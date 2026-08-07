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Warangal
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కాకతీయుల వారసత్వ సంపద అద్భుతంరిటైర్డ్ ఐఏఎస్ కేకే ఛాత్రత్ కాజీపేట అర్బన్: కాకతీయుల వారసత్వ సంపద అద్భుతమని 1967 బ్యాచ్ ఒడిశా రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ కె.కె.ఛత్రత్ అన్నారు. కాజీపేట మండలం మడికొండలోని దక్షిణకాశీగా పేరుగాంచిన మెట్టురామలింగేశ్వరస్వామి ఆలయాన్ని రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఛత్రత్ గురువారం సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. మెట్టుగుట్టపై ఉన్న దొంతులమ్మ గుండాలను, జీడి గుండంలోని భీముడి పాదముద్రలను పరిశీలించి వివరాలను అర్చకులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పురావస్తు కళాఖండాలను దర్శించుకోవాలనే కాంక్షతో ఓరుగల్లుకు విచ్చేసినట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఆలయ ఈఓ సత్యనారాయణ, రఘుచందర్, అర్చకులు రాగిచేడు అభిలాష్ శర్మ, పరాశరం విష్ణువర్ధనాచార్యులు, పారుపల్లి సత్యనారాయణశర్మ పాల్గొన్నారు.
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ఢిల్లీలో కొనసాగుతున్న సహారా బాధితుల ధర్నాశుక్రవారం శ్రీ 7 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026● మల్కాజ్గిరి ఎంపీ ఈటల రాజేందర్కు వినతిపత్రం భీమదేవరపల్లి: సహారా ఇండియాలో డిపాజిట్ చేసిన తమ సొమ్మును వెంటనే తిరిగి చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ భీమదేవరపల్లి మండలానికి చెందిన సహారా కార్యకర్తలు, బాధితులు ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద చేపట్టిన నిరసన ధర్నా గురువారానికి మూడో రోజుకు చేరింది. ‘మా డబ్బులు మాకివ్వాలి’ అంటూ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ తమ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈసందర్భంగా బాధితులు మాట్లాడుతూ.. ఏళ్లకు ఏళ్లు గడుస్తున్నా.. డిపాజిట్దారులకు న్యాయం జరగట్లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిరసనలో భాగంగా మల్కాజ్గిరి ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ను ఢిల్లీలో కలిసి తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. ఎంపీ ఈటల సానుకూలంగా స్పందిస్తూ.. బాధితులకు త్వరలోనే న్యాయం జరిగేలా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారని ములుకనూరు సహారా మేనేజర్ గడల కుమార్ తెలిపారు. మండలానికి చెందిన మండ మహేందర్, చిత్రాల మహేశ్తో పాటు పలువురు బాధితులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కలెక్టరేట్లో జయశంకర్కు నివాళిన్యూశాయంపేట: తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త ప్రొఫెసర్ కొత్తపల్లి జయశంకర్ జయంతిని గురువారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించారు. కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద, అధికారులు ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ తెలంగాణ సాధన కోసం జయశంకర్ చేసిన కృషి చిరస్మరణీయమని కొనియాడారు. ఆయన ఆశయాలను ఆదర్శంగా తీసుకుని ప్రజాసేవ కోసం ప్రతిఒక్కరు నిబద్ధతతో పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్లు సంధ్యారాణి, వైవీ గణేశ్, అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. దరఖాస్తుల ఆహ్వానం న్యూశాయంపేట: ప్రభుత్వ, ఎయిడెట్, ప్రైవేట్ కళా శాలల్లో చదువుతున్న ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈబీసీ, మైనారిటీ, దివ్యాంగ విద్యార్థులు పోస్ట్మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్ల కోసం ఈ–పాస్ పోర్టల్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ప్రభుత్వం డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్(డీబీటీ) విధానంలో పోస్ట్మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్లు అందించేందుకు మార్గదర్శకాలు జారీచేసిందని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు విద్యార్థి తప్పనిసరిగా మీసేవ కేంద్రంలో ఆధార్ బయోమెట్రిక్ ధ్రువీకరణ పూర్తి చేసిన అనంతరం పోర్టల్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. మరిన్ని వివరాల కోసం హనుమకొండలోని బీసీ సంక్షేమాభివృద్ధి కార్యాలయంలో సంప్రదించాలన్నారు.నూతన కమిటీ ఎన్నికగీసుకొండ: పామాయిల్ రైతు సంఘం నూతన కమిటీని ఎన్నుకున్నట్లు చాడా కొమురారెడ్డి తెలిపారు. మండలంలోని కొనాయమాకుల రైతుల వేదికలో గురువారం కొమురారెడ్డి అధ్యక్షతన పామాయిల్ రైతుల సమావేశం నిర్వహించారు. ముందుగా రైతుల సమస్యలపై చర్చించి పలు తీర్మానాలు చేశారు. అనంతరం జిల్లా నూతన కమిటీని ఎన్నుకున్నారు. అధ్యక్షుడిగా నంద్యాల కృష్ణారెడ్డి, ఉపాధ్యక్షులుగా చాడా కొమురారెడ్డి, గుడిపూరి అరుణ, ప్రధాన కార్యదర్శిగా కుంచారపు వెంకట్రెడ్డి, కోశాధికారిగా బుస్సారి బాబురావు, కార్యవర్గ సభ్యులను ఎన్నుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నూతన అధ్యక్షుడు కృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈనెల 19న నర్సంపేటలో నిర్వహించే సర్వసభ్య సమవేశంలో జిల్లా పామాయిల్ రైతుల సమస్యలపై చర్చ ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. రైతులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని సమావేశాన్ని విజయవంతం చేయాలని వారు కోరారు. కానిస్టేబుళ్లకు నగదు పురస్కారం కాజీపేట అర్బన్: ఆత్మహత్యకు యత్నించిన వ్యక్తి ప్రాణాలు కాపాడడం అభినందనీయమని వరంగల్ పొలీస్ కమిషనర్ శ్వేత మడికొండ పీఎస్ కానిస్టేబుళ్లు సంపత్, గోవర్ధన్ను గురువారం అభినందించారు. కాజీపేట మండలం అమ్మవారిపేటలోని సాయినాథ్ వెంచర్ ప్రాంతంలో రెండు రోజుల క్రితం కరీమాబాద్కు చెందిన మెరుగు పవన్ ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకుని ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. గమనించిన మడికొండ కానిస్టేబుళ్లు పవన్ను రక్షించి చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. ఆత్మహత్యకు యత్నించిన వ్యక్తి ప్రాణాలను కాపాడినందుకు కానిస్టేబుళ్లు గోవర్ధన్, సంపత్ను సీపీ శ్వేత నగదు పురస్కారం అందించి సత్కరించారు. కార్యక్రమంలో డీసీపీ దార కవిత, మడికొండ ఇన్స్పెక్టర్ పుల్యాల కిషన్, ఎస్సైలు రాజబాబు, రాజ్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పనులు వేగిరం చేయండి వరంగల్ అర్బన్: గ్రేటర్ వరంగల్ ప్రధాన కార్యాలయంలో నిర్మాణంలో ఉన్న పరిపాలన భవన నిర్మాణ పనుల పురోగతిని గురువారం కమిషనర్ టి.వెంకన్న తనిఖీ చేశారు. పనులు వేగవంతం చేసి, గడువులోగా పూర్తి చేయాలని ఇంజినీరింగ్ అధికారులకు పలు సూచనలిచ్చారు. మ్యూజియం ప్రాంగణంలోని శిల్పాలను పురావస్తు శాఖ ద్వారా సురక్షితంగా తగిన ప్రదేశానికి తరలించేలా చర్యలు తీసుకో వాలని సూచించారు.
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అమృత్ భారత్ పనుల తనిఖీకాజీపేట రూరల్: కాజీపేట జంక్షన్లో కొనసాగుతున్న అమృత్ భారత్ స్టేషన్ రీ డెవలప్మెంట్ పనులను గురువారం సికింద్రాబాద్ డివిజన్ అడిషనల్ రైల్వే మేనేజర్ (ఐ) ముత్యాలనాయుడు తనిఖీ చేశారు. ఆయన సికింద్రాబాద్ నుంచి ప్రత్యేక స్పిక్లో కాజీపేట జంక్షన్కు చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏడీఆర్ఎం ముత్యాల నాయుడు కాజీపేట జంక్షన్ లోపల, స్టేషన్ బయట జరుగుతున్న అమృత్ భారత్ పనులు క్షణ్ణంగా తనిఖీ చేశారు. అనంతరం స్పిక్లో సికింద్రాబాద్కు తరలివెళ్లారు. ఆయన వెంట సికింద్రాబాద్ డీఈఎన్ సెంట్రల్ ప్రంజల్ కేశర్వాణి, కాజీపేట రైల్వే స్టేషన్ మేనేజర్ అగ్గి రవీందర్, కమర్షియల్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజ్గోపాల్, రైల్వే ఐఓడబ్ల్యూ శ్రీనివాస్, సూపర్వైజర్లు పాల్గొన్నారు. హన్మకొండ అర్బన్: ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రాలకు వచ్చే రోగులకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలందించడంలో ఫార్మసీ అధికారులు, నర్సింగ్ అధికారులు సమర్థవంతంగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించాలని హనుమకొండ డీఎంహెచ్ఓ ఎ.అప్పయ్య సూచించారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో ఫార్మసీ అధికారులు, నర్సింగ్ అధికారులతో ఆయన వేర్వేరుగా సమీక్షించారు. ఈసందర్భంగా డీఎంహెచ్ఓ అప్పయ్య మాట్లాడుతూ.. ఫార్మసీ అధికారులు ఈ–ఔషధి పోర్టల్లో మందుల వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు నమోదు చేయడంతో పాటు అన్ని రకాల మందులు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. కలెక్టర్ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా 24 గంటలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో సాధారణ ప్రసవాలు జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, అవసరమైతే మాత్రమే రిఫర్ చేయాలని సూచించారు. సమావేశాల్లో అదనపు డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ టి. మదన్మోహన్ రావు, డిప్యూటీ డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ ప్రదీప్రెడ్డి, మాతా–శిశు సంక్షేమ కార్యక్రమ అధికారి రజిత, జిల్లా ఇమ్యూనైజేషన్ అధికారి శ్రీకృష్ణారావు, ఎన్సీడీ కార్యక్రమ అధికారి డాక్టర్ మురళి, డెమో అశోక్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. కాజీపేట: ఈఏడాది ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఐటీఐ కళాశాలల్లో మిగిలిన సీట్లలో చేరేందుకు రెండో విడత దరఖాస్తుల స్వీకరణ గడువు ఈ నెల 15 వరకు పెంచినట్లు ప్రభుత్వ ఐటీఐ ప్రిన్సిపాల్ పొన్నాల వేణు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు ఎలక్ట్రీషియన్, ఎలక్ట్రానిక్ మెకానికల్ ట్రేడ్లలో (ఏటీసీ కోర్సులు) అడ్వాన్స్డ్ సీఎస్సీ మెషినింగ్ టెక్నీషియన్, ఇంజనీరింగ్ డిజైన్ టెక్నీషియన్, మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్, ఇండస్ట్రియల్ రోబొటిక్స్ డిజిటల్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ టెక్నీషియన్, మెకానిక్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్లో శిక్షణ కోసం దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. iti.telangana.gov.in వెబ్సైట్లో రూ.100 రుసుంతో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరారు. మొదటి విడత దరఖాస్తు చేసిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో వెబ్ ఆప్షన్లు మాత్రమే మార్చుకోవాలని ప్రిన్సిపాల్ సూచించారు. కాజీపేట అర్బన్: ఆత్మహత్యకు యత్నించిన వ్యక్తి ప్రాణాలు కాపాడడం అభినందనీయమని వరంగల్ పొలీస్ కమిషనర్ శ్వేత.. మడికొండ పీఎస్ కానిస్టేబుళ్లు సంపత్, గోవర్ధన్ను గురువారం అభినందించారు. కాజీపేట మండలం అమ్మవారిపేటలోని సాయినాథ్ వెంచర్ ప్రాంతంలో రెండు రోజుల క్రితం కరీమాబాద్కు చెందిన మెరుగు పవన్ ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకుని ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. గమనించిన మడికొండ కానిస్టేబుళ్లు పవన్ను రక్షించి చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. ఆత్మహత్యకు యత్నించిన వ్యక్తి ప్రాణాలను కాపాడినందుకు కానిస్టేబుళ్లు గోవర్ధన్, సంపత్ను సీపీ శ్వేతరెడ్డి నగదు పురస్కారం అందించి సత్కరించారు. కార్యక్రమంలో డీసీపీ దార కవిత, మడికొండ ఇన్స్పెక్టర్ పుల్యాల కిషన్, ఎస్సైలు రాజబాబు, రాజ్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఎంజీఎంలో రోగులకు నాసిరకం భోజనండైట్ కాంట్రాక్టర్ను తొలగించాలి: సీపీఎం కాశిబుగ్గ: వరంగల్ ఎంజీఎం ఆస్పత్రిలో రోగులకు అందిస్తున్న భోజనం నాసిరకంగా ఉందని, వెంటనే డైట్ కాంట్రాక్టర్ను తొలగించాలని సీపీఎం నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. గురువారం పార్టీ వరంగల్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఆస్పత్రి సమస్యలపై క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా వారు చికిత్స పొందుతున్న రోగులు, వారి అటెండెంట్లతో మాట్లాడి, సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. భోజనం నాసిరకంగా ఉందని, అన్నం సరిగ్గా ఉడక్కపోవడం, తిన్న ఆహారం జీర్ణం కాకపోవడం వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు రోగులు వారి దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. దీనిపై నాయకులు.. సంబంధిత కాంట్రాక్టర్ను ప్రశ్నిస్తే నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెప్పారని వారు పేర్కొన్నారు. డయాలసిస్ రోగులకు అవసరమైన కిట్లు, మందులివ్వకుండా, బయట కొనాలని వైద్యులు చెబుతున్నట్లు సీపీఎం నాయకులకు రోగులు విన్నవించారు. దీనివల్ల ప్రతీవారం రోగులపై అదనపు ఖర్చు కావడంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని సీపీఎం నాయకుడు సింగారపు బాబు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో కమిటీ సభ్యులు అరుణ్కుమార్, ఎండీ.మహబూబ్ పాషా, ఎన్.చంద్రమౌళి, సింగారం చుక్కయ్య, రాజమణి, అనిల్, శివ పాల్గొన్నారు.
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సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేయాలి● కన్నెపల్లి పంప్ హౌజ్ మోటార్లు ఆన్ చేయాలి ● హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్రెడ్డికమలాపూర్: అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు సమన్వయంతో పని చేస్తూ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేయాలని హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్రెడ్డి సూచించారు. కమలాపూర్ ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో అభివృద్ధి ప్రణాళికలు, సమస్యలపై గురువారం నిర్వహించిన మండల సర్వసభ్య సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే పాల్గొని వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల పని తీరును సమీక్షించారు. ముందుగా తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ జయంతి సందర్భంగా చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. కాళేశ్వరం వద్ద 5 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు సముద్రం పాలవుతోందని, వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తాగు, సాగు నీటి అవసరాల కోసం కన్నెపల్లి పంప్హౌజ్ మోటార్లు ఆన్ చేసి నీటిని విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేశారు. సమావేశం ద్వారా సర్పంచులు అధికారుల దృష్టికి తీసుకొచ్చిన బెల్టు షాపుల మూసివేత, గ్రామాల్లో తాగు నీటి సమస్య వంటి పలు సమస్యలపై సంబంధిత అధికారులు స్పందించి వచ్చే సమావేశంలోపు ఆ సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. రైతులు యూరియా బస్తాల కోసం ఇబ్బంది పడకుండా అసరమైన యూరియా అందుబాటులో ఉంచాలని వ్యవసాయాధికారులకు సూచించారు. అనంతరం సర్పంచులను సన్మానించారు. సమావేశంలో డీటీడీఓ, మండల ప్రత్యేకాధికారి సత్యవతి, ఏఎంసీ చైర్పర్సన్ తౌటం ఝాన్సీ, పీఏసీఎస్ చైర్మన్ సంపత్రావు, ఎంపీడీఓ గుండె బాబు, తహసీల్దార్ సురేశ్కుమార్, హౌసింగ్ డీఈ రవీందర్, సర్పంచులు, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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హక్కుల సాధన కోసం ఐక్యంగా ఉద్యమిస్తాంకాశిబుగ్గ: సమాన పని–సమాన స్టైఫండ్ నినాదంతో హక్కుల సాధన కోసం ఐక్యంగా పోరాటం కొనసాగిస్తామని తెలంగాణ ఆయుష్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ నాయకులు తెలిపారు. ఆయుష్ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో వరంగల్ ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్యశాలలో నిర్వహిస్తున్న ఆయుష్ హౌస్ సర్జన్ల సమ్మె గురువారం మూడో రోజుకు చేరుకుంది. ముందుగా.. తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ జయంతి సందర్భంగా చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. సమ్మెకు సంఘీభావం అలోపతిక్ డాక్టర్లతో సమానంగా ఉపకార వేతనాలివ్వాలని ఆయుష్ హౌస్ సర్జన్లు చేస్తున్న నిరవధిక సమ్మెకు అనంతలక్ష్మి పూర్వ వైద్య విద్యార్థులు డాక్టర్ హరిరమాదేవి, డాక్టర్ రాజేశ్వరి సంపూర్ణ మద్దతు తెలిపారు. వైద్య విద్యార్థుల నిరసన శిబిరాన్ని సందర్శించి వారితో మాట్లాడారు. సమ్మెలో పాల్గొంటే క్రమశిక్షణాచర్యలు హౌస్సర్జన్ల సమ్మెకు సంఘీభావం తెలిపితే క్రమశిక్షణాచర్యలు తీసుకుంటామని ఆ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ అనసూయ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. సమ్మెలో యూజీ విద్యార్థులు పాల్గొనరాదని, ఒకవేళ పాల్గొంటే వారి తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందిస్తానన్నారు. దీనిపై హౌస్సర్జన్లు మాట్లాడుతూ.. డిమాండ్లను పరిష్కరించే సమయంలో ఆంక్షలు విధిస్తూ, సమస్యను జఠిలం చేస్తున్నారన్నారు. ఉత్తర్వులు ఉపసంహరించుకోవాలన్నారు. తెలంగాణ ఆయుష్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ
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ఏసీల మరమ్మతుకు చర్యలుకాశిబుగ్గ: వరంగల్ ఎంజీఎం ఆస్పత్రిలో బర్న్స్ వార్డును సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రామ్కుమార్రెడ్డి గురువారం సందర్శించారు. సాక్షిలో ‘నా శరీరం కాలి మండుతోంది.. చల్లదనం కావాలి’ శీర్షికన గురువారం ప్రచురితమైన కథనానికి ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ రాంకుమార్రెడ్డితో పాటు ఆర్ఎంఓ–2 డాక్టర్ మధుకర్ యాదవ్ స్పందించారు. బర్న్స్ వార్డులో చికిత్స పొందుతున్న యువకుడి ఆరోగ్య స్థితిని పరిశీలించారు. ఏసీలు పనిచేయకపోవడం వల్ల పేషెంట్ ఇబ్బందులు పడుతున్నాడని కుటుంబ సభ్యులు వారి దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. దీనిపై శుక్రవారం సంబంధిత వైద్యులతో మాట్లాడి ఏసీల మరమ్మతుపై చర్యలు తీసుకుంటామని సూపరింటెండెంట్ హామీ ఇచ్చారు.
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రీ సర్వే వేగవంతం చేయాలిహన్మకొండ అర్బన్ : జిల్లాలో కొనసాగుతున్న భూముల రీ సర్వేను వేగంగా పూర్తి చేయాలని హనుమకొండ జిల్లా ఇన్చార్జ్ కలెక్టర్ ఎన్.రవి అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో భూములు, కొలతల శాఖ అధికారులు, సర్వేయర్లు, లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లతో నిర్వహించిన సమీక్షలో ఆయన మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా రవి మాట్లాడుతూ.. జిల్లాలో రీ సర్వే పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయని, సర్వేయర్ల పనితీరు సంతృప్తికరంగా ఉందని అభినందించారు. సమావేశంలో భూములు కొలతల శాఖ ఏడీ నూర్ సింగ్, డీఐలు సారంగపాణి, రాజనర్సయ్య, సర్వేయర్లు, లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లు పాల్గొన్నారు. భూభారతి పోర్టల్పై అవగాహన ఉండాలి.. భూ సమస్యల పరిష్కారం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన భూభారతి పోర్టల్ మాడ్యూళ్లపై జూనియర్ అసిస్టెంట్లు పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండాలని హనుమకొండ ఇన్చార్జ్ కలెక్టర్ ఎన్.రవి అన్నారు. హనుమకొండ కలెక్టరేట్లో గురువారం నిర్వహించిన భూభారతి పోర్టల్ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. కలెక్టరేట్ ఏఓ నాగరాజు, రెవెన్యూ అధికారులు, జిల్లాలోని 14 మండలాలకు చెందిన జూనియర్ అసిస్టెంట్లు పాల్గొన్నారు. మండల స్థాయిలో ప్రజావాణి నిర్వహించాలి ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని జిల్లా, రెవెన్యూ డివిజన్, మండల స్థాయిల్లో సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలని హనుమకొండ ఇన్చార్జ్ కలెక్టర్ ఎన్.రవి అధికారులను ఆదేశించారు. ఎంపీడీఓ కార్యాలయాల్లో మండల స్థాయి ప్రజావాణి నిర్వహించి ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించాలని సూచించారు. మండల స్థాయి ప్రజావాణి ఏర్పాటు, నిర్వహణకు అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు.
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కాకతీయుల వారసత్వ సంపద అద్భుతంగీసుకొండ: కాకతీయుల వారసత్వ సంపద అద్భుతమని రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి కేకే ఛాత్రత్ అన్నారు. మొగిలిచర్లలోని కాకతీయుల కాలం నాటి ఏకవీరాదేవి ఎల్లమ్మ దేవాలయాన్ని గురువారం ఆయన సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని పురావస్తు కళాఖండాలను వీక్షించారు. ఆలయ చరిత్ర గురించి ఆలయ అభివృద్ధి కమిటీ గౌరవ అధ్యక్షుడు ఆడెపు రమేశ్ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఒక్కో శిల్పాన్ని తన కెమెరాతో ఫొటోలు తీసుకున్నారు. అనంతరం ఛాత్రత్ మాట్లాడుతూ వేల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఇలాంటి అద్భుతమైన దేవాలయాన్ని ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడం దురదృష్టకరమని అన్నారు. గ్రామస్తులు అందరూ ఏకమై దేవాలయాన్ని పునర్నిర్మాణం చేసుకోవాలని కోరారు. ఆయన వెంట బిల్లా రమేశ్, కుమారస్వామి, చంద్రమౌళి, స్వామి, రంజిత్ ఉన్నారు. రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి కేకే ఛాత్రత్
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విద్యాసంస్థలు భద్రమేనా?గ్రేటర్ వరంగల్లోని కొన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో ఫైర్ ఎన్ఓసీలపై సందేహాలుసాక్షి, వరంగల్: హైదరాబాద్లో నకిలీ ఫైర్ ఎన్ఓసీలతో 52 జూనియర్ కళాశాలలు నడుస్తున్న వ్యవహారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. పోలీసు కేసులు, ఫైర్ ఎన్ఓసీల రద్దు వరకు పరి స్థితి వెళ్లింది. ఈ ఘటనతో గ్రేటర్ వరంగల్ పరిధి లోని పాఠశాలలు, జూనియర్, డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్, ప్రొఫెషనల్ కళాశాలల్లో ఫైర్ భద్రతపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఇక్కడి అధికారులు ఇప్పటికైనా మేల్కొని ప్రత్యేక తనిఖీలు చేపట్టకపోతే విద్యార్థుల ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉందనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. గ్రేటర్ వరంగల్లో ప్రతిరో జూ వేలాది మంది విద్యార్థులు పదుల సంఖ్యలో ఉన్న బహుళ అంతస్తుల భవనాల్లో ఉన్న విద్యాసంస్థలకు హాజరవుతున్నారు. కానీ, వాటిలో ఎన్ని విద్యాసంస్థలకు చెల్లుబాటు అయ్యే ఫైర్ ఎన్ఓసీలు ఉన్నాయి? ఎన్ని సంస్థలు ప్రతి ఏడాది రెన్యువల్ చేసుకుంటున్నాయి? ఫైర్ అలారాలు, స్మోక్ డిటెక్టర్లు, అత్యవసర నిష్క్రమణ మార్గాలు పనిచేస్తున్నాయా? అనే ప్రశ్నలకు స్పష్టమైన సమాధానం సంబంధిత అధికారుల నుంచి రావడం లేదు. ప్రమాదం జరిగాక.. స్పందిస్తే ప్రయోజనం ఏమిటి? రాష్ట్రంలో గతంలో పలు అగ్నిప్రమాదాలు సంభవించాయి. ఘటనల తర్వాతే అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో నకిలీ ఫైర్ ఎన్ఓసీల వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చినా వరంగల్లో ఇప్పటివరకు సమగ్ర తనిఖీలపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం గమనార్హం. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత చర్యలు తీసుకోవడం కంటే, ముందస్తు తనిఖీలతో ప్రమాదాలను నివారించడమే ముఖ్యమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అనేక విద్యాసంస్థల్లో ఉన్న ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్లు పనిచేసే స్థితిలో ఉన్నాయా? గడువు ముగిసిందా? అత్యవసర పరిస్థితుల్లో విద్యార్థులు బయటకు వెళ్లే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలున్నాయా? ఫైర్ డ్రిల్స్ నిర్వహిస్తున్నారా? వంటి అంశాలపై తరచూ తనిఖీలు చేయడం లేదన్న విమర్శలున్నాయి. అలారాలు, స్మోక్ డిటెక్టర్లు, అత్యవసర నిష్క్రమణ మార్గాలపై అనుమానాలు ప్రమాదం తర్వాత స్పందించడం కంటే అధికారులు ముందే తనిఖీలు చేయాలి హైదరాబాద్లో నకిలీ ఫైర్ ఎన్ఓసీల వెలుగుతో నగరంలో చర్చజిల్లా అగ్నిమాపకశాఖ, విద్యాశాఖ, గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ టౌన్ప్లానింగ్ అధికారులు సంయుక్తంగా అన్ని ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల్లో ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉందని తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు. ఫైర్ ఎన్ఓసీలు మాత్రమే కాకుండా భవన అనుమతులు, ఆక్యుపెన్సీ, అత్యవసర మార్గాలు, విద్యార్థుల సామర్థ్యానికి మించి అడ్మిషన్ల వంటి అంశాలను కూడా పరిశీలించాలని సూచిస్తున్నారు. కాగా, ఫైర్ ఎన్ఓసీల సమాచారం కోసం సంబంధిత అధికారులను సంప్రదిస్తే అందుబాటులోకి రాలేదు.
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సమన్వయంతో ఇండెంట్లు రూపొందించాలినర్సంపేట రూరల్: వైద్య కళాశాల విభాగాధిపతులు, జనరల్ ఆస్పత్రి విభాగాధిపతులు సమన్వయంతో మందులు, సర్జికల్ ఇండెంట్లు రూపొందించాలని నర్సంపేట వైద్య కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ సంధ్యారాణి అన్నారు. తెలంగాణ వైద్యసేవలు, మౌలిక సదుపాయాలు, అభివృద్ధి సంస్థ (టీజీఎంఎస్ఐడీసీ) సెంట్రల్ మెడిసిన్ స్టోర్స్ అధికారులతో గురువారం కళాశాలలో నిర్వహించిన ప్రత్యేక సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. అన్ని విభాగాల వైద్యుల సమన్వయంతో వినియోగం ఆధారంగా ఇండెంట్లను రూపొందించుకోవాలని, సీఎంఎస్ స్టోర్స్లో అందుబాటులో ఉన్న ఔషధాలు, సర్జికల్స్ కోసం పోర్టల్లో చూడాలని కోరారు. అనంతరం సీఎస్ఎం నుంచి సరఫరా చేయనున్న 638 ఔషధాలు, 536 రకాల సర్జికల్ పరికరాలకు సంబంధించిన జాబితాను వైద్యాధికారులు అందించారు. సమావేశంలో సెంట్రల్ మెడిసిన్ స్టోర్ ఫార్మసీ అధికారులు, ఉప్పల భాస్కర్రావు, వంగ సుధాకర్రెడ్డి, వైద్య విభాగాధిపతులు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. నర్సంపేట వైద్య కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ సంధ్యారాణి
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విద్యార్థులకు సైన్స్ నాటిక పోటీలుకాళోజీ సెంటర్: తరగతి గది దాటి పుస్తకాల్లోని విజ్ఞానాన్ని నాటకరంగం ద్వారా సమాజానికి చాటిచెప్పేందుకు పాఠశాలల విద్యార్థులు సిద్ధమవుతున్నారు. విద్యార్థుల్లో శాసీ్త్రయ దృక్పథం, సృజనాత్మకతను పెంపొందించేందుకు ఉద్దేశించిన దక్షిణ భారతస్థాయి సైన్్స్ నాటిక పోటీలు–2026 షెడ్యూల్ను తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్య పరిశోధన, శిక్షణ మండలి విడుదల చేసింది. ఈ మేరకు జిల్లాలో పోటీలను విజయవంతం చేయాలని జిల్లా విద్యాశాఖను ఆదేశించింది. ఈ ఏడాది నాటిక పోటీలకు సైన్స్ అండ్ సొసైటీ ప్రధాన అంశంగా నిర్ణయించారు. నాటిక పోటీల అంశాలు.. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్: కృత్రిమ మేధ నేస్తమా? సాధనమా? లేక భవిష్యత్ ముప్పా? ఈవీ వాహనాలు : పర్యావరణ పరిరక్షణలో ముందడుగు. నక్షత్రాంతర ఆవాసాలు : నింగిలో మనుషుల కొత్త కాపురాలు. సముద్రాల పునరుద్ధరణ : భవిష్యత్ తరాల భద్రత పోటీల నిబంధనలు ఇవే.. 6 నుంచి 10వ తరగతి విద్యార్థులు పోటీ పడవచ్చు. నాటిక నిడివి గరిష్టంగా 30 నిమిషాలు మించకూడదు. స్టేజ్ ఆర్గనైజేషన్కు 15 నిమిషాలు ఇస్తారు. ఒక బృందంలో గరిష్టంగా 10 మందికి (ఒక దర్శకుడు, ఒక రచయిత, 8 మంది నటులు) మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది. తెలుగు లేదా ఇంగ్లిష్తో పాటు ఇతర ప్రాంతీయ భాషల్లో ప్రదర్శించవచ్చు (ఇతర భాషల వారు ఇంగ్లిష్లో అనువాదం ఇవ్వాలి). కంటెంట్ పూర్తిగా సొంతంగా రాసిందై ఉండాలి. మూఢనమ్మకాలు, తప్పుడు శాసీ్త్రయ ప్రకటనలు నాటికలో ఉండకూడదు.స్థాయి గడువు తేదీలు వేదిక మండల, జిల్లా సెప్టెంబర్ 3 లోపు –––– రాష్ట్రస్థాయి సెప్టెంబర్ 25, 26 హైదరాబాద్ దక్షిణ భారత నవంబర్ 19, 20 బెంగళూరు జాతీయ జనవరి 2027 కోల్కతా ఈ ఏడాది ఇతివృత్తం సైన్స్ అండ్ సొసైటీ సెప్టెంబర్ 25, 26 తేదీల్లో రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు ఏర్పాట్లుకళలు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనల్లో తెలంగాణకు జాతీయస్థాయిలో మంచి పేరు ఉంది. ఆ ఘనతను ఈ సైన్స్ నాటిక పోటీల్లోనూ నిలబెట్టుకోవాలి. పాఠశాలస్థాయిలో విద్యార్థులు కేవలం మమ అనిపించకుండా, సాంస్కృతిక రంగానికి పేరుతేవాలి. పాఠశాలలను గుర్తించి ప్రత్యేక శిక్షణతో పోటీలకు సిద్ధం చేయాలి. – డాక్టర్ కట్ల శ్రీనివాస్, జిల్లా సైన్స్ అధికారి
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హెపటైటిస్ నియంత్రణకు కృషిచేయాలిన్యూశాయంపేట: జిల్లాలో వైరల్ హెపటైటిస్ నియంత్రణకు కృషిచేయాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద అధికారులను ఆదేశించారు. జాతీయ వైరల్ హెపటైటిస్ నియంత్ర (ఎన్వీహెచ్సీపీ) అమలులో భాగంగా కలెక్టర్ అధ్యక్షతన కలెక్టరేట్లో గురువారం జిల్లాస్థాయి స్టీరింగ్ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ హైరిస్క్ గ్రూపులకు హెపటైటిస్–బీ వ్యాక్సినేషన్ పూర్తిస్థాయిలో నిర్వహించాలని సూచించారు. డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ బి.రాజారెడ్డి, నర్సంపేట ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ దామోదరబాయి, జిల్లా నోడల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ ఉష, వర్ధన్నపేట డీసీహెచ్ఎస్ డాక్టర్ రామ్మూర్తి, ఈఈ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ నిర్మల, అధికారులు పాల్గొన్నారు. గురుకులాల్లో విద్యార్థులకు వసతులు కల్పించాలి ప్రభుత్వ గురుకులాలు, కేజీబీవీలు, మోడల్ స్కూళ్లలో విద్యార్థులకు మెరుగైన వసతులు కల్పించాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో జిల్లా, మండలస్థాయి ప్రత్యేక అధికారులతో గురువారం నిర్వహించిన సమీక్షలో ఆమె మాట్లాడారు. జిల్లాలోని 74 ప్రభుత్వ సంక్షేమ గురుకుల విద్యాసంస్థల్లో విద్యార్థులకు ఎలాంటి లోటు లేకుండా చూడాలని సూచించారు. విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందించేందుకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని చెప్పారు. సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్లు సంధ్యారాణి, వైవీ గణేశ్, జెడ్పీ సీఈఓ రాంరెడ్డి, డీఆర్ఓ విజయలక్ష్మి, డీబీసీడీఓ పుష్పలత అధికారులు పాల్గొన్నారు. పంద్రాగస్టు వేడుకల ఏర్పాట్లపై సమీక్షఖిలా వరంగల్ ఖుష్మహల్ వేదికగా ఈనెల 15న నిర్వహించే పంద్రాగస్టు వేడుకల ఏర్పాట్లపై కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద కలెక్టరేట్లో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. వేడుకల నిర్వహణ, వేదిక ఏర్పాట్లు పారిశుద్ధ్యం, తాగునీరు, విద్యుత్, ట్రాఫిక్, భద్రత, వైద్య సదుపాయాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు తదితర అంశాలపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. ఈస్ట్జోన్ డీసీపీ అంకిత్కుమార్, అదనపు కలెక్టర్లు సంధ్యారాణి, వైవీ గణేశ్, డీఆర్ఓ విజయలక్ష్మి, జెడ్పీ సీఈఓ రాంరెడ్డి, వరంగల్, నర్సంపేట ఆర్డీఓలు సుమ, ఉమారాణి, అధికారులు పాల్గొన్నారు. అధికారుల సమీక్షలో కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద
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హక్కుల సాధన కోసం ఐక్యంగా ఉద్యమిస్తాంకాశిబుగ్గ: సమాన పని–సమాన స్టైఫండ్ నినాదంతో హక్కుల సాధన కోసం ఐక్యంగా పోరాటం కొనసాగిస్తామని తెలంగాణ ఆయుష్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ నాయకులు తెలిపారు. ఆయుష్ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో వరంగల్ ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్యశాలలో నిర్వహిస్తున్న ఆయుష్ హౌస్ సర్జన్ల సమ్మె గురువారం మూడో రోజుకు చేరుకుంది. సమ్మెకు సంఘీభావం.. ఆయుష్ హౌస్ సర్జన్లు చేస్తున్న నిరవధిక సమ్మెకు అనంతలక్ష్మి పూర్వ వైద్య విద్యార్థులు హరిరమాదేవి, రాజేశ్వరి సంపూర్ణ మద్దతు తెలిపారు. సమ్మెలో పాల్గొంటే చర్యలు..హౌస్సర్జన్ల సమ్మెకు సంఘీభావం తెలిపితే క్రమశిక్షణాచర్యలు తీసుకుంటామని ఆ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ అనసూయ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. సమ్మెలో యూజీ విద్యార్థులు పాల్గొనరాదని, ఒకవేళ పాల్గొంటే వారి తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందజేస్తామని పేర్కొన్నారు. సమస్యను జఠిలం చేస్తున్నారని హౌస్సర్జన్లు తెలిపారు. వెంటనే ఉత్తర్వులను ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ ఆయుష్ జేఏసీ
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వైన్ షాపుల్లో చోరీపర్వతగిరి: అన్నారం షరీఫ్ గ్రామంలో బుధవారం అర్ధరాత్రి రెండు వైన్ షాపుల్లో దొంగలు చోరీకి పాల్పడ్డారు. ఎస్సై బోగం ప్రవీణ్ కథనం ప్రకారం... గ్రామంలోని వెంకటేశ్వర వైన్స్, దుర్గశ్రీ వైన్స్ వెనుక భాగంలో దొంగలు డోర్ గ్రిల్స్ను ధ్వంసం చేసి లోపలికి ప్రవేశించారు. రూ.1.50 లక్షల నగదు, మద్యం సీసాలు ఎత్తుకెళ్లారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని క్లూస్టీం, డాగ్ స్క్వాడ్తో ఆధారాలు సేకరించారు. యజమాని జి.రాజేందర్ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
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రైల్వే క్రాసింగ్ ప్రమాదాలకు చెక్!సాక్షిప్రతినిధి, వరంగల్ : రైల్వే లెవల్ క్రాసింగ్ల వద్ద నిత్యం ఎదురయ్యే ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు, ప్రమాదాలకు చెక్ పడనుంది. ఉమ్మడి వరంగల్లో నాలుగు చోట్ల రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి (ఆర్వోబీ), రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి (ఆర్యూబీ) నిర్మాణాలకు కేంద్ర రైల్వేశాఖ శ్రీకారం చుట్టింది. వీటి కోసం ఏకంగా రూ.197 కోట్లను కేటాయించింది. ఇప్పటికే ఒకచోట టెండర్ ఖరారుకాగా.. మరోచోట డిజైన్లు, అంచనాల రూపకల్పన జరుగుతోంది. ఇంకోచోట రైల్వే వాటా పనులు పూర్తికాగా.. అప్రోచ్ రోడ్డు పనులు కొనసాగుతున్నాయి. కోర్టు ఉత్తర్వులతో ఒక ఆర్యూబీ పనులు మాత్రం నిలిచిపోయాయి. పెండింగ్ పనులపైన దృష్టి సారించనున్నట్లు కేంద్రమంత్రి అశ్వినివైష్ణవ్ ఇటీవల ప్రకటించారు. రాష్ట్రం నుంచి మరో మూడు.. కేంద్ర రైల్వేశాఖ చేపట్టిన నాలుగు పనులకు అదనంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతో మరో మూడు ఆర్వోబీల నిర్మాణం జరుగుతోంది. కాజీపేట–వరంగల్ మార్గంలోని ఎల్సీ నంబర్ 60, ఎల్గూర్–నెక్కొండ మార్గంలోని ఎల్సీ నంబర్ 66, 67 వద్ద వీటిని నిర్మిస్తున్నారు. దీంతో ఉమ్మడి జిల్లాలో రైల్వే క్రాసింగ్ల సమస్యకు గణనీయంగా పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంది. రాకపోకల అంతరాయానికి చెక్.. రాష్ట్రంలో మరో 118 ఆర్వోబీ, ఆర్యూబీ పనులు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయని, వాటి అంచనా వ్యయం సుమారు రూ.4,883 కోట్లుగా స్పష్టం చేసిన రైల్వేశాఖ.. ఇందులోనే మూడు ఆర్వోబీలు, ఏడు ఆర్యూబీలు, ఎనిమిది లెవల్ క్రాసింగ్లు ఉమ్మడి జిల్లాల్లో ఉన్నట్లు వివరించింది. క్రాసింగ్ల వద్ద రైళ్ల రాకపోకల సమయంలో వాహనాలు గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వస్తుండడంతో.. వీటి స్థానంలో వంతెనల నిర్మాణానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కాగా ఆర్వోబీ, ఆర్యూబీల నిర్మాణంలో భూసేకరణ, వివిధ శాఖల అనుమతులు, వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల జాప్యం జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో పనులను వేగవంతం చేసేందుకు ఎప్పటికప్పుడు సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ, ఆమోదంలో జాప్యం లేకుండా ముందస్తుగా ప్రామాణిక డ్రాయింగ్లను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు అధికారవర్గాల సమాచారం. ఉమ్మడి జిల్లాలో నాలుగుచోట్ల ఆర్వోబీ, ఆర్యూబీల నిర్మాణం వరంగల్లో రైల్వే వంతెనలకు రూ.197 కోట్లు.. ప్రకటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో 3 చోట్ల రాష్ట్ర నిధులతో పనులు.. అసంపూర్తి పనులపై దృష్టి రైల్వే పెండింగ్ పనుల్లో ఎట్టకేలకు కదలిక నాలుగు లెవల్ క్రాసింగ్ల వద్ద చేపట్టనున్న పనుల అంచనా వ్యయం రూ.197 కోట్లు కాగా, ఆ మేరకు నిధులు కేటాయించారు. ఈ నాలుగు పనుల్లో ఒక్కదానికి టెండర్ సైతం ఖరారు చేశారు. మిగతా పనులు వివిధ స్థాయిల్లో ఉన్నాయి. పనులు, నిధుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. వరంగల్–చింతలపల్లి మార్గంలోని ఎల్సీ నంబర్ 64 వద్ద ఆర్వోబీ నిర్మాణానికి రూ.77 కోట్లు అంచనా వేశారు. టెండర్ ప్రక్రియ ఇప్పటికే పూర్తయ్యింది. ఎల్గూర్–నెక్కొండ మార్గంలోని ఎల్సీ నంబర్ 69/ఎం వద్ద రూ.100 కోట్లతో ఆర్వోబీ నిర్మించనున్నారు. ప్రస్తుతం జనరల్ అరేంజ్మెంట్ డ్రాయింగ్ (జీఏడీ), అంచనాల తయారీ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఎల్గూర్–నెక్కొండ మార్గంలోని ఎల్సీ నంబర్ 70 వద్ద రూ.12 కోట్లతో చేపట్టిన ఆర్యూబీ పనుల్లో రైల్వేవాటా పూర్తయ్యింది. అప్రోచ్ రోడ్డు పనులు కొనసాగుతున్నాయి. నెక్కొండ–ఇంటికన్నె మార్గంలోని ఎల్సీ నంబర్ 74 వద్ద రూ.8 కోట్లతో చేపట్టాల్సిన ఆర్యూబీ పనులు కోర్టు ఉత్తర్వుల కారణంగా ప్రస్తుతం నిలిచిపోయాయి.
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ఎంజీఎంలో రోగులకు నాసిరకం భోజనండైట్ కాంట్రాక్టర్ను తొలగించాలి : సీపీఎం కాశిబుగ్గ: వరంగల్ ఎంజీఎం ఆస్పత్రిలో రోగులకు అందిస్తున్న భోజనం నాసిరకంగా ఉందని, వెంటనే డైట్ కాంట్రాక్టర్ను తొలగించాలని సీపీఎం నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. గురువారం పార్టీ వరంగల్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఆస్పత్రి సమస్యలపై క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా వారు చికిత్స పొందుతున్న రోగులు, వారి అటెండెంట్లతో మాట్లాడి, సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. భోజనం నాసిరకంగా ఉందని, అన్నం సరిగ్గా ఉడక్కపోవడం, తిన్న ఆహారం జీర్ణం కాకపోవడం వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు రోగులు వారి దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. దీనిపై నాయకులు.. సంబంధిత కాంట్రాక్టర్ను ప్రశ్నిస్తే నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెప్పారని వారు పేర్కొన్నారు. డయాలసిస్ రోగులకు అవసరమైన కిట్లు, మందులివ్వకుండా, బయట కొనాలని వైద్యులు చెబుతున్నట్లు సీపీఎం నాయకులకు రోగులు విన్నవించారు. దీనివల్ల ప్రతీవారం రోగులపై అదనపు ఖర్చు కావడంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని సీపీఎం నాయకుడు సింగారపు బాబు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో కమిటీ సభ్యులు అరుణ్కుమార్, ఎండీ.మహబూబ్ పాషా, ఎన్.చంద్రమౌళి, సింగారం చుక్కయ్య, రాజమణి, అనిల్, శివ పాల్గొన్నారు.
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లక్ష్యం చేరేనా?శాఖ లక్ష్యం నాటిన మొక్కలు అటవీశాఖ 36,000 13,010 బీసీ వెల్ఫేర్ 640 600 ఎస్సీ వెల్ఫేర్ 320 200 హార్టికల్చర్ 1,00,000 36,574 డీఆర్డీఓ 6,20,000 2,22,544 జీడబ్ల్యూఎంసీ 72,000 2,60,982 డీపీఓ 4,48,000 0 ఐసీడీఎస్ 2,240 484 సివిల్ సప్లయీస్ 3,200 452 సెరికల్చర్ 1,00,000 11,000 ఫిషరీష్ 640 50న్యూశాయంపేట: పర్యావరణ పరిరక్షణ హరితహారం స్ఫూర్తితో ఏటా వర్షాకాలం ప్రారంభంలో జోరుగా సాగాల్సిన వనమహోత్సవం (మొక్కలు నాటడం) ఈ సంవత్సరం జిల్లాలో ఊపందుకోలేదు. ఆగస్టు మాసం వచ్చినా క్షేత్రస్థాయిలో నాటాల్సిన మొక్కల సంఖ్య కేటాయించిన లక్ష్యాలపై అధికార యంత్రాంగం నుంచి స్పష్టమైన ఊసే వినిపించడంలేదు. ఈ ఏడాది జిల్లాకు 25,51,248 లక్ష్యం నిర్దేశించగా కేవలం 5,45,896 మొక్కలు మాత్రమే నాటారు. మొత్తంగా 27 శాతం లక్ష్యం నెరవేరింది. వనమహోత్సవం కార్యక్రమం అధికారుల్లో ప్రకటనలు నామమాత్రపు ఫొటో సెషన్లకే పరిమితమైందనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. క్షేత్రస్థాయిలో పచ్చదనం పెంచేందుకు కావాల్సిన ముందస్తు ప్రణాళికలు, శాఖల మధ్య సమన్వయం కరువైంది. గతంలో పోటీ పడి మొక్కలు నాటిన ప్రభుత్వ విభాగాలు ఇప్పుడు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తుండడంతో పర్యావరణ ప్రేమికులు మండిపడుతున్నారు. ఏడాది నిర్దేశించుకున్న హరిత లక్ష్యాలను గ్రేటర్ వరంగల్తో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అనుకున్న సమయానికి చేరుకుంటారా? అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. గణాంకాలకే పరిమితం.. ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలు మొక్కలు నాటడానికి అనుకూలమైనవి. ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోకపోతే ఆ తర్వాత నాటే మొక్కలు బతికే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. కేవలం గణాంకాలతో కాగితాలు నింపే సంస్కృతికి స్వస్తి పలికి క్షేత్రస్థాయిలో పచ్చదనం పెంపునకు చర్యలు చేపట్టకపోతే భవిష్యత్లో తీవ్ర ఉష్ణోగ్రతలు పర్యావరణ సమతుల్యత దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందనడంలో సందేహం లేదు. ఇప్పటికైనా జిల్లా యంత్రాంగం స్పందించి ప్రత్యేక కార్యాచరణతో వనమహోత్సవాన్ని వేగవంతం చేయాలని పర్యావరణ నిపుణులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఎల్నినో, వర్షాభావ పరిస్థితులే కారణమా.. ఎల్నినో, వర్షాభావ పరిస్థితుల ప్రభావంతో వనమహోత్సవం ఆలస్యమవుతుందని అధికారులు అంటున్నారు. జూన్, జూలై తొలి వారాల్లో ఎల్నినో కారణంగా జిల్లాలో వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్ప డ్డాయి. ఆ సమయంలో మొక్కలు నాటితే ఎండిపో యి ప్రజాధనం వృథా అవుతుందని, అందుకే కొంత వేగం తగ్గించామని అధికారులు చెబుతున్నారు. జిల్లాలో శాఖల వారీగా నాటిన మొక్కలు వనమహోత్సవం వట్టిమాటేనా! జిల్లాలో మందగించిన లక్ష్యం నెలలు గడుస్తున్నా.. లేని ఉత్సాహం వర్షాభావ పరిస్థితులతోనే ఆలస్యం అంటున్న అధికారులువనమహోత్సవంలో భాగంగా పలుశాఖలకు కేటాయించిన లక్ష్యంలో ఇప్పటి వరకు ఒక్క మొక్కను కూడా నాటలేదు. నర్సంపేట, వర్ధన్నపేట మున్సిపాలిటీలతో పాటు, డీఈఓ, ఇరిగేషన్, పశుసంవర్ధకశాఖ, పరిశ్రమలశాఖ, సహకార శాఖ, మార్కెటింగ్, వైద్య ఆరోగ్యశా ఖ, పోలీస్శాఖ, మైనార్టీ శాఖలకు కేటాయించిన లక్ష్యంలో ఇప్పటి వరకు మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టలేదు.
