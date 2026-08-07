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Kamareddy
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మినీ రేషన్ దుకాణాలు ప్రారంభంపెద్దకొడప్గల్(జుక్కల్): మండలంలోని మండంలోని తలాబ్ తండా,టికారం తండా, బేగంపూర్ గ్రామల్లో గురువారం నూతన మినీ చౌకధర(రేషన్) దుకాణాలు ప్రారంభమయ్యాయి. జూలై 7న ‘ప్రజా పంపిణీ అవస్థ’ అనే శీర్షికన కథనం ప్రచురితమైంది.ఈ కథనంపై ఉన్నతాధికారులు, స్థానిక తహసీల్దార్ స్పందించి మినీ రేషన్ షాపుల ఏర్పాటుకు అనుమతులు మంజూరు చేశారు. తమ గ్రామాలకు చేరువలోనే రేషన్ దుకాణాలు అందుబాటులోకి రావడంతో ప్రజల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తహసీల్దార్ రాజశేఖర్కు తమ సమస్యను వెలుగుతోకి తెచ్చిన సాక్షి దినపత్రికకు గ్రామస్తులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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సంక్షిప్తంకారోబార్లకు ప్రత్యేక హోదాపై మంత్రి హామీ కామారెడ్డి అర్బన్: గ్రామ పంచాయతీల్లో కొన్నేళ్లుగా సేవలు అందిస్తున్న కారోబార్లకు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వడానికి రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ధనసరి సీతక్క అనసూయ హామీ ఇచ్చిందని కారోబార్ల అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు ఆర్.దుర్గాగౌడ్, పిల్లి యాదగిరిలు తెలిపారు. గురువారం అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సచివాలయంలో మంత్రిని కారోబార్లు కలిసి మాట్లాడారు. జీవో 51 నుంచి మినహాయింపు అంశంపై కమిషనర్తో మంత్రి చర్చించినట్టు వారు పేర్కొన్నారు. ప్రతినిధులు ప్రభాకర్, నామల శంకర్ తదితరులున్నారు. వ్యవసాయశాఖ మంత్రిని కలిసిన భిక్కనూరు నేతలు భిక్కనూరు: రాష్ట్ర వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర్రావును భిక్కనూరు మండల కాంగ్రెస్ నేతలు గురువారం హైదరాబాద్లో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ప్రభుత్వ సలహాదారు షబ్బీర్అలీ, గ్రంథాలయసంస్థ చైర్మన్ మద్ది చంద్రకాంత్రెడ్డి, పీసీసీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఇంద్రకరణ్రెడ్డి, కాంగ్రెస్ మండల మాజీ అధ్యక్షుడు బీంరెడ్డి నేత గూడెం శ్రీనివాస్రెడ్డిలు ఉన్నారు. వివాహ ఆహ్వానపత్రిక అందజేత మాచారెడ్డి: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్కు మాచారెడ్డి మాజీ జెడ్పీటీసీ మినుకూరి రాంరెడ్డి కూతురు వివాహ ఆహ్వాన పత్రికను మాజీ ఎమ్మెల్యే గంప గోవర్ధన్తో కలిసి గురువారం హైదరాబాద్లోని ఆయన నివాసంలో అందజేశారు. వారి వెంట బీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు ముజీబొద్దీన్, నాయకులు అంజీ నాయక్,బాల్ చంద్రం,రాజాగౌడ్, శ్రీకాంత్ రెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు. నాగిరెడ్డిపేట హౌసింగ్ ఏఈగా స్వర్ణలత నాగిరెడ్డిపేట(ఎల్లారెడ్డి): నాగిరెడ్డిపేట మండల హౌసింగ్ ఏఈగా స్వర్ణలత నియమించబడ్డారు. నాగిరెడ్డిపేట మండలం హౌసింగ్ ఇన్చార్జి ఏఈగా రాజంపేట మండల హౌసింగ్ ఏఈ మహేశ్ వ్యవహరించారు. ఏఈ మహశ్కు కామారెడ్డి హౌసింగ్ డీఈఈ ఇన్చార్జి బాధ్యతలను అప్పగించారు. ఈ మేరకు గాంధారి హౌసింగ్ ఏఈ స్వర్ణలతను నాగిరెడ్డిపేట మండలానికి బదిలీ చేశారు. సీసీ రోడ్డు పనులు ప్రారంభం దోమకొండ: మండల కేంద్రంలోని దుర్గమ్మ గుడి నుంచి సంఘమేశ్వ్ర్ రోడ్డు పానాది వరకు గురువారం సీసీ రోడ్డు పనులను గ్రామ సర్పంచ్ ఐరేని నర్సయ్య ప్రారంభించారు. ఆదివారం దుర్గమ్మ ఆలయానికి పెద్ద ఎత్తున బోనాలు ఉంటాయని, జీపీ నిధులు రూ.2 లక్షలతో సీసీ రోడ్డు పనులు చేపట్టినట్లు వివరించారు. ఉపసర్పంచ్ శ్రీనివాస్, వార్డుసభ్యులు, తదితరులున్నారు. ఫెర్టిలైజర్ యాప్తో రైతులకు ఇబ్బందులు రాజంపేట (భిక్కనూరు): ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఫెర్టిలైజర్ యాప్తో రైతులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయని రాజంపేట మాజీ ఎంపీటీసీ సభ్యుడు విండో వైస్ చైర్మన్ అంద్యాల రమేశ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గురువారం ఆయన రాజంపేటలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ సర్వర్ లోపాలు సాంకేతిక సమస్యలతో రైతులు సకాలంలో సేవలను పొందలేకపోతున్నారన్నారు. ఇస్కాన్ జిల్లా స్థాయి వ్యాసరచన, ఫొటో,వీడియోగ్రఫీ పోటీలు కామారెడ్డి అర్బన్: శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి పురస్కరించుకుని ఇస్కాన్ కామారెడ్డి కేంద్రం ఆధ్వర్యం లో ఈనెల 15న విద్యార్థులకు జిల్లాస్థాయి వ్యాసరచన, ఫొటో, వీడియోగ్రఫీ, హరేకృష్ణ, చాలెంజ్ టెస్ట్లు నిర్వహించనున్నట్టు ఇస్కాన్ కామారెడ్డి కేంద్రం ప్రతినిధి వెంకటదాస్ ప్రభు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఏఐతో ప్రయోజనాలు, దుష్ప్రయోజనాలు అంశంపై వ్యాసరచన (ఇంటర్,డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులకు), ఆధునిక యువతకు ఆధ్యాత్మిక జీవనం అవశ్యకత అంశంపై తక్కువ నిడివిగల జన్మాష్టమి వీడియోలు రూపొందించుట, జన్మాష్టమి షార్ట్స్ (అన్ని వయస్సుల వారికి) తదితర పోటీలుంటాయన్నారు. అలాగే చిన్న పిల్లలకు కలరింగ్, డ్రాయింగ్, బొమ్మలు, వ్యాసరచన, ఆధ్యాత్మిక దుస్తుల ప్రదర్శన పోటీలుంటాయన్నారు. విజేతల కు సెప్టెంబర్ 4న నిర్వహించే కార్యక్రమంలో నగదు పురస్కారాలు అంద జేస్తామన్నారు. వివరాలకు 99129 16108 నంబర్లకు సంప్రదించాలని సూచించారు. టాస్క్ ఆధ్వర్యంలో విజేతలకు బహుమతులు కామారెడ్డి అర్బన్: తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త ఆచార్య జయశంకర్ జయంతి సందర్భంగా తెలంగాణ అధ్యయన సమాలోచన కేంద్రం (టాస్క్) ఆధ్వర్యంలో కామారెడ్డి కర్షక్ బీఎడ్ కళాశాలలో గురువారం జయశంకర్ సార్ చిత్రపటానికి పూల మాలలు వేసి నివాళ్లు అర్పించారు. అనంతరం‘జయశంకర్ సార్ వారసత్వం–నేటి తరం బాధ్యత’ అంశంపై వి ద్యార్థులకు వ్యాసరచన పోటీలు నిర్వహించారు. విజేతలకు టాస్క్ జిల్లా కన్వీనర్ నీల బాలు బహుమతులు అందజేశారు. ప్రతినిధులు చంద్రశేఖర్, సుధాకర్, వెంకటేశ్వర్లు, నరేందర్గౌడ్, అధ్యాపకులు విజయరామరాజు, దేవేందర్,కిషన్, భీమాగౌడ్, ప్రశాంత్ తదితరులున్నారు. కామా రెడ్డి ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలలో ఆచార్య జయశంకర్ జయంతితో పాటు లాంచ్ గర్ల్స్ ఫౌండేషన్ ఉపాధి నైపుణ్యాలపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఫౌండేషన్ సమన్వయకర్త దివ్య కెరీయర్ ప్రణాళిక, ఉద్యోగ అవకాశాలు, ఇంటర్వ్యూ నైపుణ్యాలు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, వ్యక్తిత్వ వికాసం అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు. కాంగ్రెస్ హయాంలోనే కాచాపూర్ విండో విలీనం భిక్కనూరు : మండలంలోని కాచాపూర్ సింగిల్ విండోను బస్వాపూర్ విండోలో 2005లో కాంగ్రెస్ హయాంలోనే విలీనం చేశారని బస్వాపూర్ విండో చైర్మన్ మద్ది స్వామి అన్నారు. గురువారం బస్వాపూర్ సింగిల్విండో కార్యాలయంలో మీడియాతో ఆయన మాట్లాడారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే గంప గోవర్దన్ 2023 మే5న ఈ విలీనంను రద్దు చేసి తిరిగి కాచాపూర్ విండో ను ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం కేసీఆర్ను కోరాడన్నారు.దీంతో ప్రభుత్వం 2023 జూన్ 8న బస్వాపూర్ సింగిల్విండో నుంచి కాచాపూర్ విండోను వేరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేసిందన్నారు. ఈ ఉత్తర్వులను అప్పటి జిల్లా సహకారశాఖాధికారి అమలు చేయలేదన్నారు. ఉపసర్పంచ్ కార్తిక్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ నేతలు బుర్రిగోపాల్, కర్నల మల్లేషం, మల్లారెడ్డి, ఉదయశర్మ, భిక్షపతి, సిద్దరాంరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. కోడిచిర కార్యదర్శిపై ఫిర్యాదు మద్నూర్: కోడిచిర గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తూ పంచాయతీకి చెందిన నిధులు సొంతం కోసం వాడుకుంటు నిధులు దు ర్వినియోగం చేస్తున్నారని గ్రామస్తులు ఆరోపించారు. గ్రామస్తులు కలెక్టర్, పంచాయతీ అధికారికి ఫిర్యాదు చేసి వారం రోజులు గడుస్తున్న విచారణ చేపట్టడం లేదని ప్రశ్నించారు. గ్రామాభివృద్ధికి నిధులు కేటాయించాలి బీబీపేట: మాందాపూర్ గ్రామ అభివృద్ధికి నిధులు కేటాయించాలని కోరుతూ గురువారం సర్పంచ్ హరీష్ యాదవ్ అధ్వర్యంలో గురువారం ప్రభుత్వ సలహాదారు మహ్మద్ ఆలీ షబ్బీర్ మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. గ్రామంలో సీసీ రోడ్లు, పలు అభివృద్ధి పనులపై వినతిపత్రం ఇచ్చారు. ఉప సర్పంచ్ సంతోష్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు రాకేష్ రెడ్డి, మధుసూదన్ రెడ్డి, వార్డు సభ్యులు లింగారెడ్డి, నక్క రవీందర్, శ్రీకాంత్ రెడ్డి, నర్సింలు, మాధవరెడ్డి, బాబు, రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. తల్లిపాలు బిడ్డకు శ్రేయస్కరం నిజాంసాగర్/లింగంపేట/భిక్కనూరు/ఎల్లారెడ్డి/బాన్సువాడ రూరల్: తల్లిపాలు బిడ్డకు శ్రేయస్కరమని తల్లిపాలకు తగిన ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలని ఐసీడీఎస్ సూపర్వైజర్ రాజేశ్వరి పేర్కొన్నారు. గురువారం నిజాంసాగర్ మండలం ఒడ్డేపల్లి అంగన్వాడీ కేంద్రంలో నిర్వహించిన తల్లి పాల వారోత్సవాల కార్యక్రమంలో ఆమె మాట్లాడారు. సర్పంచ్ బొజ్జ అంజయ్య, అంగన్వాడి టీచర్లు శోభ, విజయలక్ష్మి, స్వరూప,రేఖ తదితరులు ఉన్నారు. లింగంపేట పీహెచ్సీలో నిర్వహించిన తల్లిపాల వారోత్సవాల కార్యక్రమంలో వైద్యురాలు హిమబిందు, భిక్కనూరు అంగన్వాడీ కేంద్రంలో నిర్వహించిన తల్లిపాల వారోత్సవాల కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ బల్యాల రేఖ సుదర్శన్ మాట్లాడారు. ఎల్లారెడ్డిలో బాలింతలకు తల్లి పాల ప్రాముఖ్యతను అంగన్వాడీ టీచర్లు వివరించారు. బాన్సువాడ మండలం తాడ్కోల్ లో సూపర్వైజర్ సౌభాగ్య, సర్పంచ్ అందె రమేశ్ మాట్లాడారు. కరపత్రాల పంపిణీ పిట్లం(జుక్కల్): మండల కేంద్రంలో హిందూ ధర్మ జాగృతి సభ్యులు గురువారం హిందూ ధర్మ జాగృతి మహాసభకు ఆహ్వాన కరపత్రాలను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మహాదేవ స్వామీజీ మాట్లాడుతూ ఆదివారం బాన్సువాడలో ఈమహాసభ జరుగుతుందన్నారు. గురుకులంలో సమస్యలు పరిష్కరించాలి కామారెడ్డి టౌన్ : భిక్కనూరు గురుకుల రెసిడెన్షియల్ బాయ్స్ హాస్టల్లో విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఎమ్మార్పీఎస్ నాయకులు కోరారు. ఈమేరకు గురువారం జిల్లా కేంద్రంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఆఫీస్ ఇన్చార్జికి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ.. గురుకుల పాఠశాలలో 5వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకుంటున్న ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థులు సరైన బాత్రూమ్ వసతులు లేక, నిరంతరం కోతుల బెడదతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఎమ్మార్పీఎస్ జహీరాబాద్ పార్లమెంట్ ఇన్చార్జి, మెదక్ జిల్లా అధ్యక్షుడు గరుగుల శ్రీనివాస్, నిజామాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షుడు సల్లూరి శ్రీనివాస్, కామారెడ్డి జిల్లా కో–కన్వీనర్ కొత్తపల్లి సాయిలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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క్రైం కార్నర్కల్తీ కల్లు విక్రయిస్తున్న ఇద్దరి అరెస్ట్ తాడ్వాయి(ఎల్లారెడ్డి): కల్తీ కల్లు అమ్ముతున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు సదాశివనగర్ సీఐ సంతోష్కుమార్ తెలిపారు. తాడ్వాయి పోలీసు స్టేషన్లో గురువారం ఆయన వివరాలు వెల్లడించారు. ఈనెల 5న పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కరడ్పల్లిలో ఓ కల్లు దుకాణంపై ఎస్సై నరేష్ ఆధ్వర్యంలో సిబ్బంది తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీల్లో కల్లు విక్రేత సీతూరి గౌండ్ల పోచగౌడ్ (50)ను అదుపులోకి తీసుకుని దుకాణాన్ని పరిశీలించగా, వినియోగదారులకు విక్రయించేందుకు సిద్ధంగా ఉంచిన 60 కల్లు సీసాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రాథమిక విచారణలో కల్లులో అల్ప్రాజోలామ్ అనే నిషేదిత పదార్థాన్ని కలిపి విక్రయిస్తున్నట్లు వెల్లడైంది. అదే సమయంలో దుకాణంలో కల్లు సేవిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులకు నిర్వహించిన ప్రాథమిక డ్రగ్ టెస్టులో బెంజోడయాజైపెన్ పాజిటివ్గా తేలింది. అనంతరం వారికి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో నిర్వహించిన వైద్య పరీక్షల్లో కూడా పాజిటివ్ వచ్చిందన్నారు. దీంతో కల్లు దుకాణ నిర్వాహకుడు కొండాపురం స్వామిగౌడ్ (36)ను గురువారం అదుపులోకి తీసుకొని విచారించారు. ఈ కేసులో 60 కల్లు సీసాలు, రెండు మొబైల్ ఫోన్లతో పాటు ఇతర ఆధారాలను స్వాధీనం చేసుకొని నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరుస్తామన్నారు. కల్లు దుకాణం నిర్వాహకుడిపై కేసు ఎల్లారెడ్డిరూరల్: మండలంలోని వెల్లుట్ల గ్రామంలోగల కల్లు దుకాణం నిర్వాహకుడిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై–2 సుబ్రహ్మణ్యచారి గురువారం తెలిపారు. వెల్లుట్ల గ్రామానికి చెందిన సాతెల్లి నాగేశ్వర్గౌడ్ కల్లు దుకాణంలో నిషేధిత మత్తు పదార్థాలు కల్లులో కలిపి విక్రయిస్తున్నాడన్న సమాచారం రావడంతో ఈగల్ టీంతో కలిసి పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు. కల్లులో నిషేధిత మత్తు పదార్థాలు కలపడంతో నాగేశ్వర్గౌడ్పై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై తెలిపారు. ఒకరిపై పీడీ యాక్టు.. కామారెడ్డి క్రైం: బెదిరింపులు, బలవంతపు వసూళ్లు, దోపిడీలకు పాల్పడుతున్న ఓ రౌడీషీటర్పై పీడీ యాక్టు నమోదు చేస్తూ కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. వివరాలు ఇలా.. సదాశివనగర్ మండలం వజ్జేపల్లి గ్రామానికి చెందిన కాట్యాడ బాపూరావు అనే వ్యక్తి గతంలో పలు క్రిమినల్ కేసుల్లో నిందితుడిగా ఉన్నాడు. ఇటీవల దేవునిపల్లి పీఎస్లో మరో దోపిడీ కేసు, గాంధారి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నమోదైన దోపిడీ, క్రిమినల్ బెదిరింపులకు సంబంధించిన రెండు కేసుల్లోనూ అతడు కీలక నిందితుడు. ప్రజలను బెదిరించి అక్రమంగా డబ్బులు వసూలు చేయడం, జర్నలిస్టు పేరుతో భయాందోళనలు సృష్టించడం, దోపిడీలకు పాల్పడటం లాంటి చర్యలతో శాంతిభద్రతలకు తీవ్ర విఘాతం కలిగించినందుకు గాను అతడిపై పీడీ యాక్ట్ అమలు చేసినట్లు ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర ఒక ప్రకటనలో తె లిపారు. ప్రస్తుతం నిందితుడు నిజామాబాద్ సెంట్రల్ జై లులో రిమాండ్లో ఉన్నాడు. అక్కడకు వెళ్లి రూరల్ సీఐ శ్రీధర్ గౌడ్ నిందితుడికి ఉత్తర్వులను అందజేశారు.
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బోనాల ఉత్సవాలకు ఎమ్మెల్యేకు ఆహ్వానంఎల్లారెడ్డి: ఎల్లారెడ్డిలో నిర్వహించే బోనాల ఉత్సవాలకు రావాలని కోరుతూ ఎల్లారెడ్డి మున్సిపల్ చైర్మన్, ముత్యాల పోచమ్మ ఆలయ కమిటీ గౌరవ అధ్యక్షులు పద్మ శ్రీకాంత్, ఆలయ కమిటీ సభ్యులు గురువారం ఎమ్మెల్యే మదన్మోహన్రావుకు ఆహ్వాన పత్రికను అందించారు. ఈనెల 9న ఎల్లారెడ్డిలో నిర్వహించే ముత్యాల పోచమ్మ అమ్మవారి బోనాల పండుగకు రావాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ నాయకులు వినోద్, తిరుపతి, విద్యాసాగర్, పప్పు వెంకటేశం, ప్యాలాల రాములు, మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు కుర్మ సాయిబాబా తదితరులున్నారు. హైమాస్ట్ లైట్ల ప్రారంభం ఎల్లారెడ్డిరూరల్: పట్టణంలోని 1వ వార్డు పరిధిలోని ఎర్రమన్ను కుచ్చ కాలనీలో హైమాస్ట్ లైట్లను మున్సిపల్ చైర్మన్ పద్మ శ్రీకాంత్ ప్రారంభించారు. కాలనీలో హనుమాన్ ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన హైమాస్ట్ లైట్లను ఆయన ప్రారంభించారు. వైస్చైర్ పర్సన్ మత్తమాల భాగ్యవతి, కౌన్సిలర్ గాయత్రి, కాంగ్రెస్ నాయకులు తమ్మల శ్యాం, విద్యాసాగర్ తదితరులున్నారు. ఇంటిని మరిపించేలా వసతి గృహాలు ఎల్లారెడ్డి: ఇంటిని తలపించేలా ప్రభుత్వ వసతి గృహాలు ఉన్నాయని మున్సిపల్ చైర్మన్ పద్మ శ్రీకాంత్ అన్నారు. గురువారం పట్టణంలోని ఎస్సీ బాలికల వసతి గృహంలో చిన్నారులకు ప్లేట్లు, గ్లాసులు, నోటు బుక్కులు తదితర వస్తువులను పంపిణీ చేశారు. వైస్ చైర్ పర్సన్ మత్తమాల భాగ్యవతి, కౌన్సిలర్ గఫార్, వార్డెన్ శారద తదితరులు పాల్గొన్నారు. మద్నూర్(జుక్కల్): విద్యుత్ సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు ట్రాన్స్కో సిబ్బంది పరిష్కరించాలని బాన్సువాడ ట్రాన్స్కో డీఈ వినోద్ తెలిపారు. మండల కేంద్రంలోని సబ్స్టేషన్లో గురువారం విద్యుత్ వినియోగదారుల ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదిక నిర్వహించారు. బిచ్కుంద, మద్నూర్, మేనూర్, జుక్కల్ మండలాల పరిధిలో విద్యుత్ వినియోగదారులు తమ సమస్యలను విన్నవించారు. కొత్త విద్యుత్ స్తంభాలు కావాలని, వ్యవసాయ పొలాల్లో పెండింగ్లో ఉన్న విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఇవ్వాలని వినియోగదారులు కోరారు. కొత్త అగ్రికల్చర్ కనెక్షన్కు రూ. 9,200 చెల్లించాలని, చెల్లించిన వారికి త్వరలో కనెక్షన్ ఇస్తామని డీఈ వినోద్ పేర్కొన్నారు. ట్రాన్స్కో అధికారులు, సిబ్బంది, వినియోగదారులున్నారు. బాన్సువాడ రూరల్: కేంద్రప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలను ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగడుతామని యువజన కాంగ్రెస్ కామారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షులు మధుసూదన్రెడ్డి(చిన్నా) అన్నారు. గురువారం బాన్సువాడలో ఆయన స్టిక్కర్ల ప్రచార కార్యక్రమం చేపట్టి మాట్లాడారు. నీట్ పేపర్ లీక్ ఘటనను నిరసిస్తూ ఢిల్లీలో విద్యార్థులు చేపట్టిన ఆందోళనను కేంద్ర ప్రభుత్వం అణచివేయడానికి అనైతిక చర్యలకు పాల్పడిందని విమర్శించారు. ఘటనకు బాధ్యులైన అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.యూత్కాంగ్రెస్ బాన్సువాడ నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు సయ్యద్ మన్సూర్, తాడ్కోల్ సర్పంచ్ అందె రమేష్, షోయబ్, గౌస్, ప్రశాంత్, లక్ష్మాగౌడ్, సంతోష్రెడ్డి, అరాఫత్, నవీద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సైబర్ వారియర్స్● డిజిటల్ మోసాలకు గురైన బాధితులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ ● జిల్లాలో ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో ఏర్పాటుఎల్లారెడ్డిరూరల్: డిజిటల్ మోసాలకు గురైన బాధితులకు సైబర్వారియర్స్ అండగా నిలుస్తున్నారు. ఫిర్యాదు చేసేందుకు వచ్చిన వారికి సైబర్ కంప్లయిట్ టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1930కు ఫిర్యాదు చేయించి, తర్వాత పనులన్ని పూర్తి చేయిస్తూ వారిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. 22 పోలీస్స్టేషన్లలో ... జిల్లాలో కామారెడ్డి రూరల్, బాన్సువాడ రూరల్, ఎల్లారెడ్డి, బిచ్కుంద, భిక్కనూర్, సదాశివనగర్లలో ఆరు పోలీస్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో 22 పోలీస్స్టేషన్లు ఉన్నాయి. ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక కానిస్టేబుల్ను సైబర్ వారియర్గా ఎంపిక చేశారు. సైబర్ నేరాలకు సంబంధించిన కేసులపై వీరు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని బాధితులకు సహకారాన్ని అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. కేసు పర్యవేక్షణ సీఐల పరిధిలోనే.. సైబర్ బాధితుల కేసులను ఆయా సర్కిల్ పరిధిలోని సీఐలు పర్యవేక్షిస్తారు. సైబర్ వారియర్స్కు వీరు సలహాలు అందించి డబ్బులు రికవరి అయ్యేలా చూస్తారు. దీంతో మంచి ఫలితాలు వస్తున్నాయని బాధితులతో పాటు పోలీసులు తెలిపారు.సైబర్ వారియర్స్తో మంచి ఫలితాలు వస్తున్నాయి. జిల్లాలోని ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో సైబర్ వారియర్స్ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. వీరికి పోలీస్ శాఖ ప్రత్యేక శిక్షణను ఇవ్వడంతో పాటు ప్రజలు సైబర్ మోసాలకు గురి కాకుండా అవగాహన కల్పిస్తారు. సైబర్ మోసానికి గురైన వారు పోలీస్ స్టేషన్కు ఫిర్యాదు చేసేందుకు రాగానే ముందు బాధితులతో 1930 నంబరుకు ఫిర్యాదు చేయించడం జరుగుతుంది. బాధితులు పోగొట్టుకున్న డబ్బులు రికవరీ అయ్యేందుకు వీరు తోడ్పాటును అందిస్తున్నారు. – రాజారెడ్డి, సీఐ, ఎల్లారెడ్డిపోలీస్ సిబ్బందికి టెక్నికల్ నాలెడ్జి ట్రైనింగ్ ను పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు అందిస్తున్నారు. వీరు ప్రతి గ్రామంలో సైబర్ నేరాలపై జరిగే మోసాలను ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తారు. ప్రతి నెలలో 8 కార్యక్రమాలను వీరు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. సైబర్ నేరస్తులు మాట్లాడే విధానం వారి ఉచ్చులో పడకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వివరిస్తారు. బాధితులు సైబర్ మోసానికి గురైన తీరును తెలుసుకుని వారి బ్యాంకు ఖాతాను ఫ్రీజ్ చేయించేందుకు సహకరిస్తారు. దీంతో బాధితులు పొగొట్టుకున్న డబ్బు సైబర్ నేరస్తుల ఖాతాకు వెళ్లకుండా తగిన చర్యలను తీసుకుంటారు.
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వ్యసన రహిత సమాజమే లక్ష్యంకామారెడ్డి అర్బన్: నషా ముక్త్ భారత్ ఉద్యమంలో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ కనీసం ఐదుగురిని మత్తుకు దూరంగా ఉండేలా చైతన్యం చేయాలని ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారీస్ ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయం కామారెడ్డి ఇన్చార్జి జయదీది అన్నారు. మిషన్ స్పందన్ జాతీయ కార్యక్రమంలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తరపున గురువారం కామారెడ్డి జెడ్పీహెచ్ఎస్లో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈసందర్భంగా విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులతో నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్ ప్రతిజ్ఞ చేయించడంతో పాటు అవగాహన కల్పించారు. జిల్లా వైద్యాధికారి వెంకట్, బ్రహ్మకుమారీలు అనిల్, మీనాక్షి, సుజాత, సమత, జిల్లా సైన్స్ అధికారి సిద్ధిరాంరెడ్డి, తదితరులు పాల్గొన్నారు. భిక్కనూరులో.. భిక్కనూరు: వ్యసన రహిత సమాజ నిర్మాణమే ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారీ సంస్థ (ఓంశాంతి) లక్ష్యమని బ్రహ్మకుమారీలు జయదీది, గంగాలతలు అన్నారు. గురువారం భిక్కనూరు మండల కేంద్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్పాఠశాలలు, సాంఘిక సంక్షేమ గురకుల పాఠశాల, కళాశాలలో వ్యసనాలకు దూరంగా ఉంటామని విద్యార్థుల చేత ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. వ్యసనరహిత సమాజం సర్టిఫికెట్లను పాఠశాలలకు అందజేశారు. ప్రిన్సిపాల్ రఘు, ఓంశాంతి ప్రతినిధులు శనిశెట్టి రాజలింగం, గుంటుకు రాజు,కొడిప్యాక అంజనేయులు, తదితరులున్నారు.
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లబ్ధిదారులకు చెక్కుల పంపిణీసదాశివనగర్(ఎల్లారెడ్డి): మండల కేంద్రంలోని రైతువేదిక భవనం వద్ద గురువారం 78 మంది లబ్ధిదారులకు కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబారక్ చెక్కులను కాంగ్రెస్ పార్టీ మండలాధ్యక్షుడు నల్ల మహిపాల్ రెడ్డి పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. సర్పంచ్లు వంకాయల శిరీష, సుబ్బారావు, గణేశ్నాయక్, శ్రీనివాస్ గౌడ్, తహసీల్దార్ సత్యనారాయణ, ఉప సర్పంచ్ ప్రవీణ్కుమార్, పట్టణాధ్యక్షుడు జగ్గ బాల్రాజు, వార్డు సభ్యులు ఆస మంజుల, రాజయ్య, భైరయ్య, నాయకులు ఆస రాజు, దేవరెడ్డి, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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మైనర్లు వాహనాలు నడుపొద్దుఎల్లారెడ్డి : మైనర్లు వాహనాలు నడిపితే వారితో పాటు తల్లిదండ్రులపై కేసులు నమోదు చేస్తామని ఎల్లారెడ్డి సీఐ రాజారెడ్డి అన్నారు. గురువారం ఎల్లారెడ్డిలో వాహనాలు నడుపుతున్న మైనర్లకు ఆయన కౌన్సిలింగ్ చేశారు. సీఐ మాట్లాడుతూ మైనర్లకు తల్లిదండ్రులు వాహనాలు ఇవ్వవొద్దని సూచించారు. స్పెషల్ డ్రైవ్ లో పట్టుబడిన మైనర్లకు మొదటి విడత తప్పుగా భావించి వదిలి పెడుతున్నామన్నారు. మైనర్లు వాహనాలు నడుపొద్దని సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఎస్సై 2 సుబ్రహ్మణ్యచారి, పోలీస్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నిజాంసాగర్లోకి 3,565 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లోనిజాంసాగర్: ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో పాటు పోచారం ప్రాజెక్టు, ఘనపురం ఆనకట్ట అలుగుల ద్వారా నిజాంసాగర్లోకి ఇన్ఫ్లో కొనసాగుతోంది. గురువారం నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులోకి 3,565 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరుతోందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,405 అడుగులు (17.8 టీఎంసీలు) కాగా.. గురువారం సాయంత్రానికి 1,398.67 అడుగుల (9.984 టీఎంసీలు) నీరు నిల్వ ఉందన్నారు. కౌలాస్లోకి 350 క్యూసెక్కులు.. జుక్కల్ మండలంలోని కౌలాస్ ప్రాజెక్టులోకి గురువారం 350 క్యూసెక్కుల నీరు ఇన్ఫ్లోగా వస్తోందని ప్రాజెక్టు అధికారులు తెలిపారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 458 మీటర్లు (1.237 టీఎంసీలు) కాగా.. 456.55 మీటర్ల (0.910 టీఎంసీ) నీరు నిల్వ ఉందన్నారు. నేడు పోచారం నీటి విడుదల నాగిరెడ్డిపేట: పోచారం ప్రాజెక్టు నుంచి శుక్రవారం నీటిని విడుదల చేయనున్నట్లు ఇరిగేషన్ ఏఈ అక్షయ్ కుమార్ తెలిపారు. శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రాజెక్టు నుంచి నీటిని విడుదల చేస్తామన్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయిలో నిండడంతో ఖరీఫ్ పంటల సాగు కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని పేర్కొన్నారు. 15 రోజులపాటు నీటిని విడుదల చేస్తామని, తర్వాత పది రోజులు నిలిపివేస్తామని.. ఇలా నాలుగు విడతలపాటు ఆయకట్టుకు నీరందిస్తామని తెలిపారు.
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మొక్కు‘బడి’ సమావేశాలు● పీటీఎంకు తల్లిదండ్రుల హాజరు తక్కువ శాతమే ● అవగాహన కల్పిస్తున్నా నెరవేరని లక్ష్యంఎల్లారెడ్డి: తల్లిదండ్రుల భాగస్వామ్యంతో సర్కారు బడులను బలోపేతం చేయాలన్న లక్ష్యంతో పాఠశాలల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్న పీటీఎం (పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్) జిల్లాలో మొక్కుబడిగానే సాగుతున్నాయి. పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుల బోధన, విద్యార్థుల ప్రగతి ఎప్పటికప్పుడు వారి తల్లిదండ్రులకు తెలియాలన్న ఉద్దేశంతో విద్యాశాఖ ప్రతి నెలలో మూడో శనివారం పీటీఎం నిర్వహిస్తోంది. రాష్ట్రంలో 2022 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పీటీఎం సమావేశాలు నిర్వహించడం తప్పనిసరి చేశారు. పట్టింపు కరువు.. కామారెడ్డి జిల్లాలోని 1,269 పాఠశాలల్లో 1,61,391 మంది విద్యార్థులు విద్యాభ్యాసం చేసుకున్నారు. పాఠశాల, గురుకుల తదితర విద్యా సంస్థల్లో పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్కు తల్లిదండ్రులు హాజరై తమ పిల్లలు ఎలా చదువుతున్నారు.. ప్రవర్తన ఎలా ఉంది.. బడిలో సౌకర్యాలు ఎలా ఉన్నాయి.. టీచర్ల బోధన ఎలా జరుగుతోంది.. నాణ్యమైన భోజనం పెడుతున్నారా? పిల్లల ఉన్నతమైన చదువుకు తల్లిదండ్రులుగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలనే విషయాలపై కూలంకషంగా చర్చించాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి నెలా మూడో శనివారం పీటీఎంపై ఆయా పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు వారం ముందే సమాచారం ఇస్తున్నారు. అయితే, సమావేశాలకు తల్లిదండ్రులు కేవలం 30 నుంచి 40 శాతమే హాజరవుతున్నారని, దీంతో అనుకున్న లక్ష్యం నెరవేరడం లేదని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు.జిల్లాలో ప్రతీ పాఠశాలలో ప్రతినెలా క్రమం తప్పకుండా పీటీఎం నిర్వహిస్తున్నాం. తల్లిదండ్రులకు సమావేశంపై వారం ముందే తెలియజేస్తాం. సరైన అవగాహన లేక తల్లిదండ్రులు మీటింగ్లకు హాజరుకావడం లేదు. – మల్లికార్జున్, డీఈవో, కామారెడ్డి
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ప్రజావాణి మండలాల్లోనే వింటారుసాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి: ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రతీ సోమవారం నిర్వహించే ప్రజావాణిలో ప్రభుత్వం మార్పులు తీసుకువస్తోంది. దూర ప్రాంతాల ప్రజలు తమ సమస్యలను చెప్పుకునేందుకు జిల్లా కేంద్రానికి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితుల్లో వ్యయప్రయాసాలకు గురవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గత మే 4న రెవెన్యూ డివిజన్ స్థాయిలో ప్రజావాణి నిర్వహణకు ఆదేశాలు జారీచేసింది. దాన్ని మరింత విస్తరించే క్రమంలో మండల స్థాయి ప్రజావాణి నిర్వహణకు ఈ నెల 4న జీవో విడుదల చేసింది. స్థానికంగా ఉన్న మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ప్రజలు అధికారులకు తమ సమస్యలు చెప్పుకుంటే సరిపోతుంది. ప్రతీ సోమవారం ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు ప్రజావాణి నిర్వహించాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. మండల స్థాయిలో ప్రజావాణి నిర్వహణ నోడల్ అధికారిగా ఎంపీడీవో వ్యవహరిస్తారు. జూమ్ ద్వారా పర్యవేక్షించనున్న కలెక్టర్ కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ ప్రతీ సోమవారం ప్రజావాణిలో ఆయా మండలాల అఽధికారులతో జూమ్ ద్వారా మాట్లాడేవారు. కలెక్టరేట్కు వచ్చే ప్రజా సమస్యలపై అధికారులకు గైడ్ చేసేవారు. గత సోమవారం ఓ రైతు సమస్యను జూమ్ కాల్ ద్వారా మాట్లాడి పరిష్కరించారు. ఇప్పుడు అన్ని మండలాల్లో ప్రజావాణి నిర్వహించనున్న నేపథ్యంలో మండల అధికారులంతా అందులో పాల్గొంటారు. కలెక్టరేట్ నుంచి కలెక్టర్ జూమ్, వీడియో ద్వారా మండల స్థాయి ప్రజావాణిని పర్యవేక్షించనున్నారు.ప్రజల నుంచి స్వీకరించిన దరఖాస్తులను అధికారులు పరిశీలించి అప్పటికప్పుడే పరిష్కరించాలి. అలాగే ప్రతీ దరఖాస్తును ప్రజావాణి పోర్టల్లో నమోదు చేసి, దరఖాస్తుదారుడికి రశీదు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మండల స్థాయిలో పరిష్కారమయ్యే అన్ని సమస్యలను అక్కడికక్కడే పరిష్కరించడంతో ప్రజలు జిల్లా కేంద్రానికి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. ప్రతీ సోమవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించే ప్రజావాణికి 120 నుంచి 150 వరకు దరఖాస్తులు వస్తున్నాయి.మండల స్థాయి ప్రజావాణికి 23 శాఖల అధికారులు హాజరుకావాలని ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి (ఎంపీడీవో), తహసీల్దార్, పంచాయతీ, వ్యవసాయ, హార్టికల్చర్, మత్స్యశాఖ, పశుసంవర్ధక, విద్యాశాఖ, వైద్య, మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ, సాంఘిక సంక్షేమ, గిరిజన, బీసీ, మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖల అధికారులతోపాటు డిప్యూటీ తహసీల్దార్, మండల గృహ నిర్మాణ అధికారి/అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్, ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఏఈ, ఆర్అండ్బీ డీఈ/ఏఈ, ఇరిగేషన్ ఏఈ, గ్రౌండ్ వాటర్ ఆఫీసర్, ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్/బీట్ ఆఫీసర్, విద్యుత్ ఏఈ, మున్సిపల్ కమిషనర్ సమావేశాలకు తప్పనిసరిగా హాజరుకావాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. ప్రతీ సోమవారం ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు నోడల్ అధికారిగా ఎంపీడీవో ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం
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తప్పుల తడక!శుక్రవారం శ్రీ 7 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026– 8లో uసాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్)లో భాగంగా ఓటర్ల నుంచి సేకరించిన ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను ఎప్పటికప్పుడు డిజిటలైజ్ చేస్తున్నారు. అయితే దాదాపు 25 శాతం ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల్లో అనేక లోపాలు ఉన్నట్టు గుర్తించారు. ఆ దరఖాస్తులను అనామలిస్ జాబితాలో చేర్చారు. జిల్లాలోని 796 పోలింగ్ బూత్ల పరిధిలో 6,10,501 ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు డిజిటలైజ్ చేశారు. ఇందులో 1,72,170 ఫారాల్లో లోపాలు ఉన్నట్టు తేల్చారు. వివరాల్లో తేడాలు సరి చేసేందుకు తాజాగా బీఎల్వోలకు ఎన్నికల సంఘం ఎడిట్ ఆప్షన్ ఇచ్చింది. ఈ నెల 10 వరకు సరిదిద్దడానికి అవకాశం ఉంది. సర్కు 2002 ఓటరు జాబితాను ప్రామాణికంగా తీసుకున్న నేపథ్యంలో అప్పటి వివరాలు నమోదు చేయడంలో ఏవైనా పొరపాట్లు జరిగితే సరి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బీఎల్వోల వద్ద సరికాని పక్షంలో, ఈ నెల 17 తర్వాత ఓటర్లకు నోటీసులు జారీ చేస్తారు. అప్పుడు ఏఆర్వో (ఆర్డీవో)ల వద్ద ఆధారాలు చూపించడంతోపాటు డిక్లరేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎన్యూమరేషన్ ఫారంలో లోపాలపై నోటీసులు అందుకున్న వారు అధికారుల వద్దకు వెళ్లకుంటే వారి ఓటు హక్కు ఇబ్బందుల్లో పడినట్టే.నియోజకవర్గం పోలింగ్ బూత్లు మొత్తం ఓటర్లు డిజిటలైజ్ లోపాలు ఉన్న ఈఎఫ్లు దరఖాస్తులు జుక్కల్ 255 2,06,343 1,86,179 56,004 ఎల్లారెడ్డి 274 2,28,503 2,06,117 53,018 కామారెడ్డి 267 2,61,160 2,18,205 63,148 గందరగోళంగా ప్రక్రియ ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల్లో పొరపాట్లు! అనామలిస్ జాబితాలో 1,72,170 దరఖాస్తులు సరిచేసేందుకు బీఎల్వోలకు ఎడిట్ ఆప్షన్ భారీ తేడాలుంటే నోటీసులు జారీ ఆధారాలతో అధికారుల ముందుకు వెళ్లాల్సిందే
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ఈవీఎం గోదాం తనిఖీకామారెడ్డి క్రైం: సాధారణ తనిఖీల్లో భాగంగా కలెక్టరేట్ సమీపంలో ఉన్న ఈవీఎం గోదాంను కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ గురువారం సందర్శించారు. గోదాంలోని రికార్డులు, సీసీ కెమెరాల పనితీరు, భద్రతా ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించాలని అధికారులకు సూచించారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ విక్టర్, ఆర్డీవో గిరి, తహసీల్దార్ హిమబిందు, సూపరింటెండెంట్ రాజేశ్వర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎల్లారెడ్డిరూరల్: ఎల్లారెడ్డిలో ఈనెల 24న మెగా జాబ్మేళా నిర్వహించనున్నట్లు మదన్మోహన్రావు ట్రస్టు ప్రతినిధులు గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో మేళా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. 5 వేల మంది నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలన్న లక్ష్యంతో కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ అవకాశాన్ని నిరుద్యోగులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. భిక్కనూరు: మండలంలోని బస్వాపూర్ గ్రా మంలో కొనసాగుతున్న భూముల రీ సర్వే పనులను పారదర్శకంగా నిర్వహించాలని అదనపు కలెక్టర్ విక్టర్ ఆదేశించారు. గురువారం ఆయన భిక్కనూరు మండలం బస్వాపూర్లో జరుగుతున్న గ్రామ భూముల సర్వే పనులను ఆయన పరిశీలించారు.ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బస్వాపూర్ గ్రామానికి సంబంధించి రికార్డులు లేనందున ప్రభుత్వం రీ సర్వే కార్యక్రమంను చేపట్టిందన్నారు. సర్వే పూర్తయిన తర్వాత రైతులకు వారి భూములకు సంబంధించిన సర్వే పత్రాలను అందజేస్తామన్నారు. తహసీల్దార్ సునీత ,బస్వాపూర్, సర్పంచ్ తుడుం పద్మ, సర్వేయర్ ప్రవీణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ● ఇంటర్ నోడల్ అధికారి సలాం బాన్సువాడ : ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ల్లో బోధించే అధ్యాపకులు నిరంతరం బో ధనా నైపుణ్యాలను మెరుగుపర్చుకోవాలని జిల్లా నోడల్ అధికారి సలాం సూచించారు. బాన్సువాడ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల లో గురువారం జిల్లా స్థాయి ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం స్పెల్–1 కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ముందుగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివా ళులర్పించి, కళాశాల ప్రాంగణంలో మొక్క లు నాటారు. అనంతరం ఆయన మాట్లా డుతూ మారుతున్న విద్యా విధానాలకు అ నుగుణంగా అధ్యాపకులు సృజనాత్మకతను పెంపొందించుకోవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో కళాశాల డెవలప్మెంట్ కమిటీ సభ్యులు దాసరి శ్రీనివాస్, విఠల్రెడ్డి, కళాశాల ప్రిన్సి పాళ్ల అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు మోహన్రెడ్డి, ప్రధాన కార్యదర్శి ఫారుక్, ప్రిన్సిపాళ్లు యఖీనొద్దీన్, విజయలక్ష్మి, నారాయణ, యాదా గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి : జిల్లా కేంద్రంలో రెండు రోజుల విరామం తర్వాత గురువారం రాత్రి ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసింది. దీంతో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. గతేడాది ఆగస్టు చివరి వారంలో కుండపోత వానతో పట్టణం అతలాకుతలమైన విషయం తెలిసిందే. మూడు రోజుల క్రితం అర్ధరాత్రి అతి భారీ వర్షం కురిసింది. గురువారం మళ్లీ వర్షంతో పట్టణంలోని లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఎల్లారెడ్డి రూరల్: ఎల్లారెడ్డి ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాలలో రెండో విడత అడ్మిషన్ల కోసం అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు ప్రిన్సిపల్ రోపానాయక్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఈ నెల 6 నుంచి 15వ తేదీలోగా ఆన్లైన్లో నచ్చిన కోర్సును ఎంపిక చేసు కొని దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు.
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ప్లాస్టిక్కు స్వస్తి పలకాలి● ప్లాస్టిక్ రహిత గ్రామాలే ఆరోగ్యకర సమాజానికి పునాది ● కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్తాడ్వాయి(ఎల్లారెడ్డి): ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని తగ్గించడం ద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణతోపాటు ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడవచ్చని కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ అన్నారు. తాడ్వాయి మండలంలోని ఎండ్రియాల్లో ప్లాస్టిక్ రహిత గ్రామాల ఏర్పాటులో భాగంగా పైలట్ ప్రాజెక్ట్ను ఆయన గురువారం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఇంటింటికీ జ్యూట్ బ్యాగులను పంపిణీ చేశారు. అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్లాస్టిక్ వినియోగంతో పర్యావరణానికి తీవ్రనష్టం జరుగుతోందన్నారు. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు నేల సారాన్ని దెబ్బతీయడంతోపాటు నీటి వనరులను కలుషితం చేస్తున్నాయని తెలిపారు. జ్యూట్ సంచుల వినియోగం పర్యావరణ హితమని, ఇవి పునర్వినియోగానికి అనుకూలంగా ఉండటంతోపాటు ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటాయని సూచించారు. మార్కెట్కు వెళ్లేటప్పుడు జ్యూట్ సంచులను తప్పనిసరిగా వినియోగించి, ప్లాస్టిక్ సంచులకు పూర్తిగా స్వస్తి పలకాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్లాస్టిక్ రహిత గ్రామాల లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు ప్రజలందరూ భాగస్వాములు కావాలని కోరారు. ప్లాస్టిక్ను నిషేధించడంలో ఇప్పటికే ఎండ్రియాల్ ఆదర్శ గ్రామంగా నిలిచిందన్నారు. ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్ నర్సింహులు, ఉప సర్పంచ్ నర్సారెడ్డి, రెడ్డి, ఆర్య క్షత్రియ సంఘం అధ్యక్షులను కలెక్టర్ సన్మానించారు. అనంతరం ఎర్రాపహాడ్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. తల్లి పాల వారోత్సవాలలో పాల్గొని మహిళలకు అవగాహన కల్పించారు. కార్యక్రమంలో అదనపు స్థానిక సంస్థలు కలెక్టర్ గిరి, డీఆర్డీవో దామోదర్, ఎంపీడీవో భరత్కుమార్, తహసీల్దార్ శ్వేత, డీఎంహెచ్వో వెంకట్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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స్వాతంత్య్ర దినోత్సవానికి ఏర్పాట్లు చేయాలిజిల్లా కేంద్రంలోని ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో ఈనెల 15న జరిగే స్వాతంత్య్ర దినోత్సవానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తిచేయాలని కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ అధికారులకు సూచించారు. కలెక్టరేట్లో వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులతో ఏర్పాటు చేసిన సమన్వయ సమావేశంలో మాట్లాడారు. పండుగ వాతావరణంలో వేడుకలు నిర్వహించేలా అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలన్నారు. వేదిక, తాగునీరు, విద్యుత్, పారిశుద్ధ్యం, వైద్య సదుపాయాలు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, భద్రత తదితర అంశాల్లో ఎలాంటి లోటుపాట్లకు తావులేకుండా చూసుకోవాలన్నారు. సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, పథకాల స్టాళ్లు, శకటాల ప్రద ర్శన తదితర వాటిని ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. జిల్లాలో అమలు చేస్తున్న ప్రభుత్వ సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రతిబింబించేలా సమగ్ర జిల్లా ప్రగతి నివేదికను సిద్ధం చేయాలని జిల్లా ప్రణాళికాధికారిని ఆదేశించారు. ప్రోటోకాల్ నిబంధనలను పాటిస్తూ ప్రజాప్రతినిధులు, విశిష్ట అతిథులకు ఆహ్వానాలు పంపాలని సూచించారు.
