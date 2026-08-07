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Nandyala
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నేడు జెడ్పీలో సాగు, తాగునీటిపై సమీక్షకర్నూలు(అర్బన్): జిల్లా పరిషత్లోని మినీ సమావేశ భవనంలో ఈ నెల 6న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఉమ్మడి జిల్లాలో సాగు, తాగునీటికి సంబంధించి సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు జెడ్పీ సీఈఓ ఆర్.సుధాకర్రెడ్డి బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.జెడ్పీ చైర్మన్ యర్రబోతుల పాపిరెడ్డి అధ్యక్షతన నిర్వహించనున్న ఈ సమావేశంలో జిల్లాలో తాగునీటి ఎద్దడి నివారణ, సాగునీటి కాలువల ద్వారా నీటి విడుదల అంశాలపై సమీక్ష కొనసాగుతుందన్నారు.సమావేశానికి ఉమ్మడి జి ల్లాకు చెందిన జెడ్పీటీసీ,ఆర్డబ్ల్యూఎస్, ఇరిగే ష న్ అధికారులు హాజరుకావాలని ఆయన కోరారు. హంద్రీ–నీవా కాలువకు 350 క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల నందికొట్కూరు: హంద్రీ–నీవా కాలువకు 350 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేసినట్లు హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ సూపరింటెండెంట్ ఇంజినీర్ జీ రాజన్బాబు తెలిపారు. మల్యాల ఎత్తిపోతల పథకంలో బుధవారం మోటార్లకు,గంగమ్మ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం హంద్రీ–నీవా కాలువకు 350 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్ఈ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు హంద్రీ–నీవా కాలువకు ఒక పంపు ద్వారా నీటిని విడుదల చేస్తున్నామన్నారు. కొలనుభారతిలో రేపు శాకంబరీ ఉత్సవం శ్రీశైలంటెంపుల్: శ్రీకొలనుభారతి క్షేత్రంలో శుక్రవారం సరస్వతి అమ్మవారికి శాకంబరీ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు దేవస్థాన చైర్మన్ పోతుగుంట రమేష్నాయుడు, ఈఓ ఎం.శ్రీనివాసరావు ఒక ప్రకటలో బుధవారం తెలిపారు. లోకకల్యాణం కోసం మొట్టమొదటిసారిగా సరస్వతి అమ్మవారికి ఈ విశేష ఉత్సవం నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అమ్మవారిని పలు రకాల అకుకూరలు, కూరగాయలు, ఫలాలతో అలంకరింపజేసి విశేష పూజలు నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. భక్తులందరూ ఉత్సవంలో పాల్గొనాలని కోరారు. డ్రంకెన్డ్రైవ్ కేసులో ఒకరికి జైలు డోన్ రూరల్: మద్యం మత్తులో వాహనం నడిపిన ఒకరికి రెండు రోజులు జైలు శిక్ష విధించారు. వై చౌడప్ప(23) అనే వ్యక్తి డ్రంక్ డ్రైవ్లో పట్టుబడగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కోర్టులో బుధవారం హాజరు పరిచారు. రెండు రోజులు జైలు శిక్ష విధిస్తూ డోన్ స్పెషల్ జ్యుడీషియల్ సెకండ్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ నూరుల్లా తీర్పు నిచ్చారు. మద్యం తాగి వాహనాలు నడిపే వారికి భారీ జరిమానాలు, జైలు శిక్ష తప్పవని సీఐ రాకేష్, ఎస్ఐ మమత తెలిపారు. ప్రశాంతంగా ‘టెట్’ నంద్యాల(న్యూటౌన్): జిల్లాలో బుధవారం టెట్ (టీచర్ ఎలిజబులిటీ టెస్టు) ప్రశాంతంగా జరిగిందని డీఈఓ జనార్దన్రెడ్డి తెలిపారు. ఉదయం సెషన్లో310 మందికిగాను 278 మంది (89.68 శాతం), మధ్యాహ్న సెషన్లో 310 మంది గాను 273 మంది(88.06శాతం) హాజరైనట్లు చెప్పారు. పరీక్ష రాసేవారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలుగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. కొత్త ఓటరు నమోదుకు 30 వరకు అవకాశం నంద్యాల(అర్బన్): కొత్త ఓటరు నమోదుకు ఈనెల 30 వరకు అవకాశం ఉందని జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. జిల్లా హేతుబద్ధీకరణ అనంతరం 1,629 పోలింగ్ కేంద్రాలకు అదనంగా 134 చేరి మొత్తం 1,763 అయ్యాయని పేర్కొన్నారు. ఓటరు కార్డులో మార్పులు, చేర్పులు, కొత్త ఓటరు నమోదుకు ఈనెల 30 వరకు అవకాశం ఉందదని తెలిపారు. ముసాయిదా ఓటరు జాబితాలో ఎలాంటి అభ్యంతరాలు ఉన్నా సంబంధిత బీఎల్ఓలు, ఈఆర్ఓల దృష్టికి తేవాలన్నారు. శ్రీశైలంలో రేపటి నుంచి సహస్ర ఘటాభిషేకం శ్రీశైలంటెంపుల్: శ్రీశైలంలో శుక్రవారం నుంచి ఈ నెల 11వ తేదీ వరకు ఐదు రోజుల పాటు వరుణయాగ సహిత సహస్ర ఘటాభిషేకం నిర్వహిస్తున్నట్లు దేవస్థాన ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు పోతుగుంట రమేష్నాయుడు, ఈఓ ఎం.శ్రీనివాసరావు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నెల 9 నుంచి 11వ తేదీ వరకు గణపతిహోమం, రుద్రహోమం, మృత్యుంజయహోమం, చండీహోమం, వృద్దమల్లికార్జునస్వామివారి వద్ద జరిగే ఆర్జిత సేవలు తాత్కాలికంగా నిలుపుదల చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. అలాగే ఆర్జితపరోక్ష సేవలు కూడా నిలుపుదల చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
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గంటల వ్యవధిలోనే ఏఐ కెమెరా పట్టేస్తుంది!మహానంది: తప్పిపోయిన వారితో పాటు నేరాల్లో పాల్గొన్నవారి ఫొటోలను అప్లోడ్ చేస్తే చాలు గంటల వ్యవధిలోనే ఆర్టీజీఎస్ సీసీ 360 ఏఐ కెమెరాల ద్వారా గుర్తించవచ్చని ఎస్పీ సునీల్ షొరాణ్ తెలిపారు. మహానంది మండలం అబ్బీపురం గ్రామానికి చెందిన ఇద్దరు విద్యార్థులు మంగళవారం ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోగా 100కు ఫిర్యాదు వచ్చింది. నాలుగు టీముల ద్వారా సీసీ 360 ఏఐ కెమెరాల ద్వారా గంటలోనే గుర్తించి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. మహానంది పోలీస్స్టేషన్లో బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఏఎస్పీ ఆర్. సుస్మితతో కలిసి ఎస్పీ వివరాలు వెల్లడించారు. బ్రాహ్మణకొట్కూరు పీఎస్ పరిధిలో ఏడాది క్రితం మిస్సింగ్ అయిన ఒకరిని ఇదే సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో గుర్తించి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించామన్నారు. అలాగే రెండు నెలల క్రితం జాతీయ స్థాయి క్రిమినల్ గ్యాంగ్ను పట్టుకున్నామన్నారు. టీచర్ మందలించిందని.. మహానంది మండలం తిమ్మాపురం జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో అబ్బీపురం గ్రామానికి చెందిన గోగుల జగదీష్ ఏడో తరగతి, పల్లపు సుధీర్ ఆరో తరగతి చదువుతున్నారు. పాఠశాలలో వేరేవారి మొబైల్ చూస్తుండగా టీచర్ మందలించారు. ఇంటికి వచ్చిన వారు ఎవరికీ చెప్పకుండా ఎక్కడైనా హాస్టల్లో ఉందామని వెళ్లారు. సాయంత్రం వరకు వారి కోసం వెతికిన తల్లిదండ్రులు కంగారు పడి 100కు కాల్ చేయడంతో స్పందించిన ఎస్పీ సునీల్ షొరాణ్ వెంటనే ఏఎస్పీ ఆర్. సుస్మితకు సమాచారం అందించారు. సీఐ శ్రీనివాసులురెడ్డితో పాటు మహానంది, బండిఆత్మకూరు, గోస్పాడు ఎస్ఐలు రామ్మోహన్రెడ్డి, జగన్మోహన్, సుధాకర్రెడ్డిలతో నాలుగు టీములను ఏర్పాటు చేసి వెతికించారు. అదే సమయంలో తప్పిపోయిన ఇద్దరు పిల్లల ఫొటోలను సీసీటీవీ 360 యాప్లో అప్లోడ్ చేశారు. నంద్యాల ఆర్టీసీ బస్టాండు వద్ద ఉన్న సీసీ టీవీ కెమెరాలో రాత్రి తప్పిపోయిన ఒకరైన జగదీష్ ముఖం మ్యాచ్ అయింది. వెంటనే పోలీసు సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని ఆటోడ్రైవర్లు, స్థానికులకు ఫొటోలు చూపించడం, రాత్రి 11.30 గంటల సమయంలో ఓ ఆటోడ్రైవర్ వారిని ఓ ప్రదేశంలో చూశానని చెప్పగా వెంటనే అక్కడికి వెళ్లి ఇద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించి ఇద్దరు పిల్లలు క్షేమంగా ఉన్నారని చెప్పారు. దొరికిన ఇద్దరు విద్యార్థులను ఎస్పీ సునీల్ షొరాణ్ ఆప్యాయంగా దగ్గరకు తీసుకుని వారితో మాట్లాడారు. ఇలాంటి పొరపాటు ఎప్పుడూ చేయొద్దని, కష్టపడి చదువుకోవాలని సూచించారు. వారికి నోట్బుక్స్, విద్యాసామగ్రి అందించి ప్రోత్సహించారు. ఇద్దరు విద్యార్థుల ఆచూకీ కోసం కృషి చేసిన పోలీసు సిబ్బందిని ప్రత్యేంగా అభినందించారు.
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అధికార టీడీపీ ఇప్పటికీ కక్ష సాధింపు రాజకీయాలనే నమ్ముకుంది. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చకపోగా.. అభివృద్ధి, సంక్షేమాన్ని విస్మరించి అక్రమ కేసులతో వైఎస్సార్సీపీ నేతలే లక్ష్యంగా పాలన సాగిస్తోంది. పోలీసులను పావులుగా వాడుకొని బలమైన నాయకులను కటకటాల్లోకి పంపేసాక్షి ప్రతినిధి, కర్నూలు: చంద్రబాబు పాలనలో పోలీ సులు పెట్రేగిపోతున్నారు. పచ్చపార్టీ నేతలమెప్పుకోసం వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలపై అక్రమకేసు లు బనాయిస్తున్నారు.శాసనసభ్యులన్న గౌరవం లేకుండా ఉద్దేశపూర్వకంగా కేసులు పెడుతున్నారు. నిర్భంధించి వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారు. ఆలూరు ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి విషయంలో ఇదే జరిగింది. పక్కా ప్రణాళికతో పోలీసులను అడ్డుపెట్టుకొని ఎమ్మెల్యేపై పలుకేసులు నమోదు చేయించి జైలుకు పంపారు. ఎస్సీ మహిళ వస్త్రాలను చింపివేశారని ఆయనతోపాటు సోదరుడు, కుమారుడిపైనా ఎస్సీ అట్రాసిటీ కేసులు నమోదు చేశారు. అంతటితో ఆగక పలువురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలపైనా కేసులు బనాయించారు. అయితే ఎస్సీ మహిళ వస్త్రాలు ఎమ్మెల్యే చింపలేదని, ఎమ్మెల్యేపై కేసు నమోదు చేయించేందుకు మహిళ భర్త ఉద్దేశపూర్వకంగా భార్య బట్టలు చింపినట్లు ఓ సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. టీడీపీ నేతల దిగజారుడు రాజకీయాన్ని ఈ వీడియో ప్రశ్నిస్తోంది. టీడీపీ నేతల కనుసన్నల్లో అక్రమ కేసులు
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టీడీపీ నేతల ప్రోద్బలంతో పోలీసుల అక్రమ కేసులు కొన్ని..● అక్టోబర్ 2, 2024 పవన విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్లలో సామగ్రిని ధ్వంసం చేశారని వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన 24 మందిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఆలూరు మండలం మొలగవల్లి గ్రామ సమీపంలోని సబ్ స్టేషన్, ఆస్పరి మండలంలోని జొహరాపురం వద్దనున్న సబ్ స్టేషన్, దేవనకొండ మండలంలోని సబ్ స్టేషన్లపై దాడికి పాల్పడిననట్లు పోలీసులు మూడు కేసులు నమోదు చేశారు. ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి సోదరుడు వెంకటేష్తో పాటు దేవనకొండ జెడ్పీటీసీ రామకృష్ణ, ఆస్పరి మండలంలోని బిణిగేరి సర్పంచ్ వెంకటేష్, హాలహర్వి మండలం ఎంపీపీ భర్త పరశురాము, ఇదే మండలంలోని నిట్రవట్టి గ్రామ ఎంపీటీసీ గోపాల్తో పాటు వైఎస్సార్ సీపీకి చెందిన నియోజకవర్గ నాయకులపై కేసుపెట్టారు. ● నవంబర్ 3, 2024 తుగ్గలి మండలం శభాషపురానికి చెందిన మాజీ సర్పంచ్, వైఎస్సార్సీపీ వలంటీర్ల విభాగం జిల్లా కార్యదర్శి హనుమంతును అక్రమంగా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. గ్రామంలో చిన్నపాటి గొడవకు సంబంధించి టీడీపీ కార్యకర్త ఫిర్యాదు మేరకు 326 సెక్షన్ కింద జొన్నగిరి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి గద్వాలకు పెళ్ళికి వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా హనుమంతును ప్యాపిలి హైవేపై పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని కర్నూలుకు తరలించి వేధింపులకు గురి చేశారు. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులు గ్రామంలోకి వెళ్లకుండా ఆంక్షలు విధించారు. ● నారాలోకేష్ యువగళం పాదయాత్ర సందర్భంగా శభాషపురంలో ఎస్సీ సామాజికవర్గానికి చెందిన వారు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. దీనికి హనుమంతు కారణమని రెడ్బుక్ కుట్రల్లో భాగంగా అక్రమ కేసు బనాయించి వేధించారు. ● జూన్ 30, 2024 నంద్యాల పట్టణానికి చెందిన వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా మేధావుల ఫోరం అధ్యక్షులు రసూల్ ఆజాద్పై టీడీపీ నేత అంజాద్ ఫిర్యాదుతో టూ టౌన్ పోలీసులు 406,408,420,467,468,471,506 సెక్షన్ల కింద అక్రమ కేసులు బనాయించారు. ● డిసెంబర్ 12, 2024 నంద్యాల పట్టణానికి చెందిన వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి గన్ని కరిముల్లాపై టీడీపీ నాయకుడు జావిద్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు టూటౌన్ పోలీసులు 329, 351, 133, 308 తదితర సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేయడంతో పాటు కరీముల్లాపై రౌడీషీట్ ఓపెన్ చేశారు. ● జూన్ 22, 2024 నంద్యాల మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ మాబున్నీసాపై టీడీపీ నేతలు ఇచ్చిన తప్పుడు ఫిర్యాదుతో నంద్యాల 3 టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ● కక్ష సాధింపునకు పరాకాష్ట కోడుమూరు నియోజకవర్గంలో కర్నూలు మండలం ఎదురూరు గ్రామానికి చెందిన బోయ వెంకటేశ్వర్లు వైఎస్ఆర్సీపీ విలేజ్ ప్రెసిడెంట్గా కొనసాగుతున్నారు. వెంకటేశ్వర్లు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతుగా ఉండటాన్ని జీర్ణించుకోలేక టీడీపీ నాయకులు, కేడీసీసీ బ్యాంకు చైర్మన్ ఎదురూరు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి పోలీసులను అడ్డుపెట్టి నాలుగు సార్లు అక్రమ కేసులు పెట్టించినట్లు ప్రచారం ఉంది. 2024 ఏప్రిల్లో గడ్డివాములు కాలిపోగా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అరెస్టు చేయించి జైలుకు పంపారు. 2024 సెప్టెంబర్ 11న తన పొలంలో చేతబడి పూజలు జరిపించాడని, 2024 అక్టోబర్ 15న రెవెన్యూ అధికారుల సంతకాలను ఫోర్జరీ చేశారని, 2026 ఫిబ్రవరి 25న రుద్రవరం పొలంలో చేతబడి చేశాడనే కారణాలతో బోయ వెంకటేశ్వర్లుపై పలు కేసులు పెట్టించారు. ● పాత కేసును తిరగతోడి.. 2013లో గాంధీచౌక్లోని జుమ్మామసీదు నిర్వాహణలో కొందరు అవకతవకలకు పాల్పడుతున్నారని ఇషాక్బాషా అప్పట్లో ఆరోపణలు చేశారు. ఆయనపై టీడీపీ నేతలు కక్షగట్టి వన్టౌన్ పోలీసుస్టేషన్లో కేసు నమోదు చేయించారు. అయితే 2024లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఆయన ఎమ్మెల్సీగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో పాత కేసును తిరగతోడారు. పోలీసుల ద్వారా నోటీసులు పంపి రిమాండ్ చేయించాలని చూశారు. ఆయన హైకోర్టును ఆశ్రయించడంతో టీడీపీ నేతలు మిన్నకుండిపోయారు.
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శ్రీశైలంలో ప్రారంభమైన విద్యుదుత్పాదనశ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్: శ్రీశైలం ఎడమగట్టు భూగర్భ జలవిద్యుత్ కేంద్రంలో విద్యుత్ ఉత్పాదన ప్రారంభించారు. శ్రీశైలం డ్యాం నీటిమట్టం 860 అడుగులకు పైబడగానే మంగళవారం రాత్రి నుంచి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉత్పాదన మొదలుపెట్టింది. జలాశయ ం నుంచి 4,267 క్యూసెక్కుల నీటిని వాడుకొని 2.087 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేసి ంది. బుధవారం కూడా విద్యుత్ ఉత్పాదనను కొనసాగిస్తోంది. అలాగే బ్యాక్ వాటర్ నుంచి కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతలకు 800 క్యూసెక్కుల నీటిని వినియోగించుకున్నారు. ఆంధ్ర ప్రాంతంలోని కుడిగట్టు జలవిద్యుత్ కేంద్రంలో ప్రభుత్వ అనుమతులు లేక ఉత్పాదనను ఇప్పటికీ ప్రారంభించనట్లు తెలుస్తోంది.
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సీమ ప్రాజెక్టులకు తక్షణమే నీరు విడుదల చేయాలినంద్యాల(అర్బన్): సీమ ప్రాజెక్టులకు తక్షణమే నీటిని విడుదల చేయాలని రాయలసీమ సాగునీటి సాధన సమితి నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. శ్రీశైలం నీటి విడుదలపై ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకోకపోతే కేసీ కెనాల్, తెలుగుగంగ, ఎస్సార్బీసీ పరిధిలోని ఆయకట్టు రైతులతో కలిసి రైతాంగ ఉద్యమం ఉద్ధృతం చేస్తామని సమితి ఉపాధ్యక్షుడు ఏర్వ రామచంద్రారెడ్డి, శంకర్రెడ్డి హెచ్చరించారు. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో 854 అడుగుల నీటి మట్టాన్ని కాపాడి, సీమకు రావాల్సిన నీటిని తక్షణమే విడుదల చేయాలని కోరుతూ బుధవారం జాయింట్ కలెక్టర్ సూరజ్ ధనుంజయ్, జలవనరుల శాఖ అధికారులు ప్రతాప్లకు సమితి నాయకులు వినతి పత్రాలు అందజేశారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ.. గత వర్షా కాలంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి పేరుతో నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారన్నారు. ప్రస్తుతం ఎగువన ఉన్న కర్ణాటక పరిసర ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో శ్రీశైలం జలాశయానికి వరదనీరు వచ్చి చేరిందన్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్రెగ్యులేటర్ ద్వారా ఎస్సార్బీసీ, కేసీ కెనాల్, తెలుగుగంగ, గాలేరు–నగరి ప్రాజెక్టులతో అనుసంధానమైన రిజర్వాయర్లు, గ్రామీణ చెరువులకు తక్షనమే నీటి విడుదల చేయాలన్నారు. సీమ ప్రజల చట్టబద్ధమైన జలహక్కులను పరిరక్షిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలన్నారు. నంది రైతు సమాఖ్య అధ్యక్షుడు బెక్కెం రామసుబ్బారెడ్డి, సుధాకర్రావు, దామోదర్రెడ్డి, సదాశివారెడ్డి, చిన్నరామకృష్ణారెడ్డి, కృష్ణమోహన్రెడ్డి, పెద్దన్న, భాస్కరరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పోలీస్ పోస్టులు భర్తీ చేయాలని ధర్నానంద్యాల(న్యూటౌన్): పోలీసు శాఖలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేయాలని కోరుతూ చెవిలో పూలు పెట్టుకొని మోకాళ్లపై బుధవారం కలెక్టరేట్ ఎదుట డీవైఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భ ంగా డీవైఎఫ్ఐ నంద్యాల పట్టణ కార్యదర్శి శివ మాట్లాడుతూ.. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీల మేరకు ప్రకటించిన పోస్టులను భర్తీ చేయాలన్నారు. కేవలం 2,500 పోస్టులొద్దని మొత్తం11,639 పోస్టులు భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించినా ఇంత వరకు అమలు చేయడం లేదన్నారు. వివిధ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నోటిఫికేషన్ లేకపోవడంతో అభ్యర్థులు వయస్సును కోల్పోతున్నారన్నారు. జనరలైజేషన్ పరిగణనలోకి తీసుకొని అభ్యర్థులకు కూటమి ప్రభుత్వం న్యాయం చేయాలని, లేని పక్షంలో విడతల వారీగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడుతామన్నారు. ధర్నాలో కానిస్టేబుల్ అభ్యర్థులు యాకూబ్, అజారుద్దీన్, నారాయణస్వా మి, వినయ్, కుమార్, సుమంత్, ఓబయ్య, సా యి,అశోక్,రాజశేఖర్, మధు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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బాబూ.. రాయలసీమపై ద్వేషం ఎందుకు?● కేసీకి నీరు విడుదల చేయకపోతే పోరాటం ఉధృతం చేస్తాం ● వైఎస్సార్సీపీ సమన్వయకర్త డాక్టర్ దారా సుధీర్ పగిడ్యాల: రాయలసీమ ప్రాంతంపై సీఎం చంద్రబాబుకు ద్వేషం ఎందుకని నందికొట్కూరు నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ సమన్వయకర్త డాక్టర్ దారా సుధీర్, రైతు విభాగం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి శిరిగిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, రైతు విభాగం వర్కింగ్ కమిటీ కార్యదర్శి వంగాల భరత్కుమార్రెడ్డి ప్రశ్నించారు. చలో ముచ్చుమర్రి కార్యక్రమంలో భాగంగా వారు రైతులతో కలిసి బుధవారం ఎత్తిపోతల పథకం ప్రాజెక్ట్ వద్ద కృష్ణా జలాల సందర్శనకు బయలుదేరారు. ముచ్చుమర్రి గ్రామానికి వెళ్లిన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులను మార్గమధ్యలోనే నెహ్రూనగర్ క్రాస్ రోడ్డు వద్ద నందికొట్కూరు రూరల్ సీఐ సుబ్రమణ్యం, ఎస్ఐలు నరేంద్ర, ఓబులేసు, మల్లికార్జున అడ్డుకున్నారు. అనుమతి లేకుండా ఎత్తిపోతల పథకాన్ని సందర్శించరాదని వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులను నిలువరించారు. తీవ్ర వర్షాభావం నెలకొని రాయలసీమ ప్రాంతం ఎడారిగా మారుతోందని, రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలనే ఆశయంతో కృష్ణా జలాల సందర్శనకు వచ్చామని దారా సుధీర్ వివరించారు. అయినా ప్రాజెక్ట్ సందర్శనకు పోలీసులు ససేమిరా అన్నారు. దీంతో వారు రోడ్డుపై బైఠాయించి కేసీ కాలువకు నీటి విడుదల చేయాలని నిరసన తెలిపారు. ముచ్చుమర్రి ఎత్తిపోతల కేసీసీ లిఫ్ట్ నుంచి కేసీ కాలువకు 5 టీఎంసీ నీటిని వాడుకునేందుకు అనుమతులున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 790 అడుగుల లోలెవెల్ నీటిని కూడా వాడుకోవడానికి మహానేత వైఎస్ రాజశేఖర్రెడ్డి ముచ్చుమర్రి ఎత్తిపోతలను నిర్మించారని గుర్తు చేశారు. రాయలసీమలో ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కూడా సీఎం చంద్రబాబు నిర్మించలేదని ధ్వజమెత్తారు. జలయజ్ఞంలో భాగంగా మహానేత వైఎస్సార్ 78 ప్రాజెక్ట్లు నిర్మించారన్నారు. మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి రాయలసీమ ప్రాజెక్ట్ను చేపట్టి 85 శాతం పనులు పూర్తి చేయించారన్నారు. కేసీ కాలువకు రెండ్రోజుల్లో కృష్ణా జలాలు విడుదల చేయలాని లేదంటే ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామన్నారు. గడప గడపకుకాకుండా పొలం పొలం తిరిగి రైతాంగ సమస్యలను ఎమ్మెల్యే గిత్త జయసూర్య పరిష్కరించాలని హితవు పలికారు. వైఎస్సార్సీపీ మండల కన్వీనర్, జెడ్పీటీసీ మాజీ సభ్యుడు పుల్యాల నాగిరెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కోసిక తిరుమలేశ్వరరెడ్డి, విద్యార్థి విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు సురేష్ యాదవ్, మాజీ సర్పంచ్ మద్దిలేటి, నాగశేనారెడ్డి, బోయ మధు, కాటం వెంకటరమణ, శింగారం రంగా, కళ్యాణ్, రాజు, రాంబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. 14 మందిపై కేసు నమోదు ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా ముచ్చుమర్రి ఎత్తిపోతల పథకం ప్రాజెక్ట్ సందర్శనకు వచ్చి రోడ్డుపై బైఠాయించి ఆందోళనకు దిగిన వైఎస్సార్సీపీ సమన్వయకర్త డాక్టర్ దారా సుధీర్, వంగాల భరత్కుమార్రెడ్డి, శిరిగిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, మాజీ జెడ్పీటీసీలు పుల్యాల నాగిరెడ్డి, పోచా జగదీశ్వరరెడ్డి, తిరుమలేశ్వరరెడ్డితో పాటు మరో 8 మందిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ నరేంద్ర బుధవారం తెలిపారు.
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సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఇంట్లో ఏసీబీ సోదాలు● రూ.2.80 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు గుర్తింపు కర్నూలు(టౌన్): ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కలిగి ఉన్నాడనే ఫిర్యాదుతో గురువారం తెల్లవారు జామున నంద్యాల సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో సీనియర్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్న గోపాల రావు ఇంట్లో అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. కర్నూలు నగరంలోని పెద్దపాడులో ఆయన నివసిస్తున్న మైత్రీ వనం ఇంటితో పాటు జొహరాపురం, ఆరోరానగర్, నంద్యాల సబ్రిజిస్ట్రర్ కార్యాలయం,అలాగే ఆయన బంధువుల ఇళ్లు, హైదరాబాదు, అనంతపురం ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో సోదాలు చేపట్టారు. సోదాల్లో బాలాజీనగర్లో జీ ప్లస్ 2 భవనం, ఉల్చాల వద్ద రెండస్తుల భవనం, 5 చోట్ల ఇళ్ల స్థలాలు, ఒక కారును గుర్తించారు. ఏసీబీ ఇంచార్జి డీఎస్పీ సీతారామరావు మాట్లాడుతూ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయని, బంధువుల ఇళ్లతో పాటు బ్యాంకు లాకర్లు పరిశీలించాల్సి ఉందన్నారు. ఇప్పటి వరకు సోదాల్లో రూ.2.80 కోట్లు విలువ చేసే ఆస్తులు బయట పడినట్లు చెప్పారు.
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● ఎర్ర తెగులుతో పత్తి రైతు కుదేలు ● వర్షాభావంతో ఎండిన పంట ● ఆందోళనలో అన్నదాతలుకృష్ణగిరి: ఈ ఏడాది పత్తి రైతు ల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. కోటి ఆశలతో సాగుచేసిన తెల్ల బంగారం నిరాశ నింపుతోంది. విత్తనాలు, ఎరువులు, క్రిమిసంహారక మందులు కొనుగోలు చేసి పంట సాగుచేస్తే.. చివరకు పెట్టుబడి కూడా దక్కని పరిస్థితి నెలకొంది. జూన్ మొదటి వారంలో సాగు చేసినప్పటి నుంచి వర్షం లేకపోవడంతో పంట ఎర్రగా మారి ఎండిపోతుంది. బోరు, బావుల కింద కూడా సాగు చేసిన పంట కూడా ఏపుగా వచ్చినా చివరకు ఎర్ర తెగులుతో రంగుమారుతోంది. దీంతో అన్నదాతలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇప్పటికే చాలా గ్రామాల్లో వేరుశనగ పంటను తొలగించగా, మరో నాలుగైదు రోజుల్లో పత్తి పంటను కూడా తొలగించనున్నట్లు రైతులు చెబుతున్నారు. కొన్ని గ్రామాల్లో పత్తి పంటను జీవాలతో మేపుతున్నారు. ప్రభుత్వం కరువు మండలంగా ప్రకంటించి ఆదుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు.
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నీటి ఎద్దడి నివారించాలికర్నూలు(అర్బన్): జిల్లాలో తాగు, సాగు, పరిశ్రమలకు అవసరమైన నీటిని అందించేందుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ యర్రబోతుల పాపిరెడ్డి సూచించారు. ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల ఈ ఏడాది అనేక గ్రామాల్లో తీవ్ర తాగునీటి ఎద్దడి ఏర్పడిందని, అలాగే వ్యవసాయానికి సాగు నీరు అందని పరిస్థితి నెలకొందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో తాగు, సాగు నీటి అవసరాలు తీర్చే ప్రక్రియలో ప్రజలు, రైతులకు తాత్కాలిక ఉపశమనం కల్పించడంతో పాటు, శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు అవసరమైన సలహాలు, సూచనలు స్వీకరించేందుకు గురువారం సాయంత్రం ఆయన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. స్థానిక జిల్లా పరిషత్లోని మినీ సమావేశ భవనంలో జరిగిన ఈ సమావేశానికి జెడ్పీ సీఈఓ ఆర్ సుధాకర్రెడ్డి, ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఎస్ఈ సీహెచ్ మనోహర్, నంద్యాల ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారి శ్రీనివాసులు, ఈఈలు అబ్దుల్ఖాదర్, పద్మజ, ఇరిగేషన్ అధికారులు రాజన్బాబు, సుబ్రమణ్యంరెడ్డి, శివశంకర్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాలువలకు నీరు వదిలితే సమస్య తగ్గుముఖం తాగునీటి సమస్య పరిష్కారానికి సంబంధించి నంద్యాల జిల్లాలో కుందూ నదికి నీరు సమృద్ధిగా వస్తే, కేసీ కెనాల్కు నీరు విడుదల చేస్తే పలు గ్రామాల్లో నీటి సమస్య పరిష్కారం అవుతుందని నంద్యాల ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారి శ్రీనివాసులు సమావేశం దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. అలాగే కర్నూలు జిల్లాలో ప్రస్తుతం ఎల్ఎల్సీ నీరు విడుదలవుతున్న నేపథ్యంలో దాదాపు అన్ని ఎస్ఎస్ ట్యాంకుల్లో 60 నుంచి 70 శాతం వరకు నీటి నిల్వలు ఉన్నాయని పర్యవేక్షక ఇంజినీర్ సీహెచ్ మనోహర్ చెప్పారు. అలాగే హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్కు కూడా నీటిని విడుదల చేసిన నేపథ్యంలో నీటి సమస్య తగ్గే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. సమావేశంలో హుందాగా వ్యవహరించాలి సమావేశం జరుగుతున్న సమయంలో ఆస్పరి జెడ్పీటీసీ సభ్యుడు దొరబాబు మాట్లాడుతూ మండంలోని పలు గ్రామాల్లో తాగునీటి సమస్య అధికంగా ఉందని, నాగనాథనహళ్లి వాటర్ స్కీం నుంచి ఆదోని మండలంలోని పలు గ్రామాలకు నీరు ఇవ్వడం వల్ల సమస్య జఠిలంగా మారిందని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఎస్ఈని ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడటం పట్ల ఏఈలు తాము కూర్చున్న స్థానాల నుంచి లేచి సమావేశం నుంచి బయటకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ సందర్భంగా అందరూ కూర్చోవాలని ఎస్ఈ మనోహర్ కోరడంతో ఎవరి స్థానాల్లో వారు కూర్చున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జెడ్పీ చైర్మన్ పాపిరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. సమావేశాల్లో ఎవరు పరుషంగా మాట్లాడినా, నివారిస్తామన్నారు. ఏఈల తీరు పట్ల ఆయన ఇట్ ఈజ్ బ్యాడ్ అంటూ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. పలు అంశాలు సమావేశం దృష్టికి.. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సరఫరాకు సంబంధించిన పలు అంశాలను వివిధ మండలాలకు చెందిన ఏఈలు సమావేశం దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ఎస్ఎస్ ట్యాంకులు, గుర్తించిన సోర్స్ నుంచి గ్రామం వరకు నీటిని తీసుకువెళ్లినా, గ్రామ పంచాయతీల్లో నిర్వహణ లోపం వల్ల కూడా నీటి సరఫరాలో ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయని పలువురు ఏఈలు చెప్పారు. అలాగే పలు గ్రామ పంచాయతీల్లో వాటర్మెన్స్కు నెలల తరబడి జీతాలు ఇవ్వకపోవడం వల్ల కూడా సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మూడు, నాలుగు దశాబ్దాల క్రితం వేసిన పైప్లైన్లు పాడైపోవడం వల్ల కూడా డిజైన్ ప్రకారం చివరి ప్రాంతాలకు నీరు అందని పరిస్థితి నెలకొనిందని పలువరు ఏఈలు వాపోయారు. ముఖ్యంగా గ్రామాలు, పట్టణాల్లో శివారు కాలనీలు పెరగడం వల్ల కూడా నీటిని నిర్ణీత సమయానికి వారి అవసరాల మేరకు అందించలేకపోవడం తదితర కారణాలను సమావేశం దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. అలాగే పలు గ్రామాలకు అదనంగా బోర్లు మంజూరు చేయాలని పలువురు జెడ్పీటీసీలు కోరారు. ఈ సమావేశానికి జెడ్పీటీసీ సభ్యులు జగదీశ్వరరెడ్డి, యుగంధర్రెడ్డి, మౌలాలి, బీ రఘునాథ్రెడ్డి, రామకృష్ణ, మహేశ్వరరెడ్డి, సుధాకర్రెడ్డి, రంగనాథ్గౌడ్, రాజ్కుమార్, ప్రసన్నకుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఖరీఫ్కు నీరు ఇవ్వాల్సిందే... ప్రస్తుత ఖరీఫ్కు కచ్చితంగా జిల్లాలోని రిజర్వాయర్ల నుంచి నీటిని విడుదల చేయాలని జెడ్పీ చైర్మన్ యర్రబోతుల పాపిరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల ఖరీఫ్కు నీటిని విడుదల చేయలేమనే అపోహలో ఇరిగేషన్ ఇంజినీర్లు ఉన్నారని, అయితే ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల ప్రాజెక్టులకు ఇన్ఫ్లో సంతృప్తికర స్థాయిలో ఉందన్నారు. ముఖ్యంగా వరద ప్రవాహం తగ్గుతున్న సమయంలోనే ముందస్తుగా జిల్లాలోని అన్ని రిజర్వాయర్లను టాప్అప్ చేసుకోవాలన్నారు. ఈ విధంగా అన్ని రిజర్వాయర్లను నింపుకుంటే సాగు, తాగు నీటికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తవనే అభిప్రాయాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు.
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పులి మరణానికి ముళ్ల పందే కారణంఆత్మకూరు రూరల్: ఆత్మకూరు అటవీ డివిజన్ పరిధిలోని నాగలూటి రేంజ్లో పెద్దపులి(టి66ఎఫ్) మరణానికి ముళ్ల పందితో పోరాటమే కారణమని డిప్యూటీ డైరెక్టర్ విగ్నేష్ అపావ్ తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన గురువారం ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన హైపవర్ కమిటీ కూడా ఈ విషయాన్ని నిర్ధారించిందన్నారు. టి66 ఎఫ్ పులి ముళ్ల పందిని వేటాడే క్రమంలో తీవ్రంగా గాయపడిందన్నారు. పులి సంచరించిన ప్రదేశాల్లో ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాలు పరిశీలించినప్పుడు ఈ విషయం వెల్లడైందన్నారు.పులి కళేబరానికి పోస్ట్మార్టం చేసినప్పుడు కడుపులో ముళ్ల పంది ముళ్లు కనిపించినట్లు పేర్కొన్నారు.
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నేతన్న సేవలో సి‘ఫార్సు’!కర్నూలు(అగ్రికల్చర్): పార్టీలకు అతీతంగా గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తే ప్రస్తుత చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అందుకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తోంది. చేనేత కార్మికుల కోసం రెండేళ్ల తర్వాత అమలు చేస్తున్న నేతన్న సేవలో టీడీపీ నేతల సిఫార్సులకే పెద్ద పీట వేశారు. జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని శుక్రవారం నేతన్న సేవలో పథకాన్ని అమలు చేయనున్నారు. కర్నూలు జిల్లాలో ఎమ్మిగనూరు, నంద్యాల జిల్లాలో బనగానపల్లి నియోజకవర్గం నందివర్గంలో కార్యక్రమాలు నిర్వహించను న్నారు. ఒక్కో చేనేత కార్మికుడి కుటుంబానికి రూ.25 వేల ప్రకారం నిధులు విడుదల చేయనున్నారు. టీడీపీ నేత జోక్యం గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఐదేళ్లపాటు వైఎస్సార్ నేతన్న నేస్తం పథకం కింద ఏడాదికి రూ.24 వేల ప్రకారం అర్హులందరికీ అందజేసింది. లబ్ధిదారుల ఎంపికలో ఎలాంటి రాజకీయ జోక్యం లేదు. అర్హతకు పెద్దపీట వేశారు. నేతన్న సేవలో అంటూ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం రెండేళ్లు అమలు చేయలేదు. ప్రస్తుతం అర్హులైన చేనేతకార్మికులను పక్కన పెటి సిఫార్సులకు అనుగుణంగా లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేశారు. ఎమ్మిగనూరు నియోజకవర్గంలో టీడీపీ నేత జోక్యం మరీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. లబ్ధిదారుల ఎంపిక ఆ నేత ఆధ్వర్యంలోనే జరిగినట్లు సమాచారం. అనర్హులే ఎక్కువ నేతన్న సేవ పథకానికి ఉచిత విద్యుత్తో లింక్ పెట్టారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో వైఎస్సార్ నేతన్న నేస్తం కింద లబ్ధిపొందిన వారి జాబితాలను పరిశీలన కోసం గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలకు పంపారు. తమకు వచ్చిన జాబితాలోని పేర్లనే పరిశీలిస్తున్నామని చెప్పిన సచివాలయ ఉద్యోగులు, ఎంపీడీఓలు తర్వాత టీడీపీ నేతల ఒత్తిళ్లతో అనర్హులకు సైతం పెద్దపీట వేశారు. కర్నూలు జిల్లాలో 3,259 కుటుంబాలు, నంద్యాల జిల్లాలో 590 పేర్లను పరిశీలన కోసం పంపగా...పలువురు అనర్హులకు స్థానం కల్పించారు. ఎమ్మిగనూరు నియోజక వర్గంలో 1,925 చేనేత కార్మిక కుటుంబాల పేర్లను పరిశీలన కోసం పంపగా..2,280 చేనేత కార్మిక కుటుంబాలకు నేతన్న సేవలో అర్హత ఉన్నట్లు ప్రకటించారు. ఒక్క ఎమ్మిగనూరు నియోజక వర్గంలోనే టీడీపీ నేతల ఒత్తిళ్లతో అదనంగా 355 కుటుంబాలను చేర్చారు. ఇందులో అనర్హులే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వలేదు ఎమ్మిగనూరు పట్టణంలో 30 మంది చేనేత కార్మికులు గుర్తింపు కార్డుల కోసం ఏడాది నుంచి అధికారుల చు ట్టూ తిరుగుతున్నారు. వారి వివరాలను ఆన్లైన్లో ఉ ంచారు. వారి మగ్గాలను పరిశీలించి చేనేత, జౌళి శాఖ అధికారులు గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వాల్సి ఉంది. వీరికి ఏ డాది నుంచి గుర్తింపు ఇవ్వలేదు. ఫలితంగా నేతన్న సే వలో పథకానికి వీరు దూరం అయ్యారు.రాజకీయ ఒత్తిళ్లతో అనర్హులకు స్థానం కల్పించిన అధికారులు అద్దె ఇళ్లలో ఉంటున్న చేనేత కార్మికులను సైతం పక్కన పుంచారు. అద్దె ఇళ్లు అనే కారణంగా కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో వందలాది మందికి అన్యాయం జరిగింది. ఉమ్మడి జిల్లాలో 4,469 కుటుంబాల ఎంపిక నేతన్న సేవలో పథకం కింద కర్నూలు జిల్లాలో 3,750, నంద్యాల జిల్లాలో 719 చేనేత కార్మికుల కుటుంబాలను ఎంపిక చేశారు. లబ్ధిదారుల ఎంపిక టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధుల ఆధ్వర్యంలోనే జరిగినట్లు సమాచారం. మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా లబ్ధిదారుల ఎంపికకు ప్రయత్నించిన అధికారులను ప్రజాప్రతినిధులు భయపెట్టి దారిలోకి తెచ్చుకున్నారు. రాజకీయ జోక్యం పెరుగడంతో లబ్ధిదారుల ఎంపిక పారదర్శకంగా జరగలేదని చేనేత కార్మిక సంఘాల నేతలే పేర్కొంటున్నారు. పలు చోట్ల అర్హులను పక్కన పెట్టి అనర్హులకు స్థానం కల్పించారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. టీడీపీ మహిళా నేత పెత్తనం నంద్యాల జిల్లా డోన్ నియోజకవర్గంలో కొన్ని గ్రామాల్లో మగ్గాలు ఉన్నాయి. కొన్నేళ్ల క్రితమే చేనేత వృత్తి నుంచి వైదొలిగిన వారు టీడీపీ నాయకురాలిని ఆశ్రయించారు. అధికారులకు ఆమె ఫోన్ చేసి ప్రస్తుతం మగ్గం ఉన్నా.. లేకున్నా.. అందరి పేర్లు రాయాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారు. దీంతో అనర్హులకు కూడా పెద్ద పీట వేశారు. ‘సార్... మాకు మగ్గం ఉంది, కొన్నేళ్లుగా చేనేత వృత్తిలోనే రాణిస్తున్నాం. అయితే జాబితాలో మా పేర్లు రాలేదనే కారణంతో పక్కన పెట్టారు.’అని నిజమైన చేనేతకార్మికులు అధికారుల దృష్టికి తీసుకపోయినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. నేతన్న సేవలో నిజమైన చేనేతకార్మికులకు న్యాయం జరగలేదు. అనర్హులకు పెద్దపీట వే యడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కొన్నేళ్లుగా వస్త్రాలను తయారు చేయడమే ప్రధానవృత్తిగా పెట్టుకొని రాణిస్తున్న కుటుంబాలను పక్కన పెట్టడం దారుణం. ప్రభు త్వం చొరువ తీసుకొని అర్హులకు న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. – కాలప్ప, చేనేతకార్మిక సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎమ్మిగనూరు
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హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేయాలికర్నూలు (టౌన్): కర్నూలులో శాశ్వత హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేయాలని న్యాయవాదుల సంఘం అధ్యక్షుడు చంద్రుడు డిమాండ్ చేశారు. గురువారం కొత్తపేటలోని జిల్లా కోర్టు ప్రాంగణంలో ఉన్న న్యాయవాదుల సంఘం భవనంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. గత నెలలో ఆదోని పట్టణంలో జరిగిన సభలో 90 రోజుల్లో కర్నూలులో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేస్తామని మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రకటించారన్నారు. అయితే పత్రికల్లో వస్తున్న సమాచారం మేరకు క్యాంప్ లేదా సర్క్యూట్ బెంచ్కే పరిమితం చేస్తున్నారన్నారు. దీనివల్ల న్యాయవాదుల్లో ఆందోళన పెరిగిందన్నారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి కర్నూలులో శాశ్వత బెంచ్ ఏర్పాటుకు అధికారికంగా చర్యలను వేగవంతం చేయాలన్నారు. ప్రభుత్వంపై మరింత ఒత్తిడి పెంచేందుకు శుక్రవారం న్యాయవాదులు తమ విధులను బహిష్కరించేందుకు నిర్ణయించినట్లు చెప్పారు.
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ఎన్నికల హామీల అమల్లో చంద్రబాబు విఫలం● ఎస్సీలకు బడ్జెట్లో కేటాయింపులే తప్ప అమలులో శూన్యం ● ఆలిండియా దళిత సేన వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు జేబీ రాజు కర్నూలు(అర్బన్): ఎన్నికల సమయంలో ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు విఫలమయ్యారని ఆలిండియా దళిత సేన వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు, రిటైర్డు ఐఐఎస్ అధికారి జేబీ రాజు అన్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు సా మాజిక న్యాయం, ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాంగ హక్కుల పరిక్షణ అనే అంశంపై ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు ఆయన గురువారం ఇక్కడకు వచ్చారు. ముందుగా ఏపీ ఎస్సీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గోన నాగరాజు అధ్యక్షతన స్థానిక టౌన్ మోడల్ కళాశాల ప్రాంగణంలోని డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం జేబీ రాజు మాట్లాడుతూ.. సూపర్ సిక్స్లో కొన్ని హామీలను అరకొరగా అమలు చేశారని, మిగతా వాటి గురించి పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. ముఖ్యంగా బడుగు, బలహీన వర్గాల ఉన్నత విద్యకు సంబంధించి రూ.9 వేల కోట్ల ఫీజు బకాయి పెట్టారన్నారు. దీని వల్ల వేలాది మంది విద్యార్థులు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు. ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఒక్కరికి కూడా రుణాలు అందించిన దాఖలాలు లేవన్నారు. బడ్జెట్లో కేవలం కేటాయింపులు చేస్తున్నారే తప్ప, నిధులు విడుదల చేయడం లేదన్నారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకు బలహీన వర్గాలన్నీ ఏకమై ముందుకు రావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఎస్సీసంక్షేమ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షురాలిగా పద్మావతి రాష్ట్ర షెడ్యూల్డు కులాల సంక్షేమ సంఘం జిల్లా అధ్య క్షురాలిగా యు.పద్మావతిని ఎన్నుకున్నట్లు రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గోన నాగరాజు ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఎం.సుధాకర్బాబు, మాజీ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ వై.జయరాజు, సలహాదా రు ఎన్సీహెచ్ బజారన్న, అధ్యాపకులు గంగాధర్, నాయకు లు రామాంజనేయులు, బాలనారాయణ, రాహుల్కుమార్,చంద్రశేఖర్,జోత్స్నదేవి, మద్దయ్య పాల్గొన్నారు.
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పాలనలో మార్పునకే సీపీఐ పాదయాత్రలుకర్నూలు(సెంట్రల్): కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ సీపీఐ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన పాదయాత్రలు పాలన మార్పు కోసమేనని ఆ పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి బి.గిడ్డయ్య అన్నా రు. గురువారం జిల్లా వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు సీపీఐ నాయకులు పట్టణాలు, గ్రామాల్లో పాదయాత్రలు చేపట్టారు. కర్నూలు నగరంలోని 19వ వార్డు గణేష్ నగర్లో పాదయాత్రను ఆయన జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఆగస్టు 6 నుంచి 15వ తేదీ వరకు జిల్లాలోని అన్ని పట్టణాలు, గ్రామాల్లో సీపీఐ ఆధ్వర్యంలో పాదయాత్రలు చేసి ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకుంటామన్నారు. 16వ తేదీన కలెక్టరేట్ ఎదుట భారీ ప్రదర్శన చేపట్టేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. కేంద్రంలోని మోదీ, రాష్ట్రంలోని చంద్రబాబు నాయుడు పాలనలపై ప్రజలు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారన్నారు. చంద్రబాబు ఎన్నికల ముందు లేనిపోని హామీలు ఇచ్చి ఒక్కటీ అమలు చేయడం లేదన్నారు. కార్యక్రమంలో సీపీఐ నగర కార్యదర్శి పి.రామకృష్ణారెడ్డి, నాయకులు ఆవుల శేఖర్, మునెప్ప, ప్రమీలమ్మ, మనోహర్ మాణిక్యం, శ్రీనివాసులు పాల్గొన్నారు.
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బంగారు పాదుకలు సమర్పణమంత్రాలయం: ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం మంత్రాలయంలో గురువారం రోజున శ్రీరాఘవేంద్రస్వాముల వారికి బంగారు కవచంతో తయారు చేసిన పాదుకలను శ్రీమఠం పీఠాధిపతి సుబుధేంద్రతీర్థులు సమర్పించారు. పండితులు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆశ్రమం నుంచి బృందావనం చెంతకు చేర్చారు. ఆరాధనోత్సవాల ముందస్తులో భాగంగా మూల రాముల బృందావనం ముందు ఉంచి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, పూజలు చేసి మహామంగళ హారతులు గావించారు. మూలబృందావనం ముందు వెండి పాదుకల స్థానంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణీయంగా ఏర్పాటు చేసిన సువర్ణ పాదుకలను శ్రీరాఘవేంద్రస్వాములకు సమర్పించినట్లు శ్రీమఠం పీఠాధిపతి సుబుధేంద్రతీర్థులు తెలిపారు. అనంతరం భక్తులకు బంగారు పాదుకలు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు. అదేవిధంగా శ్రీమఠంలో ఊంజల మండపం నుంచి బంగారు పలకీల్లో మూలబృందావనం ప్రతిమను ఉంచి మఠం ప్రాంగణంలో మంగాళ్య వాయిద్యాలు, భక్తుల నడుమ ఊరేగించారు. శ్రీమఠం కారిడార్లో భక్తుల సందడి నెలకొంది.
