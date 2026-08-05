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రూ.కోటి అప్పు తీర్చేందుకు బూతు సినిమాల్లో నటించా

సాక్షి కార్టూన్‌ : 06-08-2026

ఒకటి.. చెప్పడం తప్ప రెండు.. చేయడం తప్ప.. అన్నీ చేసేశారు!!

ఇది చాలదన్నట్టు ఆ మినిస్టర్‌ ఎవరు సార్‌!

దగ్గు మందు అడిగితే 'దగ్గుతున్నాడు' తప్ప మందు ఇవ్వడం లేదు!

మన ఇల్లు లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉండటం వలన డైరెక్ట్‌గా కొట్టుకొని వచ్చా!

పొగాకు రైతులు.. సర్కార్‌

'కొరియన్‌ కనకరాజు' మూవీ రివ్యూ అండ్ రేటింగ్

ఈ రాశి వారికి వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో పురోభివృద్ధి

కొత్త రికార్డుల దిశగా బంగారం!

సాక్షి కార్టూన్‌ : 05-08-2026

చదివిన పాఠశాల రుణం తీర్చుకున్న ధనుశ్‌.. విరాళం ఇన్ని కోట్లా..

‘ఏడు’ ఏడుపు కాదు.. అదృష్టం తెచ్చిపెట్టింది

సూర్య కంటే మూడింతలు ఎక్కువ సంపాదించా

వివేక్‌ ఒబెరాయ్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ దూకుడు

ఈ రాశి వారికి ఆర్థికాభివృద్ధి.. సంఘంలో గౌరవం

సన్‌రైజర్స్‌ బ్యాటర్ల విధ్వంసం.. 100 బంతుల్లో 241 రన్స్‌

ప్రదీప్ రావత్.. ఆస్తులు ఎన్ని కోట్లో తెలుసా?

ఒకే ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన ‍తెలుగు సినిమాలు

ఈ రాశి వారికి స్థిరాస్తి వృద్ధి.. గృహయోగం

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