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నలుగురిపై పిచ్చికుక్క దాడిమద్నూర్(జుక్కల్): మండలంలోని కోడిచిరలో బుధవారం నలుగురిపై పిచ్చికుక్క దాడి చేసింది. గ్రామంలో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న రవి, సురేశ్, గంగయ్య స్వామితోపాటు పాఠశాల నుంచి ఇంటికి వస్తున్న రెండో తరగతి బాలికపై దాడి చేయడంతో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. బాధితులను ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందించినట్లు గ్రామస్తులు తెలిపారు. మద్నూర్(జుక్కల్): కుక్క అడ్డురావడంతో ఆటో అదుపుతప్పి బోల్తాపడిన ఘటన మండలంలోని మండలంలోని మొగా సమీపంలో బుధవారం చోటు చేసుకుంది. మండలంలోని మేనూర్ నుంచి డోంగ్లీకి ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఆటోకు మొగా సమీపంలోకి రాగానే కుక్క అడ్డువచ్చింది. దీంతో ఆటో అదుపు తప్పి బోల్తా కొట్టింది. ప్రమాదంలో ఆటో డ్రైవర్ మారుతికి తీవ్ర గాయాలు కాగా, ఇద్దరు ప్రయాణికులకు స్వల్పగాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను 108 అంబులెన్స్లో మద్నూర్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు స్థానికులు తెలిపారు.
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ఈజీ మనీ కోసం చోరీలుకామారెడ్డి క్రైం: ఈజీ మనీ కోసం దొంగతనాలు, ఇ తర నేరాలకు అలవాటుపడిన ఓ అంతర్రాష్ట్ర నిందితుడిని దేవునిపల్లి పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. డీపీవోలో బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర వివరా లు వెల్లడించారు. జిల్లా కేంద్రంలోని కాకతీయ నగ ర్ కాలనీలో నివాసం ఉండే గంగాధర్ గత నెల 19న కుటుంబసభ్యులతో కలిసి శుభకార్యం నిమిత్తం ఇంటికి తాళం వేసి గంభీరావుపేటకు వెళ్లారు. మరుసటి రోజు ఉదయం వచ్చి చూసేసరికి ఇంట్లో దొంగలు పడినట్లు గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీ, సాంకేతిక ఆధారాలు, స్థానికుల, నిఘా సమాచారంతో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.చోరీ చేసిన బంగారు ఆభరణాలను విక్రయించేందుకు నిందితుడు కామారెడ్డికి వస్తున్నాడనే విశ్వసనీయ సమాచారంతో బుధవారం టేక్రియాల్ చౌరస్తా వద్ద ఎస్సై రంజిత్ ఆధ్వర్యంలో వాహనాల తనిఖీలు నిర్వహించారు. పోలీసులను గమనించిన నిందితుడు పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించగా పట్టుకొని విచారించారు. దీంతో కాకతీయనగర్లో జరిగిన చోరీని తానే చేసినట్లు నేరం అంగీకరించాడని ఎస్పీ తెలిపారు. నిందితుడిని ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు పట్టణానికి చెందిన చెరుకూరి విశ్వనాథ రఘురాంగా గుర్తించారు. నిందితుడిపై గతంలో హైదరాబాద్లోని ఎల్బీనగర్ పీఎస్లో 7, జవహర్నగర్లో 5, నాచారంలో 2, శంకరంపేట్ఆర్, లక్ష్మీదేవిపల్లి, కోదాడ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లలో ఒక్కో కేసు చొప్పున మొత్తం 17 క్రిమినల్ కేసులు నమోదై ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇవే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నూజివీడు, కందుకూరు, ఒంగోలు, విజయవాడ, తాడేపల్లిగూడెం పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో పలు ఆస్తి నేరాలకు పాల్పడినట్లు గుర్తించామన్నారు. ఇటీవలే జైలు నుంచి విడుదలైనప్పటికీ తన నేర ప్రవృత్తిని మార్చుకోకుండా తిరిగి చోరీలకు పాల్పడుతున్నట్లు నిర్ధారణ అయిందన్నారు. నిందితుని నుంచి 4 తులాల బంగారం, 20 తులాల వెండి ఆభరణాలు, రూ.15 వేల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. నిందితుడిని పట్టుకోవడంలో కీలకపాత్ర పోషించిన రూరల్ సీఐ శ్రీధర్ గౌడ్, సీసీఎస్ సీఐ రామన్, దేవునిపల్లి ఎస్సై రంజిత్, సీసీఎస్ ఎస్సై మహేశ్, ఏఎస్సై యెల్లారెడ్డి, హెచ్సీ మహేందర్ రెడ్డి, పీసీలు రవి, రవికిరణ్, జొన్నల రవి, శ్రీనివాస్, చేతన్ను అభినందించారు. ● అంతర్రాష్ట్ర నిందితుడి అరెస్ట్ ● బంగారం, వెండి ఆభరణాలు, నగదు స్వాధీనం ● వివరాలు వెల్లడించిన ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర
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వాగులో గల్లంతైన రైతు మృతిలింగంపేట: వాగులో గల్లంతైన శ్రీహరి మృతదేహం బుధవారం లభించింది. వివరాలిలా ఉన్నాయి. రాంపల్లి కొన తండాకు చెందిన దేవసోత్ శ్రీహరి సోమవారం రాత్రి పెద్దవాగులో గల్లంతైన విషయం తెలిసిందే. అతడి ఆచూకీ కోసం లింగంపేట ఎస్సై దీపక్కుమార్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందం, ఎల్లారెడ్డి ఫైర్ సిబ్బంది గాలించారు. బుధవారం ఉదయం వరద ఉధృతి తగ్గడంతో చెక్డ్యామ్ వద్ద శ్రీహరి మృతదేహం కనిపించింది. మృతదేహాన్ని ఒడ్డుకు తెచ్చి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. శ్రీహరిని వెంటాడిన వరద.. దేవసోత్ శ్రీహరి మరో ఇద్దరితో కలిసి 2022 ఆగస్టు 28న చేపలు పట్టడానికి పంట చేను వద్ద ఉన్న పెద్దవాగులోకి దిగాడు. భారీ వర్షం కురియడంతో వరద ఉధృతి పెరగడంతో వాగులో చిక్కుపోయారు. సుమారు ఎనిమిది గంటలపాటు బిక్కుబిక్కుమంటూ వరద ఉధృతిలో గడిపారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది ఐదు గంటలపాటు శ్రమించి ముగ్గురిని కాపాడారు. శ్రీహరి తాజాగా అదే వాగులో గల్లంతై మృతిచెందాడు. మృతుడికి భార్య కమల, ఇద్దరు కుమారులు, ముగ్గురు కూతుళ్లు ఉన్నారు.
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కామారెడ్డికి భారీగా నిధులు● పంచాయతీరాజ్ శాఖ ద్వారా రూ. 75.19 కోట్లు మంజూరు ● ఆర్అండ్బీ ద్వారా రూ. 30 కోట్లు.. ● ప్రభుత్వ సలహాదారు షబ్బీర్ అలీకామారెడ్డి టౌన్ : కామారెడ్డి నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి భారీగా నిధులు మంజూరయ్యాయని ప్రభుత్వ సలహాదారు షబ్బీర్ అలీ తెలిపారు. బుధవారం హైదరాబాద్లో జిలా ఇన్చార్జి, పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి సీతక్కను కలిసి సన్మానించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పంచాయతీరాజ్ శాఖ రూ. 75.19 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేసిందన్నారు. ఈ నిధులతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి పనులు చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. అలాగే రోడ్ల అభివృద్ధి కోసం రూ. 30 కోట్లు మంజూరు చేసిన ఆర్అండ్బీ శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డికి, సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి షబ్బీర్ అలీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. త్వరలోనే ఎఫ్డీఏ నిధుల కింద రూ. 45 కోట్లు, సీఆర్ఆర్ నిధుల కింద మరో రూ. 32 కోట్లు మంజూరవుతాయని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో పీసీసీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఇంద్రకరణ్రెడ్డి, గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ చంద్రకాంత్రెడ్డి, నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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హరీశ్ సమాధానం చెప్పాల్సింది ప్రజలకే..సాక్షి ప్రతినిధి, నిజామాబాద్: ఆధునిక కాలంలోనూ క్షుద్రపూజలను నమ్మడం మంచిది కాదని, మూఢ నమ్మకాలను వీడాలని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్సీ మహేశ్కుమార్ గౌడ్ పేర్కొన్నారు. బుధవారం నిజామాబాద్ జిల్లాకేంద్రంలోని పార్టీ కార్యాలయంలో విలేకరులతో మాట్లాడారు. బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్రావు తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లోని క్షుద్రపూజల తరహా పూజలు నిర్వహించే ఆలయాల్లో పూజలు నిర్వహించినట్టు తమకు సమాచారం ఉందన్నారు. ఆయన ఎలాంటి పూజలు చేశారో ప్రజలకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఎల్నినోలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ పూజల మర్మమేంటో ప్రజలకే చెప్పాలన్నందుకు ఎందుకు ఉలిక్కిపడుతున్నాడో అర్థం కావడం లేదన్నారు. కేటీఆర్ తెలంగాణతో పాటు మహారాష్ట్ర, తమిళనాడులలో ఎక్కడ పాదయాత్రలు చేసినా ఒరిగేదేం లేదన్నారు. బీఆర్ఎస్ మళ్లీ అధికారంలోకి రాదని, కాంగ్రెస్సే తిరిగి అధికారంలోకి వస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈసారి 80 శాతానికిపైగా సీట్లు సాధిస్తామన్న ధీమా వ్యక్తం చేశారు. బిహార్లోని బంకీపూర్ ఉప ఎన్నికలో ఓటమితో మోదీకి నూకలు చెల్లినట్టేన్నారు. ఏకంగా బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నబీన్ రాజీనామా చేసిన సీటులో ఓడిపోవడంతోనే ఆ పార్టీ పని అయిపోయిందన్నారు. జిల్లాకు ఇంజినీరింగ్, వ్యవసాయ కళాశాలలను తీసుకొచ్చామని, జిల్లా అభివృద్ధే ధ్యేయంగా ముందుకు వెళ్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ధాన్య సేకరణ విషయంలో కఠినంగా వెళ్లడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు. జిల్లాలో పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించామన్నారు. జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు కాటిపల్లి నగేశ్రెడ్డి, నగర మేయర్ ఉమారాణి, కార్పొరేషన్ డీసీసీ అధ్యక్షుడు బొబ్బిలి రామకృష్ణ, ఏఎంసీ చైర్మన్ ముప్ప గంగారెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఆకుల లలిత, నాయకులు బాడ్సి శేఖర్గౌడ్, గడుగు గంగాధర్, మానాల మోహన్రెడ్డి, తాహెర్ బిన్ హందాన్, భక్తవత్సలం, నరేందర్రెడ్డి, జావిద్ అక్రమ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. క్షుద్రపూజలు, మూఢనమ్మకాలు మంచివి కాదని చెబుతున్నా ఈ విషయంలో అంత ఉలిక్కిపాటు ఎందుకు? టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్
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తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలుమాచారెడ్డి: ప్రకృతి వ్యవసాయంతో తక్కువ పెట్టుబడులతో ఎక్కువ లాభాలు పొందవచ్చని డీఏవో మోహన్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. బుధవారం మండలంలోని ఎరువులు, విత్తనాల దుకాణాలను తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ డీలర్లు తప్పనిసరి అధీకృత ఎరువులు, క్రిమిసంహారక మందులు మాత్రమే అమ్మాలన్నారు. సెంట్రల్ ఫెర్టిలైజర్ యాప్పై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని ఆదేశించారు. అనంతరం మాచారెడ్డిలో వరి నాటు యంత్రంతో వేసే నాట్లను పరిశీలించారు. లక్ష్మీరావులపల్లిలో ఎన్ఎంఎన్ఎఫ్ పథకంలో ఉన్న బీఆర్సీ యూనిట్ను సందర్శించారు. ఆయన వెంట మండల వ్యవసాయ అధికారి పవన్ కుమార్, ఏఈవో గాయత్రి, ఆయా గ్రామాల సర్పంచులు, రైతులు ఉన్నారు. కామారెడ్డి అర్బన్: మహిళా సంఘాలు ఆహార శుద్ధీకరణ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసుకుని ఆర్థికంగా అభివృద్ధి కావాలని డీఆర్డీవో దామోదర్ సూచించారు. ప్రధాన మంత్రి సూక్ష్మ ఆహార శుద్ధి సంస్థల క్రమబద్ధీ కరణ పథకం (పీఎంఎఫ్ఎంఈ) సింగిల్ విండో డ్రైవ్ కార్యక్రమం లబ్ధిదారుల సమావేశాన్ని బుధవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా డీఆర్డీవో మాట్లాడుతూ గ్రామాల్లో మహిళా సంఘాలు ఏర్పాటు చేసే చిన్నచిన్న ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లకు బ్యాంకులు రుణాలు అందించాలన్నారు. ఈనెల 15లోగా పెండింగ్లో ఉన్న యూనిట్లకు రుణాలు అందించాలని లీడ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ చంద్రశేఖర్, అడిషనల్ డీఆర్డీవో విజయలక్ష్మి సూచించారు. నాబార్డు డీడీ ప్రవీణ్కుమార్, డీసీఐ జనరల్ మేనేజర్ తులసీదాస్, ఇక్రిశాట్ ప్రతినిధి రాజేష్, సెర్ప్ డీపీఎంలు సురేష్కుమార్, రాజయ్య, జిల్లాలోని ఆయా బ్యాంకుల మేనేజర్లు, ఏపీఎంలు పాల్గొన్నారు. కామారెడ్డి క్రైం: కామారెడ్డి పెద్ద చెరువును ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర, డీఎస్పీ మధుసూదన్ బుధవారం సాయంత్రం పరిశీలించారు. అలుగు ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులకు సూచించారు. చెరువు పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రజల భద్రతకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అవసరమైన అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో నిరంతర పర్యవేక్షణ కొనసాగించాలన్నారు. హెచ్చరిక బోర్డులు, బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి ప్రజలు చెరువు వద్దకు వెళ్లకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. వారి వెంట పట్టణ ఎస్హెచ్వో నరహరి, రూరల్ సీఐ శ్రీధర్, దేవునిపల్లి ఎస్సై రంజిత్, సంబంధిత శాఖల అధికారులు ఉన్నారు.
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సంక్షిప్తం..ఎల్ఐసీలో వాటాల విక్రయం తగదు కామారెడ్డి అర్బన్: భారతీయ జీవితబీమా సంస్థలో తనకు ఉన్న వాటాను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓఎఫ్ఎస్ పద్ధతిన విక్రయించడం సరికాదని ఇన్సూరెన్స్ కార్పోరేషన్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ నాయకులు అన్నారు. పట్టణంలోని శాఖ కార్యాలయంలో బుధవారం మధ్యాహ్నం భోజన విరామ సమయలో ఐసీఈయూ నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించి నినాదాలు చేశారు. మంగళ, బుధవారాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం 6.5 శాతం ఓఎఫ్ఎస్ పద్దతిన అమ్ముకుందన్నారు. భవిష్యత్లో వాటాల విక్రయాన్ని నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నాయకులు నాగేశ్వరరావు, నర్సింలు, సునీల్, భరత్, సంజయ్, నయీముద్దీన్, వెంకటరాజం ఉన్నారు. చేనేత సంఘ అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్షులకు సన్మానం పిట్లం(జుక్కల్): తెలంగాణ చేనేత కార్మిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్లో ఇటీవల సంఘ నూతన పాలకవర్గాల అభినందన సభ నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా పిట్లం చేనేత సంఘం అధ్యక్షుడు మర్గల వేణు, ఉపాధ్యక్షుడు నీలకంఠి సంతోష్లను సంఘ కన్వీనర్ వనం శాంతి కుమార్ సన్మానించారు. కార్యక్రమానికి మాజీ మంత్రి రమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. బీబీపేట మండల అధికారులకు.. బీబీపేట: ఇటీవల నూతనంగా ఎన్నికై న చేనేత సహకార వస్రోత్పత్తి విక్రయ సంఘం లిమిటెడ్, పాలకవర్గం సభ్యులు బుధవారం మండల స్థాయి అధికారులను ఘనంగా సన్మానించారు. ఎంపీడీవో నరేష్ కుమార్, తహసీల్దార్ గంగాసాగర్, కార్యదర్శి రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. బదిలీపై వెళ్లిన ఏఎస్సైకి.. దోమకొండ: దోమకొండ పోలీస్ స్టేషన్లోని ఏఎస్సై షేక్జానీ భాషా ఇటీవల మెదక్ జిల్లాకు బదిలీ అయ్యారు. ఈసందర్భంగా బుదవారం పోలీస్స్టేషన్లో ఆయనను సిబ్బంది సన్మానించి ఆయన సేవలను అభినంధించారు. భిక్కనూరు సీఐ నరేష్, ఎస్సై ప్రభాకర్, ఏఎస్ఐ శ్రీనివాస్, పోలీస్ సిబ్బంది ఉన్నారు. దూడను కాపాడి, గోసంరక్షణ సభ్యులకు అప్పగింత పిట్లం(జుక్కల్): మండల కేంద్రంలో మంగళవారం రాత్రి తప్పిపోయిన ఓ ఆవు దూడను కుక్కలు వెంబడిస్తున్న సమయంలో స్థానికుడు అయిన షకీల్ గమనించి వెంటనే రక్షించాడు. అనంతరం దూడను గోసంరక్షణ సభ్యులకు అందజేశాడు. అర్హులకు న్యాయం చేస్తాం మాచారెడ్డి: ప్రభుత్వ పథకాలను అర్హులకు అందించి న్యాయం చేస్తామని కామారెడ్డి డీఎల్పీవో శ్రీనివాస్ అన్నారు. పాల్వంచ మండలం ఫరీదుపేటలో ప్రజాపాలన కార్యక్రమంలో అందిన ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులను అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా డీఎల్పీవో శ్రీనివాస్, ఎంపీవో ప్రవీణ్ బుధవారం గ్రామంలో పర్యటించి లబ్ధిదారుల ఇళ్లను సందర్శించి ఫిర్యాదుల వాస్తవ పరిస్థితులను పరిశీలించారు. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం న్యాయం జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. సర్పంచ్ నరసింహారెడ్డి, పంచాయతీ కార్యదర్శి లావణ్య, కారోబార్ గంగరాజు వార్డు సభ్యులు ఉన్నారు. నియామకం మాచారెడ్డి: మాచారెడ్డి మండల కేంద్రానికి చెందిన నాలుగో వార్డు సభ్యుడు పిట్ల దేవరాజు వార్డు సభ్యుల ఫోరం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమితులయ్యారు. ఈసందర్భంగా ఆయన బుధవారం ఉప సర్పంచ్ల ఫోరం వ్యవస్థాపకుడు కార్తీక్, రాష్ట్ర వార్డు సభ్యుల ఫోరం అధ్యక్షుడు సురేష్ కుమార్లకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. వదలపర్తి పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం ప్రారంభం నాగిరెడ్డిపేట(ఎల్లారెడ్డి): మండలంలోని వదలపర్తి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజన పథకం ప్రారంభమైంది. పాఠశాలలో గత నెల 21 నుంచి మధ్యాహ్న భోజన పథకం నిలిచిపోయింది. ఈ విషయమై సాక్షి దినపత్రికలో ఈ నెల 2న ’ఇంటి భోజనమే దిక్కు’ అనే శీర్షికతో కథనం ప్రచురితమైంది. దీంతో అధికారులు స్పందించి మధ్యాహ్న భోజన ఏజెన్సీ నిర్వాహకురాలిని నియమించారు. దీంతో ఏజెన్సీ నిర్వాహకురాలు బుధవారం వంటలు వండి విద్యార్థులకు భోజనం అందించారు. పాఠశాలలో తిరిగి మధ్యాహ్న భోజన పథకం ప్రారంభం కావడంతో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
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ఐదుగురు వ్యక్తులు.. 80 నేరాలు..● 11 రాష్ట్రాలలో నేర చరిత్ర ● కామారెడ్డి పోలీసులకు చిక్కిన అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠా ● వివరాలు తెలిపిన ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్రకామారెడ్డి క్రైం: కామారెడ్డి పోలీసులు ఐదుగురు సభ్యుల అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాను అరెస్ట్ చేశారు. వీరు 11 రాష్ట్రాల్లో 80 నేరాలకు పాల్పడ్డారు. జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో బుధవారం విలేకరుల సమావేశంలో ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర తెలిపిన వివరాలిలా ఉన్నాయి. కామారెడ్డి పట్టణంలోని జయశంకర్ కాలనీకి చెందిన అజ్జన్ నిరేష్ మంగళవారం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఇంటికి తాళం వేసి బయటకు వెళ్లారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఇంటి తాళం పగులగొట్టి చోరీకి పాల్పడ్డారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కామారెడ్డి టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని సీసీ ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. బుధవారం వేకువజామున కామారెడ్డి రైల్వే స్టేషన్ వద్ద తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా.. అనుమానాస్పదంగా కనిపించిన ఐదుగురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకుని వారి వేలిముద్రలను పరిశీలించారు. నిందితులను మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్ జిల్లా కాంప్టీ గ్రామానికి చెందిన మహమ్మద్ అలీ రజాక్, మహమ్మద్ నాసిర్, మహమ్మద్ సాదిక్, మహమ్మద్ షాహిద్ రజాక్, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రానికి చెందిన షేక్ ఫైజాన్లుగా గుర్తించారు. వారందరికీ నేరచరిత్ర ఉన్నట్లు గుర్తించి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించి విచారించగా ఈ ముఠా నేర చరిత్ర బయటపడింది. రద్దీ ప్రాంతాలే టార్గెట్గా.. నిందితులు ఒక అంతర్రాష్ట్ర ముఠాగా ఏర్పడి వివిధ రాష్ట్రాల్లో సంచరిస్తూ బ్యాంకులు, ఏటీఎంలు, మార్కెట్లు, బస్టాండ్లు వంటి రద్దీ ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని నేరాలకు పాల్పడుతున్నట్లు విచారణలో తేలింది. ప్రజల దృష్టిని మరల్చేందుకు హాత్ సఫాయి, బాబాగిరి, నకిలీ నోట్ల తనిఖీ పేరుతో నగదు, బంగారు ఆభరణాలను అపహరించడం వీరి పద్ధతి. రాత్రి సమయాలలో ఇళ్లలో చోరీలకు పాల్పడతారు. కత్తులతో బెదిరించి దారి దోపిడీలకూ పాల్పడతారని విచారణలో వెల్లడైంది. వరుస నేరాలు.. నిందితులు గతనెల 27 న మహారాష్ట్ర నుంచి కామారెడ్డికి చేరుకున్నారు. 28 న పట్టణంలోని మున్సిపల్ సమీపంలో ఉన్న ఎస్బీఐ ఇందిరానగర్ బ్రాంచ్లో నుంచి నగదు డ్రా చేసుకున్న ఓ వ్యక్తి వద్ద నుంచి నోట్లు లెక్కించేందుకు సహాయం చేసే పేరుతో (హాత్ సఫాయి పద్ధతిలో) రూ. 15 వేలు అపహరించారు. అనంతరం మహారాష్ట్రకు వెళ్లి బల్లార్షా గ్రామంలో మరో వ్యక్తి వద్ద నుంచి నగదు దోపిడీ చేశారు. మళ్లీ తెలంగాణలో నేరాలు చేసేందుకు వచ్చారు. ఈనెల 3 న నిజామాబాద్లో ఒంటరిగా వెళ్తున్న వ్యక్తిని కత్తులతో బెదిరించి నగదు దోచుకున్నారు. 4 న రాత్రి కామారెడ్డి జయశంకర్ కాలనీలోని ఇంట్లో చోరీకి పాల్పడ్డారు.తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, చత్తీస్గఢ్, ఉత్తరప్రదేశ్, బిహార్, రాజస్థాన్, గుజరాత్, ఢిల్లీ, కర్ణాటక, తమిళనాడు తదితర రాష్ట్రాల్లో సుమారు 80 నేరాలకు పాల్పడ్డారు. ఈ ముఠా ఒక్క బెంగళూరులోనే 50 కి పైగా నేరాలకు పాల్పడినట్లు విచారణలో తేలింది. మహారాష్ట్రలోని బల్లార్షా, చంద్రపూర్తోపాటు హైదరాబాద్లోని నారాయణగూడ, చార్మినార్, మార్కెట్, ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్లలో కేసులు నమోదై ఉన్నాయని ఎస్పీ తెలిపారు. నిందితుల వద్దనుంచి రూ.4 వేలు నగదు, 3 సెల్ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాను పట్టుకోవడంలో విశేషంగా కృషి చేసిన కామారెడ్డి పట్టణ ఎస్హెచ్వో నరహరి, ఎస్సైలు సాయికృష్ణ, భువనేశ్వర్, సిబ్బంది రాజు, సంపత్, సీసీఎస్ సీఐ రామన్, సిబ్బంది స్వామి, కిషన్ లను అభినందించారు. సమావేశంలో కామారెడ్డి డీఎస్పీ మధుసూదన్ పాల్గొన్నారు.
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నిండుకుండల్లా చెరువులుబాన్సువాడ రూరల్: ఇటీవల కురిసిన భారీవర్షాలకు మండలంలోని దాదాపు అన్ని గ్రామాల చెరువులు నిండుకుండలను తలపిస్తున్నాయి. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వరదనీరు వస్తుండటంతో అలుగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఎల్నీనో ప్రభావంతో వర్షాలు ఉండవని భయాందోళనలకు గురైన అన్నదాతలు కురుస్తున్న వర్షాలతో ఎనలేని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మండలంలోని బోర్లం, బాన్సువాడ, ఇబ్రాహీంపేట్, తాడ్కోల్, దేశాయిపేట్, సోమేశ్వర్, తిర్మలాపూర్ తదితర గ్రామాల చెరువులు జలకళను సంతరించుకున్నాయి. వరదలతో రైతులకు నష్టాలు కామారెడ్డి టౌన్: ఇ టీవల కురిసిన భా రీ వర్షాలకు కామారెడ్డి మండల పరిధిలోని బైపాస్ ప క్కన వరద కాలువ వెంట ఉన్న పంటపొలాలకు నష్టం వాటిల్లింది. వరి పొ లాల్లోకి వరద రావ డంతో భారీగా ఇ సుక మేటలు వేసి, ఇసుక గుట్టలుగా మారింది. ఈ ఇసు క మేటలు వల్ల రై తు వేసిన పంటకు తీవ్ర నష్టం వాటి ల్లింది. అధికారులు విచారణ జరిపి తమను ఆ దుకోవాలని, నష్ట పరిహారం చెల్లించాలని విజ్ఞప్తి చేశాడు.
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మంజీరా నదిలో దూకిన వ్యక్తి?మద్నూర్(జుక్కల్): డోంగ్లీ మండలంలోని ఎన్బుర గ్రామానికి చెందిన షేక్ షబ్బీర్(53) బుధవారం కుర్లా గ్రామ సమీపంలోని మంజీరా నదిలో దూకినట్లు పోలీసులు, గ్రామస్తులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఎస్సై మోహన్రెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. గ్రామంలో కూలీ పనిచేస్తున్న షబ్బీర్కు ఇద్దరు భార్యలు, ఐదుగురు కొడుకులు, ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. షబ్బీర్కు భార్య, పిల్లలతో గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో షబ్బీర్ ఆవేశంలో బుధవారం బైక్ తీసుకొని కుర్లా సమీపంలోని మంజీరా వాగు వంతెన వద్దకు వెళ్లి కుటుంబసభ్యులకు ఫోన్ చేసి వాగులో దూకుతున్నానని చెప్పినట్లు ఎస్సై తెలిపారు. వాగు వద్ద బైక్, చెప్పులు ఉన్నాయని ఫోన్ చేస్తే స్విచ్ఛాఫ్ వస్తుందని కుటుంబసభ్యులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటన స్థలానికి చేరుకొని పరిశీలించామని, రాత్రి కావడంతో గురువారం ఉదయం వాగులో గాలింపు చర్యలు చేపడతామని ఎస్సై తెలిపారు. ● కుటుంబసభ్యులకు ఫోన్లో సమాచారం ● లభించని ఆచూకీ
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సీనియర్ సిటిజన్లను చైతన్యం చేయాలికామారెడ్డి అర్బన్: సీనియర్ సిటిజన్ల రక్షణ కో సం మండలాల వారీగా నూతన శాఖలను ఏ ర్పాటు చేసి వృద్ధులను చైతన్యం చేయాలని, పేద వృద్ధులకు అండగా నిలవాలని తెలంగాణ సీనియర్ సిటిజన్స్ కాన్ఫిడరేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షు డు రామచంద్రయ్య అన్నారు. జిల్లాకేంద్రంలో బుధవారం సంఘ సమావేశం నిర్వహించగా, ముఖ్యఅతిథులుగా రాష్ట్ర అధ్యక్షు డు రామచంద్రయ్య, విశ్వనాథం హాజరై మాట్లాడారు. సీనియర్ సిటిజన్లకు రైల్వే ప్రయాణంలో రాయితీ కోసం విజ్ఞప్తులు చేస్తున్నామన్నారు. జిల్లా అధ్యక్షుడు రాజేశ్వర్, భూమన్న, రాజన్న, జైహింద్గౌడ్, నర్సింహం తదితరులున్నారు. మద్నూర్(జుక్కల్): మండల కేంద్రంలోని తహసీల్ కార్యాలయంలో గత సోమవారం ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో భాగంగా కలెక్టర్ నేరుగా ఫిర్యాదుదారులతో మాట్లాడటంతో మహిళా రైతుకు సత్వర న్యాయం లభించింది. మండలంలోని పెద్ద ఎక్లారకు చెందిన కట్మోడే చంద్రకళ భూమి నిషేదిత జాబితాలో ఉండటంతో బ్యాంకు రుణం రాలేదు. సమస్యను ఇటీవల ఆమె వీడియోకాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రజావాణిలో కలెక్టర్కు తెలుపగా, సమస్యను పరిష్కరించారు. దీంతో మహిళ రైతు బుధవారం కలెక్టర్కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. దూర ప్రయాణం చేయకుండానే కలెక్టర్ చొరవతో మండల ప్రజలకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రజావాణిలో అర్జీలు పెట్టుకునే అవకాశం క ల్పించిన కలెక్టర్కు, రెవెన్యూ అధికారులకు ప్రజలు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఎల్లారెడ్డి: ఎల్లారెడ్డి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో నేటి నుంచి అడ్మిషన్ల కోసం దోస్త్ ప్రత్యేక దశ నోటిఫికేషన్ వెలువడినట్లు ప్రిన్సిపాల్ లక్ష్మీనారాయణ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. గత నాలుగు దశల్లో డిగ్రీ కోర్సుల్లో సీటు లభించని విద్యార్థులు నేటి నుంచి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని అన్నారు. 11 వరకు వెబ్ ఆప్షన్లు, 14న సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతుందన్నారు. ప్రత్యేక దశలో సీట్లు పొందిన విద్యార్థులు ఈనెల 18న కళాశాలలో రిపోర్టు చేయాలన్నారు. ఎల్లారెడ్డిరూరల్: ఎల్లారెడ్డి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్( ఏటీసీ)లో నేటి నుంచి వాక్ ఇన్ అడ్మిషన్స్ నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రిన్సిపాల్ రోపానాయక్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. పదవ తరగతి ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులు ఈనెల 15లోగా ఏటీసీ సెంటర్లో అడ్మిషన్లు పొందవచ్చని అన్నారు. బాన్సువాడ: బీర్కూర్ మండలం కిష్టాపూర్లోని రేషన్ షాపును బుధవారం ఎన్ఫో ర్స్మెంట్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ బాలయ్య తనిఖీ చేశారు. షాపులో ఉన్న స్టాక్ వివరాలను పరిశీలించారు. ప్రతీ నెల లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేసే రేషన్ బియ్యం, పాత స్టాక్ వివరాలను నమోదు చేసుకుని వెళ్లారు.
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మంజీర పరవళ్లునాగిరెడ్డిపేట: పోచారం జలాలతో మంజీర నది పరవళ్లు తొక్కుతూ సాగుతోంది. జిల్లాలోని గాంధారి, తాడ్వాయి, లింగంపేట్ మండలాలలో రెండు రోజుల క్రితం కురిసిన వర్షాలతో పోచారం ప్రాజెక్టులోకి వరద నీరు పోటెత్తింది. పోచారం పూర్తి స్థాయిలో నిండడంతో ఎగువ ప్రాంతం నుంచి వస్తున్న వరదనీరు ప్రాజెక్టు అలుగు పైనుంచి పొంగిపొర్లుతూ మంజీరలో కలిసి పరవళ్లు తొక్కుతోంది. బుధవారం ఉదయం ప్రాజెక్ట్ అలుగు పైనుంచి 7,978 క్యూసెక్కుల వరదనీరు మంజీర నదిలో కలిసింది. సాయంత్రానికి ఇన్ఫ్లో 3,537 క్యూసెక్కులకు తగ్గడంతో అంతే మొత్తం అలుగుల ద్వారా వెళ్తోంది.
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మోసాలు.. దోపిడీలు.. దందాలురామారెడ్డి : రామారెడ్డి మండలం ఇటీవల వరుస నేర ఘటనలకు కేంద్రబిందువుగా మారుతోంది. దారి దోపిడీలు, ఉద్యోగాల పేరుతో మోసాలు, సైబర్ నేరాలు, నకిలీ పాస్పోర్టుల వ్యవహారాలు, డిపాజిట్ల పేరుతో ప్రజలను మోసం చేయడం, నాటు బాంబు పేలుడు వంటి ఘటనలు వరుసగా వెలుగుచూడడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. శాంతిభద్రతలకు సవాలుగా మారుతున్న ఈ పరిణామాలు ప్రజల్లో భయాందోళనలు పెంచుతున్నాయి. మండల పరిధిలోని వివిధ గ్రామాల్లో వెలుగుచూసిన కొన్ని ప్రధాన ఘటనలు రామారెడ్డి పేరును ప్రతికూలంగా వెలుగులోకి నెట్టాయి. 2016 అక్టోబ ర్ 11న జిల్లా ఏర్పాటైంది. దారి దోపిడీలు, ఉద్యో గాలు ఇప్పిస్తామని దగా చేయడం వంటి అనేక కేసుల్లో నిందితుడిగా ఉన్న రెడ్డిపేట గ్రామానికి చెందిన గడిల బైరయ్యపై అప్పటి ఎస్పీ శ్వేతారెడ్డి పీడీ యాక్ట్ నమోదు చేసి జైలుకు పంపారు. నకిలీ పాస్ పోర్టుతో రెడ్డిపేట గ్రామానికి చెందిన వాహబ్ను ఢిల్లీలో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ నకిలీ పాస్పోర్టు వ్యవహారంలో ఇదే గ్రామానికి చెందిన తుల్యా శంకర్ కీలకంగా వ్యవహరించడంతో నాలుగు నెలల క్రితం ఢిల్లీ పోలీసులు రెడ్డిపేటకు వచ్చి అతన్ని అరెస్టు చేసి తీసుకెళ్లారు. పోలీసుల నిఘా అవసరం ఒకప్పుడు ప్రశాంత గ్రామీణ వాతావరణానికి పేరుగాంచిన రామారెడ్డి మండలంలో వరుసగా జరుగుతున్న మోసాలు, సైబర్ నేరాలు, అటవీజంతువుల వేటలతో మండలానికి తీవ్ర స్థాయిలో చెడ్డ పేరు వ స్తోంది. పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించి, అక్రమ వేటగాళ్లపై, నేరస్తులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, మండలంలో శాంతిభద్రతలను పునరుద్ధరించా లని మండల ప్రజలు కోరుతున్నారు.రెడ్డిపేట గ్రామానికి చెందిన శాడ రాజు అనే వ్యక్తి సింగరాయపల్లి అడవుల్లో ఏదుల వేట కోసం వెళ్లి రెండు బండరాళ్ల మధ్య చిక్కుకున్న ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. అ ప్పటి ఎస్పీ శ్రీనివాస్రెడ్డి నేతృత్వంలో దాదాపు రెండు రోజుల పాటు భారీ యంత్రాలతో బండలను పగలగొట్టి, అతడిని ప్రాణాలతో బయట కు తీశారు. ఈ తరహా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మీడియా దృష్టిని ఆకర్షించింది. అ యితే, అంత పెద్ద ప్రాణసంకటం ఎదురైనా రె డ్డిపేట, అన్నారం గ్రామాల్లో అడవి జంతువుల అక్రమ వేట మాత్రం ఆగడం లేదు. మండల కేంద్రంలో దశాబ్ద కాలంగా నివాసం ఉంటున్న ఓ వ్యక్తి స్థానిక రైతులు, ప్రజల నమ్మకాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని భారీ మోసానికి పాల్పడ్డాడు. వ్యాపారాల పేరుతో దాదాపు రూ. 4 కోట్లకు పైగా అప్పులు చేసి, రాత్రికి రాత్రే పరారయ్యాడు. బాధితుల ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు, నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని జైలుకు పంపారు. దశాబ్దాలు దాటినా వీడని..ప్రస్తుత నేరాలే కాకుండా, గత చరిత్ర కూడా మండల ప్రతిష్ఠను వదలడం లేదు. 2003 నాటి రెడ్డిపేట ఎస్బీఐ నకిలీ పాస్ పుస్తకాల కుంభకోణం కేసుకు సంబంధించి నేటికీ విచారణ కొనసాగుతోంది. ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా సీఐడీ అధికారులు ఇప్పటికీ రామారెడ్డి తహసీల్ కార్యాలయానికి వచ్చి రికార్డులు, వివరాలు సేకరిస్తూనే ఉండడం గమనార్హం. మండలంలోని అన్నారం గ్రామంలోని ఓ ఇంట్లో అటవీ జంతువుల వేట కోసం అక్రమంగా దాచిపెట్టిన నాటు బాంబు అకస్మాతుగా పేలింది. ఈ ఘటనలో ఇంట్లో ఉన్న మహిళలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి తనిఖీలు చేపట్టారు. సాంకేతికతను నేరాలకు వాడుకోవడంలోనూ రామారెడ్డి మండలం పేరు ముందుకు రావడం కలవరపెడుతోంది. భట్టు తండా జీపీ పరిధిలో ని రమణ తండాకు చెందిన బుక్య ప్రవీణ్, బు క్య నవీన్ అనే యువకులు నకిలీ వాట్సాప్ లింకులు పంపిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా ఏడు వేల మంది అమాయకులను బురిడీ కొట్టించారు. రూ. కో ట్లలో మోసాలకు పాల్పడిన ఈ కిలాడీలు చివరికి పోలీసులు చిక్కి కటకటాలపాలయ్యారు. రామారెడ్డిలో శాంతిభద్రతలకు విఘాతం.. ఉద్యోగాల పేరుతో దగా.. సైబర్ వలలో అమాయకులు దారి దోపిడీల నుంచి డిపాజిట్ మోసాల వరకు వరుస ఘటనలు నకిలీ పత్రాలు, పీడీ యాక్ట్ కేసులతో కలకలం నేరాల పరంపరతో ఆందోళనలో మండల ప్రజలు
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విస్తృతంగా ఫాంపాండ్లు నిర్మించాలి● గడువులోగా భూ భారతి రీ సర్వే పూర్తి చేయాలి ● కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్గాంధారి: వీబీ జీ రామ్జీ కింద ఫాంపాండ్ల నిర్మాణాన్ని విస్తృతంగా చేపట్టాలని కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ సూచించారు. బుధవారం ఆయన గాంధారి మండలంలో పర్యటించారు. పోతంగల్ ఖుర్దులో వీబీ జీ రామ్జీ పథకం కింద చేపట్టిన ఫాంపాండ్, కొబ్బరి బండ్ ప్లాంటేషన్ పనులను పరిశీలించారు. సంబంధిత రైతులతో మాట్లాడారు. చేపల పెంపకం ద్వారా ఏటా రూ. 1.50 లక్షల నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు అదనపు ఆదాయం పొందుతున్నామని రైతు వివరించారు. ఫాంపాండ్లో నిల్వ ఉన్న నీటిని వినియోగించడం వల్ల పంటలకు యూరియా వినియోగం గణనీయంగా తగ్గిందని పేర్కొన్నారు. అనంతరం సీతాయిపల్లిలో కొనసాగుతున్న భూ భారతి రీ సర్వే పనులను పరిశీలించారు. ఇప్పటివరకు 11.5 కిలోమీటర్ల బౌండరీని ఏర్పాటు చేశామని అధికారులు వివరించారు. రీసర్వే పనులను నాణ్యతతో, నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. అనంతరం ఐకేపీ కార్యాలయంలో విద్యార్థుల యూనిఫాం స్టిచ్చింగ్ను పరిశీలించారు. కార్యక్రమంలో ఎల్లారెడ్డి ఆర్డీవో ప్రభాకర్, డీఆర్డీవో దామోదర్రెడ్డి, ఎంపీడీవో రాజేశ్వర్, తహసీల్దార్ రేణుకా చౌహాన్, ఏపీఎం ప్రసన్న కుమార్, ఏపీవో మధు, సర్పంచ్లు సంతోష్, అంజద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సైబర్ మోసాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలిభిక్కనూరు: ప్రతి ఒక్కరూ సైబర్ మోసాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర అన్నారు. మండల కేంద్రంలోని పద్మశాలి కల్యాణమండపంలో బుధవారం ‘సైబర్ నేరాల నివారణపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై, మాట్లాడారు. మోసం చేసినవారు ఎప్పటికై నా దొరకడం ఖాయమని అన్నారు. ఆలస్యంగానైన చట్టానికి చిక్కడం తథ్యమన్నారు. ఏదేని మోసం జరిగిందని గ్రహించినవెంటనే సైబర్ క్రైమ్ నంబర్ 1930కి ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలన్నారు. అనంతరం కార్యక్రమ పోస్టర్లను ఆవిష్కరించి, ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. డీఎస్పీ మధుసూధన్, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ మద్ధి చంద్రకాంత్రెడ్డి, సీఐ నరేష్, ఎస్సై అనిల్, సర్పంచ్లు బల్యాల రేఖ, జిల్లెల లింగారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఎన్హెచ్ 44నిఘా నీడలో.. ● కిలోమీటర్కు ఒకటి చొప్పున బిగింపు ● ఇప్పటికే 190 కిలోమీటర్ల వరకు ఏర్పాటు ● టోల్ప్లాజాల్లో కంట్రోల్ రూంలునాగ్పూర్ హైవేపై హై రిజల్యూషన్ కెమెరాలు..సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి : నాగ్పూర్ హైవేగా పిలవబడే 44వ నంబరు జాతీయ రహదారిపై నిఘాను మరింత పటిష్టం చేస్తున్నారు. నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్హెచ్ఏఐ) పర్యవేక్షణలో సేవ్ లైఫ్ ఫౌండేషన్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో వివిధ కార్పొరేట్ సంస్థల సహకారంతో ప్రతి కిలోమీటర్కు ఒక హై రిజల్యూషన్ కెమెరాను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దాదాపు కిలోమీటర్ పొడవునా వాహనాల రాకపోకలను కెమెరాలు పసిగడతాయని ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ నాగేశ్వర్రావ్ ‘సాక్షి’తో తెలిపారు. నిరంతర నిఘా వ్యవస్థ... జాతీయ రహదారిపై 24/7 నిఘా కెమెరాలు పనిచేయనున్నాయి. దీంతో హైవేలపై ఎక్కడ ఏ చిన్న సంఘటన జరిగినా ఇట్టే తెలిసిపోతుంది. ఏదైనా వాహనం రోడ్డుపై మరో వాహనాన్ని ఢీకొట్టి వెళ్లిపోతే కంట్రోల్ రూంలో స్పష్టంగా కనబడుతుంది. దీంతో ఆ వాహనం తప్పించుకునే అవకాశం ఉండదు. ఎన్హెచ్ 44 మీదుగా నిత్యం వేలాది వాహనాల రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ఎక్కడో చోట ప్రమాదం జరుగుతూనే ఉంటుంది. అలాగే అప్పుడప్పుడు దారిదోపిడీలూ జరుగుతాయి. నిరంతర నిఘా వ్యవస్థ మూలంగా దోపిడీలకు కళ్లెం పడుతుందని భావిస్తున్నారు. హైవేపై హైరిజల్యూషన్ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడం మూలంగా వాహన వేగ పరిమితి గంటలకు 80 కిలోమీటర్లు దాటకుండా వాహనదారులు జాగ్రత్త పడే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం కెమెరాలు ఉన్న ప్రాంతానికి వెళ్లగానే వాహనదారులు వేగాన్ని తగ్గించి 80 కిలోమీటర్లు దాటకుండా చూసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు కిలోమీటర్కో కెమెరా ఏర్పాటు అవడం, అవి కూడా హైరిజల్యూషన్ కెమెరాలు కావడంతో వాహనదారులు పరిమితిని దాటి వేగంగా వెళితే కచ్చితంగా కెమెరా కన్నుకు చిక్కాల్సిందే.టోల్ ప్లాజాల వద్ద కెమెరాల కంట్రోల్ రూంలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మెదక్ జిల్లాలోని మనోహరాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాలోని భిక్కనూరు, నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఇందల్వాయి, నిర్మల్ జిల్లాలో ఒకటి, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రెండు టోల్ప్లాజాలు ఉన్నాయి. ఆయా టోల్ప్లాజాలలో ఏర్పాటు చేసిన కంట్రోల్ రూంల ద్వారా నిరంతరం పరిశీలిస్తారు. దీంతో ఎక్కడ ఏం జరిగినా వెంటనే అధికారులకు తెలిసిపోతుంది. ఎన్హెచ్ఏఐ కేవలం రోడ్డు భద్రతకు సంబంధించిన అంశాలను పర్యవేక్షిస్తుంది. అయితే హైవేపై ప్రమాదాలు, నేరాలు జరిగినపుడు పోలీసు శాఖ హైవే అధికారుల సహకారం తీసుకుని సీసీ పుటేజీలను పరిశీలించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది.మేడ్చల్ సమీపంలోని కాళ్లకల్ నుంచి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని మహారాష్ట్ర సరిహద్దు వరకు దారి పొడవునా కెమెరాలను అమర్చుతున్నారు. ఇప్పటికే 190 కిలోమీటర్ల మేర కెమెరాలు బిగించారు. రోడ్డుపైకి వచ్చిన ప్రతి వాహనం కదలికలను కెమెరాలు రికార్డు చేస్తాయి. వీటి పనితీరును అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. మరో 60 కిలోమీటర్ల మేర కెమెరాల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన పనులు కొనసాగుతున్నాయి. హైవేపై ఉన్న ఆయా టోల్ ప్లాజాల వద్ద కంట్రోల్ రూంలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. హై రిజల్యూషన్ కెమెరాలు వాహనాల వేగాన్ని కూడా గమనించి హైవేపై ఏర్పాటు చేసిన స్క్రీన్ల మీద వాహనం వేగాన్ని వెల్లడిస్తాయి. కాగా కెమెరాలన్నీ శాటిలైట్ ద్వారానే కంట్రోల్ రూంతో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఎక్కడా వైర్లు, కేబుళ్లు ఉండవు. దీంతో ఎలాంటి ఆటంకాలకు ఆస్కారం లేకుండా కెమెరాలు నిరంతరం పనిచేస్తాయి.
