్కకుండా చేయడం దుర్మార్గమని మండిపడ్డారు. అంగన్వాడీ కార్యకర్తల చేత బండ చాకిరి చేయించుకుంటున్న ప్రభుత్వం వారికి కనీస వేతనం రూ.26 వేలు ఇవ్వమని అడుగుతుంటే స్పందించకపోవడం సిగ్గుచేటని ధ్వజమెత్తారు. అంగన్వాడీలను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని డిమాండ్ చేశారు. వెలుగు వీఓఏలకు కనీస వేతనంతో పాటుగా రూ.10 లక్షల బీమా సౌకర్యం కల్పించాలని కోరారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత చిరుద్యోగుల మీద రాజకీయ ఒత్తిళ్లు ఎక్కువయ్యాయని, దీన్ని అడ్డుకట్ట వేయకపోతే తగిన గుణపాఠం చెబుతామని హెచ్చరించారు. సీఐటీయూ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు జీవీ కొండారెడ్డి మాట్లాడుతూ స్కీం వర్కర్లు రోడ్డెక్కడానికి ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలన్నారు. ధర్నాకు అధ్యక్షత వహించిన అంగన్వాడీ వర్కర్స్, అండ్ హెల్పర్స్ యూనియన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఈదర అన్నపూర్ణ మాట్లాడుతూ.. సంక్షేమ పథకాల అమలులో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న స్కీం వర్కర్లకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని విమర్శించారు. సీఐటీయూ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు సీహెచ్ మంజుదార్ మాట్లాడుతూ యాప్ల పేరుతో స్కీం వర్కర్లపై అదనపు భారం మోపుతున్న ప్రభుత్వం వారిచేత సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగుల మాదిరిగా పనిచేయించాలని చూస్తుందని ఆరోపించారు. దేశంలోనే అత్యల్ప వేతనం ఇస్తూ మధ్యాహ్న భోజన కార్మికుల చేత వెట్టిచాకిరి చేయించడం సిగ్గుచేటన్నారు. అనంతరం ప్రకాశం భవనం నుంచి ర్యాలీగా బయలుదేరి చర్చి సెంటర్లో మానవహారం ఏర్పాటు చేశారు. మహా ధర్నాలో స్కీం వర్కర్లకు చెందిన వివిధ యూనియన్ల నాయకులు సీహెచ్ ఇందిరావతి, పీవిఆర్ శ్రీనివాసులు, జాన్బాబు, జీ.శేషయ్య, అరుణ, రాజ్యలక్ష్మి, హెమీమా, ధనలక్ష్మి, కోటేశ్వరమ్మ, శేషమ్మ, పి.ఆంజనేయులు, టి.రంగారావు, రాము, స్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సొరంగ నిర్మాణాలను పరిశీలించిన కలెక్టర్● కొల్లంవాగు వరకు ప్రయాణించి పనుల పరిశీలన పెద్దదోర్నాల: మండల పరిధిలో పూలసుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్టు సొరంగ నిర్మాణ పనులను మార్కాపురం కలెక్టర్ విజయ సునీత, జాయింట్ కలెక్టర్ పులి శ్రీనివాసులు శుక్రవారం పరిశీలించారు. ప్రత్యేక వాహనంలో సొరంగం ద్వారా కొల్లంవాగుకు చేరుకుని లైనింగ్, టీబీఎం యంత్ర విడిభాగాల తొలగింపు పనులను స్వయంగా పరిశీలించారు. అనంతరం నిర్మాణ పనులపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పనులను వేగంగా పూర్తి చేయాలన్నారు. నష్టపరిహారం పొందిన నిర్వాసితులను అక్కడ నుంచి తరలించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆమె ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో ఇరిగేషన్ ఎస్ఈ అబూతాలిం, ఈఈ కృష్ణారెడ్డి, మేఘా ప్రతినిధులు తదితరులు ఉన్నారు. ఉలవపాడు: ఉలవపాడు పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన పోక్సో కేసులో నిందితుడిని అరెస్టు చేసినట్లు దర్శి డీఎస్పీ బాలమురళీకృష్ణ తెలిపారు. శుక్రవారం మీడియా సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించారు. మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన మైనర్ బాలిక తప్పిపోయినట్లు ఆమె తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు మొదట బాలిక మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేశారు. ఆ తర్వాత ఆ బాలికను అదే గ్రామానికి చెందిన పి.వెంకట్రావు ప్రేమ పేరుతో మోసం చేసి బలవంతంగా తీసుకెళ్లినట్లు ఫిర్యాదు చేయడంతో కిడ్నాప్ కేసు నమోదు చేశారు. బాలిక ఆచూకీ తెలియడంతో బాలిక స్టేట్మెంట్ మేరకు ఆమెను బలవంతంగా తీసుకెళ్లిన వెంకట్రావుపై అత్యాచారం, పోక్సో కేసు కింద వెంకట్రావుకు రిమాండ్కి తరలించారు. బాలిక తల్లిదండ్రుల వద్దకు వెళ్లడానికి నిరాకరించడంతో ఒంగోలులోని బాలసదన్లో చేర్పించామని డీఎస్పీ తెలిపారు. డీఎస్పీ వెంట సీఐ ఎస్కే.అన్వర్బాషా, ఎస్సై సుబ్బారావు ఉన్నారు.
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వీడ్ మ్యాట్తో భూసారం పెంపు● రాష్ట్ర ఉద్యానవన శాఖ డీడీ జమదగ్ని ఒంగోలు సబర్బన్: ఉద్యాన రైతులు తమ పొలాల్లో వీడ్ మ్యాట్ వేసుకోవడంతో పాటు, పీఎండీఎస్ ద్వారా భూసారాన్ని పెంచుకోవాలని రాష్ట్ర ఉద్యాన శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఏవీఎస్వీ జమదగ్ని సూచించారు. ఎల్నినో ప్రభావ పరిశీలనకు ప్రకాశం జిల్లా ప్రత్యేక అధికారిగా నియమితులైన ఆయన గురువారం ఒంగోలు మండలం యర్రజెర్లలో పర్యటించారు. మామిడి, నిమ్మ, కూరగాయల పంటలను పరిశీలించి, అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. వర్షాభావ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు రైతులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. ఎల్నినో నుంచి పంటలను కాపాడుకునేందుకు తోటల్లో నీటి కుంటలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని, ఎక్కువ నీరు అవసరమయ్యే దీర్ఘకాలిక పంటలకు బదులు తక్కువ నీటితో పండే పంటలను సాగు చేయాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా ఉద్యాన అధికారి వై.గోపీచంద్, అధికారులు సంధ్య, కృష్ణవేణి, శ్రీచరిత, ప్రకృతి వ్యవసాయ సిబ్బంది, రైతులు పాల్గొన్నారు.
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రోడ్డెక్కిన ప్రమాదంఅద్దాలు ఊడిపోయి, కిటికీలు జామైన డొక్కు బస్సులు.. ఒక రేకుల డబ్బాలో గులకరాళ్లేసి ఊపినట్లు గడగడ శబ్ధంతో దూసుకుపోతుంటే జనం గుండెల్లో గుబులు.. తరచూ మరమ్మతులకు గురై నడిరోడ్డుపై ఆగిపోతున్న బస్సులు.. అసలే కండీషన్ లేని బస్సుల్లో పరిమితికి మించిన ప్రయాణికులు.. బస్సులు ముక్కుతూ మూలుగుతూ నడుస్తుండటంతో చిన్నపాటి ప్రమాదం జరిగినా పెద్ద నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉందని కార్మిక సంఘాల నాయకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. పాత డొక్కు బస్సుల్లో ప్రయాణం చేయాలంటే పెద్ద సాహసం చేసినట్లుంటుందని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. ఒంగోలు టౌన్: ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో మొత్తం 504 బస్సులు ఉన్నాయి. అందులో మార్కాపురం జిల్లాలో 303 బస్సులు, ప్రకాశం జిల్లాలో 201 బస్సులు ఉన్నాయి. ప్రకాశం జిల్లాలో పల్లె వెలుగు బస్సులు 102 ఉండగా, ఇవన్నీ 10 నుంచి 15 సంవత్సరాల కిందటివే కావడం గమనార్హం. పల్లె వెలుగు తర్వాత ప్రయాణికులు ఎక్కువగా ఎక్కేది ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులే. ఇవి 13 ఉండగా, మరో 18 అద్దె బస్సులున్నాయి. ఇవి కూడా 10 ఏళ్ల క్రితం కొన్నవే. 48 సూపర్ లగ్జరీ బస్సులుండగా వాటిలో మాత్రమే కొత్త బస్సులు కనిపిస్తున్నాయి. వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కొత్త బస్సులు కొనుగోలు చేశారు. ఎన్నికల తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం వాటిని తామే తీసుకొచ్చినట్లు రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభోత్సవాలు చేసి ప్రచారం చేసుకున్నారు. సురక్షిత ప్రయాణాన్ని గాలికొదిలేసిన కూటమి.... గతేడాది ఆగస్టు 15వ తేదీ మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం పథకాన్ని ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. ఈ పథకం అమలుకు ముందు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం పథకం అమలు చేయాలంటే ఇప్పుడున్న బస్సులు సరిపోవని చెప్పిన కూటమి పాలకులు.. కొత్తగా ఒక్క బస్సు కూడా కొనుగోలు చేయకుండానే ఉచిత బస్సు పథకాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ ఏడాది కాలంలో ఒక్క బస్సు కొన్న పాపాన పోలేదు. దాంతో ఉచిత బస్సులో ప్రయాణించేవారికి నరకం కనిపిస్తోంది. బస్సు పరిమితి 60 మంది కాగా, 80 నుంచి 120 మంది వరకు ప్రయాణికులు ఎక్కుతున్నారు. అసలే డొక్కు బస్సులు కావడంతో కదల్లేకపోతున్నాయి. బస్సులో చిన్నారులు, గర్భిణులు ఊపిరాడక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారని మహిళా కండక్టర్లు చెబుతున్నారు. బస్సుల ఫిట్నెస్ బాగుంటేనే.. నిజానికి బస్సులను రోడ్డు మీదకు పంపించే ముందు గ్యారేజీలోనే ఫిట్నెస్ పరీక్షలు చేయాల్సి ఉంటుంది. బ్రేకులు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి.. క్లచ్ బాగుందా, టైర్ల పరిస్థితి ఏమిటి, స్టీరింగ్ బాగుందా అనేది సరిచూసుకోవాల్సి ఉంది. అన్నీ బాగుంటేనే బస్సులు గ్యారేజీ నుంచి బయటకు రావాలి. అయితే, ఉచిత బస్సు ప్రయాణం పథకం అమలు తర్వాత బస్సు కండీషన్లను పట్టించుకునే పరిస్థితి లేకుండా పోయిందని సిబ్బంది వాపోతున్నారు. ప్రయాణికులకు సరిపడా బస్సులు లేకపోవడంతో ఉన్న బస్సులను రోడ్డెక్కించక తప్పని పరిస్థితి ఉందని తెలుస్తోంది. దీంతో తరచూ బస్సులు మొరాయించడం, సగం దూరం ప్రయాణించాక మొండికేయడం, టైర్లు ఊడిపోవడం, స్టీరింగ్ జామ్ కావడం వంటివి జరుగుతున్నాయని ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు కొందరు చెబుతున్నారు. ఎక్కడ ఆగుతాయో తెలియదు... ఈ ఏడాది మే నెలలో గిద్దలూరు డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు హైదరాబాద్ వెళ్లింది. తిరుగు ప్రయాణంలో మార్గం మధ్యలో ఆగిపోయింది. దాంతో బస్సులోని ప్రయాణికులను మరో బస్సు ఎక్కించి పంపించారు. ఇటీవల మాచర్ల డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు మార్కాపురం నుంచి బయలుదేరిన కొద్దిసేపటికే దరిమడుగు సమీపంలోని గుండ్లకమ్మ బ్రిడ్జి వద్దకు రాగానే టైర్ ఊడిపోయింది. బస్సు నుంచి ఊడిపోయిన టైర్ సుమారు 200 మీటర్ల దూరం వరకు దూసుకెళ్లింది. ఆ సమయంలో బస్సులో 70 మంది వరకు ప్రయాణికులున్నారు. డ్రైవర్ అప్రమత్తతతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. అసలు విషయం తెలిసిన తర్వాత ప్రయాణికులు ప్రాణాలు అరచేత పట్టుకుని నిశ్చేష్టులుగా నిలబడిపోయారు. అద్దంకి డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు దర్శి వెళ్తోంది. మార్గం మధ్యలో శంకరాపురం వద్దకు రాగానే బస్సులోంచి పొగలు వచ్చాయి. భయపడిపోయిన ప్రయాణికులు గట్టిగా కేకలు పెట్టారు. దీంతో అప్రమత్తమైన డ్రైవర్ బస్సును రోడ్డు పక్కన నిలిపివేసి ప్రయాణికులను దించేశాడు. ఆ సమయంలో బస్సులో 80 మంది వరకు ప్రయాణికులు ఉండటంతో పొగలకు ఊపిరాడక ప్రయాణికులు ఉక్కిరిబిక్కిరయ్యారు. విజయవాడ నుంచి నెల్లూరు వెళుతున్న సూపర్ లగ్జరీ బస్సు గుడ్లూరు మండలం చేవూరు సమీపంలో రోడ్డు పక్కన నిలిపి ఉంచిన టిప్పర్ను వెనుక నుంచి ఢీకొట్టింది. ఆ సమయంలో బస్సులో 25 మంది ప్రయాణికులున్నారు. బస్సు ముందు భాగం నుజ్జునుజ్జయింది.బస్సు దిగిపోయిన డ్రైవర్లు... పరిమితికి మించి రెట్టింపు ప్రయాణికులు బస్సు ఎక్కడంతో ఈ బస్సులు నడపలేమంటూ ఉమ్మడి జిల్లా పరిధిలో పలు చోట్ల డ్రైవర్లు బస్సులు నిలిపేసిన సంఘటనలూ ఉన్నాయి. పొదిలి డిపో పరిధిలో బస్సులో పరిమితికి మించి ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ఎక్కడైనా బస్సు అదుపుతప్పితే పెను ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉందని, ఈ బస్సును నడపలేనంటూ డ్రైవర్ వెళ్లి పోయాడు. విషయం తెలిసిన ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్, పోలీసులు వెంటనే అక్కడకు చేరుకుని బస్సు డ్రైవర్ను వెతికి పట్టుకుని బుజ్జగించి తిరిగి డ్యూటీకి పంపించారు. ఈ నెల 11వ తేదీ కంభం నుంచి అర్ధవీడు లోయకు వెళ్లే బస్సులో ప్రయాణికులు కిక్కిరిసిపోయారు. డోరు వద్ద వేలాడుతూ ప్రయాణం చేస్తున్నారు. డ్రైవర్ ఎంత చెప్పినా వినకపోవడంతో బస్సు ఆపేసి దిగిపోయాడు. ఏడు నెలల క్రితం కొండపి మండలం దాసిరెడ్డిపాలెంలోనూ ఇలాంటి ఘటనే చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలన్నీ సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టాయి. అయినా పాలకుల్లో ఎలాంటి చలనం లేదని ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాల నాయకులు మండిపడుతున్నారు. పరిమితికి మించిన ప్రయాణికులను పర్యవేక్షించడం శక్తికి మించిన పని కావడంతో అనారోగ్యానికి గురవుతున్నామని ఆర్టీసీ సిబ్బంది ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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ఏకేయూ రిజిస్ట్రార్కు బ్రిటన్ సొసైటీ ఫెలోషిప్ఒంగోలు సిటీ: స్థానిక ఆంధ్రకేసరి విశ్వవిద్యాలయం వ్యవస్థాపక రిజిస్ట్రార్, రసాయన శాస్త్రవేత్త ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ బి.హరిబాబు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ (ఆర్.ఎస్.సీ), యునైటెడ్ కింగ్డమ్ వారి ప్రతిష్టాత్మక ఫెలో ఆఫ్ ది రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ (ఎఫ్.ఆర్.ఎస్.సీ)కి ఎంపికయ్యారు. రసాయనశాస్త్ర పరిశోధన, బోధన, శాసీ్త్రయ నాయకత్వం, ఉన్నత విద్యాభివృద్ధికి ఆయన అందించిన విశిష్ట సేవలను గుర్తించి ఈ అంతర్జాతీయ గౌరవాన్ని రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ప్రదానం చేసింది. ఈ సందర్భంగా రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ సభ్యత్వ బృందం అధికారికంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ.. ఇకపై ఆయన తన పేరుకు ఎఫ్.ఆర్.ఎస్.సీ అనే గౌరవ హోదాను ఉపయోగించవచ్చని తెలిపింది. హరిబాబుకు విశ్వవిద్యాలయ వైస్ చాన్సిలర్ ప్రొఫెసర్ డి.వి.ఆర్.మూర్తి, అధ్యాపకులు, అధికారులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు అభినందనలు తెలిపారు. ఒంగోలు సబర్బన్: మార్కెట్లో బియ్యం ధరలు స్థిరంగా ఉండాలని, ఇష్టమొచ్చినట్లు పెంచుకుంటూపోతే ఊరుకునేది లేదని జాయింట్ కలెక్టర్ (జేసీ) కల్పనా కుమారి రైస్ మిల్లర్లను హెచ్చరించారు. స్థానిక కలెక్టరేట్లోని సమావేశ మందిరంలో మిల్లర్లు, అనుబంధ సంస్థల ప్రతినిధులతో గురువారం సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జేసీ మాట్లాడుతూ ఇటీవల బహిరంగ మార్కెట్లో బియ్యం ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలకు నాణ్యమైన బియ్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్నారు. ఆగస్టు 1 నుంచి ఒంగోలులోని లాయర్పేట, దిబ్బలరోడ్డు, కొత్తపట్నం బస్టాండ్, కందుకూరు రైతు బజార్లలో, రైస్ మిల్లుల వద్ద వినియోగదారుల సౌకర్యార్థం ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు జేసీ వెల్లడించారు. సమావేశంలో జిల్లా పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారితో పాటు పౌర సరఫరాల సంస్థ జిల్లా మేనేజర్, రైతు బజారు ఎస్టేట్ ఆఫీసర్లు, జిల్లాలోని రైస్ మిల్లర్లు పాల్గొన్నారు.
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వసూల్ రాజాలపై వేటు..ఒంగోలు సబర్బన్: ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థలో అవినీతి అక్రమాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగు చూస్తున్నాయి. గతంలోనే బీపీఎస్లో టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలో జరిగిన అక్రమాలు, అప్పటి కమిషనర్ కే వెంకటేశ్వరరావు అవినీతి బాగోతం, భారీ దోపిడీలకు సంబంధించి ‘సాక్షి’లో వరుస కథనాలు ప్రచురించింది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 11వ తేదీ ‘క్రమ డబ్బీకరణ’ అనే శీర్షికతో కథనం, ఏప్రిల్ 12వ తేదీ ‘అవినీతి ఇంటింత కాదయా’, ఏప్రిల్ 13న ‘సారు..కాజేస్తున్నారు’ అనే శీర్షికలతో సాక్షి దినపత్రికలో కథనాలు ప్రచురితమయ్యాయి. దాంతో ఏం చేయాలో పాలుపోని కమిషనర్ నెల రోజులు ప్రత్యేకంగా సెలవుపై ఏప్రిల్ 14వ తేదీ నుంచి వెళ్లిపోయారు. దీంతో ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థ అధికారులపై చర్యలు వెంటాడాయి. కమిషనర్ సహా ఆరుగురిని సస్పెండ్ చేయాలని ఆదేశం... ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అవినీతి ఒక కుదుపు కుదిపింది. ఒంగోలులో భవనాల అక్రమ నిర్మాణాల విషయంలో అవినీతికి పాల్పడినట్లు తేలడంతో గతంలో కమిషనర్గా పనిచేసిన కే వెంకటేశ్వరరావుతో పాటు మరో ఐదుగురిపై చర్యలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలో అక్రమాలకు పాల్పడిన అధికారులపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సురేష్ కుమార్ చర్యలకు ఉపక్రమించారు. అక్రమాలకు పాల్పడిన వారిని సస్పెండ్ చేయాలంటూ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్లోని టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ రాయపూడి, అమరావతిలోని కార్యాలయ డైరెక్టర్ను ఆదేశించారు. చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించిన వారిలో కమిషనర్ కే వెంకటేశ్వరరావుతో పాటు టీపీఓగా పనిచేస్తున్న కే బాబూరావు, టీపీఎస్గా పనిచేస్తున్న షేక్ రసూల్, టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగానికి సంబంధించి వార్డు కార్యదర్శులుగా పనిచేస్తున్న కే జోషి, శిరీష, జీ సాయి మురళీకృష్ణ ఉన్నారు. అదేవిధంగా పదవీ విరమణ చేసిన ఏసీపీ జడ్.సుధాకరరావు, టీపీఎస్ ఎన్.నారాయణరావుల పెన్షన్లు నిలుపుదల చేయాలని ఆ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. నార్త్ బైపాస్ రోడ్డులో అక్రమంగా కాంప్లెక్స్... ఒంగోలు నగరంలోని నార్త్ బైపాస్ రోడ్డు, గుంటూరు రోడ్డులోని మంగమ్మ కాలేజీ జంక్షన్ వద్ద భూసేకరణ కింద ప్రభుత్వం నుంచి నష్టపరిహారం పొందిన ఆర్అండ్బీ రోడ్డు స్థలంలో అనుమతులకు మించి నిర్మిస్తున్న భారీ షాపింగ్ మాల్లో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు రూ.30 లక్షలకు పైగా లబ్ధిపొంది నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్లాన్ అప్రూవల్ ఇచ్చారు. ఇంత జరుగుతున్నా ఆర్అండ్బీ అధికారులు అవినీతి రొచ్చులో పడి తెలిసీతెలియనట్లు వ్యవహరించారు. భూసేకరణ కింద నేషనల్ హైవే నుంచి నష్టపరిహారం పొంది మళ్లీ అదే స్థలంతో పాటు ఆర్అండ్బీ రోడ్డు స్థలం ఆక్రమించి షాపింగ్ కాంప్లెక్స్తో పాటు లాడ్జ్ నిర్మాణాలు చేయగా.. వాటిపై ప్రముఖ న్యాయవాది డీఎస్ బాబు ఫిర్యాదుపై మున్సిపల్ శాఖ ప్రిన్సిపాల్ సెక్రటరీ సురేష్ కుమార్ ఆదేశాల మేరకు గుంటూరు ప్లానింగ్ జాయింట్ డైరెక్టర్ విచారణ చేశారు. వారి విచారణలో ఫిర్యాదు దారుడు అయిన డీఎస్ బాబు నుంచి పూర్తి వివరాలు సేకరించి బిల్డింగ్ నిర్మాణం నిబంధనలకు విరుద్ధంగా జరిగినట్లు నిర్ధారణ కావడంతో చర్యలు చేపట్టారు. రత్నదీప్ కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లోనూ... నగరంలోని మంగమూరు రోడ్డులో రత్నదీప్ కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లోనూ అధికారులు అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు. ఈ భవనం విషయంలో హైకోర్టు స్టే ఆదేశాలను ధిక్కరించి కోట్ల రూపాయల లంచాలతో రాత్రికిరాత్రే అక్రమంగా బీపీఎస్ కింద రెగ్యులరైజేషన్లు చేశారు. లేబర్ సెస్ రూ.2 కోట్లు చెల్లించాలని రత్నదీప్ బిల్డింగ్కు డిమాండ్ నోటీసును మున్సిపల్ అధికారులు అంటించారు. అదేవిధంగా వీఎల్టీ ట్యాక్స్ రూ.2.40 కోట్లు చెల్లించాలని మరో నోటీసు అంటించారు. అయినా బీపీఎస్ కింద అవేమీ పట్టించుకోకుండా రెగ్యులరైజ్ చేశారు. దాంతో న్యాయవాది డీఎస్ బాబు హైకోర్టులో గత ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ వెంకటేశ్వరరావు, అసిస్టెంట్ కమిషనర్, టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులపై తక్షణ ఏసీబీ/సీబీఐ దర్యాప్తు, క్రిమినల్ కేసులు, ఆస్తుల జప్తు, అక్రమ అనుమతుల రద్దు కోరుతూ పిటీషన్ వేయడంతో వారందరిపై వేటు పడింది.
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కదంతొక్కిన కార్మికులుఒంగోలు టౌన్: కార్మికులు, కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు కనీస వేతనాలివ్వాలని, దీర్ఘకాలికంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ గురువారం ఒంగోలులోని కలెక్టరేట్ వద్ద నిర్వహించిన ధర్నాలో కార్మికులు కదంతొక్కారు. సీఐటీయూ రాష్ట్ర వ్యాప్త పిలుపుతో జిల్లా నలుమూలల నుంచి కార్మికులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. చేతుల్లో ప్లకార్డులు పట్టుకుని కనీస వేతనాల కోసం నినదించిన కార్మికులు, ఉద్యోగులతో కలెక్టరేట్ పరిసరాలు దద్దరిల్లాయి. ఎటుచూసినా ఎర్ర జెండా రెపరెపలు కనిపించాయి. ఈ సందర్భంగా పలువురు వక్తలు మాట్లాడుతూ.. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కార్మిక, కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల పట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరి అవలంబిస్తున్నాయని ధ్వజమెత్తారు. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే పోరాటాలను మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. రాష్ట్రంలో వివిధ విభాగాలలో పనిచేస్తున్న 55 లక్షల మంది కార్మికులకు కనీస వేతనాలు ఇవ్వకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని సీఐటీయూ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం.రమేష్ ఽవిమర్శించారు. ప్రతి ఐదేళ్లకోసారి వేతనాలను సవరించాల్సిన ప్రభుత్వాలు చట్టాన్ని తుంగలోకి తొక్కడం అన్యాయమని తప్పుబట్టారు. కార్పొరేట్ సంస్థలకు వేల కోట్ల రూపాయల రాయితీలు ప్రకటించే పాలకులు.. కార్మికులకు జీవనోపాధికి సరిపడా వేతనాలు పెంచకపోవడం దారుణమని మండిపడ్డారు. పెరిగిన నిత్యావసర వస్తువుల ధరల నేపథ్యంలో బతుకు భారంగా మారిందని, కనీస వేతనం రూ.26 వేలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. గ్రానైట్ క్వారీలు, పాలిషింగ్ యూనిట్లు, ఆక్వా కంపెనీలు, పొగాకు గోదాములు, ప్రైవేటు వైద్య విద్యా సంస్థలలో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు 8 నుంచి 13 వేల రూపాయల వేతనాలిస్తూ శ్రమ దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 8 గంటల పనిదినం చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి 12 గంటలు పనిచేయించుకుంటున్నా.. ఓవర్ టైంకు వేతనాలు ఇవ్వకపోవడం దుర్మార్గమన్నారు. సీఐటీయూ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు జీవీ కొండారెడ్డి మాట్లాడుతూ... కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన నాలుగు లేబర్ కోడ్లను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. 8 గంటల పనిదినాన్ని తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని కోరారు. పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ, గ్రాట్యుటీ, బోనస్, చెల్లింపు సెలవులు వంటి చట్టబద్ధ హక్కులు అమలు చేయాలని కోరారు. ఐద్వా నగర ప్రధాన కార్యదర్శి జీ ఆదిలక్ష్మి, తదితరులు మాట్లాడారు.
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ప్రాణాలు పోతున్నా పట్టించుకోరా!కంభం: రోడ్డు ప్రమాదాల్లో జనం ప్రాణాలు కోల్పోతున్నా ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదని హైవే అధికారులపై మార్కాపురం జిల్లా కలెక్టర్ విజయ సునీత తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హైవే, పోలీస్, ఆర్అండ్బీ అధికారులతో కలిసి గురువారం సాయంత్రం అనంతపురంృఅమరావతి జాతీయ రహదారిపై ఉన్న బ్లాక్స్పాట్లను ఆమె పరిశీలించారు. కంభం నుంచి బేస్తవారిపేట వెళ్లే మార్గంలోని యూటర్న్, కందులాపురం కూడలిలో ప్రమాదాలకు గల కారణాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. యూటర్న్ వద్ద మార్జిన్ తక్కువగా ఉండటం, రైల్వే ఫ్లైఓవర్ పైనుంచి వాహనాలు వేగంగా వస్తుండటంతో కందులాపురం కూడలి నుంచి వైజంక్షన్ మధ్య తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని, గత రెండు నెలల్లో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారని స్థానికులు, పోలీసులు కలెక్టర్ దృష్టికి తెచ్చారు. ప్రమాదాలను అరికట్టేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని డీఎస్పీ నాగరాజు కోరారు. దీనిపై కలెక్టర్ స్పందిస్తూ.. ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో హెచ్చరిక, రిఫ్లెక్టివ్ సైన్బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. పాదచారులు దాటే చోట రంబుల్ స్ట్రిప్స్, స్పీడ్ బ్రేకర్లు నిర్మించాలని, రోడ్డు పక్కన పొదలు తొలగించి విజిబిలిటీ మెరుగుపరచాలని, అవసరమైన చోట ఇంజినీరింగ్ పనులు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ పులి శ్రీనివాస్, డీఎస్పీ యు.నాగరాజు, సీఐ మల్లికార్జున, ఇన్చార్జి డీటీఓ రాంబాబు, ఆర్అండ్బీ ఈఈ శ్రీనివాసరావు, హైవే అధికారి మల్లికార్జునరెడ్డి, ఎంవీఐలు మాధవరావు, భాస్కరరావు, డీఈ నరసింహులు, తహసీల్దార్ కిరణ్, ఎస్సైలు శివకృష్ణారెడ్డి, రవీంద్రారెడ్డి పాల్గొన్నారు. హైవే అధికారులపై కలెక్టర్ విజయ సునీత ఆగ్రహం అనంతపురం–అమరావతి హైవేపై బ్లాక్స్పాట్ల పరిశీలన
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ఆయకట్టు అరిగోస!● ముండ్లమూరు మండలంలో ప్రశ్నార్థకంగా 10 వేల ఎకరాల సాగు ●రూ.88 కోట్లతో నిర్మించిన 4 ఎత్తిపోతల పథకాలు నిర్వీర్యం పర్యవేక్షణ లేక దొంగలపాలైన ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, కేబుల్ వైర్లు గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో సస్యశ్యామలంగా ఆయకట్టు బాబు సర్కారు రాగానే నిరుపయోగంగా మారిన ప్రాజెక్టులు ముండ్లమూరు: అన్నదాతల పక్షపాతిగా గొప్పలు చెప్పుకొనే కూటమి ప్రభుత్వంలో రైతుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారింది. కోట్లాది రూపాయల ప్రజాధనంతో నిర్మించిన ఎత్తిపోతల పథకాలు పాలకుల నిర్లక్ష్యంతో మూలనపడ్డాయి. ముండ్లమూరు మండలం మారెళ్ల పరిధిలోని నాలుగు ఎత్తిపోతల పథకాలు నిరుపయోగంగా మారడంతో ఏకంగా 10 వేల ఎకరాల ఆయకట్టు బీడుగా మారి అన్నదాతలు విలవిల్లాడుతున్నారు. తమ కళ్లెదుటే పంట పొలాలు ఎండుతున్నా కూటమి సర్కారుకు కనీసం చీమకుట్టినట్లయినా లేకపోవడం వారి రైతు వ్యతిరేక విధానాలకు అద్దం పడుతోంది. నాడు సస్యశ్యామలం.. నేడు సర్వనాశనం మండలంలోని మారెళ్ల, మక్కెనవారిపాలెం, జమ్మలమడక, గంగనపాలెం, సుంకరవారిపాలెం, నూజిల్లపల్లి, నాయుడుపాలెం, రామకృష్ణాపురం గ్రామాల రైతుల సాగునీటి కష్టాలు తీర్చేందుకు గుండ్లకమ్మ నదిపై నాబార్డ్ నిధులు రూ.88 కోట్లతో నాలుగు ఎత్తిపోతల పథకాలు నిర్మించారు. దివంగత సీఎం వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి హయాంలో ఒక పథకం పూర్తికాగా, ఆ తర్వాత మరో మూడు ప్రాజెక్టుల ద్వారా 9,200 ఎకరాలను సాగులోకి తెచ్చారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో 2019 నుంచి ఈ పథకాలు అద్భుతంగా పనిచేశాయి. మాగాణి, ఆరుతడి పంటలతో ఆయకట్టు సస్యశ్యామలంగా కళకళలాడింది. నిర్వహణ శూన్యం.. చంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలోని కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఈ ప్రాజెక్టులు నిర్వహణ లేక నిర్వీర్యమయ్యాయి. కనీస పర్యవేక్షణ కరవవడంతో ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, ప్యానెల్ బోర్డులు, కేబుల్ వైర్లు దొంగలపాలయ్యాయి. పైప్లైన్లు పగిలిపోయి లీకవుతున్నా వాటిని బాగుచేసే నాథుడే కరువయ్యాడు. కనీసం ఆ ప్రాజెక్టుల వద్దకు వెళ్లే దారులు కూడా ముళ్లపొదలతో కప్పబడిపోయాయి. ఆర్థిక భారంతో అన్నదాతల అవస్థలు రూ.కోట్లు వెచ్చించిన ప్రాజెక్టులు కళ్లెదుటే శిథిలమవుతుండటంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారుల చుట్టూ ఎన్నిసార్లు తిరిగినా ప్రయోజనం లేకపోవడంతో, వర్షాలపై ఆధారపడి సుబాబుల్, జామాయిల్ తోటలు సాగు చేసుకుంటున్నారు. మరికొందరు దారిలేక గుండ్లకమ్మ నది వద్ద సొంత ఖర్చులతో ఆయిల్ ఇంజన్లు పెట్టుకుని, పైప్లైన్ల ద్వారా నీరు తెచ్చుకుని మొక్కజొన్న, గడ్డి పెంచుకుంటున్నారు. ఇప్పటికై నా జిల్లా కలెక్టర్ స్పందించి, చోరీకి గురైన ట్రాన్స్ఫార్మర్ల స్థానంలో కొత్తవి ఏర్పాటు చేసి, ఎత్తిపోతల పథకాలను తక్షణమే పునరుద్ధరించాలని బాధిత రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. నిరుపయోగంగా మారిన ఎత్తిపోతల పధకం ప్రాజెక్టుల వారీగా ఆయకట్టు పరిస్థితి ఇలా..
