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Tamil Nadu
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తమిళనాడు సీఎం విజయ్ విడాకుల కేసులో కీలక మలుపుసాక్షిచెన్నై: తమిళనాడు సీఎం విజయ్ సతీమణి సంగీత సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గతంలో తాను దాఖలు చేసిన విడాకుల పిటిషన్ను ఆమె ఉపసంహరించుకున్నారు. దీంతో విజయ్-సంగీత విడాకుల కేసు కీలక మలుపు తిరిగినట్లైంది. సంగీత నిర్ణయంతో చెంగల్పట్టు జిల్లా కుటుంబ న్యాయస్థానం ఈ విడాకుల కేసు విచారణను పూర్తిగా ముగించింది. సరిగ్గా ఎన్నికల ముందు విజయ్ భార్య సంగీత ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేయడం అప్పట్లో రాజకీయ, సినీ వర్గాల్లో తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే.వివరాల్లోకి వెళితే..ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి నెలలో సీఎం విజయ్ భార్య సంగీత, తమ మధ్య పరిష్కరించుకోలేని తీవ్ర విభేదాలు ఉన్నాయంటూ చెంగల్పట్టు జిల్లా కోర్టును ఆశ్రయించారు. విజయ్తో తన వివాహ బంధాన్ని చట్టబద్ధంగా రద్దు చేయడంతో పాటు, తనకు భరణం (జీవనభృతి) చెల్లించాలని, అలాగే చెన్నై నీలంకరైలోని తమ సొంత నివాసంలోనే నివసించేందుకు చట్టపరమైన అనుమతి ఇవ్వాలని ఆ పిటిషన్లో కోరారు. ఈ హైప్రొఫైల్ పిటిషన్పై కోర్టు విచారణ చేపట్టినప్పటికీ, గతంలో జరిగిన పలు విచారణలకు సీఎం విజయ్, సంగీత ఇద్దరూ వ్యక్తిగతంగా హాజరు కాలేదు. దీంతో న్యాయస్థానం ఈ కేసు విచారణను పలుమార్లు వాయిదా వేయాల్సి వచ్చింది. గత నెలలో జరిగిన విచారణకు సైతం ఇరుపక్షాలు గైర్హాజరవడంతో, న్యాయమూర్తి తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ తదుపరి విచారణను ఆగస్టు 7వ తేదీకి (శుక్రవారం) వాయిదా వేశారు.ఈ నేపథ్యంలో, నేడు (శుక్రవారం) జరిగిన విచారణకు సంగీత వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరై.. తాను దాఖలు చేసిన విడాకుల పిటిషన్ను వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు న్యాయస్థానానికి స్పష్టం చేశారు. దీంతో చెంగలపట్టు కోర్టు ఈ పిటిషన్ను కొట్టివేస్తూ కేసును క్లోజ్ చేసింది. గతంలో జరిగిన విచారణల సందర్భాలలో ఇరుపక్షాల తరఫున కేవలం వారి న్యాయవాదులు మాత్రమే కోర్టుకు హాజరయ్యారు. సీఎం విజయ్, సంగీత భౌతికంగా కోర్టుకు హాజరు కావడంలో ఉన్న భద్రతాపరమైన ఇబ్బందులను వారి తరఫు న్యాయవాదులు న్యాయస్థానానికి వివరించారు.
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నో చీప్ పాలిటిక్స్.. ఉదయ్నిధికి విజయ్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్కావేరి జల వివాదం, కర్ణాటక ప్రతిపాదిస్తున్న మేకెదాటు ఆనకట్ట అంశంపై తమిళనాడు అసెంబ్లీలో మాటల యుద్ధం జరిగింది. ఈ అంశంపై అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించాలని ప్రతిపక్షాలు పట్టుబడుతుండగా.. ఆ అవసరం లేదంటూ ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తేల్చేశారు. అలాగే కావేరి వివాదంపై కర్ణాటకతో చర్చలకు తానే ప్రతిపాదించానని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రతిపక్ష నేత ఉదయ్నిధి స్టాలిన్కు ‘చీప్ పాలిటిక్స్’ అంటూ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.తమిళనాడు బడ్జెట్ సమావేశాల్లో భాగంగా శుక్రవారం.. అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్షాల విమర్శలకు విజయ్ సమాధానం ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా మేకెదాటు అంశాన్ని రాజకీయాలకు వాడుకోవద్దని ప్రతిపక్షాలకు సూచించారు. “మేకెదాటు ఆనకట్ట విషయంలో చౌకబారు రాజకీయాలు(చీప్ పాలిటిక్స్) చేయాలని నేను అనుకోవడం లేదు. కావేరి జలాల విషయంలో మా వైఖరిని ఇప్పటికే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి లేఖ ద్వారా తెలియజేశాం. నది జలాల హక్కులు, మేకెదాటు అంశంలో మా ప్రభుత్వం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాజీపడదు” అని విజయ్ అన్నారు.అఖిలపక్షం నిర్వహించాల్సిన అవసరం లేదని.. కావేరి జలాల విషయంలో తమ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర హక్కులను కాపాడేందుకు చివరి వరకు పోరాడుతుందని, ఎలాంటి రాజీకి వెళ్లబోమని కుండబద్ధలు కొట్టారు. అలాగే తమిళనాడు ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం ఎలాంటి అవమానాన్నైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాను అని పేర్కొన్నారు. క్రెడిట్ కోసం పాకులాడం..గతంలో ఎవరు ఏం చేశారన్న విషయాలను ప్రస్తావిస్తూ రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని తాము భావించడం లేదని సీఎం చెప్పారు. “ఎవరు క్రెడిట్ తీసుకుంటారు? ఎవరికీ రాజకీయ ప్రయోజనం కలుగుతుంది? అనే దానిపై మాకు ఆసక్తి లేదు. కావేరి సమస్య పరిష్కారానికి ఏం చేయాలో మాకు తెలుసు. ఈ అంశాన్ని న్యాయపరమైన మార్గాల్లోనే ముందుకు తీసుకెళ్తాం” అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.VIDEO | Cauvery is our lifeline, I do not want to play politics around it; wrote to PM on Mekedatu issue, we will protect state's rights, says CM Vijay speaking in Tamil Nadu Assembly.#CMVijay #TamilNaduAssembly #CauveryWater(Source: Third Party)(Full video available on PTI… pic.twitter.com/XCQrzRohHa— Press Trust of India (@PTI_News) August 7, 2026అఖిలపక్ష భేటీకి ఉదయనిధి డిమాండ్అయితే మేకెదాటు ప్రాజెక్టుపై ప్రభుత్వం అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించాలని ప్రతిపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ డిమాండ్ చేశారు. కర్ణాటక కావేరి నదిపై మేకెదాటు ఆనకట్ట నిర్మాణానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో.. తమిళనాడు ప్రభుత్వం అన్ని పార్టీలను కలుపుకొని కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని ఆయన కోరారు. అసెంబ్లీలో ఉదయనిధి మాట్లాడుతూ.. ఇది రాజకీయ అంశం కాదని, రైతుల జీవనాధారానికి సంబంధించిన సమస్య అని పేర్కొన్నారు.“అఖిలపక్ష సమావేశం ఎందుకు నిర్వహించడం లేదు? మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రధానికి లేఖ రాసినందుకు ప్రస్తుత సీఎం విమర్శించారు. ఇప్పుడు ఈ సమస్యను ఎలా పరిష్కరిస్తారో చెప్పాలి. ఇది ప్రజల జీవనాధారానికి సంబంధించిన విషయం” అని ఉదయనిధి అన్నారు. కావేరి అంశంపై ప్రభుత్వం స్పష్టమైన కార్యాచరణ ప్రకటించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.పేపర్ కౌంటర్కురువై (కావేరి డెల్టాలో వేసే ప్రత్యేక వరి సాగు) పంట సేకరణకు, కరువు నష్టపరిహారానికి మధ్య తేడా కూడా తెలియదా? కేవలం పేపర్లు చదివితే సరిపోదు.. రైతుల దగ్గరకు వెళ్లి వారి సమస్యలు తెలుసుకోవాలి అంటూ సీఎం విజయ్కు చురకలు అంటించారు. అయితే.. దీనికి ఆ తర్వాత మాట్లాడిన విజయ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. కేవలం ఒక విషయం గురించి మాట్లాడటం కాదు.. మొత్తం వాస్తవాలు తెలుసుకోవాలి. ముందు వెనకా మొత్తం పేపర్లు చదివి ఉంటే అసలు పరిస్థితి ఏమిటో అర్థమయ్యేది అంటూ ఆయన బదులిచ్చారు.முன்ன பின்ன பேப்பர் படிச்சிருந்தா தான தெரியும்!! 😭😅🤭#CmJosephVijay #CmVijay #Tnassembly pic.twitter.com/BpWGhqatF0— Meena 🐿️❤️ (@hsmeenatchi26) August 7, 2026సీఎం కర్ణాటక పర్యటనపై గందరగోళంమేకెదాటు వివాదంపై తమిళనాడు సీఎం విజయ్ కర్ణాటకకు వెళ్లి చర్చలు జరుపుతారన్న వార్తలు కూడా రాజకీయంగా చర్చకు దారితీశాయి. అయితే దీనిపై ప్రభుత్వంలోని కొందరు మంత్రులు భిన్నమైన ప్రకటనలు చేసినట్లు ఉదయనిధి అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించారు. “వ్యవసాయ మంత్రి సీఎం కర్ణాటక వెళ్తారని చెప్పారు. మరోవైపు ఇద్దరు మంత్రులు అలాంటి పర్యటన లేదని చెప్పారు. కర్ణాటక నేతలు కూడా తమిళనాడు సీఎం రావడం తమకు ఇష్టం లేదని, నీళ్లు విడుదల చేయడానికి సిద్ధంగా లేమని చెబుతున్నారు” అని ఉదయనిధి అన్నారు.డెల్టా రైతుల పరిస్థితిపై ఉదయనిధి ఆందోళనకావేరి నీటి కొరత ప్రభావం డెల్టా జిల్లాల రైతులపై పడుతోందని ఉదయనిధి పేర్కొన్నారు. సీఎం విజయ్ స్వయంగా డెల్టా ప్రాంత రైతులను కలుసుకుని వారి సమస్యలు వినాలని కోరారు. గత ప్రభుత్వం హయాంలో 6.8 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు జరిగితే.. ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలో కేవలం 1.5 లక్షల ఎకరాల్లోనే సాగు జరిగిందని ఆయన ఆరోపించారు.డీలిమిటేషన్ అంశంపైనా విజయ్ దూకుడుఇదిలా ఉండగా.. లోక్సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్) అంశంపై కూడా సీఎం విజయ్ దృష్టి సారించారు. ఈ అంశంపై తమిళనాడు ఎంపీలతో శనివారం సమావేశం నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. కేంద్రం ప్రతిపాదిస్తున్న డీలిమిటేషన్ వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యం తగ్గే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో.. రాష్ట్ర ప్రయోజనాల పరిరక్షణకు అన్ని పార్టీలతో కలిసి చర్చించేందుకు విజయ్ ముందుకు వచ్చారు.కాగా, డీలిమిటేషన్ను మొదటి నుంచి వ్యతిరేకిస్తున్నామని డీఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ స్పష్టం చేశారు. జనాభా ఆధారంగా సీట్ల పునర్విభజన జరిగితే దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరుగుతుందని తమిళనాడు పార్టీలు వాదిస్తున్నాయి. ఈ అంశంలో రాష్ట్ర ప్రయోజనాలపై ఏకాభిప్రాయం సాధించేందుకు విజయ్ ప్రయత్నాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి.ఉదయనిధి అరెస్టు.. కావేరి వివాదం మరింత వేడిఇదిలా ఉండగా.. కావేరి వివాదం నేపథ్యంలో సీఎం విజయ్, నటి త్రిషపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలతో ఉదయనిధి స్టాలిన్ అరెస్టు కావడం కూడా రాజకీయ వివాదానికి దారితీసింది. తన వ్యాఖ్యలు వ్యక్తిగతంగా ఎవరినీ ఉద్దేశించినవి కాదని, కావేరి నది పరిరక్షణ కోసమే మాట్లాడానని ఉదయనిధి స్పష్టం చేశారు. తనను అరెస్టు చేయడం కావేరి, మేకెదాటు అంశాలపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తకుండా చేసేందుకు ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నమని ఆయన ఆరోపించారు.మేకెదాటు ప్రాజెక్టుపై పాత వివాదంకర్ణాటక కావేరి నదిపై మేకెదాటు వద్ద భారీ జలాశయం నిర్మించాలని ప్రతిపాదిస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే తమిళనాడుకు రావాల్సిన నీటి ప్రవాహంపై ప్రభావం పడుతుందని తమిళనాడు వాదిస్తోంది. ఈ అంశంపై రెండు రాష్ట్రాల మధ్య చాలాకాలంగా వివాదం కొనసాగుతోంది. తాజా పరిణామాలతో కావేరి జల వివాదం మరోసారి తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ప్రధాన అంశంగా మారింది. సీఎం విజయ్ అఖిలపక్ష భేటీకి నిరాకరించడం, ఉదయనిధి ప్రభుత్వం తీరుపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తడంతో అసెంబ్లీలో రాజకీయ వేడి మరింత పెరిగింది.
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ధైర్యం ఉంటే సమాధానం ఇవ్వండికావేరి వివాదంపై సీఎం విజయ్కు ఉదయనిధి సవాల్ సాక్షి, చైన్నె: తమిళనాడు శాసనసభలో ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన వ్యవసాయ బడ్జెట్పై ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. బడ్జెట్ ప్రసంగం మొత్తం ముఖ్యమంత్రి విజయ్ భజనకే సరిపోయిందని, రైతులకు ఎలాంటి ప్రయోజనం చేకూరలేదని విమర్శించారు. కావేరి, మేఘా దాతు వివాదాలపై అసెంబ్లీలో మాట్లాడే ధైర్యం ముఖ్యమంత్రికి ఉందా అని ఆయన సవాల్ విసిరారు. అసె ంబ్లీకి నల్ల చొక్కాలు ధరించి వచ్చిన ఉదయ నిధి స్టాలిన్ డీఎంకే ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి అసెంబ్లీ ఆవరణలో మీడియాతో మాట్లాడారు. నల్ల చొక్కాలతో నిరసన రైతుల హక్కుల కోసం, టీవీకే ప్రభుత్వంలో వారు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులకు మద్దతుగా డీఎంకే సభ్యులమంతా నల్ల చొక్కాలు ధరించి సభకు హాజరయ్యామని తెలిపారు. ఇది వ్యవసాయ బడ్జెట్ ప్రసంగంలా లేదు, పూర్తిగా ముఖ్యమంత్రికి భజన కొడుతూ పొగిడే కార్యక్రమంలా ఉంది. సభా సంప్రదాయాలను పక్కన పెట్టి మంత్రి వినోద్ వ్యవహరించారు. డీఎంకే హయాంలో తెచ్చిన పథకాలకే పేర్లు మార్చి కొత్త పథకాలుగా ప్రకటించారు అని విమర్శించారు. పంట రుణాల మాఫీ హామీ ఏమైంది? ఎన్నికల సమయంలో 5 ఎకరాలలోపు భూమి ఉన్న రైతులకు రూ.5 లక్షల వరకు ఉన్న పంట రుణాలను పూర్తిగా మాఫీ చేస్తామని సీఎం విజయ్ హామీ ఇచ్చారని, కానీ అధికారంలోకి వచ్చాక ఆ మాట తప్పి రైతులను దారుణంగా మోసం చేశారని ఆరోపించారు. మేఽఘదాతు ప్రాజెక్ట్, కావేరీ నీటి వివాదంపై చర్చించేందుకు అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సీఎం కర్ణాటక వెళ్తానని అంటుంటే, అక్కడి సీఎం వద్దని అంటున్నారని, ఈ విషయంలో సీఎం విజయ్ సరైన సమాధానం చెప్పడం లేదని విమర్శించారు. నేడు వాయిదా తీర్మానం కావేరీ వివాదం, కురువై సాగు చేయలేక రైతులు పడుతున్న వేదనలపై చర్చించేందుకు సభాధ్యక్షుడికి వాయిదా తీర్మాన నోటీసు ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. శుక్రవారం అసెంబ్లీలో రైతుల సమస్యలపై ప్రశ్నలు అడుగుతాం. చేతనైతే, ధైర్యముంటే సీఎం విజయ్ సభలో నోరు విప్పి సమాధానం చెప్పాని సవాల్ విసిరారు.
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మణికంఠన్ హీరోగా మక్కళ్ కావలన్తమిళసినిమా: ఇంతకు ముందు బైసన్ వంటి విజయవంతమైన చిత్రాన్ని నిర్మించిన బిర్లా స్టూడియోస్, నీలం ప్రొడక్షన్స్ సంస్థలు తాజాగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం మక్కళ్ కావలన్. గుడ్నైట్, లవర్, కుటుబస్లన్ వంటి సక్సెస్పుల్ చిత్రాల హీరో కే. మణికంఠన్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ఇది. సంతోష్కుమార్ కథ, దర్శకత్వం బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్న ఈ చిత్రం గురించి మీడియాకు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో యూనిట్ వర్గాలు పేర్కొంటూ నిజాయితీగా జీవించాలని భావించే ఒక సాధారణ యువకుడి గురించి చెప్పే కథా చిత్రం ఇదని చెప్పారు. అయితే అవినీతలో కూరుకుపోయిన ఒక సంస్థ అతనికి సరండర్ అవుతుందా?లేక ఎదురుగా నిలుస్తుందా..? అన్నదే చిత్ర ప్రధానాంశఽం అన్నారు. ఒక వ్యక్తి జీవన పోరాటమే ఈ చిత్ర పయనం అని పేర్కొన్నారు. దీంతో ఆ వ్యక్తికి చట్టానికి మద్య దూరాన్ని పెంచుతుందన్నారు. ఇందులో కథానాయకుడిగా కే.మణికఠన్ నటిస్తుండగా, వాగై చంద్రశేఖర్, ఏ.వెంకటేశ్, ఆర్కే.విజయ్మురుగన్, షణ్ముగం ముత్తుసామి, సబుమోన్, ఉన్నిమాయ, దివ్య శ్రీపాద, జాన్సన్ దివాకర్,లల్లు,జెమిని మణి,రఘు తదితరులు ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు చెప్పారు. కాగా దీనికి ప్రదీపన్ సెల్వరత్నం ఛాయాగ్రహణం, నివాస్.కే.ప్రసన్న సంగీతాన్ని అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. చిత్ర నిర్మాతలు పా.రంజిత్, అతిథిఆనంద్ పేర్కొంటూ మక్కళ్ కావలన్ చిత్రం ద్వారా మంచి ప్రతిభావంతుడైన యువ రచయిత, దర్శకులలో ఒకరైన సంతోష్కుమార్ను పరిచయం చేయడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. తమకు లభించిన ఉత్సాహకరమైన చిత్రాలతో మక్కళ్ కావలన్ ఒకటి అని చెప్పారు. నటుడు మణికంఠన్ నటన ఈ చిత్రానికి పక్కా బలం అని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటి వరకూ లవర్బాయ్గా నటించిన ఆయన ఈ చిత్రంలో మాస్ యాక్షన్ హీరోగా నటిస్తున్నట్లు చెప్పారు. సంసృతి, జాతిల మధ్య పోరాటంతో కూడిన మక్కళ్ కావలన్ చిత్ర కథ తనకు బాగా నచ్చడంతో వెంటనే అంగీకరించినట్లు నటుడు కే. మణికంఠన్ చెప్పారు. కీర్తీసురేశ్ తమిఽళసినిమా: మాలీవుడ్లో నాయకిగా రంగప్రవేశం చేసిన కీర్తీసురేశ్ ఆ తరువాత కోలీవుడ్, టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ వరకు ప్రయాణించారు. అలా పలు చిత్రాలతో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాందించుకున్న కీర్తీసురేశ్ బాలీవుడలో ఒక్క చిత్రంలో నటించినా, అందులో చాలా గ్లామరస్గా నటించి వార్తల్లోకి ఎక్కారు. కాగా తాజాగా ఒక తెలుగు చిత్రంలో ప్రత్యేక పాటలో నటించడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు ప్రచారం జోరందుకుంది. ఇటీవలే తన చిరకాల ప్రేమికుడితో ఏడడుగులు వేసిన ఈ బ్యూటీ నటనకు గ్యాప్ ఇచ్చారో, లేక వచ్చిందో తెలియదు గానీ, ఇటీవల తెరపైకి కనిపించి చాలా రోజులు అయ్యింది. అయితే ఇప్పుడు మళ్లీ స్పీడ్ పెంచారని చెప్పవచ్చు. తెలుగులో విజయ్దేవరకొండకు జంటగా ఒక చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. కాగా తమిళంలో ఒక క్రేజీ చిత్రం చేయడం విశేషం. ఈమె కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ దర్శకత్వంలో కథానాయకిగా నటిస్తున్నారు. దీనికి డోరోతీ అనే పేరును ఖరారు చేశారు. హీరోగా సనత్ నటిస్తున్న ఇందులో రిషీకాంత్ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇది కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న 10వ చిత్రం కావడం గమనార్హం. ఇందులో నటి కీర్తీసురేశ్ పాత్ర చాలా కొత్తగా ఉంటుందని సమాచారం. కాగా ఈ చిత్రానికి ఇళయరాజా సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ఇది ఆయన చేస్తున్న 1540వ చిత్రం. కాగా ఇప్పటి వరకు కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన 9 చిత్రాల్లో 8 చిత్రాలకు సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతాన్ని అందించగా , 9వ చిత్రం రెట్రోకు అనిరుధ్ సంగీతాన్ని అందించారు. కాగా దర్శకుడు కార్తీక్ సబ్బరాజ్, ఇళయరాజా కాంబినేషన్లో రూపొందుతున్న మొదటి చిత్రం డోరోతీ కావడం మరో విశేషం. కాగా నిర్మాణ కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్ 25వ తేదీన విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. కాగా చిత్ర టీజన్ను నటుడు ధనుష్ తన సామాజిక మాధ్యమం ద్వారా విడుదల చేశారని ,దీనికి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోందని యూనిట్ వర్గాలు తెలిపారు. కాగా డోరోతీ చిత్రంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంటోంది. కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ దర్శకత్వంలో
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అద్భుతమైన బడ్జెట్లుముఖ్యమంత్రి విజయ్ సాక్షి,చైన్నె: తమిళనాడు ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సర సాధారణ బడ్జెట్ , వ్యవసాయ బడ్జెట్లపై ముఖ్యమంత్రి విజయ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇవి అన్ని వర్గాల ప్రజల అభ్యున్నతికి, రైతుల జీవనోపాధిని బలోపేతం చేయడానికి కొత్త నమ్మకాన్ని ఇచ్చేలా రూపొందించబడ్డాయని కొనియాడారు. ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ప్రకటన విడుదల చేశారు. మంత్రులకు అభినందనలు అధికారంలోకి వచ్చిన కేవలం మూడు నెలల వ్యవధిలోనే ప్రజలందరి ప్రశంసలు అందుకునేలా బడ్జెట్ను సమర్పించిన ఆర్థిక శాఖ మంత్రి మరియ విల్సన్ కు, అలాగే వ్యవసాయ బడ్జెట్ను సమర్పించిన వ్యవసాయ–రైతు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి వినోద్ కు సీఎం తన హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు తెలిపారు. అన్ని వర్గాలకు కొత్త నమ్మకం: ఈ సవరించిన ఆర్థిక బడ్జెట్ దీర్ఘదర్శిత్వంతో రూపొందించబడిందని, ఇది విద్యార్థులు, యువత, మహిళలు, పిల్లలు, దివ్యాంగులు, ట్రాన్స్జెండర్లు, కార్మికులు, మత్స్యకారులు, చేనేత కార్మికులు, పారిశ్రామికవేత్తలు మరియు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సహా సమాజంలోని అన్ని వర్గాల పురోగతికి కొత్త ఆశలను చిగురింపజేస్తుందని పేర్కొన్నారు. రైతుల సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యం ఈ వ్యవసాయ బడ్జెట్ కేవలం పంటల సాగుకే కాకుండా, దానికి అనుబంధంగా ఉన్న పశుసంవర్ధక శాఖ, మత్స్య పరిశ్రమ, పాడి పరిశ్రమ, ఆహార ప్రాసెసింగ్ మరియు విలువ ఆధారిత పెంపు వంటి రంగాలను అభివ్ధృ చేసేలా అత్యంత ప్రతిభావంతంగా తీర్చిదిద్దబడిందని తెలిపారు. సంవృద్ధిగా తమిళనాడు నిర్మాణం దిశగా విజయనౌక ప్రయాణం ఇలాగే కొనసాగుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
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సుబ్రమణ్యస్వామి వారికి ప్రత్యేక అభిషేకంతిరువళ్లూరు: ఆడికృత్తిక ఉత్సవాల్లో భాగంగా పట్టణంలోని జలనారాయణ స్వామి వారి ఆలయంలో సుబ్రమణ్యస్వామికి ప్రత్యేక అభిషేకం నిర్వహించి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. తిరువళ్లూరు పట్టణంలో జళనారాయణ స్వామి వారి ఆలయం వుంది. ఇక్కడ నీటిలో జళ పెరుమాల్ నారాయణ స్వామి వారు ప్రత్యేక దర్శన మిస్తున్నారు. ఈ ఆలయంలో వళ్ళి దైవానై సమేత సుబ్రమణ్యస్వామి వారి ఆలయం వుంది. ఆలయంలో ఆడికృత్తికను పురస్కరించుకుని మూలవర్లకు పాలు తేనే పెరుగు కొబ్బరితో పాటు 16 రకాల వస్తువులతో ప్రత్యేక అభిషేకం నిర్వహించారు. అనంతరం మూలవర్ను ప్రత్యేకంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. కాగా ఉత్సవంలో పాల్గొన్న భక్తులకు ప్రసాదంతో పాటు అన్నదానం నిర్వహించారు.
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మూడర్ కూట్టమ్కు సీక్వెల్తమిళసినిమా: కల్ట్ కథా చిత్రాలు అరుదుగా వస్తుంటాయి. అలా గత 13 ఏళ్ల క్రితం తెరపైకి వచ్చిన మూడర్ కూట్టం మంచి సక్సెస్ను అందుకుంది. కాగా దానికి ఇప్పుడు సీక్వెల్ రూపొందుతోంది. పార్టు 1 చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన నవీన్ హృదయత్నే ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. గ్రాండెల్ పిక్చర్స్ పతాకంపై కమల్ బోరా, సంకిత్ బోరా కలిసి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో నవీన్ హృదయత్, నటి ఓవియ, సెండ్రాయన్, రాజాజీ, కుబేరన్, జయప్రకాశ్ తదితరులు ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సూరజ్ నల్లుసామి ఛాయాగ్రహణం, అమ్రిష్ సంగీతాన్ని, నటరాజన్ శంకరన్ నేపధ్యసంగీతాన్ని అందిస్తున్న ఈ చిత్ర ఫస్ట్లుక్ పోస్టర్ను యూనిట్ వర్గాలు విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా చిత్ర వివరాలను దర్శకుడు మీడియాకు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొంటూ మూడర్ కూట్టం కల్ట్ డార్క్ కామెడీ చిత్రం తరువాత దానికి సీక్వెల్ ఎప్పుడు వస్తుందంటూ చాలా మంది అడుగుతూ వచ్చారన్నారు. అయితే ఆ చిత్రానికి సీక్వెల్గా కాకుండా కొత్త కథతో మరింత భారీతనంతో రూపొందిస్తున్న చిత్రం మూడర్ కూట్టం – 2 అని చెప్పారు. ఇప్పటి వరకూ రాని విధంగా చాలా బ్రహ్మండంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించినట్లు చెప్పారు. షూటింగ్ను ఇటలీ, జర్మనీ, స్విర్జల్యాండ్, ఆస్టియా, కురోషియా, స్లోవేనియా, ఘజకస్థాన్ దేశాల్లో నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. అదేవ విధంగా చిత్రంలో వీఎఫ్ఎక్స్ సన్నివేశాలను అమెరికాకు చెందిన సాంకేతిక నిపుణులు రూపొందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. దీంతో మూడర్ కూట్టం – 2 చిత్రం ప్రపంచ స్ధాయిలో బ్రహ్మండంగా రూపొందుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రేక్షకులు ఆశ్చర్యపడే విధంగా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించాలన్న భావనతో తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ఇదన్నారు. చిత్రంలో ప్రేక్షకులను అలరించే కామెడీ తో పాటు, కథాపాత్రలను, కథను చెప్పే విధానాన్ని భారీ స్థాయికి తీసుకెళ్లామని చెప్పారు. చిత్ర నిర్మాతలు కమల్ బోరా, సంగిత్ బోరాలు తెలుపుతూ ఒక కల్ట్ క్లాసిక్ కధకు సీక్వెల్ చేయ డం చాలా బాధ్యతతో కూడుకుందన్నారు. దర్శ కుడు నవీన్ ఈ చిత్ర కథ ను చెప్పినప్పుడు ఇది మూ డర్ కూట్డం చిత్రానికి సీక్వెల్ మాత్రమే కాదనీ ప్రేక్షకులు కోరుకున్న చిత్రాన్ని మరో లేవల్కు అవకాశం అని తాము భావించిన ట్లు చెప్పారు. ఈ కలను నెర వేర్చడానికి అన్ని శాఖల వా రు ఎంతగానో శ్రమించినట్లు చెప్పారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల ను త్వరలోనే వెల్లడించనున్న ట్లు నిర్మాతలు పేర్కొన్నారు.
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రామ్ ఇన్ లీలా చిత్రానికి డేట్ ఫిక్స్తమిళసినిమా: నెంజముండు నేర్మైయుండు ఓడు రాజా చిత్రం ద్వారా హీరోగా పరిచయం అయిన నటుడు రియోరాజ్. ఆ తరువాత ప్లాన్ పన్ని పన్ననుం, జో ,స్వీట్హార్ట్, ఆన్పావం పొల్లాదదు వంటి చిత్రాల సక్సెస్తో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. కాగా తాజాగా ఈయన కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న చిత్రం రామ్ ఇన్ లీలా. ఈ చిత్రం ద్వారా రామ్చంద్రన్ కన్నన్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. వర్దిక నాయకిగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని టైడెంట్ ఆర్ట్స్ పతాకంపై ఆర్.రవీంద్రన్, సుదర్శన్ నిర్మిస్తున్నారు. సంజయ్ విజయరాఘవన్ క్రియేటీవ్ ప్రొడ్యూసర్గా వ్యవహరిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అంకిత్మీనన్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ప్రేమ ప్రధాన ఇతి వృత్తంగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం ఇటీవలే నిర్మాణ కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుందని యూనిట్ వర్గాలు మీడియాకు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో తెలిపారు. రామ్ ఇన్ లీలా చిత్రం ప్రేమను కొత్త కోణంలో ఆవిష్కరించే వి ధంగా జనరంజకంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. కాగా చిత్రాన్ని ఈ నెల 21న విడు దల చేయనున్నట్లు అధికారికంగా వెల్లడిస్తూ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. ఇంతకు ముందు నటుడు రియోరాజ్ నటించిన చిత్రాలు ప్రేక్షకుల ఆదరణను పొందడంతో ఈ చిత్రంపై మంచి అంచనాలు నెలకొంటున్నాయి.
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గిరిజన ప్రాంతాలకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలుసాక్షి, చైన్నె: సుదూర గిరిజన, గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు నిపుణులైన వైద్యుల ద్వారా నాణ్యమైన వైద్య సేవలను అందించేందుకు లాభాపేక్ష లేని సంస్థ ‘బియాండ్ ఫ్రాంటియర్స్ ట్రస్ట్’ చైన్నెలోని ఎంఎంకే మేనేజ్మెంట్ సెంటర్లో అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. ప్రముఖ సీనియర్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ ఇ.చండిల్యా ఈట్రస్ట్ను స్థాపించారు. తమిళనాడులోని జవాదు హిల్స్ వంటి కష్టతరమైన కొండ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటివరకు 18 ఉచిత స్పెషలిస్ట్ మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహించి, 150కి పైగా గ్రామాలలోని సుమారు 4,000 మందికి ఉచిత సేవలు అందించనున్నారు. డయాబెటిస్, బిపి, థైరాయిడ్, ఆస్తమా వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించడంతో పాటు రొమ్ము, గర్భాశయ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు, పోషకాహార లోపంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి అపోలో హాస్పిటల్స్ ప్రమోటర్ డైరెక్టర్ – ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్పర్సన్ డాక్టర్ శోభనా కామినేని, జయశ్రీ మురళీధరన్, స్వరన్ సింగ్, వంటి ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.్ఙకేవలం మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించడమే కాకుండా, వ్యాధి నిర్ధారణ నుండి చికిత్స, వైద్యుల పర్యవేక్షణ పూర్తయ్యే వరకు రోగికి నిరంతరం అండగా నిలవడమే మా ముఖ్య ఉద్దేశం అని ఈసందర్భంగా డాక్టర్ ఈ చండిల్యా తెలిపారు.
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వ్యవసాయ బడ్జెట్కు మైనస్ జీరో మార్కులు● ఎడప్పాడి పళనిస్వామి విమర్శలు సాక్షి, చైన్నె: తమిళనాడు శాసనసభలో ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన 2026–27 వ్యవసాయ బడ్జెట్పై అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎడప్పాడి కే. పళనిస్వామి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఈ బడ్జెట్లో కొత్త పథకాలేవీ లేవని, ఆశగా ఎదురుచూసిన రైతులకు తీవ్ర నిరాశే మిగిలిందని ఆయన విమర్శించారు. అసెంబ్లీ ఆవరణలో మీడియాతో ఆ యన మాట్లాడుతూ, నిన్నటి సాధారణ బడ్జెట్కు తాము జీరో మార్కులు ఇచ్చామని, అయితే, తాజాగా ప్రవేశపెట్టిన వ్యవసాయ బడ్జెట్కు ‘మైనస్ జీరో’ మార్కులు మాత్రమే ఇవ్వగలమని ఎద్దేవా చేశారు. ఎన్నికల సమయంలో తియ్యని వాగ్దానాలు ఇచ్చి ఇప్పుడు రైతులను దారుణంగా మోసం చేశారని మండిపడ్డారు. కొత్త పథకాలు శూన్యం.. రెండున్నర గంటలకు పైగా (2.35 గంటలు) మంత్రి సుదీర్ఘంగా బడ్జెట్ ఉపన్యాసం చదవడం తప్ప, అందులో ఆచరణాత్మకమైన కొత్త పథకం ఒక్కటి కూడా లేదని ఎద్దేవా చేశారు. ఎన్నికల హామీల్లో చెప్పినట్లుగా రైతుల పంట రుణాలు పూర్తిగా మాఫీ చేయలేదని ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా మేఘదాతు ప్రాజెక్ట్ వంటి కీలకమైన సమస్యలపై బడ్జెట్లో ఎలాంటి ప్రస్తావన లేకపోవడాన్ని తప్పుపట్టారు. పాత పథకాలకే కొత్త స్టిక్కర్లు.. గత డీఎంకే ప్రభుత్వం తరహాలోనే ప్రస్తుత టీవీకే ప్రభుత్వం కూడా డ్రామాలు ఆడుతోందని, పాత పథకాలకే స్టిక్కర్లు మార్చి కొత్త పథకాలుగా ప్రచారం చేసుకుంటున్నారని విమర్శించారు. సుమారు 20 రకాల శాఖలను కలిపి వ్యవసాయ బడ్జెట్ పేరుతో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు, ఇక ఆ 20 శాఖలకు వేర్వేరుగా మంత్రులు, గ్రాంట్ల అభ్యర్థనలు ఎందుకని ఆయన ప్రశ్నించారు.
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కొత్త అంటువ్యాధులపై చర్చసాక్షి, చైన్నె : కొత్తగా రూపాంతరం చెందుతున్న, మళ్లీ ప్రబలుతున్న అంటువ్యాధులు, వైరస్లను అరికట్టేందుకు, భవిష్యత్ మహమ్మారులను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రపంచస్థాయి శాస్త్రవేత్తలు, వైద్య నిపుణులు చైన్నెలోని ఎస్ఆర్ఎం మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్లో ఒకే వేదికపైకి వచ్చారు. ఎస్ఆర్ఎం క్యాంపస్లో ‘ఇమేజింగ్ అండ్ రీ–ఎమర్జింగ్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ పేరుతో రెండు రోజుల పాటు జరగనున్న రెండవ అంతర్జాతీయ సదస్సు గురువారం ప్రారంభమైంది. ఇమ్యునాలజీ, వ్యాక్సినాలజీ, వైరాలజీ, సిస్టమ్స్ బైయోలజీ, పబ్లిక్ హెల్త్ విభాగాల్లో వస్తున్న అత్యాధునిక సాంకేతిక పురోగతిపై ఈ సదస్సులో విస్తృతంగా చర్చిస్తున్నారు లైఫ్టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డుల ప్రదానం వైద్య, సైంటిఫిక్ రంగంలో విశేష సేవలందించిన పలువురు ప్రముఖులకు ఈ సందర్భంగా లైఫ్టైమ్ అచీవ్మెంట్ (జీవితకాల సాఫల్య) పురస్కారాలను అందజేశారు. డాక్టర్ ఎస్. పి. త్యాగరాజన్ (మద్రాస్ యూనివర్సిటీ మాజీ వీసీ), ప్రొఫెసర్ రఫీక్ సెకలీ (ఎమోరీ యూనివర్సిటీ, యుఎస్ఏ), ప్రొఫెసర్ బాలి పులేంద్రన్ (స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ, యుఎస్ఏ), ప్రొఫెసర్ మేరీ లార్సన్ (లింకోపింగ్ యూనివర్సిటీ, స్వీడన్),డాక్టర్ ప్రియ అబ్రహాం (పూణే ఐసీఎంఆర్–ఎన్ఐవీ మాజీ డైరెక్టర్) తదితరులతో పాటుగా ంతర్జాతీయ సైంటిఫిక్ పరిశోధనా సహకారానికి గాను ప్రొఫెసర్ మిర్కో పయార్డిని (ఎమోరీ యూనివర్సిటీ), డాక్టర్ ప్రీతి కుమార్ (యేల్ యూనివర్సిటీ), డాక్టర్ విజయకుమార్ వేలు (ఎమోరీ యూనివర్సిటీ) లకు ‘ఎక్సలెన్స్ ఇన్ సైంటిఫిక్ కాన్ఫరెన్స్ లీడర్షిప్ అవార్డు‘ అందించారు. ఈసదస్సులో డాక్టర్ ఎస్.పి. త్యాగరాజన్ మాట్లాడుతూ.. అంటువ్యాధులను కట్టడి చేయడానికి వేగవంతమైన, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన మాలిక్యులర్ డయాగ్నోస్టిక్ వ్యవస్థలు, సమగ్ర పర్యవేక్షణ చాలా అవసరమని స్పష్టం చేశారు.
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అన్నదాతకు.. ఆసరా!రాష్ట్రవ్యాపంగా ఉన్న అన్నదాతల సంక్షేమం, పంట పొలల అభివృద్ధి, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు సరైన మార్కెటింగ్, కనీస మద్దతు ధర వంటి అంశాలకు తమ ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యమిస్తోందని వ్యవసాయశాఖ మంత్రి వినోద్ వెల్లడించారు. ఈమేరకు ఆయన గురువారం టీవీకే ప్రభుత్వం తరపున తొలి వ్యవసాయ బడ్జెట్ను దాఖాలు చేశారు. సాక్షి, చైన్నె: తమిళనాడు అసెంబ్లీలో 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక వ్యవసాయ బడ్జెట్ను అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టింది. వ్యవసాయ రంగం అభివద్ధి, సేంద్రియ సాగు ప్రోత్సాహం, సాంకేతికత వినియోగం, రైతుల ఆదాయం పెంపే లక్ష్యంగా బడ్జెట్లో పలు కీలక ప్రకటనలు చేశారు. టీవీకే ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినా అనంతరం ప్రపథమంగా జార్జ్కోటలోని అసెంబ్లీ సమావేశ మందిరంలో గురువారం ఉదయం వ్యవసాయ మంత్రి వినోద్ అన్నదాత కోసం ప్రత్యేకంగా రూపకల్పన చేసిన బడ్జెట్ను దాఖలు చేశారు. స్పీకర్ జేసీడీ ప్రభాకర్ అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో సుమారు రెండున్నర గంటలు బడ్జెట్లోని అంశాలను మంత్రి వినోద్ వివరించారు. ముందుగా సీఎం విజయ్ను కలిసి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు.బడ్జెట్లోని ప్రధాన ముఖ్యాంశాలు ఊటీలో రూ.5 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో కొత్త వ్యవసాయ సాంకేతిక పరిశోధన కేంద్రం ఏర్పాటు. వాన్మగల్ పథకం (డ్రోన్ల వినియోగం) పేరిట 100 మంది మహిళలతో సహా 500 మందికి డ్రోన్ పైలట్ శిక్షణ. 50 మంది మహిళలకు 50% సబ్సిడీతో డ్రోన్ల పంపిణీకి రూ.4 కోట్ల కేటాయింపు. తుళి తుళి తన్నీర్ పథకం (నీటి యాజమాన్యం) పేరిట తక్కువ నీటితో ఎక్కువ దిగుబడి సాధించేందుకు రూ.785 కోట్లు కేటాయింపు. దీని ద్వారా 2.2 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు, 95,000 మంది రైతులకు ప్రయోజనం. రైతుల ఆదాయ పెంపు కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తూ రూ.5.20 కోట్ల వ్యయం కేటాయించారు. కోటి మంది రైతులకు రూ.4 కోట్ల వ్యయంతో నేల (సాయల్) ఆరోగ్య కార్డుల పంపిణీ. నేల సారాన్ని రక్షించేందుకు రూ.122.51 కోట్ల బడ్జెట్తో కొత్త కార్యక్రమం. తంజావూరు జిల్లా శాకోటైలో రూ.5 కోట్లతో నమ్మాళ్వార్ పేరిట కొత్త సేంద్రీయ వ్యవసాయ డిప్లొమా కళాశాల స్థాపన. వ్యవసాయ యంత్రాలు, పరికరాలను వాడకముందు అద్దెకు ఇచ్చే సేవలను విస్తరించడానికి 463 కొత్త యంత్రాల కొనుగోలుకు రూ.20.31 కోట్లు.ఈ – వాడగై 2.0 యాప్ రూపల్పన. వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు 100 శాతం పంటల బీమా రక్షణ కల్పించాలని నిర్ణయం.పీఎం వ్యవసాయ భీమా పథకం అమలుకు రూ. 648 కోట్లు కేటాయించారు. సూపర్ఎల్ నినో కారణంగా 12 జిల్లాలు రాష్ట్రంలో తీవ్ర ప్రభావానికి గురి అవుతుందని అంచనా వేశారు. ఇక్కడ జిల్లా అగ్రి కల్చరల్ ప్లాన్ అమలు చేయనున్నారు. జనరల్కేటగిరి రైతులు బోరు బావులు, బావుల ఏర్పాటు కోసం రూ.10 కోట్లు కేటాయించార.
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ఘాట్రోడ్లో వాహనానికి అనుమతి నిరాకరణతో గందరగోళం– మాజీమంత్రి ఆగ్రహం తిరుత్తణి: ఆడికృత్తిక సందర్భంగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చిన డీఎంకే మాజీ మంత్రి కారు ప్రవేశానికి పోలీసులు అను మతి నిరాకరించడంతో గురువారం గందరగోళం చోటుచేసుకుంది. తిరుత్తణి సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆలయంలో ఆడికృత్తిక సందర్భంగా స్వామి దర్శ నం కోసం మాజీ హిందుదేవాదాయ శాఖ మంత్రి శేఖర్బాబు కుటుంబీకులతో గురువారం ఉదయం తిరుత్తణికి చేరుకున్నారు. కొండ ఆలయ ఘాట్రోడ్డులో విధులు నిర్వహిస్తున్న పోలీసులు మాజీమంత్రి కారు కొండపైకి వెళ్లేందుకు అనుమతి లేదని పోలీసులు చెప్పారు. తన వద్ద కారు పాసు వుందని, తను ఎమ్మెల్యేనని చెప్పినా కారు పాసున్నా కొండపైకి కార్లు పంపేందుకు అనుమతి లేదని పోలీసులు చెప్పడంతో పోలీసుల తీరుపట్ల మాజీమంత్రి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అక్కడే వున్న ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యుడు సురేష్బాబు పోలీసులకు చెప్పినా ఎస్పీ అనుమతి ఇస్తే మాత్రమే అనుమతిస్తామని కారును అడ్డుకోవడంతో తిరుత్త ణి ఏఎస్పీ శుమ్ దిమాన్కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆయ న ఎస్పీతో మాట్లాడి పంపుతానని చెప్పి ఫోన్ కట్ చేయడంతో దాదాపు 20 నిమషాల పాటు కారులో వేచివున్న తర్వాత మాజీమంత్రి కారు కొండకు వెళ్లేందుకు అనుమతివ్వడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. కారు పాసు వున్నా, ఎమ్మెల్యే మాజీ మంత్రి అని చెప్పినా పాలకులకు పోలీసులు తొత్తులుగా వ్మవహరించి తన వాహనం అడ్డుకున్నట్లు మాజీమంత్రి శేఖర్బాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
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స్థానికులకు మంగళవారం ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించాలి● సీఎంకు తిరుత్తణి ఎమ్మెల్యే హరి విన్నపం తిరుత్తణి: తిరుత్తణి ఆలయంలో మంగళవారం స్థానికులు ఉచిత ప్రత్యేక దర్శనంకు అనుమతివ్వాలని, తిరుత్తణి ఎమ్మెల్యే హరి సీఎం విజయ్ను కలుసుకుని వినతిపత్రం అందజేశారు. తిరుత్తణి సుబ్రహ్మణ్యస్వామిని దర్శించుకునేందుకు మంగళవారం అనువైన రోజు కావడంతో స్థానికులు పెద్ద సంఖ్యలో కొండకు చేరుకుని స్వామి దర్శనంకు ఆసక్తి చూపుతారు. అయితే ప్రత్యేక దర్శన మార్గంలో వెళ్లి స్వామి దర్శనంకు ఆలయ అధికారులు అనుమతి నిరాకరణతో స్థానికులు క్యూలైన్లో వేచివుండి స్వామి దర్శనం చేసుకోవడంకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఎన్నికల సమయంలో స్థానికులకు ఉచిత ప్రత్యేక దర్శనానికి కృషి చేస్తానని ఎమ్మెల్యే హరి వాగ్దానం చేశారు. ఈ మేరకు గురువారం సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను కలుసుకున్న తిరుత్తణి ఎమ్మెల్యే హరి తిరుత్తణి సరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన స్థానికులను మంగళవారం ప్రత్యేక దర్శనంకు ఉచితంగా అనుమతి ఇవ్వాలని కోరారు. ఈ మేరకు వినితిపత్రం సమర్పించినట్లు తెలిపారు. వేలూరు: న్యూఢిల్లీలో కేంద్ర విమానయాన మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడును వేలూరు వీఐటీ యూనివర్శిటీ చాన్స్లర్ విశ్వనాథన్ మర్యాద నిమిత్తం నేరుగా కలిసి పుష్పగుచ్ఛం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా వేలూరులోని విమానశ్రయ పనులను వెంటనే పూర్తి చేయడం జరిగిందని మరిన్ని పనులను వెంటనే పూర్తి చేసి ప్రయాణికులు వచ్చి వెళ్లే విధంగా విమానయానాన్ని ప్రారంభించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని విన్నవించినట్లు వీఐటీ యూనివర్సిటీ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఆ సమయంలో వేలూరు విమానయాన పనులను వెంటనే పూర్తి చేసి త్వరలోనే ప్రారంభించనున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి హామీ ఇచ్చినట్లు ఆ ప్రకటనలో తెలిపారు.
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కావళ్లతో పోటెత్తిన తిరుత్తణి3 లక్షల మంది భక్తులు తిరుత్తణి: ఆడికృత్తిక సందర్భంగా తిరుత్తణి ఆలయానికి కావళ్లతో భక్తులు పోటెత్తారు. కావళ్ల సవ్వడి, హారంహర నామస్మరణతో కొండ ఆలయం మార్మోగింది. తిరుత్తణి సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆలయంలో ఆడికృత్తిక సందర్భంగా వేకువజామున మూలవర్లకు సుగంద్ర ద్రవ్యాలతో ప్రత్యేక అభిషేక పూజలు చేపట్టి వజ్ర కరీటం, పచ్చ డైమెండ్, హారంతో పాటు బంగారు కవచ అలంకారంతో స్వామి మహాదీపారాధన పూజలు చేపట్టారు. కావడి మండపంలో ఉత్సవర్లకు పుష్పాలతో అలంకరించి కనువిందు చేశారు. అలాగే షణ్ముఖర్కు బంగారు విల్వ ఆకుల మాలతో అలంకరించారు. తమిళనాడులోని పలు ప్రాంతాలతో పాటూ ఆంధ్ర, కర్ణాటక,. పాండిచ్చేరి తదితర రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు కావళ్లు చెల్లింపుకు తిరుత్తణి ఆలయానికి పోటెత్తారు. మెట్ల మార్గంతో పాటు ఘాట్రోడ్డులో భక్తులు కొండ ఆలయం చేరుకున్నారు. భక్తులు తమ మొక్కులు చెల్లించే విధంగా తలనీలాలు సమర్పించి శరవణ పుష్కరిణిలో స్నానాలు చేసి కావళ్లకు పూజలు చేసి భక్తజన బృందాలుగా ఆధ్మాత్మిక పాఠలు ఆలపిస్తూ కొండ ఆలయం చేరుకున్నారు. దీంతో కొండ ఆలయ మాడ వీధులు కిక్కిరిసాయి. నెమలి కావళ్లు, పుష్ప కావళ్లు, పన్నీరు కావళ్లతో పాటూ భక్తులు తమ శరీరంకు ఇనుప చువ్వలు గుచ్చుకుని స్వామిని దర్శించుకున్నారు. భక్తులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా స్వామి దర్శనానికి వీలుగా ప్రత్యేక దర్శన మార్గం రద్దు చేసి భక్తులందరికీ సర్వ దర్శన మార్గంలో దర్శనంకు అనుమతిచ్చారు. భక్తుల సౌకర్యార్ధం 24 గంటల పాటూ దర్శనంకు ఏర్పాటు చేయగా క్యూలో దాదాపు నాలుగు గంటల పాటు వేచివుండి దర్శనానికి వెళ్లారు. అలాగే కావడి మండపంలో కావళ్లు చెల్లించి స్వామి దర్శనం చేసారు. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు మూడు లక్షలకు పైబడిన భక్తులు కావళ్లు చెల్లించి స్వామి దర్శనం చేసుకున్నట్లు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. ఆలయ చైర్మన్ శ్రీదరన్ ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు తాగునీరు, అన్నదానం సహా కనీస సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేశారు. జిల్లా ఎస్పీ సాయిప్రణీత్ ఆధ్వర్యంలో 2 వేల మంది పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు చేపట్టారు. తిరుమలేశుడికి పట్టు వస్త్రాల సమర్పణ తిరుత్తణి సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆలయంలో ఏటా ఆడికృత్తిక సందర్భంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించి స్వామి దర్శనం చేసుకోవడం పరిపాటి. ఇందులో భాగంగా తిరుమల దేవస్థానం కార్యనిర్వహఽణాధికారి మద్దల రవిచంద్ర, డిప్యూటీ ఈవో లోకనాధం, దేవస్థానం ట్రస్టు బోర్డు సభ్యుడు భానుప్రకాష్రెడ్డి తదితరులు తిరుత్తణి ఆలయంకు చేరుకున్నారు. వారికి ఆలయ చైర్మన్ శ్రీధరన్, జాయింట్ కమిషనర్ రమణి, ఆలయ దాత నరసింహరాజ్ ( రమేష్రాజు) తదితరులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ముందుగా మూలవర్లకు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించి టీటీడీ ఈవో స్వామి దర్శనం చేసుకున్నారు. అనంతరం షణ్ముఖర్, ఉత్సవర్లను దర్శించుకున్నారు. ఆలయం ద్వారా తిరుమల దేవస్థానం అధికారులకు విభూది ప్రసాదాలతో సత్కరించారు. తొలిరోజు తెప్పోత్సవం మంగళవారం అశ్వినితో ప్రారంభమైన ఐదు రోజుల ఆడికృత్తిక ఉత్సవ వేడుకల్లో ప్రదానమైన ఆడికృత్తిక గురువారం మూడు లక్షలకు పైబడిన భక్తులు స్వామి దర్శనం చేసుకోగా సాయంత్రి శరవణపొయ్గై పుష్కరిణిలో తొలిరోజు తెప్పోత్సివం కనులవిందుగా నిర్వహించారు. కొండ నుంచి మెట్లు మార్గంలో తెప్పంలో కొలువుదీరిన వళ్లి, దేవసేన సమేత ఉత్సవర్లు సుబ్రహ్మణ్యస్వామి మూడు సార్లు పుష్కరిణిలో చుట్టివచ్చి భక్తులకు కటాక్షించారు. తొలిరోజు తెప్పం దాత నరసింహరాజ్ రమేష్రాజు సహా ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.
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వెట్రి ఇల్లత్తరసి వీట్టు తోట్టం పథకంవ్యవసాయ బడ్జెట్లో పట్టణాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని గృహిణులను ప్రోత్సహించేందుకు రూ.10 కోట్ల వ్యయంతో ‘వెట్రి ఇల్లత్తరసి వీట్టు తోట్టం పథకం’ తో పాటు తోటబడి, కొబ్బరి రైతులకు సంబంధించిన పలు కీలక కేటాయింపులను మంత్రి వినోద్ ప్రకటించారు. పట్టణాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల వద్ద పండ్లు, కూరగాయలు మరియు మూలికా మొక్కల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. అలాగే పనై పాఠశాల , పనై పరిరక్షణ మిషన్ కు రూ. 2.10 కోట్లు కేటాయిస్తూ, తాటి చెట్ల పరిరక్షణ, తాటి ఉత్పత్తుల తయారీ విక్రయాలను ప్రోత్సహించేందుకు ఈ ప్రాజెక్ట్ కొనసాగుతుంది. బ్రోకోలీ, క్యాబేజీ, ముల్లంగి, పచ్చి బటాణీ, శనగలు, అవిసె గింజలు, ఉల్లిపాయలు, పెసలు, ఉలువలు, నువ్వులు, గోధుమలతో కూడిన మైక్రోగ్రీన్స్ కిట్లను ప్రధాన నగర ప్రాంతాల్లో పంపిణీ చేసేందుకు నిధులు కేటాయించారు. తోటబడి పంటల అభివృద్ధికి రూ. 41 కోట్లు కేటాయిస్తూ, చామంతి సాగుకు 5 కోట్లు అందజేయనున్నారు. వాతావరణ మార్పుల సమయంలో చామంతి పూల మొక్కల ఎదుగుదలను వేగవంతం చేసేందుకు గాను రైతుల అభ్యర్థన మేరకు ఎల్ఈడీ దీపాల అమరిక పథకం ప్రారంభించనున్నారు. గ్రీన్ హౌస్ – షేడ్ నెట్స్ రూ. 15.55 కోట్లుతో 3 లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో గ్రీన్హౌస్లు, షేడ్ నైట్స్ నిర్మాణం. పండ్ల రక్షణ లక్ష్యంగా 2.50 కోట్లుతో 2,500 ఎకరాల్లో సాగవుతున్న పండ్ల తోటలు, అరటి గెలల రక్షణకు ప్రత్యేక కవర్ల పంపిణీ చేయనున్నార. శాశ్వత పందెళ్ల నిర్మాణంకు రూ. రూ. 11.73 కోట్లు కేటాయించారు. దీని ద్వారా తీగజాతి తోటబడి పంటల కోసం శాశ్వత పందెళ్ల నిర్మాణానికి సబ్సిడీ ఇవ్వనున్నారు. అరటి తోటలకు ఊతకరల్ర సపోర్ట్కు రూ. 6.25 కోట్లు కేటాయిస్తూ, ఈదురు గాలుల నుండి అరటి చెట్లను కాపాడుకోవడానికి గాలివాటంగా కరల్ర మద్దతు ఇచ్చేందుకు రైతుల డిమాండ్ మేరకు నిధుల కేటాయించారు. కొబ్బరి రైతుల కోసం ప్రత్యేక పథకాలు రూ. 16 కోట్ల బడ్జెట్తో కొబ్బరి ప్రాజెక్టు అమలు కానున్నది. చెట్ల పోషణకు రూ. 6.20 కోట్లతో కొబ్బరి టానిక్ పంపిణీ. తెల్ల ఈగల దాడిని అరికట్టేందుకు 75% సబ్సిడీపై మైక్రోబయల్ మిశ్రమం పంపిణీ. ఇందు కోసం రూ. ఒక కోటి పంపిణి కొత్త కొబ్బరి నర్సరీకి రూ. 48 లక్షలు కేటాయిస్తూ, కరూర్ జిల్లా మొదలైపట్టి ప్రభుత్వ తోటబడి ఫారమ్లో 15 ఎకరాల్లో నూతన కొబ్బరి నర్సరీ ఏర్పాటు కానన్నది. తమిళనాడు కొబ్బరి ప్రాసెసింగ్ కార్పొరేషన్కు రూ. 22.30 కోట్లు కేటాయిస్తూ, కొబ్బరి ఉత్పత్తుల విలువ ఆధారిత పెంపు కోసం నూతన కార్పొరేషన్ స్థాపనకు చర్యలు తీసుకున్నారు. ఎండు కొబ్బరి (కొబ్బరిచిప్పల) మద్దతు ధర కల్పించేందుకు ప్రభుత్వ కొనుగోలు పథకం అమలు కానుంది.