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జల సంరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి● హనుమకొండ అదనపు కలెక్టర్ శేషాద్రి హన్మకొండ అర్బన్: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ‘జలసిరి’ కార్యక్రమంలో భాగంగా పంట కుంటల ఏర్పాటుతో జల సంరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంతో పాటు నిర్దేశించిన లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేయాలని అధికారులను హనుమకొండ ఇన్చార్జ్ అదనపు కలెక్టర్ (స్థానిక సంస్థలు) శేషాద్రి ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో ఎంపీడీఓలు, ఎంపీఓలతో బుధవారం నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. పంట కుంటలతో వర్షపు నీటి సంరక్షణ, భూగర్భ జలాల పెరుగుదల, సాగునీటి లభ్యత మెరుగుపడుతాయని అన్నారు. పంట కుంటల ప్రయోజనాలను రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. డీఆర్డీఓ మేన శ్రీను మాట్లాడుతూ ఎల్నినో ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవడానికి పంట కుంటలు, ఊర కుంటలు, ఇంకుడు గుంతల ఏర్పాటుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని పేర్కొన్నారు. సమావేశంలో డీపీఓ ఎల్.రమాకాంత్, సంబంధిత శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో మెరుగైన వసతులుఖానాపురం: ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో మెరుగైన వసతులు కల్పిస్తున్నట్లు జిల్లా ఇంటర్మీడియట్ విద్యాధికారి శ్రీధర్ సుమన్ అన్నారు. ఈ మేరకు మండలకేంద్రంలోని జూనియర్ కళాశాలను బుధవారం తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యార్థులందరికీ నోట్బుక్స్, యూనిఫాంలు పంపిణీ చేస్తున్నామన్నారు. కళాశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచడానికి కృషి చేయాలన్నారు. రోజువారి అడ్మిషన్ల పెంపుపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఇప్పటి వరకు చేరిన విద్యార్థుల వివరాలను ఆన్లైన్లో నమోదు చేయాలన్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా 11 ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో 1,172 మంది ఉన్నారని, మరింత మంది విద్యార్థులు చేరి ప్రభుత్వం అందించే వసతులను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. అనంతరం కళాశాల ఆవరణలో మొక్కలు నాటారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
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గురువారం శ్రీ 6 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026సాక్షి, వరంగల్: ఉత్తర తెలంగాణకు దిక్సూచిగా వరంగల్ నగరం భవిష్యత్లో మెగా కనెక్టివిటీ కేంద్రంగా మారనుంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేపడుతున్న జాతీయ రహదారుల విస్తరణ, గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్వేలు, మామునూరు విమానాశ్రయం పునరుద్ధరణ, కాజీపేట రైల్వే అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు వరంగల్ ఆర్థిక ముఖచిత్రాన్ని పూర్తిగా మార్చనున్నాయి. రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపడడంతో పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు, ఉపాధి, పర్యాటకం, రియల్ ఎస్టేట్ రంగాలకు భారీ ఊతం లభించే అవకాశం ఉంది. రానున్న ఐదేళ్లలో వరంగల్ను ఉత్తర తెలంగాణ ఆర్థిక రాజధానిగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో పలు మెగా ప్రాజెక్టులు వేగంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. 68.015 కిలోమీటర్ల కరీంనగర్–వరంగల్ (ఎన్–563) జాతీయ రహదారి పనులు, వరంగల్–ఖమ్మం గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ వే (ఎన్హెచ్–163జీ) రహదారి నిర్మాణ పనులు పూర్తయితే మెగా కనెక్టివిటీ వరంగల్కు అనుసంధానం కానుంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్– వరంగల్ (ఎన్హెచ్ 163), ప్రస్తుత వరంగల్ ఎన్హెచ్ 163 వరంగల్–ఖమ్మం జాతీయ రహదారి అందుబాటులో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ జాతీయ రహదారులతో పాటు మామునూరు విమానాశ్రయ పునరుద్ధరణ పనులు, కాజీపేట కోచ్ ఫ్యాక్టరీ మొదలు కానుండడంతో వరంగల్ రూపురేఖలు మారనున్నాయి. కాకతీయ టెక్స్టైల్ పార్కులోకి మరిన్ని కంపెనీలు.. రోడ్డు, రైలు, విమాన మార్గాలు ఒకే నగరంలో అందుబాటులో ఉండటంతో వరంగల్ భవిష్యత్లో లాజిస్టిక్స్ హబ్గా మారనుంది. టూరిస్ట్ హబ్గాను నిలవనుంది. వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, వస్త్రాలు, పారిశ్రామిక వస్తువుల రవాణా వేగవంతమవుతుంది. పీఎం మిత్ర కింద ఎంపికైన కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్కులోకి మరిన్ని అంతర్జాతీయ కంపెనీలు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. అయితే, వరంగల్ కనెక్టివిటీకి రూ. 13,976 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులు మంజూరు చేశామని.. లోక్సభలో ఎంపీ కడియం కావ్య అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ సహాయ మంత్రి జితిన్ ప్రసాద సమాధానం ఇవ్వడంతో వరంగల్పై అందరి దృష్టి కేంద్రీకృతమైంది.● రూ.2,414.46 కోట్లతో 68 కిలోమీటర్ల నిడివితో ఎన్హెచ్–563 కరీంనగర్–వరంగల్ నిర్మాణ పనులు దాదాపు 70 శాతానికిపైగా పూర్తి అయ్యాయి. ● రూ.3,718 కోట్లతో ఎన్హెచ్–163జీ వరంగల్–ఖమ్మం హైవే నిర్మాణ పనులను మూడు ప్యాకేజీలుగా చేపట్టారు. భారత్ మాల పథకంలో భాగంగా నిర్మిస్తున్న ఈ యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్ నాలుగు లేన్ల ఎక్స్ప్రెస్ వే పనుల నిర్మాణం ప్రారంభ దశలో ఉంది. ● రూ.2,972 కోట్లతో 201 కిలోమీటర్ల బల్లార్షా–కాజీపేట నాలుగో రైల్వే లైన్ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే 118 కిలోమీటర్ల కాజీపేట–విజయవాడ మూడో రైల్వే లేన్ పూర్తవుతుంది. రూ.208 కోట్లతో 21 కిలోమీటర్ల ఆర్ఓఆర్ (రైల్ ఓవర్ రైల్) పూర్తి 2026లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో కాజీపేట జంక్షన్లో రైళ్ల నిలిపివేత తగ్గింది. ● 949.44 ఎకరాల విస్తీర్ణమున్న మామునూరు విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి ఇప్పటికే రూ.203.49 కోట్లతో ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా టెండర్లు పిలిచింది. ఆగస్టు 12 వరకు బిడ్ దాఖలుకు అవకాశం ఇచ్చారు. సెప్టెంబర్ 7న ఫైనాన్షియల్ బిడ్ ఓపెన్ చేశాక పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. రోడ్డు, రైల్వే, విమాన మార్గాలు అందుబాటులోకి రావడం ద్వారా ప్రయాణాలు సులభం అవుతాయి.రూ.13,976 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులతో వరంగల్కు మెగా కనెక్టివిటీ రోడ్లు, రైలు, విమాన మార్గాల అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు, ఉపాధి, పర్యాటకానికి భారీ ఊతం లాజిస్టిక్స్ హబ్ నగరాల జాబితాలో ఓరుగల్లు చేరే అవకాశం లోక్సభలో కడియం కావ్య అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్రం జవాబువరంగల్ మెగా కనెక్టివిటీ ఇలా..
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వరంగల్గురువారం శ్రీ 6 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026ఇరుకు గదులు .. అరకొర వసతులు క్రీడా పాఠశాల ప్రారంభమైన రెండో విద్యా సంవత్సరానికే నిర్వహణ అగమ్యగోచరంగా మారింది. సరైన వసతులు కల్పించలేదనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. సాక్షి, వరంగల్: ఉత్తర తెలంగాణకు దిక్సూచిగా వరంగల్ నగరం భవిష్యత్లో మెగా కనెక్టివిటీ కేంద్రంగా మారనుంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేపడుతున్న జాతీయ రహదారుల విస్తరణ, గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్వేలు, మామునూరు విమానాశ్రయం పునరుద్ధరణ, కాజీపేట రైల్వే అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు వరంగల్ ఆర్థిక ముఖచిత్రాన్ని పూర్తిగా మార్చనున్నాయి. రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపడటంతో పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు, ఉపాధి, పర్యాటకం, రియల్ ఎస్టేట్ రంగాలకు భారీ ఊతం లభించే అవకాశం ఉంది. రానున్న ఐదేళ్లలో వరంగల్ను ఉత్తర తెలంగాణ ఆర్థిక రాజధానిగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో పలు మెగా ప్రాజెక్టులు వేగంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. 68.015 కిలోమీటర్ల కరీంనగర్–వరంగల్ (ఎన్–563) జాతీయ రహదారి పనులు, వరంగల్–ఖమ్మం గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ వే (ఎన్హెచ్–163జీ) రహదారి నిర్మాణ పనులు పూర్తయితే మెగా కనెక్టివిటీ వరంగల్కు అనుసంధానం కానుంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్– వరంగల్ (ఎన్హెచ్ 163), ప్రస్తుత వరంగల్ ఎన్హెచ్ 163 వరంగల్–ఖమ్మం జాతీయ రహదారి అందుబాటులో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ జాతీయ రహదారులతో పాటు మామునూరు విమానాశ్రయ పునరుద్ధరణ పనులు, కాజీపేట కోచ్ ఫ్యాక్టరీ మొదలు కానుండడంతో వరంగల్ రూపురేఖలు మారనున్నాయి. కాకతీయ టెక్స్టైల్ పార్కులోకి మరిన్ని కంపెనీలు.. రోడ్డు, రైలు, విమాన మా ర్గాలు ఒకే నగరంలో అందుబాటులో ఉండటంతో వరంగల్ భవిష్యత్లో లాజిస్టిక్స్ హబ్గా మారనుంది. టూరిస్ట్ హబ్గాను నిలవనుంది. వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, వస్త్రాలు, పారిశ్రామిక వస్తువుల రవాణా వేగవంతమవుతుంది. పీఎం మి త్ర కింద ఎంపికై న కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్కులో మరిన్ని అంతర్జాతీయ కంపెనీలు వచ్చే అవకాశం కనబడుతోంది. ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. అయితే వరంగల్ కనెక్టివిటీకి రూ. 13,976 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులు మంజూరు చేశామని లోక్సభలో ఎంపీ కడియం కావ్య అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ సహాయ మంత్రి జితిన్ ప్రసాద వెల్లడించడంతో వరంగల్పై అందరి దృష్టి కేంద్రీకృతమైంది.● రూ.2,414.46 కోట్లతో 68 కిలోమీటర్ల నిడివితో ఎన్హెచ్–563 కరీంనగర్–వరంగల్ నిర్మాణ పనులు దాదాపు 70 శాతానికిపైగా పూర్తయ్యాయి. ● రూ.3,718 కోట్లతో ఎన్హెచ్–163జీ వరంగల్–ఖమ్మం హైవే నిర్మాణ పనులు మూడు ప్యాకేజీలుగా నిర్మాణం చేపట్టారు. భారత్ మాల పథకంలో భాగంగా నిర్మిస్తున్న ఈ యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్ నాలుగు లేన్ల ఎక్స్ప్రెస్ వే పనుల నిర్మాణం ప్రారంభ దశలో ఉంది. ● రూ.2,972 కోట్లతో 201 కిలోమీటర్ల బల్లార్షా–కాజీపేట నాలుగో రైల్వే లైన్ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే 118 కిలోమీటర్ల కాజీపేట–విజయవాడ మూడో రైల్వే లేన్ పూర్తవుతుంది. రూ.208 కోట్లతో 21 కిలోమీటర్ల ఆర్ఓఆర్ (రైల్ ఓవర్ రైల్) పూర్తి 2026లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో కాజీపేట జంక్షన్లో రైళ్ల నిలిపివేత తగ్గింది. ● 949.44 ఎకరాల విస్తీర్ణమున్న మామునూరు విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి ఇప్పటికే రూ.203.49 కోట్లతో ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇటీవల టెండర్లు పిలిచింది. ఆగస్టు 12 వరకు బిడ్ దాఖలుకు అవకాశమిచ్చారు. సెప్టెంబర్ 7న ఫైనాన్షియల్ బిడ్ ఓపెన్ చేశాక పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. రోడ్డు, రైల్వే, విమాన మార్గాలు అందుబాటులోకి రావడం ద్వారా ప్రయాణాలు సులభం అవుతాయి. రూ.13,976 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులతో వరంగల్కు మెగా కనెక్టివిటీ రోడ్లు, రైలు, విమాన మార్గాల అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు, ఉపాధి, పర్యాటకానికి భారీ ఊతం లాజిస్టిక్స్ హబ్ నగరాల జాబితాలో ఓరుగల్లు చేరే అవకాశం లోక్సభలో కడియం కావ్య అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్రం జవాబువరంగల్ మెగా కనెక్టివిటీ ఇలా..
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డిగ్రీలో ప్రవేశాలకు చివరి అవకాశంనర్సంపేట: డిగ్రీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు పొందేందుకు ఇప్పటి వరకు దరఖాస్తు చేసుకోని విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం చివరి అవకాశాన్ని కల్పించిందని ప్రిన్సిపాల్ మల్లం నవీన్ తెలిపారు. బుధవారం డిగ్రీ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ నేడు (గురువారం) నుంచి దోస్త్ ద్వారా చివరి విడత దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభం కానున్న నేపధ్యంలో అర్హులైన విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. నర్సంపేటలోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో వివిధ కోర్సుల్లో అతి స్వల్ప సంఖ్యలో మాత్రమే సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు. చదువుతో పాటు ఉపాధి అవకాశాలను పెంపొందించే వినూత్న కోర్సులను ప్రతీ విద్యార్థి సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యాపకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కార్యకర్తలే పార్టీకి బలండీసీసీ అధ్యక్షుడు ఇనగాల వెంకట్రాంరెడ్డి హన్మకొండ చౌరస్తా: క్షేత్రస్థాయిలో ఉండే కార్యకర్తలే పార్టీకి అసలైన బలమని కాంగ్రెస్ పార్టీ హనుమకొండ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఇనగాల వెంకట్రాంరెడ్డి అన్నారు. బూత్, గ్రామ, మండల స్థాయి కమిటీల నియామక ప్రక్రియపై మండల అధ్యక్షులు, ఇన్చార్జ్లతో జిల్లా పార్టీ కార్యాలయంలో బుధవారం సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అన్ని బూత్, గ్రామ, మండల కమిటీల ఏర్పాటు ప్రక్రియను ఈనెల 15వ తేదీలోపు తప్పకుండా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. అలాగే, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, మైనార్టీ వర్గాలకు కూడా కమిటీలలో పూర్తి స్థాయి భాగస్వామ్యం కల్పించి, అన్ని వర్గాల కలయికతో కమిటీలను సమతుల్యంగా రూపొందించాలన్నారు. సమావేశంలో టీపీసీసీ జనరల్ సెక్రటరీ, వరంగల్ పార్లమెంట్ ఇన్చార్జ్ పల్లె శ్రీనివాస్ గౌడ్, టీపీసీసీ అధికార ప్రతినిధి, వర్ధన్నపేట ఇన్చార్జ్ కూచన రవళి హాజరయ్యారు. హుస్నాబాద్, స్టేషన్ ఘన్పూర్, వర్ధన్నపేట, పరకాల, హుజూరాబాద్, భూపాలపల్లి నియోజకవర్గాల పరిధిలోని వివిధ మండలాల ముఖ్య నాయకులు పాల్గొన్నారు. కాశిబుగ్గ: ఎంజీఎంలో సీనియర్ ఫార్మసీ ఆఫీసర్లుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న కె.ఉమాదేవి, కె.సత్యం చీఫ్ ఫార్మసీ ఆఫీసర్లుగా పదోన్నతి పొందారు. ఈ మేరకు వారు బుధవారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఫార్మసీ అసోసియేషన్ సెంట్రల్ కమిటీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బత్తిని సుదర్శన్ గౌడ్, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కందగట్ల శరత్బాబు ఆధ్వర్యంలో ఎంజీఎం సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రాంకుమార్రెడ్డిని వారు మర్యాపూర్వకంగా కలిశారు. కార్యక్రమంలో ఆర్ఎంఓ డాక్టర్ అశ్విని, ఫార్మసీ ఆఫీసర్లు మరియమ్మ, సునీత, వెంకటరమణ పాల్గొన్నారు.
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నిట్లో సైబర్ జాగుర్తా దివస్కాజీపేట అర్బన్: నిట్ వరంగల్, వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ సౌజన్యంతో సైబర్ జాగుర్తా దివస్, సురక్షా కా తిరంగా – మంత్ ఎండ్ చాంపియన్ కార్యక్రమాన్ని నిట్ డైరెక్టర్ బిద్యాదర్ సుబుదీ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం ఏర్పాటు చేశారు. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ ఎన్.శ్వేత ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. సైబర్ నేరగాళ్లు భయం, ఆశ, అత్యవసర భావోద్వేగాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని, ఈ క్రమంలో సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలని చెప్పారు. సైబర్ మోసానికి గురైనట్లు గ్రహిస్తే టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1930కు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు. నిట్ వరంగల్ విద్యార్థులు ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత సైబర్ భద్రత పరిశోధనలను చేపట్టడం అభినందనీయమని ప్రశంసించారు. సైబర్ నేరాలను నివారించేందుకు త్వరలో నిట్లో సైబర్ సెక్యూరిటీ హకథాన్ నిర్వహించనున్నట్లు నిట్ డైరెక్టర్ బిద్యాదర్ సుబుదీ తెలిపారు. కార్యక్రమంలో నిట్ రిజిస్ట్రార్ సునీల్ మెహతా, డీసీపీ దార కవిత, నిట్ ప్రొఫెసర్లు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
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విద్యుత్ భద్రతకు ప్రాధాన్యంహన్మకొండ: విద్యుత్ భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ ఆపరేషన్ డైరెక్టర్ టి.మధుసూదన్ అన్నారు. హనుమకొండ పెద్దమ్మగడ్డలోని ఎన్పీడీసీఎల్ వరంగల్ సర్కిల్ కార్యాలయంలో వరంగల్ సర్కిల్ పరిధిలోని డీఈలు, ఏడీఈలు, ఏఈలు, ఏఏఓలతో బుధవారం సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ భద్రతపై అధికారులు, ఉద్యోగుల నిర్లక్ష్యం తగదన్నారు. నాణ్యమైన, నిరంతరాయమైన విద్యుత్ సరఫరా అందించడానికి కృషి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. చీఫ్ ఇంజనీర్ కె.గౌతమ్రెడ్డి మాట్లాడుతూ విద్యుత్ భద్రత విషయంలో రాజీకి తావులేదని, ప్రతి అధికారి, ఉద్యోగి బాధ్యతాయుతంగా వినియోగదారులకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన లక్ష్యాలను గడువులోగా పూర్తిచేస్తూ సంస్థ ప్రతిష్టను మరింత పెంచేందుకు సమష్టిగా కృషిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. వరంగల్ ఎస్ఈ ఎ.ఆనందం, డీఈలు రాంబాబు, ఎస్.మల్లికార్జున్, తిరుపతి, హర్జి, సీనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ సంజీవరావు, ఏడీఈలు, ఏఈలు, ఏఏఓలు పాల్గొన్నారు. టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ ఆపరేషన్ డైరెక్టర్ టి.మధుసూదన్
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విద్యార్థులు ఉత్తమ పౌరులుగా ఎదగాలిదుగ్గొండి: విద్యార్థులు లక్ష్యానిన నిర్దేషించుకుని ఉత్తమ పౌరులుగా ఎదగాలని జిల్లా లోకల్బాడీ అదనపు కలెక్టర్ వై.వి గణేశ్ అన్నారు. మండలంలోని గిర్నిబావిలోని మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే గురుకుల విద్యాలయంలో స్ఫూర్తి కార్యక్రమంలో భాగంగా బుధవారం నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. విద్యార్థులు చదువుతో పాటు నైపుణ్య శిక్షణ పొందాలన్నారు. ప్రతి సబ్జెక్టుపైనా అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నారు. అనంతరం విద్యార్థులకు అందిస్తున్న కోడిగుడ్లను పరిశీలించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓ అరుందతి, పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ ఓదేల మల్లయ్య, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం మల్లంపల్లిలోని కేజీబీవీలో నిర్వహించిన స్ఫూర్తి సమావేశంలో జిల్లా సివిల్ సప్లయ్ డీఎం సంధ్యారాణి పాల్గొన్ని మాట్లాడారు. ఆడపిల్లలు అన్నీ రంగాల్లో స్ఫూర్తి దాయకంగా ఉండాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యేక అధికారిణి మంజుల, ఉపాధ్యాయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు పోరాటంకాశిబుగ్గ: తమ న్యాయమైన డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు పోరాటం ఆగదని తెలంగాణ ఆయుష్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ కార్యదర్శి డాక్టర్ రోహిత్ బస్రే స్పష్టం చేశారు. స్టైఫండ్ పెంపుకోసం వరంగల్ అనంతలక్ష్మి ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్య కళాశాలలో తెలంగాణ ఆయుష్ జేఏసీ చేపట్టిన నిరవధిక సమ్మె బుధవారం రెండో రోజుకు చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆయుష్ హౌస్సర్జన్లకు సమాన పనికి సమానవేతనం అందే వరకు సమ్మె కొనసాగుతుందన్నారు. ప్రభుత్వం సానుకూల నిర్ణయం తీసుకోకపోతే ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. అవరసమైతే సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఆత్మార్పణ ఘోష చేయడానికి వెనుకాడనని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి స్టైఫండ్ను పెంచడంతో పాటు పెండింగ్ బకాయిలు విడుదల చేయాలని, న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరారు. నిరవధిక సమ్మె గురించి ప్రభుత్వానికి తెలపాలని కోరుతూ ఆయుర్వేద కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ అనసూయ, వైద్యశాల సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ధర్మారాజుకు హౌస్సర్జన్లు వినతిపత్రం సమర్పించారు. అలాగే, స్టైఫండ్ పెంపు విషయంపై వారు వివరించారు. విశ్వ ఆయుర్వేద పరిషత్, ఎన్ఎంఏ సభ్యుల మద్దతు.. ఆయుష్ హౌస్సర్జన్లకు పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నట్లు విశ్వ ఆయుర్వేద పరిషత్ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ కిషన్, నేషనల్ మెడికల్ అసోసియేషన్ సభ్యులు డాక్టర్ చిలువేరు రవీందర్, డాక్టర్ మోహన్రావు, కళాశాల అభివృద్ధి కమిటీ సభ్యుడు డాక్టర్ సాంబమూర్తి తెలిపారు. అదేవిధంగా అనంతలక్ష్మి ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్య కళాశాల అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ విద్యార్థులు కూడా మద్దతు ప్రకటించారు. తెలంగాణ ఆయుష్ జేఏసీ కార్యదర్శి డాక్టర్ రోహిత్ బస్రే
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అప్రమత్తతతోనే సైబర్ నేరాల నివారణసెంట్రల్ జోన్ డీసీపీ దార కవిత హన్మకొండ అర్బన్: దురాశ, అవగాహన లేమిని ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని, అప్రమత్తతతో వ్యవహరిస్తేనే ఇలాంటి నేరాలను నివారించవచ్చని సెంట్రల్ జోన్ డీసీపీ దార కవిత అన్నారు. హనుమకొండ కలెక్టరేట్లో సిబ్బందికి బుధవారం నిర్వహించిన సైబర్ భద్రత అవగాహన సదస్సులో ఆమె మాట్లాడారు. బ్యాంకు రుణాలు, ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగాలు, పెట్టుబడులపై అధిక లాభాల పేరుతో అమాయకులను సైబర్ నేరగాళ్లు వలలో వేస్తున్నారని తెలిపారు. ఓటీపీలు, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, ఏటీఎం, డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డు సమాచారం, వ్యక్తిగత వివరాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇతరులతో పంచుకోవద్దని సూచించారు. అపరిచితులు పంపే లింకులను క్లిక్ చేయవద్దని, సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే ప్రకటనలను నమ్మి పెట్టుబడి పెట్టరాదన్నారు. అనంతరం ఇన్చార్జ్ కలెక్టర్ ఎన్.రవి మాట్లాడుతూ ఉన్నత విద్యావంతులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సైతం సైబర్ మోసాలకు గురవుతున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల్లో సైబర్ భద్రతపై అవగాహన పెంపొందించడం ద్వారా మోసాలను అరికట్టవచ్చని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో అధికారులు, సిబ్బంది సైబర్ నేరాల నివారణపై ప్రతిజ్ఞ చేశారు.
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‘సీకేఎం’ను సందర్శించిన డీఎంహెచ్ఓకాశిబుగ్గ: వరంగల్లోని సీకేఎం ప్రసూతి ఆస్పత్రిని వరంగల్ డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ రాజారెడ్డి బుధవారం సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆస్పత్రిలోని ఎస్ఎన్సీయూ యూనిట్ వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ విభాగానికి మెడికల్ ఆఫీసర్లను ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని తెలిపారు. అలాగే, ఆస్పత్రి ఆవరణను పరిశుభ్రంగా ఉంచేందుకు వారంలో ఒకసారి శానిటేషన్ సిబ్బందిని ఇక్కడికి పంపిస్తామని చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఆస్పత్రి ఎదుట పంపిణీ చేస్తున్న రూ.5 భోజనం వల్ల అపరిశుభ్రత నెలకొంటున్న క్రమంలో ఆస్పత్రి వెనుకభాగంలోని ఖాళీ స్థలాన్ని శుభ్రం చేయించాలని సిబ్బందికి సూచించారు. ఆయన వెంట ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ లక్ష్మీదేవి, పలువురు ఆర్ఎంఓలు, ఆస్పత్రి సిబ్బంది, తదితరులు ఉన్నారు. అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్లలో తనిఖీలు వరంగల్లోని దేశాయిపేట, చింతల్ అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లను డీఎంహెచ్ఓ రాజారెడ్డి ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా దేశాయిపేటలో ఇమ్యూనైజేషన్ సెషన్ను పర్యవేక్షించి, టీకాల నిర్వహణ, లబ్ధిదారుల నమోదు, రికార్డులు పరిశీలించారు. చింతల్లో రికార్డులను పరిశీలించి, డెంగీ, సీజనల్ వ్యాధుల నివారణ చర్యలపై సమీక్షించారు. అలాగే, డాక్టర్స్ కాలనీ –2లో డెంగీ నివారణ ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాన్ని పరిశీలించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ భరత్కుమార్, డాక్టర్ దిలీప్కుమార్, సబ్ యూనిట్ ఆఫీసర్ కె.కుమారస్వామి, హెచ్ఈఓ సదానందం, మధుకర్, కోర్నేలు పాల్గొన్నారు.
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బోనమెత్తిన వంచనగిరిగీసుకొండ: మండలంలోని కోటమైసమ్మ తల్లికి వంచనగిరి మహిళలు బుధవారం బోనాలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించారు. మంత్రి కొండా సురేఖ గ్రామంలోని తన ఇంటి నుంచి ఆమె భర్త మాజీ ఎమ్మెల్సీ కొండా మురళి, మహిళలు వెంట రాగా బంగారు బోనంతో కాలినడకన రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోని అమ్మవారి ఆలయానికి తరలివెళ్లి మొక్కులు చెల్లించారు. ఈ సందర్భంగా కొండా దంపతులు ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించారు. వందలాది మంది భక్తులు, అభిమానులు పసుపు, కుంకుమ చల్లుతూ మంగళవాయిద్యాల మద్య పోతరాజుల విన్యాసాలతో బోనాల పండుగను జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా కొండా దంపతులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని, ప్రజల కష్టాలు తీరాలని అమ్మవారికి మొక్కుకున్నట్లు తెలిపారు. మామునూరు ఏసీపీ వెంకటేశ్, గీసుకొండ సీఐ విశ్వేశ్వర్ ఆధ్వర్యంలో పోలీసు సిబ్బంది బందోబస్తు నిర్వహించారు. జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ మీసాల ప్రకాశ్, జిల్లా నాయకులు గోపాల నవీన్రాజు, కొమ్ముల కిషోర్, సర్పంచ్లు రడం భరత్, వీరగోని రాజ్కుమార్, కొమ్ముల కమల, పేర్ల శ్రవన్, బానోతు రాఘవేంద్ర, కేలోతు భిక్షపతి, స్థానిక నాయకులు పాల్గొన్నారు. కోటమైసమ్మకు బంగారు బోనం సమర్పించిన మంత్రి సురేఖ
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గిజిగాడు గూళ్లుగిజిగాడు ఇల్లు చూస్తే ఏ ఇంజనీర్ కూడా చెప్పలేనంత నిర్మాణ శైలి ఉంటుంది. గాలికి తెగకుండా, వర్షానికి తడవకుండా అల్లికలతో బలంగా నిర్మాణం చేసుకుంటాయి. ప్రస్తుతం పర్యావరణ కాలుష్యంతో పక్షులు, జంతువులు రోజురోజుకూ అంతరించిపోతున్నాయి. వాటి గూళ్లను చూడాలంటే ఏ మారుమూల గ్రామానికి వెళ్లాల్సిందే. ఎక్కడో ఒక చెట్టుకు ఒకటి, రెండు పిచ్చుకల గూళ్లు కనిపిస్తేనే ఆనందపడతాం. నెక్కొండ ఊర చెరువు సమీపంలోని శ్మశాన వాటిక బావి ఒడ్డుపై ఉన్న చెట్టు కొమ్మలకు గిజిగాడు గూళ్లు ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. ఆ దారిగుండా వెళ్లే వాహనదారులు గిజిగాడు గూళ్లను చూసి ఆనంద పడుతున్నారు. ఈ పక్షుల గూళ్లు బుధవారం ‘సాక్షి’ కెమెరాకు చిక్కాయి. – నెక్కొండ
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విద్యార్థినుల్లో చైతన్యం పెంపొందించాలివర్ధన్నపేట: స్ఫూర్తి కార్యక్రమం ద్వారా విద్యార్థినుల్లో చైతన్యం పెంపొందించాలని కలెక్టర్ సత్యశారద అన్నారు. బుధవారం పట్టణంలోని గిరిజన బాలికల వసతి గృహాన్ని సందర్శించి విద్యార్థినులతో ఆత్మీయంగా మాట్లాడారు. విద్యాభ్యాసం, ఆరోగ్యం, వసతి సౌకర్యాలు, ఆహార పదార్థాల నాణ్యత గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. వంట సామగ్రిని పరిశీలించారు. వర్షాకాలంలో పరిసరాల పరిశుభ్రత పాటించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అనంతరం విద్యార్థినులతో కలిసి మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తూ పిల్లలతో ముచ్చటించి వారి బాగోగులు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ సత్యశారద మాట్లాడుతూ స్ఫూర్తి కార్యక్రమంలో రాజ్యాంగంలో నాలుగో స్తంభంగా భావించే జర్నలిజం ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నారు. ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అవసరమైన అన్ని సదుపాయాలు కల్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. జర్నలిస్ట్ కృష్ణమోహన్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థినులు భవిష్యతుపై స్పష్టమైన లక్ష్యాలను ఏర్పరచుకుని స్వీయ చైతన్యంతో ముందుకు సాగాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జెడ్పీ సీఈఓ రాంరెడ్డి, డీబీసీడీఓ పుష్పలత, డీటీడీఓ నారాయణరెడ్డి, తహసీల్దార్ విజయసాగర్, ఎంపీడీఓ వెంకటరమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. విద్యార్థినుల అస్వస్థతపై విచారణ హాస్టల్లోని 27 మంది విద్యార్థినులు కలుషిత ఆహారంతో తీవ్ర అస్వస్థతకు గురై ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందిన ఘటనపై అధికారులతో కలెక్టర్ సత్యశారద విచారణ జరిపారు. ఈ ఘటనపై సంబంధిత అధికారిపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇందుకు బాధ్యుడిగా పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ వాంకడోతు రాంథన్పై శాఖపరమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని సమాచారం. వార్డెన్ బాధ్యతలను సైతం మరో అధికారికి అప్పగించారు. సోలార్ యూనిట్ల ఏర్పాటును వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలి రాయపర్తి: సోలార్ యూనిట్ల ఏర్పాటును వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ సత్యశారద ఆదేశించారు. బుధవారం రాయపర్తి మండలంలోని పోతిరెడ్డిపల్లి గ్రామంలో ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న మోడల్ సోలార్ విలేజ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన సోలార్ యూనిట్లను కలెక్టర్ పరిశీలించారు. ఆదర్శ మోడల్ సోలార్ విలేజ్గా తీర్చిదిద్ధేందుకు ప్రజలు సహకరించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయా శాఖల అధికారులు ఉన్నారు. కలెక్టర్ సత్యశారద
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అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేతహన్మకొండ అర్బన్: హనుమకొండ బాలసముద్రం శ్రీనివాసకాలనీ ప్రాంతంలోని ప్రభుత్వ భూమిలో చేపట్టిన అక్రమ నిర్మాణాలను రెవెన్యూ అధికారులు బుధవారం కూల్చివేశారు. తహసీల్దార్ ఆదేశాల మేరకు రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రవీణ్రెడ్డి సిబ్బందితో కలిసి యంత్రాల సాయంతో నిర్మాణాలను తొలగించారు. ఇప్పటికే పలుమార్లు హెచ్చరించినా ఆక్రమణదారులు స్పందించకపోవడంతో ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు. గతంలోనూ ఇదే ప్రాంతంలో ప్రభుత్వ భూములతో పాటు రహదారులను సైతం ఆక్రమించినట్లు ఫిర్యాదులు అందగా కూల్చివేతలు చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ భూముల్లో అక్రమ నిర్మాణాలు, ఆక్రమణలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించబోమని హెచ్చరించారు. ప్రభుత్వ స్థలాల్లో నిర్మించిన భవనాలను కొనుగోలు చేసిన వారూ నష్టపోయే అవకాశం ఉందని, ఇలాంటి వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
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పోలీస్ బైక్పై రాపిడో బిజినెస్ వరంగల్లో వైరల్హనుమకొండ: పోలీసుల వేగవంతమైన విధుల నిర్వహణ కోసం ప్రభుత్వం అందించిన అధికారిక ద్విచక్ర వాహనం.. రోడ్లపై ర్యాపిడో బైక్గా కనిపిస్తే ఎలా ఉంటుంది? వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. పోలీసు శాఖకు కేటాయించిన అధికారిక బైక్ను ర్యాపిడో సేవల కోసం వినియోగిస్తున్నట్లు ఓ వీడియో వైరల్ కావడంతో ఉన్నతాధికారులు వెంటనే విచారణకు ఆదేశించారు.వరంగల్లో పోలీస్ బైక్పై ర్యాపిడో బిజినెస్ pic.twitter.com/uvWb20Nx1E— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 4, 2026 సమాచారం ప్రకారం.. హనుమకొండలోని అంబేద్కర్ జంక్షన్ నుంచి సుబేదారి జంక్షన్కు వెళ్లేందుకు ఓ వ్యక్తి ర్యాపిడో బైక్ను బుక్ చేసుకున్నాడు. కొద్దిసేపటికే వచ్చిన బైక్పై పోలీసు శాఖ అధికారిక గుర్తులు ఉండటాన్ని గమనించి ప్రయాణికుడు ఆశ్చర్యపోయాడు. బైక్ గురించి రైడర్ను ప్రశ్నించగా, ఆ బైక్ తన పోలీసు స్నేహితుడిదని, తాను ర్యాపిడో సేవల కోసం ఉపయోగిస్తున్నానని చెప్పినట్లు సమాచారం. ఈ సంభాషణను ప్రయాణికుడు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేయడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.వైరల్ అయిన వీడియోలో కనిపించిన TS 09 PC 2795 నంబర్ గల బ్లూ కోట్స్ పోలీసు ద్విచక్ర వాహనం వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని ఎనుమాముల పోలీస్ స్టేషన్కు కేటాయించినదిగా గుర్తించారు.
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గిరిజన గురుకుల పాఠశాలలో ఫుడ్ పాయిజన్వర్ధన్నపేట: వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట మండల కేంద్రంలోని గిరిజన బాలికల గురుకుల పాఠశాలలో సోమవారం ఫుడ్ పాయిజన్తో 27 మంది విద్యార్థినులు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వారికి స్థానిక కమ్యూనిటీ ఆస్పత్రిలో అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించారు. విద్యార్థినులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఆదివారం మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తరువాత ఐదుగురు విద్యార్థినులు అస్వస్థతకు గురికాగా వారికి ఏఎన్ఎం మాత్రలు అందించగా తగ్గాయని చెబుతున్నారు.సోమవారం ఉదయం విద్యార్థినులు కిచిడి తిన్నాక కొంతసేపటికి 27 మంది అస్వస్థతకు గురవడంతో వెంటనే వర్ధన్నపేట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చేర్చగా చికిత్స అందించారు. సమాచారం అందుకున్న జెడ్పీ సీఈఓ రామిరెడ్డి, మండల ప్రత్యేకాధికారి నారాయణరెడ్డి, తహసీల్దార్ విజయసాగర్ ఆస్పత్రిని సందర్శించి విద్యార్థినుల ఆరోగ్యంపై ఆరాతీశారు. అనంతరం హాస్టల్కు వెళ్లి మిగతా విద్యార్థినుల పరిస్థితిని పరిశీలించారు. కాగా, అన్నంలో పురుగులు వస్తున్నాయని, భోజనం బాగుండడం లేదని విద్యార్థినులు వాపోయారు.వార్డెన్ షేక్ యాకూబ్ సమయపాలన లేకుండా విధులకు హాజరవుతారని తెలిసింది. విద్యార్థినుల ఆరోగ్యంపై ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ విరీన్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థినులు వాంతులు, విరేచనాలతో ఆస్పత్రికి వచ్చారని, ప్రస్తుతం ఎటువంటి ప్రమాదం లేదని చెప్పారు.
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ముఖ్యనాథాలయంలో ప్రత్యేక పూజలుధర్మసాగర్: కాకతీయుల కాలం నాటి ముప్పారంలోని ప్రాచీన శైవ క్షేత్రం శ్రీ ముఖ్యనాథస్వామి దేవాలయాన్ని సోమవారం జిల్లా పర్యాటక శాఖ అధికారి ఎం.శివాజీ సందర్శించారు. ఈసందర్భంగా స్వామివారిని దర్శించుకుని, ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పర్యాటక అధికారికి ముఖ్యనాథస్వామి దేవాలయ పునఃవ్యవస్థాపకులు శివసాని ప్రవీణ్ రవీంద్ర ఘనంగా స్వాగతం పలికి, అతిథి మర్యాదలతో ఆహ్వానించారు. స్వామివారి దర్శనం అనంతరం అధికారి శివాజీ ఆలయాన్ని ఆనుకుని ఉన్న చారిత్రక ముఖ్యనాథుని చెరువును, దాని పరిసరాల్లోని ఇనుపరాతి గుట్టలను పరిశీలించారు. అనంతరం అధికారి మాట్లాడుతూ.. ఈ ప్రాంతాన్ని సుందరీకరిస్తే భవిష్యత్లో అత్యద్భుతమైన పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయని వెల్లడించారు. కార్యక్రమంలో పర్యాటక శాఖ అసిస్టెంట్ లోకేశ్వర్, ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు విక్రమ్ శర్మ, ఆలయ కమిటీ సభ్యులు సులుగూరి రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పట్టుదలతో కృషి చేస్తే విజయంఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న నిరుద్యోగులు నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఏ సబ్జెక్టుకు ఎంత వెయిటేజీ ఉందనేది దృష్టిలో పెట్టుకొని, సబెక్ట్టుల ప్రకారం సమయాన్ని కేటాయిస్తూ చదవాలి. చదివిన ప్రతీ అంశాన్ని బిట్ బ్యాంక్ల ద్వారా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీ విజయం మీ ప్రాక్టీస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈసారి వచ్చిన నోటిఫికేషన్లో సివిల్ కానిస్టేబుల్, ఎస్ఐ ఉద్యోగాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి రావాలని పట్టుదలతో చదివితే తప్పకుండా విజయం సాధ్యం. – మల్లోజు సత్యనారాయణ చారి, కోచింగ్ నిపుణుడు, హనుమకొండ●
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మంగళవారం శ్రీ 4 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026●సాక్షి ప్రతినిధి, వరంగల్: పోలీస్, అగ్నిమాపక, జైళ్ల శాఖల్లో కొలువు కోసం ఎదురుచూస్తున్న యువతకు భారీ అవకాశాలు వచ్చాయి. తాజా నియామకాల్లో ఉమ్మడి వరంగల్ ప్రాంతానికి సంబంధించి కానిస్టేబుల్, ఫైర్ ఫైటర్, జైలు వార్డర్ పోస్టులు కలిపి 1,117 ఖాళీల భర్తీగా నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యింది. ఇందులో వివిధ కేడర్లకు చెందినవి అత్యధికంగా వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 656 పోస్టులు ఉండగా.. ములుగు 189 పోస్టులతో రెండో స్థానంలో ఉంది. జయశంకర్ భూపాలపల్లికి 126, మహబూబాబాద్కు 106 పోస్టులు దక్కాయి. వీటితోపాటు ఎస్ఐ, ఆర్ఎస్ఐ, స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్, డిప్యూటీ జైలర్ తదితర పోస్టుల్లో ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించిన మరో 101 అవకాశాలు ఉన్నాయి. మనదే అత్యధిక వాటా.. పోలీస్ కొలువుల్లో ఉమ్మడి జిల్లాకు అత్యధిక అవకాశాలున్నాయి. కానిస్టేబుల్ పోస్టుల్లో సివిల్ 721, ఏఆర్ 260 కలిపి మొత్తం 981 పోస్టులు ఉన్నాయి. అగ్నిమాపక శాఖలో 92 ఫైర్ ఫైటర్ పోస్టులు, జైళ్ల శాఖలో 42 పురుష వార్డర్, 2 మహిళా వార్డర్ పోస్టులున్నాయి. ఈ మూడు విభాగాల్లో 1,117 పోస్టులు ఉండడం నిరుద్యోగ యువతకు ఊరటనిస్తోంది. ఇందులో వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో అత్యధికంగా 656 పోస్టులున్నాయి. ఇందులో 500 సివిల్ కానిస్టేబుల్, 129 ఏఆర్ కానిస్టేబుల్, 15 ఫైర్ ఫైటర్, 11 పురుష వార్డర్, ఒక మహిళా వార్డర్ పోస్టు ఉ న్నాయి. ములుగులో 189 పోస్టులు ఉండగా.. భూ పాలపల్లిలో 126, మహబూబాబాద్లో 106 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఫైర్ ఫైటర్ పోస్టుల్లోనూ ములుగు 25 పోస్టులతో ముందంజలో ఉంది. జనగామలో 16, వరంగల్ కమిషనరేట్, భూపాలపల్లిలో 15 చొప్పున, మహబూబాబాద్లో 14, హనుమకొండలో 7 పోస్టులు ఉన్నాయి. వరంగల్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 656 ములుగుకు ప్రాధాన్యం కింద 189 పోస్టులు.. మూడు జోన్లలో మరో 101 మందికి అవకాశాలు
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ల్యాదెళ్లలో ప్రభుత్వ భూమి ఆక్రమణదామెర: మండలంలోని ల్యాదెళ్లలో ప్రభుత్వ భూమిలో అనుమతులు లేకుండా ఓ వ్యక్తి నిర్మాణం చేపట్టినట్లల స్థానికులు తెలిపారు. గ్రామంలోని సర్వే నంబర్ 38లో కొంత భూమి అసైన్డ్ కాగా మరికొంత భూమిలో నిర్మించిన దేవాదుల పంప్ హౌజ్ క్వార్టర్స్ను ఇటీవల స్కిల్డెవలప్మెంట్ సెంటర్కు కేటాయించారు. మిగిలిన ప్రభుత్వ భూమిలో ఇదే గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా ప్రహరిగోడ నిర్మించడంతోపాటు బోర్ వేయించాడు. ఇంత జరుగుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదంటూ ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రెవెన్యూ అధికారులు చొరవతీసుకొని, చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.
