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Karimnagar
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ఆశల ‘పోతలు’..ఇటీవల కురిసిన వర్షాలు రైతుల్లో గంపెడాశలు నింపాయి. ఎండిపోతున్న ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు నిండుకుండలా మారగా, మిడ్మానేరు, లోయర్ మానేరు డ్యాంలను ఎత్తిపోతలతో నింపుతున్నారు. ఎల్లంపల్లి నంది పంప్హౌజ్ నుంచి రోజూ 4 మోటార్లతో 12,600 క్యూసెక్కుల నీటిని నంది మేడారం రిజర్వాయర్లోకి నీరు ఎత్తిపోస్తున్నారు. ఇక్కడి నుంచి ఎగువ, దిగువ మానేరుతో పాటు కరీంనగర్, వరంగల్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, సిద్దిపేట జిల్లాలకు తాగు, సాగు నీటికి కాస్త ఉపశమనం కలిగిందంటున్నారు సంబంధిత అధికారులు. – సాక్షి ఫొటోగ్రాఫర్, పెద్దపల్లి
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16న కలెక్టరేట్ ప్రారంభంకరీంనగర్ అర్బన్: నూతన కలెక్టరేట్ నిర్మాణం పూర్తవగా పరిసర అభివృద్ధి, హెలిప్యాడ్ పనులు తుదిదశకు చేరుకున్నాయి. ఈనెల 16న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్కుమార్, విప్ ఆది శ్రీనివాస్ ఇప్పటికే సీఎంతో ఈ విషయమై చర్చించినట్లు సమాచారం. అన్నీ అనుకూలంగా జరిగితే 16న కలెక్టరేట్ను లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. కార్యాలయాల తరలింపునకు కసరత్తు ప్రస్తుత కలెక్టరేట్లో ఉన్న కార్యాలయాలను తరలించేందుకు అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. కలెక్టర్ చిత్రామిశ్రా సామగ్రి, ఫైళ్లు తరలించేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని అధికారులను ఆదేశించారు. తొలుత కలెక్టర్ చాంబర్, సిబ్బంది కార్యాలయాలను తరలించనుండగా తదుపరి అదనపు కలెక్టర్(స్థానికసంస్థలు), అదనపు కలెక్టర్ (రెవెన్యూ), డీఆర్వో కార్యాలయాలను తరలించనున్నారు. తదుపరి అన్ని కార్యాలయాలు కొత్త భవనం నుంచి సేవలందించనున్నాయి. ఎక్కడెక్కడ యేయే కార్యాల యాలంటే.. నూతన కలెక్టరేట్లో తాజా లేఔట్ను ఏర్పాటు చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. గ్రౌండ్ఫ్లోర్లో కలెక్టర్, అదనపు కలెక్టర్లు, డీఆర్వో, ఏవో, రెవెన్యూ ప్రధాన విభాగం, డీడబ్ల్యూవో, ఎలక్షన్ విభాగం, పోస్టల్, ఎన్ఐసీ, ఇన్వార్డు, ఔట్వార్డు, వీడియో కా న్ఫరెన్స్ చాంబర్, మీటింగ్ హాల్ ఉండనున్నా యి. ఫస్ట్ఫ్లోర్లో డీఆర్డీవో, డీపీవో, జిల్లా వ్యవసాయశాఖ, ఆత్మ, సీపీవో, ఉద్యాన పట్టుపరిశ్రమశాఖ, మెప్మా, ఎస్సీ, బీసీ వెల్ఫేర్ శాఖలు, ఆడిట్ శాఖలు ఉండనున్నాయి. సెకండ్ ఫ్లోర్లో డీఎస్వో, డీఎం సివిల్ సప్లయ్, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్, విద్యాశాఖ, మైన్స్, సర్వే లాండ్ రికార్డ్స్, ఎస్డీసీ, హౌజింగ్, మైనారిటీ వెల్ఫేర్ కార్యాలయాలు, విభాగాలు ఉండనున్నా యి. జిల్లా పశుసంవర్ధకశాఖ, పశువైద్యాల యం, ట్రైనింగ్ సెంటర్, డీఎంహెచ్వో, ఫుడ్సేఫ్టీ కంట్రో ల్, నీటిపారుదలశాఖల కార్యాలయాలు ప్రస్తుం ఉన్న ప్రభుత్వ భవనాల్లోనే కొనసాగనున్నాయి. పలు విభాగాలు పాత కలెక్టరేట్లోనే ప్రస్తుత కలెక్టరేట్లోనే పలు కార్యాలయాలు కొనసాగనున్నాయి. ట్రెజరీశాఖ అక్కడే ఉండనుంది. భద్రత ప్రమాణాల ప్రకారం అదే సురక్షిత ప్రాంతం కావడంతో అక్కడే ఉండనుంది. అలాగే ఎస్బీఐ బ్యాంక్, లీడ్ బ్యాంక్ కార్యాలయాల అవే స్థలాల్లో ఉండనున్నాయి.
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భూ బాధితుడి ఆత్మహత్యాయత్నంసిరిసిల్లటౌన్: సిరిసిల్లలో భూవిక్రయాల్లో జరుగుతున్న మోసానికి ఇదో నిదర్శనం. భూవిక్రయదారుడు గతంలో విక్రయించిన భూమిని రెండోసారి మరొకరికి విక్రయించిన మోసం ఆలస్యంగా వెలుగుచూసింది. మోసపోయానని తెలుసుకున్న బాధితుడు ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధితుడు గాజుల నవీన్ తెలిపిన వివరాలు. సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలోని నెహ్రూనగర్కు చెందిన గాజుల నవీన్ టెంట్ నిర్వహిస్తున్నాడు. రెండేళ్ల క్రితం పట్టణానికి చెందిన ఓ ప్రముఖ వ్యాపారి తన భార్య పేరున ఉన్న భూమిని నవీన్కు విక్రయించాడు. స్థానిక భవానినగర్లోని ఆరున్నర గుంటలకు రూ.34లక్షలకు బేరం కుదిరింది. ఇరువర్గాలు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసుకు వెళ్లి పత్రాలను నవీన్ పేరిట రిజిస్ట్రేషన్ చేయించారు. అయితే ఏడాది క్రితం తాను కొన్న ఆరున్నర గుంటల భూమికి కంచె వేయడానికి నవీన్ వెళ్లగా హుజూరాబాద్కు చెందిన వ్యక్తి ఆ భూమిలో తనకు 2012లోనే స్థలం యజమాని మూడు గుంటలు రిజిస్ట్రేషన్ చేసిచ్చినట్లు పత్రాలు చూపించాడు. దీంతో తాను మోసపోయినట్లు గమనించిన నవీన్ స్థలం విక్రేత వద్దకు వెళ్లి తనకు రావాల్సిన మూడు గుంటల డబ్బులు తిరిగివ్వాలని కోరాడు. అతను ససేమిరా అంటున్నాడు. దీంతో రెండు నెలల క్రితం భూవిక్రేత ఇంటికి కుటుంబ సభ్యులతో సహా నిలదీయడానికి వెళ్లగా నవీన్పై దాడి చేశారని బాధితులు పేర్కొన్నారు. ఈవిషయమై పోలీస్టేషన్లో ఫిర్యాదుకు వెళ్లినట్లు తెలిపారు. కానీ స్థలం విక్రేత తరఫున అధికార పార్టీ నేతలు వచ్చి ఎస్సైతో కలిసి తనపైనే ఉల్టా కేసు బనాయించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రూ.3లక్షలు తీసుకో.. ఏడాదిగా పెద్దమనుషులు పంచాయితీ చేస్తున్నారని తనకు రూ.16లక్షలు రావాల్సి ఉండగా.. రూ.3లక్షలు ఇస్తామంటున్నారని రోదించాడు. ఇలా తనపై దౌర్జన్యం చేస్తున్నారన్నారు. మానసికంగా క్షోభకు గురై బుధవారం రాత్రి ఐదు పారాసిటమాల్ మాత్రలు మింగినట్లు బాధితుడు తెలిపాడు. ప్రస్తుతం నవీన్ జిల్లా ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఒకే భూమిని ఇద్దరికి అంటగట్టిన విక్రేత
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మద్యం తాగొద్దన్నారని..● గడ్డిమందు తాగి వ్యక్తి ఆత్మహత్య తంగళ్లపల్లి(సిరిసిల్ల): మద్యం తాగొద్దని కుటుంబసభ్యులు చెప్పడంతో మనస్థాపం చెందిన వ్యక్తి గడ్డిమందు తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన సంఘటన తంగళ్లపల్లి మండలంలో విషాదం నింపింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు. రాజన్నసిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లి మండల కేంద్రానికి చెందిన అట్టె మల్లేశం(55) కొంతకాలంగా మద్యానికి బానిసయ్యాడు. మద్యం తాగొద్దని కుటుంబ సభ్యులు చెప్పడంతో తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైన మల్లేశం గత నెల 30వ తేదీన ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో గడ్డిమందు తాగాడు. ఈవిషయం తెలుసుకున్న కుటుంబసభ్యులు వెంటనే అతడిని ఎల్లారెడ్డిపేటలోని ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ బుధవారం తెల్లవారుజామున మృతిచెందాడు. మృతుడి పెద్ద కుమారుడు అట్టె చంద్రశేఖర్ ఫిర్యాదుతో ఎస్సై ఉపేంద్రచారి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఓసీపీ–2లో బోజర్ బోల్తా.. కార్మికులకు గాయాలు రామగిరి: సింగరేణి ఆర్జీ–3 ఏరియా ఓసీపీ–2లో గురువారం డీజిల్ బోజర్ బోల్తా పడిన ఘటనలో ముగ్గురు కార్మికులు గాయాలపాలయ్యారు. ఓసీపీ–2లోని పాత పార్కింగ్ ప్రాంతం నుంచి కింద ఉన్న క్వారీలోకి వెళ్లే మార్గంలో బోజర్ అదుపుతప్పి బోల్తాపడింది. అందులో ప్రయాణిస్తున్న బొగరి సుధీర్కు తీవ్రగాయాలు కాగా గోదావరిఖని సింగరేణి ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. మిగతా ఇద్దరికి స్వల్ప గాయాలైనట్లు కార్మికులు తెలిపారు. రోడ్డుప్రమాదంలో మహిళ దుర్మరణం ధర్మారం: ధర్మారం మండల కేంద్ర శివారులో గురువారం రాత్రి జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మండలంలోని గోపాల్రావుపేటకు చెందిన రంగు రాజమ్మ (60) మృతిచెందింది. గ్రామస్తుల కథనం ప్రకారం.. రాజమ్మ గోపాల్రావుపేటకు వెళ్లేందుకు ధర్మారం బస్టాండ్ వద్ద వేచి ఉంది. అంతలోనే అదే గ్రామానికి చెందిన సిరిపురం స్వామి మోటార్ సైకిల్పై రాగా, అతడి వాహనంపై రాజమ్మ గోపాల్రావుపేటకు వెళ్తుండగా వెనుక నుంచి మరో బైకు వచ్చి ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో కిందపడిన రాజమ్మకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. వెంటనే కరీంనగర్ ఆసుపత్రికి తరలించగా మృతిచెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారని గ్రామస్తులు తెలిపారు. ఆర్మేనియాలో చిక్కుకున్న మల్యాల వాసి● స్వదేశానికి రప్పించాలని ఎమ్మెల్యే సత్యంకు వినతి మల్యాల: మల్యాల మండలకేంద్రానికి చెందిన నాంతాబాద్ గంగకిషన్ ఏజెంట్ చేతిలో మోసపోయి ఆర్మేనియా దేశంలో చిక్కుకుపోయాడు. సదరు ఏజెంట్ రష్యా పంపిస్తామని చెప్పి తనను ఆర్మేనియా పంపించాడని, తనవద్ద ఉన్న డబ్బులు లాక్కున్నారని కన్నీరు పెట్టుకున్నాడు. పని లేకపోవడంతో అడుక్కుని తింటున్నానని కన్నీరుపెట్టుకుంటున్న వీడియో పంపించాడు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం స్పందించి తనను ఆదుకోవాలని, స్వదేశానికి రప్పించాలని వేడుకున్నాడు. మైసమ్మ గుడి కూల్చివేత● కిషన్రావుపల్లి గ్రామస్తులు ఆందోళన కోరుట్ల: కోరుట్ల మండలం కిషన్రావుపల్లెలో మైసమ్మ గుడిని కొంతమంది రియల్టర్లు కూల్చివేయడంతో గ్రామస్తులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గుడి కూల్చివేసిన చోట గురువారం ధర్నా చేసి టెంట్ వేసి నిరసన తెలిపారు. కూల్చివేసిన ఆలయానికి సంబంధించిన స్థలాన్ని వదిలేసి కొత్త ఆలయం నిర్మించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ విషయమై కోరుట్ల సీఐ లక్ష్మీనారాయణ, తహసీల్దార్ కృష్ణచైతన్యకు గ్రామస్తులు ఫిర్యాదు చేశారు. పూర్తి వివరాలు సేకరించి గుడిని కూల్చివేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు. యువకుడి కిడ్నాప్.. కేసు నమోదుకరీంనగర్క్రైం: ఓ యువకుడిని అపహరించి, చిత్రహింసలకు గురిచేసి, రూ.52వేలు వసూలు చేశారంటూ అందిన ఫిర్యాదుతో గురువారం కరీంనగర్ టూటౌన్ పోలీస్స్టేషన్లో కేసు దర్యాప్తు జరుగుతోంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. సప్తగిరికాలనీకి చెందిన బుద్దిరెడ్డి కమలాకర్ రాంపూర్లోని ఓ షోరూంలో పనిచేస్తున్నాడు. ఈనెల 4న తనకు పరిచయమున్న ప్రశాంత్ అలియాస్ శశి పనిఉందని కారులో తీసుకెళ్లాడు. మంకమ్మతోట వద్ద సెల్ఫోన్ లాక్కున్నాడు. తన ఇంటికి తీసుకెళ్లి అతని భార్యతో అక్రమసంబంధం ఉందని ఒప్పుకోవాలని ప్రశాంత్, అతని కుటుంబ సభ్యులు బంధించి తీవ్రంగా దాడిచేశారు. కారులో వివిధ ప్రాంతాల్లో తిప్పుతూ జ్యోతినగర్లోని ఓ పెట్రోల్ బంక్ వద్ద తన బ్యాంకు కార్డుల ద్వారా రూ.52వేలు స్వైప్ చేశారు. విషయం బయటకు చెబితే చంపేస్తామని బెదిరించారు. అనంతరం సప్తగిరికాలనీ డంపింగ్ యార్డ్ సమీపంలో దింపి వెళ్లిపోయారు. అదే రోజు రాత్రి ప్రశాంత్ మద్యంమత్తులో కమలాకర్ ఇంటికి వెళ్లాడు. రెండు బైక్లు ధ్వంసం చేశాడు. కమలాకర్ భార్యను బెదిరించాడు. ఈ విషయమై బాధితుడు టూ టౌన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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విసిరితే విజయమే..కరీంనగర్స్పోర్ట్స్: ఈటె.. విసిరితే సుర్రున ఆకాశమంతా ఎత్తుకెళ్తున్నాయి. పోటీలో దిగితే విజయం ఖాయం చేసుకుంటున్నారు. ఇటీవల ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా జావెలిన్త్రోపై విద్యార్థులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకుంటూ పోటీల్లో పాల్గొంటున్నారు. ఈ జోష్ రావడానికి ఐదేళ్ల క్రితం అంటే 2021 ఆగస్టు 7న టోక్యో ఒలింపిక్స్లో నీరజ్చోప్రా సాధించిన విజయమే. అథ్లెటిక్స్ చరిత్రలోనే భారత్కు మొదటి స్వర్ణం అందించి చరిత్ర సృష్టించాడు. ఆ విజయంతో దేశంలోని యువతలో జావెలిన్త్రోపై ఆసక్తి పెరిగింది. అంతేకాకుండా ఆ విజయానికి గుర్తుగా భారత అథ్లెటిక్స్ సమాఖ్య ఏటా ఆగస్టు 7ను నేషనల్ జావెలిన్ డేగా నిర్వహిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉమ్మడి జిల్లాలో జావెలిన్ త్రో క్రీడకు వస్తున్న ఆదరణపై ప్రత్యేక కథనం. మట్టి ట్రాక్లపై.. ఒకప్పుడు జిల్లాలో అథ్లెటిక్స్ అంటే రన్నింగ్, లాంగ్జంప్, షాట్పుట్ వరకే పరిమితం. కానీ ఐదేళ్ల నాటి ఒలింపిక్స్ విజయం తర్వాత పరిస్థితులు మారిపోయాయి. ఇప్పుడు ఉమ్మడి జిల్లాలోని ఏ మైదానంలోకి వెళ్లి ఒకరిద్దరు యువకులు ఈటెలు పట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కనిపిస్తున్నారు. సదుపాయాలు కల్పిస్తే.. జిల్లాలో ప్రతిభకు కొదవలేకపోయినా వసతుల కొరత క్రీడాకారులను వేధిస్తోంది. నాణ్యమైన జావెలిన్ స్టిక్స్ ధరలు వేలల్లో ఉండటంతో పేద, మధ్యతరగతి క్రీడాకారులు సొంతంగా కొనుగోలు చేయలేకపోతున్నారు. జిల్లా కేంద్రాల్లో సింథటిక్ రన్వేలు, ఆధునిక జిమ్ సదుపాయాలు, ప్రత్యేక అథ్లెటిక్స్ కోచ్లను అందుబాటులోకి తెస్తే మరిన్ని అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని క్రీడావిశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు. నీరజ్ చోప్రా జావెలిన్ త్రోపై ఆసక్తి చూపుతున్న విద్యార్థులు ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా శిక్షణ పొందుతున్న యువత నేడు జాతీయ జావెలిన్ దినోత్సవం గతంలో అసోసియేషన్ ట్ర యల్స్ నిర్వహిస్తే ఐదారుగురు కూడా వచ్చేవారు కాదు. కానీ ఇప్పుడు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరువుతున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంత అథ్లెట్లలో సహజంగానే మంచి భుజబలం ఉంటుంది. జావెలిన్కు అదే ప్రధానం. దీనికి టెక్నిక్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ తోడైతే రాణించే అవకాశాలు ఉంటాయి. – నందెల్లి మహిపాల్, అథ్లెటిక్ సంఘం అధ్యక్షుడు
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విదేశీ విద్యఅందని ద్రాక్ష..కరీంనగర్టౌన్: ప్రతిభ ఉన్న పేద విద్యార్థులు విదేశాలకు వెళ్లి చదువుకునే కలను నెరవేర్చేందుకు ప్రవేశపెట్టిన విదేశీ విద్యా పథకం లక్ష్యం నీరుగారుతోంది. రాష్ట్రస్థాయిలో టార్గెట్లు పెట్టి ఎంపిక చేస్తుండడంతో జిల్లా నుంచి ఎక్కువ మంది లబ్ధిపొందలేక పోతున్నారు. ఉన్నత చదువులకు జిల్లా నుంచి ఎవరికి వారే సొంతంగా అమెరికా, బ్రిటన్, జర్మనీ, ఆస్ట్రేలియా, చైనా, సింగపూర్, పిలిప్పీన్స్, కెనడా, న్యూజిలాండ్, జపాన్, ఫ్రాన్స్, దక్షిణకొరియా తది తర దేశాలకు వెళ్తుండగా.. ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో వెళ్లేవారి సంఖ్య నామమాత్రంగానే ఉంటోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ, ఈబీసీ విద్యార్థులకు ఒక్కోపేరుతో ఈ విదేశీ విద్యాపథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. తల్లిదండ్రుల వార్షికాదా యం రూ.5 లక్షల లోపు ఉండి చదువులో ప్రతిభ చూపేవారు ఈ పథకానికి అర్హులు. రాష్ట్రస్థాయిలో నిధుల కేటాయింపు మేరకు కమిషనరేట్స్థాయిలో ఉన్న టార్గెట్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎంపిక చేస్తున్నారు. దీంతో పైచదువులకు జిల్లానుంచి విదేశాల కు వెళ్లాలనే వారి ఆశలు ఆడియాశలవుతున్నాయి. ప్రతిభ ఉన్న పేద విద్యార్థులు విదేశాల్లో చదువుకునేందుకు ప్రభుత్వం రూ.20 లక్షలు అందిస్తోంది. ఈ సాయంతో విదేశీ యూనివర్సిటీల్లో ఎంఎస్, పీహెచ్డీతో పాటు ఇతర ఉన్నత విద్య చదివే అవకాశముంది. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు బీఆర్.అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ విద్యానిధి పథకం, బీసీ, ఈబీసీ విద్యార్థులకు మహాత్మజ్యోతిరావు పూలే ఓవర్సీస్ విద్యా పథకం పేరిట 2013 నుంచి అమల్లో ఉండగా.. మొదట్లో రూ.10లక్షలు సాయం అందించారు. 2015 నుంచి రూ.20 లక్షలకు పెంచారు. ఇంజినీరింగ్తో పాటు డిగ్రీలో కనీసం 60శాతం మార్కులుపైబడి ఉండి, టోఫెల్లో 60, ఐఈఎల్టీలో 60, జీఆర్ఈలో 260, జిమాట్లో 500 మార్కులు వచ్చి ఉండాలి. దరఖాస్తుదారుల్లో మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక ఉంటుంది. ఎంపికై న విద్యార్థులకు విదేశీ యూనివర్సిటీల్లో ఫీజుల నిమిత్తం ఈ సొమ్మును చెల్లిస్తారు. ఆయా యూనివర్సిటీల్లో ఫీజు ఎక్కువగా ఉన్నా ప్రభుత్వం రూ.20లక్షలు మాత్రమే అందిస్తుంది.
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చేనేత.. ఎదురీత !సిరిసిల్ల: ప్రపంచానికి నాగరికత నేర్పిన చేనేతరంగం కాలానికి ఎదురీదుతోంది. వస్త్రోత్పత్తిలో వస్తున్న టెక్నాలజీతో చేనేతమగ్గాలు కాలగర్భంలో కలిసిపోతున్నాయి. మరమగ్గాల రాకతో వస్త్ర ఉత్పత్తిలో వేగం.. నాణ్యత.. నవ్యత రావడంతో చేనేత మగ్గాల నుంచి మరమగ్గాల వైపు నేతన్నలు మారుతున్నారు. ప్రస్తుతం చేనేతరంగంలో వయోవృద్ధులు మాత్రమే కొనసాగుతున్నారు. పవర్లూమ్(మరమగ్గాల) రంగం ఆటుపోట్ల మధ్య తలెత్తుకొని జీవించేందుకు ఆరాటపడుతోంది. చేనేతమగ్గాలపై అగ్గిపెట్టెలో ఇమిడే చీరను నేసి ప్రపంచానికి చేనేత కళావైభవాన్ని చాటిచెప్పిన ఘనత సిరిసిల్ల నేతకార్మికులది. అయితే చేనేతలో అరకొర కూలితో చివరితరం నెట్టుకొస్తోంది. ఆర్థిక సంక్షోభంలోనూ శ్రమిస్తున్న నేతన్నలపై జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం. అరకొర కూలి.. కడుపులు ఖాళీ ● ఆటుపోట్ల మధ్య వస్త్రపరిశ్రమ ● పవర్లూమ్స్ రాకతో మూలకుపడుతున్న మగ్గాలు ● నేడు జాతీయ చేనేత దినోత్సవం ● వందేళ్లు దాటిన ఘన చరిత్ర 1905లో స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలో భాగంగా విదేశీ వస్త్రాలను బహిష్కరించాలన్న లక్ష్యంతో స్వదేశీ చేనేతరంగంలో విప్లవం మొదలైంది. కలకత్తా టౌన్హాల్లో అదే సంవత్సరం ఆగస్టు 7న నిర్వహించిన సమావేశంలో విదేశీ వస్త్రాలను బహిష్కరించి, స్వదేశీ వస్త్రాలు ధరించాలని పిలుపునిచ్చారు. స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలో కీలకపాత్ర పోషించిన చేనేతరంగానికి గుర్తింపునిస్తూ 2012 ఆగస్టు 7న జాతీయ చేనేత దినోత్సవంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ప్రకటించారు. జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయిల్లో ఉత్తమ నేతకార్మికులకు అవార్డులు అందిస్తున్నారు. ● సిరిసిల్లలోనే తొలి నేతన్న విగ్రహం దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా తొలి చేనేత కార్మికుని కాంస్య విగ్రహాన్ని సిరిసిల్లలో ఏర్పాటు చేశారు. మగ్గం, అడ్డం పోగుల ధారంతో బట్టను నేసే జోట(నాడె), వస్త్రపరిశ్రమలోని అనుబంధ రంగాల చిత్రాలను ఆవిష్కరిస్తూ సిరిసిల్లలోని కలెక్టరేట్ కూడలిని తీర్చిదిద్దారు. ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 78 వేల మరమగ్గాలు ఉండగా, ఒక్క సిరిసిల్లలోనే 28 వేల వరకు ఉన్నాయి. వీటిపై పాలిస్టర్ వస్త్రం, 4 వేల మగ్గాలపై కాటన్ వస్త్రోత్పత్తి సాగుతోంది. నిత్యం 25 లక్షల మీటర్ల వస్త్రం తయారవుతుంది. 20 వేల మంది కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు. సిరిసిల్లలో ఉన్న 175 చేనేత మగ్గాలపై 58 మంది వృద్ధులు పనిచేస్తున్నారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే తొలి టెక్స్టైల్ పార్క్ సిరిసిల్లలో ఏర్పాటు చేశారు. జాతీయ జెండాలను గతేడాది 75 ఏళ్ల స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడి నుంచే దేశ వ్యాప్తంగా సరఫరా కావడం విశేషం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాజీవ్ విద్యా మిషన్, సర్వశిక్ష అభియాన్, ఎస్సీ, బీస్సీ, ఎస్టీ వెల్ఫేర్ శాఖలకు అవసరమైన యూనిఫామ్ వస్త్రం ఆర్డర్లను ఇక్కడి నేతన్నలకు ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బతుకమ్మ చీరలను పక్కనపెట్టి ఇందిరా మహిళాశక్తి చీరల ఆర్డర్లు ఇచ్చింది. అపెరల్ పార్క్లో టెక్స్పోర్ట్, గోకుల్దాస్ గార్మెంట్ యూనిట్లలో రెండు వేలకు పైగా మహిళలకు ఉపాధి లభిస్తోంది. ఇక్కడి నుంచి అమెరికాకు రెడీమేడ్ వస్త్రాలు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ● బీమా ఓ వరం నేతన్నలకు రైతుల తరహాలో రూ.5 లక్షల బీమా సదుపాయాన్ని కల్పించారు. 2021 జూలై 4న సిరిసిల్ల వేదికగా ఈ పథకాన్ని ప్రకటించారు. 18–59 ఏళ్ల మధ్య వయసు గల నేతకార్మికులకు అమలు చేస్తున్నారు. బీమా వయసును 70 ఏళ్ల వరకు పొడిగించాలని నేతన్నలు కోరుతున్నారు. బీమాలో చేరిన నేతన్నలు ఏ కారణంగా మరణించినా బాధిత కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల ఆర్థిక సాయం ఎల్ఐసీ ద్వారా అందుతుంది. కార్మికులకు 10 శాతం యారన్ సబ్సిడీ, త్రిఫ్ట్ పొదుపు పథకాలు ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి. ● ఇవి చేస్తే మేలు ఉత్పత్తి అయిన వస్త్రానికి మార్కెట్ వసతి కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. వస్త్రోత్పత్తి వ్యవస్థ ప్రైవేటు వ్యక్తుల చేతుల్లో ఉండడంతో కార్మికులు ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రభుత్వపరంగా ఆజమాయిషి ఉండేలా తీర్చిదిద్దాలి. నేతకార్మికులకు ఉపాధి అవకాశాలు పెంచేందుకు ఆధునిక మగ్గాలపై శిక్షణ ఇవ్వాలి. పేదరికమే అర్హతగా అంత్యోదయ కార్డులు, ఆర్థిక చేకూర్పు, మహిళా సంక్షేమ పథకాల అమలు చేయాలి. నేతకార్మికులకు పీఎఫ్ సౌకర్యం, త్రిఫ్ట్ పథకంలో అందరినీ చేర్పించాలి. గుర్తింపుకార్డులు ఇచ్చి ఆరోగ్య సంరక్షణ పథకాలు అమలు చేయాలి. ● సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని శుక్రవారం నిర్వహిస్తామని చేనేత, జౌళిశా ఖ సహాయ సంచాకులు శ్రీరాం సంతోష్కుమార్ తెలి పారు. శుక్రవారం ఉదయం 9:30 గంటలకు పాతబస్టాండ్ వద్ద ఉన్న నేతన్న విగ్రహానికి పూలమాల వేసి, నేతకార్మికులతో కలిసి చేనేత వాక్ నిర్వహిస్తామన్నారు. ఇందిరా నగర్లోని వ్యవసాయశాఖ గోదాములో 10.30 గంటలకు సభ నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమాలకు ప్రభుత్వ విప్, వేములవాడ ఎమ్మె ల్యే ఆది శ్రీనివాస్, ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొంటారని తెలిపారు. కాల్వశ్రీరాంపూర్: నా ఒంట్లో సత్తువ ఉన్నంత వరకు పోగు వదిలిపెట్టను. చేనేత వస్త్రాలు నేస్తూనే ఉంటా. ప్రభుత్వం చేనేత కార్మికులను, మా కుటుంబాలను ఆదుకోవాలి. మా పిల్లలకు ఉపాధి, ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించాలి. – గోలి రమణయ్య, చేనేత కార్మికుడు, కాల్వశ్రీరాంపూర్ కాల్వశ్రీరాంపూర్: చేనేత కార్మికుల పిల్లలకు ప్రభుత్వం వందశాతం సబ్సిడీపై పవర్లూమ్ యంత్రాలు అందించాలి. వస్త్రోత్పత్తిలో శిక్షణ ఇచ్చి, బట్టను మార్కెటింగ్ చేసుకునేందుకు సబ్సిడీపై మోపెడ్స్ అందజేయాలి. దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి హయాంలో పరిశ్రమకు ఆదరణ ఉండేది. మళ్లీ ఆ రోజులు రావాలి. – గోలి శ్రీకాంత్, కాల్వశ్రీరాంపూర్
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విషప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలికరీంనగర్ కార్పొరేషన్: ప్రజాపాలనను అందిస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న విష ప్రచారాన్ని పార్టీ శ్రేణులు తిప్పికొట్టాలని డీసీసీ అధ్యక్షుడు, చొప్పదండి ఎమ్మె ల్యే మేడిపల్లి సత్యం సూచించారు. గురువారం నగరంలోని డీసీసీ కార్యాలయంలో జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ క్షేత్రస్థాయిలో కాంగ్రెస్ను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా కార్యకర్తలు చురుగ్గా పనిచేయాలన్నారు. కేసీఆర్ రాష్ట్రాన్ని రూ.7 లక్షల కోట్ల అప్పుల్లో ముంచినప్పటికి, రేవంత్ ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇండ్లతో పేదల కల నెరవేర్చిందన్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై చేస్తున్న విష ప్రచారానికి ధీటుగా బదులివ్వాలన్నారు. లక్ష్యం.. గ్రీన్సిటీ కరీంనగర్ కార్పొరేషన్: నగరాన్ని గ్రీన్సిటీగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా కృషి చేయాలని నగరపాలకసంస్థ కమిషనర్ ప్రఫుల్ దేశాయ్ ఆదేశించారు. గురువారం నగరపాలకసంస్థ కార్యాలయంలో వనమహోత్సవంపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ నగరంలో 3,50,000 మొక్కలు నాటేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. గుర్తించిన స్థలాల్లో మియవాకీ, బ్లాక్, ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ పద్ధతుల్లో పండ్లు, పూలు, ఔషధ మొక్కలు నాటి, ప్రతి మొక్క వివరాలను ఆన్లైన్ పోర్టల్లో నమోదు చేసి డిజిటల్ ట్రాకింగ్ ద్వారా సంరక్షణ బాధ్యతలను పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. డివిజన్ల వారీగా ఇంటింటికి మొక్కలు పంపిణీ చేయాలన్నారు. నగరవ్యాప్తంగా ఖాళీ స్థలాలు, రోడ్డు డివైడర్లు, ప్రభుత్వ ప్రాంగణాల్లో మొక్కలు నా టాలన్నారు. అదనపు కమిషనర్ అయాజ్, డీఈ వెంకటేశ్వర్లు, హరితహారం ఇన్చార్జి స్వా మి, పర్యావరణ ఇంజినీర్ రమేశ్ పాల్గొన్నారు. కృత్రిమ మేధస్సు ప్రత్యామ్నాయం కాదుకరీంనగర్ టౌన్: కృత్రిమ మేధస్సు ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యామ్నాయం కాదని, వారి బోధనను మరింత సమర్థవంతంగా మలిచే శక్తివంతమైన సాధనమని డీఈవో చైతన్య జైనీ పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు ఆంగ్ల భాషను సులభంగా, ఆసక్తికరంగా, అర్థమయ్యేలా బోధించాలనే లక్ష్యంతో 4వ తరగతి ఇంగ్లిష్ పాఠ్యపుస్తకంలోని మొత్తం 12 యూనిట్లకు ఏఐ ఆధారిత వీడియో పాఠాలుగా రూపొందించగా, ఆ సీడీని గురువారం ఆవిష్కరించారు. సాంకేతికతను సమర్థవంతంగా వినియోగిస్తే ప్రతి తరగతి గది ఆనందదాయకమైన అభ్యాస కేంద్రంగా మారుతుందన్నారు. ఏఐ వీడియో పాఠాలు విద్యార్థులకు ఇంగ్లిష్ సులభంగా అర్థమయ్యేలా చేసి, భాషపై ఆసక్తి, అవగాహన, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తాయనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కరీంనగర్ టౌన్: కార్పొరేట్ శక్తుల కనుసన్నల్లో కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వ పరిపాలన కొనసాగుతోందని, అదానీ, అంబానీల మాయలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పడ్డాడని సీపీఐ సీని యర్ నాయకుడు చాడ వెంకటరెడ్డి అన్నారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాలను ప్రజలకు వివరించేందుకు సీపీఐ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ప్రచారజాతను గురువారం నగరంలోని పద్మనగర్లో ప్రారంభించా రు. వెంకటరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. సీపీఐ ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 6వ తేదీ నుంచి 14వ తేదీ వరకు కరీంనగర్ జిల్లాలోని అన్ని మండలాల్లో ప్రచార జాతా నిర్వహిస్తామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి పంజాల శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సభ్యుడు పొనగంటి కేదారి, అందెస్వామి, నగర కార్యదర్శి కసిరెడ్డి సురేందర్రెడ్డి, జిల్లా కౌన్సిల్ సభ్యుడు బోయిని అశోక్, గూడెం లక్ష్మి, టేకుమల్ల సమ్మయ్య, పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
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ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసుపై విచారణగంగాధర: మండలంలోని నారాయణపూర్ గ్రామంలో బుధవారం జరిగిన గ్రామసభ వివాదం, ఎస్సీ,ఎస్టీ కేసుపై కరీంనగర్ రూరల్ ఏసీపీ విజయ్కుమార్ గురువారం విచారణ చేపట్టారు. గ్రామసభలో తనతో పాటు తన భర్త మధును కొందరు కులం పేరుతో దూషించి బెదిరించారని, మనస్తాపానికి గురైన తన భర్త మాత్రలు మింగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడంటూ సర్పంచ్ దీకొండ బాబాలక్ష్మి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఎస్సై వంశీకృష్ణ 13మందిపై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేశారు. ఏసీపీ విజయ్కుమార్, సీఐ ప్రదీప్కుమార్ వివరాలు సేకరించారు. సర్పంచ్ భర్తే తమను తిట్టారని, కావాలనే నాటకమాడి తమపై తప్పుడు కేసులు పెట్టించారని బాధితులు పోలీసులతో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బుధవారం రాత్రి నుంచి కేసులో నిందితులుగా ఉన్న కొందరు కనిపించడం లేదని, వారి ఫోన్లు స్విచ్చాఫ్ వస్తున్నాయని వారి కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు వివరించారు.
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పోక్సో కేసుల్లో శిక్షలు పడాలివేములవాడఅర్బన్: పోక్సో కేసుల్లో నాణ్యమైన దర్యాప్తుతో నిందితులకు శిక్షలు పడేలా చర్యలు తీసుకోవాలని రాజన్న జోన్ డీఐజీ సన్ప్రీత్సింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు. వేములవాడ పోలీస్ సబ్డివిజన్ కార్యాలయాన్ని గురువారం తనిఖీ చేశారు. భీమేశ్వరస్వామిని ఎస్పీ మహేశ్ బీ గీతేతో కలిసి గురువారం దర్శించుకున్నారు. కోడెమొక్కు చెల్లించారు. అనంతరం వేములవాడ పోలీస్ సబ్ డివిజన్ కార్యాలయంలో పలు రికార్డులు పరిశీలించారు. ఇప్పటి వరకు నమోదైన కేసులు, పెండింగ్, దర్యాప్తులో ఉన్న కేసుల పురోగతిని సమీక్షించారు. వేములవాడకు వచ్చే భక్తులకు సమగ్ర భద్రత కల్పించాలని సూచించారు. డీఎస్పీ శ్రీనివాసులు, సీఐలు వీరప్రసాద్, శ్రీనివాస్, రవీందర్ తదితరులు ఉన్నారు. రాజన్న జోన్ డీఐజీ సన్ప్రీత్సింగ్
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బకాయిలు లేకుండా చూడాలిప్రభుత్వ ఆర్డర్లతో సిరిసిల్ల వస్త్రోత్పత్తి రంగానికి ఎంతో మేలు కలిగింది. కార్మికులకు మెరుగైన ఉపాధి లభిస్తోంది. అయితే బిల్లుల చెల్లింపులు వెంటనే అందిస్తే మరీ మంచిది. ఆర్థికంగా ఇబ్బంది లేకుండా పరిశ్రమ సవ్యంగా నడుస్తోంది. పీసీ ఆర్డర్లు టెండర్ల ద్వారా కాకుండా నేతన్నల ద్వారా కొనుగోలు చేయాలి. – ఆడెపు భాస్కర్, పాలిస్టర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు సిరిసిల్లలోని డయింగ్ పరిశ్రమ పురాతనమైంది. దీన్ని ఆధునీకరిస్తూ ఒకే ప్రాంతంలో మౌలిక వసతులు కల్పించాలి. నీటివసతి కల్పించి రంగులు, రసాయనాల నీటిని శుద్ధి చేసే ప్లాంటు ఏర్పాటు చేయాలి. అద్దకం పరిశ్రమ తిరోగమనంలో ఉంది. ఆధునిక క్లాత్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లకు చేయూతనివ్వాలి. – తాటిపాముల దామోదర్, వస్త్రోత్పత్తిదారుడు ప్రభుత్వ వస్త్రోత్పత్తి ఆర్డర్లతో సిరిసిల్ల పరిశ్రమ సంక్షోభం లేకుండా నడుస్తోంది. కొనుగోలు చేసిన వస్త్రానికి సంబంధించిన చెల్లింపులు జాప్యం చేయొద్దు. కార్మికులకు వెంటనే పేమెంట్స్ ఇవ్వాలి. నిర్ణీత గడువులోగా చెల్లింపులు ఇస్తే ప్రణాళిక ప్రకారం వస్త్రోత్పత్తి సాగుతోంది. – దూడం శంకర్, సిరిసిల్ల పద్మశాలీ సంఘం అధ్యక్షుడు, వస్త్రోత్పత్తిదారుడు నేతకార్మికుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం అనేక ఆర్డర్లు ఇస్తున్నా శ్రమించే కార్మికులకు బట్టకు, పొట్టకే సరిపోతుంది. వర్కర్లను ఓనర్లను చేసే పథకాన్ని అమలు చేస్తే నేతకార్మికులకు మెరుగైన ఉపాధి లభిస్తుంది. చిన్నతరహా పరిశ్రమలకు వ్యవసాయానికి ఇచ్చినట్లుగా ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వాలి. విద్యుత్ బకాయిలను మాఫీ చేయాలి. కార్మికుడికి నేరుగా ప్రయోజనం దక్కేలా పథకాలు అమలు చేయాలి. – మూషం రమేశ్, కార్మిక నాయకుడు
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నీరజ్ చోప్రాయే రోల్ మోడల్ఒలింపిక్స్లో నీరజ్ చోప్రా మెడల్ గెలిచిన వీడియోను యూట్యూబ్లో చాలా సార్లు చూశాను. ఆయన స్ఫూర్తితోనే నేను ఈ ఆటను కెరీర్గా ఎంచుకున్నాను. సౌత్జోన్లో 6వ స్థానం, రాష్ట్ర పోటిల్లో బంగారు పతకాలను సాధించాను. భవిష్యత్లో జాతీయ పోటిల్లో పతకం సాధించడమే లక్ష్యం. – కె స్వామి నేను రెండేళ్లుగా జావెలిన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. ప్రస్తుతం లోకల్ గ్రౌండ్లోనే సీనియర్ల సలహాలతో నేర్చుకుంటున్నాను. రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో పతకం సాధించాను. త్వరలోనే జాతీయస్థాయి పోటీల్లో జిల్లా పేరు నిలబెడతా. ఇప్పటి వరకు మూడు రజత పతకాలను సాధించాను. – సురేశ్నాయక్ సాధారణంగా అమ్మాయిలు జావెలిన్ వైపు రారు అనుకుంటారు. కానీ ఈ ఆటలో పవర్ మాత్రమే కాదు, ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా ముఖ్యం. నీరజ్ చోప్రా విజయాలు నాలాంటి ఎంతోమంది అమ్మాయిలకు స్ఫూర్తినిచ్చాయి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించగల నమ్మకం నాకుంది. ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రస్థాయిలో ఒక రజతం, ఒక కాంస్యం సాధించాను. – వి.సహస్ర
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కండ్లపల్లి మోడల్ స్కూల్ విద్యార్థిని అదృశ్యంజగిత్యాలక్రైం: జగిత్యాల రూరల్ మండలం కండ్లపల్లి మోడల్ స్కూల్ నుంచి ఏడో తరగతి విద్యార్థిని బుధవారం మధ్యాహ్నం నుంచి కనిపించడం లేదు. మధ్యప్రదేశ్ నుంచి వలస వచ్చిన ఓ కుటుంబం జిల్లాకేంద్రంలో కొన్నేళ్లుగా పానీపూరి దుకాణం నిర్వహిస్తున్నారు. వారి కూతురు ఎప్పటిలాగే తోటి విద్యార్థులతో పాఠశాలకు వెళ్లింది. మధ్యాహ్నం సమయంలో బాత్రూంకు వెళ్లి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుని పుస్తకాల బ్యాగ్తోపాటు ఓ లేఖను స్కూల్లో వదిలి బయటకు వెళ్లిపోయింది. విద్యార్థిని తండ్రి రామ్వీర్ ఫిర్యాదు మేరకు రూరల్ పోలీస్స్టేషన్ ఎస్సై ఉమాసాగర్ కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసులు పాఠశాలకు వెళ్లి విచారణ చేపట్టగా.. తల్లిదండ్రులు తనకు ఇష్టం లేని పెళ్లి చేయాలని చూస్తున్నారని తన స్నేహితులతో చెప్పుకున్నట్లు బయటపడింది. తాను మధ్యప్రదేశ్ వెళ్లిపోతున్నట్లు లేఖలో రాసింది. సదరు బాలిక ఇన్స్ట్రాగాం వేదికగా ఓ యువకుడితో చాటింగ్ చేసినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు విచారణ చేపడుతున్నారు. అయితే సదరు బాలిక మధ్యప్రదేశ్లోని రైల్వేస్టేషన్లో అక్కడి పోలీసులు గుర్తించినట్లు ఇక్కడి పోలీసులకు సమాచారం అందగా.. విషయాన్ని ఆమె తల్లిదండ్రులకు చెప్పారు. రూరల్ పోలీస్స్టేషన్లో కేసు నమోదు గాలింపు చేపట్టిన పోలీసులు
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పంద్రాగస్టు వేడుకలకు ఏర్పాట్లుకరీంనగర్ అర్బన్: పంద్రాగస్టు వేడుకలకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయాలని కలెక్టర్ చిత్రామిశ్రా ఆదేశించారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో అదనపు కలెక్టర్ శ్రీనివాసరెడ్డి, అదనపు డీసీపీ వెంకటరమణతో కలిసి సమీక్ష నిర్వహించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రొటోకాల్ సమస్య తలెత్తకూడదన్నారు. వేదిక వద్ద సీటింగ్, తాగునీరు సౌకర్యాలు కల్పించాలన్నారు. దేశభక్తి పెంపొందించే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల నిర్వహణలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. వర్షం కురిసినా కార్యక్రమానికి ఇబ్బంది కలగకుండా చూడాలన్నారు. స్టాల్స్, శకటాల ఏర్పాట్లపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలన్నారు. వ్యవసాయశాఖ, గృహనిర్మాణశాఖ, ఆర్టీసీ, వైద్యశాఖ, పంచాయతీరాజ్, జిల్లా గ్రామీణ అభివృద్ధిశాఖల పనితీరు తెలిసేలా శకటాలు ఏర్పాటు చేయించాలన్నారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల శకటం, డ్రగ్స్ నియంత్రణకు పోలీస్శాఖ తీసుకుంటున్న చర్యలతో శకటం ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. ప్రశంసాపత్రాలు అందించేందుకు ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచే ఉద్యోగులను ఎంపిక చేయాలని సూచించారు. సమన్వయంతో యూనిఫామ్ పంపిణీకరీంనగర్ టౌన్: అన్నిశాఖల అధికారుల సమన్వయంతో విద్యార్థుల యూనిఫామ్ పంపిణీ ప్రక్రియ పూర్తిచేయాలని కలెక్టర్ చిత్రామిశ్రా ఆదేశించారు. గురువారం విద్యాశాఖ అధికారులతో సమీక్షించారు. డీఆర్డీఏ, మెప్మా, విద్యాశాఖ సమన్వయంతో యూనిఫామ్ పంపిణీ పూర్తి చేయాలన్నారు. ‘అపార్’ నమోదు వేగవంతం చేయాలన్నారు. ఆధార్లో పొరపాట్లతో రిజిస్ట్రేషన్ ఆలస్యమైతే ప్రత్యేక క్యాంపులు ఏర్పాటు చేయాలని, ఈ బాధ్యతను హెచ్ఎంలు తీసుకోవాలన్నారు. 95శాతం విద్యార్థులు ప్రతిరోజు పాఠశాలకు హాజరయ్యేలా చూడాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అడిషనల్ కలెక్టర్ అశ్విని తానాజీ వాకడే, డీఈవో చైతన్య జైనీ, డి.ప్రశాంత్రెడ్డి, కో ఆర్డినేటర్లు అశోక్రెడ్డి, మిల్కూరి శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు.
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● విలీన గ్రామాలకు ప్యాకేజీ ప్రకటించండి ● సీడీఎంఏ, ఈఎన్సీ, డీటీసీపీలకు మేయర్ శ్రీనివాస్ వినతికరీంనగర్ కార్పొరేషన్: కరీంనగర అభివృద్ధికి సహకారం అందించాలని మేయర్ కొలగాని శ్రీనివాస్ మున్సిపల్పరిపాలనశాఖ ఉన్నతాధికారులను కలిసి కోరారు. గురువారం హైదరాబాద్లో జరగాల్సిన కరీంనగర్ నగరపాలకసంస్థ అభివృద్ధిపై రాష్ట్రమంత్రుల సమీక్ష ఆఖరి నిమిషంలో వాయిదా పడింది. దీంతో సీడీఎంఏ శ్రీదేవి, ఈఎన్సీ భాస్కర్రెడ్డి, డీటీసీపీ దేవేందర్ను కలిసిన మేయర్ నగరాభివృద్ధి, పాలనాపరమైన ప్రతిపాదనలు అందించారు. విలీనమైన గ్రామాల అభివృద్ధికి ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ప్రకటించాలని సీడీఎంఏ శ్రీదేవిని కోరారు. రోడ్లు, డ్రైనేజీ, తాగునీటి పైప్లైన్, వీధి దీపాలు, పారిశుధ్య వసతులు కల్పించాలన్నారు. అమృత్ కింద యూజీడీకి కేటాయించిన రూ.70 కోట్లను తాగునీటి పైప్లైన్లు, ట్యాంక్ల నిర్మాణానికి మళ్లించాలన్నారు. తీగలగుట్టపల్లిలో నిర్మిస్తున్న రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి పనులను వేగవంతం చేయాలని, ఆర్అండ్బీ రోడ్లకు ప్యాచ్వర్క్, అప్రోచ్ రోడ్లు, కల్వర్టుల నిర్మాణం చేపట్టాలన్నారు. టౌన్ప్లానింగ్ను బలోపేతం చేయాలి టౌన్ప్లానింగ్ను పూర్తిస్థాయిలో ప్రక్షాళన చేసి, బలోపేతం చేయాలంటూ డీటీసీపీ దేవేందర్ను కలిసి మేయర్ వినతిపత్రం అందించారు. ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను తక్షణమే భర్తీ చేయాలని కోరారు. ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో ఎస్ఈ, ఈఈ, డీఈ, ఏఈ ఖాళీలను భర్తీ చేయాలని కోరుతూ ఈఎన్సీ భాస్కర్రెడ్డికి వినతిపత్రం ఇచ్చారు. ఒకటి, రెండు రోజుల్లో మంత్రుల సమీక్ష నగర అభివృద్ధిపై జిల్లా ఇన్చార్జి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించనున్న సమావేశం చివరి నిమిషంలో వాయిదా పడింది. గురువారం హైదరాబాద్ సచివాలయంలో సమావేశం ఏర్పాటు చేసినప్పటికి, మంత్రుల బిజీ షెడ్యూల్తో వాయిదా పడినట్లు సమాచారం. ఒకటి, రెండు రోజుల్లో మళ్లీ సమావేశం నిర్వహించే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
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ఏసీబీకి చిక్కిన ఆత్మకూర్ జీపీవోమెట్పల్లిరూరల్: భూ రికార్డుల్లో పేరు సవరించేందుకు లంచం డిమాండ్ చేసి.. రూ.ఐదు వేలు తీసుకుంటుండగా మెట్పల్లి మండలం ఆత్మకూర్ జీపీవోను ఏసీబీ అధికారులు రెడ్హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. ఏసీబీ కరీంనగర్ డీఎస్పీ మహేందర్రెడ్డి, బాధితుడి కథనం ప్రకారం.. ఆత్మకూర్కు చెందిన బుజ్జకర్ల మల్లేశ్ తన తండ్రి నడ్పిమల్లయ్యకు చెందిన రెండెకరాల వ్యవసాయ భూమిని కొన్నినెలల క్రితం సెల్డీడ్ చేయించుకున్నాడు. పట్టాపాస్బుక్లో మల్లేశ్ తండ్రి పేరు తప్పుగా నమోదైంది. విషయాన్ని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లగా.. ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. పేరు సవరణకు సంబంధించిన దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తిచేసిన మల్లేశ్.. గ్రామ పాలన అధికారి రాజేశ్ను సంపద్రించి త్వరగా పని పూర్తి చేయాలని కోరాడు. దీనికి ఆయన రూ.5వేలు లంచం డిమాండ్ చేశాడు. అయినప్పటికీ తీవ్ర జాప్యం చేస్తుండడంతో విసుగు చెందిన బాధితుడు ఏసీబీ అధికారులను ఆశ్రయించాడు. డీఎస్పీ మహేందర్రెడ్డి బృందం పథకం ప్రకారం గురువారం ఆత్మకూర్ చేరుకుంది. గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయానికి వెళ్లిన మల్లేశ్ జీపీవో రాజేశ్ను కలిసి పేరు సవరణ విషయంపై చర్చించాడు. త్వరగా పని పూర్తి చేయాలని రూ.5వేలు ఇచ్చాడు. అప్పటికే అక్కడ కాపుకాసి ఉన్న ఏసీబీ అధికారులు రాజేశ్ను పట్టుకున్నారు. రాజేశ్ను మెట్పల్లి తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి తరలించి విచారణ చేపట్టారు. రికార్డులు పరిశీలించి కరీంనగర్ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. భూ రికార్డుల్లో పేరు సవరణకు డబ్బులు డిమాండ్ ఏసీబీని ఆశ్రయించిన బాధితుడు రూ.5వేలు తీసుకుంటుండగా పట్టివేత
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ఉద్యోగం వచ్చింది.. కానీకరీంనగర్ రూరల్: నెల రోజుల క్రితం వడదెబ్బతో మృతిచెందిన యువకుడికి ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ డ్రైవర్ ఉద్యోగం రావడంతో భార్యాపిల్లలు కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. కరీంనగర్ జిల్లా దుర్శేడ్కు చెందిన ఊర రఘు(33) బొమ్మకల్లోని ఓ ప్రైవేట్స్కూల్ వ్యాన్ డ్రైవర్గా పనిచేసేవాడు. భార్య రజిత, ఇద్దరు కూతుళ్లున్నారు. మూడు నెలలక్రితం ఆర్టీసీలో డ్రైవర్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకున్న రఘు, డ్రైవింగ్ పరీక్షలకు హాజరయ్యాడు. జూన్ 11న మందులపల్లెలో క్రికెట్ ఆడుతూ ఎండ తీవ్రతకు అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. వెంటనే చల్మెడ ఆనందరావు ఆస్పత్రిలో చేర్పించగా చికిత్స పొందుతూ మృతిచెందాడు. రెండు రోజుల క్రితం ఆర్టీసీ సంస్థ ప్రకటించిన డ్రైవర్ పరీక్ష ఫలితాల్లో రఘు ఉత్తీర్ణత సాధించాడు. బుధవారం ఆర్టీసీ అధికారులు పంపించిన జాబితాను అందుకున్న రజిత ఇద్దరు కూతుళ్లు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. రఘు కుటుంబానికి ప్రభుత్వం పరిహారం మంజూరు చేయాలని కార్పొరేటర్ భూపతి రవీందర్ కోరారు. రఘు భార్యకు ఆర్టీసీలో ఉద్యోగం కల్పించాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్కు విజ్ఞప్తి చేశారు.