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సేంద్రీయ రైతులకు రూ.4 వేలు ప్రోత్సాహకం‘తమిళనాడు నేల పరిరక్షణ ఉద్యమం’ కింద అనేక కీలక పథకాలను బడ్జెట్లో మంత్రి వినోద్ ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా 20 వేల ఎకరాల్లో సేంద్రీయ పద్ధతుల్లో సాగు చేసే రైతులకు ఎకరానికి రూ.4,000 చొప్పున ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకం అందజేయనున్నట్లు తెలిపారు. రూ.600 కోట్లతో 5 ఏళ్ల ప్రణాళిక మట్టిలో సూక్ష్మజీవులను పెంచడం, రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించడం మరియు ప్రకృతి,సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా ఐదేళ్ల కాల పరిమితితో రూ.600 కోట్ల వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ రూపుదిద్దుకుంది. ● సేంద్రీయ రైతులకు ప్రత్యేక నజరానాగా 20,000 ఎకరాల్లో సేంద్రీయ పద్ధతులను పాటించే రైతులకు ఎకరానికి రూ. 4,000 చొప్పున ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకం. ● కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల భాగస్వామ్యంతో రూ.6.16 కోట్ల ఖర్చుతో ’ఫార్మర్ ఐడీ ఉన్న 3 లక్షల మంది రైతులకు నేల ఆరోగ్య పరీక్షల సేవలు. పచ్చిరొట్ట ఎరువులు – దుక్కి సబ్సిడీ నేల సారాన్ని పునరుద్ధరించేందుకు 1 లక్ష ఎకరాలకు పచ్చిరొట్ట విత్తనాలు, 22,000 ఎకరాలకు బహుళ ధాన్యపు విత్తనాలు సబ్సిడీపై పంపిణీ. పచ్చిరొట్ట పైర్లను భూమిలో కలియదున్నడానికి ఎకరానికి రూ.3,000 చొప్పున దుక్కి సబ్సిడీ (మొత్తం కేటాయింపు: రూ.63.50 కోట్లు). రసాయన ఎరువుల వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి రూ.4.50 కోట్లతో ద్రవ జీవ ఎరువులు, రూ.12.38 కోట్లతో పైరు ఉత్ప్రేరకాల పంపిణీ. చిరుధాన్యాల మిషన్ చిరుధాన్యాల సాగు విస్తీర్ణం రెట్టింపునకు రూ.7 కోట్లతో తమిళనాడు చిరుధాన్యాల మిషన్ను వ్యవసాయ బడ్జెట్లో ప్రకటించారు. సామై (సామలు), తిణై (కొరల్రు), వరగు (అరికలు), కుదిరైవాలి (ఉదలు), పనివరగు (సజ్జలు/అండుకొర్రలు) వంటి చిరుధాన్యాల సాగు విస్తీర్ణాన్ని రెట్టింపు చేసేందుకు రూ.7.01 కోట్లతో ‘తమిళనాడు చిరుధాన్యాల మిషన్’ ( అమలు చేయనున్నట్లు వివరించారు. తమిళనాడులో తక్కువ నీటితో, కరువును తట్టుకుని పెరిగే సామలు, కొరల్రు, అరికలు మొదలైన చిరుధాన్యాల సాగును పెంచడానికి రాష్ట్రంలోని 29 జిల్లాల్లో రూ.7.01 కోట్ల బడ్జెట్తో ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ‘మిల్లెట్ మిషన్’ విస్తరణ జొన్నలు, సజ్జలు, రాగుల సాగు విస్తీర్ణం, దిగుబడిని పెంచేందుకు రూ.63.81 కోట్ల కేంద్ర, రాష్ట్ర నిధులతో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. దీని కింద రైతు సమూహాల ఏర్పాటు, ప్రత్యామ్నాయ పంటల సబ్సిడీ, ప్రాథమిక ప్రాసెసింగ్ కేంద్రాలు , యంత్రాల అద్దె కేంద్రాలను అందుబాటులోకి తెస్తారు.ఈ పథకం ద్వారా 11.80 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేసే 4.75 లక్షల మంది రైతులు ప్రయోజనం పొందనున్నారు. పోషకాహార ధాన్యాల కొత్త ప్రదర్శన క్షేత్రాలు ప్రోటీన్లు, పీచుపదార్థాలు, క్యాల్షియం, ఐరన్ అధికంగా ఉండి.. గ్లూటెన్ లేని క్వినోవా( సీమై తిణై), బక్వీట్ (పాప్పరై), బ్రన్టాప్ మిల్లెట్ ( కులసామై) వంటి పోషకాహార ధాన్యాలను రాష్ట్రంలో పరిచయం చేయనున్నారు. అనుకూలమైన వాతావరణం ఉన్న నీలగిరి, దిండిగల్, కృష్ణగిరి, సేలం జిల్లాల్లో రూ.30 లక్షల వ్యయంతో ప్రత్యక్ష సాగు ప్రదర్శన క్షేత్రాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఉళవర్ ఏఐ ప్రాజెక్ట్.. రైతులకు సరికొత్త ఆధునిక సాంకేతిక సేవలు అందించడానికి రూ. 2 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఉళవర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రాజెక్ట్ను ప్రకటించారు. సరైన సమయంలో రైతుకు అందే సమాచారం వేళకు కురిసే వర్షంతో సమానమనే దార్శనికతతో ఈ ప్రాజెక్ట్ను రూపుదించారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ , మెషిన్ లెర్నింగ్ సాంకేతికతలను మేళవించి రైతులకు అవసరమైన సేవలను అందిస్తారు. ఈమేరకు వాతావరణ సమాచారం – ముందస్తు హెచ్చరికలు, మట్టి సారం, నేల ఆరోగ్య పరీక్షల వివరాలు, పైర్లలో పురుగులు, తెగుళ్ల నివారణ యాజమాన్యం, వాతావరణ మార్పులకు తగిన పంటల ఎంపిక (విత్తనం నాటే స్థాయి నుండి కోత వరకు సమగ్ర సలహాలు), మార్కెట్ ధరల వివరాలు, వాయిస్ ఆధారిత వ్యవసాయ సేవలు పొంద వచ్చురు. రైతులు తమ స్మార్ట్ఫోన్ల ద్వారానే ఈ సమాచారాన్ని సులభంగా పొందేలా 2026–27 సంవత్సరంలో రూ. 2 కోట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతో ఈ పథకాన్ని అమలు చేయనున్నారు. పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజల స్వయం సంవృద్ధి కమిషన్.. తమిళనాడు రాష్ట్రంలో రాబోయే ఐదేళ్లలో పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజల ఉత్పత్తిలో స్వయంసంవృద్ధి సాధించడమే లక్ష్యంగా మొత్తం రూ. 203.64 కోట్ల కేంద్ర, రాష్ట్ర భాగస్వామ్య నిధులతో ఈ మిషన్ ప్రారంభించబడుతోంది. పప్పుధాన్యాల సాగు విస్తరణ రూ. 65.28 కోట్లు కేటాయించారు. ఇందులో మినప, కంది, పెసర, అలసంద వంటి పప్పుధాన్యాల సాగు విస్తీర్ణాన్ని 15.19 లక్షల ఎకరాల నుండి 24.70 లక్షల ఎకరాలకు పెంచడం లక్ష్యంగ ఆనిర్ణయంచారు. ఉత్పత్తిని 3.88 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల నుండి 7.72 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు రెట్టింపు చేయనున్నారు. నూనెగింజల సాగు విస్తరణకు రూ. 138.36 కోట్లు కేటాయిస్తూ, వేరుశనగ, నువ్వులు, ప్రొద్దుతిరుగుడు (సన్ఫ్లవర్), ఆముదం సాగు విస్తీర్ణాన్ని 9.26 లక్షల ఎకరాల నుండి 14.89 లక్షల ఎకరాలకు విస్తరించడం. వార్షిక ఉత్పత్తిని 8.77 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల నుండి 16.14 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు పెంచడమే లక్ష్యంగా నిర్ణయించారు. వర్మీ కంపోస్ట్ – సర్టిఫికేషన్ వర్మీ కంపోస్ట్ (వానపాముల ఎరువు) యూనిట్ల శాశ్వత నిర్మాణానికి రూ.10 కోట్లు. సేంద్రీయ రైతులకు ఉచితంగా సేంద్రీయ ధృవీకరణ పత్రాలు పంపిణీ. సారవంతం లేని నేలలను ఎంపిక చేసి బాగుచేసే ప్రదర్శనల కోసం రూ.2 కోట్లు. తమిళనాడు రాష్ట్ర విత్తనాభి వృద్ధి సంస్థ ద్వారా 7,730 మెట్రిక్ టన్నుల సర్టిఫైడ్ వరి విత్తనాల ఉత్పత్తి, 14,570 మెట్రిక్ టన్నుల విత్తనాల సబ్సిడీ పంపిణీకి గాను రాష్ట్ర బడ్జెట్ నుంచి రూ.34.72 కోట్లు కేటాయింపు.
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డాక్టర్ ఎం.ఎస్. స్వామినాథన్ అవార్డు ప్రదానంసాక్షి, చైన్నె: రొటారీ క్లబ్ ఆఫ్ మద్రాస్ ఈస్ట్, కెవిన్కేర్ కలిసి డాక్టర్ ఎం.ఎస్. స్వామినాథన్ పర్యావరణ పరిరక్షణ అవార్డు – 2026 ప్రదానోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించింది. దివంగత ప్రముఖ వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఎం.ఎస్. స్వామినాథన్ ఆశయాలైన సుస్థిరాభివద్ధి, పర్యావరణ బాధ్యత, సమాజ సాధికారత దిశగా విశేష సేవలు అందించిన క్షేత్రస్థాయి నాయకులకు ఈ పురస్కారాలను అందజే శారు. ఈఏడాది అవార్డు గ్రహీతలుగా పి.పేచియమ్మాళ్ – (లీడర్, నేదల్ స్వయం సహాయక సంఘం వేదాలై, రామనాథపురం), శ్రీమతి గోవిందమ్మాళ్ – (మాజీ డైరెక్టర్, నల్లవూర్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ విల్లుపురంను ఎంపిక చేశారు. ఛైర్మన్ డాక్టర్ వీరేంద్ర తివారీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై విజేతలకు అవార్డులను అందజేశారు. కార్యక్రమంలో గవర్నర్ ఆర్టీఎన్ డి. సురేష్ జైన్, ఎం.ఎస్. స్వామి నాథన్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ఛైర్పర్సన్ ఆర్టీఎన్ డాక్టర్ సౌమ్యా స్వామినాథన్ పాల్గొన్నారు.
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భక్తులతో పోటెత్తిన ఆలయంనాగలాపురం: ఆడికృత్తిక పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని పిచ్చాటూరు మండలం రామగిరి సుబ్రమణ్యస్వామి ఆలయానికి గురువారం భక్తులు పోటెత్తారు. వేల మంది భక్తులు స్వామి వారిని దర్శించుకున్నట్లు ఆలయ కార్యనిర్వాహకులు రామచంద్రరావు తెలిపారు. పుష్కరణిలో కావళ్లు చెల్లించి సుబ్రమణ్యస్వామిని దర్శించుకున్నారు. భక్తులకు అన్నదానం కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. సాయంత్రం వళ్లిదేవసేన సుబ్రమణ్య స్వామి ఉత్సవమూర్తులను తిరుచ్చిపై అధిష్టించారు. సాయంత్రం ఆలయంలో భరణి తెప్పోత్సవాలు రెండో రోజు వేడుకగా నిర్వహించారు.
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మంత్రి ఆనంద్తో సీవీ, ఎస్పీ భేటీసాక్షి, చైన్నె: మంత్రి ఆనంద్తో అన్నాడీఎంకే సీనియర్లు సీవీ షణ్ముగం, ఎస్పీ వేలుమణి భేటి కావడంతో ఆ పార్టీలో కలకలం రేపింది. ఆ ఇద్దరు టీవీకేలోచేరబోతున్నట్టు చర్చ ఊందుకుంది. అయితే, అత్తికడవు అవినాశి –2 పథకంతో పాటుగా పలు సమస్యలను చర్చించినట్టు వారు వివరించారు. అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి పళణి స్వామికి వ్యతిరేకంగా అసెంబ్లీ ఎన్నికల అనంతరం సీవీ షణ్ముగం, ఎస్పీ వేలుమణి వ్యవహరిస్తూ వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే వీరి మద్దతు ఎమ్మెల్యేలు ఆరుగురు అన్నాడీఎంకేను వీడి టీవీకేలోచేరారు. వీరంతా తమ ఎమ్మెల్యే పదవులకు రాజీనామా చేసి వెళ్లారు. మరో పది మంది త్వరలో టీవీకేలోకి వెళ్లబోతున్నట్టు చర్చ జరుగుతోంది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో అసెంబ్లీలో వ్యవసాయ బడ్జెట్ దాఖలు అనంతరం టీవీకే ప్రధాన కార్యదర్శి, మంత్రి ఆనంద్తో ఈ ఇద్దరు నేతలు సచివాలయంలో భేటి కావడంతో చర్చ ఊపందుకుంది. ఇది వరకు టీవీకేలో చేరిన వారంతా సచివాలయంలో జరిగిన భేటి అనంతరం అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యే పదవులకు రాజీనామా చేసిన నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ ఇద్దరు కూడా టీవీకేలో చేరబోతున్నట్టు చర్చ ఊపందుకుంది. అయితే సీవీ షణ్ముగం ఈ వ్యవహారంపై తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, తాము వ్యక్తిగతం కలిసినా, సమస్యలతో కలిసినా వెంటనే కొత్త చర్చ తెరపైకి తెచ్చేయండి అంటూ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అత్తికడవు అవినాశి –2 పథకంతో పాటుగా పలు జల ప్రాజెక్టుల విషయంగా మంత్రితో చర్చించినట్టు పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా, అసెంబ్లీ సమావేశం అనంతరం వెలుపలకు వచ్చిన అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి పళణి స్వామి తీవ్ర టెన్షన్తో కనిపించారు. అదే సమయంలో తన కారుకు బదులుగా డీఎంకే యువజన నేత, ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత ఉదయ నిధి స్టాలిన్ కారును ఎక్కేశారు. ఆ తర్వాత పొరబాటును గమనించి తన కారులోకి మారారు.
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నమ్మాళ్వార్ పేరుకు హర్షంసాక్షి, చైన్నె : తమిళనాడు వ్యవసాయ బడ్జెట్ 2026–27లో ప్రముఖ ప్రకృతి వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త ‘నమ్మాళ్వార్’ పేరిట కొత్తగా ప్రభుత్వ సేంద్రీయ వ్యవసాయ కళాశాలను ప్రకటించడం పై ‘నెల్ జయరామన్ సాంప్రదాయ వరి పరిరక్షణ కేంద్రం’ ఘనంగా స్వాగతం పలికింది.ఈ మేరకు ఆ సంస్థ రాష్ట్ర సమన్వయకర్త రాజీవ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. విజ్ఞప్తికి తక్షణ స్పందన.. తిరువారూర్ జిల్లా తిరుత్తురైపూండిలో జరిగిన జాతీయ వరి పండుగ సందర్భంగా, నమ్మాళ్వార్ పేరిట ప్రభుత్వ వ్యవసాయ కళాశాలను ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రికి వినతిపత్రం అందజేశామని తెలిపారు. ఆ విజ్ఞప్తిని తక్షణమే స్వీకరించి బడ్జెట్లో ప్రకటన చేయడంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. రూ.5 కోట్లతో చారిత్రాత్మక నిర్ణయం.. తంజావూరు జిల్లా శాకోటైలో రూ. 5 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ’నమ్మాళ్వార్ సేంద్రీయ వ్యవసాయ డిప్లొమా కళాశాల ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు బడ్జెట్లో ప్రకటించడం చారిత్రాత్మకమైన నిర్ణయమని పేర్కొన్నారు. ఈ నిర్ణయం నమ్మాళ్వార్ కీర్తిని చాటడమే కాకుండా, రాబోయే తరాలకు విషరహిత ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని నేర్పించే ఒక కీలక కేంద్రంగా ఈ కళాశాల నిలుస్తుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. దివంగత నెల్ జయరామన్ మార్గంలో సాంప్రదాయ వరి రకాలను కాపాడుతున్న తమ ప్రయత్నాలకు తమిళనాడు ప్రభుత్వ ఈ ప్రకటన ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చిందని, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్కి, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి వినోద్కి ప్రకృతి రైతుల తరఫున రాజీవ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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డీఎంకే మాజీ మంత్రి పొన్ముడికి వారెంట్● జారీ చేసిన చైన్నె కోర్టు సాక్షి, చైన్నె: మహిళలు, శైవ, వైష్ణవ మతాలపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన వ్యవహారంలో తమిళనాడు మాజీ మంత్రి కే. పొన్ముడికి న్యాయస్థానంలో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఈ కేసులో ఆయనకు పిడివారెంట్ (అరెస్ట్ వారెంట్) జారీ చేస్తూ చైన్నె జార్జ్ టౌన్ కోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కేసు నేపథ్యం ఇదీ.. 2025 ఏప్రిల్లో చైన్నెలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పొన్ముడి.. శైవ, వైష్ణవ మతాలతో పాటు మహిళలను ఉద్దేశించి తీవ్ర వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టడం, మత భావనలను దెబ్బతీయడం వంటి విభాగాలు (సెక్షన్లు) కింద ఆయనపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ చైన్నె కార్పొరేషన్ కౌన్సిలర్ ఉమా ఆనందన్ కోర్టులో ప్రైవేట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ కేసు విచారణను రద్దు చేయాలని కోరుతూ పొన్ముడి దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను గత నెల 2న మద్రాస్ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. సెప్టెంబర్ 2లోగా హాజరుపరచాలని ఆదేశం తాజాగా గురువారం ఈ కేసు జార్జ్ టౌన్ కోర్టు న్యాయమూర్తి సుందర పాండ్యన్ ఎదుట విచారణకు వచ్చింది. ఈ విచారణకు నేరుగా హాజరుకాకుండా వ్యక్తిగత మినహాయింపు ఇవ్వాలని పొన్ముడి తరఫు న్యాయవాది పిటిషన్ దాఖలు చేయగా, దాన్ని న్యాయమూర్తి తోసిపుచ్చారు. మాజీ మంత్రి పొన్ముడిని సెప్టెంబర్ 2వ తేదీలోగా అరెస్టు చేసి తమ ముందు హాజరుపరచాలని పోలీసులను ఆదేశించిన న్యాయస్థానం, తదుపరి విచారణను సెప్టెంబర్ 2కి వాయిదా వేసింది.
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ఆడిపుర బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభంవేలూరు: తిరువణ్ణామలై అరుణాచలేశ్వరాలయ ఆలయ ఆడి పుర బ్రహ్మోత్సవాలు బుధవారం ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమయ్యాయి. ఆలయంలో ఏటా ఆడిపుర బ్రహ్మోత్సవాలు పది రోజుల పాటూ నిర్వహించి ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో స్వామివార్లను వివిధ అలంకరణల మధ్య మాడ వీధుల్లో ఊరేగించడం ఆనవాయితీ. అందులో భాగంగా ఉదయం 4 గంటలకు ఆలయాన్ని తెరిచి అరుణాచలేశ్వర స్వామి, ఉన్నామలై అమ్మవారికి శివాచార్యులు వేద మంత్రాల నడుమ ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు, దీపారధన పూజలు చేశారు. ఉదయం 6.15 గంటలకు అమ్మన్ సన్నిధిలోని ద్వజస్తంభానికి ప్రత్యేక పూజలు చేపట్టి శివాచార్యుల ప్రత్యేక పూజల నడుమ ధ్వజారోహణం చేశారు. అనంతరం పరాశక్తి అమ్మవారికి, వినాయకునికి ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు చేసి అలంకరణలు చేసి మాడ వీధుల్లో ఊరేగించారు. ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు పది రోజుల పాటూ జరగనున్నాయి. ఈ పది రోజుల పాటు ప్రతి రోజూ ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో స్వామి వార్లు మాడ వీధుల్లో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. ఈనెల 14వ తేదిన సాయంత్రం ఆలయ వనగాప్పు మండపంలో పరాశక్తి అమ్మవారికి అభిషేకం, గాజులు వేసే ఉత్సవం నిర్వహిస్తారు. అదే రోజు రాత్రి 12 గంటలకు వసంతోత్సవంతో బ్రహ్మోత్సవాలు ముగియనున్నాయి. ఈ ఉత్సవాలకు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గోని స్వామి, అమ్మవార్లును దర్శించుకోనున్నారు. ఇందుకోసం ఆలయ నిర్వాహకులు అన్ని ఏర్పాట్లును సిద్ధం చేశారు. పరాశక్తి అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనం: ఉత్సవాల్లో భాగంగా బుధవారం ఉదయం పరాశక్తి అమ్మవారికి వివిధ పుష్పాలతో అలంకరించి భక్తుల హరోంహర నామస్మరణ మధ్య మాడ వీధుల్లో ఊరేగించారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులు అమ్మవారికి కర్పూర హారతులు పట్టి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.
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హిందూ సనాతన ధర్మాన్ని పరిరక్షించాలితిరువళ్లూరు: హిందూ సనాతన ధర్మాన్ని పరిరక్షించి భావితరాలకు అందిచాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని శృంగేరీ శ్రీ శారద పీరం అధిపతి శ్రీ విధుశేఖర భారతీజీ సూచించారు. తెలుగు బ్రహ్మాణులు కర్ణ కమ్మలు సభ విభాగాన్ని 1917వ సంవత్సరంలో ప్రారంభించారు. ఈ సభ ఆధ్వర్యంలో చతుర్మాష్య వ్యాస వ్రత సంకల్ప ఉపవాస సమయంలో గురువందనం, సమష్టి భిక్షావందనం చేసి స్వామి వారి నుంచి ఆశీస్సులు తీసుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే కర్ణ కమ్మలు సభ ఆద్వర్యంలో వేర్వేరు ప్రాంతాలకు చెందిన సంఘం సభ్యులు 150 మంది సంఘం అధ్యక్షుడు సుందరిరాజు, కార్యదర్శి రమేష్, వేదపండితుడు రామ్కుమార్ శాసీ్త్ర ఆధ్వర్యంలో శ్రీ శృంగేరీ శారద మఠాధిపతి శ్రీ విధుశేఖర భారతీ స్వామి వారిని కలిసి గురువందనం, సమష్టి భిక్షావందనం చేసి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా స్వామి వారు ప్రసంగిస్తూ హిందూ సనాతన ధర్మాన్ని పరిరక్షించి భావితరాలకు అందించాలని సూచించారు. హిందూ ధర్మం పవిత్రమైనదని, ధర్మాన్ని పాటించడం ద్వారా అందరికీ ఆదర్శంగా వుండాలన్నారు. నేటి లౌకిక జీవితంలో ఉద్యోగం, చదువు ముఖ్యమే అయినా మన సంప్రధాయాన్ని పాటించడం బాధ్యతగా భావించాలని సూచించారు. గతంలో తమ పూర్వీకులు, పితృదేవతలు వీటిని ఎలా పాటించారో మనం కూడా అలాగే పాటించాలని, ఇంట్లోనూ పిల్లలకు సంప్రధాయం, సనాఽతన ధర్మాన్ని పాటించి వాటి ప్రాముఖ్యతను యువతరానికి బోధించడం ముఖ్యమన్నారు. కార్యక్రమంలో పలువురు సంఘం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
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వేలూరు, తిరువణ్ణామలైలో భక్తుల రద్దీవేలూరు: తమిళ ఆడి మాసం ప్రారంభించడంతో వేలూరు, తిరువణ్ణామలై జిల్లాలో ఆడి భరణి కృత్తిక వేడుకలను మురుగన్ ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు నిర్వహించారు. ఆడి భరణి కృత్తికను పురష్కరించుకుని వేలూరు సమీపంలోని రత్నగిరి బాలమురుగన్ ఆలయంలో స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు చేసి పుష్పాలంకరణ చేశారు. ఈ సందర్భంగా వేలూరు పట్టణ నలు మూలల నుంచి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో కావిళ్లతో చేరుకొని స్వామి వారికి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. అదే విధంగా వళ్లిమలైలోని మురుగన్ ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ నెలకొంది. ఇదిలా ఉండగా కావళ్లు తీసుకెళ్లే భక్తుల కోసం వేలూరు పట్టణంలోని తోటపాళ్యంలో దేవదాయ శాఖ అద్వర్యంలో భక్తులకు అన్నదానం ఏర్పాటు చేశారు. వేలూరు, తిరువణ్ణామలై జిలాల్లో మురుగన్ భక్తుల కోసం ట్రాన్స్పోర్టు అధికారులు ప్రత్యేక బస్సు వసతి ఏర్పాటు చేయడంతో తొక్కిసలాట లేకుండా కావళ్లు తంతు సాగుతోంది.
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అంబళ్లు.. పొంగళ్లుసత్యవేడు: మండలంలోని కాళమనాయుడుపేటలో బుధవారం ఆడినెల (తమిళనెల) పూజల్లో భాగంగా ఉదయం గంగమ్మకు అంబళ్లుపోసి, మధ్యాహ్నం గ్రామదేవత చెల్లాతమ్మ ఆలయ సమీపంలో పొంగళ్లు పెట్టి భక్తులు మహా నైవేద్యం సమర్పించారు. బుధవారం గ్రామం నుంచి కిలోమీటరు దూరంలోని చెల్లాతమ్మ ఆలయం వరకు ఊరేగింపుగా వెళ్లి పొంగళ్లు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకొన్నారు. రాత్రి అమ్మవారి కలశాన్ని గ్రామానికి చెందిన సూరాతి వంశీయులు తలపై మోస్తూ ఊరేగించారు. కాళమనాయుడుపేట, గాంధీపురం, దళితవాడ ప్రజలు ఐక్యంగా అమ్మవారికి పొంగళ్లు పెట్టి పూజలు నిర్వహించారు.
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సెప్టెంబరు 8 వరకు సభా పర్వం– నేడు వ్యవసాయ బడ్జెట్ సాక్షి, చైన్నె : అసెంబ్లీ సమావేశాలు సెప్టెంబరు 8వ తేది వరకుజరగనున్నాయి. శని, ఆదివారాలు, ఇతర ప్రభుత్వ సెలవు రోజులు మినహా తక్కిన అన్ని రోజులలో సభ జరగనున్నది. శాఖల వారీగానిధుల కేటాయింపు చర్చ నిర్వహించనున్నారు. బడ్జెట్దాఖలు అనంతరం అసెంబ్లీ వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశం స్పీకర్ జేసీడీ ప్రభాకర్ అధ్యక్షతన జరిగింది. ఇందులో సభను ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలో అన్నది నిర్ణయించారు. ఆ మేరకు తేదీల వారీగా, ఆయాశాఖలకు సంబంధించిన అంశాలపై చర్చలు,నిధుల కేటాయింపు ప్రకటనలు వెలువడనున్నాయి. ఈమేరకు సెప్టెంబరు 8వ తేదీ వరకు సభను నిర్వహించనున్నారు. ఇక, గురువారం వ్యవసాయ బడ్జెట్ను ఆ శాఖ మంత్రి వినోద్ సభలో దాఖలు చేయనున్నారు. కాగా, సభకు తిరువీకానగర్ ఎమ్మెల్యే పల్లవి తన చంటి బిడ్డతో వచ్చారు. అయితే, బిడ్డను సభా మందిరంలోకి తీసుకు రాలేదు. ఇండోనేషియా – ఐఐటీ మద్రాసు మధ్య ఒప్పందం సాక్షి, చైన్నె: ఇండోనేషియా రిపబ్లిక్ ఉన్నత విద్య, సైన్స్– టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ , ఐఐటీ మద్రాస్ గ్లోబల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ సంయుక్తంగా ఉన్నత విద్య, పరిశోధనలు, డీప్–టెక్నాలజీ, ఆవిష్కరణలు , వ్యాపారవేత్తల అభివృదిక్దకి సంబంధించి ఒక మైలురాయి లాంటి అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాయి. ఈ ఒప్పందం ద్వారా భారతదేశం , ఇండోనేషియాల మధ్య సౌత్–సౌత్ స్ట్రాటజిక్ పార్టనర్షిప్మరింత బలోపేతం కానుంది. ఐఐఖీ మద్రాస్ ప్రాంగణంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఇండోనేషియా ఉన్నత విద్య, సైనన్స్ – టెక్నాలజీ శాఖ మంత్రి ప్రోఫెసర్ బ్రియన్ యులియార్టో సమక్షంలో ఒప్పందం జరిగింది. ఐఐటీ మద్రాస్ గ్లోబల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ రఘునాథన్ రంగస్వామి, సీఈఓ – డైరెక్టర్ మాధవ్ నారాయణ్, , ఇండోనేషియా విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ ఆర్క్యాండ్డీ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ మహమ్మద్ ఫౌజన్ అడ్జిమాన్ ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు. ఐఐటీ మద్రాసు డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ వి. కామకోటి, ఇండోనేషియాలో భారత రాయబారి సందీప్ చక్రవర్తి తదితర ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ఇండోనేషియాలోని విశ్వవిద్యాలయాలు, పరిశోధకులు , వ్యాపారవేత్తలను ఐఐటీమద్రాస్ అత్యాధునిక రీసెర్చ్ , డీప్–టెక్ వ్యవస్థతో అనుసంధానించడం ఈ ఒప్పందం లక్ష్యంగా ప్రకటించారు. సెంథిల్ బ్రదర్స్కు షరతుల సడలింపు సాక్షి, చైన్నె: టీవీకే ఎమ్మెల్యేను ప్రలోభపెట్టడానికి ప్రయత్నించారనే ఆరోపణలతో నమోదైన కేసులో మాజీ మంత్రి వి. సెంథిల్ బాలాజీ, ఆయన సోదరుడు ఆర్.వి. అశోక్ కుమార్లకు విధించిన ముందస్తు బెయిల్ నిబంధనలను సడలిస్తూ మద్రాస్ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.ఈ కేసులో 14 మందినిట్రిప్లికేన్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.ఈ కేసులో సెంథిల్ బాలాజీ, అశోక్ కుమార్లకు గతంలో హైకోర్టు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ఆ ఉత్తర్వుల ప్రకారం, వారిద్దరూ ప్రతిరోజూ ఉదయం 10:30 గంటలకు మరియు సాయంత్రం 5:30 గంటలకు ట్రిప్లికేన్ పోలీస్ స్టేషన్లో హాజరై సంతకం చేయాల్సి ఉండేది. విచారణపై స్టే – నిబంధనల సడలింపు.. ఈ కేసు విచారణను సీబీఐకి బదిలీ చేయాలని దాఖలైన పిటిషన్ను విచారించిన హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలోని బెంచ్ ట్రిప్లికేన్ పోలీసులు విచారణకు స్టే విధించింది. అలాగే, పలువురికి ఈ కేసులో బెయిల్ లభించాయి. అదే సమయంలో రోజువారీ హాజరు నిబంధనను తొలగించాలని సెంథిల్ బాలాజీ సోదరులు పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్ను విచారించిన జస్టిస్ జి.కే. ఇళంతిరైయన్, ఇద్దరికీ రోజువారీ హాజరు నుండి మినహాయింపు ఇస్తూ నిబంధనలను సడలించారు. అయితే విచారణకు అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే పోలీసు సమన్లు జారీ చేసి పిలవవచ్చని స్పష్టం చేశారు. పంట రుణాలన్నీ మాఫీ చేయాలని ధర్నా తిరువొత్తియూరు: తిరుపత్తూరు జిల్లా జోలార్పేట సమీపంలోని పొన్నేరిలో ఉన్న ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘం కార్యాలయం ఎదుట పూర్తిగా పంట రుణమాఫీ చేయాలని రైతులు ఆందోళన చేపట్టారు. ఈమేరకు విజయ్ ప్రభుత్వం తన ఎన్నికల హామీలను వెంటనే నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేస్తూ తమిళనాడు రైతు సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.
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సాంప్రదాయ తమిళ ఆటల పునరుద్ధణ కేంద్రం ప్రారంభంకొరుక్కుపేట: సాంప్రదాయాన్ని, ఆధునిక విజ్ఞానా న్ని మేళవించే ఒక విశిష్టమైన చొరవతో, విద్యార్థుల జ్ఞానాత్మక, శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో సాంప్రదాయ తమిళ ఆటలను పు నఃప్రవేశపెట్టే ప్రాజెక్టును వీఐటీ చైన్నె ప్రారంభించింది. ఇందుకోసం వీఐటీ చైన్నెలో ఒక కేంద్రంలో పల్లంకుళి, దాయం, ఆడుపుళి అట్టం, పరమపదం, పంచశిల వంటి ఆటల ద్వారా విద్యార్థుల జ్ఞాపకశ క్తి, సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యాలు, మానసిక ప్రశాంతతలో కలిగే మార్పులను శాసీ్త్రయంగా అధ్యయనం చేయనున్నా రు. ఈ కేంద్రాన్ని కేంద్ర విద్యా మంత్రి త్వ శాఖకు చెందిన భారత మేధో సంపత్తి సంస్థ (ఐఐపీఓ) విభాగం ఆధ్వర్యంలో అమలు చేస్తున్నా రు. ఈ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం వీఐటీ ఉపాధ్యక్షుడు డా.జి.వి.సెల్వం మాట్లాడుతూ, ‘‘అనేక తరాలుగా పిల్లల మేధో వికాసంలో సాంప్రదాయ తమిళ ఆటలు కీలక పాత్ర పోషించాయి. ముఖ్యంగా, పిల్లల మెదడు అభివద్ధి, జ్ఞాపకశక్తి, ప్రణాళిక, సమస్య పరిష్కారం, సామాజిక సంబంధాలను మెరుగుపరచడంలో ఇవి ప్రధాన పాత్ర పోషించాయి. కానీ ఆధునిక కాలంలో ఇవి నెమ్మదిగా కనుమరుగవుతున్నాయి. ఈ కేంద్రం కార్యకలాపాలు వాటిని పునరుద్ధరించడంలో సహాయపడతాయని మేము ఆశిస్తున్నాం’’ అని అన్నారు. సాంప్రదాయ తమిళ క్రీడలను పునరుద్ధరించడానికి ప్రారంభించిన పరిశోధనా కేంద్రం ప్రధాన పరిశోధకుడు డాక్టర్ గణేష్, సహ పరిశోధకుడు డాక్టర్ విజయభాను తదితరులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.
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సమష్టిగా ముందుకు సాగాలి..వేలూరు: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో యూనివర్సిటీలు, ఆసుపత్రులు, పరిశ్రమలు తప్పక సహకరించుకోవాలని రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధి సంస్థ డైరెక్టర్ రాజశేఖర్ సింగ్ అన్నారు. వేలూరు వీఐటీ యూనివర్సిటీ ఆవరణలో వీఐటీ యూనివర్సిటీ స్కూల్ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ అండ్ ఇంజినీరింగ్ ఆధ్వర్యంలో బయోమెటీరియల్స్, బయో ఇంజనీరింగ్, బయో థెరనోస్టిక్స్పై మూడురోజుల అంతర్జాతీయ సదస్సు బుధవారం ఉదయం ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బయోమెటీరియల్స్, బయో ఇంజనీరింగ్, వైద్యం ఏఐ ఆధారిత డయాగ్నోస్టిక్స్, బయచో థెరప్యూటీక్స్లో పురోగతి ద్వారా ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో ఆవిష్కరణలతో నడిచే విప్లవం కొనసాగుతుందన్నారు. ఈ పురోగతులు వ్యాధి నిర్ధారణ పద్ధతులు, చికిత్స అందించే విధానాలు, మానవ ప్రాణాలను కాపాడే విధానాలను గణనీయంగా మారుస్తుందన్నారు. యువ పరిశోధకులు, విద్యార్థులు దేనీనీ తక్కువగా అంచనా వేయకూడదన్నారు. శాసీ్త్రయ ఆవిష్కరణలకు తరచుగా ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ అడగని ప్రశ్నలను అడిగే దైర్యం అవసరమన్నారు. మూడు రోజుల పాటూ జరిగే ఈ సదస్సును విద్యార్థులు, శాస్త్రవేత్తలు, ఫ్రొఫెసర్లు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. వేలూరు క్రిష్టియన్ మెడికల్ కళాశాల, ఆసుపత్రి జాయింట్ డైరెక్టర్ దీపక్ సెల్వరాజ్లతో పాటు ఐర్లాండ్లోని గాల్వే యూనివర్శిటీలోని సెంటర్ ఫర్ మెడికల్ డివైసెస్ డైరెక్టర్ అభయ్ పండిట్లు గౌరవ అతిథులుగా పాల్గొని పలు అంశాలపై ప్రసంగించారు. ఈ సదస్సులో వేలూరు వీఐటీ యూనివర్సిటీ ఉపాద్యక్షులు శేఖర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సంద్యా పెంటారెడ్డి, వైస్ చాన్స్లర్ కాంచన, ప్రొ వైస్చాన్స్లర్ పార్థసారథి మల్లిక్, రిజిస్ట్రార్ జయ భారతి, స్కూల్ ఆప్ హెల్త్ సైన్స్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ డీన్ గత మణివాసగం, అమెరికా, యుకే, జర్మనీ, ప్రాన్స్, దక్షణ కొరియా, ఇజ్రాయేల్ వంటి మొత్తం 16 దేశాలకు చెందిన మొత్తం 42 మంది నిపుణులతో పాటూ మరో 486 మంది ఈ మూడు రోజుల సదస్సులో పాల్గొంటారు.
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ఆర్థిక లక్ష్యం – వెట్రి తమిళగం విజన్ : 2036దశల వారీగా హామీలన్నీ అమలు ● ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి గట్టెక్కడంఆదాయ పెంపే లక్ష్యం ● అసెంబ్లీలో టీవీకే సర్కారు తొలి బడ్జెట్ దాఖలు ● సమర్పించిన ఆర్థికశాఖ మంత్రి మరియా విల్సన్ సాక్షి, చైన్నె: ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను దశలవారీగా నెరవేరుస్తూ, రాష్ట్రాన్ని ఆర్థిక సంక్షోభం నుండి గట్టెక్కించేందుకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం బహుముఖ వ్యూహాలను అమలు చేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు 2026 తమిళనాడు బడ్జెట్లో కీలక అంశాలను టీవీకే ప్రభుత్వం పొందుపరించింది. గత ఐదేళ్లలో రాష్ట్ర అప్పు రెట్టింపై సుమారు రూ. 10 లక్షల కోట్లకు చేరిందని శ్వేతపత్రం ద్వారా వెల్లడించిన మంత్రి మరియా విల్సన్, పొరుగు రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే సొంత పన్ను రాబడి, లోటు సూచికలలో రాష్ట్రం వెనుకబడి ఉందని వివరించారు. ఈ పరిమిత ఆర్థిక వనరుల మధ్యే పాలనలో పారదర్శకత, రాబడి పెంపునకు ప్రభుత్వం పలు కీలక చర్యలు చేపట్టామన్నారు. పాలనా సంస్కరణల, టెండర్ పారదర్శకతను పెంచామన్నారు. ఏదైనా ప్రభుత్వ శాఖలో నమోదైన కాంట్రాక్టర్, అర్హత ఉంటే ఇతర శాఖల టెండర్లలో కూడా పాల్గొనేలా యథాతథ స్థితిని సవరించామన్నారు. తక్కువ విలువ కలిగిన టెండర్ల నిబంధనలను సడలించి, యువత, చిన్న వ్యాపారులు తొలిసారిగా ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులు పొందే అవకాశం కల్పించామని ప్రకటించారు. బహుళ అంతస్తుల నిర్మాణ ప్రణాళిక అనుమతులను ప్రభుత్వం వద్దకు రాకుండా, చైన్నె మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ స్థాయికి అధికారాలను అప్పగించి అవినీతినికి చెక్ పెడుతున్నట్టు వివరించారు. మద్యం తయారీపై ప్రత్యేక సుంకం మద్యం తయారీదారులపై అదనపు ప్రత్యేక సుంకాన్ని విధించడం ద్వారా సంవత్సరానికి సుమారు రూ. 1,000 కోట్ల ఆదాయం లభిస్తుందని అంచనా వేశామన్నారు. జీఎస్టీ నాన్ – కాంటాక్ట్ అసెస్మెంట్, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలో డిజిటల్ పద్ధతిలో దస్తావేజుల నమోదు, మైనింగ్ కార్యకలాపాల పర్యవేక్షణకు పూర్తి కంప్యూటరీకరణ, చర్యల ద్వారా ప్రభుత్వానికి సుమారు రూ. 15,000 కోట్ల అదనపు ఆదాయం సమకూరనున్నట్టు వివరించాఉరు. కేంద్ర ప్రణాళికా సంఘం మాజీ డిప్యూటీ ఛైర్మన్ మాంటెక్ సింగ్ అహ్లువాలియా నేతృత్వంలో ఐదుగురు సభ్యుల కమిటీని ఏర్పాటు చేశామన్నారు. రాష్ట్ర పన్ను, పన్నేతర రాబడిని స్థిరమైన రీతిలో పెంచడానికి, ఆర్థిక స్వయంప్రతిపత్తిని బలోపేతం చేయడానికి ఈ కమిటీ సిఫార్సులు చేయనున్నటు తెలిపారు. ఈ చర్యల ద్వారా వృదా ఖర్చులను తగ్గించి, ప్రజా పన్ను ఽనగదు ప్రతి పైసానూ బాధ్యతాయుతంగా సంక్షేమ పథకాలకు ఉపయోగిస్తామని ఆర్థిక మంత్రి స్పష్టం చేశారు. క్రీడా రంగానికి పెద్దపీట క్రీడా రంగానికి పెద్ద పీట: బడ్జెట్లో దివ్యాంగుల సంక్షేమం, కార్మిక సంక్షేమం–నైపుణ్యాభివృద్ధి – క్రీడారంగానికి సంబంధించి అనేక కీలక ప్రాజెక్టులు భారీ కేటాయింపులను ప్రకటించారు. దివ్యాంగుల సంక్షేమ శాఖ ఈ శాఖకు కేటాయింపు రూ. 1,485 కోట్లుగా ప్రకటించారు. నంబికై ్క ఇల్లం (నమ్మకమైన గృహం) పేరిట మానసిక రుగ్మత కలిగిన పిల్లల కోసం తంజావూర్, తిరువణ్ణామలై, సేలం, కడలూరు, విరుదునగర్ త దితర 5 జిల్లాల్లో ఈ ప్రత్యేక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇక్కడ 3 సంవత్సరాలు , అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు ప్రత్యేక విద్య, ప్రారంభ శిక్షణ, పునరావాసం వృత్తి శిక్షణ అందిస్తారు. ప్రారంభంలో రోజువారీ పాఠశాలగా, ఆ తర్వాత వసతి గృహాలుగా వీటిని విస్తరించనున్నారు. దీని కోసం ప్రథమంగా రూ. 4 కోట్లు కేటాయించారు. ఆధునిక ఏఐ సహాయక పరికరాలు ఏఐ ఆధారిత స్పోర్ట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్స్, మైయోఎలెక్ట్రిక్ ప్రాస్థెటిక్స్, కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ బ్యాటరీల కొనుగోలుకు ధరలో 50% సబ్సిడీ (గరిష్టంగా రూ. 30,000 వరకు) అందిస్తారు.. కార్మిక సంక్షేమం – నైపుణ్యాభివృద్ధి శాఖకు రూ. 2,022 కోట్లు కేటాయించారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల రిపేర్ శిక్షణను 22,500 మందికి ఇవ్వడానికి రూ. 3 కోట్లు కేటాయించారు. ప్రభుత్వ ఐటీఐలలో రూ. 10 కోట్ల వ్యయంతో ఏఐ లెర్నింగ్ కోర్సులను ప్రారంభించనున్నారు. రూ. 90 కోట్ల వ్యయంతో 5 కొత్త పారిశ్రామిక శిక్షణా సంస్థలను నెలకొల్పుతారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, రోబోటిక్స్, ఇంటర్నెట్ టూల్స్ పరిజ్ఞానాన్ని అదనంగా 2,600 పాఠశాలలకు విస్తరించనున్నారు. యువజన సంక్షేమం – క్రీడల అభివృద్ధి ఈ శాఖకు రూ. 1,051 కోట్లు కేటాయించారు. క్రీడాకారుల శిక్షణ కోసం రూ. 50 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 10 ఒలింపిక్ స్పెషల్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. 8 నుండి 18 సంవత్సరాల వయస్సు గల ప్రతిభావంతులైన పాఠశాల విద్యార్థులకు ప్రపంచ స్థాయి క్రీడా శిక్షణ ఇవ్వడానికి రూ. 5 కోట్లు కేటాయించారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తున్న 500 మంది ఉత్తమ క్రీడాకారులకు ఆర్థిక సాయం అందించేందుకు రూ. 22 కోట్లు ఇచ్చారు. తమిళుల సాంప్రదాయ క్రీడలను ప్రపంచ వేదికపైకి తీసుకెళ్లేందుకు తమిళనాడు గ్రామీణ క్రీడల నిర్వహణకు రూ. 42 కోట్లు కేటాయించారు. అన్ని పంచాయతీ యూనియన్లు, పట్టణ స్థానిక సంస్థల సమీపంలో ఆధునిక జిమ్లు స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్లను నిర్మించనున్నారు. దీంతో పాటూ ప్రత్యేక పథకాల అమలు శాఖకు రూ. 17,150 కోట్లు కేటాయించారు. టీవీకే ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినతర్వాత తొలిసారిగా తమిళనాడు అసెంబ్లీలో బుధవారం ఆర్థిక బడ్జెట్ను దాఖలు చేసింది. 2026–27 సంవత్సరానికి గాను రాష్ట్ర పద్దును ఆర్థిక మంత్రి మరియా విల్సన్ సభకు సమర్పించారు. ముందుకు సీఎం విజయ్ ఆశీస్సులు అందుకున్న అనంతరం అసెంబ్లీకి వచ్చిన ఆయన ఆర్థిక బడ్జెట్ను దాఖలు చేశారు.
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పేర్ల మార్పుతో సరి..కొత్తేమీ లేదు!సాక్షి, చైన్నె: తమిళనాడు శాసనసభలో ఆర్థిక మంత్రి మరియా విల్సన్ ప్రవేశపెట్టిన 2026–27 బడ్జెట్పై ప్రతిపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఈ బడ్జెట్కు , ప్రభుత్వ 100 రోజుల పాలనకు మార్కులు ఇస్తే పెద్ద సున్నా (బిగ్ జీరో) వస్తుందని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. పథకాల పేర్ల మార్పు మాత్రమే జరిగిందని ధ్వజమెత్తారు. డీఎంకే హయంలో ప్రవేశపెట్టిన పథకాలకే కొత్త రంగులు పూసి, కేవలం పేర్లు మార్చారని విమర్శించారు. వృద్ధుల కేంద్రాలు, ల్యాప్ టాప్ పథకం, సీఎం పడిప్పగం అంటూ అన్ని పథకాలకు ముందు వెట్రి అన్న పదాన్ని చేర్చి కొత్త రంగు పూశారని మండిపడ్డారు. కలైజ్ఞర్ మగళిర్ ఉరిమై తొగై (మహిళల నెలవారీ ఆర్థిక సహాయం) మొత్తాన్ని పెంచుతామని చెప్పి, బడ్జెట్లో దాని గురించే ఊసేత్తలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.కావేరి వ్యవహారం ప్రస్తావన కూడా లేదన్నారు. రైతులకు ఉపశమనం కల్పించే వాగ్దానం కూడా అమలుకు నోచుకోలేదన్నారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా క్షీణించాయని, గత 5 వారాల్లో 4 కస్టడీ మరణాలు, 5 పరువు , కుల చిచ్చు హత్యలు జరిగాయని ఆరోపించారు. అసెంబ్లీలో ప్రజా సమస్యలపై ప్రశ్నలు అడిగితే ముఖ్యమంత్రి జవాబు చెప్పకుండా ఇతర మంత్రులతో సమాధానం చెప్పిస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.
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క్లుప్తంగాఅన్నానగర్: పుదుచ్చేరి సమీపంలోని ఒక గ్రామానికి చెందిన 18 ఏళ్ల యువతి, తవలకుప్పం ప్రాంతానికి చెందిన యువకుడు ప్రేమించుకుంటున్నారు. వారిద్దరికీ పెళ్లి చేసేందుకు ఇరు కుటుంబాల అంగీకారంతో యువతి ఇంట్లోనే నిశ్చితార్థం జరిగింది. ఆ తర్వాత, ఆ అమ్మాయి తన ప్రియుడి ఇంట్లో రెండు వారాలు ఉంది. అప్పుడు, వారిద్దరూ సన్నిహితంగా ఉన్న వీడియోను తీసి, దానిని ఆ అమ్మాయి స్నేహితురాలి సెల్ ఫోన్కు పంపాడు. ఇది చూసిన ఆ అమ్మాయి దిగ్భ్రాంతి చెందింది. ఈ స్థితిలో, గత నెల 29వ తేదీన గుర్తు తెలియని వ్యక్తి బాధిత మహిళకు ఫోన్ చేసి తాను సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అంటూ మాట్లాడి తీవ్రంగా అవమానించి చంపేస్తానని బెదిరించాడు. దీంతో దిగ్భ్రాంతి చెందిన ఆ మహిళ, ఆ యువకుడిపై పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. ఈమేరకు పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నారాయణవనం: పద్మావతీ సమేత కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో ఆండాళ్ తిరువాడిపుర ఉత్సవాలలో భాగంగా అమ్మవారు తిరుచ్చి వాహనాన్ని అధిరోహించి గ్రామ వీధుల్లో విహరించారు. పది రోజుల పాటు నిర్వహించే ఆండాల్ తిరువాడిపుర ఉత్సవాలు బుధవారం ప్రారంభమయ్యాయి. తిరువాడిపుర ఉత్సవాల ప్రారంభ సందర్భంగా ఆండాళ్(గోదాదేవి)కి అభిషేకం, అర్చనలను చేశారు. సాయంత్రం తిరుచ్చి వాహనాన్ని అధిరోహించిన అమ్మవారు మాడ వీధుల్లో విహరించారు. ఆలయ అధికారి నాగరాజు, ప్రధాన అర్చకులు శ్రీధరభట్టాచార్య మాట్లాడుతూ.. ఉత్సవాలలో ప్రతిరోజు సాయంత్రం మాడవీధి ఉత్సవం నిర్వహిస్తామన్నారు. సాక్షి, చైన్నె: ప్రయాణికులు, విమానాశ్రయ సిబ్బందికి అత్యవసర వైద్య సేవలను మరింత వేగవంతంగా అందించే దిశగా కావేరి హాస్పిటల్, చైన్నె ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ యాజమాన్యం సంయుక్తంగా 13 ఆటోమేటెడ్ ఎక్స్టర్నల్ డిఫిబ్రిలేటర్ పరికరాలను విమానాశ్రయం పరిధిలో ప్రారంభించాయి. ఈ హార్ట్సేఫ్ ప్రాజెక్టును చైన్నె అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ డైరెక్టర్ రాజా కిషోర్, కావేరి గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ వ్యవస్థాపకులు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మణివణ్ణన్ ఎస్ ప్రారంభించారు. అత్యవసర వైద్య సేవలు కావేరి హాస్పిటల్ ప్రస్తుతం చైన్నె విమానాశ్రయంలోని టర్మినల్ 1, టర్మినల్ 2, డిపార్చర్ 2, సెక్యూరిటో హోల్డ్ ఏరియా, టెర్మినల్ 4 అరేవల్లలో వైద్య కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి, 24 గంటల పాటుగా సేవలను అందించనుంది. ఈ కేంద్రాలలో అత్యవసర వైద్యులు, నర్సులు, పారామెడికల్ సిబ్బందితో సహా 49 మంది వైద్య నిపుణులు అందుబాటులో ఉంటారు. నాగలాపురం: ఆడికృత్తిక పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని పిచ్చాటూరు మండలం రామగిరిలోని శ్రీ సుబ్రమణ్య స్వామి ఆలయ ప్రాంగణం హరోంహర నామస్మరణములతో మారుమోగింది. శ్రీ వల్లిదేవసేన సమేత సుబ్రమణ్య స్వామి ఆలయంలో భరణి తెప్పోత్సవాలు బుధవారం వేడుకగా ప్రారంభమయ్యాయి. భక్తులు పుష్కరణిలో కావళ్లతో మొక్కు చెల్లించి స్వామిని దర్శించుకున్నారు. భక్తులకు అన్నదానం ఏర్పాటు చేశారు. సాయంత్రం ఉత్సవమూర్తులకు తెప్పోత్సవం నిర్వహించారు.
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సుస్థిరమైన జీవితం తల్లిపాలతోనే ప్రారంభంతిరువళ్లూరు: ఐదుదేళ్ల లోపు పిల్లల సుస్తిరమైన జీవితం కోసం తల్లిపాలతోనే ప్రారంభించాలని కలెక్టర్ కవిత సూచించారు. తల్లిపాల వారోత్సవాలను తిరువళ్లూరు మెడికల్ కళాశాల ఆవరణంలో బుధవారం ఉదయం జరిగింది. కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వ వైద్యశాల డీన్ మోహన్గాంధీ అధ్యక్షత వహించగా, కార్యక్రమం ఏర్పాట్లును రోటరీ క్లబ్ ఆప్ బ్త్రెయిట్ రీజినల్ కార్యదర్శి పళని చేశారు. ముఖ్యఅతిథిగా కలెక్టర్ కవిత హాజరై ప్రసంగిస్తూ, బాలింత మహిళలు పౌష్టికాహారం తీసుకోవడం ద్వారా తల్లిపాలు సంవృద్ధిగా దొరుకుందన్నారు. అనంతరం తల్లిపాలు వల్ల కలిగే లాభాలపై కలెక్టర్ వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైద్యశాల సూపరిండెంట్ సురేష్బాబు, మెడికల్ ఆఫీసర్ రాజ్కుమార్, కళాశాల వైస్ ప్రిన్సిపల్ అనిత, చిన్నపిల్లల విభాగం వైద్యులు శ్రీదేవి, డాక్టర్ ప్రభుశంకర్, జగదీష్తో తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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తిరుత్తణిలో భరణి కావళ్ల సందడితిరుత్తణి: ఆడికృత్తి వేడుకల్లో భాగంగా భరణి కృత్తిక సందర్భంగా బుధవారం తిరుత్తణి ఆలయంలో భక్తజన సందడి నెలకొంది. తిరుత్తణిలోని సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆలయంలో ఆడికృత్తిక తెప్పోత్సవ వేడుకలు మంగళవారం అశ్వినితో ప్రారంభమయ్యాయి. ఐదు రోజుల వేడుకలను పురస్కరించుకుని బుధవారం ఆడి భరణి వేడుకలు నిర్వహించారు. వేకువజామున స్వామికి వజ్రాభరణాలతో అలంకరించి మహా దీపారాధన చేపట్టారు. ఉత్సవర్ల మండపం వద్ద షణ్ముఖర్కు 1008 బంగారు విల్వ ఆకుల మాల అలంకరించారు. కావడి మండపంలో వళ్లి దేవసేన సమేత ఉత్సవర్లు సుబ్రహ్మణ్యస్వామి పుష్పలంకరణలో కనువిందు చేశారు. ఉదయం నుంచే వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వేలాదిగా భక్తులు తిరుత్తణికి చేరుకుని మెట్లు మార్గంతో పాటు ఘాట్రోడ్డు మార్గంలో కొండకు చేరుకున్నారు. భక్తులు అనేక మంది తమ మొక్కులు చెల్లించే విధంగా తలనీలాలు సమర్పించి శరవణ పొయ్గై పుష్కరిణిలో స్నానాలు అచరించి కొండకు చేరుకున్నారు. భక్తజన బృందాలు కావళ్లతో భజనలు చేస్తూ మురుగన్ పాటలు ఆలపిస్తూ కొండ ఆలయంలో హారంహర నామస్మరణతో హారెత్తించారు. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు భక్తులు తండోప తండాలుగా తరలివచ్చి స్వామి దర్శనం చేసుకున్నారు. నేడు ఆడికృత్తిక నేడు గురువారం ఆడికృత్తిక సందర్భంగా లక్షలాది మంది భక్తులు కావళ్లతో తిరుత్తణి ఆలయానికి చేరుకోనున్న క్రమంలో జిల్లా ఎస్పీ సాయి ప్రణిత్ ఆధ్వర్యంలో రెండువేల మంది పాలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు చేపట్టారు. కొండ ఆలయంలో వాహనాల రద్దీ నియంత్రించే విధంగా కారు పాసులు వున్న వాహనాలు మాత్రం అనుమతిస్తున్నారు. ఘాట్రోడ్డులో వాహనాలు పార్కింగ్ చేపట్టి ఆలయ బస్సులు ద్వారా కొండకు చేరుకుని స్వామి దర్శనంకు ఆలయ నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు చేశారు. కొండ ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ, విశేష అలంకరణలో ఉత్సవర్లు
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కామన్వెల్త్ క్రీడల విజేతలకు సీఎం విజయ్ నజరానాసాక్షి, చైన్నె: జాతీయ .అంతర్జాతీయ క్రీడా పోటీలలో తమిళనాడు క్రీడాకారులు పతకాలు సాధించేలా ప్రోత్సహిస్తూ, వారికి తగిన శిక్షణ , ఉన్నతమైన ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తున్నట్లు తమిళనాడు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా, స్కాట్లాండ్లోని గ్లాస్గో నగరంలో జరిగిన కామన్వెల్త్ గేమ్స్–2026లో పతకాలు సాధించిన తమిళనాడుకు చెందిన ముగ్గురు ప్రముఖ క్రీడాకారులకు ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్ బుధవారం సచివాలయంలో ఉన్నత స్థాయి నగదు బహుమతుల చెక్కులను అందజేసి ఘనంగా సత్కరించారు.నగదు బహుమతులు అందుకున్న క్రీడాకారులలలో రాజా ముత్తుపాండి( పురుషుల వెయిట్లిఫ్టింగ్ –65 కేజీల విభాగంలో – రజత పతకం)కి రూ. 30 లక్షలు అందజేశారు. అలాగే, ప్రవీణ్ చిత్రవేల్( పురుషుల ట్రిపుల్ జంప్ – రజత పతకం)కు రూ. 30 లక్షలు అందజేశారు. అయితే, ఈ చెక్కును ఆయన తండ్రి ఎస్. చిత్రవేల్ అందుకున్నారు. అలాగే, సెల్వ ప్రభు ( పురుషుల ట్రిపుల్ జంప్ – కాంస్య పతకం)కు రూ. 20 లక్షలు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో క్రీడాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ఆదవ్ అర్జున, యువజన సంక్షేమం, క్రీడాభివద్ధి శాఖ కార్యదర్శి సందీప్ నందూరి, క్రీడా అభివద్ధి అథారిటీ సభ్య కార్యదర్శి జె. మేఘనాథరెడ్డి తదితర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
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జీడీనాయుడి జీవిత విశేషాలతో..తమిళసినిమా: ‘‘గురు, రాకెట్రీ వంటి యదార్ధ ఘటనలతో రూపొందిన చిత్రాలను జీడీ నాయుడు చిత్రానికి ముందే నేను నటించాను. జీడీ నాయుడు చరిత్రను చిత్రంగా రూపొందించడానికి అవకాశం కల్పించిన ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ధన్యవాదాలు. ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించడానికి మాత్రమే కాకుండా జీడీ నాయుడు అనే పాత్రను ప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి వారు అవకాశం కల్పించారు . దీన్ని సరిగా చేయాలన్న బాధ్యత, మర్యాద మాకు అందరికీ ఏర్పడింది. నేను ఇంజినీరింగ్ చదవలేదు. అయితే దానిపై చాలా ఆసక్తి ఉంది. నిజం చెప్పాలంటే జీడీ నాయుడు గురించి నాకు పెద్దగా తెలియదు. అది తప్పు అనే భావన నాలో ఏర్పడింది. ఆయన గురించి విద్యార్థులకు ఒక చాప్టర్ ఉండాలని పోరాటమే జీడీఎన్ (జీడీ నాయుడు) చిత్రం. అలాంటి మేధావి గురించి చాలామందికి ఎందుకు తెలియలేదు? ఇప్పుడు జరుగుతున్న పలు విషయాలను జీడీ నాయుడు అప్పట్లోనే చేశారు. ఆయన చేసిన పలు పరిశోధనల గురించి జీడీఎన్ చిత్రంలో చెప్పాం. ఈ చిత్రంపై నాకు ఎంత నమ్మకం ఉందో అంతకంటే ఎక్కువ నమ్మకాన్ని పెట్టుకున్న నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు’’ అని నటుడు మాధవన్ మంగళవారం సాయంత్రం చైన్నెలోని ప్రసాద్ ల్యాబ్లో జరిగిన చిత్ర ఫ్రీ రిలీజ్ కార్యక్రమంలో పేర్కొన్నారు. ఈయన టైటిల్ పాత్రను పోషించిన చిత్రం జీడీఎన్. మాధవన్కు చెందిన త్రీకలర్ ఫిలిమ్స్ సంస్థ వర్గీస్ మూలన్ పిక్చర్స్ సంస్థ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో నటుడు సత్యరాజ్ , దుషార విజయన్, అతిథి బాలన్, ప్రియమణి, జయరామ్ , కరుణాకరన్ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. కష్ణ కుమార్ రామ కుమార్, ఆర్. మాధవన్ కలిసి కథను రాసిన ఈ చిత్రానికి కష్ణకుమార్ రామకుమార్ దర్శకత్వం బాధ్యతలను నిర్వహించారు. గోవింద్ వసంత సంగీతాన్ని, అరవింద కమలనాథన్ చాయాగ్రహణం అందించిన ఈ చిత్రం శుక్రవారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెరపైకి రావడానికి సిద్ధమవుతోంది.