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నీవు లేక నేనుండలేనంటూ..దోమకొండ : భార్య మృతిని తట్టుకోలేక భర్త ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన దోమకొండ మండలం అంచనూర్ గ్రామంలో బుధవారం చోటు చేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన జోగిని సందీప్ (26) తెల్లవారుజామున ఇంట్లో ఉరేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. మృతుడి భార్య జోగిని మౌనిక జూలై 16న అత్త, మరిది వేధింపులతో బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. కాగా సందీప్, మౌనిక దంపతులకు ఐదేళ్ల ఆరాధ్యతోపాటు ఏడాదిన్నర కవల కుమారులు ఆద్విత్, ఆద్యయత్ ఉన్నారు. మౌనిక మృతి చెందిన నాటి నుంచి సందీప్ తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యేవాడు. చిన్న పిల్లలు ఉన్నారని, వారిని చూసుకోవాలని తండ్రి, బంధువులు సముదాయిస్తూ వస్తున్నారు. బుధవారం తెల్లవారుజామున పిల్లల ఏడుపులు విన్న మృతుడి తండ్రి నారాయణ వెళ్లి చూడగా మౌనిక ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన గదిలోనే సందీప్ సైతం ఉరేసుకున్నాడు. ఘటనా స్థలాన్ని ఎస్సై ప్రభాకర్ పరిశీలించారు. మృతదేహాన్ని కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించి, మృతుడి తండ్రి నారాయణ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు. చిన్న వయసులోనే దంపతులు బలవన్మరణానికి పాల్పడి చిన్నారులను అనాథలను చేశారంటూ బంధువుల రోదించారు. కాగా, మౌనిక ఆత్మహత్య కేసులో అత్త, మరిది ప్రస్తుతం జైల్లో ఉన్నారు. ● భార్య మృతిని తట్టుకోలేక భర్త ఆత్మహత్య ● అనాథలైన ముగ్గురు పిల్లలు ● అంచనూరులో తీవ్ర విషాదం
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ఆన్లైన్ మోసం కేసులో కీలక నిందితుడి అరెస్ట్● వివరాలు వెల్లడించిన ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర కామారెడ్డి క్రైం: అధిక లాభాలు ఆశ చూపించి ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, గేమింగ్ కంపెనీలో పెట్టుబడుల పేరిట మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఓ ముఠాలోని కీలక నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ఇదే కేసులో గత నెల ఇద్దరు నిందితులను రామారెడ్డి పోలీసులు రిమాండ్కు తరలించిన విషయం తెలిసిందే. జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర వివరాలు వెల్లడించారు. ఉపాధి కోసం దుబాయ్ వెళ్లొచ్చిన రామారెడ్డి మండలంలోని రమణ తండాకు చెందిన భుక్యా నవీన్ అక్కడ తాను పనిచేసిన ఓ ఆన్లైన్ గేమింగ్ కంపెనీతో కుమ్మక్కయ్యాడు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తన తమ్ముడితో కలిసి రామారెడ్డి ప్రాంత ప్రజలతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా అనేకమంది అమాయకులను టార్గెట్ చేశారు. వాట్సాప్ గ్రూప్లను ఏర్పాటు చేసి అధిక లాభాల ఆశ చూపిస్తూ లింకులను పంపి 7,636 మందితో రూ.కోట్లల్లో పెట్టుబడులు పెట్టించారు. రామారెడ్డికి చెందిన ఓ వ్యక్తి మోసపోయినట్లు గ్రహించి ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు వారిద్దరినీ గత 31న రిమాండ్కు తరలించారు. ఇదే కేసులో పరారీలో ఉన్న మరో ప్రధాన నిందితుడిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అనకాపల్లి జిల్లా చీడికాడ మండలం వెల్లంకి గ్రామానికి చెందిన ముత్యాల నాయుడు అలియాస్ రొంగలి ముత్యాలు నాయుడుగా గుర్తించారు. అతడిని డీఎస్పీ మధుసూదన్ ఆధ్వర్యంలోని ప్రత్యేక బృందాలు బుధవారం అరెస్ట్ చేసినట్లు ఎస్పీ వివరించారు. ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, గేమింగ్ వెబ్సైట్ల ద్వారా ప్రజలకు వాట్సాప్లో లింకులు పంపించి, పెట్టుబడి పెడితే రెట్టింపు లాభాలు వస్తాయని నమ్మించి డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు నిందితుడు అంగీకరించాడన్నారు. ఈ ముఠా బాధితుల పేర్లపై యూజర్ ఐడీలు సృష్టించి బ్యాంకు ఖాతాలు, క్యూఆర్ కోడ్ల ద్వారా నగదు స్వీకరించి మోసాలకు పాల్పడినట్లు దర్యాప్తులో తేలిందని పేర్కొన్నారు. నిందితుడి నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న ఐఫోన్ ద్వారా సాట్స్పోర్ట్స్, ఫ్యూచర్9.కామ్ వెబ్సైట్లకు సంబంధించిన డిజిటల్ ఆధారాలు లభించాయని వెల్లడించారు. ఈ ముఠాలోని మిగిలిన నిందితులు, వారి బ్యాంకు ఖాతాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు, డిజిటల్ పరికరాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, త్వరలోనే వారిని సైతం అరెస్ట్ చేస్తామని ఎస్పీ పేర్కొన్నారు.
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దంచికొట్టిన వానఅలుగు దూకుతున్న సింగితం రిజర్వాయర్వరుణుడి ప్రతాపం ముందు ఎల్ నినో చిన్నబోయింది. జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాలలో సోమవారం రాత్రినుంచి మంగళవారం ఉదయం వరకు అతి భారీ వర్షం కురియడంతో వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగుతున్నాయి. పోచారం ప్రాజెక్టు, సింగితం రిజర్వాయర్తోపాటు చాలా చెరువులు అలుగులు పారుతున్నాయి. లోలెవల్ వంతెనలు నీటమునగడంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. – సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు, వంకలు అలుగులు పారిన పోచారం, సింగితం.. నిండుతున్న చెరువులు, కుంటలు కామారెడ్డిలో 18.2 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదు వరదలో నిలిచిపోయిన బస్సు.. ప్రయాణికులను కాపాడిన పోలీసులు
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పెద్దవాగులో ఒకరి గల్లంతు!● పొలానికి వెళ్లి తిరిగి రాని రైతు ● వెతికినా లభించని ఆచూకీలింగంపేట: రాంపల్లి కొన తండాకు చెందిన దేవ సోత్ శ్రీహరి(53) పెద్దవాగులో గల్లంతైనట్లు గ్రామస్తులు అనుమానిస్తున్నా రు. వివరాలిలా ఉన్నా యి. సోమవారం రాత్రి పెద్దవాగు శివారులోని త న పొలం వద్దనున్న పశువులు, ఎడ్లబండిని ఇంటికి తీసుకొని వస్తానని చెప్పి వెళ్లిన వ్యక్తి మంగళవారం ఉదయం వరకు తిరిగి రాలేదు. దీంతో అతడి కోసం వెతికినా ఆచూకీ లభించకపోవడంతో గ్రామస్తులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండడంతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టలేకపోతున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న ఎల్లారెడ్డి ఆర్డీవో ప్రభాకర్తోపాటు జెడ్పీ డిప్యూటీ సీఈవో సురేందర్, తహసీల్దార్ సురేశ్ తండాకు చేరుకుని వివరాలు తెలుసుకున్నారు. కాగా శ్రీహరి గతేడాది కురిసిన భారీ వర్షాల సమయంలోనూ పొలం వద్దకు వెళ్లి వాగు మధ్యలో చిక్కుకున్నాడు. అప్పట్లో అతడిని రెస్క్యూ సిబ్బంది రక్షించారు. కనిపించకుండాపోయిన శ్రీహరికి భార్య కమల, ఇద్దరు కుమారులు, ముగ్గురు కూతుళ్లు ఉన్నారు.
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80 కిలోల గంజాయి పట్టివేతశంకర్పల్లి: గంజాయి తరలిస్తున్న ముగ్గురు వ్యక్తులను సోమవారం రాత్రి శంకర్పల్లి పోలీసులు పట్టుకున్నారు. వారిని మంగళవారం కోర్టులో హాజరు పరిచి, రిమాండ్కు తరలించారు. శంకర్పల్లి సీఐ రుధ్వీర్కుమార్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కామారెడ్డి జిల్లా పిట్లంకు చెందిన ఎం శ్రీనివాస్, ఎం శ్రీనివాస్, జే కిరణ్ కొంతకాలంగా జల్సాలకు అలవాటు పడ్డారు. సులభంగా డబ్బు సంపాదించేందుకు గంజాయి అక్రమ రవాణాను ఎంచుకున్నారు. ఒడిశాలోని చిత్రకొండ వద్ద 80 కిలోల గంజాయి కొనుగోలు చేసి, కర్ణాటకలోని బీదర్లో విక్రయిస్తున్నారు. సోమవారం శంకర్పల్లి నుంచి సరఫరా చేస్తున్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. పట్టణంలోని మంజీరా పైప్లైన్ రోడ్డులో తనిఖీలు జరుపగా వీరు పట్టుబడ్డారు. ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అనంతరం నిందితులను చేవెళ్ల కోర్టులో హాజరు పరిచి, సంగారెడ్డి జిల్లా జైలుకి తరలించారు. ధ్వంసమైన వంద్రికల్– గుర్జాల్ కల్వర్టు గాంధారి: మండల కేంద్రంతో పాటు మండల పరిధిలోని గ్రామాల్లో సోమవారం రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి వాగులు, వంకలు నిండుగా ప్రవహిస్తున్నాయి. కొన్ని గ్రామాలకు వెళ్లే రహదారుల్లో లోలెవల్ కల్వర్టుల పై నుంచి వరదలు పారాయి. వంద్రికల్– గుర్జాల్ గ్రామాల మధ్యలో వాగు కల్వర్టు ధ్వంసమైంది. భారీ వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ధ్వంసమైన కల్వర్టు వద్ద కాలినడక, ద్విచక్రవాహనాలు మాత్రమే వెళ్తున్నాయి. ఆటోలు, బస్సులు వచ్చే అవకాశం లేదు. సంబంధిత అధికారులు చర్యలు తీసుకుని వీలైనంత తొందరగా మరమ్మతులు చేయించాలని ఆయా గ్రామాల ప్రజలు కోరుతున్నారు. ధ్వంసమైన కల్వర్టును మంగళవారం మండల ప్రత్యేకాధికారి, డీఆర్డీవో దామోదర్, ఎంపీడీవో రాజేశ్వర్లు పరిశీలించారు. ● రిమాండ్కు ముగ్గురి తరలింపు
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సింగితంలోకి 6,500 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లోప్రాజెక్టు సమాచారంనిజాంసాగర్(జుక్కల్): ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో మహమ్మద్నగర్ మండలంలోని సింగితం రిజర్వాయర్కు మంగళవారం 6,500 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోంది. ఎగువ నుంచి భారీ వరద నీరు రావడంతో రిజర్వాయర్ మూడు వరద గేట్ల ద్వారా 900 క్యూసెక్కుల నీటిని నిజాంసాగర్ ప్రధాన కాలువకు మళ్లించారు. రిజర్వాయర్ అలుగులపై నుంచి వరద నీరు ఉధృతంగా పొంగిపొర్లుతోంది. నీటమునిగిన వంతెనలు.. నల్లవాగు వరద ప్రవాహం కారణంగా నాగమడుగు లోలెవల్ వంతెన పూర్తిగా నీటమునగడంతో నిజాంసాగర్– అచ్చంపేట గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిచాయి. అచ్చంపేట గ్రామస్తులు నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు మీదుగా ప్రయాణిస్తున్నారు. తుంకిపల్లి ఊర చెరువు అలుగు పారడంతో ప్రధాన రోడ్డుపై నుంచి నీరు ప్రవహించింది. దాంతో గ్రామానికి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. నాగమడుగు వద్ద నీటమునిగిన రోడ్డుతో పాటు సింగితం రిజర్వాయర్, తుంకిపల్లి వద్ద రోడ్డుపై పారుతున్న వరద ప్రవాహాన్ని బాన్సువాడ ఆర్డీవో రవీందర్రెడ్డి పరిశీలించారు. రిజర్వాయర్ పరిశీలన.. నిజాంసాగర్: వర్షాలు విస్తారంగా కురుస్తున్నందున లోతట్టు గ్రామాల ప్రజలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని నీటిపారుదలశాఖ డిప్యూటీఈఈ ప్రవీణ్రెడ్డి సూచించారు. మంగళవారం సింగితం రిజర్వాయర్ను పరిశీలించారు. సింగితం రిజర్వాయర్తో పాటు కల్యాణి ప్రాజెక్టు, నల్లవాగు మత్తడికి భారీగా వరద వస్తుండడంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. నిజాంసాగర్లోకి 10 వేల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో నిజాంసాగర్(జుక్కల్): నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులోకి మంగళవారం 10 వేల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోందని నీటిపారుదలశాఖ అధికారులు తెలిపారు. పోచారం ప్రాజెక్టు అలుగు ద్వారా 8 వేల క్యూసెక్కులు, మెదక్ జిల్లాలోని ఘనపురం ఆనకట్ట ద్వారా 2 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు వస్తోందన్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,405 అడుగులు (17.8 టీఎంసీలు) కాగా.. మంగళవారం సాయంత్రానికి 1,398 అడుగుల (9.5 టీఎంసీలు) నీరు నిల్వ ఉంది.నాగిరెడ్డిపేట: గాంధారి, తాడ్వాయి, లింగంపేట ప్రాంతాలలో కురిసిన భారీవర్షాలతో పోచారం ప్రాజెక్టుకు వరద పోటెత్తింది. దీంతో ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయిలో నిండి అలుగు పారుతోంది. మంగళవారం ఉదయం ప్రాజెక్టులోకి 2,150 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో రాగా గంటగంటకు పెరుగుతూ సాయంత్రానికి 8,292 క్యూసెక్కులకు చేరింది. ప్రాజెక్ట్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 21 అడుగుల (1.820 టీఎంసీలు) కాగా మంగళవారం సాయంత్రానికి ప్రాజెక్టు నీటిమట్టం 22 అడుగులకు చేరింది. ఇరిగేషన్ డీఈఈ కిష్టయ్య, ఏఈ అక్షయ్ కుమార్, ఎస్సై భార్గవ్ గౌడ్, ఎంపీడీవో గంగాధర్, ఎంపీవో ప్రభాకర్చారి ప్రాజెక్టును సందర్శించారు. మంజీర పరీవాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. వారి వెంట రైతు నాయకుడు బొల్లు నరసింహారెడ్డి, మాజీ జెడ్పీటీసీ జయరాజ్ ఉన్నారు.
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వదలపర్తి స్కూల్లో నేటి నుంచి ‘మధ్యాహ్న భోజనం’నాగిరెడ్డిపేట(ఎల్లారెడ్డి) : మండలంలోని వదలపర్తి ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజన పథకం నిలిచిపోయిన విషయమై ’సాక్షి’ దినపత్రికలో ఈనెల 2న ’ఇంటి భోజనమే దిక్కు’ అనే శీర్షికతో కథనం ప్రచురితమైంది. ఈ కథనానికి అధికారులు స్పందించారు. ఈ మేరకు నాగిరెడ్డిపేట ఎంఈవో వెంకట్ రెడ్డి, గోపాల్ పేట కాంప్లెక్స్ స్కూల్ హెచ్ఎం వెంకట్రాంరెడ్డి, ఐకేపీ దత్తు మంగళవారం పాఠశాలకు చేరుకొని గ్రామ పెద్దలు, మహిళా సంఘాల సభ్యులతో సమావేశం నిర్వహించారు. సమావేశంలో గ్రామంలోని అంబేడ్కర్ మహిళా సంఘానికి చెందిన రేవతి అనే సభ్యురాలిని మధ్యాహ్న భోజన ఏజెన్సీ నిర్వాహకురాలిగా నియమించారు. బుధవారం నుంచి పాఠశాలలో మెనూ ప్రకారం మధ్యాహ్న భోజనం వండి విద్యార్థులకు అందించాలని ఆమెకు సూచించారు. హెచ్ఎం రాజశేఖర్, ఐకేపీ సీసీ నజీర్, పంచాయతీ కార్యదర్శి అశోక్, గ్రామ పెద్దలు నారాయణ, గంగారాం తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి● నీటి ప్రవాహాల వద్దకు వెళ్లొద్దు ● కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ కామారెడ్డి క్రైం: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, చెరువులు, వాగులు, కాలువలు, నీటి ప్రవాహాల వద్దకు వెళ్లవద్దని కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ సూచించారు. కలెక్టరేట్లో మంగళవారం ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్రతో కలిసి జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నీటిని దాటేందుకు ప్రయత్నించడం, నీటి ప్రవాహాల వద్ద సెల్ఫీలు తీసుకోవడం, ఈత కొట్టడంలాంటి ప్రమాదకర చర్యలకు దూరంగా ఉండాలన్నారు. లింగంపేట మండలం లింగంపల్లి గ్రామ సమీపంలోని కేకేవై రహదారిపై చేపట్టిన పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తయ్యాయన్నారు. చెరువు కట్టలు, వంతెనలు, కల్వర్టులు, రహదారులు, పాత భవనాలపై నిరంతర పర్యవేక్షణ కొనసాగించాలని సంబంధిత శాఖల అధికారులను ఆదేశించారు. కామారెడ్డి పెద్ద చెరువు పూర్తిస్థాయిలో నిండి పొంగిపొర్లుతున్న నేపథ్యంలో పరీవాహక ప్రాంతాలతోపాటు జీఆర్ కాలనీ ప్రజలు, సమీప గృహాలవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. నష్టాలపై సమీక్ష .. జిల్లాలో వర్షాల కారణంగా జరిగిన నష్టాలపై వివిధ శాఖలతో కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ సమీక్షించారు. నష్టపరిహార అంచనా, పునరుద్ధరణ పనులను వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్లు విక్టర్, గిరి, ట్రెయినీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ రవితేజ, వివిధ శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. లక్ష్యాన్ని సాధించాలి.. జిల్లాలో ఆయిల్పామ్ సాగుకు నిర్దేశించిన 1,300 ఎకరాల లక్ష్యాన్ని సాధించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. వ్యవసాయ, ఉద్యానవన, సహకార శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేసి లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలన్నారు. సమావేశంలో జిల్లా ఉద్యాన శాఖ అధికారి జ్యోతి, డీఏవో మోహన్రెడ్డి, సహకార అధికారి రామ్మోహన్, ఆయా శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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వరద ప్రాంతాల్లో పోలీసు బందోబస్తుకామారెడ్డి క్రైం: వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసి నిరంతర పర్యవేక్షణ చేపట్టనున్నట్లు ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర తెలిపారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో జిల్లా కేంద్రంలోని పెద్ద చెరువును మంగళవారం సందర్శించారు. అలుగు ప్రవాహం, నీటి మట్టాన్ని పరిశీలించి సంబంధిత అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ చెరువులు, వాగులు, కల్వర్టులు, వరద ప్రవాహ ప్రాంతాలకు వెళ్లరాదన్నారు. సెల్ఫీలు, వీడియోల కోసం వెళ్లి ప్రమాదాలను తెచ్చుకోవొద్దని హెచ్చరించారు. తల్లిదండ్రులు సైతం తమ చిన్నారులపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచాలన్నారు. జిల్లాలోని పోలీసు అధికారులందరూ క్షేత్రస్థాయిలోనే అందుబాటులో ఉంటూ నిరంతరం పరిస్థితిని పర్యవేక్షించాలనీ, ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. అనంతరం గురు రాఘవేంద్ర కాలనీ వద్ద బ్రిడ్జి ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. అత్యవసర పరిస్థితులు ఎదురైతే ప్రజలు సమీప పోలీస్ స్టేషన్ను గానీ, డయల్100ను గానీ సంప్రదించాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో డీఎస్పీ మధుసూదన్, పట్టణ ఎస్హెచ్వో నరహరి, రూరల్ సీఐ శ్రీధర్, ఎస్సై రంజిత్, ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ చంద్రశేఖర్ గౌడ్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలిలింగంపేట : ప్రజల రాకపోకలను ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలని అధికారులకు కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ ఆదేశించారు. మంగళవారం ఆయన ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్రతో కలిసి లింగంపల్లి(ఖుర్దు) పాముల వాగు వంతెనను పరిశీలించారు. భారీ వర్షాల కారణంగా తాత్కాలిక రోడ్లు కొట్టుకుపోతే వెంటనే మరమ్మతులు చేసి రాకపోకలు పునరుద్ధరించాలని అధికారులకు సూచించారు. అలాగే వంతెన పునరుద్ధరణ పనులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేపట్టి గడువులోగా పూర్తి చేయాలని సంబంధిత ఇంజినీనింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు. అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండి ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులను సమీక్షిస్తూ ప్రజలకు అవసరమైన సహాయ సహకారాలు అందించాలని సూచించారు. ఆయన వెంట ఆర్డీవో ప్రభాకర్, ఆయా శాఖల అధికారులు ఉన్నారు.
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సహజ సాగు పద్ధతులు పాటించాలిసదాశివనగర్: రైతులు వ్యవసాయంలో సహజ సాగు పద్ధతులు పాటిస్తూ అధిక దిగుబడులు సాధించాలని డీఏవో మోహన్రెడ్డి సూచించారు. లింగంపల్లిలో మంగళవారం సహజ పంటల సాగులో భాగంగా కంది పంటను సాగు చేస్తున్న రైతు పొలాన్ని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రైతులు పప్పు దినుసుల పంటల సాగుపై దృష్టి సారించాలన్నారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ లావణ్య, ఉప సర్పంచ్ గంగారాం, ఏవో ప్రజాపతి, సీఆర్పీ భారతి, ఏఈవోలు, రైతులు పాల్గొన్నారు.కామారెడ్డి అర్బన్/కామారెడ్డి టౌన్ : నిజాంసాగర్లోని జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో ఆరో తరగతిలో ప్రవేశాలకు సంబంధించి ఆన్లైన్ దరఖాస్తు గడువును ఈనెల 7వ తేదీ వరకు పొడిగించినట్లు డీఈవో మల్లికార్జున్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆసక్తిగల విద్యార్థులు cbseitms. rcil.gov.in/nvs, www.navodaya.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. బాన్సువాడ: విద్యార్థులకు అందించే భోజనంలో తాజా కూరగాయలనే వండాలని డీఈవో మల్లికార్జున్ సూచించారు. బీర్కూర్లోని కేజీబీవీని మంగళవారం ఆయన సందర్శించారు. రికార్డులను పరిశీలించిన అనంతరం విద్యార్థులకు అందుతున్న భోజనం, విద్యాలయంలోని సమస్యలపై ఆరా తీశారు. విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించాలని ఉపాధ్యాయులకు సూచించారు. ఆయన వెంట ఎంఈవో వెంకట్, ప్రిన్సిపల్ గీత తదితరులున్నారు.కామారెడ్డి అర్బన్: ఎల్ఐసీలో బీమా సఖి (మహిళ ఏజెంట్లు), శ్రీరాం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో ఫీల్డ్ సెల్స్ అధికారుల నియామకం కోసం గురువారం కలెక్టరేట్లో జాబ్మేళా నిర్వహించనున్నారు. ఆసక్తిగలవారు ఉదయం 10.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు నిర్వహించే జాబ్ మేళాలో పాల్గొనాలని జిల్లా ఉపాధి కల్పనాధికారి కిరణ్కుమార్ తెలిపారు. పూర్తి వివరాలకు 92928 05290, 98493 61428, 99496 52313, 63057 43423 నంబర్లలో సంప్రదించాలని సూచించారు. మద్నూర్: గర్భిణులు, బాలింతల మానసిక స్థితిని అంచనా వేయాలని డీఎంహెచ్వో వెంకట్ సూచించారు. మంగళవారం ఆయన డోంగ్లీ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. ఆస్పత్రి ఆవరణలో వైద్యసిబ్బందితో సమావేశమయ్యారు. గర్భిణులు, బాలింతలకు ఎదురయ్యే మానసిక సమస్యలను తొలగించి, ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలన్నారు. ప్రతి వారం బాలింతలతో అన్ని విషయాలు చర్చించి వారి మానసిక స్థితిని స్కోర్ చేసి గ్రేడింగ్ చేయడం ద్వారా వారి మానసిక స్థితిని అంచనా వేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో వైద్యురాలు శ్రీలేఖ, ఆశా కార్యకర్తలు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. కామారెడ్డి అర్బన్: డిగ్రీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే ‘దోస్త్’ స్పెషల్ డ్రైవ్ ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియను ఈనెల 6 నుంచి 11 వరకు నిర్వహించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని కామారెడ్డి ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ విజయ్కుమార్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. స్పెషల్ డ్రైవ్లో దరఖాస్తు చేసిన వారికి ఈనెల 14న సీట్లను కేటాయిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఇంటర్, ఓపెన్ ఇంటర్, ఒకేషనల్ కోర్సులు పూర్తి చేసి డిగ్రీ సీటు పొందని వారు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని సూచించారు.
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రాకపోకలకు అంతరాయం...కామారెడ్డి –ఎల్లారెడ్డి ప్రధాన రహదారిపై లింగంపేట మండలం లింగంపల్లి(ఖుర్దు) వద్ద పాములవాగు ప్రవాహంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. నీటి ప్రవాహ ఉధృతి తగ్గాక మధ్యాహ్నం తరువాత రాకపోకలను పునరుద్దరించారు. ఈ మార్గంలో గతేడాది భారీ వర్షాలతో నెలల పాటు రాకపోకలు నిలిచిపోయిన విషయం తెలిసిందే. అప్పట్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఈ బ్రిడ్జీని పరిశీలించి వెళ్లారు. ఇటీవలే బ్రిడ్జీ నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరయ్యాయి. అయిలాపూర్ శివారులో పాముల వాగు లోలేవల్ వంతెనపై నుంచి వరద నీరు పారుతుండడంతో ఆయా గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ● కామారెడ్డి నుంచి రామారెడ్డి మండల కేంద్రానికి వెళ్లే రోడ్డుపై గంగమ్మ వాగు వంతెన వద్ద రాకపోకలు నిలిచిపోయి ప్రజలు ఇబ్బందులపాలయ్యారు. ● పిట్లం మండల కేంద్రం నుంచి తిమ్మానగర్ రహదారిపై కాకివాగు పొంగి ప్రవహించడంతో రాకపోకలు నిలిచాయి. ఇదే మండలంలోని కంబాపూర్లో ఇళ్లల్లోకి వర్షపు నీరు వచ్చి చేరింది. కంబాపూర్ –గోద్మేగాం గ్రామం మధ్య వాగు వంతెనపై నుంచి వరద ప్రవహించడంతో రెండు గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ● తాడ్వాయి మండలంలోని కన్కల్, తాడ్వాయి, నందివాడ, కరడ్పల్లి, చందాపూర్, సోమారం శివారులోని వాగులు పారడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కొన్ని గ్రామాలలో ఇళ్లలోకి వరద నీరు వచ్చింది. పలుచోట్ల వరద ఉధృతికి వరి పంట కొట్టుకుపోయింది. ● నిజాంసాగర్ మండలంలో నల్లవాగు పొంగి ప్రవహించడంతో అచ్చంపేటకు రాకపోకలు బందయ్యాయి. ● జిల్లాలో భారీ వర్షాలతో 171 గృహాలకు నష్టం వాటిల్లింది. ఇందులో 167 గృహాలు పాక్షికంగా, నాలుగు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. నాలుగు చెరువులు, 32 రహదారులు పలు చోట్ల దెబ్బతిన్నాయి. ● కామారెడ్డి పట్టణంలోని రామారెడ్డి రోడ్డులో సోమవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తరువాత పెళ్లికి వెళ్లి వస్తున్న ప్రైవేటు బస్సు సైలెన్సర్లోకి నీరు వెళ్లడంతో వరద నీటి ప్రవాహంలో నిలిచిపోయింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు.. అగ్నిమాపక శాఖ సిబ్బంది సహకారంతో బస్సులో ఉన్న వారందరినీ బయటకు తీసుకువచ్చారు.
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వరదలో చిక్కుకున్న పెళ్లి బస్సు● రోప్ సాయంతో ప్రయాణికులను కాపాడిన పోలీసులుకామారెడ్డి క్రైం: జిల్లా కేంద్రంలో సోమవారం అర్ధరాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి రోడ్లన్నీ జలమయం అయ్యాయి. ఈక్రమంలో తెల్లవారుజామున కామారెడ్డి మండలంలోని గొల్లపల్లి నుంచి రంగంపేట గ్రామానికి వివాహ వేడుకలకు హాజరయ్యేందుకు ఓ ప్రైవేట్ బస్సు 45 మంది ప్రయాణికులతో జిల్లా కేంద్రంగా గుండా బయలుదేరింది. రామారెడ్డి రోడ్డులోని సుభాష్ టాకీస్ సమీపంలోకి రాగానే బస్సు సైలెన్సర్లోకి నీళ్లు చేరి రోడ్డుపైనే ఆగిపోయింది. అప్పటికే రోడ్డుపై భారీగా నీటి ప్రవాహం ఉండడంతో ప్రయాణికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారం అందడంతో పట్టణ పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. తాడు సహాయంతో ప్రయాణికులందర్నీ కొద్ది దూరంలోని సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. మరో బస్సులో ఎక్కించి గమ్యస్థానానికి పంపించారు. దీంతో ప్రయాణికులందరూ ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.
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ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ బ్రోచర్ ఆవిష్కరణకామారెడ్డి అర్బన్: కమిషనర్ ఆఫ్ కాలేజీ ఎడ్యుకేషన్, లాంచ్ గర్ల్స్ సంస్థ సంయుక్తంగా నిర్వహించే కెరీర్ రెడీనెస్, ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ కార్యక్రమాల బ్రోచర్ను మంగళవారం కామారెడ్డి ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలలో ఆవిష్కరించారు. విద్యార్థినిలకు కెరీర్ రెడీనెస్,ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ విషయాలను డిజిటల్, ప్రత్యక్ష తరగతుల ద్వారా బోధిస్తారు. ప్రిన్సిపల్ విజయ్కుమార్, వైస్ ప్రిన్సిపల్ కిష్టయ్య, మహిళా సాధికారిత విభాగం సమన్వయకర్త శ్రీవల్లి, జయప్రకాష్, సుధాకర్, మానస, శ్రీనివాస్, వెన్నెల, వర్షిణి, రమణ తదితరులున్నారు. పెద్దకొడప్గల్ : మండలంలోని కాటేపల్లి జెడ్పీహెచ్ఎస్లో పదోతరగతిలో గతేడాది 522 మార్కులు సాధించిన సాబ్లే నందినిని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మల్లప్ప పటేల్ అభినందించారు.ఈ సందర్భంగా విద్యార్థిని ప్రతిభను గుర్తించి, ఆమె భవిష్యత్తు చదువులకు భరోసా కల్పించే ఉద్దేశంతో మంగళవారం ఆమె తల్లి జేవంతికి రూ. 11 వేల చెక్కును మల్లప్ప పటేల్ అందజేశారు. హెచ్ఎం ప్రవీణ్ కుమార్,ఉపాధ్యాయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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షార్ట్సర్క్యూట్తో ఇల్లు దగ్ధంమాచారెడ్డి: మండలంలోని మైసమ్మ చెరువు తండాలో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ తో ఓ ఇల్లు పాక్షికంగా దగ్ధమైంది. దీంతో రూ. లక్ష వరకు నష్టం వాటిల్లింది. తండాకు చెందిన మాలోత్ తుల్జా నాయక్ కుటుంబ సభ్యులు మంగళవారం ఇంటికి తాళం వేసి పొలం పనులకు వెళ్లారు. సాయంత్రం ఇంటి నుంచి పొగలు రావడాన్ని గుర్తించిన స్థానికులు తుల్జా కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించి మంటలను ఆర్పేశారు. ప్రమాదంలో ఇంట్లో ఉన్న విలువైన ఫర్నిచర్, ఇతక వస్తువులు దగ్ధమయ్యాయి. రూ. లక్ష వరకు ఆస్తినష్టం జరిగిందని బాధిత కుటుంబీకులు తెలిపారు. నిజామాబాద్ అర్బన్: నగరంలోని 4వ టౌన్ పీఎస్ పరిధిలో గల మహాలక్ష్మీనగర్లో ఆటో చోరీకి గురైనట్లు ఎస్హెచ్వో సతీశ్ తెలిపారు. కాలనీకి చెందిన గుర్రం కల్యాణ్ అనే వ్యక్తి రోజు లాగే తన ఇంటి ఎదుట సోమవారం రాత్రి ఆటోను పార్కింగ్ చేశాడు. మంగళవా రం ఉదయం చూసే సరికి కనిపించకపోవడంతో పీఎస్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
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మైనర్లతో సొంతిళ్లలో చోరీలు.. నిందితుడి అరెస్టునిజామాబాద్ అర్బన్ : మైనర్లను ప్రలోభ పెట్టి తమ ఇళ్లలోని బంగారం చోరీ చేయించిన నిందితుడిని మూడో టౌన్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అతడి నుంచి సుమారు పది తులాల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని కోర్టులో హాజరుపర్చగా న్యా యస్థానం 14 రోజుల రిమాండ్ విధించినట్లు మూ డో టౌన్ ఎస్సై హరిబాబు తెలిపారు. ఎస్సై తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మూడో టౌన్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధికి చెందిన ధనుష్ అనే వ్యక్తి కొంత మంది బాలలను ప్రలోభాలకు గురిచేసి, వారి ఇళ్లలో ఉన్న బంగారు ఆభరణాలను దొంగిలించి తనకు తీసుకురావాలని ప్రేరేపించేవాడు. బాలలు తమ ఇంట్లోని బంగారాన్ని అతనికి అందజేశారు. ఈ విషయం కుటుంబ సభ్యుల దృష్టికి రావడంతో వారు మూడో టౌన్ పోలీస్స్టేషన్లో ఈ నెల 2న ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు సీసీఎస్ ఏసీపీ శ్రీశైలం ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి నిందితుడు ధనుష్ను అదుపులోకి తీసుకొని విచారించి, అతని నుంచి 10 తులాల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిని కోర్టులో హాజరుపర్చగా న్యాయస్థానం 14 రోజుల రిమాండ్ విధించినట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
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పోషణ ఖర్చులు ఇప్పించండిపెద్ద కోడలు, చిన్న కొడుకు కలిసి తనను ఇంటి నుంచి గెంటివేశారని, పోషణ ఖర్చులు ఇప్పించాలని కోరుతూ జిల్లా కేంద్రం లోని అశోక్ నగర్ కాలనీకి చెందిన హుస్సేన్ బీ ప్రజావాణిలో ఫిర్యాదు చేశారు. తనకు ఇద్దరు కొడుకులు, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉండగా అందరి పెళ్లిళ్లు జరిగాయని తెలిపారు. పెద్దకొడుకు చనిపోగా, చిన్న కొడుకుకు విడాకులయ్యాయి. వివాదాల కారణంగా పెద్దకోడలు, చిన్న కొడుకు కలిసి ఆస్తి మొత్తం లాక్కుని, తనను ఇంటి నుంచి గెంటివేశారని హుస్సేన్బీ వాపోయారు.పెద్ద కోడలు, చిన్న కొడుకుల నుంచి తనకు రక్షణ కల్పించాలని, పోషణ ఖర్చులు, ఆస్తిలో వాటా ఇప్పించాలని కోరారు. ఇదివరకే పలుమార్లు ప్రజావాణిలో ఫిర్యాదు చేసినా పరిష్కారం చూపలేదన్నారు. సమస్యను పరిష్కరించాలని మరోసారి కలెక్టర్కు విన్నవించుకున్నట్లు తెలిపారు.
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కూలిన గర్ల్స్ హైస్కూల్ ప్రహరీ● పాఠశాలకు రక్షణ కరువైందని ఆందోళన చెందుతున్న విద్యార్థినులు కామారెడ్డి టౌన్ : జిల్లా కేంద్రంలోని జెడ్పీహెచ్ఎస్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో ముఖద్వారం (ప్రధా న గేటు) పక్కనే ఉన్న ప్రహరీ నాలుగు రోజుల క్రితం కూలింది. గత కొద్దిరోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా గోడ నానిపోయి ఒక్కసారిగా నేలమట్టమైంది. పాఠశాల సమయానికి ముందే గోడ కూలడంతో తృటిలో పెద్ద ప్రమాదం త ప్పింది. ప్రహరీ కూలిపోవడంతో స్కూల్కు రక్షణ కరువైందని పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థిను లు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గుర్తుతెలియ ని వ్యక్తులు స్కూల్ ఆవరణలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని వాపోతున్నారు. గోడ కూలిన విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక 27వ వార్డు కౌన్సిలర్ గోపు బాలమణి పాఠశాలను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. బాలికల పాఠశాలకు ప్రహరీని వెంటనే నిర్మించాలని డిమాండ్ చేశారు. విద్యాశాఖ అధికారులు తక్షణమే నిధులు మంజూరు చేసి నిర్మాణం చేపట్టాలని టీచర్లు, స్థానికులు కోరుతున్నారు.
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మహిళలు, చిన్నారుల భద్రతకు ప్రాధాన్యత● ఆన్లైన్ మోసాలపై ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలి ● ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర కామారెడ్డి క్రైం: మహిళలు, చిన్నారుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర సూచించారు. గంజాయి, మాదకద్రవ్యాలను అరికట్టే విషయంలో ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలన్నారు. జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన నెలవారీ సమీక్ష సమావేశంలో ఎస్పీ మా ట్లాడారు. ప్రతి కేసులోనూ వేగవంతమైన, నాణ్యమైన దర్యాప్తు చేపట్టి బాధితులకు సత్వర న్యాయం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. నిర్దేశించిన గడువులోగా కేసుల దర్యాప్తు పూర్తి చేసి చార్జిషీట్లను దాఖలు చేయాలన్నారు. ఆర్థిక నేరాలు, సై బర్ మోసాలు, ఆన్లైన్ మోసాలపై ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలన్నారు. సైబర్ నేరాలపై ప్రజలకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలన్నారు. ప్రతి పోలీసు అధికారి క్రమం తప్పకుండా గ్రామాలను సందర్శించాలని, ప్రజలతో సమన్వయం పెంచుకోవాలని సూచించారు. వాట్సాప్ గ్రూపులు ఏర్పాటు చేసి ఎక్కడ ఏం జరిగినా సమాచారం వేగంగా పోలీసులకు చేరేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. రౌడీషీటర్లు, నేర చరిత్ర కలిగిన వ్య క్తుల కదలికలపై నిరంతరం నిఘా ఉంచాలన్నారు. బైండోవర్ చర్యలు చేపట్టడంతో పాటు అవసరమైతే కొత్త రౌడీషీట్లు కూడా తెరవాలని సూచించా రు. ప్రతి గ్రామం, పట్టణంలోని ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ పా యింట్లు,ప్రధాన కూడళ్లు, వ్యాపార సముదా యా లు,ప్రార్థనా స్థలాలు,పరిశ్రమలు,పెట్రోల్ బంకు లు, దాబాలు తదితర ప్రాంతాల్లో కమ్యూనిటీ సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటునకు కృషి చేయాలని ఎస్హెచ్వోలను ఆదేశించారు. ఇప్పటికే ఉన్న సీసీ కెమెరాలు తనిఖీ చేసి, సాంకేతిక సమస్యలను మరమ్మతులు చేయించాలన్నారు. డయల్ 100కు వచ్చే ప్రతి కాల్పై వెంటనే స్పందించాలన్నా రు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు, నాకాబందీ, నైట్ పెట్రోలింగ్లను సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలన్నారు. వాహనదారులకు హెల్మెట్, సీట్బెల్ట్ వినియోగంపై అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. పోలీస్ స్టేషన్లకు వచ్చే ప్రతి ఫిర్యాదుదారునితో మర్యాదపూర్వకంగా వ్యవహ రించాలన్నారు. సమావేశంలో అదనపు ఎస్పీ నరసింహా రెడ్డి, డీఎస్పీలు మధుసూదన్, శ్రీనివాస రా వు, విఠల్ రెడ్డి, ఉదయ్ భాస్కర్, సీఐలు, ఎస్సైలు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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కామారెడ్డికి వెళ్లే అవసరం లేదు● కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ ● జిల్లా కేంద్రం నుంచి మద్నూర్ తహసీల్లో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఫిర్యాదుల స్వీకరణ మద్నూర్(జుక్కల్): మద్నూర్ నుంచి 110 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కామారెడ్డికి ఫిర్యాదుదారులు వెళ్లే అవసరం లేదని కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ అన్నారు. సోమవారం జిల్లా కేంద్రం నుంచి మద్నూ ర్ తహసీల్ కార్యాలయంలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కలెక్టర్ ఫిర్యాదులను స్వీకరించారు. ఆర్జీదారులు తనను కలిసి దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిన పనిలేదని ఇక నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో నేరుగా సమస్యలను వినిపించాలని కలెక్టర్ సూచించారు. మండలంలోని పెద్ద ఎక్లార, హండేకేలూర్ రైతులు భూ సమస్యలపై, గోజేగావ్–సోనాల రోడ్డు కోతకు గురైందని సర్పంచ్ భరత్రాథోడ్ కలెక్టర్కు విన్న వించారు. భూ సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని, కోత కు గురైన రోడ్డు మరమ్మతుల కోసం ప్రతిపాదనలు పంపాలని పంచాయతీరాజ్ ఏఈ అరుణ్ను కలెక్టర్ ఆదేశించారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ విధానంతో జిల్లా కేంద్రానికి వెళ్లే శ్రమ, ఖర్చు తగ్గుతుందని ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ ముజీబ్, ఎంపీడీవో సత్యనారాయణ, డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఖలీద్, గిర్దావార్ మురళిధర్, కార్యాల య సిబ్బంది రవికుమార్ తదితరులున్నారు.
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ఎల్లారెడ్డి ‘ప్రజావాణి’కి మూడు ఫిర్యాదులుఎల్లారెడ్డి: ఎల్లారెడ్డి ఆర్డీవో కార్యాలయంలో సో మవారం ప్రజావాణి కార్యక్రమం నిర్వహించినట్లు ఆర్డీవో కార్యాలయ సిబ్బంది తెలిపారు. వీటిలో రెండు అటవీశాఖ, ఒకటి పంచాయతీరాజ్కు సంబంధించిన ఫిర్యాదులు వచ్చినట్లు వారు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో మున్సి పల్ కమిషనర్ జగ్జీవన్,డీఎల్పీవో సురేందర్, ఆర్డీ వో కార్యాలయ ఏవో తదితరులు పాల్గొన్నారు. పెద్దకొడప్గల్(జుక్కల్):మండలకేంద్రంలో సో మవారం నిర్వహించిన ప్రజావాణికి కార్యక్రమానికి పలువురు అధికారులు గైర్హాజరయ్యా రు. తహసీల్దార్ రాజశేఖర్, ఎంపీడీవో అభినవ్ చందర్, ఎంపీవో లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి,ఎంఈవో ప్ర వీణ్ కుమార్, అటవి శాఖ అధికారులు హాజరయ్యా రు.విద్యుత్,వైద్యశాఖ, తదితరశాఖల అధికారు లు డుమ్మా కొట్టారు. ప్రజావాణికి అన్ని శాఖల అధికారులు హాజరయ్యేలా ఉన్నతాధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ● నిలిచిన వాహనాల రాకపోకలు బోధన్టౌన్(బోధన్): పట్టణంలోని గాంధీ పార్కు వద్ద గల రైల్వే గేట్ను సోమవారం పొక్లెయిన్ ఢీకొనడంతో ధ్వంసమైంది. దీంతో గేట్ పనిచేయకపోవడంతో వాహనాలు నిలిచిపోయి ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది. అదే సమయంలో రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు వస్తుండడంతో రైల్వే సిబ్బంది గేటును వేయడానికి ప్రయత్నించినా ఎంతకు గేటు పడక పోవడంతో, ట్రాఫిక్ పోలీసులు, తాడును కట్టి ట్రాఫిక్ను నియంత్రించారు. అప్పటికే రెండు వైపులా వాహనాలు నిలిచిపోవడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. రైల్వే సిబ్బంది మరమ్మతులు చేసినా ఫలితం దక్కలేదు. దీంతో వాహనదారులు ఎక్కువ సమయం అక్కడే వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. కామారెడ్డి అర్బన్: రామారెడ్డి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ఈనెల 6న ఫుట్బాల్ జి ల్లా జట్లను ఎంపిక చేయనున్నారు. ఈ విషయాన్ని స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ జిల్లా కార్యద ర్శి శ్రీధర్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆసక్తిగల బాలబాలికలు అండర్–15, 17 ఫుట్బాల్ జట్ల ఎంపిక పోటీల్లో పాల్గొనాలని సూచించారు. జిల్లా జట్లకు ఎంపికై నవారు ఈనెల 18 నుంచి 24 వ తేదీ వరకు నిర్వహించే రాష్ట్ర స్థాయి టోర్నమెంట్లో పాల్గొంటారని పేర్కొన్నారు.
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అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదునిబంధనలకు విరుద్ధంగా నడిపిస్తున్న ఫంక్షన్ హాల్పై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా సంబంధిత అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని భిక్కనూర్కు చెందిన ఆర్టీఐ జిల్లా ప్రతినిధి గంగల రవీందర్ తెలిపారు. ఆయన కలెక్టరేట్కు వచ్చి మరోసారి ఫిర్యాదు చేశారు. ఇరిగేషన్ శాఖలోని ఎఫ్టీఎల్, బఫర్ జోన్ నిబంధనలను తుంగలో తొక్కుతూ గ్రామానికి ఆనుకుని ఉన్న స్ధలంలో ఫంక్షన్హాల్ నిర్మాణం జరిగిందన్నారు. ఈవిషయమై మరోసారి ప్రజావాణిలో కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేసినట్లు వెల్లడించారు. జిల్లా అధికారులు స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
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క్రైం కార్నర్రైతును బలిగొన్న విద్యుత్ ఫెన్సింగ్ సదాశివనగర్ (ఎల్లారెడ్డి): పంటను కాపాడుకుందామని వేసుకున్న విద్యుత్ తీగలే ఆ రైతు ప్రాణాలను బలిగొన్నాయి. మండలంలోని కుప్రియాల్ గ్రామంలో సోమవారం విద్యుత్ షాక్కు గురై ఓ రైతు అక్కడికక్కడే మృతి చెందినట్లు ఎస్సై పుష్పరాజ్ తెలిపారు. వివరాలు ఇలా.. కుప్రియాల్ గ్రామానికి చెందిన పెనుగొండ ఎల్లయ్య (55) అనే రైతు తన పొలంలో చెరకు పంటను సాగు చేస్తున్నాడు. పంటను అడవి పందుల బెడద నుంచి రక్షించుకునేందుకు పొలం చుట్టూ విద్యుత్ ఫెన్సింగ్ వైర్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ఈక్రమంలో అకస్మాత్తుగా ఆ ఫెన్సింగ్ వైర్లకు విద్యుత్ సరఫరా కావడంతో, ప్రమాదవశాత్తు వాటిని తాకిన ఎల్లయ్య విద్యుత్ షాక్కు గురై అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు వదిలాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కామారెడ్డి ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుడి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు. ● యాచారంలో ట్రాక్టర్ ఢీకొని బాలుడి మృతి సదాశివనగర్ (ఎల్లారెడ్డి): బంధువుల అంత్యక్రియలకు వచ్చి ప్రమాదవశాత్తు ట్రాక్టర్ ఢీకొని ఓ బాలుడు మృతి చెందిన ఘటన మండలంలోని యాచారం గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. ఎస్సై పుష్పరాజ్ తెలిపిన వివరాలు ఇలా.. ఇందల్వాయి మండలం చంద్రాయన్పల్లికి చెందిన సంగం అజిత్ (9) అనే బాలుడు తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి సోమవా రం యాచారంలో జరిగిన ఓ అంత్యక్రియల కార్యక్రమానికి హాజరయ్యాడు. ఈక్రమంలో బాలుడు బయట ఆడుకుంటుండగా వేగంగా వచ్చిన ఓ ట్రాక్టర్ అజిత్ను ప్రమాదవశాత్తు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో బాలుడు తీవ్రంగా గాయపడి అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లాడు. గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే అతడిని చికిత్స నిమిత్తం కామారెడ్డి జీజీహెచ్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ బాలుడు పరిస్థితి విషమించి మృతి చెందినట్లు ఎస్సై తెలిపారు. మృతుడి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు. ఆర్మూర్టౌన్: పట్టణంలో ఇటీవల పోలీసులు డ్రంకన్డ్రైవ్ తనిఖీలు ని ర్వహించగా పలువురు మద్యం తాగి వాహనాలు నడుపుతూ పట్టుబడ్డా రు. సోమవారం నాలుగురిని ఆర్మూర్ కోర్టులో హాజరుపర్చగా, జడ్జి ఇద్దరికి రూ.10వేల చొప్పున జరిమానా, మరో ఇద్దరికి నాలుగు రోజుల పా టు జైలు శిక్ష విధించినట్లు ఎస్హెచ్వో సత్యనారాయణగౌడ్ తెలిపారు. అలాగే డీసీఎం వ్యాను రోడ్డుపై పెట్టి ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించిన డ్రైవర్కు రూ. 5వేల జరిమానా విధించినట్లు ఎస్హెచ్వో పేర్కొన్నారు.
