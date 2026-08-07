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West Godavari
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నాణ్యత లేని ఆహారాన్ని అందిస్తే సహించంభీమడోలు: పాఠశాలలు, వసతి గృహాల్లో విద్యార్థులకు నాణ్యత లేని ఆహారాన్ని అందిస్తే సహించేది లేదని రాష్ట్ర ఫుడ్ కమిషన్ సభ్యుడు జక్కంపూడి కృష్ణకిరణ్ హెచ్చరించారు. రెండు రోజుల జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా రెండో రోజైన గురువారం ఆయన పొలసానిపల్లి, భీమడోలు గ్రామాల్లోని గురుకుల, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలు, బాలికల వసతి గృహాల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు. పొలసానిపల్లి గురుకుల పాఠశాలలో వంటగది, బియ్యం, నిత్యావసర సరుకుల నాణ్యత, ఎక్స్పైరీ తేదీలు, స్టాక్ రిజిస్టర్లను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, మధ్యాహ్న భోజనాన్ని రుచి చూశారు. అనంతరం విద్యార్థినులతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై భోజన వసతులపై ఆరాతీశారు. ఈ సందర్భంగా బాలికలు తమ సమస్యలను ఆయనకు లిఖితపూర్వకంగా విన్నవించారు. భోజనంలో ఉప్మా, పులిహోర సరిగా ఉండటం లేదని, చికెన్ సరిగా ఉడకడం లేదని ఫిర్యాదు చేశారు. అలాగే తమకు నచ్చని గోరుచిక్కుడు వంటి కూరగాయలనే ఎక్కువగా వండి పెడుతున్నారని, తాగునీటి ఎద్దడి కూడా ఉందని తెలిపారు. విద్యార్థులకు రుచికరమైన, శుభ్రమైన ఆహారాన్ని అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రిన్సిపాల్దేనని స్పష్టం చేసిన ఆయన, ఈ సమస్యలను జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్తానని హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం భీమడోలు జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలను తనిఖీ చేసి, స్టోర్ రూమ్, వంట పరిసరాలు అపరిశుభ్రంగా ఉండటంపై హెచ్ఎంను ప్రశ్నించారు. అలాగే భీమడోలు బాలికల వసతి గృహం శిథిలావస్థకు చేరిందని, తమను వేరే ప్రాంతానికి తరలించాలని కోరిన విద్యార్థినుల విజ్ఞప్తిపై స్పందిస్తూ, ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరిస్తానన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు ఆహార భద్రత కల్పించడమే ఫుడ్ కమిషన్ ముఖ్య ఉద్దేశమని, నాణ్యత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ పడేది లేదన్నారు. పర్యటనలో భాగంగా టి.నరసాపురం పరిధిలోని సాగిపాడు అంగన్వాడీ కేంద్రం మూసివేసి ఉండడాన్ని, ద్వారకాతిరుమల మండలంలోని ఒక పాఠశాలలో 300 కోడిగుడ్లు కుళ్లిపోవడాన్ని గుర్తించామన్నారు. ఈ లోపాలన్నింటిపై సమగ్ర నివేదిక తయారు చేసి కమిషన్ చైర్మన్, సంబంధిత అధికారులకు అందజేస్తామని తెలిపారు. ఈ తనిఖీల్లో సీఎస్డీటీ భరత్కుమార్, ఎంఈఓ–2 అయినపర్తి భాస్కర్కుమార్, ఐసీడీఎస్ పీఓ ఎంఎస్ రాజశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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డీఎస్సీ అక్రమాలపై సమరభేరిఉత్సాహంగా క్రీడా పోటీలు ఏలూరు అల్లూరి సీతారామరాజు స్టేడియంలో జిల్లా స్థాయి అమరావతి చాంపియన్షిప్ పోటీలను గురువారం ప్రారంభించారు. 8లో uకాళ్లకూరు వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం నానాటికి అభివృద్ధి చెందుతోంది. దాతల సహకారంతో ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. 8లో uశుక్రవారం శ్రీ 7 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026సాక్షి, భీమవరం: డీఎస్సీ –2025 నియామకాల్లో అవకతవకలు, పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారాలను నిరసిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ చేపట్టిన రిలేదీక్షలు గురువారం జిల్లా అంతటా మొదలయ్యాయి. పార్టీ శ్రేణులు, డీఎస్సీ బాదిత అభ్యర్థులు, విద్యార్థి, యువజన సంఘాల ప్రతినిధులు, ఉపాధ్యాయులు, మేధావులు నడుమ పార్టీ నేతలు శిబిరాలను ప్రారంభించారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ దర్యాప్తు జరిపించి అర్హులకు న్యాయం చేయాలని, మంత్రి పదవికి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్పొరేట్ స్కూళ్లకు కొమ్ముకాస్తూ ప్రభుత్వ విద్యావ్యవస్థను చంద్రబాబు సర్కారు నిర్వీర్యం చేస్తోందని నిప్పులు చెరిగారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులకు విద్యాకానుక కిట్లు అందజేయాలని, పూర్తిస్థాయిలో ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు విడుదల చేయా లని, హాస్టల్ విద్యార్థులకు వసతి దీవెన పథకాన్ని అమలుచేయాలని, నిరుద్యోగ యువతకు నెలనెలా రూ. మూడు వేలు భృతి చెల్లించాలని నినదించారు. తణుకులోని ఎంపీడీఓ కార్యాలయం సమీపంలో రిలే దీక్షల శిబిరాన్ని పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ముదునూరి ప్రసాదరాజు, పార్లమెంట్ పరిశీలకుడు, రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి ముదునూరి మురళీకృష్ణంరాజు ప్రారంభించారు. పాలకొల్లు, నరసాపురంలోని దీక్షా శిబిరాలను సందర్శించారు. తణుకు పరిశీలకుడు కొట్టు వెంకటనాగు, లీగల్ సెల్ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి వెలగల సాయిబాబారెడ్డి, పంచాయితీరాజ్ వింగ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వడ్లూరి సీతారాం పాల్గొన్నారు. ఆచంటలోని కచేరి సెంటర్ వద్ద నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ చెరుకువాడ శ్రీరంగనాథరాజు ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభమైన దీక్షల్లో ఎస్సీ కమిషన్ మాజీ సభ్యుడు చెల్లెం ఆనంద ప్రకాష్, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి దంపనబోయిన బాబూరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. తాడేపల్లిగూడెంలోని పోలీస్ ఐలాండ్ వద్ద నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ వడ్డి రఘురాంనాయుడు ఆధ్వర్యంలో రిలేదీక్షలు ప్రారంభించారు. భీమవరంలోని ప్రకాశంచౌక్ వద్ద నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ చినమిల్లి వెంకటరాయుడు ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటుచేసిన దీక్షల్లో ఎమ్మెల్సీ కవురు శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఏఎస్ రాజు, రైతు విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి అల్లూరి రవిరాజు, విద్యార్థి విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి గంటా రాహుల్, మహిళా విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పాలవెల్లి మంగ పాల్గొన్నారు. పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ముదునూరి ప్రసాదరాజు ఆధ్వర్యంలో నరసాపురం అంబేడ్కర్ సెంటర్ వద్ద దీక్షలు నిర్వహించారు. సీజీసీ సభ్యుడు పీడీ రాజు, పార్టీ నేతలు పాల్గొన్నారు. పాలకొల్లులోని గాంధీబొమ్మల సెంటర్ వద్ద దీక్షా శిబిరంలో పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి గుడాల గోపి, మాజీ ఎమ్మెల్సీ మేకా శేషుబాబు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి యడ్ల తాతాజి, గుణ్ణం నాగబాబు, చిగురుపాటి సందీప్, రాష్ట్ర మహిళా విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శి కర్రా జయ సరిత పాల్గొన్నారు. ఉండి నియోజకవర్గ కో–ఆర్డినేటర్ మంతెన యోగీంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో కాళ్లలోని బస్టాండు వద్ద ఏర్పాటుచేసిన దీక్షల్లో క్షత్రియ కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్మన్ పాతపాటి శ్రీనివాసరాజు, బీసీ సెల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు కొండేటి శివకుమార్, ఆర్టీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి బడుగు బాలాజి పాల్గొన్నారు. దీక్షాదక్షత నియోజకవర్గాల్లో వైఎస్సార్సీపీ రిలే దీక్షలు తరలివచ్చిన పార్డీ కేడర్, యువత, మేధావులు సీబీఐ విచారణ, లోకేష్ రాజీనామాకు డిమాండ్