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లక్ష్యాలు గడువులోగా పూర్తి చేయాలిన్యూశాయంపేట: జిల్లాలో వనమహోత్సవం కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేసి శాఖలకు కేటాయించిన లక్ష్యాలను నిర్దేశిత గడువులోగా మొక్కలు నాటి పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో జిల్లా అటవీశాఖాధికారి నిఖితతో కలిసి జిల్లాస్థాయి మానిటరింగ్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా శాఖల వారీగా మొక్కలు నాటడం, లక్ష్యాల సాధన, జియో ట్యాగింగ్ పురోగతి, మొక్కల పరిరక్షణ చర్యలపై సమగ్రంగా చర్చించారు. జిల్లాకు ఈ ఏడాది 25,51,248 మొక్కలు నాటే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించగా ఇప్పటి వరకు 7,27,612 మొక్కలు నాటడం జరిగిందన్నారు. టార్గెట్ పూర్తి చేయని అధికారులను అందుకు గల కారణాలను అడిగి తెలుసుకుని గడువులోగా వందశాతం పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. ఈ సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్ సంధ్యారాణి, వై.వీ.గణేశ్, జెడ్పీ సీఈఓ రాంరెడ్డి, డీఆర్డీఓ నాగపద్మజ, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. అవయవదానంపై అవగాహన జాతీయ అవయవ దాన దినోత్సవం సందర్భంగా సోమవారం కలెక్టరేట్లో అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. తెలంగాణ నేత్ర, అవయవ, శరీర దాతల అసోషియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద పాల్గొని మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షుడు కోన్రెడ్డి మల్లారెడ్డి, కార్యవర్గ సభ్యులు ఉపేందర్రెడ్డి, భారతి, నిర్మల, శ్రీనివాస్, విజయకుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద
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డీపీఆర్ను వేగంగా పూర్తి చేయండివరంగల్ అర్బన్: గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కా ర్పొరేషన్ పరిధిలో చేపట్టనున్న అండర్ గ్రౌండ్ డ్రెయినేజీ (యూజీడీ) ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ (డీపీఆర్) తయారీ ప్రక్రియను వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర మున్సిపల్ పరిపాలన శాఖ కార్యదర్శి డాక్టర్ టి.కె. శ్రీదేవి అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం హైదరాబాద్ నుంచి నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో బల్దియా నుంచి కమిషనర్ టి.వెంకన్న, ఇంజినీరింగ్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ప్రాజెక్టు, అర్బన్ చాలెంజ్ ఫండ్, ఇతర పట్టణాభివృద్ధి పనుల పురోగతిని ఆమె సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా జీడబ్ల్యూఎంసీ కమిషనర్ టి. వెంకన్న మాట్లాడుతూ.. అండర్గ్రౌండ్ డ్రెయినేజీ ప్రాజెక్టు, అర్బన్ చాలెంజ్ ఫండ్కు సంబంధించిన అన్ని ప్రక్రియలు కార్యాచరణ ప్రకారం కొనసాగుతున్నట్లు తెలిపారు. రాష్ట్ర మున్సిపల్ పరిపాలన శాఖ కార్యదర్శి డాక్టర్ టి.కె.శ్రీదేవి
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ఇక..పాఠశాలల్లో తనిఖీలువిద్యారణ్యపురి: హనుమకొండ జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత, ఉన్నత పాఠశాలల్లో ఈ విద్యాసంవత్సరంలోనూ తనిఖీలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు ప్రత్యేక బృందాలను నియమిస్తూ డీఈఓ ఎల్వీ గిరిరాజ్గౌడ్ ఈ నెల 1న ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కొద్దిరోజుల క్రితం తనిఖీ బృందాల నియమాకానికి పీఎస్లు, యూపీఎస్లు, హైస్కూళ్ల హెచ్ఎంలు, ఉపాధ్యాయులనుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరించారు. బృందాల ఎంపికలో గతేడాది కొనసాగిన వారిలో పలువురు ఉండగా, మరికొందరిని నూతనంగా ఎంపిక చేశారు. ఎంపికై న వారు ఆయా పాఠశాలల నుంచి రిలీవై తనిఖీ బృందాలుగా విధులు నిర్వర్తించనున్నారు. పలువురు సోమవారం రిలీవ్ అయి డీఈఓ కార్యాలయంలో రిపోర్టు చేశారు. వీరిస్థానాల్లో మిగులు టీచర్లను సర్దుబాటు చేస్తారు. వీరికి కూడా తనిఖీ అంశాలపై ముందుగా శిక్షణ ఇస్తారు. జిల్లాలో ఏడు తనిఖీ బృందాల ఏర్పాటు: హనుమకొండ జిల్లాలో పీఎస్లకు మూడు టీంలు నియమించారు. ● టీం 1లో : టి.హూన్యానాయక్ (ఎఎఫ్ఎల్ హెచ్ఎం ఎంపీపీఎస్, తరాలపల్లి) నోడల్ ఆఫీసర్గా వ్యవహరిస్తారు. సభ్యులుగా ఎస్.అనిల్కుమార్ (ఎస్జీటీ, మల్లికుదురు), వి.శ్రీపాల్రెడ్డి (ఎస్జీటీ, జీపీఎస్ నయీంనగర్) ఉన్నారు. ● టీం 2లో : ఎన్.ప్రవీణ్కుమార్ ఎల్ఎఫ్ఎల్ (ఎస్జీటీ ఎంపీపీఎస్ కుమ్మరిగూడెం) నోడల్ ఆఫీసర్గా, సభ్యులుగా వి.శ్యాంసుందర్ (ఎస్జీటీ, ఎంపీయూపీఎస్, తక్కలపాడు), ఎ.శ్రీనివాస్ (ఎస్జీటీ, ఎంపీపీఎస్ రేపాకపల్లి) ఉన్నారు. ● టీం–3లో : సీహెచ్.సుధాకర్ (ఎస్జీటీ, ఎంపీపీఎస్ ఒగ్గోనిపల్లి) నోడల్ ఆఫీసర్గా, సభ్యులుగా సీహెచ్.శ్రీనివాస్ (ఎస్జీటీ, జెడ్పీహెచ్ఎస్ ఒంటిమామిడిపల్లి), బి.బ్రాహ్మచారి (ఎస్జీటీ ఎంపీపీఎస్ రాంపూర్) ఉన్నారు. ● ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలను పర్యవేక్షించేందుకు అకడమిక్ ప్యానల్ తనిఖీ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో యు.నర్సింగరావు (శనిగరం జెడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్ అసిస్టెంట్) నోడల్ ఆఫీసర్గా, సభ్యులుగా వి.రవికుమార్ ఎల్ఎఫ్ఎల్హెచ్ఎం (ఎంపీపీఎస్ దేవనూరు), పి.చంద్రయ్య (ఎస్జీటీ ఎంపీపీఎస్ కోతులనడుమ) ఉన్నారు. హైస్కూళ్ల స్థాయి తనిఖీ బృందాలు ఇలా.. ● టీం–1లో : మొత్తం తొమ్మిది మంది ఉన్నారు. ఎం.వేణుఆనంద్ (జీహెచ్ఎం గ్రేడ్–2 జెడ్పీహెచ్ఎస్ రాంపూర్) నోడల్ ఆఫీసర్గా, సభ్యులుగా ఎస్ఏలు వివిధ జెడ్పీహెచ్ఎస్లకు చెందిన స్కూల్ అసిస్టెంట్లు ఈఎస్ మహిపాల్ పట్నాయక్, ఫారూఖ్సాదాత అలీ అహ్మద్, జి.శ్రీధర్రెడ్డి, కె.తిరుపతిరెడ్డి, డి.రమేశ్, ఎస్.రాము, సీహెచ్.సుధాకర్, కె.రాజయ్య ఉన్నారు. ● టీం–2లో ఏడుగురు : ఎల్.రాజేశ్ కుమార్ (జీహెచ్ఎం గ్రేడ్–2 జెడ్పీహెచ్ఎస్, దామెర) నోడల్ ఆఫీసర్గా, మరో ఆరుగురు సభ్యులుగా స్కూల్ అసిస్టెంట్లు కె.మాధవి, సంపత్కుమార్ కొక్కుల, బి.కృష్ణమూర్తి, బి.రాము, అట్ల రవీందర్, ఎస్.రమేశ్ ఉన్నారు. ● టీం–3లో ఏడుగురు : నోడల్ ఆఫీసర్గా ఎస్.రమాదేవి (జీహెచ్ఎం –2 జెడ్పీహెచ్ఎస్ వెల్లంపల్లి), సభ్యులుగా ఎండీ నయీంపాషా, టి.రాముడు, జె.దయాకర్, పి.విజేందర్, వి.జగన్నాధం, ఆర్.సదానందం ఉన్నారు. ● ఏమేం తనిఖీ చేస్తారంటే : విద్యాబోధన, విద్యార్థులు అభ్యసనా ఫలితాలు సాధించేలా ఉపాధ్యాయులకు సూచనలిస్తారు. ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో ఎఫ్ఎల్ఎన్, ఉన్నత పాఠశాలల్లో లిప్ అమలు, ఉన్నత పాఠశాలల్లో సబ్జెక్ట్టుల విద్యాబోధనను పరిశీలిస్తారు. ● పాఠశాలల సందర్శన సమయాల్లో గమనించిన అంశాల ఆధారంగా స్కూల్ కాంప్లెక్స్ సమావేశాలకు ఏజెండాను సిద్ధం చేస్తారు. అకడమిక్ ప్యానల్ తనిఖీ బృందాల ఏర్పాటు పీఎస్లకు 3, యూపీఎస్లకు 1, హైస్కూళ్లకు 3 టీంల ఎంపిక మొత్తం 36 మంది ఉపాధ్యాయుల నియామకం హనుమకొండ డీఈఓ ఎల్వీ గిరిరాజ్గౌడ్ ఉత్తర్వులు జారీ
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ఉక్కుపాదం!సీఎంఆర్ బకాయిలపైడిఫాల్ట్ రైస్మిల్లర్లపై చర్యలకు సిద్ధం సాక్షి, వరంగల్: జిల్లాలో కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్ (సీఎంఆర్) బకాయిలపై పౌరసరఫరాల శాఖ కఠిన చర్యలకు పూనుకుంది. ప్రభుత్వానికి అప్పగించాల్సిన సీఎంఆర్ను ఏళ్లుగా నిల్వ ఉంచిన మిల్లులపై చట్టపరమైన చర్యలను వేగవంతం చేసింది. జిల్లాలో సీఎంఆర్ ఇవ్వాల్సిన 100 రైస్ మిల్లుల్లో 91 మిల్లులు పూర్తిస్థాయిలో బియ్యాన్ని ప్రభుత్వానికి అప్పగించగా, మరో తొమ్మిది మిల్లులు మాత్రం ఇప్పటికీ బకాయిలను చెల్లించలేదు. వీటి వద్ద 3,307.336 మెట్రిక్ టన్నుల సీఎంఆర్ పెండింగ్లో ఉండగా, దీని విలువ సుమారు రూ.8.53 కోట్లుగా ఉంది. 2023–24 ఖరీఫ్ సీజన్ నుంచి కొనసాగుతున్న ఈ బకాయిలపై పలుమార్లు గడువు ఇచ్చినా.. స్పందించకపోవడంతో అధికారులు ఉక్కుపాదం మోపేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇటీవల జిల్లాలో రెండు మిల్లుల్లో క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీలు చేయడంతో మిగిలిన మిల్లర్లలో ఆందోళన నెలకొంది. పలు మిల్లులపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు.. కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్ బకాయిలు ఉన్న తొమ్మిది మిల్లులకు ఇప్పటికే అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన నాలుగు మిల్లులపై ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశారు. బకాయిలు ఉన్న అన్ని మిల్లులను బ్లాక్ లిస్ట్లో చేర్చడంతో పాటు రెవెన్యూ రికవరీ చట్టం ప్రకారం బకాయిల వసూళ్ల ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. మూడేళ్లుగా ఇదే మిల్లులపై విడతల వారీగా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. జిల్లాలో తొమ్మిది మిల్లుల్లో రూ.8.53 కోట్ల విలువైన బియ్యం పెండింగ్ నోటీసులు, ఎఫ్ఐఆర్లు, బ్లాక్లిస్ట్లో మిల్లులు రెవెన్యూ రికవరీతో వసూళ్లకు అధికారుల కఠిన చర్యలుజిల్లాలో సీఎంఆర్ బకాయిల పరిస్థితి సీఎంఆర్ ఇవ్వాల్సిన మిల్లులు: 100 పూర్తిగా సీఎంఆర్ ఇచ్చిన మిల్లులు: 91 బకాయి ఉన్న మిల్లులు: 9 పెండింగ్ సీఎంఆర్: 3,307.336 మెట్రిక్ టన్నులు బకాయి విలువ: రూ.8.53 కోట్లు నోటీసులు జారీ: 9 మిల్లులు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు : 4 మిల్లులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం.. మూడు సంవత్సరాలతో పోలిస్తే జిల్లాలో సీఎంఆర్ బకాయిల పరిస్థితి మెరుగుపడింది. అధిక శాతం మిల్లులు తమ బాధ్యతలను పూర్తి చేయగా, కేవలం తొమ్మిది మిల్లులు మాత్రమే బకాయిలతో మిగిలాయి. డిఫాల్టర్ల సంఖ్యను గణనీయంగా తగ్గించగలిగాం. ప్రభుత్వ ధాన్యం సకాలంలో బియ్యంగా మార్చి ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థకు చేరేలా చూడటం మిల్లర్ల బాధ్యత. సీఎంఆర్ బకాయిలు చెల్లించని మిల్లులపై రెవెన్యూ రికవరీతో పాటు అవసరమైతే మరిన్ని చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. –సంధ్యారాణి, పౌరసరఫరాల జిల్లా మేనేజర్ మండలం గ్రామం మిల్లు పేరు నెక్కొండ చంద్రుగొండ శ్రీవెంకటేశ్వర రైస్ మిల్, శ్రీ మల్లికార్జునస్వామి ఇండస్ట్రీస్ ఖిలావరంగల్ బొల్లికుంట సౌభాగ్య రైస్ మిల్ ఖిలావరంగల్ గాడిపల్లి శ్రీ వైష్ణవి ఇండస్ట్రీస్ సంగెం కాపులకనపర్తి సతీష్ రైస్ మిల్
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తల్లిపాలే శ్రీరామరక్ష!నల్లబెల్లి: శిశువు ఆరోగ్యవంతమైన ఎదుగుదలకు తల్లిపాలే శ్రీరామరక్ష. ప్రతీ ఏడాది ఆగస్టు మొదటి వారంలో జిల్లా మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో తల్లి పాల వారోత్సవాలను నిర్వహిస్తోంది. ఈ సంవత్సరం ‘స్థిరమైన జీవితానికి తల్లిపాలు.. ఫ లితాన్నిస్తున్న చర్యలను మరింత బలోపేతం చేద్దాం’ అనే నినాదంతో ముందుకెళ్తున్నారు. ఈ మేరకు ఈనెల 1న ప్రారంభమైన వారోత్సవాలు ఏడో తేదీ వరకు సంబంధిత శాఖల సమన్వయంతో అవగా హన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందిస్తాయి.. తల్లిపాలు శిశువుకు అవసరమైన అన్ని రకాల పోషకాలను సమృద్ధిగా అందించడంతో పాటు సహజసిద్ధమైన రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందిస్తాయి. శిశువు జన్మించిన తొలి గంటలోనే తల్లిపాలు పట్టించడంతో ఇన్ఫెక్షన్ల ముప్పు తగ్గడంతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన ఎదుగుదలకు బలమైన పునాది పడుతుంది. శిశువు జన్మించిన నుంచి తొలి ఆరు నెలల వరకు తల్లిపాలు మాత్రమే ఇవ్వాలని, ఈ దశలో నీరు లేదా ఇతర ఆహారం అవసరం లేదని వైద్యులు చె బుతున్నారు. ఆ తర్వాత అనుబంధ ఆహారంతో పా టు రెండేళ్ల వరకు తల్లిపాలు కొనసాగించడం శిశువు శారీరక, మానసిక వికాసానికి ఎంతో ఉపయోగకరమంటున్నారు. తల్లిపాల వారోత్సవాల సందర్భంగా అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, ప్రభుత్వ ఆరోగ్య సంస్థలు, స్వయం సహాయక సంఘాల భాగస్వామ్యంతో జిల్లాలో ర్యాలీలు, అవగాహన సదస్సులు, గర్భిణులు, బాలింతలకు ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. తల్లిపాలపై ఉన్న అపోహలను తొలగించి, ప్రతీ తల్లి శిశువుకు తప్పనిసరిగా తల్లిపాలు అందించేలా చైతన్యం కల్పించడమే ఈ కార్యక్రమాల ప్రధా న లక్ష్యమని అధికారులు తెలిపారు. శిశువు సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి దోహదం ఈనెల 7వ తేదీ వరకు వారోత్సవాలు జిల్లాలో 919 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు
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వరంగల్మంగళవారం శ్రీ 4 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026●అన్ని ఎరువులకు ఒకే యాప్ యూరియాతో పాటు అన్ని రకాల కాంప్లెక్స్ ఎరువుల విక్రయానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త యాప్ను తీసుకొస్తుంది. సాక్షి ప్రతినిధి, వరంగల్: పోలీస్, అగ్నిమాపక, జైళ్ల శాఖల్లో కొలువు కోసం ఎదురుచూస్తున్న యువతకు భారీ అవకాశాలు వచ్చాయి. తాజా నియామకాల్లో ఉమ్మడి వరంగల్ ప్రాంతానికి సంబంధించి కానిస్టేబుల్, ఫైర్ ఫైటర్, జైలు వార్డర్ పోస్టులు కలిపి 1,117 ఖాళీల భర్తీగా నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యింది. ఇందులో వివిధ కేడర్లకు చెందినవి అత్యధికంగా వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 656 పోస్టులు ఉండగా.. ములుగు 189 పోస్టులతో రెండో స్థానంలో ఉంది. జయశంకర్ భూపాలపల్లికి 126, మహబూబాబాద్కు 106 పోస్టులు దక్కాయి. వీటితోపాటు ఎస్ఐ, ఆర్ఎస్ఐ, స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్, డిప్యూటీ జైలర్ తదితర పోస్టుల్లో ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించిన మరో 101 అవకాశాలు ఉన్నాయి. మనదే అత్యధిక వాటా.. పోలీస్ కొలువుల్లో ఉమ్మడి జిల్లాకు అత్యధిక అవకాశాలున్నాయి. కానిస్టేబుల్ పోస్టుల్లో సివిల్ 721, ఏఆర్ 260 కలిపి మొత్తం 981 పోస్టులు ఉన్నాయి. అగ్నిమాపక శాఖలో 92 ఫైర్ ఫైటర్ పోస్టులు, జైళ్ల శాఖలో 42 పురుష వార్డర్, 2 మహిళా వార్డర్ పోస్టులున్నాయి. ఈ మూడు విభాగాల్లో 1,117 పోస్టులు ఉండడం నిరుద్యోగ యువతకు ఊరటనిస్తోంది. ఇందులో వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో అత్యధికంగా 656 పోస్టులున్నాయి. ఇందులో 500 సివిల్ కానిస్టేబుల్, 129 ఏఆర్ కానిస్టేబుల్, 15 ఫైర్ ఫైటర్, 11 పురుష వార్డర్, ఒక మహిళా వార్డర్ పోస్టు ఉ న్నాయి. ములుగులో 189 పోస్టులు ఉండగా.. భూ పాలపల్లిలో 126, మహబూబాబాద్లో 106 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఫైర్ ఫైటర్ పోస్టుల్లోనూ ములుగు 25 పోస్టులతో ముందంజలో ఉంది. జనగామలో 16, వరంగల్ కమిషనరేట్, భూపాలపల్లిలో 15 చొప్పున, మహబూబాబాద్లో 14, హనుమకొండలో 7 పోస్టులు ఉన్నాయి.వరంగల్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 656 ములుగుకు ప్రాధాన్యం కింద 189 పోస్టులు.. మూడు జోన్లలో మరో 101 మందికి అవకాశాలు
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దరఖాస్తులు సత్వరమే పరిష్కరించాలిన్యూశాయంపేట: ప్రజావాణి దరఖాస్తులను సత్వరమే పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో నిర్వహించిన ప్రజావాణిలో పాల్గొని ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించారు. గ్రీవెన్స్లో మొత్తం 153 దరఖాస్తులు రాగా రెవెన్యూశాఖకు 41, జీడబ్యూఎంసీ 30, హౌసింగ్ 20, ఇతర శాఖలకు సంబంధించిన 62 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ గ్రీవెన్స్లో వచ్చిన దరఖాస్తులతో పాటు పెండింగ్ దరఖాస్తులను త్వరగా పరిష్కరించాలని ఆయా శాఖల అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్లు సంధ్యారాణి, వై.వీ.గణేశ్ జెడ్పీ సీఈఓ రాంరెడ్డి, డీఆర్ఓ విజయలక్ష్మి, డీఆర్డీఓ నాగపద్మజ, డీఎంహెచ్ఓ రాజారెడ్డి, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద
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పట్టుదలతో కృషి చేస్తే విజయంఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న నిరుద్యోగులు నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఏ సబ్జెక్ట్కి ఎంత వెయిటేజీ ఉందనేది దృష్టిలో పెట్టుకొని, సబ్జెక్టుల ప్రకారం సమయాన్ని కేటాయిస్తూ చదవాలి. ఈసారి వచ్చిన నోటిఫికేషన్లో సివిల్ కానిస్టేబుల్, ఎస్ఐ ఉద్యోగాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి రావాలని పట్టుదలతో చదివితే తప్పకుండా విజయం సాధ్యం. – మల్లోజు సత్యనారాయణ చారి, కోచింగ్ నిపుణుడు, హనుమకొండ
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పెండింగ్ వినతులపై ప్రత్యేక దృష్టి● జిల్లా ఇన్చార్జ్ కలెక్టర్ ఎన్.రవి హన్మకొండ అర్బన్: ప్రజావాణి పోర్టల్లో పెండింగ్లో ఉన్న వినతులపై సంబంధిత శాఖల అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించి వెంటనే చర్యలు చేపట్టాలని హనుమకొండ ఇన్చార్జ్ కలెక్టర్ ఎన్.రవి ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన ప్రజావాణిలో ఆయన పాల్గొని ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజావాణిలో అందిన ప్రతీ వినతిని సంబంధిత అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి త్వరగా పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. గ్రీవెన్స్ సెల్లో సోమవారం మొత్తం 252 వినతులు అందినట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో స్థానిక సంస్థల ఇన్న్చార్జ్ అదనపు కలెక్టర్ శేషాద్రి, జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి శ్రీనివాస్, జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారి అప్పయ్య, అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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ఏబీవీపీ ధర్నా ఉద్రిక్తంహన్మకొండ: ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్ బకాయిలు విడుదల చేయాలనే డిమాండ్తో ఏబీవీపీ చేపట్టిన ర్యాలీ, కలెక్టరేట్ ముట్టడి ఉద్రిక్తంగా మారింది. సోమవారం హనుమకొండలోని కాకతీయ యూనివర్సిటీ నుంచి వరంగల్ కలెక్టరేట్ వరకు ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులచే స్టూడెంట్ మార్చ్ నిర్వహించారు. అనుమతి మేరకు అంబేడ్కర్ విగ్రహం వద్దకు చేరుకోగానే ర్యాలీని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. విద్యార్థులు రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. దీంతో రాకపోకలు స్తంభించాయి. పోలీసులు విద్యార్థులను వెళ్లిపోవాలని సూచించినా పట్టించుకోకపోవడంతో పోలీసులు, విద్యార్థుల మధ్య వాగ్వాదం తోపులాట జరిగింది. ఈక్రమంలో విద్యార్థులు పోలీసులను దాటి వరంగల్ కలెక్టరేట్కు చేరుకున్నారు. పోలీసులు కలెక్టరేట్ గేట్ మూసేశారు. ఏబీవీపీ నాయకులు గేట్ ఎక్కి కలెక్టర్లోకి వెళ్లేందుకు యత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. గేట్ ఎక్కిన విద్యార్థులు అరెస్ట్ చేసి వాహనంలో ఎక్కించే క్రమంలో విద్యార్థులు అడ్డుకోవడంతో మరోసారి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. నాయకులను పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. కార్యక్రమంలో ఏబీవీపీ నాయకులు మాచెర్ల రాంబాబు, జూపల్లి దీపిక, సుజిత్, కార్తీక్, బానోతు శ్రవణ్కుమార్, ప్రేమ్, రాజకుమార్, అభిలాష్, సంతోశ్, నవీన్, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. స్టూడెంట్ మార్చ్ను అడ్డుకున్న పోలీసులు రోడ్డుపైనే నిరసన తెలిపిన విద్యార్థులు
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గడువు ముగిసిన పాలు తాగి బాలింతకు అస్వస్థతభీమదేవరపల్లి: భీమదేవరపల్లి ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టు పరిధి గట్లనర్సింగాపూర్–5 అంగన్వాడీ కేంద్రంలో గడువు ముగిసిన పాలు సరఫరా చేయడంతో అవి తాగిన బాలింత అంబాల సుకన్య అస్వస్థతకు గురైంది. పాలప్యాకెట్లు జూలై 8వ తేదీ వరకు మాత్రమే వినియోగించాలని ఎకై ్పరీ డేట్ ముద్రించి ఉంది. పంపిణీదారులు దీన్ని పట్టించుకోకుండా సరఫరా చేయడంతో బాలింత సుకన్య తాగింది. అనంతరం వాంతులు, విరోచనాలయ్యాయి. స్థానికంగా చికిత్స పొందింది. అధికారులు తనిఖీలు చేయకపోవడంతోనే గడువు ముగిసిన పాలప్యాకెట్లు సరఫరా అవుతున్నాయని, కాలం చెల్లిన పాలు తాగడంతో చిన్నారులు, గర్భిణులు, బాలింతలు అస్వస్థతతకు గురవుతున్నారని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గడువు ముగిసిన పాలప్యాకెట్
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పీఆర్సీ, పెండింగ్ డీఏలను వెంటనే విడుదల చేయాలికాళోజీ సెంటర్: పీఆర్సీ, పెండింగ్ డీఏలను వెంటనే విడుదల చేయాలని టీపీటీఎఫ్ వరంగల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఊటుకూరి అశోక్ డిమాండ్ చేశారు. రంగశాయిపేటలో ఆదివారం నిర్వహించిన టీపీటీఎఫ్ జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. పీఆర్సీ గడువు ముగిసి మూడేళ్లు దాటినా నివేదిక తెప్పించకపోవడం, ఆరు డీఏలు పెండింగ్లో ఉంచడం ప్రభుత్వ అలసత్వానికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల పెండింగ్ బిల్లుల కోసం నెలకు రూ.వేయి కోట్లు విడుదల చేయాలని, సీపీఎస్ రద్దు చేసి, ఓపీఎస్ను పునరుద్ధరించాలని, 2003 డీఎస్సీ టీచర్లకు మెమో 57 ప్రకారం ఓపీఎస్ వర్తింపజేయాలని సూచించారు. పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయ ఖాళీలను భర్తీ చేయాలని, జీఓ 25ను సవరించాలని, 10 వేల పీఎస్హెచ్ఎం పోస్టులను ప్రమోషన్ల ద్వారా భర్తీ చేయాలని, సెన్సస్ విధుల్లో పాల్గొన్న సిబ్బందికి రెమ్యునరేషన్ చెల్లించాలని, టెట్ పరీక్షను ఆఫ్లైన్లో నిర్వహించాలని కోరారు. టీపీటీఎఫ్ వరంగల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఊటుకూరి అశోక్
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నర్సంపేట వాసికి ఎక్స్లెన్స్ అవార్డునర్సంపేట: ఓ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో శనివారం రాత్రి హైదరాబాద్లోని నోవాటెల్ హోటల్లో పలు విభాగాలకు అవార్డులు అందించారు. ఈ సందర్భంగా నర్సంపేటకు చెందిన పడిదాల నవీన్కుమార్కు ఎక్స్లెన్స్ ఇన్ కార్పొరేట్ సివిల్ అండ్ ఇంటీరియల్ సొల్యూషన్స్లో అవార్డును తెలంగాణ గవర్నర్ శివ్ప్రతాప్శుక్లా సమక్షంలో ప్రముఖ నటుడు సోనూసూద్ అందించారు. పీహెచ్ఎస్ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఫౌండర్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నవీన్కుమార్ అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ పారిశ్రామికంగా కృషి చేస్తున్నందువల్ల ఓ సంస్థ ప్రతిష్టాత్మకంగా అందిస్తున్న గుర్తింపులో భాగంగా పలు రంగాల వారికి ఈ అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. ఈ సందర్భంగా నవీన్కుమార్ మాట్లాడుతూ దశాబ్ద కాలంలో ఇంజినీరింగ్ కచ్చితత్వం, ఆవిష్కరణ, సమగ్రత పట్ల తనకున్న నిబద్ధత ద్వారా ప్రముఖ బహుళజాతి సంస్థలు, ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల నమ్మకాన్ని పొందినట్లు ఆయన చెప్పారు.
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సోమవారం శ్రీ 3 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026కొనసాగుతున్న ‘తల్లిపాల వారోత్సవాలు’ ● శిశువుకు ఆరు నెలల వరకు నీళ్లు కూడా తాగించొద్దు ● జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ అధికారి అప్పయ్య హన్మకొండ అర్బన్: జన్మించిన ప్రతీ శిశువుకు తల్లి పాలే సంజీవని అని, అవి ప్రకృతి ప్రసాదించిన తొలి రక్షణ కవచమని జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ అధికారి అప్పయ్య అన్నారు. శనివారం నుంచి మొదలైన ‘ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాలు’ 7వ తేదీ వరకు కొనసాగుతాయని ఆయన తెలిపారు. జిల్లాలోని అన్ని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, ఏఎన్ఎంలు, ఆశ కార్యకర్తల ద్వారా ప్రతి కుటుంబంలో తల్లిపాల ప్రాముఖ్యంపై అవగాహన పెంపొందించడమే ఈ వారోత్సవాల ముఖ్య లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. ముర్రుపాలు అమృతంతో సమానం! ప్రసవించిన వెంటనే బిడ్డకు తొలి గంటలోనే తల్లిపాలు పట్టించడం అత్యంత ఆవశ్యకం. కాన్పు అయిన మొదటి కొద్ది రోజులు వచ్చే చిక్కటి పసుపు రంగు పాలను ‘ముర్రుపాలు’ (కొలస్ట్రమ్) అంటారు. ఇవి బిడ్డకు అమృతంతో సమానం. వీటిలో ప్రోటీన్లు, విటమిన్ ‘ఎ’, ‘బి’, పాటు సహజ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి బిడ్డకు మొదటి టీకాగా పనిచేసి, జీర్ణశక్తిని పెంచడంతో పాటు కామెర్లు, విరేచనాలు, న్యుమోనియా వంటి ప్రమాదకర వ్యాధుల నుంచి రక్షిస్తాయి. తల్లులకు కలిగే ఆరోగ్యం తల్లిపాలు ఇవ్వడం వల్ల తల్లి–శిశువు మధ్య అను బంధం మరింత బలపడుతుంది. ప్రసవానంతరం తల్లి త్వరగా కోలుకోవడమే కాక, నెలసరి రక్తస్రావం తక్కువగా ఉంటుంది. పాలిచ్చినంత కాలం ఇది సహజ గర్భ నిరోధకంగా పనిచేస్తుంది. భవిష్యత్లో రొమ్ము, అండాశయ (ఓవరీ) క్యాన్సర్లు వచ్చే ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.తల్లులు సమతుల్య పోషకాహారం తీసుకోవాలి. తగినంత నీరు తాగుతూ పరిశుభ్రత పాటించాలి. తల్లిపాలపై ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా సమీప ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రాలు లేదా ఏఎన్ఎం, ఆశ కార్యకర్తలను సంప్రదించాలి. ప్రతీ బిడ్డకు ఆరోగ్యవంతమైన భవిష్యత్ను అందించేందుకు కుటుంబ సభ్యులు, సమాజం తల్లులకు సహకరించాలి. – డాక్టర్ అప్పయ్య, డీఎంహెచ్ఓ ● బలానికి, తెలివితేటలకు మూలం: సీసా పాలు తాగే పిల్లల కంటే తల్లిపాలు తాగే పిల్లలు శారీరకంగా బలంగా, తెలివిగా ఉంటారు. వ్యాధుల నుంచి రక్షణ: శ్వాసకోశ వ్యాధులు, అలర్జీలు, ఆస్తమా, చర్మ వ్యాధుల నుంచి ఇవి రక్షణ కల్పిస్తాయి. పాలు తాగడం వల్ల బిడ్డ దవడలు బాగా బలపడతాయి. సులభ జీర్ణం: ఎలాంటి క్రిములు లేని అత్యంత ,సురక్షితమైన తేలికగా అరిగే పరిశుభ్రమైన ఆహారం తల్లిపాలే. బిడ్డ పుట్టిన మొదటి 6 నెలలు కేవలం తల్లిపాలు మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఈ సమయంలో నీరు, తేనె, గ్లూకోజ్, డబ్బా పాలు పొరపాటున కూడా ఇవ్వకూడదు. వగలు, రాత్రి కలిపి రోజుకు కనీసం 8 నుంచి 10 సార్లు పాలివ్వాలి. 7 నుంచి 8 నెలలు తల్లిపాలతో పాటు రోజుకు 3 సార్లు పైఆహారం (పౌష్టికాహారం) ప్రారంభించాలి. 9 నుంచి 11 నెలలు తల్లిపాలతో పాటు రోజుకు 4 సార్లు పై ఆహారం అందించాలి. ఈ క్రమాన్ని రెండేళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం కొనసాగించాలి. పాలు పట్టే సరైన పద్ధతి బిడ్డ తల, శరీరం అడ్డంగా ఉండేలా తల్లి ఒడిలో పూర్తి ఆసరా (సపోర్ట్) ఇస్తూ పట్టుకోవాలి. బిడ్డ తల స్తనం వైపు, ముక్కు చనుమొన వైపు ఉండేలా ఉంచాలి. బిడ్డ నోరు పూర్తిగా తెరవగానే చనుమొనతో పాటు దాని చుట్టూ ఉండే నల్లటి భాగం (క్రింది పెదవి సహా) నోట్లోకి వెళ్లేలా అందించాలి. రెండు వైపులా మార్చి పాలు పట్టాలి. ఒకవైపు పాలు పూర్తిగా తాగడానికి దాదాపు 20 నిమిషాల సమయం పడుతుంది.
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ఓబీసీ మహా సభను విజయవంతం చేయండిహన్మకొండ: బెంగళూరులో ఈనెల 7న జరగనున్న 11వ జాతీయ ఓబీసీ మహాసభను విజయవంతం చేయాలని బీసీ సంక్షేమ సంఘం వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లా అధ్యక్షుడు వడ్లకొండ వేణుగోపాల్ గౌడ్ పిలుపునిచ్చారు. ఆదివారం హనుమకొండ నక్కలగుట్టలోని హోటల్ హరిత కాకతీయలో జాతీయ ఓబీసీ మహాసభ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. బీసీల సమస్యలు పరిష్కరించాలని, డిమాండ్ల సాధనే లక్ష్యంగా బెంగళూరులోని డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ సిటీ యూనివర్సిటీ వేదికగా అఖిల భారత జాతీయ ఓబీసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ సభకు ఉమ్మడి జిల్లా నుంచి బీసీ విద్యార్థులు, యువకులు, మహిళలు, ఉద్యోగులు, ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు అధిక సంఖ్యలో హాజరుకావాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో బీసీ సంక్షేమ సంఘం నాయకులు దాడి మల్లయ్య యాదవ్, బచ్చు ఆనందం, దొడ్డపల్లి రఘుపతి, తమ్మేల శోభారాణి, మాధం పద్మజాదేవి, సుశీల, తేళ్ల సుగుణ, తేళ్ల కిశోర్, అంబాల రవి పటేల్, అరేగంటి నాగరాజు, వేముల మహేందర్గౌడ్, తంగళ్లపెల్లి రమేశ్, దాడి రమేశ్ యాదవ్, కోలా ప్రతాప్ గౌడ్, అమరావతి సారంగపాణి, శనిగరపు సుమన్, చాగంటి రమేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సర్కిల్ చుట్టూ తిరుగుడేనా?వరంగల్ అర్బన్: బల్దియా సేవలను నగర ప్రజలకు మరింత చేరువ కావాలని రెండు సర్కిళ్లను 6 సర్కిళ్లుగా ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసి తొమ్మిదేళ్లు దాటింది. అయినప్పటికీ పాలకులు, ఉన్నతాధికారులు ఏ మాత్రం చొరవ తీసుకోకపోవడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న అధికారులు, సిబ్బందితో నాలుగు సర్కిళ్లు ఏర్పాటు చేసే వెసులుబాటు ఉంది. కానీ, ఉన్నతాధికారులు చొరవ తీసుకోవడం లేదనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. పేరు గొప్ప.. ఊరు దిబ్బ నగర శివారులోని 42 గ్రామాలను 2013 మార్చి 19న కార్పొరేషన్లో విలీనం చేస్తూ.. అప్పటి ప్రభుత్వం జీఓ జారీ చేసింది. దీంతో గ్రేటర్ పరిధి 110 చదరపు కిలోమీటర్లు నుంచి 407 కిలోమీటర్లకు విస్తరించింది. జనాభా 9 లక్షలు కాగా.. విలీన గ్రామాలతో 12 లక్షలకు చేరింది. అప్పటి ఉత్తర్వుల ప్రకారం 2014 ఏప్రిల్లో కాశిబుగ్గ, కాజీపేట సర్కిల్ కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేశారు. వీటి ద్వారా 12 ఏళ్లుగా సేవలందిస్తున్నారు. 2015 జనవరిలో వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ను గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్గా అప్గ్రేడ్ చేశారు. గ్రేటర్ సేవలను మరింత విస్తృతం చేసేందుకు 2017 ఫిబ్రవరి 2న అప్పటి బల్దియా పాలకవర్గం కొత్తగా నాలుగు సర్కిల్ కార్యాలయాలు కావాలని కౌన్సిల్ తీర్మానం చేసి రాష్ట్ర పురపాలక శాఖకు ప్రతిపాదనలు పంపించింది. 6 సర్కిళ్లకు అనుమతిస్తూ రాష్ట్ర పురపాలకశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి నవీన్ మిట్టల్ 267 జీఓ విడుదల చేశారు. దీంతో బల్దియాలో 6 సర్కిల్ కార్యాలయాలకు ప్రాంతాలు, భవనాలు గుర్తించి వదిలేశారు. రెండు సర్కిళ్లతోనే సరి.. బల్దియాలో సరిపడా అధికారులు, ఉద్యోగులు లేరనే ఉద్దేశంతో కొన్నేళ్లుగా రెండు సర్కిల్ కార్యాలయాలతోనే కాలం వెళ్లదీన్నారు. ఫర్వాలేదు అన్నట్లుగా అధికారులు, సిబ్బంది పోస్టులు భర్తీ చేశారు. నలుగురు డిప్యూటీ కమిషనర్లు ఉండగా, కాశిబుగ్గ, కాజీపేట సర్కిళ్లలో ఇద్దరు విధులు నిర్వరిస్తున్నారు. మరో ఇద్దరిలో ఒకరు సెక్రటరీగా, అడ్మిన్గా పనిచేస్తున్నారు. ఐదుగురు సూపరింటెండెంట్లు ఉండగా.. మరో మూడు పోస్టులు భర్తీ చేయాల్సి ఉంది. 22 మంది సీనియర్ అసిస్టెంట్లు, 30 మంది జూనియర్ అసిస్టెంట్లు, 70 మంది వార్డు ఆఫీసర్లు ఉన్నారు.6 సర్కిళ్లు కాకపోయినా మరో రెండు సర్కిల్ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రజలు సంవత్సరాలుగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కాశిబుగ్గ సర్కిల్ పరిధి రంగశాయిపేట లేదా ఉర్సు బల్దియా వార్డు కార్యాలయాల్లో మరో సర్కిల్, అదేవిధంగా కాజీపేట సర్కిల్ పరిధిలో నక్కలగుట్ట లేదా నయీంనగర్ వార్డు కార్యాలయాల్లో మరో సర్కిల్ కార్యాలయం అందుబాటులోకి తేవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఆదిశగా ఉన్నతాధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు చొరవ తీసుకోవడం లేదు. ప్రస్తుతం బల్దియా ప్రధాన కార్యాలయ పాత భవనం శిథిలావస్థకు చేరడంతో చాంబర్లు ఖాళీ చేశారు. మేయర్ భవనంలో కొన్ని బ్లాక్లు కేటాయించారు. అవి ఇరుకుగా ఉండడంతో ఇబ్బంది పడుతూ విధులు నిర్వర్తించాల్సి వ స్తోందని సిబ్బంది ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వార్డు ఆఫీసర్లకు కనీసం కుర్చీలు కూడా ఏ ర్పాటు చేయలేని దుస్థితి ఉంది. ప్రజలు, ఉద్యోగుల ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకొని నిధులు కేటాయిస్తే మరో రెండు సర్కిల్ కార్యాలయాలు సిద్ధమవుతాయి. నగర ప్రజల ముంగిటకు పా లన వస్తుంది. దూపకుంటకు చెందిన దేవేందర్, శాంతమ్మ పనుల కోసం కాశిబుగ్గ సర్కిల్ ఆఫీస్కు రావాల్సి వస్తోంది. అందుబాటులో కార్యాలయం లేక అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు. ఇలా నగరం, శివారు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు బల్దియా ఉన్నతాధికారుల ఉదాసీన వైఖరి, పట్టింపులేని తనంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ముచ్చర్లకు చెందిన చిర్ర సుమన్ బల్దియాకు చెందిన ఏ అనుమతి కోసమైనా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నాడు. సిటిజన్ చార్టర్ ప్రకారం పరిష్కారం కావడం లేదు. దీంతో కాజీపేట సర్కిల్ కార్యాలయానికి వెళ్లాల్సి వస్తోంది. రానూపోను 30 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. ఒక్కసారి వెళ్తే పరిష్కారం కాకపోవడంతో పలుమార్లు వ్యయప్రయాసాలకు గురై కాజీపేటకు వెళ్తున్నాడు.కలగానే కార్యాలయాల ఏర్పాటు ఏళ్లు గడుస్తున్నా ప్రజలకు తప్పని ఇబ్బందులు సర్కిళ్లు విస్తరించక దూరమవుతున్న సేవలు పట్టించుకోని ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు
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రుద్రేశ్వరస్వామికి అన్నపూజహన్మకొండ కల్చరల్: వేయిస్తంభాల ఆలయంలో ఆషాఢ బహుళ చవితి సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని ఆదివారం ఉదయం ఘనంగా పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ ప్రధానార్చకుడు గంగు ఉపేంద్రశర్మ ఆధ్వర్యంలో వేదపండితులు గంగు మణికంఠశర్మ, అర్చకులు సందీప్శర్మ, ప్రణవ్ ఉదయం నుంచి నిత్యపూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. మూల మహాగణపతికి హరిద్రాకుంకుమ విలేపనాభిషేకం, గరికపూజ, రుద్రేశ్వరస్వామికి రుద్రాభిషేకం నిర్వహించారు. భక్తులు సామూహిక రుద్రాభిషేకాలు జరుపుకున్నారు. హైదరాబాద్కు చెందిన శివభక్తుడు వెంకటసాయి ఆనంద విశ్వనాథ్ సౌజన్యంతో 51 కిలోల పెరుగన్నంతో అన్నసూక్త మంత్ర పఠనంతో రుద్రేశ్వర మహాశివలింగాన్ని రుద్రగణపతిగా అలంకరించి మహాన్నపూజ చేశారు. అనంతరం మహాహారతి, మహానివేదన, నీరాజనమంత్రపుష్పం జరిపి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు. పూజా కార్యక్రమాల్లో తెలుగు అకాడమీ చైర్మన్ కూరపాటి వెంకటనారాయణ కుటుంబ సభ్యులతో దేవాలయాన్ని సందర్శించారు. పూజల అనంతరం గంగు ఉపేంద్రశర్మ, అర్చకులు తీర్థప్రసాదాలు, స్వామివారి శేషవస్త్రాలు, మహదాశీర్వచనం అందించారు. ఈఓ అనిల్కుమార్ ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షించారు.
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మరింత దిగువకు..హన్మకొండ: ఎల్నినో ప్రభావం జిల్లాపై తీవ్రంగా ఉంది. దీంతో జిల్లాలో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికీ జిల్లాలో 45 శాతం లోటు వర్షపాతం ఉంది. ఎల్కతుర్తి, ఆత్మకూరు మండలాల్లో భారీ లోటు వర్షపాతం నెలకొంది. ఫలితంగా భూగర్భ జలాలు పడిపోయాయి. వర్షకాలం ప్రారంభమైనా ప్రతి నెల భూగర్భ జలాలు అడగంటుతున్నాయి. సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవకపోవడంతో పాటు చెరువులు, కుంటల్లో నీరు లేక భూగర్భజలాలు రోజురోజుకూ పడిపోతున్నాయి. దీనికి తోడు వర్షం ఆశతో వరి నారు పోసుకున్న రైతులు అందుబాటులో ఉన్న భూగర్భ జలాలతో పొలాలు దున్ని నాట్లు వేస్తున్నారు. వరి సాగుకు భూగర్భ జలాలు తోడుతుండడం కూడా భూగర్భ జలాలు పడిపోవడానికి ఒక కారణం. జిల్లాలో ఈ వర్షాకాలంలో ఇప్పటి వరకు కురవాల్సిన సాధారణ వర్షపాతం 410.2 మిల్లీమీటర్లు కాగా, 227.2 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం మాత్రమే కురిసింది. ఇంకా 45 శాతం లోటు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అంచనాలు తలకిందులు.. జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని పంటలు కలిపి ఈ వానా కాలంలో 2.38.830 ఎకరాల్లో సాగు అవుతుందని అధికారులు అంచనా వేయగా.. 1,17,857 ఎకరాల్లో సాగు చేశారు. ఇప్పటి వరకు 49 శాతం పంటల సాగు జరిగింది. ప్రధాన పంటలైన వరి ఈ వానాకాలంలో 1,48,500 ఎకరాల్లో సాగవుతుందని అంచానా వేయగా.. ఇప్పటి వరకు 37,944 ఎకరాల్లో సాగు చేశారు. పత్తి 84,400 ఎకరాలకుగాను 69,077 ఎకరాల్లో సాగైంది. మొక్కజొన్న 5,000 ఎకరాల్లో సాగువుతుందని అంచనా వేయగా, 6,026 ఎకరాల్లో సాగైంది. నూనె గింజల పంటలు 120 ఎకరాలు, పప్పు దినుసులు 810 ఎకరాల్లో సాగవుతుందని అంచనా వేయగా, 760 ఎకరాల్లో సాగైంది. భూగర్భ జలాలు జిల్లాలో సగటున జూన్లో 7.25 మీటర్ల వద్ద ఉండగా జూలై మాసాంతానికి 7.71 మీటర్లకు పడిపోయాయి. జిల్లాలో అత్యధికంగా పీచరలో 16.3 మీటర్ల లోతులో వంగరలో 13.58 మీటర్ల లోతులో భూగర్భ జలాలున్నాయి. అడుగంటుతున్న భూగర్భ జలాలు జిల్లా సగటు భూగర్భ జలమట్టం 7.71 మీటర్లు అత్యధికంగా వేలేరు మండలం పీచరలో 16.3 మీటర్ల లోతున నీరు.. అత్యల్పంగా ధర్మసాగర్లో 2.8 మీటర్ల లోతులో భూగర్భ జలాలు 45 శాతం లోటు వర్షపాతం
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పీఆర్సీ, పెండింగ్ డీఏలను వెంటనే విడుదల చేయాలికాళోజీ సెంటర్: పీఆర్సీ, పెండింగ్ డీఏలను వెంటనే విడుదల చేయాలని టీపీటీఎఫ్ వరంగల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఊటుకూరి అశోక్ డిమాండ్ చేశారు. రంగశాయిపేటలో ఆదివారం నిర్వహించిన టీపీటీఎఫ్ జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. పీఆర్సీ గడువు ముగిసి మూడేళ్లు దాటినా నివేదిక తెప్పించకపోవడం, ఆరు డీఏలు పెండింగ్లో ఉంచడం ప్రభుత్వ అలసత్వానికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల పెండింగ్ బిల్లుల కోసం నెలకు రూ.వేయి కోట్లు విడుదల చేయాలని, సీపీఎస్ రద్దు చేసి, ఓపీఎస్ను పునరుద్ధరించాలని, 2003 డీఎస్సీ టీచర్లకు మెమో 57 ప్రకారం ఓపీఎస్ వర్తింపజేయాలని సూచించారు. పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయ ఖాళీలను భర్తీ చేయాలని, జీఓ 25ను సవరించాలని, 10 వేల పీఎస్హెచ్ఎం పోస్టులను ప్రమోషన్ల ద్వారా భర్తీ చేయాలని, సెన్సస్ విధుల్లో పాల్గొన్న సిబ్బందికి రెమ్యునరేషన్ చెల్లించాలని, టెట్ పరీక్షను ఆఫ్లైన్లో నిర్వహించాలని కోరారు. సమావేశంలో జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఈదుల వీరస్వామి, మాజీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కడారి భోగేశ్వర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. టీపీటీఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఊటుకూరి అశోక్
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భద్రకాళిని దర్శించుకున్న సీపీహన్మకొండ కల్చరల్: శ్రీభద్రకాళి దేవాలయాన్ని ఆదివారం వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ శ్వేత, ఐఆర్ఎస్ అధికారి అపూర్వ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా అర్చకులు వారిని ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతించారు. వారు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పూజలు చేశారు. అనంతరం అర్చకులు తీర్థప్రసాదాలు, మహాదాశ్వీచనం అందజేశారు. క్యాంపస్ సెలక్షన్స్కు ‘కాన్క్లేవ్ –26’ దోహదం కాజీపేట అర్బన్: క్యాంపస్ సెలక్షన్స్లో నిట్ విద్యార్థులకు ఇండస్ట్రీ కాన్క్లేవ్–26 దోహదపడుతుందని నిట్ స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ డీన్ కిరణ్కుమార్ తెలిపారు. నిట్ అంబేడ్కర్ లెర్నింగ్ సెంటర్ ఆడిటోరియంలో ఆదివారం నిట్ సీసీపీడీ (సెంటర్ ఫర్ కెరీర్ ప్లానింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్) సౌజన్యంతో ఏర్పాటు చేసిన ఇండస్ట్రీ కాన్క్లేవ్ కెరీర్ లాంచ్ సమ్మిట్–26 సదస్సును ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ప్లేస్మెంట్ వివరాలతో కూడిన బ్రౌచర్ను ఆవిష్కరించి మాట్లాడారు. నిట్ విద్యార్థులు పరిశ్రమల్లో రాణించేందుకు తొలిసారిగా ఇండస్ట్రీ కాన్క్లేవ్ నిర్వహిస్తున్నామని, విద్యార్థులు పరిశ్రమలకు అనుగుణంగా నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకునేందుకు సదస్సు వేదికగా నిలుస్తుందని తెలిపారు. నిట్ డైరెక్టర్ బిద్యాధర్ సుబుదీ ఆన్లైన్లో సదస్సును వీక్షించారు. ప్లేస్మెంట్లో విద్యార్థులు ఉద్యోగాలను సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హెచ్పీసీఎల్, ఎక్సాన్ మొబైల్, మైక్రాన్, ట్రూవేటా పరిశ్రమల ప్రతినిధులు, నిట్ ప్రొఫెసర్లు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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యువజనాభివృద్ధికి ‘మేరా యువ భారత్’హన్మకొండ: యువజనాభివృద్ధికి మేరా యువ భారత్ దోహదం చేస్తుందని వరంగల్ జిల్లా యువజన అధికార భూక్యా సంజీవ్ అన్నారు. హనుమకొండ నయీంనగర్లోని వాగ్దేవి డిగ్రీ, పీజీ కళాశాలలో భారత ప్రభుత్వ యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని మేరా యువ భారత్ వరంగల్ సంస్థ నేతృత్వంలో నషా ముక్త్ యువ ఫర్ వికసిత్ భారత్ కార్యక్రమం ఆదివారం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సంజీవ్ మాట్లాడుతూ దేశ యువత కోసం కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ మేరా యువ భారత్ జాతీయ డిజిటల్ వేదికను ప్రారంభించిందన్నారు. 15 నుంచి 29 ఏళ్ల వయస్సు వారికి వలంటీర్ అవకాశాలు, నాయకత్వ శిక్షణ, సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు ఈ వేదిక దోహదపడుతుందని వివరించారు. వాగ్దేవి కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ శేషాచలం మాట్లాడుతూ యువతకు మాదకద్రవ్యాల నిర్మూలనపై అవగాహన కల్పించడం అత్యంత అవసరమని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వర్చువల్ విధానంలో పాల్గొని యువతను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. అనంతరం మాదకద్రవ్యాల రహిత భారత నిర్మాణానికి తమ వంతు కృషి చేస్తామని విద్యార్థులు ప్రతిజ్ఞ చేశారు. వరంగల్ జిల్లా యువజన అధికారి భూక్యా సంజీవ్
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‘సర్కిల్’ చుట్టూ తిరుగుడేనా?● ముచ్చర్లకు చెందిన చిర్ర సుమన్ బల్దియాకు చెందిన ఏ అనుమతి కోసమైనా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నాడు. సిటిజన్ చార్టర్ ప్రకారం పరిష్కారం కావడం లేదు. దీంతో కాజీపేట సర్కిల్ కార్యాలయానికి వెళ్లాల్సి వస్తోంది. రానూపోను 30 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. ఒక్కసారి వెళ్తే పరిష్కారం కాకపోవడంతో పలుమార్లు వ్యయప్రయాసాలకు గురై కాజీపేటకు వెళ్తున్నాడు. ● దూపకుంటకు చెందిన దేవేందర్, శాంతమ్మ పనుల కోసం కాశిబుగ్గ సర్కిల్ ఆఫీస్కు రావాల్సి వస్తోంది. అందుబాటులో కార్యాలయం లేక అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు. ఇలా నగరం, శివారు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు బల్దియా ఉన్నతాధికారుల ఉదాసీన వైఖరి, పట్టింపులేని తనంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వరంగల్ అర్బన్: బల్దియా సేవలను నగర ప్రజలకు మరింత చేరువ కావాలని రెండు సర్కిళ్లను 6 సర్కిళ్లుగా ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసి తొమ్మిదేళ్లు దాటింది. అయినప్పటికీ పాలకులు, ఉన్నతాధికారులు ఏ మాత్రం చొరవ తీసుకోకపోవడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న అధికారులు, సిబ్బందితో నాలుగు సర్కిళ్లు ఏర్పాటు చేసే వెసులుబాటు ఉంది. కానీ, ఉన్నతాధికారులు చొరవ తీసుకోవడం లేదనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. పేరు గొప్ప.. ఊరు దిబ్బ నగర శివారులోని 42 గ్రామాలను 2013 మార్చి 19న కార్పొరేషన్లో విలీనం చేస్తూ.. అప్పటి ప్రభుత్వం జీఓ జారీ చేసింది. దీంతో గ్రేటర్ పరిధి 110 చదరపు కిలోమీటర్లు నుంచి 407 కిలోమీటర్లకు విస్తరించింది. జనాభా 9 లక్షలు కాగా.. విలీన గ్రామాలతో 12 లక్షలకు చేరింది. అప్పటి ఉత్తర్వుల ప్రకారం 2014 ఏప్రిల్లో కాశిబుగ్గ, కాజీపేట సర్కిల్ కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేశారు. వీటి ద్వారా 12 ఏళ్లుగా సేవలందిస్తున్నారు. 2015 జనవరిలో వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ను గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్గా అప్గ్రేడ్ చేశారు. గ్రేటర్ సేవలను మరింత విస్తృతం చేసేందుకు 2017 ఫిబ్రవరి 2న అప్పటి బల్దియా పాలకవర్గం కొత్తగా నాలుగు సర్కిల్ కార్యాలయాలు కావాలని కౌన్సిల్ తీర్మానం చేసి రాష్ట్ర పురపాలక శాఖకు ప్రతిపాదనలు పంపించింది. 6 సర్కిళ్లకు అనుమతిస్తూ రాష్ట్ర పురపాలకశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి నవీన్ మిట్టల్ 267 జీఓ విడుదల చేశారు. దీంతో బల్దియాలో 6 సర్కిల్ కార్యాలయాలకు ప్రాంతాలు, భవనాలు గుర్తించి వదిలేశారు. రెండు సర్కిళ్లతోనే సరి బల్దియాలో సరిపడా అధికారులు, ఉద్యోగులు లేరనే ఉద్దేశంతో కొన్నేళ్లుగా రెండు సర్కిల్ కార్యాలయాలతోనే కాలం వెళ్లదీన్నారు. ఫర్వాలేదు అన్నట్లుగా అధికారులు, సిబ్బంది పోస్టులు భర్తీ చేశారు. నలుగురు డిప్యూటీ కమిషనర్లు ఉండగా, కాశిబుగ్గ, కాజీపేట సర్కిళ్లలో ఇద్దరు విధులు నిర్వరిస్తున్నారు. మరో ఇద్దరిలో ఒకరు సెక్రటరీగా, అడ్మిన్గా పనిచేస్తున్నారు. ఐదుగురు సూపరింటెండెంట్లు ఉండగా.. మరో మూడు పోస్టులు భర్తీ చేయాల్సి ఉంది. 22 మంది సీనియర్ అసిస్టెంట్లు, 30 మంది జూనియర్ అసిస్టెంట్లు, 70 మంది వార్డు ఆఫీసర్లు ఉన్నారు. మరో రెండు సర్కిళ్లు ఏర్పాటు చేయాలి 6 సర్కిళ్లు కాకపోయినా మరో రెండు సర్కిల్ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రజలు సంవత్సరాలుగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కాశిబుగ్గ సర్కిల్ పరిధి రంగశాయిపేట లేదా ఉర్సు బల్దియా వార్డు కార్యాలయాల్లో మరో సర్కిల్, అదేవిధంగా కాజీపేట సర్కిల్ పరిధిలో నక్కలగుట్ట లేదా నయీంనగర్ వార్డు కార్యాలయాల్లో మరో సర్కిల్ కార్యాలయం అందుబాటులోకి తేవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఆదిశగా ఉన్నతాధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు చొరవ తీసుకోవడం లేదు. ప్రస్తుతం బల్దియా ప్రధాన కార్యాలయ పాత భవనం శిథిలావస్థకు చేరడంతో చాంబర్లు ఖాళీ చేశారు. మేయర్ భవనంలో కొన్ని బ్లాక్లు కేటాయించారు. అవి ఇరుకుగా ఉండడంతో ఇబ్బంది పడుతూ విధులు నిర్వర్తించాల్సి వస్తోందని సిబ్బంది ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వార్డు ఆఫీసర్లకు కనీసం కుర్చీలు కూడా ఏర్పాటు చేయలేని దుస్థితి ఉంది. ప్రజలు, ఉద్యోగుల ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకొని నిధులు కేటాయిస్తే మరో రెండు సర్కిల్ కార్యాలయాలు సిద్ధమవుతాయి. నగర ప్రజల ముంగిటకు పాలన వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో బల్దియా ఉన్నతాధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది. కలగానే కార్యాలయాల ఏర్పాటు ఏళ్లు గడుస్తున్నా ప్రజలకు తప్పని ఇబ్బందులు సర్కిళ్లు విస్తరించక దూరమవుతున్న సేవలు పట్టించుకోని ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు
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యువజనాభివృద్ధికి ‘మేరా యువ భారత్’హన్మకొండ: యువజనాభివృద్ధికి మేరా యువ భారత్ దోహదం చేస్తుందని వరంగల్ జిల్లా యువజన అధికార భూక్య సంజీవ్ అన్నారు. హనుమకొండ నయీంనగర్లోని వాగ్దేవి డిగ్రీ, పీజీ కళాశాలలో భారత ప్రభుత్వ యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని మేరా యువ భారత్ వరంగల్ సంస్థ నేతృత్వంలో నషా ముక్త్ యువ ఫర్ వికసిత్ భారత్ కార్యక్రమం ఆదివారం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సంజీవ్ మాట్లాడుతూ దేశ యువత కోసం కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ మేరా యువ భారత్ జాతీయ డిజిటల్ వేదికను ప్రారంభించిందన్నారు. 15 నుంచి 29 ఏళ్ల వయస్సు వారికి వలంటీర్ అవకాశాలు, నాయకత్వ శిక్షణ, సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు ఈ వేదిక దోహదపడుతుందని వివరించారు. వాగ్దేవి కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ శేషాచలం మాట్లాడుతూ యువతకు మాదకద్రవ్యాల నిర్మూలనపై అవగాహన కల్పించడం అత్యంత అవసరమని పేర్కొన్నారు. అనంతరం మాదకద్రవ్యాల రహిత భారత నిర్మాణానికి తమ వంతు కృషి చేస్తామని విద్యార్థులు ప్రతిజ్ఞ చేశారు.