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క్లుప్తంగాకనెక్షన్ ఇవ్వకుండానే రూ.428 విద్యుత్ బిల్లు వసూలు తిరువొత్తియూరు: కడలూరు జిల్లా సేథియాతోప్పు సమీపంలోని మదువానైమేడు గ్రామానికి చెందిన విజయకుమార్ (48) రైతు. ఈయన కొత్త ఇల్లు నిర్మిస్తున్న తరుణంలో, ముందస్తుగానే విద్యుత్ కనెక్షన్ పొందడం కోసం ఆన్లైన్ ద్వారా డబ్బులు చెల్లించారు. అయితే ఇప్పటివరకు ఆయనకు విద్యుత్ కనెక్షన్ కానీ లేదా కొత్త మీటర్ బాక్స్ కానీ అందించలేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, ఎలాంటి విద్యుత్ వినియోగం లేని ఆయనకు అకస్మాత్తుగా రూ. 428 విద్యుత్ బిల్లు వచ్చింది. దీనిని చూసి షాక్కు గురైన విజయకుమార్ ఆ మొత్తాన్ని చెల్లించి రశీదును కూడా తీసుకున్నారు. అంతేకాకుండా, కొత్త విద్యుత్ కనెక్షన్ ఆలస్యం కావడం వల్ల ఇంటి నిర్మాణ పనుల కోసం నీళ్లు తోడటానికి ట్రాక్టర్ను ఉపయోగించాల్సి వచ్చింది. దీంతో ఆయన మరింత ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు. ఈ సమస్యపై త్వరలోనే జిల్లా కలెక్టర్ను నేరుగా కలిసి ఫిర్యాదు చేయాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. కరూర్లో పెంపుడు కుక్కకు బేబీ షవర్ అన్నానగర్: కరూర్ జిల్లాలోని సోమూర్కి చెందిన గోమతి. ఆమె తన ఇంట్లో ’సారా’ అనే సిట్సు జాతి కుక్కను పెంచుకుంటుంది. కుటుంబ సభ్యులందరూ సారాను తమ కుటుంబ సభ్యురాలిగా భావిస్తూ, దానిని ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకుంటారు.ఈ పరిస్థితిలో, గర్భవతిగా ఉన్న సారా 15 నుండి 20వ తేదీల మధ్య ప్రసవించే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల, మహిళలకు జరిపే బేబీ షవర్ వేడుకను పోలిన విధంగా గోమతి, ఆమె కుటుంబం మంగళవారం తమ పెంపుడు కుక్క సారాకు బేబీ షవర్ వేడుకను నిర్వహించారు. ఆ సమయంలో సారాకు ఇష్టమైన మిక్శర్, బిస్కెట్లు, పండ్లు, పువ్వులు, కుక్కల కోసం ప్రత్యేకంగా తయారుచేసిన ఆహారం ఉన్నాయి. వస్తువులను బహుమతిగా తెచ్చి బల్ల పై పెట్టారు. తర్వాత సారాకు ఒక కంకణం ఇచ్చారు. గోమతి బంధువులతో సహా 20 మందికి పైగా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. అందరికీ విందు ఏర్పాటు చేశారు. తలపై రాయి విసిరి రౌడీ హత్య అన్నానగర్: మదురైలో తల పై రాయి విసిరి రౌడీని చంపిన స్నేహితుడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. మధురై సోలైళకుపురానికి చెందిన మణి (30) పై పలు పోలీస్ స్టేషన్లలో కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. నేర నిందితుడైన ఇతని పై పోలీసులు చురుకుగా నిఘా పెట్టారు. ఇతని స్నేహితుడు, సుబ్రమణియాపురం అరిజన్ కాలనీకి చెందిన దివాకర్ (30). నకిలీ నోట్లను చలామణి చేయడంతో సహా పలు కేసులు అతని పై పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, బుధవారం రాత్రి మణి, దివాకర్ ఆ ప్రాంతంలోని ఒక టాస్మాక్ దుకాణంలో మద్యం సేవించారు. అనంతరం, ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకున్నారు. గొడవతో ఆగ్రహానికి గురైన దివాకర్, అక్కడ పడి ఉన్న రాయిని తీసుకుని మణి తలపై బలంగా కొట్టి అతడిని చంపి పారిపోయాడు. ఆ ప్రాంత ప్రజల నుంచి సమాచారం అందుకున్న జైహింద్పురం పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మణి మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని శవ పరీక్ష కోసం మదురై ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రముఖ సంస్థకు చెందిన చాక్లెట్లో పురుగులు తిరువొత్తియూరు: దిండుకల్ జిల్లా, కొడైకెనాల్ కీళ్భూమి ప్రాంతానికి చెందిన బెనిక్ అనే వ్యక్తి, రెండు రోజుల క్రితం నగరంలోని అన్నాసాలైలో ఉన్న ఒక ప్రముఖ దుకాణంలో ఓ ప్రముఖ కంపెనీకి చెందిన చాక్లెట్ను కొనుగోలు చేశారు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అతని కుమార్తె ఆ చాక్లెట్ కవర్ను సగం తెరిచి తిన్నది. ఆ తర్వాత చాక్లెట్ పై ఉన్న పూర్తి కవర్ను తొలగించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, అందులో ఒక పురుగు కనిపించింది. పురుగుతో ఉన్న ఆ చాక్లెట్ను ఫొటో తీసిన బెనిక్, ఆహార భద్రతా విభాగానికి ఫిర్యాదు చేసి సదరు ప్రముఖ చాక్లెట్ కంపెనీకి ఈ–మెయిల్ ద్వారా ఫిర్యాదును పంపారు. దీనికి స్పందనగా, తమ కంపెనీ ఉద్యోగులు మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తారని ఆ కంపెనీ నుండి ఈ–మెయిల్ సమాధానం వచ్చింది. ఇదిలా ఉండగా బెనిక్ మాట్లాడుతూ ఆహార భద్రతా విభాగంలో ఫిర్యాదు చేయడంతో పాటు, కోర్టులో కేసు కూడా వేయబోతున్నాను. పిల్లలకు చాక్లెట్లు కొనిచ్చే తల్లిదండ్రులు, వాటిని పూర్తిగా తనిఖీ చేసిన తర్వాతే పిల్లలకు తినడానికి ఇవ్వాలి. ఈ చాక్లెట్ గత జూన్ నెలలో తయారు చేశారు, దీనిని 2027 సంవత్సరం వరకు ఉపయోగించవచ్చని కవర్పై ముద్రించి ఉండడం గమనార్హం అని తెలిపారు.
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ఆలయ హుండీ ఆదాయం రూ.1.67 కోట్లుకాణిపాకం: కాణిపాకం వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయానికి హుండీల ద్వారా రూ.1,67,49,621 ఆదాయం వచ్చినట్లు ఈవో పెంచల కిషోర్ తెలిపారు. ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఆలయ ప్రాంగణంలో అధికారులు, పాలక మండలి సభ్యుల సమక్షంలో బుధవారం హుండీలోని కానుకలను లెక్కించినట్టు తెలిపారు. ఇందులో రూ.1,67,49,621 నగదు, 25 గ్రాముల బంగారం, 410 గ్రాముల వెండి, గో సంరక్షణ హుండీ నుంచి రూ.28,973, నిత్య అన్నదానం హుండీ ద్వారా రూ.1,85,552 వచ్చినట్టు తెలిపారు. అలాగే యుఎస్ఏవీ డాలర్లు 828, యుఏఈ దిర్హమ్స్ 420, ఆస్ట్రేలియా డాలర్లు 260, యూరోలు 265, కువైట్ దీనార్లు 185, ఇంగ్లాండ్ పౌండ్లు 30, సౌదీ అరేబియా రియాళ్లు 20, కెనడా డాలర్లు 20, మలేషియా రింగిట్స్ 11, సింగపూర్ డాలర్లు 2 వచ్చినట్లు వెల్లడించారు. ఈ మొత్తం 21 రోజులకు వచ్చినట్టు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఆలయ చైర్మన్ మణి నాయుడు, డీఈఓ సాగర్బాబు, ఏఈఓలు ఎస్.వి.కృష్ణారెడ్డి, హరిమాధవరెడ్డి, ప్రసాద్, ధనుంజయ, సీఎఫ్ఓ నాగేశ్వరరావు, పర్యవేక్షకులు కోదండపాణి, శ్రీధర్ బాబు, దివాకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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మార్కులు సున్నా.. స్టిక్కర్లు వేశారు..– పళనిస్వామి తీవ్ర విమర్శలు సాక్షి, చైన్నె: తమిళనాడు అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన తొలి బడ్జెట్ ప్రజల అంచనాలను ఏమాత్రం అందుకోలేకపోయిందని, పాత పథకాలకు రంగులు మార్చి, కొత్త పేర్లు పెట్టి ’స్టిక్కర్’ రాజకీయం చేస్తున్నారని అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి ఎడప్పాడి పళనిస్వామి ఘాటుగా విమర్శించారు. ఈ బడ్జెట్కు తానూ సున్న మార్కులే ఇస్తున్నట్టు వ్యాఖ్యలు చేశారు. అసెంబ్లీ ఆవరణలో విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, మార్పు తీసుకొస్తామని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిన తమిళగ వెట్రి కళగం ప్రభుత్వం, గతంలో అమల్లో ఉన్న సంక్షేమ పథకాలకే పేర్లు మార్చి ప్రవేశపెట్టిందన్నారు. కొత్త పథకాలేవీ లేకపోగా, కేవలం ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ, రీల్స్ చేస్తూ కాలాన్ని వెళ్లదీస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంపై రూ. 10.98 లక్షల కోట్లకు పైగా రుణ భారం ఉందని పేర్కొంటూ, ఈ భారీ అప్పులను తీర్చడానికి లేదా ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకోవడానికి ప్రభు త్వం వద్ద ఎటువంటి స్పష్టమైన ప్రణాళికలు లేదా మార్గదర్శకాలు లేవని విమర్శించారు. ప్రవేశపెట్టిన కొత్త కమిటీలన్నీ కేవలం మరిన్ని అప్పులు చేయడానికి వంకగా మాత్రమే ఉపయోగపడతాయని విమర్శించారు.
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28న తెరపైకి వన్స్మోర్తమిళసినిమా: ప్రేమ కథలు ప్రేక్షకులకు ఎప్పుడు బోర్ కొట్టవు. అయితే అలాంటి కథలను కొత్తగా తెరపై ఆవిష్కరించాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి ప్రేమ కథ చిత్రంగా వన్స్మోర్ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమైంది. నటుడు అర్జున్ దాస్ నటి అదితి శంకర్ జంటగా నటించిన ఈ చిత్రంలో మరో ముఖ్య పాత్రను ప్రముఖ మోడల్ సోనా ఒలిక్కల్ పోషించారు. హిట్ చిత్రాల నిర్మాణ సంస్థ మిలియన్ డాలర్ స్టూడియోస్ పతాకంపై యువరాజ్ గణేషన్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి విఘ్నేష్ శ్రీకాంత్ దర్శకత్వం వహించారు. కాగా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తన సంగీతం ద్వారా సంగీత ప్రియులను అందిస్తున్న హేశ్యాం అబ్దుల్ వహాబ్ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అందించారు. ఇంతకుముందు హదయం, ఖుషి, హాయ్ నాన్న వంటి పలు విజయవంతమైన చిత్రాలకు సంగీతాన్ని అందించారన్నది గమనార్హం. అరవింద్ విశ్వనాథన్ చాయాగ్రహణం అందించిన వన్స్మోర్ చిత్రం నిర్మాణ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని ఈనెల 28వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెరపైకి రావడానికి సిద్ధమవుతోంది. దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్ను యూనిట్ వర్గాలు అధికారికంగా విడుదల చేశారు. ప్రేమలోని పలు భావాలను ఆవిష్కరించే పూర్తి కథాచిత్రంగా ఉంటుందని మీడియాకు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో చిత్ర యూనిట్ పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే చిత్ర టైటిల్, టీజర్తో పాటూ విడుదల చేసిన ఇందిరా, వా కన్నమ్మా పల్లవిలతో సాగే పాటలకు ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష ఆదరణ లభించిందని.. దీంతో చిత్రంపై ఆసక్తి నెలకొందని పేర్కొన్నారు. వన్స్మోర్ చిత్రం కచ్చితంగా ప్రేక్షకులను అందిస్తుందనే నమ్మకాన్ని యూనిట్ వర్గాలు వ్యక్తం చేశారు.కార్తీకి జతగా రెండోసారి?తమిళసినిమా: కొన్ని కాంబినేషన్లు మొదటి నుంచి ఆసక్తిని క్రియేట్ చేస్తాయి. చిత్రాలకు హైప్ తీసుకొస్తాయి. అలా తాజాగా నటుడు కార్తీ హీరోగా నటించడానికి సిద్ధం అవుతున్న చిత్రం ఫేమ్ థింగ్ స్పెషల్గా మారుతోంది. ఈయన ప్రస్తుతం నటిస్తున్న చిత్రాల్లో సర్ధార్–2 ఒకటి . కార్తీ తండ్రి కొడుకులుగా ద్విపాత్రాభినయం చేసిన ఈ చిత్రం త్వరలో తెరపైకి రావడానికి ముస్తాబు అవుతోంది. దీంతో పాటూ మార్షల్ చిత్రం షూటింగ్ దశలో ఉంది. అంతేకాకుండా మరో మూడు చిత్రాలు కమిట్ అయ్యారు. అందులో తెలుగు చిత్రం హిట్ –3 కూడా ఉంది. కాగా తాజాగా మోహన్ రాజా దర్శకత్వం ఒక చిత్రం చేయబోతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ప్రిన్స్ పిక్చర్స్ పతాకంపై ఎస్.లక్ష్మణన్ నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ చిత్రం గురించే కోలీవుడ్లో పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఈ చిత్రంలో నటించే కథానాయకి ఎవరన్న విషయంలో తాజాగా నటి నయనతార పేరు వెలుగులోకి వచ్చింది. 40 వసంతాలు దాటినా అగ్ర కథానాయికిగా రాణిస్తున్న ఈ పాన్ ఇండియా భామను అటు ఉత్తరాది, ఇటు దక్షిణాదిలోనూ భారీ అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాయి. హిందీలో ప్రస్తుతం సల్మాన్ ఖాన్కు జంటగా ఒక చిత్రం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రం కోసం ఆమె ఒక తెలుగు చిత్రాన్ని వదులు కున్నట్లు ప్రచారం జరిగింది. కాగా తమిళంలో నటిస్తున్న మూకుత్తి అమ్మన్– 2 చిత్రం త్వరలో తెరపైకి రావడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇవి కాక రాకాయి, మన్నాంగట్పి, మలయాళ చిత్రం డియర్ స్టూడెంట్ చిత్రాలు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. అదే విధంగా కవిన్కు జంటగా నటిస్తున్న హాయ్ చిత్రం షూటింగ్ ను పూర్తి చేసుకుని నిర్మాణానంతర కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటోంది. ఇక యష్తో కలిసి నటించిన టాక్సిక్ చిత్రం త్వరలో విడుదలకు సిద్ధం అవుతోంది. విశేషం ఏమిటంటే ఇందులో ఈమె ప్రతినాయకిగా నటించినట్లు సమాచారం. ఇకపోతే కార్తీతో కలిసి ఇంతకు ముందు కాష్మోరా చిత్రంలో నటించిన నయనతార ఇప్పుడు మరోసారి ఆయనతో జత కట్టడానికి సిద్ధం అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఇంకా షూటింగ్ ప్రారంభం కాక ముందే ఈ చిత్రంపై ఆసక్తి నెలకుంటోంది. నయనతార
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16 ఏళ్ల బాలిక కిడ్నాప్– నిందితుడి అరెస్టు వేలూరు: వేలూరు జిల్లా కాట్పాడి సమీపంలోని వండ్రతాంగల్ సమీపంలోని సొరకాల్పేట ఇరుకుల కాలనీలో జీవిస్తున్న ప్రకాష్ (36) ఇతనికి ఇది వరకే ఇద్దరు భార్యలు, ఐదుగురు పిల్లలున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అదే ప్రాంతంలో ఉన్న 16 సంవత్సరాల వయస్సున్న బాలికను రెండునెలల క్రితం కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్లాడు. దీంతో చిన్నారి తల్లిదండ్రులు కాట్పాడి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు చిన్నారి కోసం గాలించారు. చిన్నారిని కిడ్నాప్ చేసిన ప్రకాష్ సెల్ఫోన్ను స్వీచ్ ఆఫ్ చేసి ఉండటంతో గత రెండు నెలలుగా చిన్నారిని కనుగొనేందుకు కుదరలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రకాష్ మంగళవారం ఉదయం ఫోన్ స్వీచ్ ఆన్ చేశాడు. వాటి సిగ్నిల్ను గుర్తించిన పోలీసులు ఆంధ్ర సరిహద్దులోని ఓ అటవీ ప్రాంత గ్రామంలో ఉన్నట్లు గుర్తించి ప్రకాష్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం పోక్సోలో అరెస్ట్ చేసి జైలుకు తరలించారు. అనంతరం బాలికను ప్రభుత్వ ఆశ్రమానికి తరలించారు. డీఎంకే ఎమ్మెల్యే మార్కండేయన్ పిటిషన్ తిరస్కరణ కొరుక్కుపేట: తూత్తుకుడి జిల్లాలోని కోవిల్పట్టిలో ఓటర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపే సభలో ప్రసంగిస్తూ ముఖ్యమంత్రిని బెదిరించారనే ఆరోపణలపై విలాతికుళం నియోజకవర్గం డీఎంకే ఎమ్మెల్యే జి.వి. మార్కండేయన్పై తూత్తుకుడి జిల్లా క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కాగా ఈ కేసును క్వాష్ చేయాలంటూ మార్కండేయన్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను విచారించిన న్యాయమూర్తి జి.కె. ఇలంధిర్యాన్, తేదీని పేర్కొనకుండా తీర్పును వాయిదా వేశారు. ఆ ఉత్తర్వుకు వ్యతిరేకంగా డీఎంకే ఎమ్మెల్యే ఎల్.ఎ. మార్కండేయన్ దాఖలు చేసిన పిటిషనన్ను కోర్టు కొట్టివేసింది. ఈ కేసులో మార్క్కండియన్కు ఇప్పటికే షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు కావడం గమనార్హం.
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పుగళ్ హీరోగా నూతన చిత్రం ప్రారంభంతమిళసినిమా: కొత్త వారిలో మంచి చిత్రాన్ని చేయాలని తపన ఉంటుంది.. మంచి ప్రతిభతో పాటు వేగం ఉంటుంది. అలాంటి నూతన టాలెంటెడ్ కళాకారులు కలిసి ఒక డార్క్ కామెడీ కథాచిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. యూనివర్సల్ స్టార్ స్టూడియోస్ పతాకంపై రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం ద్వారా మదన్ దొరై అనే నవతెర్సుకుడు పరిచయం అవుతున్నారు ఈయన ఇంతకుముందు విజయ్ టీవీలో ప్రచారం అయిన అదు ఇదు ఎదు, కలక్క పోగదు యార్ వంటి కార్యక్రమాలకు రచయితగా పనిచేశారు. అదేవిధంగా దర్శకుడు సిక్సర్,చట్టం ఎన్ కై యిల్ చిత్రాలకు అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గానూ పని చేశారన్నది గమనార్హం. కాగా ఈ చిత్రంలో నటుడు ముత్తుకుమార్, పుగళ్, సెండ్రాయన్, రామర్, శరత్, అజయ్ రాజ్, పవేల్ నవగీతన్ ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈచిత్రం మంగళవారం చైన్నెలోని ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. ఆర్ఎస్ఎస్ పిక్చర్స్ సంస్థ అధినేత ఎస్ ధనికై వేలు సామాజిక సేవకుడు మదిచ్చియమ్, కార్తీక్ మొదలగు పలువురు ప్రముఖులు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసి చిత్ర యూనిట్కు శుభాకాంక్షలు అందించారు. పీజీ ముత్తయ్య చాయ గ్రహణం ఎమ్మెస్ జోన్స్ రూబర్ట్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్న ఈ చిత్రం గురించి చిత్ర వర్గాలు పేర్కొంటూ ఇది డార్క్ జోనర్ లో సాగే జనరంజకమైన కథా చిత్రంగా ఉంటుందన్నారు. చిత్ర షూటింగ్ సెప్టెంబర్ నుంచి జరుగుతుందని చెప్పారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలో వరుసగా వెల్లడించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
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తొలి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన విజయ్ సర్కార్చెన్నై: తమిళనాడులో కొత్త రాజకీయ శకానికి తెరలేపుతూ.. ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) ప్రభుత్వం తన తొలి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టింది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ను ఆర్థిక మంత్రి ఎన్. మరియా విల్సన్ బుధవారం అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీల అమలు, మహిళా సాధికారత, విద్య, యువత ఉపాధి, ఆరోగ్యం, క్రీడలకు పెద్దపీట వేస్తూ బడ్జెట్ రూపొందించారు.ప్రజా సంక్షేమమే లక్ష్యంగా తమ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని పేర్కొన్న ఆర్థిక మంత్రి విల్సన్.. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితులను గాడిలో పెట్టడంతో పాటు పారదర్శక పాలనకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆ సమయంలో సీఎం విజయ్పై ఆయన ప్రశంసలు గుప్పించారు.మహిళలకు బంగారం.. పెళ్లి కానుకTVK ఎన్నికల హామీల్లో కీలకమైన ‘అన్నన్ సీర్ తిట్టం’ పథకానికి బడ్జెట్లో రూ.812 కోట్లు కేటాయించారు. ఈ పథకం కింద అర్హులైన మహిళలకు వివాహ సమయంలో 8 గ్రాముల (ఒక సవరన్) బంగారు నాణెం, పట్టు చీర అందించనున్నారు. అలాగే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాలను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో ‘తై మామన్ తంగా మోదిరం తిట్టం’ పథకాన్ని ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జన్మించే ప్రతి శిశువుకు ఒక గ్రాము బంగారు ఉంగరం అందించనున్నారు. ఈ పథకానికి రూ.560 కోట్లు కేటాయించారు.విద్యకు భారీ కేటాయింపులువిద్యారంగానికి బడ్జెట్లో అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. పాఠశాల విద్యాశాఖకు రూ.44,527 కోట్లు, ఉన్నత విద్యాశాఖకు రూ.8,393 కోట్లు కేటాయించారు. కళాశాల విద్యార్థులకు ల్యాప్టాప్లు అందించే ‘వెట్రి ల్యాప్టాప్ పథకం’ కోసం రూ.2 వేల కోట్లు కేటాయించారు. డిజిటల్ విద్యను బలోపేతం చేయడమే ఈ పథకం లక్ష్యమని ప్రభుత్వం తెలిపింది.ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఆధునీకరణకు ‘పళ్లి నిరైవు తిట్టం’ కింద రూ.300 కోట్లు కేటాయించారు. మొత్తం 3,734 ప్రభుత్వ పాఠశాలలను అభివృద్ధి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అలాగే ‘సూపర్ క్లీన్.. సూపర్ క్యాంపస్’ పథకం కింద తొలిదశలో 10 వేల పాఠశాలల్లో పరిశుభ్రత, తాగునీరు, మరుగుదొడ్ల నిర్వహణ, భద్రత కోసం రూ.139 కోట్లు కేటాయించారు.విద్యార్థులకు సైకిళ్లు.. కొత్త హాస్టళ్లు11వ తరగతి విద్యార్థులకు హెల్మెట్, వాటర్ బాటిల్తో కూడిన సైకిళ్లు అందించే ‘పుతియా పయనం.. పుతియా వేగం’ పథకానికి రూ.277 కోట్లు కేటాయించారు. దీని ద్వారా 5.3 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ప్రయోజనం కలగనుంది. విద్యార్థుల వసతి సదుపాయాల కోసం తమిళనాడు స్టూడెంట్ హాస్టల్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. TN-SUDAR పథకం కింద 200 ఆధునిక హాస్టళ్లను ఏర్పాటు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.యువతకు స్కిల్ ట్రైనింగ్ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంచేందుకు ‘వెట్రి స్కిల్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్’ను ప్రకటించారు. 13 లక్షల మంది యువతకు పరిశ్రమలకు అనుగుణమైన నైపుణ్య శిక్షణ అందించనున్నారు. తొలి దశలో 20 వేల మంది యువతకు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థల సహకారంతో ఇంటర్న్షిప్ అవకాశాలు కల్పించనున్నారు. ఇందుకోసం రూ.150 కోట్లు కేటాయించారు. ఇంజినీరింగ్, పాలిటెక్నిక్, ఐటీఐ విద్యార్థులు, అధ్యాపకులకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) శిక్షణ అందించే ప్రణాళికను కూడా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.క్రీడలకు ప్రోత్సాహంక్రీడారంగ అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10 ఒలింపిక్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఇందుకోసం రూ.50 కోట్లు కేటాయించారు. తమిళనాడు క్రీడాకారులను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.ఆరోగ్య రంగానికి రూ.23 వేల కోట్లకు పైగావైద్యం, ప్రజారోగ్య శాఖకు రూ.23,353 కోట్ల నిధులు కేటాయించారు. గర్భిణుల కోసం ‘తై కేర్’ పేరుతో ప్రత్యేక సంరక్షణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రసవ సమయం దగ్గర పడిన మహిళలకు ఉచిత భోజనం, వైద్య సహాయం, ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ అందించనున్నారు. వృద్ధుల కోసం దశలవారీగా 1,000 మొబైల్ జెరియాట్రిక్ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రతి కేంద్రంలో వైద్యుడు, నర్సు, ఫిజియోథెరపిస్ట్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.NEETపై మరోసారి వ్యతిరేకతబడ్జెట్ ప్రసంగంలో NEET పరీక్షపై TVK ప్రభుత్వం తన వైఖరిని మరోసారి స్పష్టం చేసింది. వైద్య ప్రవేశాలను 12వ తరగతి మార్కుల ఆధారంగా పాత విధానంలోనే నిర్వహించేలా NEETను రద్దు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.కేజీ నుంచి లా వరకు కొత్త ప్రకటనలుమదురైలో 300 మంది విద్యార్థుల సామర్థ్యంతో ప్రత్యేక ప్రభుత్వ లా కాలేజీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఐదు కొత్త ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లు (ITI) ఏర్పాటు చేయడానికి రూ.90 కోట్లు కేటాయించారు. అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉన్నత విద్య అభ్యసించే విద్యార్థుల కోసం ‘అన్నల్ అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ స్కాలర్షిప్’ పథకం కింద ఒక్కో విద్యార్థికి గరిష్ఠంగా రూ.36 లక్షల వరకు సాయం అందించనున్నారు.పారదర్శక పాలనపై ఫోకస్గత ప్రభుత్వ పాలనలో టెండర్ల కేటాయింపుల్లో కొందరు వ్యక్తులు, వర్గాలకు ప్రయోజనం కలిగించే ‘కట్’ విధానం ఉండేదని ఆర్థిక మంత్రి విమర్శించారు. అలాంటి విధానాలకు ముగింపు పలికి.. టెండర్ల ప్రక్రియలో పారదర్శకత తీసుకొచ్చామని తెలిపారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరిచేందుకు పన్ను, పన్నేతర ఆదాయాలను పెంచే చర్యలు చేపడుతున్నట్లు చెప్పారు. గత ఐదేళ్లలో తమిళనాడు అప్పులు పెరిగాయని, వాటిని నియంత్రిస్తూ అభివృద్ధి కొనసాగిస్తామని తెలిపారు.ఇతర హైలైట్స్* EV ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల కోసం రూ.50 కోట్లు కేటాయింపు* ఐదేళ్లలో 20 వేల పబ్లిక్ EV ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటు లక్ష్యం* మైనారిటీ సంక్షేమం కోసం రూ.1,700 కోట్లు* హజ్ యాత్ర సబ్సిడీని రూ.25 వేల నుంచి రూ.35 వేలకు పెంపు* సామాజిక న్యాయ శాఖకు రూ.3,937 కోట్లు* దివ్యాంగుల సంక్షేమ శాఖకు రూ.1,485 కోట్లు* డ్రగ్ ఫ్రీ తమిళనాడు కార్యక్రమం కోసం ప్రత్యేక చర్యలుమొత్తంగా.. విజయ్ సర్కార్ తొలి బడ్జెట్ ఎన్నికల హామీల అమలు, సంక్షేమ పథకాల విస్తరణ, యువత-మహిళల సాధికారత, డిజిటల్ విద్య, పారదర్శక పాలన చుట్టూ తిరిగింది. తొలి బడ్జెట్తోనే తమ ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలను ప్రజలకు స్పష్టం చేసే ప్రయత్నం చేసింది.
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ఆయన ప్రచారం చేస్తే నీ డిపాజిట్ గల్లంతే!తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. నటి త్రిషపై వ్యాఖ్యల వివాదంలో కేసు, అటుపై నాటకీయ పరిణామాల నడుమ అరెస్టైన ప్రతిపక్ష నేత ఉదయ్నిధి స్టాలిన్.. హైకోర్టు ఊరటతో గత రాత్రి విడుదలయ్యారు. ఆ రిలీజ్ అయిన వెంటనే ఆయన టీవీకే అధినేత విజయ్పై ‘జోకర్ సర్కార్’ అంటూ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. తంజావూర్ పీఎస్లో అసభ్యకర వ్యాఖ్యల కేసులో విచారణ అనంతరం గత రాత్రి ఉదయ్నిధి రిలీజ్ అయ్యారు. ఆ సమయంలో డీఎంకే శ్రేణులు ఆయనకు భారీగా స్వాగతం పలికాయి. ఆపై ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. తనపై తీసుకున్న చర్యలను “సర్కస్ ప్రభుత్వం” వ్యవహారంగా అభివర్ణించారు. పోలీసులు తనను ఉగ్రవాదిలా తీసుకెళ్లారని ఆరోపించారు. తన అరెస్టు అసలు సమస్యల నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించే ప్రయత్నమని ఉదయ్నిధి అన్నారు. కావేరీ జలాల అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ.. టీవీకే ప్రభుత్వం రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో విఫలమైందని విమర్శించారు. మేకేదాటు డ్యామ్, కావేరీ నీటి వివాదంపై ప్రభుత్వ వైఖరిని ప్రశ్నించారు.అంతేకాకుండా టీవీకే అధినేత విజయ్ను, విజయ్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు గుప్పించారు. విజయ్ను డమ్మీ సీఎంగా అభివర్ణించాడు. అంతేకాదు.. తన వ్యాఖ్యలను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని, తాను ఎలాంటి డబుల్మీనింగ్ డైలాగు కొట్టలేదని.. సింగిల్ మీనింగ్తోనే మాట్లాడానని అన్నారు. మహిళలను కించపరిచే ఉద్దేశం తనకు లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ కేసుపై చట్టపరంగా పోరాడతానని తెలిపారు. టీవీకే ఘాటు కౌంటర్ఉదయ్నిధి వ్యాఖ్యలకు టీవీకే ఘాటు కౌంటర్ ఇచ్చింది. ఆ పార్టీ నేత ఆధవ్ అర్జున ఆ వ్యాఖ్యలను ఖండించారు. తమ ప్రభుత్వం రాజకీయ కక్షతో వ్యవహరించడం లేదని స్పష్టం చేశారు. విజయ్ ప్రజల మద్దతుతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చారని, డీఎంకేను తాము ప్రత్యర్థిగా కూడా చూడటం లేదని వ్యాఖ్యానించారు.“మా నాయకుడిని విమర్శించాలంటే అర్హత ఉండాలి. ఉదయ్నిధి స్టాలిన్కి దమ్ముంటే.. తన తాత, తండ్రి రాజకీయ వారసత్వాన్ని పక్కన పెట్టి ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి మళ్లీ పోటీ చేయాలి. ఆ నియోజకవర్గంలో విజయ్ ఒక్కసారి ప్రచారం చేసినా చాలు.. ఉదయ్నిధికి డిపాజిట్ కూడా దక్కదు” అంటూ ఆధవ్ అర్జున సవాల్ విసిరారు.త్రిష వ్యాఖ్యలతో మొదలైన వివాదంకావేరీ జల వివాదంపై తంజావూరులో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఉదయ్నిధి స్టాలిన్ ప్రసంగిస్తుండగా.. ప్రేక్షకుల నుంచి త్రిష పేరు వినిపించింది. దీనికి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదానికి దారితీశాయి. ఆ వ్యాఖ్యల్లో ద్వంద్వార్థం ఉందని టీవీకే ఆరోపించింది.రాజకీయాల్లో మహిళల గౌరవాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఉందని టీవీకే విమర్శించింది. ఉదయ్నిధి క్షమాపణలు చెప్పేంత వరకు ఊరుకోబోమని అంటోంది. అయితే తన వ్యాఖ్యలకు వక్రీకరణ జరిగిందని, ఎవరి మనోభావాలను దెబ్బతీయాలనే ఉద్దేశం లేదని ఉదయ్నిధి వివరణ ఇచ్చారు. డీఎంకే కూడా విజయ్ ప్రభుత్వ చర్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ వివాదం డీఎంకే–టీవీకే మధ్య రాజకీయ పోరుగా మారింది. ఇవాళ్టి అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో ఏం జరగబోతోందా? అనే ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తోంది.
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అన్నామలైయార్ను దర్శించుకున్న నటి సాయి పల్లవివేలూరు: తిరువణ్ణామలై అరుణాచలేశ్వరాలయంలో సిని నీటి సాయి పల్లవి మంగళవారం వేకువ జామున దర్శించుకున్నారు. ముందుగా ఆలయ వేద పండితులు ఆమకు ప్రత్యేక స్వాగతం పలికారు. అప్పటికే స్వామి వార్లుకు ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు, పుష్పాలంకరణలు చేసి ప్రత్యేక దీపారాధన చేశారు. ఆలయానికి వచ్చిన ఆమెను ఆలయ అర్చకులు వినాయకుడి సన్నిధి, అన్నామలైయార్, ఉన్నామలై అమ్మవారి సన్నిధి వద్దకు తీసుకెళ్లారు. ఆ సమయంలో స్వామి వార్లుకు ప్రత్యేక పూజలు చేసి ఆమె మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అనంతరం ఆలయ నిర్వహకులు ఆలయ సంప్రదాయం ప్రకారం స్వామి వారి ప్రసాదాలను అందజేశారు. ఆలయ దర్శనార్దం వచ్చిన నటి సాయి పల్లవిని చూసి పలువురు ఫొటోలు తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపారు.
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పుదుచ్చేరి సీఎం రంగస్వామికి శుభాకాంక్షల వెల్లువసాక్షి, చైన్నె : పుదుచ్చేరి ముఖ్యమంత్రి ఎన్. రంగస్వామి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఆయనకు ఫోన్ చేసి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సీఎం రంగసామి పుట్టినరోజు సందర్భంగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, పుదుచ్చేరి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కై లాష్నాథన్ సహా పలువురు ప్రముఖులు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు అందజేశారు. ఇందులో భాగంగా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కూడా రంగసామికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. సీఎం విజయ్ ఫోన్ సంభాషణలో భాగంగా శుభాకాంక్షలు తెలుపగా, పుదుచ్చేరి సీఎం రంగసామి స్పందిస్తూ ధన్యవాదాలు, పనులన్నీ బాగా సాగుతున్నాయా? అని వాకబు చేయడం గమనార్హం. అలాగే, చాలా మంచిది, బాగా పనిచేయండి. త్వరలోనే నేరుగా వచ్చి కలుస్తాననని పేర్కొన్నారు. కాగా, పుదుచ్చేరి సీఎం రంగస్వామికి , విజయ్కి మధ్య మొదటినుంచీ మంచి సాన్నిహిత్యం ఉందన్న విషయం తెలిసిందే. విజయ్ గతంలో తన రాజకీయ వేదికను ఏర్పాటు చేసిన సమయంలో కూడా రంగస్వామి ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. జాతీయ స్థాయిలో ఎన్డీఏ కూటమిలో ఉన్నప్పటికీ, విజయ్తో రంగ స్వామి మధ్య స్నేహ పూర్వక సంబంధాలను కొనసాగిస్తుండడం గమనార్హం. ఇక, రంగస్వామి జన్మదినాన్ని ఆ పార్టీ వర్గాలు కోలాహలంగా మంగళవారం జరుపుకున్నారు. సేవలు హోరెత్తించారు. అతి పెద్ద కేక్కు రంగస్వామి కట్ చేసి అందరికి పంచి పెట్టారు. ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్ ఆల్ ఇండియా కౌన్సెలింగ్ ఆన్లైన్లో ప్రారంభం కొరుక్కుపేట: ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్ కోర్సుల కోసం అఖిల భారత కౌన్సెలింగ్ ఆనన్లైనన్లో ప్రారంభమైంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ వైద్య, దంత కళాశాలల్లోని 15 శాతం సీట్లు అఖిల భారత రిజర్వేషన్ కోటా కింద కేటాయించబడ్డాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య సేవల డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆధ్వర్యంలోని మెడికల్ అడ్మిషనన్స్ కమిటీ, ఈ సీట్ల కోసం ఎయిమ్స్, జిప్మెర్, గుర్తింపు పొందిన దంత కళాశాలలు, కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయాల్లోని ఎంబీబీఎస్, బిడిఎస్ సీట్ల కోసం ఆనన్లైన్ ప్రవేశాలను నిర్వహిస్తుంది. దీనికి అనుగుణంగా, ఈ ఏడాది కౌన్సెలింగ్ మంగళవారం ఆనన్లైనన్లో ప్రారంభమైంది. అఖిల భారత కౌన్సెలింగ్ మొదటి రౌండ్ మంగళవారం నుండి 17వ తేదీ వరకు httpr://mcc.nic.in/ వెబ్సైట్ ద్వారా జరుగుతుంది. దాని తర్వాత, రెండవ రౌండ్... వైద్య సలహా సమీక్షా కమిటీ ప్రకటించిన దాని ప్రకారం, రెండో విడత కౌన్సెలింగ్ ఈనెల 24వ తేదీ నుండి సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ వరకు, , మూడవ విడత సెప్టెంబర్ 10వ తేదీ నుండి 18వ తేదీ వరకు జరుగుతాయి. మొదటి కౌన్సెలింగ్కు అర్హత సాధించిన విద్యార్థులు తమ నీట్ ర్యాంక్, రిజర్వేషన్ కేటగిరీ, ప్రాధాన్యత ఆధారంగా కళాశాలలను ఎంచుకుని, ఒక ప్రాధాన్యతా జాబితాను సమర్పించాలి. కౌన్సెలింగ్ సమయంలో, విద్యార్థులు ముందుగా తమకు నచ్చిన వైద్య కళాశాలలు కోర్సుల కోసం నమోదు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత, విద్యార్థి ర్యాంక్, కోటా నిబంధనలు, ఖాళీలు, ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత ఆధారంగా సీట్లు కేటాయించబడతాయి.అంతేకాకుండా, తమిళనాడులో రాష్ట్ర కోటా సీట్ల కోసం మొదటి విడత కౌన్సెలింగ్ ఈనెల 13వ తేదీ నుంచి 22వ తేదీ వరకు జరగనుందని అధికారులు వెల్లడించారు. తిరుచ్చి సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం సాక్షి, చైన్నె : తిరుచ్చి–చైన్నె జాతీయ రహదారిపై మంగళవారం వేకువ జామున చోటుచేసుకున్న రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన తల్లి, కుమారుడు సహా ముగ్గురు భక్తులు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందగా, మరో ఏడుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పుదుక్కోటై జిల్లా కరంబక్కుడి తాలూకా కొట్టైకాడుకు చెందిన పాండియన్ (49), ధనలక్ష్మి (47), వారి కుమారుడు భావిన్ (9), బంధువులు కౌసల్య (46), వలర్మతి (45), తిల్లైయమ్మాళ్ (48), గోకులవాణి (13), మణిశర్మ (16), తిరునావుక్కరసు (52) లతో కూడిన బృందం తంజావూరు బిగ్ టెంపుల్, సమయపురం మరియమ్మన్ ఆలయ దర్శనం కోసం కారులో బయలుదేరారు. తంజావూరు ఆలయ దర్శనం ముగించుకుని, సోమవారం రాత్రి సమయపురం వైపు వెళ్తుండగా మంగళవారం వేకువ జామున 2 గంటల ప్రాంతంలో పల్లివిడై వంతెన సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. కారును వెనక్కి తిప్పేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా, తిరుచ్చి నుంచి చైన్నె వెళ్తున్న ఓమ్ని బస్సు వేగంగా వచ్చి కారును ఢీకొట్టింది. ప్రమాదాన్ని గమనించిన స్థానికులు కారు శిథిలాల్లో చిక్కుకున్న 10 మందిని వెలికితీశారు. తీవ్రంగా గాయపడిన పాండియన్, ధనలక్ష్మి,భావిన్లను శ్రీరంగం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా మృతి చెందారు. మిగిలిన ఏడుగురు తీవ్ర గాయాలతో చికిత్స పొందుతున్నారు.
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రహదారి ఆక్రమణలను నిరసిస్తూ ధర్నాకొరుక్కుపేట: ప్రభుత్వ రహదారి ఆక్రమణకు నిరసనగా ప్రజలు డీఆర్ఓను ముట్టడించడంతో చెంగల్పట్టు కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద గందరగోళం నెలకొంది. మధురాంతకం పరిధిలోని వైయవూర్ గ్రామంలో ఉన్న పడవెట్టంమన్కోయిల్ వీధిని 1976 నుండి ప్రజలు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ వీధి ప్రాంతంలో వందకు పైగా కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. హిందీ భాషలో మాట్లాడే ఒక వ్యక్తి ప్రాథమిక అవసరాల కోసం ఈ రహదారిని ఉపయోగిస్తారు. ఈ రోడ్డు నాది అని 9 నెలల క్రితం రోడ్డుకు అడ్డంగా 3 గోడలు కట్టాడు. ఆ ప్రాంత ప్రజలు ప్రజారహదారిని తిరిగి పొందేందుకు అనేక నిరసనలు చేపట్టారు. వారు ఈ విషయాన్ని నగర మండలి, డివిజనల్ మండలి, జిల్లా కలెక్టర్ దష్టికి తీసుకువచ్చి పోరాడుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు రోడ్డు ఆక్రమణ గోడను తొలగించలేదు. ఈ పరిస్థితిలో, బాధితులు సోమవారం జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కారంలో పాల్గొని కలెక్టర్కు వినతిపత్రం సమర్పించడానికి శిబిరానికి వచ్చారు, కానీ కలెక్టర్ సమావేశానికి హాజరు కాకపోవడంతో, ఆక్రమిత ప్రజా రహదారిని పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి గణేష్ కుమార్ కి వ్యతిరేకంగా నేలపై కూర్చుని నిరసన తెలిపారు . దీని తరువాత, జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి ఫిర్యాదును స్వీకరించి, 2 రోజుల్లో తగిన చర్య తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. సహకార శాఖ కార్యాలయం ముట్టడి తిరువళ్లూరు: సహకార శాఖలో పని చేస్తున్న ఉద్యోగుల న్యాయమైన సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ సోమవారం రాత్రి ఉద్యోగులు జాయింట్ రిజిస్టర్ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఆందోళనకు సహకార శాఖ ఉద్యోగుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు విజయశరవణన్ అద్యక్షత వహించగా, కార్యదర్శి ఇళయరాజా ఆందోళనను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగాగా ఆయన మాట్లాడుతూ సహకార శాఖ ఉద్యోగుల ధీర్ఘకాలిక సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరారు. ఆందోళన అనంతరం ఉద్యోగులు జాయింట్ రిజిస్టర్ జయశ్రీకి వినతి పత్రం సమర్పించారు.
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రాజ అలంకరణలో సుబ్రమణ్యస్వామితిరువళ్లూరు: శిరువాపురిలోని బాలసుబ్రమణ్య స్వామి వారి ఆలయంలో మంగళవారం ఉదయం నిర్వహించిన ప్రత్యేక అభిషేకం అనంతరం స్వామి వారు రాజ అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. వివరాలు.. తిరువళ్లూరు జిల్లా చోళవరం యూనియన్ చిన్నంబేడు శిరువాపురిలో బాలసుబ్రమణ్యస్వామి వారి ఆలయం వుంది. ఈ ఆలయాన్ని ఏడు మంగళవారం పాటు దర్శించుకుంటే మంచి కలుగుతుందన్న నమ్మకం భక్తుల్లో వుంది. ఆషాడమాసం మంగళవారం కావడంతో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు స్వామి వారి దర్శనం కోసం రావడంతో రద్దీగా మారింది. దీంతో సాధారణ లైన్లో దర్శనం కోసం భక్తులు నాలుగు గంటల పాటు వేచి వుండి స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. కాగా మంగళవారం కావడంతో మూలవర్కు పాలు తేనే విభూది, చందనం, జవ్వాదు, కొబ్బరితో పాటు 16 రకాల వస్తువులతో అభిషేకం నిర్వహించారు. అనంతరం స్వామి వారు రాజ అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు.
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క్లుప్తంగాఢిల్లీ సీఎంను కలిసిన వీఐటీ చాన్స్లర్ విశ్వనాథన్ వేలూరు: వేలూరు వీఐటీ యూనివర్సిటీ చాన్స్లర్ జీ విశ్వనాథన్ ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖ గుప్తాను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసినట్లు వీఐటీ యూనివర్సిటీ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. గత వారంలో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జోసఫ్ విజయ్తో ఆయన భేటీ అయిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రిని వీఐటీ చాన్స్లర్ విశ్వనాథన్ నేరుగా కలిసి పుస్తకాన్ని అందజేసినట్లు ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. జుజూవాడి చెక్పోస్ట్పై విజిలెన్స్ దాడులు సాక్షి, చైన్నె : కృష్ణగిరి జిల్లా హోసూర్ సమీపంలో తమిళనాడు–కర్ణాటక సరిహద్దులో ఉన్న జుజూవాడి ఆర్టీఓ ఇన్వర్డ్ , అవుట్వర్డ్ చెక్పోస్టులపై తమిళనాడు అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు మంగళవారం వేకువ జామున దాడులు నిర్వహించారు. ఈ సోదాల్లో లెక్కల్లో చూపని రూ.3,36,200 నగదును అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కృష్ణగిరి జిల్లా అవినీతి నిరోధక శాఖ డీఎస్పీ జయకుమార్ నాయకత్వంలో 10 మందికి పైగా పోలీసులు ఉదయం 5.00 గంటలకు సోదాలు ప్రారంభించారు. దాదాపు మూడన్నర గంటలకు పైగా సాగిన ఈ దాడులు ఉదయం 8.30 గంటల ప్రాంతంలో ముగిశాయి. ఇనన్వర్డ్ చెక్పోస్ట్లో మోటార్ వెహికల్ ఇన్ స్పెక్టర్ సుమతి, ఆమె సహాయకురాలు మహాలక్ష్మి, అవుట్వర్డ్ చెక్పోస్ట్లో మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ మహాలక్ష్మి, ఆమె సహాయకురాలు విజయను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. చైన్నె యువకుడి హత్య అన్నానగర్: చైన్నెలోని వ్యాసర్పడికి చెందిన నవీన్ (25) కోయంబత్తూరు లోని ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో చదువుతున్నాడు. కాలేజీకి రాకపోకలు సౌకర్యవంతంగా ఉండేందుకు, అతను పీలామేడు సమీపంలోని ఓడియంపాలయం, అశోక్ నగర్ లోని ఒక ఇంట్లో స్నేహితులతో కలిసి ఉంటున్నాడు. నవీన్ గతేడాది తన కాలేజీ చదువు పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత కూడా, అతను తన స్నేహితులతో అదే గదిలో ఉంటూ, పని వెతుక్కుంటూ కోయంబత్తూరుకు వచ్చాడు. ఇంతలో, సోమవారం రాత్రి నవీన్ తన స్నేహితులతో కలిసి ఆ ప్రాంతంలోని ఒక గుడి దగ్గర కూర్చుని మద్యం తాగుతున్నాడు. అప్పుడు ఒక ముఠా అక్కడికి వచ్చింది. ఆ ముఠా సభ్యులు నవీన్పై దాడి చేశారు. దీంతో అతడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. దీంతో ఆ ముఠా అక్కడి నుండి పారిపోయారు. పీలామేడు పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పట్టాకత్తితో కేక్ కటింగ్ నిందితుల అరెస్ట్ తిరువొత్తియూరు: దిండిగల్ జిల్లా నత్తం సమీపంలోని సిరుగుడి గ్రామానికి చెందిన ప్రదీప్ (27) తన పుట్టినరోజు వేడుకలను స్నేహితులతో కలిసి ఘనంగా జరుపుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అందుకోసం స్నేహితులందరినీ పిలిపించి, ఒక పెద్ద పట్టాకత్తితో కేక్ కట్ చేసి పుట్టినరోజు జరుపుకున్నాడు. దీనిని అతని స్నేహితులు సెల్ఫోన్ ద్వారా వీడియో, ఫోటోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియో వేగంగా వైరల్ కావడంతో, దీనిపై నత్తం పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు అందింది. ఆ ఫిర్యాదు ఆధారంగా నత్తం పోలీస్ ఇన్ర్ పొన్ గుణశేఖరన్ సిరుగుడిలో ఉన్న ప్రదీప్ అతని స్నేహితుడు సంతోష్లను అరెస్ట్ చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. ఇంటిపై పెట్రోల్ బాంబుదాడి ముగ్గురి కోసం గాలింపు తిరువొత్తియూరు: చైన్నె పెరియమేడు ఎన్.హెచ్. రోడ్డు 4వ వీధికి చెందిన భాస్కర్ భార్య కలైవాణి (60). సోమవారం రాత్రి వీరు ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో, కత్తులతో వచ్చిన ఒక అపరిచిత ముఠా హఠాత్తుగా వీరి ఇంటిపై పెట్రోల్ బాంబును విసిరింది. అది పెద్ద శబ్దంతో పేలి మంటలు అంటుకున్నాయి. దీంతో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురైన స్థానికులు అక్కడకు భారీగా తరలివచ్చారు. అంతలోనే ఆ గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అక్కడి నుండి మోటార్ సైకిల్పై పారిపోయారు. పెట్రోల్ బాంబు పేలుడు వల్ల అంటుకున్న మంటలను స్థానికులు శ్రమించి ఆర్పివేశారు. పెరియమేడు పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని తీవ్రంగా విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన జరిగిన ఇంటి మొదటి అంతస్తులో సదగతుల్లా (60) కుటుంబం నివసిస్తోంది. పెట్రోల్ బాంబు విసిరిన వ్యక్తులు ఎవరినైనా చంపాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారా అనే కోణంలో పోలీసులు తీవ్రంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి వేపేరి అసిస్టెంట్ కమిషనర్ సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి విచారణ జరిపారు. పరారీలో ఉన్న ముగ్గురు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులను పట్టుకోవడానికి 3 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.
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కృష్ణ హీరోగా మర్డర్ ఇన్ టౌన్తమిళసినిమా: నటుడు కృష్ణ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం మర్డర్ ఇన్ టౌన్. ఇప్పటి వరకు పలు వైవిధ్య భరిత కథా చిత్రాల్లో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. కాగా ఈయన నటిస్తున్న 25వ చిత్రం ఇది. మను మంత్ర క్రియేషన్స్, శ్రీ విష్ణు క్రియేషనన్స్ సంస్థల అధినేతలు మహేందరాజ్ సంతోష్ కుమార్, కరుణానిధి వేలప్పన్,సుభా వెంకట్ కలిసి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ద్వారా బాలకృష్ణన్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు.ఇందులో నటి బిందుమాధవి నాయకిగా నటించారు. ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో బాలా శరవణన్, వైభవ్ మురుగేశన్, ఆర్.పాండిరాజన్, చిన్ని జయంత్, కలైమామణి శరవణన్, పద్మశ్రీ ఐఎం.విజయన్, గిరీష్ దయాళ్, గుజరాత్,దార్శనిక, బేబీ నైనికా తదితరులు నటించారు. చిత్త షూటింగును కుట్రాళం, కేరళలోని సుందరమైన ప్రదేశాల్లో నిర్వహించి పూర్తి చేసినట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్నట్లు తెలిపారు. ఇది సస్పెన్స్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కథా చిత్రం గా ఉంటుందని చిత్రవర్గాలు మీడియాకు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఇందులో కృష్ణ పోలీస్ అధికారిగా నటించినట్లు చెప్పారు. ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్గా రూపొందిన ఈ చిత్రం ఉత్కంఠ భరితంగా సాగుతూ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతుందన్నారు. ఈ చిత్రం ప్రపంచ స్థాయి సస్పెనన్స్ అంశాన్ని తెరపై ఆవిష్కరించినట్లు చెప్పారు. కాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన రెండు ఫస్ట్లుక్ పోస్టులను విడుదల చేశారు. వీటి నుంచి మంచి స్పందన వస్తుందనే ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కాగా ఈ చిత్ర టీజర్, ట్రైలర్, ఆడియో విడుదల వివరాలను త్వరలోనే వెల్లడించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ చిత్రానికి టి .గోపాల్ కృష్ణ ఛాయాగ్రహణం, రంజన్ సంగీతాన్ని అందించారు. మర్డర్ ఇన్ టౌన్ చిత్ర ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్
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చైన్నెలో పికిల్బాల్ ప్రీమియర్ లీగ్– ఘనంగా ట్రోఫీ ఆవిష్కరణ సాక్షి, చైన్నె : కెవిన్స్ తమిళనాడు పికిల్బాల్ ప్రీమియర్ లీగ్ –సీజన్ 2 కు వేదికగా చైన్నెను ఎంపిక చేశారు. లీ గ్ డైరెక్టర్ కె.యోగేష్, తమిళనాడు పికిల్బాల్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ కె. మోహిత్ కుమార్, సెక్రటరీ డాక్ట ర్ కావ్య సోమేష్ ఈ ఈవెంట్లో పాల్గొని లీగ్ అధికారి క ట్రోఫీని మంగళవారం ఆవిష్కరించారు. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి తమిళ ప్రముఖ నటుడు చియాన్ విక్రమ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై సందడి చేశారు. 12 ఫ్రాంచైజీలతో జట్లు తమిళనాడులోని వివిధ జిల్లాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ మొత్తం 12 ఫ్రాంచైజీ జట్లు ఈ పోటీలో పాల్గొంటున్నాయి. సినీ నటులు చియాన్ విక్రమ్, వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్, కీర్తి పాండియన్ వంటి ప్రముఖులు వివిధ జట్లకు ఫ్రాంచైజీ యజమానులుగా వ్యవహరిస్తుండటం విశేషం. లీగ్లో మొత్తం 168 మంది ఆటగాళ్లు పాల్గొంటారు. ప్రతి జట్టు 14 మంది సభ్యులతో కూడిన స్క్వాడ్ను ఎంపిక చేసుకుంటారు. ప్రతి ఫ్రాంచైజీకి రూ. 36 లక్షల వేలం పర్స్ కేటాయించారు. ఈ లీగ్కు తమిళనాడు పికిల్బాల్ అసోసియేషన్ , తమిళనాడు స్పోర్ట్స్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ సంయుక్తంగా అధికారిక అనుమతి అందించాయి. సెప్టెంబర్ 17 నుండి 20 వరకు చైన్నెలోని ఎక్స్ప్రెస్ అవెన్యూ ఆట్రియమ్ లో పోటీలు జరగనున్నాయని ప్రకటించారు.