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ప్రమాదాల నివారణకు తక్షణ చర్యలుఅద్దంకి: నార్కెట్పల్లి – అద్దంకి – మేదరమెట్ల(నామ్) రహదారిపై తరచూ సంభవిస్తున్న రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు తక్షణ చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు కలెక్టర్ పి.రాజాబాబు తెలిపారు. గురువారం ఎస్పీ హర్షవర్థన్ రాజు, రవాణా శాఖ అధికారులతో కలిసి అద్దంకి పట్టణంతో పాటు సంతమాగులూరు మండలంలోని అడ్డరోడ్డు తదితర ప్రాంతాల్లోని బ్లాక్ స్పాట్లను కలెక్టర్ పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. నామ్ రహదారిలో ప్రమాదకరంగా ఉన్న కూడళ్ల వద్ద డ్రోన్ ద్వారా సర్వేలు నిర్వహించి అవసరమైన రక్షణ చర్యలు చేపడతామన్నారు. రోడ్లపై వాహనాలను నిలిపి రవాణాకు ఆటంకం కలిగించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు, అవసరమైతే ఆ వాహనాలను సీజ్ చేస్తామని హెచ్చరించారు. జనావాసాలు ఉండే ప్రాంతాల్లో పీఏ సిస్టం ద్వారా వాహనదారులను అప్రమత్తం చేయాలన్నారు. రోడ్లపై ఆక్రమణలు లేకుండా చూడాలని, ఫుట్పాత్లను ఆక్రమించకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. కూడళ్ల వద్ద సూచికలు, స్పీడ్ లిమిట్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని, శింగరకొండ మలుపు వద్ద తారు రోడ్డు వేయాలని అధికారులకు సూచించారు. ఎస్పీ హర్షవర్థన్ రాజు మాట్లాడుతూ.. రోడ్లు, ఫుట్పాత్లపై షాపులు లేకుండా పోలీసు సిబ్బంది నిరంతర పర్యవేక్షణ చేయాలన్నారు. హైవే నుంచి సర్వీస్ రోడ్లలోకి వెళ్లే ప్రదేశాల్లో ఆక్రమణలకు తావులేకుండా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. గ్రామ కూడళ్ల వద్ద మైక్ల ద్వారా వాహనదారులు, పాదచారులను అప్రమత్తం చేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో డీటీసీ సుశీల, అద్దంకి మున్సిపల్ కమిషనర్ రవీంద్ర, ఆర్అండ్బీ ఎస్ఈ నాయక్, ఎక్స్ప్రెస్ హైవే అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ రాజాబాబు, ఎస్పీ హర్షవర్థన్రాజు అద్దంకి, సంతమాగులూరు అడ్డరోడ్డులో బ్లాక్ స్పాట్ల పరిశీలన
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వైఎస్సార్ సీపీలో పలువురు నాయకులకు పదవులుమార్కాపురం: ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలోని మార్కాపురం, కనిగిరి, సంతనూతలపాడు నియోజకవర్గాలకు చెందిన పలువురు వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులకు పార్టీ పదవులు కేటాయిస్తూ తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం గురువారం ప్రకటన విడుదల చేసింది. మార్కాపురం పట్టణానికి చెందిన టి.సత్యనారాయణను రాష్ట్ర వాణిజ్య విభాగం జనరల్ సెక్రటరీగా, కొండ్రగుంట సుబ్బారావును స్టేట్ ఇంటలెక్చువల్ ఫోరం జనరల్ సెక్రటరీగా, మొఘల్ సిరాజ్తుల్లాబేగ్ను రాష్ట్ర మున్సిపల్ వింగ్ జనరల్ సెక్రటరీగా, నాలి కొండయ్య యాదవ్ను రాష్ట్ర మున్సిపల్ వింగ్ కార్యదర్శిగా నియమించారు. రాష్ట్ర రైతు విభాగం కార్యదర్శిగా గొలమారి శ్రీనివాసరెడ్డి, రాష్ట్ర ఎస్ఈ సెల్ కార్యదర్శిగా అక్కిదాసరి ఏడుకొండలు, రాష్ట్ర మహిళా విభాగం కార్యదర్శిగా సూరెడ్డి భూలక్ష్మి, రాష్ట్ర బీసీ సెల్ కార్యదర్శిగా ఎం.మురళీకృష్ణను నియమించారు. అదేవిధంగా కనిగిరికి చెందిన కాకర్ల వెంకటేశ్వర్లు పార్టీ రజక విభాగం కనిగిరి నియోజకవర్గ అధ్యక్షునిగా నియమితులవగా, సంతనూతలపాడుకు చెందిన బి.రామాంజనేయులు రాష్ట్ర పబ్లిసిటీ వింగ్ సెక్రటరీగా నియమితులయ్యారు.
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బోనస్ పేరుతో దగా..ఒంగోలు టౌన్: పొగాకు రైతులకు గిట్టుబాటు ధరలు కల్పించమని వంద రోజులుగా పోరాడుతుంటే రూ.20 బోనస్ ఇస్తామని చెప్పడం దుర్మార్గమని, పొగాకు రైతులను మోసం చేసేందుకు సీఎం చంద్రబాబు యత్నిస్తున్నారని వైఎస్సార్ సీపీ ఒంగోలు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి చుండూరి రవిబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి పొగాకు రైతులకు రూ.128 కోట్లు బోనస్ ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించడం దారుణమన్నారు. లక్షల కోట్ల రూపాయల విదేశీ మాదకద్రవ్యం వస్తున్నప్పుడు రైతుల కోసం రూ.వెయ్యి కోట్లు కేటాయించలేరా అని ప్రశ్నించారు. గురువారం ఒంగోలులోని వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. చంద్రబాబు వైఖరి పచ్చిబూటకమని ధ్వజమెత్తారు. పొగాకు కొనుగోలు విషయంలో మార్కెట్లో పోటీ ఏర్పాటు చేయడం ఒక్కటే పరిష్కారమని తేల్చి చెప్పారు. నెలల తరబడి పొగాకు రైతులు రోడ్డెక్కి పోరాడుతుంటే రూ.20 చేతిలో పెట్టి మొసలి కన్నీరు కారుస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. 2018లో కూడా చంద్రబాబు ఇలాగే చేశారని, గిట్టుబాటు ధరలు లేక పొగాకు రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటే అప్పుడు కూడా ఇదే విధంగా రూ.20తో మోసం చేశారని గుర్తు చేశారు. అందులో కేంద్రం వాటా రూ.15 కాగా, రాష్ట్రం తరఫున కేవలం రూ.5 మాత్రమేనని అన్నారు. ఈ ప్రకటనల ద్వారా సిండికేటైన వ్యాపారులను బాబు ప్రోత్సహిస్తున్నారని ఆరోపించారు. వ్యాపారుల మీద ఒత్తిడి చేయకుండా రైతులను మభ్యపెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న చంద్రబాబు వైఖరిని అందరూ గమనిస్తున్నారని చెప్పారు. వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పాలనలో పొగాకు రైతులకు అన్ని విధాలుగా అండగా నిలబడ్డారని చెప్పారు. రైతుల జోలికి రావడానికి వ్యాపారులు భయపడిపోయారన్నారు. కోవిడ్ మహమ్మారి వంటి సంక్షోభ సమయంలో కూడా ఆక్వా రైతులకు జగనన్న అండగా నిలిచి కాపాడారని గుర్తు చేశారు. ఆనాడు జగనన్న ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో మన కంపెనీలు ప్రపంచ కంపెనీలతో పోటీపడ్డాయని చెప్పారు. ప్రభుత్వం నష్టపోవాలని కోరుకోవడం లేదని, రైతులు నష్టపోకూడదని మాత్రమే చెబుతున్నామని స్పష్టం చేశారు. నోరుతెరిచి మాట్లాడని ఎమ్మెల్యే జనార్దన్... పొగాకు కొనుగోలుపై ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి నిర్వహించిన రివ్యూలో ఉమ్మడి జిల్లాకు చెందిన ప్రజాప్రతినిధులు, మంత్రులు ఉన్నారని చుండూరి రవిబాబు తెలిపారు. పొగాకు రైతుల గురించి ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ నోరుతెరిచి ఒక్క మాట కూడా మాట్లడలేదని విమర్శించారు. మన జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు మంత్రులు ఉండి కూడా ప్రయోజం లేకుండా పోయిందన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ రైతు విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు మారెళ్ల బంగారుబాబు మాట్లాడుతూ జీఎస్టీ పేరుతో పొగాకు రైతులను దగా చేయాలని చూస్తున్నారని విమర్శించారు. జీఎస్టీ తగ్గించాలని వాణిజ్య మంత్రిని కోరితే ఆమె సానుకూలంగా స్పందించారని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు చెప్పడాన్ని తప్పుబట్టారు. జీఎస్టీ తగ్గితో వ్యాపారులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందిగానీ రైతులకు ఒరిగేదేమీ లేదని స్పష్టం చేశారు. రైతులను నిర్లక్ష్యం చేస్తే 2029 ఎన్నికల్లో మరిచిపోలేని విధంగా బుద్ధి చెబుతారని హెచ్చరించారు. విలేకరుల సమావేశంలో వైఎస్సార్ సీపీ ఒంగోలు మండల అధ్యక్షుడు మన్నెం శ్రీనివాసరావు, పార్టీ రాష్ట్ర జాయింట్ సెక్రటరీ పాలడుగు రాజీవ్, అధికార ప్రతినిధి బెజవాడ రాము, యువజన నాయకుడు దేవా, జిల్లా కార్యదర్శి జి.రవి, ఎస్సీ సెల్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి యరజర్ల రమేష్, నాయకుడు దేవరపల్లి అంజిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఇల్లు కూల్చిన నిందితులపై కేసు నమోదుపొన్నలూరు: మండలంలోని చెరుకూరు గ్రామంలో ఇల్లు కూల్చిన ఘటనలో నిందితులపై ఎట్టకేలకు కేసు నమోదైంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. కుంచాల నరసింహం ముప్పై ఏళ్ల క్రితం స్థలం కొని, 1993లో పక్కా ఇల్లు నిర్మించుకున్నాడు. ఆయన మరణానంతరం కుమారుడు మాధవరావు తన కుటుంబంతో కలిసి నివసిస్తున్నాడు. వారు ఊరిలో లేని సమయంలో ఈ నెల ఇరవైవ తేదీన కుంచాల మాల్యాద్రి పొక్లెయిన్తో ఇంటిని పూర్తిగా కూల్చేసి, ఆనవాళ్లు లేకుండా చదును చేశాడు. దీనిపై బాధితుడు పోలీసులను ఆశ్రయించగా, స్థానిక ఎస్సై అసలు ఫిర్యాదు తీసుకోలేదు. బాధితుడు ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేసినా, అధికార పార్టీ నేతల ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గి ఎస్సై తిరిగి బాధితుడిపైనే తప్పుడు కేసు నమోదు చేశాడు. పోలీసుల తీరును తప్పుబడుతూ మంగళవారం శ్రీసాక్షిశ్రీలో శ్రీపొన్నలూరు ఎస్సై తలబిరుసు.. బాధితుడిపైనే కేసుశ్రీ అనే శీర్షికన కథనం ప్రచురితమైంది. దీనిపై స్పందించిన పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు విచారణకు ఆదేశించారు. బుధవారం కొండపి సీఐ రమణయ్య ఆధ్వర్యంలో అధికారులు చెరుకూరు చేరుకుని పూర్తిస్థాయిలో విచారణ చేపట్టారు. బాధిత కుటుంబ సభ్యులతో పాటు నిందితులను కూడా స్వయంగా విచారించారు. వాస్తవాలను నిర్ధారించుకున్న తర్వాత, ఇల్లు కూల్చివేసిన ప్రధాన నిందితుడు కుంచాల మాల్యాద్రితోపాటు అతనికి సహకరించిన కుటుంబ సభ్యులపై కూడా స్థానిక పోలీసులు ఎట్టకేలకు కేసు నమోదు చేశారు. యర్రగొండపాలెం: ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా స్థాయి జూనియర్ అథ్లెట్ల ఎంపిక పోటీలను శనివారం స్థానిక మాచర్ల రోడ్డులోని గిరిజన గురుకుల పాఠశాలలో నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీలు పి.రామచంద్రరావు, పి.గోపిచంద్రెడ్డి గురువారం తెలిపారు. అండర్–14, 16, 18, 20 విభాగాల్లో బాలబాలికలకు నిర్వహిస్తున్న ఈ పోటీల్లో ప్రతిభ చూపి ఎంపికై న క్రీడాకారులు తిరుపతిలో నిర్వహించనున్న రాష్ట్ర స్థాయి జూనియర్ అథ్లెటిక్స్ పోటీల్లో ఉమ్మడి జిల్లా తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారని పేర్కొన్నారు. ఆసక్తి గల క్రీడాకారులు జనన ధ్రువీకరణ పత్రం, పదో తరగతి మార్కుల జాబితా, ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్ కాపీలతో పాటు రెండు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోలు వెంట తీసుకురావాలని సూచించారు. శనివారం ఉదయం 8 గంటలకల్లా క్రీడా మైదానంలో రిపోర్ట్ చేయాలన్నారు. ఇతర వివరాలకు కోచ్ డి.రాజునాయక్ (76750 26220)ను సంప్రదించాలని వారు కోరారు.
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పొగాకు ధర లేక.. రైతన్నల పోరుబాటఒంగోలు సబర్బన్: ప్రకాశం జిల్లాలో పొగాకు రైతులు పోరు బాటపట్టారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చేస్తున్న మోసాన్ని ఎండగడుతూ సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో నిరసన గళం విప్పారు. ఒంగోలు నగరంలోని త్రోవగుంట వద్ద 16వ జాతీయ రహదారిని, టంగుటూరు మండలం టోల్ ప్లాజా వద్ద జాతీయ రహదారిని బుధవారం దిగ్బంధించారు. హైవేపై బైఠాయించి టీడీపీ ప్రభుత్వ తీరును ఎండగట్టారు. దీంతో దాదాపు గంటకు పైగా వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. సీఎం చంద్రబాబు పొగాకు సీ–గ్రేడ్కు కిలో రూ.110గా ప్రకటించటాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. చంద్రబాబు రైతులకు భిక్షం వేస్తున్నారో, లేక రైతులను భిక్షగాళ్లుగా చూస్తున్నారో, మభ్యపెట్టి మోసం చేయాలనుకుంటున్నారో అర్థం కావట్లేదంటూ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.తక్షణమే రూ.1,000 కోట్లు కేటాయించి, మార్క్ఫెడ్ ద్వారా పొగాకు కొనుగోళ్లు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ ధర్నాల్లో సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ప్రకాశం జిల్లా కన్వీనర్ చుండూరు రంగారావు, రాష్ట్ర రైతు సంఘం అధ్యక్షుడు వి.కృష్ణయ్య, భారీ సంఖ్యలో పొగాకు రైతులు, రైతు సంఘాల నేతలు జజ్జూరి జయంత్ బాబు, కిలారు పెద్దబ్బాయి, టి.శ్రీకాంత్, వడ్డే హనుమారెడ్డి, పెంట్యాల హనుమంతరావు, అబ్బూరి వెంకటేశ్వర్లు, కాలం సుబ్బారావు, చీకటి శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాగా, ధర్నా చేస్తున్న పొగాకు రైతులను పోలీసులు బలవంతంగా అరెస్ట్ చేశారు.పొగాకు రైతులపై సర్కారు నిరంకుశత్వంహైవేల దిగ్బంధం నేపథ్యంలో రైతుల అక్రమ నిర్బంధంఆత్మకూరు: పొగాకు రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలనే డిమాండ్తో బుధవారం చేపట్టిన జాతీయ రహదారి దిగ్బంధం కార్యక్రమాన్ని చేపట్టకుండా సర్కారు నిరంకుశత్వానికి తెగించింది. ఐదు రోజులుగా రైతు సంఘం నేతలు, వామపక్షాల నాయకులు రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో బుధవారం జాతీయ రహదారిని నిర్బంధించాలని రైతు సంఘాల నేతలు పిలుపునిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో వీరిని ముందుగానే అదుపులోకి తీసుకోవడం, వారి ఇళ్ల వద్దకు వెళ్లి నోటీసులు ఇవ్వడం వంటి చర్యలకు చంద్రబాబు సర్కారు దిగింది. ఈ క్రమంలో పలువురు రైతు నాయకులు శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా డీసీపల్లిలోని పొగాకు బోర్డు వద్దకు వెళ్లేందుకు బుధవారం ప్రయత్నించగా వారిని అదుపులోకి తీసుకొని బైండోవర్ చేసేందుకు ఆత్మకూరులోని ఆర్డీవో కార్యాలయానికి తరలించారు. ఆర్డీవో లేకపోవడంతో వారిని పోలీస్ సర్కిల్ కార్యాలయానికి తీసుకెళ్లిపోయారు. ఆ నాయకులు పోలీస్స్టేషన్ వద్ద మాట్లాడుతూ..ప్రభుత్వం పొగాకు రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని కోరుతున్న తమను అడ్డుకోవడం, అరెస్ట్ చేయడం దుర్మార్గమన్నారు. అదుపులోకి తీసుకున్న రైతు సంఘాల నాయకుల్లో నాగయ్య ,మూలి వెంగయ్య, లక్కు కృష్ణప్రసాద్, డేవిడ్రాజు, లక్ష్మీపతి తదితరులున్నారు. సిండికేట్ అయ్యామని వ్యాపారులే చెప్పారు పొగాకు కొనుగోళ్లు అస్సలు జరగడం లేదు. దీనిపై వ్యాపారులను ప్రశ్నిస్తుంటే మేమంతా సిండికేట్ అయ్యామని నేరుగా చెబుతున్నారు. పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటే రైతులకు ఆత్మహత్యలే శరణ్యం. పంట వేయమంటారు.. తీరా కొనుగోలు దగ్గరకు వచ్చేసరికి గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వకపోతే ఏ విధంగా సాగు చేయాలి? – గాలి వెంకటేశ్వర్లు, పొగాకు రైతు, శంకరాపురం, ముండ్లమూరు మండలం, ప్రకాశం జిల్లా నో–బిడ్ పేరుతో వేధింపులు పొగాకు బోర్డుకు పొగాకును తీసుకెళ్తే నో–బిడ్ పేరుతో వెనక్కు పంపుతున్నారు. ఒక్కో పొగాకు మొక్కకు 25 వరకు ఆకులు వస్తాయి. అన్నీ ఒకే నాణ్యతతో ఉండవు. చెట్టు మధ్య ఆకులు మాత్రమే బాగుంటాయి. నాణ్యమైన ఎఫ్–1, ఎఫ్–2 పొగాకు మాత్రమే తెమ్మంటున్నారు. అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది. క్వాలిటీ బాగున్నా రోజూ దాదాపు 50 శాతం పొగాకు బేళ్లు వెనక్కు పంపుతున్నారు. – జల్లి చిన వెంకటేశ్వర్లు, పొగాకు రైతు, మైనంపాడు, సంతనూతలపాడు మండలం, ప్రకాశం జిల్లాచంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో పొగాకు రైతులకు సంక్షోభంఎమ్మెల్సీ తూమాటి మాధవరావు ధ్వజంసాక్షి, అమరావతి: చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పొగాకు రైతులను తీవ్ర సంక్షోభంలోకి నెట్టిందని, ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరి కారణంగానే రాష్ట్రంలో పొగాకు రైతులు ప్రతిరోజూ ఆందోళనలకు దిగుతున్నారని వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ తూమాటి మాధవరావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో బుధవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. టంగుటూరు పొగాకు వేలం కేంద్రంలో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ జాతీయ రహదారిపై ధర్నాకు దిగాల్సిన పరిస్థితి రావడం అత్యంత దురదృష్టకరమన్నారు.
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ఇసుక మాఫియా బరితెగింపుసాక్షి టాస్క్ఫోర్స్: అధికార పార్టీ నాయకుల అండదండలతో ఇసుక మాఫియా రెచ్చిపోతోంది. అరికట్టాల్సిన అధికారులూ వారికి వంతపాడుతున్నారు. పాలేరులో దోపిడీయే లక్ష్యంగా ఇసుక దందా సాగిస్తూ సహజ వనరులను కొల్లగొడుతున్న టీడీపీ నాయకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని హైకోర్టు, మైనింగ్ శాఖ అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేసినా పొన్నలూరు మండల రెవెన్యూ, పోలీసు, ఎంపీడీవో కార్యాలయ అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. మంత్రి స్వామి ఆదేశాలకు జీహుజూర్ అంటూ పట్టీపట్టనట్లు ఉంటూ ఇసుక దోపిడీకి అండగా నిలుస్తున్నారు. ఈ అక్రమ దందాకు పొన్నలూరు మండలం వేంపాడు, ఉప్పలదిన్నె రీచ్లు సాక్ష్యాలుగా నిలుస్తున్నాయి. భూగర్భజలాలు అడుగంటుతున్నాయి అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలు చేయొద్దని ఆయా ప్రాంతాల గ్రామస్తులు ఎన్నిసార్లు వేడుకున్నా, పత్రికలు పలుమార్లు కథనాలు రాసినా అక్రమార్కులు పట్టించుకోకుండా ట్రాక్టర్లు, టిప్పర్ల ద్వారా జేసీబీలతో అక్రమ తవ్వకాలు సాగిస్తున్నారు. వేంపాడు గ్రామ వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు దాసరి వెంకటేశ్వర్లు పలుమార్లు ఇసుక తవ్వకాలు అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. అయినా తవ్వకాలు ఆపకపోవడంతో చివరకు హైకోర్టులో రెండుసార్లు ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యం వేయటంతో స్పందించిన కోర్టు ఈ ఏడాది మార్చి, జూన్ నెలలో ఈ దోపిడీని అరికట్టాలని.. మీరు తీసుకున్న చర్యలను తెలియజేయాలని అధికారులను ఆదేశించింది. టీడీపీ నాయకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోండి: పాలేరులో ఇసుక దందాకు పాల్పడుతున్న పొన్నలూరు మండల టీడీపీ నాయకులు నాగిరెడ్డి పాలెంకు చెందిన పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు అనుమోలు సాంబశివరావు కుమారుడు అనుమోలు సుధా, వేంపాడుకు చెందిన దాసరి కృష్ణారావు, పూరిమిట్ల మాల్యాద్రి, బైరుడ్ల ఇజ్రాయిల్, మాజీ ఎంపీపీ కొండగుంట శ్రీనివాసరావు, కొండగుంట సురేష్, జరుగుమల్లి టీడీపీ మండల అధ్యక్షుడు పోకూరి రవి లను మైనింగ్ శాఖ అధికారులు పలుమార్లు హెచ్చరించటంతో పాటు వీరిపై 132 కేసులు నమోదు చేసి రూ.25 లక్షలు జరిమానా కింద వసూలు చేశారు. అయినా వీరిలో మార్పు రాలేదు. అక్రమ ఇసుక రవాణాను వీరు వృత్తి గా మార్చుకున్నారని, వారిని గ్రామ బహిష్కరణ చేయాలని, పీడీ యాక్టు నమోదు చేయాలని, వాల్టా యాక్టు విధించాలని కోరుతూ జిల్లా మైనింగ్ శాఖ అధికారి టీ రాజశేఖర్ మార్చి 24వ తేదీ, జూన్ 3వ తేదీ మండల తహశీల్దార్, ఎస్సై, ఎంపీడీఓలకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అంతేకాక హైకోర్టు కూడా పలుమార్లు ఇసుక దందా పై సదరు అధికారులకు అక్షింతలు వేసింది. కానీ వీరికి మాత్రం హైకోర్టు ఆదేశాల కన్నా మంత్రి స్వామి ఆదేశాలే శిరోధార్యమయ్యాయి. దీనిని బట్టి నియోజకవర్గంలో వ్యవస్థలు ఏవిధంగా నాశనం అయ్యాయో అర్థమవుతుంది. ఇసుక దందాపై హైకోర్టు హెచ్చరికలు: ఇసుక దందాపై చర్యలు తీసుకోవాలని హైకోర్టు ఎన్నిసార్లు అధికారులను హెచ్చరించినా పట్టించుకోకపోవటంతో ఆగ్రహించిన హైకోర్టు ఒంగోలు డీఎస్పీ రాయపాటి శ్రీనివాసరావుకు, పొన్నలూరు ఎంపీడీఓ, తహశీల్దార్, ఎస్సైలకు తదుపరి విచారణకు వచ్చేటప్పుడు మీరు తీసుకున్న చర్యలపై అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని ఆదేశించింది. దీనిని బట్టి నియోజకవర్గంలో ఇసుక దోపిడీ ఏవిధంగా సాగుతోందో, వ్యవస్థలను మంత్రి స్వామి ఎలా చిన్నాభిన్నం చేశారో అర్థమవుతుంది. నియోజకవర్గంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడి వ్యవస్థలను పరిరక్షించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. మంత్రి స్వామిని బర్తరఫ్ చేయాలి నియోజకవర్గంలో ఇసుక, గ్రావెల్, రేషన్ బియ్యం దందా జోరుగా సాగుతోంది. హైకోర్టు ఆదేశాల కన్నా మంత్రి స్వామి ఆదేశాలు మాత్రమే అధికారులు పాటిస్తూ వ్యవస్థలను నాశనం చేస్తున్నారు. ఇసుక దోపిడీలో పొన్నలూరు మండల ముఖ్య టీడీపీ నాయకులు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. హైకోర్టు ఆదేశాలు పాటిస్తూ వీరిని గ్రామ బహిష్కరణ చేసి, వీరిపై పీడీ యాక్టు, వాల్టా చట్టం నమోదు చేయాలి. మంత్రి స్వామి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేయాలి. లేదా సీఎం చంద్రబాబు మంత్రి స్వామిని బర్తరఫ్ చేయాలి. – డాక్టర్ ఆదిమూలపు సురేష్, మాజీ మంత్రి
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వృద్ధురాలి గొంతు కోసిన దుండగులు● అద్దంకిలో దారుణం ● డబ్బు కోసమేనని అనుమానం అద్దంకి: పట్టణంలో బుధవారం దారుణం చోటుచేసుకుంది. స్థానిక కట్టకిందపాలేనికి చెందిన వృద్ధురాలు మున్నంగి లక్ష్మిపై గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు కత్తితో దాడిచేశారు. భర్త, పిల్లలు లేని ఆమె.. ఓ బిర్యానీ సెంటర్ వద్ద భిక్షాటన చేస్తూ రాత్రి పూట అక్కడే నిద్రిస్తుంటుంది. భిక్షాటన ద్వారా వచ్చిన డబ్బును కాజేసేందుకు దుండగులు ఆమె మెడపై కత్తితో కోసి పరారైనట్లు తెలుస్తోంది. రక్తపు మడుగులో పడిఉన్న బాధితురాలిని గమనించిన స్థానికులు 108కి సమాచారం ఇచ్చారు. ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం ఆమెను ఒంగోలు తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీల ఆధారంగా నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు. రిక్షాల బజారులో పట్టపగలే చోరీ ● షాపుకు వెళ్లి వచ్చే సరికి బీరువాలోని నగలు మాయం ఒంగోలు టౌన్: నగరం నడిబొడ్డున పట్టపగలే దొంగలు పడ్డారు. ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దర్జాగా బీరువా షెల్ఫ్ పగులగొట్టి నగలు, నగదుతో ఉడాయించారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం... కొత్త కూరగాయల మార్కెట్లో కిరాణా దుకాణం నిర్వహించే కారుమూరి వెంకట అశోక్కుమార్ కుటుంబంతో కలిసి నగరంలోని రిక్షాల బజారులో నివాసం ఉంటున్నారు. ఉదయం 6 గంటలకు అశోక్కుమార్ దుకాణానికి వెళ్లారు. 10.30 గంటలకు ఆయన భార్య మౌలిక దుకాణానికి వెళ్లగానే..అశోక్ ఇంటికి వచ్చి మధ్యాహ్నం వరకు విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. ఎప్పటిలాగే మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల సమయంలో భార్యకు భోజనం తీసుకొని తల్లి విజయలక్ష్మితో కలిసి దుకాణానికి వెళ్లారు. 2 గంటల సమయంలో ఇంటికి వచ్చి చూడగా బీరువా వద్ద దుస్తులు గందరగోళంగా పడి ఉన్నాయి. బీరువా లోపలి షెల్ఫ్ తెరిచి ఉండటంతో అనుమానం వచ్చి పరిశీలిస్తే అందులోని మూడు సవర్ల బంగారు కడియం, 3 ఉంగరాలు, చెవిబుట్టలు మొత్తం కలిపి 49 గ్రాముల బంగారు నగలు, రూ.12,500 నగదు కనిపించలేదు. వెంటనే టూటౌన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నిత్యం రద్దీగా ఉండే ప్రాంతంలో పట్టపగలే దొంగలు పడడంతో స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
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ప్రభుత్వ బడిలో చదువు.. ప్రైవేటుకు నిధులు!బేస్తవారిపేట మండలం ఖాజీపురంకు చెందిన నాగేంద్ర, దివ్య దంపతుల కుమార్తె నిఖితకు ఏలూరు జిల్లాలోని ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఆర్టీఈ కింద సీటొచ్చింది. వారు స్వగ్రామానికి తిరిగి రావడంతో పాపను అక్కడే చేర్పించకుండా.. ఖాజీపురం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో వేశారు. అయితే, ‘తల్లికి వందనం’ కింద దివ్య ఖాతాలో రూ.1,500 మాత్రమే జమయ్యాయి. మిగతా సొమ్ము ఆ ఏలూరు ప్రైవేట్ స్కూల్కు జమ చేస్తున్నట్లు సెల్ఫోన్కు మెసేజ్ వచ్చింది. అసలు చదవని బడికి డబ్బులెలా వెళ్తాయని ఎంఈఓ, హెచ్ఎంల చుట్టూ తిరుగుతున్నా ఎవరూ సరైన సమాధానం చెప్పడం లేదని ఆ దంపతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.
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ఒకే బడిలో చదువుతున్నా.. ఖాతాలు మారాయెలా?బేస్తవారిపేట ఎంపీపీ స్కూల్లో గుంటి స్వప్న, చిరంజీవి దంపతుల కుమారుడు చిస్లోన్ రెండో తరగతి చదువుతున్నాడు. గతేడాది ఒకటో తరగతిలో ఇదే బడిలో చదివినందుకు పూర్తిస్థాయిలో రూ.13 వేలు అందాయి. ఈ ఏడాది మాత్రం విచిత్రంగా స్వప్న ఖాతాలో రూ.3 వేలు మాత్రమే జమ చేసి, మిగతా రూ.10 వేలు సంబంధిత ప్రైవేట్ స్కూల్కు జమ చేస్తున్నట్లు మెసేజ్ వచ్చింది. ప్రైవేటు బడి ముఖమే చూడని తమకు ఈ సందేశం రావడంపై తలలు పట్టుకుంటున్నారు. దీనిపై హెచ్ఎంను నిలదీస్తే.. సచివాలయంలో తేల్చుకోండంటూ ఉచిత సలహా ఇచ్చారని తల్లిదండ్రులు వాపోతున్నారు.
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ప్రభుత్వ తీరుకు నిరసనగా రోడ్డెక్కిన పొగాకు రైతులుఒంగోలు సబర్బన్: గుండె మండిన పొగాకు రైతులు జిల్లాలో జాతీయ రహదారిని దిగ్బంధించారు. పొగాకు కొనుగోళ్లు ప్రారంభమై 95 రోజులు కావస్తున్నా గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వకుండా నో బిడ్ల పేరుతో వేలం కేంద్రాలకు తీసుకొచ్చిన పొగాకును తిరిగి వెనక్కు పంపించటాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ బుధవారం జిల్లా కేంద్రం ఒంగోలు నగరంలోని త్రోవగుంట వద్ద, టంగుటూరు టోల్ ప్లాజా వద్ద 16వ నంబరు జాతీయ రహదారిపై బైఠాయించి ఆందోళన చేపట్టారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పొగాకు రైతుకు చేస్తున్న మోసాన్ని ఎండగడుతూ నినాదాలు చేశారు. సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో తెలిపిన నిరసనతో దాదాపు గంటకు పైగా జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ముందుగా పోలీసులు పొగాకు రైతుల ఆందోళన కార్యక్రమం నేపథ్యంలో ఒంగోలు నగరానికి దక్షిణాన ఒకచోట, ఉత్తర బైపాస్ వద్ద రెండు చోట్ల పోలీస్ పికెట్లు ఏర్పాటు చేసి మరీ వాహనాల రాకపోకలను ఆపేశారు. ఆందోళన అనంతరం పోలీసులు పొగాకు రైతులను, రైతు నాయకులను బలవంతంగా పోలీస్ వాహనాల్లో ఎక్కించి ఒంగోలు తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఈ సందర్భంగా సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ప్రకాశం జిల్లా కన్వీనర్ చుండూరు రంగారావు మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పొగాకు పంటకు సీ గ్రేడుకు కిలో రూ.110 అని ప్రకటించటాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. రైతులను నిలువునా నష్టాలపాలు చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఏపీ రైతు సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వి.కృష్ణయ్య మాట్లాడుతూ నీట్ పేపరు లీకేజీలో యువత ఢిల్లీలో ఆందోళన చేసిన మాదిరిగా ఆందోళన చేస్తే తప్ప ప్రభుత్వాలు దిగిరావన్నారు. రాష్ట్ర మంత్రులు, అధికారులు కేంద్ర మంత్రులతో చర్చించేందుకు ఢిల్లీ వెళితే పొగాకు రైతులకు మేలు జరుగుతుందని సంతోష పడ్డామని, కానీ చర్చల అనంతరం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పొగాకు ధరలు తగ్గించి ప్రకటించటం దారుణమని మండిపడ్డాడు. ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉండి సీ గ్రేడ్ పొగాకు రూ.110 అని ప్రకటించటం అత్యంత దారుణమైన మాటన్నారు. ఏ గ్రేడ్కు రూ.240, బీ గ్రేడ్కు రూ.190 అని ప్రకటించటమంటే పొగాకు రైతును నిలువునా మోసం చేయటమేనని అన్నారు. సరాసరి కిలో పొగాకు ధర రూ.250 దక్కితేనే రైతు అప్పుల పాలు కాకుండా ఉంటాడన్నారు. అంటే మేలు రకం పొగాకు కిలో రూ.300లకు పైగా ధర పలికితేనే రైతుకు గిట్టుబాటవుతుందని చెప్పారు. ప్రభుత్వమే దిగివచ్చి మార్క్ఫెడ్ను రంగంలోకి దింపి రూ.1000 కోట్లు కేటాయించి పొగాకును కొనుగోలు చేయించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు, కూలీ సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్.లలిత కుమారి మాట్లాడుతూ పొగాకు రైతుకు అందరూ అండగా నిలవాలన్నారు. లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పులు చేస్తున్న ప్రభుత్వాలు పొగాకు రైతుల కోసం కేవలం రూ.1000 కోట్లు కేటాయించి పొగాకును కొనుగోలు చేయలేరా అని ప్రశ్నించారు. ఇప్పటికై నా కళ్లు తెరిచి ప్రభుత్వం పొగాకు రైతును ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం ఉధృతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో రైతు సంఘాల నేతలు జజ్జూరి జయంత్ బాబు, కిలారు పెద్దబ్బాయి, టి.శ్రీకాంత్, వడ్డే హనుమారెడ్డి, పెంట్యాల హనుమంతరావు, అబ్బూరి వెంకటేశ్వర్లు, కాలం సుబ్బారావు, చీకటి శ్రీనివాస రావు, బంకా సుబ్బారావు, తోట తిరుపతయ్య, ఎంఎస్ సాయి, కోడూరి నాంచార్లు, పద్మతో పాటు వందలాది మంది పొగాకు రైతులు పాల్గొన్నారు. జాతీయ రహదారిపై మొహరించిన పోలీసులు ఒంగోలు టౌన్: పొగాకు రైతులు, సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో బుధవారం నిర్వహించిన జాతీయ రహదారు దిగ్బంధనానికి పెద్ద సంఖ్యలో పోలీసులు మోహరించారు. జాతీయ రహదారి వెంట కీలక జంక్షన్లు, పొగాకు ఎక్కువగా సాగు చేసే గ్రామాలకు సంబంధించిన రహదారులు, టంగుటూరు, ఒంగోలు పరిసర ప్రాంతాల్లో తెల్లవారుజాము నుంచే పోలీసులను నియమించారు. ప్రభుత్వం తీరుపై ఆగ్రహంగా ఉన్న రైతులు ఎక్కడ హద్దులు దాటుతారోనని పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నారు. ఏఎస్పీ (అడ్మిన్) యుగంధర్ బాబు పర్యవేక్షణలో డీఎస్పీ రాయపాటి శ్రీనివాసరావు, తాలూకా సీఐ విజయ కృష్ణ, రూరల్ సీఐ శేషగిరిరావు, చీమకుర్తి, మద్దిపాడు, రూరల్, తాలుకాలకు చెందిన ఎస్సైలు, పోలీసు సిబ్బంది, మహిళా పోలీసు సిబ్బందిని భారీగా మోహరించారు. డ్రోన్ కెమెరాలతో నిరసన కార్యక్రమాన్ని సమీక్షించారు. ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలగకుండా చాలా చోట్ల రూట్ డైవర్షన్ చేసి వాహనాలను పంపించారు. అయితే రైతులు ఎక్కడా తమ పరిధిని దాటి వ్యవహరించలేదు. ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా శాంతియుతంగా నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు. మంత్రి స్వామికి పొగాకు రైతుల సమస్యలు పట్టవా... టోల్ ప్లాజాకి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మంత్రి డోలా స్వామికి పొగాకు రైతుల కష్టాలు కనపడటం లేదా అని రైతు సంఘాల నాయకులు ప్రశ్నించారు. ట్రాక్టర్ ర్యాలీ, అన్ని వేలం కేంద్రాల్లో నిరసనలు తెలిపినా, వేలం కేంద్రాలు రోజులు తరబడి నిలుపుదల చేసినా ప్రభుత్వానికి చీమ కుట్టినట్లు కూడా లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పొగాకు రైతుల జాతీయ రహదారి దిగ్బధనం నేపథ్యంలో దర్శి డీఎస్పీ బాల మురళీకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో ఐదుగురు సీఐలు, 10 మంది ఎస్సైలు, 130 సిబ్బందిని మొహరించారు. దాదాపు అర్ధగంట పాటు టోల్ ప్లాజా వద్ద జాతీయ రహదారిపై రైతులు బైఠాయించి నిరసన తెలుపుతున్న సమయంలో అరెస్టు చేసి టంగుటూరు పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఏపీ రైతు సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు పమిడి వెంకటరావు, రైతుకూలీ సంఘం జిల్లా నాయకులు పరిటాల కోటేశ్వరరావు, సీఎస్ సాగర్, సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి ఎస్కే మాబు, రైతు సంఘం, కార్మిక సంఘం నాయకులు సింగయ్య, కొండారెడ్డి, ఆర్ మోహన్, లక్ష్మీ, ప్రభాకర్, వెంకట్రావు, రఘురాం, పమిడి నాగేశ్వరరావు, రమాదేవి, ఏసుపోగు బాలకోటయ్య తదితరులను మొత్తం 34 మంది రైతులను అరెస్ట్ చేశారు. టంగుటూరు టోల్ప్లాజా వద్ద.. టంగుటూరు: పొగాకు రైతుల పట్ల కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యాన్ని నిరసిస్తూ రూ.1000 కోట్లు కేటాయించి ప్రభుత్వమే పొగాకు కొనుగోలు చేసి గిట్టుబాటు ధరలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ వందలాది మంది పొగాకు రైతులు బుధవారం టంగుటూరు టోల్ ప్లాజా వద్ద జాతీయ రహదారిని నిర్బంధించారు. టంగుటూరు, కొండపి, కందుకూరు వేలం కేంద్రాల పరిధిలోని గ్రామాల నుంచి తరలివచ్చిన రైతులు రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా రైతు సంఘాల నాయకులు మాట్లాడుతూ మార్కెట్లో పొగాకు వ్యాపారులు సిండికేట్గా ఏర్పడి ధరలు దిగజార్చారన్నారు. గత ఏడాది కేజీ సరాసరి రూ.250 ఉంటే, ఈ ఏడాది సరాసరి రూ.190కు పడిపోయి రైతులు అప్పుల్లో కూరుకుపోయే పరిస్థితి ఏర్పడినా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పొగాకు వ్యాపారుల ప్రయోజనాలకే పనిచేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు.
