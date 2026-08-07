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Bapatla
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క్రీడలతో మానసిక వికాసంఏఎన్యూ(పెదకాకాని): క్రీడలు మానసిక, శారీరక వికాసానికి దోహదపడతాయని గుంటూరు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ అశుతోష్ శ్రీవాస్తవ అన్నారు. అమరావతి చాంపియన్షిప్ పోటీల్లో భాగంగా జిల్లా స్థాయి ఎంపిక పోటీలు గురువారం ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం ప్రాంగణంలో ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమానికి జేసి ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ క్రీడలు శారీరక, మానసిక వికాసానికి దోహదపడుతాయన్నారు. గెలుపు, ఓటములు ముఖ్యం కాదని, క్రీడా స్ఫూర్తి ముఖ్యమని చెప్పారు. అమరావతి చాంపియన్షిప్లో భాగంగా జిల్లా నుంచి ఎక్కువ మంది పాల్గొని పతకాలు సాధించాలని ఆకాక్షించారు. జిల్లా క్రీడల అభివృద్ధి అధికారి అఫ్రోజ్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ 12 విభాగాల్లో జిల్లా స్థాయి ఎంపిక పోటీలు జరుగుతున్నాయన్నారు. అనంతరం జేసీ, క్రీడాశాఖ అధికారులు జెండా ఊపి క్రీడాపోటీలను ప్రారంభించారు. అన్ని విభాగాల్లో క్రీడాకారులు, నిర్వాహకులు మొత్తం 2500 మంది పాల్గొన్నారు.
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జిల్లా వ్యాప్తంగా వాహన తనిఖీలునగరంపాలెం: జిల్లాలోని టోల్గేట్, జాతీయ రహదారులు, ప్రధాన కూడళ్లు, రద్దీ ప్రాంతాలు, ప్రమాదాలు జరిగే ప్రాంతాలలో పోలీసులు ప్రత్యేక వాహన తనిఖీలు చేశారు. జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ ఆదేశాల మేరకు బుధవారం రాత్రి నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు హైవే పెట్రోలింగ్ బృందాలు వాహన తనిఖీలు చేపట్టారు. రాత్రుళ్లు ఎక్కువసేపు వాహనాలు నడిపే లారీ, బస్, ఇతర వాహనాల డ్రైవర్లకు అలసట వల్ల ప్రమాదాలు జరగకుండా స్టాప్ – వాష్ అండ్ గోను అమలు చేశారు. డ్రైవర్లను కాసేపు నిలిపి విశ్రాంతి తీసుకునేలా, నీటితో ముఖం శుభ్రం చేసుకునేలా చేశారు. అలసటగా ఉంటే రహదారుల వెంట కాకుండా, గుర్తించిన పార్కింగ్ ప్రదేశాలు/ సురక్షిత విశ్రాంతి కేంద్రాల్లో వాహనాలను నిలిపాలని సూచించారు. అతివేగం, వక్రమార్గంలో ప్రయాణించడం, మద్యం తాగి వాహనాలు నడపడం, పరిమితికి మించి ప్రయాణికులతో వెళ్లే వారిపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని తెలిపారు.
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చోరీలకు పాల్పడిన ముఠా అరెస్ట్గుంటూరు రూరల్: చోరీలకు పాల్పడే ముఠాను నల్లపాడు పోలీసులు గురువారం అరెస్ట్ చేశారు. అడవి తక్కెళ్ళపాడులోని నల్లపాడు పోలీస్ స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో సీఐ భాస్కర్ కేసు వివరాలు వెల్లడించారు. ఆయన కథనం ప్రకారం... ఇటీవల జరిగిన చోరీలపై ఎస్ఐ మధుపవన్ నేతృత్వంలో దర్యాప్తు చేపట్టామని తెలిపారు. పోలీసులను గమనించి పారిపోవడానికి ప్రయత్నించిన ఏడుగురు అనుమానితులను ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ఫేజ్–1 రెడ్డిపాలెం రోడ్డులో అదుపులోకి తీసుకున్నామన్నారు. వారిపై నగరంలో పలు పోలీస్ స్టేషన్లు, నల్లపాడు, కొత్తపేట, తాడికొండ స్టేషన్ల పరిధిలో చోరీలు, దోపిడీ కేసులు ఉన్నాయన్నారు. నిందితులను వింజేపల్లి మేరిబాబు అలియాస్ మేరి, పావన ఫణికృష్ణ అలియాస్ పంతులు, షేక్ షరీఫుద్దీన్, పాలిపోగు శ్రీను, యరస్రాని రాజు, ఇద్దరు మైనర్లుగా గుర్తించారు. సులువుగా డబ్బు సంపాదనకు ఇలా చోరీలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇటీవల గోరంట్ల గ్రామంలోని ఓ ఇంటిలో తాళాలు పగులగొట్టి వెండి పట్టీలు, చేతి గడియారం, నగదు తదితర వస్తువులు దొంగిలించినట్లు, కొత్తపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓ వ్యక్తిని బెదిరించి బంగారు ఉంగరాన్ని లాక్కున్నట్లు తెలిసింది. నల్లపాడు రోడ్డులోని మన్యా సూపర్ మార్కెట్లో రూ.1.10 లక్షల నగదు చోరీ చేసినట్లు, తాడికొండ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని రెండు దుకాణాల్లో షట్టర్లు పగులగొట్టి సిగరెట్ బాక్సులు, చిల్లర నగదు, గ్యాస్ సిలిండర్లు చోరీ చేసినట్లు నిందితులు అంగీకరించారని తెలిపారు. వారి నుంచి జత వెండి పట్టీలు, చేతి గడియారం, 4 గ్రాముల బంగారు ఉంగరం, వివిధ కేసులకు సంబంధించిన నగదు, రెండు గ్యాస్ సిలిండర్లు, సిగరెట్ బాక్సులు, భారీ మొత్తంలో చిల్లర నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. సిబ్బందిని జిల్లా ఎస్పీ అభినందించారన్నారు. నిందితులను కోర్టుకు అప్పగించి రిమాండ్కు తరలించనున్నట్లు సీఐ తెలిపారు.
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హంతకులకు శిక్ష పడే వరకూ పోరాటంచుండూరు రక్తక్షేత్రం వద్ద దళిత నేతల ప్రతిజ్ఞచుండూరు(తెనాలి): బాపట్ల జిల్లా వేమూరు నియోజకవర్గంలోని చుండూరులో దళితుల మారణకాండ కేసులో అగ్రకుల హంతకులకు శిక్షలు వేసేవరకూ దళితుల పోరాటం ఆగదని దళిత బహుజన ఫ్రంట్ జాతీయ అధ్యక్షుడు కొరివి వినయకుమార్ స్పష్టంచేశారు. చుండూరులోని రక్త క్షేత్రం వద్ద గురువారం జరిగిన దళిత అమర వీరుల 36వ సంస్మరణ సభలో వివిధ దళిత సంఘాల నాయకులు దళిత అమర వీరుల కుటుంబ సభ్యులు ఘనంగా నివాళులర్పించారు. గ్రామంలో ఐక్యత ర్యాలీ నిర్వహించారు. రక్తక్షేత్రం వద్ద జరిగిన సంస్మరణ సభకు చుండూరు బాధితుల పోరాట కమిటీ అధ్యక్షుడు జాలాది మోజెస్ అధ్యక్షత వహించారు. సభలో కొరివి వినయకుమార్ మాట్లాడుతూ చుండూరు కేసులో 35 ఏళ్లు గడిచినా హంతకులకు శిక్షలు వేయక పోవటం భారత న్యాయవ్యవస్థకే కళంకమని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అవసరమైతే దళిత మేధావుల బృందం ఢిల్లీలోని సుప్రీంకోర్టుకు తరలివెళ్లేందుకు సమాయత్తం చేస్తామని చెప్పారు. అందరూ నిర్దోషులైతే నెత్తుటి నేరం ఎవరిది? ఆర్పీఐ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఉప్పులేటి దేవిప్రసాద్ మాట్లాడుతూ హంతకులందరూ నిర్దోషులైతే ఈ నెత్తుటి నేరం ఎవరిదని, రక్తక్షేత్రం సాక్షిగా 35 ఏళ్లు గడచినా దళితులకు న్యాయం జరగక పోవటం అత్యంత విచారకరమన్నారు. సభలో చుండూరు కేసును న్యాయస్థానాల్లో వాదించిన న్యాయవాది భువనగిరి చంద్రశేఖర్, హైకోర్టు నుంచి సుప్రీం కోర్టు వరకు చుండూరు కేసును నడిపిన ప్రముఖ న్యాయవాది బొజ్జా తారకం, ఉద్యమ వీరుడు, ప్రజాయుద్ధనౌక గద్దరన్నకు శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. దళిత బహుజన ఫ్రంట్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి మేళం భాగ్యరావు, దళిత హక్కుల పోరాట సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నీలం నాగేంద్ర, దళిత మహా సభ రాష్ట్ర కార్యదర్శి నూకతోటి బాబురావు, బీసీకే పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్జే విద్యాసాగర్, కులనిర్మూలన పోరాట సమితి రాష్ట్ర కార్యదర్శి కృష్ణ, కారంచేడు బాధిత పోరాట కమిటీ కార్యదర్శి సీహెచ్ భగత్ సింగ్, టి.అశోక్, గోళ్ల అరుణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు .
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కార్పొరేషన్ ద్వారా పథకాలు అమలు చేయాలికర్లపాలెం: బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ ద్వారా అర్హులైన వారందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అర్చక సేవా సంఘం జిల్లా సమన్వయకర్త శ్రీనివాసమూర్తి చెప్పారు. కర్లపాలెం జనార్థనస్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో అర్చక సేవా సంఘం జిల్లా సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ఇనాం భూములకు సంబంధించి రెవెన్యూ రికార్డులలో అనుభవదారుని కాలంలో అర్చకుని పేరు పొందుపరచాలని కోరారు. దేవదాయ శాఖలో భర్తీ చేసే ఉద్యోగాలకు అర్చకుల పిల్లలకు ప్రత్యేక రిజ్వేషన్ పద్ధతిలో అవకాశాలు కల్పించాలన్నారు. జీతాలు తీసుకుంటున్న అర్చకుల రిటైర్మెంట్ విషయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి బృందావనం గోపీచంద్ మాట్లాడుతూ అర్చకుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం జిల్లా స్థాయిలో దేవదాయ శాఖ అధికారులతో అర్చకుల సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు. జిల్లా అధ్యక్షులు నందివెలుగు శేషగిరిరావు మాట్లాడుతూ అర్చకులందరూ ఐకమత్యంగా ఉండి సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేయాలని కోరారు. సమావేశంలో గూడూరి శ్రీనిబాబు, దిట్టకవి లక్ష్మణాచార్యులు, చావలి సురేష్, శ్రీరామచంద్రమూర్తి, యోగానంద, వంశీ, రాజేంద్రప్రసాద్, శ్రీనివాసులు, భార్గవ్, తరుణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అర్చక సేవా సంఘం జిల్లా సమన్వయకర్త శ్రీనివాసమూర్తి
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టీడీపీ నేతల అక్రమ వసూళ్ల దందాసాక్షి టాస్క్ఫోర్స్: పేద దళితులకు ప్రభుత్వం కల్పించిన హక్కులను సైతం తమ స్వప్రయోజనాల కోసం వాడుకుంటూ, అధికార బలాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని లబ్ధిదారుల నుంచి అక్రమ వసూళ్లకు తెగబడుతున్నారు స్థానిక టీడీపీ నాయకులు. పొన్నూరు మండలం మన్నవ గ్రామంలో ఎస్సీ కార్పొరేషన్ భూ పత్రాల పేరుతో దళిత కూలీలను బెదిరిస్తూ అక్రమ వసూళ్ల దందాను మొదలుపెట్డడంతో గ్రామంలో టీడీపీ నేతల అరాచకాలు బయటకు వస్తున్నాయి. వైఎస్సార్ సీపీ హయాంలోనే హక్కులు గతంలో ఎస్సీ కార్పొరేషన్ భూమి కొనుగోలు పథకం కింద మన్నవ గ్రామానికి చెందిన సుమారు 100 మంది దళిత వ్యవసాయ కూలీలు రుణాలు తీసుకుని భూములు కొనుగోలు చేశారు. దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి హయాంలో ఈ రుణాలను పూర్తిగా మాఫీ చేయగా, అనంతరం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఆ భూములపై ఉన్న ఆంక్షలను తొలగించింది. దళిత రైతులకు సర్వహక్కులు కల్పిస్తూ భూమి పత్రాలను మంజూరు చేసింది. అయితే అప్పట్లో పొన్నూరు టీడీపీ నాయకుల రాజకీయ దురుద్దేశంతో, వర్గపోరు కారణంగా ఆ పత్రాల పంపిణీ కాకుండా అడ్డుపడ్డారు. సచివాలయంలోనే బరితెగింపు ఇటీవల స్థానిక టీడీపీ నాయకుడి ఆదేశాలతో, కారుణ్య నియామకం పొందిన వీఆర్ఏ గ్రామంలోని దళిత లబ్ధిదారులను గ్రామ సచివాలయానికి రావాలని ఒత్తిడి తెచ్చారు. సచివాలయానికి వచ్చిన దళితులతో టీడీపీ నాయకుడు ‘మా నాన్న ఎస్సీ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. మీ భూ బకాయిలను రద్దు చేయించి, పత్రాలు తెప్పించడానికి చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాను. మీ పత్రాలను ఇవ్వాలంటే ఎమ్మార్వో కార్యాలయంలో, ఇంకో చోట మొత్తం రూ. 4,500 చెల్లించాలి’ అని హుకుం జారీ చేశారు. రాత్రివేళల్లో తప్పని ఆందోళన ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి రూ. 4500 వసూలు చేసేందుకు వీఆర్ఏతోపాటు మరో నలుగురితో ప్రత్యేక కమిటీని టీడీపీ నేత ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. డబ్బులు ఇచ్చిన వారికే కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా పత్రాలు ఇప్పిస్తాం.. లేకపోతే పత్రాలు టీడీపీ నేత వద్దే ఉంటాయని రాత్రివేళల్లో దళితుల ఇళ్లకు వెళ్లి బెదిరింపులకు దిగుతున్నారని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే స్థానిక టీడీపీ నేతపై పలు చీటింగ్, భూకబ్జా, క్రిమినల్, మట్టిమాఫియా కేసులు నమోదై ఉన్నాయని, డబ్బులు ఇవ్వకపోతే తమ భూపత్రాలను తారుమారు చేస్తారేమోనని దళిత కూలీలు తీవ్ర భయాందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సంబంధిత ఉన్నతాధికారులు స్పందించి, ఈ అక్రమ వసూళ్ల దందాపై విచారణ జరిపి దళితులకు న్యాయం చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. దీనిపై పొన్నూరు తహసీల్దారు మొహమ్మద్ జియావుల్ హఖ్ స్పందిస్తూ వసూళ్ల విషయం తమ దృష్టికి రాలేదన్నారు. విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.
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రూ. 65 లక్షలకు స్టోర్ మేనేజర్ మోసంతెనాలిరూరల్: పట్టణ రైల్వేస్టేషన్ రోడ్డులోని ఓ మార్ట్లో స్టోర్ మేనేజర్గా పనిచేసిన వ్యక్తి సుమారు రూ.65 లక్షల సరుకు మాయం చేసిన ఘటనపై కేసు నమోదైంది. విజయవాడ కొత్తపేటకు చెందిన మల్లివాడ అవినాష్ ఇక్కడి మార్ట్లో స్టోర్ మేనేజర్గా పనిచేశాడు. సుమారు రూ.65 లక్షల సరుకు మాయమైనట్లు నిర్వాహకుల ఆడిట్లో కొద్ది కాలం క్రితం వెల్లడైంది. అప్పటి నుంచి విధులకు రాకుండా, లెక్కలు చెప్పకుండా పరారీలో ఉన్నాడు. త్రీ టౌన్ పోలీసులు గురువారం కేసు నమోదు చేశారు. నకిలీ పత్రాలతో మోసం చేసిన వారిపై కేసు పట్నంబజారు: నకిలీ పత్రాలతో స్థలం కొనుగోలు చేసేలా ప్రేరేపించిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు, ఆమె భర్తపై కేసు నమోదైంది. లాలాపేట పోలీసుల కథనం ప్రకారం దాచేపల్లి మండలం తక్కెళ్లపాడుకు చెందిన మిర్చి వ్యాపారి కిచ్చంశెట్టి వెంకటేశ్వర్లుకు గుంటూరులో గుండుబోయిన అశోక్ ద్వారా ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తున్న నల్లపనేని రత్నమాల, ఆమె భర్త శివరామ్ప్రసాద్తో పరిచయం ఏర్పడింది. ఖాళీ స్థళాన్ని చూపి వారిదేనని నమ్మించి నకిలీ పత్రాలు, సర్వే నంబర్లతో రూ.25 లక్షలకు విక్రయించారు. స్థలం సరిహద్దులు చూపించమని అడిగినా చూప లేదు. స్థలానికి చెందిన హక్కు పత్రం, స్వాధీనం, విక్రయం కాని రత్నమాల, శివప్రసాద్, అశోక్లకు ఆభూమితో ఎలాంటి సంబంధం లేదని బాధితుడు గుర్తించాడు. నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి తనను మోసం చేశారని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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ఉత్సాహంగా క్రికెట్ పోటీలుగుంటూరు లీగల్: గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న న్యాయవాదుల క్రికెట్ నాకౌట్ టోర్నమెంట్లో భాగంగా గురువారం జరిగిన సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్లు ఉత్కంఠభరితంగా సాగాయి. మొదట ఎస్వైకే జట్టు... హబీబుల్లా జట్టుపై విజయాన్ని నమోదు చేసి ఫైనల్లోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ మ్యాచ్లో ఉత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన సాయిరామ్ ‘మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ అవార్డు అందుకున్నారు. రెండవ సెమీ ఫైనల్లో చందు–11 జట్టు, 11 బుల్లెట్స్ జట్టును ఓడించి ఫైనల్కు చేరుకుంది. ఈ మ్యాచ్లో అద్భుత ఆటతీరుతో ఆకట్టుకున్న సాజిద్ ‘మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ ఎంపికయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ బార్ కౌన్సిల్ సభ్యులు వట్టిజొన్నల బ్రహ్మారెడ్డి , జి. శాంతకుమార్, గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు మధిర నాగేశ్వరావు క్రీడాకారులను అభినందించారు. శుక్రవారం ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఎస్వైకే, చందు–11 జట్లు టైటిల్ కోసం తలపడనున్నాయి. బార్ అసోసియేషన్ స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ సెక్రటరీ కుప్పాల హనుమంతరావు సహకారం అందించిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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కష్టాల కలనేతముఖ్యమంత్రి హామీలు అమలయ్యేనా..? చీరాల: చేనేత పరిశ్రమను, కార్మికులను ఆదుకుంటామంటూ ఊదరగొట్టిన చంద్రబాబు అధికారం చేపట్టిన తర్వాత చేతులెత్తేశారు. గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో చేనేతలను ఆదుకునేందుకు ప్రతి ఏటా రూ.24 వేలు కార్మికుల బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేశారు. ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం రెండు సంవత్సరాలు పాటు ఆ ఊసే ఎత్తలేదు. రెండేళ్ల తర్వాత చేనేత కార్మికులను ఆదుకుంటామంటూ ఎక్కడ లేని ప్రేమను ఒలకబోస్తూ కపట ప్రేమను చూపిస్తున్నారు. జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా నేతన్న నేస్తం పథకానికి పేరు మార్చి నేతన్నల సేవలో అంటూ మళ్లీ ముందుకు వచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలోనే శుక్రవారం సీఎం చంద్రబాబు చీరాల రానున్నారు. 24,000 చేనేత కుటుంబాలు ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో చేనేతలకు పుట్టినిల్లు చీరాల ప్రాంతం. వ్యవసాయ రంగం తర్వాత అంతటి ప్రాధాన్యం చేనేత రంగానికే ఉంది. ఈ రంగాన్ని నమ్ముకొని ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా జీవించే వారి సంఖ్య అధికం. జిల్లాలో 33,184 వేల మగ్గాల వరకు ఉండగా 24,000 చేనేత కుటుంబాల వారు ఉన్నారు. వీరిలో మొత్తం 50 వేల మంది చేనేత వృత్తిపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. బాపట్ల జిల్లాలో రేపల్లె, ఐలవరం, ఇసుకపల్లి, భట్టిప్రోలు, చెరుకుపల్లి, ఈపూరుపాలెం, చీరాల, జాండ్రపేట, దేశాయిపేట, పందిళ్ళపల్లి వరకు చేనేత కుటుంబాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. చేనేతల సంక్షేమంపై కూటమి నిర్లక్ష్యం చేనేత కార్మికుల సంక్షేమంపై కూటమి ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఎన్నికల సమయంలో చేనేత కుటుంబాలకు ఇచ్చిన హామీలు అధికారంలోకి వచ్చి న తర్వాత అమలు కాకపోవడంతో నేతన్నలు తీవ్ర నిరాశకు గురవుతున్నారు. గత వైఎస్సార్ ప్రభు త్వ హయాంలో నేతన్న నేస్తం పథకం ద్వారా రాష్ట్ర వ్యా ప్తంగా 84 వేల చేనేత కుటుంబాలకు ఐదేళ్ల పాటు రూ.24 వేల ఆర్థిక సహాయాన్ని నేరుగా వారి బ్యాంకు అకౌంట్లోనే జమ చేశారు. కోవిడ్ వంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లోనూ సంక్షేమ పథకాలను ఆపలేదు. చేనేత దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని గత రెండేళ్ల బకాయిలు, ప్రస్తుత సంవత్సరం కలిపి రూ.75 వేలు అకౌంటులో జమ చేయాలని వైఎస్సార్ సీపీ డిమాండ్ చేస్తోంది. జీఎస్టీతో చేనేత రంగం కుదేలు చేనేత వస్త్రాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం జీఎస్టీ విధించింది. రంగు, నూలు, రసాయనాలపై 29 శాతం జీఎస్టీ విధించడంతో చేనేత రంగానికి కోలుకోలేని దెబ్బతగిలింది. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం కేంద్రంతో మాట్లాడి జీఎస్టీని ఎత్తివేయించాలని చేనేత సంఘాల వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అయితే జీఎస్టీ తీసివేయకుండా రీయింబర్స్మెంట్ ఇస్తామని ప్రకటించినా నేటికీ అమలు కాలేదు. జిల్లాలో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న చేనేతలకు నేటికీ ఎక్స్గ్రేషియా రూ.10 లక్షలు అందించలేదు. చీరాలలో టెక్స్టైల్స్ పార్కు ఏర్పాటు చేస్తానని గతంలో చంద్రబాబు ప్రకటించారు. అయితే టెక్స్టైల్ పార్కుకు శంకుస్థాపనలతోనే సరిపెట్టారు. టెక్స్టైల్స్ పార్కు వలన చేనేతలకు ప్రయోజనం ఉండదు. టెక్స్టైల్ పార్కును చేనేత పార్కుగా మార్చాలి.. ఆప్కో చేనేతలకు పడ్డ బకాయిలు వెంటనే ఇవ్వాలని వైఎస్సార్ సీపీ డిమాండ్ చేస్తోంది. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో చేనేత రంగానికి ఎంతో మేలు జరిగింది. ఐదేళ్ల కాలంలో 84 వేల మంది చేనేతలకు లబ్ధి చేకూరింది. నాడు ఏడాదికి రూ.24 వేలు ఇవ్వగా, కూటమి ప్రభుత్వం తాము రూ.25 వేలు ఇస్తామని ప్రగల్భాలు పలికింది. తీరా అధికారం చేపట్టిన తర్వాత రెండేళ్లు కొర్రీ పెట్టింది. రెండేళ్ల తర్వాత నేతన్న సేవలో.. అంటూ హడావిడి చేస్తోంది. 2022లో వైఎస్సార్ సీపీ హయాంలో బాపట్ల జిల్లా ఏర్పడిన తర్వాత 2021–22 సంవత్సరంలో 7768 మంది లబ్ధిదారులకు రూ.18.64 కోట్లు, 2022–23 లో 8078 మందికి రూ.19.38 కోట్లు, 2023–24 లో 8705 మందికి రూ.20.89 కోట్లు నేతన్న నేస్తం పథకం ద్వారా అందజేశారు. అలానే చేనేత సామాజికవర్గానికి చెందిన ఇద్దరికి ఎమ్మెల్సీ సీట్లు కేటాయించిన ఘనత కూడా వైఎస్సార్ సీపీకే దక్కింది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి చేనేత కార్మికుల సంక్షేమం కోసం నేతన్న నేస్తం పథకం ద్వారా ప్రతి ఏటా రూ.24 వేలు చొప్పున ఏకంగా ఐదేళ్లలో రూ.1,20,000 ఆర్థిక సహాయాన్ని నేరుగా వారి ఖాతాల్లో జమ చేశారు. అయితే టీడీపీ ప్రభుత్వం చేనేతలను మోసం చేస్తోంది. గత రెండు దఫాలుగా ఇవ్వని బకాయిలతో పాటు ఈ ఏడాది కలిపి రూ.75 వేలు అందించాలి. – కరణం వెంకటేష్ బాబు, వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి
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భ్రూణహత్యల నివారణకు చర్యలుగుంటూరు వెస్ట్: జిల్లాలో గర్భస్థ లింగ నిర్థారణ పరీక్షలు అరికట్టేందుకు తనిఖీలు ఎక్కువగా నిర్వహించాలని జిల్లా కలెక్టర్ సీఎం సాయి కాంత్ వర్మ అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం గర్భస్థ పిండ లింగ నిర్ధారణ నిషేధ చట్టం (పీసీపీఎస్డీటీ), సహాయక పునరుత్పత్తి సాంకేతికత చట్టం (ఏఆర్టి) అమలుపై జిల్లాస్థాయి కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ అధికారులతో మాట్లాడుతూ గర్భస్థ శిశువులను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతిఒక్కరిపై ఉందన్నారు. లింగనిర్థారణ పరీక్షలు అరికట్టేందుకు, నిర్వాహకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు జిల్లాలోని వైద్యశాలలు, స్కానింగ్ సెంటర్లపై ఆకస్మిక తనిఖీలు మరింత ముమ్మరంగా నిర్వహించాలన్నారు. స్కానింగ్ కేంద్రాల నిర్వాహకులు ప్రభుత్వ నిబంధనలను తప్పక పాటించాలన్నారు. లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయడమంటే భ్రూణ హత్యలను ప్రోత్సహించడమేనన్నారు. కమిటీ సభ్యులు, ఎన్జీఓలు లింగ నిర్థారణ పరీక్షలను పూర్తిగా అరికట్టడమే లక్ష్యంగా సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. స్టీల్ బ్రిడ్జి ప్రారంభోత్సవంపై సమీక్ష తాడికొండ: రాజధాని నగరానికి ముఖ ద్వారంగా నిర్మాణం రూపుదిద్దుకుంటున్న ఉండవల్లి స్టీల్ బ్రిడ్జిని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించాలని నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో అధికారులు గురువారం క్షేత్రస్థాయి సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. రాయపూడిలోని బ్లాక్ –4 అమరావతి అభివృద్ధి సంస్థ(ఏడీసీ) కార్యాలయంలో కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో ఈ సమావేశం జరిగింది.– జిల్లా కలెక్టర్ సీఎం సాయికాంత్ వర్మ
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నేడు చీరాలకు సీఎం రాకచీరాల: నేతన్న సేవ పథకంలో భాగంగా నేడు సీఎం చంద్రబాబు నాయకుడు చీరాలకు రానున్నారు. ఉదయం 10.50 గంటలకు చీరాల కొత్తపేట బైపాస్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ప్రజావేదిక వద్దకు రానున్నారు. ప్రజావేదిక సభ అనంతరం జాండ్రపేటలోని లబ్ధిదారులతో మాట్లాడనున్నారు. మధ్యాహ్నం పార్టీ నాయకులతో సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. నెహ్రూనగర్: ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ క్రియేటివిటీ, కల్చర్ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 8, 9 తేదీల్లో రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద కళా ఉత్సవం ‘అమరావతి చిత్రకళా వీధి’ గుంటూరులో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా జరగనుంది. గురువారం నగర కమిషనర్ కె.మయూర్ అశోక్, క్రియేటివిటీ, కల్చర్ కమిషన్ చైర్పర్సన్ తేజస్వి పొడపాటితో కలిసి గుజ్జనగుండ్ల సెంటర్ నుంచి విద్యానగర్ వరకు వేదికల ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. సందర్శకులు, కళాకారులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రోడ్లపై గుంతలు తక్షణమే పూడ్చాలని, నాలుగు చోట్ల మొబైల్ టాయిలెట్లు, ఉచిత తాగునీటి సదుపాయం కల్పించాలని సూచించారు. ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య బృందాలతో చెత్త తొలగింపు, ఫ్లెక్సీలు, బ్యానర్ల తొలగింపు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. డిప్యూటీ కమిషనర్ బి.శ్రీనివాసరావు, ఎస్ఈ సుందర్రామిరెడ్డి, డీసీపీ సూరజ్ కుమార్, సిటీ ప్లానర్ రాంబాబు, ఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ సురేష్ పాల్గొన్నారు. స్వామివారికి పవిత్రములు సమర్పణ పెదకాకాని: శివాలయంలోని భ్రమరాంబ సమేత మల్లేశ్వరస్వామి వారికి, పరివార దేవతలకు గురువారం శాస్త్రోక్తంగా పవిత్రములు సమర్పించారు. మల్లేశ్వరస్వామి సన్నిధిలో పవిత్రోత్సవాల్లో భాగంగా చివరి రోజు గురువారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి పలు రకాల పూజలు నిర్వహించారు. ఏర్పాట్లను ఆలయ ఉప కమిషనర్ గోగినేని లీలాకుమార్ పర్యవేక్షించారు. భక్తులందరికీ తీర్థ ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు. గంగా భ్రమరాంభ సమేత మల్లేశ్వరస్వామి వారికి పవిత్ర సమర్పణ క్రతువును ఆలయ స్థానాచార్యులు పొత్తూరి సాంబశివరావు, ప్రధాన అర్చకుడు పొత్తూరి లక్ష్మీనారాయణ వరప్రసాద్ ఆధ్వరంలో నిర్వహించారు. పవిత్రోత్సవాల సందర్భంగా సాయంత్రం గంగా భ్రమరాంబ సమేత మల్లేశ్వరస్వామి వార్లను ప్రత్యేకంగా పూలతో అలంకరించారు. పెదకాకాని పురవీధులలో గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు. కంభంపాటి మల్లికార్జునరావు, కొమ్మూరి మల్లికార్జునరావు, భైరపనేని ధనలక్ష్మి, ధూపాటి శివశంకరరావు పాల్గొన్నారు. మంగళగిరి రూరల్: మంగళగిరిలోని ఎయిమ్స్లో ప్రత్యేక ప్లాస్టిక్ సర్జరీ బ్లాక్ను ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ ప్రొఫెసర్ అహంతేం శాంతాసింగ్ గురువారం ప్రారంభించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ కొత్త విభాగంలో కాలిన గాయాల చికిత్స, పునర్నిర్మాణ శస్త్ర చికిత్సలు, మైక్రోసర్జరీ, హ్యాండ్ సర్జరీ, అవయవాల పునఃప్రతిస్థాపన, క్యాన్సర్ పునర్నిర్మాణం, పుట్టుకతో వచ్చే వైకల్యాల సవరణ వంటి ప్రత్యేక సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయని చెప్పారు. ప్రస్తుతం రోజుకు సగటున 4,500 మంది ఔట్పేషెంట్లు, వారపు పని దినాల్లో 5 వేల మందికిపైగా వైద్య సేవలు పొందుతున్నారని, 2025–26లో 10 లక్షలకు పైగా ఔట్పేషెంట్ సేవలు, 30 వేలకుపైగా ఇన్ పేషెంట్ చికిత్సలు అందించినట్లు వివరించారు. ఐసీయూ పడకలను 118కు, ఎమర్జెన్సీ విభాగం పడకలను 60కు పెంచినట్లు తెలిపారు. త్వరలో 256–స్లైస్ సీటీ స్కానర్ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు వెల్లడించారు.
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అక్రమంగా కోడెదూడలు తరలింపుపెదకాకాని: అక్రమంగా కోడె దూడలను తరలిస్తున్న వారిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం శ్రీకాకుళం జిల్లా కోటబొమ్మాళి సంత నుంచి మంగళవారం కోడె దూడల లోడుతో కంటైనర్ లారీ నెల్లూరు జిల్లా సూళ్ళూరుపేట బయలు దేరింది. ఈ లారీ రాత్రి 9 గంటలకు పెదకాకాని వై జంక్షన్కు చేరుకునే సరికి అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు తనిఖీ చేయడంతో అక్రమంగా 35 కోడె దూడలను తరలిస్తున్నట్లు గుర్తించి లారీని పోలీసుస్టేషన్కు తరలించారు. ప్రాథమిక విచారణలో మణికంఠ, జమి రాజశేఖర్, ఐనవోలు హరిప్రసాద్లు గత కొంతకాలంగా అక్రమంగా పశువులను తరలిస్తున్నట్లు వెల్లడైంది. జిల్లెళ్లగూడెంకు చెందిన డ్రైవర్ సింహాద్రిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మానవతా ధృక్పదంతో స్పందించిన పోలీసులు బుధవారం మధ్యాహ్నం కంటైనర్ లారీలో ఉన్న కోడె దూడలను కాళీగార్డెన్స్ సమీపంలో ఉన్న గేదెల షెడ్డుకు తరలించి పశుగ్రాసం, నీరు అందించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. కోడెదూడలను తరలిస్తున్న మణికంఠ, జమి రాజశేఖర్, ఐనవోలు హరిప్రసాద్లతో పాటు మరికొందరిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పెదకాకాని సీఐ టీపీ నారాయణస్వామి తెలిపారు.
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ఆశల వల.. చిక్కితే విలవిలచీరాల టౌన్/వేటపాలెం: నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా పేదలు, మధ్యతరగతివారే ఉంటారు. బేల్దారీ పనులు చేసుకునే వారు, చేనేత కార్మికులు, కూరగాయలు అమ్ముకునే వారు, ఆటో డ్రైవర్లు, పెయింట్ పనికి వెళ్లే దినసరి కూలీలనే టార్గెట్గా చేసుకుని ఈ దోపిడీ జరుగుతోంది. శివారు ప్రాంతాలు, మారుమూల గ్రామాలతో పాటు పట్టణంలోని వార్డుల్లో సైతం నంబర్ల ఆట, రింగాట, బ్రాకెట్ ఆటల పేరుతో పేదలను దోచుకుంటున్నారు. బుకీలు, ఏజెంట్లు మాత్రం లక్షలు గడిస్తున్నారు. రూ.100 పెట్టుబడి పెడితే రూ.5 వేలు వస్తాయనే ఆశలు కల్పించి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు షేర్ మార్కెట్ ఆధారంగా ఈ జూదం సాగుతోంది. సెన్సెక్స్లో చివరి అంకె, నిఫ్టీలో చివరి అంకెను కలిపి ఒక సంఖ్యగా లెక్కిస్తున్నారు. ఈ రెండు సంఖ్యలు కలిపి లెక్కించగా 90 వస్తే బెట్టింగ్ పెట్టిన వ్యక్తికి 60 రెట్లు అధికంగా డబ్బులు చెల్లిస్తామని ఆశ పెట్టి పేదల రక్తాన్ని జలగల్లా తాగుతున్నారు. ఈ జూదాన్ని ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో పేరుతో పిలుస్తున్నారు. ఈ ఆట గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ జోరుగా జరుగుతోంది. రూ.500 పెడితే చాలని మోసం ఓ వ్యక్తికి ఈ జూదంలో రూ.500 పెట్టుబడి పెడితే రూ.30 వేలు వచ్చాయని జోరుగా ప్రచారం చేసుకుని రోజుకు లక్షల్లో షేర్ దోపిడీ చేస్తున్నారు. ఈపురుపాలెం, తోటవారిపాలెం, కాలనీ, జాండ్రపేట, పేరాల, రావూరుపేట, రామన్నపేట, పందిళ్లపల్లి, దేశాయిపేట, రామానగర్, అక్కాయిపాలెం, లక్ష్మీపురం ప్రాంతాల్లో కలిపితే రూ.కోట్లలో జూదం జరుగుతోంది. గతంలో ఈ తరహా జూదాలు నిర్వహించే ఎనిమిది మందిపై వేటపాలెంలో కేసులు నమోదు చేశారు. వారే మళ్లీ ఇలాంటి పనులు నిర్వహిస్తున్నారని సమాచారం. సాయంత్రం షేర్ మార్కెట్లో ఆఖరున పలానా నంబర్ వస్తుందని బెట్టింగ్ కడతారు. ఇందుకు ముందుగానే ఏజెంట్కు డబ్బులు చెల్లించి ఒక పేపర్ తీసుకుంటారు. ఒకవేళ తాను కట్టిన నెంబర్ (అరుదుగా వస్తుంది) షేర్ మార్కెట్ ఆఖరున వస్తే డబ్బులు చెల్లిస్తారు. లేకపోతే కట్టిన డబ్బులు హుష్. చీరాల నియోజకవర్గంలో నెలకు రూ.1.50 కోట్లకు పైనే దోపిడీ జరుగుతోంది. చీరాల వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోనే అధికంగా సింగిల్ నంబర్, షేర్ మార్కెట్, బ్రాకెట్ ఆటలు జరుగుతున్నాయి. పట్టణంలోని దర్బార్ రోడ్డులో రెడ్డీ టీ స్టాల్ ఎదురుగా ఉన్న సాంబశివ స్వీట్ షాప్ వద్ద, టీ ప్యాలెస్ ఎదురు రోడ్డులో, ప్రసాద్ థియేటర్ సమీపంలో, దేవాంగపురిలోని రచ్చబండ వద్ద, వేటపాలెం రైల్వే స్టేషన్, జాండ్రపేట రైల్వే స్టేషన్ వద్ద, పట్టణంలోని నల్లగాంధీ బొమ్మ సెంటర్లో పెద్ద బుకీ వద్ద గుంపులుగా పేదల నుంచి జూదం పేరుతో డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. నిత్యం రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లోనే అధికంగా నెంబర్లాట, జూదం సాగుతోంది. గతంలో పేరాల కన్యకాపరమేశ్వరి గుడి సమీపంలో ఈ జూదం నిర్వహించే వ్యక్తి ప్రస్తుతం మకాం చీరాల పట్టణానికి మార్చి కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాడు. విచ్చలవిడిగా సింగిల్ నంబర్ జూదాలు స్టాక్ మార్కెట్ ముసుగులో నిర్వహణ మొబైల్ యాప్లు, సోషల్ మీడియా వేదికగా దందా యువత, పేద, మధ్యతరగతి జీవితాలు నాశనం నిద్రపోతున్న నిఘా వ్యవస్థ పేదల రక్తాన్ని పిండుతున్న ఏజెంట్లు సులభంగా డబ్బు సంపాదించవచ్చనే ఆశతో యువత, కార్మికులు, రోజువారీ కూలీలు ఈ జూదాల బారిన పడుతున్నారు. అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోవడం, కుటుంబాల్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కలహాలు పెరగడం వంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. జూదం నిర్వహించే బ్రోకర్లు నిత్యం అందుబాటులో ఉంటున్నారు. పూటకూటి కోసం ఆరాటపడే పేదలే వారి లక్ష్యం. లాటరీ, సింగిల్ నంబర్, షేర్ మార్కెట్, మట్కా, ఆన్లైన్ పేకాట.. పేరు ఏదైనా అత్యధికంగా డబ్బు వస్తుందనే ఆశలో కష్టజీవులను ఉంచి.. వారి రోజువారీ సంపాదనతో పండగ చేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి దందా చీరాల నియోజక వర్గంలో వేళ్లూనుకుని పోయింది. పోలీసు, నిఘా వ్యవస్థలు మాత్రం నిద్రపోతున్నాయి. సింగిల్ నంబర్ జూదాలు పట్టణాలు, గ్రామాలు అనే తేడా లేకుండా వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో రహస్యంగా నిర్వహించే ఈ జూదాలు ప్రస్తుతం బహిరంగంగా యాప్లు, మేనేజింగ్ యాప్లు, ఆన్లైన్ వేదికల ద్వారా సులభంగా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వేటపాలెం మండల పరిధిలో 15 మంది, వేటపాలెంలో ఎనిమిది మంది మధ్యవర్తుల ద్వారా ఆటగాళ్ల నుంచి నగదు లేదా ఆన్లైన్ చెల్లింపులు స్వీకరించి జూదాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు.
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అమరావతి కరకట్టపై టిప్పర్ బోల్తాతాడేపల్లి రూరల్: రాజధాని ముఖద్వారమైన ఉండవల్లి అమరావతి కరకట్ట వెంబడి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబునాయుడు నివాసానికి అతికొద్ది దూరంలో టిప్పర్ లారీ బుధవారం తెల్లవారుజామున అదుపుతప్పి బోల్తాపడింది. సేకరించిన వివరాల ప్రకారం కృష్ణాజిల్లా నుంచి వెస్ట్ బైపాస్ మీదుగా కంకర లోడ్తో సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్ నుంచి అమరావతి కరకట్టమీదకు ఎక్కుతుండగా అదుపు తప్పి కృష్ణానదివైపునకు బోల్తా పడింది. పక్కనే భారీ వేపచెట్టు ఉండడంతో దానికి ఆనుకుని లారీ మరో పల్టీ వేయకుండా ఆగిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో డ్రైవర్కు స్వల్పగాయాలయ్యాయి. పలు గ్రామాల్లో వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తల పర్యటన రైతులకు సూచనలు తాడికొండ: ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యంలో బుధవారం మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో లాం ఫామ్ శాస్త్రవేత్తలు పర్యటించారు. తుళ్ళూరు మండలంలో పెదపరిమి – వడ్డమాను గ్రామాల్లో ఉన్న పంటలను పరిశీలించి పంటల వారీగా ఎల్నినో సమయంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు రైతులకు వివరించారు. మృత్తికా శాస్త్రం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ వి.శైలజ, సేద్య విభాగం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ పి.వెంకటరావు, తెగుళ్ల విభాగం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ వి.మనోజ్, ఏరువాక కేంద్రం విస్తరణ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఏ.మనోజ్లు రైతులకు పలు సూచనలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పెదపరిమి, వడ్డమాను గ్రామానికి చెందిన రైతులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. రాజధానిలో మంత్రుల పర్యటన తాడికొండ: రాజధాని ప్రాంతంలో రాష్ట్ర మంత్రులు పి.నారాయణ, వంగలపూడి అనిత, కొండపల్లి శ్రీనివాస్లు బుధవారం పర్యటించారు. ఈ సందర్బంగా నిర్మాణంలో ఉన్న బంగ్లాలు, ఐకానిక్ టవర్లు, ఎమ్మెల్సీ క్వార్టర్లును పరిశీలించగా వీరికి మంత్రి నారాయణ నిర్మాణ పనులను వివరించారు. అనంతరం హోం మంత్రి అనిత మీడియాతో మాట్లాడుతూ మంత్రి నారాయణ ఆధ్వర్యంలో అమరావతి నిర్మాణ పనులు చాలా బాగా జరుగుతున్నాయన్నారు. డిసెంబర్ నాటికి అమరావతిలో 4వేల ఇళ్లు ప్రభుత్వానికి అందజేస్తామని నారాయణ తెలిపారన్నారు. మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ప్రపంచ స్థాయి రాజధానికి మంచి ప్రణాళిక తో ముందుకెళ్తున్నామన్నారు. పలువురు సీఆర్డీయే అధికారులు, ఇంజినీరింగ్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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ప్రభుత్వ భూమిలో భారీగా ఇసుక తవ్వకాలుప్రభుత్వ భూమిలో భారీగా ఇసుక తవ్విన ప్రాంతం రెవెన్యూ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్న పొక్లెయిన్ చినగంజాం: మండలంలోని మోటుపల్లి రెవెన్యూ పరిధిలో ప్రభుత్వ భూమిలో ఇసుకను కొందరు వ్యక్తులు గడచిన రెండు మూడు రోజులుగా అదే భూముల్లో ఇసుకను భారీగా తవ్వి తరలిస్తున్నారు. మండలంలోని మోటుపల్లి సర్వే నంబర్ 114,115లోని ప్రభుత్వ భూముల్లో ఇసుక అక్రమంగా తవ్వి తరలిస్తున్నారని స్థానికులు తహసీల్దార్ జీవిగుంట ప్రభాకరరావుకు సమాచారం అందించారు. దీంతో ఆయన బుధవారం గ్రామ రెవెన్యూ అధికారి నాగరాజు మరికొంత మంది సిబ్బందిని సంఘటనా స్థలానికి పంపి తవ్వకాలను అడ్డుకున్నారు. రెవెన్యూ అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకునేసరికి ఇసుకాసురులు అక్కడి నుండి పారిపోయారు. ఆ సమయంలో సంఘటనా స్థలంలో ఉన్న జేసీబీ, ట్రాక్టర్ను వారు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మోటుపల్లి సర్వే నంబర్ 114, 115లో సుమారు 26.60 ఎకరాల్లో సొన పోరంబోకు ప్రభుత్వ అసైన్డ్ భూములున్నాయి. గతంలో ప్రభుత్వం భూములను మాజీ సైనికోద్యోగులకు, నిరుపేద రైతులకు పట్టాలు అందజేసింది. భూములకు సమీపంగా ఉన్న ప్రభుత్వ భూములను రైతులు పండించిన పంటల విత్తనాలను ఆరట్టుకునేందుకు వాడుకోవాల్సిందిగా అధికారులు సూచించారు. సదరు భూముల్లో పట్టాలు పొందిన వ్యక్తులు అనుభవంలో లేరనే సాకుతో గతంలో పనిచేసిన రెవెన్యూ అధికారులు 2022 ప్రాంతంలో వాటిని మైనింగ్కు అనుమతి ఇవ్వడంతో వివాదం ఏర్పడింది. భూముల యజమానులు అప్పటి కలెక్టర్ను సంప్రదించగా ఆ భూములను రైతులు పండించిన పంట అవసరాలకు మాత్రమే వాడుకోవాల్సిందిగా ఆదేశించారు.
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భక్తిశ్రద్ధలతో పవిత్రోత్సవాలుపెదకాకాని: శివాలయంలో జరుగుతున్న పవిత్రోత్సవాలు భక్తిశ్రద్ధలతో కొనసాగుతున్నాయి. శ్రీ మల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో నిర్వహిస్తున్న పవిత్రోత్సవాలలో భాగంగా రెండో రోజు బుధవారం ఉదయం పవిత్ర సమర్పణ, విశేష ద్రవ్యహోమం, పూర్ణాహుతి, ఉపచారం, మంత్రపుష్పం, హారతి, విబూది, కుంకుమ ప్రసాద వితరణలు తదితర కార్యక్రమాలను ఆలయ స్థానాచార్యులు, ప్రధాన అర్చక, వేద పండితులు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. చివరి రోజు గురువారం ఉదయం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ఉంటాయని ఆలయ ఉప కమిషనరు గోగినేని లీలాకుమార్, పాలకమండలి చైర్మన్ కోసూరి పూర్ణచంద్రరావులు తెలిపారు. ఆలయ అధికారులు, కోసూరి పూర్ణచంద్రరావు దంపతులు, బండారు మల్లేశ్వరి దంపతులు, వుల్లం రాజేశ్వరి దంపతులు, ధూపాటి శివశంకరరావు, బైరపనేని ధనలక్ష్మి దంపతులు, ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులు పేటేటి ధన మహేశ్వర ప్రసాద్, భక్తులు పాల్గొన్నారు.
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భూములు కోల్పోతున్న రైతులకు న్యాయంచేయాలిలక్ష్మీపురం: ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు కింద భూములు కోల్పోతున్న రైతులకు న్యాయం జరిగేంత వరకు రైతు సంఘం పోరాడుతుందని రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వి.కృష్ణయ్య అన్నారు. బుధవారం గుంటూరు బ్రాడీపేట లోని యుటియఫ్ హాల్లో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ రైతుల కమిటీ సమావేశం జొన్న శివశంకర్ అధ్యక్షతన జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కృష్ణయ్య మాట్లాడుతూ 121 గ్రామాలకు సంబంధించి, 23 మండలాల్లో పదివేల ఎకరాలు పైన భూములు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు కింద రైతులు కోల్పోతున్నారన్నారు. ఇందులో సన్నా,చిన్న కారు రైతులు అత్యధికంగా ఉన్నారన్నారు. కాని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు సరైన ప్రకటన చేయకుండా రహస్యంగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణం కొరకు పావులు కదుపుతుందన్నారు. భూమి కోల్పోతున్న రైతులు అయోమయ పరిస్థితిలో ఉన్నారన్నారు. రైతులు నష్టాలు పాలు చేసే పద్ధతిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుందన్నారు. 2013 భూ సేకరణ కింద ఇవ్వాల్సిన నష్టపరిహారాలు కుదించే విధంగా కొత్త జీవో తీసుకువచ్చింది అన్నారు. ఈ కొత్త జీవో వల్ల రైతులకి ఎప్పుడో పాతకాలం రిజిస్ట్రేషన్ విలువ ఉండటం వల్ల పరిహారం చాలా తక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. సిటీ అవుట్ కట్స్లో ఉన్న ఈ భూములకు ప్రైవేటు మార్కెట్ కోట్ల రూపాయలు ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో ప్రకారం లక్షల్లో మాత్రమే పరిహారం అంది పరిస్థితి ఉందన్నారు. రైతు సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి కంచుమాటి అజయ్ కుమార్ మాట్లాడారు. రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు వల్లూరి భారతి, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు రైతుల కమిటీ నాయకులు కోయ కోటేశ్వరరావు, గుంటుపల్లి సాంబశివరావు, కె. పద్మావతి, రమేషు,కాజా వెంకటేశ్వరరావు, పి.శివ పార్వతి, ములకా శివసాంబిరెడ్డి, సిహెచ్.భాస్కర్ రావు, వెంగళరెడ్డి, బి.శ్రీనివాసరావు, చంద్రమౌళి, కృష్ణ మోహన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రైతు సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వి.కృష్ణయ్య
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జాతీయస్థాయి కరాటే పోటీలకు ఎంపికబాపట్ల: బాపట్ల విద్యార్థులు జాతీయ స్థాయి కరాటే పోటీలకు ఎంపికై సత్తా చాట్టారు. నాలుగు స్వర్ణాలు, ఒక రజతం, ఐదు కాంస్య పతకాలతో మెరిశారు. విజయవాడలోని మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఇండోర్ స్టేడియంలో ఆగస్టు 2న నిర్వహించిన 23వ ఆంధ్రప్రదేశ్ నేషనల్ కరాటే ఛాంపియన్షిప్–2026 పోటీల్లో బాపట్లకు చెందిన కరాటే మాస్టర్ యర్ర నాగేశ్వరావు శిక్షణలోని విద్యార్థులు అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచారు. మొత్తం నాలుగు స్వర్ణ పతకాలు, ఒక రజత పతకం, ఐదు కాంస్య పతకాలు సాధించారు. ఈ విజయాన్ని పురస్కరించుకుని బాపట్ల రోటరీ క్లబ్లో బుధవారం అభినందన సభ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రోటరీ క్లబ్ కార్యదర్శి ఖాసీం విజేతలకు పతకాలు అందజేసి అభినందించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు చిన్ననాటి నుంచే కరాటే వంటి క్రీడల్లో పాల్గొనడం వల్ల ఆత్మరక్షణ, మనోధైర్యం, క్రమశిక్షణ పెంపొందుతాయని అన్నారు. పతకాలు సాధించిన విద్యార్థులను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. కరాటే మాస్టర్ యర్ర నాగేశ్వరావు మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు ఎంతో కష్టపడి ఈ విజయాలు సాధించారన్నారు. పతక విజేతలు.. స్వర్ణ పతకాలు: వై.రేనాన్ నిహార్, తనుశ్రీ,,షేక్ నోమన్ వలి, జి.దివాన్ (అండర్–13 కటా) రజత పతకం: టి.అరణ్య (అండర్–13) కాంస్య పతకాలు: వై.దివ్యశ్రీ (అండర్–10), టి. అరణ్య, టి. పర హర్షిత, సీహెచ్ వైష్ణవశ్రీ, ఎ.వైష్ణవి (అండర్–13)
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చికిత్స పొందుతూ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతిగుంటూరు రూరల్: వ్యక్తి తీవ్రగాయాలతో రోడ్డు పక్కన పడి ఉండి, అనంతరం చికిత్స పొందుతూ మృతిచెందిన సంఘటన బుధవారం జరిగింది. నల్లపాడు పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. బుడంపాడు గ్రామ శివారులో గల పోగాకు గోడౌన్ వద్ద సుమారు 35 నుంచి 40 సంవత్సరాల వయసు గల వ్యక్తి గుర్తు తెలియని వ్యక్తి తీవ్ర రక్తగాయాలతో ఉన్నట్లు స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు ఘటనస్థలానికి వెళ్లి పరిశీలించినట్లు తెలిపారు. ఏదైనా గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొనడం వల్ల గాయాలైనట్లు భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. చికిత్స నిమిత్తం జీజీహెచ్కు తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడన్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం జీజీహెచ్ మార్చురీకి తరలించామని, మృతుడు బ్లాక్ కలర్ చొక్కా, బ్లాక్ ప్యాంట ధరించి ఉన్నాడన్నారు. చుట్టుపక్కల వారిని విచారించగా ఇతను భిక్షాటన చేస్తూ ఉంటాడని తెలిసింది. మృతుడి ఆచూకీ తెలిసినవారు నల్లపాడు పోలీస్ స్టేషన్కు గానీ లేదా 8688831376, 8688831607 సెల్ నంబర్లలో గానీ సంప్రదించాలన్నారు.
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వృద్ధురాలిపై కత్తితో దాడిమంగళగిరి రూరల్: పచారీ షాపులో కావలసిన సరుకులు కట్టించుకొని అనంతరం షాపు నిర్వహిస్తున్న వృద్ధురాలపైనే కత్తితో దాడి చేసిన ఘటన మంగళగిరి పట్టణం కొత్తపేటలో బుధవారం చోటు చేసుకుంది. స్థానికుల సమాచారం ప్రకారం కొత్తపేటలో నిర్మల జూనియర్ కాలేజ్ ఎదుట వాడపల్లి శ్రీలక్ష్మి అనే వృద్ధురాలు (60) భర్త చనిపోవడంతో ఒంటరిగానే జీవనం కొనసాగిస్తూ పచారీ దుకాణం నిర్వహిస్తుంది. ఇంటినే షాపుగా మార్చుకొని వ్యాపారం చేసుకుంటుంది. రోజు లాగానే మధ్యాహ్నం సుమారు రెండున్నర గంటలకు ఓ గుర్తు తెలియని యువకుడు షాపులోకి వచ్చి కావాల్సిన వస్తువులన్నీ కట్టించుకున్నారు. ఆ యువకుడు ఏదో వస్తువు అడిగితే ఆమె షాపులోపలికి వెళ్లిందని ఇతను కూడా ఆమెతో పాటే లోపల కు వెళ్లాడని ఆ తర్వాత యువకుడు కూరగాయల కోసే కత్తితో వీపు భాగంలో పొడిచి పారిపోయాడని స్థానికులు తెలిపారు. బహుశా యువకుడు బంగారం కోసమో, నగదు కోసమో వచ్చి ఉంటాడని అందుకే ఆమెను అనుసరించి షాపులోపలికి వెళ్లాడని, అక్కడ నగదు కాని బంగారం కాని దొరకపోవటంతో ఆమె కేకలు వేసేసరికి చేసేది లేక అక్కడే ఉన్న కూరగాయల కోసే కత్తితో పొడిచి పారిపోయి ఉంటాడని వారు అంటున్నారు. ఆమె బయటకు వచ్చి కేకలు వేయడంతో రక్తపు మడుగులో ఉన్న ఆమెను హుటాహుటిన విజయవాడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కు తరలించారు ప్రస్తుతం ప్రాణాపాయం లేదని వైద్యులు తెలిపారు. పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని చుట్టుపక్కల సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించి దర్యాప్తును వేగవంతం చేసారు. పట్టపగలే కత్తితో వృద్ధురాలపై దాడి చేయడంతో స్థానికులు విస్మయం వ్యక్తంచేస్తూ భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
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భద్రతా ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన ఎస్పీచీరాల: జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని శుక్రవారం నిర్వహించే కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు సీఎం చంద్రబాబు చీరాల రానున్న నేపథ్యంలో భద్రత ఏర్పాట్లను ఎస్పీ బి.ఉమామహేశ్వర్ పరిశీలించారు. బుధవారం అడ్వాన్స్ సెక్యూరిటీ లైజన్ నిర్వహించి ముందస్తు భద్రతా ఏర్పాట్లను కలెక్టర్ వి.వినోద్కుమార్, ఎన్ఎస్జీ అధికారులు, ఇతర శాఖల అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు. హెలిప్యాడ్ ప్రాంతాన్ని, ప్రజా వేదిక, వీఐపీ, వీవీఐపీ వాహనాల పార్కింగ్, పార్టీ నాయకుల వాహనాల పార్కింగ్, సీఎం కాన్వాయ్ మార్గాన్ని పరిశీలించి భద్రతా ఏర్పాట్లుపై సమీక్ష నిర్వహించారు. కీలక ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాల ద్వారా నిఘా ఏర్పాటు చేయాలని పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు. ఇతర శాఖల అధికారులతో సమన్వయంతో పనిచేస్తూ అవసరమైన ముందస్తు భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. జిల్లాలోని డీఎస్పీలు, సీఐలు పాల్గొన్నారు.