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‘ఆటా’ మహాసభలకు ఎమ్మెల్యే దొంతి హాజరునర్సంపేట: తెలంగాణ అభివృద్ధి ప్రస్థానాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడంతో పాటు ప్రవాస తెలుగు సమాజంతో మమేకమయ్యేందుకు తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులతో కలిసి నర్సంపేట ఎమ్మెల్యే దొంతి మాధవరెడ్డి అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా వారికి వాషింగ్టన్ డీసీ సమీపంలోని డల్లాస్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ (ఐసీసీ–యూఎస్ఏ) టీపీసీసీ ఎన్ఆర్ఐ సెల్, అమెరికాలోని వివిధ తెలుగు సంఘాల ప్రతినిధులు, కాంగ్రెస్ నాయకులు, తెలంగాణ అభిమానులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన ఆటా సదస్సులో ఎమ్మెల్యే మాధవరెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణలో అధికారంలోకి రావడానికి ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యులు ఎంతగానో కృషి చేశారని ప్రశంసించారు.
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ఏడాదిగా ఏపీఓ పోస్టు ఖాళీకాళోజీ సెంటర్: జిల్లా విద్యాశాఖలో అసిస్టెంట్ ప్రోగ్రాం ఆఫీసర్ (ఏపీఓ) పోస్టు ఏడాదిన్నర కాలంగా ఖాళీగా ఉండడంతో ఉద్యోగులపై పనిభారం పెరిగి ఒత్తిడికి లోనవుతున్నట్లు విమర్శలు ఉన్నాయి. 2025వ సంవత్సరంలో విద్యాశాఖలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉపాధ్యాయులను అక్రమ డిప్యూటేషన్లపై డీఈఓ కార్యాలయంలో వివిధ పోస్టుల్లో భర్తీ చేశారని కలెక్టర్ భావించారు. విద్యాశాఖ (అప్పటి డీఈఓ) వ్యవహార శైలిపై సమీక్షించి డీఈఓ కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న కొంతమంది ఉద్యోగులను తిరిగి వెనక్కి పంపాలని కలెక్టర్ ఉత్తర్వులు జారీచేశారు. అందులో భాగంగా దీర్ఘకాలంగా ఏపీఓ స్థానంలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న ఉద్యోగుని కూడా 2025, ఫిబ్రవరిలో వెనక్కి పంపారు. అప్పటి నుంచి నేటి వరకూ ఆ స్థానం భర్తీ చేయకుండా ఖాళీగానే ఉంటోంది. దాంతో సంబంధిత సెక్షన్ అధికారి చేయాల్సిన పని పెండింగ్ పడి వ్యవస్థ కుంటుపడుతోందన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ పోస్టు భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి ఎస్జీటీగా పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులతో భర్తీ చేయాలి. కానీ, తొమ్మిది నెలల క్రితం ఎలాంటి నోటిఫికేషన్ జారీ చేయకుండానే ఒక స్కూల్ అసిస్టెంట్ను కలెక్టర్కు డీఈఓ ప్రతిపాదించి అనుమతి తీసుకున్నారు. అది నిబంధనలకు విరుద్ధమని విమర్శలు రావడంతో ఆ ప్రయత్నాన్ని విరమించుకోవడంతో ఇప్పటికి ఏపీఓ పోస్టు భర్తీకి నోచుకోవడం లేదు. వెంటనే నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి ఏపీఓ పోస్టు భర్తీ చేయాలని పలువురు కోరుతున్నారు. భర్తీ కాకపోవడంతో పనులు పెండింగ్
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నేడు జిల్లా, డివిజన్ స్థాయి ప్రజావాణి: కలెక్టర్ సత్యశారదన్యూశాయంపేట: ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే ధ్యేయంగా సోమవారం నిర్వహించనున్న ప్రజావాణిని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టరేట్లో, రెవెన్యూ డివిజన్ స్థాయిలో ఆర్డీఓ కార్యాలయాల్లో ఆర్డీఓ ఆధ్వర్యంలో గ్రీవెన్స్ నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అన్ని శాఖల అధికారులు కార్యక్రమానికి సకాలంలో హాజరు కావాలని ఆమె సూచించారు. నేడు గ్రేటర్ గ్రీవెన్స్ వరంగల్ అర్బన్: గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రధాన కార్యాలయంలో సోమవారం గ్రీవెన్స్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు అదనపు కమిషనర్ ఇసంపల్లి జోనా ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఉదయం 11 గంటల నుంచి కౌన్సిల్హాల్లో అధికారులు దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారని తెలిపారు. సమస్యల పరిష్కారానికి నిర్వహిస్తున్న గ్రీవెన్స్ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు. కాంగ్రెస్ ఎస్సీసెల్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిగా మంద అనిల్దుగ్గొండి: కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్సీసెల్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిగా మండలంలోని వెంకటాపురం గ్రామానికి చెందిన మంద అనిల్ నియమితులయ్యారు. ఈ మేరకు అనిల్కు కాంగ్రెస్ ఎస్సీ సెల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు చిలువేరు శ్రీనివాస్ ఆదివారం నియామక పత్రం అందించారు. ఈ సందర్భంగా అనిల్ మాట్లాడుతూ తన నియామకానికి సహకరించిన నర్సంపేట ఎమ్మెల్యే దొంతి మాధవరెడ్డి, నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ కన్వీనర్ తోకల శ్రీనివాసరెడ్డి, మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు చుక్క రమేష్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. పార్టీ అభివృద్ధి కోసం నిరంతరం పాటుపడుతూ కార్యకర్తలకు తోడుగా ఉంటానని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఖిలా వరంగల్: ఓబీసీ వరంగల్ జిల్లా జనరల్ సెక్రటరీగా విశ్వనాథ కాలనీకి చెందిన కర్నె రవీందర్ నియమితులయ్యారు. ఈ మేరకు ఆయనకు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్.రాంచందర్రావు ఆదివారం నియామక పత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా రవీందర్ మాట్లాడుతూ తన నియామకానికి సహకరించిన జిల్లా అధ్యక్షుడు గంట రవికుమార్, రాష్ట్ర నాయకుడు ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్రావుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జిల్లాలో ఓబీసీ బలోపేతానికి కృషి చేస్తానని రవీందర్ పేర్కొన్నారు. ఓబీసీ మోర్చా జిల్లా కార్యదర్శిగా రమేష్ యాదవ్నల్లబెల్లి: భారతీయ జనతా పార్టీ ఓబీసీ మోర్చా జిల్లా కార్యదర్శిగా మండలంలోని నర్సయ్యపల్లి గ్రామానికి చెందిన వల్లె రమేష్ యాదవ్ నియమితులయ్యారు. ఈ మేరకు ఆయనకు ఓబీసీ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షుడు కూచన క్రాంతి కుమార్ ఆదివారం నియామక పత్రం అందించారు. ఈ సందర్భంగా రమేష్ మాట్లాడుతూ తన నియామకానికి సహకరించిన బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచంద్రరావు, జిల్లా అధ్యక్షుడు కూచన క్రాంతికుమార్, నియోజకవర్గ నాయకుడు కంభంపాటి పుల్లారావుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తనకు అప్పగించిన బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ పార్టీ బలోపేతానికి, ఓబీసీ వర్గాల అభ్యున్నతికి అంకితభావంతో కృషి చేస్తానని రమేష్ పేర్కొన్నారు. సంగెం: ఎల్నిలో ప్రభావంతో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో నీటి ఎద్దడితో అల్లాడుతున్న అన్నదాతకు దేవాదుల ఎత్తిపోతల నీరు ఉపశమనం కలిగించింది. స్టేషన్ ఘన్పూర్ మండలం నుంచి దేవాదుల ఎత్తిపోతల నీరు డీ–8 ద్వారా సంగెం మండలంలోని గవిచర్లకు గోదావరి జలాలు ఆదివారం చేరాయి. సర్పంచ్ బాషిపాక సదయ్య శ్రమించి ఐనవోలు మండలం సింగారం నుంచి గ్రామానికి చేరుకునేలా చొరవ తీసుకున్నారు. కాల్వ ద్వారా వచ్చిన నీటిని రాయకుంటలోకి అనంతరం ఊర చెరువు నింపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు కాల్వలోని గోదావరి నీటిని సర్పంచ్తో పాటు ఉప సర్పంచ్ గుమ్మడి సంపత్, నాయకులు గోలి రవి, గుళ్లపల్లి తిరుపతి, రావుల చిన్న రామకృష్ణ, మహబుబ్పాషా తదితరులు పరిశీలించారు.
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ఓబీసీ మహాసభను విజయవంతం చేయండిహన్మకొండ: బెంగళూరులో ఈనెల 7న జరగనున్న 11వ జాతీయ ఓబీసీ మహాసభను విజయవంతం చేయాలని బీసీ సంక్షేమ సంఘం వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లా అధ్యక్షుడు వడ్లకొండ వేణుగోపాల్ గౌడ్ పిలుపునిచ్చారు. ఆదివారం హనుమకొండ నక్కలగుట్టలోని హోటల్ హరిత కాకతీయలో జాతీయ ఓబీసీ మహాసభ వాల్పోస్టర్లను విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. బీసీల సమస్యలు పరిష్కరించాలని, డిమాండ్ల సాధనే లక్ష్యంగా బెంగుళూరులోని డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ సిటీ యూనివర్సిటీ వేదికగా అఖిల భారత జాతీయ ఓబీసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ సభకు ఉమ్మడి జిల్లా నుంచి బీసీ విద్యార్థులు, యువకులు, మహిళలు, ఉద్యోగులు, ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు అధిక సంఖ్యలో హాజరుకావాలని ఆయన కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీసీ సంక్షేమ సంఘం నాయకులు దాడి మల్లయ్య యాదవ్, బచ్చు ఆనందం, దొడ్డపల్లి రఘుపతి, తమ్మేల శోభారాణి, మాధం పద్మజాదేవి, సుశీల, తేళ్ల సుగుణ, తేళ్ల కిశోర్, అంబాల రవి పటేల్, అరేగంటి నాగరాజు, వేముల మహేందర్గౌడ్, తంగళ్లపెల్లి రమేశ్, దాడి రమేశ్ యాదవ్, కోలా ప్రతాప్ గౌడ్, అమరావతి సారంగపాణి, శనిగరపు సుమన్, చాగంటి రమేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వర్షాలు లేక.. నాట్లు పడకఎల్నినో ప్రభావంతో అన్నదాతల్లో ఆందోళనఈ ఫొటోలో కనిపిస్తున్న రైతు వరంగల్ జిల్లా దుగ్గొండి మండలం పీజీతండా గ్రామానికి చెందిన నునావత్ రమేష్. ఇతనికి రెండున్నర ఎకరాల భూమి ఉంది. అందులో ఎకరంన్నర పొలం, మరో ఎకరం గడ్డ భూమి ఉంది. వర్షాలు కురిసే పరిస్థితి లేదని గడ్డ భూమిలో జొన్నపంట సాగుచేశాడు. కొత్తకుంట చెరువు కింద ఎకరంన్నర పొలం ఉంది. చెరువులోకి ఇంకా నీరు రాలేదు. నారు 45 రోజులు దాటింది. చెరువులోకి చుక్కనీరు రాకపోవడం వల్ల నాటు వేయలేని పరిస్థితి నెలకొంది. మరో వారం రోజుల వరకు చెరువులోకి నీరు రాకుంటే ఇక నాటు వేయడం కష్టమే. ఇలా ఆ చెరువు కింద 80 ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది. వర్షాలు లేక బీడును తలపిస్తోంది. ఇది ఒక్క రమేష్ పరిస్థితి కాదు.. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులందరిదీ ఇదే పరిస్థితి.● ముదురుతున్న నారు.. మొదలుకాని సాగు పనులు● జిల్లావ్యాప్తంగా లక్షలాది ఎకరాల్లో బీళ్లుగా మారిన భూములు ● ఇంకా చెరువుల్లోకి చేరని వాననీరుదుగ్గొండి: వానాకాలం సీజన్ ఆరంభం అయినప్పటి నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడం, ఎస్సారెస్పీ నీరు రాకపోవడంతో పంటల సాగు విస్తీర్ణం గణనీయంగా తగ్గింది. కాలం కాకపోయినా కాల్వ నీరు రాకపోతుందా అనే ఆలోచనతో అన్నదాతలు రోహిణి కార్తెలోనే నార్లు పోశారు. అయితే నేటికీ ఆశించిన స్థాయిలో వర్షపాతం లేక నారుపోసి 40 రోజులు దాటుతున్నా నాట్లు వేయలేని దుస్థితి నెలకొంది. క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించే యోచనలో.. జిల్లాలోని 11 మండలాల పరిధిలో 2,30,377 ఎకరాల సాగు భూమి ఉండగా, అందులో లక్ష ఎకరాల్లో పత్తి, మిరప, పసుపు, ఇతర ఆరుతడి పంటలను రైతులు సాగు చేస్తుంటారు. 1.30 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగవుతుందని అధికారులు మొదట అంచనా వేశారు. అయితే, ఎల్నినో ప్రభావంతో సాగు అంచనాను లక్ష ఎకరాలకు కుదించారు. వర్షాలు లేని కారణంగా రైతులు 27 వేల నుంచి 30 వేల ఎకరాలకు మాత్రమే నార్లు పోశారు. వాటిలో బావుల కింద ఇప్పటికి అక్కడక్కడ 2వేల ఎకరాల్లో మాత్రమే నాట్లు వేశారు. చెరువుల కింద నేటికీ నార్లు పోయలేదు. ఇప్పుడు పోసినా ఫలితం లేదు. నార్లు పోసిన రైతులు నీరు లేకపోవడంతో నష్టపోతున్నారు. దీంతో క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించే యోచనలో రైతులు ఉండడం కరువు పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది. ఆరుతడి పంటలు పండించాలని ప్రభుత్వం, అధికారులు సూచిస్తున్నా కొన్ని పొలాల్లో ఆరుతడి పంటలు పండే పరిస్థితి లేదు. ఆరుతడి పంటలు వేసి నష్టపోవడం కన్నా పంటలు వేయకుండా ఉండడమే మేలని పలువురు రైతులు భావిస్తున్నారు. దీంతో సాగు భూములు బీళ్లుగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం చొరవ చూసి కాళేశ్వరం నీటిని ఎత్తిపోసి మిడ్మానేరు నింపి లోయర్ మానేరు ద్వారా ఎస్సారెస్పీ కాల్వలకు నీరు విడుదల చేయాలని కర్షకులు కోరుతున్నారు.
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రుద్రేశ్వరస్వామికి అన్నపూజహన్మకొండ కల్చరల్: వేయిస్తంభాల ఆలయంలో ఆషాఢ బహుళ చవితి సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని ఆదివారం ఉదయం ఘనంగా పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ ప్రధానార్చకుడు గంగు ఉపేంద్రశర్మ ఆధ్వర్యంలో వేదపండితులు గంగు మణికంఠశర్మ, అర్చకులు సందీప్శర్మ, ప్రణవ్ ఉదయం నుంచి నిత్యపూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. మూల మహాగణపతికి హరిద్రాకుంకుమ విలేపనాభిషేకం, గరికపూజ, రుద్రేశ్వరస్వామికి రుద్రాభిషేకం నిర్వహించారు. భక్తులు సామూహిక రుద్రాభిషేకాలు జరుపుకున్నారు. హైదరాబాద్కు చెందిన శివభక్తుడు వెంకటసాయి ఆనంద విశ్వనాథ్ సౌజన్యంతో 51 కిలోల పెరుగన్నంతో అన్నసూక్త మంత్ర పఠనంతో రుద్రేశ్వర మహాశివలింగాన్ని రుద్రగణపతిగా అలంకరించి మహాన్నపూజ చేశారు. అనంతరం మహాహారతి, మహానివేదన, నీరాజనమంత్రపుష్పం జరిపి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు. పూజా కార్యక్రమాల్లో తెలుగు అకాడమీ చైర్మన్ కూరపాటి వెంకటనారాయణ కుటుంబ సభ్యులతో దేవాలయాన్ని సందర్శించారు. పూజల అనంతరం గంగు ఉపేంద్రశర్మ, అర్చకులు తీర్థప్రసాదాలు, స్వామివారి శేషవస్త్రాలు, మహదాశీర్వచనం అందించారు. ఈఓ అనిల్కుమార్ ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షించారు.
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ఆలోచనలు కలిస్తేనే స్నేహ‘బంధం’ఆదివారం శ్రీ 2 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026‘సాక్షి’ సర్వే.. యువత మనోగతంప్రస్తుత రోజుల్లో స్నేహం ఏర్పడడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి? స్కూల్/కాలేజీ రోజుల్లోని ప్రాణస్నేహితులతో ఇప్పటికీ అదే సాన్నిహిత్యం ఉందా? మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ను వారంలో ఎన్నిసార్లు నేరుగా కలుస్తారు? ఒకరికొకరి ఆలోచనలు కలిస్తేనే స్నేహబంధం పటిష్టంగా ఉంటుందని యువతీ యువకులు అభిప్రాయపడ్డారు. బెస్ట్ ఫ్రెండ్ను నెలకు ఒకసారైనా కలుస్తామని, ఫోన్లో మాట్లాడి క్షేమసమాచారాలు తెలుసుకుంటామని చెప్పుకొచ్చారు. స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా ‘సాక్షి’ ఆధ్వర్యంలో ఉమ్మడి జిల్లాలో యువతీ యువకులను సర్వే చేయగా.. పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. స్కూల్, కాలేజీ రోజుల్లో ఏర్పడిన స్నేహం ఎన్నిరోజులైనా చెక్కు చెదరని అధికమంది అభిప్రాయపడ్డారు. – సాక్షి నెట్వర్క్ A) ఫోన్ కాల్స్ B) వాట్సాప్ చాటింగ్ C) వీడియో కాల్స్A) రోజువారీ B) నెలకు ఒకసారి C) అసలు కలవంA) అవును, అలాగే ఉంది B) పరిచయం ఉంది కానీ, మాట్లాడడం తగ్గింది C) అసలు టచ్లో లేరుA) ఆలోచనలు కలవడం B) ఒకే ఆఫీస్ లేదా వృత్తి C) ఆర్థిక లేదా సామాజిక హోదాసర్వే శాంపిల్స్ : 300 (ఆరు జిల్లా కేంద్రాలనుంచి 50 మంది చొప్పున) సర్వే చేసిన ప్రాంతాలు : హనుమకొండ, వరంగల్, మహబూబాబాద్, ములుగు, జనగామ, భూపాలపల్లి స్నేహితులతో మాట్లాడడానికి మీ ప్రాధాన్యం ఏంటి?
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‘సర్’.. మరోసారిసాక్షి ప్రతినిధి, వరంగల్: ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియలో గడువు పొడిగింపు అధికారులు, సిబ్బందికి ఊరటనిచ్చింది. ఫారాల డిజిటైజేషన్ ప్రక్రియకు ఈ నెల10 వరకు గడువు పొడిగించిన నేపథ్యంలో అధికారులు పనులను వేగవంతం చేస్తున్నారు. శనివారం సాయంత్రం 6 గంటల వరకు చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీస్ విడుదల చేసిన తాజా స్టేటస్ రిపోర్టు ప్రకారం.. ఉమ్మడి వరంగల్లో 30,53,238 మంది ఓటర్లు ఉండగా.. వీరందరికీ ఎస్ఐఆర్ ఫారాలు పంపిణీ చేశారు. ఇప్పటి వరకు 26,68,980 ఫారాలు డిజిటైజ్ చేశారు. దీంతో డిజిటైజేషన్ 87.41 శాతానికి చేరింది. జనగామ టాప్.. హనుమకొండ లాస్ట్ ఉమ్మడి వరంగల్లో ఎస్ఐఆర్ ఫారాల డిజిటైజేషన్లో జనగామ జిల్లా 91.49 శాతంతో మొదటి స్థానంలో ఉంది. జిల్లాలో 7,67,484 మంది ఓటర్లకు ఫా రాలు పంపిణీ చేయగా.. 7,02,192 ఫారాలు డిజి టైజ్ అయ్యాయి. మహబూబాబాద్ 90.09 శాతంతో రెండో స్థానంలో ఉంది. ములుగు 88.36, వరంగల్ 87.01, భూపాలపల్లి 86.81 శాతంతో తర్వాత స్థానాల్లో ఉన్నాయి. హనుమకొండ 79.23 శాతంతో చివరి స్థానంలో కొనసాగుతోంది. జిల్లాల వారీగా పరిస్థితి... ● హనుమకొండ జిల్లాలో 5,09,014 మంది ఓటర్లకు ఫారాలు పంపిణీ చేయగా.. 4,03,271 ఫారాలు డిజిటైజ్ అయ్యాయి. డిజిటైజేషన్ 79.23 శాతం. ● వరంగల్ జిల్లాలో 7,76,953 మంది ఓటర్లకు ఫారాలు పంపిణీ చేశారు. ఇప్పటివరకు 6,76,026 ఫారాలు డిజిటైజ్ అయ్యాయి. డిజిటైజేషన్ 87.01 శాతం. ● జనగామ జిల్లాలో 7,67,484 మంది ఓటర్లకు ఫారాలు అందజేశారు. 7,02,192 ఫారాలను డిజిటైజ్ చేశారు. డిజిటైజేషన్ 91.49 శాతం. ● మహబూబాబాద్ జిల్లాలో 4,84,935 మంది ఓటర్లకు ఫారాలు పంపిణీ చేయగా.. 4,36,864 ఫారాలు డిజిటైజ్ అయ్యాయి. డిజిటైజేషన్ 90.09 శాతం. ● జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో 2,77,882 మంది ఓటర్లకు ఫారాలు పంపిణీ చేశారు.. 2,41,236 ఫారాలు డిజిటైజ్ చేశారు. డిజిటైజేషన్ 86.81 శాతం. ● ములుగు జిల్లాలో 2,36,970 మంది ఓటర్లకు ఫారాలు పంపిణీ చేయగా.. 2,09,391 ఫారాలు డిజిటైజ్ అయ్యాయి. డిజిటైజేషన్ 88.36శాతం. 87.41 శాతం డిజిటైజేషన్.. జూలై 31 సాయంత్రం నాటికి ఉమ్మడి వరంగల్లో డిజిటైజేషన్ 87.35 శాతంగా ఉండగా.. శనివారం సాయంత్రానికి 87.41 శాతానికి చేరింది. అంటే ఒక్కరోజులో స్వల్పంగా పురోగతి నమోదైంది. గడువు ఈ నెల10 వరకు ఉండడంతో మిగిలిన ఫారాల డిజిటైజేషన్ను పూర్తిచేసేందుకు అధికారులు చర్యలు ముమ్మరం చేయాల్సి ఉంది. వరంగల్ హనుమకొండ జనగామ మహబూబాబాద్ భూపాలపల్లి ములుగుమొత్తం ఓటర్లు పంపిణీ ఫారాలు డిజిటైజేషన్ ఫారాలు ఇంకా పెండింగ్లో 3.84 లక్షల ఫారాలు...30,53,238 మంది ఓటర్లకు ఫారాలు పంపిణీ చేయగా.. ఇప్పటివరకు 26.69 లక్షల మేర ఫారాల డిజిటైజేషన్ పూర్తయ్యింది. దీంతో మరో 3.84 లక్షలకుపైగా ఫారాలను డిజిటైజ్ చేయాల్సి ఉంది. హనుమకొండలోనే అత్యధికంగా 1,05,743 ఫారాలు డిజిటైజేషన్ కావాల్సి ఉండగా.. వరంగల్లో 1,00,927 ఫారాలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. జనగామలో 65,292, మహబూబాబాద్లో 48,071, జయశంకర్ భూపాలపల్లిలో 36,646, ములుగులో 27,579 ఫారాలు డిజిటైజేషన్ చేయాల్సి ఉంది. గడువు ఈ నెల 10వ తేదీకి పెంచడంతో ఊరట 30.53 లక్షల మంది ఓటర్లకు ఫారాల పంపిణీ 26.69 లక్షల ఫారాల డిజిటైజేషన్.. జనగామ 91.49, హనుమకొండ 79.23 శాతం
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వెట్టిచాకిరీపై అవగాహన అవసరంహన్మకొండ అర్బన్: వెట్టిచాకిరీ, మానవ అక్రమ రవాణా నిర్మూలనపై అవగాహన పెరగాలని హనుమకొండ మొదటి అదనపు జిల్లా సెషన్స్ జడ్జి డాక్టర్ టి.శ్రీనివాసరావు అన్నారు. జిల్లా న్యాయసేవా సాధికార సంస్థ, ఎఫ్ఎంఎం సాంఘిక సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో సుబేదారిలోని అసుంత భవన్లో పోలీస్, రెవెన్యూ, కార్మిక శాఖల అధికారులకు శనివారం అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ స్వార్థంతో ఇతరులను దోపిడీకి గురిచేయడం, వెట్టిచాకిరిలోకి నెట్టడం వంటి ఘటనలను అరికట్టేందుకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పని చేయాలని సూచించారు. బాధితులకు న్యాయం కల్పించడంతో పాటు సమాజంలో విస్తృత అవగాహన కల్పించేందుకు జిల్లా న్యాయసేవా సాధికార సంస్థ కృషి చేస్తుందని కార్యదర్శి, సీనియర్ సివిల్ జడ్జి రామలింగయ్య తెలిపారు. కాజీపేట రూరల్: ప్రయాణికుల ఫుడ్ సేఫ్టీని దృష్టిలో ఉంచుకొని కాజీపేట, వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్లలో రైళ్లు, స్టేషన్ ప్లాట్ఫాంలపై యాంటీ హాకింగ్ డ్రైవ్ నిర్వహించినట్లు శనివారం రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. జూలై 28 నుంచి 31వ తేదీ వరకు చేపట్టిన ఈ డ్రైవ్లో రైల్వేశాఖ అనుమతి, ఐడెంటిటీ కార్డు లేకుండా తినుబండారా లు విక్రయిస్తున్న 33 మంది హాకర్స్, వెండర్స్ను అదుపులోకి తీసుకొని రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫో ర్స్ అధికారులకు అప్పగించినట్లు పేర్కొన్నారు. రైల్వే శాఖ అనుమతించిన హాకర్స్, వెండర్స్ వారు మాత్రమే తినుబండారాలు వి క్రయించాలని, నాణ్యతతో కూడిన ఆహార ప దార్థాలు విక్రయించేలా ఆదేశించినట్లు తెలి పారు. డ్రైవ్లో కమర్షియల్, ఆర్పీఎఫ్ అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నట్లు వారు వివరించారు. మామునూరు: జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో ఆరో తరగతి ప్రవేశ పరీక్ష కోసం ఈనెల 7వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్ దరఖాస్తు గడువు పెంచినట్లు ప్రిన్సిపాల్ ఎస్.ప్రవీణ్కుమార్ శనివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆసక్తి, అర్హత గల విద్యార్థులు అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు. హన్మకొండ అర్బన్: సీజనల్ వ్యాధుల నియంత్రణ, ఆరోగ్య కార్యక్రమాల అమలులో హెల్త్ సూపర్వైజర్ల పాత్ర కీలకమని హనుమకొండ డీఎంహెచ్ఓ ఎ.అప్పయ్య పేర్కొన్నారు. కలెక్టరేట్లో శనివారం వైద్యాధికారులు, సిబ్బందితో నిర్వహించిన సమీక్షలో ఆయన మాట్లాడారు. ఏఎన్ఎంలు, ఆశ కార్యకర్తల పనితీరును నిరంతరం పర్యవేక్షించడంతోపాటు క్షేత్రస్థాయిలో ఎదురయ్యే సమస్యలను పరిష్కరించాలని సూచించారు. మంగళ, శుక్రవారాల్లో డ్రైడే నిర్వహిస్తూ డెంగీ, మలేరియా నివారణపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలని, 30 ఏళ్లు దాటిన వారందరికీ వైద్య పరీక్షలు పూర్తిచేయాలని ఆదేశించారు. గర్భిణులను తొలి మూడు నెలల్లోనే నమోదు చేసి హైరిస్క్ కేసులను గుర్తించాలని, హెచ్పీవీ వ్యాక్సిన్ అర్హులైన బాలికలకు అందించి, ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ప్రసవాలను ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. 2025లో జిల్లాలో 191 డెంగీ కేసులు నమోదుకాగా, 2026లో ఇప్పటివరకు 21 కేసులు మాత్రమే నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు.
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స్నేహం పేరిట మోసం● కమిషనరేట్లో 2,400 సైబర్ కేసులు నమోదు ● సైబర్ మోసం రూ.6.85 కోట్లు.. రికవరీ రూ.1.60 కోట్లు ● వ్యక్తిగత సమాచారం ఎవరికీ ఇవ్వొద్దు ● ‘సాక్షి’తో సైబర్ క్రైం ఏసీపీ మోట్ల వెంకటరమణ వరంగల్ క్రైం: ఫ్రెండ్ అంటూ పరిచయమవుతారు. తియ్యగా మాట్లాడి స్నేహం ముసుగులో సైబర్ నేరాలకు పాల్పడతారు. ఫ్రెండ్షిప్ డే సందర్భంగా వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ సైబర్ క్రైం పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్హెచ్ఓ, సైబర్ క్రైం ఏసీపీ మోట్ల వెంకటరమణ ‘సాక్షి’తో ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది.. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఇప్పటివరకు 2,400 సైబర్ క్రైం కేసులు నమోదయ్యయి. వివిధ రకాల కేసుల్లో బాధితులు రూ.6.85 కోట్లు నష్టపోయారు. గోల్డెన్ అవర్లో టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1930కు ఫోన్చేసి సమాచారం అందించగా.. ఇప్పటి వరకు బ్యాంకుల్లో హోల్డ్ చేసిన డబ్బులు రూ.1.68 కోట్లు రికవరీ చేశాం. మోసాలు పలు రకాలు.. కస్టమర్ కేర్, ఆన్లైన్ షాపింగ్, పార్ట్టైం జాబ్, స్టాక్ మార్కెట్, గేమింగ్ మోసం, డేటింగ్, స్టాకింగ్, ఏపీకే ఫైల్స్ ఓపెన్, క్రెడిట్కార్డు లిమిట్ పెంపు, ఫేక్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్, కేవైసీ అప్డేట్, డిజిటల్ అరెస్టు, లోన్యాప్, మ్యాట్రిమనీ ఇలాంటి రకరకాల పేర్లతో తియ్యగా మాట్లాడి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. స్నేహం పేరుతో మోసాలు.. మ్యాట్రిమనీ వెబ్సైట్లో పరిచయం పెంచుకొని ఆ తర్వాత పెళ్లి పేరుతో నేరగాడు ఓ యువతికి దగ్గరయ్యాడు. ఒక రోజు యువతికి ఫోన్ చేసి నా అకౌంట్లు బ్లాక్ అయ్యాయి. నీ పేరుతో మూడు అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసి వాటి వివరాలు పంపాలని కోరగా.. నమ్మిన సదరు యువతి మూడు బ్యాంకుల్లో అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసి బ్యాంక్ పాస్ బుక్లు, ఏటీఎం కార్డులు అందజేసింది. ఆ తర్వాత అతడు ఆ అకౌంట్లను సైబర్ నేరగాళ్లకు అమ్ముకొని డబ్బులు సంపాదించాడు. అనంతరం సైబర్ మోసాల కింద యువతిపై కేసులు నమోదయ్యయి. అప్రమత్తంగా ఉండకపోతే గోవిందా... ప్రస్తుతం సైబర్ మోసాలపై అవగాహన లేకపోతే నష్టపోయే ప్రమాదాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఆన్లైన్లో తెలియని వ్యక్తులతో మాట్లాడకూడదు. ఫోన్నంబర్లు, ఓటీపీలు, ఏటీఎం, డెబిట్ కార్డుల వివరాలు, ఆధార్కార్డులు, అకౌంట్ నంబర్లు తెలియని వ్యక్తులతో పంచుకోవద్దు. ఏదైనా కారణం చేత మోసపోతే వెంటనే టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1930కు ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇవ్వాలి.
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పట్టు పరిశ్రమతో స్థిరమైన ఆదాయంవరంగల్ కలెక్టర్ సత్యశారద న్యూశాయంపేట: రైతులు పట్టు పరిశ్రమతో స్థిరమైన ఆదాయాన్ని పొందాలని వరంగల్ కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద పిలుపునిచ్చారు. మేరా రేషమ్ మేరా అభిమాన్ 2.0 కార్యక్రమంలో భాగంగా శనివారం కలెక్టరేట్లో ఉద్యాన, పట్టుపరిశ్రమ శాఖ నిర్వహించిన జిల్లాస్థాయి వాటాదారుల సంప్రదింపు సమావేశంలో కలెక్టర్ మాట్లాడారు. సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డు శాస్త్రవేత్తలు భువన, తిరుపతిరెడ్డి, జాయింట్ డైరెక్టర్ అనసూయ, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ (సెరికల్చర్) తిరుపతిరెడ్డి, సెరికల్చర్ అధికారి మల్లయ్య, జిల్లా ఉద్యాన శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్రావు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాల ఆకస్మిక తనిఖీ కాళోజీ సెంటర్: ఐసీడీఎస్ వరంగల్ ప్రాజెక్టు ఉర్సు సెక్టార్ 42 డివిజన్ పరిధిలోని మేరవాడ అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని కలెక్టర్ సత్యశారద శనివారం ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు. అంగన్వాడీ పరిసరాలు, ప్రీస్కూల్ కార్యక్రమాలు, బోధన విధానాన్ని గమనించి సలహాలు, సూచనలు చేశారు. అనంతరం బాలామృతం పంపిణీ చేశారు. జిల్లా సంక్షేమ శాఖ అధికారి రాజమణి, సీడీపీఓ విద్య, సూపర్వైజర్ బత్తిని రమాదేవి, అంగన్వాడీ టీచర్ వినీత తదితరులు ఉన్నారు. శిశువుకు తల్లిపాలు శ్రేష్టమైనవి పుట్టిన గంటలోపే శిశువుకు తల్లిపాలు పట్టించాలని కలెక్టర్ సత్యశారద అన్నారు. కలెక్టరేట్లో ఐసీడీఎస్ అధికారులతో శనివారం సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ తల్లిపాల వారోత్సవాలు (ఆగస్టు 1 నుంచి 7వ తేదీ వరకు) జిల్లాలో విజయవంతంగా నిర్వహించాలన్నారు. అనంతరం తల్లిపాల వారోత్సవాల పోస్టర్ను కలెక్టర్ ఆవిష్కరించారు.
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గడువులోగా సీఎంఆర్ పూర్తిచేయాలిఇన్చార్జ్ కలెక్టర్ ఎన్.రవి హన్మకొండ అర్బన్: గడువులోగా సీఎంఆర్ పూర్తిచేయాలని ఇన్చార్జ్ కలెక్టర్ ఎన్.రవి అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో 2025–26 ఖరీఫ్, రబీ సీజన్ల సీఎంఆర్ డెలివరీల పురోగతిని శనివారం సమీక్షించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అధికారులు క్రమం తప్పకుండా రైస్మిల్లులను మానిటరింగ్ చేయాలని, మిల్లింగ్ పురోగతి, సీఎంఆర్ డెలివరీలపై ప్రతిరోజూ నివేదికలు సమర్పించాలని సూచించారు. సీఎంఆర్ బకాయిలు ఉన్న మిల్లర్లు వెంటనే డెలివరీలు పూర్తి చేయాలని, రబీ సీజన్కు సంబంధించి మిల్లింగ్ ప్రారంభించని వారు తక్షణమే కార్యకలాపాలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన బకాయిలను వెంటనే జమ చేయాలని, డిఫాల్ట్ అయిన మిల్లర్లపై ఆర్ఆర్ చట్టం ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. సర్ గడువు పొడిగింపు.. భారత ఎన్నికల సంఘం సర్ దరఖాస్తుల గడువును ఆగస్టు 3 నుంచి ఆగస్టు 10 వరకు పొడిగించిందని ఇన్చార్జ్ కలెక్టర్ ఎన్.రవి తెలిపారు. కలెక్టరేట్లో శనివారం రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు, ఎన్నికల అధికారులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. డిజిటైజేషన్ వేగంగా జరుగుతోందని, మరణించిన, శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన ఓటర్ల వివరాలను రీ–వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. గడువులోగా సంబంధిత బీఎల్ఓలకు సర్ ఫారాలు అందజేయాలని సూచించారు.
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సాయం చేసి.. ధైర్యం నూరిపోసికులమతాలకు అతీతం.. బాధకు దివ్యౌషధం. కళ్లు వర్షించలేని ఆనందభాష్పం.. కవులు వర్ణించలేని పదబంధం. నిత్య సుగంధాల పరిమళం.. అంతులేని సంపదల సాగరం.. చెలిమి, మైత్రి, ఫ్రెండ్, దోస్త్.. పేరేదైనా పిలిస్తే పలికేదే నేస్తం. నేనున్నాననే ధైర్యం. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒకరు, అంతకు మించి ఉంటారు. వారే ఆనందాలకు వారధులవుతారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో అలాంటి వారెందరో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ఆదివారం స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా వారిలో కొందరి గురించి ‘సాక్షి’ సండే స్పెషల్ స్టోరీ.. నల్లబెల్లి: నల్లబెల్లి మండలం రుద్రగూడెం గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల 2005–06 బ్యాచ్ పూర్వ విద్యార్థులు ఏ చిన్న ఆపదొచ్చినా మేమున్నామంటూ ఒకరికొకరు తోడుగా నిలుస్తున్నారు. స్నేహితుల కుటుంబాల్లోని ఆడపిల్లలకు వివాహాలు చేసినా, ఏదైనా శుభకార్యాలు చేసినా, కుటుంబంలో ఏదైనా ఘటన జరిగినా అండగా నిలుస్తున్నారు. శుభ, అశుభ కార్యాల్లో ఆర్థిక చేయూతనందిస్తున్నారు. వీరి సేవల్లో అప్పటి గురువులు సైతం భాగస్వాములవుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 15 మంది స్నేహితులకు రూ.4,50,000 ఆర్థిక సాయం అందించారు.
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పట్టు పరిశ్రమతో స్థిరమైన ఆదాయంన్యూశాయంపేట: రైతులు పట్టు పరిశ్రమను లాభదాయకమైన అనుబంధ వ్యవసాయ కార్యకలాపంగా చేపట్టి స్థిరమైన ఆదాయాన్ని పొందాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద పిలుపునిచ్చారు. సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డు ఆధ్వర్యంలో మేరా రేషమ్ మేరా అభిమాన్ 2.0 కార్యక్రమంలో భాగంగా శనివారం కలెక్టరేట్లో ఉద్యానవన, పట్టుపరిశ్రమ శాఖ సమన్వయంతో నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి వాటాదారుల సంప్రదింపు సమావేశంలో కలెక్టర్ ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు. ఆయిల్పామ్ తోటల్లో మల్బరీని అంతర పంటగా సాగు చేయాలన్నారు. పట్టు ఉత్పత్తులకు విలువ జోడింపు, ప్రాసెసింగ్, మార్కెటింగ్ అవకాశాలను మరింతగా వినియోగించుకోవడానికి టెక్స్టైల్ పార్క్ సౌకర్యాలు, జిల్లాలోని ఎగుమతి హబ్ను రైతులు ఉపయోగించుకోవాలన్నారు. సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డు శాస్త్రవేత్తలు భువన, తిరుపతిరెడ్డి, జాయింట్ డైరెక్టర్ అనసూయ, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ (సెరికల్చర్) తిరుపతి రెడ్డి, సెరికల్చర్ అధికారి మల్లయ్య, జిల్లా ఉద్యానవన శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్రావు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. శిశువుకు తల్లిపాలు శ్రేష్టమైనవి కాళోజీ సెంటర్: తల్లిపాలు ప్రతీ శిశువుకు శ్రేష్టమైనవని, పుట్టిన గంటలోపే తల్లిపాలు ప్రారంభించాలని కలెక్టర్ సత్యశారద అన్నారు. శనివారం కలెక్టరేట్ సమావేశ హాలులో జిల్లా మహిళా శిశు దివ్యాంగులు, వయోవృద్ధుల సంక్షేమశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఐసీడీఎస్ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాలు (ఆగస్టు 1 నుంచి 7వ తేదీ వరకు) జిల్లాలో విజయవంతంగా నిర్వహించాలన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రపంచ త ల్లిపాల వారోత్సవాల పోస్టర్ను కలెక్టర్ ఆవిష్కరించారు. ఈ సమావేశంలో డీడబ్ల్యూఓ రాజమణి, సీడీపీఓలు, సూపర్వైజర్లు, పోషణ్ అభియాన్ జిల్లా సమన్వయ బృందం సభ్యులు పాల్గొన్నారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాల ఆకస్మిక తనిఖీ కాళోజీ సెంటర్/ఖిలావరంగల్: ఐసీడీఎస్ వరంగల్ ప్రాజెక్టు ఉర్సు సెక్టార్ 42 డివి జన్ పరిధిలోని మేరవాడ అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని కలెక్టర్ సత్యశారద శనివారం ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు. అంగన్వాడీ ప రిసరాలు, ప్రీస్కూల్ కార్యక్రమాలు, బోధన విధానాన్ని గమనించి సలహాలు, సూచనలు చేశారు. అ నంతరం బాలామృతం పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీడీపీఓ విద్య, సూపర్వైజర్ బత్తిని రమాదేవి, వినిత తదితరులు ఉన్నారు.కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద
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స్నేహం పేరిట మోసం● కమిషనరేట్లో 2,400 సైబర్ కేసులు నమోదు ● సైబర్ మోసం రూ.6.85 కోట్లు.. రికవరీ రూ.1.60 కోట్లు ● వ్యక్తిగత సమాచారం ఎవరికీ ఇవ్వొద్దు ● ‘సాక్షి’తో సైబర్ క్రైం ఏసీపీ మోట్ల వెంకటరమణ వరంగల్ క్రైం: ఫ్రెండ్ అంటూ పరిచయమవుతారు. తియ్యగా మాట్లాడి స్నేహం ముసుగులో సైబర్ నేరాలకు పాల్పడతారు. ఫ్రెండ్షిప్ డే సందర్భంగా వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ సైబర్ క్రైం పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్హెచ్ఓ, సైబర్ క్రైం ఏసీపీ మోట్ల వెంకటరమణ ‘సాక్షి’తో ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది.. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఇప్పటివరకు 2,400 సైబర్ క్రైం కేసులు నమోదయ్యయి. వివిధ రకాల కేసుల్లో బాధితులు రూ.6.85 కోట్లు నష్టపోయారు. గోల్డెన్ అవర్లో టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1930కు ఫోన్చేసి సమాచారం అందించగా.. ఇప్పటి వరకు బ్యాంకుల్లో హోల్డ్ చేసిన డబ్బులు రూ.1.68 కోట్లు రికవరీ చేశాం. మోసాలు పలు రకాలు.. కస్టమర్ కేర్, ఆన్లైన్ షాపింగ్, పార్ట్టైం జాబ్, స్టాక్ మార్కెట్, గేమింగ్ మోసం, డేటింగ్, స్టాకింగ్, ఏపీకే ఫైల్స్ ఓపెన్, క్రెడిట్కార్డు లిమిట్ పెంపు, ఫేక్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్, కేవైసీ అప్డేట్, డిజిటల్ అరెస్టు, లోన్యాప్, మ్యాట్రిమనీ ఇలాంటి రకరకాల పేర్లతో తియ్యగా మాట్లాడి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. స్నేహం పేరుతో మోసాలు.. మ్యాట్రిమనీ వెబ్సైట్లో పరిచయం పెంచుకొని ఆ తర్వాత పెళ్లి పేరుతో నేరగాడు ఓ యువతికి దగ్గరయ్యాడు. ఒక రోజు యువతికి ఫోన్ చేసి నా అకౌంట్లు బ్లాక్ అయ్యాయి. నీ పేరుతో మూడు అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసి వాటి వివరాలు పంపాలని కోరగా.. నమ్మిన సదరు యువతి మూడు బ్యాంకుల్లో అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసి బ్యాంక్ పాస్ బుక్లు, ఏటీఎం కార్డులు అందజేసింది. ఆ తర్వాత అతడు ఆ అకౌంట్లను సైబర్ నేరగాళ్లకు అమ్ముకొని డబ్బులు సంపాదించాడు. అనంతరం సైబర్ మోసాల కింద యువతిపై కేసులు నమోదయ్యయి. అప్రమత్తంగా ఉండకపోతే గోవిందా... ప్రస్తుతం సైబర్ మోసాలపై అవగాహన లేకపోతే నష్టపోయే ప్రమాదాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఆన్లైన్లో తెలియని వ్యక్తులతో మాట్లాడకూడదు. ఫోన్నంబర్లు, ఓటీపీలు, ఏటీఎం, డెబిట్ కార్డుల వివరాలు, ఆధార్కార్డులు, అకౌంట్ నంబర్లు తెలియని వ్యక్తులతో పంచుకోవద్దు. ఏదైనా కారణం చేత మోసపోతే వెంటనే టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1930కు ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇవ్వాలి.
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కేసులు త్వరగా పరిష్కరించాలిసంగెం: పోలీస్స్టేషన్కు వచ్చే ప్రతీ ఫిర్యాదుదారులతో మర్యాదపూర్వకంగా వ్యవహరిస్తూ వారి సమస్యలను త్వరగా పరిష్కరించాలని వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ ఎన్.శ్వేత సూచించారు. వార్షిక తనిఖీల్లో భాగంగా సంగెం పోలీస్స్టేషన్ను శనివారం సందర్శించి తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా సీపీ పోలీస్స్టేషన్ ఆవరణలో మొక్కలు నాటా రు. స్టేషన్ పరిసరాలను, సిబ్బంది కిట్లను, పోలీస్స్టేషన్లోని రికార్డులను స్టోర్ రూంలను పరిశీలించారు. అనంతరం పోలీస్సిబ్బందితో సమావేశమై శాఖ పరమైన ఇబ్బందులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో నమోదవుతున్న నేరాల స్వభావం, పెండింగ్ కేసులు, దర్యాప్తులో పురోగతి, రౌడీషీటర్లు వారి కదలికలు, విజిబుల్ పోలీసింగ్, పెట్రోలింగ్ తదితర అంశాలపై ఎస్సై వంశీకృష్ణను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం సీపీ మాట్లాడుతూ ప్రజల్లో పోలీస్శాఖపై నమ్మకం, భద్రత, భరోసా కలిగేలా పోలీసులు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలన్నారు. డయల్ 100పై స్పందించి వేగంగా ఘటన స్థలానికి చేరుకుని బాధితులకు మెరుగైన సేవలందించాలన్నారు. ఈ తనిఖీల్లో ఈస్ట్జోన్ డీసీపీ అంకిత్కుమార్, మామునూరు ఏసీపీ వెంకటేష్, పర్వతగిరి సీఐ రాజగోపాల్, సంగెం, పర్వతగిరి, ఐనవోలు ఎస్సైలు వంశీకృష్ణ, ప్రవీణ్, అశోక్కుమార్, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. పోలీస్ కమిషనర్ ఎన్.శ్వేత సంగెం పోలీస్స్టేషన్ సందర్శన
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సాయం చేసి.. ధైర్యం నూరిపోసికులమతాలకు అతీతం.. బాధకు దివ్యౌషధం. కళ్లు వర్షించలేని ఆనందభాష్పం.. కవులు వర్ణించలేని పదబంధం. నిత్య సుగంధాల పరిమళం.. అంతులేని సంపదల సాగరం.. చెలిమి, మైత్రి, ఫ్రెండ్, దోస్త్.. పేరేదైనా పిలిస్తే పలికేదే నేస్తం. నేనున్నాననే ధైర్యం. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒకరు, అంతకు మించి ఉంటారు. వారే ఆనందాలకు వారధులవుతారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో అలాంటి వారెందరో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ఆదివారం స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా వారిలో కొందరి గురించి ‘సాక్షి’ సండే స్పెషల్ స్టోరీ.. నల్లబెల్లి: నల్లబెల్లి మండలం రుద్రగూడెం గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల 2005–06 బ్యాచ్ పూర్వ విద్యార్థులు ఏ చిన్న ఆపదొచ్చినా మేమున్నామంటూ ఒకరికొకరు తోడుగా నిలుస్తున్నారు. స్నేహితుల కుటుంబాల్లోని ఆడపిల్లలకు వివాహాలు చేసినా, ఏదైనా శుభకార్యాలు చేసినా, కుటుంబంలో ఏదైనా ఘటన జరిగినా అండగా నిలుస్తున్నారు. శుభ, అశుభ కార్యాల్లో ఆర్థిక చేయూతనందిస్తున్నారు. వీరి సేవల్లో అప్పటి గురువులు సైతం భాగస్వాములవుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 15 మంది స్నేహితులకు రూ.4,50,000 ఆర్థిక సాయం అందించారు.
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వరంగల్ఆదివారం శ్రీ 2 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026ఆలోచనలు కలిస్తేనే స్నేహ‘బంధం’‘సాక్షి’ సర్వే.. యువత మనోగతంకేయూలో విద్యార్థుల ధర్నా కేయూలోని కామన్ మెస్ విద్యార్థులు తమకు మెస్బిల్లులు అధికంగా వచ్చాయని నిరసిస్తూ శనివారం క్యాంపస్లోని పరిపాలన భవనం వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. ఆర్టీసీలో ఫైళ్లు మాయం టీజీఎస్ ఆర్టీసీ వరంగల్ రీజియన్లో ఫైళ్లు మాయమవుతున్నా..పట్టించుకునే వారు కరువయ్యారని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. వాతావరణం జిల్లాలో ఉదయం ఆహ్లాదకర వాతావరణం ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం నుంచి ఆకాశం మేఘావృతమై పలుచోట్ల చిరుజల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. స్కూల్/కాలేజీ రోజుల్లోని ప్రాణస్నేహితులతో ఇప్పటికీ అదే సాన్నిహిత్యం ఉందా? మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ను వారంలో ఎన్నిసార్లు నేరుగా కలుస్తారు? ప్రస్తుత రోజుల్లో స్నేహం ఏర్పడడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి? ఒకరికొకరి ఆలోచనలు కలిస్తేనే స్నేహబంధం పటిష్టంగా ఉంటుందని యువతీ యువకులు అభిప్రాయపడ్డారు. బెస్ట్ ఫ్రెండ్ను నెలకు ఒకసారైనా కలుస్తామని, ఫోన్లో మాట్లాడి క్షేమసమాచారాలు తెలుసుకుంటామని చెప్పుకొచ్చారు. స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా ‘సాక్షి’ ఆధ్వర్యంలో ఉమ్మడి జిల్లాలో యువతీ యువకులను సర్వే చేయగా.. పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. స్కూల్, కాలేజీ రోజుల్లో ఏర్పడిన స్నేహం ఎన్నిరోజులైనా చెక్కు చెదరని అధికమంది అభిప్రాయపడ్డారు. – సాక్షి నెట్వర్క్ A) రోజువారీ B) నెలకు ఒకసారి C) అసలు కలవంA) ఫోన్ కాల్స్ B) వాట్సాప్ చాటింగ్ C) వీడియో కాల్స్A) అవును, అలాగే ఉంది B) పరిచయం ఉంది కానీ, మాట్లాడడం తగ్గింది C) అసలు టచ్లో లేరుA) ఆలోచనలు కలవడం B) ఒకే ఆఫీస్ లేదా వృత్తి C) ఆర్థిక లేదా సామాజిక హోదాసర్వే శాంపిల్స్ : 300 (ఆరు జిల్లా కేంద్రాలనుంచి 50 మంది చొప్పున) సర్వే చేసిన ప్రాంతాలు : హనుమకొండ, వరంగల్, మహబూబాబాద్, ములుగు, జనగామ, భూపాలపల్లి స్నేహితులతో మాట్లాడడానికి మీ ప్రాధాన్యం ఏంటి?