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రవాణా శాఖ అధికారుల తనిఖీలుఒంగోలు సబర్బన్: రోడ్డు భద్రతా నిబంధనల్లో భాగంగా నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లలో మోటార్ వాహన తనిఖీ అధికారులు ముమ్మరంగా వాహనాలను తనిఖీ చేశారు. సీటు బెల్టు ధరించని వాహనదారులపై, ద్విచక్రవాహనాలను హెల్మెట్ లేకుండా నడుపుతున్న వారిపై కేసులు నమోదు చేశారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అమర్చిన ఎల్ఈడీ లైట్లను గుర్తించి, సంబంధిత వాహనాలను నిలిపివేసి ఆ ఎల్ఈడీ లైట్లను తొలగించారు. మొత్తం 47 వాహనాలకు రూ.65 వేల జరిమానా విధించారు. మోటార్ వాహన తనిఖీ అధికారి రామచంద్రరావు, సహాయ మోటార్ వాహన తనిఖీ అధికారులు జయప్రకాశ్, ధర్మేంద్ర, భానుప్రకాశ్, జశ్వంత్ పాల్గొన్నారు. మద్దిపాడు: ఎల్నినో ప్రభావాన్ని తట్టుకుంటూ రైతులు ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేయాలని ఐటీ శాఖ స్పెషల్ కమిషనర్ మల్లవరపు సూర్యతేజ అన్నారు. స్థానిక వ్యవసాయ శాఖ కార్యాలయాన్ని బుధవారం ఆయన సందర్శించి రైతులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రైతులు వర్షాభావ పరిస్థితులను తట్టుకునే నువ్వులు, జొన్న, సజ్జలు, రాగులు వంటి పంటలు సాగు చేయాలని సూచించారు. రైతులకు వివిధ పంటల్లో వస్తున్న చీడపీడలను గుర్తించడానికి, ఎరువుల పంపిణీ, వాతావరణ సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేయడానికి ప్రత్యేక యాప్ రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అనంతరం రైతులు యాప్ ద్వారా ఎరువులు కొనుగోలు చేస్తున్న విధానాలను పరీక్షించారు. ఏపీ ఏఐఎంఎస్ యాప్ రైతులకు ఎంత ఉపయోగకరంగా ఉందన్న విషయాలను రైతులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. జిల్లాలో మద్దిపాడు మండలం, గుంటూరు జిల్లాలో ఎడ్లపాడు గ్రామాలను పైలెట్ ప్రాజక్టు కింద 5 వేల ఎకరాలు తీసుకుని ఆయా గ్రామాల్లో సాగునీటి వసతి పరిశీలించి రైతులకు సూచనలు సలహాలు ఇస్తూ ఆదాయం వచ్చే పంటలను వేయించేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. రైతులకు మేలు జరగడమే తన తుది లక్ష్యమన్నారు. మండలంలోని బసవన్నపాలెం, సీతారాంపురం, నేలటూరు, అన్నంగి గ్రామాల్లో ఇంటర్నెట్ సేవలు సరిగా అందడం లేదని రైతులు తెలుపగా, త్వరలోనే ఆయా ప్రాంతాలలో టవర్ నిర్మానం చేపట్టి సమస్యను పరిష్కరిస్తామన్నారు. ఆయన వెంట జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారి ఎస్ శ్రీనివాసరావు, ఏఓ స్వర్ణలత, రైతులు, వీఏఏలు పాల్గొన్నారు.
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స్నేహితుడి తల్లి చివరిచూపునకు వెళ్తూ..● రైలు నుంచి జారిపడి మృతి నెల్లూరు(క్రైమ్): స్నేహితుడి తల్లి మరణించడంతో చివరిచూపు కోసం వెళ్తున్న యువకుడు నెల్లూరు ప్రధాన రైల్వేస్టేషన్లో బుధవారం రాత్రి ప్రమాదవశాత్తు రైలు నుంచి జారిపడి మృతిచెందాడు. రైల్వే పోలీసుల వివరాల మేరకు.. ఒంగోలు తంగెళ్ల ఖాసీం వీధికి చెందిన ఎస్.వెంకట చైతన్య(23) తన స్నేహితులతో కలిసి బెంగళూరులో ఉద్యోగాల కోసం వెతుకుతున్నారు. ఒంగోలులో స్నేహితుడి తల్లి మరణించడంతో చివరిచూపు కోసం బుధవారం ఒంగోలు వచ్చేందుకు బలూర్ఘాట్ వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఎక్కారు. ఇది నెల్లూరు ప్రధాన రైల్వేస్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకు చేరుకుంటున్న సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు ఆయన రైలు నుంచి జారిపడి అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు. సమాచారం అందుకున్న రైల్వే ఎస్సై హరిచందన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. జీజీహెచ్ మార్చురీకి తరలించి కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ● అడ్డుగా ఉన్న విద్యుత్ స్తంభాలు తొలగించకుండానే రోడ్ల విస్తరణ కందుకూరు: పట్టణంలో చేపడుతున్న రోడ్ల విస్తరణలో భాగంగా పలు చోట్ల అధికారుల నిర్లక్ష్యం కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది. ట్రాఫిక్ సమస్యను నివారించేందుకు, రోడ్లను విశాలంగా తీర్చిదిద్దేందుకు జరుగుతున్న ఈ పనుల్లో పలుచోట్ల పాత అడ్డంకులను తొలగించకుండానే రోడ్లు వేస్తున్నారు. దీని వల్ల మరింత ప్రమాదకరంగా మారతాయని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్కు ఎదురుగా కనిగిరి రోడ్డు నుంచి బలిజపాలేనికి వెళ్లే రోడ్డును అధికారులు విస్తరిస్తున్నారు. ఇది నాలుగు రోడ్ల కూడలి. అటు కనిగిరి రోడ్డు, కోవూరు రోడ్డు, బలిజపాలెంకు వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ప్రస్తుతం బలిజపాలెంలోకి వెళ్లే రోడ్డును ఇరువైపులా విస్తరిస్తున్నారు. అయితే రోడ్డుకు మధ్యలో ఉన్న విద్యుత్ స్తంభాన్ని అలాగే ఉంచి చుట్టూ రోడ్డు వేస్తున్నారు. అలాగే రోడ్డుకు మరోవైపు ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ను అక్కడి నుంచి మార్చలేదు. దీని వల్ల ఆ ప్రాంతంలో విస్తరణ పనులు పూర్తయిన తరువాత వేగంగా వచ్చే వాహనాల వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతాయని ఆందోళన స్థానికులు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారులు ప్రదర్శిస్తున్న ఈ నిర్లక్ష్యంపై స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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తొలి స్వాతంత్య్ర వేడుకలు మధుర స్మృతిగా నిలవాలి● మార్కాపురం కలెక్టర్ విజయ సునీత మార్కాపురం: నూతనంగా ఏర్పడిన మార్కాపురం జిల్లాలో 80వ భారత స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని అత్యంత ఘనంగా, జిల్లా చరిత్రలో మధుర స్మృతి గా నిలిచిపోయేలా నిర్వహించాలని కలెక్టర్ ఎం.విజయ సునీత అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లో వివిధ శాఖల అధికారులతో నిర్వహించిన సన్నాహక సమావేశంలో కలెక్టర్ మాట్లాడారు. జిల్లాలో నిర్వహిస్తున్న తొలి వేడుకల్లో భాగస్వాములు కావడం అధికారులందరికీ అరుదైన అవకాశమన్నారు. ఎటువంటి లోటుపాట్లు లేకుండా ప్రణాళికాబద్ధంగా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయాలని, ఆహ్వాన పత్రికలను అక్షర దోషాలు లేకుండా రూపొందించి ముందస్తుగా అందజేయాలన్నారు. స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల త్యాగాలను స్మరించుకుంటూ వారిని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించి గౌరవించాలన్నారు. వేడుకలకు హాజరయ్యేవారికి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ పథకాలతోపాటు జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలైన త్రిపురాంతకం, భైరవకోన, నెమలిగుండం, ఇష్టకామేశ్వరి, చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయాల విశిష్టతను చాటేలా శకటాలు ప్రదర్శించాలని ఆదేశించారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల నిర్వహణలో సమయపాలన పాటించాలని, విధుల్లో ప్రతిభ కనబరిచిన అధికారులకు, సిబ్బందికి బహుమతులు ప్రదానం చేస్తామని తెలిపారు. అధికారులంతా సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. సమావేశంలో జేసీ పులి శ్రీనివాసులు, డీఆర్ఓ వెంకటశివరామిరెడ్డి, జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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1971 నాటి కేసు మళ్లీ తెరపైకి.. పోలీసుల వేట!మార్కాపురం: 1971లో నమోదైన ఓ కేసుకు సంబంధించి 55 ఏళ్లుగా తప్పించుకు తిరుగుతున్న నిందితుడిని అరెస్టు చేసేందుకు మహారాష్ట్ర పోలీసులు మంగళవారం మార్కాపురం చేరుకోవడం ఆసక్తి రేకెత్తించింది. మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్ జిల్లా హద్గావ్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో 55 ఏళ్ల క్రితం నేరం చేసిన రామయ్య కుమారుడు నారాయణ మార్కాపురంలో ఉంటున్నాడన్న సమాచారంతో హెడ్కానిస్టేబుల్ యువరాజ్ కీర్తిపాల్ రాథోడ్ ఇక్కడికి వచ్చారు. స్థానిక పోలీసుల సాయంతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. నిందితుడు నెల రోజుల్లోపు హద్గావ్లోని జేఎంఎఫ్సీ కోర్టు2 న్యాయమూర్తి ఎస్.ఎస్.లోహకరే జాదవ్ ఎదుట లొంగిపోవాలని జారీ చేసిన నోటీసులను ఆయన వెంట తీసుకొచ్చారు. కాగా, కేసు నమోదైన 1971 నాటికి మార్కాపురం కర్నూలు జిల్లాలో అంతర్భాగంగా ఉండటం గమనార్హం. నిందితుడి ఆచూకీ తెలిస్తే వెంటనే సమాచారం ఇవ్వాలని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
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తల్లికి అన్యాయం..తండ్రికి వందనంప్రకాశం జిల్లా: తల్లి ఖాతాలో జమ కావాల్సిన తల్లికి వందనం నగదు తండ్రి ఖాతాలో జమయ్యాయి. తల్లికి వందనం డబ్బులు అందరికీ వచ్చినా తన ఖాతాలోకి రాలేదని ఆ తల్లి సచివాలయం, బ్యాంకుల చుట్టూ తిరిగింది. చివరికి తెలిసిన వారి సహాయంతో సచివాలయ సిబ్బందిని ప్రశ్నిచండంతో అసలు విషయం బయటపడింది.ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరు మండలంలోని కొండముడుసుపాలెం గ్రామానికి చెందిన కుంచాల వెంకటేశ్వర్లు, లక్ష్మి దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు. అయితే భార్యభర్తల మధ్య కుటుంబ కలహాలు రావడంతో ఇద్దరూ గ్రామంలోనే వేర్వేరుగా జీవిస్తున్నారు. ఇద్దరు పిల్లలకు ఒకరు ఇంటర్మీడియెట్ పూర్తి చేయగా, మరొకరు 7వ తరగతి చదువుతున్నాడు. అయితే గత ఏడాదికి సంబంధించిన తల్లికి వందనం డబ్బులు తల్లి లక్ష్మీ బ్యాంక్ ఖాతాలో జమయ్యాయి. కానీ ఈ ఏడాది ఇద్దరు కుమారులకు సంబంధించిన తల్లికి వందనం డబ్బులు రాలేదు. ఏం జరిగిందని సచివాలయ అధికారులను ప్రశ్నించగా పెద్ద కుమారుడు మదన్కు సంబంధించిన వివరాలు నమోదు చేయలేదని తెలిపారు. అయితే మదన్కు సంబంధించిన సంరక్షణ అంతా తండ్రి, నాయనమ్మలు చూసుకుంటుండడంతో దాని గురించి తల్లి పట్టించుకోలేదు. కానీ రెండో కుమారుడైన కుంచాల శ్రీనివాసరావు సంరక్షణ మొత్తం తల్లినే చూసుకుంటోంది. కులీనాలి చేసుకొని కుమారుడిని చదివించుకుంటోంది. తల్లికి వందనం డబ్బులు పడలేదని సచివాలయానికి వెళ్లి అధికారులను ప్రశ్నించడంతో పరిశీలించిన అధికారులు తండ్రి కుంచాల వెంకటేశ్వర్లు అకౌంట్కు జమయ్యాయని తెలిపారు. దీంతో ఖంగుతున్న లక్ష్మీ.. భర్తను ప్రశ్నించగా మాకు తెలియదు... మాకు డబ్బులు పడేలేదని నానా మాటలు అని బెదిరించారని లక్ష్మీ తెలిపింది. ప్రతి సారి తన అకౌంట్లో పడుతున్న డబ్బులు ఈ ఏడాది ఎందుకు మారిందని దీనిపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయానికి వచ్చింది. సబ్ కలెక్టర్ అందుబాటులో లేరు. కావాలనే నా ఖాతాను తీసి వేసి నా భర్త ఖాతాను లింక్ చేశారని ఆమె ఆరోపిస్తున్నారు. నేను ఊరిలోనే ఉంటాను..నాకు తెలియకుండా కనీసం నాతో మాట్లాడకుండా ఖాతాను మార్చడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తోంది. తనకు న్యాయం చేయాలని కోరుతోంది.
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31న దివ్యాంగ క్రికెటర్ల ఎంపికఒంగోలు సిటీ: డీసీసీఏపీ, డీఏసీఏల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే ‘అమరావతి ఇన్క్లూజివ్ క్రికెట్ కప్–2026’ టోర్నీకి ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా స్థాయి శారీరక దివ్యాంగ క్రికెటర్ల ఎంపిక పోటీలు ఈ నెల 31న నిర్వహించనున్నారు. ఒంగోలులోని సీఎస్ఆర్ శర్మ కళాశాల మైదానంలో శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఎంపిక పోటీ ఉంటుందని అసోసియేషన్ జిల్లా కన్వీనర్ జి.సుబ్బయ్య తెలిపారు. ఆసక్తి ఉన్న క్రీడాకారులు తమ సొంత క్రికెట్ కిట్తో పాటు ఆధార్, సదరమ్ సర్టిఫికెట్, యూడీఐడీ కార్డుల జిరాక్స్ కాపీలు, రెండు పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటోలతో హాజరు కావాలని మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో సూచించారు. వివరాలకు 80969 29907, 91335 03822ను సంప్రదించాలని కోరారు. అద్దంకి: పట్టణంలో బైకు చోరీ చేసిన కేసులో ఇద్దరు నిందితులకు ఎనిమిది నెలల జైలు శిక్ష పడినట్లు సీఐ సుబ్బరాజు మంగళవారం తెలిపారు. గత ఏడాది జూలై 19న స్థానిక హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకు వద్ద తన బైకు చోరీకి గురైందని తోటకూర నంది కిషోర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దర్యాప్తులో భాగంగా వినుకొండకు చెందిన కె.వెంకటసాయి, కె.సాయి కృష్ణను పోలీసులు నిందితులుగా గుర్తించి సోమవారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారు నేరం అంగీకరించడంతో కోర్టులో హాజరుపరిచారు. నేరం రుజువు కావడంతో న్యాయమూర్తి అఖిల వారికి ఎనిమిది నెలల చొప్పున జైలు శిక్ష విధించారు. అనంతరం నిందితులను నెల్లూరు సెంట్రల్ జైలుకు తరలించినట్లు సీఐ వివరించారు. ● పెద్దదోర్నాల మండలం కటకానిపల్లెలో ఘటన పెద్దదోర్నాల: మండల పరిధిలోని కటకానిపల్లెలో 60 వ్యవసాయ బోర్లకు చెందిన విద్యుత్ కేబుల్ వైర్లు చోరీకి గురయ్యాయి. మంగళవారం వేకువజామున విద్యుత్ సరఫరా కాగానే పొలాలకు నీరు పెట్టేందుకు వెళ్లిన రైతులు.. బోర్ల వద్ద వైర్లను కత్తిరించి ఉండటాన్ని గమనించారు. వ్యవసాయ బోర్లతో పాటు గ్రామానికి తాగునీరు అందించే బోర్ల వైర్లను సైతం దుండగులు అపహరించారు. ఒకేసారి పెద్ద సంఖ్యలో కేబుల్స్ చోరీ కావడం రైతుల్లో కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనపై బాధిత రైతులు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. పెద్దదోర్నాల: ద్విచక్ర వాహనం అదుపుతప్పి బోల్తా పడిన ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన మండల పరిధిలోని ఐనముక్కల కొండారెడ్డి కాలనీ సమీపంలో కర్నూలు–గుంటూరు రహదారిపై మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. ఎస్సై వెంకట రమణయ్య కథనం ప్రకారం.. యడవల్లికి చెందిన దూదేకుల మహబూబ్ పీరా(46) ద్విచక్ర వాహనంపై దోర్నాల వైపు వస్తుండగా ఐనముక్కల వద్ద అదుపుతప్పి బోల్తా పడ్డాడు. ప్రమాదాన్ని గమనించిన 108 సిబ్బంది సయ్యద్ భాషా, శ్రీనివాసులు వెంటనే అతడిని పెద్దదోర్నాల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం నర్సారావుపేటకు తీసుకెళ్తుండగా మార్గమధ్యంలోనే మృతి చెందాడు. ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన ఎస్సై.. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మార్కాపురం ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. వివాహిత హత్య కేసులో నలుగురు అరెస్టు కనిగిరిరూరల్: వివాహిత హత్య కేసులో నలుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు మంగళవారం రాత్రి తెలిపారు. పోలీసుల తెలిపిన వివరాల మేరకు.. కనిగిరిలోని అర్బన్ కాలనీకి చెందిన ప్రతిభా భారతి (33) మృతికి కారణమైన భర్త గంటా పీటర్ ప్రమోద్ కుమార్, అతని అన్న, మరో ఇద్దరిని మంగళవారం ఉదయం డీఎస్పీ ఎం శ్రీధర్, ఎస్సై జి.సందీప్ తమ సిబ్బందితో కలిసి అరెస్ట్ చేశారు. నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరచగా ఆగస్టు 10 వరకు రిమాండ్ విధించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
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పొన్నలూరు ఎస్సై తలబిరుసు.. బాధితుడిపైనే కేసు!● అక్రమంగా ఇంటి కూల్చివేతపై బాధితుడి ఫిర్యాదు బేఖాతరు ● గ్రీవెన్స్ అర్జీ మేరకు ఎస్పీ ఆదేశించినా కేసు కట్టని ఎస్సై ● మంత్రి స్వామి కనుసన్నల్లో బాధిత కుటుంబంపైనే ఎదురు కేసు పొన్నలూరు: సామాన్య ప్రజలకు అండగా నిలబడి న్యాయం చేయాల్సిన పోలీసులు దారి తప్పుతున్నారు. న్యాయం, అన్యాయం విచక్షించకుండా అధికార పార్టీ నేతలు చెప్పిందే వేదంగా సామాన్యులపై అక్రమ కేసులు బనాయిస్తున్నారు. బాధితుడి సమస్య పరిష్కరించాలని ఎస్పీ స్థాయి ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించినా స్థానిక ఎస్సై బేఖాతరు చేస్తున్న తీరు పొన్నలూరు మండలంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. మండలంలోని చెరుకూరుకు చెందిన కుంచాల మాధవరావు తనకు వారసత్వంగా వచ్చిన పక్కా గృహంలో 25 ఏళ్లుగా నివాసం ఉంటున్నాడు. కుటుంబ సభ్యులు గ్రామంలో లేని సమయం చూసి, అదే గ్రామానికి చెందిన కుంచాల మాల్యాద్రి పొక్లెయిన్తో మాధవరావు ఇంటిని కూల్చివేసి ఆనవాళ్లు లేకుండా చదును చేశాడు. తన అర్హత పత్రాలతో న్యాయం చేయాలని శనివారం బాధితుడు పొన్నలూరు పోలీస్స్టేషన్ను ఆశ్రయించగా.. అధికార పార్టీ నేతల ఒత్తిడితో ఎస్సై కనీసం ఫిర్యాదు కూడా తీసుకోకుండా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి వెనక్కి పంపారు. దీంతో బాధితుడు సోమవారం గ్రీవెన్స్లో ఎస్పీ ఎదుట సమస్యను మొరపెట్టుకున్నాడు. బాధితుని ఫిర్యాదుపై విచారించి కేసు నమోదు చేయాలని ఎస్పీ కార్యాలయం ఆదేశించినా స్థానిక ఎస్సై పట్టించుకోలేదు. పోలీస్ బాస్ ఆదేశాలను సైతం పక్కనపెట్టి మంత్రి స్వామి కనుసన్నల్లో వింత నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎలాంటి విచారణ చేపట్టకుండానే, ఇంటిని కూల్చిన మాల్యాద్రి వద్దనే సోమవారం ఎస్సై ఫిర్యాదు స్వీకరించారు. 25 ఏళ్లుగా నివాసం ఉంటున్న తమ స్థలాన్నే వారు ఆక్రమించి, తమపై దౌర్జన్యం చేసినట్లు మాల్యాద్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు.. బాధితుడు మాధవరావు, అతని భార్య లక్ష్మి, బావ నరసింహంపై ఎస్సై అక్రమ కేసు నమోదు చేయడం గమనార్హం. మంత్రి స్వామి ఆదేశాలతోనే పోలీసులు ఈ విధంగా తమపై ఎదురు కేసు పెట్టారని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పారదర్శకంగా వ్యవహరించాల్సిన పోలీసులు ఇలా తప్పు చేసిన వారికి వత్తాసు పలుకుతూ సామాన్యులపై కేసులు బనాయించడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. దీనిపై వివరణ కోరేందుకు ఎస్సైని ఫోన్లో సంప్రదించగా ఆయన అందుబాటులోకి రాలేదు. ఒంగోలు టౌన్: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం సెంట్రల్ కమిటీ జాయింట్ సెక్రటరీగా ఒంగోలు ప్రభుత్వ సర్వజన ఆస్పత్రి రేడియాలజీ విభాగం హెచ్ఓడి డా.నరసింహాచారి ఎన్నికకావడంపై జిల్లా ప్రభుత్వ వైద్యుల సంఘం (జీడీఏ) కార్యవర్గం హర్షం వ్యక్తం చేసింది. ఈ మేరకు మంగళవారం డా.నరసింహాచారిని ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా జీడీఏ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డా.ఏడుకొండలరావు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ప్రభుత్వ వైద్యులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు డా.నరసింహాచారి కృషి చేయాలని కోరారు. సుదీర్ఘకాలం పెండింగ్లో ఉన్న ప్రభుత్వ వైద్యుల సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో జీడీఏ రాష్ట్ర కార్యదర్శి డా.నటరాజ్, గౌరవాధ్యక్షుడు డా.మస్తాన్ బాషా, గర్నింగ్బాడీ సభ్యులు డా.తిరుపతి రెడ్డి, డా.శ్రీదేవి పాల్గొన్నారు.
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లేని భూమిని చూపి.. రూ.25 లక్షల టోకరా!కురిచేడులో అనుమతి లేని ఓ లేఔట్ కురిచేడు: తనది కాని భూమిని చూపి, లేఔట్ వేసి వప్లాట్లు విక్రయిస్తున్నట్లు నమ్మించి ఏకంగా రూ.25 లక్షలు దోచుకున్న ఘరానా మోసం కురిచేడులో వెలుగుచూసింది. ఎస్సై జి.కోటయ్య కథనం ప్రకారం.. విజయవాడ భారతి ఇంటర్మీడియట్ కళాశాలలో లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్న పావులూరి నీలిమకు బుల్లా విజయ్కుమార్ అనే వ్యక్తి పరిచయమయ్యాడు. కురిచేడు మండలం పడమరగంగవరం సర్వే నంబర్ 89/2లోని 6.95 ఎకరాల భూమి తనదేనని నమ్మబలికాడు. దొనకొండ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్తో ఇక్కడ భూములకు భారీ డిమాండ్ ఉంటుందని ఆశ చూపాడు. అతని మాటలు నమ్మిన నీలిమ.. మొదట రూ.3.25 లక్షలతో రెండు ప్లాట్లు (డాక్యుమెంట్ నంబర్ 1681/2025), ఆ తర్వాత రూ.20 లక్షలతో మరో 2 వేల చదరపు గజాల స్థలాన్ని (డాక్యుమెంట్ నంబర్ 13847/2025) రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు. అయితే డాక్యుమెంట్లలో ఉన్న స్థలానికి, భౌతికంగా చూపించిన భూమికి పొంతన లేకపోవడంతో మోసపోయానని ఆమె గ్రహించారు. దీనిపై నిలదీయగా విజయ్కుమార్ ముఖం చాటేయడంతో ఆమె పోలీసులను ఆశ్రయించారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు చీటింగ్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు. కన్వర్షన్ లేకుండానే దందా.. వ్యవసాయ భూములను జాయింట్ కలెక్టర్(జేసీ) ద్వారా కన్వర్షన్ చేయకుండానే మండలంలో 10కి పైగా అక్రమ లేఔట్లు వెలిశాయి. వీటికి పంచాయతీ కార్యదర్శులు సైతం అప్రూవల్ ఇస్తుండటంతో ప్రభుత్వ ఆదాయానికి భారీగా గండి పడుతోంది. జిల్లా అధికారులు మొద్దునిద్ర వీడి కఠిన చర్యలు తీసుకోకపోతే ప్రజలు మరింత మోసపోయే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. విజయవాడ మహిళ ఫిర్యాదుపై చీటింగ్ కేసు నమోదు కురిచేడు మండలంలో రోజుకో భూదందా వెలుగులోకి.. జేసీ కన్వర్షన్ లేకుండా సాగు భూముల్లో ప్లాట్లు
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అడవికి ప్రాణం.. అంతులేని గంభీరంపులుల రక్షణ ఛత్రంగా నల్లమల అభయారణ్యం పులి గాండ్రిస్తే అడవి దద్దరిల్లుతుంది! జీవవైవిధ్యాన్ని రక్షించడంలో, పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడటంలో అడవికి రారాజు అయిన పెద్దపులి పాత్ర అత్యంత కీలకమైనది. దేశంలోనే అతిపెద్దదైన నల్లమలలోని నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఈ చారల అందాల స్వేచ్ఛా విహారానికి సురక్షిత నిలయంగా మారింది. దట్టమైన నల్లమల అరణ్యంలో పులులు రాజసంగా అడుగులేస్తూ తమ సంతతిని గణనీయంగా వృద్ధి చేసుకుంటున్నాయి. ఒకవైపు అక్రమార్కులు, వేటగాళ్ల ముప్పు పొంచి ఉన్నా.. అటవీశాఖ ఏర్పాటు చేసిన బేస్ క్యాంపులు, రెస్క్యూ టీమ్లు, డాగ్ స్క్వాడ్ల వంటి కట్టుదిట్టమైన పరిరక్షణ చర్యల వల్ల నల్లమలలో బెబ్బులి రొమ్ము విరిచి తిరుగుతోంది. 2022 గణాంకాల ప్రకారం నల్లమలలో 63 పెద్దపులులు ఉండగా ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య 87కు చేరి ఉంటుందని అటవీ శాఖ అధికారుల అంచనా. పచ్చని అడవికి ప్రాణమైన మన జాతీయ జంతువును కాపాడుకోవడం, భావితరాలకు అందించడం ఎంతో అవసరం. నేడు అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం.. – పెద్దదోర్నాల నాగార్జున సాగర్–శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ ముఖచిత్రం విస్తరించిన జిల్లాలు నంద్యాల, మార్కాపురం, పల్నాడు. పాత విస్తీర్ణం 3,727.82 చ.కి.మీ అదనంగా కలిపిన విస్తీర్ణం 2,149 చదరపు కిలోమీటర్లు. కొత్త హోదా : ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ పులుల ప్రధాన ఆహారం జింకలు, దుప్పులు, అడవి పందులు.