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ఉదయనిధిపై వైగో, ఖుష్బూ, వానతి, మంత్రుల ఆగ్రహంసాక్షి, చైన్నె: తమిళనాట రాజకీయ వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది. అనుచిత వ్యాఖ్యల కేసులో ఉదయనిధిని అరెస్టు చేయడం రాజకీయ దుమారానికి కారణమైంది. దీనిపై వివిధ పార్టీలు తమదైన శైలిలో స్పందించాయి. అరెస్ట్ వెనుక రాజకీయ కుట్ర ఈ అరెస్టుపై అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి ఎడప్పాడి పళనిస్వామి స్పందిస్తూ ఉదయనిధి స్టాలిన్ మాట్లాడేటప్పుడు నాలుకను అదుపులో పెట్టుకోవాలని, మహిళల పై గౌరవంగా ప్రవర్తించాలని తాను చాలాకాలంగా చెపుతున్నట్టు గుర్తు చేశారు. ప్రసంగంపై కేసు నమోదు చేయడం వేరని, అయితే, బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్న తరుణంలో ప్రతిపక్ష నేతను అరెస్ట్ చేయడాన్ని ఖండిస్తున్నామన్నారు. టీవీకే ప్రభుత్వం తొందరపడటం వెనుక కేవలం కేసు మాత్రమే కాక రాజకీయ కుట్ర ఉందనే అనుమానం ప్రజల్లో కలుగుతోందన్నారు. అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేత లేకుండా చేయడానికే ఈ చర్య అని విమర్శిస్తూ, అరెస్టును వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. సమాధానం ఇవ్వలేక..భయపడి అరెస్టు డీఎంకే ప్రధాన కార్యాలయం అన్నా అరివాలయం విడుదల చేసిన ప్రకటనతో పాటు పార్టీ ముఖ్య నేతలు ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డారు. డీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి దురైమురుగన్ స్పందిస్తూ, శాసనసభలో కావేరి సమస్య, విద్యుత్ ఛార్జీలు, సభలో తమ ప్రశ్నలను ఎదుర్కొనే ధైర్యం లేకనే సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వం ఈ పగటిపూట అరాచకానికి దిగిందన్నారు. హైకోర్టు హెచ్చరికలను కూడా పక్కనపెట్టి పోలీసులతో అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయించారని మండి పడ్డారు. డీఎంకే ఎంపీ కనిమొళి స్పందిస్తూ, శాసనసభ సమావేశాల్లో ప్రతిపక్ష నేత పాల్గొనకుండా నిరోధించడానికే ఈ అరెస్ట్ అని మండి పడ్డారు. మాజీ మంత్రి తంగం తెన్నరసు స్పందిస్తూ, విమర్శలను తట్టుకోలేక కేసులతో నోళ్లు మూయించాలనుకోవడం ప్రభుత్వ బలహీనతను, భయాన్నే చూపుతోందన్నారు. ఈ వేగం ప్రజా సమస్యలపై చూపించండి: పీఎంకే నేత అన్బుమణి రాందాసు స్పందిస్తూ, డీఎంకే, టీవీకే వైఖరిని ఖండించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన, ప్రతిపక్ష నేత హోదాలో ఉన్న ఉదయనిధి స్టాలిన్ మాట్లాడే భాష సంస్కారవంతంగా ఉండాలని హితవు పలికారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఎలాంటి తీవ్ర చర్యలు వద్దని హైకోర్టు సూచించినప్పటికీ, ప్రభుత్వం అంత హడావుడిగా ఉదయ నిధిని అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చినట్టు అని మండి పడ్డారు. ఈ వేగాన్ని రాష్ట్రంలోని ప్రధాన ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించడంలో చూపించాలని హితవు పలికారు. అరెస్టు.. రాజకీయ నాగరికతకు విరుద్ధం: డీఎండీకే ప్రధాన కార్యదర్శిప్రేమలత విజయకాంత్ స్పందిస్తూ, బడ్జెట్ సమావేశాల ముందు రోజు ఒక బహిరంగ సభలో మాట్లాడిన మాటలకుగానూ ప్రతిపక్ష నేతను అరెస్ట్ చేయడం ప్రజాస్వామ్య సూత్రాలకు, రాజకీయ నాగరికతకు ఏమాత్రం తగినది కాదన్నారు. అధికారంలో ఉన్నవారు మాట్లాడితే భావప్రకటనా స్వేచ్ఛ, ప్రతిపక్షాలు మాట్లాడితే అరెస్టులా? అని ప్రశ్నించారు. ఇటీవలే రాణిపేటలో విలేకరులపై టీవీకే నిర్వాహకులు దాడి చేసిన ఘటనలో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోని పోలీసులు, ప్రతిపక్ష నేతపై మాత్రం వెంటనే స్పందించడం చట్ట సమానత్వంపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోందన్నారు. అమ్మమక్కల్ మున్నేట్ర కళగం నేత దినకరన్ స్పందిస్తూ, ప్రతి పక్షాల గొంతును అణచి వేసేందుకు ఈ అరెస్టు అని మండి పడ్డారు. అన్నాడీఎంకే సీనియర్నేత కేపి మునుస్వామి స్పందిస్తూ, ద్వంద్వఅర్థాల పదాలను ఉపయోగించ వద్దు అని తాను ఉదయ నిధికి సూచిస్తున్నట్టు పేర్కొన్నారు. ఇక ప్రభుత్వంపై పుదయ తమిళగం నేత కృష్ణస్వామి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మనిదనేయమక్కల్ కట్చి నేత జవహిరుల్లా స్పందిస్తూ, కరూర్ ఘటనలో డీఎంకే పాలకులు సంయమనం పాటించారేగానీ, తొందర పడి విజయ్ను అరెస్టు చేయలేదన్న విషయాన్ని ఈ పాలకులు గుర్తెరగాలని హితవు పలికారు. ఎండీఎంకే నేత వైగో స్పందిస్తూ, ప్రతిపక్ష నేత హోదాలో ఉన్న ఉదయనిధి స్టాలిన్.. ‘నాలుకను అదుపులో పెట్టుకోవాలి’ అనే తిరుక్కురళ్ సూక్తిని పాటించాలన్నారు. ముఖ్యమంత్రిపై చౌకబారు, అసభ్య పదజాలం వాడటం ఆయన పదవికి ఏమాత్రం తగదని విమర్శించారు. నటి, బిజేపీ నేత కుష్భు స్పందిస్తూ, బహిరంగ వేదికపై నటి త్రిషను అవమానించినందుకు గానూ ఉదయనిధి బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. మహిళలను కించపరచడాన్ని ఒక రాజకీయ నాటకంగా మలిచి, మద్దతుదారుల చప్పట్లు, ఈలల కోసం పాకులాడే సంస్కృతికి ఇది అద్దం పడుతోందని మండిపడ్డారు. బీజేపీ జాతీయ మహిళా మోర్చా అధ్యక్షురాలు వానతి శ్రీనివాసన్ మాట్లాడుతూ, మహిళల గురించి అసభ్యంగా మాట్లాడే ప్రతి ఒక్కరికీ ఉదయనిధి అరెస్ట్ గుణపాఠం అని ఆమె పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతోందనడానికి ఇది నిదర్శనం అన్నారు. ఇక, ఉదయ నిధి వ్యాఖ్యలపై టీవీకే మంత్రులు అరుణ్రాజ్, రాజ్ మోహన్, కీర్తన తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వీసీకే నేత తిరుమావళవన్ స్పందిస్తూ ఉదయనిధి వ్యాఖ్యలు రాజకీయ నాగరికతకు తగినవి కాదని మండి పడ్డారు. అయితే, అరెస్టును నివారించి ఉండాల్సిందని పేర్కొన్నారు. తంజావూరులో ఉద్రిక్తత.. ఉదయనిధి స్టాలిన్ అరెస్టును నిరసిస్తూ డీఎంకే నాయకులు, కార్యకర్తలు తంజావూరు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి పాత బస్టాండ్ వద్ద ఉన్న అన్నా విగ్రహం వరకు భారీ ఊరేగింపుగా వెళ్లారు. అక్కడ రహదారిపై బైఠాయించి ధర్నా చేపట్టారు. ఈ ఆందోళనలో ఎమ్మెల్యేలు దురై చంద్రశేఖరన్, ఆర్.వైద్యలింగం, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు డి.కె.జి. నీలమేఘం, ఎం.రామచంద్రన్, మేయర్అంజుగం భూపతి, సిటీ కార్యదర్శి షణ్ముగసుందరం సహా పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి విజయ్తో పాటు టీవీకే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ, సీఎం దిష్టిబొమ్మను తగలేసి తమ నిరసనను వ్యక్తం చేశారు. అదే సమయంలో మరోవైపు, ముఖ్యమంత్రి విజయ్, నటి త్రిషలపై ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలను నిరసిస్తూ టీవీకే మహిళా విభాగం ఆధ్వర్యంలో పనగల్ భవన్ వద్ద భారీ నిరసన కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ ప్రదర్శనలో టీవీకే ఎమ్మెల్యే ఆర్.విజయ్ శరవణన్ సహా పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. డీఎంకే శ్రేణులు అన్నా విగ్రహం వద్ద ధర్నా చేస్తుండగా, టీవీకే కార్యకర్తలు నినాదాలు చేస్తూ అన్నా విగ్రహం వైపు దూసుకొచ్చారు. అప్రమత్తమైన పోలీసులు ఇరువర్గాలను అడ్డుకునేందుకు యత్నించారు. ఇరుపార్టీల కార్యకర్తలు ఒకరిపై ఒకరు తీవ్రంగా అరుస్తూ, చెప్పులు , రాళ్లతో దాడి చేసుకున్నారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో తీవ్ర భయాందోళనలు, తోపులాట చోటుచేసుకున్నాయి. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టి, పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. మధ్యాహ్నం తర్వాత తంజావూరులో మరింత ఉద్రిక్తత నెలకొనకుండా ముందు జాగ్రత్తగా ప్రైవేటు పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చేశారు. రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల డీఎంకే వర్గాలు ఓ వైపు, టీవీకే వర్గాలు మరో వైపు నిరసనకు దిగడంతో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు రాష్ట్రంలో మంగళవారం కొనసాగింది. డీఎంకేలో ఆక్రోశం
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నేడే తొలి బడ్జెట్సాక్షి, చైన్నె: తమిళనాడు శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలు బుధవారం ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభం కానున్నాయి. సీఎం జోసెఫ్ విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం ప్రభుత్వం తమ తొలి సాధారణ బడ్జెట్ (2026–2027) ను సభలో ప్రవేశపెట్టనుంది. ఆర్థిక మంత్రి మరియా విల్సన్ ఉదయం 10 గంటలకు బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలను తొలి సారిగా అసెంబ్లీలో సమర్పించనున్నారు. గురువారం వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి వినోద్ ప్రత్యేక వ్యవసాయ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. స్పీకర్ జె.సి.డి. ప్రభాకర్ అధ్యక్షతన జరిగే బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశంలో బడ్జెట్ సమావేశాలు ఎన్ని రోజులు అన్నది నిర్ణయించన్నారు. ఈ సమావేశాలు సుమారు 30 నుండి 35 రోజుల పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. బడ్జెట్లో మహిళలు, యువతకు ప్రాధాన్యత ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన ప్రధాన హామీలను ఈ బడ్జెట్లో చేర్చనున్నట్లు సమాచారాలు వెలువడ్డాయి. మహిళా సంక్షేమం దిశగా కుటుంబ పెద్దలకు నెలకు రూ. 2,500 ఆర్థిక సాయం పథకం ప్రకటన. స్వయం సహాయక బందాలకు రూ. 7,000 కోట్ల వడ్డీ లేని రుణాలు. అన్ని నగర, పట్టణ బస్సులలో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం, ఉన్నత విద్యనభ్యసించే విద్యార్థులకు రూ. 20 లక్షల వరకు పూచీకత్తు లేని విద్యా రుణాలు. ఉచిత ఆరోగ్య పరీక్షలు, నిరుద్యోగ పట్టభద్రులకు నెలకు రూ. 4,000 నిరుద్యోగ భృతి , గ్యాస్ సిలిండర్లపై రాయితీలపై ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉందని సమాచారాలు వెలువడ్డాయి. సీఎం విజయ్ అధ్యక్షతన టీవీకే ’ ఎమ్మెల్యేల భేటీ బడ్జెట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో, ఈ సాయంత్రం పనయూర్ ఉన్న పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో సీఎం విజయ్ అధ్యక్షతన టీవీకే మంత్రులు , ఎమ్మెల్యేల కీలక సమావేశం జరిగింది. అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్షాల ప్రశ్నలను ఎదుర్కొనే విధానం, సభలో పాటించాల్సిన క్రమశిక్షణ, బడ్జెట్ ఆమోదంపై ఎమ్మెల్యేలకు ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు. వాడివేడి చర్చలకు సిద్దంగా ప్రతి పక్షాలు రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, కావేరీ నీటి సమస్య, మేఘాదాతు వ్యవహారం, విద్యుత్ కోతలు, నీట్ ప్లాన్ వంటి అంశాలపై డీఎంకే ,అన్నాడీఎంకేలో టీవీకేను ఢీ కొట్ట బోతున్నాయి. ఇక, ప్రధాన ప్రతి పక్ష నేత ఉదయ నిధి స్టాలిన్ అరెస్టు వ్యవహారం దుమారం రేపనున్నాయి.అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో కామరాజర్ సాలై పరిసరాలను నిఘా నీడలోకి తీసుకొచ్చారు.అసెంబ్లీ, సచివాలయంలోకి వెళ్లే వారికి కఠిన ఆంక్షలు విధించారు.
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పంట రుణాల పూర్తి మాఫీకి డిమాండ్– చైన్నెలో రైతుల నిరసన ప్రదర్శన సాక్షి, చైన్నె: ఎన్నికల వాగ్దానానికి అనుగుణంగా సహకార పంట రుణాలను పూర్తిగా మాఫీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ చైన్నె ఎగ్మోర్లో పలు రైతు సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం నిరసన ప్రదర్శన జరిగింది. తమిళనాడు వ్యవసాయ సంఘాల ప్రధాన కార్యదర్శులు స్వామి నటరాజన్, పి.ఎస్.మాసిలామణి, తమిళనాడు రైతు రక్షణ సంఘం అధ్యక్షుడు ఈసన్ మురుగస్వామి నేతృత్వంలో చేపట్టిన ఈ నిరసనకు పెద్దఎత్తున రైతులు తరలి వచ్చారు. ఎన్నికల హామీలను నెరవేర్చాలి ఈ సందర్భంగా విలేకరులతో మాట్లాడిన పి.ఎస్. మాసిలామణి పలు కీలక విషయాలను వెల్లడించారు: ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు పూర్తిగా రుణాలను మాఫి చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. తాజాగా ఈ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు, చర్యలు అన్ని కంటి తుడుపేనని ధ్వజమెత్తారు. అందుకే 10కి పైగా రైతు సంఘాలు ఏకమై ఈ నిరసనకు పిలుపునిచ్చాయని తెలిపారు. ఈ డిమాండ్లపై ముఖ్యమంత్రిని కలిసి చర్చించేందుకు సమయం కోరామని, సీఎం విజయ్తో భేటీ అనంతరం తదుపరి కార్యాచరణను ప్రకటిస్తామని పేర్కొన్నారు.
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కార్తీ , మోహన్ రాజా కాంబో ఫిక్స్తమిళసినిమా: నటుడు కార్తీ ఇటీవల స్పీడ్ పెంచారనే చెప్పాలి. ఈయన నటించిన సర్ధార్– 2 చిత్రం త్వరలో తెరపైకి రావడానికి ముస్తాబవుతోంది. ఇందులో కార్తీ తండ్రి కొడుకులుగా ద్విపాత్రాభినయం చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని ప్రిన్స్ పిక్చర్స్ పతాకంపై ఎస్.లక్ష్మణన్ నిర్మించారు.ఈ చిత్రం త్వరలో తెరపైకి రావడానికి సిద్ధమవుతోంది. కాగా ఇదే ప్రిన్స్ పిక్చర్స్ సంస్థ తాజాగా మరోసారి నటుడు కార్తీ హీరోగా చిత్రం చేయడానికి సిద్ధం అవుతోంది. ఈ చిత్రానికి మోహన్ రాజా దర్శకత్వం బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈయన జయం చిత్రంతో దర్శకుడిగా తన పయనాన్ని ప్రారంభించి, సంతోష్ సుబ్రహ్మణ్యం, వేలాయుధం, తనీ ఒరువన్ వంటి పలు విజయవంతమైన చిత్రాలను తెరకెక్కించారు. కాగా కార్తీ హీరోగా చేస్తున్న చిత్రం ఈయనకు 25వ చిత్రం అవుతుంది. ఈ కొత్త కాంబో గురించి చిత్ర వర్గాలు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ తారాగణం, అనుభవజ్ఞులైన సాంకేతిక వర్గం ఈ చిత్రానికి పని చేయనున్నట్లు యూనిట్ వర్గాలు మీడియాకు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఇది అత్యంత భారీ బడ్జెట్లో రూపొందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. చిత్రం కమర్షియల్ అంశాలతో జనరంజకంగా ఉంటుందని చెప్పారు. అంతే కాకుండా ఇది కార్తీ కెరీర్లో మైలురాయిగా నిలుస్తుందనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. త్వరలోనే చిత్ర షూటింగ్ ప్రారంభించనున్నట్లు చెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు వరుసగా వెల్లడిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఇది తమ సంస్థలో న్యూ జర్నీ అని నిర్మాత ఎస్.లక్ష్మణన్ పేర్కొన్నారు. దీంతో ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ పై ఇప్పటి నుంచే అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి.
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రామ్ కో సిమెంట్స్కు ఆరు అవార్డులుకొరుక్కుపేట: మ్యాడీస్ 2026లో రామ్ కో సిమెంట్స్ హార్డ్ వర్కర్ క్యాంపెయిన్ ఆరు ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులను గెలుచుకుంది. చైన్నెలోజరిగిన అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమంలో రామ్ కో సిమెంట్స్ వారి ’హార్డ్ వర్కర్’ బ్రాండ్ ఆరు ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులను గెలుచుకుని, 44వ మ్యాడీస్ అవార్ుడ్స – 2026లో అతిపెద్ద విజేతలలో ఒకటిగా నిలిచింది. అడ్వర్టైజింగ్ క్లబ్ మద్రాస్ అందించిన ఈ అవార్డులు, దక్షిణ భారతదేశం అంతటా ప్రకటనలు, మార్కెటింగ్ కమ్యూనికేషన్లలో శ్రేష్ఠతను గుర్తిస్తాయి. ఈ ఆరు అవార్డులు ప్రచారంలోని విలక్షణమైన కథన శైలిని, వినూత్నమైన సృజనాత్మక అమలును తాపీ పనివారు, కాంట్రాక్టర్లు, నిర్మాణ వర్గాలతో బలమైన భావోద్వేగ బంధాన్ని ఏర్పరచుకునే దాని సామర్థ్యాన్ని గుర్తిస్తాయి. ఈ విజయంపై రామ్ కో సిమెంట్స్ లిమిటెడ్ సీఈఓ ఎ.వి. ధర్మకృష్ణన్ మాట్లాడుతూ మ్యాడీస్లో ఆరు అవార్డులను గెలుచుకోవడం రామ్ కో సిమెంట్స్లోని వారిందరికి ఎంతో గర్వకారణం అని . ఒక బలమైన ఉత్పత్తికి బలమైన బ్రాండ్ ఉండాలనే నమ్మకంతో ’హార్డ్ వర్కర్’ రూపొందించామన్నారు. మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ బాలాజీ కె. మూర్తి పాల్గొన్నారు.
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హొగ్నెకల్ వద్ద కావేరి హొయలు– పర్యాటకుల రాకపై నిషేధం సేలం: నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో కేరళ, వయనాడ్ , కర్ణాటకలోని కావేరీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా కావేరీ నదిలో ప్రవాహం తీవ్ర రూపం దాల్చింది. కర్ణాటకలోని కబిని, కృష్ణరాజ సాగర్ జలాశయాలు వేగంగా నిండిపోతుండటంతో, అక్కడి అధికారు నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. కబిని ఆనకట్ట నుండిసెకనుకు 27,000 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేయడంతో తమిళనాడులోని ధర్మపురి జిల్లా హొగ్నెకల్కు మంగళవారం ప్రవాహం ఒక్కసారిగా పెరిగింది. క్షణక్షణానికి పెరుగుతున్న నీటి ఉధృతి ఇన్నాళ్లూ నీరు లేక ఎండి పోయిన కావేరిలో ఒక్క సారిగా ఉధృతి పెరిగింది. బిలి కుండుల నుంచి హొగ్నెకల్ వైపుగా కావేరి నదిలో నీటి ప్రవాహం క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. ఫైవ్, మెయిన్ ఫాల్స్, సినీ ఫాల్స్ వంటి ప్రధాన జలపాతాల వద్ద నది ఒడ్డును తాకుతూ ప్రవహిస్తోంది. ప్రస్తుతం సెకనుకు 25 వేల క్యూసెక్కులకు పైగా నీరు ప్రవహిస్తోంది. ఈ స్థాయి పెరిగే అవకాశాలతో తీర వాసులను పోలీసులు అలర్ట్ చేశారు. ఈ నీరు బుధవారం ఉదయాన్నే మేట్టూరు జలాశయంలోకి ప్రవేశించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. నీటి రాక నీటి ఉధృతి
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డేర్ డెవిల్గా అజిత్తమిళసినిమా: కోలీవుడ్లో అగ్ర కథానాయకుల్లో అజిత్ కుమార్ ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈయన నటించిన చిత్రాలు జాతీయస్థాయిలో మంచి వసూళ్లను రాబట్టుకుంటాయి. అజిత్ ఇంతకు ముందు నటించిన గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ చిత్రం కమర్షియల్ గా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఆ తర్వాత ఆయన కార్ రేస్ పోటీలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపడంతో ఇప్పటి వరకు తాజా చిత్రంపై క్లారిటీ రాలేదు. అయితే అజిత్ కుమార్ తదుపరి చిత్రాన్ని గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ చిత్రం ఫేమ్ ఆధిక్ రవిచంద్రన్ నే దర్శకత్వం వహించనున్నట్లు కొద్ది కాలంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. దీన్ని ఆయన కూడా ధృవపరిచారు. కథ కూడా సిద్ధం చేసినట్లు వెల్లడించారు. దీంతో అజిత్ కుమార్ 64వ చిత్రానికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన కోసం ఆయన అభిమానులు చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అలాంటి తరుణం రానే వచ్చింది. కొంచెం లేటైనా లేటెస్ట్ గా ఆ న్యూస్ ను యూనిట్ వర్గాలు అధికారికంగా విడుదల చేశారు. విశేషం ఏమిటంటే ఈ చిత్రాన్ని అజిత్ కుమార్ సతీమణి, నటి శాలిని అజిత్ కుమార్ నిర్మించనున్నారు. బ్రేవ్ హార్ట్స్ పేరుతో ప్రొడక్షనన్స్ సంస్థను ప్రారంభించడంతో పాటు చిత్రానికి డేర్ డెవిల్ అనే టైటిల్ ను ఖరారు చేశారు. దీని గురించి సోమవారం అజిత్ కుమార్ మేనేజర్ సురేష్ చంద్ర ఇన్ స్ట్రాగామ్ పోస్ట్ చేశారు. ఇది కమర్షియల్ అంశాలతో పూర్తి యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ కథా చిత్రంగా ఉంటుందని సమాచారం. దీనికి అనిరుద్ సంగీతాన్ని అందించనున్నారు. డేర్ డెవిల్ చిత్ర షూటింగ్ త్వరలో ప్రారంభం కానునుంది. కాగా చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది సమ్మర్ స్పెషల్గా విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిసింది. మొత్తం మీద గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ చిత్రం విడుదలైన 16 నెలలకు అజిత్ కుమార్ తన తదుపరి చిత్రానికి సిద్ధం అవుతున్నారు. అదేవిధంగా అజిత్ కుమార్ తో పెళ్లి అయిన తరువాత శాలిని సినిమాలకు దూరంగా ఉంటూ వచ్చారు. కాగా మళ్లీ ఇన్నేళ్ల తరువాత నిర్మాతగా ఎంట్రీ ఇస్తుండటం విశేషం.ఇఠపోతే అజిత్ 64వ చిత్రంలో నటి శ్రీలీల నాయకిగా నటించనున్నట్లు ఇంతకు ముందు ప్రచారం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆమె ఈ చిత్రంలో ఉన్నారా? లేదా..? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
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క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా ఆజ్ఞతమిళసినిమా: క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కథా చిత్రాలకు సక్సెస్ పరంగా మినిమం గ్యారెంటీ ఉంటుంది. అందుకే ఈ తరహా చిత్రాలు అధికంగా రూపొందుతుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో వస్తున్న తాజా చిత్రం ఆజ్ఞ. ఇది క్రైమ్ థ్రిల్లర్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ కథా చిత్రంగా ఉంటుందని యూనిట్ వర్గాలు పేర్కొన్నారు. ది హిస్టరీ ఇది డార్క్ అనే ట్యాగ్ తో రూపొందిన ఈ చిత్రాన్ని ఎస్ జేఎస్ ఇంటర్నేషనల్ పతాకంపై తిరుమలై శివన్ నిర్మించారు. జవహర్ పరమశివన్ దర్శకత్వం వహించిన ఇందులో నటీమణులు సుబ్రా అయ్యప్పా, సృష్టి డాంగే కథానాయికలుగా నటించారు. నిర్మాణ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రాన్ని త్వరలో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు యూనిట్ వర్గాలు తెలిపారు. దీని గురించి మీడియాకు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొంటూ ఇది క్రైమ్ థ్రిల్లర్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ కథా చిత్రంగా ఉంటుందని చెప్పారు. భారీ బడ్జెట్ తో ఐటీ కంపెనీ, మాల్స్ ల్లో షూటింగ్ ను నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. ఇందులో నటి సుబ్రా అయ్యప్పా ఒక యాక్షన్ హీరోయిన్గా ఫైట్ సన్నివేశాల్లో అదరగొట్టారు. అదేవిధంగా మరో నాయకి సృష్టి డాంగే తన చాతుర్యమైన నటనతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తారని పేర్కొన్నారు. ఇందులో రెండు ఐటమ్ సాంగ్స్ ఉంటాయన్నారు. ఒక ఐటమ్ సాంగ్ లో నటి సృష్టి డాంగే తన డానన్స్తో యువతను గిలిగింతలు పెట్టిస్తారని చెప్పారు. చిత్రంలోని ప్రేమ గీతాన్ని విజయ్ రాసినట్లు చెప్పారు. యూఎస్ఏ కు చెందిన సుభాష్ చంద్రన్ సంగీతాన్ని, కదిరవన్ ఛాయాగ్రహణం అందించిన ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాలను అలరించే విధంగా ఉంటుందని యూనిట్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నారు. సుబ్రా అయ్యప్పా
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అభివృద్ధి పనులకు గ్రీన్ సిగ్నల్సాక్షి, చైన్నె: సీఎం జోసెఫ్ విజయ్ అధ్యక్షతన ఆదిద్రావిడ , గిరిజన అభివృద్ధి కార్యాచరణ రాష్ట్ర మండలి సమావేశం మంగళవారం సచివాలయంలో జరిగింది. ఆదిద్రావిడ, గిరిజన వర్గాల అభివృద్ధి కోసం కేటాయించిన నిధులు సంపూర్ణంగా వారికి చేరువయ్యేలా చూసేందుకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం అభివృద్ధి కార్యాచరణ చటాన్ని రూపొందించింది. ఈ నిధుల వినియోగాన్ని పర్యవేక్షించేందుకు ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన ఈ రాష్ట్ర మండలి ఏర్పాటైంది. టీవీకే ప్రభుత్వం ఏర్పడినానంతరం తొలి సమావేశం సీఎం విజయ్ నేతృత్వంలో నిర్వహించారు. ఇది వరకు తాత్కాలిక బడ్జెట్లో ప్రకటించిన ఆదిద్రావిడ సంక్షేమానికి రూ. 5,903 కోట్లు, గిరిజన సంక్షేమానికి రూ. 349 కోట్లు ఖర్చు, నిధుల వినియోగం, లబ్ధిదారుల వివరాలౖ గురించి ఇందులో చర్చించారు. 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన అభివృద్ధి కార్యాచరణ ప్రణాళికకు ఈ సమావేశంలో మండలి ఆమోదం తెలిపింది. కేటాయించిన నిధులు పూర్తిగా ఆయా వర్గాల సంక్షేమానికే ఉపయోగపడాలని, పథకాల పురోగతిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ముఖ్యమంత్రి విజయ్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఆదిద్రావిడ, గిరిజన సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్న అన్ని శాఖలు తమ నెలవారీ ఖర్చులు, పనుల పురోగతి నివేదికలు, లబ్ధిదారుల వివరాలను నిరంతరం డెవలప్మెంట్ యాక్షన్ ప్లాన్ పోర్టల్వెబ్సైట్లో తప్పనిసరిగా అప్లోడ్ చేయాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. రూ. 113 కోట్లతో కొట్లతో ఆస్పత్రి భవనాలు తమిళనాడులో ప్రజారోగ్య రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా వైద్య, నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణ శాఖ ఆధ్వర్యంలో రూ.113 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన వివిధ ఆసుపత్రి భవనాలు, ఆధునిక వైద్య పరికరాల వినియోగాన్ని సీఎం విజయ్ విజయ్ మంగళవారం సచివాలయం నుంచి వీడియా కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో మంత్రులు ఎన్. ఆనంద్, ఆదవ్ అర్జునా, డాక్టర్ అరుణ్ రాజ్, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ సాయికుమార్ తదితర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. రూ.525 కోట్లతోగృహ సముదాయాలుతమిళనాడు అర్బన్ హ్యాబిటాట్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రూ.525 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన 4,260 నూతన అపార్ట్మెంట్ గృహ సముదాయాలను సీఎం విజయ్ ప్రారంభించారు. అలాగే చైన్నె పెరంబూరులో సీఎండిఏ ఆధ్వర్యంలో రూ.1.43 కోట్లతో ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కాలేజ్ ఏసీ బస్టాప్ను కూడా ప్రారంభించారు. అలాగే తమిళనాడు ఉన్నత విద్యాశాఖ పరిధిలోని ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు, ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలలు, ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలు , తిరువళ్లువర్ విశ్వవిద్యాలయంలో రూ.274.46 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన 51 కొత్త భవనాలను కూడా సీఎం విజయ్ ప్రారంభించారు.
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సమగ్ర వైద్య సేవలకు అడ్వాన్స్డ్ లివర్ ఓపీడీసాక్షి, చైన్నె, చైన్నె పెరుంబాక్కంలోని గ్లెనెగల్స్ ఆసుపత్రి కాలేయ వ్యాధుల ముందస్తు గుర్తింపు, నిర్ధారణ చికిత్స కోసం అత్యాధునిక లివర్ ఓపిడి సూట్ను ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే, నవజాత శిశువుల్లో వచ్చే జన్యుపరమైన కాలేయ సమస్యల నుండి పెద్దలలో వచ్చే లివర్ క్యాన్సర్, కాలేయ మార్పిడి వరకు అన్ని రకాల చికిత్సలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకువచ్చేలా ఈ కేంద్రాన్ని రూపొందించారు. ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు ఆర్.జె. బాలాజీ ఈ కేంద్రాన్ని మంగళవారం ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఫోర్టిస్ హెల్త్కేర్ గ్రూప్ సీఓఓ అనిల్ వినాయక్, గ్లెనెగల్స్ ఆసుపత్రి సీఓఓ డాక్టర్ ఎస్. నిరంజని, హెపటాలజీ – ట్రాన్స్ప్లాంట్ హెపటాలజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ జాయ్ వర్గీస్, మెడికల్ సర్వీసెస్ హెడ్ డాక్టర్ బిస్వరూప్ పాల్ పాల్గొన్నారు. ఈకొత్త లివర్ ఓపిడి సూట్లో చిన్నపిల్లలకు సంబంధించిన హెపటాలజీ, పీడియాట్రిక్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కేర్ , నవజాత శిశువులలో వచ్చే అరుదైన జన్యు లోపాల చికిత్సకు ప్రత్యేక మార్గాలు అందుబాటులో ఉంచారు. మెటబాలిక్ సంబంధిత కాలేయ సమస్యలు, కాలేయం , మూత్రపిండాలు ఒకేసారి విఫలమయ్యే రోగులకు ఒకేసారి కాలేయం–మూత్రపిండ మార్పిడి సౌకర్యం, లివర్ ఆంకాలజీ (క్యాన్సర్ చికిత్స) విభాగాలు ఏర్పాటు చేశారు.
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ఘంటసాల నాటక ప్రదర్శన కరపత్రం ఆవిష్కరణకొరుక్కుపేట: అమర గాయకుడు ఘంటసాల వేంకటేశ్వరరావు గాన వైభవాన్ని చాటిచెప్పే లక్ష్యంగా ఘంటసాల నాటకం ప్రదర్శనను ఈనెల 8వ తేదీ సాయంత్రం 5గంటలకు నిర్వహించనున్నట్టు ప్రపంచ తెలుగు సమాఖ్య(డబ్ల్యూటీఎఫ్) అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ వీఎల్ ఇందిరా దత్ తెలిపారు. చైన్నెలో మంగళవారం విలేకర్లతో ఆమె మాట్లాడుతూ చైన్నె. టీనగర్ లోని రామకృష్ణ మిషన్ మెట్రిక్యులేషన్ హయ్యర్ సెకండరి పాఠశాల ఆవరణలోని ఇన్ఫోసిస్ హాలు వేదికగా ప్రపంచ తెలుగు సమాఖ్య, శ్రీ ఆంధ్ర కళా స్రవంతి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ’మధురం సాంస్కృతిక సంస్థ’ సమర్పణలో ప్రదర్శన జరుగనుంది. భాస్కరుని సత్య జగదీష్ నాటకానికి రచన, దర్శకత్వం వహించారు. తెలంగాణలోని స్టేషన్ ఘన్పూర్ గ్రామానికి చెందిన శ్రీ సాయి సంతోషి నాట్య మండలి’ సురభి నాటక కళాకారులు ఈ ఘంటసాల నాటకాన్ని రంగస్థలంపై ప్రదర్శించనున్నారని తెలిపారు. ముఖ్యఅతిథిగా నెల్లూరు ఎంపీ, ప్రపంచ తెలుగు సమాఖ్య ఉపాధ్యక్షులు వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి హాజరుకానున్నారు. ఈ సందర్భంగా నాటక ప్రదర్శన కరపత్రాలను ఆవిష్కరించారు. ప్రపంచ తెలుగు సమాఖ్య ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీలక్ష్మి మోహన్ రావు , సమాఖ్య కమిటీ నిర్వాహకులు గోటేటి వెంకటేశ్వరరావు, ఆంధ్ర కళా స్రవంతి కార్యదర్శి జే.శ్రీనివాసులు, కోశాధికారి ఓ.మనోహర్ పాల్గొన్నారు.
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టేబుల్ టెన్నిస్ విజేతలుగా బాల మురుగన్, శ్రియసాక్షి, చైన్నె : మేల కోట్టైయూర్లోని మేళ్లకోటైయూర్లోని ఎస్డీఏటీ హై పెర్ఫార్మెన్స్ సెంటర్లో నిర్వహించిన 4వ టీఎన్టీటీఏ– ఎస్కే రాష్ట్ర స్థాయి ర్యాంకింగ్ టేబుల్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్లో చైన్నెకి చెందిన ఎం.ఆర్. బాలమురుగన్, శ్రియ వరుసగా పురుషులు, మహిళల సింగిల్స్ టైటిళ్లను కై వశం చేసుకున్నారు. విజేతలకు ద్రోణాచార్య అవార్డు గ్రహీత శ్రీనివాసరావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మొత్తం రూ. 4,40,200 నగదు బహుమతులను అందజేశారు. పురుషుల విభాగంలో ఎం.ఆర్. బాలమురుగన్ (చైన్నె) 11–8, 13–11, 11–6, 6–11, 9–11, 11–8 తేడాతో ఎస్. తరుణ్ పై విజయం సాధించారు. మహిళల విభాగంలో ఎ. శ్రియ 11–7, 14–12, 11–2, 11–7 తేడాతో ఎస్. అమృతపుష్పక్ పై గెలిచారు. అలాగే అండర్ 19 బాలురు విభగంలో ఎం మహ్మద్, బాలికలవిభాగంలో బిఆర్ నందిని విజయం సాధించారు. అండర్–17 బాలుర విభాగంలో విశ్రుత్ రామకృష్ణన్, బాలికల విభాగంలో ఓ.పి. పూజశ్రీ, అండర్–15 బాలుర విభాగంలో జె.ఎన్. సంజయ్ అరవింద్ , బాలిక విభాగంలో హెచ్ తనిష్కా విజయం సాధించారు. బెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్లేయర్ (వాసుదేవన్ మెమోరియల్ ట్రోఫీ) తార్సన్ ఆది(సేలం) అందుకున్నారు.
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టీవీకే ఎమ్మెల్యేతో బేరసారాల కేసు విచారణకు స్టే– మద్రాసు హైకోర్టు ఉత్తర్వులు సాక్షి, చైన్నె : తమిళనాడు సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు గాను తమిళగ వెట్రి కళగం ఎమ్మెల్యేకు రూ.35 కోట్ల వరకు ఆశచూపి బేరసారాలకు ప్రయత్నించారనే ఆరోపణలపై నమోదైన కేసులో మొత్తం విచారణపై చైన్నె హైకోర్టు స్టే విధించింది. శాసనసభ స్పీకర్ జే.సి.డి. ప్రభాకర్కు వ్యతిరేకంగా ప్రవేశపెట్టబోయే తీర్మానంపై ఓటింగ్ సమయంలో తమకు అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తే రూ. 35 కోట్లు ఇస్తామని ఆశ చూపినట్లు ఊత్తంగరై నియోజకవర్గ టీవీకే ఎమ్మెల్యే ఎన్. ఇళయరాజా చైన్నె పోలీసు కమిషనర్కు ఫిర్యాదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా చైన్నె ట్రిప్లికేన్ స్టేషన్లో నమోదైన కేసులో యూట్యూబర్ తిరునావుక్కరసు, నరేష్, త్యాగరాజన్లతో సహా 14 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసుతో సంబంధమున్న డీఎంకే మాజీ మంత్రి సెంథిల్ బాలాజీ సోదరుడు అశోక్ కుమార్తో పాటు సెంథిల్ బాలాజీకి హైకోర్టు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. సీబీఐ విచారణకు డిమాండ్ ఈ కేసులో బెయిల్ పొందిన రమేష్, సేతురాజ్, కార్తీక్ తదితరులు చైన్నె హైకోర్టులో వేర్వేరుగా పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. రాష్ట్ర పోలీసుల విచారణపై తమకు నమ్మకం లేదని, కాబట్టి ఈ కేసును సీబీఐ లేదా ఏదైనా స్వతంత్ర విచారణ సంస్థకు బదిలీ చేసి కొత్తగా విచారణ జరిపించాలని తమ పిటిషన్లలో కోరారు. హైకోర్టు సంచలన ఉత్తర్వులు ప్రధాన న్యాయమూర్తి సుశ్రుత్ అరవింద్ ధర్మాధికారి న్యాయమూర్తి జి. అరుళ్మురుగన్ లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్లపై మంగళవారం విచారణ చేపట్టింది. విచారణ ప్రారంభ దశలోనే ఉందనగా ఎటువంటి తాత్కాలిక ఉత్తర్వులు ఇవ్వకూడదని, తగిన ఆధారాలు సేకరించామని ప్రభుత్వం తరఫున వాదనలు వినిపించారు. నిందితులు ఒక్కొక్కరుగా సీబీఐ విచారణ కోరుతూ పిటిషన్లు వేస్తున్న విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ట్రిప్లికేన్ పోలీసు స్టేషన్లో నమోదైన ఈ మొత్తం విచారణపై ధర్మాసనం స్టే విధించింది. అనంతరం, ఈ వ్యవహారంపై తదుపరి విచారణను ఆగస్టు 27వ తేదీకి వాయిదా వేస్తున్నట్లు న్యాయమూర్తులు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
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రైల్లో రూ. 7 లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలు స్వాధీనం– బాధితుడికి అప్పగించిన ఆర్పీఎఫ్ పోలీసులు సాక్షి, చైన్నె: మంగళూరు సెంట్రల్ నుండి చైన్నె ఎగ్మోర్కు వచ్చిన ప్రత్యేక రైలులో ప్రయాణికుడు మరచిపోయిన రూ. 7 లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలను రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకుని, సురక్షితంగా యజమానికి అందజేశారు. మంగళూరు నుండి చైన్నె ఎగ్మోర్కు మంగళవారం ఉదయం చేరుకున్న ప్రత్యేక రైలు 52వ నంబరు సీటులో ప్రయాణించిన ఒక వ్యక్తి తన హ్యాండ్బ్యాగ్ను రైలులోనే మరచిపోయి వెళ్లిపోయాడు. ఈ విషయంపై ఎగ్మోర్ ఆర్పీఎఫ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గణేష్కు సమాచారం అందడంతో, వెంటనే ఎస్సైలు సనీలా, అన్బుసెల్వన్, హెడ్ కానిస్టేబుల్ సంధ్యా రజిని , మహిళా కానిస్టేబుల్ అంజులతో కూడిన బృందం సదరు బోగీకి చేరుకుని, యజమాని లేని ఆ బ్యాగ్ను భద్రంగా స్వాధీనం చేసుకుంది. బ్యాగ్లో వెండి డాలర్ ఉన్న తాళి చైన్, ఒక జత బంగారు కమ్మలు, ఒక బంగారు బ్రాస్లెట్ (చేతి గాజు), రూ. 420 నగదు లభించాయి. స్వాధీనం చేసుకున్న ఆభరణాల మొత్తం విలువ దాదాపు రూ. 7 లక్షలు ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. అనంతరం చట్టపరమైన ప్రక్రియలను పూర్తి చేసి, బ్యాగ్ యజమానికి తక్షణమే సమాచారం అందించి ఆ వస్తువులను అప్పగించారు. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి విలువైన ఆభరణాలను రక్షించిన ఆర్పీఎఫ్ బృందాన్ని ఎగ్మోర్ ఆర్పీఎఫ్ ఇనన్స్పెక్టర్ సునీల్కుమార్, రైల్వే ఉన్నతాధికారులు ప్రయాణికులు అభినందించారు.
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టీవీకే, డీఎంకే పోటాపోటీ ఆందోళనలుతిరువళ్లూరు: ముఖ్యమంత్రి విజయ్, త్రిషను కించపరిచేలా బహిరంగ సభలో మాట్లాడిన మాజీ డిప్యూటి సిఎం ప్రతిపక్ష నేత ఉధయనిధిని వెంటనే అరెస్టు చేయాలని టీవీకే నేతలు, ఉధయనిధిని వెంటనే విడుదల చేయాలని డీఎంకే నేతలు పోటాపోటీగా ఆందోళన నిర్వహించారు. టీవీకే ధర్నాకు జిల్లా కన్వీనర్ పూందమల్లి ఎమ్మేల్యే కుట్టి ప్రకాశం, తిరువళ్లూరు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ అరుణ్కుమార్ తదితరులు హాజరై ప్రసంగించారు. ఆందోళనలో టీవీకే నేతలు జార్జీముల్లర్, కలై, ఇందునేషన్, వెంకట్రావుతో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు. అలాగే డీఎంకే నేతలు తిరుపతి–చైన్నె రఽహదారిలో ఆందోళణ నిర్వహించారు. తిరువళ్లూరులో జరిగిన ఆందోళనకు జిల్లా కన్వీనర్ మాజీ ఎమ్మేల్యే తిరుత్తణి చంద్రన్ అద్యక్షత వహించగా మాజీ ఎమ్మేల్యే వీజీ రాజేంద్రన్, తిరుత్తణి భూపతి, పార్టీ నేతలు బీకే నాగరాజ్ హాజరయారు. ఆవడిలో మాజీ మంత్రి నాజర్ అధ్యక్షతన, గుమ్మిడిపూండిలో మాజీ ఎమ్మెల్యే టీజే గోవిందరాజన్, పొన్నేరిలో డీఎంకే జిల్లా కన్వీనర్ రమేష్రాజ్ నేతృత్వంలోనూ ఆందోళన నిర్వహించారు. కాగా తిరువళ్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు మూడువేల మంది డీఎంకే కార్యకర్తలను అరెస్టు చేశారు. డీఎంకే నాయకుల ధర్నా వేలూరు: ప్రతి పక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ను చైన్నెలో పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడాన్ని ఖండిస్తూ వేలూరు, తిరువణ్ణామలై, రాణిపేట, తిరుపత్తూరు వంటి జిల్లాలో ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు ధర్నా, రాస్తారోకో చేపట్టడంతో పోలీసులు చేసేది లేక అరెస్ట్ చేసి ప్రవేటు కళ్యాణ మండపాల్లో ఉంచారు. వేలూరులోని డీఎంకే పార్టీ కార్యాలయం ఎదుట ఆ పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి, మాజీ ఎమ్మెల్యే నందకుమార్, మాజీ ఎమ్మెల్యే కార్తికేయన్, మేయర్ సుజాత, మాజీ ఎంపి మహ్మద్ సఖీల అద్యక్షతన రాస్తారోకో నిర్వహించారు. కాట్పాడిలోని చిత్తూరు బస్టాండ్లో డివిజన్ కార్యదర్శి వన్నియరాజ అద్యక్షతన కార్యకర్తలు రాస్తారోకో నిర్వహించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. రాణిపేటలోని మాజీ మంత్రి ఆర్. గాంధీ అద్యక్షతన కార్యకర్తలు రాస్తారోకో నిర్వహించారు. తిరుపత్తూరు, తిరువణ్ణామలై జిల్లాలతో పాటు అన్ని జిల్లా కేంద్రాలు, తాలుకా కేంద్రాల్లోనూ డీఎంకే కార్యకర్తలు రాస్తారోకో చేశారు. టీవీకే కార్యకర్తల నిరసన వేలూరు: ప్రతిపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ మహిళలను కించ పరిచే విధంగా మాట్లాడటాన్ని ఖండిస్తూ వేలూరులోని అన్నా రోడ్డులో ధర్నా నిర్వహించారు. ఆ పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శులు వేల్మురుగన్, నవీన్ల అద్యక్షతన జరిగిన ఈ ధర్నాలో ఎమ్మెల్యే వినోద్కన్నన్, జిల్లా కోశాధికారి ప్రసాద్, ధనఖేఖర్ పాల్గొని నినాదాలు చేశారు. రాస్తారోకో చేస్తున్న డీఎంకే నేతలు తిరువళ్లూరు: టీవీకే నాయకుల ధర్నా తిరువణ్ణామలైలో రాస్తారోకో చేస్తున్న డీఎంకే కార్యకర్తలుకాట్పాడిలో రాస్తారోకో చేస్తున్న డీఎంకే కార్యకర్తలు
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ఉదయ్నిధి బాత్రూంలో ఉన్నారు.. కాస్త ఆగండిడీఎంకే నేత, తమిళనాడు ప్రతిపక్ష నేత ఉదయ్నిధి స్టాలిన్ అరెస్టు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మరింత వేడి పెంచింది. ఆయనను అదుపులోకి తీసుకునేందుకు పోలీసులు చెన్నైలోని నివాసానికి వెళ్లిన సమయంలో చోటుచేసుకున్న ఓ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. పోలీసులను కాస్త ఆగాలంటూ ఉదయ్నిధి భార్య కృతికా విజ్ఞప్తి చేసిన దృశ్యాలు చర్చకు దారితీశాయి.తంజావూరులో కావేరీ నీటి వివాదంపై జరిగిన డీఎంకే నిరసన కార్యక్రమంలో ఉదయ్నిధి స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై వివాదం చెలరేగింది. ఆయన వ్యాఖ్యలు మహిళలను కించపరిచేలా ఉన్నాయని.. సీఎం విజయ్ను అవమానించేలా ఉన్నాయని ఫిర్యాదులు రావడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం ఉదయ్నిధిని అదుపులోకి తీసుకునేందుకు పోలీసులు ఆయన నివాసానికి చేరుకున్నారు.వైరల్గా మారిన వీడియోలో.. పోలీసులు ఉదయ్నిధిని కలిసేందుకు ఆయన ఇంట్లో వేచి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ సమయంలో కృతికా ఉదయ్నిధి, డీఎంకే నేత మా. సుబ్రమణియన్ పోలీసులతో మాట్లాడుతున్న దృశ్యాలు రికార్డయ్యాయి. “ఆయన టాయిలెట్లో ఉన్నారు. కాస్త సమయం ఇవ్వండి” అంటూ కృతికా పోలీసులను కోరారు. మరికొన్ని నిమిషాలు ఆగాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.On Cam: Moments Before Udhayanidhi Stalin Arrest- TIMES NOW accesses the sequence of events- On Cam: Udhayanidhi's wife argues with policemen@dharannniii & @DEKAMEGHNA breaks down the details. pic.twitter.com/WMdaMW0r99— TIMES NOW (@TimesNow) August 4, 2026 VIDEO CREDITS:TimesNowదీనికి స్పందించిన ఓ పోలీసు అధికారి.. తాము చట్టపరమైన విధులు నిర్వహించేందుకు వచ్చామని, ఎక్కువ సమయం వేచి ఉండలేమని పేర్కొన్నారు. “ఎంతసేపు వేచి ఉండాలి? ఇది మా విధి. మేం చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడం లేదు” అంటూ ఆయన చెప్పినట్లు వీడియోలో వినిపిస్తోంది.మా. సుబ్రమణియన్ కూడా పోలీసులను మరికొంత సమయం ఇవ్వాలని కోరారు. ఉదయ్నిధి సిద్ధమయ్యే వరకు వేచి ఉండాలని, న్యాయవాది కూడా వస్తారని చెప్పారు. అలాగే ఉదయ్నిధిని తంజావూరుకు తీసుకెళ్లాల్సి ఉందని.. దాదాపు ఎనిమిది గంటల ప్రయాణం ఉంటుందని, బయలుదేరే ముందు కొంత సమయం ఇవ్వాలని మంత్రి కోరినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే పోలీసులు మాత్రం అనంతంగా వేచి ఉండలేమని స్పష్టం చేశారు. చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాల్సిందేనని తెలిపారు.கைது செய்து தஞ்சாவூர் அழைத்து செல்லப்படும் எதிர்க்கட்சி தலைவர்.. ஜன்னல் ஓரத்தில் பெரும் யோசனையோடு அமர்ந்து செல்லும் உதயநிதிDMK | Udhayanidhi Arrest | Udhayanidhi Speech | #NewsTamil24x7 #UdhayanidhiStalin #PoliceArrest pic.twitter.com/6afl9S9XCo— News Tamil 24x7 (@NewsTamilTV24x7) August 4, 2026ఏ కేసులో అరెస్ట్?కావేరీ నీటి సమస్యపై తంజావూరులో జరిగిన డీఎంకే నిరసనలో ఉదయ్నిధి చేసిన ఓ వ్యాఖ్య వివాదానికి కారణమైంది. నిరసన సమయంలో కొందరు కార్యకర్తలు నటి త్రిష పేరును ప్రస్తావించగా.. ఉదయ్నిధి చేసిన వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. ఈ వ్యవహారంలో పోలీసులు పలు సెక్షన్ల కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. మహిళ గౌరవాన్ని కించపరిచేలా వ్యవహరించడం, ఉద్దేశపూర్వక అవమానం, బెదిరింపులు, కుట్ర తదితర ఆరోపణలతో పాటు తమిళనాడు మహిళల వేధింపుల నిరోధక చట్టం, ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్లను కూడా చేర్చినట్లు సమాచారం.రాజకీయంగా ముదిరిన వివాదంఉదయ్నిధి అరెస్టు వ్యవహారం తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కొత్త దుమారానికి దారితీసింది. అధికార టీవీకే, బీజేపీ నేతలు ఉదయ్నిధిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు డీఎంకే మాత్రం ఈ కేసును రాజకీయ కక్ష సాధింపుగా అభివర్ణిస్తోంది. కావేరీ సమస్య నుంచి దృష్టి మళ్లించేందుకే ఈ వివాదాన్ని పెద్దదిగా చేస్తున్నారని డీఎంకే వర్గాలు ఆరోపిస్తున్నాయి.
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ఉదయ్నిధికే మా మద్దతు: ప్రేమలత విజయ్కాంత్తమిళనాట ఉదయ్నిధి స్టాలిన్ వ్యాఖ్యలు రాజకీయ దుమారం రేపాయి. సీఎం విజయ్, నటి త్రిషలను ఉద్దేశించి అసభ్యకరంగా మాట్లాడారంటూ కేసు నమోదు చేసి ఆయన్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఓవైపు పలువురు ఉదయ్నిధి వ్యాఖ్యల్ని తప్పుబడుతుంటే.. డీఎండీకే ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రేమలత విజయ్కాంత్ మాత్రం ఆ అరెస్ట్ను ఖండించారు.డీఎంకే నేత, ప్రతిపక్ష నేత ఉదయ్నిధి స్టాలిన్పై పోలీసు చర్యల నేపథ్యంలో మంగళవారం డీఎండీకే ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రేమలత విజయకాంత్ మీడియా ఎదుట కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉదయ్నిధి చేసిన వ్యాఖ్యల్లో తప్పేమీ లేదని పేర్కొంటూ.. ఆయనకు తమ మద్దతు ఎప్పుడూ ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. అదే సమయంలో రాజకీయ భిన్నాభిప్రాయాలను అరెస్టులతో అణచివేయడం ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదని ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు.ప్రజాస్వామ్యంలో అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయడం ప్రతి ఒక్కరి హక్కు అని ప్రేమలత విజయకాంత్ అన్నారు. ఒకరి వ్యాఖ్యలను మరో పార్టీ రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలే తప్ప.. అరెస్టులు పరిష్కారం కాదని పేర్కొన్నారు. స్వతంత్ర భారతంలో రాజకీయ వ్యాఖ్యలపై అరెస్టులు చేయడం ప్రజల్లో అసంతృప్తిని, ప్రజాస్వామ్యంపై అనుమానాలను పెంచుతుందని వ్యాఖ్యానించారు.“ఉదయ్నిధి మాట్లాడిన దాంట్లో తప్పు లేదు”ఉదయ్నిధి స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలను సమర్థించిన ప్రేమలత.. ఆయన మాటల్లో తప్పేమీ లేదని అన్నారు. రాజకీయ వేదికలపై ప్రతిపక్ష నేతలకు తమ అభిప్రాయాలను చెప్పే హక్కు ఉందని స్పష్టం చేశారు. “ఉదయ్నిధికి మా మద్దతు ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఆయన మాట్లాడిన దాంట్లో తప్పు లేదు. అందులో అభ్యంతరకరం ఏంటో అర్థం కావడం లేదు” అంటూ ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.నీటి కోసం మేం పోరాడుతుంటే..ఇదే సమయంలో తమిళనాడులోని రాజకీయ పోరాటాలపై కూడా ప్రేమలత ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రజల సమస్యలపై, ముఖ్యంగా కావేరీ జలాల సమస్యల పరిష్కారం కోసం తాము పోరాటం చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు నటుడు విజయ్ రాజకీయ పోరాటం చేస్తున్న తీరును ప్రస్తావిస్తూ.. “మేం నీటి కోసం పోరాడుతుంటే.. నటి కోసం విజయ్ పోరాడుతున్నారు” అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.అక్రమ అరెస్టులతో పోరాటాన్ని ఆపలేరురాజకీయ ప్రత్యర్థుల గొంతు నొక్కేందుకు అరెస్టులను ఉపయోగించడం సరైన విధానం కాదని ప్రేమలత విమర్శించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో అధికార పక్షానికి ఉన్న హక్కులే ప్రతిపక్షాలకు కూడా ఉంటాయని అన్నారు.అధికార పార్టీ, ముఖ్యమంత్రి తమ అభిప్రాయాలను రాజకీయ వేదికలపై వ్యక్తం చేయవచ్చని.. అదే విధంగా ప్రతిపక్షాలు కూడా తమ వైఖరిని ప్రజల ముందుకు తీసుకెళ్లే హక్కు కలిగి ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. రాజకీయ విమర్శలను ఎదుర్కోవాల్సింది రాజకీయంగానే కానీ.. అరెస్టులతో కాదని స్పష్టం చేశారు.చట్టం అందరికీ సమానంగా ఉండాలిఇటీవల రాణిపేటలో జర్నలిస్టులపై జరిగిన దాడి విషయంలో పోలీసులు వెంటనే చర్యలు తీసుకోలేదన్న ఆరోపణలను ప్రస్తావించిన ప్రేమలత.. ప్రతిపక్ష నేతల వ్యాఖ్యలపై మాత్రం తక్షణ చర్యలు తీసుకోవడం చట్ట అమలులో సమానత్వంపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోందని అన్నారు. అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల ముందు ప్రతిపక్ష నేతపై అరెస్టు చర్యలు చేపట్టడం ప్రజాస్వామ్య సంప్రదాయాలకు తగదని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్య విలువలను, భావ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛను గౌరవించాలని కోరారు. మొత్తంగా.. ఉదయ్నిధి స్టాలిన్ విషయంలో ప్రేమలత విజయకాంత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చకు తెరలేపాయి.
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ఉదయ్నిధి స్టాలిన్ అరెస్ట్తమిళనాడు ప్రతిపక్ష నేత ఉదయ్నిధి స్టాలిన్ అరెస్ట్ అయ్యారు. సీఎం విజయ్, నటి త్రిషను ఉద్దేశించి అసభ్యకరంగా మాట్లాడారంటూ తమిళగ వెట్రి కగళం పార్టీ ఫిర్యాదు చేయంతో ఆయనపై కేసు నమోదు అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో టీవీకే నిరసనల నడుమ పోలీసులు ఆయన నివాసం వద్ద భారీగా మోహరించగా.. ఆ తర్వాత ఆయన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇప్పటికే ఆయన దాఖలు చేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ను ఈ మధ్యాహ్నం మద్రాస్ హైకోర్టు విచారణ జరపనుంది.మంగళవారం ఉదయం ఉదయనిధి నివాసం వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. అరెస్ట్ తర్వాత ఆయన్ని తరలించే క్రమంలో డీఎంకే శ్రేణులు పోలీసులకు అడ్డు పడ్డాయి. వాహనాన్ని అడ్డుకుని వాగ్వాదానికి దిగాయి. అయినప్పటికి పోలీసులు ఆయన్ని అక్కడి నుంచి బలవంతంగా తీసుకెళ్లారు. ఆ సమయంలో ఉదయ్నిధి స్టాలిన్ మీడియాతో మాట్లాడారు. నేను తప్పుగా ఏం మాట్లాడలేదు. ఎవరి పేరును నేను ప్రస్తావించలేదు. ఈ కేసును న్యాయపరంగా తేల్చుకుంటా అని ఆయన అన్నారు. విచారణ నిమిత్తం ఆయన్ని తరలించినట్లు తెలుస్తోంది.ఏం జరిగిందంటే.. సోమవారం తంజావూరులో కావేరీ జలాల అంశంపై జరిగిన డీఎంకే కార్యక్రమంలో ఉదయ్నిధి స్టాలిన్ ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో.. కొందరు కార్యకర్తలు సినీ నటి త్రిష పేరుతో నినాదాలు చేశారు. దీనికి స్పందించిన ఉదయ్నిధి.. కావేరీ జలాలు మన దగ్గరకు వచ్చినా రాకపోయినా, ‘నీళ్లు’ మాత్రం అక్కడికి వెళ్తాయి అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ఆ వ్యాఖ్యలు ముఖ్యమంత్రి విజయ్, నటి త్రిషలను ఉద్దేశించి డబుల్ మీనింగ్గా చేసిన వ్యాఖ్యలేనని టీవీకే ఆరోపిస్తోంది. Udhayanidhi Stalin has landed in controversy after making an alleged double-meaning remark during a Cauvery protest speech when the crowd began chanting "Trisha"The video has gone viral, ruling TVK calls the comment "disgusting" and BJP demands his arrest over the remark. DMK… pic.twitter.com/Ay4S0i9HCv— Nabila Jamal (@nabilajamal_) August 3, 2026కేసు నమోదు.. హైకోర్టులో పిటిషన్ఉదయ్నిధి వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో తంజావూర్ పీఎస్లో టీవీకే ఫిర్యాదు చేసింది. సీఎం విజయ్ను అవమానించారంటూ ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. దీంతో ఆయనపై ఆరు సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అయితే ఈ కేసులో ముందస్తు బెయిల్ కోసం ఆయన మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్ మధ్యాహ్నం విచారణకు రావాల్సి ఉంది. ఈలోపే ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయడం గమనార్హం.“బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పాలి”.. ఉదయ్నిధి వ్యాఖ్యలపై టీవీకే తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. వెంటనే బహిరంగంగా క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలకు పిలుపునిచ్చింది. మహిళలను అవమానించే వ్యాఖ్యలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అంగీకరించబోమని పార్టీ నేతలు స్పష్టం చేశారు. క్షమాఫలు చెప్పే దాకా ఉదయ్నిధి స్టాలిన్ను వదలబోమని అంటున్నారు.ఉదయ్నిధి ఇంటి వద్ద భారీ భద్రత.. ఆ వెంటనే అరెస్ట్టీవీకే నిరసనల నేపథ్యంలో చెన్నైలోని ఉదయ్నిధి స్టాలిన్ నివాసం వద్ద పోలీసులు ముందస్తుగా భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా భద్రతను పెంచారు. ఆ సమయంలో డీఎంకే కార్యకర్తలు పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగడంతో హైడ్రామా నెలకొంది. అయితే ఆ తర్వాతే ఉదయ్నిధిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని తెలుస్తోంది. మహిళా కమిషన్కు ఫిర్యాదు.. ఈ వ్యవహారంపై మహిళా కమిషన్ (NCW)ను టీవీకే ఆశ్రయించింది. పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి పళా సెల్వకుమార్ ఫిర్యాదు చేస్తూ.. ఉదయ్నిధి ప్రసంగానికి సంబంధించిన వీడియోలను పరిశీలించి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఉదయ్నిధి నుంచి వివరణ కోరాలని, బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పేలా ఆదేశించాలని మహిళా కమిషన్ను విజ్ఞప్తి చేశారు. అలాగే సంబంధిత చట్టాల కింద చర్యలు తీసుకునేలా పోలీసులకు సూచించాలని కోరినట్లు టీవీకే వెల్లడించింది.బీజేపీ సైతం డీఎంకేపై ఫైర్ఆ వ్యాఖ్యలు మహిళను(త్రిష) కించపరిచేలా ఉన్నాయని, రాజకీయ నాయకుల స్థాయికి తగవనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ వివాదంపై తమిళనాడు బీజేపీ కూడా స్పందించింది. ఉదయ్నిధి వ్యాఖ్యలు అభ్యంతరకరంగా ఉన్నాయని ఆరోపిస్తూ ఆయనపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది. ప్రజా జీవితంలో ఉన్న నేతలు మహిళల పట్ల మరింత బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని బీజేపీ నేతలు పేర్కొన్నారు.రాజకీయ పోరుకు కొత్త అస్త్రంఇప్పటికే తమిళనాడులో విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే, డీఎంకే మధ్య రాజకీయ పోరు కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో త్రిష ప్రస్తావన వివాదం మరింత రాజకీయ రంగు పులుముకుంది. టీవీకే ఈ అంశాన్ని మహిళా గౌరవానికి సంబంధించిన అంశంగా తీసుకుని ముందుకు వెళ్తుండగా.. డీఎంకే లేదా ఉదయ్నిధి స్టాలిన్ నుంచి ఇంకా అధికారిక స్పందన రావాల్సి ఉంది.