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గోదాం నిర్మాణానికి స్థల పరిశీలనగీసుకొండ: మండలంలోని ఊకల్ సొసైటీ భూమిలో 5 వేల మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం గల గోదాంను నిర్మించడానికి ప్రతిపాదించామని తెలంగాణ స్టేట్ వేర్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ రీజినల్ మేనేజర్ వి.దీపిక అన్నారు. శనివారం ఊకల్ సొసైటీ భవనం ఎదరుగా ఉన్న సొసైటీ భూమిని సంబంధిత శాఖల అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు. ఈ సందర్బంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ప్రాంతీయంగా ధాన్యం నిల్వ సామర్ాధ్యన్ని పెంచేందుకు గోదాం నిర్మాణం చేపట్టాలని ప్రతిపాదించామన్నారు. స్థానిక రైతులు తమ పంట ఉత్పత్తులను నిల్వ చేసుకోవడానికి, మద్దతు ధర పొందటానికి గోదాం ఉపయోగపడుతుందన్నారు. స్టేట్ వేర్హౌసింగ్ కార్పొరేషన్, ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారులు స్థల పరిశీలన చేయగా జిల్లా సహకార అధికారి నీరజ వారికి సొసైటీకి సంబంధించిన భూమి వివరాలు, రవాణా వసతుల గురించి వివరించారు. వేర్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ మేనేజర్ కరుణాకర్, డిప్యూటీ మేనేజర్ శోభన్బాబు, ఏఈ శంకర్, ఎఫ్సీఐ మేనేజర్ జేడీ ప్రసన్నకుమార్, క్యూసీ మేనేజర్ శివకుమార్, అకౌంట్స్ మేనేజర్ భాస్కరరావు, జేఈ ఎన్.గౌతం, ఊకల్ సొసైటీ చైర్మన్ బొమ్మల రమేశ్, మేనేజర్ బి.శివ, సీఈఓ రమేశ్, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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బీజేపీ జెండా ఎగరవేయడం ఖాయంగీసుకొండ: రాబోయే గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీడబ్ల్యూఎంసీ) ఎన్నికల్లో మేయర్ పీఠం దక్కించుకోవడానికి బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు కృషి చేయాలని ఆ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు గంట రవికుమార్ అన్నారు. ప్రతీ బూత్ కమిటీని పటిష్టం చేసుకుని ఎన్నికల కోసం సిద్ధం కావాలన్నారు. శనివారం గ్రేటర్ వరంగల్ నగరం 16వ డివిజన్ ధర్మారంలోని బీజేపీ జిల్లా కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసి న మున్సిపల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. అర్హులైన ప్రతీ ఒక్కరికి ఓటు హక్కు కల్పించేలా, తప్పులను సవరించడానికి సర్ ప్రక్రియలో క్రియాశీలకంగా పాల్గొనాలన్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే కొండేటి శ్రీధర్, రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి రాణిరుద్రమదేవి, రాష్ట్ర, జిల్లా నాయకులు డాక్టర్ వన్నాల వెంకటరమణ, రత్నం సతీష్, గురుమూర్తి శివకుమార్లు నాయకులు, కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శులు బాకం హరిశంకర్, బన్న ప్రభాకర్, కన్నయ్య, నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఇంటర్ అడ్మిషన్ల గడువు పొడిగింపు కాళోజీ సెంటర్: తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇటర్మీడియట్ బోర్డు ఇంటర్ అడ్మిషన్ల గడువును ఈనెల 15 వరకు పొడిగించినట్లు డీఐఈఓ డాక్టర్ శ్రీధర్ సుమన్ శనివారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. రెండో విడత అడ్మిషన్ల గడువు జూలై 31వ తేదీతో ముగిసినప్పటికీ పలు కళాశాలల విద్యార్థుల అభ్యర్థన మేరకు అడ్మిషన్ల గడువు ఈనెల 15 వరకు పొడిగించినట్లు తెలిపారు. ఈ అవకా శాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. భూ సర్వేను అడ్డుకున్న రైతులువర్ధన్నపేట: మండలంలోని దమ్మన్నపేట గ్రా మంలో శనివారం అధికారులు దేవాదుల లింక్ కెనాల్ భూ సర్వేను చేపట్టగా రైతులు తమకు తీ వ్ర నష్టం వాటిల్లుతుందని అడ్డుకున్నారు. దేవా దుల లింక్ కెనాల్ కాల్వను ప్రభుత్వ పాఠశాల వెనుక వైపు నుంచి తమ వ్యవసాయ భూముల నుంచి దమ్మన్నపేట చెరువు, కోనారెడ్డి చెరువులోకి వదలడంతో తమ పంట భూములు జలమయమవుతాయని రైతులు వాపోయారు. ఈ సమాచారం అందుకున్న ఆర్డీఓ సుమ, తహసీల్దార్ విజయసాగర్, దేవాదుల ఎస్ఈ సర్వే వద్దకు వెళ్లి రైతులకు సముదాయించే ప్రయత్నం చేయగా అధికారులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో అధికారులు సర్వే నిలిపేసి వెనుదిరిగి వెళ్లి పోయారు. అనంతరం పలువురు రైతులు మా ట్లాడుతూ ఈ కాల్వ వెళ్లే పంట భూములు కేవలం సన్న చిన్నకారు రైతులవి మాత్రమే ఉన్నారన్నారు. కాల్వ నిర్మాణంతో ఎవరికీ ప్రయోజనం లేకపోగా మరింత నష్టం ఏర్పడుతుందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిర్మాణం చేయనివ్వమన్నారు. ఎమ్మెల్యే నాగరాజు, మంత్రులు, ప్రభుత్వ అధికారులు తమకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. అగ్నిమాపక సేవలు అందుబాటులోకి తేవాలి వరంగల్ అర్బన్: అగ్నిమాపక సేవలు ప్రజలకు సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఆధునిక వెబ్సైట్ను రూపొందించాలని జీడబ్ల్యూఎంసీ కమిషనర్ టి.వెంకన్న అధికారులను ఆదేశించారు. శనివారం కమిషనర్ క్యాంపు కార్యాలయంలో సైట్ రూపకల్పనపై నిర్వహించిన పవర్పాయింట్ ప్రజంటేషన్ను కమిషనర్ పరిశీలించారు.
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81.74 శాతంసాక్షి, వరంగల్: అర్హులైన వారికి సంక్షేమ పథకాల ప్రయోజనాలు అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రేషన్ కార్డులో ఈ–కేవైసీ (ఎలక్ట్రానిక్ నో యువర్ కస్టమర్) ప్రవేశ పెట్టింది. జిల్లాలో మొత్తం 8,93,213 మంది లబ్ధిదారులు ఉండగా ఇప్పటి వరకు 7,30,072 (81.74 శాతం) మంది ఈకేవైసీ చేసుకోగా ఇంకా 1,63,141 (18.26శాతం)మంది ఈకేవైసీ చేసుకోవాల్సి ఉంది. బయోమెట్రిక్ ఆధారిత ఽధ్రువీకరణ ద్వారా లబ్ధిదారుల వివరాలు నవీకరించబడి.. నకిలీ లేదా అనర్హ నమోదులను గుర్తించే అవకాశమున్న ఈ–కేవైసీ ప్రక్రియకు ఈ నెల 31 వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరోసారి గడువు పొడిగించడంతో ఇప్పటికై నా మిగిలిన లబ్ధిదారులు వేగిరంగా ఈ–కేవైసీ చేసుకోవాలని జిల్లా పౌరసరఫరా విభాగాధికారులు కోరుతున్నారు. జూలై 31తో ముగియాల్సిన గడువును ఆగస్టు 31 వరకు పొడిగించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే మూడు నెలల రేషన్ బియ్యం పంపిణీలో భాగంగా ఈ నెలంతా రేషన్ దుకాణాలు తెరిచే ఉండనుండడంతో ఈ–కేవైసీ పూర్తిస్థాయిలో జరుగుతుందని అధికారులు భా విస్తున్నారు. గడువు పెరిగిందని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా, బియ్యం కోసం వచ్చే మిగిలిన లబ్ధిదారులు తమ కుటుంబ సభ్యులను వెంట తెచ్చుకొని ఈ–కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకోవాలన్నారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాకే రేషన్ స్మార్ట్కార్డులు అందించే అవకాశం కనబడుతోంది.జిల్లాలో ఈ–కేవైసీ పూర్తి చేసుకున్న లబ్ధిదారులుజిల్లాలో ఈ–కేవైసీ పరిస్థితి ఇలా.. పూర్తి చేయాల్సిన వి ఇంకా చేసుకోవాల్సిన వారు 1,63,141 మంది ఈ నెల 31వ తేదీ వరకు గడువు పెంచిన ప్రభుత్వం ఆలస్యం చేయొద్దంటున్న అధికారులుచివరి రోజుల్లో రద్దీ పెరిగే అవకాశం గడువు ముగిసే వరకు వేచి చూడకుండా సమీపంలోని రేషన్ దుకాణానికి వెళ్లి బయోమెట్రిక్ ధ్రువీకరణ చేయించుకోవాలి. చివరి రోజుల్లో రద్దీ పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ముందుగానే ఈ–కేవైసీ పూర్తి చేసుకుంటే ఇబ్బందులు ఉండవు. లేదంటే రేషన్ బియ్యం తీసుకొని వెళ్లేందుకు వచ్చే సమయంలో తమ కుటుంబసభ్యులను వెంట తెచ్చుకొని రేషన్ దుకాణాల్లో ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి. లేదంటే భవిష్యత్లో రేషన్ పంపిణీ, ఇతర సంక్షేమ పథకాల అమలులో ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉండనుంది. –కిష్టయ్య, జిల్లా పౌరసరఫరా విభాగాధికారిమొత్తం రేషన్ కార్డులుమొత్తం లబ్ధిదారులుపూర్తైన శాతంఈ–కేవైసీ పూర్తి చేసిన వారు
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కాపాడాల్సిన పోలీసే కాటేశాడు..!వరంగల్ క్రైం: సోషల్ మీడియా ద్వారా మహిళలతో పరిచయాలు పెంచుకుని లైంగిక వేధింపులు, బెదిరింపులకు పాల్పడిన ఓ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కటకటలపాలయ్యాడు. ఈమేరకు శుక్రవారం సుబేదారి ఇన్స్పెక్టర్ రంజిత్కుమార్ వెల్లడించారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కోనరావుపేట మండలానికి చెందిన కదిరే శ్రీకాంత్ 2014 బ్యాచ్కు చెందిన సబ్ ఇన్స్పెక్టర్. సోషల్ మీడియా వేదికగా మహిళలతో పరిచయం పెంచుకుంటూ.. వారిని మానసికంగా, శారీరకంగా వేధించసాగాడు. 2025లో ఫేస్ బుక్ ద్వారా శ్రీకాంత్ ఓ మహిళతో పరిచయం పెంచుకున్నాడు. అనంతరం ఆమెతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఏర్పర్చుకున్నాడు. అతడు జమ్మికుంటలో పనిచేస్తుండగా ఆమె వ్యక్తిగత పరిస్థితులను ఆసరాగా చేసుకుని బలవంతంగా లొంగదీసుకున్నాడు. అనంతరం బాధితురాలి వ్యక్తిగత ఫొటోలతో బెదిరించడం, వీడియో కాల్స్ ద్వారా అసభ్యకరంగా వేధించి, డబ్బులు వసూలు చేశాడు. ఇచ్చిన డబ్బులు అడిగితే బెదిరించాడు. ఈమేరకు బాధితురాలు హనుమకొండలోని సుబేదారి పోలీసులను ఆశ్రయించింది. బాధితురాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు సుబేదారి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ రంజిత్కుమార్ కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. విచారణ కొనసాగుతుండగా.. నాలుగు నెలల నుంచి నిందితుడు అరెస్ట్కు భయపడి గోవా, హైదరాబాద్, నిజామాబాద్ పలు ప్రాంతాల్లో తలదాచుకుంటూ తిరిగినట్లు పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ రంజిత్కుమార్ వెల్లడించారు. పోలీసుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు చివరికి సిమ్కార్డులు కూడా ధ్వంసం చేసి వై–ఫై ద్వారా కమ్యూనికేషన్ కొనసాగించాడు. సాంకేతిక «ఆధారాలు, విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు నిందితుడు శ్రీకాంత్ను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ రంజిత్కుమార్ తెలిపారు. నిందితుడిని కోర్టులో హాజరు పర్చగా, హనుమకొండ మూడో అదనపు కోర్టు న్యాయమూర్తి 14 రోజులు రిమాండ్కు తరలిస్తున్న ట్లు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారని ఇన్స్పెక్టర్ తెలిపారు.
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రైస్ మిల్లుల్లో విచారణ● మిల్లర్లపై గ్రేవ్ క్రైమ్ కేసు నమోదుశాయంపేట: మండలంలోని గట్లకానిపర్తిలో శ్రీ వినాయక ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్, లక్ష్మీనర్సింహ ఇండస్ట్రీస్ రైస్ మిల్లుల్లో విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, సివిల్ సప్లయీస్ అధికారులు గురువారం సోదాలు నిర్వహించారు. రెండు మిల్లుల్లో రూ.9.5 కోట్ల విలువైన సీఎంఆర్ ధాన్యాన్ని పక్కదారి పట్టించారని తేలడంతో విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, సివిల్ సప్లయీస్ అధికారులు శాయంపేట పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో శుక్రవారం పరకాల ఏసీపీ సతీశ్బాబు శుక్రవారం గట్లకానిపర్తి గ్రామంలోని వినాయక ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్, లక్ష్మీనర్సింహా ఇండస్ట్రీస్ రైస్ మిల్లుల్లో పంచుల సమక్షంలో విచారణ చేపట్టి పంచానామా నిర్వహించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. గట్లకానిపర్తిలోని రెండు మిల్లుల్లో విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, సివిల్ సప్లయీస్ అధికారులు సోదాలు చేయగా.. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ధాన్యం, వారి వద్ద ఉన్న ధాన్యాన్ని చూడగా.. తేడా ఉందని శాయంపేట పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా రూ. 9.5 కోట్ల పైన తేడా ఉన్నందున మిల్లర్లపై చీటింగ్, గ్రేవ్ క్రైమ్ కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. నింధితులు పరారీలో ఉన్నారని విచారణ చేపట్టిన తర్వాత నింధితులను అరెస్ట్ చేసి చార్జీషీట్ ఓపెన్ చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఆయన వెంట సీఐ సుధాకర్రెడ్డి, దామెర ఎస్సై వీరభద్రారావు సిబ్బంది ఉన్నారు. ఫైర్ సేఫ్టీ పాటించాలివరంగల్ అర్బన్: నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని జీడబ్ల్యూఎంసీ కమిషనర్ టి.వెంకన్న హెచ్చరించారు. శుక్రవారం ఆస్పత్రులు, పాఠశాలలు, వాణిజ్య సముదాయాల్లో అగ్నిమాపక భద్రతా ఏర్పాట్లపై ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. అగ్నిమాపక శాఖ అధికారి శంకర్ లింగంతో కలిసి కాజీపేటలోని డీమార్ట్, రోహిణి ఆస్పత్రి, హనుమకొండ, వరంగల్ నగరాల్లోని పలు ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులు పరిశీలించారు.
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వేయిస్తంభాల ఆలయానికి పునర్వైభవంహన్మకొండ కల్చరల్: కాకతీయుల కాలం నాటి వేయిస్తంభాల ఆలయానికి పునర్వైభవం తీసుకురావడమే పురావస్తుశాఖ లక్ష్యమని ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా హైదరాబాద్ సర్కిల్ సూపరింటెండెంట్ నిహీల్దాస్ అన్నారు. హనుమకొండకు చెందిన ఆధ్యాత్మికవేత్త నామిరెడ్డి సీతారాంరెడ్డి సౌజన్యంతో రూ.10 లక్షలతో దేవాలయం మెట్ల నుంచి గర్భాలయం, నాట్యమండపం చుట్టూ నూతనంగా క్యూలైన్లను నిహీల్దాస్ పురావస్తుశాఖ అధికారులతో కలిసి శుక్రవారం ప్రారంభించారు. అభివృద్ధి పనుల్లో భాగంగా కల్యాణ మండపం చుట్టూ ప్రదక్షణ పథం, విరిగిన ద్వారపాలకుల శిల్పాలను శిల్పులతో తిరిగి చెక్కించేందుకు పూజలు నిర్వహించారు. గార్డెన్ ఏర్పాటుకు భూమి పూజ చేశారు. ఈసందర్భంగా నిహీల్దాస్ మాట్లాడుతూ.. నీరు లీకవ్వకుండా రూ.30 లక్షలతో కల్యాణ మండపం పైకప్పు పనులు, నంది మంటపం ఏర్పాటుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశామన్నారు. ఆలయ ప్రధానార్చకులు గంగు ఉపేంద్రశర్మ, ఈఓ అనిల్కుమార్, పురావస్తుశాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు.ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా హైదరాబాద్ సర్కిల్ సూపరింటెండెంట్ నిహీల్దాస్
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ఉద్యమ పెద్దన్నకు ఊరూవాడా కన్నీటి వీడ్కోలుశనివారం శ్రీ 1 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026నర్సంపేటలోని అమరవీరుల స్తూపం జంక్షన్ వద్ద పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి అంతిమయాత్రలో పాల్గొన్న అశేష జనవాహిని7నర్సంపేట/దుగ్గొండి/నల్లబెల్లి : తెలంగాణ ఉద్యమకారుడి ఊపిరి ఆగిందని తెలిసి వేలాది గుండెలు తల్లడిల్లాయి. నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి పార్థివదేహం తమ గ్రామం మీదుగా వస్తుందని తెలిసి వివిధ గ్రామాల నుంచి రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆయన అభిమానులు ఇళ్లకు తాళాలు వేసి కుటుంబాలతో తరలివచ్చారు. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు తమ కుటుంబ పెద్దను కోల్పోయామని ఆర్థనా దాలు చేశారు. ఉద్యమకారులు తమ సహచరుడిని కోల్పోయామని విలపించారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో 14 ఏళ్ల పాటు సాగిన పోరాటాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ అశ్రునివాళులు అర్పించారు.. ‘మల్లెప్పుడొస్తవ్ పెద్దన్నా’ అంటూ మహిళలు రోదించిన తీరు కంట తడి పెట్టించింది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాతోపాటు రాష్ట్రంలో ఉద్యమనేతగా గుర్తింపు పొందిన గులాబీ నేత, నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి(54)కి శుక్రవారం అశ్రునయనాల మధ్య అంతిమ వీడ్కోలు పలికారు. హనుమకొండలోని తన స్వగృహంలో గత ఆదివారం ఉదయం గుండెపోటుతో అస్వస్థతకు గురైన ఆయనకు వెంటనే రోహిణి ఆస్పత్రిలో ప్రథమ చికిత్స చేశారు. అనంతరం సికింద్రాబాద్ యశోద ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఐదు రోజులపాటు మృత్యువుతో పోరాడి గురువారం అర్ధరాత్రి దాటాక తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన భౌతిక కాయాన్ని అంబులెన్స్లో భారీ కాన్వాయ్తో హనుమకొండకు తీసుకురాగా, అమరవీరుల స్తూపం వద్ద బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, వివిధ పార్టీల నాయకులు నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం వరంగల్ మీదుగా గిర్నిబావికి చేరుకుంది. అక్కడ ఆయన పార్థివదేహాన్ని అంబులెన్స్ నుంచి ప్రత్యేక రఽథంపై ఉంచి అంతిమయాత్ర ప్రారంభించారు. గిర్నిబావి ప్రధాన రహదారిపై రెండు కిలోమీటర్ల మేర జనసంద్రమైంది. కార్యకర్తలు దారి పొడవునా పుష్పాంజలి ఘటిస్తూ జోహార్ పెద్దన్నా అంటూ నినదించారు. లక్నెపల్లి, మహేశ్వరం మీదుగా అంతిమయాత్ర మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు నర్సంపేటకు చేరుకుంది. పట్టణంలోని అయ్యప్పస్వామి దేవాలయం నుంచి స్డేడియం వరకు దాదాపు మూడు గంటల పాటు అంతిమయాత్ర కొనసాగింది. నర్సంపేటలో స్వచ్ఛందంగా వ్యాపార సంస్థలు బంద్ పాటించాయి. నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి బంద్ పాటించారు. తరలివచ్చిన బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం.. పెద్ది అంత్యక్రియలకు బీఆర్ఎస్ అధినాయకత్వం అంతా తరలివచ్చింది. పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, శాసన మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ బండా ప్రకాశ్, మాజీ మంత్రులు హరీశ్రావు, ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు, సత్యవతి రాథోడ్, జగదీశ్రెడ్డి, ప్రశాంత్రెడ్డి, సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీత లక్ష్మారెడ్డి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి, గంగుల కమలాకర్, పాడి కౌశిక్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ పోచంపల్లి శ్రీనివాస్రెడ్డి, మాజీ ఎంపీలు బోయినపల్లి వినోద్కుమార్, మాలోతు కవిత, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు దాస్యం వినయ్భాస్కర్, అరూరి రమేశ్, డాక్టర్ రాజయ్య, ముత్తిరెడ్డి యాదగిరిరెడ్డి, చల్లా ధర్మారెడ్డి, శంకర్నాయక్, రెడ్యానాయక్, ఒడితల సతీశ్, బాల్క సుమన్, మాజీ మేయర్ గుండు సుధారాణి, మాజీ జెడ్పీ చైర్మన్ సుధీర్కుమార్తోపాటు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొని నివాళులర్పించారు. అలాగే రాష్ట్ర మంత్రి ధనసరి సీతక్క, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు రేవూరి ప్రకాశ్రెడ్డి, కేఆర్ నాగరాజు, ఎమ్మెల్సీలు బస్వరాజు సారయ్య, గోరటి వెంకన్న, స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ సిరిసిల్ల రాజయ్య, ఎమ్మార్పీఎస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు మంద కృష్ణ మాదిగ, తదితరులు నివాళులర్పించారు. నల్లబెల్లిలోని వ్యవసాయ క్షేత్రంలో అంతిమ సంస్కారాలు.. సాయంత్రం 6.30 గంటల మధ్యలో నల్లబెల్లికి చేరుకున్న సమయంలో గంటపాటు జోరు వాన కురిసింది. పెద్ది భౌతికకాయంపై కేటీఆర్, హరీశ్రావు, మాజీ మంత్రులు కలిసి బీఆర్ఎస్ జెండా కప్పారు. కేటీఆర్, హరీశ్రావు చేతులు పట్టుకుని స్వప్న బోరున విలపించారు. నేతలు కూడా ఆయనతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకుని విలపించడంతో ఉద్విగ్న వాతావరణం నెలకొంది. రాత్రి 9 గంటల తర్వాత నల్లబెల్లిలోని నివాసంనుంచి ప్రారంభమైన అంతిమయాత్ర మండల కేంద్రంలోని వీధులగుండా సాగింది. ఆయనకు అత్యంత ఇష్టమైన వ్యవసాయ క్షేత్రం వరకు వేలాదిమంది మధ్య ఊరేగింపుగా పార్థివదేహాన్ని తీసుకెళ్లారు. పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి, దయాకర్రావు, పాడికౌశిక్రెడ్డి పాడె మోశారు. ఓవైపు జోరు వాన కురుస్తున్నా వేలాది మంది అభిమానుల మధ్య రాత్రి 10 గంటలకు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.అంతిమయాత్ర సాగిందిలా...– వరంగల్ డెస్క్సుదర్శన్రెడ్డి పాడె మోస్తున్న మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి, ఎమ్మెల్యే రాజేశ్వర్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ పోచంపల్లి ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో..అభిమానులు అశ్రునయనాల నడుమ ప్రభుత్వ అధికార లాంఛనాలతో పెద్ది అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. నర్సంపేట ఆర్డీఓ ఉమారాణి, ఏసీపీ రవిందర్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో పోలీసులు మూడు రౌండ్లు గాల్లో కాల్పులు జరిపి గౌరవ వందనం సమర్పించారు. అనంతరం ఆయన చితికి కుమారుడు నిదర్శన్ రెడ్డి నిప్పంటించారు. పోలీసుల గౌరవ వందన సమయంలోనూ ‘పెద్ది జిందాబాద్’ నినాదాలతో ఆ ప్రాంతం మార్మోగింది. సుదర్శన్రెడ్డి పార్థివదేహం హనుమకొండ, గిర్నిబావి, నర్సంపేట మీదుగా నల్లబెల్లికి తరలింపు ఊరూరా రోడ్ల వెంట వేచి ఉన్న ప్రజలు, అభిమానులు, బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు నర్సంపేట, నల్లబెల్లిలో స్వచ్ఛందంగా బంద్ పాటించిన వ్యాపార, వాణిజ్య సంస్థలు కేటీఆర్, హరీశ్రావుతోపాటు మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, నాయకుల నివాళి మంత్రి సీతక్క, మంద కృష్ణ, గోరటి వెంకన్న, పలువురు ఎమ్మెల్యేల పుష్పాంజలి అంతిమయాత్రలో పెద్ది స్వప్న ఆగ్రహం పెద్ది అంతిమయాత్ర నర్సంపేటలోని అమరవీరుల స్తూపం వద్దకు చేరుకోగా.. పెద్దికి వ్యతిరేకంగా గత మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో టెంట్ వేసిన బోర్ వెల్ షాపు యజమానుల వైపు చూస్తూ మీరు చేసిన మనోవేదన వల్లే తన భర్త చనిపోయాడని దూషిస్తూ స్వప్న ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల సమయంలో పెద్దికి వ్యతిరేకంగా బోర్ వెల్ షాపు యజమానులు టెంట్ వేసి నిరసన దీక్షకు కూర్చున్న ఘటన అప్పట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.‘పెద్ది’ లేక.. పొద్దు పొడవక!
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ప్రణాళికలు పటిష్టంగా రూపొందించాలి● కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్పాయ్ హన్మకొండ అర్బన్: 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గ్రామ, మండల, జిల్లా పంచాయతీ అభివృద్ధి ప్రణాళికలు (జీపీడీపీ, బీపీడీపీ, డీపీడీపీ) సమగ్రంగా రూపొందించి నిర్ణీత గడువులోగా సమర్పించాలని కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్పాయ్ అధికారులను ఆదేశించారు. శుక్రవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన సమీక్షలో కలెక్టర్ ప్రణాళికల రూపకల్పనపై అధికారులతో సమీక్షించారు. అన్ని శాఖలు 2026–27 కార్యాచరణ ప్రణాళికలు, అమలులో ఉన్న పథకాలు, ప్రతిపాదిత పనులు, అందుబాటులో ఉన్న వనరులు, లబ్ధిదారుల వివరాలు, నిధుల వినియోగానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని సమగ్రంగా సిద్ధం చేసి జీపీడీపీ ప్రణాళికల్లో పొందుపర్చాలని సూచించారు. అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్ ఎన్.రవి, ఇన్చార్జ్ అదనపు కలెక్టర్ శేషాద్రి, జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి శ్రీనివాస్, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయండి ఆగస్టు 15 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలను జిల్లాలో ఘనంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయాలని కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్పాయ్ అధికారులను ఆదేశించారు. శుక్రవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన సమన్వయ సమావేశంలో కలెక్టర్ శాఖల వారీగా ఏర్పాట్లు సమీక్షించారు. గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కమిషనర్ వెంకన్న, అదనపు కలెక్టర్ రవి, ఇన్చార్జ్ అదనపు కలెక్టర్ శేషాద్రి, ట్రెయినీ స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ రోహిత్ నేత, జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి శ్రీనివాస్, హనుమకొండ ఆర్డీఓ వెంకటేశ్, డీఆర్డీఓ మేన శ్రీను, సీపీఓ సత్యనారాయణ రెడ్డి, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. నేటి నుంచి ఇజ్రాయిల్ పర్యటన కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్పాయ్ ఆగస్టు 1 నుంచి 8వ తేదీ వరకు ఇజ్రాయిల్లో పర్యటించనున్నారు. అక్కడ నిర్వహించే అంతర్జాతీయ స్థాయి ‘అర్బన్ వాటర్ సప్లై అండ్ డెవలప్మెంట్’ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు. ఈకార్యక్రమానికి తెలంగాణ నుంచి హాజరవుతున్న ఇద్దరు ఐఏ ఎస్ అధికారుల్లో హనుమకొండ కలెక్టర్ ఒకరు. పట్టణ నీటి సరఫరా, ఆధునిక జల నిర్వహణ, సుస్థిర అభివృద్ధికి సంబంధించిన అంశాలపై జరిగే సదస్సులు, సాంకేతిక ప్రదర్శనలు, అధ్యయన కార్యక్రమాల్లో ఆమె పాల్గొననున్నారు. ఇజ్రాయిల్లో అమలవుతున్న ఆధునిక నీటి నిర్వహణ విధానాలు, పట్టణ తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థలపై అవగాహన పెంపొందించుకుని, వాటిలో అనువైన విధానాలను తెలంగాణలో అమలు చేసే అవకాశాలను పరిశీలించనున్నారు. కాగా, ఇన్చార్జ్ కలెక్టర్గా అదనపు బాధ్యతలను అదనపు కలెక్టర్ (రెవెన్యూ) ఎన్.రవికి అప్పగించారు.
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ఉపాధ్యాయుడికి నరకయాతనశాయంపేట: ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఓ ఉపాధ్యాయుడు సుమారు రెండు గంటలకుపైగా నరకయాతన అనుభవించాడు. మహేంద్ర సూపర్ ప్యాసింజర్ వాహనంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు 10 మంది హనుమకొండ నుంచి భూపాలపల్లి, కొత్తపల్లి, మహదేవపూర్ ప్రాంతాల్లో విధులు నిర్వహించేందుకు వెళ్తున్నారు. ఈక్రమంలో హనుమకొండ నుంచి పరకాల వైపు వెళ్తున్న నూతన ట్రాక్టర్ మండలంలోని మాందారిపేట హెచ్పీ పెట్రోల్ బంక్ వద్దకు రాగానే.. డ్రైవర్ ఒక్కసారిగా ట్రాక్టర్ను బంక్ పైపు తిప్పాడు. వెనకాలే వస్తున్న (టీఎస్ 03 యూడీ 0468) మహేంద్ర సూపర్ ప్యాసింజర్ వాహనం ట్రాక్టర్ను ఢీకొని పల్టీ కొట్టింది. అక్కడే ఉన్న స్థానికులు ట్రాక్టర్ సాయంతో మహేంద్ర సూపర్ వావానాన్ని పైకి లేపారు. వాహనంలో 10 మంది ఉపాధ్యాయులుండగా.. డ్రైవర్ వేణుకు తీవ్ర గాయాలలయ్యాయి. అతడిని ఆత్మకూరుకు చెందిన 108 వాహనంలో ఎంజీఎం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈఘటనలో వాహనం ముందు భాగం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జు కావడంతో డ్రైవర్ పక్కనే కూర్చున్న ఉపాధ్యాయుడు రామ్మూర్తి కాలు వాహనంలో ఇర్కుపోయింది. మిగతా 9 మందికి స్వల్పగాయాలయ్యాయి. స్థానికులు తక్కళ్ల సాంబయ్య, భాస్కర్ జేసీబీసీ సాయంతో ఎంతో శ్రమించి రామ్మూర్తిని బయటకు తీశారు. రామూర్తికి తొడ భాగం, కాలు రెండు చోట్ల విరిగిపోయాయి. రామ్మూర్తిని బయటకు తీసుకొచ్చిన స్థానికులు 108 అంబులెన్స్ అంబాటులో లేక సుమారు గంటకు పైగా రోడ్డు పక్కన పడుకోబెట్టారు. గంట తర్వాత 108 అంబులెన్స్ రావడంతో రామూర్తిని వరంగల్ ఎంజీఎంకు తీసుకెళ్లారు. 108 అందుబాటులో లేక ఇబ్బంది మండల కేంద్రంలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఉన్న 108 అంబులెన్స్ సిబ్బంది లేకపోవడంతో హనుమకొండ నుంచి 108 వాహనం రావడంతో తీవ్ర ఆలస్యమైంది. ఈ సమయంలో ఉపాధ్యాయుడు నరకయాతన అనుభవించాడు. రెండు వాహనాలు ఢీ.. కాలు ఇరుక్కుని టీచర్కు నరకం జేసీబీతో కాపాడిన స్థానికులు 108 కోసం దాదాపు గంట పాటు రోడ్డుపైనే క్షతగాత్రుడు
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‘వెట్ల్యాండ్స్’ పనులు వేగవంతం చేయాలి● సమీక్షలో కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద న్యూశాయంపేట: జిల్లాలో వెట్ల్యాండ్స్ (చిత్తడి నేలలు) సంరక్షణ, గుర్తింపు నోటిఫికేషన్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో జిల్లా వెట్ల్యాండ్ కమిటీ సమావేశాన్ని డీఎఫ్ఓ నిఖితతో కలిసి కలెక్టర్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో గుర్తించిన 433 వెట్ల్యాండ్స్కి సంబంధించిన సరిహద్దుల నిర్ధారణ, సంయుక్త క్షేత్ర పరిశీలన పనులు వేగవంతం చేయాలన్నారు. శాఖల మధ్య సమన్వయంతో పెండింగ్లో ఉన్న పనులను త్వరితగతిన పూర్తిచేసి రాష్ట్ర వెట్ ల్యాండ్ అథారిటీకి నివేదికలను సకాలంలో పంపించాలని సూచించారు. గుర్తించిన 7 వెట్ల్యాండ్స్ సరిహద్దులను ఇరిగేషన్, రెవెన్యూ అధికారులు సర్వేచేయించి ప్రతిపాదనలు సమర్పించాలని ఆదేశించారు. జిల్లా అటవీశాఖ అధికారి నిఖిత మాట్లాడుతూ ఇప్పటి వరకు నీటిపారుదలశాఖ 129 వెట్ల్యాండ్స్ సంబంధించిన వివరాలను సమర్పించాలని, మిగిలిన వాటిపై సంయుక్త తనిఖీలు పూర్తిచేసి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయనున్నట్లు తెలిపారు. సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్ సంధ్యారాణి, వ్యవసాయశాఖాధికారి విజయ్భాస్కర్, హార్టికల్చర్ అధికారి శ్రీనివాస్రావు, ఏడీ సర్వే ల్యాండ్ శ్రీనివాసులు, సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు. ‘సర్’పై కలెక్టర్ సమీక్ష ఎస్ఐఆర్–2026 ప్రక్రియపై రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద శుక్రవారం కలెక్టరేట్లో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ (సర్) కార్యక్రమాన్ని పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు తమ సలహాలు, అభ్యంతరాలను ఎన్నికల నిబంధనల మేరకు సమర్పించాలని సూ చించారు. అర్హులు ఓటరు జాబితాలో పేరు నమోదయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు అనర్హుల వివరాలను కూడా నిబంధనల ప్రకారం పరి శీలించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆమె పేర్కొన్నారు. అదనపు కలెక్టర్లు సంధ్యారాణి, వైవీ గణేశ్, డీఆర్ఓ విజయలక్ష్మి, వరంగల్, నర్సంపేట ఆర్డీఓలు సుమ, ఉమారాణి, తహసీల్దార్లు, రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు హరిశంకర్, రజినీకాంత్, కుసుమ శ్యాం, ఫైజుల్లా, రాజేశ్, సుల్తాన్ పాల్గొన్నారు.
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ఈసారి సర్దుబాటు పారదర్శకమేనా?కాళోజీ సెంటర్: జిల్లాలో ఉపాధ్యాయుల కొరత ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వర్క్ అడ్జెస్ట్మెంట్ (పని సర్దుబాటు) చేసేందుకు జిల్లా విద్యాశాఖ సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. జిల్లా వ్యాప్తంగా 673 పాఠశాలలు ఉన్నాయి. గత విద్యాసంవత్సరం విద్యార్థులు లేక 131 పాఠశాలలను మూసివేశారు. ఈ పాఠశాలల్లో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న 228 మంది ఉపాధ్యాయులను విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఉన్న ఇతర పాఠశాలలకు సర్దుబాటు చేశారు. ఈ విద్యాసంవత్సరం ఖానాపురం మండలం పెద్దమ్మగడ్డ పాఠశాలలో 8 మంది విద్యార్థులు, గీసుకొండ మండలం సూర్యతండా పాఠశాలలో ఆరుగురు విద్యార్థులు చేరగా.. మిగిలిన 129 పాఠశాలలు మూతపడే ఉన్నాయి. ఈ పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులను ఇతర పాఠశాలలకు సర్దుబాటు చేయనున్నట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది. కాగా, ఈసారి సర్దుబాటు ప్రక్రియ సవ్యంగా జరిగేనా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. జీఓ 25 ప్రకారం సర్దుబాటు.. గత విద్యాసంవత్సరం జీఓ 25 ఆధారంగా అధికారులు ఉపాధ్యాయులను సర్దుబాటు చేశారు. విద్యార్థులు లేని 131 పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న 68 మంది ఉపాధ్యాయులను ఇతర మండలాల్లోని పాఠశాలలకు సర్దుబాటు చేశారు. అలాగే, మరో 160 మందిని వారు పనిచేస్తున్న స్థానిక మండల పరిధిలో విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఇతర పాఠశాలల్లో సర్దుబాటు చేశారు. కాగా, అవసరం పేరుతో జీఓను పక్కన పెట్టి కొంతమంది ఎంఈఓలు ఇష్టారీతిన టీచర్లను సర్దుబాటు చేశారనే విమర్శలు ఉన్నాయి. ఈ విషయంపై ఇటీవల ఉపాధ్యాయ సంఘాల పోరాట కమిటీ (యూఎస్పీసీ) ప్రతినిధి బృందం డీఈఓకు వినతిపత్రం అందజేసింది. ఈసారి పారదర్శకంగా సర్దుబాటు చేస్తామని డీఈఓ హామీ ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. అక్రమ డిప్యుటేషన్లు రద్దయ్యేనా? విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయుల నిష్పత్తి ప్రకారం.. విద్యార్థుల సంఖ్యకు మించి ఉపాధ్యాయులు ఉంటే ఆ పాఠశాలల నుంచి సీనియర్ ఉపాధ్యాయులను మినహాయించి, జూనియర్ ఉపాధ్యాయులను అవసరం ఉన్న పాఠశాలలకు డిప్యుటేషన్పై పంపించాలి. కానీ, నింబధనలను తుంగలో తొక్కి ఏకంగా జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్న పాఠశాలల్లో డిప్యుటేషన్పై పంపించారని విమర్శలు ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని మచ్చుకు ఇలా ఉన్నాయి. ● ఖానాపురం మండలం అశోక్నగర్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న ఎస్జీటీని గీసుకొండ మండలం మనుగొండ యూపీఎస్కు సర్దుబాటు చేశారు. మళ్లీ అదే టీచర్ను అక్కడి నుంచి గీసుకొండకు పంపించారు. ● బుధరావుపేట పాథమిక పాఠశాలలో 150 మంది విద్యార్థులు ఉండగా.. ఏడుగురు ఉపాధ్యాయులు పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ గతంలో ఇద్దరు టీచర్లను సర్దుబాటు చేశారు. ఎస్జీటీని అదనంగా గుర్తించి ఖిలా వరంగల్ వెంకటేశ్వర ఎయిడెడ్ పాఠశాలకు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పంపించారు. ● వెంకటేశ్వర ఎయిడెడ్ పాఠశాలలో 40 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఇక్కడ ముగ్గురు ఎయిడెడ్ ఉపాధ్యాయులు పనిచేస్తున్నారు. సర్దుబాటు పేరుతో అవసరం లేకున్నా ముగ్గురు ఎస్జీటీలను అదనంగా పంపించారు. ● ఖానాపురం మండలం బుధరావుపేట జెడ్పీహెచ్ఎస్లో ఇద్దరు మ్యాథ్స్ టీచర్లు ఉన్నారు. గత సంవత్సరం ఇక్కడి నుంచి ఒక టీచర్ను ఆంధ్రబాలిక పాఠశాలకు, ఇతర పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులను బుధరావుపేట పాఠశాలకు పంపారు. ● ఖానాపురం మండలం అశోక్నగర్ జెడ్పీహెచ్ఎస్లో పనిచేస్తున్న బయోసైన్స్ టీచర్ను వరంగల్ జీహెచ్ఎస్ నరేంద్రనగర్కు సర్దుబాటు చేశారు. అశోక్నగర్లో ఒక టీచర్ రిటైర్ అయ్యారు. ఇప్పుడు అక్కడ బయోసైన్స్ బోధించే టీచర్ లేడు. ● నెక్కొండ మండలం సూరిపల్లి జెడ్పీహెచ్ఎస్లో ఇద్దరు స్కూల్ అసిస్టెంట్స్ ఉండగా.. అందులో ఒకరు డీఈఓ కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్నారు. మరొకరు మెడికల్ లీవ్లో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇంకొకరు సీఆర్ఈటీలో పనిచేస్తున్నారు. ● నల్లబెల్లి మండలం నారక్కపేట ప్రాథమిక పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న ఎస్జీటీ అనధికారికంగా డీఈఓ ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం. పారదర్శకంగా సర్దుబాటు చేస్తాం సర్ ప్లస్ టీచర్ల జాబితాలు ఎంఈఓలు అందజేయగానే ఈసారి పారదర్శకంగా సర్దుబాటు చేస్తాం. ఉపాద్యాయ సంఘాల ప్రతినిధుల సమన్వయంతో సర్దుబాటు చేయాలని భావిస్తున్నాం. – రంగయ్యనాయుడు, డీఈఓ త్వరలో టీచర్ల వర్క్ అడ్జస్ట్మెంట్కు విద్యాశాఖ కసరత్తు గత సంవత్సరం నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని ఆరోపణలు ఇప్పటికే డీఈఓను కలిసిన ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు
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వరంగల్శనివారం శ్రీ 1 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026ఉద్యమ పెద్దన్నకు ఊరూవాడా కన్నీటి వీడ్కోలునర్సంపేటలోని అమరవీరుల స్తూపం జంక్షన్ వద్ద పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి అంతిమయాత్రలో పాల్గొన్న అశేష జనవాహిని7నర్సంపేట/దుగ్గొండి/నల్లబెల్లి : తెలంగాణ ఉద్యమకారుడి ఊపిరి ఆగిందని తెలిసి వేలాది గుండెలు తల్లడిల్లాయి. నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి పార్థివదేహం తమ గ్రామం మీదుగా వస్తుందని తెలిసి వివిధ గ్రామాల నుంచి రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆయన అభిమానులు ఇళ్లకు తాళాలు వేసి కుటుంబాలతో తరలివచ్చారు. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు తమ కుటుంబ పెద్దను కోల్పోయామని ఆర్థనా దాలు చేశారు. ఉద్యమకారులు తమ సహచరుడిని కోల్పోయామని విలపించారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో 14 ఏళ్ల పాటు సాగిన పోరాటాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ అశ్రునివాళులు అర్పించారు.. ‘మల్లెప్పుడొస్తవ్ పెద్దన్నా’ అంటూ మహిళలు రోదించిన తీరు కంట తడి పెట్టించింది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాతోపాటు రాష్ట్రంలో ఉద్యమనేతగా గుర్తింపు పొందిన గులాబీ నేత, నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి(54)కి శుక్రవారం అశ్రునయనాల మధ్య అంతిమ వీడ్కోలు పలికారు. హనుమకొండలోని తన స్వగృహంలో గత ఆదివారం ఉదయం గుండెపోటుతో అస్వస్థతకు గురైన ఆయనకు వెంటనే రోహిణి ఆస్పత్రిలో ప్రథమ చికిత్స చేశారు. అనంతరం సికింద్రాబాద్ యశోద ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఐదు రోజులపాటు మృత్యువుతో పోరాడి గురువారం అర్ధరాత్రి దాటాక తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన భౌతిక కాయాన్ని అంబులెన్స్లో భారీ కాన్వాయ్తో హనుమకొండకు తీసుకురాగా, అమరవీరుల స్తూపం వద్ద బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, వివిధ పార్టీల నాయకులు నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం వరంగల్ మీదుగా గిర్నిబావికి చేరుకుంది. అక్కడ ఆయన పార్థివదేహాన్ని అంబులెన్స్ నుంచి ప్రత్యేక రఽథంపై ఉంచి అంతిమయాత్ర ప్రారంభించారు. గిర్నిబావి ప్రధాన రహదారిపై రెండు కిలోమీటర్ల మేర జనసంద్రమైంది. కార్యకర్తలు దారి పొడవునా పుష్పాంజలి ఘటిస్తూ జోహార్ పెద్దన్నా అంటూ నినదించారు. లక్నెపల్లి, మహేశ్వరం మీదుగా అంతిమయాత్ర మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు నర్సంపేటకు చేరుకుంది. పట్టణంలోని అయ్యప్పస్వామి దేవాలయం నుంచి స్డేడియం వరకు దాదాపు మూడు గంటల పాటు అంతిమయాత్ర కొనసాగింది. నర్సంపేటలో స్వచ్ఛందంగా వ్యాపార సంస్థలు బంద్ పాటించాయి. నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి బంద్ పాటించారు. తరలివచ్చిన బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం.. పెద్ది అంత్యక్రియలకు బీఆర్ఎస్ అధినాయకత్వం అంతా తరలివచ్చింది. పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, శాసన మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ బండా ప్రకాశ్, మాజీ మంత్రులు హరీశ్రావు, ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు, సత్యవతి రాథోడ్, జగదీశ్రెడ్డి, ప్రశాంత్రెడ్డి, సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీత లక్ష్మారెడ్డి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి, గంగుల కమలాకర్, పాడి కౌశిక్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ పోచంపల్లి శ్రీనివాస్రెడ్డి, మాజీ ఎంపీలు బోయినపల్లి వినోద్కుమార్, మాలోతు కవిత, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు దాస్యం వినయ్భాస్కర్, అరూరి రమేశ్, డాక్టర్ రాజయ్య, ముత్తిరెడ్డి యాదగిరిరెడ్డి, చల్లా ధర్మారెడ్డి, శంకర్నాయక్, రెడ్యానాయక్, ఒడితల సతీశ్, బాల్క సుమన్, మాజీ మేయర్ గుండు సుధారాణి, మాజీ జెడ్పీ చైర్మన్ సుధీర్కుమార్తోపాటు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొని నివాళులర్పించారు. అలాగే రాష్ట్ర మంత్రి ధనసరి సీతక్క, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు రేవూరి ప్రకాశ్రెడ్డి, కేఆర్ నాగరాజు, ఎమ్మెల్సీలు బస్వరాజు సారయ్య, గోరటి వెంకన్న, స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ సిరిసిల్ల రాజయ్య, ఎమ్మార్పీఎస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు మంద కృష్ణ మాదిగ, తదితరులు నివాళులర్పించారు. నల్లబెల్లిలోని వ్యవసాయ క్షేత్రంలో అంతిమ సంస్కారాలు.. సాయంత్రం 6.30 గంటల మధ్యలో నల్లబెల్లికి చేరుకున్న సమయంలో గంటపాటు జోరు వాన కురిసింది. పెద్ది భౌతికకాయంపై కేటీఆర్, హరీశ్రావు, మాజీ మంత్రులు కలిసి బీఆర్ఎస్ జెండా కప్పారు. కేటీఆర్, హరీశ్రావు చేతులు పట్టుకుని స్వప్న బోరున విలపించారు. నేతలు కూడా ఆయనతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకుని విలపించడంతో ఉద్విగ్న వాతావరణం నెలకొంది. రాత్రి 9 గంటల తర్వాత నల్లబెల్లిలోని నివాసంనుంచి ప్రారంభమైన అంతిమయాత్ర మండల కేంద్రంలోని వీధులగుండా సాగింది. ఆయనకు అత్యంత ఇష్టమైన వ్యవసాయ క్షేత్రం వరకు వేలాదిమంది మధ్య ఊరేగింపుగా పార్థివదేహాన్ని తీసుకెళ్లారు. పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి, దయాకర్రావు, పాడికౌశిక్రెడ్డి పాడె మోశారు. ఓవైపు జోరు వాన కురుస్తున్నా వేలాది మంది అభిమానుల మధ్య రాత్రి 10 గంటలకు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.అంతిమయాత్ర సాగిందిలా...– వరంగల్ డెస్క్సుదర్శన్రెడ్డి పాడె మోస్తున్న మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి, ఎమ్మెల్యే రాజేశ్వర్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ పోచంపల్లి ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో..అభిమానులు అశ్రునయనాల నడుమ ప్రభుత్వ అధికార లాంఛనాలతో పెద్ది అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. నర్సంపేట ఆర్డీఓ ఉమారాణి, ఏసీపీ రవిందర్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో పోలీసులు మూడు రౌండ్లు గాల్లో కాల్పులు జరిపి గౌరవ వందనం సమర్పించారు. అనంతరం ఆయన చితికి కుమారుడు నిదర్శన్ రెడ్డి నిప్పంటించారు. పోలీసుల గౌరవ వందన సమయంలోనూ ‘పెద్ది జిందాబాద్’ నినాదాలతో ఆ ప్రాంతం మార్మోగింది. సుదర్శన్రెడ్డి పార్థివదేహం హనుమకొండ, గిర్నిబావి, నర్సంపేట మీదుగా నల్లబెల్లికి తరలింపు ఊరూరా రోడ్ల వెంట వేచి ఉన్న ప్రజలు, అభిమానులు, బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు నర్సంపేట, నల్లబెల్లిలో స్వచ్ఛందంగా బంద్ పాటించిన వ్యాపార, వాణిజ్య సంస్థలు కేటీఆర్, హరీశ్రావుతోపాటు మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, నాయకుల నివాళి మంత్రి సీతక్క, మంద కృష్ణ, గోరటి వెంకన్న, పలువురు ఎమ్మెల్యేల పుష్పాంజలి అంతిమయాత్రలో పెద్ది స్వప్న ఆగ్రహం పెద్ది అంతిమయాత్ర నర్సంపేటలోని అమరవీరుల స్తూపం వద్దకు చేరుకోగా.. పెద్దికి వ్యతిరేకంగా గత మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో టెంట్ వేసిన బోర్ వెల్ షాపు యజమానుల వైపు చూస్తూ మీరు చేసిన మనోవేదన వల్లే తన భర్త చనిపోయాడని దూషిస్తూ స్వప్న ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల సమయంలో పెద్దికి వ్యతిరేకంగా బోర్ వెల్ షాపు యజమానులు టెంట్ వేసి నిరసన దీక్షకు కూర్చున్న ఘటన అప్పట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.‘పెద్ది’ లేక.. పొద్దు పొడవక!