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దోచుకో.. పంచుకో.. తినుకో..దీక్షా శిబిరంలో కూర్చున్న మాజీ మంత్రి సురేష్ సంఘీభావం తెలుపుతున్న జంకె వెంకటరెడ్డి మార్కాపురం: రాష్ట్రంలో సంపద సృష్టిస్తామని మాయమాటలు చెప్పిన కూటమి నేతలు.. గద్దెనెక్కిన తర్వాత ‘డీపీటీ’(దోచుకో.. పంచుకో.. తినుకో) విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారని మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ పీఏసీ సభ్యుడు, కొండేపి ఇన్ఛార్జి డాక్టర్ ఆదిమూలపు సురేష్ ధ్వజమెత్తారు. మార్కాపురంలో డాక్యుమెంట్ రైటర్లు తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం తొమ్మిది రోజులుగా చేస్తున్న సమ్మెకు ఆయన సంఘీభావం తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సురేష్ మాట్లాడుతూ.. బ్రిటీష్ కాలం నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ల ద్వారా ప్రభుత్వానికి వేల కోట్ల ఆదాయం సమకూరుస్తున్న డాక్యుమెంట్ రైటర్ల సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు. రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలను పీపీపీ (పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్టనర్షిప్) విధానంలోకి తీసుకురావడాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నామన్నారు. వెంటనే 396 జీవోను ఉపసంహరించుకోవాలన్నారు. మెడికల్ కళాశాలలు, జీజీహెచ్లను ఇప్పటికే పీపీపీలోకి తెచ్చిన ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ శాఖను కూడా ఆ దిశగా తీసుకెళ్లడం దారుణమన్నారు. పీపీపీ విధానం వల్ల ప్రజలపై ఆర్థిక భారం పడుతుందని, ‘మాకింత ఇవ్వు.. మిగిలింది నువ్వు తీసుకో’ అన్నట్లుగా ప్రభుత్వ తీరు ఉందని విమర్శించారు. వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రాగానే లేఖరుల సమస్యలన్నీ పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. సమ్మెకు జంకె, ఏఐటీయూసీ మద్దతు డాక్యుమెంటు రైటర్ల పెన్డౌన్ సమ్మెకు వైఎస్సార్ సీపీ నెల్లూరు పార్లమెంటు పరిశీలకులు, మాజీ ఎమ్మెల్యే జంకె వెంకటరెడ్డి సంఘీభావం ప్రకటించి, ప్రభుత్వం వెంటనే వారి సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రావులపల్లి రవీంద్రనాథ్ కూడా సమ్మెకు మద్దతు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షుడు టి.సుబ్బారావు, స్టార్ మస్తాన్, ప్రకాష్, గోవర్ధన్ పాల్గొన్నారు. ఇదే చంద్రబాబు ప్రభుత్వ విధానం.. సంపద సృష్టి బూటకం దస్తావేజు లేఖరుల సమ్మెలో మాజీ మంత్రి సురేష్ ధ్వజం 396 జీవోను తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ సంఘీభావం తెలిపిన మాజీ ఎమ్మెల్యే జంకె, ఏఐటీయూసీ నేత రవీంద్రనాఽథ్
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ధర్నా చేసినప్పుడే వేతనాలు..లేకపోతే ఒట్టిచేతులుఒంగోలు టౌన్: రెండు నెలలుగా వేతనాలు ఇవ్వకపోవడంతో సహనం నశించిన జీజీహెచ్ పారిశుధ్య కార్మికులు విధులు బహిష్కరించి నిరసనకు దిగారు. మంగళవారం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు శానిటేషన్ ఏజన్సీ కార్యాలయం ఎదుట బైఠాయించారు. పెద్ద సంఖ్యలో పారిశుధ్య కార్మికులు నిరసనకు దిగి వేతనాల కోసం నినాదాలు చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ధర్నాలు చేసినప్పుడు మాత్రమే వేతనాలు ఇస్తున్నారని, లేకపోతే చాకిరి చేయించుకుంటూ ఒట్టి చేతులు చూపుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పారిశుధ్య కార్మికుల వేతనాలను సకాలంలో ఇప్పించడంలో జీజీహెచ్ ఉన్నతాధికారులు విఫలమవడం దారుణమని పలువురు పారిశుధ్య కార్మికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వేతనాలు అడిగితే ప్రభుత్వం బడ్జెట్ పెట్టలేదని చెబుతున్నారని, క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే సిబ్బంది పట్ల ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహించడం సిగ్గుచేటని విమర్శించారు. వేతనాలు ఇచ్చే వరకు ఇక్కడ నుంచి కదిలేది లేదని భీష్మించుకొని కూర్చున్నారు. పారిశుధ్య కాంట్రాక్టర్ను తొలగించాలి: సీఐటీయూ పారిశుధ్య కార్మికుల చేత బండచాకిరి చేయించుకుంటూ కనీస వేతనాలు ఇవ్వకుండా వేధిస్తున్న ఏజన్సీని వెంటనే రద్దు చేయాలని సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు కాలం సుబ్బారావు డిమాండ్ చేశారు. జీజీహెచ్లో పనిచేస్తున్న పారిశుధ్య కార్మికులకు మే, జూన్ నెల వేతనాలు ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదన్నారు. వేతనాల గురించి ప్రశ్నించినప్పుడల్లా ఇంకా బడ్జెట్ రాలేదని జవాబు చెబుతున్నారని, దీనికి కార్మికులు బాధ్యత వహించాలా అని ప్రశ్నించారు. జీజీహెచ్లో పారిశుధ్య విభాగంలో 240 మంది కార్మికులు పని చేస్తున్నారని, వీరిలో ఎక్కువగా మహిళలు ఉన్నారని తెలిపారు. సకాలంలో వేతనాలు ఇవ్వకపోవడంతో కుటుంబాలు అర్ధాకలితో అలమటిస్తున్నాయని, కార్మికులు విధులకు హాజరవడానికి రవాణా ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారని తెలిపారు. సీఐటీయూ నగర కన్వీనర్ టి.మహేష్ మాట్లాడుతూ పారిశుధ్య కార్మికులకు వేతనాలు ఇవ్వకుండా వేధించడం దారుణమని విమర్శించారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వకుండా ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్న ఏజన్సీపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. రెండు నెలలుగా వేతనాలు రాక ఇబ్బంది పడుతున్నా పట్టించుకోని అధికారులు ఇప్పుడు రాయబారాలు చేయడం ఏమిటని యూనియన్ నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కార్యక్రమంలో సీఐటీయూ నాయకులు విజయమ్మ, యూనియన్ నాయకులు సుబ్బారావు, జాలమ్మ, సీపీఐ నాయకులు కొత్తకోట వెంకటేశ్వరరావు, ఎంఏ సాలార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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గుండ్లకమ్మ నదికి నీళ్లొదిలారు..మద్దిపాడు: గుండ్లకమ్మ నదిపై మల్లవరం వద్ద ఉన్న రిజర్వాయర్ నుంచి నదిలోకి పూర్తిగా నీరు వదలడం నిలిపేశారు. ఈ క్రమంలో గుండ్లకమ్మ నీటి కోసం ఆధారపడి ఉన్న మద్దిపాడు, నాగులుప్పలపాడు మండలాల్లోని పలు గ్రామాల ప్రజలు తమకు రిజర్వాయర్ నుంచి నదిలోకి నీరు విడుదల చేయించాలని మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ సంతనూతలపాడు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి మేరుగు నాగార్జునను కలిసి తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. ఆయన మంగళవారం సాయంత్రం మల్లవరం వద్ద ఉన్న రిజర్వాయర్ను పార్టీ నాయకులతో కలిసి సందర్శించారు. మార్గమధ్యంలోనే ఉన్నతాధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడిన ఆయన గుండ్లకమ్మ రిజర్వాయర్ వద్దకు వచ్చి రిజర్వాయర్లో నీటిమట్టం పరిశీలించారు. గత ప్రభుత్వంలో 19 మీటర్ల ఎత్తులో రిజర్వాయర్లో నీరు నిలిచినప్పుడు కూడా గుండ్లకమ్మ నదిలోకి నీరు విడుదల చేశారన్నారు. దీంతో నదిపై ఆధారపడి ఉన్న దిగువ గ్రామాల ప్రజలు, పశువులకు నీరు, మేత పెట్టుకునేందుకు సరిపోయాయని, కానీ ప్రస్తుతం ఆ విధంగా నీటిని విడుదల చేయకుండా నిలుపుదల చేయడం మంచి పద్ధతి కాదని ఆయన అధికారులకు తెలిపారు. ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టే ఏ పనైనా తాను సహించబోనని స్పష్టం చేశారు. దీంతో రిజర్వాయర్ జేఈ రామాంజనేయులు ఉన్నతాధికారులకు విషయం తెలిపి వెంటనే ఏడో నంబర్ గేటు ఎత్తి 250 క్యూసెక్కుల నీటిని గుండ్లకమ్మ నదిలోకి విడుదల చేశారు. ఆయన వెంట వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు వాకా కోటిరెడ్డి, పోలవరపు శ్రీమన్నారాయణ, పోలిలేని కోటేశ్వరరావు, పాలడుగు రాజీవ్, బొమ్మల రామాంజనేయులు, అన్వేష్, గుడ్డపాతల రవి, కాకర్ల వెంకటేష్, దుడ్డు వినోద్కుమార్, కందుల డానియేలు, నాదెండ్ల మహేష్, మద్దినేని శ్రీకాంత్, రావూరి ప్రసన్నకుమార్రెడ్డి, జగన్నాథ్ కోటిలింగం, వేమిరెడ్డి విజయభాస్కర్రెడ్డి, పోకూరి శ్రీరాములు, రావూరి అశోక్రెడ్డి, ఎడవల్లి మోహన్రావు, పైనం ప్రసాదరావు, రాయపాటి వెంకట సుబ్బయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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‘మామూలు’ ఇస్తేనే మస్టర్!పొదిలి రూరల్: ఒకవైపు మండుతున్న ఎండలు.. మరోవైపు అరకొర వేతనాలు.. వీటికి తోడు ఉపాధి హామీ సిబ్బంది లంచాల వేధింపులతో కూలీలు విలవిల్లాడుతున్నారు. ‘అధికారం మాది.. అడిగినంత ఇస్తేనే పని.. లేదంటే దిక్కున్న చోట చెప్పుకోండి’ అంటూ పొదిలి మండలంలో కొందరు సిబ్బంది బరితెగిస్తున్నారు. మండలంలోని తుమ్మగుంట పంచాయతీలో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ (ఎఫ్ఏ) వై.మల్లికార్జునరావు తీరుపై ఉపాధి కూలీలు మండిపడుతున్నారు. మంగళవారం ఎంపీడీఓ శ్రీనివాసరావును కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు. పని కావాలంటే వారానికి రూ.400 లంచం ఇవ్వాలని ఎఫ్ఏ డిమాండ్ చేస్తున్నాడని వాపోయారు. వంద మంది పనికి వెళ్తే.. డబ్బులిచ్చిన 70 మందికే డిమాండ్ పెట్టి, మిగతా వారికి పని ఇవ్వకుండా వివక్ష చూపుతున్నాడని బీరం రంగమ్మ, బీరం వెంకటరత్తమ్మ, చినగోపాల్రెడ్డి, లక్ష్మి, కృష్ణవేణి, తిరుపతమ్మ, నాగార్జునరెడ్డి, చెంచయ్య తదితరులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అడిగినంత ఇవ్వలేదన్న కక్షతో ఈ నెల 13 నుంచి 19వ తేదీ వరకు చేసిన పనికి సంబంధించిన మస్టర్లను తమ వద్దే ఉంచి అప్లోడ్ చేయలేదని ఎంపీడీఓకు చూపించారు. మే నెలలో రెండు వారాల పాటు చేసిన పనికి కూడా మస్టర్ వేయలేదని, దీనిపై ఏపీఓకు మొరపెట్టుకున్నా ‘ఆ డబ్బులు మర్చిపోండి’ అంటూ నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెప్పారని వారు ఆరోపించారు. కూలీల ఫిర్యాదుపై ఎంపీడీఓ శ్రీనివాసరావు స్పందిస్తూ.. కూలీలతో దురుసుగా వ్యవహరిస్తూ, అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న సదరు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ను విధుల నుంచి తొలగించేలా ఉన్నతాధికారులకు సిఫార్సు చేస్తానని చెప్పారు. పని కావాలంటే వారానికి రూ.400 ఇవ్వాలని ఎఫ్ఏ డిమాండ్ ఎంపీడీఓకు మొరపెట్టుకున్న తుమ్మగుంట ఉపాధి కూలీలు
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నాకు విలువలున్నాయి.. ఎక్కడికీ పారిపోలేదు: ఉదయ్కృష్ణారెడ్డిసాక్షి, ప్రకాశం: హైదరాబాద్ పోలీస్ అకాడమీ ట్రైనీ ఐపీఎస్ల ఎపిసోడ్లో మరో ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. పరారీలో ఉన్నట్లు జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ట్రైనీ ఐపీఎస్(సస్పెండెడ్) ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి ఖండించారు. తనపై జరుగుతున్న ప్రచారంలో వాస్తవం లేదని పేర్కొన్న ఆయన.. తాను ఎక్కడికీ పారిపోలేదని స్పష్టం చేశారు. న్యాయవ్యవస్థపై తనకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని తెలిపారు.‘‘మా నాన్నమ్మ ఆరోగ్యం బాగోలేకపోవడంతో స్వస్థలం ప్రకాశం జిల్లా ఊళ్లపాలెం వచ్చా. కేసు కోర్టు పరిధిలో ఉంది. అందువల్ల పూర్తి వివరాలు వెల్లడించలేను. త్వరలోనే నా నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకుంటా’’ అని మంగళవారం ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి ఓ మీడియా చానెల్తో మాట్లాడారు. నాకు విలువలున్నాయితాను పూర్తి గ్రామీణ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తినని, విలువలకు కట్టుబడి జీవిస్తున్నానని ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి తెలిపారు. పోలీస్, న్యాయ వ్యవస్థలపై తనకు నమ్మకం ఉందని, విచారణ అధికారులకు పూర్తిగా సహకరిస్తానని చెప్పారు.నోటీసులు అందలేదుపోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చేందుకు హైదరాబాద్లోని తన రెండు చిరునామాలకు వెళ్లారన్న ప్రచారంపై కూడా ఆయన స్పందించారు. ఆ రెండు చిరునామాలు తాత్కాలికమైనవని, తన శాశ్వత చిరునామా అయిన ఊళ్లపాలెంకు ఎలాంటి నోటీసులు రాలేదని తెలిపారు. తాను స్వయంగా హైదరాబాద్కు వెళ్తున్నానని, ఎక్కడికీ పారిపోలేదని మరోసారి స్పష్టం చేశారు.తోటి ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఫిర్యాదుట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డిపై తోటి ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారి సంచలన ఆరోపణలతో ఫిర్యాదు చేసిన నేపథ్యంలో కేసు నమోదు అయ్యింది. ఆ వెంటనే దర్యాప్తు నేపథ్యంలో ఆయనపై సస్పెన్షన్ వేటు పడింది. అటుపై ఆరోపణలు తట్టుకోలేక ఉదయ్ ఆస్పత్రి పాలయ్యారు కూడా. అయితే ఈ ఆరోపణలపై ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి తాజాగా వివరణ ఇచ్చారు.తనపై వచ్చిన ఆరోపణలపై చట్టపరమైన ప్రక్రియను గౌరవిస్తానని ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి తెలిపారు. విచారణకు పూర్తిగా సహకరిస్తానని, చివరికి నిజాలు బయటకు వస్తాయని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
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ఉద్యోగాలిప్పిస్తామంటూ ఘరానా మోసందర్శి: ‘‘నాకు ఓఎస్డీతో పరిచయాలున్నాయి... అంతకంటే పెద్దపెద్ద వాళ్లు కూడా బాగా తెలుసు. మీకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చిటికెలో ఇప్పిస్తాను’’ అంటూ నమ్మబలికి డబ్బులు వసూలు చేసి నకిలీ నియామక ఆర్డర్లు చేతిలో పెట్టిన ఘరానా మోసగాన్ని డీఎస్పీ బాలమురళీకృష్ణ కటకటాల వెనక్కు నెట్టారు. దర్శి డీఎస్పీ కార్యాలయంలో సోమవారం విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి వివరాలు వెల్లడించారు. డీఎస్పీ తెలిపిన వివరాల మేరకు.. ఒంగోలులోని నీలాయపాలెం మార్కెట్ సెంటర్లో నివాసం ఉంటున్న ముత్తన నాగరాజు ఒక కన్సల్టెన్సీ కార్యాలయం పెట్టి అధికార పార్టీ మంత్రుల ఓఎస్డీలు తెలుసు, కలెక్టర్లు తెలుసు.. అంతకంటే పెద్దవారు తెలుసు అని చెప్పుకుంటూ ఒంగోలులో హోంగార్డుగా పని చేస్తున్న గోపాల కృష్ణ అనే వ్యక్తితో పరిచయం పెంచుకున్నాడు. అతని భార్యకు ఔట్సోర్సింగ్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని చెప్పి నమ్మబలికాడు. ఉద్యోగం కోసం అతని వద్ద రూ.12 లక్షలు తీసుకున్నాడు. ఆ తరువాత తన వద్ద ఉన్న గొంతులు మార్పులు చేసి వినిపించే ఫీచర్ ఉన్న సెల్ఫోన్లో ఇతరులతో మాట్లాడించి ఓఎస్డీగారు మాట్లాడతారని చెప్పి నమ్మించాడు. పెద్ద పెద్ద వాళ్ల పేర్లు చెబుతూ బోల్తాకొట్టించాడు. ఆ తరువాత ఒక నకిలీ ఆర్డర్ కాపీ చేయించి హోంగార్డుకు అందజేసి ఉద్యోగ నియామకపత్రం వచ్చిందని, వారు ఫోన్ చేసినప్పుడు మాట్లాడి జాయిన్ అవ్వాలని చెప్పాడు. ఆ తరువాత డిగ్రీ చదివిన అదే హోంగార్డుకు ఎస్సై ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని నమ్మబలికాడు. మళ్లీ వారి వద్ద రూ.9 లక్షలు తీసుకున్నాడు. ఇదే తరహాలో ఫోన్లో మాట్లాడించి ఆర్డర్ కాపీ కూడా ఇచ్చాడు. ఆ తరువాత హోంగార్డు ఆయా కార్యాలయాల్లో సంప్రదించి మోసపోయినట్లు గుర్తించి పోలీసులను ఆశ్రయించి జరిగిన విషయాన్ని చెప్పాడు. దీంతో ఎస్పీ హర్షవర్ధన్ రాజు ఆదేశాల మేరకు రంగంలోకి దిగిన డీఎస్పీ బాలమురళీ కృష్ణ ఆధ్వర్యంలో బల్లికురవ ఎస్సై నాగరాజుకు వచ్చిన సమాచారం మేరకు బల్లికురవ బస్టాండ్ వద్ద నిందితుడిని అరెస్ట్చేసి కటకటాల వెనక్కు నెట్టారు. ఆయన వద్ద ఉన్న రూ.3.50 లక్షల నగదు, నకిలీ పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇదే నిందితుడు గతంలో మూడు కేసుల్లో రూ.3 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు తెలిపారు. ఇంకా ఇతని బాధితులు ఎవరైనా ఉన్నారా అన్న కోణంలో విచారణ జరుగుతోందని తెలిపారు. ఇలా నకిలీ పత్రాలు ఇచ్చి ఇటీవల ఉద్యోగాల పేరుతో డబ్బులు స్వాహా చేసే మోసగాళ్ల వలలో పడిన యువత తమను సంప్రదిస్తున్నారని చెప్పారు. యువతను ఇలాంటి వారు ఎవరైనా సంప్రదించినా వెంటనే తమకు వివరాలు అందజేస్తే వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని చెప్పారు. ఏడో తరగతి చదువుకున్న వ్యక్తి డిగ్రీలు చేసిన వారిని మోసం చేస్తున్నారని యువత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. అనంతరం నిందితుడిని కోర్టులో హాజరు పరిచారు. చాకచక్యంతో నిందితుడిని పట్టుకున్న డీఎస్పీ బాలమురళీకృష్ణ, ఎస్సై నాగరాజులను ఎస్పీ అభినందించారు. వారికి రివార్డులు అందజేయనున్నట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో సీఐ శేషగిరిరావు పాల్గొన్నారు.
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సర్కారు స్కూళ్లు.. తాగునీటికి చుక్కలు..!ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో తాగునీటి వసతి కల్పించకుండా పాలకులు, అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుండటంతో విద్యార్థుల గొంతెండుతోంది. గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వంలో ఆనాటి సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రతి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నాడు–నేడు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో భాగంగా ఆర్వో వాటర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేశారు. విద్యార్థులకు సురక్షితమైన తాగునీరు అందించారు. ఆర్వో ప్లాంట్ల నిర్వహణను పక్కాగా అమలు చేశారు. చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రెండేళ్లుగా పాఠశాలల్లోని ఆర్వో వాటర్ ప్లాంట్ల నిర్వహణకు నిధులు కేటాయించకుండా పూర్తిగా గాలికి వదిలేశారు. అవన్నీ క్రమంగా మరమ్మతులకు గురై మూలనపడ్డాయి. విద్యార్థులకు తిప్పలు తెచ్చిపెట్టాయి. పాఠశాలల్లో తాగునీటి వసతి లేకపోవడంతో దాహం తీర్చుకునేందుకు విద్యార్థులు నానా తంటాలు పడుతున్నారు. కొన్ని పాఠశాలల్లో దాతల సహకారంతో చిన్నపాటి వాటర్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేయగా, మరికొన్ని పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుల సొంత ఖర్చులతో అరకొరగా బబుల్ వాటర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అధిక సంఖ్యలో పాఠశాలల్లో అందుబాటులో ఉన్న సురక్షితం కాని ఏదోక నీటిని విద్యార్థులు తాగుతున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఆర్భాటపు ప్రచారాలకు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తూ.. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతుల కల్పనలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుండటంతో తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. విద్యార్థుల గొంతెండుతున్నా పట్టించుకోరా..? అంటూ తల్లిదండ్రులు మండిపడుతున్నారు. సురక్షితం కాని నీరు తాగి విద్యార్థులు అనారోగ్యం బారిన పడితే ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే దీనిపై స్పందించాలని, పాఠశాలల్లోని ఆర్వో మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్లకు మరమ్మతులు చేయించి విద్యార్థులకు సురక్షితమైన తాగునీరు అందించాలని తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు. – స్టాఫ్ ఫొటోగ్రాఫర్, ఒంగోలు
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మైక్రో ఫైనాన్స్ వేధింపుల నుంచి కాపాడండిఒంగోలు టౌన్: మైక్రో ఫైనాన్స్ ఏజంట్లు వేధిస్తున్నారని, మహిళలను అసభ్యంగా దూషిస్తున్నారని, ఇళ్లకు తాళాలు వేస్తున్నారని, ఫ్లెక్సీలు వేసి బజారుకీడుస్తున్నారని, మైక్రో ఫైనాన్స్ ఆగడాలను అరికట్టకపోతే ఆత్మహత్యలే గతి అని రోదిస్తూ యానాదుల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ ప్రధాన రహదారి వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు. కలెక్టరేట్ ప్రధాన గేటు వద్ద బైఠాయించి మైక్రో ఫైనాన్స్ ఆగడాలను అరికట్టాలని, వేధింపులకు పాల్పడుతున్న ఏజంట్లపై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులు నమోదు చేయాలని నినాదాలు చేశారు. దీంతో రంగ ప్రవేశం చేసిన పోలీసులు యానాదులను అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించడంతో వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. గట్టిగా కేకలు వేసుకుంటూ వాదించుకోవడంతో కాసేపు ఉద్రిక్తత పరిస్థితి నెలకొంది. వెంటనే అక్కడకు చేరుకున్న ఒన్టౌన్ సీఐ వీర నాయక్ బాధితులను సముదాయించేందుకు ప్రయత్నించారు. పక్కనే ఉన్న ధర్నా చౌక్ వద్ద కూర్చొని నిరసన తెలపాలని సూచించారు. అయినా ఆందోళనకారులు వినలేదు. మైక్రో ఫైనాన్స్ ఏజంట్లు వచ్చి తమను వేదిస్తున్నప్పుడు పోలీసులు ఎక్కడకు పోయారని, మహిళలను దూషించడమే కాకుండా తమ ఇళ్లకు తాళాలు వేసినవారిని పోలీసులు ఎందుకు శిక్షించలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇక్కడే మీడియాతో మాట్లాడుతామని పట్టుపట్టడంతో చివరికి పోలీసులు అంగీకరించక తప్పలేదు. అమాయక గిరిజనులను మోసగిస్తున్న మైక్రోఫైనాన్స్ సంస్థలు... యానాదుల సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కేసీ పెంచలయ్య మాట్లాడుతూ ఉలవపాడు, గుడ్లూరు, లింగసముద్రం, కందుకూరు, మద్దిపాడు మండలాల్లో అమాయక యానాది గిరిజనులను మైక్రో ఫైనాన్స్ ఏజెంట్లు మోసగిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం నిర్మించి ఇచ్చిన పక్కా గృహాల తాలుకూ పట్టాలు హౌసింగ్ బోర్డు దగ్గర ఉన్నాయని, కొంతమంది మైక్రో ఫైనాన్స్ సంస్థల ఏజంట్లు, ఇతర శాఖల అధికారులతో కుమ్మకై ్క తమను అప్పుల ఊబిలో దించుతున్నారని తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పక్కా గృహాలకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి వాటి పేరు మీద రుణాలు తీసుకుంటున్నారని వివరించారు. యానాది గిరిజనుల అమాయకత్వాన్ని ఆసరా చేసుకొని రూ.2 లక్షలు మంజూరు చేసినట్లు పత్రాలు సృష్టించి లబ్ధిదారులకు కొంత ముట్టచెప్పి మిగిలింది కాజేస్తున్నారని వివరించారు. ఇప్పుడు రూ.3.75 లక్షల బాకీ ఉన్నారని, వెంటనే చెల్లించాలని ఒత్తిడి చేస్తున్నారని తెలిపారు. చెల్లింపులు చేయని వారి ఇళ్లకు తాళాలు వేయడం, ఇళ్ల వద్ద హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయడం, కుటుంబ సభ్యుల ఫొటోలతో ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేసి బజారుకీడ్చడం వంటి అమానుష చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం కలెక్టర్ పి.రాజబాబుకు వినతిపత్రం సమర్పించారు. కార్యక్రమంలో సంఘం మహిళా అధ్యక్షురాలు చెంబేటి ఉషా, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు దుర్గా ప్రసాద్, యాకసిరి నాగరాజు, తిరువీధి సతీష్ చంద్ర, బాపట్ల వెంకటరావు, తిరుపతమ్మ పాల్గొన్నారు.
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భ్రమరా వెంచర్స్పై దర్యాప్తు చేయించండిమార్కాపురం: మార్కాపురం పట్టణ శివార్లలో ఏర్పాటు చేసిన భ్రమరా వెంచర్స్లో ఉన్న ఆక్రమణలు, ఆరోపణలపై సమగ్రమైన దర్యాప్తు చేయించాలని మార్కాపురం నియోజకవర్గ వైఎస్సార్ సీపీ ఇన్చార్జి, మాజీ ఎమ్మెల్యే అన్నా రాంబాబు జాయింట్ కలెక్టర్ పులి శ్రీనివాసులుకు వినతిపత్రం అందించి విజ్ఞప్తి చేశారు. అనంతరం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ మార్కాపురం రెవెన్యూ పరిధిలో ఉన్న ప్రభుత్వ భూములు, దేవదాయ భూములు, నీటి చెరువులు, కుంటలు, పంట కాలువలు, చెరువు నుంచి ఆయకట్టు భూములకు నీరు వెళ్లే ప్రధాన కాలువలు, వాటికి ఇరువైపులా ఉండే సర్వీసు రోడ్డు మార్జిన్లు, వాగులు తదితర వాటిని కొందరు దురాక్రమణ చేసి స్వాధీన పరుచుకున్నారన్నారు. వాటి పక్కనే ఉన్న పట్టా భూములను కూడా కలుపుకుని ఆక్రమించిన భూమి అసలైన సర్వేనంబరు కాకుండా తప్పుడు సర్వేనంబర్ల ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్లలో రాసి అమ్మకాలు చేస్తూ ప్రభుత్వ ఆస్తులను దోపిడీ చేస్తున్నారని అన్నారు. భ్రమరా వెంచర్స్ వారు ప్రభుత్వ భూములు, చెరువులకు నీరు వచ్చే వాగు, బండ్ల రస్తాలను కలుపుకున్నారనే అభియోగాలు ఉన్నాయని అన్నారు. ఆ వెంచరుకు రహదారి సౌకర్యంలేదని, నీళ్లు వచ్చే వాగుకు అడ్డంగా కల్వర్టులు కట్టి తారురోడ్డు వేశారని అన్నారు. దీనివలన చెరువుకు రావాల్సిన నీరు ఆగిపోయి వ లోతట్టు ప్రాంతం మునిగిపోతుందన్నారు. ఇప్పటికే చెరువులు పూడ్చి రోడ్డు వేసే ప్రాంతానికి పక్కనే చెరువులో అంతర్భాగమైన ప్రాంతాన్ని పట్టా భూములని చెప్పి మట్టితోలారని అన్నారు. ఇంత జరుగుతున్నా నీటి పారుదల, రెవెన్యూ, మున్సిపల్ అధికారులు చోద్యం చూస్తున్నారని మండిపడ్డారు. చెరువులో ఎఫ్టీఎల్ (చెరువు నిండే పూర్తి సామర్ధ్యం) ఆపైన 50 మీటర్ల వరకూ బఫర్జోన్ ఉంటుందన్నారు. అందులో కూడా శాశ్వత నిర్మాణాలు చేపట్టకూడదని అన్నారు. మార్కాపురం పరిసర ప్రాంతాల్లో దేవదాయ శాఖ భూములు చాలా ఉన్నాయని, అందులో కూడా భారీగా ఆక్రమణలు జరిగాయన్నారు. ఆశాఖ అధికారులు వ్యక్తిగత లబ్ధి కోసం కొందరికి మాత్రమే నోటీసులు ఇచ్చి కొన్ని ఆస్తులను స్వాధీన పరుచుకున్నారని, మరికొందరు ఆక్రమణదారులపై ఉదాసీనంగా ఉంటూ ఆస్తులను స్వాధీనపరుచుకోలేదన్నారు. వారికి కనీసం నోటీసులు కూడా ఇవ్వలేదన్నారు. దీనివలన దేవదాయశాఖ ఆస్తులు కోల్పోతోందన్నారు. కొందరు అధికారుల సహకారంతో వాస్తవ సర్వే నంబర్లతో కాకుండా వేరే నంబర్లు వేసి నిషేధిత భూములను సైతం రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారన్నారు. భూ దోపిడీపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని కోరారు. చెరువును దురాక్రమణదారుల నుంచి కాపాడాలన్నారు. మార్కింగ్ విషయంలో అపోహలు తొలగించండి.. పట్టణంలో రోడ్ల విస్తరణ పేరుతో వివిధ ప్రాంతాల్లో మార్కింగ్ ఇచ్చారని, దీనిపై ప్రజల్లో ఉన్న అపోహలు తొలగించాలని అన్నా రాంబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. మార్కింగ్ ఇచ్చే భవన యజమానులకై నా సమాచారం అందించాలని కోరారు. ఈ మార్కింగ్ ఎవరు వేస్తున్నారో అర్థంకాక అందరూ ఆందోళనకు గురవుతున్నారన్నారు. కలెక్టరేట్ భవనాల విషయంలో ఆలోచించండి.. కలెక్టరేట్ భవనాల విషయంలో కూడా తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోవద్దని, ఆలోచించి అందరి అభిప్రాయం తీసుకొని నిర్మించాలన్నారు. ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా నిర్మించాలన్నారు. జీవితకాలం ప్రజలకు ఉపయోగపడే అంశం ఇది అన్నారు. ఈ విషయమై జేసీ సానుకూలంగా స్పందించారని, భ్రమరా వెంచర్స్పై అధికారుల కమిటీని నియమించినట్లు చెప్పారన్నారు. పది రోజుల్లో నిర్ణయం తీసుకుంటారని ఆశిస్తున్నట్టు తెలిపారు. తాము చేసిన ఆరోపణలు నిజమైతే వెంచర్స్లో ఉన్న ఆక్రమణలు తొలగించాలని రాంబాబు కోరారు. ఈయన వెంట పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి డాక్టర్ మీర్జా షంషేర్ ఆలీబేగ్, పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు షేక్ సలీమ్, ఏఎంసీ మాజీ ఛైర్మన్ గొలమారి శ్రీనివాసరెడ్డి, పార్టీ రాష్ట్ర, జిల్లా, నియోజకవర్గాల్లో వివిధ హోదాల్లో ఉన్న బట్టగిరి తిరుపతిరెడ్డి, మురారి వెంకటేశ్వర్లు, గౌస్ మొహిద్దీన్, బొగ్గరపు శేషయ్య, నాలి కొండయ్య, మౌలాలీ, గఫూర్, సీయం ఖాశీం, శ్రీనివాసులు తదితరులు ఉన్నారు.
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కంభం చెరువుపై కోలాహలంకంభం: తేరాతేజి (గరికతొక్కుడు) పండుగ సందర్భంగా సోమవారం కంభం చెరువుకట్టపై కోలాహలం నెలకొంది. చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచే కాకుండా ఇతర జిల్లాల నుంచి ప్రజలు కుటుంబ సమేతంగా భారీగా కంభం చెరువు కట్టకు చేరుకున్నారు. నూతన దంపతులు కంభం చెరువులో వారి పెళ్లినాటి దండలు వదిలి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో మంది సరదాగా గడిపారు. పిల్లలు, నూతన జంటలు సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ చెరువు కట్టపై సందడి చేశారు. ఇంటి వద్ద తయారు చేసి తెచ్చుకున్న వంటకాలను పిల్లాపాపలతో కలిసి కట్టపై కూర్చుని ఆరగించారు. కట్టపై ఉన్న దీనాషావళి దర్గా వద్ద కొబ్బరికాయలు, బూందితో ప్రజలు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. పలువురు భక్తులు దర్గాపై చాదర్లు కప్పి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో కట్టపైకి వచ్చిన ప్రజలకు కూలింగ్ వాటర్ అందజేశారు. కంభం ఎస్సై శివకృష్ణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో బందోబస్తు నిర్వహించారు. కట్టపై వైద్యశిబిరం ఏర్పాటు చేశారు. సాయంత్రం సూర్యాస్తమయంలో కంభం చెరువు అందాలు సందర్శకులను ఆహ్లాదపరిచాయి.