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ఫిర్యాదులను సత్వరమే పరిష్కరించాలి● కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ ● ప్రజావాణికి 80 వినతులు కామారెడ్డి క్రైం: ప్రజావాణికి వచ్చే ఫిర్యాదులను సత్వరమే పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ అధికారులకు సూచించారు. కలెక్టరేట్లో సోమవారం జరిగిన ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి మొత్తం 80 ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. వాటిలో భూ సమస్యలు, రేషన్ కార్డులు, పింఛన్లు, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల బిల్లుల మంజూరు లాంటి ఫిర్యాదులు, వినతులు ఎక్కువగా ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. వచ్చిన దరఖాస్తులను సంబంధిత శాఖల అఽధికారులు వెంటనే పరిశీలించాలన్నారు. ఎప్పటికప్పుడు ఫిర్యాదుల ఆన్లైన్ నమోదు ప్రక్రియ నిర్వహించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్లు విక్టర్, గిరి, ట్రెయినీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ రవితేజ, జెడ్పీ సీఈవో చందర్, ఏవో మసూర్ అహ్మద్, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. వచ్చేవారం నుంచి అన్ని మండలాల్లో ప్రజావాణి .. ప్రజల సౌకర్యార్థం ప్రతి సోమవారం కలెక్టరేట్తో పాటు అన్ని డివిజన్, మండల స్థాయిలో ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ తెలిపారు. జిల్లాలోని దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలుగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. సోమవారం ప్రజావాణి ఫిర్యాదుల స్వీకరణ అనంతరం అధికారులతో నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో కలెక్టర్ మాట్లాడారు. వచ్చే సోమవారం నుంచి ప్రజావాణి ఫిర్యాదులను మండల, డివిజన్ స్థాయిలోనే పరిష్కరిస్తామని పేర్కొన్నారు. మండలాల్లో తమకు అందిన ప్రతి దరఖాస్తును సంబంధిత అధికారులు వెంటనే పరిశీలించి, నిర్దేశిత గడువులోగా పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ప్రత్యేక పరిస్థితులు, అవసరం ఉన్న సందర్భాల్లో మాత్రమే జిల్లా కేంద్రానికి వచ్చి వినతులు సమర్పించాలని సూచించారు. ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి జిల్లా యంత్రాంగం ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
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మాక్లూర్లో బాలిక ఆత్మహత్యమాక్లూర్: మండలకేంద్రంలో ఓ బాలిక ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. స్థానికులు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా.. మండలకేంద్రంలోని రామకృష్ణ తన భార్యతో కలిసి టిఫిన్ సెంటర్ నిర్వహిస్తున్నాడు. వారికి ఇద్దరు కుమారులు ఉండగా తన అన్న కూతురు సావిత్రి(17)ని కొన్నేళ్లుగా పెంచుకుంటున్నాడు. సావిత్రి తండ్రి గతంలో మృతిచెందగా, తల్లి కూలీ పనులు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తుంది. రామకృష్ణ సోమవారం సరుకులు తేవడానికి భార్యతో కలిసి నిజామాబాద్ వెళ్లాడు. తిరిగి సాయంత్రం వారు ఇంటికి వచ్చేసరికి బాలిక ఫ్యాన్కు ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని వివరాలు సేకరించారు. కడుపునొప్పి భరించలేక ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు మృతురాలి తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై అనిల్రెడ్డి తెలిపారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం జిల్లా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు పేర్కొన్నారు. విద్యుత్ షాక్తో ఒకరికి తీవ్రగాయాలు రెంజల్: ట్రాన్స్కో అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల గ్రామంలో ప్రయివేట్ హెల్పర్గా పనిచేస్తున్న ఓ వ్యక్తి విద్యుత్ ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. స్థానికులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా.. రెంజల్ గ్రామానికి చెందిన చినరాజం అనే వ్యక్తి ప్రయివేట్ హెల్పర్గా పనులు చేసుకుంటున్నారు. గ్రామం పక్కనే ఆయనకు ఎకరం భూమి ఉంది. గత శుక్రవారం ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫీజు కాలిపోవడంతో అప్పటి నుంచి స్థానిక లైన్మన్కు సమారాచం అందించారు. ఆయన స్పందించక పోవడంతో సోమవారం పొలం వద్దకు చేరుకుని లైన్ఇన్స్పెక్టర్కు ఫోన్ ద్వార సమాచారం అందించారు. ఆయన ఆదేశాల మేరకు సబ్స్టేషన్ నుంచి ఎల్సీ(లైన్క్లీయర్) ఇచ్చారు. ఇచ్చిన సమయంలో పనులు పూర్తి చేసుకునేందుకు చినరాజం 11కేవీ విద్యుత్ లైన్ ఎక్కి ఫీజు వేస్తుండగా విద్యుత్ సరఫరా కావడంతో షాక్ తగిలి కిందపడ్డాడు. గుర్తించిన స్థానికులు వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించగా నిజామాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటున్నట్లు కుటుంబీకులు తెలిపారు.
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ఫర్టిలైజర్ యాప్పై అవగాహనలింగంపేట(ఎల్లారెడ్డి): మండల కేంద్రంలోని రైతు వేదికలో సోమవారం ఫర్టిలైజర్ యాప్పై డీలర్లకు అవగాహన కల్పించినట్లు మండల వ్యవసాయాధికారి అనిల్కుమార్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఏడు మండలాల ఫర్టిలైజర్ డీలర్ల అవగాహన సదస్సులో మాట్లాడారు. త్వరలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయబోయో ‘ఫ్రేమ్వర్క్ ఆన్ ఫర్టిలైజర్ సెల్’ యాప్ పనితీరును వివరించారు. అనంతరం ఏడీఏ సుధా మాధురి మాట్లాడారు. ప్రతి డీలర్ తమ ఈ పాస్ ద్వారా రైతులు యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకున్న యూరియా క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా ఇవ్వవలసి ఉంటుందన్నారు. ఈయాప్ సేవలు ఈనెల 6 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయన్నారు. ఏడు మండలాల డీలర్లు, ఆయా మండలాల వ్యవసాయాధికారులు, ఏఈవోలు పాల్గొన్నారు.
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డిఫెన్స్ మద్యం పట్టివేతరెంజల్: మండల కేంద్రంలో ఓ వ్యక్తి వద్ద అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన డిఫెన్స్ మద్యంను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎకై ్సజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సీఐ వెంకటేశ్ తెలిపారు. పరిమితికి మించి డిఫెన్స్ మద్యం బాటిళ్లు కలిగి ఉన్నట్లు సమాచారం రావడంతో సోమవారం రెంజల్లోని రాకేష్రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఇంటిపై దాడి చేశామన్నారు. అతడి ఇంట్లో పంజాబ్ రాష్ట్రానికి చెందిన డిఫెన్స్ బాటిళ్లు లభ్యమైనట్లు పేర్కొన్నారు. అక్రమంగా నిల్వ చేసిన 14 పుల్ బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకుని రాకేష్రెడ్డిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు వివరించారు. పిట్లంలో రేషన్ బియ్యం.. పిట్లం(జుక్కల్): మండల కేంద్రంలో రేషన్ బియ్యాన్ని తరలిస్తున్న బొలెరో వాహనాన్ని పోలీసులు సోమవారం పట్టుకున్నారు. ఈ సందర్బంగా ఎస్సై అంజనేయులు మాట్లాడుతూ.. విశ్వసనీయ సమాచారం రావడంతో పిట్లంలోని గురుజాల రాకేష్ అనే కిరాణా వ్యాపారి ఇంటి వద్ద తనిఖీలు నిర్వహించగా, ఇంటి ముందర ఉన్న బొలెరో వాహనంలో సుమారు 450 కిలోల రేషన్ బియ్యాన్ని గుర్తించారు. నిందితుడు ప్రజల నుంచి తక్కువ ధరకు రేషన్ బియ్యాన్ని కొనుగోలు చేసి, వేరే ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ ధరకు అమ్ముకుంటున్నాడని తెలిపాడు. బియ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని, వాహనాన్ని సీజ్ చేసి స్టేషన్కు తరలించామని, రాకేష్పై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపడుతున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
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బీసీ స్టడీ సర్కిల్ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి● ఉచిత కోచింగ్కు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం ● తెయూ రిజిస్ట్రార్ యాదగిరితెయూ(డిచ్పల్లి): తెలంగాణ ప్రభుత్వ బీసీ సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న బీసీ స్టడీ సర్కిల్ను నిరుద్యోగ యువత సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలంగాణ యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ యాదగిరి కోరారు. బీసీ స్టడీ సర్కిల్–నిజామాబాద్ ద్వారా కామారెడ్డి జిల్లాలోని నిరుద్యోగుల నుంచి ఉచిత కోచింగ్కు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు జిల్లా బీసీ స్టడీ సర్కిల్ డైరెక్టర్ వెంకన్న తెలిపారు. ఈసందర్భంగా సోమవారం తెయూలో సంబంధిత పోస్టర్లను వారు ఆవిష్కరించారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ.. గ్రూప్–1, 2, 3, 4, బ్యాంకింగ్, ఎస్ఎస్సీ, రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు (ఆర్ఆర్బీ), పోలీస్ నియామక పరీక్షలు, యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రవేశాలకు ఉచిత కోచింగ్కు ఆగస్ట్ 14లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు. అభ్యర్థులకు స్టైఫండ్ ఇస్తారని తెలిపారు. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు www.tgbcstudycircle.cgg.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు. మరిన్ని వివరాలకు సుభాష్నగర్లోని కార్యాలయంలో, లేదా 08462–241055ను సంప్రదించాలని తెలిపారు.
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‘ఆస్పత్రి’కి నిధులివ్వండిబాన్సువాడ : నియోజకవర్గ ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలందించేందుకు ఆస్పత్రుల అభివృద్ధికి నిధులు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వ వ్యవసాయ సలహాదారు పోచారం శ్రీనివాస్రెడ్డి రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహను కోరారు. సోమవారం హైదరాబాద్లో జిల్లాలోని ఆస్పత్రులు, వైద్య సౌకర్యాలపై మంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు. సమావేశంలో పోచారం శ్రీనివాస్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన నియోజకవర్గంలోని ఆస్పత్రుల సమస్యలను మంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. బాన్సువాడలో 100 పడకల ఆస్పత్రి నిర్మాణం తుది దశకు చేరిందని, ఈ ఆస్పత్రికి ఆధునిక పరికరాలు, ఐసీయూ, ల్యాబ్ పరికరాలు, ఫర్నిచర్ మంజురు చేయాలని కోరారు. బాన్సువాడ ఎంసీహెచ్లో, ఏరియా ఆస్పత్రిలో డాక్టర్లు, నర్సులు, పారామెడికల్ సిబ్బందిని పూర్తిస్థాయిలో నియమించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. చందూర్ మండల కేంద్రంలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం భవన నిర్మాణం నిధుల కొరతతో నిలిచిపోయిందని, అదనంగా రూ.40 లక్షలు మంజురు చేయాలని కోరారు. వర్నిలో 30 పడకల ఆస్పత్రిలో డయాలసిస్ సౌకర్యం కల్పించాలని, కోటగిరి 50 పడకల ఆస్పత్రికి సిబ్బందిని నియమించాలని, మౌళిక వసతులు కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
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సర్కారులో డిజిటల్ విద్యకు ఊతం● జిల్లాలోని సర్కారు కళాశాలల్లో 120 డిజిటల్ బోర్డుల ఏర్పాటు ● ఇంటర్బోర్డు నుంచి 80.. కలెక్టర్ సహకారంతో మరో 40 బోర్డులు..నాగిరెడ్డిపేట: ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల విద్యార్థులకు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడిన బోధన అందించాలనే లక్ష్యంతో జిల్లాలో డిజిటల్ విద్యా వసతులను ఏర్పాటు చేశారు. గతంలో ఉన్న బ్లాక్బోర్డుల స్థానంలో స్మార్ట్ డిజిటల్ బోర్డులు అందుబాటులోకి తెచ్చారు. జిల్లాలో 20 ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలు ఉండగా.. బోర్డు ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఒక్కో కళాశాలకు నాలుగు బోర్డుల చొప్పున మొత్తం 80 డిజిటల్ బోర్డులను మంజూరు చేసింది. వీటిని ఇప్పటికే ఆయా కళాశాలలకు పంపిణీ చేసి తరగతి గదుల్లో అమర్చారు. దీంతో అధ్యాపకులు పాఠ్యాంశాలను వీడియోలు, చిత్రాలు, గ్రాఫిక్స్ రూపంలో బోధిస్తున్నారు. కళాశాలకు రెండు చొప్పున.. డిజిటల్ బోధనను మరింత అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకున్నారు. బోర్డు ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రతి కళాశాలకు నాలుగు బోర్డుల చొప్పున సరఫరా చేయగా.. కలెక్టర్ హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకు సహకారంతో ప్రతి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలకు రెండు బోర్డుల చొప్పున అదనంగా మొత్తం 40 డిజిటల్ బోర్డులను అందించారు. దీంతో ఒక్కో కళాశాలలో ఆరు డిజిటల్ బోర్డులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఆసక్తికరంగా బోధన.. డిజిటల్ బోర్డుల ద్వారా క్లిష్టమైన అంశాలను దృశ్యరూపంలో వివరించే అవకాశం లభిస్తుండడంతో విద్యార్థుల్లో పాఠాలపై ఆసక్తి పెరుగుతోందని అధ్యాపకులు పేర్కొంటున్నారు. పోటీ పరీక్షలకు అవసరమైన వీడియో పాఠాలు, యానిమేషన్లు, మోడల్ ప్రజెంటేషన్లను సైతం బోధనలో వినియోగించేందుకు వీలవుతోందంటున్నారు. డిజిటల్ బోర్డుల ఏర్పాటు వల్ల ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాలు మరింత మెరుగుపడతాయన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.ప్రైవేట్ కళాశాలలకు దీటుగా ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో విద్యాబోధన జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం అన్ని కళాశాలల్లో డిజిటల్ బోర్డులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా పాఠాలు బోధిస్తున్నాం. విద్యార్థులు డిజిటల్ బోధనకు ఆకర్షితులవుతున్నారు. – షేక్ సలాం, జిల్లా ఇంటర్ నోడల్ అధికారిమొదటి సంవత్సరం 3,105 రెండో సంవత్సరం 3,200
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ఓటర్ల వివరాల్లో లోపాలను సరిదిద్దాలి● పట్టణాల్లో ‘సర్’ వేగం పెంచాలి ● వీసీలో రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్రెడ్డికామారెడ్డి క్రైం: ఓటర్ల వివరాలను డిజిటలైజేషన్ చేసే క్రమంలో జరిగే పొరపాట్లను వెంటనే సరిదిద్దాలని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ పురోగతిపై వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు. బీఎల్వోలు ఆన్లైన్లో ఓటర్ల వివరాలు పొందుపరిచే సమయంలో అనేక తప్పిదాలు దొర్లుతున్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందన్నారు. ఈ కారణంగా జాబితా నుంచి అర్హులైన ఓటర్ల పేర్లు తొలగిపోతున్నాయంటూ పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయన్నారు. బీఎల్వోలు నమోదు చేసిన ప్రతి వివరాన్ని ఈఆర్వోలు, సూపర్వైజర్లు తప్పనిసరిగా సరిచూడాలన్నారు. ఓటర్ల వివరాలను పరిశీలించి వెంటనే లోపాలను సరిదిద్దాలని ఆదేశించారు. ఆ తర్వాత కూడా తప్పిదాలు కనిపిస్తే సంబంధిత బీఎల్వోలు, సూపర్వైజర్లపై చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ ఇంకా పెండింగ్లో ఉందన్నారు. సూపర్వైజర్లు బీఎల్వోలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ పనులను వేగవంతం చేయాలని సూచించారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో కామారెడ్డి నుంచి కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్, అదనపు కలెక్టర్లు విక్టర్, గిరి, ట్రెయినీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ రవితేజ, డీఆర్వో పాండు, జెడ్పీ సీఈవో చందర్, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.కామారెడ్డి క్రైం: జిల్లాలోని అటవీ ప్రాంతాల్లో చేపట్టనున్న అభివృద్ధి పనులను వేగంగా పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ అధికారులకు సూచించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో అటవీ అభివృద్ధి పనులు, గిరిజనుల సంక్షేమానికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు, అటవీ హక్కుల గుర్తింపు చట్టంలాంటి అంశాలపై సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ నాగిరెడ్డిపేట మండలం బొల్లారం గ్రామపంచాయతీ పరిధిలోని రామ్తండా నుంచి లింగోజీపల్లిలోని పోచమ్మ ఆలయం వరకు మెటల్ రోడ్డు నిర్మాణానికి అవసరమైన అనుమతులు, గాంధారి మండలంలోని వెంకటాపూర్ తండా, గండివేట్ తండా, హేమ్లానాయక్ తండాలలో అటవీ హక్కుల గుర్తింపు చట్టం కింద అర్హులైన గిరిజనులకు అటవీ ప్రాంతంలో ఇళ్ల నిర్మాణానికి అనుమతుల మంజూరు తదితర అంశాలపై చర్చించారు. లింగంపేట మండలం రాంపల్లి తండాలో అర్హులైన వారికి ఇళ్లు, గ్రామపంచాయతీ నూతన భవన నిర్మాణం, ఐకేపీ భవన నిర్మాణం అభివృద్ధి పనుల పురోగతిపై చర్చించి, సంబంధిత ప్రతిపాదనలను వేగంగా పంపించాలని ఆదేశించారు. సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్లు విక్టర్, గిరి, అటవీ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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మళ్లీ తెరపైకి తెయూ నియామకాల వ్యవహారం● 2013లో జరిగిన అధ్యాపకుల ఎంపికపై జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ నోటీసులు ● ఈనెల 14న విచారణకు హాజరు కావాలని వర్సిటీ అధికారులకు ఆదేశం తెయూ(డిచ్పల్లి): తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో గతంలో జరిగిన అధ్యాపకుల నియామకాల వ్యవహారం తాజాగా మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. నియామకాల్లో కనీస నిబంధనలు పాటించలేదంటూ బాధితుడు అంగోత్ వెంకట్నాయక్ జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేయగా, ఆ నియామకాలపై కమిషన్ దృష్టిసారించింది. ఈనెల 14న హైదరాబాద్లోని దిల్కుష గెస్ట్హౌస్లో విచారణకు హాజరు కావాలని తెలంగాణ ఉన్నత విద్యాశాఖ ప్రిన్సిపాల్ సెక్రెటరీ, తెలంగాణ యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్తో పాటు బాధితుడు వెంకట్నాయక్కు ఎస్టీ కమిషన్ డైరెక్టర్ కల్యాణరెడ్డి సోమవారం నోటీసులు జారీ చేశారు. అన్ని రికార్డులతో రావాలంటూ.. తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో 2013లో చేపట్టిన అధ్యాపకుల నియామకాల్లో తనకు అన్యాయం జరిగిందంటూ బాధితుడు వెంకట్నాయక్ గత నెల 16న ఎస్టీ కమిషన్ను ఆశ్రయించారు. ఎస్టీ అభ్యర్థులకు చెందాల్సిన రోస్టర్ పాయింట్లలో అక్రమాలు జరిగాయని, రిజర్వేషన్ పాలసీ, రోస్టర్ విధానాన్ని సక్రమంగా పాటించలేదనే ఆరోపణలు చేశారు. దీనిపై కమిషన్ స్పందిస్తూ విచారణకు ఆదేశించింది. రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యాశాఖ ప్రిన్సిపాల్ సెక్రటరీ, తెయూ రిజిస్ట్రార్తో పాటు బాధితుడు వెంకట్నాయక్ విచారణ కేంద్రంలో వ్యక్తిగతంగా హాజరుకావాలని ఆదేశించారు. కేవలం సమాధాన పత్రాలు పంపడం కాకుండా, 2013 నాటి నియామక నోటిఫికేషన్, రోస్టర్ పాయింట్ రిజిస్టర్లు, ఎంపిక జాబితాలు, మెరిట్ లిస్ట్లతో సహా అన్ని సంబంధిత అసలు రికార్డులను తీసుకొని విచారణకు హాజరుకావాలని నోటీసులో స్పష్టం చేసింది.ఆరోపణలు నిజమైతే.. ఆ నియామకాల్లో రోస్టర్ పాయింట్ల గందరగోళం నిజమేనని జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ విచారణలో తేలితే, తెలంగాణ యూనివర్సిటీ అధికారులకు ఇది పెద్ద దెబ్బగా పరిణమించే అవకాశం ఉందని విద్యావేత్తలు అంటున్నారు. ఇప్పటికే ఈ నియామకాలను రద్దు చేసి కొత్తగా నోటిఫికేషన్ వేయాలని హైకోర్టు జడ్జి సింగిల్ జడ్జి తీర్పు వెలువరించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ తీర్పుపై పలువురు అధ్యాపకులు హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయించారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసు హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ వద్ద ఉంది. అయితే ఇదే సమయంలో జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ స్వయంగా జోక్యం చేసుకోవడం, పైగా అధికారులను నేరుగా హాజరు కావాలని ఆదేశించడంతో ఈ విచారణ అత్యంత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. ఈ విచారణ తర్వాత వర్సిటీ నియామకాలపై ఎలాంటి నిర్ణయం వెలువడుతుందోనని వర్సిటీ అధ్యాపకులు, విద్యార్థులలో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. నోటీసు విషయమై తెయూ రిజిస్ట్రార్ యాదగిరిని ‘సాక్షి’ సంప్రదించగా ఇప్పటి వరకు తమకు ఎలాంటి నోటీసు అందలేదని తెలిపారు.
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‘కేకేవై రోడ్డును జాతీయ రహదారిగా ఆమోదించండి’సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి : కరీంనగర్ నుంచి సిరిసిల్ల –కామారెడ్డి –ఎల్లారెడ్డి మీదుగా పిట్లం వరకు ఉన్న 165 కిలోమీటర్ల కేకేవై రోడ్డును జాతీయ రహదారిగా ప్రకటించాలని ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే మదన్మోహన్రావు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. సోమవారం ఆయన ఢిల్లీలో కేంద్రమంత్రులు నితిన్ గడ్కరీ, బండి సంజయ్లను కలిసి ఈ విషయమై వినతిపత్రాలు అందించారు. అనంతరం ఆయన ‘సాక్షి’తో మాట్లాడారు. కేకేవై రోడ్డు ప్రతిపాదిత ఎన్హెచ్ 563, ఎన్హెచ్ 44, ఎన్హెచ్ 161, ఎన్హెచ్ 765 డీలను అనుసంధానించే కీలక కారిడార్గా మారుతుందన్నారు. ఈ మార్గం ద్వారా ప్రయాణ సమయం తగ్గడంతో పాటు సరుకు రవాణా, వ్యవసాయం, వాణిజ్య, పారిశ్రామిక, పర్యాటక రంగాల అభివృద్ధికి దోహదపడుతుందన్నారు. ప్రతిపాదనకు ఇప్పటికే కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి సూత్రప్రాయ ఆమోదం లభించిందని, అవసరమైన సాంకేతిక నివేదికలు, గ్రీన్ఫీల్డ్ అలైన్మెంట్, ఇతర వివరాలను సమర్పించామని గుర్తు చేశారు. జహీరాబాద్ ఎంపీ సురేశ్షెట్కార్ను కూడా కలిసి రోడ్డు కోసం మరింత చొరవ చూపాలని కోరినట్లు తెలిపారు. కామారెడ్డి అర్బన్: ముథ్కేడ్ –మేడ్చల్ రైల్వే లైన్ డబ్లింగ్ ప్రాజెక్ట్లో అండర్ బ్రిడ్జీల విస్తరణ పనులు చేపట్టనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తలమడ్ల వద్దనున్న (569 ఏ) రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జిని రెండు నెలల పాటు మూసివేయడానికి కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పోలీసు, ఆర్అండ్బీ, పంచాయతీ అధికారుల నివేదికల అనంతరం ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. డైవర్షన్ సూచికలు ఏర్పాటు చేసి తిప్పాపూర్ (570 ఏ) రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి ద్వారా వాహనాలను మళ్లించాలని నిర్ణయించారు. భిక్కనూరు: మండల కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని 30 పడకల ఆస్పత్రిగా అప్గ్రేడ్ చేయాలని ప్రభుత్వ సలహాదారు షబ్బీర్ అలీ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహను కోరారు. సోమవారం హైదరాబాద్లోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. జాతీయ రహదారి పక్కన ఉన్న భిక్కనూరు ప్రభుత్వాస్పత్రిని అప్గ్రేడ్ చేయడం వల్ల 25 గ్రామాల ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందన్నారు. ఈ విషయమై మంత్రికి వినతిపత్రం ఇచ్చారు.
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పరిస్థితి విషమించి ఒకరి మృతిబోధన్: ఎడపల్లి మండల కేంద్రానికి చెందిన షేక్ బాషా(50) గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొన్న ఘటనలో గాయాలై హైదరాబాద్లోని ఉస్మానియా ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం మృతి చెందినట్లు ఎడపల్లి ఎస్సై ముత్యాల రమ తెలిపారు. గత నెల 29న ఇంటి నుంచి వ్యక్తిగత పని నిమిత్తం రెంజల్ మండలంలోని సాటాపూర్కు వెళ్లాడు. అక్కడ రోడ్డు దాటుతుండగా గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొనగా అపస్మారకస్థితిలోకి చేరాడు. కుటుంబ సభ్యులు చికిత్స కోసం నిజామాబాద్ ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్ ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించగా అక్కడ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. మృతుడి భార్య వజిదాబేగం ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు ఎస్సై తెలిపారు.
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జాతీయ రహదారిపై కంటెయినర్ బోల్తాడిచ్పల్లి: మండలంలోని సుద్దపల్లి గ్రామం వద్ద జాతీయ రహదారిపై వెళ్తున్న కంటెయినర్ అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది. ఆదివారం తెల్లవారు జామున ఈ ప్రమాదం జరిగింది. డిచ్పల్లి పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. నాగ్పూర్ నుంచి బెంగుళూరు కు స్పేర్పార్ట్స్ లోడ్తో ఓ భారీ కంటెయినర్ వెళ్తోంది. సుద్దపల్లి గ్రామం వద్దకు రాగానే డ్రైవర్ నిద్రమత్తు వల్ల అదుపుతప్పి రహదారి పక్కనే ఉన్న సర్వీస్ రోడ్డుపై పడింది. ప్రమాదంలో లారీ డ్రైవర్ షోకీన్ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డాడు. సర్వీస్ రోడ్డు పై ఉన్న విద్యుత్స్తంబాన్ని ఢీకొనడంతో విద్యుత్సరఫరా నిలిచిపోయింది. దీంతో ప్రమాదం తప్పింది. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
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పిట్లంలో వాహనాల తనిఖీపిట్లం : మండల కేంద్రంలోని పిట్లం – బాన్సువాడ రహదారిపై వాహనా ల తనిఖీ చేపట్టినట్లు ఎస్సై ఆంజనేయులు ఆదివారం తెలిపారు. హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తున్న, వాహన ధ్రువీకరణ పత్రాలు లేని వాహనాల ను గుర్తించి జరిమానా విధించారు. ద్విచక్ర వాహనదారులు హెల్మెట్ ధ రించాలని, కారు నడిపే వారు సీటు బెల్టు పెట్టుకోవాలని సూచించారు. వాహనదారులు రోడ్డు భద్రత నియమాలు పాటించాలన్నారు. పేకాట స్థావరంపై దాడి లింగంపేట: మండలంలోని మెంగారం అటవీ ప్రాంతంలో ఆదివారం పే కాట స్థావరంపై దాడి చేసి ఏడుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు ఎస్సై దీపక్ కు మార్ తెలిపారు. ఎస్సై తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మెంగారం అటవీ ప్రాంతంలో గుడారం వేసుకొని పేకాడుతున్నట్లు సమాచారం అందడంతో దాడి చేశామన్నారు. వారి నుంచి రూ. 4100 నగదు, 5 మొబైల్ ఫో న్లు, ఒక బైక్ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. మండలంలో ఎవరైనా పేకాట ఆడితే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని వారి పేర్లను గోప్యంగా ఉంచుతామన్నారు. పోలీసు సిబ్బంది ఉన్నారు.
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చిన్నారికి అభినందనగాంధారి : మండల పరిధిలోని సోమారం తండాకు చెందిన పీఈటీ లక్ష్మణ్ రాథోడ్ కూతురు సాయి చెల్సియా అథ్లెటిక్స్లో తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ స్కూల్కు ఎంపికై ంది. హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ స్కూల్ వద్ద సాయి చెల్సియాను ఆదివారం ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారుడు గోపిచంద్ అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా పీఈటీ లక్ష్మణ్ మాట్లాడుతు తాను చిన్నతనంలో స్పోర్ట్స్ స్కూల్లో ప్రవేశం పొంది చదువాలని ఉండేదన్నారు. తన కోరికను కూతురు నెరవేర్చిందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
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మార్షల్ ఆర్ట్స్లో బంగారు పతకంకామారెడ్డి అర్బన్: కామారెడ్డి జీవదాన్ హైస్కూల్ 7వ తరగతి విద్యార్థి షేక్ అక్బరుద్దీన్ ఆదివారం హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన రెండో ఇంటర్నేషనల్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ చాంపియన్ షిప్–2026 పోటీల్లో కటా విభాగంలో బంగారు పతకం సాధించారు. అక్బరుద్దీన్ బంగారు పతకం సాధించడంపై కామారెడ్డి రాజీవ్నగర్కాలనీ డెవలప్మెంట్ కమిటీ ప్రతినిధులు తాజొద్దీన్, రాజు, మాలజంగం స్వామి, ఇమ్రత్ సింగ్ తదితరులు అభినందించారు.తాడ్వాయి(ఎల్లారెడ్డి): తాడ్వాయి మండల కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థ(ఐటీఐ)ఏటీసీలో రిపోర్టు చేయడానికి గడువు పొడిగించినట్లు ప్రిన్సిపల్ శ్రీధర్రాజ్ తెలిపారు. 2026–2027 విద్యా సంవత్సరానికి ఇప్పటివరకు రిపోర్టు చేయని శిక్షణార్థులు ఈ నెల 4వ తేదీ వరకు అవకాశం ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ అవకాశాన్ని శిక్షణార్థులు సద్వినియోగం చేసుకొని నిర్ణీత గడువులోగా రిపోర్టు చేయాలని సూచించారు. కామారెడ్డి అర్బన్: ఉపాధ్యాయ, విద్యారంగ సమస్యలపై ఐక్య ఉద్యమాలు చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐక్య ఉపాధ్యాయ ఫెడరేషన్ (టీఎస్యూటీఎఫ్) రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చావ రవి పిలుపునిచ్చారు. టీఎస్యూటీఎఫ్ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం ఆదివారం కామారెడ్డి సాందీపని డిగ్రీ కళాశాలలో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా చావ రవి మాట్లాడుతూ విద్యారంగంలో క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులపై అవగాహన లేకుండా ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఏకపక్ష నిర్ణయాలతో అనేక పాఠశాలలు మూతపడే ప్రమాదం ఏర్పడిందన్నారు. డీఈవో, డిప్యూటీ డీఈవో, ఎంఈవో ఖాళీలను భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ నెల 15లోగా ఉపాధ్యాయుల బదిలీలు, పదోన్నతుల షెడ్యూల్ విడుదల చేయాలన్నారు. పీఆర్సీ గడువు ముగిసి మూడేళ్లు అవుతున్న మీనమేషాలు లెక్కించడం సరికాదన్నారు. విద్యకు 15 శాతం బడ్జెట్ కేటాయించాలని రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎ.వెంకట్ డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు, కార్యదర్శులు చావ దుర్గాభవానీ, రాజశేఖర్రెడ్డి, లక్ష్మారెడ్డి, శాంతికుమారి, సత్యానంద్, మల్లారెడ్డి, రాజు, రవిప్రసాద్గౌడ్, శ్రీధర్, యాకయ్య, కిష్టయ్య, జ్ఞానమంజరి, మస్తాన్రావు, మాణిక్రెడ్డి, కొండల్రావు, వెంకటప్ప, సింహాచలం, జిల్లా అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు ఆకుల బాబు, సాయిలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వేతన.. వేదనఎల్లారెడ్డిరూరల్: వీబీ జీ రామ్ జీ (ఉపాధి హామీ) క్షేత్ర సహాయకులు వేతనాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. గ్రామాల్లో కూలీలకు పనులు కల్పించడంలో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు ముఖ్య భూమిక పోషిస్తున్నారు. పనుల ఎంపిక, కూలీలు హాజరయ్యేలా వారిలో చైతన్యం తీసుకరావడం, రిజిస్టర్లలో వివరాల నమోదు తదితర పనులు చేపడుతున్నారు. మూడు నెలలుగా వేతనాలు అందకపోవడంతో కుటుంబపోషణ భారమవుతోందని ఆవేదన వ్యక్తంచేస్తున్నారు. జిల్లాలో 4.71 లక్షల మంది కూలీలు జిల్లాలో 2.49 లక్షల జాబ్ కార్డులు ఉండగా వీటి పరిధిలో 4.71 లక్షల మంది కూలీలు ఉన్నారు. వీటిలో యాక్టివ్ జాబ్కార్డులు లక్షా 41 వేలు ఉండగా, యాక్టివ్ కూలీలు 2.25 లక్షల మంది ఉన్నారు. ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు ఉపాధి కూలీలు 29.34 లక్షల పనిదినాలను పూర్తిచేశారు. జిల్లాలో మొత్తం 270 మంది ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. గత మే, జూన్, జూలై నెలలకు సంబంధించిన వేతనాలు రాకపోవడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అధికారులు స్పందించి వేతనాలు అందేలా చర్యలను తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.ఉపాధి హామీ సిబ్బందికి త్వరలోనే వేతనాలు అందుతాయి. ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లకు సంబంధించిన వేతనాల బిల్లులు ఉన్నతాధికారులకు పంపించాం. – తాహేరాబేగం, ఎంపీడీవో, ఎల్లారెడ్డిమూడు నెలలుగా వేతనాలు లేక ఇబ్బందిగా ఉంది. పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు, పుస్తకాలు కొనుగోలు చేయలేదు. కుటుంబ పోషణ భారమవుతోంది. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి మా వేతనాలు నెలనెలా వచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. – హసన్, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు, ఎఫ్ఏల సంఘం ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లకు మూడు నెలలుగా అందని వేతనాలు జిల్లాలో 270 మంది ఎఫ్ఏలు ఉపాధి హామీ సిబ్బందికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు
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దారుల గండం దాటగలమా?జిల్లాలోని పలు గ్రామాలకు వెళ్లే దారులు అధ్వానంగా మారాయి. ఓ రోడ్డంతా గుంతలమయంగా మారితే.. మరో రోడ్డుపై కల్వర్టు కూలి ప్రమాదకరంగా మారింది. దీంతో ఈ గండాల దారులను దాటాలంటే వాహనదారులు, ప్రజలు భయాందోళన చెందుతున్నారు. – సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డితాడ్వాయి మండల కేంద్రంలోని ధ్వంసమైన కల్వర్టుతో ప్రమాదం పొంచి ఉంది. గ్రామంలోని శబరిమాత ఆశ్రమం సమీపంలో గల కామారెడ్డి–ఎల్లారెడ్డి రహదారిపై కల్వర్టు ధ్వంసమై, శిథిలావస్థకు చేరింది. కల్వర్టు వద్ద గొయ్యి ఏర్పడి ఏడాదవుతున్నా దాన్ని పూడ్చే ప్రయత్నం చేయలేదు. దీంతో వాహనదారులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఇప్పటికై నా అధికారులు స్పందించి మరమ్మతులు చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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చెర విడిపించారుకామారెడ్డి క్రైం: ఆపరేషన్ ముస్కాన్–12లో భాగంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా 45 మంది బాల కా ర్మికులను గుర్తించినట్లు ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర ఆదివారం తెలిపారు. బాలల హక్కుల పరిరక్షణ, బాల కార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలన, తప్పిపోయిన, ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో ఉన్న బాలలను గుర్తించి రక్షించడం, వారికి సురక్షితమైన బాల్యాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా జూలై 1 నుంచి 31 వరకు ఆపరేషన్ ముస్కాన్ కార్యక్రమం నిర్వహించామని తెలిపారు. కార్మిక, మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ, జిల్లా బాలల పరిరక్షణ విభాగం, విద్యా, వైద్యారోగ్య శాఖల సమన్వయంతో వ్యాపార సముదాయాలు, హోటళ్లు, ఇటుక బట్టీలు, దుకాణాల్లో తనిఖీలు చేపట్టామన్నారు. మొత్తం 45 మంది బాలలను రక్షించగా, అందులో 41 మంది బాలురు, నలుగురు బాలికలు ఉన్నారని తెలిపారు. బాలలను పనిలో పెట్టుకున్న యజమానులపై మొత్తం 23 కేసులు నమోదు చేసినట్లు ఎస్పీ పేర్కొన్నారు. రక్షించిన బాలలను చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ మార్గదర్శకాల ప్రకారం తల్లిదండ్రులకు అప్పగించడం, అవసరమైన చిన్నారులకు సంరక్షణ, పునరావాసం కల్పించడం, విద్యాభ్యాసం కొనసాగించేలా చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. 18 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలను పనిలో పెట్టుకుంటే చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ఆపరేషన్ ముస్కాన్లో 45 మంది బాలల గుర్తింపు 23 కేసుల నమోదు ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర
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మిల్లులపై విజిలెన్స్!● సీఎంఆర్ లెక్కలు తీస్తున్నారు ● స్టాక్ లేకుంటే కేసులు నమోదు ● జిల్లాలో ఇప్పటికే రెండు మిల్లుల్లో తనిఖీలుజిల్లాలో 2025–26 వానాకాలం సీజన్కు సంబంధించి 4.68 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వడ్లను 127 మిల్లులకు కేటాయించారు. మిల్లింగ్ తర్వాత 3 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం ప్రభుత్వానికి అప్పగించాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు 1.12 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం ఇచ్చారు. ఇంకా 1.88 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం ఇవ్వాల్సి ఉంది. అయితే, బియ్యం ఇచ్చేందుకు అక్టోబర్ నెలాఖరు వరకు అవకాశం ఉంది. అలాగే గత యాసంగి సీజన్లో 4.66 లక్షల మెట్రిక్టన్నుల ధాన్యాన్ని 123 మిల్లులకు ఇచ్చారు. మరపట్టిన తర్వాత 3.13 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం ప్రభుత్వానికి అందించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో ఇప్పటి వరకు 35 వేల మెట్రిక్ టన్నులు ఇచ్చారు. ఇంకా 2.78 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం ప్రభుత్వానికి అందించాలి. ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాల్సి ఉన్నా.. మిల్లులకు ఇచ్చిన ధాన్యం నిల్వలపై ప్రభుత్వం విజిలెన్స్ తనిఖీలు నిర్వహిస్తోంది. కామారెడ్డిలో ఇటీవల ఒక మిల్లులో తనిఖీలు చేపట్టి రూ.7.50 కోట్ల విలువైన ధాన్యం లేదని కేసు నమోదు చేశారు. బాన్సువాడ సమీపంలోని ఓ రైస్మిల్లులోనూ తనిఖీలు జరిగాయి. అక్కడ కూడా ధాన్యం మాయమైందని గుర్తించారు. గతేడాది రెండు సీజన్లలో కలిసి దాదాపు 5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం ప్రభుత్వానికి తిరిగి ఇవ్వాల్సి ఉంది. ఆయా మిల్లుల్లో ధాన్యం లేదా బియ్యం నిల్వలు ఉన్నాయా లేదా అన్న విషయంలో విజిలెన్స్ తనిఖీలు నిర్వహిస్తోంది. ఏ మిల్లులోనైనా ఉండాల్సిన స్టాక్ లేదంటే ధాన్యాన్ని అమ్ముకున్న కిందే లెక్క. పౌరసరఫరాల సంస్థకు సంబంధించి విజిలెన్స్ విభాగం ఎక్కడ తనిఖీ నిర్వహించినా లెక్కలు సరితూగడం లేదు. రూ. కోట్ల విలువైన ధాన్యం దారి తప్పినట్టు గుర్తిస్తున్నారు. జిల్లాలో రెండు మిల్లుల్లో తనిఖీలు చేపట్టి కేసులు నమోదు చేసిన నేపథ్యంలో ఎప్పుడు ఏమవుతుందోనన్న ఆందోళన మిల్లర్లను వెన్నాడుతోంది. దాడులను ఎదుర్కొనే విషయంలో ప్రజాప్రతినిధులను ఆశ్రయిస్తున్నా.. తనిఖీలు మాత్రం ఆగడం లేదు.రైస్మిల్లుల్లో సీఎంఆర్ నిల్వలపై విజిలెన్స్ ఫోకస్ చేసింది. తనిఖీల్లో లెక్క ప్రకారం స్టాక్ లేకుంటే కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. గడిచిన పది రోజుల్లో జిల్లాలో రెండు మిల్లుల్లో తనిఖీలు చేపట్టి కేసులు నమోదు చేశారు. దీంతో మిల్లర్లు వణుకుతున్నారు. – సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి
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అసంపూర్తి పనులు.. తప్పని అవస్థలు● సింగితం వాగుపై బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి 2023లో నిధులు మంజూరు ● బిల్లుల చెల్లింపుల్లో జాప్యం ● ఇప్పటికీ పూర్తికాని వంతెన నిర్మాణంనిజాంసాగర్(జుక్కల్): వంతెన పనులు అసంపూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో అన్నదాతలకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. మహమ్మద్ నగర్ మండలం సింగితం గ్రామ శివారులోని వాగుపైన హైలెవల్ వంతెన నిర్మాణానికి 2023లో అప్పటి ప్రభుత్వం రూ. 4.8 కోట్లు మంజూరు చేసింది. వెంటనే పనులు ప్రారంభై, పిల్లర్ల నిర్మాణంతో పాటు వాగుకు దిమ్మెల నిర్మాణాలు జరిగాయి. కానీ పనులకు సంబందించి బిల్లుల చెల్లింపులో అధికారులు జాప్యం చేశారు. దీంతో సదరు నిర్మాణ పనులను కాంట్రాక్టర్ బిల్లులు చెల్లిస్తేనే చేస్తానని మధ్యలోనే నిలిపి వేశారు. ఇబ్బందుల్లో అన్నదాతలు వాగు దాటితే నర్సాపురం, రాఘవపల్లి, రంగాపురం శివారుల్లో 800 ఎకరాల సాగు భూములు ఉన్నాయి. స్థానిక రైతులు వర్షాకాలంలో వాగు దాటి వెళ్లడం, వరద ప్రవాహనికి చిక్కుకోవడం ప్రాణసంకటంగా ఉంది. అయితే వంతెన నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు చేయడంతో రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పనులు అర్ధంతరంగా నిలిచిపోవడంతో ఆయకట్టు ప్రాంత రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రస్తుతం వాగులో వరద ప్రవాహం కారణంగా వాగు దాటలేక పంటలు సాగు చేయలేక నష్టపోతున్నామని రైతులు వాపోతున్నారు. ఇప్పటికై నా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి, వంతెన పనులు పూర్తయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నదాతలు కోరుతున్నారు.సింగితం వాగుపై వంతెన నిర్మాణ పనులు అసంపూర్తిగా నిలిచాయి. వరద ప్రవాహం ముప్పు నుంచి తప్పించేందుకు ప్రభుత్వం వంతెన నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు చేసింది. కానీ పనులు జరుగడం లేదు. ఇప్పటికై నా అధికారులు స్పందించి సమస్యను పరిష్కరించాలి. – నవీన్రెడ్డి, ఆయకట్టు రైతు, సింగితంవాగుపై వంతెన నిర్మాణ పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయించాలి. వారం రోజు లుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు చెరువులు, కుంటలు వరద నీటితో నిండాయి. ఆయకట్టు కింద పంటలు సాగు చేసేందుకు వెళ్లాలంటే వాగు ప్రవాహం ఉధృతంగా ఉంది. దీంతో వాగు దాటలేక పంటలు సాగు చేయలేక పోతున్నాం. – శ్రీకాంత్, ఆయకట్టు రైతు, సింగితం
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జిల్లా కేంద్రంలో బోనం ఎత్తుకుని ఆలయానికి వెళ్తున్న మహిళదోమకొండ/ కామారెడ్డి టౌన్: ఆషాఢ మాసం బోనాల పండుగను ఆదివారం జిల్లా వ్యాప్తంగా భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. డప్పు చప్పుళ్లు, శివసత్తుల పూనకాలు, పోతరాజుల విన్యాసాల నడుమ వివిధ కుల సంఘాల ఆధ్వర్యంలో బోనాలను ఊరేగించారు. అమ్మవారికి నైవేద్యం సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దోమకొండ మండల కేంద్రంలోని మహంకాళి ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, అలంకరణ చేశారు. అనంతరం ఘటం ఊరేగింపు, రంగం కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అనంతరం రంగసాని భవిష్యవాణి వినిపించారు. అమ్మను కొలిస్తే అన్నీ తానే చూసుకుంటుందని, సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిపిస్తుందని భక్తులకు వివరించారు. కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని వీక్లీ మార్కెట్, మున్నూరు కాపు, యాదవ, స్వర్ణకార సంఘాల ఆధ్వర్యంలో బోనాల పండుగ వైభవంగా నిర్వహించారు. నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఊర పండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు.