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చోరీ కేసులో కర్ణాటక వాసి అరెస్ట్బొమ్మలసత్రం: నంద్యాల రూరల్ పోలీస్టేషన్ పరిధిలోని ఓ ఇంట్లో చోరీకి పాల్పడిన అంతర్రాష్ట్ర నిందితుడిని పోలీసులు గురువారం అరెస్ట్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో ఎస్పీ సునీల్ షోరాణ్, సబ్డివిజన్ ఏఎస్పీ సుస్మిత పాత్రికేయుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. నంద్యాల మండలం రైతునగరం గ్రామ సమీపంలోని శివసాయి గార్డెన్స్లో కోదండరామిరెడ్డి తన కుటుంబ సభ్యులతో ఉంటున్నాడు. గతేడాది మార్చి 7న రాత్రి నిత్యావసర సరుకులు కొనుగోలు చేసేందుకు దంపతులు బయటకు వెళ్లారు. ఆ సమయంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి తాళం పగులగొట్టి ఇంట్లో ఉన్న 11.5 తులాల బంగారు ఆభరణాలు ఎత్తుకెళ్లారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు తాలుకా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. గురువారం ఉదయం పోలీసులు రైతునగరం బ్రిడ్జి వద్ద వాహనాల తనిఖీ చేస్తుండగా గుర్తు తెలియని వ్యక్తి పరారయ్యేందుకు ప్రయత్నించాడు. పోలీసులు అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా కర్ణాటక రాష్ట్రం దండేలి గ్రామానికి చెందిన జాఫర్ అని, దొంగతనానికి పాల్పడింది తానేనని అంగీకరించాడు. చోరీకి పాల్పడిన వారిలో ఒకరు మృతి చెందగా మరో ఇద్దరు పరారీలో ఉన్నట్లు వివరించారు. నిందితుడి వద్ద ఉన్న 11.5 తులాల బంగారు ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. కేసును ఛేదించిన తాలుకా సీఐ ఈశ్వరయ్య, సీసీఎస్ సీఐ సురేష్కుమార్ తదితర సిబ్బందిని ఎస్పీ అభినందించారు. ఆభరణాలు స్వాధీనం
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పులి దాడిలో రెండు ఆవులు మృతిబండిఆత్మకూరు: మండలంలోని సింగవరం గ్రామ సమీపంలోని ఆముదాల చెరువు వద్ద పెద్దపులి దాడిలో రెండు ఆవులు మృతి చెందిన సంఘటన గురువారం జరిగింది. విషయం తెలుసుకున్న ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ నాసిర్, సెక్షన్ ఆఫీసర్ నాగరాజు సిబ్బందితో కలిసి ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి పరిశీలించారు. ఆవులకు కళేబరాలకు పార్నపల్లె పశువైద్యాధికారి జ్యోత్స్న పోస్టుమార్టం చేశారు. మృతి చెందిన ఆవులు సోమయాజులపల్లెకు చెందిన తెలుగు సుబ్బరాయుడు, శ్రీనివాసులు అనే రైతులకు చెందినవని అధికారులు తెలిపారు. ఆ రైతులకు నష్టపరిహారం అందిస్తామని చెప్పారు. పెద్దపులి సంచరిస్తున్నందున సింగవరం, జీసీ పాలెం, నెమళ్లకుంట, లింగాపురం, నాయినిచెరువు, రామాపురం, సోమయాజుల పల్లె, మణికంఠపురం గ్రామాలకు చెందిన ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అలాగే పశువులు మేపడానికి అటువైపు వెళ్లవద్దని రైతులను హెచ్చరించారు. బేతంచెర్ల: పట్టణంలోని కోటపేట కాలనీలో ప్రమాదవశాత్తు మిద్దె పైనుంచి కింద పడి యువకుడు మృతి చెందాడు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. ఓర్వకల్లు మండలం కాల్వబుగ్గ గ్రామానికి చెందిన పెద్దస్వామి, సుంకమ్మ దంపతుల పెద్ద కుమారుడు శ్రీను (21) తన అక్క ఓలమ్మ, బావ చిన్నరాముడు ఊరైన బేతంచెర్లకు బుధవారం వచ్చాడు. రాత్రి ఇంటిపైన రెండవ ఫ్లోర్లో పడుకోగా వర్షం రావడంతో కిందకు దిగివచ్చే క్రమంలో ప్రమాదశాత్తు పైనుంచి జారిపడి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. చికిత్స నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించగా వైద్యులు పరీక్షించి అతడు అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. చేతికి వచ్చిన కొడుకు అకాలమరణం చెందడంతో తల్లిదండ్రుల రోదనలు మిన్నంటాయి. మృతుడి తల్లి సుంకమ్మ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ కేశవ రెడ్డి వెల్లడించారు. గొర్రెలకు మేతగా పత్తి పైరు గోనెగండ్ల: ఆరుగాలం శ్రమించి, కష్టనష్టాలను ఎదుర్కొని, అప్పులు చేసి మరి సాగుచేసిన పంటలు వర్షాలు లేక కళ్ల ముందే ఎండిపోతుండడంతో రైతన్నలు ఆవేదన చెందుతున్నారు. చేసేది లేక కొందరు పైర్లను దున్నేస్తుండగా మరికొందరు పశువులకు మేతగా వదిలేస్తున్నారు. మండల పరిధిలోని వేముగోడు గ్రామానికి కౌలు రైతు రామారావు ఎనిమిదెకరాలను కౌలుకు తీసుకొని పత్తి సాగుచేశాడు. సకాలంలో వర్షాలు కురువకపోవడంతో పంట ఎండుముఖం పట్టింది. బోరులో నీళ్లు అడుగంటిపోయాయి. పైరుకు నీరందక ఎదుగుదల లేకపోవడంతో గురువారం గొర్రెలకు మేతగా వదిలేశాడు. రూ.1.60 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాను నేను ఎనిమిదెకరాల్లో పత్తి సాగుచేసి రూ.1.60 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టాను. సకాలంలో వర్షాలు కరువకపోవడంతో మొక్క పెరగలేదు. దిగుబడులు ఎలాగు రావని తెలిసి పంటను గొర్రెలకు మేతగా వదిలేశాను. ఆశలన్నీ పంటపైనే పెట్టుకున్నా, చివరకు అప్పులే మిగిలాయి. ప్రభుత్వం ఉచితంగా పంటల బీమా చేసి ఆదుకోవాలి. – రామారావు, వేముగోడు గ్రామం గోనెగండ్ల : మండల పరిధి లోని అయ్యకొండ గ్రామంలో మాల దాసరి వినయ్ కుమార్(20) అనే యువ కుడు గురువారం సాయంత్రం చెట్టుకు ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పోలీసులు తెలిపిన మేర కు వివరాలు.. గ్రామానికి చెందిన పెద్ద రంగన్న, లక్ష్మిలకు కుమారుడు వినయ్ కుమార్కు నాలుగు నెలల క్రితం గంజిహళ్లి గ్రామానికి చెందిన శ్రీవాణితో వివాహం అయింది. వీరంతా కూలీ పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగించేవారు.రెండు నెలల క్రితం బతుకు దెరు వు కోసం తెలంగాణకు వలస వెళ్లారు. అక్కడ ను ంచి మూడు రోజుల క్రితమే గ్రామానికి వచ్చారు. గురువారం ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య వా గ్వాదం జరిగినట్లు తెలుస్తుంది. దీంతో మనస్తా పం చెందిన వినయ్ కుమార్ సాయంత్రం గ్రామ శివారులోని వేప చెట్టుకు ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. విషయం తెలుసుకున్నా పోలీసు లు సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఎమ్మిగనూరు ప్రభుత్వ ఆ స్పత్రికి తరలించారు.మృతుని కుటుంబ సభ్యు లు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
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హడావుడిగా పోతిరెడ్డిపాడు నుంచి నీటి విడుదలజూపాడుబంగ్లా: పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్రెగ్యులేటర్ నుంచి గురువారం ఉదయం 8.30 గంటలకు జలవనరులశాఖ ఎస్ఈ శివశంకర్రెడ్డి, ఈఈ సుబ్రమణ్యంరెడ్డి, డీఈ నగేష్ హడావుడిగా నీటిని విడుదల చేశారు. ప్రభుత్వం ఉదయం 8 గంటలకు అనుమతిచ్చినట్లు పేర్కొన్న ఎస్ఈ అరగంటలోనే గేట్లు ఎత్తి నీటిని విడుదల చేయడాన్ని చూస్తే ఏదో మతలబు ఉందనే విషయం అవగతం అవుతుంది. గేట్లకు పూజలు చేసి 5, 6 గేట్లను స్విచ్ ఆన్ చేసి 2 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని ఎస్సారెమ్సీ కాల్వలోకి విడుదల చేశారు. అనంతరం కృష్ణమ్మకు పూజలు చేసి వాయనం సమర్పించి రెగ్యులేటర్ వద్ద ఒక్క అధికారి కూడా ఉండకుండా వెళ్లిపోవటం గమనార్హం. సాయంత్రం 6గంటల సమయానికి నీటి విడుదలను 4వేల క్యూసెక్కులకు పెంచినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ నీటిని బానకచర్ల నీటి నియంత్రణ వ్యవస్థ నుంచి తెలుగుగంగ కాల్వకు 2 వేల క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నట్లు బానకచర్ల ఏఈ దేవేంద్ర తెలిపారు. ఈ విషయమై ఎస్ఈ శివశంకర్రెడ్డిని ఫోన్లో సమాచారం అడగ్గా.. ప్రభుత్వం పోతిరెడ్డిపాడు నుంచి 10 టీఎంసీలను తాగునీటి అవసరాల కోసం విడుదల చేసుకునేందుకు అనుమతివ్వడంతో గేట్లు ఎత్తి నీటిని విడుదల చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ నీటితో వెలుగోడు, గోరుకల్లు, అవుకు రిజర్వాయర్లను నింపుతామన్నారు. ఆయకట్టు కింద పంటలు ఎండుతున్నాయని, సాగునీటి సంగతేంటని ప్రశ్నించగా శ్రీశైల జలాశయంలో వరద పెరిగి ప్రభుత్వం అనుమతిస్తే విడుదల చేస్తామని చెప్పారు. మొహం చాటేసిన ప్రజాప్రతినిధులు ఏటా పోతిరెడ్డిపాడు గేట్లు ఎత్తి నీటిని విడుదల చేసేందుకు పోటీపడే ప్రజాప్రతినిధులు ప్రస్తుతం మొహం చాటేయడం గమనార్హం. పోతిరెడ్డిపాడు దిగువన ఉన్న ఎస్సార్బీసీ, జీఎన్ఎస్ఎస్, కేసీ ఎస్కేప్ కాల్వల ఆయకట్టు కింద పంటలు ఎండుతున్నాయి. సాగునీటి కోసం రైతులు ప్రశ్నిస్తారని గ్రహించిన ప్రజాప్రతినిధులు గేట్లు ఎత్తేందుకు మొహం చాటేయ్యడంతో రైతులు తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నారు.
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టీడీపీ నేత వద్ద ఆరు పులిగోర్లు లభ్యం!ఆత్మకూరు రూరల్: నాగార్జునసాగర్ – శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్యంలో పులుల మరణాలు ప్రమాద ఘంటికలు మోగిస్తుంటే నంద్యాల జిల్లా ఆత్మకూరు పట్టణంలో బుధవారం మధ్యాహ్నం నుంచి పులిగోర్లతో ఒక వ్యక్తి పట్టుబడిన వార్త పెను సంచలనంగా మారింది. ఆరుగోర్లతో రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడిన వ్యక్తి టీడీపీ నేతగా తెలుస్తోంది. ఆత్మకూరు డివిజన్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ విగ్నేష్ అపావ్ ఎట్టకేలకు తమకు ఆరు పులిగోర్లు లభ్యమైన విషయం వాస్తవమేనని, అనుమానితుడిని విచారిస్తున్నామని.. దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాత వివరాలు వెల్లడిస్తామన్నారు. బైర్లూటి రేంజ్ అధికారి కృష్ణప్రసాద్కు అందిన సమాచారం మేరకు ఆత్మకూరు పట్టణంలోని నేతాజినగర్లో ఒక ఇంటిపై తన సిబ్బందితో దాడులు నిర్వహించారు.ఆ ఇంటి సమీపంలో పార్క్ చేసిన ద్విచక్రవాహనంలో ఆరు పులిగోర్లు ఉన్న ప్యాకెట్ లభించినట్లు తెలుస్తోంది. వాహన యజమానిని అదుపులోకి తీసుకుని అటవీ శాఖ కార్యాలయానికి తరలించారు. ఇతను టీడీపీ నేత కావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీంతో ఉన్నతస్థాయి ఒత్తిళ్ల నేపథ్యంలో వివరాలు వెల్లడించేందుకు అటవీ శాఖ అధికారులు తర్జనభర్జన పడుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే రాత్రి పొద్దుపోయాక అదుపులో ఉన్న టీడీపీ నేతను పిలిచినప్పుడు విచారణకు రావాలని వదిలేసినట్లు సమాచారం.
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కరువు బీళ్లురుముతోంది!వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఇలా.. పచ్చని పంటలతో కళకళలాడాల్సిన పొలాలు నేడు వెలవెలబోతున్నాయి. అవుకు రిజర్వాయర్లో నీళ్లు లేకపోవడంతో ఖరీఫ్లో రైతులు క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించారు. ఈ సీజన్లో రిజర్వాయర్ పరిధిలో మూడు వేల ఎకరాల్లో వరి సాగు చేసుకుంటారు. సాధారణంగా రైతులు ఈపాటికి నారుమళ్లు పోసుకునేవారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో రెండు పంటలు పండించారు. నేడు అవుకు రిజర్వాయర్లో వాటర్ డెడ్ స్టోరేజీకి చేరుకోవడంతో వరి మాగాణులు ప్రస్తుతం బీళ్లుగా మారాయి. 2018లో అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వంలో కూడా రైతులు క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించారు. మళ్లీ ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి నెలకొంది. – సాక్షి ఫొటోగ్రాఫర్, కర్నూలు
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కరువు తరిమింది!బొలేరో వాహనంలో పైన, కింద కూర్చొని.. ట్రాక్టర్లో ఇలా. వర్షాలు లేవు.. వ్యవసాయ పనులు కరువయ్యాయి. కూలీలు ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. కుటుంబాలు గడవడం కష్టమవుతోంది. జిల్లాలో తీవ్రమైన కరువు పరిస్థితులు నెలకొనడంతో కూలీలకు ఎక్కడా పనులు దొరకడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో కోడుమూరు మండలం వెంకటగిరి గ్రామంలో గత రెండు రోజుల నుంచి కురుస్తున్న అరకొర వానలకు భూమిలో తేమ లేనప్పటికీ ఉల్లి సాగుకు అదును మించిపోతుందంటూ వందలాది ఎకరాల్లో ఉల్లి నాట్లకు రైతులు సిద్ధమయ్యారు. ఉల్లి నాట్లు వేసేందుకు చార్జీలతో కలిసి రోజుకు రూ.350 నుంచి రూ.400 వరకు రైతులు చెల్లిస్తున్నారు. దీంతో కోడుమూరుతో పాటు, గోనెగండ్ల, దేవనకొండ, గూడూరు, వెల్దుర్తి మండలాల నుంచి రోజుకు 2 – 3 వేల మంది వరకు కూలీలు వెంకటగిరి గ్రామానికి ఉల్లి నాట్లు వేసేందుకు తరలి వెళ్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కూలీలు ఇలా బొలే రో, ఆటోలు, ట్రాక్టర్లలో పదుల సంఖ్యలో ఎక్కి ప్రమాదకర రీతిలో ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. – కోడుమూరు రూరల్
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పట్టు వదలని నారుమణులుబురదలో కాలు తీసి కాలు పెట్టాలంటే కష్టం. అలాంటిది బరువైన పని చేయాలి. కష్టంగా ఉందని చూస్తూ అలా అని వదిలేయలేరు కదా. అందరూ ఒక్కటయ్యారు. బండి లేదు.. ట్రాక్టర్ లేదు. కానీ వారే యంత్రాలయ్యారు. ముందు కొందరు లాగుతుండగా వెనుక మరికొందరూ తోస్తూ ఒకరొకరు కలిసి తలా ఒక చేయి వేశారు. బతుకు దెరువు ముందు ఈ భారమెంతా అనుకుంటూ.. వరి నాట్లు కోసం నారు కట్టలను మహిళలంతా కలిసి ఒకేసారి లాక్కెళుతూ నాట్లేస్తున్న ఈ దృశ్యం బుధవారం తమ్మడపల్లె వద్ద కనిపించింది. – మహానంది
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టీబీ డ్యామ్కు కొనసాగుతున్న వరదహొళగుంద: ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు కర్ణాటకలోని హొస్పేట్ వద్ద ఉన్న తుంగభద్ర జలాశయానికి వరద కొనసాగుతోంది. ఎగువన ఉన్న తుంగా ప్రాజెక్ట్ నుంచి 35 వేల క్యూసెక్కులను వదులుతుండగా ఆ నీరు టీబీ డ్యాం వైపు వస్తున్నాయి. మంగళవారం సాయంత్రం నుంచి బుధవారం ఉదయం వరకు 1,00,750 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో కొనసాగుతోంది. తాగునీటి అవసరాలకు కాలువలకు 1,443 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. డ్యాం ఎగువ భాగంలోని ఆగుంబే, శృంగేరి, తీర్థనహళ్లీ, వరనాడు, శివమొగ్గ, చిక్ మంగళూర్ తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షాలు విస్తారంగా కురుస్తున్నాయి. 1,633 అడుగుల డ్యాం మట్టానికి గాను బుధవారానికి 1,624 అడుగులకు చేరుకుంది. ప్రస్తుతం 68 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది. నీటి డ్రమ్ములో పడి బాలుడి మృతి సి.బెళగల్: ఆడుకుంటున్న బాలుడు నీటి డ్రమ్ములో పడి ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన తల్లిదండ్రులను, కుటుంబ సభ్యులను తీవ్ర విషాదంలో నింపింది. సి.బెళగల్ మండలంలోని పోలకల్ గ్రామ బీసీ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న బోయ గంపరాజు గోవిందు, సుజాత దంపతులకు ఏడాదిన్నర వయస్సు ఉన్న కుమారుడు వివేక్ ఉన్నాడు. బుధవారం అదే గ్రామంలోని బంధువులు వారిని భోజనానికి ఆహ్వానించడంతో కుమారుడితో వెళ్లారు. అయితే అక్కడ బాలుడు వివేక్ను ఇంటి ఆవరణలోని కట్ట (అరుగు)పై ఆటాడుకునేందుకు వదిలారు. కుటుంబ సభ్యుల చిన్న ఏమరపాటులో కొన్ని నిమిషాల్లోనే వివేక్ కనిపించకపోవడంతో వారు ఇంటి పరసరాల్లో వెతికారు. కాగా బాలుడి ఆచూకీ తెలియకపోవడంతో కట్ట దగ్గరున్న నీటి డ్రమ్ములో కుటుంబ సభ్యులు చూడగా బాలుడు కనిపించాడు. వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా అప్పటికే ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. బాలుడి మృతితో తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. పంటల పరిశీలనకు ఎల్నినో కాంబాట్ టీమ్లు కర్నూలు(అగ్రికల్చర్): ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల దెబ్బతిన్న పంటలను శాస్త్రవేత్తల బృందాలు పరిశీలిస్తున్నాయి. కర్నూలు ఏరువాక కేంద్రం, బనవాసి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, నంద్యాల ఆర్ఏఆర్ఎస్ శాస్త్రవేత్తలు బృందాలుగా ఏర్పడి క్షేత్రస్థాయికి వెళ్తున్నారు. ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవ సాయ విశ్వవిద్యాలయం ఆదేశాల మేరకు ఎల్నినో కాంబాట్ శాస్త్రవేత్తలు బృందాలు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి పంటలను పరిశీలిస్తూ.. రైతులకు త గిన సూచనలు, సలహాలు ఇస్తున్నారు. కర్నూలు ఏరువాక కేంద్రం శాస్త్రవేత్తల బృందం కోడుమూరు, గూడూరు, కల్లూరు మండలాల్లో పర్యటించింది. ప్రస్తుతం పంటల పరిస్థితి ఎలా ఉంది.. పంటలు కోలుకోవడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి... ఆగష్టు, సెప్టెంబరు నెలల్లో వేసుకోవాల్సిన ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు ఏరువాక కేంద్రం ప్రదాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సుజాతమ్మ తెలిపారు. వారి వెంట కల్లూరు ఏవో విష్ణువర్థన్రెడ్డి, అసిస్టెంటు ప్రొఫెసర్ మౌనిక తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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యాగంటీశ్వరుడికి సహస్ర ఘటాభిషేకంబనగానపల్లె రూరల్: యాగంటిలో వెలసిన శ్రీ ఉమామహేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో దేవదాయశాఖ ఆదేశాల మేరకు బుధవారం వరుణ జపసహిత సహస్ర ఘటాభిషేకం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఈఓ పాండురంగారెడ్డి, పాలక మండలి చైర్మన్ బండి మౌళీశ్వరరెడ్డి, అర్చకులు, వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో ఉదయం 108 జల కలశాలకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం గర్భగుడిలో ఏకశిలా రూపంలో కొలువైన శ్రీ ఉమామహేశ్వర్లు మూలవిరాట్లు మునిగేంత వరకు 1008 బిందెలలో జలాభిషేకం చేశారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా స్వామివారికి మహాన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేకం, సహస్ర ఘటాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఈఓ పాండురంగారెడ్డి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి రైతులు, ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలని వరుణ జపసహిత సహస్ర ఘటాభిషేకం నిర్వహించామన్నారు.
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భర్తతో గొడవ పడి.. బిడ్డను వదిలేసిమంత్రాలయం రూరల్: భర్తతో గొడవ పడిన ఓ మహిళ ఏడాది వయస్సు ఉన్న బిడ్డను మంత్రాలయంలోని శ్రీ మఠం పరిమళ ప్రసాదం కౌంటర్ వద్ద వదిలేసి వెళ్లిపోయింది. ఎస్ఐ మల్లికార్జున తెలిపిన వివరాలు ఇవి.. నందవరం మండలం గురజాల గ్రామానికి చెందిన షేక్షావలి, బాను దంపతులకు ముగ్గురు కూతుర్లు, కుమారుడు ఉన్నారు. భర్తతో గొడవ పడిన మహిళ తన ఏడాది వయస్సు ఉన్న బిడ్డను బుధవారం ఉదయం 10 గంటల సమయంలో శ్రీమఠం కారిడార్లోని పరిమళ ప్రసాదం కౌంటర్ వద్ద వదిలేసి వెళ్లిపోయింది. చిన్నారిని శ్రీమఠం సెక్యరిటీ సిబ్బంది గుర్తించి పీఆర్ఓ అధికారుల ద్వారా పోలీసు స్టేషన్కు సమాచారం అందించారు. వారు పాప ఆచూకీ కోసం పలు సామాజిక గ్రూప్లో పెట్టారు. కాగా బాను ఇంటికి వెళ్లగా భర్త తన కుమార్తె గురించి ఆరా తీయగా మంత్రాలయంలో వదిలేసి వచ్చానని చెప్పడంతో వెంటనే అతను భార్యతో మంత్రాలయం చేరుకున్నాడు. శ్రీమఠం సెక్యూరిటీకి విషయం చెప్పగా వారు పోలీసు స్టేషన్ తీసుకెళ్లి అప్పగించారు. దంపతులకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ఐసీడీఎస్ సూపర్వైజర్ సుమిత్రమ్మ, హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఆంజినేయులు సమక్షంలో చిన్నారిని అప్పగించారు.
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● బంగారు ఆభరణాలు, నగదు అపహరణఅప్పులబాధ భరించలేక వ్యక్తి ఆత్మహత్య జూపాడుబంగ్లా: అప్పులబాధ తాళలేక నందికొట్కూరు పట్టణానికి చెందిన పింజరి రఫి (46) ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఎస్ఐ మల్లికార్జున తెలిపిన వివరాల మేరకు.. నందికొట్కూరు పట్టణంలోని పగిడ్యాల రోడ్డు ట్యాంకు ఏరియాకు చెందిన పింజరి రఫి కుటుంబ పోషణ, ఇంటి నిర్మాణం కోసం తెలిసిన వారితో పాటు బ్యాంకులో అప్పులు చేశాడు. ఇచ్చిన అప్పులు తిరిగి చెల్లించాలని రుణదాతలు కోరడంతో అప్పులు ఎలా తీర్చాలో తెలియక బుధవారం తర్తూరు గ్రామ పొలిమేరలోని రంగయ్యశెట్టి పొలం వద్ద పురుగుల మందుతాగి పడిపోయాడు. విషయం తెలుసుకొన్న కుటుంబ సభ్యులు సంఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకొని హుటాహుటినా నందికొట్కూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడి వైద్యులు పరీక్షించి అప్పుటికే చనిపోయినట్లు నిర్ధారించారు. విషయం తెలుసుకొన్న ఎస్ఐ మల్లికార్జున ఆసుపత్రికి చేరుకొని వివరాలు తెలుసుకున్నారు. మృతుని కుమారుడు పింజరి చాంద్బాషా ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. నేలకూలిన 150 ఏళ్ల వేప చెట్టువెలుగోడు: పట్టణంలోని స్థానిక అరుగుల వద్ద దాదాపు 150 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన పురాతన వేపచెట్టు మంగళవారం అర్ధరాత్రి ఈదురుగాలులు, భారీ వర్షానికి ఒక్కసారిగా నేలకూలింది. వేళ్లతో సహా కూలిపోవడంతో ఆ ప్రాంతంలో కొంతసేపు భయాందోళన నెలకొంది. విద్యుత్ తీగలపై పడటంతో స్తంభం ట్రాన్స్ఫార్మర్తో సహా కూలిపోయింది. అయితే ఘటన అర్ధరాత్రి సమయంలో చోటుచేసుకోవడంతో అక్కడ ఎవరూ లేకపోవడం వల్ల ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. దీంతో స్థానికులు, వ్యాపారులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. స్థానికుల కథనం ప్రకారం.. ఈ వేపచెట్టు దశాబ్దాలుగా వెలుగోడు ప్రజలకు నీడనిచ్చే చారిత్రాత్మక చెట్టుగా గుర్తింపు పొందింది. ప్రతిరోజూ ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు వందలాది మంది అరుగుల వద్ద కూర్చుని కాలక్షేపం చేస్తుంటారు. చెట్టు కిందే ద్విచక్ర వాహనాలను కూడా పార్కింగ్ చేస్తుంటారు. ఒకవేళ ఈ ఘటన పగటిపూట జరిగి ఉంటే భారీ ప్రాణనష్టంతో పాటు ద్విచక్ర వాహనాలు ధ్వంసమై తీవ్ర ఆస్తి నష్టం జరిగి ఉండేదని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కోవెలకుంట్ల: పట్టణ శివారులోని స్కంద కాలనీలో ఓ రిటైర్డ్ ఉద్యోగి ఇంట్లో చోరీ జరిగింది. బుధవారం స్థానికులు అందించిన సమాచారం మేరకు.. కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న రిటైర్డ్ ఆర్టీసీ ఉద్యోగి బాబయ్య భార్యతో కలిసి ఇంటికి తాళం వేసి నాలుగు రోజుల క్రితం హైదరాబాదులో ఉంటున్న కుమారుడి వద్దకు వెళ్లారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు తలుపు తాళం బద్దలు కొట్టి ఇంట్లోకి ప్రవేశించి బీరువాలోని రూ. 3 లక్షలు విలువ చేసే బంగారు ఆభరణాలు, రూ. 5 వేలు నగదు అపహరించుకెళ్లారు. ఇంటి తలుపు తెరచి ఉండటంతో ఇంటి పక్కనే నివాసం ఉంటున్న బాబయ్య తమ్ముడు గమనించి అన్నకు సమాచారం చేరవేశాడు. హైదరాబాదు నుంచి హుటాహుటినా ఇంటికి చేరుకుని చోరీ జరిగిందని భావించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ మేరకు క్లూస్టీం చోరీకి సంబంధించి ఆధారాలు సేకరిస్తుండగా స్థానిక పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. అగ్నివీర్ వాయు పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం కర్నూలు(సెంట్రల్): భారతీయ వాయు సేనలో అగ్నివీర్వాయు (మ్యూజిషియన్) పోస్టుల భర్తీకి అవివాహిత భారతీయ పురుష అభ్యర్థుల నుంచి ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు 12 వాయు సైనిక ఎంపిక కేంద్ర రిక్రూటింగ్ ఆఫీసర్ తెలిపినట్లు జిల్లా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్ పి.దీప్తి బుధవారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. అగ్నిపథ్ పథకంలో భాగంగా ఎంపికై న అభ్యర్థులకు నాలుగు సంవత్సరాల సర్వీసు వ్యవధి ఉంటుందని, ఆ తరువాత ప్రతిభ ఆధారంగా 25 శాతం మందికి శాశ్వత ఉద్యోగ అవకాశం కల్పిస్తారని చెప్పారు. ఆసక్తి ఉన్న వారు ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 9వ తేదీ వరకు ఢిల్లీ, బెంగళూరులలో జరిగే ర్యాలీలో పాల్గొనాల్సి ఉంటుందని, అర్హత కలిగి ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న అభ్యర్థులు భారతీయ వాయు సేన అధికారి వెబ్సైట్ WWW. IAFRECRUITMENT. CDAC. INలో అడ్మిట్ కార్డులను పొందాలని ఆమె సూచించారు.
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పైళ్లెన నెలకే..పత్తికొండ రూరల్: మండల పరిధిలోని హోసూరు గ్రామానికి చెందిన మాల రవి (30) మంగళవారం పాముకాటుకు గురై మృతి చెందాడు. రంగన్న, రామాంజినమ్మల కుమారుడైన రవి కూలీ పనులు చేసుకుంటూ జీవించేవాడు. నెల రోజుల క్రిందట దేవనకొండకు చెందిన లక్ష్మిని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆషాఢ మాసం కావడంతో ఆమె పుట్టింటికి పోగా, భార్యను పలకరించేందుకు వెళ్లి అక్కడ పడుకుని ఉండగా పాముకాటుకు గురై అపస్మారక స్థితిలో పడిపోగా చికిత్స నిమిత్తం పత్తికొండ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. పెళ్లైన నెల రోజులకే మృత్యుఒడికి చేరడంతో కుటుంబ సభ్యుల రోదనలు మిన్నంటాయి. కొలిమిగుండ్ల: మండల పరిధిలోని బెలుం శింగవరంలో విద్యుదాఘాతంతో మోటార్ మెకానిక్ మృతి చెందాడు. వివరాలిలా ఉన్నాయి.. గ్రామంలోని ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం వద్ద ఉన్న తాగునీటి బోరుకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో సరిచేసేందుకు మెకానిక్ కంబయ్య (45) అక్కడున్న స్తంభాన్ని ఎక్కాడు. ఆ సమయంలో తీగ తెగి స్తంభంపైనున్న కాసారంపై పడటంతో విద్యుత్ షాక్కు గురై పైనుంచి కింద పడ్డాడు. కుటుంబ సభ్యులు చికిత్స నిమిత్తం అవుకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందాడు. విషయం తెలుసుకున్న ఎస్ఐ నగీనా ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని ప్రమాద వివరాలు సేకరించారు. మృతుడి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్నట్లు ఎస్ఐ పేర్కొన్నారు. మృతుడు కంబయ్యకు భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. శ్రీశైలం టెంపుల్: శ్రీశైల భ్రమరాంబా సమేత మల్లికార్జున స్వామి అమ్మవార్లను బెంగళూరులోని ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞాన కేంద్రమైన ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆశ్రమానికి వచ్చిన జపాన్ దేశానికి చెందిన బుద్ధిష్ట్ మాంక్స్ ఇటో మిచ్చికో, ఆమె కుమార్తె ఇటో జెన్సివో దర్శించుకొని, స్వామి అమ్మ వార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. స్వామి, అమ్మవార్ల దర్శనం అనంతరం వీరు గంటా మఠం ఆలయాన్ని దర్శించి బిల్వం మొక్కలను నాటారు.
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ముగిసిన మొహర్రం సంతాప దినాలుమాతంలో పాల్గొన్న షియా మతస్తులు బనగానపల్లె రూరల్: బనగానపల్లెలో మొహర్రం సంతాప దినాలు మంగళవారం భక్తిశ్రద్ధలతో ముగిశాయి. మొహర్రం వేడుకలు జూన్ 26న పీర్ల నిమజ్జనంతో ముగిశాయి. అప్పటి నుంచి 40 రోజుల పాటు షియా మతస్తులు సంతాప దినాలుగా భావిస్తారు. మొహర్రం సంతాప దినం సందర్భంగా మధ్యాహ్నం స్థానిక ఆస్థానం నుంచి బనగానపల్లె నవాబు వంశీయులు నవాబు మీర్ఫజలే అలీఖాన్ ఆధ్వర్యంలో షియా మతస్తులు భక్తిగీతాలు పాడుతూ చురకత్తులతో శరీరంపై కొట్టుకుంటూ తమ రక్తాన్ని చిందించి భక్తిని చాటుకున్నారు. మాతం కార్యక్రమం ఆస్థానం నుంచి పోస్టాఫీస్ మీదుగా నవాబుకోట వరకు సాగింది. అలాగే కొండపేటలోని పీర్లచావిడిలో కొలువు దీరిన ఇమాం హసన్, ఇమాంహుస్సేన్ పీర్ల చావిడి నుంచి షియా మతస్తులు మాతం చేశారు. సీఐ ప్రవీణ్కుమార్, ఎస్ఐ కల్పన ఆధ్వర్యంలో పోలీసుబందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.మాతంలో పాల్గొన్న బనగానపల్లె నవాబు మీర్ఫజలే అలీఖాన్
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ఎన్ఎస్టీఆర్ ఫీల్డ్ డైరెక్టర్గా యశోదాబాయిఆత్మకూరురూరల్: నాగార్జునసాగర్ – శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్యం ఫీల్డ్ డైరెక్టర్గా కన్జర్వేటర్ యశోదాబాయి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఎన్ఎస్టీఆర్లో పులుల అసహజ మరణాల ఘటనపై విచారణ జరుగుతుండడంతో ఆమె ఫీల్డ్లో పర్యటిస్తూ మంగళవారం ఆత్మకూరు చేరుకున్నారు. ఇన్చార్జ్ ఎఫ్డీపీటీగా వ్యవహరిస్తున్న కర్నూలు సీఎఫ్ సెల్వం నుంచి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. కాగా సెల్వం యశోద భర్త కావడం విశేషం. యశోదాబాయి అనంతపురం సోషల్ ఫారెస్ట్లో సీఎఫ్గా పని చేశారు. అంతకు ముందు తిరుపతి జంతు ప్రదర్శనశాల క్యూరేటర్గా కూడా ఉన్నారు. అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ ప్రవేశాలు ప్రారంభం నంద్యాల(న్యూటౌన్): డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం పరిఽధిలో ఉన్న పీఎస్సీ, కేవీఎస్సీ ప్రభుత్వ కళాశాలలో 2026–27 విద్యాసంవత్సరానికి ఓపెన్ డిగ్రీ ప్రవేశాలు ప్రారంభమైనట్లు అధ్యాయన కేంద్రం కో ఆర్డినేటర్ దస్తగిరి, కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ శశికళ తెలిపారు. మంగళవారం వారు మాట్లాడుతూ.. బీఏ, బీకాం, బీఎస్సీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు ఈనెల 5వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 15 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు. బీఏ, చరిత్ర, ఆర్థిక శాస్త్రం, రాజకీయ శాస్త్రం, బీఎస్సీ గణిత, భౌతిక, రసాయన శాస్త్రం, బీకాం కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్, బీఎల్ఐఎస్సీ లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్లకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు. మరింత సమాచారం కోసం 9052324133ను సంప్రదించాలన్నారు. బ్యాలెట్ పేపర్ల వివరాలు కోరిన సీపీఆర్ కర్నూలు(అర్బన్): గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి బ్యాలెట్ పత్రాలకు ఎంత పేపర్ అవసరమవుతుందనే వివరాలను పంపాలని కమిషనర్ ఆఫ్ పంచాయతీ రాజ్ నుంచి ఆదేశాలు జారీ అయినట్లు జిల్లా పంచాయతీ అధికారి జి.భాస్కర్ తెలిపారు. మంగళవారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ వారం రోజుల క్రితం ఎన్నికల నిర్వహణకు ఎన్ని బ్యాలెట్ బాక్సులు అవసరమవుతాయనే వివరాలను పంపించామన్నారు. తాజాగా బ్యాలెట్ పత్రాల వివరాలను కోరిందన్నారు. వార్డు సభ్యులకు తెలుపు, సర్పంచు స్థానాలకు పింక్ కలర్ పేపర్ను వినియోగిస్తామన్నారు. జిల్లాలో మొత్తం 484 గ్రామ పంచాయతీలకు 237 మజరా గ్రామాలు ఉన్నాయన్నారు. అన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో 5,100 వార్డులు ఉన్నాయన్నారు. జిల్లా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులకు దరఖాస్తులు కర్నూలు సిటీ: అన్ని యాజమన్యాలకు చెందిన ఉపాధ్యాయులు జిల్లా స్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యా య అవార్డుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని డీఈఓ ఎల్.సుధాకర్ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. పదేళ్ల సర్వీసు పూర్తి చేసుకున్న ఉపాధ్యాయులు అర్హులని, ఎలాంటి నేరారోపణలు, అభియోగాలు ఉండకూడదన్నారు. అవార్డుకు ప్రతిపాదనలతో పాటు, అభ్యర్థిపై ఎలాంటి సివిల్, క్రిమినల్ కేసులు లేవని ధ్రువీకరణ పత్రాలను తనిఖీ అధికారులు జతచేయాలన్నారు. గతంలో జిల్లా స్థాయి ఉత్తమ అవార్డు పొందని వారు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు. ఈ నెల 15లోపు దరఖాస్తులను డిప్యూటీ విద్యాధికారి కార్యాలయంలో అందజేయాలన్నారు. కర్నూలు కల్చరల్: రాయలసీమ విశ్వ విద్యాలయం పరిఽధిలో నిర్వహిస్తున్న ఎల్ఎల్బీ రెండో సెమిస్టర్ పరీక్షలకు మంగళవారం 37 మంది విద్యార్థులు గైర్హాజరైనట్లు వర్సిటీ పరీక్షల విభాగం డీన్ ప్రొఫెసర్ నాగస్వరం నరసింహులు తెలిపారు. రెండు పరీక్షా కేంద్రాల్లో పరీక్షలు జరగ్గా 453 మంది విద్యార్థులకు గాను 416 మంది హాజరయ్యారు. 25 మండలాల్లో వర్షం కర్నూలు(అగ్రికల్చర్): జిల్లాలో సోమవారం ఉద యం నుంచి మంగళవారం ఉదయం వరకు 25 మండలాల్లో వర్షపాతం నమోదైంది. ఆలూరు, చిప్పగిరి మండలాల్లో వర్షపాతం నమోదు కాలేదు. అత్యధికంగా పత్తికొండలో 36.2 మి.మీ. అత్యల్పంగా సి.బెళగల్లో 0.2 మి.మీ వర్షం కురిసింది. ఆదోనిలో 35.2, కోసిగి 32.6, పెద్దకడబూరు 30.6 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఆగస్టు నెల సాధారణ వర్షపాతం 117 మి.మీ ఉండగా నాలుగు రోజుల్లో 15.3 మి.మీ వర్షం కురిసింది. రానున్న రోజుల్లో కూడా ఒకటి రెండు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
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గురుశిష్యులు ప్రాజెక్టులను నీరుగారుస్తున్నారుగురుశిష్యులు చంద్రబాబునాయుడు, రేవంత్రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు సీఎంలుగా కొనసాగుతూ రాయలసీమ ప్రాజెక్టును నీరుగారుస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంతో నాలుగు టీఎంసీల సామర్థ్యం ఉన్న అవుకు రిజర్వాయర్లో రెండు టీఎంసీల నీరు నిల్వ చేసుకోలేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రిజర్వాయర్కు పడిన గండికి ఇప్పటి వరకు మరమ్మతులు చేపట్టలేక పోవడం సిగ్గు చేటు. గోరుకల్లు రిజర్వాయర్లో 13 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ చేసుకునే సామర్థ్యం ఉన్నా కట్ట కుంగి 8–9 టీఎంసీల నీరు నిల్వ చేసుకోలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఇటీవలచంద్రబాబునాయుడు బనగానపల్లె పర్యటనలో కాల్వలు ఏర్పాటు చేసి ఆదుకోవాలని మంత్రి బీసీ.. సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లినా ఏ మాత్రం స్పందించలేదు. నాలుగుసార్లు సీఎంగా చేసిన బాబు సీమ పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్లను పూర్తి చేయలేకపోయారు. ఆయన అధికారంలోకి వచ్చారంటే తప్పకుండా కరువు వస్తుంది. – కాటసాని రామిరెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే బనగానపల్లె
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శ్రీశైలం డ్యాంలో పెరుగుతున్న నీటిమట్టంశ్రీశైలంప్రాజెక్ట్: శ్రీశైలం జలాశయంలో నీటిమట్టం క్రమంగా పెరుగుతోంది. రోజుకు సగటున 15 టీఎంసీలకు పైగా వరదనీరు డ్యాంకు వచ్చి చేరుతోంది. జూరాల ప్రాజెక్ట్ నుంచి మంగళవారం సాయంత్రం సమయానికి 2,48,148 క్యూసెక్కుల నీరు శ్రీశైలానికి విడుదలవుతుంది. విద్యుత్ ఉత్పాదన అనంతరం 26,817 క్యూసెక్కులు, స్పిల్వే ద్వారా 2,21,331 క్యూసెక్కుల నీటిని శ్రీశైలానికి వదులుతున్నారు. జలాశయం నుంచి కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతలకు 800 క్యూసెక్కుల నీరు విడుదలయ్యింది. జలాశయం పరిసర ప్రాంతాలలో 2.20 మిల్లీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. ప్రస్తుతం జలాశయంలో 108.4880 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది. డ్యాం నీటిమట్టం 860.80 అడుగులకు చేరుకుంది. హొళగుంద: కర్ణాటక రాష్ట్రం హోస్పేట్ వద్ద నిర్మించిన ఉమ్మడి ప్రాజెక్టు తుంగభద్ర జలాశయానికి మంగళవారం భారీ ఎత్తున వరద పోటెత్తింది. సోమవారం ఉదయం డ్యాంలో 44.190 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉండి ఇన్ఫ్లో 90 వేల క్యూసెక్కుల వరకు రావడంతో మంగళవారం ఉదయం నాటికి 51.145 టీఎంసీల నీరు నిల్వ అయ్యాయి. ఒక్క రోజులోనే 7 టీఎంసీల మేర నీరు వచ్చి చేరింది. సాయంత్రం నాటికి ఇన్ఫ్లో లక్ష క్యూసెక్కులకు చేరడంతో బుధవారం ఉదయం నాటికి 60 టీఎంసీల (పూర్తి నిల్వ సామర్థ్యం 105.788 టీఎంసీలు) నీరు నిల్వ కానున్నాయి. నీటిమట్టం1633 అడుగులకు గాను 1620 అడుగులకు చేరింది. డ్యాం ఎగువన నిర్మించిన గాజనూరు జలాశయం(అప్పర్ తుంగా) పైభాగంలోని శివమొగ్గ, తీర్థనహళ్లి, శృంగేరి, వరనాడు, మలెనాడు, కొప్ప ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా తుంగభద్ర రిజర్వయర్కు పెద్ద ఎత్తున వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. వర్షాలు ఇదే విధంగా ఉంటే వారం పది రోజులో డ్యాం నిండే అవకాశాలున్నాయి. కర్నూలు కల్చరల్: పర్యాటక రంగ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నట్లు ఏపీటీడీసీ చైర్మన్ డాక్టర్ నూకసాని బాలాజీ యాదవ్ పేర్కొన్నారు. కర్నూలు వెంకటరమణ కాలనీలోని ఏపీటీడీసీ హరిత యూనిట్ను మంగళవారం రాత్రి ఆయన ఆకస్మికంగా సందర్శించి, వసతి గదులు, రెస్టారెంట్తో పాటు యూనిట్ పరిసర ప్రాంతాలను పరిశీలించారు. అతిథులకు అందిస్తున్న సేవలు, నిర్వహణ, పరిశుభ్రత, వసతి సౌకర్యాలపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అక్కడి సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేశారు. అహోబిలం హరిత యూనిట్లో ల్యాండ్ స్కేపింగ్ పనులను తక్షణమే చేపట్టాలని ఇంజినీరింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు. మహానంది హరిత యూనిట్ అభివృద్ధి కోసం సమగ్ర పునరుద్ధరణ ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేసి వెంటనే సమర్పించాలని ఎస్ఈకి సూచించారు. ఏపీటీడీసీ డీఎం జి.లక్ష్మినారాయణ, యూనిట్ మేనేజర్, ఇంజినీరింగ్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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అడుగడుగునా అడ్డంకులు..పాణ్యం: గోరుకల్లు జలాశయాన్ని పరిశీలించేందుకు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వస్తున్నారనే సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఎక్కడికక్కడే చెకింగ్ పాయింట్లు ఏర్పాటు చేసి అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. మంగళవారం ఉదయం నుంచి పాణ్యం రహదారి డొంగు వద్ద పోలీసులు గోరుకల్లు వైపు వెళ్లే వాహనాలను తనిఖీ చేసి పంపారు. అనుమానం వచ్చిన వాహనాలను దారి మళ్లించారు. అలాగే గోరుకల్లు గ్రామం వద్ద ప్రముఖుల వాహనాలనే జలాశయం వద్దకు పంపించారు. మిగతా వాహనాలను ఆపేశారు. కట్టపై బురద ఉందని వాహనాలను అడ్డుకున్నారు. దీంతో సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన రైతులు, రైతు సంఘాల నాయకులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. అడుగడుగునా పోలీసులు ఇబ్బందులు పెట్టినా రైతులు, నాయకులు రిజర్వాయర్ వద్దకు చేరుకున్నారు. సంజామల: అవుకు రిజర్వాయర్ సందర్శనకు వెళ్తున్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలను మంగళవారం పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం సాధన కార్యక్రమంలో భాగంగా వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్య నాయకులు అవుకు రిజర్వాయర్ను సందర్శించారు. వారికి సంఘీభావం తెలపడానికి వెళ్తున్న మండల నాయకులు, కార్యకర్తలను ఆకుమల్ల వద్ద పోలీసులు అడ్డుకున్నారు.
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గురువులకూ పరీక్షే!కర్నూలు సిటీ: ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్) నిర్వహించేందుకు విద్యాశాఖ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. నేటి (బుధవారం) నుంచి మొదలయ్యే పరీక్షకు జిల్లాలో ఐదు కేంద్రాలు, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్లో రెండు పరీక్ష కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం, మధ్యాహ్నం వేళల్లో నిర్వహించనున్న పరీక్షలు ఈ నెల 16వ తేదీ వరకు జరుగనున్నాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్కూళ్లలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు కచ్చితంగా టెట్ అర్హత సాధించి ఉండాలని, ఉచిత, నిర్భంద విద్యాహక్కు చట్టం (ఆర్టీఈ) 2009లోని సెక్షన్ 23 ప్రకారం టెట్ అనేది ఉపాధ్యాయ నియామకానికి ఉండాల్సిన కనీస అర్హతలలో ఒకటని, ఈ చట్టం పరిఽధిలోకి వచ్చే స్కూళ్లలో ఉపాధ్యాయులందరికీ టెట్ కచ్చితంగా ఉండాలని సుప్రీంకోర్టు సైతం స్పష్టం చేసింది. దీంతో ప్రస్తుతం నిర్వహించనున్న టెట్కు అత్యధిక శాతం మంది ఉపాధ్యాయులు హాజరవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. మెగా డీఎస్సీకి ముందు నిర్వహించిన టెట్కు కొంత మంది ఉపాధ్యాయులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసి పరీక్ష రాశారు. ప్రస్తుతం తప్పనిసరి చేయడంతో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు టెట్ పరీక్ష రాసేందుకు ఆన్ డ్యూటీ అవకాశం ఇవ్వాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు టెట్ కన్వీనర్, పాఠశాల విద్య కమిషనర్కు సైతం విన్నవించారు. అయితే పరీక్షలకు హాజరయ్యే వారికి ఎలాంటి ఓడీ ఇవ్వడం లేదని, వ్యక్తిగత సెలవు పెట్టుకోవాలని విద్యాశాఖ అనధికారికంగా సంఘాల నాయకులకు సమాచారం ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. పాఠశాలల్లో చదువు చెబుతున్న టీచర్లకు టెట్ కంపల్సరీ చేయడంతో ఒకవైపు తరగతులు, మరోవైపు టెట్ పరీక్ష ప్రిపరేషన్కు సమయం సర్దుబాటు చేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో.. పరీక్షలో అర్హత సాధిస్తామా? లేదా? అనే ఆందోళన ఉపాధ్యాయుల్లో నెలకొంది. జిల్లాలో టెట్ రాయనున్న 31,773 మంది! జిల్లావ్యాప్తంగా 2254 అన్ని యాజమాన్యాల స్కూళ్లు ఉన్నాయి. ఈ స్కూళ్లలో 16,866 మంది ఉపాధ్యాయులు పని చేస్తున్నారు. 2010 సంవత్సరానికి ముందు నియామకం అయిన టీచర్లందరూ టెట్ అర్హత పొందాల్సిందే. ఇందులో పదవీ విరమణకు రెండేళ్ల సమయం ఉన్న టీచర్లకు టెట్ నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు. విద్యాశాఖ గణాంకాల ప్రకారం 2010కి ముందు నియామకం అయిన టీచర్లలో సుమారుగా 10 వేల మంది టీచర్లు టెట్ అర్హత పొందాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం జరుగనున్న టెట్కు జిల్లాలో 31,773 మంది అభ్యర్థులు హాజరుకానున్నారు. ఇందులో టీచర్లు 5 వేల మంది వరకు దరఖాస్తు చేసి ఉంటారని విద్యాశాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ పరీక్షకు జిల్లాలోని కర్నూలు నగరంలో నాలుగు కేంద్రాలు, ఆదోనిలో ఒకటి, హైదరాబాద్లో 2 కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. నిర్దేశించిన సమయానికి గంట ముందుగానే పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకోవాలి, హాల్ టికెట్పై ఫొటో లేకపోతే.. ఒరిజినల్ ఆధార్, పాన్కార్డు, ఓటరు కార్డు, బ్యాంక్ పాస్ పుస్తకాన్ని గుర్తింపుగా వెంట తీసుకెళ్లాలని విద్యాశాఖ అధికారులు సూచించారు. పీహెచ్సీ అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసిన సమయంలో పీహెచ్సీ అని నమోదు చేయకపోతే, డీఈఓ అనుమతి తీసుకొని సహాయకుడిని పొందవచ్చు. టెట్కు రంగం సిద్ధం జిల్లాలో ఐదు, హైదరాబాద్లో రెండు కేంద్రాలు ఏర్పాటు పరీక్షలకు హాజరుకానున్న 31,773 మంది అభ్యర్థులు ఉదయం, మధ్యాహ్నం సెషన్లలో పరీక్ష ఇన్ సర్వీస్ టీచర్లకూ టెట్ తప్పనిసరి జిల్లావ్యాప్తంగా ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ బడుల్లో 10 వేలకుపైగా టెట్ అర్హత లేని టీచర్లు
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జలాధివాసంలోకి సంగమేశ్వరాలయంకొత్తపల్లి: మరికొద్ది గంటల్లో పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన సంగమేశ్వరాలయం పూర్తిస్థాయిలో జలాధివాసం కానుంది. తీర ప్రాంతం వెంట ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద నీరు అధికంగా వచ్చి చేరుతుంది. మంగళవారం సాయంత్రానికి జూరాల ప్రాజెక్టు నుంచి రెండు లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా కష్ణా నది గుండా వరద నీరు శ్రీశైలం జలాశయంలోకి చేరుతోంది. దీంతో సప్త నదుల సంగమ ప్రాంతంలో శ్రీశైలం వెనక జలాలు ప్రాచీన సంగమేశ్వర ఆలయం శిఖర భాగానికి చేరుకున్నాయి. మరో నాలుగు అడుగుల మేర శ్రీశైలం జలాశయ నీటిమట్టం పెరిగితే నేడు తెల్లవారేసరికి ప్రాచీన సంగమేశ్వరాలయం కష్ణమ్మ ఒడిలోకి చేరుకొని జలాధివాసం అవుతుంది. కాగా ఈ ఏడాది సంగమేశ్వరాలయంలోని వేపదారు శివలింగాకార స్వామివారు 131 రోజులు భక్తులకు దర్శనమిచ్చి, విశేష పూజలు అందుకున్నారు. హైపవర్డ్ కమిటీ పర్యటన ఆత్మకూరురూరల్: ఎన్ఎస్టీఆర్లోని ఆత్మకూరు, గిద్దలూరు అటవీ డివిజన్లలో ఇటీవల రెండు పెద్ద పులులు అసహజ మరణాలకు గురికావడంతో వీటిపై దర్యాప్తు జరిపి పులి సంరక్షణకు తగు సూచనలు ఇచ్చేందుకు ఏర్పాటు చేసిన హైపవర్డ్ కమిటీ మంగళవారం ఆత్మకూరు అటవీ డివిజన్లో పర్యటించింది. డివిజన్లోని ఇందిరేశ్వరం బీట్లో మునిమడుగుల వాగు వద్దకు వెళ్లి పులి మరణించిన ప్రదేశాన్ని వారు పరిశీలించారు. అంతకుముందు వారు బైర్లూటి ఎకో– టూరిజం రిసార్ట్లో జరిగిన రివ్యూ మీటింగ్ పాల్గొన్నారు. అనంతరం వారు గిద్దలూరు డివిజన్కు వెళ్లారు. ఈ పర్యటనలో కమిటీ సభ్యులు అటవీ శాఖ ముఖ్య సలహాదారు మల్లికార్జునరావు, అడిషనల్ పీసీసీఎఫ్ రాహుల్ పాండే, డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ సభ్యుడు రాజశేఖర్, హైదరాబాద్ టైగర్ కన్జర్వేటివ్ సొసైటీకి చెందిన ఇమ్రాన్ సిద్దిఖి, వన్యప్రాణి శాస్త్రవేత్త నవీన్కుమార్తో పాటు ఎన్ఎస్టీఆర్ఎఫ్డీపీటీ యశోధాబాయి, ఆత్మకూరు డీడీ విగ్నేష్ అపావ్ తదితరులు ఉన్నారు. ఈ పర్యటన ఆసాంతం రహస్యంగా ఉంచారు. విలేకరులను అనుమతించలేదు.
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కోదండరాముడికే శఠగోపం!టాస్క్ఫోర్స్: టీడీపీ నేతల అవినీతి, అక్రమాలకు అంతులేకుండా పోతోంది. గ్రామాల్లో ఆలయాల మాన్యం భూములను సైతం దిగమింగుతూ దేవుళ్లకే శఠగోపం పెడుతున్నారు. నంద్యాల జిల్లా ప్యాపిలి మండలం చండ్రపల్లె గ్రామంలోని కోదండరామ స్వామికి దశాబ్దాల క్రితం దూపదీప నైవేద్యాల కోసం సర్వే నెంబర్ 148,148–ఏ2లో 10 ఎకరాల భూమిని దాతలు విరాళంగా ఇచ్చారు. కాగా కూటమి ప్రభు త్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ మాన్యం భూమిని సెంట్ల చొప్పున ప్లాట్లు వేస్తూ ధర్మకర్త సహకారంతో గ్రామానికి చెందిన టీడీపీ నాయకులు విక్రయిస్తూ గుట్టుచప్పుడు కాకుండా సొమ్ము చేసుకున్నారు. ఇందులో కొందరికి రెవెన్యూ అధికారులు అనుబంధ పట్టాలు సైతం మంజూరు చేయడం విశేషం. చాలా మందికి ఎలాంటి రిజిష్టర్లు లేకుండా కేవలం అగ్రిమెంట్ కాగితాల మీదనే విక్రయించారు. ఈ తతంగం వెనకాల గ్రామానికి చెందిన టీడీపీ నాయకుని హస్తం ఉన్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి. తీగ లాగితే డొంక కదిలింది.. గ్రామానికి చెందిన యువకుడు మేఘనాథ్రెడ్డి తన ఇంటి ముందు దశాబ్దాల కాలం నుంచి ఉన్న రస్తాను ఇతరులు కొనుగోలు చేశామని మూసివేసి అడ్డంకులు కల్పించడంతో ఈ తతంగం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ద్వారా వివరాలు అడిగిన మేఘనాథ్రెడ్డికి ఇటు రెవెన్యూ అటు దేవదాయ, ధర్మదాయ శాఖాధికారులు సరైన సమాచారం ఇవ్వకుండా దాటవేస్తూ వచ్చారు. ఈక్రమంలో గ్రామంలో కొందరు ఈ మాన్యం భూమిని కొనుగొలు చేశామని బాహాటంగా బయటకు రావడంతో టీడీపీ నాయకుల బండారం బట్టబయలైంది. చేసిన తప్పులను సరిదిద్దేందుకు అధికారులు ప్రయత్నించకపోగా తమ తప్పులను కప్పిపుచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. తమ ఇంటి ముందు ఉన్న మాన్యం భూమిలోని రస్తాను సైతం ధర్మకర్తలు విక్రయించడాన్ని మేఘనాథ్రెడ్డి తప్పుపడుతున్నారు. నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరిపి కోట్లాది రూపాయల విలువైన మాన్యం భూమిని కాపాడాలని చండ్రపల్లె గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు. ప్యాపిలి మండలం చండ్రపల్లె గ్రామంలో మాన్యం భూమిని విక్రయించిన టీడీపీ నేతలు రెవెన్యూ అధికారులు సహకారం.. పట్టించుకోని దేవదాయ శాఖ అధికారులు
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సాంబార్లో పడి చిన్నారికి తీవ్రగాయాలుదేవనకొండ: మండలంలోని కొత్తపేట గ్రామానికి చెందిన ఉపేంద్ర, లలిత దంపతుల కుమార్తె మీనా (4) ప్రమాదవశాత్తు వేడి సాంబారులో పడడంతో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఉపేంద్ర తన పొలంలో బోరు మోటార్ దింపి కార్మికులకు భోజనాలు పెట్టేందుకు ఇంటి వద్ద వంట సిద్ధం చేశారు. ఉడికిన సాంబారు పాత్రను కిందకు దింపి ఉంచగా అక్కడ ఆడుకుంటున్న పాప పాత్రలో పడింది. గమనించిన తల్లిదండ్రులు హుటాహుటిన బయటికి తీసి దేవనకొండ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా ప్రాథమిక వైద్యం అందించారు. మెరుగైన వైద్యం కోసం అక్కడినుంచి కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. పాముకాటుతో వ్యక్తి మృతి బనగానపల్లె రూరల్: మండలంలోని నందివర్గం పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలోని రామతీర్థం గ్రామానికి చెందిన రామమద్దిలేటి (41)ని పాము కాటు వేయడంతో మృతి చెందాడు. పోలీసులు, బాధిత కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. రామమద్దిలేటి లారీ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నారు. సోమవారం రాత్రి పలుకూరులో డ్రైవింగ్ పని ముగించుకొని రామయ్య అనే వ్యక్తితో కలిసి స్వగ్రామానికి బైక్పై బయలుదేరాడు. ఊరువాకిలి సమీపంలో బైక్ దిగి రోడ్డు పక్కన రామమద్దిలేటి మూత్రం పోస్తుండగా కాలికి విషసర్పం కాటువేసింది. కుటుంబ సభ్యులకు విషయం చెప్పడంతో వెంటనే చికిత్స కోసం బనగానపల్లె ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. అప్పటికే రామమద్దిలేటి మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. మృతుడికి భార్య మంజుల, ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. నందివర్గం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేస్తున్నారు.
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అరాచక శక్తులకు అధికార పార్టీ నేతల అండడోన్: ఎంతో ప్రశాంతంగా డోన్ పట్టణంలో అరాచక శక్తులు గ్యాంగ్ల పేరుతో శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తున్నాయి. అధికార పార్టీ అండదండటంతో ఎరుకలి పవన్ అనే యువకుడు రౌడీషీటర్ తరహాలో బెదిరింపులు, దౌర్జన్యాలకు పాల్పడుతున్నాడు. ఎలాంటి కేసు అయినా తాను తప్పిస్తానని యువతను పెడదోవ పట్టించి తన వెంట తిప్పుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం పట్టణంలో తారకరామనగర్లో ఇద్దరు యువకులు తన మాట వినలేదని చితకబాదాడు. టీడీపీ నాయకురాలు, మాజీ ఎమ్మెల్యే కోట్ల సుజాతమ్మ ఫొటో పచ్చబొట్టును చేతిపై వేయించుకుని తనకు అధికార పార్టీనేతలతో పరిచయాలు ఉన్నాయంటూ అధికారులు, పోలీసులను సైతం బెదిరిస్తున్నట్లు సమాచారం. చివరకు పోలీసు యంత్రాంగాన్ని బదిలీల పేరుతో బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఎరుకలి పవన్ అనుచరుల ఆగడాల వీడియో లు హల్చల్ కావడంతో అతని గ్యాంగ్పై పోలీసులు సోమవారం కొరడా జులిపించారు. చాలా మందిని అదుపులోకి తీసుకొని తమదైన శైలిలో గుణపాఠం నేర్పి పట్టణ వీధుల్లో పరేడ్ చేయించారు.
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అంతా అబద్ధాల పాలనకల్లూరు: హామీలను విస్మరిస్తూ అబద్ధాలతో ప్రజలను ఏమార్చుతూ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పాలన సాగిస్తున్నారని వైఎస్సార్సీపీ నంద్యాల జిల్లా అధ్యక్షుడు కాటసాని రాంభూపాల్రెడ్డి విమర్శించారు. అధికారంలోకి వస్తే 20 లక్షల ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామని, నిరుద్యోగులకు భృతి ఇస్తామని చెప్పి ఇప్పుడు మొహం చాటేశారన్నారు. అబద్ధాలతో ప్రజలను మభ్య పెట్టి ప్రచారం చేయడంలో సీఎం చంద్రబాబుతో సహా టీడీపీ నాయకులందరూ సిద్ధహస్తులని ఆరోపించారు. సోమవారం కల్లూరు అర్బన్ 34వ వార్డులోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో విద్యార్థి, యువజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి కాటసాని రాంభూపాల్రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు నిర్మాణంపై టీడీపీ నాయకులు అబద్ధాలు చెబుతూ క్రెడిట్ చోరీకి పాల్పడుతున్నారన్నారు. మాజీ సీఎం ఎన్టీఆర్ కుమార్తె భువనేశ్వరి కూడా తల్లికి వందనం గురించి అబద్ధాలు మాట్లాడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. సూపర్ సిక్స్ హామీలను అమలు చేయడంలో కూటమి ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందిందన్నారు. లోకేష్ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలి.. డీఎస్సీ నిర్వహణలో జరిగిన అవకతవకలకు విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని కాటసాని డిమాండ్ చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం మెగా డీఎస్సీ పేరుతో లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువత, విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో చెలగాటమాడుతోందని తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నీట్ పేపర్ లీక్ సంఘటనపై సీజేపీ, యువత చేసిన నిరసన కార్యక్రమాలు దేశ రాజకీయాలను కుదిపేశాయన్నారు. మెగా డీఎస్సీ నిర్వహణలో జరిగిన అవకతవకలపై కూడా సమగ్ర విచారణ చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ మొదటి నుంచి కోరుతుందన్నారు. డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు పూర్తిగా న్యాయం జరిగే వరకు వైఎస్సార్సీపీ విద్యార్థి, యువజన విభాగాలు వెనక్కి తగ్గవని, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున్న ధర్నాలు, ఆందోళనలు, ర్యాలీలతో ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తామని హెచ్చరించారు. డీఎస్సీ అవకతవలపై ఈ నెల 10వ తేదీన విద్యార్థి సంఘాలు, నిరుద్యోగ యువతతో కలిసి భారీ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నామన్నారు. సోలార్ ప్రాజెక్టుల కోసం భూములు కోల్పోయిన రైతుల నుంచి టీడీపీ నాయకులు 50 శాతం కమీషన్లు వసూలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. రైతులు ఎవరికి ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వకుండా చెక్కులను బ్యాంకులో వేసుకోవాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి అక్కిమి హనుంతురెడ్డి, మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలు గాజుల శ్వేతారెడ్డి, కర్నూలు మార్కెట్ యార్డు మాజీ చైర్మన్ మీదివేముల ప్రభాకర్రెడ్డి, మాజీ కార్పొరేటర్లు దండు లక్ష్మీకాంతరెడ్డి, అరుణ, నారాయణరెడ్డి, ఎరుకల వెంకటేశ్వర్లు, సాన శ్రీనివాసులు, నరసింహులు, యువజన విభాగం అధ్యక్షులు వై. శివారెడ్డి, విద్యార్థి విభాగం నాయకులు మణికంఠరెడ్డి, సాయి, దుర్గ, ప్రవీణ్కుమార్, ఓర్వకల్లు జెడ్పీటీసీ రంగనాథ్గౌడ్, తదితరులు పాల్గొన్నారు. నిరుద్యోగుల జీవితాలతో కూటమి ప్రభుత్వం చెలగాటం మెగా డీఎస్సీ అక్రమాలపై విచారణ చేపట్టాలి డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు వైఎస్సార్సీపీ అండ ఈ నెల 10న విద్యార్థి సంఘాలు, నిరుద్యోగులతో భారీ ర్యాలీ పార్టీ నంద్యాల జిల్లా అధ్యక్షుడు కాటసాని రాంభూపాల్రెడ్డి
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డిప్లొమా కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి దరఖాస్తుల ఆహ్వానంనంద్యాల(న్యూటౌన్): 2026–27 విద్యాసంవత్సరానికి పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో డిప్లొమా కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ శైలేంద్రకుమార్ తెలిపారు. సోమవారం ఆయన మాట్లాడుతూ.. పాలిసెట్ – 2026 స్పాట్ అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసినట్లు తెలిపారు. నంద్యాల ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో డిప్లొమో కోర్సుల్లో 15 సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయన్నారు. ఈ సీట్ల భర్తీ కోసం ఈనెల 5వ తేదీన రిజర్వేషన్ పాటిస్తూ స్పాట్ అడ్మిషన్ కౌన్సెలింగ్ చేపడుతున్నామన్నారు. విద్యార్థులు స్పాట్ అడ్మిషన్ దరఖాస్తు ఫారాన్ని ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లతో 4వ తేదీన సాయంత్రం ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్లో అందజేయాలన్నారు. పాలిసెట్లో క్వాలిఫై అయి ఏ కళాశాలలో సీటు రాని విద్యార్థులకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తామన్నారు. వివరాల కోసం 9849651891, 9966228745ను సంప్రదించాలన్నారు. శాస్త్రోక్తంగా సహస్రదీపార్చన సేవ శ్రీశైలంటెంపుల్: శ్రీశైల మహాక్షేత్రమైన శ్రీభ్రమరాంబా మల్లికార్జునస్వామి వార్లకు సోమవారం దేవస్థానం సహస్రదీపార్చన సేవను నిర్వహించింది. ముందుగా దేవాలయ ప్రాంగణంలోని పురాతన మండపంలో స్వామిఅమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులకు అర్చకులు వేదమంత్రోచ్ఛరణలతో సహస్రదీపార్చన పూజలు చేపట్టారు. ఈ సేవలో భాగంగా మండపంలో వెయ్యి దీపాలను వెలిగించి, ఉత్సవమూర్తులకు ప్రత్యేక పూజాదికాలు నిర్వహించారు. అనంతరం స్వామిఅమ్మవార్లను వెండిరథంపై ఉంచి ఆలయ ప్రదక్షిణ నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ఆలయ అధికారులు, అర్చకులు, ఆలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులో రూ. 10 వేల జరిమానా డోన్ రూరల్: మద్యం సేవించి వాహనాలు నడిపిన ఇద్దరికి కోర్టు రూ.10 వేల చొప్పున జరిమానా విధించింది. ఇమామ్ బాషా, ఈడిగ మధు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో పట్టుబడగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి సోమవారం కోర్టులో హాజరుపరిచారు. డోన్ స్పెషల్ జుడీషియల్ సెకండ్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ నూరుల్లా ఒక్కొక్కరికి రూ.10 వేలు జరిమానా విధిస్తూ తీర్పునిచ్చారు. మద్యం తాగి వాహనాలు నడిపే వారిని ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించేది లేదని సీఐ రాకేష్, ఎస్ఐ మమత హెచ్చరించారు. మహానంది ట్రస్ట్బోర్డు చైర్మన్గా మౌళీశ్వరరెడ్డి మహానంది: మహానంది దేవస్థానం ట్రస్ట్బోర్డు చైర్మన్గా నరాల చంద్రమౌళీశ్వరరెడ్డి సోమవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈఓ నల్లకాలువ శ్రీనివాసరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో చైర్మన్, ఒక ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యుడితో పాటు ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు ప్రమాణ స్వీకారం చేపట్టారు. టీచర్పై కేసు నమోదు బండిఆత్మకూరు: మండలంలోని ఈర్నపాడు గ్రామంలోని నరేంద్ర మెమోరియల్ స్కూల్లో 2వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిని దివ్యను కర్రతో కొట్టిన ఘటనపై ఉపాధ్యాయురాలు మౌనికపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ జగన్మోహన్ సోమవారం తెలిపారు. శనివారం జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన బాలిక తండ్రి కొండయ్య ఫిర్యాదు మేరకు టీచర్ మౌనికపై కేసు నమోదు చేశామని చెప్పారు. పాఠశాలలో జరిగిన సంఘటనపై పూర్తిస్థాయి విచారణ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. పీజీఆర్ఎస్కు 149 ఫిర్యాదులు బొమ్మలసత్రం: జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమంలో అర్జీదారుల నుంచి 149 ఫిర్యాదులు అందాయి. ఈ సందర్భంగా జిల్లా ఎస్పీ సునీల్ షోరాణ్ ప్రతి ఫిర్యాదుతో స్వయంగా మాట్లాడి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. చట్టపరిధిలో ఉన్న సమస్యల జాప్యంపై ఆయా స్టేషన్ అధికారులను విచారించారు. బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని లేని పక్షంలో శాఖపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఫిర్యాదులు తిరిగి పునరావృతం కాకుండా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
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ఉల్లి కిలో రూ.50● రోజురోజుకు పెరుగుతున్న ధరలునంద్యాల(న్యూటౌన్): ఉల్లి పాయల ధర రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది. గత నెల చివరి వారంలో నాణ్యమైన ఉల్లి కిలో రూ.25 నుంచి రూ.30 వరకు ఉండగా ప్రస్తుతం రిటైల్ మార్కెట్లో రూ.50కు చేరింది. చిరు వ్యాపారులు ఆటోలపై ఇళ్ల వద్దకు వచ్చి కొంచెం నాసిరకం ఉల్లిపాయలు మూడు కిలోలు రూ.100కు విక్రయిస్తున్నారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల ఉల్లి తీవ్రంగా దెబ్బతినడంతో ఉల్లి ఎగుమతులపై నిషేధం ఎత్తివేశారు. ఆ ప్రభావం దిగుమతులపై పడింది. దీంతో డిమాండ్కు అనుగుణంగా సరఫరా లేకపోవడంతో ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉల్లి ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి. కర్నూలులో పండించే ఉల్లి ఇంకా అందుబాటులోకి రాకపోవడం కూడా పెరుగుదలకు కారణం. ఉమ్మడి జిల్లాలోని ప్రధాన హోల్సేల్ మార్కెట్గా డోన్, పత్తికొండ, ఎమ్మిగనూరు, నంద్యాల, కర్నూలు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడకు కూడా ఉల్లి దిగుమతులు తగ్గాయి. రోజుకు 500 టన్నులు ఉమ్మడి జిల్లాలో రోజుకు సగటున సుమారు 500 టన్నుల ఉల్లి వినియోగం జరుగుతుంది. కర్ణాటక, కర్నూలు నుంచి నంద్యాల కేంద్రంగా ఉల్లి దిగుమతులు జరుగుతుంటాయి. అక్కడి నుంచి రోజూ సుమారు 20 లారీల్లో ఉల్లి ఉమ్మడి జిల్లాకు సరఫరా అవుతోంది. ఎగుమతులు జరిగే ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉల్లి దిగుబడి తగ్గడంతో ప్రస్తుతం సుమారు 10 లారీల్లో రోజుకు కేవలం 250 టన్నుల వరకు మాత్రమే దిగుమతి అవుతోంది. కొత్త పంట అందుబాటులోకి వచ్చే వరకు ఉల్లి ధరలు పెరగడమే తప్ప తగ్గడం ఉండదని వ్యాపారులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉల్లి ధరల నియంత్రణకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటున్న చర్యలు కానరావడం లేదు. ఎగుమతులను నిషేధించడంతో నిల్వలను మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తే ధరల నియంత్రణ సాధ్యమవుతుందినే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
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పులికోటలో అలజడి● ఎన్ఎస్టీఆర్లో వరుసగా పులుల మరణాలు ● పర్యవేక్షణ లోపం, సిబ్బంది కొరతనే కారణమా? ఆత్మకూరురూరల్: పులుల సంరక్షణకు దుర్గమైన నాగార్జున సాగర్ – శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్యం (ఎన్ఎస్టీఆర్)లో అలజడి రేగింది. అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం రోజున ఒక పులి, ఆ మరుసటి రోజు మరొక పులి మృతి చెందింది. ఇవి రెండు కూడా ఆడపులులే కావడం అత్యంత విచారకరం. ఒక్కో ఆడపులి తన జీవిత కాలంలో సుమారు 25 పులులకు జన్మనిస్తుంది. అందువల్ల పులుల ప్రవర్దనానికి ఈ మరణాలు ఎంతో విఘాతం. ఎన్ఎస్టీఆర్ పరిధిలో ప్రస్తుతం 87 పులులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా మూడేళ్లలో వివిధ కారణాలతో పలు పులుల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఇందులో నాలుగు పులులు వేటగాళ్ల ఉచ్చులకే మరణించడం విషాదకరం. మరి కొన్ని పులులు స్థావరంపై ఆధిపత్యం, సంభోగ సమయంలో జరిగిన పోరాటాల్లో మరణించాయి. అలాగే ఎన్ఎస్టీఆర్ మీదుగా వెళ్లే రహదారుల్లో వాహనాలు ఢీకొని, రైల్యే ట్రాక్ వల్ల కూడా పులులు మరణిస్తున్నాయి. కారణాలు ఏవైనా పులికోటలో భద్రతా గాలిలో దీపంలా మారిందనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. లోపాలు ఎన్నో.. ● అత్యంత ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో ఉన్న నాగార్జునసాగర్ – శ్రీశైలం పెద్దపులుల అభయారణ్యం (ఎన్ఎస్టీఆర్)లో ఎప్పటివో బ్రిటీష్ కాలం నాటి రేంజ్లే ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. ● పెద్ద విస్తీర్ణంలో ఉన్న రేంజ్లలో ఫుట్ పెట్రోలింగ్ చేస్తూ తిరగడం అటవీ సిబ్బందికి కష్టసాధ్యంగా మారింది. ● బేస్ క్యాంప్లో ఉండే ప్రొటెక్షన్ వాచర్ల సహకారంతో ఎలాగోలా నడిపిస్తున్నారే కానీ.. శాసీ్త్రయంగా పర్యవేక్షించడం సాధ్యం కావడం లేదు. ● అటవీ విస్తీర్ణంలో ఉండాల్సిన సిబ్బందిలో ప్రస్తుతం అభయారణ్యం పరిధిలో కేవలం 30 శాతం సిబ్బంది మాత్రం ఉండటంతో వేటగాళ్లపై నిఘా కొరవడుతోంది. ● కొత్త రిక్రూట్మెంట్లు లేక పోవడంతో అధికార, సిబ్బంది కొరత వేధిస్తోంది. ● ఈ అభయారణ్యానికి వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్లో శిక్షణ ఉన్న అధికారులను కాకుండా టెరిటోరియ ల్, ఎర్రచందనం ప్రాంతాల నుంచి రిటైర్డ్మెంట్కు సమీపంలో ఉన్న అధికారులను బదిలీ చేయడంతో పులి సంరక్షణ చర్యలు కార్యాలయాలకే పరిమితమవుతున్నాయి. ● ప్రతిష్టాకరమైన ఎన్ఎస్టీఆర్లోని నాలుగు డివిజన్లను సమన్వయం చేయాల్సిన ఫీల్డ్ డైరెక్టర్లను తరచూ రాజకీయ కారణాలతో బదిలీలు చేస్తుండడం పులి సంరక్షణలో అతి పెద్ద లోపంగా కనపడుతోంది. నేడు హైపవర్డ్ కమిటీ పర్యటన.. వరుసగా పులుల మరణాలతో ప్రభుత్వం మొద్దు నిద్ర వీడినట్లుగా కనిపిస్తోంది. ఎన్ఎస్టీఆర్లో పులుల సంరక్షణపై అధ్యయనం చేసి తగు సూచనలు ఇచ్చేందుకు ఒక హైపవర్డ్ కమిటీని నియమించింది. అటవీ శాఖ ముఖ్య సలహాదారు మల్లికార్జునరావు, అడిషనల్ పీసీసీఎఫ్ రాహుల్ పాండే, డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ సభ్యుడు రాజశేఖర్, హైదరాబాద్ టైగర్ కన్జర్వేటివ్ సొసైటీకి చెందిన ఇమ్రాన్ సిద్దిఖి, వన్యప్రాణి శాస్త్రవేత్త నవీన్ కుమార్లతో కూడిన ఐదుగురు సభ్యుల కమిటీ ఏర్పాటైంది. ఈ కమిటీ మంగళవారం నుంచి ఎన్ఎస్టీఆర్లో పర్యటించనుంది. పులుల మరణం తరువాత ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాలలో ఫుటేజ్లను అధ్యయనం చేశాం. క్యాటిల్ కిల్లింగ్ కేసులు ఏమైనా ఉన్నాయేమో పరిశీలించాం. అక్రమంగా అడవుల్లోకి ఎవరైనా వచ్చారా అన్న విషయాలపై కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. హైపవర్డ్ కమిటీకి మా దర్యాప్తు వివరాలు అన్ని అందజేస్తాం. – విగ్నేష్ అపావ్, డీడీపీటీ, ఆత్మకూరు అనుమానితులపై ఆరా? మహానంది: గిద్దలూరు డివిజన్లోని రాచర్ల బీట్లో పెద్దపులి మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. గత నెల 31న అంబచెరువు, తట్టేమడుగు పరిసర ప్రాంతాల్లో పెద్దపులి కళేబరం కనిపించింది. దర్యాప్తులో భాగంగా రంగంలోకి దిగిన అటవీశాఖ అధికారులు ఇప్పటికే పలువురిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు తెలి సింది. కాగా పుల్లలచెరువుకు చెందిన ఒకరు మహానంది ఈశ్వర్నగర్ కాలనీకి వచ్చి ఉంటున్నాడని, అతని వద్ద పులి గోర్లు ఉన్నట్లు అనుమానాలు వ్యక్తం కావడంతో మార్కాపురం, నంద్యాల అటవీశాఖ అధికారులు మహానందికి చేరుకుని అతని కోసం గాలించినట్లు సమాచారం.
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ప్రతి పనికో రేటు!● శ్రీశైలం మండలంలో మితిమీరుతున్న టీడీపీ నాయకుడి ఆగడాలు ● పీజేఆర్ఎస్లో ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేసిన మహిళ సాక్షి, టాస్క్ఫోర్స్: శ్రీశైలం నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే బుడ్డా రాజశేఖరరెడ్డి అనుచరులు చేస్తున్న ఆగడాలు రోజురోజుకు శృతిమించుతున్నాయి. ఓ స్థలం విషయంలో రూ.లక్ష తీసుకుని తనని మోసం చేశాడని తాజాగా సున్నిపెంట గ్రామంలో నిర్వహించిన పీజేఆర్ఎస్లో ఏకంగా శ్రీశైల మండల టీడీపీ ప్రధాన నాయకుడిపై ఎస్పీకి ఓ మహిళ ఫిర్యాదు చేయడంతో ఆ పార్టీ నాయకులే విస్మయానికి గురయ్యారు. తన వద్దకు సమస్యలపై వచ్చేవారికి టీడీపీ ఇన్చార్జ్కి, స్టేషన్లో ఓ అధికారికి డబ్బు ఇవ్వాలని ప్రతి పనికి ఒక రేటు ఫిక్స్ చేసి డబ్బు వసూలు చేస్తాడని సమాచారం. అతని ఆగడాలు సున్నిపెంటలో శృతిమించుతున్నట్లు ఎమ్మెల్యేకు ఫిర్యాదులు సైతం వెల్లువెత్తినట్లు సమాచారం. ఎమ్మెల్యేతో దిగిన ఫొటోలే పెట్టుబడి.. శ్రీశైలం నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే బుడ్డా రాజశేఖరరెడ్డి అండదండలతో శ్రీశైలం మండలంలో ద్వితీ యశ్రేణి నాయకులు చేస్తున్న ఆగడాలు రోజురోజుకు శృతిమించుతున్నాయి. సమస్యల పరిష్కారం కోసం వచ్చే వారిని టార్గెట్ చేసుకుని ఒక్కోపనికి ఒక్కో రేటు కట్టి ముక్కుపిండి మరీ వసూలు చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఎమ్మెల్యే స్థానిక పర్యటనలకు వచ్చినప్పుడు ఆయనతో చనువుగా ఉన్నట్లు వ్యవహరిస్తూ దిగిన ఫొటోలను, వీడియోలను స్టేటస్లలో పెట్టుకుని ప్రజలను మభ్యపెడుతున్నాడు. ఉద్యోగాలు, స్థలాలు, ఇరిగేషన్, గృహాలు, విద్యుత్ తదితర సమస్యలు పరిష్కరిస్తామంటూ ప్రజల నుంచి డబ్బు వసూలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఓ స్థలం తనకు ఇప్పిస్తానని రూ.లక్ష తీసుకుని స్థలం ఇప్పించకుండా, డబ్బు తిరిగి ఇవ్వకుండా మోసం చేశాడని ఓ మహిళ జిల్లా ఎస్పీకి ఇటీవల ఫిర్యాదు చేశారు. ● తహసీల్దార్ కార్యాలయం సమీపంలో ఖాళీగా ఉన్న ప్రభుత్వ స్థలాన్ని అధికార పార్టీ పేరుచెప్పి కబ్జా చేసినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ● పూర్ణానంద ఆమం సమీపంలో ఓ ఇంటి విషయంలో ఒకరికి మద్దతు తెలిపి వారి నుంచి డబ్బు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ● ఇటీవల ఓ వడ్డీ వ్యాపారి, మరో యువకుడు గొడవ పడి స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసుకున్నారు. ఈ విషయంలో రాజీ చేస్తానని ఇద్దరి నుంచీ డబ్బు వసూలు చేసినట్లు సమాచారం. వసూలు చేసింది కాదని స్టేషన్ అధికారికి, మండల టీడీపీ ఇన్ చార్జ్కి మరో రూ.50 వేలు ఇవ్వాలని పట్టుబట్టడంతో తాము అంత ఇచ్చుకోలేమని వారు నేరు గా ఎమ్మెల్యేకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు సమాచారం.
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అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేశారుఆదోని/ఆలూరు రూరల్/ఆలూరు/ చిప్పగిరి/కర్నూలు (టౌన్): ప్రజల గళాన్ని అసెంబ్లీలో వినిపించాల్సిన ఆలూరు ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షిని పోలీసులు అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారు. ‘రెడ్బుక్’ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేస్తూ హత్యాయత్నం, ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసు నమోదు చేశారు. అందరూ నిద్రపోతున్న సమయంలో అర్ధరాత్రి వేళ బీభత్సం సృష్టించి బలవంతంగా పోలీస్స్టేషన్కు తరలించారు. కనీసం నోటీసులు కూడా ఇవ్వకుండా భయానక వాతారణంలో పోలీస్స్టేషన్లోనే నిర్బంధించారు. ఆదివారం రాత్రి సమయంలో జైలుకు హాజరు పరిచి జడ్జి రిమాండ్కు ఆదేశించడంతో కర్నూలు సబ్జైలుకు తరలించారు. ప్రజాస్వామ్యానికి సంకెళ్లు వేశారని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు మండిపడ్డారు. చిప్పగిరిలో భారీగా ధర్నా నిర్వహించి చంద్రబాబు ప్రభుత్వ బెదిరింపులకు బెదరబోమని హెచ్చరించారు. పోలీసుల ‘పచ్చ’పాతం ఆలూరు ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షితో పాటు మరో 34 మందిపై హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు పంపిన పోలీసులు టీడీపీ నేతల సేవల్లో తరిస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. విరూపాక్షి ఎమ్మెల్యే ఎన్నికై రెండున్నర సంవత్సరాలు కావస్తున్నా ఆయనకు పోలీసులు సరైన గుర్తింపును ఇవ్వలేదు. టీడీపీ నాయకుల జన్మదినోత్సవాలకు వెళ్లడం, వారి మన్ననలను అందుకోవడం ఆలూరు పోలీసులకు రివాజుగా మారింది. ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి తిరుగులేని నాయకుడిగా ఎదుగుతుండటాన్ని టీడీపీ నేతలు జీర్ణించుకోలేకపోయారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఉండటంతో పోలీసులతో పథక రచన చేశారు.‘రెడ్బుక్’ రాజ్యాంగం అమలు చేసేందుకు పక్కాగా ప్రణాళిక రచించి అమలు చేశారని ఎమ్మెల్యే అక్రమ అరెస్ట్ చేయించారని అర్థమవుతోంది. భయభ్రాంతులకు గురిచేసి.. చిప్పగిరి మండలం సంగాల గ్రామానికి చెందిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త గిరిపై శనివారం రాత్రి టీడీపీ నాయకులు దాడికి పాల్పడ్డారు. టీడీపీకి చెందిన వారు తనపై దాడికి పాల్పడుతున్నారని గిరి ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి, సోదరుడు శ్రీరాములు, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల అక్కడికి వెళ్లారు. వారిపై టీడీపీ నాయకులు దాడికి పాల్పడ్డారు. జరిగిన ఘటనపై కేసు నమోదు చేయాలని ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి చిప్పగిరి పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదు చేసిన వారిని పట్టించుకోకుండా టీడీపీ నేతల ఆదేశాల మేరకు ఆదివారం ఉదయం 3 గంటలకు ఎమ్మెల్యే ఇంటికి పోలీసుపలు వెళ్లారు. ప్రజాప్రతినిధి అనే గౌరవం లేకుండా ఆయన ఇంటి సీసీ కెమెరాల వైర్లు కోసి, ఇంటి తాళాలు పగులగొట్టారు. ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షిని బలవంతంగా కారులో ఎక్కించుకుని వెళ్లారు. ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారో తెయని పరిస్థితి. ఇంట్లో ఉన్న మహిళలు భయభ్రాంతులకు గురైనా పోలీసులు లెక్కచేయలేదు. బాధితులపైనే కేసు నమోదు దాడి చేసిన వారిపైన కాకుండా పోలీసులు ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షిపై కేసు నమోదు చేయడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. దాడిలో గాయపడి చేయి విరిగిన ఎమ్మెల్యే సోదరుడు చంద్రశేఖర్ విషయం పక్కన పెట్టారు పోలీసులు తలకు చిన్న గాయమైన వ్యక్తికి ఆలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేర్పించి తీవ్రగాయాలైనట్లు సర్టిఫికెట్ తీసుకున్నారు. ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి తమ ఇంటికి వచ్చి దాడికి పాల్పడ్డారని తప్పుడు వాగ్మూలం తీసుకున్నా ఎమ్మెల్యేతో పాటు 34 మందిపై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ, హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేశారు. ఘటనపై పూర్తిస్థాయి విచారణ జరగకముందే ఎమ్మెల్యేపైనే తీవ్రమైన కేసు నమోదు చేయడం అనేక అనుమానాలకు తావిచ్చింది. సబ్ జైలుకు తరలింపు ఎమ్మెల్యేతో పాటు మరో 12 మందికి ఆదివారం సాయంత్రం 8 గంటలకు ఆలూరు కోర్టులో హాజరు పరచగా ఆలూరు జూనియర్ సివిల్ కోర్టు జడ్జి హేమ వీరికి 14 రోజులు రిమాండ్కు ఆదేశించారు. పోలీసులు ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షితో పాటు 12 వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలను ప్రత్యేక బస్సులో ఆదివారం రాత్రి 11:30గంటలకు కర్నూలు సమీపంలోని పంచలింగాల వద్ద ఉన్న సబ్జైలుకు తరలించారు. కనీస సమాచారం ఇవ్వకుండా రాత్రి సమయంలో దొంగచాటున ఆలూరు ఎమ్మెల్యే విరుపాక్షిని అరెస్టు చేయడాన్ని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఖండించారు. చిప్పగిరిలోని అంబేద్కర్ కూడలిలో రెండు గంటల పాటు నిసరన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యేను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. టీడీపీ గుండాలు దాడి చేస్తే పరామర్శిండానికి వెళ్లిన ఎమ్మెల్యేపై అదే టీడీపీ గుండాలు దాడి చేసినా పోలీసులు పట్టించుకోవడం దారుణమన్నారు. అక్రమ కేసులతో అరెస్టు చేయడం దుర్మార్గమన్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యేలు సాయిప్రసాద్ రెడ్డి, కాటసాని రాంభూపాల్ రెడ్డి, శ్రీదేవి, ఎమ్మెల్సీలు మధుసూదన్, ఇసాక్, మాజీ ఎంపీ బుట్టారేణకు, మాజీ మంత్రి శైలజానాథ్, మాజీ మేయర్ బీవై రామయ్య, మాజీ గ్రంథాలయ చైర్మన్ సుభాష్ చంద్రబోస్, వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర మహిళా కార్యదర్శి కురువ శశికళ, ఆలూరు నియోజకవర్గ నాయకులు వైకుంఠం మల్లికార్జున చౌదరి తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో అరాచక పాలన సాగుతుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎప్పుడూ చంద్రబాబు ప్రభుత్వమే అధికారంలో ఉండబోదని పోలీసులు గుర్తించుకోవాలన్నారు. చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. నిరసనలో వైఎస్సార్సీపీ చిప్పగిరి మండల కన్వీనర్ మల్లికార్జున, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు జూటూరు మారయ్య, పామిడి వీరయ్య, గుంతకల్లు బాబు, కోట్ల హర్షవర్ధన్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. హత్యాయత్నం కేసు నమోదు భగ్గుమన్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చిప్పగిరిలో భారీ ధర్నా ‘రెడ్బుక్’కు బెదరబోమని హెచ్చరికకార్యకర్త ఆపదలో ఉన్నాడని సీఐకి ఫోన్ చేస్తే స్పందించలేదు. సరే చచ్చిపోతాడేమోనని మా ఆయన వెళ్తే తిరిగి ఆయన పైనే కేసు పెట్టారు. రాత్రి 11 గంటలకు కేసు విషయమై వెళ్తే అర్ధరాత్రి వరకు అక్కడే ఉంచుకున్నారు. ఆ తర్వాత మేం ఇంటికొచ్చి నిద్రిస్తున్నప్పుడు తెల్లవారుజామును 3 గంటలకు వచ్చి పోలీసులు తలుపులు పగులగొట్టి బలవంతంగా ఈడ్చుకెళ్లారు. వస్తున్నాం అని చెబుతున్నా కూడా దౌర్జన్యంగా లాక్కెళ్లారు. ఇంట్లో తోడు ఉంటాడని గుంతకల్లు నుంచి వచ్చిన మా అబ్బాయిని కూడా బలవంతంగా తీసుకెళ్లారు. ఒక ఎమ్మెల్యేకే రక్షణ లేకపోతే ఇక సామాన్యుని పరిస్థితి ఏంటి? – రామంజనమ్మ, ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి భార్యకార్యకర్తను పరామర్శించేందుకు వెళితే తనపై అక్రమ కేసు నమోదు చేశారని ఆలూరు ఎమ్మెల్యే విరుపాక్షి విలేకరులకు తెలిపారు. సబ్జైల్ వద్ద ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నిరంకుశపాలన కొనసాగిస్తోందన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలపై దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తోందన్నారు.
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ఇలా ప్రారంభించి.. అలా మూతేసి!● తక్కువ ధరకే బియ్యం కౌంటర్లు ఫొటోలకే పరిమితం ● కాసేపటికే మూసేసిన వైనంకర్నూలు(అగ్రికల్చర్): వినియోగదారులకు తగ్గింపు ధరలపై నాణ్యమైన బియ్యాన్ని పంపిణీ చేస్తున్నామని ప్రభుత్వ పెద్దలు గొప్పలు చెబుతున్నా క్షేత్రస్థాయిలే అంతా ఉత్తిదేనని తేలిపోయింది. కర్నూలులోని అమీన్ అబ్బాస్నగర్ రైతుబజారులో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కౌంటర్ను ఆదివారం రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల సంస్థ డైరెక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ ప్రారంభించి వెళ్లిన అర గంటకే మూసేయడంతో వినియోగదారులు నిరాశగా వెనుదిరిగారు. బయట మార్కెట్లో స్టీమ్డ్ రైస్ ధర కిలో రూ.62. రా రైస్ ధర రూ.58 ఉందని, ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని ప్రత్యేక కౌంటర్ల ద్వారా స్టీమ్ రైస్ రూ.52కే పంపిణీ చేస్తున్నామని ప్రకటించారు. వినియోగదారులు బియ్యం తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపారు. అయితే కౌంటరును ప్రారంభించి ఐదారుగురికి బియ్యం పంపిణీ చేసి ఫొటోలు దిగి.. మరో చోట కౌంటరును ప్రారంభించాల్సి ఉందని.. మూసేసి వెల్లిపోవడం గమనార్హం. తక్కువ ధరకే బియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నామని భారీగా ప్రచారం చేసి.. కౌంటరుకు కేవలం 25 కిలోల బస్తా మాత్రమే తీసుకురావడం చూస్తే ప్రభుత్వానికి ఉన్న చిత్తశుద్ధి ఏపాటిదో అర్థమవుతోంది. మండిబజారులో కూడా హోల్సేల్ డీలర్ల సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఒక కౌంటరు ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు చెబుతున్నా... అది కూడా ఫొటోలకే పరిమితమైనట్లు తెలుస్తోంది. అమీన్ అబ్బాస్ నగర్ రైతుబజారులో బియ్యం కౌంటరు ప్రారంభ కార్యాక్రమంలో ఏఎస్ఓ రంజిత్, ఎస్టేట్ ఆఫీసర్ జయమ్మ, ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్లు పాల్గొన్నారు.
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పోలీసులు దారుణంగా వ్యవహరించారుఒక శాసనసభ్యుడికి పోలీసులు కనీస మర్యాదు కూడా ఇవ్వలేదు. రాత్రివేళ ఇంటి తలుపులు పగలగొట్టి దొంగల మాదిరిగా, టెర్రరిస్టుల్లా తీసుకుపోవడం అత్యంత దుర్మార్గం. ఈ రోజు పోలీసులు తమ ధర్మాన్ని మర్చిపోయి టీడీపీ నాయకుల ఆదేశాలను మాత్రమే అమలు చేస్తున్నారు. బాధితులు కేసు పెట్టడానికి వెళ్తే తీసుకోరు. కానీ దౌర్జన్యం చేసిన టీడీపీ ఫిర్యాదుల ఆధారంగా తప్పుడు కేసులు పెడుతున్నారు. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మా క్యాడర్ను భయభ్రాంతులకు గురి చేయాలనే ఈ విధంగా పోలీసులతో చేయిస్తున్నారు. మీరు ఎన్ని అక్రమ కేసులు పెట్టినా కసి పెరుగుతుందే తప్ప ఎవ్వరూ భయపడరు. 2029లో మళ్లీ జగన్ను సీఎంగా చేయడానికి అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేస్తాం. – కాటసాని రాంభూపాల్ రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ నంద్యాల జిల్లా అధ్యక్షుడు
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సైకోలుగా తయారయ్యారు!టీడీపీ రెడ్బుక్ రాజ్యాంగం ఇలాగే అమలు పరుస్తూ పోతే భవిష్యత్తులో బ్లడ్ బుక్ రాజ్యాంగం వస్తుంది జాగ్రత్త! సైకోలుగా తయారై రాష్ట్రాన్ని అల్లకల్లోలం చేస్తున్నారు. ఒక కార్యకర్త ఆపదలో ఉండి ‘అన్నా నీవు ఇప్పుడు రాకపోతే పొద్దున్నే నా శవాన్ని చూస్తావ్’ అని ఫోన్ చేస్తే ఎమ్మెల్యేగా వెళ్లి పరామర్శించడం తప్పా? టీడీపీ నాయకులు సైకోలుగా తయారయ్యారు. ఇష్టానుసారంగా బెదిరిస్తే బెదిరిపోయే నాయకులు, కార్యకర్తలు వైఎస్సార్సీపీలో ఎవ్వరూ లేరు. మా పార్టీ శ్రేణులకు మేమందరం అండగా ఉంటాం. – సాయిప్రసాద్ రెడ్డి, ఆదోని మాజీ ఎమ్మెల్యే
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అక్రమ కేసులు దుర్మార్గంఎవరైతే దెబ్బలు తిన్నారో వాళ్లపైనే తిరిగి పోలీసులు కేసులు పెట్టడం దుర్మార్గం. ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షిని ట్రాప్ చేసి రప్పించడం కోసమే ముందస్తు ప్రకారం కార్యకర్తపై దాడికి తెగబడ్డారు. రాత్రి పిలిస్తే వచ్చే ఎమ్మెల్యేను అర్ధరాత్రి తలుపులు పగలగొట్టి హర్డ్ డిస్క్లు, కెమెరాలు లాక్కెళ్లడం ఏ చట్టం కిందకు వస్తుందో పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఆలోచించుకోవాలి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అన్యాయం జరిగిందని పోలీసుస్టేషన్కు వెళితే వాళ్లపైనే కేసులు పెట్టి జైలుకు పంపించే కార్యక్రమం నడుస్తోంది. విరూపాక్షిపైన పెట్టిన తప్పుడు కేసులను తక్షణమే విరమించుకోవాలి. మేం న్యాయస్థానాల్లోనూ, ప్రజాక్షేత్రంలోనూ చట్టబద్ధంగా పోరాడుతాం. – శైలజనాథ్, మాజీ మంత్రి
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నాటకరంగ పితామహుడు బళ్లారి రాఘవబొమ్మలసత్రం: తెలుగు ప్రజలకు తన నాటకాల ద్వారా సామాజిక స్పృహ నింపి నాటకరంగ పితామహుడిగా నిలిచిపోయిన వ్యక్తి బళ్లారి రాఘవ అని అడిషనల్ ఎస్పీ ఖాదర్బాషా అన్నారు. ఆదివారం బళ్లారి రాఘవ జయంతిని జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయ ఆవరణలో పోలీసులు ఘనంగా నిర్వహించారు. అడిషనల్ ఎస్పీ ఖాదర్బాషా, ఏఆర్ అడిషనల్ ఎస్పీ చిన్నికృష్ణ, రిజర్వు ఇన్స్పెక్టర్లు బాబు, విజయ్, సురేష్, ఆర్ఎస్ఐలు చరణ్, హర్షవర్ధన్రెడ్డి తదితరులు బళ్లారి రాఘవ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఖాదర్బాషా మాట్లాడుతూ బళ్లారి రాఘవ నాటకాల ద్వారా సమాజంలో నెలకొన్న దురాచారాలను ప్రశ్నించేవాడన్నారు. ప్రజల్లో ఆయన నాటకాలు చైతన్యం కలిగించి జీవితంలో ఎలా ముందుకు వెళ్లాలో దిశానిర్దేశం చేసేలా ఉండేవన్నారు. యువత భవిష్యత్తుపై ఎన్నో నాటకాలు చేసి వారిలో మనోధైర్యాన్ని నింపేవారన్నారు. నేడు ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక నంద్యాల: ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదికను సోమవారం కలెక్టరేట్తోపాటు అన్ని రెవెన్యూ డివిజన్, మండల పరిషత్, మునిసిపల్ కార్యాలయాల్లో ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు నిర్వహించనున్నట్లు కలెక్టర్ రాజకుమారి ఆదివారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. సమస్యలున్న ప్రజలు వినతులను సమర్పించుకోవాలన్నారు. అర్జీదారులు తమ దరఖాస్తు పరిష్కారం కాకున్నా, పరిష్కారం ఏ దశలో ఉందో సమాచారం తెలుసుకోవడం కోసం కాల్ సెంటర్ నంబర్ 1100కు ఫోన్ చేయాలని ఆమె విజ్ఞప్తి చేశారు. meekoram.a p.gov.in వెబ్సైట్లో కూడా అర్జీలను నమోదు చేసుకోవచ్చన్నారు. ఉపాధ్యాయులను బోధనకే పరిమితం చేయాలి నంద్యాల(న్యూటౌన్): ఉపాధ్యాయులను బోధనకే పరిమితం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్(ఏపీటీఎఫ్) జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి శివయ్య కోరారు. స్థానిక ఫెడరేషన్ కార్యాలయంలో ఆదివారం ఏర్పాటు చేసిన ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం టీచర్లకు వివిధ పనులు అప్పగిస్తుండటంతో విద్యాబోధనకు ఆటంకం కలుగుతోందన్నారు. మారుమూల ప్రాంతాల్లో నెట్వర్క్, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల వద్ద ఆండ్రాయిడ్ సెల్ ఫోన్లు లేకపోవడం తదితర సమస్యలతో టీచర్లు నిత్యం సతమతమవుతున్నారన్నారు. సమస్యలను పరిష్కరించకుండా ఉపాధ్యాయులపై ఒత్తిడి చేయడం సబబు కాదన్నారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు విద్యార్థుల అటెండెన్స్, ఎండీఎం నామినేషన్, ఫీడ్ బ్యాక్, ఆయా అటెండెన్స్, ఇన్స్పెక్షన్ ఫామ్, చిక్కీలు, ఎగ్స్ ఇండెంట్, రిసిఫ్ట్ తదితర పనులతో ఎల్లప్పుడూ ఉపాధ్యాయులను ఒత్తిడికి గురి చేయడం తగదన్నారు. జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు స్పందించి సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి బోధనేతర పనుల నుంచి ఉపాధ్యాయులను విముక్తి కల్పించాలని కోరారు. సమావేశంలో ఫెడరేషన్ జిల్లా అధ్యక్షులు రామచంద్రారెడ్డి, కార్యవర్గ సభ్యులు జాకీర్ హుస్సేన్, వీరేశ్వర్ రెడ్డి, భాస్కర్ రెడ్డి జిల్లా సబ్ కమిటీ సభ్యులు దస్తగిరి బాషా, సుబ్బారెడ్డి, నారాయణరెడ్డి, నాగార్జున, రాజేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. హైవేపై ఎలుగుబంటి హల్చల్ పాములపాడు: మండలంలోని ఎర్రగూడూరు గ్రామ సమీపంలో జెమ్మి చెట్టు నేషనల్ హైవేను దాటుతూ ఎలుగుబంటి హల్చల్ చేసింది. రోడ్డుపై వెళ్తున్న ప్రయాణికులు ఎలుగుబంటిని చూసి భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో పెద్ద శబ్దంతో హారన్లు కొడుతూ కేకలు వేశారు. దీంతో ఎలుగుబంటి పరుగున అడవిలోకి వెళ్లిపోయింది. ఎలుగుబంటి విషయం చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు వ్యాపించడంతో అటువైపు వెళ్లేందుకు ప్రజలు సాహసించలేదు. అటవీ అధికారులు తక్షణ చర్యలు చేపట్టి అటవీ సమీప గ్రామాల్లోకి అడవి జంతువులు రాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.
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నంద్యాల: జయమ్మ సజీవంగానే ఉందా?కేరళ ఎన్కౌంటర్లో మృతి చెందినట్లు చెబుతున్న మావోయిస్టు జయమ్మ అలియాస్ అరుణ వ్యవహారం మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది. ఆమె నిజంగానే ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయిందా? లేదంటే ఇంకా బతికే ఉందా? అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అందుకు కారణం.. జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ) తాజాగా నంద్యాల జిల్లాలో చేపట్టిన విచారణే!. నంద్యాల జిల్లాలోని గడివేముల, పడమటూరు ప్రాంతాల్లో ఎన్ఐఏ అధికారులు పర్యటించి జయమ్మకు సంబంధించిన వివరాలను సేకరించినట్లు సమాచారం. ఆమె తల్లిదండ్రులు, బంధువులను కలిసి పలు విషయాలపై ఆరా తీశారు. అలాగే గ్రామ రెవెన్యూ అధికారి (వీఆర్వో) నుంచి కూడా ఆమెకు సంబంధించిన స్థానిక వివరాలను సేకరించారు.జయమ్మ కోసం ఎన్ఐఏ ఆరామావోయిస్టు కార్యకలాపాలతో సంబంధం ఉన్న జయమ్మ అలియాస్ అరుణ గురించి ఎన్ఐఏ అధికారులు ఆరా తీశారు. ఆమె కుటుంబ నేపథ్యం, గతంలో ఉన్న సంబంధాలు, కదలికలపై వివరాలు సేకరించారు. జయమ్మకు సంబంధించిన పాత రికార్డులు, కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు, ఆమెకు పరిచయం ఉన్న వ్యక్తుల గురించి అధికారులు ఆరా తీసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ విచారణలో ఎలాంటి కీలక విషయాలు బయటపడ్డాయన్నది అధికారికంగా వెల్లడికాలేదు.కేరళ ఎన్కౌంటర్లో జయమ్మ మృతి?మావోయిస్టు కార్యకలాపాల్లో కీలకంగా ఉన్న జయమ్మ కేరళలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో మృతి చెందినట్లు ఆ మధ్య భద్రతా వర్గాలు ప్రకటించాయి. అయితే తాజాగా నంద్యాలలో ఎన్ఐఏ విచారణ జరగడంతో స్థానికంగా కొత్త అనుమానాలు మొదలయ్యాయి. “ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయింది జయమ్మేనా? ఆమె గుర్తింపు పూర్తిగా నిర్ధారణ అయిందా?” అనే ప్రశ్నలు కొందరిలో వ్యక్తమవుతున్నాయి. నల్లమలలో యాక్టివ్గా జయమ్మజయమ్మ పేరు నల్లమల అడవులతో చాలాకాలంగా ముడిపడి ఉంది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మావోయిస్టు కార్యకలాపాలు ఉద్ధృతంగా ఉన్న సమయంలో ఆమె దళాల్లో చురుగ్గా పనిచేసినట్లు భద్రతా వర్గాల సమాచారం. 2005 తర్వాత మావోయిస్టులపై పోలీసుల ఆపరేషన్లు తీవ్రం కావడంతో పలువురు నేతలు, దళ సభ్యులు ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిపోయారు. ఈ క్రమంలో జయమ్మ కూడా ఆంధ్రా–ఒడిశా సరిహద్దు (ఏవోబీ) ప్రాంతానికి వెళ్లినట్లు సమాచారం.భర్త భాస్కర్ నేపథ్యంపై కూడా ఆరాజయమ్మ భర్త భాస్కర్ కూడా గతంలో మావోయిస్టు పార్టీలో పనిచేసిన వ్యక్తే. అయితే ఆ తర్వాత ఆయన పోలీసులకు లొంగిపోయారు. అప్పటి నుంచి ఆయనకు సంబంధించిన ఎలాంటి సమాచారం పెద్దగా లేదు. ఈ క్రమంలో ఆయన్ని కూడా విచారించారా? అనేదానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. సాధారణంగా ఎన్కౌంటర్ తర్వాత మృతుల గుర్తింపు ప్రక్రియ, కుటుంబ సభ్యుల ధ్రువీకరణ, ఇతర ఆధారాల పరిశీలన జరుగుతుంది. అయితే జయమ్మ విషయంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న విచారణ స్థానికుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది. ఎన్ఐఏ అధికారులు కుటుంబ సభ్యులను కలవడం, పాత వివరాలను సేకరించడం వంటి పరిణామాలతో “జయమ్మ బతికే ఉందా?” అనే చర్చ మొదలైంది. అయితే ఈ అనుమానాలకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక నిర్ధారణ లేదు. ఇటు దర్యాప్తు విషయాన్ని కూడా ఎన్ఐఏ అధికారికంగా వెల్లడించాల్సి ఉంది.నల్లమల.. మావోయిస్టు చరిత్రలో మరో మలుపుఒకప్పుడు నల్లమల అడవులు మావోయిస్టు కార్యకలాపాలకు కీలక కేంద్రంగా ఉండేవి. పోలీసు బలగాలు, మావోయిస్టుల మధ్య జరిగిన అనేక ఎన్కౌంటర్లు అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించాయి. అలాంటి నేపథ్యంలో జయమ్మ పేరు మరోసారి తెరపైకి రావడం.. ఆమె గతం, కేరళ ఎన్కౌంటర్, ప్రస్తుత ఎన్ఐఏ విచారణపై ఉత్కంఠను పెంచుతోంది.