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రెవెన్యూ సమస్యల పరిష్కారంపై నిర్లక్ష్యం వీడండిమార్కాపురం టౌన్: రెవెన్యూ సమస్యల పరిష్కారంపై అధికారులు నిర్లక్ష్యం వీడాలని, ఈ విభాగంలో సమస్యల పరిష్కారం తక్కువగా ఉందని కలెక్టర్ విజయసునీత అన్నారు. వీటిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని రెవెన్యూ అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమంలో ఆమె మాట్లాడుతూ ఇప్పటి నుంచైనా నిర్లక్ష్యం వీడి సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టిపెడితే జిల్లాకు మంచిపేరు వస్తుందన్నారు. ఆ దిశగా అధికారులు కృషిచేయాలన్నారు. మొత్తం 286 అర్జీలు రాగా ఇందులో రెవెన్యూకు సంబంధించి 134, ఇతర సమస్యలపై 152 అర్జీలు వచ్చినట్టు తెలిపారు. జాయింట్ కలెక్టర్ పీ శ్రీనివాసులు, మార్కాపురం, కనిగిరి ఆర్డీఓలు శివరామిరెడ్డి, అజయ్కుమార్, రవాణాశాఖాధికారి ఆర్ రాంబాబు, జిల్లా వ్యవసాయాధికారి బాలాజీనాయక్, లీడ్బ్యాంకు మేనేజర్ షాహీర్, మున్సిపల్ కమిషనరు నారాయణరావు, ఆర్టీసీ డీఎం లావణ్య, పలు శాఖల అధికారులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు. అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు చేయండి: మార్కాపురం పట్టణానికి చెందిన రాచమడుగు తిరునారాయణమూర్తి, వెంకటేశ్వర్లు, శ్రీనివాసులు, శ్రీరామచంద్రమూర్తి తదితరులు నరసింహాపురం గ్రామ రెవెన్యూ ఇలాఖాలో ఉన్న తమ పొలాలను తమకు తెలియకుండా తమ సోదరుడు అక్రమంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాడని, వాటిపై విచారణ జరిపి ఆన్లైన్ రద్దుపరిచి న్యాయం చేయాలని పీజీఆర్ఎస్లో వినతిపత్రం అందించారు. 1989 జూలై 11న తమ తల్లిదండ్రులు సోదరులందరికీ ఆస్తి పంపకాలు రాశారన్నారు. అయితే తమకు తెలియకుండా సోదరుడు తమ పొలాలను కూడా రిజిస్టరు చేయించుకుని అన్యాక్రాంతం చేశారని ఫిర్యాదు చేశారు. నా కొడుకు అన్నం పెట్టడం లేదయ్యా... తన కష్టార్జితంతో సంపాదించిన ఆస్తిని కుమారుడు తనపేరును రాయించుకుని ఇప్పుడు అన్నంకూడా పెట్టడంలేదని కంభం మండలం కందులాపురం గ్రామానికి చెందిన చింతగుంట్ల నాగేంద్రమ్మ కలెక్టరేట్కు వచ్చి అర్జీ ఇచ్చింది. ఇదే విషయమై తాను ఈఏడాది మార్చి 3వ తేదీన అర్జీ ఇవ్వగా, ఆర్డీఓ, తహశీల్దార్ తన కుమారుడిని పిలిపించి మాట్లాడటంతో బాగా చూసుకుంటానని చెప్పాడని, కొద్దిరోజుల తరువాత మళ్లీ ఇబ్బందులు పెడుతున్నాడని ఆమె తెలిపారు. తనకు న్యాయం చేయాలని ఆమె కలెక్టర్ను కోరారు. ఇదే విషయమై తాను ఈనెల 18 కంభంలో జరిగిన గ్రీవెన్స్లో కూడా అర్జీ ఇచ్చానని, ఇప్పటికై నా తనకు న్యాయం చేయాలని విన్నవించారు. ఆర్ఆర్ ప్యాకేజీలో నాపేరు చేర్చండి.. వెలుగొండ ప్రాజెక్టులో భాగంగా తమ గ్రామం ముంపునకు గురవుతుందని, ఆర్ఆర్ ప్యాకేజీ సర్వే సమయంలో తాము జీవనోపాధి కోసం ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉండటం వలన తమ పేరు ప్యాకేజీలో చేర్చలేదని పెద్దారవీడు మండలం గుండంచర్ల గ్రామానికి చెందిన దర్శనం మేరీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ పేరు జాబితాలో చేర్చి నష్టపరిహారం అందించాలని కోరారు. ఆన్లైన్లో మా పేర్లు నమోదు చేయండి: వారసత్వంగా వచ్చిన తన పొలాలను తనపేరుపై ఆన్లైన్ చేయాలని గోగులదిన్నె గ్రామానికి చెందిన చిలుకూరి జగన్మోహన్రెడ్డి పీజీఆర్ఎస్లో అర్జీ ఇచ్చారు. ఈ సమస్యపై తాను గతంలోనే అర్జీలు ఇచ్చారని తెలిపారు ఒంగోలులో 308 అర్జీలు... ఒంగోలు సబర్బన్: మీ కోసం కార్యక్రమంలో అందిన అర్జీల పరిష్కారంపై జిల్లా స్థాయి అధికారులు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించాలని కలెక్టర్ పి.రాజాబాబు స్పష్టం చేశారు. సోమవారం ఒంగోలులోని ప్రకాశం భవనంలో నిర్వహించిన మీ కోసం కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ కల్పనా కుమారి, డీఆర్ఓ పి.వెంకటరమణ, డిప్యూటీ కలెక్టర్ శ్రీధర్రెడ్డి, విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారి మాధురి, డీపీఓ అనుపమ తదితర అధికారులతో కలిసి ప్రజల నుంచి సమస్యలపై అర్జీలు స్వీకరించారు. మొత్తం 308 అర్జీలు రాగా, వాటి పరిష్కారానికి తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను కలెక్టర్ ఆదేశించారు. జిల్లా స్థాయి అధికారి క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి అర్జీల పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. అర్జీదారుల్లో సంతృప్తి స్థాయిని పెంచే విధంగా అధికారులు కృషి చేయాలన్నారు. అనంతరం దివ్యాంగుల సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పలువురు లబ్ధిదారులకు ట్రై సైకిళ్లను కలెక్టర్ అందజేశారు. తొలుత దివ్యాంగుల నుంచి సమస్యలపై అర్జీలు స్వీకరించారు. కలెక్టర్ విజయసునీత
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సరిలేరు!గ్రావెల్ దందాలోసగిలేరు వాగులో పెద్ద పెద్ద గుంతలుగిద్దలూరు రూరల్: మార్కాపురం, కడప జిల్లాల్లో విస్తరించి ఉన్న సగిలేరు వాగును అక్రమార్కులు చెరబట్టారు. గిద్దలూరు పట్టణం మీదుగా కడప జిల్లా కలెశపాడులో ప్రవేశిస్తుంది. గిద్దలూరు పట్టణ శివారులోని కొండపేట ఆంజనేయస్వామి ఆలయం వెనుక ఉన్న సగిలేరు వాగు వర్షాకాలంలో జలకళ సంతరించుకుంటుంది. మిగతా రోజుల్లో నీటి ప్రవాహం ఉండదు. ఇది అక్రమార్కులకు వరంగా మారింది. వాగులో అక్రమ గ్రావెల్ మట్టి తవ్వకాలు యథేచ్ఛగా సాగుతున్నాయి. టీడీపీ మద్దతుదారులుగా ప్రచారంలో ఉన్న కొందరు వ్యక్తులు జేసీబీలతో వాగులో పెద్ద ఎత్తున తవ్వకాలు చేపట్టి వందల సంఖ్యలో ట్రాక్టర్ల ద్వారా మట్టిని తరలించేస్తున్నారు. దీంతో వాగులో భారీ గుంతలు ఏర్పడి పర్యావరణానికి, ప్రజల భద్రతకు ముప్పుగా మారింది. ఇప్పటి వరకు రాత్రి వేళల్లో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా సాగిన మట్టి దందా పగటి పూటే సాగుతోంది. కొండలను చదును చేస్తూ జేసీబీలతో తవ్వకాలు చేస్తున్నా అధికారులు పట్టించుకున్న పాపానపోలేదు. మామూళ్ల మత్తులో జోగుతున్న అధికారులు పట్టించుకోవడంలేదన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. మట్టి తరలించే ట్రాక్టర్లు అతివేగంగా వెళుతుండడంతో రహదారులపై రాళ్లు, మట్టి పడిపోతున్నాయి. రోజుకు వందకిపైగా ట్రాక్టర్లలో తరలింపు.. సగిలేరు వాగులో అక్రమ తవ్వకాలు చేస్తున్న మాఫియా రోజుకు సుమారు 100కు పైగా ట్రాక్టర్లలో గ్రావెల్ తరలిస్తోంది. ప్రస్తుతం రూ.1,000– రూ.1,100 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. అధికార పార్టీ అండతో గ్రావెల్ మట్టి వ్యాపారం లాభదాయక దందాగా మారిందనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. నరవ రోడ్డులోని కొండ ప్రాంతాలు, సమీప తిప్పల నుంచి ప్రతిరోజూ వందల ట్రిప్పుల మట్టి గిద్దలూరు పట్టణానికి తరలిస్తున్నప్పటికీ అధికారులు అడ్డుకుని చర్యలు తీసుకున్న దాఖలాలు కనిపించడం లేదని విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సీనరేజీ పేరిట బహిరంగ వసూళ్లు గ్రావెల్ మట్టి, ఇసుక రవాణాపై ప్రభుత్వం తరఫున సీనరేజీ వసూలు బాధ్యత చేపట్టిన ప్రైవేటు సంస్థ పోరుమామిళ్ల రోడ్డులోని సగిలేరు బ్రిడ్జి, అంబవరం రోడ్డు, ఒంగోలు హైవే వద్ద చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేసింది. పట్టణంలోకి వచ్చే ప్రతి ట్రాక్టర్కు రూ.350 చొప్పున నగదు రూపంలోనే వసూలు చేస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ వసూళ్లకు ఎలాంటి రసీదులు ఇవ్వడంలేదని, మొత్తం వసూలు చేసే సంస్థ మింగేస్తోందన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. అధికార పార్టీ నేతల అండతో మట్టి మాఫియా బరితెగించింది. గిద్దలూరు పట్టణం శివారులో సగిలేరు వాగును చెరబట్టింది. బహిరంగంగా జేసీబీలతో తవ్వకాలు చేస్తోంది. రోజుకు వందలాది ట్రాక్టర్లలో మట్టిని తరలించేస్తోంది. ఇష్టారాజ్యంగా తవ్వకాలు చేస్తుండడంతో వాగులో భారీ గుంతలు ఏర్పడి వాగు ప్రమాదకరంగా మారింది. ప్రభుత్వ ఆదాయానికి భారీగా తూట్లు పడుతున్నా అధికారులు మాత్రం చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. తవ్వకాలు ఆపాలి.. గిద్దలూరు సమీపంలోని కొండపేట ఆంజనేయస్వామి ఆలయం వెనుక సగిలేరు వాగులో జరుగుతున్న అక్రమ గ్రావెల్ మట్టి తవ్వకాలను వెంటనే నిలిపేయాలి. వాగును భారీ గుంతలుగా మార్చి అక్రమ వ్యాపారం సాగిస్తున్న వారిపై అధికారులు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలి. – మానం బాలిరెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ పట్టణ కన్వీనర్
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నకిలీ డీఎస్పీ లీలలెన్నెన్నో..!ఒంగోలు టౌన్: అతడి స్వగ్రామం చిలకలూరిపేట మండలం యడవల్లి. తండ్రి నాగేశ్వరరావు వ్యవసాయ కూలీ. ఎవరితోనైనా ఇట్టే కలిసిపోయో చొరవ అతడి సొంతం. అదే పెట్టుబడిగా నేరాలకు పాల్పడ్డాడు. అతడే కొత్తపల్లి ప్రదీప్. ఒంగోలు మండలం ముక్తినూతలపాడు గ్రామానికి చెందిన ముంగులూరి రఘుపతి ఫిర్యాదుతో అతడి అసలు రంగు బయటపడింది. ఒక సైబర్ నేరంలో 1.23 కోట్ల రూపాయలు పోగొట్టుకున్న రఘుపతి న్యాయం కోసం పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. అయితే, పోలీసుల నుంచి తగిన స్పందన లభించలేదు. ఈ క్రమంలో అతడికి కొత్తపల్లి ప్రదీప్ పరిచమయ్యాడు. సైబర్ డీఎస్పీగా పనిచేస్తున్నట్లు చెప్పుకున్న అతగాడు.. రఘుపతి పోగొట్టుకున్న నగదు తిరిగిప్పిస్తానని నమ్మబలికాడు. బదులుగా రఘుపతి నుంచి రూ.5 లక్షల నగదు, ఒక బుల్లెట్ వాహనం తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఒట్టిచేతులు చూపడంతో అనుమానం వచ్చిన రఘుపతి విచారించగా.. ప్రదీప్ మోసం తెలిసి బిత్తరపోయాడు. పోలీసులతో ఉన్న సాన్నిహిత్యంతో మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు రఘుపతి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ మేరకు నకిలీ డీఎస్పీగా పలువురిని మోసం చేసిన కొత్తపల్లి ప్రదీప్పై ఒంగోలు తాలూకా పోలీసులు కేసు నమోదు చేయడం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం జిల్లాలో ప్రదీప్ మోసాలపై చర్చ జరుగుతోంది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొత్తపల్లి ప్రదీప్కు పోలీసుల నుంచి ఎనలేని ప్రోత్సహం లభించింది. ప్రకాశం జిల్లాలోని పలు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో సైబర్ నేరాలపై ఏర్పాటు చేసిన అవగాహన సదస్సులకు కొత్తపల్లి ప్రదీప్ను ముఖ్య అతిథిగా పిలిచి పెద్ద పీట వేశారు. దాంతో క్షేత్రస్థాయి పోలీసులలో అతడికి క్రేజ్ ఏర్పడింది. దాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని అతడు బరితెగించాడు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆన్ గవర్నమెంటు డ్యూటీ.. సైబర్ క్రైం అనే నేమ్ బోర్డు ఉన్న ఇన్నోవా వాహనంలోనే ప్రయాణించేవాడు. టోల్ గేట్ల వద్ద పోలీసు హారన్ ఉపయోగించి ఎలాంటి రుసుం చెల్లించకుండానే ప్రయాణించేవాడని తెలుస్తోంది. ప్రముఖ దేవాలయాలలో అత్యంత సులువుగా వీఐపీ దర్శనం చేసుకునేవాడని సమాచారం. తెరవెనుక అతడి నేర చరిత్ర మరోలా ఉంది. క్రికెట్ బెట్టింగులు, సైబర్ నేరాలు చేసేవాడని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇంత జరుగుతున్నా ఇంటెలిజెన్స్ శాఖ, స్పెషల్ బ్రాంచి పోలీసులు అతడిని పసిగట్టలేకపోవడంపై పోలీసులలో విస్మయం వ్యక్తమవుతోంది. ఎట్టకేలకు కేసు నమోదు చేసిన తాలూకా పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. విచారణ పూర్తయితే ఇంకెన్ని నేరాలు బయటపడతాయో వేచిచూడాలి. మార్కాపురం: పట్టణ పోలీసుస్టేషన్ల పరిధిలో మూడు బైకుల చోరీ కేసుల్లో నేరం రుజువుకావడంతో నిందితుడైన పిక్కిలి చంటికి ఆరు నెలల జైలు శిక్ష, వెయ్యి రూపాయల జరిమానా విధిస్తూ మార్కాపురం అడిషనల్ జ్యుడీషియల్ ఫస్టు క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ ఎం.బాలాజీ సోమవారం తీర్పు చెప్పినట్లు పట్టణ ఎస్సై విశ్వనాథరెడ్డి తెలిపారు. గతేడాది జవహర్నగర్ కాలనీలోని కె.రమేష్బాబు, జగదీశ్వరీహాలు వద్ద ఉన్న పఠాన్ఉమర్ఖాన్, విద్యానగర్కు చెందిన టి.రామాంజనేయరెడ్డిల బైకులు దొంగతనానికి గురయ్యాయి. సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీలు పరిశీలించిన స్థానిక పోలీసులు.. బండ్లమోటు పొలీసుస్టేషన్లో నమోదైన కేసులో నిందితునిగా ఉన్న దోర్నాల మండలం హసానబాద్కు చెందిన పిక్కిలి చంటిని పీటీ వారెంటుపై అదుపులోకి తీసుకుని విచారించి కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు. నేరం రుజువుకావడంతో నిందితునికి జడ్జి శిక్ష విధించారు. ఈ కేసును అప్పటి ఎస్సై సైదుబాబు, ప్రస్తుత ఎస్సై విశ్వనాథరెడ్డి పర్యవేక్షించారు.
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ఓట్లు తొలగించేందుకు పన్నాగంయర్రగొండపాలెం: అధికారులు కింది స్థాయి సిబ్బందికి, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గీయులకు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఇవ్వకుండా అన్ఫైన్డబుల్ కింద నమోదు చేయించడం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పన్నిన పన్నాగంలో భాగమేనని ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి తాటిపర్తి చంద్రశేఖర్ ధ్వజమెత్తారు. సోమవారం ఆయన ‘సాక్షి’తో మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో 45 లక్షల ఓటర్లను తొలగింపులో సింహ భాగం ఆచూకీ దొరకటం లేదంటే వీరంతా రాష్ట్రం నుంచి పారిపోయారా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఆ ఓటర్లను కావాలని తొలగించారన్న ఆరోపణలు వస్తున్నా అందుకు సమాధానం చెప్పగలిగే సత్తా అధికారంలో ఉన్న టీడీపీ పెద్దలకు లేదని అన్నారు. కనిపించకుండా పోయారంటున్న ఓటర్లను కనిపెట్టకపోవడం అంటే ఈ ప్రభుత్వం సక్రమంగా పాలన చేస్తుందా.. లేకుంటే నిద్రపోతుందా అన్న అనుమానం వస్తోందని, ఒక వేళ ఆచూకీ దొరకలేదంటున్న వారు మరో చోట ఎన్రోల్ అయిఉంటే ఆచూకీ దొరకలేదని ఏ విధంగా అంటున్నారని ప్రశ్నించారు. సక్రమంగా ఎన్నికల్లో నెగ్గలేని చంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం ఆడుతున్న నాటకమిదని ఆయన విమర్శించారు. ఎన్నికల కమిషన్ ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన వ్యవస్థగా పనిచేయాలని, కూటమి ప్రభుత్వ కనుసన్నల్లో పనిచేయకూడదన్నారు. లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలి నైతిక బాధ్యత తీసుకొని రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని ఎమ్మెల్యే తాటిపర్తి డిమాండ్ చేశారు. నీట్ యూజీ పేపర్ లీక్పై బాధ్యత వహించిన కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారని, అంతకంటే పెద్ద స్కాం డీఎస్సీ కుంభకోణం సాక్ష్యాధారాలతో సహా బయటపడితే అందుకు మీరు నైతిక బాధ్యత ఎందుకు వహించడం లేదని ఆయన ప్రశ్నించారు. నీట్ పేపర్ లీక్ కారణంగా కాక్రోచ్ జరిపిన ఆందోళనను తలపించేలా రాష్ట్రంలోని యువత, విద్యార్థులు సిద్ధమవుతున్నారని, అంతకంటే ముందుగానే లోకేశ్ రాజీనామా చేయడం మంచిదని ఆయన సలహా ఇచ్చారు. ఒంగోలు సిటీ: డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగిన అక్రమాలు, నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీకేజీ, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విధానం, నిరుద్యోగ భృతి వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తూ ఒంగోలులో మంగళవారం నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్నట్లు వైఎస్సార్ సీపీ కార్యాలయం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, దర్శి ఎమ్మెల్యే బూచేపల్లి శివప్రసాద్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు జిల్లా యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు గొంగటి శ్రీకాంత్రెడ్డి, జిల్లా విద్యార్ధి విభాగం అధ్యక్షుడు పల్నాటి రవీంద్రారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. ఉదయం 10.30 గంటలకు ఒంగోలులోని అంబేడ్కర్ భవన్ నుంచి శాంతియుతంగా ర్యాలీగా వెళ్లి కలెక్టరేట్ కు ఎదురుగా ఉన్న అంబేడ్కర్ విగ్రహం వద్ద నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఒంగోలు పార్లమెంట్ పరిశీలకుడు బత్తుల బ్రహ్మానందరెడ్డి, ఒంగోలు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ చుండూరి రవిబాబు పాల్గొననున్నట్లు తెలిపారు. విద్యార్థి విభాగం, యువజన విభాగం నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రజాప్రతినిధులు, మహిళలు, పార్టీ శ్రేణులు పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని కోరారు.
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పొగాకు రైతులను మోసగిస్తున్న చంద్రబాబుఒంగోలు టౌన్: పొగాకు కొనుగోలు విషయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వైఖరి రైతులను మోసం చేసేలా ఉందని, రైతులు ఆందోళనలు చేసిన ప్రతిసారి ఏదో సమీక్షలు చేస్తున్నట్లు హడావుడి చేయడం పరిపాటిగా మారిందని సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా జిల్లా కన్వీనర్ చుండూరి రంగారావు విమర్శించారు. ఈ నెల 23 నుంచి జిల్లాలోని పొగాకు రైతులను చైతన్యం చేస్తూ నిర్వహించిన మోటారు బైకు యాత్ర సోమవారం ముగిసింది. ఈ నేపథ్యంలో మాదాల నారాయణ స్వామి భవనంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో చుండూరి మాట్లాడుతూ పొగాకు రైతులకు ఎలాంటి మేలు చేయకుండా ఏదో చేస్తున్నట్లు మభ్య పెట్టే ధోరణితో వ్యవహరిస్తున్న చంద్రబాబు కార్పొరేట్ అనుకూల నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. 2020లో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వరంగ సంస్థల చేత కొనుగోలు చేయించినట్లు ఇప్పుడు చేయడంలేదని విమర్శించారు. నాటి ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యల వలన రైతులు లబ్ధి పొందారని చెప్పారు. అందుకు విరుద్ధంగా నేడు చంద్రబాబు రైతుల పట్ల కపట ప్రేమ కనబరుస్తున్నారని విమర్శించారు. ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష కాలంలో కేజీ పొగాకు రూ.26 కు తగ్గిందని తెలిపారు. ఈ నెల 29వ తేదీ జాతీయ రహదారుల దిగ్బంధనం చేపడుతున్నట్లు ప్రకటించారు. త్రోవగుంట సమీపంలోని ముదిగొండి బ్రిడ్జి నుంచి మండవవారిపాలెం రోడ్డు సమీపంలో, టంగుటూరు టోల్ ప్లాజా వరకు రహదారులను దిగ్బంధనం చేయనున్నట్లు తెలిపారు. సమావేశంలో జజ్జూరి జయంతిబాబు, ఎస్ లలిత కుమారి, తూబాటి శ్రీకాంత్, సాగర్, టి.ప్రబాకర్, బి.పద్మ, ఆర్.లక్ష్మి, వెంకటరావు, వడ్డే హనుమా రెడ్డి పాల్గొన్నారు. పోలీసుల అనుమతి లేదు– డీఎస్పీ పొగాకు రైతులు చేపట్టిన జాతీయ రహదారుల దిగ్బంధనం కార్యక్రమానికి పోలీసుల అనుమతి లేదని డీఎస్పీ రాయపాటి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. డివిజన్లో 30 పోలీసు యాక్ట్ అమలులో ఉన్నందున నేషనల్ హైవేపై ఎలాంటి ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు చేయడానికి వీలులేదని స్పష్టం చేశారు.
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పోలీసు గ్రీవెన్స్కు 65 ఫిర్యాదులుఒంగోలు టౌన్: స్థానిక జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక (మీ కోసం) కార్యక్రమానికి 65 ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. ఒంగోలు డీఎస్పీ రాయపాటి శ్రీనివాసరావు, దర్శి డీఎస్పీ బాలమురళీకృష్ణ బాధితుల నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు. బాధితులతో మాట్లాడి సమస్య పూర్వాపరాలడిగి తెలుసుకున్నారు. చట్టప్రకారం విచారణ జరిపి న్యాయం చేస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. బాధితుల ఫిర్యాదులపై సంబంధిత పోలీసు స్టేషన్ అధికారితో ఫోన్లో మాట్లాడారు. త్వరితగతిన విచారణ జరిపి బాధితులకు న్యాయం అందించేలా చూడాలన్నారు. ప్రతి ఫిర్యాదును నమోదు చేసి నిర్ణీత గడువులోగా పరిష్కరించాలన్నారు. మీ కోసంలో భూ వివాదాలు, ఉద్యోగ మోసాలు, కుటుంబ కలహాలు, ఆర్థిక మోసాలు, చీటింగ్ కేసులు ఎక్కువగా వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో సింగరాయకొండ సీఐ శ్రీహరి, అద్దంకి టౌన్ సీఐ సుబ్బరాజు, ఎస్సైలు పాల్గొన్నారు. మార్కాపురంలో 34 ఫిర్యాదులు... మార్కాపురం: పట్టణంలోని జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో ఓఎస్డీ నవజ్యోతి మిశ్రా సోమవారం నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్కు 34 ఫిర్యాదులు వచ్చినట్టు తెలిపారు. ఫిర్యాదుదారుల అర్జీలను ఓఎస్డీ స్వయంగా స్వీకరించి సంబంధిత స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్లతో మాట్లాడారు. బాధితులకు సత్వర న్యాయం అందించాలని ఆదేశించారు. మార్కాపురం, యర్రగొండపాలెం సీఐలు అల్తాఫ్ హుస్సేన్, అజయ్కుమార్ పాల్గొన్నారు.
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ఎల్నినో పరిస్థితులపై అప్రమత్తం చేయాలి● ఏపీఎంఐపీ పీడీ శ్రీనివాసులు ఒంగోలు సబర్బన్: ఎల్నినో ప్రభావంతో నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని అధికారులు రైతులను అప్రమత్తం చేయాలని ఏపీఎంఐపీ పీడీ సీహెచ్ శ్రీనివాసులు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు పాత రిమ్స్లోని డీపీఎంయూ కార్యాలయంలో ఆదివారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ప్రీ–మాన్సూన్ డ్రై సోయింగ్ (పీఎండీఎస్ ) విధానంలో సీడ్ పెల్లైటెజేషన్ చేసి పప్పుధాన్యాలు, పశుగ్రాస పంటలను విస్తృతంగా సాగు చేయాలని వివరించారు. పీఎండీఎస్ సీడ్ పెల్లైటెజేషన్ ద్వారా ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని విస్తృతంగా చేపట్టాలన్నారు. పప్పుధాన్యాలు, పశుగ్రాస పంటలను సాగు చేయడం ద్వారా రైతులకు అదనపు ఆదాయంతో పాటు పశువులకు అవసరమైన మేత కూడా లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు. వర్షాభావ పరిస్థితులను ఎదుర్కొవడానికి ఈ విధానం సమర్థవంతమైన పరిష్కారమని సూచించారు. ప్రకృతి వ్యవసాయం డీపీఎం వి.సుభాషిణి మాట్లాడుతూ గ్రామస్థాయిలో వ్యవసాయ, ఉద్యానవన, పశుసంవర్ధక శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేసి ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని మరింత విస్తృతంగా అమలు చేయాలన్నారు. ప్రధానమంత్రి సూక్ష్మ ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల క్రమబద్ధీకరణ పథకంపై అవగాహన కల్పించారు. రైతులు పండించిన పంటలను విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులుగా మార్చేందుకు ఆహార శుద్ధి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నారు. సమావేశంలో ప్రకాశం జిల్లా ప్రకృతి వ్యవసాయ డీపీఎం సుభాషిణి ఆధ్వర్యంలో డీపీఎంయూ సిబ్బంది, అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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తేరాతేజి వేడుకలకు కంభం చెరువు ముస్తాబుతేరాతేజి పండుగనాడు కోలాహలంగా ఉన్న కంభం చెరువు (ఫైల్) కంభం చెరువు కంభం: ఏటా చారిత్రాత్మక కంభం చెరువుకట్టపై జరుపుకునే తేరాతేజి వేడుకలకు కంభం చెరువు ముస్తాబైంది. పండుగ రోజు చెరువుకట్టకు ముస్లింలు సకుటుంబ సమేతంగా వచ్చి అక్కడే భోజనాలు చేసి సాయంత్రం వరకు సరదాగా గడిపి వెళ్తారు. ఇతర కులాలకు చెందిన వారు సైతం పిల్లలతో కలిసి సరదాగా చెరువుకట్టపైకి వచ్చి వెళ్తారు. కర్నూలు, గుంటూరు, నంద్యాల, గిద్దలూరు, దొనకొండ, వినుకొండ, తదితర ప్రాంతాల నుంచి పండుగ రోజున కంభం చెరువుకు అధిక సంఖ్యలో వస్తారు. రైళ్లలో వచ్చే వారు కంభం చెరువు సమీపంలో పండుగరోజున రైళ్లను సైతం ఆపేసి అక్కడే దిగుతుంటారు. కంభం చెరువులో నీళ్లు ఉండటంతో ఈ సారి ప్రజలు అధికంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. సందర్శకుల తాకిడి.. ప్రస్తుతం కంభం చెరువులో ప్రస్తుతం 13 అడుగుల మేర నీళ్లు ఉండటంతో చెరువుకు ప్రజలు భారీగా తరలి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారు కంభం బస్టాండ్లో దిగి ఆటోల్లో చెరువుపైకి చేరుకుంటారు. కొందరు కార్లలో నేరుగా చెరువుకట్టపైకి వస్తారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు ట్రాక్టర్లలో, పెద్ద ఆటోలలో సకుటుంబ సమేతంగా చెరువుకట్టపైకి వస్తారు. అధిక సంఖ్యలో వాహనాలు వస్తున్న నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలగకుండా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. నెలపొడుపు కనిపించిన 13వ రోజు తేరాతేజి పండుగను ముస్లింలు జరుపుకుంటారు. తేరాతేజి నెలను చేదు నెలగా చెబుతుంటారు. కొత్తగా పెళ్లయిన వధూవరులు నెల పొడుపు కనిపించినప్పటి నుంచి ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకోకుండా 13వ రోజు తేరాతేజి పండుగ సందర్భంగా కంభం చెరువు కట్టపై కలుసుకుంటారు. అక్కడే వారి పెళ్లి నాటి దండలను నీళ్లలో వదిలి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ఆ తర్వాత కుటుంబసభ్యులతో కలసి సహపంక్తి భోజనాలు చేస్తారు. పండుగ సందర్భంగా చెరువు కట్ట పైన ఉన్న దీనాషావళి దర్గా వద్ద ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. అందుకోసం కట్టపైన ఉన్న దర్గాను నిర్వాహకులు ముస్తాబు చేస్తారు. అదే విధంగా చెరువుకట్టపై ఉన్న పచ్చికను తొక్కితే ఆరోగ్యానికి మంచిదని నమ్ముతుంటారు అందుకనే ఈ పండుగను గరికతొక్కుడు పండుగగా పిలుస్తారు. చుట్టూ అందమైన కొండలు, కనువిందు చేసే ప్రకృతి అందాలు, అలలపై పడే సూర్యకిరణాలతో చారిత్రాత్మక కంభం చెరువు ఎప్పుడూ పర్యాటకలను ఆకట్టుకుంటుంది. అలాంటి కంభం చెరువుకట్టపై జరిగే పండుగకు ఎంత ప్రత్యేకత ఉంటుందో చెప్పనక్కర్లేదు. ఉభయ తెలుగురాష్ట్రాల్లో కంభంలో మాత్రమే జరుపుకునే పండుగ తేరాతేజి. దీనిని గరిక తొక్కుడు పండుగా కూడా పిలుస్తారు. రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి కుటుంబ సమేతంగా సెలవులు పెట్టుకొని మరీ పండుగ రోజున కంభంలో ఉన్న వారి బంధువుల ఇళ్లకుచేరుకుంటారు.
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డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలిసింగరాయకొండ: డీఎస్సీ పరీక్షల్లో తీవ్ర అవకతవకలు జరిగాయని, దీనికి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖా మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని, సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని లేని పక్షంలో ఏపీలో కూడా మరో కాక్రోచ్ ఉద్యమం పుట్టుకొస్తుందని మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ కొండపి నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి, పీఏసీ సభ్యుడు డాక్టర్ ఆదిమూలపు సురేష్ అన్నారు. స్థానిక వైఎస్సార్ సీపీ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆదివారం ఆయన మాట్లాడారు. విద్యాశాఖా మంత్రి లోకేష్ కాదు లీకేష్ అని విమర్శించారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం డీఎస్సీ నిర్వహణలో నిబంధనలను పక్కనబెట్టి గోప్యతను దెబ్బతీస్తూ అనర్హులకు ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టారని ఆరోపించారు. కేంద్రంలో నీట్ వ్యవహారంలో అనుసరించిన తీరుగానే ఇక్కడ కూడా లోకేష్ రాజీనామా చేసి డీఎస్సీ స్కాంపై స్వతంత్ర సంస్థ అయిన సీబీఐ తో పూర్తిస్థాయి విచారణ చేయించాలని డిమాండ్ చేశారు. డీఎస్సీలో పారదర్శకత శూన్యం: వైఎస్ జగన్ హయాంలో విద్యాశాఖకు, నేటి కూటమి ప్రభుత్వంలో విద్యాశాఖ పనితీరుకు నక్కకు, నాగలోకానికి ఉన్నంత తేడా ఉందన్నారు. డీఎస్సీ పరీక్షల్లో ప్రధానంగా గోప్యత, పారదర్శకత ఎక్కడా లేదన్నారు. ప్రశ్నపత్రం తయారుచేసే వ్యవస్థ, పరీక్షలు నిర్వహించే వ్యవస్థ రెండూ వేర్వేరుగా ఉండాలి. కానీ రెండింటినీ కలపడంతో గోప్యత లేకుండా పోయిందన్నారు. ఎవరైతే ప్రశ్నపత్రాలు అప్లోడ్ చేశారో వారికి ఫస్ట్ ర్యాంకులు రావటం దేనికి సంకేతమని ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు. డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ఆపాలి: డీఎస్సీ వంటి ప్రాధాన్యత కలిగిన అంశాన్ని పక్కదోవ పట్టించేందుకు చంద్రబాబు డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారని సురేష్ ఆరోపించారు. విద్యాశాఖా మంత్రిగా ఉన్న లోకేష్ ఇంతవరకు డీఎస్సీ పరీక్షల మీద వచ్చిన ఆరోపణలపై ఒక్కసారి కూడా ప్రెస్మీట్ పెట్టలేదని విమర్శించారు. అధికారులచేత ఏదో ఒకటి సమాధానం చెప్పించి ఈ విషయాన్ని ముగించాలని మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. సకల శాఖా మంత్రిగా చలామణి అవుతున్న లోకేష్ తన శాఖలో జరిగిన స్కామ్ పై ఎందుకు నోరు మెదపరని, ఇతను లోకేష్ కాదని ముమ్మాటికీ లీకేష్ అని ఎద్దేవా చేశారు. గవర్నర్ దృష్టికి వందల ఆధారాలు, కేసులు: డీఎస్సీలో జరిగిన అవకతవకలపై ఆధారాలు, సాక్ష్యాలు గల వీడియో టేపులతో సహా పోస్టులను ఏవిధంగా అమ్ముకున్నారో గవర్నర్కు పూర్తి ఆధారాలు అందజేశామన్నారు. ఇప్పటికే కోర్టులో ఈ వ్యవహారంపై సుమారు 400 కేసులు నమోదయ్యాయని సాక్షాత్తు గవర్నర్ స్వయంగా చెప్పారన్నారు. ఇన్ని కేసులు ఉన్నందున ఇది న్యాయపరమైన అంశమని సంవత్సరాల తరబడి కష్టపడి చదివిన అభ్యర్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల త్యాగాలను కూటమి ప్రభుత్వం నీరు గార్చిందన్నారు. తమకు నచ్చిన అభ్యర్థులు ఎంపిక అయ్యే వరకు గేట్లు ఎత్తి తర్వాత మూసేశారని దుయ్యబట్టారు. జీవోలతో స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఉద్యోగాలు: జీవో నెంబరు 4, 47 ల ద్వారా డీఎస్సీ పరీక్ష రాయకుండానే స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని, ఇది క్షమించరాని నేరమని ఆదిమూలపు సురేష్ దుయ్యబట్టారు. రాజకీయంగా టీడీపీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న వారికి, ఆ సర్టిఫికెట్ల వ్యాలిడిటీ, అథెంటిసిటీ కూడా వెరిఫై చేయకుండా స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్ వారు ఇచ్చిన సర్టిఫికెట్ల ఆధారంగా ఉద్యోగాలు కల్పించారని, ఆ తర్వాత ఆ జోవోలు కనబడకుండా చేసి మళ్లీ జీవో నెంబరు 56 ద్వారా నిబంధనలు మార్చారని, ఇలా స్పష్టమైన తప్పు చేయటమే కాకుండా వ్యవస్థలను చిన్నాభిన్నం చేశారని విమర్శించారు.
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పోలీసుల కళ్లుకప్పి నిందితుడి పరార్ఒంగోలు టౌన్: పోలీసు విచారణలో ఉన్న ఒక రౌడీ షీటర్ పరారయ్యాడు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. నగరానికి చెందిన వెంకట్ పై తాలూకా పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలో రౌడీ షీట్ ఉంది. రెండు రోజుల క్రితం ఒక కేసులో అతడిని డీఎస్పీ కార్యాలయానికి పిలిపించి విచారిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి 3 గంటల మధ్య భోజనం సమయంలో వెంకట్ తప్పించుకొని పారిపోయినట్లు సమాచారం. తీరిగ్గా చూసుకున్న పోలీసులు గాలింపు మొదలుపెట్టారు. ఇటీవల తాలూకా పోలీసు స్టేషన్ నుంచి గంజాయి కేసు నిందితుడు ఒకరు పారిపోవడం తెల్సిందే. వెనువెంటనే జరిగిన ఘటనలపై ఎస్పీ హర్ష వర్ధన్ రాజు సీరియస్ అయినట్లు సమాచారం. మార్కాపురం టౌన్: మార్కాపురం కలెక్టరేట్లో సోమవారం ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక నిర్వహించనున్నట్లు కలెక్టర్ ఎం విజయసునీత ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ప్రజలు సమస్యలను అర్జీల రూపంలో అందజేయాలన్నారు. అర్జీదారులు 1100 నంబర్కు కాల్ చేసి అర్జీ నమోదు చేసుకోవడంతో పాటు వారి అర్జీ స్థితిని తెలుసుకోవచ్చన్నారు. జిల్లా ప్రజలు అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కలెక్టర్ కోరారు. కొండపి: ద్విచక్ర వాహనం అదుపుతప్పి వ్యక్తి మృతి చెందాడు. ఈ సంఘటన మండలంలోని కొండపి గ్రామ శివారులో ఆదివారం సాయంత్రం జరిగింది. స్థానికుల వివరాల ప్రకారం.. పచ్చవ గ్రామానికి చెందిన ఆర్ఎంపీ పచ్చవ శ్రీను (60) వ్యక్తిగత పనుల నిమిత్తం కొండపి వచ్చారు. సాయంత్రం పనులు ముగించుకొని స్వగ్రామానికి బయలుదేరేడు.తిరుగు ప్రయాణంలో కొండపిలోని స్థానిక ఎస్సీ హాస్టల్ మలుపు వద్దకు వచ్చేసరికి వాహనం అదుపుతప్పి స్తంభాన్ని ఢీకొట్టాడు. ప్రమాదంలో తీవ్ర గాయాలు కావడంతో స్థానికులు 108 వాహనంలో స్థానిక సీహెచ్సీకి తరలించారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో ఒంగోలు జీజీహెచ్కి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలో మృత ఇచెందారు. కొండపి: స్థానిక డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ గురుకుల పాఠశాలలో విద్యార్థిని పాముకాటుకు గురైంది. ఈ సంఘటన ఆదివారం మధ్యాహ్నం జరిగింది. మధ్యాహ్నం భోజన సమయంలో విద్యార్థులంతా భోజనశాలకు వెళ్లగా భోజనశాలలోనికి పాము వచ్చింది. 9వ తరగతికి చెందిన కడియం మోక్షిత 14 కాళ్ల దగ్గర అలజడి కావడంతో ఒక్కసారిగా కాలును విదిలించడంతో అప్పటికే అక్కడ ఉన్న పాము కాటు వేసింది. సమాచారం అందుకున్న ఉపాధ్యాయులు మోక్షితను వెంటనే స్థానిక సీహెచ్సీకి తరలించి వైద్యాన్ని అందించారు. విద్యార్థిని సురక్షితంగా ఉన్నట్లు వైద్యశాల సిబ్బంది తెలిపారు. మంత్రి స్వామి విద్యార్థిని పరాపర్శించారు. మోక్షితను ఎంపీడీఓ బి.రామాంజనేయులు, ఎంఈఓ కె.సురేఖ, గురుకుల పాఠశాలల జిల్లా కోఆర్డినేటర్ ఎస్.శైలజ, పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ పి.జయశ్రీ, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ వి.జ్యోతి పరామర్శించారు. విద్యార్థినికి అందుతున్న వైద్యంపై ఆరా తీశారు. పాములు పట్టే వారిని పిలిపించి హాస్టల్ లోని అన్ని గదుల్లోనూ గాలించినట్లు ఎంపీడీవో తెలిపారు
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తాగుతూ.. తూగుతూ!చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో మద్యం ఏరులై పారుతోంది. మంత్రి ఇలాకాలో మద్యం పరవళ్లు తొక్కుతోంది. లైసెన్స్ మద్యం దుకాణాలకు నాలుగు రెట్లు బెల్ట్ షాపులు నడుస్తున్నాయి. అద్దంకి ఎకై ్సజ్ సర్కిల్ పరిధిలో పదికి పైగా మద్యం తాగే ధాబాలు, అనధికారిక రెస్టారెంట్లు నడుస్తున్నాయి. వీటిలో కొన్నింటికి ప్రత్యక్షంగా, మరి కొన్నింటికి పరోక్షంగా పలువురు పచ్చనేతల భాగస్వామ్యం, మద్దతు ఉన్నాయి. వీటన్నింటికీ అంతిమంగా అమాత్యుని అండ ఉందనే ఆరోపణలు సర్వత్రా వినిపిస్తున్నాయి. సోమవారం శ్రీ 27 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026బెల్ట్ షాపులు, అనధికారిక మద్యం సిట్టింగులు బహిరంగ రహస్యాలు. కొన్ని చోట్ల సమయ పాలన కూడా లేదు. అయితే ఇవి సంబంధిత ఎకై ్సజ్ శాఖ అధికారులకు కనిపించటం లేదని ప్రజలు ఎద్దేవా చేస్తున్నారు. అధికార పార్టీ అండతోనే ఇదంతా జరుగుతోందని, తాము అడ్డుకున్నా ఆగదని సంబంధిత అధికారులు స్వామి కార్యం, స్వకార్యం అన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారనే విమర్శలు సర్వత్రా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని చోట్ల ఎన్డీపీ (నాన్ డ్యూటీ పెయిడ్) లిక్కర్ కూడా నడుస్తోంది.