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77 ఏళ్ల సుగంధ ప్రస్థానంలో కొత్త ఆవిష్కరణలుసాక్షి, చైన్నె : అతిపెద్ద అగర్బత్తి తయారీ సంస్థ అయిన సైకిల్ ప్యూర్ అగర్బత్తి తన 77 ఏళ్ల సుగంధ ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని చైన్నెలో పండుగ ఉత్పత్తుల శ్రేణిని ఆవిష్కరించింది. భారతీయ ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాలను కాపాడుతూ, వినియోగదారుల మారుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ ఆవిష్కరణలు చేపట్టినట్లు సంస్థ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. సంస్థ ప్రతిఏటా 1200 కోట్లకు పైగా అగర్బత్తులను ఉత్పత్తి చేస్తూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 75కి పైగా దేశాలలో మిలియన్ల మంది ఇళ్లలో ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను నింపుతోందని ఈసందర్భంగా ప్రకటించారు. రాబోయే పండుగ సీజన్ను పురస్కరించుకుని పూజా అవసరాలు, వెల్నెస్ విభాగానికి సంబంధించి కొత్త ఉత్పత్తులను విడుదల చేశామన్నారు. సైకిల్ స్టెమ్ సాంబ్రాణి , నవిన్ పూజా నెయ్యి , గుడ్ లక్ ప్రీమియం అగర్బత్తి (లావెండర్, శాండల్, మస్క్, కస్తూరి పరిమళాలు), సైకిల్ ప్యూర్ కోల్డ్ ప్రెస్డ్ నువ్వుల నూనెలు ఇందులో ఉన్నాయి. తమిళనాడులో సామాజిక బాధ్యత 40 మంది దివ్యాంగ బాలికల విద్య సమగ్ర వికాసం కోసం సాయం అందించినట్టు ఈసందర్భంగా ఎన్ఆర్ గ్రూప్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అర్జున్ రంగ తెలిపారు.
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గ్రాండ్ ఎగ్జిబిషన్లో జ్యువెలరీ కలెక్షన్స్ ఆవిష్కరణసాక్షి,చైన్నె: హరికృష్ణ గ్రూప్నకు చెందిన భారతదేశపు అగ్రగామి జ్యువెలరీ బ్రాండ్లలో ఒకటైన కిస్నా డైమండ్ – గోల్డ్ జ్యువెలరీ, తమ అధికారిక షాప్–ఇన్–షాప్ పార్ట్నర్ కె.కె. జ్యువెలర్స్ భాగస్వామ్యంతో చైన్నెలోని అంబత్తూర్లో గ్రాండ్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ప్రదర్శన, ఆభరణాల ప్రియులకు అత్యంత సుందరమైన నూతన డైమండ్ , గోల్డ్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్లను అన్వేషించే చక్కటి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ఆధునిక, సాంప్రదాయ డిజైన్ల శ్రేణిని ఇందులో ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని కె.కె. జ్యువెలర్స్ కై లాష్ రాథోడ్, కిస్నా డైమండ్ – గోల్డ్ జ్యువెలరీ స్టేట్ హెడ్ హరిహరన్, ఏరియా సేల్స్ మేనేజర్ వెంగటపతి రాజ్లు పాల్గొని కొత్త కలెక్షన్స్నుఆవిష్కరించారు.ఈ సందర్భంగా శ్రీ కై లాష్ రాథోడ్ మాట్లాడుతూ... కిస్నా సంస్థతో కుదుర్చుకున్న ఈ భాగస్వామ్యం, విశ్వసనీయమైన కస్టమర్ సేవను అసాధారణమైన ఆభరణాల కలెక్షన్తో సమ్మిళితం చేస్తూ అంబత్తూర్ , పరిసర ప్రాంతాల వినియోగదారులకు ఒక మరుపురాని అనుభవాన్ని అందిస్తుందని తెలిపారు.
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ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవాలికొరుక్కుపేట: విద్యార్థులు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవాలని ఎస్ఆర్ఎం ప్రొ–ఛాన్స్లర్ (పరిపాలన) డాక్టర్ రవి పచ్చముత్తు హితవుపలికారు. ఈ మేరకు ఎస్ఆర్ఎం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైనన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ– వడపళని, ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ 18వ ఇండక్షన్ డే సోమవారం ఘనంగా జరిగింది. కొత్త బ్యాచ్ మేనేజ్మెంట్ విద్యార్థులకు (ఎంబీఏ, బీబీఏ) ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ప్రత్యేక ప్రార్థనతో ప్రారంభమైన కార్యక్రమంలో ఎస్ఆర్ఎం వడపళని క్యాంపస్ డీన్ డాక్టర్ సతీష్ మీనన్ కొత్త బ్యాచ్ విద్యార్థులకు స్వాగతం పలికారు. కార్యక్రమానికి ఎస్ఆర్ ఎం ప్రో–ఛాన్స్లర్ (పరిపాలన) డాక్టర్ రవి పచ్చముత్తు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై, కొత్తగా చేరిన విద్యార్థులందరినీ వారి భవిష్యత్ ప్రయత్నాలకు అభినందించారు. ఇందులో ఎస్ఆర్ఎం గ్రూప్ డైరెక్టర్ – ఇనన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ హరిణి రవి, ఎస్ఆర్ఎం గ్రూప్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఆర్. వెంకటేష్ బాబు విద్యార్థులు తమ కలలను సాకారం చేసుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. గౌరవ అతిథిగా విచ్చేసిన టిఎన్ ఆటోస్కిల్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కాశీవిశ్వనాథన్ మాట్లాడుతూ, వ్యాపారం సమాజ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడానికి ఆవిష్కరణ, నాయకత్వం, వ్యవస్థాపకత వంటి నైపుణ్యాలు అవసరమని విద్యార్థులను ఉత్తేజపరిచారు. మరో అతిథిగా విచ్చేసిన బ్రేక్స్ ఇండియా వైస్ ప్రెసిడెంట్ – హెచ్ఆర్ విజయ్ కుమార్ ఇండక్షన్ డే ప్రసంగం చేశారు.
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హైకోర్టు ఉత్తర్వులపై స్టేకు నిరాకరణసాక్షి, చైన్నె: కార్తీక దీపం పండుగ సందర్భంగా తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపై ఉన్న దీపస్తంభం వద్ద దీపం వెలిగించాలంటూ మద్రాస్ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులపై మధ్యంతర స్టే ఇచ్చేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. వివరాలు.. తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపై ఉన్న దీపస్తంభంపై కార్తీక దీపం వెలిగించేలా ఆదేశించాలని కోరుతూ రామరవికుమార్ అనే వ్యక్తి మద్రాస్ హైకోర్టు మధురై బెంచ్లో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు సింగిల్ జడ్జి జస్టిస్ జి.ఆర్. స్వామినాథన్, 2025 డిసెంబర్ 1న కొండపై ఉన్న దీపస్తంభం వద్ద దీపం వెలిగించాలని తీర్పు ఇచ్చారు. అయితే, ఈ ఉత్తర్వులను అధికారులు అమలు చేయకపోవడంతో మధురై జిల్లా మేజిస్ట్రేట్, పోలీస్ కమిషనర్ మరియు ఆలయ ఈవోలపై కోర్టు ధిక్కరణ కేసు దాఖలైంది. హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ తీర్పు: సింగిల్ జడ్జి తీర్పును , కోర్టు ధిక్కరణ చర్యలను సవాలు చేస్తూ తమిళనాడు ప్రభుత్వం హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్లో అప్పీల్ చేసింది. విచారణ జరిపిన డివిజన్ బెంచ్, అధికారులపై ధిక్కార చర్యలపై స్టే విధించినప్పటికీ, ప్రతి ఏటా కొండపై ఉన్న దీపస్తంభం వద్ద దీపం వెలిగించాలన్న సింగిల్ జడ్జి ఉత్తర్వును సమర్థించింది. సుప్రీంకోర్టులో విచారణ: డివిజన్ బెంచ్ ఉత్తర్వులను సవాలు చేస్తూ తమిళనాడు ప్రభుత్వం, ఆలయ అధికారులు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాయి. జస్టిస్ అరవింద్ కుమార్, జస్టిస్ విపుల్ పంచోలీలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్ను సోమవారం విచారించింది. హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులపై మధ్యంతర స్టే విధించాలన్న తమిళనాడు ప్రభుత్వ అభ్యర్థనను సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. జనవరిలో వచ్చిన ఉత్తర్వులను సవాలు చేస్తూ ప్రభుత్వం జూన్ నెల వరకు వేచి ఉండి ఆలస్యంగా పిటిషన్ ఎందుకు దాఖలు చేసిందని సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నించింది. ఈ వ్యవహారంలో సంబంధిత పక్షాలైన ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, తమిళనాడు వక్ఫ్ బోర్డు, సికందర్ బాదుషా దర్గా నిర్వాహకులకు నోటీసులు జారీ చేస్తూ న్యాయమూర్తులు ఆదేశించారు.
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దైవిక గుణాలతో జీవనం సాగించాలిరిషీశ్వర్ శ్రీ నరేంద్రన్ జీ ఉద్భోద కొరుక్కుపేట: దైవిక గుణాలతో జీవించినప్పుడు నిజమైన ఆనందాన్ని పొందుతారని రిషిదేవ్ ఫౌండేషన్’ వ్యవస్థాపకులు రిషీశ్వర్ శ్రీ నరేంద్రన్ జీ ఉద్భోదించారు. చైన్నెలోని చూలైమేడులో ప్రపంచ ఆర్యవైశ్య మహాసభ (వామ్) ప్రధాన కార్యాలయంలో ఆడి మాసంలో అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందే ఉద్దేశంతో ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. సనాతన ధర్మ ఆధ్యాత్మిక సంగమం పేరుతో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి కన్నూర్కు చెందిన ’రిషిదేవ్ ఫౌండేషన్’ వ్యవస్థాపకులు రిషీశ్వర్ శ్రీ నరేంద్రన్ జీ పాల్గొని ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక ఉపన్యాసం అందించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ’లక్ష్యం గ్రూప్’ సమన్వయకర్తగా వ్యవహరించగా.. దీనికి ప్రముఖ విద్యావేత్త, వామ్ జాతీయ విద్యా కన్వీనర్ డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ ఎం. రజని నేతృత్వం వహించారు. వామ్ అధ్యక్షులు తంగుటూరి రామకృష్ణ రిషీశ్వర్ శ్రీ నరేంద్రన్జీని శాలువా జ్ఞాపికతో సత్కరించారు. వామ్ కి చెందిన శ్రీలత, విజయలక్ష్మి, రాణి హరినాథ్ సాంబశివరావు పర్యవేక్షించారు.
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రెండు కార్లు ఢీసాక్షి, చైన్నె: మదురై మేలూరు సమీపంలో రెండు కార్లు ఢీ కొన్న ప్రమాదంలో ఐదుగురు విగత జీవులయ్యారు. ఓ కారు అదుపు తప్పి డివైడర్ను దాటి ఎదురు రోడ్లుపైకి దూసుకెళ్లడంతోనే ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. వివరాలు.. చైన్నెకి చెందిన శ్రీరామ్, రాజమేరి, రంజన సహా ఆరుగురు ఒకే కారులో కోవిల్పట్టిలో జరగనున్న ఒక వేడుక కు కారులో ఆదివారం బయలుదేరి వెళ్లారు. సోమవారం వేకువ జామున మేలూరు సమీపంలోని తుంబైపట్టి ఫ్లైఓవర్ పై వస్తుండగా ముందు వెళ్తున్న ద్విచక్రవాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. కారు అదుపు తప్పి రోడ్డు డివైడర్ దాటుకుని ఎదురుగా ఉన్న రోడ్డుపైకి దూసుకెళ్లింది. ఆ సమయంలో ఊహించని విధంగా మధురై నుండి తిరుచ్చి వైపు వెళ్తున్న మరొక కారును బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో రెండు కార్లు నుజ్జునుజ్జయ్యాయి. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో కారు నడుపుతున్న శ్రీరామ్, అందులో ప్రయాణిస్తున్న రాజమేరి, రంజన , ఏడాదిన్నర పసిపాపతో సహా ఐదుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరొక కారు డ్రైవర్ ప్రకాష్, ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్తున్న వ్యక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న మేలూరు పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను పోస్టుమార్టానికి తరలించారు. గాయపడిన వారిని చికిత్స నిమిత్తం మేలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. కాగా ఇదే మార్గంలో రెండు వారాల క్రితం కొట్టాంపాటి సమీపంలోని ఫోర్–లేన్ రహదారిపై రెండు బస్సులు ఢీకొని ఐదుగురు మరణించారు. తాజాగా ఇదే మార్గంలో రెండుకార్లు ఢీకొన్న ప్రమాదంలో ఐదుగురు మరణించడంతో ఈ పరిసరాలలో వేగ నియంత్రణకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆ పరిసర వాసులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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నాకెలాంటి సమస్యలు లేవు..!తమిళసినిమా: సినిమా తారల గురించి వాస్తవాలే కాకుండా ఒక్కోసారి అవాస్తవాలు ప్రచారం అవుతుంటాయి అలా ఇవ్వ నటి ఆద్మిక గురించి రకరకాల ప్రచారం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. హిప్ హాప్ ఆది దర్శకత్వం వహించి, కథానాయకుడిగా నటించిన మిసై మురుక్కు చిత్రం ద్వారా కథానాయకగా పరిచయమైన నటి ఆద్మిక. ఆ తర్వాత కోటియిల్ ఒరువన్ చిత్రంలో విజయ్ ఆంటోనికి జంటగా నటించారు. అదేవిధంగా కాటేరి , నరకాసురన్ వంటి చిత్రాల్లో నాయకిగా నటించారు. ఆ తర్వాత కారణాలు ఏమైనా ఈమె చిత్ర రంగంలో కనిపించలేదు. అలాంటిది ఈమె తన గురించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో జరుగుతున్న అసత్య ప్రచారాలపై స్పందిస్తూ తనకు కలిగిన అనుభవాల్లో కొన్ని విషయాలను తాను తరసు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా వెల్లడిస్తున్నానని ఇన్స్ట్రాగామ్లో పోస్ట్ చేశారు. అందులో శ్ఙ్రీ నా భావాలను చూసిన కొందరు నేను ఏదో సమస్యలో చిక్కుకున్నట్లు భావిస్తున్నారు అయితే అలాంటిదేమీ లేదు. ఎవరికై నా ఏదో రకంగా ఉపయోగ పడుతుందనే నేను నా అనుభవాలను వ్యక్తం చేస్తుంటాను. ఇకపోతే మనం కోరుకున్న జీవితాన్ని ఎంచుకొని జీవించడం అంత సులభం కాదు. అందుకు చాలా ధైర్యం కావాలి శ్ఙ్రీ అని నటి ఆద్మిక పేర్కొన్నారు. ఆమె చేసిన పోస్ట్ ఇప్పుడు సామాజి మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది.
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దేవాదాయ శాఖ అవినీతిపై శ్వేతపత్రం– మంత్రి రమేష్ సమాచారం సాక్షి, చైన్నె : దేవాదాయ శాఖలో గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన అవినీతిపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేసే అంశంపై పరిశీలిస్తున్నామని ఆశాఖ మంత్రి రమేష్ తెలిపారు. తిరుచ్చిలో సోమవారం మంత్రి మంత్రి రమేష్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నాయకులందరూ కొనియాడేలా అత్యుత్తమ పాలన అందిస్తున్నారన్నారు. ఓటు వేయని వారు కూడా సంతోషంగా జీవించే స్థాయిలో ఈ పాలన సాగుతోందన్నారు. ముఖ్యమంత్రి ఒంటరి అయిపోయారని స్టాలిన్ అంటున్నారని, నిజానికి ఒంటరిగా మిగిలిపోయింది ఎవరో స్టాలిన్నే అడగండి అని ఎద్దేవా చేశారు. అసెంబ్లీలో మాట్లాడే స్టాలిన్, ఈరోజు అసెంబ్లీ వ్యవహారాలను ఇంట్లో ఉండి చూసే పరిస్థితికి ఒంటరి అయిపోయారనేది నిజం అని వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రతీ విషయాన్ని మాట్లాడే చేయాల్సిన అవసరం లేదని, చేతల్లో చూపిస్తే చాలు అని వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ ముఖ్యమంత్రి చేతల్లో చూపించే వ్యక్తి అని, శ్రీరంగం ఆలయానికి వచ్చిన ఆంధ్ర మహిళ వద్ద రూ.2,000 లంచం తీసుకున్నారనే ఫిర్యాదుపై విచారణ జరుగుతోందన్నారు. కొన్ని ఆలయాల్లో కొందరు వ్యక్తుల వల్ల ఇలా జరుగుతోందన్నారు. దీనిపై విచారణ సాగుతోంది. ఆ విచారణ ఆధారంగా తప్పులు నిరూపితమైతే ఎంతటి వారైనా కచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన అవినీతిపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేసేందుకు పరిశీలిస్తున్నామన్నారు. ఏ యే ఆలయ ఆస్తులు ఆక్రమణకు గురయ్యాయో, ఏ యే తప్పులు జరిగాయనే అంశాలన్నింటిపై దృష్టి సారించామన్నారు. తమ చర్యల వల్ల వచ్చే ఫలితాలను త్వరలోనే చూస్తారని, ఆలయ ఆస్తులన్నీ రక్షించబడతాయని ధీమా వ్యక్తంచేశారు.
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లయన్స్ చైన్నె డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్గా ఉమా అనిల్ కుమార్సాక్షి, చైన్నె: ఐసీఎల్ గ్రూప్ సీఈఓ, సమాజ సేవకురాలు ఉమా అనిల్కుమార్ లయన్స్ ఉద్యమంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన నాయకత్వ పదవుల్లో ఒకటైన లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ చైన్నె డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ మేరకు 3241 ఎఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్ ప్రమాణస్వీకార మహోత్సవం చైన్నెలో జరిగింది. చైన్నె డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ ఉమా అనిల్కుమార్ నాయకత్వంలో జరిగిన ఈ కార్యాక్రమంలో కార్యదర్శిగా ఎం.ఉదయకుమార్, కోశాధికారిగా టి. శివకుమార్, కౌన్సిల్ కో–ఆర్డినేటర్గా వై.రాజేశ్వరరావు బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్గా ఉమా అనిల్కుమార్ చైన్నె నగరంలోని వందలాది లయన్స్ క్లబ్లు, వేలాది మంది సభ్యులకు నాయకత్వం వహిస్తారు. సమాజానికి సేవ చేయడం, శాశ్వతమైన సామాజిక మార్పును తీసుకురావడం అనే లక్ష్యంతో పనిచేసే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మానవతా సేవా సంస్థల లో ఒకటైన లయన్స్ క్లబ్ను ఆమె ముందుండి నడిపిస్తారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, రాబోయే సంవత్సరంలో ముఖ్యమైన ప్రాధాన్యతా రంగాలైన ప్రతిభావంతులైన పేద విద్యార్థుల కోసం భారీ విద్యా సహాయ కార్యక్రమాలు, పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్యక్రమాలు, కంటి సంరక్షణ ప్రాజెక్టులు, ఉచిత కంటి పరీక్షలు, నేత్రదాన అవగాహన ప్రచారాలు, మహిళా సాధికారతను, వ్యాపారవేత్తలుగా ఎదిగేందుకు, ఆర్థిక స్వతంత్రతను ప్రోత్సహించే కార్యక్రమాలు, బాధ్యతాయుతమైన భవిష్యత్ నాయకులను తీర్చిదిద్దేందుకు యువతకు నాయకత్వ వికాస శిక్షణ వంటి కార్యక్రమాలను విస్తృతం చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు.
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విజయకాంత్కు భారత రత్న ఇవ్వాలిసాక్షి, చైన్నె : దేశీయ ముర్పొక్కు ద్రవిడ కళగం(డీఎండీకే)వ్యవస్థాపకుడు, దివంగత ప్రముఖ నటుడు విజయకాంత్కు దేశ అత్యున్నత పురస్కారం ‘భారత రత్న’ ప్రకటించాలని డీఎండీకే కోరింది. ఈ మేరకు డీఎండీకే కోశాధికారి, రాజ్యసభ సభ్యుడు ఎల్.కే. సుధీష్ పార్లమెంట్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని నేరుగా కలిసి వినతిపత్రం సమర్పించారు. తమిళనాడు ప్రజలకు, సినీ రంగంతో పాటు సామాజిక శ్రేయస్సుకు విజయకాంత్ చేసిన సేవలను గుర్తించి అందులో వివరించారు. ఆయనకు భారత రత్న పురస్కారాన్ని అందించాలని విన్నవించారు. అలాగే, తమిళనాడు రైతుల ప్రయోజనాలను దెబ్బతీసేలా కర్ణాటక ప్రభుత్వం నిర్మించతలపెట్టిన మేఘదాతు వద్ద డ్యామ్ నిర్మాణాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే అడ్డుకోవాలని కోరారు.
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కావేరీ జలాల విడుదలకు న్యాయ పోరాటంసాక్షి,చైన్నె : కావేరీ నదీ జలాల పంపిణీకి సంబంధించి తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల మధ్య వివాదం మళ్లీ సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. కావేరీ నీటి నిర్వహణ అథారిటీ , కావేరీ నీటి క్రమబద్ధీకరణ కమిటీ ఆదేశాలను కర్ణాటక ప్రభుత్వం పాటించడం లేదని, వెంటనే తమిళనాడుకు రావాల్సిన నీటిని విడుదల చేసేలా ఆదేశించాలని కోరుతూ తమిళనాడు ప్రభుత్వం సోమవారం సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఈ ఏడాది జూలై 29 నుండి ఆగస్టు 12 వరకు (15 రోజుల పాటు) బిల్లిగుండ్లు వద్ద రోజుకు సెకనుకు 3,500 క్యూసెక్కుల చొప్పున నీటిని విడుదల చేయాలని కర్ణాటకకు కావేరి యాజమాన్యాలను కమిటీ ఆదేశించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని జూలై 30న జరిగిన అత్యవసర సమావేశంలో కావేరీ అథారిటీ కూడా సమర్థించింది. కమిటీ ఆదేశించినప్పటికీ, కర్ణాటక జూలై 29 నుండి ఆగస్టు 2 మధ్య కాలంలో బిల్లిగుండ్లు వద్ద కేవలం 158 నుండి 550 క్యూసెక్కుల నీటిని మాత్రమే విడుదల చేసిందని తమిళనాడు ప్రభుత్వం పిటిషన్లో పేర్కొంది. రిజర్వాయర్లలో సంవృద్ధిగా నీరు ఆగస్టు 3 నాటి లెక్కల ప్రకారం కర్ణాటకలోని ప్రధాన జలాశయాలైన కేఆర్ఎస్ (23.078టీఎంసీ), కబిని (18.610 టీఎంసీ), హారంగి (7.827టీఎంసీ), హేమావతి (28.022 టీఎంసీ ) లలో కలిపి మొత్తం 77.537 టీఎంసీల నీటి నిల్వలు ఉన్నాయని వివరించారు. నీటి నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నందున, నిష్పత్తి ఆధారంగా తమిళనాడుకు నీటిని విడుదల చేయడంలో కర్ణాటకకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని స్పష్టం చేశారు. కావేరీ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో వర్షాలు పెరగడంతో నిష్పత్తి ప్రకారం తమకు 26.954 టీఎంసీల నీరు రావాల్సి ఉందని, కానీ కావేరీ అథారిటీ ఆదేశించిన 4.536 టీఎంసీల నీరు కూడా అందలేదని ఆరోపించింది. సీఎం విజయ్ ఆదేశాలతో చర్యలు కర్ణాటక వైఖరి వలన తమిళనాడు రైతులకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతున్నందున, సీనియర్ న్యాయవాదుల సలహా మేరకు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఆదేశాల మేరకు సోమవారం సుప్రీంకోర్టులో అత్యవసర పిటిషన్ దాఖలు చేసినట్లు తమిళనాడు ప్రభుత్వ అధికారిక ప్రకటన తెలిపింది. తమ వాటా నీటిని సకాలంలో పొందేందుకు న్యాయపోరాటం కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేసింది.
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ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్తమిళసినిమా: సూర్య, మమిత బైజు జంటగా నటించిన తాజా చిత్రం విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్. నటి రాధిక శరత్ కుమార్, రవీనా టాండాన్, యోగిబాబు, నాజర్ ,కాళీ వెంకట్, జాజ్ మరియన్, రాజీవ్ మీనన్ తదితరులు ముఖ్యపాత్రలు పోషించిన ఈ చిత్రానికి కథ, దర్శకత్వం బాధ్యతలను వెంకీ అట్లూరి నిర్వహించారు. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్య్న్ ఫోర్ సినిమాస్ సంస్థలు కలిసి నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి జీవి ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతాన్ని, నిమిషా రవి ఛాయాగ్రహణం అందించారు. నిర్మాణ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ చిత్రం ఈనెల 14వ తేదీన తమిళం, తెలుగు భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలకు చెత్తమవుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం సాయంత్రం చిత్ర ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని కోయంబత్తూర్లోని ఒక కళాశాలలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇందులో పాల్గొన్న చిత్ర దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి మాట్లాడుతూ 2023 లోని చిత్రం చేయాలని ప్రార్థించుకున్నానని అది ఇప్పుడు నెరవేరిందని పేర్కొన్నారు. సంగీత దర్శకుడు జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఇంతకుముందు వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో రూపొందిన వాథ్థి చిత్రానికి తణుకు జాతీయ అవార్డు వచ్చిందని మళ్లీ ఇప్పుడు చేసిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ చిత్రం తనకు చాలా స్పెషల్ అని పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా సూరరై పోట్రు చిత్రానికి సూర్య, తాను జాతీయ అవార్డులను తెలుసుకున్నామని, ఆ తర్వాత సూర్య తాను కలిసి చేసిన చిత్రం విశ్వనాథ్ అండ్ సనన్స్ అని చెప్పారు. ఈ చిత్రంలో సూర్యను మరో సంజయ్ రామస్వామి (గజిని చిత్రం)గా చూస్తారని నిర్మాత సూర్యదెవ నాగశంశీ పేర్కొన్నారు. తెలుగులో అలా వైకుంఠపురం చిత్రంలా తమిళంలో విశ్వనాథ్ అండ్ సనన్స్ ఉంటుందని భావాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు. నటుడు సూర్య మాట్లాడుతూ కోయంబత్తూర్లో ఈ వేడుకలు నిర్వహించడం సంతోషంగా ఉందని ఇక్కడ తన సొంతం ( అభిమానులను ఉద్దేశించి) మధ్య ఈ వేడుకలు జరుపుకోవడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ చిత్రం చక్కని ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అని సూర్య పేర్కొన్నారు. సూర్యతో విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ చిత్ర యూనిట్
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లక్కీ డ్రా విజేతలకు బహుమతులుసాక్షి, చైన్నె: సిల్వర్ స్టోర్, పద్మావతి జ్యువెలర్స్ సంయుక్తంగా నిర్వహించి గ్రాండ్ లక్కీ డ్రాను సాలిగ్రామంలోని శ్రీ కామాక్షి మహల్లో విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ పారదర్శక విజేతల ఎంపికను వీక్షించేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో వినియోగదారులు, అతిథులు, శ్రేయోభిలాషులు తరలివచ్చారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా చైన్నె కార్పొరేషన్, రిప్పన్ బిల్డింగ్స్, రోడ్ల శాఖ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ రాజుతో పాటు సురేష్, ధర్మాంబాల్లు పాల్గొని విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు. మే 1న ప్రారంభించబడిన లక్కీ డ్రా ప్రచారానికి గత మూడు నెలలుగా వినియోగదారుల నుండి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాన ఆకర్షణ బంపర్ ప్రైజ్గా ద్విచక్ర వాహనాన్ని ప్రకటించారు. దీనిని చైన్నెలోని పోరూరుకు చెందిన ఎం.ఎస్. పాండి గెలుచుకున్నారు. అశోక్ నగర్కు చెందిన సెంథిల్కుమార్ రెండవ బహుమతిగా టెలివిజన్, పాండిచ్చేరికి చెందిన షకీలా మూడవ బహుమతిగా రిఫ్రిజిరేటర్తో పాటు మరో ఆరు ఆకర్షణీయమైన బహుమతులను కూడా విజేతలకు అందజేశారు. సిల్వర్ స్టోర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్లైన నిఖిల్ జైన్, అభిషేక్, భరత్ లోధా, పద్మావతి జ్యువెలర్స్ యజమాని రోహిత్ కోఠారి తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
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‘దీరన్’కు ఘన నివాళిసాక్షి, చైన్నె: స్వాతంత్య్ర సమర యోధుడు దీరన్ చిన్నమలై 221వ వర్థంతి సందర్భంగా చైన్నె, ఈరోడ్లలో సోమవారం నివాళులర్పించే కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఆంగ్లేయుల్ని ఎదిరించి శంఖగిరి కోటలో ఉరి తీయబడ్డ స్వాతంత్య్ర సమర యోధుడు దీరన్ చిన్నమలైను స్మరిస్తూ చైన్నె గిండిలో విగ్రహాన్ని, ఈరోడ్లోని ఆయన స్వగ్రామం ఓడని గ్రామంలో స్మారక మందిరం ఏర్పాటు చేసి ఉన్న విషయం తెలిసిందే. సోమవారంం దీరన్ వర్థంతి కావడంతో గిండి తిరువీకా పారి శ్రామిక వాడలోని ఆయన విగ్రహానికి మాజీ సీఎంలు ఎంకే స్టాలిన్, ఎడపాడి కె పళణిస్వామిలు వేర్వేరుగా వచ్చి అక్కడున్న ధీరన్ చిత్ర పటానికి, విగ్రహానికి పూల మాలలు వేసి నివాళులరిపంచారు. ఈసందర్భంగా దీరన్ వీరత్వాన్ని సీఎం గుర్తు చేశారు. ఉరి తాడుకు ముద్దాడి మరీ ప్రాణత్యాగం చేసిన వీరుడు దీరన్ అని , ఆయన్ను గౌరవించే విధంగా అధికారిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని వివరించారు. అలాగే ఆయన కలను సాకారం చేసే రీతిలో ముందుకెళ్తామన్నారు.అలాగే, మంత్రులు ఆనంద్, రాజ్ మోహన్ తదితరులు ధీరన్ విగ్రహానికి పుష్పాంజలి ఘటించారు. దీరన్ ఉరికంబం ఎక్కిన సేలం జిల్లా శంఖగిరి కోటలో ఆయన చిత్ర పటాన్ని ఉంచి మంత్రులు సెంగోట్టయ్యన్ తదితరులు అంజలి ఘటించారు. అలాగే ఆయన పుట్టిన గడ్డ ఈరోడ్ జిల్లా ఓడని గ్రామంలో ఉన్న స్మారక మందిరంలోని దీరన్ విగ్రహానికి మంత్రి సెంగోట్టయన్ నేతృత్వంలో అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులు పుష్పాంజలి ఘటించారు.
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పాలనా సామర్థ్యం లేని సీఎం.. విజయ్సాక్షి, చైన్నె: ‘‘రాబోయే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో రైతుల సమస్యలపై గళమెత్తుతాం. పాలనా సామర్థ్యం లేని ఒక డమ్మీ సీఎం వల్లే తమిళనాడుకు ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది’’ అని తంజావూరులో డీఎంకే ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన నిరసన ప్రదర్శనలో ఉదయనిధి స్టాలిన్ విమర్శించారు. తంజావూరులో డీఎంకే ఆధ్వర్యంలో టీవీకే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన ప్రదర్శన జరిగింది. మాజీ మంత్రి కే.ఎన్. నెహ్రూ, మనది నేయ మక్కల్ కట్చి ప్రధాన కార్యదర్శి జవాహిరుల్లా, మక్కల్ జననాయక కట్చి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు తమీమున్ అన్సారీ, ద్రావిడర్ కళగం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్. జయకుమార్, డీఎంకే మాజీ మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, రైతు సంఘాల ప్రతినిధులు, రైతులు సహా పలువురు పాల్గొన్నారు. వేలాదిగా డీఎంకే వర్గాలు తరలి వచ్చి టీవీకే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగానినాదాలు హోరెత్తించారు. కావేరి హక్కులను తాకట్టు పెట్టేస్తున్నారని, కాలరాస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. నిరసన ప్రదర్శనలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు, డీఎంకే యువజన విభాగ కార్యదర్శి ఉదయనిధి స్టాలిన్ మాట్లాడుతూ ఆడిప్పెరుక్కు సమయంలో, కావేరి డెల్టా నదులు నీరు లేక ఎండిపోయి ఎడారిలా కనిపిస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కురువై పంటను కాపాడుకోలేక, సాంబా పంట పరిస్థితి ఏమవుతుందో అని రైతులు తీవ్ర వేదన చెందుతున్నారన్నారు. కావేరి యాజమాన్య బోర్డు తీర్పు ప్రకారం రావాల్సిన న్యాయమైన నీటిని పొందడంలో తమిళనాడు ప్రభుత్వం విఫలమైందని ధ్వజమెత్తారు. పూర్తిగా రుణ మాఫీ.. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు రైతు రుణాలు పూర్తిగా మాఫీ చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలి, రైతుల డిమాండ్లు, కావేరి నీటి హక్కులపై ఆగస్టు 5న ప్రారంభమయ్యే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో డీఎంకే తరఫున కచ్చితంగా గళం విప్పుతామన్నారు. ప్రజా క్షేత్రం, కోర్టులు, అసెంబ్లీ.. ఇలా అన్ని వేదికల పై రైతుల హక్కుల కోసం డీఎంకే నిరంతరం తోడుగా ఉంటుందన్నారు. రైతుల కన్నీళ్ల గురించి పట్టించుకోకుండా మంత్రులు సినిమాలు చూస్తూ కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని ఎద్దేవా చేశారు. ఏదైనా ఒక సమస్య వస్తే, దాన్ని ఎలా దారి మళ్లించాలి అనే పనిలోనే ఈ పాలకులు నిమగ్నమవుతున్నారే గానీ, సమస్య వస్తే పరిష్కారం చూపించడంలో పూర్తి గా విఫలమయ్యారని ధ్వజమెత్తారు. కావేరి సమస్యపై తమిళనాడు మొత్తం తీవ్రంగా చర్చిస్తుంటే, సీఎం విజయ్ పరిశీలన పేరిట రీల్స్ తీసుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. సీఎం, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు అంతా రీల్స్ చేసుకుంటూ తిరుగుతున్నారని, చివరకు మరుగుదొడ్లను కూడా వదలకుండా రీల్స్ చేస్తున్నారని, ఇలా రీల్స్ చేసుకునే దిగజారుడు ప్రభుత్వాన్ని తమిళనాడు ఇప్పటివరకు చూడలేదన్నారు.ఆయన వల్లే కావేరికి ఈ దుస్థితి రైతలు హక్కులను కాపాడుదాం.. మేఘదాతు వద్ద ఆనకట్ట నిర్మించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న కర్ణాటక ప్రభుత్వాన్ని ఖండిస్తూ, తమిళనాడు రైతుల హక్కులను కాపాడేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తగిన చట్టపరమైన పోరాటాన్ని వేగవంతం చేయాల ని డిమాండ్ చేశారు. కురువై పంట దెబ్బతినడంతో సుమారు 14 లక్షల మంది రైతులు నష్టపోయారని, ఈ దృష్ట్యా డెల్టా జిల్లాలను కరువు ప్రాంతాలుగా ప్రకటించి, బాధితులైన రైతులకు ఎకరాకు రూ. 25,000 పరిహారం అందించాలని డిమాండ్చేశారు. అలాగే, పంటల విమా ప్రీమియంను ప్రభుత్వమే భరించడంతో పాటు, సంబా పంట సాగుకు అవసరమైన విత్తనాలు, ఎరువులు, క్రిమిసంహారక మందులను రాయితీ ధరలకు అందించాని సూచించారు.
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తగప్పన్ చిత్ర ఫస్ట్లుక్ పోస్టర్ విడుదలతమిళసినిమా: జీవా కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం తగప్పన్. లార్క్ స్టూడియోస్ పతాకంపై కే. కుమార్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఆర్ వెంకట్ కథా దర్శకత్వం బాధితులను నిర్వహిస్తున్నారు. నటుడు జీవా ఇంతకుముందు నటించిన తలైవన్ తంబి తలైమైయిల్ చిత్రం సంచల విజయాన్ని సాధించిన విషయం తెలిసిందే. ఇది మధురై నేపథ్యంలో సాగే కథ చిత్రం. కాగా తాజాగా నటిస్తున్న తగప్పన్ చిత్రం కూడా మదురై నేపథ్యంలో సాగే కథ చిత్రమే కావడం విశేషం. ఇది తండ్రి కొడుకుల మధ్య అనుబంధం ప్రధాన ఇతివృత్తంగా సాగే మానవ సంబంధాలు ,అనుబంధాలు వంటి కుటుంబ కథాంశంతో రూపొందిస్తున్న చిత్రం అని యూనిట్ వర్గాలు పేర్కొన్నారు. చిత్ర షూటింగ్ మొదలై పరిసర ప్రాంతాల్లో ఒకే షెడ్యూల్లో పూర్తి చేయనున్నట్లు చెప్పారు. కాగా ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం షూటింగ్ 50 శాతం పూర్తయినట్లు చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా చిత్ర ఫస్ట్ పోస్టర్ను విడుదల చేసినట్లు చెప్పారు. దీనికి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఇకపోతే షూటింగ్ వస్తున్న చూడటానికి ప్రేక్షకులు నిత్యం ఆసక్తి చూపుతూ, చాలా బాగుందంటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. బలమైన కథ, కథనం, ప్రతిభావంతులైన నటీనటులు, సాంకేతిక వర్గం, చిత్ర నిర్మాణం కలిసి పనిచేస్తున్న ఈ చిత్రం నటుడు జీవా కెరియర్లో మైలు రాయిగానే కాకుండా, చిత్రపశ్రమంలో గొప్పగా చెప్పుకునే కుటుంబ కథాచిత్రంగా నిలిచిపోతుందని నమ్మకాన్ని యూనిట్ వర్గాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనికి ఎం సుకుమార్ ఛాయాగ్రహణం, మార్షల్ రాబిన్సన్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ఈయన సంగీత దర్శకుడు అనిరుద్ శిష్యుడు అన్నది గమనార్హం. అంతేకాకుండా పలు ప్రైవేట్ మ్యూజికల్ ఆల్బమ్ లను రూపొందించారు. కాగా చిత్రాన్ని డిసెంబర్ నెలలో తెరపైకి తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు చిత్రవర్గాలు పేర్కొన్నారు. తగప్పన్ చిత్రంలో బాల నటుడితో జీవా
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పారిశ్రామికవాడలో క్షేత్ర స్థాయి పర్యటన– డస్టర్ కారు నడిపిన సీఎం విజయ్ సాక్షి, చైన్నె : సీఎం విజయ్ సోమవారం కాంచీపురం జిల్లా శ్రీపెరంబదూరు , ఒరగం పారిశ్రామికవాడలలో క్షేత్రస్థాయి పర్యటన చేశారు. ఇక్కడి పరిశ్రమలను, పనితీరును పరిశీలించారు. కార్మికులతో మాట్లాడారు. డస్టర్ కార్ను స్వయంగా నడుపుకుంటూ వెళ్లారు. ముందుగా ఆయన మాంబాక్కంలోని సెయింట్–గోబైన్ గ్లాస్ ఫ్యాక్టరీలో ప్రపంచ స్థాయి గాజు తయారీ కర్మాగారాన్ని సందర్శించారు. ఇక్కడ జరుగుతున్న ఉత్పత్తి, విస్తరణ కార్యకలాపాలను వీక్షించారు. అనంతరం ఒరగడంలోని డైమ్లర్ ఇండియాను సందర్శించారు. అలాగే, ఒరగడంలో ఉన్న భారీ తయారీ ప్లాంట్లైన భారత్బెంజ్, మెర్సిడెస్–బెంజ్ బస్సులు , ఛాసిస్ , రెనాల్ట్ కార్ల తయారీ విభాగాలను పరిశీలించారు. ఈసందర్భంగా రెనాల్ట్ డస్టర్ కారును ఆయన స్వయంగా నడుపుకుంటూ వెళ్లారు. ఆయా పరిశ్రమలలోని కార్మికులతో ముచ్చటించారు. పలువురు తమ సమస్యలను సీఎం విజయ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు. కార్మికులతో పోటోలు దిగారు. అలాగే, ఆయా పరిశ్రమల ప్రాంగణాలలోమొక్కలను నాటారు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా నీలాంగరై నుండి శ్రీపెరంబుదూర్–ఒరగడం మార్గంలో భారీ పోలీసు భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. ఎమ్మెల్యే మార్కండేయన్కు బెయిల్ సాక్షి, చైన్నె: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలపై అరెస్టయిన విళాత్తికుళం డీఎంకే ఎమ్మెల్యే జి.వి. మార్కండేయనన్కు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ మద్రాస్ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను బెదిరించారనే కేసులో విళాత్తికుళం డీఎంకే ఎమ్మెల్యే జి.వి. మార్కండేయన్ను తూత్తుకుడి జిల్లా నేరవిభాగం పోలీసులు జులై 20న అరెస్టు చేశారు. తనను రిమాండ్కు పంపుతూ తూత్తుకుడి కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సవా లు చేస్తూ మార్కండేయన్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ పై తీర్పును మద్రాస్ హైకోర్టు తేదీని పేర్కొనకుండా వాయిదా వేసింది. ఈక్రమంలో, బెయిల్ కోరు తూ మార్కండేయన్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను తూత్తుకుడి ప్రిన్సిపల్ సెషన్స్ కోర్టు తిరస్కరించింది. దీంతో బెయిల్ మంజూరు చేయాలని కోరుతూ మార్కండేయన్ తరఫున మద్రాస్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. ఇది జస్టిస్ జి.కె. ఇళందిరైయన్ ఎదుట సోమవారం విచారణకు వచ్చింది. మార్కండేయన్ తరఫు సీనియర్ అడ్వకేట్ విల్సన్ , పోలీసుల తరఫున హాజరైన పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ జాన్ సత్యన్ వాదనలు వినిపించారు. ఆగస్టు 5 నుండి శాసనసభ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నందున, ఇకపై ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయబోనని ఆయన వద్ద నుంచి హామీ పత్రం తీసుకునేలా ఉత్తర్వులు ఇవ్వవచ్చని కోర్టుకు తన వాదన సమయంలో జాన్ సత్యన్ తెలిపారు. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి మార్కండేయన్కు బెయిల్ మంజూరు చేశారు. శాసనసభ సమావేశాలు జరిగే రోజులు మినహా, మిగిలిన రోజుల్లో రెండు వారాల పాటు సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్లో హాజరై సంతకం చేయాలని ఆదేశించారు. శోక సంద్రంలో డెల్టా! – స్టాలిన్ తీవ్ర ఆగ్రహం సాక్షి, చైన్నె : ‘జూన్ 12న రావాల్సిన కావేరి నీరు ఆగస్టు నెల వచ్చినా రాలేదు.. ఆడి 18న పొంగిపొర్లే నూతన ప్రవాహాన్ని ఆహ్వానించే కావేరి తీరపు బిడ్డలకు ఈ పాలనలో మిగిలింది శోకమేనని డీఎంకే అధ్యక్షుడు ఎంకే స్టాలిన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సోమవారం ఆయన స్పందిస్తూ, కావేరి రైతుల కోసం ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ నాయకత్వంలో డీఎంకే తంజావూరులో వేలాదిగా తరలివచ్చిందన్నారు. రైతాంగం డిమాండ్లను నెరవేర్చకపోతే పోరాటం ఉధృతమవుతుందని హెచ్చరించారు. కావేరి పొంగిపొర్లాల్సిన ఆడిప్పెరుక్కు రోజున డెల్టా రైతులు ఆవేదనతో పోరాడుతున్నారన్నారు. తమిళనాడుకు నీటిని విడుదల చేసేందుకు నిరాకరిస్తున్న కర్ణాటక ప్రభుత్వాన్ని ఖండిస్తూ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడని సీఎంను తమిళనాడు ఇప్పుడే చూస్తోందన్నారు. పొరుగు రాష్ట్రంలో సినిమా ప్రదర్శన కోసం తమిళ రైతుల జీవితాలను తాకట్టు పెడతా రా? అని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. పూర్తి రుణమాఫీ అని తీపి హామీ ఇచ్చి గెలిచి, ఆ తర్వాత రైతులను మోసం చేసిన వంచన ప్రభుత్వంగా ఈ టీవీకే మారిందన్నారు. మేఘ దాతు వద్ద ఆనకట్ట నిర్మించి తీరుతామన్న కర్ణాటకతో చర్చలకు వెళ్లేందుకు తహతహలాడుతున్న తమిళనాడు సీఎం కర్ణాటకలో జరిగిన అఖిల పక్షం సమావేశం వార్తలను చూశారా? ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసేందుకు సమయం లేదా? అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రైతులను విస్మరించి, వ్యవసాయ బడ్జెట్ను తిరుపతికి మోసుకెళ్తే పాపాలు తొలగిపోతాయా? అని మండిపడ్డారు.
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14 తమిళనాడు బస్సుల సీజ్సాక్షి, చైన్నె: తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి చెందిన 14 బస్సులను జప్తు చేయాలని పుదుచ్చేరి కోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో బస్సులను జప్తు చేయడానికి కోర్టు అమీనా బస్ స్టాండ్లో తిష్ట వేశారు. పుదుచ్చేరి రాష్ట్రం తిరుభువనైకి చెందిన స్టాలిన్ (35) అనే వ్యక్తి ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేసేవారు. ఆయన 2023లో మోటార్ సైకిల్పై తిరుభువనై వెళ్తుండగా, తమిళనాడు ప్రభుత్వ బస్సు ఆయనను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన స్టాలిన్ను మొదట ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు.అక్కడి నుండి మెరుగైన చికిత్స కోసం జిప్మర్ ఆస్పత్రికి తరలించగా, చికిత్స ఫలించక మృతి చెందారు. దీంతో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ కేసును విచారించిన పుదుచ్చేరి చీఫ్ జస్టిస్ ఆనంద్, 2025 ఏప్రిల్ 14న రూ. 41 లక్షల నష్టపరిహారం చెల్లించాలని తమిళనాడు ప్రభుత్వ రవాణా సంస్థ (విల్లుపురం డివిజన్)ను ఆదేశించారు. అయితే తమిళనాడు ప్రభుత్వ రవాణా సంస్థ విల్లుపురం డివిజన్ ఈ నష్టపరిహారాన్ని చెల్లించలేదు. దీంతో స్టాలిన్ కుటుంబ సభ్యులు మళ్లీ కోర్టును ఆశ్రయించడంతో, తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి చెందిన 8 బస్సులను జప్తు చేయాలని న్యాయమూర్తి ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. మరో కేసులు.. అదేవిధంగా విల్లియానూర్ ప్రాంతానికి చెందిన సురేష్ అనే తాపీ మేసీ్త్ర, 2017లో తమిళనాడు ప్రభుత్వ బస్సు ఢీకొని అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి 2020లో ఆయన కుటుంబానికి రూ. 22 లక్షల నష్టపరిహారం చెల్లించాలని జేఎమ్–2 కోర్టు న్యాయమూర్తి జయంతి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ నష్టపరిహారాన్ని కూడా తమిళనాడు ప్రభుత్వ రవాణా సంస్థ విల్లుపురం డివిజన్ చెల్లించలేదు. దీనిపై కూడా బాధితులు మళ్లీ అప్పీల్ చేయడంతో, ఈ కేసులో 6 బస్సులను జప్తు చేయాలని న్యాయమూర్తి ఆదేశించారు. ఈ పరిస్థితుల్లో, సోమవారం కోర్టు అమీనా అంబి నాయకత్వంలో కోర్టు సిబ్బంది పుదుచ్చేరి బస్టాండ్కు చేరుకుని తమిళనాడు ప్రభుత్వ విల్లుపురం డివిజన్కు చెందిన బస్సులను జప్తు చేసేందుకు వచ్చారు. వారు ఒక బస్సుపై జప్తు నోటీసును అంటించారు. మిగిలిన 13 బస్సుల కోసం తిష్ట వేసి, వచ్చిన బస్సులకు జప్తు నోటీసులు అంటించే పనిలో పడ్డారు. దీంతో తమిళనాడు రవాణా శాఖ అధికారులు పుదుచ్చేరికి ఉరకలు తీయాల్సి వచ్చింది. కోర్టు ఉత్తర్వులు కావడంతో సీజ్ చేసిన బస్సులు బస్టాండ్లోనే నిలుపుదల చేశారు.
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అమ్మన్ ఆలయాల్లో బారులుదీరిన భక్తులువేలూరు: తిరువణ్ణామలై జిల్లా సెంగం తాలుకా దీపతురై గ్రామంలో వెలసిన చెన్నియమ్మన్ ఆలయం ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ఆలయంలో ఏటా తమిళ ఆడి మాసం 18న ఉత్సవాలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. అందులో భాగంగా సోమవారం అమ్మవారికి ప్రత్యేక అభిషేకం, పుష్పాలంకరణ చేశారు. తెన్పొన్నై నది ఒడ్డున ఈ ఆలయంలో ఉండటంతో వివిధ జిల్లాలకు చెందిన భక్తులు అధిక సంఖ్యలో చేరుకొని తెన్పొన్నై పుణిద నదిలో స్నానం చేసి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకున్నారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలి రావడంతో తెన్ౖపొౖన్నై నది పూర్తిగా భక్తులతో దర్శనం ఇచ్చింది. ఈ సందర్బంగా భక్తులు నది ఒడ్డున పొంగళ్లు పెట్టారు. పలువురు దాతలు భక్తులకు అంబలి, మజ్జిగ వంటి వాటిని అందజేశారు. భక్తులు వివిధ వేషాధారణల్లో ఊరేగింపుగా వచ్చి అమ్మవారికి మొక్కులు చెలించుకున్నారు.
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కావేరి నదీ పరివాహక ప్రదేశాల్లో ఆడి పెరుక్కు సోమవారం కళ తప్పింది. నదిలో నీరు కరువైనా భక్తి శ్రద్ధలతో కావేరి తల్లికి పూజలు జరిగాయి. రాష్ట్రాన్ని, తమ జీవితాల్ని సుభిక్షం చేయాలని, పంటలు ఆశాజనకంగా ఉండాలని కాంక్షిస్తూ జనం ప్రార్థనలు చేశారు.సాక్షి, చైన్నె : ఆడిమాసం(ఆషాడం)లో తమిళనాడు అత్యంత భక్తి భావం మునుగుతుంది. అమ్మవారి ఆలయాల్లో విశేష పూజలు నిర్వహించడం జరుగుతోంది. గ్రామగ్రామాల్లో, వీధి వీధిన కొలువు దీరిన అమ్మవారి ఆలయాల్లో ప్రత్యేక వేడుకలు జరుగుతాయి. అభిషేకాది పూజలతో, అంబలి పోసి, పొంగళ్లు పెట్టి, భక్తిభావంతో అమ్మవార్లను కొలుస్తుంటారు. ఆడి అమావాస్య రోజున పితృదేవుళ్లకు తర్పణాలు పెట్టి వారి ఆత్మల శాంతికి ఆకాంక్షిస్తుంటారు. అలాగే, ఈ నెలంతా ప్రతి మంగళ, శుక్ర, ఆదివారాల్లో ఇంటింటా పూజలతో భక్తి పారవశ్యం మిన్నంటడం ఆనవాయితీ. ఆ దిశగా ఈ మాసంలో పదిహేడు రోజులు సాగాయి. ఇక, ఆడి 18 వ రోజును కీలకంగా భావిస్తారు. ఆడి పెరుక్కు పేరుతో ఈ రోజును నదీ తీరాల్లో అత్యంత కోలాహలం, పవిత్ర స్నానాలతో జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. వాస్తవానికి గత ఐదేళ్లుగా కావేరి నదీ తీరంలో అత్యంత వేడుకగా ఈ ఆడి పెరుక్కును జరుపుకోవడం జరిగింది. ఇందుకు కారణం కావేరి పరవళ్లు తొక్కడమే. అయితే, ఈ ఏడాది కళ తప్పినట్టైంది. ఇందుకు కారణంకావేరిలో నీళ్లు కరువు కావడమే. అయినా, భక్తితో పూజలలో ప్రజలు లీనమయ్యారు. మేట్టూరు జలాశయంలో నీటి కరువుతో కావేరీ తీరంలో ఆడిపెరుక్కును పురస్కరించుకుని భక్తులు గుంటలు తీసి, ఊట నీటిలో పూజలలో లీనమయ్యారు. సేలం, ఈరోడ్డు, నామక్కల్, తిరుచ్చి,ధర్మపురి, కృష్ణగిరిల్లో ఆడి పెరుక్కు పూజలు జరిగాయి. తిరుచ్చి శ్రీరంగం అమ్మ మంటపం ఘాట్, కుడమురుట్టి అయ్యాలమ్మన్ ఘాట్, ఓడత్తురై అత్రళగియ సింగర్ ఘాట్ తదితర కావేరి తీర ఘాట్ల గుండా ప్రజలు నది లోపలికి దిగారు. వాగులా పారే కొద్దిపాటి నీటి ఒడ్డున, మరికొన్ని చోట్ల గుంటలు తవ్వి ఊట నీటితో కావేరి తల్లికి పూజలు చేశారు. తంజావూరు, తిరువారూర్, తిరువయ్యారు ఘాట్లు అన్నీ వెల వెలబోయాయి. ఆ పరిసరవాసులు తరలి వచ్చి పూజలు చేశారు. పూజలతో సరి.. ఉదయాన్నే నవ దంపతులు, కుటుంబాలు, యువతీ, యువకులు, పిల్లలు , అన్నదాతలు కొంత మేరకు కావేరి తీరానికి తరలివచ్చారు. కావేరి తల్లికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ పూజాధి కార్యక్రమాలు చేశారు. మహిళలు, నవదంపతులు గాజులు, బియ్యం, పసుపు కుంకుమలు, తమల పాకులను కళశాల మధ్య ఉంచి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అలాగే పలు రకాల ఫలాలను ఉంచి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు. నవ దంపతులు తమ వివాహ సందర్భంగా ఉపయోగించిన పూల మాలల్ని తీసుకొచ్చి కావేరి నదిలో కలిపేశారు. అన్నదాతలు విత్తనాల్ని, గత ఏడాది తమ చేతికి అందిన పంటల్ని కావేరి నదీ తీరంలో ఉంచి పూజలు చేశారు. అనంతరం ఆ పరిసరాల్లోని గ్రామదేవతల ఆలయాల్ని సందర్శించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. పెళ్లి కాని కన్యలు, యువకులు పసుపు తాడును కావేరి తీరంలో కలశాల మధ్యలో ఉంచి పూజలు చేశారు. తమ కుటుంబాలు సుభిక్షంగా ఉంటాయని, మాంగళ్య బలం గట్టిగా ఉంటుందని, పెళ్లి కాని వారికి పెండిళ్లు అవుతాయని, పంటల దిగుబడి పెరుగుతుందన్న నమ్మకంతో ప్రజలు ఈ పూజలు చేయడం విశేషం. అలాగే, ఇతర ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు తమ ఇళ్లల్లో పూజలు జరుపుకున్నారు. అలాగే, తమ పరిసరాల్లోని కొలనులు, చెరువులు, నీటి ప్రవాహ ప్రాంతాల్లోకి వెళ్లి పూజలు చేసుకున్నారు. కావేరిలో నీరు కరువైనా తెన్ పైన్నె నదిలో నీటి ప్రవాహంతో కృష్ణగిరి, ధర్మపురి, తిరువణ్ణామలై, తిరుపత్తూరు జిల్లాలోని ఆ నదీ తీర గ్రామాలలో మాత్రం కొంతమేరకు ఆడిపెరుక్కు కళకళలాడింది. కావేరి తీరంలో కళ తప్పిన పూజలు
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అసెంబ్లీ సమావేశాల తర్వాత జనరల్ కమిటీ భేటీసాక్షి, చైన్నె : అసెంబ్లీ సమావేశాల అనంతరం పార్టీ జనరల్కమిటీ సమావేశం నిర్వహిస్తామని అన్నాడీఎంకే ప్రదానకార్యదర్శి పళణి స్వామి ప్రకటించారు. సోమవారం చైన్నెలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, అన్నాడీఎంకేలోని అన్ని జిల్లాల పరిపాలనా విభాగాల నుంచి అభిప్రాయ సేకరణ కోరామని పళనిస్వామి తెలిపారు. రాబోయే అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిసిన వెంటనే మొదట పార్టీ వర్కింగ్ కమిటీ, ఆ తర్వాత జనరల్ కమిటీ (సాధారణ మండలి) సమావేశాలను నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు. టీవీకే ప్రభుత్వానికి అనుభవలేమి.. తమిళనాడులోని టీవీకే ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి పరిపాలనా అనుభవం లేదని ఎడప్పాడి విమర్శించారు. పార్టీ స్థాపించి ఏడాది మాత్రమే కావడంతో, కావేరీ నదీ జలాల సమస్యను పరిష్కరించడంలో ఈ ప్రభుత్వం తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందని మండిపడ్డారు. కర్ణాటక ప్రభుత్వం తమ రాష్ట్ర రాజకీయ పార్టీలు, రైతులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ నిర్ణయాలు తీసుకుంటోందని, అయితే, తమిళనాడు ప్రభుత్వం మాత్రం కావేరీ, మేఘదాతు వివాదాలపై ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం వెంటనే తమిళనాడులోని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, రైతు సంఘాల ప్రతినిధులు, న్యాయ నిపుణులతో అఖిల పక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని పట్టుబట్టారు.