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విద్య, వైద్యంపై ఫోకస్రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కలెక్టర్ గరీమా అగ్రవాల్ విద్యా, వైద్యంపై దృష్టి పెడుతున్నారు. గురుకులాలు, హాస్టళ్లు తరచూ తనిఖీ చేస్తున్నారు. పిల్లలతో కలిసి భోజనం చేస్తున్నారు. వారితో కలిసి పాఠాలు వింటున్నారు.. బోధి స్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో వైద్యసేవలను గాడిలో పెట్టేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. రోగులతో మాట్లాడుతూ వైద్య సేవలపై ఆరా తీస్తున్నారు. ప్రతీ ఒక్కరికి ప్రభుత్వ సంక్షేమ ఫలాలు అందాలని ఆమె ఆదేశిస్తున్నారు. కలెక్టర్ చొరవతో రాష్ట్రంలోనే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణంలో జిల్లా అగ్రస్థానంలో ఉంది. – సిరిసిల్ల
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అందాల కొండగట్టుమల్యాల: జగిత్యాల జిల్లా కొండగట్టులోని శ్రీఆంజనేయస్వామి ఆలయం పరిసరాలు, ప్రకృతి సోయగాలు భక్తులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కొండపైకి వెళ్లే దారిలో రోడ్డుకిరువైపులా ఎత్తుగా.. ఎటు చూసినా పచ్చదనంతో కూడిన చెట్లు అలరిస్తున్నాయి. కొండలరాయుడి సన్నిధి నుంచి లోయలు.. గుట్టలు, పెద్ద పెద్ద బండరాళ్లు స్వామివారిని దర్శనానికి వచ్చే భక్తులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ● ఆకట్టుకుంటున్న కొండలు..లోయలు.. ● ప్రకృతి ఒడిలో పరవశించిపోతున్న భక్తులు
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కాలువలోపడి సెక్యూరిటీ సూపర్వైజర్ మృతిరామగుండం: ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఐవోసీఎల్)లో సెక్యూరిటీ సూపర్వైజర్గా పనిచేస్తే నయీం(50) పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం అక్బర్నగర్లోని ఎన్టీపీసీ బూడిద కాలువలో బుధవారం ప్రమాదవశాత్తు పడి మృతిచెందాడు. ఎస్సై సంధ్య కథనం ప్రకారం.. కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కాగజ్నగర్కు చెందిన నయీం స్థానిక ఐవోసీలో సెక్యూరిటీ సూపర్వైజర్గా పనిచేస్తున్నాడు. అక్కడి నుంచి రోజూ రైలులో వచ్చి వెళ్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో బుధవారం విధులు ముగించుకొని ద్విచక్ర వాహనంపై రైల్వేస్టేషన్కు వెళ్తుండగా అక్బర్నగర్లోని బూడిదకాలులో బైక్ అదుపు తప్పి పడి చనిపోయాడు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గోదావరిఖని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుడి భార్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొన్నారు. పురుగుల మందు తాగి వ్యక్తి ఆత్మహత్యజగిత్యాలక్రైం: మహాలక్ష్మీనగర్కు చెందిన మెహమద్ మహమ్మద్ (50) పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పట్టణ ఎస్సై సుప్రియ తెలిపారు. మహమ్మద్ అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ జీవితంపై విరక్తి చెంది పురుగుల మందుతాగాడు. మృతుడి బంధువు మహమద్ ముజీబ్ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు పట్టణ ఎస్సై తెలిపారు. చికిత్స పొందుతూ యువకుడి మృతిఇబ్రహీంపట్నం: వర్షకొండలో గతనెల 30న స్కూ ల్ వ్యాన్ ఢీకొని గాయపడిన సల్వల రాజేశ్ (28) చికిత్స పొందుతూ బుధవారం మృతి చెందాడు. స్థానికుల కథనం ప్రకా రం.. వర్షకొండ గ్రామాని కి చెందిన రాజేశ్ తన ద్విచక్రవాహనంపై వె ళ్తుండగా.. మెట్పల్లికి చెందిన ఓ పాఠశాల వ్యాన్ పిల్లలను దింపి వస్తోంది. మూలమలుపు వద్ద ద్విచక్రవాహనాన్ని ఢీకొంది. ఈ ఘ టనలో రాజేశ్ తలకు తీవ్రగాయాలు అయ్యా యి. స్థానికులు నిజామాబాద్లోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. వైద్యులు ప్రయత్నించినా ఫలితం కనిపించలేదు. రాజేశ్ 25రోజుల క్రితమే సౌదీ నుంచి స్వగ్రామానికి వచ్చాడు. అతడి తల్లి నర్సు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. పోతారంలో యువకుడు..జగిత్యాలరూరల్: సారంగాపూర్ మండలం గ ణేశ్పల్లి పోతారం గ్రామానికి చెందిన యాకసి రి సుబ్రహ్మణ్యం (29) అప్పుల బాధతో ఈనె ల 3న పురుగుల మందు తాగాడు. స్థానికులు గమనించి ఆస్పత్రికి తరలించగా.. చికిత్స పొందుతూ బుధవారం మృతిచెందాడు. మృతుడి కళ్లను కుటుంబ సభ్యులు ఎల్వీ ప్రసాద్ కంటి ఆస్పత్రికి దానం చేశారు. మృతుడి భార్య గంగజల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై గీత తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఎల్వీప్రసాద్ కంటి ఆస్పత్రి టెక్నీషియన్ ప్రవీణ్, ఎస్సై గీత, ఫోరెన్సిక్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు.
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ఎక్కువ మంది మహిళలు ఉండడం సంతోషకరంకరీంనగర్అర్బన్: కలెక్టర్ చిత్రామిశ్రా పాలనలో పనిచేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒక మహిళ అధికారిగా ఆమె దిశానిర్ధేశం బాగుంది. ఎక్కువ సంఖ్యలో మహిళలే అధికారులుగా ఉండటం సంతోషకర పరిణామం. ప్రజలకు మరింత సేవ చేయాలనే కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది. సహచరుల సహకారం, ఉన్నతాధికారుల మార్గదర్శకత్వం నాకు ప్రేరణగా నిలుస్తాయి. – షర్మిళ, కరీంనగర్ ఆర్డీవో కరీంనగర్అర్బన్: మహిళా అధికారిగా పనిచేయడం.. సమాజంలో మార్పు తీసుకురావడానికి లభించిన గొప్ప అవకాశం. మహిళలు, పిల్ల లు, దివ్యాంగులు, వద్ధులు, ట్రాన్స్జెండర్స్ సంక్షేమం కోసం పనిచేయడం ఎంతో ఆత్మసంతృప్తినిస్తుంది. ప్రతీ సవాలును ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటూ.. అర్హులైన ప్రతీ లబ్ధిదారుడికి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు చేరేలా కృషి చేయడమే నా ప్రధాన లక్ష్యం. ప్రజల విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టుకోవడం, వారి సమస్యలకు పరిష్కారం చూపడం నా ఉద్యోగంలో అత్యంత విలువైన అంశం. – సరస్వతి, జిల్లా సంక్షేమాధికారి, కరీంనగర్ పరిపాలనలో లభిస్తున్న అవకాశాలు, బాధ్యతలు మాపై మరింత జవాబుదారీతనాన్ని పెంచుతున్నాయి. ప్రజలకు పారదర్శకంగా, వేగవంతంగా సేవలు అందించడమే మా ప్రధాన లక్ష్యం. ప్రస్తుతం ప్రతీ రంగంలో మహిళలు రాణిస్తున్నారు. కుటుంబ, పరిపాలన బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహించగలమని నిరూపిస్తున్నారు. ఆత్మవిశ్వాసం, క్రమశిక్షణ, అంకితభావం ఉంటే ఏ లక్ష్యాన్నైనా చేరుకోవచ్చు. మహిళా సాధికారత అంటే సమాజంలో సానుకూల మార్పునకు నాయకత్వం వహించడం. ఆ దిశగా ప్రతి మహిళ ముందుకురావాలి. – అరుణశ్రీ, స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్, పెద్దపల్లి
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బోనం.. వైభోగంకరీంనగర్ కల్చరల్: డప్పు చప్పుళ్లు.. ఒగ్గుడోలు విన్యాసాలు.. కళాకారుల నృత్యాలు.. జై పోచమ్మ తల్లి నినాదాల మధ్య కరీంనగర్లో కళాకారులు బోనాల వేడుకను బుధవారం వైభవంగా నిర్వహించారు. తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా కళాకారుల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన బోనాల జాతరలో మేయర్ కొలగాని శ్రీనివాస్ పాల్గొని బోనం ఎత్తారు. గీతాభవన్ చౌరస్తా నుంచి ప్రారంభమైన ఊరేగింపు బస్టాండ్, వన్టౌన్, కమాన్ మీదుగా కోతిరాంపూర్ శ్రీ పోచమ్మ ఆలయానికి చేరుకుంది. మహిళా కళాకారులు అమ్మవారికి నైవేద్యం సమర్పించి, మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. సంద స్వప్న, ప్రతిపల్లవి, రేణుక, గోగుల ప్రసాద్, బాబు గౌరవేణి, సంతోష్ తమ్మిశెట్టి, అభినవ్ కొత్తకొండ, తిప్పబత్తిని రవి, చిలివేరి శ్రీకాంత్, శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు.
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ఏదీ గృహజ్యోతి?● 194 యూనిట్లు వాడినా రూ.1,146 బిల్లు ● 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ అమలేది? వేములవాడ: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న గృహజ్యోతి క్షేత్రస్థాయిలో ఎన్నో లొసుగులు కనిపిస్తున్నాయి. 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించగా.. వేములవాడలో ఓ గృహ యజమాని 194 యూనిట్లు మాత్రమే వినియోగించినా బిల్లు వచ్చింది. పట్టణానికి చెందిన కనకయ్య తన ఇంటి అవసరాలకు 194 యూనిట్ల విద్యుత్ వినియోగించగా... రూ.1,146 బిల్లు వచ్చింది. అదే బిల్లులో యూనిట్కు రూ.2.62 చొప్పున రూ.510.21 సబ్సిడీ చూపించింది. అయినా బిల్లు చెల్లించాలని అందులో ఉంది. 13 మందిపై ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసు నమోదు గంగాధర: మండలంలోని నారాయణపూర్ సర్పంచ్ దీకొండ బాబాలక్ష్మి భర్త మధు ఆత్మహత్యాయత్నానికి కారణమైన 13మందిపై ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై వంశీకృష్ణ తెలిపారు. ఎస్సై వివరాల ప్రకారం.. గ్రామంలో బుధవారం గ్రామసభ జరుగుతుండగా కొంతమంది అడ్డుకుని దళిత సర్పంచ్ అని చూడకుండా భయభ్రాంతులకు గురిచేశారు. మధు ఆపే ప్రయత్నం చేయగా అంతు చూస్తామని బెదించారు. బెదిరింపులను తట్టుకోలేక మధ్యాహ్నం మధు గుర్తు తెలియని మాత్రలు మింగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడు. గమనించిన కుటుంబసభ్యులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. సర్పంచ్ బాబాలక్ష్మి ఫిర్యాదు మేరకు అన్నాడి దామోదర్రెడ్డి, బత్తిని వెంకటరమణ, సుంకె శంకర్, ఎండీ.నజీర్, తోడేటి అనిల్, తోడేటి రాజేందర్, జడ మహేశ్, మ్యాకల మల్లేశ్, మ్యాకల హరిబాబు, పెద్దిప్యాట శ్రీపతి చారి, గుర్రం రాము, మేకల మల్లేశం, కాటిపెల్లి శ్రీనివాస్రెడ్డిలపై ఎస్సీ, ఎస్టీతో పాటు వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే పరామర్శ సర్పంచ్ ధీకొండ బాబలక్ష్మి భర్త ధీకొండ మధును చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే మెడిపల్లి సత్యం పరామర్శించారు. కరీంనగర్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న మధు ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సూచించారు. ఎమ్మెల్యే సత్యం మాట్లాడుతూ గ్రామాభివృద్ధికి జరిగే గ్రామసభల్లో రాజకీయ కక్షలతో ఇబ్బందులకు గురిచేయడం దుర్మార్గమన్నారు. బాధిత కుటుంబానికి అండగా ఉంటానని, బాధ్యులపై చట్టరీత్య చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
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సాగుకు ఏఐ సాయంసాక్షి,పెద్దపల్లి: పొలంలో పంటను పీడిస్తున్న తెగులు ఏదో తెలియక ఆందోళన చెందుతున్నారా? ఏ కాలంలో ఏ పంట వేస్తే లాభసాటిగా ఉంటుందో లెక్కలు వేసుకుని తలపట్టుకుంటున్నారా? దిగుబడిని ఎక్కడ విక్రయించాలో, ఈరోజు మార్కెట్ డిమాండ్ ఎంతఉందనే సందిగ్ధంలో ఉన్నారా? ఇకపై అన్నదాతలు ఈ సమస్యలన్నింటికీ ఆందోళన చెందాల్సిన పన్లేదు. ఆధునిక సాంకేతికతను జోడించి వ్యవసాయాన్ని మరింత లాభసాటిగా మార్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేసింది. ఏఐ (కృత్రిమ మేధ) సాయంతో కూడిన ‘భారత్ విస్తార్’ అనే అత్యాధునిక డిజిటల్ టూల్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. విత్తనం నుంచి విపణి వరకు సమస్త సమాచారాన్ని అరచేతిలో ఉంచుతున్న స్మార్ట్ యాప్పై ‘సాక్షి’ ప్రత్యేక కథనం. భారతీయ వ్యవసాయ రంగాన్ని డిజిటలీకరించడంలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ మిషన్ను చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగానే వివిధ పరిశోధనా సంస్థలు, అగ్రిస్టాక్ పోర్టల్స్, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్(ఐకార్) ప్యాకేజీలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటివరకు విడివిడిగా ఉన్న ఈ డేటాను ఏఐతో అనుసంధానించడం ద్వారా రైతులకు నేరుగా, సకాలంలో సరైన సలహాలు అందేలా ‘భారత్ విస్తార్’ను రూపొందించింది. కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ సహాయ మంత్రి రామ్నాథ్ ఠాకూర్ ఇటీవల వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు ఈ టూల్ ద్వారా ఏకంగా 95 లక్షలకుపైగా రైతుల ప్రశ్నలకు సముచిత సమాధానాలు అందాయి. దేశవ్యాప్తంగా అద్భుతమైన స్పందన వస్తున్నా.. అవగాహన లేక చాలామంది రైతులు ప్లాట్ఫాం సేవలు వినియోగించుకోలేకపోతున్నారు. ఏఐ టూల్ విశేషాలు సమగ్ర సమాచారం ఒకే చోట: ప్రైవేట్ సంస్థలు, స్టార్టప్లు, పరిశోధన కేంద్రాల నుంచి వచ్చే సమాచారాన్ని ఒకేగొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చి, రైతులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా ఏఐ వ్యవస్థ విశ్లేషించి చెబుతుంది. ఉచిత డౌన్లోడ్ సౌలభ్యం: గూగుల్ ప్లేస్టోర్ ద్వారా ఎవరైనా ‘భారత్ విస్తార్’ యాప్ను ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఉపయోగించుకోవచ్చు. స్థానిక భాషల్లో సేవలు: సంక్లిష్టమైన శాసీ్త్రయ సమాచారాన్ని రైతులు మాట్లాడే స్థానిక భాషల్లోకి అనువదించి మరీ ఈ సలహాలిస్తుంది.
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ఎవరూ ఖాళీగా ఉండద్దుజిల్లాలో నిరుద్యోగ సమస్య చాలా ఉంది. ఉద్యోగాలు కావాలని ప్రజావాణికి వస్తున్నారు. ప్రభుత్వ, అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగాలు కావాలని ఆశిస్తున్నారు. కానీ ప్రభుత్వ పథకాలను వినియోగించుకుని స్వయం ఉపాధి సాధించాలి. ఆ దిశగా యువకుల్లో అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించాలని ప్రణాళిక సిద్ధం చేశాం. యువకులు ఎవరూ ఖాళీగా ఉండొద్దు. వారి కోసమే జాబ్మేళాలు నిర్వహిస్తూ.. ప్రైవేటు రంగంలో ఉపాధి కల్పిస్తున్నాం. వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఉద్యోగావకాశాల సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు చేరవేస్తున్నాం. – నిర్మల, జిల్లా ఉపాధి కల్పనాధికారి
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ఆత్మహత్యల నివారణ సామాజిక బాధ్యతకరీంనగర్ కార్పొరేషన్: ఆత్మహత్యలను నివా రించడం సామాజిక బాధ్యత అని మేయర్ కొలగాని శ్రీనివాస్ అన్నారు. ఆత్మహత్యల నివారణ కమిటీ రూపొందించిన పోస్టర్,కరపత్రాలను బుధవారం ఆవిష్కరించారు. ఎంతటి కష్టాలు ఎదురైనా ధైర్యంతో ఎదుర్కొని ముందుకు సాగడమే జీవితమన్నారు. ఆత్మహత్యలకు పాల్పడడం సరికాదన్నారు. ఆత్మహత్యల నివారణ కమిటీ చైర్మన్, సైకాలజిస్ట్ డాక్టర్ పరికిపండ్ల అశోక్ మాట్లాడుతూ ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసే వ్యక్తులతో సమాజం సానుభూతితో వ్యవహరించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో 28వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ భాస్కర్నాయక్, ఆడెపు సంపత్ పాల్గొన్నారు. స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి మహిళలు తమ నైపుణ్యాలు మెరుగుపరచుకొంటూ, స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మేయర్ కొలగాని శ్రీనివాస్ అన్నారు. బుధవారం నగరంలోని 12వ డివిజన్ రామచంద్రాపూర్కాలనీలో అభయ మహిళా సాధికార కేంద్రం నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో పాల్గొని మహిళలకు ఉచితంగా కుట్టు మిషన్లు పంపిణీ చేశారు. కార్పొరేటర్ చొప్పరి జయశ్రీ వేణు, అభయ మహిళా సాధికార కేంద్రం నిర్వాహకుడు బాలచంద్ర స్వామీజీ పాల్గొన్నారు. హాస్పిటల్ రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలికరీంనగర్: జిల్లాలో ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల రిజిస్ట్రేషన్, రెన్యువల్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ చిత్రామిశ్రా ఆదేశించారు. క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ చట్టం–2010 కింద ఏర్పాటైన జిల్లా రిజిస్ట్రేషన్ అథారిటీ కమిటీ జిల్లాస్థాయి సమావేశం బుధవారం రాత్రి కలెక్టరేట్లో జరిగింది. రిజిస్ట్రేషన్, రెన్యువల్ కోసం పెండింగ్లో ఉన్న ఆస్పత్రుల వివరాలు, వివిధశాఖల నుంచి రావాల్సిన ఎన్వోసీల స్థితిగతులపై కలెక్టర్ ఆరా తీశారు. ఆలస్యానికి తావు లేకుండా పోలీసు, అగ్నిమాపక, మున్సిపల్, వైద్య ఆరోగ్య శాఖలు పరస్పర సమన్వయంతో పనిచేసి అన్ని దరఖాస్తులను ఫాస్ట్ట్రాక్ విధానంలో పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. ప్రతి ఆసుపత్రిలో రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్తో పాటు సేవల చార్జీలు, టారిఫ్ వివరాలను ప్రజలకు కనిపించే విధంగా ప్రదర్శించాలని సూచించారు. ఈ సమావేశంలో అడిషనల్ కలెక్టర్ అశ్విని తానాజీ వాకడే, డీఎంహెచ్వో రాజగోపాలరావు, డెమో శ్రీనివాస్, జిల్లా ఫైర్ అధికారి శ్రీనివాస్రెడ్డి, ఐఎంఏ జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఆకుల శైలజ పాల్గొన్నారు. బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా సాయిని మల్లేశంకరీంనగర్: బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా సాయిని మల్లేశం నియామకం అయ్యారు. పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్.రామచంద్రరావు ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గౌతమ్రావు బుధవారం రాత్రి ఉత్వర్వులు జారీ చేశారు. సాయిని మల్లేశం ఉమ్మడి జిల్లా పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడిగా, లీగల్ సెల్ కార్యదర్శిగా, న్యాయవాది పరిషత్ ఉమ్మడి స్టేట్ కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. హుస్నాబాద్ బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా మూడుసార్లు కొనసాగారు. మల్లేశంతో పాటు బోయినపల్లి ప్రవీణ్ రావు, గుజ్జ శ్రీను పేర్లు పరిశీలించి, హైకమాండ్ మల్లేశం పేరును ఖరారు చేసింది. తనను జిల్లా అధ్యక్షుడిగా నియమించినందుకు పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్.రామచంద్రరావుకు, కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. రేపు మెగా జాబ్ మేళాకరీంనగర్ సిటీ: కరీంనగర్లోని ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాల తెలంగాణ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో మ్యాజిక్ బస్ ఇండియా ఫౌండేషన్ సహకారంతో ఈనెల 7వ తేదీ శుక్రవారం ఉదయం 9:00 గంటలకు కళాశాల ప్రాంగణంలో మెగా జాబ్ మేళా నిర్వహించనున్నట్లు ప్రిన్సిపాల్ వరలక్ష్మి బుధవారం తెలిపారు. ప్రముఖ సంస్థలైన ఫాక్స్కనాన్, జోన్ సొల్యూషన్స్, పీఎస్ సొల్యూషన్స్, సహస్ర సాప్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్తో పాటు పలు సంస్థలు పాల్గొని అర్హులైన మహిళా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయనున్నట్లు తెలిపారు. పీజీతో పాటు అన్ని డిగ్రీ కోర్సులు పూర్తిచేసిన మహిళా అభ్యర్థులు అర్హులని తెలిపారు. అభ్యర్థులు సెల్ఫోన్, రెజ్యూమ్, ఎసెస్సీ, ఇంటర్, డిగ్రీ మెమోలు, ఆధార్కార్డు, పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటోలతో హాజరు కావాలని సూచించారు. వివరాలకు శివ 78931 86719, పవిత్ర 78930 82090, రాజశేఖర్ 99120 93500 నంబర్లను సంప్రదించాలని సూచించారు.
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వృద్ధులకు భరోసాకరీంనగర్ కలెక్టర్ చిత్రామిశ్రా 2019 బ్యాచ్కు చెందిన ఐఏఎస్ ఆ ఫీసర్. ప్రతీ సోమవారం నిర్వహించే ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని పటిష్టం చేశారు. వృద్ధులు, దివ్యాంగులు వరుసలో నిరీక్షించకుండా కుర్చీలు ఏర్పాటు చేశారు. వయోవృద్ధుల సంక్షేమ చట్టాన్ని పక్కాగా అమలు చేసేందుకు కమిటీలు ఏర్పాటు చేశారు. పక్షం రోజులకోసారి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. సమస్య పరిష్కారం కాకుంటే తదుపరి చర్యలకు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థకు సిఫారసు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల తల్లిదండ్రుల మెయింటెనెన్స్ విషయంలో వారి వేతనాల నుంచి కోత విధించి పేరెంట్స్ ఖాతా లకు మళ్లించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. – కరీంనగర్ అర్బన్
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● ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా పరిపాలనలో నారీశక్తి ● ఉన్నతాధికారులుగా ప్రజలకు సేవలు ● ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని నడిపిస్తున్న 50 మందికిపైగా అధికారిణులుమహిళా అధికారులు పాలనలో తమ సత్తా చూపిస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో వివిధ విభాగాల అధిపతులుగా ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించడంలో ముందుంటున్నారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో కీలకమైన ప్రభుత్వశాఖలు, న్యాయస్థానాలు, రెవెన్యూ, పోలీసు, సంక్షేమ విభాగాలు సమర్థులైన మహిళా అధికారుల చేతుల్లో కొనసాగుతున్నాయి. కరీంనగర్, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాల కలెక్టర్లుగా చిత్రామిశ్రా, గరీమా అగ్రవాల్ ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతుండగా.. అత్యంత కీలక హోదాల్లో 50 మందికి పైగా మహిళలు సత్తా చాటుతున్నారు. వందలాది మంది ఉద్యోగులకు మార్గనిర్దేశం చేస్తూ, లక్షలాది మంది ప్రజలకు సేవలందిస్తూ.. కుటుంబ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తూ పరిపాలనలో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
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సేవ చేయడం సంతృప్తినిస్తుందిజగిత్యాలజోన్: జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి పోస్టు ఒక్క ఉద్యోగంగా కాకుండా, కక్షిదారులకు మెరుగైన సేవలు అందిస్తున్నామనే తృప్తి మిగులుతుంది. ఓ వైపు ఉద్యోగం.. మరో వైపు కుటుంబ బాధ్యతలను బ్యాలెన్స్ చేస్తుండటంతో హ్యాపీగా గడిచిపోతుంది. మహిళా అధి కారులుగా ఆఫీసు పనుల్లో ఎంత ఒత్తిడికి గురైనా.. ఆ భావం మన ముఖంపై కనిపించొద్దు. చిరునవ్వుతోనే చాలా సమస్యలు పరిష్కరించవచ్చనేది నా అభిప్రాయం – సి.రత్న పద్మావతి, జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి, జగిత్యాల కుటుంబ సహకారంతో ఉన్నత స్థానానికి ఎది గాను. మనం ఏ రంగంలో ఉన్నా అందులో ఉన్నత స్థానానికి ఎదగాలన్న కాంక్ష ఉండాలి. మహిళలు ఉద్యోగం.. కుటుంబ బాధ్యతలకు సమన్యాయం చేస్తున్నారు. కుటుంబంతోపాటు సమాజాన్ని అధ్యయనం చేస్తుండడంతో మరింత మెరుగ్గా బాధ్యతలు నిర్వహించే అవకాశం ఉంటుందనేది నా అభిప్రాయం. – జి.సునీత–రవీందర్రెడ్డి, జిల్లా మొదటి అదనపు జడ్జి, జగిత్యాల ఓ వైపు జడ్జీగా ఉద్యోగానికి, మరోవైపు కుటుంబానికి తగిన ప్రాధాన్యం ఇస్తాను. కోర్టులో జరిగిన విషయాలను ఇంట్లో, కుటుంబ విషయాలను కోర్టుల్లో మాట్లాడుకునే పరిస్థితి ఉండదు. ఎక్కడి బాధ్యతలు అక్కడే నిర్వర్తించుకోవాలి. మహిళా అధికారులుగా అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించి శభాష్ అనిపించుకోవాలి. – ఆర్.లావణ్య, ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి, జగిత్యాల
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ఆమె సంతకం● మహిళా అధికారులు.. పాలనలో ఆదర్శమూర్తులు ● ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో 45 మంది అధికారిణులు ● అభివృద్ధి.. సంక్షేమం పరుగులు ● ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న లేడీబాస్లు ఒక ఇంటిని చక్కదిద్దడమే కాదు, ఒక జిల్లాను, పరిపాలనా వ్యవస్థను ఎంత సమర్థంగా నడిపించగలరో మహిళా అధికారులు చేసి చూపుతున్నారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం, పారదర్శక పరిపాలన, సంక్షేమ పథకాల అమలు, న్యాయసేవలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో దూసుకెళ్తున్నారు. సేవాభావం, నాయకత్వపటిమతో కొత్త ప్రమాణాలు సృష్టిస్తున్న మహిళా అధికారులు నేటి యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. ‘కలలు కనండి... కష్టపడండి... నాయకత్వం వహించండి’ అనే నమ్మకాన్ని బలపరుస్తున్నారు.
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● అదనపు కలెక్టర్ అశ్వినీ తానాజీ వాకడే ● జేఎన్వీలో ఘనంగా వ్యవస్థాపక దినోత్సవంచొప్పదండి: అత్యుత్తమ విద్యతో పాటు, విభిన్న రంగాల్లో విద్యార్థుల శారీరక, మానసిక వికాసానికి జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాలు కృషి చేస్తున్నాయని అదనపు కలెక్టర్ అశ్వినీ తానాజీ వాకడే కొనియాడారు. తానూ మహారాష్ట్రలోని సోలాపూర్ నవోదయ విద్యాలయ పూర్వ విద్యార్థినేనని గుర్తు చేశారు. చొప్పదండిలోని పీఎంశ్రీ జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో బుధవారం విద్యాలయ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం నిర్వహించారు. హాజరైన అశ్వినీ తానాజీ మాట్లాడుతూ నవోదయలో కల్పిస్తున్న వసతులను విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. నవోదయలో ఆరోతరగతిలో ప్రవేశానికి నిర్వహించే పరీక్షకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరారు. సీబీఎస్ఈ పది, పన్నెండో తరగతుల్లో ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు మెడల్స్ అందించారు. విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి. ప్రిన్సిపాల్ బ్రహ్మానందరెడ్డి, మున్సిపల్ కమిషనర్ నాగరాజు, తహసీల్దార్ నవీన్ కుమార్, నరోత్తంరెడ్డి, సాంబయ్య, కృష్ణహరి పాల్గొన్నారు.
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అవినీతి అంతస్తులుకరీంనగర్ కార్పొరేషన్: నగరంలో అక్రమ నిర్మాణాలు భారీ గా పెరిగిపోతున్నాయి. అనుమతులు తీసుకోకుండానే నిర్మాణాలు చేపట్టడం, తీసుకున్న అనుమతులు మీరి అంతస్తులు నిర్మించడం, ఆపై పెంట్హౌస్లు ఏర్పాటు చేసుకోవడం సాధారణంగా మారింది. తద్వారా నగరపాలకసంస్థకు రావాల్సిన కోట్లాది రూపాయల ఆదాయానికి ఏటా గండి పడుతోంది. ఇంత జరుగుతున్నా పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం చర్యలు తీసుకుంటున్న దాఖలాలు కనిపించడం లేదు. యథేచ్ఛగా ఉల్లంఘనలు వాణిజ్య భవనాలు, సముదాయాలు, అపార్ట్మెంట్లు.. ఏ నిర్మాణాలైనా నిబంధనలు ఉల్లంఘించడం నగరంలో సర్వసాధారణంగా మారింది. నగరం శరవేగంగా విస్తరిస్తుండడం, విద్య, వైద్య, వస్త్ర, తదితర వ్యాపారాలకు హబ్గా మారుతున్న క్రమంలో బహుళ అంతస్తులకు డిమాండ్ ఏర్పడింది. దీంతో యజమానులు నిర్మాణాలు కొనసాగిస్తున్నారు. నిబంధనలకు అనుగుణంగా అనుమతులు తీసుకొని భవన నిర్మాణాలు చేపట్టాల్సి ఉండగా, సంబంధిత అధికారులను, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులను ‘మచ్చిక’ చేసుకొని నిర్మాణదారులు నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి. ఒకటి, రెండు అంతస్తులకు అనుమతులు తీసుకొని, ఆపై అంతస్తులు అక్రమంగా నిర్మిస్తున్న భవనాల సంఖ్య నగరంలో రోజురోజుకు పెరిగిపోతోంది. వాటాలే ప్లానింగ్ ప్రతి సోమవారం నగరపాలకసంస్థ కార్యాలయంలో నిర్వహించే ప్రజావాణిలో వస్తున్న ఫిర్యాదుల్లో అగ్రభాగం టౌన్ప్లానింగ్ విభాగానికి సంబంధించినవే. అక్రమ నిర్మాణాలు, సెట్ బ్యాక్ లేకుండా రోడ్లపైనే కట్టడాలపై ఫిర్యాదులు ప్రతి వారం వస్తున్నా, తీసుకున్న చర్యలు అంతంత మాత్రమే. రోడ్లు, వీధుల్లో ఇసుక, కంకర కనిపించగానే వాలిపోయే టౌన్ప్లానింగ్ కిందిస్థాయి సిబ్బంది, అధికారులకు అక్రమ నిర్మాణాలు కనిపించకపోవడం నమ్మశక్యంగా లేదు. ఆపై ఫిర్యాదులు వచ్చినా చర్యలు ఉండడం లేదు. భవన యజమానులు, ప్రైవేట్ ఇంజనీర్ల ద్వారా ముడుతున్న ముడుపుల వాటాలు కిందినుంచి పైస్థాయి వరకు పంచుకొంటుండడంతోనే అక్రమ నిర్మాణాల బాగోతం నిరాటంకంగా సాగుతోందనే ప్రచారం బల్దియాలో ఉంది. బల్దియా ఆదాయానికి గండి అక్రమ నిర్మాణాలతో నగరపాలకసంస్థ ఆదాయానికి భారీగా గండిపడుతోంది. బహుళ అంతస్తుల నిర్మాణాలకు లక్షల రూపాయలు నగరపాలకసంస్థకు చెల్లించి అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ రుసుం ఎగవేసేందుకు, ముడుపులతో మేనేజ్ చేస్తుండడంతో, ఏటా కోట్లాది రూపాయల ఆదాయాన్ని నగరపాలకసంస్థ కోల్పోతోంది. ఇప్పటికై నా ఉన్నతాధికారులు అక్రమ నిర్మాణాల వ్యవహారంపై దృష్టి సారించి చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉంది. నగరంలోని గణేశ్నగర్ బైపాస్ రోడ్డులో నిర్మించిన ఈ బహుళ అంతస్తుల భవనాన్ని చూశారు కదా. ఈ భవన నిర్మాణ సమయంలో జీ ప్లస్ టు అంతస్తుకు మాత్రమే నగరపాలకసంస్థ నుంచి అనుమతి తీసుకున్నారు. అనుమతిని మీరి మరో రెండు అంతస్తులు కలిపి,మొత్తం నాలుగు అంతస్తులతో భవనాన్ని నిర్మించారు. నగరపాలకసంస్థ కార్యాలయానికి కూతవేటు దూరంలో ఈ అక్రమ నిర్మాణం జరుగుతున్నా చర్యలకు అధికారులు మీనమేషాలు లెక్కిస్తున్నారు.గణేశ్నగర్లో జీ ప్లస్ టూ అనుమతి తీసుకొని, అక్రమంగా మరో రెండు అంతస్తులు నిర్మించినట్లు గుర్తించాం. ఇప్పటికే ఆ భవన యజమానికి నోటీసు ఇచ్చాం. చర్యలు కూడా తీసుకొంటాం. ప్రస్తుతం ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో టౌన్ప్లానింగ్ అధికారులు పాల్గొంటున్నందున, ప్రక్రియ ముగిసిన తరువాత పూర్తిస్థాయిలో నగరంలో అక్రమ నిర్మాణాలపై చర్యలు చేపడుతాం. – బషీర్, డీసీపీ, నగరపాలకసంస్థ
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రోగుల సేవకా..కాసుల వేటకా..?మెట్పల్లి: మెట్పల్లిలో కొందరు ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల నిర్వాహకులు, వైద్యుల తీరు వివాదాస్పదమవుతోంది. ఏమాత్రం సేవాభావం లేకుండా వైద్యం పేరుతో కాసులవేట సాగిస్తున్నారనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే తీవ్రమైన పోటీ పెరిగి వారి మధ్య గొడవలకు దారి తీస్తోంది. తాజాగా ఓ వైద్యుడిపై పోలీస్స్టేషన్లో కేసు నమోదు కావడం గమనార్హం. వైద్యం విషయంలో ఆరోగ్యకరమైన పోటీ ఉండడానికి బదులు వ్యక్తిగత విభేదాలు, ఆధిపత్య పోరు, రోగుల కోసం దిగజారుడు పనులు చేయడం వంటివి ప్రజల్లో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. దుష్ప్రచారం.. ఫిర్యాదులు రోగుల నిలువు దోపిడీ.. పట్టణంలో ఆత్మకూర్ రమేశ్ సాయిలక్ష్మీనివాస్ పేరిట ఆస్పత్రి ఏర్పాటు చేశాడు. అందులో కొన్నేళ్లు అశోక్రెడ్డి వైద్యుడి పనిచేశాడు. ఇద్దరి మధ్య బేధాభిప్రాయాలు రావడంతో అశోక్రెడ్డి తప్పుకొని సాయిలక్ష్మీనివాస్ ఆస్పత్రి పక్కనే సొంతంగా మరొకటి నెలకొల్పాడు. అయితే.. తనపట్ల రమేశ్ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నాడనే అనుమానంతో ఆదివారం వేకువజామున అశోక్రెడ్డి అతడి ఇంటికి వెళ్లి గొడవ చేశాడు. దీనిపై రమేశ్ కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా.. వారు అశోక్రెడ్డిపై కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారం స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది. ప్రమాణాలు పాటించాలివైద్యులు, ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల నిర్వాహకులు వైద్యసేవల విషయంలో తప్పనిసరిగా నైతిక ప్రమాణాలు పాటించాలి. ఆదాయమే లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం సమంజసం కాదు. రోగులను రప్పించుకోవడానికి కమీషన్ల ఆశ చూపుతూ ఆర్ఎంపీలను ప్రోత్సహించడం మానుకోవాలి. ప్రతి ఆస్పత్రిలో ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన నిబంధనలు పాటించాలి. ఇటీవల మెట్పల్లిలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన రెండింటికి నోటీసులు ఇచ్చాం. – జైపాల్రెడ్డి, జిల్లా ఉప వైద్యాధికారి
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ఆన్లైన్లోనే ఎరువులుకరీంనగర్ అర్బన్: ఎరువుల అక్రమాలకు చెక్ పెడుతూ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సాంకేతికతను వినియోగిస్తున్నాయి. రైతులు కాకుండా పరిశ్రమలు, ఇతరత్రా వ్యాపారాలకు ఎరువులు తరలుతుండగా ఎమ్మార్పీకి మించి విక్రయించడం, పాత వాటికి కొత్త ధరలను అమలు చేస్తూ అన్నదాతను దోచుకుంటున్న ఘటనలు కోకొల్లలు. ఇప్పటికే యూరియా కోసం యాప్ను ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఎరువులన్నింటికి కలిపి ఒకే యాప్ను ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ఫర్టిలైజర్ సేల్(ఎఫ్ఎఫ్పీ) రూపొందించారు. సాగుకు మాత్రమే వినియోగించేలా యాప్ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ నెలాఖరు లేదా సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో యాప్ అందుబాటులోకి రానుండగా ఇప్పటికే వ్యవసాయ అధికారులకు శిక్షణనిచ్చారు. ఫర్టిలైజర్ దుకాణదారులకు శిక్షణనివ్వనుండగా వీలైనంత వరకు సదరు ప్రక్రియను పూర్తి చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం ఆధార్/బయోమెట్రిక్తో యూరియా పంపిణీ చేస్తుండగా యాప్ అందుబాటులోకి రాగానే స్లాట్ విధానంలో ఎరువులు ఇవ్వనున్నారు. యాప్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే.. అండ్రాయిడ్ ఫోన్లో ప్లే స్టోర్లో ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ఫర్టిలైజర్ సేల్ అని టైప్ చేసి యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. తరువాత రాష్ట్రాన్ని ఎంచుకోని ఆధార్ సంఖ్యను నమోదు చేయాలి. తదనంతరం ఓటీపీ ప్రెస్ చేయాలి. ఆధార్ లింకు లేని రైతులు ఫేస్ అథెంటికేషన్ ద్వారా లాగిన్ కావాలి. అపుడు రైతు పేరు మీద ఎంత భూమి ఉందో సర్వే నంబర్ వారీగా చూపిస్తుంది. అనంతరం పండించే పంటను ఎంపిక చేసుకోవాలి. పంట వర్గంలో సైరెల్స్ ఎంపిక చేస్తే పంటలు కనిపిస్తాయి. ఏ పంటనో ఎంపిక చేసుకోని పండించబోయే పంట అని ఉన్న చోట ప్రెస్ చేయాలి. తరువాత భూమిని ఎంచుకుని సర్వే నంబర్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఏ ఎరువు ఎంత వస్తుందో చూపిస్తుంది. అప్పుడు అవును అని ఉన్న చోట ప్రెస్ చేయాలి. అప్పుడు ఎరువుల బస్తాలు ఎన్ని అవసరమో గరిష్టంగా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎక్కడ ఎరువులు అందుబాటులో ఉన్నాయో షాపుల వారీగా చూసుకుని ఎంపిక చేసుకోవాలి. బుక్ చేసుకున్న రోజు ఎరువులు ఇవ్వరు. తరువాత రెండు రోజులు మాత్రమే ఎరువులు ఇస్తారు. క్యూఆర్ కోడ్ చూపిస్తేనే ఫర్టిలైజర్ షాప్ నిర్వాహకులు ఈ–పొస్ మిషన్ ద్వారా స్కాన్ చేసుకుని ఇస్తారు. హెక్టారు వరకు ఏక మొత్తంలో ఎరువులు ప్రస్తుతం వరకు ఉన్న యాప్లో రైతులు ఒకేసారి కాకుండా విడతలవారీగా బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉండేది. అయిదెకరాల్లో భూమి ఉన్న రైతులు రెండు విడతల్లో, 5నుంచి 20 ఎకరాల భూమి ఉన్న రైతులు మూడు విడతల్లో, అంతకంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణం భూమి ఉన్న రైతులు నాలుగు విడతల్లో ఎరువులు తీసుకెళ్లాల్సి ఉండేది. తాజా యాప్లో ఒక హెక్టారు అంటే రెండున్నర ఎకరాల వరకు పూర్తిస్థాయిలో ఎరువులు తీసుకోవచ్చు. అంతకుమించి భూమి ఉన్న రైతులు హెక్టారు లెక్కన ఎరువులు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఆధార్తో పంపిణీ కేంద్ర ప్రభుత్వం మొబైల్ ఫర్టిలైజర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ (ఎంఎఫ్ఎంఎస్) ప్రవేశపెట్టి వ్యాపారులతో పాటు సంఘాలకు పాయింట్ ఆఫ్ సేల్(పీఓఎస్) మిషన్లు సరఫరా చేసింది. ఇందులో ఆధార్ నంబర్ నమోదు చేసి రైతుల వేలిముద్రలు తీసుకొని ఎరువులు విక్రయిస్తున్నారు. దీంతో ఆధార్ కార్డు ద్వారా ఎన్ని బస్తాలు తీసుకున్నారో పీఓఎస్ మిషన్లలో తెలుస్తుంది. దీంతో అధికంగా తీసుకుని నిల్వ చేసుకునే వీలుండదని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ వేరేవారి ఆధార్ తీసుకువస్తే సంబంధిత రైతు చరవాణికి వచ్చిన ఓటీపీ నమోదు చేయాలి. వచ్చే నెల నుంచి అమలు యూరియా, డీఏపీ, కాంప్లెక్స్ ఎరువులు బుక్ చేయాల్సిందే ఎఫ్ఎఫ్పీ యాప్లో హెక్టార్కు బస్తాలు అక్రమాలకు ముకుతాడు పడేనా.?
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తప్పు చేస్తే కటకటాలే..‘సిరిసిల్లకు చెందిన బుర్లా చంద్రశేఖర్ పట్టణానికి చెందిన ఒక మైనర్ బాలికను లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. బాలిక తల్లి ఫిర్యాదుతో అప్పటి సిరిసిల్ల డీఎస్పీ చంద్రశేఖర్రెడ్డి దర్యాప్తు చేపట్టి నిందితుడిని రిమాండ్కు తరలించారు. కోర్టులో చార్జిషీట్ దాఖలు చేశారు. విచారణలో భాగంగా ఏఎస్పీ చంద్రయ్య పర్యవేక్షణలో కోర్టు మానిటరింగ్ ఎస్సైలు, కానిస్టేబుళ్లు.. 15 మంది సాక్షులను న్యాయస్థానంలో ప్రవేశపెట్టారు. శాసీ్త్రయ ఆధారాలు, సాక్ష్యాలు పరిశీలించిన న్యాయమూర్తి నేరం రుజువు కావడంతో నిందితుడికి 20 ఏళ్లు జైలు, రూ.2వేలు జరిమానా విధించారు. సిరిసిల్లటౌన్: తప్పు చేసిన వాడికి శిక్ష పడాల్సిందేనన్న కోణంలో పోలీసులు ముందుకెళ్తున్నారు. జిల్లాలో పోక్సో కేసుల్లో పలువురు నిందితులకు ఇటీవల జైలుశిక్షలు పడ్డాయి. కేసు నమోదైనప్పటి నుంచి చార్జిషీటుదాఖలు.. సాక్ష్యుల ప్రవేశాల వరకు జిల్లా పోలీసులు పకడ్బందీగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. పోలీస్శాఖపై ప్రజల్లో విశ్వాసం పెంపే లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తున్నారు. దీంతో ఇటీవల జిల్లాలో పలు పోక్సో కేసుల్లో నిందితులకు శిక్షలు ఖరారయ్యాయి. కొందరికి ఇరువై ఏళ్ల వరకు జైలుశిక్ష ఖరారైంది. పోక్సో కేసులు.. శిక్షలపై ప్రత్యేక కథనం. ● నేరాలు.. శిక్షలు జిల్లాలో నేరాల తగ్గింపులో భాగంగా పోలీసులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఎలాంటి తప్పు చేసినా ఏం జరుగుతుందిలే.. అని సమాజంలో ధీమాగా తిరిగే నేరగాళ్ల ధైర్యంపై పోలీసులు దెబ్బకొడుతున్నారు. తప్పు చేసినోళ్లకు పదేళ్లు, ఇరవై ఏళ్లు జైలుశిక్షలు పడుతున్నాయి. ఆడబిడ్డలకు ఏ చిన్న ఆపద వచ్చినా భయపడకుండా 1098, 100 నంబర్లకు కాల్ చేస్తే చాలు రక్షణ కల్పిస్తామంటూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ చర్యలు సత్ఫలితాలిస్తున్నాయి. ● పోక్సో కేసుల్లో ఫాస్ట్‘ట్రాక్’ న్యాయం పోక్సో కేసుల్లో బాధితులకు సత్వర న్యాయం, నిందితులకు శిక్షలు పడేలా పోలీసులు పకడ్బందీగా ముందుకెళ్తున్నారు. పోక్సో ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టులు ఏర్పాటు కావడం, పోలీసుల దర్యాప్తులు వేగిరమవుతున్నాయి. దీంతో పోక్సో కేసులు పోలీస్స్టేషన్లో నమోదుకాగానే అధికారులు విచారణను వేగం చేసి నిందితులను రిమాండ్ చేస్తున్నారు. అనంతరం చార్జీషీట్ దాఖలు, సాక్ష్యాల ప్రవేశాలు, సాంకేతిక ఆధారాలతో శిక్షలు పడేలా చూస్తున్నారు. నేరం చేయాలన్న ఆలోచన రాకుండా చర్యలు జైలులో నిందితులు.. కోర్టుల్లో సాక్ష్యులు సాంకేతిక విచారణలతో పోలీసుల చార్జీషీట్స్ శిక్షలు ఖరారు చేస్తున్న కోర్టులు
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కమీషన్ల కోసమే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టురుద్రంగి(వేములవాడ): కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును కమీషన్ల కోసం కేసీఆర్, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకు వచ్చిందని కార్మిక, ఉపాధి, శిక్షణ, భూగర్భ శాఖ మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి ఆరోపించారు. రుద్రంగి మండలకేంద్రంలో రూ.45 కోట్లతో ఏర్పాటు చేయనున్న ఏటీసీ సెంటర్, రూ.40 లక్షలతో నిర్మించే సీసీ రోడ్డు పనులకు మంగళవారం విప్ ఆది శ్రీనివాస్, డైరెక్టర్ ఉపాధి కల్పన అండ్ శిక్షణ శాఖ ఐఏఎస్ నిర్మల క్రాంతి వెస్లీ, కలెక్టర్ గరీమా అగ్రవాల్, ఎస్పీ మహేష్ బీ గీతేతో కలిసి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ, బీఆర్ఎస్ హయాంలో ఐటీఐలకు నిధులు మంజూరు చేయకుండా యువత ఉద్యోగ అవకాశాలను నాశనం చేశారన్నారు. ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం జర్మనీ బాష నేర్చుకుంటే కేటీఆర్ హేళనగ మాట్లాడడం సిగ్గుచేటన్నారు. పేదలు విదేశి భాష నేర్చుకొని అభివృద్ధి చెందడం కేటీఆర్కు ఇష్టం లేదన్నారు. జర్మనీ, జపాన్ వంటి దేశాల్లో ఉపాధి అవకాశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని విదేశీ భాషల శిక్షణ అందిస్తున్నామని, రుద్రంగికి జర్మన్ భాష శిక్షకుడిని పంపించి యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు. విప్ ఆది మాట్లాడుతూ, మూడపల్లిలో రూ.200 కోట్లతో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. రుద్రంగి ఏటీసీలో 288 మంది విద్యార్థులు ఏడు కోర్సుల్లో శిక్షణ పొందే అవకాశం కల్పించనున్నట్లు తెలిపారు. ఏటీసీల ద్వారా పరిశ్రమలకు ఉపయోగపడే శిక్షణ ఇస్తారని కలెక్టర్ గరీమా అగ్రవాల్ తెలిపారు. యువత సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ చెలుకుల తిరుపతి, ఆత్మ కమిటీ డివిజన్ చైర్మన్ ముకుందరెడ్డి, ఆర్డీఓ కేఎస్బీ కుమారి, డీఎస్పీ శ్రీనివాసులు, మండల ప్రత్యేక అధికారి శ్రీనివాసాచారి, ఈఈ పీఆర్ సుదర్శన్రెడ్డి, మైనింగ్ ఏడీ క్రాంతి, తహసీల్దార్ పుష్పలత, ఎంపీడీవో నట్రాజ్, సర్పంచ్ గండి నారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మంత్రి వివేక్ వెంకట స్వామి
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పెళ్లికార్డులో ప్రకృతిపై ప్రేమసాధారణంగా పెళ్లి కాగానే కార్డును బయట పడేస్తాం. కానీ, ఈ కార్డును బయట పడేయకుండా మట్టికుండీలో పెట్టి పైన మట్టిని వేసి నీరు పోస్తే వారం రోజుల వరకు కార్డు మట్టిలో కరిగిపోయి అందులోంచి తులసీ మొక్క బయటకు రావడం విశేషం. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కోనరావుపేట మండలం కనగర్తి గ్రామానికి చెందిన మంచాల జ్ఞానేందర్ గుప్తా వ్యాపారరీత్యా నిజామాబాద్ జిల్లాకేంద్రంలో ఉంటున్నాడు. నిరుపేదల కోసం సిరిసిల్ల, నిజామాబాద్, హైదరాబాద్లో ఉచిత స్వర్గలోక యాత్ర వాహనాలు, బాడీ ఫ్రీజర్లు సమకూరుస్తున్న ఆయన కూతురు వివాహానికి వినూత్నంగా ఆలోచించాడు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఉపయోగపడేలా కార్డును తయారు చేయించాడు. పెళ్లి అయిన తర్వాత మంచిరోజు చూసుకుని ఆహ్వానపత్రికను మట్టితో కూడి పాత్రలో పెట్టాలని, వారంరోజులకు తులసీ మొక్క వస్తుందని పేర్కొన్నాడు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు తనవంతు కృషి చేస్తున్నట్లు వివరించాడు. – కోనరావుపేట(వేములవాడ)
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అంతరాయం లేకుండా విద్యుత్ లైన్ల నిర్వహణకొత్తపల్లి(కరీంనగర్): విద్యుత్ అంతరాయం లేకుండా 11 కేవీ, 33 కెవీ లైన్ల నిర్వహణ పనులు నిర్వహించాలని టీజీఎన్పీడీసీఎల్ సీఈ (హెచ్ఆర్డీ), నోడల్ అధికారి కంకటి వేణుమాధవ రావు సూచించారు. కరీంనగర్లోని సర్కిల్ కార్యాలయంలో ఎస్ఈ ఆర్.రవీందర్తో కలిసి మంగళవారం సర్కిల్ రివ్యూ మీటింగ్ నిర్వహించారు. 11 కె.వీ పోల్ సంఖ్య నంబరు వేసి ఆన్లైన్లోనే జీఐఎస్ కోఆర్డినేటర్స్తో డిజిటలైజేషన్ చేయాలని ఏఈ, ఏడీఈలను ఆదేశించారు. కొత్త కనెక్షన్ మీటర్ దరఖాస్తు రెండు, మూడు రోజుల్లో పరిష్కరించాలన్నా రు. లైన్ పనులు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ చార్జ్ అయితే వర్క్ ఆర్డర్ క్లోజ్ చేయాలన్నారు. నాన్ ఐఆర్డీఏ మీటర్లను ఐఆర్డీఏగా మార్చాలన్నారు. ప్రజా బాట కార్యక్రమాన్ని మంగళ, గురు, శనివారా ల్లో తమ సెక్షన్ పరిధిలో నిర్వహించి క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఆదేశించా రు. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫెయిల్ అయితే విద్యుత్ సంస్థ వాహనంలోనే రవాణా చేయాలని సూ చించారు. డీఈ కే.ఉపేందర్, జంపాల రాజం, లక్ష్మారెడ్డి, ఎం.తిరుపతి, చంద్రమౌళి, ఎస్ఏవో రాజేంద్రప్రసాద్ పాల్గొన్నారు. విద్యుత్ భవన్ సమావేశ మందిరంలో లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ కరీంనగర్ ఆధ్వర్యంలో 40మంది విద్యుత్ ఉద్యోగులు రక్తదానం చేశారు. కరీంనగర్ అర్బన్: జిల్లా గొర్రెల పెంపకందారుల సహకార సంఘం నూతన జిల్లా కార్యవర్గాన్ని రాష్ట్ర పశుసంవర్థక శాఖ మంత్రి వాకిడి శ్రీహరి, బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అభినందించారు. సంఘం జిల్లా చైర్మన్ బాసవేని మల్లేశం యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం జిల్లా కార్యవర్గం మంత్రులను హైదరాబాద్లో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. మంత్రులు పాలక వర్గాన్ని సన్మానించారు. అనంతరం పశుగణనశాఖ చైర్మన్ చరణ్ కౌశిక్ యాదవ్, రాష్ట్ర గొర్రెలు మేకల అభివృద్ధి సహకార సమైక్య చైర్మన్ సరితతిరుపతయ్య, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సుబ్బారాయుడును మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు. వైస్ చైర్మన్ చిగుర్ల శ్రీనివాస్, డైరెక్టర్లు అగిత రవిందర్, కాల్వ సురేశ్, చౌటపల్లి రంజిత్, జిల్లెల్ల పర్శరా ములు, దాడి ఆంజనేయులు, దాడి సదయ్య, దానే ఓదెలు, ముక్కెర సదానందం, సందవేణి ప్రసాద్, నాగారపు సత్యనారాయణ ఉన్నారు. చిగురుమామిడి: ఇంటర్ విద్యార్థులు ఉన్నత లక్ష్యాన్ని నిర్ధేశించుకుని క్రమశిక్షణతో చదవాలని డీఐఈవో వి.సత్యవర్ధన్రావు సూచించారు. మంగళవారం చిగురుమామిడి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో విద్యార్థులకు ఐడీ కార్డులు పంపిణీ చేశారు. ఇంటర్లో ఉత్తీర్ణులైన వారు పైచదువులను సులభంగా పూర్తిచేస్తారని తెలిపారు. విద్యతో పాటు సామాజిక కార్యక్రమాల్లో విద్యార్థులు భాగస్వాములు కావాలన్నారు. ప్రిన్సిపాల్ శశిధర్శర్మ, అధ్యాపకులు జనార్దన్, సంపత్, రవికుమార్, గోవర్దన్రెడ్డి, మహేందర్, అనిత, స్వరూప, మమత, చంద్రశేఖర్, రవి, కవిత పాల్గొన్నారు. కరీంనగర్స్పోర్ట్స్: తెలంగాణలోని ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కళాశాలల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహిస్తున్న తొలి విడత టీజీ ఐసెట్– 2026 కౌన్సెలింగ్లో భాగంగా మంగళవారం నాలుగో రోజు సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన పూర్తయినట్లు ప్రిన్సిపాల్ డి.శోభారాణి తెలిపారు. కరీంనగర్లోని డాక్టర్ బీఆర్. అంబేద్కర్ మహిళా పాలిటెక్నిక్ కళాశా ల హెల్ప్లైన్ సెంటర్లో స్లాట్ బుక్ చేసుకున్న 333 మంది విద్యార్థుల ధ్రువపత్రాల పరిశీలన చేసినట్లు ప్రిన్సిపాల్ పేర్కొన్నారు.