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చేనేత కార్మికుల ‘ప్రజాబంధు’ ప్రగడ కోటయ్యఒంగోలు సబర్బన్: చేనేత కార్మికుల సంక్షేమానికి, హక్కుల సాధనకు జీవితాంతం కృషి చేసిన మహనీయుడు ‘ప్రజాబంధు’ ప్రగడ కోటయ్య అని జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి పి.వెంకట రమణ కొనియాడారు. ఒంగోలు కలెక్టరేట్లోని పీజీఆర్ఎస్ హాలులో ఆదివారం ప్రసిద్ధ ప్రజా నాయకుడు, ‘ప్రజాబంధు’ ప్రగడ కోటయ్య 111వ జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి డీఆర్ఓ పి.వెంకట రమణ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రగడ కోటయ్య చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా వెంకట రమణ మాట్లాడుతూ ప్రగడ కోటయ్య ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా చేనేత రంగానికి, నిరుపేద చేనేత కార్మికుల సంక్షేమానికి చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని కొనియాడారు. సహకార రంగాన్ని బలోపేతం చేయడంలో, ‘ఆప్కో’ స్థాపనలో ప్రగడ కోటయ్య అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించారని డీఆర్ఓ గుర్తు చేశారు. సుమారు 16 వేల ఎకరాల భూమిని పేదలకు పంపిణీ చేయించడంతో పాటు, చేనేత కార్మికుల సంక్షేమానికి ప్రత్యేక నిధి, బదులు భూ వసతి, విద్యుత్ మగ్గాల నియంత్రణ చట్టం తెచ్చేలా ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించిన ధీశాలి అని ప్రశంసించారు. చీరాలలో ఆంధ్ర కేసరి ప్రకాశం జూనియర్ కళాశాల, ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీని స్థాపించి వేలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేశారని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో ఏడీ బి.రామయ్య, డీఓ ఎ.వెంకటేశ్వర్లు, ఏడీఓ టి.వెంకటేశ్వర్లు, కలెక్టరేట్ సిబ్బంది, చేనేత విభాగాధికారులు, వివిధ వర్గాల ప్రముఖులు పాల్గొని ప్రగడ కోటయ్య సేవలను స్మరించుకుంటూ ఘనంగా నివాళులర్పించారు.
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రెచ్చిపోతున్న మట్టి మాఫియా..!● అధికారులను సైతం లెక్కచేయని అక్రమ మట్టి తరలింపు మార్కాపురం రూరల్: అధికార పార్టీ నాయకుల అండతో మండలంలోని పెద్ద యాచవరం గ్రామంలో చెరువులో నుంచి మట్టిని యథేచ్ఛగా బయటకు తరలిస్తున్నారు. అధికారులను సైతం లెక్కచేయకుండా అక్రమ మట్టి తరలింపు కొనసాగుతుండటంతో గ్రామస్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చెరువులో భారీ యంత్రాలతో మట్టి తవ్వి ట్రాక్టర్ల ద్వారా తరలిస్తున్నా సంబంధిత అధికారులు అడ్డుకోకపోవడం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది. చెరువు పరిరక్షణను పూర్తిగా విస్మరించి మట్టి దోపిడీ సాగుతుండటంతో భవిష్యత్తులో చెరువు స్వరూపం దెబ్బతింటుందని గ్రామస్తులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అక్రమ మట్టి తరలింపును ప్రశ్నించిన గ్రామస్తులతో నిర్వాహకులు దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ‘‘మా పార్టీ అధికారంలో ఉంది... ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి...మీకు తోచిన అధికారికి చెప్పుకోండి’’ అంటూ బహిరంగంగానే సవాల్ విసిరినట్లు గ్రామస్తులు తెలిపారు. ప్రజల ఫిర్యాదులు, అధికారులని సైతం పట్టించుకోకుండా మట్టి తరలింపు కొనసాగుతుండటం అధికార యంత్రాంగం పనితీరుపై ప్రశ్నలు రేకెత్తిస్తోంది. వెంటనే రెవెన్యూ, గనుల శాఖ అధికారులు స్పందించి అక్రమ మట్టి తవ్వకాలను నిలిపేసి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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కత్తితో దాడి చేసి..కారుతో గుద్ది..పీసీపల్లి: పాతకక్షలతో ‘మా జోలికి వచ్చేది ఎవడురా’ అంటూ ఓ వ్యక్తి కత్తితో హల్చల్ చేసి, పెద్ద పెద్దగా తిడుతూ అడ్డొచ్చిన వారిని గాయపరిచిన ఘటన ఆదివారం మండల పరిధిలోని పెదఇర్లపాడులో జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. పెదఇర్లపాడు ఎస్సీ పాలేనికి చెందిన కొంత మంది ఒక చోట కూర్చుని ఇటీవల గ్రామంలోని వడ్డెపాలెంలో జరిగిన కొలుపులకు సంబంధించి వచ్చిన డబ్బులు పంచుకునే విషయాన్ని చర్చించుకుంటున్నారు. ఆ సమయంలో గ్రామానికి చెందిన అద్దంకి సులేమాన్ వారు తన గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారంటూ కత్తి పట్టుకుని పెద్ద పెద్దగా తిడుతూ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చాడు. అతనికి అడ్డువచ్చిన అత్యాల శ్యామ్, విలియంకేర్ను శ్ఙ్రీమీరెవరు నాకు చెప్పడానికంటూ’ కత్తితో వారిపై దాడిచేశాడు. దీంతో శ్యామ్కు మూడు చేతివేళ్లు తెగిపోగా, విలియంకేర్ మోచేయికి గాయమైంది. దీంతో గ్రామస్తులు గాయపడిన వారిని ఆటోలో ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్తుండగా..మార్గం మధ్యలో వెంగళాయపల్లి గ్రామం వద్ద అద్దంకి సులేమాన్ అన్న అద్దంకి శాంసన్ కారులో వస్తూ ఆటోను ఆపి ‘మా వాడి మీద దాడి చేస్తారా’ అంటూ రెండు పెద్ద రాళ్లను ఆటోకు అడ్డంగా ఉంచి వారిపై దాడిచేయబోయాడు. స్థానికంగా ఉన్న గ్రామస్తులు అడ్డుకుని శ్యాంసన్ను మందలించి ఆటోను పంపించారు. అనంతరం ఆటోను అనుసరిస్తూ వెనుక బైక్పై వస్తున్న అత్యాల ప్రశాంత్, అరిగెల శాంసన్ను కారుతో గుద్దించడంతో ప్రశాంత్కు ఎడమ కాలు విరగగా, అరిగెల శాంసన్కు ఎడమ చేయి నుజ్జునుజ్జయింది. దీంతో వెంగళాయపల్లి గ్రామస్తులు అద్దంకి శాంసన్ను గట్టిగా మందలించడంతో అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. క్షతగాత్రులను పీసీపల్లి ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో ప్రథమ చికిత్స అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం వారిని కనిగిరి, ఒంగోలుకు తరలించారు. ఈ విషయంపై పీసీపల్లి ఎస్సై నరసింహారావుకు గ్రామస్తులు ఫిర్యాదు చేశారు. ఘటనా స్థలాన్ని ఎస్ఐ పరిశీలించారు. క్లూస్ టీం వివరాలు సేకరించారు. అద్దంకి శాంసన్, సులేమాన్లపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. పాతకక్షల నేపథ్యంలో అన్నదమ్ముల దాడి
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సైనికుల త్యాగాలు మరువంమార్కాపురం: దేశ రక్షణకోసం సైనికుల త్యాగాలను మరువమని మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి అన్నా రాంబాబు అన్నారు. కార్గిల్డేను పురస్కరించుకుని ఆదివారం మాజీ సైనికుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో తర్లుపాడు రోడ్డులోని అమరవీరుల స్థూపానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. దేశ రక్షణ కోసం ప్రాణాలు కోల్పోయిన అమరవీరులను గుర్తుచేసుకోవాలని, వారి త్యాగాలను మర్చిపోవద్దన్నారు. యువతలో దేశభక్తి ఉండాలన్నారు. నెల్లూరు పార్లమెంట్ పరిశీలకులు మాజీ ఎమ్మెల్యే జంకె వెంకటరెడ్డి కూడా అమరవీరుల స్థూపానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. కార్యక్రమంలో సంఘం ప్రతినిధులు శీలం హరినారాయణరెడ్డి, చిన్నయ్య, శేషసాయి, సతికల రామకృష్ణ, న్యాయవాదులు భూపని కాశయ్య, చౌడేశ్వరరావు, వెంకటేశ్వర రెడ్డి, వాల్మీకి కార్పొరేషన్ డైరెక్టరు నల్లబోతుల కొండయ్య, కాంట్రాక్టరు గాయం శ్రీనివాసరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి అన్నా రాంబాబు
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చెరుకూరులో దారుణంపొన్నలూరు: రాష్ట్రంలో టీడీపీ శ్రేణుల ఆగడాలకు అడ్డూ అదుపు లేకుండా పోతోంది. తాము ఏమి చేసిన అడిగేవారు లేరంటూ అక్రమాలు, దౌర్జన్యాలకు పాల్పడుతూ సామాన్యులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు. అధికారం ఉందనే అహంకారంతో చివరికి ఇళ్లను సైతం కూల్చుతూ దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ సంఘటన మండలంలోని చెరుకూరులో జరగ్గా.. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. చెరుకూరు గామానికి చెందిన కుంచాల నరసింహం 30 ఏళ్ల కిత్రం తన అన్న పెద్దమాలకొండయ్య వద్ద అప్పటి మార్కెట్ ధర ప్రకారం రూ.6 వేలు చెల్లించి నాలుగు సెంట్లు ఇంటి స్థలాన్ని తీసుకున్నాడు. ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కావడంతో అప్పటి పద్ధతి ప్రకారం ఎలాంటి రాతలు లేకుండా నోటిమాట మీద స్థలం కొనుగోలు చేశాడు. దీంతో తరువాత ఆ స్థలంలో చిన్నపాటి ఇల్లును నిర్మించుకవని తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నివాసం ఉంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో రమారమి 1993లో అప్పటి ప్రభుత్వం వారు పక్కా గృహం మంజూరు చేయడంతో నరసింహం వంద గజాల స్థలంలో పక్కా గృహం నిర్మిచుకున్నాడు. కొన్ని రోజుల తరువాత నరసింహం, అతని భార్య రవణమ్మ వృద్ధాప్యంతో మరణించారు. ఈ క్రమంలో వారసత్వంగా అనుభవం కలిగి ఆ ఇంటిలో నరసింహం కుమారుడైన కుంచాల మాధవరావు తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నివాసం ఉంటున్నారు. అయితే వీరు బతుకుదెరువు కోసం హైదరాబాద్ ప్రాంతానికి వలస వెళ్లి కూలీపనులు చేసుకుంటూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. మధ్యలో అప్పుడప్పుడు పండుగలు, శుభకార్యాలకు ఇంటికి వచ్చి తమ పనులు అయిపోయిన తరువాత వెళ్లిపోతుంటారు. అయితే ఇటీవల చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఏర్పడటంతో మాధవరావు ఇల్లు, స్థలంపై తన పెద్దనాన్న కుమారుడైన కుంచాల మాల్యాద్రి కన్ను పడింది. మాధవరావు కుటుంబ సభ్యులు కూలీ పనుల కోసం హైదరాబాద్లో ఉండటంతో ఎలాగైనా ఇల్లు, స్థలాన్ని ఆక్రమించుకోవాలని స్థానిక టీడీపీ నాయకుల సహకారం కోరాడు. దీంతో వారి ఏమైనా సరే మేము చూసుకుంటామని హమీ ఇవ్వడంతో ఇల్లు కూల్చి వేయడానికి పూనుకున్నాడు. పొక్లెయిన్తో ఇల్లు కూల్చివేత... అధికారపార్టీ నాయకుల నుంచి కుంచాల మాల్యాద్రికి హామీ రావడంతో ఎప్పుడో 30 ఏళ్ల క్రితం నిర్మించిన ఇంటిని పొక్లెయిన్తో ఈ నెల 20న సోమవారం ఇంటిని పూర్తిగా కూల్చివేశాడు. ఆ తరువాత ట్రాక్టర్ సహాయంతో కూల్చిన ఇటుకలు, ఇంటి లోపల ఉన్న గృహోపకరణాలను తొలగించి ఇంటి ఆనవాళ్లు లేకుండా చదును చేశాడు. దీంతో గ్రామంలోని తన బంధువులు ద్వారా విషయం తెలుసుకున్న బాధితుని కుటుంబ సభ్యులు గ్రామానికి చేరుకోని బోరున విలపించారు. ఇల్లు కూల్చడంపై మాల్యాద్రి కుటుంబ సభ్యులను నిలదీసి ప్రశ్నించడంతో ఈ స్థలం మాది నీ దిక్కున్నచోట చెప్పుకోండంటూ దాడికి ప్రయత్నించారని బాధితులు వాపోయారు. తన ఇంటిని కూల్చివేయడం వలన సుమారుగా 10 లక్షలు నష్టపోయినట్టు బాధితుడు తెలిపాడు. ఫిర్యాదు తీసుకోని పోలీసులు... వాస్తవంగా తాము లేని సమయంలో తన ఇంటిని కూల్చిన విషయాన్ని మాధవరావు గ్రామ పెద్దల దృష్టికి తీసుకెళ్లి న్యాయం చేయాలని కోరాడు. అయితే ఇంటిని కూల్చిన మాల్యాద్రి కుటుంబ సభ్యులు గ్రామ పెద్దల మాటను పట్టించుకోకపోవడంతో బాధితుడి పొన్నలూరు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. అయితే అప్పటికే అధికారపార్టీ పెద్దల నుంచి పోలీసులకు ఆదేశాలు రావడంతో ఫిర్యాదును పోలీసులు తీసుకోకుండా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు బాధిత కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. రెండుసార్లు పోలీస్స్టేషన్ చుట్టూ తిరిగిన పోలీసులు పట్టించుకోలేదని బాధితుడు వాపోయాడు. అధికారులు స్పందించి తనకు న్యాయం చేయాలని కోరాడు.
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జయప్రదం చేయండి28న విద్యార్థి, యువజన ర్యాలీని ● వైఎస్సార్ సీపీ విద్యార్థి విభాగం జిల్లా అధ్యడు పల్నాటి రవీంద్రారెడ్డి ఒంగోలు సిటీ: ఈ నెల 28వ తేదీ మంగళవారం ఒంగోలులో విద్యార్థి–యువజన ర్యాలీని జయప్రదం చేయాలని వైఎస్సార్ సీపీ విద్యార్థి విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు పల్నాటి రవీంద్రారెడ్డి అన్నారు. ఆదివారం ఒంగోలులోని వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, దర్శి ఎమ్మెల్యే బూచేపల్లి శివప్రసాద్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ర్యాలీకి సంబంధించిన పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా పల్నాటి రవీంద్రారెడ్డి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగిన అక్రమాలు, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అమలులో వైఫల్యం, అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి నిరుద్యోగభృతి అమలు చేయకపోవడం, నీట్ పరీక్షల్లో అవకతవకలు వంటి విధానాలపై ఈ నెల 28వ తేదీ విద్యార్థి, యువజన విభాగంలో ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలులో జరిగే ర్యాలీని విజయవంతం చేయాలని కోరారు. ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలోని విద్యార్థులు, నిరుద్యోగ యువత, పార్టీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని కోరారు. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలను నిలబెట్టుకోవడంతో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఘోరంగా విఫలమైందన్నారు. కేవలం అక్రమ కేసులతో ఇబ్బందులు పెడుతూ భయ భ్రాంతులకు గురి చేస్తోందని మండిపడ్డారు. కార్యక్రమంలో టౌన్ స్టూడెంట్ వింగ్ ప్రెసిడెంట్ వెంకు, యూత్ ప్రెసిడెంట్ సన్నీ, చందు, ప్రసన్న, సిద్ధ, గోవర్ధన్, చెంచురెడ్డి, మహేంద్ర, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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హైవేపై దోపిడీ● అద్దం పగులగొట్టి మహిళ మెడలోని బంగారం అపహరణ నక్కపల్లి: అనకాపల్లి జిల్లాలో జాతీయ రహదారిపై వేంపాడు టోల్ప్లాజా సమీపంలో కారులో కూర్చున్న ఒక మహిళ మెడలోంచి గుర్తుతెలియని వ్యక్తి 3 తులాల బంగారు మంగళసూత్రాన్ని లాక్కొని పరారయ్యాడు. సీఐ మురళి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... మార్కాపురం జిల్లా కనిగిరికి చెందిన పి.రమేష్ బాబు తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నం వైపు కారులో వెళ్తున్నారు. డ్రైవర్కు నిద్రరావడంతో తెల్లవారుజామున 3.30 గంటల సమయంలో టోల్ప్లాజా దాటిన తర్వాత జాస్ హోటల్ సమీపంలో కారును రోడ్డుపక్కన నిలిపి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. అదే సమయంలో అక్కడకు వచ్చిన ఒక దుండగుడు కారు సైడు అద్దాన్ని రాయితో పగులగొట్టి, రమేష్ భార్య కల్యాణి మెడలో ఉన్న సుమారు 3 తులాల బంగారు పుస్తెలతాడును లాక్కొని పరారయ్యాడు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని క్లూస్టీమ్, డాగ్స్క్వాడ్ సాయంతో ఆధారాలు సేకరించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని, నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశామని సీఐ తెలిపారు.
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ఆశలకు కోత !కన్నతండ్రే కాలయముడై.. ఆదివారం శ్రీ 26 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026గిట్టుబాటు ధర కల్పించడంలో విఫలమైన టుబాకో బోర్డు ఇప్పుడు రైతులపై మరో భారం మోపింది. ధరల కోసం మూడు నెలలుగా రైతులు ఆందోళన చేస్తున్నా పట్టించుకోని బోర్డు.. 2026–27 సీజన్కు ఒంగోలు రీజియన్లో పొగాకు సాగు పరిమితిని భారీగా కుదించింది. ఈ సీజన్తో పోలిస్తే 39.05 మిలియన్ కేజీల ఉత్పత్తికి కోత విధించి, 51.15 మిలియన్ కేజీలకే అనుమతి ఇవ్వడంతో ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల రైతుల్లో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. మరోవైపు కర్నాటకలో మాత్రం ఉత్పత్తి భారీగా పెరగడం గమనార్హం. ● వచ్చే సీజన్కు 51.15 మిలియన్ కేజీలకే టుబాకో బోర్డు అనుమతి కందుకూరు: చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక పొగాకు రైతుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. గిట్టుబాటు ధరలు లభించక ఆర్థికంగా కష్టాల్లో కూరుకుపోయారు. రైతులకు అండగా నిలవాల్సిన ప్రభుత్వం, టుబాకో బోర్డు వ్యాపారులకు మద్దతుగా నిలిచాయన్న ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. మద్దతు ధర కోసం ఆందోళనలు చేస్తున్నా ధరలు మాత్రం పెరగడంలేదు. ఇదిలా ఉండగా 2026–27 పంట సీజన్కు సంబంధించిన పరిమితిని బోర్డు భారీగా తగ్గించింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 81 మిలియన్ కేజీల పొగాకు పండించేందుకు అనుమతి ఉంటే అదే ఒంగోలు రీజియన్ (ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలు)లోని 11 వేలం కేంద్రాల పరిధిలో 51.15 మిలియన్ కేజీల పొగాకును పండించేందుకు అనుమతిచ్చింది. జిల్లాలో ప్రధానంగా ఒంగోలు–1, ఒంగోలు–2, టంగుటూరు, కొండపి, వెల్లంపల్లి వేలం కేంద్రాలు దక్షిణ ప్రాంత నల్లరేగడి నేలలుగా (ఎస్బీఎస్) ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో 27.56 మిలియన్ కేజీల పండించవచ్చు. దక్షిణ ప్రాంత తేలిక నేలలు(ఎస్ఎల్ఎస్) ఉన్న పొదిలి, కందుకూరు–1, కందుకూరు–2, కనిగిరి, నెల్లూరు జిల్లా కలిగిరి, డీసీపల్లి వేలం కేంద్రాల పరిధిలో 23.59 మిలియన్ కేజీలను పండించేందుకు బోర్డు అనుమతి ఉంది. దీని ప్రకారం రీజియన్ పరిధిలో 2026–27 పంట సీజన్కు సంబంధించి 51.15 మిలియన్ కేజీల పొగాకును పండించవచ్చు. ఈ మేరకు బ్యారన్ పరిధిలో ఎంత విస్తీర్ణంలో పంట సాగు చేయాలి, ఎన్ని క్వింటాళ్లు పండించాలనే పరిమితులను కూడా నిర్దేశించింది. దీని ప్రకారం ఎస్బీఎస్ పరిధిలో 2.50 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో పంట సాగుకు అనుమతి ఉండగా 20 క్వింటాళ్లు పండించవచ్చు. ఎస్ఎల్ఎస్ పరిధిలో 3.50 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో పంట సాగు చేసి 21 క్వింటాళ్లు పొగాకు ఉత్పత్తులను పండించవచ్చని బోర్డు పరిమితి విధించింది. 39.05 మిలియన్ కేజీల కోత 2025–26 పంట సీజన్లో ప్రకాశం రీజియన్ పరిధిలో 90.20 మిలియన్ కేజీల పొగాకును పండించేందుకు బోర్డు అనుమతి ఉంది. 2026–27 సీజన్కు దాన్ని 51.15 మిలియన్ కేజీలకు తగ్గించింది. అంటే దాదాపు 39.05 మిలియన్ కేజీల పొగాకు పంటకు కోత పెట్టింది. దీనికి ప్రస్తుతం మార్కెట్లో నెలకొన్న సంక్షోభమే ప్రధాన కారణమని బోర్డు అధికారులు చెప్తున్నారు. ప్రస్తుత సీజన్లో 90.20 మిలియన్ కేజీల పొగాకు పండించాల్సి ఉంటే దాదాపు 140 మిలియన్ కేజీల వరకు పండించినట్లు బోర్డు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీన్ని వ్యాపారులు సాకుగా చూపి ధరల్లో భారీగా కోత విధిస్తున్నారు. పైగా ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఉన్న ఉత్పత్తులను అమ్ముకునేందుకు రైతులు నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ధరలు అమాంతం పడిపోతుండడంతో గత్యంతరం లేని పరిస్థితిలో పొగాకును తెగనమ్ముకుంటున్నారు. వేలం ప్రారంభమై మూడు నెలలు దాటుతున్నా 33 మిలియన్ కిలోలు మాత్రమే అమ్ముడైంది. వేలం కేంద్రాలకు వస్తున్న బేళ్లలో అధిక శాతం తిరస్కరిస్తుండడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రాంతం పంట పరిమితి బ్యారన్ ఆమోదిత సాగు విస్తీర్ణం (మిలియన్ కేజీలు) కోటా (కేజీలు)1.ఎస్బీఎస్ 23.59 2000 2.50 ఎకరాలు 2.ఎస్ఎల్ఎస్ 27.56 2100 3.50 ఎకరాలు 3.ఎన్ఎల్ఎస్ 28.27 2000 2.00 ఎకరాలు 4.ఎన్బీఎస్ 1.60 1600 1.75 ఎకరాలు మార్కాపురం: ఈనెల 27న కనిగిరి పోలీసు స్టేషన్లో పోలీసు పీజీఆర్ఎస్ను నిర్వహిస్తున్నట్టు ఇన్చార్జి ఎస్పీ వీ హర్షవర్ధన్రాజు శనివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకూ పీజిఆర్ఎస్ నిర్వహిస్తామని, ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించాలని కోరారు. మార్కాపురం టౌన్: మార్కాపురం జిల్లా డీపీఆర్ఓగా డీ సందీప్ శనివారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అనంతరం కలెక్టర్ విజయసునీతకు మొక్క అందజేసి మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు. ఈయన చిత్తూరు జిల్లా నుంచి బదిలీపై మార్కాపురం జిల్లాకు వచ్చారు. కర్ణాటకలో మళ్లీ భారీగా ఉత్పత్తి రాష్ట్రంలో ధరల్లేక పొగాకు సాగుపై టుబాకో బోర్డు పరిమితులు విధిస్తుంటే మన కంటే ముందుగా సీజన్ ప్రారంభమయ్యే కర్ణాటకలో 2026–27 పంట సీజన్కు 56 మిలియన్ కేజీల పొగాకును పండించేందుకు బోర్డు అనుమతి ఉంటే అక్కడి రైతులు దాదాపు 100 మిలియన్ కేజీల ఉత్పత్తులను పండించినట్లు బోర్డు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మరో నెలా, రెండు నెలల్లో అక్కడి ఈ ఏడాది వేలం ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. ఈ ప్రభావం కూడా ఇక్కడి పొగాకు రైతులపై భారీగా పడనున్నట్టు అధికారులు చెప్తున్నారు.
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వైభవంగా పాలంకేశ్వరుడి తిరునాళ్లయర్రగొండపాలెం: దట్టమైన నల్లమల అడవిలో కృష్ణానది ఒడ్డున వెలసిన పాలంక వీరభద్ర స్వామి తిరునాళ్ల శనివారం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భద్రకాళి సమేత వీరభద్రస్వామి కల్యాణం కనుల పండుగగా జరిగింది. స్వామి కరుణ కోసం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న భక్తులు వేలాది మంది వివిధ వాహనాల్లో కాలినడకన అక్కడికి బయలు దేరి వెళ్లారు. పాలంకేశ్వరుడితోపాటు అక్కడ వెలసిన వీరభద్రస్వామి, గణపతి, పంచముఖ బ్రహ్మ పోతురాజుల ఆలయాల్లో భక్తులు పూజలు నిర్వహించారు. ఆ ప్రాంగణంలో ఉన్న బిడ్డలు లేని దంపతులు సంతానగద్దె వద్ద పై నుంచి జాలువారే నీటి బిందువుల కోసం క్యూ కట్టారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అనారోగ్యానికి గురికాకుండా పాలుట్ల పీహెచ్సీ వైద్యులు ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అటవీ జంతువులకు హాని జరగకుండా, పాలంకకు చేరిన భక్తులను జంతువుల నుంచి సంరక్షించటానికి ఆ శాఖాధికారులు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకున్నారు. సీఐ విజయకుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఎస్సై ఎం.దేవకుమార్ తమ సిబ్బందితో శాంతి భద్రతలను కాపాడారు.
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డీఎస్సీ అక్రమాలపై లోకేష్ రాజీనామా చేయాలిఒంగోలు సిటీ: జాతీయ స్థాయిలో నీట్ అక్రమాలు ఎంత తీవ్రమైనవో, రాష్ట్రంలో లక్షలాది మంది ఉద్యోగార్థుల భవిష్యత్తుతో ముడిపడిన డీఎస్సీ అక్రమాల ఆరోపణలు కూడా అంతే తీవ్రమైనవని, దీనికి బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని మాజీ ఎమ్మెల్సీ, వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి జూపూడి ప్రభాకరరావు డిమాండ్ చేశారు. నగరంలోని పార్టీ జిల్లా కార్యాలయంలో శనివారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకర్ల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. నీట్ లీకేజీలపై విద్యార్థులు చేసిన ఆందోళనకు కేంద్రం దిగి వచ్చిందన్నారు. ప్రధాని మోదీ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్తో ఎలాగైతే రాజీనామా చేయించారో అలాగే డీఎస్సీ అక్రమాలపై లోకేష్ చేత రాజీనామా చేయించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. డీఎస్సీలో అక్రమాలకు సంబంధించిన ఆధారాలు, సాక్ష్యాలు బయటకు వచ్చినా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ ఇప్పటి వరకూ ఎందుకు నోరు మెదపలేదని నిలదీశారు. ‘‘డీఎస్సీలో ఆరోపణలు అత్యంత తీవ్రమైనవి ప్రతి దానికీ ఆధారం, సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి, వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు ఆధారాలను ప్రజల ముందు ఉంచారు. దీనిపై ఇప్పటి వరకూ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు’’ అంటూ మండిపడ్డారు. విద్యార్థులతో కలసి భారీ ఉద్యమం డీఎస్సీలో అక్రమాలు నిగ్గుతేల్చే వరకు వైఎస్సార్ సీపీ పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తుందని తెలిపారు. ఈ నెల 28వ తేదీన నిరుద్యోగ యువత, విద్యార్థులు, విద్యార్థి సంఘాలతో కలసి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామన్నారు. ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగం కోసం సంవత్సరాల తరబడి చదివిన అభ్యర్థుల కష్టం, వారి తల్లిదండ్రుల త్యాగం, కుటుంబాల ఆశలను ఈ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదని దుయ్యబట్టారు. ప్రశ్నపత్రాల తయారీ బాధ్యత ఒక వ్యవస్థ వద్ద, పరీక్షల నిర్వహణ బాధ్యత మరో స్వతంత్ర వ్యవస్థ వద్ద ఉండాలి. కానీ రెండు కీలక బాధ్యతలను ఒకే అధికారి పరిధిలో ఎందుకు పెట్టారని ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు. రాష్ట్రంలో రెడ్బుక్ రాజ్యాంగం అమలవుతోందని, శాంతి భద్రతలు క్షీణించాయని, సాయికృష్ణ అనే యువకుడిని లాకప్ డెత్ చేస్తే మానహక్కులు ఏమైపోయాయన్నారు. వీటన్నింటిపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పోరాటం చేస్తున్నారని చెప్పారు. గిట్టుబాటు ధరలు లభించక రైతులకు జరుగుతున్న అన్యాయం, నిరుద్యోగ యువతకు భృతి కల్పించకపోవడం, యువతులకు రక్షణ లేకపోవడం, తల్లికి వందనం పథకంలో కోత ఇలా అన్ని అంశాలపై జగన్ ఉద్యమిస్తున్నారన్నారు. ప్రజలకు న్యాయం జరిగే వరకూ అవసరమైతే కాక్రోచ్ తరహాలో ఉద్యమం చేస్తామన్నారు.