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జావెలిన్ త్రో మీట్కు విశేష స్పందనగుంటూరు వెస్ట్ (క్రీడలు): అథ్లెటిక్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ గుంటూర్ జిల్లా ఆధ్వర్యంలో స్థానిక బీఆర్ స్టేడియంలో బుధవారం నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి జావెలిన్ త్రో పోటీలకు విశేష స్పందన లభించింది. ఈ పోటీల్లో పలు పలు ప్రాంతాలకు చెందిన సుమారు 50 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు. ఈ నెల 7న నేషనల్ జావీలిన్ డేను పురస్కరించుకుని ఈ పోటీలు నిర్వహించామని జిల్లా అథ్లెటిక్స్ సంఘం కార్యదర్శి జీవీఎస్ ప్రసాద్ తెలిపారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం అథ్లెటిక్ అసోసియేషన్ గుంటూరు జిల్లా ఆధ్వర్యంలో ఈ పోటీలు అత్యంత ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. జిల్లాకు జాతీయ స్థాయిలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని తెచ్చేందుకు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు రావడానికి జిల్లా అథ్లెటిక్స్ సంఘం ఫౌండర్ జాతీయ హమ్మర్ త్రోయర్ గారా శేషయ్య చేసిన కృషి ఎనలేనిదని తెలిపారు. అనంతరం ఈ పోటీల్లో గెలుపొందిన క్రీడాకారులకు ప్రసాద్తోపాటు అంతర్జాతీయ మాస్టర్ అథ్లెటిక్ క్రీడాకారుడు జీజే కిషోర్, శాప్ అథ్లెటిక్ కోచ్ వెంకటేశ్వరరావులు సర్టిఫికెట్లను అందజేశారు. శిక్షకులు శివారెడ్డి, కె.రవి, దీపు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రైల్వే ట్రాక్పై మృతదేహంతాడేపల్లి రూరల్: తాడేపల్లి కృష్ణాకెనాల్ పరిధిలో గుంటూరు వెళ్లే రైల్వే మార్గంలో ఓ వ్యక్తి మృతదేహం ఉందనే సమాచారంతో బుధవారం తాడేపల్లి కృష్ణాకెనాల్ జీఆర్పీ అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. ట్రాక్పై రెండు ముక్కలుగా పడిఉన్న మృతదేహాన్ని పక్కకు తీశారు. ఏఎస్ఐ రత్తయ్య తెలిపిన వివరాల ప్రకారం రైల్వేట్రాక్పై 50 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న ఓ వ్యక్తి రెండు ముక్కలుగా పడి ఉన్నాడని, అతని జేబులో వెతగ్గా ఆధార్ కార్డు లభించిందని, అయితే ఆధార్కార్డులో ఉన్న వ్యక్తి ఇతను ఒకటేనా అన్నది అనుమానంగా ఉందని తెలిపారు. ఆధార్కార్డులో వీర్ల గురవయ్య, ప్రకాశం జిల్లా, దొనకొండ మండలం, పోలేపల్లి గ్రామం అని ఉందని, ఆ గ్రామంలో విచారణ చేస్తే తప్ప ఆధార్ కార్డులో ఉన్న వ్యక్తి, మృతి చెందిన వ్యక్తి ఒక్కరా కాదా అనేవిషయం తెలియదన్నారు. మృతదేహాన్ని గుంటూరు కోవిడ్ ఫైటర్స్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సహాయంతో గుంటూరు రైల్వే ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు ఆయన తెలిపారు. గుర్తుతెలియని వృద్ధుడి మృతదేహం లభ్యం తాడేపల్లి రూరల్: మంగళగిరి–తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని పెనుమాక శివారులో చిగురు ఆశ్రమం దగ్గర అమరావతి కరకట్ట దిగువ ప్రాంతంలో తాడేపల్లి పోలీసులు బుధవారం గుర్తుతెలియని మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. ఘటనపై తాడేపల్లి ఎస్ఐ ఖాజావలి మాట్లాడుతూ.. పెనుమాక శివారులోని చిగురు ఆశ్రమం ఎదురుగా కరకట్ట దిగువ ప్రాంతంలో ఓ చెట్టుకింద సుమారు 65 సంవత్సరాల వయస్సు కలిగిన గుర్తుతెలియని వృద్ధుడి మృతదేహం ఉందని, మృతుడి వద్ద ఎటువంటి ఆధారాలు లభించలేదని, నెరిసిన జుట్టు, తెల్లని గడ్డం ఉన్నాయని, ఎవరైనా ఈ మృతదేహాన్ని గుర్తిస్తే 8688831364 నెంబరుకు ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇవ్వాలని ఆయన కోరారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మంగళగిరి ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు తెలిపారు. అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్లు రద్దు చేయాలి నరసరావుపేట: పట్టణంలోని సత్తెనపల్లి రోడ్డులోని సాయిరాం టౌన్షిప్–2లో టీఎస్ నెంబర్ 35లోని 1.28 ఎకరాలపై హైకోర్టులో కేసు నడుస్తుండగా చేసిన రిజిస్ట్రేషన్లు రద్దు చేయాలని ప్రజాసంఘాల నాయకులు, రైతులు కోరారు. ఈ మేరకు ప్రకాష్నగర్లోని జిల్లా రిజిష్ట్రార్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా చేసి, రిజిస్ట్రార్ శ్రీరామకుమార్కు బుధవారం వినతిపత్రం అందజేశారు. ప్రజా సంఘాల నాయకులు మీడియాతో మాట్లాడుతూ వెంచర్ యజమానులు కోర్టులో పెండింగ్లో ఉన్న భూములు అమ్మడమే గాక అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి కొనుగోలుదారులను మోసం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ యొక్క అనధికార వెంచర్పై చర్యలు తీసుకొని ఇప్పటికే జరిగిన రిజిస్ట్రేషన్లు రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రైతులు చిరుమెళ్ల బసవేశ్వరరావు, సాంబయ్య పాల్గొన్నారు. చిన్న ప్రాణం.. పెద్ద ఆపద! గుంటూరు ఎడ్యుకేషన్: నాలుగేళ్ల వయసులోనే అరుదైన జన్యుపరమైన వ్యాధికి గురైన చిన్నారిని సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతుడిగా తీర్చిదిద్దేందుకు మనసున్న దాతలు ముందుకు రావాలని మాస్టర్మైండ్స్ విద్యాసంస్థల అడ్మిన్ అడ్వైజర్ మట్టుపల్లి మోహన్ పేర్కొన్నారు. బుధవారం బ్రాడీపేటలోని మాస్టర్మైండ్స్ కార్యాలయంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో మట్టుపల్లి మోహన్ మాట్లాడుతూ తమ వద్ద సీఏ అభ్యసించి తెనాలిలో స్థిరపడిన హరీష్, బాల నవ్య శ్రీ దంపతుల నాలుగేళ్ల కుమారుడు అశ్వత్ గరుదత్ జన్యుపరమైన అరుదైన కండరాల వ్యాధి డీఎండీ (డ్యూచెన్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ)కి గురై తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్నాడని చెప్పారు. ఈ వ్యాధిని నయం చేసేందుకు అమెరికాలోనే ఉండే ఇంజక్షన్ ఖరీదు 26 కోట్ల రూపాయలు అవుతుందని, అంత శక్తి లేని ఆ కుటుంబాన్ని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, వివిధ రాజకీయ పార్టీలు, సభ్య సమాజం ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సీఏ విద్యను పూర్తి చేసుకున్న మాస్టర్మైండ్స్ పూర్వ విద్యార్థులైన తల్లిదండ్రులు తెనాలిలో వృత్తిని కొనసాగిస్తున్నారని చెప్పారు. నాలుగేళ్ల వయసు గల కుమారుడు అశ్వత్ గురుదత్ అనారోగ్యానికి గురి కావడంతో గత ఏడాది బెంగళూరులోని శివాన్సీ న్యూరో మెడికేర్ ఆసుపత్రిలో వైద్య పరీక్షలు చేయించగా అరుదైన వ్యాధి బయటపడిందన్నారు. మాస్టర్ మైండ్స్ అధ్యాపకులు, యాజమాన్యం, విద్యార్థులు సంయుక్తంగా ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించామని చెప్పారు. అదే విధంగా వేర్వేరు మార్గాల ద్వారా ఇప్పటి వరకూ రూ.3.11కోట్లు వచ్చాయని చెప్పారు. అయినప్పటికీ రూ.26 కోట్ల భారం మోయలేని పరిస్థితుల్లో సోషల్ మీడియాతో పాటు మీడియా ద్వారా దయా హృదయులైన దాతలకు, ప్రభుత్వాలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారని తెలిపారు. పునర్విక శ్రీ అనే బాలికకు ప్రభుత్వం సాయం చేసిన విధంగా అశ్వత్ గురుదత్కు పునర్జన్మ ప్రసాదించాలని కోరుతున్నామన్నారు. కార్పొరేట్ సంస్థలు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు చేపట్టేందుకు కేటాయించే సీఎస్ఆర్ నిధులను బాలుడి వైద్యానికి అందించాలని కోరారు. దాతలు తమ విరాళాలను ఫోన్ పే నెంబర్ 9700 365341కు పంపాలని తల్లిదండ్రులు హరీష్, నవ్య శ్రీ విజ్ఞప్తి చేశారు.
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రెండెకరాల్లోపు ఉంటే ఒకే దఫాలో ఎరువులు– జిల్లా వ్యవసాయశాఖాధికారిణి లక్ష్మి కొల్లూరు: ఖరీఫ్ సీజన్లో రెండెకరాలలోపు వరి సాగు చేసే రైతులకు ఒకే దఫాలో ఎరువులు అందజేసేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేసినట్లు జిల్లా వ్యవసాయశాఖాధికారిణి ఎ. లక్ష్మి తెలిపారు. బుధవారం మండలంలోని అనంతవరంలో నిర్వహించిన ‘పొలం పిలుస్తోంది’ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆమెను రైతులు ఎరువుల పంపిణీపై స్పష్టత ఇవ్వాలని కోరారు. దీనికి స్పందించిన ఆమె, అధిక విస్తీర్ణంలో వరి సాగు చేసే రైతులకు ఒకే దఫాలో ఎరువులు పంపిణీ చేయడం సాధ్యం కాదని చెప్పారు. అయితే రెండెకరాలలోపు సాగు చేసే చిన్న, సన్నకారు రైతుల ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని వారికి ఒకే విడతలో ఎరువులు అందజేస్తామని తెలిపారు. ఐదెకరాలలోపు వరి సాగు చేసేవారికి రెండు విడతలుగా, ఐదెకరాలకు పైబడి సాగు చేస్తే మూడు దఫాలుగా పంపిణీ చేస్తామని వివరించారు. ఎల్నినో ప్రభావం నేపథ్యంలో రైతులు తప్పనిసరిగా పంటల బీమా చేయించుకోవాలని ఆమె సూచించారు. అనంతరం మండలంలోని ఆవులవారిపాలెంలో పీడీఎంఎస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా సహజసిద్ధ ఎరువులతో సాగు చేసిన పచ్చిరొట్ట పంటను పరిశీలించారు. రసాయనిక ఎరువుల వినియోగాన్ని తగ్గించి, పచ్చిరొట్ట పంటల ద్వారా భూసారాన్ని పెంపొందించుకోవాలని రైతులకు సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్చార్జి ఏఓ వాగోలు బుష్, ఏఈఓ నిపుణ్ వంశీ, వీఏఏలు నవీన్, అశోక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వైఎస్సార్ సీపీలోకి వలసల వెల్లువ● టీడీపీ, కాంగ్రెస్ నుంచి వెళ్లిపోయిన కీలక కాపు నేతలు ● అధికార పార్టీకి తప్పని గట్టి షాక్ ● మంత్రి అనగాని అనుచరుడు గూడపాటి వైఎస్సార్ సీపీలో చేరిక ● త్వరలో టీడీపీని వీడనున్న మరికొందరు నేతలు ● మోహన్కృష్ణ నేతృత్వంలో పుంజుకుంటున్న వైఎస్సార్ సీపీ క్యూలో మరికొందరు... పెరుగుతున్న ఫ్యాన్ జోరు నియోజకవర్గంలో రాజకీయ సమీకరణాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. కాంగ్రెస్, టీడీపీల నుంచి కీలక కాపు నాయకులు వరుసగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరుతుండటంతో స్థానిక రాజకీయాల్లో ఇది చర్చనీయాంశంగా మారింది. స్థానికంగా బలమైన సామాజిక వర్గాలకు చెందిన నేతల చేరికతో పార్టీకి మరింత పటిష్టత కలుగుతోంది. వైఎస్సార్ సీపీ మరింత బలపడుతుండగా, టీడీపీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగులుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
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10న దేశవ్యాప్త నిరసనలను జయప్రదం చేయాలిరైతు సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వి.కృష్ణయ్య నరసరావుపేట: క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం స్ఫూర్తితో ఈ ఏడాది ఆగస్టు 10న దేశ వ్యాప్తంగా నిర్వహించే నిరసన కార్యక్రమాలను జయప్రదం చేయాలని రైతు సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వి.కృష్ణయ్య పిలుపునిచ్చారు. స్థానిక కోటప్పకొండ రోడ్డులోని పల్నాడు విజ్ఞాన కేంద్రంలో రైతు సంఘం పల్నాడు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఏపూరి గోపాలరావు అధ్యక్షతన మంగళవారం నిర్వహించిన రైతు, కార్మిక, కౌలు రైతు, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాల సమన్వయ సమితి సమావేశంలో కృష్ణయ్య మాట్లాడారు. నియోజకవర్గ, జిల్లా కేంద్రాల్లో జరిగే ఆందోళనల్లో రైతులు, కార్మికులు, కౌలు రైతులు, వ్యవసాయ కార్మికులు, ప్రజాస్వామ్య వాదులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని కోరారు. కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం రైతాంగ వ్యతిరేక విధానాలను అనుసరిస్తోందని విమర్శించారు. పంటలకు గిట్టుబాటు ధరలు లేక రైతులు తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోతున్నారన్నారు. కౌలు రైతులకు రుణాలు, పంటల కొనుగోళ్లు, ఉపాధి హామీ పథకాన్ని బలోపేతం చేయడం అత్యవసరమన్నారు. రాష్ట్రంలోని కౌలు రైతులందరికీ గుర్తింపు కార్డులు జారీ చేసి, బ్యాంకుల ద్వారా పంట రుణాలు అందించే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు వంకాయలపాటి శివ నాగరాణి మాట్లాడుతూ, గ్రామీణ పేదల జీవన పరిస్థితులు రోజురోజుకూ దయనీయంగా మారుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రైతు సంఘం పల్నాడు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఏపూరి గోపాలరావు, కౌలు రైతు సంఘం నాయకులు వై.రాధాకృష్ణ, సీఐటీయు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్.ఆంజనేయులు నాయక్, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి జి.రవిబాబులు మాట్లాడారు. శ్రామిక మహిళా సమన్వయ కమిటీ జిల్లా కన్వీనర్ డి.శివకుమారి, అంగన్వాడీ వర్కర్స్ అండ్ హెల్పర్స్ యూనియన్ జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షులు జి.మల్లీశ్వరి, సీఐటీయూ నాయకుడు షేక్ సిలార్ మసూద్, రైతు కూలీ సంఘం నాయకుడు ఎన్.రాంబాబు, ఏఐటీయూసీ నాయకుడు రంగయ్య, నాగేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు.
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‘జైల్ భరో’ జయప్రదం చేయండినరసరావుపేట: ఉపాధి హామీ పథకం కింద వెంటనే పనులు కల్పించి, పెండింగ్లో ఉన్న వేతన బకాయిలను సత్వరమే చెల్లించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు వంకాయలపాటి వి.శివనాగరాణి డిమాండ్ చేశారు. ఈ నెల 10న నిర్వహించనున్న జైల్ భరో కార్యక్రమాన్ని ఉపాధి హామీ వేతనదారులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. స్థానిక కోటప్పకొండ రోడ్డులోని పల్నాడు విజ్ఞాన కేంద్రంలో మంగళవారం వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం పల్నాడు జిల్లా కమిటీ సమావేశం జిల్లా అధ్యక్షురాలు దుగ్గి సుజాత అధ్యక్షతన నిర్వహించారు. శివ నాగరాణి మాట్లాడుతూ జిల్లాలో వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా వ్యవసాయ పనులు లేక వేలాది మంది కూలీలు ఉపాధి హామీ పనులపై ఆధారపడుతున్నప్పటికీ అధికారులు పనులు కల్పించడంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని విమర్శించారు. పనులు కోరితే ‘పనులు లేవు‘, ‘నిధులు వస్తాయో రావో తెలియదు‘, ‘వారానికి రూ.100 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది’ వంటి సాకులు చెబుతున్నారని అన్నారు. ఉపాధి హామీ పనులు చేసి ఎనిమిది వారాలు గడిచినా వేతనాలు చెల్లించకపోవడంతో కూలీలు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారన్నారు. యుద్ధప్రాతిపదికన ఉపాధి హామీ పనులు ప్రారంభించి, పెండింగ్ వేతనాలను వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. అధికారులు స్పందించకపోతే మరింత ఉధృతమైన ఆందోళనలకు వేతనదారులను సిద్ధం చేయాలని సంఘం కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి జి.రవిబాబు మాట్లాడుతూ ఎన్నికల హామీ మేరకు అర్హులైన ప్రతి పేద కుటుంబానికి మూడు సెంట్ల ఇళ్ల స్థలం కేటాయించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. సంఘం జిల్లా నాయకులు నాగేశ్వరావు, ఎస్.లూథర్, పి.ఆశీర్వాదం, బి.బాలకోటయ్య, కెకె వెంకటేశ్వర్లు పాల్గొన్నారు. ఏపీ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు శివ నాగరాణి
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నడింపాలెంలో కేంద్ర బృందం పర్యటనప్రత్తిపాడు: ప్రత్తిపాడు మండలం నడింపాలెంలో మంగళవారం కేంద్ర బృందం పర్యటించింది. స్థానిక 16వ నంబరు జాతీయ రహదారి వెంబడి ఉన్న 149/4 సర్వే నంబరులో 15 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని ఆయుష్ ఆస్పత్రితోపాటు అనుబంధ సంస్థలకు కేటాయించేందుకు ప్రతిపాదనలు పంపారు. ఈ నేపథ్యంలో ఢిల్లీ నుంచి సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఇన్ యోగా అండ్ నేచురోపతి (సీసీఆర్వైఎన్) డైరెక్టర్ డాక్టర్ జ్యోతి కేశ్వాని, ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ సీనియర్ ప్రాజెక్టు మేనేజర్–కన్సల్టెంట్ ప్రమోద్ వర్మ, పరిశోధన అధికారి డాక్టర్ ఎన్.వి. జ్ఞానదీప్ తటావర్తిల బృందం ప్రతిపాదిత స్థలాన్ని గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ సీఎం. సాయికాంత్ వర్మతో కలిసి పరిశీలించింది. స్థల స్వభావం, విస్తీర్ణం, హద్దులు, రోడ్డు మార్గం తదితర అంశాలను బృంద సభ్యులకు కలెక్టర్ వివరించారు. ప్రతిపాదిత స్థలం పక్కనే వాగు ఉండటంతో వరదల సమయంలో వరద నీరు ఆస్పత్రిలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని, అలానే నిర్దేశిత భూమిలో ఒక రైతుకి చెందిన పట్టా భూమి ఉందని బృంద సభ్యులు ప్రస్తావించారు. స్పందించిన జిల్లా కలెక్టర్ ఈ స్థలంలో ఆస్పత్రి నిర్మాణానికి అంగీకారం తెలిపితే వారం రోజుల్లో సమస్య పరిష్కరించి భూమి అప్పగిస్తామని చెప్పారు. వరద సమస్య లేకుండా కాంక్రీట్ డ్రైన్ నిర్మాణం చేపట్టి అందజేస్తామని కలెక్టర్ వివరించారు. సాధ్యమైనంత త్వరగా స్థలాన్ని ఫైనల్ చేసి టెండర్ల ప్రక్రియ ప్రారంభించాలని రాష్ట్ర ఆరోగ్యశాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ, ఆయుష్ విభాగం డైరెక్టర్ రోనంకి గోపాలకృష్ణ కేంద్ర బృందాన్ని కోరారు. కార్యక్రమంలో ప్రత్తిపాడు ఎమ్మెల్యే బూర్ల రామాంజనేయులు, గుంటూరు ఆర్డీవో కె.శ్రీనివాసరావు, ప్రత్తిపాడు తహసీల్దార్ కె.వెంకటేశ్వరరావు, ఆయా శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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తీరంపై కబ్జాదారుల కన్ను!చీరాల నియోజకవర్గ సముద్రతీర ప్రాంతం పర్యాటకంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుండటంతో అక్కడి భూముల విలువలు అనూహ్యంగా పెరిగాయి. గోవా తరహాలో అభివృద్ధి చెందుతున్న తీర ప్రాంతంలో సముద్రానికి ఆనుకుని ఉన్న భూములు ఎకరాకు రూ.8 నుంచి రూ.9 కోట్లు వరకు పలుకుతున్నాయి. ఈ సముద్ర తీరానికి చేరుకోవడానికి బైపాస్ నుంచి వాడరేవు, వేటపాలెం మండల పరిధిలోని రామాపురం, కఠారివారిపాలెం, పొట్టిసుబ్బయ్యపాలెం గ్రామాల మీదుగా వెళ్లే ప్రధాన రహదారులకు ఇరువైపులా ఉన్న వ్యవసాయ భూములు కూడా ఎకరాకు రూ.3 నుంచి రూ.4 కోట్లు ధర పలుకుతున్నాయి. దీంతో ఈ ప్రాంతం రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడిదారులకు స్వర్గధామంగా మారింది. అదే సమయంలో అక్రమార్కుల కన్ను వీటిపై పడింది.భూముల విలువ పెరగడంతో ఆక్రమణలకు బరితెగింపువేటపాలెం: భూముల ధరల పెరుగుదలను ఆసరాగా చేసుకుని కబ్జాదారులు రంగంలోకి దిగారు. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన పెట్టుబడిదారులు, కార్పొరేట్ సంస్థలు భూములు కొనుగోలు చేస్తున్న తరుణంలో స్థానికంగా కొందరు వ్యక్తులు అసలు యజమానులకు తెలియకుండా వారి ప్రైవేటు భూముల్లోకి చొరబడి సరిహద్దులు మార్చడం, కంచెలు వేస్తున్నారని బాధితులు చెబుతున్నారు. నకిలీ పత్రాలు సృష్టించడం వంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని వాపోతున్నారు. చీరాల నియోజకవర్గం పరిధిలోని కొత్తపేట రెవెన్యూ పరిధిలో రెండు చోట్ల, వేటపాలెం మండలం బైపాస్ రోడ్డు నుంచి కఠారివారిపాలెం సముద్రతీరానికి వెళ్లే రోడ్డులో రెండు చోట్ల భూకబ్జాలు వెలుగు చూసినట్లు సమాచారం. అయినప్పటికీ రెవెన్యూ, పోలీసు అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. పలుమార్లు ఫిర్యాదులు చేసినా చర్యలు కనిపించడం లేదని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఫిర్యాదులపై దర్యాప్తు పేరిట నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని పేర్కొంటున్నారు. కొన్ని చోట్ల అసలు దర్యాప్తు కూడా ప్రారంభం కావడం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు. ఇలా అడ్డగోలుగా ఆక్రమణలకు పాల్పడుతున్న వారికి రాజకీయ నాయకుల అండదండలు ఉన్నాయనే ప్రచారం వినిపిస్తోంది. అదే కారణంగా అధికార యంత్రాంగం కఠిన చర్యలకు వెనుకాడుతోందని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. కోట్ల రూపాయల విలువైన భూములు కావడంతో భూకబ్జా వ్యవహారాలు మరింత ముదురుతున్నాయని స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. భూకబ్జా ఆరోపణలపై జిల్లా ఉన్నతాధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించి ప్రైవేటు, అసైన్డ్ భూముల రికార్డులను సమగ్రంగా పరిశీలించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. నకిలీ పట్టాలు, అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్లు, ఆక్రమణలపై ప్రత్యేక దర్యాప్తు జరిపి బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. భూముల విలువ అమాంతం పెరగడం అభివృద్ధికి సంకేతమే అయినప్పటికీ, అదే ప్రగతి ఇక్కడి భూముల కబ్జాకు వేదికగా మారితే ప్రజల ఆస్తి హక్కులే ప్రమాదంలో పడతాయని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దశాబ్దాలుగా అసైన్డ్ భూములను కొందరు సాగు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ భూములపై అక్రమార్కుల కన్ను పడింది. వాటికి దొంగ పట్టాలు సృష్టించి ఆక్రమించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయనే ఆరోపణలు మరింత ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఈ భూములపై రైతులకు సాగు హక్కులు ఉన్నప్పటికీ రికార్డుల్లో మార్పులు చేసి ఇతరుల పేరిట మార్చే యత్నాలు చేస్తున్నట్లు బాధితులు చెప్పారు.
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రైతు పక్షపాతి మండలి వెంకట కృష్ణారావువ్యవసాయ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల అసోసియేట్ డీన్ డాక్టర్ రవిబాబు బాపట్ల: రైతు పక్షపాతిగా మండలి కృష్ణారావు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టారని డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వ్యవసాయ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల అసోసియేట్ డీన్ డాక్టర్ జి.రవిబాబు పేర్కొన్నారు. మండలి వెంకట కృష్ణారావు జయంతి సందర్భంగా బాపట్ల వ్యవసాయ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో మంగళవారం కృష్ణారావు చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళి అర్పించారు. రవిబాబు మాట్లాడుతూ బాధలలో ఉన్నవారిని వారు కోరకముందే మనమే వెళ్లి ఓదార్చాలని చెప్పి ఆచరించిన మండలి వెంకట కృష్ణారావు 15 వేల ఎకరాల బంజరు భూమిని పేదలకు పంచి వారి జీవితాలలో వెలుగును ప్రసాదించిన మహనీయుడు అన్నారు. 1977 దివిసీమలో వచ్చిన తుఫాన్కి ఆయన సేవలు, అలాగే పులిగడ్డ బ్రిడ్జికి ఆయన చేసిన కృషి గణనీయమైనదని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో డాక్టర్ కేవీఎస్ రామిరెడ్డి, డాక్టర్ బి శ్రీనివాసులరెడ్డి, డాక్టర్ లావణ్య, డాక్టర్ కృపావతి, డాక్టర్ ఆరుద్ర శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. విద్యార్థి లోకానికి ఆదర్శనీయుడు మండలి వ్యవసాయ కళాశాలలో కృష్ణారావు జయంతి కార్యక్రమం జరిగింది. డాక్టర్ ఎస్.ఆర్.కోటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ మండలి వెంకట కృష్ణారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్య, సాంస్కృతిక శాఖామంత్రిగా సేవలందించడమేకాక 1975లో మొట్టమొదటిసారి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలను నిర్వహించి తెలుగు భాష వైశిష్ట్యాన్ని ప్రపంచమంతా చాటారన్నారు. 1977 లో దివిసీమలో సంభవించిన తీవ్ర తుఫాను వలన సర్వం కోల్పోయిన వారిని ఆదుకొని, వారికి పునరావాసాన్ని కల్పించి దివిసీమ గాంధీగా కొనియాడబడ్డారన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు మాట్లాడే ప్రజలంతా ఒకే తాటిపై నిలవాలని భావించి తెలుగు భాష సంస్కృతిని పోషించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన మండలి వెంకట కృష్ణారావు విద్యార్థులకు ఆదర్శనీయుడని కొనియాడారు. కార్యక్రమంలో డాక్టర్ కె.చంద్రశేఖర్, డాక్టర్ వి.ప్రసన్న కుమారి, డాక్టర్ కె.కిరణ్ ప్రకాష్, డాక్టర్ పి.సుధా జాకబ్, డాక్టర్ జి.విజయ్కుమార్, డాక్టర్ బి.అపర్ణ, బోధన, బోధనేతర సిబ్బంది, విద్యార్థినీ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
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ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు భద్రత కల్పించాలిఅటవీశాఖ కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళన మంగళగిరి టౌన్: ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీశాఖలో పనిచేస్తున్న ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు భద్రత కల్పించి, ఎస్ఎస్ఆర్ ప్రకారం జీతాలు అమలు చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఔట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. మంగళగిరి పట్టణంలోని రాష్ట్ర అటవీశాఖ కార్యాలయం వద్ద మంగళవారం డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరుతూ నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఫోర్స్ చలపతిరావుకు వినతిపత్రం అందజేశారు. పలువురు నాయకులు మాట్లాడుతూ ఎస్ఎస్ఆర్ ప్రకారం జీతాలు అమలు చేయాలని, ప్రతి నెల క్రమం తప్పకుండా జీతాలు జమ అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. పెండింగ్లో వున్న ఈపీఎఫ్, ఈస్ఐ బకాయిలను వెంటనే జమ చేయాలని, పెండింగ్లో ఉన్న జీతాల బకాయిలను విడుదల చేయాలన్నారు. సంజీవని ఆరోగ్యబీమా అమలు వంటి డిమాండ్లను ప్రభుత్వం అమలు చేయాలని కోరారు. అడవుల సంరక్షణలో పనిచేస్తున్న ప్రొటెక్షన్ హెల్పర్లకు రక్షణ పరికరాలు, కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలని, ఖాళీ పోస్టులను భర్తీచేసి అదనపు పనిభారం తగ్గించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రాజు, కార్యదర్శి కార్తీక్, అటవీశాఖ ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు కిరణ్, కుమార్, ధనుంజయ్, రాకేష్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సీఎం పర్యటన ఏర్పాట్లు పరిశీలించిన మంత్రి కొలుసుచీరాల: జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా ఈనెల 7న సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు చీరాల వస్తున్నారని రాష్ట్ర మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి అన్నారు. మంగళవారం సాయంత్రం సీఎం పర్యటించే ప్రాంతాలను, సభా వేదిక, హెలిప్యాడ్లను కలెక్టర్ వి.వినోద్కుమార్, ఎస్పీ బి.ఉమామహేశ్వర్, ఎమ్మెల్యే ఎంఎం కొండయ్యలతో కలిసి పరిశీలించారు. నేతన్న సేవా పథకం ద్వారా చేనేతలకు నగదు పంపిణీ కార్యక్రమం చీరాలలో జరగనుందన్నారు. సభా వేదిక, హెలిప్యాడ్, చేనేతలతో మాట్లాడే ప్రాంతాల్లో ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. సీఎం పర్యటనలో ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు మంత్రి మార్గనిర్దేశం చేశారు. అవసరమైన అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు. హ్యాండ్లూమ్స్ అండ్ టెక్స్టైల్స్ కమిషనర్ రేఖారాణి, బుడా చైర్మన్ సీహెచ్ రాజశేఖరబాబు, చీరాల, బాపట్ల, రేపల్లె ఆర్డీఓలు నరసింహారావు, ఏ.హరికుమార్, బి.శ్రీదేవి, పలు శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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న్యాయవాదుల క్రికెట్ టోర్నీ ప్రారంభంగుంటూరు లీగల్: గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్ న్యాయవాదుల క్రికెట్ టోర్నమెంట్ను జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి బి.సాయి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి మంగళవారం ప్రారంభించారు. పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో నిర్వహిస్తున్న పోటీలో తొలుత జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి బ్యాటింగ్ చేయగా బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ ఒట్టిజొన్నల బ్రహ్మారెడ్డి బౌలింగ్ చేసి లాంఛనంగా పోటీలను ప్రారంభించారు. మొదటి మ్యాచ్లో ఈగల్ టీం తమ ప్రత్యర్థి ఇండియా లీగల్–11 జట్టుపై అద్భుత విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ మ్యాచ్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన సచిన్ స్పార్క్కు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. రెండవ మ్యాచ్లో 11 బుల్లెట్స్ జట్టు తమ ప్రత్యర్థి ప్రేమ్ చంద్ టీంపై విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో అత్యుత్తమ ఆటతీరుతో ఆకట్టుకున్న కె.ఆనంద్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ ఎంపికయ్యారు. కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ బార్ కౌన్సిల్ సభ్యులు జి.శాంతకుమార్, వి.బ్రహ్మారెడ్డి, గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు మధిర నాగేశ్వరరావు పాల్గొని క్రీడాకారులను అభినందించారు. అండర్–18, 20 అథ్లెటిక్స్ జట్ల ఎంపిక గుంటూరు వెస్ట్(క్రీడలు): తిరుపతిలో ఈ నెల 11 నుంచి 13వ తేదీ వరకు జరగనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ జూనియర్ అథ్లెటిక్ పోటీల్లో పాల్గొనే అండర్–18, 20 గుంటూరు జిల్లా అథ్లెటిక్ జట్లు ఎంపిక చేసినట్లు జిల్లా అథ్లెటిక్ సంఘం కార్యదర్శి జీవీఎస్ ప్రసాద్ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఎంపికై న క్రీడాకారులు తమ ఒరిజినల్ వయసు ధ్రువీకరణ పత్రంతోపాటు ఆధార్ కార్డు తీసుకొని ఈనెల 5వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు, జిల్లా అథ్లెటిక్ సంఘం కార్యదర్శి జీవీఎస్ ప్రసాద్ను బీఆర్ స్టేడియంలో సంప్రదించాలని కోరారు. ఎంపికై న క్రీడాకారుల వివరాలు అండర్–18 బాలురు: బి వంశీ, జి సూర్యతేజ, జి నవీన్రెడ్డి, ఎస్ శ్రీనివాస్, కే.చంద్రశేఖర్, షేక్ అస్లాం, జె.హరి వెంకటయ్య, అంజిబాబు, ఎన్ ఫణీంద్ర, జి.నాగరాజు, జి.మణికంఠ, జి వరుణ్ కుమార్. అండర్–18 బాలికలు: ఏ.భూమిక నీలం, పి.జాహ్నవి, సీహెచ్.కరుణ, వై.పావని, ఎస్కె పర్వీన్, నజియాబాను, శ్రీ లక్ష్మీ అనూష, ఎండీ ఆసియా, కె.రితిక. అండర్–20 బాలురు– షేక్ నూర్బాషా, షేక్ అబ్దుల్లా, అమీద్, ఆర్ కె యశ్వంత్, ఎస్కె ఆల్మోస్, వై యశ్వంత్కుమార్, వి.ప్రేమ్ సాయి, జి భూపతి, యు శ్రీకాంత్, ఎం.మణిదీప్. అండర్– 20 బాలికలు: పి ఇందుమతి పి.హేమవర్ష, రూపనేత పాత్ర, ఎస్కే మహారాజ్.
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స్టేట్ ఐకాన్స్ అవార్డ్స్ పోస్టర్ ఆవిష్కరణతాడేపల్లి రూరల్: గ్లోబల్ ఐకాన్స్ ఫోరం సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ‘మన అమరావతి’ థీమ్తో నిర్వహిస్తున్న స్టేట్ ఐకాన్స్ అవార్డ్స్–2026 పోస్టర్ను రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ మంగళవారం తాడేపల్లిలోని ఆయన కార్యాలయంలో ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మంత్రి మాట్లాడుతూ వివిధ రంగాల్లో విశిష్ట ప్రతిభ కనబర్చిన వారికి గుర్తించి పురస్కారాలతో సత్కరించనున్నట్లు తెలిపారు. ప్రతిభను ప్రోత్సహించడం సమాజ అభివృద్ధికి దోహదపడుతుందని పేర్కొన్నారు. ఆగస్టు 8వ తేదీ విజయవాడ గుణదలలోని హయ్యత్ ప్లేస్లో స్టేట్ ఐకాన్స్ అవార్డ్స్–2026ను ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. గ్లోబల్ ఐకాన్స్ షోరం సొసైటీ అధ్యక్షులు చైతన్య, కార్యదర్శి జయా పటేరియా మాట్లాడారు. కార్యక్రమంలో సొసైటీ ఉపాధ్యక్షులు ఈశ్వర్, సంయుక్త కార్యదర్శి కోడే శ్రీచైతన్య, ట్రెజరర్ అప్పారావు, కమిటీ సభ్యుడు డాక్టర్ ఎ.నవీన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. గుంటూరు ఎడ్యుకేషన్: విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకతను వెలికి తీసి, ప్రశ్నించేతత్వం పెంపొందించేందుకు జనవిజ్ఞాన వేదిక ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 8,9,10 తరగతుల విద్యార్థులకు చెకుముకి సైన్స్ సంబరాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు జనవిజ్ఞాన వేదిక రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు డాక్టర్ ఎ.సత్యనారాయణ ప్రసాద్ తెలిపారు. మంగళవారం బ్రాడీపేటలోని యూటీఎఫ్ కార్యాలయంలో చెకుముకి సైన్స్ సంబరాల పోస్టర్లు విడుదల చేశారు. ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ఈనెల 27న పాఠశాల స్థాయి, సెప్టెంబర్ 8న మండల, సెప్టెంబర్ 27న జిల్లా, నవంబర్ 1,2,3 తేదీల్లో రాష్ట్రస్థాయి పోటీలు జరుగుతాయని వివరించారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలల విద్యార్థులు పాల్గొనే విధంగా ఉపాధ్యాయులు, ప్రధానోపాధ్యాయులు, పాఠశాలల యాజమాన్యం ప్రోత్సహించాలని కోరారు. వివరాలకు 90004 53600,84999 32328 నంబర్లలో సంప్రదించాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో జనవిజ్ఞాన వేదిక జిల్లా అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు ఉదయ భాస్కర్, టి.జాన్బాబు, బి.ప్రసాద్, టీఆర్ రమేష్, ఎస్ఎం సుభానీ, గురవయ్య, ఇ.అనిల్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మార్టూరు: జాతీయ రహదారిపై మంగళవారం ఉదయం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మార్టూరు నేతాజీనగర్ కాలనీకి చెందిన సీపీఎం సీనియర్ కార్యకర్త మణికే బాబు (57) మృతి చెందాడు. చిలకలూరిపేట నుంచి టీవీఎస్ వాహనంపై మార్టూరు వస్తున్న బాబును రాజుపాలెం రెస్ట్ ఏరియా సమీపంలో అదే మార్గంలో వెనుక నుంచి వస్తున్న వాహనం బలంగా ఢీ కొట్టింది. ప్రమాద ధాటికి వాహనం.. బాబు, టీవీఎస్ వాహనంతో పాటు సుమారు 50 మీటర్లు ఈడ్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్లింది. తీవ్ర గాయాలతో బాబు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. హైవే అంబులెన్స్ సిబ్బంది నాయక్.. మృతదేహాన్ని స్థానిక ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. మృతుడు బాబుకు ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడున్నారు. మూడు దశాబ్దాలుగా సీపీఎంలో కీలక కార్యకర్తగా నిజాయితీపరుడుగా అందరితో కలివిడిగా ఉండే మణికే బాబు మృతి చెందడంతో మార్టూరులో విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి. పార్టీ బాపట్ల జిల్లా కార్యదర్శి సీహెచ్ గంగయ్య, పార్టీ, సంఘ నాయకులు సంతాపం తెలిపారు.
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కేసుల సత్వర పరిష్కారానికి మధ్యవర్తిత్వం మేలుగుంటూరు లీగల్: కేసుల సత్వర పరిష్కారానికి మధ్యవర్తిత్వం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని.. కక్షిదారులకు సమయం, డబ్బు ఆదా అవుతాయని జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి, గుంటూరు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్మన్ బి.సాయి కల్యాణ్ చక్రవర్తి అన్నారు. మధ్యవర్తిత్వంపై ప్రజల్లో మరింత అవగాహన పెంపొందించడానికి కృషి చేయాలని అన్నారు. దేశం కోసం మధ్యవర్తిత్వం 3.0 కార్యక్రమంలో భాగంగా జిల్లాలోని స్టేక్ హోల్డర్స్ (బ్యాంకు, ఫైనాన్సియల్ సంస్థలు, బీమా కంపెనీల అడ్వకేట్లు)కు మంగళవారం జిల్లా కోర్టులో అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. మధ్యవర్తిత్వం, స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ గురించి అవగాహన కల్పించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సయ్యద్ జియాఉద్దీన్, బ్యాంకు, ఫైనాన్సియల్ సంస్థలు, బీమా కంపెనీ అడ్వకేట్లు, పిటిషనర్ అడ్వకేట్లు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ సంస్థ ఎండీ నరసరావుపేట: పీఎంఏవై.20 కింద గృహ నిర్మాణాలు చేపట్టిన లబ్ధిదారులకు వెంటనే బిల్లులు చెల్లించాలని రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పి.అరుణ్బాబు ఆదేశించారు. నరసరావుపేట, వినుకొండ ప్రాంతాల్లో అధికారులతో కలిసి నిర్మాణంలో ఉన్న గృహాలను మంగళవారం పరిశీలించారు. స్థానిక 33వ వార్డులో లబ్ధిదారులు ఇళ్లను త్వరగా నిర్మాణం పూర్తి చేసి అధికారులతో బిల్లులు పెట్టించుకోవాలని సూచించారు. అనంతరం వినుకొండ పట్టణంలోని 10వ వార్డులో గృహాలను తనిఖీ చేశారు. జాప్యం లేకుండా బిల్లులు చెల్లించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గృహ నిర్మాణశాఖ ఎస్ఈ ఎం.కృష్ణయ్య, జిల్లా అధికారి యూవీఎన్వీ ప్రసాద్, నరసరావుపేట కార్యనిర్వాహక శాఖ అధికారి బి.శివలింగం, ఉపకార్యనిర్వాహక ఇంజినీరు కె.సాంబయ్య, అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్లు, వార్డు ఎమినిటీలు పాల్గొన్నారు. ప్రత్తిపాడు: గుంటూరు ఐజీ సర్వ శ్రేష్ట త్రిపాఠి మంగళవారం సాయంత్రం ప్రత్తిపాడు పోలీస్ స్టేషనును ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. స్టేషన్లో రికార్డులను పరిశీలించారు. పెండింగ్లో ఉన్న కేసులు, వాటి పురోగతి వివరాలను ఎస్ఐ కె.నరహరిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. స్టేషన్ పరిసరాలతోపాటు రిసెప్షన్ సెంటర్ను పరిశీలించారు. సిబ్బంది, మహిళా పోలీస్లతో మాట్లాడి మెరుగైన పోలీసింగ్పై దిశానిర్దేశం చేశారు. తదనంతరం ప్రత్తిపాడు సర్కిల్ కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు. ఐజీ మీడియాతో మాట్లాడారు. పోలీస్ స్టేషనులో పబ్లిక్కు ఫ్రెండ్లీ ఓరియెంటెడ్ ఉందా, ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుందా, పోలీస్ అధికారులు ఎలా పనిచేస్తున్నారనే అంశాలను పరిశీలించేందుకు ఆకస్మిక తనిఖీ చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ఐజీ వెంట గుంటూరు సౌత్ జోన్ డీఎస్పీ జి.పూర్ణచంద్రరావు, ప్రత్తిపాడు సీఐ పి.సుబ్బారావు తదితర అధికారులు ఉన్నారు. వినుకొండ: అప్పుల బాధ, పోలీసుల వేధింపులు తాళలేక ఓ యువకుడు సెల్ఫీ వీడియో తీసుకొని ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన ఘటన పల్నాడు జిల్లా బొల్లాపల్లి మండలం గంగులపాలెంలో చోటుచేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన సూరిబోయిన వెంకటేశ్వర్లు తండ్రి, తల్లి, తమ్ముడు అప్పులు చేసి ఊరు విడిచి వెళ్లిపోయారు. గ్రామంలో ఉన్న వెంకటేశ్వర్లును పోలీసులు స్టేషన్కు పిలిపించి వేధిస్తుండడంతో, మనస్తాపానికి గురై ఎలుకల పేస్ట్ తిని ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడు. అంతకుముందు తన బాధను సెల్ఫీ వీడియోలో తెలిపాడు. బంధువులు అతడిని మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం గుంటూరు తరలించారు.
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వైభవంగా పవిత్రోత్సవాలుపెదకాకాని: శ్రీ మల్లేశ్వరస్వామి వారి సన్నిధిలో పవిత్రోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. పెదకాకాని శివాలయంలో మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకలకు మంగళవారం ఆలయ స్థానాచార్యులు, ప్రధాన అర్చకులు, అర్చకస్వాములు, వేదపండితుల పర్యవేక్షణలో శ్రీకారం చుట్టారు. కార్యక్రమాలను ఆలయ ఉప కమిషనర్ గోగినేని లీలాకుమార్, చైర్మన్ కోసూరి పూర్ణచంద్రరావు, ధర్మకర్తలు పర్యవేక్షించారు. మొదటి రోజు ఉదయం పవిత్రములు గల వెదురుపేటికలతో యజ్ఞశాల ప్రదక్షిణ పూర్వకంగా యాగశాల ప్రవేశం, శివానుజ్ఞ, శ్రీ విఘ్నేశ్వరపూజ, పుణ్యాహవాచనం, పంచగవ్య పూజ, ప్రాశనం, రక్షాసూత్ర పూజ, ధారణ, బృత్విగ్వరణం, దీక్షాధారణ, అఖండ దీపస్థాపన, యాగేశ్వర కుంభస్థాపన పూజ, వాస్తు కుంభస్థాపన పూజ, వాస్తు శాంతి హోమం, బలి పర్యగ్నీకరణ, బలిహరణ, తీర్థప్రసాద వినియోగం జరిగింది. సాయంత్రం 5.30 గంటల నుంచి మంగళవాయిద్యాలు, చతుర్వేద పారాయణాలు, గోపూజ అనుజ్ఞ, విఘ్నేశ్వరపూజ, పుణ్యాహవాచనం, పంచగవ్యం, వాస్తుశాంతి, వాస్తు పర్యగ్నీకరణ, మృత్సంగ్రహణం, అంకురార్పణం, రక్షాబంధనం, మంత్రపుష్పం, హారతి, విభూతి, కుంకుమ ప్రసాద వితరణ జరిగినట్లు ఆలయ ఉప కమిషనర్ తెలిపారు. కార్యక్రమాల్లో ఎక్స్అఫీషియో సభ్యుడు పేటేటి ధన మహేశ్వరప్రసాద్, ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు, స్థానాచార్యులు పొత్తూరి సాంబశివరావు, ప్రధాన అర్చకులు పొత్తూరి లక్ష్మీనారాయణ వరప్రసాదు, ఉప ప్రధాన అర్చకులు, అర్చకస్వాములు, వేదపండితులు పాల్గొన్నారు.
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ఓట్లపైనా రాజకీయమేనా సర్?సాక్షి ప్రతినిధి, గుంటూరు: ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియను తమకు అనుకూలంగా మలుచుకున్న అధికార పార్టీ నేతలు అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు. వైఎస్సార్ సీపీ నేతలు, వారి మద్దతుదారుల ఓట్ల తొలగింపే ధ్యేయంగా కుయుక్తులు పన్నారు. ఇలా పొన్నూరు మండలం మన్నవ గ్రామంలో ఏకంగా నాలుగు వందలకుపైగా వైఎస్సార్ సీపీ మద్దతుదారుల ఓట్లను ఎటువంటి కారణం లేకుండా తొలగించిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. గ్రామానికి చెందిన అధికార పార్టీ నేత ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో ఎటువంటి విచారణ లేకుండానే ఓట్ల తొలగింపునకు బీఎల్వోలు పాల్పడ్డారంటే పరిస్థితి ఏ స్థాయిలో దిగజారిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. తహసీల్దారుకు లిఖితపూర్వకంగా వినతి ఇచ్చినా దాన్ని కనీసం పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా ఓట్ల తొలగింపునకు కుట్ర పన్నారు. 167, 168 బూత్లలో 190 మంది ఓట్లు తొలగించడం గమనార్హం. గ్రామంలో కాకుండా మండల కేంద్రంలో ఉంటున్నారనే ఒకే ఒక్క కారణంతో వీరి ఓట్లను తొలగించే కుట్రకు అధికార పార్టీ నేతలు తెరతీశారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర ఆయన స్వగ్రామంలో కాకుండా జిల్లా కేంద్రమైన గుంటూరులో, ఆయన కుమార్తెలు హైదరాబాద్లో నివాసం ఉంటున్నప్పటికీ వారి ఓట్లు తొలగించలేదు. అదే అధికారులు... నియోజకవర్గంలోనే ఉంటున్న వారి ఓట్లను మాత్రం తొలగించడంపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. మన్నవలోనే కాకుండా అనేక గ్రామాల్లో సైతం ఇలాగే కుట్రపూరితంగా ఓట్లు తొలగిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఓటర్లు అప్రమత్తంగా లేకపోతే అధికార పార్టీ చేసే ఓటు చోరీలో పలువురి ఓట్లు పోతాయనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అంతా అడ్డగోలుగానే... మన్నవ గ్రామానికి చెందిన మాజీ ఎంపీపీ, మాజీ ఏఎంసీ చైర్మన్ బొనిగల వేణుప్రసాద్ ఓటు గల్లంతు అయింది. ప్రస్తుత మాజీ సర్పంచ్ ఓటు ఉంచి, ఆయన భార్య బొనిగల సుభాషిణి ఓటు తొలగించారు. అదేవిధంగా ప్రస్తుత మన్నవ ఎంపీటీసీ ఓటు ఉంచిన అధికారులు... ఆయన భార్య బొనిగల దేవి, కుమారుడు బొనిగల అభినాగ్ పేర్లను ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగించారు. వీరితో పాటు గ్రామానికి చెందిన సుమారు 400 మంది వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారుల ఓట్లు ఇష్టానుసారంగా తొలగించిన వైనం బయటపడింది. వీరంతా మండల కేంద్రమైన పొన్నూరులో ఉపాధి, వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. వీరి ఇళ్లు, ఆధార్ కార్డులు, రేషన్ కార్డులు గ్రామంలోనే ఉన్నాయి. మూడు దశాబ్దాలుగా గ్రామంలోనే వీరు ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటున్నారు. అయినప్పటికీ అధికార పార్టీ నేతల ఒత్తిడితో వీరి ఓట్లను బీఎల్వోలు తొలగించడం గమనార్హం. బాధితులు ఎన్నికల కమిషన్కు, పీజీఆర్ఎస్లో ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది.
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9న గిరిజన దినోత్సవం నిర్వహించాలినరసరావుపేట ఈస్ట్: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో ఈనెల 9వ తేదీన ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజన సమాఖ్య రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి బి.శ్రీనునాయక్ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అరండల్పేటలోని సీపీఐ కార్యాలయంలో మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన గిరిజన సమాఖ్య ముఖ్యనేతల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, ఐక్యరాజ్యసమితి ఆగస్ట్ 9వ తేదీని అంతర్జాతీయ గిరిజన దినోత్సవంగా ప్రకటించిన విషయాన్ని గుర్తు చేసారు. గిరిజనుల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను కాపాడుకోవలసిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందన్నారు. ప్రభుత్వం ప్రతి జిల్లా కేంద్రానికి రూ.2లక్షలు కేటాయించి గిరిజన దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేసారు. గిరిజనులు మన్యం ప్రాంతంలో వ్యవసాయం, అటవీ ఉత్పత్తులపై ఆధారపడుతూ చిన్న చిన్న తండాలు, గూడెంలను ఏర్పాటు చేసుకొని జీవనం సాగిస్తున్నారని తెలిపారు. రాజ్యాంగంలోని 5, 6 షెడ్యూలు గిరిజనులకు భూమిపై హక్కును కల్పిస్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వాలు వాటిని నిర్వీర్యం చేస్తున్నాయని తెలిపారు. ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికై నా గిరిజనుల జీవనశైలిని గుర్తించి వారి అభ్యున్నతి, సంక్షేమానికి కృషి చేయాలని కోరారు. సమావేశంలో గిరిజన సమాఖ్య పట్టణ ప్రధాన కార్యదర్శి కోయ శ్రీను, సహాయ కార్యదర్శి పాలపర్తి వెంకటలక్ష్మి, ఉపాధ్యక్షులు పాలపర్తి శ్రీనివాసరావు, మొగిలి అనూరాధ పాల్గొన్నారు. రూ.10 వేలు జరిమానా సత్తెనపల్లి: చెక్కు బౌన్స్ కేసులో ఆరు నెలలు జైలు శిక్ష, రూ.10 వేలు జరిమాన విధిస్తూ పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి పట్టణంలోని ఒకటో అదనపు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి న్యాయస్థాన న్యాయమూర్తి పి.ప్రియదర్శిని మంగళవారం తీర్పు చెప్పారు. కేసు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి... పట్టణంలోని బోయ కాలనీలో నివాసం ఉండే బంటుపల్లి సూర్యనారాయణ అనే వ్యక్తి దగ్గర విజయవాడ దుర్గాపురం పున్నయ్య కాలనీ నివాసి అయిన తుమ్మల నాగేంద్ర ప్రసాద్ తన కుటుంబ, వ్యాపార అవసరాల నిమిత్తం రూ. 1.30 లక్షలు అప్పుగా తీసుకోని 2017 మే 15న ఒక ప్రామిసరీ నోటు రాసి ఇచ్చాడు. సదరు బాకీ తీర్చమని సూర్యనారాయణ కోరగా నాగేంద్రప్రసాద్ సింగ్ నగర్ బ్రాంచి ఎస్బీఐ కి చెందిన చెక్కును రూ. 1.30 లక్షలకు 2018 జూన్ 27న ఇచ్చాడు. ఆ చెక్కును కలక్షన్ నిమిత్తం ఫిర్యాది తన బ్యాంక్ అకౌంట్ అయిన సత్తెనపల్లి విజయబ్యాంక్ లో ప్రెజెంట్ చేయగా ముద్దాయి అకౌంట్ బ్లాక్డ్ అని చెక్కుబౌన్స్ అయ్యింది. దీంతో సూర్యనారాయణ న్యాయస్థానంలో చెక్కుబౌన్స్ కేసు వేయగా సుధీర్ఘ విచారణ అనంతరం న్యాయమూర్తి ప్రియదర్శిని తీర్పువెలువరించారు. జరిమానా రూ. 10 వేలు చెల్లించటంతో ఆరు నెలలు జైలు శిక్ష విధించారు. చెక్ బౌన్స్ కేసులో నిందితుడికి నాలుగు నెలల జైలు.. మాచర్ల: వెల్దుర్తి మండల పరిధిలోని శిరిగిరిపాడు గ్రామానికి చెందిన జవిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు వద్ద బొల్లాపల్లి మండల పరిధిలోని గండిగనుముల గ్రామానికి చెందిన దేవయ్య 2019లో రూ.5,40,000లు అప్పుగా తీసుకున్నాడు. ఈ మేరకు బాకీ తీర్చేందుకు వెంకటేశ్వర్లుకు అదే సంవత్సరంలో చెక్కు ఇచ్చాడు. చెక్కు బౌన్స్ కాగా బాధితుడు మాచర్ల కోర్టును ఆశ్రయించాడు. దీనిపై కోర్టు విచారణ జరిపి మంగళవారం అదనపు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు న్యాయమూర్తి శ్రీనివాస్ కల్యాణ్ తీర్పునిస్తూ కిన్నెర దేవయ్యకు నాలుగు నెలల శిక్షతోపాటు రూ.10,80,000 చెల్లించాలని తీర్పునిచ్చారు. దీంతో పాటు నష్టపరిహారంగా మరో రూ.2,70,000 చెల్లించాలని లేదా మరో రెండు నెలలు జైలు శిక్ష అనుభవించాలని తీర్పునిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
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మిర్చి బస్తాల చోరీ ముఠా అరెస్ట్లక్ష్మీపురం: మిర్చి బస్తాల వరుస చోరీలకు పాల్పడుతున్న 10 మంది సభ్యుల ముఠాను అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి నాలుగు వాహనాలు, రూ. లక్ష నగదు, పది మిర్చి బస్తాలను స్వాధీనం చేసుకున్న ఘటన మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. నగరంపాలెం సీఐ మునిపల్లి రాజేష్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... హౌసింగ్ బోర్డు, నల్లపాడు ప్రాంతానికి చెందిన బత్తుల శంకరావు మిర్చి యార్డులో మేసీ్త్రగా పని చేస్తున్నారు. జూలై 30వ తేదీన గురజాల నుంచి కొనుగోలు చేసిన 120 మిర్చి బస్తాలను ట్రాక్టర్లో గుంటూరు మిర్చి యార్డుకు తీసుకొస్తుండగా, యార్డులో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో మధ్యాహ్నం సుమారు 2 గంటల సమయంలో ట్రాక్టర్ను రామిరెడ్డి నగర్ శ్మశానవాటిక ఎదురుగా నిలిపి విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. అనంతరం మిర్చి యార్డులో రద్దీ తగ్గిన తర్వాత ట్రాక్టర్ను యార్డు లోపలికి తీసుకెళ్లి లోడును దించారు. అదే సమయంలో 38 మిర్చి బస్తాలు చోరీకి గురైనట్లు గుర్తించి నగరంపాలెం పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఎస్పీ ఆదేశాలతో గుంటూరు వెస్ట్ డివిజన్ ఇన్చార్జి డీఎస్పీ బెల్లం శ్రీనివాసరావు పర్యవేక్షణలో నగరంపాలెం సీఐ మునిపల్లి రాజేష్ ఆధ్వర్యంలో బృందాలను ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. రూ. లక్షకు విక్రయం ఈ క్రమంలో అందిన విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు మంగళవారం గుంటూరు నగరంలోని కొండా వెంకటప్పయ్య కాలనీ, వీఐపీ రోడ్డులోని లాలుపురం సమీపంలోని భవానీపురం ప్లాట్స్ వద్దకు వెళ్లారు. అక్కడే ఉన్న పది మంది పరారయ్యేందుకు యత్నించగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఘటనా స్థలంలో వారే మిర్చి బస్తాల చోరీలకు పాల్పడుతున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ ముఠాలో ప్రధాన నిందితుడు ఆవుల గణేష్ ఆధ్వర్యంలో గుంటూరు నగరం, పరిసర ప్రాంతాల్లో ట్రాక్టర్లు, లారీలలో నిల్వ ఉంచిన మిర్చి బస్తాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని చోరీలు చేస్తున్నట్లు అంగీకరించారు. విచారణలో జూలై 30వ తేదీ అర్ధరాత్రి రామిరెడ్డి నగర్ శ్మశానవాటిక సమీపంలో నిలిపి ఉంచిన ట్రాక్టర్ నుంచి 38 మిర్చి బస్తాలను కాజేసి మూడు టాటా ఇన్ట్రా వాహనాల్లో తరలించారని వెల్లడైంది. అనంతరం ప్రత్తిపాడు మండలం యనమదల గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తికి రూ. లక్షకు విక్రయించినట్లు ఒప్పుకొన్నారు. వారి నుంచి రూ. లక్ష నగదు, చోరీకి వినియోగించిన మూడు టాటా ఇన్ట్రా వాహనాలు, ఒక ద్విచక్ర వాహనం, పది మిర్చి బస్తాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులైన కృష్ణబాబు కాలనీకి చెందిన మోచర్ల దుర్గారావు, కొండేటి దుర్గారావు, బాపట్ల జిల్లా చుండూరు గ్రామానికి చెందిన (ప్రస్తుతం కృష్ణబాబు కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న) నాగిపోగు రాజేష్, మోటమర్రి మరియదాసు, కట్టా ఆనందరావు, పొన్నాల నరసింహారావు, షేక్ నాగూర్, షేక్ మున్నా బాషా, దేవళ్ల లక్ష్మీనారాయణ, షేక్ సంజీత్లను అరెస్ట్ చేశారు. ఆవుల గణేష్ పరారీలో ఉన్నాడు. రూ.లక్ష నగదు, 4 వాహనాలు, 10 మిర్చి బస్తాలు స్వాధీనం
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ఎన్జీ రంగా వర్సిటీతో జీఎఫ్ఎస్ఐ సంస్థ ఒప్పందంగుంటూరు రూరల్: నగర శివారుల్లోని లాంఫాం వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఫ్లోరిడా విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త గ్లోబల్ ఫుడ్ సిస్టమ్స్ ఇన్న్స్టిట్యూట్(జీఎఫ్ఎస్ఐ) పరిశోధన విభాగం సహా సంచాలకులు డాక్టర్ కాకాని విజయగోపాల్ మంగళవారం సందర్శించారు. ఉపకులపతి డాక్టర్ పీవీ సత్యనారాయణ ఇతర అధికారులతో కలిసి పర్యటించారు. అనంతరం రెండు విశ్వవిద్యాలయాల మధ్య ఇప్పటికే కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందం ప్రకారం ఎంఓయూలను మార్చుకున్నారు. భవిష్యత్ సహకార అవకాశాలపై చర్చించారు. ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలోని వాతావరణ పరిస్థితులు, పంటల సాగు విధానాలు వ్యవసాయ వ్యవస్థలు భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాల వ్యవసాయ పరిస్థితులతో సారూప్యతను కలిగి ఉండటంతో, అక్కడ అభివృద్ధి చేసిన సాంకేతికతలను భారతీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సమర్థంగా అనుసరించి అమలు చేయవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. కృత్రిమ మేధ ఆధారిత అల్గారిథమ్లు, డిజిటల్ వ్యవసాయం, కచ్చిత వ్యవసాయం, వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ రంగాల్లో ఫ్లోరిడా విశ్వవిద్యాలయం అభివృద్ధి చేసిన సాంకేతికతలను ఆంధ్రప్రదేశ్లో రైతుల అవసరాలకు అనుగుణంగా విస్తరించే అవకాశాలపై చర్చించారు. ఫ్లోరిడా విశ్వవిద్యాలయం అందిస్తున్న ఆనన్లైన్ కోర్సుల్లో ఎన్జీరంగా విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు శాస్త్రవేత్తలు నమోదు చేసుకుని అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ధ్రువపత్రాలు పొందే అవకాశాలను కూడా వివరించారు.
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వరి రైతులు అవగాహనతో పంటలసాగు చేపట్టాలిరాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ డీఎంహెచ్వో రత్నమన్మోహన్ శావల్యాపురం: ఆసుపత్రికి వచ్చే ప్రతి రోగి వివరాలను ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డులో తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాలని జిల్లా వైద్యాదికారి చుక్కా రత్నమన్మోహన్ అన్నారు. సోమవారం స్థానిక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని డీఎంహెచ్వో ఆకస్మికంగా సందర్శించారు. డీఎంహెచ్వో మాట్లాడుతూ ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో కాన్పుల సంఖ్యను పెంచేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. గ్రామాల్లోని ఆరోగ్యకర్తలు, ఆశలు గర్భిణులు కాన్పుల కోసం ప్రైవేటు వైద్యశాలకు వెళ్లకుండా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షణ చేస్తూ వారికి మరింత భరోసా కల్పించాలన్నారు. అనంతరం వైద్యశాలలోని లేబొరేటరీ, ఔషదాలు, పంపిణీ విభాగం, ప్రసూతి గది, ఆపరేషన్ థియేటర్, వార్డులు, కంప్యూటర్ విభాగం క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. వైద్యశాల పరిసరాలు పరిశీలించి పనితీరును నిర్వహణ బాగుందుని ప్రశంసించారు. ఆయనతోపాటు డెప్యూటీ డీఎంహెచ్వో డాక్టరు మురళీకృష్ణ, డీసీ ఆరోగ్యశ్రీ చంద్రశేఖర్, వైద్యాధికారులు మాణ్యం రాధాకృష్ణన్, రావిపూడి రమ్య, సూపర్వైజర్లు నారాయణమ్మ, ఏడుకొండలు, ఉమాదేవి, స్టాఫ్నర్సు ధనలక్ష్మి, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ సతీష్, ఫార్మాసిస్ట్ లక్ష్మీనారాయణ తదితరులు ఉన్నారు.
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కాలువలో ట్రాక్టర్ బోల్తా పడి ఒకరి మృతిచారకొండ: పేపర్ లోడ్తో వెళ్తున్న ఓ లారీ అదుపు తప్పి బోల్తాపడిన ఘటనలో డ్రైవర్ చెందినట్లు ఎస్ఐ వీరబాబు తెలిపారు. ఎస్ఐ కథనం ప్రకారం.. కర్ణాటక నుంచి కొల్కత్తాకు పేపర్ లోడ్తో లారీ వెళ్తోంది. మండలంలోని జడర్చర్ల–కోదాడ జాతీయ రహదారిపై సారంబండ తండా సమీపాన మూలమలుపున అతివేగంగా వచ్చి రోడ్డు పక్కన రేలీంగ్ను ఢీకొట్టి అదుపుతప్పి బోల్తాపడింది. ఈ ప్రమాదంలో ఏపీలోని బాపట్ల జిల్లాకు చెందిన లారీ డ్రైవర్ కిశోర్బాబు(40) కుడిచేతి మణికట్టు వద్ద విరిగి తీవ్ర రక్తస్రావమై అపస్మారక స్థితికి చేరుకన్నాడు. స్థానికులు గమనించి అంబులెన్స్లో కల్వకుర్తి ఆస్పత్రికి తరలించారు. మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్ గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించగా.. చికిత్సపొందుతూ మృతిచెందాడు. మాచర్ల రూరల్: మాచర్ల మండలం కంభంపాడు గ్రామానికి చెందిన రైతు కొరట రాజశేఖర్ (27) పురుగుమందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పోలీసుల సమాచారం మేరకు, సాగు చేసిన మొక్కజొన్న పంట ఆశించిన స్థాయిలో దిగుబడి ఇవ్వకపోవడం, అమ్మిన పంట డబ్బులు ఇంతవరకు రాకపోవడంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన రాజశేఖర్ పురుగుమందు తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. మూడు రోజుల కిందటే పురుగుమందు తాగిన రాజశేఖర్ను కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే మాచర్ల ఆసుపత్రికి, ఆ తరువాత గుంటూరు హాస్పిటల్ కు తరలించినప్పటికీ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. రూరల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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7న చీరాలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాకబాపట్ల: జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా ఈనెల 7వ తేదీన బాపట్ల జిల్లా చీరాల మండలంలో జరిగే కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబునాయుడు పాల్గొంటున్నారని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వి.వినోద్కుమార్ సోమవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. చేనేత దినోత్సవంలో పాల్గొని మాట్లాడతారని ఆయన తెలిపారు. సీఎం పర్యటన ఏర్పాట్లు పరిశీలన.. చీరాల: జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా చేనేత సేవా పథకం ద్వారా మండలంలోని నేతన్నలకు ఆర్థిక సహాయం అందించేందుకు ఈ నెల 7వ తేదీ సీఎం చంద్రబాబునాయుడు చీరాల రానున్నారు. సీఎం పాల్గొనే సభా ప్రాంగణం, హెలిప్యాడ్ కోసం స్థలాలను సోమవారం కలెక్టర్ వి.వినోద్కుమార్, ఎస్పీ బి.ఉమామహేశ్వర్, చీరాల ఎమ్మెల్యే ఎంఎం కొండయ్య పరిశీలించారు. చీరాల బైపాస్, వేటపాలెం మండలం, జాండ్రపేట పరిసర ప్రాంతాలలో అనువైన స్థలం కోసం పరిశీలన చేశారు. అయితే సీఎం సభ నిర్వహించే స్థలాన్ని ఇంకా ఖరారు చేయలేదు. కలెక్టర్ వెంట ఆర్డీఓ కె.నరసింహారావు, ఏపీఎస్సీడీసీఎల్ ఎస్ఈ ఆంజనేయులు, ఆర్అండ్బీ ఈఈ వేణుగోపాల్, డీఈ నళిని, డీఎస్పీ ఎండీ మోయిన్, చీరాల, వేటపాలెం తహసీల్దార్లు గోపీకృష్ణ, గీతారాణి పాల్గొన్నారు.
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చిరు వేతనజీవులకు శిక్ష‘సమగ్ర శిక్ష’ ఉద్యోగుల ఆకలి కేకలు జీతాలు అందని వారు వీరే.. వేటపాలెం: రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థను ముందుకు నడిపిస్తున్న సుమారు 23 వేల మంది సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగులు గత రెండు నెలలుగా వేతనాలు అందక తీవ్ర ఆర్థిక, మానసిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రాష్ట్రంలోని 28 జిల్లాల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఈ ఉద్యోగుల కుటుంబాలు నిత్యావసర ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు లేని దుస్థితికి చేరుకున్నాయి. జీతాల కోసం ఎదురుచూస్తూ ఈఎంఐలు, అప్పులు, వడ్డీలు, ఆర్థిక ఒత్తిళ్ల మధ్య జీవనం సాగిస్తున్నట్లు ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రగల్భాలే.. పనులు శూన్యం అసెంబ్లీ సాక్షిగా రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రతి నెలా మొదటి తేదీకే ఉద్యోగులందరికీ వేతనాలు చెల్లిస్తున్నామని ప్రకటించినప్పటికీ.. వాస్తవ పరిస్థితి అందుకు భిన్నంగా ఉందని ఉద్యోగులు పేర్కొంటున్నారు. ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థలకు వెన్నెముకగా నిలిచే తమకు వరుసగా రెండు నెలలుగా జీతాలు అందకపోవడం తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోందని అంటున్నారు. సంక్షేమ పథకాలకూ నోచుకోని వైనం సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగుల్లో చాలా మంది వివిధ రకాల ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల పరిధిలో కూడా లేకపోవడంతో జీతమే వారి కుటుంబాలకు ఏకై క జీవనాధారంగా మారింది. రెండు నెలలుగా వేతనాలు అందకపోవడంతో కుటుంబాలన్నీ తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో చిక్కుకున్నాయని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగులు తమ విధులను విస్మరించకుండా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యా కార్యక్రమాలు, కస్తూర్భా గాంధీ బాలికా విద్యాలయాల నిర్వహణ, ప్రత్యేక అవసరాలున్న పిల్లలకు సేవలు, విద్యా సర్వేలు, డేటా నిర్వహణ, శిక్షణ కార్యక్రమాలు, ప్రభుత్వ ఆదేశాల అమలు వంటి బాధ్యతలను యథావిధిగా నిర్వహిస్తున్నారని తెలిపారు. సమస్యకు పరిష్కారం ఏదీ? ఈ సమస్యపై పలుమార్లు సంబంధిత అధికారులకు వినతిపత్రాలు సమర్పించినప్పటికీ ఇప్పటివరకు స్పష్టమైన పరిష్కారం లభించలేదని ఉద్యోగ సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ ఉద్యోగుల్లో ఆందోళన పెరుగుతోందని, ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించకపోతే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఈ సమస్యలను కేవలం పరిపాలనా అంశంగా కాకుండా 23 వేల కుటుంబాల జీవనాధారానికి సంబంధించిన అత్యవసర మానవతా సమస్యగా పరిగణించి వెంటనే పెండింగ్లో ఉన్న రెండు నెలల వేతనాలు విడుదల చేయాలని ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వేతనాలు కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారిలో కేజీబీవీ టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ సిబ్బంది, క్లస్టర్ రిసోర్స్ మొబైల్ టీచర్లు, ఎంఐఎస్ కో–ఆర్డినేటర్లు, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు, ఇన్క్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ రిసోర్స్ పర్సన్లు, అకౌంట్స్ సిబ్బంది, సైట్ ఇంజినీర్లు, ఫిజయోథెరపిస్టులు, మెసెంజర్లు, పార్ట్టైమ్ ఇన్స్ట్రక్టర్లు తదితర విభాగాల ఉద్యోగులు ఉన్నారు. వీరంతా ప్రభుత్వ విద్యా కార్యక్రమాల నిర్వహణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నప్పటికీ వేతనాల విషయంలో ప్రభుత్వం నుంచి తీవ్ర నిర్లక్ష్యం ఎదుర్కొంటున్నట్లు చెబుతున్నారు. జీతంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న వేలాది కుటుంబాలు ప్రస్తుతం ఇంటి అద్దెలు, బ్యాంకు రుణాల ఈఎంఐలు, పిల్లల స్కూల్, కాలేజీ ఫీజులు, వృద్ధుల వైద్య ఖర్చులు, గర్భిణుల చికిత్సలు, చిన్నారుల అవసరాలు కూడా తీర్చలేని పరిస్థితిలో ఉన్నామని వాపోతున్నారు. కొందరు బంధువులు, స్నేహితుల వద్ద అప్పులు చేయగా, మరికొందరు ఇంటి వస్తువులను తాకట్టు పెట్టి కుటుంబాలను పోషిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.
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బాపట్లమంగళవారం శ్రీ 4 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 20267తెనాలి: తెనాలి మార్కెట్యార్డులో సోమవారం క్వింటా నిమ్మకాయలు కనిష్ట ధర రూ.4000, గరిష్ట ధర రూ.7600, మోడల్ ధర రూ.5400 వరకు పలికింది.అచ్చంపేట: పులిచింతల ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుత నిల్వ 28.9183 టీఎంసీలు. విద్యుత్ ఉత్పత్తి నిమిత్తం ప్రాజెక్టు దిగువకు 400 క్యూసెక్కులు వదులుతున్నారు.మాచర్ల: నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు నీటిమట్టం సోమవారం 513.10 అడుగులుగా ఉంది. తెలంగాణ లోని ఎస్ఎల్బీసీకి 900 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు.వైభవంగా ఆషాఢ సారె సంబరం ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): జగన్మాత దుర్గమ్మకు అశేష భక్తజనం, భక్త బృందాలు ఆషాఢ సారె సమర్పిస్తున్నాయి. ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మ సన్నిధిలో ఆషాఢ మాసోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. సోమవారం కూడా భక్తుల రద్దీ కొనసాగింది. అమ్మవారికి భక్తులతో పాటు పలువురు ప్రముఖులు, సంస్థల ప్రతినిధులు సారె సమర్పించారు. ఏపీసీపీడీసీఎల్ తరఫున సంస్థ సీఎండీ పుల్లారెడ్డి, డైరెక్టర్లు మురళీకృష్ణ యాదవ్, టి.వి.ఎస్.ఎన్.మూర్తి, వెంకటేశ్వర్లు, ఎస్ఈ హనుమయ్య, ఈఈ ఏడుకొండలరావు, పలువురు అధికారులు, సిబ్బంది కుటుంబ సమేతంగా ఇంద్రకీలాద్రికి తరలి వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుని పూజలు జరిపించుకున్న అనంతరం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తికి సారె సమర్పించారు. సారె సమర్పించిన 48 బృందాలు ఆషాఢ మాసం 20వ రోజైన సోమవారం సుమారు 48 భక్త బృందాలు, 18,432 మంది భక్తులు అమ్మవారికి సారె సమర్పించారు. సారె సమర్పించేందుకు విచ్చేసిన భక్తులతో ఆలయ ప్రాంగణంలో పండుగ వాతావరణం కనిపించింది. సారె సమ ర్పించిన భక్తులకు ఆలయ అర్చకులు ఆశీర్వచనం అందచేశారు. దుర్గగుడిలో శానిటేషన్ సిబ్బంది మంగళవారం అమ్మవారికి సారె సమర్పించనున్నారు. బ్రాహ్మణ వీధిలోని జమ్మిదొడ్డి ఆవరణ నుంచి అమ్మవారి ఉత్సవ మూర్తితో ఊరేగింపుగా బయలుదేరి, కనకదుర్గనగర్లో బలిపీఠం అమ్మవారిని దర్శించుకుని కొండపైకి చేరుకుని సారె సమర్పిస్తారు. పర్చూరు(చినగంజాం): టీడీపీ ప్రభుత్వ కల్లబొల్లి మాటలతో పర్చూరు ప్రాంత పొగాకు రైతులు మోసపోయారని, వారికి న్యాయం జరిగేవరకు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం ఆగదని వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి, పర్చూరు నియోజక వర్గ ఇన్చార్జ్ గాదె మధుసూదనరెడ్డి అన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు పర్చూరు ప్రాంత రైతుల పక్షాన పర్చూరు నియోజకవర్గ కేంద్రమైన పర్చూరులో సోమవారం నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ గాదె మధుసూదనరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ, నిరసన ధర్నా నిర్వహించారు. పొగాకు కాడలతో కూడిన దండను చేత పట్టుకొని ర్యాలీగా పర్చూరు బస్టాండ్ సెంటర్ నుంచి బయలు దేరి బొమ్మల సెంటర్ వరకు చేరి అక్కడ మహానేత వైఎస్సార్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం బొమ్మల సెంటర్లో బైఠాయించి నిరసన ధర్నా నిర్వహించారు. పర్చూరు పుర వీధులన్నీ పొగాకు రైతులు, మహిళా రైతులు, వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో నిండిపోయాయి. సుమారు 1000 మందికి పైగా పొగాకు రైతులు, వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. శాంతియుత ధర్నాను అడ్డుకునే యత్నం పర్చూరు బొమ్మల సెంటర్ వద్ద పొగాకు రైతులు శాంతియుతంగా నిర్వహిస్తున్న ధర్నాను పోలీసులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. పొగాకు రైతుల ధర్నాకు నాయకత్వం వహిస్తూ స్థానిక బొమ్మల సెంటర్ వద్ద రైతులతో బైఠాయించి ప్రశాంతంగా ధర్నా నిర్వహిస్తున్న ఇన్చార్జ్ గాదె మధుసూదనరెడ్డిని పోలీసులు అక్కడి నుంచి లేపి పంపించే ప్రయత్నం చేశారు. రైతులు అడ్డుకోవడంతో పోలీసులు మిన్నకుండి పోయారు. అనంతరం రైతులు, నేతలు ట్రాఫిక్కు, ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకూడదన్న ఉద్దేశ్యంతో అక్కడి నుండి లేచి ర్యాలీగా తహసీల్దార్ కార్యాలయం వరకు వెళ్లి.. తహసీల్దార్ బ్రహ్మయ్యకు ఇన్చార్జ్ మధుసూదనరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వినతి పత్రం అందజేశారు. వినతి పత్రంలో పొగాకు రైతులు పండించిన పొగాకును చివరి కేజీ వరకు ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాలని ప్రభుత్వానికి విన్నవించారు. రైతుల పట్ల పక్షపాత వైఖరి వైఎస్సార్ సీపీ పర్చూరు ఇన్చార్జి మధుసూదనరెడ్డి పొగాకు రైతులనుద్దేశించి మాట్లాడారు. ప్రభుత్వం పర్చూరులో మార్క్ఫెడ్ ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద రైతుల పట్ల పక్షపాత వైఖరి ప్రదర్శిస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. పర్చూరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని అన్ని గ్రామాల నుంచి అధికార పార్టీకి చెందిన ప్రతినిధులను పొగాకు కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద ఉంచి కేవలం వారి అనుయాయులు, వారికి సంబంధించిన రైతుల వద్ద నుంచి మాత్రమే పొగాకు కొనుగోలు చేశారని మిగిలిన రైతుల వద్ద 10 శాతం కూడా కొనుగోలు చేయకపోగా నాణ్యత లేదని తిప్పి పంపారన్నారు. ● వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో బ్లాక్ బర్లీ పొగాకు క్వింటా రూ.17 వేలు వరకు అమ్ముడుపోగా ప్రస్తుతం క్వింటా ధర రూ.2500లకు మాత్రమే దళారులు కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. అప్పులు తెచ్చి మరీ పండించిన పొగాకు పంట అమ్ముడుపోక పర్చూరు ప్రాంతంలోని అన్ని గ్రామాల రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారన్నారు. కార్యక్రమంలోపార్టీ పర్చూరు నియోజకవర్గ పరిశీలకులు ఎ.కోటేశ్వరరావు, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి బండారు ప్రభాకరరావు, మండల కన్వీనర్లు కఠారి అప్పారావు, చిన్ని పూర్ణారావు, జువ్వా శివరాం ప్రసాద్, జంపని వీరయ్య చౌదరి, మహిళా అధ్యక్షురాలు జువ్వా కోమలారాణి, మహిళా నాయకులు తాటిపర్తి లక్ష్మి, నాగమణి, కొసనా రామ్ప్రసాద్, జిల్లా కార్యదర్శి పులఖండం రామకృష్ణారెడ్డి, నియోజకవర్గ బూత్ స్థాయి అధ్యక్షుడు ముప్పాళ్ల రాఘవయ్య, లంకా శివ, కొల్లా శ్రీహరి, యద్దనపూడి హరి ప్రసాద్, దాసరి వెంకటరావు, కంచనపల్లి రమేష్ నాయుడు, కొర్రపాటి అనిల్, బట్టు అనిల్ కుమార్, నియోజక వర్గ పంచాయతీ రాజ్ విభాగం అధ్యక్షుడు ఆసోది బ్రహ్మానందరెడ్డి, కేవీ సుబ్బారావు చౌదరి, ఉప్పలపాటి అనిల్ కుమార్, మువ్వల రాంబాబు, మైలా నాగేశ్వరరావు, దొడ్ల రవి, శాంతారావు,బండి రాంబాబు, గాదె సురేష్, చల్లా సుబ్బారెడ్డి, యర్రం సుబ్బారెడ్డి, మాటవరపు రవికుమార్, సయ్యద్ సుభాని, యార్లగడ్డ శ్రీకాంత్, నూర్ అహ్మద్, గోగినేని సతీష్, దేవిరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి, శ్రీనివాస్, అడక గంగయ్య, ఆదిపూడి వంశీ, గొర్రుముచ్చు సురేంద్ర, వివిధ హోదాలలోని నాయకులు, కార్యకర్తలు, మహిళా రైతులు, పార్టీ మహిళా నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. 03పీఆర్సీ150 (డీసీ ఫొటో) 03పీఆర్సీ154 నిరసన ధర్నాలో పాల్గొన్న రైతులు, మహిళా రైతులు, పార్టీ మహిళా కార్యకర్తలు వైఎస్సార్ సీపీ పర్చూరు ఇన్చార్జి మధుసూదనరెడ్డి మాట్లాడుతూ పర్చూరు ప్రాంతంలో సుమారు 54 వేల ఎకరాల్లో 8 లక్షల క్వింటాళ్ల పొగాకును పండించారని.. ప్రభుత్వం, ప్రైవేట్ కంపెనీల ద్వారా 3 లక్షల క్వింటాళ్లు మాత్రమే అమ్ముడు పోగా ఇంకా 5 లక్షలు క్వింటాళ్లు రైతుల వద్ద మిగిలిపోయిందన్నారు. గడచిన రెండేళ్లుగా రైతుల వద్ద నిల్వ ఉన్న పొగాకు పాడై పోతోందని, రైతులు చేసిన అప్పులు, వడ్డీలు పెరిగి పోయి వారి పరిస్థితి మరింత దిగజారి పోతోందన్నారు. పర్చూరు ప్రాంత రైతుల సమస్యను వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి దృష్టికి తీసుకొని వెళ్లి ఆయన ఆదేశాల మేరకు పొగాకు రైతుల పక్షాన పోరాటం చేపట్టామన్నారు. రైతుల వద్ద మిగిలి పోయిన పొగాకు చివరి కేజీ కొనుగోలు చేసేంత వరకు వైఎస్సార్ సీపీ రైతుల పక్షాన నిలబడి పోరాటం చేస్తుందన్నారు.
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రైతుల్లో పెరుగుతున్న ఆశలుశ్రీశైలం నిండితే సాగర్కు నీటి విడుదల అమరావతి: అమరావతిలోని అమరేశ్వరునికి సోమవారం శాస్త్రోక్తంగా సహస్ర ఘటాభిషేకం నిర్వహించారు. దేవదాయశాఖ ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి సైదమ్మబాయ్ ఆధ్వర్యంలో అర్చకులు, వేదపండితులు సంకల్పం మహాన్యాసం, వరుణజపం, సూర్యనమస్కారాలు నిర్వహించారు. తొలుత ఆలయ స్థానాచార్యుడు కౌశిక చంద్రశేఖరశర్మ మహాన్యాసం నిర్వహించిన అనంతరం ఆలయ అర్చకులు, గ్రామంలోని బ్రాహ్మణులు పవిత్ర కృష్ణానది నుంచి ఊరేగింపుగా ఘటాలతో జలాలను తీసుకువచ్చి స్వామివారికి ప్రదక్షిణం నిర్వహించి అభిషేకించారు. అనంతరం రుత్విక్లు వరుణ జపాలు, సూర్యనమస్కారాలు చేయగా వేదపండితులు పూజలు నిర్వహించారు. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటవరకు సహస్ర రుద్రాలతో స్వామివారికి కృష్ణ జలాలతో అభిషేకించిన అనంతరం అమరేశ్వరునికి ప్రత్యేక అలంకారం చేసి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు. భక్తులకు ఉచిత ప్రసాదాలను పంపిణీ చేశారు. సహస్ర ఘటాభిషేకం కార్యక్రమంలో మండల పరిధి గ్రామాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. మాచర్ల: విజయపురిసౌత్ గ్రామంలో ఐదురోజుల కిందట దేచవరపు క్యాంపు తండాలో పాతకక్షల నేపథ్యంలో ఇరువర్గాలు ఘర్షణ పడ్డాయి. పోలీసులు రామచంద్రనాయక్, అతని కుటుంబ సభ్యులు దాడికి పాల్పడ్డారంటూ అరెస్టుచేసి సోమవారం సివిల్ అదనపు జూనియర్ న్యాయమూర్తి కోర్టులో హాజరుపర్చారు. న్యాయమూర్తి రిమాండ్ విధించారు.
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ప్రజా సమస్యలు చిత్తశుద్ధితో పరిష్కరించాలిబాపట్ల: ప్రజల సమస్యలు చిత్తశుద్ధితో పరిష్కరించినప్పుడే ప్రభుత్వంపై విశ్వసనీయత పెరుగుతుందని జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ భావన వశిష్ట పేర్కొన్నారు. స్థానిక కలెక్టరేట్లో సోమవారం పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన బాధితులు అర్జీల ద్వారా తమ సమస్యలను జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ దృష్టికి తెచ్చారు. పీజీఆర్ఎస్లో 211 అర్జీలు నమోదయ్యాయి. తన పరిధిలోని సమస్యలను జేసీ అప్పటికప్పుడు పరిష్కార మార్గం చూపారు. దివ్యాంగులు, వృద్ధుల వద్దకు ఆమె స్వయంగా వెళ్లి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. తక్షణమే పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అర్జీలు పునరావృతం కాకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. అర్జీదారులు సంతృప్తి చెందేలా వారికి పరిష్కారం చూపాలన్నారు. నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించాలని అన్నారు. పీజీఆర్ఎస్ అర్జీల పరిష్కారంలో ప్రజలకు అత్యుత్తమ సేవలు అందిస్తున్న ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ రీజినల్ మేనేజర్ సీహెచ్ విమల ను జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ సత్కరించి, జ్ఞాపిక అందజేశారు. వచ్చిన ప్రతి అర్జీని నిశితంగా పరిశీలించిన తదుపరి నాణ్యతతో పరిష్కరిస్తున్నామని ఆర్టీసీ ఆర్ఎం సీహెచ్ విమల తెలిపారు. పరిష్కార మార్గంలో నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించడం ద్వారా అవార్డు దక్కిందన్నారు. అధికారులు, సిబ్బంది సహకారంతోనే ఇది సాధ్యమైందన్నారు. సమావేశంలో ఇన్చార్జి డీఆర్ఓ లవన్న, డీఆర్డీఏ పీడీ బి.సింగయ్య, డీపీఓ ప్రభాకరరావు, తదితరులు పాల్గొన్నారు. టెట్ పరీక్షలు సమర్ధంగా నిర్వహించాలి జిల్లాలో బుధవారం నుంచి ఈనెల 16వ తేదీ వరకు నిర్వహించే టెట్–2026 పరీక్షలు ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ భావన వశిష్ట పేర్కొన్నారు. సోమవారం జిల్లా కలెక్టరేట్లోని పీజీఆర్ఎస్ హాలులో టెట్ పరీక్షల నిర్వహణపై సంబంధిత శాఖల అధికారులతో సమన్వయ సమావేశం సోమవారం నిర్వహించారు. జేసీ మాట్లాడుతూ ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు, మధ్యాహ్నం 2.30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పరీక్ష నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. మొత్తం 10,100 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరుకానున్నారని తెలిపారు. పరీక్ష కేంద్రాలు బాపట్ల ఇంజినీరింగ్ కళాశాల, చీరాల సెయింట్ ఆన్స్ కళాశాల వద్ద కట్టుదిట్టమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
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యాజమాన్య చర్యలతో నష్టాలను తగ్గించుకోవచ్చుతాడికొండ: ఎల్నినో పరిస్థితులను శాసీ్త్రయంగా ఎదుర్కొనేందుకు రైతులు సకాలంలో తగిన యాజమాన్య చర్యలు చేపడితే దిగుబడి నష్టాలను గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చని ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొన్నారు. ఎల్నినో ప్రభావం నేపథ్యంలో ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం, గుంటూరు ఆధ్వర్యంలో శాస్త్రవేత్తల బృందం సోమవారం తాడికొండ మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో క్షేత్రస్థాయి పర్యటన జరిపింది. ఇటీవలి కాలంలో నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితులు, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, నేలలో తేమ లోపం కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో మధ్యస్త స్థాయి కరువు ప్రభావం కనిపిస్తున్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ముఖ్యంగా పత్తి, మినుము, పెసర, కూరగాయలు, కొన్ని ఉద్యాన పంటల్లో ఎదుగుదల మందగించడం, ఆకులు వాడిపోవడం, తేమ కొరత లక్షణాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని తెలిపారు. రైతులకు పలు శాసీ్త్రయ సూచనలు అందించారు. నేలలో తేమను సంరక్షించేందుకు కలుపు నివారణ చేపట్టడం, తేమ అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎరువుల వినియోగం చేపట్టడం, ఒక శాతం పొటాషియం నైట్రేట్ ద్రావణాన్ని ఆకులపై పిచికారీ చేయడం, అందుబాటులో ఉన్న నీటిని పొదుపుగా వినియోగిస్తూ రక్షణాత్మక సాగునీరు అందించడం వంటి చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. శాస్త్రవేత్తల బృందంలో డాక్టర్ టి.సుజాత, డాక్టర్ చల్లా సుజనిరావు, డాక్టర్ ఎస్.రాజమణి, డాక్టర్ రత్నం, తాడికొండ ఏఓ శ్రీనివాస నాయక్, వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి స్రవంతి తదితరులు ఉన్నారు.
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మధ్యవర్తిత్వంపై వన్ కే వాక్గుంటూరు లీగల్: జాతీయ, రాష్ట్ర న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆదేశాల మేరకు, జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి, న్యాయ సేవాధికార సంస్థ జిల్లా చైర్మన్ బి.సాయి కల్యాణ్ చక్రవర్తి సూచనల మేరకు సోమవారం వన్ కే వాక్ నిర్వహించారు. జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సయ్యద్ జియాఉద్దీన్ మాట్లాడుతూ మధ్యవర్తిత్వం అనేది కేసుల సత్వర పరిష్కారానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని అన్నారు. కక్షిదారులకు సమయం, డబ్బు వృథా కాకుండా కేసులను సులభ మార్గంలో పరిష్కరించుకోవచ్చని పేర్కొ న్నారు. మధ్యవర్తిత్వంపై ప్రజల్లో మరింత అవగాహన పెంపొందించడానికి ఈ వన్ కే వాక్ నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. వన్ కే వాక్ జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యాలయం నుంచి మెడికల్ కాలేజీ రోడ్డు, పోలీస్ పెరేడ్ గ్రౌండ్ మీదుగా సంస్థ కార్యాలయం వరకు సాగింది. మధ్యవర్తిత్వంపై అవగాహన కలిగించారు. కార్యక్రమంలో ప్యానెల్ అడ్వకేట్స్, పారా లీగల్ వలంటీర్స్, లీగల్ ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ సిబ్బంది, జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. నరసరావుపేట రూరల్: కోటప్పకొండ త్రికోటేశ్వరస్వామి దేవస్ధానంలో సహస్ర ఘటాభిషేకాన్ని సోమవారం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలని కోరుతూ సహస్ర ఘటాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు. ఉదయం స్వామి వారికి విశేష పూజలు, అభిషేకాలు అర్చక స్వాములు జరిపారు. గణపతి పూజ, వరుణ జప సంకల్పం, నవగ్రహ మండపారాధన అనంతరం సహస్ర ఘటాభిషేకం నిర్వహించారు. ఉదయం 10గంటలకు ప్రారంభమైన ఘటాభిషేకం మధ్యాహ్నం 2గంటల వరకు కొనసాగింది. గర్భాలయంలోని మూలవిరాట్ పూర్తిగా నీటమునిగే వరకు ఘటాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ చదలవాడ అరవిందబాబు, ఈవో డి.చంద్రశేఖరరావు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. మంత్రి నారాయణ గుంటూరు వెస్ట్: రాజధాని ప్రాంత రైతుల ప్రయోజనాలే పరమావధిగా వివిధ ప్రాజెక్టులు చేపట్టడం జరుగుతుందని రాష్ట్ర మున్సిపల్ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు. సోమవారం స్థానిక కలెక్టరేట్లోని శంకరన్ సమావేశ మందిరంలో జిల్లా కలెక్టర్ సాయికాంత్ వర్మ, సీఆర్డిఏ అడిషనల్ కమిషనర్ భార్గవ తేజ, తాడికొండ శాసనసభ్యులు తెనాలి శ్రావణ్ కుమార్ తదితరులతో కలిసి తాడికొండ, మోతడక, కంతేరు గ్రామ రైతులతో మంత్రి నారాయణ సమావేశమయ్యారు. మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ రైతుల ప్రయోజనాలను కాపాడుతూనే ప్రాజెక్టులను చేపడుతున్నామన్నారు. తాడికొండ, మోతడక గ్రామాల రైతులు ల్యాండ్ పూలింగ్కు ముందుకు వచ్చారని, కంతేరు గ్రామ రైతులతో మరోసారి మాట్లాడి తెలియజేస్తామని అన్నారని వివరించారు. రైతులు కోరిన విధంగా ల్యాండ్ ఫూలింగ్కు కాలవ్యవధి నిర్ణయిస్తామన్నారు. సమావేశంలో మూడు గ్రామాల రైతులతోపాటు సీఆర్డీఏ అడిషనల్ కమిషనర్ కార్తీక్, జాయింట్ కలెక్టర్ అశుతోష్ శ్రీ వాస్తవ, డీఆర్వో ఖాజావలి, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): దుర్గమ్మకు విజయవాడకు చెందిన భక్తులు సోమవారం రూ.17 లక్షల విలువైన లక్ష్మీకాసుల హారాన్ని కానుకగా సమర్పించారు. దొండేటి ఐశ్వర్య జ్యోతి, కుటుంబ సభ్యులు అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు ఇంద్రకీలాద్రికి విచ్చేసి సుమారు 108 గ్రాముల బంగారంతో తయారు చేయించిన కాసుల హారాన్ని అందజేశారు.
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కూటమి పార్టీలకూ బాబు పోటుచీరాల: కూటమి ప్రభుత్వం విజయాలను వివరిస్తున్న కరపత్రంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబునాయుడు, మంత్రి నారా లోకేష్, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు చిత్రాలకు మాత్రమే చోటు కల్పించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ప్రధాని నరేంద్రమోదీతోపాటు బీజేపీ నాయకుల చిత్రాలు లేకపోవడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాలనలో అమలు చేసిన సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో టీడీపీ చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమానికి ఆశించిన స్థాయిలో స్పందన లభించడం లేదని పార్టీ వర్గాలే చెబుతున్నాయి. మొత్తం 45 రోజుల పాటు ప్రతి ఇంటికి వెళ్లాలనే లక్ష్యంతో గత నెల 27న కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. మొదటి రోజు స్థానిక ఎమ్మెల్యే, కూటమి పార్టీల నాయకులు ఆర్భాటంగా పాల్గొని కరపత్రాలు పంపిణీ చేశారు. అనంతరం ద్వితీయ, తృతీయ శ్రేణి నాయకులే ఇంటింటికీ వెళ్లి కరపత్రాలు అందించి కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఇటీవలే కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాలనపై సభలు, సమావేశాలు నిర్వహించిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు మళ్లీ ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకున్న వ్యూహంగా రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం మూడు పార్టీల ఉమ్మడి పాలన అయినప్పటికీ ప్రచారంలో భాగస్వామ్య పార్టీలకు ప్రాధాన్యం లేకపోవడం పొత్తు ధర్మానికి విరుద్ధమనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అప్పుడు అవసరం కాబట్టే... సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో టీడీపీ విజయానికి జనసేన, బీజేపీలు శక్తివంచన లేకుండా పనిచేశాయి. ఎన్నికల ముందు నిర్వహించిన ‘బాబు ష్యూరిటీ – భవిష్యత్తు గ్యారెంటీ’ ప్రచారంలో పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రాన్ని వినియోగించారు. అయితే ప్రస్తుతం నిర్వహిస్తున్న ఇంటింటి ప్రచారంలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ చిత్రాన్ని కూడా ముద్రించకపోవడం బీజేపీ శ్రేణులు అసంతృప్తిగా ఉన్నాయి. ఇటీవల జనసేన కీలక నేత, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తమకు బలం ఉన్న స్థానాల్లో పోటీ చేస్తామని చెప్పారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల సర్దుబాట్లు స్థానిక ఎన్నికలకు వర్తించవని చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ఈ ప్రచారం మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. కూటమి ప్రభుత్వ విజయాలన్నీ టీడీపీ ఖాతాలో వేసుకునే ప్రయత్నమా? లేక స్థానిక ఎన్నికలకు ముందు రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని చాటుకునే వ్యూహమా? అనే చర్చ సాగుతోంది. కరపత్రంలోనే కిరికిరి... కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాలనపై నిర్వహిస్తున్న ఇంటింటికీ టీడీపీ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన కరపత్రంపైనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కార్యక్రమంపై అభ్యంతరం లేకపోయినా, పేరు, నిర్వహణ తీరు వివాదానికి దారితీసిందనే అభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం ఉమ్మడిగా ఉంటే ప్రచారం మాత్రం ఒక్క పార్టీ పేరుతో ఎందుకు నిర్వహిస్తున్నారనే ప్రశ్నలు జనసేన, బీజేపీ నేతలు, కార్యకర్తల నుంచి తలెత్తుతున్నాయి. బీజేపీ కూడా కూటమిలో భాగస్వామే అయినప్పటికీ ప్రచారంలో ఆ పార్టీ పాత్ర కనిపించకపోవడం చర్చకు కారణమైంది. టీడీపీ సంస్థాగత బలోపేతం కోసమే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇది పూర్తిగా పార్టీ కార్యక్రమమా? లేక ప్రభుత్వ విజయాలను వివరించే ఉమ్మడి ప్రచారమా? అనే అంశంపై స్పష్టత లేదని రాజకీయ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పార్టీ శ్రేణులను సమాయత్తం చేయడం, టీడీపీ గుర్తింపును మరింత బలోపేతం చేయడమే ఈ ప్రచారం వెనుక ఉద్దేశమని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అదే సమయంలో కూటమి భాగస్వామ్య పార్టీలైన జనసేన, బీజేపీ శ్రేణులు ఈ పరిణామంపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నాయి. టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీల కూటమి ధర్మంపై ఇప్పుడు ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ప్రభుత్వ సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ‘ఇంటింటికి టీడీపీ’ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. అయితే ఈ ప్రచారంలో పంపిణీ చేస్తున్న కరపత్రాలు రాజకీయ చర్చకు దారితీశాయి.కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేసిన పథకాలలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అమలు చేస్తున్నా... సరిపడా బస్సులు లేక వారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మిగిలిన పథకాలలో చాలావరకు గత ప్రభుత్వంలో అమలైనవేనని, వాటికి పేర్లు మార్చి ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నాయి. కానీ పూర్తిస్థాయిలో అమలు మాత్రం చేయడం లేదని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తల్లికి వందనం పథకం తొలి ఏడాది అమలు కాలేదని, తర్వాత కూడా పలు ఆంక్షలతో అర్హులను తగ్గించారని విమర్శలు వస్తున్నాయి. అన్నదాత సుఖీభవ వంటి పథకాలలో కోతలు విధించారని ప్రజలు ఆరోపించారు. రెండేళ్లుగా నేతన్న నేస్తం అమలు కాలేదని, ఆటోడ్రైవర్లకు కూడా ఒక ఏడాది మాత్రమే సాయం అందించారని పేర్కొంటున్నారు. నిరుద్యోగ భృతి, పూర్తి స్థాయి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, కొత్త పెన్షన్ల అమలు జరగకపోవడం ప్రభుత్వానికి మైనస్గా మారిందని విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రకటించిన పథకాలన్నీ పూర్తిస్థాయిలో అమలు కాకుండా అనేక నిబంధనల పేరుతో పరిమితులు విధిస్తున్నారనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పంచాయతీల్లో పాలకవర్గాలు లేక ప్రత్యేకాధికారుల పాలన కొనసాగుతుండటంతో గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులు నిలిచిపోయాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రోడ్లు, డ్రైనేజీల సమస్యలు తీవ్రంగా ఉన్నాయని, ఇంటింటికి టీడీపీ కార్యక్రమంలో ప్రజలు ఈ సమస్యలనే నాయకుల దృష్టికి తీసుకొచ్చినట్లు సమాచారం.
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రియల్గానే మోసంచంద్రబాబు పాలనలో టీడీపీ నేతలు ధనార్జనే ధ్యేయంగా బరితెగిస్తున్నారు. రామాపురంలోని సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ చుట్టుపక్కల భూములపై కన్నేసిన కొందరు నేతలు ఒక వ్యూహంతో డంపింగ్ యార్డులా మార్చిన తర్వాత పరిసర భూములను భారీ మొత్తాలకు కొనుగోలు చేశారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. డంపింగ్ యార్డును అక్కడి నుంచి తరలిస్తున్నారని చెబుతూ ఆ భూములను ఎక్కువ ధరకు విక్రయించారనే ప్రచారం సాగుతోంది. మరోవైపు ఇంకొంత భూమిని కొనుగోలు చేసే పనిలో ఉన్నారని తెలిసింది. చుట్టుపక్కల వివాదాస్పద భూములు ఉండటంతో వివరాలు తెలియక కొనుగోలు చేసిన వారు నష్టపోయే అవకాశం ఉందనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. చీరాల: చీరాలలో ప్రస్తుతం రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం రాజకీయాలతో ముడిపడి సాగుతోందనే చర్చ నడుస్తోంది. భూముల విలువ రూ. లక్షల నుంచి రూ. కోట్లకు చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ‘‘పైసలిచ్చే వారికి పెద్దపీట’’ అనే ధోరణితో కొందరు కీలక టీడీపీ నేతలు కొందరు వ్యాపారులు, పెట్టుబడిదారులను ప్రోత్సహిస్తున్నారనే ప్రచారం సాగుతోంది. దీనికి వేటపాలెం మండలం రామాపురంలోని సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ వేదికగా మారిందని స్థానికంగా చర్చ మొదలైంది. గతంలో ఇక్కడి సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ సమర్థంగా పనిచేసి మంచి ఫలితాలు ఇచ్చింది. అయితే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మున్సిపల్ పాలకులు, అధికారులు యూనిట్ నిర్వహణను నిర్లక్ష్యం చేశారని విమర్శలు ఉన్నాయి. ఫలితంగా అది డంపింగ్ యార్డుగా రూపొంది దుర్గంధానికి కేంద్రంగా మారిందని చెబుతున్నారు. ఈ పరిస్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని చుట్టుపక్కల భూముల యజమానులకు మార్కెట్ ధర కంటే 10 శాతం ఎక్కువ ఇస్తామని కొందరు కీలక టీడీపీ నేతలు ఆఫర్ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాత భూములను ఎంతకు విక్రయించినా అది తమ ఇష్టమనే కోణంలో చర్చలు జరిపినట్లు ప్రచారం ఉంది. ఈ క్రమంలో సుమారు 30 ఎకరాలకు అడ్వాన్స్లు ఇచ్చారని, అనంతరం సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ను అక్కడి నుంచి తరలిస్తారనే ప్రచారం చేసి, ఆ భూములను సుమారు రూ.30 కోట్ల లాభంతో ఇతరులకు విక్రయించారని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. రంగంలోకి ప్రతిపక్షం ఇప్పటికే అనధికార లేఅవుట్ల కారణంగా పలువురు కొనుగోలుదారులు నష్టపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. రామాపురం తదితర ప్రాంతాల్లో జరిగిన భూ లావాదేవీల్లో వివాదాలు తలెత్తగా, కొన్ని ప్రైవేట్ పంచాయితీల వరకు వెళ్లినట్లు సమాచారం యూనిట్ తరలింపు సాధ్యం కాదనే సమాచారం వెలుగులోకి రావడంతో, భూములు కొనుగోలు చేసిన వారు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. దీంతో వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు ఇటీవల కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్లో కలెక్టర్కు వినతిపత్రం అందజేశారు. రూ. 5.80 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ను 2017 మార్చిలో ప్రారంభించారు. అప్పటి పురపాలక శాఖ మంత్రి పి. నారాయణ ప్రస్తుతం కూడా అదే శాఖ మంత్రిగా కొనసాగుతున్నారు. చర్యలు తీసుకోవాలని విపక్షాలతోపాటు కూటమి వర్గాలూ కోరాయి. యంత్రాలకు తుప్పు... యూనిట్లో చెత్త శుద్ధి కోసం కొనుగోలు చేసిన యంత్రాలు తుప్పుపట్టాయి. షెడ్లు నిరుపయోగంగా మారాయి. ప్రాంగణంలో చెత్త కొండలను తలపించేలా పేరుకుపోవడంతో దుర్గంధం వెదజల్లుతోంది. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత స్థానిక రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో యూనిట్ను ముందుగానే డంపింగ్ యార్డుగా మార్చి, ఎలాంటి నిర్వహణ లేకుండా వదిలేశారని విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. చుట్టుపక్కల భూములపై ఆసక్తి తగ్గిందనే భావన కల్పించి, తక్కువ ధరలకు కొనుగోలు చేసి, అనంతరం అధిక ధరలకు విక్రయించి రూ.కోట్లు ఆర్జించే ప్రయత్నాలు జరిగాయని ప్రచారం ఉంది. గతంలో 30 ఎకరాలు ఈ విధంగా చేతులు మారగా, ప్రస్తుతం మరో 40 ఎకరాలను విక్రయించే యత్నాలు జరుగుతున్నాయనే ప్రచారం స్థానికంగా వినిపిస్తోంది.
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మనసారె అర్పించి..ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ):ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మ సన్నిధిలో జరుగుతున్న ఆషాఢ మాసోత్సవాలలో ఆదివారం రికార్డు స్థాయిలో భక్తులు, భక్త బృందాలు అమ్మవారికి సారెను సమర్పించాయి. ఆలయానికి చేరుకునే కుమ్మరిపాలెం, బ్రాహ్మణ వీధి, కెనాల్రోడ్డు, ప్రకారం బ్యారేజీ ఇలా ఏ రోడ్డు చూసినా అమ్మ వారికి సారె సమర్పించేందుకు విచ్చేస్తున్న భక్త బృందాలే దర్శనమిచ్చాయి. భక్తులు కుటుంబ సమేతంగా తరలిరావడం కనిపించింది. 8 గంటలకే క్యూలైన్లు కిటకిట.. ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమైన సారె సంబరాలు రాత్రి 9గంటల వరకు ఏకధాటిన కొనసాగాయి. ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన భక్తులు ఆదివారం తెల్లవారుజామునే నగరానికి చేరుకుని పవిత్ర కృష్ణానదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. దుర్గాఘాట్ భక్తులతో కిటకిటలాడింది. దుర్గగుడి ఈవో శీనానాయక్ దుర్గాఘాట్, కేశఖండనశాలను పరిశీలించి భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా సిబ్బందికి ఆదేశాలు జారీ చేశా రు. ఉదయం 8 గంటలకే భక్తుల వాహనాలతో హెడ్ వాటర్ వర్క్స్, సీతమ్మవారి పాదాలు, వీఎంసీ కార్యాలయ పరిసరాలు కిటకిటలాడాయి. భక్తుల రద్దీ నేపథ్యంలో ఉదయం 9 గంటల నుంచి అంతరాలయ దర్శనం, పది గంటల నుంచి అన్ని దర్శన టికెట్ల విక్రయాలను దేవస్థానం రద్దు చేసింది. క్యూలైన్లలో భక్తు లు త్వరత్వరగా ముందుకు కదిలేలా అధికారులు చర్య లు తీసుకున్నారు. మొత్తం 5 క్యూలైన్ల ద్వారా భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని సారెను సమర్పించారు. మహామండపం మొదటి అంతస్తుకు క్యూ.. ఆదివారం కావడంతో తెల్లవారుజాము నుంచే పెద్ద ఎత్తున భక్తులు ఇంద్రకీలాద్రికి తరలిరావడంతో అటు ఘాట్రోడ్డులోని క్యూలైన్లు ఓం టర్నింగ్ వరకు కిటకిటలాడాయి. ఇక మహామండపం 7వ అంతస్తు నుంచి మొదటి అంతస్తు వరకు అన్ని క్యూలైన్లు కిటకిటలాడుతూ కనిపించడం విశేషం. గతంలో భక్తుల క్యూ లైన్ మహా మండపం మొదటి అంతస్తుకు చేరిన సందర్భాలు లేవని ఆలయ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. అటు ఘాట్రోడ్డు, ఇటు మహా మండపం మొదటి అంతస్తు వరకు క్యూలైన్లు కిటకిటలాడుతూ కనిపించడంతో భక్తులు అమ్మవారి పాత మెట్ల మార్గం ద్వారా కొండపైకి చేరుకోవడం కనిపించింది. మధ్యాహ్నం మహా నివేదన సమయానికి పాత మెట్లు కూడా పూర్తిగా నిండిపోవడంతో తోపులాట జరగకుండా పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు.
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అభయ ప్రదాయినిగా బగళాముఖిచందోలు(కర్లపాలెం): చందోలు గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న బగళా ముఖి అమ్మవారు ఆదివారం అభయప్రదాయిని అలంకరణలో పూజలు అందుకున్నారు. ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా చందోలు, కుంచలవారిపాలేనికి చెందిన భక్తులు పొంగళ్లు చేసుకుని మంగళవాయిద్యాలతో ఊరేగింపుగా తరలివచ్చారు. అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకుని ప్రదక్షిణలు చేశారు. అనంతరం అమ్మవారికి సారె, ఇతర నైవేద్యాలు సమర్పించారు. అమరావతి: అమరావతి గ్రామ దేవత పెద్దింటమ్మకు ఆషాఢ మాసం బోనాలను ఆదివారం సమర్పించారు. ఆదివారం ఉదయాన్నే అమ్మవారికి పంచామృత అభిషేకం, అనంతరం వివిధ రకాల కూరగాయలతో శాకంబరీదేవి అలంకారం చే శారు. భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు. గ్రామంలోని భక్తులు పొంగళ్లు చేసుకుని మేళాతాళాలతో ఊరేగింపుగా పెద్దింటమ్మ గుడికి చేరుకున్నారు. అనంతరం అమ్మవారికి ఆషాఢ మాస బోనాలు సమర్పించారు. కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులు పెద్దసంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. భక్తులకు నిర్వాహకులు తీర్థ్ధప్రసాదాలు అందజేశారు. నరసరావుపేట రూరల్: కోటప్పకొండ త్రికోటేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో సోమవారం సహస్ర ఘటాభిషేకం నిర్వహిస్తున్నట్టు ఆలయ ఈవో డి.చంద్రశేఖరరావు ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని దేవదాయ శాఖ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు ఈ సహస్ర ఘటాభిషేకం నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిపారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని వేడుకను విజయవంతం చేయాలని కోరారు. గుంటూరు లీగల్: బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఏపీ సభ్యుడు వట్టిజొన్నల బ్రహ్మారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో గుంటూరులోని ఆఫీసర్ క్లబ్లో జరిగిన పురుష న్యాయవాదుల షటిల్ డబుల్స్ పోటీలు ఆదివారం ముగిశాయి. విన్నర్గా జె.మాధవరావు–సుదర్శన్, రన్నర్గా బి.ప్రభాకర్ వర్మ–జి.శ్రీనివాస్ జోడీ నిలిచారు. గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ మధిర నాగేశ్వరరావు డ్రా తీసి పోటీలు తొలుత ప్రారంభించారు. స్పోర్ట్స్, కల్చరల్ సెక్రటరీ కుప్పాల హనుమంతరావు పర్యవేక్షించారు. రాయపూడి శ్రీను, షేక్ సుభాని, పాలపర్తి అనిల్, మైలా జాన్ జాబేజ్, బండ్ల కృష్ణ, కొప్పుల కిరణ్, సతీష్ సహకారం అందించారు. దుర్గమ్మకు కానుకగా బంగారు వస్తువులు ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడ పశ్చిమ): ఇంద్ర కీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న దుర్గమ్మకు విజయనగరానికి చెందిన భక్తులు ఆదివారం బంగారపు నత్తు, బొట్టు, బొల్లాకిని కానుకగా సమర్పించారు. విజయనగరం జిల్లా గాజుల రేగకు చెందిన కె. సత్యనారాయణ, అప్పాయమ్మ దంపతులు కుటుంబ సమేతంగా అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు విచ్చేశారు. రూ. 2.50 లక్షల వ్యయంతో సుమారు 19 గ్రాముల బంగారాన్ని వినియోగించి బొట్టు, నత్తు, బొల్లాకిని తయారు చేయించి ఆలయ అధికారులకు అందజేశారు. దాతలకు ఆలయ మర్యాదలతో అమ్మవారి దర్శనభాగ్యం కల్పించారు. వేద పండితుల ఆశీర్వచనం అనంతరం దాతలకు ఆలయ పర్యవేక్షకులు నాగేశ్వరరావు తదితరులు అమ్మవారి చిత్రపటం,ప్రసాదాలు, శేష వస్త్రాలను బహూకరించారు.
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ముసిగిన టైప్ రైటింగ్ పరీక్షలురేపల్లె: పట్టణంలోని ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న టైప్రైటింగ్ పరీక్షలు ఆదివారంతో ముగిశాయి. ఎగ్జామినేషన్ చీప్ సూపరింటెండెంట్ కే.మల్లికార్జునరావు మాట్లాడుతూ శని, ఆదివారాలలో జరిగిన పరీక్షకు నూరువాతం విద్యార్థులు హాజరయ్యారన్నారు. రెండవ రోజు పరీక్షకు ఇంగ్లీష్ జూనియర్ గ్రేడ్కు ఏడు, లోయర్ గ్రేడ్కు 16, హయ్యర్ గ్రేడ్కు ఏడు, తెలుగు హయ్యర్కి ఇరువురు మొత్తం 32 మంది హాజరైనట్లు పేర్కొన్నారు. మార్టూరు: రోడ్డు దాటుతున్న వృద్ధురాలిని ఆటో ఢీకొట్టిన ప్రమాదంలో ఆమె మృతి చెందిన సంఘటన జాతీయ రహదారిపై కోలలపూడి వద్ద ఆదివారం సాయంత్రం జరిగింది. హైవే అంబులెన్సు సిబ్బంది నాయక్, స్థానికుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. కోలలపూడికి చెందిన యార్లగడ్డ ఆదెమ్మ(70) ముప్పవరం నుంచి కోలలపూడి కూడలి వద్ద బస్సు దిగి ఇంటికి వెళ్లడం కోసం రహదారి దాటుతోంది. ఈ క్రమంలో అదే మార్గంలో కోలలపూడి వైపు వెళ్తున్న ఆటో ఆదెమ్మను వెనుక నుంచి బలంగా ఢీకొట్టింది. ప్రమాద తీవ్రతకు తీవ్రగాయాలై అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న ఆదెమ్మను హైవే అంబులెన్స్ సిబ్బంది నాయక్ మార్టూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమించి ఆదెమ్మ అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని ఆదెమ్మ మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. మృతురాలు ఆదెమ్మకు భర్త, ముగ్గురు కుమారులు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. ఇదిలా ఉండగా ప్రమాదానికి కారణమైన ఆటో డ్రైవర్ను స్థానికులు పోలీసులకు పట్టించినట్లు సమాచారం. వేటపాలెం: బైక్ పై వెనుక కూర్చొన్న వ్యక్తి కిందపడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. వేటపాలెం–చీరాల రోడ్డులో ఆమోదగిరిపట్నం వద్ద ఆదివారం ఈ సంఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. వేటపాలెం మార్కెట్ సెంటర్ వద్ద గోలి గోపి(36) నివాసం ఉంటున్నాడు. మధ్యాహ్నం గుండెల్లో నొప్పిగా ఉందని చెప్పి తన పక్కింటి అతని సహాయంతో మోటార్ బైక్ పై చీరాల హాస్పిటల్కి వెళుతున్నాడు. ఆమోద గిరిపట్నం వద్దకు వెళ్లే సరికి బైక్ వెనుక వైపు కూర్చునొని ఉన్న గోపీకి ఫిట్స్ వచ్చి బైక్ పై నుంచి కింద పడి పోయాడు. బైక్ ఆపి చూడగా గోపీ మృతి చెంది ఉన్నాడు. బైక్ వెనకూర్చుని ఉన్న సమయంలో ఫిట్స్ రావడంతో కింద పడి మృతి చెందాడని భావిస్తున్నారు. గోపీ వేటపాలెం సెంటర్లో కర్రీ పాయింట్ నిర్వహిస్తుంటాడు. భార్య, ఒక కూతురు ఉంది. సంఘటనా స్థలాన్ని ఎస్సై పి.జనార్దన్ పరిశీలించి దర్యాప్తు చేస్తున్నాడు. రొంపిచర్ల: స్థానిక జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల్లో ఆదివారం ఆంధ్రప్రదేశ్ బేస్బాల్ సంఘం ఆధ్వర్యంలో పల్నాడు జిల్లా కార్యవర్గ ఎన్నికలు నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి గౌరవ అధ్యక్షులు చిరంజీవి, సురేష్, చిన్నరామయ్య, ఎస్ఏఏపీ అబ్జర్వర్ పి.నరసింహారెడ్డి, ఆంధ్రప్రదేశ్ బేస్బాల్ అబ్జర్వర్ చి.శ్రీనివాసరావు, ఎన్నికల అధికారి రమణారెడ్డి, ముఖ్య అతిథి వై.సైదయ్య పాల్గొన్నారు. ఎన్నికల్లో పి. మణికంఠ వరప్రసాద్ రెడ్డి అధ్యక్షుడిగా, జి.వేమారెడ్డి కార్యదర్శిగా, చి.నాగేంద్రం ఖజాంచీగా, వి.అంజిరెడ్డి ఉపాధ్యక్షుడిగా, పి.కృష్ణారెడ్డి సంయుక్త కార్యదర్శిగా, వి. శివారెడ్డి, ఎ.కమలమ్మ కార్యవర్గ సభ్యులుగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. నూతన కమిటీ సభ్యులకు పలువురు అభినందనలు తెలిపారు. గుంటూరు ఎడ్యుకేషన్ రంగస్థలానికి వన్నె తెచ్చిన వ్యక్తిగా బళ్లారి రాఘవ చిరస్థాయిలో నిలిచిపోతారని జెడ్పీ సీఈవో వి.జ్యోతిబసు పేర్కొన్నారు. ఆదివారం ప్రముఖ రంగస్థల నటుడు బళ్లారి రాఘవ జయంతి సందర్భంగా జెడ్పీ సమావేశ మందిరంలో ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. జెడ్పీ పరిపాలనాధికారులు, ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు.
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ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొని వ్యక్తి మృతి● కూతురు నిశ్చితార్ధం కబుర్లు చెప్పి వస్తుండగా తండ్రి మృతి ● కోటనెమలిపురిలో విషాదం రాజుపాలెం: కూతురు నిశ్చితార్ధానికి బంధువులను పిలిచేందుకు వెళ్లి తిరిగి వస్తూ తండ్రి అనంతలోకాలకు చేరుకోవడంతో శుభకార్యం జరుపుకోవాల్సిన కుటుంబంలో విషాదం నిండింది. మండలంలోని అనుపాలెం సమీపంలో ఈ దుర్ఘటన ఆదివారం జరిగింది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి... మండలంలోని కోటనెమలిపురి గ్రామానికి చెందిన ఆదిమూలం కాశియ్య (45) భార్య పూజితతోపాటు ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. పెద్ద కుమార్తెకు సోమవారం నిశ్చితార్ధం కావడంతో అంచులవారిపాలెం గ్రామంలోని బంధువులను ఆహ్వానించి తిరిగి ద్విచక్ర వాహనంపై కోటనెమలిపురికి బయలుదేరాడు. మార్గంమధ్యంలో మాచర్ల–గుంటూరు రహదారిపై అనుపాలెం సమీపంలోని కోల్డ్స్టోరేజ్ వద్ద మాచర్ల నుంచి గుంటూరు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు ఎదురుగా ఢీకొనడంతో తీవ్రగాయాలై అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. తెల్లవారితే శుభకార్యం జరుపుకోవాల్సిన కుటుంబంలో తీరని విషాదం మిగిలింది. కుటుంబసభ్యులు విలపిస్తున్న తీరు చూపరులను కంటతడి పెట్టిస్తుంది. ఎస్ఐ మణికృష్ణ ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మృతదేహానికి పంచనామా నిర్వహించి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం సత్తెనపల్లి ఏరియా వైద్యశాలకు తరలించారు.
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పొగాకు రైతులకు సర్కారు ద్రోహంపర్చూకు(చినగంజాం): భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టి ఆరుగాలం కష్టించి పొగాకు పంట పండించిన రైతులను కూటమి ప్రభుత్వం ముంచింది. కొనుగోలు పేరుతో రైతులను నమ్మించి మోసగించింది. గడచిన రెండేళ్లుగా పొగాకు రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందనే ఆశతో ఎదురు చూసిన రైతులకు నిరాశే మిగులుతోంది. తాము పండించిన పంట కళ్లెదుటే పాడై పోతుంటే పుట్టెడు దుఃఖంతో రోడ్డెక్కుతున్నారు. పర్చూరులో ఎక్కువ.. దేశంలో పొగాకు పండించే రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకటి కాగా అందులో ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో పర్చూరు ప్రాంతంలో పొగాకు పంటను రైతులు ఎక్కువగా పండించారు. 2022–23, 2023–24 సీజన్లో పొగాకు పంటకు గిట్టుబాటు ధర దక్కడంతో రైతులు భారీగా సాగు చేశారు. క్వింటా ధర కనీసం రూ.16 వేలు నుంచి రూ.18 వేలు వరకు పలికింది. 2024–25 పంట సీజన్లో పర్చూరు ప్రాంతంలో పొగాకు రైతుల రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టి అధిక సంఖ్యలో సుమారు 8 లక్షల క్వింటాళ్ల పైగా పంటను పండించారు. 2024–25లో కొత్తగా ఏర్పడిన కూటమి ప్రభుత్వం రైతులను పట్టించుకొని వారికి మద్దతు కల్పించడంలో విఫలమైంది. వైఎస్సార్ సీపీ చొరవతో.. భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టి గిట్టుబాటు ధరలేక అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోతూ నష్టాల పాలవుతున్న రైతులకు వైఎస్సార్ సీపీ అండగా నిలిచింది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి రైతులకు వెన్నుదన్నుగా నిలవడంతో తప్పని సరి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం మార్క్ఫెడ్ ద్వారా నామమాత్రంగా కొనుగోలు చేసింది. గతంలో రూ.18 వేలు పలికిన క్వింటా పొగాకు ధర మార్క్ఫెడ్ ద్వారా రూ.12 వేలు, రూ.9 వేలు, రూ.6 వేలకు కొనుగోలు చేసింది. కొనుగోలు చేసిన కొద్దిపాటి పొగాకు కూడా కూటమి నాయకుల సిఫార్సుల మేరకు కొనుగోలు చేసింది. ప్రభుత్వం, ప్రైవేట్ కంపెనీలు 3.5 లక్షల క్వింటాలు కన్నా ఎక్కువ కొనలేదు. దీంతో రైతులు వద్ద సుమారు 5 లక్షల క్వింటాళ్లపైగా పొగాకు నిల్వలు నిలిచిపోయాయి. పర్చూరు నియోజకవర్గంలో ప్రస్తుతం మిగిలిపోయిన పొగాకు ధర క్వింటా రూ.1500, రూ.2500 పలుకుతుండటంతో రైతులు తీవ్ర నిరాశకు గురవుతున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే పొగాకు సాగును ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించడంతో రైతులు ఎంతో ఆశతో సాగు చేశారు. రైతులు పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించలేని ప్రభుత్వం గత సీజన్లో పొగాకు రైతులకు క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించడంతో రైతులు సాగును పూర్తిగా నిలిపివేశారు. అటువంటి సందర్భంలో రైతులు పండించిన పంటను కొనుగోలు చేసి వారికి గిట్టుబాటు ధర కల్పించాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వంపై ఉంది. ప్రభుత్వం గిట్టుబాటు ధర కల్పించాల్సిన పరిస్థితిని కల్పించాలని కోరుతూ రైతులు రోడ్డెక్కుతున్నారు. గత సీజన్లో క్రాప్ హాలిడేని ప్రకటించి పొగాకు సాగును నియంత్రించిన ప్రభుత్వం రైతుల వద్ద మిగిలిపోయిన పొగాకును పూర్తిస్థాయిలో కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రాష్ట్రంలో పర్చూరు నియోజకవర్గంలో పొగాకు రైతుల సమస్య తీవ్రంగా ఉండటంతో ప్రభుత్వాన్ని పొగాకు కొనుగోళ్లు చేపట్టాలని రైతులు ఆందోళన ఉధృతం చేస్తున్నారు. రైతుల సమస్య పరిష్కారం అయ్యే వరకు అండగా ఉంటాం. –గాదె మధుసూదనరెడ్డి, వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి, పర్చూరు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి
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పెదకాకానిలో ఘనంగా శాకంబరి ఉత్సవాలుపెదకాకాని: పెదకాకానిలోని భ్రమరాంబ మల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో ఆషాఢ మాసం పురస్కరించుకుని భ్రమరాంబ అమ్మవారిని ఆదివారం శాకంబరీదేవిగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అమ్మవారిని కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లు, డ్రై ఫ్రూట్స్, సుగంధ ద్రవ్యాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు. అంతరాలయం, ఆలయ ప్రాంగణం, ధ్వజస్తంభం వద్ద పండ్లు, ఆకుకూరలు, కూరగాయల తోరణాలతో తీర్చిదిద్దారు. ఆలయ డిప్యూటీ కమిషనర్ గోగినేని లీలాకుమార్ పర్యవేక్షణలో స్థానాచార్యులు, ప్రధాన అర్చకులు, అర్చకులు, వేదపండితులు శాకంబరి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆయా ప్రాంతాల నుంచి అధికసంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చి భ్రమరాంబ సమేత మల్లేశ్వరస్వామి వారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారుతాలయంలోని విఘ్నేశ్వరుణ్ణి, నందీశ్వరుడిని, ప్రసన్నాంజనేయస్వామి వారిని, భద్రకాళి సమేత వీరభద్ర స్వామివారిని కూడా కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లతో చక్కగా అలంకరించారు. భక్తులందరికీ ప్రత్యేక దర్శనం, అన్న ప్రసాదం ఏర్పాట్లు చేసినట్లు డీసీ తెలిపారు. ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ కోసూరి పూర్ణచంద్రరావు దంపతులు, పాలకవర్గం సభ్యులు పెదకాకాని ప్రధాన సెంటర్ నుంచి ఆషాఢ సారెతో ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేరుకుని అమ్మవారికి సమర్పించారు. ఆలయానికి విచ్చేసిన భక్తులందరికీ కదంబ ప్రసాదం, తీర్థ ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు.
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బంగారం చోరీ కేసులో నిందితురాలి అరెస్ట్● రూ.6 లక్షల విలువ చేసే బంగారం స్వాధీనం ● వివరాలు వెల్లడించిన డీఎస్పీ పూర్ణచంద్రరావుగుంటూరు రూరల్: మహిళ చనిపోగా ఆ ఇంట్లో మృతురాలికి చెందిన నగదు చోరీ కేసులో మరోమహిళను అరెస్ట్ చేసిన ఘటన కాకుమాను పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. నగరంలోని సౌత్ సబ్ డివిజన్ డీఎస్పీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో నిందితుల వివరాలను డీఎస్పీ పూర్ణచంద్రరావు తెలిపారు. డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ కాకుమాను మండలం పాండ్రపాడులో దేవిరెడ్డి సుబ్బాయమ్మ(75) అనారోగ్యంతో గత నెల 12వ తేదీన మృతి చెందారు. మృతురాలికి పెదనందిపాడు మండలం రావిపాడులో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. అనంతరం అందరూ పాండ్రపాడుకు చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో మృతురాలికి చెందిన బంగారు వస్తువులు కనిపించకపోవటంతో ఇల్లంతా వెతికారు. ఎంతకి దొరకకపోవటంతో వెంటనే మృతురాలి మనుమడు వెంకటేష్, కాకుమాను పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు జిల్లా ఎస్పీ వకుల్జిందాల్ ఆదేశాల మేరకు కేసు దర్యాప్తు చేశారు. దర్యాప్తులో మృతురాలికి చెందిన బంగారు వస్తువులను ఆమె బంధువు పాండ్రపాడుకు చెందిన దేవిరెడ్డి నాంచారమ్మ దొంగిలించినట్లు గుర్తించారు. నిందితురాలిని ఏటుకూరు బైపాస్వద్ద ఆదివారం అరెస్ట్ చేశారు. నిందితురాలి వద్ద నుంచి సుమారు రూ.6 లక్షలు విలువ చేసే బంగారు చైన్, బంగారు తాడు, ఉంగరం, మంగళసూత్రం సుమారు 57 గ్రాములు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితురాలిని కోర్టుకు అప్పగించగా రిమాండ్కు తరలించారు. కేసు దర్యాప్తులో ప్రతిభ చూపిన ప్రత్తిపాడు సీఐ పీ సుబ్బారావు, ఎస్ఐ హరికృష్ణ, కానిస్టేబుల్స్ నరసింహారావు, చిరంజీవి, సంసోన్, శ్రీకాంత్, శివపార్వతిలను అభినందించి రివార్డులు అందజేశారు.
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ఏపీజీఈఏ జిల్లా అధ్యక్షులుగా రాఘవరెడ్డి ఎన్నికబాపట్ల: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులుగా జీవీవీ రాఘవరెడ్డి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. సంఘం జిల్లా సమావేశం స్థానిక సూర్యకాళి ఫంక్షన్న్హాలులో ఆదివారం నిర్వహించారు. సమావేశంలో జిల్లా అధ్యక్షులుగా జీవీవీ రాఘవరెడ్డిని ఎన్నుకోవటంతోపాటు కార్యకవర్గాన్ని ప్రకటించారు. రాష్ట్ర ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ నాగ సాయి ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఉద్యోగుల సమస్యలపై పోరాటాలు చేసిన ఏకై క సంఘం ఇదేనని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎన్నికలకు అధికారిగా రాష్ట్ర కార్యదర్శి జి కిషోర్కుమార్, పరిశీలకులుగా జి నాగసాయి, అసిస్టెంట్ ఎన్నికల అధికారిగా సిహెచ్ కిరణ్కుమార్రెడ్డి వ్యవహరించారు. 18 మందితో జిల్లా కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకున్నారు. రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కె.ఆర్.సూర్యనారాయణకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జిల్లా కార్యదర్శి జి.రవికుమార్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర నాయకత్వ ఆదేశాలను సంఘ నాయకులు తప్పకుండా పాటించాలని పేర్కొన్నారు. సంఘం బలోపేతానికి ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. నూతన జిల్లా కమిటీ జిల్లా అధ్యక్షులుగా జీవీవీ రాఘవరెడ్డి, కార్యదర్శిగా జి రవికుమార్, అసోసియేట్ ప్రెసిడెంట్గా మారుతీప్రసాద్, ఉపాధ్యక్షులుగా జె.శ్రీలక్ష్మి, పి తులసీరామ్, కె.వి రమణమ్మ, కే జయరామిరెడ్డి, కే శ్రీనివాసరెడ్డి, సీహెచ్ జనార్దన్రెడ్డి, కార్యనిర్వహక కార్యదర్శిగా జి జ్యోతి, సంయుక్త కార్యదర్శిగా నజరీన్, ఎం శ్రీనివాసులు, బి శ్రీకాంత్రెడ్డి, పుల్లారావు, రవిచంద్ర, రోశయ్య, పి భానుప్రకాష్, కోశాధికారిగా సందీప్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. వీరికి అతిథులు, తోటి ఉద్యోగులు, శ్రేయోభిలాషులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
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రోడ్డు ప్రమాదం విషయంలో ఘర్షణతెనాలిరూరల్: రోడ్డు ప్రమాదం దాడికి దారి తీసింది. పట్టణ ఐతానగర్కు చెందిన వల్లభాపురపు మాణిక్యరావు(రౌడీషీటర్), సుబ్బారావు రాత్రి వేళల్లో ఆటో నడుపుతున్నారు. శనివారం అర్ధరాత్రి దాటాక ఇస్లాంపేట/ముత్తెంశెట్టిపాలేనికి బాడుగ రాగా వెళ్లారు. తిరిగి వచ్చే క్రమంలో కబేళా వంతెన మార్గంలో అప్పుతే నరసరావుపేట నుంచి వచ్చి కారుకు కవర్ వేస్తున్న సుల్తాన్(రౌడీషీటర్)ను ఢీకొట్టారు. ముందుకు పడిన సుల్తాన్ ముక్కుకు తీవ్ర గాయమైంది. ఆటోను ఆపకుండ వెళ్లిపోవడంతో సుల్తాన్, అతడి మిత్రులు, బంధువులు బైక్లపై వెంబడించారు. ఐతానగర్లో ఆటోను అడ్డగించి మాణిక్యరావు, సుబ్బారావులపై కర్రలు, రాడ్డులతో దాడి చేశారు. దాడిలో ఇద్దరికీ గాయాలు కాగా తెనాలి జిల్లా ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. అక్కడ నుండి మాణిక్యరావును గుంటూరు వైద్యశాలకు పంపారు. ఈ ఘటనపై వన్ టౌన్ పోలీస్స్టేషన్లో మాణిక్యరావుపై సెక్షన్ 279 కింద ఆదివారం రాత్రి కేసు నమోదైంది. అలానే సుల్తాన్, మరి కొందరిపై టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేశారు. కాగా మాణిక్యరావు, సుబ్బారావు మద్యం తాగి ఉన్నట్టు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. గుంటూరు ఎడ్యుకేషన్: సమాజానికి వినోదాత్మకంగా మంచి సందేశాన్ని అందించాలనే సంకల్పంతో అమీర్ లోగ్ చిత్ర బృందం చేసిన ప్రయత్నం ఎంతో అభినందనీయమని రాజ్యసభ సభ్యుడు భాష్యం రామకృష్ణ అన్నారు. ఆదివారం గోరంట్లలోని భాష్యం టెన్త్ క్యాంపస్ థియేటర్లో అమీర్ లోగ్ చిత్రంలోని కాసుల కళ గీతాన్ని భాష్యం రామకృష్ణ ఆవిష్కరించారు. రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ చిత్ర దర్శకుడు రమణారెడ్డికి ఒక ఆర్కిటెక్చర్గా భాష్యం విద్యాసంస్థలతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేశారు. ఆయనలోని సృజనాత్మకతను వెలికితీస్తూ చిత్రాన్ని నిర్మించడం ఎంతో ఆశ్చర్యానికి గురి చేసిందని, సీని రంగంలో విజయవంతంగా రాణించాలని ఆకాంక్షించారు. కార్యక్రమంలో చిత్ర నటీనటులు, కో–ప్రొడ్యూసర్ మనోహర్ రెడ్డి, సంగీత దర్శకులు స్మరణ్ సాయి, సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్, కొరియోగ్రాఫర్ యానీ మాస్టర్, డీఓపీ ఎస్వీకే, గీత రచయిత మనోజ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో తృతీయ స్థానం సాధించిన రవీంద్ర రెడ్డి ప్రత్తిపాడు: క్యారమ్స్ పోటీల్లో ప్రత్తిపాడు కుర్రాడు సత్తా చాటాడు. నెల్లూరులో జూలై 31 నుంచి ఆగస్టు 2 వరకు ఏపీ 1వ ర్యాంకింగ్ క్యారమ్ టోర్నమెంట్ – 2026 రాష్ట్ర స్థాయి క్యారమ్స్ పోటీలు నిర్వహించారు. ఏపీ క్యారమ్స్ అసోసియేషన్, జిల్లా క్యారమ్స్ అసోసియేషన్ పర్యవేక్షణలో నిర్వహించిన చాంపియన్ షిప్ పోటీల్లో ప్రత్తిపాడుకు చెందిన క్యారమ్స్ ప్లేయర్ బాపతు రవీంద్ర రెడ్డి గుంటూరు జిల్లా నుంచి పాల్గొని ఉత్తమ ఆటతీరును కనబరిచాడు. రాష్ట్ర స్థాయిలో తృతీయ స్థానం సాధించాడు. అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు రవీంద్ర రెడ్డికి ట్రోఫీ, సర్టిఫికెట్ అందజేశారు. గతంలోనూ రవీంద్ర రెడ్డి అనేక జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో బహుమతులు సాధించాడు. ప్రత్తిపాడు క్యారమ్స్ ఆటగాళ్లు, యువత, గ్రామస్తులు రవీంద్ర రెడ్డికి అభినందనలు తెలిపారు. నరసరావుపేట: గడిచిన 24 గంటల వ్యవధిలో జిల్లాలోని 28 మండలాలకుగాను పది మండలాల్లో 77.6 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు ఆదివారం సంబంధిత అధికారులు వెల్లడించారు. రెంటచింతల 3.6 మి.మీ, గురజాల 9.8, దాచేపల్లి 1.6, నరసరావుపేట, మాచవరం మండలాల్లో 1.8 చొప్పున, అచ్చంపేట 15.2, క్రోసూరు 2.6, అమరావతి 12.8, పెదకూరపాడు 22.0, రాజుపాలెం 2.2, ముప్పాళ్ల 4.2, మీ.మీ వర్షం కురిసింది.
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ఆశా వర్కర్ల సమస్యలపై రాష్ట్ర వ్యాప్త ఉద్యమంలక్ష్మీపురం: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆశా వర్కర్లతో వెట్టిచాకిరి చేయిస్తూ కనీస వేతనాలు అమలు చేయకుండా అన్యాయంగా వ్యవహరిస్తోందని ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్.వెంకటసుబ్బయ్య పేర్కొన్నారు. గుంటూరు, కొత్తపేట, మల్లయ్యలింగంభవన్లో ఆదివారం ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. సమావేశానికి యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు ఎల్.శాంతి అధ్యక్షత వహించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ఆశా కార్యకర్తలు ఎన్నో ఏళ్లుగా ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నప్పటికీ వారికి కనీస వేతనాలు అమలు చేయడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ లాంటి సామాజిక భద్రత సౌకర్యాలు లేవని చెప్పారు. గత ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు అధికారంలోకి వస్తే వేతనాలు పెంచుతామని హామీ ఇచ్చారని, కానీ ఇంతవరకు వారి సమస్యలు వినడానికి కూడా ఇష్టపడడం లేదని విమర్శించారు. ఏఐటీయూసీ సీనియర్ నాయకులు వెలుగురి రాధా కృష్ణమూర్తి మాట్లాడారు. ఏపీ ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్(ఏఐటీయూసీ) గౌరవ అధ్యక్షుడిగా ఎస్.వెంకటసుబ్బయ్య, రాష్ట్ర అధ్యక్ష, కార్యదర్శులుగా గుంటి వేణుగోపాల్, ఎల్.శాంతి, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రమీ జాబి, డెప్యూటీ జనరల్ సెక్రెటరీ చాముండేశ్వరి, కోశాధికారి యు.మరియమ్మ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఉపాధ్యక్షులుగా వేదవతి, చందా మరై, సహాయ కార్యదర్శులుగా రత్న, కె.కల్పన, కుమారి జిల్లాల నుంచి ఐదు మంది చొప్పున ఎన్నికయ్యారు. సమావేశంలో సీపీఐ గుంటూరు జిల్లా కార్యదర్శి కోట మాల్యాద్రి, రావుల అంజిబాబు పాల్గొన్నారు. ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి వెంకటసుబ్బయ్య పిలుపు
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బళ్లారి రాఘవ జీవితం యువతకు ఆదర్శంబాపట్ల న్యాయ శాస్త్రాన్ని అభ్యసించి, న్యాయవాదిగా పేరు గడించినా నటనే తన జీవిత లక్ష్యంగా నాటక రంగానికి సేవలందించి, మహాత్మాగాంధీ, ఠాగూర్ లాంటి మహనీయుల ప్రశంసలు పొందిన బళ్లారి రాఘవ యువతకు ఆదర్శమని సీనియర్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ జి.శివనారాయణ పేర్కొన్నారు. బళ్లారి రాఘవ జయంతి సందర్భంగా స్థానిక వ్యవసాయ కళాశాలలో ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ తన 12ం ఏట నుంచే నటనను ప్రారంభించిన రాఘవాచార్యులు ఆ వయసులోనే బళ్లారిలో షేక్స్ఫియర్ క్లబ్ను స్థాపించి, ఆంగ్ల నాటక ప్రదర్శనలను జనరంజకంగా ప్రదర్శించారని, కేవలం 27 ఏళ్ల వయసులోనే సునందినీ పరిణయం అనే నాటకంలో 70 ఏళ్ల వృద్ధుని పాత్ర పోషించి ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు పొందారన్నారు. హరిశ్చంద్ర, బృహన్నల, పాదుకా పట్టాభిషేకం, సావిత్రి, రామరాజు చరిత్ర, రామదాసు, మొదలైన నాటకాలలో విభిన్న పాత్రలను పోషించారని, ప్రతినాయక పాత్రలైన హిరణ్యకశిప, దుర్యోధన, మాయలఫకీర్ మున్నగు పాత్రలను అత్యత్భుతంగా పోషించారని, ద్రౌపదీ మాన సంరక్షణం, మాలపల్లి వంటి సినిమాలలో కూడా నటించి అక్కడ కూడా రాణించారని, సీ్త్రలను రంగస్థలంపైన అభినయించటానికి ప్రోత్సహించారన్నారు. నవరసాలనూ ఒకేసారి ముఖంలో చూపించగల బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతులని కొనియాడారు. ఆయన జయంతిని జరుపుకోవడమంటే తెలుగు కళామతల్లికి నీరాజనాలు అర్పించడమేనని అన్నారు. తొలుత బళ్లారి రాఘవ చిత్రపటానికి ఘన నివాళులర్పించారు. కార్యక్రమంలో ఎన్.ఎస్.ఎస్. ప్రోగ్రాం అధికారులు డాక్టర్ డి.వి.సాయిరాంకుమార్, డాక్టర్ బి.అపర్ణ, డాక్టర్ పులి మోహన్రావు, బోధన, బోధనేతర సిబ్బంది, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సీనియర్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ జి.శివనారాయణ
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పశ్చిమ డెల్టాకు సాగు నీరు ఇవ్వాల్సిందేతెనాలి: కృష్ణా పశ్చిమ డెల్టాలో ఖరీఫ్ సీజనులో వరి సాగుకు నీరు ఇచ్చి తీరాల్సిందేనని అఖిలపక్ష నాయకులు పేర్కొన్నారు. లేకుంటే ఆందోళనకు దిగాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. పశ్చిమ డెల్టాకు సాగునీటి సాధన కోసం తెనాలి, వేమూరు నియోజకవర్గాలకు చెందిన వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకులు డెల్టా పరిరక్షణ సమితిగా ఏర్పాటయ్యారు. శనివారం మధ్యాహ్నం స్థానిక వార్ఫ్ రోడ్డులోని జలవనరుల శాఖ పశ్చిమ డెల్టా ఈఈ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. వరి సాగుకు నీరు విడుదల చేయకపోవడం, వరి కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేయాలని ప్రభుత్వం చెప్పడంపై జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ మాజీ చైర్మన్ మారౌతు సీతారామయ్య ప్రశ్నించారు. సబ్సిడీ విత్తనాలు రైతులకు పంపిణీ చేసి, వాటిని చేలల్లో వెదజల్లి పైరు పెరుగుతున్న దశలో నీరు ఇవ్వలేమని చెప్పటం అర్థరహితంగా పేర్కొన్నారు. పులిచింతల రిజర్వాయరు నుంచి గత మే నెలలో 10 టీఎంసీల నీటిని ఎందుకు విడుదల చేయాల్సి వచ్చిందని మాజీ ఎంపీపీ మైనేని రత్నప్రసాద్ ఈఈ ఎస్.సుధాకర్ను ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి డాక్టర్ చందు సాంబశివుడు మాట్లాడుతూ వేసవిలో అనవసరంగా నీటిని వృథా చేశారని విమర్శించారు. పులిచింతలలో ఉన్న 29 టీఎంసీల నుంచి ఖరీఫ్కు సాగునీరు ఇవ్వాల్సిందేనని డిమాండ్ చేశారు. ఇందుకు సమాధానంగా ఈఈ మాట్లాడుతూ ఆ నీటిని వచ్చే ఏడాది జూన్ వరకు నిల్వచేసి, తాగునీటి అవసరాలకు వినియోగిస్తామని చెప్పటంతో నాయకులు మండిపడ్డారు. ఇప్పుడు పంటల అవసరానికి నీరివ్వకుండా ఏడాదిపాటు నిల్వ చేయటం ఏమిటని ధ్వజమెత్తారు. ప్రభుత్వాన్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తోంది అధికారులేనని అయితానగర్ రైతుసంఘం నాయకుడు ఈదర పూర్ణచంద్ ఆరోపించారు. ఈ మేరకు వినతిపత్రం అందజేశారు. మారౌతు సీతారామయ్య, మైనేని రత్నప్రసాద్, ఈదర పూర్ణచంద్, డాక్టర్ చందు సాంబశివుడు, కొల్లిపర బాబుప్రసాద్, చెరుకుమల్లి సింగారావు, చవ్వాకుల రాఘవరావు, కేవీ సత్యనారాయణ, జె.శంకరరావు, పొన్నూరు నాగసూర్య శశిధరరావు, ఇ.వెంకటేశ్వరరావు, పి.స్టీవెన్ బాబు, కె.కోటేశ్వరరావు, పెనుగొండ శివకుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వైభవంగా విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ స్నాతకోత్సవంచేబ్రోలు: సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అపార అవకాశాలను అందిస్తున్నప్పటికీ, అదే సమయంలో వాస్తవాలను వక్రీకరించే ప్రమాదాన్ని కూడా తెచ్చిందని అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా డాక్టర్ ఆర్.వెంకటరమణి హెచ్చరించారు. చేబ్రోలు మండలం వడ్లమూడి విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీలో 14వ స్నాతకోత్సవాన్ని శనివారం వర్సిటీ ప్రాంగణంలో వైభవంగా నిర్వహించారు. సమాచారాన్ని విమర్శనాత్మకంగా విశ్లేషించే సామర్థ్యం యువతకు అత్యవసరమని అన్నారు. ముగ్గురు ప్రముఖులకు గౌరవ డాక్టరేట్లు స్నాతకోత్సవం సందర్భంగా విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ గౌరవ డాక్టరేట్లను వివిధ రంగాలలో కృషి చేసిన హైదరాబాద్లోని నాట్కో ఫార్మా సీఈఓ రాజీవ్ నన్నపనేని, గ్రీన్కో ఫౌండర్, ప్రెసిడెంట్, జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మహేష్ కొల్లి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మణిశర్మలకు ప్రదానం చేసింది. మొత్తం 2,599 మంది విద్యార్థులకు డిగ్రీలు ప్రదానం చేశారు. వీటితోపాటు 63 విద్యార్థులకు బంగారు పతకాలను అదజేశారు. పరిశోధనలు సమాజానికి మేలు చేసేలా.. నాట్కో ఫార్మా సీఈఓ రాజీవ్ నన్నపనేని మాట్లాడుతూ పరిశోధనలు, ఆవిష్కరణలు కేవలం వ్యాపార కోణంలోనే కాకుండా సమాజానికి మేలు చేసేలా ఉండాలని సూచించారు. ఆరోగ్య రక్షణ రంగానికి సాంకేతికత తోడైతే మరిన్ని అద్భుతాలు సాధించవచ్చన్నారు. యువత నిరంతర పరిశోధనలపై దృష్టి సారించాలని కోరారు. నాట్కో సంస్థ ప్రస్థానం ఈ ప్రాంతం నుంచే, వ్యవసాయ నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబం నుంచే ప్రారంభమైందని గుర్తుచేసుకున్నారు. విద్యార్థులు సాధించిన మార్కులు, రాసిన పరీక్షలు కేవలం ప్రాథమిక జ్ఞానాన్ని అందించే మార్గాలు మాత్రమేనని, అవి మాత్రమే భవిష్యత్ను నిర్ణయించలేవని అభిప్రాయపడ్డారు. గ్లోబల్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్లో భాగస్వామ్యం.. గ్రీన్కో వ్యవస్థాపకులు, జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మహేష్ కొల్లి మాట్లాడుతూ గ్లోబల్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిషన్ ప్రక్రియలో భారతదేశం భాగస్వామిగా మాత్రమే కాకుండా, ప్రపంచానికే నాయకత్వం వహించే స్థాయికి చేరిందని వివరించారు. పర్యావరణహిత స్వచ్ఛ ఇంధనం, నిరంతర శక్తి నిల్వ దిశగా సాగుతున్న ఈ ప్రయాణంలో స్పష్టమైన విజన్, సరికొత్త సాంకేతికతలతో ముందుకెళ్తున్నామని తెలిపారు. భారతదేశానికి ఉన్న విస్తారమైన వనరులు, సాంకేతిక నైపుణ్యం దేశాన్ని గ్లోబల్ క్లీన్ ఎనర్జీ లీడర్గా నిలబెడతాయన్నారు. బంగారు పతకాల విజేతలు వీరే.. స్నాతకోత్సవం సందర్భంగా ఆయా విభాగాల్లో సత్తా చాటిన విద్యార్థులకు బంగారు పతకాలు అందజేశారు. ప్రతిష్టాత్మక చైర్మన్స్ గోల్డ్ మెడల్– పరుచూరు తరుణ్( ఏఐ అండ్ ఎంఎల్), ఎండోమెంట్ అవార్డులు– చల్లగుల్ల తేజ అమృత సాయి, భవ్యశ్రీ ముప్పాళ్ల, కె.కార్తికేయ, బెస్ట్ లీడర్ అవార్డు– హరిదాసు సాహితి, బెస్ట్ ఎన్సీసీ క్యాడెట్ – చాగం రాఘవి, మేజర్ తీగవరపు శ్రీతేజ భరద్వాజ్ మెమోరియల్ అవార్డ్– నాగ సంహిత, బెస్ట్ ఎన్ఎస్ఎస్– సోషల్ ఎంగేజ్మెంట్ వలంటీర్– బి.నాగ ప్రీతిక రెడ్డి, బెస్ట్ అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ హాస్టల్స్– కె.సాయి సత్యకృష్ణ, ముత్యాలంపల్లి ప్రణీత, ఎగ్జంప్లరీ స్టూడెంట్ అవార్డు– వి.శ్రీసాయి హిమజ తులసి తదితరులకు బంగారు పతకాలను అందుకున్నారు. కార్యక్రమంలో విజ్ఞాన్ విద్యాసంస్థల చైర్మన్ లావు రత్తయ్య, వైస్ చైర్మన్ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, చాన్స్లర్ పావులూరి సుబ్బారావు, సీఈఓ డాక్టర్ మేఘన కూరపాటి, వైస్ చాన్స్లర్ కేవీ క్రిష్ణకిషోర్, రిజిస్ట్రార్ పీఎంవీ రావు పాల్గొన్నారు.
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సెంట్రల్ డివైడర్ స్తంభాన్ని ఢీకొన్న లారీనరసరావుపేట: స్థానిక వినుకొండరోడ్డులోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సమీపంలో శనివారం పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఆ మార్గంలోని మాతాశ్రీ హాస్పిటల్కు ఎదురుగా ఉన్న రోడ్డు మధ్యలో ఏర్పాటుచేసిన వీధిలైట్ల స్తంభాన్ని ఓ లారీ ఢీకొట్టింది. దీంతో పోల్ దిమ్మె విరిగి పోల్ వంగి రెండోవైపున ఉన్న విద్యుత్లైన్పై పడింది. దీంతో వెంటనే వైర్లు ఒకదానితో ఒకటి కలిసి నిప్పరవ్వలు, మంటలు వ్యాపించి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. ఆ మార్గంలో బస్టాండ్ నుంచి బస్సులు, బస్టాండ్ ముందు నుంచి వినుకొండవైపుకు ప్రయాణీకులతో ఆటోలు ప్రయాణిస్తుంటాయి. అదే స్థంభం పూర్తిగా ఒరిగి వాటిపై పడినా ప్రయాణీకులకు గాయాలు తగిలేవి. సమాచారం రాగానే వెంటనే స్పందించి పోల్ను అక్కడిని తొలగించామని మున్సిపల్ డీఈ మహమద్ రఫీక్ వెల్లడించారు.
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45 సవర్ల బంగారం, నగదు చోరీనరసరావుపేట టౌన్: ఇంటికి వేసిన తాళం వేసినట్లుగానే ఉన్నా.. లోపలి రూ.70 లక్షల బంగారు ఆభరణాలు, రూ.20.50 లక్షల నగదు చోరీ అయ్యాయి. వన్టౌన్ సీఐ షేక్ ఫిరోజ్ కథనం ప్రకారం... రొంపిచర్ల మండలం ఆరేపల్లి ముప్పాళ్లకు చెందిన జక్కిరెడ్డి ఆదినారాయణరెడ్డి, కోటేశ్వరమ్మ దంపతులు ప్రకాష్నగర్ బాలాజీ ఆర్కెడ్ అపార్ట్మెంట్లో నివాసం ఉంటున్నారు. ఇంట్లో ఇనుప పెట్టెలో సుమారు 45 సవర్ల బంగారు ఆభరణాలు, రూ.20.50 లక్షల నగదు గురువారం భద్రపరిచి తాళం వేశారు. తాళం చెవిని డైనింగ్ హాల్ పక్కనే ఉన్న బీరువాపై ఉంచారు. శనివారం ఇనుప పెట్టె తెరిచి చూడగా ఆభరణాలు, నగదు కనిపించలేదు. వన్టౌన్ సీఐ ఫిరోజ్, ఎస్ఐ అరుణ సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. చోరీ జరిగిన తీరును పరిశీలించి పలు అనుమానాలను వ్యక్తం చేశారు. ఇనుప పెట్టె తాళం తెరిచి చోరీకి పాల్పడినట్లు గుర్తించారు. క్లూస్ టీం ఆధారాలను సేకరించింది. అపార్ట్మెంట్లో సీసీ ఫుటేజ్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ తెలిపారు.
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బాపట్లఆదివారం శ్రీ 2 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026పోరంబోకు భూములు హాంఫట్! దివ్యాంగ చిన్నారుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం నింపాలి తెనాలి, వేమూరు నియోజకవర్గాల అఖిలపక్ష నేతల డిమాండ్ రూ. కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూమి కబ్జా దొంగ సర్వే నంబర్లతో రిజిస్ట్రేషన్లు చల్లారెడ్డిపాలెం రహదారికి ఇరువైపులా లేఅవుట్లు చక్రం తిప్పుతున్న అక్రమార్కులు రెవెన్యూ అధికారులకు భారీగా ముడుపులు అచ్చంపేట: పులిచింతల ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుత నిల్వ 28.99 టీఎంసీలు. విద్యుత్ ఉత్పత్తి నిమిత్తం ప్రాజెక్టు దిగువకు 400 క్యూసెక్కులు వదులుతున్నారు. ఎక్కడ ప్రభుత్వ భూమి కనిపించినా అక్కడ గద్దల్లా వాలిపోతున్నారు అక్రమార్కులు. రూ. కోట్ల విలువైన పోరంబోకు భూమిపై వారి కన్నుపడింది. రెవెన్యూ అధికారులకు మామూళ్లు ఇచ్చి ప్రసన్నం చేసుకున్నారు. దొంగ సర్వే నంబర్లతో రిజిస్ట్రేషన్లు పూర్తి చేసి చక్కగా లేఅవుట్ వేసేశారు. ఇంత జరుగుతున్నా వారిపై చర్యలు తీసుకోవడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైంది.
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విద్యుత్ వైర్లు తెగిపడి ఏడు గేదెలు మృతివినుకొండ: పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ మండలం పెరుమాళ్లపల్లి గ్రామంలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. విద్యుత్ అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణమో, లేదా అకస్మాత్తుగా వైర్లు తెగిపడడమో తెలీదు కానీ.. పొలాల మీదుగా వెళ్తున్న హైటెన్షన్ విద్యుత్ వైర్లు తెగిపడి ఏడు పాడి గేదెలు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాయి. సేకరించిన వివరాల ప్రకారం.. పెరుమాళ్లపల్లి గ్రామానికి చెందిన రైతు లగడపాటి శ్రీనివాసరావు తన గేదెలను మేతకోసం పొలాల వైపు తోలుకెళ్లగా, అక్కడ అప్పటికే తెగిపడి ఉన్న విద్యుత్ వైర్లను గమనించకపోవడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. వైర్లకు తగలగానే విద్యుదాఘాతానికి గురై ఏడు గేదెలు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాయి. కన్నీటి పర్యంతమైన రైతు ‘నా కుటుంబానికి ఈ గేదెలే ప్రధాన జీవనాధారం. పాడి అమ్మగా వచ్చిన డబ్బులతోనే ఇల్లు గడిచేది. ఒక్కసారిగా ఏడు గేదెలు చనిపోవడంతో లక్షల రూపాయల ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది. ఇప్పుడు మా కుటుంబాన్ని ఎలా పోషించుకోవాలో అర్థం కావడం లేదు’ అని బాధితుడు, గేదెల యజమాని శ్రీనివాసరావు కన్నీరు మున్నీరయ్యాడు. ఈ ప్రమాదంపై గ్రామస్తులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదానికి గురైన రైతును ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి నష్టపరిహారం అందించి ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే, పరిసర ప్రాంతాల్లో వదులుగా ఉన్న విద్యుత్ లైన్లను సరిచేసి, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా విద్యుత్ శాఖ అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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సంక్షేమం అమలులో అధికారులే కీలకంగుంటూరు ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ డీఆర్వో షేక్ ఖాజావలి ప్రత్తిపాడు: రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు తీవ్ర గాయాలపాలైన ఘటన మండలంలో చోటుచేసుకుంది. స్థానికులు తెలిపిన ప్రకారం.. ప్రత్తిపాడు మండలం కోయవారిపాలెం గ్రామానికి చెందిన గుళ్లపల్లి ఏసుబాబు, సతీష్లు శనివారం రాత్రి ద్విచక్రవాహనంపై గుంటూరు నుంచి కోయవారిపాలెం వస్తూ స్థానిక ప్రైవేట్ వెంచర్ సమీపంలో రోడ్డు పక్కన ఆగారు. అదే సమయంలో పెదనందిపాడుకు చెందిన గొలస సురేష్బాబు మరో వ్యక్తితో కలిసి టూవీలర్పై గుంటూరు నుంచి ప్రత్తిపాడు వైపు వెళుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో గుంటూరు–పర్చూరు పాతమద్రాసు రోడ్డులో కోయవారిపాలెం సమీపంలో ఆగి ఉన్న టూవీలర్ను సురేష్బాబు వెనుక నుంచి ఢీకొట్టాడు. ఈ ఘటనలో ఏసుబాబు, సతీష్లు తీవ్ర గాయాలపాలవ్వగా, సురేష్బాబుకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. స్థానికులు 108కు సమాచారం అందించడంతో వారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని క్షతగాత్రులకు ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. అనంతరం మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం గుంటూరు జీజీహెచ్కు తరలించారు.
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నియోజకవర్గానికొక ఎంఎస్ఎంఈ పార్కుగుంటూరు వెస్ట్: ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒక ఎం.ఎస్.ఎం.ఇ. పార్క్ ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపట్టామని జిల్లా కలెక్టర్ సి.ఎం.సాయికాంత్ వర్మ తెలిపారు. జిల్లా పారిశ్రామిక, ఎగుమతుల ప్రోత్సాహక కమిటీ (డి.ఐ.ఇ.పి.సి.) సమావేశం శనివారం స్థానిక కలెక్టరేట్లోని వీసీ హాలులో నిర్వహించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఎం.ఎస్.ఎం.ఇ. పార్క్ ఏర్పాటుకు పొన్నూరు మినహా అన్ని నియోజకవర్గాలలో భూములను గుర్తించామన్నారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒక్కొక్క మోడల్లో ఏర్పాటుకు కార్యాచరణ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశామన్నారు. జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ జనరల్ మేనేజర్ జయలక్ష్మి మాట్లాడుతూ జిల్లా ఎగుమతుల ప్రణాళిక ప్రతిపాదించామని పేర్కొన్నారు. దీనిపై రైతులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాల్సి ఉందన్నారు. డి.ఐ.ఇ.పి.సి. సమావేశంలో 11 ఎం.ఎస్.ఎం.ఇ. సంస్థలకు పెట్టుబడి, వడ్డీ, విద్యుత్, సాంకేతిక అప్గ్రేడేషన్ కింద రూ.1.53 కోట్ల రాయితీకి ఆమోదం తెలిపారు. జూలై 4 నుంచి 30వ తేదీ వరకు సింగిల్ డెస్క్ పోర్టల్లో అందిన 55 దరఖాస్తులలో 24 దరఖాస్తులకు నిర్దేశిత సమయంలో ఆమోదం తెలిపింది. సమావేశంలో జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ ఉప సంచాలకులు ప్రదీప్ కుమార్, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి ఎం.పద్మావతి, కాలుష్య నియంత్రణ మండలి పర్యావరణ ఇంజినీర్ ఎం.డి.నజీనా బేగం, భూగర్భ జలాల శాఖ ఉప సంచాలకులు వందనంతదితర అధికారులు పాల్గొన్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ సాయికాంత్ వర్మ
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పంటల బీమా గడువు పెంపుకొరిటెపాడు(గుంటూరు): ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజన్కు సంబంధించి ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన కింద వరి పంట మినహా నోటిఫై చేసిన అన్ని ఖరీఫ్ పంటలకూ పంటల బీమా నమోదు గడువును ఆగస్టు 15వ తేదీ వరకు పొడిగించినట్లు గుంటూరు జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి ఎం.పద్మావతి శనివారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. జూలై 31వ తేదీతో ముగిసిన గడువును రైతుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మరో 15 రోజులపాటు పొడిగించినట్లు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న ఎల్నినో ప్రభావం, వర్షాభావ పరిస్థితులు, రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను కేంద్ర వ్యవసాయశాఖ దృష్టికి తీసుకువెళ్లడంతోపాటు బీమా సంస్థలతో చర్చించిన అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. వరి పంటలకు యథావిధిగా ఆగస్టు 15వ తేదీ వరకు బీమా ప్రీమియం చెల్లించేందుకు గడువు ఉందని తెలిపారు. చివరి తేదీ వరకు వేచి ఉండకుండా, రైతులు వీలైనంత త్వరగా బీమా నమోదు చేసుకోవాలని ఆమె సూచించారు. తాడేపల్లి రూరల్: చారిత్రక సంపదను భవిష్యత్ తరాలకు భద్రంగా అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపైనా ఉందని అఖిల భారత పంచాయతీ పరిషత్ (ఢిల్లీ) జాతీయ అధ్యక్షుడు అశోక్సింగ్ జాదోన్ పేర్కొన్నారు. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి నియోజకవర్గంలోని ఉండవల్లి గుహలను ఆయన శనివారం సందర్శించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ చారిత్రక, సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక వైభవానికి ప్రతీకగా ఉండవల్లి గుహలు అత్యంత అద్భుతంగా ఉన్నాయని అశోక్సింగ్ జాదోన్ పేర్కొన్నారు. రెండవ అంతస్తులో శయనిస్తున్న అనంత పద్మనాభస్వామి విగ్రహం అత్యంత అద్భుతంగా ఉందని ప్రశంసించారు. ఉండవల్లి గుహలను సందర్శించిన వారిలో అఖిల భారత పంచాయతీ పరిషత్ (ఢిల్లీ) జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ పరిషత్ రాష్ట్ర చైర్మన్ డాక్టర్ జాస్తి వీరాంజనేయులు, పరిషత్ సంయుక్త కార్యదర్శి గొల్ల మాల్యాద్రి తదితరులు ఉన్నారు. నరసరావుపేట ఈస్ట్: శ్రీ సరస్వతి శిశుమందిర్ విద్యాసంస్థల గుంటూరు విభాగ్ స్థాయిలో రెండు రోజులపాటు నిర్వహించిన ఖేల్ కూద్ పోటీలు శనివారం ముగిశాయి. గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల పరిధిలోని శిశుమందిర్ పాఠశాలల నుంచి దాదాపు 270 మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. అథ్లెటిక్స్తోపాటు వివిధ క్రీడాంశాలలో పోటీలు నిర్వహించి విజేతలకు బహుమతులు అందచేశారు. కార్యక్రమంలో గుంటూరు విభాగ్ కార్యదర్శి సి.హెచ్.గోపీకృష్ణ, పాఠశాల కార్యదర్శి కొత్త రాము, పాఠశాల సమితి అధ్యక్షుడు మిరియాల నాగప్రసాదరావు, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొని విజేతలను అభినందించారు. తాడికొండ: ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వ అంతర్జాతీయ విద్య, పౌరసత్వం, కస్టమ్స్, బహుళ సాంస్కృతిక వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి జూలియన్ హిల్ తమ ప్రతినిధి బృందంతో కలిసి శనివారం రాజధాని ప్రాంతంలో పర్యటించారు. ఆస్ట్రేలియా బృందం రాయపూడిలోని ఏపీ సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని సందర్శించింది. ఆస్ట్రేలియా ప్రతినిధి బృందానికి రాష్ట్ర పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్, ఏపీ సీఆర్డీఏ కమిషనర్ వి.విజయ రామరాజు, ఇతర ఉన్నతాధికారులు స్వాగతం పలికారు. పర్యటనలో భాగంగా, వారు అమరావతి అభివృద్ధి ప్రణాళికలను తెలుసుకున్నారు. ముఖ్యంగా విద్యా రంగంలో భవిష్యత్ సహకార అవకాశాలపై సీఆర్డీఏ అధికారులతో ఆస్ట్రేలియా బృందం చర్చలు జరిపింది. ప్రపంచ స్థాయి రాజధానిగా అమరావతిని తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం చేపడుతున్న చర్యలను అడిషనల్ కమిషనర్ టి.రాహుల్ కుమార్రెడ్డి బృంద సభ్యులకు వివరించారు.
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కమ్యూనిస్టు నాయకుడు భాస్కరరావు మృతిఎయిమ్స్కు భౌతికకాయం దానం కొల్లూరు: కమ్యూనిస్టు నాయకుడు కమ్మెల భాస్కరరావు(79) అనారోగ్యంతో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి పెసర్లంకలోని స్వగృహంలో మృతిచెందారు. ఆయన చివరి కోరిక మేరకు భౌతికకాయాన్ని ఎయిమ్స్ వైద్య కళాశాలకు అప్పగించారు. కుటుంబ సభ్యుల తెలిపిన వివరాల మేరకు.. మండలంలోని పెసర్లంకకు చెందిన కమ్మెల భాస్కరరావు(79) విద్యార్థి దశలోనే కమ్యూనిస్టు భావజాలానికి ఆకర్షితులై ప్రజా పోరాటాలకు అంకితమయ్యారు. తొలుత ఆయన తండ్రి కమ్మెల కనకదుర్గయ్య చల్లపల్లి జమీందారుకు వ్యతిరేకంగా రైతులు సాగిస్తున్న పోరాటాలతో ఆకర్షితులైన కమ్యూనిస్టు పార్టీలో చేరి బడుగు, బలహీన వర్గాల ప్రజల కోసం కీలకంగా వ్యవహరిస్తూ అనేక పోరాటాలు చేశారు. 1970 దశకంలోనే ఆయుధ బాట పట్టిన భాస్కరరావు తదనంతర పరిణామాలతో ఆ పార్టీని వీడి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసి ప్రజలను సామాజిక అంశాలపై చైతన్యవంతులను చేస్తూ వచ్చారు. వృద్దాప్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన పెసర్లంకలోని స్వగృహంలో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి ఆకస్మికంగా కన్నుమూశారు. మరణాంతరం తన దేహాన్ని ఖననం చేసి సమాజానికి వినియోగపడకుండా చేయవద్దని కుటుంబ సభ్యులకు పదేపదే చెబుతూ వచ్చారు. ఆయన కోరిక మేరకు ఆయన దేహాన్ని ఎయిమ్స్ వైద్య కళాశాల విద్యార్థుల శిక్షణ కోసం ఉపయోగపడేలా శనివారం ఆయన కుటుంబ సభ్యులు మంగళగిరిలోని ఎయిమ్స్ వైద్య కళాశాల సిబ్బందికి అప్పగించారు. తొలుత ఆయన మృతి సమాచారంతో సీపీఐ, సీపీఎం నాయకులు ఆయన మృతదేహాన్ని సందర్శించి ఘనంగా నివాళులర్పించారు.
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దర్శనం పేరుతో వసూళ్ల దందాసాక్షి ప్రతినిధి, గుంటూరు: వీఐపీ దర్శనాలు, సుప్రభాత సేవలకు అవకాశం ఇప్పిస్తామంటూ నకిలీ సిఫార్సు లేఖలతో భక్తులను కూటమి నేతలు నిండా ముంచేస్తున్నారు. దేవుళ్లంటే భయం కూడా లేకుండా వారు ధనార్జనే ధ్యేయంగా టీటీడీ లేఖలను సైతం అమ్ముకుంటున్న దుర్మార్గపు ఘటనలు జిల్లాలో అనేకం వెలుగుచూస్తున్నాయి. వీరిని పట్టుకుని దందా వెనుక ఉన్న ముఠాను అరెస్టు చేసి, అసలు సూత్రధారులను బయటకు లాగాల్సిన పోలీసులు కనీసం కేసులు కూడా నమోదు చేయలేదు. అధికార పార్టీ నేతలు ఏం చేసినా చూసీచూడనట్లు మిన్నకుండటం పోలీసులకు అలవాటుగా మారిపోయిందనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. నిదర్శనాలు ఇవీ... ● శావల్యాపురం మండలం కొత్తలూరు గ్రామానికి చెందిన 26 మంది భక్తులు తిరుమల స్వామివారిని దర్శించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. వీరికి ఈపూరు మండలం కొండ్రముట్ల గ్రామానికి చెందిన పాపిశెట్టి శ్రీనివాసరావు అనే టీడీపీ నాయకుడు సేవా టిక్కెట్లతో పాటు రూములు కూడా సమకూరుస్తానంటూ సుమారు రూ.60 వేలు వసూలు చేశాడు. తీరా దర్శనం సమయానికి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేశాడు. గ్రామస్తులు సిఫార్సు లేఖలను టీటీడీ సిబ్బందికి చూపించగా, అవి నకిలీవని నిర్ధారించారు. దీంతో చేసేదేమీ లేక ఉచిత దర్శనం చేసుకుని వెనుదిరగాల్సి వచ్చింది. అదే గ్రామానికి చెందిన ఓ ఎన్నారై నుంచి కూడా ఇతను రూ.26 వేలు వసూలు చేశాడనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. గ్రామస్తులు దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా ఎలాంటి కేసు నమోదు చేయలేదని చెబుతున్నారు. టీడీపీ నాయకుడు కావడంతోనే పోలీసులు చూసీచూడనట్లు వదిలేశారని ఆరోపిస్తున్నారు. ● గుంటూరు నగరానికి చెందిన సుమారు 67 మంది మిర్చి వ్యాపారులు గత నెలలో తిరుమల వెళ్లి దర్శనం చేసుకునేందుకు సిఫార్సు లేఖల కోసం ప్రయత్నించారు. నిమ్మల శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి టీటీడీ ఉద్యోగులతో విస్తృత పరిచయాలు ఉన్నాయని వారిని నమ్మించాడు. సుప్రభాత సేవ దర్శన టిక్కెట్లు ఇప్పిస్తానంటూ నమ్మబలికి రూ.4.22 లక్షలు కాజేశాడు. భక్తులు గత నెల 22న తిరుమల చేరుకున్నారు. సిఫార్సు లేఖలు పెడతానంటూ డబ్బులు తీసుకున్న నిమ్మల శ్రీనివాస్ కొద్దిసేపు మాట్లాడి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయడంతో బాధితులకు అనుమానం వచ్చింది. అతను ఇచ్చిన లేఖలను టీటీడీ అధికారులకు చూపించగా, అవి నకిలీవని తేలింది. దీంతో టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారుల సూచన మేరకు తిరుమల–2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసినప్పటికీ, నిందితుడిని పట్టుకుని నకిలీ సిఫార్సు లేఖలపై లోతుగా దర్యాప్తు జరపకుండా వదిలేశారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. వ్యాపారులంతా గుంటూరుకు చెందినవారు కావడంతో నల్లపాడు పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లగా... తిరుపతిలో ఇప్పటికే కేసు నమోదు అయినందున ఇక్కడ మరో కేసు పెట్టలేమని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుడు జనసేన నాయకుడు కావడంతో అతనిపై చర్యలు తీసుకునేందుకు పోలీసులు వెనుకాడుతున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ● గురజాల కేంద్రంగా టీడీపీ నేతల సిఫార్సు లేఖలు ఇప్పిస్తానంటూ భక్తుల నుంచి భారీగా డబ్బులు దండుకున్న వైనం ఆలస్యంగా బయటపడింది. వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనానికి రూ.25 వేల నుంచి రూ.30 వేల వరకు వసూలు చేస్తున్నారని, దీని వెనుక టీడీపీ ముఖ్య నేతల హస్తం ఉందనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. పోలీసులు ఈ దందా వెనుక ఉన్న పెద్దల పాత్రను వెలికితీయలేదనే విమర్శలు ఉన్నాయి. దీనిపై మాజీ ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్రెడ్డి పలు మార్లు విమర్శలు గుప్పించినా ప్రభుత్వం నుంచి స్పందించకపోవడం గమనార్హం. ఇవి కేవలం వెలుగులోకి వచ్చిన సంఘటనలు మాత్రమే. కూటమి నేతలు తమ అక్రమ దందాకు దేవుళ్లను సైతం వాడుకుంటున్నారనే విమర్శలు తీవ్రంగా వినిపిస్తున్నాయి. వినుకొండ నియోజకవర్గంలోనూ టీటీడీ దర్శనాల పేరుతో టోకరా వేశారు. టీటీడీ బ్రేక్ దర్శనాలు కల్పిస్తామని టీడీపీ నేతల భారీ దోపిడీ
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వినుకొండ స్టేషన్లో రైల్వే జీఎం పరిశీలనవినుకొండ: దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సందీప్ మాధుర్, గుంటూరు డీఆర్ఎం. సుదేష్ణసేన్లు శుక్రవారం వినుకొండ రైల్వే స్టేషన్ను సందర్శించారు. ‘అమృత్ భారత్’ పథకంలో భాగంగా స్టేషన్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులపై ఆరా తీశారు. పార్కు ప్రదేశాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా రూ.5 కోట్ల నిధులతో నూతనంగా నిర్మించిన సిబ్బంది 16 క్వార్టర్ల సముదాయాన్ని జీఎం ప్రారంభించారు. స్టేషన్ ఆవరణలో మొక్కలు నాటారు. కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ ఇంజినీర్ బీఎస్కే రాజకుమార్, ఈఈ తపన్ కుమార్ సింహ, అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఏఎన్యూ(పెదకాకాని): ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాయల పరిధిలో ఏప్రిల్లో నిర్వహించిన ఎంసీఏ, హార్టికల్చర్ అండ్ ల్యాండ్స్కేప్ గార్డెనింగ్ 4వ సెమిస్టర్ రెగ్యులర్ పరీక్ష ఫలితాలను విడుదల చేసినట్లు పరీక్షల నియంత్రణ అధికారి వెంకటేశ్వర్లు శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఎంసీఏలో 737 మంది పరీక్షలకు హాజరు కాగా, 724 మంది ... హార్టికల్చర్ కోర్సులో 16 మంది పరీక్ష రాయగా అందరూ ఉత్తీర్ణులయ్యారు.నరసరావుపేట: జాతీయ రహదారి (ఎన్హెచ్–167ఏ)కి సంబంధించిన 58 మధ్యవర్తిత్వ కేసులపై జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ కృతికా శుక్లా శుక్రవారం కలెక్టరేట్లో విచారణ చేపట్టారు. పలువురు రైతులు భూసేకరణ, పరిహారానికి సంబంధించిన అంశాలపై తమ న్యాయవాదులతో వచ్చి సమస్యలు వినిపించారు. కలెక్టర్ వాటి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకున్నారు. కోర్టు భవనాల కోసం స్థల సేకరణ రెవెన్యూ డివిజన్ కేంద్రాలలో కోర్టు భవనాల నిర్మాణం కోసం స్థల సేకరణ చేయాలని అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు. శుక్రవారం తన కార్యాలయంలో నరసరావుపేట, గురజాల, సత్తెనపల్లి రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారులు బాలకృష్ణ, మురళీకృష్ణ, గోపాలకృష్ణలతోపాటు తహసీల్దార్లతో వీసీ నిర్వహించారు. స్థల సేకరణ వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. గుంటూరులీగల్: పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు చిన్ననాటి నుంచే మంచి క్రమశిక్షణ, నైతిక విలువలు, బాధ్యతాయుతమైన ప్రవర్తనను నేర్పించాలని జువైనైల్ జస్టిస్ బోర్డు ప్రిన్సిపల్ మేజిస్ట్రేట్ మైలాబత్తుల శోభారాణి సూచించారు. గుంటూరు జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఆదేశాల మేరకు గురువారం గుంటూరు మహిళా ప్రాంగణంలో జువైనైల్ జస్టిస్ బోర్డు ఆధ్వర్యంలో బాల బాలికలు, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు ప్రత్యేక న్యాయ విజ్ఞాన అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. న్యాయమూర్తి శోభారాణి మాట్లాడుతూ పిల్లలపై తల్లిదండ్రులు నిరంతరం శ్రద్ధ చూపించాలన్నారు. వారి ఆలోచనలు, ప్రవర్తన, స్నేహాలు, విద్యాభ్యాసంపై తగిన పర్యవేక్షణ కలిగి ఉంటే వారు మంచి మార్గంలో ఎదగడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయని తెలిపారు. సదస్సులో చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ సభ్యులు, చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ విభాగం ప్రతినిధులు, జువైనైల్ జస్టిస్ బోర్డు సభ్యులు పాల్గొన్నారు. బాలల రక్షణ, హక్కులు, భవిష్యత్తు అభివృద్ధి, పునరావాసం తదితర అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు. బాల బాలికల తల్లిదండ్రులు, న్యాయవాదులు, సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు. నరసరావుపేట: పల్నాడు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి (డీఎంహెచ్ఓ)గా చుక్కా రత్న మన్మోహన్ నియమితులయ్యారు. బాపట్ల జిల్లా ఇమ్యూనైజేషన్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్న ఆయన్ను పల్నాడు జిల్లాకు డీఎంహెచ్ఓగా ఇన్చార్జిగా నియమిస్తూ శుక్రవారం ప్రజారోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ సంచాలకులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. గత నాలుగేళ్ల నుంచి డీఎంహెచ్ఓగా పనిచేస్తున్న డాక్టర్ బి.రవి పదవీ విరమణ చేయటంతో ఈ మేరకు నియామకం అవసరమైంది.