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క్లుప్తంగావేలూరు: తిరువణ్ణామలై అన్నామలైయార్ను సినీ నటుడు ధనుష్ సోమవారం దర్శించుకున్నారు. ఆయన నటిస్తున్న ఓం సినిమా షూటింగ్ తిరువణ్ణామలైలో జరుగుతోంది. దీంతో ధనుష్ తిరువణ్ణామలైలోనే ఉంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వేకువ జామున ధనుష్ తిరువణ్ణామలైకి రావడంతో ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు ఆయనకు స్వాగతం పలికారు. అన్నామలైయార్ను దర్శించుకున్న ఆయన తర్వాత ఉన్నామలై అమ్మవారిని దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ సందర్బంగా ఆలయ అర్చకులు ఆలయ సంప్రదాయం ప్రకారం ఆయనకు స్వామి వారి ప్రసాదాలను అందజేశారు. ఇదిలా ఉండగా ధనుష్ ఆలయానికి రావడంతో అక్కడ దర్శనం కోసం వేచి ఉన్న భక్తులు ఆయనతో ఫొటోలు తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపారు. వేలూరు: ఇళ్ల కూల్చివేతకు వ్యతిరేకంగా గ్రామస్తులు కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా నిర్వహించి వినతిపత్రం సమర్పించారు. సోమవారం ఉదయం వేలూరు కలెక్టర్ లీల అలెక్స్ అధ్యక్షతన ప్రజా విన్నపాల దినోత్సవం జరిగింది. ఇందులో వివిధశాఖలకు చెందిన ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. వేలూరు జిల్లా గుడియాత్తం సమీపంలోని పెరియార్ నట్టం గ్రామానాకి చెందిన ప్రజలు ఇచ్చిన వినతిపత్రంలో పేర్కొన్న విధంగా తమ గ్రామంలో గత 50 సంవత్సరాలుగా సుమారు 21 కుటుంబాలు తర తరాలుగా ఇల్లు నిర్మించుకొని జీవిస్తున్నామని, అయితే ప్రస్తుతం కొందర తమ కుటుంబాలపై కక్ష కట్టుకొని ఒక రాజకీయ పార్టీకి ఓట్లు వేయలేదని కుట్రతో తాము ఉంటున్న స్థలం పూర్తిగా ప్రభుత్వ భూమి అని తెలిపి తమ ఇల్లును కూల్చి వేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. తమ ఇల్లును కూల్చి వేస్తే తాము కుటుంబాలతో ఆత్మహత్యలే శరణ్యమన్నారు. తమ ఇల్లును కూల్చి వేయరాదని కోరుతూ కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా నిర్వహించి వినతీ పత్రం అందజేశారు. విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకుంటామని కలెక్టర్ హామీ ఇచ్చినట్లు గ్రామస్తులు తెలిపారు. తిరువొత్తియూరు: ఉత్తర, మధ్య తమిళనాడులోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఉన్న 31 జాతీయ రహదారులపై శ్రీస్మార్ట్ లైటింగ్శ్రీ వ్యవస్థను అమర్చడం కోసం భారత జాతీయ రహదారుల సంస్థ టెండర్లను కోరింది. దీని ద్వారా ప్రస్తుతం ఉన్న లైటింగ్ వ్యవస్థలన్నీ పూర్తిగా ఆటోమేటిక్ (స్వయంచాలక) పద్ధతుల్లోకి మార్చబడనున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా ఒక అధికారి మాట్లాడుతూ సూర్యాస్తమయం సమయంలో ఈ సౌర/స్మార్ట్ వీధి దీపాలు స్వయంచాలకంగా వెలగడం ప్రారంభించి, తెల్లవారుజాము వరకు వెలుగుతాయని తెలిపారు. వాతావరణం, రుతువుల బట్టి ఈ సమయాలు మారుతుంటాయి. ఎప్పుడైనా ఏదైనా బల్బు లేదా స్విచ్లో లోపం ఏర్పడితే, దానిని వెంటనే గుర్తించి తక్షణమే భర్తీ చేయడానికి వీలుంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అన్ని మార్గాలను కలుపుతూ ఒకే టెండర్ కోరడం జరిగిందన్నారు. అక్టోబర్ నెలలోగా పనులు ప్రారంభమయ్యేలా టెండర్ ప్రక్రియలు రూపొందించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. తిరువొత్తియూరు: చెంగల్పట్టులో అతి వేగంగా వెళుతున్న సమయంలో బైక్ నియంత్రణ కోల్పోయి బోల్తా పడిన ప్రమాదంలో యువకుడు మృతి చెందాడు. చెంగల్పట్టులోని వల్లం ప్రాంతానికి చెందిన ఆకాష్ (19) అనే యువకుడు, జూలై 13వ తేదీన తన ఇద్దరు స్నేహితులను బైక్పై ఎక్కించుకుని మహేంద్ర సిటీలో ఉన్న మరో స్నేహితుడిని కలవడానికి వెళ్లాడు. మహేంద్ర సిటీ కాంప్లెక్స్ గుండా వెళుతున్న సమయంలో ఆకాష్ నడుపుతున్న ద్విచక్ర వాహనం అతి వేగంగా ప్రయాణించినట్లు తెలుస్తోంది. దీని కారణంగా ఆకాష్ నడుపుతున్న బైక్ నియంత్రణ కోల్పోయి రోడ్డుపై బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో బైక్పై ఉన్న ముగ్గురూ కిందపడి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ముగ్గురిలో ఆకాష్ పరిస్థితి విషమించి, చికిత్స ఫలించక ఆదివారం మరణించాడు. చెంగల్పట్టు తాలూకా పోలీసులు కేసు విచారణ చేస్తున్నారు. అన్నానగర్: కన్యాకుమారి జిల్లా, సోమవారం సంత సమీపంలో ఇలుప్పవిలై ప్రాంతానికి చెందిన రంగన్ కుమారుడు సంజయ్ (19) చైన్నెలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో నర్సింగ్ చదువుతున్నాడు. కాగా అక్కడ చదువు ఇష్టం లేదని సంజయ్ తల్లిదండ్రులకు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో సంజయ్ గ్రామానికి వచ్చి తన ఇంటి సమీపంలోని తోటలో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.
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వైభవంగా ఆషాడమాస ఉత్సవాలుతిరువళ్లూరు: ఆషాడమాసం మూడవ ఆదివారం అమ్మవారి ఉత్సవాలు జిల్లాలోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. తిరువళ్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆషాడమాసంలో అమ్మవారి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించడం ఆనవాయితీ వస్తుంది. మొదటి వారం నుంచి 14వ వారం వరకు అమ్మవారి ఆలయాల్లో పాలాభిషేకం, అగ్నిగుండ ప్రవేశం, పొంగళ్లు పెట్టడం లాంటి పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే మూడవ ఆదివారం ఉదయం పట్రపెరంబదూరులోని ఢిల్లీ పోలాచ్చి అమ్మవారు, పుల్లరంబాక్కంలో ద్రౌపతి అమ్మవారు, రాజాపాళ్యంలో వీరాత్తమ్మన్, మప్పేడులో అంకాళపరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయాలతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఉదయం అమ్మవారికి పొంగళ్లు పెట్టి పాలాభిషేకం నిర్వహించారు. రాత్రి ఏడుగంటల ప్రాంతంలో గత వారం రోజుల క్రితం కాపుకట్టిన భక్తులు దాదాపు మూడువందల మంది భక్తులు అగ్నిగుండ ప్రవేశం చేసి తమ మొక్కుబడిని చెల్లించుకున్నారు. ఈ ఉత్సవాల్లో ఆలయ ట్రస్టీలు శరవణన్, షన్ముగం, బలరామన్, సతీష్కుమార్తో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు. అనంతరం అన్నధానం నిర్వహించి అమ్మవారి ఊరేగింపును నిర్వహించారు. అదే విధంగా పుల్లరంబాక్కంలోని ద్రౌపతి అమ్మవారి ఆలయంలోనూ అగ్నిగుండ ప్రవేశం నిర్వహించారు. పలువురు భక్తులు అగ్నిగుండ ప్రవేశం చేసి మొక్కుబడులను చెల్లించుకున్నారు. కాగా ఆషాడమాసం మూడవ ఆదివారం రోజు జిల్లాలోని వేర్వేరు గ్రామాల్లో అమ్మవారి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు.
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సీఎం విజయ్కు బిగ్ షాక్.. ఉదయనిధి సంచలన ఆరోపణలు..చెన్నై: తమిళనాడులో అధికార టీవీకే ప్రభుత్వంపై మాజీ మంత్రి, డీఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. రాష్ట్ర ప్రజల జీవనాధారమైన కావేరి జలాల అంశంలో ముఖ్యమంత్రి విజయ్ మౌనం పాటిస్తున్నారని ఆరోపించారు. కావేరి వివాదంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఖరి ఏమిటో ప్రజలకు స్పష్టంగా చెప్పాల్సిన బాధ్యత ముఖ్యమంత్రిపై ఉందని అన్నారు.తాజాగా మీడియాతో మాట్లాడిన ఉదయనిధి స్టాలిన్.. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన కీలక అంశాల్లో ప్రభుత్వం ఆశించిన స్థాయిలో స్పందించడం లేదని విమర్శించారు. ముఖ్యంగా కావేరి జలాల అంశం తమిళనాడు రైతుల జీవనాధారానికి సంబంధించిన సమస్య అయినప్పటికీ, ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఇప్పటివరకు దీనిపై స్పష్టమైన ప్రకటన చేయలేదని ఆరోపించారు.‘కావేరి వివాదంపై ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఎందుకు నోరు విప్పడం లేదు? రాష్ట్ర హక్కుల కోసం మాట్లాడాల్సిన సమయంలో ప్రభుత్వం మౌనం పాటిస్తోంది’ అని ఉదయనిధి ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వం ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టి పెట్టాల్సిన సమయంలో సోషల్ మీడియా ప్రచారానికే పరిమితమైందని కూడా ఆయన విమర్శించారు. ‘ముఖ్యమంత్రి నుంచి మంత్రుల వరకు అందరూ రీల్స్ చేయడంలోనే బిజీగా ఉన్నారు. పాలన కంటే ప్రచారానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు’ అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంపై కూడా టీవీకే ప్రభుత్వం ప్రశ్నలు లేవనెత్తడం లేదని ఉదయనిధి ఆరోపించారు. "బీజేపీని ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఒక్క మాట కూడా అనడం లేదు. రాష్ట్ర హక్కుల విషయంలో కేంద్రాన్ని నిలదీయాల్సిన సమయంలో మౌనం ఎందుకు పాటిస్తున్నారు?" అని ప్రశ్నించారు.ఇదిలా ఉండగా.. కావేరి జలాల అంశం దశాబ్దాలుగా తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల మధ్య వివాదానికి కేంద్ర బిందువుగా ఉంది. ప్రతి ఏడాది వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు నీటి విడుదల అంశంపై ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య విభేదాలు తలెత్తుతుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని బలమైన వైఖరి తీసుకోవాలని ఉదయనిధి స్టాలిన్ సూచించారు. రాష్ట్ర హక్కులను పరిరక్షించడం ప్రభుత్వ బాధ్యత అని పేర్కొన్న ఆయన.. కావేరి వివాదంపై సీఎం విజయ్ తన వైఖరిని ప్రజల ముందుంచాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజల సమస్యలపై దృష్టి సారించి, రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో గట్టిగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఉదయనిధి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మరోసారి అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధానికి దారితీశాయి. కావేరి జలాల అంశంపై ప్రభుత్వం ఎలా స్పందిస్తుందన్నది ఇప్పుడు రాజకీయంగా ఆసక్తికరంగా మారింది.
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భార్యతో విడాకులు.. తల్లితండ్రులని కలిసిన హీరోతమిళ హీరో రవిమోహన్ అలియాస్ జయం రవి జీవితంలో ఇటీవల కాలంలో చాలానే సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. మనస్పర్థల కారణంగా భార్య ఆర్తితో విడాకుల వరకు పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ వ్యవహారం కోర్టులో ఉంది. పిల్లల సంరక్షణ, ఇతరత్రా మనోవర్తిగా నెలకు రు. 40 లక్షలు అందించేలా ఆదేశించాలని ఆర్తి కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేయగా.. నెలకు రూ.3 లక్షలు మాత్రమే ఇవ్వాలని కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తన పిల్లలను చూడటానికి రవికి అనుమతినిచ్చింది. ఇదిలా ఉంటే రవిమోహన్ ఇటీవల దర్శక,నిర్మాతగా మారాడు. రవిమోహన్ స్టూడియోస్ పేరుతో నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించాడు. తొలి ప్రయత్నంగా నటుడు యోగిబాబు హీరోగా స్వీయ దర్శకత్వంలో 'యాన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్' అనే చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.అలానే తాను హీరోగా 'బ్రో కోడ్' అనే చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇదలా ఉండగా రవిమోహన్.. 'తల్లిదండ్రుల అభినందనలు ప్రతి పిల్లలకు లభించాలి. ఇటీవల నేను దర్శకత్వం వహిస్తున్న యాన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్ చిత్రంలోని కొన్ని సీన్స్, నేపధ్య సంగీతాన్ని మా కుటుంబ సభ్యులకు ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించి చూపించాను. నా కుటుంబం. ప్రత్యేకంగా మా నాన్న నా కోసం చాలా సంతోషంగా చప్పట్లు కొట్టిన తరుణం ఒక్కో పిల్లలకు వారి తల్లిదండ్రుల నుంచి లభించాలి అని నేను మనస్పూర్తిగా ప్రార్ధిస్తున్నాను' అని ఈయన తన ఇన్స్ట్రాగామ్లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ పోస్ట్ ఇప్పు డు సామాజిక మాద్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. రవిమోహన్ కథానాయకుడిగా జీనీ అనే ఫాంటసీ మూవీతో పాటు రాజకీయ నేపధ్యంలో సాగే కరాటే బాబు, మిరుదన్ 2 త్వరలో రిలీజ్ కానున్నాయి. View this post on Instagram A post shared by Ravi Mohan (@iam_ravimohan)
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కావేరీ కత్తి.. విజయ్కు తొలి పరీక్ష!తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కావేరీ జల వివాదం మరోసారి వేడి పుట్టిస్తోంది. కొత్తగా అధికారంలోకి వచ్చిన తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) ప్రభుత్వానికి ఇది తొలి పెద్ద రాజకీయ సవాల్గా మారింది. ముఖ్యమంత్రి సి.జోసెఫ్ విజయ్ ముందు ఇప్పుడు రెండు సవాళ్లు ఉన్నాయి.. ఒకటి కర్ణాటకతో నీటి హక్కుల పోరాటాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి? రెండోది.. రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షాల రాజకీయ ఒత్తిడిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి?కావేరీ అంశం తమిళనాడులో కేవలం నీటి సమస్య మాత్రమే కాదు.. ఇది రైతుల జీవనాధారం, ప్రాంతీయ హక్కులు, రాజకీయ ప్రతిష్ఠతో ముడిపడిన సున్నితమైన అంశం. అందుకే ఈ విషయంలో ఏ ప్రభుత్వం తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయాన్ని ప్రతిపక్షాలు నిశితంగా గమనిస్తుంటాయి.అఖిలపక్ష సమావేశం కోసం డీఎంకే ఒత్తిడికావేరీ వివాదంపై ప్రభుత్వం వెంటనే అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని డీఎంకే సహా ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. కర్ణాటక ప్రభుత్వం మేకెదాటు డ్యామ్ అంశంపై అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించిన నేపథ్యంలో.. తమిళనాడు ప్రభుత్వం కూడా అన్ని పార్టీలను కలుపుకుని వ్యూహం రూపొందించాలని ప్రతిపక్షాలు కోరుతున్నాయి.డీఎంకే వాదన ప్రకారం.. కావేరీ వంటి కీలక అంశాల్లో రాజకీయ భేదాలు పక్కన పెట్టి రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం అన్ని పార్టీలు ఒకే వేదికపైకి రావాలి. ముఖ్యమంత్రి విజయ్ అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని ఎందుకు ఏర్పాటు చేయడం లేదని డీఎంకే ప్రశ్నిస్తోంది.‘ఇప్పటికే అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేశాం’అయితే టీవీకే ప్రభుత్వం మాత్రం ప్రతిపక్షాల డిమాండ్ను అంగీకరించడం లేదు. టీవీకే సీనియర్ నేత, మంత్రి సీటీఆర్ నిర్మల్కుమార్ మాట్లాడుతూ.. కావేరీ అంశంపై ఇప్పటికే తమిళనాడు అసెంబ్లీలో చర్చ జరిగిందని, అన్ని పార్టీల మద్దతుతో తీర్మానం కూడా ఆమోదించామని తెలిపారు. అసెంబ్లీలో ఏకాభిప్రాయం వచ్చిన తర్వాత మళ్లీ అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన వాదిస్తున్నారు. ప్రతిపక్షాలు రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కంటే రాజకీయ విమర్శలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాయని టీవీకే ఆరోపిస్తోంది.చర్చల నుంచి రాజకీయ విమర్శల దిశగా.. కావేరీ సమస్యను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నించిన విజయ్ ప్రభుత్వ వైఖరిలో ఇప్పుడు రాజకీయ దూకుడు కూడా కనిపిస్తోంది. విజయ్ కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్తో నేరుగా చర్చలు జరిపేందుకు ప్రయత్నించిన కొద్ది రోజులకే.. మంత్రి ఆర్. నిర్మల్కుమార్ కర్ణాటక సీఎంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. డీకే శివకుమార్ కర్ణాటక ప్రయోజనాల కంటే డీఎంకే నాయకత్వం ప్రభావంతో వ్యవహరిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. “ఆయన సొంత పార్టీ నేతగా కాకుండా డీఎంకేతో సన్నిహితంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది” అంటూ విమర్శలు చేశారు.అయితే కావేరీ వంటి సున్నితమైన అంశంలో ఇలాంటి రాజకీయ ఆరోపణలు ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య సంబంధాలను మరింత వేడెక్కించే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.విజయ్ వ్యూహం వెనుక..అనుభవం ఉన్న డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే ప్రభుత్వాలు గతంలో కావేరీ వివాదం తీవ్రంగా మారిన ప్రతిసారి అఖిలపక్ష సమావేశాలను ఆశ్రయించాయి. అయితే విజయ్ ప్రభుత్వం మాత్రం మరో మార్గాన్ని ఎంచుకుంటోంది. సమస్యను నేరుగా చర్చల ద్వారా పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు సంకేతాలు ఇస్తోంది.కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రితో భేటీ కోసం బెంగళూరు వెళ్లాలని విజయ్ భావించినట్లు సమాచారం. అయితే కర్ణాటకలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా ఆ పర్యటన వాయిదా పడింది. ఇక్కడే విజయ్కు అసలు పరీక్ష మొదలవుతుంది.రాజకీయ అనుభవం ఉన్న పార్టీల మాదిరిగా ఉద్యమాల మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలా? లేక చర్చల ద్వారా పరిష్కారం సాధించే ప్రయత్నం చేయాలా? అనే విషయంలో ఆయన నిర్ణయం కీలకం కానుంది.కావేరీ నీటి వివాదం దశాబ్దాలుగా తమిళనాడు-కర్ణాటక మధ్య కొనసాగుతున్న సమస్య. ఇది మరీ ముఖ్యంగా తమిళ రాజకీయాల్లో ఎప్పుడూ భావోద్వేగ అంశమే. డెల్టా ప్రాంత రైతులకు కావేరీ నీరు అత్యంత కీలకం. నీటి విడుదలలో ఆలస్యం జరిగిన ప్రతిసారి తమిళనాడులో రైతుల ఆందోళనలు, రాజకీయ నిరసనలు తీవ్ర స్థాయికి చేరుతాయి. అందుకే ఈ అంశంలో ఏ ప్రభుత్వం బలహీనంగా కనిపించినా ప్రతిపక్షాలకు అది రాజకీయ ఆయుధంగా మారుతుంది.డీఎంకే ఆందోళనతో మరింత వేడికావేరీ నీటి సమస్య, రైతుల అంశంపై టీవీకే ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని డీఎంకే ఆగస్టు 3న తంజావూరులో భారీ నిరసనకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ ఆందోళన ద్వారా విజయ్ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచాలని డీఎంకే భావిస్తోంది. మరోవైపు టీవీకే మాత్రం తమ ప్రభుత్వం తమిళనాడు హక్కుల విషయంలో రాజీ పడదని చెబుతోంది.విజయ్ ముందు రెండు మార్గాలుప్రస్తుతం కావేరీ వివాదం విజయ్ రాజకీయ నాయకత్వానికి తొలి పెద్ద పరీక్షగా మారింది. ఒకవైపు ప్రతిపక్షాల ఒత్తిడి.. మరోవైపు కర్ణాటకతో సున్నితమైన జల వివాదం.. ఇంకోవైపు రైతుల అంచనాలు.. ఈ మూడు అంశాలను సమతుల్యం చేయాల్సిన పరిస్థితి ముఖ్యమంత్రి విజయ్కు ఎదురైంది. కావేరీ విషయంలో విజయ్ తీసుకునే నిర్ణయం కేవలం ఒక నీటి వివాదానికి పరిష్కారం చూపడమే కాదు.. ఆయన పరిపాలనా శైలి, రాజకీయ పరిపక్వతకు కూడా తొలి కొలమానంగా మారనుంది.
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క్యాన్సర్పై అవగాహన కోసం మారథాన్తిరువళ్లూరు: అడయార్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ సంస్థ, వేల్టెక్ యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో సంయుక్తంగా నిర్వహించిన మారథాన్ పోటీల్లో సుమారు వెయ్యి మంది పాల్గొన్నారు. మరథాన్ పోటీల్లో పాల్గొన్న వారి నుంచి సుమారు 15 లక్షల రూపాయలను సేకరించి వాటిని అడయార్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్కు అందజేశారు. తిరువళ్లూరు జిల్లా ఆవడిలోని వేల్టెక్ వర్సిటీలో జరిగిన మారథాన్ పోటీలకు వర్సిటీ మేనేజింట్ డైరెక్టర్ మహాలక్ష్మి అధ్యక్షత వహించారు. క్యాన్సర్ రహిత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దడం, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్పై అవగాహన కల్పిండచడం లాంటి ఉద్దేశాలతో నిర్వహించిన మారథాన్ పోటీల్లో పది కిమీ, ఐదు కిమీ, మూడు కిమీ తదితరు మూడు విభాగాల్లో పోటీలను నిర్వహించారు. అడయార్ క్యాన్సర్ వైద్యశాల సీనియర్ సర్జరీ అంకాలజీస్టు అరవింద్కృష్ణమూర్తీ పోటీలను పచ్చజెండా ఊపి ప్రారంభించారు. అనంతరం పోటీల్లో విజయం సాధించిన వారికి బహుమతులను సైతం అందజేశారు. మరాథాన్ పోటీల్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కు గురై వైద్యశాలలో చికిత్స పొందుతూ, ఆర్థికసాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్న బాధితుల కోసం నిధులను సేకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర అసెంబ్లీ వ్యవహరాల కార్యదర్శి తేన్మెళి హాజరై ప్రసంగిస్తూ క్యాన్సర్పై స్వల్పంగా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే పెనుప్రమాదం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. తనకు క్యాన్సర్ రాదని ఎవ్వరూ ఊహించవద్దని, క్యాన్సర్ ఎవ్వరికై నా రావచ్చు. అందుకు తనే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణగా భావించాలని వివరించారు. ఇంటి వంటకాలనే తినాలని, బయటి వంటకాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వొద్దని కోరారు. కార్యక్రమంలో పెద్దసంఖ్యలో విద్యార్థులు, వేల్టెక్ నిర్వాహకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వైభవంగా ద్రౌపది తిరుకల్యాణంతిరువళ్లూరు: తిరువళ్లూరు పట్టణంలో ప్రసిద్ధి చెంది న శ్రీ ద్రౌపది అమ్మవారి సమేత ధర్మరాజుల ఆల యం వుంది. ఈ ఆలయంలో ఏటా ఆషాడమాసం నాలుగవ ఆదివారం అగ్నిగుండ ప్రవేశ వసంత ఉత్సవం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. ఇందులో భాగంగానపే ఈ ఏడాది ఉత్సవాలకు గత శుక్రవారం ఉదయం ద్వరాజరోహణంతో అంకురార్పణ జరిగింది. ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం ఉదయం అమ్మవారికి తిరుకల్యాణ ఉత్సవం వైభవంగా నిర్వహించారు. ఉత్సవాలకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు హాజరయ్యారు. ఈనెల 9న దుర్యోధనుడి వదం, రాత్రి అగ్నిగుండ ప్రవేశం, పదిన ధర్మరాజుల స్వామి వారికి పట్టాభిషేకం తదితర ఉత్సవాలను నిర్వహించనున్నారరు. కార్యక్రమంలో ట్రస్టీలు టీఎన్ఆర్ శ్రీనివాసన్, సభ్యులు భాస్కరన్, మోహనసుందరి, ఆలయ ఈఓ తిలకర్ పాల్గొన్నారు.
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క్లుప్తంగారాజంపేట: కడప–రేణిగుంట జాతీయ రహదారిపై రాజంపేట మండలం భువనగిరిపల్లె ఆర్చ్ వద్ద ఆదివారం జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకరు దుర్మరణం పాలయ్యారు. పోలీసుల కథనం మేరకు.. తమిళనాడులోని మధురై నుంచి ఎర్రగుంట్ల వైపు వెళ్తున్న సిమెంట్ ట్యాంకర్, గుజరాత్ నుంచి తిరుపతి వైపు వెళ్తున్న ఐరన్ లోడు లారీ ఎదురెదురుగా బలంగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో సిమెంట్ ట్యాంకర్ డ్రైవర్, తమిళనాడు మధురైకు చెందిన కన్నన్ (45) అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ప్రమాద తీవ్రతకు అతడి మృతదేహం డ్రైవర్ క్యాబిన్లోనే ఇరుక్కుపోయింది. పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది క్రేన్ సహాయంతో తీవ్రంగా శ్రమించి మృతదేహాన్ని బయటకు తీసి, పోస్టుమార్టం నిమిత్తం రాజంపేట ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై అర్బన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కాగా, రెండు భారీ వాహనాలు ఢీకొనడంతో హైవేపై ట్రాఫిక్ పూర్తిగా స్తంభించి ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడగా, పోలీసులు రంగంలోకి దిగి వాహనాల రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు. కొరుక్కుపేట: లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా విజయేంద్ర రావు సమాజానికి ఎనలేని సేవలు అందించారని లలిత జ్యువెల్లర్స్ అధినేత కిరణ్ కుమార్ ప్రశంసించారు. చైన్నె టి.నగర్ లోని గెలాక్సీ ఫుడ్ స్వ్కయర్ వేదికగా పీఎంజీఏఎఫ్ లయన్ విజయేంద్ర రావు తన 75వ పుట్టిన రోజును సతీ సమేతంగా బంధువులు, స్నేహితుల మధ్య, కూతుళ్లు, అల్లుళ్లు. మనవరాలు, మనవళ్ల మధ్య చాలా సందడి గా ఆదివారం జరుపుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ నేపథ్య గాయకుడు డాక్టర్ మనో పాల్గొని తన గానంతో ఆశీర్వదించారు. అలాగే లలితా జ్యూవెల్లర్స్ అధినేత కిరణ్ కుమార్, ప్రముఖ ఆర్కిటెక్ ఆదిశేషయ్య, మార్గదర్శి శ్రీనివాస్, డాక్టర్ ఏవీ శివకుమారి, కళాసుధ శ్రీనివాస్, లయన్ సురేష్, లయన్ విఘ్నేష్,ప్రముఖ వాలీబాల్ ప్లేయర్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి పలువురు ప్రముఖులు, అన్నానగర్ లయన్ క్లబ్ ప్రతినిధులు, గవర్నర్లు, ఆయన్ మాణిక్యం. లయన్ రాజేష్ జోషి, సీటీఏ పూర్వ అధ్యక్షులు బాలాజీరావు, ఫిల్మ్ ఛాంబర్ పూర్వపు అధ్యక్షులు కాట్రగడ్డ ప్రసాద్,ఇంకా రవిచంద్రన్ విచ్చేసి శుభాకాంక్షలు తెలియచేశారు. అలాగే రూ. 10వేలను లయన్స్ ఐ డొనేషన్ ప్రాజెక్టుకు, రూ.10వేలు డయాలసిస్ ప్రాజెక్ట్ కు గాను తన వంతు సహకారాన్ని పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ప్రతినిధులకు అందచేశారు. తిరువొత్తియూరు: చైన్నె అంబత్తూరు సమీపంలోని పాడి, గోపాల్ నాయకర్ నగర్, కామరాజర్ వీధికి చెందిన పాత ఇనుప సామాన్ల వ్యాపారి ఉమర్ ఫారూఖ్. ఈయన గత నెల 25వ తేదీన తన వ్యాపార అవసరాల కోసం బ్యాంకు నుండి రూ. 18.80 లక్షల నగదును తీసుకుని, కొరట్టూరు 2వ ప్రధాన రహదారి గుండా ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఆయనను అడ్డుకున్న నలుగురు వ్యక్తుల గుర్తుతెలియని ముఠా, ఉమర్ ఫారూఖ్ చేతిలోని రూ. 18.80 లక్షల నగదు సంచిని లాక్కుని పారిపోయారు. బాధితుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై కొరట్టూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, ఆ ప్రాంతంలోని సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించి, గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల కోసం ముమ్మరంగా విచా రణ చేపట్టారు. ఈ కేసు తీవ్రతను పరిగణనలోకి తీసుకుని, ఆవడి నగర పోలీస్ కమిషనర్ ఉత్తర్వుల మేరకు, జాయింట్, డిప్యూటీ, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ల పర్యవేక్షణలో, కొరట్టూరు పోలీస్స్టేషన్ ఇన్ స్పెక్టర్లు జార్జ్ మిల్లర్, పొన్రాజ్, అలమేలుతో కూడిన 3 ప్రత్యేక బందాల పోలీసులు రంగంలోకి దిగి, నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో, రూ.18.80 లక్షల దోపిడీ కేసులో గత 28వ తేదీన ప్రధాన నిందితుడు సతీష్ను అరెస్ట్ చేశారు. అతను ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు, శనివారం తిరునల్వేలిలో తలదాచుకున్న అహమద్ ఆరీఫ్, ఇసక్కిపాండి, సుడలైముత్తు, ముత్తురాజా, ఆనందకుమార్, మురుగన్ అనే ఆరుగురిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని కొరట్టూరు పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించి విచారించారు. అనంతరం సతీష్తో సహా మొత్తం 7 గురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి, కోర్టులో హాజరుపరిచి జైలుకు తరలించారు. వారి నుంచి దోపిడీ చేసిన సొమ్ములో రూ.7.05 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
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హీలింగ్ టైనీ హార్ట్స్ 6వ ఎడిషన్ ప్రారంభంసాక్షి, చైన్నె: పుట్టుకతోనే తీవ్రమైన గుండె సమస్యలతో బాధపడుతున్న పేద పిల్లలకు ఉచితంగా గుండె శస్త్రచికిత్సలు అందించి నూతన జీవితాన్ని ప్రసాదించే హీలింగ్ టైనీ హార్ట్స్ 6వ ఎడిషన్ను రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ మద్రాస్ ఈస్ట్, చైన్నెలోని అపోలో చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్తో కలసి ప్రారంభించాయి. ఈ కార్యక్రమంలో రోటరీ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ ఆర్టిఎన్. డి. సురేష్ జైన్, ఎల్టీఎమ్ ఫౌండేషన్ గ్లోబల్ హెడ్ అర్చన సహాయ్, అపోలో హాస్పిటల్స్ చైన్నె రీజియన్ సీఈఓ డాక్టర్ ఇలంకుమరన్ కళియమూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు. 2021 జూన్లో ప్రారంభమైన ఈ మిషన్ ద్వారా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలకు చెందిన చిన్నారులకు ప్రాణరక్షణ కల్పించే ఉచిత గుండె ఆపరేషన్లు అందిస్తున్నారు. ఈ 6వ ఎడిషన్ ద్వారా ఏడాది కాలంలో గుండె సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్న 500 మంది పేద పిల్లలను గుర్తించి, ఉచితంగా శస్త్రచికిత్సలు నిర్వహించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. వైద్య బృందండాక్టర్ నెవిల్ సొలొ మొన్ నేతృత్వంలో, డాక్టర్ ముత్తు బృందం ఈ శస్త్రచికిత్సలను నిర్వహించనున్నారని రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ మద్రాస్ ఈస్ట్ అధ్యక్షురాలు రాధికా సత్యనారాయణ ప్రకటించారు. తిరువొత్తియూరు: కొత్త చాకలి పేటలో ఇనుప రాడ్తో దాడి చేసి రౌడీని హత్య చేసిన నిందితుల ముఠా కోసం పోలీసులు తీవ్రంగా గాలిస్తున్నారు. వివరాలు.. పుదువన్నార పేటలోని పూండి తంగమ్మాళ్ స్ట్రీట్ స్లమ్ క్లియరెన్స్ బోర్డు నివాస ప్రాంతంలో ఒక యువకుడు మృతి చెంది పడి ఉన్నట్లు స్థానికులు కాశిమేడు ఫిషింగ్ హార్బర్ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఆ సమాచారం మేరకు శనివారం పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని శవపరీక్ష నిమిత్తం స్టాన్లీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం జరిపిన విచారణలో, మరణించిన యువకుడు కొత్త చాకలి పేట పూండి తంగమ్మాళ్ వీధికి చెందిన నరేష్ కుమార్ (24) అని, అతను ప్రముఖ రౌడీ కుల్లా కార్తీక్ ముఠాకు చెందినవాడని తేలింది. ఇతనిపై కొత్త పేట, కాశిమేడు ఫిషింగ్ హార్బర్ సహా పలు పోలీస్ స్టేషన్లలో అనేక కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నట్లు తెలిసింది. నరేష్ కుమార్ శరీరంపై పలు గాయాలు ఉన్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు, ఇనుప రాడ్ వంటి వస్తువులతో దాడి చేయడం వల్ల మరణం సంభవించి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ దృశ్యాల ఆధారంగా నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు. కాగా పాత కక్షల కారణంగానే ఈ హత్య జరిగిందా అనే కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
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కొల్లి హిల్స్లో.. వాల్విల్ ఓరి పండుగసేలం: నామక్కల్ జిల్లాలోని కొల్లిమలైకి చెందిన కడయేళ్ వల్లాలాలలో ఒకరైన వాల్విలోరి, ఒక అద్భుతమైన విలుకాడు. కొల్లిమలైని పాలించిన రాజు. దానధర్మాలలో ఆయన కున్న నైపుణ్యం కారణంగా, ప్రజలు, చరిత్రకారులు ఆయనను కడయేళ్ వల్లాలాలలో ఒకరిగా గౌరవిస్తారు. ఆయన కీర్తిని మరింత పెంచడానికి, తమిళనాడు ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం కొల్లిమలైలో వాల్విలోరి ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తుంది. దీనిని అనుసరించి, ఈ సంవత్సరం కూడా, కొల్లిమలైలోని సెమ్మేడులో ఉన్న వాల్విలోరి ఎరీనాలో వాల్విలోరి ఉత్సవం, పర్యాటకోత్సవం నిర్వహించబడతాయి, మరియు కొల్లిమలైలోని వాసలూరుపట్టి బొటానికల్ గార్డెన్లో రెండు రోజుల పాటు పుష్ప ప్రదర్శన జరుగుతుంది. ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం ఆదివారం జరిగింది. కార్యక్రమంలో నామక్కల్ రెవెన్యూ కమిషనర్ వి. శాంతి నేతృత్వంలో సెంథమంగళం ఎమ్మెల్యే పి. చంద్రశేఖర్, వాల్విలోరి విగ్రహానికి గంటల దండ వేసి, పూలు చల్లి నివాళులర్పించారు. అంతకుముందు, ఆయన కొల్లిమలైలోని సెమ్మెట్కు 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బొటానికల్ గార్డెన్స్లో ఉద్యానవన శాఖ ఏర్పాటు చేసిన పుష్ప ప్రదర్శనను ప్రారంభించి, సందర్శించారు. ఈ ప్రదర్శనలో పిల్లలను ఆకర్షించడానికి గులాబీ, కార్నేషన్, గెర్బెరా, లిల్లీ, ఆర్కిడ్ వంటి వివిధ రంగురంగుల పువ్వులను ఉపయోగించి మేక, కోడి, దూడ, సీతాకోకచిలుక, నాట్యకత్తెలు, కుందేలు, నెలవంక, ప్రేమ చిహ్నం వంటి బొమ్మలను వాస్తవికంగా రూపొందించారు. దీనికోసం 60 వేల పువ్వులను ఉపయోగించారు. డ్రాగన్ మేకపోతు
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సంప్రదాయ సిద్ధ వైద్యాన్ని వినియోగించాలివేలూరు: సంప్రదాయ సిద్ధ వైద్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ అలవాటు చేసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి అరవింద్ కుమార్ అన్నారు. వేలూరు శ్రీపురంలోని బంగారుగుడి ఆవరణంలో పీఠాధిపతి శక్తిఅమ్మ 50వ జన్మదినోత్సవాన్ని పురష్కరించుకొని 108 మంది సంప్రదాయ సిద్ద వైద్యులకు సర్టిఫికెట్లు, అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం బంగారుగుడి పీఠాధిపతి శక్తిఅమ్మ అద్యక్షతన జరిగింది. ఈ సందర్బంగా సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి మాట్లాడుతూ గత కరోనా కాలంలో సిద్ద వైద్యమే పలువురి ప్రాణాలను కాపాడిందని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించుకోవాలన్నారు. మన విలువలు, సంస్కృతి ప్రపంచ దేశాల మద్య భారత దేశ కీర్తీరిని పెంచాయని దీని వల్ల విదేశియులు కూడా భారతీయ సంస్కృతిని పట్టుదలతో స్కీకరిస్తున్నారన్నారు. బంగారుగుడి పీఠాధిపతి శక్తి అమ్మ మాట్లాడుతూ పట్టుదలతో ప్రయత్నం చేస్తే ప్రతి ఒక్కరూ ఇంజనీర్, డాక్టర్, కలెక్టర్గా కావచ్చునన్నారు. అయితే సిద్ధ వైద్యులుగా కావడానికి దైవానుగ్రహం అవసరమన్నారు. ఔషధ మూలికలను ఉపయోగించి వివిధ అనారోగ్యాలను నయం చేసే ప్రయత్నం సామర్థ్యం సిద్ధ వైద్యులకు ఉంటుందన్నారు. మూలికా వైద్యం ద్వారా రెండు మూడు నెలల వ్యవధిలోనే నిర్థిష్ట ఆరోగ్య సమస్యలను సమర్థవంతంగా నయం చేయగలరన్నారు, గత కరోనా కాలంలో సిద్ధ వైద్యులు చేసిన సేవలను ప్రజలు మరలేరన్నారు. దీంతోనే తన జన్మదినోత్సవాన్పి పురష్కరించుకుని నేడు రాష్ట్రప్తంగా ఉన్న సిద్ధ వైద్యులను రప్పించి వారిని సత్కరించడంలో ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. కార్యక్రమంలో చైన్నె హైకోర్టు న్యాయమూర్తి సెందిల్కుమార్, నారాయణి ఆసుపత్రి డైరెక్టర్ బాలాజీ, బంగారుగుడి డైరెక్టర్ సురేష్ బాబు, మేనేజర్ సంపత్కుమార్, బంగారుగుడి ఇతర దేశాలకు చెందిన భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
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సర్ధార్– 2 టీజర్ వైరల్తమిళసినిమా: నటుడు కార్తీ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రాల్లో సర్ధార్ 2 ఒకటి. ఈయన 2022లో నటించిన సర్ధార్ చిత్రానికి ఇది సీక్వెల్ అన్నది గమనార్హం. పీఎస్.మిత్రన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రిన్స్ పిక్చర్స్ పతాకంపై ఎస్.లక్ష్మణన్, వీవీవై సంస్థ అధినేత ఇషాన్ సక్సెనా కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. సహ నిర్మాతగా ఏ.వెంకటేశ్ వ్యవహరిస్తున్నారు. నటుడు కార్తీ తండ్రి కొడుకులుగా ద్విపాత్రాభిన యం చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో నటుడు ఎస్జే.సూర్య ప్రతినాయకుడిగా నటిస్తున్నా రు. నటి మాళవిక మోహన్, ఆషిక రంగనాధ్, రజీషా విజయన్ మొదలగు ముగ్గురు నాయకిలుగా నటిస్తున్నారు. శ్యామ్ సీఎస్ సంగీతాన్ని, జార్జ్ సీ.విలియమ్స్ ఛాయాగ్రహణంను అందిస్తున్న ఈ చిత్రం టీజర్ను విడుదల చేశారు. ఇందులో యాక్షన్ సన్నివేశాలు, నటుడు కార్తీ గెటప్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోందని, టీజర్కు వారి నుంచి విశేష ఆదరణ వస్తోందని యూనిట్ వర్గాలు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కాగా చిత్ర ట్రైలర్, ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని త్వరలోనే భారీ ఎత్తున నిర్వహించనున్నట్లు మీడియాకు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. కాగా సర్ధార్ 2 చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్ 10వ తేధీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఇకపోతే సర్ధార్ చిత్రం మంచి విజయం సాధించడంతో ఇప్పుడు సర్ధార్ 2 చిత్రంపైనా భారీ అంచనాలు నెలకొంటున్నాయి. కాగా ఈ చిత్ర విజయం నటుడు కార్తీకి చాలా ముఖ్యంగా మారింది. మెయ్యళగన్ చిత్రం తరువాత కార్తీకి సరైన హిట్ పడలేదన్నది గమనార్హం.
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తిరుత్తణి ఆలయంలో భక్తుల రద్దీతిరుత్తణి: ఆడినెల ఆదివారం సందర్భంగా తిరుత్తణి మురుగన్ ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ నెలకొంది. తిరుత్తణి సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆలయంలో మంగళవారం అశ్వినితో ఆడికృత్తిక ఉత్సవ వేడుకలు ప్రారంభంకానున్నాయి. ఆడికృత్తిక ప్రారంభంకు ముందస్తుగా ఆదివారం సెలవుదినం కావడంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాలతో పాటు ఆంధ్ర, కర్ణాటక సహా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు ఆలయంకు పోటెత్తారు. పెద్దసంఖ్యలో భక్తులు కావళ్లతో కొండ ఆలయం చేరుకున్నారు. దీంతో వేకువజామున ఆలయంలో కావళ్ల సందడి నెలకొంది. మాడ వీధుల్లో భక్తులు రద్దీ నెలకొంది. కావళ్లతో వచ్చిన భక్తజన బృందాలు మాడ వీధుల్లో మురుగన్ భక్తి పాటలు ఆలపిస్తూ సందడి చేసారు. సర్వదర్శనం క్యూలైన్లో మూడు గంటలు, రూ. వంద ప్రత్యేక దర్శనం క్యూలైన్లో రెండు గంటల పాటు భక్తులు వేచివుండి స్వామి దర్శనం చేసి కావళ్లు చెల్లించి తమ మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు భక్తుల రద్దీతో కొండ ఆలయంలో కోలాహలం చోటుచేసుకుంది. ఆలయం ముస్తాబు: ఆడికృత్తి వేడుకలు సందర్భంగా కొండ ఆలయంలతో పాటూ ఘాట్రోడ్డు, పుష్కరిణి, ప్రాంతాలు విద్యుదీపాలతో అలంకరించారు.
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విద్యార్థులపై కేసుల రద్దు● నీట్ వ్యతిరేకంగా జరిగిన నిరసన వ్యవహారం ● సీఎం విజయ్ ఆదేశాలు సాక్షి, చైన్నె : నీట్ పరీక్ష ప్రశ్నపత్రం లీకేజీని ఖండిస్తూ, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ చైన్నె సహా తమిళనాడు అంతటా విద్యార్థులు, మానవ హక్కుల సంఘాలు, యువజన సంఘాలు నిరసనలు, రోడ్డు దిగ్బంధనాలు నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నిరసనల్లో పాల్గొని పోలీసు కేసులను ఎదుర్కొంటున్న విద్యార్థుల భవిష్యత్తు, విద్య, ప్రభుత్వ ఉద్యోగ అవకాశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని వారిపై ఉన్న అన్ని కేసులను రద్దు చేయాలని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఆదేశించారు.అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు కేసులను ఉపసంహరించుకోవడానికి చట్టపరమైన ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. విద్యార్థులపై కేసుల రద్దు నిర్ణయంపై తమిళ అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి రాజ్మోహన్ ఎక్స్ పేజీలో సీఎం విజయ్కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. అదరను..బెదరను! సాక్షి, చైన్నె : చైన్నె ట్రిప్లికేన్ పోలీసు స్టేషన్లో ఆదివారం హాజరైన సంతకం చేసినానంతరం మాజీ మంత్రి వి సెంథిల్ బాలాజీ మీడియాతో మాట్లాడారు. తాను ఎలాంటి తప్పూ చేయలేదని, చట్టానికి భయపడి ఎక్కడికీ పారిపోలేదని లేదా దాక్కోలేదని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే జైలు శిక్ష అనుభవించానని, రాజకీయ ప్రతీకార కేసులకు భయపడేది లేదని పేర్కొన్నారు. ప్రారంభంలో పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్లో తన పేరు గానీ, తన సోదరుడు అశోక్ కుమార్ పేరు గానీ లేదని, కేవలం రాజకీయ పక్షపాతంతోనే తర్వాత చేర్చారని ఆరోపించారు. ఈ తప్పుడు ఆరోపణలపై చట్టపరంగా పోరాడతానని తెలిపారు. ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించడం పక్కనబెట్టి, ప్రభుత్వం రాజకీయ ప్రత్యర్థులపై తప్పుడు కేసులు నమోదు చేయడానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని విమర్శించారు. కపాలిశ్వరుడి ఆలయానికి రూ. 9.74 కోట్ల అద్దె సాక్షి, చైన్నె: చైన్నెలోని మైలాపూర్ లజ్ చర్చ్ రోడ్డులో కపాలీశ్వరుడి ఆలయానికి చెందిన 14 గ్రౌండ్ల 910 చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని 1901లో అమృతాంజన్ సంస్థకు 99 సంవత్సరాల లీజుకు ఇచ్చారు. 2001 నుండి ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం సమంజసమైన అద్దెను ఖరారు చేశారు. దీనిని సవాలు చేస్తూ అమృతాంజన్ సంస్థ కోర్టును ఆశ్రయించింది. దేవాదాయ శాఖ చేపట్టిన చట్టపరమైన చర్యల ఫలితంగా, అమృతాంజన్ సంస్థ దాఖలు చేసిన అప్పీళ్లు, రివ్యూ పిటిషన్లను హైకోర్టు కొట్టివేసి, బకాయి మొత్తాన్ని చెల్లించాలని ఆదేశించింది. దీంతో 2018 వరకు ఉన్న బకాయి మొత్తం రూ.9 కోట్ల 74 లక్షల 67,151 ను వసూలు చేసేందుకు జప్తు చర్యలు చేపట్టాలని ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి ఆదేశించారు. గత నెల 18న నోటీసు అందించి, ఆగస్టు 2వ తేదీలోగా నగదు చెల్లించాలని గడువు విధించారు. జప్తు చర్యల గడువు ముగియనున్న నేపథ్యంలో, అమృతాంజన్ సంస్థ 10 శాతం టీడీఎస్ మినహాయించుకుని, మిగిలిన రూ.8,77,20,436ల డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ను ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు బి.విజయకుమార్ రెడ్డికి అందజేసింది. ప్రఖ్యాత ప్రచురణ కర్త, కవి వైగరై వాణన్ కన్నుమూత సాక్షి, చైన్నె : తమిళ సాహితీ రంగంలో ప్రముఖ ప్రచురణకర్త కవి అయిన వైగరై వాణన్ (77) చైన్నెలోని మడిపాక్కంలో కన్నుమూశారు. తమిళ ప్రచురణ రంగంలో అగ్రగామిగా, మార్గదర్శకులుగా పేరొందిన ఆయన, పొన్ని, సాలరం వంటి ప్రసిద్ధ ప్రచురణ సంస్థలను నిర్వహించారు. తమిళ పుస్తక ప్రపంచానికి, పాఠకులను ప్రోత్సహించడానికి ఆయన ఎంతో కృషి చేశారు. సాహిత్యం, అచ్చు , ప్రచురణ రంగంలో సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వైగరై వాణన్ తమిళ ప్రచురణారంగంలోనే అత్యంత ముఖ్యమైన పుస్తకాలతో గుర్తింపు పొందారు. వైగరై వాణన్కు భార్య, కుమారుడు ఉన్నారు. ఆయన మృతిపై తమిళ సాహిత్య లోకం, ప్రచురణకర్తలు తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
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సీఎం ఫేషీ తరలింపునకు రూ. 11 కోట్ల కేటాయింపుసాక్షి, చైన్నె: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం దాదాపు 50 సంవత్సరాలుగా చైన్నె సచివాలయంలోని చారిత్రాత్మక సెయింట్ జార్జ్ కోట భవనం నుంచే పనిచేసిన విషయం తెలిసిందే.ప్రస్తుతం, పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం ఈ కార్యాలయాన్ని నామక్కల్ కవింజర్ మాళిగై భవనానికి తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ భవనంలోని 10వ అంతస్తులో నూతన కార్యాలయ నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి.ఈ కొత్త సముదాయంలో ముఖ్యమంత్రి ప్రధాన కార్యాలయం, వ్యక్తిగత కార్యదర్శుల చాంబర్లు, అత్యాధునిక సమావేశ మందిరం మొదలైనవి అందుబాటులోకి రానున్నాయి.ఈ పనులన్నింటినీ 3 నెలల వ్యవధిలో పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. రూ.11 కోట్లతో నిర్మాణ పనులు సీఎం కొత్త కార్యాలయ నిర్మాణ , మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం తమిళనాడు ప్రభుత్వంరూ.11 కోట్లు కేటాయించింది. త్వరలోనే కాంట్రాక్టర్ల ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తి చేసి తదుపరి దశ పనులను ప్రారంభించనున్నారు. దీనితో పాటు, సచివాలయంలోని వివిధ మంత్రుల కార్యాలయాల పునరుద్ధరణ పనులను కూడా తమిళనాడు ప్రజాపనుల శాఖ వేగవంతం చేసింది. ఒక్కో మంత్రి కార్యాలయ పునరుద్ధరణ కోసం సుమారు రూ. 15 లక్షల నుండి రూ. 20 లక్షల వరకు వెచ్చిస్తున్నట్లు సంబంధిత శాఖాధికారులు వెల్లడించారు.
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ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ హత్య కేసుపై సీబీఐ దృష్టిసాక్షి, చైన్నె : బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ తమిళనాడు రాష్ట్ర మాజీ అధ్యక్షుడు ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ దారుణ హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసు దర్యా ప్తును కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ అధికారికంగా ప్రారంభించింది. దీంతో ఈ హత్య తో సంబంధం ఉందనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న పలువురు కీలక రాజకీయ ప్రముఖులలో తీవ్ర కలకలం రేగుతోంది. వివరాలు.. గత ఏడాది జూలై 3న చైన్నె పెరంబూరులోని ఇంటి వద్ద ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ను కొందరు దుండగులు వేటకొడవళ్లతో దారుణంగా నరికి చంపారు. ఈ హత్య కేసును సీబీఐకి బదిలీ చేయాలని గతంలో మద్రాస్ హైకోర్టు ఆదేశించింది. అయితే, నాటి డీఎంకే ప్రభుత్వం దీనిపై సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేసింది. అప్పీల్ ఉపసంహరణ కొత్తగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కజగం ప్రభుత్వం సు ప్రీంకోర్టులో ఉన్న అప్పీల్ను ఉపసంహరించుకోవడంతో, సీబీఐ విచారణకు మార్గం సుగమమైంది. త మిళనాడు ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్లే చట్టపరమైన ఆటంకాలు తొలిగిపోయా యని సమాచారం. కాగా చైన్నె పోలీసుల నుంచి కేసు అధ్యయనానికి సంబంధించిన 7,800 పేజీల ఛార్జ్షీట్ సహా అన్ని కీలక పత్రాల ను సీబీఐ అధికారులు ఇప్పటికే స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సీబీఐ ఒక ప్రత్యేక కేసును సైతం నమోదు చే సి, ప్రత్యేక దర్యాప్తు అధికారిని నియమించనుంది. సీ బీఐ బృందం ఇప్పటికే ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ కుటుంబ సభ్యుల ను విచారించి, అనుమానితుల వివరాలను సేకరిస్తున్నట్టు సంకేతాలు వెలువడ్డాయి. ఈ హత్య వెనుక కొన్ని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల నాయకుల ప్రమేయం ఉందంటూ కుటుంబ సభ్యులు బహిరంగంగా చేసిన ఆరోపణల ఆధారంగా త్వరలోనే వారిని కూడా విచారించే అవకాశం ఉంది. ఈ కేసులో మొత్తం 30 మంది పై కేసు నమోదు కాగా, 29 మందిని పోలీసులు అరె స్టు చేశారు. ఇక విచారణ సమయంలో రౌడీ తిరువెంగడం పోలీసు ఎన్కౌంటర్లో మరణించగా, జైలులో ఉన్న రౌడీ నాగేంద్రన్ ఇటీవల అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు. మిగిలిన 27 మంది నిందితులను సీబీఐ అధికారులు త్వరలోనే కస్టడీకి తీసుకుని విచారించనున్నట్లు సమాచారం.
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అలాంటి తరుణం.. అందరి పిల్లలకు లభించాలితమిళసినిమా: నటుడు రవిమోహన్ జీవితంలో ఇటీవల చాలా అనూహ్య ఘటనలు చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. జయం చిత్రంతో కథానాయకుడిగా పరిచయం అయిన ఈయ న వరుస విజయాలతో తనకంటూ ప్రత్యేక స్ధానాన్ని పొందారు. అలాంటిది ఇటీవల మనస్పర్థల కారణంగా భార్య ఆర్తి తో విడాకుల వరకు పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ వ్యవహారం కోర్టులో ఉంది. పిల్లల సంరక్షణ, ఇతరత్రా మనోవర్తిగా నెలకు రు. 40 లక్షలు అందించేలా ఆదేశించాలని ఆర్తి కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అయితే ఇటీవల ఆమెకు తాత్కాలికంగా మనోవర్తిగా నెలకు రూ. 3 లక్షలు ఇవ్వాలని నటుడు రవిమోహన్కు కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అంతే కాకుండా ఆయన తన పిల్లలను చూడటానికి అనుమతినించింది. ఇదిలా ఉంటే రవిమోహన్ ఇటీవల దర్శక,నిర్మాతగానూ మారిన విషయం తెలిసిందే. రవిమోహన్ స్టూడియోస్ పేరుతో చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి తొలి ప్రయత్నంగా నటుడు యోగిబా బు హీరోగా స్వీయ దర్శకత్వంలో యాన్ ఆర్డనరి మ్యాన్ అనే చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. అదే విధంగా తాను హీరోగా బ్రోకొడ్ అనే చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. కాగా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నటు డు రవిమోహన్ ‘ తల్లిదండ్రుల అభినందనలు ప్రతి పిల్లలకు లభించాలి. ఇటీవల నేను దర్శకత్వం వహిస్తున్న యాన్ ఆర్డ నరి మ్యాన్ చిత్రంలోని కొన్ని సన్నివేశాలను, నేపధ్య సంగీతాన్ని మా కుటుంబ సభ్యులకు ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించి చూపించాను. నా కుటుంబం. ప్రత్యేకంగా మా నాన్న నా కోసం చాలా సంతోషంగా చప్పట్లు కొట్టిన తరుణం ఒక్కో పిల్లల కు వారి తల్లిదండ్రుల నుంచి లభించాలి అని నేను మనస్పూర్తిగా ప్రార్ధిస్తున్నాను’ అని ఈయన తన ఇన్స్ట్రాగామ్లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ పోస్ట్ ఇప్పు డు సామాజిక మాద్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. కాగా రవిమోహన్ కథానాయకుడిగా జీనీ అనే ఫాంటసీ కథాచిత్రంతో పాటు రాజ కీయ నేపధ్యంలో సాగే కరా టేబాబు, మిరుదన్ – 2 చిత్రాల్లో నటిస్తున్నారు.
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సీఎం విజయ్ నిర్ణయంతో తీవ్ర వెనుకబాటుసాక్షి, చైన్నె: ‘‘ సీఎం విజయ్ నిర్ణయాల వల్ల తమిళనాడు ప్రజలకు తీవ్ర అవమానం జరిగింది. కావేరి జలాల విషయంలో ఆయన తీసుకున్న వైఖరి వలన రాష్ట్రానికి తీవ్రమైన వెనుకబాటు ఏర్పడింది’’ అని డీఎంకే లీగల్ వింగ్ జాయింట్ సెక్రటరీ పరంధామన్ విమర్శించారు. చైన్నెలో విలేకరులతో మాట్లాడిన పరంధామన్ తమిళనాడు మంత్రి నిర్మల్ కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై విరుచుకు పడ్డారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి గురించి మాట్లాడే అర్హత ఆయనకు లేదన్నారు. వివిధ రాజకీయ పార్టీల అభిప్రాయాలు వేర్వేరుగా ఉన్నప్పటికీ, అందరిని సమన్వయం చేసుకుని ఆల్ పార్టీ (అఖిలపక్ష) సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతగా గుర్తు చేశారు. గతంలో ఉన్న తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రులందరూ అఖిలపక్ష సమావేశాలను నిర్వహించారన్నారు. జూన్ 19వ తేదిన శాసనసభలో కావేరి , మేఘదాతు వివాదాలపై తీర్మానం ఆమోదించిన తర్వాత, ఇప్పటివరకు ఈ ప్రభుత్వం ఏం చర్యలు తీసుకుందో బహిరంగంగా చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. కేవలం తీర్మానాలు చేసి లేఖలు రాయడం వలన ఎలాంటి ఉపయోగం లేదదన్నారు. . అన్ని పార్టీల నాయకులను ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లి ప్రధానిని, కేంద్ర జలశక్తి మంత్రిని కలిసి ఒత్తిడి తేవాలని డిమాండ్ చేశారు. కర్ణాటకలోని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఈ విషయంలో ఐక్యంగా నిలుస్తున్నాయని, అయితే, ఇక్కడ అందరినీ కలుపుకునిపోవడానికి ముఖ్యమంత్రి విజయ్కి ఉన్న అభ్యంతరం ఏమిటి?, కర్ణాటకలో కురుస్తున్న వర్షాల వలన జలాశయాలు నిండిపోయి, డ్యామ్లు దెబ్బతినకుండా ఉండటానికే ఆ రాష్ట్రం మిగులు నీటిని కిందకు విడుదల చేస్తున్నదే తప్ప తమిళనాడుపై ప్రేమతో కాదన్నారు. సమస్య పరిష్కారానికి కోర్టులను ఆశ్రయించడంలో లేదా కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడంలో ఈ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇదిలా ఉండగా కావేరి వ్యవహారంపై ఈనెల 7వ తేదీన చైన్నెలో నిరసనకు పుదయ తమిళగం నేత కృష్ణస్వామి నేతృత్వంలో జరిగిన అఖిల పక్షం భేటీలో తీర్మానించారు. ఈ భేటిలో అన్నాడీఎంకే, నామ్ తమిళర్ కట్చిలతో పాటుగా రైతు సంఘాలు ఉన్నాయి.
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దక్షిణాది రైల్వే జీఎంగా సుబ్బారావు బాధ్యతల స్వీకరణసాక్షి,చైన్నె: దక్షిణ రైల్వే జనరల్ మేనేజర్గా యు. సుబ్బారావు బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ పదవికి ముందు ఆయన చైన్నెలోని ఇంటెగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ (ఐసీఎఫ్) జనరల్ మేనేజర్గా సేవలందించారు. ఇప్పటివరకు దక్షిణ రైల్వే జనరల్ మేనేజర్గా ఉన్న ఆర్.ఎన్. సింగ్ పదవీ విరమణ పొందడంతో ఆయన స్థానంలో సుబ్బారావు బాధ్యతలు చేపట్టారు. సుదీర్ఘ అనుభవం.. యు. సుబ్బారావు 1987 బ్యాచ్కి చెందిన ఇండియన్ రైల్వే సర్వీస్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అధికారి. భారతీయ రైల్వేలోని వివిధ జోన్లు, తయారీ యూనిట్లలో ఆయన కీలక నాయకత్వ బాధ్యతలను నిర్వర్తించారు. ఇంటెగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ చైన్నె జనరల్ మేనేజర్గా, సౌత్ వెస్ట్రన్ రైల్వే (హుబ్బళ్లి) అదనపు జనరల్ మేనేజర్ , ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ , దక్షిణాది రైల్వే (సేలం డివిజన్) డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్, సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే (సికింద్రాబాద్) చీఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ – ప్లానింగ్గా, మైసూరు కోచింగ్ వర్క్షాప్ చీఫ్ వర్క్షాప్ మేనేజర్ రైల్ వీల్ ఫ్యాక్టరీ (బెంగళూరు) చీఫ్ వర్క్షాప్ ఇంజనీర్ పనిచేశారు. రికార్డు స్థాయి ఉత్పత్తి – జాతీయ పురస్కారాలు సుబ్బారావు ఆవిష్కరణలు, కార్యాచరణ నైపుణ్యానికి పేరుగాంచారు . బెంగళూరులోని రైల్ వీల్ ఫ్యాక్టరీలో చీఫ్ వర్క్షాప్ ఇంజనీర్గా ఉన్న సమయంలో (2011–12 ఆర్థిక సంవత్సరంలో) ఒకే ఏడాదిలో 2 లక్షల రైల్వే చక్రాలను ) ఉత్పత్తి చేసి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన నాయకత్వంలో ఐసీఎఫ్ అనేక జాతీయ పురస్కారాలను అందుకుంది. విద్యాభ్యాసం – అంతర్జాతీయ శిక్షణ ఆయన మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ, బెంగళూరులోని ఐఐఎమ్ నుంచి పబ్లిక్ పాలసీ – మేనేజ్మెంట్లో పీజీ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. సుబ్బారావు రెండో తరం రైల్వే అధికారి. ఆయన తండ్రి యు. నరసింహారావు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో చీఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్ ఇంజనీర్గా సేవలు అందించి నైపుణ్యంతో విరమణ పొందారు. తండ్రి వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ సుబ్బారావు ఈ సేవలో విశిష్ట స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు.