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సమ్మె ఎఫెక్ట్.. రూ.5 కోట్లు లాస్!మార్కాపురం: రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల జీవో నంబరు 396ను విడుదలజేసింది. దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డాక్యుమెంట్ రైటర్లు సమ్మెబాట పట్టారు. ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలోని 14 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల పరిధిలో 1400 మందికిపైగా డాక్యుమెంటు రైటర్లు ఈనెల 20 నుంచి పెన్ డౌన్ చేశారు. ఫలితంగా రిజిస్ట్రేషన్లు నిలిచిపోయి ప్రభుత్వం రూ.5 కోట్లకుపైగా ఆదాయం కోల్పోయింది. మార్కాపురం జిల్లాలో మార్కాపురం, యర్రగొండపాలెం, కంభం, గిద్దలూరు, పొదిలి, కనిగిరి ప్రాంతాల్లో సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. ప్రకాశం జిల్లాలో ఒంగోలు, అమ్మనబ్రోలు, సింగరాయకొండ, చీమకుర్తి, అద్దంకి, మార్టూరు, కందుకూరు, దర్శి ప్రాంతాల్లో సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. ఆరు రోజులుగా డాక్యుమెంట్ రైటర్లు సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల వద్ద దీక్షలు చేపట్టారు. దీంతో రిజిస్ట్రేషన్లు నిలిచిపోయాయి. నెలమొత్తం మీద సగటున మార్కాపురంలో 70, కంభంలో 30, గిద్దలూరులో 30, యర్రగొండపాలెంలో 50, పొదిలిలో 40, కనిగిరిలో 50 వరకూ రిజిస్ట్రేషన్లు జరుగుతుంటాయి. ఇలా ప్రతిరోజూ ప్రభుత్వానికి ఉమ్మడి జిల్లా నుంచి రూ.80 లక్షల దాకా ఆదాయం వస్తోంది. ఇలా ఆరు రోజులకు ఇప్పటి వరకూ సుమారు రూ.5 కోట్ల ఆదాయాన్ని కోల్పోయింది. పీపీపీ విధానమంటే ఇదే.. మెడికల్ కాలేజీలను పీపీపీ విధానంలోకి తీసుకొస్తామ ని ప్రకటించినట్లుగా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో పీపీపీ విధానంలో రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలను పాస్పోర్టు కార్యాలయాలుగా ఏర్పాటు చేస్తా మని ప్రకటించింది. ఈ విధానం ప్రకారం అమ్మకందారులు, కొనుగోలుదారులు ఇద్దరూ ప్రభుత్వం ఏర్పా టు చేయబోయే ఆర్ఎస్కే (రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాలు)కి వెళ్లి వారే డాక్యుమెంట్లు తయారుచేసుకుని సబ్ రిజిస్ట్రార్ దగ్గరకు వెళితే ఆయన పరిశీలించి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు. అయితే ఈ విధానం వలన భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు ఎదురుకానున్నాయని డాక్యుమెంటు రైటర్లు అంటున్నారు. అమ్మకందారులు, కొనుగోలుదారుల్లో ఎవరికై నా రిజిస్ట్రేషన్ విధానంపై సరైన అవగాహన లేకపోయినా చట్టపరంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోయినా భవిష్యత్తులో చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుందని, న్యాయపరమైన చిక్కులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని వారు అంటున్న్రాు. డాక్యుమెంటు రైటర్ల పెన్డౌన్ సమ్మెకు ప్రజా సంఘాలతో పాటు మార్కాపురం, పొదిలిలో వైఎస్సార్ సీపీ ఇన్చార్జి అన్నా రాంబాబు, ఒంగోలులో వైఎస్సార్ సీపీ ఇన్చార్జి చుండూరి రవిబాబు మద్దతు ప్రకటించారు. ఈనెలాఖరు వరకూ డాక్యుమెంటు రైటర్లు సమ్మెలో పాల్గొననున్నారు. అయితే శనివారం ఉదయం నుంచి ప్రభుత్వం సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో రిజిస్ట్రేషన్లను చేస్తారని ప్రకటించింది. డాక్యు మెంటు రైటర్లు మాత్రం సమ్మెలో పాల్గొంటున్నారు.జీవో నెం 396ను ఉపసంహరించాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలో పీపీపీ విధానంలో ఆర్ఎస్కేలను ఏర్పాటు చేస్తూ విడుదల చేసిన జీవోను రద్దు చేయాలి. దీనివలన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 5 లక్షల కుటుంబాల వారు ఉపాధి కోల్పోతారు. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 1400 కుటుంబాల వారు ఈ శాఖపై ఆధారపడి ప్రజలకు డాక్యుమెంటు రిజిస్ట్రేషన్ విషయంలో సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం మాపొట్టకొట్టొద్దు. మా ఆవేదనను గమనించి జీవోను ఉపసంహరించాలి. – టి సుబ్బారావు, డాక్యుమెంట్ రైటర్స్ సంఘం అధ్యక్షుడు
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భార్యపై కోపంతో పిల్లలకు ఎలుకల మందు తాగించాడుఒంగోలు టౌన్: భార్య, భర్తల మధ్య మనస్పర్థలు కన్నబిడ్డల ప్రాణాల మీదకు తెచ్చాయి. క్షణికావేశంలో విచక్షణ కోల్పోయిన తండ్రి కన్నబిడ్డలకు కూల్డ్రింక్లో ఎలుకల మందు కలిపి తాగించాడు. పరిస్థితి విషమించి కుమార్తె మృతి చెందింది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం... ప్రకాశం జిల్లా సంతనూతలపాడు మండలం పేర్నమిట్ట గ్రామానికి చెందిన కొరిశపాటి విజయకుమార్, ప్రవల్లిక 12 ఏళ్ల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి ఇద్దరు సంతానం. కూతురు ఆద్య (10), కుమారుడు సుప్రీత్ (8) ఒంగోలు కేంద్రీయ విద్యాలయంలో చదువుకుంటున్నారు. కొంతకాలంగా భార్య ప్రవల్లికపై అనుమానం పెంచుకున్న విజయకుమార్ ఆమెను వేధించసాగాడు. విసిగివేసారిన ప్రవల్లిక ఇంటినుంచి వెళ్లిపోయి ఒంగోలు శక్తిసదన్లో ఆశ్రయం పొందింది. నాలుగు నెలలుగా ఆమె అక్కడే ఉంటోంది. భార్య తన వద్దకు రాకపోవడంతో కక్ష పెంచుకున్న విజయకుమార్ ఈ నెల 19వ తేదీ ఆద్య, సుప్రీత్లకు కూల్డ్రింక్లో ఎలుకల మందు కలిపి తాగించాడు. తరువాత ఏమీ తెలియనట్లు పిల్లలను తీసుకెళ్లి తల్లి దగ్గర వదిలిపెట్టి వచ్చాడు. మరుసటి రోజు పిల్లలు వాంతి చేసుకోవడంతో అనుమానం వచ్చిన ప్రవల్లిక ఏం జరిగిందని ఆరా తీసింది. నాన్న కూల్ డ్రింక్ తాగించినట్లు చెప్పారు. వాంతులు ఆగకపోవడంతో వెంటనే పిల్లలను జీజీహెచ్కు తీసుకెళ్లింది. వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన వైద్యులు పాయిజన్ తాగినట్లు నిర్ధారించారు. వెంటనే వారిని ఆస్పత్రిలో చేర్చుకొని వైద్యం ప్రారంభించారు. అయినా ఆరోగ్యం కుదుట పడకపోవడంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం చెన్నై ఎగ్మోర్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ కుమార్తె ఆద్య శనివారం మృతి చెందింది. కుమారుడు సుప్రీత్ ఆరోగ్యం కూడా విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే రెండు రోజుల కిత్రం తండ్రి విజయ్ కుమార్ కూడా ఎలుకల మందు తాగి ఆత్యహత్య ప్రయత్నం చేశాడు. అతడిని జీజీహెచ్కు తరలించారు. అప్పుడు ఈ విషయం బయట పడింది. తాలూకా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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‘డీఎస్సీలో అక్రమాలపై లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి’ప్రకాశం: డీఎస్సీలో అక్రమాలకు సంబంధించి ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాల్సిందేనని వైఎస్సార్సీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి జూపూడి ప్రభాకర్రావు డిమాండ్ చేశారు. ఆంధ్రాలో డీఎస్సీలో అవకతవకలకి బాధ్యత వహిస్తూ లోకేష్ రాజీనామా చేయాలన్నారు. నిరుద్యోగులను మోసం చేసిన లోకేష్ పదవిలో ఉండటానికి వీల్లేదన్నారు. లోకేష్ రాజీనామా డిమాండ్ చేస్తూ విద్యార్థులు, యువత ఉద్యమించాలన్నారు. ఈ నెల 28వ తేదీన లోకేష్ రాజీనామా కోరుతూ ఆంధోళనలను ప్రారంభిస్తామన్నారు జూపూడి. డిఎస్సి అవకతవకలపై సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించి...లోకేష్ రాజీనామా కూడా చేయాలన్నారు. రాష్టంలోను కాక్రోచ్ ఉద్యమం చేస్తామని హెచ్చరించారు జూపూడి.
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బాలికపై లైంగికదాడి నిందితుడికి 20 ఏళ్ల జైలు శిక్షఒంగోలు వన్టౌన్: బాలికపై లైంగికదాడికి పాల్పడిన నిందితుడికి 20 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధిస్తూ ఒంగోలు పోక్సో కోర్టు జడ్జి కే శైలజ శుక్రవారం తీర్పు చెప్పారు. ప్రకాశం జిల్లా గుడ్లూరు మండలం పరకొండపాడు గ్రామానికి చెందిన సాదు శ్యామ్ అలియాస్ శ్యాంసుందరరావు (49) 2020 జూన్ 8న ఓ బాలిక(10) ఇంట్లోకి ప్రవేశించి లైంగికదాడి చేశాడు. బాలిక తల్లిదండ్రులు పనుల నుంచి ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత జరిగిన ఘటనను తెలుసుకుని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా అప్పటి కందుకూరు డీఎస్పీ కండె శ్రీనివాసరావు కేసు దర్యాప్తు చేసి నిందితుడిని అరెస్టు చేసి, కోర్టులో చార్జిషీట్ వేశారు. నేర నిరూపణ కావడంతో నిందితుడికి 20 ఏళ్ల జైలు శిక్షతో పాటు రూ.10 వేల జరిమానాను జడ్జి విధించారు. బాధితురాలికి నష్టపరిహారంగా రూ.2,50,000 ఒంగోలు జిల్లా న్యాయసేవాధికార సంస్థ ద్వారా అందజేయాలని ఆదేశించారు.
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స్తంభించిన రిజిస్ట్రేషన్లు● డాక్యుమెంట్ రైటర్లు పెన్డౌన్తో రిజిస్ట్రేషన్ ఆదాయానికి గండి ఒంగోలు సబర్బన్: రిజిస్ట్రేషన్ల వ్యవస్థ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ డాక్యుమెంట్ రైటర్లు సమ్మెలోకి వెళ్లటంతో ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆస్తుల క్రయ విక్రయాలు నిలిచిపోయాయి. రిజిస్ట్రేషన్ల వ్యవస్థ దాదాపు స్తంభించిపోయింది. డాక్యుమెంట్ రైటర్లు సోమవారం ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లకు సంబంధించిన సేవలన్నింటినీ నిలిపేశారు. దీంతో సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలు వెలవెలబోయాయి. పలుచోట్ల డాక్యుమెంట్ల రైటర్లు తమ కార్యాలయాల వద్దే నల్లరిబ్లన్లతో నిరసన తెలిపారు. ఒంగోలులో జిల్లా రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం ముందు డాక్యుమెంట్ రైటర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం ధర్నా చేపట్టారు. డాక్యుమెంట్ రైటర్ల నిరసన కార్యక్రమం ఆరో రోజుకు చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా జిల్లా డాక్యుమెంట్ రైటర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు మోపర్తి హరిబాబు మాట్లాడుతూ డాక్యుమెంట్ రైటర్స్ వృత్తికి భంగం కలిగించొద్దని నినదించారు. జీవో–396కు వ్యతిరేకంగా ఈ నెల 31 వరకు పెన్డౌన్ కార్యక్రమాన్ని చేపడతామన్నారు. అసోసియేషన్ నాయకుడు డి.సురేష్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఫ్రంట్ ఆఫీస్, బ్యాక్ ఆఫీస్ విధానాల వల్ల జిల్లా వ్యాప్తంగా 18 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలను ఆసరాగా చేసుకొని పనిచేస్తున్న డాక్యుమెంట్ రైటర్లు, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు, అనుబంధ సిబ్బంది తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ నాయకులు పి. నరసింహారావు. ఎం.నాగేశ్వరరావు, గోపిశెట్టి శ్రీనివాసరావు. డి.సురేష్ మోహన్, షేక్ ఖాసిం, బి.నారాయణ, ఏ.శ్రీనివాస రెడ్డి, బత్తుల భాస్కర రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఒంగోలు సిటీ: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీ రామారావు (కేటీఆర్) జన్మదినం సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఒంగోలు పార్లమెంట్ ఇన్చార్జ్ చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి శుక్రవారం హైదరాబాద్లోని ఆయన స్వగృహానికి వెళ్లి మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా పుష్పగుచ్ఛంతో పాటు జ్ఞాపికను అందజేసి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కేటీఆర్ ఆయురారోగ్యాలతో, సుఖసంతోషాలతో ప్రజా జీవితంలో మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. ఇద్దరూ కొద్దిసేపు పలు అంశాలపై తమ అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు.
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విద్యా సంస్థల బంద్ విజయవంతంఒంగోలు సిటీ: దేశవ్యాప్తంగా 155 పరీక్షల ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీకి కారకులైన, ఏడు కోట్ల మంది విద్యార్థుల జీవితాలు ధ్వంసం అయ్యేందుకు, దాదాపు 20 మంది విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలకు కారకుడైన కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తక్షణమే రాజీనామా చేయకపోతే ఢిల్లీని ముట్టడిస్తామని విద్యార్థి సంఘాల నేతలు వెల్లడించారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీకి కారుకులైన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని కోరుతూ 20వ తేదీ ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద విద్యార్థులు శాంతియుత ఆందోళన చేస్తుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం తన పోలీసు బలగాల చేత ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులపై అత్యంత కిరాతకంగా భాష్ప వాయువు వంటి వాటిని ఉపయోగిస్తూ దారుణంగా లాఠీచార్జి చేశారు. దీన్ని నిరసిస్తూ శుక్రవారం దేశవ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థల బంద్ కు విద్యార్థి సంఘాలు పిలుపునిచ్చాయి. ఈ క్రమంలో రెండు రోజుల ముందు నుంచే విద్యార్థి సంఘాల నేతలు ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల వారికి నోటీసులు అందించారు. 90 శాతం ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల యాజమాన్యాలు బంద్కు అంగీకరించాయి. 24వ తేదీ శుక్రవారం ఒంగోలు నగరంలో విద్యార్థి సంఘాల నేతలు ముందుగా దామచర్ల సక్కుబాయమ్మ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల, డిగ్రీ కళాశాల, ఏబీఎం జూనియర్ కళాశాల, ఆంధ్ర కేసరి యూనివర్సిటీ, మిగిలిన ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలను దగ్గరుండి మూయించే ప్రయత్నం చేశారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిబంధనలు, పోలీసుల అత్యుత్సాహం వల్ల బంద్ను జరగకుండా చేయాలని చూసినా జిల్లా వ్యాప్తంగా బంద్ విజయవంతం అయింది. అనంతరం విద్యార్థి యువజన సంఘాల నేతలు మాట్లాడుతూ కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని శాంతియుతంగా ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులపై లాఠీచార్జి చేయటం దుర్మార్గమన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన నూతన జాతీయ విద్యా విధానం వలన మొత్తం విద్యా వ్యవస్థ నాశనమైపోయిందన్నారు. సంవత్సరానికి కోటి ఉద్యోగాలు ఇస్తానన్న మోదీ నేడు మాట తప్పారన్నారు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని పార్లమెంట్లో కీలకమైన బిల్లుల్ని ఆమోదించుకుంటున్నారు తప్ప విద్యార్థులు, యువజనుల గురించి ఆలోచించే పరిస్థితి లేదన్నారు. ప్రముఖ పర్యావరణవేత్త సోనం వాంగ్ చుక్ విద్యార్థులకు మద్దతుగా 23 రోజుల నుంచి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తుంటే కనీసం ఆయనతో చర్చించేందుకు కూడా భారత ప్రభుత్వానికి తీరిక లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికై నా ఆలోచించి నీట్ ప్రవేశ పరీక్షను రాష్ట్రాల పరిధిలోకి తీసుకురావాలని, జాతీయ స్థాయి ప్రశ్న పత్రాల లీకేజీలపై పార్లమెంట్లో చర్చించి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) రద్దుచేసి, ప్రభుత్వమే పరీక్షలు నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. లేదంటే రాబోయే రోజుల్లో చలో ఢిల్లీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం (పీడీఎస్యూ) రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు ఎల్.రాజశేఖర్, ఏపీ విద్యార్థి యువజన జేఏసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాయపాటి జగదీష్, భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి వీరాస్వామి, అఖిలభారత యువజన సమాఖ్య (ఏఐవైఎఫ్) జిల్లా అధ్యక్షుడు ఆర్.కరుణానిధి, డీవైఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి బాబు, ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా నాయకులు ఆర్.మరియబాబు, రాకేష్, కిరణ్, నితీష్ కుమార్, ఐద్వా జిల్లా కార్యదర్శి కండల రమాదేవి, జిల్లా నాయకులు రాజ్యలక్ష్మి, కేవీపీఎస్ జిల్లా కార్యదర్శి బీ రఘురామ్, సీఐటీయూ జిల్లా కార్యదర్శి ఎం రమేష్, శ్రీకాంత్, అభిమన్యు, చారి, సంపత్, పీడీఎస్యూ నాయకులు సోమేశ్, అవినాష్, సచిన్, విద్యార్థి యువజన జేఏసీ నాయకులు రాజీవ్, ఈస్టర్ పాల్గొన్నారు.
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పీటీఎం..ఫెయిల్ !ఒంగోలు సిటీ: ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా శుక్రవారం నిర్వహించిన మెగా పేరెంట్–టీచర్స్ మీట్ (పీటీఎం) 4.0 మొక్కుబడిగా ముగిసింది. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో స్పందన కనిపించలేదు. ప్రభుత్వ ప్రచారానికే పరిమితమైన ఈ కార్యక్రమం నిర్వహణలో అరకొర నిధులు విడుదల కావడంతో ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులు సొంత డబ్బులు ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చింది. మరోవైపు పరీక్షలు నిర్వహించకుండానే ప్రోగ్రెస్ కార్డులు పంపిణీ చేయడం, లీప్ యాప్ డౌన్లోడ్పై ఒత్తిడి తల్లిదండ్రులను అయోమయానికి గురిచేశాయి. పరీక్షలు నిర్వహించకుండానే ప్రోగ్రెస్ కార్డులా? పాఠశాలలు పునఃప్రారంభమై ఇంకా 50 రోజులు దాటలేదు. విద్యార్థులకు ఇప్పటి వరకూ ఎలాంటి పరీక్షలు నిర్వహించలేదు. ఎలాంటి పరీక్షలు జరపకుండానే హోలిస్టిక్ ప్రోగ్రెస్ కార్డులు (సమగ్ర ప్రగతి పత్రాలు) పంపిణీ చేయడం వివాదాస్పదమైంది. ప్రగతి పత్రాల్లో మార్కుల నమోదు లేకపోవడంతో వాటిని చూసిన తల్లిదండ్రులు అవాక్కయ్యారు. ఈ విషయంపై కొన్ని చోట్ల పాఠశాల సిబ్బందిని నిలదీశారు. నిధులు సరిపోక హెచ్ఎంలకు భారంగా.. ప్రకాశం జిల్లాలో 1,556, మార్కాపురం జిల్లాలో 1,405 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కలిపి మొత్తం 2,961 పాఠశాలల్లో మెగా పీటీఎం–4.0ను ఘనంగా నిర్వహించాలని విద్యాశాఖ అధికారులు ఆదేశించినట్లు ఉపాధ్యాయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే కార్యక్రమ నిర్వహణకు కేటాయించిన నిధులు సరిపోకపోవడంతో అనేక పాఠశాలల్లో ఇబ్బందులు తలెత్తినట్లు పేర్కొంటున్నారు. కొన్ని పాఠశాలల ఖాతాలకు కేటాయించిన మొత్తం కూడా పూర్తిగా జమ కాకపోవడంతో, కార్యక్రమ నిర్వహణ కోసం ప్రధానోపాధ్యాయులు సొంత నిధులు వెచ్చించాల్సిన పరిస్థితి రావడంతో తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 30 లోపు విద్యార్థులుంటే రూ.900, 30–200 మంది విద్యార్థులుంటే రూ.2550, 250 మంది ఉంటే రూ.4 వేలు, వెయ్యి మంది ఉంటే రూ.6,750, వెయ్యి మందిపై నుంటే రూ.9 వేలు విడుదల చేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో సాధారణంగా 100 మంది లోపే ఉంటారు. అలాంటి చోట ప్రభుత్వం ఇచ్చిన రూ.2,250లతో కుర్చీలు, టెంట్లు, గెస్ట్లకు శాలువాలు, తల్లిదండ్రులకు ఆటల పోటీలు పెట్టి బహుమతులు, భోజనానికి ప్లేట్లు, గ్లాసులకు ఖర్చు హెచ్ఎంలకు తడిసి మోపడైంది. అదనపు ఖర్చును ఉపాధ్యాయులే భరించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. టీడీపీ నాయకులకు చోటు గిద్దలూరు నియోజకవర్గంలోని పలు పాఠశాలల్లో రాజకీయాలకు అతీతంగా జరగాల్సిన మెగా పీటీఎం కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులకు చోటు కల్పించారు. బేస్తవారిపేటలోని జెడ్పీ బాలుర హైస్కూల్లో జరిగిన పీటీఎం కార్యక్రమంలో కలెక్టర్, ఎమ్మెల్యే పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో టీడీపీ మండల అధ్యక్షులు, సొసైటీ బ్యాంక్ అధ్యక్షుడు, కంభం మార్కెట్యార్డ్ చైర్మన్లకు చోటు కల్పించారు. టీడీపీ సభలాగా మార్చేశారు. లీప్ యాప్పై ఒత్తిడిప్రతి తల్లి తండ్రి వద్ద స్మార్ట్ఫోన్ ఉండాలని, అందులో లీప్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని సూచించడంతో స్మార్ట్ఫోన్ లేని కుటుంబాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం తెలియని పెద్దలు తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. యాప్ వినియోగంపై తగిన అవగాహన లేకపోవడంతో పలుచోట్ల అయోమయ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
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నేడు విద్యాసంస్థల బంద్● జయప్రదం చేయాలని కోరుతూ విద్యార్థుల ర్యాలీ ఒంగోలు టౌన్: నీట్ పరీక్ష పేపర్ల లీకేజీ వ్యవహారంలో కేంద్ర విద్యా శాఖామంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని కోరుతూ ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద విద్యార్థులు చేపట్టిన ఆందోళనపై కేంద్ర పోలీసు బలగాలు లాఠీచార్జీ చేయడాన్ని నిరసిస్తూ నేడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో విద్యా సంస్థల బంద్ నిర్వహించనున్నారు. బంద్ను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిస్తూ గురువారం ఒంగోలు నగరంలోని నెల్లూరు బస్టాండు సెంటర్లో ఎస్ఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు ర్యాలీ నిర్వహించారు. నీట్ పరీక్షలను రద్దు చేయాలని, విద్యార్థుల భవిష్యత్తును కాపాడాలని నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి బండి వీరాస్వామి మాట్లాడుతూ నీట్ పరీక్ష పేపర్లు లీక్ కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా అనేక మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుని మరణించారని, ఆ మరణాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలని అన్నారు. ఫెడరల్ వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తున్న నీట్ విధానాన్ని రద్దు చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే నేరుగా పరీక్షలు నిర్వహించే విధానాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా మాజీ కార్యదర్శి సీహెచ్ వినోద్ మాట్లాడుతూ... పరీక్షల్లో జరుగుతున్న అవకతవకలను ప్రశ్నిస్తూ ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులను పోలీసులు కర్కశంగా దాడి చేసి లాఠీలతో కొట్టడం దుర్మార్గమన్నారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యంపై దాడి చేయడమనేనని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. డీవైఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి కె.బాబు మాట్లాడుతూ.. యువత భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తున్న పరీక్షల లీకేజీలపై ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలని నిలదీశారు. వ్యవసాయ కార్మిక సంఘ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కంకణాల ఆంజనేయులు మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతోనే దేశ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉందని చెప్పారు. విద్యార్థులు చేస్తున్న న్యాయపోరాటానికి వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం బేషరతుగా మద్దతు పలుకుతోందన్నారు. ఐద్వా జిల్లా కార్యదర్శి రమాదేవి మాట్లాడుతూ... కన్నబిడ్డల్లాంటి విద్యార్థులపై పోలీసులు అత్యంత క్రూరంగా దాడి చేయడం అమానుషమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థులకు దేశ పాలకులు క్షమాపణ చెప్పాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో విద్యార్థి యువజన నాయకులు, నీట్ విద్యార్థులు మోహన్, నవీన్, ఆదిలక్ష్మి, మాలతి, ప్రశాంత్, నితీష్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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విద్యార్థులపై పోలీసుల దాడి అమానుషంనిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న ఎమ్మార్పీఎస్ నాయకులు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న దళిత హక్కుల పరిరక్షణ సమితి నాయకులు ఒంగోలు వన్టౌన్: నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీకేజీపై దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న విద్యార్థులపై పోలీసుల దాడి అమానుషమని ఎమ్మార్పీఎస్ నాయకులు ఖండించారు. ఆ మేరకు గురువారం ఎమ్మార్పీఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలులో నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మార్పీఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు రావినూతల కోటిమాదిగ మాట్లాడుతూ కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం లక్షలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తును అనిశ్చితిలోకి నెట్టిందన్నారు. ప్రభుత్వ వైఖరిని నిరసిస్తూ శాంతియుతంగా తమ హక్కుల కోసం నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న విద్యార్థులు, ప్రతిపక్ష నాయకులపై ఢిల్లీలో జరిగిన పోలీసుల బలప్రయోగాన్ని ఎమ్మార్పీఎస్ అధినేత ఉసురుపాటి బ్రహ్మయ్య మాదిగ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు కష్టపడి కోచింగ్లు తీసుకుని సిద్ధమయ్యే నీట్ పరీక్షల విశ్వసనీయత దెబ్బతినడం అత్యంత ఆందోళనకరమన్నారు. పరీక్షల నిర్వహణలో జరిగిన అవకతవకలపై పారదర్శకంగా, వేగంగా విచారణ జరిపి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన కేంద్ర ప్రభుతం.. నిందితులపై చర్యలు తీసుకోవడం లేదన్నారు. అనేక సార్లు నీట్ పేపర్ను కోట్ల రూపాయలకు అమ్ముకుంటున్నారన్నారు. ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులు, ప్రజాప్రతినిధులపై పోలీసులు బలప్రయోగం చేయడం, టియర్ గ్యాస్ విడుదల చేయడం ప్రజాస్వామ్య విలువలను అవమానించే చర్యని అన్నారు. విద్యార్థుల న్యాయమైన డిమాండ్లకు ఎమ్మార్పీఎస్ ఎల్లప్పుడూ అండగా నిలుస్తుందని స్పష్టం చేశారు. నిరసన కార్యక్రమంలో ఎమ్మార్పీఎస్ క్రమశిక్షణ సంఘ చైర్మన్ కొమ్మూరి గరటయ్య మాదిగ, రేణమాల మాధవ్ మాదిగ, గంధం ఇర్మియా మాదిగ, ప్రత్తిపాటి నాగయ్య మాదిగ, గౌడపేరు మహేష్ మాదిగ, బక్కా రాజు మాదిగ, మల్లెల ప్రసాద్ మాదిగ, సూరపోగు మోజేష్ మాదిగ, రావినూతల కొర్నేలు మాదిగ, బెన్నీ మాదిగ తదితరులు పాల్గొన్నారు. దళిత హక్కుల పరిరక్షణ సమితి ఆధ్వర్యంలో... నీట్ పరీక్షల పేపర్ లీకేజీపై ఢిల్లీలో ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న విద్యార్థులపై మోదీ ప్రభుత్వం పోలీసులతో దమనకాండకు పాల్పడటం దారుణమని దళిత హక్కుల పరిరక్షణ సమితి అధ్యక్షుడు నీలం నాగేంద్రరావు అన్నారు. ఒంగోలు నీలంపాలెంలోని అంబేడ్కర్ విగ్రహం వద్ద గురువారం నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించి మాట్లాడారు. కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయకుండా, నీట్ పరీక్షల నిర్వహణపై సమాధానం చెప్పకుండా మోదీ ప్రభుత్వం దాటవేస్తోందన్నారు. కార్యక్రమంలో మాల మహానాడు జిల్లా అధ్యక్షుడు దారా అంజయ్య మాదిగ, పరిరక్షణ సమితి అధ్యక్షుడు పట్టరా బంగారం, దేవరపల్లి గోపి, గడ్డం వెంకటేశ్వర్లు, మహిళలు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
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ఉరేసుకుని వ్యక్తి ఆత్మహత్యరాచర్ల: మండల కేంద్రమైన రాచర్లలో ఓ వ్యక్తి ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పోలీసుల కథనం మేరకు వివరాలు.. స్థానిక బస్స్టాండ్ సెంటర్లో నివాసముండే యల్లా రంగస్వామి (48)ఆయన బుధవారం రాత్రి భోజనం చేసి ఇంట్లోని రెండో అంతస్తులోకి వెళ్లాడు. అర్ధరాత్రి ఇంట్లో సీలింగ్ ఫ్యాన్కు చీరతో ఉరేసుకున్నాడు. ఉదయం భార్య నాగమణి గమనించి స్థానికులకు తెలపడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. సమాచారం అందుకున్న ఎస్సై ఎం.శివ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. గిద్దలూరు ఏరియా ఆస్పత్రిలో పోస్టుమార్టం అనంతరం మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు. మృతుడికి తల్లి, భార్య, చదువుకుంటున్న ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. ఇంటి పెద్దదిక్కును కోల్పోవడంతో ఆ కుటుంబం కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తోంది. ఆయన బలవన్మరణానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. కందుకూరు రూరల్: ఈ నెల 24 నుంచి 26 వరకు హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలి ఇండోర్ స్టేడియంలో జరిగే 11వ ఆల్ ఇండియా పోలీస్ జూడో క్లస్టర్ టోర్నమెంట్కు కందుకూరుకు చెందిన పి.అఖిల్ రిఫరీగా ఎంపికయ్యారు. ఈ మేరకు తైక్వాండో రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు ఎస్కే అబ్దుల్ సలాం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక టోర్నీకి ఎంపికై న అఖిల్ను కందుకూరు డీఎస్పీ సీహెచ్వీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం తన కార్యాలయంలో ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. జిల్లా క్రీడారంగానికి ఇది గర్వకారణమని, భవిష్యత్తులో అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ రాణించాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా తైక్వాండో చైర్మన్ గోనుగుంట వెంకటేశ్వర్లు (తిమోతి) తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రాజకీయం బారెడు !ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న మెగా పేరెంట్స్–టీచర్స్ సమావేశాలు (పీటీఎం) విద్యాభివృద్ధికి వేదిక కావాల్సిందిపోయి ప్రచార కార్యక్రమాలుగా మారుతున్నాయి. పాఠశాలల సమస్యలు, విద్యా ప్రమాణాల పెంపు, విద్యార్థుల భవిష్యత్ కార్యాచరణపై చర్చించాల్సిన సమావేశాలు.. అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల ప్రసంగాలకే పరిమితమవుతున్నాయి. అరకొర నిధులతో ఏర్పాట్ల భారం ప్రధానోపాధ్యాయులపై పడుతుండగా, తల్లిదండ్రుల నుంచి కూడా ఆశించిన స్థాయిలో స్పందన కనిపించడం లేదు. దీంతో ఈ సమావేశాలతో విద్యా వ్యవస్థకు ఒరిగేదేమీ లేదనే అభిప్రాయం విద్యావేత్తల్లో వ్యక్తమవుతోంది. నిధులు మూరెడు.. ఒంగోలు సిటీ: కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఇప్పటి వరకూ మూడు దఫాలుగా మెగా పేరెంట్–టీచర్ మీటింగ్లు నిర్వహించింది. 2024వ సంవసత్సరం డిసెంబర్ 7వ తేదీ, గతేడాది జూలై 10వ తేదీ, డిసెంబర్ 5వ తేదీ సమావేశాలు జరిపింది. వీటికి అటు విద్యార్థుల నుంచి ఇటు తల్లిదండ్రుల నుంచి స్పందన అంతంతమాత్రంగానే కనిపించింది. తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల మధ్య పిల్లల విద్యాభివృద్ధి, అభ్యాస ఫలితాలు, పాఠశాల అవసరాలపై చర్చ జరగాల్సిన సమావేశానికి రాజకీయరంగు పులుముతున్నారనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అరకొరగా నిధులు... ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా పరిధిలో 2,961 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రకాశం జిల్లాలో 1,556, మార్కాపురం జిల్లాలో 1,405 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. వీటిల్లో మెగా పేరెంట్స్ మీటింగులు జరపాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ కార్యక్రమానికి మొత్తం రూ.66,33,450 నిధులు కేటాయించినప్పటికీ, అవి సరిపోవడం లేదని ప్రధానోపాధ్యాయులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. గతంలో జరిగిన సమావేశాల్లో చాలా ప్రాంతాల్లో ప్రధానోపాధ్యాయుల జేబులకు చిల్లులు పడ్డాయన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ దఫా ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన నిధులు ఏ మాత్రం సరిపోవని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు అంటున్నాయి. వారం రోజులుగా సన్నాహక హడావిడి... మెగా పేరెంట్స్ మీటింగ్ నిర్వహణ కోసం వారం రోజులుగా ఉపాధ్యాయులు విస్తృత స్థాయిలో ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమవడంతో సాధారణ తరగతులకు అంతరాయం కలుగుతోంది. విద్యార్థుల బోధన సమయం తగ్గి సమావేశ ఏర్పాట్లకే ఎక్కువ సమయం వెచ్చించాల్సి వస్తోందని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు అంటున్నాయి. గతంలో జరిగిన మూడు సమావేశాలకు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల నుంచి స్పందన కరువైంది. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా వారి హాజరు 30 శాతం కూడా దాటలేదు. గతంలో నిర్వహించిన సమావేశాలతో ఎలాంటి ఉపయోగం లేనప్పుడు శుక్రవారం జరిగే పీటీఎం 4.0 సమావేశాలు ఎందుకుని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పెదవి విరుస్తున్నారు. భోజనం ఖర్చులు ఎలా..? సమావేశాలకు హాజరైన విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, ప్రజాప్రతినిధులు, తల్లిదండ్రులకు డొక్కా సీతమ్మ మధ్యాహ్న భోజన పథకం ద్వారా భోజనాలు పెట్టాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. అయితే, ప్రభుత్వం ఇచ్చే డబ్బులు ఒక మూలకు కూడా రావు. ఎక్కువ సంఖ్యలో విద్యార్థులున్న పాఠశాలకు పెట్టుబడి ఎక్కువ పెట్టుకోవాల్సి రావడంతో నిర్వాహకులు ఇబ్బందులుపడే అవకాశాలున్నాయి. గత మూడు సమావేశాల్లో జరిగిన తీరును చూసి నిర్వాహకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మిగిలిన వ్యయాన్ని ఎలా భరించాలన్న ఆందోళన వారిలో నెలకొంది. విద్యా చర్చలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి... తల్లిదండ్రులు–ఉపాధ్యాయుల సమావేశాలు రాజకీయ ప్రచారానికి వేదిక కాకుండా చూడాలని విద్యావేత్తలు, ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు సూచిస్తున్నారు. ఈ సమావేశాల్లో విద్యార్థుల అభ్యాసం, వ్యక్తిత్వ వికాసం, హాజరు, అభ్యాస లోపాలు, భవిష్యత్ లక్ష్యాలు వంటి అంశాలపై నిర్మాణాత్మక చర్చ జరిగేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని అంటున్నారు. వాస్తవానికి ప్రభుత్వం చేపడుతున్న పథకాలను విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు తెలియజేయాలన్న ఆలోచనతోనే ఈ సమావేశాలు నిర్వహిస్తోందన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. తల్లికి వందనం ప్రచారంపై వెనక్కి... పీటీఎం సమావేశాల్లో తొలుత తల్లికి వందనం పథకాన్ని వివరించాలని భావించారు. విద్యార్థులతో పాటలు పాడించి నృత్యాలు చేయించాలని సూచించినట్టు తెలిసింది. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు చదువుకున్న విద్యార్థులందరికీ ఈ పథకం అందడంలేదు. రకరకాల కొర్రీలతో ఎగనామం పెడుతోందన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 50 వేల మందిని లబ్ధిదారుల జాబితా నుంచి తొలగించారని తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ అంశంపై చర్చిస్తే విద్యార్థుల తలిదండ్రుల నుంచి వ్యతిరేకత వ్యక్తమయ్యే ప్రమాదం ఉందని భావించి చివరి నిమిషంలో నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకున్నట్టు సమాచారం
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పీటీఎం 4.0కు ఏర్పాట్లు పూర్తి● విలేకరుల సమావేశంలో కలెక్టర్ రాజాబాబు ఒంగోలు సబర్బన్: జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలల్లో మెగా పేరెంట్–టీచర్ మీటింగ్ (మెగా పీటీఎం 4.0)లను శుక్రవారం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిందని కలెక్టర్ పి.రాజాబాబు తెలిపారు. స్థానిక ప్రకాశం భవన్లోని సమావేశ మందిరంలో గురువారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆ వివరాలను కలెక్టర్ వివరించారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 1,556 ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు అందుబాటులో ఉండగా, వీటిలో 1,07,243 మంది విద్యార్థులు విద్యనభ్యసిస్తున్నారని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణకు ప్రభుత్వం రూ.34,72,200 నిధులు విడుదల చేసిందని తెలిపారు. ఎంఈఓల ద్వారా ఆయా పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయుల ఖాతాల్లో ఇప్పటికే జమ చేశామన్నారు. పాఠశాలల్లో పండుగ వాతావరణం నింపేందుకు తల్లిదండ్రులకు సరదాగా ఆటల పోటీలు నిర్వహించనున్నారని, తల్లిదండ్రులంతా పాల్గొనాలని కోరారు. విలేకరుల సమావేశంలో జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి సి.వి.రేణుక, సమగ్రశిక్ష జిల్లా కో ఆర్డినేటర్ డి.అనిల్ కుమార్ పాల్గొన్నారు.