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మంత్రి లోకేష్శనివారం శ్రీ 1 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026బాపట్ల: దగా డీఎస్సీకి సూత్రధారిగా ఉన్న రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ నైతిక బాధ్యత వహించి తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్ సీపీ నేత, మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ కోన రఘుపతి డిమాండ్ చేశారు. డీఎస్సీపై సీబీఐతో విచారణ చేపట్టాలని కోరుతూ జేసీకి శుక్రవారం వినతిపత్రం అందించారు. ఈ సందర్భంగా కోన మాట్లాడుతూ, దేశంలోనే ఒక్కసారిగా 1.40 లక్షల మంది శాశ్వత ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన ఘనత వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికే దక్కిందన్నారు. ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా, ఎటువంటి ఆరోపణలకు తావు లేకుండా ఉద్యోగాల భర్తీ చేశారని గుర్తు చేశారు. కేవలం 16 వేల మందితో కూడిన డీఎస్సీలో తమ వర్గీయులకు ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టేందుకు అక్రమాలకు లోకేష్ పాల్పడటం బాధాకరమన్నారు. నీట్లో అవకతవకలు జరిగితే కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. అదేవిధంగా చంద్రబాబు కూడా తన కుమారుడిని బాధ్యుడిని చేస్తూ రాజీనామా చేయించాలని కోన డిమాండ్ చేశారు. డీఎస్సీపై బాధ్యతాయుతమైన ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన వైఎస్సార్ సీపీ దశలవారీగా ఆందోళన కార్యక్రమాలను చేపట్టిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆగస్టు 4వ తేదీన టౌన్హాల్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. 6, 7, 8, 9 తేదీల్లో నిరాహార దీక్షలు, 10వ తేదీన రోడ్డుపై నిరాహార దీక్ష చేపడతామని చెప్పారు. డీఎస్సీపై సీబీఐతో విచారణ, నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వడం, వసతి దీవెన నిధులు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అప్పటి వరకు తమ పోరాటం ఆగదని, కూటమి ప్రభుత్వం దిగొచ్చేవరకు దీనిని కొనసాగిస్తామని చెప్పారు. జేసీకి వినతిపత్రం ఇస్తున్న వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు కోన, నందిగం, కరణం, వరికూటి, పీటా రాష్ట్రంలో రాక్షస పాలన కొనసాగుతోందని మాజీ ఎంపీ నందిగం సురేష్బాబు పేర్కొన్నారు. రెడ్బుక్ రాజ్యాంగం ఒకపక్క కొనసాగుతుంటే, మరోవైపు నిరుద్యోగులను నట్టేట ముంచేందుకు లోకేష్ కుట్రలు చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. నరమేధం విషయంలో తెలుగు రాష్ట్రాలు దేశంలోనే ముందంజలో ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఒకపక్క కేంద్ర విద్యాశాఖలో పరీక్ష పత్రాల లీకేజీ నేపథ్యంలో మంత్రి రాజీనామా చేస్తే, ఇక్కడ జీవితాలు తలకిందులు చేసిన డీఎస్సీ స్కాంలో లోకేష్ కుర్చీ పట్టుకుని ఉండటం ఆయన దిగజారుడుతనానికి నిదర్శనమన్నారు. లోకేష్ ఇప్పటికై నా ప్రజాగ్రహాన్ని తెలుసుకుని నైతిక బాధ్యత వహించి పదవి నుంచి తప్పుకోవాలని సూచించారు. వినతిపత్రం ఇచ్చిన వారిలో రేపల్లె, చీరాల, వేమూరు నియోజకవర్గాల పార్టీ సమన్వయకర్తలు పీటా నాగ మోహనకృష్ణ, కరణం వెంకటేష్బాబు, వరికూటి అశోక్బాబులు ఉన్నారు.
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స్కీం వర్కర్ల ధర్నాసమస్యల పరిష్కారానికి బాపట్ల: ఆశాలు, అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, యానిమేటర్లు, మధ్యాహ్న భోజన పథకం కార్మికులకు నెలకు రూ.26 వేల కనీస వేతనం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో బాపట్ల కలెక్టరేట్ కార్యాలయం ఎదుట శుక్రవారం భారీ ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన సీఐటీయూ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె. ధనలక్ష్మి మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం, స్థానిక అధికారులపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. ఎమ్మెల్యేలు నెలకు రూ.3 వేల వేతనానికి పని చేయగలరా అని ప్రశ్నించారు. ఆశాలు, అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, యానిమేటర్లు, మధ్యాహ్న భోజన పథకం కార్మికులు నెలకు స్వల్ప వేతనంతో ఎలా జీవిస్తారో పాలకులు ఆలోచించాలని అన్నారు. ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు లేదా నాయకులు ఎవరైనా ఆ జీతానికి పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అని ఆమె ప్రశ్నించారు. జిల్లాలో జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు, యానిమేటర్ల ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ (పీడీ) తదితర అధికారులు పని ఒత్తిడి పేరుతో కార్మికులను వేధించడం వెంటనే నిలిపివేయాలని హెచ్చరించారు. పనిభారం పెంచి భయభ్రాంతులకు గురిచేసే ధోరణిని సహించేది లేదని స్పష్టం చేశారు. స్కీం వర్కర్లకు ఉద్యోగ భద్రతతోపాటు పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ, పెన్షన్, గ్రాట్యుటీ వంటి చట్టబద్ధమైన సౌకర్యాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలని కోరారు. నెలకు రూ.26 వేల కనీస వేతనం ప్రకటిస్తూ వెంటనే జీవో విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లేనిపక్షంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ధర్నా వద్దకు వచ్చిన డీఆర్వో గంగాధర్ గౌడ్, జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారి విజయమ్మ, డీఆర్డీఏ పీడీ సింగయ్య, ఏవోడీ మల్లికార్జునరావుకు వినతిపత్రాలు అందజేశారు. సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎం. వసంతరావు అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎన్. బాబురావు, కోశాధికారి సీహెచ్. మణిలాల్, అంగన్వాడీ యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు కె. ఝాన్సీ, పి. రేఖా ఎలిజబెత్, ఆశా యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు డి. ధనలక్ష్మి, ఎం. వెంకటేశ్వరమ్మ, వీవోఏ జిల్లా నాయకులు కె. లక్ష్మి, జి.వి. ప్రసాద్, సీఐటీయూ జిల్లా నాయకులు కె. శరత్, పి. మనోజ్, ఎం. కిరణ్, శైలశ్రీ, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి టి. కృష్ణమోహన్, ఐద్వా జిల్లా కార్యదర్శి టి. సుభాషిణి, జి. సుధాకర్, జి. ప్రతాప్ కుమార్, ఆగస్టీన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఓటర్ల జాబితా విడుదలబాపట్ల: భారత ఎన్నికల కమిషన్ షెడ్యూల్ మేరకు ముద్రించిన ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఓటర్ల జాబితాను జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ భావన వశిష్ఠ విడుదల చేశారు. ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఓటర్ల జాబితాను రాజకీయ పార్టీల నాయకుల సమక్షంలో శుక్రవారం స్థానిక కలెక్టరేట్లోని జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ ఛాంబర్లో ఆమె విడుదల చేశారు. రాజకీయ పార్టీల నాయకులకు ఆమె సూచనలు చేశారు. ముద్రించిన ఓటర్ల జాబితా సాఫ్ట్ కాపీని రాజకీయపార్టీల నాయకులకు ఆమె అందజేశారు. ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఓటర్ల జాబితా సర్వే ముగిసిన తదుపరి జాబితాను ముద్రించామని జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ చెప్పారు. తాజాగా ముద్రించిన ఓటర్ల జాబితాలో ఓట్లు ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలన్నారు. జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి జి గంగాధర్గౌడ్, ఎన్నికల విభాగం పర్యవేక్షకులు షేక్ షఫీ, వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు కోన రఘుపతి, బీజేపీ నాయకులు రామకృష్ణ, కమ్యూనిస్టు పార్టీ నాయకులు కొండయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. జిల్లాలో 9,40,389 మంది ఓటర్లు బాపట్ల జిల్లాలో మొత్తం 9,40,389 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వారిలో 4,59,138 మంది పురుషులు, 4,81,191 మంది మహిళలు, 60 మంది ఇతరులు ఉన్నారు. వేమూరు నియోజకవర్గంలో మొత్తం 1,78,450 మంది కాగా వీరిలో పురుషులు 86,737 మంది, మహిళలు 91,699 మంది, ఇతరులు 14 ఉన్నారు. రేపల్లెలో మొత్తం 2,01,475 మంది కాగా పురుషులు 98,884 మంది, మహిళలు 1,02,578 మంది, ఇతరులు 13మంది, బాపట్ల 1,71,430 మంది కాగా వీరిలో 83,466 మంది పురుషులు, మహిళలు 87,954 మంది, ఇతరులు 10 మంది ఉన్నారు. పర్చూరులో 2,09,797 మంది కాగా 1,02,691మంది పురుషులు, 107101 మంది మహిళలు, ఐదుగురు ఇతరులు ఉన్నారు. చీరాలలో 1,79,237 మంది ఉండగా వీరిలో 87,360 మంది పురుషులు, 91,859 మంది మహిళలు, 18మంది ఇతరులు ఉన్నారు. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో నిలవాలి సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ యువతకు మార్గదర్శకులుగా నిలవాలని జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ భావన వశిష్ట ఉద్యోగ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులకు సూచించారు. జిల్లాలోని వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో సుదీర్ఘకాలం పాటు విధులు నిర్వహించి, 2026 జులై 31వ తేదీన ఉద్యోగ విరమణ పొందుతున్న ఉద్యోగులకు మెప్మా ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయ ఆవరణలోని ఈటీసీ హాల్లో ఉద్యోగ విరమణ సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. జిల్లా వైద్యాధికారి విజయమ్మ, పీడీ మెప్మా ఆనందం సత్యపాల్, పరిపాలనాధికారి మల్లికార్జునరావు, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు, పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగుల కుటుంబ సభ్యులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు. మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణకు సమష్టి కృషి గంజాయి, మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణకు అధికారులంతా సమష్టిగా కృషి చేయాలని జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ భావన వశిష్ఠ తెలిపారు. మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణ జిల్లాస్థాయి కమిటీ సమావేశం శుక్రవారం స్థానిక కలెక్టరేట్లో నిర్వహించారు. జేసీ మాట్లాడుతూ మాదకద్రవ్యాలకు బానిసలు కాకుండా యువతను కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వ యంత్రాంగంపై ఉందని అన్నారు. పట్టణ, గ్రామాలు, విద్యాసంస్థలలోనూ విస్తృతంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలన్నారు. గడచిన నెల రోజుల్లో 132 అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించామన్నారు. గ్రామాలలో ప్రజలను చైతన్య పరచాల్సిన అవసరం ఉందని వివరించారు. ఇప్పటికే ఈగల్ పల్లె పాట పేరుతో 445 మందిని చైతన్య పరిచామన్నారు. గంజాయి వంటి మాదకద్రవ్యాలు వినియోగించడానికి అనుకూలత ప్రాంతాలుగా 50 ఉన్నట్లు గుర్తించామని, అక్కడ సీసీ కెమెరాలు అవసరం అన్నారు. డి అడిక్షన్ సెంటర్లో సమర్థంగా నిర్వహించాలన్నారు. 15 డ్రోన్ కెమెరాలతో డ్రోన్ సర్వేలెన్స్ నిర్వహిస్తున్న తీరును పోలీసు అధికారులు వివరించారు. సమావేశంలో డీటీఓ పరంధామరెడ్డి, జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారిని డాక్టర్ ఎస్ విజయమ్మ, ఆర్డీవోలు, డీఎస్పీలు, కమిటీలోని అధికారులు పాల్గొన్నారు.బాపట్ల: రహదారి ప్రమాదాల నియంత్రణపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ భావన వశిష్ఠ పేర్కొన్నారు. రహదారుల భద్రత జిల్లా స్థాయి కమిటీ సమావేశం శుక్రవారం స్థానిక కలెక్టరేట్లో నిర్వహించారు. జేసీ మాట్లాడుతూ జాతీయ రహదారులపై విద్యుత్ దీపాలు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. గడచిన ఆరు నెలల్లో 173 ప్రమాదాలు జరిగాయన్నారు. ఆ ప్రమాదాలలో 79 మంది మృతి చెందగా, 155 మంది క్షతగాత్రులయ్యారన్నారు. ప్రమాదాలన్నీ సాయంత్రం 6 నుంచి రాత్రి 9 గంటల వేళల్లో జరుగుతున్నట్లు వివరించారు. ప్రమాదాల నియంత్రణలో భాగంగా రహదారుల వెంట మద్యం తాగుతున్న వారిపై 737 కేసులు నమోదయ్యాయన్నారు. 216 జాతీయ రహదారిపై 38 ప్రాంతాల్లో బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. 167–ఏ జాతీయ రహదారిపై 36 ప్రాంతాలలో బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని పోలీస్ అధికారులు నివేదించారు. 97 బ్లాక్ స్పాట్స్ వద్ద బారికేడ్లు, విద్యుత్ దీపాలు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. సమావేశంలో డీటీఓ పరంధామరెడ్డి, ఆర్అండ్బీ ఈఈ సి వేణుగోపాల్, వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారిని డాక్టర్ ఎస్ విజయమ్మ, ఆర్డీవోలు, ఎన్హెచ్ఏ అధికారులు, డీఎస్పీలు, కమిటీలోని ఆయా శాఖల జిల్లా అధికారులు, స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఇంద్రకీలాద్రిపై ‘ఆషాఢ’ వైభవంఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆషాఢ మాసోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. శుక్రవారం సాధారణ భక్తులతో పాటు సారె సమర్పణకు ఉభయ కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ట్రాక్టర్లు, ఆటోలపై ఇంద్రకీలాద్రికి తరలివచ్చారు. భక్తుల వాహనాలతో కెనాల్రోడ్డు, సీతమ్మ వారి పాదాలు, వీఎంసీ ఎదుట పార్కింగ్తో పాటు హెడ్ వాటర్ వర్క్స్ పరిసరాలు రదీగ్దా కనిపించాయి. మేళతాళాలు, మంగళవాయిద్యాలు, తీన్మార్ డప్పులు, అమ్మవారి ప్రతిమలతో ఊరేగింపుగా కనకదుర్గనగర్కు చేరుకున్నారు. అక్కడ బలిపీఠం వద్ద అమ్మవారికి నమస్కరించి మహామండపం మీదగా కొండపైకి చేరుకున్నారు. భక్తుల రద్దీతో మహా మండపం నాలుగో అంతస్తు వరకు క్యూలైన్లు కిటకిటలాడుతూ కనిపించాయి. మరో వైపున ఘాట్రోడ్డు మీదగా కొండపైకి చేరుకున్న భక్తులతో క్యూ దేవస్థాన సమాచార కేంద్రం వరకు చేరింది. రద్దీ పెరగడంతో అధికారులు అంతరాలయ దర్శనం రద్దు చేశారు. శుక్రవారం అయినా మహా నివేదన ముందు వరకు భక్తులకు అంతరాలయ దర్శనం కల్పించారు. మధ్యాహ్న సమయానికి మహా మండపం లిప్టు, మెట్ల మార్గాల్లో అడుగు తీసి అడుగు వేసే పరిస్థితి లేక భక్తులు పాత మెట్ల మార్గం ద్వారా కొండపైకి చేరుకున్నారు. దీంతో క్యూలైన్లు త్వరత్వరగా ముందుకు కదిలేలా ఆలయ అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. మరో వైపున సాయంత్రం అమ్మవారి పంచహారతుల సేవ అనంతరం రద్దీ మరింత పెరిగింది. క్యూలో భక్తుల సందడిఏడో అంతస్తులో భక్త బృందాల తాకిడి
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దేవుడి గుడిలోనూ రాజకీయమే..మార్టూరు: గ్రామంలోని వర్గ పోరుతో పూజల కోసం వచ్చిన ఓ వర్గానికి చెందిన భక్తులకు సహరించకుండా.. అధికార పార్టీ నాయకుల ఒత్తిడితో ఎండోమెంట్ ఈఓ, ఆలయ పూజారి ఆలయానికి తాళాలు వేసి వెళ్లిన సంఘటన మండలంలోని డేగరమూడిలో బుధవారం రాత్రి జరిగింది. బాధిత భక్తుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. గ్రామానికి చెందిన కొన్ని కుటుంబాల భక్తులు గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా గ్రామంలోని శివాలయంలో కల్యాణం జరుపుకోవడానికి బుధవారం ఉదయం ఆలయ పూజారి నరేష్ను సంప్రదించి సాయంత్రానికి పూజ కోసం ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. కల్యాణం కోసం సాయంత్రం ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులకు ఆలయ ముఖద్వారం తాళం వేసి ఉండటం చూసి విస్తుపోయి పూజారి కోసం ప్రయత్నించగా అందుబాటులో లేడని తెలిసింది. ఎండోమెంట్ ఈవో కృపారావును సంప్రదించగా.. పూజారి విషయం తనకు తెలియదని కనుక్కుంటానని సమాచారం ఇచ్చి తర్వాత సమాధానం చెప్పలేదని భక్తులు చెప్పటం గమనార్హం. చేసేదేమీ లేక తగిన ఏర్పాట్లతో వచ్చిన భక్తులు మరొక పూజారిని పిలిపించుకొని ద్వారాలు మూసివేసిన ఆలయం వెలుపల కల్యాణం నిర్వహించుకుని వెళ్లిపోయారు. ఈ విషయమై పూజారి నరేష్ వివరణ కోసం విలేకరులు ప్రయత్నించగా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఉండటం గమనార్హం. ఈవో కృపారావును వివరణ కోరగా గ్రామాల్లో పరిస్థితి మీకు తెలియనిది ఏముంది? దీనిని సహించేది లేదని, చర్యలు తప్పవని పూజారిని హెచ్చరించినట్లు తెలిపారు.
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బియ్యం ధరల నియంత్రణకు చర్యలుమానవ అక్రమ రవాణాను అరికట్టాలి బాపట్ల: మానవ అక్రమ రవాణాను పూర్తిగా అరికట్టాలని జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ భావన వశిష్ట తెలిపారు. ప్రపంచ మానవ అక్రమ రవాణా వ్యతిరేక దినోత్సవం సందర్భంగా షాడోస్, వెట్టి విమోచన కోయిలేషన్, సొసైటీ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్, మానవత స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో రూపొందించిన వాల్పోస్టర్లు, ఫ్లెక్సీలను జేసీ గురువారం ఆవిష్కరించారు. సింగిల్ యూజ్డ్ ప్లాస్టిక్ నిషేధించిన నేపథ్యంలో గుడ్డ సంచులను స్వచ్ఛంద సంస్థలు తయారు చేయడం అభినందనీయమన్నారు. డీసీపీఓ పురుషోత్తం, షాడోస్ ఎ.రాజ సాల్మన్, డాక్టర్ ఐ.శ్రీనివాసరావు, భాగ్యలక్ష్మి, అలేఖ్య, పావని, గురజాల శ్రీనివాసరావు, వెంకట్రావు, డీబీఆర్సీ భగవాన్ దాసు, శ్రీలేఖ, డీవీఎంసీ సభ్యులు ప్రసాద్, రోజ్ ఎన్జీవో ప్రసాద్, పాల్గొన్నారు. రైతుల సంక్షేమమే పరమావధిగా భావించాలి బాపట్ల: రైతుల సంక్షేమమే పరమావధిగా భావించి అధికారులు పనిచేయాలని జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ భావన వశిష్ఠ తెలిపారు. రైతుల సంక్షేమంపై జిల్లాస్థాయి కమిటీ సమావేశం గురువారం స్థానిక కలెక్టరేట్లో జరిగింది. అధిక లాభాలు వచ్చే పంటలవైపు రైతులు మళ్లేలా అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈ సంవత్సరం వర్షాలు తక్కువగా కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు రైతులను మళ్ళించేలా కృషి చేయాలన్నారు. జిల్లాలోని 8 సంఘాలను నాబార్డు గుర్తించిందన్నారు. ఈ సందర్భంగా రైతులు పలు అంశాలను అధికారుల దృష్టికి తెచ్చారు. రైతు ఉత్పత్తి కేంద్రాలకు లైసెన్సులు అనుమతులు ఇవ్వాలని, రైతుల వద్ద ధాన్యం నిల్వ చేసుకునే అవకాశాలు కల్పించాలి, ధాన్యం కొనుగోలుకు అనుమతులు ఇవ్వాలని పలువురు కోరారు.
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కోటప్పకొండలో 3న ఘటాభిషేకంనరసరావుపేట రూరల్: కోటప్పకొండ త్రికోటేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో ఆగస్ట్ 3వ తేదీ ఘటాభిషేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్టు ఆలయ ఈవో డి.చంద్రశేఖరరావు శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. దేవదాయ శాఖ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు విస్తారంగా వర్షాలు కురిసి రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్టు వివరించారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామి వారి కృపకు పాత్రులు కావాలని కోరారు. అమరావతి: ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రమైన అమరావతిని గురువారం తైవాన్ ప్రతినిధుల బృందం సందర్శించింది. తహసీల్దార్ డానియేల్ పర్యవేక్షణలో చైన్నెలోని తైపే ఎకనామిక్ అండ్ కల్చరల్ సెంటర్ డైరెక్టర్ జనరల్ స్టీఫెన్ హ్సు, డైరెక్టర్ డెన్నిస్ త్సాయ్, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఎరిక్ చావోలు అమరావతి పురావస్తు మ్యూజియం, అమరావతి స్తూపాన్ని తిలకించారు. అనంతరం ధ్యానబుద్ధ విగ్రహాన్ని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా తైవాన్ ప్రతినిధులకు అమరావతి మెడిటేషన్ టెంపుల్ ప్రతినిధి ధర్మానంద.. ధ్యానబుద్ధ ప్రాజెక్టు విశిష్టతను, అమరావతి చారిత్రక నేపథ్యాన్ని వివరించారు. అనంతరం ధ్యానబుద్ధ ప్రాజెక్టులో బుద్ధునికి పూజలు నిర్వహించారు. బుద్ధుని జీవిత విశేషాలను తెలిపే శిల్పాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ధ్యానబుద్ధ విగ్రహాన్ని తిలకించిన స్టీఫెన్ హ్సు ప్రత్యేకంగా ఫొటోలు దిగడం విశేషం. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ భారతదేశ సాంస్కృతిక వైభవం ఎంతగానో ఆకట్టుకుందన్నారు. చారిత్రక విశేషాలను తైవాన్ దేశస్థులు తెలుసుకునేలా కృషి జరగాలన్నారు. ఇండియా, తైవాన్ల మధ్య సాంస్కృతిక సంబంధాలు మరింత బలపడాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ సందర్శనలో వారి వెంట పురావస్తు శాఖ అధికారులు సూర్యప్రకాశ్, నాగేంద్ర కుమార్, జిల్లా పర్యాటక అధికారి నాయుడమ్మ, ఎంపీడీవో శివపార్వతి, ఏపీటీడీసీ అమరావతి యూనిట్ మేనేజర్ అశోక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. గుంటూరు లీగల్. గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో గురువారం మహిళా న్యాయవాదులకు చెస్ పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ పోటీల్లో మొదటి స్థానంలో కె.దివ్య, రెండవ స్థానంలో ఎస్.తేజస్విని నిలిచారు. మహిళల క్యారమ్స్ సింగిల్స్ విభాగంలో మొదటి స్థానంలో కె.దివ్య, రెండవ స్థానంలో పి.కళ్యాణి, విజేతలుగా నిలిచారు. గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ మదిర నాగేశ్వరరావు విజేతలను అభినందించారు. క్రీడా పోటీలు మహిళా న్యాయవాదుల్లో ఐక్యత, ఆరోగ్యం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తాయని, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరిన్ని నిర్వహించాలని పలువురు సభ్యులు అభిప్రాయపడ్డారు. కార్యక్రమాన్ని స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ సెక్రటరీ కుప్పల హనుమంతరావు ఈసీ మెంబెర్ రాయపూడి శ్రీను, ట్రెజరర్ ఆకుల సుజాత, ఈసీ మెంబర్స్ ఈ పోటీలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఏఎన్యూ(పెదకాకాని): ఏఎన్యూలో జూన్ 2026న జరిగిన రెగ్యులర్ పరీక్షల ఫలితాలను విడుదల చేసినట్లు పరీక్షల నియంత్రణాధికారి ఎ. వెంకటేశ్వర్లు గురువారం పేర్కొన్నారు. బీ ఫార్మసీ పరీక్షలకు 1,591 మంది హాజరు కాగా 1,518 మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ఎంఈడీ 4వ సెమిస్టర్ పరీక్షలకు 187 మందికిగాను 133 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఎంబీఏ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ నాల్గవ సెమిస్టర్కు 52 మందికిగాను 51 మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ఎంఏ ఇంటెగ్రేటెడ్ పబ్లిక్ పాలసీ ఆరవ సెమిస్టర్, ఎంఏ ఎకనామిక్స్ 4వ సెమిస్టర్, సోషియాలజీ 4వ సెమిస్టర్, మాస్ట్టర్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్ 4వ సెమిస్టర్ పరీక్షలకు హాజరైన విద్యార్థులు అందరూ ఉత్తీర్ణత సాధించారు. రీవాల్యుయేషన్కు ఆగస్టు 10 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
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జెట్టీ నిర్మాణం జరిగేనా?బాపట్ల: సముద్రంలో వేట సాగించిన తరువాత పడవలను లంగరు వేసుకునేందుకు నిర్మించే జెట్టీ నిర్మాణం ఇప్పట్లో నెరవేరేలా కనిపించటంలేదు. చైన్నె నుంచి నిపుణుల బృందం దాన్వాయ్పేట, కృపానగర్ మధ్యలో జెట్టీ నిర్మాణానికి అనుకూలమైన స్థలంగా ప్రతిపాదించినప్పటికి కార్యరూపం దాల్చలేదు. జెట్టీ లేకపోవటంతో వేటకువెళ్లి వచ్చిన తరువాత పడవలు నిలుపుకొనేందుకు రెండు, మూడు కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. నియోజకవర్గంలో పరిస్థితి ఇదీ.. బాపట్ల నియోజకవర్గంలో సూర్యలంక, రామానగర్, ముత్తాయిపాలెం, విజయలక్ష్మి, దాన్వాయ్పేట, కృపానగర్, అడవిపల్లిపాలెం, రామచంద్రపురం, తుమ్మలపాలెం ప్రాంతాలకు చెందిన వారివద్ద 250 పడవలు వరకు ఉన్నాయి. వీటిపై రెండువేల కుటుంబాల వరకు ఆధారపడి జీవిస్తుంటారు. సూర్యలంక, రామానగర్, ముత్తాయిపాలెంకు చెందిన మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటసాగించి సముద్రం వద్ద ఉన్న పొరుగులో నుంచి వెదుళ్ళపల్లి డ్రైన్లోకి పడవవలను తెచ్చిపెట్టుకుంటారు. సుమారు రాకపోకలకు అదనంగా ఐదు కిలోమీటర్లు మేర ఆయిల్ వృథా ఖర్చుగా మారింది. అదేవిధంగా ధాన్వాయ్పేట, కృపానగర్, అడవిపల్లిపాలెం, రామచంద్రపురానికి చెందిన మత్స్యకారులు వేట పూర్తి చేసుకున్న తరువాత ఈపూరుపాలెం డ్రైన్లో పడవలను తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నారు. ఈవిధంగా డ్రైన్లో పడవలు పెట్టుకోవటం వలన తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు పడవులు ఆటుపోటులకు తీవ్ర దెబ్బతింటున్నాయి. జెట్టీ నిర్మాణం జరిగితే పడవలకు రక్షణగా ఉంటుందని మత్స్యకారులు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. లంగరు వేసేందుకు ఇబ్బందులు పడుతున్న మత్స్యకారులు
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డీఆర్ఓ గంగాధర్ గౌడ్ సేవలు అమూల్యంజిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వి. వినోద్కుమార్ బాపట్ల: నేడు ఉద్యోగ విరమణ పొందుతున్న జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి జి.గంగాధర్ గౌడ్ అందించిన సేవలు ప్రభుత్వానికి, జిల్లా పరిపాలనకు అమూల్యమైనవని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వినోద్ కుమార్ తెలిపారు. గురువారం జిల్లా కలెక్టరేట్లో వీడియా కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో శుక్రవారం ఉద్యోగ విరమణ చేయనున్న డీఆర్ఓ జి.గంగాధర్ గౌడ్ దంపతులను జిల్లా కలెక్టర్ సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ డీఆర్ఓ గంగాధర్ గౌడ్ తన విధుల్లో నిబద్ధత, నిజాయితీ, సమయపాలనతో పనిచేసి సహచర అధికారులకు ఆదర్శంగా నిలిచారన్నారు. ప్రజల సమస్యల పరిష్కారంలో ఆయన చూపిన చొరవ, పరిపాలనా అనుభవం జిల్లాకు ఎంతో మేలు చేసిందన్నారు. రెవెన్యూ శాఖలో వివిధ హోదాల్లో పనిచేస్తూ భూ పరిపాలన, ప్రజా సేవలు, ప్రభుత్వ పథకాల అమలు, విపత్తుల నిర్వహణ తదితర అంశాల్లో ఆయన విశేష కృషి చేశారని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. అనంతరం డీఆర్ఓ గంగాధర్ గౌడ్ దంపతులను జిల్లా కలెక్టర్ శాలువాతో సన్మానించి, జ్ఞాపిక అందజేశారు. డీఆర్ఓ జి.గంగాధర్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ బాపట్ల జిల్లాలో పని చేయడంతో పాటు గా జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వినోద్కుమార్ వద్ద పనిచేయడం చాలా సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. జిల్లా కలెక్టరేట్ ఏఓ ఏ.మల్లిఖార్జున రావు,సెక్షన్ సమన్వయ అధికారి షఫి తదితరులు ఉన్నారు.
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జాగా కనిపిస్తే చాలు పాగా!అసైన్డ్, సీలింగ్ భూములు సైతం.. తీరంలో రిసార్ట్ల పేరిట రియల్ ఎస్టేట్ దందా సాగుతోంది. కొందరు అధికారులు సహకరిస్తుండడంతో పంట, బీడు భూములు అనే తేడా లేకుండా ప్లాట్లు వేసి అక్రమార్కులు రూ.కోట్లు దండుకుంటున్నారు. సొంత పోరంబోకు, అసైన్డ్, సీలింగ్ భూముల్లో సైతం సర్వే నంబర్లు మార్చి రిజిస్ట్రేషన్లు చేస్తుండడం విశేషం. అడ్డుకోవాల్సిన అధికారులు కన్నెత్తి చూడటం లేదు. చీరాల నియోజకవర్గ పరిధిలోని వేటపాలెం మండలం రామాపురం నుంచి పొట్టిసుబ్బయ్యపాలెం వరకు ఈ దందా సాగుతోంది.
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ప్రభుత్వంపై పోరుబాటగుంటూరు ఎడ్యుకేషన్: చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై ప్రశ్నిస్తే అక్రమ కేసులు పెట్టి వేధిస్తున్న తీరుపై వైఎస్సార్ సీపీ ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా నేతలు మండిపడ్డారు. పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పిలుపు మేరకు మెగా డీఎస్సీ స్కాంపై జూలై 31 నుంచి ఆగస్టు 10వ తేదీ వరకు నిరసన కార్యక్రమాలను విజయవంతం చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని సమష్టిగా నిర్ణయించారు. గురువారం గుంటూరు నగరంలో సిద్ధార్థనగర్లోని మాజీ మంత్రి, పార్టీ గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు అంబటి రాంబాబు క్యాంపు కార్యాలయానికి తరలివచ్చిన ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎంపీలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు ఈ నిరసన కార్యక్రమాలపై చర్చించారు. శుక్రవారం డీఎస్సీ స్కాంపై జిల్లా కలెక్టర్లకు విజ్ఞాపన పత్రాలు సమర్పించనున్నారు. ఆగస్టు 3, 4 తేదీల్లో నియోజకవర్గ స్థాయిలో టౌన్ హాల్ సదస్సులు, ఆగస్టు 6 నుంచి 9వ తేదీ వరకు రిలే నిరాహారదీక్షలు, 10న నిరసన ర్యాలీలు నిర్వహించాలని పార్టీ విడుదల చేసిన షెడ్యూల్కు అనుగుణంగా సన్నద్ధం కావాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆయా కార్యక్రమాల్లో డీఎస్సీ బాధిత అభ్యర్థులు, విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులను భాగస్వాములను చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు అంబటి రాంబాబు మాట్లాడుతూ డీఎస్సీ అక్రమాలపై ఆధారాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేసి, బహిరంగ చర్చకు రావాలని సవాల్ విసిరారు. లోకేష్ మాట తడబడకుండా 10 సార్లు డీఎస్సీ అంటే తాము చర్చ నుంచి తప్పుకొంటామన్నారు. టీడీపీలోని దిగువ శ్రేణి నాయకులతో తప్పుడు ఆరోపణలు చేయిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. అమరావతి ఒక్కటే దిక్కు అన్న చంద్రబాబులో వైఎ్స్ జగన్ బాటలో మావిగన్ బెస్ట్ అనే విధంగా మార్పు వచ్చిందన్నారు. రాష్ట్రంలో ఆటవిక చర్యలతో పోలీసు యంత్రాంగం వ్యవహరిస్తోందని తెలిపారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోస్టు పెడితే స్టేషన్లు, కోర్టుల చుట్టూ తిప్పుతున్నారని అన్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫాపై తప్పుడు కేసులు పెట్టి వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. బాధితుడినే జైల్లో పెట్టారు ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి మాట్లాడుతూ గుంటూరు చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా బాధితుడైన అంబటి రాంబాబును జైల్లో పెట్టారని, దాడికి పాల్పడిన వారిని వదిలేశారని ఆరోపించారు. డీఎస్సీ అక్రమాలు, అవినీతికి వ్యతిరేకంగా సీబీఐ విచారణ చేయించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆగస్టు 10 వరకు జరిగే నిరసన కార్యక్రమాల్లో యువత పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు. నిరుద్యోగ భృతి పేరిట మోసం మాజీ ఎంపీ మోదుగుల వేణుగోపాల రెడ్డి మాట్లాడుతూ డీఎస్సీ అక్రమాల కారణంగా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నీట్ పేపర్ లీకై తే కేంద్ర మంత్రి రాజీనామా చేస్తే, డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలకు లోకేష్ చేయాలన్నారు. నిరుద్యోగభృతి పేరుతో మోసగించారని, ఒక్కో నిరుద్యోగికి చంద్రబాబు రూ. 75 వేలు బకాయి పడ్డారని అన్నారు. ఆ పరిస్థితులే ఏపీలో రానున్నాయి గుంటూరు పార్లమెంటు పరిశీలకుడు పోతిన మహేష్ మాట్లాడుతూ ఢిల్లీలో పరిస్థితులు ఏపీలో రానున్నాయని, పోలీసులకు చట్టం అంటే లెక్కలేదు, కోర్టులు అంటే భయం లేదన్నారు. వమాజీ మంత్రి అంబటిపై జరిగిన దాడిలో పాల్గొన్న టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవిపై కేసు పెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వం స్పందించి దోషులపై చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. కూటమి నీచ రాజకీయాలు తెనాలి మాజీ ఎమ్మెల్యే అన్నాబత్తుని శివకుమార్ మాట్లాడుతూ గుంటూరు జిల్లాలో నీచమైన రాజకీయాలు ఇప్పుడే చూస్తున్నామని అన్నారు. మాజీ మంత్రుల ఇళ్లపై అధికార పార్టీ నాయకులే దాడికి పాల్పడటం సిగ్గు చేటన్నారు. విద్యార్థులకు రూ.11 వేల కోట్లకుపైగా ఫీజు బకాయిలు ఉంటే, తాజాగా రూ. 600 కోట్లు ప్రభుత్వం విడుదల చేసిందన్నారు. ముస్తఫా అక్రమ కేసు మోపారన్నారు. జగన్ పాలనలో లక్షలాది ఉద్యోగాలు తాడికొండ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త వనమా బాల వజ్రబాబు (డైమండ్ బాబు) మాట్లాడుతూ వైఎస్ జగన్ పాలనలో లక్షలాది గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాల భర్తీ చేసినా అవినీతికి అస్కారం ఇవ్వలేదన్నారు. డీఎస్సీలో లోకేష్ పోస్టులు అమ్ముకున్నారని ఆరోపించారు. అంబటి ఇంటిపై దాడి, విధ్వంసానికి పాల్పడిన వారిపై చర్యలు లేవన్నారు. విద్యార్థులకు, యువతకు అన్యాయం వైఎస్సార్ సీపీ నగర అధ్యక్షురాలు, తూర్పు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త షేక్ నూరిఫాతిమా మాట్లాడుతూ మాజీ మంత్రి అంబటి ఇంటిపై దాడి చేసిన వారిపై కేసులు లేనప్పుడు సామాన్యులకు దిక్కేదని అన్నారు. మెగా డీఎస్సీలో అక్రమాలు జరిగాయన్నారు. ముస్తఫాపై తప్పుడు కేసులు పెట్టారని, కాజా టోల్ప్లాజా సీసీ ఫుటేజ్ చూస్తే వాస్తవాలు వెలుగు చూస్తాయన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ పల్నాడు జిల్లా అధ్యక్షుడు పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి, కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి, మంగళగిరి, పత్తిపాడు, వేమూరు, రేపల్లె, వినుకొండ, సత్తెనపల్లి సమన్వయకర్తలు దొంతిరెడ్డి వేమారెడ్డి, బలసాని కిరణ్కుమార్, వరికూటి అశోక్బాబు, పీటా నాగమోహనకృష్ణ బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు, డాక్టర్ గజ్జల సుధీర్ భార్గవరెడ్డి, రాష్ట్ర ట్రేడ్ యూనియన్ విభాగ అధ్యక్షుడు గౌతంరెడ్డి, అసెంబ్లీ పరిశీలకులు నల్లమోతు రూత్రాణి, కాకుమాను సదాశివారెడ్డి, నిమ్మకాయల రాజనారాయణ, మదన్మోహన్ గౌడ్, నూతలపాటి హనుమయ్య, బాసు లింగారెడ్డి, చిట్టా విజయభాస్కర్రెడ్డి, కొమ్మినేని వెంకటేశ్వర్లు, గుత్తికొండ అంజిరెడ్డ, వై.మురళీధర్రెడ్డి, పడాల శివారెడ్డి, గడ్డేటి సురేంద్ర, మోపిదేవి శ్రీనివాసరావు, ఇతర నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. మాజీ ఉప సభాపతి, వైఎస్సార్ సీపీ బాపట్ల నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త కోన రఘుపతి మాట్లాడుతూ అంబటి రాంబాబు ఇంటిపై దాడికి పాల్పడిన నిందితులపై కేసు నమోదు చేయని పోలీసులు.. అంబటిపైనే కేసు పెట్టడం దుర్మార్గమన్నారు. రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అన్యాయాలపై పోరాటం చేస్తామని తెలిపారు. విద్యార్థులు ఫీజులు కట్టలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారన్నారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై వైఎస్ జగన్కు నిత్యం వినతులు వస్తున్నాయని తెలిపారు. డీఎస్సీ అక్రమాలు, ఫీజులు, నిరుద్యోగ భృతిపై ప్రజలను మేల్కొలుపుతామన్నారు. విద్యార్థులు రోడ్లపైకి వస్తేనే ప్రభుత్వం దిగి వస్తుందన్నారు.
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బాపట్లగురువారం శ్రీ 30 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026విజయపురి సౌత్: నాగార్జున సాగర్ జలాశయ నీటిమట్టం బుధవారం 513.10 అడుగులకు చేరింది. సాగర్ నుంచి ఎస్ఎల్బీసీకి 450 క్యూసెక్కులు విడుదలవుతోంది. తెనాలి: ఈ ఏడాది వర్షాకాలం ఆశించినంతగా అనుకూలించకపోవడంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో సాగునీటి లభ్యతపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కృష్ణా నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు గణనీయంగా తగ్గిపోవడం, ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి ఆశించిన మేర ప్రవాహాలు లేకపోవడం వల్ల సాగునీటి నిర్వహణ సవాల్గా మారింది. ఈ పరిస్థితుల్లో అందుబాటులో ఉన్న నీటిని తాగునీటి అవసరాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ, మిగిలిన నీటిని అత్యంత పొదుపుగా వినియోగించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. రైతులు కూడా ప్రస్తుత పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని పంటల ఎంపికలో జాగ్రత్తలు పాటించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఆరుతడి పంటలు మేలు సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు, రిజర్వాయర్లలో నీటిలభ్యత లేని ప్రస్తుత అత్యవసర పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని కృష్ణా డెల్టా రైతులు ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజనులో వరిసాగు చేయొద్దని కృష్ణా పశ్చిమ డెల్టా ప్రాజెక్టు కమిటీ సూచించింది. అవకాశం ఉన్నచోట ఆరుతడి పంటలకు మాత్రమే వెళ్లాలని పేర్కొంది. తెనాలిలోని పశ్చిమ డెల్టా డివిజన్ కార్యాలయంలో బుధవారం సాయంత్రం కమిటీ సమావేశం జరిగింది. కమిటీ వైస్ చైర్మన్ నువ్వుల సునీల్చౌదరి అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సందర్భంగా జలవనరుల శాఖ సూపరింటెండెంట్ ఇంజినీరు (ఎస్ఈ) పులిపాటి వెంకటరత్నం మాట్లాడుతూ కృష్ణానదిపై గల శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టుల్లో నీటి నిల్వలు కనిష్ఠ స్థాయిలో ఉన్నాయని గుర్తుచేశారు. ఎగువ ప్రాజెక్టులైన ఆల్మటి, నారాయణపూర్, జూరాలలో ఇంకా 50 టీఎంసీల మేర ఖాళీ ఉందన్నారు. పులిచింతలలో 29 టీఎంసీలు ఉన్నప్పటికీ 2027 జూన్ వరకు తాగునీటి అవసరాల కోసం ఆ నీటిని నిల్వ చేసుకోవడం తప్పనిసరి అని తెలిపారు. కృష్ణా డెల్టాకు పోలవరం కుడి కాలువ ద్వారా నీటిని విడుదల చేస్తున్నప్పటికీ గోదావరిలోనూ నీటి ప్రవాహం తగ్గిందన్నారు. పట్టిసీమకు గల 24 పంపుల నుంచి పూర్తిస్థాయిలో నీటిని అందించలేని పరిస్థితి నెలకొందని తెలిపారు. గోదావరి జలాలు మరో 60–70 రోజులు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే అవకాశమున్నందున తొలి ప్రాధాన్యత గోదావరి ఆయకట్టుకు నీరివ్వాల్సి ఉంటుందని వెంకటరత్నం చెప్పారు. ఎల్నినోను సమర్థంగా ఎదుర్కొందాంఏపీఎంఐపీ ఓఎస్డీ రవికుమార్మరో నలుగురికి గాయాలు ప్రస్తుతం కృష్ణాడెల్టాకు వదులుతున్న నీటిని ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లోని 60 లక్షల మందికిపైగా ప్రజల తాగునీటి అవసరాల కోసం చెరువులను నింపేందుకు తొలి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని చెప్పారు. పోలవరం కుడికాలువ పరిధిలోని కొన్నిచోట్ల రైతులు అనధికార పంపులతో నీటిని తరలిస్తుండటంతో కృష్ణా డెల్టాకు చేరాల్సిన నీటి ప్రవాహం తగ్గిపోతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్లో నీటి ప్రాజెక్టులకు సమృద్ధిగా నీరు వస్తే ఖరీఫ్పై ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు వెళ్లేందుకు వ్యవసాయ, జలవనరుల శాఖలు కలిసి పనిచేస్తాయని చెప్పారు. ప్రస్తుతమున్న అత్యవసర పరిస్థితిని రైతులు అర్థం చేసుకుని సహకరించాలని కోరారు. కాగా, వర్షాభావ పరిస్థితులపై రైతులను ముందస్తుగా అప్రమత్తం చేయడంలో చంద్రబాబు సర్కారు తొలి నుంచి నిర్లక్ష్యంగానే వ్యవహరిస్తోందనే విమర్శలు ఉన్నాయి. ఈ విషయంలో రైతులను అప్రమత్తం చేయడంతోపాటు ప్రత్యామ్నాయ పంట ప్రణాళికల రూపకల్పన, అమలు విషయంలో నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యహరించడంతో అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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ప్రకృతి మాతా ప్రణామంఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): దుర్గమ్మ సన్నిధిలో మూడు రోజులుగా జరుగుతున్న శాకంబరీ ఉత్సవాలు బుధవారంతో ముగిశాయి. ఉత్సవాలలో మూడో రోజున అమ్మవారికి డ్రై ఫ్రూట్స్తో అలంకరించగా, అమ్మవారి ప్రధాన ఆలయాన్ని వివిధ రకాల పండ్లు, కాయలతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు. మరో వైపున ఆషాఢ పౌర్ణమి నేపథ్యంలో తెల్లవారుజామున దుర్గగుడి ఘాట్రోడ్డులోని కామథేను అమ్మవారి ఆలయం నుంచి ఇంద్రకీలాద్రి గిరిప్రదక్షిణ ప్రారంభమైంది. సుమారు 8 కిలోమీటర్ల మేర సాగిన ఇంద్రకీలాద్రి గిరిప్రదక్షిణలో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు, అమ్మవారి సేవకులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. శాకంబరీ ఉత్సవాలలో మూడు రోజులలో 45 టన్నుల కూరగాయలను ఇంద్రకీలాద్రిపై అమ్మవారి ఆలయం, ఇతర ఉపాలయాల అలంకరణకు వినియోగించినట్లు ఆలయ అధికారులు పేర్కొన్నారు. మూడు రోజుల ఉత్సవాలలో మొత్తం 2.50 లక్షల మంది భక్తులు అమ్మవారికి శాకంబరీగా దర్శించుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఉత్సవాలలో మొదటి రెండు రోజులు ఆకుకూరలు, కాయగూరలతోనూ, మూడో రోజున డ్రైఫ్రూట్స్తో అలంకరించారు. బంగారు గోపుర ప్రాకారం చుట్టూ బత్తాయిలు, కమలాలు, పైనాపిల్, డ్రాగన్ ఫ్రూట్స్, యాపిల్, ఆల్బక్రా, ద్రాక్షలతో అలంకరించారు. కదంబ ప్రసాద వితరణపై భక్తులు సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు.
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ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణికుడు మృతినరసరావుపేట టౌన్: ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణికుడు మృతి చెందిన సంఘటన బుధవారం నరసరావుపేట ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో చోటుచేసుకుంది. వన్టౌన్ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కర్నూలు ఆర్టీసీ డిపోకు చెందిన ఏపీ జీరో జెడ్ 0456 నంబరు గల బస్సు విజయవాడ వెళ్తూ మార్గమధ్యంలో వినుకొండ మీదుగా నరసరావుపేటకు చేరింది. అందులో బొల్లాపల్లి మండలం సరిగొండపాలెం గ్రామానికి చెందిన బోయిన ఆదాము (55) ప్రయాణిస్తూ మృతి చెందాడు. నరసరావుపేట ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో ప్రయాణికుల గమనించి విషయాన్ని ఆర్టీసీ సిబ్బందికు తెలియజేశారు. సమాచారం అందుకున్న వన్టౌన్ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. చిలకలూరిపేటలో అనారోగ్యంతో ఉన్న తన భార్య మరియమ్మను చూసేందుకు వెళ్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. మృతుడి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై బంధువులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టు మార్టం నిమిత్తం ఏరియా వైద్యశాలకు తరలించారు. ఈ మేరకు అనుమానస్పద మృతి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ ఫిరోజ్ తెలిపారు.
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పట్టభద్రుల ఓటర్ల జాబితా తయారీ చేపట్టాలిగుంటూరు వెస్ట్: పట్టభద్రులు, ఉపాధ్యాయులు, స్థానిక సంస్థల నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ఓటర్ల జాబితాల తయారీ ప్రక్రియను ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావులేకుండా పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని జిల్లా కలెక్టర్ సీఎం సాయికాంత్ వర్మ ఆదేశించారు. ఓటర్ల జాబితాల తయారీ ప్రక్రియకు సంబంధించి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అధికారులు రాజేష్ కుమార్ సింగ్, రోహిత్ కుమార్, స్వతంత్ర కుమార్ మీనా, మల్లికార్జున్ రెడ్డిలతో కలసి గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల జిల్లాల ఈఆర్ఓల సమావేశాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం స్థానిక కలెక్టరేట్లోని వీసీ హాల్లో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ పట్టభద్రులు, ఉపాధ్యాయులు, స్థానిక సంస్థల నియోజకవర్గాల ఓటర్ల జాబితాల తయారీలో ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన మార్గదర్శకాలను కచ్చితంగా పాటించాలని కోరారు. అర్హత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరి పేరు ఓటర్ల జాబితాలో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు, దరఖాస్తులను నిబంధనల ప్రకారం క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని సూచించారు. పట్టభద్రులు, ఉపాధ్యాయుల నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ఓటర్లుగా నమోదు చేసుకునే వారి అర్హతను సంబంధిత ధ్రువపత్రాల ఆధారంగా పరిశీలించాలని చెప్పారు. ఎలాంటి సందేహాలకు తావులేకుండా ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహించాలని తెలిపారు. స్థానిక సంస్థల నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన ఓటర్ల జాబితా తయారీలో కూడా ఎన్నికల సంఘం నిబంధనలను అనుసరించి చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ఓటర్ల జాబితా తయారీ ప్రక్రియలో భాగంగా దరఖాస్తుల స్వీకరణ, పరిశీలన, ముసాయిదా జాబితా ప్రచురణ, అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్ల స్వీకరణ, తుది ఓటర్ల జాబితా ప్రచురణ వంటి ప్రతి దశను నిర్ణీత గడువులో పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ సూచించారు. సమావేశంలో డీఆర్వో షేక్ ఖాజావలి, జెడ్పీ సీఈఓ జ్యోతిబసు, డీపీఓ సాయికుమార్, ఈఆర్ఓ లు, జిల్లా ఎన్నికల విభాగం అధికారులు, సంబంధిత శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవానికి ఏర్పాట్లు చేయాలి గుంటూరు వెస్ట్: రాష్ట్ర స్థాయి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు రాజధాని ప్రాంతంలోని పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో నిర్వహించనున్న నేపథ్యంలో ఏర్పాట్లను పకడ్బందీగా చేపట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్ సీఎం సాయికాంత్ వర్మ అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం స్థానిక కలెక్టరేట్లోని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో వేడుకల ఏర్పాట్లపై కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ శాఖల వారీగా చేపట్టాల్సిన ఏర్పాట్లను, అధికారులకు కేటాయించాల్సిన బాధ్యతలను సమీక్షించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ వేడుకలకు రాష్ట్రస్థాయి ప్రముఖులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు, వివిధ శాఖల అధికారులు, ప్రజలు హాజరయ్యే అవకాశం ఉన్న దృష్ట్యా ఎలాంటి లోటుపాట్లకు తావులేకుండా ముందస్తు ప్రణాళికతో ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయాలని సూచించారు. సమావేశంలో జాయింట్ కలెక్టర్ అశుతోష్ శ్రీవాస్తవ, డీఆర్ఓ ఖాజావలి, ఆర్డీఓ కె.శ్రీనివాసరావు, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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బెదిరించి నగదు వసూలు చేసిన ముగ్గురు నిందితుల అరెస్టుమంగళగిరి రూరల్: మంగళగిరి మండలం యరబ్రాలెం గ్రామంలో సోషల్ మీడియా ద్వారా పరిచయం పెంచుకుని అనంతరం బెదిరింపులకు పాల్పడి నగదు వసూలు చేసిన ముగ్గురు నిందితులను మంగళగిరి రూరల్ పోలీసులు బుధవారం అరెస్ట్ చేశారు. వారి వద్ద నుంచి రూ.90 వేల నగదు, రెండు మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకుని, నేరానికి ఉపయోగించిన ద్విచక్ర వాహనాన్ని సీజ్ చేసినట్లు రూరల్ సీఐ చిరుమామిళ్ల వెంకట్ తెలిపారు. పోలీసులు తెలియజేసిన వివరాల ప్రకారం ఒడిశాకు చెందిన ఉదయ్ బెహరా యరబ్రాలెం పారిశ్రామికవాడ లో అల్యుమినియం కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు ఇతను సోషల్ మీడియాలో పోలో గే అనే డేటింగ్ యాప్ ద్వారా విజయవాడ కు చెందిన మహంకాళి కిషోర్, పచ్చిగోళ్ళ మోషే, పల్లేటి క్రాంతికుమార్లతో పరిచయం పెంచుకున్నారు. ఈ ముగ్గురు జూలై 26 అర్ధరాత్రి యరబ్రాలెంలోని ఉదయ్ బెహరా గదికి వెళ్లి బెదిరింపులకు పాల్పడి ఫోన్న్ పే ద్వారా రూ.90 వేలు, మరో బాధితుడి నుంచి రూ.800 బదిలీ చేయించుకున్నారని తెలిపారు. బాధితుడు ఫిర్యాదు మేరకు సాంకేతిక ఆధారాలు, సీసీటీవీ ఫుటేజీలతో నిందితులను గుర్తించి జూలై 28న అరెస్ట్ చేశారు. అనంతరం మంగళగిరి కోర్టులో హాజరుపరచగా, వారికి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. గుణదల(విజయవాడ తూర్పు): మితిమీరిన వేగంతో వెళుతున్న ఓ వాహన చోదకుడి నిర్లక్ష్యానికి ఓ మహిళ మృతి చెందిన ఘటన మాచవరం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో బుధవారం జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరికి చెందిన దాసరి సత్యనాగ కుమారి (63) గృహిణి. వ్యక్తిగత పనుల నిమిత్తం బుధవారం విజయవాడ నగరానికి చేరుకుంది. బందరురోడ్డు పీవీపీ మాల్ వద్ద రోడ్డు దాటుతున్న క్రమంలో ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం నుంచి బెంజి సర్కిల్ వైపు వేగంగా వెళుతున్న మట్టా భాను ప్రకాష్ తన ద్విచక్రవాహనంతో ఢీకొట్టాడు. దీంతో రోడ్డుపై పడిపోయిన సత్యనాగ కుమారి తలకు బలమైన గాయమై అపస్మారక స్థితికి చేరుకుంది. స్థానికులు మాచవరం పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వివరాలు సేకరించిన పోలీసులు ఆమెను ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యుల కోరిక మేరకు మెరుగైన వైద్యం కోసం ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ నుంచి తాడేపల్లి మున్సిపల్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. పరీక్షలు చేసిన వైద్యులు ఆ వృద్ధురాలు అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు మృతదేహాన్ని పంచనామా నిమిత్తం మార్చురీకి తరలించారు. ప్రమాదానికి కారణమైన వాహన చోదకుడిని అదుపులోకి తీసుకుని బైక్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సత్యనాగకుమారి మృతితో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు శోక సంద్రంలో మునిగిపోయారు. కారెంపూడి: చారిత్రక ప్రసిద్ధి చెందిన మండలంలోని నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలోని సింగరుట్ల క్షేత్రంలో కొలువై ఉన్న స్వయంభు శ్రీనారసింహాస్వామి ఆలయ పునఃనిర్మాణానికి రూ.2 కోట్లు సీజీఎఫ్ నిధులు విడుదలైనట్లు దేవదాయ శాఖ కమిషనర్ ఉత్తర్వులిచ్చారని దేవాలయ వంశపారంపర్య ధర్మకర్త గుండాల శ్రీనివాసరావు బుధవారం రాత్రి విలేకర్లకు తెలిపారు. మ్యాచింగ్ గ్రాంటు కింద రూ. 20 లక్షలు జమ చేయాల్సి ఉందన్నారు. మ్యాచింగ్ గ్రాంటు మొత్తం జమ కాగానే సీజీఎఫ్ నిధులు దేవాలయ బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అవుతాయన్నారు. నెల రోజుల గడువు లోగా మ్యాచింగ్ గ్రాంటు జమ చేయాల్సి ఉందన్నారు. రెంటచింతల: మండలంలోని రెంటాల గ్రామంలో బుధవారం ఓ ఆవు రెండు దూడలకు (కవలలు) జన్మనిచ్చిన ఘట న చోటుచేసుకుంది. సేకరించిన వివ రాల ప్రకారం.. గ్రామంలోని సింగు వెంకయ్యకు చెందిన ఆవు రెండు కోడె దూడలకు జన్మనిచ్చింది. రెండుసంవత్సరాలకిందట ఈ ఆవుకు ఒక కోడెదూడ జన్మించగా ప్రస్తుతం కవలలకు జన్మనిచ్చినట్లు వెంకయ్య తెలిపారు. ఆవుకు రెండు దూడలు జన్మించిన విషయం తెలుసుకున్న గ్రామస్తులు వెంకయ్య ఇంటికొచ్చి ఆసక్తిగా తిలకించారు. ఆవు గర్భంలో పిండం అడ్డం తిరగడంతో వైద్యసేవలు అందించినట్లు పశువైద్యులు నాగార్జున తెలిపారు. పశువులు కవలలకు జన్మనివ్వడం అరుదుగా జరుగుతుందని ఆయన తెలిపారు.
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కోర్టులో ఉన్న వక్ఫ్ భూములకు వేలంన్యాయం చేయాలంటున్న హక్కుదారు తాడికొండ: కోర్టులో ఉన్న వక్ఫ్ భూములకు అధికార పార్టీ నేతల జోక్యంతో వేలం నిర్వహించిన ఘటన తాడికొండ గ్రామ పరిధిలో జరిగింది. వివరాల ప్రకారం.. తరతరాల నుంచి ముతవల్లీ కుటుంబ సభ్యులు ఆధీనంలో ఉన్న భూమిపై కన్నుపడిన అధికార పార్టీ నాయకులు పక్కాగా ప్లాన్ అమలు చేశారు. భర్త మరణించడంతో ముతవల్లీ కుటుంబ సభ్యురాలైన షాకీరా బేగం ఈ భూమిలో ఉంది. ఈ కుటుంబానికి 1910 నుంచే భూమిని సాగుచేసుకొని జీవించేలా డాక్యుమెంట్ ఉంది. అయితే గతేడాది ఈమె కౌలు చెల్లించుకునేందుకు వక్ఫ్ అధికారులు వ్యతిరేకించారు. దీంతో షాకీరా బేగం హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. విచారణలో భాగంగా వక్ఫ్ అధికారులను కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని కోర్టు ఆదేశించగా వారు ఎలాంటి కౌంటర్ దాఖలు చేయలేదని ఆమె తెలిపారు. ఆ భూమిని అక్రమంగా వేలం వేస్తున్నట్లు తమకు తెలిసి అడిగినందుకు తమపై అక్రమంగా కేసు బనాయించారని వాపోయింది. అధికారులను గట్టిగా నిలదీస్తే ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం నుంచి తమకు ఒత్తిడి ఉందని చెబుతున్నారని బాధితురాలు వాపోయింది. బుధవారం వక్ఫ్బోర్డు అధికారులు, రెవెన్యూ అధికారుల సమక్షంలో భూములకు వేలం నిర్వహించారు. ఈ వేలంలో సర్వే నెంబర్ 1476 లో 65 సెంట్లు, సర్వే నెంబర్ 1486లో 10.63 సెంట్లు మొత్తం భూమికి ఎకరాకు రూ.13 వేల చొప్పున షేక్ ఇలియాస్, షేక్ జిలానీలు వేలంలో దక్కించుకున్నారు.
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వ్యవసాయ ఆధారిత వ్యాపారాలతో రైతుల ఆర్థికాభివృద్ధిసబ్ ప్లాన్ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ బి.అపర్ణ బాపట్ల: OÆð‡™èl$Ë$ Ð]lÅÐ]lÝëÄ¶æ$ B«§éÇ™èl ÐéÅ´ë-Æ>-ÌSOò³ §ýl–íÙt ò³sêtÌS-°, C¨ ÐéÇ BÇ¦M>-À-Ð]l–-¨®MìS G…™èlV>¯ø ™øyýl-µ-yýl$-™èl$…§ýl° I.íÜ.-H.-BÆŠ‡. çÜ»Œæ ´ëÏ¯ŒS MøB-Çz-¯ól-rÆŠ‡ yéMýStÆŠ‡ ¼.Aç³Æý‡~ A¯é²Æý‡$. »êç³-rÏ Ð]lÅÐ]l-ÝëÄ¶æ$ MýSâê-Ô>ÌS BÇ¦MýS Ô>çÜˆ Ñ¿êVýS… B«§ýlÓÆý‡Å…ÌZ I.íÜ.-H.-BÆŠ‡. çÜ»Œæ ´ëÏ¯ŒS çÜçßæM>-Æý‡…™ø G‹Ü.-íÜ.-OÆð‡-™èl$-ÌSMýS$ °Æý‡Ó-íßæ…-_¯]l AÐ]l-V>çßæ¯]l M>Æý‡Å-{MýS-Ð]l$…ÌZ BÐðl$ Ð]l*sêÏ-yýl$™èl* Ð]lÅÐ]l-ÝëÄ¶æ$ B«§é-Ç™èl ÐéÅ´ë-Æ>-ÌS¯]l$ AÀ-Ð]l–¨® ^ólõÜ…-§ýl$MýS$ {ç³¿¶æ$™èlÓ… MýS–™èl°-Ôèæa-Ä¶æ$…™ø E…§ýl-°, Ðésìæ° Ìê¿ýæ-§é-Ä¶æ$-MýS…V> °Æý‡Ó-íßæ…-^ól…-§ýl$MýS$ Õ„ýS×æ CçÜ$¢…-§ýl-¯é²Æý‡$. D ÐéÅ´ë-Æ>-ÌS¯]l$ {´ù™èlÞ-íßæ…-^ól…-§ýl$MýS$ {ç³¿¶æ$-™èlÓ…, BÇ¦MýS çÜ…çÜ¦Ë$, Ð]l*Æð‡P-sìæ…VŠæ çÜ…çÜ¦Ë$ º¬×ê-ÌS¯]l$ CÐ]lÓyé°MìS íÜ§ýl®…V> E¯é²-Ä¶æ$-¯é²Æý‡$. õÜ…{¨Ä¶æ$ GÆý‡$-Ð]l#ÌS ™èlÄ¶æ*-È, BàÆý‡ Ô¶æ$¨®, BÆ>Y-°MŠS MýS*Æý‡V>-Ä¶æ$ÌS çÜÆý‡-çœ-Æ> {ç³Äñæ*f-¯]l… ^ólMýS*Æý‡$-Ýë¢Ä¶æ$° ÑÐ]l-Ç…-^éÆý‡$. „óS{™èl ¯ól^èl$-Æý‡ÌŒæ ¸ëÇ-Ã…VŠæ MýS…ò³± Ðól$¯ólh…VŠæ OyðlÆð‡-MýStÆŠ‡ GÌŒæ.-Æý‡Ð]l$×æ Æ>Ð]l# OÆð‡™èl$ E™èlµ†¢-§é-Æý‡$ÌS çÜ…çÜ¦-Ë$V> HÆý‡µyìl B«§ýl$°MýS ç³§ýl®™èl$ÌZÏ Ð]lÅÐ]l-ÝëÄ¶æ$… ^ólõÜ¢ B§éÄ¶æ$… ò³Æý‡$VýS$™èl$…§ýl¯é²Æý‡$. MîSrMýS Ñ¿êVýS Ô>çÜˆÐól™èl¢ yé.í³.-çÜ$«§é gêMýS»Œæ Ð]lÅÐ]l-Ýë-Ä¶æ$…™ø ´ër$ ™ól¯ðl-sîæ-VýSÌS ò³…ç³-M>°² ^ólç³yìl™ól A§ýl-¯]lç³# B§é-Ä¶æ*°² ´÷…§ýl-Ð]l-^èla-¯é²Æý‡$. BÇ¦MýS Ñ¿êVýS Ô>çÜˆ-Ðól™èl¢ yé.MðS.G-‹Ü.-B-ÆŠ‡.-´ëÌŒæ OÆð‡™èl$Ë$ ÝëVýS$ QÆý‡$a-ÌS¯]l$ ™èlWY…^èl-yýl…, A«¨MýS ¨VýS$-ºyìl° Ýë«¨…^èlyýl…, ¯é×æÅ-OÐðl$¯]l ç³…r E™èlµ-†Š-ి™èl² Ýë«¨…-^ól…-§ýl$MýS$ Ð]lÅÐ]l-ÝëÄ¶æ$ ÐéÅ´ë-Æ>Ë$ §øçßæ§ýlç³-yýl-™é-Ä¶æ$-¯é²Æý‡$. DM>Æý‡Å-{MýS-Ð]l$…ÌZ OÆð‡™èl$-ÌSMýS$ 18 Æý‡M>ÌS Ñ™èl¢-¯éË$ MýSÍW¯]l MìSrÏ¯]l$, sêÆ>µ-Í-¯]lÏ¯]l$ E_-™èl…V> A…§ýl-gôæ-Ô>Æý‡$.
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లారీని వ్యాను ఢీకొని ఒకరు మృతికోనేరుసెంటర్ (మచిలీపట్నం): వ్యాను డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం ఓ నిండు ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. మరో నలుగురిని తీవ్రగాయాలతో ఆసుపత్రిపాలు చేసింది. ఆగి ఉన్న లారీని అతి వేగంగా వెళ్లి ఢీకొనటంతో ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. జరిగిన ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. లారీ కింద ఇరుక్కుపోయిన క్షతగాత్రులను అతికష్టం మీద బయటికి లాగి చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. జిల్లా కేంద్రమైన మచిలీపట్నం – రేపల్లె హైవేపై బుధవారం తెల్లవారుజామున ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి కేసు నమోదు చేసిన బందరు రూరల్ ఎస్ఐ రమేష్ తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. బాపట్ల జిల్లా రేపల్లెకు చెందిన తూముగుంటల వెంకటరమణ (61) స్థానికంగా అకౌంటెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు. అతని భార్య మాధవి మరికొంత మంది మహిళలతో కలిసి హిందూ దేవాలయాల్లో భజనలు చేస్తూ ఉంటుంది. వెంకటరమణ దంపతులు భక్తబృందం (మహిళలు)తో కలిసి వాడపల్లి వెంకటేశ్వరస్వామివారిని దర్శించుకుని భజన కార్యక్రమం నిర్వహించేందుకు నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకోసం మిగిలిన 11 మంది మహిళల బృందంతో కలిసి బుధవారం తెల్లవారుజామున రేపల్లె నుంచి టెంపో వ్యానులో వాడపల్లికి బయలుదేరారు. వ్యాను మచిలీపట్నంలోని కాలేఖాన్పేట మీదుగా బైపాస్రోడ్డులోకి చేరుకున్న సమయంలో రోడ్డుకు పక్కగా ఆగి ఉన్న లారీని వ్యాను అతివేగంగా వెళ్లి ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో వ్యాను లారీ వెనుకభాగం కిందికి దూసుకుపోవటంతో డ్రైవర్ పక్క సీటులో కూర్చున్న వెంకటరమణ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. వ్యానులో ఉన్న మరో నలుగురు మహిళలు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాదాన్ని గమనించిన తోటి ప్రయాణికులు బందరు రూరల్ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. విషయం తెలుసుకున్న ఎస్ఐ రమేష్ సిబ్బందితో కలిసి ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. వెంకటరమణ మృతదేహాన్ని బయటికి లాగి ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన నలుగురు మహిళలను చికిత్స నిమిత్తం మచిలీపట్నం సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించారు. వీరిలో ఓ మహిళకు తీవ్రగాయాలు కావటంతో వైద్యుల సలహా మేరకు మెరుగైన చికిత్స కోసం విజయవాడ తరలించారు. మృతుని భార్య మాధవి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ రమేష్ తెలిపారు. పోస్టుమార్టం అనంతరం వెంకటరమణ మృతదేహాన్ని బంధువులకు అప్పగించారు.
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శాకంబరీదేవిగా బాల చాముండేశ్వరిఅమరావతి: ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన అమరావతి బాల చాముండికా సమేత అమరేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో బుధవారం బాలచా ముండేశ్వరి దేవిని శాకంబరి మాతగా అలంకరించారు. ఆషాఢ పౌర్ణమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారిని అన్నిరకాల కూరగాయలతో ఎంతో ఆకర్షణీయంగా అలంకరించారు. లోక కల్యాణార్థం పాడి పంటలతో రైతులంతా సుఖసంతోషాలతో జీవించాలని అమ్మవారిని ప్రకృతిలో దొరికె అన్నిరకాల కూరగాయలతో అలంకరించామని ఆలయ స్థానాచార్యుడు కౌశిక చంద్రశేఖరశర్మ తెలిపారు. అలాగే ఆలయంలోని జ్వాలాముఖి దేవి అమ్మ వారిని కూడా శాకబరీదేవిగా అలంకరించి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా బాల చాముండేశ్వరి దేవి అమ్మ వారిని భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో దర్శించుకున్నారు. నరసరావుపేట రూరల్: లింగంగుంట్ల కాలనీ రాజునగర్లోని మానసాదేవి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో బుధవారం అమ్మవారికి ఆషాఢం సారె సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రతేక అభిషేకాలు నిర్వహించారు. అమ్మవారికి చీర, పసుపు, కుంకుమ, గాజులు, గోరింటాకు ప్యాకెట్లు, స్వీట్లు, పండ్లు తదితరాలు సమర్పించారు. కార్యక్రమంలో మహిళలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. శ్రీ చక్రానికి కుంకుమ పూజ నిర్వహించారు. ఆలయ నిర్వాహకుడు రంగావజ్జుల కోటేశ్వర శాస్త్రి ఆధ్వర్యంలో పూజాది కార్యక్రమాలు జరిగాయి. అమరావతి: అమరావతి గ్రామ దేవత పెద్దింటమ్మకు ఆషాఢ పౌర్ణమి సారె సమర్పించే కార్యక్రమాన్ని బుధవారం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. ఉదయాన్నే అమ్మవారికి పంచామృత అభిషేకం చేశారు. అనంతరం గ్రామంలోని మహిళా భక్తులు అమ్మవారికి సారె సమర్పించేందుకు మేళాతాళాలతో ఊరేగింపుగా బయలుదేరారు. ఆలయానికి చేరుకుని అమ్మవారికి సారె సమర్పించారు. గ్రామస్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. భక్తులకు తీర్థప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు. తాడేపల్లి రూరల్: తాడేపల్లి పట్టణ రూరల్ పరిధిలోని పలు దేవాయాలలో బుధవారం గురుపూర్ణిమ వేడుకలను వైభవంగా నిర్వహించారు. సీతానగరం విజయకీలాద్రి దివ్యక్షేత్రంపై గురుపూర్ణిమ వేడుకల్లో భాగంగా ఉదయం 9 గంటలకు త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ పెద్ద జీయర్ స్వామి వారికి అభిషేకం, 10 గంటలకు విద్యామూర్తి శ్రీలక్ష్మీ హయగ్రీవ హోమం, 10.30 గంటలకు అస్మత్ ఆచార్య ఆరాధన, అష్టోత్తర శతనామార్చన, తీర్థ ప్రసాద గోష్టి కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. స్వామివారిని దర్శించుకుని అన్నప్రసాదాలు స్వీకరించారు. ● తాడేపల్లి పట్టణ పరిధిలోని సీతానగరం చెట్టుకింద ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో గురుపూర్ణిమ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. హనుమంతుడిని ఆయనకు ప్రీతిపాత్రమైన 5 వేల గారెలతో అలంకరించారు. భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని, తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు.
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ద్రవ వ్యర్థాల నిర్వహణ, శుద్ధి కేంద్రాలపై శిక్షణగుంటూరు ఎడ్యుకేషన్: జెడ్పీ సమావేశ మందిరంలో బుధవారం జిల్లా స్థాయి ద్రవ వ్యర్థాలు, మలమూత్ర శుద్ధి కేంద్రాల నిర్వహణపై శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా రెండు రోజుల పాటు జరగనున్న శిక్షణ కార్యక్రమంలో జెడ్పీ సీఈవో వి.జ్యోతిబసు మాట్లాడుతూ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పారిశుధ్య నిర్వహణ, గ్రే వాటర్ మేనేజ్మెంట్, ద్రవ వ్యర్థాల శాసీ్త్రయ నిర్వహణ, ఫీకల్ స్లడ్జ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ల సమర్థ నిర్వహణ ద్వారా గ్రామాల పరిశుభ్రత, ప్రజారోగ్య పరిరక్షణ, పర్యావరణ సంరక్షణ సాధ్యమవుతుందని పేర్కొన్నారు. స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ లక్ష్యాలను సాధించడంలో అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా పంచాయతీ అధికారి బీవీఎన్ సాయికుమార్, ఎంపీడీవోలు, డిప్యూటీ ఎంపీడీవోలు, గ్రామీణ నీటి సరఫరా, పారిశుధ్య శాఖ అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్లు, అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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కవుల విగ్రహాలు ఆవిష్కరణఖాజీపాలెం(కర్లపాలెం): భారతీయ సంస్కృతికి మూలాధారం రామాయణ మహాభారత భాగవతాలని అవనిగడ్డ ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధ ప్రసాద్ తెలిపారు. ఖాజీపాలెం కేవీఆర్–ఎంకేఆర్ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన మహాకవులు ఆదికవి నన్నయ్య, తిక్కన, ఎర్రా ప్రగడ, బ్రమ్మెరపోతన విగ్రహాలను బుధవారం ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధ ప్రసాద్ సినీనటులు, రచయిత తనికెళ్ళ భరణి ఆవిష్కరించారు. వ్యాస భగవానుడు, తిక్కన, సోమయాజుల విగ్రహాలను ఎమ్మెల్యే బుద్ధ ప్రసాద్ ఆవిష్కరించగా ఆదికవి నన్నయ్య విగ్రహాన్ని అజో విబో కదాళం ఫౌండేషన్ అధ్యక్షులు ఆచార్య అప్పా జ్యోస్యుల నారాయణ ఆవిష్కరించారు. ఎర్రా ప్రగడ విగ్రహాన్ని సినీ నటులు తనికెళ్ళ భరణి ఆవిష్కరించారు. బ్రమ్మెర పోతన విగ్రహాన్ని పంచ సహస్రావధాని డాక్టర్ మేడసాని మోహన్ ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా తనికెళ్ల భరణి మాట్లాడుతూ బ్రమ్మెరపోతన భాగవత రచనతో తెలుగు నేలను పునీతం చేసిన ధన్యజీవి అని తెలిపారు. అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు ఉన్నారు.
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ఫిర్యాదుల పర్వంవసూళ్ల రోగం.. గుంటూరు మెడికల్: గుంటూరు జీజీహెచ్ పరిపాలన కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులపై ఆస్పత్రి అధికారుల పర్యవేక్షణ పూర్తిగా కొరవడింది. కొంతమంది ఉద్యోగులపై లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదులు వస్తున్నా, సాక్షాత్తూ జిల్లా కలెక్టర్కు సైతం ఫిర్యాదులు వెళ్లినా, ఎలాంటి క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. ఆస్పత్రి ఉద్యోగులు వర్గాలుగా విడిపోయి పరస్పరం ఫిర్యాదులు చేసుకుంటూ ఆస్పత్రి పరువును బజారున పడేస్తున్నారు. మామూళ్ల మత్తులో... కార్యాలయ ఉద్యోగుల్లో కొంతమంది మామూళ్ల మత్తులో మునిగితేలుతున్నారు. సదరు ఉద్యోగులపై లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదులు కూడా వెళ్లాయి. జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాలతో కేవలం సీట్ల మార్పులతోనే సరిపెట్టేశారు. అవినీతి, అక్రమాలకు పాల్పడిన ఉద్యోగులపై ఆస్పత్రి అధికారులు ఎలాంటి క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోలేదు. దీంతో వారి తీరుపై విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఫిర్యాదులు వచ్చినప్పుడు విచారణ పేరుతో కమిటీలు వేసి కాలయాపన చేయడమే తప్ప, కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆరోపణలు అవినీతికి పాల్పడుతున్న కొంతమందిపై ఇటీవల సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆస్పత్రి ఉద్యోగులు చర్చించుకుంటున్నారు. కొంతమంది కార్యాలయంలోనే కూర్చొబెట్టి పంచాయితీలు పెడుతున్నారు. ఉద్యోగులు ఎన్ని గంటలకు వచ్చారు, ఎన్ని ఫైళ్లు క్లియర్ చేశారు, ఏవి ఎప్పటి నుంచి పెండింగ్లో ఉన్నాయి, వాటికి కారణాలేమిటి, త్వరగా క్లియర్ చేయాలని ఆదేశాలు ఇవ్వడం వంటి విధులు నిర్వర్తించాల్సిన అధికారులు తనిఖీలు కూడా చేయడం లేదు. తమ గదుల్లోనే కూర్చుండిపోవడంతో పరిపాలన కార్యాలయంలో ఫైళ్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. పాలన కుంటుపడుతోంది. అవినీతి వాటాల పంపకాల్లో తేడాల రావడం వల్లే సోషల్ మీడియా వేదికగా ఉద్యోగులు గ్రూపులుగా విడిపోయి ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు. అధికారులు ఇకనైనా స్పందించి క్రమశిక్షణ పెంచి, సకాలంలో ఫైళ్లు క్లియర్ అయ్యేలా చూడటంతోపాటు అవినీతిని నిర్మూలించాల్సి ఉంది.
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వ్యాపారవేత్త అవయవదానంచిరంజీవిగా నిలిచిన చంద్ర తిరుపంరెడ్డి గుంటూరు మెడికల్: అవయవదానంతో నలుగురి జీవితాల్లో వెలుగు నింపిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త 57 సంవత్సరాల చంద్ర తిరుపంరెడ్డి. మరణానంతరం ఆయన కుటుంబ సభ్యులు తీసుకున్న గొప్ప నిర్ణయం వలన పలువురు రోగులకు కొత్త జీవితం లభించినట్లయింది. ఈనెల 23న బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కు గురైన చంద్ర తిరుపం రెడ్డిని విజయవాడలోని ఆస్టర్ రమేష్ హాస్పిటల్స్కు తరలించారు. నిపుణులైన వైద్యులు చికిత్స అందించారు. అన్ని ప్రయత్నాలు విఫలమై, ఈనెల 28న వైద్యులు ఆయనను బ్రెయిన్ డెడ్ అయినట్లు నిర్ధారించారు. ఆ సమయంలో జీవన్ దాన్ కోఆర్డినేటర్లు అవయవ దానం ప్రాముఖ్యతను తిరుపంరెడ్డి కుటుంబ సభ్యులకు వివరించారు. తీవ్ర విషాదంలోనూ తిరుపంరెడ్డి భార్య జయలక్ష్మి, కుమారుడు అఖిల్ రెడ్డి, కుమార్తె చంద్ర సౌజన్య మానవత్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలుస్తూ అవయవ దానానికి అంగీకరించారు. ఆయన దానం చేసిన రెండు కంటి కార్నియాలు ఎల్.వి. ప్రసాద్ ఐ ఇనిస్టిట్యూట్కు, ఒక మూత్రపిండం ఆస్టర్ రమేష్ హాస్పిటల్స్ గుంటూరుకు, మరో మూత్రపిండం సన్రైజ్ హాస్పిటల్స్ విజయవాడకు, కాలేయం కిమ్స్ శిఖర హాస్పిటల్స్, గుంటూరుకు కేటాయించి పంపించారు. అవయవాల మార్పిడి ద్వారా పలువురు రోగులకు కొత్త జీవితం లభించనుంది. ఈ సందర్భంగా ఆస్టర్ రమేష్ హాస్పిటల్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ పి.రమేష్ బాబు మాట్లాడుతూ, ‘అవయవ దానం అనేది ఒక వ్యక్తి మరణానంతరం కూడా పలువురికి జీవం పోసే అత్యున్నత మానవతా సేవ’ అని పేర్కొన్నారు.
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సైబర్ నేరాలపై విద్యార్థులు అప్రమత్తంగా ఉండాలిగుంటూరు లీగల్: నేటి డిజిటల్ యుగంలో సైబర్ నేరాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో విద్యార్థులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఐదవ అదనపు సివిల్ జడ్జి (జూనియర్ డివిజన్) లత సూచించారు. గుంటూరు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్మన్ సాయి కల్యాణ్ చక్రవర్తి ఆదేశాల మేరకు విద్యార్థుల్లో న్యాయ అవగాహన పెంపొందించే లక్ష్యంతో మంగళవారం గుంటూరు నగరంలోని లక్ష్మీపురంలో ఉన్న ఎన్ఆర్ఐ కళాశాలలో ‘న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సు’ నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ఐదవ అదనపు సివిల్ జడ్జి (జూనియర్ డివిజన్) లత ముఖ్య అతిథిగా హాజరై విద్యార్థులకు న్యాయ సంబంధిత అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు. న్యాయమూర్తి లత మాట్లాడుతూ సోషల్ మీడియా, ఇంటర్నెట్ వంటి డిజిటల్ వేదికలను బాధ్యతాయుతంగా వినియోగించడంతోపాటు వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఎవరికీ పంచుకోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అన్నారు. అనుమానాస్పద లింకులు, నకిలీ వెబ్సైట్లు, ఆనన్లైన్ మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. విద్యార్థులు తమ కుటుంబాలకు ఎంతో విలువైన వారని, బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తిస్తూ తమ భద్రతను కాపాడుకోవాలని అన్నారు. జీవితంలో ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతూ, సురక్షితమైన వాతావరణంలో ఉంటూ, తమను తాము రక్షించుకునే అవగాహనను పెంపొందించుకోవాలని తెలిపారు. నేరాలకు అవకాశమిచ్చే పరిస్థితులను నివారిస్తూ, సైబర్ నేరాల పట్ల ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. పోక్సో చట్టం–2012 గురించి వివరిస్తూ 18 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న పిల్లలను లైంగిక వేధింపులు, దుర్వినియోగం నుంచి రక్షించేందుకు ఈ చట్టం అమలులోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలిపారు. న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సులో కళాశాల యాజమాన్యం, అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఐదవ అదనపు సివిల్ జడ్జి లత
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జీజీహెచ్లో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారుల తనిఖీలుగుంటూరు మెడికల్: గుంటూరు జీజీహెచ్లోని షాపులను మంగళవారం ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు తనిఖీ చేశారు. ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్టర్ నరసింహుడు, జిల్లా విజిలెన్న్స్ కమిటీ సభ్యుడు డాక్టర్ చదలవాడ హరిబాబు, బీరాల నాగేశ్వరరావులు షాపులు తనిఖీ చేశారు. షాపుల్లో కాల పరిమితి దాటిన శీతల పానియాలు అమ్ముతున్నట్లు సోమవారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీంతో మంగళవారం వారు తనిఖీలు నిర్వహించి నాలుగు షాపుల్లో ఏ ఒక్కరికి ఫుడ్లైసెన్సు లేదనే విషయాన్ని గుర్తించారు. ప్యాకెట్లపై నిబంధనల ప్రకారం ఉండాల్సిన వివరాలు లేవని, ఫుడ్ లైసెన్సు లేకుండా వ్యాపారం చేస్తున్న నాలుగు షాపులకు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఒక దుకాణంలో టీ పొడిలో రంగు కలిపినట్లు గుర్తించి నమూనాలు సేకరించి ఆహార ప్రయోగశాలకు పంపించారు. పాల ఉత్పత్తులు, ఇతర వస్తువులు అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఆహార భద్రత ప్రమాణాల చట్ట ప్రకారం ఫుడ్లైసెన్సు తీసుకోకుండా వ్యాపారం చేయడం తీవ్రమైన ఉల్లంఘన అని, విజిలెన్స్ కమిటీ సభ్యుడు హరిబాబు తెలిపారు. జాయింట్ కలెక్టర్ కోర్టులో కేసు నమోదు చేసి హాజరు పరిస్తే రూ. 10 లక్షల వరకు జరిమానా విధించే అవకాశం ఉందన్నారు.
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వేడుకగా విజ్ఞాన్ రత్తయ్య జన్మదిన వేడుకలుగుంటూరు రూరల్: పలకలూరులోని విజ్ఞాన్ ప్రాంగణంలో మంగళవారం విజ్ఞాన్ విద్యాసంస్థల చైర్మణ్ డాక్టర్ లావు రత్తయ్య 74వ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. వేద పండితుల ఆశీర్వచనాలతో ఆరంభమైన ఈ వేడుకలలో విజ్ఞాన్ హై స్కూల్ విద్యార్థుల నృత్య ప్రదర్శనలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. కార్యక్రమంలో కూర్మనాధం, వైస్ చైర్పర్సన్ లావు రుద్రమదేవి, విజ్ఞాన్ పూర్వ విద్యార్థి, విజ్ఞాన్ వైజాగ్ విద్యా సంస్థల సీఈఓ శ్రీకాంత్, ప్రొఫెసర్ ఎల్ఎమ్ పట్నాయక్లు రత్తయ్యతో కేక్ కట్ చేయించి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కూర్మనాధం మాట్లాడుతూ ప్రతి ఏటా రత్తయ్య వల్ల అసంఖ్యాకంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విద్యార్థులు అధ్యాపకుల అభినందనలతో రత్తయ్య పూర్ణా యురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని ఆకాంక్షించారు. రత్తయ్య మాట్లాడుతూ విద్యార్థులంతా బాగా చదువుకుని ప్రయోజకులవటమే తనకు అసలైన బహుమతి అని తెలిపారు. రాణిరుద్రమ లావు మాట్లాడుతూ విజ్ఞాన్ విద్యాసంస్థలు విద్యను అందించే సంస్థలు మాత్రమే కాదని, విలువలతో కూడిన వ్యక్తిత్వాలను తీర్చిదిద్దే ఆలయాలని, ఇంతటి మహోన్నత విద్యాలయాలను గత 50 సంవత్సరాలుగా విజయవంతంగా నడుపుతున్న లావు రత్తయ్య సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలతో మరెన్నో సంవత్సరాలు విద్యారంగానికి మార్గదర్శకుడిగా కొనసాగాలని ఆకాంక్షించారు. శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ తనలాంటి ఎన్నో వేల మందికి రత్తయ్య దైవసమానులన్నారు. ఎన్సీసీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో రక్త దాన శిబిరంలో అధ్యాపకులు విద్యార్థులు పాల్గొని పెద్దఎత్తున రక్తదానం చేశారు. కార్యక్రమంలో విజ్ఞాన్ నిరుల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ పాతూరి రాధిక తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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● విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల ఆగ్రహం ● కమ్యూనిటీ హాల్ కోసం కూటమి నేతల యత్నాలుపాఠశాలలో సైకిల్ స్టాండ్ ధ్వంసం బాపట్ల టౌన్: అధికారంలో ఉన్నామనే అహంతో రెవెన్యూ, పంచాయతీ, విద్యాశాఖాధికారుల అనుమతి లేకుండానే జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్లో నిర్మించిన సైకిల్ స్టాండ్ను కూటమి నాయకులు ధ్వంసం చేసిన ఘటన మండలంలోని చెరువుజమ్ములపాలెంలో చోటుచేసుకుంది. సుదూర ప్రాంతాల విద్యార్థులు, ద్విచక్ర వాహనాలపై వచ్చే ఉపాధ్యాయుల కోసం దీనిని నిర్మించారు. వాహనాలను పార్కింగ్ చేసేందుకు వీలుగా 2014–19 మధ్య కాలంలో టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో సైకిల్స్టాండ్ను నిర్మితమైంది. ఆ గ్రామంలోని ఎన్ఆర్ఐలు స్వచ్ఛందంగా స్పందించి స్థానిక చిన్నారులకు 80 మంది వరకు సైకిళ్లు కూడా పంపిణీ చేశారు. ఆదేశాలు బేఖాతర్ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మరే ఇతర భవనాలు నిర్మించరాదని గత ప్రభుత్వం 2023లో స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీచేయటంతోపాటు చట్టసభలో తీర్మానం చేసి జీవో ఇచ్చింది. అయినప్పటికీ ఆదేశాలను బేఖాతర్ చేస్తూ అధికారుల అనుమతులు లేకుండానే మండలంలోని చెరువుజమ్ముపాలెంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మించేందుకు పాఠశాలలోని సైకిల్స్టాండ్ కూల్చేశారు. కనీసం అధికారుల అనుమతులు కూడా తీసుకోలేదు. దీనిపై గ్రామస్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా అధికారులు, పాలకులు స్పందించి అనుమతి లేని భవనాలు నిర్మించకుండా చూడాలని వారు కోరుతున్నారు.
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సాగుకు చుక్క రాదు.. నిర్వహణకు దిక్కు లేదు...ఖరీఫ్ సాగుకు నీరందించడంలో చేతులెత్తేసిన నీటి పారుదల శాఖ అధికారులు నిర్లక్ష్యం వీడటం లేదు. పశ్చిమ బ్యాంక్ కెనాల్ ద్వారా విడుదల చేసిన నీరు తాగు అవసరాలకే అని ప్రకటనలు గుప్పించారు. దోనేపూడి చానల్కు నీటిని విడుదల చేశారు. ఈ నీరు కొల్లూరు బాలుర, బాలికోన్నత పాఠశాలల క్రీడా మైదానంలోకి భారీగా చేరడంతో విద్యార్థులకు ఆటలు కరువయ్యాయి. అమరావతి చాంపియన్స్ కప్ పేరిట 28, 29 తేదీలలో కొల్లూరు క్రీడా మైదానంలో నిర్వహించాల్సిన ఆటల పోటీల నిర్వహణకు సైతం అవకాశం లేకుండా పోయింది. వర్షాలకుతోడు పాఠశాల క్రీడా మైదానంలోకి కాలువ నీరు భారీగా చేరడంతో పోటీల వేదికను అమృతలూరుకు మార్చారు. – కొల్లూరు
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ఏజీపీ నల్లమోతుకు సత్కారంబాపట్ల: బాపట్ల జిల్లా కోర్టుకు అసిస్టెంట్ గవర్నమెంట్ ప్లీడర్ (ఏజీపీ)గా బాధ్యతలు చేపట్టిన ప్రముఖ న్యాయవాది నల్లమోతు సుబ్బారావును జిల్లా కాకతీయ సేవా సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సత్కరించి అభినందించారు. సోమవారం నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో సమాఖ్య సభ్యులు శాలువా కప్పి, పుష్పగుచ్ఛం అందించి ఆయనను సన్మానించారు.ఈ సందర్భంగా నల్లమోతు సుబ్బారావు మాట్లాడుతూ తనపై నమ్మకం ఉంచి గౌరవించిన కాకతీయ సేవా సమాఖ్య సభ్యులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తనకు అప్పగించిన బాధ్యతలను న్యాయపరంగా సమర్థంగా నిర్వహిస్తూ ప్రజలకు న్యాయం జరిగేలా కృషి చేస్తానని అన్నారు. ఎన్నో కష్టనష్టాలను అధిగమించి ఈ స్థాయికి చేరుకున్నానని, న్యాయవాద వృత్తి ఎంతో పవిత్రమైనదని, బాధ్యతాయుతమైనదని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కాకతీయ సేవా సమాఖ్య సభ్యులు, మహిళలు, పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.
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పాఠశాల నుంచి తప్పిపోయిన చిన్నారులు● గుంటూరు కార్పొరేషన్లో 8 మంది ఉద్యోగులపై సీడీఎంఏకు లేఖ రాసిన కమిషనర్ ● రూ.68.65 లక్షల దుర్వినియోగం నెహ్రూనగర్ (గుంటూరు ఈస్ట్): గుంటూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో నకిలీ యూడీఏ (అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ) చలాన్లు, నకిలీ బ్యాంక్ స్టాంపింగ్ చలాన్ల వ్యవహారంపై చర్యలకు అధికారులు రంగం సిద్ధం చేశారు. 2015 నుంచి 2017 వరకు నకిలీ బ్యాంక్ చలానాలు సృష్టించి రూ.68.65లక్షల అవినీతికి పాల్పడ్డారు. ఈ విషయం ఆడిట్ విభాగం కనిపెట్టి సదరు సిబ్బందిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది. సదరు అంశంపై ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో జరిగిన విచారణ కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా 8 మంది ఉద్యోగులపై చర్యలు తీసుకోవాలని నగర కమిషనర్ కె. మయూర్ అశోక్ సర్వీస్ వివరాలతో కూడిన లేఖను ఈ నెల 24వ తేదీన కమిషనర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మున్సిపల్ ఆడ్మినిస్ట్రేషన్కు పంపిన లేఖ ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. లైసెన్స్డ్ టెక్నికల్ పర్సన్స్(ఎల్టీపీ) కారణంగా కార్పొరేషన్కు ఆర్థిక నష్టం జరిగినట్లు నివేదికలో తెలిపారు. మొత్తం చెల్లించాల్సిన మొత్తం రూ.74.79 లక్షలు కాగా, అందులో రూ.68.65 లక్షలు దుర్వినియోగమయ్యాయి. ఇప్పటివరకు రూ.34.20 లక్షలు రికవరీ చేయగా, ఇంకా రూ.34.45 లక్షలు రికవరీ చేయాల్సి ఉందన్నారు.
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పత్రాల కోసం పరుగులువేటపాలెం: జనన, మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాల కోసం జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న కొత్త నిబంధనల కారణంగా 2018 సంవత్సరానికి ముందు జనన, మరణ రిజిస్టర్లలో నమోదు చేసిన వివరాలకు వెంటనే ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ కాకపోవడంతో ప్రజలు గ్రామ పంచాయతీ, మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ కార్యాలయాలు, జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ (డీఎంహెచ్ఓ) కార్యాలయాల చుట్టూ వారాల తరబడి తిరుగుతున్నారు. అత్యవసర అవరాల కోసం ధ్రువీకరణ పత్రాలు కావాల్సిన వారు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో ఎలా ఉండేదంటే.. ఇప్పటి వరకు ఏదైనా జననం లేదా మరణం జరిగిన వెంటనే సంబంధిత గ్రామ పంచాయతీ, మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్ పరిధిలోని జనన, మరణ రిజిస్టర్లో నమోదు చేసేవారు. అనంతరం అవసరమైనప్పుడు దరఖాస్తు చేసుకుంటే సంబంధిత కార్యాలయం ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని జారీ చేసేది. ఈ విధానం వల్ల ప్రజలకు పెద్దగా ఇబ్బందులు ఉండేవి కావు. కొత్త నిబంధనలతో మారిన పరిస్థితి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న కొత్త విధానం ప్రకారం 2018 సంత్సరానికి ముందు కేవలం మాన్యువల్ రిజిస్టర్లో నమోదై ఉండి, ఆన్లైన్లో నమోదు కాని వివరాలతో నేరుగా ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ చేయడం నిలిచిపోయింది. ముందుగా డిజిటల్ విధానంలో నమోదు చేయాలని, అందుకోసం పలు అదనపు ధ్రువీకరణ పత్రాలు, ప్రత్యేక పత్రాలను సమర్పించాలని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ కార్యాలయం ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు సంబంధిత శాఖల అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలను ఆన్లైన్ నమోదు చేసిన తర్వాత వాటిని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు పరిశీలించి ధ్రువీకరిస్తేనే తుది జనన లేదా మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ చేయలేని పరిస్థితి నెలకొంది. అవసరమైన పత్రాలు సమర్పించిన తర్వాత కూడా ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి చాలా సమయం పడుతోందని బాధితులు చెబుతున్నారు. పెరుగుతున్న అసహనం.. ఒకప్పుడు ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లో లభించే ధ్రువీకరణ పత్రం కోసం ఇప్పుడు నెల రోజులుగా కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోందని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొత్త నిబంధనలపై సరైన అవగాహన లేకపోవడం, ప్రతి దశలో కొత్త పత్రాలు అడగడం, ఆన్లైన్ నమోదు ఆలస్యం కావడం వల్ల ప్రజల్లో ప్రభుత్వంపై అసహం పెరుగుతోంది. సరళమైన విధానాన్ని అమలు చేయాలని, ఇప్పటికే ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో నమోదైన వివరాల ఆధారంగానే త్వరితగతిన ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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గంజాయి,మత్తు పదార్థాల విక్రేతలు అరెస్టుపట్నంబజారు(గుంటూరు ఈస్ట్) :చెడు వ్యసనాలకు బానిసలు గా మారి గంజాయి, మత్తు పదా ర్థాలు విక్రయిస్తున్న ఇరువురిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరు పరిచారు. పాతగుంటూరు పోలీసు స్టేషన్లో మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడి యా సమావేశంలో ఈస్ట్ డీఎస్పీ తాండ్ర సీతారామ్, పాతగుంటూరు సీఐ కె.వెంకటప్రసాద్ వివరాలు వెల్లడించారు. పాతగుంటూరు ఆనందపేటకు చెందిన షేక్ మస్తాన్, అలీనగర్కు చెందిన షేక్ మస్తాన్ అలియాస్ మున్నా ఇరువురు స్నేహితులు. చెడు వ్యసనాలకు బానిసగా మారి అక్రమ సంపాదనకు అలవాటు పడి గంజాయి, మత్తు పదార్ధాల విక్రయాలు చేస్తున్నారు. వీరికి పాతగుంటూరు మాచిరాజువారివీధికి చెందిన బిలాల్తో పరిచయం ఏర్పడింది. గోవా, పలు ప్రాంతాల నుంచి తెచ్చిన గంజా యి, మత్తు బిళ్లలు రూ. 300 లకు విక్రయిస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు పాతగుంటూరు శివారు ప్రాంతంలోని ప్రగతినగర్లో ఇరువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నా రు. వారి వద్ద గంజాయి, మ త్తు బిళ్లలు ఉండటం గుర్తించా రు. 11 గ్రాముల గంజాయి, 90 మత్తు బిళ్లలు, రూ. 9వేలు నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీరికి సహకరిస్తున్న బిలాల్ పరారీలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
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భక్తిశ్రద్ధలతో వేదవ్యాసునికి ఆరాధనఅమరావతి: ప్రముఖ వైష్ణవక్షేత్రమైన వైకుంఠపురంలోని భవఘ్ని ఆరామంలో ఉన్న శ్రీ వేదవ్యాస సనాతన ధర్మక్షేత్రంలో నిర్వహిస్తున్న గురుపూర్ణిమ మహోత్సవాల రెండో రోజు కార్యక్రమాల్లో భాగంగా మంగళవారం వేకువజామున వ్యాసభగవానునికి సుప్రభాత సేవ, పంచామృతాభిషేకం, వ్యాసారాధన కార్యక్రమాలను భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భవఘ్ని గురూజీ భక్తులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఆధునికత, నాగరికత పేరుతో మానవాళి చెడు మార్గంలో పడకుండా వ్యాసభగవానుడు అందించిన భగవద్గీత శాశ్వత మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుందన్నారు. వ్యాసభగవానుడు ప్రసాదించిన వేదాలు, పురాణాలను భావితరాలకు అందించే బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపైనా ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ వేడుకల్లో చిన్నారులు ప్రదర్శించిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన భక్తులను విశేషంగా అలరించింది. అలాగే వ్యాసదేవులు ప్రసాదించిన జ్ఞానాన్ని ఆచరణలో పెట్టుకున్న తర్వాత తమ జీవితాల్లో వచ్చిన మార్పులను భక్తులు అందరితో పంచుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలు జిల్లాల నుంచి భారీ సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. సీతమ్మ వారికి సారె మంగళగిరి టౌన్: పట్టణంలోని కొప్పురావు కాలనీ 9వ లైన్లో ఉన్న అభయ ఆంజనేయస్వామి వారి దేవస్థానంలో మంగళవారం దేవస్థాన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక మహిళలు సీతమ్మ వారికి సారె సమర్పించారు. స్థానికంగా ఉన్న మహిళలు మేళ తాళాలతో సీతారాముల వారి నామాలను, హనుమాన్ చాలీసాను పారాయణం చేసుకుంటూ ఊరేగింపు నిర్వహించారు. భక్తులు అమ్మవారికి కుంకుమ, పసుపు, గాజులు, చీర, పూలు సమర్పించారు. విశ్వహిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో గురుపూజ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. దేవస్థానం కమిటీ అధ్యక్షుడు రాము, ప్రధాన కార్యదర్శి పంచుమర్తి చిన్న, కోశాధికారి రాజేంద్ర ప్రసాద్లతో పాటు సభ్యులు, మహిళా భక్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నరసరావుపేట రూరల్: కోటప్పకొండ త్రికోటేశ్వర స్వామి దేవస్థానానికి తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా రూ.12.02 లక్షల ఆదాయం లభించినట్టు ఆలయ ఈవో డి.చంద్రశేఖర రావు తెలిపారు. ఆలయ ఆవరణలో మంగళవారం హుండీ లెక్కింపు నిర్వహించారు. ప్రధాన హుండీల ద్వారా రూ.11,62,024, అన్నదానం హుండీ ద్వారా రూ.40,342 కలిపి మొత్తం రూ.12,02,366 నగదు కానుకగా వచ్చింది. బంగారం 500 మిల్లీ గ్రాములు, వెండి 78 గ్రాములు, కొంత విదేశీ కరెన్సీ వచ్చినట్లు వివరించారు. దేవదాయ శాఖ అధికారి కె.మంజూష లెక్కింపును పర్యవేక్షించారు. కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంక్ యల్లమంద శాఖ సిబ్బంది, ఆలయ సూపరిండెంటెంట్ చల్లా శ్రీనివాస్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. భట్టిప్రోలులో గురుపౌర్ణమి వేడుకలు భట్టిప్రోలు: భట్టిప్రోలు సాయిబాబా మందిరంలో సాయినాథ – దత్తాత్రేయ స్వామి వార్ల గురుపౌర్ణమి వేడుకలు మంగళవారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా స్వామి వారికి ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం, అష్టోత్తర పూజలు జరిగాయి. పూజా కార్యక్రమాలను వేద బ్రాహ్మణులు మురికిపూడి దుర్గాప్రసాద్ శర్మ నిర్వహించారు. సాయి నామ ప్రచార కార్యక్రమంలో భాగంగా భక్తులు పురవీధులలో భిక్షాటన నిర్వహించారు. కమిటీ అధ్యక్షుడు తమ్మన రమేష్బాబు కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కార్యదర్శి సాంబశివరావు, కోశాధికారి బి.కిరణ్కుమార్, కమిటీ సభ్యులు సీహెచ్ పాపారావు, బి. రమేష్బాబు, కె. రవి కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నిషేధిత భూముల జాబితా నుంచి పట్టా భూములను తొలగించాలిజిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వి.వినోద్కుమార్ బాపట్ల: నిషేధిత భూముల జాబితా నుంచి పట్టా భూములను తొలగించే బాధ్యత ఆర్డీవోలకు బదలాయిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వినోద్ కుమార్ తెలిపారు. రెవెన్యూ అంశాలపై ఆర్డీవోలు, తహసీల్దార్లు, సర్వేయర్లతో స్థానిక కలెక్టరేట్ నుంచి మంగళవారం ఆయన వీక్షణ సమావేశం నిర్వహించారు. రెవెన్యూ భూముల సమస్యల పరిష్కారంపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని కలెక్టర్ చెప్పారు. భూమి రికార్డులలో ఇతరులుగా నమోదైన ప్రతి సమస్యను పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. క్షేత్రస్థాయిలో ఆ భూమి యజమాని వివరాలు సేకరించి, దస్త్రాలలో పేర్లు నమోదు చేయాలన్నారు. బాపట్లలో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటుకు ఐదు ఎకరాల భూమి గుర్తించాలన్నారు.
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నీటి మోటార్ల చోరీ ముఠా అరెస్ట్రూ.15.33 లక్షల విలువ చేసే 91 మోటార్లు స్వాధీనం నగరంపాలెం(గుంటూరు వెస్ట్): నీటి మోటార్లను దొంగలించే ముఠాను పొన్నూరు గ్రామీణ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. గుంటూరు జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయ ఆవరణలోని హాల్లో మంగళవారం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో కేసు వివరాలను జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ వెల్లడించారు. రెండు నెలలుగా పొన్నూరు, చేబ్రోలు, తెనాలి, చుండూరు పరిధిలో రోడ్ల వెంట పొలాల్లో నీటి మోటార్లు అపహరణకు గురవుతున్నాయి. దీనిపై బాధిత రైతుల వరుస ఫిర్యాదులతో ఆయా పోలీస్స్టేషన్లల్లో కేసులు నమోదు చేశారు. పొన్నూరు గ్రామీణ సీఐ పి. కృష్ణయ్య నేతృత్వంలో ఎస్ఐ వి.శ్రీహరి ప్రత్యేక బృందాలతో గాలించారు. బ్రాహ్మణకోడురు గ్రామ శివార్లల్లో తాడికొండ ఫణిదరం గ్రామ వాసులైన తాడిశెట్టి నాగేశ్వరరావు, తాడిశెట్టి వంశీ, ఊటుకూరి చరణ్వంశీ, మిండల సాంబశివరావు, కటారి సాంబశివరావు, పొన్నూరు టౌన్ నేతాజీనగర్లో ఉంటున్న అఖిల్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణలో నేరం ఒప్పుకోవడంతో ముఠాలోని ఆరుగురితోపాటు దొంగిలించిన మోటార్లను కొనుగోలు చేసిన గుంటూరు రూరల్ మండలం పెదపలకూరు గ్రామ వాసి మరియప్పన్ పెరియసామిని సైతం అరెస్ట్ చేశామన్నారు. వారి నుంచి రూ.15.33 లక్షలు ఖరీదు చేసే 91 నీటి మోటర్లు, రూ.20 వేలు విలువ చేసే 18 కిలోల కాపర్ వైరు, రెండు కార్లు, ఆటో, రెంచీలు, ఇనుపరాడ్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీరంతా రోజు కూలీలే.. ఈ ముఠాకు తాడిశెట్టి నాగేశ్వరరావు కీలకం. ఇతనిపై నల్లపాడు, తాడికొండ పోలీస్ స్టేషన్లలో కేసులు ఉన్నాయని అన్నారు. పొన్నూరు పట్టణం డీవీసీ కాలనీలో ఉంటున్న మహిళతో అతనికి వివాహేతర సంబంధం ఉందన్నారు. సుమారు ఆరు నెలలు నుంచి ఆమె వద్దకు వచ్చేవాడని చెప్పారు. ఈ క్రమంలో అతనికి బంధువులైన పెయింట్ పనులకు వెళ్లే తాడిశెట్టి వంశీ, ఊటుకూరి చరణ్ వంశీలు ఏకమై, ఆటోడ్రైవర్ అయిన తాడిశెట్టి వంశీ ఆటోలో పొన్నూరు వెళ్లి మద్యం తాగేవారని చెప్పారు. వీరితోపాటు మిగతా ఇద్దరు కల్సి రాత్రిళ్లు పొలాల్లో విద్యుత్ మోటార్లు దొంగిలించేవారు. అనంతరం వాటిని విక్రయించి సొమ్ము చేసుకునేవారు. పొన్నూరు గ్రామీణ పీఎస్లో నాలుగు కేసుల్లో 47 మోటార్లు, తెనాలి గ్రామీణ పీఎస్లో ఆరు కేసుల్లో 26 మోటార్లు, చేబ్రోలు పీఎస్లో మూడు, పొన్నూరు పట్టణ పీఎస్లో తొమ్మిది, చుండూరు పీఎస్లో ఆరు దొంగలించారని అన్నారు. ఈ కేసుని ఛేదించిన పొన్నూరు గ్రామీణ పీఎస్ సీఐ పి.కృష్ణయ్య, ఎస్ఐ వి.శ్రీహరి, హెడ్కానిస్టేబుల్ వి.నరేష్, కానిస్టేబుళ్లు కె.రవి, బి.వెంకటశివయ్య, జి.సుధీర్, హోంగార్డు ఎం.రాజేష్, సీసీ కెమెరాల విభాగపు ఏఎస్ఐ రామదాస్రెడ్డి, టవర్ లోకేషన్ వింగ్ సీహెచ్.రాముని జిల్లా ఎస్పీ అభినందించి, ప్రశంసాపత్రాలు అందించారు.
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దగా డీఎస్సీపై నిరసన హోరుబాపట్ల: వైఎస్సార్సీపీ విద్యార్థి, యువజన విభాగాల ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం చేపట్టిన నిరసన హోరెత్తింది. ప్రభుత్వ తీరును ఎండగడుతూ వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు చేపట్టిన నిరసనలో విద్యార్థులు, యువత అత్యధికంగా పాల్గొన్నారు. నిరసన కార్యక్రమానికి భారీగా తరలివచ్చే అవకాశం ఉందని నిఘా విభాగాలు ప్రభుత్వానికి తెలియజేయడంతో పార్టీ యువజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు కొక్కిలిగడ్డ చెంచయ్య, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు కోకి రాఘవరెడ్డి, విద్యార్థి విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎల్లావుల సోహిత్, పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు కాగిత సుధీర్బాబు, జిల్లా దివ్యాంగుల విభాగం అధ్యక్షుడు చల్లా రామయ్యలను ముందస్తుగా అరెస్టు చేశారు. నాయకులు, కార్యకర్తల నుంచి భారీ నిరసనలు వ్యక్తం కావడంతో వారిని విడుదల చేశారు. పార్టీ పార్లమెంటు పరిశీలకుడు, ఎమ్మెల్సీ తూమాటి మాధవరావు, పర్చూరు, చీరాల, వేమూరు, రేపల్లె నియోజకవర్గాల సమన్వయకర్తలు గాదె మధుసూదన్రెడ్డి, కరణం వెంకటేష్బాబు, వరికూటి అశోక్బాబు, పీటా నాగమోహన్కృష్ణ, పార్టీ నియోజకవర్గాల పరిశీలకులు మోదుగుల బసవ పున్నారెడ్డి, సురేంద్రల నాయకత్వంలో భారీగా నిరసన కార్యక్రమం జరిగింది. భారీ స్పందన నిరుద్యోగులకు భృతి ఇస్తామని చెప్పి మోసం చేయడంతోపాటు, డీఎస్సీలో అక్రమాలకు పాల్పడ్డారంటూ చేపట్టిన నిరసనలో భారీగా పార్టీ శ్రేణులు, యువత, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. పార్టీ జెండాలతో నిర్వహించిన నిరసనతో బాపట్ల హోరెత్తింది. కార్యక్రమంలో పార్టీ పట్టణ, మండల అధ్యక్షులు కాగిత సుధీర్బాబు, మరుప్రోలు ఏడుకొండలరెడ్డి, ఎంపీపీ చిన్నపోతుల హరిబాబు, రాష్ట్ర, జిల్లా నాయకులు నక్కా వీరారెడ్డి, దొంతిబోయిన జయ భారత్రెడ్డి, జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు కోకి రాఘవరెడ్డి, చింతల రాజశేఖర్, శీలం చంటి, ఉప్పలపాటి అనిల్చౌదరి, నీలం వీరేంద్ర, ఉరబిండి గోపీనాథ్, ఆట్ల ప్రసాదరెడ్డి, గుర్రం మురళి, జోషికాంత్, వడ్డిముక్కల డేవిడ్, రవితేజ, చిక్కాల సాగర్, మౌలాలి, అశ్వినీ రెడ్డి, గవిని కృష్ణమూర్తి, ఇనగలూరి మాల్యాద్రి తదితరులు పాల్గొన్నారు. విద్యార్థులను దగా చేసిన లోకేష్ రాష్ట్ర యువజన విభాగం ఉపాధ్యక్షుడు మేరుగ చందన్ నాగ్ మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థులను మోసం చేయడానికే కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిందని మండిపడ్డారు. అందులోనూ అసమర్థుడైన నారా లోకేష్కు విద్యాశాఖను కేటాయించడం బాధాకరమని పేర్కొన్నారు. ఒక కాంట్రాక్టు ఉద్యోగికి ఎంతో బాధ్యత కలిగిన డీఎస్సీ బాధ్యతలు అప్పగించడం ఏమిటంటూ ప్రశ్నించారు. క్రీడల కోటా పేరుతో దొడ్డిదారిన పార్టీ నాయకులకు ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు ఇప్పించారని దుయ్యబట్టారు. ప్రభుత్వానికి గుణపాఠం తప్పదు విద్యార్థి విభాగం జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు అశోక్ మాట్లాడుతూ.. మోసాల ప్రభుత్వానికి విద్యార్థులే సరైన గుణపాఠం చెప్పే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయని అన్నారు. అత్యధిక మార్కులు వచ్చిన వారికి ఉద్యోగాలు రాకుండా, తక్కువ మార్కులు వచ్చిన వారికి ఇవ్వడం దారుణమన్నారు. వీటిపై విచారణ చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. కూటమి సర్కారుకు సరైన బుద్ధి చెప్పే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయని వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మేరుగ నాగార్జున పేర్కొన్నారు. డీఎస్సీలో కాంట్రాక్టు ఉద్యోగికి స్టేట్ ర్యాంకు వచ్చిందంటే అవినీతి ఏ స్థాయిలో ఉందో ఇట్టే అర్థమవుతోందన్నారు. నీట్ వ్యవహారంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేసినట్లే, డీఎస్సీలో అవకతవకలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. డీఎస్సీలో అక్రమాలపై వెంటనే సీబీఐతో విచారణ చేపట్టాలన్నారు. జిల్లా యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు కొక్కిలిగడ్డ చెంచయ్య మాట్లాడుతూ.. నిరుద్యోగులను నట్టేట ముంచిన చంద్రబాబు నాయుడికి తగిన గుణపాఠం చెప్పాలని అన్నారు. ఒక్కొక్కరికి నెలకు రూ.3 వేల చొప్పున భృతి ఇస్తామని ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ అమలు చేయాలని పేర్కొన్నారు. అదే జరిగి ఉంటే ఒక్కొక్కరికి రూ.78 వేల వరకు వచ్చేవని చెప్పారు. నిరుద్యోగులను మోసం చేసిన ప్రభుత్వం ఎప్పటికీ నిలబడదని హెచ్చరించారు.