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దస్తావేజు లేఖరుల సమ్మె విరమణనంద్యాల(అర్బన్): తాత్కాలికంగా సమ్మెను విరమించినట్లు దస్తావేజు లేఖరుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శులు ఫారూక్, రమేష్లు తెలిపారు. స్థానిక ఎన్కే రోడ్డు నుంచి ర్యాలీగా వచ్చి నంద్యాల సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం వద్ద శుక్రవారం నిరసన తెలిపారు. అనంతరం ఎస్ఆర్ఓ హాజీమియాకు వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. జిల్లాలోని 11 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల పరిధిలో దస్తావేజు లేఖరుల సమ్మెతో పనులు నిలిచి పోయాయన్నారు. ప్రజల అసౌకర్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని సమ్మెను తాత్కాలికంగా నిలిపి వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. శ్రీశైలానికి పెరుగుతున్న వరద ప్రవాహం శ్రీశైలంప్రాజెక్ట్: శ్రీశైలం జలాశయానికి రోజురోజుకు వరద ప్రవాహం పెరుగుతోంది. శుక్రవారం సాయంత్రం సమయానికి జూరాలప్రాజెక్ట్ నుంచి 1,31,094 క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరుతోంది. జలాశయం నుంచి తెలంగాణాలోని కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతలకు 1,600 క్యూసెక్కులను విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం జలాశయంలో 54.3495 టీఎంసీల నీరు నిల్వగా ఉంది. డ్యాం నీటి మట్టం 834.40 అడుగులకు చేరుకుంది. డ్యాం పరిసర ప్రాంతాలలో 18.20 మిల్లీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. నందిని తాకిన నీరు! కొత్తపల్లి: జూరాల ప్రాజెక్ట్ నుంచి విడుదలవుతున్న నీరు శుక్రవారం సాయంత్రం ప్రాచీన సంగమేశ్వరాలయ ప్రవేశ ద్వారం ముందు ఏర్పాటుచేసిన నంది విగ్రహం వద్దకు చేరాయి. ఇదేవిధంగా వరద ప్రవాహనం కొనసాగితే శనివారం తెల్లవారు జాము సంగమేశ్వరస్వామి గర్భాలయంలోకి వరద జలాలు చేరుకొంటాయి. దీంతో ఆలయ పురోహితులు తెలకపల్లి రఘురామ శర్మ వేపధారు శివలింగానికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. కాగా.. శుక్రవారం సాయంత్రానికి శ్రీశైలం జలాశయం నీటిమట్టం 832 అడుగులకు చేరుకుంది. అన్నప్రసాద వితరణకు రూ.2 లక్షల విరాళాలు శ్రీశైలంటెంపుల్: భక్తుల సౌకర్యార్థం నిర్వహిస్తున్న అన్నప్రసాద వితరణ పథకానికి శుక్రవారం పలువురు భక్తులు రూ.2 లక్షల విరాళాలు అందించారు. హైదరాబాద్కు చెందిన బి.మైథిలి రూ.లక్ష విరాళాన్ని, అలాగే విజయవాడకు చెందిన పి.హరికిరణ్ రూ.1,00,001 విరాళాన్ని పర్యవేక్షకులు కె.అయ్యన్నకు అందజేశారు. విరాళాలను అందించిన దాతలకు దేవస్థానం తరఫున స్వామివారి శేషవస్త్రాలను, లడ్డూప్రసాదాలను, రశీదును అందజేసి సత్కరించారు. గడివేములలో ఎన్ఐఏ విచారణ గడివేముల: నంద్యాల జిల్లా మండల కేంద్రమైన గడివేముల గ్రామానికి చెందిన మాజీ నక్సలైట్ నామాల జయమ్మ(40) 2023 సంవత్సరంలో మృతి చెందింది. అయితే ఆమె కుటుంబంలో ఇంకా ఎవరైనా ఉద్యమంలో ఉన్నారేమో తెలుసుకునేందుకు నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అథారిటీ(ఎన్ఐఏ) సిబ్బంది శుక్రవారం జయమ్మ తల్లి గువ్వల పెద్ద ఓబులమ్మ(70), కుటుంబ సభ్యులను సాధారణ విచారణ చేశారు. మిగతా చోట్ల నక్సలైట్లు ఉంటే సమాచారం అందించాలని కోరారు. అనంతరం జయమ్మ భర్త బండిఆత్మకూరు మండలం పరమటూరుకు చెందిన నామాల భాస్కర్(45) ఇంటికి వెళ్లి విచారణ చేపట్టారు. డిగ్రీ సప్లిమెంటరీ రీవాల్యుయేషన్ ఫలితాలు విడుదల కర్నూలు కల్చరల్: రాయలసీమ యూనివర్సిటీ పరిధిలో మార్చి/ఏప్రిల్ నెలల్లో నిర్వహించిన డిగ్రీ 2, 4వ సెమిస్టర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల రీ వాల్యుయేషన్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. వర్సిటీ వైస్ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ వి.వెంకట బసవరావు ఆదేశాల మేరకు ఫలితాలు విడుదల చేసినట్లు వర్సిటీ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ డాక్టర్ ఎస్.వెంకటేశ్వర్లు పేర్కొన్నారు. ఫలితాలు https://rayalas eemauniversity.ac.in వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు.
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రైల్వే ప్రయాణికులకు ‘అమృత్’ సౌకర్యాలు● తూర్పు కోస్తా రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సందీప్ మాధుర్బొమ్మలసత్రం: అమృత్ భారత్ పథకం ద్వారా రైల్వే ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందిస్తున్నామని తూర్పు కోస్తా రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సందీప్ మాధుర్ తెలిపారు. నంద్యాల రైల్వే స్టేషన్లో శుక్రవారం ఆయన తనిఖీలు నిర్వహించారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర విభజన ఒప్పందాల ప్రకారం దక్షిణ మధ్య రైల్వే రెండు భాగాలు విడిపోయిందన్నారు. తూర్పు కోస్తా రైల్వే ప్రథమ జనరల్ మేనేజర్గా జూన్ 1న తాను భాధ్యతలు స్వీకరించాన్నారు. నంద్యాల నుంచి గుంటూరు వరకు కేంద్రప్రభుత్వం అమృత్భారత్ పథకం ద్వారా అన్ని రైల్వే స్టేషన్లను అభివృద్ధి చేస్తోందన్నారు. ఇందులో భాగంగా రైల్వేస్టేషన్లలో అభివృద్ధి పనులు, సిబ్బంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను తాను స్వయంగా అడిగి తెలుసుకుంటున్నానని తెలిపారు. రన్నింగ్ రూమ్, క్రూ లాబీ, స్టేషన్ మాస్టర్ కార్యాలయాలను సందర్శించి పలు సూచనలు చేశారు. జనరల్ మేనేజర్తో పాటు ప్రిన్సపల్ చీఫ్ ఇంజినీర్ రాజ్కుమార్, ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ ఆపరేషన్స్ మేనేజర్ వినీత్కుమార్, గుంటూరు డివిజన్ రైల్వే మేనేజర్ సుధేష్ణసేన్, అధికారులు శ్రీనివాస్, రవితేజ, ప్రదీప్కుమార్, రవితేజ, రత్నాకర్, చంద్రశేకర్, లయన్ రవిప్రకాష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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స్కీం వర్కర్లకు రూ.26 వేలు కనీస వేతనం ఇవ్వాలి● వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు కాటసాని రాంభూపాల్రెడ్డినంద్యాల(న్యూటౌన్): స్కీం వర్కర్లకు నెలకు రూ. 26వేలు కనీస వేతనం ఇవ్వాలని, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ, పెన్షన్ తదితర సౌకర్యాలు కల్పించాలని వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు కాటసాని రాంభూపాల్రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో అంగన్వాడీ, ఆశా కార్యకర్తలు, వీఓఏలు, మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు నూనెపల్లె ఓవర్ బ్రిడ్జి నుంచి భారీ ర్యాలీగా కలెక్టరేట్కు చేరుకొని ధర్నా నిర్వహించారు. ధర్నా చేస్తున్న వారికి వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు కాటసాని రాంభూపాల్రెడ్డి మద్దుతు తెలిపారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ వివిధ శాఖల్లో పని చేస్తూ పనిభారం ఎక్కువై డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కార్మికులు అడిగితే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఏ మాత్రం పట్టించుకోకపోవడం దారుణమన్నారు. స్కీం వర్కర్లకు సంక్షేమం, ఆరోగ్యం కావాలంటే సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం కనీస వేతనం అమలు చేయాలన్నారు. సంక్షేమ పథకాలు ఇవ్వాలి ధర్నాను ఉద్దేశించి సీఐటీయూ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి నాగరాజు, అధ్యక్షులు ఏసురత్నం, వీఓఏల సంఘం రాష్ట్ర కోశాధికారి మిట్నాల తిరుపతయ్య మాట్లాడారు. స్కీం వర్కర్లకు సంక్షేమ పథకాలు వర్తింపజేయకపోవడం అన్యాయమన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే వేతనాలు పెంచుతామని చెప్పి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికీ పట్టీపట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారన్నారు. నవచేతన యాప్ ద్వారా పని భారం పెంచడం, పెండింగ్ డీఏ బిల్లులు చెల్లించకపోవడం దారుణమన్నారు. ఆశా కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్లు 20 ఏళ్లుగా కనీస వేతనం లేకుండా పని చేయాల్సి వస్తోందన్నారు. ఐకేపీలు, వీఓఏలు ఉద్యోగ భద్రత లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు. సెర్ఫ్ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని డిమాండ్ చేశారు. రూ.10లక్షల గ్రూప్స్ ఇన్సురెన్స్ అమలు చేయాలని, రాజకీయ వేధింపులు నిలిపి వేయాలని కోరారు. ప్రభుత్వం సమస్యలను పరిష్కరించకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్త ఉద్యమం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ధర్నాలో సీఐటీయూ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు నిర్మలమ్మ, సీఐటీయూ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు కేఎండీ గౌస్, రాజశేఖర్, మద్దులు, వెంకటలింగం, బాలవెంకట్, రాంనాయక్, రత్నమయ్య, శంకరయ్య, సునిత, నాగారాణి, హరిత, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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శాస్త్రోక్తంగా వరుణయాగంమహానంది: రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురవాలని, అందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుతూ మహానందిలో రెండోరోజు శుక్రవారం విశేష పూజలు నిర్వహించారు. ఈఓ నల్లకాలువ శ్రీనివాసరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వేదపండితులు బ్రహ్మశ్రీ చెండూరి రవిశంకర్ అవధాని, హనుమంతుశర్మ, నాగేశ్వరశర్మ, శాంతారామ్ భట్, రుత్వికులు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు శాస్త్రోక్తంగా పూజలు జరిపారు. త్రయాహ్నిక వరుణయాగంలో భాగంగా వరుణ, పర్జన్య కలశార్చనలు, మహాన్యాస రుద్రాభిషేకం, రుద్రహోమం, వరుణానువాక హో మాలు చేపట్టారు. రుద్రగుండం (పెద్దకోనేరు)లో వరుణజపాలు చేస్తుండగా వర్షం కురవడం శుభసూచకమని వేదపండితులు రవిశంకర్ అవధాని అన్నారు. వర్షం కురవాలని పూజలు చేస్తున్న తీరుపై అందరూ హర్షించారు.
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జిల్లా ఓటర్లు 12,25,937నంద్యాల(అర్బన్): కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలతో జిల్లాలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(సర్) ప్రక్రియ జూన్ 15 నుంచి ప్రారంభమై జూలై 24తో పూర్తయింది. ముసాయిదా జాబితాను శుక్రవారం జిల్లా ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసింది. ఆ ప్రకారం జిల్లాలో 12,25,937 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఇందులో పురుషులు 6,01,281 మంది, మహిళలు 6,24,458 మంది, ఇతరులు 198 మంది ఉన్నారు. పురుష ఓటర్ల కంటే 23,177 మంది మహిళా ఓటర్లే అధికంగా ఉన్నారు. తొలగింపుల్లో నంద్యాలలో అత్యధికం బీఎల్ఓలు నిర్వహించిన ఇంటింటి సర్వేలో నంద్యాల నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా 52,307 మంది ఓటర్లను తొలగించారు. అత్యల్పంగా నందికొట్కూరు నియోజకవర్గంలో 23,204 మంది ఓటర్లను తొలగించారు. సర్వేలో ఓట్లను తొలగించిన అధికారులు పోలింగ్ కేంద్రాలను హేతుబద్ధీకరించారు. గతంలో ఆరు నియోజకవర్గాల పరిధిలో 1,629 పోలింగ్ స్టేషన్లు ఉండగా ప్రస్తుతం 134 పోలింగ్ స్టేషన్లు పెంచడందో 1,763 అయ్యాయి. ఆగస్టు 30వ తేదీ వరకు అభ్యంతరాల స్వీకరణ జిల్లాలోని ఆరు నియోజకవర్గాల్లో మొత్తం 12,25,937 మంది ఓటర్లు ఉన్నారని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి రామునాయక్ శుక్రవారం తెలిపారు. ముసాయిదా ఓటరు జాబితాను ప్రచురించామని, అభ్యంతరాలు, దరఖాస్తులను జూలై 31 నుంచి ఆగస్టు 30 వరకు స్వీకరిస్తామన్నారు. అభ్యంతరాలు, దరఖాస్తుల పరిష్కారానికి సెప్టెంబర్ 28 వరకు గడువు ఉందన్నారు. అక్టోబర్ 3న తుది ఓటరు జాబితాను ప్రచురిస్తామని చెప్పారు. ముసాయిదా ఓటరు జాబితాలో ఎలాంటి అభ్యంతరాలు ఉన్నా సంబంధిత ఈఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ, బీఎల్ఓ, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి దృష్టికి తీసుకొని రావచ్చన్నారు. సర్లో తొలగించిన ఓటర్ల సంఖ్య 1,79,506 ముసాయిదా జాబితా విడుదల చేసిన ఎన్నికల సంఘం
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ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషినంద్యాల(అర్బన్): ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని ఏపీ ఎన్జీఓస్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అలపట్టి విద్యాసాగర్ తెలిపారు. పీఆర్సీ కమీషన్ ఏర్పాటు, నాలుగు డీఏల విడుదల, రావాల్సిన రాయితీలు, సరెండర్ లీవ్లు తదితర అంశాలపై విజయవాడలో శనివారం జరిగే ఏపీజేఏసీ కార్యవర్గ సమావేశంలో చర్చించి కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు చెప్పారు. ఏపీ ఎన్జీఓస్ అసోసియేషన్ నంద్యాల జిల్లా కార్యదర్శి లక్ష్మినర్సారెడ్డి పదవీ విరమణ సన్మాన కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు. అంతకు ముందు స్థానిక ఎన్జీఓ హోం నుంచి జయంతి వెజ్వరల్డ్ వరకు వందలాది మంది ఉద్యోగులతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. అనంతరం స్థానిక ఎన్జీఓస్ కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని చెప్పారు. అనంతరం లక్ష్మినర్సారెడ్డి అసోసియేషన్కు చేసిన సేవలను కర్నూలు జిల్లా మాజీ అధ్యక్షుడు వెంగళరెడ్డి, మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు రామకృష్ణారెడ్డి, కడప జిల్లా అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసులు, వేణుగోపాల్రెడ్డి, తదితరులు కొనియాడారు. కార్యక్రమంలో నంద్యాల జేఏసీ చైర్మన్ ఉసేన్రెడ్డి, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి డీవీ రమణ, రాష్ట్ర సహ అధ్యక్షుడు దస్తగిరిరెడ్డి, నంద్యాల తాలూకా మాజీ అధ్యక్షుడు మణిశేఖర్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. విద్యాసాగర్ను సన్మానించిన పెన్షనర్ల సంఘం నంద్యాలకు వచ్చిన ఏపీ ఎన్జీఓస్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు విద్యాసాగర్ను నంద్యాల పెన్షనర్ల సంఘం అధ్యక్ష కార్యదర్శులు రామసుబ్బయ్య, లింగస్వామిల ఆధ్వర్యంలో సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో గౌరవాధ్యక్షుడు రాజగోపాల్, సుబ్బరాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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మనుషుల అక్రమ రవాణా నేరంనంద్యాల(వ్యవసాయం): మహిళలు, బాలికలు, మనుషుల అక్రమ రవాణా తీవ్రమైన నేరంగా పరిగణించబడుతుందని జిల్లా లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ కార్యదర్శి లీలా వెంకటశేషాద్రి అన్నారు. గురువారం జిల్లా లీగల్సెల్ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక మున్సిపల్ సమావేశ భవనంలో ప్రపంచ మానవ అక్రమ రవాణా వ్యతిరేక దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఏపీ ఎన్జీఓలు, న్యాయవాదులకు అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. మనుషులను మోసం చేసి బెదిరించడం, బలవంతంగా తీసుకెళ్లి వారితో బానిసలా పని చేయిండం, లైంగిక దోపిడీ చేయించడం, బిచ్చమెత్తించడం, అవయవాల కోసం ఉప యోగించడం వంటి నేరాలను, మనుషుల అక్రమ రవాణా కింద తీవ్రమైన కేసులను నమోదు చేస్తారన్నారు. మహిళలు, పిల్లలు, పేద కుటుంబాలకు చెందిన వారిని, వలస కూలీలను టార్గెట్గా చేసుకొని కొందరు వ్యక్తులు అక్రమ రవాణా చేస్తున్నారన్నారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు 101, 100, 1098, 112కు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. అనంతరం అధికారులతో మానవ అక్రమ రవాణా వ్యతిరేక ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. కార్యక్రమంలో మహిళా పోలీసు ఎస్ఐ గౌతమి, అసిస్టెంట్ లీగల్ ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ సులోచన, చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ స్వప్న, న్యాయవాదులు అమీర్, రమణారెడ్డి, డీఈఓ జనార్దన్రెడ్డి, ఎంఈఓ బ్రహ్మంనాయక్, రామచంద్రారెడ్డి, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యానికి తావివ్వొద్దు● జాయింట్ కలెక్టర్ సూరజ్ ధనుంజయ్ఆత్మకూరు: విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యానికి తావివ్వొద్దని జాయింట్ కలెక్టర్ సూరజ్ ధనుంజయ్ అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం ఆత్మకూరు ఆర్డీఓ కార్యాలయాన్ని ఆయన సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా కార్యాలయ ఆవరణతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల పరిశుభ్రతను పరిశీలించారు. అనంతరం ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో రెవెన్యూ పరిపాలన, రీ సర్వే పెండింగ్ అంశాలు, ప్రజలకు అందిస్తున్న సేవల పురోగతిపై ఆత్మకూరు ఆర్డీఓ, ఆత్మకూరు, కొత్తపల్లి మండలాల తహసీల్దార్లు, డీఐఓఎస్ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జేసీ మాట్లాడుతూ ప్రజలకు సంబంధించిన ప్రతి దరఖాస్తును ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన సేవా ప్రమాణాల (ఎస్ఎల్ఏ) గడువులోనే పరిష్కరించాలని సూచించారు. రీ సర్వే పెండింగ్ అంశాలను ఎప్పటి కప్పుడు సమీక్షించుకుంటూ అధికారులు సమన్వయంతో పని చేయాలని సూచించారు. సమావేశంలో ఆత్మకూరు ఆర్డీఓ వెంకటశివ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఖాళీగా ఉండాల్సి వస్తోందినాకు మూడు ఎకరాల వరి మడి ఉంది. రిజర్వాయర్లో నీళ్లుంటే ఈపాటికి పనుల్లో బిజీగా ఉండేవాళ్లం. నీళ్లు లేని కారణంగా ఖాళీగా ఉండాల్సి వస్తుంది. వాన కురుస్తుందని ఎదురు చూస్తున్నాం. రోజు రోజుకు ఆలస్యం అవుతుంది. మాకు వ్యవసాయమే ప్రదానం. ఎంతో మంది కూలీలకు ఉపాధి దొరికేది.. వాళ్లకు కూడా పనులు లేకుండా పోయాయి. – వెంకట రంగనాయకులు, రైతు, అవుకు రిజర్వాయర్ నిర్మించిన తర్వాత ఈ ప్రాంతంలో ఎప్పుడూ ఇలాంటి పరిస్థితి చూడలేదు. వరి పండించుకునేందుకు నీళ్ల కోసం వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నాం. ఇలాంటి స్థితి వస్తుందని అనుకోలేదు. పది, పదిహేను రోజుల్లో నీళ్లు రాకుంటే వరి మళ్లు అన్నీ బీళ్లుగా మారుతాయి. నీళ్లు వస్తాయని ఆశతో ముందుగానే అంతా సిద్ధం చేసుకుని ఎదురు చూస్తున్నాం. – కొండయ్య, రైతు, అవుకు
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శ్రీశైలానికి కొనసాగుతున్న వరదశ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్: శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జూరాల ప్రాజెక్ట్లో విద్యుత్ ఉత్పాదనతోనే కాకుండా, స్పిల్వే ద్వారా కూడా శ్రీశైలానికి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. దీనికి తోడు సెల్ఫ్ క్యాచ్మెంట్లో కూడా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. గురువారం జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 85,421 క్యూసెక్కుల వరదనీరు వచ్చి చేరుతోంది. జలాశయంలో 46.8234 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉండగా.. డ్యాం నీటిమట్టం 827.30 అడుగులకు చేరుకుంది. ఫూలే గురుకులాల్లో ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం కర్నూలు(అర్బన్): జిల్లాలోని మంత్రాలయం(బాలికలు), పత్తికొండ(బాలురు)లో ప్రారంభం కానున్న మహాత్మా జ్యోతిభా ఫూలే గురుకుల పాఠశాలల్లో బోధన, బోధనేతర ఉద్యోగాల భర్తీకి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు ఎంజేపీఏపీబీసీడబ్ల్యూఆర్ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్/కన్వీనర్ ఎం.శ్రీదేవి తెలిపారు. 2026–27 విద్యా సంవత్సరంలో ఈ పాఠశాలలు ప్రారంభం అవుతున్నాయని ఆమె గురువారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 4వ తేదీలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని, దరఖా స్తు గడువు ముగిసిన అనంతరం ఎలాంటి దరఖాస్తులు స్వీకరించబడవన్నారు. అర్హులైన వారికి డెమో నిర్వహించి ఎంపిక చేస్తామన్నారు. అభ్యర్థులు స్వయంగా తమ దరఖాస్తుతో కన్వీనర్/ప్రిన్సిపాల్, ఎంజేపీఏబీసీడబ్ల్యూఆర్ స్కూల్, ఆరేకల్, ఆదోని అనే చిరునామాలో సంప్రదించాలన్నారు. పూర్తి వివరాలకు మంత్రాలయం బాలికల స్కూల్కు సంబంధించి 8317694606 నంబర్ను, పత్తికొండ బాలుర స్కూల్కు సంబంధించి 8019045662 నంబర్ను సంప్రదించాలన్నారు. క్వింటా వేరుశనగ రూ.8,099 ఎమ్మిగనూరుటౌన్: స్థానిక వ్యవసాయ మార్కెట్లో గురువారం క్వింటా వేరుశనగకు గరిష్టంగా రూ.8,099 ధర పలికింది. మార్కెట్కు 2,994 క్వింటాళ్ల దిగుబడులను రైతులు విక్రయానికి తెచ్చారు. క్వింటా కనిష్ట ధర రూ.2,210, మధ్యస్థ ధర రూ.6,220 ప్రకారం వ్యాపారులు కొనుగోలు చేశారని మార్కెట్ యార్డ్ ప్రత్యేక శ్రేణి కార్యదర్శి పి.కల్పన తెలిపారు. కొనసాగుతున్న గోరుకల్లు మరమ్మతులు పాణ్యం: మండల పరిధిలోని గోరుకల్లు జలాశయ కుంగిన కట్ట మరమ్మతుల పనులకు మరో వారం రోజులు సమయం పట్టనుంది. ఇప్పటికే కుంగిన చోట లూస్ మట్టిని తొలగించి కొత్తగా గ్రావెల్తో నింపారు. అలాగే పూర్తయిన ప్రదేశంలో రాతి పరుపు చేపడుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. తాత్కలిక పనుల్లో భాగంగా ఈ పనులు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. నేడు సర్ ముసాయిదా జాబితా విడుదల కర్నూలు(సెంట్రల్): జూన్ 15 నుంచి జూలై 24వ తేదీ వరకు బీఎల్ఓలు ఇంటింటా సర్వే నిర్వహించి సేకరించిన జాబితాల ఆధారంగా ఎన్నికల అధికారులు శుక్రవారం ముసాయిదా జాబితా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ జాబితాపై ఆగస్టు 31వ తేదీ వరకు సలహాలు, సూచనలు, ఫిర్యాదులను స్వీకరిస్తారు. వీటిపై ఆగస్టు 30వ తేదీ వరకు పరిశీలన చేసి సెప్టెంబర్ 28వ తేదీ వరకు వచ్చిన ఫిర్యాదులను పరిష్కరించి అక్టోబర్ 3న తుది జాబితాను విడుదల చేసేందుకు ఎన్నికల సంఘం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇప్పటికీ అర్హులైన ఓటర్లు ఆయా జాబితాల్లో ఉంటే వీరంతా తిరిగి ఫాం–6 ద్వారా ఓటు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని.. అప్పుడు మళ్లీ వారి పేర్లను జాబితాలో చేరుస్తామని అధికారులు తెలిపారు.
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భగీ‘రైతు’ ప్రయత్నం● నాలుగు ఎకరాలు.. 70 ట్యాకర్లు నారు పోసి వరుణుడి కోసం నిరీక్షించిన రైతులు చివరకు భగీరథ ప్రయత్నం చేయాల్సి వస్తోంది. కళ్ల ముందు ఎండిపోతున్న పంటలను కాపాడుకునేందుకు కన్నీళ్లను ధారపోస్తున్నారు. తొలకరి పలకరించడంతో రైతులు విస్తారంగా పంటలు సాగు చేశారు. అయితే వరుణుడు కరుణించకపోవడంతో పంటలను ఎండుముఖం పడుతుండటంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. దొర్నిపాడుకు చెందిన రైతు నాగపుల్లయ్య ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని తెచ్చుకోని పంటను తడుపుతున్నాడు. నాలుగు ఎకరాల్లో మిరప, పత్తి, టమాట నాటాడు. ఎండుముఖం పట్టడంతో ట్రిప్పుకు రూ.1500 చెల్లించి గత మూడు రోజులుగా 70 ట్యాంకర్ల నీటిని పంటలకు పారించాల్సి వచ్చింది. పంటను బతికించుకుంటే కనీసం పెట్టుబడి అయినా చేతుకుందుంతునే ఆశతో పట్టు వదలని విక్రమార్కుల్లా భగీరథ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. – దొర్నిపాడు
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శ్రీవ్యాసతీర్థ రిజర్వాయర్కు భూమి పూజ● రూ. 50 కోట్లతో నిర్మాణం ● శ్రీమఠం పీఠాధిపతి సుబుధేంద్రతీర్థులు చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన మంత్రాలయం: ఎండాకాలంలో తాగునీటి సమస్య తలెత్తకుండా మంత్రాలయంలో గోశాల ఎదురుగా ఉన్న 25 ఎకరాల శ్రీమఠం భూమిలో గురువారం ఇంపౌండింగ్ రిజర్వాయర్కు భూమి పూజచేశారు. శ్రీమఠం పీఠాధిపతి శ్రీసుబుధేంద్రతీర్థులు చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన నిర్వహించారు. అనంతరం శ్రీవ్యాసతీర్థ రిజర్వాయర్గా నామకరణం చేశారు. ఈ సందర్భంగా పీఠాధిపతి మాట్లాడుతూ.. రిజర్వాయర్ నిర్మాణానికి బెంగళూరుకు చెందిన హిందూస్థాన్ ఏరోనాటికల్ లిమిటెడ్ (హెచ్ఎఎల్ ) ముందుకు వచ్చిందన్నారు. వచ్చే 30 సంవత్సరాల్లో పెరిగే జనాభాకు అనుగుణంగా తాగునీటి సరిపోయే విధంగా అంచనా రూపొందించారన్నారు. శ్రీగురు రాఘవేంద్రస్వామి భక్తుల కోసం ఈ కీలక ప్రాజెక్టుకు హెచ్ఎఎల్ సహకారం అందించడం సంతోషం అన్నారు. యుద్ధ విమానాలు, హెలికాప్టర్లు తయారు చేసే సంస్థ రూ. 50 కోట్లు భరిస్తోందన్నారు. తుంగభద్ర నది కాలుష్యం కాకుండా భక్తులు చూడాలన్నారు. మురుగు నీరును ఫీల్డర్ చేసి తాగునీటిని చేస్తున్న తమిళనాడు ప్రభుత్వాన్ని అభినందించారు. శ్రీమఠం పీఠాధిపతి సుబుధేంద్రతీర్థుల సమక్షంలో శ్రీమఠం మేనేజర్ ఎస్కే శ్రీనివాసులు, హెచ్ఎఎల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కె.రవి తో అధికారులతో కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సిఎస్ఆర్)కలసి ఒప్పంద పత్రాలు సంతకాలు చేశారు. 18 నెలల్లో పూర్తి రిజర్వాయర్ సామర్థ్యం 20.67 ఎంసిఎఫ్టీలు (మిలియన్ క్యూబిక్ ఫీట్లు). రిజర్వాయర్ 35 అడుగుల తోతు ఉంటుంది. ఒక కిలోమీటరు దూరంలో ఉండే తుంగభద్ర నది నుంచి అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో స్టీల్ పైపులైన్ వేయనున్నారు. రిజర్వాయర్కు అవసరమైన నీటిని తుంగభద్ర నది నుంచి నీటిని ఎత్తిపోస్తారు. వరదనీరు వచ్చినప్పుడు, నదిలో నీరు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు రిజర్వాయర్కు తరలిస్తారు. ఎండాకాలంలో భక్తులకు, గ్రామప్రజలకు ఈ నీటిని సరఫరా చేస్తారు. ఈ ప్రాజెక్టును 18 నెలల్లో పూర్తి చేయడానికి కృషి చేస్తామని కంపెనీ ప్రతినిధులు తెలిపారు. నాణ్యత ప్రామాణాలతో రిజర్వాయర్ పనులు చేస్తామన్నారు. కార్యక్రమంలో శ్రీమఠం ఏఏఓ మాధవశెట్టి, శ్రీమఠం మేనేజర్–2 వెంకటేష్జోషి, ధార్మిక అధికారి శ్రీపతి, ఇంజినీర్ సురేష్కోనాపూర్, హాల్ సంస్థ హెచ్ఆర్ సభ్యులు బాలసుబ్రహ్మణ్యం, డాక్టర్ గుప్త, మంజునాథ్, రమేష్, సోమన్చౌదరి, డిజైనింగ్ అధికారి రంగనాథ్, శ్రీమఠం అధికారులు పాల్గొన్నారు. పర్యాటక ప్రాంతంగా.. మంత్రాలయంలో గోశాల ఎదురుగా 40 ఎకరాల శ్రీమఠం భూమి ఉంది. అందులో 25 ఎకరాల్లో మాత్రమే రిజర్వాయర్ నిర్మించనున్నారు. రిజర్వాయర్ పక్కన స్థలంలో అత్యా ధునిక టెక్నాలజీతో పార్కు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ స్థలాన్ని పర్యాటక ప్రాంతంగా విద్యుత్ అలంకరణలతో తీర్చిదిద్దనున్నారు.
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మహానందిలో వరుణయాగం● నేడు సహస్ర ఘటాభిషేకంమహానంది: రాష్ట్రంలో సకాలంలో వర్షాలు కురిసి పాడి పంటలు పండాలని కాంక్షిస్తూ మహానంది క్షేత్రంలో గురువారం వరుణయాగం పూజలు నిర్వహించారు. వేదపండితులు బ్రహ్మశ్రీ చెండూరి రవిశంకర అవధాని, ప్రధాన అర్చకులు మామిళ్లపల్లి అర్జునశర్మ, అర్చకులు, రుత్వికుల బృందం పూజలు చేశారు. ముందుగా గణపతిపూజతో ప్రారంభించి త్రయాహ్నిక వరుణయాగం పూజలు జరిపారు. ఈఓ శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితులు తొలగి వర్షాలు కురవాలని కాంక్షిస్తూ పూజలు జరిపామన్నారు. ఆగస్టు 1వ తేదీ వరకు వరుణయాగం, సహస్ర ఘటాభిషేకం పూజలను వేదమంత్రాలతో వరుణదేవుని ఆరాధన చేసి వర్షాలు కరువాలని, భూమికి జలసంపద, పాడిపంటలకు రక్షణ, ప్రజలకు శ్రేయస్సు కలగాలని శాస్త్రోక్తంగా పూజలు చేస్తామని వేదపండితులు బ్రహ్మశ్రీ చెండూరి రవిశంకర అవధాని వివరించారు. పూజా కార్యక్రమాల్లో ఆలయ ఏఈఓ ఎరమల మధు, ఆలయ సూపరింటెండెంట్లు అంబటి శశిధర్రెడ్డి, నీలకంఠ్వేర రాజు, పి. సుబ్బారెడ్డి, టెంపుల్ ఇన్స్పెక్టర్ నాగమల్లయ్య, ఆలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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ప్రభుత్వ భూముల్లో ప్లాట్ల విక్రయంశ్రీశైలంప్రాజెక్ట్: సున్నిపెంటలోని జలవనరుల శాఖకు చెందిన సుమారు 5 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిలో ప్రైవేటు వ్యక్తులు ప్లాట్ల విక్రయానికి తెగబడుతున్నారు. అటవీశాఖ కార్యాలయం, ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాల వెనుక భాగంలో ఉన్న ప్రభుత్వ భూమిని చదును చేసి ప్లాట్లు వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే సున్నిపెంటలోని ప్రభుత్వ భూములు, గృహాల అన్యాక్రాంతంపై హైకోర్టు విచారణ జరుపుతున్నప్పటికీ, కూటమి ప్రభుత్వ నేతల అండతో ఏ భయం లేకుండా ప్రభుత్వ భూమిని కొందరు వ్యక్తులు అమ్మకానికి పెట్టారు. సుమారు 40 ఏళ్ల క్రితం ఈ ప్రాంతంలో సన్నకార రైతులు ఆకుకూరలు, కూరగాయలు పండించి వినియోగించుకుంటున్న భూమికి అద్దెలు చెల్లించేవారు. కాలక్రమేణా ఎటువంటి అధికారం లేకుండానే క్రయవిక్రయాలు జరిగాయి. యలమంచిలి రవి అనే వ్యక్తి ఆ ప్రాంతంలో గోశాలను నిర్వహించేవాడు. రవి, ఆయన సతీమణి మరణాంతరం ఈ స్థలాలు తమవంటూ ఫేక్ డ్యాక్మెంట్లు సృష్టించుకొని శ్రీధర్, శివకుమార్ అనే వ్యక్తులు ప్లాట్ల విక్రయానికి తెరలేపారు. ఇంత జరుగుతున్నా జిల్లా పంచాయతీ, జలవనరుల, రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు ఏమీ పట్టనట్లు వ్యవహరిస్తుండటంతో పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
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జిల్లా అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు రూపొందించండి● జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారినంద్యాల: కెపాసిటీ బిల్డింగ్ శిక్షణ కార్యక్రమాలను అధికారులు పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకొని జిల్లాకు సమగ్రాభివృద్ధి ప్రణాళికలు రూపొందించేందుకు కృషి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి అన్నారు. గురువారం ప్లానింగ్ శాఖ కార్యదర్శి పీయూష్ కుమార్ విజయవాడ నుంచి నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో కలెక్టరేట్లోని మినీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ హాల్ నుంచి జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. ప్లానింగ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆగస్టు 1 నుంచి 13 వరకు నిర్వహించనున్న కెపాసిటీ బిల్డింగ్ శిక్షణా కార్యక్రమంలో జిల్లా, నియోజకవర్గ, మండల స్థాయి అధికారులకు గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్, గ్రాస్ డిస్ట్రిక్ట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్, గ్రాస్ వ్యాల్యూ యాడెడ్ వంటి అంశాలపై సమగ్ర అవగాహన కల్పిస్తామన్నారు. జిల్లా అభివృద్ధికి అవసరమైన గణాంకాల సేకరణ, విశ్లేషణ, ప్రణాళికల రూపకల్పనలో ఈ శిక్షణ ఎంతో ఉపయోగపడుతుందన్నారు. వ్యవసాయం, అనుబంధ రంగాలు, పరిశ్రమలు, సేవా రంగాలకు సంబంధించిన అంశాలపై పెహల్ ఇండియా ఫౌండేషన్ నుంచి ఐదుగురు రిసోర్స్ పర్సన్స్ శిక్షణ అందిస్తారన్నారు.
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పైర్లకు జింకల బెడదమద్దికెర: మేఘాలు తప్ప చినుకు రాలడం లేదు. పంటలు ఎండిపోతున్నాయని అల్లాడుతున్న అన్నదాతలకు జింకలు పొలాల్లో పడి పైర్లను నాశనం చేస్తూ ఇంకో సమస్యగా మారాయి. మండలంలోని మద్దికెర, ఎం.అగ్రహారం, పెరవలి, హంప, ఎడవలి తదితర గ్రామాల్లో పంటలకు జింకల బెడద ఎక్కువైందని అన్నదాతలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల సకాలంలో వానలు కురవకపోవడంతో, పడిన అరకొర వర్షాలకే వ్యయ ప్రయాసలకోర్చి కంది, పత్తి, ఆముదం, వేరుశనగ పంటలను లక్షలాది రూపాయలు వెచ్చించి సాగు చేశారు. రోజూ పొలాల్లోకి వస్తున్న జింకల నుంచి పంటలను కాపాడుకునేందుకు పడరాని పాట్లు పడుతున్నారు. దీనికి తోడు వర్షాలు లేకపోవడంతో పంటలు వాడుముఖం పడుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తప్పని పరిస్థితుల్లో రోజు కూలి ఇచ్చి పంటలకు వ్యక్తులను కాపలా ఉంచుతున్నామని, అయినా జింకలు పడి నాశనం చేస్తున్నాయని రైతులు వాపోతున్నారు. ఇప్పటికై నా జింకల బెడద నుంచి పైర్లను కాపాడాలని అధికారులను కోరుతున్నారు.
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2న దివ్యాంగ క్రికెట్ క్రీడాకారుల ఎంపిక పోటీలునంద్యాల(న్యూటౌన్): దివ్యాంగ క్రికెట్ క్రీడాకారుల ఎంపిక పోటీలు ఆగస్టు 2వ తేదీన నంద్యాలలో నిర్వహిస్తున్నట్లు దివ్యాంగుల క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఉమ్మడి జిల్లా కన్వీనర్ రమణారెడ్డి, ఎస్కే మహమ్మద్గౌస్ బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. నంద్యాల పట్టణంలోని ఎస్బీఐ కాలనీలో ఉన్న యోగా సెంటర్ వద్ద ఉన్న ఎన్ఎస్ఏ క్రికెట్ అకాడమీలో పోటీలు ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. ఆగస్టు 2వ తేదీన ఉదయం 8గంటలకు అక్కడికి చేరుకోవాలని సూచించారు. పాల్గొనే క్రీడాకారులు వ్యక్తిగత క్రికెట్ కిట్, ఆధార్ కార్డు, సదరన్ సర్టిఫికెట్, యూడీఐడీ కార్డు జిరాక్స్, రెండు ఫొటోలు తీసుకొని రావాలని తెలిపారు. మరింత సమాచారం కోసం 7330937015ను సంప్రదించాలన్నారు. శాస్త్రోక్తంగా లక్ష కుంకుమార్చన శ్రీశైలంటెంపుల్: పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని బుధవారం శ్రీభ్రమరాంబాదేవికి లక్ష కుంకుమార్చన సేవను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. శ్రీశైలానికి స్వయంగా రాలేని భక్తులు వారి గోత్రనామాలతో లక్ష కుంకుమార్చనలో పరోక్షసేవగా పాల్గొన్నారు. సేవలో భాగంగా అర్చకులు ముందుగా పూజా సంకల్పం పఠించారు. కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా జరగాలని మహాగణపతిపూజ చేశారు. మంగళకరమైన ద్రవ్యాల్లో కుంకుమకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉందని, కుంకుమ ద్రవ్యంతో అమ్మవారిని అర్చిస్తే విశేష ఫలదాయకమని పండితులు పేర్కొన్నారు. 31లోపు దరఖాస్తు చేసుకోండి ఎమ్మిగనూరు సెంట్రల్: మండలంలోని బనవాసి జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో 6వ తరగతిలో ప్రవేశానికి అర్హులైన విద్యార్థులు ఈనెల 31లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ప్రిన్సిపాల్ ఈ.పద్మావతి బుధవారం ప్రకటనలో తెలిపారు. ఉమ్మడి జిల్లాకు చెందిన విద్యార్థులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు. ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలలో చదివే విద్యార్థులు అర్హులన్నారు. మరిన్ని వివరాలకు విద్యాలయంలో సంప్రదించాలన్నారు. పడిపోయిన ఉల్లి సాగు ● కర్నూలు మార్కెట్లో గరిష్ట ధర రూ.2,431 కర్నూలు(అగ్రికల్చర్): ఎల్నినో ప్రభావంతో ఉల్లి సాగు పడిపోయిన నేపథ్యంలో ధరలు పెరుగుతున్నాయి. బుధవారం కర్నూలు వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డుకు ఇద్దరు రైతులు 122 క్వింటాళ్ల ఉల్లిగడ్డలు తెచ్చారు. వీటికి కనిష్టంగా రూ.1,345, గరిష్టంగా రూ.2,431 ధర లభించింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే రానున్న రోజుల్లో ఉల్లి ధర లు పెరిగే అవకాశం ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర నుంచి దిగుమతి అయిన ఉల్లి లభిస్తోంది. కిలో ఉల్లి రూ.40 ప్రకారం విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. ఖరీఫ్లో ఉల్లి సాధారణ సాగు 19,242 హెక్టార్లు ఉండగా ఇప్పటి వరకు 3,185 హెక్టార్ల లో మాత్రమే సాగయింది. గత ఏడాది ఇదే సమయానికి 9,825 హెక్టార్లలో సాగయింది. ఇప్పటి వరకు సాగైన ఉల్లిలో 50 శాతంపైగా పంట దెబ్బతినింది. ఇందువల్ల మార్కెట్లో ఉల్లిగడ్డల కొరత ఏర్పడి ధరలు పెరిగేందుకు కారణమవుతోంది.
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కామేశ్వరీ దేవికి శాకంబరీ ఉత్సవంమహానంది: మహానంది క్షేత్రంలో గురుపౌర్ణమి సందర్భంగా కామేశ్వరీదేవి అమ్మవారి ఆలయంలో శాకంబరీ ఉత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా జరిపారు. ఈఓ నల్లకాలువ శ్రీనివాసరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వేదపండితులు బ్రహ్మశ్రీ చెండూరి రవిశంకర్ అవధాని, ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు మామిళ్లపల్లి అర్జునశర్మ, ఆలయ అర్చకులు మణికంఠశర్మ, ఏఈఓ ఎరమల మధు, అర్చకులు పుల్లూరు హరికుమారశర్మ, ధర్మతేజ ఉదయం నుంచి విశేష పూజలు చేశారు. హైదరాబాద్లోని ఎల్బీ నగర్కు చెందిన మార్కెట్ శ్రీకాంత్ బృందం, కర్నూలు మార్కెట్ నుంచి గిరిధర బృందం వారు సుమారు రెండు వేల కిలోల అన్ని రకాల కూరగాయలను అలంకరణ నిమిత్తం అందించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఆలయ సూపరింటెండెంట్ అంబటి శశిధర్రెడ్డి, టెంపుల్ ఇన్స్పెక్టర్ నాగమల్లయ్య, ఆలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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ముగ్గురు పిల్లల్లో ఒక్కరికీ దక్కని తల్లికి వందనంకర్నూలు(సెంట్రల్): నగరంలోని పాతబస్తీలో నివాసం ఉంటున్న జావీద్బాషా ప్యాసింజర్ ఆటో నడుపుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఇతనికి ముగ్గురు పిల్లలు సంతానం. అయితే ఒక్కరికీ తల్లికి వందనం వర్తించకపోవడంతో తీవ్ర ఆవేదనకు లోనవుతున్నాడు. వృత్తిరీత్యా ఆటోకు సంబంధించిన ఈఎంఐలు, ఇంటి అద్దె, పొదుపు లోన్లను అతికష్టం మీద చెల్లిస్తున్నాడు. అయితే అతను ఐటీ రిటర్న్స్ దాఖలు చేస్తున్నారనే కారణంతో ఇద్దరు కూతుళ్లు, ఓ కుమారుడికి తల్లికి వందనం వేయలేదు. గతేడాది కూడా ఇదే కారణంతో తల్లికి వందనాన్ని తిరస్కరించారు. అయితే అప్పట్లో తనకు ఎలాంటి ఐటీ రిటర్న్స్ లేవని పీజీఆర్ఎస్లో ఫిర్యాదు చేసినా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. దీంతో 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి కూడా తల్లికి వందనాన్ని ప్రభుత్వం ఎగ్గొట్టింది.
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కేజీబీవీల నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యాన్ని సహించం● జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారినంద్యాల: కేజీబీవీల (కస్తూర్బా గాంధీ బాలికా విద్యాలయాల) నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యాన్ని సహించబోమని, సమస్యలు తలెత్తితే బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి హెచ్చరించారు. కలెక్టరేట్లోని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి జనార్దన్ రెడ్డి, కేజీబీవీ సీడీఓలు, స్పెషల్ ఆఫీసర్లు, ప్రధానోపాధ్యాయులతో బుధవారం సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. ప్రతి కేజీబీవీలో సీసీ కెమెరాలు నిరంతరం పనిచేసేలా పర్యవేక్షించాలన్నారు. అనుమతి లేని వ్యక్తులను హాస్టళ్లలోకి ప్రవేశించనివ్వకూడదని ఆదేశించారు. ప్రతి తరగతికి ప్రత్యేక వాట్సాప్ గ్రూపులు ఏర్పాటు చేయాలని, విద్యార్థినుల తల్లిదండ్రుల మొబైల్ నంబర్లను నమోదు చేసి వారితో నిరంతర సమన్వయం కొనసాగించాలని సూచించారు. పదో తరగతి విద్యార్థినులు వంద శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించేలా ప్రత్యేక ప్రణాళికతో బోధన కొనసాగించాలన్నారు. సమయానికి పరిశుభ్రమైన, పోషకాహారం కలిగిన భోజనం అందేలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలన్నారు. విద్యార్థినుల సంరక్షణ బాధ్యతలు నిర్వహించే సిబ్బంది ఫొటోలతో కూడిన గుర్తింపు కార్డులు తప్పనిసరిగా కలిగి ఉండాలన్నారు.
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● మరో ఐదుగురికి గాయాలు ● బాధితులను పరామర్శించిన కాటసాని రామిరెడ్డిరోడ్డు ప్రమాదంలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త మృతి కొలిమిగుండ్ల(అవుకు): అయ్యలూరు మెట్ట సమీపంలో బుధవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో అవుకు పట్టణానికి చెందిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త జక్కా మధుసూదనరావు (44) మృతి చెందగా మరో ఐదుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. కారులో విజయవాడకు వెళ్లి తిరుగు ప్రయాణంలో స్వగ్రామానికి వస్తున్న తరుణంలో నంద్యాల సమీపంలోని అయ్యలూరు మెట్ట వద్ద కారు ప్రమాదవశాత్తు కల్వర్టును ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో మధుసూదనరావు మృతి చెందగా మరో ఐదుగురు గాయపడ్డారు. ప్రమాద విషయం తెలుసుకున్న మాజీ ఎమ్మెల్యే కాటసాని రామిరెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ అవుకు మండల కన్వీనర్ కాటసాని తిరుపాల్రెడ్డి, రాష్ట్ర యువజన విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శి కాటసాని ఓబులరెడ్డి, నాయకులు దుగ్గిరెడ్డి రవీంద్రనాథరెడ్డి నంద్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మధు మృతదేహాన్ని సందర్శించి బాధిత కుటుంబసభ్యులను పరామర్శించారు. ప్రమాదం జరిగిన తీరు గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. అలాగే ఉదయానంద ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఐదుగురు కార్యకర్తలను పరామర్శించారు.
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నూతన పరిశోధనలపై దృష్టి పెట్టాలికర్నూలు సిటీ: ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ డిజైన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ (ట్రిపుల్ఐటీడీఎం)లో బుధవారం డాక్టోరల్ కో లోక్వియం (పరిశోధన విద్యార్థుల సదస్సు) నిర్వ హించారు. దేశంలోని వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలు, ప్రముఖ విద్యా సంస్థల పరిశోధన విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. తమ పరిశోధనలను ప్రదర్శించడంతో పాటు, నిపుణుల సూచనలు పొందుతూ పరస్పర విద్యా, పరిశోధనా అనుభవాలను పంచుకున్నారు. ఈ సదస్సులో వరంగల్ నీట్ ఆచార్యులు డాక్టర్ వై.శ్రీనివాసరావు మేధోసంపత్తి హక్కులు, పరిశోధనలో నైతిక అనుభవాలు అనే అంశంపై మలేషియాకు చెందిన ఆచార్యులు సి.వై టింగ్, ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఏఐ అండ్ కంప్యూటింగ్ అంశంపై ఎల్సేవియర్ పబ్లిషర్స్ సంస్థకు చెందిన పరిశోధన రైటర్ శివాలిక నాణ్యమైన శాసీ్త్రయ పరిశోధనా వ్యాసాల రచన, సరైన జర్నల్ ఎంపిక, వ్యాస నిర్మాణం, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ప్రకారం ప్రచురణకు అవసరమైన అంశాలను వివరించారు. అలాగే రీసెర్చ్ క్విజ్ పోటీలు నిర్వహించారు. పరిశోధనా ప్రదర్శనలను ఐఐటీ, నీట్, ట్రిపుల్ఐటీల నుంచి వచ్చిన ఎక్స్టర్నల్ నిపుణుల బృందం మూల్యాంకనం చేశారు. ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విజేతలకు రూ.50 వేల నగదు బహుమతి అందజేశారు. ట్రిపుల్ఐటీ డీఎం ఆచార్యులు కె.సత్యబాబు, రోహిత్కుమార్, దాస్ సయన్వయంతో సదస్సు నిర్వహించారు.
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రైతులకు ‘షాక్’● హోసూరు కేంద్రంగా టాటా పవర్ రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఏర్పాటు ● ఎకరాకు ఏడాదికి రూ.31వేల ప్రకారం 29 సంవత్సరాల 11 నెలలకు లీజు ● బ్యాంకులు, ఇతర ఆర్థిక సంస్థల్లో మార్టిగేజ్కు కంపెనీకి హక్కులు ● అడ్వాన్సు చెల్లింపుల్లోనూ కంపెనీ ఇష్టారాజ్యం కర్నూలు(సెంట్రల్): పత్తికొండ మండలం హోసూరు కేంద్రంగా టాటా పవర్ రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ సోలార్ పవర్ ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చింది. ఇందుకోసం 2వేల ఎకరాలను లీజుకు తీసుకోవాలని నిర్ణయించింది. ఎకరాకు ఏడాదికి రూ.31 వేల ప్రకారం 29 సంవత్సరాల 11 నెలలపాటు లీజుకు ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటోంది. రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి రైతులకు లీజు మొత్తంపై 5 శాతాన్ని అదనంగా చెల్లిస్తారు. ఈమేరకు ఇప్పటికే దాదాపు 1,500 ఎకరాల భూమిని రైతుల నుంచి సేకరించింది. మరో 500 ఎకరాల భూమిని సేకరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలో రైతులతో కంపెనీ చేసుకున్న ఒప్పందంలో ఒక భయంకరమైన నిజం బయటకు వచ్చింది. లీజు పేరిట తీసుకున్న భూములను కంపెనీ బ్యాంకులు లేదా ఇతర ఆర్థిక సంస్థల్లో మార్టిగేజ్ లేదా ఇతర సంస్థలకు లీజును బదలాయించే అధికారం ఉండడం రైతులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఈ విషయాన్ని తమకు తెలియకుండా ఒప్పందం ఖరారు చేశారని వాపోతున్నారు. ఈ నిబంధన ప్రకారం బ్యాంకులు లేదా ఇతర ఆర్థిక సంస్థల్లో కంపెనీ లోన్ తీసుకొని చెల్లించకపోతే అప్పుడు పరిస్థితి ఏమిటని, తమ భూములకు ఎవరు గ్యారంటీ ఇస్తారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. అదేవిధంగా భూములు ఇచ్చిన రైతులు మధ్యలో అమ్ముకోవాలంటే కంపెనీ అనుమతి తప్పనిసరి చేయడాన్ని కూడా రైతులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. గురువారం సోలార్ పవర్కు భూమి పూజ చేసేందుకు వస్తున్న మంత్రి నారా లోకేష్ ఈ విషయంలో రైతులకు న్యాయం చేస్తారా? లేక కార్పొరేటు కంపెనీలకు అండగా నిలుస్తారా? అనే విషయం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒక్కో రైతుకు ఒక రకంగా అడ్వాన్సు చెల్లింపులు ఇప్పటికే టాటాపవర్ రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ కంపెనీ సోలార్ పవర్ కోసం పత్తికొండ మండలంలోని హోసూరు, పెద్దహుల్తి, జోహరాపురం గ్రామాల రైతుల నుంచి దాదాపు 1,500 ఎకరాలు సేకరించింది. అయితే ఇందులో ఒక్కో రైతుకు ఒక రకంగా అడ్వాన్స్ చెల్లించింది. కొందరికి రెండు సంవత్సరాలు, మరికొందరికి 10 సంవత్సరాలు, ఇంకొందరికి 20 సంవత్సరాల అడ్వాన్స్ కూడా చెల్లించింది. ఇందులో బ్యాంకుల్లో పొలాలను మార్టిగేజ్ చేసిన రైతులకు సంబంధించి 20 ఏళ్లకు అడ్వాన్స్ ఇచ్చింది. అయితే బ్యాంకుల్లో రైతులు తీసుకున్న మొత్తాలను చెల్లించి వారికి మిగిలిన అడ్వాన్స్ ఇవ్వడం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో వారికి భవిష్యత్లో లీజు కింద తక్కువ ఆదాయం వస్తుంది. తద్వారా బాధిత రైతులు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తోంది. మరోవైపు బ్యాంకుల్లో ఉన్న క్రాప్ లోన్లను కూడా కంపెనీయే చెల్లించి మిగిలిన సొమ్మును పదేళ్లకు అడ్వాన్స్గా ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. బ్యాంకుల్లో అప్పు లేని వారికి మాత్రం రెండేళ్ల అడ్వాన్స్లను చెల్లించింది.