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విభిన్న ప్రతిభావంతుల మెరిట్ లిస్టు విడుదలఒంగోలు వన్టౌన్: విభిన్న ప్రతిభావంతుల ప్రత్యేక ఉద్యోగాల నియామకాలలో ప్రొవిజనల్ మెరిట్ లిస్టు విడుదల చేసినట్లు దివ్యాంగులు, హిజ్రాలు, వయోవృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ జిల్లా సహాయ సంచాలకులు సీహెచ్ సువార్త గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. గ్రూప్–4, తదితర విభాగాలకు చెందిన 42 బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నట్లు చెప్పారు. మెరిట్ జాబితాను ప్రకాశం.ఏపీ.జీఓవీ.ఇన్ అనే జిల్లా అధికారిక వైబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచినట్లు తెలిపారు. అభ్యర్థులు తమ పేరు, పోస్టు, దివ్యాంగుల కేటగిరి, విద్యార్హతలు, ఉద్యోగ సీనియార్టీ, మెరిట్ స్థానం, ఇతర వివరాలను పరిశీలించుకోవాలన్నారు. అభ్యంతరాలుంటే సంబంధిత ఆధార పత్రాలతో కూడిన తమ అభ్యంతరాలను ఈ నెల 28వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల్లోగా ఒంగోలు ప్రకాశం భవన్లోని విభిన్న ప్రతిభావంతుల సంక్షేమ శాఖ కార్యాలయంలో స్వయంగాగానీ, రిజిస్టర్డ్ పోస్టు ద్వారాగానీ సమర్పించాలన్నారు. తగిన ఆధారాలు లేని అభ్యంతరాలను పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరగదన్నారు. వ్యక్తిగత దరఖాస్తులను మాత్రమే సమర్పించాలన్నారు. ఇతర వివరాలకు 08592–281310 నంబర్ను కార్యాలయ పనివేళల్లో సంప్రదించాలని సూచించారు. ● సివిల్ సప్లయిస్ కార్పొరేషన్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల ధర్నా ఒంగోలు సబర్బన్: సివిల్ సప్లయిస్ కార్పొరేషన్ (ఏపీఎస్సీఎస్సీఎల్) ప్రకాశం జిల్లా అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించాలని ఏఐటీయూసీ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల సాధన కోసం స్థానిక సంతపేటలోని ఏపీఎస్సీఎస్సీఎల్ డీఎం కార్యాలయం ముందు గురువారం నిరసనకు దిగారు. ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ధర్నాలో నాయకులు మాట్లాడుతూ జిల్లాలో చాలామంది ఉద్యోగులు 5 నుంచి 15 సంవత్సరాలకుపైగా కార్పొరేషన్లో సేవలందిస్తున్నారని తెలిపారు. అయినప్పటికీ కొత్తగా చేరిన ఉద్యోగులతో సమాన వేతనం పొందుతున్నారన్నారు. అనుభవం, సేవా కాలానికి ఎలాంటి గుర్తింపు లేదన్నారు. దీనివల్ల ఉద్యోగులు ఆర్థికంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలిపారు. అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల వేతనాలను తక్షణమే పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు. అనుభవం ఆధారంగా ఇంక్రిమెంట్ పాలసీ అమలు చేయాలని, 5 నుంచి 15 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక ఇంక్రిమెంట్లు ఇవ్వాలని, సీనియర్ ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక వేతన ప్రయోజనాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. సమాన పనికి సమాన వేతనం సూత్రాన్ని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. అనుభవాన్ని గుర్తించి వేతనాలు నిర్ణయించాలన్నారు. లేకుంటే ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ధర్నాలో అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు, ఏఐటీయూసీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఒంగోలు సబర్బన్: ఈ–సర్వీసు ద్వారా వచ్చే నిధులు ఎప్పటికప్పుడు బ్యాంకులో జమచేయాలని డీఎస్జీఎస్డబ్ల్యూ జిల్లా అధికారి ఎం.వెంకటేశ్వరరావు స్వర్ణ వార్డు కార్యాలయ సిబ్బందిని ఆదేశించారు. ఒంగోలు నగరంలోని శారదా బాలకుటీర్ స్వర్ణ వార్డు కార్యాలయాన్ని, మంగమూరు గ్రామంలో స్వర్ణ గ్రామ వార్డులను గురువారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. పథకాలకు సంబంధించిన రికార్డులు పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ జిల్లా స్వర్ణ గ్రామ – స్వర్ణ వార్డులకు సంబంధించిన రికార్డులు ఎప్పటికప్పుడు నవీకరణ చేసుకోవాలన్నారు. మంగమూరు ఈ – సర్వీస్ ద్వారా వచ్చిన నగదు ఇంకా రూ.13,326 బ్యాంకులో ఎందుకు డిపాజిట్ చేయలేదని ప్రశ్నించారు. ఈ సందర్భంగా స్వర్ణ గ్రామ సేవల ద్వారా ప్రతిరోజూ వసూలయ్యే నగదును ఎటువంటి పెండింగ్ లేకుండా అదే రోజు చలానా ద్వారా సంబంధిత బ్యాంకులో జమ చేయాలని వార్డుల్లో, గ్రామాల్లో డిజిటల్ సహాయకులను, అర్బన్ ప్రాంతాలలో ఎడ్యుకేషన్ డేటా ప్రాసెసింగ్ సహాయకులను ఆదేశించారు. స్వర్ణ గ్రామ కార్యాలయంలో వచ్చిన అర్జీలను వెరిఫికేషన్ చేసి వారికి స్వయంగా ఫోన్ చేసి ఈ సమస్య పరిష్కరించబడిందా అని అడిగారు. ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించిన రికార్డులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. పంచాయతీ అభివృద్ధి అధికారి ప్రతాప్, స్వర్ణ గ్రామ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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బ్రహ్మకుండం.. ఉనికికే గండం!బల్లికురవ: దేవుడి పేరుతో నీచ రాజకీయాలు చేయడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే బాబు సర్కారు.. ఆలయాల ఉనికికే ముప్పు వాటిల్లుతున్నా లేశమంతైనా స్పందించకపోవడంపై భక్తుల్లో ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వంలో పాలకుల అండదండలతో క్వారీ మాఫియా ఇష్టారాజ్యంగా రెచ్చిపోతుండటంతో 12వ శతాబ్దపు చోళరాజుల కాలం నాటి మహిమాన్విత క్షేత్రాలకు ముప్పు ఏర్పడింది. గ్రానైట్ వ్యర్థాల డంపింగ్తో ఆలయాలు కనుమరుగయ్యే పరిస్థితులు దాపురించినా స్పందించే నాథుడే కరువయ్యాడు. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. బల్లికురవ మండలంలోని కొణిదెన, నక్కబొక్కలపాడు పరిధిలో ఎంతో చరిత్ర కలిగిన బ్రహ్మకుండం, ఈర్లకొండపై స్వయంభువుగా వెలసిన ఈర్ల గంగమ్మ ఆలయాల మనుగడ ప్రస్తుతం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. కొండపై భాగంలో ఎస్ఆర్ క్వారీ నిర్వాహకులు రెండేళ్లుగా గ్రానైట్ వృథా రాళ్లను ఇష్టారాజ్యంగా కిందికి దొర్లిస్తున్నారు. రాళ్ల దెబ్బకు ఆలయాలు, విగ్రహాలను దుమ్ము కమ్మేస్తోంది. ఏ క్షణాన తమ మీద రాళ్లు పడతాయోనని భక్తులు ప్రాణగుప్పిట్లో పెట్టుకుని పూజలు చేయాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. ప్రశ్నించిన గ్రామస్తుల పట్ల శ్రీఆలయాలు మా లీజు స్థలంలో ఉన్నాయి, ‘అంతా మా ఇష్టం’ అంటూ క్వారీ నిర్వాహకులు దౌర్జన్యానికి దిగుతున్నారు. ఇటీవలే బ్రహ్మకుండం వద్ద భక్తుల సహకారంతో లక్ష్మీనారాయణుడు, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు, ఆంజనేయస్వామి, పార్వతీ పరమేశ్వరులు తదితర విగ్రహాలను ప్రతిష్టించి ఆధ్యాత్మిక వనంగా తీర్చిదిద్దారు. దసరా, కార్తీకమాసాల్లో ప్రకాశం, పల్నాడు, గుంటూరు జిల్లాల నుంచి వేలాదిగా తరలివచ్చే భక్తుల భద్రతను సైతం కూటమి ప్రభుత్వం గాలికొదిలేసింది. క్వారీ మాఫియాకు వత్తాసు పలుకుతూ హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీస్తోంది. వృథా రాళ్లు పడకుండా ఆపకపోతే భవిష్యత్తులో ఈ ఆలయాలు పూర్తిగా కనుమరుగవ్వడం ఖాయం. పాలకుల నిర్లక్ష్యంపై భక్తులు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. భగవంతుడికి అన్యాయం జరిగితే సహించేది లేదని, వెంటనే క్వారీ నిర్వాహకులపై చర్యలు తీసుకోకపోతే కరపత్రాల పంపిణీతో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమిస్తామని బీజేపీ రాష్ట్ర యువమోర్చా నేత కే.శ్రీరామ్ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.
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వెలిగొండ నిర్వాసితుల త్యాగాలకు విలువేదీ?మార్కాపురం: పూలసుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్టు కోసం సర్వం త్యాగం చేస్తున్న నిర్వాసితులను బాబు ప్రభుత్వం తీవ్రంగా వంచిస్తోందని ప్రజా సంఘాల నేతలు మండిపడ్డారు. ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో భాగంగా ముంపునకు గురవుతున్న గ్రామాల ప్రజల త్యాగాలను ఈ ప్రభుత్వం ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని సీనియర్ న్యాయవాది సయ్యద్ జావేద్ అన్వర్, వెలిగొండ నిర్వాసితుల సంఘం కోకన్వీనర్ దగ్గుబాటి సోమయ్య ధ్వజమెత్తారు. కటాఫ్ తేదీని 2019 నుంచి 2026కు పెంచాలని, అర్హులైన వారందరికీ ఆర్అండ్ఆర్ ప్యాకేజీని అందించాలని డిమాండ్ చేస్తూ గత నాలుగు రోజులుగా స్థానిక ఆర్డీఓ కార్యాలయం ఎదుట నిర్వాసితులు రిలే నిరాహార దీక్షలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ దీక్షా శిబిరంలో నేతలు మాట్లాడుతూ.. ఎప్పుడో 2016 సంవత్సరంలో నిర్ణయించిన ప్యాకేజీని పదేళ్ల తర్వాత 2026లో నిర్వాసితుల నెత్తిన రుద్దాలని చూడటం దారుణమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 2026 సెప్టెంబరు నాటికి 18 సంవత్సరాలు నిండిన యువతీయువకులందరినీ మేజర్లుగా పరిగణించి, 2013 భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం వారందరికీ ఆర్అండ్ఆర్ ప్యాకేజీని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి గుమ్మా బాలనాగయ్య, రైతు సంఘం నాయకులు గాలి వెంకటరామిరెడ్డి, రాజేశ్వరరెడ్డి, హనుమంతారెడ్డి, ఎల్లయ్య, రామకృష్ణ, శశీంద్ర, ఫకీరయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. యర్రగొండపాలెం: మండలంలోని బోయలపల్లెలో ఆత్మానంద అవధూత స్వామి ఆరాధన మహోత్సవాల సందర్భంగా ఈ నెల 26న రాష్ట్రస్థాయి పాలపండ్ల ఎడ్ల (6 పండ్ల లోపు) పందాలు నిర్వహించనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. పందాల్లో గెలుపొందిన ఎడ్ల యజమానులకు వరుసగా రూ.50 వేలు, రూ.40 వేలు, రూ.30 వేలు, రూ.20 వేలు, రూ.10 వేల చొప్పున బహుమతులు ప్రదానం చేయనున్నారు. తొలిఏకాదశిని పురస్కరించుకుని 25న స్వామివారికి విశేష పూజలు, రథోత్సవం, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, 26న ఎడ్ల పందాలు, 27న రాత్రి గురుపూజ కన్నులపండువగా నిర్వహించనున్నట్లు ఆలయ కమిటీ వెల్లడించింది. మార్కాపురం: రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో స్థానిక జీజీహెచ్లో 20 పడకలతో ప్రత్యేక వార్డు ఏర్పాటు చేసినట్లు సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రామచంద్రరావు గురువారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. వీటిలో 10 వెంటిలేటర్ బెడ్లు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. 100 బెడ్లకు ఆక్సిజన్ సౌకర్యం ఉందని, ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్లు అందుబాటులో ఉంచామన్నారు. రాష్ట్రంలో వివిధ జిల్లాల్లో కలిపి కరోనా కేసులు 32కు చేరడంతో జీజీహెచ్ సిబ్బంది ఇప్పటికే మాస్కులు ధరించి విధులకు హాజరవుతున్నారని, ప్రజలు తప్పనిసరిగా మాస్కులు ధరించాలని సూపరింటెండెంట్ సూచించారు. తీవ్రమైన జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటి లక్షణాలు ఉంటే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలని కోరారు. బాబు సర్కారు తీరుపై భగ్గుమన్న ప్రజా సంఘాలు 2016 నాటి ప్యాకేజీని 2026లో అంటగడతారా అంటూ నిలదీత మార్కాపురం ఆర్డీఓ కార్యాలయం ఎదుట కొనసాగుతున్న దీక్షలు
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గుర్తుతెలియని వ్యక్తి అస్థిపంజరం లభ్యంసీఎస్పురం(పామూరు): మండలంలోని దర్శి తిమ్మక్కపల్లి (డీటీపల్లి) గ్రామ శివారు కొండ ప్రాంతంలో గురువారం గుర్తుతెలియని వ్యక్తి అస్థిపంజరం వెలుగుచూసినట్లు ఎస్సై పిచ్చాల వెంకటేశ్వరరెడ్డి తెలిపారు. పనుల నిమిత్తం గ్రామ సమీపంలోని కొండ ప్రాంతానికి వెళ్లిన కొందరు స్థానికులు.. చెట్ల మధ్య ఉన్న మానవ అస్థిపంజరాన్ని గుర్తించి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో సీఐ దుర్గాసి వినోద్కుమార్, ఎస్సై పిచ్చాల వెంకటేశ్వరరెడ్డి ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని క్లూస్ టీమ్ సిబ్బందితో కలిసి అస్థిపంజరాన్ని నిశితంగా పరిశీలించారు. ఈ గుర్తు తెలియని మృతుడికి సంబంధించి ఎలాంటి వివరాలు తెలిసినా 9121102216, 9121102214కు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై వెల్లడించారు.
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పొగాకు కొనుగోలుకు వెయ్యి కోట్లు కేటాయించాలిఅమ్మనబ్రోలు సభలో మాట్లాడుతున్న జయంత్బాబుబైక్ ర్యాలీలో పాల్గొన్న రైతు సంఘ నాయకులు, రైతులు నాగులుప్పలపాడు: పొగాకు కొనుగోలుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వెంటనే వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు కేటాయించి రైతులను ఆదుకోవాలని సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా నాయకుడు జయంత్బాబు డిమాండ్ చేశారు. రైతుల వద్ద ఉన్న పొగాకును ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలచే వెంటనే గిట్టుబాటు ధరకు కొనుగోలు చేయించాలని డిమాండ్ చేస్తూ సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో గురువారం బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఒంగోలు మండలంలోని కరవది నుంచి నాగులుప్పలపాడు మండలంలోని అమ్మనబ్రోలు, నాగులుప్పలపాడు, బీ నిడమానూరు గ్రామాల మీదుగా మద్దిపాడు మండలంలోకి బైక్ ర్యాలీ ప్రవేశించింది. ఈ సందర్భంగా ఆయా గ్రామాల్లో ఏర్పాటు చేసిన రైతు సభలలో నాయకులు చుండూరి రంగారావు, జయంత్బాబు, లలిత కుమారి, సాగర్ మాట్లాడుతూ పొగాకు రైతుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని 90 రోజులుగా ఉద్యమిస్తున్నప్పటికీ.. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలలో ఏమాత్రం చలనం లేదని విమర్శించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వాలు పొగాకు పంట ద్వారా ఏటా రూ.88 వేల కోట్ల ఆదాయం పొందుతున్నప్పటికీ పొగాకు రైతుల గోడు పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదన్నారు. ఈ క్రమంలో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో పొగాకు రైతులు ఆందోళన చేస్తున్నారన్నారు. జూన్ 19న రైతులు చేపట్టిన ట్రాక్టర్, మోటార్ సైకిల్ ర్యాలీ తర్వాత ప్రభుత్వం దిగివచ్చి కిలో రూ.200కు తగ్గకుండా కొనుగోలు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చెప్పినప్పటికీ వ్యాపారస్తులు బేఖాతరు చేస్తూ ధరలు తగ్గిస్తున్నారన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బ్యారన్కు రూ.5 లక్షలకుపైగా రైతులు నష్టపోతున్నారన్నారు. బైకు ర్యాలీ ద్వారా రైతులను చైతన్యపరచడంతో పాటు ఈ ప్రభుత్వం ఇలాగే మొండివైఖరితో ఉంటే ఈ నెల 29న హైవే దిగ్బంధాలకు పిలుపునిచ్చామన్నారు. అప్పటికీ ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే చలో అమరావతికి పిలుపునిస్తామని హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో కిసాన్ మోర్చా నాయకులు, పొగాకు రైతులు పాల్గొన్నారు.
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రైతులపై పగ.. ఆశలకు ‘పొగ’ఆరుగాలం శ్రమించి పండించిన పొగాకు రైతన్నకు కన్నీళ్లే మిగులుస్తోంది. వేలం కేంద్రాల్లో సిండికేట్ అవుతున్న వ్యాపారుల తీరుతో అన్నదాతల ఆశలు ఆవిరవుతున్నాయి. ఎంత నాణ్యమైన సరుకు తెచ్చినా సగటు ధర కిలో రూ.200 దాటకపోవడం రైతులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. దీనికి తోడు కొనుగోలుదారులు రకరకాల వంకలు పెడుతూ సరుకును తిరస్కరిస్తుండటంతో వేలం కేంద్రాల్లో రిటర్న్ బేళ్ల సంఖ్య రోజురోజుకూ గుట్టలుగా పేరుకుపోతోంది. అటు ఆశించిన మేర గిట్టుబాటు ధర రాక.. ఇటు తెచ్చిన సరుకు అమ్ముడుపోక వేలం కేంద్రాల వద్ద పడిగాపులు కాస్తున్న రైతుల అవస్థలు వర్ణనాతీతం. పెట్టుబడులు ఎలా రాబట్టాలో, అప్పులు ఎలా తీర్చాలో తెలియక దిక్కుతోచని స్థితిలో పొగాకు రైతులు కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. ఈ దృశ్యాలు త్రోవగుంట వేలం కేంద్రంలోనివి.. – స్టాఫ్ ఫొటోగ్రాఫర్, ఒంగోలు
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రాష్ట్ర స్థాయి టీ20 చాంపియన్గా ప్రకాశంఒంగోలు సిటీ: విజయనగరంలో ఈ నెల 17 నుంచి నిర్వహించిన రాష్ట్ర స్థాయి అండర్–23 జోనల్ టీ20 క్రికెట్ టోర్నీలో ప్రకాశం జిల్లా జట్టు అజేయంగా నిలిచి టైటిల్ కై వసం చేసుకుంది. బరిలోకి దిగిన ఐదు మ్యాచ్ల్లోనూ ప్రత్యర్థులను చిత్తుచేసి సగర్వంగా విజేతగా నిలిచింది. తొలి మ్యాచ్లో రెస్ట్ ఆఫ్ నార్త్జోన్పై ప్రకాశం ఘనవిజయం సాధించింది. నార్త్జోన్ 172/7 స్కోరు చేయగా.. ప్రకాశం 17.3 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఆనంద్ (56) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. రెండో మ్యాచ్లో తూర్పుగోదావరిపై ప్రకాశం 32 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి 195/10 పరుగులు సాధించింది. విష్ణుదత్త (20 బంతుల్లో 55) వీరవిహారం చేశాడు. అనంతరం ప్రత్యర్థి జట్టును 163 పరుగులకే కట్టడి చేసింది. మూడో మ్యాచ్లో రెస్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్జోన్ నిర్దేశించిన 138 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ప్రకాశం జట్టు 16.2 ఓవర్లలోనే అధిగమించింది. బౌలర్లు ఎన్.వి.పవన్ కుమార్, పార్థసారథి రెండేసి వికెట్లతో సత్తా చాటారు. నాలుగో మ్యాచ్లో రెస్ట్ ఆఫ్ సౌత్జోన్ ఇచ్చిన 188 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ప్రకాశం జట్టు కేవలం 16.1 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. విష్ణుదత్త (35 బంతుల్లో 75) ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. ఐదో మ్యాచ్లో అనంతపురం టీమ్పై ప్రకాశం బ్యాటర్లు ప్రతాపం చూపారు. 196 పరుగుల లక్ష్యాన్ని అభినవ్ (90), సి.పి.వెంకటేష్ (61) అద్భుత బ్యాటింగ్తో 19.2 ఓవర్లలో ఛేదించారు. బౌలర్ పార్థసారథి టోర్నీ ఆసాంతం అదరగొట్టాడు. విజేతగా నిలిచిన జట్టును ప్రకాశం జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ (పీడీసీఏ) అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు నవీన్ కుమార్, కారుసాల నాగేశ్వరరావు, జాయింట్ సెక్రెటరీ బొచ్చు శ్రీనివాసరావు, ట్రెజరర్ హనుమంతరావు తదితరులు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. అండర్–23 జోనల్ పోటీల్లో అన్ని మ్యాచ్ల్లో విజయ కేతనం
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నేటి నుంచి పాలంకేశ్వరుడి తిరునాళ్లుయర్రగొండపాలెం: దట్టమైన నల్లమల అడవిలో వెలసిన పాలంకేశ్వరుడి తిరునాళ్లు శుక్రవారం నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆ మేరకు నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. తొలి ఏకాదశి పండుగ సందర్భంగా మండలంలోని నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో వెలసిన పాలంకేశ్వరుడు, భద్రకాళి అమ్మవారి కల్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది. కృష్ణానది ఒడ్డున వెలసిన పాలంక వీరభద్రస్వామి ఏకరాతి పందిరి కింద భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నారు. నల్లమల అందాలకు పరవశించిన పరమ శివుడు ఇక్కడ వెలిశాడని భక్తుల విశ్వాసం. స్వామి పాలంకేశ్వరుడిగా భక్తుల పూజలు అందుకుంటారు. శ్రీశైలం సమీపంలోని ఈ ఆలయంలో ఆరోగ్య, సౌభాగ్య, సంతాన ప్రదాత వీరభద్రస్వామి, భద్రకాళీ అమ్మవార్లు కొలువై ఉన్నారు. పర్వతాల మల్లయ్య, పాలంక వీరయ్య అంటూ పాడుకునే జానపద గేయాల ద్వారా ఈ క్షేత్రాన్ని శ్రీశైల క్షేత్రంతో పోల్చుతారు. ప్రతి సంవత్సరం తొలి ఏకాదశి పర్వదినాన వీరభద్రస్వామి ఉత్సవాలు వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తుల రాక... పాలంకేశ్వరుడి తిరునాళ్లు సందర్భంగా వివిధ జిల్లాల నుంచి భక్తులు ఇక్కడికి చేరుకుని మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాలతో పాటు కర్నూలు, నంద్యాల, మహబూబ్నగర్, గుంటూరు, నల్గొండ జిల్లాలకు చెందిన భక్తులు పాలంక క్షేత్రానికి చేరుకుంటారు. ఆదిశేషుని ఆకారంలో ఉన్న కొండచరియ కింద మూలవిరాట్ పాలంకేశ్వరుడు, వీరభద్రుడు, గణపతి, పంచముఖబ్రహ్మ, పోతురాజుల ఆలయాలు, పది అడుగుల ఎత్తులో నాగమయ్య పుట్ట ఉండటం ఇక్కడ ప్రత్యేకత. మండలంలోని వెంకటాద్రిపాలెం పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్న ఈ ఆలయానికి చేరుకునేందుకు దాదాపు 40 కిలోమీటర్ల మేర నల్లమల అడవిలో యాత్ర సాగించాల్సి ఉంది. అక్కడికి వెళ్లేందుకు యర్రగొండపాలెం నుంచి జీపులు, ట్రాక్టర్లు, లారీలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
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దైవ దర్శనానికి వెళ్తూ.. అనంత లోకాలకు..గిద్దలూరు రూరల్: దైవ దర్శనం చేసుకుని ఆనందంగా ప్రయాణిస్తున్న ఆ కుటుంబంలో ఊహించని విషాదం చోటుచేసుకుంది. మహానంది నుంచి శ్రీశైలం వెళ్తున్న కుటుంబాన్ని రోడ్డు ప్రమాదం రూపంలో మృత్యువు కాటేసింది. బస్సును ఓవర్టేక్ చేయబోయి ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాన్ని కారు ఢీకొన్న ఘటనలో బాబాయ్, మూడేళ్ల బాలుడు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు వదలగా.. మరో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ హృదయ విదారక ఘటన బుధవారం గిద్దలూరు పట్టణ శివారులో చోటుచేసుకుంది. మహానంది నుంచి శ్రీశైలం వెళ్తుండగా.. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. నల్గొండ జిల్లా చింతపల్లి మండలం మాల్ గ్రామానికి చెందిన సిద్దగోని మహేశ్, మానస దంపతులు, తమ ఇద్దరు కుమారులు, మహేశ్ తమ్ముడు శేఖర్తో కలిసి ఐదుగురు ఆల్టో కారులో దైవదర్శనాలకు బయలుదేరారు. ముందుగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న వీరు, అనంతరం మహానందికి చేరుకున్నారు. మహానందిలో దర్శనం అనంతరం బుధవారం శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి దర్శనానికి బయలుదేరారు. కారును శేఖర్(35) నడుపుతున్నాడు. గిద్దలూరు పట్టణంలోని ఒంగోలు రోడ్డులో ఉన్న చాణక్య స్కూల్ సమీపంలోకి రాగానే.. ముందు వెళ్తున్న బస్సును కారు ఓవర్టేక్ చేయబోయింది. అదే సమయంలో ఎదురుగా వస్తున్న బొలెరో వాహనాన్ని కారు ఢీకొట్టింది. ప్రమాద తీవ్రతకు కారు ముందు భాగం నుజ్జునుజ్జయ్యింది. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో కారు నడుపుతున్న శేఖర్తో పాటు మూడేళ్ల బాలుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. కారులో ఉన్న మహేశ్, మానస దంపతులతో పాటు వారి మరో కుమారుడికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ప్రమాదానికి గురైన బొలెరో వాహనం శిరివెళ్ల గ్రామానికి చెందినది కాగా, డ్రైవర్ కేశవకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. సెల్ఫోన్ నంబర్ల ఆధారంగా గుర్తింపు.. ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న వెంటనే స్థానిక పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. క్షతగాత్రులను హుటాహుటిన చికిత్స నిమిత్తం గిద్దలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మార్చురీకి తరలించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన బాధితుల సెల్ఫోన్లోని నంబర్ల ఆధారంగా వారు నల్గొండ జిల్లా వాసులుగా పోలీసులు గుర్తించారు. వెంటనే వారి బంధువులకు సమాచారం అందించారు. ఈ ఘటనపై గిద్దలూరు పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బొలెరోను ఢీకొన్న కారు.. ఇద్దరు దుర్మరణం మృతుల్లో మూడేళ్ల బాలుడు, బాబాయి మరో ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు నల్గొండ జిల్లా మాల్కు చెందిన కుటుంబంలో తీరని శోకం
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గిట్టు బాట పట్టక.. వేలాలు కుదురుకోక !జిల్లా పరిధిలోని పొగాకు రైతులు, వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులతో బుధవారం తాడేపల్లిలో సమావేశం నిర్వహించిన పార్టీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పొగాకు రైతుల సమస్యలను తెలుసుకుని ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చేందుకు క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటిస్తానని ప్రకటించారు. ఇది కష్టాల్లో కూరుకుపోయిన పొగాకు రైతుల పోరాటాలకు కొండంత బలం చేకూరినట్లు అయింది. ఈ పర్యటనలో భాగంగా అవసరమైతే కందుకూరులో పర్యటించి వేలం కేంద్రాలను పరిశీలిస్తానని చెప్పడంతో జిల్లాలో పొగాకు రైతులకు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో పొగాకు రైతుల పోరాటం భవిష్యత్లో మరింత ఉధృతమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కందుకూరు: ఈ ఏడాది పొగాకు వేలం కాస్త ఆలస్యంగా మొదటి దశలో గత మార్చి 25వ తేదీన కందుకూరు, పొదిలి వేలం కేంద్రాల్లో ప్రారంభమైంది. పది రోజుల తరువాత ఒంగోలు రీజియన్ పరిధిలోని అన్ని వేలం కేంద్రాల్లోను వేలాన్ని ప్రారంభించారు. వేలం ప్రారంభమై మూడు నెలల పూర్తిగా గడిచిపోయాయి. రీజియన్ పరిధిలోని 11 వేలం కేంద్రాల్లోను రైతులకు సరైన మద్దతు ధరలు లభించడంలేదు. దీంతో ధరల కోసం రైతులు నిత్యం పోరాట పంథాని ఎంచుకుంటున్నారు. ప్రతి రోజు ఏదో ఒక వేలం కేంద్రంలో వేలాన్ని అడ్డుకుంటూ నినదిస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పటికే కందుకూరు, కొండపి, పొదిలి, వెల్లంపల్లి, కనిగిరి, ఒంగోలు, డీసీపల్లి వంటి అన్ని ప్రాంతాల్లోను రైతులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేశారు. దీంతో వేలం ఒక అడుగు ముందుకు, నాలుగు అడుగులు వెనక్కి అన్న తరహాలో సాగుతోంది. రోజులు గడిచే కొద్దీ మెరుగుపడాల్సిన మార్కెట్ దిగజారుతుండడంతో పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారుతోంది. దీంతో రైతులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనబాట పడుతున్నారు. వేలాన్ని అడ్డుకోవడంతో పాటు, రోడ్లపై ధర్నాలకు దిగి నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం పొగాకు రైతులను ఆదుకోవాలని పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేస్తున్నారు. రైతు పోరాటాలకు అండగా వైఎస్సార్ సీపీ పొగాకు రైతులు చేస్తున్న పోరాటానికి వైఎస్సార్ సీపీ అండగా నిలుస్తోంది. వేలం కేంద్రాలను సందర్శించి రైతుల పోరాటాలకు పూర్తి మద్దతు తెలియజేస్తూ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా ఇప్పటికే జిల్లాలోని కీలకమైన నాయకులంతా పొగాకు వేలం కేంద్రాలను పరిశీలించి రైతులకు అండగా నిలిచారు. పొదిలి వేలం కేంద్రంలో ఎమ్మెల్యే బూచేపల్లి శివప్రసాద్రెడ్డి, అన్నా రాంబాబు, దద్దాల నారాయణ యాదవ్, కందుకూరులోని వేలం కేంద్రాన్ని మాజీ మంత్రి కాకాణి గోవర్ధన్రెడ్డితోపాటు, మాజీ ఎమ్మెల్యే బుర్రా మధుసూదన్ యాదవ్, కొండపిలో మాజీ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్, వెల్లంపల్లిలో మాజీ మంత్రి మేరుగు నాగార్జున, ఒంగోలులో నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి చుండూరి రవిబాబులతో పాటు పలువురు కీలక నేతలు ఆయా వేలం కేంద్రాల్లో ధర్నాలకు దిగారు. పొగాకు రైతులను ఆదుకోవాలంటూ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పొగాకు రైతులను ఆదుకునే విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యాన్ని వీడకపోవడం, కంపెనీలు సిండికేట్ అయి ధరలు తగ్గించేస్తుండడంతో రైతులు మునిగిపోతున్నారు. నత్తనడకన కొనుగోళ్లు ఒంగోలు రీజియన్ పరిధిలో అధికారిక, అనధికారిక ఉత్పత్తులు కలిపి దాదాపు 140 మిలియన్ కేజీల వరకు ఉండవచ్చని బోర్డు అధికారుల అంచనా. ఇప్పటి వరకు 11 వేలం కేంద్రాల పరిధిలో 31 మిలియన్ కేజీల ఉత్పత్తులు మాత్రమే కొనుగోలు చేశారు. అంటే కొనుగోళ్లు ఏవిధంగా నత్తనడకన సాగుతున్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రతి వేలం కేంద్రం పరిధిలో 35 నుంచి 40 శాతం వరకు తిరస్కరణలు ఉంటున్నాయి. వేలం ఇదే విధంగా కొనసాగితే వచ్చే సీజన్ వరకు కూడా వేలం పూర్తి కాదని రైతులు, అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అదే సందర్భంలో ధరలు కూడా రోజు రోజుకూ పతనమవుతున్నాయి. ఎస్బీఎస్ పరిధిలోని ఐదు వేలం కేంద్రాల్లో కేజీ సరాసరి ధర రూ.202.51, ఎస్బీఎస్ పరిధిలోని ఆరు వేలం కేంద్రాల పరిధిలో రూ.212.62గా ఉంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో నమోదవుతున్న ధరలను చూస్తే ఈ సరాసరి ధరలు మరింత పతనం అవుతాయని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అదే సందర్భంలో ప్రస్తుతం బ్రైట్ గ్రేడ్ పొగాకు ఉత్పత్తుల కొనుగోళ్లలో కూడా ధరలు తగ్గుతుండడం మరింత ఆందోళన కలిగించే అంశం. పొగాకు రైతులకు భరోసా కల్పిస్తాం పొగాకు రైతుల సమస్యలను పార్టీ అధినేత జగన్ మోహన్రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. రైతులకు అండగా నిలిచేందుకు క్షేత్ర స్థాయి పర్యటనకు వస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. ప్రభుత్వం దిగివచ్చి వారికి మద్దతు ధర కల్పించాల్సిందే. అప్పటి వరకు వైఎస్సార్ సీపీ పొగాకు రైతుల పక్షాన పోరాటం చేస్తూనే ఉంటుంది. మద్దతు ధరలు కల్పించే విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వీడాలి. – బుర్రా మధుసూదన్ యాదవ్, కందుకూరు నియోజకవర్గ వైఎస్సార్ సీపీ ఇన్చార్జ్ పొగాకు మార్కెట్లో మూడు నెలలుగా కొనసాగుతున్న సంక్షోభంతో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోతున్నారు. వ్యాపారుల సిండికేట్, ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంతో గిట్టుబాటు ధరలు లేక పెట్టుబడులు కూడా తిరిగి వచ్చే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. ధరల కోసం రైతులు నిరంతరం ఆందోళనలు చేస్తున్నా పాలకులు ఉత్తుత్తి షోలకు పరిమితమయ్యారన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ధరల్లేక ఆర్థికంగా చితికిపోతున్న రైతులకు వైఎస్సార్ సీపీ అండగా నిలిచింది. జిల్లాలోని పలు వేలం కేంద్రాల్లో రైతుల పోరాటాలకు మద్దతు తెలిపింది. బుధవారం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు, పొగాకు రైతులతో సమావేశమయ్యారు. ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి రైతులకు న్యాయం జరిగేలా కృషి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. దీంతో రైతుల్లో కొత్త ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి.