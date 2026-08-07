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Vizianagaram
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● వీరు మారరంతే..ఓ వైపు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా.. వాహన చోదకుల్లో మార్పు రావడం లేదు.. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రయాణాలు చేస్తూ ప్రమాదాలకు గురవుతూ కన్నవారికి కన్నీరు మిగిలిస్తున్నారు.. ముఖ్యంగా యువత ప్రయాణాల్లో నిబంధనలు పాటించడం లేదు.. ద్విచక్ర వాహనాలపై పరిమితికి మించి వెళ్తున్నారు.. పైగా హెల్మెట్ కూడా పెట్టుకోవడం లేదు.. పోలీసులు, ఆర్టీఏ అధికారులు ఎక్కడికక్కడ తనిఖీలు చేపట్టి, అవగాహన కల్పిస్తున్నా వారిలో మార్పు రాకపోవడం బాధాకరం. మండల కేంద్రంలోని ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ సమీపంలో గురువారం మధ్యాహ్నం ఓ ద్విచక్ర వాహనంపై నలుగురు, మరో వాహనంపై ముగ్గురు హెల్మెట్లు పెట్టుకోకుండా ప్రయాణిస్తూ సాక్షి కంటపడ్డారు. – గజపతినగరం
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గుడ్డు చిన్నబోయిందిఈ ఫొటోలోని గుడ్డు చూసి ఇదేదో కోడి పొల్లు గుడ్డు అనుకుంటే పొరబడినట్టే. రాజాం పట్టణంతో పాటు నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు పంపిణీచేస్తున్న కోడిగుడ్లు సైజు ఇలా చిన్నగా మారిపోయింది. సాధారణంగా గుడ్డు 50 గ్రాముల నుంచి 65 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది. అంతకంటే తక్కువ ఉంటే నాణ్యతలేనట్టుగా భావిస్తారు. పాఠశాలలకు వచ్చే గుడ్లు 50 గ్రాములు కంటే తక్కువగా ఉంటున్నాయి. నాణ్యతతో పాటు సాధారణ పరిమాణం లేని గుడ్లను ఏజెన్సీలు సరఫరా చేస్తున్నా వంట నిర్వాహకులు ఎదిరించలేక విద్యార్థులకు వండిపెడుతున్నారు. కొన్నిసార్లు గుడ్లు పాడవ్వడంతో విద్యార్థులకు వడ్డించలేని పరిస్థితి తలెత్తుతోందని వాపోతున్నారు. – రాజాం
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ఉద్యోగాల పేరుతో టోకరా ..ప్రస్తుత సీఎం చంద్రబాబు ఎన్నికల్లో ఎన్నో హామీలిచ్చారు. జాబ్ క్యాలెండర్, నిరుద్యోగభృతి అంటూ మాలాంటి బీఈడీ చదివిన విద్యార్థులకు ఆశపెట్టారు. అధికారంలోకి వచ్చి రెండున్నరేళ్లు కావస్తుండగా మెగా డీఎస్సీ అంటూ ఏమీ వేయలేదు. గతేడాది భర్తీచేసిన డీఎస్సీ పోస్టులు సైతం గతంలో జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ప్రకటించినవే. కొత్తగా కొన్ని పోస్టులు కలిపినా, వాటిని అనర్హులు ఇచ్చి, సొమ్ముచేసుకున్నారు. డీఎస్సీ కోసం చదివిన అభ్యర్థులంతా దగా పడ్డారు. – కె.శ్రీరామ్, బీఎస్సీబీఈడీ, రాజాం
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కంపుకొట్టిన ‘గుడ్డు కూర’సంతకవిటి: మధ్యాహ్నభోజనంలో నాణ్యత కొరవడింది. పర్యవేక్షణ లోపించింది. ఫలితం.. జిల్లాలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు భోజన కష్టాలు తప్పడం లేదు. ఇటీవల అంగన్వాడీ సెంటర్లకు పిల్లలు వచ్చిన గుడ్లును సరఫరా చేసిన విషయం మరువకముందే.. సంతకవిటి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో కుళ్లిన గుడ్లును వడ్డించే ఘటన గురువారం చోటుచేసుకుంది. కంపు కొట్టిన గుడ్డు కూరను తినేందుకు విద్యార్థులు ఇష్టపడలేదు. కూరతో పాటు అన్నంను పారబోశారు. ఇంటర్ విద్యార్థులకు గుడ్డుకూర బదులు మిక్చర్ తెప్పించినప్పటికీ చాలామంది భోజనం చేసేందుకు నిరాకరించారు. అప్పటికప్పుడు ఉప్మా తయారు చేయించి వడ్డించారు. పాఠశాల విద్యార్థులకు మరే ఇతర ఏర్పాట్లు చేయక పోవడంతో చాలామంది పస్తులున్నారు. వీరికి సాయంత్రం నాలుగు గంటల సమయంలో బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అందజేశారు. తరచూ పాడైన గుడ్లునే సరఫరా చేస్తున్నా పట్టించుకునేవారే కరువయ్యారని విద్యార్థులు, భోజన నిర్వాహకులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇదే విషయంపై ఎంఈఓ 2 భాస్కరరావు స్పందిస్తూ విద్యార్థులకు వండిన గుడ్డుకూర కంపు కొట్టిందని తమ దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే పాఠశాలను సందర్శించామన్నారు. పీడీ మొదట భోజనం చేసి కూర బాగోలేదని తెలపడంతో ఎవరికీ వడ్డించలేదన్నారు. పాడైన గుడ్లే కారణమన్న భోజన నిర్వాహకులు పస్తులతో విద్యార్థులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అందజేసిన ఉపాధ్యాయులు ప్రభుత్వ కళాశాల విద్యార్థులకు ఉప్మా వడ్డింపు
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నేడు స్వగ్రామానికి కామన్వెల్త్ రజత విజేత రాక● ఘనస్వాగతానికి ఏర్పాట్లు నెల్లిమర్ల రూరల్: గ్లాస్గోలో ఇటీవల జరిగిన కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో వెయిట్లిఫ్టింగ్ విభాగంలో రజత పతకం సాధించి దేశానికి, రాష్ట్రానికి కీర్తి ప్రతిష్టలు తీసుకొచ్చిన జిల్లా క్రీడాకారుడు వల్లూరి అజయ్బాబు శుక్రవారం ఆయన స్వస్థలమైన నెల్లిమర్ల మండలం కొండవెలగాడ గ్రామానికి వస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ వేదికపై భారత పతాకాన్ని రెపరెపలాడించిన అజయ్కు అపూర్వ స్వాగతం పలికేందుకు క్రీడా సంఘాలు, గ్రామస్తులు, యువత సిద్ధమయ్యారు. సాధారణ కుటుంబం నుంచి కఠోర శ్రమ, క్రమశిక్షణ, పట్టుదలతో ప్రపంచ స్థాయి క్రీడాకారుడిగా ఎదిగిన అజయ్బాబు.. కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో పతకం సాధించడం ద్వారా జిల్లా చరిత్రలో అరుదైన ఘనతను నమోదు చేశారు. దేశ ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి, తదితర ప్రముఖుల మన్ననలు అందుకున్నారు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు విజయనగరం ఎత్తు బ్రిడ్జి నుంచి నెల్లిమర్ల మీదుగా కొండవెలగాడ గ్రామం వరకు ర్యాలీ ఉంటుందని అజయ్బాబు తండ్రి, సీనియర్ వెయిట్లిఫ్టర్ వల్లూరి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు.
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ఉసురు తీస్తున్న ఉపాధిబొబ్బిలి: రాష్ట్రాలు విడిచి వచ్చి ఉపాధి కోసం బొబ్బిలిలోని గ్రోత్ సెంటర్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు సౌకర్యాలు, వేతనాల కన్నా యజమానుల నిర్లక్ష్యం వల్ల వారి ప్రాణాలకు రక్షణ లేకుండా పోతోంది. చుట్టుపక్కల ఎంత మంది నిరుద్యోగులున్నా గతంలో జీఓలు విడుదల చేసినప్పటికీ స్థానికులను యాజమాన్యాలు చేర్చుకోవడం లేదు. గ్రోత్ సెంటర్లో ఉపాధి కోసం ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూలీలను తీసుకువస్తున్నారు. అదేవిధంగా వివిధ స్కిల్డ్, అన్స్కిల్డ్ తో పాటు ఉన్నతోద్యోగాలు చేసేవారు కూడా ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వారే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. వారైతే తక్కువ వేతనం, ప్రమాదాలు జరిగినా అంతదూరం నుంచి వచ్చి అల్లరి చేయరు. పైగా 10 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకూ పనిచేయించుకోవచ్చు. ఏమైనా అయితే కంపెనీలకు నచ్చినంత పరిహారం ఇచ్చినా గమ్మునుంటారనే తీరు గ్రోత్సెంటర్లో నడుస్తోంది. స్థానిక గురుదత్త కంపెనీలో మంగళవారం మృతి చెందిన బికాస్ అనే యువకుడికి ఎంతో భవిష్యత్తున్నప్పటికీ చిన్నతనంలోనే ఇక్కడ జరిగిన ప్రమాదంలో మృతి చెంది కుటుంబ సభ్యులను అనాథలను చేయడంలో అధికారులు, యజమానుల నిర్లక్ష్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. బెర్రీలో ఐదుగురు ఒకేసారి బెర్రీ ఫెర్రో ఎల్లాయీస్లో నాలుగేళ్ల క్రితం ఇరుకు గదిలో ఉంటున్న 14 మంది గ్యాస్ సిలిండర్ పేలి ఐదుగురు బీహార్కు చెందిన యువకులే కాలిన గాయాలతో మృతి చెందారు. అలాగే ఇక్కడున్నపెట్రోల్ బంకులో ముగ్గురు మృతి చెందారు. ఫర్నేస్ కాలిపోయి బాలాజీ కంపెనీలో నలుగురు మృతి చెందారు. సుమారు 12 సంవత్సరాల క్రితం సంక్రాంతి సమయంలో జరిగిన బెర్రీ కంపెనీ ప్రమాదంలో మృతి చెందిన కుటుంబాలకు రూ.లక్ష చొప్పున దహన సంస్కారాలకు, పరిహారం కింద ఏడు లక్షలు చొప్పున పరిహారం ముట్టజెప్పారు. అదే గ్రోత్ సెంటర్లో ప్రమాదాల వల్ల చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు అందించిన అత్యధిక పరిహారమంటే ఆశ్చర్యం లేదు. ఇప్పుడు కూడా ఎవరైనా మృతిచెందితే రూ.2లక్షల నుంచి రూ.నాలుగు లక్షల వరకు పరిహారం ఇచ్చి చేతులు దులుపుకుంటున్నారు. వీరు కాక గ్రోత్ సెంటర్లోని పలు పరిశ్రమల్లో ఇప్పటివరకూ దాదాపు 20 నుంచి 30 మంది ప్రాణాలు విడిచి ఉంటారని కార్మికులే చెబుతున్నారు. గ్రోత్సెంటర్లో పరిశ్రమల కన్నా యజమానుల నిర్లక్ష్యమే అధికం తక్కువ వేతనంతో ఎక్కువ పని.. మృతి చెందితే సెటిల్మెంట్లు ఇక్కడ పనిలో బిహార్, ఎంపీ ప్రాంతాల వారురక్షణ లేదు.రక్షణ పరికరాలివ్వరు ఇక్కడి కంపెనీల్లో పనిచేసే కార్మికులకు కనీస సౌకర్యాలు లేకపోవడంతోపాటు రక్షణ పరికరాలు ఉండడం లేదు. దీంతో ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో పనిచేసే వారు మృత్యువాత పడుతున్నారు. కంపెనీల భవనాలు కూడా నాణ్యత లేకుండా ఉంటున్నాయి. కొన్నాళ్ల క్రితం ఓ కంపెనీ గోడ కూలి మేకల పెంపకదార్లు ఇద్దరు మృతి చెందారు. కంపెనీలపై కేసులుండడం లేదు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన కుటుంబాలకు సెటిల్మెంట్లు చేస్తున్నారే తప్ప కేసులు ఉండడం లేదు. దీని వల్ల కార్మిక శాఖ, కంపెనీల తరపున రావాల్సిన నాణ్యమైన పరిహారం ఆయా కుటుంబాలకు అందడం లేదు. పైగా మధ్యవర్తులు తలదూర్చి డబ్బులు చేతులు మారుతున్నాయి. దీని వలన ఆయా కుటుంబాలు దిక్కుతోచని స్థితిలో వారి రక్తసంబంధీకులను ఇక్కడే దహనం చేసి కన్నీళ్లతో తిరిగి వెళ్లిపోతున్నారు. కంపెనీలపై కేసులు నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. సోరు సాంబయ్య, అంబేడ్కర్ పోరాట సమితి, బొబ్బిలి ఎదిరించి అడిగితే ముడుపులు ఇచ్చి కామ్ చేస్తారు గ్రోత్ సెంటర్ కార్మికులకు అసౌకర్యాలున్నాయని, భద్రత లేదని, ఇరుకు గదుల్లో పెట్టి ఉంచుతున్నారని ప్రశ్నించిన వారికి ముడుపులు ఇచ్చి కామ్ చేస్తున్నారు. ఏపీఐఐసీ ఎం.డి కాని, స్థానిక పాలకులు కాని ఏనాడైనా గ్రోత్సెంటర్లోని పరిశ్రమలు, సౌకర్యాలపై ఆరా తీశారా? ప్రెస్మీట్లు పెట్టారా? అంటే అదీ లేదు. మరి కంపెనీల యాజమాన్యాలు నిర్లక్ష్యం ఎందుకు వీడుతాయి.? పొట్నూరు శంకర రావుఅధికారులెవరూ ఉండరు గ్రోత్ సెంటర్లో పరిపాలన భవనం దాదాపు ఓ కలెక్టరేట్ను తలపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ అధికారులు ఎవరూ ఉండడం లేదు. ఓ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్, వాచ్మన్ మాత్రమే ఉంటారు. వారానికో రెండు వారాలకో వచ్చే అధికారులు ఓ సారి తూతూమంత్రంగా పరిశీలించి వెళ్లిపోతున్నారు. అత్యవసరంగా అధికారుల అవసరం ఉందంటే విజయనగరం లేదా శ్రీకాకుళం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
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ప్రజాచైతన్య యాత్రవిజయనగరం గంటస్తంభం: ప్రజాసమస్యల పరిష్కారం, ప్రజల్లో చైతన్యం కల్పించడమే లక్ష్యంగా సీపీఐ చేపట్టిన ప్రజా చైతన్య పాదయాత్ర విజయనగరం పట్టణంలో గురువారం ప్రారంభమైంది. తొలుత అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి పాదయాత్రకు శ్రీకారం చుట్టారు. అనంతరం ఫైనల్ వీధి, రాళ్లమాలపల్లి, సంజీవయ్యనగర్, బీటీఆర్ నగర్, సాయి కాలనీ, మార్క్స్నగర్, శాంతినగర్ తదితర ప్రాంతాల్లో ఇంటింటికీ తిరుగుతూ కరపత్రాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సభలో సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్మి ఒమ్మి రమణ మాట్లాడుతూ, ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడమే పాదయాత్ర ఉద్దేశమన్నారు. నిత్యావసర వస్తువుల ధరల నియంత్రణ, రైతులకు చట్టబద్ధమైన కనీస మద్ధుతు ధర, ఉచిత విద్య, వైద్యం, నిరుద్యోగ యువతకు శాశ్వత ఉపాధి కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజాస్వామ్య విలువల పరిరక్షణ కోసం ప్రజలు ఐక్యంగా ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఆగస్టు 15 వరకు విజయనగరం నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ఇంటింటికీ ప్రచారం కొనసాగుతుందని తెలిపారు.
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మద్యంతర ఉత్తర్వులు..!వీరఘట్టం: ఎవరేమనుకుంటే మనకేమి? మన పని జరిగిపోతే చాలని భావిస్తోంది టీడీపీ మద్యం సిండికేట్. గతంలో జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ను ఉల్లంఘిస్తూ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎకై ్సజ్శాఖ అడ్డుగోలుగా నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక మద్యం సిండికేట్ హస్తం ఉన్నట్టు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. పార్వతీపురం మున్సిపాలిటీలో ఏర్పాటు చేసిన ఒక బార్ను వీరఘట్టం పంచాయతీ పరిధిలోకి మార్చేందుకు అనుమతి ఇస్తూ ఎకై ్సజ్శాఖ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. ఎకై ్సజ్శాఖ వర్గాలే విస్తుపోయేలా ఉన్న ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించిన వివరాలిలా ఉన్నాయి. నోటిఫికేషన్ లైసెన్స్ పార్వతీపురంలో.. గతంలో బార్ల ఏర్పాటుకు విధివిధానాలను ఖరారు చేస్తూ ఎకై ్సజ్ పాలసీని ప్రభుత్వం జారీ చేసింది. ఆ ప్రకారం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల పరిధిలో మాత్రమే బార్లు ఏర్పాటు చేయాలని నిబంధనలు విధించింది. ఆ నిబంధనల మేరకు గతంలో పార్వతీపురం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో బార్ల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఆ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం టెండర్లు దాఖలు చేసిన వారికి లాటరీ విధానంలో బార్ల లైసెన్సులు కేటాయించారు. ఆ విధంగా పార్వతీపురం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో బార్లు ఏర్పాటయ్యాయి. అయితే ఇదిలా ఉండగా..ఈ వ్యవహారం మరో మలుపు తిరిగింది. నిబంధనలను తోసిరాజని వీరఘట్టానికి బదిలీ పార్వతీపురంలో ఏర్పాటు చేసిన ఒక బార్ను వీరఘట్టం పంచాయతీకి మార్చాలని టీడీపీ సిండికేట్ భావించింది. కానీ వీరఘట్టం పంచాయతీ పరిధిలో బార్ ఏర్పాటు చేసేందుకు నిబంధనలు అంగీకరించవు. ఇదే విషయాన్ని ఎకై ్సజ్శాఖ స్పష్టం చేసింది. అయినా సరే టీడీపీ సిండికేట్ రాజధాని స్థాయిలో పావులు కదిపింది. పార్వతీపురంలో ఉన్న బార్ను నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నైనా సరే వీరఘట్టం పంచాయతీ పరిధిలోకి మార్చేందుకు ఏకంగా ఎకై ్సజ్శాఖ స్వయంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసేలా కథ నడిపించింది. టీడీపీ మద్యం సిండికేట్తో కుమ్మకై ్కన ఎకై ్సజ్శాఖ ఉన్నతాధికారులు ఈ అడ్డగోలు జీఓ జారీ చేశారని ఎకై ్సజ్శాఖ వర్గాలే విమర్శిస్తున్నాయి. పంచాయతీల్లో అసాంఘిక పరిస్థితులు ఏర్పడకుండా ఉండేందుకు, శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు బార్లు ఏర్పాటు చేయకూడదన్నది గతంలో తీసుకున్న నిబంధన. అయినా సరే ఆ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ టీటీపీ మద్యం సిండికేట్ దోపిడీకి ప్రభుత్వం తలుపులు తెరచింది.దీనిపై వీరఘట్టం ప్రజలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.బార్ ఏర్పాటును అడ్డుకుంటామని హెచ్చరిస్తున్నారు. పంచాయతీ పరిధిలోకి మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఉన్న బార్ తరలింపు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ఎకై ్సజ్ శాఖ అధికారులు బార్ ఏర్పాటును అడ్డుకుంటామంటున్న వీరఘట్టం ప్రజలు
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జిల్లాలో ఐదు సీహెచ్సీల ఏర్పాటు● లైవ్లీ హుడ్ ప్రాజెక్టు మేనేజర్ ఎస్.రాజ్కుమార్రామభద్రపురం: జిల్లాలో రైతులకు ఉపయోగపడే విధంగా రూ.75 లక్షలతో ఐదు కస్టమ్స్ హైరింగ్ సెంటర్ల ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నామని జిల్లా లైవ్లీ హుడ్ ప్రాజెక్టు మేనేజర్ ఎస్.రాజ్కుమార్ అన్నారు. ఈ మేరకు మండలకేంద్రంలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఆవరణలో సీహెచ్సీ షెడ్డు నిర్మాణానికి అవసరమైన స్థల పరిశీలన గురువారం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జిల్లాకు 27 కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్లు మంజూరు కాగా మొదటి విడతలో రామభద్రపురం, దత్తిరాజేరు, గజపతినగరం, గంట్యాడ, ఎల్కోట మండలాల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. అయితే ఈ సీహెచ్సీలలో రైతుల వ్యవసాయ సాగుకు అవసరమైన ట్రాక్టర్లు, రొటొవేటర్లు, పవర్ ట్రిల్లర్స్, స్ప్రేయర్స్ దమ్ము సెట్లు తదితర వ్యవసాయ పనిముట్లు అందుబాటులో ఉంచుతూ ఎఫ్పీవోల ద్వారా తక్కువ ధరలకు అద్దెకు ఇవ్వనున్నారన్నారు.ఈ నెల 15 లోగా అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. అలాగే జిల్లాలోని 117 ఎకరాల్లో మునగసాగు వేసేలా చర్యలు తీసుకుంటా మన్నారు. పెరియా కులం యూనివర్సిటీ నుంచి పీకేఎం మునగ విత్తనం తెప్పిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ మునగ పంట నుంచి కాయలు కాకుండా ఆకులు కోసి బాగా ఆరబెట్టి పొడి తయారు చేసి విక్రయించనున్నారన్నారు. దత్తిరాజేరు మండలంలో ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పారు. అలాగే 5 మండలాల్లో 406 మంది రైతులతో వెదురు సాగు చేసేందుకు ఎంపిక చేశామన్నారు. మునగ, వెదురు సాగు చేసే రైతులకు వీబీజీ రామ్జీ పథకం నుంచి ఆర్థిక సాయం అందిచనున్నట్లు వివరించారు. కార్యక్రమంలో ఏపీఎం సత్యవతి పాల్గొన్నారు.
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సహజ ఆహారమే పిల్లలకు శ్రీరామరక్షపార్వతీపురం: పిల్లల ఆరోగ్యవంతమైన భవిష్యత్కు సహజమైన పౌష్టికాహారమే శ్రీరామ రక్ష అని కలెక్టర్ డా.ఎన్.ప్రభాకరరెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు గురువారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన ఐసీడీఎస్ సమీక్షా సమవేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో అందుతున్న పౌష్టికాహారాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, బిడ్డపుట్టిన గంటలోపు ముర్రుపాలు ఇవ్వడం, రెండేళ్లవరకు తల్లిపాలు అందించడం అత్యవసరమని సూచించారు. రెండేళ్లలోపు పిల్లలకు చక్కెర, అధిక ఉప్పు, మసాలాలు, కూల్డ్రింక్స్, ప్రోపెస్ చేసిన జ్యూస్లకు దూరంగా ఉంచి పండ్లు, కూరగాయలు, సహజ ఆహారాన్ని అలవాటు చేయాలని తెలిపారు. పిల్లలకు బలవంతంగా ఆహారం తినిపించకుండా స్వయంగా తినే అలవాటు పెంపొందించాలని సూచించారు. సమావేశంలో ఐసీడీఎస్ పీడీ టి.కనకదుర్గ, సీడీపీఓలు, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. ప్రతి కుటుంబ ఆదాయం రెట్టింపు లక్ష్యంగా కార్యాచరణ జిల్లాలోని ప్రతి కుటుంబం కనీసం రూ. 5లక్షల వార్షిక ఆదాయం సాదించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని కలెక్టర్ డా.ఎన్.ప్రభాకరరెడ్డి డీఆర్డీఏ అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ మేరకు గురువారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి గ్రామంలో ఒక కొత్త ఆదాయ వనరుల యూనిట్ను ఏర్పాటు చేయాలని, మహిళా సంఘాల రుణాలను ఉత్పాదక రంగాలకే వినియోగించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ఆస్పత్రుల్లో అందుబాటులో ఉన్న ఉచిత విద్య, వైద్య సేవలను సద్వినియోగం చేసుకొని కుటుంబ వ్యయాలను తగ్గించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. చిన్నపాటి అనారోగ్యాలకు ఆర్ఎంపీలను ఆశ్రయించకుండా ప్రభుత్వ వైద్య సేవలను వినియోగించాలని సూచించారు. సమావేశంలో డీఆర్డీఏ పీడీ సీహెచ్.ప్రభావతి, సీసీలు, వీఓఏలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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చిన్నారుల ప్రాణాలతో చెలగాటమా?విజయనగరం టౌన్: స్పైనల్ మస్కులర్ ఆట్రోఫీ(ఎస్ఎంఎ) టైప్–1 అనే ఒక తీవ్రమైన, జన్యుపరమైన నరాల కండరాల వ్యాధికి సంబంధించిన ఇంజక్షన్కు రూ.కోట్లలో ఖర్చుచేయాల్సి ఉంది. లక్షల్లోనే తట్టుకోలేని నిరుపేద కుటుంబాలకు కోట్లు ఖర్చు అంటే ఆశలు వదులుకోవాల్సిందే. అటువంటి వారికి పునర్విక విషయంలో ప్రపంచమంతా స్పందించడం విశేషం. తాజాగా విజయనగరం జిల్లా కేంద్రంలో పూల్బాగ్ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న లిటిల్ కృష్ణ అనే బాబు ఇదే వ్యాధితో బాధపడుతున్న సంగతి విదితమే. ఆ బాబును కాపాడేందుకు అన్ని వర్గాల ప్రజలు తమవంతు బాధ్యతగా సాయమందించారు. ఎందరో సమాజ సేవకులు రోడ్లెక్కి డబ్బులు సేకరించి ఆ కుటుంబానికి అండగా నిలిచారు. ఇదిలా ఉంటే సామాజిక మాధ్యమాల్లో లక్షల మంది సభ్యులుగా ఉన్న కొందరు ఇన్ప్లూయన్సర్స్ ఇదే అదునుగా తీసుకుని డబ్బులు దోచుకోవడానికి తమ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకుని పని పూర్తికానిచ్చేశారు. అందుకోసం వారు బాబు తల్లిదండ్రులను సైతం మభ్యపెట్టి, డబ్బులు వచ్చే మార్గాలను, ప్రజలను నేరుగా మోసం చేసే ప్రక్రియలో సగటు మనిషిని పూర్తిగా తమ మానవత్వానికి కల్పిత కథలు జోడించి, ఆ వీడియోలను వారు అనుకున్న పథకం ప్రకారం సోషల్ మీడియోలో పోస్టులు పెడుతూ బాబు ఇంజక్షన్కు కావాల్సిన కోట్లరూపాయల టార్గెట్ను పూర్తిచేసుకున్నారు. బాబు తల్లిదండ్రుల నుంచి వాటా వసూలు ఇంతవరకూ బాగానే ఉన్నప్పటికీ బాబుకు కావాల్సిన ఇంజక్షన్కు కోట్ల రూపాయలను సమకూర్చడంలో తమకు రావాల్సిన వాటాను సైతం బాబు తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి వసూలు చేసినట్లు భోగట్టా. చెక్కుల రూపంలో, నగదు రూపంలో సుమారు రూ. 50 లక్షలపైనే గుంజేశారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అయ్యోపాపమంటూ ఇప్పుడిప్పుడే ప్రజల్లో మంచి పేరుతెచ్చుకుంటున్న సింగర్స్, యాక్టర్స్ సైతం వీరు చేసిన పాపాలకు నెటిజన్లకు సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ తంతు అంతా గమనించిన విజయనగరానికి చెందిన ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ వ్యవహారాన్ని వెలికి తీయగా అసలు విషయాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటకు వస్తున్నాయి. దోచుకున్న వారంతా రోజుకో కొత్త వెర్షన్లో సమాధానాలు చెబుతుండడంతో కథ రోజుకో కొత్త మలుపు తిరుగుతోంది. ఒక్క విజయనగరమే కాదు..ఏకంగా ఉభయ రాష్ట్రాల్లోనే ఎంతో మంది వద్ద ఇన్ఫ్లూయన్సర్స్ భారీగా దోచుకున్నారనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. ఒకడు బైక్ అమ్మేశానని, మరొకరు ఇల్లు, కారు అమ్మేశానని, మరికొందరు తన బంగారం సైతం అమ్మేసి డబ్బులు పంపించానని కట్టుకథలే అల్లారా ? అసలు ఏది నిజం ? చిన్నారుల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడడం, శవాలపైన డబ్బులు ఏరుకోవడం, ఈజీమనీ సంపాదించడంలో ఇటువంటి మోసాలకు పాల్పడడం పట్ల నెటిజన్లు ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. భవిష్యత్తులో ఎవరికై నా సాయమందించాలంటే అందులో వాస్తవమెంత ఉందో కూడా అర్థం కాని పరిస్ధితి తలెత్తింది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా దత్తిరాజేరు మండలానికి చెందిన ఓ ఇద్దరు దంపతులు తమ బిడ్డకు ఇంజ్షన్ కోట్లలో ఖర్చవుతుందని సాయమందించాలని కోరారు. విజయవాడలో రిషి అనే చిన్నారి ఇదే వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఇటువంటి చిన్నారుల పరిస్ధితి ఏంటి? ఇటువంటి వాటికి అడ్డుకట్ట వేయాలంటే చేపట్టాల్సిన చర్యలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే నేరుగా రంగంలోకి దిగి సమస్య పరిష్కరించాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. ఎస్ఎమ్ఏ వ్యాధి నివారణకు రూ.కోట్లలో ఇంజక్షన్ డబ్బులు దోచుకునేందుకేనే ఇన్ప్లూయన్సర్స్ సామాజిక మాధ్యమాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారిన వైనం ఎవరినీ ఉపేక్షించేది లేదు: ఎస్పీ
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ఎల్నినో ప్రభావంపై అవగాహన● ఆత్మ సౌజన్యంతో కార్యక్రమం ● క్షేత్రస్థాయిలో వరిసాగును పరిశీలనవేపాడ: ఖరీఫ్ సీజన్పై ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల కలిగే నష్టాలను అధిగమించేందకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, యాజమాన్య పద్ధతులపై జిల్లా శాస్త్రవేత్త లక్ష్మణ్ రైతులకు ఒక రోజు శిక్షణ కార్యక్రమంలో అవగాహన కల్పించారు. ఈ మేరకు గురువారం వేపాడ మండలంలోని చినదుంగాడలో వ్యవసాయశాఖ మండల ఏఓ స్వాతి ఆధ్వర్యంలో ఆత్మ సౌజన్యంతో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో జిల్లా శాస్త్రవేత్త లక్ష్మణ్ రైతు శిక్షణ కేంద్రం అధికారిణి నిర్మల మాట్లాడుతూ ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల వర్షాలు తక్కువగా ఉంటాయని దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా చోడి, కొర్ర తక్కువ నీరు అవసరం ఉన్న పంటల వైపు రైతులు మొగ్గు చూపాలని సూచించారు. సైంటిస్ట్ లక్ష్మణ్ మాట్లాడుతూ ఎల్నినో వల్ల వర్షాలు లేక నారుమడి ఎక్కడైనా ఎండిపోయినట్లయితే 19.19.19ని 5 గ్రాములు లీటర్ నీటికి కలిపి నారుమడి అంతా పిచికారీ చేసినట్లయితే నీటి ఎద్దడి నుంచి వరి నారును కాపాడుకోవచ్చునని వరి పంటలో స్వల్పకాలిక రకాలు వెద పద్ధతిలో సాగుచేసుకోవాలని తెలిపారు. సెప్టెంబర్ మొదటి వారం కూడా వర్షాలు లేకపోతే చోడి, కొర్ర లాంటి ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేసుకోవాలని చెప్పారు. అలాగే పచ్చిరొట్ట విత్తనాలు వేసుకోవడం వల్ల 6–8 టన్నుల సేంద్రియ ఎరువు భూమిలో చేరి 50% వరకు ఎరువుల వాడకం తగ్గించుకోవచ్చునన్నారు. కొత్తవలస ఏడీఏ భానులత మాట్లాడుతూ ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోవాలని వరి పంటకు ఎకరాకు రూ.200 చొప్పున చెల్లిస్తే రూ.40,000 వరకు ఇన్సూరెనన్స్ కవర్ అవుతుందని, నారు వేసిన వారు, వెద పద్ధతిలో సాగు చేసిన వారు ఈ అవకాశం ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో వేపాడ, వీలుపర్తి, కుమ్మపల్లి వీఏఏలు వ్యవసాయ సిబ్బంది, రైతులు పాల్గొన్నారు.
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స్వర్ణాంధ్ర లక్ష్యాల సాధనకు సామర్థ్య శిక్షణ● 2027 నాటికి తలసరి ఆదాయం రూ.55 లక్షలకు చేరేలా కృషి చేయాలి విజయనగరం గంటస్తంభం: స్వర్ణాంధ్ర–2047 లక్ష్యాల సాధనలో భాగంగా రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధిని వేగవంతం చేసేందుకు అధికారులు సమష్టిగా, చిత్తశుద్ధితో పనిచేయాలని ప్రత్యేక కార్మదర్మి శాంతిప్రియ పాండే సూచించారు. 2027 నాటికి రాష్ట్రంలో తలసరి ఆదాయాన్ని రూ.55 లక్షలకు చేర్చాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం కార్యాచరణ చేపట్టిందన్నారు. కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో ప్రణాళికా విభాగం, పాలే ఇండియా ఫౌండేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో జిల్లా, మండల, గ్రామస్థాయి అధికారులకు గురువారం సామర్థ్యపెంపు శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తి(జీఎస్డీపీ), జిల్లా స్థూల ఉత్పత్తి పెంపుపై క్షేత్రస్థాయి అధికారులకు స్పష్టమైన అవగాహన అవసరమన్నారు. ప్రాథమిక, పారిశ్రామిక, సేవారంగాల్లో ఉత్పత్తి, పెట్టుబడులు, ఆదాయ వృద్ధిపై దృష్టి సారించి ఆర్ధికాభివృద్ధికి తోడ్పడాలని సూచించారు. స్వర్ణాంధ్ర–2047 లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను 2.4 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేర్చే దిశగా ప్రతి అధికారి బాధ్యతాయుతంగా పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. అనంతరం ప్రణాళికా శాఖ డిప్యూటీ స్టాటిస్టకల్ అధికారి రమేష్, ధార్వాడ ఐఐటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ మహేష్ ఉత్పత్తి, పెట్టుబడి, రాబడి తదితర ఆర్థిక అంశాలపై అధికారులకు శిక్షణ ఇచ్చారు. కార్యక్రమంలో సంయుక్త కలెక్టర్ సేఽతుమాధవన్, సీపీఓ బాలాజీతో పాటు వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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డీఎస్సీ దగాపై నిరసన దీక్షడీఎస్సీ అక్రమాలకు నిరసనగా విజయనగరంలో వైఎస్సార్సీపీ యువజన, విద్యార్థి విభాగం నాయకులు, నిరుద్యోగుల రిలే నిరాహార దీక్ష డీఎస్సీ–2025లో జరిగిన అక్రమాలపై చంద్రబాబు సర్కారును నిలదీస్తూ నిరుద్యోగులు కదంతొక్కారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పిలుపు మేరకు వైఎస్సార్సీపీ యువజన, విద్యార్థి విభాగాల ఆధ్వర్యంలో సమరశంఖం పూరించారు. విజయనగరం జిల్లాలోని ఏడు నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో గురువారం రిలే నిరాహార దీక్షలు ఆరంభించారు. నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీకి బాధ్యతవహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖమంత్రి ధర్మేంద్రప్రదాన్ రాజీనామా చేశారని, రాష్ట్రంలో డీఎస్సీ అక్రమాలకు నారా లోకేశ్ బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ, నియామకాల్లో అవకతవకల వల్ల వేలాది మంది నిరుద్యోగుల జీవితాలు తారుమారయ్యాయని, ఎంత కష్టపడి చదివినా నిరుద్యోగులుగానే మిగిలిపోయామని వాపోయారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వ అసమర్థ పాలన వల్ల నిరుద్యోగులకు కష్టాలు తప్పడంలేదన్నారు. జాబ్ క్యాలెండర్ లేదని, ఉద్యోగం వచ్చేవరకు నిరుద్యోగులకు నెలకు ఇస్తామన్న రూ.3వేలు భృతిహామీ నెరవేర్చలేదని, విద్యార్థుల చదువులకు ఆధారమైన ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిల విడుదలలో జాప్యం చేస్తున్నారని జెన్జీ యువత మండిపడ్డారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకుండా మోసం చేశారన్నారు. చంద్రబాబు పాలనకు రోజులు దగ్గరపడ్డాయని హెచ్చరించారు. రిలే నిరాహార దీక్షలకు చీపురుపల్లిలో జెడ్పీ చైర్మన్, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మజ్జి శ్రీనివాసరావు, మాజీ ఎంపీ బెల్లాన చంద్రశేఖరరావు, బొబ్బిలిలో మాజీ ఎమ్మెల్యే శంబంగి వెంకట చినఅప్పలనాయుడు, ఎస్.కోటలో మాజీ ఎమ్మెల్యే కడుబండి శ్రీనివాసరావు, విజయనగరంలో వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర మహిళా ప్రధాన కార్యదర్శి కోలగట్ల శ్రావణి, నెల్లిమర్లలో మాజీ ఎమ్మెల్యే బడ్డుకొండ అప్పలనాయుడు, గజపతినగరంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే బొత్స అప్పలనర్సయ్య, రాజాంలో వైఎస్సార్సీపీ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త డాక్టర్ తలేరాజేష్, పార్టీ నాయకులు సంఘీభావం తెలిపారు. డీఎస్సీపై సీబీఐ విచారణ జరిపేవరకు నిరుద్యోగుల తరఫున పోరాటం కొనసాగిస్తామని స్పష్టంచేశారు. నాలుగు రోజుల పాటు చేపట్టే రిలే నిరాహార దీక్షల్లో యువత పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచాలని పిలుపునిచ్చారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై నిగ్గుతేల్చేలా జెన్–జీ యువత పోరాటం సాగించాలన్నారు. – సాక్షి నెట్వర్క్ ఉపాధ్యాయ వ్యవస్థకే సిగ్గుచేటు డీఎస్సీ అంటే ఆంధ్రా సివిల్స్ అనేవారు. అంత కష్టపడి చదివితేనే ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగం వస్తుంది. అటువంటి డీఎస్సీ ఉద్యోగాలను ఈ ప్రభుత్వం హేలనచేసింది. గతంలో ఉపాధ్యాయులుగా చేరి సర్వీసులో ఉన్నవారికి టెట్ తప్పనిసరిగా రాయాలని నిబంధనలు పెట్టి వారి జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతోంది. ఈ ప్రభుత్వం వస్తే బాగుంటుందని సంబరపడిన ఉపాధ్యాయులు దగా పడ్డారు. డీఎస్సీలో ఎటువంటి టెట్ లేకుండా అనర్హులకు స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం దారుణం. ఎన్నో కోట్లరూపాయల కుంభకోణంలా అనిపిస్తోంది. తపస్సు చేసి చదివిన టీచర్ ట్రైనీ అభ్యర్థులకు అన్యాయం జరిగింది. న్యాయం జరిగేవరకూ ఈ రిలే దీక్షలు చేస్తాం. – మరిశర్ల గంగారావు, వైఎస్సార్సీపీ ఉపాధ్యాయ విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు, రాజాం
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ఇది ప్రభుత్వ నిర్ణయంపార్వతీపురంలో ఉన్న సీఆర్బీ వైన్స్ రెస్టారెంట్ అండ్ బార్ను వీరఘట్టంలో పెట్టుకునేందుకు బార్ యజమాని దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఆ దరఖాస్తు మేరకు బార్ను వీరఘట్టం తరలించేందుకు అనుమతులు వచ్చాయి.ఇది ప్రభుత్వ నిర్ణయం. బార్ ఏర్పాటుకు ప్రజల నుంచి అభ్యంతరాలు వస్తే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్తాం. కె.సహదేవ, ఎకై ్సజ్ సూపరింటెండెంట్, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా బార్ ఏర్పాటు చేస్తే గొడవలు పెరుగుతాయివీరఘట్టంలో ప్రస్తుతం ఉన్న మూడు మద్యం దుకాణాల వల్ల చీకటి పడితే రోడ్లపై నిత్యం ఏదో ఒక తగాదా జరుగుతూనే ఉంది. ఆ సమయంలో మహిళలు రోడ్డుపై తిరగలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇక బార్ ఏర్పాటు చేస్తే మరిన్ని తగాదాలు ఏర్పడతాయి. బార్ ఏర్పాటును అడ్డుకుంటాం. వీరఘట్టం పట్టణ అభివృద్ధికి ఏదో ఒక మంచి పనిచేయండి తప్ప బార్లు ఏర్పాటు చేసి తగాదాలను పెంచవద్దు. జె.అమర్నాథ్, వీరఘట్టం
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నేడు జాతీయ చేనేత దినోత్సవంవిజయనగరం గంటస్తంభం: జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని శుక్రవారం జిల్లాలో ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా చేనేత, జౌళి శాఖ సహాయ సంచాలకురాలు వి.పద్మ తెలిపారు. ఉదయం 10 గంటలకు మహారాజా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి నుంచి కలెక్టరేట్ ఆడిటోరియం వరకు హ్యాండ్లూమ్ వాక్ నిర్వహించి, అనంతరం చేనేత దినోత్సవ సభ జరపనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా చేనేత వస్త్రాల ప్రదర్మనతో పాటు సీనియర్ చేనేత కార్మికులను సత్కరించనున్నామన్నారు. మై హ్యాండ్లూమ్..మై ప్రైడ్ నినాదంతో చేనేత వస్త్రాలను వినియోగించి చేనేతకు చేయూతనివ్వాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. అవగాహనతోనే రోడ్డు ప్రమాదాల నియంత్రణ ● ఎస్సీ ఏఆర్ దామోదర్ విజయనగరం టౌన్: రహదారి భద్రత పట్ల అవగాహన, ఆచరణతోనే ప్రమాదాల నియంత్రణ సాధ్యమవుతుందని ఎస్పీ ఏఆర్.దామోదర్ స్పష్టం చేశారు. జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో గురువారం ఆయన మాట్లాడుతూ 2026లో ఇప్పటివరకూ మోటారు వెహికల్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై 20,138 ఈ–చలానాలను విధించామన్నారు. వాహనదారులు జాగ్రత్తలు పాటించాలని, హెల్మెట్లను విధిగా ధరించాలని కోరారు. ప్రతిరోజూ డ్రంకన్ డ్రైవ్ తనిఖీలు చేపట్టి కేసులు నమోదు చేస్తున్నట్టు తెలిపారు. భామిని: ఏనుగుల దాడిలో ఆస్తులు కోల్పోయిన బాధితులందరికీ తగిన పరిహారం అందించనున్నట్లు జిల్లా అటవీశాఖాదికారి జీఏపీ ప్రసూన గురువారం తెలిపారు. ఈ మేరకు భామిని మండలం పాలవలస గిరిజన గ్రామంలో నాలుగు ఏనుగుల దాడిలో సర్వం కోల్పోయిన గిరిజన బాధితులను ఆమె కలిసి ఓదార్చారు. నష్టాలనుంచి బయట పడడానికి నింబంధనల మేరకు సహాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. తమ గ్రామంలో తిష్ఠ వేసిన ఏనుగుల గుంపు తరలింపుపై బాధిత గిరిజనులు ఆమెకు మొర పెట్టుకున్నారు. తమ ప్రాణాలకు ఎప్పుడైనా ముప్పు వాటిల్లుతుందేమోనని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. డీఎఫ్ఓ ప్రసూన వెంట సబ్ డీఎఫ్ఓ సంజయ్ ఎల్లా, ఎఫ్ఆర్ఓ మణికంఠేష్, ఎఫ్ఎస్ఓ రామకృష్ణ, ఎఫ్బీఓ కేశవరావు, ట్రాకర్స్ ఉన్నారు.
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దుప్పాడలోని భూమి దేవదాయ శాఖదే● ఆక్రమిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు ● అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శిరీష హెచ్చరికవిజయనగరం క్రైమ్: మండల పరిధిలోని దుప్పాడలో ఉన్న 4 ఎకరాల 62 సెంట్ల భూమి దేవదాయ శాఖకు చెందిందని దేవదాయ ధర్మాదాయ శాఖ సహాయ కమిషనర్ శిరీష బుధవారం స్పష్టం చేశారు. సదరు భూమిని కొందరు కంచె వేసి ఆక్రమించుకున్నారని ప్రజాసమస్యల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమంలో ఫిర్యాదు రావడంతో, కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు వన్ టౌన్ పోలీసుల సహాయంతో ఆ స్థలాన్ని నేరుగా పరిశీలించినట్లు ఆమె తెలిపారు.ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ..ఈ స్థలం దుప్పాడ గ్రామస్తుల సంక్షేమానికి ఉద్దేశించినదని, గ్రామస్తులు మినహా వేరెవరైనా ఈ స్థలాన్ని ఆక్రమించేందుకు ప్రయత్నిస్తే చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఆక్రమణలను తొలగించి, సదరు స్థలంలో రామాలయం నిర్మించాలని దుప్పాడ గ్రామస్తులు నిర్ణయించారని.. వారి నిర్ణయానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలిపారు.
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10,645 హెక్టార్లకే వరి పరిమితంవిజయనగరం మండలం జొన్నవలసలో నారుమడిని ట్యాంకర్ల నీటితో తడుపుతున్న రైతులు విజయనగరం ఫోర్ట్: జిల్లాలో ప్రధాన ఆహార పంట వరి సాగు ప్రశ్నార్ధకంగా మారింది. ఖరీఫ్ సీజన్లో సాగయ్యే పంటల్లో అధిక శాతం సాగయ్యేది వరి పంటే. ఎలినినో ప్రభావంతో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనడంతో వరితో పాటు మిగతా పంటలు కూడా సాగయ్యే పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు. ఎలినినో ప్రభావం క్రమేణ తీవ్రమవుతుండడంతో పంటల సాగు విస్తీర్ణం గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. వరి పంట వేయొద్దని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చెబుతుండడంతో రైతులు మరింత ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఆహార పంట పండించకపోతే ఎలాగని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం చెబుతున్నట్టు రైతులు ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తే ఆహార సంక్షోభం తప్పదని వారు పేర్కొంటున్నారు. ఎలినినో ప్రభావం అన్ని పంటల సాగుపై కనిపిస్తుంది. జిల్లాలో అధిక శాతం పంటల సాగు వర్షాధారంపైనే ఆధారపడి ఉంది. వర్షాభావం వల్ల చెరువులు, గుంతలు ఎండిపోయాయి. ఉన్న కొద్దిపాటి నీటిని ఆయిల్ ఇంజిన్లు, ట్యాంకర్ల ద్వారా తోడయ్యేడంతో అవి కూడా ఎండిపోయాయి. మరోవైపు భూగర్భ జలాలపై కూడా ఎలినినో ప్రభావం పడుతోంది. గతంలో కరువు పరిస్థితులు వచ్చినా ఇంత దారుణ పరిస్థితులు లేవని రైతులు చెబుతున్నారు. కనీసం 40 నుంచి 50 శాతం వరకు పంటలు చేతికొచ్చేవని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి కనిపించడం లేదని, కనీసం పది శాతం పంటలు కూడా వచ్చేలా లేవని, ముఖ్యంగా వరి పంట పరిస్థితి మరింత దారుణంగా మారుతోందని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వరికి ప్రత్యామ్నాయంగా 26,253 హెక్టార్లలో ప్రత్యామ్నాయ పంటల కోసం వ్యవసాయ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ఇందుకోసం 6,415 క్వింటాళ్ల విత్తనాలు అవసరమని ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపించారు. మినుము పంట 13,570 హెక్టార్లకుగాను 2,996 క్వింటాళ్ల విత్తనాలు, పెసర పంట 9,576 హెక్టార్లకుగాను 2023 కింటాళ్ల విత్తనాలు, చోటి 1161 హెక్టార్లకుగాను 83 క్వింటాళ్ల విత్తనాలు, మొక్కజొన్న 1805 హెక్టార్లకుగాను 775 క్వింటాళ్లు విత్తనాలు, వేరుశనగ 205 హెక్టార్లకుగాను 455 క్వింటాళ్లు, ఉలవ పంట 206 హెక్టార్లకుగాను 83 క్వింటాళ్ల విత్తనాలు అవసరమని ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపించారు. ప్రభుత్వం వరి సాగు చేయవద్దని చెప్పడంతో దళారులు, మిలర్లు గతంలో వారు కొనుగోలు చేసిన ధాన్యాన్ని బ్లాక్ చేస్తున్నారు. కృత్రిమ కొరత సృష్టించడం వల్ల నిత్యావసర ధరలు బాగా పెరిగిపోయాయి. బియ్యం, వంట నూనెలు, పంచదార ఇలా అన్ని ధరలు పెరిగిపోయాయి. సాంబమసూరి 25 కేజీల బస్తా కు రూ.200 నుంచి 250 వరకు పెరిగింది. రిఫైండ్ ఆయిల్ ధర రూ.190కు చేరింది. పంచదార రూ.50 దాటింది. కందిపప్పు రూ.135 నుంచి రూ.140కు చేరింది. ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళిక ఎలినినో ప్రభావం నేపథ్యంలో నెలకొన్న తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వరికి ప్రత్యామ్నాయ పంటల ప్రణాళికను సిద్ధం చేశాం. 26,523 హెక్టార్లలో ప్రత్యామ్నాయ పంటల కోసం ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపించాం. – వి.టి.రామారావు, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారిధాన్యాన్ని బ్లాక్ చేస్తున్న మిల్లర్లు, దళారీలు జిల్లాలో వరి పంట సాగు గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. వరి పంట సాధారణ విస్తీర్ణం 1,00,251 హెకార్లు కాగా కేవలం 10,645 హెక్టార్లకే సాగు పరిమితమైంది. ఇందులో కూడా 9787 హెక్టార్లలో వెద పద్ధతిలో సాగు చేసిందే కావడం గమనార్హం. 858 హెక్టార్లు మాత్రమే నాట్లు వేసింది. మిగిలిన పంటల పరిస్థితి కూడా అలానే ఉంది. జిల్లాలో ఖరీఫ్ సీజన్లో అన్ని పంటల సాధారణ విస్తీర్ణం 1,23,608 హెక్టార్లు. ఇప్పటి వరకు సాగైంది కేవలం 24,294 హెక్టార్లు మాత్రమే. జిల్లాలో 10,645 హెక్టార్లకే వరి సాగు పరిమితం వరి సాధారణ విస్తీర్ణం 1,00,251 హెక్టార్లు ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసిన వ్యవసాయ శాఖ
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యువత పక్షాన వైఎస్సార్సీపీ పోరాటంచీపురుపల్లి: యువత, నిరుద్యోగులకు టీడీపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న మోసాలపై యువత పక్షాన మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు వైఎస్సార్సీపీ పోరాడుతుందని ఆ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, జెడ్పీ చైర్మన్ మజ్జి శ్రీనివాసరావు స్పష్టం చేశారు. గరివిడిలోని శాసన మండలి విపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ క్యాంప్ కార్యాలయంలో బుధవారం జరిగిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ మెగా డీఎస్సీ పేరుతో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులను దగా చేసిందన్నారు. డీఎస్సీ నియామకాల్లో స్పోర్ట్స్ కోటాకు సంబంధించి నకిలీ ధ్రువపత్రాలు సమర్పించిన టీడీపీ అనుయాయులకు, డబ్బులు ఇచ్చిన వారిని అడ్డగోలుగా ఉద్యోగాలకు ఎంపిక చేశారన్నారు. జిల్లాలో 10 మందికి స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఉద్యోగాలు వచ్చాయని అందులో ఒక్కరికీ కూడా అర్హత లేదన్నారు. త్వరలో పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామన్నారు. రాష్ట్రంలో 14 లక్షల మంది నిరుద్యోగుల జీవితాలతో చంద్రబాబు, లోకేష్ ఆటలాడుకున్నారన్నారు. డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగిన అవినీతిపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని, విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇటీవల వైజాగ్ నుంచి రోడ్డు మార్గంలో శ్రీకాకుళం వచ్చిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పర్యటనను ప్రభుత్వం ఎంతగా అడ్డుకోవాలని చూసినా ఆయన వెంట వచ్చిన జన ప్రభంజనం చూస్తే 2029లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని స్పష్టమైందన్నారు. జిల్లాలో అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో నిరాహార దీక్షలు డీఎస్సీ నియామకాల్లో అవినీతి, అక్రమాలకు సంబంధించి విద్యా శాఖ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా, సీబీఐ విచారణతో పాటు నిరుద్యోగులకు భృతి, ఫీజు రీయింబర్సుమెంట్ నిధులు విడుదల డిమాండ్లతో వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో నాలుగు రోజులు రిలే నిరాహార దీక్షలు ద్వారా నిరసన చేపట్టనున్నట్లు చెప్పారు. జిల్లాలోని అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లోనూ ఈ నెల 6న గురువారం నుంచి 9వ తేదీ వరకు రిలే నిరహార దీక్షలు చేపడుతున్నట్లు చెప్పారు. ప్రతీ రోజు నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు రిలే నిరహార దీక్షలు చేయాలన్నారు. అనంతరం ఈ నెల 10న నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో నిరసన ర్యాలీలు నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు. కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీ, పీఏసీ మెంబర్ బెల్లాన చంద్రశేఖర్, బొత్స అనూష, నియోజకవర్గ పరిశీలకులు శోభా స్వాతిరాణి తదితరులు పాల్గొన్నారు. మెగా డీఎస్సీ కాదు దగా డీఎస్సీ టీడీపీ అనుయాయులకు, డబ్బులిచ్చిన వారికి ఉద్యోగాలు నిరసనగా నేటి నుంచి నాలుగు రోజులు జిల్లాలో అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో నిరాహార దీక్షలు లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి, సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలి వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, జెడ్పీ చైర్మన్ మజ్జి శ్రీనివాసరావు
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విద్యార్థి దశ నుంచే నాయకత్వ లక్షణాలు● సైనిక పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ కెప్టెన్ ఎస్ఎస్ శాస్త్రివిజయనగరం రూరల్: విద్యార్థి దశ నుంచే నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించుకోవాలని కోరుకొండ సైనిక పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ కెప్టెన్ ఎస్.ఎస్.శాస్త్రి అన్నారు. పాఠశాల ఇన్వెస్టిచర్ మహోత్సవాన్ని సైనిక పాఠశాలలో బుధవారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాలలోని వివిధ హౌస్లకు విద్యార్థి నాయకుల నియామకాలను చేపట్టి, వారికి ర్యాంక్ బ్యాడ్జీలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన విద్యార్థులను ఉద్ధేశించి మాట్లాడు తూ.. క్రమశిక్షణ, అంకితభావం, నిబద్ధతతోనే ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోగలమన్నారు. ప్రతి ఒక్కరికీ ఆదర్శంగా నిలిచి తమ నాయకత్వ పటిమను పెంపొందించుకోవాలన్నారు. అనంతరం పాఠశాల వార్షిక మ్యాగజైన్ ‘సైకోరియన్’ను ప్రిన్సిపాల్తో పాటు ఆయన సతీమణి రిచాశాస్త్రి ఆవిష్కరించారు. అలాగే 2025 – 26 సంవత్సరానికి ఎన్డీఏ ట్రోఫీని గజపతి హౌస్కు అందించగా, మొఘల్ హౌస్ చాంపియన్స్ ఆఫ్ ఛాంపియన్స్ కాక్ హౌస్ బ్యానర్ను కై వసం చేసుకోగా, హౌస్మాస్టర్ కేవీ రవికుమార్కు ట్రోఫీని అందజేశారు. కార్యక్రమంలో పాఠశాల అధికారులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎల్ఐసీ ఉద్యోగుల నిరసనవిజయనగరం క్రైమ్: లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎల్ఐసీ)లో కేంద్ర ప్రభుత్వం తన వాటాలను మరింత విక్రయించాలని తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని కోరుతూ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ (ఎల్ఐసీఈయూ) ఆధ్వర్యంలో ఉద్యోగులు నిరసన తెలిపారు. బుధవారం స్థానిక ట్యాంక్ బండ్ రోడ్డులోని ఎల్ఐసీ కార్యాలయం వద్ద లంచ్ అవర్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సుమారు 30 మంది ఉద్యోగులు పాల్గొని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా యూనియన్ నాయకుడు శరత్కుమార్ మాట్లాడుతూ.. ఈ నెల 3న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ద్వారా ఎల్ఐసీ ఈక్విటీలో 2.5 శాతం వాటాలను విక్రయిస్తామని ప్రకటించిందని తెలిపారు. దీని ప్రకారం మొత్తం విక్రయం విలువ 6.5 శాతానికి చేరుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ రంగాలను బలోపేతం చేస్తామని చెప్పిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇలా చేయడం ఎంత వరకు న్యాయమని ప్రశ్నించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే ప్రైవేటీకరణ విధానాలను ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
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కుళ్లిన కోడిగుడ్ల కలకలం!మోడల్ స్కూల్లో● మధ్యాహ్న భోజనంలో దారుణం ● నిర్వాహకుల ఆగ్రహం ● కాంట్రాక్టర్లపై చర్యలకు డిమాండ్ విజయనగరం: పాఠశాలల్లో పేద విద్యార్థులకు పౌష్టికాహారం అందించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో కాంట్రాక్టర్ల నిర్లక్ష్యం మళ్లీ బయటపడింది. విజయనగరంలోని పూల్బాగ్ ఏపీ మోడల్ పాఠశాలలో సరఫరా చేసిన కోడిగుడ్లు కుళ్లిపోయి ఉండటం బుధవారం తీవ్ర కలకలానికి దారితీసింది. పాఠశాలలో విద్యార్థులకు వడ్డించేందుకు సిద్ధం చేసిన గుడ్ల స్టాక్ను పరిశీలించగా, అందులో ఎక్కువ గుడ్లు కుళ్లిపోయి తీవ్ర దుర్వాసన వస్తున్నట్లు భోజన నిర్వాహకులు గుర్తించారు. ఉడకబెట్టిన తర్వాత గుడ్లు రంగు మారి, నాణ్యత లేకుండా ఉండటంతో నిర్వాహకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థుల ఆరోగ్యంతో ఆడుకుంటున్న బాధ్యతారహిత కాంట్రాక్టర్లపై, పర్యవేక్షణ లోపించిన సంబంధిత అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పాఠశాల సిబ్బంది, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. భవిష్యత్లో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఉన్నతాధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు.
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ఆదాయవృద్ధికి పకడ్బందీ చర్యలు : కలెక్టర్విజయనగరం గంటస్తంభం: ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో కృషి చేయాలని కలెక్టర్ ఎస్.రాంసుందర్ రెడ్డి ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లోని తన చాంబర్లో వివిధ ఆదాయ సముపార్జన శాఖల అధికారులతో ఆయన బుధవారం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వ లక్ష్యాలను సాధించడంలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం వహించరాదని, నిర్దేశిత లక్ష్యాలను కచ్చితంగా అధిగమించాలని స్పష్టం చేశారు. శాఖల వారీగా వసూళ్ల పురోగతిని సమీక్షించి, ఆదాయాన్ని పెంచాలని స్పష్టం చేశారు. సమావేశంలో జిల్లా రిజిస్ట్రార్ ఎస్.మోహన్రావు, డిప్యూటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ మణికుమార్, భూగర్భ గనుల శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ సూర్యచంద్రరావు, ఎకై ్సజ్ సూపరింటెండెంట్ శ్రీనాథుడు, జీఎస్టీవో శివరావు తదితరులు పాల్గొని తమ శాఖల ద్వారా సమకూరుతున్న ఆదాయ వివరాలను కలెక్టర్కు వివరించారు. జిల్లాలో జలశక్తి అభియాన్ పథకం అమలు, వ్యవసాయ రంగాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసే దిశగా పకడ్బందీ చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్ ఎస్.రాంసుందర్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్ చాంబర్లో జిల్లా అధికారులతో బుధవారం నిర్వహించిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. వ్యవసాయ రంగ పరిస్థితులు, వర్షాధార భూములకు సాగునీరు అందించేందుకు కార్యాచరణ ప్రణాళికను సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. జిల్లాలో జరుగుతున్న జలశక్తి – జలహారతి పనులపై సమీక్షించారు. భూగర్భ జల మట్టాలను మరింతగా పెంచేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని, నీటి వనరుల పునరుద్ధరణ పనులను వేగవంతం చేయాలని తెలిపారు. ఉద్యాన పంటల సాగు విస్తరణకు తగిన ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సమావేశంలో సీపీఓ పి.బాలాజీ, వ్యవసాయ శాఖ సంయుక్త సంచాలకులు వి.తారకరామారావు, డ్వామా ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఎస్.శారదాదేవి, ఇరిగేషన్ ఈఈ గోవిందరావు, భూగర్భ జల శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ దినకర్ తదితర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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ఒక మలుపు.. రెండు ప్రాణాలు● బీచ్ రోడ్డులో ఘోర ప్రమాదం ● ఇద్దరి దుర్మరణం, మరో వ్యక్తికి గాయాలు కొమ్మాది: ఆ పేద కుటుంబంలో పిల్లలను ప్రయోజకులను చేయాలన్న ఆ తల్లి ఆశలు బీచ్రోడ్డు ప్రమాదంలో చిధ్రమయ్యాయి. స్నేహితులను కలిసి సంతోషంగా ఊరికి తిరుగుపయనమైన యువకుడిని రోడ్డు ప్రమాదం రూపంలో మృత్యువు కబళించింది. కారు డ్రైవర్ చేసిన తప్పు.. రెండు కుటుంబాల్లో కోలుకోలేని విషాదాన్ని నింపింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. విజయనగరం జిల్లా జామికి చెందిన ఎం.పుష్పారావు, గ్రంధి సూరి బుధవారం ఉదయం విశాఖలోని మిత్రులను కలిసేందుకు వచ్చారు. రోజంతా సరదాగా గడిపి, సాయంత్రం బైక్పై స్వగ్రామానికి తిరుగుపయనమయ్యారు. కారు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యంతో.. బీచ్రోడ్డు మీదుగా వెళ్తుండగా తిమ్మాపురం జంక్షన్ వద్ద నగరం వైపు నుంచి వస్తున్న రాజమండ్రికి చెందిన నాగేశ్వరరావు కారును ఒక్కసారిగా ఎడమవైపునకు తిప్పేశాడు. దాంతో వెనుక నుంచి వస్తున్న బైక్ అదుపుతప్పి కారును బలంగా ఢీకొట్టి, అక్కడే ఉన్న సీసీ కెమెరా స్తంభాన్ని, ఆపై రోడ్డు దాటేందుకు నిలబడి ఉన్న కాసరపు కృష్ణవేణిపైకి దూసుకుపోయింది. ఈ దారుణ ఘటనలో బైక్ వెనుక కూర్చున్న యువకుడు సూరి తీవ్ర రక్తస్రావమై అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు వదిలాడు. బైక్ నడుపుతున్న పుష్పారావు అదృష్టవశాత్తూ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డాడు. పిల్లల చదువుల కోసం వెళ్తూ.. జీవీఎంసీ 4వ వార్డు పరిధిలోని తిమ్మాపురానికి చెందిన కాసరపు కృష్ణవేణి (43) దిగువ మధ్యతరగతి గృహిణి. భర్త ధనరాజు క్యాబ్ డ్రైవర్గా పని చేస్తుండగా.. కొడుకు చాణుక్య ఐటీఐ, కూతురు మీనాక్షి 8వ తరగతి చదువుతున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు వెంటాడుతున్నా పిల్లలను గొప్పగా చదివించుకోవాలన్న ఆరాటంతో కృష్ణవేణి రుషికొండలోని ఒక హోటల్లో పనికి వెళుతున్నారు. బుధవారం సాయంత్రం డ్యూటీకి వెళ్లేందుకు రోడ్డు దాటుతుండగా మృత్యువు బైక్ రూపంలో కబళించింది. తీవ్రంగా గాయపడిన ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. చికిత్స పొందుతూ కన్ను మూసింది. అమ్మ లేదని తెలిసి ఆ పిల్లలు కన్నీరుమున్నీరవుతున్న తీరు స్థానికులను తీవ్రంగా కలచివేసింది. ఈ ప్రమాదానికి రాజమండ్రికి చెందిన కారు డ్రైవర్ నాగేశ్వరరావు అతివేగం, నిర్లక్ష్యమే కారణమని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం భీమిలి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఎస్సై లీలాదిత్య కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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గడువులోగా భూసేకరణ పూర్తి చేయాలి : జేసీవిజయనగరం గంటస్తంభం: జిల్లాలో చేపట్టనున్న ప్రధాన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు అవసరమైన భూసేకరణను నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తి చేసి, ప్రభుత్వానికి సకాలంలో నివేదికలు సమర్పించాలని జాయింట్ కలెక్టర్ ఎస్.సేతుమాధవన్ అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో రెవెన్యూ, సర్వే, ఇంజినీరింగ్ శాఖల అధికారులతో మంగళవారం నిర్వహించిన సమీక్షలో ఆయన ప్రాజెక్టుల వారీగా భూసేకరణ పురోగతిని పరిశీలించారు. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి నాలుగు లైన్ల రహదారి, ఓబెరాయ్–మేఫైర్ హోటళ్ల అనుసంధాన రహదారులు, పెందుర్తి–బౌడార ఎన్హెచ్–516బి, విజయనగరం–సంబల్పూర్, కొత్తవలస – విజయనగరం రైల్వే లేన్లు, తారకరామ తీర్థసాగరం, తోటపల్లి బ్యారేజ్, ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్టులు, రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జిలకు సంబంధించిన భూసేకరణ స్థితిగతులను సమీక్షించారు. భూ యాజమానులకు చట్టప్రకారం పరిహారం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, అవార్డుల ప్రక్రియ, సర్వేలు, భూ రికార్డుల పరిశీలన, అభ్యంతరాల పరిష్కారాన్ని వేగవంతం చేయాలని సూచించారు. ప్రతి ప్రాజెక్టుకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించి, శాఖల మధ్య సమన్వయంతో పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. సమస్యలు ఎదురైతే వెంటనే ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసురావాలని సూచించారు.
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ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేయండివిజయనగరం గంటస్తంభం: పట్టాదారు పాసుపుస్తకాల పంపిణీని పూర్తి చేయాలని జాయింట్ కలెక్టర్ ఎస్.సేతుమాధవన్ ఆదేశించారు. జిల్లా కేంద్రంలోని కలెక్టరేట్లో రెవెన్యూ అధికారులతో మంగళవారం నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని, తొలుత భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవ విజయవంతానికి కృషి చేసిన అధికారులు, సిబ్బందిని అభినందించారు. అనంతరం భూముల రీసర్వే, పట్టాదారు పాసుపుస్తకాల పంపిణీ, 22–ఎ దరఖాస్తులు, రెవెన్యూ వన్, పీజీఆర్ఎస్ వినతుల పరిష్కారం వంటి వాటిపై సమీక్షించారు. ఆగస్టు నెలకు సంబంధించి పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలను మూడు రోజుల్లోగా పంపిణీ చేయాలని, సెప్టెంబరు నెలాఖరులోపు 50 గ్రామాల్లో భూముల రీసర్వే పూర్తి కావాలని, ఫేజ్–3లో పెండింగ్లోని పాస్పుస్తకాల పంపిణీని కూడా వెంటనే చేపట్టాలన్నారు. ప్రజాసమస్యలను పరిష్కరించాలి.. జీవో నంబరు 444 కింద వీఆర్వో, ఎంపీడీవో లాగిన్లలో ఉన్న 22–ఎ దరఖాస్తులను ఈ నెలలోనే పరిష్కరించాలని, ఏ దరఖాస్తు పెండింగ్లో ఉండకూడదని అధికారులకు జేసీ స్పష్టంచేశారు. రెవెన్యూ వన్ స్కానింగ్లో రాష్ట్ర స్థాయిలో జిల్లా ఐదో స్ధానంలో ఉందని, మిగిలిన ప్రక్రియను పూర్తి చేసి, మరింత మెరుగైన ర్యాంకు సాధించాలన్నారు. పీజీఆర్ఎస్, రెవెన్యూ క్లినిక్లకు వచ్చిన వినతులను సత్వరమే పరిష్కరించాలన్నారు. సమావేశానికి డీఆర్వో సీహెచ్ సత్తిబాబు, సర్వే ఏడీ విజయ్కుమార్, ఆర్డీవోలు, తహసీల్దార్లు ఆన్లైన్లో హాజరయ్యారు. పట్టాదారు పాసుపుస్తకాల పంపిణీని పూర్తి చేయాలి అధికారులతో సమీక్ష సమావేశంలో జేసీ ఎస్.సేతుమాధవన్
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నూతన పెట్టుబడుల అవకాశాలపై సెమినార్విజయనగరం అర్బన్: స్థానిక చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ భవనంలో చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, రోటరీ క్లబ్ సెంట్రల్, బీఎన్ఐ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నూతన పెట్టుబడుల అవకాశాలపై సెమినార్ మంగళవారం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన సింబోసిస్ టెక్నాలజీస్ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈవో డాక్టర్ ఒ.నరేష్కుమార్ మాట్లాడుతూ విజయనగరం జిల్లాలోని భోగాపురంలో కొత్తగా నిర్మించిన అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభం కావడంతో ఉత్తరాంధ్రలో పెట్టుబడులకు అవకాశాలు విస్తృతంగా ఏర్పడ్డాయన్నారు. ముఖ్యంగా విజయనగరంలో సరికొత్త పెట్టుబడులు పెట్టే వారికి విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయని, పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలనుకునే వారికి ఇదొక మంచి అవకాశం అన్నారు. సరికొత్త పారిశ్రామిక టెక్నాలజీ ప్రాజెక్టులపై గీతం యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ డాక్టర్ రమాదేవి అవగాహన కల్పించారు. కార్యక్రమంలో చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షుడు కాపుగంటి శ్రీనివాస్, రోటరీ క్లబ్ అధ్యక్షుడు జి.జగదీష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ప్రధాని మోదీ వరాలేవీ?విజయనగరం గంటస్తంభం: భోగాపురంలో కొత్తగా నిర్మించిన అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి ఇటీవల వచ్చిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఉత్తరాంధ్ర వాసులకు ఎలాంటి హామీలు ఇవ్వకుండానే వెనుదిరిగారని, ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేయడమంటే ఇదేనా అని సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి గుజ్జుల ఈశ్వరయ్య ప్రశ్నించారు. మంగళవారం విజయనగరానికి వచ్చిన ఆయన విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి, కాసేపు మాట్లాడారు. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి పేరుతో అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం చివరకు ఈ ప్రాంత ప్రజల ఆశలను నీరుగార్చిందని విమర్శించారు. భోగాపురంలో నిర్మించిన విమానాశ్రయానికి భోగాపురం పేరు కాకుండా వైజాగ్–జీఎంఆర్ పేరు పెట్టడం ఎంతవరకు సమంజసమన్నారు. ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవ సభ ఆద్యంతం పరస్పర ప్రొగడ్తలకే పరిమితమైందన్నారు. విజయనగరం జిల్లా వాసుల మనోభావాలు దెబ్బతీయకుండా విమానాశ్రయానికి భోగాపురం పేరును కొనసాగించాలని కోరారు. ప్రజా సమస్యలు పట్టని ప్రభుత్వాలు.. ఉత్తరాంధ్రలో నాగావళి–వంశధార నదుల వివాదం, కొటియా గ్రామాల సమస్యలు, పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు, మూతపడిన పరిశ్రమలు, నిరుద్యోగం వంటి కీలక అంశాలపై ప్రధాని మోదీ స్పందించ లేదన్నారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ ప్రజలు డోలీల్లో రోగులను తరలించే పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని ధ్వజమెత్తారు. భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం పేరుతో కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి, మోదీని పొగిడేందుకే కార్యక్రమం పెట్టినట్లు ఉందని ఎద్దేవా చేశారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండూ ప్రజా సమస్యలు ఏమాత్రం పట్టనట్లుగా వ్యవహరిస్తుండడం దురదృష్టకరమన్నారు. ఆయన వెంట సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యుడు పి.కామేశ్వరరావు, జిల్లా కార్యదర్మి ఒమ్మి రమణ, నాయకులు బుగత అశోక్, అలమండ ఆనందరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి ప్రధాని వచ్చి ఎలాంటి హామీలు ఇవ్వలేదు.. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ఎలాంటి హామీలిస్తారోనని వేచి చూసిన వారికి తీవ్ర నిరాశ సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి గుజ్జుల ఈశ్వరయ్య
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పనసవలస విద్యార్థికి గోల్డ్ మెడల్రేగిడి: మండలంలోని పారంపేట జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలకు చెందిన విద్యార్థి కడగల కార్తీక్కు రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో గోల్డ్ మెడల్(స్వర్ణ పతకం) లభించినట్లు ఆ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు బి.సునీత ఓ ప్రకటనలో మంగళవారం తెలిపారు. ఇటీవల జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి రన్నింగ్, షూటింగ్, స్విమ్మింగ్ విభాగాల్లో విద్యార్థి పాల్గొని, విశేష ప్రతిభ కనబరచడంతో స్వర్ణ పతకం వరించిందన్నారు. ఇదిలా ఉంటే ఇటీవల గుజరాత్లో జరిగిన జాతీయ స్థాయి పోటీల్లోనూ రాణించి, ఐదో స్థానంలో నిలిచాడని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు పాఠశాల సిబ్బంది, తోటి విద్యార్థులంతా సదరు విద్యార్థిని అభినందించారు. అదనపు ఎస్పీ పరిశీలన సీతానగరం: మండల కేంద్రంలోని మెయిన్రోడ్డును ఆనుకుని ఉన్న వక్కలగడ్డ సురేష్ ఇంట్లో ఇటీవల చోరీ జరిగి బంగారు ఆభరణాలు అపహరణకు గురికాగా ఆ ఇంటిని జిల్లా అదనపు ఎస్పీ ఎం.వెంకటేశ్వరరావు మంగళవారం సాయంత్రం పరిశీలించారు. చోరీ జరిగిన తీరును ఇంటి యజమానిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. నిందితులను పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తామని, నిత్యం జనసంచారం ఉండే ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే నేరస్తులను సులభంగా పట్టుకోవచ్చన్నారు. ఆయన వెంట ఎస్ఐ హేమలత తదితరులు ఉన్నారు. ‘హోటల్ మేనేజ్మెంట్’లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానంవిజయనగరం క్రైమ్: హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు జిల్లా టూరిజం ఇన్చార్జ్ శివరామకృష్ణ ఓ ప్రకటనలో మంగళవారం తెలిపారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖలు సంయుక్తంగా తిరుపతిలోని స్టేట్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కేటరింగ్ టెక్నాలజీ, అప్లైడ్ న్యూట్రిషన్ సంస్థలో 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను వివిధ కోర్సులకు దరఖాస్తులు కోరుతున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. బీఎస్సీ(హెచ్హెచ్ఏ) మూడేళ్ల కోర్సుకు ఇంటర్మీడియట్లో కనీసం 40 శాతం మార్కులు సాధించిన వారు అర్హులన్నారు. క్రాఫ్ట్ కోర్సుకు పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులైన వారు అర్హులన్నారు. ఫుడ్ అండ్ బేవరేజ్ సర్వీస్కు ఆరు నెలల సర్టిఫికెట్ కోర్సు అందుబాటులో ఉందని, ఈ కోర్సులో ప్రవేశానికి ఎటువంటి వయోపరిమితి లేదన్నారు. ఆయా కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారికి ఏపీ పర్యాటక హోటళ్లు, ఫైవ్స్టార్ హోటళ్లలో ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించడం జరుగుతుందన్నారు. విద్యార్థులకు బ్యాంకు లోన్ సదుపాయం ఉంటుందని, బాలబాలికలకు వేర్వేరుగా వసతి సదుపాయం కల్పించడం జరుగుతుందన్నారు. ఆసక్తి ఉన్న వారు ఈ నెల 10వ తేదీలోపు దరఖాస్తులను కళాశాలకు అందజేయాలని, మరిన్ని వివరాలకు ఫోన్ నంబర్లు 9701343846, 9100558006, 9700440604లను సంప్రదించాలని కోరారు. ఆరుతడి పంటల సాగుపై దృష్టిసారించాలి● జిల్లా వ్యవసాయాధికారి టి.భవానీశంకర్పార్వతీపురం రూరల్: ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షపాతం తగ్గి, వరినాట్లకు నీటి కొరత ఏర్పడిందని, రైతులు తక్కువ నీటితో పండే ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేయాలని జిల్లా వ్యవసాయాధికారి టి.భవానీ శంకర్ ఓ ప్రకటనలో మంగళవారం సూచించారు. జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 28,883 హెక్టార్లలో వివిధ పంటల సాగు జరుగుతోందని, ప్రస్తుతం నారుమడులు సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, దమ్ము చేసి వరినాట్లు(ఉభాలు) వేయడానికి తగినంత నీరు లేదన్నారు. ఎల్నినో వల్ల ఏర్పడిన ఈ వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో రైతులు ఆరుతడి పంటల సాగుపై దృష్టిసారించాలన్నారు. మెట్టు, కాలువ చివరి భూముల్లో రాగులు, కొరల్రు, మినుము, పెసర వంటి పంటలు వేసుకోవాలన్నారు. అనుమానాస్పదంగా వివాహిత మృతి విజయనగరం టౌన్: అనుమానాస్పదంగా ఓ మహిళ మృతి చెందిన విషాద ఘటన స్థానిక పట్టణంలోని కేఎల్ పురంలో మంగళవారం జరిగింది. ఒకటో పట్టణ పోలీస్స్టేషన్ సీఐ చౌదరి తెలిపిన వివరాలిలా ఉన్నాయి..కేఎల్ పురంలో నివాసం ఉంటున్న మేడపల్లి లావణ్య(31) ఇంట్లో ఫ్యాన్కు ఉరేసుకుని చనిపోయిందని, ఆమె మరణానికి గల కారణాలు తెలియరాలేదన్నారు. మృతురాలి భర్త వృత్తి రీత్యా దుబాయ్లో ఉంటున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. మృతురాలి తల్లి రమణి ఫిర్యాదు మేరకు ఒకటో పట్టణ ఏఎస్ఐ రామలక్ష్మి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.
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ప్రాణాలను నిలబెట్టే అవయవదానం : ఎస్పీవిజయనగరం టౌన్: మనిషి ప్రాణాలను నిలబెట్టే మహోన్నతమైన దానమే అవయవదానమని ఎస్పీ ఎఆర్.దామోదర్ పేర్కొన్నారు. అవయవదానంపై రూపొందించిన వాల్పోస్టర్లను జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో మంగళవారం ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఒక వ్యక్తి అవయవదానం చేయడం ద్వారా పలువురుకి పునర్జన్మ లభించే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. మరణాంతరం కూడా ఇతరుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపే గొప్ప దాతృత్వ కార్యమన్నారు. సమాజంలో అవయవదానంపై ఉన్న అపోహలను తొలగించి, శాసీ్త్రయ అవగాహన పెంపొందించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ప్రతి కుటుంబం అవయవదానంపై సానుకూల దృక్పథాన్ని పెంపొందించుకోవాలని, యువత, విద్యార్థులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, వైద్య సిబ్బంది ఈ అంశంపై ప్రజల్లో విస్త్రత ప్రచారం నిర్వహించాలన్నారు. ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడే ప్రతి కార్యక్రమానికి పోలీస్ శాఖ పూర్తి సహకారమందిస్తుందన్నారు. కార్యక్రమంలో అఖిల భారత శరీర అవయవదాతల సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి షిణగం శివాజీ, సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు గెద్ద చిరంజీవి, సలహాదారు మమ్ముల తిరుపతిరావు, కోశాధికారి గొర్లె చిన్నమనాయుడు, కార్యవర్గ సభ్యులు డాక్టర్ లెంక రాణికుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు..డీఎస్సీ అమలు నాటి నుంచి కాకుండా మధ్యలో ఇలాంటి నిబంధన తెరపైకి తీసుకురావడం సరైంది కాదు. దీని వల్ల ఉపాధ్యాయులు ఇబ్బందులకు గురవుతారు. రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ 2009 ప్రకారం 2011కు ముందు టెట్ అమలులో లేదు. ఉపాధ్యాయులు తప్పనిపరిగా టెట్ పరీక్ష రాసి ఉత్తర్ణత సాధించాలన్న సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రివ్యూ పిటిషన్ దాఖలు చేస్తే బాగుండేది. ప్రభుత్వం కనీసం పట్టించుకోలేదు. – జేసీ రాజు, ఏపీటీఎఫ్ రాష్ట్ర అకడమిక్ కన్వీనర్, బొబ్బిలి
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టీచర్లకు టెట్ కష్టాలు!రామభద్రపురం: విద్యార్హత, వృత్తి సామర్థ్యాలను పరీక్షించి నాణ్యమైన అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్)ఉత్తీర్ణత నిరుద్యోగ బీఈడీ, డీఈడీ అభ్యర్థులతో పాటు టీచర్లకు ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేసింది. టీచర్లు ప్రస్తుత సర్వీసు కొనసాగించాలన్నా.. ఉద్యోగోన్నతి పొందాలన్నా టెట్ పరీక్ష తప్పకుండా రాసి ఉత్తీర్ణత సాధించాల్సి ఉంది. దీంతో ఏమి చేయాలో అర్థంకాక అయ్యవార్లు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఐదేళ్లకు పైబడి సర్వీసు ఉన్న ఉపాధ్యాయులు రెండేళ్ల లోపు టెట్ రాసి ఉత్తీర్ణులవ్వాలని సూచించడంతో 20, 25 ఏళ్ల కిందట ఉపాధ్యాయులుగా ఎంపికై న వారంతా ఈ వయస్సులో టెట్ రాసి ఉత్తీర్ణత ఎలా సాధిస్తామంటూ ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కూటమి ప్రభుత్వం కూడా కనీసం పట్టించుకోకుండా, కోర్టులో అప్పీలు చేయకుండా, టీచర్లకు టెట్ కష్టాలు తెచ్చిపెట్టిందని ఉపాధ్యాయులు, సంఘాల నాయకులు మండిపడుతున్నారు. సవాల్గా మారిన టెట్జిల్లాలో 12,358 మంది అభ్యర్థులు.. జిల్లాలో టెట్ అర్హత లేని ఉపాధ్యాయులతో పాటు నిరుద్యోగ బీఈడీ, డీఈడీ అభ్యర్థులు సుమారు 12,358 మంది టెట్ పరీక్షలు రాయనున్నారు. ఈ నెల 5 నుంచి 16వ తేదీ వరకు 3 పరీక్ష కేంద్రాలలో పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. రోజూ రెండు సెషన్స్లో జరగనున్న టెట్ పరీక్షలను మొదటి సెషన్ ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు, రెండో సెషన్ మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు.
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అసంక్రమిత వ్యాధులతో బాధపడే వారిని గుర్తించండిమక్కువ: అసంక్రమిత వ్యాధిగ్రస్తులను గుర్తించేందుకు నిర్వహిస్తున్న ఎన్సీడీ సర్వేను ఈ నెలాఖరులోగా పూర్తి చేయాలని జిల్లా ఆర్బీఎస్కే అధికారి డాక్టర్ టి.జగన్మోహనరావు సూచించారు. మండలంలోని శంబర, మక్కువ ప్రాంతాల్లోని పీహెచ్సీ(ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం)ల్లో వైద్యారోగ్య సిబ్బందితో మంగళవారం సమావేశమైన ఆయన..వైద్యసేవలు, ఆరోగ్య కార్యక్రమాల నిర్వహణపై సమీక్ష నిర్వహించారు. 4డీ లక్షణాల గుర్తింపు లక్ష్యంగా అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, పాఠశాలల్లో ఆర్బీఎస్కే 2.0 స్క్రీనింగ్ పక్కాగా చేపట్టాలన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో గుండె జబ్బు, కేన్సర్, మధుమేహం వంటి అసంక్రమిత వ్యాధులతో బాధపడే వారిని గుర్తించి, తగిన చికిత్స, వైద్య సలహాలు అందేలా చూడాలన్నారు. సంచార చికిత్స శిబిరాలతో పాటు గ్రామగ్రామాన వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించి, ప్రజలకు అవసరమైన వైద్యసేవలు అందించాలన్నారు. కార్యక్రమంలో వైద్యాధికారులు ఎల్.శివాజీనాయుడు, ఆర్.చంద్రశేఖర్, బి.ఫణీంద్ర, సీహెచ్వో సరోజిని తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రెవెన్యూ వసూళ్లను ముమ్మరం చేయాలి● వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ఆర్డీఎంఏ రవీంద్ర విజయనగరం అర్బన్: నగరంలో మున్సిపల్ రెవెన్యూ వసూళ్లను వేగవంతం చేయాలని రీజనల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (ఆర్డీఎంఏ) రవీంద్ర అధికారులు, సిబ్బందికి ఆదేశించారు. మంగళవారం ఆయన మున్సిపల్ కమిషనర్లతో నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అధిక మొత్తంలో పన్ను బకాయిలు ఉన్న వారి నుంచి వసూలు చేసేందుకు పక్కా ప్రణాళికతో ముందడుగు వేయాలని స్పష్టం చేశారు. వివిధ అంశాలపై అధికారులకు దిశా నిర్దేశం చేస్తూ పలు కీలక సూచనలు అందించారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో విజయనగరం మున్సిపల్ కమిషనర్ బాలస్వామి, ప్రజారోగ్య అధికారి డాక్టర్ కొండపల్లి సాంబమూర్తి, అసిస్టెంట్ సిటీ ప్లానర్ రమణమూర్తి, రెవెన్యూ అధికారి శ్రీనివాసరావు, టీపీఓ అప్పలరాజు, టీపీఎస్ అనిత, రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్లు, ఇతర విభాగాల సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. కార్మిక శాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్గా సుజాత విజయనగరం గంటస్తంభం: విజయనగరం కార్మిక శాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్(ఎఫ్ఏసీ)గా టి.సుజాత మంగళవారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇంతకు ముందు ఈమె అనకాపల్లి జిల్లాలో కార్మిక శాఖ సహాయ కమిషనర్గా విధులు నిర్వహించారు. ఇటీవల జరిగిన బదిలీల్లో భాగంగా విజయనగరానికి నియమితులయ్యారు. విజయనగరం కార్మిక శాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్గా పని చేసిన ఎస్డీవీ ప్రసాదరావు పదవీ విరమణ చేయడంతో, ఆయన స్థానంలో టి.సుజాత బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా శాఖ అధికారులతో సమావేశమైన ఆమె, కార్మిక సంక్షేమానికి సంబంధించిన ప్రభుత్వ పథకాలను సమర్ధవంతంగా అమలు చేయడంతో పాటు ప్రజలకు వేగవంతమైన సేవలు అందించేలా కృషి చేస్తామని తెలిపారు. శ్రీవారికి రూ. 5 లక్షల విరాళం రాజాం: పట్టణంలోని ఆదర్శనగర్కు చెందిన బాదం చంద్రశేఖర్ అనే భక్తుడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి రూ.5 లక్షల విరాళం అందించి తన భక్తిని చాటుకున్నాడు. టీటీడీ ఈఓ ముద్దాడ రవిచంద్రకి ఈ విరాళాన్ని మంగళవారం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రశేఖర్ను టీటీడీ అధికారులు అభినందించి వెంకటేశ్వర స్వామి చిత్రపటంతో పాటు తీర్ధ ప్రసాదాలు అందించి సత్కరించారు. ఈ విరాళంతో భక్తులకు అన్నదానం చేయాలని భక్తుడు ఈ సందర్భంగా కోరాడు. 10న ఆశా వర్కర్ల చలో కలెక్టరేట్ విజయనగరం ఫోర్ట్: ఆశా వర్కర్లకు కనీస వేతనాలు అమలు చేయాలని, గ్రూప్ ఇన్సూరెన్సు రూ.10 లక్షలు, అర్హులైన వారికి ఏఎన్ఎంలుగా ప్రమోషన్లు ఇవ్వాలంటూ ఈ నెల 10న చలో కలెక్టరేట్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నట్టు ఆ యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు మహలక్ష్మి తెలిపారు. రాకోడు యూపీహెచ్సీ, అర్బన్ మెడికల్ ఆఫీసర్లకు మంగళవారం నోటీసు అందజేశారు. అనంతరం సంఘ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఆశా వర్కర్లకు కనీస వేతనాలు అమలు చేయాలని, రిటైర్డ్ బెనిఫిట్స్ తదితర డిమాండ్లపై ధర్నాలో పాల్గొంటున్నట్టు తెలిపారు. వినతిపత్రం అందజేసిన వారిలో నాగమ్మ, ఆదిలక్ష్మి, మంగమ్మ, అప్పయమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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యువ గుండెకు ఏమైంది?యువత గుండె అకస్మాత్తుగా ఆగిపోతోంది..దృఢంగా ఉన్న వారు సైతం కుప్పకూలిపోతున్నారు. క్షణాల్లో గుండెపోటు బారినపడి ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు. ఇటీవల గుండెపోటు మరణాల్లో యువత సంఖ్య అధికంగా ఉండడం ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా జీవన విధానం, ఆహారపు అలవాట్లే హార్ట్ ఎటాక్కు కారణం కాగా జీవనశైలిలో స్వల్ప మార్పులు చేసుకుంటే హృదయాన్ని పదిలంగా ఉంచుకోవచ్చని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.విజయనగరం ఫోర్ట్: విజయనగరం మండలానికి చెందిన లక్ష్మి అనే 35 ఏళ్ల మహిళ గుండెపోటుకు గురికావడంతో బంధువులు వెంటనే జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. అక్కడ నుంచి మెరుగైన చికిత్స కోసం విశాఖపట్నంలోని ఓ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ఆమె మృతి చెందింది. ఇదిలా ఉంటే ఇదే విజయనగరానికి చెందిన గోపి అనే 34 ఏళ్ల వ్యక్తి కొద్దిరోజుల క్రితం ఉదయం 9 గంటల సమయంలో గుండెపోటు బారినపడ్డాడు. బంధువులు అప్రమత్తమై విశాఖపట్నంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. అక్కడ వారం రోజుల పాటు చికిత్స అనంతరం డిశార్జ్ అయ్యారు. హార్ట్ఎటాక్ లక్షణాలు ఇవీ.. గుండెపోటుకు గురైన సమయంలో ఛాతిలో నొప్పి విపరీతంగా ఉంటుంది. అలాగే ఎక్కువగా చెమట పడుతుంది. వాంతులు వచ్చే భావన కలుగుతుంది. ఒక్కోసారి వాంతి కూడా అవుతుంది. కళ్లు బైర్లు కమ్ముతాయి. కాళ్లూ చేతులు చల్లబడతాయి. గుండె ఆగి ఆగి కొట్టుకున్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఛాతిలో అసౌకర్యంగా ఉన్నా ఏదో బరువు ఛాతిపై పెట్టినట్లు అనిపిస్తున్నా..శ్వాస ఆడడానికి ఇబ్బందిగా ఉన్నా అది గుండెపోటు సూచనగానే భావించాలి. ఛాతిలో వచ్చిన నొప్పి.. ఎడమ చేయి భుజంలోకి పాకుతున్నా, విపరీతంగా చెమట వస్తున్నా హార్ట్ ఎటాక్గానే అనుమానించాలి. కింద దవడ నుంచి బొడ్డు వరకు ఎక్కడ నొప్పి అనిపించినా గుండెజబ్బుగా భావించి వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. గుండెపోటుకు గురవుతున్న యువత పెరుగుతున్న ఆకస్మిక మరణాలు జీవనశైలిలో స్వల్ప మార్పులతో హృదయం పదిలం: వైద్య నిపుణులు అంతా 25 నుంచి 35 ఏళ్లలోపు వారే.. జిల్లాలో తక్కువ వయసులో గుండెపోటుతో మరణించే వారి సంఖ్య ఇటీవల ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. గతంలో 50 నుంచి 60 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉన్న వారు గుండెపోటుకు గురియ్యేవారు. ప్రస్తుతం 25 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు వారు అధికంగా గుండె జబ్బుల బారినపడుతున్నారు. గతంలో పౌష్టికాహార విలువలు ఉన్న ఆహారాన్ని తినేవారు. ఇప్పుడు పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దల వరకు ఫాస్ట్ఫుడ్, జంక్ఫుడ్కు అలవాటు పడుతున్నారు. ఫలితంగా శరీరంలో కొవ్వు శాతం పెరిగి హార్ట్ ఎటాక్(గుండెపోటు)కు గురవుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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డీఎస్సీలో అక్రమాలపై సమరభేరివిజయనగరం: చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత నిర్వహించిన డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై బాధ్యత గల ప్రతిపక్షంగా వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో సమరభేరి నిర్వహిస్తామని, నిరుద్యోగులకు న్యాయం జరిగే వరకు పోరాటం చేస్తామని ఏపీ శాసనసభ మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్, పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి ఉద్ఘాటించారు. తన నివాసంలో పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు డీఎస్సీ నియామకాల్లో యువతకు జరిగిన అన్యాయంపై మంగళవారం నిర్వహించిన టౌన్ హాల్ సమావేశంలో ఏపీ జెన్ జీ వార్ పేరిట చేపట్టబోయే నిరసన కార్యక్రమాల వివరాలు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు విజయనగరం నియోజకవర్గంలోని ముఖ్య నాయకులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కోలగట్ల వీరభధ్రస్వామి మాట్లాడుతూ బాధ్యత గల ప్రతిపక్షంగా కూటమి ప్రభుత్వం సాగిస్తున్న దురాగత పాలనలో యువతకు జరిగిన అన్యాయంపై ఈ నెల 6 నుంచి 9వ తేదీ వరకు విజయనగరం జిల్లా కేంద్రంలో నియోజకవర్గ స్థాయిలో రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టనున్నట్టు పేర్కొన్నారు. డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగిన అవకతవకలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని, సీబీఐ విచారణ జరిపించి కష్టపడి చదివిన నిరుద్యోగులకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ 6వ తేదీన నియోజకవర్గ యువజన, విద్యార్థి విభాగాల సారధ్యంలో, 7న మహిళా విభాగం సారధ్యంలో, 8న నగర పార్టీ/అనుబంధ విభాగాల సారధ్యంలో, 9న మండల పార్టీ సారధ్యంలో రిలే దీక్షలు జరుగుతాయని వెల్లడించారు. 10వ తేదీన నియోజకవర్గ స్థాయిలో భారీ నిరసన ర్యాలీ చేపట్టనున్నట్టు పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమాలపై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించి అధిక సంఖ్యలో భాగస్వాములను చేయటం ద్వారా విజయవంతం చేయాల్సిన బాధ్యత వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులపై ఉందని సూచించారు. హమీల అమలుపై ప్రమాణం చేయగలరా..? ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు ముందు ప్రకటించిన సూపర్ సిక్స్ హమీలు 100 శాతం అమలు చేశామంటూ శాసనసభ సాక్షిగా చేస్తున్న ప్రకటనలపై కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వరస్వామిపై ప్రమాణం చేయాలని కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి సవాల్ విసిరారు. రాష్ట్రంలో ప్రజల సంక్షేమాన్ని, అభివృద్ధిని విస్మరించిన ప్రభుత్వం అరాచకాలు, అవినీతికి పాల్పడుతున్నాయని ధ్వజమెత్తారు. ఏం చేయకున్నా.. అన్నీ తామే చేశామంటూ అబద్ధపు ప్రచారాలు చేసుకుంటూ నమ్మి ఓట్లేసిన ప్రజలను మోసగించటం దుర్మార్గమమన్నారు. ప్రభుత్వం చేస్తున్న చేష్టలపై ప్రజల్లో సందర్భం వచ్చినపుడు చర్చించి వారిని చైతన్యవంతులను చేయాలని కోరారు. సమావేశంలో మాజీ డిప్యూటీ మేయర్, వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర మహిళా విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శి కోలగట్ల శ్రావణి, ఎంపీపీ మామిడి అప్పలనాయుడు, మాజీ కార్పొరేషన్ ఫ్లోర్ లీడర్ శెట్టి వీరవెంకట రాజేష్, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సంగంరెడ్డి బంగారునాయుడు, నగర పార్టీ అధ్యక్షుడు ఆశపు వేణు, మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు కెల్ల త్రినాధరావు, యువజన విభాగం నాయకులు జి.ఈశ్వర్ కౌశిక్, జిల్లా మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలు గదుల సత్యలత, నగర మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలు పిన్నింటి కళావతి, జిల్లా పెన్షనర్లు, ఉద్యోగుల విభాగం అధ్యక్షుడు డోలా మన్మధకుమార్ పాల్గొన్నారు. విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి అవకతవకలపై తక్షణమే సీబీఐ దర్యాప్తు జరిపించాలి 6 నుంచి 9 వరకు నియోజకవర్గ స్థాయిలో రిలే నిరాహార దీక్షలు 10న విజయనగరం జిల్లా కేంద్రంలో భారీ నిరసన ర్యాలీ ఏపీ శాసనసభ మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి
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మాజీ సీఎం జగన్ను కలిసిన ఎమ్మెల్సీ విక్రాంత్వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని పాలకొండకు చెందిన ఎమ్మెల్సీ పాలవలస విక్రాంత్..తాడేపల్లిలోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో మంగళవారం మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఒకరికొకరు ఆప్యాయంగా పలకరించుకుని, యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. – పాలకొండ రూరల్ నకిలీ వైజాగ్ టీఎంటీపై హెచ్చరికవిజయనగరం: వైజాగ్ టీఎంటీ పేరుతో మార్కెట్లో నకిలీ, నాసిరకం టీఎంటీ రీబార్లు విక్రయిస్తున్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందని విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం(ఆర్ఐఎన్ఎల్) వెల్లడించింది. గృహ నిర్మాణదారులు, బిల్డర్లు, కాంట్రాక్టర్లు, వినియోగదారులు అసలైన వైజాగ్ టీఎంటీ ఉత్పత్తులనే కొనుగోలు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. నాసిరకం ఉక్కు బీఐఎస్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండకపోవడంతో భవనాల భద్రత, బలం, మన్నికపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ప్రతి అసలైన రీబార్పై వైజాగ్ టీఎంటీ బ్రాండింగ్తో పాటు ఆర్ఐఎన్ఎల్ గుర్తు స్పష్టంగా ఉంటుందని, కొనుగోలు సమయంలో వాటిని తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలన్నారు. ఉత్పత్తి అసలు ధనంపై సందేహాలుంటే సమీప ఆర్ఐఎన్ఎల్ మార్కెటింగ్ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలని తెలిపింది. ప్రజల భద్రత దృష్ట్యా నకిలీ ఉత్పత్తులకు మోసపోకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు.
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బ్లేడ్తో గొంతు కోసుకొని..● వంగర పోలీస్స్టేషన్ వద్ద తలగాం వాసి ఆత్మహత్యాయత్నంవంగర: స్థానిక పోలీస్స్టేషన్ వద్ద తలగాం గ్రామానికి చెందిన కిమిడి సునీల్ గొంతు కోసుకొని మంగళవారం ఆత్మహత్యాయత్నం చేసుకున్నాడు. ఎస్ఐ షేక్ శంకర్ తెలిపిన వివరాలిలా.. కొన్నాళ్ల క్రితం సునీల్ ఎం.సీతారాంపురానికి చెందిన శ్రీలతను వివాహం చేసుకున్నాడు. భర్త సునీల్, అత్తమామలు కలిసి అదనపు కట్నం కోసం వేధిస్తున్నారని శ్రీలత వంగర పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో ఆమె భర్త సునీల్తో పాటు ఆమె అత్తమామలపై కూడా కేసు నమోదు చేశామన్నారు. ఈ కేసులో భార్యాభర్తలకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేందుకు ఇరువర్గాలను మంగళవారం పోలీస్స్టేషన్కు పిలిపించగా ఇరువర్గాలకు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తుండగా ఈ కేసులో పోలీసులు తమకు అన్యాయం చేస్తున్నారంటూ స్టేషన్లోనే సునీల్ బ్లేడుతో గొంతు, చేయి భాగం కోసుకొని ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. బంధువులు అతడిని రాజాంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోలీసుల వేధింపుల తాళ లేకనే సునీల్ ఆత్మహత్యాయత్నం చేసుకున్నట్లు బంధువుల ఆరోపణ.
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రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లోనూ సత్తా చాటండివిజయనగరం అర్బన్: రాష్ట్ర స్థాయి జూనియర్ అథ్లెటిక్స్ పోటీలకు ‘ది నేషనల్ స్కూల్’కు చెందిన పలువురు విద్యార్థులు ఎంపికై నట్లు ఆ పాఠశాల కరెస్పాడెంట్ బి.రామారావు ఓ ప్రకటనలో మంగళవారం తెలిపారు. ఇటీవల నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి జావెలిన్ త్రో పోటీల్లో పదో తరగతి విద్యార్థి ఎస్.అఖిల్ ప్రథమ స్థానంలో, అదే తరగతికి చెందిన కె.గౌతమ్ 600 మీటర్ల పరుగు పందెంలో ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచి సత్తా చాటారు. దీంతో వారిద్దరూ ఆగస్టు 11 నుంచి 13వ తేదీ వరకు తిరుపతిలోని ఎస్వీ యూనివర్సిటీ మైదానంలో జరగనున్న రాష్ట్ర స్థాయి అథ్లెటిక్స్ పోటీల్లో పాల్గొనే జిల్లా జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారన్నారు. చదువుతో పాటు క్రీడల్లోనూ విశేష ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులను ‘ది నేషనల్ స్కూల్’ కరెస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపాల్ బి.రామారావు, డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎంవీఎన్ వెంకటరావు, వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు కె.శ్రీనివాసరావు, ఎల్.మహేష్ అభినందించారు. రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లోనూ సత్తా చాటి, తమకు, జిల్లాకు, రాష్ట్రానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించారు. రాష్ట్ర స్థాయి జూనియర్ అథ్లెటిక్స్ పోటీలకు ‘ది నేషనల్ స్కూల్’ విద్యార్థులు ఆగస్టు 11 నుంచి తిరుపతిలో జరిగే పోటీల్లో జిల్లా జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం
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ఆయన కచ్చితంగా వైఎస్ జగన్ను పొగుడుతారు!భోగాపురం విమానాశ్రయం పనులు ఎవరు ప్రారంభించారు.. ఎవరు మొదలెట్టారు.. ఎవరి హయాంలో ఎక్కువ పనులు అయ్యాయనేది లోకవిదితం. చంద్రబాబు ఆ ప్రాజెక్టును కేవలం రాజకీయ ప్రయోజనం కోసమే వాడుకోవడం, ఎలాంటి పాలనాపరమైన అనుమతులు, పర్యావరణ, కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతులు లేకుండానే 2019 ఎన్నికల ముందు కేవలం ఓట్లకోసమే శంకుస్థాపన చేసేసిన ఘటన అందరికీ తెలిసిందే.ఆ తరువాత వచ్చిన వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం ఆ ప్రాజెక్టును జెట్ వేగంతో పరుగులెత్తించి కోవిడ్ వంటి విపత్తు సమయంలో సైతం పనులు వేగవంతంగా పూర్తిచేసిన విషయం అందరికీ గుర్తున్నదే. అయితే, విమానాశ్రయం ప్రారంభ కార్యక్రమంలో ఆ శాఖకు సంబంధం లేని పవన్కల్యాణ్, లోకేశ్ వంటివారు వేదికమీద ప్రసంగించారు. కానీ... దాదాపు రూ.5వేల కోట్లు పెట్టుబడులు పెడుతున్న సంస్థ ప్రమోటర్ గ్రంథి మల్లికార్జునరావు (జీఎమ్మార్)కు మాత్రం మైక్ ఇవ్వలేదు. ఆయనతో పాటు సంస్థకు చెందిన ఇద్దరు సీనియర్ ఆఫీసర్లు వేదికమీద ఉన్నారే తప్ప ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడానికి తాము ఎలాంటి శ్రమపడ్డారు.. ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి సహకారం అందింది వంటి కొన్ని పాయింట్లు అయినా వారు చెప్పేందుకు అవకాశం ఇవ్వలేదు. ఈ అంశం జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. సజ్జన్ జిందాల్ ఏమన్నారో గుర్తొచ్చిందా? వాస్తవానికి భోగాపురం విమానాశ్రయం శంకుస్థాపన సందర్భంగా జరిగిన సభలో జీఎమ్మార్ మాట్లాడుతూ.. గతంలో తాము వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రోత్సాహంతో శంషాబాద్ విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించామని, నేడు భోగాపురం ప్రాజెక్టు చేపట్టామని, తండ్రీకొడుకుల సారథ్యంలో పనిచేయడం తమకు గర్వకారణమని చెప్పారు. దాంతో బాటు ఈ ప్రాజెక్టుకు బాగా సహకారం అందించి, కోర్టు కేసులు క్లియర్ చేసి, పలు పాలనాపరమైన అనుమతులు తెచ్చి పనులకు ఒక రూపు ఇచ్చింది కూడా వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వ అనేది అందరికి తెలిసిందే. ఇదే విషయాన్ని మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు కూడా ఒప్పుకున్నారు. దాదాపు 86 శాతం పనులు అప్పటికే పూర్తయ్యాయని చెప్పారు. అంటే కూటమి ప్రభుత్వం పాత్ర ఇందులో కొద్దిగానే ఉందన్నది అందరూ బయటకు చెప్పకపోయినా లోలోన అంగీకరిస్తున్న అంశం అన్నమాట. ఇక కడప జిందాల్ స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో కూడా నాటి వైఎస్ జగన్ సర్కారు భూసేకరణ, పలు అనుమతులు తీసుకొచ్చి సజ్జన్ జిందాల్, వైఎస్ జగన్ కలిపి దానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ప్రభుత్వం మారిపోగానే చంద్రబాబు ఆ ప్రాజెక్టును వివాదాస్పదం చేశారు. అయితే, మళ్లీ తామే ఆ సంస్థను ఉద్దరిస్తున్నట్లు రెండోసారి శంకుస్థాపన చేశారు. ఆ సందర్భంగా సజ్జన్ జిందాల్ ట్విట్టర్లో పెట్టిన పోస్టు సంచలనం అయ్యింది. మీరిచ్చిన సహకారం, ప్రోత్సాహంతోనే కడప స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రాజెక్టు మొదలైంది అంటూ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డికి ధన్యవాదాలు చెబుతూ అయన ట్విట్టర్లో చేసిన పోస్టు అందరూ చూసి ఓహో.. ఇదంతా వైఎస్ జగన్ కాలంలోనే ఒక రూపు వచ్చిన ప్రాజెక్టా.. దానికి మళ్లీ చంద్రబాబు ఇప్పుడు బాకా ఊదుకుంటున్నారా అని అర్థం చేసుకున్నారు. పరువు పోతుందని... కడప స్టీల్ ప్లాంట్ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకున్న చంద్రబాబు... ఇప్పుడు మళ్లీ జీఎమ్మార్ కూడా విమానాశ్రయ వేదికపై వైఎస్ జగన్ను పొగిడితే, అయన కాలంలోనే పనులన్నీ పూర్తయ్యాయని ప్రధాని సమక్షంలో వేదిక మీద చెబితే తమ పరువు దేశవ్యాప్తంగా పోతుందేమోఅని భయపడి ఏకంగా జీఎమ్మార్ను మాట్లాడకుండా, మైక్ ఇవ్వకుండా అడ్డుకున్నారని అంటున్నారు. లేకుంటే సంస్థ ప్రమోటర్ కనీసం రెండు ముక్కలైనా మాట్లాడకుండా ఎలా?.. కేవలం తానుచేయని పనులకు.. తన పాత్ర తక్కువే అయినా ప్రచారం ఎక్కువ చేసుకుంటున్న చంద్రబాబు తన పరువు పోకుండా ఉండేందుకే జీఎమ్మార్కు కనీసం మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదని ప్రజలు అంటున్నారు. సాక్షి ప్రతినిధి, విజయనగరం:
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వినతుల పరిష్కారంలో జాప్యం తగదు● పీజీఆర్ఎస్, రెవెన్యూ క్లినిక్లో 189 వినతుల స్వీకరణవిజయనగరం గంటస్తంభం: ప్రజల సమస్యలను సత్వరమే పరిష్కరించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని కలెక్టర్ ఎస్.రాంసుందర్ రెడ్డి అన్నారు. ఈ మేరకు కలెక్టరేట్లో సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజాసమస్యల పరిష్కార వేదిక(పీజీఆర్ఎస్), రెవెన్యూ క్లినిక్లో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ప్రజల నుంచి 189 వినతులు స్వీకరించారు. ఇందులో 78 వినతులు రెవెన్యూ శాఖకు సంబంధించినవే కావడం గమనార్హం. ప్రతి వినతిని నిర్దేశిత గడువులో పరిష్కరించాలని, పెండింగ్లో ఉన్న అర్జీలను ప్రాధాన్యంతో విచారణ చేసి వెంటనే పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రజలతో మాట్లాడిన తర్వాతే నివేదికలు సమర్పించాలని స్పష్టం చేశారు. ఫిర్యాదుదారులతో మాట్లాడిన తేదీ, సమయాన్ని నివేదికల్లో నమోదు చేయాలని సూచించారు. భూ సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి భూ వివాదాలు, సర్వే సమస్యలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులు ఎక్కువగా వస్తున్నందున క్షేత్రస్ధాయిలో పరిశీలించి త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని రెవెన్యూ అధికారులకు ఆదేశించారు. పీజీఆర్ఎస్ పోర్టల్లో పెండింగ్లో ఉన్న దరఖాస్తులను నిరంతరం సమీక్షించాలని సూచించారు. 1100 ఫిర్యాదులను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ 1100 టోల్ఫ్రీ ద్వారా వచ్చే ప్రతి ఫిర్యాదును బాధ్యతాయుతంగా పరిష్కరించాలని అధికారులకు కలెక్టర్ సూచించారు. ప్రజల్లో ఈ సేవలపై మరింత అవగాహన కల్పించాలని పేర్కొన్నారు. శాఖల వారీగా వినతులు పంచాయతీరాజ్–30, డీఆర్డీఏ– 18, గ్రామ సచివాలయ శాఖ– 15, విద్య–13, ఇతర శాఖలు–12, విద్యుత్–9, మున్సిపల్–8, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ–5, డీసీహెచ్ఎస్–1. చట్టపరిధిలో సత్వరన్యాయం: 21 ఫిర్యాదులు స్వీకరించిన ఎస్పీ దామోదర్ విజయనగరం టౌన్: చట్టపరిధిలో బాధితులకు సత్వరన్యాయం చేసేందుకు జిల్లా పోలీస్ శాఖ అహర్నిశలూ శ్రమిస్తుందని, బాధితులెవరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదని ఎస్పీ ఏఆర్.దామోదర్ స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు సోమవారం స్థానిక జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో గ్రీవెన్స్సెల్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా 21 మంది బాధితుల నుంచి పిర్యాదులు స్వీకరించారు. ప్రజలు చెప్పిన సమస్యలను శ్రద్ధగా విని వాటికి సంబంధించిన అధికారులతో వీడియోకాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడి, పరిష్కారానికి తగు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశాలు జారీచేశారు. తమ పరిధిలో ఉన్న పోలీసు స్టేషన్లకు వచ్చే బాధితుల పట్ల మర్యాదపూర్వకంగా ప్రవర్తించాలని, సమస్యలను పూర్తిగా విని, వాటి పరిష్కారానికి చట్టపరిధిలో చర్యలు తీసుకోవాలని, బాధితులకు న్యాయం చేయాలని పోలీస్ అధికారులకు ఎస్పీ సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఎస్సై ప్రభావతి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రేకుల షెడ్.. మట్టి గచ్చు...ఈ చిత్రం చూశారా.. ఇది సాలూరు మండలం పట్టుచెన్నూరు పంచాయతీ నిమ్మలపాడు ప్రాథమిక పాఠశాల. ఈ చిన్న రేకుల షెడ్డే పాఠశాల పక్కా భవనం. తుడిచిన నేలే చిన్నారులకు టైల్స్ గచ్చు. ఇక్కడే ఒకటి నుంచి ఐదు తరగతుల విద్యార్థులకు విద్యాబోధన. సాక్షాత్తు గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గంలో గిరిజన పిల్లల చదువు కష్టాలకు ఈ చిత్రమే సజీవసాక్ష్యం. ప్రధాని మోదీ మెప్పుకోసం గిరిజన పిల్లలను మండే ఎండలో థింసా నృత్యం చేయించి సంబరపడిపోయే పాలకులు... పిల్లల చదువు కష్టాలపై దృష్టిసారించాలని తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు. – సాలూరు రూరల్
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పోగొట్టుకున్న బంగారం అప్పగింతరాజాం సిటీ: ఏమరపాటుగా ఉన్న ప్రయాణికులను టార్గెట్గాచేసుకుని చోరీకి పాల్పడిన నిందితులను రాజాం పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఐదు నెలల క్రితం చీపురుపల్లి నుంచి రాజాం మీదుగా స్వగ్రామానికి ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న భార్యాభర్తల దగ్గర బంగారు నగలు చోరీచేసి పరారైన వారిని సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా పట్టుకుని సంబంధిత బాధితులకు సోమవారం బంగారం అప్పగించారు. ఇందుకు సంబంధించిన టౌన్ సీఐ డి.నవీన్కుమార్ తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. తెర్లాం మండలం సతివాడ గ్రామానికి చెందిన మరిశర్ల భాగ్యలక్ష్మి, భర్త సూర్యనారాయణలు ఈ ఏడాది మార్చి 3న సికింద్రాబాద్ నుంచి రైలులో వస్తూ చీపురుపల్లిలో దిగారు. అక్కడి నుంచి రాజాం మీదుగా స్వగ్రామం వెళ్లేందుకు ఆటో ఎక్కారు. రాజాం చేరుకుని ఆటో దిగి వారితో తీసుకువచ్చిన బ్యాగును చూసుకున్నారు. అందులో ఉన్న ఆరు తులాల బంగారు నగలు కనిపించకపోవడంతో ఆందోళన చెంది పోలీసులను ఆశ్రయించారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదుచేసి సీసీ పుటేజీలను పరిశీలించి నిందితులను ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన మెహర్వాన్ ఆలీ, ఇర్షాద్ ఆలీగా గుర్తించారు. రాజాం ఎస్సై మహ్మద్ సల్మాన్ బేగ్, విజయనగరం సీసీఎస్ బృందంతో కలిసి ఉత్తరప్రదేశ్ వెళ్లి నిందితులను అరెస్టుచేసి వారి నుంచి బంగారునగలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ మేరకు సంబంధిత బాధితులకు సోమవారం బంగారం నగలను అప్పగించామని సీఐ తెలిపారు.
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నారు ఎండిపోతున్నా పట్టించుకోరా?● మడ్డువలస ప్రాజెక్టు అధికారులను నిలదీసిన రైతులు ● ఎండుతున్న నారుమడిని చూపించి ఆవేదన సంతకవిటి: మడ్డువలస ప్రధాన కాలువ పరిధి సంతకవిటి మండలంలో దాదాపు 11 వేల ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది.. ప్రధాన కాలువ నుంచి సోమన్నపేట వద్ద ఉన్న 24 ఎల్ కాలువకు చుక్కనీరు రావడం లేదు.. వరి నారు ఎండిపోతున్నా పట్టించుకోరా అంటూ శ్రీహరినాయుడుపేట, ఎస్.అగ్రహారం గ్రామాల రైతులు ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. వాస్తవ పరిస్థితిని మడ్డువలస ఈఈ బి.గోవిందరావు, డీఈఈ పి.రవికుమార్, ఏఈఈ బి.కోటేశ్వరరావుకు సోమవారం చూపించారు. కాలువకు నీరు విడిచిపెట్టి 11 రోజులైనా పొలాలకు చేరలేదని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. కాలువల నిర్వహణ సరిగా లేకపోవడం వల్లే ఈ దుస్థితి దాపురించిందని మండల పరిషత్ మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు గండేటి కేసరి, వైఎస్సా ర్సీపీ మండల యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు దా సరి దాలినాయుడు అధికారులకు తెలియజేశారు. దీనిపై వారు స్పందిస్తూ మంగళవారం నాటికి శ్రీహరినాయుడుపేట, ఎస్.అగ్రహారం భూములకు నీ రందేలా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.
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వాస్తవాలు చెబుతారన్న భయమా?● ఎయిర్పోర్టు వేదికపై జీఎంఆర్కు మాట్లాడే అవకాశం కట్ ● ఆయన వాస్తవాలు చెబితే చంద్రబాబు పరువు పోతుందన్న భయం ● వై.ఎస్.జగన్ను పొగుడుతారన్న అనుమానం? ● నిర్మాణ శ్రమ వివరించేందుకు రాని అవకాశం సాక్షి ప్రతినిధి, విజయనగరం: భోగాపురం విమానాశ్రయం పనులు ఎవరు ప్రారంభించారు.. ఎవరు మొదలెట్టారు.. ఎవరి హయాంలో ఎక్కువ పనులు అయ్యాయనేది లోకవిదితం. చంద్రబాబు ఆ ప్రాజెక్టును కేవలం రాజకీయ ప్రయోజనం కోసమే వాడుకోవడం, ఎలాంటి పాలనాపరమైన అనుమతులు, పర్యావరణ, కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతులు లేకుండానే 2019 ఎన్నికల ముందు కేవలం ఓట్లకోసమే శంకుస్థాపన చేసేసిన ఘటన అందరికీ తెలిసిందే. ఆ తరువాత వచ్చిన వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం ఆ ప్రాజెక్టును జెట్ వేగంతో పరుగులెత్తించి కోవిడ్ వంటి విపత్తు సమయంలో సైతం పనులు వేగవంతంగా పూర్తిచేసిన విషయం అందరికీ గుర్తున్నదే. అయితే, విమానాశ్రయం ప్రారంభ కార్యక్రమంలో ఆ శాఖకు సంబంధం లేని పవన్కల్యాణ్, లోకేశ్ వంటివారు వేదికమీద ప్రసంగించారు. కానీ... దాదాపు రూ.5వేల కోట్లు పెట్టుబడులు పెడుతున్న సంస్థ ప్రమోటర్ గ్రంథి మల్లికార్జునరావు (జీఎమ్మార్)కు మాత్రం మైక్ ఇవ్వలేదు. ఆయనతో పాటు సంస్థకు చెందిన ఇద్దరు సీనియర్ ఆఫీసర్లు వేదికమీద ఉన్నారే తప్ప ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడానికి తాము ఎలాంటి శ్రమపడ్డారు.. ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి సహకారం అందింది వంటి కొన్ని పాయింట్లు అయినా వారు చెప్పేందుకు అవకాశం ఇవ్వలేదు. ఈ అంశం జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. సజ్జన్ జిందాల్ ఏమన్నారో గుర్తొచ్చిందా? వాస్తవానికి భోగాపురం విమానాశ్రయం శంకుస్థాపన సందర్భంగా జరిగిన సభలో జీఎమ్మార్ మాట్లాడుతూ.. గతంలో తాము వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రోత్సాహంతో శంషాబాద్ విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించామని, నేడు భోగాపురం ప్రాజెక్టు చేపట్టామని, తండ్రీకొడుకుల సారథ్యంలో పనిచేయడం తమకు గర్వకారణమని చెప్పారు. దాంతో బాటు ఈ ప్రాజెక్టుకు బాగా సహకారం అందించి, కోర్టు కేసులు క్లియర్ చేసి, పలు పాలనాపరమైన అనుమతులు తెచ్చి పనులకు ఒక రూపు ఇచ్చింది కూడా వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వ అనేది అందరికి తెలిసిందే. ఇదే విషయాన్ని మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు కూడా ఒప్పుకున్నారు. దాదాపు 86 శాతం పనులు అప్పటికే పూర్తయ్యాయని చెప్పారు. అంటే కూటమి ప్రభుత్వం పాత్ర ఇందులో కొద్దిగానే ఉందన్నది అందరూ బయటకు చెప్పకపోయినా లోలోన అంగీకరిస్తున్న అంశం అన్నమాట. ఇక కడప జిందాల్ స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో కూడా నాటి వైఎస్ జగన్ సర్కారు భూసేకరణ, పలు అనుమతులు తీసుకొచ్చి సజ్జన్ జిందాల్, వైఎస్ జగన్ కలిపి దానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ప్రభుత్వం మారిపోగానే చంద్రబాబు ఆ ప్రాజెక్టును వివాదాస్పదం చేశారు. అయితే, మళ్లీ తామే ఆ సంస్థను ఉద్దరిస్తున్నట్లు రెండోసారి శంకుస్థాపన చేశారు. ఆ సందర్భంగా సజ్జన్ జిందాల్ ట్విట్టర్లో పెట్టిన పోస్టు సంచలనం అయ్యింది. మీరిచ్చిన సహకారం, ప్రోత్సాహంతోనే కడప స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రాజెక్టు మొదలైంది అంటూ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డికి ధన్యవాదాలు చెబుతూ అయన ట్విట్టర్లో చేసిన పోస్టు అందరూ చూసి ఓహో.. ఇదంతా వైఎస్ జగన్ కాలంలోనే ఒక రూపు వచ్చిన ప్రాజెక్టా.. దానికి మళ్లీ చంద్రబాబు ఇప్పుడు బాకా ఊదుకుంటున్నారా అని అర్థం చేసుకున్నారు. పరువు పోతుందని... కడప స్టీల్ ప్లాంట్ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకున్న చంద్రబాబు... ఇప్పుడు మళ్లీ జీఎమ్మార్ కూడా విమానాశ్రయ వేదికపై వైఎస్ జగన్ను పొగిడితే, అయన కాలంలోనే పనులన్నీ పూర్తయ్యాయని ప్రధాని సమక్షంలో వేదిక మీద చెబితే తమ పరువు దేశవ్యాప్తంగా పోతుందేమోఅని భయపడి ఏకంగా జీఎమ్మార్ను మాట్లాడకుండా, మైక్ ఇవ్వకుండా అడ్డుకున్నారని అంటున్నారు. లేకుంటే సంస్థ ప్రమోటర్ కనీసం రెండు ముక్కలైనా మాట్లాడకుండా ఎలా?.. కేవలం తానుచేయని పనులకు.. తన పాత్ర తక్కువే అయినా ప్రచారం ఎక్కువ చేసుకుంటున్న చంద్రబాబు తన పరువు పోకుండా ఉండేందుకే జీఎమ్మార్కు కనీసం మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదని ప్రజలు అంటున్నారు.
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అలసత్వం వద్దుప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో పార్వతీపురం: ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో అలసత్వం ప్రదర్శించకుండా ప్రతి ఫిర్యాదును బాధ్యతగా పరిశీలించి నాణ్యమైన పరిష్కారం అందించాలని కలెక్టర్ డా. ఎన్.ప్రభాకరరెడ్డి ఆదేశించారు. ఈ మే రకు సోమవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమంలో ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ప్రత్యేక ఉపకలెక్టర్ డి.వెంకటేశ్వరరావు, ఎస్డీసీ డి. ధర్మరాజులతో కలిసి మొత్తం 69 వినతులను స్వీకరించారు. వాటిలో 16 రెవెన్యూకు సంబంధించినవి కాగా 53 ఇతర శాఖలకు సంబంధించినవి ఉన్నాయి. ప్రతి అర్జీ వెనుక ఒక కుటుంబం ఆశలు ఉంటాయని గుర్తుంచుకుని, సాంకేతిక కారణాలతో కేసులను మూసివేయకుండా శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని కలెక్టర్ సూచించారు. ఫిర్యాదులను క్షేత్రస్థాయిలో ధ్రువీకరించి, ఫిర్యాదుదారు సంతృప్తి చెందిన తరువాతే పీజీఆర్ఎస్ పోర్టల్లో పరిష్కరించినట్లు నమోదు చేయాలని ఆదేశించారు. మండల స్థాయి అధికారుల పనితీరుపై జిల్లా అధికారులు నిరంతర పర్యవేక్షణ చేయాలని స్పష్టం చేశారు. రోడ్డు నాణ్యత, రైతుభరోసా, విద్యుత్ బిల్లు, గోకులం షెడ్ల బకాయిలు, భూ ఆక్రమణలు, పట్టాదారు పాస్పుస్తకాలు, భూ వివాదాలకు సంబంధించిన వినతులను స్వీకరించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా స్థాయి అధికారులు, పీజీఆర్ఎస్ నోడల్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. గడువులోగా ఫిర్యాదుల పరిష్కారం: ఎస్పీ పార్వతీపురం రూరల్: ’ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక’ (పీజీఆర్ఎస్) ద్వారా స్వీకరించిన ఫిర్యాదులను చట్టపరిధిలో, నిర్దిష్ట గడువులోగా సత్వరమే పరిష్కరించాలని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా ఎస్పీ ఎస్.వి.మాధవ్రెడ్డి పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ మేరకు సోమవారం జిల్లా పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా నలుమూలల నుంచి వచ్చిన బాధితుల నుంచి నేరుగా ఫిర్యాదులు స్వీకరించి ముఖాముఖి మాట్లాడారు. ప్రతి ఫిర్యాదును పరిశీలించిన ఎస్పీ..అక్కడికక్కడే సంబంధిత పోలీసు అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఫిర్యాదుల్లోని వాస్తవాలను విచారణ చేసి తక్షణమే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని, ఆ నివేదికలను జిల్లా కార్యాలయానికి పంపాలని స్పష్టం చేశారు. కార్యక్రమంలో అదనపు ఎస్పీ ఎం.వెంకటేశ్వరరావు, డీసీఆర్బీ సీఐ జీఏవీ రమణ, ఎస్సై శిరీష, ఇతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఐటీడీఏ పీజీఆర్ఎస్కు 15 వినతులు సీతంపేట: ప్రతి వారం పీజీఆర్ఎస్కు వచ్చే సమస్యలు తక్షణం పరిష్కరించాలని పాలకొండ సబ్కలెక్టర్, ఐటీడీఏ ఇన్చార్జ్ పీఓ పవార్ స్వప్నిల్ జగన్నాథ్ అన్నారు. ఈ మేరకు సోమవారం స్థానిక ఐటీడీఏలో ప్రజాసమస్యల పరిష్కార వేదిక నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గిరిజనులు ఇచ్చిన వినతులు ఎంతవరకు పరిష్కారమయ్యాయనేది వారికి ఫోన్ చేసి అడగాలన్నారు. క్యూఆర్ కోడ్ కూడా ప్రారంభించామన్నారు. అనంతరం మొత్తం 15 వినతులు స్వీకరించారు. కుక్ ఉద్యోగం నుంచి అటెండర్ ఉద్యోగానికి ప్రమోట్ చేయాలని ఎస్ఎస్ మణుగుకు చెందిన కె.శ్రీరాములు కోరాడు. మర్రిపాడు, పూతికవలస రహదారి మరమ్మతులు చేయాలని, బస్సు సర్వీస్ పునరుద్ధరించాలని పత్తిక కుమార్ వినతిపత్రం అందజేశాడు. పవర్టిల్లర్లు ఇప్పించాలని పెద్దగూడకు చెందిన సవర సాంబయ్య, సుక్కయ్యలు కోరారు. కార్యక్రమంలో ఏపీఓ చిన్నబాబు, డీపీఎం ఎం.వి.రమణ, స్పోర్ట్స్ ఇన్చార్జ్ జాకాబ్ దయానందం తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభం రాజకీయ ఆర్భాటమేవిజయనగరం గంటస్తంభం: భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం రాజకీయ ప్రచార వేదికగా మార్చిందని సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి తమ్మినేని సూర్యనారాయణ విమర్శించారు. రైతుల భూములతో నిర్మించిన విమానాశ్రయానికి విజయనగరం జిల్లా పేరు పెట్టకుండా విశాఖపట్నం పేరు పెట్టడం అన్యాయమన్నారు. నిర్వాసిత రైతులకు పూర్తి పరిహారం, పునరావాస కాలనీల్లో మౌలిక సదుపాయాలు ఇప్పటికీ కల్పించలేదని ఆరోపించారు. ప్రారంభోత్సవానికి అధికార యంత్రాంగాన్ని వినియోగించి భారీగా ప్రజాధనం ఖర్చు చేయడం అధికార దుర్వినియోగమన్నారు. ఉపాధి కల్పన, స్ధానిక యువతకు ఉద్యోగాలపై ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ప్రణాళిక వెల్లడించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి పేరుతో ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించడం మానుకోవాలని సూచించారు. సమావేశంలో సీపీఎం నాయకులు రెడ్డి శంకరరావు, టీవీ రమణ పాల్గొన్నారు.
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డీఎస్సీలో దగాపై సీబీఐతో నిగ్గు తేల్చాలివిజయనగరం గంటస్తంభం: రాష్ట్రంలో డీఎస్సీ నియామకాల్లో అక్రమాలు జరిగాయని, సీబీఐతో సమగ్ర విచారణ జరిపించి అర్హులకు న్యాయం చేయాలని వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మజ్జి శ్రీనివాసరావు(చిన్నశ్రీను) డిమాండ్ చేశారు. మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి, పార్టీ నాయకులతో కలిసి కలెక్టర్ ఎస్.రాంసుందర్ రెడ్డికి కలెక్టరేట్లో సోమవారం వినతిపత్రం అందజేశారు. డీఎస్సీ నియామకాలపై సీబీఐ విచారణ పూర్తయ్యే వరకు విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థుల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని, ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు నిరుద్యోగ భృతిని రూ.75 వేల పెండింగ్ బకాయిలతో చెల్లించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీ బెల్లాన చంద్రశేఖర్, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు బొత్స అప్పలనరసయ్య, శంబంగి వెంకట చినఅప్పలనాయుడు, బడ్డుకొండ అప్పలనాయుడు, కడుబండి శ్రీనివాసరావు, రాజాం నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి తలే రాజేష్, నియోజకవర్గ పరిశీలకులు కిల్లి సత్యనారాయణ, కె.వి.సూర్యనారాయణ రాజు, నెక్కల నాయుడుబాబు, శోభా స్వాతిరాణి, సిరిపురపు జగన్మోహన్రావు, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్ములు ఇప్పలి అనంత్, శంబంగి వేణుగోపాల్ నాయుడు, గొర్లి రవికుమార్, జిల్లా ఎస్సీసెల్ చైర్మన్ పీరుబండి జైహింద్కుమార్, యువ నాయకుడు కౌశిక్తో పాటు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పలువురు పాల్గొన్నారు. డీఎస్సీలో భారీ అక్రమాలు కూటమి ప్రభుత్వం డీఎస్సీ నియామాకాల్లో భారీ అక్రమాలకు పాల్పడింది. టెట్ పరీక్ష రాయని వారికి స్పోర్ట్స్ కోటాలో నియామకాలు జరిగాయి. విజయనగరం జిల్లాలోనే పది మందికి అర్హతులు లేకుండానే ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం ఉంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరిగిన అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరిపితేనే నిజాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. రూ.10 వేల కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు విడుదల చేయకుండా విద్యార్థులను ఇబ్బందులకు గురిచేయడం సరికాదు. రెండున్నరేళ్లుగా నిరుద్యోగ భృతి ఊసేలేదు. నిరుద్యోగ యువతను మోసం చేశారు. దీనిపై ఈనెల 6నుంచి 9 వరకు రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస్తాం. – మజ్జి శ్రీనివాసరావు, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు అభ్యర్థులకు న్యాయం జరగాల్సిందే... డీఎస్సీ అక్రమాల కారణంగా ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాల కోసం కష్టపడి పరీక్షలు రాసిన అఽభ్యర్థులకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగింది. అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరిపి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలి. కూటమి ప్రభుత్వంలో అన్ని వర్గాల ప్రజల అన్యాయానికి గురవుతున్నారు. ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం కొనసాగిస్తుంది. – కోటగట్ల వీరభద్రస్వామి, మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ డీఎస్సీ అక్రమాలకు మంత్రి నారా లోకేశ్ బాధ్యత వహించాలి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, నిరుద్యోగ భృతి బకాయిలు చెల్లించాలి సీబీఐ విచారణ కోరుతూ కలెక్టర్కు వినతిపత్రం అందజేసిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు
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కరువు ముప్పు..!కనుచూపు మేరలో..బొబ్బిలి: జిల్లాలో సుమారు 1.20 లక్షల ఎకరాల్లో ఏటా వరి సాగు కావాల్సి ఉంది. ఈ ఏడాది దాదాపు 30 శాతం కూడా ఉభాలు కాలేదు.వరి నారు వేసిన 21 రోజుల్లో నాట్లు వేసుకోవాల్సి ఉన్నా ఇప్పటికే చాలా చోట్ల 35 నుంచి 40 రోజులుగా వరి నారు ముదిరి పోతోంది. కాలువలు, బావుల్లో నీరు ఇంకిపోతోంది. వరి నారును కొంతమంది మళ్లీ వేసుకున్నారు. అదీ పనికి వచ్చేలా లేదు. కరువు పొంచి ఉంది. రెండు నెలలుగా రైతులు వర్షం కోసం కంటిమీద కునుకులేకుండా ఎదురు చూస్తున్నారు. అల్పపీడనాలు, వాయుగుండాలు వచ్చి వెళ్లిపోతున్నాయే తప్ప చుక్క నీరు రాల్చడం లేదు. ఇటీవల వచ్చిన తుఫాన్ వర్షాలు కూడా అంతే. రెండు రోజులు మేఘావృతమై పూలజల్లులు కురవడం, మరుసటి రోజంతా మాడు పగిలే ఎండలుకాయడంతో రైతులు తీవ్ర ఆవేదన చెందుతున్నారు. జిల్లా సగటు వర్షపాతం తక్కువగా నమోదవుతోంది. సాగునీటి ప్రాజెక్టుల్లో నీటిమట్టాలు తరిగిపోతున్నాయి. రైతులను ఆదుకుని కరువునుంచి గట్టెక్కించే చర్యలుతీసుకోవాలి కానీ అదిశగా కనీసం అధికారులు, ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవడం లేదు.జిల్లాలో గడిచిన రెండునెలల్లో వర్షపాతం వివరాలు(మి.మీలలో) నెల సాధారణ కురిసిన జూన్ 123.5 96.3జూలై 100.5 41.9 బోర్ల వద్ద ఎండుతున్న వరిపైరు వీఆర్ఎస్, పాల్తేరు చానళ్లలో కానరాని సాగునీరు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయని ప్రభుత్వం ఆగస్టు వచ్చేసినా 30శాతం కూడా పడని వరినాట్లు
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ఏడు నెలల్లో 405 కేసులు● భయపెడుతున్న మలేరియా ● జూలైలో అత్యధికంగా 229 కేసుల నమోదు ● ఆందోళనలో జనం ● భయపెడుతున్న మలేరియా ● జూలైలో అత్యధికంగా 229 కేసుల నమోదు ● ఆందోళనలో జనం విజయనగరం ఫోర్ట్: జిల్లా ప్రజలపై మలేరియా పంజా విసురు తోంది. అస్వస్థతకు గురిచేసి మంచం పట్టిస్తోంది. గిరిజన ప్రాంతాల్లో అధికంగా వ్యాప్తిచెందే మలే రియా జ్వరాలు ఇప్పుడు మైదాన ప్రాంత ప్రజలను సైతం కలవరపెడుతున్నాయి. ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాగా ఉన్నప్పుడు 8 మండలాల్లో గిరిజన ప్రాంతం విస్తరించి ఉండేది. ఇప్పుడు గంట్యాడ, ఎస్.కోట, మెంటాడ మండలంలోని కొన్ని గ్రామా ల్లో మాత్రమే గిరిజన ప్రాంతం ఉంది. అయినప్పటికీ మలేరియా కేసులు ఎక్కువగా నమోదు కావడం ఇటు ప్రజలు, అటు వైద్య వర్గాలను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. పారిశుద్ధ్యలోపం, రోజుల తరబడి మురునీరు నిల్వ ఉండడం, కలుషిత నీటి సరఫరా వంటివి జ్వరాల వ్యాప్తికి కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. పల్లెల్లో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణపై ప్రభుత్వం అలసత్వం వహిస్తోందన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. జేబులకు చిల్లు.. సాధారణంగా వైరల్ జ్వరం అయితే రెండు, మూడు రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది. మలేరియా జ్వరం వారం నుంచి 10 రోజుల వరకు తగ్గడం లేదు. కొంతమందికి అయితే 15 నుంచి 20 రోజులు పడుతోంది. ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో అయితే రోగులకు ఉచితంగా వైద్యం అందుతుంది. ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లో అయితే రోగులకు వైద్యఖర్చులు తడిసిమోపెడవుతున్నాయి. మలేరియా చికిత్సకు కొన్ని ఆస్పత్రుల్లో రూ.20 వేలు నుంచి రూ.30 వేలు వరకు తీసుకుంటున్నారు. మరికొన్ని ఆస్పత్రుల్లో రూ.30 వేలు నుంచి రూ.40 వేలు వరకు తీసుకుంటున్నారు. వెంటిలేటర్పై చికిత్స అవసరం అయితే రూ.లక్షల్లో బిల్లు చెల్లించాల్సి వస్తోంది. వైద్యారోగ్యశాఖ లెక్కల ప్రకారం నెలవారీగా మలేరియా కేసుల వివరాలు... మలేరియా కేసుల సంఖ్య సీజనల్ వ్యాధుల వ్యాప్తి జూలై నుంచి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ఏడాది జనవరి నెల నుంచి జ్వరాల వ్యాప్తి సాధారణంగా మారింది. ఇప్పటివరకు జిల్లాలో 405 మలేరియా కేసులు నమోదయ్యాయి. ఒక్క జూలై నెలలోనే 229 కేసులు నమోదయ్యాయి. అయితే, ఈ కేసులు కూడా ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో నమోదైనవే. ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లో నమోదైనవి పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఈ సంఖ్యకు రెట్టింపు ఉంటుంది. జ్వరాలతో సతమతం
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దేశభక్తి ఉట్టిపడేలా ఏర్పాట్లు● శాఖల సమన్వయంతో విజయవంతంగా నిర్వహించాలి విజయనగరం గంటస్తంభం: స్వాతంత్య్ర వేడుకలను దేశభక్తి ఉట్టిపడేలా నిర్వహించేందుకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని కలెక్టర్ ఎస్.రాంసుందర్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో సోమవారం నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్ ఏర్పాట్లను లోపాలు లేకుండా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రతిబింబించే శకటాలు, స్టాళ్లు, సాంస్కృతి కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకునేలా ఉండాలని చెప్పారు. వివిధ శాఖల్లో ఉత్తమ సేవలు అందించిన ఉద్యోగులను ప్రశంసా పత్రాలతో సత్కరిస్తామన్నారు. మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరిస్తారని వెల్లడించారు. సంక్షేమాన్ని విస్మరించి.. ప్రచారానికి ప్రాధాన్యమా? విజయనగరం టౌన్: గిరిజన విద్యార్థుల సంక్షేమాన్ని విస్మరించి ప్రచార కార్యక్రమాలకు ప్రాధాన్యమివ్వడం దారుణమని, గిరిజన సంక్షేమశాఖ మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి గిరిజన విద్యార్థుల సమస్యలను గాలికి వదిలేశారని ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర సహాయ కార్య దర్శి ఎన్.నాగభూషణం ధ్వజమెత్తారు. విజయనగరంలోని అమర్భవన్లో సోమవారం నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. గతేడాది యోగాంధ్ర పేరుతో సుమారు 45వేల మంది గిరిజన విద్యార్థులను, ఈ ఏడాది భోగాపురం విమానశ్రయం ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా సుమారు 13వేల మంది గిరిజన విద్యార్థులతో థింసా నృత్యం చేయించడం గిరిజన విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడడమేనని విమర్శించారు. గిన్నిస్బుక్ రికార్డులు, ప్రచార ఆర్భాటాల కోసం కాకుండా గిరిజన విద్యార్థుల విద్య, ఆరోగ్యం, భద్రతకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్య మివ్వాలని కోరారు. రాష్ట్రంలోని గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలు, వసతి గృహాల్లో కనీస మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోవడంతో పాముకాట్లు, విష జ్వరాలతో విద్యార్థులు మరణిస్తున్నారని, అనేక చోట్ల ఫ్యాన్లు, తాగునీరు, వైద్య సదుపాయాలు కూడా లేవన్నారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో సరైన వైద్యసేవలు లేక విద్యార్థులు విశాఖ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం వంటి ప్రాంతాలకు వెళ్లి చికిత్స పొందాల్సిన పరిస్థితి నెలకొందని ఆవే దన వ్యక్తం చేశారు. గిరిజన వర్సిటీ పనుల పురోగతిపై మంత్రి సంధ్యారాణి దృష్టిపెట్టకపోవడం విచారకరమన్నారు. ప్రచార కార్యక్రమాలకు ఖర్చుచేసే నిధులను గిరిజన విద్యార్థు ల సంక్షేమం, ఆశ్రమ పాఠశాలల అభివృద్ధి, వై ద్యసదుపాయాలు, మౌలిక వసతుల కల్పనకు వినియోగించాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సుమన్, ఉపాధ్యక్షులు ఎ.చరణ్తేజ, వి.గణేష్, సహాయ కార్యదర్శి గౌరీశంకర్, పాల్గొన్నారు.
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ఉద్యోగుల క్రికెట్ సమరంపార్వతీపురం రూరల్: జిల్లా పాలనా యంత్రాంగం ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ ఆమోదంతో నిర్వహించిన స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్లో భాగంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఉత్సాహపూరిత వాతావరణంలో ప్రారంభమైంది. ఉద్యోగుల మధ్య మైత్రీభావం, క్రీడాస్ఫూర్తిని పెంపొందించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఈ పోటీలకు మంచి స్పందన లభించింది. క్రీడాకారులు మైదానంలో క్రీడాస్ఫూర్తిని చాటగా, క్రికెట్ ఇన్చార్జ్ లక్ష్మణ్ జట్లకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. టోర్నీలో భాగమైన ‘పూల్–ఎ’ మ్యాచ్ల షెడ్యూల్ను అధికారులు విడుదల చేశారు. మొత్తం 18 ప్రభుత్వ శాఖల జట్లు ఈ పూల్లో పోటీపడుతున్నాయి. తొలి విడతలో వీబీ–జీ రామ్జీ వర్సెస్ పశుసంవర్ధక, వైద్యారోగ్య వర్సెస్ ఆడిట్, ఇరిగేషన్ వర్సెస్ పంచాయతీరాజ్, కలెక్టరేట్ వర్సెస్ ఏపీఈపీడీసీఎల్, మున్సిపల్ వర్సెస్ అగ్రికల్చర్, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ వర్సెస్ ఎస్సీఎస్డబ్ల్యూ, పౌరసరఫరాలు వర్సెస్ ట్రెజరీస్, రెవెన్యూ వర్సెస్ సర్వే జట్లు తలపడనున్నాయి. విద్యాశాఖ, పీఆర్ ఎడ్యుకేషన్ జట్లు తదుపరి రౌండ్లలో విజేతలతో పోటీపడతాయి. మొదటి రౌండ్ విజేతలు తర్వాతి దశలు, సెమీఫైనల్స్ (ఎం–15, ఎం–16) దాటుకుని ’పూల్–ఎ’ విజేతను నిర్ణయించే ఆఖరి ఫైనల్ (ఎం–17) పోరుకు చేరుకుంటాయి.
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ఓటర్ల జాబితా సవరణ వేగవంతం చేయాలిపార్వతీపురం: ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణ(సర్)లో క్లెయిమ్లు, అభ్యంతరాలను నిబంధనల ప్రకారం త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక పరిశీలకుడు, రాష్ట్ర సీసీఎల్ఏ అదనపు కార్యదర్శి జె.వెంకటరమణ అన్నారు. ఈ మేరకు సోమవారం ఆయన కలెక్టరేట్లో కలెక్టర్ డా.ఎన్.ప్రభాకరరెడ్డితో పాటు ఇతర అధికారులతో సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఫామ్–6, 7, 8లు క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది వద్ద అందుబాటులో ఉంచుకోవాలని, తొలగించిన, సవరించిన పేర్ల జాబితాలను గ్రామ, మండల కార్యాలయాల నోటీసు బోర్డులపై ప్రదర్శించాలని సూచించారు. ఓటర్ హెల్ప్లైన్ యాప్, ఆన్లైన్ సేవలపై ప్రజలకు విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ముఖ్యంగా 18ఏళ్లు నిండే యువతను గుర్తించి కొత్త ఓటర్లుగా నమోదు చేయాలని ఆదేశించారు. సమావేశంలో జేసీ ఆర్.వైశాలి. డీఆర్ఓ కె. హేమలత, ఆర్డీఓ కె. మాధురి, పాలకొండ సబ్ కలెక్టర్ పవర్ స్వప్నిల్ జగన్నాథ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నోటిఫికేషన్తో సరి..!విజయనగరం ఫోర్ట్: రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అనుసరిస్తు న్న తీరు నిరుద్యోగులను తీవ్ర ఆవేదనకు గురి చేస్తుంది. ఎన్నికల వేళ ఇచ్చిన హామీలకు ప్రస్తుతం అవలంభిస్తున్న పాలనా విధానాలతో నిరుద్యోగులు నిరాశకు గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా వైద్య రంగంలో పోస్టుల భర్తీ విషయంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరు నిరుద్యోగులను టెన్షన్కు గురిచేస్తుంది. గతంలో ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ వ్యవహారంలోనూ చంద్రబాబు ఇదే తరహాలో వ్యవహరించడం నిరుద్యోగుల నిరాశకు కారణమవుతుంది. ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, ప్రభుత్వ సర్వజన ఆస్పత్రిలో పోస్టుల భర్తీకి సుమారు రెండేళ్ల కిందట నోటిఫికే షన్ ఇచ్చారు. ఆ పోస్టులను నేటికీ భర్తీ చేయలేదు. పోస్టులకు సంబంధించి ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తయినప్పటికీ అభ్యర్థులను విధుల్లో చేర్చుకోలేదు. వైద్య కళాశాల అధికారులు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్లు ఇచ్చి కూడా విధుల్లో చేర్చుకోకపోవడం విడ్డూరంగా ఉందని ఎంపికై న అభ్యర్థులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన్ పరిషత్ (సెకండరీ హె ల్త్) వారు జూలై 1వ తేదీన ఆరు పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి 10వ తేదీవరకు గడువు ఇచ్చారు. జనరల్ డ్యూటీ అటెండెంట్(జీడీఏ) పోస్టులు – 4, ల్యాబ్ అటెండెంట్ పోస్టు–1, థియేటర్ అసిస్టెంట్ పోస్టు–1కి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. 10వ తేదీ నాటికి జీడీఏ పోస్టులకు 175 దరఖాస్తులు, ల్యాబ్ అటెండెంట్ ఒక పోస్టుకు 25 దరఖాస్తులు, థియేటర్ అసిస్టెంట్ పోస్టుకు 70 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. గడువు దాటిన తర్వాత వచ్చిన దరఖాస్తులను పరిశీలించిన మీదట ముందుగా ప్రొవిజెనల్ మెరిట్ జాబితా వెబ్సైట్లో పెట్టి అభ్యంతరాలు స్వీకరించాలి. అభ్యంతరాలు స్వీకరించిన తర్వాత ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా వెబ్సైట్లో పెట్టి ఎంపికై న వారికి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వాలి. అయితే సెకండరీ హెల్త్ అధికారులు ఈ పక్రియ ఏది చేపట్టకుండా దరఖాస్తుల తీసుకోవడంతోనే సరిపెట్టేశారు. పోస్టులు భర్తీ ఎప్పుడు చేపడతారని దరఖాస్తు చేసిన అభ్యర్థులు అధికారులను అడిగితే పోస్టుల భర్తీ పక్రియ నిలిపివేశామని తేల్చి చెప్పారు. దీంతో సదరు అభ్యర్థులు అవాక్కయ్యారు. ఎంతో ఆశతో పోస్టు కోసం దరఖాస్తు చేస్తే భర్తీ నిలిపివేశామని చెప్పడం ఏంటని ఆవేదన చెందుతున్నారు. జిల్లాల పునర్విభజన జరుగుతున్నందున పోస్టు లు భర్తీగాని, బదిలీలుగాని చేపట్టవద్దని ప్రభు త్వం నుంచి ఆదేశాలు వచ్చాయి. అందుచేత పో స్టుల భర్తీ ప్రక్రియ నిలిపివేశాం. మళ్లీ ఆదేశాలు వచ్చిన తరువాతే భర్తీ ప్రక్రియ చేపడతాం. – డాక్టర్ పద్మశ్రీ రాణి, డీసీహెచ్ఎస్
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కొలిక్కిరాని కొత్త పంచాయతీలుదత్తిరాజేరు: ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా జిల్లాలోని మధుర గ్రామాలను పంచాయతీలుగా మార్పు చేసే ప్రతిపాదనలపై ఇప్పటికి సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. కొత్త గ్రామ పంచాయతీల ఏర్పాటుకు అవసరమైన అర్హతలు ఉన్న మధుర గ్రామాలకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు పంపించాలని గత ఏడాది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కమిషన్ ఆఫ్ పంచాయతీ రాజ్ ద్వారా జిల్లా పంచాయతీ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలను అనుసరించి మండల పరిషత్ అధికారులు అర్హత ఉన్న మధుర గ్రామాల ప్రజలు అభ్యర్థనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు.అలాగే ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల మేరకు తీర్మానాలు చేసి సంబంధిత ఎంపీడీఓల ద్వారా అందిన దత్తిరాజేరు మండలంలోని గదబవలస, మర్రివలస, పోలవంగర, పాపయ్యవలస, జగన్నాథపురం, మజ్జిపేట గ్రామాల ప్రతిపాదనలను గత ఏడాది డిసెంబర్లో ప్రభుత్వానికి పంపించారు. అయితే నేటివరకు కొత్త పంచాయతీల ఏర్పాటు గురించి ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన లభించక పోవడం వల్ల ఆయా గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర నిరుత్సాహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 2వ తేదీతో పంచాయతీ పాలక వర్గాల పదవీ కాలం కూడా ముగిసింది. త్వరలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించే అంశాలపై ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి ప్రకటన చేయడంతో మధుర గ్రామాలు కొత్త పంచాయతీలుగా ఏర్పాటైన అనంతరం ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారా? లేదా పాత పంచాయతీల స్థానంలో నిర్వహిస్తారా? అనే విషయంలో సందిగ్ధం నెలకొంది.కొత్త పంచాయతీగా ఏర్పాటు చేయండిపాపాయ్యవలసతో పాటు అర్హత ఉన్న గ్రామాలను పంచాయతీలుగా ఏర్పాటు చేయండి. అప్పుడే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి విడుదలయ్యే నిధులు నేరుగా మాగ్రామ పంచాయతీకి జమ అవుతాయి. తద్వారా గ్రామం అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది. ప్రత్యేక పంచాయతీగా ఉండడం వల్ల అధికారులు కూడా అందుబాటులో ఉంటారు. ఎస్. శ్రీనివాసరావు, పాపయ్యవలస గ్రామం ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకే ప్రతిపాదనలు ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకే మండలంలోని ఆరు మధుర గ్రామాలను కొత్త పంచాయతీలుగా ఏర్పాటు చేసేందుకు అవసరమైన ప్రతిపాదనలు గత ఏడాది డిసెంబర్లో అప్పుడు ఉన్న అధికారులు పంపించారు. కొత్త పంచాయతీలు ఎప్పడు ఏర్పాటు చేస్తారన్నది ఉన్నతాధికారుల నుంచి సమాచారం రాలేదు. వచ్చిన వెంటనే తెలియజేస్తాం. ఎస్.తాత ఎంపీడీఓ దత్తిరాజేరుకొత్త పంచాయతీలతో స్వయం ప్రతిపత్తి అన్ని అర్హతలు ఉన్న గ్రామాలు కొత్త పంచాయతీలుగా ఏర్పాటైతే స్వయం ప్రతిపత్తి సాధ్యమవుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ప్రస్తుతం మధుర గ్రామాలు అభివృద్ధి విషయంలో చిన్నచూపుకు లోనవుతున్నాయి. అలాగే మధుర గ్రామాల ప్రజలకు గ్రామ పంచాయతీల ద్వారా అందాల్సిన పథకాల విషయంలో ఆన్నాయం జరుగుతోందనే భావన వ్యక్తమ వుతోంది. పెద్ద పంచాయతీల పరిధిలో రెండో మూడో మధుర గ్రామాలకు వచ్చే నిధులు పెద్ద పంచాయతీకే వినియోగించే అవకాశాలే అధికం. ఇలాంటి పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని పలు అర్హతలు ఉన్న మధుర గ్రామాలను కొత్త పంచాయతీలుగా ఏర్పాటు చేయాలని ఆయా గ్రామాల ప్రజలు కోరుతున్నారు. గత ఏడాది హడావుడి చేసిన కూటమి ప్రభుత్వం 2025 డిసెంబర్లోనే ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు 6 మధుర గ్రామాలపై వీడని సందిగ్ధం
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● సన్మానంనెల్లిమర్ల రూరల్: మండలంలోని కొండవెలగాడ గ్రామానికి చెందిన వల్లూరి అజయ్బాబు కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో రజత పతకం సాధించినందుకు గాను ఆయన తండ్రి శ్రీనివాసరావును గ్రామస్తులు ఆదివారం ఘనంగా సత్కరించారు. అజయ్బాబు దేశానికే కాదు..గ్రామానికి కూడా మంచి పేరు తెచ్చారని గ్రామపెద్దలు ప్రశంసించారు. కొడుకును ప్రోత్సహించి, అతడి విజయానికి దోహదపడిన తండ్రిని సన్మానించుకోవడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. కార్యక్రమంలో సీపీఐ నాయకుడు మొయిద అప్పారావు, నాయకులు ఆదినారాయణ, త్రినాధరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రెండు ఇసుక ట్రాక్టర్ల పట్టివేతబొబ్బిలి రూరల్: మండలంలోని పెంట గ్రామం వద్ద వేగావతి నది నుంచి ఇసుక తవ్వి అక్రమంగా తరలిస్తున్న రెండు ట్రాక్టర్లను వీఆర్ఓ వెంకినాయుడు ఆదివారం పట్టుకుని తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి తరలించారు. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలతో నిఘా పెట్టామని, అక్రమంగా ఇసుకను తవ్వి తరలిస్తున్న ట్రాక్టర్లను పట్టుకున్నామని, సెలవు రోజు కావడంతో ఉన్నతాధికారులు అందుబాటులో లేనందున ట్రాక్టర్లను తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఆవరణలో ఉంచామన్నారు. తదుపరి చర్యలు తహసీల్దార్ తీసుకుంటారని చెప్పారు. గిన్నిస్ రికార్డ్స్’లో విజయనగరం వాసివిజయనగరం టౌన్: అమెరికాలో సిలికానాంధ్ర సహకారంతో 300 మంది మృదంగ కళాకారులతో ఒకే వేదికపై 30 నిమిషాల పాటు రూపొందించిన లయవిన్యాసం కార్యక్రమానికి ప్రాతినిధ్యం వహించిన విజయనగరానికి చెందిన డాక్టర్ పత్రి సతీష్ కుమార్కు గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో స్థానం దక్కింది. ప్రస్తుతం చైన్నెలో ఉంటున్న ఆయన తెలుగువాడిగా, విజయనగరం వ్యక్తిగా రికార్డు అందుకోవడం పట్ల విజయనగర సంగీతాభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ మృదంగ విద్వాంసుడు డాక్టర్ మండపాక రవి, సంగీతాభిమానులు ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. 2.5 కిలోల గంజాయి పట్టివేతవిజయనగరం టౌన్: ఒడిశా రాష్ట్రంలోని మునిగుడ ప్రాంతం నుంచి తమిళనాడు రాష్ట్ర రాజధాని చైన్నెకి అక్రమంగా సరఫరా చేస్తున్న సుమారు రూ.లక్షా 25వేల విలువైన 2.5 కిలోల గంజాయిని రైల్వేపోలీసులు ఆదివారం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా జీఆర్పీ ఎస్సై వి.బాలాజీరావు మాట్లాడుతూ జీఆర్పీ, ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది రైల్వేస్టేషన్లోని ఫ్లాట్ఫామ్స్పై తనిఖీ నిర్వహిస్తుండగా ఒడిశాలోని కొంధమాల్ జిల్లాకు చెందిన ధర్మేంద్ర పల్లా అనే వ్యక్తి గంజాయిని చైన్నె తరలిస్తూ తనిఖీల్లో పట్టుబడ్డాడన్నారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదుచేసి, గంజాయి స్వాధీనం చేసుకుని నిదితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండ్ నిమిత్తం రైల్వేకోర్టుకు తరలించామని చెప్పారు. శృంగవరపుకోట: మండలంలోని సన్యాసయ్యపాలెం గ్రామంలో 16 కేవీఏ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్కు వస్తున్న విద్యుత్ కనెక్ష న్ కట్ చేసి, ట్రాన్స్ఫార్మర్ దించేసి డీటీఆర్ వైండింగ్ను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు శనివారం రాత్రి దొంగిలించి తీసుకుపోయారు. ఉదయం గ్రామానికి విద్యుత్ సరఫరా లేదన్న కంప్లైంట్తో లైన్కు వచ్చిన సిబ్బంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ దించేసి విడిభాగాలు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉండడం చూసి వెంటనే ఎస్.కోట ఏఈ జి.రామారావుకు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన వెంటనే ఎస్కోట పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. గాజువాకలో బొబ్బిలి యువతి ఆత్మహత్యబొబ్బిలి: పట్టణానికి చెందిన ముస్లిం యువతి విశాఖ జిల్లా గాజువాకలో ఆత్మహత్యకు పాల్ప డింది. బొబ్బిలికి చెందిన రషీదా బేగం(26) విశాఖలోని ఓ బ్యూటీ పార్లర్లో రెండున్నరేళ్లుగా పనిచేస్తోంది. ఓ పీజీ హాస్టల్లో ఉంటూ తాను పనిచేస్తున్న బ్యూటీ పార్లర్కు నిత్యం వెళ్లి వస్తుంటుంది. అయితే ఆదివారం ఆమె గాజువాకలోని ఓ హోటల్లో రూమ్ తీసుకుని అందులోనే ఉరి వేసుకున్నట్లు బంధువులు తెలిపారు. ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు తెలియ లేదని, పోలీసుల నుంచి త్వరగా రమ్మని సమాచారం వచ్చిందన్నారు. వెంటనే తండ్రి నూర్ఖాన్, తల్లి మున్నీబేగంతో పాటు ఇతర కుటుంబ సభ్యులు మృతదేహాన్ని బొబ్బిలి తీసుకువచ్చేందుకు విశాఖ వెళ్లారని మృతురాలి పెదనాన్న కుమారుడు విలేకరులకు తెలిపాడు.
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‘ఎల్నినో’ను ఎదుర్కొనేందుకు సన్నద్ధం కావాలివిజయనగరం: ఎల్నినో ప్రతికూల పరిస్థితుల నేప థ్యంలో పశుగ్రాసం, పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజల కొరత ప్రధాన సవాలుగా మారే అవకాశం ఉందని, ఈ సవాళ్లను అధిగమించేందుకు రైతాంగం సన్న ద్ధం కావాలని ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి (వీసీ) డాక్టర్ పాలడుగు సత్యనారాయణ సూచించారు. విజయనగరంలోని వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానంలో ‘ఎల్నినో నేపథ్యంలో సృజనాత్మక రైతులు – శాస్త్రవేత్తల చర్చాగోష్టి’ కార్యక్రమం డాక్టర్ టి.ఎస్.ఎస్.కె.పాత్ర అధ్యక్షతన ఆదివారం నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన వీసీ మాట్లాడారు. ఎల్నినో వల్ల పంటలు దెబ్బతిన్న గ్రామాల్లో ఆగస్టు 3వ తేదీ నుంచి విస్తృత పర్యటనలు నిర్వహించాల ని ఆదేశించారు. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3,000మంది వ్యవసాయ విద్యార్థులు, 400 మంది శాస్త్రవేత్తలు, ప్రకృతి వ్యవసాయ శాఖ, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులతో కలిసి గ్రామాల్లో పర్యటించి, రైతులకు అవసరమైన సలహాలు, సూచన లు అందిస్తారని పేర్కొన్నారు. ‘అంగ్రూ కిసాన్ నెట్వర్క్’ ఏర్పాటు వ్యవసాయ రంగానికి ఆధునిక సాంకేతికతను వేగంగా చేరవేసేందుకు వీలుగా రాష్ట్రంలో 3,500 మంది సృజనాత్మక (ఆవిష్కరణల) రైతులతో ’అంగ్రూ కిసాన్ నెట్వర్క్’ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వీసీ ప్రకటించారు. వీరి ద్వారా నూతన సాంకేతిక పరి జ్ఞానాన్ని ఇతర రైతులకు విస్తతంగా ప్రచారం చేస్తామన్నారు. ముందుగా ఏరువాక కేంద్రం సమన్వయ కర్త డాక్టర్ కె.లక్ష్మణ్ విజయనగరం జిల్లాలో ఎల్ని నో ప్రభావం – ప్రస్తుత పంటల పరిస్థితిపై నివేదిక సమర్పించారు. అనంతరం సభ్యులు కె.వి. సూర్యనారాయణరాజు, ఎల్.శాంతి, పడాల భూదేవి, సరస్వతి, మరియు అంగ్రూ ప్రతినిధి ప్రకాష్ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను వివరించారు. సమావేశంలో పరిశోధనా స్థానం శాస్త్రవేత్తలు డాక్టర్ అనురాధ, డాక్టర్ సంధ్యారాణి, డాక్టర్ త్రివేణి, డాక్టర్ స్వాతి, డాక్టర్ శ్రీనివాస్, డాక్ట ర్ తేజేశ్వరరావులతో పాటు ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రతినిధులు, పెద్ద సంఖ్యలో రైతులు పాల్గొన్నారు.
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సాహిత్యానికే వన్నెతెచ్చిన సృజనశీలి ‘తులసి’● చింత అప్పలనాయుడుకు చా.సో కథా పురస్కారం ● తెలంగాణ రచయిత్రి స్వర్ణకు చా.సో అనువాద పురస్కారం విజయనగరం టౌన్: తెలుగు సాహిత్యాన్ని దశ దిశ లా వ్యాప్తి చేసి, తన జీవితాన్ని సాహిత్యానికి అంకి తం చేసిన సాహిత్య సృజన శీలి చాగంటి తులసి అని పలువురు సాహితీవేత్తలు పేర్కొన్నారు. భార త సాహిత్య రంగానికి చాగంటి తులసి చేసిన అవిర ళకృషి మరువలేనిదని కొనియాడారు. తులసి సా హిత్య రచనలను ఆమె సమక్షంలోనే సమీక్షించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని సాహితీవేత్తలు ఆనందపరవశులయ్యారు. స్థానిక పాల్నగర్లో తులసి స్వగృహంలో చాగంటి తులసి సాహితీ సమాలోచన పేరుతో సాహిత్యంలో విశేష కృషి చేసినటువంటి సాహితీవేత్తలను సముచితరీతిలో ఆదివారం సత్కరించారు. అభ్యుదయ రచయితల సంఘం జిల్లా శాఖ అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు జిఎస్.చలం, రత్నాల బాలకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో వారికి చా.సో కథా పురస్కారాలను ప్రదానం చేశారు. ప్రముఖ వయోలిన్ విద్వాంసులు ద్వారం దుర్గాప్రసాదరావు తులసి కథల సంపుటి యాష్–ట్రే పుస్తకావిష్కరణ చేశారు. చాగంటి కృష్ణకుమారి సమీక్షించారు. సచీ రౌత్రాయ్ అనువాద కథల్ని ధవళ సర్వేశ్వరరావు ఆవిష్కరించారు. ప్రముఖ సాహితీవేత్త రామసూరి అధ్యక్షతన నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో తులసి సాహిత్యంపై యువ సాహితీవేత్తలు దుప్పల రవికుమార్, కూరెళ్ల శ్రేయ, సుభ, గీతా రమాదేవి, రత్నాల బాలకృష్ణ ప్రసంగించారు. 90 ఏళ్ల వయసులో సాహిత్యంపై మక్కువ చూపిస్తున్న చాగంటి తులసి కీర్తిని కొనియాడారు. చింతా అప్పలనాయుడుకు చా.సో కథా పురస్కారం వ్యంగ్య శైలిలో దోపీడి వ్యవస్థను తూర్పారబట్టిన ‘నగ జనకరి నాం నాం..’ అంటూ తన కథల ద్వారా దండోరా మోగిస్తున్న కథకుడు చింతా అప్పలనాయుడు చా.సో కథా పురస్కారం అందుకున్నారు. ఉత్తరాంధ్ర నుడికారాన్ని, యాసను, భాషను ప్రతి కథలోనూ ఇంకించి, రైతులు, దళితుల, గిరిజనుల దోపిడీకి కారణమైన వ్యవస్థలో లోపాలను తన రచనల ద్వారా ఎత్తి చూపారని సాహితీవేత్తలు విశ్లేషించారు. ఉత్తరాంధ్ర సంభాషణలు, వాలకాలు, చతు రోక్తులు, మాటలు, సామెతలు, దుక్కి, ఇలమీద దేవత, అరిసేతిలో బువ్వ, పువ్వు వంటి కవితా సంకలనాలతో తెలుగు సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేసి న చింతా అప్పలనాయుడుకు చాసో కథా పురస్కా రంతో సత్కరించారు. రూ.10 వేలు నగదు పురస్కారం, జ్ఞాపిక, శాలువతో సత్కరించారు. ఆయన రాసిన ‘నకజనకరి నాం..నాం..’ కథల సంపుటిని సరిపల్లి నాగరాజు సమీక్షించారు. తెలంగాణ రచయిత్రి స్వర్ణ కిలారికికి అనువాద పురస్కారం తెలుగు సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేస్తున్న తెలంగాణ రచయిత్రి స్వర్ణ కిలారికి చాగంటి తులసి అను వాద పురస్కారం దక్కింది. ఈ మేరకు రూ.15 వే లు నగదు పురస్కారం, జ్ఞాపిక, సాలువతో ఆమెను గౌరవప్రదంగా సత్కరించారు. ద్వారం దుర్గాప్రసా ద్ అధ్యక్షత వహించిన కార్యక్రమంలో లిప్తకాలపు స్వప్నం పుస్తకాన్ని లండ సాంబ మూర్తి సమీక్షించా రు. తొలి అనువాదం లిప్తకాలపు స్వప్నంతో ప్రతిష్టాత్మక తెలుగు యూనివర్సిటీ అనువాద పురస్కారాన్ని అందుకుని, సాహితీ జగత్తులో కథా రచయిత్రిగా, అనువాదకురాలిగా, నవలా రచయిత్రిగా, సంపాదకురాలిగా తనదైన ముద్రతో స్వర్ణ ముందుకు సాగుతున్నారన్నారు. మానవ సంబంధాలు, సామాజిక సంక్లిష్టతలు, సమాజంలోని రక రకాల కోణాలు విశ్లేషించే కథలతో నల్ల బంగారం, గోడ అవతల వంటివి కథా సంపుటులుగా వెలువరించి తెలుగు సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేశాయన్నారు.
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లెక్కలేని తనం..!కొత్తవలస: భక్తితో పైసా పైసా కూడబెట్టి అమ్మవారికి సమర్పించుకునే భక్తుల నమ్మకాన్ని దేవాదాయశాఖ అదికారులు నిలువునా దోచుకుంటున్నారు. పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేయాల్సిన అధికారులే పక్కా అక్రమాలకు తెరలేపారు. కొత్తవలస మండలంలోని అప్పన్నదొరపాలెం గ్రామం సమీపంలో గల పుణ్యక్షేత్రం ధారపైడితల్లమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో అధికారులు వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై భక్తులు, గ్రామస్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వారంవారం లక్షల్లో నగదు, బంగారం, వెండి భక్తులు సమర్పిస్తుండగా కేవలం రూ.4వేలు, రూ.5వేలు వస్తున్నాయని కానుకలు సమర్పించిన భక్తులకు రసీదులు కూడా ఇస్తున్నామని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన ధార పైడితల్లిమ్మ అమ్మవారి ఆలయానికి ఎంతో చరిత్ర ఉంది. పురాతన కాలం నుంచి స్థానికంగా ఉండటే గిరిజనులు అమ్మవారికి పూజలు నిర్వహించేవారు. ఆలయానికి ప్రతి ఆదివారం, మంగళవారాల్లో వేల సంఖ్యలో భక్తులు కుటుంబాలతో సహా వచ్చి ఇక్కడే వంటలు చేసుకుని అమ్మవారికి మొక్కలు చెల్లించుకుంటారు. ఈ క్రమంలో భక్తులు లక్షల్లో కానుకలు చెల్లిస్తూ వస్తున్నారు. దీంతో భక్తులు సమర్పించిన కానుకులకు సరైన లెక్కలు లేకపోవడంతో గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పాలనలో ఆలయాన్ని దేవదాయ ధర్మాదాయ శాఖకు అప్పజెప్పారు. దీంతో అప్పట్లో దేవదాయ శాఖ అధికారులు ఆది,మంగళవారాల్లో ఉదయం ఆలయం వద్ద హుండీని ఏర్పాటు చేసి సాయంత్రం కొంతమంది భక్తుల మధ్య హుండీలోని కానుకలను లెక్కించేవారు. కాగా రెండు సంవత్సరాల నుంచి అధికారులు ఈ తంతంగాన్ని పక్కన పెట్టి వారే స్వయంగా సంచుల్లో కానుకలను భక్తుల నుంచి స్వీకరించడం మొదలుపెట్టారు. నిబంధనల ప్రకారంఆలయంలో దేవదాయశాఖ హుండీని ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉండగా..ఆ దిశగా అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. హుండీలు ఏర్పాటుచేయకపోగా ఆలయానికి వచ్చే భక్తులు సమర్పించుకునే కానుకలకు రసీదులు ఇస్తాం. ఆ కానుకులు మా సంచుల్లో వేయండి అంటూ వసూళ్లకు దిగడం గమనార్హం. అయితే భక్తులు సమర్పిస్తున్న కానుకలకు, అధికారులు చెబుతున్న లెక్కలకు పొంతనలేదు. సంచుల్లో వసూలు చేస్తున్న కానుకలకు, అధికారులు ఇస్తున్న రసీదులకు ఎక్కడా పొంతన లేకుండా పోతోంది. దేవదాయశాఖ అధికారుల్లో కరువైన జవాబుదారీతనం ధార పైడితల్లమ్మ ఆలయంలో కానరాని హుండీ నేరుగా భక్తుల నుంచి కానుకలు స్వీకరిస్తున్న అధికారులుమా శాఖ అధికారులపై భక్తులు నమ్మకం ఉంచాలిహుండీని ఏర్పాటు చేస్తే దొంగలు దోచుకుపోతున్నారు. అందుకే వారం వారం మా సిబ్బంది వచ్చి భక్తుల నుంచి నేరుగా సంచుల్లో కానుకలను సేకరిస్తున్నాం. వంద రూపాయలకు పైబడి కానుక ఇచ్చిన భక్తులకు రసీదు ఇస్తున్నాం. భక్తులు, గ్రామస్తులకు మాపై నమ్మకం ఉండాలి. శ్రీనివాసరావు, ఆలయ ఈఓ లక్షల్లో దోచుకు పోతున్నారుఈ ఆలయానికి వారంలో రెండు రోజుల పాటు వేలాది మంది భక్తులు వస్తుంటారు. వచ్చిన భక్తులు సమర్పించిన కానుకులు లక్షల్లోనే ఉంటాయి. అలాగే పలువురు భక్తులు బంగారం, వెండి ఆభరణాలు సైతం సమర్పించుకుంటున్నారు. అయినా అదికారులు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సంచుల్లో కానుకలను సేకరిస్తూ 30 మందికో 40 మందికో తూతూమంత్రంగా రసీదులు ఇచ్చి మిగిలిన సొమ్ము దోచుకుపోతున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై ఉన్నతాధికారులు దృష్టి సారించి సమగ్ర విచారణ జరిపించాలి. – ఉగ్గిన పద్మనాభస్వామి, అప్పన్నదొరపాలెం, గ్రామపెద్ద ఆగ్రహంలో భక్తులు, గ్రామస్తులు అమ్మవారికికి మేము సమర్పించే కానుకలు ఆలయ అభివృద్ధికి ఉపయోగపడాలి తప్ప అధికారుల జేబులు నింపడానికి కాదని భక్తులు, స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హుండీని ఏర్పాటు చేయకుండా సంచుల్లో కానుకలను స్వీకరించడం ఏమిటని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
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కాలుజారితే కై లాసమే..!బలిజిపేట మండలంలోని మురగడాం గ్రామంలో ప్రధాన రహదారి అధ్వానంగా తయారైంది. ఈ రహదారిపై కాలువేస్తే ఎక్కడ జారి పడి ప్రాణాలు పోతాయో తెలియదని గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గ్రామంలో ఏ మూలకు వెళ్లి చూసినా రహదారులు బురదగుమ్ముల్లా ఉన్నాయని గ్రామస్తులు వాపోతున్నారు. గ్రామకార్యదర్శి కి పలు పర్యాయాలు తెలియపరిచినా ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదని, అధికారులు స్పందించి సమస్యను పరిష్కరించాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు. – బలిజిపేట
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పీజీఆర్ఎస్ సేవలపై ప్రజాభిప్రాయం● క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి సూచనలివ్వాలని కలెక్టర్ పిలుపు విజయనగరం గంటస్తంభం: ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వ్యవస్థ(పీజీఆర్ఎస్) ద్వారా అందుతున్న సేవల నాణ్యతను మెరుగుపరిచేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా సిటిజన్ ఫీడ్ బ్యాక్ క్యూఆర్ కోడ్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిందని కలెక్టర్ ఎస్.రాంసుందర్ రెడ్డి తెలిపారు. ఫిర్యాదు పరిష్కా రం అనంతరం సంబంధిత కార్యాలయాల్లో ఏర్పా టు చేసిన క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలు, సూచనలు తెలియజేయాలని కోరారు. జిల్లాలోని కలెక్టరేట్, ఆర్డీఓ, తహసీల్దా ర్, మున్సిపల్ కార్యాలయాలు, గ్రామ/వార్డు సచివాలయాలు, మీ సేవ కేంద్రాల్లో క్యూఆర్ కోడ్ను ప్రదర్శించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. నేడు పీజీఆర్ఎస్ జిల్లా ప్రజల సమస్యలను వేగవంతంగా, పారదర్శకంగా పరిష్కరించేందుకు సోమవారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు కలెక్టరేట్ ఆడిటోరియంలో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక నిర్వహించనున్నట్టు కలెక్టర్ ఎస్.రాంసుందర్ రెడ్డి ఆదివారం తెలిపారు. జిల్లా స్థాయి శాఖల అధికారులు ప్రజల నుంచి నేరుగా అర్జీలు స్వీకరించి, పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటారని పేర్కొన్నారు. అర్జీలతో పాటు పూర్తి వివరాలు, ఆధార పత్రాలు సమర్పించాలని, గతంలో ఫిర్యాదు చేసిన వారు పాత రశీదును తీసుకురావాలని సూచించా రు. కలెక్టరేట్కు రాలేని వారు 1100 టోల్ ఫ్రీ నంబర్, ఆన్లైన్ లేదా మండల, మున్సిపల్ కార్యాలయాల ద్వారా ఫిర్యాదులు నమోదు చేసుకోవచ్చన్నారు. భూ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రతి సోమవారం ఉదయం 10 గంటలకు కలెక్టరేట్లో రెవెన్యూ క్లినిక్ నిర్వహిస్తున్నట్టు కలెక్టర్ తెలిపారు.
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ఆగస్టు 5, 6, 7 తేదీల్లో బీసీల ‘చలో ఢిల్లీ’పార్వతీపురం రూరల్: సగానికి పైగా జనాభా.. చట్టసభల్లో నామమాత్రపు ప్రాతినిధ్యం. ఈ అసమానతలను రూపుమాపుతూ, రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఓబీసీలకు 34శాతం రాజకీయ రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని అఖిల భారత ఓబీసీ సంక్షేమ సంఘం జాతీయ అధ్యక్షుడు అంగిరేకుల వరప్రసాద్ యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు ఆదివారం పార్వతీపురంలో రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎలిగాపు విజయలక్ష్మి అధ్యక్షతన జరిగిన ఉత్తరాంధ్ర స్థాయి సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. రాజకీయ సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం దక్కాలంటే ప్రస్తుత పార్లమెంటు సమావేశాల్లోనే రిజర్వేషన్ల బిల్లును ఆమోదించి 9వ షెడ్యూల్లో చేర్చాలని కోరారు. కేంద్రంలో బీసీలకు ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేసేలా ప్రధాని మోడీపై సీఎం చంద్రబాబు ఒత్తిడి తేవాలని కోరారు. కులవృత్తుల వికాసానికి రూ.15 వేల కోట్లతో ‘ఆర్టిజన్స్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్’, ప్రత్యేక సబ్ప్లాన్న్ చట్టాన్ని తీసుకురావాలని విజయలక్ష్మి డిమాండ్ చేశారు. హక్కుల సాధన కోసం ఆగస్టు 5, 6, 7 తేదీల్లో తలపెట్టిన ‘చలో ఢిల్లీ’ గర్జనకు బీసీలంతా తరలిరావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ ఉద్యమానికి ఉత్తరాంధ్ర చెరువుల పరిరక్షణ సమితి అధ్యక్షుడు కృష్ణమూర్తినాయుడు సంఘీభావం తెలిపారు. బాధ్యతల పంపిణీ మన్యం జిల్లా ఉపాధ్యక్షులుగా జి.రవి, పాత గౌరీశంకర్ నాయుడు, ప్రధాన కార్యదర్శిగా బోను మధుయాదవ్, కార్యదర్శిగా కుప్పిలి సంతోష్, విజయనగరం జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడిగా మహేష్ నియమితులయ్యారు. కార్యక్రమంలో మోహనన్రావు, తోకాడ రాము, సి.శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఓబీసీ సంక్షేమ సంఘం జాతీయ అధ్యక్షుడు వరప్రసాద్ యాదవ్ చట్టసభల్లో 3శాతం రిజర్వేషన్లు.. ఓబీసీలకు ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖ డిమాండ్
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అథ్లెటిక్స్ ఎంపిక పోటీలకు స్పందనవిజయనగరం: రాష్ట్రస్థాయిలో జరగనున్న అథ్లెటిక్స్ పోటీల్లో పాల్గొనబోయే జిల్లా క్రీడాకారుల ఎంపిక పోటీలు ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో సాగాయి. నగర శివారులో గల విజ్జి స్టేడియంలో జిల్లా అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం నిర్వహించిన పోటీలకు జిల్లా నలుమూలల నుంచి సుమారు 600మంది కీడాకారులు హాజరయ్యారు. అండర్–14,16,18, 20 విభాగాల్లో నిర్వహించిన ఎంపిక పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన క్రీడాకారులను రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు ఎంపిక చేశారు. ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన క్రీడాకారులు ఈనెల 11 నుంచి 13వ తేదీ వరకు తిరుపతి ఎస్వీ యూనివర్సిటీలో జరగబోయే రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు జిల్లా తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించినట్లు జిల్లా అసోసియేషన్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు లీలా కృష్ణ, శ్రీకాంత్ తెలిపారు.
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ఏఐ ఫ్యూజన్ సదస్సులో ‘సీతం’ ప్రతిభవిజయనగరం అర్బన్: విశాఖపట్నంలో ఏఐ రంగం అగ్రశ్రేణి నిపుణులతో ఆదివారం జరిగిన ‘ఏఐ ఫ్యూజన్ వైజాగ్’ అనే సదస్సులో సీతం కళాశాల డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎం.శశిభూషణరావు నాయకత్వంలో అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు పాల్గొని ప్రతిభ చూపారు. మైక్రోసాఫ్ట్, ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, బోష్, జేపీ మార్గాన్ వంటి అంతర్జాతీయ దిగ్గజ సంస్థలకు చెందిన సీనియర్ సాంకేతిక నిపుణులు ఈ సదస్సులో పాల్గొని, కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) రంగంలో వస్తున్న మార్పులు, జనరేటివ్ ఏఐ, లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్, భవిష్యత్ ఉద్యోగావకాశాలపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు. పరిశ్రమ నిపుణులతో నేరుగా మాట్లాడే ఇటువంటి అవకాశాలు విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకతను పెంచి భవిష్యత్ సాంకేతిక సవాళ్లకు వారిని సిద్ధం చేస్తాయని డాక్టర్ శశిభూణరావు తెలిపారు. ప్రపంచ స్థాయి అనుభవాన్ని విద్యార్థులకు అందించడమే తమ సంస్థల లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. అనంతరం ప్రతిభ చూపిన సీతం కళాశాల బృందానికి నిర్వాహకులు జ్జాపికలను అందజేశారు.
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15తులాల బంగారం ఆభరణాల చోరీసీతానగరం: మండల కేంద్రంలోని ప్రధాన మార్కెట్లో మెయిన్ రోడ్డును ఆనుకుని నివాసం ఉంటున్న కూర్మదాసు కిరణ్ ఇంట్లో శనివారం రాత్రి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు చొరబడి 15 తులాల బంగారం ఆభరణాలు చోరీ చేసినట్లు ఎస్సై ఎం.హేమలత తెలిపారు. ఆదివారం ఉదయం నిద్ర లేచిన అనంతరం ఇంట్లో తలుపులు తెరిచి ఉండడాన్ని చూసి బీరువా తెరిచే సరికి అందులో భద్రపర్చిన బంగారం నగలు లేవపోవడాన్ని గుర్తించి ఇరుగు పొరుగువారికి తెలియజేసి, బాధితుడు కిరణ్ పోలీస్స్టేషన్కు సమాచారం ఇవ్వడంతో సంఘటన స్థలాన్ని క్లూస్టీమ్ సందర్శించి వేలిముద్రలను సేకరించినట్లు ఎస్సై చెప్పారు. మార్కెట్లో దొంగతనం జరిగిన ఇంటి వద్ద ఉన్న సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించినట్లు తెలిపారు. పార్వతీపురం సీఐ రంగనాథ్ ఆధ్వర్యంలో కేసుమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై హేమలత తెలియజేశారు.
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బళ్లారి రాఘవకు పోలీస్ శాఖ నివాళులుపార్వతీపురం రూరల్: తెలుగు నాటక రంగ పితామహుడు తాడిపత్రి రాఘవాచార్యులు (బబళ్లారి రాఘవ) జయంతి వేడుకలను పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో ఆదివారం నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ఏఆర్ డీఎస్పీ థామస్ రెడ్డి, ఇతర అధికారులు ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలువేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ బళ్లారి రాఘవ గొప్ప నటుడే కాకుండా, తెలుగు నాటక రంగానికి జాతీయ గుర్తింపు తెచ్చిన కళాకారుడని కొనియాడారు. కళ ద్వారా ఆయన ప్రజల్లో తీసుకొచ్చిన సామాజిక చైతన్యాన్ని స్మరించుకున్నారు. వృత్తిరీత్యా గొప్ప న్యాయవాది కూడా అయిన ఆయన జీవితాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని, సిబ్బంది విధుల్లో క్రమశిక్షణ, అంకితభావం, సేవా దృక్పథంతో ముందుకు సాగాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఆర్ఐలు నాయుడు, రాంబాబు, ఏఆర్ ఎస్సైలు, పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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పాచిపోయిన ఉప్మా, బిర్యానీ... ఉండలు కట్టిన పెరుగన్నంవిశాఖపట్నం జిల్లా: భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ప్రభుత్వం సుదూర ప్రాంతాల నుంచి తరలించిన ప్రజలకు శనివారం పాచిపోయిన ఉప్మా, బిర్యానీ, పులిహోర, ఉండలు కట్టిన పెరుగన్నం ప్యాకెట్లు అందించింది. ఆనందపురం మండలం పెద్దిపాలెంలో వీటిని శుక్రవారం రాత్రి 11 గంటలకు వండి వేడిగా ఉన్నప్పుడే డబ్బాలలో ప్యాకింగ్ చేసినట్టు ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్కు ఉప్మా అందించారు. రాత్రి ప్యాకింగ్ చేసిన ఉప్మా ఉదయానికి పాచిపోయింది. మధ్యాహ్నం అందించిన 150 గ్రాముల బిర్యానీ ప్యాకెట్లో మీల్మేకర్ తప్ప ఎలాంటి కూరగాయలు వాడలేదు. రాత్రి చేసింది కావడంతో బిర్యానీ కూడా పాచిపోయిన వాసన వచ్చింది. దీంతోపాటు అందించిన 100 గ్రాముల పెరుగన్నం కూడా ఉండలు ఉండలుగా మారడంతో తినడానికి ఎవరూ ఇష్టపడలేదు.
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భూములిచ్చిన రైతులకు వెనుక సీట్లుపూసపాటిరేగ: అల్లూరి సీతారామరాజు భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు ప్రారంభోత్సవంలో ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణానికి భూములిచ్చిన రైతులకు వెనుక సీట్లు కేటాయించడంపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఎటువంటి ప్రొటోకాల్ లేని నేతలను వీవీఐపీ గ్యాలరీలలో కూర్చోబెట్టారు. ఎయిర్పోర్టు సభలో ముందు వరుసలో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు కూర్చున్నారు. ఆ తరువాత వరుసలో వీవీఐపీ పాసులు సంపాదించిన కూటమి నేతలు, జీఎంఆర్ ప్రతినిధులు, ఉద్యోగులు, ఆ తరువాత వరుసలో మీడియా ప్రతినిధులు, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు, చివరి వరుసలో సాధారణ ప్రజలకు సమీపంలో ఎయిర్పోర్టుకు భూములిచ్చిన రైతులను కూర్చోబెట్టారు. ఎయిర్పోర్టుకు భూములిచ్చిన రైతులను ముందు వరుసలో కూర్చోబెట్టి గౌరవిస్తారని ఆశించినా నిరాశే ఎదురైందని వారంతా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
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అత్యుత్సాహంతో ఆర్టీసీ స్వామిభక్తివిజయనగరం అర్బన్: చంద్రబాబు ప్రభుత్వ ప్రచార ఆర్భాటానికి సామాన్య ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ సభకు జనాన్ని తరలించేందుకు అధికారులు, ఆర్టీసీ యాజమాన్యం చూపిన అత్యుత్సాహం గ్రామీణ ప్రయాణికులకు కష్టాలు తెచ్చింది. ప్రభుత్వం అడిగిన ప్రతిపాదన కంటే మరో 400 బస్సులు అదనంగా కేటాయించి ఆర్టీసీ అధికారులు తమ స్వామిభక్తిని చాటుకున్నారు.రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న నాలుగు జోన్లలో కడప మినహా ఏకంగా మూడు జోన్ల నుంచి 2 వేల ఆర్టీసీ బస్సులను ఈ ఒక్క సభకే కేటాయించడం గమనార్హం. దీంతో ఆయా జోన్ల డిపోలను ఖాళీ చేసి శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాలకు తరలించారు. కొన్ని బస్సులు జనాలు లేకుండానే ఎయిర్పోర్టుకు ప్రయాణించాయి.
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ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ‘రన్వే’సాక్షి ప్రతినిధి, విజయనగరం: భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి రన్వేగా, యువత భవిష్యత్తుకు లాంచ్ప్యాడ్గా నిలుస్తుందని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. భోగాపురం విమానాశ్రయంతో పాటు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాజెక్టులు, సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమలకు శనివారం ప్రధాని శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ సందర్భంగా మోదీ మాట్లాడుతూ ఉత్తరాంధ్ర పవిత్ర భూమిలో ఉండటం తన అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని పేర్కొన్నారు, శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనర్సింహ స్వామి, శ్రీకూర్మనాథ స్వామి, పైడితల్లి అమ్మవారిని స్మరించారు. భోగాపురం వేదిక నుంచి సుమారు రూ.17,900 కోట్ల విలువైన పలు అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేసి జాతికి అంకితం చేశారు. ఈ రోజు ప్రారంభమైన విమానయానం, రహదారులు, సెమీకండక్టర్లు, స్వచ్ఛ ఇంధనం, పోర్టులు, రైల్వేలు, కనెక్టివిటీ తదితర రంగాలకు సంబంధించిన ఈ ప్రాజెక్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి కొత్త దిశను చూపుతాయని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. సమరయోధుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గిరిజనుల సంక్షేమం కోసం జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నేలపైనే కొత్త విమానాశ్రయం ఏర్పాటు కావడం గొప్ప విశేషమన్నారు. ఎయిర్పోర్టును ప్రారంభిస్తున్న ప్రధాని మోదీ, గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కళ్యాణ్ దేశంలో పౌర విమానయాన రంగం గత 12 ఏళ్లలో విశేషంగా అభివృద్ధి చెందిందని ప్రధాని వివరించారు. 2014లో దేశంలో 74 విమానాశ్రయాలు మాత్రమే ఉండగా, ప్రస్తుతం వాటి సంఖ్య 166కు పెరిగిందన్నారు. ఉడాన్ పథకంతో సామాన్య ప్రజలు కూడా విమాన ప్రయాణం చేసే అవకాశం కల్పించామని చెప్పారు. ఉడాన్ రెండో దశకు రూ.29 వేల కోట్లు కేటాయించినట్లు వెల్లడించారు. కాశీలో ప్రారంభించిన స్పోక్ ఎయిర్పోర్ట్ మోడల్ ఇప్పుడు అమృత్సర్కు విస్తరించి, అక్కడి నుంచి 25కుపైగా అంతర్జాతీయ గమ్యస్థానాలకు అనుసంధానం కల్పించిందని తెలిపారు.బ్లూ ఎకానమీకి ప్రోత్సాహం దేశంలో బ్లూ ఎకానమీ బలోపేతానికి కేంద్రం ప్రోత్సాహం అందిస్తుందని చెబుతూ విశాఖపట్నం నుంచి కృష్ణపట్నం వరకు తీర ప్రాంతాన్ని కోస్టల్ ఎకనామిక్ కారిడార్గా అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్నారు. విశాఖపట్నం, కృష్ణపట్నం పోర్టుల ఆధునికీకరణతో పాటు, మూలపేట, రామాయపట్నంలో కొత్త పోర్టులు నిర్మిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. విశాఖపట్నం–రాయ్పూర్ ఎక్స్ప్రెస్వే సహా రాష్ట్రంలో పలు జాతీయ రహదారులు, ఎక్స్ప్రెస్వేలు నిర్మాణంలో ఉన్నాయని, రైల్వే రంగంలో సుమారు లక్ష కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులు అమలవుతున్నాయని చెప్పారు. రైల్వే నెట్వర్క్ పూర్తిగా విద్యుదీకరణ కావడంతో పాటు, 70కుపైగా స్టేషన్లు ఆధునికీకరణ జరుగుతోందని వివరించారు.» పీఎం గతిశక్తి జాతీయ మాస్టర్ ప్లాన్ ద్వారా రైలు, పోర్టులు, విమానాశ్రయాల అనుసంధానంతో సమగ్ర లాజిస్టిక్స్ వ్యవస్థ ఏర్పడుతుందని, దీనివల్ల పరిశ్రమలు, రైతులు, వ్యాపార రంగానికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందని పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ యువతలో అపారమైన ప్రతిభ ఉందని, ముఖ్యంగా సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాణిస్తున్నారని ప్రధాని కొనియాడారు. ఈ ప్రతిభను దేశ అభివృద్ధికి వినియోగించేందుకు సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించామని తెలిపారు. విశాఖపట్నంలో సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్కు శంకుస్థాపన చేయడం ఈ దిశగా కీలక ముందడుగని చెప్పారు.» సాఫ్ట్వేర్ రంగంతో పాటు తయారీ రంగంలోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్ను అగ్రగామిగా తీర్చిదిద్దాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని, దీంతో భవిష్యత్ సాంకేతిక ఉద్యోగాలకు కొత్త అవకాశాలు ఏర్పడతాయని అన్నారు.» కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) డేటా సెంటర్ల రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయని, గూగుల్ ప్రకటించిన 15 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి దీనికి నిదర్శనమని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర యువతకు భారీ ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని చెప్పారు. నక్కపల్లిలో భారీ ఫార్మా పార్క్ ఏర్పాటుకు కేంద్రం పూర్తి మద్దతు అందిస్తోందని, దీనివల్ల దేశంలో ప్రముఖ ఔషధ తయారీ కేంద్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరిస్తుందని తెలిపారు. » ఈ సందర్భంగా 13 వేల మందికి పైగా గిరిజన మహిళలు, యువతులు ప్రదర్శించిన థింసా నృత్యం ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించడం గర్వకారణమని కొనియాడారు. భారత గిరిజన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ఇది అద్భుత నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు.ఇక ఉత్తరాంధ్ర వైపు వలసలు : చంద్రబాబుఅల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించడం, ఉత్తరాంధ్రలో పలు అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టడం ద్వారా ఈ ప్రాంతంలో రివర్స్ మైగ్రేషన్కు నాంది పలికిందని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవ సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్రను దేశంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందే ప్రాంతాల్లో ఒకటిగా నిలబెడుతుందని చెప్పారు. గత రెండేళ్లలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఉత్తరాంధ్రలో 189 ప్రాజెక్టుల ద్వారా రూ.6.13 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు ఆకర్షించగలిగామని, వీటి ద్వారా 5.57 లక్షల ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశముందని వెల్లడించారు. రూ.2,784 కోట్ల వ్యయంతో ఎనిమిది ప్రాధాన్య సాగునీటి ప్రాజెక్టులను మూడు సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్న నేరడి బ్యారేజ్కు అనుమతులు, నిధులు లభించాయని చెప్పారు. ఆగస్టు 14న గోదావరి జలాలు అనకాపల్లికి చేరనున్నాయని, అలాగే వంశధార–గోదావరి నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్టును కూడా చేపడతామని వెల్లడించారు. పర్యాటకం, ఔషధ పరిశ్రమలు, అరుదైన ఖనిజాలు, జాతీయ రహదారులు, ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకం వంటి రంగాల అభివృద్ధితో ఉత్తరాంధ్ర దేశంలో ప్రముఖ ఆర్థిక కేంద్రంగా అవతరిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం, విశాఖ రైల్వే జోన్, అమరావతి రాజధాని, పోలవరం ప్రాజెక్టు వంటి కీలక కార్యక్రమాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించిన సహకారానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తన 50 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో మోదీ వంటి నాయకుడిని చూడలేదని చంద్రబాబు కొనియాడారు. 2027 నాటికి పోలవరం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి ప్రధాని చేతుల మీదుగా జాతికి అంకితం చేస్తామని, అలాగే 2028 నాటికి అమరావతి తొలిదశ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభిస్తామని ప్రకటించారు. » విమానాశ్రయ టెర్మినల్ను ప్రారంభించిన అనంతరం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రయాణికుల సౌకర్యాలు, చెక్–ఇన్ హాల్, ఆధునిక సాంకేతిక వ్యవస్థలను పరిశీలించారు. విమానాశ్రయం మాస్టర్ ప్లాన్, భవిష్యత్ ఏవియేషన్ హబ్, ఏరోసిటీ అభివృద్ధి ప్రణాళికలను అధికారులు ప్రధానికి వివరించారు.థింసా నృత్యంతో స్వాగతంఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఏర్పాటుచేసిన ఉత్తరాంధ్ర సాంస్కృతిక వారసత్వం, ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలను ప్రతిబింబించే ప్రదర్శనలను ప్రధాని సందర్శించారు. సంప్రదాయ థింసా నృత్యాలను తిలకించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రధానికి పొందూరు ఖాదీ శాలువాతో సత్కారం చేయగా, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్ కలిసి ఉత్తరాంధ్ర కళా వైభవానికి ప్రతీక అయిన బొబ్బిలి వీణను బహూకరించారు.ప్రధానిని తిడుతుంటే కన్నీళ్లొచ్చాయి.. పవన్ కల్యాణ్‘భారతదేశాన్ని ప్రగతి పథంలో నడిపిస్తున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని కొందరు ఇష్టానుసారం తూలనాడుతుంటే గుండె కదిలిపోయింది. కన్నీళ్లు వచ్చాయి. బాధ పడ్డాను. దేశం కోసం నిస్వార్థంగా కష్టపడే వారికి ఇవా బహుమతులు అనిపించింది’అని డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు. ఏపీలో రూ.17,900 కోట్ల అభివృద్ధి పనులు మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభం కావడం గొప్ప విషయంగా పేర్కొన్నారు. పదవీ బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోకుండా భారతదేశాన్ని ముందుకు నడిపిన వ్యక్తి మోదీ. ఆయన వెనుక మనం ఉండాలన్నారు.ఏపీకి గ్రోత్ ఇంజన్ ఉత్తరాంధ్ర : లోకేశ్ కొందరు ఎర్రబస్సు రాదు అన్న చోటకి ఎయిర్ పోర్ట్ వచ్చిందని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. ఈ రోజు కేవలం ఒక ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రారంభం మాత్రమే కాదు. మన మోదీ వికసిత్ భారత్, మన సీబీఎన్ విజన్ కలిసిన రోజు. ఉత్తరాంధ్ర భవిష్యత్తు మారే రోజు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి దూసుకెళ్లే రోజు అని అన్నారు.అభివృద్ధికిది సింహద్వారం.. రామ్మోహన్నాయుడు ఒకప్పుడు అవకాశాల కోసం ప్రపంచం వైపు ఉత్తరాంధ్ర చూసేదని.. ఇప్పుడు ప్రపంచం మనవైపు చూసేలా భోగాపురం విమానాశ్రయం చేసిందని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి సింహద్వారం భోగాపురం అని పేర్కొన్నారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తోందని కేంద్ర భారీ పరిశ్రమలు, ఉక్కుశాఖ సహాయ మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ అన్నారు.పలు అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించిన ప్రధాని » ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభంతో పాటు ప్రధాని మోదీ రాష్ట్రంలోని పలు రోడ్లు, పారిశ్రామిక సంస్థలను రిమోట్తో ప్రారంభించారు. » విశాఖపట్నం తర్లువాడలో ఏఎస్ఐపీ టెక్నాలజీస్ సెమీకండక్టర్ ప్యాకేజింగ్–టెస్టింగ్ యూనిట్కు శంకుస్థాపన చేశారు. » కర్నూలులోని విండ్, సోలార్ ఎనర్జీ జోన్ ట్రాన్స్మిషన్ వ్యవస్థను ప్రారంభించారు. » అనంతపురంలో 2500 మెగావాట్లు, కర్నూలులో 1000 మెగావాట్లు సోలార్ ఎనర్జీ జోన్ ట్రాన్స్మిషన్ పథకాలు ప్రారంభం» కర్నూలు–ఐవీరెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ జోన్ ట్రాన్స్మిషన్ ప్రాజెక్టు, పెంచలకొన–యరపాడు మధ్యనున్న బ్రిడ్జికి శంకుస్థాపన.» ఖమ్మం–దేవరపల్లి గ్రీన్ ఫీల్డ్ నాలుగు లైన్ల ఎక్స్ప్రెస్వే, ఖమ్మం–దేవరపల్లి ప్యాకేజీ, తాడిపత్రి నాలుగు లైన్ల బైపాస్ రోడ్లు ప్రారంభించారు.
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కక్షసాధింపుతోనే మాజీ వీసీ ప్రసాదరెడ్డి సస్పెన్షన్● యూనివర్సిటీలను సైతం పాడు చేస్తున్న రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం ● మాజీ ఎమ్మెల్యే శంబంగి బొబ్బిలి: ఏయూ మాజీ వీసీ పీవీ జీడీ ప్రసాదరెడ్డిని సస్సెండ్ చేసేందుకు రాత్రికి రాత్రి ఇచ్చిన కమిటీ నివేదికను ఆసరా చేసుకో వడం దారుణమని మాజీ ఎమ్మెల్యే శంబంగి వెంకట చిన అప్పలనాయుడు అన్నారు. పట్టణంలో శనివారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ మాజీ వైస్ ఛాన్సలర్ పీవీ జీడీ ప్రసాదరెడ్డిని పదవీ విరమణ రోజునే సస్సెండ్ చేయడం అనేక రకాల అనుమానాలకు తావిస్తోందన్నారు. ఆయన పదవీకాలంలో అక్రమాలు జరిగాయని విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశించి ఆఘమేఘాల మీద నివేదిక తెప్పించుకుని కొత్త కమిటీ ద్వారా సస్పెండ్ చేయడం ముమ్మాటికీ రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగ నిర్ణయమేనన్నారు. వాస్తవానికి యూనివర్సిటీ అంతర్గత విచారణ పూర్తి కాకముందు విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశించడం, వెంటనే నివేదిక తెప్పించుకోవడం సస్సెండ్ చేయడం చకచకా జరిగిపోయాయన్నారు. ఇన్నాళ్లుగా యూనివర్సిటీలో అంతా బాగుండి, ఆయన పదవీ విరమణ రోజే చంద్రబాబుకు అక్రమాలు గుర్తొచ్చాయా అని శంబంగి ప్రశ్నించారు. ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయలేక ఇంటాబయటా విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న చంద్రబాబు ఇప్పుడు యూనిర్సిటీల్లోనూ రాజకీయం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. వాస్తవానికి చంద్రబాబు హయాంలో జరిగినన్ని అక్రమాలు, అధర్మాలు ఎక్కడా జరగలేదన్నారు. రాత్రి వేళల్లో చీకటి జీఓలు విడుదల చేయడం చంద్రబాబుకు అలవాటైనా మరీ ఇంత దుర్మార్గంగా వ్యవహరించడం అన్యాయమన్నారు. మరో పక్క పత్రికా ఎడిటర్లపైనా కేసులు నమోదు చేసేందుకు జీఓలు విడుదల చేయడం దేశంలో ఎక్కడా తాను చూడలేదన్నారు. ఇటువంటి చీకటి జీఓలు విడుదల చేయడం మానుకుని ఉన్న మూడేళ్ల కాలం ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా పరిపాలించాలని చంద్రబాబుకు హితవు పలికారు.రైతు సేవా కేంద్రంలో చోరీ బొబ్బిలి రూరల్: మండలంలోని సిహెచ్.బొడ్డవలస గ్రామ రైతు సేవా కేంద్రలో శుక్రవారం రాత్రి దొంగలు పడి విలువైన వస్తువులు దొంగిలించుకుపోయారు. ఈ మేరకు హార్టీకల్చర్ అసిస్టెంటుగా పని చేస్తున్న ఆరికతోట నాగభూషణం శనివారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రాత్రి పది గంటల వరకు తాను విధుల్లోనే ఉన్నానని, అప్పుడే తాళం వేసి ఇంటికి వెళ్లిపోయాయని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. శనివారం ఉదయం ఆర్ఎస్కే తాళాలు పగిలి ఉన్నాయని లోపలికి వెళ్లి చూస్తే కంప్యూటర్, ప్రింటర్, టీవీ కనిపించలేదని దొంగలు వాటిని పట్టుకుపోయారని సుమారు రూ.లక్షన్నర విలువుంటుందని తెలిపారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు, రాజాం ఏరియా ఆస్పత్రిలో మరిన్ని రక్త పరీక్షలురాజాం: రాజాంలోని ప్రభుత్వ ఏరియా ఆస్పత్రిలో జిల్లా లేబొరేటరీ ఏర్పాటు చేశామని ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ దామోదర ప్రధాన్ శనివారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపా రు. ఈల్యాబ్లో డెంగ్యూ, స్క్రబ్ టైపస్, చికున్గున్యా, లెప్టోస్ఫిరిసోసిస్ వంటి వ్యాధులకు రక్త పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయని వెల్లడించారు. రాజాంతో పాటు చుట్టు పక్కల ప్రజలు, ఆస్పత్రులు ఈ వైద్య సేవలు పొందవచ్చని పేర్కొన్నారు.
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700 క్యూసెక్కుల నీరు సరఫరావంగర: మండల పరిధి మడ్డువలస గొర్లె శ్రీరాములునాయుడు ప్రాజెక్టు కుడి ప్రధాన కాలువ ద్వారా శనివారం 700 క్యూసెక్కుల నీటిని సరఫరా చేశారు. గత కొంత కాలంగా ఖరీఫ్ సీజన్కు విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని 24,788 ఎకరాల ఆయకట్టు భూములకు 500 క్యూసెక్కుల నీటిని సరఫరా చేశారు. వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా ఆయకట్టుకు నీటి అవసరం ఉండడంతో మరో 200 క్యూసెక్కుల నీటిని పెంపుదలచేసి మొత్తం 700 క్యూసెక్కుల నీటిని సరఫరా చేస్తున్నట్లు ఏఈ నితిన్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులో 61.96 మీటర్లు లెవెల్ నీటిమట్టం ఉందన్నారు. కంట్రోల్ రూమ్ నుంచే పర్యవేక్షణ ● ప్రజలు సురక్షితంగా చేరే వరకు నిరంతర పర్యవేక్షణకు ఆదేశాలు విజయనగరం గంటస్తంభం: అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం అనంతరం తిరుగు ప్రయాణంలో ఉన్న వాహనాల రాకపోకలను కలెక్టర్ ఎస్.రాంసుందర్ రెడ్డి కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. సుమారు గంటపాటు అక్కడే ఉండి ఈఎంఎస్ వ్యవస్థతో వాహనాల కదలికలను పరిశీలించారు. ప్రధాని పర్యటనకు వచ్చిన 4,860 బస్సుల్లో ప్రయాణించిన ప్రజలు సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేరుకునే వరకు నిరంతర పర్యవేక్షణ కొనసాగించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ సందర్భంగా మహిళాభివృద్ధి, శిశు సంక్షేమ శాఖ డైరెక్టర్ ఎం.వేణుగోపాలరెడ్డి, వైద్యారోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ రోణంకి గోపాలకృష్ణ, సెర్ప్ డైరెక్టర్(అడ్మిన్) ఎ.కల్యాణ్ చక్రవర్తితో పాటు ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. జిల్లా ప్రజలకు ఎస్పీ కృతజ్ఞతలు విజయనగరం టౌన్: అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవానికి భారత ప్రధాని నరేంద్రమోదీ పర్యటనలో ఎటువంటి అవాంతరాలు లేకుండా విజయవంతంగా ముగించినందుకు జిల్లా ప్రజలకు ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్ శనివారం ఓ ప్రకటనలో కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. పోలీస్శాఖ ముందస్తు ప్రణాళికతో చేపట్టిన భద్రతా, బందోబస్తు చర్యలు సత్ఫలితాలిచ్చాయన్నారు. జాతీయ రహదారిపై కాసేపు వాహనాల రద్దీ ఏర్పడినప్పటికీ అధికారులు, సిబ్బంది సమర్ధవంతంగా స్పందించి ట్రాఫిక్ను త్వరితగతిన సాధారణ స్ధితికి తీసుకువచ్చారన్నారు. బందోబస్తు విధులను అత్యంత క్రమశిక్షణతో, నిబద్దతతో నిర్వహించిన పోలీసు అధికారులు, సిబ్బందిని అభినందించారు. ఎయిర్పోర్టుకు శంఖారావం చేసిన కోడూరు వాసి బాడంగి: మండలంలోని కోడూరు గ్రామానికి చెందిన యోగా శిక్షకుడు కడిమిశెట్టి రమేష్కు అరుదైన అవకాశం లభించింది. భోగాపురంలో నూతనంగా నిర్మించిన అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో శనివారం తొలుత శంఖానాదం చేశారు. విజయనగరం డిప్యూటీ కలెక్టర్ శర్మ సూచనల మేరకు ప్రధాని మోదీ పాల్గొన్న సభాస్థలి వద్ద శంఖారావంపూరించే అవకాశం దక్కడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్టు రమేష్ తెలిపారు.
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ఆరోగ్యశ్రీ వర్తించినా.. అదనపు వసూళ్లు..!● అధికారులకు తెలిసినా పట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారనే ఆరోపణలు ● నెట్వర్క్ ఆస్పత్రులు ఇచ్చే మామూళ్ల కోసం మౌనంనెట్వర్క్ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న రోగులువిజయనగరం ఫోర్ట్: ఇది ఈ ఇద్దరు రోగులకు వచ్చిన సమస్యే కాదు. నిత్యం అనేక మంది రోగులకు ఆరోగ్యశ్రీ ప్రైవేటు నెట్వర్క్ ఆస్పత్రుల్లో ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతోంది. చర్యలు చేపట్టాల్సిన ఆరోగ్యశ్రీ అధికారులు తమకు ఏమీ పట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కిందిస్థాయి సిబ్బంది అధికారులకు చెబితే కొన్ని చూసీచూడనట్లు వదిలేయాలని ఓ అధికారి సిబ్బందితో అన్నట్లు తెలుస్తోంది. టీడీపీ సర్కార్ హయాంలో ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని నెట్వర్క్ ఆస్పత్రులు పూర్తిగా కమర్షియల్గా మార్చేశాయనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ట్రస్టు ఇచ్చే నిధులతో పాటు అదనంగా కూడా రాబట్టుకునే పనిలో నెట్వర్క్ ఆస్పత్రులు ఉన్నట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. పెరిగిన కో పేమెంట్స్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో కో పేమెంట్స్ బాగా పెరిగినట్లు పెద్దఎత్తున ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. అదనపు వసూళ్లకే కో పేమెంట్స్ అని నెట్వర్క్ ఆస్పత్రులు పేరు పెట్టాయి. కో పేమెంట్ లేకుండా ఆరోగ్య శ్రీ ద్వారా చికిత్స గాని, శస్త్రచికిత్సలు చేయడానికి నెట్వర్క్ ఆస్పత్రులు ఇష్టపడడం లేదనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. నెట్వర్క్ ఆస్పత్రులు అదనపు వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నాయనే విషయం ఆరోగ్యశ్రీ అధికారులకు తెలిసినప్పటికీ నెట్వర్క్ ఆస్పత్రులు ఇచ్చే మామ్మూళ్ల కోసం మౌనం వహిస్తున్నారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. దీంతో రోగుల నుంచి నెట్వర్క్ ఆస్పత్రుల అదనపు వసూళ్లుకు అడ్డులేకుండా పోయిందనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. చీపురుపల్లికి చెందిన ఓబాలుడికి హైడ్రాసిల్ నొప్పి రావడంతో విజయనగరం పట్టణంలోని ఆరోగ్యశ్రీ (ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ) నెట్వర్క్ ఆస్పత్రిలో చూపించగా శస్త్రచికిత్స చేయాలని వైద్యులు చెప్పడంతో ఆస్పత్రిలో ఇన్పేషేంట్గా చేర్పించారు. ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ద్వారా బాలుడికి శస్త్రచికిత్స చేశారు. అయినప్పటికీ అదనంగా మరో రూ.8 వేలు బాలుడి కుటుంబ సభ్యుల దగ్గర ఆస్పత్రి సిబ్బంది తీసుకున్నారు. ఉచితంగా వైద్య సేవలు అందించేలా చూడాలి ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ద్వారా చికిత్స అందించే ప్రతినెట్వర్క్ ఆస్పత్రిలో ఆరోగ్య మిత్రలు ఉంటారు. వారిని పర్యవేక్షించేందుకు టీమ్ లీడర్లు కూడా ఉంటారు. ఆరోగ్య శ్రీ పథకం ద్వారా చికిత్స చేయించుకోవడానికి వచ్చే రోగులకు ఉచితంగా వైద్య సేవలు అందేవిధంగా చూడాల్సింది వారే. ఆస్పత్రిలో రోగులు చికిత్స పొందే ప్రతిరోజూ రోగుల దగ్గరకు వెళ్లి వైద్య సేవల గురించి ఆరా తీయాలి. అదేవిధంగా డబ్బులు ఎవరైనా తీసుకుంటున్నారా? అని రోగులనుంచి ఆరా తీయాలి. అయితే ఆరోగ్యమిత్రలు, టీమ్ లీడర్లు, ఉన్నప్పటికీ నెట్వర్క్ ఆస్పత్రులు అదనపు వసూళ్లకు పాల్పడడం పట్ల సర్వత్రా విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. విజయనగరం మండలానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఇంటి వద్ద పడిపోవడంతో కాలు విరిగింది. దీంతో విజయనగరం పట్టణంలోని ఓ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఆస్పత్రికి తీసుకువెళ్లారు. అక్కడ వైద్య పరీక్షల్లో అ వ్యక్తికి బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉన్నప్పటికీ రూ.50 వేలు అదనంగా అవుతుందని చెప్పడంతో అంత ఇచ్చుకోలేమని చెప్పి, మరో ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఆస్పత్రికి వెళ్లారు. అక్కడ కూడా రూ.15 వేల వరకు అదనంగా ఇవ్వాలని చెప్పారు. దీంతో ఆ ఆస్పత్రిలో ఆ వ్యక్తిని చేర్పించారు. ఫిర్యాదు చేస్తే చర్యలు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉన్న ప్రతి రోగికి నెట్వర్క్ ఆస్పత్రి వారు ఉచితంగా వైద్యసేవలు అందించాలి. అదనంగా డబ్బులు అడినట్లయితే సంబంధిత ఆస్పత్రి మిత్రాకుగాని, నాకు గానీ లఖిత పూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేస్తే చర్యలు తీసుకుంటాం. డాక్టర్ కె. సాయిరాం, ఆరోగ్యశ్రీ జిల్లా కో ఆర్డినేటర్
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మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా కేసుల పరిష్కారం● జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి బబితవిజయనగరం లీగల్: మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా ఎన్నో కేసుల పరిష్కారం జరుగుతోందని, దీనిపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి బబిత సూచించారు. జిల్లా కేంద్రంలోని కోర్టు ఆవరణలో మధ్యవర్తిత్వం–దేశం కోసం అనే అంశంపై న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులతో శనివారం చర్చించారు. మనోవర్తి, ప్రమాద బీమా, గృహహింస, చెక్బౌన్స్ తదితర కేసులను మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా పరిష్కరించుకోవచ్చన్నారు. అనంతరం జిల్లా కోర్టు ఆవరణ నుంచి పూల్బాగ్ కాలనీ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించి, మధ్యవర్తిత్వంపై అవగాహన కల్పించారు. 90 రోజుల పాటు ఈ అవగాహన కార్యక్రమం కొనసాగుతుందని, మధ్యవర్తిత్వంపై అవగాహన కోసం కోర్టు ఆవరణలో ప్రత్యేక స్టాల్ ఏర్పాటు చేసి నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి ఎ.కృష్ణప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కోటి రెడ్డి కుటుంబానికి వైఎస్సార్సీపీ అండ● రూ.50 వేలు సాయం అందించిన మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ కోలగట్లవిజయనగరం అర్బన్: వైఎస్సార్సీపీ కుటుంబ సభ్యులకు ఎలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితులు వచ్చినా పార్టీ అండగా నిలుస్తుందని శాసనసభ మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల అకాల మరణం చెందిన విజయనగరం బాబామెట్ట నివాసి కోటి రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులను ఆయన పరామర్శించి తమ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ధైర్యంగా ఉండాలని ఓదార్చారు. కోటి రెడ్డి కుటుంబానికి పార్టీ అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. తక్షణ ఆర్థిక సాయంగా రూ.50 వేలు అందజేశారు. ఆయన వెంట ఐదో డివిజన్ మాజీ కార్పొరేటర్ గాదం మురళి, వర్మరాజు, వైఎస్సార్సీపీ సోషల్ మీడియా విభాగం సభ్యులు కె.సుధాకర్, కాశిరెడ్డి నవీన్, సతీష్, సాయికుమార్, మువ్వల భాస్కర్, శ్రీహరిబాబు, రవి, శంకరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పంటల బీమా ప్రీమియం చెల్లింపు గడువు పెంపు● రైతుల నెత్తిన మరింత భారం ● చెల్లింపునకు పాట్లురామభద్రపురం: ఖరీఫ్ సీజన్లో వరి మినహా పత్తి, మొక్కజొన్న తదితర మిగతా పంటలకు ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన గడువును కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల 15వ తేదీ వరకు పొడిగించింది. ఇప్పటికే వరి పంటకు ఈ నెల 15వ తేదీ వరకు గడువు ఉండగా, మిగతా పంటలకు గడువును పొడిగించింది. బ్యాంకుల్లో రుణాలు తీసుకున్నవారు, తీసుకోని వారితో పాటు కౌలు రైతులకు పంటల బీమా ప్రీమియం చెల్లించేందుకు ఈ గడువు వర్తిస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. జిల్లాలో సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 1,16,990 హెక్టార్లు. ఇందులో వరి 97,500 హెక్టార్లు, మొక్కజొన్న 10,791 హెక్టార్లు, పత్తి 2,200 హెక్టార్లలో సాగు లక్ష్యం. ఇప్పటి వరకు వెదలు, ఉబాలుతో వరి సాగు చేసింది 10,600 హెక్టార్లు, మొక్కజొన్న 7,212 హెక్టార్లలో సాగైంది. పంటల బీమా ప్రీమియం చెల్లింపులో తొలుత ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ రెండు పంటలకుగాను ఇప్పటి వరకు ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన పథకం కింద బ్యాంకులో రుణాలు తీసుకున్న వారు, తీసుకొని వారు కలిపి 6,393 హెక్టార్లకు 56,600 మంది రైతులు సుమారు రూ.31 లక్షలు పంటల బీమా ప్రీమియం చెల్లించారు. వాతావరణ ఆధారిత పథకం కింద పత్తి 2,112 హెక్టార్లకుగాను 462 మంది రైతులు 81 హెక్టార్లకు మాత్రమే పంటల బీమా ప్రీమియం సుమారు రూ.3,87 లక్షలు చెల్లించారు. చెల్లింపునకు పాట్లు ఎల్నినో పరిస్థితులు ఉన్నందున పంట చేతికిరాని సమయంలో కనీసం బీమా పరిహారమైనా వస్తుందనే ఆశతో ప్రీమియం చెల్లించేందుకు ఎగబడుతున్నారు. అయితే మీ సేవా కేంద్రాలు, కామన్ సర్వీస్ సెంటర్లు(సీఎస్సీ)ఆర్ఎస్కేలు, డిజిటల్ కేంద్రాలలో సర్వర్లు సరిగా పని చేయకపోవడంతో రైతులు ప్రీమి యం చెల్లింపు కోసం గంటల తరబడి నిరీక్షిస్తూ పా ట్లు పడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంటుంది. రైతులు తా ము చేసిన పంటలకు తమ వాటా కింద ప్రీమియం చెల్లిస్తేనే బీమా పథకాలు వర్తించనున్నాయి. అన్నదాతపై బీమా భారం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఉచిత పంటల బీమాకు మంగళం పాడింది. ఆ భారాన్ని రైతులపైనే వేసింది. ఒక వైపు ఎలినినో ప్రభావంతో వర్షాలు లేక పొలంలో తాము కష్టపడి సాగు చేసిన పంటలు చేతికి రాకుండా పోతుండటం, చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేక రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్న సమయంలో రైతులే పంటల ప్రీమియం చెల్లించాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఫలితంగా అన్నదాత మరిన్ని కష్టాలు పడుతున్నాడు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం హయాంలో రైతులపై పైసా భారం మోపకుండా అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి వైఎస్సార్ ఉచిత పంటల బీమా కింద ఈ–పంట ఆధారితంగానే బీమా ప్రీమియం చెల్లించారు. ప్రస్తుతం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఈ భారాన్ని రైతులపైనే వేసింది.15లోగా ప్రీమియం చెల్లించాలి రైతు ప్రయోజనాల దృష్ట్యా కేంద్ర ప్రభుత్వం పంటల బీమా నమోదు గడువు ఈ నెల 15వ తేదీ వరకు పెంచింది. రైతులు చివరి వరకు వేచి ఉండకుండా బ్యాంకులో రుణాలు ఉన్న వారు, లేని రైతులు మొబైల్ యాప్ ద్వారా లేక ఆర్ఎస్కేలు, సీఎస్సీల వద్ద ప్రీమియం చెల్లించాలి. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. – మధుసూదనరావు, ఏడీఏ, బొబ్బిలి
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పోటాపోటీగా పొర్లు దండాలు..!–8లో● మోదీ ప్రాపకం కోసం ముగ్గురు దండకాలు ● చంద్రబాబు, పవన్, లోకేశ్... ఒక్కొక్కరు ఒక్కో బాణీలో పొగడ్తలు ఆరోగ్యశ్రీ వర్తించినా.. అదనపు వసూళ్లు..! ఆరోగ్యశ్రీ వర్తించినా కొన్ని ఆస్పత్రుల సిబ్బంది అదనపు వసూళ్లకు పాల్పడడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మళ్లీ గజరాజుల సంచారం మొరకముడిదాం మండలం నుంచి గరివిడి మండలం వైపు మళ్లిన ఏనుగులు కొత్తకర్ర, బుధరాయవలస గ్రామాల మధ్య తోటలోకి మళ్లీ చేరాయి. సాక్షిప్రతినిధి, విజయనగరం: హూ ఈజ్ మోదీ.. అయామ్ ఫాదరాఫ్ లోకేశ్.. నౌ టెల్ మీ.. హూ ఈజ్ మోదీ.. తల్లిని చూడలేనివాడు దేశాన్ని చూస్తాడా.. గోద్రా నరహంతకుడు మోదీ దేశానికి ప్రధానిగా ఎలా పనికొస్తాడు అంటూ అప్పట్లో హూంకరించిన చంద్రబాబేనా ఈయన.. కొంపదీసి డూప్ చంద్రబాబు గట్రా స్టేజి మీద ఉన్నారా అని ఒక్క క్షణం ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవ సభకు హాజరైన జనానికి అనిపించింది. ఈ దేశానికి మోదీలాంటి వ్యక్తి అవసరం ఎంతైనా ఉంది.. అసలు మోదీ అవసరం దేశానికీ ఉంది.. ఆయన లేకపోతే దేశం లేదు.. తన 50 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో మోదీలాంటి నాయకుడిని చూడలేదు అంటూ బాబు ఉన్నఫళంగా మోదీ దండకం అందుకోవడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీని ఏదో మర్యాదకోసం... ప్రొటోకాల్ కోసం అభినందించడం.. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా కృతజ్ఞతలు పూర్వకంగా రెండు మాటలు మాట్లాడడం సహజమే.. కానీ శనివారం చంద్రబాబు.. లోకేశ్.. పవన్ కల్యాణ్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రేంజిలో పూనకాలు వచ్చినట్లు ఊగిపోతూ మోదీ భజన చేస్తుంటే... అసలు ఇది విమానాశ్రయ ప్రారంభమా ? మోదీ భజన కోసం ఇన్ని వేలమందిని తరలించారా అనే సందేహం అందరిలోనూ కలిగింది. ● లోకేశ్ చిడతల భజన చంద్రబాబు, పవన్ ఒక్కోరేంజిలో భజన చేయడంతో... ఇక లోకేశ్ కూడా తనవంతు పాత్ర గట్టిగానే పోషించేశారు. మోదీజీ విజన్.. చంద్రబాబు ఎగ్జిక్యూషన్ అంటూ పావుగంటసేపు చిడతలు వాయించేశారు. ఉన్న సమయమంతా మోదీని పొగడడానికి సరిపెట్టేశారు. రాష్ట్ర, దేశ ప్రగతికి మోదీ చేస్తున్న సేవలు.. ఆయన కృషి అంటూ మొదలెట్టి పలు పథకాలు.. రకరకాల ప్రాజెక్టుల పేర్లు చెబుతూ మోదీజీకి జై అనేలా ప్రజలను బతిమాలి మరీ జై కొట్టించారు. వచ్చీరాని మాటలు, అర్ధంలేని ప్రసంగాలతో తనదైన ‘ముద్ర’ను ఖాతాలో వేసుకున్నారు. మొత్తానికి ముగ్గురూ ఒకరిని మించి ఒకరు ప్రధానమంత్రి మోదీని ఉబ్బించేసి తాము ఉబ్బిపోయి వేదిక దిగిపోయారు. సీఎం పవన్ సారథ్యం అవసరం: శ్రీనివాస వర్మ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుల నాయకత్వం ఎంతో అవసరం అని కేంద్ర పరిశ్రమల శాఖ శాఖ సహాయమంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ అన్నారు. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ వేదిక మీద ఆయన ప్రసంగిస్తూ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కేంద్రం ఎంతగానో దోహదపడుతోందన్నారు. దీనికి ప్రధానమంత్రి మోదీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈ ఘనత సాధించడానికి ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, ఉప ముఖ్య మంత్రి చంద్రబాబు కృషి చేస్తున్నారని, ఈ కాంబినేషన్ ఇలాగే ఉండాలని అభిలషించారు. పొరపాటున ఆయన ఇలా అన్నారేమో అనుకుని సభికులు కలవరపడ్డారు. ముఖ్యమంత్రి పవన్ అని కేంద్రమంత్రి అనగానే జనంలోంచి కాస్త గుసగుసలు.. కేకలు, అరుపులు వినిపించాయి... కానీ కేంద్ర మంత్రి ఏకంగా రెండుమూడు సార్లు పవన్ను ముఖ్యమంత్రి అని, చంద్రబాబును ఉప ముఖ్యమంత్రి అని సంబోధించడం వెనుక బీజేపీ నుంచి ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా అనే సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి. పవన్ కల్యాణ్ను ముఖ్యమంత్రిని చేసే ఉద్దేశంతో మోదీ ఈయనతో ఇలా మాట్లాడించారా అనే గుసగుసలు వినిపించాయి. రాష్ట్రమంత్రులకు నో మైక్ యువత దుమ్మెత్తిపోస్తుంటే... పవన్కు కన్నీళ్లు వచ్చేశాయి సముద్రం ఒకరి కాళ్లదగ్గర మోకరిల్లదు .. పర్వతం ఎవరికీ సలాం చేయదు అంటూ విప్లవ డైలాగులు చెప్పే పవన్ కల్యాణ్ సైతం ఈ రోజు పదిపన్నెండు మెట్లు దిగి మోదీకి భజన కొట్టారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాల మీద యువత మోదీని తిడుతుంటే తనకు కన్నీళ్లొచ్చేశాయి అంటూ సెంటిమెంట్ పండించారు. మోదీని కొట్టేవాళ్లు దేశంలోనే లేరని, ఆయనకు నచ్చినన్నాళ్లు ప్రధాని పదవిలో ఉండచ్చని చెబుతూ ఆయనకు బోర్ కొడితే మాత్రమే పదవిని వదులుకోవాలన్నారు. అలాంటి ప్రధాని సారథ్యంలో పని చేయడం తనకు జన్మజన్మల పుణ్యఫలం అని చెబుతుంటే... గతంలో మనం ఢిల్లీ వాళ్ల ముందు తలవంచుతామా ? ఢిల్లీ పెత్తనం మనకు అవసరమా అంటూ గొంతు చించుకుని అరచిన పవన్ కల్యాణ్ జనానికి గుర్తొచ్చారు. కాచిన చెట్టుకే రాళ్ల దెబ్బలు.. పని చేస్తున్నందుకే మోదీజీకి ఈ నిందలు అంటూ పవన్ మ్రాన్పడిపోవడాన్ని చూసి సభికులు విస్తుపోయారు. నటనా చాతుర్యం బాగుందని కితాబిచ్చారు. విమానాశ్రయం ప్రారంభ వేదిక మీద కేవలం ప్రధాని మోదీ, లోకేశ్, పవన్ కల్యాణ్, కేంద్ర సహాయ మంత్రి శ్రీనివాసవర్మ, రామ్మోహన్ నాయుడు మాత్రమే ప్రసంగించారు. మరో కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ కానీ రాష్ట్ర మంత్రులు టీడీ జనార్దన్, జిల్లాకు చెందిన కొండపల్లి శ్రీనివాస్, హోం మంత్రి అనితకు మైక్ దక్కలేదు. ఆఖరుకు ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు కానీ స్థానిక ఎమ్మెల్యే లోకం మాధవి కూడా ప్రసంగించేందుకు అవకాశం దక్కలేదు. గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ , గోవా గవర్నర్ అశోక్ గజపతిరాజు సైతం వేదిక మీద ఆసీనులయ్యారే తప్ప మాట్లాడేందుకు మైక్ అందలేదు. దేశవ్యాప్తంగా జెన్జీ యువత అటు బీజేపీని, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని దుమ్మెత్తిపోస్తోంది. నీట్ లీకేజీ వ్యవహారంలో కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్రప్రధాన్ రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది. దీంతో దేశంలో మోదీ ప్రభ కాస్త మసకబారుతోందన్న సూచనలు సైతం సమాజంలోకి వెళ్తున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు తణమూల్ కాంగ్రెస్ నుంచి పలువురు ఎంపీలు బీజేపీలో కలుస్తుండడంతో ఈ అవకాశవాద చంద్రబాబును మోదీ పక్కనబెడతారు.. ఇక బాబుకు ప్రాధాన్యం తగ్గుతుందన్న వెర్షన్ కూడా వినిపిస్తోంది. ఇలాంటి తరుణంలో చంద్రబాబుకు అత్యవసరంగా లోకేశ్ను సీఎంగా చేయాలన్న ఇంటిపోరు సైతం మొదలైంది. మోదీ అనుమతి లేకుండా లోకేశ్ను సీఎం చేయడంకుదరని పని. దీంతో అటు తృణమూల్ రూపంలో కేంద్రంతో తన ప్రాధాన్యాన్ని ముంచుకొచ్చిన ముప్పును తప్పించుకుంటూ ఇంకా మోదీకి విధేయత చూపడానికి బాబు ఎక్కడలేని తంటాలు పడ్డారు. మేకిన్ ఇండియా.. ఆత్మనిర్భర భారత్.. బులెట్ ట్రైన్, డిజిటల్ పేమెంట్స్.. రోడ్లు.. విమానాశ్రయాలు.. జాతీయ రహదారులు అంటూ పలు ప్రాజెక్టులు, పథకాల పేర్లు చెబుతూ వెనువెంటనే మోదీమోదీ అంటూ అరవాల్సిందిగా బాబు సభికులకు ప్రాథయపడ్డారు. ఒకానొకదశలో బాబు పూనకం వచ్చినట్లు గొంతు చించుకుని మోదీమోదీ అని అరవడాన్ని చూసి వీఐపీ గ్యాలరీలోని మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు సైతం విస్తుపోయారు. ఉన్నఫళంగా ఈ స్థాయి పూనకానికి కారణం ఏమిటో అర్థంకాక ఒకరి మోకాలు ఒకరు చూసుకున్నారు. లోకేశ్ను సీఎంను చేసేందుకే ఇంత ప్రాపకమా అన్న విషయం తెలిసుకున్నాక ముక్కనవేలేసుకున్నారు.
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అందని పనస కలప● ఆవేదనలో వీణల తయారీదారులు బొబ్బిలి: పట్టణంలోని వీణల తయారీ కేంద్రంలో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు పనస కలప కొరత వెంటాడుతోంది. వీణల తయారీ కష్ట సాధ్యంగా మారింది. విషయం తెలుసుకున్న డిప్యూటీ సీఎం వపన్కల్యాణ్ అటవీశాఖ కార్పస్ ఫండ్ రూ.10 లక్షలతో కలప కొనుగోలు చేసి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఆ మేరకు అటవీశాఖ రూ.5లక్షల విలువైన పనస కలప కొనుగోలు చేసి వీణల తయారీ కేంద్రానికి చేర్చింది. మిగిలిన నిధులను ఉమ్మడి ఖాతాలో జమచేశారు. అయితే, కొనుగోలు చేసిన కలప వీణల తయారీ కేంద్రానికి చేరి దాదాపు మూడు నెలలవుతున్నా తయారీ దారులకు అప్పగించలేదు. ఇటీవల పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా బలిజిపేట మండలం పెదపెంకిలో సీసీ రోడ్లు, కాలువల నిర్మాణాల ప్రారంభానికి పవన్ వస్తారని, పనస కలప అందిస్తారని భావించారంతా! కానీ ఆ పనులు కనీసం 50 శాతం కూడా పూర్తికాలేదని, గత నెల పవన్ రావాల్సిన షెడ్యూల్ను రద్దు చేశారు. ఇటీవల కుంకీ ఏనుగులు వచ్చాయి. వాటిని సంరక్షణ కేంద్రానికి తరలించగా ఆ ప్రాంతాన్ని శంకుస్థాపనతో వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. ఇక ఆ అవకాశమూ వాయిదా పడింది. పనస కలపను పవన్ చేతుల మీదుగా ఇస్తారని భావిస్తున్న కార్మికులకు నిరాశే మిగులుతోంది. వర్చువల్గా 50 శాతం రాయితీపై పనసకలప ఇచ్చే అవకాశాలను పరిశీలించాలని తయారీదారులు కోరుతున్నారు. ఆగస్టులో రావచ్చు! వీణ కార్మికులకు పనస కలప అందించేందుకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ వస్తారని సమాచారం ఉంది. ఆయన వచ్చాకే పనస కలప కార్మికులకు అందిస్తారు. ఈలోగా పనస కలప పాడవ్వకుండా భద్రపరిచాం. ఆగస్టు 15న కలప ఇచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది. – రామకృష్ణ, వీణల తయారీ కేంద్రం ఇన్చార్జి, బొబ్బిలి
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తమ్ముళ్ల ఖాతాలోకి.. పంచాయతీల సొమ్ము!● గిరిజన పంచాయతీలే టార్గెట్ ● పనులు చేయకుండానే స్వాహా ● రూ.18 లక్షల వరకు పక్కదారి వీణల తయారీ కేంద్రంలో ఉన్న పనస కలప సాక్షి, పార్వతీపురం మన్యం: సర్పంచ్ల పదవీకాలం పూర్తయిన తర్వాత గిరిజన పంచాయతీల్లో కనీస పారిశుద్ధ్యం, వీధి దీపాల నిర్వహణ వంటి పనులు జరిగిన దాఖలాల్లేవు. ఇదే సమయంలో అభివృద్ధి పనుల కోసం ఖర్చు చేయాల్సిన నిధులు.. తెలుగు తమ్ముళ్ల ఖాతాలోకి మళ్లిపోతున్నాయి. వారి సొంత జేబులో సొమ్ములా వాడేసుకుంటున్నారు. ఇదే తరహాలో సాలూరు నియోజకవర్గంలోని సాలూరు, పాచిపెంట, మక్కువ మండలాల్లో గల గ్రామ పంచాయతీల్లో అభివృద్ధి పనుల కోసం ఖర్చు చేయాల్సిన 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులను కొద్ది రోజుల కిందట డ్రా చేసినట్లు సమాచారం. సాలూరు మండలానికి చెందిన టీడీపీ ముఖ్య నాయకుడు ఒకరు 12 పంచాయతీల్లో రూ.18 లక్షలు విత్ డ్రా చేసినట్లు భోగట్టా. ప్రధానంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఉన్న పంచాయతీలనే ఇందుకు ఎంచుకున్నారు. పనులు చేయకుండా నిధులు డ్రా చేయడం పట్ల తాము ఇరకాటంలో పడిపోతామేమో అని ఆయా కార్యదర్శులు ఆందోళనలో ఉన్నారు. అధికార పార్టీకి చెందిన ముఖ్య నాయకుడు కావడం.. మండల అధికారుల సిఫార్సులు కూడా ఉండడంతో నోరు మెదపలేక పోతున్నారు. ఇప్పుడు ఆయా పంచాయతీల్లో నిర్వహణ, పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు జీతాలు ఇచ్చేందుకు కూడా నిధులు లేవని తెలుస్తోంది. గిరిజన పంచాయతీలే అధికం.. నిధులు డ్రా చేసిన పంచాయతీల్లో ఎక్కువ భాగం గిరిజన, గిరి శిఖర ప్రాంతాలే ఉన్నాయి. అది కూడా గతంలో వైఎస్సార్ సీపీ సర్పంచ్లు ప్రాతినిధ్యం వహించిన పంచాయతీలనే ఎంచుకోవడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఈ భాగోతం బయట పడినా నిందను వారి మీదకు నెట్టేయవచ్చన్న ఆలోచన కూడా అయి ఉండొచ్చని గ్రామస్తులు అంటున్నారు. ఈ పంచాయతీల్లో టీడీపీ నాయకులు ఉన్నప్పటికీ ప్రశ్నించలేని పరిస్థితిలో వారు ఉండటం ఆ ‘తమ్ముడికి’ కలిసి వచ్చింది. కొత్తవలస పంచాయతీ నుంచి రూ.2,00,364, కందులపథం పంచాయతీ నుంచి 1,00,300, తోణాం రూ.1,49,978, సారిక రూ.2,00,482, మరిపల్లి రూ.1,00,300, కురుకుట్టి 2,50,750, అన్నంరాజువలస రూ.2,49,216, తుండ రూ.2,00,010, గంజాయిభద్ర రూ.లక్ష, పట్టుచెన్నూరు రూ.1.50 లక్షలు, కూర్మరాజుపేట రూ.50,622, కొదమ నుంచి రూ.1.20 లక్షల చొప్పున నిధులు స్వాహా చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ 12 పంచాయతీల్లో రూ.18 లక్షలు విత్ డ్రా కావడం.. మెజారిటీ పంచాయతీలు గిరిజన ప్రాంతానికి చెందినవే అవ్వడం గమనార్హం. పాచిపెంట మేజర్ పంచాయతీలో కూడా పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ కోసమని మంత్రి అనుచరుడి పేరు మీద రూ.లక్ష రూపాయల నిధులు డ్రా చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. గ్రామస్తుల నుంచి ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది.
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విద్యార్థినులకు కడుబండి పరామర్శశృంగవరపుకోట: మండలంలోని తాటిపూడి వద్ద ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలికల గురుకుల కళాశాలలో జ్వరాల బారినపడిన విద్యార్థినులను మాజీ ఎమ్మెల్యే వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ కన్వీనర్ కడుబండి శ్రీనివాసరావు శనివారం మధ్యాహ్నం పలువురు నేతలతో కలిసి పరామర్శించారు. విద్యార్థినులతో మాట్లాడి వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. విద్యార్థినులకు రొట్టెలు, పండ్లు పంపిణీ చేశారు. అక్కడే ఉన్న కొ ట్టాం పీహెచ్సీ వైద్యాధికారి హారికతో మాట్లాడి విద్యార్థినులకు అందిస్తున్న సేవల గురించి, ప్రిన్సి పాల్ శారదాబాయితో మాట్లాడి విద్యార్థినులకు అందిస్తున్న ఆహారం, కళాశాలలో పారిశుద్ధ్యం, తాగునీటి వసతులు,ఇతర సౌకర్యాలు గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. విద్యార్థినులకు ఎటువంటి అవసరం వచ్చినా తమ వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఆయన వెంట వైస్ ఎంపీపీ పినిశెట్టి వెంకటరమణ, నాయకులు వాకాడ రాంబాబు, కె.వెంకటరావు, టి.సాంబరాజు, డి.సన్యా సిదేముడు, ఆల్తి బాబురావు, ఎస్.కనకం, చిన్నా మాస్టర్ ఉన్నారు.
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‘భోగాపురం’ ప్రారంభోత్సవంపై వైఎస్ జగన్ ఆసక్తికర పోస్ట్సాక్షి, తాడేపల్లి: భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు ప్రారంభోత్సవంపై వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆసక్తికర పోస్ట్ చేశారు. ‘‘భోగాపురం నుంచి 2026లో విమానాలు ఎగురుతాయి. ఈ విషయం 2023లో నేను శంకుస్థాపన చేసిన రోజే చెప్పాను’’ అంటూ పోస్టు చేశారు. అప్పటి వీడియోను కూడా ఎఫ్బీలో వైఎస్ జగన్ పోస్ట్ చేశారు.కాగా, శంకుస్థాపన రోజే ప్రారంభ సమయాన్ని కూడా ప్రకటిస్తూ రూపుదిద్దుకున్న భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు నేడు ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా సాకారమైంది. వెనుకబడిన ప్రాంతం ఆర్థిక ముఖ చిత్రాన్ని మార్చే కలల విమానాశ్రయానికి అన్ని అనుమతులు సాధించి, న్యాయ వివాదాలను పరిష్కరించి టెంకాయ కొట్టిన రోజే ప్రారంభమయ్యే సమయాన్ని కూడా కచ్చితంగా ప్రకటించడం మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ దూరదృష్టి, నిబద్ధతకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.2023 మే 3న భోగాపురం ఎయిర్పోర్టుకు శంకుస్థాపన చేసిన మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ 2026 ఏడాది మధ్యలో విమానాశ్రయాన్ని అందుబాటులోకి తెస్తామని ముందే ప్రకటించారు. అదే ప్రకారం భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు శనివారం ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభమవుతుండటం గమనార్హం. పలు కోర్టు వివాదాలు, భూ సేకరణ చిక్కుముడులు, పునరావాసం కల్పన, కేంద్రం నుంచి కీలక అనుమతులు రాబట్టడం....ఇలా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అన్నీ సాధించడంతోపాటు పనులు కూడా ప్రారంభించడంతో ముందుగా అనుకున్న సమయానికల్లా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో రాత్రి పూట అంతర్జాతీయ సర్వీసులు నడపడానికి అడ్డంకులు తొలగిపోయి వివిధ దేశాలకు నేరుగా కనెక్టివిటీతో ఉత్తరాంధ్ర శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం లభించింది.
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‘భోగాపురం.. చంద్రబాబు పాత్ర ఏమీ లేదు’సాక్షి, తాడేపల్లి: భోగాపురంలో అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభంపై వైఎస్సార్సీపీ స్పందించింది. రాష్ట్రానికి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని అందించిన వైఎస్ జగన్ అన్నకు ధన్యవాదాలంటూ పోస్టు చేసింది. ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి జగన్ శ్రీకారం చుట్టారని.. ఈ ప్రాజెక్టులో చంద్రబాబు పాత్ర ఏమీ లేదని స్పష్టం చేసింది.వైఎస్సార్సీపీ ఎక్స్ వేదికగా..‘రాష్ట్రానికి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని అందించిన వైఎస్ జగన్ అన్నకు ధన్యవాదాలు. వైఎస్ జగన్ హయాంలో ఎయిర్పోర్టు భూసేకరణకు దాదాపు రూ.1,200 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. నిర్వాసిత కుటుంబాలకు పరిహారం చెల్లించటంతోపాటు, అవసరమైన అన్ని అనుమతులు సాధించారు. ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి జగన్ శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ ప్రాజెక్టులో చంద్రబాబు పాత్ర ఏమీ లేదు. అయిన్పటికీ మొత్తం ఘనతను తనదేనని చెప్పుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ ఈ ఎయిర్పోర్టుకు పునాది వేసి, దాన్ని సాధ్యం చేసిన నాయకుడు ఎవరో ప్రజలకు బాగా తెలుసు. అందుకే వారంతా థ్యాంక్యూ జగన్ అన్నా అంటూ మనస్ఫూర్తిగా చెబుతున్నారు’ అని పోస్టు చేసింది. #BhogapuramAirportByJaganA Must Watch Video!🚨Thank you, @ysjagan Anna, for giving Andhra Pradesh an international airport.✈️During YS Jagan Garu's tenure, nearly ₹1,200 crore was spent on land acquisition for the Bhogapuram International Airport, securing all necessary… pic.twitter.com/AFyx2IhGO6— YSR Congress Party (@YSRCParty) August 1, 2026చంద్రబాబు వేసిన విత్తనం ఎలా ఉందో.. పక్కనే ఉన్నా శిలాఫలకం చూపిస్తున్న ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు. వైఎస్ జగన్ కృషితో నిర్మితమైన భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు క్రెడిట్ని చంద్రబాబుకి కట్టబెట్టేందుకు నిస్సిగ్గుగా అబద్ధాలు చెప్పిన కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు. #CreditChorBabuచంద్రబాబు వేసిన విత్తనం ఎలా ఉందో.. పక్కనే ఉన్నా శిలాఫలకం చూపిస్తున్న ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు వైయస్ జగన్ గారి కృషితో నిర్మితమైన భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు క్రెడిట్ ని చంద్రబాబుకి కట్టబెట్టేందుకు నిస్సిగ్గుగా అబద్ధాలు చెప్పిన కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు… pic.twitter.com/yRFD3E75QV— YSR Congress Party (@YSRCParty) August 1, 2026
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భోగాపురం ఎయిర్పోర్టును ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీసాక్షి, భోగాపురం: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ.. భోగాపురం పర్యటనలో ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించారు. అంతకుముందు ప్రత్యేక విమానంలో ప్రధాని మోదీ.. ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకున్నారు. మోదీకి ఏపీ గవర్నర్, సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం స్వాగతం పలికారు. ప్రారంభోత్సవానికి కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసింది.
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మరో క్రెడిట్ చోరీకి బాబు యత్నంసాక్షి, అమరావతి, సాక్షి ప్రతినిధి, విజయనగరం: ఉత్తరాంధ్ర ఊహలకు రెక్కలు తొడుగుతూ... శంకుస్థాపన రోజే ప్రారంభ సమయాన్ని కూడా ప్రకటిస్తూ రూపుదిద్దుకున్న భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు నేడు ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా సాకారమవుతోంది. వెనుకబడిన ప్రాంతం ఆర్థిక ముఖ చిత్రాన్ని మార్చే కలల విమానాశ్రయానికి అన్ని అనుమతులు సాధించి, న్యాయ వివాదాలను పరిష్కరించి టెంకాయ కొట్టిన రోజే ప్రారంభమయ్యే సమయాన్ని కూడా కచ్చితంగా ప్రకటించడం మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ దూరదృష్టి, నిబద్ధతకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. 2023 మే 3న భోగాపురం ఎయిర్పోర్టుకు శంకుస్థాపన చేసిన మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ 2026 ఏడాది మధ్యలో విమానాశ్రయాన్ని అందుబాటులోకి తెస్తామని ముందే ప్రకటించారు. అదే ప్రకారం భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు శనివారం ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభమవుతుండటం గమనార్హం. పలు కోర్టు వివాదాలు, భూ సేకరణ చిక్కుముడులు, పునరావాసం కల్పన, కేంద్రం నుంచి కీలక అనుమతులు రాబట్టడం.. ఇలా వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అన్నీ సాధించడంతోపాటు పనులు కూడా ప్రారంభించడంతో ముందుగా అనుకున్న సమయానికల్లా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో రాత్రి పూట అంతర్జాతీయ సర్వీసులు నడపడానికి అడ్డంకులు తొలగిపోయి వివిధ దేశాలకు నేరుగా కనెక్టివిటీతో ఉత్తరాంధ్ర శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం లభించింది. మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ వెనుకబడిన ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి లక్ష్యంగా వేగంగా అడుగులు వేశారు. భోగాపురంలో ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టుతోపాటు ప్రజారోగ్య సంరక్షణకు పెద్దపీట వేస్తూ పార్వతీపురం, విజయనగరంలో ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు, ఉద్దానంలో కిడ్నీ రీసెర్చ్ సెంటర్, స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారు. మూలపేట పోర్టు, షిప్ ల్యాండింగ్ సెంటర్లతో తీరానికి ఆర్థిక పరిపుష్టి కల్పించి మత్స్యకారుల జీవన ప్రమాణాలు పెంపొందించేలా చర్యలు చేపట్టారు. బాబు పబ్లిసిటీ పీక్స్లో..!భూ సేకరణ చేయలేదు.. పునరావాసం ఊసు లేదు.. కోర్టు కేసులు తేల్చలేదు.. కేంద్రంలో కొనసాగి, పౌర విమానయాన శాఖ దక్కించుకుని కూడా కనీసం ఎన్వోసీలు తేలేదు..! అయినా సరే భోగాపురం ఎయిర్పోర్టును తామే కట్టేశామని ప్రచారం చేసుకుంటూ జబ్బలు చరుచుకోవడం ఒక్క చంద్రబాబు సర్కారుకే చెల్లుతుందనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. 2014 – 19 మధ్య సీఎంగా ఉన్న చంద్రబాబు భోగాపురం విమానాశ్రయం నిర్మాణం విషయంలో తీవ్ర కాలయాపన చేశారు. నాడు టీడీపీ నుంచి గెలిచిన అశోక్ గజపతిరాజు విమానయాన శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పటికీ కనీసం భూ సేకరణ చేయలేకపోయారు. అనుమతులు సాధించలేకపోయారు. 2,703 ఎకరాలకు గాను కేవలం 377 ఎకరాలు మాత్రమే చంద్రబాబు హయాంలో సేకరించారు. భూసేకరణ, ఎన్వోసీలు, ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండానే నాడు ఎన్నికల ముందు హడావుడిగా ఫిబ్రవరిలో టెంకాయ కొట్టి మమ అనిపించారు. ఇప్పుడు కూడా అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు గడిచినా విశాఖ – భోగాపురం ఎయిర్పోర్టును అనుసంధానించే ఆరు లైన్ల రోడ్డు పనులను మొదలు పెట్టలేకపోయారు. రూ.1,200 కోట్లకు పైగా వ్యయం చేసిన వైఎస్ జగన్ సర్కారు2019లో వైఎస్ జగన్ అధికారం చేపట్టాక భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు పనులను పరుగులు పెట్టించారు. ఉత్తరాంధ్ర మణిహారంగా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని 2200 ఎకరాల్లో నిర్మించే విధంగా 2020 ఏప్రిల్లో జీఎంఆర్తో వైఎస్ జగన్ సర్కారు ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఆ వెంటనే భూమిని సేకరించడంతోపాటు నిర్వాసితులకు పునరావాసం కల్పించడం, అనుమతులు పొందడం లాంటి కీలక ప్రక్రియను చకచకా పూర్తి చేశారు. హైకోర్టు, ఎన్జీటీల్లో దాఖలైన దాదాపు 130 కేసులను పరిష్కరించి ఎయిర్పోర్టు పనులు మొదలు పెట్టడానికి మార్గం సుగమం చేశారు. మూడు గ్రామాల్లో దాదాపు 400 కుటుంబాలను అధునాతనమైన కాలనీలకు తరలించి సరికొత్త ఇళ్లకు యజమానులను చేసింది. ఒక్కో ఇంటికి ఐదు సెంట్ల స్థలంతోపాటు రూ.8.5 లక్షల ఆర్థిక సాయం వెనువెంటనే అందించారు. భూ సేకరణ, పునరావాసం, విద్యుత్, నీరు, రహదారులు లాంటి కీలక మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం రూ.1,200 కోట్లకుపైనే వ్యయం చేసింది. ఈ క్రమంలో ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణానికి కీలకమైన నిరభ్యంతర పత్రాన్ని (ఎన్వోసీ)ని కేంద్రం నవంబర్ 2022లో జారీ చేసింది. ఇలా అన్ని అనుమతులు సాధించి ముఖ్యమంత్రి హోదాలో వైఎస్ జగన్ 2023 మే 3న భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టుకు శంకుస్థాపన చేశారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టులో 3,800 మీటర్లు పొడవైన రన్వే నిర్మించడంతో బోయింగ్ 777, బోయింగ్ 787, డ్రీమ్ లైనర్, ఎయిర్ బస్ ఏ–330, ఎయిర్ బస్ ఏ–340 లాంటి అత్యాధునిక భారీ విమానాలను ల్యాండ్ చేసేందుకు వీలుంది. ఆగస్టు 1న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎయిర్పోర్టును ప్రారంభించనుండగా ఆగస్టు 17 నుంచి వాణిజ్యపరంగా కార్యకలాపాలు మొదలు కానున్నాయి.క్రెడిట్ తండ్రీ, తనయులదే..!‘‘మా ఫస్ట్ ఎయిర్పోర్టుకు హైదరాబాద్లో వైఎస్సార్ శంకుస్థాపన చేసి.. ఆయనే సీఎంగా ఉండగా నిర్మాణం కూడా పూర్తి చేసి ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవంలో కూడా వైఎస్సార్ పాల్గొన్నారు. ఇది భగవంతుడి నిర్ణయమో ఏమో తెలియదు.. ఇప్పుడు ఆయన తనయుడు వైఎస్ జగన్ సీఎంగా భోగాపురం ఎయిర్పోర్టుకు శంకుస్థాపన చేయడం చాలా సంతోషం..’’ – 2023 మే 3న భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు శంకుస్థాపనలో జీఎంఆర్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ గ్రంధి మల్లికార్జునరావుఎయిర్పోర్టుకు అనుబంధంగా మరిన్ని...» 5,000 చ.మీ విస్తీర్ణంలో లాజిస్టిక్ ఎకో సిస్టం, కార్గో టెర్మినల్ నిర్మాణంతో సరకు రవాణాకు విస్తృత అవకాశాలు» ఎయిర్పోర్ట్కు అనుబంధంగా ఏవియేషన్ అకాడమీ, మెయింటెనెన్స్, రిపేరు, ఓవర్ హాలింగ్ వ్యవస్థల ఏర్పాటు» విమానాశ్రయ నిర్మాణం వల్ల ప్రత్యక్షంగా 10,000 మందికి, పరోక్షంగా మరో 10,000 మందికి ఉద్యోగాల కల్పన 2023 మే 3న భోగాపురం ఎయిర్పోర్టుకు శంకుస్థాపన అనంతరం విమానాశ్రయం నమూనాను పరిశీలిస్తున్న నాటి సీఎం వైఎస్ జగన్ (ఫైల్)
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ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరించేది లేదు..● మంత్రి ఎం.రాంప్రసాద్రెడ్డి విజయనగరం అర్బన్: ఆర్టీసీని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రైవేటీకరణ చేయబోమని ప్రభుత్వ బస్సులు, కార్మికులు ఉన్నప్పుడే సంస్థ మనుగడ సాధ్యమవుతుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి కార్మికులకు స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చారు. సంస్థ అభివృద్ధికి, కార్మికుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం నుంచి సాధ్యమైనంత సహాయం అందిస్తామని తెలిపారు. శుక్రవారం ఆర్టీసీ జోనల్ వర్క్షాప్ను సందర్శించి, క్షేత్ర స్థాయిలో అందుతున్న సేవలు, పనితీరును తనిఖీ చేశారు. వర్క్షాప్లో ఎఫ్ఐపీ, ఇంజన్, మెషిన్ షాప్, ఎలక్ట్రికల్, బాడీ షాప్, గేర్ బాక్స్, లేత్ మిషన్ సెక్షన్లను దగ్గరుండి పరిశీలించారు. బస్సుల నిర్వహణ, మరమ్మతుల నాణ్యతపై అధికారులను ఆరా తీశారు. ప్రయాణికులకు సురక్షితమైన, మెరుగైన సేవలు అందించేలా నిర్వహణ ప్రమాణాలు పాటించాలని అధికారులకు మంత్రి సూచించారు. ఖర్చులు తగ్గిస్తూనే నాణ్యతను పెంచడంలో ఆర్టీసీ ముందుండాలని పిలుపునిచ్చారు. విజయనగరం వర్క్షాప్ జోన్ అంతటికీ ఉత్తమ సర్వీసులు అందిస్తోందని అధికారులు మంత్రికి వివరించారు. భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగానే సంస్థలోకి ఎలక్ట్రిక్, సీఎన్జీ బస్సులను ప్రవేశపెడుతున్నామని ఆయన తెలిపారు.కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇటీవల పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులకు మంత్రి రాంప్రసాద్రెడ్డి ఘనంగా సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో విశాఖపట్నం రీజనల్ మేనేజర్ బి.అప్పలనాయుడు, వర్క్స్ మేనేజర్లు వరుణ్ కుమార్, అరుణ, స్టోర్స్ అధికారి రాజశేఖర్, సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ దుర్గాప్రసాద్, డిప్యూటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్, పలువురు అధికారులు, సూపర్వైజర్లు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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‘లెక్క’లేని ఓట్లు.. లక్షకు మించి..!విజయనగరం అర్బన్: జిల్లాలో ప్రతిపాదించిన ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(సర్)–2026 ముసాయిదా ఓటరు జాబితా ప్రచురణ స్థానిక ఓటర్లలో తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కలెక్టర్ ఎస్.రాంసుందర్ రెడ్డి శుక్రవారం విడుదల చేసిన ప్రాథమిక ఓటరు జాబితాను పరిశీలిస్తే అధికారుల ఉదాసీనత, క్షేత్రస్థాయి సర్వేలో లోపాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా లక్షల సంఖ్యలో ఓటర్ల వివరాలు సేకరించ లేకపోవడం పట్ల సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. లక్షకు పైగా ఓట్లు ప్రశ్నార్థకం..! జిల్లాలోని 7 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో మొత్తం 15,78,949 డిజిటలైజ్డ్ గణన ఫారాలను అధికారులు పరిశీలించారు. ప్రస్తుతం ముసాయిదా జాబితాలో 14,51,072 మందికి మాత్రమే చోటు దక్కింది. దీంతో దాదాపు 1.27 లక్షల మంది ఓటర్ల భవిష్యత్తు ఇప్పుడు త్రిశంకు స్వర్గంలో పడింది. సేకరించలేని ఫారాలలో కేవలం మరణాల పేరిట వేలాది మందిని పక్కన పెట్టడంపై ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది. ఉపాధి కోసం తాత్కాలికంగా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిన వారిని, సర్వే సమయంలో ఇంట్లో లేని వారిని ‘శాశ్వత బదిలీ’, ‘గైర్హాజరు’ కింద జమ కట్టేశారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. రాజాం నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా 223,688 ఫారంలు, బొబ్బిలిలో 21,274 ఫారంలు, చీపురుపల్లిలో 19,060 ఫారంలు లభించలేదని రికార్డుల్లో చూపడం క్షేత్రస్థాయి సర్వే ఎంత అసంపూర్తిగా సాగిందో అర్థం పడుతోంది. నోటీసుల పేరుతో సామాన్యుడిపై భారం ఓటరు వివరాలు సమర్పించని వారికి, వ్యత్యా సాలు ఉన్న వారికి నోటీసులు జారీ చేస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే నిరక్షరాస్యులు, గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు ఈ నోటీసుల ప్రక్రియ నరకంగా మారే ప్రమాదం ఉంది. గుర్తింపు కోసం 11 రకాల కఠినమైన పత్రాలను ప్రతిపాదించడంతో సామాన్యులు, రెక్కాడితేగానీ డొక్కాడని పేద ప్రజలు తహసీల్దార్, ఈఆర్ఓ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోంది. కేవలం ఆగస్టు 30 వరకు క్లైవ్ఏులు, అభ్యంతరాలకు గడువు ఇవ్వడం వల్ల తక్కువ సమయంలో అర్హులైన ఓటర్లు తమ పేర్లు నిలబెట్టుకోవడం సవాలుగా మారింది. బీఎల్ఓలు సరిగ్గా ఇళ్లకు రాకుండానే ‘గైర్హాజరు’, ‘బదిలీ’ అని రాసేశారని, ఇప్పుడు తమ ఓటు హక్కును కాపాడుకోవడానికి పనులు వదులుకుని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోందని పలువురు బాధితులు వాపోతున్నారు. ఆగస్టు 30లోపు బాధితులంతా స్పందించి దరఖాస్తులు చేసుకోకపోతే అక్టోబర్ 3న ప్రచురించే తుది జాబితాలో వేలాది మంది ఓటు హక్కును శాశ్వతంగా కోల్పోయే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. 11 రకాల ఽధ్రువీకరణ పత్రాలు.. వివరాలు నింపి ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు బీఎల్ఓలకు సమర్పించిన వారిలో చాలా మంది 2002 నాటి జాబితాలో తమ, తమ సంబంధీకుల వివరాలతో మ్యాపింగ్ చేసుకోలేదు. అలాంటి వారికి నోటీసులిస్తారు. వీరు ఆధార్ కార్డు కాకుండా.. ఎన్నికల సంఘం నిర్ధేశించిన 11 రకాల ఽధ్రువీకరణ పత్రాల్లో ఏదో ఒకటి సమర్పించాలి. వాటిలో కేంద్ర/రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి లేదా పింఛనుదారుకు జారీ చేసిన ఐడెంటిటీ కార్డు లేదా పింఛను పేమెంట్ ఆర్డర్ ఉంటే సరిపోతుంది. అలాగే 1987 జూలై 1కు ముందు ప్రభుత్వ/స్థానిక సంస్థలు/బ్యాంకులు/జనన ధ్రువీకరణ పత్రం, బోర్డు/విశ్వవిద్యాలయం జారీ చేసిన విద్యా సర్టిఫికెట్లు, శాశ్వత నివాస ధ్రువీకరణ, అటవీ హక్కుల చట్టం సర్టిఫికెట్, కుల ఽధ్రువీకరణ. నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్(అమల్లో ఉన్న ప్రాంతాల్లోనే). రాష్ట్ర/స్థానిక సంస్థలు తయారు చేసిన ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్, ప్రభుత్వం జారీ చేసిన భూమి/ఇంటి కేటాయింపు పత్రాలు. జిల్లాలో 1.27 లక్షలకు పైగా ఓట్లకు గండం సర్ ప్రక్రియ తర్వాత భారీగా తగ్గిన ఓటర్ల సంఖ్య నోటీసుల పేరుతో సామాన్యులకు తప్పని తిప్పలు ముసాయిదా జాబితా విడుదల
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చంద్రబాబుది అబద్ధాల పాలనవిజయనగరం: భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణ చరిత ప్రజలకు తెలుసని, సీఎం చంద్రబాబు చెబుతున్న అబద్ధాలను నమ్మే స్థితిలో ఎవరూ లేరని జెడ్పీ చైర్మన్, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మజ్జి శ్రీనివాసరావు అన్నారు. ఎవరైనా తాము చేసింది చెప్పుకుంటారని.. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వారు చేయని పనులు చేసినట్లు చెప్పుకోవడం దిగజారుడు తనానికి నిదర్శనమని విమర్శించారు. ఉత్తరాంధ్రకే తలమానికంగా నిలిచే భోగాపురంలో గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణం ఘనత మాజీ వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డికే దక్కుతుందన్నారు. ఈ విషయంలో కూటమి ప్రభుత్వం అంతా తామే చేశామంటూ క్రెడిట్ చోరీ ప్రచారం చేసుకోవడం సిగ్గుచేటని వాఖ్యానించారు. ధర్మపురిలోని సిరిసహస్ర రైజింగ్ ప్యాలెస్లో శుక్రవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఎయిర్పోర్ట్ శంకుస్థాపన నుంచి నేటి వరకు ఏ ప్రభుత్వంలో ఎవరేమి చేశారో ఆధారాలతో సైతం వివరించారు. అన్ని అనుమతులు తీసుకున్న తరువాతే 2023లో శంకుస్థాపన... భోగాపురంలోని గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణంలో గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కీలక పాత్ర పోషించిందని మజ్జి శ్రీనివాసరావు స్పష్టంచేశారు. 2,203 ఎకరాల్లో ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణానికి అవసరమైన అన్ని అనుమతులు తీసుకున్న తరువాతనే 2023 మే నెలలో అప్పటి సీఎం జగన్మోహన్రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారన్నారు. శంకుస్థాపనకు ముందు రూ.135 కోట్లతో 14 కిలోమీటర్ల మేర కాంపౌండ్ వాల్, విద్యుత్ సబ్స్టేషన్, లైటింగ్ సిస్టమ్, అప్రోచ్ రోడ్లు, తాత్కాలిక నీటిసరఫరా ఏర్పాట్లు చేసినట్టు వివరించారు. ఫలితంగానే ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణం నిర్ణీత సమయానికి పూర్తయిందని వెల్లడించారు. శంకుస్థాపన అనంతరం 2024 జూన్ 12 నాటికి కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన అనంతరం కేంద్రమంత్రి హోదాలో పర్యటించిన రామ్మోహన్నాయుడు అప్పటి వరకు 23 శాతం పనులు పూర్తయినట్లు ప్రకటించిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. అనంతరం సదరు జీఎంఆర్ సంస్థ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం పనులు చేపట్టడం మినహా ఇందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిందేమీ లేదన్నారు. శంకుస్థాపన రోజునే ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణ బాధ్యతలు తీసుకున్న జీఎంఆర్ సంస్థ అధినేత గ్రంధి మల్లికార్జునరావు 2026 నాటికి పనులు పూర్తి చేసి ప్రారంభిస్తామని వెల్లడించారని, జిల్లా వాసిగా ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్నారని చెప్పారు. తాజాగా అంతా తామే చేసినట్లు చంద్రబాబు సర్కారు చెబుతుండడంపై ప్రజలు నవ్వుతున్నారన్నారు. ఉత్తరాంధ్రుల ఆర్థిక ప్రగతికి తండ్రీకొడుకులు సాయం రాష్ట్రంలో అత్యంత వెనుకబడిన ప్రాంతమైన ఉత్తరాంధ్ర ఆర్థికాభివృద్ధిని కాంక్షిస్తూ దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్సార్, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి కృషి చేశారని మజ్జి శ్రీనివాసరావు గుర్తు చేశారు. ప్రజల అవసరాలను , సమస్యలను గుర్తించి వాటి పరిష్కారానికి చొరవ చూపిన వ్యక్తులుగా చరిత్రలో నిలిచిపోతారన్నారు. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో ఎంతో మంది ఉన్నత స్థాయి నాయకులున్నా ఎవ్వరూ చేయని అభివృద్ధిని తండ్రీతనయులు చేశారన్నారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, మూలపాడు పోర్టు, సముద్ర తీరంలో జెట్టీల నిర్మాణం, ఉద్దానంలో మంచి నీటి సరఫరా, భోగాపురంఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణం, ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాలలు నిర్మాణం ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతాయన్నారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల కళ సాకారం... భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవం వల్ల ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల కళ సాకారమవుతుందన్నారు. కార్యక్రమంలో ముఖ్య అథిగా పాల్గొనేందుకు వస్తున్న ప్రధాని నరేంద్రమోదీకి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణాన్ని నిర్ణీత సమయానికి పూర్తిచేసిన జీఎంఆర్ సంస్థకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. రానున్న రోజుల్లో విజయనగరం జిల్లా అభివృద్ధి పథంలో నడుస్తుందని ఆకాంక్షించారు. సమావేశంలో పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శులు కె.వి.సూర్యనారాయణరాజు, నెక్కల నాయుడుబాబు, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శులు వర్రి నర్సింహమూర్తి, ఇప్పిలి అనంత్, జిల్లా ఎస్సీ సెల్ అధ్యక్షుడు పీరుబండి జైహింద్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణ చరిత ప్రజలకు తెలుసు భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణం ఘనత వైఎస్ జగన్ మోహన్రెడ్డిదే.. ఉత్తరాంధ్రుల ఆర్థిక అభివృద్ధే తండ్రీ, తనయుల ఆకాంక్ష అన్ని అనుమతులు తీసుకున్న తరువాతే 2023లో శంకుస్థాపన అప్పట్లో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం 2026 నాటికి నిర్మాణం పూర్తి భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టుతో ఉత్తరాంధ్రుల కల సాకారం జెడ్పీ చైర్మన్, వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మజ్జి శ్రీనివాసరావు
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అధికార బలంతో అభిమానులను అడ్డుకోలేరువిజయనగరం రూరల్: మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డిపై రాష్ట్ర ప్రజలకున్న అభిమానాన్ని చంద్రబాబు అడ్డుకోవడం, అరచేతితో సూర్యకాంతిని అడ్డుకోవడంలాంటిదేనని మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్, వైఎస్సార్ సీపీ సీఈసీ సభ్యుడు కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి అన్నా రు. తన నివాసంలో శనివారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు పరామర్శ నేపథ్యంలో విజయనగరం జిల్లా మీదుగా గురు వారం పర్యటన సాగించిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డిని చూసేందుకు, ఆయనకు స్వాగతం పలికేందుకు జిల్లా వ్యాప్తంగా నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు, ప్రజలు భారీ ఎత్తున తరలివెలుతుంటే అధికార పార్టీ నేతల ఒత్తిడితో పోలీసులు అడుగడుగునా అడ్డంకులు సృష్టించడం విచారకరమన్నారు. యువత, ప్రజలు, అభిమానులు తమ వాహనాలను దూరంగా నిలిపేసి జననేతను చూడటానికి కిలోమీటర్ల మేర నడిచి వెళ్లి తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో అధికారమదంతో ఈ విధమైన అడ్డంకులు సృష్టించడం సరికాదని మండిపడ్డారు. ప్రజలకు సేవ చేస్తున్న మాజీ మంత్రి అప్పలరాజుపై కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేయడం దుర్మార్గమన్నారు. ప్రమాదంలో చనిపోయిన కుటుంబానికి కూటమి మంత్రి రూ.10 లక్షలు, ఇల్లు ఇస్తామని ప్రకటించడంతో మాజీ మంత్రిపై వారి అక్కసు తేటతెల్లమవుతోందన్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రమాదాల్లో చనిపోయిన ప్రతీ ఒక్కరికీ ఇదే పరిహారం అందిస్తారా అని ప్రశ్నించారు. వైఎస్ జగన్ సంకల్పమే నేటి భోగాపురం విమానాశ్రయం గత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రభుత్వ సంకల్పంతోనే నేడు భోగాపురంలో అల్లూరి సీతారామ రాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం సాగుతోందని కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి పేర్కొన్నారు. విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వం కృషి చేసిందన్నారు. అప్పటివరకు 70 శాతం పనులు పూర్తిచేసిందన్నారు. 2024లో ప్రభుత్వం మారడంతో విమానాశ్రయ పనులు వేగవంతం చేయాల్సిన చంద్రబాబు సర్కారు ఎక్కడ ఆ క్రెడిట్ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వానికి దక్కుతుందన్న దురుద్ధేశంతో పనులు ఆలస్యం చేసి రెండేళ్లు సాగదీసి, క్రెడిట్ను చోరీ చేసిందన్నారు. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి హయాంలోనే కృషి జరిగిందన్నారు. అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవాన్ని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నామని, దీనిలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పాత్ర వెలకట్టలేనిదన్నారు. సూపర్సిక్స్ పథకాలతో మోసగించారు కూటమి నేతలు ఎన్నికల హామీల్లో సూపర్సిక్స్ పథకాలు అమలు చేస్తామని హామీలను ఇచ్చి, తీరా అధికారంలోకి వచ్చాక వాటిని పక్కన పెట్టేశారని కోలగట్ల విమర్శించారు. సూపర్ సిక్స్ హామీలు అమలు చేస్తున్నామని చెబుతున్న చంద్రబాబు సర్కారు కలియుగదైవం వేంకటేశ్వరుని ఎదుట ప్రమాణం చేసి చెప్పగల ధైర్యం ఉందా అని ప్రశ్నించారు. అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని చంద్రబాబు సర్కారు అబద్ధపు ప్రచారాలు చేస్తుండటాన్ని ప్రజలు గమనిస్తున్నారన్నారు. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం చేపట్టబోయే పోరుబాటలో ప్రజలు పాల్గొని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా గళం విప్పేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కోలగట్ల శ్రావణి, పార్టీ పట్టణ, మండలాధ్యక్షులు ఆశపు వేణు, కెల్ల త్రినాథ్, ఎంపీపీ మామిడి అప్పలనాయుడు, పార్టీ నాయకులు బంగారునాయుడు, ఎస్.వి.వి.రాజేష్, పార్టీ నాయకులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు. వైఎస్ జగన్ పర్యటన విజయవంతం పోలీసులు అడ్డంకులు సృష్టించడం విచారకరం రెట్టించిన ఉత్సాహంతో అభిమానులు, ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా పాల్గొన్నారు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం తీసుకొచ్చిన ఘనత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డిదే.. మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్, వైఎస్సార్ సీపీ సీఈసీ సభ్యుడు కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి
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భోగాపురం.. భూములిచ్చిన రైతులు చెప్పింది ఇదే..సాక్షి, విజయనగరం: భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ఘనత ముమ్మాటికీ వైఎస్ జగన్కే దక్కుతుందని.. ఎయిర్పోర్టుకు భూములు ఇచ్చిన రైతులు తేల్చి చెప్పారు. గురువారం.. వైఎస్ జగన్ విశాఖ మీదగా శ్రీకాకుళం వెళ్తున్న సందర్భంగా భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ వద్ద ‘థ్యాంక్యూ జగన్ సార్’ అంటూ ప్లకార్డులు పట్టుకుని నినాదాలు చేశారు. భోగాపురం అభివృద్ధి ఏవిధంగా జరిగిందో తెలిపారు. అసలేం జరిగిందో భూములిచ్చిన తమకు తెలుసన్నారు. వైఎస్ జగన్ కృషితోనే ఇది జరిగిందన్నారు.భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ వైఎస్ జగన్ కష్ట ఫలితం.. కానీ చంద్రబాబు మేం చేశామంటూ గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు. చంద్రబాబు అబద్ధాలను ప్రజలు నమ్మరన్నారు. ఆనాడు రైతులను మోసం చేయడానికి 15 వేల ఎకరాలు తీసుకుంటానని చంద్రబాబు చెప్పితే.. వైఎస్ జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాదాపు 2500కి తగ్గించి ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా పునరావాసం కల్పించి.. అన్నివిధాలుగా ఆదుకున్నారన్నారు.‘‘సౌకర్యాలు కల్పించి రైతులకు వైఎస్ జగన్ అండగా నిలబడ్డారు. నేడు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చి ఆ క్రెడిట్ తమదేనని చెప్పుకోవడం దారుణం. ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణానికి కారణం ఎవరో? ఏం జరిగిందో? భూములిచ్చిన రైతులకు తెలుసు’’ అని స్థానికులు పేర్కొన్నారు.
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నరసాయమ్మ.. మరో గీతాంజలి కాకూడదు!రాజకీయాల్లో మాటలు ఒక్కోసారి ఆయుధాలుగా మారుతాయి. ఒకరి వ్యాఖ్యలు మరొకరి ప్రచారానికి అస్త్రాలవుతాయి. కానీ ఆ మాటల వెనుక ఉన్న మనిషి జీవితం, ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు మాత్రం చాలాసార్లు కనిపించవు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు వ్యవహారంలో ఇప్పుడు చర్చకు వచ్చిన నరసాయమ్మ విషయంలోనూ ఇదే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది.దాదాపు పదేళ్ల క్రితం భోగాపురంలో జరిగిన ఓ బహిరంగ సభలో వైఎస్ జగన్ మోహన్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఆ సందర్భంలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న ఆయన.. గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ కోసం చంద్రబాబు సర్కార్ చేపట్టిన భూసేకరణ, రైతులకు పరిహారం అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. ఆ సమయంలోనే..నరసాయమ్మ తన భూమి కోల్పోతున్న ఆవేదనను వేదికపై వ్యక్తం చేసింది. ఎర్రబస్సు రాని చోటుకి ఎయిర్బస్ ఎందుకు? సర్.. అంటూ మాట్లాడింది( ఈ వ్యాఖ్యలనే జగన్ ప్రస్తావిస్తే.. జగనే ఆ మాట అన్నారని టీడీపీ మీడియా, సోషల్ మీడియా విపరీతంగా ప్రచారం చేస్తోంది). ఆనాడు అయ్యన్నపాత్రుడి భూముల జోలికి పోకుండా.. ప్రభుత్వం తన కుటుంబానికి ఉన్న రెండెకరాల భూమి బాబు సర్కార్ లాక్కుంటుందనే విషయం ప్రస్తావించి.. న్యాయం కావాలని జగన్ సమక్షంలో వేడుకుంది.అయితే భోగాపురం ఘనత ఎవరిది? అనే ప్రస్తుత చర్చ నేపథ్యంలో ఆ వ్యాఖ్యలు రాజకీయ విమర్శలకు, ప్రచారాలకు వేదికగా మారాయి. ఎయిర్పోర్టు విషయంలో ఎవరి పాత్ర ఎంత? ఎవరి నిర్ణయాల వల్ల ప్రాజెక్టు ముందుకు వెళ్లింది? ఎలా పూర్తైంది? అనే క్రెడిట్ వార్లో నరసాయమ్మ పేరు కూడా తెరపైకి వచ్చింది. నరసాయమ్మ ఎక్కడ?.. ఎయిర్బస్సు వచ్చింది చూడమ్మా?.. జగన్ నీ నెత్తిన చెయ్యి పెట్టాడు.. అంటూ ఇలా ఆమెపై అభ్యంతకర సందేశాలు కనిపిస్తున్నాయి పలు పేజీల్లో.భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు విషయంలో వైస్సార్సీపీ, కూటమి నేతలు తమ తమ వాదనలు వినిపిస్తున్నారు. ఒకవైపు భూసేకరణలో మార్పులు చేసి రైతులకు న్యాయం చేశామని, పరిహారం సైతం ఇప్పించామని, శంకుస్థాపనతో పనులు ప్రారంభించిందే తమ ప్రభుత్వమని వైఎస్సార్సీపీ లెక్కలతో చెబుతుంటే.. మరోవైపు ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదన చేసింది తమదే కాబట్టి ఎంటైర్ క్రెడిట్ తమదేనని చంద్రబాబు పార్టీ చెబుతోంది. వాస్తవానికి విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్ ఉండగా.. బలవంతపు భూసేకరణతో రైతులకు అన్యాయం చేయడం ఎందుకని? మాత్రమే జగన్ అన్నారు. అంతేగానీ అభివృద్ధిని అడ్డుకునే ఉద్దేశంతో ఏమాత్రం కాదు. ఆ ఉద్దేశమే ఉంటే.. ఉత్తరాంధ్రను అసలు పట్టించుకునేవారే కాదు కదా!. అధికారంలోకి రాగానే భోగారం ఎయిర్పోర్ట్ భూసేకరణను తగ్గించి.. నష్టపోయిన వాళ్లకు పరిహారం ఇప్పించి.. అన్ని అనుమతులతో శంకుస్థాపన చేసే వారా?.. అయితే ఈ రాజకీయ వాదోపవాదాల మధ్య పాపం నరసాయమ్మ సోషల్ మీడియాకు ఎక్కింది.గతంలో తెనాలికి చెందిన గీతాంజలి ఘటనను గుర్తు చేసుకుంటే.. సోషల్ మీడియా చర్చలు, ట్రోలింగ్లు ఒక వ్యక్తి జీవితంపై ఎంతటి ప్రభావం చూపగలవో అర్థమవుతుంది. వైఎస్ జగన్ వల్లే తన కుటుంబానికి సొంత ఇంటి కల నెరవేరిందని చెప్పినందుకు.. ఆమెను నెట్టింట తెగ ట్రోల్ చేశారు. అది చేసింది ఎవరో అందరికీ తెలుసు. అది తట్టుకోలేక మనస్థాపంతో బలన్మరణానికి పాల్పడిందామె. అంతకు ముందు బెండపూడి విద్యార్థిని విషయంలోనూ అలాగే జరిగింది. ఇప్పుడు.. నరసాయమ్మను ఆ స్థాయిలోనే ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఒక సాధారణ మహిళ మాట్లాడిన మాటలను రాజకీయ కోణంలో చూసి వ్యక్తిగత విమర్శలకు దిగడం ప్రమాదకర ధోరణి. భోగాపురం విషయంలోనూ నరసాయమ్మను ఒక రాజకీయ ప్రతీకగా మార్చకుండా.. ఆమె ఒక సాధారణ మహిళ అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. అభిప్రాయ భేదాలు ఉండొచ్చు.. రాజకీయ విమర్శలు ఉండొచ్చు.. కానీ ఒక వ్యక్తి గౌరవానికి భంగం కలిగించేలా ప్రచారం సాగకూడదు.క్రెడిట్ కోసం ఒక మహిళను పావుగా మార్చే రాజకీయ ప్రయత్నాలు అత్యంత దురదృష్టకరం. గత అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని, నరసాయమ్మ విషయంలోనైనా ఇలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకోకుండా జాగ్రత్త అవసరం. అదే సమయంలో రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఒక వ్యక్తిని లక్ష్యంగా చేసుకునే సంస్కృతి ఎంతటి పార్టీకైనా, ఏ వర్గానికైనా మంచిది కాదు. ప్రజాస్వామ్యంలో పోరాటాలు విధానాలపై ఉండాలి కానీ వ్యక్తుల జీవితాలపై కాదు. రాజకీయ లాభాల కోసం ఆమెను తెరపైకి తీసుకొచ్చి, తమకు అనుకూలమైన కథనాన్ని నిర్మించే ప్రయత్నాలు జరిగితే అది మరో అన్యాయమే అవుతుంది.
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వైఎస్ జగన్ పట్టుదలకు సాక్ష్యం ఇదిగో..చంద్రబాబే మొత్తం భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు నిర్మాణం చేసినట్లు ఎల్లో గ్యాంగ్ తెగ బిల్డప్ ఇస్తోంది. అయితే, వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం సాధించిందేమిటో రికార్డుపరంగా ఆధారాలు ఉన్నాయి. కానీ ప్రజల దృష్టిని మరల్చేందుకు కూటమి నేతలు నానా పాట్లు పడుతున్నారు. వైఎస్ జగన్ పడిన కష్టమేంటి?. ఆయన శ్రమ ఎలా ఫలించింది? అసలు వాస్తవం ఏంటో? పరిశీలిస్తే..వైఎస్ జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే భోగాపురం అంతర్జాతీయ గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయానికి కార్యరూపం తీసుకొచ్చేందుకు నడుంబిగించారు. 2023 మే 3న భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టుకు శంకుస్థాపన చేశారు. దాని వెనుక వైఎస్ జగన్ పడిన శ్రమను గుర్తుచేసుకుంటే.. ఇక్కడ 2,751 ఎకరాల భూసేకరణ ప్రక్రియ పూర్తి చేయించారు. మరో వైపు, రైతులకు తగిన నష్టపరిహారం, నిర్వాసితులకు పునరావాసం విషయంలో తన ఉదారతను చాటుతూ వారిని ఒప్పించారు.హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో పిటిషన్లన్నీ పరిష్కారమయ్యేలా చొరవ చూపించారు. విమానాశ్రయానికి అవసరమైన అనుమతుల కోసం వైఎస్ జగన్.. ఢిల్లీ స్థాయిలో చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించాయి. మరో వైపు క్షేత్రస్థాయిలో రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు చొరవ తీసుకున్నారు. విమానాశ్రయ నిర్వహణకు, ఇతర అనుబంధ కార్యకలాపాలకు 2,750.78 ఎకరాలు సరిపోతాయని నిర్ణయించారు. పరిహారాన్ని భూమి పరిస్థితిని బట్టి ఎకరాకు రూ.28 లక్షల నుంచి రూ.36 లక్షల వరకూ అందించారు. అసైన్డ్ భూములకు కూడా జిరాయితీ భూమితో సమానంగా పరిహారం మంజూరు చేశారు.ఇదే క్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు జరిపిన చర్చలతో చాలామంది రైతులు సానుకూలంగా స్పందించారు. కోర్టుల్లో పిటిషన్లను ఉపసంహరించుకున్నారు. మిగిలిన పిటిషన్లను హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు, నేషనల్ గ్రీన్ట్రిబ్యునల్ పరిష్కరించాయి. నిర్వాసితులైన నాలుగు గ్రామాల్లోని 404 కుటుంబాలకు అత్యుత్తమమైన పునరావాసప్యాకేజీని వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అందించింది. దాదాపు రూ.80 కోట్ల వ్యయంతో టౌన్షిప్లను తలదన్నేలా రెండు కాలనీలను వారి కోసం నిర్మించింది.
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గిరిజన బాలికలకు నృత్య‘శిక్ష’ణ!విజయనగరం అర్బన్/పూసపాటిరేగ: విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ గ్రీన్ ఫీల్డ్ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి వస్తున్న ప్రధాని మోదీ ముందు ‘మెప్పు’ కోసం చంద్రబాబు సర్కారు పాకులాడుతోంది. థింసా నృత్య శిక్షణ పేరిట గిరిజన బాలికలను అవస్థలకు గురిచేస్తోంది. ‘గిన్నిస్ రికార్డు’ ఆర్భాటం కోసం వేలాది మంది గిరిజన సంక్షేమ పాఠశాలల విద్యార్థులను చదువులకు దూరం చేయడం, మండే ఎండలో శిక్షణ ఇస్తుండడంపై తల్లిదండ్రులు మండిపడుతున్నారు. రికార్డు సంఖ్యలో 14వేల మంది గిరిజన బాలికలతో థింసా నృత్యం చేయించాలని సర్కారు షెడ్యూల్ ఖరారు చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఐటీడీఏ పాడేరు పరిధి నుంచి 7 వేల మంది, పార్వతీపురం మన్యం నుంచి 3 వేలు, రంపచోడవరం నుంచి 2 వేలు, సీతంపేట నుంచి 2 వేల మంది 8, 9, 10 తరగతులు చదువుతున్న బాలికలను ఎంపిక చేసింది. వీరికి ఈ నెల 26వ తేదీ నుంచి ఎయిర్పోర్టు గ్రౌండ్లో థింసా నృత్యంపై శిక్షణ ఇస్తోంది. శిక్షణ, ప్రచారం మోజుపై ఉన్న ఆసక్తి గిరిజన బాలికలకు సదుపాయాలు కల్పించడంలో చూపడం లేదు. సరైన తిండిలేక, పడుకునేందుకు చోటులేక నరకయాతన పడుతున్నారు. విజయనగరం జిల్లాలోని వివిధ మండలాల్లో సరైన వసతులు లేకుండా పశువులకంటే హీనంగా వసతిగృహాలు, కళాశాలల్లో ఉంచడంపై బాలికల తలిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయ వర్గాల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. గతంలో గోదావరి పుష్కరాలు, యోగాసన సాధన, ఆలయాల వద్ద జరిగిన ఘటనలను గుర్తుచేస్తూ.. ప్రచారం పేరుతో ప్రాణాలు తీయడం చంద్రబాబుకు అలవాటని, గిరిజన బాలికలు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలంటూ గిరిజన సంఘాల నాయకులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. ఆకలి కేకలు.. రికార్డులు తిరగరాయాలన్న ఆకాంక్షే తప్ప, సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే బాలికల కనీస అవసరాలను ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడంలేదన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నెల 26వ తేదీ నుంచి నృత్య సాధన పేరిట గంటల తరబడి ఎండలోనే శిక్షణ ఇస్తున్నారు. వీరికి విజయనగరం జిల్లాలోని డెంకాడ, భోగాపురం, నెల్లిమర్ల, పూసపాటిరేగ ప్రాంతాల్లోని వసతి కేంద్రాల్లో, విశాఖ సరిహద్దుల్లోని తగరపువలస, భీమిలి మండలాల వసతి కేంద్రాల్లో బాలికలకు ఆశ్రయం కల్పించారు. 150 మందికి మాత్రమే వసతి ఉన్న ఆయా కేంద్రాల్లో మరో 200 మంది వరకు అదనంగా చేర్చడంతో సౌకర్యాలు మృగ్యమయ్యాయి. పిల్లలకు వండిన అన్నం సరిపోక, అర్ధాకలితోనే నిద్రపోవాల్సిన పరిస్థితి దాపురించింది. ఫ్యాన్లు పనిచేయక, ఉక్కబోత, విషపురుగుల బెంగతో బాలికలు నిద్రకుదూరమవుతున్నారు. 14 వేల మంది బాలికలకు తగినన్ని మరుగుదొడ్లు, తాగునీటి సదుపాయం కల్పించకపోవడంతో దుర్వాసన మధ్యే కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవాల్సి వస్తోందని పేరు చెప్పేందుకు ఇష్టపడని గిరిజన విద్యార్థిని, ఉపాధ్యాయురాలు తెలిపారు. ప్రచార ఆర్భాటం.. గిరిజన బాలికల ప్రాణాలతో చెలగాటం! థింసా శిక్షణ పేరిట నరకయాతన 14 వేల మంది బాలికలను తరలించి చేతులెత్తేసిన సర్కారు డెంకాడ, భోగాపురం మండలాల్లో అస్తవ్యస్తంగా వసతులు.. కన్నీరు పెడుతున్న విద్యార్థినులు, టీచర్లు బయటకు చెప్పుకోలేక మదనపడుతున్న వైనం బలి పశువులుగా టీచర్లు.. ప్రభుత్వ ప్రచార ఆర్భాటానికి విద్యార్థినులతో పాటు వారిని పర్యవేక్షించేందుకు వచ్చిన గిరిజన సంక్షేమ పాఠశాలల టీచర్లు సైతం ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 13 వేల మంది బాలికల్లో 50 మందికి ఒకరు వంతున దాదాపు 260 మంది టీచర్లను గైడ్లుగా నియమించారు. ‘పిల్లల బాధ్యత మాపై తోసేశారు.. కనీసం తాగడానికి స్వచ్ఛమైన నీళ్లు, రాత్రి పడుకోవడానికి సరిపడా స్థలం కూడా లేదు.. పిల్లలు ఆకలితో అల్లాడుతుంటే ఏం చేయాలో పాలుపోవడం లేదు.. ఏదైనా విపత్తు జరిగితే అధికారులు తప్పించుకుంటారు.. మా సరిస్థితి ఏమిటి?’ అంటూ పలువురు టీచర్లు ఆగ్రహం, ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆగస్టు 1న ప్రధాని పర్యటన మార్గంలో అట్టహాసంగా థింసా నృత్యం చేయించి క్రెడిట్ కొట్టేయాలని చూస్తున్న సర్కారు.. తక్షణమే బాలికలకు నాణ్యమైన భోజనం, రక్షణ, సరైన వసతి సౌకర్యాలు కల్పించాలని, లేకపోతే బాధ్యులైన అధికారులను నిలదీస్తామని గిరిజన, విద్యార్ధి సంఘాలు మరోవైపు హెచ్చరిస్తున్నాయి. సాక్షి, విజయనగరం సెల్ : 99516 02981
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2న రాష్ట్రస్థాయి జూనియర్స్ అథ్లెటిక్స్ పోటీలకు ఎంపికవిజయనగరం: రాష్ట్ర స్థాయిలో జరగనున్న జూనియర్స్ అథ్లెటిక్స్ పోటీల్లో పాల్గొనబోయే జిల్లా క్రీడాకారుల ఎంపిక పోటీలు ఆగస్టు 2న నిర్వహించనున్నట్టు జిల్లా అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు లీలాకృష్ణ, శ్రీకాంత్ గురువారం తెలిపారు. ఆ రోజు ఉదయం 9 గంటల నుంచి నగర శివారులోని విజ్జీ స్టేడియం ప్రాంగణంలో ఎంపిక పోటీలు ప్రారంభమవుతాయని పేర్కొన్నారు. అండర్–14, 16, 18, 20 వయస్సుల విభాగాల్లో బాల, బాలికలకు రన్స్, త్రోస్, జంప్స్ అంశాల్లో పోటీలు నిర్వహిస్తామన్నారు. జిల్లా స్థాయి పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన క్రీడాకారులను వచ్చేనెల 11 నుంచి 13వ తేదీ వరకు తిరుపతిలో జరగనున్న రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు ఎంపిక చేస్తామని తెలిపారు. ఎంపిక పోటీల్లో పాల్గొనే క్రీడాకారులు విధిగా వయస్సు ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని వెంట తీసుకురావాలని సూచించారు. అర్హత, ఆసక్తి గల క్రీడాకారులు అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగుల చలో కలెక్టరేట్ విజయనగరం అర్బన్: ఏపీ స్టేట్ సమగ్ర శిక్ష కాంట్రాక్టు అండ్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ (జేఏసీ) ఆధ్వర్యంలో గురువారం కలెక్టరేట్ వద్ద ‘చలో కలెక్టరేట్’ నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అనంతరం ఉద్యోగుల న్యాయమైన డిమాండ్లతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని డీఆర్ఓకు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా జేఏసీ రాష్ట్ర చైర్మన్ బి.కాంతారావు నాని మాట్లాడుతూ పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ వంటి పలు రాష్ట్రాల్లో సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగులకు రెగ్యులరైజ్ చేసినపుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎందుకు సాధ్యం కావడంలేదని ప్రశించారు. కేజీబీవీల గౌరవాధ్యక్షురాలు కె.విజయగౌరి, నాయకుడు రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ తక్షణమే జూన్, జూలై నెలల జీతాలు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కాంట్రాక్ట్, ఔట్సోర్సింగ్, పార్ట్టైమ్ ఉద్యోగుల రెగ్యులరైజేషన్, సమగ్ర హెచ్ఆర్ పాలసీ అమలు, ప్రతి నెలా సకాలంలో వేతనాలు చెల్లింపు, పదవీ విరమణ వయస్సును 62 ఏళ్లకు పెంపు, ఈపీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ, ఆరోగ్య భద్రత కల్పన, డీఎస్సీ నియామకాల్లో సర్వీస్ వెయిటేజీ డిమాండ్లు నెరవేర్చకుంటే ఈ నెల 24న ‘చలో విజయవాడ’ కార్యక్రమాన్ని భారీ ఎత్తున నిర్వహిస్తామని హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో వివిధ సంఘాల నాయకులు ఆర్.శ్రీనివాసారవు, లక్ష్మణరావు, దేవుడుబాబు, పోలినాయుడు, జయగణేష్ పాల్గొన్నారు.
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● జననేత రాకకోసం..విజయనగరం రూరల్: మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు పరామర్శించేందుకు విజయనగరం జిల్లా మీదుగా వెళ్లిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ అధినేతకు విజయనగరం నియోజకవర్గ నేతలు ఘనస్వాగతం పలికారు. నాతవలస, సీహెచ్ అగ్రహారం వద్ద జాతీయ రహదారిపై జననేతకు మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్, వైఎస్సార్ సీపీ సీఈసీ సభ్యుడు కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి, మాజీ మేయర్ వి.విజయలక్ష్మి, వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర మహిళా విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శి, మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ కోలగట్ల శ్రావణి తదితరులు పుష్పగుచ్ఛాలు అందజేశారు. కోలగట్ల శ్రావణిని జననేత ఆశీర్వదించారు.
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జననేత రాకతోభోగాపురం జాతీయరహదారిపై ప్రజలకు అభివాదం చేస్తున్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి, తదితరులు సాక్షి ప్రతినిధి, విజయనగరం: జై జగన్.. జైజై జగన్.. అన్నా.. మళ్లీ నువ్వే సీఎం.. అన్న నినాదాలతో జాతీయ రహదారి హోరెత్తింది. జననేత అభివాదం చేస్తూ ముందుకు సాగుతుండగా అభిమానలోకం ఉరకలెత్తే ఉత్సాహంతో వెంటసాగింది. మాజీ సీఎం జగన్మోహన్రెడ్డికి ఘనంగా స్వాగతం పలికింది. శ్రీకాకుళం జిల్లా అంపోలు సబ్ జైలులో ఉన్న మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజును పరామర్శించేందుకు జిల్లా మీదుగా గురువారం వెళ్లిన జననేతకు స్వాగతం పలికేందుకు ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. జననేత రాకకోసం జాతీయ రహదారిపై వివిధ కూడళ్లలో ఎదురుచూశారు. ఆయన కనిపించేసరికి ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయారు. ఉదయం 10 గంటల నుంచి మహిళలు, యువత, విద్యార్థులు నెల్లిమర్ల నియోజకవర్గంలోని భోగాపురం, నాతవలస, సీహెచ్ అగ్రహారం తదితర కూడళ్లకు చేరుకుని జననేత రాకకోసం ఎదురు చూశారు. భోగాపురం విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి.. దాని శ్రీకారానికి మీరే కారణం.. థాంక్యూ జగన్ సర్ అంటూ ప్ల కార్డులు చూపిస్తూ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రోడ్డు పక్కన పెద్ద ఎత్తున ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటుచేశారు. రైతులు...యువత జననేతతో కరచాలనానికి ఎగబడ్డారు. ఎక్కడికక్కడ ఆయన వాహనానికి స్వాగతం పలుకుతూ అడుగు పడనివ్వకుండా.. కాన్వాయ్ ముందుకు సాగనివ్వకుండా అభిమాన దడి కట్టేశారు. పార్టీ విజయనగరం జిల్లా అధ్యక్షుడు మజ్జి శ్రీనివాసరావు జననేత వెంట శ్రీకాకుళం వరకు సాగారు. గజమాలతో స్వాగతం నెల్లిమర్ల మాజీ ఎమ్మెల్యే బడ్డుకొండల అప్పలనాయుడు సారథ్యంలో వందలాది మంది యువకులు గజమాలతో స్వాగతం పలికారు. దాదాపు కిలోమీటరు దూరం నుంచి కనిపించేలా ఆకాశానికి భూమికి నిచ్చెన వేసేలా పార్టీ రంగులతో గజమాల భారీ క్రేన్కు వేలాడుతూ జననేతకు స్వాగతించింది. వేలాది కార్యకర్తల నడుమ ఆ గజమాల వైఎస్ జగన్ మెడలో అలంకారమై తనకుతాను పులకించిపోయింది. ఈ కార్యక్రమం ఆద్యంతం భోగాపురం, డెంకాడ మండలాల కార్యకర్తలు యువతలో నూతనోత్సాన్ని నింపింది. సీహెచ్ ఆగ్రహరంలో... సీహెచ్ అగ్రహారం కూడలిలో వేలాదిమంది వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు, నాయకులు చేరుకుని వైఎస్ జగన్కు స్వాగతం పలికారు. రోడ్డుకు ఇరువైపులా బారులు తీరి జైజగన్ అంటూ నినదించారు. పోలీసు ఆంక్షలను ఛేదించి.. భోగాపురం విమానాశ్రయం నిమిత్తం ప్రధాని రాకతో ఎక్కడికక్కడ పోలీస్ పికెట్లు ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం... ఆ పోలీసులను వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను నిలువరించేందుకు ఉపయోగించింది. అయితే, జననేతను చూడాలన్న లక్ష్యంతో జనం వివిధ మార్గాల్లో జాతీయ రహదారికి చేరుకున్నారు. అభిమాన నాయకుడు తమ ఊరు రావడంతో తమ ఇంటికి పండగ వచ్చినట్లు.. తమ ఇంట్లో సంబరం జరుగుతున్నట్లు ఫీలయ్యారు. కొంతమంది తల్లిదండ్రులు బిడ్డలను సైతం తమతో పాటు తీసుకొచ్చి తమ అభిమాన నాయకుడితో ఫొటోలు తీయించి షేక్ హ్యాండ్ చేయించడానికి ఉత్సాహపడ్డారు. ● భోగాపురంలో వైఎస్సార్సీపీ మండలాధ్యక్షుడు ఉప్పాడ సూర్యనారాయణరెడ్డి, నాయకులు యు.శివారెడ్డి, యు.విజయబాస్కరరెడ్డి, కె.వెంకటరమణ తదితరులు జననేతకు స్వాగతం పలికారు. ● నాతవలస వద్ద ఎమ్మెల్సీ డాక్టర్ పెనుమత్స సురేష్ బాబు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు అలజంగి జోగారావు, విశ్వాసరాయి కళావతి, శంబంగి వెంకట చినప్పలనాయుడు, వైఎసార్సీపీ యువజన, ఐటీ విభాగం అధ్యక్షులు బడ్డుకొండ ప్రదీప్, మణిదీప్, తదితరులు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డికి స్వాగతం పలికారు. మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పీడిక రాజన్నదొర తన అనుచరులతో కలిసి జగనన్నకు స్వాగతం పలికేందుకు ర్యాలీగా వచ్చారు. కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీ డీవీజీ శంకరరావు, నాయకులు మావుడి రంగునాయుడు పాల్గొన్నారు. జననేతకు అభిమాన హారతి స్వాగతం పలికేందుకు తరలివచ్చిన పార్టీ శ్రేణులు, అభిమానులు జనసంద్రంగా మారిన జాతీయ రహదారి జననేతను చూసి కేరింతలు కొట్టిన అభిమానులు
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లింగ నిర్ధారణకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు● స్కానింగ్ కేంద్రాల నమోదు తప్పనిసరి ● పీసీపీఎన్డీటీ చట్టం అమలుపై డీఎంహెచ్ఓ సమీక్షపార్వతీపురం రూరల్: గర్భస్థ పిండ లింగ నిర్ధారణ వెల్లడి నిషేధ చట్టం (పీసీపీఎన్డీటీ–1994) ఉల్లంఘనకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని జిల్లా వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారిణి (డీఎంహెచ్ఓ) డాక్టర్ పి.విజయలక్ష్మి హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు బుధవారం స్థానిక వైద్యారోగ్య కార్యాలయంలో పీసీపీఎన్డీటీ చట్టం పటిష్ట అమలు, కార్యాచరణపై జిల్లాస్థాయి సలహా కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ..జిల్లాలోని అన్ని అల్ట్రా సౌండ్ స్కానింగ్ కేంద్రాలు విధిగా ‘డిస్ట్రిక్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ పీసీపీఎన్డీటీ’లో నమోదు చేసుకోవాలని ఆదేశించారు. లింగ వివక్షను అరికట్టేందుకు గ్రామ, మండల, జిల్లా స్థాయి సమావేశాలు, కళాశాలలు, యువజన సంఘాలు, మహిళా మండళ్లలో విస్తృత అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని అధికారులకు సూచించారు.కుటుంబ ఆరోగ్య శాఖ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు చట్ట ఉల్లంఘనలపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు 1800 233–2447 టోల్ఫ్రీ నంబరును ఏర్పాటు చేసినట్లు డీఎంహెచ్ఓ వెల్ల డించారు. ఫిర్యాదు చేసిన వారి వివరాలను పూర్తిగా గోప్యంగా ఉంచుతామన్నారు. అనంతరం జిల్లాలో మాతృ, శిశు మరణాలపై అధికారులతో ఆమె సమీక్షించారు. ఈ సమావేశంలో డీఐఓ వై.విజయ్ మోహనన్, డీసీహెచ్ఎస్ జి.నాగభూషణరావు, డిప్యూటీ డీఎంహెచ్ఓలు కేవీఎస్.పద్మావతి, కె.విజయపార్వతి, ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ నాగశివజ్యోతి, ప్రోగ్రాం అధికారులు జగన్మోహనరావు, రవికుమార్ రెడ్డి, ఎస్.కె.హఫీజా, వైద్యులు నాగరాజు, కమల, రవి, పద్మజ, డిప్యూటీ డెమోలు గిరిబాబు, ప్రసాద్, డీపీహెచ్ఏవో విజయలక్ష్మి పాల్గొన్నారు.
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రోడ్డెక్కిన పెదపెంకి మహిళలుపెదపెంకి గ్రామంలో సమస్యలపై మహిళలు రోడ్డెక్కారు. గ్రామంలోని కూరాకుల వీధి, కాపువీధికి చెందిన మహిళలు వారి సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ పెదపెంకి బస్టాండ్ వద్ద బుధవారం నిరసన తెలిపారు. వీధి కాలువలు వేస్తామని గుమ్ములు పెట్టి వదిలేశారు. తాగునీరు అందుబాటులో లేక అవస్థలు పడుతున్నాం. గుమ్ముల్లో వృద్ధులు పడిపోతున్నారు. కాలువ గుమ్ముల్లో నీరు నిల్వ ఉండి దుర్గంధంగా మారుతోంది. దోమల బెడద ఎక్కువగా ఉండి జ్వరాలు సోకుతున్నాయి. వెంటనే సమస్యలను పరిష్కరించాలని మహిళలు డిమాండ్ చేశారు. గ్రామాన్ని ఎప్పుడు బాగుచేస్తారో తెలియదు కానీ గడిచిన 4నెలల నుంచి ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కాలువల నిర్మాణాలు జరుపుతామని జేసీబీలతో గుమ్ములు తీసి వదిలివేయడం దారుణంగా ఉందని మహిళలు ఆగ్రహించారు. కార్యక్రమంలో నేతాజీ గ్రంథాలయ వ్యవస్థాపకుడు సంజీవనాయుడు, యువకులు, మహిళలు పాల్గొన్నారు.
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బిల్లులు ఆపండి..!బలిజిపేట: మండలంలోని పెదపెంకి గ్రామంలో అభివృద్ధి పనుల నిర్వహణలో మూడుముక్కలాట సాగుతుండడంతో ప్రత్యేక నిధులు మంజూరుచేసిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్కు శిరోభారంగా మారింది. పెదపెంకిని దత్తత తీసుకుని ఫైలేరియా రహిత గ్రామంగా తీర్చుదిద్దుదామనుకుని ఉపాధిహామీ పథకం ద్వారా 5.85కోట్లు ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించారు. నిధుల వినియోగంలో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, కాంట్రాక్టర్ల మధ్య మూడుముక్కలాట జరుగుతుండడంతో ప్రజలకు అవస్థలు తప్పడం లేదనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. కేటాయించిన నిధుల ప్రాప్తికి పనులు నాణ్యతతో జరిగాయా అంటే అదేమీ లేదని రుజువైంది. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ పనుల నిర్వహణపై అసంతృప్తి చెంది కాంట్రాక్టర్లపై తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని, సంబంధిత పనుల బిల్లులు వెంటనే నిలిపివేయాలని ఆదేశాలు జారీచేశారు. పనుల పర్యవేక్షణకు తరచూ బృందాలను పంపిస్తున్నారు. అందరు భాగస్వాములే.. పెదపెంకి అభివృద్ధి పనుల్లో లోపాలకు ఎమ్మెల్యే విజయచంద్ర, స్థానిక నాయకులు, అధికారులు, కాంట్రాక్టర్లు అందరూ భాగస్వాములేనని గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. స్థానిక నాయకులకు, ఎమ్మెల్యేకు మద్య విభేదాలు ఉండడంతో రణరంగం జరిగిందని చెబుతున్నారు. పనులు ప్రారంభించేటప్పుడు స్థానిక నాయకులు కొంతమందికి పనులు అప్పగించి చేయిస్తుండగా ఎమ్మెల్యే విజయచంద్ర వచ్చి ఆయన ప్రతిపాదించిన వ్యక్తికి కాంట్రాక్ట్ పనులు అప్పగించాలని అధికారులపై ఒత్తిడి తేవడంతో తలొగ్గిన అధికారులు కొత్త కాంట్రాక్టర్ చేత పనులు చేయించారు. దీంతో ఆ కాంట్రాక్టరు ఇష్టానుసారం పనులు చేసి ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. అధికారులు వారితో కుమ్మకై ్క వారి పాత్ర వారు పోషిస్తున్నారని గ్రామస్తులు తెలిపారు. బృందాల పర్యవేక్షణ ఇటీవల రాష్ట్రస్థాయి చీఫ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అధికారి పనుల నాణ్యతను పరిశీలించారు. పనుల్లో నాణ్యతా లోపాలు ఉన్నట్లు గుర్తించి నివేదికలు అందించారు. మంగళవారం డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ పేషీ నుంచి ఓఎస్డీ కె.సాయినవీన్ బృందం వచ్చి గ్రామంలో జరిగిన పనుల నిర్వహణ ఏవిధంగా ఉంది, ఏం జరుగుతోంది? ప్రజల అభిప్రాయం ఏమిటి? వారి సమస్యలు ఏమిటనేది తెలుసుకునేందుకు ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. 21పనులకు బిల్లులు పెట్టాల్సి ఉంది పెదపెంకిలో ముందుగా 5.80కోట్లతో 66సీసీ రోడ్లు, 18ఆర్డబ్ల్యూఎస్ పనుల నిర్మాణాలకు ప్రతిపాదనలు చేశారు. ఆ తరువాత అంతర్గత పరిణామాలతో 49సీసీ రోడ్ల నిర్మాణాలు చేయాలని వాటికే నిధుల కేటాయింపు అని అధికారులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో 17సీసీ రోడ్ల నిర్మాణాల బిల్లుల విషయం సందిగ్థంలో పడింది. సీసీ రోడ్లకు సంబంధించి 21పనులకు బిల్లులు పెట్టాల్సి ఉంది. ఉపాధిహామీ పథకంలో రూపురేఖలు మారడంతో కొత్త సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ అయ్యేవరకు బిల్లుల సమస్య ఉండే అవకాశాలున్నాయి. జరిగిన పనులకు బిల్లులు చెల్లింపు చేయాలని కోరుతున్న కాంట్రాక్టర్లు పనుల విషయంలో ముఖం చాటేస్తుండడంతో పనుల్లో తాత్సారం జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. ఇంతలో ఒక్కసారిగా పిడుగుపడినట్టు డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ నుంచి ఆదేశాలు వచ్చాయి. దీంతో పనులు ఎంతమేర జోరుగా సాగుతాయో? లేదా నత్తనడకగా సాగుతాయా ? అనేది వేచి చూడాల్సిందే. డిప్యూటీ సీఎం ఆదేశాలు పెదపెంకిలో చేసిన పనుల్లో నాణ్యతా లోపాలు పనులు పరిశీలిస్తున్న కొత్త బృందం
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పెద్దాస్పత్రికి పెద్ద జబ్బు..!● సర్వజన ఆస్పత్రిలో నిలిచిపోయిన ప్రధానమైన వైద్య పరీక్షలు ● ప్రైవేటు ల్యాబ్ల్లో రూ.వేలల్లో ఖర్చు చేస్తున్న రోగులువిజయనగరం ఫోర్ట్: విజయనగరం పట్టణానికి చెందిన లక్ష్మి అనే మహిళ ఒంట్లో నీరసంగా ఉంటోందని ప్రభుత్వ సర్వజన ఆస్పత్రికి వెళ్లింది. అక్కడ వైద్యులు ఆమెకు సుగర్ వ్యాధికి సంబంధించి హెచ్బీఏవన్సీ పరీక్ష రాశారు. ఆ చీటీ పట్టుకుని ఆమె ఆస్పత్రిలోని ల్యాబొరేటరీ వద్దకు వెళ్లగా అక్కడ సిబ్బంది ఆ పరీక్ష లేదని చెప్పడంతో ప్రైవేట్ ల్యాబొరేటరీలో రూ.500 పెట్టి హెచ్బీఏవన్సీ పరీక్ష చేయించింది. ● గంట్యాడ మండలానికి చెందిన భవాని అనే మహిళకు థైరాయిడ్ లక్షణాలు కనిపించడంతో ప్రభుత్వ సర్వజన ఆస్పత్రికి వెళ్లింది. అక్కడ వైద్యులు థైరాయిడ్ పరీక్ష చేసుకోవాలని చీటీ రాసి ఇచ్చారు. అది పట్టుకుని ల్యాబొరేటరీకి వెళ్లగా థైరాయిడ్ పరీక్ష చేయడం లేదని చెప్పడంతో ప్రైవేట్ ల్యాబొరేటరీలో రూ.600 పెట్టి చేయించుకుంది. ● జామి మండలానికి చెందిన రామునాయుడు అనే వ్యక్తికి జ్వరం రావడంతో ప్రభుత్వ సర్వజన ఆస్పత్రిలో వైద్యుడి వద్దకు వెళ్లాడు. అక్కడ వైద్యులు సీబీపీ (కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్) రాశారు. దీంతో సీబీపీ పరీక్ష కోసం ల్యాబొరేటరీ వద్దకు వెళ్లాడు. ఇక్కడ సీబీపీ పరీక్ష చేయడం లేదని చెప్పడంతో ప్రైవేట్ ల్యాబొరేటరీలో రూ.500 పెట్టి చేయించుకున్నాడు. వీరు ముగ్గురే కాదు. ప్రభుత్వసర్వజన ఆస్పత్రికి వచ్చిన అనేక మంది రోగులు ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి ఇది. జిల్లాలో అతిపెద్ద ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి అయినా సర్వజన ఆస్పత్రికి జబ్బు చేసిందనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి వచ్చే రోగులకు కనీసం వైద్య పరీక్షలు కూడా అందించలేని దుస్థితిలో టీడీపీ సర్కార్ ఉందని రోగులు ఆగ్రహిస్తున్నారు. ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి వెళ్లే ఆర్థిక స్థోమత లేక ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి వస్తే ఇక్కడ పూర్తిస్థాయిలో వైద్యం అందే పరిస్థితి లేదని రోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అన్ని వసతులు ఉంటాయని జిల్లా నలుమూలల నిత్యం అధిక సంఖ్యలో ఇక్కడికి రోగులు వస్తారు. అయితే ఉచితంగా వైద్యం అందించాల్సిన ఆస్పత్రిలో సౌకర్యాలు లేకపోవడం వల్ల చేతిచమురు వదిలించుకోవాల్సిన దుస్థితి రోగులకు దాపురించింది. నిలిచిపోయిన ప్రధాన వైద్య పరీక్షలు రోగులకు వ్యాధి నిర్ధారణలో ప్రధానమైన వైద్య పరీక్షలు ప్రభుత్వ సర్వజన ఆస్పత్రిలో నిలిచిపోయాయి. మధుమేహం(సుగర్) వ్యాధి నిర్ధారణలో అతి ప్రధానమైన హెచ్బీఏ1సీ (మూడు నెలల సుగర్ను నిర్ధారించే) పరీక్ష కొద్ది రోజులుగా చేయడం లేదు. అదేవిధంగా థైరాయిడ్ పరీక్ష అయితే రెండున్నర నెలలుగా చేయడం లేదు. ముఖ్యంగా సీబీపీ(కంప్లీట్ బ్లడ్పిక్షర్) పరీక్ష కూడా గత కొద్ది రోజులుగా నిలిచిపోయింది. ప్రస్తుత సీజన్లో ఈ పరీక్ష చాలా అవసరం. ఎందుకంటే సీజనల్ వ్యాధులైన మలేరియా, డెంగీ, టైఫాయిడ్, వైరల్ ఫీవర్స్ అధికంగా ఉన్న నేపథ్యంలో సీబీపీ పరీక్షను ప్రతి రోగికి వైద్యులు రాస్తారు. కొరవడిన ముందుచూపు టీడీపీ సర్కార్ కు ముందు చూపు కొరవడిందనే గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. బోధనాస్పత్రి కావడంతో సర్వజన ఆస్పత్రికి ప్రతిరోజూ 1000 నుంచి 1200 మంది వరకు రోగులు వస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో వైద్య పరీక్షలు కూడా అత్యధికంగా జరుగుతాయి. ఈ క్రమంలో ముందస్తుగానే రోగులకు అవసరమైన వైద్య పరీక్షలకు అవసరమైన టెస్టింగ్ కిట్లు అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి. కిట్లు అయిపోయే వరకు సరఫరా చేయక పోవడం పట్ల రోగులు మండిపడుతున్నారు.
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బందోబస్తు విధులు సమర్థంగా నిర్వహించాలి● ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్పూసపాటిరేగ: దేశ ప్రధాని నరేంద్రమోడీ ఆగస్టు 1న జిల్లాలో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో బందోబస్తు విధులు నిర్వహించే ప్రతి ఒక్కరు సమర్థవంతంగా పనిచేయాలని ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్ అన్నారు. ఈ మేరకు బుధవారం ఆయన భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు సమీపంలో రహదారులను పరిశీలించారు. ఆక్టోపస్ ఐజీ శ్రీకాంత్, విశాఖ రేంజ్ ఐజీ గోపీనాథ్ జెట్టీలతో కలిసి ప్రధానిపాల్గొనే సభకు బస్సులు వచ్చే మార్గాలను ఎస్పీ దామోదర్ పరిశీలించారు. నిర్మాణ పనులు అవుతున్నందున ప్రజలకు ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా బారికేడ్లు, ర్యాంపులు నిర్మించాలని సంబంధిత అధికారులను ఎస్పీ ఆదేశించారు. తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు విధులు నిర్వహించేందుకు కేటాయించిన ప్రాంతాలను విడిచిపెట్టవద్దన్నారు. బందోబస్తు నిమిత్తం వచ్చిన సిబ్బందికి వసతి, భోజన సదుపాయం ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. సభ నిర్వహించే ప్రాంతాలను, ఎయిర్పోర్టు ఆవరణలో పలు ప్రాంతాలను డాగ్స్క్వాడ్, బాంబు స్క్వాడ్ సిబ్బంది క్షణ్ణంగా పరిశీలించారు. ప్రధాని పర్యటనను విజయవంతం చేసేందుకు చిత్తశుద్ధితో పనిచేయాలని ఎస్పీ అన్నారు. కార్యక్రమంలో గ్రేహౌండ్స్ డీఐజీ అట్టాడ బాపూజీ, వెల్ఫేర్ డీఐజీ అన్భురాజన్, బెటాలియన్ కమాండెంట్ రవిశంకరరెడ్డి, విజయవాడ డీసీపీ కృష్ణకాంత్ పటేల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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‘ఉత్తరాంధ్ర కలలకు రెక్కలు’ జిల్లా స్థాయి పోటీల విజేతలువిజయనగరం అర్బన్: భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని విజయనగరం జిల్లా విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో ‘ఉత్తరాంధ్ర కలలకు రెక్కలు’–‘వై డిస్ట్రిక్ట్ టేక్స్ ఆఫ్’ థీమ్పై జిల్లా స్థాయి వ్యాసరచన, చిత్రవేఖనం, క్విజ్ పోటీలు ఎంఆర్సంస్కృత ఉన్నత పాఠశాలలో ఘనంగా నిర్వహించారు. జిల్లాలోని వివిధ పాఠశాలల నుంచి మండల స్థాయిలో ఎంపికై న విద్యార్ధులు పాల్గొని తమ ప్రతిభను చాటుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి యూ.మాణిక్యంనాయుడు, డిప్యూటీ ఈఓ కె.వెంకటరమణ, డీసీఈబీ కార్యదర్శి టి.సన్యాసిరాజు విజేతలకు బహుమతులు ప్రకటించారు. జిల్లా స్థాయి వ్యాసరచన పోటీల విజేతలు ప్రథమ: ఎస్.భానుప్రకాశ్ (జెడ్పీహెచ్ జరజాపుపేట), ద్వితీయ: జి.హేమలత (జెడ్పీహెచ్ వల్లాపురం), తృతీయ: కె.గీత (కేజీబీవీ, మెరకముడిదాం), చిత్రలేఖనం విజేతలు ప్రథమ: పి.బాలాజీ (జెడ్పీహెచ్ బొద్దూరు), ద్వితీయ: బి.జయశ్రీ (జీజీహెచ్ఎస్ విజయనగరం), తృతీయ: సీహెచ్.సంధ్య (జెడ్పీహెచ్ఎస్, బుడతనాపల్లి), క్విజ్ విజేతలు ప్రథమ: ఎం.లోహిత, బి.చరణ్ (ఏపీఎంఎస్, అక్కివరం), ద్వితీయ: పి.తనిష్క (జెడ్పీహెచ్ చీపురుపల్లి), బి.కొండలరావు (జెడ్పీహెచ్ఎస్, పాలవలస), తృతీయ: ఎం.శంకర్ (జెడ్పీహెచ్ఎస్ గోవిందపురం), సీహెచ్.మౌనిక (జెడ్పీహెచ్ఎస్ కుమిలి). విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకత, జిల్లాపై గౌరవభావాన్ని పెంపొందించేందుకు ఈ పోటీలు ఎంతో దోహదపడతాయని డీఈఓ పేర్కొన్నారు.
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చెరువు కాదు.. ఇదే మా రోడ్డుఇది చెరువుకాదు.. మేము ప్రయాణించే రోడ్డు. దీనిని బాగుచేసి ప్రయాణ కష్టాలు తొలగించాలని నాలుగు రోజులుగా రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్నా పట్టించుకునేవారే కరువయ్యారు.. పల్లెపండగ పేరుతో రోడ్డును అద్దంలా మెరిపిస్తామని మురికి కూపంగా మార్చారంటూ వేపాడ గ్రామస్తులు వాపోయారు. బుధవారం సైతం దీక్ష కొనసాగించారు. చంద్రబాబు సర్కారు తీరుతో మా రోడ్డు కష్టాలు తీరడంలేదంటూ మండిపడ్డారు. వీరికి రైతు ఉద్యమనేత చల్లా జగన్తో పాటు వేపాడ ఎంపీపీ దొగ్గ సత్యవంతుడు, వైస్ ఎంపీపీ ఈశ్వరరావు, వైఎస్సార్సీపీ మండల కన్వీనర్ జగ్గుబాబం, అరిగిపాలెం మాజీ ఎంపీటీసీ సభ్యుడు సన్యాసిరావు తదితరులు సంఘీభావం తెలిపారు. నిధులున్నా రోడ్డు పనులు చేయకపోవడం ప్రభుత్వానికి సిగ్గుచేటన్నారు. – వేపాడ
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చెరకు మొక్కతోటలకు అగ్రిమెంట్ చేయాలి● ఏపీ చెరకు రైతు సంఘం వినతిపత్రం రేగిడి: ఈ ఏడాది రైతులు కొత్తగా వేసిన చెరకు మొక్కతోటకు అగ్రిమెంట్ చేయాలని ఏపీ చెరకురైతు సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి బుడితి అప్పలనాయుడు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు సంకిలి ఈఐడీ ప్యారీ చక్కెర కర్మాగారం జనరల్ మేనేజర్ వెంకటసూర్యనారాయణకు వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా అప్పలనాయుడు మాట్లాడుతూ 2026–27 చెరకు క్రషింగ్ సీజన్కు టన్నుకు రూ.4వేలు అందజేయాలన్నారు. గతంలో మాది రిగా చెరకు రైతులకు రాయితీలు ఇచ్చి సాగువిస్తీర్ణాన్ని పెంచాలని కోరారు. చెరకు రైతులకు యాజమాన్యం ఇస్తున్న మద్దతు ధర ఏ మాత్రం సరిపోవడంలేదన్నారు. పంట పెట్టుబడికి, రైతుకు అందే మద్దతు ధర మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉండడంతో చెరకు పంట సాగుచేయడం రైతులకు భారంగా మారిందన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెరకు సాగుచేస్తున్న రైతులకు టన్నుకు రూ.వెయ్యి ప్రోత్సాహక మద్దతు ధర ఇచ్చి ఇటు రైతులను, అటు చక్కెర కర్మాగారాన్ని ఆదుకోవాలని కోరారు. ఈ విషయంపై జీఎం మాట్లాడుతూ రైతులు లిఖితపూర్వకంగా అందించిన డిమాండ్లను యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకువెళ్తామని వెల్లడించారు. సమావేశంలో రైతులు గేదెల సత్యం, తాడేల తవిటినాయుడు, యర్రాపాత్రుని సూర్యనారాయణ, రుంకు భుజంగరావు, కిమిడి మాధవరావు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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డిగ్రీ ప్రవేశాలు ఎప్పుడో?రాజాం సిటీ: ఇంటర్మీడియట్ రెగ్యులర్, సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదలై నెలలు గడుస్తున్నా డిగ్రీ ప్రవేశాల ప్రక్రియ మాత్రం ప్రారంభంకాలేదు. ఇంటర్ పాసైన విద్యార్థులకు డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరంలో చేరేందుకు ఎదురుచూపులు తప్పడంలేదు. ఉన్నత విద్యాశాఖ నుంచి అడ్మిషన్లపై ఎలాంటి స్పష్టత రాకపోవడం విద్యావర్గాలను కలవరపెడుతోంది. సర్కారు తీరును ఆక్షేపిస్తోంది. జూలై ముగుస్తున్నా.. డిగ్రీ ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల కాకపోవడంతో విద్యార్థుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. ఏ కళాశాలలో ఏ గ్రూపులో జాయిన్ కావాలో తెలియని అయోమయంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. అధిక శాతం మంది విద్యార్థులు బీఎస్సీ, బీకాం కోర్సుల్లో చేరేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల కాకపోవడంతో వేచి చూడాల్సివస్తోంది. డిగ్రీ ప్రవేశాల ప్రక్రియ ఆలస్యమైతే విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభం కూడా ఆలస్యమౌతుందని కళాశాలల యాజమాన్యాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అడ్మిషన్లు పూర్తయ్యాక తరగతులు ప్రారంభించడంతో పాటు అకడమిక్ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకునేందుకు సమయం అవసరమని పేర్కొంటున్నాయి. అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ మరింత ఆలస్యమైతే సెమిస్టర్ బోధనపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని, యూనివర్సిటీలు రూపొందించిన అకడమిక్ క్యాలెండర్, పరీక్షల షెడ్యూల్ వెనక్కి వెళ్లే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. విద్యార్థుల విద్యాప్రగతి మందగించే అవకాశం ఉందంటున్నారు. కళాశాలల వసతులుపై ఆరా...... ఉన్నత విద్యామండలి అధికారులు డిగ్రీ కళాశాలల్లో వసతులపై ఆరా తీశారు. ఉన్నత విద్యామండలికి నివేదిక అందజేశారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయి 20 రోజులు గడుస్తున్నా నేటికీ అడ్మిషన్లకు నోటిఫికేషన్ వెలువడలేదు. రాజాం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల జూలై ముగిసినా విడుదకాని నోటిఫికేషన్ సెమిస్టర్లపై పడనున్న ప్రభావం ఎఫ్ఆర్ఎస్పై సందిగ్దం ఆందోళనలో విద్యార్థులు, కళాశాలల యాజమాన్యాలు ఎఫ్ఆర్ఎస్పై సందిగ్ధం.... ప్రతి విద్యార్థి కళాశాలకు రావాలనే ఉద్దేశంతో ప్రవేశపెట్టిన ఎఫ్ఆర్ఎస్తో కళాశాలల యాజమాన్యాలు సందిగ్ధంలో పడ్డాయి. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్పైనే ఆధారపడి నిర్వహిస్తున్న కళాశాలలకు మరింత తలనొప్పిగా మారింది. విద్యార్థులు ప్రతిరోజు హాజరైనా వారికి ఎఫ్ఆర్ఎస్ వేసేందుకే సమయం సరిపోదని, దీంతో తరగతులు నిర్వహించేదెలా అని వాపోతున్నారు. ఇప్పటికే ద్వితీయ, తృతీయ సంవత్సరాల విద్యార్థులకు అరకొరగానే ఎఫ్ఆర్ఎస్ నమోదు చేస్తున్నామని, ఈ ప్రభావం ఫీజురీయింబర్స్మెంట్పై పడుతుందేమోనని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. యాప్లు సక్రమంగా పనిచేయకపోవడం, ఫేస్లు సరిగా పడకపోవడం వంటి ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయని పేర్కొంటున్నారు.
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యుద్ధ నౌక నమూనా బహూకరణవిజయనగరం రూరల్: కోరుకొండ సైనిక పాఠశాలకు ఐఎన్ఎస్ దునాగిరి యుద్ధనౌక నమూనాను ఐఎన్ఎస్ దునాగిరి కమాండింగ్ అధికారి, కెప్టెన్ దివ్య అలోక్ బహూకరించారు. కోరుకొండ సైనిక పాఠశాలను బుధవారం సందర్శించిన అలోక్కు సైనిక పాఠశాల పిన్సిపాల్, కెప్టెన్ ఎస్ఎస్ శాస్త్రి, అధికారులు సాదరంగా ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాలలో కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన అత్యాధునిక స్మార్ట్ ప్యానల్ను ఆయన ప్రారంభించారు. అనంతరం ప్యాలెస్ హాల్లో భారత నౌకాదళ సంప్రదాయ, సైనిక వారసత్వానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఐఎన్ఎస్ దునాగిరి నౌక నమూనాను ఈస్టర్న్ ఫ్లీట్ ఫ్లాగ్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్, రియర్ అడ్మిరల్ అలోక్ ఆనంద్ తరఫున పాఠశాలకు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా పీవీజీ రాజు ఆడిటోరియంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి విద్యార్థి దేశ రక్షణ రంగంలో చేరి దేశానికి సేవ చేయాలన్నారు. విద్యార్థి దశలోనే నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించుకోవాలన్నారు. నౌకాదళ, దేశభక్తి అంశాలపై తన అభిప్రాయాలను విద్యార్థులతో పంచుకున్నారు. ఎన్డీఏలో చేరేందుకు పాఠశాల చేస్తున్న కృషిని ఆయన ప్రశంసించారు. కార్యక్రమంలో వైస్ ప్రిన్సిపాల్, వింగ్ కమాండర్ వి.కిరణ్, పరిపాలన అధికారి, స్క్వాడ్రన్ లీడర్ అతుల్జాన్ థామస్, తదితరులు పాల్గొన్నారు. బ్రెయిన్స్ట్రోక్తో ఉపాధ్యాయురాలి మృతిరేగిడి: మండల పరిధిలోని లచ్చన్నవలస ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఎస్జీటీగా విధులు నిర్వహిస్తున్న మంతిన హేమలత బ్రెయిన్ స్ట్రోక్తో బుధవా రం మృతిచెందినట్లు ఎంఈఓ ఎంవీ ప్రసాదరావు విలేకరులకు తెలిపారు. ఈ నెల 24న పాఠశాలలో మెగా పేరెంట్ టీచర్ సమావేశం నిర్వహించిన సమయంలో ఆమె అస్వస్థతకు గురై కుప్పకూలిపోయారన్నారు. వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించగా మెదడులో రక్తనాళాలు దెబ్బతిన్నాయని వైద్యులు తెలిపారని, ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆమె మృతిచెందారన్నారు. ఆమె మృతిపై లచ్చన్నవలస గ్రామస్తులతోపాటు ఎంఈఓ ఎరకయ్య, ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు సంతాపం తెలిపారు.
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స్వాగత సన్నాహాలుచీపురుపల్లిరూరల్(గరివిడి): జిల్లా మీదుగా శ్రీకాకుళం వెళ్లనున్న మాజీ సీఎం జగన్మోహన్రెడ్డికి స్వాగతం పలికేందుకు వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు సమాయత్తం అవుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మజ్జి శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో గరివిడిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో బుదవారం మాజీ ఎంపీ బెల్లాన చంద్రశేఖర్, యువ నాయకురాలు బొత్స అనూషతో కలిసి పలువురు నాయకులు సమావేశమయ్యారు. చీపురుపల్లి, గరివిడి, మెరకముడిదాం, గుర్ల మండలాల నాయకులు, కార్యకర్తలు పైడిబీమవరం వద్ద గల మహిగ్రాండ్ ఇన్ ఫంక్షన్ హాల్ ఎదురుగా ఉన్న పెట్రోల్ బంక్ సమీపంలో స్వాగతం పలకాలని నిర్ణయించారు. శాసనమండలి విపక్షనాయకుడు బొత్స సత్యనారాయణ సూచనలతో ముందుకు సాగుతున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు మీసాల విశ్వేశ్వరరావు, బమ్మిడి కార్తీక్, ఇప్పిలి అనంతం, వలిరెడ్డి శ్రీనివాసులనాయుడు, బెల్లాన వంశీకృష్ణ, తాడ్డి వేణు, కోట్ల విశ్వేశ్వరరావు, కె.వి.సూర్యనారాయణరాజు, సీర అప్పలనాయుడు, పొట్నూరు సన్యాసినాయుడు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పెన్డౌన్తో ఆదాయం డౌన్500 క్యూసెక్కుల నీరు సరఫరా వంగర: మడ్డువలస గొర్లె శ్రీరాములునాయుడు ప్రాజెక్టు కుడి ప్రధాన కాలువ నుంచి 500 క్యూసెక్కుల నీటిని సరఫరా చేస్తున్నట్టు ఏఈ నితిన్ బుధవారం తెలిపారు. దశల వారీగా సాగునీటి విడుదలను పెంపుదల చేస్తున్నామన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులో 62.10 మీటర్లమేర నీరు నిల్వ ఉందన్నారు. జీఓ 396 రద్దు చేయాలి దస్తావేజు లేఖరుల వ్యవస్థనే కనుమరుగు చేసి, వారి జీవనోపాధికి గండికొట్టేలా ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన జీఓ 396ను తక్షణమే రద్దు చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాలతో ప్రైవేటే సంస్థలకు లాభం చేకూర్చేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఈ వృత్తినే నమ్ముకుని జీవిస్తున్నాం. – రామసింగు సత్యప్రసాదరావు, సీనియర్ దస్తావేజు లేఖరి, విజయనగరం కడుపు కొట్టొద్దు జీఓ–396తో దస్తావేజు లేఖరుల కడుపు కొట్టొద్దు. దశా బ్దాల చరిత్ర ఉన్న దస్తావేజు లేఖరుల బతుకులు రోడ్డున పడేయడం సరికాదు. ఎంతోమంది నిరుద్యోగులం ఈ వ్యవస్థపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నాం. ప్రభుత్వం ఆర్ఎస్కేల ఏర్పాటుకు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు విరమించుకోవాలి. – ఎస్.వెంకటేష్, దస్తావేజు లేఖరి, విజయనగరం విజయనగరం రూరల్: చంద్రబాబు సర్కార్ సంపద సృష్టి ప్రక్రియలో భాగంగా రిజిస్ట్రేషన్ల సేవా కేంద్రాలు ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టింది. దీనికోసం జీఓ 396 జారీ చేసింది. ఈ కేంద్రాల బాధ్యతలను తన అనుచర గణానికి అప్పగించాలన్నది చంద్రబాబు తెరవెనుక ఉద్దేశమన్నది ప్రధాన ఆరోపణ. దీనిపై దస్తావేజు లేఖరులు ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. తమ జీవనోపాధికి గండికొడుతూ తీసుకువచ్చిన జీఓకు వ్యతిరేకంగా పోరుబాట పట్టారు. ఈ నెల 20 నుంచి పెన్డౌన్తో ఉద్యమాన్ని ఉద్ధృతం చేశారు. వారం రోజులకు పైబడి రిజిస్ట్రేషన్లు పూర్తి స్థాయిలో జరగకపోవడంతో రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ఆదాయానికి భారీగా గండిపడుతోంది. తప్పులకు ఆస్కారం ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీఓ నెంబర్ 396తో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియకు రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాలు (ఆర్ఎస్కే) ద్వారా దస్తావేజులు రూపొందించబడతా యి. అయితే, ఈ ప్రక్రియకు రూ. 2వేలు ఫీజుతో పాటు 10 నిమిషాల్లోనే రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తవుతోందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ఆస్తి కొనుగోళ్లకు సంబంధించి ఈ ప్రక్రియలో ఎంతో క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేసినా చాలా సమయం పడుతుందని, పది నిమిషాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ అంటే తప్పులకు ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుందని క్రయవిక్రయదారులు పేర్కొంటున్నారు. కేంద్రాల బాధ్యతలను ప్రైవేటు ఏజెన్సీకి అప్పగించి, కమీషన్లు కొట్టేసి, తద్వారా కూటమి నేతలు డబ్బులు సంపాదనకే కొత్త జీఓ జారీచేసిందని దస్తావేజు లేఖరులు ఆరోపిస్తున్నారు. వందేళ్లకు పైబడి ఉన్న దస్తావేజు లేఖరుల వ్యవస్థను పూర్తిగా రద్దు చేయాలన్న చంద్రబాబు సర్కారు ఆలోచనను విరమించుకోవాలని కోరుతూ ఈ నెల 6, 7 తేదీల్లో తొలివిడత పెన్డౌన్ కార్యక్రమం చేపట్టారు. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం మొండివైఖరి వీడకపోవడంతో ఈ నెల 20 నుంచి 31 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెన్డౌన్ కార్యక్రమం చేపట్టి సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల వద్ద నిరవధిక సమ్మె చేపడుతున్నారు. దీంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న 11 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో అరకొర రిజిస్ట్రేషన్లే సాగుతున్నాయి. ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండిపడుతోంది. రోడ్డున పడనున్న కుటుంబాలు జిల్లాలోని 11 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల పరిధిలో దస్తావేజు లేఖరులు 300కు పైబడి ఉంటారు. స్టాంప్ వెండర్లు, డీటీపీ ఆపరేటర్లు, దస్తావేజు లేఖరుల సహాయకులు, జిరాక్స్ సెంటర్ల నిర్వాహకులు అందరూ కలిపి సుమారు 1100 మందికి మించి ఉంటారు. వీరిలో అనేకమంది నిరుద్యోగులే. చంద్రబాబు సర్కారు జారీ చేసిన జీఓ 396తో ప్రత్యక్షంగా 1100 కుటుంబాలు, పరోక్షంగా మరో 300 కుటుంబాలు జీవనోపాధిని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఎన్నికల సమయంలో ఇంటికో ఉద్యోగం, లేకుంటే నెలకు రూ.3వేలు చొప్పున నిరుద్యోగ భృతి అని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిన చంద్రబాబు... ఉన్న జీవనోపాధిని తీసేసి తమ కడుపు కొడుతోందని దస్తావేజు లేఖరులు మండిపడుతున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ఆదాయానికి గండి ప్రభుత్వం ఆర్ఎస్కేల ఏర్పాటుకు జీఓ నంబర్ 396 జారీ జీఓపై ఆగ్రహంతో ఈ నెల 20 నుంచి దస్తావేజుల లేఖర్ల పెన్డౌన్ తమ జీవనోపాధికి గండికొట్టొద్దంటున్న దస్తావేజు లేఖర్లు 9 రోజుల్లో భారీగా తగ్గిన రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ఆదాయం
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గురుకులంలో.. జ్వరాల కలవరంశృంగవరపుకోట: ఒకరి తర్వాత ఒకరు... ఇలా బుధవారం ఉదయం నుంచి సాయంత్రమయ్యేసరికి ఎస్.కోట మండలంలోని తాటిపూడి బాలికల గురుకుల కళాశాలకు చెందిన 51 మంది విద్యార్థినులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. జ్వరాలతో వణికిపోయారు. కళ్లు మంటలు, కాళ్ల పీకులతో కదలలేక మంచం పట్టారు. సమాచారం తెలుసుకున్న తల్లిదండ్రులు కలతచెందారు. కొందరు విద్యార్థినుల తల్లిదండ్రులు గురుకులానికి చేరుకుని సపర్యలు చేశారు. జ్వరాల వ్యాప్తి ఉద్ధృతం కావడంతో కళాశాల సిబ్బంది కొట్టాం పీహెచ్సీ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. వారు వచ్చి బాలికల హాస్టల్లోనే వైద్యసేవలు అందించినా తగ్గుముఖం పట్టకపోవడంతో, మరింత మంది వైద్యులను రప్పించారు. సాయంత్రం వరకు సేవలు కొనసాగించారు. పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉన్న ఏడుగురు విద్యార్థినులను ఆటోలో ఎస్.కోట ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించి వైద్యసేవలు అందిస్తున్నారు. 44 మందికి కళాశాల హాస్టల్లోనే వైద్యసేవలు అందిస్తున్నట్టు పీహెచ్సీ డాక్టర్ హారిక తెలిపారు. కారణం ఏమిటో... జ్వరాల వ్యాప్తికి స్పష్టమైన కారణం నిర్ధారణకాలేదు. కళాశాలలో చదువుతున్న 200 మంది విద్యార్థినుల్లో 51 మంది ఒకేసారి జ్వరం, ఒళ్లునొప్పులు, కళ్లు మంటలతో అస్వస్థతకు గురికావడం వైద్యులను సైతం విస్మయపరుస్తోంది. వైరల్ జ్వరాలుగా భావించి వైద్యసేవలు అందిస్తున్నామని, వైద్యపరీక్షల్లో స్పష్టమైన కారణం తెలుస్తుందని కొట్టాం పీహెచ్సీ డాక్టర్ హారిక చెప్పారు. ఎవరికీ మలేరియాగా నిర్ధారణ కాలేదని, 14 మంది మినహా మిగిలిన వారి ఆరోగ్యం కుదుటుపడిందన్నారు. కొందరు విద్యార్థినులు వాంతులు, విరేచనాలతో బాధపడుతున్నట్టు గుర్తించి వైద్యసేవలు అందిస్తున్నామని చెప్పారు. కొట్టాం పీహెచ్సీ సిబ్బంది వచ్చి వైద్యసేవలు అందించాక మాలో ఆందోళన తగ్గిందని, విద్యార్థునులు కోలుకుంటున్నారని ప్రిన్సిపాల్ శారదాబాయి తెలిపారు. తాటిపూడి గురుకులంలో 51 మంది విద్యార్థులకు అస్వస్థత ఒకరితర్వాత ఒకరుగా మంచం పట్టిన బాలికలు జ్వరాలతో వణుకుతున్న వైనం ఏడుగురిని ఆటోలో ఎస్.కోట తరలింపు అవసరానికి అందుబాటులో లేని అంబులెన్స్లుఅవసరానికి రాని అంబులెన్స్... జ్వరాలతో వణుకుతున్న గురుకుల విద్యార్థినులను ఎస్.కోట ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించేందుకు అంబులెన్స్లు లేకపోవడం ఆందోళనకు గురిచేసింది. విద్యార్థినులు దుప్పట్లు కప్పుకుని సాయంత్రం వరకు ఆటో కోసం నిరీక్షించారు. ఎట్టకేలకు కళాశాల సిబ్బంది ఆటోను రప్పించి వారిని ఎస్.కోట పంపారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో పరుగులు తీసిన అంబులెన్స్లు ఇప్పుడు అవసరానికి రాని ఆపద్బంధువులుగా మారాయంటూ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు వాపోయారు.
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నేడు జగనన్న రాకవిజయనగరం: మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి గురువారం శ్రీకాకుళం పర్యటనకు జిల్లా మీదుగా వెళ్తున్నారని, పార్టీ శ్రేణులు ఘనంగా స్వాగతం పలకాలని పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, జెడ్పీ చైర్మన్ మజ్జి శ్రీనివాసరావు(చిన్నశ్రీను) పిలుపునిచ్చారు. మాజీ మంత్రి సిదిరి అప్పలరాజును పరామర్మించేందుకు వైఎస్ జగన్ వస్తు న్నారని తెలిపారు. విశాఖ విమానాశ్రయం నుంచి విజయనగరం మీదుగా శ్రీకాకుళం వెళ్లనున్న జగన్కు రాజపులోవ కూడలి నుంచి కందివలస గెడ్డ వరకు ఆయా నియోజకవర్గాల నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలకాలని కోరారు. పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు తమకు కేటాయించిన ప్రాంతాల్లో నిర్ణీత సమయానికి హాజరై కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఘనంగా స్వాగతం పలుకుదాం పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చిన జిల్లా అధ్యక్షుడు మజ్జి శ్రీనివాసరావు
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ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు● ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్పూసపాటిరేగ: దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆగస్టు 1న జిల్లాలో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు చేపట్టాలని పోలీసు అధికారులను ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్ మంగళవారం ఆదేశించారు. దేశ ప్రధాని జిల్లాలోని భోగాపురంలో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్, ఆక్టోపస్, గ్రేహౌండ్స్ ఐజీ కె.శ్రీకాంత్, విశాఖ రేంజ్ ఐజీ గోపీనాథ్ జెట్టి, గ్రేహౌండ్స్ డీఐజీ అట్టాడ బాపూజీ, గ్రేహౌండ్స్ ఎస్పీ డా.సుమిత్ గరుడ్తో కలిసి ఎయిర్ పోర్ట్కు వెళ్లే రహదారులను, పార్కింగ్ స్థలాలు, మీటింగ్ స్థలం, కమాండ్ కంట్రోల్, ఎయిర్ పోర్ట్ మార్గానికి అనుసంధానం చేస్తున్న ట్రంపెట్ లను సందర్శించి, ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా చేపట్టాల్సిన చర్యలపై చర్చించారు. ప్రధాని పర్యటనలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా జాతీయ రహదారిని ఎయిర్ పోర్ట్ రహదారికి అనుసంధానం చేసే పనులను వేగవంతం చేయాలన్నారు. ప్రధాని పర్యటనలో పాల్గొనేందుకు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం జిల్లాల నుంచి సుమారు 5వేల బస్సులు, ముఖ్య వ్యక్తులు, ప్రముఖులకు సంబంధించి మరో 5వేల కార్లు, ఇతర వాహనాలు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా విధుల్లో ఉన్న పోలీసు అధికారులు, సిబ్బంది సమర్థవంతంగా పని చేయాలని చెప్పారు. జాతీయ రహదారిని ఎయిర్ పోర్ట్ రహదారికి అనుసంధానం చేసే ప్రాంతాల వద్ద పనులను వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. వీఐపీ వాహనాలు సన్ రే రిసార్ట్ మీదుగా ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన పార్కింగ్ స్థలానికి చేరుకునే విధంగా చర్యలు చేపడుతున్నామని ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్ తెలిపారు.
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సీ్త్రలు శక్తి చూపాల్సిందే..బస్సు ఎక్కాలంటే..ఈ చిత్రాలు చూశారా.. విజయనగరం ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్లో మంగళవారం బస్సులు ఎక్కేందుకు ప్రయాణికులు అష్టకష్టాలు పడ్డారు. శక్తినంతా కూడగడితే తప్ప బస్సు ఎక్కలేని పరిస్థితి. విశాఖపట్నం జిల్లాలోని సింహాద్రి అప్పన్న గిరి ప్రదక్షణ కోసం విజయనగరం నుంచి వెళ్లేందుకు అరకొర ఆర్టీసీ సర్వీసులు ఉండడంతో ప్రయాణికులకు పాట్లు తప్పలేదు. ఆర్టీసీ డిపోలు, రోడ్లపైనే బస్సు ఎక్కేందుకు పోటీపడ్డారు. తోపులాటల్లో కొందరు కిందపడి గాయపడ్డారు. మరికొందరు ఫుట్బోర్డులపై ప్రమాదకర ప్రయాణాలు సాగించారు. వృద్ధులు, చిన్నారులు బస్సులు ఎక్కలేక ప్రైవేటు వాహనాలను ఆశ్రయించారు. అరకొర బస్సులు నడుపుతూ సీ్త్రశక్తి పథకం అమలు చేస్తున్నట్టు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం గొప్పలు చెబుతుండడంపై మండిపడ్డారు. ఇంతటి ప్రయాణ కష్టాలు ఎన్నడూ చూడలేదని, బస్సుల్లో ప్రయాణం మరిచిపోవాల్సిందేనంటూ పలువురు పురుష ప్రయాణికులు నిట్టూర్చారు. – సాక్షిఫొటోగ్రాఫర్, విజయనగరం
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అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఓటు హక్కు..కొత్త ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. సర్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఓటరు జాబితాలో ఓటు కనిపించని వారితో పాటు 18 ఏళ్లు నిండిన ప్రతిఒక్కరూ ఓటు హక్కు పొందేందుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అలాగే ప్రస్తుతం 17 ఏళ్లు నిండిన యువతీయువకులు కూడా ఓటు హక్కు కోసం ముందస్తు దరఖాస్తు చేసుకునే సదుపాయం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కల్పించింది. అయితే సదరు దరఖాస్తు దారు ముందస్తు దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పటికీ 18 ఏళ్లు పూర్తిగా నిండిన తర్వాతనే వారి పేర్లు తుది ఓటరు జాబితాలో ప్రచురితమవుతాయి. ప్రస్తుతం సచివాలయాల్లో బీఎల్ఓలు అందుబాటులో ఉన్నారు. అర్హత ఉండి ఓటు లేని ప్రతిఒక్కరూ ఓటు హక్కు పొందేందుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. – రామ్మోహనరావు, ఆర్డీవో, బొబ్బిలి
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డీఎస్సీ అక్రమాలపై.. యువ గర్జనవిజయనగరం: చంద్రబాబునాయుడు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న అక్రమాలు, అన్యాయాలు, మోసకారి పాలనపై యువజనం గర్జించింది. విద్యార్థిలోకం గళ మెత్తింది. నిరసన తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం నిర్వహించిన మెగా డీఎస్సీ నియామకాల్లో అక్రమాలపై సమాధానం చెప్పాలని, అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని నిరుద్యోగులు డిమాండ్ చేశారు. నియామక ప్రక్రియలో జరిగిన అవకతవకలపై సీబీఐ దర్యాప్తు చేయాలన్నారు. విద్యార్థులకు రావాల్సిన రూ.12000 కోట్ల ఫీజురీయింబర్స్మెంట్, వసతి దీవెన బకాయిలను విడుదల చేయాలని కోరారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వాప్త పిలుపులో భాగంగా యువతకు, విద్యార్థులకు కూటమి సర్కారు చేస్తున్న అన్యాయంపై తక్షణమే మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ విజయనగరం జిల్లా కేంద్రంలో వైఎస్సార్సీపీ యువజన, విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం చేపట్టిన నిరసన విజయవంతమైంది. జెడ్పీ చైర్మన్, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మజ్జి శ్రీనివాసరావు సమక్షంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో పెద్ద సంఖ్యలో యువత, విద్యార్థులు నిరసన ర్యాలీలో పాల్గొని తమ గళం వినిపించారు. మెగా డీఎస్సీ కాదు.. ఇది దగా డీఎస్సీ.., టెట్ లేదు... డీఎస్సీ లేదు.. డీల్ ఉంటే ఉద్యోగం ఖాయం.. పతక విజేతలు బయట.. పైరవీ విజేతలకు అందలం... అర్హతను పాతిపెట్టి అవినీతికి పట్టం కట్టారు.. తప్పు చేయకుంటే సీబీఐ విచారణకు భయమెందుకు అంటూ ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. స్థానిక న్యూపూర్ణ కూడలి నుంచి ప్రారంభమైన ర్యాలీలో భాగంగా ముందుగా పార్టీ నాయకులు దివంగత నేత డాక్టర్ వైఎస్సార్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం గంటస్తంభం జంక్షన్, మెయిన్ రోడ్డు మీదుగా విజయనగరం ప్రజల ఇలవేల్పు పైడితల్లి ఆలయం వద్దకు చేరుకుని ప్రజలకు మంచి జరిగే పాలన అందించేలా కూటమి ప్రభుత్వానికి బుద్ధిని ప్రసాదించాలని కోరుతూ టెంకాయలు కొట్టి పూజలు చేశారు. కార్యక్రమంలో ఎస్.కోట మాజీ ఎమ్మెల్యే కడుబండి శ్రీనివాసరావు, జెడ్పీ మాజీ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ శోభా స్వాతిరాణి, పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శులు కె.వి.సూర్యనారాయణరాజు, నెక్కల నాయుడుబాబు, జిల్లా విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షుడు కరుమజ్జి సాయికుమార్, పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి శంబంగి వేణుగోపాలనాయుడు, కార్పొరేషన్ మాజీ ఫ్లోర్ లీడర్ ఎస్.వి.వి.రాజేష్, పార్టీ నగర అధ్యక్షుడు ఆశపు వేణు, యువజన విభాగం నాయకులు జి.ఈశ్వర్కౌశిక్, బడ్డుకొండ మణిదీప్నాయుడు, ప్రదీప్నాయుడు, బెల్లాన వంశీకృష్ణ, చెల్లూరు భార్గవ్, మణికంఠ, తదితరులు పాల్గొన్నారు. విద్యార్థులు, యువత జీవితాలతో ఆటలా..? యువత, విద్యార్థులకు జరుగుతున్న అన్యాయంపై బాధ్యత గల ప్రతిపక్షంగా పోరాటం చేస్తాం. మంత్రి నారా లోకేష్కు మంత్రిగా కొనసాగే అర్హత లేదు. యువత, విద్యార్థుల జీవితాలతో ఆటలాడటం సరికాదు. డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగిన అక్రమాలపై ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయి విచారణ చేపట్టకుంటే ఢిల్లీలో జరిగిన ఘటన రాష్ట్రంలో పునరావృతం అవుతుంది. కష్టపడి చదువుకునే నిరుద్యోగ యువతను మోసం చేయడం నేరం. రాష్ట్రంలో విద్యాశాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపడుతున్న నారా లోకేష్ ఏం చేస్తున్నారు. 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని, ఉద్యోగం లేని వారికి నెలకు రూ.3 వేలు భృతి ఇస్తామని ప్రకటించిన హమీ అమలు ఏమైంది?. – బొత్స అనూష, వైఎస్సార్సీపీ మహిళా విభాగం నాయకురాలు, విజయనగరం ‘ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు అమ్మేశారు’ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి యువత, విద్యార్థులకు తీరని అన్యాయం చేస్తున్నారు. ఉద్యోగ నియామకాల్లో రాజకీయ జోక్యంతో అర్హులు ఉద్యోగాలకు దూరమయ్యారు. సంతలో కూరగాయలు అమ్ముకున్నట్టు ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు రూ.లక్షలకు అమ్మేశారు. ఎన్నికలు వచ్చే ప్రతిసారి యువతకు హామీలు ఇవ్వడం, వాటిని అమలుచేయకుండా మోసగించడం చంద్రబాబుకు అలవాటుగా మారిపోయింది. – అల్లు అవినాష్, వైఎస్సార్సీపీ విజయనగరం జిల్లా యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు మెగా కాదు... దగా డీఎస్సీ కేంద్రమంత్రి తరహాలో నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి డీఎస్సీ నియామకాలపై తక్షణమే సీబీఐ విచారణ జరిపించాలి రూ.12 కోట్ల ఫీజురీయింబర్స్మెంట్, వసతి దీవెన బకాయిలు విడుదల చేయాలి వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో విజయనగరం జిల్లా కేంద్రంలో నిరసన ర్యాలీ యువత, విద్యార్థులకు అండగా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వానికి మంచి బుద్ధిని ప్రసాదించాలంటూ పైడితల్లికి పూజలు
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వ్యవసాయ ఆవిష్కరణలకు సీటీయూఏపీ, ఐకార్, నార్మ్ సహకారంవిజయనగరం రూరల్: గిరిజన యువత నైపుణ్యాభివృద్ధి, వ్యవసాయ ఆవిష్కరణలు, పరిశోధన, ఉపాధి అవకాశాల విస్తరణ లక్ష్యంగా కేంద్రియ గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం–ఏపీ, ఐకార్, నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ మేనేజ్మెంట్ (నార్మ్) వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంపై మంగళవారం చర్చించామని సీటీయూఏపీ ఇన్చార్జి వైస్ చాన్స్లర్ టి.శ్రీనివాసన్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వృక్ష శాస్త్ర విభాగధిపతి డాక్టర్ అనిరుధ్కుమార్, నార్మ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఆర్.ఎం.సుందరంతో హైదరాబాద్లో వీసీ భేటీ అయ్యారు. గిరిజన యువతలో నైపుణ్యాలు, వ్యవసాయ ఆధారిత వ్యవస్థాపకత పెంపొందించడం, అగ్రి బిజినెస్ ఇంక్యుబేషన్, గిరిజన ఉత్పత్తులకు విలువ జోడింపు, మార్కెట్ అనుసంధానం, వాతా వరణ అనుకూల వ్యవసాయ విధానాలతో పాటు ఆర్టిఫి షియల్ ఇంటెలిజెన్స్, వ్యవసాయ నిర్వహణ, పరిశోధన, నాయకత్వం తదితర రంగాల్లో సంయుక్త శిక్షణపై చర్చించామని ఆయన వివరించారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో విద్య, పరిశోధన, నైపుణ్యాభివృద్ధి, స్థిరమైన జీవనోపాధి అవకాశాలను బలోపే తం చేయాలని ఇరు సంస్థలు ఆకాంక్షించినట్లు ఇన్చార్జి వీసీ తెలిపారు.
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అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలి● సమాచార శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథిఅల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభ కార్యక్రమాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని, వివిధ శాఖల అధికారులంతా పరస్పరం సమన్వయంతో పనిచేయాలని రాష్ట్ర సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ, గహనిర్మాణ శాఖామంత్రి కొలుసు పార్ధసారథి ఆదేశించారు. ఆగస్టు 1న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పర్యటన ఏర్పాట్లపై, మంత్రులు డోలా శ్రీ బాలాంజనేయస్వామి, గొట్టిపాటి రవికుమార్, అనగాని సత్యప్రసాద్లతో కలిసి భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు అడ్మినిస్ట్రేషన్ భవనంలో మంత్రి పార్ధసారథి మంగళవారం ఉదయం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఏర్పాట్లపై అధికారులతో చర్చించారు. సమావేశంలో ప్రధాని పర్యటన కార్యక్రమం నోడల్ అధికారి ఎంటి కృష్ణబాబు, కలెక్టర్ ఎస్.రాంసుందర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు వర్ల కుమార్ రాజా, లోకం నాగమాధవి, జాయింట్ కలెక్టర్ ఎస్.సేతుమాధవన్, పలువురు కూటమి నేతలు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
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విలేజ్ హెల్త్క్లినిక్స్లో జరగని డెంగీ పరీక్ష..!● కానరాని టెస్టింగ్ కిట్లు ● పరీక్ష కోసం పీహెచ్సీకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితివిజయనగరం ఫోర్ట్: ప్రజారోగ్యాన్ని టీడీపీ సర్కార్ గాలికివదిలేసిందనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఫలితంగా గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు వైద్యసేవల కోసం అవస్థలు పడుతున్నారు. గ్రామీణుల చెంతనే అందాల్సిన వైద్య సేవలు అందకపోవడం వల్ల వారు పీహెచ్సీలకు వెళ్లాల్సిన దుస్థితి. ప్రస్తుతం సీజనల్ వ్యాధులైన మలేరియా, డెంగీ, వైరల్ జ్వరాల వ్యాప్తి అధికంగా ఉంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ వ్యాధుల వ్యాప్తి అధికంగా ఉంది. వ్యాధి నిర్ధారణ త్వరగా చేయగలిగితే చికిత్స అందించి ప్రాణపాయం బారిన పడకుండా కాపాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చేసే డెంగీ పరీక్షలు నిలిచిపోవడంతో రోగులు అవస్థలు పడుతున్నారు. గ్రామాల్లో కిట్ల కొరత జిల్లాలో482 విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్లు ఉన్నాయి. వాటి పరిధిలో జ్వరం బారిన పడిన వారికి మలేరియా, డెంగీ పరీక్షలు చేయడానికి మలేరియా, డెంగీ టెస్టింగ్ కిట్లు ప్రభుత్వం సరఫరా చేయాలి. అయితే డెంగీ టెస్టింగ్ కిట్లు చాలా చోట్ల లేనట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. దీంతో జ్వరపీడితులకు మలేరియా టెస్టు మాత్రమే వైద్యసిబ్బంది చేస్తున్నారు. మలేరియా కంటే డెంగీ ప్రమాదకరమైనది. డెంగీ వ్యాధిని త్వరగా గుర్తించాల్సి ఉంటుంది. డెంగీ వ్యాధిని సకాలంలో గుర్తించకపోతే వ్యాధి తీవ్రమై ప్రాణాలమీదకు వస్తుంది. పీహెచ్సీకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్స్లో డెంగీ కిట్ల కొరత వల్ల జ్వరపీడితులు డెంగీ టెస్టు కోసం పీహెచ్సీలకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్లోనే మలేరియా, డెంగీ కిట్లు అందుబాటులో ఉంచేవారు. ఇంటింటా సర్వే నిర్వహించి జ్వరపీడితులు ఉంటే వారికి అక్కడికక్కడే పరీక్షలు నిర్వహించి వ్యాధి నిర్ధారణ అయిన వారికి చికిత్స కోసం రిఫరల్ ఆస్పత్రికి పంపించేవారు. దీని వల్ల వారికి త్వరగా చికిత్స అందడం వల్ల త్వరగా కోలుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేక పోవడం వల్ల సర్వత్రా విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. విచారణ చేసి చర్యలు విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్స్లో డెంగీ కిట్ల కొరత విషయం తెలియదు. విచారణ చేసి చర్యలు తీసుకుంటాం. పీహెచ్సీల్లో నుంచి విలేజ్హెల్త్ క్లినిక్లకు కిట్లు అందిస్తారు. – డాక్టర్ ఎస్. జీవనరాణి, డీఎంహెచ్ఓ
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యువత, విద్యార్థులను మోసం చేయడం తగదు–8లో17 ఏళ్లకే ఓటరుగా నమోదు..! ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) ప్రక్రియను పూర్తిచేసిన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అందులో భాగంగా 17 ఏళ్లకే కొత్త ఓటరుగా నమోదు ప్రక్రియను ప్రారంభించింది.ఎన్నికలకు ముందు యువత, విద్యార్థుల జీవితాల్లో ఆశలు కల్పించారు. ఎన్నికల్లో లబ్ధిపొందాక హామీలు అమలు చేయకుండా మోసం చేస్తున్నారు. యువత, విద్యార్థుల సమస్యలు పరిష్కారమయ్యేంత వరకు వైఎస్సార్సీపీ తరఫున పోరాటం చేస్తాం. నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీకేజీ విషయంలో యువత, విద్యార్థులు చేపట్టిన పోరాటంతో కేంద్రం దిగివచ్చింది. నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేశారు. రాష్ట్రంలో గతేడాది చేపట్టిన డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగిన అవకతవకలపై ప్రభుత్వం, విద్యాశాఖ మంత్రి ఎందుకు నోరు విప్పడం లేదు. ఉత్తీర్ణులు కాని వారికి స్పోర్ట్స్ కోటా పేరిట డబ్బులు వసూలు చేసి ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టారు. దీనివల్ల అర్హులకు అన్యాయం జరిగింది. తక్షణమే సీబీఐ విచారణ జరిపించాలి. అప్పటి వరకు విద్యాశాఖ మంత్రి తన పదవికి రాజీనామా చేయాలి. ఎన్నికలకు ముందు నిరుద్యోగ యువతకు ఇచ్చిన హమీ మేరకు నెలకు రూ.3వేల భృతి ఇవ్వాలి. – మజ్జి శ్రీనివాసరావు, జెడ్పీ చైర్మన్, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు
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సామాన్యుడి ఇంట ధరల మంట● క్వింటాకు రూ.800 చొప్పున పెరిగిన బియ్యం ధరలు ● నిత్యావసర సరుకుల ధరలకు రెక్కలు ● బెంబేలెత్తుతున్న సామాన్య ప్రజలు ఈ చిత్రంలో చేతిలో చిన్న సంచితో బియ్యం చూపిస్తున్నది రామభద్రపురం గ్రామానికి చెందిన కనపాక బాబ్జి. ఇతడు రోజూ కూలీ పనిచేసుకుంటూ జీవనం స్తాస్తున్నాడు. ఈయన ప్రతినెలా బియ్యం కొనుగోలు చేస్తాడు. గత నెలలో 5 కిలోల బియ్యం రూ.300లకు కొనుగోలు చేయగా, ప్రస్తుతం అవే బియ్యం రూ.360కు ధర పెరగడంతో ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాడు. ఈయన జూన్ నెలవరకు ఇంట్లో సరిపడా సరుకులకు సుమారు రూ.3 వేలు ఖర్చుపెట్టగా, ఇప్పుడు ఆ ఖర్చు రూ.4వేలకు చేరిందని ఆవేదన వ్యక్తంచేస్తున్నాడు. రామభద్రపురం: నిత్యావసర సరుకుల ధరలు సామాన్యుడికి దడపుట్టిస్తున్నాయి. బియ్యంతో పాటు వంట నూనె, కందిపప్పు, వేరుశనగ పలుకులు, పంచదార, తదితర నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు నింగినితాకుతున్నాయి. సామాన్యుల బతుకు భారంగా మారింది. ధరల నియంత్రణలో చంద్రబాబు సర్కారు విఫలమైందన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. సన్నబియ్యం నుంచి దొడ్డ బియ్యం వరకు నెలరోజుల్లో 20 నుంచి 40 శాతం ధరలు పెరగడంతో సామాన్యులకు రెండు పూటలా గడవడం కష్టంగా మారింది. గతనెలలో రూ.1450 ఉండే 25 కిలోల సన్నబియ్యం బస్తా ప్రస్తుతం రూ.1650కు చేరింది. తక్కువ రకం కర్నూలు రకం బియ్యం గత నెలలో రూ.1050లు ఉండగా ప్రస్తుతం రూ.1500లకు చేరింది. ప్రతి క్వింటా బియ్యం బస్తాకు నెలరోజుల్లో దాదాపు రూ.800లు పెరిగిందటే పరిస్థితిని అర్ధం చేసుకోవచ్చు. కూరగాయల ధరలు కూడా అమాంతం పెరగడంతో పేదలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. బతుకు ఎలా సాగేదంటూ ఆందోళన చెందుతున్నారు.
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17 ఏళ్లకే ఓటరుగా నమోదు..!రామభద్రపురం: ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) ప్రక్రియను పూర్తిచేసిన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అందులో భాగంగా 17 ఏళ్లకే కొత్త ఓటరుగా నమోదు ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం 18 ఏళ్లు నిండి అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ కొత్తగా ఓటు హక్కు పొందేందుకు అవకాశం కల్పించింది. ఇటీవల సర్ ప్రక్రియలో ఓటు కనిపించని వారు కూడా అర్హత ఉండి ఉంటే కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకుని ఓటు హక్కు పొందవచ్చు. యువత భాగస్వామ్యాన్ని మరింత పెంచడమే లక్ష్యంగా మరో చాతరిత్రాత్మక నిర్ణయాన్ని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తీసుకుంది. ఇకపై 17 ఏళ్లు నిండిన యువతీ యువకులు ముందస్తుగానే ఓటరు జాబితాలో పేరు నమోదుకు కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించింది. అయితే యువత ముందస్తు దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పటికీ వారికి 18 ఏళ్లు పూర్తిగా నిండిన తర్వాతే తుది ఓటరు జాబితాలో పేరు నమోదు కావడంతో పాటు ఓటు హక్కు లభిస్తుంది. దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఉండాల్సిన ధ్రువీకరణపత్రాలు.. 17 ఏళ్లు నిండిన యువతీ యువకులు ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవడానికి తమ వయస్సు, నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం, ఆధార్కార్డు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే తల్లిదండ్రుల ఓటరు ఐడీ కూడా ఉండాలి. ఈ దరఖాస్తులను క్షేత్రస్థాయిలో బీఎల్ఓలు పరిశీలిస్తారు. వారు ధ్రువీకరణ పత్రాలను వ్యక్తిగతంగా పరిశీలించిన తర్వాత అర్హులా కాదా అని తేల్చి ఓటు హక్కు ఇవ్వాలా లేదా అనేది నిర్ణయిస్తారు. దరఖాస్తు ప్రక్రియ 17 ఏళ్లకే ప్రారంభమైనప్పటికీ సదరు యువతకు 18 ఏళ్లు నిండిన తర్వాతనే వారి పేర్లు తుది జాబితాలో ప్రచురితమవుతాయి.ఈ సరికొత్త విధానంపై అవగాహన కల్పించడానికి ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ జూనియర్ కళాశాలలతో పాటు డిగ్రీ కళాశాలలో ప్రత్యేక నమోదు శిబిరాలను నిర్వహించేందుకు సంబంధిత అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తీసుకున్న ఈ సలభతరమైన ముందస్తు దరఖాస్తు ప్రక్రియ వల్ల వేలాదిమంది యువతకు సరికొత్త ఓటరుగా మారే అవకాశం లభించనుంది. విద్యాసంస్థల గణాంకాల ప్రకారం 2023–24 విద్యాసంవత్సరంలో పదో తరగతి విద్యార్థులు వార్షిక పరీక్షలు రాసే సమయానికి 15 ఏళ్లు నిండిన విద్యార్థుల వయస్సు 2026 నాటికి 17 ఏళ్లకు చేరుకుంటుంది. ప్రస్తుతం ఇంటర్మీడియట్ ద్వితీయ సంవత్సరం, డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న వేలాది మంది విద్యార్థులకు ఇప్పుడు 17 నుంచి 18 ఏళ్లు నిండుతున్నాయి. వారు చేసుకునే ముందస్తు దరఖాస్తు ప్రక్రియ వల్ల ఓటర్ల సంఖ్య పెరిగే అవకాం కనిపిస్తోంది. ముందస్తుగా దరఖాస్తుల ఆహ్వానం ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయం జనవరి 1 నాటికి 18 ఏళ్లు నిండిన వెంటనే ఓటుహక్కు జాబితాలో చేరనున్న కొత్త ఓటర్లు కళాశాలల్లో ప్రత్యేక శిబిరాల ఏర్పాటుకు కసరత్తు వేలాదిమంది యువతకు దక్కనున్న అవకాశం
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చెరువులో పడి మహిళ మృతిగంట్యాడ: మండలంలోని మదనాపురం గ్రామానికి చెందిన రంధి దేవుడమ్మ (56) చెరువులో పడి మృతిచెందింది. సోమవారం రాత్రి ఇంట్లో నిద్రించిన ఆమె మంగళవారం ఉదయం కనిపించకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు గాలించగా గ్రామంలోని చంద్రాజీ చెరువులో మృతదేహమై కనిపించింది. కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆమె అనారోగ్య కారణాలతో చెరువులో దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడి ఉండవచ్చని, లేదా ప్రమాదవశాత్తు జారిపడి మృతి చెంది ఉండవచ్చని కుటుంబసభ్యులు భావిస్తున్నారు. కుటుంబసభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు ఏఎస్సై విజయ్కుమార్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మ్యాక్సీ క్యాబ్ ఢీకొని వ్యక్తి మృతిబలిజిపేట: మండలకేంద్రంలో మంగళవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తెర్లాం మండలం ఆమిటి గ్రామానికి చెందిన మరడాన అప్పలస్వామి(52) మృతిచెందాడు. ఈ ఘటనపై మృతుడి భార్య సత్యవతి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఏఎస్సై రమణ కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై ఏఎస్సై తెలిపిన వివరాలిలా ఉన్నాయి. తెర్లాం మండలం ఆమిటి గ్రామానికి చెందిన అప్పలస్వామి వ్యవసాయ పని నిమిత్తం గాబుమందు కొనేందుకు తన ద్విచక్రవాహనంపై బలిజిపేట వచ్చి కొనుగోలు చేసి తిరిగి ఇంటికి వెళ్లిపోతున్నాడు. అదే సమయంలో బలిజిపేట వైపు కొబ్బరి బొండాల లోడుతో టాటా మ్యాజిక్ మ్యాక్సీ క్యాబ్ వస్తోంది. ఈ క్రమంలో గొల్లవీధి మలుపువద్ద మ్యాక్సీ క్యాబ్ అప్పలస్వామి ద్విచక్రవాహనాన్ని ఢీ కొట్టడంతో కాళ్లు విరిగి, తలకు బలమైన గాయం తగలడంతో అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు. డ్రైవకర్ కె.జనార్దన్ను అదుపులోకి తీసుకున్నామని ఏఎస్సై చెప్పారు. విద్యుదాఘాతంతో యువకుడి మృతి● మరో యువకుడికి గాయాలు పార్వతీపురం రూరల్: నూతన దుకాణానికి బోర్డు అమర్చుతున్న క్రమంలో విద్యుదాఘాతానికి గురై ఓ యువకుడు మృతి చెందగా, మరో యువకుడికి గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటన పార్వతీపురం జిల్లా కేంద్రంలో మంగళవారం రాత్రి జరిగింది. పట్టణంలోని సుదర్శన్ షాపింగ్ మాల్ ఎదురుగా కొత్తగా ఒక దుకాణాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆ దుకాణం పేరుతో ఉన్న బోర్డును ఇద్దరు యువకులు భవనం పైనుంచి కిందకు దించుతూ అమర్చే పని చేపట్టారు.ఈ క్రమంలో వారు పట్టుకున్న బోర్డు ప్రమాదవశాత్తు భవనం ఎదురుగా వెళ్తున్న విద్యుత్ తీగలకు తగిలింది. దీంతో ఒక్కసారిగా విద్యుత్ ప్రవహించి పురోహిత్ ముఖేష్ కుమార్ (23) అనే యువకుడు తీవ్రంగా షాక్కు గురై అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచాడు. ముఖేష్తో పాటు బోర్డును పట్టుకున్న మరో యువకుడికి సైతం గాయాలు కావడంతో, గమనించిన స్థానికులు వెంటనే పార్వతీపురం ప్రభుత్వ జిల్లా కేంద్రాస్పత్రికి తరలించారు. ప్రమాదానికి గురైన ఈ ఇద్దరు యువకులను రాజస్థాన్ ప్రాంతానికి చెందిన మార్వాడీలుగా గుర్తించారు. అసభ్యకర ప్రవర్తన కేసులో రెండేళ్ల జైలు, జరిమానాబొబ్బిలి: పట్టణానికి చెందిన ఓ మహిళతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించి లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడిన స్థానికుడు బొట్ట అప్పారావు అనే వ్యక్తికి రెండేళ్ల జైలు శిక్ష, రూ.4వేల జరిమానా విఽధిస్తూ న్యాయమూర్తి హేమ స్రవంతి జానకిరామ్ మంగళవారం తీర్పునిచ్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అప్పారావు 2020లో మహిళపై వేధింపులకు పాల్పడగా బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేశామన్నారు. మంగళవారం ఆ కేసు తుది తీర్పును అనుసరించి న్యాయమూర్తి పై విధంగా తీర్పునిచ్చినట్లు తెలిపారు.
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తప్పుచేయకుంటే భయమెందుకు...?కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత చేపట్టిన డీఎస్సీ నియామకాల్లో తప్పులు జరగకుంటే భయమెందుకు. రాష్ట్రంలో జెన్జీ యువత సత్తా చూడలనుకుంటే ప్రభుత్వానికి పతనం తప్పదు. యువత, విద్యార్థులు తలచుకుంటే ప్రభుత్వాలు దిగిరాక తప్పదని ఢిల్లీ ఘటన చూసి తెలుసుకోండి. 2025 డీఎస్సీ నియామకాల మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకటించడంలో విద్యాశాఖమంత్రికి ఎందుకుంత భయం. నియామకాల్లో అవకతవకలు జరగలేదని ఎందుకు శ్వేతపత్రం విడుదల చేయడం లేదు. ఇందుకు బాధ్యత వహించాల్సిన నారా లోకేష్.. యువతకు చేస్తున్న అన్యాయంపై బహిరంగ చర్చకు రావాలి. సామాన్యకార్యకర్తలైన మేమే గద్దె దింపుతాం. – కోలగట్ల శ్రావణి, వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర మహిళా విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శి, విజయనగరం
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జగనన్న వస్తున్నారు..● ఘనంగా స్వాగతం పలుకుదాం రండి ● జెడ్పీ చైర్మన్, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మజ్జి శ్రీనివాసరావు విజయనగరం: వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీ య అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ నెల 30న ఉత్తరాంధ్రలో పర్యటించనున్నారని పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, జెడ్పీ చైర్మన్ మజ్జి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. శ్రీకాకుళంలో మాజీ మంత్రి సిదిరి అప్పలరాజును పరామర్శించడానికి గురువారం ఉదయం 10 గంటలకు విశాఖ ఎయిర్ పోర్ట్కు చేరుకొని, అక్కడ నుంచి రోడ్డు మార్గంలో విజయనగరం మీదుగా శ్రీకాకుళం వెళ్తారని తెలిపారు. రాజపులోవ కూడలి నుంచి శ్రీకాకుళం జిల్లా సరిహద్దు ప్రారంభం కందివలస గెడ్డ వరకు పార్టీ అధినేతకు ఆత్మీయ స్వాగతం పలికేందుకు ఆయా నియోజక వర్గాల పార్టీ నాయకులు ముందుగా ఎంపిక చేసుకున్న సమీకరణ ప్రదేశాల నుంచి తరలిరావాలని సూచించారు. జిల్లాలోని అన్ని నియోజకవర్గాలకు చెందిన ఎస్ఈసీ సభ్యులు, పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శులు, పార్టీ మండలాధ్యక్షులు, ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలు, జిల్లా, నియోజకవర్గ అనుబంధ విభాగాల అధ్యక్షులు, రాష్ట్ర, జిల్లా, మండల, గ్రామ స్థాయి పార్టీ కమిటీ సభ్యులు, అనుబంధ సంఘాల ప్రతినిధులు, మాజీ కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లు, సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు, మహిళా ప్రజాప్రతినిధులు, సోషల్ మీడియా కార్యకర్తలు, మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు తమకు కేటాయించిన ప్రాంతాలకు నిర్ణీత సమయానికి హాజరై, అధినేత వైఎస్ జగన్కు ఘనంగా స్వాగతం పలికి, అయన పట్ల ఉన్న అభిమానాన్ని చాటుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. వైఎస్సార్ సీపీలో చేరిన ఎంపీటీసీ డెంకాడ: చొల్లంగిపేట ఎంపీటీసీ సభ్యుడు గుడివాడ కిరణ్కుమార్, మరో 40 మంది యువకులు జనసేన పార్టీని వీడి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మంగళవారం చేరారు. అలాగే, బంటుపల్లి పంచాయతీలోని గొంపవానిపేటకు చెందిన పది కుటుంబాలు వైఎస్సార్ సీపీలో చేరారు. వీరికి నెల్లిమర్ల నియోజకవర్గ వైఎస్సార్ సీపీ సమన్వయకర్త, మాజీ ఎమ్మెల్యే బడ్డుకొండ అప్పలనాయుడు పార్టీ కండువాలు వేసి సాదరంగా ఆహ్వానించారు. మోదీ పర్యటనను విజయవంతం చేయాలి విజయనగరం: వచ్చేనెల 1న ప్రధాని మోదీ పర్యటనను విజయవంతం చేయాలని కమిషనర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (సీడీఎంఏ) డాక్టర్ పి.సంపత్ కుమార్ ఆదేశించారు. విజయనగరం కార్పొరేషన్ సమావేశ మందిరంలో కమిషనర్లతో మంగళవారం సమావేశమయ్యారు. పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, తాగునీటి సరఫరాపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
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బరువు ఎత్తడంలో ‘అజేయు’డిగా..నెల్లిమర్ల రూరల్: కొన్నిసార్లు విజయాలు వ్యక్తిగతంగా నిలుస్తాయి. మరికొన్నిసార్లు అవి ఒక కుటుంబ చరిత్రను సృష్టిస్తాయి. పట్టుదలకు పౌరుషం తోడైతే ఎలా ఉంటుందో గ్లాస్గో వేదికగా జరుగుతున్న కామన్వెల్త్ గేమ్స్–2026 సాక్షిగా జిల్లాకు చెందిన యువకుడు నిరూపించాడు. పురుషుల 79 కిలోల వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో నెల్లిమర్ల మండలం కొండవెలగాడ గ్రామానికి చెందిన వల్లూరి అజయ్బాబు సోమవారం అర్ధరాత్రి చేసిన అద్భుతమైన ‘హిస్టారికల్ లిఫ్ట్’కు అంతర్జాతీయ వేదిక ఫిదా అయ్యింది. ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఈ పోరులో సరికొత్త గేమ్స్ రికార్డుతో రజత పతకాన్ని ముద్దాడాడు. ఒకప్పుడు తండ్రి వల్లూరి శ్రీనివాసరావు కామన్వెల్త్ వేదికపై పతకం కొట్టి భారత త్రివర్ణ పతాకాన్ని రెపరెపలాడిస్తే.. ఇప్పుడు ఆయన కుమారుడు అజయ్ వెండి పతకంతో తండ్రి వారసత్వాన్ని మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళ్లాడు. స్నాచ్లో నయా హిస్టరీ.. క్లీన్ అండ్ జెర్క్లో సంచలనం స్నాచ్ విభాగంలో అజయ్ బాబు ఏకంగా 149 కేజీల అసాధారణ బరువు ఎత్తడంతో సరికొత్త కామన్వెల్త్ రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. ఈ అద్భుత ఘనతతో గ్లాస్గో వేదిక కరతాళ ధ్వనులతో మారుమోగిపోయింది. అనంతరం క్లీన్ అండ్ జెర్క్ విభాగంలో తన సర్వ శక్తులను ఒడ్డి ఏకంగా 181 కేజీల బరువును గాల్లోకి లేపాడు. ఆ బరువుతో స్థిరంగా నిలబడిన ఆ కొన్ని సెకెన్ల దృశ్యం భారత క్రీడా చరిత్రలోనే ఒక అద్భుత హిస్టారికల్ లిఫ్ట్గా నిలిచింది. మొత్తంగా 330 కేజీల బరువుతో అజయ్ రెండో స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకోగా.. మలేషియాకు చెందిన ఎర్రీ హిదాయిత్ (331) కేజీలు కేవలం ఒక్క కిలో తేడాతోనే బంగారు పతకాన్ని సాధించాడు. 16 ఏళ్ల తరువాత మార్మోగిన జిల్లా పేరు గ్లాస్గోలో జరుగుతున్న కామన్వెల్త్ గేమ్స్కు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అజయ్బాబు ఒక్కడే ఎంపికయ్యాడు. త్రుటిలో స్వర్ణం చేజారినప్పటికీ అసాధారణ ప్రతిభతో వెండి పతకాన్ని సొంతం చేసుకున్నాడు. ఈ చారిత్రాత్మక విజయం వెనుక తండ్రి కల దాగి ఉంది. 2010 ఢిల్లీలో జరిగిన కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో అజయ్ తండ్రి వల్లూరి శ్రీనివాసరావు దేశం తరఫున ఆడి కాంస్య పతకం గెలిచాడు. తండ్రి సాధించిన ఘనతను ఆదర్శంగా తీసుకున్న అజయ్ అనుకున్నట్లే గ్లాస్గో వేదికపై వెండిని ముద్దాడి తండ్రిని మించిన తనయుడు అనిపించుకున్నాడు. అజయ్ సాధించిన విజయంపై స్వగ్రామమైన కొండవెలగాడలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్తులతో పాటు జిల్లా వ్యాప్తంగా క్రీడాభిమానులు పెద్ద ఎత్తున హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేశారు. శాసన మండలి విపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, మజ్జి శ్రీనివాసరావు, నెల్లిమర్ల మాజీ ఎమ్మె ల్యే బడ్డుకొండ అప్పలనాయుడు, ఎమ్మెల్సీ సురేష్ బాబు, తదితరులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.అజయ్ తండ్రికి సత్కారం కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో వెయిట్ లిఫ్టింగ్ విభాగంలో వల్లూరి అజయ్బాబు వెండి పతకం సాధించి కొండవెలగాడ గర్వాన్ని ప్రపంచానికి చాటాడని జెడ్పీటీసీ సభ్యుడు, వైఎస్సార్సీపీ మండలాధ్యక్షుడు గదల సన్యాసినాయుడు అన్నారు. కొండవెలగాడలో అజయ్ తండ్రి శ్రీనివాసరావును మంగళవారం ఘనంగా సత్కరించారు. వెయిట్లిఫ్టర్లగా తండ్రీకొడుకుల ఘనతను ప్రశంసించారు. వీరిని యువత స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులు, యువత పాల్గొన్నారు. కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో అదరగొట్టిన అజయ్ 149 కేజీల స్నాచ్లో రికార్డు క్లీన్ అండ్ జెర్క్లో 181 కేజీలు లిఫ్ట్ మొత్తం 330 కేజీల బరువును ఎత్తి వెండి పతకం 16 ఏళ్ల తరువాత అంతర్జాతీయ పోడియంపై జిల్లా పేరు నాడు తండ్రికి కాంస్యం.. నేడు తనయుడుకి రజతం..
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విజయనగరం: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ముగ్గురి మృతిసాక్షి, విజయనగరం: మండలంలోని చెల్లూరు హైవేపై సోమవారం రాత్రి ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. అనకాపల్లి జిల్లా పద్మనాభం మండల కేంద్రానికి చెందిన 16 మంది రాయగడ మజ్జిగౌరమ్మ దర్శనానికి బొలెరో వాహనంలో వెళ్తుండగా విశాఖ నుంచి వస్తున్న ఓ లారీ చెల్లూరు వద్ద వెనక నుంచి బలంగా బొలెరోను ఢీకొట్టింది.ఈ దుర్ఘటనలో అక్కడక్కడే ముగ్గురు దుర్మరణం చెందగా మరో 10 మందికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. మృతుల్లో చింతపల్లి రాంబాబు (50), మజ్జి నారాయణరావు(50), బొత్స మోహన్నాయుడు(8) ఉన్నారు. పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, క్షతగాత్రులను విజయనగరం సర్వజన ఆస్పత్రికి పోలీసుల వాహనంలో తరలించారు. లారీ డ్రైవరు పరారీలో ఉన్నాడు.
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యువతకు బాసటగా...విజయనగరం: చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్వహించిన డీఎస్సీ పోస్టుల భర్తీలో చోటుచేసుకున్న అక్రమాలకు బాధ్యతగా మంత్రి నారాలోకేశ్ రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర మహిళా విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శి కోలగట్ల శ్రావణి, యువజన విభాగం నాయకులు జి.ఈశ్వర్కౌశిక్ డిమాండ్ చేశారు. టెట్ వంటి అర్హత పరీక్ష రాయకుండానే స్పోర్ట్స్ కోటా పేరిట అర్హులకు అన్యాయం చేస్తూ చేపట్టిన ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియపై సీబీఐ విచారణ జరపాలన్నారు. మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ కోలగట్ల క్యాంప్ కార్యాలయంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు యువత, విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ ఈ నెల 28న తలపెట్టిన నిరసన ర్యాలీకి సంబంధించిన వాల్పోస్టర్లను సోమవారం ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా నియోజకవర్గం పరిధిలోని యువజన, విద్యార్థి విభాగాల నాయకులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ నీట్ పోరాటంలో యువత, విద్యార్థులు విజయం సాధించారన్నారు. కేంద్రం దిగివచ్చి, విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేశారని పేర్కొన్నారు. అదే తరహాలో డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగిన అవకతవకలు, నిరుద్యోగభృతి అమలులో మోసం, 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనలో అలసత్వం, విద్యార్థులకు చెల్లించాల్సిన సుమారు రూ.12 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిల చెల్లింపుపై వైఎస్సార్సీపీ పోరాటం చేస్తుందన్నారు. ఇందులో భాగంగా విజయనగరం జిల్లా కేంద్రంలోని న్యూపూర్ణ కూడలి నుంచి మూడులాంతర్ల కూడలి వరకు మంగళవారం శాంతియుత నిరసన ర్యాలీ చేపడుతుందన్నారు. పార్టీలకు అతీతంగా యువత, విద్యార్థులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చేస్తున్న మోసకారి పాలనను ఎండగట్టాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ యువజన, విద్యార్థి విభాగాల నాయకులు చెల్లూరి భార్గవ్, మణికంఠ, లెంక నరేష్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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400 క్యూసెక్కుల నీరు విడుదలవంగర: మడ్డువలస గొర్లె శ్రీరాములనాయుడు ప్రాజెక్టు కుడి ప్రధాన కాలువకు మొత్తంగా 400 క్యూసెక్కుల నీరు సరఫరా చేస్తున్నట్టు ఏఈ నితిన్ తెలిపారు. గతంలో 300 క్యూసెక్కుల నీరు సరఫరా చేయగా, సాగునీటి అవసరాల దృష్ట్యా మరో 100 క్యూసెక్కుల నీటి సరఫరాను పెంపుదల చేశామన్నారు. విజయనగరం అర్బన్: శాసన మండ లి విపక్షనేత బొత్స సత్యనారాయణ డీఎస్సీ అక్రమాలు, నిరుద్యోగ సమస్యల పై లేవనెత్తిన ప్రజా సమస్యలను పక్కదా రి పట్టించేలా ప్రభుత్వం దాటవేత ధోరణి ప్రద ర్శిస్తోంది. డీఎస్సీ నిర్వహణలో విమర్శలు, అభ్యర్థుల ఆందోళనలకు నేరుగా సమాధానం చెప్పలేక ఎంఎస్ఎంఈ శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ప్రతిపక్షాలపై విమర్శలకే పరిమితమయ్యారు. తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో సోమ వారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో మంత్రి మాట్లాడిన తీరు కూటమి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకునే యత్నంలా కనిపించింది. ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాల భర్తీ, డీఎస్సీ ప్రక్రియలో జరిగిన లోపాలపై ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్సీపీ ప్రశ్నిస్తుంటే దానికి స్పష్టమైన సమాధానం చెప్పలేకపోవడం గమనార్హం. నిరుద్యోగులు, యువత తరఫున వైఎస్సార్సీ పీ మంగళవారం చేపడుతున్న ధర్నాకు వస్తున్న మద్దతును చూసి ప్రభుత్వం భయపడుతోందని మంత్రి మాటల్లో స్పష్టమవుతోంది. భోగాపురం నిర్వాసితుల కష్టాలు పట్టవా? భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని ఆగస్టు 1న ప్రా రంభించేందుకు వేగంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నా మని చెబుతున్న ప్రభుత్వం, దానికి భూములి చ్చిన పేద నిర్వాసితుల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో విఫలమైంది. వైజాగ్ ట్రిబ్యునల్ లో 20 కేసులు, హైకోర్డులో 50కి పైగా కేసులు ఇప్పటికీ పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి. ప్రారంభోత్సవానికి ఉన్న అత్యుత్సాహం, భూ నిర్వాసితుల న్యాయపరమైన సమస్యలను పరిష్కరించడంలో చూపించడం లేదనే విమర్శలు వ్యక్త మవుతున్నాయి. దాదాపు 3 లక్షల మందితో భారీ బహిరంగ సభ పేరిట కోట్లాదిరూపాయ లు ప్రజాధనాన్ని వృథా చేస్తున్నారే తప్ప, క్షేత్ర స్థాయిలో ఉపాధి కోల్పోయిన స్థానిక యువత కు స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వడంలో కూటమి ప్రభుత్వం విఫలమైంది. పూసపాటిరేగ/విజయనగరం అర్బన్: భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభానికి విచ్చేస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పర్యటనకు ఏర్పాట్లు ముమ్మరమయ్యాయి. మరో నాలుగు రోజులే గడువు ఉండడంతో ఏర్పాట్లను వేగవంతం చేశారు. కలెక్టర్ ఎస్ రాంసుందర్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో అధికార యంత్రాంగం, జీఎంఆర్ సంస్థ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి. ప్రధాని పాల్గొనే వేదిక ఏర్పాటు పనులు జోరుగా సాగుతున్నాయి. బహిరంగ సభలో జనం కూర్చోడానికి ఇప్పటికే భారీ జర్మన్ హ్యాంగెర్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించేందుకు, సమీపంలోనే కంట్రోల్ రూమ్ను సిద్ధం చేస్తున్నారు. వీఐపీ పార్కింగ్, సాధారణ వాహనాల పార్కింగ్పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి ట్రాఫిక్కు ఇబ్బంది రాకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ●భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం, అనంతరం నిర్వహించే భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాట్లను సమర్ధవంతంగా పర్యవేక్షించేందుకు కలెక్టర్ ఎస్.రాంసుందర్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు కలెక్టరేట్లో ప్రత్యేకంగా ‘కోర్ కంట్రోల్ రూం’ను ఏర్పాటు చేశారు. మంగళవారం నుంచి ఆగస్టు 1 వరకు 24 గంటలపాటు షిప్టుల వారీగా పనిచేసేలా వివిధ నియోజకవర్గాలకు అధికారులను ఇన్చార్జిలు గా నియమించారు. పీఎం సభకు జనసమీకరణకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అధికారులపై కత్తిపెట్టింది. గ్రామా లకు బస్సులు పంపించి ఉదయం 5 గంటలకే భోగాపురం తరలించాలని టార్గెట్ ఫిక్స్ చేసి నట్టు సమాచారం. ఉపాధిహామీ వేతనదారు లు, డ్వాకా మహిళలు బస్సులు ఎక్కిన తర్వాత ఫొటోలు తీసి యాప్లో అప్లోడ్ చేయాలని చెప్పడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది.
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భూములు లాక్కుంటారా?పరిహారం చెల్లించకుండా మేము ముగ్గు రం అన్నదమ్ములం. సర్వే నంబ ర్ 141–4లోని 2.27 ఎకరాల భూమిని అధికారులు తీసుకున్నారు. అప్పట్లో ఎకరాకు రూ.11లక్షల పరిహారం అందజేస్తామ ని తెలిపారు. తీరా కేవలం రూ.9 లక్షలు మాత్ర మే మా ఖాతాలకు జమచేశారు. మిగిలిన రూ. 15.97 లక్షల సొమ్మును అడిగితే ఇచ్చేశాం అంటున్నారు. ఎవరికి చెప్పుకోవాలి? – డోకుల దేముడు, కృష్ణ, బాధిత రైతులు, బలిఘట్టంకొత్తవలస: తమ సాగు భూములకు తగిన పరిహారం చెల్లించకుండా ఎంఎస్ఎంఈ (సూక్ష్మ చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు) పార్కు పనులు ఎలా చేపడతారంటూ మండలంలోని బలిఘట్టం రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. పార్కు నిర్మాణ పనులను సోమవారం అడ్డుకున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం పరిహారం అందించిన తర్వాతే పనులు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. అరకొర పరిహారం అందించి భూములను లాక్కోవడం తగదని వాపోయారు. ఇదీ పరిస్థితి... గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ పాలనలో 2018 సంవత్సరంలో బలిఘట్టం గ్రామ రెవెన్యూ పరిధిలో 57.02 ఎకరాల భూమిని ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక వాడ నిర్మాణానికి సేకరించింది. అప్పట్లో అరకొర పరిహారం రైతుల బ్యాంకు ఖాతాలకు జమచేశారు. ఇంతలో ప్రభుత్వం మారింది. ఏపీఐసీ భూముల ఊసెత్తలేదు. మళ్లీ టీడీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ఇక్కడ పరిశ్రమలు స్థాపిస్తామంటూ 2025 మే1వ తేదీన అట్టహాసంగా శంకుస్థాపన చేశారు. అప్పట్లోనే రైతులకు పూర్తిస్థాయిలో పరిహారం అందించకుండా పార్కు శంకుస్థాపన పూజలు చేయడం తగదని బాధిత రైతులు ఆందోళన చేశారు. ఆయనకు వినత పత్రం అందజేశారు. వారం రోజుల్లో రైతుల సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చినా విస్మరించారు. ఇప్పుడు దౌర్జన్యంగా సాగుభూముల్లో పార్కు పనులు తలపెట్టడంపై రైతులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పరిహారం ఇచ్చేశామంటూ అధికారులు చెబుతుండడంపై మండిపడుతున్నారు. తమ ఖాతాలను పరిశీలించాలని, ఎవరి ఖాతాలకు డబ్బులు జమయ్యాయో నిర్ధారించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇదే విషయమై తహసీల్దార్ ఎస్.రామలక్ష్మి మాట్లాడుతూ భూసేకరణ 2018 సంవత్సరంలోనే జరిగిపోయిందని, రైతుల ఖాతాలకు ఎంఎస్ఎంఈ అధికారులు పరిహారం జమచేశారన్నారు. ఇంతకు మించి తనకు తెలియదని చెప్పుకొచ్చారు. నాకు సర్వే నంబర్ 141లో ఎకరా 45 సెంట్లు భూమిని అధికారులు తీసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించి కొత్తవలస కెనరా బ్యాంకు ఖాతాలో కేవలం రూ 3.75 లక్షలు మాత్రమే జమ చేశారు. మిగిలిన డబ్బులు అడిగితే మీ బ్యాంకు ఖాతాలకు జమ చేశామంటున్నారు. ఇదెక్కడి అన్యాయం. ఎవరిని అడగాలి?. – యడ్ల దేముడమ్మ, బాధితురాలు, బలిఘట్టంపార్కు నిర్మాణానికి సర్వే నంబర్ 141–26లో 19 సెంట్లు భూమికి పరిహారం అందించారు. సర్వే నంబర్ 141–45 లోగల 18 సెంట్లు భూమికి పరిహారం అందించలేదు. అడిగితే మీ ఖాతాలకు జమ చేసేశాం అంటున్నారు. బ్యాంకు స్టేట్ మెంట్లు చూపించి అడిగినా ఫలితం శూన్యం. రైతులకు పరిహా రం అందించకుండా ఎలా నిర్మాణాలు సాగిస్తారు. – పోరాపు అప్పారావు,నాగేశ్వరరావు, బలిఘట్టంనాతో పాటు మా కుంటు సభ్యులైన 20 మందికి సర్వే నంబర్ 141లో 36, 38 సబ్డివిజన్లో 4.80 ఎకరాల భూమి ఉంది. మొత్తం భూమిని అధి కారులు తీసుకున్నారు. మాకు మాత్రం కేవలం రూ 2.20 లక్షలు మాత్రమే పరిహారం అందజేశారు. మిగిలిన డబ్బులు మా ఖాతాలకు జమ చేశాం అంటున్నారు. మా ఖాతాలను పూర్తిగా విచారించి నిరూపించాలి. అసలు ఈ సొమ్ము ఎవరి ఖాతాలకు వెళ్లిందో నిర్ధారించాలి. – ఆకుల శ్రీనివాసరావు, బాధితుడు, బలిఘట్టం
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విజయనగరంమంగళవారం శ్రీ 28 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026సీ్త్ర, శిశు సంక్షేమంపై కూటమి ప్రభుత్వం కినుక వహిస్తోంది. పౌష్టికాహారం సరఫరాలోనే జాప్యం చేస్తోంది. ఎల్నినో దెబ్బకు వర్షాలు ముఖం చాటేశాయి. ఇప్పటికే సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి వాతావరణం చల్లబడాల్సి ఉండగా తీవ్రమైన వేడిమితో జిల్లా ప్రజలంతా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. విజయనగరం గంటస్తంభం: అర్హత ఉన్నా తల్లికి వందనం అందలేదంటూ పలువురు తల్లులు.. అడ్డగోలుగా చేపట్టిన భూ సేకరణ వల్ల నిరాశ్రయులమవుతామంటూ రైతులు, విద్యా వ్యవస్థలో జరిగిన అవకతవకలను నిరసిస్తూ విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు.. భూ హక్కుల కోసం మహిళలు.. పింఛన్ల కోసం దివ్యాంగులు, వితంతువులు, వృద్ధులు.. ఇలా వేర్వేరు సమస్యలపై వందలాది మంది కలెక్టరేట్ వేదికగా తమ ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. పీజీఆర్ఎస్లో వినతులు అందజేశారు. అధికారులకు తమ గోడు వినిపించారు. సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ వేడుకున్నారు. ఎన్టీఏను వెంటనే రద్దు చేయాలి నీట్ పరీక్షల నిర్వహణలో విఫలమైన నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ(ఎన్టీఏ)ను వెంటనే రద్దు చేయాలని సీపీఐ నాయకులు, నిరుద్యోగులు కలెక్టరేట్ వద్ద ఉన్న అంబేడ్కర్ విగ్రహం వద్ద నిరసన తెలిపారు. విద్యార్థుల ఉద్యమాల ఫలితంగానే కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారని, వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకురాకపోతే సమస్య పరిష్కారం కాదన్నారు. విద్యార్థులను కోల్పోయిన కుటుంబాలకు రూ.కోటి చొప్పున పరిహారం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యుడు పి.కామేశ్వరరావు, జిల్లా కార్యదర్మి ఒమ్మి రమణ, సహాయ కార్యదర్మి బుగత అశోక్, జిల్లా వర్గ సభ్యులు భీముడు, రంగరాజు, పావని, నాగభూషణం తదితరులు పాల్గొన్నారు. వీల్చైర్లో కూర్చున్నది గంట్యాడ మండలంలోని లక్కిడాం గ్రామానికి చెందిన కిలపర్తి నాయుడుబాబు. దివ్యాంగుడు. ఈయన ఇద్దరు కుమారైలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్నా రెండేళ్లుగా తల్లికి వందనం పథకం వర్తించడం లేదు. హౌస్హోల్డ్ మ్యాపింగ్లో ఇతరుల వివరాలు లింక్ అయ్యాయని అధికారులు చెబుతున్నారని, ఎన్నిసార్లు తిరిగినా సరిచేయడంలేదని వాపోయాడు. ప్రభుత్వ సాయం అందకపోతే మా పిల్లల చదువుల పరిస్థితి ఏమిటంటూ కన్నీరుపెట్టారు. తన భార్యతో కలిసి పీజీఆర్ఎస్లో వినతిపత్రం అందజేశాడు. ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి కాలువకు ప్రతిపాదించిన ఎలైన్మెంట్ను మార్చాలని పలువురు రైతులు కలెక్టరేట్ ఎదుట నిరసన చేపట్టారు. ప్రత్యామ్నాయ డిజైన్తో తక్కువ భూసేకరణ, తక్కువ వ్యయంతో ప్రాజెక్టు పూర్తవుతుందని, ఎన్నికల సమయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్ ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రత్యామ్నాయ ఎలైన్మెంట్ను నిపుణులతో పరిశీలించే వరకు భూసేకరణ నోటిఫికేషన్లు నిలిపివేయాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్మి తమ్మినేని సూర్యనారాయణ, ఏపీ రైతు సంఘం జిల్లా కార్యదర్మి బి.రాంబాబు, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు లోకవరపు ఆదినారాయణమూర్తి పాల్గొన్నారు. భోగాపురం మండలానికి చెందిన సైన్స్ ఉపాధ్యాయుడు ముద్దన శ్రీనివాసరావు, ఆయన భార్య ధనలక్ష్మి చీటీల పేరిట సుమారు రూ.10 కోట్ల మేర మోసం చేశారని, ఆదుకోవాలంటూ బాధితులు కలెక్టరేట్ వద్ద ఆందోళన చేశారు. సుమారు 150 మంది నుంచి చీటి డబ్బులు వసూలు చేసి తిరిగి చెల్లించలేదని ఆరోపించారు. న్యాయం చేయాలంటూ అధికారులకు వినతిపత్రం అందజేశారు.