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బతుకుదెరువుకు వచ్చి మృత్యువాత● బైక్ను ఐచర్ లారీ ఢీకొట్టడంతో యువకుడి దుర్మరణం ● మరొకరికి తీవ్ర గాయాలు మంత్రాలయం రూరల్: బతుకుదెరువు కోసం వెళుళూ ఆస్పరికి చెందిన యువకుడు చాకలి రాఘవ (19) రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన మండల పరిధిలోని కల్లుదేవకుంట సమీపంలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య శాలకు 100 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న కల్వర్టు వద్ద బుధవారం మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల సమయంలో జరిగింది. హెడ్కానిస్టేబుల్ అంజనేయులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. ఆస్పరి నుంచి చాకలి రాఘవ, మాల లాలప్ప సెంట్రింగ్ పనుల కోసం స్కూటర్ (ఏపీ 39 ఎఫ్సీ 0520)పై మంత్రాలయంకు బయలుదేరారు. మంత్రాలయం వైపు నుంచి వస్తున్న కర్ణాటకకు చెందిన ఐచర్ (కేఏ 09 ఏఏ 4672) లారీ అతివేగంగా వచ్చి బైక్ను ఢీకొట్టింది. ప్రమాదంలో చాకలి రాఘవ అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు. వెనుక కూర్చున్న లాలప్పకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే అంబులెన్స్లో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతుడి తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టినట్లు హెడ్ కానిస్టేబుల్ వెల్లడించారు.
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కుటుంబ సమస్యలతో ఆత్మహత్యడోన్ టౌన్: కుటుంబ సమస్యలతో మద్యానికి బానిసై పాతపేటకు చెందిన మడ్డి వెంకటేశ్వర్లు (48) పురుగు మందు తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. పట్టణానికి చెందిన మడ్డి వెంకటేశ్వర్లు, భార్య మడ్డి రాజమ్మ కూలీ పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగించేవారు. వారి ఒక్కగానొక్క కుమారుడు 12 ఏళ్ల క్రితం అనారోగ్యంతో మృతి చెందాడు. ఆ దిగాలుతో రాజమ్మ పక్షవాతం భారిన పడటంతో వెంకటేశ్వర్లు మరింతగా కుంగిపోయి మద్యానికి బానిసగా మారాడు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం రాత్రి జీవితంపై విరక్తి చెంది పురుగు మందు తాగి ఇంటికి రాగా గుర్తించిన భార్య కాలనీవాసుల సహాయంతో డోన్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం కర్నూలుకు తరలించగా కోలుకోలేక బుధవారం మృతి చెందాడు. మృతుడి భార్య రాజమ్మ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని విచారణ చేస్తున్నారు.
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కరుగుతున్న కొండ● యథేచ్ఛగా టీడీపీ నేతల అక్రమ మైనింగ్ ● కనుమరుగవనున్న వెల్దుర్తి వీరన్న గట్టు కొండ ● పట్టణానికి, చెరువుకు, ఆయకట్టుకు ముప్పు వెల్దుర్తి: వెల్దుర్తి వీరన్నగట్టు కొండ కనుమరుగవుతోంది. అటవీ శాఖ పరిధిలోని వీరన్న గట్టు చెరువు పట్టణానికి, ఆయకట్టు పొలాలకు మధ్యలో కొండంత అండగా ఉంది. రెవెన్యూ శాఖ పరిధిలోని వీరన్న గట్టు కొండ ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎలాంటి వైపరీత్యాలకై నా నేనున్నానని అండగా నిలబడి ఉండేది. ప్రస్తుతం కొందరు దురాక్రమణదారుల దెబ్బకు కరిగిపోతోంది. గత తెలుగుదేశం పాలనలో, ప్రస్తుత టీడీపీ ప్రభుత్వ పాలనలో ఆ పార్టీ నాయకులు కొండను తవ్వి లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల గ్రావెల్ తరలించారు. దీంతో ఈ కొండపై వెలసిన శివాలయం, దర్గా, శిలువ ప్రాంతాలను చేరుకునేందుకు అక్రమార్కులకు ఇంకా ఎంతో కాలం పట్టకపోవచ్చు. అక్రమ మైనింగ్తో వారికి లాభాల పంట పండొచ్చు గానీ వెల్దుర్తి పట్టణం వరద ముంపునకు, ఆనుకుని ఉన్న చెరువు గండికి, ఆయకట్టు కనుమరుగుకు అవకాశాలున్నాయి. ఊరెలా పోతే మాకేమి అన్న రీతిలో పాలకులు, నాయకులు వివిధ పథకాల రోడ్డు పనులకు, ప్రభుత్వ పనులకు, రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్లకు వీరన్నగట్టు కొండ ప్రాంతం నుంచి అక్రమంగా గ్రావెల్ను యంత్రాలతో తోడుతూ తరలించడం అలవాటు చేసుకున్నారు. గమనించాల్సిన రెవెన్యూ అధికారులు కళ్లు మూసుకున్నారు. గతంలోనే ఈ ప్రాంతంలో ఐరన్ ఓర్ అక్రమ మైనింగ్ జరిగి కొండ ప్రాంతం కొంత కరిగిపోయింది. కొందరు నాయకులు ఈ ప్రాంతంలో ప్రభుత్వం నుంచి భూమిని పొంది తమ అనుయాయులకు ఇళ్ల నిర్మాణాలకు పట్టాలిప్పిస్తామని అమ్ముకున్నారు. ఆక్రమణలతోనే ఇళ్ల నిర్మాణాలు జరిగాయి. జరుగుతున్నాయి. ఇంకొందరు ఈ కొండ ప్రాంతంలో భూమిని దున్నుకుని పంటలు పండించే నెపంతో గ్రావెల్ తవ్వుకుని అమ్ముకుంటున్నారు. వీటన్నిటి ఫలితంగా రాబోవు రోజుల్లో ఈ కొండ కరిగిపోయి ఇటు వెల్దుర్తి ప్రజలకు వరదల ముప్పుతోపాటు, అటు వీరన్న గట్టు చెరువుకు గండ్లు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. తద్వారా చెరువు సమీపంలోని రైల్వే లైనుకు ముప్పు తప్పదు. కొండపైన, కింద వెలసిన వివిధ మతాల గుళ్లు, దర్గాలు సైతం కనుమరుగయ్యే అవకాశం ఉంది. విలువైన ఖనిజ సంపద దోపిడీకి గురవుతున్నా సంబంధిత అధికారులు పట్టనట్టు ఉంటుండడంతో అక్రమ మైనింగ్ దారులకు వీరన్న గట్టు ప్రాంతం వరమైంది. ఇప్పటికై నా అధికారులు భావి తరాల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. వీరన్నగట్టు కొండ నుంచి గ్రావెల్, ఎలాంటి ఖనిజాలు తరలించకుండా, తవ్వకాలు జరుగకుండా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేయాల్సి ఉంది. కొండ చుట్టూ ఫెన్సింగ్, పైకి దారి, చెట్ల పెంపకంతో అభివృద్ధి చేసి భూ సమతుల్యతను, ప్రకృతి వనరులను, పట్టణాన్ని కాపాడాలని మండల ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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ప్రభుత్వం ధరలు తగ్గించాలికూరగాయల ధరలు పెరిగాయి. టమాట, పచ్చిమిరప దొరకడం లేదు. ఇవి లేకపోవడంతో పచ్చడన్నమే కరువైంంది. ఏం తినాలో ఏమో? ప్రభుత్వం ధరలు తగ్గించాలి. –రోజమ్మ, నంద్యాల గత నెల రోజుల నుంచి బీన్స్ ధర తగ్గడం లేదు. మొన్నటి వరకు కిలో రూ.100 కూడా పలికింది. ఇప్పుడేమో కాసింత తగ్గి రూ.80 పలుకుతోంది. అలాగే అల్లం ధర కూడా తగ్గలేదు. మిగిలిన కూరగాయల ధరలు కూడా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. –విషాలేశ్వరరావు, నంద్యాల
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భార్యా పిల్లలతో సహా ఆత్మహత్యాయత్నం● మైక్రో ఫైనాన్స్ వేధింపులు తాళలేక పురుగు మందు తాగిన కుటుంబం పాములపాడు: మైక్రో ఫైనాన్స్ వారి వేధింపులు తాళలేక భార్య, భర్త, ఇద్దరు పిల్లలు పురుగు మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి ఒడిగట్టారు. బుధవారం ఎస్ఐ తిరుపాలు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. ఈ నెల 28న రాత్రి నందికొట్కూరు మండలం మల్యాల గ్రామానికి చెందిన వడ్డె రామసుబ్బడు, భార్య మాధవి, 9వ తరగతి చదువుతున్న కూతురు జయతేజ, 7వ తరగతి చదువుతున్న అక్షయతో కలిసి మండలంలోని యర్రగూడూరు గ్రామంలో ఎల్లమ్మ ఆలయం వద్ద పురుగు మందు తాగి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించారు. గమనించిన స్థానికులు వారిని 108 వాహనంలో ఆత్మకూరు ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. అక్కడినుంచి మెరుగైన వైద్యం కోసం కర్నూలుకు తరలించారు. విషయం తెలుసుకున్న ఎస్ఐ ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. అనంతరం కర్నూలుకు వెళ్లి వైద్యశాలలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులతో మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం అందరి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. బండి లాక్కెళ్లారు – జీవనం కష్టంగా మారింది ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డ ఒడ్డె రామసుబ్బడు బొలెరో వాహనం నడుపుతూ జీవనం సాగిస్తున్నా డు. ఫైనాన్స్ కంపెనీ వారికి 2 కంతులు బకాయి ఉండటంతో ఇటీవల వాహనాన్ని లాక్కెళ్లారు. అప్పటి నుంచి కుటుంబ జీవనాధారం కోల్పోయినట్లైంది. అప్పుల బాధ ఎక్కువైంది. ఫైనాన్స్ కంపెనీ వారి వేధింపులు ఎక్కువకావడం, అవమాన భారంతో మనస్తాపానికి గురయ్యాడు. కుటుంబంతో సహా తనువు చాలించాలని నిర్ణయించుకొని నందికొట్కూరులో పురుగు మందు కొని తీసుకున్నారు. పాములపాడు మండలంలోని యర్రగూడూరు గ్రామం వద్దకు వచ్చి గడ్డి మందుతాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి ఒడిగట్టినట్లు బంధువులు తెలిపారు.
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చెంచులకు మల్లన్న స్పర్శ దర్శనంశ్రీశైలంటెంపుల్: శ్రీశైల మల్లన్న ఉచిత స్పర్శ దర్శనాన్ని బుధవారం చెంచులకు కల్పించారు. శ్రీశైలం చెంచుగూడెంతో పాటు మార్కాపురం జిల్లా నుంచి 315 మంది, నంద్యాల – 120 మంది, పల్నాడు జిల్లా నుంచి 175 మంది చెంచు భక్తులు శ్రీశైలం చేరుకుని మల్లన్న స్పర్శ దర్శనం చేసుకున్నారు. చెంచులు సంప్రదాయబద్ధంగా తప్పెట వాయిద్యాలతో, నృత్యాలు చేస్తూ దర్శనానికి వచ్చారు. ఉమా రామలింగేశ్వరస్వామి ఆలయం వద్ద దేవస్థాన ఽఅధికారులు చెంచులకు ఆహ్వానం పలికారు. అనంతరం చెంచు భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రదక్షిణలు చేశారు. అనంతరం చెంచులకు మల్లన్న స్పర్శ దర్శనం, భ్రమరాంబాదేవి దర్శనం చేయించారు. అలాగే అన్నప్రసాద వితరణ భవనంలో అన్నప్రసాదాలు ఏర్పాటు చేశారు. చెంచు భక్తులతో పాటు ట్రస్ట్బోర్డు సభ్యురాలు గుల్లా గంగమ్మ పాల్గొన్నారు.
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కొనలేం.. తినలేం!● పెరిగిన కూరగాయల ధరలు ● బెంబేలెత్తుతున్న వినియోగదారులు నంద్యాల(న్యూటౌన్): వర్షాకాలంలో కూరగాయల ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. గత ఇరవై రోజులుగా సామాన్య, మధ్య తరగతికి చెందినవారు కొని, తినలేని పరిస్థితి నెలకొంది. గతంలో ఎన్నడూలేని విధంగా కూరగాయల దిగుబడి పడిపోయింది. దీంతో ఒక్కసారిగా అన్ని కూరగాయల ధరలు పెరిగాయి. రైతు బజార్లో రూ.500 పెట్టి కూరగాయలు కొన్నా.. చేతి సంచి నిండా రావడంలేదని వినియోగదారులు వాపోతున్నారు. పచ్చడి మెతుకులూ కరువే! పచ్చి మిరపకాయల ధర గత నెల రోజుల నుంచి తగ్గడమే లేదు. తొలుత కిలో రూ.25 నుంచి ప్రారంభమై తరువాత కిలో రూ.40 ఆపై రూ.70కు చేరింది. దీంతో పచ్చడి మెతుకులకూ సామాన్యులు దూరమయ్యారు. అల్లం ధర రూ.140 నుంచి రూ.160కు చేరడంతో కొనుగోళ్లు తగ్గిపోయాయి. వారపు సంతల్లో కూరగాయలు చౌకగా లభిస్తాయనేది ప్రజల నమ్మకం. అయితే సంతకు రూ.200 నుంచి రూ.250 డబ్బులు తీసుకెళ్తే కూరగాయలు రకానికి ఒకటి చొప్పున కొనుగోలు చేయలేని పరిస్థితి నెలకొంది. మార్కెట్లో పప్పు దినుసుల ధరలు భారీగా పెరిగాయి. కిలో ఉద్దిపప్పు రూ.145, కిలో వేరుశనగ రూ.150, కిలో కందిపప్పు రూ.140, నూనెలు కంపెనీలను బట్టి రూ.170 నుంచి రూ.200 వరకు ధరలు ఉన్నాయి. బీన్స్ 70 కాకరకాయ 70 చిక్కుడుకాయ 70 కాప్సికమ్ 60 బీరకాయులు 80 క్యారెట్ 60 మునక్కాయలు 70 మట్టికాయలు 70 కాలీఫ్లవర్ 70 ముల్లంగి 60 బంగాళాదుంప 50 దొండకాయ 70 బెండకాయలు 70 బీట్రూట్ 40 వంకాయ 80
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హోంగార్డ్ అదృశ్యంఆత్మకూరురూరల్: ఆత్మకూరు డీఎస్పీ కార్యాలయంలో హోంగార్డ్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న నాగేశ్వరరావు ఈ నెల 22వ తేది నుంచి కనిపించడం లేదని ఆయన భార్య మంజుల 27వ తేదీన పాములపాడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఎస్ఐ తిరుపాలు అదే రోజు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు ఆలస్యంగా తెలిసింది. పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ప్రకారం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఈ నెల 22న తన కుమారుడిని గుంటూరులో కాలేజీలో చేర్పించేందుకు నాగేశ్వరరావు వెళ్లాడు. అదేరోజు విజయవాడలోని దుర్గమ్మ దర్శనానికి వెళుతున్నట్లు భార్యకు ఫోన్లో తెలిపాడు. తరువాత నుంచి ఆచూకీ లేదు. ఫోన్ స్విచాఫ్ వస్తోంది. దీంతో ఆయన భార్య మంజుల పోలీసులను ఆశ్రయించింది. పాములపాడు మండలం వేంపెంటకు చెందిన నాగేశ్వరరావు సెల్ఫోన్ సిగ్నల్స్ ఆధారంగా విచారణ చేపట్టగా ఆయన విశాఖపట్నం లొకేషన్లో ఉన్నట్లు తెలిసింది. అక్కడ వెతికేందుకు వెళ్లినట్లు తెలిసింది. విద్యుదాఘాతంతో వ్యక్తి మృతి దేవనకొండ: విద్యుదాఘాతానికి గురై యువకుడు మృతి చెందాడు. వివరాలు.. మండలంలోని గుడిమిరాళ్ల గ్రామానికి చెందిన బోయ మునిరంగడు (35) సొంత ఊరిలో కరెంట్ మెకానిక్ పనిచేస్తూ జీవిస్తున్నాడు. పొరుగు ఊరైన బుర్రకుంటలో బుధవారం పొలానికి విద్యుత్ మోటార్ బిగించే క్రమంలో విద్యుత్ షాక్ గురయ్యాడు. అపస్మారకస్థితిలో పడి ఉన్న అతన్ని దేవనకొండ ప్రాథమిక ఆసుపత్రికి తరలించే క్రమంలో మార్గమధ్యలో మృతిచెందాడు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. బనగానపల్లెలో చైన్స్నాచింగ్ బనగానపల్లె: బనగానపల్లె పట్టణంలోని 33/11 కేవీ సబ్స్టేషన్ సమీపంలోని కాలనీలో బుధవారం ఉదయం ఇంటి బయట నారాయణమ్మ అనే వృద్ధురాలు చెత్త ఉడ్చుతుండగా గుర్తు తెలియని దుండగులు బైక్పై వచ్చి ఆమె మెడలోని సుమారు రూ.4 లక్షల విలువైన మూడు తులాల బంగారు చైన్ను అపహరించారు. బాధితురాలు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. తాను పనిలో ఉండగా ఒక వ్యక్తి దగ్గరకు వచ్చి మెడలోని గొలుసును బలవంతంగా లాక్కున్నాడని, కొద్ది దూరంలో బైక్పై ఉన్న మరో వ్యక్తితో కలిసి ఇద్దరూ పరారయ్యారని చెప్పారు. ఘటనపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు బాధితురాలు తెలిపారు. ఇన్చార్జ్ సీఐ మంజునాథ్రెడ్డి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆటో డ్రైవర్ నిజాయితీ డోన్ టౌన్: ప్రయాణికురాలు తన ఆటోలో మరిచిపోయిన బ్యాగును వెంకటనాయునిపల్లెకు చెందిన ఆటో డ్రైవర్ మధు పట్టణ పోలీసులకు అందించి నిజాయితీ చాటుకున్నారు. వివరాలు.. కర్నూలుకు చెందిన పి.రాధ పాతపేట జెడ్పీ హైస్కూల్లో టీచరుగా విధులు నిర్వహిస్తోంది. బుధవారం డోన్ కొత్త బస్టాండ్ వద్ద ఆటో ఎక్కి పాతపేటలో దిగివెళ్లేటప్పుడు బ్యాగును ఆటోలో మరచిపోయారు. కొద్ది సేపటి తరువాత బ్యాగును గుర్తించిన ఆటో డ్రైవర్ మధు పట్టణ పోలీసుస్టేషన్లో అప్పజెప్పగా బ్యాగులో ఉన్న గుర్తింపు కార్డు ద్వారా ప్రయాణికురాలు రాధగా గుర్తించారు. అలాగే బ్యాగులో ఏటీఎం కార్డులు, వెండి పట్టీలు, రూ.1500 నగదు ఉన్నాయి. సీఐ ఇంతియాజ్ బాషా ఆమెను పిలిపించి బ్యాగును అప్పజెప్పారు. ఈ సందర్భంగా ఆటో డ్రైవర్ మధు నిజాయితీని సీఐ అభినందించారు. ఎస్ఐలు, పోలీసు సిబ్బంది ఉన్నారు. కర్నూలు: మొబైల్ సిమ్కార్డులు ఉచితంగా ఇస్తామంటే నమ్మొద్దని ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ జిల్లా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. బహుమతులు, ప్రభుత్వ పథకాలు, ఇతర ఆకర్షణీయ ఆఫర్ల పేరుతో కొందరు మోసగాళ్లు ప్రజల వ్యక్తిగత, బ్యాంకు వివరాలు సేకరించి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని, అలాంటి వారి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని బుధవారం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో సూచించారు. సిమ్ కార్డులను టెలికాం సంస్థల అధికారిక కార్యాలయాలు లేదా గుర్తింపు విక్రయ కేంద్రాల్లో మాత్రమే పొందాలన్నారు. ఉచిత సిమ్ కార్డులు జారీ చేస్తామని చెప్పే అపరిచిత వ్యక్తులు, ఏజెంట్లను నమ్మవద్దని, ఎక్కడ పడితే అక్కడ అనధికారిక వ్యక్తుల వద్ద సిమ్ కార్డులు కొనుగోలు చేయవద్దన్నారు. గోప్యమైన సమాచారాన్ని అడిగితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవ్వొద్దని హెచ్చరించారు.
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‘తల్లికి వందనం’ నగదు కాజేసిన ఇద్దరి అరెస్ట్కర్నూలు: తల్లికి వందనం పథకం నగదును ఎయిర్టెల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ ద్వారా మోసపూరితంగా కాజేసిన ఇద్దరిని ఒకటో పట్టణ పోలీసులు అరెస్టు చేసి కటకటాల్లోకి పంపారు. కర్నూలు గడ్డా వీధి నివాసి షేక్ ముంతాజ్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తులో భాగంగా మోసానికి పాల్పడిన చిత్తారి వీధిలో నివాసముంటున్న నూకల ఉపేంద్ర, ఎయిర్టెల్ కంపెనీ ఉద్యోగి వీరారెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా అసలు విషయం బయటపడింది. వీరిద్దరూ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించి ఉచితంగా ఎయిర్టెల్ సిమ్ కార్డులు ఇస్తామని చెప్పి లబ్ధిదారుల నుంచి వేలిముద్రలు, ఐరిష్ స్కాన్, ఆధార్ వివరాలు సేకరించారు. తర్వాత లబ్ధిదారులకు తెలియకుండానే వారి పేరుతో ఎయిర్టెల్ పేమెంట్స్ బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిచి ఏటీఎం కార్డు తీసుకుని ‘తల్లికి వందనం’ పథకం సొమ్మును స్వాహా చేశారు. సీఐలు మారుతి శంకర్, పూల రామకృష్ణ, ప్రవీణ్కుమార్ రెడ్డి (సైబర్ సెల్ సీఐ), వారి సిబ్బందితో బృందాలుగా ఏర్పడి కేసును 24 గంటల్లో ఛేదించారు. గడ్డా వీధి అలీషేర్ బాగ్, చిత్తారి వీధి, ఖడక్పుర ప్రాంతాలకు చెందిన దాదాపు 10 మంది మహిళలను ఇదే తరహాలో మోసగించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. వారి ఎయిర్టెల్ పేమెంట్ బ్యాంకు లావాదేవీల వివరాలను పోలీసులు సేకరించారు. నగరంలోని వివిధ ఏటీఎం సెంటర్ల నుంచి రూ.5.80 లక్షలను నిందితులు విత్డ్రా చేసుకున్నారు. నిందితుల వద్ద నుంచి 105 ఏటీఎం కార్డులు, రెండు సెల్ఫోన్లు, బయోమెట్రిక్ ఫింగర్ప్రింట్ డివైజ్తో పాటు రూ.5 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకుని నిందితులను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు పంపారు.
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పత్తిలో యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించాలినంద్యాల(అర్బన్): ఉమ్మడి జిల్లాలో ఈ ఏడాది ఏప్రిల్, జూన్లో దాదాపు 2 లక్షల హెక్టార్లలో పత్తి సాగైందని ఆర్ఏఆర్ఎస్ పత్తి కీటక శాస్త్రవేత్త శివరామకృష్ణ తెలిపారు. ఏప్రిల్లో సాగు చేసిన పత్తి ప్రస్తుతం కాయ, పక్వ దశలో ఉందని, వీటిని గులాబీ పురుగు ఆశించిందన్నారు. ఎకరాకు నాలుగు లింగాకర్షక బుట్టలు ఉంచి పురుగు ఉద్ధృతిని కనిపెట్టాలన్నారు. పురుగు ఆర్థిక నష్టపరిమితి దాటిన వెంటనే ప్రొఫినోపాస్ 500 మి.లీ, ఫైరిడాలిల్ 750 మి.లీ ఎకరాకు లీటరు నీటిని కలిపి పిచికారీ చేయాలన్నారు. జూన్ నెలలో విత్తిన పత్తి బెట్టతో ఎండిపోయే దశలో ఉందన్నారు. పంటను కాపాడుకునేందుకు 19–19–19 పోషక మందును 10 గ్రాములు లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలన్నారు. ప్రస్తుతం అధిక గాలిలోని తేమ శాతం వల్ల పచ్చదోమ ఉద్ధృతి పెరుగుతుందని, దీని నివారణకు డైనేటో ఫ్యూరాన్, ఫ్లోనిక్ అమైడ్ మందును ఎకరానికి 60 గ్రాములు 200 లీటర్ల నీటితో కలిపి పిచికారీ చేయాలన్నారు. ఆగస్టు మొదటి వారం వరకు సరైన వర్షపాతం నమోదైతేనే పత్తి విత్తుకోవాలని, ప్రస్తుతం పత్తి విత్తుకొనే రైతులు మధ్యకాలిక, స్వల్పకాలిక రకాలను సాగు చేసుకోవాలన్నారు. పత్తిలో అంతర్పంటలుగా కంది, జొన్న, సోయాచిక్కుడును విత్తుకుంటే లాభాలు గడించవచ్చన్నారు.
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టీడీపీలో మహిళలకు అవమానంశ్రీశైలంటెంపుల్: మహిళలకు పదవులు ఇచ్చినా వారిని గౌరవించకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ అవమానిస్తోంది. శ్రీశైల దేవస్థాన ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం అనంతరం మీడియాకు సమావేశ తీర్మానాలను వివరిస్తుండగా ట్రస్ట్బోర్డు మహిళా సభ్యులు నిలబడి ఉండడమే ఇందుకు నిదర్శనం. శ్రీశైల దేవస్థానానికి చైర్మన్తో పాటు 16 మంది సభ్యులతో ధర్మకర్తల మండలిని నియమించారు. ఈ 16 మందిలో 8మంది మహిళలు ఉన్నారు. వీరికి ఎటువంటి గౌరవం ఇవ్వకపోగా అవమానానికి గురిచేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏదైనా సమస్యపై దేవస్థాన ఈఓ దృష్టికి తీసుకువచ్చినా వాటిని పరిష్కరించకపోగా అవహేళనగా మాట్లాడుతున్నారని ట్రస్ట్బోర్డు సభ్యురాలు తోటి సభ్యులతో తమ గోడు వెల్లబోసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.
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పద్మ అవార్డులకు నామినేషన్ల ఆహ్వానంకర్నూలు(అర్బన్): పద్మ అవార్డులకు అర్హులైన వ్యక్తుల నుంచి నామినేషన్లను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు జిల్లా సాంఘిక సంక్షేమ సాధికారత అధికారిణి బి.రాధిక తెలిపారు. వివిధ రంగాల్లో అసాధారణ సేవలు అందించిన వ్యక్తులు పద్మ అవార్డులకు అర్హులన్నారు. అర్హులు ఈ నెల 31వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్లో నామినేషన్లను పంపుకోవాలన్నారు. భారత ప్రభుత్వం ప్రతి ఏడాది గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా దేశ అత్యున్నత పురస్కారాల్లో ఒకటైన పద్మ అవార్డులను(పద్మ విభూషణ్, పద్మ భూషణ్, పద్మశ్రీ) ప్రదానం చేస్తోందన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ సేవల్లో ఉన్న ఉద్యోగులు(వైద్యులు, శాస్త్రవేత్తలు మినహా) ఈ అవార్డులకు అర్హులు కారన్నారు. నామినేషన్లు రాష్ట్రీయ పురస్కార్ పోర్టల్ ద్వారా http://awardr.gov.in వెబ్సైట్లో మాత్రమే సమర్పించాలన్నారు. పులుల సంరక్షణపై అవగాహన ఆత్మకూరురూరల్: ఈ నెల 29న అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నాగార్జున సాగర్ –శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ పరిధిలో అటవీ శాఖ పులుల సంరక్షణపై అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. శ్రీశైలం రేంజ్ పరిధిలోని పెచ్చెర్వులో వివిధ చెంచుగూడేల నడుమ నిర్వహిస్తున్న వాలీబాల్ పోటీలను సబ్ డీఎఫ్ఓ బబిత కుమారి సోమవారం ప్రారంభించారు. చెంచుల్లో పులి సంరక్షణ అవగాహన కల్పించడంతో పాటు వారిలో ఆత్మనిర్భరతను పెంపొందించేందుకు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టినట్టు ఆమె తెలిపారు. ఆత్మకూరు పట్టణంలోని థెరిసా కళాశాలలో సంఘమిత్ర అనిమల్ ఫౌండేషన్ వైల్డ్ లైఫ్ హెడ్ మహమ్మద్ ఇంద్రిస్ విద్యార్థులకు పులి సంరక్షణ, జీవవైవిధ్య ప్రాముఖ్యత, పర్యావరణ పరిరక్షణ వంటి పలు అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఆయా కార్యక్రమాల్లో శ్రీశైలం ఎఫ్ఆర్ఓ పరమేశ్, ఎఫ్ఎస్వో జ్యోతి స్వరూప్, కే జ్యోతి తదితరులు పాల్గొన్నారు. పాస్పోర్ట్ సేవల్లో అసౌకర్యాలు కలగరాదు కర్నూలు(అర్బన్): పాస్పోర్ట్ సేవల కోసం వచ్చే వినియోగదారులకు ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా అవసరమైన అన్ని సదుపాయాలు కల్పించాలని రీజినల్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్ నందన్లాల్ భూక్య అన్నారు. సోమవారం ఇక్కడకు వచ్చిన ఆయనకు స్థానిక ప్రధాన తపాల కార్యాలయంలో కర్నూలు డివిజన్ సూపరిటెండెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ జి. జనార్దన్రెడ్డి పూలబొకే అందించి స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా రీజినల్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్ స్థానిక ప్రధాన తపాల కార్యాలయంలోని పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రాన్ని ( పీఓపీఎస్కే ) పరిశీలించి మాట్లాడారు. పాస్పోర్ట్ సేవలను మరింత సులభంగా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు ఇకపై శనివారాల్లో కూడా పీఓపీఎస్కే అపాయింట్మెంట్ స్లాట్లు అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు. ఈ అవకాశాన్ని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. నిరాశాజనకంగా వేరుశనగ ధరలు కర్నూలు(అగ్రికల్చర్): వేరుశనగ ధరలు నిరాశజనకంగా ఉండటంపై రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జిల్లాలో ఏడు వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీలు ఉండగా.. కర్నూలు. ఆదోని, ఎమ్మిగనూరు మార్కెట్ యార్డుల్లోనే వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల క్రయవిక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. ముందస్తు ఖరీఫ్లో నీటి వసతి కింద సాగు చేసిన వేరుశనగ దిగుబడులు ప్రస్తుతం మార్కెట్లకు వస్తున్నాయి. కర్నూలు మార్కెట్కు 1096 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ రాగా... కనిష్ట ధర రూ.2277, గరిష్ట ధర రూ.8721 లభించింది. ఆదోని మార్కెట్కు రికార్డు స్థాయిలో 5,625 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ వచ్చింది. కనిష్ట ధర రూ.3,599, గరిష్ట ధర రూ.8,998 పలికింది. ఎమ్మిగనూరు మార్కెట్కు 696 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ రాగా కనిష్ట ధర రూ.2,611, గరిష్ట ధర రూ.7,909 లభించింది. అలాగే ప్రస్తుతం రైతుల దగ్గర పత్తి నిల్వలు లేవు. వ్యాపారులు నిల్వ చేసిన పత్తికి నేడు అధిక ధరలు లభిస్తుండటం విశేషం. ఆదోని మార్కెట్ యార్డులో పత్తికి కనిష్టంగా రూ.9,179, గరిష్టంగా ధర రూ.9,677 ధర లభించగా.. సగటు ధర రూ.9,339 నమోదైంది.
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మట్టి కట్టను తరలించిన ఘనులు..కుందూకు వస్తున్న వరద ఉద్ధృతిని తట్టుకునేందుకు గతంలో కుందూనదికి ఇరువైపులా మట్టికట్టలు ఏర్పాటు చేశారు. చిన్నపాటి వరద కూడా పట్టణం మీదకు రాకుండా కట్టలు అడ్డుకొనేవి. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయిన తర్వాత టీడీపీ నాయకుల కన్ను కుందూ మట్టికట్టలపై పడింది. మట్టి నాణ్యతగా ఉండటంతో పట్టణంలోని ఓ కార్యాలయం కోసం ఓ మంత్రి అనుచరులు తరలించారు. దాదాపు వందలాది ట్రాక్టర్ల మట్టిని తోలడంతో కుందూ కట్ట కోతకు గురైంది. ప్రస్తుతం చిన్నపాటి వరద వచ్చినా నీరు మొత్తం మున్సిపల్ కార్యాలయ ప్రాంతాన్ని చుట్టుముట్టే అవకాశం ఉంది. పుసులూరు వద్ద టీడీపీ నేత డంప్ చేసిన ఇసుక
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ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టి సారించాలి● జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారినంద్యాల: ఖరీఫ్పై ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉండటంతో రైతులు ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై దృష్టి సారించాలని, ఈ మేరకు వ్యవసాయ, అనుబంధ శాఖల అధికారులు విస్తృత అవగాహన కల్పించాలని జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లోని వివిధ అంశాలపై అధికారులతో కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. వాతావరణ శాస్త్రవేత్తల అంచనాల ప్రకారం ఈ ఏడాది సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. ఒకవేళ వర్షాలు కురిసినా.. ఆ తర్వాత 15 నుంచి 20 రోజుల పాటు పొడి వాతావరణం, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు కొనసాగే పరిస్థితులు ఉండే అవకాశముందన్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో భూగ ర్భ జలాలు మరింత తగ్గిపోవడంతో తాగునీటి సరఫరాతో పాటు పశువులకు సైతం నీరు, పచ్చి మేత కొరత ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందన్నారు. ఇప్పటికే శ్రీశైలం జలాశయంలో నీటి లభ్యత ఆందోళనకర స్థాయిలో ఉన్న నేపథ్యంలో నీటి వినియోగంలో ప్రతి ఒక్కరూ పొదుపు చర్యలు పాటించాలన్నారు. పలు రిజర్వాయర్లలో కూడా నీటి నిల్వలు తగ్గుతున్నాయ న్నారు. వరి, మొక్కజొన్నకు బదులుగా తక్కువ తేమతో సాగు చేసే కంది, మినుము, పెసర, సజ్జ, కొరల్రు, ఆముదం, జొన్న వంటి పంటల సాగును ప్రోత్సహించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. పంటల బీమా నమోదు గడువు జూలై 31 వరకు ఉన్నందున అర్హులైన ప్రతి రైతు తప్పనిసరిగా పంటల బీమా చేయించుకునేలా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ప్రత్యేక ప్రచారం నిర్వహించాలన్నారు. సమావేశంలో జాయింట్ కలెక్టర్ సూరజ్ ధనుంజయ్, డీఆర్ఓ రాము నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అధికారులు అడ్డుకోవాలికూటమి నేతల కనుసన్నల్లో కుందూలో జరుగుతున్న అక్రమ ఇసుక, మట్టి తరలింపును అధికారులు అడ్డుకోవాలి. యథేచ్ఛగా సహజ వనరులు తరలిపోతున్నా అధికారులకు తెలియకపోవడం దారుణం. కుందూ ప్రాంతంలో ఇసుక, మొరుసు అధికంగా ఉంటే టెండర్లు విక్రయిస్తే ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వస్తుంది. కూటమి నేతల ఒత్తిళ్లకు భయపడి అధికారులు చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో భవిష్యత్లో కుందూనది ఒట్టిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ప్రకృతి వనరులను కాపాడే బాధ్యత అధికారులదే. – రఫీ, పీడీఎస్యూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, నంద్యాల కుందూలో ఇసుక మాఫియా ఇష్టారాజ్యంగా తవ్వకాలు చేపడుతుండటంతో భూగర్భ జలాలు అడుగంటే ప్రమాదం ఏర్పడింది. సాగు, తాగునీటికి ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. అక్రమ తవ్వకాల కారణంగా నీటి ప్రవాహ సమయంలో ప్రవాహ దిశ మారి భూములు కోతకు గురవుతాయి. రైతులు చాలా నష్టపోవాల్సి వస్తుంది. కూటమి నేతల అక్రమాలకు అధికారులు అడ్డకట్ట వేయాలి. – రామచంద్రుడు, ఏపీ రైతు సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి, నంద్యాల
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పీఎం – అజయ్ పనుల్లో మరింత జాప్యం● రోడ్లు మినహా మిగిలిన వాటికి కొత్త అనుమతులు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆదేశంకర్నూలు(అర్బన్): జిల్లాలో ఎస్సీ జనాభా అధికంగా ఉన్న గ్రామాలు, ఆయా కాలనీల్లో వివిధ రకాల ప్రాధాన్యత కలిగిన అభివృద్ధి పనులు చేపట్టేందుకు ఉద్దేశించిన ప్రధానమంత్రి అనుసూచిత జాతి అభ్యుదయ యోజన ( పీఎం – అజయ్ ) పనుల్లో మరింత జాప్యం చోటు చేసుకోనుంది. ఈ పథకం కింద గుర్తించిన ఒక్కో గ్రామానికి రూ.20 లక్షలకు తక్కువ కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు మంజూరవుతాయి. దీంతో రోడ్లు, డ్రైనేజీ, పాఠశాలలు, అంగన్వాడీ భవన నిర్మాణాలు, నీటి వసతి, పైప్లైన్లు, వీధి లైట్ల ఏర్పాటు తదితర అనేక రకాల పనులు చేపట్టవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలోనే కర్నూలు జిల్లాలో ఫేజ్ –2 కింద రూ.1.80 కోట్ల అంచనాతో 46 పనులను, నంద్యాల జిల్లాలో రూ.3.80 కోట్ల అంచనాతో 85 పనులను గుర్తించారు. ఈ పనులకు 2025 ఏప్రిల్ 17వ తేదీన పాలనా అనుమతులు లభించాయి. అలాగే ఫేజ్ – 3 కింద నంద్యాల జిల్లాలో రూ.1.60 కోట్ల అంచనాతో 29 పనులను గుర్తించారు. ఈ పనులకు ఈ ఏడాది జనవరి 19వ తేదీన పాలనా అనుమతులు లభించాయి. ఫేజ్ 2, 3లో పాలనా అనుమతులు లభించిన పనులకు ప్రస్తుతం రూ.6 కోట్లు మంజూరయ్యాయి. అయితే ...ఇప్పుడు రోడ్ల పనులను మినహాయించి మిగిలిన అన్ని పనులకు మళ్లీ కొత్తగా అంచనాలు రూపొందించి పాలనా అనుమతులు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ ప్రక్రియకు చాలా సమయం పట్టే అవకాశం ఉండటంతో ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో కూడా పీఎం – అజయ్ పనుల్లో తీవ్ర జాప్యం జరుగనుంది.
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ఆమోదమా.. తిరస్కారమా?● నేడు ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం ● సాలు మండపాలు, తెలంగాణ అర్చకుల వివాదం, దుకాణాల టెండర్పై సర్వత్రా ఉత్కంఠ శ్రీశైలంటెంపుల్: శ్రీశైల దేవస్థానంలో మంగళవారం ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ పోతుగుంట రమేష్నాయుడు అధ్యక్షతన జరుగనున్న తొమ్మిదవ ట్రస్ట్బోర్డు సమావేశం సర్వత్రా టెన్షన్గా మారింది. సాలు మండపాల టెండర్ను రద్దు చేయాలని, దేవస్థానంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న తెలంగాణకు చెందిన 10 మంది అర్చకులను ఆ రాష్ట్రానికి పంపాలని ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబుకు శ్రీశైల దేవస్థాన ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ పోతుగుంట రమేష్నాయుడు లేఖ రాశారు. అంతేకాకుండా గత నెలలో దేవస్థాన వాణిజ్య సముదాయంలోని పలు దుకాణాలకు నిర్వహించిన బహిరంగ వేలాల్లో అవకతవకలు జరిగినట్లు ఆరోపణలు వెళ్తువెత్తాయి. ఈ క్రమంలో తొమ్మిదవ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో సాలు మండపాల టెండర్, తెలంగాణ అర్చకుల అంశం, దుకాణాల బహిరంగ వేలం నిర్ణయాలను అజెండా అంశాలుగా చేర్చారు. ఈ సమావేశంలో ముఖ్యమైన ఈ మూడు అజెండాలపై చర్చ హీట్ హీట్గా సాగే అవకాశం ఉంది. సాలు మండపాల వివాదంపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ధర్మకర్తల మండలి నిర్ణయమే కీలకం కావడంతో టెండర్ల భవితవ్యం కూడా తేలనుంది. సాలు మండపాల అజెండాపై సర్వత్రా ఆసక్తి.. సాలు మండపాల వ్యవహారం ధర్మకర్తల మండలిలోనూ విభేదాలను తీసుకువచ్చింది. ఇప్పటికే సాలు మండపాల టెండర్ బిడ్ను దేవస్థాన అధికారులు ఓపెన్ కూడా చేశారు. టెండర్ దక్కించుకునేందుకు మూడు కంపెనీలు పోటీ పడ్డాయి. ఈ టెండర్ను ఆమోదింపజేసేందుకు దేవదాయ కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్, శ్రీశైలం ఈఓ ఎం.శ్రీనివాసరావు ఇప్పటికే ఓ సీనియర్ సభ్యుడితో టచ్లోకి వెళ్లి మిగిలిన ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులతో చర్చించి సాలు మండపాల టెండర్ అజెండాకు ఆమోదం తెలిపేలా చక్రం తిప్పుతున్నట్లు సమాచారం. అయితే ధర్మకర్తల మండలిలో చైర్మన్తో 16 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. వీరిలో ఎనిమిది మంది మహిళా సభ్యురాలు ఉన్నారు. వీరికి ఆయా అజెండా అంశాలపై అంతంత మాత్రంగానే అవగాహన ఉంది. మిగిలిన సభ్యుల్లో ఒకరిద్దరు తప్పా అందరూ అజెండాలపై అవగాహన కలిగి చర్చించే వారే. సాలు మండపాలపై ట్రస్ట్బోర్డు తీర్పు ఎలా ఉండబోతుందోనని ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో చైర్మన్ వాదనకు బోర్డు మద్దతు లభిస్తుందా? కోరం చైర్మన్ వైపు ఉంటుందో లేక మిగిలిన సభ్యుల వైపు ఉంటుందో వేచిచూడాలి. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం జరుగబోయే ట్రస్ట్బోర్డు సమావేశంపై సర్వత్రా టెన్షన్ టెన్షన్ నెలకొంది.
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పింఛన్ కోసం కొడుకులు వేధిస్తున్నారునంద్యాల(అర్బన్): తన పింఛన్ కోసం కుమారులు వేధిస్తున్నారని కోవెలకుంట్ల పట్టణానికి చెందిన బి.సరస్వతి అనే మహిళ పోలీసు పీజీఆర్ఎస్లో జిల్లా ఎస్పీ సునీల్ షోరాణ్కు ఫిర్యాదు చేసింది. 2010లో ఉపాధ్యాయుడైన తన భర్త మరణించగా చిన్న కుమారుడు సతీష్ వద్ద ఉంటున్నానని, పింఛన్ను తీసుకొని అతను అన్ని సపర్యలు చేస్తున్నారని తెలిపింది. అయితే మిగతా ఇద్దరు కుమారులు పవన్కుమార్, రామ్కుమార్ పింఛన్ అడుగుతూ తనను వేధిస్తున్నారని సరస్వతి ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేసింది. స్థానిక జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమానికి 120 ఫిర్యాదు లు అందాయి. చట్టపరిధిలో ఉన్న సమస్యలకు తక్షణ పరిష్కారం చూపాలని, నిర్ణీత గడువులోగా ఫిర్యాదు లను పరిష్కరించాలని పోలీసు అధికారులను ఎస్పీ ఆదేశించారు. ఫిర్యాదులు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని, ఫిర్యాదుల పట్ల అలసత్వం వహిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. పరిష్కరించిన ఫిర్యాదుల వివరాలను జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయానికి అందజేయాలన్నారు.
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భూములు లాక్కోని రైతులకు అన్యాయం చేయొద్దు● మీదివేములలో బలవంతంగా భూసేరణ వద్దు ● పీజీఆర్ఎస్లో కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేసిన కాటసాని రాంభూపాల్రెడ్డి కర్నూలు(సెంట్రల్): ఓర్వకల్లు మండలం మీదివేములలో బలవంతంగా ఏపీఐఐసీ కోసం భూసేకరణ చేసి రైతులకు అన్యాయం చేయొద్దని వైఎస్సార్సీపీ నంద్యాల జిల్లా అధ్యక్షుడు, పాణ్యం మాజీ ఎమ్మెల్యే కాటసాని రాంభూపాల్రెడ్డి అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లోని సునయన ఆడిటోరియంలో జరుగుతున్న ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికలో ఆయన మీదివేముల గ్రామ రైతులతో కలసి బలవంతపు భూసేకరణ చేయొద్దని కోరుతూ కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ.సిరికి వినతిపత్రం సమర్పించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. మీదివేములలో ఏపీఐఐసీ 200 ఎకరాలను సేకరించే ప్రయత్నాలను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఏళ్ల తరబడి సాగు చేసుకుంటూ జీవనాధారంగా ఉన్న భూములను తక్కువ పరిహారంతో తీసుకొని రైతుల జీవితాలను అంధకారంలోకి నెట్టవద్దన్నారు. రైతుల అభిప్రాయాలను పరిగణలోకి తీసుకోకుండా భూసేకరణ చేస్తే అడ్డుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఈ భూసేకరణ అమలైతే గ్రామస్తులు తమ ఇళ్లను కూడా ఖాళీ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందన్నారు. రైతుల జీవనోపాధికి భంగం కలిగించే ఈ భూసేకరణను ప్రభుత్వం వెంటనే విరమించుకోవాలని కోరారు. ఉచిత ఇసుక పేరుతో టీడీపీ నాయకులు దోపిడీ చేస్తున్నా ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదన్నారు. పోలీసులు, రెవెన్యూ, మైనింగ్ అధికారులు అటువైపు కూడా చూడడం లేదన్నారు. ఇంత దారుణమైన స్థితిలో చంద్రబాబు పాలన ఉందని, వచ్చే ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీని గెలిస్తే ప్రజలకు మేలు జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. కాటసాని వెంట మాజీ మార్కెట్యార్డు చైర్మన్ ప్రభాకరరెడ్డి, మీదివేముల గ్రామ రైతులు పాల్గొన్నారు.
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నేడు కలెక్టరేట్లో ప్రజా వినతుల స్వీకరణనంద్యాల: స్థానిక కలెక్టరేట్లోని పీజీఆర్ఎస్ హాలులో ఈనెల 27వ తేదీ సోమవారం ‘ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదిక’ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమం ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు కొనసాగుతుందన్నారు. అర్జీదారులు తమ దరఖాస్తు పరిష్కారం ఏ దశలో ఉందో తెలుసుకోవడం కోసం టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1100ను సంప్రదించవచ్చన్నారు. అలాగే అర్జీదారులు దరఖాస్తుల ప్రస్తుత సమాచారాన్ని meekosam.ap.gov.in వెబ్సైట్లో సంప్రదించి తెలుసుకోవచ్చన్నారు. అర్జీలను కూడా ఇలాగే నమోదు చేసుకోవచ్చన్నారు. అర్జీదారులందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో జరిగే ఈ కార్యక్ర మానికి సంబంధిత శాఖల జిల్లా స్థాయి అధికారులందరూ తప్పనిసరిగా హాజరై ప్రజల వినతులు స్వీకరించారు. తెలంగాణ మరబోట్లు నిలిపివేత కొత్తపల్లి: తెలంగాణ నుంచి సంగమేశ్వరానికి తిప్పుతున్న మరబోట్లను నిలిపి వేసినట్లు ఎస్ఐ జయశేఖర్ ఆదివారం తెలిపారు. తెలంగాణ బోటు నిర్వహకులు నడిపే బోట్లకు లైసెన్స్, సరైన అనుమతి పత్రాలు లేనందున సంగమేశ్వరం వైపు రానివ్వడం లేదన్నారు. అనుమతులు లేకుండా బోట్లు తిప్పితే సీజ్ చేస్తామని హెచ్చరించారు. పీఆర్సీని వెంటనే నియమించాలి నంద్యాల(న్యూటౌన్): పీఆర్సీని వెంటనే నిమించాలని ఏపీటీఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు రామచంద్రారెడ్డి, శివయ్య అన్నారు. ఆది వారం స్థానిక కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ.. 30 శాతం మధ్యంతర భృతి ఇవ్వాలని పెండింగ్లో ఉన్న నాలుగు డీఏలను విడుదల చేయాలని, సరెండర్ లీవులు మంజూరు చేయాలని, సీనియర్ ఉపాధ్యాయులకు టెట్ నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. జిల్లా పునర్విభజన వలన నంద్యాల జిల్లాకు 50 శాతం ఉద్యోగులను కేటాయించాలని కోరారు. సమావేశంలో రాష్ట్ర కార్యవర్గసభ్యులు జాకీర్ హుశేన్,భాస్కర్రెడ్డి,శ్రీరాములు వెంకటరామిరెడ్డి, ఆదినారాయణ,రామాంజనేయులు, రఫి పాల్గొన్నారు. మహానందిలోనేడు శాకంబరీ ఉత్సవం మహానంది: మహానందిలో కొలువైన శ్రీ కామేశ్వరీదేవి అమ్మవారి ఆలయంలో సోమ వారం శాకంబరీ ఉత్సవం నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆలయ ఈఓ నల్లకాలువ శ్రీనివాసరెడ్డి, వేదపండితులు బ్రహ్మశ్రీ చెండూరి రవిశంకర్ అవధాని తెలిపారు. శ్రీ కామేశ్వరీదేవి అమ్మవారికి అలంకరణ కోసం వినియోగించే ఆకు, కాయగూరలను ఆదివారం తీసుకొచ్చారు. స్థానిక కల్యాణ మండపంలో మహిళా భక్తులు అలంకరణ కోసం దండలు అల్లే కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈఓ శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ఈ ఏడాది వరుసగా మూడు రోజుల పాటు మహానందిలో శాకంబరీ ఉత్సవం ఉంటుందన్నారు. ఉత్సవం సందర్భంగా ప్రతి రోజూ రోజుకు ఒక అలంకరణలో శ్రీ కామేశ్వరీదేవి అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తారని ఈఓ చెప్పారు. నేడు డయల్ యువర్ సీఎండీ, ఎస్ఈ కర్నూలు(అగ్రికల్చర్): ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ ప్రధాన కార్యాలయమైన తిరుపతి నుంచి డయల్ యువర్ ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీ కార్యక్రమం సోమవారం ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు నిర్వహిస్తున్నట్లు కర్నూలు సర్కిల్ ఎస్ఈ ఆర్.ప్రదీప్కుమార్ ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. వినియోగదారులు 8977716661 నంబరుకు ఫోన్ చేయవచ్చని పేర్కొన్నారు. కర్నూలు కొత్తబస్టాండు సమీపంలో ఉన్న విద్యుత్ భవన్లో కూడా సోమవారం డయల్ యువర్ ఎస్ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. వినియోగదారులు ఉదయం 8.30 గంటల నుంచి 9.30 గంటల వరకు 7382614308 నంబరుకు ఫోన్చేసి సమస్యలు పరిష్కరించుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు.