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ఎల్నినోపై రైతులకు అవగాహనకాళ్ల: ఎల్నినో ప్రభావంతో తగ్గుతున్న వర్షపాతం, పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలను తట్టుకునేందుకు రైతులకు అవగాహన కల్పించేలా కేవీకే, ఆంగ్రూ శాస్త్రవేత్తల బృందం గురువారం కాళ్ళ మండలంలోని కోపల్లె, సీసలి, కాళ్ళ, బొండాడ గ్రామాల్లో పర్యటించింది. పొలాలను పరిశీలించిన అనంతరం రైతులతో సమావేశమయ్యారు. కేవీకే కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ ఎన్.మల్లికార్జునరావు మాట్లాడుతూ వర్షపాతానికి అనుగుణంగా సాగు ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలని సూచించారు. నేలలో తేమను నిలిపేందుకు మల్చింగ్, అంతర దుక్కి పద్ధతులు పాటించాలని, సకాలంలో సమతుల్య ఎరువులు వేయాలని తెలిపారు. కరవును తట్టుకునే, స్వల్పకాలిక పంట రకాలను ఎంచుకోవాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో వ్యవసాయాధికారి పి.రమేష్ నాయుడు, శాస్త్రవేత్తలు, రైతులు పాల్గొన్నారు. తణుకు అర్బన్: అంతర్జాతీయ సాహితీ సంస్థ విశ్వసాహితీ కళావేదిక నిర్వహించిన జాతీయ స్థాయి కవితల పోటీల్లో తణుకుకు చెందిన ప్రముఖ కవి వీఎస్వీ ప్రసాద్ రెండు పురస్కారాలు సాధించారు. కనిపించని గాయం, గుండెకో వ్యథ అనే అంశాలపై నిర్వహించిన ఈ పోటీల్లో టాప్–20లో నిలిచినందుకు కళావేదిక అధ్యక్షురాలు కొల్లి రమాదేవి, జడ్జిలు జి.భవాని, అంజనీకుమారి, భవానిదేవి, సత్తివాడ శ్రీకాంత్, జంధ్యాల శరత్ బాబు, గేదెల శివప్రసాద్ ఆయనను అభినందించారు. చింతలపూడి (జంగారెడ్డిగూడెం) : ఎర్రకాలువ మిగులు భూమిలో సాగు చేసిన వరి పంటను కొంతమంది ఉద్దేశపూర్వకంగా ట్రాక్టర్తో దున్ని ధ్వంసం చేశారని, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని బాధిత రైతు ఏలేటి విశ్వేశ్వరరావు డిమాండ్ చేశారు. గురువారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ హైకోర్టు పరిధిలోని ఈ భూమిలో పంట సాగు చేసుకుంటున్న తమకు రక్షణ కల్పించాలని కోరినా అధికారులు స్పందించలేదని వాపోయారు. అనంతరం స్థానిక సచివాలయం వద్ద గ్రామస్తులతో కలిసి నిరసన తెలిపారు. స్పందించకుంటే ఇరిగేషన్ కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళన చేస్తామని హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో సీతా, బొక్క వెంకటేశు, కలపాల వెంకయ్య, ఎడ్లపల్లి దుర్గారావు, ఎంకమ్మ, కలపాల నాగభూషణం, శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు. ముసునూరు: ఇంజిన్ ఆపకుండా నిర్లక్ష్యంగా న్యూట్రల్లో ఉంచిన ట్రాక్టర్ వెనుకకు వచ్చి ఢీకొనడంతో ఒకరు మృతి చెందిన సంఘటన ముసునూరులో చోటు చేసుకుంది. ఎస్సై ఎం.చిరంజీవి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గ్రామానికి చెందిన పాకనాటి వెంకటేశ్వరరావు (64) పశువులను మేతకు తోలుకెళ్తుండగా, సందు దారిలో ఆగి ఉన్న ట్రాక్టర్ ఒక్కసారిగా వెనక్కి వచ్చి ఢీకొట్టింది. ట్రాక్టర్ చక్రం తలపై నుంచి వెళ్లడంతో ఆయన అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మృతదేహానికి నూజివీడు ఏరియా ఆసుపత్రిలో పోస్టుమార్టం నిర్వహించి బంధువులకు అప్పగించారు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు కుమారులు, కుమార్తె ఉన్నారు. వీరవాసరం: మండలంలోని పెరికిపాలెం గ్రామంలో ప్రమాదవశాత్తూ విద్యుత్ తీగలు తెగిపడటంతో రెండు గేదెలు మృత్యువాత పడ్డాయి. గ్రామానికి చెందిన సనకం వెంకటేశ్వరరావుకు చెందిన పశువుల పాక వద్ద గురువారం విద్యుత్ వైర్లు తెగిపడ్డాయి. ఈ ప్రమాదంలో పాక వద్ద ఉన్న పాడి గేదె, దూడ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాయి. బాధితుడు తీవ్రంగా నష్టపోవడంతో ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని బాధితుడికి పరిహారం అందించి న్యాయం చేయాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు. ఉండి: అదనపు కట్నం కోసం వేధిస్తున్న భర్త, అత్తలపై ఓ మహిళ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. వివరాల ప్రకారం ఉండి శివారు నక్కరాజుగుంట ప్రాంతానికి చెందిన అందుకూరి మౌనిక, అందుకూరి కిరణ్లు 2011లో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వివాహ సమయంలో రూ.5 లక్షలు కట్నంగానూ, ఐదు కాసులు బంగారం ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం కిరణ్ హైదరాబాద్లో ఉంటూ మరో మహిళతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని, ఇటీవల ఆమె అత్తతో కలిసి అదనంగా రూ.2 లక్షలు నగదు తేవాలని వేధిస్తున్నాడు. దీంతో మైనిక పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో ఎస్సై హెచ్.మల్లికార్జునరావు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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మళ్లీ తప్పించుకున్న పెద్దపులిఅంకన్నగూడెం అటవీ ప్రాంతంలో సంచారం బుట్టాయగూడెం: గత కొద్ది రోజులుగా అటవీశాఖ అధికారులకు చిక్కకుండా ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్న పెద్దపులి గురువారం కూడా వారికి చిక్కకుండా తప్పించుకుంది. పులిని బంధించేందుకు సుమారు 400 మందికి పైగా సిబ్బంది ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ, అది దొరకకుండా తిరుగుతూ చుక్కలు చూపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ పులి జీలుగుమిల్లి మండలం అంకన్నగూడెం అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. గత నాలుగు రోజులుగా పెద్దపులి ఏ ఒక్క పశువుపై దాడి చేసిన సంఘటన జరగలేదు. అయినప్పటికీ, పులి ప్రస్తుతం మంచి ఆకలితో ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. గురువారం రాత్రి 10 గంటల వరకు పులిని బంధించేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించినప్పటికీ, అది తప్పించుకు తిరుగుతోందని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం పులి సంచరిస్తున్న ప్రదేశానికి కొద్ది దూరంలోనే తెలంగాణ ప్రాంతం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాత్రికి పెద్దపులి తెలంగాణ వైపు వెళ్తుందా, లేక మళ్లీ గుబ్బల మంగమ్మ గుడి వైపు వెళ్తుందా అని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు అనువైన ప్రదేశాల్లోనే పులి సంచరించినప్పటికీ, అటవీశాఖ అధికారుల వ్యూహాలను తిప్పికొడుతూ తప్పించుకు తిరుగుతోంది. ఒకవేళ పులి అటు తెలంగాణ వైపు వెళ్లినా, ఇటు గుబ్బల మంగమ్మ గుడి వైపు వచ్చినా అక్కడ దట్టమైన కొండలు, గుట్టలు, అడవి ఉండటంతో ఈ పరిస్థితుల్లో దానిని పట్టుకోవడం కష్టమేనని భావిస్తున్నారు. పులిని బంధించే ప్రయత్నాల్లో జిల్లా అటవీశాఖ అధికారి సందీప్ రెడ్డి, రాజమండ్రి సీసీఎఫ్ టి.జ్యోతి, జంగారెడ్డిగూడెం, కన్నాపురం రేంజ్ అధికారులు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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దాతల సహకారం.. అభివృద్ధికి శ్రీకారంకాళ్ల : పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఉండి నియోజకవర్గం, కాళ్ల మండలం కాళ్లకూరులో స్వయంభూగా వెలసిన శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం నానాటికీ సుప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. తిరుపతి తరహాలోనే ఏటా స్వామివారి ఊరేగింపు నిర్వహించేందుకు ఆలయ మాడవీధుల నిర్మాణంతో పాటు ఇతర మౌలిక వసతుల కల్పనకు దాతల ప్రోత్సాహంతో సుమారు రూ.3 కోట్లతో ఆలయాభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. ప్రగతిలో ఉన్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ● ఆలయంలోని తూర్పు, ఉత్తర రాజగోపురాలకు దాత గాదిరాజు కిరణ్ కుమార్ వర్మ (కలిగొట్ల కిరణ్) సహకారంతో రూ.10 లక్షల వ్యయంతో రాతి గుమ్మాలు, టేకు తలుపులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ● ఏలూరుపాడు గ్రామానికి చెందిన దాత దాట్ల శ్రీనివాసరాజు ఆర్థిక సహకారంతో రూ.12 లక్షల వ్యయంతో నూతన కేశఖండనశాల భవన నిర్మాణం చేస్తున్నారు. ● రూ.కోటి అంచనా వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న అన్నదాన భవన పనులు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. ప్రభుత్వం నుంచి రూ.60 లక్షలు, దాతల నుంచి రూ.40 లక్షలతో దీనిని నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో రూ.25 లక్షల వ్యయంతో భగవాన్ ట్రేడర్స్ అధినేత నడింపల్లి వెంకట రామరాజు సహకారంతో నూతన వంటశాల, గొట్టుముక్కల వెంకట సత్యనారాయణరాజు సహకారంతో టైల్స్ పనులు చేపడుతున్నారు. ● అన్నదాన భవనాన్ని ఆనుకుని ముదునూరి వెంకట శివరామరాజు (పాందువ్వ శివ) సహకారంతో రూ.11.50 లక్షల వ్యయంతో 123 అడుగుల షెడ్ నిర్మిస్తున్నారు. ● మాడవీధుల ఏర్పాటు, అన్నదాన భవన మార్గం కోసం భక్తులు స్వచ్ఛందంగా 13 సెంట్ల (15 అడుగుల వెడల్పు) భూమిని అందజేశారు. అలాగే మాడవీధుల కోసం రూ.99 లక్షలతో ఐదున్నర సెంట్ల స్థలాన్ని కొనుగోలు చేశారు. దీనికి గాను దాతలు ఇప్పటివరకు రూ.55 లక్షలు అందించగా, మరో రూ.44 లక్షలు సేకరించాల్సి ఉంది. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలివే ● మాడవీధుల నిర్మాణానికి అడ్డుగా ఉన్న పాత వంటశాలను తొలగించి దాతల సహకారంతో కొత్త వంటశాల, ప్రసాదం ప్యాకింగ్ భవనం, ఆలయ కార్యాలయాన్ని నిర్మించనున్నారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్–అక్టోబర్ నెలల్లో పనులు ప్రారంభించి, నూతన సంవత్సరం నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ● దేవస్థాన ప్రాంగణంలో రూ.80 లక్షల అంచనా వ్యయంతో నూతన మండపాన్ని నిర్మించనున్నారు. అక్టోబర్–నవంబర్ మాసాల్లో పనులు ప్రారంభించి నూతన సంవత్సరానికి భక్తులకు అందుబాటులోకి తెస్తారు. ● భక్తులకు స్వామివారి మూలవిరాట్ స్పష్టంగా కనిపించేలా ప్రస్తుతం గుడిలో ఉన్న 4 గుమ్మాలను మార్చి నూతనంగా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ● తూర్పు రాజగోపురం వద్ద దానితో సమాన ఎత్తు కలిగిన భారీ ఆంజనేయస్వామి విగ్రహాన్ని వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి ఆవిష్కరించేలా ఒక దాత ముందుకు వచ్చారు. ● ప్రస్తుతం శిథిలావస్థకు చేరిన దక్షిణం వైపు కాంపౌండ్ వాల్ను పునర్నిర్మించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నారు. కాళ్లకూరు వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో రూ.3 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా స్వామివారి సేవలో తరించేందుకు భక్తులు, దాతలు విరివిగా విరాళాలు అందిస్తున్నారు. పెద్ద తిరుపతి మాదిరిగా మాడవీధులు, అన్నదాన భవనం, కేశఖండన శాల వంటి నిర్మాణాలు చేపడుతున్నాం. స్వామివారి కృప దాతలు, భక్తులపై ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. – అడ్డాల శివరామరాజు, ఆలయ చైర్మన్ కలియుగ దైవమైన కాళ్లకూరు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయాభివృద్ధికి కృష్ణా, ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల నుంచి భక్తులు, దాతలు విశేషంగా ముందుకు వస్తున్నారు. ధర్మకర్తల మండలి ఆధ్వర్యంలో దాతలను ప్రోత్సహిస్తూ ఆలయంలో మరిన్ని సౌకర్యాల కల్పనకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. – ఎం.అరుణ్ కుమార్, ఆలయ ఈఓ
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ఆరోగ్యకర సమాజానికి తల్లిపాలే పునాదిభీమవరం: ఆరోగ్యకర సమాజానికి తల్లిపాలే పునాది అని కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి అన్నారు. తల్లిపాల వారోత్సవాల సందర్భంగా గురువారం భీమవరం పట్టణంలోని ఇందిరాగాంధీ మునిసిపల్ ప్రైమరీ పాఠశాల అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని సందర్శించిన సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడారు. బిడ్డ పుట్టిన మొదటి గంటలోనే ముర్రుపాలు తప్పనిసరిగా పట్టించడం వల్ల అవి బిడ్డకు మొదటి టీకాగా పనిచేసి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయన్నారు. శిశువుకు మొదటి ఆరు నెలల వరకు కేవలం తల్లిపాలు మాత్రమే ఇవ్వాలన్నారు. గర్భిణులు, బాలింతలు ఆహారంలో పప్పులు, ఆకుకూరలు, పాలు, గుడ్లు వంటి పోషకాలు ఉన్నవాటిని తీసుకోవాలని, అంగన్వాడీల ద్వారా అందించే సంపూర్ణ పోషణ కిట్లను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో సీ్త్ర, శిశు సంక్షేమ శాఖ ఇన్చార్జ్ పీడీ పి.విజయలక్ష్మి, భీమవరం సీడీపీఓ టీకేవీ లక్ష్మీకాంతం, సూపర్వైజర్ డి.అనిల్కుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పోడు భూముల వసూళ్ల ఆరోపణలు నిరాధారంటేకూరు గిరిజనుల వెల్లడి వేలేరుపాడు: పోడు భూముల పట్టాల పేరుతో తాము డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు వస్తున్న ఆరోపణల్లో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని వేలేరుపాడు మండలం టేకూరుకు చెందిన పూరెం రమేష్, కట్కూరు జీసీసీ సేల్స్మ్యాన్ పూరెం వెంకటేశ్వర్లు, నూపా శ్రీనివాసరావు, నూపా వెంకటేశ్వర్లు, పూరెం నవీన్ స్పష్టం చేశారు. గురువారం వేలేరుపాడులో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో తమపై వచ్చిన ప్రచారాన్ని వారు తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న తమకు పోడు భూముల వ్యవహారంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు. టేకూరు గ్రామంలో అసలు 200 ఎకరాల పోడు భూమే లేదని తెలిపారు. ఏ ఆధారాలు లేకుండా గిరిజనుల నుంచి పట్టాల పేరుతో ఎకరానికి రూ.2 లక్షల చొప్పున, మొత్తం రూ.1.20 కోట్లు వసూలు చేశామంటూ కొన్ని మీడియా సంస్థలు అసత్య కథనాలు ప్రసారం చేయడం అత్యంత బాధ్యతారాహిత్యమన్నారు. తాము ఎవరి వద్ద ఒక్క పైసా కూడా తీసుకోలేదని, వసూలు చేసినట్లు ఆధారాలు ఉంటే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవచ్చని సవాలు చేశారు. తమ ఎదుగుదల ఓర్వలేక, పరువు ప్రతిష్టలను, ప్రజల్లో ఉన్న విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసేందుకు కొందరు కుట్రపూరితంగా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆధారాలు లేకుండా అసత్య ప్రచారాలు చేస్తే న్యాయస్థానంలో పరువునష్టం దావాతో పాటు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
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కూటమి ప్రభుత్వానిది దుర్మార్గ పాలనతాడేపల్లిగూడెం అర్బన్: రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు కూటమి ప్రభుత్వం దుర్మార్గ పాలన సాగిస్తోందని మాజీ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ ధ్వజమెత్తారు. తాడేపల్లిగూడెంలో గురువారం ఆయన విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. దేవరపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పర్యటనకు పోలీసులు తగిన భద్రత కల్పించలేదని విమర్శించారు. జగన్ వచ్చే హెలీప్యాడ్ ప్రాంతాన్ని హైవేకు పక్కనే ఏర్పాటు చేయడం కుట్రపూరితమన్నారు. జగన్ను దగ్గర నుంచి చూసేందుకు భారీగా అభిమానులు తరలివచ్చారని, ఆ సమయంలో పార్టీ నాయకులు, మంత్రులు కిందపడిపోయార న్నారు. తాను కూడా కింద పడిపోగా తాడేపల్లిగూడెం 23వ వార్డుకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త అఖిల్ తనను లేపడంతో మిగిలిన వారిని తాము పైకి లేవదీశామన్నారు. నేతలు, కార్యకర్తలు కిందపడిపోయేలా జనం మీదపడినా పోలీసులు నియంత్రించలేకపోయారని, ఇది చంద్రబాబు, లోకేష్ల కుట్రలో భాగమేనని ఆరోపించారు. అలాగే ప్రభుత్వ శాఖలను అనుయాయులకు అప్పగించి వ్యవస్థలన్నింటినీ నాశనం చేశారని కొట్టు మండిపడ్డారు. రైతులు పండించిన ధాన్యం, మామిడి, మిర్చి వంటి పంటలకు గిట్టుబాటు ధర దక్కకుండా వ్యాపారులు, దళారులతో కూడిన సిండికేట్ దోపిడీ చేస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గత ప్రభుత్వంలో వైఎస్ జగన్ ప్రవేశపెట్టిన అమ్మఒడి పథకాన్ని తల్లికి వందనంగా మార్చి, పూర్తిస్థాయిలో నిధులు విడుదల చేయకుండా నీరుగార్చారని ఆరోపించారు. కొందరికి మాత్రమే అరకొర సొమ్ములు అందాయని విమర్శించారు. డీఎస్సీ–25 నియామకాల్లో మెరిట్ అభ్యర్థులను పక్కనపెట్టి, అర్హత లేని వారి నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసి ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టారని కొట్టు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఈ దుర్మార్గ పాలనను ప్రజలు, ముఖ్యంగా జెన్జీ తరానికి చెందిన యువత నిశితంగా గమనిస్తున్నారని, రాబోయే రోజుల్లో కూటమి ప్రభుత్వానికి ప్రజలే తగిన బుద్ధి చెబుతారని కొట్టు సత్యనారాయణ హెచ్చరించారు. నాయకులు కర్రి భాస్కరరావు, చెన్నా జనార్దన్, ముప్పిడి సంపత్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.మాజీ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ
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సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలినరసాపురం రూరల్ : మున్సిపల్ ఉపాధ్యాయులకు నిలిచిపోయిన పీఎఫ్ ఖాతాల నిర్వహణను వెంటనే పునరుద్ధరించాలని, ఎయిడెడ్ ఉపాధ్యాయులకు కూడా పీఎఫ్ ఖాతాలు కేటాయించాలని ఎస్టీయూ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎఫ్ఏపీటీఓ చైర్మన్ లంకలపల్లి సాయి శ్రీనివాస్ డిమాండ్ చేశారు. గురువారం నరసాపురం పట్టణంలోని మున్సిపల్, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలను సందర్శించిన ఆయన ఉపాధ్యాయ, విద్యారంగ సమస్యలపై మాట్లాడారు. పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న ఆయాలకు బకాయి పడిన వేతనాలను వెంటనే చెల్లించాలని, అందరికీ హెల్త్ కార్డులు మంజూరు చేయాలని కోరారు. తల్లికి వందనం పథకం నిధుల నుంచి ఎయిడెడ్ పాఠశాలలకు కేటాయించాల్సిన రూ.2,000ను వెంటనే విడుదల చేయాలన్నారు. జిల్లాల పునర్విభజన వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్న మున్సిపల్ ఉపాధ్యాయులను అంతర్ యాజమాన్య బదిలీల ద్వారా సొంత జిల్లాలకు పంపాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అలాగే 12వ పీఆర్సీ కమిటీని నియమించాలని, 11వ పీఆర్సీ బకాయిలతో పాటు నిలిచిపోయిన నాలుగు డీఏలను వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇన్–సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులకు టెట్ పరీక్ష నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్టీయూ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కేవీ రామచంద్రరావు, రాష్ట్ర మహిళా విభాగ కన్వీనర్ బాలాకుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో విద్యార్థుల ప్రతిభఉంగుటూరు: అమరావతిలో నిర్వహించిన రాష్ట్రస్థాయి అండర్–17 కబడ్డీ పోటీల్లో ఉంగుటూరు నియోజకవర్గానికి చెందిన విద్యార్థులు ప్రతిభ చాటారు. ఈ పోటీల్లో బాలికల జట్టు ద్వితీయ స్థానంలో నిలవగా, ఆ జట్టుకు నియోజకవర్గం నుంచి ముగ్గురు ఎంపికయ్యారు. ఉంగుటూరుకు చెందిన ఎం.దీక్షిత, పెదనిండ్రకొలను హైస్కూల్ విద్యార్థిని ఎం.ప్రియదర్శిని, కై కరం హైస్కూల్ విద్యార్థిని ఎస్. కనకదుర్గ ఎంపికై న వారిలో ఉన్నారు. అలాగే రాష్ట్రస్థాయి బాలుర కబడ్డీ జట్టుకు నియోజకవర్గానికి చెందిన నలుగురు విద్యార్థులు ఎంపికయ్యారు. పెదనిండ్రకొలను జెడ్పీ హైస్కూల్ విద్యార్థి సీహెచ్ బాబులు, కాగుపాడు జెడ్పీ హైస్కూల్ విద్యార్థి వై.సాయితేజ, గొల్లగూడెం సూర్య స్కూల్ విద్యార్థి టి.సాత్విక్, నారాయణపురం జెడ్పీ హైస్కూల్ విద్యార్థి ఎ.రోహిత్ రాష్ట్ర జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు. కారుమూరి పీఏ సురజిత్పై కేసు నమోదు తణుకు అర్బన్: మాజీ మంత్రి కారుమూరి వెంకట నాగేశ్వరరావు పర్సనల్ అసిస్టెంట్ సురజిత్పై తణుకు రూరల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సోషల్ మీడియాలో తనపై అసత్య ప్రచారం చేశారంటూ తణుకు మండలం దువ్వ గ్రామానికి చెందిన తణుకు ఏఎంసీ చైర్మన్ కొండేటి శివ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై నాళం శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. అక్రమ కేసు మాజీ మంత్రి కారుమూరి వెంకట నాగేశ్వరరావు పర్సనల్ అసిస్టెంట్ సురజిత్పై అక్రమ కేసు నమోదుచేయడం దారుణమని వైఎస్సార్సీపీ లీగల్ సెల్ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి వెలగల సాయిబాబారెడ్డి అన్నారు. తణుకు కూటమి నాయకులు కారుమూరి కుటుంబాన్ని ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని, తాజాగా పీఏ సురజిత్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టారని కేసు నమోదు చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్టు చెప్పారు. కూటమి నాయకుల ఒత్తిడి మేరకు నమోదుచేసిన అక్రమ కేసుపై లీగల్గానే పోరాడతామని స్పష్టం చేశారు.
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కారుమూరిపై దుష్ప్రచారం తగదుతణుకు అర్బన్: మాజీ మంత్రి కారుమూరి వెంకట నాగేశ్వరరావుపై కూటమి నాయకులు ఎంత దుష్ప్రచారం చేసినా, ఎన్ని కుతంత్రాలు పన్నినా భయపడేది లేదని వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ముదునూరి ప్రసాదరాజు, నరసాపురం పార్లమెంట్ పరిశీలకుడు ముదునూరి మురళీకృష్ణంరాజు, తణుకు నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు కొట్టు వెంకట నాగు స్పష్టం చేశారు. తణుకులో డీఎస్సీ అవకతవకలపై గురువారం నిర్వహించిన రిలే నిరాహార దీక్షా శిబిరంలో వారు మాట్లాడారు. ప్రశ్నిస్తున్న గొంతుకలను నొక్కివేయాలనే ఉద్దేశంతోనే కూటమి ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోందని, అయినప్పటికీ తాము దేనికీ వెనకంజ వేసేది లేదన్నారు. కూటమి నేతలు పెడుతున్న ఇబ్బందుల కారణంగానే కారుమూరి కుటుంబం కొంతకాలంగా పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉందని, రానున్న రోజుల్లో వారు మరింత ఉత్సాహంతో పనిచేస్తారని తెలిపారు. తణుకులో కూటమి నాయకులు ఎన్ని కుట్రలు పన్నినా పార్టీ కార్యక్రమాలను ఆపలేరని, పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు భవిష్యత్తులోనూ కార్యక్రమాలను విజయవంతం చేస్తామని వారు తేల్చిచెప్పారు. భీమవరం: జన విజ్ఞాన వేదిక ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే చెకుముకి సైన్స్ సంబరాల పోస్టర్ను గురువారం కలెక్టరేట్లోని విద్యాశాఖ కార్యాలయంలో జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి ఓవీఎస్ అనిల్కుమార్ ఆవిష్కరించారు. చెకుముకి జిల్లా కన్వీనర్ రేపాక వెంకన్న బాబు మాట్లాడుతూ చెకుముకి సంబరాలు పాఠశాల స్థాయిలో ఈనెల 27న, మండల స్థాయిలో సెప్టెంబరు 11న, జిల్లా స్థాయిలో సెప్టెంబరు 27న, రాష్ట్ర స్థాయిలో నవంబర్ 1వ తేదీ నుంచి మూడు రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. 8, 9, 10వ తరగతి విద్యార్థులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో జేవీవీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మల్లుల శ్రీనివాస్, ఉపాధ్యక్షుడు చింతపల్లి ప్రసాదరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. భీమవరం: జిల్లాలో పెనుగొండ, తాడేపల్లిగూడెం మండల విద్యాశాఖాధికారులను సస్పెండ్ చేసినట్లు జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి ఓవీఎస్ అనిల్కుమార్ గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. పెనుగొండ విద్యాశాఖాధికారి డి.శుభాకరరావు, తాడేపల్లిగూడెం విద్యాశాఖాధికారి వి.హనుమలపై వచ్చిన ఆరోపణలపై ప్రాథమిక విచారణ నివేదిక ఆధారంగా వీరిని విధుల నుంచి సస్పెండ్ చేసినట్లు అనిల్కుమార్ తెలిపారు. ఫ్యాప్టో హర్షం : అవినీతి వ్యవహారాలు, లంచగొండితనం, కక్ష సాధింపులతో ఉపాధ్యాయులను బెదిరించిన పెనుగొండ, తాడేపల్లిగూడెం మండల విద్యాశాఖ అధికారులను సస్పెండ్ చేయడం పట్ల ఫ్యాప్టో గురువారం ఒక ప్రకటనలో హర్షం వ్యక్తం చేసింది. రెండు నెలలుగా ఫ్యాప్టో జిల్లా కమిటీ చేసిన ఐక్య ఉద్యమాలు, పోరాటాల ఫలితంగానే ఈ చర్యలు తీసుకున్నారని ఫ్యాప్టో జిల్లా యూనిట్ అధ్యక్షుడు పీఎస్ విజయరామరాజు, జనరల్ సెక్రటరీ జి.ప్రకాశం ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. భీమవరం: జిల్లాలో గురువారం జరిగిన టెట్ పరీక్షలకు 381 మంది హాజరయ్యారని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి ఓవీఎస్ అనిల్కుమార్ తెలిపారు. పరీక్షకు 415 మంది అభ్యర్థులు హాజరుకావాల్సి ఉండగా 34 మంది గైర్హాజరయ్యారని, పరీక్షలు ప్రశాంతంగా జరిగాయని పేర్కొన్నారు. భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): జిల్లా కలెక్టరేట్ ఛాంబర్లో గురువారం రాష్ట్రీయ బాలల స్వాస్థ్య కార్యక్రమం అమలుపై కలెక్టర్ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. పుట్టిన పిల్లల నుంచి 18 ఏళ్ల వయస్సు వరకు ఉన్న వారందరికీ ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించి, ఆ వివరాలను ఆన్లైన్లో నమోదు చేయాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. స్క్రీనింగ్లో ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నట్లు తేలిన పిల్లలను ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకు లేదా జిల్లా బాలల సత్వర చికిత్స కేంద్రానికి పంపాలని సూచించారు. జిల్లా ఆసుపత్రిలోని బాలల సత్వర చికిత్స కేంద్రం పనితీరు, సిబ్బంది సేవలపై నివేదికలను పరిశీలించి, ప్రజలు ఆ సేవలను పూర్తిగా వినియోగించుకునేలా తగు ఏర్పాట్లు చేయాలని వైద్యాధికారులను ఆదేశించారు.