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ఇంటర్ విద్యనే భవిష్యత్కు బాటలుబాన్సువాడ : విద్యార్థులకు ఇంటర్ విద్యనే భవిష్యత్కు బాటలు వేస్తుందని ప్రభుత్వ వ్యవసాయ సలహాదారు పోచారం శ్రీనివాస్రెడ్డి అన్నారు. శనివారం పట్టణంలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఆయన డిజిటల్ తరగతులను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్బంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రస్తుత యుగంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ప్రాముఖ్యత పెరిగిందని, డిజిటల్ క్లాసులతో విద్యార్థులకు అభ్యాసాన్ని సులభతరం చేస్తాయన్నారు. విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం నాణ్యమైన విద్యను అందించేందుకు ఆధునిక సదుపాయాలు అందుబాటులోకి తెస్తుందని అన్నారు. డిజిటల్ క్లాసులను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, పాఠ్యాంశాలను లోతుగా అర్థం చేసుకుని సందేహాలను వెంటనే నివృత్తి చేసుకోవాలని అన్నారు. బాన్సువాడను ఎడ్యూకేషన్ హబ్గా మార్చామన్నారు. గతేడాది విద్యార్థుల కోసం దేశాయిపేట్లో ఉన్న వసతి గృహం నుంచి బాన్సువాడ కళాశాలకు ప్రత్యేక బస్సు సౌకర్యం కల్పించినట్లు పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులకు పుస్తకాలను అందజేశారు. తరగతి గదులు, విద్యార్థులకు అందుతున్న సౌకర్యాలపై ఆరా తీశారు. కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపల్, జిల్లా నోడల్ అధికారి సలాం, నాయకులు కృష్ణరెడ్డి, ఎజాస్, శ్రీనివాస్, విఠల్రెడ్డి, అధ్యాపకులు తదితరులు ఉన్నారు. గాంధారి: గాంధారి అటవీ శాఖ రేంజ్ పరిధిలోని గండివేట్ బీట్లో ఆక్రమణకు గురైన అటవీ శాఖ భూములను శనివారం తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎఫ్ఆర్వో రమేశ్ తెలిపారు. గండివేట్ బీట్లో ఇటీవల అటవీ భూ మిని ఆక్రమించుకుని పంట సాగు చేశారన్నా రు. సదరు భూములను తిరిగి స్వాధీనం చే సుకుని కందకాలు తవ్వించినట్లు తెలిపారు. అ టవీ భూమలు ఆక్రమణదారులపై చట్టప్రకా రం కేసు నమోదు చేస్తామని ఎఫ్ఆర్వో హె చ్చరించారు. బీర్మల్ తండాను ఎఫ్ఆర్వో సందర్శించి తండావాసులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి అడవులు, అటవీ భూముల సంరక్షణపై అవగాహన కల్పించారు. అటవీ శాఖ సెక్షన్ అధికారులు, బీట్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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భక్తుల కొంగు బంగారం చాముండేశ్వరి మాతదోమకొండ: మండల కేంద్రంలోని చాముండేశ్వరిమాత భక్తుల కోర్కెలు తీర్చే కొంగు బంగారంగా నిలుస్తోంది. రాష్ట్రంలో సికింద్రాబాద్ తర్వాత రెండో అతిపెద్ద మహంకాళి ఆలయంగా పేరుగాంచిన ఈ గుడి నిర్మాణం చేపట్టి ఆదివారంతో 55 ఏళ్లు పూర్తవనున్నాయి. ఈసందర్భంగా ఆలయం రేపటి నుంచి నిర్వహించే ఉత్సవాలకు ముస్తాబైంది. చారిత్రక నేపథ్యం.. దోమకొండ సంస్థానానికి చెందిన కామినేని వంశీయులు ఈ ఆలయాన్ని 1943–46 మధ్య కాలంలో నిర్మించినట్లు చర్రిత చెబుతుంది. ఆలయంలోని అమ్మవారి ప్రతిమ రాక్షసులను సంహరించే రూపంలో ఉండి భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది. అమ్మవారికి ఉన్న 18 చేతుల్లో ప్రతి చేతిలో ఒక ఆయుధం కలిగి ఉండటం విశేషం. బోనాల ఊరేగింపు ప్రత్యేకం.. యాభై ఐదు ఏళ్లుగా అమ్మవారికి బోనాలు ఊరేగింపు ఘనంగా జరుగుతోంది. పోతరాజుల విన్యాసాలు, ఘటం ఊరేగింపు, రంగం ఎక్కడం కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. గ్రామానికి చెందిన దాదాపు 4వేల మంది మహిళలు అమ్మవారికి బోనాలు తీస్తారు. ఉత్సవాలకు దోమకొండ, కామారెడ్డి ప్రాంతంతో పాటు సిద్దిపేట, నిజామాబాద్, సిరిసిల్లా, హైద రాబాద్ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు వచ్చి అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. ఆదివారం జరిగే బోనాల ఉత్సవాలకు ఆలయంను సిద్ధం చేశాం. ఆలయంలో ఉదయం నుంచి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు, మధ్యాహ్నం నుంచి సాయంత్రం వరకు బోనాలు, నైవేద్యం సమర్పణ నిర్వహించనున్నారు. వేలాది మంది భక్తులు పాల్గొననుండటంతో అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేశాం. –భావి శరత్ చంద్రశర్మ, ఆలయ అర్చకులు, దోమకొండ దోమకొండలో అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠించి నేటికి 55 ఏళ్లు బోనాల పండుగకు ముస్తాబైన ఆలయం
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సంక్షిప్తం..వీధి కుక్కల బెడద నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలు బాన్సువాడ : వీధి కుక్కల బెదడ నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆగ్రో చైర్మన్ కాసుల బాల్రాజ్ అన్నారు. శనివారం మున్సిపల్పరిధిలో వీధి కుక్కలను పట్టించి ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఇటీవల బాన్సువాడలో చిన్నారులు, మహిళలపై వీధి కుక్కలు దాడి చేసి గాయపర్చిన విషయం తెలిసిందేన్నారు. ప్రజల భద్రత దృష్టిలో ఉంచుకుని, వర్షాకాలంలో కుక్కలు దాడులు చేసే అవకాశం ఉన్నందున ప్రత్యేక బృందాల సహాయంతో పట్టణంలో పలు ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తున్న వీధి కుక్కలను తరలించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఇంటి పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని సూచించారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు గోపాల్రెడ్డి, నార్ల రవీందర్, గౌస్ తదితరులు ఉన్నారు. పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు రెయిన్ కోట్స్ పంపిణీ ఎల్లారెడ్డి: ఎల్లారెడ్డి మున్సిపాలిటీ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు మున్సిపల్ చైర్మన్ పద్మ శ్రీకాంత్ శనివారం రెయిన్ కోట్స్ పంపిణీ చేశారు. మున్సిపల్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఆయ న మాట్లాడారు. పారిశుద్ధ్య కార్మికులు పట్టణాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచాలన్నారు. కార్యక్రమంలో ము న్సిపల్ కమిషనర్ జగ్జీవన్, కౌన్సిలర్లు గఫార్, దశరథం, సొసైటీ వైస్ చైర్మన్ ప్రశాంత్గౌడ్, కోఆప్షన్ సభ్యులు పప్పు వెంకటేశం, కాంగ్రెస్ నాయకులు విద్యాసాగర్, రాములు తదితరులున్నారు. పోటీతత్వంతో యువత ముందుకు వెళ్లాలి నిజాంసాగర్(జుక్కల్): మహమ్మద్ నగర్ మండలం దూప్సింగ్తండా గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఉద్యోగాలు సాధించిన ముగ్గురు యువకులను సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ శనివారం గ్రామ పంచాయతీలో ఘనంగా సన్మానించారు. యువత పోటీతత్వంతో మరిన్ని కొలువులు సాధించి తండాకి పేరు ప్రతిష్టలు తీసుకురావాలని సర్పంచ్ కోరారు. మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్ బలరాం, పంచాయతీ కార్యదర్శి చరణ్కుమార్ యువకులు ఉన్నారు. సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడుకోవాలి లింగంపేట(ఎల్లారెడ్డి): సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడడానికి భగవాన్ నామస్మరణ ఒక్కటే మార్గమని శ్రీరామదండు నిర్వాహకులు బ్రహ్మచారి అన్నారు. శనివారం మండలంలోని శెట్పల్లిసంగారెడ్డి గ్రామంలో హైదరాబాద్కు చెందిన శ్రీరామదండు సంస్థ ఆధ్వర్యంలో 108 సార్లు హనుమాన్ చాలీసాను 108 రకాలుగా వివిధ సంగీత వాయిద్యాలతో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా బ్రహ్మచారి మాట్లాడుతూ శెట్పల్లిసంగారెడ్డి గ్రామానికి చెందిన చుక్కయ్యగారి నరసింహరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈకార్యక్రమం చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. ట్రాన్స్కో ఏఈకి సన్మానం నాగిరెడ్డిపేట(ఎల్లారెడ్డి): నాగిరెడ్డిపేట ట్రానన్స్కో సబ్ ఇంజినీర్ నాగరాజుకు ఏఈగా పదోన్నతి రావడంతో శనివారం మండలంలోని వివిధ గ్రామాలకు చెందిన ట్రానన్స్కో ఉద్యోగులు ఆయనను ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సబ్ ఇంజినీర్ నాగరాజు ఈవోగా పదోన్నతి పొంది గాంధారి మండలం సర్వాపూర్ కు బదిలీ అయ్యారు. ట్రాన్స్కో సిబ్బంది సురేందర్, ఈశ్వర్, మున్యా, విఠల్, కమలాకర్, వెంకట్, నసీర్, కృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పంటల పరిశీలన తాడ్వాయి: మండలంలోని ఎర్రాపహాడ్ శివారులో ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు దెబ్బతిన్న పంటలను ఏవో నర్సింలు శనివారం క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. పంటలో యాజమాన్య పద్ధతులు, మొక్కజొన్నపంటలో కత్తెర పురుగు ఉధృతి నివారణ కోసం, ఎదుగుదల లోపించినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వివరించారు. ఆయన వెంట ఏఈవో శివచైతన్య, రైతులు ఉన్నారు. పత్తి పంటలో ప్యారావిల్ట్ తెగుళ్లు మద్నూర్(జుక్కల్): ప్యారావిల్ట్ అనేది పత్తి పంటలో వచ్చే శారీరక రుగ్మత అని ఇది ఫంగస్, బ్యాక్టీరియా లేదా వైరస్ వల్ల వచ్చే అంటువ్యాధి కాదని ఏఈవో అనిల్ పేర్కొన్నారు. మండలంలోని అంతాపూర్ శివారులోని పత్తి పంటను శనివారం ఏఈవో అనిల్ రైతులతో కలిసి పరిశీలించారు. ఈ సందర్బంగా ఆయన మాట్లాడుతు మొక్క వేర్లు తగినంత నీటిని, పోషకాల పై భాగాలకు అందించలేకపోవడం వల్ల ఈ సమస్య వస్తుందన్నారు. ఆకులు పచ్చగానే ఉండి కిందికి వాలి పోవచ్చన్నారు. మధ్యాహ్నం వాడిపోవడం, సాయంత్రం కొలుకోకపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయన్నారు. ప్యారావిల్ట్ నివారణకు కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడ్(సీఓసీ) అనే మందును లీటర్ నీటికి 3 గ్రాములు కలిపి ఎక్కడైతే ఈ ప్యారావిల్ట్ కి గురైన మొక్క దాని చుట్టుపక్కల ఒక ఐదుఆరు మొక్కల మొదలు దగ్గర వేరు భాగం తడిసేటట్టు పంపు యొక్క ముందరి నాజిల్ భాగం తీసివేసి డ్రెచింగ్ చేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో రైతులు ఉన్నారు.
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తడిహిప్పర్గాలో ఒకరి ఆత్మహత్యమద్నూర్(జుక్కల్): మండలంలోని తడిహిప్పర్గా గ్రామంలో ఓ వ్యక్తి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఎస్సై మోహన్రెడ్డి తెలిపిన వివరాలు ఇలా.. తడిహిప్పర్గా గ్రామానికి చెందిన అల్లంవార్ దేవిదాస్(26) గ్రామంలో కూలీ పని చేసుకుంటూ బతుకుతున్నాడు. తనకు డబ్బులు కావాలని ఇటీవల ఇంట్లో అడగడంతో మద్యం తాగడం కోసమే డబ్బులు అడుగుతున్నావని, మద్యం తాగడం హానికరమని తండ్రి మల్లు సముదాయించాడు. డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతో దేవిదాస్ ఆవేశంలో ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయాడు. తిరిగి ఇంటికి రాకపోవడంతో శుక్రవారం కుటుంబసభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేశారు. లెండి వాగులో శనివారం వ్యక్తి మృతదేహాన్ని స్థానికులు గుర్తించి, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వారు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని, మృతుడిని దేవిదాస్గా నిర్ధారించి, కుటుంబీకులకు సమాచారం అందించారు. డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతోనే దేవిదాస్ వాగులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని తెలిపారు. మృతుడి తండ్రి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. కామారెడ్డిలో ఒకరు.. కామారెడ్డి క్రైం: పట్టణంలో ఓ వ్యక్తి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. స్థానికులు, రైల్వే పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా.. బాన్సువాడకు చెందిన గతక రాజు (30) హైదరాబాద్లోని ఓ కంపెనీలో కొన్నేళ్లుగా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా పని చేస్తున్నాడు. తండ్రికి పక్షవాతం రావడంతో రూ.15 లక్షల వరకు అప్పులు చేసి వైద్యం చేయించారు. దీంతో అప్పులు పెరిగిపోవడంతో చాలాసార్లు బాధపడేవాడు. ఈక్రమంలో అతడు మనస్తాపం చెంది శుక్రవారం కామారెడ్డి రైల్వేస్టేషన్లోని 3వ నంబర్ ఫ్లాట్ఫామ్ పట్టాలపై పడుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈమేరకు కుటుంబసభ్యులు ఫిర్యాదు చేయగా, కేసు నమోదు చేసినట్లు రైల్వే ఎస్సై లింబాద్రి తెలిపారు.
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నాలుగు ట్రాన్స్ఫార్మర్ల ధ్వంసంభిక్కనూరు: మండలంలోని గుర్జకుంట గ్రామంలోగల పొలాల వద్ద ఉన్న నాలుగు ట్రాన్స్ఫార్మర్లను శనివారం వేకువజామున గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ధ్వసం చేసి, అందులో ఉన్న రాగి కాయిల్స్ను చోరీ చేశారు. మండలంలో బస్వాపూర్, ర్యాగట్లపల్లి, గుర్జకుంట గ్రామల్లో గత మూడు నెలలుగా ఈ చోరీలు తరచూ జరుగుతున్నాయి. గుర్జకుంట గ్రామంలో మూడు నెలల్లో 11 ట్రాన్స్పార్మర్లను, ర్యాగట్లపల్లిలో ఐదు, బస్వాపూర్లో మూడు ట్రాన్స్పార్మర్లను గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ధ్వంసం చేసి అందులో ఉన్న రాగి కాయల్స్ను ఎత్తుకెళ్లారు. ట్రాన్స్పార్మర్లకు వెల్డింగ్ చేసిన వాటి జోలికి వెళ్లకుండా, రిపేర్ అయిన వాటిని ధ్వంసం చేస్తుండటం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది. వీటి సమాచారం తేలిసిన వ్యక్తులు దీనికి సూత్రదారులుగా ఉన్నట్లు ఆరోపణలు వినవస్తున్నాయి. ఇప్పటికై నా పోలీసులు స్పందించి నిందితులను పట్టుకొని కఠిన చర్యలు తీసుకుని రైతులు కోరుతున్నారు.
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తల్లిపాలే బిడ్డకు శ్రేయస్కరంకామారెడ్డి టౌన్ : తల్లిపాలే బిడ్డకు శ్రేయస్కరమని ఐసీడీఎస్ సీడీపీవో సుజాత తెలిపారు. తల్లిపాల వారోత్సవాల బాగంగా శనివారం జిల్లా కేంద్రంలోని రుక్మిణికుంట అంగన్వాడీ సెంటర్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి ఆమె ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. తల్లులు, గర్భిణులు, బాలింతలకు తల్లిపాల ప్రాముఖ్యత, పాలు పట్టే సరియైన విధానాన్ని సమగ్రంగా వివరించారు. సూపర్వైజర్ కవిత, అంగన్వాడీ టీచర్లు స్వరూప, అంజిబాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు. కామారెడ్డి రూరల్/ఎల్లారెడ్డిరూరల్/భిక్కనూరు: తల్లిపాలు పిల్లలకు ఎంతో శ్రేయస్సుకరంగా ఉంటుందని ఇండియన్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ అధికారిణి శ్రావణి సూచించారు. కామారెడ్డి మున్సిపల్ పరిధిలోని లింగాపూర్లో శనివారం తల్లిపాల వారోత్సవాల కార్యక్రమాన్ని అంగన్వాడీ కేంద్రంలో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడారు. కౌన్సిలర్లు నరేందర్రెడ్డి,కాసర్ల రాణి, అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఏఎన్ఎంలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎల్లారెడ్డి మండలంలోని వెల్లుట్ల గ్రామంలో శనివారం తల్లిపాల వారోత్సవాల కార్యక్రమాన్ని సర్పంచ్ సాయిలు ప్రారంభించారు. భిక్కనూరు మండల కేంద్రంతో పాటు అన్ని గ్రామాల్లోని వైద్యశాఖకు చెందిన సబ్ సెంటర్లలో తల్లి పాల వారోత్సవాలు శనివారం ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్బంగా తల్లి పాల విశిష్టతను వైద్య సిబ్బంది వివరించారు.
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కన్నీరు తుడిచే నేస్తం● కష్టాల్లో ఉన్న దోస్తులకు సాయం ● నేడు స్నేహితుల దినోత్సవం సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి : ఆనంద భాష్పాలు పంచుకునేటప్పుడే కాదు.. కన్నీట మునిగినప్పుడూ దరిచేర్చు ధైర్యమే స్నేహం. నిస్సహాయత, నిరాశ కమ్ముకున్నప్పుడు నేనున్నాననే భరోసా కల్పించి వెలుగు నింపేవాడే నేస్తం. జీవన గమనంలో అడుగడుగునా తోడ్పాటుగా ప్రతి ఒక్కరికీ అనుభవమయ్యే, ఆసరా అయ్యే ఆప్తబంధం. అందుకే రక్త సంబంధం కన్నా స్నేహబంధం గొప్పదని అంటారు. స్నేహితుడి ఇంట్లో శుభకార్యం ఉన్నప్పుడే కాదు, కష్టం ఉందంటే కూడా మేమున్నామనే భరోసానిస్తున్నారు. అనారోగ్యంతో మంచం పడితే అందరూ వెళ్లి ధైర్యం చెబుతున్నారు. వైద్యం కోసం ఎంతో కొంత సాయం అందిస్తూ అండగా నిలుస్తున్నారు. భౌతికంగా దూరమైన స్నేహితుడి కుటుంబానికి మేమున్నామంటూ చేయూతనిస్తున్నారు. పిల్లల చదువు, పెళ్లిళ్లకు ఆసరా అవుతున్నారు. కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు అండగా నిలవడమే స్నేహమని నిరూపిస్తున్నారు. నేడు ‘స్నేహితుల దినోత్సవం’ సందర్భంగా ‘సాక్షి’ ప్రత్యేక కథనం.
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ఓటు వేయలేదని ఇంటిని కూల్చివేస్తారా?● హండెకేలూర్ జీపీ ఎదుట ఆందోళన మద్నూర్: ఓటు వేయకుంటే ఇంటిని కూల్చివేస్తారా? తమ ఇంటిని కూల్చితే గ్రామ పంచాయతీ ఎదుటే ఆత్మహత్యకు పాల్పడతామని మండలంలోని హండెకేలూర్లో శనివారం ఓ కుటుంబం నిరసన తెలిపింది. బాధితులు తెలిపిన ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన గడ్డంవార్ సవిత, వీరేశం దంపతులు ఏళ్ల క్రితం ప్రభుత్వం ఇచ్చిన భూమిలో షెడ్డు ఏర్పాటు చేసుకొని జీవిస్తున్నారు. చుట్టు పక్కల సైతం మరికొందరు ఇళ్లు నిర్మించారు. అయితే, ఇటీవల నూతనంగా ఎన్నికై న పంచాయతీ పాలకవర్గం గడ్డంవార్ సవిత దంపతులు జీపీ భూమిలో నివాసముంటున్నారని, ఖాళీ చేయాలని నోటీసు ఇచ్చారు. దీంతో ఆగ్రహించిన దంపతులు గ్రామ పంచాయతీకి చేరుకొని ఆందోళన చేపట్టారు. జీపీలో ఉన్న కార్యదర్శి, కారోబార్ను బయటకు రానివ్వలేదు. వారికి మద్దతుగా గ్రామస్తులు కొందరు బైఠాయించారు. సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో వారికి ఓటు వేయలేదనే అక్కసుతోనే తమను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని సవిత, వీరేశం ఆరోపించారు. ఇంటిని కూల్చివేస్తే ఆత్మహత్యకు పాల్పడతామని పేర్కొనడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. విషయం తెలుసుకున్న ఎంపీడీవో సత్యనారాయణ, పోలీసు సిబ్బంది హండెకేలూర్కు చేరుకొని బాధితులతో మాట్లాడారు. ప్రభుత్వ స్థలాల్లో అక్రమ నిర్మాణాలు చేపడితే తొలగిస్తామని, అక్రమంగా ఉన్నవాటికి నోటీసులు ఇచ్చి చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పడంతో ఆందోళన విరమించారు.
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ఆర్థిక సహాయం అందజేతదోమకొండ: పదోతరగతిలో గతేడాది మొదటి స్థానంలో నిలిచిన పెద్దోళ్ల వరుణ్ కు దోమకొండ బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో దోమకొండకు చెందిన రైల్వే ఉద్యోగి కంది రవి ఆర్థిక సాయం అందజేశారు. పాఠశాలలో నిర్వహించిన సమావేశంలో రూ.5116లు అందజేశారు. కామారెడ్డి అర్బన్: కామారెడ్డికి చెందిన కొంపల్లి లయన్స్ క్లబ్ ప్రతినిధి చీల రాము కామారెడ్డి శ్రీ సరస్వతి విద్యా మందిర్ హైస్కూల్కు నోటు పుస్తకాలు విరాళంగా అందించారు. శనివారం పాఠశాల అకడమిక్ ప్రిన్సిపల్ నగేష్కు నోటు పుస్తకాలు అందజేశారు. చిన్నారులకు యూనిఫామ్ పంపిణీ పెద్దకొడప్గల్ : మండల కేంద్రంలోని అంగన్వాడీ కేంద్రంలో చిన్నారులకు శనివారం యూనిఫామ్లను సర్పంచ్ విజయలక్ష్మి అందజేశారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ఇస్తున్న పౌష్టికాహారాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆమె సూచించారు.
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స్నేహితుల కుటుంబాలకు అండగా ఫొటోగ్రాఫర్లుమాచారెడ్డి: స్నేహానికి కులం,మతం, హద్దులు ఉండవు. దాన్ని అక్షరాల నిజం చేస్తున్నారు మాచారెడ్డి మండల వీడియో, ఫొటో గ్రాఫర్లు. గత ఆరేళ్లుగా మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయాన్నందిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ఆరేళ్ల కింద మృతి చెందిన ఘన్పూర్ గ్రామానికి చెందిన ఫొటో గ్రాఫర్ సల్ల రమేష్ కుటుంబానికి రూ 54వేలు,ఏడాదిన్నర కిందట అనారోగ్యంతో మృతి చెందిన గజ్యానాయక్ తండా చౌరస్తాకు నాగరాజు కుటుంబానికి రూ2.44 లక్షలు, అలాగే లచ్చాపేటకు చెందిన అజయ్ కుటుంబానికి రూ 74వేలు అందజేశారు. అంతే కాకుండా మృతుల కుటుంబాల్లో 18 ఏళ్లు నిండిన ఆడ పిల్లలకు రూ. 10 వేలు ఇస్తున్నామని ఫొటో గ్రాఫర్లు తెలిపారు.
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నిజాంసాగర్లోకి కొనసాగుతున్న ఇన్ఫ్లోఆరు రోజుల్లో 1.727 టీఎంసీల చేరికనిజాంసాగర్ : నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులోకి ఇన్ఫ్లో కొనసాగుతోందని నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు తెలిపారు. శనివారం 2,840 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోందన్నారు. ఆరు రోజుల్లో 1.727 టీఎంసీల వరద నీరు వచ్చి చేరిందన్నారు. గతనెల 27న ఇన్ఫ్లో ప్రారంభమైందని ఆరోజు 77.79 ఎంసీఎఫ్టీల నీరు వచ్చి చేరిందని పేర్కొన్నారు. 28న 104.48 ఎంసీఎఫ్టీలు, 29న 568.85 ఎంసీఎఫ్టీలు, 30న 340.16 ఎంసీఎఫ్టీలు, 31న 391.60 ఎంసీఎఫ్టీలు, ఆగస్ట్ 1న 244.28 ఎంసీఎఫ్టీల ఇన్ఫ్లో వచ్చిందని తెలిపారు. మెదక్ జిల్లాలోని ఘనపురం ఆనకట్ట అలుగు పారుతుండడంతోపాటు లోకల్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాల నుంచి వరద వస్తోందని పేర్కొన్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,405 అడుగులు (17.8 టీఎంసీలు) కాగా.. శనివారం సాయంత్రానికి 1,396.34 అడుగుల (8.077 టీఎంసీలు) నీరు నిల్వ ఉందన్నారు.
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‘విదేశీ కలుపు మొక్కలను తొలగించాలి’కామారెడ్డి క్రైం : జీవవైవిధ్యానికి ముప్పుగా మారిన వయ్యారి భామ, కత్తెర ఆకు, మహావీర, ముళ్ల అ లం వంటి విదేశీ దురాక్రమణ మొక్కలను తొలగించాలని ఏఆర్ డీఎస్పీ ఉదయ్ భాస్కర్ ప్రజలను కో రారు. జిల్లా పోలీసు కార్యాలయం ఆవరణలో శనివారం పోలీసుశాఖ, ఈకోఫాన్ సొసైటీల ఆధ్వర్యంలో విదేశీ కలుపు మొక్కల నిర్మూలన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. పోలీసు సిబ్బందికి ఆయా మొక్కల ను ప్రత్యక్షంగా గుర్తించే విధానం, వాటితో పర్యావరణానికి కలిగే నష్టాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఉదయ్ భాస్కర్ మాట్లాడుతూ పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రతి ఒక్కరి సామాజిక బా ధ్యత అన్నారు. జీవవైవిధ్యం, వ్యవసాయం, అడవులు, పశువుల మేత భూములు, నీటి వనరులకు ముప్పుగా మారుతున్న విదేశీ దురాక్రమణ మొక్క లను సకాలంలో గుర్తించి నిర్మూలించే కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో ఏఆర్ డీఎస్పీ ఉదయ్ భాస్కర్, సీఐలు సంతోష్ కుమార్, నవీన్ కుమార్, కృష్ణ, ఎస్సైలు, కానిస్టేబుళ్లు, హోంగార్డులు, ఈకోఫాన్ సొసైటీ వ్యవస్థాపకుడు సాయి సంపత్ పాల్గొన్నారు.
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‘సమన్వయంతో పనిచేయాలి’కామారెడ్డి క్రైం : ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాల ప్రయోజనాలు సకాలంలో అందేలా అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ సూచించారు. శనివారం కలెక్టరేట్లో జిల్లా విజిలెన్స్ కమిటీ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ, సంక్షేమ పథకాల అమలు, దివ్యాంగుల సంక్షేమానికి సంబంధించిన అంశాలపై సమీక్షించారు. హాస్టళ్లు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, మైనారిటీ, బీసీ, గిరిజన సంక్షేమ విద్యాసంస్థలకు స్టీమ్ రైస్, గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరా, రిజర్వేషన్ నిబంధనల ప్రకారం దివ్యాంగులకు కొత్త చౌక ధరల దుకాణాల ఏర్పాటు, దివ్యాంగులకు నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ, ఈకేవైసీ నమోదులో ఇబ్బందులు, దీపం పథకం ప్రయోజనాల బదిలీ తదితర అంశాలపై చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ దివ్యాంగులకు ఈకేవైసీ నమోదులో ఎదురవుతున్న సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించి, అర్హులైన ప్రతి లబ్ధిదారుకు నిత్యావసర సరుకులు, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల ప్రయోజనాలు నిరంతరంగా అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. హాస్టళ్లు, ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థలకు బియ్యం, గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా చూడాలన్నారు. దివ్యాంగులకు చౌక ధరల దుకాణాల కేటాయింపు ప్రక్రియను నిబంధనల మేరకు వేగవంతం చేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ గిరి, ట్రెయినీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ రవితేజ, సివిల్ సప్లయ్ కార్పిరేషన్ డీఎం శ్రీకాంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.కామారెడ్డి క్రైం: మొక్కలు నాటి సంరక్షించాలని కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ సూచించారు. జిల్లా కేంద్రానికి సమీపంలోని రవాణాశాఖ కార్యాలయాన్ని శనివారం ఆయన సందర్శించారు. పరిసరాలను పరిశీలించి పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని సూచించారు. అధికారులు, సిబ్బందికి పలు సూచనలు ఇచ్చారు. అనంతరం కార్యాలయం ఆవరణలో మొక్కలు నాటి నీళ్లు పోశారు. కార్యక్రమంలో డీటీవో సంతోష్ కుమార్, మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ శంకర్ నారాయణ గారు, అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉదయ్ కుమార్, ఏవో నజీర్, కార్యాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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‘మరింత మెరుగైన సేవలందించాలి’కామారెడ్డి క్రైం : ప్రజలకు మరింత మెరుగైన సేవలందించాలని ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర సూచించారు. నవీకరించిన కామారెడ్డి ట్రాఫిక్ అవుట్ పోస్ట్ను శనివారం ఆయన ప్రారంభించారు. అవుట్పోస్ట్ బాధ్యతలను ట్రాఫిక్ ఎస్సై చంద్రశేఖర్ గౌడ్కు అప్పగించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ పట్టణంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న వాహనాల రద్దీ, ట్రాఫిక్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రజలకు వేగవంతమైన, సమర్థవంతమైన సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ట్రాఫిక్ అవుట్పోస్ట్ను నవీకరించామన్నారు. అవసరమైన సిబ్బందిని సైతం కేటాయింంచామన్నారు. ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించడం, రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించడం, ప్రజలకు సురక్షితమైన ప్రయాణ వాతావరణం కల్పించడం పోలీసు శాఖ ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. వాహనదారులు తప్పనిసరిగా నాణ్యమైన హెల్మెట్, సీటు బెల్ట్ ధరించాలని సూచించారు. ప్రతి ఒక్కరు ట్రాఫిక్ నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలన్నారు. కార్యక్రమంలో కామారెడ్డి డీఎస్పీ మధుసూదన్, పట్టణ ఎస్హెచ్వో నరహరి, టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్సైలు, ట్రాఫిక్ పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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ఇంటి భోజనమే దిక్కు● వదలపర్తి ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో నిలిచిన మధ్యాహ్న భోజన పథకం ● పది రోజులుగా టిఫిన్ బాక్సులు తెచ్చుకుంటున్న విద్యార్థులుఇంటి నుంచి తెచ్చుకున్న టిఫిన్ బాక్స్లోని భోజనాన్ని తింటున్న విద్యార్థులునాగిరెడ్డిపేట(ఎల్లారెడ్డి) : విద్యార్థులు ఆకలితో అలమటించొద్దని ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న మధ్యా హ్న భోజన పథకం ఈ పాఠశాలలో నిలిచిపోయింది. ఏజెన్సీ నిర్వాహకురాలు మానేయడంతో విద్యా ర్థులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నా రు. జిల్లాలోని నాగిరెడ్డిపేట మండలం వదలపర్తి ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో పది రోజులుగా మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి బ్రేక్ పడింది. దీంతో విద్యార్థులే ఇళ్ల నుంచి టిఫిన్ బాక్సుల్లో భోజనాన్ని తెచ్చుకొని మధ్యా హ్నం తింటున్నారు. జూలై 21వ తేదీ నుంచి పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం పెట్టకపోవడంతో వి ద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కాగా, రెండేళ్లుగా ఈ పాఠశాలలో విద్యార్థుల చేరిక సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. 2024–25 విద్యా సంవత్సరంలో పాఠశాలలో 52 మంది ఉండగా, 2025–26లో విద్యార్థుల సంఖ్య 80కి చేరింది. ప్రస్తుతం పాఠశాలలో 94 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ఒకవైపు ప్రభుత్వ బడిలో విద్యార్థుల చేరిక పెరుగుతుండగా, మరోవైపు సదుపాయాల కల్పనలో పట్టింపు కరువైందనే చర్చ జరుగుతోంది. విద్యాశాఖ అధికారులు ప్రత్యేక చొరవ చూపి మధ్యాహ్న భోజనం అందేలా చూడాలని తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు. మధ్యాహ్న భోజన ఏజెన్సీ నిర్వాహకురాలు మానేయడంతో పథకం నిలిచిపోయింది. మెనూ ప్రకా రం మధ్యాహ్న భోజనం పెట్టడం తనకు గిట్టుబాటు కాదని మానేసింది. సర్పంచ్, అమ్మ ఆదర్శ పాఠశా ల కమిటీ సభ్యులతో చర్చించి పథకం ప్రారంభమయ్యేలా చూస్తాం. – రాజశేఖర్, హెచ్ఎం, యూపీఎస్ వదలపర్తి
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రిటెయినింగ్ వాల్ పరిశీలననిజాంసాగర్ : మహమ్మద్నగర్ మండలం సింగితం రిజర్వాయర్ రిటెయినింగ్ వాల్ ద్వా రా వృథాగా వెళ్తున్న వ రద నీటిని శనివారం నీటిపారుదల, రెవె న్యూ శాఖల అధికారులు పరిశీలించారు. ‘నిధులివ్వరు.. నీళ్లు నిల్వవు’ శీర్షికన శనివా రం సాక్షి దినపత్రికలో ప్రచురితమైన కథనంపై కలెక్టర్, నీటిపారుదలశాఖ అధికారులు స్పందించారు. వారి ఆదేశాల మేరకు నీటిపారుదల, రెవెన్యూ అధికారులు కొట్టుకుపో యిన రిటెయినింగ్ వాల్ను పరిశీలించారు. ఇసుక బస్తాలను అడ్డుకట్టగా వేస్తామన్నారు. తల్లిపాల వారోత్సవాలను విజయవంతం చేయాలి కామారెడ్డి టౌన్ : జిల్లాలో మహిళాభివృద్ధి, శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 7వ తేదీ వ రకు నిర్వహించే ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాలను విజయవంతం చేయాలని జిల్లా సంక్షేమ అధికారి ప్రసన్న పిలుపునిచ్చారు. శనివారం ఆమె త న కార్యాలయంలో మాట్లాడారు. తల్లిపాల ప్రాముఖ్యతపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించాలన్నారు. ప్రసవమైన వెంటనే వచ్చే ముర్రుపాలు శిశువుకు అత్యంత పోషకమైనవని, బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే వాటిని మా త్రమే పట్టాలని సూచించారు. బిడ్డకు 6 నెల ల వయసు వచ్చే వరకు కేవలం తల్లిపాలే ఇవ్వాలన్నారు. తల్లిపాలు బిడ్డకు మొదటి టీ కా లాంటివని, విరేచనాలు, నిమోనియా వంటి తీవ్రమైన వ్యాధుల నుంచి కాపాడతాయన్నారు. బిడ్డకు తల్లిపాలు ఇవ్వడం వల్ల తల్లులకు క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుందన్నారు. అలాగే తల్లి, బిడ్డల మధ్య ప్రే మ, ఆప్యాయతలు పెరుగుతాయన్నారు. జి ల్లాలోని గర్భిణులు, బాలింతలు, వారి కు టుంబ సభ్యులకు తల్లిపాలపై విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి సదాశివనగర్ : సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశాలు ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని జెడ్పీ సీఈవో చందర్ నాయక్ సూచించారు. శనివారం మండల కేంద్రంలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని తనిఖీ చేశారు. ఆస్పత్రి ఆవరణను పరిశీలించి, పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ శిరీష, వైద్యాధికారి ఆస్మా అప్షిన్, ఎంపీడీవో సంతోష్కుమార్, పంచాయతీ కార్యదర్శి ప్రశాంత్, ఎంపీవో సురేందర్రెడ్డి, వార్డు సభ్యుడు సాగర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ‘పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేయాలి’ కామారెడ్డి టౌన్ : జిల్లాలో కాంగ్రెస్ బలోపేతానికి కృషి చేయాలని డీసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలకు సూచించారు. కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ విజయవంతంగా ముగిసిన సందర్భంగా శనివారం జిల్లా కేంద్రంలో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ సర్ ప్రక్రియ వంద శాతం విజయవంతంగా పూర్తవడానికి సహకరించిన బూత్ లెవల్ ఏజెంట్లను అభినందించారు. జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ చంద్రకాంత్రెడ్డి, రాష్ట్ర యువజన కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఇలియాస్, పట్టణ అధ్యక్షుడు సందీప్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. జుక్కల్ నియోజకవర్గంలో.. నిజాంసాగర్ : సర్ ప్రక్రియ విజయవంతమవడంలో బీఎల్ఏల సేవలు మరువలేనివని డీసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ పేర్కొన్నారు. శనివారం జుక్కల్ మండల కేంద్రంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో నియోజకవర్గ బీఎల్ఏలు, గ్రామ, మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులతో సమావేశమయ్యారు. బాధ్యతతో పనిచేసిన బూత్ లెవల్ ఏజెంట్లకు పార్టీ సముచిత ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని వివరించారు.
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సంక్షిప్తంగొడవలొద్దు గ్రామాభివృద్ధికి కృషి చేయండి మాచారెడ్డి: గొడవలు పరస్పర దూషణలకు స్వస్తి చెప్పి గ్రామాభివృద్ధికి కలిసి కృషి చేయాలని కామారెడ్డి డీఎల్పీవో శ్రీనివాస్ సూచించారు. మండలంలోని గజ్యా నాయక్ తండా జీపీ పాలక వర్గంలో సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్ పలువురు వార్డు సభ్యుల మధ్య సమన్వయం లోపించి ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకోవడమే కాకుండా పరస్పర ఫిర్యాదు లు చేసుకునే వరకు వ్యవహారం వెళ్లింది. ఈ నేపథ్యంలో సర్పంచ్ భర్త పెత్తనాన్ని నిరసిస్తూ గురువారం జరిగిన జలసిరి గ్రామసభను ఎనిమిది మంది వార్డు సభ్యులు బహిష్కరించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మేరకు డీఎల్ పీవో శ్రీనివాస్, ఎంపీడీవో గోపి బాబు, ఎంపీవో ప్రవీణ్,పంచాయతీ కార్యదర్శి దర్శన్ శుక్రవారం ఇరువర్గాలను విచారించారు. ఇరువర్గాల వాదనలను జిల్లా కలెక్టర్ కు నివేదిస్తానన్నారు. వార్డు సభ్యుడిపై చర్యలు తీసుకోవాలి మాచారెడ్డి: మహిళ సర్పంచ్ అని చూడకుండా తనపై అసభ్యకరంగా మాట్లాడిన వార్డు సభ్యుడు కిషన్ పై చర్యలు తీసుకోవాలని గజ్యా నాయక్ తండా సర్పంచ్ రావుల వినోద డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు ఆమె శుక్రవారం విలేకరులతో మాట్లాడారు. గజ్యా నాయక్ తండా జీపీ లో విచారణ జరుపుతున్న అధికారుల ముందే తనపై అక్కసు వెళ్లగక్కాడని ఆమె ఆరోపించారు. ఈ మేరకు వార్డు సభ్యుడిపై మహిళా కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేయనున్నట్లు వివరించారు. ఉప సర్పంచ్ బిక్షపతి,వార్డు సభ్యుడు ప్రకాష్,సర్పంచ్ భర్త ప్రభాకర్ ఉన్నారు. వాల్పోస్టర్ల ఆవిష్కరణ బాన్సువాడ : హలో బీసీ..చలో బెంగళూర్కు సంబంధించిన వాల్పోస్టర్లను శుక్రవారం బాన్సువాడలో బీసీ సంక్షేమ సంఘం నాయకులు ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు వనం గంగాధర్ బీసీలను ఏకం చేసేందుకు ఆగస్టు 7న బెంగళూరులో జాతీయ మహాసభలు నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దేశ వ్యాప్తంగా జనగణనలో బీసీ కులగణన చేపట్టాలని, మహిళ బిల్లులో బీసీ మహిళలకు సబ్ కోటా కల్పించాలని, జనాభా ప్రతిపాదికన బీసీ రిజర్వేషన్లు పెంచాలని, చట్ట సభల్లో 50 శాతం రాజకీయ రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని తదితర డిమాండ్లతో సభ నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. బీసీ సంక్షేమ సంఘం నాయకులు జీవన్, రాజ్కుమార్, సాయిరాం, వెంకటేశ్, విజయ్, రాజు, అనిల్, గంగాధర్ తదితరులు ఉన్నారు. నీలకంఠ సంఘం ఆధ్వర్యంలో బోనాల పండుగ భిక్కనూరు: మండల కేంద్రంలో నీలకంఠ సంఘం ఆధ్వర్యంలో బోనాల పండుగను శుక్రవారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా నీలకంఠ సంఘం మహిళలు వీధుల గుండా బోనాల ఊరేగింపు నిర్వహించారు. మహంకాళి, భూలక్ష్మి అమ్మవార్లకు బోనాలను సమర్పించారు. అనంతరం మహిళలు అమ్మవార్లకు ఓడి బియ్యం పోసి కట్నకానుకలను సమర్పించారు. వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి పంటలు బాగా పండాలని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. చాముండేశ్వరి ఆలయానికి రూ.18 వేలు విరాళం అందజేత దోమకొండ: మండల కేంద్రంలోని చాముండేశ్వరి ఆలయంలో సాలగ్రామ నిర్మాణానికి గ్రామానికి చెందిన అందె సన్నిత్కుమార్ శుక్రవారం రూ. 18 వేల విరాళం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులు శాలువాతో వారి కుటుంబ సభ్యులను సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ అధ్యక్షుడు పెద్దిరెడ్డి సిద్ధారెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల మాజీ అధ్యక్షుడు అనంతరెడ్డి, దోమకొండ చేనేత సహకార సంఘం అధ్యక్షుడు బత్తిని సిద్ధ రాములు, పద్మశాలి సంఘం మండల అధ్యక్షుడు అందె గణేశ్, ఆలయ అర్చకులు బావి శరత్చంద్ర శర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు. శబరిమాత ఆశ్రమంలో పల్లకీ సేవ తాడ్వాయి(ఎల్లారెడ్డి): మండల కేంద్రంలోని శబరిమాత ఆశ్రమంలో శుక్రవారం పల్లకీ సేవ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా శబరిమాత దివ్యసమాధి వద్ద భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. కార్యక్రమంలో బాపురావు, సిద్దిరాంరెడ్డి, గంగారాం, నారాయణరెడ్డి, గణేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఊరడమ్మ పండుగకు ఏర్పాట్లు పూర్తి భిక్కనూరు: మండలంలోని బస్వాపూర్ గ్రామంలో ఊరడమ్మ పండుగకు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు మ హంకాళి మాత ఆలయం ఉత్సవ కమిటీ ప్రతినిధు లు శుక్రవారం తెలిపారు. శనివారం గ్రామంలో ఊ రడమ్మ పండుగ, పోతరాజుచే గావు కార్యక్రమం, ఆదివారం మహంకాళి మాత బోనాల పండుగ, భవిష్యవాణి (రంగం) కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. ఉత్సవాలకు రావాలని హైదరాబాద్లో ప్రభుత్వ సలహాదారు షబ్బీర్ అలీని కలిసి ఆలయ కమిటీ సభ్యులు ఆహ్వాన పత్రికను అందజేశారు. వ్యవసాయ అధికారుల సూచనలు పాటించాలి మద్నూర్(జుక్కల్): రైతులు తప్పకుండా వ్యవసాయ అధికారుల సలహాలు, సూచనలను పాటించి అధిక దిగుబడులు పొందాలని మండల వ్యవసాయ అధికారి రాజు సూచించారు. మండల కేంద్రానికి సమీపంలోని శివారులో శుక్రవారం సోయాబీన్ పంటలను వ్యవసాయ అధికారులు పరిశీలించారు. ప్రస్తుతం సోయాబీన్ పంటలో వేరు, కాండం కుళ్లు గమనించినట్లు ఏవో తెలిపారు. దీని నివారణకు కార్బండజిం, మ్యాన్కోజేబ్ 2 గ్రాములు లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలన్నారు. అలాగే పోషకలోపంతో మొక్క పైభాగంలో చిగురాకులు పసుపు రంగులో గమనించడం జరిగిందన్నారు. నివారణకు 13–0–45, 10 గ్రాము ఫార్ములా 4, 5 గ్రాము లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలన్నారు. యూరియా 25–30 కిలోలు ఎకరాకు పైపాటుగా వేసుకోవాలన్నారు. కాండపు ఈగ, కాండం తొలుచు ఈగ గమనిస్తే నివారణకు ఏసిఫేట్ 1.5 గ్రాము, లేదా తయోమితక్షం, లామ్దశహలోత్రిన్ 0.4 మీల్లీ లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో ఏఈవోలు సౌమ్య, విశాల్, రజహిత, రైతులు పాల్గొన్నారు. ఎల్ఆర్ఎస్ ఫీజుపై రాయితీ గడువు పొడిగింపు కామారెడ్డి టౌన్: మున్సిపాలిటీలలో లేఅవుట్ క్రమబద్ధీకరణ పథకం (ఎల్ఆర్ఎస్) దరఖాస్తుదారులకు ప్రభుత్వం, మున్సిపల్ శాఖ శుభవార్త తెలిపింది. ఎల్ఆర్ఎస్ ఫీజు చెల్లింపులో 25 శాతం రాయితీ గడువు జూలై 31 వరకు ఉండగా, ఆ గడువును నవంబర్ 30 వరకు పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈమేరకు జీవో ఎంఎస్ నంబర్ 213 విడుదల చేసినట్లు టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారి వినిత్ తెలిపారు. జిల్లాలోని కామారెడ్డి, బాన్సువాడ, ఎల్లారెడ్డి మున్సిపల్లో 50శాతానికి పైగా ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని అనాధికారిక ప్లాట్లను క్రమబద్ధీకరణ చేసుకోవాలని మున్సిపల్ అధికారులు కోరారు. వాసవీ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో డాన్ టు డస్క్ భిక్కనూరు: మండలంలోని జంగంపల్లి గ్రామంలో వాసవీ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో డాన్ టు డస్క్ కార్యక్రమం శుక్రవారం నిర్వహించారు. గ్రామంలో మొక్కలను నాటి వాటికి ట్రీ గార్డులను ఏర్పాటు చేశారు. స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు నోటు పుస్తకాలు, స్టేషనరీని అందజేసి ప్రభుత్వ పాఠశాల్లో ప్రథమ చికిత్స కిట్లను అందజేశారు. నోట్ పుస్తకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి తాడ్వాయి: పాఠశాలలో చదివే విద్యార్థులు నోట్ పుస్తకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని లయన్స్క్లబ్ ప్రతినిధులు హన్మంత్రావు అన్నారు. మండలంలోని చిట్యాల, నందివాడ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో శుక్రవారం జిల్లా కేంద్రంలోని లయన్స్ క్లబ్ ప్రతినిధులు విద్యార్థులకు నోట్ పుస్తకాలను పంపిణీ చేశారు. హెచ్ఎం, ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. విద్యార్థులకు నగదు బహుమతులు అందజేత లింగంపేట(ఎల్లారెడ్డి): బిగ్ ఫైల్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ పోతాయిపల్లి ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో పోతాయిపల్లి గ్రామానికి చెందిన ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులకు నగదు బహుమతులను ఎంఈవో అంజల్రెడ్డి శుక్రవారం అందజేశారు. 2025–26 సంవత్సరానికి సంబంధించి పదవ తరగతి విద్యార్థులకు మొదటి బహుమతి రూ.1000, ద్వితీయ బహుమతి రూ. 500, ఉత్తీర్ణులైన ప్రతి విద్యార్థికి రూ. 300, రూ. 200 చొప్పున అందజేసినట్లు తెలిపారు. సర్పంచ్, తదితరులున్నారు. ఉత్తమ సేవలతోనే సమాజంలో గుర్తింపు కామారెడ్డి రూరల్: ఉత్తమ సేవలతోనే సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుందని ఎంఈవో ఎల్లయ్య పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం మండలంలోని గర్గుల్ గ్రామంలో బయోలాజికల్ సైన్స్ ఉపాధ్యాయుడు సి దయానంద్ పదవీ విరమణ పొందారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఎంఈవో మాట్లాడారు. పదవీ విరమణ పురస్కరించుకుని ఉపాధ్యాయుడు దయానంద్ పాఠశాలకు బియ్యం నిలువ చేసుకునేందుకు రూ. 12 వేల విలువైన స్టీల్ డబ్బాలను వితరణ చేశారు. హెచ్ఎం వై ఎల్లయ్య, ఉపాధ్యాయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అలుగెత్తిన చెరువులుపిట్లం/బాన్సువాడ రూరల్: మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు పిట్లం మండలంలోని చెరువులలోకి నీళ్లు చేరాయి. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. వర్షపు నీటితో మండలంలోని పలు చెరువులు పూర్తిస్థాయిలో నిండి అలుగు పారుతోంది. రైతులు పొలాల పనులలో బిజీగా ఉన్నారు. బాన్సువాడ మండలం పోచారం, తాడ్కోల్ గ్రామాల చెరువు అలుగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. కోనాపూర్ గ్రామ చెరువు తూములను శుక్రవారం సర్పంచ్ కిష్టవ్వ గ్రామస్తులతో కలిసి పరిశీలించారు. తాడ్కోల్ చెరువు పూర్తిస్థాయిలో నిండటంతో తూము ద్వారా నీటిని సర్పంచ్ అందె రమేష్ కిందికి వదిలారు. సంఘమేశ్వర్లో గండిని పూడ్చిన రైతులు దోమకొండ: మండలంలోని సంఘమేశ్వర్ గ్రామ శివారులో గౌరవానిచెరువు మత్తడి కాలువకు గురువారం భారీ వర్షాలకు గండి పడి, పొలాల్లోకి నీరు చేరింది. శుక్రవారం రైతులు ఇసుక బస్తాలు, రాళ్లు, కంకరతో నింపిన బస్తాలను అడ్డుగా వేసి గండిని పూడ్చారు. సమస్యను ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులకు తెలిపిన పట్టించుకోలేదని గ్రామస్తులు అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
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క్రైం కార్నర్వ్యవసాయ కూలీలతో వెళ్తున్న ఆటో బోల్తా నాగిరెడ్డిపేట(ఎల్లారెడ్డి): మండలంలోని మాల్తుమ్మెద గేట్ సమీపంలో వ్యవసాయ కూలీలతో ప్రయాణిస్తున్న ఆటో శుక్రవారం జాతీయరహదారిపై బోల్తాపడింది. మండలంలోని మేజర్వాడి గ్రామానికి చెందిన 11మంది మహిళా కూలీలు మండలంలోని వదల్పర్తిలో నాట్లు ముగించుకొని శుక్రవారం సాయంత్రం తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు. మాల్తుమ్మెదగేట్ సమీపంలోకి చేరుకోగానే గేదె ఆటోను ఢీకొట్టడంతో బో ల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న నాగ్సాన్పల్ల్లి గంగవ్వ, బాసారం చంద్రవ్వ, అల్లూరి మమతకు తీవ్రగాయాలు కాగా, ఆ టో డ్రైవర్తో పాటు మరో 8 మందికి స్వల్పగాయాలయ్యాయి. ఏడుగురిని 108 అంబులెన్స్లో మెదక్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మిగితా వారిని గోపాల్పేటలోని ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. నాగిరెడ్డిపేట పో లీసులు ఘటనస్థలానికి చేరుకొని ప్రమాదం జరిగిన తీరుపై ఆరా తీశారు. బాన్సువాడ: బీర్కూర్ మండలం మల్లాపూర్ శివారులో పేకాట స్థావరంపై పోలీసులు శుక్రవారం దాడులు చేశారు. మల్లాపూర్ శివారులో పేకాట ఆడుతున్నట్లు తెలియడంతో ఎస్సై రాములు సిబ్బందితో కలిసి దాడులు చేశారు. వీరి నుంచి రూ.12,410 నగదును స్వాధీనం చేసుకొని ఏడుగురిపై కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేసినట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
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సమయస్ఫూర్తి.. నిలిచిన ప్రాణం● ఆత్మహత్యకు యత్నించిన మహిళను కాపాడిన పోలీసులు దోమకొండ: ఆత్మహత్యకు యత్నించిన ఓ మహిళను డయల్100 పోలీసు సిబ్బంది సమయానికి స్పందించి రక్షించి, కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించిన ఘటన దోమకొండలో జరిగింది. వివరాలిలా ఉన్నాయి. దోమకొండ మండల కేంద్రంలోని డబుల్ బెడ్రూమ్ కాలనీలో నివాసముంటున్న మహిళా కొంతకాలంగా కుటుంబ కలహాలతో తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి తల్లిదండ్రుల వద్ద నివసిస్తోంది. శుక్రవారం రాత్రి ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లి లింగుపల్లి వైపు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వెళ్తుండగా, డయల్100కు సమాచారం అందింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పెట్రో కార్ సిబ్బంది హెడ్ కానిస్టేబుల్ గంగయ్య, హోంగార్డ్ రాజు, ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మహిళను గుర్తించి రక్షించారు. అనంతరం ఆమెకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడిన హెడ్ కానిస్టేబుల్ గంగయ్య, హోంగార్డ్ రాజులను ఎస్పీ అభినందించారు. ప్రజల ప్రాణాల రక్షణలో పోలీసులు ఇదే సేవా స్ఫూర్తితో పనిచేయాలని సూచించారు. ఆత్మహత్య ఎప్పటికీ సమస్యలకు పరిష్కారం కాదని, ఏ ఆపద వచ్చినా ఒంటరిగా మానసిక వేదన అనుభవించకుండా కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, పోలీసులను సంప్రదించాలన్నారు.