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30న జిల్లా మీదుగా మాజీ సీఎం జగన్ ప్రయాణం● నాతవలస కూడలిలో స్వాగతం పలుకుదాం ● పార్టీశ్రేణులకు పిలుపునిచ్చిన మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి విజయనగరం: మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఈ నెల 30న జిల్లా మీదుగా శ్రీకాకుళం వెళ్లనున్నారని, డెంకాడ మండలం నాతవలస కూడలిలో ఆయనకు ఘనంగా స్వాగతం పలుకుదామని పార్టీ శ్రేణులకు ఏపీ శాసనసభా మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్, వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి పిలుపునిచ్చారు. తన నివాసంలో విజయనగరం నియోజకవర్గ పార్టీ ముఖ్యనాయకులతో సోమవారం సమావేశమైన ఆయన, జగన్ పర్యటన వివరాలపై చర్చించారు. రోడ్డు మార్గంలో వెళ్తున్న పార్టీ అధినేతకు స్వాగతం పలికేందుకు పార్టీ శ్రేణులు అధిక సంఖ్యలో తరలిరావాలని పిలుపునిచ్చారు. ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లతో పాటు మహిళలకోసం ప్రత్యేకంగా బస్సులు ఏర్పాటుచేయాలన్నారు. టీడీపీ నేతలను నిలదీయండి.. ఎన్నికలకు ముందు అమలుసాధ్యంకాని మామీలు గుప్పించి నేడు వాటిని అమలు చేయకుండానే అన్నీ అమలు చేశామంటూ తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్న టీడీపీ నేతలను నిలదీయాలని ప్రజలకు కోలగట్ల సూచించారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో ఈ నెల 27 నుంచి ఇంటింటికీ టీడీపీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారని, ఈ కార్యక్రమంలో ఇంటికి వచ్చే వారిని సంక్షేమ పథకాలు ఎందుకు అమలు చేయడం లేదంటూ ప్రశ్నించాలన్నారు. తప్పుడు ప్రచారాలతో గద్దెనెక్కిన వారిని గట్టిగా నిలదీయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర మహిళా విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శి కోలగట్ల శ్రావణి, పార్టీ నగర అధ్యక్షుడు ఆశపు వేణు, ఎంపీపీ మామిడి అప్పలనాయుడు, పార్టీ మండలాధ్యక్షుడు కెల్ల త్రినాథరావు, కార్పొరేషన్ మాజీ ఫ్లోర్ లీడర్ శెట్టివీరవెంకట రాజేష్, జిల్లా పింఛనర్లు/ ఉద్యోగుల విభాగం అధ్యక్షుడు డోల మన్మథకుమార్, నగర మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలు గదుల సత్యలత, మాజీ మేయర్ వెంపడాపు విజయలక్ష్మి, పార్టీ నాయకులు అవనాపు లక్ష్మణరావు, రెడ్డి గురుమూర్తి, అల్లు చాణక్య, బండారు ఆనంద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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గర్భిణులకు అందని పౌష్టికాహారం● వేలాది మంది లబ్ధిదారుల ఎదురుచూపు ● జిల్లాలో 2499 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు విజయనగరం ఫోర్ట్: సీ్త్ర, శిశు సంక్షేమానికి కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నామని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం గొప్పలు చెబుతుంది. కానీ అది అమలులో మాత్రం కానరావడం లేదు. గర్భిణులు, బాలింతలకు అందించే పౌష్టికాహారం కూడా సకాలంలో అందించలేని దుస్థితిలో టీడీపీ సర్కార్ ఉందనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా అందించే పౌష్టికాహారం కోసం గర్భిణులు, బాలింతలు ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రతినెల ఐదో తేదీలోగా గర్భిణులు, బాలింతలకు బాల సంజీవని కిట్లు (పౌష్టికాహారం కిట్లు) అందిస్తారు. అయితే ఈనెల 24వతేదీ వచ్చినా టీడీపీ సర్కార్ ఇంతవరకు వాటిని ఇవ్వకపోవడం పట్ల సర్వత్రా విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. జిల్లాలో 7 ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టులు జిల్లాలో 7 ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. వాటి పరిధిలో 2499 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, 292 మినీ అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, 2,207 మెయిన్ అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. వాటి పరిధిలో గర్భిణులు, బాలింతలు 14,568 మంది ఉన్నారు. అందని బాలసంజీవిని కిట్లు ప్రతి నెలా అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా గర్భిణులు, బాలింతలకు బాలసంజీవని(పౌష్టికాహారంతోకూడిన) కిట్లు అందిస్తారు. ప్రతి లబ్ధిదారుకు అటుకలు కేజీ, చోడిపిండి 2 కేజీలు, బెల్లం పావు కేజీ, చెక్కీలు 250 గ్రాములు, ఎండు కర్జూరం 250 గ్రామలతో కూడిన బాలసంజీవని కిట్టు అందిస్తారు. అయితే ఈరోజు వరకు అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా అందాల్సిన బాలసంజీవని కిట్లు అందకపోవడంతో గర్బిణులు, బాలింతలు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.కాంట్రాక్ట్ ఖరారు కావడం లేటు గర్భిణులు, బాలింతలకు అందించే బాలసంజీవని కిట్లు ఇంతవరకు కేంద్రాలకు రాలేదు. బాలసంజీవని కిట్లు సరఫరా చేసే కాంట్రాక్ట్ ఖరారు కావడం ఆలస్యం అవడంతో ఈనెల పంపిణీ ఆలస్యమైంది. కిట్లు వచ్చిన వెంటనే కేంద్రాలకు సరఫరా చేయనున్నాం. కేవీ బాలమణి, జిల్లా సీ్త్ర, శిశు సంక్షేమ శాఖ సాధికారిత అధికారిణి
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ఎయిర్పోర్టు రహదారికి జాతీయరహదారిని అనుసంధానం చేయాలిపూసపాటిరేగ: దేశప్రధాని నరేంద్రమోడీ ఆగస్టు 1న జిల్లాకు విచ్చేస్తున్నందున ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా జాతీయరహదారిని ఎయిర్పోర్టు రహదారికి అనుసంధానం చేయాలని ఎస్పీ ఎఆర్ దామోదర్ హైవే అథారిటీ అధికారులకు సూచించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేశప్రధాని జిల్లాలో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్కు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా జాతీయరహదారిని ఎయిర్పోర్టు రహదారికి మూడు చోట్ల అనుసంధానం చేయాలన్నారు. ఈ మేరకు ఎస్పీ దామోదర్ సోమవారం నేషనల్ హైవే అథారిటీ అఽధికారులు, పోలీసు అఽఽధికారులతో కలిసి రాజాపులోవ జంక్షన్ నుంచి రావివలస జంక్షన్ వరకు జాతీయ రహదారిపై పర్యటించి పలుచోట్ల పరిశీలించారు. ప్రధాని పర్యటనలో పాల్గొనేందుకు శ్రీకాకుళం,విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, ఆనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖ జిల్లాల నుంచి సుమారు 5వేల బస్సులు, ముఖ్య వ్యక్తులు, ప్రముఖులకు సంబంధించి మరో 5వేల కార్లు, పెద్ద సంఖ్యలో వాహనాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా పోలీస్ శాఖ చర్యలు చేపడుతుందన్నారు. ఇందులో భాగంగా జాతీయ రహదారి 16పై మూడు చోట్ల ఐరన్సేఫ్ గార్డులు తొలగించి ఎయిర్పోర్టు రహదారికి అనుసంధానం చేయాలని నేషనల్ హైవే అథారిటీ అధికారులను ఎస్పీ ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో నేషనల్ హైవే అథారిటీ అధికారులు, పోలీసు అఽధికారులు పాల్గొన్నారు. ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్
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స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు ఎంపికై న స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్విజయనగరం అర్బన్: రాష్ట్ర స్థాయి స్వాతంత్య్ర దిన వేడుకల కవాతు దళంలో పాల్గొనేందుకు జిల్లా స్థాయి స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ విద్యార్థుల ఎంపిక పోటీలను భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ప్రాంతీయ శిక్షణ కేంద్రంలో మంగళవారం నిర్వహించారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ పాఠశాలల నుంచి మొత్తం 25 మంది విద్యార్ధులు ఈ పోటీలకు హాజరయ్యారు. ఎంపికై న విద్యార్థుల నుంచి రాష్ట్రస్థాయి పరేడ్కు ఇద్దరు స్కౌట్స్, ఇద్దరు గైడ్స్ను తుది ఎంపిక చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఎంపికై న విద్యార్థుల్లో స్కౌట్స్ విభాగం: పి.జగన్కుమార్, పి.కిరణ్, ఎన్.హేమంత్కుమార్, జి.హరీష్, కె.అఖిల్ ఉన్నారు. గైడ్స్ విభాగం: పి.ప్రియాంక, ఎల్.ఉషశ్రీ, బి.వాణి, వి.హర్షిత, ఎన్.దేవయాని ఉన్నారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా కార్యదర్శి వాక చిన్నంనాయుడు, జిల్లా కమిషనర్ ఈపు విజయ్కుమార్, ప్రతినిధులు చోడవరం నారాయణమూర్తి, వేమలి త్రినాథనాయుడు, ప్రవీణ్కుమార్, రవికుమార్, సూర్యనారాయణ, పుష్పలత, శంకర్రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రౌడీ షీటర్ అరెస్టురాజాం సిటీ: బలవంతపు వసూళ్లకు పాల్పడుతూ ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్న మరో రౌడీ షీటర్ను రాజాం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను స్థానిక టౌన్ సర్కిల్ కార్యాలయంలో సీఐ డి.నవీన్కుమార్ సోమవారం వెల్లడించారు. ఈ నెల 25న మధ్యాహ్నం కంచరాం గ్రామానికి చెందిన ఎల్.రవిమోహన్ అతని స్నేహితుడు రామసుందరంతో కలిసి బొబ్బిలి రోడ్డులోని ఫైర్స్టేషన్ వెనుక తోటలో మద్యం తాగుతున్నాడు. ఆ సమయంలో రౌడీ షీటర్ అయిన సిరిపురపు దేవరాజు అక్కడికి చేరుకున్నాడు. మద్యం తాగుతున్న రవిమోహన్, రామసుందరంలపై దాడిచేయడంతోపాటు డబ్బు, ఫోన్ ఇవ్వకపోతే చంపేస్తానని బెదిరించి రూ.వెయ్యితోపాటు ఫోన్ బలవంతంగా తీసుకున్నాడు. ఈ దాడిలో గాయపడిన రవిమోహన్ రాజాం ప్రాంతీయ ఆస్పత్రిలో చికిత్సనిమిత్తం చేరాడు. బాధితుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఎస్సై మహ్మద్ సల్మాన్ బేగ్ కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు నిర్వహించి దేవరాజును సోమవారం అరెస్టు చేసి కోర్టుకు తరలించగా 14 రోజులు రిమాండ్ విధించారు.
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వెల్లువెత్తిన వినతులు● పేరుకుపోతున్న పెండింగ్ కేసులు ● అర్జీదారులకు తప్పని నిరీక్షణ!విజయనగరం అర్బన్: జిల్లాలో ప్రజా సమస్యలు, ముఖ్యంగా రెవెన్యూ శాఖ పరిధిలోని భూ వివాదాలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. ప్రతి వారం నిర్వహిస్తున్న ‘ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక’, రెవెన్యూ క్లినిక్ కార్యక్రమాలకు వినతులు వరదలా వస్తుండడమే అందుకు నిదర్శనం. సోమవారం కలెక్టరేట్లోని ఆడిటోరియంలో నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమంలో ఒక్క రోజే ఏకంగా 199 వినతులు నమోదు కా వడం అధికారుల తీరుపై విమర్శలకు తావిస్తోంది. రెవెన్యూ శాఖలోనే అత్యధిక సమస్యలు: నమోదైన మొత్తం వినతుల్లో ఒక్క రెవెన్యూ శాఖకు సంబంధించే 97 అర్జీలు రావడం గమనార్హం. భూ వివాదాలు, సర్వే సమస్యలను క్షేత్రస్థాయి అధికారులు సకాలంలో పరిష్కరించకపోవవడం వల్లే ప్రజలు కలెక్టరేట్ చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోందనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. పీజీఆర్ఎస్ పోర్టల్ను నిరంతరం పరిశీలించాలని పెండింగ్ అర్జీలపై ప్రత్యేక శ్రద్ద చూపాలని జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి సీహెచ్.సత్తిబాబు ఆదేశించినప్పటికీ, కిందిస్థాయి సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వీడడం లేదనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. అర్జీదారులతో నేరుగా మాట్లాడకుండానే ఎండార్స్మెంట్లు ఇస్తున్న తీరుపై కూడా ఈ సందర్భంగా డీఆర్ఓ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. 1100 టోల్ ఫ్రీ సేవలు, శాఖల వారీగా నమోదవుతున్న ఫిర్యాదులపై అధికారులు బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరిస్తే ప్రజల్లో ప్రభుత్వంపై నమ్మకం సడలే ప్రమాదం ఉంది. ప్రతి అర్జీదారుతో నేరుగా సంప్రదించిన తర్వాతే నివేదికలు/ఎండార్స్మెంట్లు ఇవ్వాలని మాట్లాడిన తేదీ, సమయం వివరాలను తప్పనిసరిగా రికార్డుల్లో నమోదు చేయాలని డీఆర్ఓ స్పష్టం చేశారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్లు కళావతి, అరుణకుమారి, కలెక్టరేట్ ఏఓ దేవ్ప్రసాద్, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు, మండల తహసీల్దార్లు, రెవెన్యూ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎస్పీ గ్రీవెన్స్ సెల్కు 34 ఫిర్యాదులు విజయనగరం క్రైమ్: స్థానిక డీపీఓలోని డీసీఆర్బీ సెక్షన్లో డీసీఆర్బీ సీఐ కుమార స్వామి ఆధ్వర్యంలో సోమవారం పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మొత్తం 34 ఫిర్యాదులను సీఐ స్వీకరించారు. వాటిలో భూతగాదాలకు సంబంధించి 9, కుటుంబ కలహాలకు సంబంధించి 5, మోసాల గురించి 9, ఇతర అంశాలకు సంబంధించి 11 ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. కార్యక్రమంలో గాజులరేగకు చెందిన ఓ యువతి తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి తనను కాదని వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడని ఈ విషయంలో తనకు న్యాయం చేయాలని సీఐ స్వామికి ఫిర్యాదు చేసింది. కార్యక్రమంలో ఎస్సైలు ప్రభావతి, పద్మావతి సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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తమ్ముడి మృతికేసులో అన్న అరెస్టురాజాం సిటీ: అన్న చేతిలో తమ్ముడు మృతిచెందిన ఘటనకు సంబంధించి అన్నను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను సోమవారం రూరల్ సర్కిల్ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశంలో రూరల్ సీఐ హెచ్.ఉపేంద్ర వె ల్లడించారు. ఈ నెల 22న రేగిడి మండలం సరసనాపల్లి గ్రామానికి చెందిన గొడే కృష్ణ, అతని పెద్దన్నయ్య గొడే అప్పడు మద్యం మ త్తులో భూమి వాటాల గురించి గొడవపడ్డా రు. ఈ క్రమంలో విచక్షణ కోల్పోయిన అప్ప డు తన తమ్ముడైన కృష్ణను చెక్కతో తలపై, నుదురుపై ఇష్టానుసారం కొట్టాడు. దీంతో సంఘటనా స్థలంలోనే కృష్ణ మృతిచెందాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి మృతుడి భార్య రాములమ్మ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు రేగిడి పోలీసులు కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు నిర్వహించారు. అప్పటి నుంచి పరారీలో ఉన్న అప్పడును సోమవారం బూరాడ జంక్షన్ వద్ద అరెస్టు చేశామని సీఐ వెల్లడించారు. సమావేశంలో రేగిడి ఎస్సై బాలకృష్ణ, సిబ్బంది ఉన్నారు.
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కరెంటుకే షాక్..!విజయనగరం: ఎల్నినో దెబ్బకు వర్షాలు ముఖం చాటేశాయి. ఇప్పటికే సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి వాతావరణం చల్లబడాల్సి ఉండగా తీవ్రమైన వేడిమితో జిల్లా ప్రజలంతా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వాతావరణంలో మార్పుల కారణంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షా కాలంలో విద్యుత్ వినియోగం పెరిగింది. పల్లెలు, పట్టణాల్లో ఒకే మాదిరిగా విద్యుత్తును వినియోగిస్తుండడంతో మీటర్లు రయ్ రయ్మంటూ పరుగు పెడుతున్నాయి. ఏపీఈపీడీసీఎల్ విజయనగరం ఆపరేషన్ సర్కిల్ పరిధిలో విజయనగరం టౌన్, విజయనగరం రూరల్, బొబ్బిలి డివిజన్ల పరిధిలో మరో 9 సబ్ డివిజన్లు ఉన్నాయి. వాటి పరిధిలో 98 సబ్ స్టేషన్లు ఉండగా..24,428 డీటీఆర్ (డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, 8,640 కిలోమీటర్ల విద్యుత్ లైన్లు ఉన్నట్లు అధికారిక లెక్కలు వెల్లడిస్తున్నాయి. వాటి పరిధిలో జిల్లా వ్యాప్తంగా 7,19,165 సర్వీసులకు ప్రతిరోజు విద్యుత్సరఫరా చేస్తుండగా..వాటిలో గృహావసర విద్యుత్సర్వీసులు 6,00,828, వాణిజ్య సర్వీసులు 64,361, పారిశ్రామిక సర్వీసులు 2432, వివిధ రకాల ఇనిస్టిట్యూషన్ సర్వీసులు 15,332, వ్యవసాయాధారిత సర్వీసులు మరో 36,215 సర్వీసులు ఉన్నాయి. వాటిలో వ్యవసాయ విద్యుత్ సర్వీసులకు పగటి వేళ ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు మొత్తంగా 9 గంటల పాటు విద్యుత్ సరఫరా చేస్తున్నట్లు, ఇతర సర్వీసులకు 24 గంటల పాటు నిరంతరాయ విద్యుత్ సరఫరా అందిస్తున్నట్లు అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. అప్రకటిత కోతలు.. వాస్తవానికి జూలై నెల వచ్చిందంటే వర్షాలు కురిసి వాతావరణం చల్లబడుతుంది. అయితే ఈఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులను ప్రజలు అనుభవిస్తున్నారు. వర్షాలు పూర్తిగా లేకపోవడం..ఉక్కపోత ప్రజలను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలంతా ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్లు నిరంతరాయంగా వేసవి తరహాలో వినియోగిస్తున్నారు. దీంతో జిల్లాలో విద్యుత్తు డిమాండ్ పెరగడంతో అప్రకటిత కోతలు మొదలు పెట్టారు. పల్లెలు, పట్టణాల్లో గంటల కొద్దీ మరమ్మతుల పేరిట కరెంటు సరఫరా నిలిపివేస్తున్నారు. మరో పక్కన లోడు అధికమై విద్యుత్తు నియంత్రికలు మొరాయిస్తూ కాలిపోతున్నాయి. మార్చి మూడవ వారం వరకు జిల్లాలో సగటు వినియోగం 9 ఎంయూ (90 లక్షల యూనిట్లు) ఉండగా..గడిచిన మూడు రోజుల్లో 50 లక్షల యూనిట్లు పెరుగుదలను నమోదు చేసుకుని 9.5 ఎంయూ వినియోగిస్తున్నట్లు అధికారిక లెక్కలు వెల్లడిస్తున్నాయి. మే, జూన్ నెలల్లో మరో 50 లక్షల యూనిట్లు పెరిగి మొత్తంగా 10 ఎంయూ పైగా పెరిగింది. తాజాగా జూలై నెలలో గతేడాది 9 ఎంయూ విద్యుత్ను సరాసరిన వినియోగదారులు వినియోగించగా .. ప్రస్తుత 2026లో 10 నుంచి 11 ఎంయూ వరకు పెరగడం గమనార్హం.నిరంతరాయ సరఫరాకు చర్యలు ఈ ఏడాది వాతావరణంలో భిన్న పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. విద్యుత్ వినియోగం పెరిగింది. వర్షాలు లేకపోవడంతో ఉక్కపోత ఎక్కువైంది. దీంతో వినియోగదారులు ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్లు వినియోగిస్తున్నారు. దీంతో ప్రసుతం 10లక్షల 80వేల యూనిట్లు విద్యుత్ వినియోగిస్తున్నారు. వినియోగదారులకు అవసరమైన సరఫరాను చేస్తున్నాం. చిన్నపాటి సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా వాటిని పరిష్కరించి సరఫరాను పునరుద్దరిస్తున్నాం. – మువ్వల లక్ష్మణరావు, ఎస్ఈ, ఏపీఈపీడీసీఎల్, విజయనగరం ఆపరేషన్ సర్కిల్ జోరుతగ్గని విద్యుత్ వినియోగం వేసవిలో మాదిరి తిరుగుతున్న విద్యుత్ మీటర్ ఎల్నినో ప్రభావంతో కురవని వర్షాలు..ఉక్కపోతతో ఉక్కిరిబిక్కిరి గతేడాదితో పోల్చుకుంటే జూలై నెలలో పెరిగిన విద్యుత్ వినియోగం ఆగని ఏసీలు, కూలర్, ఫ్రిజ్ల వినియోగం
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పోస్టుమార్టం అసిస్టెంట్ ఆత్మహత్యాయత్నంవిజయనగరం ఫోర్ట్: జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ సర్వజన ఆస్పత్రిలో పోస్టుమార్టం అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్న అశ వేధింపులు తాళలేక సోమవారం ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. ఓ అంబులెన్సు నిర్వాకుడు, ఇద్దరు మీడియా ప్రతినిధులు కొంత కాలంగా ఆమెను వేధిస్తున్నారు. సోమవారం కూడా వారు మరింతగా వేధించడంతో ఇంటిలో లైజాల్ తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి ఒడిగట్టింది. దీంతో కుటుంబసభ్యులు ప్రభుత్వ సర్వజన ఆస్పత్రిలో ఆమెను చేర్పించారు. ప్రస్తుతం ఆశ స్టెప్డౌన్ ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతోంది. ఔట్ పోస్టు పోలీసులు బాధితురాలి నుంచి ఫిర్యాదు స్వీకరించారు. శ్రీకాకుళం రూరల్: బొల్లినేని మెడిస్కిల్స్ ఆధ్వర్యంలో విశాఖపట్నంలోని హెచ్పీసీఎల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ నేతృత్వంలో ఫ్రంట్లైన్ హెల్త్కేర్ గివింగ్ అసిస్టెంట్, వెల్నెస్ థెరపిస్ట్ కోర్సులో ఉచిత శిక్షణ ఇచ్చి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించనున్నట్లు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సీహెచ్ నాగేశ్వరరావు శనివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. పదో తరగతి పాసై 18 నుంచి 27 ఏళ్లలోపు యువతీ యువకులు అర్హులని పేర్కొన్నారు. శిక్షణ కాలంలో ఉచిత భోజన, వసతి సదుపాయాలు కల్పిస్తామన్నారు. ఇంటర్ పాసైన విద్యార్థులకు డిప్లమో, బీఎస్సీ, ఎంఎల్టీ, బీపీటీ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నాయని, మరిన్ని వివరాలకు 7995013422, 7680945357 నంబర్లను సంప్రదించాలని కోరారు. పశువుల అక్రమ రవాణాపై చర్యలు తీసుకోవాలి● ఆంధ్రప్రదేశ్ గో సంరక్షణ సమాఖ్య డిమాండ్ విజయనగరం అర్బన్: జిల్లాలో పశువుల అక్రమ రవాణా జోరుగా సాగుతోందని అరికట్టడంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్న రవాణా ఖాఖ అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ గో సంరక్షణ సమాఖ్య రాష్ట్ర కార్యదర్శి కేదారశెట్టి సత్యనారాయణ డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు సోమవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన గ్రీవెన్స్సెల్లో జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి సీహెచ్.సత్తిబాబుకు ఫిర్యాదు సమర్పించారు. రాయపూర్ నేషనల్ హైవే, గొట్లాం, పూసపాటిరేగ, పెదమానాపురం, అలమండ, రాజాం ప్రాంతాల నుంచి కంటైనర్లు, వ్యాన్లలో ఆవులు, దూడలు, గేదెలను రాత్రింబవళ్లు కబేళాలకు తరలిస్తున్నారని ఫిర్యాదులో తెలియజేశారు. ఫిర్యాదు అందజేసిన వారిలో జిల్లా కార్యదర్శి సంధ్యారాణి, రేణుక పట్నాయక్, గేదెల నారాయణమ్మ, దమయంతి తదితరులు ఉన్నారు. రైల్వే ట్రాక్ పై గుర్తు తెలియని మృతదేహంవిజయ నగరం క్రైమ్: అలమండ రైల్వేయార్డ్ దిగువ ఉన్న రైల్వే ట్రాక్పై ఎలక్ట్రికల్ పోల్ వద్ద గుర్తు తెలియని మృతదేహాం పడి ఉండడాన్ని విజయనగరం జీఆర్పీ సిబ్బంది సోమవారం కనుగొన్నారు. మృతుని వయస్సు సుమారు 35నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య ఉంటుందని జీఆర్పీ హెచ్.సీ అశోక్ తెలిపారు. మృతుడు 5 అడుగుల 6 అంగుళాల పొడవు, చామనఛాయ రంగులో చింపిరి గెడ్డం కలిగి ఉన్నాడని, శరీరంపై బిస్కెట్ రంగు లోయర్, స్లీల్ లెస్ రౌండ్ నెక్ నలుపు రంగు గల బనియన్ దానిపై బుల్స్ 23 అను ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు ఉన్నాయన్నారు. మెడలో తెలుపు ఆకు పచ్చ ఎరుపు రంగు గల దారంతో ఉన్న తాడు ధరించి ఉన్నాడని మృతదేహాన్ని గుర్తించిన గలిగిన వారు ఫోన్ 6301365605, 9192475 85742 నంబర్లకు తెలియజేయాలని హెచ్సీ అశోక్ కోరారు.
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సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలిచికెన్పార్వతీపురం రూరల్: ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో అధికారులకు అలసత్వం తగదని, అర్జీదారుల సమస్యల మూలాల్లోకి వెళ్లి శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎన్.ప్రభాకరరెడ్డి ఆదేశించారు. ఈ మేరకు సోమవారం కలెక్టరేట్లోని సమావేశ మందిరంలో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్ఎస్) కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా డీఆర్ఓ కె.హేమలత, డీఆర్డీఏ పీడీ ప్రభావతితో కలిసి 74 దరఖాస్తులు స్వీకరించారు. ఇందులో 21 రెవెన్యూకు సంబంధించిన అర్జీలు రాగా, 53 ఇతర అర్జీలున్నాయి. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. కేవలం సాంకేతిక కారణాలు చూపుతూ అర్జీలను మూసివేయరాదన్నారు. పరిష్కారం పూర్తయినట్లు పోర్టల్లో నమోదు చేసేముందు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి, అర్జీదారుతో మాట్లాడి నిర్ధారించుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. అసంపూర్ణ నివేదికలిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని, పెండింగ్ ఫిర్యాదులకు గడువు విధించి వ్యక్తిగతంగా పర్యవేక్షించాలని అధికారులను హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా స్థాయి, నోడల్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. చట్ట పరిధిలో సత్వర న్యాయం: ఎస్పీ పార్వతీపురం రూరల్: ప్రజల నుంచి వచ్చే ఫిర్యాదులపై త్వరితగతిన స్పందించి, చట్ట పరిధిలో సత్వరమే సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఎస్పీ ఎస్.వి.మాధవ్రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ మేరకు సోమవారం జిల్లా పోలీసు ప్రధాన కార్యాలయంలో ‘ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక’ (పీజీఆర్ఎస్) కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా నలుమూలల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదు దారులతో ఎస్పీ ముఖాముఖి మాట్లాడి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కుటుంబకలహాలు, ఆస్తి వివాదాలు, సైబర్ మోసాలు, మహిళలపై వేధింపులు, అధిక వడ్డీలు తదితర సమస్యలపై ఈ వేదికలో మొత్తం 7 ఫిర్యాదులు అందాయి. ఈ ఫిర్యాదులను పరిశీలించిన ఎస్పీ, వెంటనే సంబంధిత పోలీసు అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఫిర్యాదుల్లోని వాస్తవాలను నిర్ధారించుకుని తక్షణమే చర్యలు చేపట్టాలని, తీసుకున్న చర్యల నివేదికలను ప్రధాన కార్యాలయానికి పంపాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రతి సోమవారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు నిర్వహించే ఈ పరిష్కార వేదికను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఎస్పీ సూచించారు. కార్యక్రమంలో అదనపు ఎస్పీ ఎం.వెంకటేశ్వరరావు, డీసీఆర్బీ సీఐ జీఏవీ రమణ, ఎస్సై శిరీష పాల్గొన్నారు. ఐటీడీఏ పీజీఆర్ఎస్కు 33 వినతులు సీతంపేట: స్థానిక ఐటీడీఏలోని ఎస్ఆర్శంకరన్ సమావేశ మందిరంలో ఏపీఓ జి.చిన్నబాబు సోమవారం నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్కు గిరిజనులు వివిధ సమస్యలపై 33 వినతులు సమర్పించారు. పవర్ వీడర్ ఇప్పించాలని పెద్దగూడకు చెందిన సవర సింగడు అర్జీ ఇచ్చారు. హౌసింగ్ పెండింగ్ బిల్లు చెల్లించాలని బగందరకు చెందిన పద్మావి విన్నవించారు. హౌసింగ్ మంజూరు చేయాలని బత్తిలి గ్రామస్తుడు కె.వెంకటరావు తదితరులు కోరారు. కొండపోడు పట్టాలు కావాలని సత్యజగన్నాథపురం గ్రామస్తురాలు కృష్ణవేణి కోరారు. మొగదారగూడలో సీసీ రోడ్డు నిర్మించాలని సవర చిరంజీవి వినతిపత్రం ఇచ్చారు. కార్యక్రమంలో వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ డా.ప్రభాకరరెడ్డి
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రామాయవలసలో ఏనుగుల గుంపుమెరకముడిదాం: మండలంలోకి ఆదివారం సాయంత్రం ప్రవేశించిన ఏనుగుల గుంపు సోమవారం సాయంత్రానికి ఎం.రావివలస మీదుగా రామాయవలస, గొల్ల లమర్రివలస గ్రామాల మధ్యలో ఉన్న మామిడితోటలోకి ప్రవేశించినట్లు ఎలిఫెంట్ ట్రాకర్స్ సాయి, చంటి, ఉపేంద్ర, నాగ చెబుతున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న తహసీల్దారు సులోచనారాణి ఏనుగుల గుంపు ఉన్న ప్రాంతానికి వెళ్లారు. రామాయవలస, గొల్లలమర్రివలస ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. ● సోమలింగాపురం గ్రామానికి చెందిన ఎస్.కిరణ్రాజుకి చెందిన ఎకరా 50 సెంట్లు విస్తీర్ణంలోని కొబ్బరితోటను ఽఏనుగులు ద్వంసం చేశాయి.
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కూటమిలో చిచ్చు.. మాకే ఆహ్వానం లేదా!?సాక్షిప్రతినిధి, విజయనగరం: మన ఊరిలో మీటింగ్ పెట్టి మనకు ఆహ్వానం లేకపోవడమా..? వంటలన్నీ మనతో చేయించి మనకు పళ్లెం వేయకపోవడమా? మనతో ఫంక్షన్ కుర్చలు సర్దించి మనను చివరకు గుమ్మం బయట నిలబెడితే ఎలా ఉంటుంది? అచ్చం నెల్లిమర్ల ఎమ్మెల్యే లోకం నాగమాధవి పరిస్థితిలానే ఉంది. బయటకు చెప్పలేక.. ఎవరికీ చెప్పుకోలేక.. క్యాడర్ ముందు బిల్డప్ కొట్టుకోలేక.. అబ్బబ్బ ఈ కష్టాలు.. అవమానాలు పగవాడిక్కూడా రావద్దు సుమీ..! అన్న వ్యాఖ్యలు నెల్లిమర్ల నియోజకవర్గంలో వినిపిస్తున్నాయి. ఆగస్టు ఒకటో తేదీన భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు తదితరులు వస్తున్నారు. ఎయిర్పోర్ట్ను ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించనుండగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్, ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు పాల్గొంటున్నట్టు ఎయిర్పోర్టు నిర్వహణ సంస్థ జీఎమ్మార్ ఆహ్వాన పత్రికను విడుదల చేసింది. అందులో స్థానిక ఎమ్మెల్యే లోకం మాధవి పేరులేకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఎయిర్ఫోర్ట్ ప్రారంభానికి ముందు ప్రధాని పర్యటన ఏర్పాట్లు అంటూ రోజూ ప్రాజెక్టు దగ్గరకు వెళ్లడం.. ఏర్పాట్లు.. పర్యవేక్షణ అంటూ హడావుడి చేయడం తప్ప ఆఖరుకు జీఎంఆర్ వారు వేసిన ఆహ్వాన పత్రంలో కూడా ఎమ్మెల్యే పేరు లేకపోవడం పార్టీ క్యాడర్ను ఆవేదనకు గురిచేస్తోంది. ఎయిర్పోర్టు రానీయండి.. వేలల్లో ఉద్యోగాలు..ఇక మీ జీవితాలు మారిపోతాయి.. ఇంటికో ఉద్యోగం.. రెండు చేతుల్లో డబ్బులు గలగలా అంటూ చెప్పుకొచ్చిన ఎమ్మెల్యేకు ఆహ్వాన పత్రంలో పేరు లేకపోవడం చూసి.. ఆమె స్థాయి ఇంతేనా అంటూ ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. అయితే, దీనివెనుక స్థానిక టీడీపీ నేతల కుతంత్రం ఉందన్న వ్యాఖ్యలు జనసేన క్యాడర్ నుంచి వినిపిస్తున్నాయి. స్థానిక ఎమ్మెల్యేకు లేని ప్రాధాన్యం లోకేశ్కు ఎలా ? ఎంతపెద్ద నాయకుడు వచ్చినా స్థానిక నాయకత్వానికి అయితే ప్రత్యేక ప్రొటోకాల్ ఉంటుంది. ఎమ్మెల్యేలు, నియోజకవర్గ ఇన్చార్జిలకు వేదిక మీద సీట్లు ఉంటాయి. కానీ ప్రధాని కార్యక్రమానికి మాత్రం స్థానిక ఎమ్మెల్యే మాధవికి ప్రత్యేక ఆహ్వానం లేకపోవడం ఆమెను జీఎమ్మార్ లైట్ తీసుకున్నట్లే అంటున్నారు. ఇదిలా ఉండగా అసలు ఈ ప్రాంతానికి, ఆ ప్రాజెక్టుకు సాంకేతికంగా ఎలాంటి అనుబంధం లేని లోకేశ్, పవన్ కల్యాణ్ వంటివారికి ఎలా ప్రాధాన్యం ఇచ్చారనే అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి.
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వ్యవసాయం అంటే చులకన భావం సరికాదుఈ ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా నీరు వస్తుంది. పంటలు పండుతాయని ఆశగా ఎదురు చూస్తున్న రైతన్నకు ఒక రకంగా ఈ ప్రభుత్వం చుక్కలు చూపిస్తోందనే చెప్పుకోవాలి. వ్యవసా యం అంటే ఇంత చులకనగా చూడడం టీడీపీ ప్రభుత్వానికి భావ్యం కాదు. నారుమడులు ఎండిపోతున్నాయి. ఈ ఏడాది ఎకరా నా సొంత భూమి, మరో 3 ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకుని వరి సాగుకు సిద్ధం చేశాను. కానీ అటు వర్షాలు కురవక ఇటు ఎత్తి పోతల పథకం పనిచేయక సాగునీటికి ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. వనరు ఉన్నా కూడా సాగునీరందడం లేదు. –సామిరెడ్డి సూర్యనారాయణ, రైతు కొట్టక్కి
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పారని పథకాలువిజయనగరంసోమవారం శ్రీ 27 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026వ్యవసాయం తప్ప మరో వ్యాపకం తెలియని రైతులు గడిచిన రెండేళ్ల క్రితం వరకు ఆనందంగా పంటలు సాగుచేశారు. ప్రస్తుతం సాగునీరు లేక అవస్థలు పడుతున్న రైతులను ఆదుకునే నాథుడే కరువయ్యాడు. సకాలంలో వర్షాలు కురవక, వనరులు ఉన్నా సాగునీరు అందక సాగు భూములన్నీ బీడుగా మారుతున్నాయని అన్నదాతలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. సాగునీటి వనరులున్న చోట చివరి ఆయకట్టు వరకు సాగునీరందించి అన్నదాతను ఆదుకోవాలన్న లక్ష్యంతో గతంలో ప్రభుత్వాలు నిర్మించిన ఎత్తి పోతల పథకాలు పూర్తిగా పనిచేయని విధంగా పాడై మరమ్మతుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి. దీంతో ఆయా ఆయకట్టుల రైతులు సాగునీటి అవస్థలు పడుతున్నారు. –రామభద్రపురంఓ వైపు ప్లాస్టిక్ కవర్లు, గ్లాసులు, ప్లేట్లు..ఫలితంగా మరో వైపు పర్యావరణానికి ముప్పు.
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సర్కారుపై సమరంవిజయనగరం: ఎన్నికలకు ముందు యువత, విద్యార్థులకు ఇచ్చిన హమీలను విస్మరించి మాయమాటలు, మోసకారి చర్యలతో పబ్బంగడుపుకుంటున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వంపై సమరశంఖం పూరించనున్నట్లు ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మజ్జి శ్రీనివాసరావు పేర్కొన్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ఈనెల 28న పార్టీ యువజన, విద్యార్థి విభాగాల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించతలపెట్టిన నిరసన ర్యాలీని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ నిరసన ద్వారా రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత నిర్వహించిన డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగిన అక్రమాలతో పాటు ఎన్నికలకు ముందు ప్రకటించిన హామీల విషయంలో చేస్తు న్న మోసంపై గళం విప్పనున్నామన్నారు. ఈ మేరకు ఆదివారం విజయనగరంలోని రింగ్రోడ్లో గల వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో నిరసన ర్యాలీకి సంబందించి వాల్పోస్టర్లను పార్టీ యు వజన విభాగం నాయకులతో కలిసి ఆయన ఆవి ష్కరించారు. ఆ రోజు ఉదయం 10 గంటలకు విజయనగరంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయం జంక్షన్ నుంచి గంటస్తంభం జంక్షన్, మెయిన్ రోడ్ మీదుగా మూడులాంతర్ల జంక్షన్ వరకు నిరసన సాగుతుందన్నారు. ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, యువత అధిక సంఖ్యలో పాల్గొ ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. సర్కారు మెడలు వంచేంత వరకు పోరటం జాతీయస్థాయిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించి న నీట్ పరీక్ష ప్రశ్నపత్రం లీకేజీపై ఇటీవల ఢిల్లీ సహా దేశ వ్యాప్తంగా యువత, విద్యార్థులు చేపట్టిన పోరటంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగివచ్చింద ని అందుకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రితో రాజీనామా చేయించారని మజ్జి శ్రీని వాసరావు గుర్తు చేశారు. ఇదే తరహాలో ఆఽంధ్రప్రదేశ్లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి న తరువాత నిర్వహించిన డీఎస్సీ అక్రమాలపై చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మెడలు వంచేందుకు యువత, విద్యార్థులకు మద్దతుగా వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర వ్యాప్త నిరసనకు పిలుపునిచ్చిందన్నారు. ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే డీఎస్సీలో అక్రమా ల ఆరోపణలపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. లేనిపక్షంలో అందుకు బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ను ఆ బాధ్యతలను తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు. యువత, విద్యార్థులకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు ఎప్పుడు..? ఎన్నికలకు రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగ యువతకు, విద్యార్థులకు చంద్రబాబు సర్కారు ఇచ్చిన హమీలు ఎప్పుడు అమలు చేస్తారని మజ్జి శ్రీని వాసరావు ప్రశ్నించారు. నిరుద్యోగ యువతకు నెలకు రూ.3వేలు భృతి ఇస్తామని ప్రకటించి రెండేళ్లుగా గడుస్తున్నా అమలు చేయలేదన్నారు. అదే విధంగా ఉన్నత విద్యనభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులకు చెల్లించాల్సిన ఫీజురీయింబర్స్మెంట్ బకా యిల విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందని దుమ్మెత్తిపోశారు. ఈ నేపథ్యంలో యువత, విద్యార్థుల భవిష్యత్ కోసం రాష్ట్రంలో బాధ్యత గల ప్రతిపక్షగా వైఎస్సార్సీపీ పోరుబాట పడుతుందని చె ప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ, పట్టణ స్థాయి నుంచి యువత, విద్యార్థులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొలని విజయవంతం చేయాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర మహిళా విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శి కోలగట్ల శ్రావణి, మహిళా నాయకురాలు డాక్టర్ బొత్స అనూష, జిల్లా యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు కరుమజ్జి సాయికుమార్, విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షుడు అల్లు అవినాష్, జిల్లా యువజన విభాగం నాయకుడు జి.ఈశ్వర్ కౌశిక్, జిల్లాలోని వివిధ నియోజకవర్గాలకు చెందిన యువజన, విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షులు బడ్డుకొండ ప్రదీప్కుమార్, బెల్లాన వంశీ, చెల్లూరి భార్గవ్, పైడిపినాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మజ్జి శ్రీనివాసరావు
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శాకాంబరి అలంకరణలో శ్రీ కనకమహాలక్ష్మిచీపురుపల్లి: పట్టణంలోని శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి అమ్మవారు శాకాంబరి దేవి అలంకరణలో భక్తులకు ఆదివారం దర్శనమిచ్చారు. శాకాంబరి ఉత్సవాల్లో భాగంగా వివిధ రకాల కూరగాయలతో అమ్మవారిని అలంకరించారు. విజయనగరం టౌన్: స్థానిక కంటోన్మెంట్ బొగ్గులదిబ్బ ప్రాంతంలో కొలువైన శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి మూలవిరాట్కు అదే ప్రాంతానికి చెందిన భక్తుడు, వ్యాపారవేత్త రెయ్యిశంకర్ రెడ్డి, అనంతలక్ష్మి దంపతులు రూ.14 లక్షల విలువైన ఐదున్నర కిలోల వెండి చీరను కానుకగా ఆదివారం సమర్పించారు. ఆషాడ మా సంలో ఏటా మూడురోజుల పాటు అమ్మవారి పండగను భక్తులు నిర్వహిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో పైడితల్లి అమ్మవారికి ఆదివారం వేకువజామునుంచి పంచామృతాలతో అభిషేకాలు, అర్చనలు నిర్వహించారు. అనంతరం మేళతాళాలు, మంగళవాయిద్యాలతో, వేదమంత్రా ల నడుమ అమ్మవారికి వెండిచీరను సమర్పించారు. కార్యక్రమంలో మాజీ కార్పోరేటర్ బోనెల ధనలక్ష్మి, కొట్యాడ రాము, ఈశు, గిరి, అనిల్, రుజుతా రెడ్డితో పాటు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. బొండపల్లి: వరుణుడి కటాక్షం కోసం రైతులు, చిన్నారులు బొండపల్లి మండలంలోని గిట్టుపల్లి గ్రామంలో ఆదివారం కప్పల పండుగను నిర్వహించారు. కప్పల పండుగ చేస్తే తప్పనిసరిగా వర్షాలు కురుస్తాయన్న నమ్మకం గ్రామాల్లోని రైతులకు ఉండడంతో చిన్నారులు, పెద్దలు కలిసి గ్రామంలో కప్పలను పసుపుబట్టల్లో కట్టి ఇంటింటికీ తీసుకువెళ్లి స్నానాలు చేయించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. వరుణుడు కరుణించి వర్షాలు కురిసి పంటలు సాగు చేయడానికి అవకాశం కల్పించి ముందుకు నడిపించాలని గ్రామంలోని చిన్నా పెద్దా పండుగను నిర్వహించి, పూజలు చేశారు. మెరకముడిదాం: మండలంలోని ఉత్తరావల్లి పంచాయతీ మధుర గ్రామాలైన గొల్లవెంకయ్యపేట, గదబపేట గ్రామాల మధ్యలో ఆది వారం సాయంత్రం ఏనుగుల గుంపు ప్రత్యక్షమైంది. ఈ గుంపు రెండు గ్రామాల మధ్యలో ఉన్న చెరువులో కాసేపు సేద దీరాయి. అనంత రం అటు శ్యామాయవలస గ్రామం వైపు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా శ్యామాయవలస గ్రామస్తులు అప్రమత్తమై పెద్దగా కేకలు వేయడంతో ఈ ఏనుగులు గుంపు మళ్లీ గొల్లవెంకయ్యపేట, గదబపేట గ్రామాల మధ్యలో ఉన్న మామిడితోటలోకి తరలిపోయాయి. గొల్లవెంకయ్యపే ట, గదబపేట గ్రామాలకు ఫారెస్ట్ బీట్ అధికా రి గణేష్ సిబ్బంది తిరుపతిరావు వెళ్లి ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు. వైస్ ఎంపీ పీ తలచట్ల హరిబాబు రెండు గ్రామాల ప్రజలతో మాట్లాడుతూ గ్రామస్తులెవరూ బయటకు రావద్దని అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు.
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పట్టపగలే దొంగతనంవీరఘట్టం: మండలంలోని చలివేంద్రి గ్రామంలో ఆదివారం పట్టపగలే దొంగతనం జరిగింది. గ్రామానికి చెందిన గర్బాన శంకరరావు ఇంటిలో దొంగలుపడి రూ. 1.80 లక్షల నగదు, అరతులం బంగారు చెవిదిద్దులు తీసుకెళ్లిపోయారు. బాధితుడు, పోలీసులు తెలియజేసిన వివరాల ప్రకారం.. బాధితుడు శంకరరావు వ్యవసాయ పనుల పెట్టుబడి కోసం రెండు రోజుల కిందటే బ్యాంక్లో బంగారం తాకట్టుపెట్టి రూ. 1.80 లక్షల నగదు తీసుకుని, ఇంటిలోని బీరువాలో భద్రపరిచాడు. ఆదివారం ఉదయం ఆయన పొలం పనులకు వెళ్లగా.. అతని భార్య హేమ భోజనం తీసుకుని పొలానికి వెళ్లింది. ఇంటికి తాళం వేసి, పక్కనే ఉన్న గోడపై తాళంచెవి పెట్టడంతో.. గమనించిన దొంగలు ఇంటి తలుపులు తెరిచి దొంగతనానికి పాల్పడ్డారు. విషయం తెలుసుకున్న ఎస్సై షణ్ముకరావు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితి సమీక్షించారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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గర్భగుడి నుంచి గ్రీన్ పిచ్ వరకు..● ఘనంగా ప్రారంభమైన బ్రాహ్మణ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ● టోర్నమెంట్లో పాల్గొన్న ఎనిమిది టీమ్లు విజయనగరం టౌన్: నిత్యం వేదమంత్రోచ్ఛారణలతో ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో తీరిక లేకుండా గడిపే ఆ చేతులు ఆనందంతో కాసేపు ఉల్లాసంగా.. ఉత్సాహంగా బ్యాట్, బంతి పట్టుకుని ఆనందపడ్డాయి. ఆదివారం స్థానిక రాజీవ్ క్రీడామైదానంలో మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించనున్న బ్రాహ్మణ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ను జిల్లా క్రీడాశాఖాధికారి వెంకటేశ్వరరావు దంపతులు ప్రారంభించారు. జిల్లా బ్రాహ్మణ సేవా సంఘాల సమాఖ్య అధ్యక్షుడు టీవీ శ్రీనివాస్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. మొదటి రోజు టోర్నీలో ఎనిమిది టీమ్లు పాల్గొన్నాయి. కార్యక్రమంలో భాగంగా వెంకటేశ్వరరావు దంపతులను నిర్వాహకులు సత్కరించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా అర్చక పురోహిత సంఘం అధ్యక్షుడు భమిడిపాటి రామ్కుమార్ శర్మ, గౌరవాధ్యక్షుడు ఈఆర్.సోమ యాజులు, అల్లంరాజు సూర్యరాజేశ్వరశర్మ, పప్పు సరోజిని, భమిడిపాటి జోగేష్ శర్మ, రామాయణం సత్యనారాయణ శర్మ, కాశీభట్ల పవన్కుమార్ శర్మ, సంగీసపు మోహన్శర్మ, నూతి సుబ్రహ్మణ్యం, బొడ్డపాటి కామేశ్వరశర్మ, నౌడూరి మణికుమార్ శర్మ, చెంబోలు సూర్యనారాయణ శర్మ, జయంతి సత్యనారాయణ శర్మ, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రచ్చ గెలిచి.. ఇంట ఓడి..!బొబ్బిలి: ఇంటిపేరు కస్తూరి వారు. ఇంటినిండా గబ్బిలాల కంపు అన్న చందంగా ఉంది బొబ్బిలి వీణల కేంద్రం పరిస్థితి. బొబ్బిలి వీణల కేంద్రం జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. అంతే కాదు. అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు బిల్ క్లింటన్ సైతం ఇక్కడి జ్ఙాపికలు, బహుమతుల వీణలు, తయారీ విధానానికి అబ్బురపడ్డారు. ఇక్కడి కార్మికులను వైట్ హౌస్కు ఆహ్వానించారు. ఇక్కడి తయారీ దారులు దేశ నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధుల చేతుల మీదుగా గుర్తింపు పొందారు. వీణల కేంద్రంలో ఎన్నో వీణలు తయారయ్యాయి. కానీ ఇక్కడి వీణల కేంద్రం మాత్రం అసౌకర్యాలతో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. కేంద్రం చుట్టూ తుప్పలు, డొంకలు బొబ్బిలి వీణల కేంద్రం ఆవరణ, ప్రహరీ లోపల తుప్పలు, డొంకలతో నిండి ఉంది. ఏటా ఇవి పెరుగుతున్నా చర్యలు తీసుకునే నాథుడే కరువయ్యాడు. వాస్తవానికి వీణల కేంద్రం ఏటా దాదాపు రూ.40వేలు పన్నుల రూపేణా మున్సిపాలిటీకి చెల్లిస్తోంది. అయినా మున్సిపల్ కార్మికులతో ఇక్కడ పరిశుభ్రం చేయించేందుకు అధికారులు చొరవ చూపడం లేదు. ఫలితంగా ఆవరణ అంతా నాగుపాములు, జెర్రిపోతులు, ఉల్లి పాములు తిరుగుతూ కళాకారులను భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. సుమారు 38 మంది కళాకారులు ఉన్న వీణల కేంద్రం వద్ద వారు మరుగుదొడ్లకు వెళ్లేందుకు కూడా వీలు లేకుండా చుట్టూ పొదలు దర్శనమిస్తున్నాయి. చీకట్లోనే కేంద్రం ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్న వీణల కేంద్రానికి వెళ్లాలంటే చీకటి తప్పదు. ఇక్కడి కేంద్రం బోర్డు వద్ద వీధిలైట్లు ఏర్పాటు చేయాలని కళాకారులు కోరినా మున్సిపల్ సిబ్బంది పట్టించుకోవడం లేదు. అంతే కాదు వీణల కేంద్రానికి వెళ్లే ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన బోర్డు వెలిసిపోయి తుప్పుపట్టింది. కానీ పట్టించుకునే నాథుడే లేడు. కేంద్రం వద్ద బోర్డు లేక పోవడం వల్ల ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వీణల కొనుగోలు కోసం వచ్చిన ఔత్సాహికులు కేంద్రం ఎక్కడుందని స్థానికులను అడగాల్సి వస్తోంది. తుప్పలు తొలగించి వీణల కేంద్రం వద్ద లైట్లు వేసి కేంద్రానికి మునుపటి శోభ తీసుకురావాలని వీణల కేంద్రం కళాకారులు, స్థానికులు కోరుతున్నారు. జాతీయస్థాయిలో గుర్తింపు.. స్థానికంగా పారిశుధ్య లోపంతో కంపు.. తుప్పలు తొలగించకపోవడంతో పాములు, కీటకాల బెడద ఇదీ బొబ్బిలి వీణల కేంద్రం దుస్థితి
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అమ్మ దర్శనానికి వెళ్తూ..● రోడ్డు ప్రమాదంలో కుటుంబ పెద్ద మృతి ● పలువురికి గాయాలుసీతానగరం: దైవ దర్శనానికి వెళుతూ రోడ్డు ప్రమాదంలో కుటుంబ పెద్ద మృతి చెందిన సంఘటన ఆదివారం వేకువజామున చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు, బాధితులు తెలియజేసిన వివరాల ప్రకారం.. చీపురుపల్లి మండలం అలజంగి గ్రామానికి చెందిన చింత గురునాయుడు (52) అలియాస్ దాసు, కుటుంబ సభ్యులు పది మందితో కలిసి రాయగడలోని మజ్జిగౌరి దర్శనానికి ఆటోలో శనివారం రాత్రి బయలుదేరారు. సీతానగరం మండలం జోగింపేట వద్దకు ఆదివారం వేకువజామున ఐదు గంటలకు చేరుకున్నారు. ఈ సమయంలో అదే రోడ్డులో పార్వతీపురం నుంచి బొబ్బిలి వైపు వెళ్తున్న బొలేరో వ్యాన్ ఎదురుగా వచ్చి ఆటోను ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో గురునాయుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా.. మిగిలిన వారు గాయపడ్డారు. స్థానికుల ద్వారా సమాచారం తెలుసుకున్న ఏఎస్పీ వెంకటేశ్వరరావు, పార్వతీపురం రూరల్ సీఐ రంగనాథ్ పరిశీలించి, క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఎస్సై హేమలత కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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ప్రధాని పర్యటన నేపథ్యంలో.. ఆకస్మిక వాహన తనిఖీలు● వాహనదారులు చొరబడకుండా సూచిక బోర్డుల ఏర్పాటు ● ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్ ● మీటింగ్ స్థలానికి వాహనాలు వచ్చే మార్గాల పరిశీలన పూసపాటిరేగ: దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆగస్టు 1న జిల్లాలో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాహనాలు వెళ్లవలసిన మార్గాలు, వాటికి కేటాయించిన పార్కింగ్ స్థలాల ను ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్ ఆదివారం క్షేత్రస్థాయిలో సందర్శించి పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడూతూ భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానా శ్రయం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి బస్సుల్లో వచ్చే ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు. వాహనాలు వచ్చే మార్గాల్లో వాహనదారులు దారి తప్పకుండా, స్పష్టంగా కనిపించే విధంగా ప్రధాన జంక్షన్లలో పెద్ద సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం మార్గాల నుంచి వచ్చే వాహనాలకు ఎటువంటి ట్రాఫిక్ ఆటంకాలు కలగకుండా పటిష్టమైన చర్యలు చేపట్టాలని సూచించా రు. బందోబస్తు నిమిత్తం విధులకు వచ్చే పోలీసు అధికారులు, సిబ్బందికి వసతి, భోజన ఏర్పాట్లలో ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా చూడాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. అనంతరం, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పాల్గొనే బహిరంగ సభా ప్రాంగణంతో పాటు భద్రతా ఏర్పాట్లను ఎస్పీ పరిశీలించి, అధికారులకు పలు కీలక సూచనలు చేశారు. ప్రధాని పర్యటన వేళ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు తలెత్తకుండా అత్యున్నత స్థాయి నిఘా, పటిష్టమైన భద్రతా బందోబస్తు నిర్వహించాలని పోలీస్ అధికారులను ఎస్పీ ఆదేశించారు.
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పక్కాగా వాహన తనిఖీలు● ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్ గంట్యాడ: ఆగస్టు 1న ప్రధాని నరేంద్రమోదీ జిల్లా పర్యటన నేపథ్యంలో విజయనగరం పట్టణం, రూరల్, భోగాపురం, భోగాపురం సర్కిల్ పరిధిలో పక్కాగా వాహన తనిఖీలు చేపట్టాలని ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ మేరకు ఆదివారం ఆయన మాట్లాడుతూ.. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టుకు వెళ్లే మార్గాల్లో తాత్కాలిక చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి, వాహనాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసి అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకోవాలన్నారు. ఎయిర్పోర్టు పరిసర గ్రామాల్లో కూంబింగ్, ఫుట్ పెట్రోలింగ్ నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. ప్రధాని పర్యటన ముగిసే వరకు భద్రతా చర్యలు కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేశారు. పెంట జెడ్పీహెచ్ఎస్ విద్యార్థులకు అవార్డులు బొబ్బిలిరూరల్: రాష్ట్ర అటవీశాఖ కాకినాడలో నిర్వహించిన స్పారో హీరో జాతీయస్థాయి కథా రచనల పోటీల్లో పెంట జెడ్పీహెచ్ స్కూల్ విద్యార్థులు రాణించారు. ఎం. జయశ్రీ సీనియ ర్ విభాగంలో మొదటి స్థానం సాధించగా, రెండో స్థానాన్ని శ్రీలాస్య సాధించింది. అలాగే జూనియర్ విభాగంలో ఎన్. ప్రణీతకు మూడో స్థానం, డ్రాయింగ్ జూనియర్ విభాగంలో జి. అశ్విన్కుమార్కు నాలుగో స్థానం లభించింది. కాకినాడ సమీపంలోని కోరంగి అభయారణ్యం వద్ద ఆదివారం నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో అటవీశాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి కాంతిలాల్ దండే విజేతలకు ప్రశంసాపత్రాలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా హెచ్ఎం మోహనరావు విద్యార్థులతో గైడ్ టీచర్లు కె సింహాచలం, ఎం శ్రీనివాసరావులను అభినందించారు. భట్రాజుల సంఘ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా సతీష్రాజు విజయనగరం గంటస్తంభం: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భట్రాజుల సంఘ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం ఆదివారం విజయవాడలో నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన సీహెచ్సీఎస్వీ రాజు (సతీష్రాజు)ను సంఘ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. ఈ మేరకు ఆయన్ను ఘనంగా సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో భట్రాజుల సంఘ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చక్రాల పక్కిరాజు, ఏపీ రాష్ట్ర భట్రాజుల కార్పొరేషన్ చైర్మన్ సరికొండ వెంకటేశ్వరరాజు, విజయనగరం జిల్లా ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. మనస్తాపంతో వ్యక్తి ఆత్మహత్య సీతానగరం: తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన మండలంలోని అంటిపేటలో ఆదివారం జరిగింది. స్థానికులు తెలియజేసిన వివరాల ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన చుక్క త్రినాథ్ (75) భార్యర తొమ్మిది నెలల కిందట మృతి చెందింది. ఇతనికి ముగ్గురు కుమారులు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. కుమారులు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో స్థిరపడ్డారు. కుమార్తెకు కూడా వివాహం జరిగిపోవడంతో కొన్నాళ్లుగా ఒంటరిగా ఉంటున్నాడు. దీంతో ఒంటరితనాన్ని జీర్ణించుకోలేక కొన్నాళ్లుగా ముభావంగా ఉంటున్నాడు. ఈక్రమంలో ఇంటిలో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. మృతుని కుటుంబీకులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు హెచ్సీ కమలాకర్ గ్రామానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం బొబ్బిలి సీహెచ్సీకి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.