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ఉత్సాహంగా క్రీడా పోటీలుఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): నేటి యువత కూడా దేశం గర్వించే క్రీడాకారులుగా ఎదగాలని ఎమ్మెల్యే బడేటి చంటి పిలుపునిచ్చారు. స్థానిక అల్లూరి సీతారామరాజు స్టేడియంలో జిల్ల స్థాయి అమరావతి ఛాంపియన్షిప్ పోటీలను గురువారం ఆయన ప్రారంభించారు. జిల్లాలో నియోజకవర్గ స్థాయి ఎంపికలు గత నెల 27 నుంచి 31 వరకు 7 నియోజకవర్గాలలో నిర్వహించామని జిల్లా క్రీడాభివృద్ధి అధికారి ఎస్ఏ అజీజ్ తెలిపారు. మొత్తం 1,200 మంది క్రీడాకారులను 12 క్రీడాంశాల్లో జిల్లా స్థాయి టోర్నమెంట్కు ఎంపిక చేశామన్నారు. పోటీల తొలిరోజు ఆర్చరీ, అథ్లెటిక్స్, చెస్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్, అండర్–17 విభాగంలో వాలీ బాల్, కబడ్డీ, ఖో–ఖో అంశాల్లో జిల్లా స్థాయి ఎంపికలు, నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో శాప్ డైరెక్టర్ కె.జగదీశ్వరి, ఏలూరు మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ ఎం.పార్థసారధి, ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ బడేటి వెంకట రామయ్య, అథ్లెటిక్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అదిరెడ్డి సత్యనారాయణ, స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ కార్యదర్శి అలివేలు మంగ, సెట్వెల్ సీఈఓ కేఎస్ ప్రభాకరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. వాలీబాల్ పోటీల్లో తలపడుతున్న క్రీడాకారులు
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అటవీ భూముల్లో అక్రమ మైనింగ్ముసునూరు: మండల పరిధిలోని బలివే, గోపవరం శివారు వెంకటాపురం అటవీ భూముల్లో అక్రమ మట్టి, గ్రావెల్ తవ్వకాలు యథేచ్ఛగా సాగుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. గ్రామానికి చెందిన టీడీపీ నేతలు నలుగురు కలిసి సిండికేట్గా ఏర్పడి ఈ దందా కొనసాగిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. ట్రాక్టర్ ట్రక్కు రూ.1,000 నుంచి రూ.1,500 వరకు విక్రయిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. అలాగే వాహనాలను వేగంగా నడుపుతూ భయాందోళనకు గురిచేస్తున్నారని, ప్రశ్నిస్తే దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అనుమతి లేకుండా మట్టి తోలకాలు నిర్వహించడంపై ప్రశ్నిస్తే, అనుమతి ఉందని, ఒకసారి, పర్మిషన్ లేకపోయినా మమ్మల్ని ఆపేది ఎవడు అంటూ దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. అటవీ భూముల్లో మట్టి తవ్వకాలకు డబ్బులు ఇచ్చి అనుమతి తెచ్చుకున్నాం అని ధీమాగా సమాధానం చెబుతున్నారని పలువురు పేర్కొంటున్నారు. సంబంధిత అటవీ, రెవెన్యూ, మైనింగ్, పోలీస్ అధికారులు వెంటనే స్పందించి అక్రమ తవ్వకాలను నిలిపివేయాలని గ్రామీణులు కోరుతున్నారు.
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ఏలూరు జీజీహెచ్లో అమానుష ఘటనబాలింతకు హెచ్ఐవీ అంటూ వైద్యుల నిర్లక్ష్యం ఏలూరు టౌన్: ఏలూరు సర్వజన ఆసుపత్రిలో పేదవర్గాల ప్రజలకు సరైన వైద్య సేవలు అందడం లేదు. అప్పులు చేసి కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు వెళ్లలేని స్థితిలో ఉన్న పేదలు ఏలూరు జీజీహెచ్కు వైద్యం కోసం వస్తుంటారు. అయితే, ఇక్కడ గర్భిణులు, బాలింతలు పడుతున్న పాట్లు వర్ణనాతీతంగా మారాయి. రోజుకో సంఘటనతో ఏలూరు జీజీహెచ్లోని ఎంసీహెచ్ వైద్యులు, సిబ్బంది ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా, ఒక బాలింతకు రక్త పరీక్షల రిపోర్టులో హెచ్ఐవీ పాజిటివ్ వచ్చిందంటూ వైద్యులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బంధువులందరినీ పిలిచి అందరి ముందూ అవమానకరంగా మాట్లాడారని బాధితులు చెబుతున్నారు. తీరా బుధవారం అదే బాలింతకు ఏలూరులోని ప్రైవేటు ల్యాబ్లో రక్త పరీక్షలు చేయించగా ‘నెగిటివ్’ రావడంతో బాధితురాలి భర్త, బంధువులు ఏలూరు జీజీహెచ్లో ఆందోళనకు దిగారు. వైద్యులు, సిబ్బంది తీరుపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ వారిపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అసలేం జరిగిందంటే? ఏలూరు జిల్లా కై కలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నుంచి ఓ మహిళ ప్రసూతి కోసం ఏలూరు సర్వజన ఆసుపత్రిలో చేరింది. ఆమె జీజీహెచ్లో చేరిన వెంటనే పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అనంతరం వైద్యులు ఆమెకు రక్త పరీక్షలు చేయించారు. ఈ పరీక్షల్లో బాలింతకు హెచ్ఐవీ పాజిటివ్ వచ్చిందంటూ ఆసుపత్రిలో హడావిడి చేశారు. బాధితులకు కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడమో, లేదా గోప్యంగా చెప్పి వైద్య చికిత్స అందించడమో చేయకుండా.. ఆమె బంధువులందరినీ పిలిచి మరీ అవమానకరంగా మాట్లాడటం పట్ల వారంతా తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రైవేట్ ల్యాబ్లో బయటపడిన నిజం బుధవారం ఏలూరులోని ఓ ప్రైవేటు ల్యాబ్లో ఆమెకు మళ్లీ రక్త పరీక్షలు చేయించగా హెచ్ఐవీ ‘నెగిటివ్’ వచ్చింది. దీంతో బాధితురాలి బంధువులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తమకు జరిగిన అవమానంతో తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురై చనిపోదామని నిర్ణయించుకున్నామని, తీరా బయట రక్త పరీక్షలు చేయిస్తే నెగిటివ్ వచ్చిందని బాధితులు తెలిపారు. ఏలూరు జీజీహెచ్లో వైద్యం సరిగా అందించే పరిస్థితి లేదని, ఇక్కడి సిబ్బంది ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని బాలింత భర్త కన్నీటిపర్యంతమవుతూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
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రోడ్డు విస్తరణలో ఇల్లు తొలగిస్తున్నారని..బుట్టాయగూడెం : రోడ్డు విస్తరణ పనుల్లో ఇల్లు తొలగింపునకు గురవుతుందన్న మనస్తాపంతో జీలుగుమిల్లి మండలం కనకాపురంనకు చెందిన వి.శ్రీనివాస్ ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. వివరాల ప్రకారం జాతీయ రహదారి భూసేకరణలో భాగంగా శ్రీనివాస్ ఇల్లు కూల్చేయాల్సి ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. దీంతో మనస్తాపానికి గురైన శ్రీనివాస్ రెవెన్యూ అధికారుల సమక్షంలోనే ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకుని ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించాడు. అప్రమత్తమైన కొందరు వ్యక్తులు వెంటనే స్పందించి అతని చేతిలోని పెట్రోల్ బాటిల్ను లాక్కున్నారు. రోడ్డు వెడల్పు పనుల్లో మొదట తన నివాసాన్ని తొలగించమని అధికారులు చెప్పారని, కానీ ఇప్పుడు ఇల్లు ఖాళీ చేయాలని అధికారులు చెప్పడంతో ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించినట్లు శ్రీనివాస్ తెలిపాడు. ప్రభుత్వ అధికారులు స్పందించి తమ కుటుంబానికి తగిన న్యాయం చేయాలని బాధితుడు కోరుతున్నాడు.