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క్రిటికల్ కేర్ లెస్!కరీంనగర్: జిల్లా ప్రజలకు అత్యవసర వైద్యసేవలు అందుబాటులోకి తేవాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.23.75 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన అత్యాధునిక క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ ఏడాది గడిచినా ప్ర జలకు అందుబాటులోకి రాలేదు. గతేడాది జూలై 27న కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ ప్రారంభించిన ఈ భవనం సాధారణ వార్డులా మారింది. అత్యవసర వైద్య సేవలకు అవసరమైన సూపర్ స్పెషాలిటీ విభాగాలు, ప్రత్యేక వైద్యులు, ఆధునిక చికిత్సా వ్యవస్థ అందుబాటులో లేకపోవడంతో నిరూపయోగంగా మారింది. ఇతర జిల్లాల నుంచి బాధితులు కరీంనగర్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, పెద్దపల్లి జిల్లాలతో పాటు మంచిర్యా ల, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాల ప్రజలు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కరీంనగర్ ప్రభుత్వాసుపత్రినే ఆశ్రయిస్తున్నారు. గుండెపోటు, మెదడులో రక్తస్రావం, తీవ్ర రోడ్డు ప్రమాదాలు, అగ్నిప్రమాదాలు, తీవ్ర గాయాల వంటి అత్యవసర కేసులకు చికిత్స అందక హైదరాబాద్, వరంగల్కు తరలిస్తున్నారు. ‘గోల్డెన్ అవర్’లో అందాల్సిన వైద్యం ఆలస్యం కావడంతో ప్రాణనష్టం పెరుగుతోందని వైద్య వర్గాలే ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అత్యాధునిక భవనం.. అరకొర సేవలు కేంద్ర నిధులతో నిర్మించిన ఈ క్రిటికల్ కేర్ కేంద్రంలో ఐసీయూ పడకలు, వెంటిలేటర్లు, మానిటరింగ్ వ్యవస్థలు, ఆపరేషన్ థియేటర్లు వంటి సదుపాయాలకు అనుగుణంగా భవనాన్ని సిద్ధంగా ఉంచారు. కార్డియాలజిస్టులు, న్యూరో ఫిజీషియన్లు, న్యూరో సర్జన్లు, క్రిటికల్ కేర్ నిపుణులు, నెఫ్రాలజిస్టు, ట్రామా సర్జన్లు, అనస్థీషియా నిపుణులు, ప్రత్యేక నర్సింగ్ సిబ్బంది నియామకం జరగలేదు. ఫలితంగా భవనం ఉన్నా, సేవలు సాధారణంగా మారాయి. క్రిటికల్ కేర్ ప్రారంభమై ఏడాది పూర్తయినా పూర్తిస్థాయి సేవలు అందడం లేదని ప్రజల్లో అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. ‘క్రిటికల్ కేర్ విభాగంలో అత్యవసర వైద్యం అందించే సూపర్స్పెషాలిటీలకు సంబంధించిన పరికరాలు సరఫరా జరుగుతున్నాయి. త్వరలో వైద్యుల నియామకం పూర్తవుతుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న సిబ్బందితోనే క్రిటికల్కేర్లో వైద్యం అందిస్తున్నాం. పరికరాలు వచ్చి, వైద్యుల నియామకం జరిగితే రోగులకు పూర్తిస్థాయి వైద్యసేవలు అందించగలుగుతాం’. అని సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ వీరారెడ్డి వివరించారు.
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యువ శాస్త్రవేత్తలను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలిసిరిసిల్లటౌన్: దేశం గర్వించేలా విక్రమ్–1 రాకెట్ నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించిన మన జిల్లా ఇంజినీర్లను యువత ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని విప్ ఆది శ్రీనివాస్ అన్నారు. జిల్లా కేంద్రం సిరిసిల్లలో మంగళవారం శ్రీనాగుల మల్లయ్యశ్రీఅవార్డుల కార్యక్రమానికి హాజరై మాట్లాడారు. స్వాతంత్య్ర సమర యోధుడు, జిల్లాలో బీసీలు రాజకీయంగా ఎదగడానికి కృషి చేసిన నాయకుడు ‘నాగుల మల్లయ్య’ ఆశయాలు నేటి తరానికి స్ఫూర్తిగా పేర్కొన్నారు. బడుగు, బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతే ధ్యేయంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాలన సాగిస్తుందన్నారు. అంతరిక్ష సాంకేతిక రంగంలో మెరిసిన జిల్లా యువ ఆణిముత్యాలు సంతోష్కుమార్, కిరణ్, నాగరాజును సన్మానించి అవార్డులు అందజేశారు. 170 నిమిషాల్లో, 175 గ్రాముల బరువుతో అరుదైన చీరను చేనేత మగ్గంపై నేసిన వెల్ది హరిప్రసాద్ దంపతులను కూడా సత్కరించారు. అవార్డు కమిటీ, జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ నాగుల సత్యనారాయణగౌడ్, డైరెక్టర్లు నాగుల సంతోష్గౌడ్, ఎండీ సలీం, డీసీసీ అధ్యక్షుడు సంగీతం శ్రీనివాస్, పట్టణాధ్యక్షుడు సూర దేవరాజు, కాంగ్రెస్ ఫ్లోర్లీడర్ ఆడెపు చంద్రకళ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంతకముందు యువ ఇంజినీర్లు అడుప సంతోష్కుమార్, అడుప కిరణ్, బొమ్మదేని నాగరాజు మంగళవారం సిరిసిల్లకు వచ్చిన సందర్భంగా స్థానిక అంబేడ్కర్ చౌరస్తాలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయ హై స్కూల్, కాకతీయ హై స్కూల్, వికాస్ డిగ్రీ కాలేజీ పక్షాన సన్మానించారు. విప్ ఆది శ్రీనివాస్
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ఇళ్ల పంపిణీకి అర్హులను గుర్తించండి● వార్డుల వారీగా జాబితా సిద్ధం చేయాలి ● కలెక్టర్ చిత్రామిశ్రా కరీంనగర్ అర్బన్: డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల ఎంపికను పారదర్శకతతో నిర్వహించాలని కలెక్టర్ చిత్రామిశ్రా ఆదేశించారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్లో నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ప్రఫుల్ దేశాయ్, జమ్మికుంట, హుజూరాబాద్ మున్సిపల్ కమిషనర్లతో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల ఎంపికపై సమీక్ష నిర్వహించారు. అర్హులకు అన్యాయం జరగకుండా ప్రతి దరఖాస్తును క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని ఆదేశించారు. ఒక్కొ దరఖాస్తును కనీసం రెండుసార్లు పరిశీలించి, అర్హత ప్రమాణాల ప్రకారమే నిర్ణయం తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. సరైన కారణం లేకుండా ఏ ఒక్క దరఖాస్తును తిరస్కరించవద్దని సూచించారు. ప్రతి వార్డులో క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి దరఖాస్తుదారుల వివరాలను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించి, పారదర్శకంగా అర్హుల జాబితాను సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు. ఆకర్షణీయంగా కలెక్టరేట్ ద్వారం నూతన కలెక్టరేట్లో నిర్మిస్తున్న ఆర్చీని ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దాలని కలెక్టర్ చిత్రామిశ్రా ఆదేశించారు. నూతన కలెక్టరేట్ వద్ద నిర్మాణంలో ఉన్న ఆర్చి పనులను పరిశీలించారు. ఆర్చి నుంచి ప్రధాన రహదారి వరకు ఉన్న పరిసరాలను సుందరంగా తీర్చిదిద్దాలని సూచించారు. ప్రధాన గేటు నిర్మాణంతో పాటు రహదారి, ల్యాండ్ స్కేపింగ్, పచ్చదనం, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి పనులను వేగంగా పూర్తి చేయాలన్నారు. అడిషనల్ కలెక్టర్ (రెవెన్యూ) శ్రీనివాస్ రెడ్డి, జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి స్వామి, ఆర్అండ్బి ఈఈ కుమారస్వామి ఉన్నారు. కరీంనగర్టౌన్: కరీంనగర్లోని జ్యోతినగర్ అంగన్వాడీకేంద్రంలో మంగళవారం నిర్వహించిన తల్లిపా ల వారోత్సవాల్లో జిల్లా సంక్షేమాధికారి ఎం.సరస్వతి పాల్గొన్నారు. బిడ్డ పుట్టిన గంటలోపు ఇచ్చే ముర్రుపాలు అమృతంతో సమానమన్నారు. బిడ్డ జీవితాంతం సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు దోహదపడతాయన్నారు. ఆరు నెలల వరకు తల్లిపాలు మాత్రమే ఇవ్వాలన్నారు. తర్వాత బాలామృతం అందించాలని సూచించారు. ఐసీడీఎస్ సూపర్వైజర్ వెంకటలక్ష్మి, చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ కేస్ వర్కర్ మహేశ్ పాల్గొన్నారు.
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వరంగల్కు దారేది?సాక్షిప్రతినిధి,కరీంనగర్: చత్తీస్ఘడ్– తెలంగాణ– మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాలను కలుపుతూ వేస్తున్న జాతీయ రహదారి– 563 నిర్మాణంలో కరీంనగర్ రూరల్ మండల పరిధిలోని ఇరుకుల్ల జంక్షన్ వద్ద అయోమయ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఎన్హెచ్– 563 వరంగల్– కరీంనగర్ సెక్షన్ రోడ్డు, హైదరాబాద్– రామగుండం రాజీవ్ రహదారి ఒక్కచోట కలుస్తున్నాయి. ఎన్హెచ్ 563 ఎలివేటేఎడ్ హైవే కావడంతో కింద నుంచి రాజీవ్ రహదారి వెళ్తుంది. ఈ హైవే నిర్మాణంతో కరీంనగర్లోకి భారీ వాహనాలు రాకుండా ఇరుకుల్ల నుంచే వరంగల్వైపు వెళ్తాయనుకున్నారంతా. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి మరోలా ఉంది. ఇక్కడ జగిత్యాల వైపుగా వెళ్లేందుకు అనుకూలంగా కనెక్టివిటీ ఉన్నా.. వరంగల్ వైపు వెళ్లేందుకు కనెక్టివిటీ లేదు. వాస్తవానికి ఎన్హెచ్ 563 రోడ్డు ఇంకా నిర్మాణంలోనే ఉంది. ప్రస్తుతం ఇరుకుల్ల వరకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. వాహనాలు వరంగల్ వైపు వెళ్లేందుకు ఎలాంటి ర్యాంపు నిర్మించకపోవడంతో కరీంనగర్ వరకు ప్రయాణించి తీగల వంతెన, మానకొండూరు మీదుగా ఎన్హెచ్– 563 ఎక్కుతున్నాయి.పెద్దపల్లి పారిశ్రామిక ప్రాంతం నుంచి నిత్యం వేలాది లారీలు ఆంధ్రప్రదేశ్, చత్తీస్ఘఢ్, మధ్యప్రదేశ్, ఒడిశా వైపు ప్రయాణిస్తుంటాయి. బసంత్నగర్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ, సింగరేణి బొగ్గు, ఎన్టీపీసీ బూడిద, మంథని ఇసుక, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను తరలించే లారీలు నిత్యం కరీంనగర్– వరంగల్– విజయవాడ మధ్య తిరుగుతుంటాయి. పెద్దపల్లి నుంచి బయల్దేరిన వాహనాల్లో కొన్ని హైదరాబాద్ వైపు వెళ్లగా, మెజారిటీ వరంగల్ మీదుగా వెళ్తుంటాయి. మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కోసం ఎంజీఎం వెళ్లే వారు ఇదే దారిని ఎంచుకుంటారు. ఇరుకుల్ల వద్దకు రాగానే అందరికీ ఎన్హెచ్–563 హైవే శిఖరంలా దర్శనమిస్తోంది. కానీ, ఎలివేటెడ్ హైవేను ఎలా ఎక్కాలో అర్థం కాక అయోమయానికి గురవుతున్నారు. కొంతదూరం సర్వీసు రోడ్డుమీద ప్రయాణించినా ఇరుకుల్ల వాగుతో రోడ్డు మూతపడుతోంది.
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మంచానికే పరిమితమైన భార్య.. మనస్తాపంతో భర్త ఆత్మహత్యయైటింక్లయిన్కాలనీ: కాలు విరిగి మంచానికే పరిమితమైన భార్య పరిస్థితి చూసి తట్టుకోలేక మానసికంగా కుంగిపోయిన భర్త వేముల ఎల్లయ్య(85) మంగళవారం ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖని టూటౌన్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధి యైటింక్లయిన్కాలనీ సంతోష్నగర్లో మంగళవారం ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. ఎల్లయ్య భార్య లక్ష్మికి రెండుసార్లు కాలు విరిగింది. కనీసం కదలలేని స్థితిలో ఉంది. నెలరోజులుగా మంచానికే పరిమితమైంది. అయితే, కొంతకాలంగా బీపీ, షుగర్, మోకాళ్లనొప్పులతో బాధపడుతున్న ఎల్లయ్య.. రోజూ భార్యకు సపర్యలు చేస్తున్నా డు. అప్పుడప్పుడు కూతురు అరుణ వచ్చి ఆలనాపాలనా చూస్తోంది. మంగళవారం ఉదయం కూడా కూతురు వీరి ఇంటికి వచ్చి వంటలు తయారు చేసి తన అత్తగారింటికి వెళ్తూ.. ‘అమ్మ కు మందులు వేయాలి’ అని తండ్రికి చేప్పి పె ద్దపల్లికి వెళ్లింది. భార్య మంచానికే పరిమితం కావడం, తనూ బీపీ, షుగర్, మోకాళ్ల నొప్పుల తో బాధపడుతూ కుంగిపోయిన ఎల్ల య్య జీ వితంపై విరక్తి చెంది తనఇంటి వరండా లో పైకప్పుకు ఉరేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. మృతుడి కూతురు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. చికిత్స పొందుతూ యువకుడి మృతి ధర్మారం: పెద్దపల్లి జిల్లా ధర్మారంలోని వడ్డెరకాలనీకి చెందిన బత్తిని సంతోష్(18) రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడి చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం మరణించాడు. గతనెల 30న ఇదే కాలనీకి చెందిన బత్తిని అజయ్, దేవరాజ్తోపాటు సంతోష్ కారులో కరీంనగర్ నుంచి ధర్మారం వస్తుండగా అదపు తప్పి ఎర్రగుంటపల్లి గ్రామ శివారులోని చెట్టును ఢీకొంది. ఈ సంఘటనలో సంతోష్ తీవ్రంగా గాయపడగా అజయ్, దేవరాజ్ సైతం గాయపడ్డారు. వీరిని కరీంనగర్లోని ఆస్పత్రికి తరలించగా అజయ్, దేవరాజ్ కోలుకున్నారు. సంతోష్ చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు. విషాదంలో కుటుంబం.. వడ్డెరకాలనీకి చెందిన బత్తిని మల్లయ్య– మల్లేశ్వరికి ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కూతురు సంతానం. కుటుంబానికి అండగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో పెద్దకుమారుడు హరీశ్ వారం రోజుల క్రితమే ఉపాధి కోసం దుబాయ్ వెళ్లాడు. విదేశాల్లో స్థిరపడుతూ కుటుంబానికి అండగా నిలవాలనే పెద్దకుమారిడిపై ఆశలు పెట్టుకున్న ఆ కుటుంబానికి.. ఇక్కడ ఉన్న చిన్న కుమారుడు సంతోష్ ప్రమాదంలో మృతి చెందడం తీరని విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ఒక కుమారుడు విదేశాల్లో ఉండగా, మరొక కుమారుడు శాశ్వతంగా దూరం కావడంతో మల్లయ్య, మల్లేశ్వరి దంపతులు కన్నీరుమున్నీరవున్నారు. తమ్ముడి మరణవార్త తెలియడంతో హరీశ్ దుబాయ్ నుంచి వచ్చే ప్రయత్నంచేస్తున్నట్లు సమాచారం. అనారోగ్యం భరించలేక వృద్ధుడి బలవన్మరణంశంకరపట్నం: కన్నాపూర్ గ్రామంలో మంగళవారం అడితం రాజయ్య(70) ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఎస్సై శేఖర్రెడ్డి తెలిపారు. అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న రాజయ్య.. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో రేకుల షెడ్డులో ఉరేసుకున్నాడు. వ్యవసాయ పనులు చేసి ఇంటికి వచ్చిన కుటుంబ సభ్యులకు రాజయ్య వేలాడుతూ కనిపించడంతో కిందికి దించారు. కేశవపట్నం పోలీసులు చేరుకొని వివరాలు సేకరించారు. మృతుడి కుమారుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
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సీజీటీఏ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా సురేందర్రెడ్డికరీంనగర్సిటీ: తెలంగాణ ప్రభుత్వ కళాశాలల గెజిటెడ్ అధ్యాపకుల సంఘం (టీజీసీజీటీఏ) రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికై న డాక్టర్ కడారు సురేందర్ రెడ్డిని కరీంనగర్లోని ఎస్సారార్ ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలలో సోమవారం ఘనంగా సన్మానించారు. టీజీసీజీటీఏ యూనిట్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ సమావేశంలో ప్రిన్సిపాల్ కలువకుంట రామకృష్ణ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాల మద్దతుతో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికవడం సురేందర్రెడ్డి నాయకత్వ పటిష్టతకు నిదర్శనమని కొనియాడారు. సురేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ... తనను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్న ప్రతీ ప్రాథమిక సభ్యుడికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఐక్య కార్యాచరణ సమితి ప్రతినిధి ఏ.నాగరాజు, టి. రాజయ్య, డాక్టర్ మల్లారం శ్రీనివాస్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు సైనిక్ విద్యార్థులుచొప్పదండి: కరీంనగర్లో నిర్వహించిన ఐదో జిల్లాస్థాయి అథ్లెటిక్స్ చాంపియన్షిప్ పోటీల్లో రాణించిన రుక్మాపూర్లోని సాంఘిక సంక్షేమ సైనిక శిక్షణ విద్యాలయానికి చెందిన పలువురు విద్యార్థులు రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు ఎంపికయ్యారు. జిల్లాస్థాయి పోటీల్లో 200 మీటర్ల లాంగ్ జంప్ అండర్– 18 విభాగంలో ఆర్.అభిషేక్, అండర్–16 జావెలిన్త్రోలో ఇ.వివేకానందు, అండర్–14 విభాగంలో ఎం.గౌతమ్ బంగారు పతకాలు సాధించారు. వంద మీటర్ల పరుగు పందెం అండర్–18 విభాగంలో డి.భరత్కుమార్ రజతం సాధించాడు. అండర్– 18 లాంగ్జంప్లో డి.భరత్ కుమార్, జావెలిన్త్రోలో కె.రాంచరణ్లు కాంస్యం సాధించారు. విజేతలను డైరెక్టర్ లారా దత్త, ప్రిన్సిపాల్ శ్రీనివాస్రెడ్డి, జేవీపీ ప్రమోద్, పీఈటీ విక్రమ్, సుమన్ అభినందించారు. శాతవాహనకు రెండు స్వర్ణాలు విరాళంకరీంనగర్సిటీ: వీసీ అమెరికా పర్యటన సందర్భంగా, అక్కడ జరిగిన సదస్సులో ఇద్దరు ఎన్నారైలు తమ చెరో స్వర్ణ పతకాన్ని శాతవాహన విశ్వవిద్యాలయానికి విరాళంగా ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. వారిలో ఒకరు న్యూయార్క్కు చెందిన ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ వి.రాజశేఖర్ రెడ్డి కాగా, మరొకరు వాషింగ్టన్ డీసీకి చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ బి.రవీందర్ రెడ్డి. ఇది ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు లభించే గొప్ప మద్దతు, గుర్తింపు అని వారు కొనియాడారు.
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పల్లె పాలనలో పారదర్శకతకరీంనగర్రూరల్: గ్రామాల్లో నెలకొన్న సమస్యలను పరిష్కరించడంతో పాటు అభివృద్ధి పనులను వేగవంతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఇక నుంచి 45 రోజులకోసారి సర్పంచ్లు, మండలస్థాయి అధికారుల భాగస్వామ్యంతో మండల పరిషత్ సమావేశాలు నిర్వహించాలని పంచాయతీరాజ్శాఖ కమిషనర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. 45రోజులకోసారి ప్రత్యేక సమావేశం జిల్లాలో 318 గ్రామపంచాయతీలు, 15 మండల పరిషత్తులున్నాయి. ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు జరగకపోవడంతో మండలపరిషత్ సమావేశాలు నిర్వహించడం లేదు. గతంలో ప్రతి మూడు నెలలకోసారి నిర్వహించే మండల పరిషత్ సమావేశాల్లో సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు గ్రామాల్లో నెలకొన్న సమస్యలను లేవనెత్తగా అధికారులు పరిష్కరించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం సర్పంచులు గ్రామాల్లోని సమస్యలను సంబంధిత అధికారుల ద్వారా పరిష్కరించేందుకు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మండల పరిషత్ సమావేశాలు నిర్వహించడం ద్వారా అధికారుల్లో జవాబుదారీతనం వస్తుందని భావించిన ప్రభుత్వం ఇక నుంచి 45 రోజులకోసారి ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మండల ప్రత్యేకాధికారుల ఆధ్వర్యంలో తప్పనిసరిగా మండల పరిషత్ సమావేశాలు నిర్వహించాలంటూ గత నెల 27న కరీంనగర్ జెడ్పీ సీఈవో శ్రీనివాస్ ఎంపీడీవోలకు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. చర్చించే అంశాలివే మండల పరిషత్ సమావేశాల్లో సర్పంచులు, మండలస్థాయి అధికారులు పాల్గొంటారు. గ్రామాల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులు, సంక్షేమ పథకాల అమలుపై చర్చిస్తారు. సర్పంచులు ప్రస్తావించే సమస్యలకు సంబంధితశాఖల అధికారులు సమాధానాలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. సమావేశాల్లో చేసిన తీర్మానాలను అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత అధికారులపై ఉంటుంది.
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భూ సమస్యలు.. వృద్ధుల తిప్పలుపట్టా భూముల నిషేధిత చట్టం 22/ఏ సీలింగ్ యాక్ట్ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్లకు అనుమతించాలని గతేడాదిగా కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నాం. రేకుర్తి, విద్యానగర్ పరిధిలోని పాత రేకుర్తి గ్రామానికి సంబంధించి 125 సర్వేనంబర్లు 536 ఎకరాలు, విద్యానగర్కు సంబంధించి 16 సర్వే నంబర్లు 115 ఎకరాలు మొత్తం 6వేల ఇండ్లు, పదివేల ప్లాట్లు రిజిస్ట్రేషన్ కావడం లేదు. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే మాకు ఆత్మహత్యలే గతి. – డివిజన్ ప్రజలు, రేకుర్తి, విద్యానగర్, కరీంనగర్కరీంనగర్ అర్బన్: ‘సమస్యలతో వేగలేకపోతున్నాం.. కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నాం.. రోజులు.. నెలలు గడిచినా పరిష్కారం కావడం లేదు. జర మీరైనా మా సమస్యలను తీర్చరూ’.. అంటూ అర్జీదారులు జిల్లా అదనపు కలెక్టర్లతో ఏకరవు పెట్టారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో జరిగి న ప్రజావాణిలో బారులు తీరారు. కలెక్టర్ను కలిసి ఫిర్యాదులు ఇచ్చేందుకు ఆసక్తి చూపగా అందుబాటులో లేకపోవడంతో అదనపు కలెక్టర్లు అశ్విని తానాజీ వాకడే, డి.శ్రీనివాస్రెడ్డికి అందజేశారు. ప్రధానంగా భూ సమస్యలు, పింఛన్లు, ఇందిరమ్మ ఇండ్లకు సంబంఽధించిన అర్జీలు రాగా మొత్తం 212 దరఖాస్తులు వచ్చాయని కలెక్టరేట్ ఏవో గడ్డం సుధాకర్ వివరించారు.గ్రామంలోని సర్వే నంబర్ 109లో 0.28గుంటల భూమిని గత 40 సంవత్సరాలుగా సాగు చేసుకుంటున్నా. ఇప్పటివరకు నాకు ఎలాంటి పాస్బుక్ జారీ కాలేదు. అధికారులు నా కుమారుని పేరున పట్టాదారు పాసుపుస్తకం జారీ చేయండి. – బోయిని కొమురయ్య, మైలారంమాది శంకరపట్నం మండలం అంబాలాపూర్. కష్టం చేసి ఎకరంనర భూమిని సంపాదిస్తే ఇద్దరు కొడుకులకు చెరి 30గుంటలిచ్చి నం. ఇప్పుడేమో మాకు తిండి పెడ్తలేరు. దవాఖానాల చూపించుకుందామంటే ఇప్పటికి చేసిన అప్పులు రూ.2.50లక్షలయ్యాయి. అప్పులు కట్టరట.. ఉన్న 10గుంటల భూమిని అమ్ముకోనియరట. – వడ్లకొండ చంద్రయ్య, లక్ష్మి, అంబాలాపూర్మొత్తం అర్జీలు: 212, ఆర్డీవో, కరీంనగర్: 66 హౌజింగ్: 44 కరీంనగర్ కార్పొరేషన్: 42 సీపీ ఆఫీస్: 08
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శ్రమైక్య భోజనంమంగళవారం శ్రీ 4 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026నాలుగు టీఎంసీలు ఎత్తిపోతక్యారం ఆడి.. పోటీలు ప్రారంభించిముస్తాబాద్(సిరిసిల్ల): ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు జిల్లాలో వరినాట్లు జోరందుకున్నాయి. ఉదయం 9.30 గంటలకే వరినాట్లు వేసేందుకు మహిళా కూలీలు పొలాల్లోకి దిగుతున్నారు. శ్రమను మరిచిపోయేందుకు జానపదాలు పాడుతూ నాట్లు వేసే కూలీలు మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ఇలా ఒడ్డుపై కూర్చుని కష్టసుఖాలు మాట్లాడుకుంటూ తింటున్నారు. ముస్తాబాద్ మండలం పోతుగల్ శివారులోని పొలాల గట్లపై సోమవారం ఇలా మధ్యాహ్న భోజనం తింటూ కనిపించారు. రోజంతా కష్టపడితే రూ.450 కూలీ వస్తుందని తెలిపారు.రామడుగు(చొప్పదండి): రామడుగు మండలం లక్ష్మీపూర్ పరిధిలో ఉన్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు 8వ ప్యాకేజీ గాయత్రి పంపుహౌజ్ నుంచి బాహుబలి మోటార్ల ద్వారా ఇప్పటి వరకు 4 టీఎంసీల నీటిని గ్రావిటీ కాలువ ద్వారా మిడ్ మానేరుకు తరలించడం జరిగిందని ఇంజినీరింగ్ అధికారులు తెలిపారు. ఐదు బాహుబలి మోటార్ల ద్వారా పంపింగ్ జరుగుతోందని వివరించారు. వర్షాలు ప్రారంభం అయిన నాటి నుంచి పంపింగ్ కొనసాగుతోందని.. వర్షాలు ఇలాగే ఉంటే నీటిని ఎత్తిపోస్తామని తెలిపారు.కరీంనగర్క్రైం: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని జిల్లా కోర్టు న్యా యవాదుల ఆటల పోటీలను సోమవారం జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎస్.శివకుమార్, మొదటి అదనపు జిల్లా జడ్జి వెంకటేశ్ ప్రారంభించారు. క్యారం, క్విజ్, చెస్, సాంగ్స్, డాన్స్, మ్యూజికల్ చైర్ పోటీలు నిర్వహించనున్నట్లు బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు గడ్డం లక్ష్మణ్, స్పోర్ట్స్, కల్చరల్ కార్యదర్శి బెజ్జంకి శ్రీకాంత్ తెలిపారు. అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి సీహెచ్ కిరణ్కుమార్, క్యారం పోటీల ఇన్చార్జ్ అర్జిత్సింగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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లక్ష ఓట్లు ఔట్!కరీంనగర్ కార్పొరేషన్: కరీంనగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి దాదాపు లక్ష ఓట్లు జాబితా నుంచి తొలగిపోయే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ దాదాపు పూర్తి కానున్న తరుణంలో అధికారిక లెక్కలు ఇవే చెబుతున్నాయి. నియోజకవర్గంలో 3,68,832 ఓట్లకు ఇప్పటివరకు 1,01,387 ఓట్లు అన్కలెక్టబుల్ అని అధికారులు చెబుతున్నారు. తుది జాబితా వరకు లెక్కలు కాస్త మారే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొంటున్నారు. ప్రత్యేక ఓటర్ల సవరణ కార్యక్రమం కరీంనగర్లో సోమవారంతో ముగియాల్సి ఉన్నప్పటికీ.. ఎన్నికల సంఘం ఈ నెల 10వ తేదీ వరకు పొడగించడం తెలిసిందే. కరీంనగర్ నియోజకవర్గంలోని 390 పోలింగ్ బూత్ల వారీగా ఓటర్లకు ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు పంపిణీ చేయడం.. తిరిగి సేకరించడం, వివరాలు ఆన్లైన్లో నమోదు కొనసాగిస్తున్నారు. సోమవారం నాటికి కరీంనగర్లో 71 శాతం పూర్తయినట్లు ఈఆర్వో, నగరపాలకసంస్థ కమిషనర్ ప్రఫుల్ దేశాయ్ తెలిపారు. కరీంనగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పరిధిలో లక్ష ఓట్లకు పైగా తొలగిపోయే అవకాశం కనిపిస్తోంది. మొత్తం 3,68,832 ఓట్లర్లలో 1,01,387 ఓట్ల అన్కలెక్టెబుల్ జాబితాలో ఉన్నాయి. అందులో మరణించిన ఓటర్లు, ఇతర ప్రాంతాలకు తమ ఓటు తరలించుకున్నవాళ్లు, డబుల్ ఓట్లు ఉన్నవాళ్లు ఉంటారు. దీంతో సహజంగానే జాబితా నుంచి ఈ ఓట్లు తొలగిపోనున్నాయి. ఎక్కువగా 74,964 షిఫ్టెడ్ ఓట్లు ఉండడంతో, తుది జాబితా ప్రకటించే సమయానికి అన్కలెక్టబుల్ జాబితాలో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఏదేమైనప్పటికి కరీంనగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో లక్ష ఓట్లకు కాస్త అటు, ఇటుగా తొలగిపోయే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. మొత్తం ఓట్లు 3,68,832 పోలింగ్ బూత్లు 390 డిజిటలైజ్డ్ అయినవి 2,62,466 డిజిటలైజ్డ్ చేయాల్సినవి 4,959 అన్కలెక్టెబుల్ 1,01,387 డెత్ 9,391 ఆబ్సెంట్ 4,506 షిఫ్టెడ్ 74,964 డబుల్ 7,990 ఇతర 4,536
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స్టడీ ఫుల్.. స్కిల్స్ నిల్!జెన్జీ కాలంలో విద్యావిధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఒకప్పుడు సర్టిఫికెట్లలో మార్కులను చూసి కొలువులు ఇవ్వగా.. ఇప్పుడు ఆయా రంగాల్లో సాంకేతిక నైపుణ్యం ఆధారంగా ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు. డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లు నిర్వహిస్తూ.. ప్రతిభ ఉన్నవారిని గుర్తించి రూ.లక్షల్లో ప్యాకేజీలిస్తుండగా.. చదువు పూర్తిచేసి, సర్టిఫికెట్లు చేతిలో పట్టుకుని ఏటా వేలాది మంది నిరుద్యోగులు వివిధ ప్రైవేటు కంపెనీల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. అక్కడ ‘మీకు ప్రాక్టికల్ నైపుణ్యాలు (స్కిల్ డెవలప్మెంట్) లేవు‘ అనే సమాధానం ఎదురవుతుండడంతో చాలా మంది స్కిల్స్ కోసం మళ్లీ కోచింగ్ సెంటర్లలో శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు.కరీంనగర్ సిటీ: శాతవాహన యూనివర్సిటీ పరిధిలో సుమారు 115కు పైగా డిగ్రీ కళాశాలలు ఉన్నాయి. జేఎన్టీయూ పరిధిలో ఉమ్మడి జిల్లాలో 11 నుంచి 13 వరకు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. డిగ్రీలో 45,000కి పైగా సీట్లు అందుబాటులో ఉండగా.. మూడేళ్లలో 50,000 నుంచి 70,000 మంది వరకు విద్యార్థులు డిగ్రీ చదువుతున్నట్లు అంచనా. ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో ఏటా సుమారు 4,500 నుంచి 6,000 వరకు కొత్త అడ్మిషన్లు జరుగుతుంటాయి. నాలుగు సంవత్సరాల బీటెక్ కోర్సును ప్రస్తుతం సుమారు 18,000 నుంచి 22,000 మంది విద్యార్థులు అభ్యసిస్తున్నారు. వీరిలో 30నుంచి 40శాతం మంది డిగ్రీ పట్టాలతో బయటికి వస్తుండగా.. కేవలం 3నుంచి 5శాతం మంది మంచి ప్యాకేజీలో కొలువు సాధిస్తున్నారు. మిగితావారు ఉద్యోగ ప్రయత్నంలో ఉంటున్నారు.
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చిన్న గాయం.. పెద్ద ప్రమాదం● పంజా విసురుతున్న సెల్యులైటిస్ ● ఉమ్మడి కరీంనగర్లో రోగుల ఉక్కిరిబిక్కిరి ● మూడేళ్లుగా తీవ్రమవుతున్న ముప్పుకరీంనగర్: ఒకప్పుడు అరుదుగా కనిపించిన సెల్యులైటిస్ ఇప్పుడు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఆందోళనకరస్థాయికి చేరుకుంది. మూడేళ్లుగా కరీంనగర్, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాల్లో ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్న వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఈ ఏడాదిలో మరింత వేగంగా కేసులు నమోదవుతున్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. జనరల్ సర్జరీ విభాగం ఉన్న ఆస్పత్రుల్లో సెల్యులైటిస్ బాధితులు చికిత్స పొందుతుండడం పరిస్థితి తీవ్రతను స్పష్టం చేస్తోంది. కొందరు మందులతో కోలుకుంటుండగా, మరికొందరికి చీము పేరుకుపోవడంతో శస్త్రచికిత్సలు చేయాల్సి వస్తోంది. మధుమేహం, రక్తప్రసరణ లోపాలు, పాదాల పగుళ్లు, చిన్న గాయాలను నిర్లక్ష్యం చేయడం, పరిశుభ్రత లోపించడం వంటి కారణాలతో ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా విజంభిస్తోందని వైద్యలు చెబుతున్నారు. తొలిదశలో చర్మ సమస్యగా కనిపించే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ను చాలామంది నిర్లక్ష్యం చేయడంతో తీవ్రస్థాయికి చేరుకుని శస్త్రచికిత్స అవసరమయ్యే పరిస్థితులు పెరుగుతున్నాయి. ఈ లక్షణాలు ప్రమాదకరం... సెల్యులైటిస్ అనేది చర్మంతో పాటు చర్మం కింద ఉన్న మదుకణజాలంలో ఏర్పడే తీవ్రమైన బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్. ప్రారంభ దశలోనే చికిత్స తీసుకుంటే పూర్తిగా నయం చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. చర్మం ఎర్రగా మారడం, వాపు వేగంగా పెరగడం, భరించలేని నొప్పి, ప్రభావిత భాగం వేడిగా అనిపించడం, జ్వరం, వణుకు, చర్మం బిగుసుకుపోవడం, చీము ఏర్పడటం, నడవడంలో ఇబ్బంది, ఈ లక్షణాలతో పాటు మధుమేహం కూడా ఉంటే వెంటనే శస్త్రచికిత్స నిపుణుడిని సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది. నిర్లక్ష్యం చేస్తే... సెల్యులైటిస్ను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఇన్ఫెక్షన్ లోతైన కణజాలానికి వ్యాపించి నెక్రోటైజింగ్ సాఫ్ట్ టిష్యూ ఇన్ఫెక్షన్, సెప్సిస్, గ్యాంగ్రీన్ వంటి ప్రాణాంతక సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. కొందరిలో చీము పేరుకుపోవడంతో ఇన్సిషన్ అండ్ డ్రైనేజీ శస్త్రచికిత్స అవసరమవుతుంది. దీనిని గుర్తించేందుకు సీ–రియాక్టివ్ ప్రోటీన్, టోటల్ ల్యూకోసైట్ కౌంట్, అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్షలు, చీము ఉంటే కల్చర్ పరీక్ష ద్వారా ఏ బ్యాక్టీరియా కారణమో గుర్తిస్తారు. చీము వస్తోందని స్వయంగా నొక్కడం, కోయడం, ఇంటి చిట్కాలతో కాలయాపన చేయడం ప్రమాదకరం. ఇన్ఫెక్షన్ పెరిగితే ఒక్కోసారి కాలుకూడా తీసి వేయాల్సి వస్తుంది.
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కలల కన్నీరు!మల్యాల: పిల్లలు బాగా చదువుకుని తమ కలలు నెరవేరుస్తారని భావించిన ఆ తల్లిదండ్రులకు పుత్రశోకమే మిగిలింది. ఊహ తెలియని వయసులో ఉన్న ఊరికి.. కన్నవాళ్లకు దూరంగా హాస్టల్ ఉంటూ చదువుకుంటున్న ఇద్దరు విద్యార్థులను నీటిగుంత మింగింది. బహిర్భూమికని బయటకు వెళ్లి.. లోతు తెలియని గుంతలో దిగి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనతో నిత్యం సందడిగా ఉండే ఆ పాఠశాలలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. పాఠశాల విరామ సమయంలో.. మల్యాలలోని ఎస్సీ హాస్టల్లో ఉంటూ.. ఒడ్డెరకాలనీలోని ప్రాథమిక పాఠశాలలో జగిత్యాల రూరల్ మండలం టీఆర్నగర్కు చెందిన జగన్నాథం కృష్ణ, లక్ష్మి దంపతుల కుమారుడు సుశాంత్(10) నాలుగో తరగతి, నిజామాబాద్ జిల్లా మోర్తాడ్కు చెందిన వనం రాములు, రాధ దంపతుల కుమారుడు విష్ణు(11) ఐదో తరగతి చదువుతున్నారు. ఎప్పటిలాగే సోమవారం పాఠశాలకు వెళ్లారు. మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ప్రాంతంలో సుశాంత్, విష్ణు బహిర్భూమకని బయటకు వెళ్లారు. పాఠశాల సమయం ముగిసినా తిరిగి రాకపోవడంతో అదే పాఠశాలలో మూడో తరగతి చదువుతున్న సుశాంత్ తమ్ముడు ఈశ్వర్ తన అన్న రాలేదని ఉపాధ్యాయుడికి తెలిపాడు. ఆయన వెంటనే సమీపంలో హాస్టల్కు వెళ్లి ఆరా తీయగా.. రాలేదని వార్డెన్ చెప్పాడు. పాఠశాలకు సుమారు 500మీటర్ల దూరంలో ఉన్న కొత్తకుంట చెరువు వద్దకు వెళ్లగా.. అక్కడి నీటిగుంతల వద్ద పిల్లల దుస్తులు, బూట్లు కనిపించాయి. వెంటనే పోలీసులు, విద్యాశాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వగా.. సీఐ రాజ్కుమార్, ఎస్సై సందీప్, ఎంఈవో జయసింహారావు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని జాలర్ల సాయంతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. చివరకు విగతజీవులై జాలర్ల వలకు చిక్కారు. పాఠశాలకు మూడు రోజులుగా నిలిచిన విద్యుత్.. పాఠశాలలో 30 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. వీరికి ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు బోధిస్తున్నారు. సోమవారం ఓ ఉపాధ్యాయుడు సెలవులో ఉన్నాడు. పాఠశాలలో బాత్రూంలు, తాగునీటి వసతి, విద్యుత్ సౌకర్యం ఉంది. ఇటీవలి వర్షాలకు పాఠశాలకు మూడురోజులుగా విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. దీంతో బాత్రూములకు నీటి సరఫరా నిలిచిపోయింది. రెండు రోజులుగా విద్యార్థులు బహిర్భూమికి ఆరుబయటకు వెళ్తున్నారు. అక్రమమట్టి తవ్వకాలతో గుంతలు.. భీమన్న గుట్ట సమీపంలో అక్రమంగా మట్టి తవ్వకాలు చేపట్టడడంతో భారీ గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. ఆ గుంతల్లో ఇటీవల వర్షాలకు నీరు చేరింది. బహిర్భూమికని బయటకు వెళ్లిన చిన్నారులు ఆ నీటిలో ఈత కొట్టేందుకు దిగి లోతు తెలియక మునిగిపోయినట్లు స్థానికులు, ఎంఈవో జయసింహారావు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థుల మరణవార్త తెలుసుకున్న చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. కలెక్టర్ సత్యప్రసాద్తో ఫోన్లో మాట్లాడారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.50లక్షల చొప్పున పరిహారం చెల్లించాలి విద్యార్థుల మృతి తీవ్రంగా కలిచివేసిందని, ప్రభుత్వం స్పందించి మృతుల కుటుంబాలకు రూ.50లక్షల చొప్పున పరిహారం చెల్లించాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్ ఒక ప్రకటనలో కోరారు.
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వాహిని షాపింగ్మాల్ ప్రారంభంమంచిర్యాలటౌన్: మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని ఇక్బాల్ అహ్మద్నగర్ రోడ్డులో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన వాహిని షాపింగ్మాల్ సోమవారం సినీనటి కృతిశెట్టి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయగా, ఓంప్రకాశ్ జాజు చేతుల మీదుగా ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా సినీనటి కృతిశెట్ట్టి మాట్లాడుతూ.. వాహిని షాపింగ్మాల్లో వైరెటీ చీరలు, చిన్న పిల్లల బట్టలు, మెన్స్వేర్ చాలా వైరెటీలు ఉన్నాయన్నారు. నగర ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని, ఇంట్లో ఎలాంటి శుభకార్యాలు ఉన్నా వాహిని షాపింగ్ మాల్లో షాపింగ్ చేయాలని కోరారు. వాహిని షాపింగ్ మాల్లో కస్టమర్లకు మంచి ఆఫర్లను అందిస్తున్నామని, ఈ అవకాశాన్ని నగర, జిల్లా ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో షాపింగ్ మాల్ యజమాని వేముల వెంకటేశ్వర్లు, శ్రీకాంత్, అనిల్, ప్రశాంత్, శ్రీనివాస్, విష్ణు, వేణుగోపాల్ జాజు, నవనీత్ బంగ్, శ్రీరామ్ జాజు, దేవరాజు, నాగరాజు, నటరాజ్, నందరాజ్, కొమురవెల్లి రవితేజ, గాజుల అరుణ్ పాల్గొన్నారు.
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బైక్ నంబరు మార్చేసుకున్నారు● నకిలీ నంబరుతో తిరిగి పట్టుబడ్డారు పెద్దపల్లిరూరల్: రోడ్లపై తిరిగే బైక్ నంబర్లను టాంపరింగ్ చేసి ట్రాఫిక్ పోలీసులు విధించే చలాన్ల నుంచి తప్పించుకునేందుకు కొందరు యత్నిస్తుంటే.. ఇంకొందరు ఏకంగా వాహన నంబరునే మార్చేసుకుంటున్నారు. కొద్దిరోజుల క్రితం పెద్దపల్లిలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు నిర్వహించిన వాహన తనిఖిల్లో నకిలీ నంబరు(టీఎస్ 19ఏ 9821)తో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్బైక్ తిరుగుతున్నట్టు గుర్తించి దానిని స్వాధీనం చేసుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. పోలీసుల విచారణలో ఇదే నంబరుగల బైక్ హైదరాబాద్లో ఉన్నట్టు తేలింది. ఇక్కడి ట్రాఫిక్ పోలీసులు చలాన్ విధిస్తే ఆ నంబరు యజమాని సెల్ఫోన్కు మెసేజ్లు వెళ్తున్నాయి. దీంతో నకిలీ నంబరు వినియోగిస్తున్న బైక్ యజమాని పెద్దపల్లి పట్టణంలోని కొంతంవాడకు చెందిన వీరేశంపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈబైక్ యజమాని తన అవసరాల నిమిత్తం ఓ వ్యాపారి వద్ద కుదువపెట్టగా.. సదరు వ్యాపారి ఇలా బోగస్ నంబరుతో తిరిగాడని వీరేశం పోలీసులకు వివరించినట్టు తెలిసింది. వాహనదారులు రవాణశాఖ కేటాయించిన నంబరునే వాహనంపై రాయాలి. వాహనానికి అమర్చిన నంబరు ప్లేటును టాంపరింగ్ చేసినా, నకిలీ, బోగస్ నంబర్లు వినియోగిస్తున్నట్లు తేలినా కేసులు నమోదు చేసి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. – శ్రీనివాస్, ట్రాఫిక్ సీఐ, పెద్దపల్లి
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ఇంటికి చేరకముందే మృత్యుగూటికి..● స్నేహితుడితో కలిసి రోడ్డు దాటుతుండగా ప్రమాదం ● గుర్తు తెలియనివాహనం ఢీకొని కాంట్రాక్ట్ కార్మికుడి మృతి జ్యోతినగర్: పెద్దపల్లిలోని తమ బంధువుల ఇంట ఓ కార్యక్రమానికి హాజరై తిరిగి వస్తున్న ఎన్టీపీసీ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుడు కోండ్ర లింగమూర్తి(42) ఎఫ్సీఐ క్రాస్రోడ్డు రాజీవ్ రహదారిపై ఆదివారం అర్ధరాత్ర జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. కుటుంబసభ్యులు, పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. మంచిర్యాల జిల్లా శ్రీరాంపూర్లో నివసిస్తున్న కోండ్ర లింగమూర్తి ఎన్టీపీసీలోని సీహెచ్పీ విభాగంలో హౌస్కీపింగ్ పనులు చేస్తున్నాడు. ఆదివారం పెద్దపల్లిలో తమ బంధువుల ఇంటిలో జరిగిన కార్యక్రమానికి హాజరై రాత్రి శ్రీరాంపూర్ బస్సులో వెళ్తున్నాడు. ఎఫ్సీఐ క్రాస్రోడ్డులోని తన స్నేహితుడు ముల్కల శ్రవణ్కుమార్ను కలుసుకునేందుకు అక్కడికి రాగానే బస్సు దిగాడు. ఇద్దరూ కలిసి రోడ్డు దాటుతుండగా గోదావరిఖని వైపు నుంచి వచ్చిన గుర్తుతెలియని వాహనం అతివేగంతో లింగమూర్తిని ఢీకొంది. తీవ్రంగా గాయపడిన అతడిని శ్రవణ్కుమార్తోపాటు గోదావరిఖని గంగానగర్కు చెందిన కారుడ్రైవర్ కలవేని అనిల్ వెంటనే గోదావరిఖని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. చికిత్స పొందుతూ అర్ధరాత్రి 12 గంటల ప్రాంతంలో మృతి చెందాడు. మృతుడి సోదరుడు కోండ్ర నర్సయ్య ఫిర్యాదు మేరకు ఏఎస్సై బుచ్చిన్నాయుడు కేసు నమోదు చేశారు. కుటుంబసభ్యుల అంగీకారంతో సదాశయ ఫౌండేష్న్ ఆధ్వర్యంలో టెక్నీషియన్ ప్రదీప్ మృతుడి నేత్రాలను సేకరించి హైదరాబాద్కు పంపించారు. మృతుడికి భార్య స్వర్ణలత, ఒక కుమారుడు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. ఐఎన్టీయూసీ జిల్లా అధ్యక్షుడు భూమల్ల చందర్, కార్మికులు సంతాపం తెలిపారు. శ్రీరాంపూర్లో జరిగిన అంత్యక్రియలకు హాజరయ్యారు.
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ద్విచక్ర వాహనాల దొంగల అరెస్టు● రూ.25 లక్షల విలువ గల 28 బైక్లు స్వాధీనం ● వివరాలు వెల్లడించిన వరంగల్ సీపీ శ్వేతవరంగల్ క్రైం: వరుసగా ద్విచక్ర వాహనాల చోరీలకు పాల్పడుతున్న దొంగలను సీసీఎస్, కేయూ పోలీసులు సంయుక్తంగా అరెస్టు చేసినట్లు వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ శ్వేత తెలిపారు. సోమవారం సాయంత్రం కమిషనరేట్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. బైక్ల చోరీలు చేసిన తరువాత నిందితులు అనంతరం చైన్స్నాచింగ్లకు పాల్పడుతున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్లో నమోదైన కేసుల్లో బైక్ల రికవరీ కోసం సెంట్రల్ జోన్ డీసీపీ కవిత ఆధ్వర్యంలో అందుబాటులో ఉన్న టెక్నాలజీని వినియోగించుకుని నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు చెప్పారు. మంచిర్యాల ఎన్టీపీసీ కాలనీకి చెందిన దొంతుల ప్రశాంత్ కుమార్, మంచిర్యాల జిల్లా జైపూర్ గ్రామానికి చెందిన దుర్గం సాయి కార్తీక్ సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ద్విచక్ర వాహనాలను చోరీ చేసినట్లు తెలిపారు. తనిఖీల సమయంలో నిందితులు ప్రయాణిస్తున్న బైక్ను స్వాధీనం చేసుకుని విచారించగా నిందితులు వివిధ ప్రాంతాల్లో దాచిపెట్టిన వాహనాల వివరాలు వెల్లడించినట్లు తెలిపారు. కేయూ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మునిపల్లి గ్రామం, ఎల్కతుర్తి శివారులో 28 బైక్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సీపీ పేర్కొన్నారు. వాహనాల చోరీలు ఇలా... నిందితులు వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్తోపాటు పలు జిల్లాలో వాహనాల చోరీలకు పాల్పడినట్లు సీపీ తెలిపారు. వరంగల్ కమిషనరేట్లో–8, కరీంనగర్ కమిషనరేట్లో –9, రామగుండం కమిషనరేట్ పెద్దపల్లిలో –3, సిద్దిపేట కమిషనరేట్లో –2 హైదరాబాద్ కమిషనరేట్లో–3, రాచకొండ కమిషనరేట్లో –1, భూపాలపల్లి జిల్లాలో –2 మొత్తం 28 బైక్లు చోరీ చేసినట్లు తెలిపారు. విలేకరుల సమావేశంలో హనుమకొండ ఏసీపీ నరసింహరావు, సీసీఎస్ ఏసీపీ సదయ్య, కేయూ ఇన్స్పెక్టర్ సుంకరి రవికుమార్, సీసీఎస్ ఇన్స్పెక్టర్లు రాఘవేందర్, హరికృష్ణ, రామకృష్ణ, సిబ్బందిని సీపీ అభినందించారు.
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బావిలో పడ్డా బతికారుబైక్ పడిన వ్యవసాయ బావిబాలికను బయటకు తీసుకొస్తున్న స్థానికులుఓదెల: పెద్దపల్లి జిల్లా ఓదెల మండలం కొలనూరు గ్రామ శివారులోని వ్యవసాయ బావిలో సోమవారం ఓ బైక్ అదుపుతప్పి పడిపోయింది. ఆ శబ్దాదనికి సమీప పొలాల్లో పనిచేస్తున్న రైతులు వెంటనే వచ్చి దానిపై ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు విద్యార్థినులు, బైక్ నడిపించే వ్యక్తి ప్రాణాలు కాపాడారు. స్థానికుల కథనం ప్రకారం.. తొలిఏకాదశి సెలవులు ముగియడంతో సుల్తానాబాద్ మండలం కనుకులకు చెందిన అనవేని సతీశ్ తన కూతురు అరణ్య(ఎనిమిదో తరగతి), చెల్లెలి కూతురు ఆరాధ్య(తొమ్మిదో తరగతి) కాల్వశ్రీరాంపూర్లోని కేజీబీవీకి తీసుకెళ్లేందుకు సోమవారం తన బైక్పై ఇద్దరి తీసుకుని బయలు దేరాడు. కొలనూర్ శివారులో ఎదురుగా మరోబైక్ రావడంతో దానిని తప్పించబోయి అదుపుతప్పి రోడ్డుపక్కనే ఉన్న వ్యవసాయ బావిలోకి దూసుకెళ్లారు. ఇదేసమయంలో వ్యవసాయ పనులు ముగించుకొని ఇళ్లకు వస్తున్న రైతులు, కూలీలు ఆశబ్దాన్ని గుర్తించి వెంటనే అక్కడకు వచ్చి ముగ్గురినీ బయటకు తీశారు. గాయాలపాలైన ఆరాధ్య, అరణ్యను ఆస్పత్రికి తరలించారు. సతీశ్ సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు. అయితే, గాయాలపాలైన విద్యార్థినులు రోదించడం కలచివేసింది.
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రాజన్నకు బంగారు గొలుసువేములవాడ: పట్టణంలోని బ్రహ్మంగారివీధికి చెందిన విద్యాసాగర్–సురేఖ దంపతులు రాజన్నకు రూ.3.50 లక్షల విలువైన బంగారు గొలుసును సోమవారం ఆలయ ఈవో రమాదేవి, అధికారులకు అందజేశారు. దాతలకు దేవస్థానం తరఫున అధికారిక రసీదును జారీ చేసి విరాళం స్వీకరించారు. ఆలయ డీఈవో నవీన్కుమార్, ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. రూ.30 లక్షలు వెచ్చించినా దక్కని ప్రాణంకథలాపూర్(వేములవాడ): మండలంలోని ఇప్పపెల్లికి చెందిన అతికెం ధనుంజయ్(55) రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి.. చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. పోలీసులు, గ్రామస్తుల కథనం ప్రకారం.. ధనుంజయ్ గతేడాది నవంబర్ 11న బైక్పై పెట్రోల్బంక్కు బయల్దేరాడు. రోడ్డు దాటుతుండగా కారు వచ్చి ఢీకొట్టింది. తలకు తీవ్రగాయాలైన ఆయనను చికిత్స నిమిత్తం హైదరాబాద్కు తరలించారు. సుమారు 8 నెలలపాటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందగా రూ.30 లక్షల వరకు ఖర్చయినట్లు బంధువులు తెలిపారు. అయినప్పటికీ పరిస్థితి విషమించి సోమవారం రాత్రి మృతిచెందినట్లు పేర్కొన్నారు. ధనుంజయ్కి భార్య, ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నారు. కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై రవికిరణ్ తెలిపారు. కానిస్టేబుల్ రాసలీలలు.. సస్పెన్షన్ముస్తాబాద్(సిరిసిల్ల): ఓ మహిళతో కానిస్టేబుల్ రాసలీలలపై జిల్లా పోలీస్ అధికారులు సస్పెన్షన్ వేటు వేశారు. ముస్తాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న ఓ కానిస్టేబుల్, ఓ మహిళతో చనువుగా ఉన్నాడు. సిద్దిపేట జిల్లా రాజక్కపేట శివారులో సదరు మహిళతో కానిస్టేబుల్ సన్నిహితంగా ఉండగా గమనించిన రైతు వీరిని ప్రశ్నించాడు. పంట పొలాల్లో ఈ పాడు పనిలేమిటని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. దీంతో కానిస్టేబుల్ సదరు రైతును బెదిరించడంతో.. ఆ వ్యక్తి వీడియో తీశాడు. ఆ వీడియో జిల్లా పోలీస్ అధికారులకు చేరడంతో క్రమశిక్షణ చర్యలు చేపట్టారు. అయితే ఈ వీడియో పక్షం రోజుల క్రితం తీసిందని చర్చ సాగుతోంది. బాధ్యతాయుతమైన వృత్తిలో ఉంటూ వివాహేతర సంబంధం కొనసాగించడంపై ఎస్పీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిసింది. సదరు కానిస్టేబుల్ను సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. విధి నిర్వహణలో ఉంటు హద్దులు మీరి ప్రవర్తిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ఇదిలా ఉండగా ముస్తాబాద్ ఠాణాలో గతంలో పనిచేసిన మరో ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్ల అక్రమ వ్యవహారాలపై కూడా విచారణ సాగుతున్నట్లు సమాచారం. మూడోసారి మింగేసిన మద్యం మత్తు పెద్దపల్లి: మద్యం మత్తులో ఇప్పటికే రెండుసార్లు ఆత్మహత్యకు యత్నించిన పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ మండలం కనుకుల గ్రామానికి చెందిన ముత్యాల రాజగోపాల్(36) మూడోసారీ యత్నించడంతో చనిపోయాడు. కుటుంబ సభ్యులు వ్యవసాయ పనులకు వెళ్లి సోమవారం సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి చూడగా చనిపోయి కనిపించడంతో బోరుమన్నారు. మద్యం తాగొద్దని కుటుంబ సభ్యులు వినక పోగా.. ఆ మత్తులో రెండుసార్లు ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. కుటుంబసభ్యులు వారించడంతో బతికిపోయాడు. కానీ, మద్యం మానేయలేదు. సోమవారం మద్యం తాగి ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో మత్తులో ఉరివేసుకుని చనిపోయాడు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. మృతుడి తండ్రి కుమారస్వామి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశామని ఎస్సై చంద్రకుమార్ తెలిపారు.
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గ్యాస్ సిలిండర్ పేలి దంపతులకు తీవ్ర గాయాలుపెద్దపల్లి జిల్లా: రామగుండం కార్పొరేషన్ పోతనకాలనీ 83వ బ్లాక్ క్వార్టర్ నంబరు 1151లో ఆదివారం వంటగ్యాస్ సిలిండర్ పేలి సింగరేణి కార్మికుడు యాదవనేని వసంత్తోపాటు ఆయన భార్య విజ్ఞత తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. స్థానికుల కథనం ప్రకారం.. వసంత్ సింగరేణిలోని వకీల్పల్లి గనిలో జనరల్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నాడు. శనివారం రెండోషిఫ్ట్ ముగించుకొని ఇంటికి చేరాడు. భార్యాపిల్లలతో కలిసి భోజనం చేసి నిద్రపోయారు. ఇదేసమయంలో బాత్రూమ్కు ఆనుకొని ఉన్నహాల్లో అదనంగా ఉన్న వంటగ్యాస్ సిలిండర్ లీకైంది. హాల్ తలుపుల, కిటికీలు మూసిఉండడంతో గ్యాస్ మొత్తం వ్యాపించింది. తెల్లవారుజామున వసంత్ బాత్రూమ్కు వెళ్లగా భార్య గ్యాస్ వాసన వస్తోందని చెప్పి హాల్లోకి వెళ్లి లైట్వేసింది. దీంతో పెద్దశబ్దంతో మంటలు చెలరేగాయి. క్షణాల్లో విజ్ఞతకు మంటలు అంటకోవడంతో కేకలు వేసింది. బాత్రూర్లోని వసంత్కూ మంటలు అంటుకున్నాయి. స్థానికులు వెంటనే వచ్చి మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. దంపతులను గోదావరిఖని సింగరేణి ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. భార్య సుమారు 80శాతం, భర్త దాదాపు 60శాతం గాయపడగా.. పరిíస్థితి విషమంగా ఉండడంతో హైదరాబాద్లోని మరో ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. బెడ్రూమ్లోని వారి ఇద్దరు పిల్లలు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు. భారీపేలుడుతో ఇంట్లోని సామగ్రి మొత్తం కాలిపోయింది.
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అదుపుతప్పిన బైక్.. యువకుడికి తీవ్ర గాయాలు● తారురోడ్డు ఎక్కించే క్రమంలో ప్రమాదం చందుర్తి(వేములవాడ): బైక్ అదుపుతప్పి ఓ యువకుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. రాజన్నసిరిసిల్ల జిల్లా చందుర్తి మండలం ఎన్గల్–బండపల్లి గ్రామాల మధ్య ఈ ప్రమాదం జరిగింది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాలు. మండలంలోని ఎన్గల్ గ్రామానికి చెందిన పులి ప్రణయ్ ద్విచక్ర వాహనంపై బండపల్లికి వచ్చి వెళ్తుండగా మార్గమధ్యలో బైక్ అదుపుతప్పి రోడ్డు దిగింది. సైడ్బర్మ్స్ లేకపోవడంతో తారు రోడ్డు ఎత్తుగా ఉంది. బైక్ను రోడ్డుపైకి ఎక్కిస్తుండగా అదుపుతప్పడంతో యువకుడు 20 మీటర్ల దూరంలో ఎగిరిపడ్డాడు. ఈ సంఘటనలో యువకుడి తలకు బలమైన గాయమై కోమాలోకి వెళ్లాడు. 108 అంబులెన్స్లో వేములవాడకు తరలించారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో హైదరాబాద్కు తరలించారు. ఈ రోడ్డుపై గత రెండు వారాల్లో రెండో ప్రమాదం. గత నెల 16న జరిగిన ప్రమాదంలో ఓ యువకుడు మృతిచెందగా, మరో యువకుడు తీవ్ర గాయాలతో ఇంకా ఆస్పత్రిలోనే చికిత్స పొందుతున్నాడు. స్పృహ తప్పిన ఎన్గల్ యువకుడు ప్రణయ్ సంఘటన స్థలంలో పడి ఉన్న ద్విచక్రవాహనం
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మీ సేవలు ఇక చాలు..!● రెండేళ్ల తరువాత మళ్లీ కలుసుకుందాం.. ● విత్తనోత్పత్తి సిబ్బందిపై సంస్థల కత్తి.. ● అకస్మాత్తుగా రెండు వేల మందికిపైగా తొలగింపు ● విత్తన ఎగుమతి లేదంటూ సాకులు ● అధిక దిగుబడి రావడమే కారణమా..? ● సాగులో రాష్ట్రంలోనే కరీంనగర్ టాప్ వీణవంక: కరీంనగర్ జిల్లా వీణవంక మండలానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి 25 ఏళ్లుగా ఓ మల్టీనేషన్ విత్తన కంపనీలో అసిస్టెంట్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ స్థాయి నుంచి పనిచేస్తున్న ఆయనను ఇటీవల కంపెనీ తొలగించింది. సమావేశానికి పిలిచి ఈ విషయం చెప్పడంతో కంగుతిన్నాడు. కంపెనీకి లక్ష్యాన్ని మించి దిగుబడి వచ్చిందని, ఉద్యోగుల భారం మోయలేమని చెప్పడంతో ఆయన ఆవేదనకు అంతులేకుండాపోతోంది. ఇది ఈ ఒక్క వ్యక్తి సమస్య కాదు.. రాష్ట్రంలో విత్తనోత్పత్తి చేయిస్తున్న కంపెనీల్లో పనిచేస్తున్న వేలాది మంది ఉద్యోగుల దుస్థితి. ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఏకంగా రెండు వేల మందికిపైగా ఉద్యోగులను కంపెనీలు తొలిగించాయి. ఇందుకు కారణాలపై ఆరా తీస్తే.. ధాన్యం అధిక దిగుబడి రావడమేనని తెలుస్తోంది. తెలంగాణలో హైబ్రిడ్(ఆడ, మగ) వరికి మంచి డిమాండ్ ఉంది. 48 ఏళ్లుగా ఇక్కడి రైతులు సాగు చేస్తున్నారు. దిగుబడిలో రాష్ట్రంలోనే కరీంనగర్ జిల్లా మొదటి స్థానంలో, వరంగల్ జిల్లా రెండో స్థానంలో ఉంది. ఇక్కడి నేలలు అనుకూలం కావడంతో 40కి పైగా కంపెనీలు పోటీ పడి విత్తనాలు ఇస్తున్నాయి. ఈసారి వరి గణనీయమైన దిగుబడి వచ్చింది. ఆ దిగుబడే సిబ్బందికి ఎసరుతెచ్చింది. ధాన్యాన్ని ఎక్కడ విక్రయించాలో తెలియక ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావం కూడా తీవ్రంగా పడింది. వర్షాలు లేక.. వరి సాగు పూర్తిగా పడిపోయింది. దీంతో విత్తనం విక్రయించలేక కంపనీలు చేతులెత్తాశాయి. ఫలితంగా ఏళ్లతరబడి పనిచేసిన వారు రోడ్డున పడుతున్నారు. ఇక్కడ పండిన ధాన్యం ఎక్కువగా పంజాబ్, గుజురాత్, పశ్చిమబెంగాల్ వంటి రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి అవుతుంది. ఉద్యోగులపై వేటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 6.50 లక్షల ఎకరాల్లో హైబ్రిడ్ వరి సాగయ్యిందని కంపెనీ ప్రతినిధులు అంచనా వేస్తునారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో 1.50లక్షల ఎకరాలు సాగైంది. వంద ఎకరాలకు ఒక ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్, 250ఎకరాలకు ఒక సూపర్వైజర్, 400ఎకరాలకు ఒక పీవో, వెయ్యి నుంచి రెండు వేల ఎకరాల వరకు అసిస్టెంట్ మేనేజర్, జిల్లాకు ఒకరు చొప్పున మేనేజర్ ఇలా వందలాది మంది ఉద్యోగులు ఉపాధి పొందుతున్నారు. ప్రతిరోజూ వీరు ఫీల్డ్ విజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కంపెనీలను నమ్ముకున్న వీరంతా రుణాలు తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు కంపెనీలు తీసేస్తుండడంతో అప్పు ఎలా చెల్లించాలని తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఒక్క కరీంనగర్ జిల్లా వీణవంక మండలం నుంచి 120మందికి పైగా ఆయా కంపెనీల్లో పనిచేస్తున్నారు. కొన్ని కంపెనీలు ఇతర దేశాలకు విత్తనాలను ఎగుమతి చేస్తుండగా.. పశ్చిమాసియా యుద్ధం ఎగుమతుల మీద ప్రభావం చూపిందని ఓ ఉద్యోగి తెలిపారు. కంపెనీల నుంచి ఇక సేవలు చాలు అని వచ్చినప్పటి నుంచి సిబ్బంది కూలీనాలి పనులకు వెళ్తున్నారు. యాసంగిలోనే సాగు.. ఆడ, మగ వరిని కేవలం యాసంగిలోనే సాగు చేస్తారు. వాతావరణం ఆ సమయంలోనే అనుకూలిస్తుంది. ఖర్చుతో కూడిన సాగు అయినప్పటికీ క్వింటాల్కు రూ.5వేల నుంచి రూ.20వేల వరకు వస్తుండడంతో రైతులు దీనివైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. నాటు వేసిన 45నుంచి60రోజుల మధ్య ఆడ వరి పూతకు వస్తుంది. మగ వరి రేణువులు ఆడ వరిపై పడేలా 15రోజులు తాడుతో దులుపాల్సి ఉంటుంది. ఎకరాాకు ఎనిమిది క్వింటాళ్ల లోపు దిగుబడి వస్తుందని కంపెనీలు అంచనా వేయగా.. 15నుంచి 20క్వింటాళ్లకు పైగా వచ్చింది. ఆ విత్తనాన్ని తిరిగి అమ్ముకోవడం కంపెనీలకు తలకుమించిన భారంగా మారిందని సమాచారం. ఓ కంపెనీలో 20ఏళ్లుగా ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్, సూపర్వైజర్గా పనిచేస్తున్న. 400 ఎకరాలు చూసుకునేవాడిని. రైతులు కూడా అధిక దిగుబడికి కష్టపడ్డారు. ఎకరాకు 18 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వచ్చింది. కంపెనీ అవార్డు ఇస్తుందనుకుంటే ఉద్యోగం నుంచి తొలిగించింది. కంపెనీకి ధాన్యం ఎక్కువగా వచ్చిందని, రెండేళ్ల తర్వాత మళ్లీ పిలుస్తామని లెటర్ చేతిలో పెట్టింది. – శ్రీనివాస్, బాధితుడు, వీణవంక మండలం
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పేదింటి ప్రతిభకు కేంద్రం అండకరీంనగర్టౌన్/మల్లాపూర్: ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు అండగా నిలిచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న జాతీయ ఉపకార వేతనాలకు నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ స్కీం(ఎన్ఎంఎంఎస్ఎస్)2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి ప్రకటన విడుదలైంది. ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలల్లో 8వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ నెల 24 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. చురుకుదనం, తెలివితేటలు, చదువుపై మంచి పట్టు ఉన్న విద్యార్థులు ఆర్థిక కారణాలతో చదువుకు దూరం కారాదన్న లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 2008 నుంచి ఎన్ఎంఎంఎస్ఎస్ అమలు చేస్తోంది. గతంలో ఉపకార వేతనాలకు ఎంపికై న విద్యార్థులకు ఏటా రూ.6 వేల చొప్పున 9,10, ఇంటర్ రెండు సంవత్సరాల్లో కలిపి రూ. 24 వేలు అందించేది. ప్రస్తుతం రూ.12 వేలకు పెంచింది. అంటే నాలుగేళ్లకు కలిపి విద్యార్థులు రూ. 48 వేలు అందుకోనున్నారు. ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకున్న విద్యార్థులకు నవంబర్ 1న అర్హత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ● అర్హతలు ఇవే.. 2026–27 విద్యా సంవత్సరంలో జిల్లా పరిషత్, మోడల్, ఎయిడెడ్ తదితర పాఠశాలల్లో 8వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు స్కాలర్షిప్కు అర్హులు. ప్రైవేటు స్కూళ్లు, కేంద్రీయ, నవోదయ విద్యాలయాల్లో చదివేవారు అనర్హులు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల వార్షిక ఆదాయం రూ.3.50 లక్షల లోపు ఉండాలి. ఏడో తరగతిలో జనరల్, బీసీ కులానికి చెందినవారు 55 శాతం, ఎస్సీ, ఎస్టీలు 50 శాతం మార్కులు సాధించిన వారు మాత్రమే పరీక్ష రాసేందుకు అర్హులు. జనరల్, బీసీ విద్యార్థులు రూ.100, ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థులు రూ.50 పరీక్ష ఫీజు చెల్లించాలి. http://scholarship.gov.in ఆన్లైన్లో ఫీజు చెల్లించాలి. ● నవంబర్ 1న రాతపరీక్ష రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని రెవెన్యూ డివిజన్ కేంద్రాల్లో విద్యార్థులకు ఈ ఏడాది నవంబర్ 1న ఆదివారం మూడుగంటల పాటు రెండు ప్రశ్నపత్రాల ద్వారా పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. మెంటల్ ఎబిలిటి పరీక్ష, వెర్బల్, రీజనింగ్ నుంచి 90 ప్రశ్నలు (90 మార్కులు) ఇస్తారు. స్కాలస్టిక్ అప్టిట్యూడ్ పరీక్ష, గణితం, సామాన్యశాస్త్రం, సాంఘిక శాస్త్రం విషయాలపై 90 ప్రశ్నలు (90 మార్కులు) ఇస్తారు. 7వ తరగతిలోని పూర్తి సిలబస్, 8వ తరగతిలోని సగం సిలబస్పై ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఉదయం 9.30 నుంచి 12.30 గంటల వరకు పరీక్ష ఉంటుంది. కనీస అర్హత మార్కులు 40 శాతం, ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థులకు 32 శాతం కటాఫ్గా నిర్ణయించారు. ఎంపిక సమయంలో రిజర్వేషన్ నిబంధనలు పాటిస్తారు. సత్తా చాటితే ఏడాదికి రూ.12 వేల ఉపకార వేతనం ఈనెల 24 వరకు ఎన్ఎంఎంఎస్ దరఖాస్తు గడువు
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స్నేహితుల దినోత్సవం రోజు విషాదం● ఎల్ఎండీలో మునిగి యువకుడు.. ● కుంటలో పడి బాలుడి మృతి ● కరీంనగర్ జిల్లాలో విషాదం తిమ్మాపూర్/శంకరపట్నం: స్నేహితుల దినో త్సవం రోజు కరీంనగర్ జిల్లాలో విషాదం నెలకొంది. స్నేహితులతో సరదాగా ఈతకు వెళ్లిన ఇద్దరు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో నీట మనిగి చనిపోయారు. కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ 8వ డివిజన్ అలుగునూర్కు చెందిన గోల్కొండ మణి ప్రసాద్ (23) తిమ్మాపూర్లో హోటల్ నిర్వహిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఆదివారం స్నేహితుల దినోత్స వం సందర్భంగా నలుగురు స్నేహితులతో కలిసి రోజంతా ఆనందంగా గడిపారు. సాయంత్రం లో యర్ మానేరు జలాశయంలోని మినీ బీచ్ తీరాన నీళ్లలో ఆనందంగా గడుపుతున్న సమయంలో ప్రసాద్ ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో మునిగాడు. స్నేహితులు కాపాడేందుకు ప్రయత్నించినా ఫలించలేదు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని వెలికితీసి, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశామని ఎస్సై అన్వర్ తెలిపారు. కుంటలో మునిగి బాలుడు మృతి జిల్లాలోని శంకరపట్నం మండలం మొలంగూర్ గ్రామంలో స్నేహితులతో కలిసి కుంటలో ఈతకు వెళ్లిన బాలుడు నీటమునిగి చనిపోయాడు. బిహర్కు చెందిన వీనాసాహిని– భవితదేవి దంపతులు మొలంగూరుకు వలస వచ్చారు. వీరి పెద్ద కొడుకు రితిక్కుమార్(8) మరో ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి గ్రామంలోని అల్లయ్యకుంటలో ఈత కొట్టేందుకు వెళ్లారు. ఈజీఎస్ పథకంలో పూడికతీత పనులు చేపట్టిన ప్రాంతంలో రితిక్ మునిగిపోయాడు. మిగతా ఇద్దరు ఇంటికి వెళ్లి వీనాసాహినికి విషయం చెప్పడంతో గ్రామస్తులతో కలిసి కుంట వద్దకు చేరుకుని నీటిలో గాలించారు. మృతదేహాన్ని బయటకు తీసి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. నోట్లోంచి నీళ్లు వస్తుండంతో బతికున్నాడనే ఆశతో కారులో హుజూరాబాద్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే చనిపోయినట్లు నిర్థారించారు. పోస్టుమార్టం అనంతరం రితిక్కుమార్ అంత్యక్రియలు మొలంగూర్లో నిర్వహించారు. గోదావరిలో గుర్తు తెలియని మహిళ మృతదేహం మల్లాపూర్: మండలంలోని ఒబులాపూర్ శివారు గోదావరిలో ఆదివారం గుర్తు తెలి యని మహిళ మృతదేహం కనిపించింది. స్థా నికుల సమాచారం మే రకు ఎస్సై అనిల్, పోలీసులు ఘటనస్థలానికి చేరుకున్నారు. మహిళ వయస్సు 25 నుంచి 30 ఏళ్ల వరకు ఉంటుందని, ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగు గాజులు, నావి బ్లూ టాప్, పసుపు రంగు ప్యాంట్ ధరించి ఉందని, చేతిపై అమ్మ అనే టాటూ ఉందని, ఎవరైనా ఆమెను గుర్తిస్తే 87126 56796 నంబర్లో సంప్రదించాలని కోరారు.
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చోరీ కేసులో నిందితుడి పట్టివేతపెద్దపల్లిరూరల్: పెద్దపల్లి పట్టణంలోని హనుమాన్నగర్లో ఈనెల 27న దొంగతనానికి పాల్పడ్డ కేసులో స్థానిక శాంతినగర్కు చెందిన మిర్యాల రంజిత్రెడ్డిని ఆదివారం పట్టుకున్నట్టు టౌన్ ఎస్సై నరేశ్ తెలిపారు. ఎస్సై తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పట్టణంలోని హనుమాన్నగర్కు చెందిన రాయిని రమాదేవి, అర్జున్ దంపతులు పనినిమిత్తం మే 27న ఇంటికి తాళం వేసి సాయంత్రం తిరిగి వచ్చేసరికి తాళం పగులగొట్టి ఉంది. బీరువా తలుపులు తెరచి 15 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, వెండి పట్టగొలుసులు ఎత్తుకెళ్లారు. పట్టణంలోని భూంనగర్లో అనుమానాస్పద రీతిలో తిరుగుతుండగా రంజిత్రెడ్డిని పట్టుకుని విచారించగా హనుమాన్నగర్లో దొంగతనం చేసినట్టు అంగీకరించాడని ఎస్సై వివరించారు.
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ఆదుకుంటే.. నిలబడతాడువేములవాడ: కుటుంబాన్ని ఆర్థికంగా నిలబెట్టాలనే గంపెడాశలతో గల్ఫ్ దేశానికి వెళ్లిన ఓ యువకుడు తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రిపాలయ్యాడు. వైద్య ఖర్చులు భారంగా మారడంతో కుటుంబం దిక్కుతోచని స్థితిలో ఆర్థికసాయం కోరుతోంది. బంధువులు తెలిపిన వివరాలు. రాజన్నసిరిసిల్ల జిల్లా కోనరావుపేట మండలం సుద్దాలకు చెందిన నేరెళ్ల సతీశ్(32) రెండు నెలల క్రితం గల్ఫ్ నుంచి స్వగ్రామానికి వచ్చాడు. ఒక రోజు అనారోగ్యానికి గురికాగా.. మెదడులో రక్తం గడ్డకట్టింది. దీంతో వెంటనే కరీంనగర్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇప్పటికే చికిత్స కోసం కుటుంబ సభ్యులు తమ వద్ద ఉన్న సొమ్ము ఖర్చు చేశారు. వైద్యం కొనసాగించేందుకు మరిన్ని డబ్బులు కావాలని కుటుంబ సభ్యులు పేర్కొంటున్నారు. సతీశ్ పూర్తిగా కోలుకోవాలంటే నిరంతరం చికిత్స కొనసాగించాలని వైద్యులు సూచించారని.. దాతలు స్పందించి సాయం చేస్తే బతుకుతాడంటున్నారు. దాతలు 9398936440లో సంప్రదించి ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. సతీశ్కు భార్య, ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. అనారోగ్యంతో మంచానికే పరిమితం కరీంనగర్లోని ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో వైద్యం ఆర్థికసాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్న కుటుంబ సభ్యులు
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సీపీఏతో డాక్టర్, పేషెంట్ల రిలేషన్ దెబ్బతిందికరీంనగర్: కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్తో డాక్టర్ పేషెంట్ల మధ్య రిలేషన్షిప్ దెబ్బతిన్నదని, అందువల్లే డాక్టర్లపై దాడులు పెరిగాయని ఐఎంఏ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డాక్టర్ పి.కిషన్ అన్నారు. ఆదివారం నగరంలోని కేఎస్ఎల్ గార్డెన్లో ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర శాఖ ఆధ్వర్యంలో జోన్–2 కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కిషన్ మాట్లాడుతూ గతంలో వైద్యుడు పేషెంట్ల మధ్య మంచి కమ్యూనికేషన్ ఉండేదన్నారు. అన్ని ఆసుపత్రులలో ఒకే రకమైన ఫీజులు అమలు చేయడం సాధ్యం కాదన్నారు. ఒక్కో ఆస్పత్రిలో ఒక్కోరకమైన వైద్య సేవలు అందుతాయని, ఒకే రకమైన ఫీజులు తీసుకోవడం సాధ్యం కాదన్నారు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఆరోగ్య సంక్షేమ పథకాలను ప్రైవేటు ఆసుపత్రులలో అందించాలని కోరారు. అనంతరం ఫెడరేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ అసోసియేషన్ను ప్రకటించారు. కాన్ఫరెన్స్ చైర్మన్ ఎం.ఎల్.ఎన్.రెడ్డి, కో చైర్మన్ పొలాస రామ్కిరణ్, ఐఎంఏ జాతీయ రాష్ట్ర యాక్షన్ కమిటీ చైర్మన్ రవీంద్రారెడ్డి, ఐఎంఏ స్టేట్ ఎలక్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ విజయకుమార్, రాష్ట్ర ఐఎంఏ మాజీ అధ్యక్షుడు కె శ్యాంసుందర్, ఎడవల్లి విజయేంద్రరెడ్డి, బి.ఎన్.రావు, ఐఎంఏ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి వి.అశోక్, కోశాధికారి టి.దయాల్సింగ్, ఆర్గనైజింగ్ కన్వీనర్ పొలాస రామ్చరణ్, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ యూ.రామకృష్ణ కరీంనగర్ ఐఎంఏ అధ్యక్షురాలు శైలజ, కార్యదర్శి ఎన్.మహేశ్బాబు, కోశాధికారి నీలిమ, హరికిషన్, ఎనమల్ల నరేశ్, పీవీకే కిషోర్, వసంతరావు, దాసరి శ్రీనివాస్, నవీన, బంగారు స్వామి, రజిని ప్రియదర్శిని పాల్గొన్నారు.
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బతకాలి.. మరణానంతరం కూడా..● నేడు జాతీయ అవయవదాన దినోత్సవం ● దానంపై ప్రజల్లో పెరుగుతున్న అవగాహన జగిత్యాల జిల్లా కొడిమ్యాల మండలం పూడూరు గ్రామానికి చెందిన పొన్నం మల్లేశంగౌడ్ బ్రెయిన్డెడ్ కావడంతో అవయవదానం చేయడానికి భార్య రేణుక, కుమారులు భార్గవ్, భరత్ అంగీకరించారు. వారిగొప్ప నిర్ణయంతో మరో ఆరుగురికి కొత్త జీవితం ప్రసాదించాయి. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖనికి చెందిన పెరుక శ్రీనివాస్(43) మంచిర్యాల జిల్లా నస్పూర్ సమీపంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయాలపాలై బ్రెయిన్డెడ్ అయ్యారు. దుఃఖంలోనూ ఆయన భార్య సంధ్యారాణి అవయవదానానికి అంగీకరించారు. శ్రీనివాస్ లివర్, కిడ్నీలు, కార్నియాలను వైద్యులు సేకరించి అమర్చగా.. ముగ్గురికి ప్రాణదానం, ఇద్దరికి కంటిచూపు లభించింది. కోల్సిటీ: మరణం మరణం మరో మనిషి జీవితానికి ఆరంభమైతే? చితిలో బూడిదయ్యే గుండె మరో చాతీలో కొట్టుకుంటే.. మూసుకుపోయే కళ్లు.. మరో వ్యక్తికి ఈ ప్రపంచాన్ని చూపిస్తే? డయాలిసిస్తో రోజులు లెక్కపెడుతున్న ఓ యువకుడికి మీ కిడ్నీ ప్రాణం పోస్తే? అదే అవయవదానం. ఏటా ఆగస్టు 3న జాతీయ అవయవదాన దినోత్సవం నిర్వహించడం వెనుక ఉద్దేశం ఇదే. ● వైద్యం ఉంది.. అవయవాలే లేవు... ఆధునిక వైద్యశాస్త్రం గుండె, కిడ్నీ, కాలేయం, ఊపిరితిత్తులు వంటి కీలక అవయవాలను విజయవంతంగా మార్పిడి చేసే స్థాయికి చేరుకుంది. అయినా వేలాది మంది పేషెంట్లు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. వైద్యం కారణం కాదు... అవయవాల కొరత అంటున్నారు నిపుణులు. ● ఒక్క దానం.. ఎనిమిది కుటుంబాల్లో వెలుగు... బ్రెయిన్డెడ్గా నిర్ధారణ అయిన ఒక వ్యక్తి అవయవాలను దానం చేస్తే ఎనిమిది మందికి పైగా ప్రాణాలు కాపాడే అవకాశం ఉంటుంది. గుండె, కిడ్నీలు, కాలేయం, ఊపిరితిత్తులు, ప్యాంక్రియాస్, చిన్నపేగుతోపాటు కార్నియాలు, చర్మం, ఎముకలు కూడా పలువురికి ఉపయోగపడతాయి. ఒక కుటుంబం కోల్పోయిన వ్యక్తి.. మరో ఎనిమిది కుటుంబాలకు తిరిగి దొరికిన జీవితంగా మారతాడు. ● అపోహలు వీడితే.. కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లాలో నేత్ర, అవయవ, శరీర దానాలపై ప్రజల్లో అవగాహన పెరుగుతోంది. మానవతా దృక్పథంతో మరణానంతరం కూడా మరొకరికి జీవం అందించాలనే సంకల్పంతో అనేక మంది స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తుండటం విశేషం. సదాశయ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటి వరకు 1,638 నేత్రదానాలు, 160 శరీరదానాలు, 95 అవయవదానాలు విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. ● స్ఫూర్తికి చిరునామా ఓదెల, అబ్బిడిపల్లి పెద్దపల్లి జిల్లా ఓదెల, అబ్బిడిపల్లి గ్రామాలు అవయవ, నేత్రదాన చైతన్యానికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నాయి. తమ మరణానంతరం నేత్రాలు, అవయవాలు దానం చేస్తామని గ్రామస్తులు తీర్మానం చేయగా.. వార్డు సభ్యులతో ఆమోదంతో కలెక్టర్, ప్రభుత్వానికి చేరాయి. ఈ రెండు గ్రామాల్లోనే ఇప్పటివరకు సుమారు 250 మంది నేత్రదానం చేయడం వారి సేవా భావానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. ● మరణం తర్వాత దానం చేసేవి ● మరణానంతరం కళ్లు, గుండె, ఊపిరితిత్తులు, కిడ్నీ, లివర్, జీర్ణ వ్యవస్థలోని ప్యాంక్రియాస్, పేగులు దానం చేయవచ్చు. ● మరణించిన వ్యక్తి నుంచి ఎనిమిది మందికి అవయవాలను దానం చేసే వీలుంది. గుండె, మూత్రపిండాలు, పాంక్రియాస్, ఊపిరితిత్తులు, కాలేయం, పేగులు, చర్మపు టిష్యు, ఎముకల్లోని మజ్జ, చేతులు, ముఖం, స్టెమ్సెల్స్, కళ్లని మార్పిడి చేసే అవకాశం ఉందంటున్నారు వైద్యులు. ● బతికుండగా దానం చేసేవి... ● కిడ్నీ, కాలేయం, ఎముక మజ్జ .టి.శ్రవణ్ కుమార్: 99486 09591 సీహెచ్ లింగమూర్తి: 94927 81306 మేరుగు భీష్మాచారి: 98495 90415 కేఎస్ వాసు: 98497 37100 కె.రాజేందర్: 73962 95999 పి.మల్లికార్జున్: 90000 67777 కొదాటి ప్రవీణ్: 97013 48999 మరణానంతరం కూడా మరొకరికి జీవం ప్రసాదించే మహోన్నత దానం అవయవదానం. దీనిపై ప్రభుత్వం, స్వచ్ఛంద సంస్థలు విస్తృత అవగాహన కల్పించాలి. మా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటి వరకు 1,638 నేత్రదానాలు, 160 శరీరదానాలు, 95 అవయవదానాలు విజయవంతంగా జరిగాయి. నాటో మార్గదర్శకాలు, ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా అవయవదాతల కుటుంబాలకు ప్రోత్సాహకాలు అమలు చేయాలి. – టి. శ్రవణ్ కుమార్, జాతీయ అధ్యక్షుడు, సదాశయ ఫౌండేషన్
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భారత యోగా సమాఖ్య సభ్యుడిగా మనోజ్కుమార్కరీంనగర్స్పోర్ట్స్: భారత యోగా సమాఖ్య జాతీయ వివాద పరిష్కారాల ఉప కమిటీ సభ్యుడిగా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా కోరుట్లకు చెందిన తెడ్డు మనోజ్కుమార్ ఆదివారం ఎంపికయ్యారు. గతంలో ఏషియన్, అంతర్జాతీయ యోగా పోటీల్లో పాల్గొన్న ఆయన, ప్రస్తుతం తెలంగాణ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ శాఖలో స్పోర్ట్స్ కోఆర్డినేటర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన నియామకం పట్ల జిల్లా యోగా అసోసియేషన్ అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు నాగిరెడ్డి సిద్ధారెడ్డి, గుంటి రామకృష్ణ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ యోగా అసోసియేషన్ చైర్మన్ సర్దార్ రవీందర్ సింగ్, అధ్యక్షుడు ఎస్.ఎన్.రెడ్డి, భారత యోగా సమాఖ్య ఉపాధ్యక్షుడు జే.మనోహర్ కుమార్, వివిధ జిల్లాల అధ్యక్ష కార్యదర్శులు ఐశ్వర్య, ప్రభాకర్రెడ్డి, కన్న కృష్ణ, కమలాకర్, బాలరాజు, సీహెచ్.గంగాధర్, కె.విజయ్ కుమార్, పి.శ్రీనివాస్, మతిన్, కే.రవీందర్, యు.రవీందర్, రాజు, నాగార్జున, పి.స్వరూప చారి అభినందనలు తెలిపారు.
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గ్యాస్ డెలివర్రీ!కరీంనగర్ అర్బన్: గ్యాస్ ఏజెన్సీలు అక్రమ దందాకు అడ్డాలుగా మారుతున్నాయి. నగరంలో 11 ఏజెన్సీలు ఉండగా, నిర్వాహకులు వినియోగదారులను ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్నారు. వినియోగదారుకు తెలియకుండానే బుక్ చేసిన సిలిండర్ మాయం చేస్తున్నారు. సేల్స్ ఆఫీసర్ల పర్యవేక్షణ డొల్లతనం.. అధికారుల ఆకస్మిక తనిఖీలు కరవవడం ఇందుకు కారణమన్న ఆరోపణలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. బుక్ చేస్తే బ్లాక్ మార్కెట్కే వినియోగదారు గ్యాస్ బుక్ చేస్తే రెండ్రోజుల్లోనే ఇంటికి చేరాల్సిన సిలిండర్ రాకపోగా డెలివరీ అయినట్లుగా మెసేజ్ వస్తోంది. ఇదేంటని ఆశ్చర్యపోయిన కస్టమర్ ఏజెన్సీకి వెళ్లి నిలదీస్తే పంపిస్తున్నారు. కొందరు మాకేం సంబంధమంటూ దురుసుగా ప్రవర్తిస్తుండగా సేల్స్ ఆఫీసర్లకు ఫిర్యాదు చేస్తే తప్పా గ్యాస్ డెలివరీ చేయడం లేదు. జిల్లాలో వేలమంది ఇదే సమస్యను ఎదుర్కొంటుండగా తనిఖీలపై అధికారులు దృష్టి సారించడం లేదు. మహాలక్ష్మి పథకం ఏజెన్సీలకు వరం మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా ప్రభుత్వం రూ.500కే గ్యాస్ సిలిండర్ సరఫరా చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. వినియోగదారు రూ.1013 చెల్లిస్తుండగా ప్రభుత్వం రూ.500కు మించిన నగదును ఖాతాలో జమ చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో పథకాన్ని తమ వ్యాపారానికి అనువుగా మలచుకున్నారు పలువురు గ్యాస్ ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు. కార్డుదారులతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుని టిఫిన్ సెంటర్లు, దాబాలు, రెస్టారెంట్లు, చిరుతిళ్ల తయారీ కేంద్రాలు, బేకరీలు, జిలేబీ కేంద్రాలకు తరలిస్తున్నారు. వినియోగదారులకు సిలిండర్లు చేరాల్సి ఉండగా నేరుగా వ్యాపార కేంద్రాలకు తరలిస్తున్నారు. కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర మూడు వేల వరకు ఉండగా వంటగ్యాస్ సిలిండర్ రూ.1013కే లభిస్తుండటంతో వేల సిలిండర్లు పక్కదారి పడుతున్నాయి. నిబంధనలేం చెబుతున్నాయ్ వంటగ్యాస్ సిలిండర్లను బుక్ చేసుకున్న తదుపరి వినియోగదారు ఇంటికి డెలివరీ బాయ్స్ చేర్చాలి. 5 కిలోమీటర్లలోపు దూరం ఉంటే ఉచితంగా అందించాలి. కమర్షియల్ సిలిండర్లను వ్యాపార కేంద్రాలకు సరఫరా చేయాలి. కానీ వంట గ్యాస్ సిలిండర్లను రాత్రి, వేకువజామున నేరుగా టిఫిన్ సెంటర్లకు, పెద్ద పెద్ద హోటళ్లకు చేర్చుతున్నారు. గ్యాస్ పక్కదారి పడితే చర్యలు తీసుకుంటామని, తనిఖీ లు నిరంతరం చేస్తామని డీఎస్వో నర్సింగరావు వివరించారు.తీగలగుట్టపల్లికి చెందిన పద్మ హెచ్పీ గ్యాస్ వినియోగదారు. ఆన్లైన్లో గ్యాస్ బుక్ చేస్తే గత నెల 17న డెలివరీ అయిందని, మరోసారి బుక్ చేయాలంటే మరింత సమయం వేచిచూడాలని సందేశం వచ్చింది. గత నెలలో గ్యాస్ బుక్ చేయకపోగా ఎవరికి డెలివరీ చేశారు, ఎవరు బుక్ చేశారు అని ఎస్సారార్ కళాశాల రోడ్డులో ఉన్న ఏజెన్సీని ప్రశ్నిస్తే నిర్లక్ష్యపు సమాధానం ఇచ్చారు.ఆయిల్ కంపెనీలపై: 1906 ఇండెన్: 9986998433 హెచ్పీ: 18002333555 భారత్: 1800224344కోతిరాంపూర్లో నివాసముండే అజయ్కి నగరంలోని హనుమాన్నగర్లో ఉన్న ఏజెన్సీ నుంచి గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉంది. గ్యాస్ బుక్ చేయగా.. డెలివరీ బాయ్ ఫోన్ చేసి ఓటీపీ అడిగాడు. అజయ్ ఓటీపీ చెప్పడంతో సదరు వ్యక్తి గ్యాస్ను ఇతరులకు అధిక ధరకు అమ్ముకున్నాడు. తన ఇంటికి గ్యాస్ రాలేదని ఏజెన్సీలో ఫిర్యాదు చేస్తే ఓటీపీ చెప్పాక తమకు సంబంధం లేదని, ఎక్కడైనా ఫిర్యాదు చేసుకోవచ్చని నిర్వాహకులు చేతులెత్తేశారు.
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ధాన్యం.. మాయాజాలంకరీంనగర్ అర్బన్: జిల్లాలో రైస్ మిల్లర్లు మాయాజాలం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వమిచ్చిన ధాన్యాన్ని మరాడించి బియ్యంగా ఇవ్వాల్సి ఉండగా లక్షల క్వింటాళ్ల ధాన్యాన్ని అమ్ముకుని రూ.వందల కోట్లు కూడబెడుతున్నారు. ఏటా ఈ దందా సాగుతుండగా అధికార యంత్రాంగం కేసులు నమోదు చేసినా, నోటీసులిచ్చినా ఎలాంటి జంకు లేకపోవడం ఇరువురి మధ్య సంబంధాలకు నిదర్శనం. గతంలో పౌర సరఫరాల సంస్థ అధికారులు జమ్మికుంట మిల్లర్లపైనా కేసులు పెట్టగా, శంకరపట్నం మండలంలో ఒక మిల్లరును రిమాండ్కు తరలించిన విషయం విదితమే. విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు జిల్లాలో విస్తృతంగా తనిఖీలు చేస్తున్నారు. కళ్లు బైర్లు కమ్మే అక్రమాలు నిగ్గు తేలుతుండగా అధికార యంత్రాంగ డొల్లతనాన్ని చాటుతోంది. కరీంనగర్కు చెందిన బడా వ్యాపారి దందాలో కీలకపాత్ర పోషిస్తుండగా, పీడీ యాక్ట్ నమోదైనా దందాను మరింత విస్తృతం చేశాడని వినికిడి. సీఎంఆర్తో మిలర్ల వ్యాపారం మిల్లు కట్టుకుంటే చాలు వ్యాపారం ప్రభుత్వమే ఇస్తుండటంతో ధాన్యాన్ని పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు. ప్రభుత్వమిచ్చే ధాన్యాన్ని మరాడించి అక్రమ మా ర్గంలో అమ్ముకుని సదరు లోటును రేషన్ బియ్యంతో భర్తీ చేస్తున్నారు. ఆయా సీజన్లలో ఇచ్చిన సుమా రు 7లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని సేకరించి మిల్లులకు అందించారు. ఇందులో 40శాతానికి పైగా మిల్లర్లు సీఎంఆర్ ఇవ్వాల్సి ఉంది. గడువుల మీద గడువుల పొడిగించడంతో వీరి వ్యాపారానికి అడ్డూ అదుపు లేకుండా పోతోంది. ‘వృద్ధులం, రోగగ్రస్తులం మాపై పీడీ యాక్ట్ పెట్టలేరు.. పెట్టేది 6ఏ కేసు.. దాంతో ఒరిగిదేం లేదు’ అని మిల్లర్లు బాహాటంగా చర్చిస్తుండటం వ్యవస్థలో లోపాలను ఎత్తిచూపుతోంది. విల్లాలు.. ఎకరాల కొద్ది భూములు అక్రమాలకు రుచిమరిగిన మిల్లర్లు భారీగా ఆస్తులను కూడబెట్టారు. హైదరాబాద్, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో విల్లాలు, ఉమ్మడి జిల్లాలో ఎకరాల్లో భూములు కొనుగోలు చేశారు. ఓ వ్యాపారి ప్రభుత్వ ధాన్యం అమ్ముకుని రూ.200ల కోట్లకు పైగా కూడబెట్టారంటే ఏ స్థాయిలో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయో స్పష్టమవుతోంది. లక్షల క్వింటాళ్లు ధాన్యం.. రూ.కోట్లు పక్కదారి జిల్లాలో జమ్మికుంట, హుజూరాబాద్, మానకొండూర్, సదాశివపల్లి, తిమ్మాపూర్, కరీంనగర్ రూర ల్ చుట్టు పక్కల రైస్మిల్లులున్నాయి. ఏటా సీజన్లలో ప్రభుత్వం రైతుల నుంచి ధాన్యం కొంటూ పైసా ఖర్చు లేకుండా మిల్లులకు కస్టం మిల్లింగ్ రైస్(సీఎంఆర్) పేరిట అప్పగిస్తోంది. ఇదే అదునుగా కొందరు మిల్లర్లు బియ్యాన్ని తిరిగి ఇవ్వకుండా, వారే అమ్ముకొని సొమ్ము చేసుకునే స్థాయికి దిగజా రారు. గతంలో జమ్మికుంట, హుజూరాబాద్లోని ఏడు మిల్లుల్లో తనిఖీ చేసిన ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికా రులు లక్షల క్వింటాళ్ల ధాన్యం మాయమైనట్లు గుర్తించారు. జమ్మికుంటకు చెందిన ఓ మిల్లులో దాదాపు 4 లక్షల క్వింటాళ్లకు పైగా ధాన్యం లోటును గుర్తించారు. రైస్మిల్లర్ల సంఘం మౌనముద్ర ధాన్యం కేటాయింపులో రైస్మిల్లర్ల సంఘం మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తుండగా సదరు సంఘం ప్రేక్షకపాత్ర పోషిస్తుండటం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఏటా అక్రమాలు తారాస్థాయికి చేరుతుండగా లక్షల క్వింటాళ్ల ధాన్యం అమ్ముకున్నారని తేలుతుండగా రైస్మిల్లర్ల సంఘం ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టకపోవడం ఆశ్చర్యకర అంశం. అక్రమార్కులను సంఘం నుంచి బహిష్కరిస్తామని చెప్పడమే తప్పా ఆచరణలో కనిపించడం లేదు.2024లో జమ్మికుంట మండలం కోరపల్లిలో శ్రీమహాశక్తి ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్, ఇల్లందకుంట మ ండలం శ్రీరాములపల్లిలో శ్రీసీతారామ ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్ మిల్లుల్లో వెలుగుచూసిన రూ.130 కోట్ల ధాన్యం కుంభకోణం వ్యాపార లోకాన్నే నివ్వెరపరిచింది. మిల్లరు బండారు శారద యజమాని కాగా.. ప్రభుత్వమిచ్చిన ధాన్యాన్ని మరాడించి బియ్యంగా ప్రభుత్వానికి అప్పగించాల్సి ఉండగా బ్లాక్ మార్కెట్కు తరలించింది. 2025లో పెద్దపాపయ్యపల్లిలో రవిచంద్ర ఇండస్ట్రీస్లో విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ తనిఖీలు చేయగా 32,207 క్వింటాళ్ల ధాన్యం కనిపించలేదు. వీటి విలువ రూ.6.68 కోట్లు. బోర్నపల్లిలోని విజయకృష్ణ మోడ్రన్ రైస్మిల్లులో 238.4క్వింటాళ్ల పీడీఎస్ బియ్యం కనిపించడంతో అధికారులే అవాక్కయ్యారు. తాజాగా.. జమ్మికుంట, హుజూరాబాద్ మండలాల్లో సివిల్ సప్లయ్ విజిలెన్స్ అధికారులు త నిఖీ చేయగా బోర్నపల్లిలోని సాయిట్రేడర్స్, జగన్మాత ఇండస్ట్రీస్లో నిల్వల్లో భారీగా తేడాలు కనిపించాయి. సాయిట్రేడర్స్ యజమాని జ్యోతిపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేశారు.
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● మూతబడే దశలో మద్దికుంట పాఠశాలమానకొండూర్: ఒకప్పుడు విద్యార్థులతో కళకళలా డిన పాఠశాల ఇప్పుడు వెలవెలబోతోంది. సకల సౌకర్యాలు ఉన్నా పిల్లలు సర్కారు బడి వైపు చూడకపోవడంతో మూతబడే దశకు చేరుకుంది మానకొండూర్ మండలం మద్దికుంటలోని ప్రభుత్వ ప్రా థమిక పాఠశాల.ప్రస్తుతం ఇద్దరు విద్యార్థులు చదువుతుండగా.. వారికి ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు బోధిస్తున్నారు. గ్రామంలో 72మంది చిన్నారులు ఒకటి నుంచి 5వ తరగతి వరకు చదువుతున్న వారు ఉన్నారు. వారు ప్రైవేటుతో పాటు మోడల్, గురుకుల పాఠశాలల్లో చదువుతున్నట్లు విద్యాశాఖ లెక్కలు చెబుతున్నాయి. మద్దికుంట ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఈ ఏడాది ఒక్క అడ్మిషన్ కాకపోగా.. ఉన్న ఇద్దరిలో శివకుమార్ 5వ తరగతి, హర్షవర్ధన్ 4వ తరగతి చదువుతున్నారు. వీరికి ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు చదువు చెబుతున్నారు. మధ్యాహ్న భోజన ని ర్వాహకురాలు సరోజన భోజనం వండి పెడుతున్నారు. ఇద్దరికి నెలంతా వండితే రూ.96 బిల్లు వస్తోందని తెలిపారు. రెండేళ్లు గడిస్తే ఈ ఇద్దరు కూడా పై తరగతులకు వెళ్తారని, బడిని బతికించేందుకు గ్రామస్తులతో పాటు ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకోవాలని సర్పంచ్ బుర్ర శ్రీధర్ కోరుతున్నారు.
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● 60 టీచర్ పోస్టుల భర్తీకి ఆమోదం ● 15 వరకు దరఖాస్తులకు ఆహ్వానంకరీంనగర్టౌన్: మహిళా నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త తీసుకొచ్చింది. జిల్లాలో ఖాళీగా ఉన్న 60 అంగన్వాడీ టీచర్ పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ నెల 15వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు. గంగాధర ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టు పరిధిలో 20 పోస్టులు, హుజూరాబాద్ పరిధిలో 16, కరీంనగర్ రూరల్ పరిధిలో 16, కరీంనగర్ అర్బన్ పరిధిలో 08 టీచర్ల పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. ఈ నెల 15 సాయంత్రం 5 గంటల లోపు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు. ఇంటర్ విద్యార్హతతో.. అంగన్వాడీ టీచర్ పోస్టుకు గతంలో పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత విద్యార్హత ఉండేది. తాజాగా ఇంటర్మీడియట్కు పెంచారు. కేంద్రాల నిర్వహణలో సాంకేతిక వినియోగం, ఆన్లైన్ రికార్డుల నమోదు, మొబైల్ యాప్ ద్వారా రోజువారీ కార్యక్రమాల నిర్వహణ వంటి అంశాల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దరఖాస్తుదారుల వయసు 18 నుంచి 35 ఏళ్లలోపు ఉండి.. వివాహితురాలై ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు వయో పరిమితి సడలింపు ఉంటుంది. అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా స్థానికురాలై ఉండాలి. రాత పరీక్ష, ఇంటర్ మార్కులు, ఇంటర్వ్యూలో నైపుణ్యం ద్వారా అభ్యర్థులను కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో కమిటీ ఏర్పాటు చేసి ఎంపిక చేస్తారని శిశు సంక్షేమశాఖ డీడీ సరస్వతీ వెల్లడించారు.
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పెట్టుబడి మోసంసైబర్ నేరగాళ్ల ఎత్తుగడ.. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పేరుతో దోపిడీకరీంనగర్క్రైం: జిల్లాలో సైబర్ నేరాలు కొత్త రూపం దాల్చుతున్నాయి. ఒకప్పుడు లాటరీ, బ్యాంక్ కాల్స్కే పరిమితమైన మోసాలు ఇప్పుడు పెట్టుబడులు, షేర్ ట్రేడింగ్, సోషల్ మీడియా, నకిలీ కొరియర్, ఉద్యోగాలు, లోన్యాప్, ఫేక్ కస్టమర్ కేర్ వరకు విస్తరించాయి. నేరుగా బ్యాంక్ వివరాలు అడగడం తగ్గించి, డబ్బు రెట్టింపు, షేర్ మార్కెట్లో భారీ లాభాలు, క్రిప్టో ఇన్వెస్ట్మెంట్, టెలిగ్రామ్ వీఐపీ గ్రూప్, పార్ట్టైమ్ ఉద్యోగం, ఆన్లైన్ టాస్క్ పేర్లతో ప్రజలను వలలోకి దింపుతున్నారు. మొదట చిన్న లాభాలు చూపించి నమ్మకం కల్పించి, తర్వాత రూ.లక్షల్లో పెట్టుబడి పెట్టించి డబ్బుతో పరారవుతున్నారు. జిల్లాలోని సైబర్ నేరాల మూడేళ్ల విశ్లేషణలో ఈ అంశాలు స్పష్టమయ్యాయి. పెట్టుబడులే ప్రధాన టార్గెట్ సైబర్ నేరాల్లో అత్యధికంగా నమోదయ్యేవి బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్ కేసులేనని గణాంకాలను చూస్తే స్పష్టమవుతోంది. 2024లో 100 కేసుల్లో 53 పెట్టుబడి మోసాలవే ఉన్నాయి. 2025లో మొత్తం 39 కేసుల్లో 26 ఇదే తరహావి. 2026లో ఇప్పటివరకు నమోదైన 11 కేసుల్లో 8 కేసులు పెట్టుబడి మోసాలకు సంబంధించినవే. యేటా మొత్తం కేసుల సంఖ్య తగ్గుతున్నప్పటికీ, పెట్టుబడి మోసాల శాతం పెరుగుతుండడం అత్యంత ఆందోళనకరంగా మారింది. నేరాల పద్ధతిలో భారీ మార్పు 2024లో నమోదైన 100 కేసుల్లో బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్ 53, ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ 25,, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఫేక్ కస్టమర్ కేర్ 8, ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ జాబ్ ఫ్రాడ్ 6, నకిలీ కొరియర్ 4, ఫేక్ బ్యాంక్ కస్టమర్ కాల్స్ 2, లాటరీ ఫ్రాడ్ 1, లోన్ యాప్ ఫ్రాడ్ ఒకకేసు నమోదయ్యాయి. 2025లో నమోదైన 39 కేసుల్లో బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 26, సోషల్ మీడియా మోసాలు 4, సైబర్ టిప్లైన్ 3, ఉద్యోగాల పేరుతో సైబర్ స్లేవరీ 2, నకిలీ కొరియర్ 1, ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ 1, పోలీసులమంటూ బెదిరింపులు 1, చీటింగ్ ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ ఒకకేసు చొప్పున నమోదయ్యాయి. 2026లో ఇప్పటివరకు నమోదైన 11 కేసులు బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్ 8, లాటరీ ఫ్రాడ్ 1, ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ /ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1, ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ జాబ్ఫ్రాడ్ ఒకటి జరిగాయి. సంఖ్య తగ్గి.. ప్రమాదం పెరిగింది 2024లో 100 కేసులు నమోదుకాగా, 2025లో 39, 2026లో ఇప్పటివరకు 11 కేసులే నమోదయ్యాయి. కేసుల సంఖ్య తగ్గడాన్ని బట్టి సైబర్ నేరాలు తగ్గాయని భావించడం పొరపాటే. నమోదవుతున్న కేసుల్లో అత్యధికం భారీ మొత్తాల పెట్టుబడి మోసాలే కావడంతో ఒక్కోకేసులో బాధితులు రూ.లక్షల నుంచి రూ.కోట్ల వరకు నష్టపోతున్నారు. మూడేళ్లలో నమోదైన 150 సైబర్ కేసుల్లో 87కేసులు (దాదాపు 58శాతం) పెట్టుబడి మోసాలే ఉండడంతో కరీంనగర్లో సైబర్ నేరగాళ్ల ప్రధాన లక్ష్యం ఇప్పుడు పెట్టుబడిదారులేనని స్పష్టమవుతోంది. సైబర్ నేరాల విషయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, సంబంధం లేని లింకులను సోషల్ మీడియాలో ఓపెన్ చేయకూడదని, నేరాల నియంత్రణకు అవగాహన కల్పిస్తున్నామని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్ 87ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ 26అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఫేక్ కస్టమర్ కేర్ 8ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్/జాబ్ ఫ్రాడ్ 7సోషల్ మీడియా 4నకిలీ కొరియర్ 5ఉద్యోగాల పేరుతో సైబర్ స్లేవరీ 2లాటరీ 2ఫేక్ బ్యాంక్ కస్టమర్ కాల్స్ 2చీటింగ్/ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ 1పోలీసులమంటూ బెదిరింపు 1లోన్ యాప్ ఫ్రాడ్ 1
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అగ్రగామిగా నిలుపుతాకరీంనగర్ కార్పొరేషన్: అభివృద్ధిలో కరీంనగర్ను రాష్ట్రంలోనే అగ్రగామిగా నిలుపుతానని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్కుమార్ అన్నారు. ఆదివారం నగరపాలక సంస్థ 24వ డివిజన్లోని బ్యాంకుకాలనీలో రూ.50లక్షలతో చేపట్టనున్న సీసీరోడ్డు, డ్రైనేజీ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ నగర అభివృద్ధిపైనే తాను ప్రస్తుతం దృష్టి సారించినట్లు తెలిపారు. మరిన్ని నిధులు తీసుకువచ్చి నగరాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుతామన్నారు. తమ కాలనీలో అభివృద్ధి పనులు చేపడుతున్న సందర్భంగా సంజయ్ని స్థానిక ముస్లిం మహిళలు సత్కరించారు. మేయర్ కొలగాని శ్రీనివాస్, డిప్యూటీ మేయర్ వై.సునీల్రావు, కార్పొరేటర్లు సత్యనారాయణరెడ్డి, వేణు పాల్గొన్నారు. అవగాహన లేని కాంగ్రెస్ నాయకులు రామడుగు: ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి, నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి కాళేశ్వ రం ప్రాజెక్టుపై అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతున్నారని మాజీ ఎంపీ బి.వినోద్కుమార్ విమర్శించారు. రామడుగు మండలంలోని లక్ష్మీపూ ర్ గాయత్రి పంపుహౌస్ను ఆదివారం మాజీ మంత్రులు టి.జీవన్రెడ్డి, కొప్పుల ఈశ్వర్, కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్, ఎమ్మెల్సీ రమణ, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు సుంకె రవిశంకర్, దాసరి మనోహర్రెడ్డితో కలిసి పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా వినోద్కుమార్ మాట్లాడుతూ లక్ష్మీపూర్ పంపుహౌస్ నుంచి కాళేశ్వరం నీటిని ఎత్తిపోస్తున్నారని, ప్రాజెక్టును కూలేశ్వ రం ప్రాజెక్టు అని కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎలా అంటారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మేడిగడ్డ వద్ద 5లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వృథాగా పో తోందన్నారు. ప్రభుత్వం మేడిగడ్డ నుంచి నీటి ని పంపింగ్ చేయాలని కోరారు. టీపీసీసీ ఆధ్యక్షులు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలకు ప్రాజెక్టుపై అవగాహన తరగతులను నిర్వహించాలని సూచించారు. రామడుగు సింగిల్ విండో చైర్మన్ వీర్ల వెంకటేశ్వర్రావు, రవీందర్సింగ్, కొత్త జయపాల్రెడ్డి, రామకృష్ణారావు, రవీందర్రెడ్డి, వెంకట్రెడ్డి, జితేందర్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఆటా వేడుకల్లో శాతవాహన వీసీ కరీంనగర్సిటీ: అ మెరికాలోని మేరీ ల్యాండ్ వేదికగా అమెరికా తెలుగు సంఘం(ఆటా) ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న 19వ ఆటా కాన్ఫరెన్స్ యూత్ కన్వెన్షన్ వేడుకల్లో శాతవాహన విశ్వవిద్యాలయ వీసీ యు.ఉమేశ్కుమార్ పాల్గొన్నారు. తెలుగు సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, విద్యా వికాసమే లక్ష్యంగా జరుగుతున్న వేడుకల్లో వీసీ భాగస్వాములు కావడం విశ్వవిద్యాలయ వర్గాలకు ఎంతో గర్వకారణమని శాతవాహన అధికారులు తెలిపారు. శిశిర యామిని కథల సంకలనం ఆవిష్కరణ కరీంనగర్ కల్చరల్: మలిసంధ్యలోని పెద్దల బాధలను ప్రతిబింబించే కథలతో రూపొందిన ‘శిశిర యామిని’ కథల సంకలనాన్ని ఆదివారం నగరంలోని చార్వాక నిలయంలో ఆవిష్కరించారు. సంకలన సంపాదకుడు ఇటిక్యాల రాము, దామరకుంట శంకరయ్య సమన్వయకర్తలుగా వ్యవహరించారు. పెద్దల జీవితాల్లోని అనుభవాలు, సమస్యలు, భావోద్వేగాలకు అక్షరరూపమే ఈ సంకలనం అని పేర్కొన్నారు. పుస్తకం రూపుదిద్దుకున్న తీరు, ప్రచురణ నేపథ్యాన్ని వివరించారు. పుస్తకంలోని కథలను విలాసాగరం రవీందర్ సమీక్షిస్తూ.. వృద్ధుల జీవిత వాస్తవాలను హృదయానికి హత్తుకునేలా రచయితలు ఆవిష్కరించారన్నారు. రచయితలు నూటింకి రవీంద్ర, దేవి యాదగిరి, సీవీ.కుమార్, నడిమెట్ల రామయ్య, నెరువట్ల చైతన్య, చంద్రయ్య, మంచికట్ల శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు.
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ఆత్మబంధువు!స్నేహ బిందువు.. జగిత్యాల: స్నేహబంధం చాలా గొప్పది. ఓపెన్గా మాట్లాడుకోవడం, ఏ సమస్య ఉన్నా చెప్పుకోవడం ఒక స్నేహితులతోనే ఉంటుంది. నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కడలి జయకృష్ణ. బీటెక్ పూర్తయ్యాక అమెరికాలో స్థిరపడదామని అనుకున్న. జయకృష్ణ వాళ్ల అక్కయ్య ఢిల్లీలో సివిల్స్కు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఆ సమయంలో జయకృష్ణ నన్ను ఐఏఎస్కు ప్రిపేర్ కావాలని సూచనలు ఇచ్చాడు. అమెరికాకు వెళ్లకుండా ఢిల్లీ వెళ్లి జయకృష్ణ వాళ్ల అక్కయ్య ప్రోత్సాహంతో సివిల్స్కు ప్రిపేర్ అయ్యా. ఐఏఎస్ రావడంలో ఒకింత జయకృష్ణ పాత్ర కూడా ఉంది. జయకృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పోలవరం డీఎస్పీగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. నిత్యం ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటాం. – సత్యప్రసాద్, కలెక్టర్, జగిత్యాలసప్తగిరికాలనీ(కరీంనగర్): ఒకప్పుడు స్నేహమంటే ఒకే బెంచ్, ఒకే వీధి, ఒకే ఊరు. ఇప్పుడు స్నేహమంటే ఒకే స్క్రీన్, ఒకే గ్రూప్, ఒకే వీడియో కాల్. కాలంతో పాటు మనుషులు మారారు. స్నేహం కొత్త రూపం దాల్చింది. ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ఇన్స్ట్రాగామ్, టెలిగ్రామ్ నేటితరం జీవితంలో నిజమైన దోస్త్గా మారాయి. చిన్ననాటి స్నేహితులను మళ్లీ కలిపే వేదికగా, కొత్త పరిచయాలకు పునాదులుగా మారుతున్నాయి. సోషల్ మీడియా ప్రపంచాన్ని అరచేతిలోకి తీసుకొచ్చింది. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు, జ్ఞాపకాల ఫొటోలు, రీయూనియన్లు.. ఇవన్నీ డిజిటల్ వేదికలతో సాధ్యమయ్యాయి. వాట్సాప్లో వచ్చిన ఒక మెసేజ్తో రక్తదానం చేసిన స్నేహితులు, క్రౌడ్ ఫండింగ్ ద్వారా రూ.లక్షలు సేకరించి వైద్యం చేయించినవారు.. వరదలు, ప్రమాదాల సమయంలో తమ ప్రాణా లను సైతం ఫణంగా పెట్టి స్నేహితులను కాపాడిన ఘటనలు నిజమైన స్నేహానికి నిర్వచనాలు.బంధంగా పుట్టకపోయినా.. అనుబంధంగా రూపుదిద్దుకుని.. కలిసిన సమయం నుంచి.. కడదాకా నీడనిచ్చేదే స్నేహం..! అమ్మ జన్మనిస్తే.. నాన్న జీవితాన్ని ఇస్తాడు.. స్నేహితుడు బతుకుదారి చూపుతాడు..!! బుడిబుడి అడుగులతో మొదలయ్యే స్నేహం జీవిత చరమాంకం వరకు కొనసాగుతుంది. బడిబాటతో ముడిపడి.. జీవితంలో స్థిరపడే వరకు వెన్నంటే నడుస్తుంది. ఒకసారి ఫ్రెండ్ అనుకుంటే జీవితకాలం కష్టసుఖాల్లో తోడుగా నిలుస్తారు. అందుకే స్నేహమంటే రెండక్షరాల పదమే కాదు.. రెండు హృదయాల బంధం.. ఈ ప్రపంచంలో స్నేహితులు లేని వ్యక్తి ఉండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. అలాంటి ఫ్రెండ్షిప్కు మారుపేరుగా నిలుస్తున్నారు ఉమ్మడి జిల్లావాసులు.. ఆపదలో ఉన్నవారికి అండగా నిలుస్తున్నారు. ఒకేచోట చదువుకుని.. ఒకే వృత్తిలో కొనసాగుతున్నారు. రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉన్నా.. స్నేహితులూ ముఖ్యమంటున్నారు. పలువురు తమ స్నేహానికి గుర్తుకు నెలకోసారి కలుసుకుంటున్నారు. ఆదివారం స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా కథనం.సిరిసిల్ల: సిరిసిల్లకు చెందిన ప్రముఖ వైద్యులు పి.పెంచలయ్య, ఎన్.వి.రమణరావు, పి.చంద్రశేఖర్ 42ఏళ్ల కిందట మెడిసిన్ చదువుతున్న రోజుల్లో కర్నూల్ మెడికల్ కాలేజీలో స్నేహితులయ్యారు. ముగ్గురు పుట్టి పెరిగిన జిల్లాలు వేరైనా ప్రభుత్వ డాక్టర్లుగా సిరిసిల్లలో స్థిరపడ్డారు. కడపకు చెందిన పెంచలయ్య, నెల్లూరు జిల్లా సర్వేపల్లి మండలం నిడిగుంటపాలెం చెందిన రమణరావు, నెల్లూరు పట్టణానికి చెందిన చంద్రశేఖర్కు ఎంబీబీఎస్ కాలేజీ ఫంక్షన్లో స్నేహం కలిసింది. పెంచలయ్య, చంద్రశేఖర్ 1993లో, 1995లో రమణరావు సిరిసిల్లకు వచ్చారు. ఇప్పుడు సర్జన్గా పెంచలయ్య, ఆర్థోపెడిక్గా రమణరావు, డీఎంహెచ్వోగా చంద్రశేఖర్ మంచి గుర్తింపు పొంది ఉద్యోగ విమరణ చేశారు.ఇల్లంతకుంట: ఇల్లంతకుంట పాఠశాలలో ఒకే బెంచీపై కూర్చుని 10వ తరగతి వరకు చదువుకున్న ఇద్దరు మిత్రులు ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులుగా కొనసాగుతున్నారు. ఇల్లంతకుంట మండలం ముస్కానిపేట గ్రామానికి చెందిన గుర్రం సందీప్ రెడ్డి, మల్లారం గ్రామానికి చెందిన సింగిరెడ్డి రమణారెడ్డి పదోతరగతి వరకు కలిసి చదువుకున్నారు. గుర్రం సందీప్రెడ్డి 2002లో ఉపాధ్యాయుడిగా ఎంపికై , పెద్ద లింగాపూర్లో పనిచేస్తున్నాడు. సింగిరెడ్డి మనోహర్రెడ్డి 2005లో ఉపాధ్యాయుడిగా ఎంపికై స్కూల్ అసిస్టెంట్గా సిద్దిపేట జిల్లాలో పనిచేస్తున్నాడు. ఇప్పటికీ వీరిద్దరి మధ్య స్నేహం కొనసాగుతోంది.
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పవర్ కట్ ప్రాంతాలుకొత్తపల్లి: విద్యుత్ లైన్ల పనుల నేపథ్యంలో ఆదివారం ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు 11 కె.వీ.ఎల్లమ్మ ఫీడర్ పరిధిలోని ఆటోనగర్, బైపాస్ రోడ్డు, కోతిరాంపూర్, ఎన్టీఆఆర్ చౌరస్తా, మై విలేజ్ రెస్టారెంట్, గ్యాస్ గోదాం ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేస్తున్నట్లు టౌన్ 1 ఏడీఈ పంజాల శ్రీనివాస్ గౌడ్ తెలిపారు. విద్యుత్ తీగలకు అడ్డుగా ఉన్న చెట్ల కొమ్మల తొలగింపు పనులు చేపడుతున్నందున ఉదయం 10 నుంచి ఒంటిగంట వరకు 11 కె.వీ.రేకుర్తి సమ్మక్క గద్దెలు ఫీడర్ పరిధిలోని సమ్మక్క గద్దెలు, విజయపురికాలనీ, స్వామి కాలనీ, షేకాబ్ కాలనీ, ఇందిరమ్మ కాలనీ, కంటి ఆసుపత్రి, మైత్రివనం, బుడిగె జంగాల కాలనీ, అంజనేయులుకాలనీ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేస్తున్నట్లు కరీంనగర్ రూరల్ ఏడీఈ రఘు తెలిపారు.
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బాలల హక్కుల రక్షణలో ఉపాధ్యాయుల పాత్ర కీలకంకరీంనగర్క్రైం: పాఠశాలల్లో బాలల హక్కులను పరిరక్షించడంలో ఉపాధ్యాయుల పాత్ర కీలకమని జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి, జిల్లా న్యా య సేవాధికార సంస్థ చైర్మన్ ఎస్.శివకుమార్ పేర్కొన్నారు. న్యాయసేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ‘మిషన్ బాల సురక్ష, శిక్షా, న్యాయ–2026’ కార్యక్రమంలో భాగంగా చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ అధికారులుగా నియామకమైన ఉపాధ్యాయులకు జిల్లా కోర్టు ఆవరణలో శని వారం శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి మాట్లాడుతూ బాలలపై వేధింపులు, పోక్సో చట్టం కింద నేరాలు, బా ల్య వివాహాలు, బాల కార్మిక వ్యవస్థను అరికట్టేందుకు ఉపాధ్యాయులకు చట్టాలపై పూర్తి అవగాహన అవసరం అన్నారు. జిల్లా న్యాయసేవా అధికార సంస్థ ఇన్చార్జి కార్యదర్శి, సీని యర్ సివిల్ జడ్జి కె.రాణి ఆధ్వర్యంలో బాలల హక్కులు, ఉచిత న్యాయ సేవలు, చట్టపరమైన రక్షణ తదితర అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు. మొదటి అదనపు జిల్లా న్యాయమూర్తి డి.వెంకటేశ్, ఏసీబీ కోర్టు న్యాయమూర్తి నామ సంతోష్ కుమార్, బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు గడ్డం లక్ష్మణ్, జిల్లా సంక్షేమ అధికారి సరస్వతి పాల్గొన్నారు. చొప్పదండి: జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో ఆరో తరగతిలో ప్రవేశానికి పరీక్ష ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల నమోదు గడువు తేదీని అగస్టు 7వ తేదీ వరకు పొడిగించినట్లు ప్రిన్సిపాల్ కె.బ్రహ్మానందరెడ్డి తెలిపారు. పరీక్ష నవంబర్ 28న జరుగుతుందని, 2027–28 విద్యా సంవత్సరంలో ఆరోతరగతిలో ప్రవేశం కోరబోయే విద్యార్థులు 2026–27 విద్యా సంవత్సరంలో ప్రభుత్వ లేదా ప్రభుత్వ ఆమోదం పొందిన ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో ఐదోతరగతి చదువుతూ ఉండాలని సూచించారు. ఈ ఏడాది జగిత్యాల జిల్లాలోనూ నవోదయ విద్యాలయంలో ప్రవేశానికి ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నామని జగిత్యా ల, మల్యాల, మెట్పల్లి బ్లాక్ల విద్యార్థులు జగిత్యాల జిల్లాలోని నవోదయలో ప్రవేశానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. కరీంనగర్ కార్పొరేషన్: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల మేరకు కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు, కార్మికుల వేతనాలు శనివారం బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేసినట్లు నగరపాలకసంస్థ కమిషనర్ ప్రపుల్దేశాయ్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.ప్రభుత్వ ఆదేశాలను అనుసరించి ప్రతి నెల ఇదే తరహాలో 1వ తేదీనే క్రమం తప్పకుండా వేతనాలు చెల్లించేందుకు చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందన్నారు. కరీంనగర్ అర్బన్: రేషన్ కార్డుదారులకు ప్రభుత్వం మరో అవకాశమిచ్చింది. గత నెల 31తో కేవైసీ గడువు ముగియగా మరో నెల రోజుల పాటు పొడిగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. చిన్నారుల ఆధార్ అప్డెట్ క్రమంలో ఆధార్ కేంద్రాలు కిక్కిరిసిపోగా వేలమంది చిన్నారులు రేషన్కు దూరమయ్యే అవకాశముంది. ఈ క్రమంలో గడువు పెంచాలన్న విజ్ఞప్తులతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని సమాచారం. ఈ నెల 31వరకు కేవైసీ చేసుకోవచ్చని, సమీప రేషన్ దుకాణం లేదా మీ సేవ కేంద్రాల్లో కేవైసీ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. కరీంనగర్ క్రైం: కమిషనరేట్ పరిధిలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ దృష్ట్యా ఆగస్టు 31వరకు ని షేధాజ్ఞలు కొనసాగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసినట్లు అడిషనల్ డీసీపీ వెంకటరమణ తెలి పారు. సంబంధిత ఏసీపీల అనుమతి లేకుండా సభలు, సమావేశాలు, ర్యాలీలు నిర్వహించొద్దన్నారు. మారణాయుధాలతో సంచరించడం, ప్రజా ప్రదేశాల్లో గుమికూడడం నిషేధమన్నా రు. డ్రోన్లు, రిమోట్ కంట్రోల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్లు, పారాగ్లైడర్ల వినియోగం, డీజే వినియోగంపై నిషేధాజ్ఞలను పొడిగించినట్లు తెలిపారు. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మద్యం సేవించొద్దన్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. విద్యానగర్(కరీంనగర్): డీఐఈవోగా వి.సత్యవర్ధన్రావు శనివారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. జిల్లా ప్రిన్సిపాల్ అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి సత్యనారాంజనేయ, జిల్లా జూనియర్ కళాశాలల లెక్చరర్స్ అసోషియేషన్ అధ్యక్షుడు సత్యనారాయణరెడ్డి, ప్రధాన కార్యదర్శి కనకయ్య, రాజేశ్వర్ రావు, వెంకటరమణచారి, నిర్మల అభినందించారు.
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7 నెలలు.. రూ.11.07కోట్ల జరిమానాకరీంనగర్క్రైం: నగరంలో ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్న వాహనదారులపై పోలీసులు కొరఢా ఝులిపిస్తున్నారు. 2026 జనవరి నుంచి జూలై వరకు నిర్వహించిన ప్రత్యేక వాహన తనిఖీల్లో భారీసంఖ్యలో కేసులు నమోదు చేయడంతో పాటు రూ.కోట్లలో జరిమానాలు వేశారు. ఏడు నెలల్లో 2,63,781 ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘన కేసులు నమోదు చేసి, రూ.11,07,83,600 జరిమానా విధించారు. 1,587మందిపై డ్రంకెన్డ్రైవ్ కేసు నమోదు చేశారు. జూలైలోనే అత్యధిక కేసులు జూలైలో అత్యధిక సంఖ్యలో ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘన కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ ఒక్క నెలలోనే 59,161 కేసులు నమోదు చేయగా.. రూ.1.62 కోట్లకు పైగా జరిమానా విధించారు. మే నెలలో అత్యధికంగా 293 మంది మద్యం సేవించి వాహనాలు నడుపుతూ పట్టుబడ్డారు. జూన్లో 241, ఏప్రిల్లో 205, జనవరిలో 190, జూలైలో 182, ఫిబ్రవరిలో 111 మంది పట్టుబడ్డారు. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణే లక్ష్యంగా హెల్మెట్ ధరించకపోవడం, సీట్బెల్ట్ వినియోగించకపోవడం, సిగ్నల్ ఉల్లంఘన, అధికవేగం, రాంగ్ రూట్, సెల్ఫోన్ మాట్లాడుతూ డ్రైవింగ్ చేయడం, మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపడం వంటి ఉల్లంఘనలపై పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించడం, ప్రజల్లో ట్రాఫిక్ నియమాలపై అవగాహన పెంచడమే తన ప్రధాన ఉద్దేశమని పోలీసులు పేర్కొంటున్నారు.నెల కేసులు జరిమానా డ్రంకెన్ డ్రైవ్లు జనవరి 32,373 రూ.1.84కోట్లు 190 ఫిబ్రవరి 18,703 రూ.1.06కోట్లు 111 మార్చి 27,753 రూ.1.37కోట్లు 365 ఏప్రిల్ 34,169 రూ.1.53కోట్లు 205 మే 42,991 రూ.1.96కోట్లు 293 జూన్ 48,631 రూ.1.67కోట్లు 241 జూలై 59,161 రూ.1.62కోట్లు 182ట్రాఫిక్ కేసులు: 2,63,781 జరిమానాలు: రూ.11,07,83,600 డ్రంకెన్డ్రైవ్ కేసులు: 1,587
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● క్షమాపణ చెప్పకపోతే లీగల్ నోటీసు ● కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్టెండర్లతో మాకేం సంబంధం?కరీంనగర్ కార్పొరేషన్: యూఐడీఎఫ్ నిధులతో చేపట్టే పనుల టెండర్తో తమకేం సంబంధమని, బట్టకాల్చి మీద వేస్తామంటే ఊరుకునేది లేదని కేంద్రహోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ హెచ్చరించారు. బీఆర్ఎస్ నాయకులు తనపై చేసిన ఆరోపణలపై క్షమాపణ చెప్పాలని, లేనిపక్షంలో లీగల్నోటీసు ఇస్తామన్నారు. శనివారం నగరపాలకసంస్థ 48వ డివిజన్ విద్యానగర్ కురుమవాడలో రూ.కోటి అంచనాతో చేపట్టిన సీసీ రోడ్డు, డ్రైనేజీ నిర్మాణ పనులకు మేయర్ కొలగాని శ్రీనివాస్, డిప్యూటీ మేయర్ వై.సునీల్రావు, నగర పాలకసంస్థ కమిషనర్ ప్రఫుల్ దేశాయ్తో కలిసి శంకుస్థాపన చేశారు. 19వ డివిజన్లోని రేకుర్తి ముదిరాజ్ కాలనీలో రూ.40 లక్షల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించనున్న సీసీ రోడ్డు, పైప్లైన్ పనులకు, లక్ష్మినరసింహకాలనీలో రూ.57 లక్షల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టనున్న సీసీ రోడ్డు, పైప్లైన్ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. చింతకుంటలోని బుల్సెమెన్ సెంటర్లో వనమహోత్సవంలో భాగంగా మొక్కలు నాటారు. గత పదేళ్ల పాలనలో అవినీతి, అక్రమాలు, అరాచకాలతో కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ను భ్రష్టు పట్టించిన నాయకులే తమకు అవినీతి మరకలు అంటించాలని చూస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు. తప్పు చేయనప్పుడు భయపడాల్సిన పనిలేదని, అలాంటి వాళ్లను ఉపేక్షించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. క్షమాపణ చెప్పకపోతే,లీగల్ నోటీసులు పంపించేలా చూడాలని మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ను ఆదేశించారు. యూఐడీఎఫ్ పనుల టెండర్ పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోనిదని, అందులో తాను ఎప్పుడూ జోక్యం చేసుకోలేదన్నారు. కార్యక్రమాల్లో కార్పొరేటర్లు కర్రె పద్మ అనిల్, ఎన్నం లక్ష్మి ప్రకాశ్, సుధగోని మాధవి కృష్ణాగౌడ్, బండారి వేణు, బోయినపల్లి ప్రవీణ్రావు పాల్గొన్నారు.
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నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పృథ్వీరాజ్ చవాన్సిరిసిల్ల: నాకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు.. బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరని చెప్పడం కష్టమే. మహారాష్ట్రలో నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పృథ్వీరాజ్ చవాన్ ఉన్నారు. మేం 14 ఏళ్లుగా స్నేహితులం. నా కాలేజీ రోజుల్లో రూమ్మేట్. అనుకోకుండా ఓ సారి అనారోగ్యం బారిన పడ్డారు. ఆస్పత్రికి వెళ్లి పరీక్షలు చేయిస్తే కేన్సర్గా తేలింది. ఆ సమయంలో నేను అతనికి, అతని కుటుంబానికి అండగా నిలబడ్డాను. అప్పుడు ఐపీఎస్ కాలేదు. కానీ రూ.6లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం అందించాను. పృఽథ్వీరాజ్ చవాన్ ఇప్పుడు కేన్సర్ నుంచి కోలుకున్నారు. సినీ పరిశ్రమలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పని చేస్తున్నారు. ఇప్పటికీ మేం ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటాం. – మహేశ్ బి గితే, ఎస్పీ, రాజన్న సిరిసిల్ల
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కలెక్టరేట్ వేదికగా స్నేహం చిగురించి..కరీంనగర్ అర్బన్: కరీంనగర్లోని కలెక్టరేట్లో రెవెన్యూ విభాగంలో పనిచేసే నాయబ్ తహసీల్దార్ నేరేళ్ల కిషన్, భూపాలపల్లి జిల్లా మల్హర్రావు మండల తహసీల్దార్ కుంబాల రవికుమార్, మైన్స్లో నాయబ్ తహసీల్దార్(ఎపిక్) భూషణబోయిన రాకేశ్కుమార్, వెల్ది ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఎడ్ల వసంత్, నిజామాబాద్ జిల్లా రూరల్ నాయబ్ తహసీల్దార్ వినయ్సాగర్ 2012లో కరీంనగర్ కలెక్టరేట్లో ఉద్యోగులే. జూనియర్ అసిస్టెంట్లుగా ఉన్నప్పుడే చిగురించిన వీరి స్నేహం కష్టసుఖాల్లోనూ తోడునీడగా నిలుస్తోంది. ఉద్యోగ రీత్యా మొదలైన స్నేహం ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
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‘సకుటుంబ’ స్నేహితులుకోరుట్లటౌన్: కోరుట్ల పట్టణానికి చెందిన గుర్రాల అమరేందర్, తడుక వెంకటరమణ, శ్రీపతి రమేశ్, జోగిన్పెల్లి కృష్ణమోహన్రావు, ఖాందేశి ఉత్తమ్కుమార్, తిరుమల శ్రీధర్, రాచకొండ వెంకటేశ్, జిల్లా ధనుంజయ్, మండలోజు నరేందర్, రుద్రంగికి చెందిన రానవేని శ్రీనివాస్, వెగ్యారపు చంద్రశేఖర్, ఆకుల గంగాధర్ చిన్నతనం నుంచి స్నేహితులు. వీరు వివిధ ప్రాంతాల్లో వృత్తి, ఉద్యోగరీత్యా కొనసాగుతున్నా ప్రతినెల 10వ తేదీన గత 26ఏళ్లుగా కలుసుకుంటున్నారు. ప్రతి స్నేహితుడి పెళ్లిరోజు ఆరు గ్రాముల బంగారం కానుకగా ఇస్తున్నారు. మూడేళ్లకోసారి సకుటుంబ సమేతంగా తీర్థయాత్రకు వెళ్లి తమ అనుబంధాలను కాపాడుకుంటున్నారు.
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నిధులు మంజూరు చేయాలివట్టిమల్ల నుంచి నిమ్మపల్లికి, కోనరావుపేట మండలకేంద్రానికి వెళ్లాలంటే ఇదే మూలవాగు పైనుంచే వెళ్లాలి. వాగుపై గతంలో నిర్మించిన వంతెన కొట్టుకుపోయింది. తాత్కాలికంగా మరమ్మతులు చేస్తున్నా వర్షాలకు మళ్లీ కొట్టుకుపోతుండడంతో రవాణాకు చుట్టు పక్కల గ్రామాల ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అధికారులు స్పందించి రవాణా కష్టాలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలి. – గుండా వెంకటేశ్, వట్టిమల్ల సర్పంచ్రవాణాకు ఇబ్బంది మండలంలోని మూలవాగుపై వంతెనల నిర్మాణానికి గత ప్రభుత్వ హయాంలో నిధులు మంజూరయ్యాయి. జిల్లాస్థాయి అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు అవగాహన రాహిత్యంతో ఎస్డీఎఫ్ నిధులను రద్దు చేశారు. దీంతో ఏటా వర్షాకాలంలో రవాణాకు ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. ఇప్పటికై నా వంతెనల కోసం నిధులు మంజూరు చేయాలి. –బడుగు లక్ష్మణ్, మాజీ సర్పంచ్ మామిడిపల్లి
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తాత్కాలిక మరమ్మతులతోనే సరికోనరావుపేట: మండలంలోని మూలవాగుపై గతంలో నిర్మించిన కాజ్వేలు భారీ వర్షాలకు కొట్టుకుపోవడంతో రవాణా కష్టాలు ఎదురవుతున్నాయి. కాజ్వేల స్థానంలో వంతెనల నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరైనా ప్రారంభానికి నోచుకోవడంలేదు. మండలంలోని మామిడిపల్లి–నిజామాబాద్, వెంకట్రావుపేట – బావుసాయిపేట, వట్టిమల్ల – నిమ్మపల్లి మధ్య ఉన్న మూలవాగుపై రవాణా కష్టాలు నిత్యకృత్యమవుతున్నాయి. వర్షాలు పడితే మూలవాగు ప్రవాహానికి రాకపోకలు నిలిచిపోయి, సంబంధాలు తెగుతున్నాయి. పలుగ్రామాల ఇబ్బందులపై అప్ప టి నాయకుడు, ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే ఆది శ్రీనివాస్ అప్పటి రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి జీవన్రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లగా మూడు వంతెనలు మంజూరుచేశా రు. ఐదేళ్ల క్రితం కురిసిన భారీ వర్షాలకు ఈవంతెనలు కొట్టుకుపోయి, మళ్లీ రవాణా వ్యవస్థ దెబ్బతింది. స్థానిక పాలకులు తాత్కాలిక మరమ్మతులు చేపట్ట డం, వర్షాలకు కొట్టుకుపోవడం పరిపాటి అయింది. రద్దయిన రూ.52 కోట్ల నిధులు.. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతుండగా త ప్రభుత్వం ఈవంతెనల నిర్మాణానికి రూ. 52 కోట్లు మంజూరు చేసినట్లు ప్రకటించినా టెండర్లు అవుతున్నాయని చెప్పిన అధికారులు ఆ నిధులన్నీ రద్దయ్యాయని తెలుపుతున్నారు. తమ రవాణా కష్టాలు తప్పవని గ్రామీణులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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రైస్మిల్లుల్లో విజిలెన్స్ అధికారుల తనిఖీజగిత్యాలక్రైం: రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల శాఖ విజి లెన్స్ అధికారులు రైస్మిల్లుల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. గురువారం ఉదయం జిల్లాలో మూడు రైస్మిల్లుల్లో విజిలెన్స్ అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టినట్లు సమాచారం. జిల్లాకు చెందిన రైస్ మిల్లర్లు ఇటీవల ప్రభుత్వం టెండర్ల ద్వారా విక్రయించిన ధాన్యం తీసుకుని డబ్బులు జా ప్యం చేయడంతో ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు రైస్ మిల్లుల్లో తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం. తాళం వేసిన ఇంట్లో చోరీకి యత్నంజగిత్యాలక్రైం: పట్టణంలోని హౌసింగ్బోర్డు రామాలయం వెనుక తాళం వేసి ఉన్న కడారి సత్యనారాయణరావు ఇంట్లో గుర్తుతెలియని దొంగలు చోరీకి యత్నించారు. సత్యనారాయణరావు బుధవారం మధ్యాహ్నం ఇంటికి తాళం వేసి పని నిమిత్తం హైదరాబాద్కు వెళ్లాడు. రాత్రి గుర్తుతెలియని దొంగలు తాళం పగులగొట్టి ఇంట్లోకి వెళ్లి చోరీకి యత్నించారు. గురువారం మధ్యాహ్నం స్థానికులు బాధితుడికి సమాచారం అందించారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు పట్టణ ఎస్సై కుమారస్వామి తెలిపారు. దొంగతనం జరిగిన ప్రాంతాల్లో ఫింగర్ప్రింట్స్ సేకరించినట్లు ఎస్సై తెలిపారు. స్వగ్రామానికి యువకుడి మృతదేహంచొప్పదండి: దేశాయిపేట గ్రామానికి చెందిన పులిపాక బాబు(30) ఇటీవల దుబాయిలో మృతిచెందగా.. గురువారం మృతదేహం స్వగ్రామానికి చేరుకుంది. కొన్నేళ్లుగా బాబు దుబాయికి వెళ్తున్నాడు. అక్కడ జూలై 7న గుండె సంబంధిత అనారోగ్యంతో మృతిచెందినట్లు గ్రామస్తులు తెలిపారు. మృతుడికి పెళ్లి కాలేదు. చేతికొచ్చిన కొడుకు చనిపోవడంతో తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. బాబుకు సోదరి ఉందని, ప్రభుత్వపరంగా ఆదుకోవాలని గ్రామస్తులు కోరారు. జేఎన్టీయూలో ‘రెడ్రాబ్’ ఉచిత శిక్షణ కొడిమ్యాల: మండలంలోని జేఎన్టీయూ (నాచుపల్లి)లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ రె డ్రాబ్ ఏఐ శిక్షణ ఇచ్చేందుకు గురువారం ఒ ప్పందం కుదుర్చుకుంది. విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ విభాగానికి ఆర్నెళ్లపాటు రెడ్రాబ్ ఉచితంగా శిక్షణ ఇవ్వనుంది. విద్యార్థులకు ఏఐ ఆధారిత రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్, జాబ్ మ్యాచింగ్, ఇంట ర్వ్యూ ప్రిపరేషన్, ఉ ద్యోగార్హత స్కోరింగ్ వంటి సేవలు అందుబా టులోకి రానున్నాయి. అధ్యాపకులకు పరిశోధ న, అసెస్మెంట్ రూపకల్పన, ప్లేస్మెంట్ అధి కారులకు హెచ్ఆర్ బృందాలతో నేరుగా అనుసంధానమయ్యే అవకాశాలు కల్పించనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. కళాశాల పూర్తిస్థాయి ‘ఏఐ రెడీ క్యాంపస్’గా రూపుదిద్దుకోనుందని కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ నరసింహ, ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ బి.సతీశ్ కుమార్ తెలిపారు. వర్షానికి కూలిన ఇల్లు ఫెర్టిలైజర్సిటీ: రామగుండం కార్పొరేషన్ 21 డివిజన్ వీర్లపల్లిలో భారీ వర్షాలతో జంజిరాల నరసమ్మకు చెందిన రేకుల షెడ్డు కూలిపోయింది. భర్త శంకరయ్య మృతి చెందడంతో ఒంటరిగానే జీవిస్తోంది. కొడుకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటున్నాడు. ఇల్లు కూలిపోవడంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో బిక్కుబిక్కుమంటూ రోదిస్తోంది.
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అథ్లెటిక్స్ సందడి● ఆగస్టు 1న నగరంలో కిడ్స్ చాంపియన్షిప్స్తో పాటు అండర్– 18 జిల్లా ఎంపికలుకిడ్స్ విభాగంలో ఉదయం 8.30 గంటలకు క్రీడాకారులు రిపోర్ట్ చేయాలి. 9 గంటలకు పోటీలు ప్రారంభమవుతాయి. కిడ్స్ విభాగంలో అండర్–6, 8, 10, 12 బాలురు, బాలికలకు రన్నింగ్, స్టాండింగ్ లాంగ్జంప్, షాట్పుట్, బ్యాక్ త్రో పోటీలు నిర్వహిస్తారు. అండర్–14, 16, 18, 20 విభాగాలతో పాటు ఓపెన్ కేటగిరీలో బాలురు, బాలికలు, పురుషులు, మహిళలకు జావెలిన్ త్రో పోటీలు నిర్వహిస్తారు. అండర్ 18 విభాగంలో కిడ్స్, జావెలీన్ త్రో ఎంపికలతో పాటు అండర్–18 బాలురు, బాలికల జిల్లాస్థాయి అథ్లెటిక్స్ ఎంపికలు నిర్వహిస్తారు. ఇందులో 100, 200, 400, 1000 మీటర్ల రన్నింగ్, హర్డిల్స్, హైజంప్, లాంగ్జంప్, షాట్పుట్, డిస్కస్, జావెలిన్, రేస్వాక్, హెప్టాథ్లాన్ ఈవెంట్లలో పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. జిల్లాస్థాయి ఎంపికల్లో పాల్గొనే ప్రతి క్రీడాకారుడు రూ.150 ప్రవేశ రుసుం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ప్రతిభ కనబర్చిన క్రీడాకారులను ఆగస్టు 7న హన్మకొండ జేఎన్ స్టేడియంలో జరిగే రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు ఎంపిక చేయనున్నారు. పోటీల్లో పాల్గొనేవారికి సర్టిఫికెట్లు, విజేతలకు మెడల్స్, మెరిట్ సర్టిఫికెట్లు అందజేయనున్నట్లు మహిపాల్ తెలిపారు. కరీంనగర్స్పోర్ట్స్: పరుగులో వేగం, జావెలిన్లో గురి, క్రీడాస్ఫూర్తిలో విజయం... ఇవే ఒక అథ్లెటిక్ చాంపియన్ను తీర్చిదిద్దే ఆయుధాలు. గ్రామీణస్థాయి నుంచి జాతీయస్థాయి వరకు ప్రతిభను వెలికితీసి యువ అథ్లెట్లకు ఉన్నత వేదిక కల్పించాలనే లక్ష్యంతో కరీంనగర్ జిల్లా అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ ఆగస్టు 1న జాతీయ జావెలిన్ దినోత్సవం, కిడ్స్ అథ్లెటిక్స్ చాంపియన్షిప్స్, అండర్ 18 జిల్లా ఎంపికలను ఒకే వేదికపై నిర్వహిస్తోంది. ఆగస్టు 1 కరీంనగర్లోని రీజినల్ స్పోర్ట్స్ స్కూల్ మైదానంలో 5వ జాతీయ జావెలిన్ దినోత్సవం, 1వ కిడ్స్ అథ్లెటిక్స్ చాంపియన్షిప్స్తో పాటు 12వ రాష్ట్ర యూత్ అథ్లెటిక్స్ చాంపియన్షిప్స్ అండర్ 18 జిల్లా జట్టు ఎంపికలు నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు నందెల్లి మహిపాల్, సుమన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. ప్రవేశ రుసుం జిల్లా సంఘం భరిస్తుంది జిల్లాస్థాయి ఎంపికల్లో ప్రతిభ కనబర్చి ఆగస్టు 7న హన్మకొండ జేఎన్ స్టేడియంలో జరిగే రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు ఎంపికయ్యే క్రీడాకారుల రూ.300 రాష్ట్ర ప్రవేశ రుసుంను జిల్లా అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషనే భరిస్తుంది. చిన్నారుల్లో క్రీడాస్ఫూర్తిని పెంపొందించేందుకు కిడ్స్ అథ్లెటిక్స్, జావెలిన్ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నాం. జిల్లాలోని ప్రతి యువ క్రీడాకారుడు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. – నందెల్లి మహిపాల్, జిల్లా అథ్లెటిక్ సంఘం అధ్యక్షుడు
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చోరీ కేసులో నిందితురాలు అరెస్ట్కరీంనగర్ రూరల్: తీగలగుట్టపల్లిలో జరిగిన రూ.26 లక్షల నగదు చోరీ కేసులో మరో నిందితురాలు ఆడెపు రేష్మాను గురువారం కరీంనగర్ రూరల్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఇప్పటికే ప్రధాన నిందితుడు తగరం శంకర్ను రిమాండ్కు తరలించారు. తీగలగుట్టపల్లి రైల్వేస్టేషన్లో అనుమానస్పదంగా సంచరిస్తున్న రేష్మాను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. శంకర్తో కలిసి ఫారెస్ట్ అధికారి శ్రీనివాస్ ఇంట్లోకి ప్రవేశించి బాత్రూమ్లో ప్లాస్టిక్డ్రమ్లో దాచిన సుమారు రూ.26 లక్షల నగదును అపహరించినట్లు అంగీకరించింది. శంకర్ను అరెస్ట్ చేయడంతో భయపడిన రేష్మా చంద్రాపూర్ వెళ్లేందుకు గురువారం రైల్వేస్టేషన్కు రావడంతో పట్టుకున్నారు. కేసులో మిగిలిన అంశాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ నిరంజన్రెడ్డి తెలిపారు.
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గుండెపోటుతో రైతు మృతికరీంనగర్రూరల్: కరీంనగర్ మండలం మొగ్ధుంపూర్లో గురువారం గుండెపోటుతో బండి అంజయ్య(50)అనే రైతు పొలంలోనే మృతిచెందాడు. స్థానికుల కథనం మేరకు భార్య కొమురమ్మతో కలిసి అంజయ్య ఉదయం 11గంటలకు పొలం వద్దకు వెళ్లాడు. పనులు పూర్తి చేసుకుని మధ్యాహ్నం 3.30గంటలకు ఇంటికి బయల్దేరాడు. కొంతదూరం నడిచిన అంజయ్యకు ఆకస్మాత్తుగా గుండెపోటు రావడంతో పొలంలోనే పడిపోయాడు. భార్య కొమురమ్మ కేకలు వేయడంతో స్థానిక రైతులు వచ్చారు. చికిత్స నిమిత్తం కరీంనగర్లో ఆటోలో తీసుకెళ్లగా అప్పటికే మృతిచెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. మృతుడికి భార్యతోపాటు ముగ్గురు కూతుర్లు ఉన్నారు. పారిశుధ్య కార్మికుడు.. రాయికల్: రాయికల్ బల్దియాలో వాటర్ లైన్మన్గా పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగి భీమయ్య (50) గుండెపోటుతో గురువారం మృతిచెందాడు. మున్సిపల్ చైర్మన్ కట్కం రవి అంత్యక్రియల నిమ్తితం రూ.10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేశారు. ఆయన వెంట కౌన్సిలర్లు గంగాధర్, రాకేశ్నాయక్, నాయకులు తురగ శ్రీధర్రెడ్డి, భూమేశ్, రాము, అనిల్, నాగరాజు పాల్గొన్నారు.
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బాలసదన్ బాలికలు నల్గొండలో గుర్తింపుసుల్తానాబాద్రూరల్: సుల్తానాబాద్లోని బాలసదన్(చిల్డ్రన్ హోం) నుంచి తప్పించుకున్న బాలికలను 12 గంటల్లో పాలీసులు గుర్తించి సురక్షితంగా తీసుక వచ్చినట్లు పెద్దపల్లి డీసీపీ రాంరెడ్డి తెలిపారు. గురువారం బాలసదన్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో డీసీపీ వివరాలు వెల్లడించారు. బాలసదన్ నుంచి బుధవారం తెల్లవారుజామున ఇద్దరు మైనర్ బాలికలు తప్పించుకొని పోగా సూపరింటెండెంట్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు సుల్తానాబాద్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారని అన్నారు. నాలుగు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, స్థానిక సమాచారం సేకరణ, బాలికల బందువుల ఇళ్లల్లో విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారని తెలిపారు. సీసీ టీవీ ఫుటేజీ, సాంకేతిక అధారాలతో బాలికలు సుల్తానాబాద్ చౌరస్తా నుంచి ఆటోలో పెద్దపల్లి రైల్వేస్టేషన్కు, అక్కడి నుంచి రైలులో భువనగిరి చేసుకొని అనంతరం బస్సులో నల్గొండ బస్టాండ్కు వెళ్లగా అక్కడ గుర్తించి వారిని సురక్షితంగా తీసుకవచ్చి సంబంధిత అధికారులకు అప్పగించినట్లు తెలిపారు. చిన్నారుల రక్షణ విషయంలో సీఐ రంజీత్రావు, ఎస్సై చంద్రకుమార్, హెడ్కానిస్టేబుల్ మహేందర్, కానిస్టేబుళ్లు వెంకటేశ్, రవి, రమేశ్, అరుణ్, సదానందం, రేణుకలను డీసీపీ అభినందించడంతో పాటు రివార్డులు అందించారు. 12గంటల్లో గుర్తించిన పోలీసులు వివరాలు వెల్లడించిన డీసీపీ రాంరెడ్డి
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ఒకే రోజు నలుగురు మృతి● నర్మాలలో విషాదం గంభీరావుపేట(సిరిసిల్ల): మండలంలోని నర్మాల గ్రామంలో ఒకే రోజు నలుగురి మృతితో విషాదం అలుముకుంది. వేర్వేరు కారణాలతో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోవడం దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఒకరి అంత్యక్రియలు జరుగుతుండగానే మరొకరి గురించి విషాద వార్త రావడం గ్రామస్తులను కలచివేసింది. గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ ధ్యానబోయిన ఎల్లవ్వ, కర్రొల్ల పోచయ్యలు అనారోగ్యంతో మృతిచెందారు. గెరిగంటి శ్రీహరి, బత్తిని దశరథం వేర్వేరు చోట్ల గుండెపోటుతో మరణించారు. పోచయ్య మినహా మిగతా ముగ్గురు ఒకే సామాజిక వర్గానికి చెందినవారు. గ్రామస్తులందరూ తమ పనులు పక్కనపెట్టి మృతుల కుటుంబాలకు అండగా నిలిచారు.
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ఈకేవైసీకి బారులుచొప్పదండి: రేషన్ ఈకేవైసీ గడువు ముగుస్తుండడంతో జిల్లావ్యాప్తంగా రేషన్ దుకాణాల్లో వినియోగదారులు బారులు తీరారు. అనేక మంది ఈకేవైసీ పూర్తి చేసుకోకపోవడంతో.. చివరి సమయంలో రేషన్ దుకాణాల వద్దకు పరుగులు తీస్తున్నారు. సర్వర్ మొరాయిస్తుండడంతో దుకాణాల వద్ద వేచి చూస్తున్నారు. మూడు రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తుండడంతో రేషన్ లబ్ధిదారులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దుకాణాల వద్ద సంఖ్య పెరుగుతుండడంతోపాటు శుక్రవారం చివరి రోజు కావడంతో వర్షం సైతం లెక్క చేయకుండా వస్తున్నారు. గడువు లోగా అందరి ఈకేవైసీ చేయడం పూర్తి కాదని, గడువు తేదీని పొడిగించాలని లబ్ధిదారులు, డీలర్లు కోరుతున్నారు.
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ప్రారంభానికి ముందే పగుళ్లుమానకొండూర్: నేషనల్ హైవే 563 ప్రారంభానికి ముందే పగుళ్లు చూపుతోంది. పనుల్లో నాణత్య లోపాలతో రహదారి కుంగుతోంది. మానకొండూర్ మండలం ఈదులగట్టెపల్లి ప్లైఓవర్ వద్ద రహదారి నిర్మాణం ఇటీవలే పూర్తయ్యింది. ఈ దారి గుండా కరీంనగర్– వరంగల్ మార్గంలో నిత్యం వందలాది వాహనాలు తిరుగుతుంటాయి. గత మూడు రోజుల నుంచి ఈ ప్రాంతంలోని రహదారి చీలుతోంది. వర్షం నీరు రహదారి చీలికల్లో చేరి ప్రమాదకరంగా మారుతోంది. ఫ్లై ఓవర్ను ఆనుకుని ఉన్న రహదారి కొంతమేర కుంగిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. రహదారి కుంగుతున్న చోట ఎలాంటి హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయకపోవడం అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరికి నిదర్శనం అని స్థానికులు వాపోతున్నారు. హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని వాహనదారులు కోరుతున్నారు.
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‘స్మార్ట్సిటీ’ పేరుతో దోపిడీకరీంనగర్టౌన్: కరీంనగర్లో రూ.180కోట్ల అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ టెండర్లో భారీగా గోల్మాల్ జరుగుతోందని మాజీ మేయర్, కార్పొరేటర్ సర్దార్ రవీందర్సింగ్ ఆరోపించారు. గురువారం నగరంలో మాట్లాడుతూ నగరంలో సీసీ రోడ్లు, ఇతర నిర్మాణ పనులు చేసేటప్పుడు ముందుగానే ఇంటర్నల్ కనెక్షన్లు, ప్రధాన డ్రైనేజీ లింకులు, ఇన్స్పెక్షన్ చాంబర్లు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. వాటిని విస్మరించి మళ్లీ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ పేరుతో రోడ్లును ఛిద్రం చేసే ప్రక్రియకు ప్రస్తుత పాలకవర్గం నాంది పలుకుతోందని ఆరోపించారు. గతంలో స్మార్ట్ సిటీ కింద చేపట్టిన పనులను పూర్తిస్థాయిలో పరిశీలించకుండా మళ్లీ అదే కాంట్రాక్టర్కు భారీ విలువైన పనులు అప్పగించడం ఏమిటని నిలదీశారు. నగరంలో జరుగుతున్న టెండర్ వ్యవహారాలపై కాంగ్రెస్, బీజేపీ నేతల మధ్య కుమ్మక్కు ఉందనే అనుమానాలు ప్రజల్లో వ్యక్తమవుతున్నాయని అన్నారు. నగరంలో ఇప్పటికే ఉన్న సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ల పరిస్థితిపై కూడా ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వాలన్నారు. ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ ప్రాజెక్టును పూర్తిస్థాయిలో అమలు చేయాలని, కేవలం టెండర్లు కేటాయించి పనులు ప్రారంభించడం కాకుండా భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని సమగ్ర ప్రణాళిక రూపొందించాలని అన్నారు.
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జీపీవోలను నియమించాలిగంగాధర: పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని అన్ని గ్రామాలను సెక్టార్లుగా, సబ్ సెక్టార్లుగా విభజించి వాటికి జీపీవోలను నియమించాలని సీపీ గౌస్ఆలం సూచించారు. గంగాధర పోలీస్స్టేషన్ను వార్షిక తనిఖీల్లో భాగంగా గురువారం తనిఖీ చేశారు. స్టేషన్లో వివిధ కేసుల్లో స్వాధీనం చేసుకున్న వాహనాల వివరా లను తెలుసుకున్నారు. కేసులపై సమీక్ష నిర్వహించి త్వరగా ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తి చేయాలని సూచించారు. రౌడీ షీటర్లు, హిస్టరీషీటర్లపై ప్ర త్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. రూరల్ ఏసీపీ విజయకుమార్, చొప్పదండి సీఐ ప్రదీప్కుమార్, ఎస్సై వంశీకృష్ణ పాల్గొన్నారు. సెలవులో సీపీ గౌస్ ఆలంకరీంనగర్క్రైం: సీపీ గౌస్ ఆలం వ్యక్తిగత కారణాలతో రెండు వారాలపాటు సెలవులో వెళ్లినట్లు సమాచారం. ఇన్చార్జిగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎస్పీ మహేశ్ బి.గీతేకు అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు తెలిసింది. గౌస్ ఆలం వచ్చేవరకు కమిషనరేట్ పరిధిలో పరిపాలనా వ్యవహారాలు, శాంతిభద్రతల పర్యవేక్షణ, నేరాల నియంత్రణ అంశాలను మహేశ్ బి.గీతే పర్యవేక్షించనున్నారు. కొనసాగుతున్న ఎత్తిపోతలురామడుగు(చొప్పదండి): రామడుగు మండలం లక్ష్మీపూర్ పరిధిలోని గాయత్రి పంపుహౌస్ నుంచి వరద నీటి ఎత్తిపోతలు కొనసాగుతున్నాయి. పంపుహౌస్లోని 1,2,4,5,7 మోటార్లను ఆన్చేసి, నీటిని గ్రావిటీ ద్వారా వరదకాలువలోకి పంపిస్తున్నారు. మొదటి రోజు మూడు మోటార్లు మాత్రమే అన్ చేయగా.. గురువారం ఐదు మోటార్ల ద్వారా నీటిని ఎత్తిపోశారు. ప్రతి మోటారు నిత్యం 3,150 క్యూసెక్కుల నీటిని పంపింగ్ చేస్తోందని ఇంజినీరింగ్ ఆధికారులు తెలిపారు. లింగ నిర్ధారణ నేరంకరీంనగర్: జిల్లాలో లింగ నిర్ధారణ నిషేధ చట్టం–1994ను కట్టుదిట్టంగా అమలు చేస్తామని డీఎంహెచ్వో డాక్టర్ శ్రీరామ్ స్పష్టం చేశారు. గురువారం శ్రీరాం అధ్యక్షతన నిర్వహించిన పీసీ అండ్ పీఎన్డీటీ జిల్లా అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశంలో చట్టం అమలు తీరును సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ గర్భంలోని శిశువు ఎవరనేది వెల్లడించడం చట్టరీత్యా నేరమన్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించే స్కానింగ్ కేంద్రాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. జిల్లాలో అనుమతి పొందిన స్కానింగ్ కేంద్రాలను తనిఖీ చేస్తామన్నారు. లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలకు పాల్పడుతున్న వారిపై సమాచారం ఉంటే జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ కార్యాలయానికి తెలియజేయాలని, సమాచారం ఇచ్చిన వారి వివరాలను గోప్యంగా ఉంచుతామని వెల్లడించారు. పీసీ అండ్ పీఎన్డీటీ ప్రోగ్రాం అధికారి డాక్టర్ సనా జవేరియా, ఉమాశ్రీ, పద్మజ, కల్యాణి, దివ్య, డెమో శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు. ఆర్వోబీ పనుల జాప్యంపై కేంద్ర మంత్రి ఆగ్రహంకరీంనగర్ రూరల్: తీగలగుట్టపల్లి ఆర్వోబీ నిర్మాణ పనుల్లో జాప్యంపై కేంద్ర హోంశాఖ సహాయమంత్రి బండి సంజయ్కుమార్ గురువారం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, బుధవారం రాత్రి వృద్ధురాలు ఆర్వోబీ సమీపంలోని డ్రైనేజీలో పడిపోయిందనే సమాచారంతో ఆర్అండ్బీ అధికారులు, కాంట్రాక్టర్పై అసహనం వ్యక్తం చేశారు. భూసేకరణలో జాప్యంతోనే పనులు ఆలస్యమవుతున్నాయని అధికారులు వివరించారు. తక్షణమే ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపట్టాలని మేయర్ కొలగాని శ్రీనివాస్, డిప్యూటీ మేయర్ వై.సునీల్రావు, మున్సిపల్ కమిషనర్ ప్రఫుల్దేశాయ్ని సంజయ్ న్యూఢిల్లీ నుంచి ఫోన్లో కోరడంతో హుటాహుటిన ఆర్వోబీని పరిశీలించారు. వృద్ధురాలు పడిపోయిన డ్రైనేజీని పరిశీలించి, అడ్డుగా స్టాపర్బోర్డులు ఏర్పాటు చేయించారు. బీటీరోడ్డు, కల్వర్టు నిర్మాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులను మంజూరీ చేయకపోవడంతో మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో పనులు వెంటనే చేపట్టాలని మేయర్ అధికారులను ఆదేశించారు.
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సిటీ బస్సులను సద్వినియోగం చేసుకోవాలికరీంనగర్ టౌన్: నగర ప్రజలు సిటీ బస్సులను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని రవాణా, బీసీ సంక్షేమశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సూచించారు. కరీంనగర్ బస్స్టేషన్లో గురువారం సిటీ మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులను ప్రారంభించారు. తిమ్మాపూర్ పరిధిలోని వాగేశ్వరీ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల వరకు ప్రయాణించారు. అనంతరం మంత్రి మాట్లాడుతూ సిటీ బస్సులను విద్యార్థులు, మహిళలు సద్విని యోగం చేసుకోవాలన్నారు. నగర ప్రజలకు సౌకర్యవంతమైన రవాణా సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో బస్సు సర్వీసులను ప్రారంభించినట్లు స్పష్టం చేశారు. మొదటి దశలో కరీంనగర్– వాగేశ్వరీ కళాశాల, కరీంనగర్– చింతకుంట, కరీంనగర్– కొత్తపల్లి హవేలీ రూట్లలో బస్సులు తిరుగుతాయన్నారు. చింతకుంట, ఒద్యారం, కొత్తపల్లి ప్రాంతాల నుంచి కరీంనగర్కు వచ్చే కార్మికులు, ఉద్యోగులు, ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల విద్యార్థులకు ఈ బస్సులు ఎంతో ఉపయోగపడతాయన్నారు. భవిష్యత్తులో చల్మెడ, ప్రతిమ మెడికల్ కాలేజీ, మానకొండూరు వరకు సేవలను విస్తరిస్తామన్నారు. చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం మాట్లాడుతూ నగర ప్రజలు సిటీ బస్సు సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. మానకొండూరు ఎమ్మెల్యే కవ్వంపల్లి సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆర్టీసీ సంస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయన్నారు. ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి, కలెక్టర్ చిత్రామిశ్రా, సీపీ గౌస్ ఆలం, మేయర్ కొలగాని శ్రీనివాస్, మున్నూ రు కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ బొమ్మ శ్రీరామ్ చక్రవర్తి, నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ప్రఫుల్ దేశాయ్ ఆర్టీఏ మెంబర్ పడాల రాహుల్, కరీంనగర్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ఆకుల నర్సన్న, ఆర్టీసీ కరీంనగర్ జోన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ పగిడిమర్రి సోలమన్, హైదరాబాద్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ కె. రాజశేఖర్, రీజినల్ మేనేజర్ బి రాజు, డిప్యూటీ రీజనల్ మేనేజర్లు ఎస్.భూపతిరెడ్డి, పి.మల్లేశం తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ముసురేసిందిజిల్లా కంట్రోల్ రూమ్ ఫోన్ నంబర్ 0878 2997247 నగరపాలక సంస్థ కంట్రోల్ రూం నంబరు 98499 06694నగరంలోని తెలంగాణచౌక్లో కురుస్తున్న వర్షంమత్తడి దూకుతున్న ఇరుకుల్ల వాగుకరీంనగర్అర్బన్/కరీంనగర్ కార్పొరేషన్/కరీంనగర్రూరల్/మానకొండూర్ రూరల్: జిల్లాలో ముసురేసింది. రెండు రోజులుగా ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న వర్షం రైతులకు ఊరటనిచ్చింది. రామడుగు, గంగాధర, చొప్పదండి మండలాల్లో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదవగా హుజూరాబాద్, ఇల్లంతకుంట మండలాల్లో అత్యల్పంగా నమోదైంది. గురువారం ఉదయం నుంచి ఎడతెరపిలేకుండా వర్షం కురవగా చిరువ్యాపారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. చాలా రోజుల తరువాత అత్యధికంగా వర్షం కురవడం ఈ సీజన్లో ఇదే మొదటిసారి. పలు చోట్ల వాగులు పొంగిపొర్లగా, చెరువులు జలకళను సంతరించుకున్నాయి. గంగాధరలో 7.4 సెంటీమీటర్లు, చొప్పదండి 7.9, రామడుగు 6.5, మానకొండూరు 5.6, కరీంనగర్ అర్బన్ 5.4 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. సైదాపూర్, హుజూరాబాద్లో అత్యల్పంగా 2.5 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. కరీంనగర్ మండల పరిధిలోని ఇరుకుల్ల వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. నగునూరు, గోపాల్పూర్, ఇరుకుల్ల, మొగ్ధుంపూర్ చెక్డ్యామ్ల మీదుగా వరదనీరు ప్రవహిస్తోంది. బొమ్మకల్లోని మల్ల య్య చెరువు, మొగ్ధుంపూర్లోని ఊరచెరువులోకి నీరు చేరుతోంది. మానకొండూర్ మండలం శ్రీనివాస్నగర్ గ్రామంలో వడ్లకొండ పుష్పలత పెంకుటిల్లు వర్షానికి కూలిపోయింది. ఆ సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. నగరంలో కూలిన ఇంటి గోడ.. విరిగిన చెట్లు వర్షాలతో కరీంనగరంలోని పురాతన కట్టడాలు ప్రమాదంలో పడ్డాయి. 55వ డివిజన్ పాతబజార్లో పురాతన ఇంటి గోడ కూలిపోయింది. మేయర్ కొలగాని శ్రీనివాస్, కార్పొరేటర్ గుగ్గిళ్లపు మంజుల రమేశ్ సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. కిసాన్నగర్లోని భారీ చెట్లు విరిగిపోయాయి. బల్దియా సిబ్బంది చెట్లను తొలగించి, రాకపోకలు పునరుద్దరించారు. నగరంలో వర్షపు నీరు నిలవకుండా డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది చర్యలు చేపట్టారు. కలెక్టరేట్ రోడ్డులో పరిస్థితిని మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ సునీల్రావు, కమిషనర్ ప్రుఫుల్దేశాయ్ పరిశీలించి, డ్రైనేజీలోకి నీరు వెళ్లేలా చర్యలు చేపట్టారు.
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నిరసన.. పరిష్కారంకరీంనగర్ కార్పొరేషన్: నగరంలోని ప్రభుత్వ ప్రధాన ఆసుపత్రి ఎదుట అధ్వానంగా మారిన రోడ్డును బాగు చేయాలంటూ గురువారం సామాజిక కార్యకర్తలు ఆందోళన చేపట్టారు. గుంతల వద్ద రోడ్డుపై కూర్చోని ప్లకార్డులతో నిరసన తెలిపారు. సామాజిక కార్యకర్త అన్నెమల్ల సురేశ్ మాట్లాడుతూ మంచిర్యాల చౌరస్తా నుంచి సవరన్ గ్రేవియార్డ్ వరకు రోడ్డు అధ్వానంగా మారిందన్నారు. నిత్యం వేలాది మంది తిరిగే ఈ రోడ్డుపై గుంతలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు తెలిపారు. తాత్కాలిక మరమ్మతులు కాకుండా, శాశ్వతంగా రోడ్డు నిర్మించాలని డిమాండ్ చేశారు. మహమ్మద్ అమీర్, కోట శ్యామ్, రొండి అరుణ్, చిరంజీవి పాల్గొన్నారు. అనంతరం రోడ్డుపై ఉన్న గుంతలను నగరపాలకసంస్థ అధికారులు స్టోన్డస్ట్తో పూడ్చివేశారు.
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నాలుగు రాస్తే.. ఇచ్చేది రెండేసాక్షిప్రతినిధి, కరీంనగర్: ప్రభుత్వాస్పత్రులను మందుల కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. ఏడాది కాలంగా వైద్యారోగ్యశాఖ నుంచి అరకొర సరఫరానే జరుగుతోంది. వరంగల్ ఎంజీఎం, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, మహబూబ్నగర్, ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, నల్లగొండ ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రుల్లోని అన్ని విభాగాలకు సంబంధించిన మందుల కొరత ఉంది. వర్షాకాలం ప్రారంభం కావడంతో సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. వారం రోజులుగా అన్ని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రుల్లో 50 శాతం మేర ఓపీ కేసులు పెరిగాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆస్పత్రులకు రోగుల తాకిడి పెరగనుంది. అయితే అపరిశుభ్రతతో ప్రబలే డెంగీ, మలేరియా లాంటి రోగాలతో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు వచ్చే జనాలు అక్కడి అపరిశుభ్రతను చూసి బెంబేలెత్తే పరిస్థితులు తలెత్తుతున్నాయి.మున్ముందు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండడంతో వైద్యారోగ్యశాఖ మెరుగైన చికిత్స అందించేందుకు సమాయత్తం కావాల్సిన అవసరముంది. వైద్యులు లేరు.. ఉన్నచోట సమయానికి రారు కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లాలో మెడికల్ కళాశాల అనుబంధ ఆస్పత్రుల్లో వైద్యుల కొరత లేకున్నా, జిల్లా ఆస్పత్రులు, సీహెచ్సీలలో వైద్యుల కొరత వేధిస్తోంది. వైద్యులు ఉన్న చోట సమయపాలన పాటించడం లేదు. కరీంనగర్, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల జీజీహెచ్లలో, వరంగల్ ఎంజీఎం, ఉమ్మడి ఖమ్మం, ఉమ్మడి నల్లగొండ, ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్, ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాల్లోని అన్ని ఆస్పత్రుల్లో వైద్యుల సమయపాలనపై అనేక ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. సూర్యాపేటలో వైద్యుల కొరతతో రోగులకు వైద్యం అందడం లేదు. ఆస్పత్రుల్లో పారిశుధ్య నిర్వహణ అధ్వానంగా మారింది. పారిశుధ్య నిర్వహణ కాంట్రాక్టు సంస్థలు పట్టింపులేకుండా వ్యవహరిస్తుండడం, ఎప్పటికప్పుడు చెత్తను తొలగించకపోవడంతో, బాత్రూమ్లను శుభ్రం చేయకపోవడంతో దుర్గంధం వెదజల్లుతోంది. వార్డు ల్లో సైతం శుభ్రత లోపించి రోగులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పరికరాలు ఉన్నా... వినియోగం సున్నా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు జనరల్ ఆస్పత్రుల్లో వైద్య పరికరాల కొరత వేధిస్తుండగా, కొన్ని చోట్ల వినియోగం కరువై నిరుపయోగంగా పడి ఉన్నాయి. ⇒ పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖనిలో రూ.20 లక్షలతో కొనుగోలు చేసిన 2 ఫుల్లీ ఆటోమెటేడ్ బయో కెమిస్ట్రీ అనలైజర్లు వినియోగం లేక మూలనపడ్డాయి. ⇒ వరంగల్ ఎంజీఎంలో ఈసీజీ ఎక్స్రే వంటిమెషీన్లు తరచూ మొరాయిస్తున్నాయి. అ్రల్టాసౌండ్ మానిటర్లు, వెంటిలేటర్ల కొరత ఉంది. ⇒ టీ–హబ్లు ఉన్న జిల్లా కేంద్రాలలో మెషీన్లు మొరాయిస్తుండడం, ఇంజనీర్లు జాప్యం చేస్తుండడంతో మరమ్మతులు ఆలస్యమై రోజుల తరబడి రోగులు రక్త పరీక్షలకు దూరమవుతున్నారు. ళీ మంచిర్యాలలో స్కానింగ్, ఎక్స్రే సేవలు నిలిచిపోయాయి. ⇒ ఖమ్మం జిల్లా ఆస్పత్రిలో ఎక్స్రే మెషీన్, టిఫా స్కాన్, కెమిస్ట్రీ అనలైజర్లు తరచూ మొరాయిస్తున్నాయి. ⇒ కొత్తగూడెం ఏరియా ఆస్పత్రిలో సర్జికల్ మెటీరియల్ కొరత ఉంది. ఎక్స్రే మెషీన్లు తరచు పనిచేయడం లేదు.మందులు లేవని చెప్పారు.. నాకు చెస్ట్లో నొప్పిగా ఉంటే నిజామాబాద్ జనరల్ ఆస్పత్రికి వచ్చాను. అల్ట్రా సౌండ్ పరీక్ష చేసి లోపల గడ్డ అయిందని చెప్పారు. డాక్టర్ నాలుగు రకాల మందులు రాస్తే ఆస్పత్రిలో రెండు రకాలు ఇచ్చారు. మిగతా రెండు రకాల మందులు ఇక్కడ లేవు, బయట కొనుక్కోవాలని చెప్పారు. మేం కూలీ పనులు చేసుకుంటాం. ఆస్పత్రిలోనే మందులు ఉచితంగా ఇస్తే బాగుండేది. – సుచిత్ర, కోటగల్లీ, నిజామాబాద్మందులు బయట కొనుక్కోమని చెప్పారు ఈ ఫోటోలో ఉన్న బాలుడి పేరు మనోజ్. నారాయణపేట జిల్లా ఎక్లాస్పూర్కు చెందిన ఈయనకు చిన్నప్పటి నుండే మాటలు రావు. అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ రాత్రి సరిగ్గా నిద్ర పోవడం లేదని మనోజ్ను ఆయన తండ్రి హనుమంతు హాస్పిటల్కు తీసుకొచ్చాడు. డాక్టర్కు చూయించుకున్న తర్వాత ఫార్మసీ దగ్గరకు వెళ్తే ఒక టాబ్లెట్ మాత్రమే ఇచ్చి ఇంకోటి బయట తీసుకోమన్నారని బాలుడి తండ్రి ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. రిపోర్టులు ఆలస్యంగా వస్తున్నాయి అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రికి వచ్చి రెండు రోజులు అవుతుంది. వైద్యులు చికిత్స నిమిత్తం కొన్ని రకాల పరీక్షల కోసం టెస్టులు రాశారు అందుకోసం రక్తంతో పాటు మూత్రం శాంపిల్స్ ల్యాబ్లో ఇచ్చాను రిపోర్టులు వచ్చిన తర్వాతనే వాటి ఆధారంగానే చికిత్స చేస్తామని వైద్యులు చెబుతున్నారు. కానీ రిపోర్టులు రెండు రోజులు గడిచినా రాలేదు. – గణేశ్ నారాయణపురం, భువనగిరి
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సాహిత్య శిఖరం సినారెకరీంనగర్కల్చరల్: విశ్వస్థాయి సాహిత్య శిఖరంగా సినారె నిలబడ్డారని తెలంగాణ రచయితల వేదిక (తెరవే) రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి బూర్ల వెంకటేశ్వర్లు అన్నారు. నగరంలోని ఫిలీంభవన్లో బుధవారం జరిగిన 160వ ఎన్నీల ముచ్చట్లలో విజయశ్రీ రచించిన కవితా సంపుటి ‘అమృత పద కుసుమాలు’ ఆవిష్కరించారు. సినారె చిత్రపటానికి నివాళి అరిపంచారు. ‘అమృత పద ‘కుసుమాలు’ పుస్తకాన్ని తెరవే జిల్లా కార్యదర్శి దామరకుంట శంకరయ్య సమీక్షించారు. తెరవే జిల్లా అధ్యక్షుడు సీవీ కుమార్ అధ్యక్షత వహించారు. గురుపూర్ణిమ సందర్భంగా కవులు సమకాలీన అంశాలపై కవితాగానం చేశారు. గుండు రమణయ్య, గజేందర్రెడ్డి, కరిపె రాజ్కుమార్, కూకట్ల తిరుపతి, విలాసాగరం రవీందర్, నడిమెట్ల రామయ్య, తోటపల్లి జగన్మోహన్, నసీరుద్దీన్, నెరువట్ల చైతన్య, ఆర్ఎల్ రెడ్డి, ఇటిక్యాల రాము, పెనుగొండ బసవేశ్వర్, జనగాని యుగంధర్, బొల్లం బాలకృష్ణ, కొలిపాక ఉపేందర్, గాలిపల్లి జగదీశ్, రావుల శ్రీనివాసచారి, మరిపల్లి మహేందర్, కళ్ళెం లక్ష్మణ్, సత్యనారాయణరాజు, తిరుక్కోవెల వెంకటరమణ, తడిగిప్పుల కుమారస్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు. సిటీ బస్ వస్తోందికరీంనగర్టౌన్: సిటీ బస్సు ఏది శీర్షికన ఈనెల 27న ‘సాక్షి’లో ప్రచురితమైన కథనానికి మంత్రితోపాటు ఆర్టీసీ అధికారులు స్పందించారు. కరీంనగర్లో సిటీ బస్సులు నడపడానికి రూట్ సర్వే నిర్వహించి ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులకు వివరాలు పంపించగా గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించింది. హైదరాబాద్ నుంచి 3 సిటీ మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులను కరీంనగర్– 2 డిపోకు అధికారులు పంపించారు. సిటీ బస్సులను బుధవారం బీసీ సంక్షేమ, రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రారంభించనున్నారు. మంత్రి ఆదేశాలతో.. కరీంనగర్ నగరపాలక సంస్థ స్మార్ట్ సిటీగా ఎదిగి శివారు గ్రామాలైన మల్కాపూర్, రేకుర్తి, కొత్తపల్లి, బొమ్మకల్, అల్గునూర్, ఆరెపల్లి, తీగలగుట్టపల్లి కార్పొరేషన్లో విలీనమయ్యాయి. దీంతో నగర పరిధి 20 నుంచి 25 కిలోమీటర్లకు విస్తరించింది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు, మహిళలు, వృద్ధులు వివిధ పనులపై నగరంలోని ముఖ్యమైన ప్రాంతాలకు వెళ్లాలంటే సమయంతో పాటు రవాణా చార్జీల సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. రూ.15తో సాగిపోయే ప్రయాణానికి రూ.30 నుంచి 50 వరకు వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. మంత్రి పొన్నం ఆదేశాలతో ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆర్టీసీ అధికారులు సిటీ బస్సులు తిప్పడానికి నిర్ణయించారు. మూడు బస్సులు వివిధ రూట్లలో.. కరీంనగర్– కొత్తపల్లి(హవేలి), కరీంనగర్– చింతకుంట, కరీంనగర్ –వాగేశ్వరి కాలేజీ, కరీంనగర్– ప్రతిమ మెడికల్ కాలేజీ, కరీంనగర్– దుర్శేడ్, కరీంనగర్– మానకొండూర్ రూట్లలో నడపడానికి అధికారులు రూట్ సర్వే చేసి ఇతర అంశాలపై వివరాలను ఉన్నతాధికారులకు పంపించారు. గతంలో.. గతంలో కాంగ్రెస్ హయాంలో కరీంనగర్కు చెందిన సీనియర్ నాయకుడు ఎం.సత్యనారాయణరావు ఆర్టీసీ చైర్మన్గా ఉన్న సమయంలో మొదటిసారి కరీంనగర్లో సిటీ బస్సులను ఏర్పాటు చేశారు. వాటికి సరైన సమయపాలన పాటించక పోవడం, 15 నిమిషాల దూరం ప్రయాణానికి స్టాప్ల్లో గంటల తరబడి ఎదురుచూసే పరిస్థితి నెలకొనడంతో ప్రజల నుంచి సరైన ఆదరణ లభించలేదు. తర్వాత 2016 జనవరిలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ జాతీయ పట్టణ నవీకరణ పథకం ద్వారా కరీంనగర్– 1 డిపోకు తొలివిడతగా 17 సిటీ బస్సులు కేటాయించగా అప్పటి రవాణాశాఖ మంత్రి ప్రారంభించగా వాటికి కూడా సరైనా ఆదరణ లేక నిలిపివేశారు. బస్టాండ్ నుంచి.. ప్రస్తుతం కరీంనగర్ బస్టాండ్ నుంచి బయల్దేరే సిటీ బస్సులు ప్రతీ స్టేజీ వద్ద ఆగనున్నాయి. విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆయా రూట్లలో వాటిని తిప్పనున్నారు.
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రోగులకు ఇబ్బంది రానీయొద్దు● కలెక్టర్ చిత్రా మిశ్రా కరీంనగర్: ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించి ప్రజల్లో విశ్వాసాన్ని మరింత పెంపొందించాలని కలెక్టర్ చిత్రా మిశ్రా ఆదేశించారు. బుధవారం అదనపు కలెక్టర్ అశ్విని తానాజీ వాకడేతో కలిసి ప్రభుత్వ ప్రధాన ఆసుపత్రి (జీజీహెచ్)ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. రోగులతో నేరుగా మాట్లాడి అందుతున్న వైద్య సేవలు, సౌకర్యాలపై ఆరా తీశారు. ఎంసీహెచ్ మాదిరిగా రోగులు, వారి సహాయకులు కూర్చునేందుకు తగిన బెంచీలు ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. ఆస్పత్రిలో ఎక్కడైనా లీకేజీలు, మరమ్మతులు అవసరమైన ప్రాంతాలు ఉంటే వెంటనే పూర్తి చేయాలని టీజీఎంఐడీసీ అధికారులను ఆదేశించారు. ఆస్పత్రి నిర్వహణపై సమీక్ష తనిఖీ అనంతరం జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ డా క్టర్ వీరారెడ్డి చాంబర్లో ఆర్ఎంవో డాక్టర్ నవీనా, వైద్యాధికారులతో కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఆస్పత్రిలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్టు, ఔట్సోర్సింగ్ సిబ్బంది వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఔట్సోర్సింగ్ సిబ్బందికి ప్రతి నెల ఒకటో తేదీన వేతనాలు చెల్లించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఆస్పత్రి నిర్వహణలో ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా తమ దృష్టికి తీసుకొస్తే వెంటనే పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. వైద్యాధికారులు, ఇంజినీరింగ్ అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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విద్యుత్ ఉద్యోగుల నిరసనకొత్తపల్లి: యాదాద్రి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లోని కోల్, యాష్ హ్యాండ్లింగ్ విభాగాల నిర్వహణను ప్రైవేటుపరం చేయడానికి ప్రభుత్వం టెండర్లు పిలవడాన్ని నిరసిస్తూ కరీంనగర్లోని టీజీఎన్పీడీసీ ఎల్ ఎస్ఈ కార్యాలయం ఎదుట 18వ రోజు బుధవారం విద్యుత్ ఉద్యోగులు నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి వర్షంలోనూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. కార్యక్రమంలో నాయకులు మహేందర్ రావు, శ్రీనివాస్, రఘు, రాజు, రమేశ్, సంపత్ కుమార్, సంతోష్, రాచకొండ శ్రీనివాస్, రంగు వెంకటనారాయణ, యుగంధర్, నిఖిల్, విద్యుత్ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు.
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వానానందంగురువారం శ్రీ 30 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026జిల్లాలో కరీంనగర్, హుజూరాబాద్ రెవెన్యూ డివిజన్లుండగా 1,376 చెరువులున్నాయి. దిగువ మానేరు జలాశయం, శనిగరం ప్రాజెక్టు, మధ్యమానేరు, ఎగువ మానేరు జలాశయాలకు ఒకింత జలకళ సంతరించుకోగా వస్తున్న వరద నీటితో చెరువులు, కుంటలు కాసింత భరోసానిస్తున్నాయి. కాకతీయ కెనాల్, వరదనీటి కాలువ ద్వారా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాకు నీరందించే శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు ఆశాజనకంగా నీరుచేరనుందని సమాచారం. మరో రెండు రోజులు భారీ వర్షాలుంటాయని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేస్తుండగా అదే జరిగితే జలాశయంలోకి భారీగా ఇన్ఫ్లో రానుండగా దిగువన ఉన్న శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు వరద పోటెత్తనుంది. జోరందుకోనున్న వరి నాట్లు జిల్లాలో కరీంనగర్, హూజూరాబాద్, మానకొండూరు, చొప్పదండి వ్యవసాయ డివిజన్లుండగా దాదాపు అంతటా ఆశాజనకమే. గంగాధర, రామడుగు, చొప్పదండి ఒకప్పుడు కరువు మండలాలు ఉండేవి కానీ, ఈ సారి కురిసిన వర్షాలను గమనిస్తే ఇక్కడే అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. జిల్లాలో వరి ప్రధాన సాగు కాగా 2.70లక్షల ఎకరాల వరకు సాగవుతుందని అధికారుల అంచనా. వారం క్రితం వరకు 40వేల ఎకరాలే సాగవగా తాజాగా లక్ష ఎకరాలు దాటింది. పత్తి, మొక్కజొన్న ఇతరత్రా పంటలు సాగు చేయగా వరి నాట్ల విషయంలో వేచిచూశారు. మూడు మండలాల్లో దంచికొట్టిన వాన జిల్లాలో మంగళవారం రాత్రి నుంచి బుధవారం ఉదయం వరకు పలు చోట్ల వర్షం దంచికొట్టింది. అత్యధికంగా గంగాధరలో 9.7సెంటిమీటర్ల వర్షపాతం నమోదవగా ఈ సీజన్లో ఇదే అత్యధికం. అయినా జిల్లావ్యాప్తంగా హెచ్చు మండలాల్లో లోటు వర్షపాతమే నమోదవడం ఆందోళనకర పరిణామం. రామడుగు మండలంలో సాధారణానికి మించి నమోదవగా గంగాధర, మానకొండూరు మండలాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. ఇక మిగిలిన 13మండలాల్లో లోటు వర్షపాతం సాగురంగాన్ని వెక్కిరిస్తోంది. జిల్లాలో ఇప్పటివరకు సాగైన ప్రధాన పంటలు, విస్తీర్ణం ఎకరాల్లో.. పంట పేరు సాగైన విస్తీర్ణం అంచనా వరి 88,152 2,76,500 పత్తి 48,000 48,000 మొక్కజొన్న 3,500 4,000 పెసర 120 200 కందులు 642 1,000 కరీంనగర్ అర్బన్: వర్షాలు లేక సంక్షోభంలో ఉన్న సాగు రంగం జవసత్వాలు తొడిగింది. మూడురోజులుగా మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తుండగా వాగులు, వంకలు, మినీ చెరువులు జలకళ సంతరించుకున్నాయి. ఇన్నిరోజులు వర్షాలు లేక వెలవెలబోయిన పొలాలు నాట్లతో ఊపందుకోనున్నాయి. పల్లె, పట్నం తేడా లేకుండా వర్షాలు దంచికొడుతుండగా పలుచోట్ల నీరు ఏరులైపారింది. జిల్లాలో వ్యవసాయ రంగమే కీలకం. 65శాతం మంది సాగును నమ్ముకునే జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కళ్లలో వత్తులు వేసుకుని వాన కోసం నిరీక్షించారు.
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ఇంతలా హడావుడి దేనికి..?సెంటర్ ఎక్కడ..? హాల్టికెట్ ఎలా? శనివారం సాయంత్రం వరకు పరీక్ష ఫీజు కట్టించుకునేలా షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన అధికారులు, సోమవారం ఉదయం 10 గంటలకు పరీక్ష పెట్టడంపై విద్యార్థులు అగ్గి మీద గుగ్గిలమవుతున్నారు. తాము హాల్ టికెట్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి..? సెంటర్ ఎక్కడ? అన్న కనీస విషయాలు తెలసుకునే వీలు లేకుండా పరీక్షకు షెడ్యూల్ విడుదల చేయడంపై విద్యార్థులు బిత్తరపోతున్నారు. కేవలం 24 గంటల్లో హాల్టికెట్లు ఎలా విడుదల చేస్తారు? ఎలా పంపిణీ చేస్తారు? అన్న విషయంలో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. వాస్తవానికి ఇంటర్నల్ పరీక్షలు పూర్తయిన కనీసం వారం నుంచి 15 రోజుల వ్యవధి అనంతరం సెమిస్టర్ పరీక్షలు నిర్వహించాలి. కానీ, అధికారులు ఈ విషయాల గురించి కనీసం ఆలోచించనట్లుగా స్పష్టమవుతోంది. ఈ విషయమై శాతవాహన వర్సిటీ పరీక్షల కంట్రోలర్ సురేశ్ను సంప్రదించగా.. ఎల్ఎల్ఎం కౌన్సెలింగ్కు విద్యార్థులు సిద్ధంగా ఉండాలని పలు న్యాయకళాశాలలు, విద్యార్థుల నుంచి అనేక వినతులు వచ్చిన నేపథ్యంలో పరీక్షల ఆల్మోనాక్ (విద్యా వార్షిక ప్రణాళిక)ను మార్చి మరీ ముందుకు జరిపినట్లు వివరణ ఇచ్చారు. మరోవైపు పరీక్షలు ముందుకు జరపడంపై తమకు అభ్యంతరం లేకున్నా.. కనీసం హాల్ టికెట్ తీసుకునే సమయం, పరీక్ష కేంద్రం తెలుసుకునే వ్యవధి అయినా ఇవ్వకపోవడంపై న్యాయ విద్యార్థులు అగ్గిమీద గుగ్గిలమవుతున్నారు. సాక్షి ప్రతినిధి, కరీంనగర్: శాతవాహన యూనిర్సిటీ లా ఆరో సెమిస్టర్ పరీక్షల నిర్వహణలో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. ఆగస్టు మూడో తేదీ నుంచి ఆరో సెమిస్టర్ పరీక్షలు అంటూ బుధవారం సాయంత్రం షెడ్యూల్ ప్రకటించిన వర్సిటీ అధికారులు న్యాయ విద్యార్థుల నెత్తిన పిడుగేశారు. ఈ సెమిస్టర్ సెకండ్ ఇంటర్నల్ 31వ తేదీన, మరునాడు ఆగస్టు 1న మూట్ కోర్ట్ ప్రాక్టీస్ షెడ్యూల్ గత వారమే విడుదలైంది. అయితే, విద్యార్థులు ఇంకా పరీక్ష ఫీజు కడుతూనే ఉన్నారు. జూలై 31 వరకు విద్యార్థులకు, ఆగస్టు 1వ తేదీన పరీక్షలకు ఆన్లైన్లో ఫీజు గడువు విధించారు. వాస్తవానికి ఆగస్టు 1 శనివారం రాత్రి 12 గంటల వరకు ఆన్లైన్లో చెల్లింపులకు అవకాశమిచ్చారు. అదే ఆగస్టు 3న ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఆరో సెమిస్టర్ తొలి పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. యూనివర్సిటీ అధికారులు కనీసం విద్యార్థులకు ఊపిరి తీసుకునే సమయం కూడా ఇవ్వకుండా షెడ్యూల్ ఖరారు చేసిన విషయం తీవ్ర వివాదం రేపుతోంది.
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నగరంలో భారీ వర్షంకరీంనగర్ కార్పొరేషన్: నగరంలో బుధవారం కు రిసిన భారీ వర్షంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. కేబుల్ బ్రిడ్జి సర్కిల్ను వరద ముంచెత్తింది. ఎగవ నుంచి భారీగా వచ్చిన వర ద దిగివకు వెళ్లలేకపోవడంతో చౌరస్తా పూర్తిగా మునిగిపోయింది. దీంతో ఆ మార్గం గుండా వెళ్లే వాహనదారులు ఇబ్బందిపడ్డారు. కొన్నిచోట్ల డ్రైనేజీలు సక్రమంగా లేక వరద ఇళ్లు, రోడ్లపైకి వచ్చింది. కూలిన గుడి గోడ నగరంలోని 43వ డివిజన్ భగత్నగర్లోని అంజనాద్రి ప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి ఆలయ ప్రహరీ కూలిపోయింది. దాదాపు 25 ఏళ్ల క్రితం నిర్మించిన ప్రహరీ పూర్తిగా తడిసి పక్కనే ఉన్న రోడ్లపై పడడంతో స్థానికులకు రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. నగర మేయర్ కొలగాని శ్రీనివాస్ ఘటనస్థలికి చేరుకొని సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించారు. అప్రమత్తంగా ఉండండి : మేయర్ శ్రీనివాస్ వరుసగా కురుస్తున్న వర్షాలపై నగరపాలకసంస్థ అధికారులు, సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని మేయర్ కొలగాని శ్రీనివాస్ ఆదేశించారు. బుధవారం నగరంలోని వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. వర్షాలు మరో రెండు రోజులపాటు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా నగరపాలక యంత్రాంగం, డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. ప్రజలు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో నగరపాలక సంస్థ కాల్ సెంటర్ 98499 06694 నంబర్, స్థానిక కార్పొరేటర్ల ద్వారా సంప్రదించాలని సూచించారు. ప్రజల నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఫిర్యాదుకు వెంటనే స్పందించి పరిష్కరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. డిప్యూటీ మేయర్ యాదగిరి సునీల్రావు, కార్పొరేటర్లు పడాల శ్రీజ అజయ్, పొన్నం లక్ష్మి మొండయ్య, నునా వత్ భాస్కర్నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రౌడీ షీటర్లు, హిస్టరీ షీట్లపై ప్రత్యేక నిఘారామడుగు(చొప్పదండి): రౌడీషీటర్లు, హిస్టరీ షీట్లపై ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేసి, వారి కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు గమనించాలని సీపీ గౌస్ ఆలం ఆదేశించారు. బుధవారం సాయంత్రం రామడుగు పోలీస్స్టేషన్ను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా స్టేషన్ పరిసరాలను పరిశీలించారు. పలు కేసుల్లో పట్టుబడి స్వాధీనంలో ఉన్న వాహనాల వివరాలు తెలుసుకున్నారు. స్టేషన్లో రికార్డుల నిర్వహణ, నమోదైన కేసుల వివరాలు సీసీటీఎన్ఎస్లో పొందుపర్చాలని సూచించారు. టెక్నాలజీ వినియోగంపై పూర్తి స్థాయిలో పట్టు సాధించాలని సిబ్బందికి సూచించారు. కరీంనగర్ రూరల్ ఏసీపీ విజయ్కుమార్, చొప్పదండి సీఐ ప్రదీప్కుమార్, రామడుగు ఎస్సై రాజు, అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ముగిసిన నామినేషన్ల పర్వంకరీంనగర్ అర్బన్: జిల్లా గొర్రెల పెంపకందారుల సహకార యూనియన్ ఎన్నికలకు నామినేషన్ల ఘట్టం ముగిసింది. సుదీర్ఘకాలం తర్వాత ఎన్నికలు జరుగుతుండగా పోటాపోటీ నెలకొంది. ఈ నెల 27న నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రారంభం కాగా బుధవారం సదరు ప్రక్రియ ముగిసింది. మొత్తం 21 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయని ఎన్నికల అధికారి మహ్మద్ జలాలుద్దీన్ అక్బర్ వెల్లడించారు. కటికరెడ్డి బుచ్చన్న, బాషవేని మల్లయ్య, ముక్కెర సదానందం, జినుక రాజయ్య, దాడి సదయ్య, బండి మల్లయ్య, దానె ఓదెలు, దాడి ఆంజనేయులు, అగిత రవీందర్, సందబోయిన ప్రసాద్యాదవ్, చౌటపల్లి రంజిత్, చందబోయిన సంపత్, జిల్లెల్ల పర్శరాములు, కాల్వ సురేశ్, బోయిని పోచమల్లయ్య, చిగుర్ల శ్రీనివాస్, కేశవేని మల్లయ్య, బావు తిరుపతి, జంగిలి రమేశ్, చిట్కూరి సతీశ్, సాయిల్ల కిరణ్కుమార్ నామినేషన్లు సమర్పించారు. స్థానిక పద్మనగర్లోని యూనియన్ కార్యాలయం వేదికగా ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. గురువారం నామినేషన్ల పరిశీలన ఉండనుండగా 31న నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు అవకాశం కల్పించారు. యూనియన్లో 12మంది డైరెక్టర్లను ఓటర్లు ఎన్నుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాగా 21 నామినేషన్లు దాఖలవగా ఒక డైరెక్టర్ స్థానం ఏకగ్రీవమైనట్లేనని తెలుస్తోంది. పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగస్వామ్యం కావాలి కరీంనగర్సిటీ: పర్యావరణ పరిరక్షణలో యువత భాగస్వామ్యం కావాలని ఎస్సారార్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ రామకృష్ణ అన్నారు. ఎస్సారార్ ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలలో బుధవారం పర్యావరణ పరిరక్షణ, అటవీ విస్తరణ, జీవవైవిద్య సంరక్షణ లక్ష్యంగా వృక్షశాస్త్ర విభాగం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సీడ్ ఎక్స్పో, సీడ్ బాల్స్ తయారీని ప్రారంభించి మాట్లాడారు. ప్రతీ విద్యార్థి కనీసం కొన్ని సీడ్ బాల్స్ తయారు చేసి అడవులు, కొండ ప్రాంతాలు, ఖాళీ భూముల్లో విసిరితే వేలాది మొక్కలు సహజసిద్ధంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. ప్రభుత్వ కళాశాలల అధ్యాపకుల సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కె.సురేందర్రెడ్డి మాట్లాడుతూ పర్యావరణ పరిరక్షణ అనేది ప్రభుత్వ బాధ్యత మాత్రమే కాకుండా ప్రతీ పౌరుడి కర్తవ్యమని తెలిపారు. వృక్షశాస్త్ర విభాగాధిపతి, పరీక్షల నియంత్రణాధికారి టి.శ్రీనివాస్ అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆర్.రాధాకృష్ణ, థియార్ హుస్సేన్, పడాల తిరుపతి, కె.కళాజ్యోతి, అందె బుంగ తిరుపతి, ఎ.స్వరూపారాణి, విభాగాల అధ్యాపకులు, పరిశోధక విద్యార్థులు, డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సేకరించిన 22 రకాల వృక్ష విత్తనాలతో ప్రత్యేక సీడ్ ఎక్స్పో నిర్వహించారు. మామిడి, నేరేడు, అశోక, టేకు, మద్ది, మోదుగ, రావి, మర్రి, పనస, బాదం, కానుగ, వేప, మారేడు, తురాయి తదితర పర్యావరణానికి ఎంతో ఉపయోగకరమైన వృక్ష జాతుల విత్తనాలు ప్రదర్శించారు.
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కాంగ్రెస్ ప్రాజెక్టులతోనే రైతాంగానికి నీళ్లుపంపుహౌస్ వద్ద పూజలు చేస్తున్న రవిశంకర్ కాలువ వద్ద పూజలు చేస్తున్న ఎమ్మెల్యే సత్యం రామడుగు(చొప్పదండి): గత ప్రభుత్వం కమీషన్లకు ఆశపడి కట్టిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కూలేశ్వరంగా మారిందని, దాని నుంచి చుక్క నీరు వినియోగించకుండా, కాంగ్రెస్ హయాంలో నిర్మించిన ఎల్లంపల్లి, శ్రీరామ్సాగర్ ప్రాజెక్టుల నుంచి రైతులకు సాగు నీరు అందించడం జరుగుతుందని ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం అన్నారు. బుధవారం రామడుగు మండలం లక్ష్మీపూర్ గాయత్రి పంప్హౌస్ నుంచి మూడు బాహుబలి మోటార్ల ద్వారా గ్రావిటి కాలువలోకి నీటిని విడుదల చేయగా ఎమ్మెల్యే ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. గ్రావిటి కాలువ నుంచి వరదకాలువ ద్వారా మిడ్మానేర్కు నీటిని విడుదల చేయడం జరుగుతుందన్నారు. మండల అధ్యక్షుడు జవ్వాజీ హరీశ్, తహసీల్దార్ రాజమల్లు, ఎంపీడీవో రాజేశ్వరి, నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. రైతులను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్న కాంగ్రెస్ రామడుగు(చొప్పదండి): కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతులను తప్పుదోవ పట్టిస్తుందని మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్ విమర్శించారు. బుధవారం మండలంలోని లక్ష్మీపూర్ గాయత్రి పంపుహౌస్ వద్ద ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. నియోజకవర్గ రైతులు, బీఆర్ఎస్ నాయకుల పోరాటం ఫలితంగా ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి నీటిని పంపింగ్ చేయడం జరుగుతుందన్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కూలేశ్వరం అన్నవారికి ఈ నీరే సరైన సమాధానం అని చెప్పారు. గాయత్రి పంపుహౌస్ నుంచి చెరువులు, కుంటలు నింపి రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. నాయకులు గంట్ల వెంకట్రెడ్డి, నాగిశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పాన్షాపును ఢీకొట్టిన వాహనం.. మహిళ దుర్మరణంమెట్పల్లి: పట్టణంలోని బస్డిపో చౌరస్తాలో రోడ్డుపక్కన ఉన్న ఓ పాన్షాపును మంగళవారం అర్ధరాత్రి అతి వేగంగా దూసుకొచ్చిన వాహనం అదుపు తప్పి ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో గుర్తు తెలియని మహిళ మృతి చెందింది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. నిజామాబాద్ వైపు నుంచి వస్తున్న బొలేరో వాహనాన్ని డ్రైవర్ అజాగ్రత్తగా, అతివేగంగా నడపడంతో బస్డిపో చౌరస్తాకు రాగానే అదుపు తప్పి రోడ్డు పక్కన ఉన్న పాన్టేలాను ఢీ కొట్టింది. ఆ సమయంలో టేలా పక్కనే నేలపై నిద్రిస్తున్న మహిళపై శకలాలు పడ్డాయి. తీవ్రంగా గాయపడిన ఆమెను జగిత్యాల ఆసుపత్రికి తరలించగా.. చికిత్స పొందుతూ చనిపోయింది. సదరు మహిళ కొంతకాలంగా స్థానికంగా భిక్షాటన చేస్తూ జీవనం సాగిస్తోంది. ఆమె వివరాలు తెలిస్తే స్థానిక పోలీస్స్టేషన్లో సంప్రదించాలని ఎస్సై కిరణ్కుమార్ కోరారు.
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సినీఫక్కీలో 15 కి.మీ చేజింగ్కరీంనగర్క్రైం/రామడుగు: కరీంనగర్–జగిత్యాల జాతీయ రహదారిపై మంగళవారం అర్ధరాత్రి సినీ సన్నివేశాలను తలపించే హైడ్రామా చోటుచేసుకుంది. వరుస దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న నిందితుడు ద్విచక్ర వాహనంపై సుమారు 100 కి.మీ. వేగంతో పరారవుతుండగా, రామడుగు పోలీసులు తమ వాహనంలో దాదాపు 10–15 కిలోమీటర్ల మేర వెంబడించి గంగాధర శివారులో అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. వివరాలు.. రామడుగు మండలం వెదిర గ్రామంలో వారంరోజులుగా వరుస చోరీలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. మొదట గ్రామంలోని మల్లేశం పాన్షాప్ తాళాలు పగులగొట్టి సిగరెట్ ప్యాకెట్లు, నగదు అపహరించారు. అనంతరం శ్రీగణేశ్ ఆలయంలో దేవుడి ఆభరణాలు, వెండి వస్తువులు ఎత్తుకెళ్లారు. ఆలయం పక్కనే ఉన్న వాటర్ప్లాంట్ కాయిన్బాక్స్ పగులగొట్టి నగదు దోచుకెళ్లారు. మరో రోజు శ్రీభక్తమార్కండేయ ఆలయంలో సీసీ కెమెరాలను ధ్వంసం చేసి, అనంతరం తాళాలు పగులగొట్టి అమ్మవారి బంగారు పుస్తెలు, వెండి కిరీటాలు సహా సుమారు రూ.5 లక్షల విలువైన ఆభరణాలు దోచుకెళ్లినట్లు సమాచారం. ఫింగర్ప్రింట్లతో దొరికిన క్లూ వరుస చోరీలతో గ్రామంలో భయాందోళనలు నెలకొనడంతో రామడుగు పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించారు. ఘటనాస్థలాల నుంచి ఫింగర్ప్రింట్లు సేకరించి, గతంలో చోరీలకు పాల్పడిన నేరస్తుల వివరాలతో సరిపోల్చగా కీలక ఆధారాలు లభించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ క్లూల ఆధారంగా అనుమానితుడిపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టారు. మంగళవారం రాత్రి అనుమానితుడు కరీంనగర్ నుంచి వెదిర వైపు ద్విచక్ర వాహనంపై వస్తున్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందడంతో రామడుగు పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. వెలిశాల క్రాస్రోడ్డు వద్ద నుంచే గ్రామస్తులను అప్రమత్తం చేశారు. గ్రామానికి చేరుకున్న నిందితుడు రోడ్డు పక్కన ఓ దుకాణంలో చోరీకి ప్రయత్నించి విఫలమయ్యాడు. అనంతరం గ్రామంలోని మరో ఆలయాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడు. గ్రామస్తులు, పోలీసులు కలిసి పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించడంతో నిందితుడు వెంటనే ద్విచక్ర వాహనంతో కరీంనగర్–జగిత్యాల రహదారిపై వేగంగా పారిపోయాడు. వెంటనే రామడుగు పోలీసులు వెంబడిస్తూ గంగాధర పోలీసులను అప్రమత్తం చేశారు. దాదాపు 15 కిలోమీటర్ల పాటు ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన చేజింగ్ అనంతరం గంగాధర శివారులో నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. నిజామాబాద్కు చెందిన నిందితుడు? పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న నిందితుడు నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రం పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన వ్యక్తిగా సమాచారం. అతడికి ఇతర జిల్లాల్లో నమోదైన చోరీ కేసులతో సంబంధాలున్నాయా? వరుస ఆలయ చోరీల వెనుక మరెవరైనా ఉన్నారా? అనే కోణాల్లో పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేపట్టినట్లు తెలిసింది. వేగంగా పారిపోయిన దొంగను వెంబడించి గంగాధర శివారులో పట్టివేత వెదిరలో వరుస చోరీల కేసుల్లో కీలక పురోగతి సాధించిన రామడుగు పోలీసులు
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తెలుగు భాషా సంరక్షణ సంఘం రాష్ట్ర కార్యవర్గంకరీంనగర్కల్చరల్: తెలంగాణ తెలుగు భాషా సంరక్షణ సంఘం రాష్ట కార్యవర్గాన్ని బుధవారం కరీంనగర్లో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా దాస్యం సేనాధిపతి, ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ బుర్ర మధుసూదన్రెడ్డి, ఉపాధ్యక్షులు అన్నాడి గజేందర్రెడ్డి, చిందం సునీత, బొమ్మకంటి కిషన్, గంప ఉమాపతి, కోశాధికారి అనుముల దయాకర్, సంయుక్త కార్యదర్శులు నాగేంద్రశర్మ, గుర్రం మాధవ్, నీలగిరి అనిత, మహిళా కార్యదర్శి మామిడాల శైలజ, ప్రచార కార్యదర్శి గుండు రమణయ్య, కార్యవర్గసభ్యులు శ్రీదాస్యం లక్ష్మయ్య, బుర్ర విజయలక్ష్మి, హరిప్రసాద్ శర్మ, వేణుగోపాల్, సీహెచ్ సంగీత, టి.జగన్మోహన్, ఎండీ ఖాలీద్ ఎన్నికయ్యారు. నూతనంగా ఎన్నికై న అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు మాట్లాడుతూ, సంస్థ లక్ష్యాలను సుసాధ్యం చేయడానికి పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు పోవాలని, అన్ని రకాల సాహిత్య కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా నిర్వహించాలని సభ్యులను కోరారు. దాస్యం సేనాధిపతి మధుసూదన్రెడ్డి
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ట్రాక్టర్ బోల్తాపడి రైతు మృతిజమ్మికుంట: పొలం పనులు ముగించుకొని ట్రాక్టర్ నడుపుకుంటూ వస్తుండగా అదుపుతప్పి బోల్తాపడి ఓ రైతు మృతిచెందాడు. స్థానికులు తెలిపిన వివరాలు.. జమ్మికుంట మున్సిపల్ పరిధి దుర్గాకాలనీకి చెందిన రైతు అరుకాల కుమారస్వామి (50) స్వగ్రామం హనుమకొండ జిల్లా కమలాపూర్ మండలం భీంపల్లి. కొన్నేళ్లుగా దుర్గాకాలనీలో ఇల్లు కట్టుకొని జమ్మికుంట, భీంపల్లిలో వ్యవసాయం చేసుకుంటూ జీవనంసాగిస్తున్నాడు. బుధవారం సాయంత్రం భీంపల్లిలో పనులు ముగించుకొని వస్తుండగా అంకుషాపూర్ సమీపంలో ట్రాక్టర్ అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కన పొలంలోకి దూసుకెళ్లి బోల్తాపడగా అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు. మృతుడికి భార్య భారత, ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు టౌన్ సీఐ రామకృష్ణ తెలిపారు.
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ఆధ్యాత్మికం పట్టణం.. అభివృద్ధి వైపు పయనంవేములవాడ: దక్షిణకాశీగా ప్రసిద్ధిగాంచిన వేములవాడ రాజరాజేశ్వరస్వామి దివ్య క్షేత్రం ఆధ్యాత్మికతతోపాటు పర్యాటక శోభను సంతరించుకుంటోంది. స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చే లక్షలాది మంది భక్తులతోపాటు స్థానికులకు ఆహ్లాదం పంచేందుకు గుడిచెరువు తీరాన్ని రూ.12కోట్లతో సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. చెరువుగట్టు వెంట అభివృద్ధి చేసిన నూతన పార్కు సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటోంది. చెరువుకట్టపై ఏర్పాటు చేసిన 40 ఫీట్ల ఎత్తయిన శివుడి విగ్రహం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. సందర్శకులు, వాకర్స్ కోసం నీడనిచ్చే షేడెడ్ పాత్వేలు, ఆధునిక శైలిలో లైటింగ్ సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశారు. చిన్నారుల కోసం ఆటవస్తువులు అందుబాటులో ఉంచారు. నేడు ప్రారంభం రాజన్న గుడి చెరువు కట్టపై నిర్మించిన ట్యాంక్బండ్, పార్క్లను మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర్రావు, మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్లతో కలిసి గురువారం ప్రారంభించనున్నారు. ఈమేరకు అధికారులు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. రూ.12కోట్లతో గుడి చెరువు బండ్ నిర్మాణం నేడు మంత్రి తుమ్మల చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం హాజరుకానున్న మంత్రులు పొన్నం, అడ్లూరి
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వానలు కురవాలి.. రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలిమల్యాల: వానలు కురవాలని, పంటలు సంమృద్ధిగా పండి రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని మంత్రులు అడ్లూరి లక్ష్మణ్కుమార్, పొన్నం ప్రభాకర్, ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్, చొప్పదండి, జగిత్యాల ఎమ్మెల్యేలు మేడిపల్లి సత్యం, సంజయ్కుమార్ ఆకాంక్షించారు. గురుపౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని ముత్యంపేటలోగల దిగువ కొండగట్టులోని శ్రీఆంజనేయస్వామి విగ్రహం వద్ద కొబ్బరికాయ కొట్టి స్వామివారి గిరి ప్రదక్షిణ ప్రారంభించారు. జగిత్యాల జిల్లా కలెక్టర్ సత్యప్రసాద్ పాల్గొన్నారు. భారీ వర్షంలోనూ మంత్రులు ప్రదక్షిణ కొనసాగించారు. అనంతరం స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ముందుగా ఆలయ అర్చకులు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. మంత్రులు మాట్లాడుతూ గిరి ప్రదక్షిణలో పాల్గొనడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. కొండగట్టు ఆలయ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. జగిత్యాల ఎస్పీ అశోక్కుమార్, సుడా చైర్మన్ నరేందర్ రెడ్డి, హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి వొడితెల ప్రణవ్, ఆర్డీవో మధుసూదన్, ముత్యంపేట సర్పంచ్ దారం ఆదిరెడ్డి, కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షుడు బత్తిని శ్రీనివాస్ గౌడ్, నాగ భూషణంరెడ్డి, యూత్ కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు ముత్యం శంకర్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మంత్రులు పొన్నం, అడ్లూరి, విప్ ఆది, ఎమ్మెల్యే సత్యం కొండగట్టు గిరిప్రదక్షిణలో పాల్గొన్న నాయకులు భారీ వర్షంలోనూ కొనసాగిన గిరి ప్రదక్షిణ
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విద్యుత్ షాక్తో రైతు మృతిగొల్లపల్లి: కష్టాన్ని నమ్ముకుని వ్యవసాయం చేస్తూ.. కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్న ఓ రైతును కరెంట్ కాటేసింది. పొలం పనుల్లో నిమగ్నమైన ఆ రైతును విద్యుత్ వైర్లు కబళించాయి. ఈ ఘటన గొల్లపల్లి మండలం శంకరరావుపేటలో చోటుచేసుకుంది. స్థానికులు, పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన దర్ర రాజన్న (45) తనకున్న పొలంలో వ్యవసాయం చేసుకుంటూ భార్య, ముగ్గురు పిల్లలను పోషించుకుంటున్నాడు. ఎప్పటిలాగే బుధవారం పొలానికి వెళ్లాడు. ట్రాక్టర్ సహాయంతో పొలం దున్నించేందుకని మోటార్ ఆన్ చేసేందుకు వెళ్లాడు. అక్కడ పైపులు సరి చేస్తుండగా అప్పటికే తెగిపోయిన విద్యుత్ వైర్లు తగిలాయి. షాక్ గురైన రాజన్న అక్కడే కుప్పకూలిపోయాడు. తోటి రైతులు గమనించి.. కుటుంబసభ్యులకు సమాచారం అందించారు. ప్రాణముందని ఆస్పత్రికి.. కుటుంబ సభ్యులు వచ్చి రాజన్నపై పడి తీవ్రంగా రోధించారు. అయితే ఇంకా రాజన్న ప్రాణాలతో ఉన్నాడనుకున్న కుటుంబ సభ్యులు, తోటి రైతులు వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికే రాజన్న మృతిచెందినట్లు వైద్యులు తెలపడంతో బంధువులు బోరుమన్నారు. కుటుంబానికి పెద్ద దికై ్కన రాజన్న మృతితో ఆయన కుటుంబం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. బర్ల కాపరిగా పనిచేస్తూ.. పిల్లలను చదివించుకుంటున్న ఆయన తీరును గ్రామస్తులు తలుచుకుని కన్నీరు పెట్టారు. రాజన్న మృతి విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు, విద్యుత్ సిబ్బంది సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. విద్యుత్ షాక్తోనే మృతిచెందినట్లు గుర్తించి ఆయన కుటుంబానికి పరిహారం అందించేలా చూస్తాని విద్యుత్ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై కృష్ణసాగర్రెడ్డి తెలిపారు.
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మామ ఇంటికే కన్నంకరీంనగర్క్రైం: కరీంనగర్ నగరాన్ని కుదిపేసిన భగత్నగర్ ఇంటి దోపిడీ కేసును పోలీసులు చాకచక్యంగా ఛేదించారు. దోపిడీ వెనుక ఉన్న అసలు మాస్టర్మైండ్ బాధితుడి సొంత అల్లుడేనని, అతడికి బాధితుడి మనువడు కూడా తోడయ్యాడని దర్యాప్తులో వెలుగులోకి రావడం సంచలనంగా మారింది. కుటుంబ సభ్యుల నమ్మకాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ఇంట్లో నగదు, బంగారం వివరాలు సేకరించి, ఉత్తరప్రదేశ్లోని మీరట్కు చెందిన వ్యక్తులతో కలిసి దోపిడీకి పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ కేసులో మీరట్కు చెందిన ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి వారి నుంచి రూ.2.09 లక్షల నగదు, 43.67 గ్రాముల బంగారు, 64.98 గ్రాముల వెండి ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పరారీలో ఉన్న ప్రధాన నిందితుడు రజావుద్దీన్, అతడి కుమారుడు అజీమ్రజా కోసం ప్రత్యేక బృందాలు గాలింపు కొనసాగిస్తున్నాయి. ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలు బుధవారం సీపీ గౌస్ ఆలం వెల్లడించారు. అర్ధరాత్రి డమ్మీ పిస్టళ్లతో బీభత్సం ఈ నెల 21న అర్ధరాత్రి భగత్నగర్కు చెందిన ఎండీ అజ్మత్ అలీ ఇంట్లోకి డమ్మీ పిస్టళ్లు, కత్తులతో చొరబడిన దుండగులు కుటుంబ సభ్యులను బెదిరించి, చేతులు, కాళ్లు కట్టేసి రూ.42,77,400 విలువైన నగదు, బంగారం, వెండి ఆభరణాలు దోచుకెళ్లారు. ఫిర్యాదు అందుకున్న వెంటనే కరీంనగర్ పోలీసులు 11 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి ఘటనా స్థలం నుంచి నిందితులు పారిపోయిన మార్గాల వరకు ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. దోపిడీ అనంతరం దొంగిలించిన ద్విచక్ర వాహనాలపై హుజురాబాద్ వైపు వెళ్లి, పెద్దపాపయ్యపల్లి సమీపంలో వాటిని వదిలివెళ్లినట్లు గుర్తించారు. సాంకేతిక ఆధారాల ద్వారా నిందితులు ఉత్తరప్రదేశ్లోని మీరట్కు చెందిన వారని నిర్ధారించి ప్రత్యేక బృందాలను అక్కడికి పంపించారు. స్థానిక పోలీసుల సహకారంతో మీరట్లో గాలింపు చేపట్టిన కరీంనగర్ పోలీసులు అక్కడి రైల్వే స్టేషన్లో తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నమ్మిన అల్లుడే కుట్రదారుడు బాధితుడి అల్లుడు రజావుద్దీన్ గతంలో కుటుంబ కలహాల కారణంగా భార్యతో విభేదాలు రావడంతో అత్తింట్లోనే కొంతకాలం నివసించాడు. ఆ సమయంలో ఇంట్లోని నగదు, బంగారం, కుటుంబ పరిస్థితులపై పూర్తి సమాచారం సేకరించాడు. వ్యాపారంలో నష్టపోయిన తర్వాత తరచూ మామ వద్ద డబ్బులు డిమాండ్ చేసిన రజావుద్దీన్, ఇటీవల రూ.5 లక్షలు ఇవ్వాలని ఒత్తిడి చేయగా నిరాకరించడంతో ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. తన కుమారుడు అజీమ్ రజా, మీరట్కు చెందిన సహచరులతో కలిసి దోపిడీకి పథకం రచించి అమలు చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. అరెస్టయిన ముగ్గురిని ట్రాన్సిట్ వారెంట్పై కరీంనగర్ తీసుకొస్తుండగా, రజావుద్దీన్, అజీమ్రజాతో పాటు ఇతర నిందితుల కోసం ప్రత్యేక బృందాలు ఉత్తరప్రదేశ్తో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో గాలింపు కొనసాగిస్తున్నాయి. ఈ కేసును తక్కువ సమయంలో ఛేదించి, రాష్ట్రం దాటి వెళ్లి నిందితులను అరెస్ట్ చేయడం కరీంనగర్ పోలీసుల దర్యాప్తు నైపుణ్యానికి నిదర్శనంగా నిలిచిందని సీపీ వెల్లడించారు. భగత్నగర్ దోపిడీ కేసులో అల్లుడే అసలు సూత్రధారి మీరట్లో ముగ్గురు అరెస్ట్ రూ.2.09 లక్షల నగదు, బంగారం, వెండి స్వాధీనం పరారీలో బాధితుడి అల్లుడు, మనువడు
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సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయానికి మోక్షమెప్పుడో?రాయికల్: జగిత్యాల జిల్లాలోనే అతిపెద్ద మండలమైన రాయికల్లో కమర్షియల్ రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్లాట్లు, భూముల విక్రయించేందుకు, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేందుకు సుమారు 25 కి.మీ దూరంలో ఉన్న జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని సబ్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయానికి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. 2018లో జిల్లాలో పైలెట్ ప్రాజెక్ట్గా మే 19న అప్పటి జిల్లా కలెక్టర్ శరత్ ప్రారంభించగా రెండేళ్ల పాటు వ్యవసాయ, వ్యవసాయేతర రిజిస్ట్రేషన్ సేవలు రాయికల్ పట్టణ, మండల ప్రజలకు సేవలందిచారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 33 పైలెట్ ప్రాజెక్ట్లను గతంలో ప్రారంభించగా రాయికల్లో మాత్రం కేవలం రెండేళ్లలో ప్రభుత్వ ఖజానాకు రూ.4 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. ఆదాయం ఉన్నా.. కార్యాలయం లేదు.. రాయికల్ మున్సిపాలిటీతో పాటు, మండలంలోని 32 గ్రామాలకు చెందిన ప్రజలు వ్యవసాయేతర రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం 25 కి.మీ దూరంలో ఉన్న జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రానికి వెళ్లి సబ్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయంలో రిజిస్ట్రేషన్లు చేయించుకుంటున్నారు. దూరభారంతో పాటు, సమయం కూడా వృథా కావడంతో పట్టణ, మండల ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రాష్ట్రంలోనే పైలెట్ ప్రాజెక్ట్ కింద గతంలో రాయికల్ను ఎంపిక చేయగా వ్యవసాయ, వ్యవసాయేతర రిజిస్ట్రేషన్ సేవలతో రూ.4 కోట్ల ఆదాయం వచ్చినప్పటికీ రాయికల్ను జగిత్యాలకు తరలించడంతో వ్యవసాయేతర రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకునే వారికి ఆర్థికభారం ఎదురవుతుంది. జిల్లాలో ధర్మపురి తో పాటు రాయికల్లో సబ్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయం ఏర్పాటు కోసం ప్రతిపాదనలు పంపించారు. మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ ధర్మపురిలో మంజూరుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ధర్మపురి కంటే రాయికల్ లో మాత్రం రిజిస్టేషన్లు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. రాయికల్లో రిజిస్ట్రేషన్ లేదా తహసీల్ కార్యాలయంలోనైనా , కమర్షియల్ రిజిస్ట్రేషన్ సేవలు ప్రారంభించాలని పట్టణ, మండల ప్రజలుకోరుతున్నారు. రాయికల్ మున్సిపాలిటీ అయినప్పటికీ సబ్ కమర్షియల్ రిజిస్ట్రేషన్లు లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇప్పటికై నా మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మన్ కుమార్, ఎమ్మెల్యే సంజయ్కుమార్ కలెక్టర్ సత్యప్రసాద్ స్పందించి రాయికల్లో సబ్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసేలా చర్యలు చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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తాళం వేసి ఉన్న ఇంట్లో చోరీగంభీరావుపేట(సిరిసిల్ల): రాజన్నసిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేట మండలకేంద్రంలో తాళం వేసి ఉన్న ఇంట్లో చోరీ జరిగింది. మండల కేంద్రానికి చెందిన పత్తి స్వామి ఈనెల 27న ఇంటికి తాళం వేసి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కరీంనగర్ వెళ్లాడు. బుధవారం చుట్టు పక్కల వారు ఫోన్ చేసి ఇంటి తలుపులు తెరచి ఉన్నాయని, వస్తువులు చిందరవందరగా పడి ఉన్నాయని స్వామికి సమాచారం అందించారు. హుటాహుటిన స్వామి తన ఇంటికి చేరుకొని పరిశీలించాడు. తాళం పగులగొట్టి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు చోరీకి పాల్పడినట్లు గుర్తించారు. బీరువాల్లో భద్రపరిచిన 8 తులాల బంగారం, వెండి ఆభరణాలను ఎత్తుకెళ్లినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. డీఎస్పీ నాగేంద్రచారి, సీఐ వెంకటేశ్, ఎస్సై శ్రీకాంత్ సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు. జేఆర్పీఎస్ ఉమ్మడి జిల్లా అధ్యక్షుడిగా కరుణాకర్కరీంనగర్: జాతీయ రైతు పరిరక్షణ సమితి (జేఆర్పీఎస్) ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా బీరెడ్డి కరుణాకర్రెడ్డి నియమితులయ్యారు. ఈ మేరకు సంస్థ రాష్ట్ర చైర్మన్ మండవ శ్రీనివాసరావు బుధవారం నియామక పత్రాన్ని అందజేశారు. రైతు సంక్షేమం, వ్యవసాయ సమస్యల పరిష్కారం, రైతు హక్కుల పరిరక్షణకు కృషి చేయాలని సూచించారు. తనపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ, రైతుల సమస్యల పరిష్కారానికి అంకితభావంతో పనిచేస్తానని కరుణాకర్రెడ్డి తెలిపారు. అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన వ్యక్తికి మూడేళ్ల జైలుజగిత్యాలజోన్: పాఠశాలకు వెళ్తున్న విద్యార్థిని పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించిన వ్యక్తికి మూడేళ్ల జైలు, రూ.6500 జరిమానా విధిస్తూ జగిత్యాల జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి సి.రత్నపద్మావతి బుధవారం తీర్పు చెప్పారు. బాధితురాలికి రూ.50వేల పరిహారం అందించాలని ప్రభుత్వానికి సూచించారు. పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ రామకృష్ణారావు కథనం ప్రకారం.. జగిత్యాలరూరల్ మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన దంపతులు కూలీపనులు చేసుకుని జీవిస్తారు. వీరికి కూతురు, కొడుకు సంతానం. కూతురు అదే గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతోంది. 2024 మార్చి 16న విద్యార్థిని నడుచుకుంటూ ఇంటికి వస్తుండగా.. అదే గ్రామానికి చెందిన మందుల రాజేశ్ అలియాస్ రాజు బైక్పై వచ్చి.. చేతులతో సైగలు చేస్తూ అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. విషయాన్ని విద్యార్థిని ఇంట్లో తెలుపగా కుటుంబసభ్యులు జగిత్యాల రూరల్ పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. అప్పటి ఎస్సై సదాకర్ కేసు నమోదు చేశారు. అప్పటి డీఎస్పీ డి.రఘుచందర్ కేసు దర్యాప్తు చేసి, నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో చార్జీషీట్ దాఖలు చేశారు. కోర్టు మానిటరింగ్ అధికారులు సాక్ష్యాలను చూపడంతో రాజుకు మూడేళ్ల జైలు, జరిమానా విధించారు. భారీ చోరీ గుట్టురట్టు కరీంనగర్రూరల్: కరీంనగర్రూరల్ పోలీసులు ఓ ఇంట్లో జరిగిన భారీ చోరీ కేసును ఛేదించి నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. బుధవారం రూరల్ పోలీస్స్టేషన్లో సీపీ గౌస్ ఆలం ఏసీపీ విజయ్కుమార్తో కలిసి వివరాలు వెల్లడించారు. పెద్దపల్లి జిల్లా మంథని మండలం ఏగ్లాస్పూర్కు చెందిన డెప్యూటీ ఫారెస్ట్రేంజ్ ఆఫీసర్ గుడిమల్ల శ్రీనివాస్ తీగలగుట్టపల్లిలో అద్దె ఇంట్లో నివాసముంటున్నారు. అతడి స్నేహితుడు తగరం శంకర్లాల్ అప్పుడప్పుడు తీగలగుట్టపల్లిలోని ఇంటికి రాకపోకలు సాగిస్తుంటాడు. ఇటీవల శ్రీనివాస్ వ్యవసాయ భూమి విక్రయించగా వచ్చిన రూ. 26లక్షలను బాత్రూమ్లోని ప్లాస్టిక్డ్రమ్లో భద్రపరిచాడు. తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న శంకర్లాల్కు డబ్బుల విషయం తెలియడంతో ఆడెపు రేష్మ అనే మహిళ సాయంతో గత నెలలో శ్రీనివాస్ ఇంటికి వెళ్లారు. బాత్రూం తాళం పగులకొట్టి ప్లాస్టిక్డ్రమ్లో దాచిన డబ్బు ఎత్తుకెళ్లారు. దొంగిలించిన నగదు నుంచి కొంత వాటా ఇస్తానని శంకర్లాల్ చెప్పడంతో రేష్మ సహకరించింది. ఈ క్రమంలో అదే భవనంలోని మరో అద్దెగదిలో ల్యాప్టాప్ దొంగిలించారనే ఫిర్యాదుతో పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించగా శంకర్లాల్, రేష్మ కదలికలను గుర్తించారు. బాధితుడు శ్రీనివాస్ ఫిర్యాదుతో కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులకు బుధవారం బొమ్మకల్లో వాహనాలను తనిఖీ చేస్తుండగా శంకర్లాల్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుడి నుంచి కారు, రూ.17.60 లక్షలు స్వాధీనం చేసుకొని కోర్టులో హాజరుపరిచారు. చోరీ కేసు ఛేదించిన సీఐ నిరంజన్రెడ్డి, ఎస్సై లక్ష్మారెడ్డిని సీపీ అభినందించారు. 3 నుంచి 22 వరకు సదరం క్యాంపులు సిరిసిల్ల అర్బన్: జిల్లా కేంద్రంలోని జనరల్ ఆస్పత్రిలో ఆగస్టు 3 నుంచి 22 వరకు సదరం క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నట్లు జనరల్ ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ తెలిపారు. కంటిచూపు, వినికిడి, ఆర్థో, మానసిక, జనరల్ వైకల్యాలకు సంబంధించి శిబిరాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
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ఆపదలో ఆదుకున్నది కేటీఆర్ అన్న మాత్రమేతంగళ్లపల్లి(సిరిసిల్ల): కష్టకాలంలో తమకు అండగా నిలిచి, దేవుడిలా ఆదుకున్నది బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, సిరిసిల్ల ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ మాత్రమేనని నేరెళ్ల బాధితుడు గంధం గోపాల్ కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదనతో తెలిపారు. స్వార్థ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఇతర పార్టీల నాయకులు తమను కేవలం వాడుకున్నారే తప్ప ఎలాంటి సాయం యలేదని మంగళవారం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.హామీలు ఇచ్చి మోసం చేసిన బీజేపీ, కాంగ్రెస్ గోపాల్ కుటుంబ సభ్యులు మాట్లాడూతూ... ‘మమ్మల్ని అందరూ రాజకీయంగా వాడుకున్నారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు మా వద్దకు వచ్చి హామీలు ఇచ్చి వెళ్లిపోయారే తప్ప సహాయం చేయలేదు. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ మా పక్క ఊరికి (రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోకి) వచ్చినా కనీసం పరామర్శించలేదు. మీకు రూ. 20 కోట్లు ఇప్పిస్తా’ అని పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పారు కానీ, రూపాయి సాయం చేయలేదు. ఆస్పత్రిలో ఉన్నప్పుడు వారి పీఏలకు ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా పట్టించుకోలేదు’ అని ఆరోపించారు. బండి సంజయ్ విజయసంకల్ప యాత్ర చేసిన సమయంలో కూడా మమ్మల్ని కనీసం పరామర్శించే ప్రయత్నం చేయలేదని తెలిపారు.కుటుంబ సభ్యుడిలా అండగానిలిచిన కేటీఆర్ఆస్పత్రిలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న సమయంలో కేటీఆర్ అన్న స్వయంగా డాక్టర్లతో మాట్లాడి మెరుగైన వైద్యం అందించేలా చూశారు. ‘నేను మీ ఇంట్లో పెద్ద అన్నలాంటివాడిని, ఆస్పత్రి ఖర్చులు, ఆర్థికసాయం ఏది కావాలన్నా నేను చూసుకుంటా’ అని ధైర్యం చెప్పారని తెలిపారు. ‘చనిపోయిన తర్వాత కూడా మమ్మల్ని పరామర్శించిన ఏకైక నాయకుడు కేటీఆర్ మాత్రమే అని, కల్వకుంట్ల కవిత అక్క కూడా మాతో మాట్లాడి ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు’ అని కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు. తమ కుటుంబానికి కష్ట సమయంలో నిజమైన అండగా నిలిచింది కేటీఆర్ మాత్రమేనని, అందుకే తాము ఎప్పటికీ ఆయననే నమ్ముతామని స్పష్టం చేశారు. మాట్లాడిన వారిలో గోపాల్ భార్య గంధం లావణ్య, తల్లి బాలవ్వ, కూతుళ్లు అక్షిత, నిఖిత, కొడుకు అభినయ్, తమ్ముడు గొర్రె మహేశ్ ఉన్నారు.
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టీఆర్ఎస్ చీఫ్ కవిత వాహనానికి భారీ చలాన్లుటీఆర్ఎస్ పార్టీ చీఫ్ కల్వకుంట్ల కవిత ప్రయాణిస్తున్న టీఎస్09ఈయూ6666 నంబర్ గల కారుపై భారీ స్థాయిలో ట్రాఫిక్ చలాన్లు పెండింగ్లో ఉన్న విషయం “సాక్షి’ పరిశీలనలో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ వాహనంపై 25 చలాన్లు నమోదై ఉండగా, మొత్తం రూ.21,875 చెల్లించాల్సి ఉంది.జిల్లాలు దాటినా ఆగని ఉల్లంఘనలుతెలంగాణ పబ్లికేషన్స్ పేరిట రిజిస్టరైన ఈ కారు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో ప్రయాణించిన సమయంలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లు ఈ చలాన్ డేటా స్పష్టం చేస్తోంది. ఓవర్ స్పీడింగ్: ఎంవీ యాక్ట్ సెక్షన్ 184 ప్రకారం.. నిర్ణీత వేగ పరిమితి కంటే ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణించినందుకు నిజామాబాద్ (ఇందల్వాయి), కరీంనగర్ (నుస్తులాపూర్), సిద్దిపేట, కామారెడ్డి (అడ్లూర్), మెదక్ (చేగుంట), రామగుండం, హైదరాబాద్ (పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ వే) వంటి ప్రధాన రహదారులపై అత్యధికంగా రూ.1,000 చొప్పున ఫైన్లు విధించారు.ఫ్యాన్సీ నంబర్ ప్లేట్లు: మోటార్ వాహనాల నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నంబర్ ప్లేట్ కలిగి ఉన్నందుకు హైదరాబాద్, మల్కాజ్గిరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో పలుమార్లు రూ.200 చొప్పున చలాన్లు వేశారు.అక్రమ పార్కింగ్: రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలకు అడ్డంకిగా వాహనాన్ని నిలిపినందుకు సైబరాబాద్ (నార్సింగి) పరిధిలోనూ జరిమానా పడింది. సాధారణ వాహనదారులపై నిబంధనల పేరుతో కఠినంగా వ్యవహరించే పోలీసులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రముఖుల వాహనాల విషయంలోనూ అదే రీతిలో చలాన్లను వసూలు చేస్తే బాగుంటుందని సామాన్యులు కోరుతున్నారు. తంగళ్లపల్లి(సిరిసిల్ల)
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ప్రదక్షిణలు కాదు.. పంపులు ఆన్ చేయండిగంగాధర: రైతుల సాగునీటి సమస్యలు పాదయాత్రలు, ప్రదక్షిణలు చేస్తే పరిష్కారం కావని, కన్నెపల్లి పంపులు ఆన్ చేయిస్తే పరిష్కారం అవుతాయని, చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే దీనిపై దృష్టి పెట్టా లని మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్ డిమాండ్ చేశారు. నారాయణపూర్ రిజర్వాయర్, వరదకాలువకు నీటిని విడుదల చేయాలని గంగాధర మండలం మధురానగర్ చౌరస్తాలో మంగళవారం బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో రాస్తారోకో నిర్వహించారు. రవిశంకర్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులను విస్మరించిందన్నారు. చిత్తశుద్ధి ఉంటే కన్నెపల్లి పంప్హౌస్ మోటార్లు ఆన్ చేసి అన్నారం, సుందిళ్ల, ఎల్లంపల్లి ద్వారా వరదకాలువకు నీరు విడుదల చేసి మిడ్మానేర్, లోయర్మానేరు నింపాలన్నారు. వరదకాలువతో వేలాది ఎకరాలకు సాగునీరందేదని, ప్రస్తుతం చుక్కనీరు లేక దాదాపు 70 కిలోమీటర్ల పరిధి లోని రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారన్నారు. నారాయణపూర్ రిజర్వాయర్, కాలువ పనులు వెంటనే పూర్తి చేయాలన్నారు. చొప్పదండి మరోసారి ఎడారిగా మారే పరిస్థితి కనిపిస్తోందన్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించకుంటే కలెక్టరేట్ ముట్టడిస్తామని హెచ్చరించారు.
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వర్క్షాప్తో విజ్ఞానంకరీంనగర్సిటీ: పోటీ ప్రపంచంలో డిజిటల్ నైపుణ్యాలు ప్రతి విద్యార్థికి అవసరమని శాతవాహన యూనివర్సిటీ వీసీ ఉమేశ్కుమార్ అన్నారు. విశ్వవిద్యాలయ ఆర్థికశాస్త్ర విభాగం ఆధ్వర్యంలో ‘ఆర్థిక శాస్త్రంలో కంప్యూటర్ అనువర్తనాలు– విద్యార్థులకు డిజిటల్ నైపుణ్యాలు‘ అనే అంశంపై ప్రిన్సిపాల్ పద్మావతి అధ్యక్షతన ఒకరోజు కార్యశాల నిర్వహించారు. వీసీ ఉమేశ్కుమార్ మాట్లాడుతూ పోటీ ప్రపంచంలో డిజిటల్ నైపుణ్యాలు ప్రతి విద్యార్థికి అవసరమన్నారు. రిజిస్ట్రార్ పి.సతీశ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఆర్థికశాస్త్ర విద్యార్థులకు ఆధునిక డిజి టల్ సాంకేతికతలను పరిచయం చేయడం ద్వారా పరిశోధన, డేటా విశ్లేషణలో ఎక్సెల్ సాప్ట్వేర్ను ఉపయోగించి ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించవచ్చాని సూచించారు. వర్క్షాప్ కన్వీనర్ కె.శ్రీవాణి, ఓఎస్డీ డి.హరికాంత్, ఎన్వీ. శ్రీరంగప్రసాద్ పాల్గొన్నారు.
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టీఆర్ఎస్ చీఫ్ కవిత వాహనానికి వరుస చలాన్లుతంగళ్లపల్లి(సిరిసిల్ల) : టీఆర్ఎస్ పార్టీ చీఫ్ కల్వకుంట్ల కవిత ప్రయాణిస్తున్న టీఎస్09ఈయూ6666 నంబర్ గల కారుపై భారీ స్థాయిలో ట్రాఫిక్ చలాన్లు పెండింగ్లో ఉన్న విషయం శ్రీసాక్షిశ్రీ పరిశీలనలో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ వాహనంపై 25 చలాన్లు నమోదై ఉండగా, మొత్తం రూ.21,875 చెల్లించాల్సి ఉంది. జిల్లాలు దాటినా ఆగని ఉల్లంఘనలు తెలంగాణ పబ్లికేషన్స్ పేరిట రిజిస్టరైన ఈ కారు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో ప్రయాణించిన సమయంలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లు ఈ చలాన్ డేటా స్పష్టం చేస్తోంది. ఓవర్ స్పీడింగ్: ఎంవీ యాక్ట్ సెక్షన్ 184 ప్రకారం.. నిర్ణీత వేగ పరిమితి కంటే ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణించినందుకు నిజామాబాద్ (ఇందల్వాయి), కరీంనగర్ (నుస్తులాపూర్), సిద్దిపేట, కామారెడ్డి (అడ్లూర్), మెదక్ (చేగుంట), రామగుండం, హైదరాబాద్ (పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ వే) వంటి ప్రధాన రహదారులపై అత్యధికంగా రూ.1,000 చొప్పున ఫైన్లు విధించారు. ఫ్యాన్సీ నంబర్ ప్లేట్లు: మోటార్ వాహనాల నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నంబర్ ప్లేట్ కలిగి ఉన్నందుకు హైదరాబాద్, మల్కాజ్గిరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో పలుమార్లు రూ.200 చొప్పున చలాన్లు వేశారు. అక్రమ పార్కింగ్: రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలకు అడ్డంకిగా వాహనాన్ని నిలిపినందుకు సైబరాబాద్ (నార్సింగి) పరిధిలోనూ జరిమానా పడింది. సాధారణ వాహనదారులపై నిబంధనల పేరుతో కఠినంగా వ్యవహరించే పోలీసులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రముఖుల వాహనాల విషయంలోనూ అదే రీతిలో చలాన్లను వసూలు చేస్తే బాగుంటుందని సామాన్యులు కోరుతున్నారు. పెండింగ్ ఫైన్ రూ.21,875
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క్రీడాప్రాంగణంలో శవం పూడ్చివేతసైదాపూర్: ఆరెపల్లిలోని తెలంగాణ గ్రామీణ క్రీడాప్రాంగణంలో మంగళవారం శవాన్ని పూడ్చివేసిన ఘటనతో క్రీడాకారులు, గ్రామస్తులు భయాందోళన చెందుతున్నారు. గ్రామానికి చెందిన లొల్లేటి భిక్షపతి మృతిచెందగా.. మృతదేహాన్ని ఆరెపల్లి తెలంగాణ గ్రామీణ క్రీడాప్రాంగణంలోనే పూడ్చేశారని గ్రామస్తులు, క్రీడాకారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అక్కడే శ్మశాన వాటిక ఉన్నా.. కాల్చకుండా ఎదురుగా ఉన్న క్రీడాప్రాంగణంలో పూడ్చేశారు. ఈ ఏడాది వర్షాల్లేక.. చెరువులోకి నీరు రాక మైదానం ఆటలకు అనుకూలమైంది. నెల రోజులుగా ఈ క్రీడాప్రాంగణంలో సైదాపూర్, వెన్కెపల్లి, జాగీర్పల్లి, రాంచంద్రాపూర్, ఎలబోతారం, వెన్నంపల్లి గ్రామాలతోపాటు మానకొండూర్ నియోజకవర్గం నుంచి కూడా క్రీడాకారులు వచ్చి క్రికెట్ టోర్నమెంట్, క్రీడలు నిర్వహించుకున్నారు. మండలంలో ఏర్పాటు చేసిన తెలంగాణ క్రీడాప్రాంగణాల్లో ఎక్కడ ఆట స్థలం లేదు. కేవలం ఆరెపల్లి క్రీడాప్రాంగణంలో మాత్రమే మైదానం ఉండడంతో.. మైదానాన్ని చదును చేసుకొని రోజూ క్రీడలు నిర్వహించుకుంటున్నారు. పంచాయతీ అధికారులు, పాలకులు చర్యలు తీసుకొని క్రీడాప్రాంగణాన్ని వినియోగంలోకి తేవాలని గ్రామస్తులు, క్రీడాకారులు కోరుతున్నారు.
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అంతర్జాతీయంగా రాణిస్తాహైదరాబాద్లో జరిగిన రాష్ట్రస్థాయి టేబుల్ టెన్నిస్ పోటీల్లో మూడు సార్లు పాల్గొన్నా. పతకాలు సాధించలేదు. జాతీయ పోటీలకు ఎంపిక కావడం ఆనందంగా ఉంది. టేబుల్టెన్నిస్లో అంతర్జాతీయస్థాయిలో ప్రాతినిథ్యం వహించేలా ఎదగడం నా లక్ష్యం. – అన్విక్ష్ నందన్ జాతీయ పోటీలకు ఎంపిక కావడం ఆనందంగా ఉంది. తప్పకుండా పోటీల్లో రాణిస్తాను. ఇటీవల హైదరాబాద్లో జరిగిన రాష్ట్ర ర్యాంకింగ్ టోర్నమెంట్లో రాణించాను. భవిష్యత్లో గొప్ప క్రీడాకారిణిగా మారాలని ఉంది. – ఎ.అనన్య
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రోగాలకు ‘ఓపెన్’ప్లాట్లుకరీంనగర్ కార్పొరేషన్: నగరంలోని నివాసగృహాల మధ్య ఉన్న ఖాళీ స్థలాలు రోగాలకు నిలయంగా మారాయి. చెత్తా చెదారం, పొదలు, పిచ్చిమొక్కలకు తోడు వర్షపునీళ్లు, డ్రైనేజీ నీరు చేరి ఇళ్ల మధ్యలో మురికికూపాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఫలితంగా దోమలు, పందులకు నిలయాలుగా మారుతున్నాయి. నగరంలోని అన్ని డివిజన్లలో నివాసాల మధ్యలోని ఖాళీ స్థలాలు ప్రమాదకరంగా మారాయి. ఖాళీ స్థలాలు అనగానే చెత్తాచెదారం వేయడం సమీప ప్రాంత వాసులకు అలవాటుగా మారింది. వర్షాకాలం కావడంతో పొదలు, పిచ్చిమొక్కలు విపరీతంగా పెరిగి కొన్ని చోట్ల అర్బన్ మినీ ఫారెస్ట్లను తలపిస్తున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సక్రమంగా లేక, మురుగునీరు ఖాళీ స్థలాలకు చేరుతోంది. వర్షపు నీళ్లు కూడా ఇందులోనే నిలిచిపోతున్నాయి. దీంతో దోమలు విపరీతంగా పెరిగిపోవడంతో సమీపప్రాంత వాసులు త్వరగా రోగాల బారినపడుతున్నారు. కాగా సీజన్ కావడంతో నగరపాలక సంస్థ షెడ్యూల్ ప్రకారం డివిజన్ల వారీగా ఫాగింగ్ చేపడుతోంది. ఈ ఫాగింగ్ను మరింత పెంచాలని నగరవాసులు కోరుతున్నారు.హౌసింగ్ బోర్డుకాలనీలో ఇళ్ల మధ్య..సుభాష్నగర్లో చెత్త కుప్పలు
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కరీంనగర్గరిష్టం/కనిష్టం27.0/24.0బుధవారం శ్రీ 29 శ్రీ జూలై శ్రీ 20267కుజదోష నివారణ పూజలుధర్మపురి: శ్రీలక్ష్మీనృసింహస్వామి ఆలయ ప్రాంగనంలోని యాగశాలలో మంగళవారం కుజదోష నివారణ పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు.కరీంనగర్ క్రీడాకారులు జాతీయస్థాయిలో సత్తా చాటడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఆగస్టులో ఉత్తరప్రదేశ్లో జరిగే నేషనల్ ర్యాంకింగ్ టేబుల్ టెన్నిస్ చాంపియన్షిప్–2026కు ఎంపికయ్యారు.
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ప్రైవేట్ పాఠశాల వాహనాన్ని ఢీకొన్న ఆర్టీసీ అద్దె బస్సుజగిత్యాలక్రైం: జిల్లాకేంద్రంలోని యావర్రోడ్లో.. అటవీశాఖ కార్యాలయం సమీపంలో కృష్ణానగర్ వైపు వెళ్తున్న ప్రైవేటు పాఠశాల వాహనాన్ని ఆర్టీసీ అద్దె బస్సు మంగళవారం ఉదయం ఢీకొంది. కృష్ణానగర్కు చెందిన ఓ ప్రైవేటు వాహనం 20 మంది విద్యార్థులతో కొత్తబస్టాండ్ నుంచి కృష్ణానగర్ వైపు వెళ్తోంది. అదే సమయంలో పాతబస్టాండ్ నుంచి కొత్తబస్టాండ్ వైపు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ అద్దె బస్సు అతివేగంగా వెళ్లి ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో వాహనంలో ఉన్న ఇద్దరు విద్యార్థులకు గాయాలయ్యాయి. నిత్యం రద్దీగా ఉండే యావర్లో సంఘటన జరగడంతో కొద్దిసేపు వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అక్కడ ఉన్న వారంతా చిన్నారులను చేరదీశారు. ప్రైవేట్ వాహన డ్రైవర్, జగిత్యాల అర్బన్ మండలం తిప్పన్నపేటకు చెందిన చక్రాల సుదర్శన్ ఫిర్యాదు మేరకు బస్సు డ్రైవర్ మారంపల్లి నరేశ్పై కేసు నమోదు చేసినట్లు పట్టణ ఎస్సై సుప్రియ తెలిపారు. ఇద్దరు విద్యార్థులకు గాయాలు
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● డీసీసీ అధ్యక్షుడు, చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యంకరీంనగర్ కార్పొరేషన్: ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం కొండగట్టులో బుధవారం మహా గిరి ప్రదక్షిణ చేపడుతున్నట్లు డీసీసీ అధ్యక్షుడు, చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం తెలిపారు. సకల జనుల సంక్షేమానికి చేపట్టిన ఈ గిరి ప్రదక్షిణకు మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్కుమార్ హాజరవుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. మంగళవారం నగరంలోని ఆర్అండ్బీ అతిథిగృహంలో మాట్లాడుతూ.. వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని, రైతులు సుభిక్షంగా ఉండాలని గురుపౌర్ణమి రోజున ఉదయం 5 గంటలకు ఈ గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇది రాజకీయాలకు అతీతంగా నిర్వహిస్తున్న ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమమని, అన్ని పార్టీలవారు పాల్గొనవచ్చన్నారు. నారాయణపూర్ గ్రామాన్ని ముంపు గ్రామంగా ప్రకటించేందుకు తాను ప్రయత్నించినట్లు తెలిపారు. నారాయణపూర్ రిజర్వాయర్ పనులు 90శాతం పూర్తయ్యాయని, కొంతమంది ఆ ప్రాజెక్టు నిర్మాణాన్ని ఆపాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శించారు. ప్రాజెక్టు పూర్తయితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి , ఎమ్మెల్యేకు గుర్తింపు వస్తుందని అడ్డుకొనేందుకు కుట్ర చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రాజెక్టు పూర్తయిన తర్వాత ఎన్ని ఇండ్లు ముంపునకు గురయ్య అవకాశం ఉంటే అన్ని ఇళ్లకు పరిహారం అందిస్తామని స్పష్టం చేశారు. నాయకులు కోమటిరెడ్డి పద్మాకర్రెడ్డి, పులి ఆంజనేయిలుగౌడ్, కృష్ణారెడ్డి, ఇప్ప శ్రీనివాస్రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
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జాతీయ వేదికపై కరీంనగర్ కెరటాలు● నేషనల్ టేబుల్ టెన్నిస్ బరిలో జిల్లా క్రీడాకారులు ● ఆగస్టు 16 నుంచి 23 వరకు కాన్పూర్లో పోటీలుఢిల్లీ, డయ్యూడామన్, తమిళనాడులో జరిగిన ఎస్జీఎఫ్ జాతీయ పోటీల్లో మూడుసార్లు పాల్గొన్నాను. పతకం సాధించలేదు. ఈ సారి తప్పకుండా పతకం సాధిస్తా. టేబుల్ టెన్నిస్లో దేశానికి ప్రాతినిథ్యం వహించడమే నా లక్ష్యం. ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు ప్రతిరోజూ సాధన చేస్తున్నా. – ఎల్లా అవనిరెడ్డి రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో జరిగిన టేబుల్ టెన్నిస్ పోటీల్లో మూడుసార్లు పాల్గొన్నాను. చీఫ్ మినిస్టర్స్ కప్లో 3వ స్థానం సాధించాను. జిల్లాస్థాయి పోటీల్లో 19 పతకాలు గెలుచుకున్నాను. ప్రస్తుతం జరుగనున్న పోటీల్లో పతకం సాధించడమే నా లక్ష్యం. – కటికిరెడ్డి అద్వికనాథ్ కరీంనగర్స్పోర్ట్స్: కరీంనగర్ క్రీడాకారులు జాతీయస్థాయిలో సత్తా చాటడానికి సిద్ధమయ్యారు. స్థానిక స్పోర్ట్స్ అకాడమీకి చెందిన టేబుల్ టెన్నిస్ ఆటగాళ్లు వచ్చే ఆగస్టులో ఉత్తరప్రదేశ్లోని కాన్పూర్లో జరిగే నేషనల్ ర్యాంకింగ్ టేబుల్ టెన్నిస్ చాంపియన్షిప్–2026కు రాష్ట్ర జట్టు తరఫున ప్రాతినిథ్యం వహించేందుకు ఎంపికయ్యారు. ఆగస్టు 16 నుంచి 23వ తేదీ వరకు ఈ పోటీలు జరగనున్నాయి. ఇందుకోసం క్రీడాకారులు ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం సుమారు ఐదు గంటల పాటు కఠినమైన సాధన చేస్తున్నారు.
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గ్రీన్ సిగ్నల్భూసేకరణకుసాక్షిప్రతినిధి,కరీంనగర్: జిల్లా అధికారుల మధ్య సమన్వయ లోపం నగరవాసులకు శాపంగా మారింది. మూడేళ్లుగా కరీంనగర్ ప్రజలను ముప్పతిప్పలు పెడుతున్న తీగలగుట్టపల్లి ఆర్వోబీ పనుల్లో ఎడతెగని జాప్యం జరుగుతోంది. భూసేకరణ విషయంలో స్థానిక అధికారులకు హైదరాబాద్లోని ఉన్నతాధికారుల మధ్య సమన్వయ లోపంతో మూడేళ్లుగా ఆర్వోబీ పనులు నత్తనడక సాగుతున్నాయి. తాజాగా భూసేకరణ చిక్కులు తొలగడంతో పనులు ఊపందుకోనున్నాయి. కరీంనగర్– చొప్పదండి మార్గంలో తీగలగుట్టపల్లి వద్ద రైల్వే గేట్ పై రూ.156 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో (సేతుబంధన్ పథకం కింద కేంద్రం రూ.128 కోట్లు, రాష్ట్ర వాటా రూ.28 కోట్లు) రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి (ఆర్వోబీ) నిర్మాణానికి జూలై 13, 2023లో శంకుస్థాపన జరిగింది. 40 సంవత్సరాల వరకు ప్రజలకు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఆర్వోబీ నిర్మాణాన్ని చేపడుతున్నట్లు అప్పటి మంత్రి గంగుల కమలాకర్ తెలిపారు. నాలుగు లేన్లతో వేస్తున్న బ్రిడ్జిని మొత్తం 750 మీటర్ల పొడవు, 21 మీటర్ల వెడల్పుతో సర్వీస్ రోడ్లు, స్థలసేకరణ, ఇతర వసతులు కల్పించి ఏడాదిలోగా నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామన్నారు. మొన్నటి జూలై 13తో మూడేళ్లు పూర్తి కాగా.. పనుల్లో పురోగతి లేకపోవడం నగరవాసులకు శాపంగా మారింది. రోజుకు దాదాపు 20 సార్లు రైలు గేటు పడుతుండటంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇక చికిత్స కోసం వచ్చే రోగుల ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిన ఉదంతాలు తెలిసిందే. ఎందుకు ఆలస్యమంటే? ఆర్వోబీకి ఇరువైపులా సర్వీసు రోడ్లకు దాదాపు 150 ఫీట్ల స్థలం కావాలని రోడ్లు భవనాలశాఖ జిల్లా రెవెన్యూ విభాగానికి లేఖ రాసింది. ఈ క్రమంలో స్థానికుల నుంచి భూసేకరణ విషయంలో తీవ్ర ప్రతిఘటనలు, న్యాయపరమైన చిక్కులు ఎదురయ్యాయి. దీంతో సేకరించాల్సిన స్థలాన్ని 120 ఫీట్లకు కుదించి, మార్కింగ్ చేసి, సర్వే నంబర్లతో రెవెన్యూ విభాగానికి నివేదిక ఇచ్చారు. ఆ నివేదికపై రెవెన్యూ విభాగం సర్వే చేసింది. ఆర్అండ్బీ అధికారుల నివేదికలో రెండు సర్వే నంబర్లు తప్పుగా ఉన్నాయని రెవెన్యూ విభాగం గుర్తించి అప్రమత్తం చేసింది. అనంతరం ఆ పొరపాట్లు సరి చేశాక, స్థలసేకరణకు సెక్షన్ 10ఏ కింద మినహాయింపు ఇవ్వాలని కోరుతూ ఈ ఏడాది జనవరిలో ఆర్అండ్బీ ఈఎన్సీకి అప్పటి ఆర్డీవో నివేదిక మేరకు కలెక్టర్ కార్యాలయం లేఖ రాసింది. లేఖ రాసిన ఆరు నెలలకు ఇటీవల ఆర్అండ్బీ విభాగం ఈఎన్సీ హైదరాబాద్ కార్యాలయం స్పందించి 10ఏ కింద మినహాయింపు ఇచ్చింది. దీంతో పనులలో కాస్త కదలిక వచ్చింది. దీని ప్రకారం మరికొద్ది రోజుల్లోనే కలెక్టర్ కార్యాలయం 120 ఫీట్లమేర తనకు కావాల్సిన స్థలానికి కావాల్సిన 1.20 గుంటల స్థలానికి త్వరలోనే గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తుంది. రెండు నెలల వ్యవధితో అదే నోటిఫికేషన్ను రెండోసారి జారీ చేస్తారు. ఆ తరువాత భూనిర్వాసితులతో అభ్యంతరాలపై మాట్లాడి పరిహారం నిర్ణయిస్తారు. ఈ వ్యవహారమంతా సాగేందుకు మరో నాలుగు నెలలు జరిగే అవకాశముంది.నిధుల బెడద, భూసేకరణ, న్యాయపరమైన చిక్కులతో మూడేళ్లు పూర్తయినా ఆర్వోబీ ముందుకు సాగడం లేదు. రెండువైపులా పిల్లర్లు కట్టినా మధ్యలో కీలకమైన వంతెనను కలిపే పనులను ఇంతవరకూ చేపట్టలేదు. భూసేకరణకు నోటిఫికేషన్కు అన్ని అడ్డంకులు తొలగిన నేపథ్యంలో బ్రిడ్జి పనులు వేగవంతం కానున్నాయి. ప్రస్తుతం వర్షాకాలంలోనూ విద్యార్థుల నుంచి వృద్ధుల వరకూ రోజూ తీగలగుట్టపల్లి మీదుగా ప్రయాణించే సమయంలో వేలాదిగా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్, కలెక్టర్ చిత్రామిశ్రా పనులపై ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. కరీంనగర్– చొప్పదండి మార్గంలో ప్రజల ఇబ్బందులు పెరిగిపోతున్న వేళ పనులను వేగవంతం చేయాలని ఆర్అండ్బీ, రెవెన్యూ విభాగం అధికారులకు స్పష్టం చేశారు.
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ఫంక్షన్కు వెళ్లి.. రైల్వే ట్రాక్ వద్ద శవమై..మెట్పల్లిరూరల్: మెట్పల్లి మండలం సత్తక్కపల్లి శివారులో రైలు ఢీకొని ఒకరు మృతి చెందారు. మంగళవారం సాయంత్రం సమయంలో గ్రామ శివారులోని రైల్వే ట్రాక్ వద్ద ఓ వ్యక్తి మృతదేహం ఉన్నట్లు స్థానికులు ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వారు ఘటన స్థలానికి వెళ్లి మృతదేహాన్ని పరిశీలించి నిజామాబాద్ జిల్లా మోర్తాడ్ మండలం గాండ్లపేటకు చెందిన మామిడి రాజగంగారాం(60)గా గుర్తించారు. రాజగంగారాం కమ్మర్పల్లి సమీపంలోని నాగాపూర్లో ఓ ఫంక్షన్ వచ్చినట్లు సమాచారం. అక్కడ మధ్యాహ్నం నుంచి కనిపించలేదు. కుటుంబసభ్యులు పలుచోట్ల వెతికినా ఆచూకీ లభించలేదు. చివరకు రైల్వే ట్రాక్ పక్కన శవమై కనిపించడంతో కుటుంబంలో తీరని విషాదం నింపింది. ఘటనపై విచారణ చేపడుతున్నట్లు రైల్వే పోలీసులు తెలిపారు. అనుమానాస్పద స్థితిలో యువకుడి మృతి వేములవాడరూరల్: వేములవాడ రూరల్ మండలం నాగాయపల్లి గ్రామంలో ఓ యువకుడు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెందాడు. గ్రామస్తులు తెలిపిన వివరాలు.. గ్రామానికి చెందిన చెట్టిపల్లి శ్రీకాంత్ (38) మంగళవారం ఓ ఇంట్లో కరెంట్ పనులు చేస్తుండగా అకస్మాత్తుగా కింద పడిపోయాడు. వెంటనే వేములవాడలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి, అక్కడి నుంచి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మృతిచెందాడు. మృతుడికి తల్లి రాజేశ్వరి ఉన్నారు. ఈ ఘటనపై ఎస్సై వెంకట్రాజంను వివరణ కోరగా, శ్రీకాంత్ ఫిట్స్తో మృతిచెందాడని, ఇప్పటి వరకు మృతుడి బంధువుల నుంచి ఏలాంటి ఫిర్యాదు రాలేదన్నారు. దీనిపై విచారణ జరిపి కేసు నమోదు చేస్తానని తెలిపారు. బండరాయి మీద పడి కూలీ మృతిమానకొండూర్: గంగిపల్లి గ్రామ శివారులో రెడ్డి కొమురయ్య(52) అనే కూలీ పని చేస్తుండగా.. ప్రమాదవశాత్తు బండరాయి మీద పడి బావిలోనే దుర్మరణం చెందాడు. గంగిపల్లి గ్రామ శివారులో కొండపల్కల గ్రామానికి చెందిన బాపురెడ్డి వ్యవసాయ బావిలో పూడిక తొలగింపు పనులు క్రేన్ సహాయంతో చేపట్టారు. బావిలోకి దిగిన కొమురయ్య తోటి కూలీలతో పని చేస్తున్న సమయంలో క్రేన్ బకెట్(డబ్బా) నుంచి బండరాయి జారి అతడి తలపై పడింది. తీవ్ర గాయాలతో కొమురయ్య అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు. మానకొండూర్ సీఐ పి.శ్రీలత ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మృతదేహాన్ని బావి నుంచి బయటకు తీసి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కరీంనగర్ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. మృతుడి కుటుంబానికి నష్ట పరిహారం ఇస్తేనే మృతదేహాన్ని కరీంనగర్కు తరలించాలని కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్తులు డిమాండ్ చేయగా.. వారికి నచ్చజెప్పి న్యాయం చేస్తామని సీఐ మృతదేహాన్ని కరీంనగర్కు తరలించారు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు, కుమారుడు ఉండగా.. అందరికీ వివాహమైంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ ఆత్మహత్య గంభీరావుపేట(సిరిసిల్ల): గంభీరావుపేట మండలకేంద్రానికి చెందిన పిట్ల రాములు(41) అనే వ్యక్తి ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పోలీసులు, కుటుంబసభ్యుల కథనం ప్రకారం.. రాములు ట్రాక్టర్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. నాలుగు నెలల క్రితం ఫైనాన్స్ ద్వారా ట్రాక్టర్, గడ్డి కట్టల మిషన్ తీసుకున్నాడు. ఆశించిన స్థాయిలో పని దొరక్కపోవడంతో ఇప్పటి వరకు ఫైనాన్స్ కిస్తీలు చెల్లించలేక ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాడు. ఫైనాన్స్ వారు ట్రాక్టర్ను తీసుకెళ్తారేమోనని మానసిక ఆందోళనకు గురయ్యాడు. తాను చనిపోతే ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవని గత కొన్ని రోజులుగా కుటుంబ సభ్యులతో చెబుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఉరేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. కుటుంబసభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై శ్రీకాంత్ తెలిపారు.
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14 కేసులు.. రూ.34,700 అవినీతికరీంనగర్ క్రైం: కరీంనగర్ ట్రాఫిక్ పోలీసుస్టేషన్లో జరిగిన డ్రంకెన్ డ్రైవ్ కుంభకోణంలో విచారణ జరుగుతోందని సీపీ గౌస్ ఆలం స్పష్టం చేశారు. మొత్తం 14 కేసుల్లో రూ.34,700 మేర అవినీతి జరిగినట్లు తేలిందని, రూ.30 లక్షల అవినీతి జరిగిందనే వార్తల్లో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని సీపీ స్పష్టం చేశారు. మే 19న పద్మనగర్కు చెందిన వ్యక్తి డ్రంకెన్ డ్రైవ్లో ఆర్ఎస్సై శ్రీకాంత్కు పట్టుపడగా.. సదరు వ్యక్తి కోర్టుకు హాజరుకాకుండానే కేసు డిస్పోజ్ అయినట్లు తేలిందన్నారు. ఇందుకు నిందితుడి నుంచి రూ.15వేల లంచం తీసుకున్న ఆర్ఎస్సై శనిగల శ్రీకాంత్, కోర్టు కానిస్టేబుల్ కె.సాయికృష్ణ, డీడీ డిస్పోజల్ స్టేషన్ కానిస్టేబుల్ ఎన్.కిరణ్ డూప్లికేట్ ఎస్టీసీ నంబర్ను పోలీస్ సైట్లో నమోదు చేసి కేసును అక్రమంగా డిస్పోజ్ చేసినట్లు ఆధారాలు లభించాయన్నారు. నివేదిక ఆధారంగా ముగ్గురిపై డీఐజీ సస్పెన్షన్ వేటు వేశారన్నారు. ట్రాఫిక్పోలీస్ స్టేషన్తో పాటు ఇతర స్టేషన్లలోనూ నమోదైన డ్రంకెన్డ్రైవ్ కేసుల్లో సమగ్ర విచారణ కొనసాగుతోందన్నారు. 2025 జనవరి నుంచి 2026 జూన్ 30వరకు ట్రాఫిక్ పోలీసుస్టేషన్లో 113 కేసుల్లో డూప్లికేట్, రిపీటడ్ ఎస్టీసీ నంబర్లను గుర్తించామన్నారు. మూడు కేసుల్లో రూ.6,000, రూ.3,000, రూ.1,000 చొప్పున జరిమానా చెల్లించినట్లు చూపించి కేసులను తప్పుగా డిస్పోజ్ చేశారన్నారు. 10 కేసుల్లో కోర్టు విధించిన జరిమానా కన్నా నిందితుల నుంచి రూ.9,700 అదనంగా వసూలు చేశారన్నారు. మిగిలిన 100 కేసుల్లో నిందితులు కోర్టులో హాజరై జరిమానా చెల్లించినప్పటికీ, కోర్టు రికార్డుల్లో రిపీటెడ్ ఎస్టీసీ కేటాయించినట్లు విచారణలో తేలిందన్నారు. మొత్తంగా 14 కేసుల్లో రూ.34,700 అవినీతి జరిగినట్లు గుర్తించామని వెల్లడించారు. డ్రంకెన్ డ్రైవ్ కేసుల్లో పట్టుబడిన నిందితులను కోర్టులో హాజరు పరుస్తారని, జరిమానాను కోర్టు సిబ్బందికే చెల్లించాలని సీపీ స్పష్టం చేశారు. ఎవరైనా అదనపు డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తే సీపీ కార్యాలయానికి లేదా ఏసీబీ కార్యాలయానికి సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు.
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చెట్టును ఢీకొన్న ఆర్టీసీ ఈవీ బస్సుమెట్పల్లి: డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యంతో ఆర్టీసీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సు అదుపు తప్పి చెట్టును ఢీ కొట్టింది. ఈ సంఘటనలో 8 మంది ప్రయాణకులు గాయపడ్డారు. స్థానికుల కథనం ప్రకారం.. ఆర్టీసీ వరంగల్ డిపోకు చెందిన ఎలక్ట్రిక్ బస్సు మంగళవారం ఉదయం 3.30 గంటల సమయంలో నిజామాబాద్ నుంచి బయల్దేరింది. ఆ సమయంలో బస్సులో 12 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ఉదయం ఐదు గంటలకు మెట్పల్లి సమీపంలోకి రాగానే.. ఆర్అండ్బీ గెస్ట్ హౌస్ వద్ద అదుపు తప్పి జాతీయ రహదారి పక్కన ఉన్న చెట్టును ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో బస్సులో ఉన్న షౌకత్ అలీ, పంకజ్, అక్షయ్, నదీమ్, ఖదీర్, రాజు, జుబేర్, ప్రవీణ్ గాయపడ్డారు. వారిని స్థానిక ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం కొందరిని జగిత్యాలకు తరలించారు. డ్రైవర్ నిద్రలోకి జారుకోవడంతోనే ప్రమాదం చోటు చేసుకున్నట్లు తెలిసింది. సంఘటనా స్థలాన్ని పోలీసులు పరిశీలించారు. గాయపడ్డ ప్రయాణీకులు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమే కారణం 8 మంది ప్రయాణికులకు గాయాలు
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గంజాయి విక్రేతల అరెస్ట్● 120 గ్రాముల గంజాయి స్వాదీనం జగిత్యాలక్రైం: జగిత్యాల శివారు మోతె శ్మశానవాటిక ఎదురుగా గంజాయి విక్రయిస్తున్న నలుగురిని పట్టుకుని కేసు నమోదు చేసినట్లు పట్టణ సీఐ కరుణాకర్ తెలిపారు. మంగళవారం నిందితులను అరెస్ట్ చూపారు. పట్టణ శివారు లింగంపేటకు చెందిన జవ్వాజి తేజ, హౌసింగ్బోర్డుకు చెందిన గజ్జెల అజయ్, లక్ష్మీపూర్కు చెందిన ఆలకుంట్ల గణేశ్, తులసీనగర్కు చెందిన ఏళ్ల మనోజ్ ఇటీవల ఉత్తరప్రదేశ్లోని వారణాసికి వెళ్లి 120 గ్రాముల గంజాయి కొనుక్కుని వచ్చి మోతె శ్మశాన వాటిక వద్ద విక్రయిస్తున్నారు. వారిని పట్టణ ఎస్సై సుప్రియ పట్టుకుని 120 గ్రాముల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకుని, కేసు నమోదు చేసినట్లు సీఐ తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఎస్సై కుమారస్వామి పాల్గొన్నారు. పోక్సో కేసులో నిందితుడికి 20 ఏళ్ల జైలు సిరిసిల్ల: పోక్సో కేసులో నిందితుడికి 20 ఏళ్ల జైలు, రూ.2,000 జరిమానా విధిస్తూ జిల్లా పోక్సో కోర్టు న్యాయమూర్తి రాధికా జైస్వాల్ మంగళవారం తీర్పునిచ్చారు. ఎస్పీ మహేశ్ బీ గీతే కథనం ప్రకారం.. సిరిసిల్లకు చెందిన బూర్ల చంద్రశేఖర్ ఓ మైనర్ బాలికను లైంగిక వేధింపులకు గురి చేశాడు. బాలిక తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీస్స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు. అప్పటి సిరిసిల్ల డీఎస్పీ చంద్రశేఖర్రెడ్డి కేసు దర్యాప్తు చేసి చంద్రశేఖర్ను రిమాండ్కు తరలించి కోర్టులో చార్జిషీట్ దాఖలు చేశారు. కోర్టు విచారణలో భాగంగా ఏఎస్పీ చంద్రయ్య పర్యవేక్షణలో కోర్టు మానిటరింగ్ ఎస్సైలు రవీందర్నాయుడు, శ్రవణ్యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో కోర్టు కానిస్టేబుల్ జనార్ధన్, కోర్టు మానిటరింగ్ కానిస్టేబుల్ నవీన్, పొక్సో కోర్టు కానిస్టేబుల్ వెన్నెల 15 మంది సాక్షులను ప్రవేశపెట్టగా ప్రాసిక్యూషన్ తరుపున పీపీ రజినీకాంత్ వాదించారు. న్యాయమూర్తి సాక్ష్యాలు పరిశీలించి నిందితుడికి జైలు, జరిమానా విధించారు. ఒకరి అదృశ్యంకరీంనగర్క్రైం: నగరంలోని సు భాష్నగర్కు చెందిన రామగిరి శ్రీకాంత్ (37) అదృశ్యమైనట్లు కుటుంబ సభ్యులు త్రీ టౌన్ పో లీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. మానసిక సమస్యతో బాధపడుతూ చికిత్స పొందుతున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. అతను ఈ నెల 23 నుంచి కనిపించడం లేదు. శ్రీకాంత్ ఎత్తు 5.4 అడుగులు, తెలుపు వర్ణం, గుండ్రని ముఖం కలిగి ఉండగా, తలకు శస్త్రచికిత్స చేసిన మచ్చ ఉందని తెలి పారు. ఆచూకీ తెలిసిన వారు కరీంనగర్–3 టౌన్ పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు. కోనరావుపేటలో ఒకరికి డెంగీ కోనరావుపేట(వేములవాడ): మండలకేంద్రంలో ఒకరికి డెంగీ పాజిటివ్ వచ్చినట్లు వైధ్యాధికారులు గుర్తించారు. సదరు వ్యక్తి కొద్ది రోజులక్రితం హైదరాబాద్ వెళ్లి వచ్చాడు. తర్వాత అస్వస్థతకు గురికావడంతో ఆస్పత్రిలో పరీక్షలు చేయించుకోగా రక్త కణాలు తగ్గినట్లు గుర్తించారు. వెంటనే వరంగల్ ఎంజీఎం ఆస్పత్రిలో పరీక్షలు నిర్వహించగా డెంగీ పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయింది. దీంతో మండల వైద్యాధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. గ్రామంలో ఇంటింటా సర్వే చేపడుతున్నారు.
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క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ సిటీ లక్ష్యంకరీంనగర్ కార్పొరేషన్: నగరాన్ని క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ సిటీగా మార్చడమే లక్ష్యమని మేయర్ కొలగాని శ్రీనివాస్ అన్నారు. మంగళవారం నగరపాలకసంస్థ 53వ డివిజన్ సాయినగర్లో వనమహోత్సవంలో భాగంగా మొక్కనాటారు. డివిజన్వాసులకు మొక్కలు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఈ సంవత్సరం ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షపాతం తగ్గే అవకాశం ఉందన్నారు. భవిష్యత్లో పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటి సంరక్షించాలని పిలు పునిచ్చారు. ప్రస్తుతం వర్షాలు కురుస్తున్న అనుకూల సమయంలో మొక్కలు నాటితే అవి సులభంగా పెరిగే అవకాశముందని అన్నారు. నగర ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా మొక్కలు నాటా లన్నారు. కార్పొరేటర్లు కొంపెల్లి శ్వేత రమన్, వంగల పవన్ కుమార్ పాల్గొన్నారు. కొత్తపల్లి(కరీంనగర్): ఎల్నినో పరిస్థితుల దృష్ట్యా రైతులు ఆరుతడి పంటలపై దృష్టి సారించాలని జిల్లా వ్యవసాయాధికారి బాగ్యలక్ష్మి సూచించారు. కొత్తపల్లి రైతు వేదికలో ‘రైతు నేస్తం 100’ వ ఎపిసోడ్ కార్యక్రమాన్ని మంగళవారం నిర్వహించారు. ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన డీఏవో మాట్లాడుతూ వాతావరణ మార్పులు, ఎల్నినో ప్రభావంతో రైతులు ప్రత్యామ్నాయ, ఆయిల్ పామ్ వంటి లాభసాటి పంటలు సాగు చేయాలన్నారు. రైతు విజ్ఞాన కేంద్రం కరీంనగర్ కోఆర్డినేటర్ డా.పిమధుకర్ రావు, డీహెచ్ఎస్వో జగన్ మోహన్ రెడ్డి, ఏడీఏ రణధీర్, ఏవో సంతోష్, హార్టికల్చర్ అధికారి స్వాతి, ఏఈవోలు ఫజిల్, రాజశేఖర్, ఫరీద్ పాల్గొన్నారు. కరీంనగర్: వర్షాకాలం సీజనల్ వ్యాధులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని డీఎంహెచ్వో శ్రీరాం సూచించారు. జిల్లా కార్యాలయంలో మంగళవారం పీహెచ్సీ డాక్టర్లు, ప్రోగ్రాం ఆఫీసర్లతో సమీక్ష నిర్వహించారు. వర్షాకాలం దృష్ట్యా జిల్లాలో సీజనల్ వ్యాధుల నియంత్రణ, ముందస్తు నివారణ చర్యలు, ఫీవర్ సర్వేలు, లార్వా నిర్మూలన, తాగునీటి నాణ్యత పర్యవేక్షణపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీరాం మాట్లాడుతూ గ్రామస్థాయిలో ప్రజలకు డెంగీ, మలేరియా వంటి నీటి, దోమల ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధులపై అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. మాతా శిశు ఆరోగ్య సేవలు, గర్భిణుల నమోదు, చిన్నారులకు వ్యాక్సినేషన్, జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమాల అమలు తీరుపై ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వైద్యులు సనజవేరియా, రాజగోపాల్, విప్లవ శ్రీ, శైలేందర్, ప్రభుదాస్ పాల్గొన్నారు. కరీంనగర్ కల్చరల్: ప్రముఖ సాహితీవేత్త ఎంవీ.నరసింహారెడ్డి తన జీవితకాలంలో చేసిన అక్షర సేవ ప్రశంసనీయమని ప్రముఖ సాహితీవేత్త, తెలంగాణ తెలుగు భాషా సంరక్షణ సంఘం రాష్ట్ర కార్యదర్శి దాస్యం సేనాధిపతి అన్నారు. కరీంనగర్లో నిర్వహించిన ఎంవీ.నరసింహారెడ్డి సంస్మరణసభలో మాట్లాడారు. తెలుగు భాషను కాపాడేందుకు తెలంగాణ తెలుగు భాషా సంరక్షణ సంఘం ఏర్పాటు చేసి, వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడిగా అమూల్య సేవలు అందించారని కొనియాడారు. తెలంగాణ తెలుగు భాషా సంరక్షణ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు బుర్ర మధుసూదన్రెడ్డి, కార్యదర్శి బొమ్మకంటి కిషన్, ప్రముఖ సాహితీవేత్తలు అన్నాడి గజేందర్రెడ్డి, చిందం సునీత, నీలగిరి అనిత, బుర్ర విజయలక్ష్మి, గుండు రమణయ్య, గంప ఉమాపతి, ఎండీ ఖాలీద్ పాల్గొన్నారు.
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యువతి ఆత్మహత్యరామగిరి: పెద్దపల్లి జిల్లా రామగిరి మండలం నవాబ్పేట్లోని బుడగజంగం కాలనీకి చెందిన బోడకుర్తి సుజాత(22) మంగళవారం ఇంట్లో ఉరివేసుకొని మృతి చెందింది. తల్లిదండ్రులు ఊరికివెళ్లారు. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో చున్నీతో ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. యువతి ఆత్మహత్య గల కారణా లు తెలియాల్సి ఉంది. పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. చికిత్స పొందుతూ మృతి ఫెర్టిలైజర్సిటీ: మాతంగికాలనీకి చెందిన మహాత్మ పద్మ(48) రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది. కుటుంబ సభ్యుల కథనం ప్రకారం.. గత మార్చి 23న మంచిర్యాలకు వెళ్లే క్రమంలో ఇంటినుంచి నడుచుకుంటూ ఎఫ్సీఐ క్రాస్ రోడ్డు వద్దకు చేరుకుంది. ఇదేసమయంలో అతివేగంగా వచ్చిన ద్విచక్ర వాహనం ఢీకొట్టింది. తీవ్రంగా గాయపడిన ఆమెను ఆస్పత్రిలో చేర్పించగా సోమవారం రాత్రి మృతి చెందింది. ఎన్టీపీసీ ఎస్సై ఉదయ్ కిరణ్ కేసు నమోదు చేసుకొన్నారు.
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ఆపదలో ఆదుకున్నది కేటీఆర్ అన్న మాత్రమేతంగళ్లపల్లి(సిరిసిల్ల): కష్టకాలంలో తమకు అండగా నిలిచి, దేవుడిలా ఆదుకున్నది బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, సిరిసిల్ల ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ మాత్రమేనని నేరెళ్ల బాధితుడు గంధం గోపాల్ కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదనతో తెలిపారు. స్వార్థ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఇతర పార్టీల నాయకులు తమను కేవలం వాడుకున్నారే తప్ప ఎలాంటి సాయం యలేదని మంగళవారం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హామీలు ఇచ్చి మోసం చేసిన బీజేపీ, కాంగ్రెస్ గోపాల్ కుటుంబ సభ్యులు మాట్లాడూతూ... ‘మమ్మల్ని అందరూ రాజకీయంగా వాడుకున్నారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు మా వద్దకు వచ్చి హామీలు ఇచ్చి వెళ్లిపోయారే తప్ప సహాయం చేయలేదు. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ మా పక్క ఊరికి (రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోకి) వచ్చినా కనీసం పరామర్శించలేదు. మీకు రూ. 20 కోట్లు ఇప్పిస్తా’ అని పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పారు కానీ, రూపాయి సాయం చేయలేదు. ఆస్పత్రిలో ఉన్నప్పుడు వారి పీఏలకు ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా పట్టించుకోలేదు’ అని ఆరోపించారు. బండి సంజయ్ విజయసంకల్ప యాత్ర చేసిన సమయంలో కూడా మమ్మల్ని కనీసం పరామర్శించే ప్రయత్నం చేయలేదని తెలిపారు. కుటుంబ సభ్యుడిలా అండగా నిలిచిన కేటీఆర్ ఆస్పత్రిలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న సమయంలో కేటీఆర్ అన్న స్వయంగా డాక్టర్లతో మాట్లాడి మెరుగైన వైద్యం అందించేలా చూశారు. ‘నేను మీ ఇంట్లో పెద్ద అన్నలాంటివాడిని, ఆస్పత్రి ఖర్చులు, ఆర్థికసాయం ఏది కావాలన్నా నేను చూసుకుంటా’ అని ధైర్యం చెప్పారని తెలిపారు. ‘చనిపోయిన తర్వాత కూడా మమ్మల్ని పరామర్శించిన ఏకై క నాయకుడు కేటీఆర్ మాత్రమే అని, కల్వకుంట్ల కవిత అక్క కూడా మాతో మాట్లాడి ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు’ అని కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు. తమ కుటుంబానికి కష్ట సమయంలో నిజమైన అండగా నిలిచింది కేటీఆర్ మాత్రమేనని, అందుకే తాము ఎప్పటికీ ఆయననే నమ్ముతామని స్పష్టం చేశారు. మాట్లాడిన వారిలో గోపాల్ భార్య గంధం లావణ్య, తల్లి బాలవ్వ, కూతుళ్లు అక్షిత, నిఖిత, కొడుకు అభినయ్, తమ్ముడు గొర్రె మహేశ్ ఉన్నారు. మిగతా అందరూ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం మమ్మల్ని వాడుకున్నారు ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన నేరెళ్ల బాధితుడు గోపాల్ కుటుంబం కోట్లలో సహాయం చేస్తామన్న బండి సంజయ్ మాటలు నీటిమూటలే కాంగ్రెస్ నాయకులు పట్టించుకోలేదంటూ ఆవేదన
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డబ్బు ఇస్తే కోర్టుకు వెళ్లాల్సిన పనిలేదు?కరీంనగర్క్రైం: ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడేందుకు నిర్వహించే డ్రంకెన్ డ్రైవ్ తనిఖీలను కొందరు అక్రమ సంపాదనకు మార్గంగా మార్చుకున్నట్లు ఆరోపణలు వెలుగులోకి రావడం కరీంనగర్ పోలీసుశాఖలో కలకలం రేపింది. డ్రంకెన్ డ్రైవ్లో పట్టుబడిన వాహనదారుల భయాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని భారీగా డబ్బు వసూలు చేసి, వారికి బదులుగా ఇతరులను కోర్టుకు హాజరుపరిచినట్లు జరిగిన వ్యవహారంలో ఆర్ఎస్సై శనిగల శ్రీకాంత్, కోర్టు డిస్పోజల్ కానిస్టేబుల్ సాయి, ట్రాఫిక్ స్టేషన్ రైటర్ కిరణ్ (పీసీ)ను పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు సస్పెండ్ చేశారు. ప్రాథమిక విచారణలో 130పైగా కేసుల్లో రూ.30 లక్షలకుపైగా అక్రమ వసూళ్లు జరిగినట్లు గుర్తించారని సమాచారం. అయితే కేసుల సంఖ్యతో పాటు వసూళ్ల మొత్తం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాన్ని అధికారులు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. భయాన్ని పెట్టుబడిగా మార్చిన దందా?డ్రంకెన్ డ్రైవ్ కేసులో కోర్టుకు వెళ్తే జైలు శిక్ష పడుతుందనే భయాన్ని వాహనదారుల్లో కలిగించి, వారి ఆర్థిక స్థోమతను బట్టి రూ.20 వేల నుంచి రూ.50 వేల వరకు, కొందరి నుంచి రూ. లక్ష వరకు తీసుకున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైనట్లు సమాచారం. డబ్బు చెల్లించిన వారికి బదులుగా వేరే వ్యక్తులను కోర్టుకు పంపించి కేసులు ముగించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మొత్తానికి డ్రంక్ డ్రైవ్లో పట్టుబడిన వారిని తప్పించి పో లీ సు, కోర్టు వ్యవస్థల కళ్లుగప్పి అక్రమాలకు పాల్పడడం చర్చనీయాంశంగా మా రింది.ట్రాఫిక్ విభాగంపై ఆర్ఎస్సైల కన్ను..ట్రాఫిక్ విభాగంలో పనిచేసి అక్రమంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో చాలా మంది ఆర్ఐలు, ఆర్ఎస్సైల కన్ను ఈశాఖపై పడుతుంది. పలువురు ఆర్ఐ, ఆర్ఎస్సైలు వారికి కేటాయించిన విధులు నమ్మకంగా పూర్తిచేసి, నిర్ణీత సమయం పూర్తయిన తర్వాత ఉన్నతాధికారులు మార్చగానే సొంత విభాగానికి మారుతుంటారు. కానీ, ఆర్ఎస్సై శనిగల శ్రీకాంత్ గతంలోనే ఓసారి ట్రాఫిక్లో చేసి మళ్లీ ఇదే విభాగానికి రావడం చర్చకు దారితీసింది. ముగ్గురు కుమ్మక్కై వ్యవస్థనే మోసం చేశారా?ఆర్ఎస్సై, స్టేషన్ రైటర్, కోర్టు కానిస్టేబుల్ కుమ్మక్కై ఈ వ్యవహారాన్ని నడిపించినట్లు ఆరోపణలు వెలుగులోకి రావడంతో, పోలీస్ కమిషనర్ వారిని హెడ్క్వార్టర్స్కు అటాచ్ చేసి విచారణ చేపట్టారు. అనంతరం ముగ్గురిని సస్పెండ్ చేశారు. కోర్టు కానిస్టేబుల్ సాయి ఇంకా ప్రొబేషనరీ కాలంలోనే ఉన్నట్లు సమాచారం. కాగా, ఈ వ్యవహారం ముగ్గురికే పరిమితమా? మరికొందరి పాత్ర కూడా ఉందా?.. గతంలో నమోదైన అన్ని డ్రంకెన్ డ్రైవ్ కేసులను తిరిగి పరిశీలిస్తారా?.. అన్న ప్రశ్నలు ఇప్పుడు చర్చకు దారితీశాయి. అన్ని విషయాలపై ఉన్నతాధికారుల విచారణ జరుగుతుండగా, ఈ అంశంపై పోలీసుబాస్ సీరియస్గా ఉన్నట్లు తెలిసింది.
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బంగారు స్ఫూర్తి... మీరాబాయి చానుగ్లాస్గో కామన్వెల్త్ గేమ్స్–2026లో భారత వెయిట్లిఫ్టింగ్ స్టార్ మీరాబాయి చాను స్వర్ణ పతకం సాధించడం దేశవ్యాప్తంగా క్రీడాకారుల్లో నూతనోత్సాహం నింపింది. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి వెయిట్లిఫ్టింగ్లో రాణించాలని కలలు కంటున్న యువ క్రీడాకారుల్లో ఈ విజయం ఆత్మవిశ్వాసం నింపుతోంది.సరైన శిక్షణ, కఠోరసాధన, లక్ష్యంపై ఏకాగ్రత ఉంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధించడం సాధ్యమేనని ఆమె నిరూపించారు. ఆమె విజయం ఉమ్మడి జిల్లా వెయిట్ లిఫ్టర్లకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోందని జిల్లా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సంఘం ప్రతినిధులు, క్రీడాకారులు పేర్కొన్నారు. కఠోర శ్రమ, క్రమశిక్షణ, లక్ష్యసాధనతో ప్రపంచ వేదికపై విజయాలు సాధించవచ్చని మీరాబాయి మరోసారి నిరూపించారని కొనియాడారు. - కరీంనగర్మహిళా క్రీడాకారిణులకు గొప్ప ప్రేరణమీరాబాయి చాను విజయం మహిళా క్రీడాకారిణులకు గొప్ప ప్రేరణ. కష్టపడి సాధన చేస్తే ఏ లక్ష్యాన్నైనా చేరుకోవచ్చని ఆమె నిరూపించారు. ఆమె విజయాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని మరింత పట్టుదలతో శిక్షణ కొనసాగిస్తాను. ఒకరోజు భారత జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాలనేది నా కల.– ఎం సాయిదుర్గ, జాతీయ వెయిట్లిఫ్టర్జాతీయస్థాయిలో రాణిస్తామీరాబాయి చాను గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఆమె విజయాన్ని చూసిన తర్వాత మా సాధనపై మరింత నమ్మకం పెరిగింది. కోచ్ల సూచనలతో కష్టపడి సాధన చేసి జాతీయస్థాయిలో రాణించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నా. భవిష్యత్లో అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొని పతకం సాధించాలనుకుంటున్నా – ఎన్ సాత్విక, స్టేట్ లెవల్ వెయిట్లిఫ్టర్ఆత్మవిశ్వాసం పెంపుమీరాబాయి చాను లాంటి చాంపియన్లు మార్గదర్శకులు. ఆమె క్రమశిక్షణ, అంకితభావం ప్రతీ క్రీడాకారుడు నేర్చుకోవాలి. ఆమె సాధించిన విజయం మాలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంచింది. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయి వెయిట్ లిఫ్టర్లు రావాలనే సంకల్పంతో సాధన చేస్తున్నాం.– డి.శృతి, జాతీయ వెయిట్లిఫ్టర్అన్ని విధాలా ప్రోత్సాహంజిల్లాలోని ప్రతి వెయిట్లిఫ్టర్ మీరాబాయి చానును ఆదర్శంగా తీసుకుని క్రమశిక్షణతో సాధన చేస్తే అంతర్జాతీయ విజయాలు సాధించడం అసాధ్యం కాదు. ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులకు సంఘం తరఫున అన్ని విధాలా ప్రోత్సాహం అందిస్తాం.– అంతటి శంకరయ్య, జిల్లా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సంఘం అధ్యక్షుడు
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జోరుగా మానేరు రివర్ ఫ్రంట్ పనులుసాక్షిప్రతినిధి,కరీంనగర్ ●: కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రానికి తలమాణికంగా మారుతుందని చెప్పుకుంటున్న మానేరు రివర్ఫ్రంట్ (ఎంఆర్ఎఫ్) కోసం మరింత భూమి అవసరమైంది. తాజాగా నదికి ఎడమవైపున 8.05 ఎకరాల భూసేకరణకు ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. మొత్తం రూ.410 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టును నీటిపారుదల, పర్యాటక శాఖ సంయుక్తంగా చేపట్టాయి. ఇందులో రూ.300 కోట్ల వరకు నీటిపారుదల శాఖ భరించగా, మిగిలిన ని ధులను పర్యాటకశాఖ వెచ్చించనుంది. నదికి రెండు వైపులా కాంక్రీట్ గోడలు నిర్మించి తీరాన్ని రెండువైపులా పర్యాటపరంగా అభివృద్ధి చేయాలన్న త లంపుతో చేపట్టిన మానేరు రివర్ఫ్రంట్ పురోగతి ప్రభుత్వం మారిన కొన్ని నెలల తర్వాత పర్యావరణ, సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా నెమ్మదించింది. ఇటీవల ఈ ప్రాజెక్టుకు జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర్రావు, మంత్రులు శ్రీధర్బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంతో పనులు తిరిగి వేగం పుంజుకున్నాయి. రూ.40 కోట్ల చెల్లింపునకు సిద్ధం మానేరు రివర్ ఫ్రంట్లో భాగంగా ఎడమవైపు (నగరం వైపు) 8.05 ఎకరాల స్థలం అవసరం అయింది. నదీతీరం వైపు తవ్వేందుకు స్థలం కావాల్సి వచ్చింది. ఈ మేరకు తొలుత అధికారులు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. కానీ, ఎంత స్థలం కావాలి అన్న విషయంలో పలు సాంకేతిక సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. దీంతో తొలిదశలో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేందుకు అంతా సిద్ధమైనా.. ఆఖరు నిమిషంలో నోటిఫికేషన్ విడుదల కాకుండా నిలిచిపోయింది. చివరికి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ (భూసేకరణ)లు విషయాన్ని కొలిక్కి తీసుకురావడంతో 8.05 ఎకరాల భూసేకరణకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. అలాగే.. ఈ మొత్తం భూమికి యజమానులకు దాదాపు రూ.40 కోట్ల వరకు వెచ్చించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఉమ్మడి జిల్లా మంత్రులంతా పనులపై నిరంతరం ఆరా తీస్తుండటంతో భూసేకరణకు అధికారులు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం గమనార్హం. తొలి దశలో 82శాతం పనులు పూర్తి.. రూ.410 కోట్లతో మానేరు రివర్ ఫ్రంట్ పనులను రెండు ప్యాకేజీలుగా విభజించారు. మొదటి దశలో 3.75 కిలోమీటర్ల వరకు, రెండో దశలో 6.25 కిలో మీటర్ల మేర ఇరువైపులా అభివృద్ధి చేయనున్నారు. మానేర్ రివర్ ఫ్రంట్లో 12 నుంచి 13 అడుగుల లోతు వరకు నీరు నిల్వ ఉంటుంది. స్పీడ్ బోట్లు, క్రూజ్ బోట్లు పర్యాటకులకు ఆకర్షణగా ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తాయి. ఢిల్లీకి చెందిన ఐఎన్ఎస్ కన్సల్టెన్సీ మానేర్ రివర్ ఫ్రంట్ పనులు చేపడుతోంది. తొలిదశ పనుల్లో ఇప్పటి వరకు 82 శాతం పూర్తయ్యాయి. 3.75 కి.మీ ప్రొటెక్షన్ వాల్లో ఎడమవైపు 3.5 కి.మీ మేర, కుడివైపు 3.25 కి.మీ మేర గోడ నిర్మాణం అయిపోయింది. మరో 250 మీటర్ల మేర పనులు పెండింగ్ ఉన్నాయి. ప్రొటెక్షన్ వాల్స్కు ఇరువైపులా మట్టితో నిర్మించిన కట్ట పనులు కూడా పూర్తయ్యాయి. మొత్తంగా రూ.277 కోట్లను నీటిపారుదల శాఖ పనులకోసం వెచ్చించింది. ఇందులో భాగంగా తీగల వంతెన పక్కన చెక్ డ్యాం పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. వీటికి బిగించేందుకు అధికారులు గేట్లు కూడా తీసుకువచ్చారు. ఈ గేట్లతోనే మానేరు రివర్ఫ్రంట్లో నీటిని నియంత్రించనున్నారు. ఇటీవల కలెక్టర్ చిత్రా మిశ్రా సైతం మానేరు రివర్ ఫ్రంట్ విషయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. భూ సేకరణ ప్రక్రియ త్వరగా పూర్తి చేయాలని, బ్యూటిఫికేషన్ వర్క్స్, రైలింగ్, గార్డెనింగ్ వంటి అభివృద్ధి పనులపై ప్రత్యేక దష్టి సారించాలని సూచించారు. ఇరిగేషన్, టూరిజం కార్పొరేషన్, రెవెన్యూ శాఖలు పరస్పర సమన్వయంతో పనిచేసి, ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పనులు పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు.డెవలప్మెంట్ వాచ్
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ముసురుకున్న జ్వరాలు!మంగళవారం శ్రీ 28 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026‘నగరంలోని హుస్సేన్పురాకు చెందిన రజియాకు వారం క్రితం జ్వరం వచ్చింది. చికిత్స తీసుకోవడంతో రెండు రోజులకే తగ్గింది. తిరిగి నాలుగు రోజుల తర్వాత జ్వరం రావడంతో ప్రభుత్వాసుపత్రికి వచ్చింది. వైద్యులు ఓపీ చూసి ఆమె నీరసంగా ఉండడంతో జాయిన్ చేసుకున్నారు’.‘నగరంలోని మంకమ్మతోటకు చెందిన లక్ష్మి నాలుగు రోజులుగా జ్వరం, కాళ్ల నొప్పులతో బాధపడుతూ ఆర్ఎంపీ వద్ద చికిత్స తీసుకుంది. అయినా తగ్గకపోవడంతో ప్రభుత్వ ప్రధానాసుపత్రిలో చేరింది. వైద్యులు రక్త పరీక్షలు చేసి వైరల్ ఫీవర్గా నిర్ధారించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.’ప్రభుత్వాస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న రోగులుబెండకాయల మాలతో అలంకరణఆషాఢమాసం శాకంబరీ ఉత్సవాల్లో భాగంగా పదమూడవ రోజు సోమవారం నగునూర్లోని శ్రీదుర్గాభవానీ అమ్మవారిని బెండకాయల మాలలతో అలంకరించారు. ప్రధానార్చకుడు పవనకృష్ణ శర్మ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆలయ కమిటీ బాధ్యులు, భక్తులు పాల్గొన్నారు. – విద్యానగర్(కరీంనగర్)ఫీవర్రీ!
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పైసల పంచాయతీ!కరీంనగర్రూరల్: గ్రామాభివృద్ధికి ఇటుకబట్టీల యజమానులు ఇచ్చిన డబ్బుల పంపకంలో ఏర్పడిన విభేదాలతో గ్రామ పంచాయతీ పాలకవర్గం సభ్యులు రెండువర్గాలుగా విడిపోయారు. గ్రామాభివృద్ధికి ఖర్చు చేయాల్సిన డబ్బును సర్పంచు, వార్డుసభ్యులు వాటాలుగా పంచుకోవడం వివాదాస్పదంగా మారింది. వివరాలు.. కరీంనగర్ మండలంలోని ఓ గ్రామపంచాయతీ పరిధిలో కొత్తగా ఇటుక బట్టీలు ప్రారంభించేందుకు ఇద్దరు యజమానులు ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. పంచాయతీ అనుమతికోసం దరఖాస్తు చేసుకుని గ్రామాభివృద్ధికి రూ.5 లక్షలు చెల్లించారు. అయితే పాలకవర్గ సభ్యులు ఆ డబ్బులను పంచాయతీ ఖాతాలో జమ చేయకుండా ఆదివారం వాటాలుగా పంచుకునేందుకు సమావేశమయ్యారు. వార్డుసభ్యుల కంటే ఉపసర్పంచుకు ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు ఇచ్చేందుకు కొందరు సభ్యులు అంగీకరించకపోవడంతో ఇరువర్గాల నడుమ వివాదమేర్పడింది. పలుమార్లు చర్చల అనంతరం చివరకు వార్డుసభ్యులకు రూ.25వేలు, ఉపసర్పంచుకు రూ.50వేల చొప్పున పంపిణీ చేయగా మిగతా రూ. 1.75 లక్షలు సర్పంచు వద్ద ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పాలకవర్గ సభ్యులు వ్యవహరించిన తీరుతో మనస్తాపానికి గురైన పంచాయతీ కార్యదర్శి దీర్ఘకాలిక సెలవులో వెళ్లడం అధికారవర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. ఇప్పటికై నా ఉన్నతాధికారులు సమగ్ర విచారణ జరిపించి, చట్టప్రకారం చర్యలు చేపట్టాలని గ్రామస్తులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
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చేతులెత్తేశారు!కరీంనగర్ కార్పొరేషన్: నగరంలో ఈ కాలనీ.. ఆ కాలనీ.. అనే తేడా లేదు. ఎక్కడ చూసినా కుక్కల బెడద. గుంపుగా స్వైరవిహారం.. రాత్రుళ్లు అరుపులు.. కరవడం.. వెంటపడడం.. రోజూ తమ ప్రాంతంలో కుక్కల బెడదను అరికట్టాలంటూ నగరవ్యాప్తంగా వస్తున్న విజ్ఞప్తులు. కానీ, జంతు సంరక్షణ కేంద్రంలో సరిపడా కెనెల్స్ లేకపోవడం, భవనం చుట్టూ ప్రహరీ లేకపోవడం.. కనీసం భవనం వద్దకు వెళ్లేందుకు సరైన రోడ్డు కూడా లేని కారణంగా.. కుక్కలను నియంత్రించేందుకు చేపట్టిన ఆపరేషన్లు పదిరోజులుగా నిలిచిపోయాయి. ఓ వైపు వసతుల లేమి.. మరో వైపు కొరవడిన చిత్తశుద్ధి వెరసి నగరపాలకసంస్థ అధికారులు కుక్కల నియంత్రణలో దాదాపు చేతులెత్తేశారు. తప్పని కుక్కల బెడద నగరవ్యాప్తంగా కుక్కల బెడద రోజురోజుకు తీవ్రమవుతోంది. దాదాపు అన్ని డివిజన్లలోని కాలనీల్లో గుంపుగా తిరుగుతూ ఆయా కాలనీవాసులను బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చిన్నారులు, వృద్ధులు ఇళ్ల నుంచి బయటికి రావడానికి జంకుతున్నారు. ఇప్పటికీ నగర వ్యాప్తంగా ఎక్కడో ఒక చోట కుక్కల దాడిలో గాయపడుతున్న ఘటనలు దాదాపు రోజూ చోటుచేసుకుంటున్నాయి. చాలా చోట్ల కుక్కలు వాహనాల వెంట పడి పరుగెత్తుతుండడం సాధారణంగా మారింది. దీంతో వాహనదారులు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా ద్విచక్రవాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మళ్లీ నిలిచిన ఆపరేషన్లు కుక్కలను శాసీ్త్రయ పద్ధతిలో నియంత్రించేందుకు వాటికి స్టెరిలైజేషన్ చేస్తుంటారు. ఈ ఆపరేషన్లతో వాటి సంతానోత్పత్తి తగ్గడమే కాకుండా, ఆ కుక్కల్లో దూకుడు ఉండదు. అంటే కరవడం, దాడి చేయడం తగ్గుతాయి. రేబిస్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులు వ్యాపించకుండా నిరోధించొచ్చు. గతంలో నగరంలోని పశువైద్యశాలలో ఈ ఆపరేషన్లు చేశారు. అయితే అవి నిబంధనల ప్రకారం లేవని, కుక్కలను హింసపెడుతున్నారని జంతుప్రేమికులు చేసిన ఫిర్యాదుతో ఆపరేషన్లు నిలిపివేశారు. తర్వాత బొమ్మకల్ ఆటోనగర్ దిగువ ప్రాంతంలో 38 కెనెల్స్తో (కుక్కలను ఉంచేవి) సొంతంగా జంతు సంరక్షణ కేంద్ర (ఏసీసీ) భవనాన్ని నిర్మించారు. కానీ ఆ భవనానికి ప్రహరీ, సరైనా రోడ్డు లేకపోవడం సమస్యగా మారింది. ప్రస్తుత వర్షాకాలం ఏసీసీకి వెళ్లే రోడ్డు పూర్తిగా బురదమయంగా మారడం, ఎగువన రోడ్డుపై లారీలు దిగబడడంతో కుక్కలను తీసుకెళ్లడానికి అంతరాయం ఏర్పడింది. నగరంలో ఉన్న కుక్కలు: 21 వేలు ఇప్పటివరకు ఆపరేషన్లు చేసినవి: 5,115 ఆపరేషన్లు చేయాల్సిన కుక్కల సంఖ్య: 15,885 జంతుసంరక్షణ కేంద్రంలో కెనెల్స్ సంఖ్య: 38 రోజూ ఆపరేషన్లు చేసే సామర్థ్యం: 10 ఆపరేషన్ పూర్తవాలంటే పట్టే సమయం: 5 ఏళ్లునగరవాసులు ఎదుర్కొంటున్న కుక్కల సమస్యను పరిష్కరించేందుకు నగరపాలకసంస్థ అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాల్సి ఉంది. జంతు సంరక్షణ కేంద్ర భవనానికి సంబంధించి మౌలిక వసతులు కల్పించడంతో పాటు, నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఆపరేషన్లు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది.జంతు సంరక్షణ కేంద్ర భవనం నిర్మించినా, సరిపడా కెనెల్స్ లేక కుక్కల నియంత్రణ కష్టంగా మారింది. ప్రస్తుతం 38 కెనెల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. దీంతో రోజూ కేవలం పది కుక్కలకు మాత్రమే ఆపరేషన్లు చేసే పరిస్థితి. ఈ లెక్కన నగరంలో ప్రస్తుతం ఉన్న కుక్కలకు ఆపరేషన్లు చేయాలంటే కనీసం ఐదేళ్ల సమయం పడుతుంది. అది కూడా రోజూ క్రమం తప్పకుండా ఆపరేషన్లు చేస్తే.
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గ్రామం మొత్తాన్ని ముంపుగా ప్రకటించాలిగంగాధర: గ్రామం మొత్తాన్ని ముంపుగా ప్రకటించాలని సోమవారం గంగాధర మండలం నారాయణపూర్, ఇస్తార్పల్లి గ్రామస్తులు కరీంనగర్–జగిత్యాల ప్రధాన రహదారి మధురానగర్ చౌరస్తాలో రాస్తారోకో చేపట్టారు. నారాయణపూర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణంతో చెరువు కట్ట కింద గ్రామంలోని కొన్ని ఇళ్లను మాత్రమే ముంపు కింద స్వీకరిస్తున్నారు. రెండు రోజుల క్రితం ముంపుకింద గుర్తించిన దాదాపు 30 ఇళ్ల ను సర్వే చేసేందుకు వచ్చిన అధికారులను గ్రా మస్తులు అడ్డుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా గ్రా మస్తులు, ముంపుకింద గుర్తించిన 30 కుటుంబాల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో సో మవారం మధురానగర్ చౌరస్తాలో బైఠాయించారు. తాను గెలిచిన వందరోజుల్లోనే నారాయణపూర్ను ముంపు గ్రామంగా ప్రకటింపచేస్తానని హామీ ఇచ్చిన ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం త మ సమస్యను పట్టించుకోవాలన్నారు. రిజర్వాయర్ పనులు పూర్తయితే తమ బతుకులు ఆగమ్యగోచరమేనని ఆవేదన వ్య క్తం చేశారు. ఎ లాంటి ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. గ్రామస్తులకు నచ్చజెప్పి రాస్తారోకో విరమింపజేశారు. మధురానగర్ చౌరస్తాలోని ఎమ్మెల్యే ప్రజాకార్యాలయం వద్ద బారీకేడ్లు ఏర్పాటు చేసి సాయంత్రం వరకు బందోబస్తు నిర్వహించారు. భగత్నగర్ దోపిడీ కేసులో పురోగతికరీంనగర్క్రైం: కరీంనగర్ నగరంలోని భగత్నగర్లో జరిగిన దోపిడీ కేసు దర్యాప్తులో పోలీసులు కీలక పురోగతి సాధించినట్లు సమాచారం. కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని మీరట్కు వెళ్లిన ప్రత్యేక పోలీసు బృందం పలువురు అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించినట్లు తెలిసింది. దోపిడీలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్న ఓ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. అతడి నుంచి లభించిన వివరాలతో కేసుకు సంబంధించి మరిన్ని ఆధారాలు సేకరిస్తున్నట్లు తెలు స్తోంది. అలాగే, దోపిడీకి గురైన సొత్తులో కొంత భాగాన్ని పోలీసులు రికవరీ చేసినట్లు సమాచారం. స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తి విలువ, తది తర అంశాలను ఇంకా వెల్లడించలేదు. మిగిలిన సొత్తు స్వాధీనం, ఇతర నిందితుల గుర్తింపు కో సం ప్రత్యేక బృందాలు దర్యాప్తును కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలిసింది. మీరట్లో విచారణ పూర్తయిన అనంతరం అదుపులోకి తీసుకున్న నిందితుడిని కరీంనగర్కు తరలించి కేసు వివరాలు వెల్లడించే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఆర్వోబీ పనులు వేగవంతంకరీంనగర్: నగరంలోని తీగలగుట్టపల్లి రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి (ఆర్వోబీ) నిర్మాణ పనులపై కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్కుమార్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం సేతు బంధు పథకం కింద ఈ ప్రాజెక్టు కోసం రూ.154 కోట్లు మంజూరు చేసినా, స్థానికంగా భూసేకరణ, సర్వీస్ రోడ్లు, డ్రైనేజీ పనుల్లో ఆలస్యం జరిగింది. వాహనదారులకు ఇబ్బంది కలగకుండా మూడునెలల క్రితమే సర్వీస్ రోడ్డు నిర్మాణానికి కేంద్ర మంత్రి ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించారు. అయితే, ప్రస్తుత వర్షాకాలంలో రోడ్డు పరిస్థితి వల్ల ప్రయాణానికి మరింత ఆటంకం కలుగుతుందని స్థానికులు మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లగా, ఆయన వెంటనే స్పందించి పనుల పురోగతిని వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ చిత్రామిశ్రా, ఆర్అండ్బీ, రైల్వే అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ ఏడాది చివరివరకు ఆర్వోబీ నిర్మాణం పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో పనులు శరవేగంగా కొనసాగుతున్నాయి.
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ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలికరీంనగర్: జిల్లాలో ఆలస్యంగా వర్షాలు ప్రారంభం కావడంతో సీజనల్ వ్యాధులు విజృంభిస్తున్నాయి. ఇంటికొకరు చొప్పున జ్వరాల బారిన పడుతున్నారు. వానాకాలమే అయినా వర్షాలకంటే ఎండలు ఎక్కువ అనే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులతో ప్రజలు అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. జ్వరం, ఒళ్లునొప్పులతో పాటు ఇతర వైరల్ ఫీవర్లతో ఆసుపత్రులకు క్యూ కడుతున్నారు. దోమల స్వైర విహారంతో పల్లె, పట్టణం అనే తేడా లేకుండా ఇంటికొకరు మంచం పడుతున్నారు. డెంగీ, వైరల్ ఫీవర్ కేసులు విజృంభిస్తున్నాయి. వెయ్యికి చేరువైన ఓపీ జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు జ్వర పీడితుల తాకిడి పెరిగింది. వారం రోజులుగా ప్రభుత్వ ప్రధానాసుపత్రిలో ఓపీ 1,000 మార్కును దాటుతోంది. సోమవారం 1,177 ఓపీ నమోదవడంతో ఆందోళన నెలకొంది. ఇందులో విష జ్వరాల కారణంగా ఓపీ సేవల కోసం వచ్చిన వారే ఎక్కువ. ఏటా వర్షాకాలంలో దోమల వ్యాప్తితో విషజ్వరాల కేసులు నమోదవుతుంటాయి. దీంతో ఇన్పేషెంట్ (ఐపీ) సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. వారం రోజుల్లో 500 దాటింది. కొంత మంది రెండుమూడు రోజులకే జ్వరం తగ్గి డిశ్చార్జ్ అయి వెళ్లి పోతుంటే, జ్వర ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్నవారు నాలుగైదు రోజులు చికిత్స పొందుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఈ సీజన్లో డెంగీ జ్వరాలతో ఎవరూ ఆసుపత్రిలో చేరలేదని అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రైవేటులో దోపిడీ జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో విషజ్వరాల పేరుతో రోగులను దోచుకుంటున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఏ జ్వరం వచ్చినా ప్లేట్లెట్స్ తగ్గడం సర్వసాధారణం. అయితే ప్లేట్లెట్స్ తగ్గుతున్నాయని, డెంగీ వచ్చిందంటూ భయపెట్టి రోజుల తరబడి ఆస్పత్రిలోనే ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. రోజూ రూ.10 వేల నుంచి రూ.15 వేల వరకు వసూలు చేస్తూ దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారని రోగుల బంధువులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రతీ ఇంట్లో ఎక్కువ రోజులు ఉండే నీటి నిల్వలను తొలగించాలి. మురుగు కాలువల్లో వ్యర్థాలు వేయకుండా చూడాలి. సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో దోమలు ఇళ్లల్లోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆ సమయంలో తలుపులు మూసివేయాలి. కిటికీలకు జాలీలు ఏర్పాటు చేయాలి. వానాకాలంలో నీటి కాలుష్యంతో డయేరియా, టైఫాయిడ్, కామెర్లు సోకే అవకాశం ఉన్నందున కాచి చల్లార్చిన నీటిని తాగాలి. భోజనానికి ముందు చేతులను సబ్బుతో శుభ్రం చేసుకోవడం ద్వారా అతిసారం, ఇతర సీజనల్ వ్యాధులను అరికట్టవచ్చు. వానాకాలం మాంసాహారం జోలికి వెళ్లకూడదు. ఈగలు మాంసంపై చేరడం వల్ల వ్యాధుల బారినపడతారు.సీజనల్ వ్యాధులు ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం. రోజురోజుకు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో ఓపీ, ఐపీ సంఖ్య పెరుగుతోంది. సీజనల్, వైరల్ జ్వరాల కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు డెంగీ కేసులు రాలేదు. డెంగీ కేసులు వచ్చినా చికిత్స అందిస్తాం. రెండో ఫ్లోర్లో జ్వరాల కోసం ప్రత్యేక వార్డు ఏర్పాటు చేశాం. ఎన్ని కేసులు వచ్చినా వైద్యులు, సిబ్బంది, మందులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. – డాక్టర్ వీరారెడ్డి, జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్
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సాంకేతిక నైపుణ్యం సాధించాలికరీంనగర్క్రైం: నేరాల స్వరూపం రోజురోజుకు మారుతున్న నేపథ్యంలో పోలీసు శాఖ కూడా అదే స్థాయిలో సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందాల్సిన అవసరం ఉందని సీపీ గౌస్ ఆలం అన్నారు. కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ), డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డేటా అనలిటిక్స్, స్మార్ట్ సర్వైలెన్స్ వంటి అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సమర్థవంతంగా వినియోగించేలా కానిస్టేబుళ్లకు ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని సోమవారం కరీంనగర్ పోలీస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ (పీటీసీ)లో ప్రారంభించి మాట్లాడారు. కృత్రిమ మేధస్సు ఆధారిత పోలీసింగ్ ద్వారా నేరాల నియంత్రణ, దర్యాప్తు వేగవంతం కావడంతో పాటు ప్రజలకు మరింత పారదర్శక, సమర్థవంతమైన సేవలు అందించవచ్చని పేర్కొన్నారు. పోలీసు సిబ్బంది సాంకేతికంగా మరింత నైపుణ్యం సాధించి ప్రజలకు వేగవంతమైన సేవలు అందించేందుకు ఈ శిక్షణ దోహదపడుతుందని తెలిపారు. భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా తెలంగాణ పోలీసు శాఖను సాంకేతికంగా మరింత బలోపేతం చేసేదిశగా ఈ కార్యక్రమం నిలుస్తుందన్నారు. కాగా, కరీంనగర్ పీటీసీ కేంద్రంగా నిజామాబాద్, కరీంనగర్, సిద్దిపేట కమిషనరేట్లు, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కామారెడ్డి, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలకు చెందిన పోలీసు సిబ్బందికి 11 దశల్లో శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ప్రతి దశలో 80 మంది చొప్పున మొత్తం 880 మంది కానిస్టేబుళ్లకు ఐదు రోజులపాటు శిక్షణ అందించనున్నారు. కార్యక్రమంలో పీటీసీ ప్రిన్సిపాల్ ఏఎస్పీ ఎం.పిచ్చయ్య, వైస్ ప్రిన్సిపాల్, ఏసీపీ గంగాధర్, ఏసీపీలు విజయపాల్రెడ్డి, బి.నారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఆరుతడి పంటలపై దృష్టి పెట్టండికరీంనగర్ అర్బన్: వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో జిల్లాలో ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని కలెక్టర్ చిత్రా మిశ్రా ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టర్ క్యాంపు కార్యాలయంలో వ్యవసాయ శాఖ అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షలో పలు లక సూచనలు చేశారు. కందులు, పెసలు, నూనెగింజల పంటలు, ఇతర పప్పుధాన్యాలు, కూరగాయల సాగును పెద్ద ఎత్తున చేపట్టేలా రైతులను ప్రోహించాలని ఆదేశించారు. జిల్లాలో ఆయిల్పాం సాగు పెద్ద ఎత్తున చేపట్టేలా చూడాలని, ప్రతీ గ్రామంలో ఏ పంట ఎంత విస్తీర్ణంలో సాగు చేస్తున్నారనే వివరాలను క్షేత్రస్థాయిలో పక్కాగా సేకరించాలని సూచించారు. జిల్లా వ్య వసాయ అధికారి భాగ్యలక్ష్మి, జిల్లా ఉద్యానవన శాఖ అధికారి జగన్మోహన్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. గుడిసెల వివరాలు పక్కాగా సేకరించండి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లక్ష్యాలను సమర్థవంతంగా సాధించేందుకు సమన్వయంతో పనిచేయాలని కలెక్టర్ చిత్రా మిశ్రా ఆదేశించారు. సోమవారం క్యాంపు కార్యాలయంలో గృహ నిర్మాణ శాఖ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ సీడం గంగారాం, జెడ్పీ డిప్యూటీ సీఈవో పవన్కుమార్తో పాటు సంబంధిత అధికారులతో సమీక్షించారు. జిల్లాలో పూరిగుడిసెల్లో నివసిస్తున్న కుటుంబాల వివరాలు సేకరించాలని ఆదేశించారు. అర్హులకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని, అధికారులు బాధ్యతాయుతంగా పనిచేసి పథకం విజయవంతం కావడానికి కృషి చేయాలని సూచించారు.
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భద్రతా ప్రమాణాలు పటిష్టంగా అమలు చేయాలిగోదావరిఖని: బొగ్గుగనుల్లో భద్రతా ప్రమాణాలు మరింత పటిష్టంగా అమలు చేయాలని ధన్బాద్కు చెందిన డైరెక్టర్ జనరల్ మైన్స్ సేఫ్టీ ఉజ్వల్తాహ్ అన్నారు. సోమవారం రాత్రి ఎన్టీపీసీ శ్రీమయి కన్వెన్షన్ హాల్లో జరిగిన 56వ వార్షిక భద్రతా పక్షోత్సవం బహుమతి ప్రదానోత్సవానికి ముఖ్య అతిధిగా హాజరై మాట్లాడారు. ముందుగా గని ప్రమాదాల్లో మరణించిన ఉద్యోగుల ఆత్మకుశాంతి చేకూరాలని రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించారు. ప్రమాదాల్లేని సింగరేణిగా తీర్చిదిద్దేందుకు సమష్టిగా కృషి చేయాలన్నారు. సింగరేణి డైరెక్టర్ ఎల్వీ సూర్యనారాయణ మాట్లాడుతూ గనుల్లో పటిష్టమైన రక్షణ చర్యలు అమలు చేస్తున్నామని, రక్షణకు పెద్దపీట వే స్తున్నామన్నారు. డీవైడీజీఎంఎస్ అధికారులు క న్న న్, డైరెక్టర్లు వెంకటేశ్వర్లు, తిరుమల్రావు, వెంకన్న, ఇతర అధికారులు, యూనియన్ నాయకులు సీ తారామయ్య, జనక్ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు. పలుగనులకు రక్షణ బహుమతులు అందజేశారు.
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తండ్రి మృతి.. కూతుళ్లు అనాథలుముస్తాబాద్(సిరిసిల్ల): రెండేళ్ల క్రితం తల్లి.. నేడు తండ్రి మృతిచెందడంతో ముగ్గురు కూతుళ్లు అనాథలయ్యారు. రాజన్నసిరిసిల్ల జిల్లా పోతుగల్కు చెందిన జిల్లెల వెంకటేశ్(45) రైస్మిల్లులో కార్మికుడిగా పనిచేసేవాడు. భార్య వినోద రెండేళ్ల క్రితం క్యాన్సర్తో మృతిచెందింది. ముగ్గురు పిల్లలను అన్నీ తానై పోషించిన వెంకటేశ్ మూత్రపిండాల వ్యాధికి గురికావడంతో రూ.8లక్షల వరకు అప్పుచేసి చికిత్స అందించారు. అయినా వ్యాధి నయంకాక ఆదివారం రాత్రి మరణించాడు. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు మరణించడంతో ముగ్గురు కుమార్తెలు అనాథలయ్యారు. ఈ విషయాన్ని స్థానిక బీజేపీ నాయకులు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్కి సమాచారం ఇచ్చారు. ఆయన స్పందించి రూ.25 వేల నగదును పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రెడ్డబోయిన గోపి, మండల అధ్యక్షుడు క్రాంతి ద్వారా బాధిత కుటుంబానికి అందించారు. ఉపసర్పంచ్ కోల కృష్ణ, వెంకటేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.కల్యాణకట్టలో అదనపు వసూళ్లపై ఫిర్యాదువేములవాడ: రాజన్న ఆలయ కల్యాణకట్టలో అదనపు వసూళ్లు చేస్తున్నారంటూ వరంగల్కు చెందిన భక్తురాలు హసీనా ఆలయ ఈవో రమాదేవికి సోమవారం ఫిర్యాదు చేశారు. యాకూబ్భాష, హసీనా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తలనీలాలు సమర్పించుకునేందుకు కల్యాణకట్టకు వెళ్లారు. అక్కడ విధుల్లో ఉన్న వెంకటేశ్ అనే నాయీబ్రాహ్మణుడు అధికారిక రుసుంపై అదనంగా రూ.50 ఇవ్వాలని ఒత్తిడి చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. నగదు లేదని చెప్పడంతో రూ.50 ఫోన్పే చేయాలని బలవంతం చేయడంతో పంపించినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ సస్పెన్షన్పెద్దపల్లి: కమాన్పూర్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ సుధాకర్ను సస్పెన్షన్ చేస్తూ ఇంటర్మీడియట్ డైరెక్టర్ అభిలాష అభినవ్ సోమవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. స్థానికుల ఫిర్యాదు మేరకు ఉన్నతాధికారులు విచారణ చేశారు. ప్రిన్సిపాల్గా విధులు నిర్వహించే సమయంలో అనుచిత ప్రవర్తన, కార్యాలయ క్రమశిక్షణ పాటించకపోవడం తదితర ఆరోపణలు రావడంతో క్రమశిక్షణా చర్యలు సిఫార్సు చేయడంతో సోమవారం మధ్యాహ్నం నుంచి విచారణ పూర్తయ్యే వరకు సస్పెన్షన్ అమల్లో ఉంటుందని ఆ ఉత్తర్వులో తెలిపారు. సస్పెన్షన్ కాలంలో ముందస్తు అనుమతి లేకుండా ప్రధాన కార్యాలయం విడిచి వెళ్లకూడదని ఆదేశించారు.
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పేద విద్యార్థికి ఉచిత ఇంజినీరింగ్ సీటు● ముందుకొచ్చిన జ్యోతిష్మతి కళాశాల యాజమాన్యంతిమ్మాపూర్/ముస్తాబాద్: ఆ తల్లి చివరి కోరిక నెరవేరింది. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో కొడుకును ఇంజినీరింగ్ చదివించలేకపోతున్నానని ఆ మాతృమూర్తి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ సంఘటనకు ‘సాక్షి’ అక్షర రూపం ఇచ్చింది. ‘సాక్షి’లో వచ్చిన కథనానికి కరీంనగర్లోని జ్యోతిష్మతి కళాశాల యాజమాన్యం స్పందించింది. మానవత్వంతో ఆ తల్లి చివరి కోరికను నెరవేర్చింది. ముస్తాబాద్ మండలం ఆవునూరుకు చెందిన బండి లావణ్య పదిహేను రోజుల క్రితం కొడుకు ఇంజినీరింగ్ చదువుకు ఫీజు చెల్లించలేకపోతున్నానని మనోవేదనతో ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. లావణ్య భర్త రవీందర్ ఉపాధి కోసం దుబాయ్ వెళ్లాడు. ఈ సంఘటనపై సాక్షి ఈనెల 24న ‘చితికి పోతున్నారు’ శీర్షికన కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఈ కథనానికి కరీంనగర్ జ్యోతిష్మతి ఇంజినీరింగ్ కళాశాల యజమాని జువ్వాడి సాగర్రావు స్పందించారు. వికాస్కు జ్యోతిష్మతి కళాశాలలో పూర్తి ఉచిత బీటెక్ ప్రవేశం కల్పిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. నాలుగేళ్లపాటు హాస్టల్ వసతి కూడా ఉచితంగా అందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఏ విద్యార్థి భవిష్యత్తుకు అడ్డంకి కాకూడదనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వికాస్.. చైర్మన్ జువ్వాడి సాగర్రావు, సెక్రటరీ జువ్వాడి సుమిత్సాయిలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. గ్రామస్తులు బైరి శ్రీనివాస్గౌడ్, ఆశాగౌడ్, సావిత్రి తదితరులు సాగర్రావు, సుమిత్సాయిలకు, సాక్షికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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నేడు నేరెళ్లకు కల్వకుంట్ల కవిత● బాధితులకు తెలంగాణ రక్షణ సేన చీఫ్ పరామర్శ ● న్యాయపోరాటానికి అండగా ఆర్థికసాయంసాక్షిప్రతినిధి,కరీంనగర్: తెలంగాణ రక్షణ సేన చీఫ్ కల్వకుంట్ల కవిత నేరెళ్లలో పర్యటించనున్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో సంచలనం రేపిన నేరెళ్ల ఘటన బాధితులను పరామర్శించేందుకు ఆమె వస్తున్నారు. 2017లో పోలీసుల థర్డ్ డిగ్రీలో తీవ్రంగా గాయపడి 9 ఏళ్ల పాటు అనేక ఇబ్బందులు పడి ఇటీవల కన్నుమూసిన గంధం గోపాల్ కుటుంబ సభ్యులను కవిత మంగళవారం ఉదయం 10.30 గంటలకు పరామర్శిస్తారు. కొంతకాలం క్రితం నేరెళ్ల బాధితులు కవితను కలిసి తమ గోడు చెప్పుకోగా వారికి అన్నివిధాల అండగా నిలుస్తానని హామీ ఇచ్చారు. వారి న్యాయపోరాటానికి కొంత సాయం అందించారు. నేరెళ్ల దురాగతంలో భాగస్వాములుగా ఉన్న వారికి న్యాయపరంగా శిక్షపడే వరకు బాధితులకు వెన్నంటి ఉంటానని కవిత భరోసా ఇచ్చారు. అందులో భాగంగానే మంగళవారం ఆమె బాధితుల కుటుంబాలతో మాట్లాడుతారు. ఘటన నేపథ్యం మిడ్ మానేరు రిజర్వాయర్లో ముంపునకు గురయ్యే మానేరునదిలో ఇసుక తవ్వకాలకు 2017లో అప్పటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. అప్పటి నేతలు మానేరు నది నుంచి పెద్దఎత్తున ఇసుక తీసి లారీల్లో హైదరాబాద్ తరలించి పెద్ద ఎత్తున సొమ్ము చేసుకున్నారు. ఇసుక తరలిస్తున్న లారీలతో సిరిసిల్ల ప్రాంతంలో అనేక ప్రమాదాలు జరిగాయి. 2017 జూలై 2న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లి మండలం జిల్లెల్ల వద్ద ఇసుక లారీ ఢీకొని నేరెళ్లకు చెందిన రైతు బదనపు భూమయ్య చనిపోయారు. భూమయ్య మరణంతో భగ్గుమన్న గ్రామస్తులు నేరెళ్లలో ఇసుక లారీలను తగులబెట్టారు. ఈ ఘటనకు బాధ్యులుగా గ్రామానికి చెందిన 8 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి వారిపై థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించారు. కరీంనగర్ జైలుకు తరలించిన తర్వాత 8 మంది బాధితుల్లో నలుగురు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురి కావడంతో వారిని కరీంనగర్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ డాక్టర్ల పరిశీలనలో థర్డ్ డిగ్రీ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. అప్పటి పోలీసుల చిత్ర హింసల నుంచి బాధితులు ఇప్పటికీ కోలుకోలేదు. నేరెళ్ల బాధితుల్లో ఒకరైన గంధం గోపాల్ ఇటీవల మృతిచెందారు. మరో బాధితుడు పెంట బాణయ్య కిడ్నీల సమస్యతో బాధ పడుతున్నాడు. మిగతా వారు తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
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మీరాబాయి చానుబంగారు స్ఫూర్తి...కరీంనగర్స్పోర్ట్స్: గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ గేమ్స్–2026లో భారత వెయిట్లిఫ్టింగ్ స్టార్ మీరాబాయి చాను స్వర్ణ పతకం సాధించడం దేశవ్యాప్తంగా క్రీడాకారుల్లో నూతనోత్సాహం నింపింది. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి వెయిట్లిఫ్టింగ్లో రాణించాలని కలలు కంటున్న యువ క్రీడాకారుల్లో ఈ విజయం ఆత్మవిశ్వాసం నింపుతోంది. సరైన శిక్షణ, కఠోరసాధన, లక్ష్యంపై ఏకాగ్రత ఉంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధించడం సాధ్యమేనని ఆమె నిరూపించారు. ఆమె విజయం ఉమ్మడి జిల్లా వెయిట్ లిఫ్టర్లకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోందని జిల్లా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సంఘం ప్రతినిధులు, క్రీడాకారులు పేర్కొన్నారు. కఠోర శ్రమ, క్రమశిక్షణ, లక్ష్యసాధనతో ప్రపంచ వేదికపై విజయాలు సాధించవచ్చని మీరాబాయి మరోసారి నిరూపించారని కొనియాడారు.కామన్వెల్త్ పతకంతో మీరాబాయి చాను జాతీయ స్థాయి పోటీపాల్గొన్న శృతి (కరీంనగర్) మీరాబాయి చాను విజయం మహిళా క్రీడాకారిణులకు గొప్ప ప్రేరణ. కష్టపడి సాధన చేస్తే ఏ లక్ష్యాన్నైనా చేరుకోవచ్చని ఆమె నిరూపించారు. ఆమె విజయాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని మరింత పట్టుదలతో శిక్షణ కొనసాగిస్తాను. ఒకరోజు భారత జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాలనేది నా కల. – ఎం సాయిదుర్గ, జాతీయ వెయిట్లిఫ్టర్