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కర్ణాటకతో డీఎంకేకు రహస్య ఒప్పందంసాక్షి, చైన్నె: ‘కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం చెప్పేది వినడం కంటే, డీఎంకే కుటుంబం చెప్పే మాటే కర్ణాటక సీఎం డి.కె. శివకుమార్ వింటున్నారని, ఆయనతో డీఎంకేకు రహ స్య ఒప్పందం ఉందంటూ న్యాయ శాఖ మంత్రి నిర్మల్ కుమార్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఆదివారం చైన్నెలో విలేకరులతో మాట్లాడిన ఆయన డీఎంకే స్టాలిన్, కర్ణాటక సీఎం శివకుమార్ లను టార్గెట్ చేశారు. డీఎంకేకు, డి.కె. శివకుమార్కు మధ్య సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నా రు. వీరిద్దరూ పరస్పరం సంప్రదించుకునే అన్ని వ్య వహారాలు చేస్తున్నారా అనే అనుమానం కలుగుతోందన్నారు. కాంగ్రెస్ అధినాయకత్వం కంటే డీఎంకే కుటుంబం మాటలకే శివకుమార్ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని పలువురు అంటున్నారని వ్యాఖ్యలు చేశారు. డీఎంకే ఏది కోరుకుంటుందో, డి.కె. శివకుమార్ కూడా అదే మాట్లాడుతూ చర్యలు తీసుకుంటున్నారని వివరించారు. గతంలో తమిళనాడుకు నీటిని విడుదల చేస్తే దివంగత సీఎం జయలలితకు మంచి పేరు వస్తుందని భావించి కరుణానిధి కాలంలో ఎలాగైతే అడ్డంకులు సృష్టించారో, ఇప్పుడు కూడా డీఎంకే అదే రాజకీయం చేస్తున్నట్టు ధ్వజమెత్తారు. సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ తమిళనాడు ప్రజల హక్కులను కాపాడేందుకు ప్రభు త్వం సోమవారం సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చే యనున్నదన్నారు. గత 30 ఏళ్లుగా కావేరి విషయంలో తమిళనాడుకు ఎదురైన ప్రతి వెనుకబాటుకూ డిఎంకె, కరుణానిధిలే కారణంగా పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రికి చిక్కులు సృష్టించాలని డిఎంకె చూస్తున్నదని తప్ప, తమిళనాడు ప్రజల ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలిగిస్తుందని గ్రహించడం లేదని మండిపడ్డారు.
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లారీని ఢీకొట్టిన కారుసాక్షి, చైన్నె: తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు జిల్లా పొల్లాచి సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రహదారి పక్కన నిలిపి ఉన్న లారీని కారు వేగంగా వచ్చి ఢీకొనడంతో, కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు సహా ఐదుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. వివరాలు.. కోయంబత్తూరు మదక్కరైకు చెందిన కనగరాజ్ తన కుటుంబసభ్యులతో కలిసి ఉడుమలై సమీపంలో ఉన్న తమ కులదైవం ఆలయానికి ఆదివారం వేకువజామున వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. మధ్యాహ్నం తిరిగి ఇంటికి వస్తుండగా, పొల్లాచి సమీపంలోని నల్లాంపల్లి వద్ద రహదారి డివైడర్లో ఉన్న మొక్కలకు నీళ్లు పోసేందుకు రోడ్డు పక్కన నిలిపి ఉంచిన లారీని వీరు ప్రయాణిస్తున్న కారు వెనుక నుంచి ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో కారు తీవ్రంగా దెబ్బతింది. కారులో ఉన్న ఐదుగురూ తీవ్ర గాయాలతో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతులలో కోయంబత్తూరు మదుకరైకు చెందిన కనకరాజ్(45), ఆయన భార్య ఉమామహేశ్వరి , పెద్దకుమార్తె ఆర్తి (25), చిన్నకుమార్తె నర్మద (20) , దూరపు బంధువు రామన్(35) ఉన్నారు. వీరిలో ఆర్తి ఫిజియోథెరపిస్టు కాగా, నర్మద కళాశాలలో ఫిజియోథెరపీ 3వ సంవత్సరం విద్యార్థిని. సమాచారం అందుకున్న గోమంగళం పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం పొల్లాచి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ప్రమాదంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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ఆకట్టుకున్న కాంగేయం ఎద్దుల ప్రదర్శనసేలం: ఈరోడ్ జాతీయ పశు సంరక్షణ కమిటీ, అధివనం సంయుక్తంగా ఆదివారం ఈరోడ్లోని పెరుందురై రోడ్డులోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో కాంగేయం జాతి పశువుల అందాల పోటీని నిర్వహించాయి. ఈ కార్యక్రమానికి కమిటీ చైర్మన్ మోహన రామకృష్ణన్ అధ్యక్షత వహించారు. రైతు సంఘం అధ్యక్షుడు పెరియస్వామి, అధివనం డాక్టర్ రఘునాథ్ హాజరయ్యారు. కలెక్టర్ కందస్వామి ప్రత్యేక అతిథిగా పాల్గొని ఎద్దుల పెంపకం దారులను అభినందించారు. ఇందులో సేలం, ఈరోడ్, నామక్కల్ సహా వివిధ జిల్లాల నుండి కరి, మయిలక్కలై, సేవాల, కరంబాసు, కుర వంటి 500కు పైగా కాంగేయం జాతి ఎద్దులు పాల్గొన్నాయి. జాతి లక్షణాలు, తలమీద ఉండే జూలు, కొమ్ముల జూలు, శరీర నిర్మాణం, పాల సామర్థ్యం వంటి 10కి పైగా గుణాల ఆధారంగా ఉత్తమ ఎద్దులను ఎంపిక చేశారు. ప్రభుత్వ పశువైద్యుడు సత్యమూర్తి న్యాయనిర్ణేతగా వ్యవహరించి ఉత్తమ ఎద్దులను ఎంపిక చేశారు. విజేత ఎద్దులకు రూ. 1000 నుండి రూ. 10 వేల వరకు బహుమతులు అందజేశారు.
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రాజకీయాల్లో.. తీవ్ర ఉత్కంఠతమిళనాడు రాజకీయ వేదికపై అనూహ్య పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాల నేపథ్యంలో 7 శాసనసభ నియోజకవర్గాలు ఖాళీగా ప్రకటించడంతో త్వరలో జరగబోయే ఉప ఎన్నికలు అత్యంత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయి. కొత్తగా అధికారంలోకి వచ్చిన తమిళగ వెట్రి కళగం ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్కి ఈ ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు సొంతంగా మెజారిటీ సాధించడంలో కీలక మైలురాయిగా మారనున్నాయి. సాక్షి, చైన్నె : మొత్తం 234 శాసనసభ స్థానాలు కలిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీలో టీవీకే 108 స్థానాలు సాధించగా, వివిధ మిత్రపక్షాల మద్దతుతో జోసెఫ్ విజయ్ తమిళనాడు 12వ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అయితే, అసెంబ్లీలో ఖాళీ అయిన 7 స్థానాలు ఇప్పుడు రాష్ట్ర రాజకీయాల రూపురేఖలను మార్చేలా ఉన్నాయి. అన్నాడీఎంకేకు చెందిన ఆరుగురు ప్రముఖ ఎమ్మెల్యేలైన మరకదం కుమారవేల్ (మధురాంతకం), సత్యభామ (ధారాపురం), ఎస్. జయకుమార్ (పెరుందరై), ఇసక్కి సుబ్బయ్య (అంబాసముద్రం), మాజీ మంత్రులు డాక్టర్ సి. విజయభాస్కర్ (విరాలిమలై), ఎం.ఆర్. విజయభాస్కర్ (కరూర్) తమ పదవులకు రాజీనామా చేయడంతో 6 స్థానాలు ఖాళీ అయ్యాయి. ముఖ్యమంత్రి విజయ్ సాధారణ ఎన్నికల్లో రెండు నియోజకవర్గాల నుంచి పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. నిబంధనల ప్రకారం ఆయన తిరుచ్చి ఈస్ట్ స్థానాన్ని రాజీనామా చేయడంతో మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య 7కి చేరింది. సాధారణ నిబంధనల ప్రకారం 6 నెలల వ్యవధిలో ఈ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ నియోజకవర్గాల్లో గత ఎన్నికల్లో నమోదైన ఓట్ల వ్యత్యాసాలను గమనిస్తే తీవ్ర పోటీ ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఇటీవలి ఎన్నికలలో విరాలిమలైలో అన్నాడీఎంకే అభ్యర్థి డాక్టర్ సి. విజయభాస్కర్ 62,000 పైచిలుకు భారీ మెజారిటీ సాధించగా, కరూర్లో ఎం.ఆర్. విజయభాస్కర్ కేవలం 1,821 ఓట్ల స్వల్ప తేడాతో విజయం సాధించారు. మధురాంతకం, ధారాపురం, పెరుందరై, అంబాసముద్రం స్థానాల్లో ప్రధాన పార్టీల మధ్య ఓట్ల వ్యత్యాసం చాలా తక్కువగా ఉండటంతో, రాబోయే ఉప ఎన్నికల్లో ప్రతి ఓటు అత్యంత కీలకంగా మారనుంది. కొత్త ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి కొద్ది నెలలే కావస్తున్నా, పరిపాలనాపరమైన అంశాలపై ప్రతిపక్షాలైన డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే, బీజేపీలు తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా విద్యుత్ కోతలు, అదనపు విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు , స్థానిక సమస్యలపై ప్రతిపక్షాలు నిరంతరం నిరసనలు తెలుపుతున్నాయి. అధికార పీఠానికి దారితీసే పోరు ప్రస్తుతం అసెంబ్లీలో టీవీకేకు 107 మంది ఎమ్మెల్యేల బలం ఉండగా, మిత్రపక్షాల మద్దతుపై ఆధారపడాల్సి వస్తున్నది. రాబోయే 7 ఉప ఎన్నికల్లోనూ ఘన విజయం సాధించి, ఆ తదుపరి వ్యూహాత్మక పరిణామాలతో అసెంబ్లీలో 118 దాటి సొంతంగా స్పష్టమైన మెజారిటీని ఖరారు చేసుకోవాలని సీఎం విజయ్ వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. మరోవైపు, ఈ ఉప ఎన్నికల ద్వారా అధికార పార్టీకి చెక్ పెట్టాలని ప్రతిపక్షాలు చూస్తున్నాయి. ఈ 7 స్థానాల తీర్పు తమిళనాడు భవిష్యత్ రాజకీయ దిశను నిర్ణయించనుంది. సీఎం విజయ్ స్థానం ప్రభుత్వానికి సవాళ్లు – ప్రతిపక్షాల దాడి హోరాహోరీ ఉప ఎన్నికల సమీకరణాలు అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేల రాజీనామాలు
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డయంకర్ చిత్ర షూటింగ్ పూర్తితమిళసినిమా: ప్రముఖ యూట్యూబర్ వీజే.సిద్దూ దర్శకుడిగా అవతారమెత్తి కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న చిత్రం డయంకర్. వేల్స్ ఫిలిం ఇంటర్నేషనల్ పతాకంపై ఐసరి గణేశ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో నట్టి నటరాజ్, కాళీవెంకట్, ఇళవరసు, నితిన్సత సుష్మిత శెట్టి, హర్షత్ఖాన్,ఆధిత్య కదీర్ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సిద్దుకుమార్ సంగీతాన్ని, పి.ధినేశ్ కృష్ణన్ ఛాయాగ్రహణం అందిస్తున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ను పూర్తి చేసుకున్నట్లు యూనిట్ సభ్యులు మీడియాకు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో వెల్లడించారు. అందులో ఇది సమకాలీన యువత జీవితం ఇతి వృత్తంగా తెరకెక్కిస్తున్న వినోదంతో కూడిన పలు ఆసక్తికరమైన సంఘటనలతో కూడిన కథా చిత్రంగా ఉంటుదన్నారు. ముఖ్యంగా ఈ తరం యవత సాధించాలనే తపన, ప్రత్యేక గుర్తింపు కోసం పడే ఆరాటం, భావోద్రేకాలు వంటి విషయాలకు వినోదాన్ని జోడించి తెరపై ఆవిష్కరిస్తున్న చిత్రం ఇదన్నారు. చిత్ర షూటింగ్ పూర్తి అయ్యిందని, ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నట్లు చెప్పారు. కాగా త్వరలోనే చిత్ర టీజర్, ఆడియో, ట్రైలర్ ఆవిష్కరణకు సంబందించిన వివరాలను వెల్లడిస్తామని తెలిపారు. డయంకర్ చిత్రం అన్ని వర్గాలను అలరించే విధంగా ఉంటుందన్నారు.
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క్యాన్సర్పై అవగాహన కోసం ఫింక్థాన్కొరుక్కుపేట: మహిళల ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్, రొమ్ము కేన్సర్పై అవగాహన కల్పించే లక్ష్యంతో ఆదివారం చైన్నెలో జైడస్ పింక్థాన్ చైన్నెను నిర్వహించారు. ఇందులో క్యాన్సర్ నుండి కోలుకున్నవారు, చిన్నపిల్లలు తల్లులు, యువతులు, సీనియర్ సిటిజన్లు సహా 3000 మందికి పైగా పాల్గొని పింక్థాన్ను విజయవంతం చేశారు. ఏడేళ్ల తర్వాత జైడస్ పింకాథాన్ చైన్నె ఆదివారం ఉదయం ఐలాండ్ గ్రౌండ్స్ వద్ద ఆరంభమైంది. పింక్థాన్ వ్యవస్థాపకులు మిలింద్ సోమన్ జెండా ఊపి పింక్థాన్ను ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో 3 కి.మీ, 5 కి.మీ, 10 కి.మీ లతో పాటు 50 కి.మీ, 75 కి.మీ, 100 కి.మీ, 100 కి.మీ రిలే వంటి అల్ట్రా–డిస్టెన్స్ ఈవెంట్లు జరిగాయి. ఈ మారథాన్లో మొదటిసారి పరుగెత్తేవారు, అనుభవజ్ఞులైన ఎండ్యూరెన్స్ అథ్లెట్లు, క్యాన్సర్ నుండి కోలుకున్నవారు, దృష్టి లోపం ఉన్న రన్నర్లు, తల్లులు, సీనియర్ సిటిజన్లు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలోని ప్రత్యేకించి కేశదాన కార్యక్రమం.. ఇందులో పలువురు మహిళలు క్యాన్సర్ రోగుల కోసం తమ జుట్టును దానం చేయడానికి స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చారు. పింకాథాన్ వ్యవస్థాపకుడు మిలింద్ సోమన్ స్వయంగా వేదికపై వారి జుట్టును దానం చేయడం విశేషం . దానం చేసిన ఈ జుట్టును క్యాన్సర్ రోగుల కోసం విగ్గులు తయారు చేయడానికి ఉపయోగించనున్నట్టు మిలింద్ సోమన్ తెలిపారు. జైడస్ లైఫ్సైన్సెస్ భాగస్వామ్యంతో నిర్వహించిన పింక్థాన్ను విజయవంతం చేసిన ప్రతీఒక్కరికీ దన్యవాదాలు తెలిపారు.
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● రాష్ట్రంలోకి వరదలు ● జలాశయాల్లోకి పెరిగిన నీటి రాకపొరుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు సాక్షి, చైన్నె : తమిళనాడుకు పొరుగున ఉన్న కేరళ, కర్ణాటకలో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. కర్ణాటక వర్షాలతో కావేరి నదిలో తమిళనాడుకు 15,000 క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల చేయడంతో నీటి ప్రవాహం పరవళ్లు తొక్కుతోంది. కబిని, కృష్ణరాజ సాగర్ల నుంచి మున్ముందు రోజులలో మరింతగా నీటి విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉండటంతో మేట్టూరు జలాశయంలోకి నీరు సంవృద్ధిగా రావాలని రైతులు ప్రార్థిస్తున్నారు. ఇక, కేరళలో కురుస్తున్న వర్షాలతో కోయంబత్తరు సమీపంలోని పిల్లూరు జలాశయానికి , తెన్కాసి జిల్లా అడవి నైనార్ జలాశయానికి, ఈరోడ్ భవానీ సాగర్జలాశయానికి, కన్యాకుమారి సోత్తుపారైకు, తిరునల్వేలిలోని పాపనాశం తదితర జలాశయాలకు నీటి రాక క్రమంగా పెరిగింది. పిల్లూరు నిండకుండగా మారే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇక, కేరళ రాష్ట్రం ఇడిక్కిలో ఉన్న ముల్లై పెరియార్ జలాశయానికి నీటి ఉధృతి పెరిగినట్లయ్యింది. పొరుగు రాష్ట్రాలలో వర్షాల పుణ్యమాల ఇక్కడి జలాశయాలకు నీటి రాక పెరగడంతో రైతులలో ఎదురు చూపులూ పెరిగాయి.
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తమిళులకు ‘మోదీ’ నిరంతర గౌరవంసాక్షి, చైన్నె: తాళపత్రాలు, రాగి రేకులలో (సెప్పేడులు) ఉన్న తిరుమురైలను(భక్తి గ్రంథాల సమూహం) మొబైల్ యాప్ రూపంలో యువతకు అందజేస్తున్న ధర్మపురం ఆధీనం కృషి ప్రశంసనీయమని చైన్నెలో జరిగిన దైవ శేక్కిళార్ పండగలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. చైన్నె తిరువాన్మియూరులో శేక్కిళార్ పరిశోధన కేంద్రం, శ్రీ రామచంద్ర వైద్య, పరిశోధన విశ్వవిద్యాలయం సంయుక్తంగా 34వ ఏట దైవ శేక్కిళార్ పండగ ను నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో శివాలయం ప్రచురించిన దరుమై ఆధీన పన్నిరు తిరుమురైగళ్, వెండ్రిమాలై కవిరాయర్ రచించిన తిరుచ్చెందూర్ స్థలపురాణం గ్రంథాలను ధర్మపురం ఆధీనం 27వ గురుమహా సన్నిధానం మాసిలామణి జ్ఞానసంబంధ దేశిక పరమాచార్య స్వామి విడుదల చేశారు. మొదటి ప్రతిని కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అందుకున్నారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ పన్నిరు తిరుమురైగళ్, తిరుచ్చెందూర్ స్థలపురాణం గ్రంథాలను అందుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. తిరుమురైలో అనేక అద్భుతమైన తమిళ పద్యాలు ఉన్నాయన్నారు.. రాజులు కూడా తిరుమురైలకు ఎంతో ప్రాధాన్యతనిచ్చారని తెలిపారు. అనేక దేవాలయాలలో వాటిని ఆలపించేలా చేశారని పేర్కొన్నారు. కారైక్కాల్ అమ్మాయార్ పాడిన అంతాది పద్యాలు ఆ కాలంలో ఒక ఆదర్శంగా నిలిచాయన్నారు. దైవిక ప్రయత్నాల వల్ల.. మహేంద్రవర్మ పల్లవుడు శైవమతంలోకి మారిన సంఘటన శాసనాల్లో కనిపిస్తుంది. దానిని శేక్కిళార్ పెరియ పురాణంలో ఎంతో అందంగా వివరించారు. దైవిక ప్రయత్నాల వల్ల తమిళనాడులో అనేక రాగి రేకులు లభించాయని తెలిపారు. అయితే, తాళపత్రాలు , రాగి రేకులలో ఉన్నదాన్ని నేటి యువత చదవలేరని, వారి చేతుల్లో ఇప్పుడు తాళపత్రాలకు బదులుగా స్మార్ట్ఫోన్లు ఉన్నాయన్నారు.. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, వాటిని మొబైల్ యాప్ రూపంలోకి మార్చి యువతకు చేరువ చేస్తున్న ధర్మపురం ఆధీనం కృషి ఎంతో ప్రశంసనీయమన్నారు.తమిళనాడుకు, తమిళ ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరంతరం గౌరవాన్ని అందిస్తున్నదన్నారు. కొత్త పార్లమెంట్ భవనాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు తమిళనాడుకు చెందిన ఆధ్యాత్మిక ఆధీనాలతో కలిసి ప్రధాని మోదీ అక్కడ సెంగోల్ (రాజదండం) నెలకొల్పడం ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం అని గుర్తు చేశారు. అదేవిధంగా, తొలిసారిగా ఈ ఏడాది ఓదువార్ (ఆలయ గాయకులు) కు పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని అందించి గౌరవించుకున్నామని అని తెలిపారు.
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వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్తున్న సాయి పల్లవిసహజత్వానికి మారుపేరు నటి సాయి పల్లవి . డాక్టర్ అయ్యి యాక్టర్ అయిన ఈ తమిళ నటి ఆదిలో నటనపై ఆసక్తితో తమిళంలో చిన్న చిన్న పాత్రలు పోషించినా, మలయాళంలో ప్రేమమ్ చిత్రంతో అనూహ్యంగా దూసుకొచ్చారు. ఆ తరువాత తమిళం, తెలుగు భాషల్లో అవకాశాలు ఈ భామను వెతుక్కుంటూ వచ్చాయి. అలా తెలుగులో నటించిన చిత్రాలు వరుసగా విజయాలను సాధించడంతో అక్కడ స్టార్డమ్ వచ్చింది. ఆ తరువాత కోలీవుడ్లో కాస్త ఆలస్యంగా అవకాశాలు వచ్చినా, గార్గి చిత్రంతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఆ తరువాత నటించిన కొన్ని చిత్రాలు నిరాశ పరిచినా అమరన్ చిత్రం ఘన విజయాన్ని అందించింది. మళ్లీ తమిళంలో చిన్న బ్రేక్ వచ్చింది.అందుకు కారణం తెలుగులో బిజీగా నటించడం, అదే సమయంలో బాలీవుడ్లో అవకాశాలు రావడం కారణం కావచ్చు. హిందీలో సాయి పల్లవి నటించిన ఏక్ దిన్ చిత్రం పూర్తిగా నిరాశ పరిచింది. అయితే ప్రస్తుతం నటిస్తున్న రామాయణ చిత్రంలో సీతగా ఆమె నటనపై ఆసక్తి నెలకొంది. కారణం ఆ పాత్రలో ఇంతకు ముందు పలువురు ప్రముఖ నటీమణులు నటించడమే. కాగా ఇటీవల విడుదలైన రామాయణ చిత్ర టీజర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది.ఇకపోతే ఇప్పుడు తమిళంలో మరో రెండు క్రేజీ చిత్రాల్లో సాయి పల్లవి కథానాయకిగా నటిస్తున్నారు. అందులో ఒకటి ధనుష్ కు జంటగా నటిస్తున్న ఓం చిత్రం కాగా, రెండోది మణిరత్నం దర్శకత్వంలో విజయ్ సేతుపతి సరసన నటిస్తున్న రొమాంటిక్ లవ్ స్టొరీ చిత్రం. ఈ రెండు చిత్రాలు సాయి పల్లవి స్థాయిని మరింత పెంచేవిగా ఉంటాయని అంటున్నారు కోలీవుడ్ వర్గాలు. గ్లామర్కు దూరంగా తన సహజమైన నటనతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న సాయి పల్లవి తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంటున్నారు.
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పునర్విభజనను సమర్థించేవాళ్లు ద్రోహులేసాక్షి, చెన్నై: మోదీ ప్రభుత్వం తలపెట్టిన నియోజకవర్గాల పునర్విభజనను అడ్డుకోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ చెప్పారు. పార్లమెంట్లో డీలిమిటేషన్ బిల్లును ఆమోదింపజేయాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రయత్నాన్ని ప్రతి జాతీయ పార్టీ, తమిళ పార్టీ వ్యతిరేకించాలని కోరారు. ఈ బిల్లుకు మద్దతు ఇస్తే ప్రజలకు ద్రోహం చేయడమే అవుతుందని తేల్చిచెప్పారు. రాహుల్ గాంధీ శనివారం తమిళనాడులోని మహాబలిపురంలో మీడియాతో మాట్లాడారు. జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులతో మేధోమథన సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు ఆయన ఇక్కడికి వచ్చారు. తమిళ ప్రజల ఓటు హక్కును హరించి, వారి నుంచి అధికారాన్ని లాగేసుకునేలా నియోజకవర్గాల పునర్విభజనను చేపట్టడానికి బీజేపీ ప్రయతి్నస్తోందని ఆరోపించారు. ఇలాంటి కుట్రలను కచ్చితంగా తిప్పికొట్టాలని స్పష్టంచేశారు. పార్లమెంట్లో డీమిలిటేషన్ బిల్లు ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఆమోదం పొందకుండా చూడాలన్నారు. ఒకవేళ నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు మద్దతు ఇస్తే ప్రజలపై, వారి భవిష్యత్తుపై దాడి చేయడానికి బీజేపీ–ఆర్ఎస్ఎస్లకు అవకాశం ఇచ్చినట్లే అవుతుందని వ్యాఖ్యానించారు. క్షమాభిక్ష కాదు.. క్షమాపణ కావాలి తమిళనాడులో ‘నీట్’పరీక్ష వల్ల ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన విద్యార్థుల కుటుంబాలను రాహుల్ గాంధీ పరామర్శించారు. కన్నబిడ్డల కోసం తల్లిదండ్రులు దుఃఖించడం చూడటం కంటే బాధాకరమైనది మరొకటి లేదని అన్నారు. అవినీతిమయమైన పరీక్షా విధానాన్ని అందించినందుకు విద్యార్థులకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థులకు మోదీ క్షమాభిక్ష అవసరం లేదని, క్షమాపణ చెప్పడమే కావాలని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ‘ఎక్స్’లో పోస్టుచేశారు.
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టెండర్ల అక్రమాలపై కొరడా!సాక్షి, చైన్నె : తమిళనాడు స్థానిక సంస్థల్లో టెండర్ల అక్రమాలు, నిధుల దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడానికి రాష్ట్ర పురపాలక పరిపాలన , నీటి సరఫరా శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. స్థానిక సంస్థల నిబంధనల ప్రకారం రూ. 10 కోట్లకు పైబడిన ప్రాజెక్టులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం , ఆర్థిక శాఖల ముందస్తు ఆమోదం తప్పనిసరి. అయితే, చైన్నె కార్పొరేషన్ అధికారులు ప్రభుత్వ అనుమతి తప్పించుకునేందుకు పెద్ద ప్రాజెక్టులను చిన్న చిన్న భాగాలుగా (రూ. 10 కోట్ల కంటే తక్కువ విలువయ్యేలా) విభజించి సొంత కౌన్సిల్ తీర్మానాలతో కాంట్రాక్టర్లకు కేటాయించినట్లు గుర్తించారు. రూ. 3,500 కోట్ల అప్పుల భారం: కేవలం గత కొన్నేళ్లలోనే నిధుల కేటాయింపు లేకుండానే ఈ రకంగా సుమారు రూ. 3,500 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులను చేపట్టడం వల్ల స్థానిక సంస్థలపై భారీగా అప్పుల భారం పడింది. కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు చెల్లించలేక పనుల నాణ్యత, పురోగతి తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో టెండర్లలో అక్రమాలపై కొరడా ఝుళిపించే విధంగా కొత్త మార్గదర్శకాలను టీవీకే ప్రభుత్వం రూపొందించింది. ఇక ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ను కూడా చిన్న భాగాలుగా విభజించి టెండర్లు పిలవకూడదని ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.సరైన ప్రాథమిక నిధుల కేటాయింపు లేనిదే ఏ కొత్త ప్రాజెక్టూ ప్రారంభించకూడదని స్పష్టం చేశారు. అన్ని టెండర్లు తప్పనిసరిగా ఇ–టెండర్ విధానంలోనే జరగాలని, వీధిదీపాలు, చెత్త సేకరణ (ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ), నీటి సరఫరా వంటి నిత్యావసర సేవలకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సచివాలయం
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సత్కారంశ్రీ రామచంద్ర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్లో ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాల కార్యక్రమం శనివారం జరిగింది. ఇందులో తమిళ ప్రముఖ సినీ గేయ రచయిత యుగభారతి, బీపీఎన్ఐ ట్రైనర్ డాక్టర్ మంజు బాలా దాష్లను ఆ విద్యా సంస్థ చాన్స్లర్ డాక్టర్ ఉమా శేఖర్, పీడియాట్రిక్ మెడిసిన్ హెడ్ డాక్టర్ సాజీ జేమ్స్, నియోనాటాలజీ హెడ్ డాక్టర్ బి. ఉమా మహేశ్వరి, క్లినికల్ న్యూట్రిషన్ హెడ్ డాక్టర్ ఎ.జె. హేమమాలిని, నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్లు కళా, సెల్మా థామస్లు సత్కరించారు. –సాక్షి, చైన్నె
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140 ఏళ్ల నాటి ఊటీ ‘అసెంబ్లీ రూమ్స్’ ప్రైవేటీకరణసాక్షి, చైన్నె : నీలగిరి జిల్లా ఊటీలోని 140 సంవత్స రాల చారిత్రక వారసత్వ కట్టడం ‘అసెంబ్లీ రూమ్స్’ థి యేటర్ కాంప్లెక్స్ను ప్రైవేటీకరించడానికి జరుగుతు న్న ప్రయత్నాలపై సామాజిక కార్యకర్తలు, స్థానిక ప్ర జల నుంచి తీవ్ర నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఊ టీ పార్క్ రోడ్లో ఉన్న ఈ చారిత్రక సముదాయాన్ని ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అప్పగించేందుకు నీలగిరి జిల్లా క లెక్టర్ నేతృత్వంలోని ట్రస్టీల బోర్డు చర్యలు చేపడుతోందని వార్తలు రావడమే ఈ వివాదానికి కారణమైంది. అసెంబ్లీ రూమ్స్ చరిత్ర ఊటీ శతాబ్ది ఉత్సవాల జ్ఞాపకార్థం ప్రజల విరాళాలు (రూ. 50,000 ప్రజానిధి) తో ఒక పబ్లిక్ ట్రస్ట్గా ఇది ఏర్పాటైంది. 1886 నాటి ఈ కట్టడం 1986లోనే శతాబ్ది ఉత్సవాలను జరుపుకుంది. 1931లో యూరోపియన్లు, భారతీయులు కలసి మరో రూ. 30,000 విరాళాలు సేకరించి దీనిని చలనచిత్ర ప్రదర్శన శాల (థియేటర్) గా మార్చారు. తక్కువ రుసుముతో నాణ్యమైన ఇంగ్లీష్ , ప్రాంతీయ సినిమాలను ప్రదర్శిస్తూ స్థానికుల్లో ఆంగ్ల పరిజ్ఞానం, సాంస్కృతిక చైతన్యాన్ని పెంచడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషించింది. గత 140 ఏళ్లుగా ఈ సంస్థ తన స్వంత ఆదాయంతోనే నిర్వహించబడుతోంది. ఇటీవల కాలంలో పార్కింగ్ సదుపాయం ద్వారా కూడా అదనపు ఆదాయాన్ని పొందుతూ, ఊటీకి వచ్చే పర్యాటక వాహనాల రద్దీని తగ్గించడంలో సహాయపడుతోంది. చట్టపరమైన రక్షణ – నిరసనలు 100 ఏళ్లకు పైబడిన పురాతన కట్టడాలను సంరక్షించే తమిళనాడు వారసత్వ కమిషన్ చట్టం పరిధిలోకి ఇది వస్తుంది. దీని నిర్మాణం, వినియోగం లేదా నిర్వహణలో ఏ చిన్న మార్పు చేయాలన్నా చట్టబద్ధమైన సమీక్షలు తప్పనిసరి. గతంలో ఇక్కడ ఎస్బీఐ ఏటీఎం ఏర్పాటు చేయడానికి, అలాగే పోలీసు హెల్ప్ డెస్క్ పెట్టడానికి అధికారులు ప్రయత్నించగా ప్రజల వ్యతిరేకతతో ఆ ప్రతిపాదనలను విరమించుకున్నారు.
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రాష్ట్ర అటవీశాఖ చీఫ్గా ఎ.ఉదయన్సాక్షి, చైన్నె: తమిళనాడు అటవీ శాఖ ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ హెడ్గా ఏ. ఉదయన్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ పదవిలో ఉన్న శ్రీనివాస్ రెడ్డి పదవీ విరమణ చేయడంతో ఆయన స్థానంలో ఉదయన్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆయన ఇది వరకు వండలూరులోని ఉన్నత స్థాయి వన్యప్రాణి సంరక్షణ సంస్థ డైరెక్టర్గా సేవలందించేవారు. ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన ఉదయన్, 1991 బ్యాచ్కు చెందిన తమిళనాడు కేడర్ ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి. తిరుపత్తూర్ జిల్లా అటవీ శాఖ అధికారిగా, తమిళనాడు బయోడైవర్సిటీ బోర్డ్ మెంబర్ సెక్రటరీగా, తమిళనాడు పర్యావరణ నియంత్రణ మండలి చైర్మన్గా వివిధ కీలక పదవులను చేపట్టారు. పాములు పట్టేవారికి ప్రత్యేక శిక్షణ తమిళనాడు అటవీ శాఖలో పాములు పట్టే ప్రమాదకరమైన పనికి శాశ్వత ఉద్యోగులు లేకపోవడంతో, కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ప్రధానంగా గిరిజన ప్రజలను నియమించి వారికి ఉపాధి కల్పించేవారు. మరోవైపు, జనావాసాల్లోకి వచ్చే పాములను పట్టుకోవడానికి ఫైర్ సిబ్బందికి తగిన శిక్షణ, పరికరాలు లేవని సామాజిక కార్యకర్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉదయన్ డైరెక్టర్గా ఉన్న సమయంలో ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 50 మందికి పైగా ఫైర్ సిబ్బందికి పాములు సురక్షితంగా పట్టే విధానాలపై శిక్షణనిచ్చి, వారికి కావలసిన ఆధునిక పరికరాలను అందజేశారు.
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‘మేఘదాతు’ అడ్డుకునేందుకు రాజీలేని పోరాటంకొరుక్కుపేట: సుప్రీంకోర్టు తీర్పుని సైతం లెక్కచేయకుండా కర్ణాటక ప్రభుత్వం తమిళనాడు రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో మేఘదాతు ఆనకట్టను కట్టడానికి ప్రయత్నాలు చేయటాన్ని ఖండిస్తూ పుదియ తమిళగం పార్టీ అధ్యక్షులు మాజీ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ కృష్ణస్వామి శనివారం చైన్నెలో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఆయన ప్రసంగిస్తూ తమిళనాడు రాష్ట్రానికి న్యాయపరంగా రావాల్సిన కావేరి నీరు విడుదల చేయకుండా వ్యవసాయానికి, త్రాగునీటికి కర్ణాటక ప్రభుత్వం వారు ఎన్నో ఇబ్బందులు కల్పిస్తున్నారని , 2018 సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెల 16వ తేదీ సుప్రీంకోర్టు ఈ విషయంగా విడుదల చేసిన తీర్పును సైతం కర్ణాటక ప్రభుత్వం పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఒంటెద్దు పోకడతో వెళ్తుందని విమర్శించారు. దాదాపు 27 పార్టీలు వారు శనివారం పాల్గొని చేసిన ఏకగ్రీవ తీర్మానం ప్రకారం ఈనెల 7వ తేదీ చైన్నె ఎగ్మోర్ లో ఉన్న రాజారత్నం స్టేడియం ప్రాంతంలో కర్ణాటక ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ పోరాటం చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.
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నిరపరాది శిక్షింపబడకూడదు..!తమిళసినిమా: ఇంతకు ముందు రూపొందిన వదంతి వెబ్ సిరీస్ అమేజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అయ్యి ప్రేక్షకాదరణ పొందింది. వాల్ లాంచర్ ఫిలింస్ ప్రొడక్షన్ పతాకంపై దర్శక ద్వయం పుష్కర్ గాయత్రి నిర్మించిన ఈ వెబ్ సిరీస్కు ఆండ్రూ లూయిస్ దర్శకత్వం వహించారు. కాగా అదే టీమ్ తాజాగా రూపొందించిన వెబ్ సిరీస్ వదంతి– 2. ఇందులో నటుడు శశికుమార్ ప్రధాన పాత్రను పోషించారు. అపర్ణదాస్, రేవతి శర్మ,అనఘా, వివేక్ ప్రసన్న తదితరులు ముఖ్యపాత్రలు పోషించారు. సీమోన్ సంగీతాన్ని అందించిన ఈ వెబ్ సిరీస్ ఈ నెల 7వ తీదీ నుంచి అమేజాన్ టైమ్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా శనివారం మధ్యాహ్నం చైన్నెలోని ఓ హోటల్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో శశికుమార్ సహా యూనిట్ సభ్యులు పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నటుడు శశికుమార్ మాట్లాడుతూ ఇది మదురై నేపథ్యంలో కథాంశంగా ఉంటుందని చెప్పారు. దర్శకుడు ఆండ్రూ లూయిస్ వదంతి –2 కథ చెప్పగానే వచ్చిందన్నారు. ఆయన తన పాత్ర స్వరూపం గురించి చాలా స్పష్టంగా చెప్పారన్నారు. ఇందులో తాను పోలీసు అధికారిగా నటించినట్లు చెప్పారు. కొందరు నేరస్తులు తప్పించుకున్నా పర్వాలేదు గానీ ఒక్క నిరపరాది శిక్షింపబడకూడదు అన్నదే ఈ వెబ్ సిరీస్ ఇతివత్తం అన్నారు. అలా ఒక నిరపరాదిని రక్షించడానికి పోలీస్ అధికారిగా తాను చెసే పోరాటమే వదంతి 2 వెబ్ సిరీస్ అని పేర్కొన్నారు. వదంతి చిత్రం విజయం సాధించడంతో దానికి సీక్వెర్ చేయడం తనకు పెద్ద సవాల్ గానే మారిందని దర్శకుడు ఆండ్రూ లూయిస్ పేర్కొన్నారు. ఇందులోకి శశికుమార్ రావడంతో దీని పరిధి మరింత పెరిందన్నారు. నిర్మాతలు గాయత్రి పుష్కర్ తనకు పూర్తి స్వేచ్ఛనివ్వడం వల్లే ఈ వెబ్ సిరీస్ గొప్పగా రావడానికి సాధ్యం అయ్యింది దర్శకుడు పేర్కొన్నారు.
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జనగణనకు శ్రీకారంసాక్షి, చైన్నె : రాష్ట్రంలో క్షేత్ర స్థాయిలో జనగణన ప్రక్రియకు శనివారం శ్రీకారం చుట్టారు. తమిళనాడులో ఇళ్ల జాబితా తయారీ , గృహ వసతుల నమోదుకు సంబంధించిన ప్రక్రియ మొదలైంది. విధులలో 1.15 లక్షల మందిని నియమించారు. మొత్తం రెండు విడతల్లో జరగనున్న ఈ ప్రక్రియలో మొదటి దశ క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన ఆగస్టు 30 వరకు కొనసాగనుంది. స్వయం గణనకు విశేష స్పందన ప్రజలు స్వయంగా తమ కుటుంబ వివరాలను ఆన్లైన్ ద్వారా దాఖలు చేయడానికి ప్రవేశపెట్టిన స్వయం గణన సౌకర్యం జూలై 17న ప్రారంభమై జూలై 31తో ముగిసింది. ఈ డిజిటల్ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకుని తమిళనాడు వ్యాప్తంగా 10 లక్షలకు పైగా కుటుంబాలు ఇప్పటికే తమ వివరాలను వెబ్సైట్ ద్వారా సమర్పించాయి. క్షేత్రస్థాయి ప్రక్రియ ముఖ్యాంశాలు డిజిటల్ ప్రక్రియ ముగిసిన నేపథ్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంటింటికీ వెళ్లేందుకు సుమారు 1.15 లక్షల మంది ఎన్యూమరేటర్లను రంగంలోకి దించారు. సిబ్బంది ప్రతి ఇంటికీ నేరుగా వెళ్లి 33 ప్రశ్నలతో కూడిన జాబితా ఆధారంగా సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. అందులో నివాస గృహ పరిస్థితి, తాగునీరు, విద్యుత్, మరుగుదొడ్డి సదుపాయం, ఇంటర్నెట్ వసతి, వంట గ్యాస్, వాహనాలు తదితర వివరాలు ఉంటాయి. కాగా, జనాభా గణన చరిత్రలో తొలిసారిగా పేపర్ నమోదు స్థానంలో ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. 1948 జనాభా గణన చట్టం ప్రకారం సేకరించిన సమాచారమంతా చట్టబద్ధమైన రక్షణతో అత్యంత రహస్యంగా ఉంచబడుతుందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ వివరాలను కేవలం గణాంకాల విశ్లేషణ, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, విధివిధానాల రూపకల్పనకు మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. స్వయం గణన పూర్తి చేసిన ప్రజలు తమకు కేటాయించిన వివరాలను ఇంటికి వచ్చే సిబ్బందికి చూపిస్తే సరిపోతుందని, స్వయం గణన చేయని వారి వివరాలను కూడా సిబ్బందే నేరుగా నమోదు చేసుకుంటారని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. చైన్నెలో ఉదయం నుంచి పలు వార్డుల వారీగా ప్రాంతాలను విభజించుకుని సిబ్బంది క్షేత్ర స్థాయి జనగనణపై దృష్టి పెట్టారు.
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చైన్నెలో రీగల్ జ్యువెలర్స్ ప్రారంభంసాక్షి, చైన్నె: దక్షిణ భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఆభరణాల తయారీదారు , టోకు వ్యాపారులలో ఒకటైన రీగల్ జ్యువెలర్స్ తమిళనాడులోకి అడుగుపెట్టింది. చైన్నెలోని టి.నగర్ నార్త్ ఉస్మాన్ రోడ్డులో శుక్రవారం ఏర్పాటు అయిన రీగల్ జ్యువెలర్స్ మొదటి షోరూమ్ను అసెంబ్లీ స్పీకర్ జేసిడి ప్రభాకర్ , మదురై సెంట్రల్ నియోజక వర్గం ఎమ్మెల్యే విఎంఎస్ ముస్తాఫా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా రీగల్ జ్యువెలర్స్ ఛైర్మెన్ శివదాసన్ టి.కె. మాట్లాడుతూ 1978లో స్థాపించబడిన రీగల్ జ్యువెలర్స్, నాణ్యత, హస్తకళా నైపుణ్యం , పారదర్శకత పట్ల తన నిబద్ధత ద్వారా కేరళ, కర్ణాటక వ్యాప్తంగా ప్రజల నమ్మకాన్ని సంపాదించుకుందన్నారు. దక్షిణ భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఆభరణాల తయారీదారు, టోకు వ్యాపారులలో ఒకటిగా, ఈ బ్రాండ్ నాణ్యతలో రాజీ పడకుండా అద్భుతమైన విలువను అందిస్తూ, తన తయారీ కేంద్రాల నుండి నేరుగా వినియోగదారులకు అందంగా రూపొందించిన ఆభరణాలను అందించడం ద్వారా తమిళనాడుకు ఒక విలక్షణమైన ఆభరణాల కొనుగోలు అనుభవాన్ని అందిస్తున్నామన్నారు. తమిళనాడు రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించటం అందులోను చైన్నెమహానగరంలో తొలి రీగల్ జ్యువెలర్స్ను ప్రారంభించటం చాలా సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. తమిళనాడులో రీగల్ జ్యువెలర్స్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన 25 జంటల వివాహాలకు స్పాన్సర్గా వ్యవహరించనున్నామన్నారు. కార్యక్రమంలో రీగల్ జ్యువెలర్స్ సీఈవో అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ విబిన్ శివదాస్ , మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పల్లవి నామ్దేవ్ ,సిఓఓ గోపాల్ ఎం.కె. సీఓఓ, రీగల్ జ్యువెలర్స్ పాల్గొన్నారు.
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నీట్ పరీక్షలను రద్దు చేయాలని ధర్నావేలూరు: నీట్ పరీక్షలను రద్దు చేయాలని కోరుతూ, తమిళనాడులోని విద్యార్థుల మెడిసినల్ కళలను అమలు చేయాలని కోరుతూ వేలూరు జిల్లా కాట్పాడిలోని చిత్తూరు బస్టాండ్లో మే 17 సంఘానికి ప్రతినిధుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ ధర్నాలో ద్రావిడ సంఘం, ఎస్డీబీఐ, వీసీకే పార్టీలకు చెందిన ప్రతినిధులు సంయుక్తంగా ధర్నా నిర్వహించి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తరచూ నీట్ పరీక్షల పేరుతో దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న నిరుపేద విద్యార్థులను వేదింపులకు గురి చేయడం సరికాదన్నారు. వెనుక బడిన తరగతుల విద్యార్థులందకీ మెడిసిన్లో అవకాశం కల్పించాలని, నీట్ పరీక్షల పేరుతో విద్యార్థులను మోసం చేయరాదని నినాదాలు చేశారు. ఈ ధర్నాలో వీసీకే పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి పిలీఫ్, ఎస్డీబీఐ పార్టీ జిల్లా అద్యక్షులు సుల్తాన్ బాషా, వివిధ పార్టీలకు చెందిన కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.
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చైన్నెలో రాహుల్ గాంధీకి బ్రహ్మరథంసాక్షి, చైన్నె: తమిళనాడు కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మహాబలిపురం 10 రోజుల పాటుగా జరిగిన జిల్లా కాంగ్రెస్ నాయకుల శిక్షణా శిబిరం శనివారంతో ముగిసింది. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన ఏఐసీసీ నేత రాహుల్ గాంధికి టీఎన్సీసీ వర్గాలు చైన్నెవిమానాశ్రయంతో పాటుగా దారి పొడవను బ్రహ్మరథం పట్టారు. శనివారం ఉదయం 10 గంటల సమయంలో చైన్నె విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న రాహుల్ గాంధీకి టీఎన్సీసీ అధ్యక్షుడు మాణిక్యం ఠాగూర్, అఖిల భార త కాంగ్రెస్ కమిటీ కార్యదర్శులు, రాష్ట్ర మంత్రులు ఎస్.రాజేష్ కుమార్, పి.విశ్వనాథన్, మాజీ అధ్యక్షులు సెల్వపెరుంతొగై, తిరునావుక్కరసర్, కే.వి. తంగబాలు తదితర సీనియర్ నాయకులు పుష్పగుచ్ఛాలతో ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. విమానాశ్రయం వెలుపల పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ శ్రేణులు, ‘రాహుల్ జీ‘ అంటూ నినాదాలు చేస్తూ స్వాగతం పలికారు. తిరునావుక్కరసర్ శాలువా కప్పుతుండగా, రాహుల్ గాంధీ ఆయనను గుర్తుపట్టి చాలా కాలమైంది చూసి, ఎలా ఉన్నారు? అని యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఢిల్లీకి రావాల్సిందిగా ఆయనను ఆదేశించారు. రోడ్డు మార్గాన మహాబలిపురం ప్రయాణం చైన్నె విమానాశ్రయం నుంచి కేలంబక్కం, వండలూరు మీదుగా ఈస్ట్ కోస్ట్ రోడ్ ద్వారా 57 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మహాబలిపురం వరకు ఆయన కారులో ప్రయాణించారు. ఈ మార్గంలో రహదారికి ఇరువైపులా భారీ బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేసి పార్టీ శ్రేణులు ఘన స్వాగతం పలికాయి. శిక్షణ శిబిరం – కీలక ఆదేశాలు 74 మంది జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులతో మాట్లాడిన రాహుల్ గాంధీ, బూత్ స్థాయిలో పార్టీ బలోపేతానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై మార్గదర్శనం చేశారు. అనంతరం జిల్లా నాయకుల కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి గ్రూప్ ఫోటోలు దిగారు. సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు టీఎన్సీసీ మాజీ అధ్యక్షులు, ఏఐసీసీ కార్యదర్శులు, కాంగ్రెస్ శాసనసభా పక్ష నాయకులతో సార్వత్రిక ఎన్నికల అనంతర వ్యూహాలు , రాష్ట్ర రాజకీయాలపై ప్రత్యేకంగా సమావేశమై చర్చించారు. బలోపేతం లక్ష్యంగా, ఐక్యతతో ముందుకు సాగాలని, రాష్ట్రవ్యవహారాలన్నింటినీ ఏఐసీసీ పర్యవేక్షిస్తున్నట్టు హెచ్చరించారు. బాధిత కుటుంబాలకు పరామర్శ నీట్ పరీక్షాపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న నలుగురు విద్యార్థుల కుటుంబాలను కూడా రాహుల్ గాంధీ కలిసి వారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ముగించుకుని రాహుల్ గాంధీ రాత్రి 7 గంటలకు చైన్నె విమానాశ్రయం నుంచి తిరిగి ఢిల్లీకి బయలుదేరి వెళ్లారు.
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ఎట్టకేలకు సహకార ఎన్నికలుసాక్షి, చైన్నె: తమిళనాడులో గత కొన్నేళ్లుగా నిర్వహించకుండా వస్తున్న సహకార సంఘాల ఎన్నికల నిర్వహణపై టీవీకే ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించిన కార్యాచరణలో ఆ శాఖమంత్రి గాంధీ రాజ్ నేతృత్వంలోని అధికారుల బృందం బిజి బీజీగా ఉంది. ఈ దృష్ట్యా, త్వరలోనే ఎన్నికల నగారా మోగే అవకాశాలు కన్పిస్తున్నాయి. వివరాలు.. తమిళనాడులో 2023లోనే సహకార సంఘాల ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉన్నప్పటికీ వివిధ కారణాల వలన వాయిదా పడుతూ వచ్చాయి. డీఎంకే హయంలో ఈ ఎన్నికల నిర్వహణలో జాప్యంపై ఆ పార్టీ స్థానిక కేడర్ సైతం అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రజాప్రతినిధులు లేకపోవడంతో అధికారుల నేతృత్వంలోనే ఈ సంఘాల పాలన వ్యవహారం సాగుతోంది. పాలు ఉత్పత్తిదారుల సహకార సంఘాలు, జిల్లా మధ్యస్థ సహకార బ్యాంకులు , చేనేత, మత్స్య, వాణిజ్యం తదితర 22 వేలకు పైగా సహకార సంఘాలలో అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్ష, డైరెక్టర్ల పోస్టుల భర్తీ లక్ష్యంగా ఎన్నికల నిర్వహణకు తాజాగా కసరత్తులు మొదలయ్యాయి. సుమారు 2 లక్షలకు పైగా పదవులు ఈ సహకార సంఘాల ద్వారా భర్తీ కానున్నాయి. దీంతో టీవీకేలో స్థానికంగా ఉన్న నేతలు, వలస నేతలలో సహకారం పదవుల ఆశలు చిగురించి ఉన్నాయి. ఓటరు జాబితా ప్రక్షాళన సహకార మంత్రి గాంధీ రాజ్ నేతృత్వంలోని అధికారులు ఈ ఎన్నికల నిర్వహణ కసరత్తులపై దృష్టి పెట్టారు. అధికారులతో సమీక్షను సైతం పూర్తి చేసిన మంత్రి ఎన్నికల నిర్వహణకు త్వరితగతిన చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించడం విశేషం. ముందుగా ప్రస్తుతం సహకార సంఘాలలోని బోగస్ సభ్యులు, మరణించిన వారి పేర్లను తొలగించే ప్రక్రియను తొలు వేగవంతం చేశారు. ఓటరు జాబితా ప్రక్షాళన పూర్తి చేసి, ఆగస్టు నెలలో జరిగే డిమాండ్ గ్రాంట్ల సమావేశాలు ముగిసిన వెంటనే ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ ఎన్నికలను అత్యంత పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తామని మంత్రి ప్రకటించడం గమనార్హం. ఈదృష్ట్యా, సెప్టెంబరులో ఎన్నికల ప్రక్రియ మొదలయ్యే అవకాశాల అధికంగా ఉన్నాయని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
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‘ఈవీఎం’లపై సుప్రీం కోర్టుకు డీఎంకేసాక్షి, చైన్నె: చైన్నె కొళత్తూరు, కాంచీపురం జిల్లా ఉత్తిరమేరూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఈవీఎంల తనిఖీ ప్రక్రియలో అనేక సమస్యలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కొళత్తూరులో ఏడు, ఉత్తర మేరూర్లో ఒక యంత్రంలో సాంకేతిక లోపం తలెత్తడం, వీవీప్యాట్ స్లిప్పుల ను లెక్కించకపోవడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ న్యా యస్థానాన్ని ఆశ్రయించాలని డీఎంకే నిర్ణయించింది. ఈ గందరగోళంపై సుప్రీం కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేయనున్నామని డీఎంకే సీనియర్ న్యాయవాది ఎన్ఆర్ ఇళంగో తెలిపారు. పునర్పరిశీలన : మే 4న వెలువడిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల ప్రకారం, ఉత్తిరమేరూర్ నియోజకవర్గంలో పోటీ చేసిన డీఎంకే అభ్యర్థి కె. సుందర్ 70,694 ఓట్లు సాధించగా, తమిళగ వెట్రి కజగం అభ్యర్థి మునిరత్నం 84,917 ఓట్లు పొంది 14,223 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు.అయితే, పోలింగ్ ఫలితాలపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేసిన డీఎంకే అభ్యర్థి కె. సుందర్, 10 నిర్దిష్ట పోలింగ్ కేంద్రాలకు చెందిన ఈవీఎంలను పునర్పరిశీలించాలని కోరుతూ ఎన్నికల సంఘానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. కలెక్టర్ నేతృత్వంలో తనిఖీలు ఈ వివాదంలో నిబంధనల ప్రకారం రుసుము చెల్లించిన తర్వాత, కాంచీపురం జిల్లా కలెక్టర్ స్నేహ నేతృత్వంలో భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ ఇంజనీర్ల సహాయంతో గోడౌన్లో గత మూడు రోజులుగా ఈవీఎంల తనిఖీ ప్రక్రియ జరిగింది. తనిఖీ ప్రారంభంలో మాక్ పోలింగ్ నిర్వహించి చూపిస్తుండగా, గత పోలింగ్ సమయంలో వీవీప్యాట్లో నమోదైన ఓట్ల స్లిప్పులను లెక్కించాలని కె. సుందర్ డిమాండ్ చేశారు. అయితే, ఎన్నికల సంఘం నిబంధనల ప్రకారం అలా లెక్కించడం కుదరదని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. అభ్యంతరం – బాయ్కాట్: దీనిపై అభ్యంతర లేఖ సమర్పించిన డీఎంకే అభ్యర్థి, ఆ తర్వాత జరిగిన పరిశీలన ప్రక్రియలో పాల్గొనలేదు. శుక్రవారంతో ఈ తనిఖీలు ముగియాల్సి ఉండగా, చివరిగా 314వ పోలింగ్ కేంద్రానికి చెందిన ఈవీఎంను పరిశీలిస్తున్న సమయంలో దానిని వీవీప్యాట్తో అనుసంధానించడం సాధ్యపడలేదు. దీంతో ఆ ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. పాయింట్ ఆధారంగా లోపభూయిష్టమైన యంత్రం స్థానంలో మరొక యంత్రాన్ని ఎంచుకోవాలా లేక అదే యంత్రాన్ని ఇంజనీర్ల ద్వారా బాగు చేయించాలా అనే అంశంపై డీఎంకే అభ్యర్థి స్పష్టత ఇవ్వాలని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. డీఎంకే అభ్యర్థి స్పందన తాము సందేహం వ్యక్తం చేసిన 10 యంత్రాల్లోనే ఒక యంత్రం లోపభూయిష్టంగా ఉందని, పైగా తమ డిమాండ్ మేరకు వీవీప్యాట్ స్లిప్పులను లెక్కించకపోవడంతో ప్రస్తుతం జరిగిన తనిఖీ ప్రక్రియపై తమకు నమ్మకం లేదని కె. సుందర్ తెలిపారు. ఈ అంశంపై న్యాయం కోసం కోర్టును ఆశ్రయించనున్నట్లు ఆయన శనివారం వెల్లడించారు. కాగా, ఇదే విధంగా చైన్నె కొళత్తూరులో సైతం ఈవీఎంలలో పరిశీలన ప్రక్రియ జరుగుతున్నది. ఇక్కడ డీఎంకే అధ్యక్షుడు ఎంకే స్టాలిన్, టీవీకే అభ్యర్థి వీఎస్ బాబు చేతిలో ఓటమి పాలైన విషయం తెలిసిందే. ఇక్కడ ఏడు ఈవీఎంల పునర్ పరిశీలనలో పనిచేయక పోవడం వంటి అనేక అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. 30 శౠతం ఈవీఎంలు , వీవీ ప్యాట్లు పనిచేయడం లేదని, అవి మరమ్మత్తులకు గురై ఉండటంతో తో సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించనున్నామని ఎన్ఆర్ ఇలంగో ప్రకటించారు.
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మాజీలకు టీవీకేలో పదవులుసాక్షి, చైన్నె : ఎమ్మెల్యే పదవులకు రాజీనామా చేసి అన్నాడీఎంకే నుంచి టీవీకేలో చేరిన మాజీలకు పదవులు దక్కనున్నాయి. టీవీకే పార్టీ పరంగా కీలక బాధ్యతలను ఆరుగురు మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు అప్పగించేందుకు ఆపార్టీ చీఫ్, సీఎం విజయ్ నిర్ణయించారు. వీరితో పాటుగా మరెందరో మాజీలకు సైతం పదవులు అప్పగించేందుకు జాబితా సిద్ధం అవుతున్నట్టు టీవీకే వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. వివరాలు.. అంసెంబ్లీ ఎన్నికలలో అన్నాడీఎంకే నుంచి ఎన్నికైన మరకదం కుమారవేల్, జయకుమార్, సత్యభామ, ఇసక్కి సుబ్బయ్య తదితరులు తమ పదవులకు రాజీనామా చేసి, ఆధవ్ అర్జున సమక్షంలో టీవీకే తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. అనంతరం మాజీ మంత్రులు ఎం.ఆర్. విజయభాస్కర్, సి. విజయభాస్కర్ కూడా ఎమ్మెల్యే పదవులను వీడి టీవీకేలో చేరారు. వీరే కాకుండా ఎం.సి. సంపత్, కడంబూర్ రాజూ, ఉడుమలైపేట రాధాకృష్ణన్, ఎన్.ఆర్. శివపతి, వెల్లమండి నటరాజన్, వలర్మతి, ఎం.ఎస్.ఎమ్. ఆనందన్ వంటి కీలక నేతలు, మాజీ మంత్రులు సైతం టీవీకే గూటికి చేరారు. విజయ్ భరోసా.. పార్టీలో చేరినప్పటికీ, నాటి నుంచి టీవీకే అధినేత, ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను నేరుగా కలిసే అవకాశం తమకు రాకపోవడంతో ఈ మాజీలు తీవ్ర ఆవేదన , ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూవ స్తున్నారు. పదవుల కేటాయింపు కూడా జరగక పోడంతో వచ్చిన నేతల్లో అసంతృప్తి నెలకొన్నట్లు ప్రచారం జరిగింది. మరోవైపు పుదుక్కోటై జిల్లా కార్యదర్శి పదవితో పాటు మళ్లీ విరాళిమలై నుంచి పోటీ చేసి గెలవాలని సి.విజయభాస్కర్, కరూర్ ప్రాంతంలో ప్రాబల్యం సాధించాలని ఎం.ఆర్. విజయభాస్కర్ వ్యూహాలు రచిస్తున్నట్లు కథనాలు వచ్చాయి. ఈ పరిణామాలను టీవీకే ఇక్కడ పాతుకు పోయిన నాయకులు పార్టీ అధిష్ఠానం దృష్టికి తీసుకెళ్లగా, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆనంద్ జోక్యం చేసుకుని భయపడాల్సిన పనిలేదని, పదవులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగదని వారికి భరోసా ఇచ్చినట్టు సంకేతాలు వెలువడ్డాయి. అదే సమయంలో అన్నాడీఎంకే నుంచి వచ్చిన వారిలోనూ అసంతృప్తి సెగ అన్నది రాజుకోకుండా సీఎం విజయ్ దృష్టికి ఆనంద్ సమాచారం తీసుకెళ్లినట్టు చర్చ జరుగుతోంది. దీంతో వారికి అభయం, భరోసా ఇచ్చే దిశగా తొలి విడతగా ఆరుగురికి రాష్ట్ర స్థాయి పదవులను పార్టీలో కట్టబెట్టేందుకు విజయ్ నిర్ణయించినట్టు సమాచారాలు వెలువడ్డాయి. తొలి విడతలో పదవులకు త్యాగం చేసిన ఆరుగురికి,మలి విడతలో మాజీ మంత్రులైన కడంబూర్ రాజూ, ఎం.సి. సంపత్, ఉడుమలైపేట రాధాకృష్ణన్, ఎన్.ఆర్. శివపతి, వెల్లమండి నటరాజన్, వలర్మతి, ఎం.ఎస్.ఎమ్. ఆనందన్లకు బాధ్యతలు అప్పగించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన జాబితా సిద్ధం అవుతోన్నట్టు, పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్ ఆమోదంతో మరికొద్ది రోజులలో ఇది విడుదల కానున్నట్టు టీవీకే వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఇదే విషయాన్ని శనివారం పలువురు అన్నాడీఎంకే నేతల చేరిక కార్యక్రమంలో ఆనంద్ వ్యాఖ్యానించడంతో మాజీలలో ఆందనం వెల్లివిరిసింది. అదే సమయంలో వీరికి క్రమ శిక్షణ నేర్పించాల్సిన అవశ్యం కూడా ఉందని వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం. పార్టీ పరంగా తమకు ఒక హోదా దక్కినానంతరం తదుపరి అడుగుగా ప్రభుత్వంలో ఏదేని నామినేటెడ్ పదవులు దక్కించుకునే దిశగా ఈమాజీలందరూ వ్యూహ రచనలో ఉండటం గమనార్హం.