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కృషి, క్రమశిక్షణతోనే ఉన్నత శిఖరాలుభీమవరం: కృషి, పట్టుదల, క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగితే జీవితంలో ఏదైనా సాధించవచ్చని తిరుపతి ఐఐటీ ఫౌండర్, డైరెక్టర్ కేఎన్ సత్యనారాయణ విద్యార్థులకు సూచించారు. భీమవరం స్థానిక భారతీయ విద్యాభవన్ స్కూల్లో ఐఐటీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ)పై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఆయన విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఐఐటీ, ఎన్ఐటీ వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక విద్యాసంస్థల్లో సీటు సాధించేందుకు కష్టపడి చదవడంతో పాటు కృషి, పట్టుదల, క్రమశిక్షణ ఎంతో అవసరమని తెలిపారు. విద్యార్థులు తమ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుని దాని సాధన కోసం నిరంతరం శ్రమించాలని పిలుపునిచ్చారు. సదస్సులో ఐఐటీ, ఏఐ విద్యకు సంబంధించిన విద్యార్థుల సందేహాలను ఆయన నివృత్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో భవన్ స్కూల్స్ చైర్మన్ యూకే విశ్వనాథరాజు, జిల్లా రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు, భవన్ స్కూల్స్ సెక్రటరీ సామంతపూడి శ్రీరామరాజు, జిల్లా రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ కొత్త శ్రీమన్నారాయణ శ్రీనివాస్, భవన్ స్కూల్ డైరెక్టర్ మంతెన వెంకట రఘుపతి రాజు, ప్రిన్సిపాల్ గౌరవ్ శర్మ పాల్గొన్నారు. ఐఐటీ డైరెక్టర్ సత్యనారాయణ
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వైఎస్సార్సీపీని అణగదొక్కాలని చూస్తున్నారునూజివీడు: పోలీసు యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించి రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీని అణగదొక్కేందుకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఎంత ప్రయత్నించినా అది సాధ్యమయ్యేది కాదని మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు అంబటి రాంబాబు స్పష్టం చేశారు. నూజివీడులో బుధవారం రాత్రి వైఎస్సార్సీపీ నియోజకవర్గ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో అంబటి మాట్లాడుతూ మాజీ ఎమ్మెల్యే మహమ్మద్ ముస్తాఫాపై రాజకీయంగా కక్ష కట్టి కిడ్నాప్, ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ సెక్షన్ల కింద కేసు పెట్టడం దారుణమన్నారు. ఆయన అందుబాటులో లేకపోతే ఆయన కుమార్తె నూరీ పాతిమా ఇంటితోపాటు ఆ అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఏడెనిమిది ఫ్లాట్లను రాత్రిపూట తనిఖీ చేయడం దారుణమన్నారు. ఇటీవల ఆలూరులో ఒక మహిళను వేధించినట్లు, చీర చించినట్లు ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షిపై కేసు పెట్టారని, తీరా చూస్తే ఆమె భర్తే చించి కేసు పెట్టాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారన్నారు. ఇలా లేనిపోని కేసులు నమోదు చేసి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ మంత్రులను జైల్లో ఉంచాలనే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తోందని ధ్వజమెత్తారు. రాష్ట్రంలోని ప్రజల సమస్యలను పట్టించుకోని ప్రభుత్వం ప్రతిపక్ష పార్టీ గొంతును నొక్కేయడానికి మాత్రం పోలీసు వ్యవస్థను వాడుతోందన్నారు. పొగాకు రైతులను పరామర్శించడానికి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి దేవరపల్లి వెళ్తే అక్కడ ఒక్క పోలీస్ లేడన్నారు. జడ్ ప్లస్ సెక్యూరిటీలో ఉన్న వ్యక్తి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పర్యటనకు వేలాది మంది ప్రజలు వస్తే ప్రభుత్వం సెక్యూరిటీని ఇవ్వకపోవడం దారుణమన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ నేతల అక్రమ అరెస్టులపై రాబోయే రోజుల్లో పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డితో చర్చించి కార్యాచరణకు దిగుతామన్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే మేకా వెంకట ప్రతాప్ అప్పారావు, గుంటూరు సిటీ అధ్యక్షురాలు నూరీఫాతిమా, తాడికొండ ఇన్చార్జి వనమా బాల వజ్రబాబు, విజయవాడ సిటీ నాయకులు పోతిన మహేష్, గుంటూరు ఏఎంసీ మాజీ చైర్మన్ నిమ్మకాయల రాజనారాయణ పాల్గొన్నారు. మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు అంబటి రాంబాబు
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అన్నదాతలూ.. తస్మాత్ జాగ్రత్త● ఎల్నినో ప్రభావం నుంచి పంటలను కాపాడుకోవాలి ● వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తల సూచన ముసునూరు : రైతన్నలు తమ పంటలను ఎల్నినో ప్రభావం నుంచి కాపాడుకోవాలని ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు సూచించారు. మండలంలోని వలసపల్లిలో బుధవారం మండల వ్యవసాయ శాఖాధికారి ఆలూరు చాముండేశ్వరి ఆధ్వర్యంలో విశ్వవిద్యాలయ కంబాట్ బృందం, ఏరువాక కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం శాస్త్రవేత్తలు పంటల సాగుపై ఎల్ నినో ప్రభావం అనే అంశంపై రైతులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాన శాస్త్రవేత్తలు డా. కె.ఫణికుమార్, డా.ఎన్. నాగేంద్ర బాబు మాట్లాడుతూ, ఎల్నినో ప్రభావంతో ప్రధాన పొలంలో వరి పంట సుడులు తిరిగి ఎండినట్లయితే, పంట తిరిగి కోలుకోవడానికి లీటరు నీటికి 20 గ్రాముల యూరియా కలుపుకొని పిచికారీ చేసుకోవాలని సూచించారు. రసాయనిక ఎరువుల మోతాదును 25 శాతం వరకు తగ్గించుకునేందుకు, జీవన ఎరువులైన అజటోబాక్టర్, అజోస్పిరిల్లమ్ను ఎకరాకు 500 గ్రాముల చొప్పున 500 లీటర్ల నీటిలో కలిపి అందించాలని సూచించారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటలుగా మినుములు, పెసలు, కందులు సాగు చేసుకోవాలన్నారు. విత్తనం వేసే ముందు బంకమట్టి, బూడిద నీటిలో కలిపి విత్తన గుళికలు తయారు చేయాలని తెలిపారు. దీనివల్ల మొలక శాతం తగ్గకుండా, పురుగు బారిన పడకుండా, వర్షం పడే వరకు విత్తనాలకు నష్టం వాటిల్లదని వివరించారు. రైతు సమాచార కేంద్రం పొందుపరిచిన యూట్యూబ్ లింక్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని, పంటలకు సంబంధించి రూపొందించిన సాంకేతికతను వీక్షించాలని కోరారు. రైతులు సాగులో ఖర్చు తగ్గించుకుని అదనపు ఆదాయాన్ని పెంపొందించుకోవాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాజమండ్రి వ్యవసాయ కళాశాల ప్రొఫెసర్ సునీత, రైతు సేవా కేంద్రం, ప్రకృతి వ్యవసాయ సిబ్బంది, అభ్యుదయ రైతులు పాల్గొన్నారు.
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స్నేహ సౌధంమోతీనగర్: ఆపదలో ఉన్న సమయంలో సొంత బంధువులు, కుటుంబ సభ్యులు సైతం ఆదుకోవడం అరుదు. అలాంటిది పాతికేళ్ల క్రితం తమతో పాటు కలిసి పనిచేసిన ఒక మిత్రుని బీదరికానికి చలించి ఇల్లు కట్టించి ఇచ్చిన మరో మిత్రుడి ఔదార్యమిది. సుమారు 25 ఏళ్ల క్రితం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని భీమవరం మండలం దిరుసుమర్రు గ్రామానికి చెందిన కేల వెంకట్రావు అలియాస్ సురేష్, మరో నలుగురు మిత్రులు హైదరాబాద్ వచ్చారు. గాయత్రినగర్ డివిజన్ శ్రీ వివేకానందనగర్లో నివాసం ఉంటూ వివిధ పనులు చేసుకుంటూ జీవనోపాధి పొందారు. అందులో వెంకట్రావుతో పాటు వచ్చిన మిగిలిన నలుగురు మిత్రులు ఇక్కడ ఉండలేక తిరిగి స్వగ్రామానికి వెళ్లిపోయారు. అందులో గోవిందు అనే మిత్రుడు ప్రస్తుతం ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్నాడని వెంకట్రావు తెలుసుకున్నారు. ఆయనకి ఇద్దరు కుమార్తెలున్నారని తెలుసుకుని.. ఆయనకు శాశ్వతంగా నిలిచే సహాయం చేయాలని నిశ్చయించుకున్నారు. వెంకట్రావు తన మిత్రుడు సత్తిబాబు సహకారంతో గోవిందు కోసం స్వగ్రామంలో డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టారు. స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా గోవిందుకు తెలియకుండా.. ఆయనతోనే గృహప్రవేశం సైతం చేయించి ఇంటిని అప్పగించారు. ఈ సందర్భంగా వెంకట్రావు మాట్లాడుతూ ప్రతిఒక్కరూ తమ సంపాదనలో కొంతైనా ఆపదలో ఉన్న వారికి అందించి ఆదుకోవాలన్నారు.