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మునుగుతున్న పంటలు● ఆక్రమణకు గురైన డోంగ్లీ కాలువ ● ఏటా ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులుమద్నూర్(జుక్కల్): కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న వానలతో డోంగ్లీ శివారులోని సుమారు 200 ఎకరాల వరి, సోయాబీన్ పంటలు నీట మునిగాయి. డోంగ్లీ నుంచి కుర్లా వెళ్లే ప్రధాన రహదారిపై గల చిన్న వాగుకు రెండు వైపులా నుంచి డోంగ్లీకాలువ ఆక్రమణలకు గురై చిన్నగా మారిందని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. భారీ వర్షాలు కురిసిన సమయంలో చుట్టూ పక్కల ప్రాంతాల నుంచి వరద నీరు కాలువను ముంచేస్తూ పక్కన ఉన్న వ్యవసాయ భూముల్లోని పంటలను ముంచెత్తుతుందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో సుమారు రెండు వందల ఎకరాల సోయాబీన్, పత్తి పంటలు సాగు చేశామని ఏటా వర్షాల సమయంలో పంట నష్టం జరుగుతుందని అధికారులు స్పందించాలని రైతులు కోరుతున్నారు.
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ఫారెస్ట్ అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలికామారెడ్డి టౌన్ : దళితులు, బీసీలు, గిరిజనుల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న ఫారెస్ట్ అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి చంద్రశేఖర్ డిమాండ్ చేశారు. శుక్రవారం జిల్లా కేంద్రంలోని పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. భూముల విషయంలో పేద రైతులను అటవీ అధికారులు శత్రువులుగా చూస్తున్నారన్నారు. రాజంపేట, మాచారెడ్డి, గాంధారి, లింగంపేట్ మండలాల్లో రోడ్లు, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలను అడ్డుకుంటూ అభివృద్ధి నిరోధకులుగా మారారన్నారు. పేదలపై అక్రమ కేసులు పెడుతూ వేధిస్తున్నారన్నారు. ఈ సమావేశంలో నాయకులు కొత్త నర్సింలు, ముదాం అరుణ్లు పాల్గొన్నారు.
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స్టాఫ్ నర్సులకు అండగా ఉంటాంబాన్సువాడ : బాన్సువాడ ఆస్పత్రిలో ఇటీవల సస్పెండైన ఇద్దరు స్టాఫ్ నర్సులకు అండగా ఉంటామని తెలంగాణ మెడికల్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పరబ్కుమార్ అన్నారు. శుక్రవారం బాన్సువాడ మాత శిశు సంరక్షణ ఆస్పత్రిని ఆయన సందర్శించి సస్పెండైన స్టాఫ్ నర్సులను పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ స్టాఫ్ నర్సులు జమున, రజనిల సస్పెన్షన్పై వైద్యశాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహను కలిసి సమస్యను వివరిస్తామన్నారు. స్టాఫ్ నర్సులకు రాష్ట్ర యూనియన్ అండగా ఉంటుందన్నారు. టీజీఎఈయూ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి లలితాకుమారి, నర్సింగ్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు ఆ రోగ్య జ్యోతి, ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రేణుక, నర్సింగ్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అర్గనైజింగ్ కార్యదర్శి జూలియస్, టీజీఎంఈయూ నాయకులు శ్రీనివాస్, సాగర్హిమాయత్ షేక్, శ్రీనివాస్ తదితరులున్నారు. స్టాఫ్ నర్సులను విధుల్లోకి చేర్చుకోవాలని నిరసన దోమకొండ: బాన్సువాడ ఏరియా ఆస్పత్రిలో సస్పెండ్ చేసిన ఇద్దరు స్టాఫ్నర్సులను తిరిగి విధుల్లోకి చేర్చుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ తెలంగాణ నర్సింగ్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో దోమకొండ సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రం ఎదుట శుక్రవారం నిరసన తెలిపారు.
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కూలిన ఇళ్ల పరిశీలనభిక్కనూరు: మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు మండలకేంద్రంలో కూలిన ఇళ్లను, పాక్షికంగా ధ్వంసమైన ఇళ్లను శుక్రవారం సర్పంచ్ రేఖ, రెవెన్యూ అధికారులు పరిశీలించారు. ఈసందర్భంగా సర్పంచ్ మాట్లాడుతూ కూలిన ఇళ్లకు నష్ట పరిహారం అందించేందుకు అధికారులకు విన్నవిస్తామన్నారు. మండల కేంద్రంలో నాలుగు ఇళ్లు కూలాయని, మరో ఆరు ఇళ్లు దెబ్బతినడంతో వాటి యజమానులను పరామర్శించారు. జీపీవోలు కాశీరాం, రమేశ్, బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సుదర్శన్, సీనియర్ నేత తాటిపాముల విజయకుమార్గౌడ్లు ఉన్నారు. కామారెడ్డి రూరల్: కామారెడ్డి మండలం చిన్న మల్లారెడ్డి గ్రామంలో భారీ వర్షాలకు పలు ఇళ్లు కూలగా, మరికొన్ని ఇళ్లు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నాయి. కొన్నిచోట్ల ఇళ్ల గోడలు పగిలిపోవడం, పైకప్పులు దెబ్బతినడం, వర్షపు నీరు ఇళ్లలోకి చేరి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సర్పంచ్ బీమాయల లక్ష్మీరాజు, పంచాయతీ కార్యదర్శి రాజేందర్, జీపీవో చిరంజీవి లు దెబ్బతిన్న ఇళ్లను పరిశీలించారు. నష్టపరిహారం అందేలా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.
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మహాధర్నా విజయవంతం చేయాలికామారెడ్డి టౌన్ : ఉపాధ్యాయ, ఉద్యోగ, పెన్షనర్ల సమస్యల పరిష్కారానికి శనివారం హైదరాబాద్లోని ఇందిరాపార్క్ వద్ద నిర్వహించే తెలంగాణ ప్రాంత ఉపాధ్యాయ సంఘం (తపస్) మహాధర్నాను విజయవంతం చేయాలని జిల్లా అధ్యక్షుడు భునేకర్ సంతోష్ పిలుపునిచ్చారు. శుక్రవారం జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. పెండింగ్ పీఆర్సీ నివేదిక విడుదల, 51 శాతం ఫిట్మెంట్, 6 డీఏల మంజూరు, సీపీఎస్ రద్దు చేసి ఓపీఎస్ అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉపాధ్యాయులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులు హాజరుకావాలన్నారు.
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సీజనల్ వ్యాధులపై అప్రమత్తంగా ఉండాలిబాన్సువాడ : వర్షాకాలం నేపథ్యంలో సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఉన్నందున వైద్యులు అప్రమత్తంగా ఉండి పేదలకు మెరుగైన వైద్య సేవలందించాలని ప్రభుత్వ వ్యవసాయ సలహాదారు పోచారం శ్రీనివాస్రెడ్డి అన్నారు. శుక్రవారం పట్టణంలోని పాత బాన్సువాడలోని బస్తీ దావాఖానను ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ప్రతి రోజు ఆస్పత్రికి వచ్చే రోగుల వివరాలపై ఆరా తీశారు. మందుల వివరాలు వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రోగులకు అందుతున్న వైద్య సేవలను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించి సిబ్బంది పలు సలహాలు, సూచనలు ఇచ్చారు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ గంగాధర్, కాంగ్రెస్ నాయకులు కృష్ణరెడ్డి, గడుమల లింగం, కనుకుట్ల రాజు, వెంకట్రెడ్డి, విఠల్రెడ్డి, జలపతిరెడ్డి, అశోక్రెడ్డి, దాసరి శ్రీనివాస్ తదితరులు ఉన్నారు. తాడ్వాయి(ఎల్లారెడ్డి): విద్యార్థుల అభ్యసన సామర్థ్యాలను పెంపొందించడానికి ఉపాధ్యాయులు తమ వంతు కృషి చేయాలని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి మల్లికార్జున్ అన్నారు. మండలంలోని కృష్ణాజీవాడిలో గల ఉన్నత, ప్రాథమిక పాఠశాలను శుక్రవారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా పదవ తరగతి విద్యార్థుల అభ్యసన సామర్థ్యాలను పరిశీలించారు. పదో తరగతి గదిలో విద్యార్థిమణికంత్ను ప్రశ్నలను అడిగి సమాధానాలను రాబాట్టారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల హెచ్ఎం, ఉపాధ్యాయలతో సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి విద్యార్థుల అభ్యసన సామర్థ్యాలను పెంపొందించడానికి సలహాలను, సూచనలను తెలియజేశారు. మండల విద్యాధికారి, పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు రామస్వామి., పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు గిర్మా బోయి, శ్వేత, సుజాత, శ్రీహరి, బాబురావు, సంధ్యారాణి, సరిత, రాజారెడ్డి , ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు సంగుబాయి , ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం మండలంలోని చిట్యాల ఉన్నత పాఠశాలను కూడా సందర్శించారు. నిజాంసాగర్(జుక్కల్): హైదరాబాద్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డిని శుక్రవారం జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంతారావు కుటుంబ సమేతంగా కలిశారు. ఆగస్టు నెలలో తమ కూతురు జోనిట వివాహానికి హాజరు కావాలని సీఎంకు ఎమ్మెల్యే దంపతులు పెళ్లి పత్రికను అందిస్తూ ఆహ్వానించారు. బాన్సువాడ : ఏబీవీపీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని శుక్రవారం బాన్సువాడలోని కళాశాలలు, పాఠశాలల్లో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఇందూర్ బాగ్ కన్వీనర్ శశింధర్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల్లో దేశభక్తితో పాటు నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించేందుకు ఏబీవీపీ సభ్యత్వ నమోదు చేపడుతున్నామన్నారు.కార్యక్రమంలో ఏబీవీపీ నాయకులు మోహన్, అభిలాష్, పవన్, పండరి, ప్రణీత్, సోనూ, అభిలాష, ప్రేమ్, అరవింద్ తదితరులు ఉన్నారు.
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మై భారత్ జిల్లా స్థాయి పోటీలు విజయవంతంకామారెడ్డి టౌన్ : జిల్లా కేంద్రంలోని ఆర్కే డిగ్రీ, పీజీ కళాశాలలో ‘నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్’, ‘మై భారత్’ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి యువజన ఉత్సవాల పోటీలు విజయవంతమయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా జిల్లా ఎకై ్సజ్ సూపరింటెండెంట్ ముకుంద రెడ్డి, టీయూ ప్రొఫెసర్ అపర్ణ, జిల్లా యువజన, క్రీడల అధికారి వెంకటేశ్వర గౌడ్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. యువత మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉంటూ భవిష్యత్తును అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలన్నారు. దేశ నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. జానపద నృత్యం, జానపద గీతాలు, డిబేట్, పెయింటింగ్, స్లోగన్ రైటింగ్, కవితా రచన, షార్ట్ వీడియో, నాటకం వంటి 8 విభాగాల్లో పోటీలు నిర్వహించారు. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు డాక్టర్ అంజయ్య, డాక్టర్ హరిత, డాక్టర్ సబితలు న్యాయనిర్ణేతలుగా వ్యవహరించి విజేతలను ఎంపిక చేశారు. విజేతలకు బహుమతులు, ప్రశంసాపత్రాలు అందజేశారు. ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన వారిని రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు ఎంపికచేశారు. కార్యక్రమంలో మై భారత్’ డివైఓ రమేష్, ఆర్.కే. కళాశాల సీఈవో జైపాల్ రెడ్డి, ప్రిన్సిపల్, అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
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జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు● లోటునుంచి అధిక వర్షపాతం వైపు.. ● వరుణుడి కరుణతో మారిన పరిస్థితిజిల్లాలో వర్షాకాలం సీజన్లో వారం రోజుల క్రితం వరకు సరైన వర్షాలు కురియలేదు. దీంతో సాగు, తాగు నీటి కష్టాలు తప్పవనే ఆందోళన నెలకొంది. అయితే వరుణుడు ఒక్కసారిగా పరిస్థితిని మార్చేశాడు. ఈ వారం రోజుల్లో కురిసిన వర్షాలతో జిల్లా అంతా జలకళను సంతరించుకుంది. వారం క్రితం వరకు 19 శాతం మైనస్ ఉన్న వర్షపాతం.. ఇప్పుడు 22 శాతం ఎక్సెస్కు చేరింది. శుక్రవారం నాటికి జిల్లాలో సాధారణ వర్షపాతం 389.1 మిల్లీ మీటర్లు కాగా.. 474.5 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. అంటే 22 శాతం అధికంగా వర్షాలు కురిశాయి. వారం క్రితం సగానికిపైగా మండలాల్లో 30 నుంచి 50 శాతం లోటు ఉండగా.. ఇప్పుడు 14 మండలాల్లో అధికంగా కురవగా, మిగతా మండలాల్లో సాధారణ వర్షపాతం రికార్డయ్యింది. భిక్కనూరులో భారీ వర్షాలు.. భిక్కనూరు మండలంలో ఈసారి భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఇక్కడ 364.7 మి.మీ. సాధారణ వర్షపాతం కాగా.. 643.4 మి.మీ.ల వర్షం కురిసింది. అంటే 76 శాతం అదనంగా వర్షం పడింది. కామారెడ్డి, దోమ కొండ మండలాల్లో 46 శాతం, బీర్కూర్, తాడ్వాయి మండలాల్లో 42 శాతం అదనంగా వర్షం కురిసింది. దాదాపు జిల్లా అంతటా మంచి వర్షాలు కురిశాయి. ముమ్మరంగా వరినాట్లు.. భారీ వర్షాలు కురియడంతో వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. ప్రాజెక్టుల్లోకి నీరు వచ్చి చేరుతోంది. చెరువులు, కుంటలు నిండుతున్నాయి. దీంతో జిల్లాలో వరి నాట్లు ముమ్మరమయ్యాయి. మొన్నటి దాకా వర్షాల్లేక వెనకాముందయిన రైతులు.. ఇప్పుడు కాలం అనుకూలించడంతో సాగు పనుల్లో బిజీ అయ్యారు.అలుగు పారుతున్న కామారెడ్డి పెద్ద చెరువుతేది సాధారణ వర్షపాతం నమోదైన వర్షపాతం ఎక్సెస్/మైనస్ 25 344.4 278.0 –19 శాతం 26 352.8 286.6 –19 శాతం 27 359.0 310.0 –14 శాతం 28 366.0 339.7 –7 శాతం 29 375.5 401.3 +7 శాతం 30 382.4 426.8 +12 శాతం 31 389.1 474.5 +22 శాతంకామారెడ్డి టౌన్/కామారెడ్డి అర్బన్ : జిల్లా కేంద్రంలోని కామారెడ్డి పెద్ద చెరువు నిండుకుండలా మారింది. నాలుగైదు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరడంతో అలుగు పారుతోంది. అలుగు పారుతున్న దృశ్యాలను తిలకించేందుకు పట్టణవాసులు తరలివస్తున్నారు. ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో జల సోయగాలను వీక్షిస్తూ సెల్పీలు దిగుతూ ఆనందంగా గడుపుతున్నారు.జిల్లాలో సరైన వర్షాలు లేక వారం క్రితం వరకు ఆందోళన చెందిన అన్నదాతకు వరుణుడు భరోసా కల్పించాడు. ఐదారు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో పరిస్థితి మారింది. దీంతో రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. – సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి
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ప్రజలకు ఇబ్బందులు రాకుండా చర్యలు చేపట్టాలి● కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ ● జిల్లాకేంద్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటనకామారెడ్డి క్రైం: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ ఆదేశించారు. పట్టణంలోని పలు ప్రాంతాల్లో శుక్రవారం ఆయన పర్యటించి సంబంధిత శాఖల అధికారులకు సూచనలు ఇచ్చారు. రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని ప్రధాన రోడ్డుపై కొన్ని రోజులుగా నిల్వ ఉన్న వర్షపు నీటిని వెంటనే తొలగించాలని, భవిష్యత్తులో సమస్య పునరావృతం కాకుండా శాశ్వత పరిష్కారానికి చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిని తనిఖీ చేసి.. ఆస్పత్రి ఆవరణలో దెబ్బతిన్న రహదారుల మరమ్మతులకు అంచనాలను సిద్ధం చేసి వెంటనే పనులు ప్రారంభించేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. కామారెడ్డి పెద్ద చెరువు అలుగు పారడంతో సంప్రదాయ పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చేపల వేటకు వెళ్లవద్దని మత్స్యకారులను హెచ్చరించారు. లోతట్టు ప్రాంతమైన జీఆర్ కాలనీలో పర్యటించి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అధికారులు జారీ చేసే సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచించారు. అత్యవసర పరిస్థితులు తలెత్తితే వెంటనే సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు. ఆయన వెంట మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఉమారాణి, అదనపు కలెక్టర్ గిరి, కమిషనర్ పర్వతాలు, తహసీల్దార్ హిమబిందు, టీపీవో వినీత్, మున్సిపల్ ఏఈ వేణుప్రసాద్ తదితరులున్నారు.
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తెరిపి లేని వర్షాలతో జాగ్రత్త● పంటలను కాపాడుకునేందుకు రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి ● జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి మోహన్రెడ్డి సూచనలుసాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి : ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో రైతులు పంటలను కాపాడుకునేందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి మోహన్రెడ్డి సూచించారు. ఆయన శుక్రవారం ‘సాక్షి’తో మాట్లాడారు. పంటలను కాపాడుకునేందుకు ఆయన పలు సూచనలు ఇచ్చారు. ఆ వివరాలు.. ● భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న సమయంలో ఎరువులు, పురుగుమందులు, కలుపు మందులు వేయరాదు. వర్షాలు తగ్గిన తర్వాతే వేయాలి. ● పొలంలో నీటి ప్రవాహానికి అడ్డుగా ఉన్న చెత్త, కలుపు మొక్కలు, పేరుకుపోయిన మట్టిని తొలగించాలి. ● నిరంతర వర్షాల తర్వాత బ్లాస్ట్, షీత్ బ్లైట్, బ్యాక్టీరియల్ లీఫ్ బ్లైట్ వంటి వ్యాధులు, కాండం తొలిచే పురుగు వంటివి సంక్రమించే అవకాశాలుంటాయి. రైతులు దీనిని గమనించి, వ్యవసాయ అధికారులను సంప్రదించి, నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి. ● నారు లేదా చిన్న వయసు వరి పూర్తిగా నీటిలో మునిగితే వీలైనంత త్వరగా నీటిని తొలగించాలి. ● వరద నీరు తగ్గిన తర్వాత నత్రజని నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. వ్యవసాయ అధికారుల సూచనల మేరకు మాత్రమే ఎరువులు వాడాలి. ● కాలువలు, నీరు బయటకు వెళ్లే మార్గాలను ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ● మొక్కజొన్నలో కత్తెర పురుగు ఆశించినట్లు గమనిస్తే వర్షాలు తగ్గిన తర్వా 0.4 గ్రాముల ఇమామిక్టిన్ బెంజోయెట్ లేదా 0.4 మి.లీ.క్లోరాంట్రనిలిఫ్రోల్ మందును లీటరు నీటికి కలిపి మొక్క సుడుల్లో పోయాలి. ● పొలం గట్లు దెబ్బతినకుండా తరచూ పరిశీలించాలి. అవసరమైతే మరమ్మతులు చేపట్టాలి. ● ప్రస్తుత సీజన్లో వరికి బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేయడం మంచిది. రాగి పంటను ఆగస్టు నెలాఖరు వరకు వేయవచ్చు. బరువు నేలల్లో పొద్దు తిరుగుడు పంటను కూడా సాగు చేయొచ్చు.
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నిధులివ్వరు.. నీళ్లు నిల్వవునిజాంసాగర్: ఎల్నినో ప్రభావం నేపథ్యంలో ప్రతి నీటి బొట్టును ఒడిసి పట్టాలంటూ ప్రభుత్వం ‘జలసిరి’ పేరిట విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తోంది. ఇంకుడు గుంతలు, పాంపాండ్లు నిర్మించాలని సూచిస్తోంది. కానీ కళ్ల ముందే సింగితం రిజర్వాయర్ నీళ్లు వృథాగా పోతున్నా పాలకులు మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. 2024లో కొట్టుకుపోయిన వాల్.. రెండేళ్ల క్రితం విస్తారంగా కురిసిన వర్షాలతో సింగితం రిజర్వాయర్కు వరద నీరు పోటెత్తింది. ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక సెప్టెంబర్ 2న రిజర్వాయర్ రిటెయినింగ్ వాల్కు గండిపడి కొట్టుకుపోయింది. అప్పట్లో రూ. 8 లక్షలతో తాత్కాలిక మరమ్మతులు చేపట్టి చేతులు దులుపుకున్నారు. గతేడాది కురిసిన వర్షాలతో తాత్కాలిక పనులు కొట్టుకుపోయాయి. దీంతోపాటు రిటెయినింగ్ వాల్ మరింత దెబ్బతింది. ప్రతిపాదనలు పంపినా.. రిటెయినింగ్ వాల్కు శాశ్వత మరమ్మతుల కోసం నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు ఏడాదిన్నర క్రితం రూ. 1.73 కోట్లతో ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపించారు. వ్యయం ఎక్కువగా ఉండడంతో నిధులు మంజూరు కాలేదు. గతేడాది మరోసారి రూ. 86 లక్షలతో ప్రతిపాదనలు పంపించినా.. ఇప్పటికీ అనుమతులు రాలేదు. పాలకులు స్పందించి రిటెయినింగ్వాల్కు మరమ్మతులు చేయించాలని రైతులు కోరుతున్నారు.సింగితం రిజర్వాయర్ కింద 456 ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది. కుడి, ఎడమ కాలువ ద్వారా నర్వ, మహమ్మద్నగర్, గున్కుల్, బూర్గుల్ గ్రామాల పరిధిలో పంటలకు సాగు నీరు అందుతుంది. అయితే రిటెయినింగ్ వాల్కు శాశ్వత మరమ్మతులు చేపట్టకపోవడంతో నీరు ఖాళీ అవుతోంది. దీంతో ఆయకట్టు పంటలకు సాగునీరు అందే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. రిజర్వాయర్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 416.55 మీటర్లకు గాను ప్రస్తుతం 416.50 మీటర్లకు చేరుకుంది. అయితే రిటెయినింగ్ వాల్ ద్వారా 500 క్యూసెక్కులపైగా నీళ్లు వృథాగా వెళ్తున్నాయి.ఎగువ నుంచి వరద నీరు వస్తున్నా రిటెయినింగ్ వాల్ కొట్టుకుపోవడంతో నీళ్లు ఖాళీ అవుతున్నాయి. నీరు వృథా కాకుండా ఇసుక బస్తాలు, మట్టిపోసి అడ్డుకట్ట వేయాలి. ప్రభుత్వం శాశ్వత పనులను చేపట్టాలి. – గొట్టం గంగాధర్, రైతు నర్వసింగితం రిటెయినింగ్ వాల్ కొట్టుకుపోవడంతో నీళ్లు నిల్వ ఉండడం లేవు. దీంతో ఆయకట్టు కింద రెండు పంటలకు సాగు నీరు అందడం లేదు. కొట్టుకుపోయిన వాల్కు మరమ్మతులు చేయించాలి. – బిట్ల కిష్టయ్య, రైతు, నర్వ రెండేళ్ల క్రితం కొట్టుకుపోయిన సింగితం రిజర్వాయర్ రిటెయినింగ్ వాల్ తాత్కాలిక మరమ్మతులతోనే సరి.. వృథాగా పోతున్న వరద నీరు పట్టించుకోని పాలకులు
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సింగితం రిజర్వాయర్ గేట్ల ఎత్తివేతనిజాంసాగర్: మహమ్మద్నగర్ మండలం సింగితం రిజర్వాయర్ నిండుకుండలా మారడంతో శుక్రవారం మూడు వరద గేట్లను ఎత్తి 663 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు నీటిని వదులుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా నీటిపారుదలశాఖ డిప్యూటీ ఈఈ ప్రవీణ్కుమార్, ఏఈఈలు అక్షయ్, సాకేత్, వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్ కాశీనాథ్ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. రిజర్వాయర్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 416.55 మీటర్లు కాగా.. 416.050 మీటర్ల నీరు నిల్వ ఉంది. ప్రధాన కాలువకు మళ్లిస్తున్న వరద నీటితో నిజాంసాగర్ ఆయకట్టు ప్రాంత చెరువులు, కుంటలను నింపుతామని అధికారులు తెలిపారు. కోతకు గురవుతున్న రిజర్వాయర్ కాలువ సింగితం రిజర్వాయర్ ప్రధాన కాలువ కోతకు గురవుతూ ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. నాలుగైదు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో కట్ట కోతకు గురయ్యింది. ప్రధాన కాలువ కట్ట బలహీనంగా మారడంతో సిమెంట్ వాల్ కూలేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. అధికారులు స్పందించి రిజర్వాయర్ కాలువకు మరమ్మతులు చేయించాలని రైతులు కోరుతున్నారు. పోచారంలోకి 4,120 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో నాగిరెడ్డిపేట: పోచారం ప్రాజెక్టులోకి శుక్రవారం 4,120 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోంది. దీంతో ప్రాజెక్ట్ నీటిమట్టం క్రమంగా పెరుగుతోంది. శుక్రవారం సాయంత్రానికి 16 అడుగులతో 1.162 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉందని ఇరిగేషన్ ఏఈ అక్షయ్ కుమార్ తెలిపారు.
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చట్టాలపై అవగాహన పెంచుకోవాలికామారెడ్డి టౌన్: విద్యార్థులు చట్టాలు, రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులు, విధులపై అవగాహన కలిగి ఉండాలని జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ(డీఎల్ఎస్ఏ) కార్యదర్శి, న్యాయమూర్తి నాగరాణి సూచించారు. దేవునిపల్లి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో శుక్రవారం విద్యార్థులకు న్యాయ అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ చిన్ననాటి నుంచే చట్టాలపై అవగాహన పెంపొందించుకుంటే భవిష్యత్తులో బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా ఎదుగుతారన్నారు. అనుచిత ప్రవర్తన ఎదురై తే భయపడకుండా తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు లేదా పోలీసులకు తెలపాలన్నారు. న్యాయ సహాయం కోసం టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 15100ను సంప్రదించవచ్చన్నారు. ఇన్చార్జి హెచ్ఎం శ్రీనివాస్, ఉపాధ్యాయులు భవాని, అశోక్, నీలిమా దేవి పాల్గొన్నారు.కామారెడ్డి క్రైం: శాంతిభద్రతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈనెలాఖరు వరకు జిల్లాలో 30, 30 (ఎ) పోలీసు యాక్ట్ అమలులో ఉంటుందని ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. పోలీసు శాఖ అనుమతి లేకుండా ఎలాంటి సభలు, సమావేశాలు, ధర్నాలు, ర్యా లీలు నిర్వహించరాదని పేర్కొన్నారు. నిబంధనలను అతిక్రమిస్తే కేసులు తప్పవని హెచ్చరించారు. బాన్సువాడ రూరల్: రైతులు సాగు ఖర్చులు తగ్గించుకోవడానికి ప్రకృతి సేద్యంపై దృష్టి పె ట్టాలని జిల్లా వ్యవసాయాధికారి మోహన్రెడ్డి సూచించారు. చిన్నరాంపూర్లో శుక్రవారం ఆయన ప్రకృతి వ్యవసాయ పరికరాలను పరిశీలించి మాట్లాడారు. ప్రకృతి సాగు వల్ల నాణ్యమైన అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చన్నారు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సదుపాయాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. ఏవో మిఫ్తా ఫయాజుల్లా, సర్పంచ్ మల్లుగొండ, ఏఈవో దత్తేశ్వరి, గ్రామస్తులు మోహన్రెడ్డి, నరేష్, గణేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నిజాంసాగర్: జవహార్ నవోదయ విద్యాలయంలో 2027–28 విద్యాసంవత్సరంలో ఆరో తరగతిలో ప్రవేశానికి దరఖాస్తుల గడువును ఈ నెల 7 వరకు పొడిగించినట్లు ప్రిన్సిపాల్ సీతారాంబాబు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలల్లో ప్రస్తుతం ఐదో తరగతి చదువుతున్నవారు ప్రవేశ పరీక్షకు అర్హులని పేర్కొన్నారు. ఆసక్తి, అర్హత ఉన్న విద్యార్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. నవంబర్ 28న ప్రవేశ పరీక్ష ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. నిజాంసాగర్ నవోదయ విద్యాలయంలో ఆరో తరగతిలో 80 సీట్లు ఉండగా.. ఇప్పటివరకు 2,080 దరఖాస్తులు వచ్చాయని ప్రిన్సిపాల్ తెలిపా రు. గతేడాది 2,885 మంది విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. కామారెడ్డి అర్బన్: కామారెడ్డి ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలలోని అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూ నివర్సిటీ అధ్యయన కేంద్రంలో పీజీ కోర్సు లు ప్రారంభమయ్యాయని కేంద్రం సమన్వయకర్త సుధాకర్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఎంఏ ఎకనామిక్స్, పొలిటికల్ సైన్స్, హిస్టరీ, ఇంగ్లిష్, ఎంకాం కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఆసక్తిగల వారు ఆగస్టు 7లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని, పూర్తి వివరాలకు అధ్యయన కేంద్రంలో సంప్రదించాలని సూచించారు.
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బాధితులకు సత్వర న్యాయం అందించాలి● ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర ● కామారెడ్డి పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ తనిఖీకామారెడ్డి క్రైం: పెండింగ్ కేసుల దర్యాప్తును వేగవంతం చేసి బాధితులకు సత్వర న్యాయం అందించా లని సిబ్బందికి ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర సూచించారు. కామారెడ్డి పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ను శుక్రవారం ఆయన సందర్శించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో భాగంగా అప్రమత్తంగా ఉంటూ రాత్రి గస్తీ ముమ్మరం చేయాలన్నారు. విధుల్లో క్రమశిక్షణ, సమయపాలన, నిజాయితీ పాటిస్తూనే ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని సిబ్బందికి సూచించారు. విధుల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన అధికారులు, సిబ్బందికి అవార్డులు, రివార్డులు అందిస్తామన్నారు. అనంత రం స్టేషన్ ఆవరణలో మొక్కలు నాటి పచ్చదనాన్ని పెంపొందించాలని సూచించారు. ఆయన వెంట డీఎస్పీ మధుసూదన్, ఎస్సైలు, సిబ్బంది ఉన్నారు.
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చిన్నారిపై కుక్కల దాడిబాన్సువాడ: పట్టణంలో వీధి కుక్కల దాడిలో మరో చిన్నారితోపాటు మహిళకు తీవ్ర గాయలయ్యాయి. బుధవారం సాయంత్రం వీధి కుక్కల దాడిలో నాలుగురు చిన్నారులకు తీవ్ర గాయలైన విషయం తెలిసిందే. గురువారం ఉదయం రెండవ వార్డులో ఇంటి ముందు ఆడుకుంటున్న చిన్నారి సానియాతోపాటు అదే కాలనీ నుంచి వెళ్తున్న మహిళపై కుక్కలు దాడి చేసి గాయపరిచాయి. చిన్నారిని వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం చిన్నారి, మహిళ చికిత్స పొందుతున్నారు. వీధి కుక్కల స్వైరవిహారం చేయడంతో పట్టణవాసులు భయందోళన చెందుతున్నారు. గాయాలైన చిన్నారిని మున్సిపల్ కమిషనర్ గంగాధర్ పరామర్శించారు. కుక్కల నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు. బిచ్కుంద(జుక్కల్): మండల కేంద్రంలోని దడ్గి చౌరస్తా సమీపంలోని ఓ వెంచర్లో గురువారం విద్యుత్ షాక్తో గొర్రె మృతి చెందింది. చిన్న దేవాడ గ్రామానికి చెందిన మల్లుగొండ రైతు తన గొర్రెలను మేపుకుంటూ వెంచర్లోకి వచ్చాడు. ఈక్రమంలో సమీపంలోని ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎర్తింగ్ తీగకు కరెంటు ప్రవహించి గడ్డి మేస్తున్న గొర్రెకు షాక్ వచ్చి అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. గొర్రె విలువ సుమారు రూ.17వేలు ఉంటుందని, అధికారులు స్పందించి ఆదుకోవాలని బాధితుడు తెలిపాడు.
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వివరణ.. ఏడాది లేటు!కామారెడ్డి అర్బన్: కామారెడ్డి తహసీల్ కార్యాలయం కుంభకర్ణ నిద్రను వీడింది. ఏడాది క్రితం ప్రచురితమైన కథనానికి తాపీగా ఈనెల 28న వివరణ ఇచ్చింది. వివరాలిలా ఉన్నాయి. కామారెడ్డి తహసీల్ కార్యాలయంలో అధికారులు కనిపించడం లేదన్న అంశంపై గతేడాది జూలై 26న ‘సాక్షి’ కథనాన్ని ప్రచురించింది. దీనిపై అప్పటి తహసీల్దార్ జనార్దన్ స్పందించలేదు. తర్వాత ఆయన బదిలీపై వెళ్లారు. సరిగ్గా ఏడాది గడిచిన తర్వాత ప్రస్తుత తహసీల్దార్ హిమబిందు ఆ కథనానికి స్పందించారు. సాక్షి వార్త క్లిప్పింగ్ను జతచేస్తూ కలెక్టర్, ఆర్డీవోలకు ఈనెల 28న వివరణ పంపించారు. గతేడాది జూలై 25న సిబ్బంది రెవెన్యూ సదస్సుల విధుల్లో ఉన్నారని ఆ వివరణలో పేర్కొన్నారు. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఆలస్యం కాలేదని, అదే రోజు సాయంత్రం పూర్తి చేశామని, నిర్లక్ష్యం చేయలేదని వివరణ ఇచ్చారు. ఓ కథనంపై అధికారులు ఏడాది తర్వాత స్పందించడంపై ప్రజలు విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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మంజీరలో గంగమ్మకు పూజలుబాన్సువాడ : బీర్కూర్ సమీపంలోని మంజీర నదిలో గురువారం ప్రభుత్వ వ్యవసాయ సలహాదారు పో చారం శ్రీనివాస్రెడ్డి గంగమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు చేశా రు. నదిలో నూతనంగా నిర్మించిన చెక్ డ్యాంపైనుంచి నీళ్లు పరవళ్లు తొక్కుతుండడాన్ని గమనించి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడు తూ బీర్కూర్ శివారులోని మంజీర నదిలో రూ. 32 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన చెక్డ్యాం నిర్మాణం పూర్తయిన నెల రోజుల వ్యవధిలోనే భారీ వర్షాలు కురిసి చెక్ డ్యాం నిండిందన్నారు. చెక్ డ్యాం వల్ల పరిసర ప్రాంతంలోని ఆయకట్టుకు రెండు పంటలకు పుష్క లంగా సాగునీరు అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు. పాఠశాల సందర్శన.. బీర్కూర్లోని మహాత్మా జ్యోతీబా ఫూలే గురుకుల పాఠశాలను పోచారం శ్రీనివాస్రెడ్డి సందర్శించారు. విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం రూ.30 లక్షలతో నిర్మిస్తున్న మరుగుదొడ్లను పరిశీలించి, పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. అనంతరం వంటశాలను సందర్శించి, విద్యార్థులకు నాణ్యమైన భోజనం అందించాలని సూచించారు. ఆయన వెంట గురుకుల పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ శివకుమార్, కాంగ్రెస్ నాయకులు రఘు, విఠల్, శశికాంత్, పరమేశ్వర్, యామ రాములు తదితరులు ఉన్నారు.
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‘భూగర్భ జలాల అభివృద్ధికి కృషి చేయాలి’సదాశివనగర్: అన్ని గ్రామాల్లో భూగర్భ జలాల అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని డీఆర్డీవో దామోదర్రెడ్డి సూచించారు. గురువారం మండల పరిషత్ కార్యాలయాన్ని ఆయన సందర్శించారు. జలసిరి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేయాలని సూచించారు. మండలంలో జరిగిన అభివృద్ధి పనులపై సమీక్షించారు. కార్యక్రమంలో ఎంపీడీవో సంతోష్కుమార్, ఎంపీవో సురేందర్రెడ్డి, ఏపీవో శ్రీనివాస్, టీఏలు పాల్గొన్నారు.సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి : జిల్లాలో శుక్రవారం జరగాల్సిన జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి సీతక్క పర్యటన రద్దయ్యింది. సర్పై జిల్లా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులతో మంత్రి సమీక్ష నిర్వహించాల్సి ఉంది. అయితే భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో సీతక్క పర్యటన రద్దయ్యిందని అధికార వర్గాల ద్వారా తెలిసింది. కామారెడ్డి టౌన్ : కామారెడ్డిలో శుక్రవారం ‘మై భారత్’ జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా స్థాయి పోటీలు నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా యువజన అధికారి రమేష్ తెలిపారు. గురువారం జిల్లా కేంద్రంలోని ఆర్కే డిగ్రీ కళాశాలలో పోటీలకు సంబంధించిన కరపత్రాలను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆర్కే డిగ్రీ కళాశాల సెమినార్ హాల్లో ఉదయం 10 గంటలకు పోటీలు ప్రారంభమవుతాయన్నారు. జానపద గేయాలు, జానపద నృత్యం, రీల్స్/షార్ట్ ఫిల్మ్, నాటికలు, కవిత్వం, వక్తృత్వం, స్లోగన్, పెయింటింగ్ విభాగాల్లో పోటీలు ఉంటాయన్నారు. ఆసక్తి గల విద్యార్థులు సమయానికి హాజరై పేర్లు నమోదు చేసుకోవాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా క్రీడల, యువజన అధికారి రంగా వెంకటేశ్వర్గౌడ్, తెలంగాణ యూనివర్సిటీ సౌత్ క్యాంపస్ ప్రిన్సిపల్ సుధాకర్, ప్రోగ్రాం ఆఫీసర్లు అంజయ్య, హరిత తదితరులు పాల్గొన్నారు. కామారెడ్డి టౌన్ : రాష్ట్రస్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులకోసం జిల్లాలోని అర్హులైన ఉపాధ్యాయుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు డీఈవో మల్లికార్జున్ గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ప్రభుత్వ, జిల్లా పరిషత్, రెసిడెన్షియల్, మోడల్, కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయాల ప్రధానోపాధ్యాయులు, ప్రిన్సిపాల్స్, స్కూల్ అసిస్టెంట్లు, ఎస్జీటీలు, తత్సమాన కేడర్ ఉపాధ్యాయులతో పాటు, పీజీటీ, టీజీటీల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతున్నామని పేర్కొన్నారు. దరఖాస్తు నమూనా, సూచనలను స్థానిక ఎంఈవోల కార్యాలయం నుంచి పొందవచ్చని, ఆగస్టు 10వ తేదీలోగా దరఖాస్తులను డీఈవో కార్యాలయంలో సమర్పించాలని సూచించారు. కామారెడ్డి టౌన్ : మానవ అక్రమ రవాణా సమాజానికి తీవ్రమైన ముప్పుగా మారుతోందని, దానిపై యువత నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా మహిళ, శిశు సంక్షేమ శాఖ అధికారి ప్రసన్న సూచించారు. మిషన్ శక్తి పథకంలో భాగంగా గురువారం జిల్లా కేంద్రంలోని ఆర్కే డిగ్రీ కళాశాలలో జిల్లా మహిళా సాధికారత కేంద్రం, సఖి కేంద్రంల ఆధ్వర్యంలో అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అక్రమ రవాణా నివారణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వివరించారు. డ్రగ్స్, సెల్ఫోన్ వ్యసనానికి దూరంగా ఉంటూ విద్యార్థులు ఉన్నత లక్ష్యాలను సాధించాలని సూచించారు. ఉచిత న్యాయ సహాయం, మహిళలు–పిల్లల రక్షణ చట్టాలపై న్యాయవాది సిద్ధిరాములు అవగాహన కల్పించారు. కళాజాత బృందం ఆటపాటల ద్వారా చైతన్యపరిచారు. కార్యక్రమంలో కళాశాల సీఈవో జైపాల్రెడ్డి, ప్రిన్సిపాల్స్ నవీన్, దత్తాద్రి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రహవీర్, పీఎం రహత్లపై అవగాహన కల్పించాలికామారెడ్డి క్రైం: రోడ్డు ప్రమాదాల్లో గాయపడిన వారికి సకాలంలో వైద్యం అందించి కాపాడే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న రహవీర్, పీఎం రహత్ పథకాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ అదేశించారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మాట్లాడారు. రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ప్రజలు స్పందించి బాధితులను సమీప ఆస్పత్రికి తరలించాలని సూచించారు. ప్రమాద బాధితులను గోల్డెన్ అవర్లోపు ఆస్పత్రికి చేర్చి ప్రాణాలు కాపాడిన వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.25 వేలు నగదు బహుమతి అందిస్తుందన్నారు. ఒక వ్యక్తి సంవత్సరానికి గరిష్టంగా ఐదుసార్లు బహుమతి పొందవచ్చని పేర్కొన్నారు. పీఎం రహత్ పథకంలో భాగంగా ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో రూ.1.5 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్యం అందుతుందన్నారు. ఈ విషయాలపై విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలన్నారు. సమావేశంలో ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర, డీటీవో సంతోష్ కుమార్, డీఎంహెచ్వో వెంకటేశ్, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. అధికారులందరూ అందుబాటులో ఉండాలి కామారెడ్డి క్రైం: జిల్లాలో వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో అధికారులందరూ అప్రమత్తంగా, అందుబాటు లో ఉండాలని కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ సూచించారు. గురువారం కలెక్టర్ క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి నిర్వహించిన టెలీ కాన్ఫరెన్స్లో మండలాల అధికారులకు పలు సూచనలు ఇచ్చారు. సమస్యల పరిష్కారం, సందేహాల నివృత్తి కోసం కలెక్టరేట్లో ఏర్పాటు చేసిన కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ 08468–220069 కు ఫోన్చేయాలని ప్రజలకు సూచించారు. అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పడితే ప్రజలను రక్షించేందుకు రోప్స్, డ్రోన్స్ అందుబాటులో ఉంచుకోవాలన్నారు. ప్రమాదకరంగా ఉన్న చెరువులు, కల్వర్టులు, కుంటల వద్ద సూచిక బోర్డులు పెట్టాలని సూచించారు. హాస్టళ్లు, అంగన్వాడీ కేంద్రాల భవనాలకు సంబంధించిన పైకప్పు లీకేజీలకు మరమ్మతులు, ప్రత్యామ్నాయ చర్యలపై దృష్టి సారించాలన్నారు. వర్షాలకు దెబ్బతిన్న ఇళ్లలో ప్రజలు నివాసం ఉండకుండా చూడాలన్నారు. విద్యుత్ సమస్యలు, ప్రమాదాలకు ఆస్కారం లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. వైద్యాధికారులు ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉండాలని, పాము కాటు, అంటువ్యాధులు, సీజనల్ వ్యాధుల మందులను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్లు విక్టర్, గిరి, జెడ్పీ సీఈవో చందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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గ్రామాల్లో గ్రామసభలులింగంపేట/ బాన్సువాడ రూరల్/ దోమకొండ/ నాగిరెడ్డిపేట/ మాచారెడ్డ్డి: లింగంపేట మండలంలోని సజ్జన్పల్లి, లింగంపేట, పలు గ్రామాల్లో గురువారం సర్పంచుల అధ్యక్షతన గ్రామ సభలను నిర్వహించారు. అనంతరం ప్రతీ ఇంటికి చెత్త బుట్టలు పంపిణీ చేయాలని తీర్మానించి వాటిని పంపిణీ చేశారు. బాన్సువాడ మండలంలోని బోర్లంక్యాంపు తండా పంచాయతీలో సర్పంచ్ కుంట్యోల్ల నర్వవ్వ అధ్యక్షతన గ్రామసభ నిర్వహించారు. వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎంపీడీవో ఆనంద్ సూచించారు. దోమకొండ మండల కేంద్రాన్ని మున్సిపాలిటీగా మార్చాలని జీపీ పాలకవర్గం తీర్మానించింది. సర్పంచ్ ఐరేని నర్సయ్య అధ్యక్షతన గ్రామసభ నిర్వహించారు. పలు అంశాలపై తీర్మానం చేశారు. నాగిరెడ్డిపేట మండలకేంద్రం గోపాల్పేట జీపీలో సర్పంచ్ వంశీకృష్ణగౌడ్ అధ్యక్షతన జలసిరి గ్రామసభ నిర్వహించారు. జలసంరక్షణ కోసం చేపట్టాల్సిన చర్యల గురించి జీపీ కార్యదర్శి సలీం గ్రామసభలో వివరించారు. మాచారెడ్డి మండలంలోని గజ్యానాయక్ తండా జీపీలో నిర్వహించిన జలసిరి గ్రామసభను సర్పంచ్ వినోద భర్త ప్రభాకర్ పెత్తనాన్ని నిరసిస్తూ వార్డు సభ్యులు బహిష్కరించారు. జీపీ కార్యదర్శి దర్శన్ మాట్లాడుతూ.. ప్రతి గ్రామ సభకు సభ్యులతో పాటు ప్రతి పౌరునికి మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఉందన్నారు. ఉదయం 10గంటలకు జలసిరి గ్రామసభను ప్రారంభించామన్నారు. వార్డు సభ్యులు రాకపోవడంతో 11గంటల వరకు వాయిదా వేసి మెజారిటీ సభ్యులు వచ్చాక సభను నిర్వహిస్తుండగా పలువురు వార్డు సభ్యులు కుర్చీలు లేవని బయటకు వెళ్లిపోయారన్నారు.
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హామీలు నెరవేర్చాలని నిరసనకామారెడ్డి టౌన్: ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు, పెండింగ్ సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు, ఉపాధ్యాయులు డిమాండ్ చేశారు. గురువారం జిల్లా కేంద్రంలోని జడ్పీహెచ్ఎస్ బాలికల పాఠశాలలో జీవశాస్త్ర ఉపాధ్యాయుల వృత్యంతర శిక్షణా కార్యక్రమ భోజన విరామ సమయంలో ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు, ఉపాధ్యాయులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు.పెండింగ్ డీఏలను తక్షణమే విడుదల చేయాలన్నారు. నాయకులు కృష్ణాకర్, సురేష్, పంపరి ప్రవీణ్ కుమార్, సత్యనారాయణ, రమణ, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. కామారెడ్డి అర్బన్: విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకతను వెలికి తీసేలా హిందీ భాష బోధనలో విన్నూత కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని జిల్లా హిందీ ఫోరం అధ్యక్షుడు ఇంద్రశేఖర్, ప్రధాన కార్యదర్శి సహేంద్రనాథ్ అన్నారు. జిల్లా హిందీ ఫోరం కార్యవర్గ సమావేశం గురువారం సాయంత్రం కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని సాందీపని కళాశాలలో నిర్వహించారు. పదో తరగతి విద్యార్థులకు ప్రత్యేక హిందీ మెటీరియల్ అందించడంతో పాటు భాష విశిష్టతను తెలియజేసే కార్యక్రమాలను నిర్వహించ డానికి తీర్మానించారు. ప్రతినిధులు అరుణ్కుమార్, చింతల లింగం, గఫూర్ శిక్షక్ తదితరులు ఉన్నారు. కామారెడ్డి టౌన్: ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో పుర ప్రజలలు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఇప్ప ఉమారాణి అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం మున్సిపల్ పరిధిలోని 13 వార్డు టేక్రియాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులతో కలిసి పర్యటించారు. వర్షాల తీవ్రతకు బాగా దెబ్బతిని, కుంగిపోయిన టేక్రియాల్ ప్రధాన రహదారిని పరిశీలించారు. ప్రజలు, వాహనదారులు ఇబ్బందులకు గురికాకుండా రోడ్డుకు మరమ్మతులు చేపట్టి సమస్యను పరిష్కరించాలని డీఈ హన్మంత్నాయక్ను ఆదేశించారు. కౌన్సిలర్ లలిత, నాయకులు చిట్టిబాబు, సత్యం, భూపతి తదితరులు ఉన్నారు. భిక్కనూరు: మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న నిరుపేదల కోసం మండలంలోని రామేశ్వర్పల్లిలో పునరావాస కేంద్రాన్ని స్థానిక పాఠశాలలో గురువారం ఏర్పాటు చేశారు. గ్రామంలో ఇళ్లు లేక, గుడిసెల్లో వారితో పాటు చెరువుకు దగ్గరగా ఉన్న డబుల్ బెడ్ రూముల్లో నివాసం ఉంటున్న వారిని కూడా పునరావాస కేంద్రాలకు తహసీల్దార్ సునీత, ఎంపీడీవో రాజకిరణ్రెడ్డి తరలించారు. వీరి వెంట సర్పంచ్ చేపూరి రాణి రాజు, ఉపసర్పంచ్ వినోద్కుమార్గౌడ్ పంచాయతీ కార్యదర్శి శ్యామ్ ఉన్నారు.
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దూరం చేసిన గాయమే మళ్లీ కలిపిందిసదాశివనగర్ మండలం అడ్లూర్ ఎల్లారెడ్డికి చెందిన బక్కన్నగారి నర్సవ్వ, బాలయ్యలకు ఒక కూతురు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. కొడుకు రాజు ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరంతో చదువు ఆపేసి స్నేహితులతో కలిసి కామారెడ్డి పట్టణ సమీపంలోని గ్రానైట్ కంపెనీలో పనిచేసేవాడు. ఓ రోజు రాయి తగలడంతో తలకు గాయమై మానసికంగా దెబ్బతిన్నాడు. 2012 సంవత్సరంలో ఎడ్ల పొలాల అమావాస్య రోజు వేకువజామున ఇంట్లో అందరూ నిద్రలో ఉండగా రాజు బయటకు వెళ్లి తిరిగి రాలేదు. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో వెతికినా ఆచూకీ లభించలేదు. కొడుకు ఏమయ్యాడోనని అతడి తల్లి ఏడవని రోజు లేదు. మహారాష్ట్రకు చేరిన రాజు.. మానసిక స్థితి సరిగా లేని రాజు.. మహారాష్ట్రలోని పుణె జిల్లా భోర్ పట్టణానికి చేరాడు. అక్కడ ద్వారకామాయి హోటల్ నిర్వాహకుడు ప్రకాశ్ మగందే అతడిని చేరదీసి పని కల్పించి సొంత మనిషిలా చూసుకున్నాడు. మరాఠీ నేర్చుకున్న రాజు.. క్రమంగా తెలుగు మరిచిపోయాడు. కరోనా కాలంలో తల్లిదండ్రులు, స్నేహితులు, చిన్ననాటి విషయాలు కొంత గుర్తుకు వచ్చినా.. తన ఊరు ఎక్కడో మాత్రం అర్థం కాలేదు. ఏడాదిన్నర క్రితం రాజు పనిచేస్తుండగా తలకు దెబ్బతగలడంతో కిందపడిపోయాడు. హోటల్ యజమాని వైద్యం చేయించాడు. కోలుకున్నాక అతడికి తల్లిదండ్రులు, చిన్ననాటి దోస్తుల వివరాలు కొంత గుర్తుకు రావడంతో విషయాన్ని హోటల్ యజమానికి వివరించాడు. ఊరెక్కడో కనుక్కొని పంపిస్తానని యజమాని చెప్పాడు. మూడంకెల కోసం నెలల తరబడి ప్రయత్నం.. సొంతవారిని చేరడానికి రాజు తన స్నేహితుడు శ్యామ్ ఫోన్ నంబర్ గుర్తు చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. పది అంకెల్లో మొదటి ఏడు అంకెలు మాత్రమే గుర్తుకువచ్చాయి. చివరి మూడు అంకెల కోసం ఏడాదిన్నరగా ప్రయత్నిస్తున్నాడు. నాలుగు రోజుల క్రితం చివరి మూడు అంకెలను మార్చి మార్చి ప్రయత్నించగా.. ఆ రోజు 22వ ప్రయత్నంలో శ్యామ్కు కాల్ కనెక్ట్ అయ్యింది. అయితే మరాఠీ భాషలో మాట్లాడడంతో శ్యామ్కు ఏమీ అర్థం కాలేదు. వీడియో కాల్ ద్వారా రాజును గుర్తించిన శ్యామ్.. అతడి తల్లి నర్సవ్వతోనూ మాట్లాడించాడు. హోటల్ యజమాని ద్వారా అడ్రస్ తెలుసుకొని అక్కడికి వెళ్లి రాజును తీసుకొని బుధవారం రాత్రి అడ్లూర్ ఎల్లారెడ్డి గ్రామానికి చేరుకున్నారు. 14 ఏళ్ల క్రితం తప్పిపోయిన కొడుకు తిరిగి తన దగ్గరికి చేరడంతో తల్లి నర్సవ్వ ఆనందానికి అవధుల్లేవు.హిందీ, మరాఠీ భాషల్లో మాట్లాడుతున్న రాజు.. తెలుగులోనూ మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఎంత వరకు చదివావని అడిగితే నాలు గో తరగతి అంటుండగా.. అతడి స్నేహితులు పదో తరగతి మెమోను చూపించడంతో ఆలోచనలో పడ్డాడు. రాజును ‘సాక్షి’ పలకరించగా.. అప్పుడు తాను ఎటు వెళ్లానో, ఎలా వెళ్లానో కూడా గుర్తులేదని, పుణె అవతల భోర్లో ఉన్న హోటల్లో చాలాకాలంగా పనిచేస్తున్నానని తెలిపాడు. తనను హోటల్ యజమాని కొడుకులా చూసుకున్నాడని వివరించాడు.ఓ ప్రమాదం మతిస్థిమితం లేకుండా చేయగా.. మరో ప్రమాదం జ్ఞాపకాలను తట్టిలేపింది. తలకు తీవ్ర గాయమై మానసికంగా దెబ్బతిని ఇల్లు విడిచివెళ్లిన ఆ యువకుడు.. 14 ఏళ్ల తర్వాత స్వగ్రామానికి చేరాడు. – సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి తలకు దెబ్బతగిలి మతిస్థిమితం కోల్పోయిన జిల్లావాసి ఇల్లు వదిలి మహారాష్ట్రలోని భోర్ పట్టణానికి చేరిక చేరదీసి పనికల్పించిన హోటల్ యజమాని మరోసారి తలకుగాయం కావడంతో గుర్తుకొచ్చిన గతం 14 ఏళ్లకు తిరిగొచ్చిన యువకుడు
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‘కల్యాణి’కి కొనసాగుతున్న వరదఎల్లారెడ్డి: తిమ్మారెడ్డి శివారులోని కల్యాణి ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోందని నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు గురువారం తెలిపారు. రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షానికి ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద వచ్చి చేరడంతో నిండుకుండను తలపిస్తోంది. బుధవారం రెండు వరద గేట్ల ద్వారా నీటిని మంజీరలోకి విడుదల చేయగా, గురువారం ఉదయం నాటికి వరద ప్రవాహం తగ్గడంతో ఒక గేటును మూసివేశారు. మళ్లీ వరద ఉధృతి పెరగడంతో రెండు గేట్లను ఎత్తి మంజీరలోకి నీటిని వదులుతున్నారు. ప్రాజెక్టుకు 400 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో రాగా 180 క్యూసెక్కులు నిజాంసాగర్ ప్రధాన కాలువకు మళ్లిస్తుండగా, మిగతా 220 క్యూసెక్కుల నీటిని మంజీరలోకి వదిలినట్లు అధికారులు తెలిపారు. నిజాంసాగర్లోకి 3,935 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో నిజాంసాగర్: ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో పాటు మెదక్ జిల్లాలోని ఘనపురం ఆనకట్ట పొంగిపొర్లుతుండడంతో గురువారం నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులోకి 3, 935 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,405 అడుగులు (17.8 టీఎంసీలు) కాగా గురువారం సాయంత్రానికి 1,395.92 అడుగుల (7.53 టీఎంసీలు) నీరు నిల్వ ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ‘కౌలాస్’లోకి 925 క్యూసెక్కులు.. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలకు జుక్కల్ మండలంలోని కౌలాస్నాలా ప్రాజెక్టులోకి 925 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోంది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 458 మీటర్లు (1.237 టీఎంసీలు) కాగా.. గురువారం సాయంత్రానికి 455 మీటర్ల (0.628 టీఎంసీ) నీరు నిల్వ ఉందని అధికారులు తెలిపారు. నాలుగో రోజుల్లో 0.19 ఎమ్సీఎఫ్టీల నీరు ఇన్ఫ్లోగా వచ్చిందన్నారు. ‘పోచారం’లోకి 2,373 క్యూసెక్కులు.. నాగిరెడ్డిపేట: ఎగువప్రాంతంలో కురుస్తున్న వర్షాలతో పోచారం ప్రాజెక్టులోకి గురువారం 2,373 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోందని ఇరిగేషన్ ఏఈ అక్షయ్కుమార్ తెలిపారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 1.820 టీఎంసీలు కాగా గురువారం సాయంత్రానికి 0.683 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉందన్నారు.
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స్టాఫ్ నర్సుల సస్పెన్షన్ను ఎత్తివేయాలిబాన్సువాడ: బాలింతల విషయంలో ఎలాంటి తప్పు చేయని ఇద్దరు స్టాఫ్ నర్సులను ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేయడం శోచనీయమని, వెంటనే సస్పెన్షన్ను ఎత్తివేయాలని బాన్సువాడ ఎంసీహెచ్ ఆస్పత్రిలో నర్సులు, వైద్య సిబ్బంది చేపట్టిన ధర్నా గురువారం మూడో రోజుకు చేరింది. వైద్యులు ఆరోగ్య జ్యోతి, ప్రకాశ్ మాట్లాడుతూ.. ఈ నెల 9వ, 10వ తేదీల్లో బాన్సువాడ మాతా శిశు సంరక్షణ ఆస్పత్రిలో ఆపరేషన్లు చేసుకున్న ఐదుగురు బాలింతలు వివిధ కారణాలతో అస్వస్థతకు గురయ్యారని అన్నారు. ఆపరేషన్ సమయంలో ఎలాంటి తప్పు చేయని స్టాఫ్ నర్సులపై ప్రభుత్వం సస్పెన్షన్ వేయడం శోచనీయమని అన్నారు. వెంటనే వారి సస్పెన్షన్ను ఎత్తివేయాలని లేకుంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేస్తామని హెచ్చరించారు. వైద్య సిబ్బంది సాయిలు, శ్వేత, ప్రవీణ్, సంతోష్, యూనియన్ నాయకులు అమృత, సాగర్, హిమాయత్ తదితరులు ఉన్నారు. ఇద్దరు నర్సుల అస్వస్థత ఇటీవల సస్పెండైన ఇద్దరు నర్సులు గురువారం అస్వస్థతకు గురయ్యారు. స్టాఫ్ నర్సులు జమున, రజినిలను అధికారులు సస్పెండ్ చేయడంతో మానసికంగా బాధ పడుతున్నారు. మూడు రోజులుగా నిద్రహారాలు మానడంతో ఇద్దరు అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. వీరికి వైద్యులు చికిత్సలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఇద్దరు నర్సుల ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగానే ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.
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వాహనం ఏదైనా రూ.200 ఇవ్వాల్సిందే..మద్నూర్(జుక్కల్): జాతీయ రహదారిపై ఎకై ్సజ్ పోలీసులు లారీ, ట్రక్ డ్రైవర్ల నుంచి అక్రమంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్న వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో గురువారం వైరల్ అయ్యింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. సలాబత్పూర్ ఎకై ్సజ్ చెక్పోస్ట్లో బుధవారం సాయంత్రం కానిస్టేబుల్ సుధాకర్రెడ్డి, మరో ప్రయివేటు వ్యక్తి ఉన్నారు. అదే సమయంలో రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చిన ఓ ట్రక్ను ఆపారు. అప్పటికే సీక్రెట్ కెమెరాతో రికార్డు చేస్తున్న ట్రక్ డ్రైవర్ను రూ.200 ఇవ్వాలని ఇద్దరూ డిమాండ్ చేశారు. దీంతో డబ్బులు ఎందుకివ్వాలని, తమ వద్ద అన్నిపత్రాలు ఉన్నాయని డ్రైవర్ ప్రశ్నించాడు. డ్రైవర్ వీడియో రికార్డు చేస్తున్న విషయాన్ని గమనించిన కానిస్టేబుల్ తాము డబ్బులు అడగటం లేదని లారీని తనిఖీ కోసమే ఆపామని బదులిచ్చాడు. కానీ, ప్రయివేటు వ్యక్తి మాత్రం లారీలను ఆపి డ్రైవర్లను డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తుండటాన్ని వీడియో తీశాడు. డబ్బుల వసూలును నిరసిస్తూ జాతీయ రహదారిపై ట్రక్ను నిలిపివేశారు. ట్రాఫిక్ జామ్ కావడంతో మరికొందరు లారీ డ్రైవర్లు చెక్పోస్టుకు చేరుకున్నారు. దీంతో చెక్పోస్ట్లో ఉన్న ఎకై ్సజ్ సీఐ జావిద్ అలీ డ్రైవర్లను సముదాయించి, లారీలను తనిఖీ చేయడమే తమ డ్యూటీ అని చెప్పి ట్రాఫిక్ను క్లియర్ చేశారు. ఎకై ్సజ్ కానిస్టేబుల్ డబ్బుల డిమాండ్ ! వీడియో తీసి ఇన్స్టాలో పోస్టు చేసిన ట్రక్ డ్రైవర్ సలాబత్పూర్ ఎకై ్సజ్ చెక్పోస్టు వద్ద ఘటన
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సంక్షిప్తం..పీఆర్టీయూ నూతన కార్యవర్గం ఏర్పాటు నాగిరెడ్డిపేట: పీఆర్టీయూ మండల నూతన కార్యవర్గాన్ని గురువారం ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. మండల అధ్యక్షుడిగా ప్రసాద్, ప్రధాన కార్యదర్శిగా అవినాశ్, అసోసియేట్ అధ్యక్షుడిగా వినీల్, కిష్టయ్య, మహిళా అసోసియేట్ అధ్యక్షులుగా జీవీ కవిత, మహిళా ఉపాధ్యక్షురాలిగా లక్ష్మీతులసి, కార్యదర్శులుగా రమేశ్, రియాజ్, మహిళా కార్యదర్శులుగా డీ కవిత, రేఖ ఎన్నికయ్యారు. కార్యక్రమంలో పీఆర్టీయూ జిల్లాబాధ్యులు నర్సారెడ్డి, శ్రీపాల్, పుట్టా శ్రీనివాస్రెడ్డి, గోపాల్, అనిల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సీజనల్ వ్యాధులపై అవగాహన బీబీపేట్/ లింగంపేట: సీజనల్ వ్యాధులపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైఆర్జీ కేర్ లింకు వర్కర్ స్కీం ఉమ్మడి జిల్లా డీఆర్పీ గర్దాసు సుధాకర్ అన్నారు. బీబీపేట్ మండల కేంద్రంలోని గ్రామ సంఘం కార్యాలయంలో సభ్యులతో గురువారం ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు. వర్షాలు కురుస్తున్నందున వివిధ రకాల సీజనల్ వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని తెలిపారు. ఆయా వ్యాధులపై అవగాహన కల్పించారు. కార్యక్రమంలో క్లస్టర్ లింకు వర్కర్ బాలకిషన్, గ్రామ సంఘాల ప్రతినిధులు, వీవోఏలు పాల్గొన్నారు. వర్షాలు కురుస్తున్న ప్రజలు సీజనల్ వ్యాధులపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని మండల వైద్యాధికారి హిమబిందు సూచించారు. ప్రజలు తమ ఇళ్ల పరిసరాల్లో మురికి నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలన్నారు. అధికారులు, సిబ్బంది ఉన్నారు. టీఆర్ఎస్లో చేరిక కామారెడ్డి టౌన్: అడ్లూర్ జీపీ మాజీ సర్పంచ్ పెరుమాండ్ల రాములు తెలంగాణ రక్షణ సేన(టీఆర్ఎస్) పార్టీలో చేరారు. గురువారం హైదరాబాద్లోని రాష్ట్ర కార్యాలయంలో పార్టీ అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత మాజీ సర్పంచ్ రాములుకు కండువా వేసి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి రవీందర్ గుప్తా, జహీరాబాద్ పార్లమెంట్ ఇన్చార్జి వేణుమాధవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. జంగంపల్లి మాజీ ఉపసర్పంచ్ మృతి భిక్కనూరు: మండలంలోని జంగంపల్లి మాజీ ఉప సర్పంచ్ సార్గు అంజయ్య(70) గురువారం అనారో గ్యంతో మృతి చెందాడు. 1995 నుంచి 2001 వరకు ఆయన జంగంపల్లి ఉపసర్పంచ్గా పనిచేశాడు. అంజయ్య అంత్యక్రియలు శుక్రవారం గ్రామంలో నిర్వహించనున్నట్లు గ్రామస్తులు తెలిపారు.
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ముసురేసిందిడోంగ్లీ శివారులో నీట మునిగిన పంటలుజిల్లాపై వరుణుడి కరుణ కొనసాగుతోంది. నాలుగు రోజులుగా తెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో అంతటా జలకళ సంతరించుకుంది. చెరువులు, కుంటలతోపాటు ప్రాజెక్టుల్లోకి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. వాగులు, వంకలు పొంగుతుండడంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. – సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డిజిల్లావ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వివిధ ప్రాంతాల్లో వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తుండడంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చే లెండి వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. మద్నూర్, డోంగ్లీ మండలాల్లో దాన్ని ప్రభావం కనిపిస్తోంది. పలు గ్రామాల్లో పంటలు నీట మునిగాయి. భిక్కనూరు మండలం పెద్దమల్లారెడ్డి –మల్లుపల్లి గ్రామాల మధ్యనున్న వాగు, రామారెడ్డి మండలంలో కన్నాపూర్ వాగు పొంగుతుండడంతో ఆయా గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. గంగమ్మ వాగులో నీటి ప్రవాహం పెరగడంతో రామారెడ్డి నుంచి కామారెడ్డికి ఇప్పటికే రాకపోకలు నిలిపివేశారు. భీమేశ్వర వాగు, పెద్దవాగు, పాల్వంచ వాగు, ఎడ్ల కట్టవాగులు ప్రవహిస్తున్నాయి. కల్యాణి వాగు ప్రాజెక్టులోకి వరద వస్తుండడంతో రెండు గేట్ల ద్వారా నీటిని మంజీర నదిలోకి వదులుతున్నారు. చెరువులకు జలకళ... చెరువులు, కుంటలలోకి నీరు చేరుతోంది. దీంతో మొన్నటి దాకా చుక్కనీరు లేక బోసిపోయిన చెరువులు, కుంటలు జలకళ కనబడుతోంది. వర్షాలతో వా నాకాలంలో సాగు చేసిన పంటలకు ఊపిరి వచ్చినట్టయ్యింది. పంట చేలు కళకళలాడుతున్నాయి. దీంతో రైతుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది. పలుచోట్ల నాట్ల లో నిమగ్నమయ్యారు. కాగా భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది. వాగులు దాటే ప్రయత్నం చేయొద్దని సూచించింది.మాచారెడ్డి: ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర గురువారం పాల్వంచ వాగును పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున ప్రతి ఒక్కరు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. వాగుల వరదల వద్ద సెల్ఫీల కోసం ఆరాటపడి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోవద్దని సూచించారు. ఏదైనా ప్రమాదానికి గురవుతున్నామని భావించినప్పుడు డయల్ 100 కు కాల్ చేసి సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు.జిల్లావ్యాప్తంగా వర్షాలు చెరువులు, కుంటల్లోకి చేరుతున్న నీరు పొంగి ప్రవహిస్తున్న వాగులు పలు గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
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ఆడుకుంటూ వెళ్లి అనంత లోకాలకు..● గుంతలో పడి చిన్నారి మృతి తాడ్వాయి(ఎల్లారెడ్డి): ఆడుకుంటూ వెళ్లిన చిన్నారి ప్రమాదవశాత్తు గుంతలో పడి దుర్మరణం చెందిన ఘటన తాడ్వాయి మండలం ఎర్రాపహాడ్లో చోటు చేసుకుంది. బాధితులు, గ్రామస్తుల కథనం ప్రకారం..గ్రామానికి చెందిన తడమంచి అరవింద్సంధ్య దంపతుల కూతురు నవ్యశ్రీ(2) గురువారం ఉదయం ఇంటి ఎదుట ఆడుకుంటూ వెళ్లి సమీపంలో ఇటీవల ఫంక్షన్ హాల్ నిర్మాణం కోసం తవ్విన గుంతలో పడింది. వర్షపునీటితో నిండుగా ఉన్న గుంతలో మునిగిపోయింది. పాప కనిపించకపోవడంతో కుటుంబసభ్యులు చుట్టుపక్కల వెతకగా గుంతలో కనిపించింది. కొన ఊపిరితో ఉన్న నవ్యశ్రీని బయటికి తీసి 108 అంబులెన్స్లో చికిత్స నిమిత్తం కామారెడ్డి ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే పాప మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. కుటుంబసభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు ఎస్సై నరేశ్ కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. చిన్నారి మృతితో గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. మాచారెడ్డి: పాల్వంచ మండలం ఇసాయిపేటలోని తాళం వేసిన ఇంట్లో దుండగులు చోరీకి పాల్పడ్డారు. మాచారెడ్డి ఎస్సై విజయ్ తెలిపిన వివరాలు ఇలా.. ఇసాయిపేట గ్రామానికి చెందిన పుల్లి లలిత ఈనెల 27న ఇంటికి తాళం వేసి సిరిసిల్లలోని తన కూతురు ఇంటికి వెళ్లింది. గురువారం ఉదయం ఇంటి తలుపులు తెరిచి ఉండటంతో స్థానికులు గుర్తించి ఆమెకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే ఆమె ఇంటికి వచ్చి, చోరీ జరిగినట్లు గుర్తించి, పోలీసులకు సమాచారం అందించింది. వారు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని వివరాలు సేకరించారు. దుండగులు ఇంటి ప్రధాన తలుపుల తాళంతోపాటు బీరువా తాళాలు పగులగొట్టి, బీరువాలో దాచిన 4 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, రూ.5 వేల నగదును ఎత్తుకెళ్లినట్లు తెలిపారు. ఈమేరకు బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై తెలిపారు. నాగిరెడ్డిపేట(ఎల్లారెడ్డి): మండలంలోని బొల్లారంలో పేకాట స్థావరంపై పోలీసులు దాడి చేశారు. బొల్లారంలోని ఓ ఇంట్లో పేకాట ఆడుతున్నారని సమాచారం రావడంతో పోలీసులు బుధవారం రాత్రి దాడులు నిర్వహించారు. పేకాడుతున్న ఆరుగురిని పట్టుకున్నట్లు నాగిరెడ్డిపేట ఎస్సై భార్గవ్ తెలిపారు. అలాగే వారి నుంచి రూ.17,240 నగదుతోపాటు 5 సెల్ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నామని ఆయన తెలిపారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్లు వివరించారు.
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‘కవచ్’తో నేరాలకు కళ్లెం● ఏడాదిలో ఎన్నో విజయాలు సాధించాం ● ప్రివెంటివ్ పోలీసింగ్ వైపు అడుగులు ● ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర వెల్లడి సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి : జిల్లా పోలీస్ శాఖ ప్రారంభించిన ‘ఆపరేషన్ కవచ్’తో నేరాలకు కళ్లెం వేయడంతోపాటు నేరస్తులను పట్టుకున్నామని ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర అన్నారు. జిల్లాలో ప్రతి రోజూ 22 చెక్పోస్టుల ద్వారా నాకాబందీ నిర్వహించి నేరాలు జరగకుండా నిరోధించామని, ఏడాది కాలంలో ఎన్నో విజయాలు సాధించినట్లు వెల్లడించారు. జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో గురువారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎస్పీ మాట్లాడారు. గతేడాది జూలై 25న ప్రారంభమైన ఆపరేషన్ కవచ్ నేరస్తుల గుండెల్లో వణుకు పుట్టించందని, అదే సమయంలో ప్రజలకు నమ్మకమైన రక్షణ కవచంగా నిలిచిందన్నారు. గతంలో 12 అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాలు జిల్లాలో ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్కు పాల్పడ్డాయని, ఆపరేషన్ కవచ్తో వారిని కట్టడి చేశామన్నారు. నిత్యం డ్రంకెన్ డ్రైవ్ నిర్వహించడంతో రాత్రిపూట రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గినట్లు పేర్కొన్నారు. 20 ఏళ్లుగా తప్పించుకొని తిరిగిన ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన దొంగల ముఠాలను పట్టుకున్నట్టు వివరించారు. 5,16,984 వాహనాలను తనిఖీ చేశామని, 1,19,052 మందిని పాపిలాన్ పరికరం ద్వారా పరిశీలించి 209 మంది అనుమానితులను గుర్తించామని తెలిపారు. 1,08,118 మందికి డ్రంకెన్డ్రైవ్ పరీక్షలు చేసి 3,572 మందిపై కేసులు నమోదు చేశామన్నారు. రూ.2.01 కోట్ల విలువైన 404 కిలోల గంజాయిని పట్టుకొని ఆరు ఎన్డీపీఎస్ కేసులు నమోదు చేయడంతోపాటు 18 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశామన్నారు. ఇసుక అక్రమ రవాణా చేస్తున్న 8 లారీలు, మూడు ట్రాక్టర్లు, మూడు పశువుల అక్రమరవాణా కేసులు, మూడు పీడీఎస్ బియ్యం అక్రమరవాణా కేసులు నమోదు చేశామని తెలిపారు. దొంగిలించిన 18 మోటార్ సైకిళ్లు స్వాధీనం చేసుకోవడంతోపాటు ఐదు దేశీయ తుపాకులు, ఒక ఎయిర్ గన్ పట్టుకున్నామని వివరించారు. ఆలయ దొంగతనాలు, ఆస్తి నేరాలు, ఏటీఎం దొంగతనం కేసులు ఛేదించామన్నారు. నంబర్ ప్లేట్లు సరిగా లేని, అసలే లేని 70 వాహనాలను పట్టుకున్నామని, పెండింగ్ చలానాలకు సంబంధించి రూ.22.52 లక్షలు వసూలు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఈ ఆపరేషన్లలో అసాధారణ ప్రతిభ చూపిన అధికారులు, సిబ్బందిని నగదు పురస్కారాలతో అభినందించినట్లు ఎస్పీ వివరించారు. విలేకరుల సమావేశంలో అదనపు ఎస్పీ నర్సింహారెడ్డి, కామారెడ్డి, ఎల్లారెడ్డి, బాన్సువాడ డీఎస్పీలు మధుసూదన్, శ్రీనివాస్రావు, విఠల్రెడ్డి సీఐలు నరహరి, నరేశ్, శ్రీధర్, సంతోష్ తదితరులు ఉన్నారు. గాంధారి మండలం మొండిసడక్ చౌరస్తా వద్ద అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతూ పోలీసులను చూసి పారిపోతున్న ఎనిమిది మంది అడవి జంతువుల వేటగాళ్లను వెంబడించి పట్టుకు న్నారు. వారి నుంచి ఐదు నాటు తుపాకులు, ఒక ఎయిర్ గన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రామారెడ్డి మండలం పోసానిపేటకు చెందిన బందది పెంటయ్య అనే రైతు ట్రాక్టర్ను పొలం నుంచి తీసుకెళ్తున్న దొంగల ముఠాను సదాశివనగర్ మండలం పద్మాజివాడీ చౌరస్తా వద్ద పోలీసులు పట్టుకున్నారు. నాగిరెడ్డిపేటలో ఆటో దొంగిలించి పారిపోతున్న దుండగులను పోలీస్ సిబ్బంది ఎనిమిది కిలోమీటర్లు వెంబడించి పట్టుకున్నారు. 43 కేసుల్లో ఉన్న ప్రధాన నిందితుడు సహా నలుగురు పోలీసులకు చిక్కారు. సదాశివనగర్ ఎల్లమ్మగుడిలో చోరీతోపాటు లింగాపూర్లో జరిగిన దోపిడీ కేసులో డయల్ 100 సమాచారంతో కంట్రోల్ రూం అప్రమత్తమై జియో ఫెన్సింగ్ పద్ధతిలో డ్రెస్కోడ్ ఆధారంగా పాత నేరస్తుడిని చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. తల్లి మందలించిందనే మనస్తాపంతో నిజామాబాద్ నుంచి సైకిల్పై 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న టేక్రియాల్కు వచ్చిన 14 ఏళ్ల బాలుడిని దేవునిపల్లి పోలీసులు గమనించారు. బాలుడికి కౌన్సెలింగ్ చేసి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు.
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‘వ్యర్థాల నిర్వహణ’ అమలు చేయాలి● మున్సిపల్ సీడీవో హేమలత ● విండ్రో కంపోస్టింగ్పై ఉమ్మడి జిల్లా మున్సిపల్ కమిషనర్లకు శిక్షణసుభాష్నగర్: ఉమ్మడి జిల్లాలోని మున్సిపాలిటీల్లో పర్యావరణ అనుకూల వ్యర్థాల నిర్వహణ పద్ధతులను తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖ ముఖ్య అభివృద్ధి అధికారి (సీడీవో) హేమలత సూచించారు. నగరంలోని రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియంలో ఉమ్మడి జిల్లాలోని మున్సిపల్ కమిషనర్లు, సీనియర్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు విండ్రో కంపోస్టింగ్పై గురువారం ఒకరోజు శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నాగారంలోని డంప్సైట్ను హేమలతతోపాటు సీడీఎంఏ బృందం, అన్ని మున్సిపాలిటీల కమిషనర్లు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు సందర్శించారు. పెద్ద పరిమాణంలో ఉన్న జీవ విచ్ఛిన్నమయ్యే వ్యర్థాల ను పొడవైన, గాలి ప్రసరించే వరుసలుగా (విండ్రోలుగా) అమర్చి ఎలా శుద్ధి చేయాలో సమగ్రంగా, ప్రత్యక్షంగా ప్రదర్శించి చూపించారు. నగర మే యర్ కూరగాయల ఉమారాణి, ఆర్మూర్, బోధన్, భీమ్గల్,కామారెడ్డి,బాన్సువాడ,ఎల్లారెడ్డి, బిచ్కుంద మున్సిపల్ కమిషనర్లు, నిజామాబాద్ కార్పొరే షన్ అదనపు కమిషనర్ చంద్రశేఖర్, డీసీ ఖమర్ హైమద్, ఏసీ నజీర్, సీనియర్ పారిశుద్ధ్య కార్మికు లు, సీడీఎంఏ బృందం ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
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పేదలకు వరం ‘కల్యాణలక్ష్మి’బాన్సువాడ రూరల్: పేదింటి ఆడబిడ్డల పెళ్లికి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న కల్యాణలక్ష్మి, షాదీమూబారక్ పథకాలు వరంలా మారాయని ప్రభుత్వ సలహాదారు పోచారం శ్రీనివాస్రెడ్డి అన్నారు. గురువారం బాన్సువాడలోని తన నివాసంలో బాన్సువాడ పట్టణం, బాన్సువాడ గ్రామీణం, బీర్కూర్, నస్రుల్లాబాద్ మండలాలకు చెందిన 63మంది లబ్ధిదారులకు మంజూరైన కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబారక్ చెక్కులను పంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ నరేందర్గౌడ్, నాయకులు కాసుల బాలరాజ్, ఎర్వాల కృష్ణారెడ్డి, మోహన్నాయక్, మహ్మద్ ఎజాస్, జంగం గంగాధర్, మాలెపు నారాయణరెడ్డి, ఉద్దర రాజు, అందె రమేశ్, శ్రావణ్, వీరేశం, మన్నె రమేశ్, కమటాల శ్రీనివాస్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.భిక్కనూరు: సమాజసేవలో రెడ్క్రాస్ సంస్థ ముందంజలో ఉందని రెడ్క్రాస్ జిల్లా నోడల్ అధికారి శివకుమార్ అన్నారు. భిక్కనూరులోని తెలంగాణ యునివర్సిటీ సౌత్క్యాంపస్లో గురువారం రెడ్క్రాస్ సొసైటీ, ఎన్ఎస్ఎస్ సంయుక్తంగా సభ్యత్వ నమోదుపై అవగాహణ సదస్సు, ర్యాలీ నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు. రెడ్క్రాస్ సభ్యత్వం తీసుకోవడం వల్ల సమాజ సేవలో భాగస్వాములు కావచ్చన్నారు. సౌత్క్యాంపస్ ప్రిన్సిపాల్ సుధాకర్గౌడ్, తహసీల్దార్ సునీత, ఎంపీడీవో రాజకిరన్రెడ్డి, ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ అధికారులు అంజయ్య, హరిత, ఆర్కే డిగ్రీ కళాశాల డైరెక్టర్ జైపాల్రెడ్డి, అధ్యాపకులు మోహన్బాబు, లలిత, సబిత, ప్రతిజ్ఞ తదితరులు పాల్గొన్నారు. భిక్కనూరు: మద్యం మత్తులో గ్రామంలో కొందరు అరాచకాలు సృష్టిస్తున్నారని వీరి నుంచి గ్రామాన్ని రక్షించాలంటూ భిక్కనూరు మండలం పెద్దమల్లారెడ్డి జీపీ పాలకవర్గ సభ్యులు గురువారం భిక్కనూరు పోలీస్స్టేషన్కు తరలివచ్చారు. గ్రామంలో 20 వరకు బెల్ట్షాపులు ఉన్నాయని యువతతో పాటు చిన్నాపెద్ద తేడా లేకుండా ప్రజలు మద్యానికి బానిసలుగా మారారని సర్పంచ్ కోడూరి సాయగౌడ్, సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల తాగిన మత్తులో జీపీ ట్రాక్టర్ను కూడా ఓ యువకుడు అపహరించి ఇంటి వద్ద పెట్టుకున్నాడని, అలాగే మరికొందరు ద్విచక్ర వాహనాల దొంగతనాలతో పాటు వాహనాలనుఽ ధ్వంసం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గ్రామంలోని బెల్ట్షాపులను మూసి వేయించాలని కోరుతూ ఎస్సైఅనిల్కు వినతి పత్రం అందజేశారు. ఉపసర్పంచ్ చైతన్య కొండల్రెడ్డి, వార్డు సభ్యులు ఉన్నారు.
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కానిస్టేబుల్ సస్పెన్షన్కు నివేదించాం● ఎకై ్సజ్ సూపరింటెండెంట్ ముకుంద రెడ్డి కామారెడ్డి క్రైం: సలాబత్పూర్ చెక్పోస్ట్ ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించడంతోపాటు కానిస్టేబుల్ సుధాకర్ రెడ్డిని సస్పెండ్ చేయాలని ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక పంపినట్లు ఎకై ్సజ్ సూపరింటెండెంట్ ముకుంద రెడ్డి తెలిపారు. గురువారం సాయంత్రం తన చాంబర్లో విలేకరులతో మాట్లాడారు. బుధవారం సాయంత్రం రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చిన ఒక ట్రక్లో ప్రయాణిస్తున్న యూ ట్యూబర్ చెక్పోస్ట్ వద్ద విధుల్లో ఉన్న సిబ్బందితో మాట్లాడిన సందర్భంగా వివాదం చోటుచేసుకుందని తెలిపారు. ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ కావడంతో వెంటనే ప్రాథమిక విచారణకు ఆదేశించినట్లు పేర్కొన్నారు. విధుల్లో ఉన్న కానిస్టేబుల్ను సుధాకర్ రెడ్డిగా గుర్తించినట్లు తెలిపారు. శాఖాపరమైన పూర్తిస్థాయి విచారణ కొనసాగుతుందని, విచారణ నివేదికను కరీంనగర్ జిల్లా ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎకై ్సజ్ అధికారి (నోడల్ అధికారి)కి సమర్పిస్తామని పేర్కొన్నారు. క్రమశిక్షణా చర్యల్లో భాగంగా కానిస్టేబుల్ను సస్పెండ్ చేయా లని ఉన్నతాధికారులకు నివేదించినట్లు తెలిపారు.
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తొలగింపులు 71,719సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి : ఎలక్షన్ కమిషన్ చేపట్టిన ఓ టరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) ప్రక్రియ జిల్లాలో చివరి దశకు చేరుకుంది. ఇప్పటివరకు 71,719 మంది ఓట్లను జాబితానుంచి తొలగించారు. ఇందులో మృతులు, శాశ్వతంగా వలస వెళ్లినవారు, ఒకటికి మించి ఓట్లు ఉన్న ఓటర్ల వివరాలున్నాయి. జిల్లా ఎన్నికల అధికారి పరిధిలోని కామారెడ్డి, ఎల్లారెడ్డి, జుక్కల్ నియోజకవర్గాల్లో 6,96,006 మంది ఓటర్లు ఉండగా.. ఇప్పటివరకు 6,06,974 మంది ఓటర్ల వివరాలను డిజిటలైజ్ చేశారు. బుధవారం మధ్యాహ్నం వరకు డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ 87.21 శాతం పూర్తయ్యిందని అధికారులు తెలిపారు. వివిధ కారణాలతో 71,719 మంది ఓట్లు తొలగించారు. జిల్లాలో ఇంకా సుమారు 20 వేల మంది ఓటర్ల ఎన్యుమరేషన్ పత్రాలు సేకరించి వాటిని డిజిటలైజ్ చేయాల్సి ఉంది. కాగా ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ వంద శాతం పూర్తయ్యిందని కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ ప్రకటించారు. నియోజకవర్గాల వారీగా... జుక్కల్ నియోజకవర్గంలో 255 పోలింగ్ బూత్ల పరిధిలో 2,06,343 ఓట్లు ఉండగా.. 1,85,151 మంది ఓటర్ల వివరాలను డిజిటలైజ్ చేశారు. ప్రక్రియ 89.73 శాతం పూర్తయ్యింది. 19,893 మంది ఓట్లు వివిధ కారణాలతో రద్దయ్యాయి. ఇందులో 5,047 మంది చనిపోయిన వారు, 8,148 మంది శాస్వతంగా షిఫ్ట్ అయిన వారు, 3,897 మంది డబుల్ ఓట్లలో ఒక చోట నమోదు చేసుకున్న వారు, 2,764 మంది ఆచూకీ లేని ఓట్లతో పాటు 37 మంది వివరాలు ఎక్కడా దొరకలేదు. ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గంలో 274 పోలింగ్ బూత్ల పరిధిలో 2,28,503 మంది ఓటర్లకు గాను 2,06,214 మంది ఓటర్ల ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు డిజిటలైజ్ అయ్యాయి. ప్రక్రియ 90.25 శాతం పూర్తయ్యింది. అయితే ఇక్కడ 22,289 మంది ఓట్ల తొలగింపుతో నూరు శాతం ప్రక్రియ పూర్తయ్యిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. 7,615 మంది చనిపోగా, 9,314 మంది శాశ్వతంగా షిఫ్ట్ అయ్యారు. 4,832 మంది రెండు చోట్ల ఉండి ఎక్కడో ఒక చోట నమోదు చేసుకున్నారు. 509 మంది ఆచూకీ దొరక్కపోవడం, 19 మంది వివరాలు సరిగా లేకపోవడంతో రద్దయ్యాయి. కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో 267 పోలింగ్ బూత్ల పరిధిలో 2,62,160 మంది ఓటర్లకుగాను 2,15,609 మంది ఓటర్ల వివరాలను డిజిటలైజ్ చేయడం ద్వారా 82.56 శాతం ప్రక్రియ పూర్తయ్యింది. ఇక్కడ 29,537 ఓట్లను వివిధ కారణాలతో తొలగించారు. ఇందులో 8,136 మంది చనిపోయిన వారి ఓట్లు, 11,548 మంది శాశ్వతంగా షిఫ్ట్ అయిన వారు, 8,044 మంది రెండు చోట్ల ఉండి ఏదో ఒకచోట ఎన్రోల్ చేసుకున్న వారు ఉన్నారు. 1,784 మంది ఓట్ల వివరాలు దొరకకపోవడం, 25 మంది వివరాలు సరిగా లేకపోవడంతో వాటిని పక్కన పెట్టేశారు.జిల్లాలో మూడు నియోజకవర్గాల్లో కలిపి 20,798 మంది చనిపోయిన వారి ఓట్లు ఉన్నట్లు గుర్తించి వారి ఓట్లను తొలగించారు. అలాగే శాశ్వతంగా వలసవెళ్లిన ఓటర్లు 29,010 మంది ఉన్నారు. దీంతోపాటు ఒకటికి మించి ఓట్లు ఉన్నవారు చాలా మంది ఉండగా.. సర్ కారణంగా ఏదో ఒకచోట మాత్రమే ఓటు హక్కు ఉంచుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇలా 16,773 మంది తమ రెండో ఓటును తొలగించుకున్నారు. 5,057 మందికి సంబంధించిన సంబంధించిన వివరాలు లేవు. మరో 81 మందికి సంబంధించిన సమాచారం దొరకడం లేదు. ఇలా మొత్తం 71,719 ఓట్లు తగ్గనున్నాయి. ఆత్మల ఓట్లకు చెక్ పెట్టిన ‘సర్’.. 20,798 మంది మృతుల ఓట్లు డెలిట్ శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన ఓటర్లు 28,202 మంది.. డబుల్ ఓట్ల తొలగింపులు 16,679.. ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గంలో డిజిటలైజేషన్ పూర్తి
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కల్యాణి ప్రాజెక్టు రెండు గేట్ల ఎత్తివేతఎల్లారెడ్డి: తిమ్మారెడ్డి శివారులోని కల్యాణి ప్రాజెక్టుకు వరద నీరు పోటెత్తింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 409.5 అడుగులు కాగా.. బుధవారం సాయంత్రానికి 408.6 అడుగులకు చేరుకుంది. దీంతో రెండు గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టుకు 430 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తుండగా.. 180 క్యూసెక్కులను నిజాంసాగర్ ప్రధాన కాలువకు మళ్లిస్తున్నామని, 250 క్యూసెక్కుల నీటిని మంజీర నదిలోకి వదులుతున్నామని అధికారులు తెలిపారు. ‘పోచారం’లోకి 5,377 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో నాగిరెడ్డిపేట: పోచారం ప్రాజెక్టులో నీటిమట్టం క్రమంగా పెరుగుతోంది. మూడురోజులుగా ఎగువ ప్రాంతంలో కురుస్తున్న వర్షాలతో ప్రాజెక్టులోకి వదరనీరు వచ్చి చేరుతోంది. ప్రాజెక్టులోకి 5,377 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోందని ఇరిగేషన్ ఏఈ అక్షయ్కుమార్ తెలిపారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 1.820 టీఎంసీలు కాగా బుధవారం సాయంత్రానికి ప్రాజెక్టులో 0.470 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉందని పేర్కొన్నారు. నిజాంసాగర్లోకి 6,585 క్యూసెక్కులు.. నిజాంసాగర్: ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా వరప్రదాయిని అయిన నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులోకి బుధవారం 6,585 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోందని నీటిపారుదలశాఖ అధికారులు తెలిపారు. కౌలాస్ ప్రాజెక్టులోకి 740 క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరుతోందని పేర్కొన్నారు.