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ఆగస్ట్ 14న తెరపైకి అలీతమిళసినిమా: మాలీవుడ్లో ఒకపక్క భారీ బడ్జెట్లో స్టార్స్ నటిస్తున్న చిత్రాలు విడుదలై విజయాన్ని అందుకుంటున్నా, మరోపక్క వైవిధ్యబరిత కథాంశాలతో కొత్తవారు నటిస్తున్న చిత్రాలు సక్సెస్ అవుతున్నాయి. అలా వినూత్న కథాంశంతో రూపొందిన కొత్త వారు నటించిన తాజా చిత్రం అలీ. తమిళం మలయాళం భాషల్లో రూపొందిన ఈ చిత్రానికి కథ , పాటలు,దర్శకత్వం బాధ్యతలను మహిళా అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ కృష్ణ ప్రియదర్శన్ నిర్వహించారు. మన్హర్ సినిమాస్ సంస్థ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో ప్రజన్, డాక్టర్ కృష్ణ ప్రియదర్శన్,కై లాష్, కృష్ణ ప్రశాంత్ ,లతాదాస్, డాక్టర్ రజిత్ కుమార్, సౌరవ్ శ్యామ్, ఆద్య ప్రసాద్, మన్హర్ ప్రియదర్శన్ ,జోబి ,మన్సార్ట్ లీల, సురేష్ తిరువల్లా తదితరులు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. చిత్రం నిర్మాణ కార్యక్రమాలు పూర్తిచేసుకుని ఆగస్టు 14వ తేదీన తెరపైకి రానుంది . చిత్రం గురించి దర్శకురాలు తెలుపుతూ తమిళనాడు కేరళ సరిహద్దుల్లో నివసించే ఒక యువ జంట కథ ఇది అని చెప్పారు. యువతి కుటుంబం, మతం, సాంప్రదాయాలు అంటూ జీవితంలో ఎదురయ్యే అనూహ్య ఘటనలను భావోద్రేకాలతో ఆవిష్కరించిన కథ చిత్రం అలీ అని చెప్పారు. హీరోయిన్ వివాహం జాతి, మతాలను అధిగమించి ఎలా జరిగింది ?అన్నదే ఈ చిత్రం ముఖ్య అంశం అని పేర్కొన్నారు. చిత్రం కచ్చితంగా ఉంటుందని నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కాగా ఈ చిత్రానికి రినాస్ నాజర్ ఛాయాగ్రహణంను అందించగా, రామవర్మ తంబురాన్, సురేష్ రితీష్ రాయ్,ఆర్ ఆర్.బ్రదర్స్, శ్రద్ధా పార్వతి మొదలగు మిత్రబృందం అందించడం విశేషం.
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గ్రామీణ యువతకు క్రీడా పోటీలుతిరుత్తణి: గ్రామీణ యువత, విద్యార్ధులకు క్రీడల్లో ఆసక్తి కల్పించే విధంగా ఈష ఆధ్వర్యంలో గ్రామీణ క్రీడోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా తిరుత్తణి దళపతి వినాయకం మహిళల కళాశాల ప్రాంగణంలో శనివారం రెండు రోజుల గ్రామీణ క్రీడా పోటీలు ప్రారంభమయ్యాయి.ఈ పోటీలను ఏఎస్పీ శుభమ్ దీమాన్, కళాశాల కరస్పాండెంట్ బాలీజీ సంయుక్తంగా ప్రారంభించారు. తిరువళ్లూరు. రాణిపేట, కాంచీపురం సహా వివిధ జిల్లాల్లో గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన యువత, విద్యార్ధులు 500 మంది పాల్గొన్నారు. వాలీబాల్, కోకో, సిలంబం సహా గ్రామీణ క్రీడా పోటీలను రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించనున్నారు. గ్రామీణులను ఎంపిక చేసి వారికి క్రీడాల్లో శిక్షణ కల్పించి వారిని ప్రోత్సహించే విధంగా ఈష ద్వారా ప్రతి ఏటా గ్రామీణ క్రీడోత్సవం నిర్వహిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.
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ఐసీఎఫ్ జీఎంగా మనీష్ అగర్వాల్– బాధ్యతల స్వీకరణ సాక్షి, చైన్నె: ఇంటెగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ జనరల్ మేనేజర్గా మనీష్ అగర్వాల్ నియమితులయ్యారు. శనివారం ఆయనబాధ్యతలు స్వీకరించారు.ఆయన 1989 బ్యాచ్కి చెందిన ఇండియన్ రైల్వేస్ సర్వీస్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ అధికారి. భారతీయ రైల్వేలలో దేశవ్యాప్తంగా వివిధ హోదాల్లో 35 సంవత్సరాలకు పైగా విశిష్ట సేవలు అందించారు. కాగా ఐసీఎఫ్ జనరల్ మేనేజర్గా బాధ్యతలు చేపట్టడానికి ముందు, ఆయన న్యూఢిల్లీలోని రైల్ వికాస్ నిగమ్ లిమిటెడ్ కార్పొరేట్ కార్యాలయంలో ప్రిన్సిపల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ (మెకానికల్)గా డెప్యుటేషన్పై సేవలందించారు. ఈ కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో రోలింగ్ స్టాక్ నిర్వహణ మౌలిక సదుపాయాల ఏర్పాటులో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. గతంలో ఆయన దక్షిణ రైల్వేలోని తిరుచ్చి డివిజన్ రైల్వే మేనేజర్ గా, భోపాల్లోని కోచ్ రిహాబిలిటేషన్ వర్క్షాప్లో చీఫ్ వర్క్షాప్ మేనేజర్గా, ఇర్కాన్ సంస్థలో జనరల్ మేనేజర్ (మెకానికల్)గా వ్యవహరించారు. మధ్యప్రదేశ్లోని న్యూ కట్ని జంక్షన్ డీజిల్ లోకో షెడ్లో డీజిల్ లోకోమోటివ్స్ నిర్వహణలో నూతన ఆవిష్కరణలు, అత్యుత్తమ సేవలు అందించినందుకు గానూ 2006లో ఆయన నేషనల్ అవార్డ్ ఫర్ అవుట్స్టాండింగ్ సర్వీస్ అందుకున్నారు. సెంథిల్ బాలాజీకి డీవీఏసీ సమన్లు సాక్షి, చైన్నె : తమిళనాడు మాజీ మంత్రి, ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే వి. సెంథిల్ బాలాజీకి సుప్రీంకోర్టు తాత్కాలిక ఊరట కల్పించినా, టాస్మాక్ అవినీతి కేసులో ఆయన్ను విచారించేందుకు తమిళనాడు అవినీతి నిరోధక శాఖ(డీవీఏసీ) వర్గాలు సన్నద్దమయ్యాయి. ఆయనకు సమన్లు జారీ చేసినట్టు సమాచారాలు వెలువడ్డాయి. టాస్మాక్ మద్యం అక్రమాల కేసులో మద్రాసు హైకోర్టు బెయిల్ పిటిషన్ను తిరస్కరించినప్పటికీ, సుప్రీంకోర్టు సెంథిల్బాలాజీ అరెస్టుపై తాత్కాలిక స్టే విధించింది. అయితే, పోలీసుల దర్యాప్తునకు పూర్తిస్థాయిలో సహకరించాలని, పాస్పోర్టును అధికారులకు అప్పగించాలని షరతులు విధించింది. దీంతో, అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు ఆయనున విచారించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. తమ విచారణాధికారుల ముందు వ్యక్తిగతంగా హాజరుకావాలని ఆదేశించి ఉన్నారు. కాగా, టీవీకే ఎమ్మెల్యేలతో బేరసారాల కేసులో గత రెండు రోజులుగా ట్రిప్లికేన్పోలీసు స్టేషన్కు హాజరు కాని సెంథిల్ బాలాజీ, ఆయన సోదరుడు అశోక్కుమార్లు సుప్రీం కోర్టు ముందస్తు బెయిల్ నేపథ్యంలో శనివారం పోలీసు ఎదుటహాజరై సంతకం చేసి వెళ్లారు. జాతి, మత రహిత సర్టిఫికెట్ కోసం చట్టం సాక్షి, చైన్నె : ‘కులం, మతం లేనివారు’ అని ధ్రువీకరించే సర్టిఫికెట్ కోరే వారికి తక్షణమే దానిని మంజూరు చేసేలా ప్రత్యేక చట్టాన్ని రూపకల్పన చేయాలని తమిళనాడు ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశిస్తూ ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు రాధాకృష్ణన్ పార్తీబన్ మద్రాస్ హైకోర్టులో ప్రజాప్రయోజన పిటిషన్ను శనివారం దాఖలు చేశారు. గతంలో మద్రాస్ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల ఆధారంగా నటుడు పార్తిబన్ ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో ‘జాతి, మత రహితుడు’ సర్టిఫికేట్ను పొందారు. ఆ పత్రాన్ని జస్టిస్ దండపాణి ముందు హాజరై చూపించగా, ‘మీరు ఒక్కరు మాత్రమే ఈ లబ్ధి పొందితే సరిపోదు. ఇలాంటి సర్టిఫికేట్ కోరుకునే సామాన్య ప్రజలు కూడా లబ్ధి పొందేలా చూడాలి‘ అని న్యాయమూర్తి వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో ఈ అంశంపై తాను పిటిషన్ వేయనున్నట్లు పార్తిబన్ అప్పట్లోనే ప్రకటించారు. పిటిషన్లోని ముఖ్యాంశాలు కులం, మతం లేని సర్టిఫికేట్ కోరుతూ వచ్చే దరఖాస్తులను పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని రెవెన్యూ అధికారులకు తగిన మార్గదర్శకాలు, జీవో జారీ చేయాలని 2025 జూన్లో తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చిందని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. నటుడు పార్తిబన్ దాఖలు చేసిన ఈ పిటిషన్ మద్రాస్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి సుశ్రుత్ అరవింద్ ధర్మాధికారి , న్యాయమూర్తి జి. అరుళ్మురుగన్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ముందు సోమవారం విచారణ సాగనుంది.
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‘ఆళిగొండన్ – రాజేంద్ర చోళ’ ఆవిష్కరణసాక్షి, చైన్నె: సాధారణంగా 16 ఏళ్ల వయస్సులో విద్యార్థులు బోర్డు పరీక్షల తయారీలో నిమగ్నమై ఉంటారు.అయితే, ఇక్కడ బాల రచయిత రౌనక్ శివ్ అనే 16ఏళ్ల వయస్సులో అత్యంత గొప్ప చక్రవర్తులలో ఒకరైన రాజేంద్ర చోళుని వైభవాన్ని చిత్రీక రిస్తూ చారిత్రక నవల ద్వారా తన సాహిత్య ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. అంధువన్ అనే కలం పేరుతో రౌనక్ శివ్ రాసిన ఈ తొలి తమిళ చారిత్రక నవలగా ‘ఆళిగొండన్ – పెరుంకడలై వేన్ర పెరువేందన్ రాజేందిర చోళన్(మహా సముద్రాన్నే జయించిన రాజేంద్ర చోళుడు)’ పార్ట్–1ను రూపొందించారు. ఈ పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం చైన్నె ఎక్స్ప్రెస్ అవెన్యూ మాల్లోని క్రాస్వర్డ్ బుక్స్టోర్ లో శనివారం ఘనంగా జరిగింది. ఈ పుస్తకాన్ని ప్రముఖ ప్రచురణ సంస్థ వానతి పదిప్పగం ప్రచురించగా, డాక్టర్ కే.వి.ఎస్. మరుదుమోహన్ తమి ళంలోకి అనువదించారు. కల్కి కృష్ణమూర్తి రాసిన అమరకావ్యం ‘పొన్నియిన్ సెల్వన్’ స్పూర్తితో ఈ నవల తెరపైకి వచ్చింది. పొన్నియిన్ సెల్వన్ కథ ముగిసిన తదనంతర పరిణామాలు, చోళ సామ్రా జ్యపు తదుపరి అధ్యాయమైన రాజేంద్ర చోళుని ఎదుగుదల, సముద్ర మార్గాల ద్వారా ఇతర దేశాలకు సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించిన తీరును ఇందులో విశదీకరించారు. ఈ పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో నడిగర్ తిలగం శివాజీ గణేషన్ కుమారుడు రామకుమార్ గణేషన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఆళిగొండన్ – పార్ట్ 1ను ఆవిష్కరించారు. తొలి ప్రతి యూఎస్ఏ (ఫిలడెల్ఫియా)కి చెందిన విశ్రాంత వైద్యురాలు డాక్టర్ మంజు బాలా తొలి అందుకున్నారు. కార్యక్రమంలో ఇతర ప్రముఖులు డాక్టర్ వానతి రామనాథన్, డాక్టర్ కే.వి.ఎస్. మరుదుమోహన్, కవిమామణి తమిళముగిల్ తిరువై బాబు, హంటర్–జెడ్ రీసెర్చ్ ఈడీ శివ్ గణేష్ పాల్గొన్నారు.
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క్లుప్తంగాతిరువొత్తియూరు: నైల్లె జిల్లా పాళయంలోని తన ఇంటి ముందు ముగ్గు వేస్తుండగా ఒక వృద్ధురాలు విద్యుత్ షాక్కు గురై అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయింది. పాళయంకోట్టై పార్వతి అమ్మన్ కోవిల్ వీధికి చెందిన వ్యక్తి పట్టు. ఇతని భార్య మరియమ్మాళ్ (81). ఈమె శనివారం ఉదయం ఎప్పటిలాగే నిద్రలేచి, ఇంటి ముంగిట నీళ్లు చల్లి ముగ్గు వేయడానికి వచ్చింది. ఆ సమయంలో, ఇంటి దగ్గర ఉన్న విద్యుత్ ఎర్త్ వైర్పై ఆమె తెలియకుండా చేయి వేసింది. దీంతో కరెంట్ షాక్ కొట్టడంతో ఘటనా స్థలంలోనే మరణించింది. పాళయం పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. తిరువొత్తియూరు: చైన్నె పెరంబూర్లో పోలీసులపై దాడికి పాల్పడిన యువకుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. చైన్నె ఓట్టేరి ఏకాంగిపురం రాజీవ్ గాంధీ నగర్ కూడలి సమీపంలో గతేడాది జనవరి 1వ తేదీన కత్తితో మత్తులో గొడవకు దిగిన వ్యక్తులను ఓట్టేరి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు ఉమాపతి, జ్యోతిమణిలు పట్టుకుని విచారించారు. ఆ సమయంలో పోలీసులపై దాడి చేసి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించగా, వారిని అడ్డుకుని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇప్పటికే పెరంబూరు రాజీవ్ గాంధీ నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఎలి అలియాస్ విజయకుమార్ (28), సూర్య (29), అప్పు (36) ను అరెస్ట్ చేశారు. ఈ కేసులో గత 7 నెలలుగా పరారీలో ఉన్న పట్టాభిరామ్ జె.జె. నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన కృపారాజ్ (33)ను తాజాగా అరెస్ట్ చేశారు. విచారణ అనంతరం అతడిని కోర్టులో హాజరుపరిచి జైలుకు తరలించారు. అన్నానగర్: తంజావూరు జిల్లాకు చెందిన 17 ఏళ్ల బాలిక మైలాడుదురై జిల్లాలోని తన బంధువుల ఇంట్లో ఉంటూ నర్సింగ్ కళాశాలలో చదువుకుంటోంది .ఈ స్థితిలో, ఆ విద్యార్థిని తన సొంత ఊరికి వెళ్లినప్పుడు అస్వస్థతకు గురైంది. ఆమెను కుంభకోణం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లారు. అక్కడ ఆమెను పరీక్షించిన వైద్యులు ఆ విద్యార్థిని 4 నెలల గర్భవతి అని చెప్పారు. విచారణలో మైలాడుదురై జిల్లా, ఒక బంధువుల ఇంట్లో బస చేస్తుండగా, తాను గత మూడేళ్లుగా 18 ఏళ్ల విద్యార్థితో డేటింగ్ చేస్తున్నానని ఆమె చెప్పింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే, మయిలాడుదురై ఆల్ ఉమెన్ పోలీస్ సబ్–డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్స్పెక్టర్ పుష్ప లత, మహిళ పోలీసులు బాలికతో విచారణ చేపట్టారు. తర్వాత విద్యార్థిని ఇచ్చిన ఫిర్యాదు పేరిట పోక్సో చట్టం ప్రకారం కేసు నమోదు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు. వేలూరు: కాట్పాడి బస్సులో ఉత్తరాది రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ యువకుడు గంజాయి చాక్లెట్లు తరలిస్తున్నట్లు కాట్పాడి పోలీసులకు రహస్య సమాచారం వచ్చింది. దీంతో పోలీసులు కాట్పాడిలోని పాత వినాయకుడి బస్టాండ్ వద్ద వాహణ తనిఖీలు చేపట్టారు. ఆ సమయంలో ఒక బస్సులో అనుమానాస్పదంగా ఓ యువకుడు కనిపించాడు. దీంతో పోలీసులు అతని వద్ద ఉన్న బ్యాగును తనిఖీ చేయగా అందులో గంజా చాక్టెట్లు ఉన్నట్లు గుర్తించి అతన్ని పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లి విచారణ జరిపారు. అతను బిహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన తుత్తుకుమార్గా తెలియవచ్చింది. అతని బ్యాగులో సుమారు 300 గ్రాముల గంజాయి చాక్లెట్లు ఉన్నట్లు గుర్తించి వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీసులు ఆ యువకుడు ఈ గంజా చాక్లెట్లను ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడకు తరలిస్తున్నాడు. ఎవరికి విక్రయం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు అనే కోణంలో పోలీసులు రహస్యంగా విచారణ చేస్తున్నారు. వేలూరు: జిల్లా వ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్న జనా భా లెక్కల సర్వేను సమగ్రంగా నిర్వహించాల ని కలెక్టర్ లీల అలెక్స్ అధికారులను ఆదేశించా రు. వేలూరు జిల్లాలో జనాభా లెక్కల–2027 సర్వే పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ సర్వే పను లు రెండు విడతలుగా నిర్వహించనున్నారు. మొదటి విడతగా ఇంటి సర్వే, స్వీయ సర్వేలు చేపట్టారు. ఈ సర్వే పనులు ఈనెల ఒకటి నుంచి ఈనెల 30వ తేదీ వరకు చేపడుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా ఈ సర్వే పనులు జరుగుతున్న వేలూరు కార్పొరేషన్ పరిధిలోని సత్వచ్చారిలో ఈ సర్వేను కలెక్టర్ లీల అలెక్స్ అకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఆమెతో పాటు వేలూరు కార్పొరేషన్ కమిషనర్ సుల్తాన, రెవెన్యూ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. అన్నానగర్: చెంగల్పట్టు పళవేలిమలై సమీపంలోని కట్ రోడు సమీపంలో తిరుచ్చి–చైన్నె జాతీయ రహదారిపై ప్రభుత్వ బస్సు పోలీస్ పట్రోలింగ్ వాహనాన్ని ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో ఇందులో అసిస్టెంట్ ఇనన్స్పెక్టర్ సెల్వం, పెట్రోలింగ్ వాహనం డ్రైవర్ అయిన మైఖేల్ తల, చేతులు, కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అంబులెన్స్లో వారిని చికిత్స కోసం చెంగల్పట్టు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
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ఎట్టకేలకు పునరావాసం!సాక్షి, చైన్నె : రాష్ట్రంలోని ఆలయాలలో ఉన్న ఏనుగుల కోసం పునరావాస శిబిరం ఈ ఏడాది ఏర్పాటు కానున్నది. ఐదేళ్ల విరామం తర్వాత ముదుమలై శరణాలయానికి ఏనుగులను తరలించేందుకు కసరత్తులు మొదలయ్యాయి. వివరాలు.. దివంగత సీఎం జే జయలలితకు ఏనుగులు అంటే ఎంతో ఇష్టం అన్న విషయం తెలిసిందే. ఆమె ఏదేని ప్రధాన ఆలయానికి వెళ్లిన సమయంలో ఓ గున్న ఏనుగును కానుకగా అందించేవారు. ఆదిశగా ఆలయ, వ్యక్తిగతంగా ఇతర వ్యక్తుల పర్యవేక్షణలో ఉన్న ఏనుగులను, జంతు ప్రదర్శన శాలల్లో ఉండే ఎనుగుల్ని ఒక చోటికి తరలించి వాటికి కావాల్సిన ఆహారాన్ని అందించడం, ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించడం, శారీరక ఉత్తేజాన్ని కలిగించే విధంగా 2003లో పునరావస కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. మూడేళ్ల ఈ శిబిరం సాగినా, ఆతర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన డీఎంకే పాలకులు మంగళంపాడేశారు. అనంతరం 2011 నుంచి 2021 వరుకు పదేళ్లు అన్నాడీఎంకే హయాంలో ఈ శిబిరం విజయవంతంగా జరిగింది. మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చిన డీఎంకే మరో మారు పక్కన పడేసినా, ఆలయ ఏనుగుల సంరక్షణ పేరిట స్థానికంగానే కార్యక్రమాలు నిర్వహించింది. తాజాగా రాష్ట్రంలో అధికారం మారింది. ఐదేళ్ల విరామం తదుపరి ఏనుగుల పునరావాస శిబిరంపై దేవాదాయ శాఖ దృష్టి పెట్టింది. నవంబర్లో శిబిరం : ఈ ఏడాది నవంబర్ నెలలో ఈ పునరావాస శిబిరం తిరిగి ప్రారంభం కానుందని సమాచారం వెలువడింది. భక్తులు, జంతు ప్రేమికుల నుంచి వస్తున్న నిరంతర అభ్యర్థనలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, ఆలయాలు , మఠాలలోని 28 ఏనుగులకు ఈ ఏడాది తొలి విడతగా పునరావాస శిబిరంకు కసరత్తులు చేపట్టారు. కోయంబత్తూర్ జిల్లా తేక్కంపట్టి అటవీ ప్రాంతంలో ఈ శిబిరాన్ని నిర్వహించనున్నారు. ఈ శిబిరం నిర్వహణపై సీఎం విజయ్ ప్రత్యేక ఆసక్తిని కనబరుస్తుండటంతో దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఎస్. రమేశ్ ఇటీవల శిబిరం నిర్వహించనున్న ప్రాంతాన్ని పర్యవేక్షించి మౌలిక వసతుల ఏర్పాట్లను సమీక్షించడం విశేషం. ఆరోగ్య రక్షణ – పోషకాహారం నినాదంతో 48 రోజుల పునరావాస శిబిరంలో ఏనుగులకు అవసరమైన అన్ని రకాల వైద్య చికిత్సలు, ప్రత్యేక నిపుణులచే ఆరోగ్య తనిఖీలు అత్యంత పోషక విలువలు కలిగిన ఆహారాన్ని అందించనున్నారు.
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హై కాన్సెప్ట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ బీప్తమిళసినిమా: ఎంకువెస్ట్ మూవీస్ నిర్మిస్తున్న చిత్రం బీప్. ఇల.షణ్ముఖసుందర్ కథ దర్శకత్వం బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో నంజపురం చిత్రం ఫ్రేమ్ రాగం రంగనాథన్ హీరోగా, పంజాబీ కు చెందిన ప్రేర్ణ ఖన్నా, యామిని హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. సార్ పట్రా పరంపరై చిత్రం ఫేమ్ ప్రియదర్శిని, నితీష్ వేరా తదితరులు ముఖ్యపాత్రలు పోషిస్తున్నారు. టాలీవుడ్కు చెందిన ప్రశాంత్ విహారి సంగీతాన్ని, ప్రదీప్ పద్మ కుమార్ ఛాయాగ్రహణం అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం గురించి దర్శకుడు ఇల. షణ్ముఖ సుందర్ మీడియాకు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొంటూ ఎంబీఏ పట్టభద్రుడినైన తాను ఒక ఐటీ కంపెనీలో పని చేస్తూ ఒక మంచి చిత్రాన్ని రూపొందించాలన్న ఆశతో ఆ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశానన్నారు. ఆ తర్వాత బైండ్ అనే షార్ట్ ఫిలిం చేశానన్నారు 1981లో శ్రీలంకలోని యాలపాణ గ్రంథాలయం దగ్ధం అయిన నేపథ్యాన్ని తీసుకుని రూపొందించిన ఆ షార్ట్ ఫిలిం జాతీయ అవార్డులకు నామినేట్ అయిందన్నారు. కాగా తాను దర్శకుడిగా చిత్రపసుపు పరిచయమవుతున్న తొలి చిత్రం బీప్ అని చెప్పారు. ఇది హై కాన్సెప్ట్ రూపొందిస్తున్న ఫాంటసీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ రూపొందిస్తున్న చిత్రం అని చెప్పారు. అన్ని చిత్రాల్లోనూ తుపాకీ, కత్తులు ఉపయోగించాలన్న అవసరం లేదని, కొన్ని సమయాల్లో బుద్ధి బలమే ఉత్తమ ఆయుధం అని ఈ చిత్రం ద్వారా చెబుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఒక ఫొటో పలు విషయాలు ఇనుమడించుకున్న లాంటిదన్నారు. అలా ఈచిత్రంలో హీరో ఒక ఫొటో ద్వారా ఒక ప్రేయసి మనసులోని దురిదేశాన్ని, నేరకోణాన్ని కూడా గ్రహించి కేసుకు పరిష్కారం చెప్పగల ప్రతిభ కలవాడన్నారు. ఆరుగురు మిత్ర బృందంలో ఒకరు చనిపోతాడు అన్నారు అతని మరణానికి గల కారణాలను మిగిలిన మిత్రులు ఎలా కనుగొన్నారు అన్నదే ఈ చిత్ర కదా అని చెప్పారు. నిర్మాణ కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యాయని ప్రస్తుతం సెన్సార్ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయని, త్వరలోనే చిత్రాన్ని తెరపైకి తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు కాగా ఈ చిత్ర ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను ఇటీవల దర్శకుడు రాజకుమార్ పెరియస్వామి, నిర్మాత సురేష్ కామాక్షి ,నటుడు నట్టి నటరాజ్, దీపక్ దినకర్ ,సుహాసిని, కోమల శర్మ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా విడుదల చేసినట్లు చెప్పారు. బీప్ చిత్రంలో నటి ప్రేర్ణా ఖన్నా
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9 వేల వీధికుక్కలకు ర్యాబిస్ వ్యాక్సిన్తిరువళ్లూరు: జిల్లాలోని మున్సిపాలిటీ ప్రాంతాల్లో ఉన్న 9,909 వీధికుక్కలకు ర్యాబిస్ వ్యాక్సిన్ వేసే ప్రక్రియను పూర్తి చేసినట్టు కలెక్టర్ కవిత తెలిపారు. తిరువళ్లూరు జిల్లాలోని తిరువేర్కాడు, పూందమల్లి, పొన్నేరి, తిరువళ్లూరు, తిరుత్తణి, తిరునిండ్రవూర్ తదితర ఆరు మున్సిపాలిటీ ప్రాంతాల్లో వీధికుక్కల బెడద ఎక్కువగా వున్నట్టు నిర్ధారించారు. వీధికుక్కల తరచూ ప్రజలపై దాడి చేసి గాయపరుస్తున్న క్రమంలో వీటికి కుటుంబ నియంత్రణ, ర్యాబిస్ వ్యాక్సిన్లను వేయాలని నిర్ణయించారు. ఇందులో భాగంగానే ఆరు మున్సిపాలిటి పరిదిలో 11,426 వీధికుక్కలు వున్నట్టు గుర్తించిన అధికారులు ఇప్పటి వరకు 9,909 కుక్కలకు వ్యాక్సిన్లు వేసే ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు. ఇదే విధంగా 5,191 వీధికుక్కలకు కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లు పూర్తి చేసిన అధికారులు మిగిలిన వాటికీ త్వరలోనే ఆపరేషన్లు చేయనున్నట్టు వివరించారు. జ
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క్వారీ మూసివేయాలని నిరసనతిరుత్తణి: అనుమతి లేకుండా నిర్వహిస్తున్న క్వారీని మూసివేయాలనే డిమాండ్తో గ్రామీణులు క్రషర్ ముట్టడించి నిరసన తెలిపారు. తిరుత్తణి యూనియన్లోని ఎల్లంపల్లె గ్రామంలో రాళ్లక్వారీకి అనుమతి పొంది నిర్వహించేవారు. అయితే ఆరు నెలల కిందట క్వారీ లైసెన్స్ ముగియడంతో క్వారీని మూసివేయాల్సి వున్నా నిర్వాహకులు ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా మందు సామాగ్రితో రాళ్లు కూల్చి క్రషర్ ద్వారా జల్లి, ఎం సాండ్ వ్యాపారం జోరుగా నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆరోపిస్తూ తెక్కళూరు, ఎల్లంపల్లె గ్రామస్తులు శనివారం క్వారీ క్రషర్ ముట్టడించారు. దీంతో తిరుత్తణి పోలీసులు క్రషర్ చేరుకుని గ్రామీణులతో మాట్లాడారు. అనుమతి లేకుండా క్వారీ నిర్వహణ పట్ల మైనింగ్ శాఖకు సమాచారం ఇచ్చి తగు చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ మేరకు గ్రామీణులు తిరిగి వెళ్లారు.
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అంతర్గత విభేదాలతోనే.. అధికారానికి దూరం– డీఎంకే నేత తోప్పు వెంకటాచలం సాక్షి, చైన్నె : పార్టీలో చెలరేగిన అంతర్గత విభేదాల వల్లే తమిళనాడులో డీఎంకే అధికారాన్ని కోల్పోయిందని మాజీ మంత్రి, ఆ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు తోప్పు వెంకటాచలం వ్యాఖ్యానించారు. శనివారం ఈరోడ్లో విలేకరులతో మాట్లాడిన ఆయన, పార్టీ పరాజయం , స్థానిక రాజకీయ పరిణామాలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్నికల ఓటమికి సంబంధించి కేవలం రాష్ట్ర స్థాయి నేతలు, సీనియర్లు, ముఖ్య నాయకులతో మాత్రమే కాకుండా క్షేత్రస్థాయి నాయకులను సైతం పిలిచి మాట్లాడి ఉంటే నిజాలు బయటపడేవని వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈరోడ్ జిల్లాలో 8 నియోజకవర్గాల నాయకులను కూర్చోబెట్టి మాజీ మంత్రి ముత్తు స్వామి అంతర్గత విభేదాలను పరిష్కరించి ఉంటే, 8 స్థానాల్లోనూ డీఎంకే విజయం సాధించి ఉండేదని పేర్కొన్నారు. తాను డీఎంకేలోకి వచ్చింది స్వార్థం కోసం లేదా తనను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసుకోవడం కోసం కాదన్నారు. పార్టీలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి డీఎంకే గెలవని నియోజకవర్గాల్లో విజయం సాధించాలనే లక్ష్యంతో పనిచేశానని వివరించారు. గడిచిన కొద్ది రోజులుగా తనకు సరైన నిద్ర కూడా లేదని వాపోయారు. వేరే పార్టీలోకి వెళ్తున్నట్లు ప్రచారం: తాను వేరే పార్టీలోకి మారబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలను ఆయన తోసిపుచ్చారు. తనకు కొన్ని నిర్దిష్టమైన సూత్రాలు, సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. కాగా, శనివారం డీఎంకే అధికారిక పత్రిక మురసొలిలో విడుదలైన ప్రకటన ప్రకారం ఈరోడ్ సెంట్రల్ జిల్లా కార్యదర్శి ఉన్న తోప్పు వెంకటాచలాన్ని ఆ పదవి నుంచి తప్పించడం గమనార్హం. ఈరోడ్ సెంట్రల్ జిల్లా పరిధిలోని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలైన పెరుందురై నియోజకవర్గాన్ని ఈరోడ్ సౌత్ జిల్లాలో, భవాని నియోజకవర్గాన్ని ఈరోడ్ నార్త్ జిల్లాలో విలీనం చేశారు. ఆయా జిల్లాల డీఎంకే కార్యదర్శులే ఇకపై వీటిని పర్యవేక్షిస్తారని పార్టీ అధిష్ఠానం తెలిపింది. తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో తోప్పు వెంకటాచలం టీవీకేలో చేరబోతున్న తొలి డీఎంకే సీనియర్ నేత కాబోతున్నారన్న ప్రచారం ఊపందుకుంది.
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ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాల వాకథాన్సాక్షి, చైన్నె : ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాలను పురస్కరించుకుని చైన్నె క్రోమ్పేట్లోని రేలా హాస్పిటల్ ప్రాంగణంలో శనివారం 3 కిలోమీటర్ల వాకథాన్ ఘనంగా నిర్వహించారు.ఈ అవగాహన పరుగులో వైద్యులు, నర్సులు, ఆరోగ్య నిపుణులతో పాటు సామాన్య ప్రజలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.రేలా హాస్పిటల్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ నరేష్ షణ్ముగం ఈ వాకథాన్ను జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 1 నుండి 7వ తేదీ వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తల్లిపాల వారోత్సవాలను జరుపుకుంటారని, శిశువులకు తల్లిపాలు అందించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడమే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం నిర్వాహకులు ప్రకటించారు. డాక్టర్ నరేష్ షణ్ముగం మాట్లాడుతూ, తల్లిపాలు నవజాత శిశువులకు సంపూర్ణ పోషకాహారాన్ని అందిస్తాయన్నారు. అవి పిల్లల్లో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంతో పాటు మెదడు, జీర్ణ వ్యవస్థ అభివృద్ధికి తోడ్పడతాయని పేర్కొంటూ ఉపయోగాలను వివరించారు.
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మాజీ ప్రియురాలి పేరుతో పచ్చబొట్టుతమిళనాడు: మాజీ ప్రియురాలి పేరును పచ్చబొట్టు వేసుకున్న భర్తను భార్యతో పాటు ఆమె బంధువులు చితకబాదిన సంఘటన తిరువళ్లూరు సమీపంలో కలకలం రేపింది. తేని జిల్లా బోడినాయక్కనూరు ప్రాంతానికి చెందిన వినోద్కుమార్(36) శ్రీపెరంబదూరులోని ప్రయివేటు కంపెనీలో పని చేస్తున్నాడు. ఇతడికి భార్య అర్చన, కుమారుడు వున్నారు. ప్రస్తుతం వీరు తిరువళ్లూరు జిల్లా మనవాలనగర్లో నివాసం వుంటున్నారు. రెండు రోజుల క్రితం వినోద్కుమార్ తన మొదటి ప్రియురాలి పేరును పచ్చబొట్టు వేయించుకున్నాడు. విషయాన్ని భార్య అర్చన గుర్తించి అతడితో ఘర్షణపడింది. అనంతరం అర్చన తన అక్క వనతి, భావ శరవణన్, సోదరుడు మహేష్ను పిలిపించింది. వారు వినోద్కుమార్ను చితకబాదారు. తీ వ్రంగా గాయపడిన అతన్ని స్థానికులు రక్షించి తిరువళ్లూరు ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు.
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అమ్మ నా వాట్సాప్ను బ్లాక్ చేసింది..!తమిళసినిమా: ఒకప్పుడు యువతులు సినిమా రంగంలోకి రావడానికి భయపడేవారు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా అనుమతించే వారు కాదు. అయితే ఆ పరిస్థితి రాను రాను పూర్తిగా మారిపోయింది. ఇప్పుడు అన్ని వర్గాలకు చెందిన మహిళలు సినిమాల్లో నటించడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటికే చిత్ర పరిశ్రమ గురించి సదాప్రాయం లేని వారు ఉన్నారంటే అది ఆశ్చర్యమే. నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే కుటుంబం ఈ కోవకు చెందినదే. తెలుగు చిత్రం మిస్టర్ బచ్చన్ తో సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన నటి ఈ బ్యూటీ. ఆ తరువాత కింగ్ డామ్ చిత్రం ( అనువాదం) తో కోలీవుడ్ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు.అయితే ఈ రెండు చిత్రాలు ఆశించిన విజయాలను అందుకోలేదు ఆ తర్వాత దుల్కర్ సల్మాన్ కు జంటగా నటించిన కాంత చిత్రం కూడా నిరాశపరిచింది. అయితే ఆ చిత్రంలో నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటన అందర్నీ ఆకట్టుకుంది. ఏదేమైనా చిత్రాలు సక్సెస్ అయితేనే అందులో నటించిన హీరో హీరోయిన్లకు నేమ్ ఫేమ్ వస్తుంది. అలా ఐరన్ లెగ్ నటిగా ముద్ర వేసుకున్న ఈ అమ్మడు ఇటీవల తెలుగులో నటించిన లెనిన్ చిత్రం సక్సెస్ తో ఆ ముద్రను చెరిపేసుకున్నారు. అయితే ఈమెకు క్రేజీ అవకాశాలు మాత్రం తలుపు తడుతూనే ఉన్నాయి. అలా ప్రస్తుతం నటుడు శివకార్తికేయన్ కు జంటగా సెయోన్ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. కాగా నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే తన సినీ రంగ ప్రవేశం గురించి ఇటీవల ఒక భేటీల పేర్కొంటూ ‘‘తను సినిమాలో నటించాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు మా కుటుంబంలో ఒక్కరు కూడా సమ్మతించలేదు. ముందుగా నా నిర్ణయాన్ని మా అమ్మకు చెప్పాను. ఆమె ససిమేరా వద్దు అని చెప్పారు. నాన్నను అడిగాను. ఆయన అమ్మ వద్దంటుంది కదా అని చెప్పారు. నాకు సోదరి అయిన సపోర్ట్ చేస్తుందని భావించాను. తను కూడా పూర్తిగా వ్యతిరేకించింది. సినిమా రంగం తమ కూతురికి సురక్షితం కాదు అన్నది వారి నిరాకరణకు కారణం. అయినా నా కలను నెరవేర్చుకోవడానికి సినిమాలో నటించడానికే ముందడుగు వేశాను. నేను మొదటిసారిగా అడిషన్ కు వెళ్లినప్పుడు మా అమ్మ కోపంతో నా వాట్సాప్ ను బ్లాక్ చేసింది. అంతేకాకుండా ఆ తర్వాత ఆరు నెలలు ఆమె నాతో మాట్లాడలేదు. అయినా నేను నటిగా ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగినప్పు డు వారు నన్ను ఖచ్చితంగా ఆదరిస్తారులే అనే నమ్మకంతో సినిమాల్లో నటించడానికి సిద్ధమయ్యాను. కాగా జీవితంలో ఎవరికి సంశయభావం ఉండకూడదు. ఏం చేయాలని అని పిస్తుందో అది చే యండి’’ అని నటి భాగ్య శ్రీ బోర్సే పేర్కొన్నారు. భాగ్యశ్రీ బోర్సే
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అమ్మవారి ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలుతిరువళ్లూరు: కన్నిగైపేర్లోని ప్రసిద్ధి చెందిన సెల్లియమ్మన్ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అమ్మవారికి పెద్ద ఎత్తున పాలాభిషేకం చేశారు. తిరువళ్లూ రు జిల్లా ఎల్లాపురం యూనియన్ కన్నిగైపేర్ గ్రామంలో సెల్లియమ్మన్ ఆలయం వుంది. ఇక్కడ ప్రతి ఏటా ఆషాడ మాసం మూడవ శుక్రవారం పాలాభిషేకం నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే 21వ సంవత్సరం పాలాభిషేక మహోత్సవాన్ని శుక్రవారం ఉదయం ఘనంగా నిర్వహించారు. అంతకు ముందు సుమారు రెండు వందల మంది మహిళలు పాల బిందెలతో ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేరుకున్నారు. పుట్టింటి తరపున అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమ, గాజులు, సారె సైతం సమర్పించారు. రాత్రి అమ్మవారిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి గ్రామంలో ఊరేగించారు. ఊత్తుక్కాట్టు ఎల్లైయమ్మన్కు పాలాభిషేకం తిరువొత్తియూరు: పూందమల్లిలోని కుమనంచావిడిలో ఉన్న ఊత్తుక్కాట్టు ఎల్లైయమ్మన్ అమ్మవారికి 1,008 బిందెల పాలతో అభిషేకాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. పూందమల్లి కుమనంచావిడిలోని ఊత్తుక్కాట్టు ఎల్లైయమ్మన్ ఆలయంలో 32వ ఏడాది ఆడి మాస ఉత్సవాలు గత వారం కాప్పుకట్టు (రక్షాబంధనం) కార్యక్రమంతో ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో ప్రతిరోజూ అమ్మవారికి ఈశ్వరి, చాముండేశ్వరి, కా మాక్షి, మహాలక్ష్మి, కరుమారి, కంబానది, మహిషాసు ర మర్దిని, ఎల్లైయమ్మన్, సమయాపురం మారియమ్మ న్ వంటి వివిధ అలంకారాలు చేసి భక్తులకు దర్శనం కల్పిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా గురువారం 1,008 బిందెల పాలతో అభిషేకం చేశారు. మహిళలు కాట్టుపాక్కం వేంబులి అమ్మన్ ఆలయం నుంచి 1,008 బిందెలలో పాలు తీసుకుని ఊరేగింపుగా పూందమల్లి రహదారి గుండా 3 కిలోమీటర్లు నడిచి ఆలయానికి చేరుకున్నారు. అనంతరం అమ్మవారికి అభిషేకం చేశా రు. తమిళనాడు అంతటా సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని, రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని పాలాభిషేకం చేసినట్టు ఆలయ నిర్వాహకులు తెలిపారు. సాయంత్రం అమ్మవారికి మహా దీపారాధన, ఉత్సవ మూర్తి వీధి ఊరేగింపు కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ఉత్సవ ఏర్పాట్ల ను ఆలయ ధర్మకర్త పూవై ఎమ్.జ్ఞానం, నిర్మలా జ్ఞా నం, డాక్టర్ ప్రేమ్ కుమార్, వారి కుటుంబ సభ్యులు, ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు, దాతలు, గ్రామ ప్రజలు చేశారు. వేలాది మంది భక్తులకు అన్నదానం చేశారు. వేలూరు, తిరువణ్ణామలైలో.. వేలూరు: వేలూరు, తిరువణ్ణామలై జిల్లాల్లోని అమ్మవారి ఆలయాల్లోనూ ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు చేశారు. వాలాజలోని ధన్వంతరి ఆరోగ్య పీఠంలో పీఠాఽధిపతి మురళీధర స్వామిజీ ఆధ్వర్యంలో వరమహాలక్ష్మి యాగం, శాంతి దుర్గ హోమం చేశారు. అదే విధంగా పీఠంలోని నవదుర్గ అమ్మవారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, పుష్పాలంకరణలు చేసి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు. తిరువణ్ణామలై అరుణాచలేశ్వరాలయంలోని ఉన్నామలై అమ్మవారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, పూజలు చేశారు. వేలూరు జిల్లాలో ప్రసిద్ది చెందిన వెట్టువనం పడవేటమ్మన్ ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు చేసి ప్రత్యేక అలంకరణలు చేశారు. తొర్రపాడిలోని పడవేటమ్మన్ ఆలయ కరగం భక్తుల మేళ తాళాల నడుమ ఊరేగింపుగా తీసుకొచ్చి భక్తులకు అంబలి పోశారు.
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ఉచిత వైద్య ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా ప్రైమ్ జోన్– 5 కి.మీ పరిధిలోని ప్రజలకు వర్తింపు సాక్షి, చైన్నె : రామాపురంలోని ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ హాస్పిటల్ తమ సమీప ప్రాంతాల ప్రజల ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రయోజనాలు లక్ష్యంగా ప్రైమ్ జోన్ అనే సరికొత్త హెల్త్ కేర్ సేవలకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఆస్పత్రికి 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉన్న కుటుంబాలకు నాణ్యమైన వైద్యాన్ని అత్యంత సులభంగా, తక్కువ ఖర్చుతో అందించడమే ఈ కార్యక్రమ ముఖ్య ఉద్దేశమని ప్రకటించింది. ఈ పథకం ద్వారా కేకే నగర్, రామాపురం, వలసరవాక్కం, మణపాక్కం, పోరూర్, మొగళివాక్కం, నేశపాక్కం, పరిసర ప్రాంతాల వారికి ప్రత్యేక వైద్య ప్రయోజనాలు లభించనున్నాయని వివరించింది. ఈ హెల్త్కేర్ సేవలను ప్రముఖ నేపధ్య గాయకుడు మనో ప్రారంభించారు. ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ హాస్పిటల్ సీఈఓ శివ, హెల్త్కేర్ సేవల వైస్ ప్రెసిడెంట్ సెల్వ రామసామి, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మెడికల్ సర్వీసెస్ డాక్టర్ శ్రీలేఖ వెంకటేశన్తో పాటు స్థానిక రెసిడెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. మొదటి దశలో 10,000 కుటుంబాలకు ఉచితంగా ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ కార్డ్లను పంపిణీ చేయనున్నారు. ఈ కార్డుదారులు పొందే వారికి ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాల ద్వారా పూర్తి ఉచిత హెల్త్ స్క్రీనింగ్, అన్ని వైద్య విభాగాల స్పెషలిస్ట్ వైద్యులతో నిర్ణీత సంఖ్యలో ఉచిత పరీక్షలు, ఉచిత డైట్ కన్సల్టేషన్తోపాటు రాయితీలను కల్పించనన్నారు. అలాగే 5 కి.మీ పరిధిలో అత్యవసర సమయాల్లో ఉచిత ఆంబులెన్స్ పిక్–అప్ సౌకర్యం కల్పిస్తూ చర్యలు తీసుకున్నామని ఆస్పత్రి సీఈఓ శివ తెలిపారు.
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క్లుప్తంగారూ.85 లక్షలతో ఆలయానికి రథం ఆలయ రథానికి ప్రత్యేక పూజ కొరుక్కుపేట: పాడిలోని ప్రసిద్ధ గురు స్థలాల్లో ఒకటైన పాడి తిరువల్లీశ్వరార్లో ఉన్న ఆలయా న్ని రూ.85 లక్షలతో రథాన్ని తయారు చేయించారు. ఈ ఆలయానికి వందేళ్ల చరిత్ర ఉంది. చిత్తిరై మాసంలో బ్రహ్మోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ ఆలయానికి రథం లేదు. రథాన్ని నిర్మించాలని భక్తులు అనేక ఏళ్లుగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రూ.85 లక్షలతో కొత్త చెక్క రథం, ఆలయ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించి పూర్తి చేశారు. దీన్ని అంబత్తూరు ఎమ్మెల్యే జి.బాలమురుగన్, హిందూ మత ధర్మాధినేతల శాఖ జాయింట్ కమిషనర్ మోహన సుందరం, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఎ.కుమారన్, ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ వనవిల్ విజయ్ శుక్రవారం ప్రారంభించారు. స్వామి ఆలయం లోపలి అలంకరణ కోసం రూ.3.5 లక్షలతో నిర్మించిన చిన్న రథంలో శుక్రవారం స్వామిని ఊరేగించారు. అలాగే భక్తుల కోసం రూ.3 లక్షలతో నీటి శుద్ధి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. వేంబులి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు తిరువళ్లూరు: తిరువళ్లూరు గ్రామదేవత వేంబు లి అమ్మవారికి శుక్రవారం ఉదయం ప్రత్యేక అభిషేకం, అలంకరణ నిర్వహించారు. ఈ ఆలయంలో ప్రతిఏటా ఆషాడమాసంలో శుక్ర, ఆదివారాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకం నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే మూ డవ శుక్రవారం ఉదయం అమ్మవారికి ప్రత్యేక అభిషేకం చేశారు. ప్రత్యేకంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు. అలాగే పెద్ద పాళ్యం భవానీ అమ్మవారి ఆలయంలోనూ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. మహిళలు అమ్మవారికి పొంగళ్లు పెట్టారు. పుట్లూరు భవానీ అమ్మవారి ఆలయంలోనూ పూజలు, అభిషేకం చేశారు. తిరువేర్కాడు అమ్మవారి ఆలయంలోనూ భక్తులు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి దర్శనం చేసుకున్నారు. మాజీ ప్రియురాలి పేరుతో పచ్చబొట్టు – చితకబాధిన భార్య బంధువులు తిరువళ్లూరు: మాజీ ప్రియురాలి పేరును పచ్చబొట్టు వేసుకున్న భర్తను భార్యతో పాటు ఆమె బంధువులు చితకబాదిన సంఘటన తిరువళ్లూరు సమీపంలో కలకలం రేపింది. తేని జిల్లా బోడినాయక్కనూరు ప్రాంతానికి చెందిన వినోద్కుమార్(36) శ్రీపెరంబదూరులోని ప్రయివేటు కంపెనీలో పని చేస్తున్నాడు. ఇతడికి భార్య అర్చన, కుమారుడు వున్నారు. ప్రస్తుతం వీరు తిరువళ్లూరు జిల్లా మనవాలనగర్లో నివా సం వుంటున్నారు. రెండు రోజుల క్రితం వినోద్కుమార్ తన మొదటి ప్రియురాలి పేరును పచ్చబొట్టు వేయించుకున్నాడు. విషయాన్ని భార్య అర్చన గుర్తించి అతడితో ఘర్షణపడింది. అనంతరం అర్చన తన అక్క వనతి, భావ శరవణన్, సోదరుడు మహేష్ను పిలిపించింది. వారు వినోద్కుమార్ను చితకబాదారు. తీ వ్రంగా గాయపడిన అతన్ని స్థానికులు రక్షించి తిరువళ్లూరు ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. విశ్రాంత ఉద్యోగుల ధర్నా తిరుత్తణి: డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘం నేతలు డిమాండ్ చేశారు. వారు శుక్రవారం తిరుత్తణి సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా చేశారు. ఇందులో 502 మంది విశ్రాంత ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. సంఘం అధ్యక్షుడు రామకృష్ణన్ మాట్లాడుతూ విశ్రాంత ఉద్యోగులకు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో వున్న లొసుగులు తొలగించాలని, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని విశ్రాంత ఉద్యోగులందరికీ అందుబాటులో చూడాలన్నారు. బాలికల వసతి గృహం తనిఖీ తిరుత్తణి: తిరుత్తణిలోని కేకే.నగర్లో ఉన్న ప్రభు త్వ బాలికల వసతి గృహాన్ని శుక్రవారం బీసీ వెల్ఫేర్ శాఖ మంత్రి సంపత్కుమార్ తనిఖీ చేశారు. మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తున్న బాలికలతో మాట్లాడారు. ఆహారం నాణ్యత గురించి తెలుసుకున్నారు. తాగునీరు., ఇతర సౌకర్యాలపై ఆరా తీశారు. 60 మంది బాలికల పేర్లు పట్టికలో వున్నా పది మంది మాత్రమే హాజరుకావడంపై వార్డెన్ను ప్రశ్నించారు. అలాగే విద్యార్ధినులకు సరఫరా చేస్తున్న సబ్బులు, ఇతర వస్తువులు కాలం చెల్లినట్లు గుర్తించి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
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ఉచిత వైద్య ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా ప్రైమ్ జోన్– 5 కి.మీ పరిధిలోని ప్రజలకు వర్తింపు సాక్షి, చైన్నె : రామాపురంలోని ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ హాస్పిటల్ తమ సమీప ప్రాంతాల ప్రజల ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రయోజనాలు లక్ష్యంగా ప్రైమ్ జోన్ అనే సరికొత్త హెల్త్ కేర్ సేవలకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఆస్పత్రికి 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉన్న కుటుంబాలకు నాణ్యమైన వైద్యాన్ని అత్యంత సులభంగా, తక్కువ ఖర్చుతో అందించడమే ఈ కార్యక్రమ ముఖ్య ఉద్దేశమని ప్రకటించింది. ఈ పథకం ద్వారా కేకే నగర్, రామాపురం, వలసరవాక్కం, మణపాక్కం, పోరూర్, మొగళివాక్కం, నేశపాక్కం, పరిసర ప్రాంతాల వారికి ప్రత్యేక వైద్య ప్రయోజనాలు లభించనున్నాయని వివరించింది. ఈ హెల్త్కేర్ సేవలను ప్రముఖ నేపధ్య గాయకుడు మనో ప్రారంభించారు. ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ హాస్పిటల్ సీఈఓ శివ, హెల్త్కేర్ సేవల వైస్ ప్రెసిడెంట్ సెల్వ రామసామి, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మెడికల్ సర్వీసెస్ డాక్టర్ శ్రీలేఖ వెంకటేశన్తో పాటు స్థానిక రెసిడెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. మొదటి దశలో 10,000 కుటుంబాలకు ఉచితంగా ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ కార్డ్లను పంపిణీ చేయనున్నారు. ఈ కార్డుదారులు పొందే వారికి ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాల ద్వారా పూర్తి ఉచిత హెల్త్ స్క్రీనింగ్, అన్ని వైద్య విభాగాల స్పెషలిస్ట్ వైద్యులతో నిర్ణీత సంఖ్యలో ఉచిత పరీక్షలు, ఉచిత డైట్ కన్సల్టేషన్తోపాటు రాయితీలను కల్పించనన్నారు. అలాగే 5 కి.మీ పరిధిలో అత్యవసర సమయాల్లో ఉచిత ఆంబులెన్స్ పిక్–అప్ సౌకర్యం కల్పిస్తూ చర్యలు తీసుకున్నామని ఆస్పత్రి సీఈఓ శివ తెలిపారు.
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క్లుప్తంగారూ.85 లక్షలతో ఆలయానికి రథం ఆలయ రథానికి ప్రత్యేక పూజ కొరుక్కుపేట: పాడిలోని ప్రసిద్ధ గురు స్థలాల్లో ఒకటైన పాడి తిరువల్లీశ్వరార్లో ఉన్న ఆలయా న్ని రూ.85 లక్షలతో రథాన్ని తయారు చేయించారు. ఈ ఆలయానికి వందేళ్ల చరిత్ర ఉంది. చిత్తిరై మాసంలో బ్రహ్మోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ ఆలయానికి రథం లేదు. రథాన్ని నిర్మించాలని భక్తులు అనేక ఏళ్లుగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రూ.85 లక్షలతో కొత్త చెక్క రథం, ఆలయ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించి పూర్తి చేశారు. దీన్ని అంబత్తూరు ఎమ్మెల్యే జి.బాలమురుగన్, హిందూ మత ధర్మాధినేతల శాఖ జాయింట్ కమిషనర్ మోహన సుందరం, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఎ.కుమారన్, ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ వనవిల్ విజయ్ శుక్రవారం ప్రారంభించారు. స్వామి ఆలయం లోపలి అలంకరణ కోసం రూ.3.5 లక్షలతో నిర్మించిన చిన్న రథంలో శుక్రవారం స్వామిని ఊరేగించారు. అలాగే భక్తుల కోసం రూ.3 లక్షలతో నీటి శుద్ధి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. వేంబులి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు తిరువళ్లూరు: తిరువళ్లూరు గ్రామదేవత వేంబు లి అమ్మవారికి శుక్రవారం ఉదయం ప్రత్యేక అభిషేకం, అలంకరణ నిర్వహించారు. ఈ ఆలయంలో ప్రతిఏటా ఆషాడమాసంలో శుక్ర, ఆదివారాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకం నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే మూ డవ శుక్రవారం ఉదయం అమ్మవారికి ప్రత్యేక అభిషేకం చేశారు. ప్రత్యేకంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు. అలాగే పెద్ద పాళ్యం భవానీ అమ్మవారి ఆలయంలోనూ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. మహిళలు అమ్మవారికి పొంగళ్లు పెట్టారు. పుట్లూరు భవానీ అమ్మవారి ఆలయంలోనూ పూజలు, అభిషేకం చేశారు. తిరువేర్కాడు అమ్మవారి ఆలయంలోనూ భక్తులు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి దర్శనం చేసుకున్నారు. మాజీ ప్రియురాలి పేరుతో పచ్చబొట్టు – చితకబాధిన భార్య బంధువులు తిరువళ్లూరు: మాజీ ప్రియురాలి పేరును పచ్చబొట్టు వేసుకున్న భర్తను భార్యతో పాటు ఆమె బంధువులు చితకబాదిన సంఘటన తిరువళ్లూరు సమీపంలో కలకలం రేపింది. తేని జిల్లా బోడినాయక్కనూరు ప్రాంతానికి చెందిన వినోద్కుమార్(36) శ్రీపెరంబదూరులోని ప్రయివేటు కంపెనీలో పని చేస్తున్నాడు. ఇతడికి భార్య అర్చన, కుమారుడు వున్నారు. ప్రస్తుతం వీరు తిరువళ్లూరు జిల్లా మనవాలనగర్లో నివా సం వుంటున్నారు. రెండు రోజుల క్రితం వినోద్కుమార్ తన మొదటి ప్రియురాలి పేరును పచ్చబొట్టు వేయించుకున్నాడు. విషయాన్ని భార్య అర్చన గుర్తించి అతడితో ఘర్షణపడింది. అనంతరం అర్చన తన అక్క వనతి, భావ శరవణన్, సోదరుడు మహేష్ను పిలిపించింది. వారు వినోద్కుమార్ను చితకబాదారు. తీ వ్రంగా గాయపడిన అతన్ని స్థానికులు రక్షించి తిరువళ్లూరు ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. విశ్రాంత ఉద్యోగుల ధర్నా తిరుత్తణి: డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘం నేతలు డిమాండ్ చేశారు. వారు శుక్రవారం తిరుత్తణి సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా చేశారు. ఇందులో 502 మంది విశ్రాంత ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. సంఘం అధ్యక్షుడు రామకృష్ణన్ మాట్లాడుతూ విశ్రాంత ఉద్యోగులకు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో వున్న లొసుగులు తొలగించాలని, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని విశ్రాంత ఉద్యోగులందరికీ అందుబాటులో చూడాలన్నారు. బాలికల వసతి గృహం తనిఖీ తిరుత్తణి: తిరుత్తణిలోని కేకే.నగర్లో ఉన్న ప్రభు త్వ బాలికల వసతి గృహాన్ని శుక్రవారం బీసీ వెల్ఫేర్ శాఖ మంత్రి సంపత్కుమార్ తనిఖీ చేశారు. మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తున్న బాలికలతో మాట్లాడారు. ఆహారం నాణ్యత గురించి తెలుసుకున్నారు. తాగునీరు., ఇతర సౌకర్యాలపై ఆరా తీశారు. 60 మంది బాలికల పేర్లు పట్టికలో వున్నా పది మంది మాత్రమే హాజరుకావడంపై వార్డెన్ను ప్రశ్నించారు. అలాగే విద్యార్ధినులకు సరఫరా చేస్తున్న సబ్బులు, ఇతర వస్తువులు కాలం చెల్లినట్లు గుర్తించి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.