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డీఎస్సీ అక్రమాల నిగ్గు తేల్చాలిపెండింగ్ బకాయిలు విడుదల చేయాలి ● దగాపడ్డ అభ్యర్థులకు అండగా వైఎస్సార్సీపీ రిలే దీక్షలు ● నేడు జిల్లా అంతటా నిర్వహణ ● 10న నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో ర్యాలీలు సాక్షి, భీమవరం: మెగా డీఎస్సీలో దగాపడ్డ అభ్యర్థులకు అండగా వైఎస్సార్సీపీ ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేసింది. సీబీఐ విచారణ జరిపించి అక్రమాల నిగ్గు తేల్చాలని. అర్హులకు న్యాయం చేయాలని, లోకేష్ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని తదితర డిమాండ్లతో గురువారం నుంచి జిల్లా అంతటా రిలే దీక్షలు నిర్వహించనుంది. 10న నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో భారీ ఎత్తున ర్యాలీలు చేయనున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం మెగా డీఎస్సీ అంటూ ఆర్భాటంగా ప్రచారం చేసిన టీచర్ల నియామకాల్లో అంతులేని అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం 16 వేలకు పైగా టీచర్ పోస్టుల భర్తీ చేపట్టగా, స్పోర్ట్స్ కోటా కింద 421 ఉపాధ్యాయ పోస్టులకు రాత పరీక్ష లేకుండా స్పోర్ట్స్ కోటాగా ఎంపిక చేశారు. కనీస అర్హతలు లేకున్నా శాప్ సర్టిఫికెట్లతో ఉద్యోగాలు ఇచ్చేశారు. ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా నుంచి వేలాది మంది అభ్యర్థులు డీఎస్సీకి హాజరయ్యారు. వీరిలో క్వాలిఫై అయిన పలువురు అభ్యర్థులకు కాల్ లెటర్లు సైతం వచ్చాయి. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న కల నేరవేరిందని సంబరపడేలోపే వారి ఆశలపై చంద్రబాబు సర్కారు నీళ్లు చల్లింది. దేశంలో ఎక్కడాలేని విధంగా మెరిట్ లిస్ట్ను మార్చేసింది. అర్హులకు అన్యాయం చేస్తూ మెగా డీఎస్సీలో చోటుచేసుకున్న అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణకు వైఎస్సార్సీపీ డిమాండ్ చేస్తోంది. సర్కారు కుట్రలను ఎండగడుతూ ఆధారాలను సైతం చూపింది. వీటిని పక్కనపెట్టి సవ్యంగా నియామకాలు చేసినట్టు సర్కారు క్లీన్చీట్ ఇచ్చుకోవడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. డీఎస్సీ–2025లో అక్రమాలు జరగకపోతే సీబీఐ దర్యాప్తుకు ఎందుకు ఒప్పుకోవడం లేదని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. డీఎస్సీపై సీబీఐ వంటి స్వతంత్ర సంస్థతో విచారణ జరిపించాలని, అక్రమాలకు నైతిక బాద్యత వహిస్తూ విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికీ అందని విద్యాకానుక కిట్లు ప్రభుత్వ స్కూళ్లను నిర్వీర్యం చేయడం, పాఠశాలలు తెరిచి నెలన్నర రోజులైనా ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో విద్యార్థులకు విద్యాకానుక కిట్లు అందజేయకపోవడం, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు విడుదల చేయకపోవడం తదితర సమస్యలతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది. సూపర్స్సిక్స్లోని నెలకు రూ.3 వేలు నిరుద్యోగ భృతి హామీని కూటమి ప్రభుత్వం అమలుచేయకపోవడంతో నిరుద్యోగ యువత అవస్థలు పడుతున్నారు. రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలకు అపూర్వ స్పందన ఆయా డిమాండ్ల సాధన కోసం వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆదేశాలు మేరకు జిల్లా అంతటా ఆందోళనలు నిర్వహిస్తున్నారు. యువజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీలు నిర్వహించడంతో పాటు జిల్లా నాయకత్వం, నియోజకవర్గాల కోఆర్డినేటర్లు ఉన్నతాధికారులకు వినతిపత్రాలు అందజేశారు. సోమ, మంగళవారాల్లో నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్, టౌన్హాల్ సమావేశాలకు అపూర్వ స్పందన వచ్చింది. యువజన, విద్యార్థి విభాగాల ప్రతినిధులు, ఉపాధ్యాయులు, అభ్యర్థులు హాజరై తమ గళాన్ని వినిపించారు. భీమవరం: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెండింగ్లో ఉన్న డిగ్రీ, పీజీ, ఇంటర్, ఇంజనీరింగ్, మెడికల్ విద్యార్థుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఏబీవీపీ బుధవారం కళాశాలల బంద్కు పిలుపునిచ్చింది. అంబేద్కర్ సెంటర్లో జరిగిన నిరసనలో జిల్లా కన్వీనర్ రాయి వెంకట దుర్గా సాయి మాట్లాడుతూ రూ.6,800 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రవేశాలు ఆలస్యం కావడం వల్ల విద్యార్థులు పక్క రాష్ట్రాల వైపు చూస్తున్నారని తెలిపారు. అన్ని కోర్సుల ప్రవేశాలను తక్షణమే పూర్తి చేయడం, విశ్వవిద్యాలయాలకు ఉమ్మడి అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకటించడం, వసతి గృహాల్లో నాణ్యమైన ఆహారం అందించడం చేయాలన్నారు. జీవో నంబర్ 77ను రద్దు చేసి పీజీ విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ చెల్లించాలని, ఖాళీగా ఉన్న అధ్యాపక పోస్టులను భర్తీ చేయాలని కోరారు. ప్రైవేట్ కళాశాలల ఫీజుల దోపిడీని నియంత్రించి, ప్రతి జిల్లాలోనూ ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలను ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏబీవీపీ కన్వీనర్ శ్యామ్ విజయరాజ్, కార్యదర్శి సాయిరాం, తేజ, ప్రశాంత్, రామచంద్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు. భీమవరం: భీమవరంలో బుధవారం టెట్ పరీక్ష ప్రశాంతంగా జరిగింది. ఎస్ఆర్కెఆర్ కళాశాల, డీఎన్నార్ కళాశాలల్లో రెండు షిప్టులుగా పరీక్ష నిర్వహించారు. ఉదయం మధ్యాహ్నం రెండు సెషన్లలో మొత్తం 450కి 418 మంది అభ్యర్థులు హాజరయ్యారని డీఈఓ అనిల్ కుమార్ తెలిపారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తలపెట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షలను జిల్లాలో విజయవంతం చేయాలి. గతంలో ఎప్పుడులేని విధంగా మంత్రి లోకేష్ కనుసన్నల్లో డీఎస్సీలో కుంభకోణం జరిగింది. అడ్డగోలుగా స్పోర్ట్స్ కోటా పెట్టి టీడీపీ నాయకులు సిఫార్సు చేసిన వారికి ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టి అర్హులకు అన్యాయం చేశారు. దీనిని నిరసిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో అన్ని నియోజకవర్గాల్లో చేపడుతున్న రిలే నిరాహారదీక్షలు, 10వ తేదిన భారీ ర్యాలీని విజయవంతం చేయాలి. – ముదునూరి ప్రసాదరాజు, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు డీఎస్సీ అక్రమాలపై విచారణ, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు విడుదల, నిరుద్యోగభృతి పథకం అమలు, తదితర డిమాండ్లపై గురువారం నుంచి ఆదివారం వరకు జిల్లా అంతటా నియోజకవర్గాల్లో రిలే నిరాహారదీక్షల నిర్వహణకు వైఎస్సార్సీపీ పిలుపునిచ్చింది. ఈమేరకు భీమవరంలోని ప్రకాశంచౌక్ సెంటర్, నరసాపురంలోని అంబేడ్కర్ సెంటర్, ఆచంటలోని కచేరి సెంటర్, తాడేపల్లిగూడెంలోని పోలీస్ ఐలాండ్, తణుకు రాష్ట్రపతి రోడ్డులోని బాయ్స్ హైస్కూల్ సమీపంలోని వైఎస్సార్ విగ్రహం, పాలకొల్లులోని గాంధీబొమ్మల సెంటర్, ఉండి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి కాళ్ల తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద రిలేదీక్షలు మొదలుకానున్నాయి. సోమవారం నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో భారీ ఎత్తున ర్యాలీలు నిర్వహించనున్నారు. ఆయా కార్యక్రమాల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు, నిరుద్యోగులు, అభ్యర్థులు పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని పార్టీ నేతలు కోరుతున్నారు.