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పచ్చని పంట జీవాలకు పశుగ్రాసంజూపాడుబంగ్లా: వర్షాభావ పరిస్థితులతో గిడస బారిన మొక్కజొన్న పంటను రైతు జీవాలకు మేతగా వదిలేశాడు. జూపాడుబంగ్లాకు చెందిన రైతు రామకృష్ణ ఎకరాకు రూ.20 వేలు ముందస్తు కౌలు చెల్లించి నాలుగు ఎకరాల పొలాన్ని కౌలుకు తీసుకున్నాడు. జూన్లో కురిసిన వర్షాలకు విత్తనాలు, ఎరువులు, సేద్యం ఖర్చు కలుపుకొని ఎకరాకు రూ.20 వేలు వెచ్చించి మొక్కజొన్న పంటను సాగుచేశాడు. పొలంలో రెండు బోర్లు ఉన్నా వర్షాలు లేక పోవటంతో భూగర్భజలాలు అడుగంటిపోయాయి. దీంతో పంట గిడసబారి పోయి దిగుబడి చేతికందదనే ఉద్దేశంతో రైతు శనివారం జీవాలకు మేతగా వదిలేశాడు. దీంతో అతనికి రూ. 1.60 లక్షల నష్టం వాటిల్లింది.
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ఎంపీఈఓల డిమాండ్లు ఇవీ..ఆళ్లగడ్డ: ఇంటి అద్దె.. పిల్లల ఫీజులు.. పాల బిల్లు, డ్యూటీకి వెళ్లేందుకు పెట్రోలు.. నిత్యావసరాలు.. ఇలా ఎన్నో ఖర్చులు. ఒకటో తేదీ వస్తుందంటేనే భయం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అంత ఇబ్బంది ఉండదు. కాంట్రాక్ట్, అవుట్సోర్సింగ్, ప్రైవేట్ వేతన జీవుల పరిస్థితి దయనీయం. వచ్చే అరకొర జీతాన్ని ఎలా సర్దుబాటు చేయాలో తెలియక సతమతవుతుంటారు. ఆ వేతనం కూడా సమయానికి రాకపోతే వారి బాధలు వర్ణనాతీతం. ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయశాఖలో మల్టీపర్పస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్లు (ఎంపీఈఓలు)గా పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల దుస్థితి ఇది. గత మార్చి 31తో కాంట్రాక్ట్ గడువు ముగిసింది. నేటికీ రెన్యూవల్ చేయలేదు. అయినా జీతాలు ఇవ్వకుండానే వెట్టి చాకిరీ చేయిస్తున్నారు. తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం రోడ్డెక్కి ఎంపీఈఓలు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. ఇంతకు వీరిని ఉంచుతారా.. ఊడగొడుతారా ! అనే సందిగ్ధం నెలకొంది. అగమ్యగోచరం గ్రామాల్లో ఈ– క్రాప్, పొలంబడి, రైతన్న మీకోసం, ఎరువుల పంపిణీ, వివిధ రకాల సర్వేలు చేసి వాటిని ఆన్లైన్లో నమోదు చేయడంలో ఎంపీఈఓలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అవసరాన్ని బట్టి తెల్లవారుజాము నుంచి రాత్రి పొద్దుపోయేదాక విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే జీతాలు ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియక కుటుంబ పోషణ కోసం అప్పులు చేయాల్సి వస్తోంది. ప్రభుత్వం నాలుగు నెలలుగా రెన్యూవల్ చేయలేదు. దీంతో వ్యవసాయ, ఉద్యాన, మత్స్య, అనుబంధ శాఖల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఎంపీఈఓల అవస్థలు వర్ణనాతీతంగా ఉన్నాయి. ఇదేమని నిలదీస్తే ఉన్న ఉద్యోగం పోతుందేమో అని భయం.. ఎక్కడ వేధిస్తారో అని ఆందోళన చెందుతున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1,426 ఎంపీఈఓల జీవనం అగమ్యగోచరంగా మారింది. జీతం బెత్తడు.. పని బారెడు! వ్యవసాయ, అనుబంధ శాఖల కార్యక్రమాలను, ప్రభుత్వ పథకాలను పల్లె ప్రజలకు ఎంపీఈఓల తెలియజేస్తున్నారు. అయితే వారి సమస్యలను మాత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు. అధికారులతో సమాన అర్హత కలిగి మండల, డివిజన్, జిల్లా కార్యాలయాల బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. పొలాల వెంట తిరిగి పంటల నమోదు, మట్టి నమూనాల సేకరణ, వివిధ సబ్సిడీ, ప్రభుత్వ పథకాలను రైతులకు తెలియ జేస్తున్నారు. కార్యాలయాల్లో రికార్డుల నిర్వహణ చేస్తున్న ఎంపీఈఓలకు నెలకు కేవలం రూ. 12 వేలు ఇస్తున్నారు. అదే అర్హతతో పాటు వీరికంటే తక్కువ విద్యనభ్యసించిన వారికి సైతం నెలకు రూ. 31 వేల నుంచి రూ. 45 వేల వరకు ప్రభుత్వం ఇస్తోంది. దీనికి తోడు ఉద్యోగ భద్రత లేదు. అలవెన్సులు ఇవ్వరు. పదోన్నతులు కల్పించరు. కంటి తుడుపు చర్యగా ఏ, బీ, సీ గ్రేడ్లు సాఽధించిన వారికి రూ. వెయ్యి నుంచి రూ. మూడు వేల వరకు ప్రోత్సాహం ఇస్తున్నారు. డీ కేటగిరీకి ఏమీ ఇవ్వరు. అది వ్యవసాయ శాఖలో మాత్రం కొందరికే ఇస్తుండగా, ఉద్యాన, మత్స్య తదితర శాఖలలో ఒక్కరికి కూడా ఈ పోత్రహం అందించిన దాఖలాలు లేవు. మత్స్య శాఖలో అయితే ఒక్కో ఎంపీఈఓకు పది గ్రామాలకు పైగా కేటాయించారు. వారికి వచ్చే రూ. 12 వేల జీతం చార్జీలకు, పెట్రోలుకు సరిపోవడం లేదు. ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి. రూ. 35 వేల జీతం ఇవ్వాలి. శాంక్షన్ పోస్టుగా మార్చాలి. ఎంప్లాయి హెల్త్ కార్డు ఇవ్వాలి. ప్రమాద బీమా కల్పించాలి. విధి నిర్వహణలో మృతి చెందితే ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలి. మహిళా ఉద్యోగులకు చైల్డ్ కేర్ లీవ్లు కేటాయించాలి. ఈ ఏడాది మార్చి 31తో ముగిసిన గడువు నేటికీ రెన్యూవల్పై ప్రకటన చేయని ప్రభుత్వం అయినా వెట్టి చాకిరీ చేయించుకుంటున్న వైనం దుర్భరంగా మారిన ఎంపీఈఓల జీవితాలు
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కొంచెం.. ఆలస్యంగా..!శ్రీశైలంటెంపుల్: రాష్ట్రంలో వర్షాలు లేక అనావృష్టి సంభవిస్తున్న తరుణంలో ఎట్టకేలకు దేవదాయశాఖ ఆలస్యంగా స్పందించింది. తెలుగు సంవత్సరం ఉగాది పర్వదినాన పంచాంగ శ్రవణం నిర్వహిస్తారు. ప్రచాంగ శ్రవణం రోజున రాబోవు సంవత్సర కాలంలో వర్షాభావ పరిస్థితులను పంచాంగ శ్రవణకర్త వివరిస్తారు. తదనుగుణంగా ఈ ఏడాది దేవస్థానంలో వైదిక కమిటీతో చర్చించి సహస్ర ఘట్టాభిషకం నిర్వహించాల్సి ఉంది. అయితే శ్రీశైల దేవస్థానం ఆ దిశగా ఆలోచన చేయలేదని తెలుస్తోంది. ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వర్షాభావ పరిస్థితి దృష్ట్యా అనావృష్టి ఏర్పడింది. పంటలు సాగుకు నోచుకోవడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో వరుణయాగ సహస్ర ఘట్టాభిషేకానికి శ్రీశైల దేవస్థానం నిర్ణయం తీసుకుంది. దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఆగస్టు 7నుంచి 11వరకు పాంచాహ్నిక వరుణయాగ సహిత సహస్ర ఘట్టాభిషేకం నిర్వహిస్తున్నట్లు ఈఓ శ్రీనివాస రావు తెలిపారు. లోకకల్యాణార్థం రాష్ట్రంలో సకాలంలో వర్షాలు కురిసి, రాష్ట్రం పాడిపంటలతో సుభిక్షంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సహస్ర ఘట్టాభిషేకం నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. ఇందుకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. వాస్తవానికి పంచాంగ శ్రవణంలో తెలిపినట్లు వర్షాభావ పరిస్థితుల దృష్ట్యా జూన్ నెలలోనే దేవస్థాన అధికారులు ముందస్తుగానే వైదిక కమిటీతో చర్చించి సహస్ర ఘట్టాభి షేకం నిర్వహించి ఉంటే బాగుండునని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. 2023 సంవత్సరంలో జూన్ 29న శ్రీశైల దేవస్థానంలో సహస్ర ఘట్టాభిషేకం నిర్వహించారు. అటు తరువాత మూడేళ్ల అనంతరం ప్రస్తుతం దేవస్థానంలో సహస్ర ఘట్టాభిషేకం నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. కొంచెం ఆలస్యంగా శ్రీశైల దేవస్థానంలో వరుణయాగ సహిత సహస్ర ఘట్టాభిషేకం నిర్వహిస్తున్నారు. శ్రీశైల దేవస్థానంలో ప్రతి సంవత్సరం జేష్ట మాసంలో ఆరుద్ర నక్షత్రం లేక మాస శివరాత్రి రోజుల్లో శ్రీశైల జగద్గురుల ఆధ్వర్యంలో లోకకల్యాణార్థం వర్షాలు విరివిగా కురవడం కోసం మల్లికార్జున స్వామివారికి సహస్ర ఘట్టాభిషేకం నిర్వహించాలి. అదే రోజు రాష్ట్రంలోని అన్ని శివాలయాల్లో కూడా భక్తులచే సహస్ర ఘట్టాభిషేకం నిర్వహించాలి. శ్రీశైల దేవస్థానంలో కుంభోత్సవం, శాకాంబరీ ఉత్సవాలను విధిగా నిర్వహిస్తున్న దేవస్థానం ఎంతో విశిష్టత కలిగిన సహస్ర ఘట్టాభిషేకం నిర్వహించకపోవడం శోచనీయం. – జేపీ మల్లికార్జునయ్య, అధ్యక్షులు, వీరశైవ జంగమ మహేశ్వర సంక్షేమ సంఘం ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలో వర్షాభావ పరిస్థితులు వరుణయాగ సహస్ర ఘట్టాభిషేకానికి శ్రీశైల దేవస్థానం నిర్ణయం ఆగస్టు 7 నుంచి చేపట్టేందుకు అధికారుల ఏర్పాట్లు
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విద్యార్థినులతో వంట పనులు● ఎస్సీ బాలికల వసతి గృహంలో కుక్ నిర్వాకంసాక్షి, టాస్క్ఫోర్స్: కోవెలకుంట్ల పట్టణంలోని ఎస్సీ బాలికల వసతి గృహంలో విద్యార్థినులు వంట మనుషులుగా మారారు. వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన 60 మంది విద్యార్థినులు పట్టణంలోని వివిధ పాఠశాలల్లో 3 నుంచి 10వ తరగతి వరకు విద్యనభ్యసిస్తూ హాస్టల్లో ఉంటున్నారు. వార్డన్తో పాటు వంటమనిషి, కమాటీ, వాచ్మెన్ విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. వంటమనిషి కొన్ని రోజుల నుంచి హాస్టల్ విద్యార్థినులతో వంట పనులు చేయిస్తున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి. కూరగాయలు తరగడం, పూరి, చపాతి పిండి కలిపి వాటిని తయారు చేయడం, తదితర పనులు చేయిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. హాస్టల్లో వంటమనిషి, వాచ్మెన్కు మనస్పర్ధలు ఉండటంతో వారి సమస్యలను విద్యార్థినులపై రుద్ది కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్నట్లు సమాచారం. హాస్టల్లో జరుగుతున్న విషయాలను కొందరు విద్యార్థి సంఘాల నాయకుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. హాస్టల్లో జరుగుతున్న పరిణామాలను విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు జిల్లా ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ వ్యవహారంపై అధికారులు ఎలా స్పందిస్తారో వేచి చూడాల్సిందే.
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ఓటరు జాబితాపై అప్రమత్తత అవసరం● స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సత్తాచాటాలి ● బీఎల్ఏలతో మాజీ ఎమ్మెల్యే కాటసాని రామిరెడ్డి బనగానపల్లె: ఎస్ఐఆర్ సర్వేలో చివరి ఓటరు జాబితా ప్రచురితమయ్యే వరకు వైఎస్సార్సీపీ బీఎల్ఏలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే కాటసాని రామిరెడ్డి సూచించారు. బనగానపల్లె పట్టణంలోని వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో సర్ డ్రాఫ్ట్ రోల్ ప్రక్రియపై ఆదివారం అవుకు, బనగానపల్లె మండలాల బూత్లెవల్ ఏజెంట్ల (బీఎల్ఏ)తో కాటసాని సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఎస్ఐర్ ప్రక్రియలో ఇప్పటి వరకు వెరిఫికేషన్ పూర్తయిందని, తర్వాత ఎన్రోల్ కార్యక్రమం ఉంటుందన్నారు. ఈ నెల 31న డ్రాఫింగ్ లిస్ట్ వస్తుందని, అప్పుడు 18 సంవత్సరాలు నిండిన వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతిపరులను ఫారం–6 ద్వారా చేర్పించేందుకు ప్రతి బూత్లో బీఏల్ఏలు శ్రమించాలన్నారు. నియోజకవర్గంలో 2,43,491 ఓటర్ల ఉండగా ఇందులో 25,901 మంది ఓటర్లు మ్యాపింగ్ కాలేదన్నారు. బనగానపల్లె మండలంలో 9,020 మంది, అవుకు మండలంలో 4,450 మంది ఓటర్లు వివిధ కారణాలతో తొలగించినట్లు తెలుస్తోందన్నారు. త్వరలో వచ్చే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు మెజార్టీ స్థానాల్లో గెలుపొందేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలన్నారు. పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు సైనికుల్లా పని చేయాలన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు అయినా ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్క హమీ నేరవేర్చలేదన్నారు. రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగిన కూటమి ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ అవుకు బనగానపల్లె మండలాల కన్వీనర్లు కాటసాని తిరుపాల్రెడ్డి, జనార్దన్రెడ్డి, ఉమ్మడి జిల్లాల ఎంపీటీసీ సంఘం అధ్యక్షులు గోపవరం గోపాల్రెడ్డి, రాష్ట్ర నాయకులు అంబటిరవి కుమార్రెడ్డి, కుమ్మరి సురేష్, ఈశ్వర్నాయక్, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి సిద్దంరెడ్డి రామ్మోహన్రెడ్డి, బీఎల్ఏల నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు తల్లం సుబ్రమణ్యం, స్థానిక నాయకులు సంజీవగౌడ్, సాంబశివా రెడ్డి, వడ్డె వెంకటేశ్వర్లు, తులసీరెడ్డి, సుదర్శన్రెడ్డి, జీటి వెంకట్రామిరెడ్డి సాయినాథ్రెడ్డి, సురేష్కుమార్రెడ్డి, హనుమంత్రెడ్డి, రోబో, సంగపట్నం అంజీ సుబ్బారెడ్డి, రామేశ్వరరెడ్డి, విరుపాక్షిరెడ్డి, సుంకేసుల పార్థసారధిరెడ్డి, సాదక్ హుస్సేన్ పాల్గొన్నారు.
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జిల్లా జల సంరక్షణ చర్యలపై ప్రధాని ప్రశంసలు● ‘మన్ కీ బాత్’లో ప్రస్తావన ● జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారినంద్యాల: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆదివారం ‘మన్ కీ బాత్’ కార్యక్రమంలో జిల్లాలో చేపట్టిన జల సంరక్షణ చర్యలను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ ప్రశంసించడం జిల్లా యంత్రాంగానికి గర్వకారణమని జిల్లా కలెక్టర్ జి. రాజకుమారి అన్నారు. ప్రధానమంత్రి ప్రశంసలు జిల్లాలోని అన్ని శాఖల అధికారులు, ఉద్యోగులు, ప్రజాప్రతినిధులు, గ్రామపంచాయతీ ప్రతినిధులు, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది, ప్రజల సమిష్టి కృషికి దక్కిన జాతీయ గుర్తింపన్నారు. ఇదే స్ఫూర్తి తో భవిష్యత్తులో కూడా ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ప్రభుత్వ అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను మరింత సమర్థవంతంగా అమలు చేసి జిల్లా ప్రతిష్ఠను మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు అందరూ కృషి చేయాలన్నారు. జిల్లాలో 2,103 జల సంరక్షణ పనులను వంద శాతం గ్రౌండింగ్ చేసి, 2,691 కిలోమీటర్ల ఫీడర్ కాలువలను పునరుద్ధరించడం, 251 చెరువుల అభివృద్ధి పనులు చేపట్టామని కలెక్టర్ తెలిపారు. జిల్లాలో 22,221 ఫాంపాండ్లు, 2,221 చెక్డ్యామ్లు, 202 పర్కులేషన్ ట్యాంకులను బలోపేతం చేయడం ద్వారా నీటి నిల్వ సామర్థ్యం, భూగర్భ జలాల పునరుత్పత్తి గణనీయంగా పెరిగిందన్నారు. ఈ చర్యల ఫలితంగా వ్యవసాయం, తాగునీటి భద్రత, గ్రామీణ జీవనోపాధికి దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు చేకూరుతున్నాయన్నారు.
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594 మొబైల్ఫోన్ల రికవరీబొమ్మలసత్రం: జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పోగొట్టుకున్న 594 మొబైల్ఫోన్లను రికవరీ చేసి ఎస్పీ సునీల్షోరాణ్ ఆధ్వర్యంలో శనివారం బాధితులకు అప్పగించారు. ఎస్పీ కార్యాలయంలో శనివారం ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు మొత్తం 4189 మొబైల్లను రికవరీ చేసి భాధితులకు అప్పగించామన్నారు. వాటి విలువ సుమారు రూ. 7,95,87,519 ఉంటుందన్నారు. మొబైల్ ఫోన్లను బాధితులు పోగొట్టుకున్న తర్వాత ఇచ్చిన ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి తమ సిబ్బంది తెప్పించారన్నారు. ఇందుకోసం చాకచక్యంగా వ్యవహరించిన సిబ్బందిని ఆయన అభినందించారు. ఎవరైనా మొబైల్ పోగొట్టుకుంటే 9121101107 నంబర్ వాట్సాప్కు హాయ్ అని మెస్సేజ్ చేస్తే లింక్ పంపుతామన్నారు. ఆ లింక్లో వివరాలు నమోదు చేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో ఏఎస్పీ సుస్మిత, అడిషనల్ ఎస్పీ అడ్మిన్ ఖాదర్బాషా, ఎస్బీ డీఎస్పీ శ్రీనివాసరెడ్డి, సైబర్ క్రైమ్ సీఐ ప్రభాకర్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. నందికొట్కూరు మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్పై కేసు నందికొట్కూరు: సూర్య వెంకటేశ్వరరెడ్డిపై దాడికి పాల్పడిన నందికొట్కూరు మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ దాసి సుధాకర్రెడ్డితో పాటు కృష్ణారెడ్డి, బొట్టు రవిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ చంద్రశేఖర్ శనివారం తెలిపారు. తన స్థలంలో జేసీబీతో శుభ్రం చేస్తుండటంతో ఫోటోలు తీసి తిరిగి వస్తుండగా కాళ్లలతో, చేతులతో కొట్టి, బెరించారని సూర్య వెంకటేశ్వరరెడ్డి ఫిర్యాదు ఇచ్చినట్లు ఎస్ఐ చెప్పారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. రూ.లక్ష విరాళం శ్రీశైలంటెంపుల్: భక్తుల సౌకర్యార్థం దేవస్థానం నిర్వహిస్తున్న అన్నప్రసాద వితరణ పథకానికి శనివారం తిరుపతికి చెందిన సి.శశాంక్ రూ.లక్ష విరాళాన్ని పర్యవేక్షకులు కె.శివప్రసాద్కు అందజేశారు. విరాళాన్ని అందించిన దాతకు దేవస్థానం తరఫున స్వామివారి శేషవస్త్రాన్ని, లడ్డూప్రసాదాలను అందించి సత్కరించారు.
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అధిష్టానానికి ఫిర్యాదులుఆలూరు నియోజకవర్గంలో అధికంగా ఉన్న బోయ, కురువ, ఎస్సీతో పాటు మిగిలిన బలహీనవర్గాల్లో కొందరు వీరభద్రగౌడ్కు అనుకూలంగా ఉన్నారు. జ్యోతి ఇన్చార్జి కాగానే ఆయా వర్గాలకు చెందిన చాలామంది టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలను ఆమె దూరం పెట్టినట్లు ప్రచారం ఉంది. దీంతో పాత టీడీపీ కార్యకర్తలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వీరభద్ర గౌడ్ సైతం నియోజకవర్గ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండటంతో ఆయన వర్గం దిక్కుతోచని స్థితిలో పడింది. ఇప్పటికే పలుమార్లు జ్యోతిపై నియోజకవర్గానికి చెందిన పలువురు టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు అధిష్టానానికి ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
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సొంత పార్టీలోని వర్గపోరు టీడీపీని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోంది. అక్రమార్కులకు.. దోచిపెట్టే వాళ్లకే ఆ పార్టీ ముఖ్య నేతలు పెద్దపీట వేస్తుండటంతో ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులు, కార్యకర్తలు అసంతృప్తితో రగిలిపోతున్నారు. ఇప్పటికే ఫిర్యాదులతో అధిష్టానం తల బొప్పి కట్టగా.. ఇసాక్షి ప్రతినిధి, కర్నూలు: ఆస్పరి మండలానికి చెందిన టీడీపీ నేతలు సతీష్, సంజప్ప, ఇదే మండలంలోని సాయిబాబా, యుగంధర్లను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సభకు వెళ్లనివ్వకుండా స్వయంగా టీడీపీ ఆలూరు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి వైకుంఠం జ్యోతి వర్గం అడ్డుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆయుష్ ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవానికి శనివారం మధ్యాహ్నం ఆస్పరి మండలానికి చేరుకున్నారు. ఇదే సందర్భంగా కార్యకర్తల సమావేశం కూడా నిర్వహించారు. అయితే ఈ సమావేశానికి హాజరుకాకుండా పలువురు టీడీపీ నేతలను ఉదయం నుంచే పోలీసులు గృహ నిర్బంధం చేయడం గమనార్హం. వీరభద్రగౌడ్ అనుచరుల పట్ల వివక్ష సతీష్, సంజప్ప, సాయిబాబా, యుగంధర్లు గతంలో ఆలూరు నియోజకవర్గం టీడీపీ ఇన్చార్జిగా ఉన్న బి.వీరభద్రగౌడ్ అనుచరులు. గత ఎన్నికల్లో ఆయన వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి విరుపాక్షి చేతిలో ఓటమిచెందారు. దీంతో వీరభద్రగౌడ్ను నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్చార్జి బాధ్యతల నుంచి పార్టీ అధిష్టానం తప్పించింది. ఆయన స్థానంలో చంద్రబాబు సామాజిక వర్గానికి చెందిన వైకుంఠం జ్యోతిని ఇన్చార్జిగా నియమించారు. అప్పటినుంచి జ్యోతి తన సామాజిక వర్గంతో పాటు తన ముఖ్య అనుచరులకే పనులు చేసిపెడుతూ పాత టీడీపీ వర్గీయులను దూరం పెట్టినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా వీరభద్రగౌడ్ అనుచరుల పట్ల పూర్తి వివక్షతో వ్యవహరిస్తున్నట్లు చర్చ జరుగుతోంది. వివాదాస్పదంగా ఆలూరు ఇన్చార్జి వైకుంఠం జ్యోతి తీరు అసమ్మతి వర్గాన్ని అణగదొక్కే వ్యూహం చంద్రబాబును కలవకుండా పోలీసు అస్త్రం వీరభద్రగౌడ్ అనుచరులకు చుక్కెదురు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న పోస్టులు
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మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి● డీఎస్సీ నియామకాల్లో అక్రమాలకు బాధ్యత వహించాలి ● వైఎస్సార్సీపీ నంద్యాల జిల్లా అధ్యక్షుడు కాటసాని రాంభూపాల్రెడ్డి కల్లూరు: డీఎస్సీ నియామకాల్లో అక్రమాలు, అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ నంద్యాల జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే కాటసాని రాంభూపాల్రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీక్, కేంద్ర విద్యాశాఖ విధానాలకు కేంద్ర విద్యాశాఖమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసిన నేపథ్యంలో లోకేష్ కూడా తన పదవికి రాజీనామా చేసి విచారణ కోరాలని సూచించారు. శనివారం ఆయన తన నివాసంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ..రాష్ట్రంలో జరిగిన డీఎస్సీ నియామకాల్లో అక్రమాలు, అవకతవకలపై విచారణ చేయాలని తమ పార్టీ మొదటి నుంచి కోరుతోందన్నారు. అయితే ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. కనీసం విచారణ కూడా ఎందుకు చేయడంలేదని ప్రశ్నించారు. సీబీఐతో విచారణ చేయాలని మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి కోరుతున్నా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవడం లేదన్నారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై కూడా నిజాలు బయటకు రావాలంటే నారా లోకేష్ తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలన్నారు. లేదంటే బలవంతంగానైనా మంత్రి పదవి నుంచి తప్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. లేదంటే ఢిల్లీ జంతర్మంతర్ ఆందోళలను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని పోరాటాలకు దిగుతామని హెచ్చరించారు.
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‘అదనపు’ నిర్లక్ష్యం!● పూర్తికాని కేజీబీవీ అదనపు గదుల నిర్మాణం జూపాడుబంగ్లా: విద్యార్థినుల సౌకర్యార్థం జూపాడుబంగ్లా కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయం (కేజీబీవీ)లో నిర్మిస్తున్న అదనపు గదులు రెండేళ్లుగా పూర్తి కాలేదు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన రూ.2.55కోట్లతో 2024 జూన్ 11న నందికొట్కూరు ఎమ్మెల్యే జయసూర్య భూమిపూజ చేసి పనులను ప్రారంభించారు. ఏడాదిలోగా పనులు పూర్తిచేయాల్సి ఉంది. అయితే రెండేళ్లు గడిచినా పనులు పూర్తికాకపోవటంతో విద్యార్థినులు సరిపడా గదుల్లేక తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. కాంట్రాక్టర్ లింటల్ లెవెల్ నిర్మాణం పనులు పూర్తి చేశారు. పార్ట్బిల్లు కింద రూ.41లక్షల బిల్లులు మంజూరు చేయాలంటే క్వాలిటీ సర్టిఫికెట్ కావాలని కాంట్రాక్టర్పై అధికారులు ఒత్తిడిచేశారు. తమకు రూ.40వేల లంచం ఇస్తేనేబిల్లులు మంజూరుచేస్తామని భీష్మించారు. దీంతో ఏసీబీ వారిని కాంట్రాక్టర్ ఫిర్యాదు చేశారు. సర్వశిక్షాభియాన్ ఏఈ తెలుగు రమేష్కు ఈ ఏడాది మే 30న బ్రాహ్మణకొట్కూరు సమీపంలో నగదు ఇస్తుండగా ఏసీబీ అధికారులు రెడ్హ్యాండెడ్గా పట్టుకొని జైలుకు పంపించారు. ఇదిలా ఉంటే సర్వశిక్షాభియాన్ అధికారులు చర్యలు తీసుకొని భవనాల నిర్మాణం పనులను పూర్తిచేయించాల్సి ఉండగా వారు పట్టించుకోలేదు. నిర్మాణం పనులు నిలిచిపోవటంతో విద్యార్థినులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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పోలీసులను అడ్డుపెట్టుకొని..ఆస్పరికి వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కార్యకర్తల సమావేశం నిర్వహించారు. ఆ సందర్భంగా పాత టీడీపీ కార్యకర్తలు తమ ఇబ్బందులను తెలిపేందుకు సిద్ధమయ్యారు. విషయాన్ని ముందుగానే పసిగట్టిన ఇన్చార్జి వైకుంఠం జ్యోతి పోలీసులను అడ్డుపెట్టి సతీష్, సంజప్ప, సాయిబాబా, యుగంధర్లను గృహనిర్బంధంలో ఉంచినట్లు ప్రచారం ఉంది. ఇప్పటికే అనుకూలంగా ఉన్న కొందరు పోలీసు అధికారులను అడ్డు పెట్టుకుని వీరభద్రగౌడ్ అనుచరులైన పాత టీడీపీ వర్గీయులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నట్లు సొంత పార్టీ వర్గాల నుంచే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
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రాజకీయ కక్షలతోనే ‘శిల్పా సేవా’కు అడ్డంకులు● మాజీ ఎమ్మెల్యే శిల్పా రవిచంద్రకిశోర్రెడ్డిసాక్షి నంద్యాల: టీడీపీ నేతలు కేవలం రాజకీయ కక్షలతోనే ‘శిల్పా సేవా సమితి’ నిర్వహిస్తున్న ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అడ్డుకుంటున్నారని మాజీ ఎమ్మెల్యే శిల్పా రవిచంద్రకిశోర్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. పట్టణంలోని శిల్పా సేవా సమితి కార్యాలయంలో శిల్పా మహిళా సహకార బ్యాంక్ ఆధ్వర్యంలో 122 మంది మహిళా లబ్ధిదారులకు రూ. 22.10 లక్షల విలువైన రుణాల చెక్కులను శిల్పారవి పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ టెక్కె వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ శిథిలావస్థలో ఉన్న షాపులను ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారమే తీసుకుని, రూ.కోటి సొంత నిధులతో మరమ్మతులు చేపట్టి ఆ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేశామన్నారు. శిల్పా సహకార సూపర్ మార్కెట్, శిల్పా మహిళా బ్యాంక్, నంది రైతు సహకార్ సేవా కార్యక్రమాలను దురుద్దేశంతోనే అడ్డుకుని షాపులను ఖాళీ చేయించారన్నారు. దశాబ్దాలుగా నంద్యాల పేద ప్రజలకు నిస్వార్థంగా సేవలు అందిస్తున్న శిల్పా కుటుంబంపై కక్ష సాధింపు చర్యలకు దిగడం వల్ల అంతిమంగా పేద ప్రజలకే నష్టం జరుగుతోందన్నారు. శిల్పా సహకార సూపర్ మార్కెట్లో పనిచేస్తున్న 40 మంది ఉద్యోగులను రోడ్డున పడేసి, ఇప్పుడు వారికి ఉద్యోగాలు ఇస్తామనడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. మాజీ మంత్రి శిల్పా మోహన్ రెడ్డి సొంత నిధులతో నిర్మించిన డాక్టర్ వైఎస్సార్ కళ్యాణ మండపాన్ని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవడం వల్ల పేదలకు తీవ్ర భారం పడిందన్నారు. శిల్పా సేవా సమితి నిర్వహణలో రూ. 5 వేలు మాత్రమే బాడుగ ఉండేదని, నేడు ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత రూ.1.50లక్షలు చెల్లించాల్సి వస్తోందని, ఈ వ్యత్యాసాన్ని ప్రజలు గమనించాలని కోరారు. నూనెపల్లె వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్కు చెందిన అత్యంత విలువైన రెండు ఎకరాల స్థలాన్ని నెలకు కేవలం 83 రూపాయలకు లీజు చొప్పున 33 సంవత్సరాలకు టీడీపీ జిల్లా పార్టీ కార్యాలయానికి అప్పనంగా కేటాయించడాన్ని ఆయన తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. స్వప్రయోజనాలు, పార్టీ అవసరాల కోసం రైతుల స్థలాన్ని కేటాయించడం సరైనది కాదన్నారు. ఖాళీ చేయించిన శిల్పా మహిళా సహకార్ బ్యాంక్ను త్వరలోనే పద్మావతి నగర్లో నూతనంగా ప్రారంభిస్తామన్నారు. చేతనైతే మంచి సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని, చేసేవారిని అడ్డుకోవద్దన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో శిల్పా మహిళా సహకార బ్యాంక్ మేనేజర్ హరిలీల, మహిళలు, శిల్పా సేవా సమితి సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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శ్రీశైలం టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అనుచరులు పాడిందే‘పాట’సాక్షి, టాస్క్ ఫోర్స్: శ్రీశైలం టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బుడ్డా రాజశేఖరరెడ్డి అనుచరుల దౌర్జన్యాలు రోజురోజుకూ శ్రుతిమించుతున్నాయి. శ్రీశైల దేవస్థానం వాణిజ్య సముదాయంలో దుకాణాలకు ఇటీవల టెండర్లు నిర్వహించారు. ఈ బహిరంగ వేలాల్లో ఎమ్మెల్యే ముఖ్య అనుచరుడు చక్రంతిప్పాడు. ఎమ్మెల్యే చెప్పిన వారికే దుకాణాలు కట్టబెట్టాలని అధికారులకు హుకుం జారీ చేశాడు. వేలంలో పాల్గొంటే ఇబ్బందులు తప్పవని కార్యకర్తలతో కలిసి పాటదారులను బెదిరించాడు. దుకాణాలకు పోటీ లేకుండా చేయడంతో మల్లన్న ఆదాయానికి తీవ్రంగా గండి పడింది.బెదిరింపులతో వెనుదిరిగారు మొత్తం 31 దుకాణాలకు, మూడు ఖాళీ ప్రదేశాలకు జూన్ 26, 27వ తేదీల్లో దేవస్థానం పరిపాలన భవనంలో బహిరంగవేలం నిర్వహించారు. వేలంలో పాల్గొనేందుకు 101 పాటదారులు వచ్చారు. ఈ వేలంలో పాల్గొనేందుకు ఎలాంటి అర్హతా లేకపోయినా ఎమ్మెల్యే బుడ్డా ముఖ్య అనుచరుడు అక్కడికి చేరుకుని హల్చల్చేశాడు. పాటదారులను బెదిరించాడు. ఇబ్బంది పడతారంటూ హెచ్చరించాడు. దీంతో పాటదారులు వేలంలో పాల్గొనకుండా వెనుతిరిగి వెళ్లారు. ఈ తతంగమంతా దేవస్థానం రెవెన్యూ విభాగం అధికారుల సమక్షంలోనే జరిగినా అందరూ చోద్యం చూస్తూ ఉండిపోయారు. ఎమ్మెల్యే ఆదేశాలతోనే..దేవస్థానం దుకాణాలకు బహిరంగ వేలం, ఆన్లైన్ టెండరింగ్ కూడా అధికారులు చేపట్టారు. ఆన్లైన్లో షాపులకు టెండర్లు వేసిన వ్యాపారులనూ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ముఖ్య అనుచరుడు బెదిరించినట్టు విశ్వసనీయ సమాచారం. భారీగా డిమాండ్ ఉన్న ఐదు దుకాణాలపై కన్నేసిన కొందరు వ్యాపారులు ఎమ్మెల్యేను సంప్రదించి హామీ పొందినట్లు తెలిసింది. ఆయన ఆదేశాలతో రంగంలోకి దిగిన ముఖ్య అనుచరుడు బహిరంగ వేలం, ఆన్లైన్ టెండర్లో పాల్గొన్న వ్యాపారులను బెదిరించి వెనక్కిపంపారు. ఎమ్మెల్యే సూచించిన వారితో టెండర్లు వేయించి, అప్సెట్ ప్రైస్ కంటే రూ.5వేలు అదనంగా పెంచినట్లు పాటపాడి దుకాణాలు కట్టబెట్టేందుకు పావులు కదిపినట్టు తెలుస్తోంది. దుకాణాలు కావాలని కోరిన వ్యాపారులతో ఎమ్మెల్యే, ఆయన ముఖ్య అనుచరుడు ముందే బేరం కుదుర్చుకున్నట్టు సమాచారం. ఒక్కో దుకాణానికి రూ.పది లక్షలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ఇంత జరిగినా.. దేవస్థాన అధికారులు, ట్రస్టుబోర్డు నోరుమెదపడం లేదు. దుకాణాల కేటాయింపు అంశాన్ని ఈ నెల 28న జరుగనున్న ట్రస్ట్బోర్డు సమావేశంలో అనుమతి కోసం అజెండాలో చేర్చినట్టు తెలిసింది. ట్రస్ట్బోర్డు అనుమతితోనే కేటాయిస్తాందుకాణాలకు బహిరంగ వేలాలు నిబంధనల మేరకే నిర్వహించాం. ప్రత్యేకంగా ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే మా దృష్టికి తీసుకొస్తే సరిదిద్దుతాం. డిఫాల్టర్గా ఉన్న వారికి దుకాణాలు కేటాయించబోం. ట్రస్ట్బోర్డు అనుమతితోనే దుకాణాలు కేటాయిస్తాం. – ఎం.శ్రీనివాసరావు, శ్రీశైల దేవస్థానం కార్యనిర్వహణాధికారి
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అసౌకర్యాలు.. అవమానాలు!● పీటీఎం పేరుతో సమావేశాలు ● విద్యార్థులకు తప్పని తిప్పలు నంద్యాల(న్యూటౌన్): అసౌకర్యాల మధ్య ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో శుక్రవారం పీటీఎం(పేరెంట్స్, టీచర్స్ మీటింగ్) పేరుతో సమావేశాలు నిర్వహించారు. చాలా చోట్ల విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులను సమావేశాలకు ఆహ్వానించలేదు. కేవలం టీడీపీ నాయకులను వేదికపై ఆశీనులై పాఠశాల కమిటీ చైర్మన్లను అవమానించారు. విద్యార్థుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండే స్కూళ్లకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధులు సరిపోక ప్రధానోపాధ్యాయులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. వెయ్యి మంది విద్యార్థులకు రూ.6,750, అంతకు పైన ఉన్న విద్యార్థులకు రూ.9వేలు మాత్రమే కేటాయించారు. ఈ మొత్తంతో కార్యక్రమాన్ని పండుగలా నిర్వహించాలని చెప్పడం విడ్డూరంగా ఉందని కొందరు ఉపాధ్యాయులు పెదవి విరిచారు. ఇదిలా ఉండగా కేటాయించిన నిధులను ఎంఈఓల ఖాతాలో జమ చేయడంతో హెచ్ఎంల ఖాతాలకు బదిలీ కాక సొంతంగా ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు తెలిపారు. ప్రతిష్టాత్మకంగా మెగా పేటీఎంను నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం ఒత్తిడి చేయడంతో ఒక వైపు బంద్ ప్రభావం, నిధుల కొరత, నిర్వహణ భారంతో క్షేత్రస్థాయిలో ఉపాధ్యాయులు తీవ్రంగా ఒత్తిడికి గురి కావాల్సి వచ్చింది. జిల్లాలోని 1,391 పాఠశాలల్లో సమావేశాలు నిర్వహించినట్లు డీఈఓ జనార్దన్రెడ్డి తెలిపారు. విద్యతో పాటు క్రీడల్లో రాణించాలి నందికొట్కూరు: విద్యతో పాటు క్రీడల్లో విద్యార్థులు రాణించాలని నంద్యాల జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి అన్నారు. నందికొట్కూరు పట్టణంలోని జిల్లా పరిషత్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో శుక్రవారం తల్లిదండ్రుల–ఉపాధ్యాయుల ఆత్మీయ సమావేశం నిర్వహించారు. తరగతి గదులను, మధ్యాహ్నం భోజనం జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు. పిల్లలతో కలిసి మధ్యాహ్నం భోజనం చేశారు. సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఉన్నత లక్ష్యంతో విద్యార్థులు ఇష్టంతో చదవాలన్నారు. పాఠశాల హెచ్ఎం సావిత్ర, విద్యా కమిటీ చైర్మన్ శ్రీరాములు తదితరులు పాల్గొన్నారు. పాఠశాల కమిటీ చైర్పర్సన్కు అవమానం పగిడ్యాల: మెగా పీటీఎంలో నందికొట్కూరు ఎమ్మెల్యే గిత్త జయసూర్య సాక్షిగా పాఠశాల కమిటీ చైర్పర్సన్కు అవమానం జరిగింది. లక్ష్మాపురం అంచె వద్ద ఉన్న డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ గురుకుల పాఠశాలలో శుక్రవారం మెగా పీటీఎం నిర్వహించారు. టీడీపీ కార్యకర్తలను ఆహ్వానించి పాఠశాల కమిటీ చైర్పర్సన్ను స్టేజీ పైకి పిలువలేదు. దీంతో ఆమె వరండాలో ఒంటరిగా కూర్చోవాల్సి వచ్చింది. ఇది గ్రహించిన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు దళితులు అంటే చిన్న చూపా అని ప్రిన్సిపాల్ను ప్రశ్నించారు. పిల్లలను బండలపై మండుటెండలో కూర్చోబెట్టడాన్ని తప్పుబట్టారు.
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ప్రజలు కష్టంలో ఉన్నారని, అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత సమస్యలన్నీ తొలగిస్తామని ఎన్నికల సమయంలో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తామని, సంక్షేమ పథకాలు విస్తృతంగా అమలు చేస్తామని ప్రతీ సమావేశంలో వాగ్దానం చేశారు. గ్రామాలను పట్టణాలకు● ఏర్పాటు కాని జింకల పార్కు ● కలగా మారిన టమాట జ్యూస్ ఫ్యాక్టరీ ● చెరువులకు అందని హంద్రీ–నీవా నీరు ● అందుబాటులోకి రాని నగరడోణ రిజర్వాయర్ ● గ్రామాలకు 20 రోజులకోసారి తాగునీటి సరఫరా ● నేడు ఆస్పరి మండలంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన ఎన్నికల సమయంలో ఆలూరులో ప్రజలకు హామీలు ఇస్తున్న చంద్రబాబు(ఫైల్)జింకల పార్కు ఎప్పుడో? రైతుల వినతి మేరకు హొళగుంద మండలంలోని దేవరగట్టులో జింకల పార్కు ఏర్పాటు చేస్తానని 2013లో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. రైతుల పంటల పొలాల రక్షించుకునేందుకు కంచె ఏర్పాటు చేసుకోవాడానికి ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకుంటుదని చెప్పారు. అలాగే ఆలూరులో టెక్స్టైల్ పరిశ్రమ, ఆస్పరి మండలంలో టమాటా జూస్ ఫ్యాక్టరీ వంటి హామీలు ఇప్పటికీ ప్రజలు గుర్తుచేసుకుంటున్నారు. 2016లో రైతులకు స్ప్రింకర్లు అందించే కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఆలూరు మండలం అరికెర గ్రామ సమీపంలో ప్రారంభోత్సవ సభకు వచ్చిన చంద్రబాబు నియోజకవర్గంలోని చెరువులకు హంద్రీ–నీవా నుంచి ఎత్తిపోతల ద్వారా నీరు నిల్వ చేస్తానని రైతులకు గట్టిగా హామీ ఇచ్చారు. గత ఐదేళ్ల కాలంలో నీటిని ఎత్తింది లేదు.. పోసింది లేదని రైతులు గుర్తుచేసుకుంటున్నారు. ఆలూరు నియోజకవర్గంలోని ఆరు మండలాల్లో ఉన్న టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు, భూ కబ్జాలు, ఇసుక, ఎర్రమట్టి దోపిడీ, వీధికో బెల్టు షాపులు పెట్టి లక్షలు గడిస్తూ అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. పొలాల్లో సంచరిస్తున్న జింకలుఐనేకల్లు గ్రామంలో తాగునీటి కోసం నిరీక్షణఆలూరు రూరల్: ఎన్నికల సమయంలో అమలు కాని హామీలు ఇవ్వడం, అధికారంలోకి వచ్చాక వాటిని మరచిపోవడం సీఎం చంద్రబాబుకు అలవాటేనని ఆలూరు నియోజకవర్గ ప్రజలు బహిరంగంగా విమర్శిస్తున్నారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో భాగంగా 2024లో ఇచ్చిన హామీలను గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. ఆస్పరి మండలంలో శనివారం సంజీవని కార్యక్రమం ప్రారంభానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వస్తున్న నేపథ్యంలో నిలదీయడానికి ప్రజలు సిద్ధమయ్యారు. పూర్తికాని నగరడోణ చిప్పగిరి మండలంలో నగరడోణ రిజర్వాయర్ ఏర్పాటుకు 2007లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు. అప్పట్లో రూ.18 కోట్లతో 0.104 టీఎంసీల నీటి సామర్థ్యంతో 14,500 ఎకరాలకు సాగునీరు అందించేందుకు రిజర్వాయర్ నిర్మాణానికి పూనుకున్నారు. ప్రభుత్వ ధరతో భూములు కొనుగోలు చేసి రైతుల ఖాతాల్లో నగదును జమ చేశారు. వైఎస్సార్ మరణాంతరం ఆ పనులు నిలిచిపోయాయి. పాదయాత్రగా 2013లో చిప్పగిరి మండలానికి చంద్రబాబు వస్తే సమస్యను రైతులు విన్నవించారు. టీడీపీ అధికారంలో వచ్చిన వెంటనే రిజర్వాయర్ నిర్మాణం పూర్తిచేస్తాని హామీ ఇచ్చారు. అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత ఐదేళ్లు చేసిందేమి లేదు. వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే 2019లో అప్పటి సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రీటెండరింగ్ ద్వారా రూ.56 కోట్లతో నగరడోణ రిజర్వాయర్ పనులు చేపట్టి 75 శాతం పూర్తి చేశారు. హంద్రీ–నీవా ద్వారా తూము ఏర్పాటు చేసి ఏబీసీ (ఆలూరుబ్రాంచ్ కెనాల్)కి సాగునీరు అందిస్తామ న్న హామీని చంద్రబాబు పదేళ్లుగా నెరవేర్చలేదు. మాటలకే పరిమితం! సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో భాగంగా ప్రజాగళం పేరుతో ఆలూరులో ఏర్పాటు చేసిన ప్రచార సభలో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఎన్నో హామీలు ఇచ్చారు. టమాటా జ్యూస్ ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. అలాగే వేదవతి, నగరడోణ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తెస్తానని మాట ఇచ్చారు. హంద్రీ–నీవా కాలువ ద్వారా చెరువులకు నీటి నింపుతామని చెప్పారు. కేంద్రప్రభుత్వంతో మాట్లాడి హైవే 167 రహదారి నిర్మాణం పూర్తి చేయిస్తామన్నారు. దేవనకొండ మండలంలోని నల్లచెలిమల గ్రామంలోని పెద్ద చెరువు, చిన్న చెరువుకు, నల్లగుండ్ల గ్రామ చెరువులకు హంద్రీ–నీవా ద్వారా నీటిని నింపుతామని వాగ్దానం చేశారు. వేదవతి, నగరడోణ రిజర్వాయర్ల నిర్మాణం ఊసేలేకుండా పోయింది. అలాగే టమాటా జ్యూస్ ఫ్యాక్టరీ, జింకల పార్కు ఏర్పాటు.. తదితర హామీలు నీటి మూటలా మిగిలిపోయాయి. ఆలూరు యోకవర్గంలోని ఆరు మండలాల పరిఽధిలో 3.50 లక్షల జనాభా ఉంది. కేవలం తొమ్మిది సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంకులతో ప్రజలకు తాగునీరు అందించలేకపోతున్నారు. తుంగభద్ర దిగువ కాలువ ద్వారా అన్ని స్టోరేజీలకు తాగునీరు పంప్ చేసి అక్కడ నుంచి ఆయా సంపుల ద్వారా ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకులకు నింపి ఇంటింటికి సరఫరా చేస్తున్నారు. మండల కేంద్రాలకు 15 రోజుల ఒక సారి తాగునీరు సరఫరా అవుతోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు నెలకో సారి కూడా మంచినీరు సరఫరా కాని పరిస్థితి. ఈ ఏడాది ఎల్నీనో ప్రభావంతో వర్షాలు లేక నియోజకవర్గంలో తాగునీటి కష్టాల వేసవి కాలాన్ని తలపిస్తున్నాయి. ప్రజలు మంచినీటి కోసం కిలో మీటర్ల మేర వెళ్లి బోర్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. తాగునీటి కోసం ప్రజలు రోడ్లెక్కి ధర్నాలు చేస్తున్నారు. గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలు, ఎంపీడీఓ కార్యాలయాలు, పంచాయతీ కార్యాలయాలు ముట్టడిస్తున్నా.. చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో, అధికారుల్లో ఎలాంటి చలనం లేదు. కరువుకు కేరాఫ్గా ఉన్న జిల్లా పశ్చిమ ప్రాంతమైన ఆలూరు ఈ ఏడాది గుక్కెడు నీటి కోసం అల్లాడుతోంది.
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న్యాయవాదులు రోడ్డెక్కడం దారుణం● ఎమ్మెల్సీ ఇసాక్బాషా, మాజీ ఎంపీ పోచా బ్రహ్మానందరెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే శిల్పా రవిచంద్రకిశోర్రెడ్డినంద్యాల(వ్యవసాయం): న్యాయ శాఖ మంత్రి ఫరూక్ నియోజకవర్గంలోనే న్యాయవాదులు రోడ్డెక్కి ఆందోళన చేయడం దారుణమని ఎమ్మెల్సీ ఇసాక్బాషా, మాజీ ఎంపీ పోచా బ్రహ్మానందరెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే శిల్పారవిచంద్రకిశోర్రెడ్డి అన్నారు. ఎన్నికల సమయంలో న్యాయవాదులకు ఇచ్చిన హామీలను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వెంటనే నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేస్తూ శుక్రవారం నంద్యాలలలో వైఎస్సార్సీపీ లీగల్సెల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు రామసుబ్బయ్య, ప్రతాపరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహార దీక్ష నిర్వహించారు. దీక్షకు ఎమ్మెల్సీ, మాజీ ఎంపీ, మాజీ ఎమ్మెల్యే మద్దతు తెలిపి మాట్లాడారు. తమ ప్రభుత్వంలో జూనియర్ న్యాయవాదులకు ప్రోత్సాహకంగా రూ.5 వేల స్టయిఫండ్ను ఐదేళ్లపాటు ఇచ్చామన్నారు. ఎన్నికల సమయంలో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు రూ.10వేలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చాక మాట తప్పారని వారు మండిపడ్డారు. న్యాయవాదుల తరఫున వైఎస్సార్సీపీ పోరాటం తమ ప్రభుత్వం రాయలసీమకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ కర్నూలులో హైకోర్టు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయిస్తే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం దాన్ని కూడా నిర్వీర్యం చేసిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రశ్నించే విద్యార్థులు, మెడికోలపై కేసులు నమోదు చేయడాన్కిన తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు. హామీలను నెరవేర్చే వరకు న్యాయవాదుల తరఫున వైఎస్సార్సీపీ పోరాడుతుందన్నారు. భవిష్యత్తులో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రాగానే న్యాయవాదులకు రక్షణ చట్టం తీసుకొని వస్తామన్నారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తక్షణమే న్యాయవాదులకు బకాయిలతో సహా గౌరవ వేతనం విడుదల చేయాలన్నారు. న్యాయవాదుల సంక్షేమ నిధిని ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లీగల్ కియోస్క్ ఏర్పాటు చేయాలి వైఎస్సార్సీపీ లీగల్సెల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు రామసుబ్బయ్య, ప్రతాపరెడ్డి మాట్లాడుతూ న్యాయస్థానాల్లో ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాలు అభివృద్ధి చేయాలన్నారు.ఉచిత న్యాయ సేవల కోసం ప్రతి కోర్టులో లీగల్ కియోస్క్ ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. న్యాయవాదుల నైపుణ్యాభివృద్ధికి ప్రత్యేక ట్రైనింగ్ అకాడమీ నెలకొల్పాలని తెలిపారు. అర్హులైన ప్రతి న్యాయవాదికి ఉచిత ఇంటి స్థలాన్ని కేటాయించాలన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నంద్యాల అసెంబ్లీ పరిశీలకులు సద్దల సూర్యనారాయణరెడ్డి, డోన్ అసెంబ్లీ పరిశీలకులు దేశం సుధాకర్రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ లీగల్సెల్ రాష్ట్ర జాయింట్ సెక్రటరీ పెద్ది శ్రీనివాసులు, అఫీషియల్ స్టేట్ స్పోక్ పర్సన్ తిమ్మారెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ లీగల్ సెల్ నాయకులు విజయశేఖర్రెడ్డి, వివేకానందరెడ్డి, జగన్మోహన్రెడ్డి, సుబ్బయ్య, అశోక్కుమార్రెడ్డి, వీవీ కృష్ణారెడ్డి, ఓబుల్రెడ్డి, బీవీ కృష్ణారెడ్డి, చింతలయ్య, దత్తాశరత్, పునీత్, సోహెల్రాణా, బొల్లెద్దుల రవి, రామాంజనేయులు, శ్రీనివాసరెడ్డి, రామచంద్రారెడ్డి, గోపాలకృష్ణారెడ్డి, చంద్రశేఖర్, సాయిరాంరెడ్డి పాల్గొన్నారు.