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పల్నాడులో గ్రానైట్ వార్సాక్షి, నరసరావుపేట: అక్రమ గ్రానైట్ దందాపై ఆధిపత్య పోరు పల్నాడు జిల్లాలో వీధికెక్కింది. గ్యాంగ్ వార్ తరహాలో రొడ్డుకెక్కి ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకునే స్థాయికి చేరింది. గ్రానైట్ మాఫియా పోరు సవాళ్ల స్థాయి దాటి భౌతికదాడులకు చేరింది. చంద్రబాబు ప్రభు త్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత గ్రానైట్ అక్రమ రవాణాపై అధిపత్యం కోసం పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాలకు చెందిన రెండు గ్రూప్లు పోటీపడ్డాయి. పక్క జిల్లాకు చెందిన ఓ మంత్రి అనుచరులు గత కొంతకాలంగా గ్రానైట్ అక్రమ రవాణాలో గుత్తాధిపత్యం చెలాయిస్తున్నారు. దీనిపై పల్నాడు జిల్లా అధికారపార్టీ నేతలు కొందరు గుర్రుగా ఉన్నారు. వీరి పోరు నేపథ్యంలో గ్రానైట్ యజమానులే ఇటీవల నేరుగా రవాణా వ్యవహారాలు చూస్తున్నారు. తమ ఆదాయ మార్గాలు దెబ్బతినడంతో ప్రకాశం జిల్లా గ్యాంగ్ ప్రత్యక్ష యుద్ధానికి తెరదీశారు. ఆయన సారధ్యంలోనే... గ్రానైట్ అక్రమ రవాణా దందా పక్క జిల్లాకు చెందిన ఓ మంత్రి వద్ద పనిచేసే వ్యక్తి సారధ్యంలోనే జరుగుతుందని సమాచారం. అయితే అక్రమ బిల్లులతో సరిహద్దులు దాటిస్తామని చెప్పి పెద్దమొత్తంలో వసూళ్లు చేస్తున్న ఈ గ్యాంగ్ అధికారులు పట్టుకుంటే తమకు సంబంధం లేదని చేతులెత్తుస్తున్నారట. ఇటీవల పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన మరో గ్యాంగ్ గ్రానైట్ అక్రమ రవాణా వ్యవహారాలు చూస్తున్నారు. దీంతో కొత్త గ్యాంగ్ పంపుతున్న అక్రమ గ్రానైట్ వాహనాల వివరాలను తెలంగాణ జీఎస్టీ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చి పట్టుకునేలా చేశారని సమాచారం. ఈ సమాచారం అందించిన వ్యక్తులపై దాడులు సైతం చేశారు. ఈ క్రమంలో గత వారం ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన అక్రమ రవాణా మాఫియాకు చెందిన వ్యక్తి పిడుగురాళ్లకు వచ్చి సినీ ఫక్కీలో సెల్పీలు తీసుకొని సవాళ్లు విసిరాడు. తిరుగుమార్గంలో బొప్పూడి వద్ద సదరు వ్యక్తిని ప్రత్యర్థులు పట్టుకొని తీవ్రంగా దేహశుద్ధి చేయడంతో ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నాడు. దీనిపై చిలకలూరిపేట రూరల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు సమాచారం. వీరిని పరామర్శించేందుకు వచ్చిన పిడుగురాళ్లకు చెందిన కారుపై ప్రకాశం జిల్లా గ్యాంగ్ ప్రతికారదాడి చేసి ధ్వంసం చేశారు. గ్రానైట్ ఆధిపత్య దాడులు హత్యల వరకు దారి తీస్తాయోమోనన్న ఆందోళనలు గ్రానైట్ పరిశ్రమ వర్గాల్లో నెలకొంది.
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నవ్యాంధ్ర రాజధానిలో ఫిజియోథెరపీ కళాశాల ఏర్పాటు చేయాలిగుంటూరు మెడికల్: ఆర్థోపెడిక్ వైద్యుల ఆపరేషన్ల అనంతరం రోగికి పూర్తి స్వస్థత చేకూర్చే ఫిజియోథెరపిస్టుల గౌరవానికి తగ్గట్టు నవ్యాంధ్ర రాజధాని పరిధిలో ప్రభుత్వ ఫిజియోథెరపీ కళాశాలను ఏర్పాటు చేయాలని ది ఫిజియోథెరఫిస్ట్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు డాక్టర్ బి వి. హరికృష్ణ, డాక్టర్ షేక్ సుభాని పేర్కొన్నారు. స్థానిక అరండల్పేటలోని ది ఫిజియోథెరఫిస్ట్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఏపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో జరిగిన అత్యవసర కార్యవర్గ సమావేశంలో డాక్టర్ హరికృష్ణ, డాక్టర్ సుభాని మాట్లాడుతూ 2003లో స్థాపించిన ఫెడరేషన్ ద్వారా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గుర్తింపు పొందిందన్నారు. రాష్ట్ర విభజన అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్లో 98 కళాశాలలు ఉన్నాయన్నారు. ఏటా 2000 మంది విద్యార్థులు పట్టభద్రులై బయటకు వస్తున్నారని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 60 వేలకు పైగా ఫిజియోథెరపీ పట్టభద్రులు సరైన ప్రోత్సాహకాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సమావేశంలో రాష్ట్ర నాయకులు డాక్టర్ ఏడుకొండలు, డాక్టర్ రాజేంద్రప్రసాద్, డాక్టర్ దయాకర్, డాక్టర్ శిరీష, డాక్టర్ మహినా, డాక్టర్ అనీస్ గ్రేస్, డాక్టర్ రవి వర్మ, డాక్టర్ తిరుపతిరావు, డాక్టర్ జనార్దన్, డాక్టర్ దుర్గా వరప్రసాద్, డాక్టర్ నూర్ భాష బాజీ, షేక్ షరీఫ్ ఉస్మాన్, డాక్టర్ పసల వినయ్ కుమార్, వివిధ జిల్లాల నుంచి ప్రతినిధులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ది ఫిజియోథెరఫిస్ట్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఏపీ అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు
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భూ సమస్యలకు పరిష్కారంజిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వినోద్ కుమార్బాపట్ల: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ప్రతి సోమవారం జిల్లా కలెక్టరేట్లో నిర్వహిస్తున్న ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వ్యవస్థ (పీజీఆర్ఎస్) కార్యక్రమంలో భాగంగా రెవెన్యూ క్లినిక్ను నిర్వహించి వివిధ రకాల భూ సంబంధిత సమస్యలపై ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వినోద్ కుమార్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా అర్జీదారులతో జిల్లా కలెక్టర్ నేరుగా మాట్లాడి వారి సమస్యలను విన్నారు. భూ వివాదాలు, పట్టాదారు పాస్బుక్లు, భూ సరిహద్దు సమస్యలు, రీసర్వే, భూ రికార్డుల సవరణ, వారసత్వ మార్పులు, ఆక్రమణలు, ఇతర రెవెన్యూ సంబంధిత అంశాలపై వచ్చిన ప్రతి వినతిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రజలకు తమ భూ సమస్యల పరిష్కారానికి కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితి లేకుండా పారదర్శకంగా, వేగవంతంగా సేవలు అందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని కలెక్టర్ తెలిపారు. సమస్యల పరిష్కారంలో నిర్లక్ష్యం, జాప్యానికి తావు లేకుండా సంబంధిత అధికారులు పరస్పర సమన్వయంతో పనిచేయాలని, పెండింగ్లో ఉన్న భూ సంబంధిత ఫిర్యాదులను ప్రాధాన్యత ఆధారంగా పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు, పర్యవేక్షకులు షఫి, శ్రీలక్ష్మి, సతీష్ తదితరులు ఉన్నారు. టెక్స్టైల్ కేంద్రాన్ని వినియోగంలోకి..చీరాల టౌన్: లక్షలు వెచ్చించి గొప్ప లక్ష్యంతో నిర్మాణం చేపట్టిన కామన్ ఫెసిలిసీ సెంటర్ (హ్యాండ్లూమ్ టెక్స్టైల్స్ శిక్షణ కేంద్రం)ను వినియోగించకుండా మూసివేయడం మంచిదికాదని.. త్వరగా వినియోగంలోకి తీసుకురావాలని జిల్లా కలెక్టర్ వి.వినోద్కుమార్ అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం మండలంలోని ఈపురుపాలెం గ్రామంలో నిర్మాణం చేసి ఖాళీగా వదలిన కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ను కలెక్టర్ పరిశీలించారు. అనంతరం మున్సిపాలిటీలోని గ్రామ చావిడి భవనాన్ని పరిశీలిచారు. కలెక్టర్ వెంట డీఎస్ జగన్మోహనరావు, మున్పిపల్ కమిషనర్ డానియేల్ జోసఫ్, సీఎస్డీటీ ఓంకార్, ఇతర శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది తదితరులు ఉన్నారు. బాపట్ల: అరకు కాఫీ విక్రయాలలో బాపట్ల జిల్లా డ్వాక్రా మహిళలు రాష్ట్రంలోనే ప్రథమ, ద్వితీయ స్థానాల్లో నిలిచారని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వినోద్ కుమార్ తెలిపారు. చీరాల, మార్టూరు మండలాల్లో అరకు కాఫీ విక్రయాలు చేస్తున్న డ్వాక్రా మహిళలు రాష్ట్రస్థాయి అవార్డులకు ఎంపికవడంపై జిల్లా కలెక్టర్ సోమవారం ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించారు. ఆ మహిళలకు కలెక్టరేట్లో అవార్డు, నగదు బహుమతులను కలెక్టర్ అందజేశారు. జిల్లా ప్రజలను ఆకర్షించేలా అరకు కాఫీ తయారు చేయడం, విక్రయించడంలోనూ డ్వాక్రా మహిళలు మంచి సేవలు అందిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. చీరాల వాడరేవుకు చెందిన అర్జీ శాంతి గతేడాది సెప్టెంబర్ 28వ తేదీన అరకు కాఫీ విక్రయశాలను వాడరేవులో ప్రారంభించారని, కేవలం 10 నెలల్లోనే రూ.12,83,227లు విక్రయాలు చేపట్టారన్నారు. శాంతి రాష్ట్రస్థాయిలో బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అవార్డు, రూ.5 వేల నగదుతో ప్రభుత్వం సత్కరించిందన్నారు. మార్టూరు మండలానికి చెందిన షేక్ షాజియాభాను గడచిన 10 నెలల్లో అరకు కాఫీ రూ. 22,43,178 లు విక్రయాలు జరిపారన్నారు. దీనికిగాను ‘టాప్ పెర్ఫార్మర్ అవార్డు’, రూ.3 వేల నగదు బహుమతితో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవార్డుతో సత్కరించిందన్నారు. జిల్లా జేసీ భావన వశిష్ఠ, డీఆర్ఓ జి.గంగాధర్ గౌడ్, డీఆర్డీఏ పీడీ బి.సింగయ్య, జిల్లా అధికారులు, వెలుగు డీపీఎం రవీంద్ర, వెలుగు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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బియ్యం షాపులో విజిలెన్స్ అధికారుల తనిఖీగుంటూరు మెడికల్: పాత గుంటూరులోని శ్రీ దుర్గా భావన బెస్ట్ రైస్ షుగర్ ఫ్రీ రైస్ షాప్లో సోమవారం జిల్లా విజిలెన్న్స్ కమిటీ సభ్యులు, ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారి నరసింహుడు తనిఖీలు నిర్వహించారు. షాపు నిర్వాహకులు ఫుడ్ సేఫ్టీ లైసెన్స్ మున్సిపల్ ట్రేడ్ లైసెన్సు, లేబర్ లైసెన్సు లేకుండా విక్రయాలు జరుపుతున్నట్లు గుర్తించారు. ఎలాంటి లైసెన్సు లేకుండా అమెరికన్ జనరల్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఐ సీ ఎం ఆర్ ధ్రువీకరించినట్లుగా బియ్యాన్ని విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. అక్కడ ఉన్న బియ్యాన్ని శాంపిల్స్ తీసి షాపు నిర్వాహకులకు నోటీసులు ఇచ్చినట్టు అధికారులు తెలిపారు. షాపు తనిఖీ చేసిన వారిలో జిల్లా విజిలెన్న్స్ కమిటీ సభ్యులు డాక్టర్ చదలవాడ హరిబాబు మునిపల్లి కవిత, అధికారులు ఉన్నారు. అమెరికా బ్రాండ్తో బియ్యం విక్రయాలు
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మార్టూరు పోలీసులపై ఎస్పీ ఆగ్రహంమార్టూరు: స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ తమకు న్యాయం జరగలేదని విచారించి న్యాయం చేయాలని మార్టూరుకు చెందిన ఓ కుటుంబం సోమవారం బాపట్ల ఎస్పీ గ్రీవెన్స్ సెల్లో అభ్యర్థించింది. బాధితుల వివరాల మేరకు.. మైనార్టీ వర్గానికి చెందిన ఓ వ్యక్తికి పుట్టుకతో మూగ, చెముడు వైకల్యం కలిగిన కుమార్తె ఉంది. ఇంకొల్లు మండలం గంగవరం గ్రామానికి చెందిన నిరుపేద యువకుడికి 16 ఏళ్ల క్రితం తన కుమార్తెను ఇచ్చి వివాహం చేశారు. వివాహం జరిపించిన వ్యక్తి వారికి మార్టూరులోనే కాపురం పెట్టించి వారి ప్రతి అవసరాన్ని తనే చూసుకుంటూ వస్తున్నాడు. ఈ జంటకు 14, 15 సంవత్సరాల వయసుగల ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. అయితే దివ్యాంగురాలైన ఆ యువతి భర్త గతకొంత కాలంగా మరొక మహిళతో సహజీవనం చేస్తూ భార్యను శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించసాగాడు. ఈనెల 12వ తేదీ దివ్యాంగురాలైన భార్యకు బలవంతంగా నిద్రమాత్రలు మింగించాడు. తాను సహజీవనం చేస్తున్న యువతిని వివాహం చేసుకోవడానికి మోపిదేవి వెళుతున్నాను.. నీవు అడ్డు తొలగితే మాకు ఇబ్బంది ఉండదంటూ స్వయంగా భార్యకు చెప్పి ఆ రాత్రి యువతితో కలిసి మోపిదేవి వెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో యువతి తాలూకు కుటుంబం జూలై 14న మార్టూరు పోలీస్ స్టేషన్లో తన కుమార్తైపె హత్యాయత్నానికి పాల్పడిన అల్లుడిపై చర్యలు తీసుకొని తమ కుమార్తె, ఆమె పిల్లలకు న్యాయం చేయాలని ఫిర్యాదు చేసింది. బాధిత కుటుంబంపై నిందితుడి దాడి ఇదిలా ఉండగా జిల్లా ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేసి మార్టూరు చేరిన బాధిత యువతి తండ్రి, ఆమె సోదరుడిపై దాడి చేశారు. స్థానిక కూరగాయల మార్కెట్ ఎదురుగా రాత్రి 7 గంటల ప్రాంతంలో నిలబడి ఉండగా నిందితుడైన ఆమె భర్త నాపై ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేస్తారా? మీ అంతు చూస్తానంటూ అంటూ ఇద్దరిపై దాడికి తెగబడ్డాడు. దాడిలో గాయపడిన తండ్రీకొడుకులను స్థానికులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బాధిత కుటుంబం స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసి 13 రోజులు గడిచినా తమకు స్థానిక పోలీసులు ఎలాంటి న్యాయం చేయకపోవడంతో ఆ కుటుంబం సోమవారం గ్రీవెన్స్లో జిల్లా ఎస్పీ ఉమా మహేశ్వర్కు ఫిర్యాదు చేసింది. దివ్యాంగ యువతి పరిస్థితిని చూసి చలించిపోయిన ఎస్పీ సావధానంగా విషయం తెలుసుకున్నారు. అనంతరం మార్టూరు పోలీసు అధికారులను తీవ్రంగా మందలిస్తూ.. వారిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వారి ఫిర్యాదుపై సక్రమంగా స్పందించి తగు చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా ఎస్పీ స్థానిక అధికారులను ఆదేశించినట్లు బాధిత కుటుంబం తెలిపింది.
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హోటల్లో అగ్నిప్రమాదంరేపల్లె: పట్టణ శివారులోని ఓ హోటల్లో సోమవారం ఉదయం అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఇన్చార్జి ఫైర్ ఆఫీసర్ పి.శ్రీనివాస్ వివరాల మేరకు పెనుమూడి రోడ్డులోని దేవగిరి రమేష్బాబుకు చెందిన పల్లె రుచులు హోటల్లో కట్టెల పొయ్యిపై వంట చేస్తున్న సమయంలో నిప్పురవ్వలు ఎగసిపడ్డాయి. హోటల్లోని తాటాకు పందిళ్లకు మంటలు వ్యాప్తి చెందాయి. నిర్వాహకుల సమాచారంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారని పేర్కొన్నారు. లక్ష్మీపురం(గుంటూరు వెస్ట్): గుంటూరు నగరంలో స్తంభాలగరువు సెంటర్లో ఉన్న వైఎస్ఆర్ విగ్రహం ప్లాట్ఫాం వెనుక భాగాన్ని గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఢీ కొట్టడంతో మూడు రాతి దిమ్మెలు ఊడి పడిన ఘటన పై విచారణ నిర్వహించడం జరిగిందని వెస్ట్ డిఎస్పీ బెల్లం శ్రీనివాసరావు సోమవారం వెల్లడించారు. ఒక గుర్తు తెలియని ట్రాక్టర్ మలుపు తిరిగే సమయంలో వాహనం అదుపు తప్పి వైఎస్ఆర్ విగ్రహ వేదిక ప్లాట్ఫాం వెనుక భాగాన్ని బలంగా ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాద ఘటనలో విగ్రహం చుట్టూ ఉండే ప్లాట్ఫాం వెనుక భాగంలో మూడు రాతి దిమ్మెలు ఊడి కిందపడి పోయాయి. దీన్ని గమనించిన స్థానికులు ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ను పట్టుకునేందుకు యత్నించగా వాహనాన్ని నిలపకుండా పరారై పోయాడు. సమాచారం తెలుసుకున్న పట్టాభిపురం పోలీసలు ఘటనా ప్రదేశంంలో ప్రమాదం జరిగిన వైనాన్ని విచారించారు. విచారణలో ప్రమాదవశాత్తు ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్లు, వేగంగా అదుపు తప్పి ఢీకొట్టిన ట్రాక్టర్ డ్రైవర్, ట్రాక్టర్ ను సీసీ కెమెరాల ద్వారా గుర్తించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని వెస్ట్ సబ్ డివిజన్ ఇన్చార్జి డిఎస్పీ పేర్కొన్నారు. పట్నంబజారు(గుంటూరు ఈస్ట్): విద్యుత్ షాక్కు కేబుల్ ఆపరేటర్ మృతి చెందిన సంఘటనపై కేసు నమోదైంది. గుంటూరు లాలాపేట పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఏటీ అగ్రహారానికి చెందిన కావలి రామకృష్ణ (45) ఐపీడీ కాలనీ పరిసర ప్రాంతాల్లో కేబుల్ ఆపరేటర్గా పని చేస్తున్నాడు. సోమవారం ఐపీడీ కాలనీలో కేబుల్ వైర్ల మరమ్మతులు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో విద్యుత్ వైర్ రామకృష్ణపై పడింది. విద్యుత్ షాక్కు గురైన రామకృష్ణ ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందాడు. మృతుడి భార్య అరుణకుమారి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర ఉర్దూ అకాడమీ సమావేశంలో పలు నిర్ణయాలు మంగళగిరి టౌన్ : మంగళగిరి పట్టణంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉర్దూ అకాడమీ ప్రధాన కార్యాలయంలో సోమవారం అకాడమీ 22వ బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నర్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో అకాడమీ చైర్మన్ ఫారుక్ షిబ్లీ అధ్యక్షతన పలు అజెండా అంశాలను బోర్డు సభ్యులు సమగ్రంగా చర్చించి ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారు. ఉర్దూ భాషాభివృద్ధి, మైనార్టీ యువతకు నైపుణ్యాభివృద్ధి, కంప్యూటర్ శిక్షణ కేంద్రాల బలోపేతం, ఉర్దూ గ్రంథాలయాల అభివృద్ధి, సేవా నియమాళి, కారుణ్య నియామకాలు, ఉర్దూ సాహిత్య ప్రచురణలు తదితర అంశాలపై తీర్మానం చేశారు. రాష్ట్రంలోని 36 కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ల కోసం కంప్యూటర్ల కొనుగోలుకు ఏపీటీఎస్కు చెల్లించిన మొత్తం నిధులు విడుదలైనా వివిధ కారణాలతో సరఫరా ఆలస్యం కావడంపై బోర్డు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. సరఫరా చేయని పరికరాలకు సంబంధించిన మొత్తాన్ని వెంటనే తిరిగి చెల్లించాల్సిందిగా ఏపీటీఎస్కు లేఖ రాయాలని, అవసరమైతే ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ప్రత్యామ్నాయ కొనుగోలు ప్రక్రియ చేపట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలోని 36 కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లలో ఈ ఏడాది ఆగస్టు 15 నుంచి ఏడీసీఏ, మల్టీ లాంగ్వేజ్ డీటీపీ కోర్సులను ప్రారంభించాలని బోర్డు నిర్ణయించింది. సమావేశంలో బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నర్ సభ్యులు, మైనార్టీ వెల్ఫేర్ సెక్రటరి చిత్తూరి శ్రీధర్, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అడిషనల్ సెక్రటరి జంపాని శివయ్య, ఉర్దూ అకాడమీ వైస్ చైర్మన్ పఠాన్ ఖాదర్ ఖాన్, బోర్డు సభ్యులు మెహబూబ్ బాషా, అకాడమీ డైరెక్టర్ నిజాముద్దీన్ తదితరులు ఉన్నారు. నకరికల్లు: నకరికల్లు శివారు ఎస్సీ కాలనీలో కొంతమంది వ్యక్తులు కోతముక్క పేకాట ఆడుతుండగా ఎస్ఐ కె.సతీష్, సిబ్బందితో దాడి చేసి నలుగురు వ్యక్తులను సోమవారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారివద్ద నుంచి 3 మొబైల్ ఫోన్లు, రూ.5,770 నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నలుగురు వ్యక్తులపై కేసు నమోదు చేసి కోర్టులో హాజరు పరచనున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు.
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క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్తో ఆరోగ్య రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులుచేబ్రోలు: భవిష్యత్ వైద్యరంగంలో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, కృత్రిమ మేధ(ఏఐ), మెషిన్ లెర్నింగ్ సమన్వయంతో మరింత సమర్థమైన వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయని, ఆ దిశగా యువ పరిశోధకులు పరిశోధనలు చేపట్టాలని ఏపీలోని ఐఐఐటీ శ్రీ సిటీ ఫ్యాకల్టీ అఫైర్స్ డీన్, ప్రొఫెసర్ పి.విశ్వనాథ్ సూచించారు. చేబ్రోలు మండలం వడ్లమూడిలోని విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీలో ‘నేషనల్ సెమినార్ ఆన్ నెక్ట్స్ జెన్ హెల్త్కేర్: బయో మెడికల్ ఇమేజింగ్ థ్రూ క్వాంటమ్ డ్రివెన్ డీప్ లెర్నింగ్’ అనే అంశంపై ఐదు రోజుల పాటు నిర్వహించనున్న జాతీయస్థాయి సదస్సు సోమవారం ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా ప్రొఫెసర్ విశ్వనాథ్ మాట్లాడుతూ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఆరోగ్య రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు నాంది పలుకుతోందన్నారు. సంప్రదాయ కంప్యూటర్లు పరిష్కరించడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకునే క్లిష్టమైన వైద్య సమస్యలను క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అత్యంత వేగంగా విశ్లేషించగలదని వివరించారు. వ్యక్తిగత వైద్య సేవలు, ఔషధాల రూపకల్పన, జీనోమిక్ డేటా విశ్లేషణ, క్యాన్సర్ వంటి క్లిష్ట వ్యాధుల నిర్ధారణలో క్వాంటమ్ సాంకేతికత కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని చెప్పారు. ఎన్ఐటీ వరంగల్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ప్రకాష్ కొడాలి మాట్లాడుతూ భారీ స్థాయిలో డేటా విశ్లేషణ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, బయోమెడికల్ ఇమేజింగ్ వంటి రంగాల్లో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ విశేష అవకాశాలను సృష్టిస్తోందని చెప్పారు. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీపై విద్యార్థులు ఇప్పటి నుంచే అవగాహన పెంచుకొని పరిశోధనల వైపు అడుగులు వేయాలని సూచించారు. రాజస్థాన్లోని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ప్రకాష్ చౌదరి మాట్లాడుతూ ఆసుపత్రుల్లో రోగ నిర్ధారణ, వైద్య చిత్రాల విశ్లేషణ, రోగుల ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ, చికిత్సా ప్రణాళికల రూపకల్పన, ఔషధాల అభివృద్ధి వంటి అనేక విభాగాల్లో ఏఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్లో ఏఐ, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ సమన్వయంతో ఆరోగ్యరంగంలో వినూత్న ఆవిష్కరణలు చోటుచేసుకుంటాయని, విద్యార్థులు పరిశోధనల ద్వారా ఈ మార్పుకు నాయకత్వం వహించాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో వైస్ చాన్స్లర్ కేవీ క్రిష్ణకిషోర్, రిజిస్ట్రార్ పీఎంవీ రావు పాల్గొన్నారు.ఐఐఐటీ శ్రీ సిటీ ఫ్యాకల్టీ అఫైర్స్ డీన్ విశ్వనాథ్
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కూటమిలో భగ్గుమన్న విభేదాలురెంటచింతల: రెంటచింతలలో బీజేపీ జెండా దిమ్మె ధ్వంసం చేయడంపై ఆ పార్టీ నేతలు ఆగ్రహించారు. మాచర్ల–గుంటూరు రహదారిపై సోమవారం నిరసన తెలిపారు. టీడీపీ, బీజేపీ నాయకుల మధ్య వివాదానికి దారి తీసింది. జాతీయ రహదారి పక్కనే రెండు నెలల కిందట బీజేపీ మండల అధ్యక్షులు ఇగుటూరి రాజశేఖర్రెడ్డి ఏర్పాటుచేసిన బీజేపీ దిమ్మెను సోమవారం కొందరు ధ్వంసం చేశారు. దీనిపై బీజేపీ నాయకులు ఆగ్రహించారు. బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఏలూరి శశికుమార్ నేతృత్వంలో నాయకులు మాచర్ల–గుంటూరు ప్రధాన రహదారిపై కొంత సమయం నిరసన వ్యక్తం చేశారు. విద్యుత్ స్తంభాలు ఏర్పాటుకు జెండా దిమ్మెను తొలిగించినట్లు స్థానిక టీడీపీ నాయకులు బదులివ్వడంతో ఇరు పార్టీల నాయకులు వాగ్వాదానికి దిగారు. బీజేపీ మహిళానేత లక్ష్మి విద్యుత్ స్తంభం కోసం తీసిన గుంతలోకి దిగి నినాదాలు చేస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేసింది. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో కారంపూడి సీఐ శరత్బాబు, స్థానిక ఎస్ఐ నాగార్జున ఇరు పార్టీల నేతలతో చర్చలు జరిపారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ప్రధాన రహదారి విస్తరణ పనులు పూర్తి అయిన వెంటనే బీజేపీ జెండా దిమ్మె ఏర్పాటుకు రహదారి వెంబడే స్థలం కేటాయిస్తామని వారు హామినిచ్చి సమస్యను పరిష్కరించారు.
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గోమాతకు జాతీయ గౌరవం ఇవ్వాలినరసరావుపేట: ఆవులకు రాష్ట్ర మాత లేదా అంతర్జాతీయ ఆరాధ్య దేవత అనే రాజ్యాంగ హోదాను కల్పించి జాతీయ గౌరవం ఇవ్వాలని గో సన్మాన్ ఆహ్వాన్ అబియాన్ ప్రతినిధులైన ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన రాధారమణదాస్ కోరారు. ఈ మేరకు పీజీఆర్ఎస్లో కలెక్టర్ను కలిసి విన్నవించారు. గో వధను నిషేధించాలని, గోశాలలకు ప్రభుత్వ బడ్జెట్ కేటాయించి వాటిని పెంచి పోషించాలని కోరారు. నరసరావుపేట, చిలకలూరిపేట గోశాల ప్రతినిధులు శివనాగేశ్వరరావు, కృష్ణచంద్ర, ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. పెదకాకాని: శ్రీ మల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో సహస్ర ఘటాభి షేక పూజలు భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. సోమవారం ఉదయం 7 గంటల నుంచి ఆలయ అర్చకులు, వేదపండితులచే విశేష పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన మట్టి కుండలతో మల్లేశ్వరస్వామి వారికి మహన్యాసపూర్వక సహస్ర ఘటాభిషేకం నిర్వహించారు. పూజా కార్యక్రమంలో ఆలయ ఉప కమిషనరు గోగినేని లీలాకుమార్, పాలకమండలి చైర్మన్ కోసూరి పూర్ణచంద్రరావు దంపతులు, సభ్యులు బండారు మల్లేశ్వరి దంపతులు, భైరపనేని ధనలక్ష్మీ దంపతులు, ఉల్లం రాజేశ్వరి దంపతులు, ధూపాటి శివశంకరరావు, కొమ్మూరి మల్లిఖార్జునరావు, పలువురు భక్తులు పాల్గొన్నారు. భక్తులందరికీ తీర్ధ ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు. అమరావతి: ప్రపంచాన్ని సన్మార్గంలో నడిపించి అందరికీ మార్గదర్శకంగా నిలిచే గురువులను పూజించాలని భవఘ్నిగురూజీ అన్నారు. మండల పరిధిలోని వైకుంఠపుర భవఘ్ని అరామంలో గురిపూర్ణిమ మహోత్సవాలలో తొలిరోజు సోమవారం కార్యక్రమాలను భక్తిప్రపత్తులతో నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా భవఘ్ని గురూజీ మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సంపద భారతదేశం సొంతమన్నారు. ఋషులు, మునులు మనకు అందించిన మహోన్నతమైన జ్ఞాన సంపదను సామాన్యునికి సైతం అర్ధమయ్యే రీతిలో బోధించే గురువులను స్మరించుకోవటం అదృష్టంగా భావించాలన్నారు. తొలుత వేకువజామున వ్యాసభగవానులకు సుప్రభాతసేవ, వ్యాసభగవానుడి ఉత్సవమూర్తికి రథోత్సవం, అనంతరం ఆదిగురువు వ్యాసభగవానునికి ప్రత్యేకపూజలు నిర్వహించారు. ఈవేడుకలలో పలు జిల్లాల నుంచి భక్తులు భారీగా పాల్గొన్నారు. ఈసందర్భంగా భక్తులందరికీ నిర్వాహకులు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లను పరవ్యవేక్షించారు. నగరంపాలెం(గుంటూరు వెస్ట్): స్థానిక విద్యానగర్ శ్రీసాయినాధ సన్నిధానంలో నిర్వహిస్తోన్న గురుపూర్ణిమ మహోత్సవాలు సోమవారం ఐదో రోజుకి చేరాయి. సాయినాధునికి శ్రద్ధాసక్తులతో రుద్రాభిషేకం నిర్వహించారు. మహిళలు హాజరవ్వగా, సాప్తాహిక అఖండ సాయినామ సంకీర్తన కొనసాగించారు. ఆలయ గౌరవాధ్యక్షుడు యడ్లపాటి అశోక్కుమార్, అధ్యక్షుడు వడ్లమూడి శివ రామకృష్ణయ్య, స్వరూపరాణి, సంజీవరావు, అప్పారావు పాల్గొన్నారు.
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నకిలీ డీఎస్పీ లీలలెన్నెన్నో..!ఒంగోలు టౌన్: అతడి స్వగ్రామం చిలకలూరిపేట మండలం యడవల్లి. తండ్రి నాగేశ్వరరావు వ్యవసాయ కూలీ. ఎవరితోనైనా ఇట్టే కలిసిపోయో చొరవ అతడి సొంతం. అదే పెట్టుబడిగా నేరాలకు పాల్పడ్డాడు. అతడే కొత్తపల్లి ప్రదీప్. ఒంగోలు మండలం ముక్తినూతలపాడు గ్రామానికి చెందిన ముంగులూరి రఘుపతి ఫిర్యాదుతో అతడి అసలు రంగు బయటపడింది. ఒక సైబర్ నేరంలో రూ.1.23 కోట్లు పోగొట్టుకున్న రఘుపతి న్యాయం కోసం పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. అయితే, పోలీసుల నుంచి తగిన స్పందన లభించలేదు. ఈ క్రమంలో అతడికి కొత్తపల్లి ప్రదీప్ పరిచమయ్యాడు. సైబర్ డీఎస్పీగా పనిచేస్తున్నట్లు చెప్పుకున్న అతగాడు.. రఘుపతి పోగొట్టుకున్న నగదు తిరిగిప్పిస్తానని నమ్మబలికాడు. బదులుగా రఘుపతి నుంచి రూ.5 లక్షల నగదు, ఒక బుల్లెట్ వాహనం తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఒట్టిచేతులు చూపడంతో అనుమానం వచ్చిన రఘుపతి విచారించగా.. ప్రదీప్ మోసం తెలిసి బిత్తరపోయాడు. పోలీసులతో ఉన్న సాన్నిహిత్యంతో ప్రదీప్ మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు రఘుపతి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ మేరకు నకిలీ డీఎస్పీగా పలువురిని మోసం చేసిన కొత్తపల్లి ప్రదీప్పై ఒంగోలు తాలూకా పోలీసులు కేసు నమోదు చేయడం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం జిల్లాలో ప్రదీప్ మోసాలపై చర్చ జరుగుతోంది.
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శాకంబరీ.. సకల శుభకరీప్రణామం అంటూ భక్తితో కొలిచిన భక్తజనం ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో శాకంబరీ ఉత్సవాలు సోమవారం వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఉత్సవాలలో అమ్మవారిని ఆకుకూరలు, కాయగూరలు, డ్రైఫ్రూట్స్తో అలంకరిస్తారు. తొలి రోజున అమ్మవారి ప్రధాన మూలవిరాట్తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తు, ఘాట్రోడ్డులోని కామథేను అమ్మవారి ఆలయంతో పాటు ఉపాలయాల్లోని పరివార దేవతలకు ఆకుకూరలు, కాయగూరలతో అలంకరించారు. ఆలయ పరిసరాలను అలంకరించేందుకు సుమారు 20 టన్నుల కూరగాయలను వినియోగించినట్లు ఆలయ అధికారులు పేర్కొన్నారు. పూజా సామగ్రిగా కూరగాయల దండలు.. శాకంబరీ ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని భక్తులు పూజా సామగ్రికి బదులుగా ఆకుకూరలు, కాయగూరలతో తయారు చేసిన దండలను అమ్మవారికి సమర్పించడం కనిపించింది. సారె, పూజా సామగ్రితో పాటు ఆకుకూరలు, కాయగూరలను మూల విరాట్తో పాటు ఉత్సవ మూర్తికి సమర్పించారు.
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గంజాయి కేసులో నలుగురు అరెస్ట్బాపట్ల టౌన్: బాపట్ల మండలం వెదుళ్ళపల్లి గ్రామంలో గంజాయి తాగుతున్న నలుగురు వ్యక్తులు అరెస్ట్ చేశారు. సోమవారం వెదుళ్ళపల్లి పోలీస్స్టేషన్లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో సర్కిల్ సీఐ బి. హరికృష్ణ వివరాలను వెల్లడించారు. గంజాయి తాగుతున్న చీరాల పట్టణం, రామ్నగర్కు చెందిన పేరం సాయిచంద్, చిలకలూరిపేటటౌన్ ఎన్టీఆర్ కాలనీకి చెందిన దేవరకొండ హేమంత్కుమార్, కడప టౌన్ నాగరాజుపేటకు చెందిన రావినూతల అచ్యుత్సాయికుమార్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని పోలీసులు తనదైన శైలిలో విచారించగా వారికి మండలంలోని వెదుళ్ళపల్లి గ్రామానికి చెందిన దేవి ఏడుకొండలరెడ్డి గంజాయి సరఫరా చేశారన్నారు. మొత్తం నలుగురిని అరెస్ట్చేసి కోర్టుకు హాజరు పరిచామన్నారు. వారి వద్ద నుంచి 190 గ్రాముల గంజాయి, వివో రెడ్ హ్యాండ్రైడ్ ఫోన్, రెండు నోకియా కీబోర్డ్ ఫోన్లు, ఒక లావా కీప్యాడ్ ఫోన్, రూ. 600 నగదు, టీవీఎస్ జూపీటర్ స్కూటర్ స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. వెదుళ్ళపల్లి ఎస్ఐ ఎం. వెంకటేశ్వర్లు, విధుల్లో ప్రతిభ కనపరిచిన హెడ్కానిస్టేబుల్ తిరుపతిరాజు, అంకయ్య, కానిస్టేబుల్స్ రమేష్, రాజేష్లను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
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అర్జీలు పునరావృతమైతే చర్యలు తప్పవుబాపట్లటౌన్: ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమానికి సంబంధించిన అర్జీలు పునరావృతమైతే చర్యలు తప్పవని ఎస్పీ బి. ఉమామహేశ్వర్ తెలిపారు. జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమానికి జిల్లా నలుమూలల నుంచి అర్జీదారులు ఎస్పీ కార్యాలయానికి చేరుకొని తమ సమస్యలను వివరించారు. బాధితుల సమస్యలు తెలుసుకున్న ఎస్పీ బి. ఉమామహేశ్వర్ సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం జిల్లాలోని పోలీస్ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. అర్జీదారుల సమస్యలను చట్ట పరిధిలో విచారించి నిర్ణీత గడువులోగా పరిష్కారం చూపాలన్నారు. వివిధ సమస్యలతో పోలీస్ కార్యాలయాలకు వచ్చే బాధితులకు భరోసాగా పోలీస్ శాఖ ఉండాలన్నారు. పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమంలో అధికంగా కుటుంబ కలహాలు, అత్తారింటి వేధింపులు, ఆస్తి తగాదాలు, భూ వివాదాలు, ఆర్థిక లావాదేవీ మోసాలకు సంబందించిన అర్జీలే అధికంగా వస్తున్నాయని పోలీసు అధికారులు వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బాపట్ల సీసీఎస్ డీఎస్పీ పి. జగదీష్నాయక్, పీజీఆర్ఎస్ సెల్ ఇన్స్పెక్టర్ కె. శ్రీనివాసరావు, అధికారులు, సిబ్బంది తదితరులుపాల్గొన్నారు. ఎస్పీ బి.ఉమామహేశ్వర్
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కార్గిల్ యుద్ధ అమరవీరులకు నివాళిగుంటూరు లీగల్: కార్గిల్ విజయ్ దివస్ సందర్భంగా యుద్ధంలో పాల్గొన్న వీరజవాన్ల సంస్మరణ కార్యక్రమాన్ని స్థానిక గుంటూరు జిల్లా సైనిక సంక్షేమ కార్యాలయంలో ఆదివారం నిర్వహించారు. కార్గిల్ యుద్ధంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్న 14 మంది సైనికులను గుంటూరు జిల్లా న్యాయసేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి, న్యాయమూర్తి సయ్యద్ జియాఉద్దీన్న్ సత్కరించి మాట్లాడారు. కార్గిల్ ఆపరేషన్ విజయ్లో మన సైనికులు చూపిన ధైర్యం, త్యాగం దేశ చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించబడిందని చెప్పారు. జాతీయ న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ప్రవేశపెట్టిన వీర్ పరివార్ సహాయత యోజనపై కార్గిల్ యుద్ధ వీరులకు, వారి కుటుంబాలకు, అమరవీరుల కుటుంబాలకు, మాజీ సైనికులకు ఉచిత న్యాయ సహాయం, చట్టపరమైన సలహాలు, పెన్షన్, సంక్షేమ సదుపాయాల విషయంలో సహాయం ఈ పథకం ద్వారా అందుతుందని న్యాయమూర్తి వివరించారు. జిల్లా సైనిక సంక్షేమాధికారి గుణశీల మాట్లాడుతూ డీఎల్ఎస్ఏ కార్యదర్శి, న్యాయమూర్తి సహాయంతో ఇప్పటి వరకు 40 మందికిపైగా సైనిక కుటుంబాల సమస్యలను పరిష్కరించినట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా సైనిక సంక్షేమ కార్యాలయం సూపరింటెండెంట్ ఆనందరావు, డీఎల్ఎస్ఎ ప్యానల్ సీనియర్ న్యాయవాది కె.కాళిదాసు, డీఎల్ఎస్ఎ లీగల్ ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్స్ జె.సురేష్బాబు, ఐ.మధుబాబు, ఎల్.సుబ్బయ్య, లీగల్ ఎయిడ్ క్లినిక్ న్యాయవాది పి.రాజేష్ లింగం, డీఎసల్ఎస్ఏ ఇన్చార్జి సూపరింటెండెంట్ వాణి, ప్రత్యక్షంగా యుద్ధంలో పాల్గొన్న మాజీ సైనికులు, ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా సైనిక కుటుంబ సభ్యులు, పారాలీగల్ వలంటీర్లు పాల్గొన్నారు. మంగళగిరి టౌన్: నేషనల్ సబ్ మాస్టర్స్ (మెన్ అండ్ ఉమెన్) క్లాసిక్ అండ్ ఎక్యూప్డ్ పవర్ లిఫ్టింగ్ చాంపియన్ షిప్ పోటీల్లో గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన క్రీడాకారిణి ప్రతిభ చాటినట్లు జిల్లా పవర్ లిఫ్టింగ్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదర్శి విజయభాస్కరరావు, షేక్ సంధాని తెలిపారు. మంగళగిరి పట్టణంలోని కార్యాలయంలో ఆదివారం పతకాలు సాధించిన క్రీడాకారిణి జ్యోతివర్మ దంపతులను సత్కరించి మెమెంటో అందజేశారు. వారు మాట్లాడుతూ ఈనెల 18 నుంచి 23వ తేదీ వరకు మహారాష్ట్రలో జరిగిన ఈ పోటీల్లో పవర్ లిఫ్టర్ జ్మోతివర్మ మాస్టర్స్ –2 విభాగంలో పాల్గొని మూడు పతకాలు సాధించినట్లు తెలిపారు. 69 కేజీల క్లాసిక్ అండ్ ఎక్యూప్డ్, క్లాసిక్ డెడ్ లిఫ్ట్ విభాగాల్లో బ్రాంజ్ మెడల్, బెంచ్ ప్రెస్, డెడ్ లిఫ్ట్లో సిల్వర్ మెడల్స్ సాధించినట్లు పేర్కొన్నారు. జాతీయ స్థాయిలో జిల్లాకు మూడు పతకాలు సాధించడం గర్వకారణమని వారు కొనియాడారు. ఎస్టీయూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మల్లు రఘునాథరెడ్డి గుంటూరు ఎడ్యుకేషన్: ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, పెన్షనర్లకు మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకుండా కూటమి ప్రభుత్వం వాయిదాలు వేయడం తప్ప పరిష్కారం చూపడం లేదని రాష్ట్రోపాధ్యాయ సంఘ(ఎస్టీయూ) రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మల్లు రఘునాథరెడ్డి ఆరోపించారు. వాయిదాల పాలనకు ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ ఉద్యమం ద్వారా చరమగీతం పాడుతామని హెచ్చరించారు. ఆదివారం కొత్తపేటలోని మల్లయ్య లింగం భవన్లో ఎస్టీయూ ఆధ్వర్యంలో ఇన్ సర్వీసు ఉపాధ్యాయులకు టెట్ శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న రఘునాథరెడ్డి మాట్లాడుతూ 12వ పీఆర్సీ కమిటీ ఏర్పాటు, న్యాయమైన వేతన సవరణను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఏఐఎస్టీఎఫ్ జాతీయ ఆర్థిక కార్యదర్శి సీహెచ్ జోసఫ్ సుధీర్ బాబు, రాష్ట్ర ఆర్థిక కార్యదర్శి కె.కోటేశ్వర రావు, రాష్ట్ర సంయుక్త అధ్యక్షుడు డి.పెదబాబు మాట్లాడారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా ప్రధాన ఆర్థిక కార్యదర్శులు శ్యాంబాబు, హనుమత్ ప్రసాద్, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు జి.అమరనాథ్ పాల్గొన్నారు. పెదకాకాని: పశులు మేపుకునే విషయంలోలో చోటు చేసుకున్న వివాదం ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణకు దారి తీసింది. పెదకాకాని మండల పరిధిలోని వెనిగండ్ల గ్రామానికి చెందిన కొల్లికొండ శివయ్యకు ఇంటి ఎదురుగా ఉన్న కొల్లికొండ సాయికి పశువుల మేత విషయంలో గురువారం వివాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ వివాదం రాత్రి ఇళ్ల వద్ద రెండు వర్గాల వారు ఒకరిపై ఒకరు దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ దాడిలో కొల్లికొండ శివయ్య, అతని కుమారుడు గోపీనాథ్ తలలు పగిలి రక్తగాయాలయ్యాయి. అలానే మరొక వర్గానికి చెందిన కొల్లికొండ సాయికి కంటి పక్కన, చేతికి గాయమైంది. ఈ దాడిలో గాయపడిన వారు గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేయించుకుని పెదకాకాని పోలీసుస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఇరువర్గాలకు చెందిన కొల్లికొండ శివయ్య, గోపీనాథ్, శివయ్య భార్యలపై ఆనందరావు ఫిర్యాదు చేయగా ఆనందరావు, సాయి, అంజమ్మ, కోటమ్మ మరి కొందరిపై శివయ్య ఫిర్యాదు చేశాడు. విచారించి కేసు నమోదు చేయడం జరుగుతుందని సీఐ టీపీ నారాయణస్వామి ఆదివారం తెలిపారు.
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ఆటో నడిచేదెలా..?చంద్రబాబు పాలనలో ఆటోడ్రైవర్లకు కష్టాలు చంద్రబాబు సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ఆటో డ్రైవర్ల పరిస్థితి దారుణంగా మారింది. అడ్డగోలు జీవోలు, నిత్యం పెరిగిపోతున్న ధరలతో వారు ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోతున్నారు. పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలతో రెక్కాడితేగానీ డొక్కాడని వేల మంది సామాన్య ఆటో కార్మికులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఆటో విడిభాగాలు, మెయింటనెన్స్ ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగిపోవడంతో వారు కుదేలు అవుతున్నారు. దీనికితోడు రుసుములు, జరిమానాల పెంపుతో కష్టాలపాలవుతున్నారు. పట్నంబజారు: ప్రస్తుత కాలంలో గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఆర్థిక స్థితిగతులు, అవసరాలు మారడంతో దాదాపు ప్రతి ఇంటికీ ఒకటి లేదా రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు ఉన్నాయి. వ్యక్తిగత వాహనాలు పెరిగిపోవడంతో ప్రయాణికులు అత్యవసరమైతే తప్ప ఆటో ఎక్కేందుకు మొగ్గు చూపడం లేదు. పల్లెలను, పట్టణాలను అనుసంధానించే భారీ ‘సెవెన్ సీటర్’ ఆటోలు నిషేధానికి గురయ్యాయి. నగరంతోపాటు అనేక ప్రధాన ప్రాంతాల్లో తిరిగే త్రీ సీటర్స్, ఫోర్ సీటర్స్ ఆటోలు మాత్రమే ప్రస్తుతం ఉన్నాయి. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు శ్రమించినా అరకొర ఆదాయం దిక్కువుతోంది. రోజువారీ ఇంధన ఖర్చులకే సంపాదన సరిపోతోంది. ఏటా కట్టాల్సిన ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ ఫీజులు, బీమా ప్రీమియం, ఫైనాన్స్ వాయిదాలు చెల్లించలేక డ్రైవర్లు అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోతున్నారు. తమ కుటుంబాలను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం సబ్సిడీపై ఇంధనం అందించాలని, ఫైనాన్స్ వేధింపుల నుంచి రక్షణ కల్పించాలని జిల్లా ఆటో కార్మిక సంఘాలు గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. జీవోల రద్దుకు విజ్ఞప్తి రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా సీ్త్ర శక్తి పథకం ప్రారంభించిన తరువాత ఆటోవాలాల పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారింది. మహిళలు ఆటోలు ఎక్కే పరిస్థితి కూడా లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి సంక్షోభంలో ప్రభుత్వ సేవల ఫీజులు పెంచుతూ, భారీ జరిమానాలు విధించేలా తెచ్చిన జీవో 21, 31 లు ఆటోవాలాలకు మరింత గుదిబండగా మారాయి. వీటిని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. థర్డ్ పార్టీ బీమా రూ. ఆరు వందలకు తగ్గించాలని, ప్రైవేట్ సంస్థల పరిధిలోని వాహన ఫిట్నెస్ పరీక్షలను రద్దు చేసి ప్రభుత్వమే నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ సదుపాయాలతో కూడిన ప్రత్యేక సంక్షేమ బోర్డును ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. తమను ఆదుకోవాలని ఆటో కార్మికులు కోరుతున్నారు. నేను ఏళ్లుగా ఆటో నడుపుతున్నా. ఇదే జీవనాధారం. డీజిల్, ఇతర ఖర్చులు పోను రోజుకు రూ.200 కూడా మిగిలడం లేదు. రోడ్డుపై ఆటో నిలుపుకొనే పరిస్థితి లేకుండా పోతోంది. బిడ్డల చదువులు.. పెద్దల వైద్యం కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఆటో రంగానికి చేయూత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆటోవాలాలను ఇబ్బందికి గురి చేసేలా తీసుకొచ్చిన జీవోలను రద్దు చేయాలి. – శేషగిరి పవన్కుమార్, ఆటో యూనియన్ నాయకుడు ఆటోడ్రైవర్ల పరిస్థితి రోజురోజుకీ దారుణంగా మారిపోతోంది. ఇప్పటికే ఉచిత బస్సు పథకంతో కిరాయిలు లేక బతుకులు చితికిపోయాయి. ప్రభుత్వం వెంటనే వ్యాట్, సెస్లను రద్దు చేసి ఆటో కార్మికులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం.చంద్రబాబు ఆటోవాలాలకు ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని కూడా నిలబెట్టుకోలేదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలలో వాహనమిత్ర సాయం, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ వంటి సదుపాయాలు కల్పిచడంతోపాటు సంక్షేమ బోర్డును ఏర్పాటు చేయాలి. – మేడా మురళి, ఆటోడ్రైవర్, ఏటీ అగ్రహారం రూ.లక్షలు పెట్టి కొనుగోలు చేసిన ఆటోలకు నెలవారీ ఈఎంఐలు, ఇంటి అద్దెలు, పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు కట్టలేక నిస్సహాయ స్థితిలో ఆటోడ్రైవర్లు కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. ఉపాధి కోల్పోయిన అనేకమంది డ్రైవర్లు పొట్టకూటి కోసం కూలీ పనులకు వెళ్తున్న దుస్థితి ఏర్పడింది. ఇంధనం లీటరుపై ఇతర రాష్ట్రాల్లో వ్యాట్ రూ.25 నుంచి రూ.28 లోపు ఉంటే.. ఏపీలో అత్యధికంగా రూ.30 ఉందని ఆటో, మోటారు వర్కర్స్ సంఘాల ప్రతినిధులు విమర్శిస్తున్నారు. తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఢిల్లీ తరహాలో పన్ను తగ్గిస్తే రవాణా రంగానికి, సామాన్యులకు కొంత వెసులుబాటు కలుగుతుందన్నారు. కూటమి సర్కార్ ఈ దిశగా కూడా యోచన చేయడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడాయిల్ ధరలు తగ్గినప్పటికీ ఏపీలో ఇంధన ధరలు పెంచడంపై ఆటోడ్రైవర్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఆయిల్ కంపెనీలు ఇష్టానుసారంగా ధరలు పెంచుకునే అనుమతులను రద్దు చేయటంతోపాటు ధరలపై నియంత్రణ చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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బాపట్లసోమవారం శ్రీ 27 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026సంక్షేమంలోనూ పొరుగు వారే! ఒకటో తేదీ వచ్చిందంటే అకౌంట్లో పడే జీతానికి, అయ్యే ఖర్చులకు లెక్క సరిపోదు. ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఉద్యోగమంటూ పెదవులపై ప్లాస్టిక్ నవ్వులు పులుముకుని ప్రతి ఒక్కరికీ సమాధానం చెప్పే ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల ఇంట అప్పుల కుంపటి ఆరదు. వేతనాలు పెంచండని వేడుకున్నా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మనసు కరగడం లేదు. ఏళ్ల తరబడి ప్రభుత్వ శాఖల్లో కీలకమైన విధులు నిర్వర్తిస్తున్నా, అరకొర వేతనాలతో కుటుంబాలను కన్నీటితో వారు నెట్టుకొస్తున్నారు. కనీసం సంక్షేమం కూడా దరి చేరడం లేదు. తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తల్లికి వందనం పథకాన్ని అంగన్వాడీలకు సైతం అమలు చేసి, చిరు ఉద్యోగులకు మాత్రం ఇవ్వకపోవడంతో వారు ఆవేదన చెందుతున్నారు.కొల్లూరు: కొల్లూరులో గ్రామ దేవతలకు మహిళలు ఆదివారం ఆషాఢ సారె సమర్పించారు. పొంగళ్లు, సారెలతో ఊరేగింపు నిర్వహించారు. ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. నరసరావుపేట టౌన్: ఒకవైపు ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఏళ్ల తరబడి సేవలందిస్తున్నారు... మరోవైపు అదే ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలకు మాత్రం అనర్హులుగా మిగిలిపోతున్నారు. ఇదే రాష్ట్రంలో వేలాది మంది పొరుగు సేవల సిబ్బంది దీనస్థితి. దాదాపుగా అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు, కార్పొరేషన్లు, సొసైటీలలో ఔట్సోర్సింగ్ సిబ్బంది విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం తాజాగా తల్లికి వందనం పథకం కింద అర్హులైన తల్లుల ఖాతాల్లో పిల్లల చదువుల కోసం నగదు జమ చేసింది. తమకు మాత్రం సంక్షేమ పథకాల ప్రయోజనాలు అందడం లేదని ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల్లో ఆవేదన మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. సీఎఫ్ఎంఎస్ ఐడీ మెడలో వేలాడుతుండగా కనీస వేతనాలు గానీ, సంక్షేమం గానీ అమలు కాక ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల జీవితం డీలా పడిపోతోంది. ఇప్పటికై నా మా జీతాలు చూసి జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురావాలని వేడుకుంటున్నారు. పేరుకే ప్రభుత్వ కొలువు.. ప్రభుత్వంలోని వివిధ శాఖల్లో పనిచేస్తున్న ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు నెలకు రూ.15 వేల వేతనం చెల్లిస్తున్నప్పటికీ, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ మినహాయింపుల తర్వాత చేతికి అందేది కేవలం రూ.13,087 మాత్రమే. పెరుగుతున్న ధరలు, అద్దె, పిల్లల చదువులు, వైద్య ఖర్చుల మధ్య ఈ మొత్తంతో కుటుంబాన్ని పోషించడం భారంగా మారిందని ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి శాశ్వత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కాకపోయినా, సీఎఫ్ఎంఎస్ పోర్టల్లో మాత్రం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా నమోదై ఉందని అంటున్నారు. అదే ఇప్పుడు పెద్ద సమస్యగా మారిందని వాపోతున్నారు. సీఎఫ్ఎంఎస్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా నమోదవడంతో తల్లికి వందనంతో పాటు ఇతర సంక్షేమ పథకాలకు కూడా అనర్హులుగా పరిగణిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. తాజాగా ప్రభుత్వం తల్లికి వందనం పథకం కింద అర్హులైన తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నగదు జమ చేసింది. అయితే ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల కుటుంబాల్లో కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ, సీఎఫ్ఎంఎస్ నమోదును కారణంగా చూపుతూ పథకం వర్తింపజేయడం లేదని వారు చెబుతున్నారు. తక్కువ వేతనం పొందుతున్న తమలాంటి కుటుంబాలకు ఈ సాయం అత్యంత అవసరమని పేర్కొంటున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు లభించే వేతనాలు, ఉద్యోగ భద్రత, ఇతర సౌకర్యాలు తమకు లేవని ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. పేద కుటుంబాలకు అందించే సంక్షేమ పథకాలూ అందక నష్టపోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పల్నాడు జిల్లా కలెక్టర్ కృతికా శుక్లాను గత సోమవారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఔట్సోర్సింగ్ పారామెడికల్ అసోసియేషన్ సభ్యులు పీజీఆర్ఎస్లో కలసి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఆర్థిక పరిస్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకుని తల్లికి వందనం సహా అన్ని అర్హత ఆధారిత సంక్షేమ పథకాలను వర్తింపజేయాలని కోరారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించి సంక్షేమ పథకాలను నిలిపివేస్తున్నారని వాపోయారు. శాశ్వత ఉద్యోగులకు ఉండే వేతనాలు, డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, ఉద్యోగ భద్రత, పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు కల్పించాలని కోరారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం దృష్టికి తమ సమస్యను తీసుకెళ్లి న్యాయం చేయాలని విన్నవించారు.