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పొరపాట్లకు తావులేకుండా ‘సర్’కామారెడ్డి క్రైం: ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావులేకుండా జిల్లాలో సర్ ప్రక్రియను పకడ్బందీగా నిర్వహిస్తున్నామని కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్రెడ్డి బుధవారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లతో సర్ కార్యక్రమం పురోగతిపై సమీక్షించారు. పలు సూచనలు ఇచ్చారు. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసి, షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆగస్టు 3 నాటికి పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో సర్ ప్రక్రియను వివరించారు. మ్యాపింగ్ చేసిన డేటా ఆధారంగా ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసినట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో రెవెన్యూ అదనపు కలెక్టర్ విక్టర్, కామారెడ్డి ఆర్డీవో గిరి, ఎన్నికల విభాగం అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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జోరందుకున్న వ్యవసాయ పనులు..ఎల్నినో ప్రభావంతో దాదాపు నెలన్నర కాలంగా సరైన వర్షాల్లేక బోసిపోయిన జలవనరులు మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో జలకళ సంతరించుకున్నాయి. మూడు రోజుల్లో కలిపి జిల్లాలో 114.7 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. మొన్నటి దాకా సాధారణ వర్షపాతంకన్నా 18 శాతం లోటు ఉండగా.. మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో 7 శాతం అధిక వర్షపాతం జాబితాలోకి చేరింది. జిల్లాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. ప్రాజెక్టులు, రిజర్వాయర్లు, చెరువుల్లోకి కొత్తనీరు వచ్చి చేరుతోంది. మంగళవారం ఉదయం 8.30 గంటల నుంచి బుధవారం ఉదయం 8.30 గంటల వరకు అంటే 24 గంటల్లో జిల్లాలో సరాసరిన 61.6 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదయ్యింది. అత్యధికంగా జుక్కల్ మండలంలో 101 మి.మీ. వర్షం కురిసింది. బుధవారం రోజంతా కురుస్తూనే ఉంది. జలకళ.. రెండు మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులో నీటిమట్టం 6.4 టీఎంసీల నుంచి 7.139 టీఎంసీలకు చేరింది. నిజాంసాగర్ మండలంలో నల్లవాగు మత్తడికి భారీగా వరద వస్తుండడంతో అలుగుపై నుంచి పొంగి పొర్లుతోంది. మహ్మద్నగర్ మండలంలోని సింగీతం రిజర్వాయర్లోకి వరద వస్తోంది. మాచారెడ్డి మండలం పాల్వంచ వాగు, లింగంపేట మండలంలోని పెద్దవాగుతోపాటు పలు వాగుల్లో నీటి ప్రవాహం పెరిగింది. లింగంపేటలోని పాములవాగు ప్రవహిస్తుండడంతో తాత్కాలికంగా వేసిన మొరం కుంగిపోయి ప్రమాదకరంగా మారింది. భారీ వర్షం కురిస్తే కామారెడ్డి, ఎల్లారెడ్డిలవైపు రాకపోకలు నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంది. పాల్వంచ వాగు పాత బ్రిడ్జిపైనుంచి నీరు ప్రవహిస్తుండడంతో అటువైపు వాహనాలు వెళ్లకుండా అడ్డుగా ట్యాంకర్ ఉంచారు.జిల్లాలో మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో వ్యవసాయ పనులు మరింత ఊపందుకున్నాయి. మొన్నటివరకు వరి సాగు విషయంలో వెనకడుగు వేసిన రైతులు.. ఇప్పుడు నాట్లు ముమ్మరం చేశారు. బుధవారం నాటికి జిల్లాలో 2.12 లక్షల ఎకరాల్లో వరి నాట్లు పడ్డాయి. ఈ సీజన్లో సుమారు 3 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగవుతుందని అధికారులు అంచనా వేయగా.. వర్షాభావ పరిస్థితులతో కాస్త వెనకడుగు వేశారు. ప్రభుత్వం కూడా వరికి బదులు తక్కువ నీటితో సాగయ్యే ఆరుతడి పంటలు వేయాలని సూచించింది. అయితే మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో రైతుల్లో మళ్లీ ఆశలు చిగురించాయి. వరి నాట్లలో మునిగిపోయారు. పరవళ్లు తొక్కుతున్న వాగులు ప్రాజెక్టులు, రిజర్వాయర్లు, చెరువుల్లోకి చేరుతున్న నీరు లోటు నుంచి అధిక వర్షపాతంలోకి.. మూడు రోజుల్లో మారిన పరిస్థితి
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ఆహార భద్రత ప్రమాణాలను పాటించాలికామారెడ్డి క్రైం: జిల్లాలో ఆహార భద్రత ప్రమాణాలను కట్టుదిట్టంగా అమలు చేయాలని కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ సూచించారు. ప్రజలకు సురక్షితమైన, నాణ్యమైన ఆహారం అందేలా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. రాష్ట్ర ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ ఆనందరావు బుధవారం జిల్లాకు విచ్చేశారు. కలెక్టరేట్లో కలెక్టర్ సంగ్వాన్ను కలిసి జిల్లాలో ఆహార భద్రత, పరిశుభ్రత ప్రమాణాలు, తనిఖీల నిర్వహణ తదితర అంశాలపై చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ దాబాలు, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో ఆహార నాణ్యతపై విస్తృత తనిఖీలు నిర్వహించి కల్తీ ఆహారాన్ని పూర్తిగా అరికట్టాలని సూచించారు. రెసిడెన్షియల్ హాస్టళ్లు, గురుకులాలు, సంక్షేమ హాస్టళ్లు, మధ్యాహ్న భోజన వంటశాలల్లో క్రమం తప్పకుండా తనిఖీలు చేపట్టాలని, విద్యార్థులకు సురక్షితమైన, పోషకాహారం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. జిల్లాలో నిరంతరం తనిఖీలు నిర్వహిస్తూ ప్రజారోగ్య పరిరక్షణకు అత్యున్నత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కామారెడ్డి ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారిని ఆదేశించారు. ప్రజలకు సురక్షితమైన, నాణ్యమైన ఆహారం అందేలా చర్యలు చేపడతామని రాష్ట్ర ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ ఆనందరావు తెలిపారు. సమావేశంలో నిజామాబాద్ గెజిటెడ్ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ సునీత, కామారెడ్డి ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ విక్రమ్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి కామారెడ్డి క్రైం: జిల్లాలో రాబోయే రోజుల్లో భారీ వర్షాలు, ఈదురు గాలులు, మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ బుధవారం ఒక ప్రకటన ద్వారా సూచించారు. వర్షాల సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నదులు, వాగులు, చెరువులు, కాలువలు వంటి నీటి ప్రవాహ ప్రాంతాల్లోకి వెళ్లకూడదని పేర్కొన్నారు. వర్షాల సమయంలో చెట్ల కింద, విద్యుత్ స్తంభాలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, తెగిపోయిన విద్యుత్ తీగల సమీపంలో ఉండరాదని సూచించారు. కలుషితమైన ఆహారం, తాగునీటిని ఉపయోగించకుండా ఆరోగ్య పరిరక్షణపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని పేర్కొన్నారు. వర్షాల నేపథ్యంలో 24 గంటలు పనిచేసేలా జిల్లా కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలతో సహా అవసరమైన సహాయక చర్యలకు అన్ని శాఖలను సిద్ధంగా ఉంచామని వివరించారు. వరదలు, భారీ వర్షాలతో ఏమైనా ఇబ్బందులు, అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పడిన వెంటనే అధికారులకు గానీ, కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ 84682 20069 కు గానీ, డయల్ 100 కు గానీ సమాచారం అందించాలని సూచించారు. ప్రతి ఒక్కరూ అధికార యంత్రాంగం జారీ చేసే సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని కోరారు.
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రాష్ట్ర సీ్త్రనిధి డైరెక్టర్గా స్రవంతిబీబీపేట: సీ్త్రనిధి రాష్ట్ర డైరెక్టర్గా బీబీపేట మండల సమాఖ్య అధ్యక్షురాలు సాదల స్రవంతి ఎన్నికయ్యారు. బుధవారం హైదరాబాద్లో ఎన్నికలు నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం 20 డైరెక్టర్ పదవులకు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయగా.. కామారెడ్డి, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలకు కలిపి ఒక డైరెక్టర్ పదవి కేటాయించారు. ఈ డైరెక్టర్ పరిధిలో కామారెడ్డి జిల్లాలో 20 మంది, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో 12 మంది ఓట్లు వేశారు. సాదల స్రవంతికి 20 ఓట్లు రాగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లానుంచి బరిలో ఉన్న లింగారెడ్డిగారి భాగ్యకు 12 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో స్రవంతి డైరెక్టర్గా ఎన్నికై నట్లు ఎన్నికల అధికారి ప్రకటించి, ఎన్నిక పత్రం అందించారు. కామారెడ్డి టౌన్ : జిల్లాలో సీజనల్ వ్యాధుల నియంత్రణకు కృషి చేయాలని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ సంచాలకులు రవీందర్నాయక్ వైద్యాధికారులకు సూచించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లోని డీఎంహెచ్వో కార్యాలయంలో జిల్లాలోని పీహెచ్సీల వైద్యాధికారులతో ఆ యన జూమ్ ద్వారా సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమాల పు రోగతిపై సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ఆ యన మాట్లాడుతూ సీజనల్ వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందకుండా ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలన్నారు. విషజ్వరాలు, డెంగీ, మలేరియా, టై ఫాయిడ్ వంటి వ్యాధులు సోకకుండా ముంద స్తు చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. ఈగలు, దోమలు వృద్ధి చెందకుండా పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకునేలా ప్రజలను చైతన్యపరచాలని సూచించారు. ప్రాథమిక, పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రాలు, ఉపకేంద్రాల పనితీరును ప్రోగ్రామ్ అధికారులు నిరంతరం క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. సమావేశంలో డీఎంహెచ్వో డాక్టర్ వెంకటి, వివిధ ప్రోగ్రామ్ అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. బాన్సువాడ : అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరి ఓటు జాబితాలో ఉండేలా చూడాలని బీజేపీ జిల్లా అ ధ్యక్షుడు నీలం చిన్న రాజులు పార్టీ బూత్ లెవ ల్ ఏజెంట్లకు సూచించారు. బాన్సువాడలో ఆ యన బుధవారం బీఎల్ఏలతో సమావేశం ని ర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఇప్పటివరకు ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు సమ ర్పించని ఓటర్లను గుర్తించి, వారు ఫారాలు బీఎల్వోలకు అందించేలా చూడాలన్నారు. కార్యక్రమంలో బీజేపీ నాయకులు శ్రీనివాస్రెడ్డి, కోనాల గంగారెడ్డి, చీదరి సాయిలు, శంకర్గౌడ్, హన్మండ్లు, పాశం భాస్కర్రెడ్డి, భూమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ● తప్పిన ప్రమాదం తెయూ(డిచ్పల్లి): తెలంగాణ యూనివర్సిటీ మెయిన్ క్యాంపస్ బాలికల హాస్టల్లో మంగళవారం రాత్రి ఓ విద్యార్థిని పాము కాటుకు గురైన ఘటన కలకలం రేపింది. అర్థశాస్త్రం ఫస్టియర్ చదువుతున్న విద్యార్థిని కవిత హాస్టల్ వరండాలో నడుస్తుండగా కాలుపై పాము కాటేసింది. విషయాన్ని హాస్టల్ సిబ్బందికి చెప్పడంతో అప్రమత్తమై యూనివర్సిటీ అంబులెన్స్లో డిచ్పల్లి ప్రభుత్వ 30 పడకల ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్య సిబ్బంది ప్రాథమిక చికిత్స అందించి మెరుగైన చికిత్స కోసం జిల్లా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. విషయం తెలిసిన వెంటనే వర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ యాదగిరి హాస్టల్కు చేరుకొని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. చీఫ్ వార్డెన్ రవీందర్రెడ్డి, వార్డెన్ జ్యోత్స్నతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. చికిత్స అనంతరం విద్యార్థిని కవిత శరీరంలో విషపు ఆనవాళ్లు లేకపోవడంతో బుధవారం వైద్యులు ఆమెను కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించారు. ప్రస్తుతం ఆమెకు ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని వైద్యులు తెలిపారు. అయితే మంగళవారం మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు క్యాంపస్లో విద్యుత్ సరఫరా లేకపోవడంతో చీకట్లో ఇబ్బందులు పడినట్లు విద్యార్థులు పేర్కొన్నారు. బాలికల హాస్టల్ కిటికీలకు జాలీలు లేకపోవడంతో విష పురుగులు, పాములు గదుల్లోకి వస్తున్నాయని, సమస్యను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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‘అంగన్వాడీ అభ్యర్థులు మధ్యవర్తులను నమ్మొద్దు’ఎల్లారెడ్డిరూరల్: ఎల్లారెడ్డి ఐసీడీఎస్ కార్యాలయంలో అంగన్వాడీ టీచర్, ఆయా పోస్టు అభ్యర్థుల ఒరిజినల్ ధ్రువపత్రాలను జిల్లా సంక్షేమ అధికారి ప్రసన్న బుధవారం పరిశీలించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ అంగన్వాడీ టీచర్, ఆయా పోస్టుల నియామక ప్రక్రియను పూర్తి పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న అర్హతలు, మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మార్గదర్శకాల ప్రకారమే ప్రతి సర్టిఫికెట్ను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నామన్నారు. అభ్యర్థులు ఎలాంటి మధ్యవర్తులను నమ్మవద్దని, నియామకాల పేరుతో ఎవరైనా డబ్బులు డిమాండ్ చేసినా లేదా తప్పుడు హామీలు ఇచ్చినా వెంటనే సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం అందించాలన్నారు. కార్యక్రమంలో సీడీపీవో పద్మ, సూపర్వైజర్లు, సిబ్బంది, మహిపాల్ తదితరులున్నారు.
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రక్తదానంలో యువత ముందుండాలికామారెడ్డి అర్బన్: రక్తదానంలో యువత ముందుండి ప్రాణదాతలుగా నిలవాలని కామారెడ్డి డీఎస్పీ మధుసూదన్ అన్నారు. బుధవారం స్థానిక రామారెడ్డి రోడ్డులో రెయిన్ బో బ్లడ్ బ్యాంక్తో పాటు తలసేమియా వ్యాధితో బాధపడే చిన్నారుల కోసం రక్తదాన శిబిరాన్ని డీఎస్పీ ప్రారంభించి మాట్లాడారు. రక్తదాతలకు ప్రశంసా పత్రాలు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో సీఐ నరహరి, రెడ్క్రాస్ సొసైటీ సమన్వయకర్త బాలు, ఐఎంఏ జిల్లా అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మల్లికార్జున్రావు, ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ శ్రీధర్, డాక్టర్ అజయ్ పేరాల, ట్రాఫిక్ సీఐ చంద్రశేఖర్, ఐవీఎఫ్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు చిలువేరి మారుతి, అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు జైపాల్రెడ్డి, రెయిన్బో బ్లడ్ బ్యాంక్ ప్రతినిధులు రాజు, భరద్వాజ్, సయిఫ్ నజీర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కామారెడ్డి అర్బన్: కామారెడ్డి ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలలో ఫిషరీస్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు కే.సిద్ధార్థ, ఎస్.ఆకాష్, వి.శ్రీజిత్లకు అవంతి ఆక్వా ఫీడ్ మల్టినేషన్ సంస్థలో ఉద్యోగాలకు ఎంపికై నట్టు ప్రిన్సిపల్ కే.విజయ్కుమార్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా బుధవారం కళాశాలలో విద్యార్థులను శాలువతో సన్మానించి అభినందించారు. కళాశాల సమన్వయకర్తలు విశ్వప్రసాద్, జయప్రకాష్, శ్రీనివాస్రావు, రాములు, ఫిషరీస్ విభాగాధిపతి మల్సూర్, అధ్యాపకులు రాజేందర్, పవన్కుమార్ తది తరులున్నారు. భిక్కనూరు: మండలంలోని జంగంపల్లి గ్రామ పెద్ద చెరువు వద్ద గంగమ్మతల్లికి నేతలు బుధవారం పూజలు చేశారు. చెరువు వద్ద గంగమ్మకు పూజలు చేసి తూము ద్వారా నీటిని వదిలారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ వాణియాదవ్, ఉపసర్పంచ్ సూర్యప్రకాశ్గౌడ్, నేతలు సత్యం, వెంకటేశం,రామస్వామి, నీల స్వామి, హరిలింగం, సిద్దయ్య,నర్సింలు పాల్గొన్నారు. చిన్నారిపై వీధికుక్కల దాడి బాన్సువాడ రూరల్: బాన్సువాడ పట్టణంలోని మదీనా కాలనీకి చెందిన జైనబ్ ఫాతిమా అనే మూడేళ్ల చిన్నారిపై బుధవారం వీధికుక్కలు దాడిచేశాయి. దాడిలో బాలిక ముఖం, శరీర భాగాలకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. బాలిక కేకలు వేయడంతో స్థానికులు కుక్కలను చెదరగొట్టారు. 108వాహనంలో బాలికను ఆస్పత్రికి తరలించగా మెరుగైన వైద్యం కోసం నిజామాబాద్కు తరలించారు. ఈ ప్రాంతంలో కుక్కల బెడద తీవ్రంగా ఉందని అధికారులు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
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రౌడీ షీటర్ల కదలికలపై నిఘా ఉంచాలి● ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర సదాశివనగర్: రౌడీ షీటర్లు, అనుమానితుల కదలికలపై పోలీసులు ప్రత్యేక నిఘా ఉంచాలని ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర సూచించారు. బుధవారం మండల కేంద్రంలోని పోలీస్స్టేషన్ను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. పీఎస్లో కేసు నమోదు వివరాలను సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. పరిశుభ్రమైన పోలీస్ స్టేషన్ సమర్థవంతమైన పోలీసింగ్కు పునాది అన్నారు. పీఎస్లో రిసెప్షన్, రైటర్ రూమ్, వివిధ రికార్డులను తనిఖీ చేశారు. ప్రతీ పోలీస్ తన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంతో పాటు కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడిపి, పిల్లల్లో మంచి విలువలు, క్రమశిక్షణ, బాధ్యతాయుతమైన ఆలోచనా విధానాన్ని పెంపొందించేలా ఆదర్శంగా ఉండాలన్నారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో భాగంగా వీపీవోలు తమ గ్రామాలను తరచూ సందర్శించి స్థానిక పరిస్థితులపై అవగాహన పెంపొందించుకోవాలన్నారు. పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చే ప్రతి పిటిషన్ను నమోదు చేసి నిష్పక్షపాతంగా విచారణ చేపట్టి బాధితులకు సత్వర న్యాయం అందేలా చూడాలన్నారు. సీఐ సంతోష్కుమార్, ఎస్సై పుష్పరాజ్, పోలీస్ సిబ్బంది ఉన్నారు.
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ప్రజలతో పోలీసులు స్నేహంగా ఉండాలిలింగంపేట: ప్రజలతో పోలీసులు స్నేహంగా ఉండాలని ఎల్లారెడ్డి డీఎస్పీ శ్రీనివాస్రావు సూచించారు. బుధవారం ఆయన లింగంపేట మండలం పర్మళ్ల గ్రామంలో కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మాట్లాడారు. గ్రామాల్లో సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు. డ్రగ్స్, సైబర్ నేరాలు, రోడ్డు భద్రత, యువత ఉద్యోగ అవకాశాలు, పలు అంశాలపై గ్రామస్తులకు అవగాహన కల్పించారు. యువత చెడు వ్యసనాలకు బానిసై విలువైన జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దన్నారు. యువత సన్మార్గంలో నడిచి మంచి భవిష్యత్తును ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నారు. అలాగే సైబర్ నేరాలు జరిగినప్పుడు 1930 టోల్ ఫ్రీ నంబర్, అత్యవసర సమయాల్లో 100 నంబరుకు కాల్ చేయాలని సూచించారు. ఇన్స్ట్రాగామ్, ఫేస్బుక్, సోషల్ మీడియాతో జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు. కార్యక్రమంలో ఎస్సై దీపక్కుమార్, సర్పంచ్, ఉపసర్పంచ్, వార్డు సభ్యులు, గ్రామ పెద్దలు, యువకులు, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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బాన్సువాడలో కార్డన్ సెర్చ్బాన్సువాడ రూరల్: బాన్సువాడలోని రాజారాం దుబ్బ కాలనీలో కార్డన్ సెర్చ్ నిర్వహించినట్లు డీఎస్పీ విఠల్రెడ్డి తెలిపారు. కాలనీల్లోని ప్రతి ఇంటిని తనిఖీ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. తనిఖీల్లో 112 మోటార్సైకిళ్లు, 5కార్లు, 18ఆటోలను తనిఖీ చేయగా వాటిలో సరైన ధ్రువపత్రాలు లేని 13 మోటార్ సైకిళ్లు, ఒక ఆటోను జప్తు చేసినట్లు సీఐ తుల శ్రీధర్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా కాలనీలో నిర్వహించిన సమావేశంలో డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. సమాజంలో అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకే కార్డన్ సెర్చ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలని, మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించా రు. పోలీసు సిబ్బంది, కాలనీవాసులు ఉన్నారు.
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వంద శాతం ఎస్ఐఆర్ పూర్తి● రాష్ట్రంలో మూడోస్థానంలో నిలిచిన ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గం ● ఎమ్మెల్యే మదన్మోహన్రావు ఎల్లారెడ్డి: ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గం రాష్ట్రంలో వంద శాతం ఎస్ఐఆర్ నమోదు పూర్తి చేసి మూడో స్థానంలో నిలిచిందని ఎమ్మెల్యే మదన్మోహన్రావు అన్నారు. బుధవారం ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో బీఎల్ఏల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఎస్ఐఆర్ వంద శాతం పూర్తికావడానికి కృషి చేసిన బీఎల్ఏలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. రాబోయే ప్రతి కార్యక్రమంలోనూ ఇదే అంకితభావంతో పనిచేసి పార్టీని మరింత బలోపేతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.ఈ విజయం ఒక్క వ్యక్తిది కాదని, కాంగ్రెస్ కుటుంబం మొత్తం కలిసి సాధించిన విజయమన్నారు. కార్యక్రమంలో జహీరాబాద్ పార్లమెంట్ ఎస్ఐఆర్ ఇన్చార్జి ధనలక్ష్మి , అసెంబ్లీ ఇన్చార్జి యాదయ్య, మున్సిపల్ చైర్మన్ పద్మ శ్రీకాంత్, మండల అధ్యక్షులు సాయిబాబా, శ్రీధర్గౌడ్, కౌన్సిలర్ గఫార్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, బీఎల్ఏలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కొత్తగా 20 పోలింగ్ కేంద్రాలు : ఆర్డీవో ప్రభాకర్ ఎల్లారెడ్డిరూరల్: ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గంలో వంద శాతం ఎస్ఐఆర్ నమోదు పూర్తయిందని ఆర్డీవో ప్రభాకర్ అన్నారు. బుధవారం ఆర్డీవో కార్యాలయంలో అన్ని పార్టీల నాయకులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. నియోజకవర్గంలో 2,28,503 ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు పంపిణీ చేయగా, బీఎల్వో యాప్ ద్వారా వీటిని వందశాతం డిజిటలైజేషన్ చేశామన్నారు. రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (సీఈవో) ఆదేశాల మేరకు 1,200 మందికి పైగా ఓటర్లు ఉన్న పోలింగ్ కేంద్రాలను విభజించి కొత్త పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. వాటిలో గాంధారి మండలంలో 5, లింగంపేట్లో 8, నాగిరెడ్డిపేట్లో 1, సదాశివనగర్లో 4, ఎల్లారెడ్డిలో 2 కొత్త పోలింగ్ కేంద్రాలను ప్రతిపాదించినట్లు వెల్లడించారు.
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టీచర్లకు ‘విదేశీ’ శిక్షణకామారెడ్డి టౌన్: ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయుల బోధనా నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగుపర్చే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం విదేశీ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఎంపికైన ఉపాధ్యాయులకు విద్యా రంగంలో ముందంజలో ఉన్న దేశాల్లో ఆధునిక బోధనా పద్ధతులు, సాంకేతిక ఆధారిత విద్య, విద్యార్థి కేంద్రిత అభ్యసన విధానాలపై శిక్షణ అందించనున్నారు. ప్రపంచ స్థాయి విద్యా విధానాలు, వినూత్న బోధనా పద్ధతులను అధ్యయనం చేసేందుకు జిల్లా ఉపాధ్యాయులకు విదేశీ పర్యటన అవకాశం లభించింది. పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే ఐదు రోజుల ‘అంతర్జాతీయ ఎక్స్పోజర్ ప్రోగ్రా మ్’ ఫేజ్ 2 కోసం అర్హులైన ఉపాధ్యాయుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఎంపికై న వారు ఫిన్లాండ్, సింగపూర్, జపాన్, వియత్నాం, చైనా దేశాల్లో పర్యటిస్తారు. విద్యాశాఖ కమిషనర్ ఉత్తర్వుల ప్రకారం జిల్లా నుంచి మొత్తం ఆరుగురిని ఎంపిక చేయనున్నారు. ఎంపిక చేసే కేటగిరీలు.. ఎస్జీటీ, ఎల్పీ, పీఈటీ, టీజీటీ నుంచి ఇద్దరు, ఎస్ఏ, ఎల్ఎఫ్ఎల్, హెచ్ఎం, పీజీటీ నుంచి ఇద్దరు, జీహెచ్ఎం, ప్రిన్సిపాల్స్ కేటగిరిల నుంచి ఇద్దరు మొత్తం ఆరుగురిని ఎంపిక చేస్తారు. 01.08.2026 నాటికి 55 ఏళ్ల లోపు వయస్సు, కనీసం పదేళ్ల సర్వీసు ఉండాలి. పాఠశాలలో కనీసం వంద మంది విద్యార్థుల నమోదు ఉండాలి. శాఖాపరమైన విచారణలు, తీవ్ర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండకూడదు. వీరినే ఎంపిక చేస్తారు. పనితీరుకే ప్రాధాన్యత గత మూడేళ్లలో విద్యార్థుల అభ్యాస ఫలితాల మెరుగుదల, ఐసీటీ వినియోగం, అవార్డులు, ఇంగ్లిష్ కమ్యునికేషన్ ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. కలెక్టర్ అధ్యక్షతన కమిటీ పరిశీలన చేయనుంది.అర్హత గల ఉపాధ్యాయులు ఎంఈవో/జీహెచ్ఎంల ద్వారా ధ్రువీకరణ పత్రాలతో ఆగస్టు 4వ తేదీ లోపు డీఈవో కార్యాలయంలో దరఖాస్తు అందజేయాలి. ఆసక్తి గల అర్హులైన ఉపాధ్యాయులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. – మల్లికార్జున్, డీఈవో ఆధునిక బోధనా విధానాలపై.. అంతర్జాతీయ విద్యా పర్యటనకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం జిల్లా నుంచి ఆరుగురికి అవకాశం ఆగస్టు 4 వరకు దరఖాస్తులకు గడువు
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క్రైం కార్నర్రోడ్డు ప్రమాదంలో యువకుడి మృతి పిట్లం(జుక్కల్): లారీ, బైక్ ఢీకొన్న ఘటనలో పిట్లం మండల కేంద్రానికి చెందిన యువకుడు మృతి చెందాడు. వివరాలిలా ఉన్నాయి. పిట్లం కు చెందిన ఆనంద్ ప్రభు హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు. మంగళవారం రాత్రి హైదరాబాద్ నుంచి బైక్పై స్వగ్రామానికి వస్తుండగా సంగారెడ్డి జిల్లా నిజాంపేట్ మండల కేంద్రంలోని జాతీయ రహదారిపై ఆగిన ఆనంద్ను లారీ ఢీకొన్నది. ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డ అతన్ని కుటుంబీకులు హైదరాబాద్కు తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ బుధవారం ఉదయం మృతి చెందాడు. గ్రామంలో విషాదచాయలు అలుముకున్నాయి. కమ్మర్పల్లి(భీమ్గల్): భీమ్గల్ మండలంలోని చేంగల్ శివారులో ఉన్న వ్యవసాయ విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లోని కాపర్ వైర్ చోరీకి గురైంది. గ్రామానికి చెందిన రైతులు బుధవారం పంటలకు నీరు పెట్టేందుకు వెళ్లగా ట్రాన్స్ఫార్మర్ ధ్వంసమై ఉండటాన్ని గుర్తించారు. అందులో ఉన్న కాపర్ వైర్ చోరీకి గురి కాగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు రైతులు తెలిపారు. నాగిరెడ్డిపేట: మండల కేంద్రం గోపాల్పేటలోని ఓ మొబైల్షాప్లో పేకాట ఆడుతున్న ఆరుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు ఎస్సై ఆగస్త్య భార్గవ్గౌడ్ బుధవారం తెలిపారు. మొబైల్షాప్లో డయల్100కు సమాచారం రావడంతో దాడి చేశామన్నారు. ఇందరలో ఆరుగురు పట్టుబడగా వారి నుంచి రూ. 3,650 నగదు, ఐదు సెల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కాగా పట్టుబడిన వారిలో ఒకరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా గుర్తించారు. పట్టుబడిన ఆరుగురిపై కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేసినట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
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కలెక్టరేట్ టాయిలెట్ల వద్ద కపోతాల కాపురంసాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి: కామారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్ను కపోతాలు చుట్టుముడుతున్నాయి. భవనం ఒకటి, రెండు ఫ్లోర్లలో పలు చోట్ల కపోతాలు కాపురం పెట్టాయి. రెండో అంతస్తులో బీసీ అభివృద్ధి, సంక్షేమ శాఖ కార్యాలయం పక్కన ఉన్న టాయిలెట్ల వద్ద కపోతాలు పెద్ద సంఖ్యలో ఉంటున్నాయి. చెత్త నింపేస్తున్నాయి. కలెక్టరేట్లో పలు కార్యాలయాల వద్ద కపోతాలు తిరుగుతుండడంతో అక్కడి ఉద్యోగులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇదే సమయంలో కలెక్టరేట్లో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ కూడా సరిగా లేదని పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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జిల్లాలో దంచికొట్టిన వాననాగిరెడ్డిపేట: జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాలలో వాన దంచికొట్టింది. జుక్కల్లో 89.5 మిల్లీ మీటర్లు, మహ్మద్నగర్లో 80.8, పిట్లంలో 79.8 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదయ్యింది. నాగిరెడ్డిపేట మండలంలో సోమ, మంగళవారాల్లో భారీ వర్షం పడింది. సోమవారంరాత్రి సుమారు రెండుగంటలపాగు జోరువాన కురిసింది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం, రాత్రి సైతం భారీ వర్షం కురియడంతో పొలాల్లో నీరు నిలిచింది. పోచారం ప్రధానకాలువ జలకళ సంతరించుకుంది. ‘పోచారం’లోకి కొత్తనీరు పోచారం ప్రాజెక్టులోకి మంగళవారం నుంచి కొత్తనీరు వచ్చి చేరుతోంది. ఎగువ ప్రాంతంలో రెండురోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో లింగంపేటవాగు ద్వారా 200 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోందని నీటిపారుదలశాఖ ఏఈ అక్షయ్కుమార్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టు నీటిమట్టం డెడ్స్టోరేజీ (0.110 టీఎంసీ)లోనే ఉందన్నారు. నిజాంసాగర్లోకి 1,207 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో నిజాంసాగర్: ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలకు నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులోకి మంగళవారం 1,207 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోందని ప్రాజెక్టు అధికారులు తెలిపారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,405 అడుగులు (17.8 టీఎంసీలు) కాగా.. మంగళవారం సాయంత్రానికి 1,394.62 అడుగుల (6.582 టీఎంసీలు) నీరు నిల్వ ఉందని పేర్కొన్నారు. వాగుల్లో జలకళ.. నిజాంసాగర్, మహమ్మద్నగర్ మండలాల్లో సోమవారం రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షాలతో వాగులు జలకళ సంతరించుకుంటున్నాయి. ప్రధానంగా శేర్ఖాన్పల్లి శివారులోని మత్తడిలోకి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ఆలస్యంగానైనా వర్షాలు కురుస్తుండడతో రైతుల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.
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దుర్కిలో కారు బోల్తా.. ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలునస్రుల్లాబాద్: మండలంలోని దుర్కి శివారులో ఓ కారు అదుపుతప్పి మంగళవారం బోల్తా కొట్టింది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బోధన్కు చెందిన రవీందర్రెడ్డి అతని భార్య, తండ్రి బాన్సువాడ మీదుగా హైదరాబాద్కు కారులో వెళ్తున్నారు. దుర్కి శివారులో కారు అదుపు తప్పి కల్వర్టును ఢీకొని బోల్తా పడింది. ప్రమాదంలో ఇద్దరికి తీవ్రగాయాలు కాగా స్థానికులు బాన్సువాడ ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ విషయమై ఎస్సై రాఘవేంద్రను వివరణ కోరగా తమ దృష్టికి రాలేదని పేర్కొన్నారు. పిట్లం: మండల కేంద్రంలోని శాంతినగర్ కాలనీలో మంగళవారం ఓ మేక పిల్లపై వీధి కుక్కలు దాడి చే సి పిక్కుతిన్నాయి. ఆ ప్రాంతంలో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. చిన్నారులు ఎవరైనా ఉంటే పెద్ద ప్రమాదం జరిగేదని స్థానికులు పేర్కొన్నారు. అధికారులు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరారు. కామారెడ్డి క్రైౖం: మద్యం సేవించి వాహనాలు నడిపినందుకు గాను జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ కోర్టులు మంగళవారం ఒకే రోజు 71 మందికి శిక్షలు విధించాయి. వాహనాల తనిఖీల్లో పట్టుబడిన వారిని ఆయా కోర్టుల్లో హాజరుపర్చగా పది మందికి ఒకరోజు, ముగ్గురికి రెండు రోజుల జైలు శిక్షతో పాటు మొత్తం 71 మందికి రూ.81,500 జరిమానా విధించినట్లు ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. మద్యం సేవించి వాహనం నడపడం నేరమన్నారు. జిల్లాలోని అన్ని పీఎస్ల పరిధిలో క్రమం తప్పకుండా వాహనాల తనిఖీ నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. మద్యం సేవించి వాహనాలు నడిపితే చర్యలు తప్పవన్నారు. నిజామాబాద్ అర్బన్: ఆన్లైన్లో మట్కా ఆడుతున్న ఒకరిని అరెస్టు చేసినట్లు ఐదో టౌన్ ఎస్సై సునీల్ మంగళవారం తెలిపారు. ఇంద్రపూర్ కాలనీకి చెందిన రమేశ్ ఫోన్లో మట్కా ఆడుతుండగా పట్టుకున్నామని అన్నారు. రమేశ్కు శాంతినగర్కు చెందిన షేక్అస్రాప్ మట్కా ఆడిస్తున్నట్లు నిర్ధారణ అయిందన్నారు. రమేశ్ నుంచి రూ.5,070 నగదు, మొబైల్ ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకొని అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు.
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ఏడాదిగా ఖాళీగా హిందీ టీచర్ పోస్ట్● ఇబ్బందులు పడుతున్న భిక్కనూరు బాలుర ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులు ● రెగ్యులర్ హిందీ ఉపాధ్యాయుడిని నియమించాలని వినతిభిక్కనూరు : మండల కేంద్రంలోని బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో 355 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. గతే డాది ఆగస్టులో హిందీ ఉపాధ్యాయుడు దేవేంద్రకుమార్ పదవీ విరణ పొందాడు. అప్పటి నుంచి హిందీ ఉపాధ్యాయుడు లేకపోవడంతో విద్యార్థులు ఇ బ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎంఈవో రాజగంగారెడ్డి గతేడాది డిప్యూటేషన్పై ఒక ఉపాధ్యాయు డిని నియమింపజేశాడు. డిప్యూటేషన్ ముగియడంతో హిందీ ఉపాధ్యాయుడు లేకుండా పోయాడు. ఈఏడాది పాఠశాల ప్రారంభం నుంచి టీచర్లు స్వ చ్ఛందంగా విద్యార్థులకు హిందీ పాఠాల ను బోధిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం పీటీఎఫ్ ఉన్న పాఠశాలల్లో స్కావెంజర్ల పోస్టులను రద్దుచేసింది. పీటీఎ ్ఫ్ సి బ్బంది ఒక్కరే ఉండడంతో పని భారం అధికంగా ఉంటుంది. విద్యాశాఖాధికారుల స్పందించి రె గ్యులర్ హిందీ ఉపాధ్యాయుడితో పాటు స్కావెంజర్లను నియమించాలని విద్యార్థులు కోరుతున్నారు.
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దడ పుట్టించిన బెబ్బులిచుట్టంలా వచ్చి..ఉమ్మడి జిల్లాలో ఏడాదిగా పెద్దపులి కదలికలుఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఏడాదిగా పెద్దపులి సంచారం కనిపిస్తోంది. ఇటు కాచాపూర్ నుంచి అటు కమ్మర్పల్లి దాకా.. పలుమార్లు సంచరించిన బెబ్బులి పలు ప్రాంతాల్లో మూగజీవాలపై పంజా విసిరి తన ఆకలి తీర్చుకుంది. గతేడాది జూలైలో పులి సంచారం వెలుగు చూసింది. సిరికొండ, రామారెడ్డి, మాచారెడ్డి మండలాల సరిహద్దు అటవీ ప్రాంతంలో మూగజీవాలపై పంజా విసిరింది. దీంతో అటవీశాఖ అధికారులు అప్రమత్తమై ఆయా ప్రాంతాల్లో ‘కెమెరా ట్రాప్స్’ ఏర్పాటు చేయగా.. పులి కదలికలు నిర్ధారణ అయ్యాయి. తర్వాత మళ్లీ డిసెంబర్లో దోమకొండ, భిక్కనూరు, బీబీపేట, మాచారెడ్డి, పాల్వంచ మండలాల్లో పులి హల్చల్ చేసింది. అంబారిపేట, సంగమేశ్వర్, కాచాపూర్ గ్రామాల శివారులోని పంట చేల వద్ద పలు పశువులపై దాడి చేసి చంపేసింది. అక్కడి నుంచి తిరిగి పాల్వంచ మండలం ఇసాయిపేట మీదుగా రాజన్న సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట, కరీంనగర్ జిల్లాలలోని పలు ప్రాంతాల్లో సంచరించింది. తిరిగి ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ మాసంలో మాచారెడ్డి, సిరికొండ అటవీ రేంజ్ల పరిధిలో పులి కదలికలు కనిపించాయి. చివరిసారిగా కమ్మర్పల్లి అటవీ ప్రాంతంలో తిరిగినట్టు అధికారులు నిర్దారించారు. అక్కడి నుంచి ఎటు వెళ్లిందన్నది తేలలేదు.ఏప్రిల్లో మాచారెడ్డి అటవీ రేంజ్ పరిధిలో పులి సంచరించిన ప్రాంతాల మ్యాప్ (ఫైల్)ఉమ్మడి జిల్లాలో పలుమార్లు సంచరించిన పులి.. ఎక్కడా మనుషుల మీద దాడి చేయలేదు. ఆకలి తీర్చుకునేందుకు అక్కడక్కడా పశువుల మీద పడుతోంది. సిరికొండ, రామారెడ్డి, మాచారెడ్డి, దోమకొండ, బీబీపేట, భిక్కనూరు, కమ్మర్పల్లి తదితర మండలాల్లో పశువులను చంపినట్లుగా గుర్తించారు. అటవీ ప్రాంతంలోనే కాదు మైదాన ప్రాంతమైన బీబీపేట, దోమకొండ, భిక్కనూరు మండలాల్లోనూ సంచరించిన పులి.. ఎక్కడ కూడా మనుషులపై పంజా విసరలేదు.సొంత పరిధి విస్తరించుకునేందుకు, తోడుకోసం పులి కొత్త ప్రాంతాలను ఎంచుకుంటుంది. అడవిలో సహజ ఆహారమైన జింకలు, దుప్పులు, అడవి పందులు లభించకపోతేనే అవి పశువులను వేటాడతాయి. పులులు శాశ్వతంగా స్థిరపడాలంటే విస్తారమైన అడవులు, తగినంత సహజ ఆహార జంతువులు, నీటి లభ్యత, మానవ జోక్యం తక్కువగా ఉండడం, తోడును వెతుక్కునే అవకాశం ఉండాలి. ఈ పరిస్థితులు లేకపోతే మరో అనువైన ప్రాంతానికి వెళ్తుంది. పులి రావడం అనేది ప్రమాద సంకేతం కాదు. – కొమిరె శంకర్, సీనియర్ బయాలజిస్ట్, హైదరాబాద్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ సొసైటీకామారెడ్డి, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో పెద్ద అడవులు లేనప్పటికీ పొరుగున ఉన్న ఆదిలాబాద్, మహారాష్ట్ర అడవులతో అనుసంధానాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఈ అనుసంధాన అటవీ ప్రాంతాల ద్వారా పులులు సహజంగా సంచరించే అవకాశం ఉంటుంది. మహారాష్ట్రలోని తడోబా–అంధారి, తిప్పేశ్వర్ వంటి పులుల ఆవాసాల్లో పులుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. ఒక ప్రాంతంలో పులుల సంఖ్య పెరిగినపుడు కొత్త నివాస ప్రాంతాలు, సొంత పరిధి (టెరిటరీ), జత(మేట్), తగినంత ఆహారం కోసం తమ జన్మస్థలాన్ని విడిచి కొత్త ప్రాంతాలకు వలస వెళతాయి. ఇది ప్రతి పులి జీవితంలో సహజమైన ప్రక్రియ. మహారాష్ట్ర నుంచి పెన్గంగ నది దాటి అనేక పులులు ఆదిలాబాద్ అడవుల్లోకి ప్రవేశించాయి. కొన్ని ఆదిలాబాద్ అడవుల్లో స్థిరపడగా, మరికొన్ని కొత్త ప్రదేశాల కోసం ఉత్తర తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాల్లోని అటవీ ప్రాంతాలల్లో సంచరిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాయి. నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, రాజన్నసిరిసిల్ల, జగిత్యాల జిల్లాల్లో పలుమార్లు సంచరించాయి. అయితే ఉమ్మడి జిల్లాలో ఐదారు దశాబ్దాలుగా పులుల సంచారం అనేది అరుదుగా నమోదవడంతో ఈ సంఘటన అందరి దృష్టిని ఆకర్శించింది. జనం భయాందోళనలకు గురయ్యారు. అయితే పులి సంచారం ఆందోళన కలిగించే విషయం కాదని.. ప్రకృతి సమతుల్యతకు సంకేతమని వన్యప్రాణి శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొంటున్నారు. పులి సంచారం అసాధారణ ఘటన కాదని, దేశంలో పులుల సంఖ్య పెరుగుతున్నందనడానికి ఇది ఒక సానుకూల సంకేతంగా భావించవచ్చని అంటున్నారు. కాచాపూర్ నుంచి కమ్మర్పల్లి దాకా.. వనాల్లోనే కాదు.. మైదాన ప్రాంతాల్లోనూ సంచారం ప్రకృతి సమతుల్యతకు సంకేతం అంటున్న వన్యప్రాణి శాస్త్రవేత్తలు నేడు అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం
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ప్రత్యామ్నాయ పంటలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి● జల సంరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి ● కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్దోమకొండ: రైతులు వరికి బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ పంటలను సాగు చేయడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ సూచించారు. జల సంరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. మంగళవారం రైతు నేస్తం 100వ ఎపిసోడ్ సందర్భంగా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడారు. దోమకొండనుంచి కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్, జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై పలు సూచనలు ఇచ్చారు. అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఈసారి వర్షపాతం తక్కువ నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నందున రైతులు తక్కువ నీటితో సాగయ్యే పెసర్లు, కందులు, మినుములు, నూనెగింజల పంటలు, కూరగాయలు వంటి ప్రత్యామ్నాయ పంటలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్నారు. వ్యవసాయ శాఖ ఎంపిక చేసిన జిల్లాలోని ముగ్గురు ఉత్తమ రైతులతోపాటు ఉత్తమ వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులను కూడా సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ గిరి, ఉద్యానవన శాఖ జిల్లా అధికారి జ్యోతి, ఏడీఏ అపర్ణ, కామారెడ్డి ఏవో పవన్కుమార్, దోమకొండ ఇన్చార్జి ఏవో నరేందర్, తహసీల్దార్ స్వప్న, ఎంపీడీవో మధురిమ, ఎంఈవో విజయ్కుమార్, ఎంపీవో రవికుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సైన్స్ ప్రాజెక్టులు నిర్వహించాలి : కలెక్టర్దోమకొండ : విద్యార్థుల్లో పర్యావరణ పరిరక్షణపై అవగాహన పెంపొందించేందుకు పక్షులు, పర్యావరణ స్పృహ అంశంపై సైన్స్ ప్రాజెక్టులు నిర్వహించాలని కలెక్టర్ కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ సూచించారు. మంగళవారం దోమకొండ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలను సందర్శించిన కలెక్టర్.. విద్యార్థులతో మాట్లాడారు. పక్షులకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని కల్పించడం, మొక్కలు నాటడం, పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచడం వంటి అలవాట్లు అలవరుచుకోవాలని సూచించారు. సంఖ్యాశాస్త్రాన్ని నిత్య జీవితంలో అన్వయించుకోవాలన్నారు. అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకొని శాసీ్త్రయ దృక్పథం, సృజనాత్మకతను పెంపొందించుకోవాలని సూచించారు. అనంతరం పాఠశాలలోని వంటగది, మరుగుదొడ్లు, ప్రయోగశాలలను ఆయన పరిశీలించారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ గిరి, డీఈవో మల్లికార్జున్, విద్యాశాఖ సమన్వయకర్త వేణుగోపాల్, ఎంఈవో విజయకుమార్, ప్రధానోపాధ్యాయులు శరత్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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చెరువును తవ్వి.. 30 ఎకరాలలో సాగు..‘నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ శివారులోని శ్రీనివాస క్యాంప్నకు చెందిన రైతు పుట్ట బాబు నీటి సంరక్షణ కోసం రెండెకరాల విస్తీర్ణంలో చిన్నపాటి చెరువునే తవ్వించారు. 15 ఏళ్ల క్రితం ముందుచూపుతో తవ్వించిన చెరువు.. ఇప్పుడు కష్టకాలంలోనూ నీటిచింతను తీరుస్తోంది. తన భూమిలో కురిసిన వర్షపు నీరంతా ఈ చెరువులోకే చేరేలా పల్లపు ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. సహజ పద్ధతిలో భూగర్భ జలాలను పెంచుకోవడంతో పాటు డ్రిప్ ఏర్పాటు చేసుకుని వరితో పాటు ఆయిల్పాం వంటి వినూత్న పంటలను పండిస్తున్నారు. మొదట తనకున్న 15 ఎకరాల్లో పంటలు సాగుచేస్తూ.. మూడేళ్లుగా మరో 15 ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకుని సాగుచేస్తున్నారు. సొంతంగా నిర్మించుకున్న చెరువు గట్టుపై కొబ్బరి, మామిడి, సీతాఫలం, సపోటా వంటి పండ్ల మొక్కలను పెంచుతూ అదనపు ఆదాయం పొందుతున్నారు.
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‘అతివేగంగా ప్రయాణిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి’కామారెడ్డి క్రైం: అతివేగంగా ప్రయాణించే వాహనదారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ అధికారులను ఆదేశించారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్లో జిల్లా రహదారి భద్రత కమిటీ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. అతివేగ నియంత్రణ, జిల్లాలోని ఎన్హెచ్–44, ఎన్హెచ్–161 జాతీయ రహదారులపై ఉన్న ఆక్రమణల అంశంపై చర్చించారు. ఆక్రమణల తొలగింపునకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన హైవే టాస్క్ఫోర్స్ కమిటీ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించారు. ఎన్హెచ్–44 లోని సదాశివనగర్ వద్ద జరుగుతున్న ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జి పనులను జనవరి నాటికి పూర్తయ్యేలా చూస్తామని జాతీయ రహదారుల అధికారులు తెలిపారు. ముందస్తు కార్యాచరణతో సిద్ధంగా ఉండాలి ఎల్నినో పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని అన్ని శాఖలు ముందస్తు కార్యాచరణతో సిద్ధంగా ఉండాలని కలెక్టర్ సూచించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లతో మంగళవారం టెలీకాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఎల్నినో ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు చేపట్టాల్సిన ముందస్తు చర్యలు, వివిధ శాఖల సంసిద్ధతపై సమీక్ష నిర్వహించారు. అనంతరం జిల్లా అధికారులతో కలెక్టర్ సంగ్వాన్ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఆయా అంశాలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. ఎల్నినో పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ముందస్తు ప్రణాళికలను సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలన్నారు. వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు రైతులకు వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పంటల సాగుపై అవగాహన కల్పించాలన్నారు. తాగునీటి సరఫరా, విద్యుత్, వైద్యం, పశుసంవర్ధక, పంచాయతీరాజ్ తదితర శాఖలు తమ కార్యాచరణ ప్రణాళికలతో సిద్ధంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర, అదనపు కలెక్టర్లు విక్టర్, గిరి, డీఆర్డీవో దామోదర్రెడ్డి, డీపీవో మురళి తదితరులు పాల్గొన్నారు.