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హుండీ ఆదాయం రూ.34 లక్షలుబనగానపల్లె రూరల్: భక్తులు హుండీల్లో ఏప్రిల్ 1 నుంచి జూలై 24వ తేదీ వరకు వేసిన కానుల లెక్కింపు ద్వారా శ్రీ చౌడేశ్వరిదేవి ఆలయానికి రూ.34,65,512 ఆదాయం వచ్చిందని ఆలయ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శ్రీనివాసరెడ్డి శుక్రవారం విలేకరులకు తెలిపారు. నగదుతో పాటు 49 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, ఒక కేజీ 40 గ్రాముల వెండి ఆభరణాలు వచ్చాయన్నారు. కానుల లెక్కింపులో పర్యవేక్షణ అధికారిగా గ్రూపు ఆలయ ఈఓ జనార్దన్, ఆలయ సిబ్బంది, బ్యాంకు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. నవోదయకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం నంద్యాల(న్యూటౌన్): జవహర్ నవోదయ విద్యాలయం బనవాసిలో 6వ తరగతి ప్రవేశాలకు 2027–28 విద్యాసంవత్సరానికి ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు డీఈఓ జనార్దన్రెడ్డి శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఆసక్తి గల విద్యార్థులు చివరి తేదీ వరకు వేచి ఉండకుండా త్వరగా ఆన్లైన్ చేసుకోవాలన్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాకు చెందిన విద్యార్థులై ఉండాలన్నారు. 3, 4 తరగతులను ప్రభుత్వం గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలలోనే చదివి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలన్నారు. 2026–27 విద్యాసంవత్సరంలో 5వ తరగతి చదివి ఉండాలన్నారు. విద్యార్థులు 01–05–2015 నుంచి 31–07–2017 మధ్య జన్మించి ఉండాలన్నారు. ఆన్లైన్ చేసుకునేందుకు ఈనెల 31వ తేదీ గడువు ఉందని, ఎంపిక పరీక్ష నవంబర్ 28వ తేదీన నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. గృహ నిర్బంధాలు.. అక్రమ అరెస్టులు! ● నంద్యాల జిల్లాలో విద్యాసంస్థల బంద్ నంద్యాల(న్యూటౌన్): విద్యార్థి సంఘాల నాయకులను పోలీసులు గృహనిర్బంధం చేసినా, అక్రమ అరెస్టులు చేసినా శుక్రవారం జిల్లాలో విద్యాసంస్థల బంద్ విజయవంతం అయ్యింది. నీట్ పేపర్ లీక్కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని కోరుతూ విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు ఆందోళన చేశారు. నంద్యాల ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల వద్ద బంద్ నిర్వహిస్తున్న ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంఆర్ నాయక్, పీడీఎస్యూ కార్యదర్శి రాంబాబు, ఎన్ఎస్యూఐ జిల్లా కార్యదర్శి నిరంజన్, డివైఎఫ్ఐ పట్టణ కార్యదర్శి శివకుమార్, సురేష్లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థి సంఘాల నాయకుల మాట్లాడుతూ.. 2014 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా 152 పరీక్ష పేపర్లు లీకయ్యారన్నారు. నీట్ పేపర్ లీకెజీ కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా 22మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారన్నారు. ఈనెల 20న ఢిల్లీలో శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులు, ఆందోళనకారులపై పోలీసులు లాఠీచార్జ్ చేయడం దారుణమని సీపీఎంఎల్ పార్టీ కార్యదర్శి శంకర్ అన్నారు.
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శ్రీశైలంలో సాలు మండపాలపై ఉత్కంఠ!● టెండర్ బిడ్ ఓపెన్.. పోటీలో మూడు కంపెనీలు ● ట్రస్ట్బోర్డు సభ్యులతో సీనియర్ సభ్యుడి మంతనాలు శ్రీశైలంటెంపుల్: శ్రీశైలంలో ఉత్కంఠ పెంచుతున్న సాలు మండపాల టెండర్ బిడ్ను దేవస్థాన అధికారులు ఎట్టకేలకు ఓపెన్ చేశారు. టెండర్ దక్కించుకునేందుకు వీఎస్ఎస్ కన్స్ట్రక్షన్స్, శ్రీకాన్ ప్రాజెక్టు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, వరుణ్సాయి కన్స్ట్రక్షన్స్ అనే మూడు సంస్థలు పోటీలో పాల్గొన్నాయి. ఈ విషయాన్ని ఈ నెల 28న జరుగనున్న ట్రస్ట్బోర్డు సమావేశంలో అజెండా అంశంగా చేర్చారు. ట్రస్ట్బోర్డు సమావేశంలో ఏమి జరుగుతుందోనని సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ సమావేశంలో సాలు మండపాల టెండర్కు ఆమోద ముద్ర వేస్తారా లేదా అనేది వేచిచూడాల్సిన విషయం. గత సమావేశాల్లో తిరస్కరించినట్లు తిరస్కరించి శ్రీశైల దేవస్థాన పాలకమండలి చైర్మన్ పంతం నెగ్గించుకుంటారో లేక సాలు మండపాల టెండర్కు ఆమోద ముద్ర వేయించుకుని దేవదాయశాఖ కమిషనర్, ఈఓ తమ పంతం నెగ్గించుకుంటారో వేచి చూడాలి. పక్కా ప్రణాళిక శ్రీశైల దేవస్థాన ప్రధాన ఆలయానికి ఎదురుగా గంగాధర మండపం నుంచి నంది మండపం వరకు రూ.19కోట్లతో సాలు మండపాలు నిర్మించే అంశాన్ని ట్రస్ట్బోర్డు సభ్యులు రెండు సార్లు ఏకగ్రీవంగా తిరస్కరించారు. కమిషనర్, శ్రీశైలం ఈఓ ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్నారని చైర్మన్ పోతుగుంట రమేష్నాయుడు ఏకంగా సీఎం చంద్రబాబుకు లేఖ రాసిన సంగతి తెలిసిన విషయమే. అయితే సాలు మండపాల టెండర్కు ఆమోదం తెలిపేలా దేవదాయశాఖ కమిషనర్, ఈఓ పక్కా ప్రణాళిక రచించినట్లు సమాచారం. ఇందుకోసం ధర్మకర్తల మండలిలోని ఓ సీనియర్ సభ్యుడికి గాలం వేశారు. ట్రస్ట్బోర్డు సభ్యులందరితో మాట్లాడి సాలు మండపాల టెండర్ తిరస్కరించకుండా ప్రాముఖ్యత అంశాల్లో నాల్గో అంశంగా అమోదం తెలిపేలా మధ్యవర్తిత్వం చేయాలని చెప్పారు.
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ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేయాలి● జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి నంద్యాల: వర్షాభావ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని వరి, మొక్కజొన్న పంటలకు బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేసేలా రైతులకు ముందస్తు అవగాహన కల్పించాలని పాటు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులకు జిల్లా కలెక్టర్ జి. రాజకుమారి సూచించారు. గురువారం ఎన్ఐసీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ హాల్ నుంచి జూమ్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తక్కువ నీటి అవసరమున్న మినుము, కంది, జొన్న, సజ్జ, కొర్ర, ఆముదం వంటి పంటలను సాగు చేయించాలన్నారు. జిల్లాలో సుమారు 1.80 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేసిన పంటల వివరాలను ఈ–క్రాప్ పోర్టల్లో నమోదు చేయాలన్నారు. జూలై 31వ తేదీలోగా అర్హులైన ప్రతి రైతు తప్పనిసరిగా పంటల బీమాలో నమోదు చేసుకునేలా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలన్నారు. నాల్గో రోజుకు చేరిన దస్తావేజు లేఖరుల పెన్డౌన్ నంద్యాల(అర్బన్): కూటమి ప్రభుత్వం తలపెట్టిన రిజిస్ట్రేషన్, స్టాంప్ల శాఖ ప్రైవేటీకరణను రద్దు చేయాలని నంద్యాల జిల్లా దస్తావేజు లేఖరులు చేస్తున్న పెన్డౌన్ కార్యక్రమం గురువారానికి నాల్గో రోజుకు చేరింది. స్థానిక ఎన్కే రోడ్డులో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సంఘం జిల్లా అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు ఫరూక్, రమేష్లు మాట్లాడుతూ దస్తావేజు లేఖరుల జీవనోపాధికి విఘాతం కలిగించే జీవోను తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలన్నారు. లేని పక్షంలో పెన్డౌన్ కార్యక్రమాన్ని ఉద్ధృతం చేస్తామన్నారు. కార్యక్రమంలో నాయకులు ఉసేన్బాషా, శివరాం, సుబ్రమణ్యం, సత్యం తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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‘అనంత్ అరణ్య’కు ప్రాధాన్యంశ్రీశైలంప్రాజెక్ట్: అనంత్ అరణ్య ప్రాజెక్ట్ కింద గిరిజన ఆశ్రమ, గురుకుల పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో జరుగుతున్న పనులకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చి పూర్తిచేయాలని అధికారులను ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ అధికారి పీవీఎస్ నాయుడు ఆదేశించారు. నంద్యాల, మార్కాపురం, పల్నాడు జిల్లాల గిరిజన సంక్షేమ సిబ్బందితో గురువారం ఐటీడీఏ కార్యాలయంలో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. వీబీ–జీ రామ్జీ (చెంచు) క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందితో ఉపాధి హామీ పనులపై చర్చించారు. గిరిజన గూడేలలో ఉపాధి పనుల కల్పన, వేతన చెల్లింపులు, పనిదినాలలో కల్పించిన లక్ష్యాల ఛేదన వంటి విషయాలపై చర్చించారు. చెంచు గిరిజన కుటుంబాలకు పూర్తి స్థాయిలో లబ్ధి చేకూరేలా కావలసిన పనులను గుర్తించాలని ఆదేశించారు. పీఎం జన్మన్ కింద చేపడుతున్న గృహ నిర్మాణాల కుటుంబాలకు 90 రోజుల పనిదినాలు కల్పించాలన్నారు. పండ్ల తోటలు వేయించి సుస్థిర ఆస్తుల కల్పన చేయించాలన్నారు. సమావేశంలో మూడు జిల్లాల ప్రత్యేక అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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66 శాతం లోటు వర్షపాతంకర్నూలు(అగ్రికల్చర్): జిల్లాలో అంతంతమాత్రం వర్షాలు రైతులను ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. మూడు, నాలుగు రోజుల పాటు ఆకాశం మేఘావృతమవుతున్నా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలే కురిశాయి. బుధవారం ఉదయం నుంచి గురువారం ఉదయం వరకు రెండు మండలాల్లోనే తేలికపాటి వానలు పడ్డాయి. పత్తికొండలో 5.6 మి.మీ, వెల్దుర్తిలో 4.8 మి.మీ ప్రకారం వర్షపాతం నమోదైంది. జూలై నెల సాధారణ వర్షపాతం 90.5 మి.మీ ఉండగా.. ఇప్పటి వరకు 30 మి.మీ వర్షం మాత్రమే కురిసింది. 66 శాతం లోటు వర్షపాతం ఉండటం గమనార్హం. జిల్లాలో ప్రధాన పంట పత్తి. వ్యవసాయ శాఖ లెక్కల ప్రకారం జిల్లాలో ఇప్పటికే 2.10 లక్షల హెక్టార్లలో సాగయింది. వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల ఇప్పటికే పత్తి పూర్తిగా దెబ్బతినింది. నల్లరేగడి నేలల్లో పత్తి సాగు చేస్తారు. తేలికపాటి వర్షాలకు నల్లరేగడి నెలలు ఒక ఇంచు కూడా నానలేదు. ఇటీవల కురిసిన వర్షాల వల్ల పత్తి పంట కోలుకున్న దాఖలాలు లేవు. రానున్న రోజుల్లో ఒకటి, రెండు ప్రాంతాల్లో జల్లులు కురిసే అవకాశం మాత్రమే ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది.
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శ్రీశైలంలో ఆగస్టు 13 నుంచి శ్రావణమాసోత్సవాలుశ్రీశైలం టెంపుల్: శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో ఆగస్టు 13వ తేదీ నుంచి శ్రావణమాసోత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయని దేవస్థాన కార్యనిర్వహణాధికారి ఎం.శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. గురువారం శ్రావణమాసోత్సవాల ఏర్పాట్లపై అర్చకస్వాములు, వేదపండితులు, డిప్యూటీ ఈఓ, అన్ని విభాగాల యూనిట్ అధికారులు, పర్యవేక్షకులు, ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో ప్రాథమిక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈఓ మాట్లాడుతూ భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా అన్ని విభాగాలు ముందస్తు ప్రణాళికలతో ఉత్సవ నిర్వహణకు సిద్ధం కావాలన్నారు. భక్తులందరికీ అన్నప్రసాద వితరణ, క్యూ కంపార్ట్మెంట్లలో తాగునీరు, బిస్కెట్లు, అల్పాహారం అందించాలన్నారు. లడ్డూప్రసాదాల కొరత లేకుండా చూసు కోవాలన్నారు. సామూహిక వరలక్ష్మీవ్రతం, శ్రావణ అఖండ శివనామ భజనలకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు. సిబ్బందికి ప్రత్యేక విధులు కేటాయించాలన్నారు. నేడు మెగా పీటీఎం నంద్యాల: జిల్లావ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో శుక్రవారం మెగా పేరెంట్–టీచర్ మీటింగ్ను నిర్వహించాలని, ఇందుకు అన్ని ఏర్పాట్లను ముందస్తుగా పూర్తి చేయాలని విద్యాశాఖ అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్ జి. రాజకుమారి ఆదేశించారు. గురువారం కలెక్టరేట్ నుంచి మెగా పీటీఎం ఏర్పాట్లపై అధికారులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. శుక్రవారం ఉదయం 9.00 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.00 గంటల వరకు జిల్లాలోని 1,391 ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు, 80 కళాశాలల్లో ఒకేసారి మెగా పీటీఎం నిర్వహించాలన్నారు. స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, పాఠశాల అభివృద్ధి కమిటీ సభ్యులు, పూర్వ విద్యార్థులు, దాతలను కూడా కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించాలన్నారు. అమ్మవారికి బంగారు గాజుల సమర్పణ శ్రీశైలంటెంపుల్: శ్రీశైల దేవస్థానానికి ఒంగోలుకు చెందిన మాజీ మంత్రి సిద్దా రాఘవరావు దంపతులు బంగారు గాజులు సమర్పించారు. గురువారం శ్రీభ్రమరాంబా మల్లికార్జున స్వామిఅమ్మవార్లను దర్శించుకున్న అనంతరం అమ్మవారి ఆలయం వద్దగల ఆశీర్వచన మండపంలో దేవస్థాన ఈఓ ఎం.శ్రీనివాసరావుకు అందజేశారు. బంగారు గాజులతో పాటు నిత్యాన్నదాన ప్రసాద వితరణ పథకానికి రూ.3లక్షల విరాళాన్ని కూడా అందజేశారు. బంగారు గాజుల మొత్తం బరువు 186 గ్రాములు ఉంటుందని, వీటి విలువ సుమారు రూ.27లక్షలకు పైగా ఉంటుందని దాతలు తెలిపారు. అనంతరం దాత సిద్ధా రాఘవరావు దంపతులకు వేదాశీర్వచనముతో పాటు స్వామిఅమ్మవార్ల శేషవస్త్రాలను, లడ్డూప్రసాదాలను అందజేసి సత్కరించారు. స్వామివారి ఆలయ ప్రధానర్చకులు హెచ్.వీరయ్యస్వామి, అమ్మవారి ఆలయ ప్రధానార్చకులు ఎం.శ్రీధర్శర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు. విధుల్లో నిర్లక్ష్యాన్ని సహించం బండిఆత్మకూరు: సచివాలయ సిబ్బంది విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని డీఎల్డీఓ అన్వరాబేగం హెచ్చరించారు. పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ కార్యక్రమంలో ఫిర్యాదులు వచ్చిన నేపథ్యంలో గురువారం లింగాపురం గ్రామ సచివాలయాన్ని ఆమె ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు. సచివాలయంలో సిబ్బంది హాజరును, ప్రజలకు అందిస్తున్న సేవల వివరాలు పరిశీలించారు. ప్రజలకు నిరంతరం అందుబాటులో ఉండాలని, విధులపై నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. అనంతరం విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించిన సచివాలయ సిబ్బందికి మెమో జారీ చేశారు. ఎంపీడీవో గాయత్రి, డిప్యూటీ ఎంపీడీవో చంద్రమౌళి పాల్గొన్నారు. వేరుశనగ క్వింటా రూ.8,580 ఆదోని అర్బన్: ఆదోని వ్యవసాయ మార్కెట్యార్డులో వేరుశనగకాయల ధర గురువారం క్వింటా రూ.8,580 పలికింది. యార్డుకు రైతులు 4,709 సంచులు అమ్మకానికి తీసుకురాగా గరిష్ట ధర రూ.8,580, మధ్య ధర రూ.7,456, కనిష్ట ధర రూ.3,499 నమోదైంది. అదేవిధంగా పత్తి 14 క్వింటాళ్లు అమ్మకానికి రాగా గరిష్ట ధర రూ.9,550, కనిష్ట ధర రూ.9,050 పలికింది.
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ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి● కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకుల నిరసనకర్నూలు కల్చరల్: యూనివర్సిటీల్లో దశాబ్దాలుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకులకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని రాయలసీమ యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ (కాంట్రాక్ట్ అండ్ టైం స్కేల్) అసోసియేషన్ అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు డాక్టర్ పి.నాగరాజు, డాక్టర్ బి. సాయినాథ్ డిమాండ్ చేశారు. అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో గురువారం వర్సిటీలోని అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో దశాబ్దాలుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులను రెగ్యులర్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులను రెగ్యులర్ చేసిన తరువాతనే రెగ్యుర్ నియామకాలు చేపట్టాలన్నారు. ఏళ్ల తరబడి పనిచేయించుకొని ఎలాంటి ఉద్యోగ భద్రత కల్పించకపోవడం బాధాకరమన్నారు. అన్ని అర్హతలు ఉన్నప్పటికీ తమను అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగాలకు పరిగణించకపోవడం దారుణమన్నారు. తమకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించిన తరువాతనే నియామకాలు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. లేని పక్షంలో ఆందోళనలు ఉధృతం చేస్తామన్నారు. అసోసియేషన్ గౌరవ అధ్యక్షులు డాక్టర్ పి.శ్రీనివాసులు, ఉపాధ్యక్షులు డాక్టర్ రఘునాథ రెడ్డి, డాక్టర్ శరత్మనోహర్ బాబు, జాయింట్ సెక్రటరీలు డాక్టర్ సునీత, డాక్టర్ శివశంకర్ యాదవ్, కోశాధికారి డాక్టర్ సురేంద్ర, సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
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దుక్కిలో దుఃఖం!● వర్షాభావంతో పంటల సాగుకు విరామం ● బీళ్లుగా దర్శనమిస్తున్న పొలాలు నంద్యాల(అర్బన్): వర్షాలు లేవు.. పొలాలను దున్నలేదు.. పంటలు వేయలేదు.. ఆయకట్టు బీడుగా మారి కనిపిస్తోంది. మూడేళ్ల క్రితం వరుణుడు కరుణించి వర్షాలు పడి పంటలు బాగా పండాయి. పండించిన పంటలకు అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం మద్దతు ధర కల్పించింది. చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో పరిస్థితి ఇందుకు విరుద్ధంగా మారింది. ఖరీఫ్లోనే కరువు రక్కసి కోరలు చాచింది. అదను దాటుతున్నా వర్షాల కోసం అన్నదాతలు ఆకాశం వైపు చూస్తున్నారు. జిల్లాలో అక్కడక్కడ చిన్న పాటి వర్షాలు మినహా ఆశించిన స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదు కాలేదు. దీంతో ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ పంటల సాగు కనుచూపు మేర కనిపించడం లేదని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అరకొర సాగు జిల్లాలోని 2.20 లక్షల హెక్టార్లలో పంటల సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం కాగా ఇప్పటి వరకు 67వేల హెక్టార్లలో మాత్రమే వివిధ పంటలు సాగు అయ్యాయి. అందులో మొక్కజొన్న 20 వేలు, కంది 19 వేలు, వరి 324 హెక్టార్లలో సాగయ్యాయి. ఈ ఏడాది కేవలం బోర్లు, బావుల కింద అధిక విస్తీర్ణంలో రైతులు పంటలు సాగు చేసుకున్నారు. చాలా మంది వేసవి దుక్కులు దున్ని తొలకరి వర్షాలు పడతాయని ఆశించారు. ఖరీఫ్ ప్రారంభమై రెండు నెలలు అవుతున్నా వర్షాలు ముఖం చాటేయడంతో రైతులు ఆకాశం వైపు ఎదురు చూడాల్సి వస్తోంది. అక్కడక్కడ వరినారు పోసిన రైతులు ఎండిన పంటను చూస్తూ ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈ ఏడాది పంటలు పండబోవని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. ఈ ఏడాది వర్షాలు పడతాయనే ఆశ లేదు. సాలు వరి సాగు చేద్దామన్నా భూ ముల్లో పదును లేదు. ఎల్నినో సూపర్ ఎల్నినోగా మారిందని అధికారులు చెప్ప డం చూస్తే ఆందోళన చెందాల్సి వస్తోంది. ఇది వచ్చే సంవత్సరం వరకు ఉంటుందన్న శాస్త్రవేత్తల మాటలకు వ్యవసాయం చేయాలంటేనే భయమేస్తోంది. – కాశీం, రైతు, కానాల ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు తక్కువగా వస్తాయన్న అధికారుల మాటలతో ఇంత వరకు పొలాలను దున్నలేదు. అప్పుడప్పుడు కురుస్తున్న అరకొర వర్షాలతో భూములు పదును కాలేదు. వేసవి దుక్కులు మినహా భూములను దున్నడానికి వీలు లేకుండా పోయింది. రెండేళ్ల క్రితం ఇప్పటికే పంటలు పచ్చగా కళకళలాడేవి. ఈ ఏడాది విత్తుకు భూములు నోచుకోలేదు. – కృష్ణారెడ్డి, రైతు బిల్లలాపురం
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బాలల సంక్షేమం కోసం లీగల్ సర్వీసెస్ కృషికర్నూలు (టౌన్): బాలల సంక్షేమం కోసం, వారికి న్యాయ సహాయం కోసం లీగల్ సర్వీసెస్ కృషి చేస్తోందని జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి బి. లీలా వెంకట శేషాద్రి అన్నారు. కర్నూలు శివారులోని పెద్దపాడులోని దామోదరం సంజీవయ్య బాలసదన్ను గురువారం ఆయన తనిఖీ చేశారు. బాలసదన్లో పిల్లలకు అందిస్తున్న ఆహారం, సంరక్షణ గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎవరికై నా న్యాయ సహాయం కావాలంటే లీగల్ సర్వీసెస్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 15100కు కాల్ చేసి ఉచితంగా పొందవచ్చన్నారు. లీగల్ ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ చీఫ్ శివరామచంద్ర పాల్గొన్నారు.
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నాడు అభివృద్ధి.. నేడు విధ్వంసంకొట్రాయి– చిన్నపూజర్ల రోడ్డుడోన్: రాష్ట్రంలో టీడీపీ అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు గడిచినా అభివృద్ధి పనులకు నయా పైసా ఖర్చు చేయలేదు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కోట్లాది రూపాయలతో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల ఆనవాళ్ళను చెరిపేందుకు ఆ పార్టీ నాయకులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. డోన్ నియోజకవర్గంలో అప్పటి ఆర్థిక శాఖా మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్రెడ్డి రూ. 3,500 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు చేశారు. రాష్ట్రంలో మోడల్ నియోజకవర్గంగా డోన్ను తీర్చిదిద్దారు. నియోజకవర్గం నలువైపులా అభివృద్ధి పనులు కనిపిస్తుంటే టీడీపీ నాయకులకు కంటగింపుగా మారింది. అప్పటి శిలాఫలాకాలు ధ్వంసం చేస్తున్నారు. కొత్తబురుజు రహదారి శిలాఫలకంతో పాటు చనుగొండ్ల రహదారికి సంబంధించిన బుగ్గన ఫొటోతో కూడిన శిలాఫలకాలను టీడీపీ కార్యకర్తలు ధ్వంసం చేశారు. వీటిని పరిశీలించిన పరిసర గ్రామాల ప్రజలు టీడీపీ నేతల వ్యవహారంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది ఇలా ఉండగా శిలాఫలకాల ధ్వంసం గురించి తమకు తెలియదని, పైగా సెలవుల్లో ఉన్నామని ఆర్అండ్బీ డీఈ శ్రీనువాసులయ్య తెలిపారు. ధ్వంసమైన కొట్రాయి–కొత్తబురుజు రోడ్డు శిలాఫలకంధ్వంసమైన ఎద్దు పెంట–చనుగొండ్ల రోడ్డు శిలాఫలకం శిలాఫలకాలు ధ్వంసం చేస్తున్న టీడీపీ నాయకులు అభివృద్ధి పథకాలపై పేర్లు తొలగిస్తున్న వైనం టీడీపీ నాయకుల వైఖరిపై ప్రజల ఆగ్రహం
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‘ఉపాధి’కరువు.. బతుకు బరువు!వీబీజీరామ్జీ (వికసిత్ భారత్– గ్యారెంటీ ఫర్ రోజ్గార్ ఆజీవికా మిషన్–గ్రామీణ్) పథకంలోని పలు నిబంధనలు కూలీలకు శాపంగా మారాయి. ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమై రెండు నెలలు కావస్తున్నా ఇప్పటి వరకు ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురియకపోవడంతో వ్యవసాయ పనులు ముందుకు సాగక కూలీలు అవస్థలు పడుతున్నారు. ఉపాధి పనులను అరకొరగానే కల్పిస్తుండటంతో కుటుంబ పోషణ వారికి భారంగా మారింది. కోవెలకుంట్ల: జిల్లాలోని 29 మండలాల పరిధిలో ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్లో 2.20 లక్షల హెక్టార్లలో వరి, కంది, మినుము, మొక్కజొన్న, పత్తి, వేరుశనగ, ఆముదం, సోయాబీన్ తదితర పంటలు సాగు చేయా ల్సి ఉంది. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు అంతంత మాత్రంగానే పడటంతో సాగు చేసిన మిను ము, మొక్కజొన్న, కంది, పెసర, తదితర పంటలు ఎండుదశకు చేరుకున్నాయి. వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా వ్యవసాయ కూలీలకు పనుల్లేకుండా పోయాయి. మరోవైపు కూలీలకు ఉపాధి పనులు కల్పించడంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం విఫలం అయ్యింది. వ్యవసాయ, ఉపాధి పనులు దొరక్క కూలీలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. జిల్లాలోని ఆయా మండలాల పరిధిలో ప్రతి రోజు 80 వేల మంది కూలీలకు ఉపాధి పనులు కల్పించాల్సి ఉండగా ప్రస్తుతం 12 వేల మందికి మాత్రమే పనులకు వెళుతున్నారు. ఆరు వారాలుగా అందని వేతనాలు దాదాపు ఆరు వారాల నుంచి కూలీలకు వేతనాలు అందాల్సి ఉంది. వ్యవసాయ, ఉపాధి పనులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న కూలీలకు చేసిన పనులకు సకాలంలో వేతనాలు అందకపోవడంతో కుటుంబ ఖర్చులు, పిల్లల చదువు, తదితర ఆర్థిక సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారు. ప్రతి ఏటా జూన్ నెల నుంచి డిసెంబర్ నెల వరకు వ్యవసాయ పనులు ముమ్మరంగా ఉండేవి. ఈ ఏడాది వర్షాభావ పరిస్థితులతో ఆ పనులు లేకపోవడం, ప్రభుత్వం ఉపాధి పనులను వేగవంతం చేయకపోవడంతో కూలీలు పనులు కరువై ఇళ్లవద్ద కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. పెరిగిన నిత్యావసర, కూరగాయల ధరలతో కుటుంబ పోషణను భారంగా నెట్టుకొస్తున్నారు. సాంకేతిక సమస్యలు జిల్లాలో మే నెలాఖరు వరకు 60 వేల మందికి పైగా కూలీలకు ఉపాధి పనులు కల్పించారు. ప్రస్తుతం కేవలం 12 వేల మందికి మాత్రమే పనులు కల్పిస్తున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ, ఉపాధి పనులు లేక కూలీలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పనులను పెంచడంతోపాటు పనుల వద్ద కొత్తగా అమల్లోకి తీసుకొచ్చిన ఫేస్ యాఫ్ను రద్దు చేయాలని కోరుతున్నారు. పనుల ప్రారంభానికి ముందు, పనులు పూర్తి అయ్యాక ఫేస్యాప్లో వివరాలు నమోదు చేయాల్సి ఉంది. ఒక్కో గ్రామానికి ఒక్కో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ మాత్రమే ఉండటంతో రెండుస్లారు ఫేస్యాప్తో గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వస్తోందని కూలీలు వాపోతున్నారు. సంబంధిత అధికారులు యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలు తీసుకుని మరో మూడు నెలల పాటు అడిగిన వారందికి ఉపాధి పనులు కల్పించడంతోపాటు పెండింగ్ వేతనాలు చెల్లించి, పథకం నెలకొన్న సాంకేతిక సమస్యలను పరిష్కరించాలని కూలీలు కోరుతున్నారు. జిల్లాలో అరకొరగా ఉపాధి పనులు కేవలం 12 వేల మందికే పనులు ఆరు వారాల వేతనాలు పెండింగ్ భారంగా మారిన కుటుంబ పోషణ ఆందోళనలో వ్యవసాయ కూలీలు
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కర్నూలు ఎయిర్పోర్టు అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం మీనమేషాలు లెక్కిస్తోంది. ఓర్వకల్ను ఇండస్ట్రీయల్ పార్కుగా ప్రగతి చేసి లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు తెస్తామని చెబుతున్న ప్రభుత్వం.. అందుకు ఊతమిచ్చే ఓర్వకల్ ఎయిర్పోర్టును విస్మరిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎయిర్పోర్టు అభ2021 మార్చి – 2022 మార్చి: 31,971 2022 మార్చి – 2023 మార్చి: 37,532 2023 మార్చి – 2024 మార్చి: 39,229 2024 మార్చి – 2025 మార్చి: 18,813 2025 మార్చి – 2026 మార్చి: 19,733 2026 మార్చి – 2026 జూన్: 4,7491,52,027 ఎయిర్పోర్టు ఏర్పాటైన ఐదేళ్లలో ప్రయాణికుల సంఖ్య 74,139 వచ్చిన ప్రయాణికులు 77,888 వెళ్లిన ప్రయాణికులు ప్రతిపాదనలకే పరిమితమైన నైట్ల్యాండింగ్, రన్వే విస్తరణ త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్న పైలట్ శిక్షణ కేంద్రం గత ప్రభుత్వ హయాంలోనే నాంది క్రమంగా తగ్గిపోతున్న విమాన ప్రయాణికుల సంఖ్య అనువుగా లేని విజయవాడ ప్రయాణ వేళలు
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రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాల ఏర్పాటు ప్రతిపాదనను వెనక్కి తీసుకోవాలి● అప్పటి వరకు దస్తావేజు లేఖర్లకు వైఎస్సార్సీపీ అండగా ఉంటుంది ● సంఘీభావం తెలిపిన మాజీ ఎమ్మెల్యే కాటసాని రాంభూపాల్రెడ్డి కర్నూలు(సెంట్రల్): దస్తావేజు లేఖర్ల కడుపుకొట్టే రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాల ఏర్పాటును ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకోవాలని వైఎస్సార్సీపీ నంద్యాల జిల్లా అధ్యక్షుడు, పాణ్యం మాజీ ఎమ్మెల్యే కాటసాని రాంభూపాల్రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. అంతవరకు దస్తావేజుల లేఖర్లకు వైఎస్సార్సీపీ అండగా ఉండి పోరాటం చేస్తుందని ప్రకటించారు. బుధవారం జిల్లా రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయం ఎదుట చేపట్టిన దస్తావేజు లేఖర్ల పెన్డౌన్ కార్యక్రమానికి వైఎస్సార్సీపీ తరఫున కాటసాని సంఘీభావం ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాల ఏర్పాటుకు సంబంధించి విడుదల చేసిన జీఓ నంబర్ 396ను వెనక్కి తీసుకోవాలన్నారు. ప్రభుత్వం ఏదైనా ప్రవేశపెడితే ప్రజలకు మేలు జరిగేలా ఉండాలని, కీడు చేసేలా ఉండకూడదన్నారు. దస్తావేజు లేఖర్లకు అన్యాయం చేసే రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాల ఏర్పాటు మంచి నిర్ణయం కాదన్నారు. దీనిపై ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దస్తావేజు లేఖర్లు పోరాటం చేస్తున్నా ప్రభుత్వం మొండిగా ముందుకెళ్లడం, పైగా రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాలపై దస్తావేజు లేఖర్లు అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని చెప్పడం అన్యాయమన్నారు. ఒకవేళ చంద్రబాబునాయుడు ముందుకు వెళ్లి రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తే తమ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే రద్దు చేయిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం కర్నూలు దస్తావేజుల లేఖర్ల సంక్షేమ సంఘం గౌరవాధ్యక్షుడు ఎస్ఏ రెహమాన్, అధ్యక్షుడు మహ్మద్రఫీ, ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్రశేఖర్(చందు) మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం దిగి వచ్చే వరకు పోరాటం కొనసాగుతుందన్నారు. జూలై 20 నుంచి 31వ తేదీ వరకు నిరవధిక సమ్మెను కొనసాగిస్తామని, అప్పటికే ప్రభుత్వం వెనక్కి రాకపోతే పోరాటాన్ని మరో రూపంలో ముందుకు తీసుకెళ్తామన్నారు. కార్యక్రమంలో నాయకులు రామకృష్ణ, నాగశేషు, హనుమంతరావు, ఖుద్దుస్, హుస్సేన్, బాషా, అన్వర్, సునీల్కుమార్, ఆంజనేయులు గౌడ్, రామచంద్రారెడ్డి, ఇంద్రేసేనా రెడ్డి, ఆరీఫ్ పాల్గొన్నారు.
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‘పీజీఆర్ఎస్’ క్యూఆర్ కోడ్నంద్యాల: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు పీజీఆర్ఎస్ నిర్వహించే కార్యాలయాల వద్ద క్యూఆర్ కోడ్ బోర్డులను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ జి. రాజకుమారి తెలిపారు. క్యూఆర్ కోడ్లతో ప్రభుత్వ సేవలపై ప్రజల నుంచి నేరుగా అభిప్రాయాలను సేకరించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కలెక్టరేట్, రెవెన్యూ, తహసీల్దార్, మున్సిపల్ కార్యాలయాల్లో ఈ బోర్డులను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. కార్యాలయాలకు వచ్చే ప్రజలకు ఈ క్యూఆర్ కోడ్ వినియోగంపై అధికారులు, సిబ్బంది అవగాహన కల్పించాలన్నారు. 29న శ్రీశైలంలో శాకంబరీ ఉత్సవం శ్రీశైలంటెంపుల్: మహాక్షేత్రంలో ప్రతి ఏటా అషాఢ పౌర్ణమి రోజున శాకంబరీ ఉత్సవం ఎంతో వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. ఉత్సవంలో ఈ నెల 29న అమ్మవారి మూలమూర్తిని పలు రకాల ఆకుకూరలు, కూరగాయాలు, ఫలాలతో అలంకరిస్తారు. శాకాలంకరిణి అయిన అమ్మవారి దర్శనంతో భక్తులు పులకించి పోతారు. ఈ ఉత్సవం రోజున అమ్మవారి ఉత్సవ మూర్తిని, ఆలయ ప్రాంగణంలోని రాజరాజేశ్వరీ అమ్మవారిని, సప్తమాతృకలను, గ్రామదేవత అంకాళమ్మను కూడా వివిధ రకాల కూరగాయలతో అలంకరించి విశేషపూజలు జరిపిస్తారు. అమ్మవారికి శాకాలతో పూజలు చేస్తే అతివృష్టి, అనావృష్టి తొలగి సకాలంలో తగినంత వర్షాలు కురిసి, పంటలు బాగా పండుతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. మరో నాలుగు రోజులు వర్షాలు ఎమ్మిగనూరు సెంట్రల్: జిల్లాలో మరో నాలుగు రోజులు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని బనవాసి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం కో–ఆర్డినేటర్ డాక్టర్ రాఘవేంద్రచౌదరి తెలిపారు. బుధవారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ గురువారం, ఆదివారం రోజుల్లో తేలికపాటి వర్షాలు, శుక్రవారం, శనివారం మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. 5నుంచి 10 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కావచ్చన్నారు. క్వింటా వేరుశనగ రూ.8,089 ఎమ్మిగనూరు టౌన్: స్థానిక వ్యవసాయ మార్కెట్లో సోమవారం క్వింటా వేరుశనగ ధర గరిష్టంగా రూ.8,089 పలికింది. మార్కెట్కు 808 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ దిగుబడులను రైతులు విక్రయానికి తెచ్చారు. క్వింటా కనిష్ట ధర రూ.3,132, మధ్యస్థం రూ.6,400.. గరిష్ట ధర రూ.8,089 ప్రకారం వ్యాపారులు కొనుగోలు చేసినట్లు మార్కెట్ యార్డ్ ప్రత్యేక శ్రేణి కార్యదర్శి పి.కల్పన తెలిపారు.
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పాస్ పుస్తకాల పంపిణీ వేగవంతం చేయాలి● జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి నంద్యాల: రీ–సర్వే, పట్టాదార్ పాస్ పుస్తకాల పంపిణీ, 22ఏ భూ సమస్యల పరిష్కారంలో ఎలాంటి జాప్యానికి తావులేకుండా వేగవంతంగా సేవలందించాలని జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి ల్యాండ్ అండ్ సర్వే అధికారులను ఆదేశించారు. మంగళవారం రాష్ట్ర సచివాలయం నుంచి భూపరిపాలన ప్రధాన కమిషనర్ జయలక్ష్మి రీ–సర్వే, పట్టాదార్ పాస్ పుస్తకాల పంపిణీ, 22ఏ భూ సమస్యల పరిష్కారం, ప్రజలకు అందిస్తున్న రెవెన్యూ సేవల పురోగతిపై అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి మాట్లాడుతూ.. రీ–సర్వే ప్రక్రియలో రైతులకు అవసరమైన సర్టిఫికెట్లు తహసీల్దార్లు, విలేజ్ సర్వేయర్ల ద్వారా ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా వెంటనే అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. సేవల సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచేందుకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళికలు రూపొందించి అమలు చేయాలన్నారు. పట్టాదార్ పాస్ పుస్తకాల పంపిణీని ప్రణాళికాబద్ధంగా వేగవంతం చేసి అర్హులైన రైతులందరికీ సకాలంలో అందేలా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ సూరజ్ ధనుంజయ్, ల్యాండ్ అండ్ సర్వే ఏడీ శ్రీరామ్ తదితర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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క్రమ శిక్షణతో చదువుకోవాలిసంజామల: విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో చదువుకోని తల్లిదండ్రుల కలలను నెరవేర్చాలని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి జనార్దన్ రెడ్డి అన్నారు. మండల కేంద్రం సంజామల కేజీబీవి కళాశాల, మె యిన్ స్కూల్ పాఠశాలను మంగళవారం ఆయన ఆకస్మిక తనీఖీ చేశారు. పాఠశాలలో మెనూ ప్రకారం భోజనాలు పెడుతున్నారా.. లేదా అని విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రభుత్వం సరఫరా చేస్తున్న స్కూల్ బ్యాగ్లు, దుస్తులు తదితర వస్తువులు తప్పని సరిగా విద్యార్థులకు చేరాలన్నారు. ఆయన వెంట ఎంఈఓ రమణా రెడ్డి, ప్రిన్సిపాల్ శ్రీలేఖ ఉన్నారు. ఆధునిక సాంకేతికతతో నేరగాళ్లను అడ్డుకోవాలి బొమ్మలసత్రం: ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పోలీస్శాఖ సమర్ధవంతంగా వినియోగించుకుని నేరగాళ్ల ఆటకట్టించాలని అడిషనల్ ఎస్పీ అడ్మిన్ ఖాదర్బాషా అన్నారు. మంగళవారం స్థానిక జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలోని సమావేశ భవనంలో అడినషల్ ఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో క్రైమ్ అండ్ క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ నెట్వర్క్ అండ్ సిస్టమ్స్పై సిబ్బందికి శిక్షణా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. జిల్లా పోలీస్శాఖలో పనిచేసే సిబ్బందికి సేవల నాణ్యత పెంచేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఎంతో దోహదపడుతుందన్నారు. అలాగే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సమర్ధవంతంగా వినియోగించటం వల్ల నేరాల కట్టడికి కృషి చేయవచ్చని వివరించారు. దీనిద్వారా ప్రజలకు కేసుల విషయంలో వేగవంతమైన, పారదర్శక సేవలు అందించేందుకు వీలుంటుందన్నారు. కార్యక్రమంలో ఎస్బీ సీఐ మల్లికార్జున గుప్తా తదితరులు పాల్గొన్నారు. విద్యార్థుల మహాసమ్మేళనానికి సన్నాహాలు నంద్యాల(వ్యవసాయం): స్థానిక రామకృష్ణ విద్యాలయంలో విద్యనభ్యసించిన అన్ని బ్యాచ్ల పూర్వ విద్యార్థులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చే లక్ష్యంతో ‘పూర్వ విద్యార్థుల మహా సమ్మేళనం – 2026 నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు డిప్యూటీ చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ అఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ శివకుమారరెడ్డి, రవిప్రకాష్ మంగళవారం తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. మహా సమ్మేళనాన్ని ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన (ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం సందర్భంగా) నిర్వహించాలని ప్రాథమికంగా నిర్ణయించామన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా పూర్వ విద్యార్థులు తమ బాల్య జ్ఞాపకాలను పంచుకోవడం, స్నేహబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకునే అవకాశం కలుగుతుందన్నారు. పూర్తి వివరాల నమోదు కోసం శివకుమార్ రెడ్డి (94408 78658), రవి ప్రకాష్ 98661 44759ను సంప్రదించాలన్నారు. ఎస్సీలకు పలు కేంద్ర పథకాలు కర్నూలు(అర్బన్): ఉమ్మడి జిల్లాలోని ఎస్సీలకు వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల ద్వారా పలు పథకాలను అమలు చేస్తున్నట్లు ఈడీ కె.తులసీదేవి తెలిపారు. పీఎంఈజీపీ, ఏపీ ఎంఎస్ఎంఈ, నేచురల్ ఫార్మింగ్, కోకోనట్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు, డ్రోన్స్ హార్టికల్చర్ తదితర పథకాలకు ఆర్థిక సహకారాన్ని అందిస్తోందన్నారు. వివరాలు తెలుసుకునేందుకు, లబ్ధి పొందేందుకు htt ps://apsccorporation.ap.gov.in వెబ్సైట్ ను సందర్శించాలని ఆమె కోరారు.
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రైతు కళ్లు ఆకాశం వైపు చూస్తుండగా.. ఆ రైతు కళ్లలోని నీరు పొలాలకేసీ దీనంగా చూస్తున్నాయి. పచ్చని నారుమళ్లు గొల్లుమంటున్నాయి. నల్లని మాగాణులు తెల్లబోయాయి. గలగల పారాల్సిన పంటకాల్వలు వెక్కిరిస్తున్నాయి. అన్నదాత ఆశలు ఆవిరవుతున్నాయి. కమ్ముకుంటున్న కారు మబ్బులు ఊరమాయలూరు సమీపంలో వరినారుమడి సాగునీటి ప్రాజెక్టులు వెలవెల.. కోవెలకుంట్ల: వరి సాగుకు జిల్లా ప్రసిద్ధి. సమృద్ధిగా నీటి వనరులు ఉండటంతో రెండు పంటలు వరి సాగుకు అనుకూలంగా మారింది. అయితే ఈ ఏడాది సాగునీటి ప్రాజెక్టుల ఆయకట్టులో వరి సాగు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఖరీఫ్లో జిల్లాలోని 29 మండలాల పరిధిలోని బోర్లు, బావులు, కుందూనది, పాలేరు, కుందర వాగు, ఎస్సార్బీసీ, కేసీ కెనాల్, తదితర నీటి ఆధారంగా 72,201 హెక్టార్లలో కర్నూలు, నంద్యాల, షుగర్లెస్, 555 రకాలకు చెందిన వరిని సాగు చేయాల్సి ఉంది. ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమై 50 రోజులు కావస్తున్నా జిల్లాలోని ఆయా ప్రాంతాల్లో అంతంత మాత్రమే వర్షాలు కురవడంతో వరిసాగు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. దేవుడిపై భారం వేసి కుందూనది, వాగులు, బోర్ల కింద నారు మడులు సిద్ధం చేశారు. కాగా ఆయకట్టుకు నీటి విడుదలపై నీలినీడలు కమ్ముకోవడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వరినాట్లు వేసి పంటలను ఎలా కాపాడుకోవాలనే సందిగ్ధంలో ఉన్నారు. జిల్లాలో రెండేళ్ల నుంచి వరిసాగు రైతులకు కలిసి రావడం లేదు. వాతావరణం అనుకూలించక ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో వరి రైతులు కుదేలయ్యారు. గతేడాది అక్టోబర్ నెలలో పైరు పొట్ట దశకు చేరుకుంది. ఆ నెలలో తుపాన్ ప్రభావంతో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిశాయి. వర్షాలకు వరి చాలా చోట్ల నేలవాలి వడ్లు రాలిపోయాయి. పొట్టదశ కావడంతో గింజంతా రాలిపోయింది. ఎకరాకు 40 బస్తాలకు పైగా దిగబడులు వస్తాయనుకుంటే భారీ వర్షాలు దెబ్బతీయడంతో ఎకరాకు 30 బస్తాలకు మించి రాకపోవడంతో రైతులు నష్టాల ఊబిలో కూరుకపోయారు. వేలాది రూపాయాలు పెట్టుబడులు వెచ్చించగా పంట చేతికందే తరుణంలో తరుణుడు కొంపముంచాడు. దిగుబడులు తగ్గగా మార్కెట్లో గిట్టుబాటు ధర రైతులను వేధించింది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో క్వింటా 2,200 వరకు ధర పలికింది. గత ఏడాది మార్కెట్లో బస్తా రూ. 1,400 మించి లేకపోవడంతో ఈ ధరకే విక్రయించి నష్టాలు మూటగట్టుకున్నారు. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ ప్రారంభం నుంచి జిల్లా రైతాంగాన్ని సాగునీటి గండం వెంటాడుతోంది. ఇప్పటి వరకు ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడంతో ఎస్సార్బీసీ, కేసీకెనాల్, రిజర్వాయర్లు, చెరువులు నీరు లేక వెలవెలబోతున్నాయి. గత ఏడాది ఎగువ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురియడంతో జూలై నాటికే శ్రీశైలం జలాశయాన్ని సాగునీరు పుష్కలంగా చేరింది. ఈ ఏడాది రాష్ట్రంతోపాటు కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడకపోవడంతో శ్రీశైలం జలాశయంలో నీరు అంతంత మాత్రంగానే ఉండటంతో ఎస్సార్బీసీ, కేసీ కెనాల్, తెలుగుగంగ, తదితర ప్రాజెక్టులకు సాగునీరు ప్రశ్నార్ధకంగా మారింది. కుందూనది, బోర్ల నీటి ఆధారంగా రైతులు ఆయా ప్రాంతాల్లో నారుమడులు పోసి వరి సాగుకు సమాయత్తమవుతున్నారు. జిల్లాలో ఈ ఏడాది రైతులు కర్నూలు, నంద్యాల సోనాపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మార్కెట్లో ఈ ఏడాది వరికి గిట్టుబాటు ధర ఉండటంతో రైతులు వరిసాగుపై దృష్టి సారించారు. ఈ నెలాఖరు నుంచి వరినాట్లు వేసేందుకు వరిమడులను సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. ఖరీఫ్లో వరిసాగు లక్ష్యం..
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మేము దళితులం కాదా?● పేదల స్థలాలను ఆక్రమించేందుకు రాజకీయం చేస్తున్నారు ● దొరకొట్టాల్లో టీడీసీ నేతలు కబ్జా చేసిన స్థలంలో దళితుల నిరసన ఆళ్లగడ్డ: మేమంతా కూలీ నాలీ చేసుకుని బతుకుదెరువు కొనసాగించేవారం.. మాకు ఏ రాజకీయ పార్టీతో సంబంధం లేదని దొరకొట్టాలకు చెందిన దళితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మంగళవారం దొరకొట్టాల గ్రామంలోని సుమారు 40 కుటుంబాలకు చెందిన దళితులు టీడీపీ నేతలు కబ్జా చేసిన స్థలంలో నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. దాదాపు 70 సంవత్సరాల క్రితం దళితుల నివాస స్థలాలకోసం 367 సర్వే నబంరులో రెండెకరాలు కేటాయించి గ్రామ కంఠంగా మార్పు చేశారన్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఇళ్ల స్థలాలుగా విభజించి అంతర్గత రోడ్లు కూడా వేయించారన్నారు. ఇప్పుడు ఆ స్థలం సుమారు రూ. 6 కోట్లు పలుకుతుందని భావించిన టీడీపీ నేతలు ఎలాగైనా స్థలాన్ని ఆక్రమించుకుని అమ్ముకోవాలని భావించి జేసీబీతో అంతర్గత రోడ్లు, కంచెలు ధ్వంసం చేశారన్నారు. అడ్డుకోబోయిన తమపై దౌర్జన్యం చేసి భయబ్రాంతులకు గురిచేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ దగ్గర అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయని, అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశామన్నారు. దశాబ్దాలుగా కాపాడుకుంటూ వస్తున్న తమ స్థలాలను టీడీపీ నాయకుడు కబ్జా చేసి, మళ్లీ వాళ్లే దళితుడిని తన స్థలంలోకి పోకుండా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అడ్డుకుంటున్నారని ఆరోపణలు చేయడం దారుణమన్నారు. అతను దళితుడు అంటే, 40 కుటుంబాలకు చెందిన తాము దళితులం కాదా? అని ప్రశ్నించారు. పచ్చ మీడియాను అడ్డుపెట్టుకుని టీడీపీ నాయకుడు పేద దళితుల స్థలాలను కబ్జా చేసేందుకు యత్నిస్తున్నాడని, అధికారులు విచారణ చేసి న్యాయం చేయాలని కోరారు.