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వేయిస్తంభాల ఆలయానికి పునర్వైభవంహన్మకొండ కల్చరల్: కాకతీయుల కాలం నాటి వేయిస్తంభాల ఆలయానికి పునర్వైభవం తీసుకురావడమే పురావస్తుశాఖ లక్ష్యమని ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా హైదరాబాద్ సర్కిల్ సూపరింటెండెంట్ నిహీల్దాస్ అన్నారు. హనుమకొండకు చెందిన ఆధ్యాత్మికవేత్త నామిరెడ్డి సీతారాంరెడ్డి సౌజన్యంతో రూ.10 లక్షలతో దేవాలయం మెట్ల నుంచి గర్భాలయం, నాట్యమండపం చుట్టూ నూతనంగా క్యూలైన్లను నిహీల్దాస్ పురావస్తుశాఖ అధికారులతో కలిసి శుక్రవారం ప్రారంభించారు. అభివృద్ధి పనుల్లో భాగంగా కల్యాణ మండపం చుట్టూ ప్రదక్షణ పథం, విరిగిన ద్వారపాలకుల శిల్పాలను శిల్పులతో తిరిగి చెక్కించేందుకు పూజలు నిర్వహించారు. గార్డెన్ ఏర్పాటుకు భూమి పూజ చేశారు. ఈసందర్భంగా నిహీల్దాస్ మాట్లాడుతూ.. వర్షపు నీరు లీకవ్వకుండా రూ.30 లక్షలతో కల్యాణ మండపం పైకప్పు పనులు, నంది మంటపం నూతనంగా ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశామన్నారు. కార్యక్రమంలో ఆలయ ప్రధానార్చకుడు గంగు ఉపేంద్రశర్మ, ఈఓ అనిల్కుమార్, పురావస్తుశాఖ డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ కృష్ణచైతన్య, సీనియర్ సీఐ అజిత్, మల్లేశం, కాంట్రాక్టర్ శ్రీనివాస్, ఇంటాక్ కన్వీనర్ పాండురంగారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా హైదరాబాద్ సర్కిల్ సూపరింటెండెంట్ నిహీల్దాస్ దేవాలయంలో అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభం
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15 వరకు గడువు పొడిగింపుసాక్షి, వరంగల్: ఎల్ఎల్ఎం (మాస్టర్ ఆఫ్ లా) ప్రవేశాల ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్, ధ్రువపత్రాల అప్లోడ్కు ఈనెల 15 వరకు గడువు పొడిగిస్తూ టీజీసెట్ అధికారులు శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఎల్ఎల్ఎం అడ్మిషన్లలో అభ్యర్థులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులపై సాక్షి దినపత్రికలో శుక్రవారం ప్రచురితమైన ‘ఎల్ఎల్ఎం అడ్మిషన్పై ఆందోళన’ కథనానికి టీజీ సెట్ (ఇతర కోర్సులు) అడ్మిషన్ల కన్వీనర్ ప్రొఫెసర్ పాండు రంగారెడ్డి స్పందించారు. జూలై 31వ తేదీతో దరఖాస్తు గడువు ముగియనుండంతో వందలాది మంది విద్యార్థులు అడ్మిషన్లకు దూరమయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడిందని, ముఖ్యంగా ప్రొవిజనల్ మెమోలు, లాంగ్ మెమోలు ఇంకా అందని కారణంగా అభ్యర్థులు నమోదు చేసుకోలేకపోతున్నారని విద్యార్థుల వెతలను సాక్షి దినపత్రిక ప్రస్తావించింది. దీనిపై స్పందించిన కన్వీనర్.. విద్యార్థులకు మరో అవకాశం కల్పిస్తూ సవరించిన షెడ్యూల్ను విడుదల చేశారు. ‘మా ఇబ్బందులను టీజీ సెట్ ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి సాక్షి తీసుకెళ్లడంతో ఎల్ఎల్ఎం రిజిస్ట్రేషన్ గడువు పొడిగించారు’ అని లా విద్యార్థులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కేయూ పరీక్షల నియంత్రణ విభాగాధికారులు సాధ్యమైనంత త్వరగా ప్రస్తుతం రాస్తున్న మూడేళ్ల కోర్సు, ఐదేళ్ల కోర్సు ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థుల థియరీ పరీక్షల ఫలితాలను ప్రకటించాలని వారు కోరారు. ఇంకా లా పరీక్షలు జరుగుతున్న వేళ అందని ప్రొవిజినల్, లాంగ్ మెమోలు జూలై 31తో రిజిస్ట్రేషన్ల గడువుపై ‘సాక్షి’లో ప్రత్యేక కథనం ఎల్ఎల్ఎం అడ్మిషన్ల ఆందోళనపై స్పందించిన టీజీసెట్ కన్వీనర్సవరించిన షెడ్యూల్ ఇలా... ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్, ఫీజు చెల్లింపు, ధ్రువపత్రాల అప్లోడ్: ఆగస్టు 15 వెరిఫై అయిన అభ్యర్థుల జాబితా విడుదల: ఆగస్టు 16 ఫేజ్–1 వెబ్ ఆప్షన్లు: ఆగస్టు 17 నుంచి 19వ తేదీ వరకు వెబ్ ఆప్షన్ల సవరణ: ఆగస్టు 19 తాత్కాలిక సీట్ల కేటాయింపు: ఆగస్టు 22 కళాశాలల్లో ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్ల ధ్రువీకరణ: ఆగస్టు 24 నుంచి 26వ తేదీ వరకు
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పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి కన్నుమూత.. కేసీఆర్ సంతాపంసాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు, నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే, బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మృతి పట్ల బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు కేసీఆర్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. తన ఆప్త మిత్రుడు, ఉద్యమ సహచరుడిని కోల్పోయానని ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన ఆయన, తెలంగాణ ఉద్యమంలో పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి చేసిన సేవలను స్మరించుకున్నారు.పార్టీ పట్ల ఆయన అంకితభావం, ప్రజల కోసం చేసిన కృషి చిరస్మరణీయమని పేర్కొన్న కేసీఆర్, ఆయన మరణం బీఆర్ఎస్కు తీరని లోటని అన్నారు. పెద్ది కుటుంబానికి పార్టీ అండగా ఉంటుందని, కార్యకర్తలు ధైర్యంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానులు, పార్టీ కార్యకర్తలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం సాగిన మలిదశ పోరాటంలో, వరంగల్లు జిల్లా ఉద్యమంలో, తనతోపాటు కలిసి నడిచిన జ్జాపకాలను కేసీఆర్ ఈ సందర్భంగా స్మరించుకున్నారు. తెలంగాణనే శ్వాసగా, నీతి నిజాయితీతో ప్రజాజీవనం కొసాగిస్తూ సాగించిన రాజకీయ ప్రస్థానం ఆదర్శప్రాయమన్నారు. పోరాటాల ఖిల్లా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని నర్సంపేట గడ్డపై బీఆర్ఎస్ గులాబీ జెండాను ఎగురవేసి, మొక్కవోని ధైర్యంతో ఉద్యమించిన ధీరుడు సుదర్శన్ రెడ్డి అని కేసీఆర్ గారు కొనియాడారు.హరీష్ సంతాపం..అలాగే, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు కూడా పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మృతి పట్ల తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృత్యువును జయించి తిరిగి వస్తారని ఆశించామని, కానీ ఆయన లేరన్న వార్త జీర్ణించుకోలేకపోతున్నామని అన్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమ పోరాట యోధుడిగా, ప్రజల కోసం నిరంతరం శ్రమించిన నాయకుడిగా ఆయనను కొనియాడారు. వ్యక్తిగతంగా ఆత్మీయ సోదరుడిని కోల్పోయానని హరీశ్ రావు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ, పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించారు. కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ "పెద్దన్నకు జోహార్లు" అని నివాళులర్పించారు.సీఎం సంతాపం.. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మృతి పట్ల ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమంలో పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి పోషించిన పాత్ర చిరస్మరణీయమని సీఎం పేర్కొన్నారు. ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ప్రజల కోసం ఆయన చేసిన సేవలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయని అన్నారు.సుదర్శన్ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులకు ముఖ్యమంత్రి తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. ఆయన పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థించారు.కేటీఆర్ సంతాపం.. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మృతి పట్ల బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మరణం తనను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి, విషాదానికి గురిచేసిందన్నారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సమయంలో ఆయన కోలుకుని తిరిగి ప్రజల మధ్యకు వస్తారని ఆశించామని, కానీ ఆయన ఇక లేరన్న వార్త ఎంతో బాధాకరమని కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం జరిగిన ఉద్యమంలో పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి పోషించిన పాత్ర చిరస్మరణీయమని పేర్కొన్న కేటీఆర్.. ఉద్యమ ఆశయాలను జీవితాంతం నమ్మి, ప్రజల పక్షాన నిలబడి, పార్టీ బలోపేతానికి అంకితభావంతో పనిచేసిన నాయకుడిగా ఆయన ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతారని అన్నారు. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మరణం భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీకి మాత్రమే కాకుండా తెలంగాణ సమాజానికి కూడా తీరని లోటని పేర్కొన్నారు.
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ఎక్కడ బలం బలహీనత?సాక్షి ప్రతినిధి, వరంగల్: రైతులకు అందుతున్న సేవల్లో ఏ జిల్లా ముందుంది.. ఏ జిల్లా వెనుకబడింది..? రైతు నమోదు నుంచి ఏఈఓల హాజరు వరకు వ్యవసాయశాఖ పనితీరును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏడు పారామీటర్లలో కొలిచి జిల్లావారీగా రిపోర్ట్ కార్డు విడుదల చేసింది. 70 మార్కులకు నిర్వహించిన ఈ మూల్యాంకనంలో ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలు అగ్రస్థానాలు దక్కించుకోగా, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలు వెనుకంజలో నిలిచాయి. ఉమ్మడి వరంగల్కు చెందిన జనగామ, హనుమకొండ జిల్లాలు టాప్–3లో చోటు దక్కించుకోవడం విశేషం. ఈ నివేదికలో రైతులకు అందుతున్న సేవల నాణ్యత, క్షేత్రస్థాయిలో వ్యవసాయ అధికారుల పనితీరు, డిజిటల్ వ్యవస్థల వినియోగం, రైతు బీమా అమలు, ఎరువుల నిర్వహణ, ఫీల్డ్ స్థాయి పర్యవేక్షణ వంటి అంశాలను సమగ్రంగా అంచనా వేసి అధికారులకు సంకేతాలు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.7 అంశాలు.. 70 మార్కులు..ప్రతి జిల్లాను ఏడు అంశాల ఆధారంగా 10 మార్కుల చొప్పున మొత్తం 70 మార్కులకు మూల్యాంకనం చేశారు. ఇందులో రైతు రిజిస్ట్రీ, రైతు బీమా డేటా నమోదు, రైతు బీమా క్లెయిమ్ల పరిష్కారం, యూరియా వేరియేషన్ రిపోర్టు, ‘ఫైవ్’యాప్ వినియోగం, ఓఎల్ఎంఎస్ అమలు, ఏఈఓల హాజరు తదితర అంశాలన్నింటిలో సమగ్ర పనితీరు ఆధారంగానే జిల్లాలకు ర్యాంకులు కేటాయించారు. ఏ జిల్లా కూడా 52 మార్కులు దాటలేదు.రైతులకు అందుతున్న సేవల నాణ్యత, ఫీల్డ్ స్థాయిలో అమలు, డిజిటల్ వ్యవస్థల వినియోగంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినట్లు ఈ నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది. వెనుకబడిన జిల్లాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ప్రభుత్వం వ్యవసాయ శాఖ అధికారులకు సంకేతాలు ఇచ్చినట్లు అధికార వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. వ్యవసాయ సేవల అమలులో ఈ జిల్లాలు మరింత దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని నివేదిక స్పష్టం చేసింది. వ్యవసాయం ప్రధాన వృత్తిగా ఉన్న ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలు దాదాపు అన్ని పారామీటర్లలో మెరుగైన పనితీరు కనబర్చగా, పట్టణీకరణ అధికంగా ఉన్న దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలు ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయినట్లు నివేదిక పేర్కొంది.
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సోలార్ యూనిట్ల ఏర్పాటును వేగవంతం చేయాలిఆత్మకూరు: మోడల్ సోలార్ విలేజ్ అయిన ఆత్మకూరు మండలకేంద్రంలో సోలార్ యూనిట్ల ఏర్పాటును వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్పాయ్ అన్నారు. మండలకేంద్రంలోని లబ్ధిదారుల ఇళ్లపై ఏర్పాటు చేసిన సోలార్ యూనిట్లను గురువారం ఆమె పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ గ్రామంలో మిగిలిన ఇళ్లపై సోలార్ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. అవసరమైన మెటీరియల్ సమీకరించి పనులను త్వరితగతిన పూర్తిచేయాలని ఆదేశించారు. సోలార్ విద్యుత్ వినియోగం ద్వారా విద్యుత్ ఖర్చులు తగ్గడంతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణకు దోహదపడుతుందన్నారు. ప్రభుత్వ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పనులను నాణ్యతతో నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తిచేయాలన్నారు. పీహెచ్సీ ఆకస్మిక తనిఖీ... అనంతరం స్థానిక పీహెచ్సీని తనిఖీ చేశారు. ఓపీ విభాగం, ఫార్మసీ, ల్యాబ్, ప్రసూతి గది, ఆపరేషన్ థియేటర్ను పరిశీలించారు. వివిధ రికార్డులను తనిఖీ చేశారు. సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండి వైద్యసేవలు అందించాలన్నారు. విద్యార్థులతో మమేకమైన కలెక్టర్... అదేవిధంగా స్థానిక జెడ్పీహైస్కూల్ను సందర్శించారు. పాఠశాలలో విద్యార్థుల నమోదు, ఉపాధ్యాయుల పనితీరును పరిశీలించారు. ఏడో తరగతి గదికి వెళ్లి విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు. ఏ పాఠ్యాంశం చదువుతున్నారని తెలుసుకొని ‘హూ ఈజ్ సీవీ రామన్’ అని అడగగా విద్యార్థులు తడబడకుండా గ్రేట్ సైంటిస్ట్ అని ఇంగ్లిష్లో సమాధానం ఇవ్వగా కలెక్టర్ అభినందించారు. ఆయా కార్యక్రమాల్లో సర్పంచ్ మహేశ్వరి, టీజీ రెడ్కో ఫీల్డ్ అధికారులు దీపక్, నవీన్కుమార్ యాదవ్, తహసీల్దార్ జగన్మోహన్రెడ్డి, ఎంపీడీఓ శ్రీనివాస్రెడ్డి, ఎంఈఓ విజయ్కుమార్, మండల వైద్యాధికారిణి డాక్టర్ స్పందన, విద్యుత్ అధికారులు భరత్కుమార్, రాహుల్, హైస్కూల్ హెచ్ఎం నిర్మలకుమారి పాల్గొన్నారు.హన్మకొండ అర్బన్: భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో.. జిల్లా ప్రజలు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సమాచారం అందించేందుకు 1800 425 1115 టోల్ఫ్రీ నంబర్తో పాటు కలెక్టరేట్లో 24 గంటల కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్పాయ్ తెలిపారు. హైదరాబాద్ నుంచి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు, డీజీపీ సీవీ.ఆనంద్ కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో రానున్న ఐదు రోజులపాటు భారీ వర్షాల అవకాశం ఉన్నందున ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు, పోలీస్ శాఖ పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధంగా ఉండాలని డీజీపీ సీవీ.ఆనంద్ ఆదేశించారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ అనంతరం కలెక్టరేట్లో జిల్లా అధికారులతో కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు. సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్ రవి, సీపీఓ సత్యనారాయణ రెడ్డి, సూపరింటెండెంట్ నాగరాజు, సంబంధిత శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ చాహత్బాజ్పాయ్
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పాడి పరిశ్రమను లాభసాటిగా మార్చాలిభీమదేవరపల్లి: పాడి పశువుల పోషణ, ఆరోగ్య సంరక్షణ, శాసీ్త్రయ యాజమాన్య పద్ధతులపై రైతులకు అవగాహన కల్పించి పాల ఉత్పాదకతను, వారి ఆదాయాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో ముల్కనూరు కో–ఆపరేటివ్ రూరల్ బ్యాంక్ అండ్ మార్కెటింగ్ సొసైటీ సమావేశ మందిరంలో నిర్వహించిన ‘పాడి పశువుల సంరక్షణ’పై శిక్షణ విజయవంతంగా ముగిసింది. కార్యక్రమానికి సొసైటీ అధ్యక్షుడు అలిగిరెడ్డి ప్రవీణ్రెడ్డి సభాధ్యక్షత వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. రైతులు ఆధునిక శాసీ్త్రయ పద్ధతులను అనుసరిస్తేనే పాడి పరిశ్రమ లాభసాటిగా మారుతుందన్నారు. నాణ్యమైన పాల ఉత్పత్తితో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోటీ పడగలరని, శిక్షణలో నిపుణులు చెప్పిన మెలకువలను ఆచరణలో పెట్టి ఆర్థికంగా ఎదగాలని పిలుపునిచ్చారు. శిక్షణలో పలువురు పశుసంవర్థక శాఖ అధికారులు, విషయ నిపుణులు పాల్గొని రైతులకు సమగ్ర అవగాహన కల్పించారు. కార్యక్రమంలో కరీంనగర్ పశుసంవర్ధక శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బి.రవికుమార్, రాజేంద్రనగర్ ఎల్పీఎం విభాగానికి చెందిన డాక్టర్ రాజన్న, మామునూరు రీజినల్ శిక్షణ కేంద్రం అసిస్టెంట్ లెక్చరర్ డాక్టర్ రాజబాబు, చేర్యాల ఏరియా వెటర్నరీ ఆస్పత్రి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రాజిరెడ్డి, హనుమకొండ జిల్లా పశుసంవర్థక శాఖ అధికారి డాక్టర్ వై.రాధాకృష్ణ, సహాయ సంచాలకులు డాక్టర్ ఎన్.సత్యప్రసాద్రెడ్డి, ముల్కనూరు ఏడీ డాక్టర్ రఘుబాబు, స్థానిక వెటర్నరీ డాక్టర్లు డాక్టర్ రోజారాణి (భీమదేవరపల్లి), డాక్టర్ నవత (వంగర), డా. రవీందర్ రెడ్డి (ఎల్కతుర్తి)లతో పాటు ముల్కనూరు సొసైటీ జనరల్ మేనేజర్ ఎమ్.రాంరెడ్డి, సొసైటీ కార్యవర్గ సభ్యులు, వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన 250 మందికి పైగా రైతులు పాల్గొన్నారు. ఈసందర్భంగా రైతులు తమ సందేహాలను నిపుణుల ద్వారా నివృత్తి చేసుకున్నారు. సొసైటీ అధ్యక్షుడు అలిగిరెడ్డి ప్రవీణ్రెడ్డి ముల్కనూరు సొసైటీలో పాడి పశువుల సంరక్షణపై శిక్షణ
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అభివృద్ధి పనులపై నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు● బల్దియా కమిషనర్ టి.వెంకన్న వరంగల్ అర్బన్: భద్రకాళి బండ్పై పెండింగ్ పనులు సకాలంలో పూర్తి చేయకపోతే చర్యలు తప్పవని బల్దియా కమిషనర్ టి.వెంకన్న అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం నగర పరిధి భద్రకాళి, వడ్డేపల్లి బండ్లను క్షేత్రస్థాయిలో సందర్శించి పూర్తి చేసిన పనుల పురోగతిని పరిశీలించారు. అనంతరం వడ్డేపల్లి బండ్పై కొనసాగుతున్న పనులు పరిశీలించారు. బండ్పై గ్రీనరీ ఏర్పాటుకు టెండర్ పూర్తయినందున వెంటనే పనులు ప్రారంభించాలని హార్టికల్చర్ అధికారిని ఆదేశించారు. సమయపాలన పాటించాలి: జీడబ్ల్యూఎంసీ అదనపు కమిషనర్ జీడబ్ల్యూఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో అడిషనల్ కమిషనర్ ఈసంపల్లి జోనా ఆకస్మికంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు. హెడ్ ఆఫీస్లోని వివిధ విభాగా లను సందర్శించి సిబ్బంది హాజరు నమోదులు, కార్యాలయ రికార్డులే పరిశీలించారు. అధికారులు, ఉద్యోగులు కార్యాలయ సమయపాలన తప్పనిసరిగా పాటిచాలన్నారు.
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తీజ్.. జోష్కాకతీయ యూనివర్సిటీలో గురువారం రాత్రి ఘనంగా తీజ్ ఉత్సవాలు నిర్వహించారు. గిరిజన యువతులు గోధుమ బుట్టలతో ఊరేగింపుగా పరిపాలన భవనం నుంచి రెండో గేట్ వరకు ఆటపాటలతో నృత్యాలు చేస్తూ వెళ్లి నిమజ్జనం చేశారు. ముఖ్య అతిథిగా మాజీ ఎంపీ అజ్మీరా సీతారాంనాయక్ హాజరై మాట్లాడుతూ.. ‘తీజ్’ను అధికారికంగా నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. రిజిస్ట్రార్ వి.రామచంద్రం, కేయూ పాలకమండలి సభ్యుడు సురేశ్లాల్, ఓఎస్డీ వెంకట్రామ్రెడ్డి, సైన్స్ డీన్ ప్రొఫెసర్ జి.హన్మంతు తదితరులు పాల్గొన్నారు. – కేయూ క్యాంపస్
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రేషన్ దుకాణాలకు చేరని నిల్వలుఆగస్టు 1న జిల్లాలోని అన్ని రేషన్ దుకాణాలకు మూడు నెలల కోటా బియ్యం చేరాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం సరఫరా మందగించడం వల్ల రేపటి నుంచి పంపిణీ సజావుగా సాగుతుందా? అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్లలో నిబంధనల ప్రకారం ప్రతీ బస్తాకు తూకం వేసి, పారదర్శకంగా రేషన్ దుకాణాలకు సరఫరా చేయాలని, అక్రమాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని రేషన్ డీలర్లు, లబ్ధిదారులు కోరుతున్నారు. హన్మకొండ అర్బన్: వర్షాకాలం నేపథ్యంలో మూడు నెలల రేషన్ బియ్యాన్ని ఆగస్టులో పంపిణీ చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. కాగా, జిల్లాలో ఇప్పటికీ అనేక రేషన్ దుకాణాలకు బియ్యం చేరలేదు. బియ్యం రవాణా, తూకం ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని రేషన్ డీలర్లు ఆరోపిస్తున్నారు. అధికారులు స్పందించకపోవడంతో ప్రతి నెలా భారీ మొత్తంలో బియ్యం దారి మళ్లుతోందని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జిల్లాలో మొత్తం 414 రేషన్ దుకాణాలు, 2,57,815 రేషన్ కార్డులు, 7,76,498 మంది లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. ప్రతి నెలా 48,74,027 కిలోల బియ్యం పంపిణీ చేయాల్సి ఉండగా.. ఈసారి ఆగస్టులో 3 నెలల కోటాగా 1,46,22,081 కిలోల బియ్యం సరఫరా చేయాల్సి ఉంది. హనుమకొండ జిల్లాలో రేషన్ బియ్యం సరఫరా రెండు మండల స్థాయి నిల్వ కేంద్రాల ద్వారా జరుగుతోంది. ఒకటి హనుమకొండ, మరొకటి పరకాల కేంద్రంగా పనిచేస్తున్నాయి. హనుమకొండ నిల్వ కేంద్రం పరిధిలో 265 రేషన్ దుకాణాలు ఎనిమిది మండలాల్లో ఉండగా.. పరకాల నిల్వ కేంద్రం పరిధిలో 149 రేషన్ దుకాణాలు ఆరు మండలాల్లో ఉన్నాయి. రాష్ట్ర గిడ్డంగులు, భారత ఆహార సంస్థ గిడ్డంగుల నుంచి బియ్యాన్ని మండల స్థాయి నిల్వ కేంద్రాలకు తరలించే బాధ్యత మొదటి దశ కాంట్రాక్టర్ది. అక్కడి నుంచి రేషన్ దుకాణాలకు సరఫరా చేసే బాధ్యత రెండో దశ కాంట్రాక్టర్ది. ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల ప్రకారం ప్రతీ నెల 15వ తేదీ తర్వాత రవాణా ప్రారంభమై నెలాఖరులోగా పూర్తవ్వాలి. అప్పుడే తదుపరి నెల 1వ తేదీ నుంచి లబ్ధిదారులకు పంపిణీ సజావుగా సాగుతుంది. నిబంధనల ప్రకారం మండల స్థాయి నిల్వ కేంద్రాల్లో ప్రతఅఈ 50 కిలోల బియ్యం బస్తాను తూకం వేసిన అనంతరం రెండో దశ వాహనాల్లో ఎక్కించి రేషన్ దుకాణాలకు పంపాలి. కానీ.. ఆ ప్రక్రియను పాటించకుండా మొదటి దశ వాహనాల నుంచి నేరుగా రెండో దశ వాహనాల్లోకి బస్తాలను మార్చి పంపిస్తున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి. దీంతో ఒక్కో బస్తాలో రెండు కిలోల వరకు బియ్యం తక్కువగా ఉంటోందని, ఈ నష్టం చివరకు డీలర్లపై పడుతోందని వారు చెబుతున్నారు. గతంలో అధికారులు నిర్వహించిన తనిఖీల్లోనూ బస్తాల బరువులో తేడాలు బయటపడినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపలేదని ఆరోపిస్తున్నారు. మొదటి, రెండో దశ రవాణా పనులు వేర్వేరు కాంట్రాక్టర్ల ద్వారా నిర్వహించాల్సి ఉండగా, ప్రస్తుతం ఒకే వ్యక్తి ఆధిపత్యం కొనసాగుతోందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తగిన సంఖ్యలో వాహనాలు ఏర్పాటు చేయకపోవడంతో బియ్యం సరఫరాలో జాప్యం జరుగుతోందని, కొందరు డీలర్లకు ముందుగా, మరికొందరికి ఆలస్యంగా బియ్యం పంపుతూ వివక్ష చూపుతున్నారని చెబుతున్నారు. ప్రశ్నించిన డీలర్లకు మరింత ఆలస్యంగా బియ్యం పంపించడం, వాహనాలను దుకాణాలకు దూరంగా నిలిపివేయడం వంటి ఇబ్బందులు కూడా ఎదురవుతున్నాయని ఆరోపిస్తున్నారు. హమాలీల అదనపు డిమాండ్పై ఆరోపణలు జిల్లాలో 414 రేషన్ దుకాణాలు 7,76,498 మంది లబ్ధిదారులు
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అభివృద్ధి పనులు వేగిరం చేయండిహన్మకొండ అర్బన్: పరకాల నియోజకవర్గంలో చేపడుతున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ పనుల్ని వేగంగా పూర్తి చేయాలని ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాశ్రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో హనుమకొండ, వరంగల్ కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్పాయ్, సత్యశారదతో కలిసి పరకాల నియోజకవర్గంలోని వివిధ శాఖల పనుల పురోగతిపై సమీక్షించారు. సమావేశంలో రహదారుల నిర్మాణాలు, మిషన్ భగీరథ తాగునీటి సరఫరా, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం, గ్రామపంచాయతీ, అంగన్వాడీ, వీఓ భవనాల నిర్మాణాలు, టెక్స్టైల్ పార్కు అభివృద్ధి, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, సబ్సెంటర్ల భవనాల నిర్మాణం, వ్యవసాయం, సాగునీరు తదితర అంశాలపై శాఖల వారీగా సమీక్షించారు. ఈసందర్భంగా కలెక్టర్లు మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా శాఖల మధ్య సమన్వయంతో పనులు వేగవంతం చేస్తామన్నారు. సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్లు రవి, సంధ్యారాణి ఆర్డీఓలు డీఎస్ వెంకన్న, వెంకటేశ్, తహసీల్దార్లు, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. పరకాల ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాశ్రెడ్డి
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హమాలీల అదనపు డిమాండ్లపై మాట్లాడుతున్నాం..రేషన్ బియ్యం రవాణాలో హమాలీలు అదనంగా డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్న విషయం వాస్తవమే. అధికారికంగా చెల్లించాల్సిన మొత్తాన్ని సంస్థ చెల్లిస్తున్నప్పటికీ, రేషన్ దుకాణాల వద్ద బియ్యం దింపేందుకు డీలర్లు ఇచ్చే చార్జీలు సరిపోవడం లేదని, రూ.10 ఇవ్వాలని హమాలీలు అనధికారికంగా కోరుతున్నారు. ఈ సమస్య పరిష్కారానికి వారితో మాట్లాడుతున్నాం. రేషన్ షాపులకు ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్ల నుంచి పంపే బియ్యాన్ని ఈ నెల నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన కొత్త సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా పక్కాగా తూకం వేసి పంపిస్తున్నాం. జూలై 28న అలాట్మెంట్ వచ్చినప్పటికీ వర్షాల కారణంగా ఒక రోజు ఆలస్యమైంది. ప్రస్తుతం అన్ని రేషన్ దుకాణాలకు బియ్యం సరఫరా చేస్తాం. కొంత టైం పడుతుంది. బియ్యం పంపిణీ ప్రారంభ తేదీపై రెండు రోజుల్లో స్పష్టత రానుంది. – మహేందర్, డీఎం, పౌర సరఫరాల శాఖ●
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సైబర్ మోసం.. రిటైర్డ్ ఉద్యోగి ఖాతా ఖాళీకాజీపేట: కాజీపేట పట్టణానికి చెందిన రిటైర్డ్ రైల్వే ఉద్యోగి గౌని సాంబయ్య బ్యాంకు ఖాతా నుంచి సైబర్ నేరగాళ్లు రూ.15వేలకు పైగా నగదు కాజేశారు. బ్యాంకు ఖాతా నుంచి రూ.8,029 నగదు డ్రా అయ్యినట్లుగా గుర్తించిన సాంబయ్య వెంటనే బ్యాంకుకు వెళ్లి జరిగిన విషయం చెప్పి ఫోన్ నంబర్ మార్పించారు. ఫోన్ నంబర్ మార్చాను కదా ఏమీ కాదనే ధీమాతో ఉన్న సాంబయ్య ఖాతాకు ఓ మిత్రుడు రూ.7 వేలు పంపించాడు. రెండు నిమిషాల వ్యవధిలో ఆ నగదును సైతం సైబర్ మోసగాళ్లు పూర్తిగా అపహరించారు. కాగా, తాను ఒకరోజు ముందే రూ.2 లక్షలు డ్రా చేశానని, లేకపోతే అవి కూడా పోయేవని సాంబయ్య తెలిపారు. ఈ మేరకు సైబర్ క్రైం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.
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రాజ్యాంగ విలువలపై అవగాహనవరంగల్ లీగల్: రాజ్యాంగ విలువలు, న్యాయంపై పాఠశాల స్థాయిలోనే విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించాలని వరంగల్ జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి, జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్పర్సన్ వి.బి.నిర్మలా గీతాంబ అన్నారు. గురువారం న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా విద్యాశాఖ సహకారంతో చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్లు (ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు ఒక రోజు అవగాహన సదస్సులో) మాట్లాడారు. టీఎస్ఎల్ఎస్ఏ, విద్యాశాఖ మధ్య కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందం ఉద్దేశ్యాలను వివరించారు. ఆన్లైన్ మోసాలపై లఘు చిత్రాల ద్వారా సైబర్ క్రైం అధికారులు శిక్షణ అందించారు. జిల్లా న్యాయ సేవాప్రాధికార సంస్థ కార్యదర్శి ఎ.ప్రదీప్, సైబర్ క్రైం ఇన్స్పెక్టర్ అశోక్కుమార్, బాలల సంక్షేమ కమిటీ చైర్పర్సన్ వసుధ, యూనివర్సిటీ లా కళాశాల మాజీ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ విజయ్చందర్, సూపరింటెండెంట్ గాయత్రి, బార్ ప్రెసిడెంట్ చకిలం ఉపేందర్, సీడీపీఓ దివ్య, పావని, చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. గూడూరు: మహబూబాబాద్ జిల్లా గూడూరు మండలం సీతానగరం శివారులోని భీమునిపాద జలపాతం వీక్షణకు కారులో వెళ్లిన వరంగల్, కాజీపేటకు చెందిన ఏడుగురు వ్యక్తులు మద్యం సేవించి తిరిగి వస్తుండగా పోలీసులకు చిక్కారు. సీతానగరం క్రాస్రోడ్డు వద్ద పోలీసులు వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా ఓ కారు ఆపకుండా గూడూరు వైపునకు వెళ్లడంతో వెంబడించి పట్టుకున్నారు. బ్రీత్ అనలైజర్ పరీక్షలు చేయగా డ్రైవింగ్ చేస్తున్న వ్యక్తితోపాటు మరో ఆరుగురు మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వీరు వరంగల్, కాజీపేటకు చెందిన వారిగా గుర్తించి అరెస్ట్ చేసినట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
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ఆయుర్వేద వైద్యశాలలో హౌస్ సర్జన్ల నిరసనకాశిబుగ్గ: స్టైఫండ్ పెంచాలని కోరుతూ తెలంగాణ ఆయుష్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గురువారం వరంగల్లోని అనంతలక్ష్మి ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్యశాలలో హౌస్సర్జన్లు నల్లబ్యాడ్జీలు ధరించి విధులు నిర్వహిస్తూ నిరసన చేపట్టారు. ఆయుష్ హౌస్సర్జన్లు అల్లోపతిక్ హౌస్సర్జన్లతో సమానంగా రోగులు సేవలు అందిస్తూ, అత్యవసర విధులు, వార్డులు, ఓపీలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ స్టైఫండ్ విషయంలో వివక్ష చూపుతున్నారని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్టైఫండ్తోపాటు బకాయిలను విడుదల చేసి, ప్రతినెలా సకాలంలో చెల్లించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కాజీపేట రూరల్: కాజీపేట జంక్షన్ మీదుగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం హైదరాబాద్–రక్సోల్–హైదరాబాద్ మధ్య సర్వీసులను పునరుద్ధిరించి నడిపిస్తున్నట్లు గురువారం దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్ఓ ఎ.శ్రీధర్ తెలిపారు. గతంలో రైళ్ల సర్వీసులను సౌత్ ఈస్ట్రన్ రైల్వేలో చక్రధపూర్ డివిజన్లో మెగా రైల్వే బ్లాక్ కారణంగా రద్దు చేశారు. తిరిగి ఈ సర్వీసులను దసరా, దీపావళి, చాత్ పూజా పండుగలు ఉన్న దృష్య్టా ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం తిరిగి పునరుద్ధరించనున్నట్లు తెలిపారు. రైళ్ల వివరాలు ఇలా.. అక్టోబర్ 8, 15, నవంబర్ 5, 12 తేదీల్లో హైదరాబాద్–రక్సోల్ (17005) వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్ కాజీపేట జంక్షన్కు చేరుకుని వెళ్తుంది. అదేవిధంగా అక్టోబర్ 11, 18, నవంబర్ 8, 15 తేదీల్లో రక్సోల్–హైదరాబాద్ (17006) వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్ కాజీపేట జంక్షన్కు చేరుకొని వెళ్తుంది. ఈ రైళ్ల సర్వీసులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో సికింద్రాబాద్, కాజీపేట జంక్షన్, పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్, బల్లార్షా స్టేషన్లో హాల్టింగ్ కల్పించారు. కేయూ క్యాంపస్: హైదరాబాద్లోని డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో గురువారం జరిగిన రాష్ట్రస్థాయి విశ్వవిద్యాలయాల బోధనేతర ఉద్యోగ సంఘం (టీయూఎన్టీఈఏ) సమావేశంలో నూతన కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకున్నారు. కార్యవర్గంలో కాకతీయ యూనివర్సిటీ నుంచి ముగ్గురికి ప్రాతినిథ్యం లభించింది. టీయూఎన్టీఈఏ వర్కింగ్ ప్రసిడెంట్గా వల్లాల తిరుపతి, ఉపాధ్యక్షుడిగా బూర నవీన్, జాయింట్ సెక్రటరీగా తాటి దామోదర్ ఎన్నికయ్యారు. ఖిలా వరంగల్: వరంగల్ ఏనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్లో చైర్పర్సన్ ఎర్ర ప్రియాంక ఆధ్వర్యంలో గురువారం మార్కెట్ అభివృద్ధి, సమస్యల పరిష్కారంపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. జరిగిన క్రయ విక్రయాలను ఆమె పరిశీలించారు. ముఖ్య అతిథిగా ప్రియాంక హాజరై మాట్లాడుతూ.. మార్కెట్ అభివృద్ధిపై పూర్తి స్థాయిలో స్థలాన్ని పరిశీలిస్తామని, పలు అంశాలపై చర్చించి నివేదికను తయారు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో మార్కెట్ యార్డు కార్యదర్శి శ్రీనివాస్, వైస్ చైర్మన్ బండి జనార్దన్, డైరెక్టర్లు గజ్జెల శ్యామ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. హన్మకొండ: హనుమకొండ జిల్లాలో మూడు రోజులుగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంది. గురువారం రోజంతా ముసురు కురిసింది. వరి నాట్లు వేసేందుకు రైతులు సిద్ధమవుతున్నారు. నారు పోసుకుని సిద్ధంగా ఉన్న రైతులు నాటు వేసేందుకు పొలాన్ని తయారు చేస్తున్నారు. గురువారం ఉదయం 8.30 నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు అటోమేటిక్ వెదర్ స్టేషన్లో నమోదైన వర్షపాతం వివరాలను ప్రణాళిక శాఖ విడుదల చేసింది. పరకాలలో 16.8 మిల్లీమీటర్లు, కమలాపూర్లో 15.3, మరిపల్లి గూడెంలో 14.5, దామెర మండలం పులుకుర్తిలో 13.3, శాయంపేటలో 12.8, భీమదేవరపల్లి 12.5, ఎల్కతుర్తిలో 12.3, హసన్పర్తి నాగారంలో 10.3, నడికూడలో 10, హసన్పర్తి చింతగట్టులో 8.3, ఆత్మకూరులో 7.8, దామెరలో 7.5, వేలేరులో 6.5, ధర్మసాగర్లో 6.3, కాజీపేటలో 4, మడికొండలో 2.8 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
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షాపులకు చేరని రేషన్ బియ్యం!ఖిలా వరంగల్: వర్షాకాలంలో రేషన్కార్డుదారులు ఇబ్బందులు పడకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. మరోసారి మూడు నెలల బియ్యం పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించింది. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్కు సంబంధించిన సన్నబియ్యం ఆగస్టు ఒకటి నుంచి రేషన్ దుకాణాల నుంచి లబ్ధిదారులు తీసుకునేలా ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇప్పటికే జిల్లాకు అవసరమైన కోటాను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. కాగా, సకాలంలో బియ్యం షాపులకు చేరకపోవడంతో పంపిణీ ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంది. 158,433,74 మెట్రిక్ టన్నుల సన్నబియ్యం జిల్లాలోని 13 మండలాల్లో 509 షాపులు ఉన్నాయి. వరంగల్ ఏనుమాముల, నర్సంపేట, వర్ధన్నపేట ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్ల నుంచి రేషన్ షాపులకు బియ్యం సరఫరా అవుతాయి. మొత్తం 2,93,824 రేషన్కార్డులు ఉండగా.. ఒక్కొక్కరికి 6 కిలోల చొప్పున మూడు నెలలకు 18 కిలోల లెక్కన మొత్తం 158,433,74 మెట్రిక్ టన్నుల సన్నబియ్యం పంపిణీ చేయాలి. ఆగస్టు ఒకటిన మూడు నెలల బియ్యం పంపిణీ చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించినా బియ్యం సకాలంలో షాపులకు చేరడం లేదు. దీంతో ఈసారి మూడు నెలల బియ్యం పంపిణీ ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంది. వర్షాలు ఒక కారణమైతే.. మూడు నెలల బియ్యం నిల్వ చేసే సామర్థ్యం సరిగా లేకపోడంతో సరఫరా ఆలస్యమవుతోందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. దిగుమతి చార్జీల పెంపుపై డీలర్లతో చర్చలు.. బియ్యం దిగుమతి చార్జీలు పెంచాలని వరంగల్ ఏనుమాముల గోదాముల్లో రెండు రోజులుగా హమాలీలు ఆందోళన బాట పట్టారు. గోదాము హమాలీలు గురువారం డీలర్లతో జరిపిన చర్చలు ఎట్టకేలకు ఫలించాయి. జిల్లా నాయకుల సమీక్షలో రేటు పెంచడంపై చర్చలు జరుపుతామని హమాలీ సంఘం బాధ్యులకు డీలర్లు హామీ ఇచ్చారు. దీంతో హమాలీలు పనులను ప్రారంభించి ఎగుమతి, దిగుమతులను శరవేగంగా కొనసాగిస్తున్నారు. ఈసారి మూడు నెలల కోటా పంపిణీ ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం వర్షాలు, నిల్వ చేయడంలో ఇబ్బందులే కారణం జిల్లాలో 509 రేషన్ దుకాణాలు.. 2,93,824 కార్డులునేటితో ఈ–కేవైసీ గడువు పూర్తిరేషన్ దుకాణాల్లో ఈ–కేవైసీ గడువు శుక్రవారం ముగియనుంది. గడువు దగ్గరపడుతుంటే కార్డుదారుల్లో ఆందోళన మొదలైంది. గతంలో ఈ–కేవైసీ పూర్తి చేయని వారు, కొత్తగా కార్డులు పొందినవారు ఈనెలాఖరులోగా రేషన్ దుకాణాల్లో తప్పనిసరిగా ఈ–కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాల్సి ఉంది. రేషన్ దుకాణాలు శుక్రవారం తెరిచి ఉంచాలని అధికారులు ఆదేశించారు. బియ్యం పంపిణీకి ఏర్పాట్లు జిల్లాలోని 509 రేషన్ దుకాణాల ద్వారా ఆగస్టు ఒకటి నుంచి కార్డుదారులకు మూడు నెలల కోటాకు సంబంధించిన బియ్యం పంపిణీ చేయాడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం. మెజార్టీ షాపులకు బియ్యం సరఫరాలో వేగం పెంచాం. పంపిణీలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. – కిష్టయ్య, జిల్లా పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారి
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అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలిన్యూశాయంపేట: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రానున్న ఐదు రోజుల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున జిల్లా యంత్రాంగం, అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు ఆదేశించారు. హైదరాబాద్ సచివాలయం నుంచి డీజీపీ సీపీ ఆనంద్తో కలిసి కలెక్టర్లు, సీపీలు, ఎస్పీలతో గురువారం ఆయన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. వర్షాలు, ముందస్తు సహాయక చర్యలపై సమీక్షించారు. కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద, అదనపు కలెక్టర్ సంధ్యారాణి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సంజయ్ జాజు మాట్లాడుతూ లోతట్టు ప్రాంతాలను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని, అవసరమైతే ప్రజలను ముందుగానే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని ఆదేశించారు. 24 గంటలు కంట్రోల్ రూం ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు, పడవలు, జేసీబీలు తదితర సహాయక సామగ్రిని సిద్ధంగా ఉంచాలని సూచించారు. కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద మాట్లాడుతూ రాబోయే ఐదు రోజులపాటు భారీ వర్షాలు, ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక నేపథ్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని సూచించారు. అత్యవసర సేవలకు కలెక్టరేట్లో ఏర్పాటు చేసిన 24 గంటలు పనిచేసే కంట్రోల్ రూం టోల్ఫ్రీ నంబర్ 18004253424కు కాల్ చేయాలని కోరారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు
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రైతులకు అండగా ప్రభుత్వంపర్వతగిరి: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతులకు అండగా ఉంటుందని వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే కేఆర్ నాగరాజు స్పష్టం చేశారు. మండల కేంద్రంలోని రిజర్వాయర్ వద్ద గురువారం ఎమ్మెల్యే పూజలు చేసి కాల్వకు నీటిని విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కాల్వకు నీరు వస్తే చివరి ఆయకట్టు వరకు సాగునీరందుతుందని పేర్కొన్నారు. రైతుల ఇబ్బందులు అర్థం చేసుకొని సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి నీటిని విడుదల చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కొంతమంది ప్రతిపక్ష నాయకులు రైతులను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. రైతులకు సాయం చేయలేని దద్దమ్మలు నోటికి ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడితే సరైన రీతిలో బుద్ధి చెబుతామని హెచ్చరించారు. అనంతరం మండల కేంద్రంలోని మార్కెట్ యార్డును నాయకులు, అధికారులతో కలిసి సందర్శించారు. కాంగ్రెస్ మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సావిత్రి, సర్పంచ్ శంకర్, జిల్లా మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు అనిల్రావు, సునీల్రావు, గ్రామ శాఖ అధ్యక్షుడు రాంచందర్, సర్పంచ్ల ఫోరం అధ్యక్షుడు వెంకటేశ్వర్రావు, ఏనుమాముల మార్కెట్ డైరెక్టర్ రైతు రాజు, నాయకులు సంపత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేస్తాం..వర్ధన్నపేట: చెన్నారం గ్రామ లబ్ధిదారులకు త్వరితగతిన ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ ప్రక్రియ పూర్తిచేస్తామని ఎమ్మెల్యే నాగరాజు హామీ ఇచ్చారు. చెన్నారం గ్రామానికి చెందిన 60 మంది లబ్ధిదారులు ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యేను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేయాలని వారు ఎమ్మెల్యేకు వినతిపత్రం అందించారు. వెంటనే సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి త్వరలో పట్టాలు పంపిణీ చేస్తామని పేర్కొన్నారు. సానుకూలంగా స్పందించిన ఎమ్మెల్యేకు లబ్ధిదారులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. బర్ల నగేష్, తూళ్ల హరీశ్, కలకోటి వెంకటేశ్, బర్ల రాజు, వేల్పుల ప్రవీణ్, నాంపల్లి రాకేశ్ ఉన్నారు. ●వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే కేఆర్ నాగరాజు
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గ్రామాలను అభివృద్ధి చేయాలినెక్కొండ: గ్రామాల అభివృద్ధికి సర్పంచ్లు పాటుపడాలని డీఆర్డీఓ నాగపద్మ అన్నారు. ఎంపీడీఓ యాసం లావణ్య అధ్యక్షతన గురువారం నిర్వహించిన మండల సర్వసభ్య సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. సీజనల్ వ్యాధులపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, తాగునీటిని క్లోరినేషన్ ఎప్పటికప్పుడు చేయాలని ఆదేశించారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో రైతులు వరికి బదులు ప్రత్యామ్నామయ పంటలు సాగు చేయాలని సూచించారు. గ్రామ పంచాయతీలు సొంత ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి ఇంటి, నల్లా పన్నలు వసూలు చేయాలని డీఆర్డీఓ పేర్కొన్నారు. ట్రాక్టర్ను వినియోగించి ఎప్పటికప్పుడు చెత్త తొలగించి స్వచ్ఛత గ్రామాలుగా మార్చాలని ఆమె కోరారు.ప్రత్యేక అధికారి విజయభాస్కర్, తహసీల్దార్ రాజ్కుమార్, నెక్కొండ ఏఎంసీ చైర్మన్ రావుల హరీశ్రెడ్డి, నెక్కొండ, సూరిపల్లి పీఏసీఎస్ చైర్మన్లు చల్లా శ్రీపాల్రెడ్డి, మాదాటి శ్రీనివాస్, ఎంపీఓ శ్రీధర్, సూపరింటెండెంట్ దయాకర్ ఉన్నారు.
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దిగువన భూగర్భ జలాలుసాక్షి, వరంగల్: జిల్లాలో వర్షాకాలంలో భూగర్భ జలాలు పెరగాలి. కానీ, ఈసారి భారీ వర్షాలు కురవకపోవడంతో ఏప్రిల్తో పోలిస్తే జూలైలో కూడా నీటిమట్టం పెరుగుదలలో పెద్దగా మార్పు కనిపించలేదు. వర్షాభావం నేరుగా భూగర్భ జలాల రీచార్జ్పై ప్రభావం చూపిందని భూగర్భ జలశాఖ గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. ఏప్రిల్లో సగటున 5.31 మీటర్ల లోతున ఉన్న భూగర్భ జలమట్టం, మేలో 5.51 మీటర్లకు పడిపోయింది. జూన్లో సాధారణంగా వర్షాల ప్రభావంతో నీటిమట్టం పెరగాల్సి ఉన్నా.. ఆశించిన వర్షాలు లేకపోవడంతో 5.54 మీటర్ల వద్దే కొనసాగింది. జూలైలో స్వల్ప మెరుగుదలతో 5.51 మీటర్లకు చేరింది. సాధారణ వర్షాకాలంలో కనిపించేంత రీచార్జ్ కాలేదని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. జిల్లాలోని 26 ఫీజోమీటరు పరిశీలన కేంద్రాల్లో సగటు భూగర్భ జలమట్టం 5.51 మీటర్ల లోతున నమోదైంది. కనిష్టంగా 0.38 మీటర్లు, గరిష్టంగా 12.39 మీటర్ల లోతులో నీటిమట్టం ఉంది. ఈ ప్రాంతాల్లో లోతున నీటిమట్టం.. జూన్, జూలై నెలల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైతే భూగర్భ జలాలు వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఈసారి తగిన వర్షపాతం లేకపోవడంతో భూమిలోకి నీరు చేరలేదు. ముఖ్యంగా ఎత్తయిన ప్రాంతాలు, బోర్లు అధికంగా ఉన్న మండలాల్లో నీటిమట్టం తగ్గుదల స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. రైతులు సాగునీటి కోసం బోర్లపై ఆధారపడగా భూగర్భ జలాల వినియోగం పెరిగి పరిస్థితి మరింత ప్రభావితమైంది. అత్యధిక లోతైన నీటిమట్టం నమోదైన ప్రాంతాల్లో సంగెం మండలం తీగరాజుపల్లిలో 12.39 మీటర్లు, పర్వతగిరి మండలం అన్నారం షరీఫ్లో 12.02 మీటర్లు, పర్వతగిరిలో 10.84 మీటర్లు, సంగెం మండలం లోహితలో 9.32 మీటర్లు, రాయపర్తి మండలంలో 8.62 మీటర్లు, వర్ధన్నపేట మండలంలో 8.80 మీటర్లుగా ఉంది. ఈ ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలు మరింత లోతుకు వెళ్లడంతో పంటల దిగుబడిపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం నీటిమట్టం తక్కువ లోతున ఉండడం ఊరటనిస్తోంది. చెన్నారావుపేట మండలంలో 1.34 మీటర్లు, నెక్కొండ మండలం రెడ్లవాడలో 1.80 మీటర్లు, అమీన్పేటలో 2.25 మీటర్లు, వరంగల్ మండలం చార్బౌలిలో 4.05 మీటర్లుగా ఉంది. గతేడాదితో పోలిస్తే.. జిల్లాలో గత ఏడాది జూలైతో పోలిస్తే సగటున 0.31 మీటర్ల మేర భూగర్భ జలమట్టం మెరుగుపడింది. ఆశించిన స్థాయిలో కాకపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఈ ఏడాది వర్షాభావమేనని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. గత మూడు నెలలతో పోలిస్తే సగటున 0.97 మీటర్ల మార్పు, ప్రీమాన్సూన్ కాలంతో పోలిస్తే స్వల్ప మార్పులు నమోదయ్యాయి. సగటు భూగర్భ జలమట్టం 5.51 మీటర్ల లోతున.. వర్షాభావ పరిస్థితులే కారణం జూన్, జూలైలో 46 శాతం లోటు వర్షపాతం వరంగల్లో తగ్గిన నీటి మట్టం
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చెరవులు!కొత్త పరిరక్షణ కమిటీతో ఆక్రమణల చెరవీడేనా? ● చెరువుల అక్రమణలపై సర్కారు సీరియస్ ● సంరక్షణ, పునరుద్ధరణపై ప్రభుత్వం దృష్టి● కబ్జా కోరల్లో ‘గ్రేటర్’ పరిధి గొలుసుకట్టు చెరువులు ● సర్వేల్లో వెల్లడైన వాస్తవాలు ● చర్యలు లేక ‘మామూలు’గా మారిన కబ్జాలుసాక్షిప్రతినిధి, వరంగల్: గ్రేటర్ వరంగల్ నగరంలో ఆక్రమణదారులు చెరువుల్ని మింగేస్తున్నారు. కాకతీయుల కాలం నాటి గొలుసుకట్టు చెరువులు కనుమరుగవుతున్నాయి. ఒకప్పుడు తాగునీటి అవసరాలు తీర్చిన వాటిలో కొన్ని ఇప్పటికే ఆక్రమణలపాలై కనుమరుగయ్యాయి. మరికొన్ని మురుగునీటి కాసారాలుగా మారుతున్నాయి. గట్లు, కాలువలే కాదు.. శిఖం భూములు కూడా ప్లాట్లుగా మారిపోయాయి. చెరువు భూములను ఆసరాగా చేసుకుని వందల కోట్ల రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం జరుగుతోంది. వరంగల్, హనుమకొండ, కాజీపేట ట్రై సిటీస్లో రోజురోజుకూ విస్తరిస్తుండడంతో అధిక సంఖ్యలో చెరువులు ఆక్రమణలతో కుచించుకుపోయాయి. ఏడాది క్రితం నీటి పారుదల శాఖ, ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు, రెవెన్యూ, పురపాలక అధికారులు పరిశీలించగా.. అనేక చెరువులు కనుమరుగైనట్లు, మరికొన్ని ప్రమాదంలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు కూడా. సర్వే చేసినప్పటికీ, కబ్జాకు గురైందని తేలినప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎవరిపై చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో ఆక్రమణలు ‘మామూలు’గా మారుతున్నాయి. కాగా, ‘కుడా’ వైస్ చైర్మన్ మెంబర్ సెక్రెట్రీగా, పోలీస్ కమిషనర్, వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ కలెక్టర్లు, జీడబ్ల్యూఎంసీ కమిషనర్, ఫారెస్ట్, ఇరిగేషన్, పీసీబీ అధికారులు సభ్యులుగా ప్రభుత్వం బుధవారం లేక్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీ వేసింది. ఈనేపథ్యంలో చెరువుల ఆక్రమణలపై చర్యలు, చెరువుల సంరక్షణ, పునరుద్ధరణకు అడుగుపడుతుందన్న ఆశాభావం వ్యక్తమవుతోంది.