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రైలు తగిలి బాలుడు మృతివేటపాలెం: వేగంగా వెళుతున్న రైలు తగలడంతో బాలుడు మృతి చెందాడు. దేశాయిపేట పంచాయతీ ఆనుమల్లిపేట సచివాలయం దగ్గరలో రైలు పట్టాల వద్ద సంఘటన ఆదివారం చోటుచేసుకుంది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. ఆనుమల్లిపేటకు చెందిన ఎం. ఏడుకొండలు, వెంకటలక్ష్మి కుమారుడు గణేష్ (5) ఒకటో తరగతి చదువుతున్నాడు. తాత ఉదయం రైలు పట్టాల అవతల ఉన్న గొర్రెల మంద వద్దకు బాలుడుని తీసుకొని వెళ్లాడు. రైలు పట్టాలు దాటే సమయంలో వేగంగా చీరాల వైపు ఉంచి రైలు వస్తోంది. అయితే తాత బాలుడిని రైలు వస్తుంది రావద్దని చెప్పి ఆయన మాత్రం పట్టాలు దాటి వెళ్లాడు. బాలుడు పట్టాల ఇవతల ఆగి నిలబడి ఉండిపోయాడు. అయితే రైలు వెళ్లిన తరువాత చూడగా బాలుడు తలకు కంటి పక్కన గట్టి దెబ్బతగిలి కింద పడి ఉన్నాడు. గమనించిన తాత వెంటనే బాలుడిని ఇంటికి తీసుకెళ్లి అక్కడ నుంచి బాలుడు తండ్రి సహాయంతో మోటార్ బైక్ పై చీరాల వైద్యశాలకు తీసుకెళ్లారు. వైద్యులు బాలుడికి చికిత్స అందించినప్పటికీ మృతిచెందాడు. రైలు పట్టాల పక్కనే నిలబడి ఉండటంతో రైలుకు సంబంధించిన ఇనుప వస్తువు తగిలి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. కుమారుడు మృతి చెందాడని విషయం తెలుసుకున్న తల్లిదండ్రులు ఒక్కసారిగా కుప్ప కూలిపోయారు. అప్పటి వరకు తమ ముందు ఆడుకుంటున్న తమ బిడ్డ మృత్యుబడికి చేరడంతో వారి బాధ వర్ణనాతీతంగా మారింది.
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మడ మొక్కల పెంపకంపై అవగాహన పెంచాలిబాపట్ల: మడ మొక్కల పెంపకంపై తీర ప్రాంత గ్రామాల్లో ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని డీఎఫ్ఓ ఎస్.రవిశంకర్ పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ మడ మొక్కల దినోత్సవం సందర్భంగా స్థానిక నగర వనంలో తీర ప్రాంత గ్రామ ప్రజలకు అవగాహన కార్యక్రమం చేపట్టారు. డీఎఫ్ఓ మాట్లాడుతూ మడ అడవులను సంరక్షించుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని, రాబోయే తరాలకు వీటిని అడవులుగా అందించాలని ముత్తయిపాలెం ఆదర్శనగర్ వన సంరక్షణ సమితి(వీఎస్ఎస్) సభ్యులకు, మానవతా స్వచ్ఛంద సంస్థ సభ్యులకు పిలుపునిచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరూ కనీసం ఒక మొక్కనైనా దత్తత తీసుకోవాలని సూచించారు. ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ మన్నెం సురేంద్ర మాట్లాడుతూ వన సంరక్షణ సమితి సభ్యులు స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రతినిధులు మడ అడవుల సంరక్షణలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని వాటిని కాపాడాలని సూచించారు. ప్రొటెక్ట్ సంస్థ కార్యదర్శి చవనం చంద్రారెడ్డి, మానవత సంస్థ చైర్మన్ డాక్టర్ బి.శరత్బోస్, మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ అధ్యక్షులు గురజాల శ్రీనివాసరావు, కార్యదర్శి వి.జోష్న, సంస్థ డైరెక్టర్లు వి.హరిబాబు, పుత్తూరు సుభాషిణి శ్రీనివాస్, కోలా సుబ్బారావు, మహిళా సమాఖ్య అధ్యక్షురాలు కోలా పద్మజ, సంఘ సేవకురాలు రజిని, జి.శాంతారామ్, విజయకుమార్, సెక్షన్ ఆఫీసర్లు, బీట్ ఆఫీసర్లు పాల్గొన్నారు. నరసరావుపేట ఈస్ట్: పల్నాడు జిల్లా పరిధిలోని కస్తూర్భా బాలికా విద్యాలయాలలో ఖాళీగా ఉన్న 21 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్థుల ధ్రువపత్రాల పరిశీలన ఈనెల 28, 29 తేదీలలో నిర్వహిస్తున్నట్టు సమగ్ర శిక్ష అదనపు ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్ పి.శ్యామ్ప్రసాద్ ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. పెదచెరువులోని కేజీబీవీ పాఠశాలలో ఉదయం 9గంటల నుంచి ధ్రువపత్రాల పరిశీలన ప్రారంభమవుతుందన్నారు. అర్హులైన అభ్యర్థుల వివరాలు వారు నమోదు చేసిన మొబైల్ నంబర్ల ద్వారా సమాచారం అందజేస్తారని వివరించారు. ధ్రువపత్రాల పరిశీనలకు హాజరు కాని, ఒరిజినల్ పత్రాలు సమర్పించని, అర్హతకు సంబంధించిన ఆధారాలు చూపని అభ్యర్థుల అభ్యర్థిత్వం పరగణించబడదని స్పష్టం చేసారు. అభ్యర్థులు తమ విద్యార్హత సర్టిఫికెట్లు, మార్కుల మెమోలు, టెట్, టీసీ, కుల, ఈడబ్ల్యూస్, స్థానికత, ఆధార్, పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోలతో నిర్ణీత తేదీ, సమయంలో హాజరు కావాలని తెలిపారు. డీఎఫ్ఓ ఎస్.రవిశంకర్
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రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకరి మృతిలక్ష్మీపురం(తిరువూరురూరల్): ఇబ్రహీంపట్నం–జగదల్పూర్ జాతీయ రహదారిపై ఆదివారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. మంగళగిరి నుంచి తిరువూరు వస్తున్న కారు అదుపు తప్పి రోడ్డు పక్కనున్న విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొనడంతో డ్రైవింగ్ చేస్తున్న కారుమంచి హరికృష్ణ ప్రసాద్(60)కి తీవ్ర గాయాలై అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఆయన భార్య భవానికి కూడా తీవ్రగాయాలవడంతో ఆస్పత్రికి తరలించారు. తిరువూరు మండలం చింతలపాడుకు చెందిన హరికృష్ణ ప్రసాద్ మంగళగిరిలో నివసిస్తూ స్వగ్రామానికి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఆయనకు ఇద్దరు కుమారులున్నారు. తిరువూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. చిలకలూరిపేటటౌన్: పట్టణంలోని విజయ బ్యాంక్ సెంటర్ సమీప హైవేపై శనివారం రాత్రి రెండు బైక్లు ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో భూక్యా శ్రీసాయితోపాటు మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ప్రమాద తీవ్రతకు శ్రీసాయి తలకు బలమైన గాయమై చెవుల్లోంచి రక్తం కారడంతో పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా మారింది. స్థానికులు వెంటనే స్పందించి బాధితులను ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కు తరలించి ప్రథమ చికిత్స అందించారు. అనంతరం మెరుగైన వైద్యం నిమిత్తం గుంటూరు ఆసుపత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న అర్బన్ పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని, ట్రాఫిక్ ప్రమాదానికి కారణమైన వాహనాల్ని తొలగించి ట్రాఫిక్ను నియంత్రించారు. ప్రమాదానికి గల పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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మహంకాళి అమ్మవారికి గాజుల అలంకరణదుగ్గిరాల: దుగ్గిరాల మండలం కంఠంరాజు కొండూరు గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న మహంకాళి అమ్మవారిని ఆదివారం ప్రత్యేక గాజులతో అలంకరించారు. దేవస్థానం భక్తులతో కళకళలాడింది, ఆషాఢ మాసం రెండవ ఆదివారం కావడంతో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని, మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు. ఆలయానికి తరలివచ్చిన భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలుగకుండా ఏర్పాట్లను ఆలయ ఈఓ పర్యవేక్షించారు. పెదకాకాని: స్థానిక శ్రీ మల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో సహస్ర ఘటాభిషేక పూజలను ఆదివారం అర్చకులు, వేదపండితులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. వరుణ జపాలు, రుష్యశృంగ జపం,వరుణ మంత్ర హోమాలు నిర్వహించినట్లు ఆలయ ఉపకమిషనరు గోగినేని లీలాకుమార్, పాలకమండలి చైర్మన్ కోసూరి పూర్ణచంద్రరావు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా చివరి రోజు సోమవారం సహస్ర ఘటాభిషేకం, ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయన్నారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామి వారి కృపకు పాత్రులు కావలసినదిగా విజ్ఞప్తి చేశారు. సోమవారం అభిషేకాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. పాలకమండలి సభ్యులు కొమ్మూరి మల్లికార్జునరావు, ధూపాటి శివశంకరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నగరంపాలెం: గుంటూరు జిల్లాలోని అన్ని పోలీస్స్టేషన్లలో ఆదివారం రౌడీషీటర్లకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించారు. నేర నియంత్రణ, శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో భాగంగా జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ ఆదేశాల మేరకు ఈ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ చేపట్టారు. సత్ ప్రవర్తనతో జీవించాలని రౌడీషీటర్లకు డీఎస్పీలు, సీఐలు, ఎస్ఐలు సూచించారు. నేరప్రవృత్తికి దూరంగా ఉండాలన్నారు. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. నగరంపాలెం: సైబర్ నేరాలపై ప్రజలు అవగాహన ఉండాలని సీఐడీ ఎస్పీ డాక్టర్ కేవీ శ్రీనివాసరావు అన్నారు. ఆదివారం రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ గుంటూరు ఆధ్వర్యంలో బృందావన్ గార్డెన్స్లోని రోటరీ భవన్లో సైబర్ నేరాలపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. సీఐడీ ఎస్పీ డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ కష్టపడి సంపాదించిన సొమ్ము సైబర్ నేరాలతో క్షణాల్లో మాయమవుతుందని పేర్కొన్నారు. ఏటీఎం పిన్ నంబర్లు, ఓటీపీ, పాస్వర్డ్లు ఇతరులకు చెప్పొద్దని కోరారు. తెలియని లింకులపై క్లిక్ చేయవద్దని చెప్పారు. అనుమానిత ఫోన్కాల్స్పై అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. సైబర్ మోసం జరిగితే వెంటనే నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయాలని లేదా 1930 నంబర్కు కాల్ చేయాలని అన్నారు. అనంతరం ఎస్పీ శ్రీనివాసరావును సత్కరించారు. ఈ సదస్సులో క్లబ్ అధ్యక్షుడు పొందూరి శివప్రసాద్, కార్యదర్శి తుమ్మల శ్రీనివాసరావు, కోశాధికారి కొల్లి అరవింద్కుమార్, సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వైభోగ బోనం● కనుల పండువగా ఊరేగింపు ● కొనసాగిన ఆషాఢ సారె సంబరాలు ● ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు భక్తుల తాకిడి ● అన్ని దర్శన టికెట్ల విక్రయాలు రద్దు ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న దుర్గమ్మకు తెలంగాణ తరఫున హైదరాబాద్లోని భాగ్యనగర్ శ్రీమహంకాళి జాతర బోనాల ఉత్సవాల ఉమ్మడి దేవాలయాల కమిటీ ఆదివారం బంగారు, వెండి బోనాలను సమర్పించింది. ఈ ఏడాది నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితులు తొలగిపోయి, వానలు పుష్కలంగా కురియాలని, ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలలో పాడి పంటలతో రైతులు, ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని కోరుతూ అమ్మవారికి బోనం సమర్పించినట్లు జోగిని అవికా పేర్కొన్నారు. 17 ఏళ్ల్లుగా ఏటా ఆషాఢ మాసంలో దుర్గమ్మకు బంగారు బోనం సమర్పించడం ఆనవాయితీగా వస్తోందని ఉమ్మడి దేవాలయాల కమిటీ పేర్కొంది. భక్తితో బయలెల్లి.. బ్రాహ్మణ వీధిలోని జమ్మిదొడ్డి ఆవరణలోని రావిచెట్టు వద్ద అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తి వద్ద తెలంగాణ బంగారు బోనానికి కమిటీ ప్రతినిధులు, దుర్గగుడి ఈవో శీనానాయక్, చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. అనంతరం మేళతాళాలు, మంగళవాయిద్యాలు, తీన్మార్ డప్పులు, బేతాళ నృత్యాలు, కళాకారులు విన్యాసాలు, వివిధ వేషధారణలు, పోతరాజుల విన్యాసాలతో వైభవంగా ఊరేగింపు ప్రారంభమైంది. తెలంగాణ సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ సుమారు 5 వందల మంది కళాకారులు తమ కళలను ప్రదర్శిస్తూ ఇంద్రకీలాద్రికి వైపు సాగారు. అమ్మవారికి ప్రణమిల్లి.. జోగిని అవికా బంగారు బోనాన్ని తలపై పెట్టుకుని ఊరేగింపులో ముందుకు సాగగా.. వెండి తదితర బోనాలతో మిగిలిన వారు అనుసరించారు. బంగారు బోనాన్ని దర్శించుకునేందుకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు బ్రాహ్మణ వీధి, రథం సెంటర్, ఇంద్రకీలాద్రి పరిసరాలను తరలివచ్చారు. దుర్గాఘాట్కు చేరుకున్న తర్వాత కృష్ణమ్మకు గంగ తెప్ప, పట్టుచీర, పూలు, పండ్లు, పూజా సామగ్రి తదితరాలను సమర్పించారు. దుర్గాఘాట్, ఘాట్రోడ్డు మీదగా ఊరేగింపు ఆలయ ప్రాంగణానికి చేరుకుంది. సుమారు 700 మంది కళాకారులు, కమిటీ ప్రతినిధులు చేరుకోవడంతో ఘాట్రోడ్డుపై పండుగ వాతావరణం కనిపించింది. ఆలయ ప్రాంగణంలోని గాలి గోపురం వద్ద బంగారు బోనానికి ఆలయ ఈవో, చైర్మన్, ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు, అర్చకులు స్వాగతం పలికారు. కమిటీ ప్రతినిధులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల అనంతరం బంగారు, వెండి బోనాలతోపాటు పూజ సామగ్రి, పట్టువస్త్రాలు, పసుపుకుంకుమలను ఆలయ ఈవో, ఆలయ అర్చకులకు అందజేశారు. అమ్మవారి దయతో ఇరు రాష్ట్రాల ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నారని ఉత్సవ కమిటీ అధ్యక్షుడు బుల్లెట్ శ్రీధర్, మాజీ అధ్యక్షులు పేర్కొన్నారు. కొనసాగిన సారె సంబరం ఆదివారం రికార్డు స్థాయిలో భక్త బృందాలు ఇంద్రకీలాద్రికి తరలివచ్చి అమ్మవారికి ఆషాఢ సారెను సమర్పించాయి. భక్తుల రద్దీ కనిపించడంతో దర్శనానికై విక్రయించే అన్ని టికెట్ల విక్రయాలను అధికారులు రద్దు చేశారు. ఆదివారం 70 వేల మంది అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారని భావిస్తున్నారు.
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ముద్రగడ సేవలు అజరామరంరేపల్లె: రాజకీయాలకతీతంగా అందరూ అభిమానించే మహోన్నత వ్యక్తి ముద్రగడ పద్మనాభం అని మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు అంబటి రాంబాబు అన్నారు. కాపు నాయకుల ఐక్యవేదిక ఆధ్వర్యంలో పట్టణంలోని గుత్తికొండ లక్ష్మీనారాయణ కల్యాణ మండపంలో ఆదివారం నిర్వహించిన ముద్రగడ పద్మనాభం సంతాప సభలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు. కాపు సమాజానికి రాజకీయ రిజర్వేషన్ సాధించేందుకు ముద్రగడ పద్మనాభం సాగించిన వీరోచిత పోరాటాలను అంబటి గుర్తు చేశారు. వ్యక్తిగత రాజకీయ ఎదుగుదల కంటే కాపు జాతి అభివృద్ధికే ప్రాధాన్యమిచ్చి అహర్నిశలు శ్రమించారని కొనియాడారు. కాపుల హక్కుల కోసం చేసిన ఉద్యమాల్లో ఎన్నో కష్టనష్టాలను ఎదుర్కొన్నారని తెలిపారు. అనుకున్నది సాధించే వరకు వెనక్కి తగ్గని పట్టుదలతో విక్రమార్కుడిలా ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం సాగిందన్నారు. అలాంటి మహానుభావుడు కాపు జాతిలో పుట్టడం గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు. రాజకీయాల్లో నీతి, నిజాయితీకి ప్రతీకగా నిలిచిన ముద్రగడ పద్మనాభం లేకపోవడం బాధాకరమని, ఆయనను రాజకీయాలకతీతంగా ప్రతి ఒక్కరూ స్మరించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎమ్మెల్సీ తోట త్రిమూర్తులు మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా, రాజ్యసభ సభ్యునిగా ముద్రగడ పద్మనాభం చేసిన సేవలు ఎనలేనివని అన్నారు. కాపు జాతి ఐక్యత కోసం ఆయన అనేక ఉద్యమాలను విజయవంతంగా నడిపించారని పేర్కొన్నారు. ఆయన నీతి, నిజాయతీ, పట్టుదలే ఆయన విజయానికి సోపానాలని కొనియాడారు. ముద్రగడ పద్మనాభం ప్రజాసేవ అపారమైనదని, ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా, రాజ్యసభ సభ్యునిగా ఆయన చూపిన నిబద్ధత అరుదైనదన్నారు. కాపు జాతి ఐక్యత కోసం ఆయన నడిపిన ఉద్యమాలు సమాజంలో చైతన్యం నింపాయన్నారు. పదవులు ఆయనను వెతుక్కుంటూ వచ్చాయి గానీ, ఆయన ఎప్పుడూ పదవుల కోసం విలువలను వదల్లేదన్నారు. నీతి, నిజాయితీ, అచంచలమైన పట్టుదల ఈ మూడు గుణాలే ఆయనను విశిష్ట నాయకుడిగా నిలబెట్టాయని, ఆయన జీవితం ప్రతి నాయకుడికి ఆదర్శమని కొనియాడారు. ఆగస్ట్ 1వ తేదీన కిర్లంపూడిలో ఆయన అభిమానులు, కుటుంబ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో జరిగే సంతాపసభకు అందరూ హాజరై ఆయన సేవలను స్మరించుకోవాలని కోరారు. పలువురు పద్మనాభం సేవలను స్మరించుకుంటూ నివాళులర్పించారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు మోపిదేవి శ్రీనివాసరావు, న్యాయవాది రజని, పలు పార్టీల నాయకులు చందు సాంబశివరావు, గూడపాటి శ్రీనివాసరావు, గడ్డం రాధాకృష్ణమూర్తి, గాదె వెంకయ్యబాబు, కమతం సాంబశివరావు, చదలవాడ శ్రీనివాసరావు, తోట రాంబాబు, నిర్వాహకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఇద్దరు ప్రైవేటు బ్యాంకు మేనేజర్లు అరెస్ట్లక్ష్మీపురం: అరండల్పేటలోని ఓ ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్లో ఇద్దరు మేనేజర్లు సైబర్ నేరానికి పాల్పడటంతో అరెస్టు చేశారు. అరండల్పేట, సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు వారిని అరెస్ట్ చేసినట్లు తెలిపారు. అరండల్పేట పోలీస్ స్టేషన్లో సీఐ ఆరోగ్య రాజు విలేకరులతో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.... గుంటూరు అరండల్పేట 4వ లైన్లోని ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్లో బ్రాంచ్ మేనేజర్లుగా సయ్యద్ నౌషాద్, ఆపరేషనల్ మేనేజర్గా షేక్ బాజీ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. గతేడాది మనీ మ్యూల్ అకౌంట్స్ ద్వారా సుమారుగా 11 ఖాతాల నుంచి రూ.25 లక్షలు విత్డ్రా చేసినట్లు సీఐడీ నుంచి ఫిర్యాదు వచ్చింది. సైబర్ క్రైమ్ సోషల్ మీడియా వింగ్కు చెందిన ఎస్ఐ లక్ష్మీ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఆరుగురిపై అరండల్పేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మొత్తం రూ.25 లక్షలు సైబర్ మోసం చేసినట్లు తెలిసింది. సయ్యద్ నౌషాద్ ఇదంతా చేసి మేనేజర్ కొడవటిగంటి రామకృష్ణ ద్వారా యూకేలో ఉండే దగ్గుపాటి సాయి కిరణ్కు చేర్చి కమీషన్ తీసుకున్నట్లు గుర్తించారు. నేపాల్లో సైబర్ నేరం చేసి రూ.4.87 లక్షల నగదు కాజేసిన మోసంలో కూడా వీరు పాల్గొన్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. శనివారం బ్రాడిపేట 4వ లైను వద్ద సయ్యద్ నౌషాద్, రామకృష్ణలను అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి 3 సెల్ఫోన్లు స్వాధీన పరుచుకున్నారు. కేసు ఛేదనలో ప్రతిభ చాటిన అరండల్పేట సీఐ ఆరోగ్య రాజు, ఎస్ఐ ఈశ్వరరావు, హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఒ. చిరంజీవులు, కానిస్టేబుల్ అప్పలనాయుడు, సైబర్ క్రైమ్ సెల్ సీఐ మొహమ్మద్ నిసార్ బాషా, ఎస్ఐ లక్ష్మి , హెడ్ కానిస్టేబుల్ రాజ కిశోర్, కానిస్టేబుల్లు యాసిన్, సాయి, ఇమాం, మానస, అరుణలను జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ అభినందించారు. సైబర్ క్రైమ్కు సహకరించిన నిందితులు
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మహిళలు, సామాన్య ప్రయాణికుల రక్షణే ధ్యేయంనగరంపాలెం(గుంటూరు వెస్ట్): మహిళలు, సామాన్య ప్రయాణికుల రక్షణే ధ్యేయంగా సరికొత్త డిజిటల్ విప్లవానికి నాంది పలికామని జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ అన్నారు. శనివారం నగరంపాలెం పోలీస్ కల్యాణ మండపంలో అభయ్ ఆటో గుంటూరు డిజిటల్ యాప్, ఆటోలకు కేటాయించిన డిజిటల్ క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత వ్యవస్థను జిల్లా ఎస్పీ ప్రారంభించారు. జిల్లా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ గుంటూరు నగరంలో ఆటోల రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, వాహన ఫిట్నెస్ పరిశీలించాక ప్రత్యేక క్యూఆర్ కోడ్తో రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ కేటాయిస్తామన్నారు. ఈ క్యూఆర్ కోడ్ ఆటో ముందు, వెనుక, లోపల ప్రయాణికులకు కనిపించేలా అతికిస్తారని చెప్పారు. అనంతరం పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు. డీఎస్పీలు బెల్లం శ్రీనివాసరావు (ట్రాఫిక్), అలహరి శ్రీనివాసరావు (ఎస్బీ), సీఐలు ఎ.అశోక్ (తూర్పు ట్రాఫిక్ పీఎస్), సింగయ్య (పశ్చిమ ట్రాఫిక్ పీఎస్), నిషార్బాషా (ఐటీ కోర్), యాప్ రూపకల్పనకు సహకరించిన పెంచలరెడ్డి శేఖర్, కమ్యూనికేషన్స్ ప్రతినిధులు, ఆటో డ్రైవర్లు పాల్గొన్నారు.
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చదవకపోతే కొడతారని పరారీభట్టిప్రోలు: ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని భట్టిప్రోలు మండలం, వెల్లటూరు గ్రామ దేవతలైన శ్రీ ముత్యాలమ్మ, శ్రీ కట్లమ్మ, శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవార్లకు శుక్రవారం భక్తులు వైభవంగా సారె సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా యాదవ సంఘం ఆధ్వర్యంలో అమ్మవార్లకు చీరలు, పసుపు, కుంకుమ, గాజులు, పిండివంటలతో కూడిన సారెను అందజేశారు. భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా వేద పండితులు క్రోవి రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ అమ్మవార్లకు సారె సమర్పించడం మన జీవితాలను అమ్మవారికి శరణాగతి చేసుకోవడమేనని తెలిపారు.
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యూజీసీ పే స్కేల్ అమలు చేయాలిఏఎన్యూ(పెదకాకాని): ఏఎన్యూలో కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకుల సేవలు క్రమబద్ధీకరించి సమాన పనికి సమాన వేతనం, యూజీసీ పేస్కేల్ అమలు చేయాలని అధ్యాపకుల సంఘం అధ్యక్షుడు డాక్టర్ సీహెచ్ తిరుమలరావు అన్నారు. ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఒప్పంద అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షలు గురువారం ఏడవ రోజుకు చేరుకున్నాయి. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ తిరుమలరావు మాట్లాడుతూ భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన సమానత్వ హక్కు ప్రకారం కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకులను రెగ్యులర్ ఉద్యోగులతో సమానంగా పరిగణించి యూజీసీ పే స్కేళ్లను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. తొలుత ఏఎన్యూ ప్రాంగణంలో ఉన్న భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి వినతిపత్రం సమర్పించారు. గురువారం రిలే నిరాహార దీక్షలో భాగంగా కె.సందీప్, డాక్టర్ వీడీ రాజాజీ, డాక్టర్ కె.శ్రీదేవి, డాక్టర్ ఎస్కే మస్తానమ్మ, డాక్టర్ సీహెచ్ రాధిక, డాక్టర్ ఎన్.ప్రసన్న కుమార్ విధులకు సెలవు తీసుకొని దీక్షా శిబిరంలో పాల్గొన్నారు. వీరికి సంఘీభావంగా మిగిలిన కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకులు తమ విధులు ముగించుకుని పెద్ద సంఖ్యలో నిరసన శిబిరానికి చేరుకొని దీక్షలో పాల్గొన్నవారికి మద్దతు తెలిపారు. ప్రభుత్వం తమ న్యాయమైన డిమాండ్లపై వెంటనే సానుకూల నిర్ణయం తీసుకోకపోతే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఏఎన్యూ వద్ద కొనసాగుతున్న కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకుల రిలే నిరాహార దీక్షలు
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రాగితీగల చోరీ ముఠా గుట్టురట్టుమంగళగిరి రూరల్: నిర్మాణంలో ఉన్న భవనాల్లో విద్యుత్ వైర్లను చోరీ చేసి వాటి నుంచి కాపర్ను వేరు చేసి విక్రయిస్తున్న ముఠాను మంగళగిరి రూరల్ పోలీసులు గురువారం అరెస్ట్ చేశారు. మొత్తం 10 మంది నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరిచారు. వారి వద్ద నుంచి 28 కిలోల రాగి తీగను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు మంగళగిరి రూరల్ సీఐ చిరుమామిళ్ల వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు. స్వాధీనం చేసుకున్న రాగి తీగ విలువ సుమారు రూ.3 లక్షలు ఉంటుందన్నారు. మండలంలోని కాజా టోల్గేట్ సమీపంలోని ఓ టెక్ పార్క్లో భద్రపరిచిన 20 బండిళ్ల ఎలక్ట్రికల్ వైర్లు చోరీకి గురయ్యాయని జూన్6న నిర్మాణ కాంట్రాక్టర్ చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. దర్యాప్తులో కాజా, చినకాకాని ప్రాంతాల్లో నిర్మాణ భవనాల నుంచి వైర్లు చోరీ చేసి వాటిని కాల్చి కాపర్గా మార్చి పేరేచర్లకు చెందిన పాత సామాను వ్యాపారులకు విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. నిందితులు గండాలయ్యపేట, తాడికొండ, పేరేచర్లలకు చెందిన మొగిలి మధు, జగన్నాథం, ఏసుబాబు, సాంబయ్య, నాగ తేజ, ఉయ్యాల సతీష్ లపై సస్పెక్ట్ షీట్ ఓపెన్ చేయటం జరుగుతుందన్నారు. కేసు దర్యాప్తులో ఏఎస్ఐ రత్నరాజు, హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు శ్యామ్, రాము, చలమరావు, కానిస్టేబుల్ సాగర్ పాల్గొన్నారు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్ కేసులో యువకుడికి బెయిల్ చిలమత్తూరు: మడకశిర ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజుపై సోషిల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టారన్న ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న గుంటూరు జిల్లా దాచేపల్లి మండలానికి చెందిన వీర ప్రతాప్రెడ్డికి హిందూపురం స్పెషల్ కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. మడకశిరకు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ప్రతాప్రెడ్డిని అరెస్ట్ చేసి హిందూపురంలోని స్పెషల్ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. బాధితుడికి వైఎస్సార్సీపీ హిందూపురం నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త టీఎన్ దీపిక అండగా నిలిచారు. ఆమె సూచన మేరకు వైఎస్సార్సీపీ లీగల్ సెల్ అధ్యక్షుడు వెంకటరెడ్డి బాధితుడి తరుఫున వాదనలు వినిపించారు. ఈ మేరకు న్యాయమూర్తి బాధితుడి సొంత పూచీకత్తుపై బెయిల్ మంజూరు చేశారు. కాగా బెయిల్ మంజూరు అయిన తర్వాత కూడా మడకశిర పోలీసులు బాధితుడిని పోలీసు జీపులో తీసుకెళ్లడంపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పోలీసులు వెంటనే బాధితుడిని విడుదల చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ సమన్వయకర్త టీఎన్ దీపిక డిమాండ్ చేశారు. కోటప్పకొండ మండపంలోనే అభిషేకాలు నరసరావుపేట: తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా కోటప్పకొండ త్రికోటేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో ఈనెల 25 శనివారం నుంచి 27 సోమవారం వరకు మూడురోజులపాటు అభిషేకాలు అభిషేక మండపంలోనే నిర్వహించటం జరుగుతుందని సహాయ కమిషనర్, కార్యనిర్వాహణాధికారి డి.చంద్రశేఖరరావు గురువారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
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సమన్వయంతోనే వినూత్న ఆవిష్కరణలుచేబ్రోలు: భవిష్యత్లో పరిశోధనలు ఇంటర్ డిసిప్లినరీ విధానంలో మరింత విస్తరించనున్నాయని, గణితం, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఇంజినీరింగ్, జీవశాస్త్రం, వైద్యశాస్త్రం వంటి విభిన్న రంగాల సమన్వయంతో వినూత్న ఆవిష్కరణలు సాధ్యమవుతాయని ఐఐటీ తిరుపతి ప్రొఫెసర్ ఎస్.బాలకృష్ణ తెలిపారు. చేబ్రోలు మండలం వడ్లమూడిలోని విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీలో మూడు రోజులపాటు నిర్వహిస్తున్న ‘కంప్యూటేషనల్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ సైన్సెస్ (ఐసీసీఎంఎస్ఎస్–2026)’ అంతర్జాతీయ సదస్సు గురువారం ప్రారంభమైంది. హైబ్రిడ్ విధానంలో (ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్) నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా సదస్సుకు సంబంధించిన కాన్ఫరెన్స్ సావనీర్ను ఆవిష్కరించారు. ప్రొఫెసర్ ఎస్.బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ అనువర్తిత గణితం, కంప్యూటేషనల్ సైన్సెస్ రంగాలు నేటి సాంకేతిక ప్రపంచానికి వెన్నెముకగా నిలుస్తున్నాయన్నారు. కృత్రిమ మేధస్సు, మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా అనలిటిక్స్, హై–పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్, శాసీ్త్రయ అనుకరణలు వంటి రంగాల్లో వేగంగా జరుగుతున్న పరిశోధనలను వివరించారు. ఐఐటీ పాట్నా ప్రొఫెసర్ ఓం ప్రకాశ్ మాట్లాడుతూ సంక్లిష్టమైన శాసీ్త్రయ సమస్యలను విశ్లేషించడంలో, వాటికి ఖచ్చితమైన పరిష్కారాలను రూపొందించడంలో అధునాతన గణిత భావనలు కీలకంగా మారాయని తెలిపారు. ఎన్ఐటీ కాలికట్ ప్రొఫెసర్ మహేశ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ కంప్యూటేషనల్ గణితం ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రం, సాంకేతిక అభివృద్ధిలో కీలకమైన సాధనంగా మారిందన్నారు. కార్యక్రమంలో వైస్ చాన్స్లర్ కేవీ క్రిష్ణకిషోర్, రిజిస్ట్రార్ పీఎంవీ రావు, డీన్లు, పరిశోధకులు, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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టిప్పర్ ఢీకొని మహిళ మృతితుళ్లూరు మండలం రాయపూడి వద్ద ఘటన తాడికొండ: ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తున్న దంపతులను టిప్పర్ వెనుకనుంచి ఢీకొన్న ఘటనలో భార్య మృతిచెందగా.. భర్త గాయాలపాలయ్యాడు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. వడ్డమాను గ్రామానికి చెందిన భార్యాభర్తలు గురువారం ద్విచక్రవాహనంపై వెళుతుండగా తుళ్లూరు మండలం రాయపూడి వద్ద వెనుకనుంచి వచ్చిన టిప్పర్ వీరి బండిని ఢీకొట్టడమే కాకుండా.. కొంతమేరకు ఈడ్చుకువెళ్లింది. ఘటనలో భార్య డేగల వెంకాయమ్మ (37) అక్కడికక్కడే మృతిచెందింది. భర్తకు గాయాలయ్యాయి. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న తుళ్లూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. భూ సమీకరణ ప్రగతి సాధించాలిగుంటూరు వెస్ట్: సీఆర్డీయే రెండో విడత భూ సమీకరణ వారం రోజుల్లో ప్రగతి సాధించాలని జిల్లా కలెక్టర్ సీఎం సాయికాంత్ వర్మ ఆదేశించారు. సీఆర్డీయే భూ సమీకరణపై గురువారం స్థానిక కలెక్టరేట్లోని వీసి హాల్లో జాయింట్ కలెక్టర్ అశుతోష్ శ్రీవాస్తవ, సీఆర్డీయే అదనపు కమిషనర్ కొల్లాబత్తుల కార్తీక్తో కలిసి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ నోటిఫై చేసిన భూముల సమీకరణ ఆవశ్యమని అందుకు రైతులకు అవగాహన కల్పించాలన్నారు. పెద్దపరిమి, హరిశ్చంద్రాపురం, వడ్డమాను గ్రామాల్లో అవగాహన త్వరగా చేపట్టాలన్నారు. భూసమీకరణకు డిప్యూట్ చేసిన సర్వేయర్లు వెంటనే చేరాలని ఆదేశించారు. రికార్డు ప్రకారం భూమి వివరాలు, భౌతికంగా ఉన్న భూమి వివరాలు సరిపోతే సమీకరణ చేయవచ్చన్నారు. రికార్డు ప్రకారం ఉన్న భూమి కంటే ఎక్కువ భూమిని ఎవరు క్లెయిమ్ చేయలేరని స్పష్టం చేశారు. డాక్యుమెంట్లో చూపిన భూమిని రైతు విధిగా చూపించాలని తెలిపారు. డీఆర్వో షేఖ్ ఖాజావలి, ఆర్డీఓలు కె.శ్రీనివాస రావు, కె.శ్రీరమణి, సీఆర్డీయే డిప్యూటీ కలెక్టర్లు, సంబంధిత మండల తహసీల్దార్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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లీవ్ అడిగితే ఉద్యోగం తీసేశారుసుభాష్నగర్: దుండిగల్ సర్కిల్ పరిధిలోని బహదూర్పల్లి టెక్ మహీంద్రా కార్యాలయం ఎదుట ఓ మహిళా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి ధర్నాకు దిగింది. అకారణంగా తనను ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారని ఆరోపిస్తూ న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన రాజుపాలెం భావన ఈసీఐఎల్ లో నివాసము అంటూ బహదూర్ పల్లి లోని టెక్ మహీంద్రా లో ప్రాసెస్ అసోసియేట్ పనిచేస్తుంది. మూడు రోజులుగా సెలవు తీసుకున్నందున తనను ఉద్యోగం నుంచా అకారణంగా తీసి వేశారు అంటూ బుధవారం దుండిగల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. ఎలాంటి న్యాయం దొరకకపోవడంతో గురువారం టెక్ మహేంద్ర ముందు కూర్చొని నిరసనకు దిగింది. విషయం తెలుసుకున్న దుండిగల్ పోలీసులు అక్కడికి చేరుకొని యాజమాన్యంతో మాట్లాడగా తనకు ఎలాంటి న్యాయం చేయలేదంటూ బాధితురాలు భావన ఆరోపించింది. ఈ సందర్భంగా భావన మాట్లాడుతూ తన కుమార్తె అనారోగ్యంతో బాధపడుతుండటంతో ఈనెల 17, 18 20 మూడు రోజులు సెలవు కావాలని యాజమాన్యానికి ముందుగానే సమాచారం ఇచ్చి అనుమతి కోరినట్లు వెల్లడించింది. సెలవు కోరిన అనంతరం తనను ఉద్దేశపూర్వకంగా వేధిస్తూ ఉద్యోగం నుంచి తొలగిస్తున్నట్లు ఈ మెయిల్ ద్వారా సమాచారం అందిందని ఆరోపించింది. యాజమాన్యం తమపై అనవసర ఒత్తిడి తెస్తోందని, వాష్రూమ్కు వెళ్లాలన్నా అనుమతి తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉందని భావన పేర్కొంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ విధులకు హాజరు కావాలని ఈ మెయిల్ ద్వారా ఆదేశించారని, సిక్ లీవ్కు వేతనం చెల్లించకపోయినా పనికి రావాలని ఒత్తిడి చేశారని ఆరోపించింది. దుండిగల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసిన తనకు న్యాయం జరగలేదని, నాకు న్యాయం జరిగే వరకూ కంపెనీ ముందు నిరసన కొనసాగుతుందని సాయంత్రం వరకు అలాగే బైఠాయించింది.
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భట్టిప్రోలు బౌద్ధ స్తూపం అభివృద్ధికి వినతిభట్టిప్రోలు: స్థానిక బౌద్ధ స్తూపం అభివృద్ధికి తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని లోక్సభ ప్యానల్ స్పీకర్, బాపట్ల ఎంపీ తెన్నేటి కృష్ణ ప్రసాద్ కోరారు. ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్తో గురువారం ఆయన భేటీ అయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతమైన భట్టిప్రోలు స్తూపం సమగ్ర అభివృద్ధికి సహకరించాలని కోరారు. ఎంపీ మాట్లాడుతూ దక్షిణ భారతదేశంలోనే అత్యంత ప్రాచీనమైన బౌద్ధ క్షేత్రాలలో భట్టిప్రోలు స్తూపం ఒకటని గుర్తుచేశారు. ఈ ప్రాంతాన్ని అంతర్జాతీయ పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని పేర్కొన్నారు. బౌద్ధ పర్యాటక సర్క్యూట్లో అభివృద్ధి చేయడం, బౌద్ధ వారసత్వ ప్రదేశాల మధ్య అనుసంధానం కల్పించాలన్నారు. మంత్రి సానుకూలంగా స్పందించారని తెలిపారు.
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పారా లీగల్ వలంటీర్ల పాత్ర కీలకంశాశ్వత న్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్మన్ పీవీ రాజీవ్ గుంటూరు లీగల్: జాతీయ, రాష్ట్ర న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆదేశాల మేరకు పారా లీగల్ వలంటీర్లకు గురువారం న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సయ్యద్ జియాఉద్దీన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. తొలుత శాశ్వత న్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్మన్ పి.ఆర్.రాజీవ్, జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సయ్యద్ జియాఉద్దీన్లు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో శాశ్వత న్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్మన్ పి.వి.రాజీవ్ పారా లీగల్ వలంటీర్ల ముఖ్యమైన బాధ్యతల గురించి వివరించారు. వాటిలో ప్రత్యామ్నాయ వివాద పరిష్కారం అంశంపై అవగాహన కల్పించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రధానంగా మధ్యవర్తిత్వం, సంధానం, రాజీ విధానం ద్వారా న్యాయ పరంగా కేసుల పరిష్కారానికి ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. సమాజంలో పారా లీగల్ వలంటీర్ల పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనదన్నారు. న్యాయ సహాయం అవసరమైన వారిని గుర్తించి వారికి తగు సలహాలు, సూచనలు ఇచ్చి, చట్ట పరమైన సేవల గురించి కూడా అవగాహన కల్పించే బాధ్యత ఉందని తెలిపారు. చిన్న చిన్న ఉదాహరణలతో వలంటీర్లకు అర్ధమయ్యే రీతిలో సివిల్, క్రిమినల్ కేసులను ఎలా పరిష్కరించాలో వివరించారు. ప్యానెల్ అడ్వకేట్ కె.కాళిదాసు, సీనియర్ పారా లీగల్ వలంటీర్ షేక్ మొహమ్మద్ రఫీ మాట్లాడారు. కన్నెగంటి స్పోర్ట్స్ సొసైటీ వైస్ చైర్మన్గా సత్యనారాయణ గుంటూరు వెస్ట్ (క్రీడలు): కన్నెగంటి హనుమంతు స్పోర్ట్స్ సొసైటీ ఏపీ వైస్ చైర్మన్గా కనమర్లపూడి సత్యనారాయణను నియమించారు. గురువారం స్థానిక విశ్రాంత ఎస్పీ సిహెచ్ చక్రపాణి గృహంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఈ ఎంపిక చేశారు. ఈ సందర్భంగా సొసైటీ వ్యవస్థాపకుడు తిరుమలశెట్టి శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ గత 20 సంవత్సరాలుగా సొసైటీ సభ్యుడిగా చక్కని సేవలందించిన సత్యనారాయణ నిబద్ధతను చూసి వైస్ చైర్మన్గా ఎంపిక చేశామన్నారు. సమాజంలో క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించడం, క్రీడల అభివృద్ధికి తమ సొసైటీ కృషి చేస్తుందన్నారు. సత్యనారాయణకు విశ్రాంత ఎస్పీ చక్రపాణి చేతులమీదుగా నియామకపత్రాలను అందజేసారని చెప్పారు. సొసైటీ ప్రధాన కార్యదర్శి యర్రగోపు నాగేశ్వరరావు, ఎస్.ప్రసాద్, నాగరాజు, విజయలక్ష్మి పాల్గొన్నారు.
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నాడీ సంబంధిత వ్యాధులపై అవగాహన అవసరంగుంటూరు మెడికల్: ప్రపంచ మెదడు దినోత్సవం సందర్భంగా న్యూరో సైంటిస్ట్స్ అసోసియేషన్ – గుంటూరు ఆధ్వర్యంలో ప్రజా చర్చా వేదిక గురువారం నిర్వహించారు. న్యూరో సైంటిస్ట్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ పమిడిముక్కల విజయ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడుతూ గుర్రం జాషువా విజ్ఞాన కేంద్రం, ప్రజా ఆరోగ్య వేదిక సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న ప్రజారోగ్య అవగాహన కార్యక్రమాలు ఎంతో ప్రశంసనీయమన్నారు. ఇటీవల డాక్టర్ విజయ ప్రపంచ స్ట్రోక్ అసోసియేషన్ బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సభ్యురాలిగా ఎన్నికై న సందర్భంగా కార్యక్రమానికి హాజరైన వివిధ ప్రజారోగ్య సంఘాల ప్రతినిధులు నాయకులు ఆమెను ఘనంగా సన్మానించి అభినందనలు తెలిపారు. సభను గుర్రం జాషువా విజ్ఞాన కేంద్రం, ప్రజా ఆరోగ్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో నిర్వాహకులు ఎల్.ఎస్. భారవి, జి. శ్రీనివాసరావు, మల్లికార్జున్, మురళి సమన్వయంతో నిర్వహించారు. న్యూరో సైంటిస్ట్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ పమిడిముక్కల విజయ
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జట్టు కట్టి మట్టి మాయం!బాపట్లశుక్రవారం శ్రీ 24 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026అచ్చంపేట: పులిచింతల ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుత నిల్వ 29.280 టీఎంసీలు. విద్యుత్ ఉత్పత్తి నిమిత్తం 400 క్యూసెక్కులు దిగువకు వదలుతున్నారు.పర్యావరణానికి చేటు చేసేలా పచ్చ నేతలు యథేచ్ఛగా చెరువుల్లో మట్టిని తవ్వి తరలిస్తున్నారు. తమ జేబులు నింపుకొంటున్నారు. అధికారమే అండగా తమ్ముళ్లు అక్రమార్జనకు సహజ వనరులను కొల్లగొడుతున్నారు. రెవెన్యూ, మైనింగ్, డ్రైనేజీ అధికారులు అండగా ఉన్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. పర్చూరు (చినగంజాం): టీడీపీ నేతలు స్థానిక చెరువులు, వాగుల్లో మట్టిని తవ్వి యథేచ్ఛగా అమ్మేసుకుంటూ రూ.కోట్లు గడిస్తున్నారు. భవిష్యత్లో చుట్టుపక్కల పంట పొలాలు దెబ్బతింటాయనే ఆలోచన కూడా లేకుండా మట్టిని తవ్వి తరలిస్తున్నారు. నిత్యం లారీలు, టిప్పర్లు, ట్రాక్టర్లలో మట్టిని భారీ యంత్రాలతో నింపి తరలిస్తూ జేబులు నింపుకొంటున్నారు. ఇదేమని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే తప్పుడు కేసులుతో భయపెట్టడం, రాజకీయ నాయకులు బెదిరింపులకు గురిచేస్తుండటంతో మిగతవారు కూడా మిన్నకుండి పోతున్నారు. ప్రస్తుతం పర్చూరు నియోజక వర్గ పరిధిలో అన్ని మండలాల్లో ప్రకృతి వనరుల దోపిడీ యథేచ్ఛగా కొనసాగుతోంది. అధికార పార్టీకి చెందిన వారంతా కుమ్మకై ్క దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవాలనే చందాన అందిన కాడికి దోచేసుకుంటున్నారు. పంటలకు ప్రమాదం పర్చూరు మండలం నూతలపాడు గ్రామంలో సర్వే నంబర్ 232లోని చెంచుకుంట, సర్వే నంబర్ 111లోని బురఖాయల కుంట ప్రాంతాల్లోని చెరువు మట్టిని లారీలు, ట్రాక్టర్లు, జేసీబీల సాయంతో నిత్యం తవ్వేస్తున్నారు. ఆయా శాఖల అధికారులకు ముడుపులు ముట్టజెబుతూ వారి అండదండలతో రూ.కోట్ల విలువైన మట్టిని ఇలా చెరబడుతున్నారు. ఫలితంగా రాబోయే రోజుల్లో చెరువులు, వాగులు కట్టలు లేకుండా పోయి చుట్టు పక్కల పంట పొలాలు దెబ్బతినే పరిస్థితులు తలెత్తుతున్నాయంటూ ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అభివృద్ధి చేస్తున్నారట! ప్రకృతిని నిలువునా దోచుకుంటున్న తీరును అడ్డుకోవాల్సిన అధికారులు చూసీచూడనట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శలు వస్తున్నాయి. మామూళ్లకు కక్కుర్తి పడి సహకరిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. తప్పుడు కేసులకు భయపడి ఎవరూ ధైర్యంగా అడ్డు చెప్పేందుకు ముందుకు రాని పరిస్థితి నెలకొంది. వీటిని ఆపాల్సిన రెవెన్యూ, మైనింగ్, డ్రైనేజీ అధికారులు మాత్రం ఎక్కడా మట్టి విక్రయిస్తున్న దాఖలాలు లేవని తేల్చేశారు. వాగు కట్టలు తీసి అభివృద్ధి చేస్తున్నారని చెప్పి తప్పించుకుంటున్నారు. కొన్ని చోట్ల భారీ గోతులు ఏర్పడటంతో వర్షాకాలంలో నీటితో నిండి ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ విషయమై తహసీల్దార్ పి. బ్రహ్మయ్యను వివరణ అడగగా... నూతలపాడు గ్రామంలోని మట్టి తవ్వకం గురించి తన దృష్టికి రాలేదని చెప్పారు. పంచాయతీ పరిధిలో జరుగుతున్న పనులపై సమాచారం లేదని తెలిపారు. గ్రామ రెవెన్యూ అధికారులను పంపించి వివరాలు తెలుసుకుంటానని సమాధానం ఇచ్చారు.
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కరకట్ట వెంబడి తప్పిన పెను ప్రమాదంబకింగ్హామ్ కెనాల్ బ్రిడ్జిని ఢీకొట్టిన టిప్పర్ తాడేపల్లి రూరల్: ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నివాసానికి వెళ్లే మార్గంలో కృష్ణానది ఎగువ ప్రాంతంలోని బకింగ్హామ్ కెనాల్ వద్ద ఓ టిప్పర్ లారీ గురువారం అదుపుతప్పి బ్రిడ్జిని ఢీకొట్టింది. సేకరించిన వివరాల ప్రకారం.. ఉండవల్లి సెంటర్ నుంచి అమరావతి కరకట్ట వైపు లారీ వెళుతోంది. అక్కడ రోడ్డు పల్లంగా ఉండడంతో బ్రేకులు పడకపోవడంతో వేగంగా వెళ్లి బకింగ్హామ్ కెనాల్ హెడ్ స్లూయిస్ గేటు దిమ్మకు ఢీకొని లారీ నిలిచిపోయింది. లారీ క్యాబిన్ పూర్తిగా దెబ్బతింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నివాసానికి వెళ్లే మార్గం, వీవీఐపీలు తిరిగే మార్గం కావడంతో తాడేపల్లి పోలీసులు, ట్రాఫిక్ పోలీసుల, భద్రతా సిబ్బంది లారీని యుద్ధ ప్రాతిపదికన తొలగించారు. ఈ సమయంలో 45 నిమిషాల పాటు ప్రకాశం బ్యారేజ్, మంగళగిరి రోడ్డు నుంచి కరకట్టవైపు వెళ్లే వాహనాలను, సచివాలయం నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజ్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను నిలిపివేశారు.
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కోతకు గురైన తుంగభద్ర కాలువ కట్టచుండూరు (వేమూరు): తుంగభద్ర సైడ్ కాలువ కట్ట కోతకు గురైనప్పటికీ ఇరిగేషన్ అధికారులు పట్టించుకోలేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తుంగభద్ర సైడ్ కాలువకు సాగునీరు విడుదల చేశారు. గతేడాది నవంబరు నెలలో కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల దుండిపాలెం నుంచి యడ్లపల్లి వంతెన వరకు తుంగభద్ర సైడ్ కాలువ కట్ట కోతకు గురైంది. వేసవి కాలంలో మరమ్మతులు కూడా చేయలేదని రైతులు తెలిపారు. తాత్కాలికంగానైనా మరమ్మతులు చేపట్టాలని రైతులు కోరుతున్నారు. కట్టలు బలహీనంగా ఉండటంతో నడిగడ్డవారిపాలెం, చుండూరు గ్రామాల వద్ద నీరు పొర్లి పొలాల్లోకి వెళ్లి పంట దెబ్బతింటోందని తెలిపారు. నడిగడ్డవారిపాలెం వద్ద కాలువకు వంతెన ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడ గుర్రపు డెక్క నిలిచిపోవడంతో సాగునీటి పారుదల కష్టంగా మారింది.
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కొత్త బైపాస్లో రోడ్డు ప్రమాదంయడ్లపాడు: క్షణకాలపు నిద్రమత్తు... జీవితాన్నే చీకట్లోకి నెట్టేసేంత పెనుప్రమాదమై ముంచుకొచ్చింది. కనురెప్పల వెనుక చేరిన అలసట, వేగంగా వెళ్తున్న వాహనాన్ని ఆపలేకపోయింది సరే... ఏకంగా వాహనం ధ్వంసం కావడంతో పాటు దానిని నడుపుతున్న డ్రైవర్ను కూడా తీవ్రగాయాల పాలు చేసింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం..యడ్లపాడు మండలం తిమ్మాపురం పరిధిలోని నూతన పెట్రోల్ బంకు సమీపంలో వేగంగా వెళ్తున్న కారు ముందు వెళ్తున్న కంటైనర్ను వెనుక నుంచి బలంగా ఢీకొట్టింది. 16వ నంబర్ జాతీయ రహదారి కొత్త బైపాస్పై గురువారం మధ్యాహ్నం జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో కారు కంటైనర్ వెనుక భాగంలో ఇరుక్కుపోయింది. దానిని గమనించని కంటైనర్ డ్రైవర్ వాహనాన్ని కొద్దిదూరం ఈడ్చుకెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో కారు ముందు భాగం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జయి, టైర్లు వేడెక్కి అరిగిపోయాయి. స్థానికులు వెంటనే స్పందించి కంటైనర్ను నిలిపివేసి, కారులో చిక్కుకుపోయిన గుంటూరుకు చెందిన ఉప్పుటూరు హర్ష (33)ను ఎంతో శ్రమించి బయటకు తీశారు. ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన హర్షను మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం గుంటూరులోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. బాధితుడు గుంటూరు నుంచి బాపట్ల జిల్లా మార్టూరుకు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని, కారులో అతనొక్కడే ఉన్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. డ్రైవర్ నిద్రమత్తు కారణంగానే ప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న యడ్లపాడు పోలీసులు, హైవే సిబ్బంది వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, ధ్వంసమైన వాహనాన్ని రహదారిపై నుంచి తొలగించి ట్రాఫిక్ను పునరుద్ధరించారు. 410 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం పిడుగురాళ్ల: మాదక ద్రవ్యాల నిర్మూలనకు చేపడుతున్న ప్రత్యేక చర్యలలో భాగంగా పట్టణ పోలీసులు 410 గ్రాముల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పట్టణ ఎస్ఐ డి.శివనాగరాజు గురువారం తెలిపారు. జిల్లా ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు గంజాయి నిర్మూలన కోసం ప్రత్యేక నిఘాను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఎస్ఐ పేర్కొన్నారు. అందులో భాగంగానే ఈ నెల 21వ తేదీన విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు సిబ్బందితో పిడుగురాళ్ల పట్టణంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డు వద్ద తనిఖీలు నిర్వహించారు. మాయాబజారు, మంగళబజారుకు చెందిన మారబోయిన అరుణ్సాయిని అదుపులోకి తీసుకొని తనిఖీలు చేయటంతో అతని వద్ద 410 గ్రాముల గంజాయి లభించిందన్నారు. అతనిని విచారించటంతో వినుకొండకు చెందిన లీలా అనే వ్యక్తి నుంచి గంజాయి కొనుగోలు చేసినట్లు అంగీకరించినట్లు పేర్కొన్నారు. అరుణ్సాయి కొనుగోలు చేసి తెచ్చిన గంజాయిలో కొంత భాగాన్ని వినియోగించి మిగిలిన భాగాన్ని చిన్ని చిన్న ప్యాకెట్లుగా ఏర్పాటు చేసి వాటిని విక్రయించేందుకు మార్కెట్ యార్డుకు తీసుకొని వచ్చినట్లు వెల్లడించారు. స్వాధీనం చేసుకున్న గంజాయి, ప్యాకింగ్ కవర్లను సీజ్ చేసినట్లు తెలిపారు.
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రేపల్లెలో టీడీపీకి ఎదురుదెబ్బపార్టీని వీడిన కీలక నేత గూడపాటి రేపల్లె: రేపల్లె నియోజకవర్గంలో టీడీపీకి గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన కీలక నాయకుడు గూడపాటి శ్రీనివాసరావు పార్టీ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేయడం రాజకీయ వర్గాల్లో కలకలం రేపుతోంది. టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా, జిల్లా కార్యదర్శిగా పనిచేసిన ఆయన పార్టీని వీడటం గమనార్హం. మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్కు ప్రధాన అనుచరుడిగా ఉన్న రేపల్లె పట్టణానికి చెందిన శ్రీనివాసరావు గురువారం తన రాజీనామాను ప్రకటించారు. వ్యక్తిగత కారణాలతో పార్టీకి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు. సంవత్సరాలుగా పార్టీకి సేవలు అందించిన ఆయనకు ప్రాధాన్యం లేకపోవడం, కేడర్ను అధిష్ఠానం పట్టించుకోకపోవడం, స్థానిక నాయకత్వం వైఫల్యం వంటి కారణాల వల్లే రాజీనామా చేసినట్లు అనుచరులు చెబుతున్నారు. ప్రజల సమస్యలపై పోరాడే నాయకులను పక్కన పెట్టి, కేవలం కొందరికి మాత్రమే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న టీడీపీ ధోరణిపై ఆయన అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు సమాచారం. మంత్రి సత్యప్రసాద్, ఆయన సోదరుడు శివప్రసాద్లు తీసుకుంటున్న ఏకపక్ష నిర్ణయాలతో పార్టీ ప్రథమ శ్రేణి నాయకులు సైతం ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పడానికి ఇదొక నిదర్శనంగా నిలిచింది. రాజీనామాకు అసలు కారణాలపై అధికారికంగా స్పందన రాకపోయినా పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలు, నాయకత్వంపై అసంతృప్తి కారణమని స్పష్టమవుతోంది. గూడపాటి శ్రీనివాసరావు మామ తాడివాక శ్రీనివాసరావు 2014 – 19 వరకు రేపల్లె మున్సిపల్ చైర్మన్గా సేవలు అందించారు.
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వినుకొండలో దొంగల హల్చల్వినుకొండ: వినుకొండ పట్టణ పరిధిలోని జగనన్న కాలనీలో దొంగలు తీవ్రస్థాయిలో రెచ్చిపోతున్నారు. రాత్రి వేళల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు ఎక్కి వైర్లను దొంగిలిస్తుండటంతో స్థానికులతోపాటు విద్యుత్ శాఖ అధికారులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సబ్స్టేషన్ సమీపంలోనే దుండగులు ఈ దౌర్జన్యానికి ఒడిగడుతుండటం గమనార్హం. విద్యుత్ తీగలను తెంచేయడమే కాకుండా, విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లను కిందకు తోసివేసి వాటిలోని విలువైన రాగి (కాపర్) పరికరాలను దోచుకెళ్తున్నారు. అంతేకాకుండా కాలనీలోని ఇళ్ల విద్యుత్ మీటర్లు, నీటి బోర్లకు సంబంధించి అమర్చిన వైర్లను కూడా చోరీ చేస్తున్నారు. దొంగల భయంతోపాటు విద్యుత్, తాగునీటి సరఫరా నిలిచిపోవడంతో పలువురు బాధితులు తమ ఇళ్లను ఖాళీ చేసి అద్దె ఇళ్లకు వెళ్లిపోవాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికై నా సంబంధిత అధికారులు, పోలీసులు స్పందించి కాలనీలో పోలీసు గస్తీ (పెట్రోలింగ్) పెంచి, దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. విద్యుత్ వైర్లు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లలో రాగి చోరీ..