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పంటలు ఎండి.. గుండెలు మండిఆత్మకూరు: ఎన్నో ఆశలతో సాగు చేసిన పంటలు ఎండి పోతున్నాయి. వరుణుడు మొహం చాటేయడంతో పంటలపై రైతులు ఆశలు వదులుకుంటున్నారు. విత్తు వేసిన చేతులతోనే పంటలను దున్నేస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల పశువులు, జీవాలకు మేతగా వదిలేస్తున్నారు. ఆత్మకూరు మండల పరిధిలోని బాపునంతపురం, కరివేన, నల్లకాల్వ, కొత్త రామాపురం, ముష్టేపల్లి, సిద్దపల్లి తదితర గ్రామాల్లో ఖరీఫ్ సీజన్లో సుమారు 1,400 ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న పంటను రైతులు సాగు చేశారు. రెండు నెలలుగా ఆత్మకూరు డివిజన్ పరిధిలో ఓ మోస్తరు వర్షం కూడా కురవలేదు. పంట పెరిగే దశలో వానలు కురవకపోవడంతో పంట పూర్తిగా వాడుపడుతున్నాయి. రైతులు చేసేదేమి లేక పంటలను దున్నేస్తున్నారు. ఇదే తరహాలో కొత్తపల్లి, పాములపాడు, వెలుగోడు మండలాల్లో కూడా మొక్కజొన్న పంట వందలాది ఎకరాల్లో రైతులు తొలగిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఎకరాకు వెచ్చించిన రూ.30 వేల నుంచి రూ.40 వేలు మట్టిలో కలిసిపోయాయి. ఎంతో ఆశతో పంటను కాపాడుకునేందుకు ముందుగానే తెచ్చి పెట్టుకున్న క్రిమిసంహారక మందులు విత్తన దుకాణాల్లో తిరిగి ఇచ్చేస్తున్నారు. ఆత్మకూరు వ్యవసాయ సబ్ డివిజన్లో సాధారణ సాగు విస్తీర్ణంలో 30 శాతం సాగు చేసిన పంటలన్నీ ఎండిపోవడంతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. దాదాపు రూ. 5 కోట్ల మేర నష్టం వాటిలినట్లు తెలుస్తోంది. నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు. వానల్లేక నేను సాగు చేసిన 20 ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న ఎండిపోయింది. ఇప్పటి వరకు విత్తనాలు, ఎరువుల కోసం దాదా పు రూ.7 లక్షలు పెట్టాను. పంట పెరిగే సమయంలో ఒక్క వాన కూడా కురవలేదు. చివరకు పంటను తొలగించాల్సి వచ్చింది. నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి. – రవీంద్రయాదవ్, కరివేన రైతు ఎంతో ఆనందంగా 10 ఎక రాల్లో మొక్కజొన్న విత్తనాలు వేశాం. వర్షాలు అడపాదడపా పంటలు ఏపుగా పెరిగి పంటలు వస్తాయని భావించాను. వర్షాలు లేకపోవడంతో కళ్ల ముందే మొక్కలు ఎండిపోవడంతో దున్నేశా ను.మధ్యకార పంట సాగు చేసేందుకు పొలాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి. – శ్రీనివాసులు, బాపునంతపురం రైతు
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రాక్షస పాలనలో మహిళలకు భద్రత కరువునంద్యాల: టీడీపీ ప్రభుత్వ తీరు రాక్షస పాలనను తలపిస్తోందని, మహిళలకు భద్రత కరువైందని ఎమ్మెల్సీ ఇసాక్ బాషా విమర్శించారు. రాష్ట్రంలో మహిళలపై దాడులు, అఘాయిత్యాలు, అత్యాచారాలకు నిరసనగా మంగళవారం బొమ్మలసత్రంలో వైఎస్సార్సీపీ మహిళా విభాగం ఆధ్వర్యంలో నిరసన వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నంద్యాల నియోజకవర్గ పరిశీలకులు సూర్యనారాయణ రెడ్డి, జిల్లా జోనల్ మహిళ ఇన్చార్జ్ గాజుల శ్వేతా రెడ్డి, నంద్యాల నియోజకవర్గ అధ్యక్షురాలు హుస్సేనమ్మ, రాష్ట్ర మాజీ దృశ్యకళల డైరెక్టర్ సునీత అమృతరాజ్, మాజీ వైస్ ఎంపీపీ పార్వతమ్మ తదితరులు హాజరయ్యారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా ర్యాలీ నిర్వహించి కూటమి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. అనంతరం అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ ఇసాక్బాషా.. మాట్లాడుతూ పసిపిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు ఎవరికీ భద్రత లేకుండా పోయిందన్నారు. ఇటీవల గుంటూరు, బద్వేలు ఘటనలు సభ్యసమాజం తలదించుకునేలా ఉన్నాయన్నారు. అఘాయిత్యాలకు ఒడిగడుతున్న నిందితులకు అధికార పార్టీ నాయకుల అండగ నిలవడం ఎంత వరకు సమంజసమని ప్రశ్నించారు. రాజకీయ ఒత్తిళ్లతో కేసులు నమోదు చేయడంలో పోలీసులు జాప్యం చేస్తూ, విచారణలో నిర్లక్ష్యం వహిసున్నార న్నారు. అధికార బలంతో నేరస్తులను కాపాడుతుంటే బాధితులకు న్యాయం ఎలా జరుగుతుందన్నా రు. నేరస్థులను కఠినంగా శిక్షించకపోతే. కూటమి ప్రభుత్వం మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదన్నారు. స్టేట్ మహిళా విభాగం జనరల్ సెక్రటరీ శశికళారెడ్డి, జిల్లా మహిళా అధ్యక్షురాలు సుజాతమ్మ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో మహిళలపై జరుగుతున్న దాడు లు, అత్యాచారాలు, హత్యలను తక్షణమే అరికట్టాలన్నారు. చట్టం ముందు అందరూ సమానమే అన్న నమ్మకాన్ని ప్రజల్లో కలిగించాల్సిన బాధ్యత పోలీసులదేనన్నారు. మహిళల రక్షణ కోసం పోలీసు స్టేషన్లు, హెల్ప్లైన్లు, పెట్రోలింగ్ బృందాలు సమర్ధవంతంగా పని చేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో బనగానపల్లె నియోజకవర్గ అధ్యక్షురాలు షాజహాన్, మాజీ కౌన్సిలర్స్ కన్నమ్మ, సావిత్రమ్మ, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సోమశేఖర్ రెడ్డి, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి అనిల్ అమృతరాజ్, మేధావుల సంఘం అధ్యక్షుడు రసూల్ ఆజాద్, జిల్లా క్రిస్టియన్ మైనార్టీ అధ్యక్షుడు కారు రవికుమార్, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు సాయిరాం రెడ్డి, సాంస్కృతిక విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు టీవీ రమణ, స్టేట్ సెక్రటరీ మధుబాబు, స్టేట్ మైనార్టీ సెల్ సెక్రటరీ ఇక్బాల్, స్టేట్ బీసీ సెల్ సెక్రటరీ నాగేంద్ర, స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ యూనిస్ బాషా, జిల్లా సెక్రటరీ దేవనగర్ బాషా, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు సుమంత్ రెడ్డి, జిల్లా యూత్ వింగ్ సెక్రటరీ గగ్గుటూరు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, మాజీ కౌన్సిలర్ మేసా చంద్రశేఖర్, నాయకులు నాగేంద్ర, మహిళలు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అటవీ హక్కుల పరిరక్షణ కమిటీల ఏర్పాటుకొత్తపల్లి: గిరిజనులకు అటవీహక్కుల పరిరక్షణ కమిటీలు ఏర్పాటు చేశామని ఐటీడీఏ ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ ఇన్చార్జ్ శేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు. మంగళవారం మండలంలోని శివపురం గూడెంలో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ అరుణ ఆధ్వర్యంలో గిరిజనులకు గ్రామసభ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. గిరిజనులకు ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ పట్టాలను ఇంతకు మునుపు కుటుంబ పెద్దలకు ఇచ్చామని, వారు మరణించడంతో వారసులకు తర్జుమా చేసి 5 మందికి పట్టాలు పంపిణీ చేశామన్నారు. అదేవిధంగా అటవీ హక్కులను కాపాడు కొనేందుకు అటవీ హక్కుల పరిరక్షణ కమిటీల ను రెండింటిని ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ఈ కమిటీ సభ్యు లు అటవీ భూములను కాపాడడం, గిరిజనులకు జవీవనాధార పనులు కల్పించడం, అటవీ భూములు కబ్జాలకు గురికాకుండా చూసుకుంటారని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఐటీడీఏ పీఎన్యూ ఏపీఐఓలు కమురుద్ధీన్, ఎస్.ఎం భాషా, అటవీశాఖ ఎఫ్ఎస్ఓ రాంబాబు, గిరిజన సమాఖ్య మహిళా మండలి సీసీ యూసుఫ్, పలుశాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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మల్లన్నకు శాస్త్రోక్తంగా సహస్ర దీపార్చన సేవశ్రీశైలంటెంపుల్: జ్యోతిర్లింగక్షేత్రమైన శ్రీశైలంలో మల్లికార్జునస్వామికి సోమవారం దేవస్థానం సహస్రదీపార్చన సేవను నిర్వహించింది. ముందుగా దేవాలయ ప్రాంగణంలోని పురాతన మండపంలో స్వామిఅమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులకు అర్చకులు వేదమంత్రోచ్ఛారణలతో సహస్రదీపార్చన పూజలు జరిపించారు. ఈ సేవలో భాగంగా మండపంలో వెయ్యి దీపాలను వెలిగించి, ఉత్సవమూర్తులకు ప్రత్యేక పూజాదికాలు నిర్వహించారు. అనంతరం స్వామిఅమ్మవార్లను వెండిరథంపై అధిష్టింపజేసి ఆలయ ప్రదక్షిణ చేశారు. ఆలయ అధికారులు, అర్చకులు పాల్గొన్నారు. రీజియన్ హోంగార్డ్స్ కమాండెంట్గా హనుమంతు బొమ్మలసత్రం: రాయలసీమ రీజియన్ హోంగార్డ్స్ కమాండెంట్గా హనుమంతు సోమవారం భాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈసందర్భంగా ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఎస్పీ సునీల్ షోరాణ్ను ఆయన మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. హోంగార్డ్స్ దర్బార్లో సిబ్బంది ఆరోగ్యం, ప్రమాద బీమా తదితర అంశాలపై అవగాహన కల్పించామన్నారు. పోలీస్ వ్యవస్థలో హోమ్గార్డుల పాత్ర కీలకమైందన్నారు. పీజీఆర్ఎస్కు 157 ఫిర్యాదులు బొమ్మలసత్రం: పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమానికి ప్రజల నుంచి 157 ఫిర్యాదులు అందాయి. సోమవారం స్థానిక ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ప్రజల నుంచి అందిన ఫిర్యాదులు తిరిగి పునరావృతం కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పోలీస్ అధికారులకు ఎస్పీ సునీల్ షోరాణ్ సూచించారు. చట్టపరిధిలో ఉన్న సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలన్నారు. ఇరుపక్షాలతో మాట్లాడి భాధితులకు న్యాయం చేయాలన్నారు. కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన కర్నూలు(హాస్పిటల్): కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీలో గత 2023లో ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్కు సంబంధించి కాంట్రాక్టు ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయబోయే ఉద్యోగాలకు అభ్యర్థుల సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన సోమవారం కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీలో నిర్వహించారు. ఏడీ కృష్ణమోహన్ ఆధ్వర్యంలో సోమవారం కళాశాలలోని కాన్ఫరెన్స్ హాలులో అభ్యర్థులను పిలిచి వారి సర్టిఫికెట్లు పరిశీలించారు. మొత్తం 8 పోస్టులకు అభ్యర్థులను పిలవగా ఆర్థోపెడిక్ టెక్నీషియన్, ఈఈజీ టెక్నీషియన్, మోల్డ్ టెక్నీషియన్, ప్రోస్టేటిస్ట్, ప్రోస్టోటిక్ టెక్నీషియన్ పోస్టులకు మాత్రం అభ్యర్థులు రావడంతో వారి ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లు పరిశీలించి పంపించారు. మిగిలిన పోస్టులకు, అభ్యర్థులకు మంగళవారం(21వతేది) కూడా సర్టిఫికెట్లను పరిశీలించనున్నారు. క్వింటా వేరుశనగ రూ.7,970 ఎమ్మిగనూరు టౌన్: స్థానిక వ్యవసాయ మార్కెట్లో సోమవారం క్వింటా వేరుశనగ ధర గరిష్టంగా రూ.7,970 పలికింది. మార్కెట్కు 754 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ దిగుబడులను రైతులు విక్రయానికి తెచ్చారు. క్వింటా కనిష్ట ధర రూ.3,369, మధ్యస్థ ధర రూ.7,120 ప్రకారం వ్యాపారులు కొనుగోలు చేసినట్లు మార్కెట్ యార్డ్ ప్రత్యేక శ్రేణి కార్యదర్శి పి.కల్పన తెలిపారు. హొళగుంద: తుంగభద్ర జలాశయం నుంచి ఈ నెల 16న దిగువ కాలువ(ఎల్లెల్సీ)కు విడుదల చేసిన నీరు సోమవారం మధ్యాహ్నానికి హొళగుంద సెక్షన్ 184 కి.మీ దాటి ముందుకెళ్లాయి. ఆంధ్ర, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు సంబంధించి బళ్లారి, రాయచూరు, కర్నూలు తదితర ప్రాంత ప్రజల తాగునీటి అవసరాల కోసం డ్యాం నుంచి రోజుకు 3,500 క్యూసెక్కుల(ఎల్బీఎంసీ, పవర్ కెనాల్ కాలువలకు) నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. ఇదిలాఉంటే టీబీ డ్యాంలో ఈ ఏడాది ఆశించిన స్థాయిలో నీరు చేరకపోవడంతో ఖరీఫ్కు సాగునీటిని విడుదల చేయకుండా తాగునీటి వరకే పరిమితం చేశారు. ప్రస్తుతం డ్యాంలో 26 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే నిల్వ ఉంది. గతేడాది 33 పాత క్రస్టుగేట్ల స్థానంలో కొత్త గేట్ల ఏర్పాటుకు ఒక పంట (ఖరీఫ్)కు మాత్రమే నీరిచ్చి రబీకి చేతులెత్తేశారు. ఈ సారి ఖరీఫ్కు కూడా నీరందే పరిస్థితి లేకపోవడంతో ఆయా రాష్ట్రాల రైతులు దిక్కతోచని స్థితిలో పడ్డారు. ప్రస్తుతం ఎల్లెల్సీకి 1100 క్యూసెక్కుల నీరు విడుదలవుతోంది.
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అర్జీల పరిష్కారంలో నిర్లక్ష్యం వద్దునంద్యాల: ప్రజా పరిష్కార వేదిక ద్వారా స్వీకరించే ప్రతి అర్జీని నిర్లక్ష్యం లేకుండా నాణ్యతతో పరిష్కరించాలని అధికారులను జాయింట్ కలెక్టర్ సూరజ్ ధనుంజయ్ ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లోని పీజీఆర్ఎస్ హాల్లో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జాయింట్ కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. ప్రజా సమస్యలను సత్వరమే నాణ్యతతో బియాండ్ ఎస్ఎల్ఎ వెళ్లకుండా ఎప్పటి కప్పుడు పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. మొత్తం 5,367 అర్జీలు రీఓపెన్ అయ్యాయని, వాటిలో 5,328 పరిష్కారం కాగా ఇంకా 39 పెండింగ్లో ఉన్నాయని, వాటిని త్వరితగతిన పరిష్కరించాలన్నారు. రెవెన్యూ క్లినిక్స్ ద్వారా 198 అర్జీలు స్వీకరించామన్నారు. కార్యక్రమంలో డీఆర్ఓ రామునాయక్, నోడల్ ఆఫీసర్ ఉమామహేశ్వరి, జిల్లా అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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గుడ్ల ఉత్పత్తి లేకనే..గుడ్ల ధర వింటే కనుగుడ్లు తేలేసే పరిస్థితి. గుడ్ల దిగుమతికి తెలంగాణ ప్రధాన ఆధారం. గత వేసవిలో అధిక ఉష్ణోగ్రతల వల్ల కోళ్లు భారీగా మరణించాయి. గుడ్లు ఉత్పత్తి చేసే కోళ్ల పెంపకం తగ్గిపోవడంతో మార్కెట్లో సరఫరా తగ్గిపోయింది. ప్రస్తుతం డజను గుడ్ల ధర రూ.96 నుంచి రూ.100 వరకు పలుకుతోంది. రీటైల్గా ఒక గుడ్డు రూ.10 ప్రకారం విక్రయిస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో దాదాపు 15 లక్షల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఇందులో 50 శాతం కుటుంబాలు రోజు గుడ్లు తింటారని అంచనా. ఒక్కో కుటుంబం సగటున రోజుకు 4 గుడ్లు తిన్నా 30 లక్షల గుడ్లు అవసరం. నేడు ఆ స్థాయిలో గుడ్ల ఉత్పత్తి లేకపోవడం వల్ల ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి.
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ఇక ‘సాలు’.. ఆపండి!శ్రీశైలం టెంపుల్: గంగాధర మండపం నుంచి నంది సర్కిల్ వరకు రాతి నిర్మాణంతో సాలు మండపాలు నిర్మించాలనే ప్రతిపాదన వివాదాస్పదమైంది. దేవస్థాన ఈఓ ఆదేశాలతో రూ.19కోట్లతో సాలు మండపాలు నిర్మించాలని ఇంజినీరింగ్ విభాగం ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో అజెండా అంశంగా ఉంచగా తిరస్కరించారు. దేవదాయశాఖ కమిషనర్ ఆదేశాలతో మరోసారి ఇదే అంశాన్ని అజెండాగా ఈఓ చేర్చడంతో రెండో సారి కూడా ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు ఏకగ్రీవంగా తిరస్కరించారు. కమిషనర్ విచక్షణాధికారాలతో టెండర్ తాను చెప్పిన విషయం ఈఓతో కావడం లేదని దేవదాయశాఖ కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ నేరుగా రంగంలోకి దిగారు. శ్రీశైలం ట్రస్ట్బోర్డు చైర్మన్ పోతుగుంట రమేష్ నాయుడికి ఫోన్చేసి సాలు మండపాల అజెండాను అమోదించాలని ఒత్తిడి చేశారు. అయినప్పటికీ ఒప్పుకోకపోవడంతో ధర్మకర్తల తీర్మానాన్ని సైతం లెక్కచేయకుండా సొంతంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దేవదాయ ధర్మదాయ యాక్ట్ 30/1987 ప్రకారం కమిషనర్ విచక్షణాధికారాలతో ఉత్తర్వులు పంపారు. శ్రీశైల దేవస్థాన ఈఓ సుమారు రూ.19కోట్లతో సాలు మండపాల నిర్మాణానికి టెండర్ పిలిచారు. టెండర్కు మంగళవారం చివరి తేది. సీఎం చంద్రబాబుకు బహిరంగ లేఖ దేవదాయ కమిషనర్ ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే దేవస్థానానికి ట్రస్ట్బోర్డు ఎందుకని సీఎం చంద్రబాబుకు ధర్మకర్తల మండి చైర్మన్ బహిరంగలేఖ రాశారు. నూతన క్యూకాంప్లెక్స్, భక్తుల సౌకర్యాల కాంప్లెక్స్, టాయిలెట్స్ మొదట నిర్మించాలని, ఆ తర్వాత సాలు మండపాలను నిర్మిస్తే బాగుంటుందని సూచించారు. మల్లన్న సొమ్మును వృథా చేయకూడదనే ఉద్దేశంతో సాలు మండపాలను తిరస్కరించామని లేఖలో పేర్కొన్నారు. సాలు మండపాల నిర్మాణాన్ని ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేయాలన్నారు. తెలంగాణకు చెందిన పది మంది అర్చకులు శ్రీశైల దేవస్థానంలోనే విధులు నిర్వహిస్తున్నారని, వారిని తిరిగి తెలంగాణకు పంపాలని సీఎంకు రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర పరిధిలోని 10 మందిని ఉద్యోగులగా తిరిగి నియమించేటట్లు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఇవీ విమర్శలు..సాలు మండపాల నిర్మాణంపై దేవదాయశాఖ కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్, శ్రీశైల దేవస్థాన ఈఓ శ్రీనివాసరావుకు ఉన్న అసక్తి ఏంటనే విషయాలపై పలు విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. సాలు మండపాల నిర్మాణ కాంట్రాక్టర్తో ముందే బేరం కుదర్చుకున్నారని విశ్వసనీయ సమాచారం. ఆమ్యామ్యాలు పుచ్చుకుని అతనికే కాంట్రాక్ట్ వచ్చేలా, సదరు కాంట్రాక్టర్కు ఉన్న అర్హతలతో టెండర్ నిబంధనలు సైతం మార్పులు చేసినట్లు సమాచారం. సదరు కాంట్రాక్టర్తో కుదిరిన ఒప్పందంతోనే ఒకసారి ధర్మకర్తల మండలి ఒకసారి తిరస్కరిస్తే, రెండోసారి కూడా అజెండా అంశంగా చేర్చారనే విమర్శలు ఉన్నాయి. కాగా.. కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ను సమర్దిస్తారా లేదంటే చైర్మన్ను గౌరవిస్తారా.. సీఎం చంద్రబాబు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారోనని సర్వత్రా ఉత్కంఠత నెలకొంది. రూ.19 కోట్లతో సాలు మండపాలు నిర్మించాలని ప్రతిపాదన రెండుసార్లు తిరస్కరించిన ధర్మకర్తల మండలి సీఎం చంద్రబాబుకు బహిరంగ లేఖ రాసిన చైర్మన్ టెండర్ల నిర్వహణపై కమిషనర్, ఈఓ ఆసక్తిపై విమర్శలు
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227 మంది విద్యార్థులకు ‘షైనింగ్’ అవార్డులునంద్యాల(అర్బన్): జిల్లాలో పదో తరగతిలో 183 మందికి, ఇంటర్మీడియట్లో 44 మందికి.. మొత్తం 227 మందికి షైనింగ్ స్టార్స్ అవార్డులు సోమవారం అందజేశారు. మెరిట్ విద్యార్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఒక్కొక్కరికి రూ.20వేల నగదు ప్రోత్సాహకం, ప్రశంసా పత్రం, గోల్డ్ మెడల్లను అందజేసి ఘనంగా సత్కరించారు. నంద్యాల మండలం చాబోలు రోడ్డులోని ఏఎస్ఆర్ ఫంక్షన్ హాలులో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. రాష్ట్ర న్యాయ, మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఎన్ఎండీ ఫరూక్, జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి, గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి రాంగోపాల్ రెడ్డి, ఇంటర్మీడియట్ విద్యాశాఖ అధికారి శంకర్ నాయక్, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి జనార్దన్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. మంత్రి, జిల్లా కలెక్టర్, ఎమ్మెల్సీ మాట్లాడుతూ... విద్యార్థులు ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ వంటి ఉన్నత లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని పట్టుదలతో ముందుకు సాగాలన్నారు. తల్లిదండ్రులు పిల్లలపై అనవసర ఒత్తిడి తీసుకురాకుండా వారి అభిరుచులు, సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా ఉన్న త విద్యను ఎంచుకునేలా ప్రోత్సహించాలన్నారు. పరీక్షలకు ముందు తాను ఇచ్చిన హామీ మేరకు అత్యధిక మార్కులు సాధించిన ఓ విద్యార్థినికి మూడు గ్రాముల బంగారు కమ్మలు మంత్రి ఫరూక్ అందజేశారు. ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు, డిప్యూటీ డీఈఓలు, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.
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వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు తగ్గకుండా ప్రణాళికలు● జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారినంద్యాల: ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు తగ్గకుండా కార్యాచరణ ప్రణాళికలు రూపొందించి నివేదికలు సమర్పించాలని అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లోని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ హాలులో సోమవారం వ్యవసాయం, ఉద్యానవనం, పశుసంవర్ధక, మత్స్య, జలవనరులు, గ్రామీణ నీటి సరఫరా, ప్రణాళిక, బ్యాంకింగ్ తదితర శాఖల అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. అధిక నీటి అవసరం ఉన్న వరి, మొక్కజొన్న వంటి పంటల సాగుపై సమీక్షించాలాన్నరు. తక్కువ నీటితో సాగయ్యే మినుములు, కందులు, శనగలు వంటి పప్పుధాన్యాలను ప్రోత్సహించాలన్నారు. బహుళ పంటల సాగు, నీటి పొదుపుపై విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలన్నారు. పంటలపై ప్రభావం పడితే పశుగ్రాసం కొరత ఏర్పడి పాల ఉత్పత్తి కూడా తగ్గే అవకాశముందని దీనిపై పశుసంవర్ధక శాఖ అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. జిల్లాలో నీటి ఎద్దడి ఎదురయ్యే గ్రామాలను గుర్తించి ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. సహజ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ భూమిని ఏడాది పొడవునా సాగులో ఉంచే విధానాలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలన్నారు. వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో రైతులకు రుణాల పునర్వ్యవస్థీకరణ, పంటల బీమా, నష్టపరిహారం వంటి అంశాలపై స్పష్టమైన కార్యాచరణతో ముందుకు వెళ్లాలన్నారు.
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త్వరలో మరో మూత‘బడి’● మూత దిశగా పులిమద్ది ప్రాథమిక పాఠశాలనంద్యాల(అర్బన్): నంద్యాల నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న రాష్ట్ర న్యాయ, మైనార్టీ శాఖ మంత్రి ఇలాకాలో మరో ప్రభుత్వ పాఠశాల మూత పడనుంది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ పాఠశాలలను ప్రైవేటు పాఠశాలలకు ధీటుగా అభివృద్ధి చేసింది. విద్యార్థుల హాజరు శాతం తగ్గకుండా అనేక చర్యలు చేపట్టింది. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వ పాఠశాలల బాగోగుల గురించి పట్టించుకునేవారు కరువయ్యారు. ఫలితంగా నంద్యాల మండలంలో బ్రాహ్మణపల్లె, సుబ్బారెడ్డిపాలెం పాఠశాలలు మూతపడ్డాయి. ఇదే కోవలో పులిమద్ది గ్రామ మండల ప్రాథమిక ఫౌండేషన్ పాఠశాల చేరనుంది. ఇది సంగతి.. పులిమద్ది గ్రామంలోని మండల ప్రాథమిక ఫౌండేషన్ పాఠశాలలో 2024–25 విద్యాసంవత్సరంలో 14 మంది విద్యార్థులు ఉండేవారు. ఈ ఏడాది 13 మంది విద్యార్థులు ఉన్నట్లు రికార్డులు చెబుతున్నాయి. ఈనెల 1 నుంచి 3వ తేదీ వరకు పాఠశాల హెచ్ఎం కృష్ణారావు సెలవులపై వెళ్లడంతో అదే గ్రామంలో ఉన్న మోడల్ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల ఎస్జీటీగా పని చేస్తున్న విజయభాస్కరరెడ్డికి బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఈనెల 2న 14 మంది విద్యార్థుల్లో నిహారిక అనే విద్యార్థికి మాత్రమే హాజరు వేశారు. రికార్డుల్లో ఉన్న 13మంది గైర్హాజరు వేశారు. సెలవుల్లో ఉన్న రెగ్యులర్ హెచ్ఎం కృష్ణారావు హాజరు శాతాన్ని విచారించకుండా మిడ్డేమిల్స్ యాప్లో 14మంది హాజరైనట్లు నమోదు చేశారు. ఈ విషయం ఎంఈఓ బ్రహ్మంనాయక్ దృష్టికి వెళ్లడంతో ఈనెల 3న పాఠశాలను సందర్శించి రికార్డులను పరిశీలించారు. రెగ్యులర్ ఉపాధ్యాయుడు కృష్ణారావు, డిప్యూటేషన్పై వచ్చిన విజయభాస్కరరెడ్డిలను సస్పెండ్ చేశారు. అనంతరం మిట్నాల ఎంపీయూపీ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు అరవింద్కుమార్ను డిప్యూటేషన్పై నియమించారు. విద్యార్థులు ఎవరూ లేకపోయినా ఆయన ఈనెల 6 నుంచి పాఠశాలకు వస్తూ వెళ్తున్నారు. విద్యాశాఖ అధికారులు నిత్యం పర్యవేక్షణ చేయకుండా తమ ఊరిలో పాఠశాలను మూసి వేస్తారేమోనని గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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ఊళ్లకు ఊళ్లు ‘కన్నీళ్లు’● తాగునీటి కోసం కలెక్టరేట్ వద్ద 30 గ్రామాల ప్రజల నిరసనకర్నూలు(సెంట్రల్): పక్కనే హంద్రీ ఉన్నా తాగడానికి గుక్కెడు నీళ్లు లేని దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్నామని, గాజులదిన్నె ప్రాజెక్టు నుంచి 1000 క్యూసెక్కులు తాగునీటి కోసం విడుదల చేయాలని 30 గ్రామాల ప్రజలు నినదించారు. కల్లూరు, కోడుమూరు మండలాల్లోని వందలాది ప్రజలు తమ గోడు అధికారులకు వినిపించేందుకు సోమవారం ఖాళీ బిందెలతో కలెక్టరేట్కు చేరుకున్నారు. పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నిరసన వ్యక్తం చేశారు. అంతకు ముందు హంద్రీ పరీవాహక పరిరక్షణ కమిటీ కన్వీనర్ శ్రీనివాసగౌడ్ అధ్యక్షతన జిల్లా పరిషత్ నుంచి కలెక్టరేట్ వరకు ఖాళీ బిందెలు ప్రదర్శిస్తూ ర్యాలీ నిర్వహించారు. అనంతరం కలెక్టరేట్ ఎదుట పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపట్టినా అధికారులు స్పందించకపోవడంతో కలెక్టరేట్లోని దూసుకెళ్లారు. అయితే వారిని పీజీఆర్ఎస్ వేదిక వైపు వెళ్లకుండా అక్కడున్న పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. అయితే చివరికి బాధిత గ్రామాలకు చెందిన 5 మందిని అధికారులతో కల్పించేందుకు అధికారులు అంగీకరించడంతో ధర్నాను విరమించారు. నిరసనకు సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి డి.గౌస్దేశాయ్, ప్రజాస్వామ్య సంఘాల ఐక్య వేదిక కన్వీనర్ రామకృష్ణారెడ్డి, రాయలసీమ విద్యావంతుల వేదిక నాయకులు రత్నం ఏసేపు, సీపీఐ నగర కార్యదర్శి రామకృష్ణారెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ కిసాన్ సెల్ జిల్లా చైర్మన్ సూర్యప్రకాష్రెడ్డి తదితరులు మద్దతు తెలిపారు.
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ముగ్గురు పిల్లల్లో ఎవ్వరికీ రాలేదుమాకు ముగ్గురు పిల్లలు, 2025–26 విద్యా సంవత్సరంలో నఖియా 8వ తరగతి, తెహసీన్ 9వ తరగతి, అయాజ్ అలీ 10వ తరగతి చదివారు. వీరిలో ఒక్కరికి కూడా తల్లికి వందనం పథకం కింద నగదు బ్యాంకు ఖాతాలో జమ కాలేదు. అంతకు ముందు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో అమ్మ ఒడి పథకం డబ్బులు పడ్డాయి. 300 యూనిట్ల కరెంట్ బిల్లు నింబంధన పేరుతో గతేడాది అనర్హులుగా చూపించారు. మాది ఉమ్మడి కుటుంబానికి చెందినదిగా అధికారులతో ధ్రువీకరించి మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకున్నా పడలేదు. ఈ సంవత్సరమైనా పడతాయో లేదో చూడాలి. – సయ్యద్ ముర్తుజాబీ, పాములపాడు
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ఏడాది గడిచినా రాలేదు..నాకు ఇంటర్ మీడియెట్ చదివే ఒక కుమారుడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది తరగతులు చదివే ఇద్దరు కూతుర్లు ఉన్నారు. కానీ గత సంవత్సరం ఇద్దరు కూతుర్లకు మాత్రమే తల్లికి వందనం కింద డబ్బులు జమ అయ్యాయి. కుమారుడు హరీష్కు మాత్రం డబ్బులు పడలేదు. సచివాలయ అధికారుల చుట్టూ ఎన్నిసార్లు తిరిగినా.. ‘అర్హతలు ఉన్నాయి.. అందుకే ఎలిజిబుల్ లిస్టులో పేరు ఉంది.. ఈ రోజు.. రేపు పడుతుంది’లే అంటూ వచ్చారు. సంవత్సరం గడిచినా పడలేదు. ఈ ఏడాదైనా పడుతాయో లేదోనని ఆందోళనగా ఉంది. – లక్కబోయిన సుజాత, సోమయాజుల పల్లి గ్రామం, బండిఆత్మకూరు మండలం
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రూ. 8 వేలు మాత్రమే ఇచ్చారుమా కుమారుడు కార్తీక్ గతేడాది స్థానిక జెడ్పీ పాఠశాలలో పదో తరగతి చదివాడు. మాకు ఎటువంటి పొలాలు లేవు. కూలీ పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాం. గతేడాది మొదట తల్లికి వందనం డబ్బులు పడలేదు. అప్పట్లో సచివాలయం వద్దకు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశాం. చాలా రోజులకు రూ. 8 వేలు వేశారు. మిగతా డబ్బులు మళ్లీ పడతాయని సెల్ ఫోన్లో మేసేజ్లు చూసుకుంటూ ఉన్నాం. చదువు పూర్తయినా ఇంత వరకు పడలేదు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో అమ్మఒడి డబ్బులు పడ్డాయి. ఈఏడాదైనా మాలాంటి పేదలకు పూర్తిగా న్యాయం చేయాలి. – సునీత, గడివేముల ఎన్నికల సమయంలో కుటుంబంలో ఎంత మంది పిల్లలు ఉంటే అందరికీ తల్లికి వందనం డబ్బులు ఇస్తామని కూటమి నేతలు హామీ ఇచ్చారు. అధికారంలోకి వచ్చాక ఆ మాటను మొదటి ఏడాది పూర్తిగా వదిలేశారు. గత ఏడాది ఎంతో మంది పేదలు తల్లికి వందన కోసం ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగి విసిగిపోయారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో పథకానికి అర్హులైన విద్యార్థుల కుటుంబాల విద్యార్థులకు ఎందుకు ఇవ్వలేదో అర్థం కావడం లేదు. – శివశంకర్రెడ్డి, విద్యార్థుల తండ్రి, సాంబవరం, గోస్పాడు మండలం ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం కూటమి నేతలు ఎలాంటి షరతులు లేకుండా ఈ ఏడాదైనా అర్హులైన ప్రతి విద్యార్థికి తల్లికి వందనం అందించాలి. నిబంధనలతో అనర్హులుగా ప్రకటించడం తగదు. బడికి వెళ్లే ప్రతి విద్యార్థికి రూ.15 వేలు అందించాలి. రూ.13 వేలు ఇచ్చి చేతులు దులుపుకుంటే సహించేది లేదు. స్కూళ్లు తెరిచిన నెలలో ఇస్తే బాగుండేది. పేద విద్యార్థులకు అన్యాయం చేస్తే ఆందోళనలు చేస్తాం. –ఎర్రిస్వామి, ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా సెక్రటరీ మా కుమారుడు సగినేల కార్తీక్ గతేడాది పట్టణంలోని సెయింట్ మేరీస్ హైస్కూల్లో 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకూ చదువుకున్నాడు. తల్లికి వందనం 9వ తరగతికి సంబంధించిన డబ్బులు అరకొరగా రూ.10, 500 ఇచ్చింది. మిగతా డబ్బులు 10వ తరగతి పూర్తయినా రాలేదు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఎటువంటి కోతలు లేకుండా ప్రతి సంవత్సరం అమ్మఒడి రూ.13 వేలు బ్యాంకు ఖాతాలో వేసింది. ఈ ప్రభుత్వంలో తల్లికి వందనం కింద అరకొర వేసి చేతులు దులుపుకుంది. – సగినేల నాగరాజు, వనములపాడు, పగిడ్యాల మండలం
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సంక్షేమాన్ని గాలికొదిలేశారు!బేతంచెర్ల: రెండేళ్ల టీడీపీ పాలనలో రైతు సంక్షేమాన్ని పూర్తిగా గాలికొదిలేశారని మాజీ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి విమర్శించారు. ఆదివారం బేతంచెర్ల పట్టణంలోని వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో ఆయా గ్రామాల నాయకులు, కార్యకర్తలతో సమావేశం నిర్వహించారు. వారిని ఆప్యాయంగా పలకరించి, యోగ క్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం గ్రామా ల్లో నెలకొన్న సమస్యలు, ప్రజలు, రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులతో పాటు ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా బుగ్గన మాట్లాడుతూ.. ఈ ఏడాది నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారన్నారు. పంటలకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించడంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని విమర్శించారు. ఖరీఫ్ సీజన్లో ఎరువులు, విత్తనాలు అందించలేక పోయిందన్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో సీఎం వైఎస్ జగన్ రైతు సంక్షేమానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. ఏటా పెట్టుబడి సాయం, ఆర్బీకేల ద్వారా సకాలంలో ఎరువుల సరఫరా, ఉచిత పంటల బీమా, దిగుబడులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించారన్నారు. ప్రస్తుత టీడీపీ ప్రభుత్వ పాలనలో పంటల బీమా ప్రీమియాన్ని కూడా రైతులే భరించాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడిందని విమర్శించారు. రైతులు, అన్ని వర్గాల ప్రజలు తోపాటు మహిళను సైతం మోసం చేసిన ఘనత సీఎం చంద్రబాబుకే దక్కుతుందన్నారు. సిమెంట్ నగర్ గ్రామానికి చెందిన మహిళలు మాజీ మంత్రి బుగ్గనను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి తమ సమస్యలను వివరించారు. కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ బుగ్గన నాగభూషణం రెడ్డి, నాయకులు బుగ్గన చంద్రారెడ్డి, బాబురెడ్డి, లక్ష్మీరెడ్డి, రామచంద్రుడు, మురళీకృష్ణ, మునేశ్వర్రెడ్డి, తిరుమలేశ్వర్రెడ్డి, పిట్టల జాకీర్, దస్తగిరి, మల్లికార్జున, గోపాల్రెడ్డి సలీమ్, వలిబాషా పాల్గొన్నారు. రైతులను ఆదుకోవడంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం విఫలం పంటల బీమా ప్రీమియం భారం మోపడం తగదు మాజీ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్రెడ్డి
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కుందూలో భగీరథ ప్రయత్నంనదిలో జేసీబీతో గుంతను తవ్వుతున్న దృశ్యం ఉయ్యాలవాడ: ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులతో ఈ ఏడాది కుందూనదిలో నీటి ప్రవాహం నిలిచిపోయింది. నది పూర్తిగా అడుగంటడంతో తాగునీటి కోసం మండల పరిధిలోని కొన్ని గ్రామాలలో ప్రత్యామ్నాయ మార్గం తప్పడం లేదు. మండలంలోని ఆర్.జంబులదిన్నె గ్రామంలో కుందూనదిలో ఊట నీరు లభ్యం కోసం జేసీబీ సహాయంతో గుంతను తవ్వారు. దీంతో కొద్ది మేరకు మంచినీటి సమస్యతో పాటు పశువులకు అవసరాలకు నీరు సమకూరుతుందని గ్రామానికి చెందిన చిట్టెపు రాజగోపాల్రెడ్డి, రాజశేఖర్రెడ్డి, ప్రజలు పేర్కొన్నారు.
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సంగమేశ్వరుడి సేవలో..కొత్తపల్లి: జిల్లా ఎస్పీ సునీల్ షోరాణ్ దంపతులు ఆదివారం సాయంత్రం సంగమేశ్వరుడిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయానికి చేరుకున్న ఎస్పీ కుటుంబానికి పురోహితుడు తెలకపల్లి రఘురామ శర్మ ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికారు. ముందుగా కృష్ణాపరిసర ప్రాంతాలను పరిశీలించారు. అనంతరం గర్భాలయంలోని వేపధారు శివలింగానికి విశేష పూజకార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఆలయ పురోహితులు ఎస్పీ కుటుంబ సభ్యులకు ఆలయ చరిత్రను వివరించారు. జిల్లాలో మోస్తరు వర్షం నంద్యాల(అర్బన్): జిల్లాలో శనివారం సాయంత్రం నుంచి ఆదివారం ఉదయం వరకు పలు చోట్ల మోస్తరు వర్షం కురిసింది. గోస్పాడు మండలంలో అత్యధికంగా 27.0 మి.మీ, పాములపాడు, అళ్లగడ్డ, శ్రీశైలం మండలాల్లో అత్యల్పంగా 1.4 మి.మీ వర్షం కురిసింది. మహానందిలో 22.8, నందికొట్కూరులో 20.4, బండిఆత్మకూరులో 19.8, శిరివెళ్లలో 13.4, రుద్రవరం 12.8, మిడుతూరు 10.6, నంద్యాల రూరల్ 6.4, ప్యాపిలి, గడివేముల 5.8, కొలిమిగుండ్ల 4.8, వెలుగోడు, 3.4, సంజామల, ఉయ్యాలవాడ, నంద్యాల అర్బన్లలో 3.2, చాగలమర్రి 2.6మి.మీ వర్షం కురిసింది. నేడు కలెక్టరేట్లో ప్రజా వినతుల స్వీకరణ నంద్యాల: స్థానిక కలెక్టరేట్లోని పీజీఆర్ఎస్ హాలులో ఈనెల 20వ తేదీ సోమవారం ‘ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదిక’ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమం ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు కొనసాగుతుందన్నారు. అర్జీదారులు తమ దరఖాస్తు పరిష్కారం ఏ దశలో ఉందో తెలుసుకోవడం కోసం టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1100ను సంప్రదించవచ్చన్నారు. అలాగే అర్జీదారులు దరఖాస్తుల ప్రస్తుత సమాచారాన్ని meekosam.ap.gov.in వెబ్సైట్లో సంప్రదించి తెలుసుకోవచ్చన్నారు. అర్జీలను కూడా ఇలాగే నమోదు చేసుకోవచ్చన్నారు. అర్జీదారులందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధిత శాఖల జిల్లా స్థాయి అధికారులందరూ తప్పనిసరిగా హాజరై ప్రజల వినతులను స్వీకరించి, పరిష్కారానికి చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. నేటి నుంచి దస్తావేజు లేఖరుల నిరవధిక సమ్మె కర్నూలు(సెంట్రల్): ప్రైవేట్ రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాల ఏర్పాటును నిరసిస్తూ జూలై 20 నుంచి 31వ తేదీ వరకు దస్తావేజు లేఖరులు నిరవధిక సమ్మెలోకి వెళ్లనున్నట్లు దస్తావేజు లేఖరుల సంక్షేమ సంఘం జిల్లా గౌరవాధ్యక్షుడు ఎస్ఏ రెహమాన్ ఆదివారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీఓ నంబర్ 396ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ చేపట్టే నిరవధిక సమ్మెకు ప్రజలు సహకరించాలని కోరారు. స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్టుమెంట్ను ప్రైవేట్కు అప్పగించేందుకు ప్రభుత్వం పూనుకోవడం అన్యాయమన్నారు. రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాలు ఏర్పాటైతే ఏళ్లుగా దస్తావేజు లేఖరులుగా పనిచేస్తున్న తమ జీవన భృతిని కోల్పోతామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం వెంటన తమ విన్నపాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని రిజిస్ట్రేషన్ కేంద్రాల ఏర్పాటు ప్రతిపాదనను వెనక్కి తీసుకోవాలని కోరారు. ఎమ్మిగనూరుటౌన్: వేరుశనగ దిగుబడులు ఆదివారం కురిసిన వర్షానికి తడిచి పోయాయి. ఎమ్మిగనూరు మార్కెట్ యార్డులో షెడ్లు లేకపోవడంతో పంట ఉత్పత్తులకు రక్షణ లేక రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోవాల్సి వచ్చింది. ఆలూరు, ఆదోని, మంత్రాలయం, కోడుమూరు, ఎమ్మిగనూరు నియోజకవర్గాల నుంచి 15,757 బస్తాల్లో 4,727 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ దిగుబడులను ఆదివారం విక్రయానికి తీసుకొచ్చారు. క్వింటా గరిష్టంగా రూ.8,540 ప్రకారం కొనుగోలు చేశారు. వర్షం కురవడంతో రైతులు ఆరబోసుకున్న పంట దిగుబడులు పూర్తిగా తడిసిపోయాయి.వర్షం వచ్చి డ్రైన్ నీరు వెనక్కు వచ్చి నీటిలో తన 12 సంచులకు పైగా నీట మునిగి కొట్టుకొనిపోయాయని రైతు కర్ణ కన్నీటి పర్యంతమయ్యాడు.
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మల్లన్న భద్రత గాలిలో దీపంశ్రీశైలంటెంపుల్: శ్రీశైల దేవస్థానంలో గర్భగుడిలో వీడియో చిత్రీకరణ ఘటన మరువక ముందే శ్రీశైల ఆలయంలో యథేచ్ఛగా వీడియో చిత్రీకరించి, సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ రూపంలో అప్లోడ్ చేసిన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆలయంలో ముఖ్య భద్రతాధికారి, సుమారు 200 మందికి పైగా సెక్యూరిటీ సిబ్బంది విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆలయ ప్రవేశ ద్వారాల వద్ద భక్తులు ఆలయంలోకి మొబైల్ ఫోన్లు, నిషేధిత పదార్థాలు, బ్యాగులు తీసుకెళ్లకుండా తనిఖీలు నిర్వహిస్తారు. అయితే తూతూ మంత్రంగా తనిఖీలు నిర్వహించడంతో యథేచ్ఛగా అందరూ ఆలయంలోకి మొబైళ్ల తీసుకెళ్తున్నారనే విమర్శలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ యువతి తన ఇన్స్ట్రాగ్రామ్ ఆలయంలో చేసిన వీడియోను రెండు రోజుల క్రితం అప్లోడ్ చేయడంతో మరోసారి మల్లన్న క్షేత్రంలో భద్రతా వైఫల్యం బయటపడింది. అలాగే శ్రీశైల ఆలయంలోనే తీసిన మరొక వీడియోను వారం క్రితం ఆమె పోస్టు చేసినట్లు వెలుగు చూసింది. ప్రస్తుతం ఈ రీల్ స్థానికంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. శ్రీశైల ఆలయం మొత్తం కలియ తిరుగుతూ వీడియో చిత్రీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. అసలే క్షేత్రంపై ఉగ్రవాదుల నిఘా ఉందని పలుమార్లు అక్టోపస్ బృందం పరిశీలించి క్షేత్రంలో భద్రత పరంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై నివేదికలు ఇచ్చినా బేఖాతర్ చేస్తున్నారు. ఉగాది ఉత్సవాల్లో సైతం ఓ వ్యక్తి ఏకంగా గర్భగుడిలోకి మొబైల్ తీసుకెళ్లి గర్భగుడి వీడియో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేసిన ఘటన మరువక ముందే మరో ఘటన చోటుచేసుకుంది. దేవస్థాన ఉన్నతాధికారి పర్యవేక్షణాలోపం వలనే ఇటువంటి సంఘటనలు పునరావృతమవుతున్నాయనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. మల్లికార్జున స్వామి ఆలయంలో యథేచ్ఛగా వీడియో చిత్రీకరణ గత రెండు రోజల క్రితం ఇన్స్ట్రాగ్రామ్లో రీల్స్ అప్లోడ్ చేసిన యువతి ప్రత్యేక అధికారి, సిబ్బంది తనిఖీలు చేస్తున్నా.. మొబైళ్లతో భక్తుల ఆలయ ప్రవేశం
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ముందస్తు ఏర్పాట్లుకర్నూలు ప్రభుత్వ సర్వజన వైద్యశాలలో ఇప్ప టి వరకు ఒక్క కోవిడ్ కేసు నమోదు కాలేదు. ఎవ్వరికై నా జలుబు, దగ్గు, గొంతునొప్పి వంటి లక్షణాలు ఉంటే ఆసుపత్రిలోని ఓపీ నెం.99లో చికిత్స చేయించుకోవాలి. అవసరమైన వారికి అక్కడి వైద్యులు వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించి కోవిడ్ను నిర్ధారిస్తారు. ఒకవేళ ఎవ్వరికై నా కోవిడ్ నిర్ధారణ అయితే పరిస్థితి దృష్ట్యా వారిని ఆసుపత్రిలో చేర్చుకోవడమా లేదా ఇంటి వద్దే ఐసోలేషన్లో ఉంచడమా అనేది వైద్యులు నిర్ణయిస్తారు. కోవిడ్ కేసులు వచ్చినా అందుకు అవసరమైన ఆక్సిజన్, మందులు, సర్జికల్స్, కిట్లు సిద్ధంగా ఉంచాం. – డాక్టర్ కె.వెంకటేశ్వర్లు, సూపరింటెండెంట్, కర్నూలు ప్రభుత్వ సర్వజన వైద్యశాల
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మృతుడి కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలి● అధికారుల నిర్లక్ష్యంతోనే రోడ్డు ప్రమాదాలు ● మృతుడి కుటుంబీకులు, బంధువుల ధర్నా మంత్రాలయం రూరల్: రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వ్యక్తి కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలంటూ చిలకలడోణ గ్రామస్తులు, మృతుని కుటుంబీకులు మంత్రాలయం రహదారిపై ధర్నాకు దిగారు. శనివారం ఉదయం 5 గంటలకు జాతీయ రహదారిపై కారు ఢీకొని గ్రామానికి చెందిన పుట్టక వెంకటేష్ తీవ్రంగా గాయపడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. విషయం తెలుసుకున్న కుటుంబ సభ్యులు ఆదివారం ఉదయం 9 గంటలకు మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు గ్రామస్తులు పెద్ద ఎత్తున బస్టాండ్కు చేరుకున్నారు. చిలకలడోణ – మంత్రాలయం జాతీయ రహదారిపై అడ్డంగా ఎద్దుల బండ్లను ఉంచి దాదాపు గంటన్నర పాటు రాస్తోరోకో, ధర్నా చేపట్టారు. ఎమ్మిగనూరు–మంత్రాలయం ఇరువైపుల రెండు కిలోమీటర్ల పొడవున జాతీయ రహదారిపై వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. మంత్రాలయానికి వచ్చే భక్తులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న సీఐ దస్తగిరిబాబు, ఎస్ఐ మల్లికార్జున పోలీసు సిబ్బందితో చేరుకున్నారు. నిత్యం చిలకలడోన పరిధిలోనే ఎక్కువ రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగిన జాతీయ రహదారి అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. టోల్ వసూలు చేస్తున్నా భద్రతా చర్యలు చేపట్టడంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. రెండు, మూడు రోజుల్లో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని, ప్రమాదానికి కారణమైన కారును గుర్తించి చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హామీ ఇవ్వడంతో ఆందోళన విరమించారు. అనంతరం ఎస్ మల్లికార్జున పోలీసు సిబ్బందితో కలసి ట్రాఫిక్ను క్లియర్ చేశారు.
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శాస్త్రోక్తంగా పల్లకీ సేవశ్రీశైలంటెంపుల్: శ్రీభ్రమరాంబా మల్లికార్జున స్వామివార్ల ఉత్సవమూర్తులకు ఆదివారం అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలో పల్లకీ సేవ నిర్వహించారు. ముందుగా ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన పల్లకీలో ఉత్సవమూర్తులు ఆశీనులుగావించి వేదమంత్రోచ్ఛారణల నడుమ ప్రత్యేక పూజలు చేసి, మేళతాళాలతో ఆలయ ప్రదక్షిణ చేశారు. ఈ పూజా కార్యక్రమాల్లో దేవస్థాన అధికారులు, అర్చకులు పాల్గొన్నారు. కొత్తూరులో గుంటూరు జిల్లా జడ్జి పూజలు పాణ్యం: కొత్తూరు గ్రామంలో వెలసిన శ్రీవల్లి సుబ్రమణ్యేశ్వరస్వామి ఆలయంలో ఆదివారం గుంటూరు జిల్లా జడ్జి కోళ్లపూడి కిషోర్ పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ మర్యాదలతో ఆలయ సిబ్బంది, అధికారులు, అర్చకులు ఆయనకు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం జడ్జి స్వామికి అభిషేకాలు, అర్చనలు, తదితర విశిష్ట పూజలు చేశారు. తర్వాత అర్చకులు జడ్జికి శేషవస్త్రాలు అందజేసి సత్కరించారు. హొళగుంద: మండలకేంద్రం హొళగుందలోని జూనియర్ కళాశాల ఎదురుగా ఉన్న చెరువు వద్ద కురువల ఆరాధ్య దైవం భక్త కనకదాసు నూతన విగ్రహ, కలశ ప్రతి ష్టాపన కార్యక్రమం ఆదివారం వైభవంగా జరిగింది. దమ్మూరు గోవర్ధననందపురి స్వామి, మదిరే యల్లా లింగామఠం నాగరాజు స్వామి చేతుల మీదుగా సాగిన ఈ కార్యక్రమాని తిలకించేందుకు కురువలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర మహిళా ప్రధాన కార్యదర్శి శశికళ కృష్ణమోహన్, టీడీపీ ఆలూరు ఇన్చార్జ్ వైకుంఠం జ్యోతి తదితరులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై కనకదాసు విగ్రహాన్ని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ జాతి పట్ల ప్రజల్లో గూడుకట్టుకున్న అజ్ఞానాన్ని తన కీర్తనలు, పాటలతో తొలగించిన మహనీయుడు భక్త కనకదాసు అని కొనియాడారు. విగ్రహ ప్రతిష్ఠోత్సవంలో భాగంగా గ్రామంలో గజ్జెళ్లి చిన్నారుల కోలాటం, భజన బృందం మధ్య కనకదాసు చిత్రపట ఊరేగింపు కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి. చుట్టు పక్కల గ్రామాల నుంచి వచ్చిన భక్తులకు నిర్వాహకులు అన్నదానం చేశారు. కురువ సంఘం జిల్లా అసోషియేషన్ అధ్యక్షుడు ఎల్లార్తి దర్గన్న, కుల పెద్దలు డీసీ బజ్జన్న, శేషన్న, ఎం.డీ హళ్లి నాగరాజు, నందీశ, శేషగిరి, గర్జప్ప, చాగప్ప, లింగన్న, రామలింగప్ప తదితరులు పాల్గొన్నారు.వృద్ధురాలి శవం లభ్యం హొళగుంద: స్థానిక విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్ ఎదురుగా గుర్తు తెలియని వృద్ధురాలి మృతదేహం కనిపించింది. ఆదివారం స్థానికులు గమనించి సమాచారం ఇవ్వడంతో హెడ్ కానిస్టేబుల్ రామ్నాయక్ ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి పరిశీలించాడు. మృతురాలికి 60 నుంచి 70 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలతో చనిపోయి ఉంటుందని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మృతురాలి వివరాలు తెలిస్తే హొళగుంద ఎస్ఐ 91211 01161కు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. అనుమానాస్పద స్థితిలో వ్యక్తి మృతి బేతంచెర్ల: అంబాపురం గ్రామంలో ఓ వ్యక్తి అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఎస్ఐ రమేష్బాబు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. గ్రామంలో నాపరాళ్ల ట్రాక్టర్ డ్రైవర్గా పని చేసే సుధాకర్ (40) సొంతూరు బనగానపల్లె మండలం కై ప గ్రామం. వారం క్రితం అతని భార్య, పిల్లలు పని మీద కై పకు వెళ్లారు. అతను మిద్దైపె నిద్రించగా అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందాడు. అతను ఫోన్ వినియోగించక పోవడంతో పాటు ఎప్పుడైనా పనులకు వెళ్తే నాలుగైదు రోజులకు ఇంటికి తిరిగొచ్చేవాడు. ఈ క్రమంలో అతని గురించి కుటుంబీకులు వాకబు చేయలేదు. అయితే ఆదివారం చుట్టు పక్కల ఇళ్ల వారికి సుధాకర్ ఇంటి నుంచి దుర్వాసన వస్తుండటంతో పరిశీలించగా.. మిద్దైపె శవమై కనిపించాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు గ్రామానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం బేతంచెర్ల ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతునికి భార్య లీలావతి, ఇద్దరు కుమారులు, కుమార్తె ఉన్నారు. మృతుని తండ్రి కైప రామచంద్రుడు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ వెల్లడించారు.