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సీపీఎస్ను రద్దు చేయాలిగీసుకొండ: ప్రభుత్వం సీపీఎస్ విధానాన్ని రద్దుచేసి, ఓపీఎస్ను అమలు చేయకుంటే సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి ధర్నాలు, ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడుతామని పీఆర్టీయూ జిల్లా అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు ఈదునూరి రవీందర్రెడ్డి, నకిరెడ్డి రవీందర్ హెచ్చరించారు. మొగిలిచర్ల, గీసుకొండ, వంచనగరి మోడల్, కేజీబీవీ పాఠశాలల్లో గురువారం సభ్యత్వ నమోదు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడారు. కేజీబీవీల్లో ఉపాధ్యాయినుల సమస్యలు పరిష్కరించడానికి కృషి చేస్తామని, మోడల్ స్కూళ్లలో 101 అమలయ్యే విధంగా కృషిచేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. పీఆర్టీయూ మండల అధ్యక్షుడు కల్లూరి వెంకటేశ్వర్లు, ప్రధాన కార్యదర్శి మార్త శ్రీనివాస్, అసోసియేట్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జి.వెంకట్రావు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఫరీద్, జిల్లా కార్యదర్శి రవీందర్రెడ్డి, బొల్లం రవి తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాజ్యాంగ విలువలపై అవగాహన వరంగల్ లీగల్: విద్యార్థులకు రాజ్యాంగ విలువలు, న్యాయంపై పాఠశాల స్థాయిలోనే నిరంతరం అవగాహన కల్పించాలని వరంగల్ జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి, జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్పర్సన్ వీబీ నిర్మలా గీతాంబ అన్నారు. గురువారం న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా విద్యాశాఖ సహకారంతో చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ల (ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు) ఒక రోజు అవగాహన సదస్సులో మాట్లాడారు. టీఎస్ఎల్ఎస్ఏ, విద్యాశాఖ మధ్య కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందం ఉద్దేశాలను వివరించారు. ప్రతీ పాఠశాలలో చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్లు ఈ కార్యక్రమాలపై కీలక పాత్ర పోషించాలని సూచించారు. ఈసందర్భంగా ఆన్లైన్ మోసాలు, ఆన్లైన్ గేమింగ్, వ్యక్తిగత గోప్యత, రక్షణ, తదితర అంశాలపై లఘు చిత్రాల ద్వారా సైబర్ క్రైం అధికారులు శిక్షణ అందించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా న్యాయ సేవాప్రాధికార సంస్థ కార్యదర్శి ఎ.ప్రదీప్, సైబర్ క్రైం ఇన్స్పెక్టర్ అశోక్కుమార్, బాలల సంక్షేమ కమిటీ చైర్పర్సన్ వసుధ, యూనివర్సిటీ లా కళాశాల మాజీ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ విజయ్చందర్, సూపరింటెండెంట్ గాయత్రి, బార్ ప్రెసిడెంట్ చకిలం ఉపేందర్, సీడీపీఓ దివ్య, పావని, చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అభివృద్ధి పనుల్లో నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు ● బల్దియా కమిషనర్ టి.వెంకన్న వరంగల్ అర్బన్: భద్రకాళి బండ్పై పెండింగ్ పనులు సకాలంలో పూర్తి చేయకపోతే చర్యలు తప్పవని బల్దియా కమిషనర్ టి.వెంకన్న అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం నగర పరిధి భద్రకాళి, వడ్డేపల్లి బండ్లను క్షేత్రస్థాయిలో సందర్శించి పూర్తి చేసిన పనుల పురోగతిని పరిశీలించారు. అనంతరం వడ్డేపల్లి బండ్పై కొనసాగుతున్న పనులు పరిశీలించారు. బండ్పై గ్రీనరీ ఏర్పాటుకు టెండర్ పూర్తయినందున వెంటనే పనులు ప్రారంభించాలని హార్టికల్చర్ అధికారిని ఆదేశించారు. కమిషనర్ వెంట పర్యవేక్షక ఇంజనీర్ రాజ్కుమార్, హార్టికల్చర్ అధికారి లక్ష్మారెడ్డి, డీఈ రాజ్కుమార్, ఏఈ హరికుమార్ తదితరులున్నారు. కాశిబుగ్గ: స్టైఫండ్ పెంచాలని కోరుతూ తెలంగాణ ఆయుష్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గురువారం వరంగల్లోని అనంతలక్ష్మి ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్యశాలలో హౌస్సర్జన్లు నల్లబ్యాడ్జీలు ధరించి విధులు నిర్వహిస్తూ నిరసన చేపట్టారు. ఆయుష్ హౌస్సర్జన్లు అల్లోపతిక్ హౌస్సర్జన్లతో సమానంగా రోగులు సేవలు అందిస్తూ, అత్యవసర విధులు, వార్డులు, ఓపీలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ స్టైఫండ్ విషయంలో వివక్ష చూపుతున్నారని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్టైఫండ్తోపాటు బకాయిలను విడుదల చేసి, ప్రతినెలా సకాలంలో చెల్లించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
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ఆక్రమణదారులపై కఠినంగా వ్యవహరించాలివరంగల్ నగరంలో గొలుసుకట్టు చెరువులు పలుచోట్ల ఆక్రమణలకు గురయ్యాయి. భద్రకాళి, వడ్డేపల్లి చెరువులతో పాటు అనేక చోట్ల కబ్జాలు చేసి ఇళ్లు, వ్యాపార సముదాయాలు నిర్మించుకున్నారు. భవనాలు, అపార్టుమెంట్ల నిర్మాణాలు జరిగాయి. 2014 వరకు రికార్డుల్లో వ్యవసాయ భూమిగా నమోదైన చెరువులోని నిర్మాణాలకు ఇంటి నంబర్లు ఎలా వచ్చాయో తెలియదు. ఇప్పటికై నా చెరువుల పరిరక్షణ కమిటీ ఆక్రమణదారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. – సాంబరాజు చక్రపాణి, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, వినియోగదారుల మండలి●
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శాకంబరుడిగా రుద్రేశ్వరస్వామిహన్మకొండ కల్చరల్: వేయిస్తంభాల ఆలయంలో బుధవారం ఆషాఢ శుద్ధ పౌర్ణమి, గురుపౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని రుద్రేశ్వరస్వామిని శాకంబరుడిగా అలంకరించారు. ఆలయ ప్రధానార్చకుడు గంగు ఉపేంద్రశర్మ ఆధ్వర్యంలో వేద పండితులు మణికంఠశర్మ అవధాని, అర్చకులు ప్రణవ్, శ్రవణ్ ప్రభాత సేవ, గణపతి ఆరాధన, రుద్రేశ్వర శివలింగానికి రుద్రాభిషేకం నిర్వహించారు. అనంతరం పలుగ్రామాల నుంచి రైతులు అందించిన వివిధ రకాల కూరగాయలు, పండ్లు, ఆకుకూరలతో స్వామివారిని శాకంబరుడిగా అలంకరించి మహాహారతి జరిపి భక్తులకు దర్శనానికి అనుమతించారు. పూజల్లో దేవాదాయశాఖ మాజీ కమిషనర్ అనిల్కుమార్, పద్మజ దంపతులు, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. రుద్రేశ్వరసేవా సమితి సభ్యులు శ్రీనివాస్, జ్యోతి, అంజనేయులు, భువనగిరి మాధవరావు, వంశీ తదితరులు కూరగాయలు అందజేసిన వారిలో ఉన్నారు. ఆలయ ఈఓ అనిల్కుమార్ పర్యవేక్షించారు.
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బదిలీల ఫీవర్!కాజీపేట అర్బన్: ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తయ్యింది. ఇక బదిలీలు తప్పవంటూ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ స్టాంప్స్, ఎకై ్సజ్ శాఖ ఉద్యోగుల్లో బదిలీల ఫీవర్ మొదలైంది. 2024 ఫిబ్రవరిలో ఎకై ్సజ్ శాఖ ఇన్స్పెక్టర్లు, జూలైలో రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ సబ్ రిజిస్ట్రార్లు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు ఖమ్మంతో పాటు వివిధ జోన్ల ఆధారంగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇప్పటికే కాల పరిమితి పూర్తయ్యింది. బదిలీల ఉత్తర్వులను ప్రభుత్వం ఎప్పుడు జారీ చేస్తుందో అంటూ ఎదురు చూస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాకు చెందిన పలువురు తిరిగి సొంతగూటికి చేరుకునేందుకు ఉన్నతాధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో బిజీగా తిరుగుతున్నారు. కాగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎకై ్సజ్, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ఉద్యోగులకు ఆగస్టు 15లోపు బదిలీల ఉత్తర్వులను జారీ చేయనున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. 13 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని 13 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో రెండేళ్ల క్రితం ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా నుంచి సబ్ రిజిస్ట్రార్లు బదిలీపై వచ్చారు. అదేవిధంగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా సబ్ రిజిస్ట్రార్లు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాకు బదిలీ అయ్యారు. కాగా, తమ పలుకుబడి, వ్యక్తిగత కారణాలతో కొందరు ఇప్పటికే డిప్యుటేషన్ పేరిట సొంత జిల్లాకు చేరుకున్నారు. ప్రస్తుతం 13 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలకుగాను కేవలం 5 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో పూర్తిస్థాయి సబ్ రిజిస్ట్రార్లు మిగతా ఎనిమిది స్థానాల్లో ఇన్చార్జ్ సబ్ రిజిస్ట్రార్లు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఉత్తర్వులు వస్తే పూర్తి స్థాయిలో సబ్ రిజిస్ట్రార్లు విధుల్లో చేరే అవకాశం ఉంటుంది. 18 ఎకై ్సజ్ స్టేషన్లు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 18 ఎకై ్సజ్ స్టేషన్లు ఉండగా.. 18 మంది ఇన్స్పెక్టర్లు ఎకై ్సజ్ స్టేషన్లలో, ఎన్ఫోర్స్మెంట్, టాస్క్ఫోర్స్ విభా గాల్లో మరో ఆరుగురు ఇన్స్పెక్టర్లు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. రెండేళ్ల క్రితం ఫిబ్రవరిలో బదిలీల్లో భాగంగా, ఉమ్మడి వరంగల్కు వచ్చిన 24 మంది ఇన్స్పెక్టర్లు బదిలీల ఉత్తర్వులు పొందనున్నారు.రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ స్టాంప్స్ శాఖలో డీఐజీ, డీఆర్ (జిల్లా రిజిస్ట్రార్)లకు ఇటీవల బదిలీలు కాగా, నూతన ఉన్నతాధికారులు విధుల్లో చేరారు. అదే విధంగా ఎకై ్సజ్ శాఖలో డిప్యూటీ కమిషనర్, ఎకై ్సజ్ సూపరిండెంట్లు బదిలీ అయ్యారు. వీరి స్థానంలోనూ నూతన అధికారులు విధుల్లో చేరారు. ఇక ఉన్నతాధికారుల బదిలీ అయిపోయింది.. తర్వాత మనమే అంటూ అటు రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలో సబ్ రిజిస్ట్రార్లు, ఇటు ఎకై ్సజ్ శాఖ ఇన్స్పెక్టర్లు చర్చించుకుంటున్నారు. బదిలీల కోసం రిజిస్ట్రేషన్, ఎకై ్సజ్ శాఖ ఉద్యోగుల ఎదురుచూపులు రెండేళ్ల కాలపరిమితి పూర్తి
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భూసేకరణ వేగవంతం చేయాలిన్యూశాయంపేట: జిల్లాలో వివిధ ప్రతిష్టాత్మక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల కోసం భూసేకరణ పనులను వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో జే.చొక్కారావు దేవాదుల ఎత్తిపోతల పథకం కోనయమాకుల ఎత్తిపోతల పథకం, కాకతీయ టెక్స్టైల్ పార్క్, ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్, జాతీయ రహదారి–163జీ, రైల్వే ప్రాజెక్టులు, విమానాశ్రయానికి సంబంధించిన భూ సేకరణ పనుల పురోగతిని శాఖల వారీగా సమీక్షించారు. ప్రాజెక్ట్ల వారీగా పెండింగ్లో ఉన్న భూసేకరణ, పరిహారం, చెల్లింపులు, అవార్డు ప్రక్రియ, భూ స్వాధీనం తదితర అంశాలపై అధికారులతో చర్చించారు. భూ సేకరణ ప్రక్రియను నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని అధికారులను సూచించారు. ఈ సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్ సంధ్యారాణి, డీఆర్ఓ విజయలక్ష్మి, వరంగల్, నర్సంపేట ఆర్డీఓలు సుమా, ఉమారాణి, ఏడీ సర్వే ల్యాండ్స్ శ్రీనివాస్రావు, జోనల్ మేనేజర్ స్వామి, ఎలక్ట్రిసిటీ ఎస్ఈ ఆనందం, సంబంధిత శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. గడువులోగా ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి సి.సుదర్శన్రెడ్డి ఎస్ఐఆర్ (ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ) కార్యక్రమ పురోగతిపై హైదరాబాద్ నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు. నిర్ణీత గడువులోగా ప్రక్రియను పూర్తిచేయాలన్నారు. జిల్లా నుంచి కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద, అదనపు కలెక్టర్లు సంధ్యారాణి, వైవీ గణేశ్, ఆర్డీఓలు సుమా, ఉమారాణి, అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఎరువుల పరీక్ష కేంద్రం ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధం చేయాలి హన్మకొండ: రాష్ట్రంలో రాజేంద్రనగర్ తర్వాత వరంగల్లో ఏర్పాటు చేసిన రెండో ఎరువుల పరీక్ష కేంద్రం (ఎఫ్సీఓ ల్యాబ్) నూతన భవనాన్ని ప్రారంభోత్సవానికి అన్ని విధాలుగా సిద్ధం చేయాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం వరంగల్ పైడిపల్లిలోని రైతు శిక్షణ కేంద్రం ఆవరణలో నూతనంగా నిర్మించిన ఎరువుల పరీక్ష కేంద్ర భవనాన్ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రయోగశాల గదులు, విద్యుత్, తాగునీటి సౌకర్యం, పారిశుద్ధ్యం తదితర మౌలిక వసతులను పరిశీలించి, నిర్మాణంలో ఉన్న లోపాలను గుర్తించారు. భవనంలో అవసరమైన మార్పులు, చేర్పులు వెంటనే పూర్తి చేసి, నాణ్యతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా అన్ని పనులను పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రారంభోత్సవానికి ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా భవనాన్ని సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. భవన నిర్మాణ పనులపై సమగ్ర నివేదికను సమర్పించాలని పంచాయతీరాజ్ శాఖ డివిజనల్ ఇంజనీర్ను ఆదేశించారు. ఈ తనిఖీలో జిల్లా ఉద్యాన, పట్టు పరిశ్రమల అధికారి శ్రీనివాస్ రావు, డీఏఓ విజయభాస్కర్ పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద
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వన్యప్రాణుల సంరక్షణ ప్రతీఒక్కరి బాధ్యతన్యూశాయంపేట: పర్యావరణ సమతుల్యత, జీవ వైవిధ్య పరిరక్షణ కోసం వన్యప్రాణులను పరిరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతీ ఒక్కరిపై ఉందని హనుమకొండ కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్పాయ్ అన్నారు. బుధవారం హనుమకొండ హంటర్ రోడ్డులోని కాకతీయ జువాలాజికల్ పార్కులో జిల్లా అటవీశాఖ ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం కార్యక్రమానికి కలెక్టర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. జిల్లా అటవీ శాఖ అధికారి ముకుందరెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థులు ప్రకృతి వన్యప్రాణుల సంరక్షణపై అవగాహన పెంపొందించుకోవాలన్నారు. ఈసందర్భంగా వన్యప్రాణుల సంరక్షణపై రూపొందించిన అవగాహన పోస్టర్లు ఆవిష్కరించారు. పులుల దినోత్సవాన్ని పురష్కరించుకుని ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని పాఠశాల విద్యార్థులకు నిర్వహించిన చిత్రలేఖన పోటీల్లో ప్రతిభ కనబర్చిన విద్యార్థులకు కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా బహుమతులు, సర్టిఫికెట్లు అందించారు. కార్యక్రమంలో ఎఫ్ఆర్ఓలు మయూరి, శిరీష, శ్రీనివాస్, శ్యామసుందర్, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. హనుమకొండ కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్పాయ్
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శాకంబరుడిగా రుద్రేశ్వరస్వామిహన్మకొండ కల్చరల్: వేయిస్తంభాల ఆలయంలో బుధవారం ఆషాఢ శుద్ధ పౌర్ణమి, గురుపౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని రుద్రేశ్వరస్వామిని శాకంబరుడిగా అలంకరించారు. ఆలయ ప్రధానార్చకుడు గంగు ఉపేంద్రశర్మ ఆధ్వర్యంలో వేద పండితులు మణికంఠశర్మ అవధాని, అర్చకులు ప్రణవ్, శ్రవణ్ ప్రభాత సేవ, గణపతి ఆరాధన, రుద్రేశ్వర శివలింగానికి రుద్రాభిషేకం నిర్వహించారు. అనంతరం పలుగ్రామాల రైతులు అందించిన కూరగాయలు, పండ్లు, ఆకుకూరలతో స్వామివారిని శాకంబరుడిగా అలంకరించి మహాహారతి జరిపి భక్తులకు దర్శనానికి అనుమతించారు. పూజల్లో దేవాదాయశాఖ మాజీ కమిషనర్ అనిల్కుమా ర్, పద్మజ దంపతులు, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. రుద్రేశ్వరసేవా సమితి సభ్యులు శ్రీనివాస్, జ్యోతి, అంజనేయులు, భువనగిరి మాధవరావు, వంశీ తదితరులు కూరగాయలు అందించిన వారిలో ఉన్నారు. ఆలయ ఈఓ అనిల్కుమార్ పర్యవేక్షించారు. హన్మకొండ: ప్రయాణికులకు మెరుగైన, నాణ్యమైన సేవలందించేందుకు సలహాలు, సూచనలు స్వీకరించడానికి డయల్ యువర్ డీఎం కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆర్టీసీ వరంగల్–1 డిపో మేనేజర్ పుప్పాల అర్పిత తెలిపారు. గురువారం ఉదయం 11 నుంచి 12 గంటల వరకు హనుమకొండలోని వరంగల్–1 డిపో కార్యాలయం నుంచి డయల్ యువర్ డీఎం కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు ఆమె ఒక ప్రకటనలో వివరించారు. హైదరాబాద్, నిజామాబాద్, సిద్దిపేట, పాలకుర్తి, తరిగొప్పుల రూట్ ప్రయాణికులు 99592 26047 నంబర్కు ఫోన్ చేసి సమస్యలు వివరించాలని, సలహాలు, సూచనలివ్వాలని కోరారు. వరంగల్ క్రైం: దుగ్గొండి పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో హోంగార్డుగా విధులు నిర్వర్తిస్తూ గతేడాది ఆకస్మికంగా మృతి చెందిన శ్రీనివాస్రెడ్డి కుటుంబానికి వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ ఎన్.శ్వేత చేతుల మీదుగా రూ.5 లక్షల ఆర్థిక సాయం చెక్కును బుధవారం సీపీ కార్యాలయంలో అందజేశారు. కార్యక్రమంలో ఏఆర్ అదనపు డీసీపీ శ్రీనివాస్, హోంగార్డ్స్ ఆర్ఐ చంద్రశేఖర్ పాల్గొన్నారు. వరంగల్ స్పోర్ట్స్: హనుమకొండలోని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో ఆగస్టు 1న వరంగల్ జిల్లా స్థాయి 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, మెన్ – ఉమెన్ అథ్లెటిక్స్ ఎంపికలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వరంగల్ జిల్లా అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు కిషన్, యుగంధర్రెడ్డి బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇందులో ఎంపికై న క్రీడాకారులు ఆగస్టు 7, 8 తేదీల్లో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో జరిగే తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి కిడ్స్, జావలిన్ త్రో, యూత్ అథ్లెటిక్స్ పోటీల్లో పాల్గొంటారని పేర్కొన్నారు. జిల్లా స్థాయి ఎంపికల్లో పాల్గొనే క్రీడాకారులు ఆగస్టు 1, ఉదయం 9 గంటలకు జనన ధ్రువీకరణ పత్రం లేదా పదోతరగతి మెమోతో హాజరు కావాలని సూచించారు. మరిన్ని వివరాల కోసం యుగంధర్రెడ్డి 98665 64422 మొబైల్ నంబర్లో సంప్రదించాలని కోరారు. కాళోజీ సెంటర్: ఉమ్మడి జిల్లాలోని నిరుద్యోగ యువతకు డీఆర్డీఏ ఆధ్వర్యంలో ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో డెవెలప్మెంట్ మేనేజర్, టైపిస్ట్, ఆఫీస్ సబార్డినేట్స్, విలేజ్ లైఫ్ మిత్ర పోస్టుల ఎంపికకు ఆగస్టు 1న (శనివారం) నర్సంపేటలోని మండల సమాఖ్య కార్యాలయంలో జాబ్మేళా నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా ఉపాధి అధికారి బి.సాత్విక బుధవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. డెవలప్మెంట్ మేనేజర్, టైపిస్ట్ పోస్టులకు డిగ్రీ, ఆఫీస్ సబార్డినేట్, విలేజ్ లైఫ్ మిత్ర పోస్టులకు పదో తరగతి పాసైన వారు అర్హులని పేర్కొన్నారు.
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మోస్తరు వర్షం!సాక్షి, వరంగల్: చాలారోజుల తర్వాత జిల్లాలో మోస్తరు వర్షం కురిసింది. జిల్లాలోని 11 మండలాల్లో మంగళవారం ఉదయం 8.30 నుంచి బుధవారం ఉదయం 8.30 గంటల వరకు 15.6 నుంచి 64.4 మిల్లీమీటర్ల మధ్య వర్షపాతం నమోదైంది. దీంతో వ్యవసాయం చేసే రైతులకు కొంత ఊరట లభించింది. చెన్నారావుపేట మండలంలో అత్యధికంగా 54.8 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. నల్లబెల్లి, దుగ్గొండి, నర్సంపేట, ఖానాపురం, నెక్కొండ, పర్వతగిరి, సంగెం, గీసుకొండ, వరంగల్, ఖిలా వరంగల్ మండలాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి. ఈ వర్షాలతో చెరువులు, కుంటలకు కొంత మేరకు నీటి ప్రవాహం చేరగా, సాగు పంటలకు తేమ లభించినట్లయింది. మరోవైపు రాయపర్తి, వర్ధన్నపేట మండలాల్లో మాత్రం తేలికపాటి వర్షాలు కురిశాయి. ఈ రెండు మండలాల్లో 2.5 నుంచి 15.5 మిల్లీమీటర్ల మధ్య వర్షపాతం నమోదైందని వాతావరణ విభాగ అధికారులు తెలిపారు. కాస్త ఉపశమనం గత కొన్ని రోజులుగా ఎండలు, ఉక్కపోతతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలకు ఈ వర్షాలు కొంత ఉపశమనం కలిగించాయి. ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గడంతో వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా మారింది. అయితే, ఒకటి రెండు చోట్ల లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీరు నిలిచిపోవడంతో స్థానికులు స్వల్ప ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలు వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న తదితర ఖరీఫ్ పంటలకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా భూగర్భ జలాలు, చెరువులు పూర్తిస్థాయిలో నిండాలంటే మరికొన్ని రోజుల పాటు విస్తారంగా వర్షాలు కురవాల్సిన అవసరం ఉంది. వర్షాలు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉండడంతో ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేయాలని వ్యవసాయ అధికారులు రైతులకు సూచిస్తున్నారు. 11 మండలాల్లో 15.6 నుంచి 64.4 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం వర్ధన్నపేట, రాయపర్తి మండలాల్లో తేలికపాటి వర్షం వ్యవసాయ పంటలకు కాస్త ఊపిరి
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బీఎల్ఏలు బాధ్యతాయుతంగా పనిచేయాలిరాయపర్తి: అర్హులైన ప్రతీ ఓటరు పేరు జాబితాలో ఉండేలా బీఎల్ఏలు బాధ్యతాయుతంగా పనిచేయాలని పాలకుర్తి ఎమ్మెల్యే మామిడాల యశస్వినిరెడ్డి సూచించారు. బుధవారం రాయపర్తి మండలంలోని గ్రామాల్లోని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, బీఎల్ఏలతో పాలకుర్తి మండలకేంద్రంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో బీఎల్ఏల పనితీరు ఓటరు జాబితా నిర్వహణ, క్షేత్రస్థాయిలో చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలు, పార్టీ బలోపేతంపై దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రజలతో మమేకమై నిరంతరం ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను వారికి వివరించాలన్నారు. పార్టీని గ్రామస్థాయిలో మరింత బలోపేతం చేయడంలో బీఎల్ఏల పాత్ర కీలకమన్నారు. ప్రతీ కార్యకర్త సమన్వయంతో పని చేసి పార్టీ విజయానికి కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు ఈదులకంటి రవీందర్రెడ్డి, బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు హామ్యానాయక్, మండల నాయకులు, సర్పంచ్లు పాల్గొన్నారు. పురావస్తు శాఖ భూములకు రక్షణ చర్యలున్యూశాయంపేట: జిల్లాలోని పురావస్తుశాఖ (ఏఎస్ఐ) ఆదీనంలోని భూములను డిమార్కేషన్ చేసి వాటి రక్షణకు అవసరమైన మ్యాపింగ్ సిద్ధం చేయాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద సంబంధిత శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో భారత పురావస్తు సర్వే అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేసి పెండింగ్ అంశాలను త్వరగా పరిష్కరించాలని సూచించారు. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంకాళోజీ సెంటర్: గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు తెలంగాణ సెర్ప్, కేంద్ర రూరల్ డెవలప్మెంట్ మంత్రిత్వ శాఖ సంయుక్తంగా ఇంక్యుబెటర్ ప్రోగ్రాంను చేపట్టినట్లు అదనపు కలెక్టర్ వైవీ గణేశ్ తెలిపారు. బుధవారం కలెక్టరేట్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో ఇంక్యుబేటర్ ప్రోగ్రాం వర్క్ షాప్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తయారీ, సేవా రంగాల్లో రాణిస్తున్న 300 మంది గ్రామీణ మహిళా వ్యాపారాలను ఎంపిక చేసి వీరికి ఛాలెంజ్ ఫండ్ ద్వారా ఆర్థిక సాయంతో పాటు బిజినెస్ ప్లానింగ్, సాంకేతిక శిక్షణ, ప్యాకేజింగ్, బ్రాండింగ్, డిజిటల్ రిటైల్ మార్కెటింగ్పై తోడ్పాటు అందించనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మహిళా వ్యాపారా ల ఆదాయంలో కనీసం 15 శాతం వృద్ధి సాధించడ మే కాకుండా స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలు పెంచి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడ మే ప్రఽ దాన లక్ష్యమన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీ ఆర్డీఓ పీడీ నాగపద్మజ, డీఆర్డీఓ అదనపు పీడీ శ్రీనివాస్, టి హబ్ ప్రతినిధి మణికంఠ, నాబార్డ్ డీడీఎం, ఎల్డీఎం, బ్యాంకు అధికారులు పాల్గొన్నారు. విద్యార్థుల భద్రతకు పాఠశాల మార్పుకాశిబుగ్గ: దేశాయిపేటలోని ప్రభుత్వ ప్రాథమిక, ఉన్నత పాఠశాల భవనం శిథిలావస్థకు చేరడంతో విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని కలెక్టర్ సత్యశారద ఆదేశాల మేరకు వేరే పాఠశాలకు మార్చినట్లు డీఈఓ రంగయ్యనాయుడు తెలిపారు. విద్యార్థుల వసతి, భద్రత దృష్ట్యా కలెక్టర్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని స్థానికంగా ఖాళీగా ఉన్న ఎయిడెడ్ నెహ్రూ మెమోరియల్ పాఠశాలలో మౌలిక వసతులు కల్పించి బుధవారం లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వరంగల్ మండల విద్యాధికారి వెంకటేశ్వర్రావు, మాజీ కార్పొరేటర్ బస్వరాజు కుమారస్వామి, అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల కమిటీ చైర్మన్ పద్మ, నెహ్రూ మెమోరియల్ స్కూల్ కరస్పాండెంట్ వేద ప్రకాశ్, ట్రస్ట్ సభ్యులు పూతల మధు, పూర్వ విద్యార్థులు అశోక్, సూర్య ప్రకాశ్, పాలడుగుల సురేందర్, హెడ్మాస్టర్లు భూముల రాజేష్, ఉషారాణి, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.
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ఉత్తములను గౌరవించుకుందాంకాళోజీ సెంటర్: సెప్టెంబర్ 5న నిర్వహించే ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రతి భావంతులైన ఉపాధ్యాయులను గౌరవించేందుకు పాఠశాల విద్యాశాఖ శ్రీకారం చుట్టింది. డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని అందజేసే ‘రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కారాలు–2026’ కోసం తగిన అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియను ప్రారంభించాల్సిందిగా విద్యాశాఖ సంచాలకులు డాక్టర్ నవీన్ నికోలస్ ఆదేశాల మేరకు జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి బి.రంగయ్యనాయుడు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను వెల్లడించారు. ఆగస్టు 14న జిల్లా స్థాయి సెలెక్షన్ కమిటీ ప్రతిపాదనలు.. ఆగస్టు 14న జిల్లా స్థాయి సెలెక్షన్ కమిటీ ప్రతిపాదనలు సమర్పించాలి. ఆగస్టు 15 నుంచి 24వ తేదీ వరకు హైదరాబాద్లోని మాసబ్ ట్యాంక్ ఐఏఎస్ ఈ ప్రిన్సిపాల్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతిపాదనల పరిశీలన. ఆగస్టు 29న తుది జాబితాను విద్యాశాఖ డైరెక్టర్కు సమర్పించనుట్లు విద్యాశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. అర్హులు ఎవరు? ప్రభుత్వ, స్థానిక సంస్థల పాఠశాలలతో పాటు ఎయిడెడ్, మోడల్ స్కూళ్లు, కేజీబీవీలు, టీజీఆర్ఈఐఎస్ గురుకులాలు, ఐఏఎస్ఈ, సీటీఈ, డైట్ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులు, ఫ్యాకల్టీలు ఈ పురస్కారాలకు అర్హులు. హెచ్ఎంలు, ప్రిన్సిపాళ్లకు కనీసం 15 సంవత్సరాలు, ఉపాధ్యాయులకు 10 సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలని పేర్కొన్నారు. ఎంపిక ఇలా.. రెండు విద్యాసంవత్సరాల్లో సాధించిన ప్రగతి ఆధారంగానే ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల నమోదు పెంపు, బడి మానేసే వారి శాతం తగ్గించడం, టెన్త్ వార్షిక పరీక్షల్లో 100 శాతం ఉత్తీర్ణత, గరిష్ఠంగా 9+ జీపీఏ ఫలితాలు సాధించడం, సైన్స్ ఫెయిర్లు, ఇతర రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో విద్యార్థులు సాధించిన పురస్కారాలు, తదితర వాటిని పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ పురస్కారాలకు కసరత్తు షురూ ఆగస్టు 14వ తేదీలోగా ప్రతిపాదనలు పంపాలి విద్యాశాఖ సంచాలకులు నవీన్ నికోలస్ ఆదేశాలు ఎంపిక ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది సెప్టెంబర్ 5న డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతిని పురస్కరి ంచుకుని ‘రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యా య పురస్కారాలు–2026’ కోస ం తగిన అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియను ప్రారంభం అయింది. రాష్ట్రస్థాయిలో ఎంపికై న ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులకు సెప్టెంబర్ 5 న జరిగే వేడుకల్లో వెండి పతకం (పసిడి పూతతో), శాలువా, రూ.10 వేల నగదు, ప్రశంసా పత్రం అందజేసి ఘనంగా సత్కరిస్తారు. –బి.రంగయ్య నాయుడు, డీఈఓ
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పంటలకు ప్రాణంపోగుంటలు పెట్టేందుకు రైతులు సన్నద్ధం● వరినాట్లపై వేచిచూసే ధోరణిలో అన్నదాతలు ● అదును దాటిన కాలం.. ఆరుతడి పంటలపై ఆలోచనసాక్షిప్రతినిధి, వరంగల్: జిల్లాలో మంగళవారం రాత్రి నుంచి మొదలైన ముసురు బుధవారం రాత్రి వరకు కొనసాగింది. రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా – 75 శాతం లోటు వర్షపాతం ఉన్న జిల్లాలో ఒకే రోజు 25 శాతం లోటు తగ్గి –50 శాతానికి చేరింది. దీంతో చాలా రోజుల తర్వాత రోజంతా కొనసాగిన ముసురు వాతావరణం పత్తి రైతులకు ఊరటనిస్తోంది. ఈసీజన్లో వర్షాభావం కారణంగా అనేక ప్రాంతాల్లో విత్తనాలు మొలకెత్త లేదు. మొలకెత్తినా ఎండిపోయాయి. దీంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలతో పత్తి పంట కోలుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తుండడంతో రైతులు పోగుంటలు (మొలకెత్తని చోట మళ్లీ విత్తనాలు) పెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. జిల్లాలో సాగు ఇలా.. జిల్లాలో మొత్తం సాధారణ సాగు 2,38,964 ఎకరాలు కాగా, బుధవారం నాటికి 1,17,857 (49 శాతం) ఎకరాల్లో మాత్రమే వివిధ పంటలు వేశారు. పత్తి 57,830 ఎకరాల్లో సాగై 53 శాతంగా నమోదు కాగా, వరి కేవలం 37,944 ఎకరాల (29 శాతం) వద్ద ఉంది. మొక్కజొన్న 6,026 ఎకరాల్లో సాగై సాధారణ లక్ష్యాన్ని దాటి 114 శాతానికి చేరగా, మిగిలిన విస్తీర్ణంలో సోయాబీన్, కంది, పెసర పంటలు వేశారు. కాగా, జిల్లాలోని ఎల్కతుర్తి, భీమదేవరపల్లి, కమలాపూర్, ధర్మసాగర్, వేలేరు, హస న్పర్తి మండలాల్లో పత్తి ఎక్కువగా సాగైంది. తొలి దఫా విత్తిన పంటల్లో ఖాళీలు ఏర్పడిన పొలాల్లో రైతులు మళ్లీ విత్తనాలు వేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. దీంతో ఎరువులు, విత్తనాల దుకాణాల్లో పత్తి విత్తనాల కొనుగోళ్లు మళ్లీ మొదలయ్యాయి. ఆరుతడి పంటలవైపు మొగ్గు ఇప్పటికే విత్తనాలు, దుక్కి, కూలీలు, ఎరువుల కోసం భారీగా ఖర్చు చేసిన రైతులు ఇప్పుడు మరోసారి విత్తనాలు కొనాల్సి వస్తోంది. పత్తి విత్తనాలతో పాటు సూక్ష్మ పోషకాలు, కలుపు మందులు, ఎరువుల కొనుగోళ్లతో ఎకరాకు పెట్టుబడి మరింత పెరుగుతోందని రైతులు చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ పంటను నిలబెట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అదనపు ఖర్చుకు వెనుకాడడం లేదు. ఇదిలా ఉంటే జూలై నెల ముగింపు దశకు చేరుకోవడంతో ఇంకా విత్తని రైతులు అధికారుల ప్రచారం నేపథ్యంలో పత్తికి బదులుగా కంది, పెసర, జొన్న, సజ్జ వంటి ఆరుతడి పంటలను ఎంచుకుంటున్నారు. తక్కువ కాలంలో పండే అవకాశం, వర్షాలపై ఆధారపడే స్వభావం కారణంగా ఈ పంటల సాగుపై ఆసక్తి పెరుగుతోంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షం అల్పపీడనం, వాయుగండం కారణంగా హనుమకొండ జిల్లాలో రెండు రోజులుగా మోస్తరు వర్షం కురిసింది. ఈ వర్షం వాడిపోతున్న మెట్ట పంటలకు జీవం పోసింది. బుధవారం ఉదయం 8.30 నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు అటోమెటిక్ వెదర్ స్టేషన్లో నమోదైన వివరాలను రాష్ట్ర ప్రణాళిక శాఖ విడుదల చేసింది. రాష్ట్రంలోనే ములుగు జిల్లా ఏటూరునాగారంలో అత్యధికంగా 152 మిల్లీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. ధ్రువీకరించిన విత్తనాలే వాడాలి.. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రైతులు ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవడమే లాభదాయకం. పోగుంటలు చేపట్టే రైతులు ధ్రువీకరించిన విత్తనాలను మాత్రమే వినియోగించాలి. వర్షాల తర్వాత పొలాల్లో నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకొని, అవసరాన్ని బట్టి మాత్రమే ఎరువులు, సూక్ష్మపోషకాలు వేయాలి. మొక్కల పెరుగుదల దశను బట్టి తెగుళ్ల ఉధృతి పెరగకుండా చూసుకోవాలి. – కె.ఆదిరెడ్డి, ఏడీఏ, హనుమకొండహసన్పర్తి వేలేరు దామెర భీమదేవరపల్లి ఎల్కతుర్తి ఐనవోలు కాజీపేట ఆత్మకూరు ధర్మసాగర్ కమలాపూర్ శాయంపేట నడికూడ హనుమకొండ జిల్లా సాగు గణాంకాలు (29.07.2026 నాటికి)మండలం వర్షం(మి.మీ)పంట సాధారణ సాగైన విస్తీర్ణం శాతం సాగు విస్తీర్ణం ( ఎకరాల్లో.. )పత్తి 1,09,570 57,830 53 వరి 1,47,977 37,944 26 మొక్కజొన్న 5,272 6,026 114 కంది 1,009 513 51 పెసర 157 227 145 మినుము 71 10 14 వేరుశనగ 82 25 3011 11 11.5 11.8 11.8 12.3 12.5 14.5 14.5 19.8 22.3 3.8సాధారణ వర్షపాతం: 391.0 మి.మీ. నమోదైన వర్షపాతం: 193.7 మి.మీ. లోటు : – 50 శాతం బుధవారం సగటు వర్షపాతం: 31.9 మి.మీ. బుధవారం సాధారణ వర్షపాతం: 7.8 మి.మీ. బుధవారం వ్యత్యాసం: + 309 శాతం
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ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో ప్రసవాల సంఖ్య పెంచాలిహన్మకొండ అర్బన్: జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ప్రసవాల సంఖ్య పెరిగేలా వైద్యాధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్ పాయ్ ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో బుధవారం నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో మాతా–శిశు ఆరోగ్యం, టీబీ ముక్త్ భారత్, సార్వత్రిక టీకాలు, అసంక్రమిత వ్యాధులు, సీజనల్ వ్యాధుల నివారణ కార్యక్రమాల పురోగతిని కలెక్టర్ సమీక్షించారు. వేగంగా కొనసాగుతున్న డిజిటైజేషన్ ఎస్ఐఆర్లో ఓటర్ల వివరాల డిజిటైజేషన్ను వేగవంతం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సి.సుదర్శన్ రెడ్డి ఆదేశించారు. హైదరాబాద్ నుంచి బుధవారం నిర్వహించిన వీడియో సమావేశంలో ఎస్ఐఆర్ పురోగతి, డిజిటలైజేషన్, పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణపై జిల్లా ఎన్నికల అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్ ఎన్.రవి, ఆర్డీఓలు వెంకటేశ్, వెంకన్న, జిల్లా ఎన్నికల పర్యవేక్షకుడు జగత్ సింగ్, హనుమకొండ తహసీల్దార్ రవీందర్రెడ్డి, సంబంధిత శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వ భూముల రక్షణే లక్ష్యం కాజీపేట అర్బన్: ప్రభుత్వ భూముల రక్షణే లక్ష్యంగా భూ రికార్డులు, క్షేత్రస్థాయి పరిస్థ్ధితులు ఒకేలా ఉండాలని హనుమకొండ కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్పాయ్ అధికారులకు సూచించారు. కాజీపేట మండలం భట్టుపల్లిలో గతంలో స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు, మాజీ సైనికులకు కేటాయించిన ప్రభుత్వ భూమిని కలెక్టర్ క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. కలెక్టర్ వెంట తహసీల్దార్ సీహెచ్.రాజు, ఆర్ఐ కృష్ణ,సర్వేయర్ స్టాలిన్ తదితరులున్నారు. ముంపు నివారణకు చర్యలు చేపట్టండిహన్మకొండ: వర్షాకాలంలో నాలాల నిర్వహణపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్పాయ్ సూచించారు. బుధవారం హనుమకొండలోని వంద ఫీట్ల రోడ్డు, అమరావతి నగర్, టీవీ టవర్ కాలనీ, గోపాలపూర్ ఊర చెరువు ప్రాంతాలను, నాలాను, నాలపై నిర్మిస్తున్న కల్వర్లు స్లాబ్ల నిర్మాణాన్ని గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, ఇరిగేషన్ అధికారులతో కలిసి కలెక్టర్ క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్పాయ్
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అర్బన్ హెల్త్కు సుస్తీ!కాశిబుగ్గ: ప్రజారోగ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని చెబుతున్న ప్రభుత్వం ఆచరణలో మాత్రం చొరవ చూపడం లేదనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. దీంతో మెరుగైన వైద్యసేవలందక రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వరంగల్ నగరంలోని అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లు (యూహెచ్సీలు) అరకొర వసతుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి. నగరంలో ఏడు యూహెచ్సీలు ఉన్నాయి. దేశాయిపేట, చింతల్, కీర్తినగర్, ఫోర్ట్రోడ్డు అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్లకు సొంత భవనాలు ఉన్నాయి. కాశిబుగ్గ, రంగశాయిపేట, ఎస్ఆర్ఆర్ తోట యూహెచ్సీలు అద్దె భవనాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. అద్దె భవనాల్లో నడుస్తున్న ఆస్పత్రులకు ఏడాదిగా అద్దె చెల్లించకపోవడం సమస్యగా మారింది. డాక్టర్లకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు.. ప్రభుత్వం నుంచి నాలుగు సంవత్సరాలుగా యూహెచ్సీలకు నిర్వహణ నిధులు రావడం లేదు. దీంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు అర్బన్ సెంటర్ల డాక్టర్లను వెంటాడుతున్నాయి. మూడేళ్ల నుంచి కరెంట్ బిల్లులు చెల్లించలేకపోతున్నారు. నోటీసుల మీద నోటీసులు వచ్చినా ఏం చేయలేకపోతున్నారు. ఇంటిఅద్దె, నీటిపన్నులు కూడా ప్రతీ ఏడాది పెరిగిపోతున్నా చెల్లించే పరిస్థితి లేదు. చివరకు ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్యాడ్స్ కూడా లేకపోవడంతో తెల్లకాగితాలపై డాక్టర్లు వైద్య పరీక్షలు, మందుల వివరాలు రాయాల్సి వస్తోంది. అన్ని వైద్యచికిత్సల వివరాలు, డ్రగ్స్ తదితర వాటి గురించి ఆన్లైన్లో నమోదు చేయడానికి వైఫై సౌకర్యం కల్పించడం లేదు. ఈ ఖర్చులు వైద్యులే భరించాల్సి వస్తోంది. భర్తీకాని ఖాళీ పోస్టులు.. పలు యూహెచ్సీల్లో స్టాఫ్నర్సుల కొరత తీవ్రంగా ఉంది. రెండు సంవత్సరాల నుంచి స్టాఫ్నర్సు పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నా భర్తీకి నోచుకోవడం లేదు. నాలుగు నెలల నుంచి ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు లేరు. దీంతో పలురకాల వైద్య పరీక్షల కోసం రోగులు ఎంజీఎం ఆస్పత్రి, ప్రైవేట్కు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. కాంట్రాక్టు సిబ్బంది అవుట్సోర్సింగ్కు.. కాంట్రాక్టు పద్ధతిపై అనేక సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న సిబ్బందిని అవుట్సోర్సింగ్ ఏజెన్సీకి అప్పగించారు. తమను రెగ్యులర్ ఉద్యోగులుగా చేస్తారని ఆశిస్తే ఔట్సోర్సింగ్కు అప్పగించడం అన్యాయమని సిబ్బంది వాపోతున్నారు. ఉద్యోగ భద్రత, పీఎఫ్ సౌకర్యం లేదని ఆందోళన చెందుతున్నారు. బయోమెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కరువు.. ప్రతీ క్లినిక్, ఆస్పత్రికి బయో మెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఏర్పాటు చేస్తారు. యూహెచ్సీలకు లేకపోవడంతో చెత్తాచెదారం పేరుకుపోతోంది. పరిశుభ్రత లేకపోవడం, వ్యర్థాలను ఎవరూ తీసుకెళ్లకపోవడంతో అనారోగ్యానికి గురవుతున్నామని ఆస్పత్రుల సమీపంలో ఉన్న ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వ్యాధుల బారినపడిన వారు యూహెచ్సీలకు వస్తే మరిన్ని ఇబ్బందులకు గురికావాల్సి వస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రూ.2లక్షల నిధులు మంజూరు చేస్తామని.. దేశాయిపేటలోని అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ను నేషనల్ క్వాలిటీ అస్యూరెన్స్ స్టాండర్స్ కింద మూడేళ్ల క్రితం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసింది. ఈ పథకం కింద ప్రతి సంవత్సరం అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ అభివృద్ధికి దాదాపు రూ.2 లక్షల నిధులు మంజూరు చేస్తామని అధికారులు ప్రకటించారు. అయితే ఈ పథకం గ డువు ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 26న ముగిసినా ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి నిధులు మంజూరు కాలేదు. అసౌకర్యాల నడుమ వరంగల్లోని యూహెచ్సీలు నాలుగేళ్లుగా మంజూరుకాని నిర్వహణ నిధులు స్టాఫ్ నర్సులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు లేక ఇబ్బందులు ఆస్పత్రుల్లో ప్రజలకు అందని మెరుగైన వైద్యసేవలుకాయకల్ప అవార్డులు నిధులు రాలే.. దేశాయిపేట, చింతల్, కీర్తినగర్ అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్లకు కాయకల్ప (శుచి శుభ్రత) అవార్డులను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీంతో ఈ అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్లకు పారితోషికం కింద రూ.50వేల నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు వ స్తాయని ఉన్నతాధికారులు చెప్పినా ఇంతవరకు రాలేదు. కనీసం ఈ డబ్బులు వ స్తే పారిశుద్ధ్య పనులు చేసే అవకాశం ఉంది. అయినా ఈ డబ్బులు ఎప్పుడు మంజూరు చేస్తారో తెలి యని పరిస్థితి నెలకొంది. యూహెచ్సీల్లో సి బ్బంది కొరత, అరకొర వసతులపై ఇన్చార్జ్ డీ ఎంహెచ్ఓ వి.ప్రకాశ్ను వివరణ కోరగా ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు రాకపోవడంతో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని, నిధులు రాగానే వసతులు వసతులు కల్పిస్తామన్నారు.
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పాఠశాలల అభివృద్ధిలో హెచ్ఎంలే కీలకంహసన్పర్తి: పాఠశాలల అభివృద్ధికి ప్రధానోపాధ్యాయులే మూల స్తంభాలని అదనపు కలెక్టర్ శేషాద్రి అన్నారు. హనుమకొండ జిల్లాలోని హసన్పర్తి, ఆత్మకూరు, శాయంపేట, భీమదేవరపల్లి, కమలాపూర్, ఐనవోలు, కాజీపేట మండలాలకు చెందిన ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కసూర్బా గాంఽధీ బాలికల విద్యాలయాలు, మోడల్ స్కూళ్ల ప్రధానోపాధ్యాయులకు మూడు రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్న శిక్షణ బుధవారం భీమారంలోని స్కిల్ స్టార్క్ పాఠశాలలో ప్రారంభమైంది. కార్యక్రమానికి అదనపు కలెక్టర్ శేషాద్రి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని బోధన–అభ్యసన ప్రక్రియలో సమర్థవంతంగా వినియోగించి, విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందించాలన్నారు. డీఈఓ గిరిఽరాజ్గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. ఈ శిక్షణ ద్వారా ప్రధానోపాధ్యాయులు తమ నాయకత్వ నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగుపర్చుకుని ప్రభుత్వ పాఠశాలల అభివృద్ధికి కృషి చేయాలన్నారు. కో–ఆర్డినేటర్ సుమ, కోర్సు డైరెక్టర్గా ఎ.శ్రీనివాస్ వ్యవహరించారు. శిక్షణలో ప్రధానోపాధ్యాయుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు కొల్లూరి వెంకన్న, రిసోర్స్పర్సన్లు మధు, వేణు ఆనంద్, బద్దం సుదర్శన్రెడ్డి, వెంకట రమణారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అదనపు కలెక్టర్ శేషాద్రి
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వరంగల్గురువారం శ్రీ 30 శ్రీ జూలై శ్రీ 202 1న నర్సంపేటలో జాబ్ మేళా7కాళోజీ సెంటర్: ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని నిరుద్యోగ యువతకు డీఆర్డీఏ ఆధ్వర్యంలో ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో డెవెలప్మెంట్ మేనేజర్, టైపి స్ట్, ఆఫీస్ సబార్డినేట్స్, విలేజ్ లైఫ్ మిత్రా పోస్టుల ఎంపికకు ఆగస్టు 1న (శనివారం) నర్సంపేటలోని మండల సమాఖ్య కార్యాలయంలో జాబ్మేళా నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా ఉపాధి అధికారి బి.సాత్విక బుధవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. డెవలప్మెంట్ మేనేజర్, టైపిస్ట్ పోస్టులకు డిగ్రీ, ఆఫీస్ సబార్డినేట్, విలేజ్ లైఫ్ మిత్ర పోస్టులకు 10వ తరగతి పాసైన వారు అర్హులన్నారు. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఆధార్, పాన్ కార్డు, విద్యార్హత సర్టిఫికెట్లు, బయోడేటా, అడ్రస్ ప్రూఫ్, రెండు పాస్పోర్టు సైజ్ ఫొటోలతో ఇంటర్వ్యూకు హాజరుకావాలన్నారు.
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కుంకుమేశ్వరాలయంలో వరుణయాగం● పూజల్లో పాల్గొన్న పరకాల ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాశ్రెడ్డి దంపతులుపరకాల: వరుణ దేవుడి కరుణతో సకాలంలో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి ప్రజలంతా సుఖ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు పరకాల ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాశ్రెడ్డి తెలిపారు. కుంకుమేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో హిరణ్య ఋష్య శృంగావాహన వరుణయాగ మహోత్సవాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. పరకాల ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాశ్రెడ్డి దంపతులు యాగంలో పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. పూజ కార్యక్రమంలో పరకాల ఆర్డీఓ వెంకన్న, మున్సిపల్ కమిషనర్ పి.పవన్, శ్రీకుంకుమేశ్వరస్వామి దేవస్థానం చైర్మన్ కొలుగూరి రాజేశ్వర్రావు, ఆలయ ధర్మకర్తలు, అర్చకులు, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
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స్కాన్ చెయ్.. అవినీతిని కడిగెయ్● ఎంజీఎంలో పలు చోట్ల గోడలపై క్యూఆర్ కోడ్లు ● స్కాన్ చేసి ఫిర్యాదు చేస్తే డబ్బులడిగిన వారిపై చర్యలుకాశిబుగ్గ: ‘ఎవరైనా మిమ్మల్ని డబ్బులు అడిగితే కింద ఉన్న క్యూ ఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి ఏసీబీకి ఆన్లైన్లో కంప్లైంట్ చేయండి’ అంటూ ఎంజీఎంలో పలు చోట్ల క్యూ ఆర్ కోడ్ల పోస్టర్లు అతికించారు. ఈమేరకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హెల్త్ మెడికల్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ ఆధ్వర్యంలో ఈ వినూత్న ఏర్పాటు చేశారు. ఎంజీఎంలో దాదాపు 30 చోట్ల స్టిక్కర్లు అంటించి అవినీతి జరగకుండా చూసేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. క్యూ ఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి ఫిర్యాదు చేస్తే ఏసీబీ అఽధికారులు రహస్యంగా వచ్చి డబ్బులు అడిగినవారిపై విచారణ జరిపి చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటారని వారు వివరించారు.
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ట్రాక్టర్ బోల్తా.. డ్రైవర్ మృతికమలాపూర్: కమలాపూర్ మండలం భీంపల్లికి చెందిన అరుకాల కుమారస్వామి (45) ప్రమాదవశాత్తు రోటోవేటర్ ట్రాక్టర్ అదుపు తప్పి బోల్తా పడి మృతి చెందాడు. ఈఘటన కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట మండలం అంకుషాపూర్ గ్రామ శివారులో బుధవారం చోటు చేసుకుంది. బంధువులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కుమారస్వామి కొన్నేళ్ల క్రితం జమ్మికుంటలోని దుర్గాకాలనీలో సొంతిల్లు కట్టుకొని నివసిస్తూ జమ్మికుంట, భీంపల్లిలో వ్యవసాయం చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఈక్రమంలోనే బుధవారం కమలాపూర్ మండలం భీంపల్లి, జమ్మికుంట పరిధి అంకుషాపూర్ గ్రామాల పరిధిలో రోటోవేటర్ కొట్టి పనులు ముగించుకుని వెళ్తున్న క్రమంలో ట్రాక్టర్ అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కన ఉన్న పంట పొలాల్లోకి దూసుకెళ్లి బోల్తా పడింది. ఈప్రమాదంలో ట్రాక్టర్ నడుపుతున్న కుమారస్వామి ట్రాక్టర్ కింద పడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. సమాచారం అందుకున్న జమ్మికుంట పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. ఈ ఘటనపై తమకు ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ఫిర్యాదు అందలేదని సీఐ రామకృష్ణ తెలిపారు.
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బుధవారం శ్రీ 29 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026రేపు, ఎల్లుండి ఉమ్మడి వరంగల్ పోలీస్ అధికారులతో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ సమావేశాలు సాక్షి ప్రతినిధి, వరంగల్ : తెలంగాణ పోలీసింగ్లో కొత్త విధానాలకు శ్రీకారం చుట్టే దిశగా రాష్ట్ర డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ జిల్లాల పర్యటనలను ఉమ్మడి వరంగల్నుంచే ప్రారంభిస్తున్నారు. ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యే పోలీసింగ్, సాంకేతికత ఆధారిత నేర నియంత్రణ, ప్రజా విశ్వాసాన్ని పెంపొందించే చర్యలపై జిల్లా పోలీస్ అధికారులతో నేరుగా చర్చించేందుకు రెండు రోజులు సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. జిల్లాల వారీగా పోలీసింగ్ పరిస్థితి, శాంతిభద్రతలు, పెండింగ్ కేసులు, నేరాల నియంత్రణ, ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కారం, సిబ్బంది పనితీరుపై సమగ్ర సమీక్ష చేపట్టనున్నట్లు సమాచారం. వరంగల్నుంచే శ్రీకారం... డీజీపీగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఆనంద్ ఆకస్మిక తనిఖీలు, కార్యక్రమాల్లో భాగంగా పలు జిల్లాల్లో పర్యటించారు. జిల్లాల వారీగా సమీక్షలకు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలను వేదికగా ఎంచుకోవడం పోలీస్ వర్గాల్లో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని కమిషనరేట్లు, జిల్లాల ఎస్పీలతో ఇదే తరహా సమావేశాలు నిర్వహించే కార్యక్రమానికి ఇదే నాంది కానుందని తెలుస్తోంది. మూడు విడతల్లో సమావేశాలు.. ఈ నెల 30న వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధి(వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ)లోని అధికారులతో డీజీపీ సమావేశమవుతారని సమాచారం. 31న జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, మహబూబాబాద్ జిల్లాల పోలీస్ అధికారులతో సమావేశాలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిసింది. గోప్యంగా ఏర్పాట్లు.. డీజీపీ పర్యటన షెడ్యూల్ను పోలీస్శాఖ అత్యంత గోప్యంగా ఉంచుతోంది. సమావేశాల్లో పాల్గొనే అధికారులకు మాత్రమే అంతర్గతంగా సమాచారం అందించినట్లు తెలుస్తోంది. భద్రత, సమావేశాల నిర్వహణకు సంబంధించిన ఏర్పాట్ల ను సైతం పరిమిత స్థాయిలోనే చేపడుతున్నారు. ప్రజా సమస్యలపై వేగంగా స్పందించే పోలీసింగ్, ప్రజలతో ప్రత్యక్ష అనుసంధానం, సాంకేతిక పరిజ్ఞా నం వినియోగం, జవాబుదారీతనం పెంపు, సిబ్బంది సామర్థ్యాల అభివృద్ధి వంటి అంశాలపై డీజీపీ ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించే అవకాశం ఉందని పోలీస్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. జిల్లాల వారీగా ఎదురవుతున్న సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకుని, వాటి పరిష్కారానికి తగిన కార్యాచరణ రూపొందించడమే ఈ సమావేశాల ప్రధాన ఉద్దేశంగా తెలుస్తోంది. రికార్డులతో సిద్ధమవుతున్న అధికారులు..డీజీపీ సమీక్ష నేపథ్యంలో వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్తోపాటు జిల్లాల వారీగా అధికారులు నివేదికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆయా జిల్లాల్లో గత ఏడాదినుంచి నమోదైన కేసులు, వాటి పరిష్కారం, పెండింగ్ దర్యాప్తులు, కోర్టు విచారణలు, శిక్షల శాతం, బైండోవర్ కేసులు, రౌడీషీటర్ల హిస్టరీ, మహిళల భద్రత, సైబర్ నేరాలు, మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణ, రోడ్డు ప్రమాదాలు, శాంతిభద్రతల నిర్వహణ తదితర అంశాలపై ప్రత్యేక నివేదికలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. వీటిని డీజీపీ ఎదుట పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ చేసేలా రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రజలకు చేరువయ్యే పోలీసింగ్పై దిశానిర్దేశానికి ప్రణాళిక వరంగల్ నుంచే డీజీపీ శ్రీకారం..
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ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేయాలి● రైతు విజ్ఞాన కేంద్రం కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ రాజ్కుమార్ గీసుకొండ: ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు తక్కువగా కురుస్తున్నందున వరికి బదులు ప్రత్యామ్నాయంగా కూరగాయలు, అపరాలు, నూనె గింజల పంటలను సాగు చేయాలని తెంగాణ రైతు విజ్ఞాన కేంద్రం కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ వెంకట రాజ్కుమార్ అన్నారు. మంగళవారం కొనాయమాకుల రైతు వేదికలో రైతు నేస్తం 100వ ఎపిసోడ్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం సందర్భంగా రైతులతో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఆగస్టు 15 లోపు కందులు, పెసర, మినుములు, అలసంద, ఉలవలు లాంటి పంటలను సాగు చేయాలన్నారు. రైతులకు కావాల్సిన విత్తనాలు ఆయా రైతువేదికల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు. మండల ప్రత్యేక అధికారి రమేశ్, తహసీల్దార్ ఎండీ రియాజుద్దీన్, సర్పంచ్ వజ్ర రాజు, ఏఓ హరిప్రసాద్బాబు, ఏఓ(టీ) సి.హెచ్ కృష్ణారెడ్డి, వెటర్నరీ డాక్టర్ శ్రీని వాస్, ఉద్యాన అధికారి మానస, ఏఈఓలు కావ్య, స్మిత, అఖిల, రాజేశ్, వేణుకుమార్, విత్తన డీలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధి సుదర్శన్ పాల్గొన్నారు. రైతు వేదికలో ఏర్పాటు చేసిన విత్తన మేళాను డీఏఓ విజయ్భాస్కర్ పరిశీలించారు.
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వరంగల్ -54% ఖిలావరంగల్ -57% హనుమకొండ -58% ధర్మసాగర్ -49%ప్రధాన ప్రాంతాల్లో లోటు వర్షపాతం ఇలా..ప్రస్తుతం నిల్వ: 1 టీఎంసీజనాభా : 12 లక్షలు (సుమారు )ధర్మసాగర్ రిజర్వాయర్ నిల్వ సామర్థ్యం : 1.5 టీఎంసీలు నల్లా కనెక్షన్లు : 1.80 లక్షలువాటర్ ట్యాంకర్లు : 13‘గ్రేటర్’లో తాగునీటి వ్యవస్థఈ నీటి నిల్వతో సరిపడే కాలం : 140 రోజులుసాక్షి, వరంగల్: వర్షాకాలం సగం దాటుతున్నా ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోయినా గ్రేటర్ వరంగల్వాసులకు ప్రస్తుతానికి తాగునీటి ఇబ్బందులు లేనట్లే. ధర్మసాగర్ రిజర్వాయర్కు దేవాదుల ఎత్తిపోతల నుంచి గోదావరి జలాలను పంపింగ్ చేయడంతో నగరానికి తక్షణ తాగునీటి సంక్షోభం తప్పినట్లయ్యింది. ప్రస్తుతం రిజర్వాయర్లో ఉన్న నిల్వలు, రోజువారీ వినియోగాన్ని పరిశీలిస్తే మరో 140 రోజులపాటు (నాలుగు నెలల 20 రోజులు) నగరానికి తాగునీటి సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయమూ ఉండదు. ధర్మసాగర్ రిజర్వాయర్ పూర్తి నిల్వ సామర్థ్యం 1.5 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం ఒక టీఎంసీ నీరు అందుబాటులో ఉంది. గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో రోజుకు సగటున 6 ఎంసీఎఫ్టీ(మిలియన్ క్యూబిక్ ఫీట్)ల నీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న నిల్వలు, వినియోగాన్ని బట్టి మరో 140 రోజుల అవసరాలను తీర్చే సామర్థ్యం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. కానీ, ఇలానే వర్షాభావం ఉంటే భవిష్యత్లో నగరంలో తీవ్ర నీటి ఇబ్బందులు తప్పవని భావిస్తున్నారు. కొన్ని విలీన గ్రామాలకు తప్పని నీటి తిప్పలు... గ్రేటర్ వరంగల్లోని 66 డివిజన్లలో సుమారు 1.80 లక్షల నల్లా కనెక్షన్లు ఉన్నాయి.పైపులైన్ ద్వారా నీరు సక్రమంగా అందని ప్రాంతాలకు ప్రస్తుతం 13 వాటర్ ట్యాంకర్ల ద్వారా తాగునీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. విలీన గ్రామాలు దూపకుంట, పోతరాజుపల్లి, కొత్తపేట, పైడిపల్లి, హసన్పర్తిలోని కొన్ని కాలనీలు తదితర ప్రాంతాల్లో ఈ ట్యాంకర్లే ప్రధాన ఆధారమవుతున్నాయి. పాత పైపులైన్లు, తరచూ పగిలే పైపులు, అక్రమ కనెక్షన్లతో తరచూ లీకేజీలు ఏర్పడుతున్నాయి. లీకేజీలను అరికట్టగలిగితే అదే నీటితో మరింత మంది వినియోగదారులకు సరఫరా చేసే అవకాశం ఉంటుందని సిటీవాసులంటున్నారు. వర్షాలు వస్తేనే ఇంకా ఫుల్ నీళ్లు.. దేవాదుల పథకంలో భాగంగా జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి (ఎల్లంపల్లి) ప్రాజెక్టు నుంచి గోదావరి జలాలను పంపింగ్ చేసి, వరంగల్ జిల్లా గీసుకొండ మండలం సింగాపూర్ రిజర్వాయర్కు తరలిస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి ప్రత్యేక పైపులైన్ ద్వారా ధర్మసాగర్ జలాశయంలోకి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా దశలవారీగా నీటిని తరలిస్తూ నగరానికి తాగునీటి భద్రత కల్పిస్తున్నామని బల్దియా కమిషనర్ వెంకన్న తెలిపారు. ప్రస్తుతం దేవాదుల పథకం ద్వారా ధర్మసాగర్కు నీటిని అందించడం వల్ల తక్షణ ప్రమాదం లేకపోయినా, రిజర్వాయర్ పూర్తిస్థాయిలో నిండాలంటే రానున్న రోజుల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురవాల్సిన అవసరం ఉంది. వర్షాలు లేకుంటే భవిష్యత్లో నీటి నిర్వహణ సవాల్గా మారే అవకాశం ఉంది. అందుకే నిల్వల సంరక్షణ, లీకేజీల నియంత్రణ, ప్రత్యామ్నాయ నీటి వనరుల అభివృద్ధిపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని నగరవాసులు కోరుతున్నారు. ‘గ్రేటర్ వరంగల్’కు అందుబాటులో 140 రోజులకు సరిపడా నీరు దేవాదులనుంచి ధర్మసాగర్ రిజర్వాయర్లోకి పంపింగ్ 1.5 టీఎంసీల నిల్వ సామర్థ్యముంటే ప్రస్తుతం ఒక టీఎంసీ వర్షాభావం ఇలానే ఉంటే భవిష్యత్లో తీవ్ర ఇబ్బందులు రోజువారీ నీటి సరఫరా : 6 ఎంసీఎఫ్టీలు (మిలియన్ క్యూబిక్ ఫీట్)డివిజన్లు 66రోజూ నీరు అందే కాలనీలు : 60%లీకేజీలతో వృథా : సుమారు 25%రెండు రోజులకోసారి నీరు అందే కాలనీలు : 40%
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స్పోర్ట్స్ హాస్టల్లో ప్రవేశాలకు ముగిసిన ఎంపికలువరంగల్ స్పోర్ట్స్: హనుమకొండ రీజనల్ స్పోర్ట్స్ హాస్టల్లో ప్రవేశాల కోసం జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో రెండు రోజులపాటు నిర్వహించిన ఎంపిక పోటీలు మంగళవారం ముగిశాయి. అథ్లెటిక్స్, జిమ్నాస్టిక్స్, హ్యాండ్బాల్, స్విమ్మింగ్, రెజ్లింగ్ క్రీడల్లో మొత్తం 57 సీట్ల భర్తీ కోసం నిర్వహించిన ఎంపికలకు రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి 450 మంది క్రీడాకారులు హాజరైనట్లు హనుమకొండ డీవైఎస్ఓ కొత్త ప్రశాంత్ తెలిపారు. ప్రతిభ, మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపికై న క్రీడాకారులకు త్వరలో సమాచారం అందజేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎంపికల ప్రక్రియను సాట్ అబ్జర్వర్లు సతీశ్రెడ్డి, దీపక్ ప్రసాద్, సుధాకర్ యాదవ్, సంతోష్చారి, రాజేశ్ పర్యవేక్షించారు. డీఎస్ఏ కోచ్లు రాయబారపు నవీన్కుమార్, కందికొండ రాజు, బొడ్డు విష్ణువర్ధన్, రాజారపు రమేశ్, సంఘాల బాధ్యులు మంచాల స్వామిచరణ్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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నీటి రక్షణ పద్ధతులపై అవగాహన ఉండాలిపర్వతగిరి: ప్రత్యామ్నాయ పంటలు, నీటి సంరక్షణ పద్ధతులపై రైతులు అవగాహన కలిగి ఉండాలని వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే కేఆర్.నాగరాజు అన్నారు. ఈ మేరకు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం నిర్వహించిన రైతు నేస్తం వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో కలెక్టర్ సత్యశారదతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే నాగరాజు మాట్లాడుతూ ఎల్నినో, వర్షాభావ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అనుసరించాల్సిన వ్యూహాల పై సంబంధిత అధికారులు రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని కోరారు. జొన్న, సజ్జ, పెసర, మినుము, కంది వంటి ఆరతడి పంటలను సాగుచేయాలన్నారు. భూగర్భ జలాల పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించి రైతులకు సరైన సమాచారం అందించాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. ఉద్యాన పంటలు పండ్లు, కూరగాయలు, ఆయిల్పామ్ పంటల సాగును పెంచేలా ఉద్యానశాఖ అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ సంధ్యారాణి, వ్యవసాయశాఖ అధికారులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షురాలు సావిత్రి, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు పిన్నింటి అనిల్రావు, సర్పంచ్ శంకర్, సర్పంచ్ల ఫోరం మండల అధ్యక్షుడు వెంకటేశ్వరరావు, పర్వతగిరి గ్రామశాఖ అధ్యక్షుడు కుసం రామచందర్, భిక్షపతి, వెంకన్న, తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆశ్రమ పాఠశాలను సందర్శన పర్వతగిరి మండలకేంద్రంలోని గిరిజన ఆశ్రమ బాలుర పాఠశాలను ఎమ్మెల్యే కేఆర్.నాగరాజు, కలెక్టర్ సత్యశారద మంగళవారం సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు అందుతున్న భోజనం, వసతి, తాగునీరు, పరిశుభ్రత, మరుగుదొడ్ల సౌకర్యాలను పరిశీలించారు. హాస్టల్లో హాజరు పట్టికను పరిశీలించి విధులకు హాజరు కాని సిబ్బందిపై మండిపడ్డారు. అనంతరం విద్యార్థులతో కలిసి భోజనం చేసి ఆహార నాణ్యతను తెలుసుకున్నారు. హాస్టల్లోని 150 మంది విద్యార్థులకు ఎమ్మెల్యే దుప్పట్లు పంపిణీ చేశారు. వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే కేఆర్ నాగరాజు
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ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేయాలి● కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్పాయ్ ఎల్కతుర్తి: వర్షాభావ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని రైతులు ప్రత్యామ్నాయ పంటలను సాగు చేయాలని కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్పాయ్ రైతలకు సూచించారు. హైదరాబాద్ నుంచి రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు, వ్యవసాయ శాఖ ఉన్నతాధికారులు మంగళవారం ‘రైతు నేస్తం’ 100వ ఎపిసోడ్ కార్యక్రమాన్ని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా నిర్వహించారు. ఎల్కతుర్తి రైతువేదిక నుంచి కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ రైతులు పెసర, కందులు, నువ్వులు, మినుముల వంటి ఆరుతడి పంటలను సాగు చే యాలని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రగతిశీల రైతులను కలెక్టర్ సన్మానించి విత్తనాలను పంపిణీ చేశారు. ఎల్కతుర్తి సర్పంచ్ లావణ్య, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి విజయ్చంద్ర, ఏడీఏ ఆదిరెడ్డి, జిల్లా ఉద్యానశాఖ అధికారి కమలాకర్రెడ్డి, తహసీల్దార్ ప్రసాదరావు, ఎంపీడీఓ విజయ్కుమార్, అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, రైతులు పాల్గొన్నారు. నీటి పునర్వినియోగానికి కార్యాచరణ రూపొందించాలిహన్మకొండ అర్బన్: శుద్ధిచేసిన మురుగు నీటిని పునర్వినియోగం చేసుకునేందుకు సమగ్ర కార్యాచరణ రూపొందించాలని కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్పాయ్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఎస్టీపీల ద్వారా శుద్ధిచేసే నీటి పునర్వినియోగంపై మంగళవారం కలెక్టరేట్లో సంబంధిత శాఖల అధికారులు, కన్సల్టెంట్లతో వర్క్షాప్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ శుద్ధి చేసిన నీటిని చెరువుల పునరుజ్జీవనం, ఉద్యానవనాలు, పరిశ్రమలు, ప్రభుత్వరంగ సంస్థలకు వినియోగిస్తే మంచినీటి వినియోగాన్ని గణనీయంగా తగ్గించవచ్చన్నారు. వర్క్షాప్లో జీడబ్ల్యూఎంసీ కమిషనర్ వెంకన్న, డీఎఫ్ఓ ముకుందరెడ్డి, ఎస్ఈ రాజ్కుమార్, అధికారులు, కన్సల్టెంట్లు పాల్గొన్నారు.
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పరకాలలో దంచికొట్టిన వానపరకాలలో భూపాలపల్లి రోడ్డుపై నిలిచిన వర్షపు నీటిలో వెళ్తున్న వాహనాలు రోడ్లపై నిలిచిపోయిన వరద నీరు ● వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బందులుపరకాల: పరకాల పట్టణంలో మంగళవారం సాయంత్రం వాన దంచికొట్టింది. 30 నిమిషాల పాటు కురిసిన వర్షంతో ప్రజలు బయటకు రాలేదు. ఈ సీజన్లో ఇదే మొదటి భారీ వర్షం. వర్షం పడుతున్నంత సేపు ప్రజలు కేరింతలు కొట్టారు. చెరువులు, కుంటల్లో నీళ్లు లేకపోవడంతో వ్యవసాయ బావులు, బోర్లు అడుగంటిపోయి రైతులు, ప్రజలు ఇబ్బందులు పడగా.. సోమవారం రాత్రి, మంగళవారం సాయంత్రం కురిసిన వర్షంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కాగా, రోడ్లపై వర్షపు నీరు చేరడంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది.
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స్పోర్ట్స్ హాస్టల్లో ప్రవేశాలకు ముగిసిన ఎంపికలుహనుమకొండ డీవైఎస్ఓ కొత్త ప్రశాంత్ వరంగల్ స్పోర్ట్స్: హనుమకొండ రీజినల్ స్పోర్ట్స్ హాస్టల్లో ప్రవేశాల కోసం జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో రెండు రోజులపాటు నిర్వహించిన ఎంపిక పోటీలు మంగళవారం ముగిశాయి. అథ్లెటిక్స్, జిమ్నాస్టిక్స్, హ్యాండ్బాల్, స్విమ్మింగ్, రెజ్లింగ్ క్రీడల్లో మొత్తం 57 సీట్ల భర్తీ కోసం నిర్వహించిన ఎంపికలకు రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి 450 మంది క్రీడాకారులు హాజరైనట్లు హనుమకొండ డీవైఎస్ఓ కొత్త ప్రశాంత్ తెలిపారు. ప్రతిభ, మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపికై న క్రీడాకారులకు త్వరలో సమాచారం అందజేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎంపికల ప్రక్రియను సాట్ అబ్జర్వర్లు సతీశ్రెడ్డి, దీపక్ ప్రసాద్, సుధాకర్ యాదవ్, సంతోష్చారి, రాజేశ్ పర్యవేక్షించారు. డీఎస్ఏ కోచ్లు రాయబారపు నవీన్కుమార్, కందికొండ రాజు, బొడ్డు విష్ణువర్ధన్, రాజారపు రమేశ్, కూరపాటి రమేశ్, ఓనపాకల శంకర్, మహ్మద్ అఫ్జల్, దేవిక, శ్రీమన్నారాయణ, వివిధ క్రీడా సంఘాల బాధ్యులు మంచాల స్వామిచరణ్, కోడెం రాజలింగం, సాంబయ్య, సారంగపాణి, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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మాకేది భరోసా?● చెన్నారావుపేట మండలంలోని లింగగిరిలో ఓ మహిళ ఎకరం పొలం కొనుగోలు చేసింది. కొత్త పట్టా పాస్ పుస్తకం, ఆధార్, బ్యాంకు ఖాతాను సంబంధిత ఏఈఓకు ఇచ్చారు. ఆన్లైన్ కూడా పూర్తయింది. అయినా పెట్టుబడి సాయం అందలేదు. ● నెక్కొండ మండలానికి చెందిన ఓ రైతుకు ఎకరం పొలం ఉంది. ప్రతీ సంవత్సరం రైతు భరోసా వస్తుంది. అయితే ఇటీవల బ్యాంకు ఖాతా మార్పు చేయించుకున్నారు. నూతనంగా ఏఈఓ వద్ద రైతు భరోసా ఆన్లైన్ నమోదు చేసుకున్నాడు. ఇంకా పెట్టుబడి సాయం జమ కాలేదు. ఖిలా వరంగల్: జిల్లాలో భూమి క్రయవిక్రయాల ద్వారా కొత్తగా పట్టాదారు పాసు పుస్తకం పొందిన రైతులకు ఇంకా రైతు భరోసా అందలేదు. ప్రభుత్వం ఖరీఫ్ సీజన్ పెట్టుబడి సాయాన్ని కొత్తగా పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు పొందిన రైతులకు కూడా అందిస్తామని ప్రకటించింది. దీంతో నూతనంగా పట్టా పాస్ పుస్తకాలు పొందిన రైతులు ఆయా గ్రామాల్లోని ఏఈఓ, మండల వ్యవసాయ అధికారి కార్యాలయాల్లో పట్టా పాస్ పుస్తకం, బ్యాంకు ఖాతా, ఆధార్ జిరాక్సులు ఇచ్చి ఆన్లైన్లో నమోదు చేయించుకున్నారు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వసాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అర్హులైన రైతులందరికీ పెట్టుబడి సాయం అందుతుందని ఆయా మండల వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. జిల్లాలో రూ.145.99 కోట్లు జమ జిల్లాలోని 13 మండలాల పరిధిలో రైతు భరోసా పథకంలో నమోదైన 1,55,396 మంది రైతులకు ఇటీవల రూ.145.99 కోట్లు వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో ప్రభుత్వం జమ చేసింది. వ్యవసాయాధికారుల లెక్కల ప్రకారం సుమారు 54 ఎకరాల వరకు ఉన్న పట్టాదారులందరికీ రూ.6వేల చొప్పున జమ చేశారు. అయితే బ్యాంకు ఖాతాలు మార్పు చేసుకున్న రైతులకు ‘టు బీ ప్రాసెస్’ అని వస్తుంది. కొత్త పట్టాదారుల ఎదురుచూపులు జిల్లాలో 1,671 మంది నమోదు ఇప్పటివరకు 1,55,396 మంది రైతులకు రూ.145.99కోట్లు జమనిర్ణీత గడువు లోపే ఆన్లైన్ ప్రభుత్వం కొత్తగా పట్టా పాస్ పుస్తకాలు పొందిన రైతులకు జూలై 5వ తేదీ లోపు ఆన్లైన్ చేయించుకోవాలని గడువు విధించింది. జిల్లాలో 1,671 మంది రైతులు నూతనంగా పట్టాదారులుగా నమోదయ్యారు. నిబంధనల ప్రకారం ప్రకటించిన తేదీలోగా పట్టా చేసుకున్నా.. వారికి రైతు భరోసా అందకపోవడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. త్వరలో జమవుతాయి.. జిల్లాలో నూతనంగా పట్టాదారు పాస్పుస్తకాలు పొందిన 1,671 మందికి రైతు భరోసా వస్తుంది. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గడువులోపు ఆన్లైన్ నమోదు చేసి ప్రభుత్వానికి నివేదించాం. త్వరలోనే నూతన రైతులకు తమ ఖాతాలోకి భరోసా నిధులు జమ అవుతాయి. – విజయభాస్కర్, జిల్లా వ్యవసాయాధికారి
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మండలాల వారీగా పట్టా పాస్ పుస్తకాలు పొందిన రైతులురైతుల సంఖ్యమండలం చెన్నారావుపేట దుగ్గొండి గీసుగొండ ఖానాపురం ఖిలావరంగల్ నల్లబెల్లి నర్సంపేట నెక్కొండ పర్వతగిరి రాయపర్తి సంగెం వరంగల్ వర్ధన్నపేట 113 128 145 73 104 131 117 151 173 198 151 34 153
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భూసమస్యల పరిష్కారానికి రీసర్వేఆత్మకూరు: భూసమస్యల పరిష్కారానికి రీసర్వే నిర్వహిస్తున్నట్లు అదనపు కలెక్టర్ రవి తెలిపారు. అగ్రంపహాడ్ గ్రామంలో భూముల రీసర్వేపై మంగళవారం నిర్వహించిన అవగాహన సదస్సులో ఆయన మాట్లాడారు. రీసర్వేతో ఏళ్లనాటి భూసమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని, రైతులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి సూచించారు. పారదర్శకంగా సర్వే చేయాలని, ప్రతి రైతుకు సమాచారం అందించాలని ఆదేశించారు. జియో ట్యాగింగ్ చేస్తే ఎవరికీ ఇబ్బందులు ఉండవని, గొడవలు, కోర్టు కేసులున్న భూములకు సర్వే ఉండదని తెలిపారు. ఆర్డీఓ డీఎస్ వెంకన్న, తహసీల్దార్ జగన్మోహన్రెడ్డి, ఆర్ఐ హారిక, జీపీఓ రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు.. అదనపు కలెక్టర్ రవి
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రాకాసి సమాధులు @ గట్లనర్సింగాపూర్భీమదేవరపల్లి: మండల పరిధిలోని గట్లనర్సింగాపూర్ గ్రామంలోని చెరువులో ప్రాచీన కాలం నాటి రాకాసి సమాధులు (మెగాలిథిక్ సమాధులు) వెలుగుచూశాయి. ఇక్కడ లభించిన ఆధారాలను బట్టి ఇనుప రాతియుగంలోనే ఆదిమ మానవులు ఈ ప్రాంతంలో ఆవాసాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. అప్పట్లో మానవుడు మరణించిన తర్వాత అతడి మృతదేహాన్ని భూమిలో సమాధి చేసేవారు. అతడు జీవించి ఉన్నప్పుడు ఉపయోగించిన ఆభరణాలు, వస్తువులు, మట్టి పాత్రలను కూడా ఆ సమాధిలోనే ఉంచేవారు. ఆ తర్వాత సమాధిపై బల్లపరుపుగా ఉండే పెద్ద సమాంతర బండరాయిని కప్పి, దానికి ఒక చిన్న రంధ్రాన్ని ఏర్పాటు చేసేవారు. దేవుడు కరుణించి తిరిగి జీవం వస్తే, ఆ రంధ్రం గుండా శ్వాస తీసుకునేందుకు వీలుంటుందనే ప్రగాఢ విశ్వాసం ఆనాటి ప్రజలది. వేల ఏళ్ల నాటి చారిత్రక వారసత్వ సంపద కలిగిన ఈ రాకాసి సమాధులు కొందరి స్వార్థానికి బలైపోతున్నాయి. గట్లనర్సింగాపూర్ చెరువు ప్రాంతంలో ఒకప్పుడు సుమారు 60 వరకు సమాధులు ఉండగా.. చెరువు భూములను ఆక్రమించి సేద్యం చేయడం, జేసీబీలతో మట్టిని అక్రమంగా తరలించడంతో ఈ సమాధులు ధ్వంసమయ్యాయి. ప్రస్తుతం సమాధుల చుట్టూ ఉన్న బండరాళ్లు ఒక వరుస క్రమంలో పేర్చినట్లు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. చారిత్రక ప్రాధాన్యం ఉన్న ఈ ప్రాచీన ఆధారాలు అంతరించిపోకుండా ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి, మిగిలిన సమాధులను గుర్తించి, రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ఇనుప రాతి యుగం నాటి ఆధారాలు లభ్యం అక్రమ తవ్వకాలతో ముప్పులో చారిత్రక సంపద
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నేడు కొండగిరి సాయినాథ ఆలయంలో పూజలుగీసుకొండ: గీసుకొండ మండలం కోటగండి వద్ద వరంగల్–నర్సంపేట రహదారి పక్కన నిర్మించిన కొండగిరి సాయినాథ ఆలయం భక్తులను అలరిస్తోంది. కోట మైసమ్మ ఆలయం వెనక భాగంలో కొండా దంపతులు స్వంత ఖర్చుతో ఆలయాన్ని నిర్మించారు. ఆలయ ప్రాంగణం విశాలంగా ఉండి పచ్చదనంతో భక్తులకు ఆహ్లాదాన్ని పంచుతోంది. ప్రతీ రోజు కోటమైసమ్మ, సాయి బాబాకు మొక్కులు చెల్లించడానికి భక్తులు తరలి వస్తుండటంతో ఈ ప్రాంతం ప్రముఖ భక్తి కేంద్రంగా మారింది. కాగా నేడు (బుధవారం) గురుపూర్ణిమ సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్నారు. అనంతరం భక్తులకు అన్నప్రసాద వితరణ చేయనున్నారు. బాబాను ప్రత్యక్ష దైవంగా, గురువుగా భావించి గురుపూర్ణిమ పండుగ రోజు పూజిస్తారు. అన్నారం దర్గా హుండీ లెక్కింపు పర్వతగిరి: మండలంలోని అన్నారం షరీఫ్ హజ్రత్ సయ్యద్ యాకుబ్ షావలి దర్గా హుండీ లెక్కింపు మంగళవారం వక్ఫ్బోర్డు ఆధ్వర్యంలో లెక్కించారు. ఈ సందర్భంగా వక్ఫ్బోర్డ్ ఇన్స్పెక్టర్ రియాజ్ మాట్లాడుతూ 2025 నవంబర్ 13 నుంచి జూలై 28వ తేదీ వరకు హుండీలో భక్తులు వేసిన కానుకలను లెక్కిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో వక్ఫ్బోర్డు అసిస్టెంట్ సెక్రటరీలు మన్సూర్అలీ, ఫారుక్ హుస్సేన్, అమీన్ అహ్మద్, ఆఫీస్ అసిస్టెంట్స్ జలీల్, అఖిల్, వరంగల్ ఇన్స్పెక్టర్ రియాజ్, దర్గా సిబ్బంది ఎస్కె.ఆజాద్, ఎస్కె.ఫిరోజ్, జక్కుల దర్గయ్య, సర్పంచ్ గాడిపెల్లి మహేందర్, అధికారులు లెక్కింపు ప్రక్రియను పర్యవేక్షించారు. నగరాన్ని ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దాలి వరంగల్ అర్బన్: వరంగల్ మహానగరాన్ని ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దాలని జీడబ్ల్యూఎంసీ కమిషనర్ టి.వెంకన్న ఆదేశించారు. మంగళవారం నగరంలోని పార్కులు, సెంట్రల్ మీడియన్లు, నర్సరీలు, గ్రాండ్ ఎంట్రెన్స్ల వద్ద చేపడుతున్న సుందరీకరణ పనులను కమిషనర్ తనిఖీ చేశారు. హనుమకొండ పబ్లిక్గార్డెన్ను సందర్శించి మొక్కల నిర్వహణ తీరును పరిశీలించారు. ఎల్లాపూర్లో జీడబ్ల్యూఎంసీ నర్సరీని సందర్శించారు. ఎల్లాపూర్లో కరీంనగర్ గ్రాండ్ ఎంట్రెన్స్ పనులు అడిగి తెలుసుకున్నారు. హసన్పర్తి యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ (ఏబీసీ) కేంద్రం వద్ద గ్రీనరీ ప్రాంతంలో మొక్కలు నాటారు. ఎస్ఈ రాజ్కుమార్, హెచ్ఓ లక్ష్మారెడ్డి, ఈఈ రవికుమార్, ఏఈ వరుణ్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. అదేవిధంగా టౌన్ ప్లానింగ్, డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్(డీఆర్ఎఫ్), జీడబ్ల్యూఎంసీ సిబ్బంది సంయుక్తంగా చేపడుతున్న ప్రత్యేక డ్రైవ్ను కమిషనర్ క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. నగరలో అనధికారికంగా ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలు, బిల్బోర్డులను ఈనెల 15లోగా తొలగించాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు. అనంతరం ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రభుత్వ భవనాలు, గోడలపై వాల్రైటింగ్స్, పోస్టర్లు, పెయింటింగ్లను తొలగించి, వాటి స్థానంలో ప్రభుత్వ అభివృద్ధి, సంక్షేమ ప థకాలను ప్రతిబింబించే ఆకర్షణీయమైన వాల్ పెయింటింగ్ వేయనున్నట్లు కమిషనర్ వెల్లడించారు. మోడల్ స్కూళ్లలోని సమస్యలు పరిష్కరించాలి నర్సంపేట: మోడల్ స్కూళ్లలోని సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి పైసా గణేశ్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు పట్టణంలోని మోడల్ స్కూల్ను మంగళవారం ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకుడు పసునూరి రవీందర్ ఆధ్వర్యంలో సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా గణేశ్ మాట్లాడుతూ నర్సంపేట పట్టణంలోని మోడల్ స్కూల్లో ఇప్పటికీ యూనిఫామ్స్ ఇవ్వలేదన్నారు. అన్నంలో రాళ్లు, పురుగులు వస్తున్నప్పటికీ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. ఇప్పటికై నా జిల్లాలోని అన్ని మోడల్ స్కూళ్లలో పూర్తిస్థాయిలో యూనిఫామ్స్ ఇవ్వడంతో పాటు మౌలిక వసతులు కల్పించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రవీందర్, కార్తీక్, ఈశ్వర్, నాని, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నయా పోలీస్!రేపు, ఎల్లుండి ఉమ్మడి వరంగల్ పోలీస్ అధికారులతో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ సమావేశాలు సాక్షి ప్రతినిధి, వరంగల్ : తెలంగాణ పోలీసింగ్లో కొత్త విధానాలకు శ్రీకారం చుట్టే దిశగా రాష్ట్ర డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ జిల్లాల పర్యటనలను ఉమ్మడి వరంగల్ నుంచే ప్రారంభిస్తున్నారు. ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యే పోలీసింగ్, సాంకేతికత ఆధారిత నేర నియంత్రణ, ప్రజా విశ్వాసాన్ని పెంపొందించే చర్యలపై జిల్లా పోలీస్ అధికారులతో నేరుగా చర్చించేందుకు రెండు రోజులపాటు సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. జిల్లాల వారీగా పోలీసింగ్ పరిస్థితి, శాంతిభద్రతలు, పెండింగ్ కేసులు, నేరాల నియంత్రణ, ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కారం, సిబ్బంది పనితీరుపై సమగ్ర సమీక్ష చేపట్టనున్నట్లు సమాచారం. వరంగల్ నుంచే శ్రీకారం... డీజీపీగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఆనంద్ ఆకస్మిక తనిఖీలు, కార్యక్రమాల్లో భాగంగా పలు జిల్లాల్లో పర్యటించారు. జిల్లాల వారీగా సమీక్షలకు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలను వేదికగా ఎంచుకోవడం పోలీస్ వర్గాల్లో ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని కమిషనరేట్లు, జిల్లాల ఎస్పీలతో ఇదే తరహా సమావేశాలు నిర్వహించే కార్యక్రమానికి ఇదే నాంది కానుందని తెలుస్తోంది. మూడు విడతల్లో సమావేశాలు.. ఈ నెల 30న వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధి(వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ)లోని అధికారులతో డీజీపీ సమావేశమవుతారని విశ్వసనీయవర్గాల సమాచారం. 31న జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, మహబూబాబాద్ జిల్లా పోలీస్ అధికారులతో సమావేశాలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిసింది. గోప్యంగా ఏర్పాట్లు.. డీజీపీ పర్యటన షెడ్యూల్ను పోలీస్శాఖ అత్యంత గోప్యంగా ఉంచుతోంది. సమావేశాల్లో పాల్గొనే అధికారులకు మాత్రమే అంతర్గతంగా సమాచారం అందించినట్లు తెలుస్తోంది. భద్రత, సమావేశాల నిర్వహణకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను సైతం పరి మిత స్థాయిలోనే చేపడుతున్నారు. ప్రజా సమస్యలపై వేగంగా స్పందించే పోలీసింగ్, ప్రజలతో ప్ర త్యక్ష అనుసంధానం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియో గం, జవాబుదారీతనం పెంపు, సిబ్బంది సామర్థ్యాల అభివృద్ధి వంటి అంశాలపై డీజీపీ ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించే అవకాశం ఉందని పోలీస్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. జిల్లాల వారీగా ఎదురవుతున్న సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకుని, వాటి పరిష్కారానికి తగిన కార్యాచరణ రూపొందించడమే ఈ సమావేశాల ప్రధాన ఉద్దేశంగా తెలుస్తోంది. ప్రజలకు చేరువయ్యే పోలీసింగ్పై దిశానిర్దేశానికి ప్రణాళిక వరంగల్ నుంచే డీజీపీ శ్రీకారం..రికార్డులతో సిద్ధమవుతున్న అధికారులు డీజీపీ సమీక్ష నేపథ్యంలో వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్తోపాటు జిల్లాల వారీగా అధికారులు నివేదికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆయా జిల్లాల్లో గత ఏడాదినుంచి నమోదైన కేసులు, వాటి పరిష్కారం, పెండింగ్ దర్యాప్తులు, కోర్టు విచారణలు, శిక్షలశాతం, బైండోవర్ కేసులు, రౌడీషీటర్ల హిస్టరీ, మహిళల భద్రత, సైబర్ నేరాలు, మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణ, రోడ్డు ప్రమాదాలు, శాంతిభద్రతల నిర్వహణ తదితర అంశాలపై ప్రత్యేక నివేదికలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. వీటిని డీజీపీ ఎదుట పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చేసేలా రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం.
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ముద్రా, జ్వాలామాలినీ క్రమంలో భద్రకాళిహన్మకొండ కల్చరల్: భద్రకాళి దేవాలయంలో శాకంబరీ మహోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా మంగళవారం అమ్మవారికి ముద్రా, జ్వాలామాలినీ క్రమాల్లో పూజలు నిర్వహించారు. ఉదయం నుంచి ఆలయ అర్చకుడు భద్రకాళి శేషు ఆధ్వర్యంలో అర్చకులు సుప్రభాతసేవ, నిత్యాహ్నికం క్షీరాన్న నివేదన, చతుష్టానార్చనలు జరిపారు. అనంతరం అమ్మవారి స్నపనమూర్తిని కాళీక్రమమైన ముద్రా అమ్మవారిగా, అమ్మవారి బోగబేరాన్ని షోఢశీక్రమంలో జ్వాలామాలినీగా అలంకరించి పూజలు చేశారు. 9 గంటల నుంచి దర్శనానికి అనుమతి.. ఆషాఢ శుద్ధపౌర్ణమి బుధవారం మితాక్రమంలో అమ్మవారి స్నపనమూర్తిని అలంకరిస్తారు. అమ్మవారి మూలమూర్తిని శాకంబరీగా క్వింటాళ్ల కూరగాయలతో అలంకరించనున్నారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి భక్తులను దర్శనానికి అనుమతిస్తామని ఈఓ రామల సునీత తెలిపారు. శ్రీలక్ష్మీవేంకటేశ్వర సేవా సమితి కూరగాయల వితరణ.. మహబూబాబాద్కు చెందిన శ్రీలక్ష్మీవేంకటేశ్వరసేవా సమితి సభ్యులు, జీకే రెడ్డి అమ్మవారి అలంకరణ కోసం 11 క్వింటాళ్ల వివిధ రకాల కూరగాయలు మంగళవారం సమర్పించారు. అనంతరం దేవాలయంలో సమర్పించిన కూరగాయలు, పండ్లు, ఆకుకూరలతో మాలలుగా కట్టారు. ఈ కార్యక్రమం అర్ధరాత్రి వరకు కొనసాగింది. నేడు మహాశాకంబరీగా అమ్మవారి అలంకరణ
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ముద్రా, జ్వాలామాలినీ క్రమంలో భద్రకాళిహన్మకొండ కల్చరల్: భద్రకాళి దేవాలయంలో శాకంబరీ మహోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా మంగళవారం అమ్మవారికి ముద్రా, జ్వాలామాలినీ క్రమాల్లో పూజలు నిర్వహించారు. ఉదయం నుంచి ఆలయ అర్చకుడు భద్రకాళి శేషు ఆధ్వర్యంలో అర్చకులు సుప్రభాతసేవ, నిత్యాహ్నికం క్షీరాన్న నివేదన, చతుష్టానార్చనలు జరిపారు. అనంతరం అమ్మవారి స్నపనమూర్తిని కాళీక్రమమైన ముద్రా అమ్మవారిగా, అమ్మవారి బోగబేరాన్ని షోఢశీక్రమంలో జ్వాలామాలినీగా అలంకరించి పూజలు చేశారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి దర్శనాలు ఆషాఢ శుద్ధపౌర్ణమి బుధవారం మితాక్రమంలో అమ్మవారి స్నపనమూర్తిని అలంకరిస్తారు. అమ్మ వారి మూలమూర్తిని శాకంబరీగా క్వింటాళ్ల కూరగాయలతో అలంకరించనున్నారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి భక్తులను దర్శనానికి అనుమతి స్తామని ఈఓ సునీత తెలిపారు. శ్రీలక్ష్మీవేంకటేశ్వర సేవాసమితి కూరగాయల వితరణ.. మహబూబాబాద్కు చెందిన శ్రీలక్ష్మీవేంకటేశ్వరసేవాసమితి సభ్యులు, జీకే రెడ్డి అమ్మవారి అలంకరణ కోసం 11 క్వింటాళ్ల వివిధ రకాల కూరగాయలు మంగళవారం సమర్పించారు. అనంతరం దేవాలయంలో సమర్పించిన కూరగాయలు, పండ్లు, ఆకుకూరలతో మాలలుగా కట్టారు. ఈ కార్యక్రమం అర్ధరాత్రి వరకు కొనసాగింది. నేడు మహాశాకంబరీగా అమ్మవారికి అలంకరణ
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డబ్బులు ఎందుకు ఆపారు?మల్లారెడ్డిపల్లికి చెందిన రైతు రాజ్కుమార్ మార్క్ఫెడ్ కొనుగోలు కేంద్రంలో ఒక్కో బస్తాలో 65 నుంచి 70 కిలోల చొప్పున మొక్కజొన్నలు నింపి విక్రయించారు. వే బ్రిడ్జిపై మొత్తం తూకం సక్రమంగానే నమోదైనప్పటికీ, 51 కిలోల చొప్పున మాత్రమే అధికారులు లెక్కించి డబ్బులు చెల్లించారు. అదేంటని అడిగితే తమ లెక్క ప్రకారం ఒక్కో బస్తాకు 51 కేజీలు లెక్కిస్తామని అంతకుమించి ఉన్నా తమకు సంబంధం లేదంటూ సమాధానమిచ్చారు. ప్రస్తుతం తన బస్తాలు గోదాంలో ఉన్నాయని వాటిని మళ్లీ 50 కిలోలుగా నింపి ఇస్తానని మొత్తుకున్నా వినట్లేదని కలెక్టర్కు విన్నవించారు. హమాలీలతో మళ్లీ బస్తాల్లో నింపించి ఇవ్వడానికి అయ్యే ఖర్చును కూడా తానే భరిస్తానని చెప్పినా అధికారులు స్పందించడంలేదని వాపోయారు. వే బ్రిడ్జి తూకం ప్రకారం ధాన్యం స్వీకరించిన తర్వాత రైతుకు డబ్బులు ఇవ్వకుండా నిలిపేయడం అన్యాయమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
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సర్.. 86,740 మంది లేరుసాక్షి, వరంగల్: ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) కార్యక్రమం జిల్లాలో ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ఇప్పటివరకూ డిజిటలైజేషన్ 85.92 శాతం కాగా.. మరోవైపు 1,48,515 ఓట్ల వ్యత్యాసాలు (19.12 శాతం) నమోదవడం ఎన్నికల యంత్రాంగానికి సవాల్గా మారింది. ఇంటింటికి పంపిణీ చేసిన ఫారాలు తిరిగి రాకపోవడం, చిరునామా మార్పులు, గైర్హాజరు ఓటర్లు, మరణించిన వారి వివరాలు, ఇతర కారణాలను అధికారులు గుర్తించారు. తుదిఓటర్ల జాబితా సిద్ధం చేసే ముందు వీటిని క్షేత్రస్థాయిలో బీఎల్ఓలు, ఈఆర్ఓలు పరిశీలించి పరిష్కరించనున్నారు. డిజిటలైజేషన్ పూర్తయ్యాక అధికారులకు అసలు పని ప్రారంభంకానుంది. క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యలు ఇవీ.. ● జిల్లాలో మొత్తం 7,76,953 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. 86,740 ఫారాలు (11.16 శాతం) ఇంటింటి నుంచి తిరిగి సేకరించలేకపోయారు. జిల్లాలో నమోదైన వ్యత్యాసాల్లో ఇవే అత్యధికంగా ఉండడం అధికారులకు ఇబ్బందిగా మారింది. ఇళ్లకు వెళ్లిన సమయంలో ఓటర్లు అందుబాటులో లేకపోవడం, వలస వెళ్లడం, చిరునామా మారడం, ఇళ్లు తాళాలు వేసి ఉండడం వంటి కారణాలతో ఫారాలు తిరిగి తీసుకోలేకపోయామని బీఎల్ఓలు చెబుతున్నారు. ● ఏఎస్డీ (ఆబ్సెంట్, షిఫ్టెడ్, డెడ్) కారణాలతో 6,690 మంది ఓటర్ల వివరాలు ప్రత్యేక పరిశీలనలో ఉన్నాయి. వీరిపై క్షేత్రస్థాయిలో మరోసారి విచారణ చేసి, అవసరమైన ఆధారాలు పరిశీలించిన తర్వాతే తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు. బీఎల్ఓలు ఇంకా ధ్రువీకరించిన ఫారాలు 291 ఉన్నాయి. బ్లాక్లిస్ట్లో ఇప్పటివరకు 29 మందిని చేర్చారు. ● జిల్లా ఎన్నికల యంత్రాంగం 44,557 కేసులను (5.73 శాతం) ప్రత్యేకంగా గుర్తించింది. ఒకే కుటుంబంలో వివరాల వ్యత్యాసాలు, చిరునామా సమస్యలు, ఇతర అంశాలు ఉన్నాయి. ప్రతి కేసును బీఎల్ఓలు, ఈఆర్ఓలు పరిశీలించి తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటారు.1.48 లక్షల ఓట్లు తేడా ఉన్నట్లు గుర్తింపు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఇవ్వని వారు 86,740 మంది 44,557 ప్రత్యేక కేసులను గుర్తించిన ఎన్నికల యంత్రాంగం అధికారుల పరిశీలనలో 6,690 ఆబ్సెంట్, షిఫ్టెడ్, డెడ్ ఓటర్లు జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 85.92 శాతం డిజిటలైజేషన్ పూర్తి డిజిటలైజేషన్ పూర్తయినా పరిశీలనే కీలకం డిజిటలైజేషన్ అంటే ఫారం ఆన్లైన్లో నమోదు చేయడం మాత్రమే. వివరాల ధ్రువీకరణ, అభ్యంతరాల పరిష్కారం, క్షేత్రస్థాయి విచారణ పూర్తయిన తర్వాతే తుది ఓటర్ల జాబితా రూపొందుతుంది. అందువల్ల ప్రస్తుతం నమోదైన వ్యత్యాసాలు అన్నీ తుది జాబితాలో మార్పులకు దారితీస్తాయనే అర్థం కాదు. అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో మరోసారి పరిశీలించాకే వీటిపై తుది నిర్ణయం ఉంటుంది. ఎవరూ ఆందోళన చెందవద్దు. – డాక్టర్ సత్యశారద, కలెక్టర్