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కావడి సేవ.. భక్తికి తోవముదినేపల్లి (కై కలూరు): ఆడి కృత్తిక కావడి సేవా మహోత్సవానికి శింగరాయపాలెం – చేవూరుపాలెం సెంటర్లో కొలువైన వల్లీ దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామి దేవస్థానం సిద్ధమయ్యింది. తమిళనాడు రాష్ట్రం పళినిలో జరిగే కావడి సేవను రెండో ఏడాది శింగరాయపాలెంలో నిర్వహిస్తున్నారు. గతేడాది భక్తుల నుంచి వచ్చిన స్పందన చూసి ఈ ఏడాది కావడి ఉత్సవానికి మరిన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. శుక్రవారం కావడి సేవతో పాటు గ్రామోత్సవం, శాంతికల్యాణం నిర్వహించనున్నారు. కావడి ఉత్సవానికి 500 మంది భక్తులు పాల్గొంటారని కావడిలను దేవస్థానం సిద్ధం చేసింది. బుధవారం నాటికి 300 మంది పైబడి భక్తులు పేర్లు నమోదు చేసుకోవడం విశేషం. ఈ వేడుకకు పురాణ ప్రాశస్త్యం ఉంది. భక్తులు తమ భుజాలపై కావడి మోస్తూ మురుగన్ను దర్శించుకోవడం ఆనవాయితీగా మారింది. ఇదే పద్ధతిని సింగరాయపాలెం దేవస్థానంలో గతేడాది నుంచి అమలు చేస్తున్నారు. కార్యక్రమాలు ఇలా.. ఈనెల 7వ తేదీ విఘ్నేశ్వర, గో పూజా, పుణ్యాహవచన, పంచగవ్య ప్రాసన, సర్వసూక్త పారాయణ, గ్రామోత్సవం, అభిషేకాలు, శాంతి కల్యాణం నిర్వహిస్తున్నారు. కావడి సేవలో పాల్గొనే భక్తులు రూ.558 చెల్లిస్తే దేవస్థానం కావడి అందిస్తుంది. కావడి ఉత్సవంలో పాల్గొనే భక్తులు పుసుపు వస్త్రాలు మాత్రమే ధరించాలని దేవస్థాన సిబ్బంది చెప్పారు. అదే రోజు 3 వేల మంది భక్తులకు అన్నసమారాధన ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్క కావడి ఉత్సవానికి దాదాపు 1,500 మంది హాజరవుతారని అంచనా వేస్తున్నారు. ఆలయ చైర్మన్ బొంగు రవికుమార్ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఆడికృత్తిక నక్షత్రం రోజున వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామికి కావడి సేవ చేయడంతో ఇష్టకామ్య సిద్ధి లభిస్తుంది. దేవస్థానం తరుఫున 500 కావడిలు సిద్ధం చేశాం. పాలు, నెయ్యి, పుష్పాలు, చందన, పండ్లు, పంచామృత, బెల్లం ఇలా వివిధ రూపాల్లో స్వామికి కావడిని సమర్పించవచ్చు. భక్తులకు అన్నసమారాధన ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. భక్తులు పెద్ద ఎత్తున హాజరవ్వండి. – ఆర్.గంగాశ్రీదేవి, సహాయ కమిషనర్, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామి దేవస్థానం, శింగరాయపాలెం రేపు శింగరాయపాలెం ఆలయంలో ఉత్సవం తమిళనాడు పళని తరహాలో ఆడి కృత్తిక కావడి సేవ ఏర్పాట్లు చేస్తున్న దేవదాయ శాఖ
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శాస్త్రీయ వ్యవసాయ పద్ధతులను పాటించాలిపెదవేగి : కొప్పాకలోని వరి పొలాలు, పీఏసీఎస్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మనజీర్ జీలానీ సమూన్ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన రైతులతో పాటు ఆర్ఎస్కే అసిస్టెంట్తో పంటల ప్రస్తుత పరిస్థితి, సాగు విస్తీర్ణం, పంట ఎదుగుదల దశ, ఎల్నినో ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనే చర్యలు, ఏపీఐఎంఎస్ యాప్ ద్వారా ఎరువుల పంపిణీ, అలాగే పీఎంఎఫ్బీవై పంట బీమా నమోదు పురోగతి, రైతుల స్పందనపై సమగ్రంగా ఆరా తీశారు. డైరెక్టర్ మాట్లాడుతూ... పీఎంఎఫ్బీవై పంట బీమా పథకంలో అర్హులైన ప్రతి రైతు తప్పనిసరిగా నమోదు చేసుకొని, గడువులోపు ప్రీమియం చెల్లించి తమ పంటలను ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, వాతావరణ మార్పుల వల్ల కలిగే నష్టాల నుంచి రక్షించుకోవాలని సూచించారు. రైతులు సహజ వ్యవసాయ పద్ధతులను విస్తృతంగా అవలంబించడం ద్వారా సాగు ఖర్చులను తగ్గించుకోవడంతో పాటు, నేల సారాన్ని పెంపొందించి, వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునే స్థిరమైన వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని సూచించారు. ఎల్నినో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా శాసీ్త్రయ వ్యవసాయ పద్ధతులను పాటించాలని రైతులకు అవగాహన కల్పించారు. కార్యక్రమంలో ఏలూరు జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి హబీబ్ బాషా, ఏలూరు ఏడీఏ ఈ అనిలకుమారి, డీపీఎం శ్రీ బి.వెంకటేష్, డీఎం (మార్క్ఫెడ్) ఎల్డీవీ ప్రసాద్ గుప్త, పీఏసీఎస్ చైర్పర్సన్ కొసరాజు వీరవెంకట వరప్రసాద్, పీఏసీఎస్ సెక్రటరీ రమేష్, వీరగంటి రాంబాబు, వేగొంట శ్రీనివాసరావు, ఆర్ఎస్కే సిబ్బంది, ఏపీసీఎన్ఎఫ్ సిబ్బంది, రైతులు పాల్గొన్నారు.
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దారులన్నీ దేవరపల్లి వైపే..ప్రమాదభరితంగా కల్వర్టులు ఆకివీడు మండలంలోని జాతీయ రహదారి 165పై పలుచోట్ల కల్వర్టులు, రోడ్డు మార్జిన్లు శిథిలావస్థకు చేరి ప్రమాదకరంగా మారాయి. 10లో uకావడి సేవ మహోత్సవానికి ముదినేపల్లి మండలం శింగరాయపాలెం–చేవూరుపాలెం సెంటర్లో కొలువైన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామి దేవస్థానం సిద్ధమైంది. 10లో uగురువారం శ్రీ 6 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026ద్వారకాతిరుమల: పొగాకు రైతుల సమస్యలను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకుని వారికి అండగా నిలిచేందుకు వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి బుధవారం తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లికి విచ్చేశారు. ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలతో పాటు గోపాలపురం నియోజకవర్గంలోని ద్వారకాతిరుమల, నల్లజర్ల, దేవరపల్లి, గోపాలపురం మండలాల నుంచి భారీ సంఖ్యలో పొగాకు రైతులు, పార్టీ శ్రేణులు తరలివెళ్లారు. అలాగే రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి నాయకులు, అభిమానులు తరలివచ్చారు. హెలీప్యాడ్కు చేరుకున్న వైఎస్ జగన్కు మాజీ హోం మంత్రి తానేటి వనిత, విశాఖ స్మార్ట్ సిటీ మాజీ చైర్మన్ గన్నమని వెంకటేశ్వరరావు (జీవీ), భీమవరం నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి చినమిల్లి వెంకటరాయుడు తదితరులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం జై జగన్ నినాదాల మధ్య రోడ్డు మార్గంలో పొగాకు వేలం కేంద్రానికి చేరుకున్న వైఎస్ జగన్కు అభిమానులు బ్రహ్మరథం పట్టారు. చూడాలన్న తపనతో.. వైఎస్ జగన్ను ఒక్కసారైనా చూడాలన్న తపనతో వృద్ధులు, మహిళలు, యువత పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. కొందరు చెట్లు, లారీలు, ఇతర వాహనాలపైకి ఎక్కి మరీ అభిమాన నేతను చూసి సంబరపడగా, మార్గమధ్యంలో క్రేన్ సాయంతో భారీ గజమాలలు వేసి అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. రహదారులన్నీ జన సందోహంతో కిక్కిరిశాయి. భద్రతా వైఫల్యం : హెలికాప్టర్ దిగగానే అభిమానుల ఉత్సాహం కట్టలు తెంచుకుంది. జగన్ను దగ్గరగా చూసేందుకు కొందరు బారికేడ్లు దూకగా, మరికొందరు వాటిని పడగొట్టి హెలీప్యాడ్ వైపు పరుగులు తీశారు. వారిని అదుపు చేసేందుకు భద్రతా సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించారు. తగినంత మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయకపోవడం వల్లే ఈ పరిస్థితి తలెత్తిందనే విమర్శలు వచ్చాయి. జగన్ భద్రత విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని మండిపడ్డారు. అడుగడుగునా అడ్డంకులు : ట్రాఫిక్ నియంత్రణ పేరుతో పోలీసులు వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలను పలుచోట్ల అడ్డుకున్నారు. దేవరపల్లి డైమండ్ సర్కిల్ వద్ద బైక్లు, కార్లలో వస్తున్న కార్యకర్తలను నిలిపివేయడంతో పెద్ద సంఖ్యలో వారు పొగాకు వేలం కేంద్రానికి చేరుకోలేకపోయారు. యాదవోలు–దేవరపల్లి రహదారిలోనూ వాహనాలను నిలిపివేయడంతో కార్యకర్తలు, ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడ్డారు. ఎన్ని అవరోధాలు ఎదురైనా వైఎస్ జగన్ పర్యటన విజయవంతంగా ముగిసింది. వైఎస్సార్సీపీ రీజనల్ కో–ఆర్డినేటర్ గుడివాడ అమర్నాథ్, తూర్పుగోదావరి, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల అధ్యక్షులు చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ, దూలం నాగేశ్వరరావు, ముదునూరి ప్రసాదరాజు, రాష్ట్ర యువజన విభాగ అధ్యక్షుడు జక్కంపూడి రాజా, మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్రామ్, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు తలారి వెంకట్రావు, తెల్లం బాలరాజు, రాజ్యసభ సభ్యుడు పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్, ఎమ్మెల్సీ కవురు శ్రీనివాస్, మాజీ ఎమ్మెల్సీ మేకా శేషుబాబు, తాడేపల్లిగూడెం, చింతలపూడి నియోజకవర్గాల ఇన్చార్జులు వడ్డి రఘురామ్, కంభంపాటి విజయరాజు తదితరులు ఉన్నారు. అభయమిస్తూ.. మాట్లాడుతున్న వైఎస్ జగన్. చిత్రంలో పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు డీఎన్నార్, మాజీ మంత్రి వనిత, మాజీ ఎమ్మెల్యే బాలరాజు, భీమవరం కన్వీనర్ చినమిల్లి, మాజీ ఎమ్మెల్సీ శేషుబాబు ఘన స్వాగతం.. వైఎస్ జగన్కు స్వాగతం పలుకుతున్న మాజీ మంత్రి వనిత, భీమవరం కన్వీనర్ చినమిల్లి జిల్లా అధ్యక్షుడు డీఎన్నార్ కై కలూరు: పొగాకు రైతుల ఇబ్బందులపై దేవరపల్లికి పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి రావడంతో రైతులకు భరోసా కలిగిందని పార్టీ ఏలూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు దూలం నాగేశ్వరరావు (డీఎన్నార్) అన్నారు. కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేసిన జిల్లాలోని నియోజకవర్గాల సమన్వయకర్తలు, నాయకులు, కార్యకర్తలను బుధవారం ఆయన అభినందించారు. డీఎన్నార్ మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో కిలో రూ.289 ధర పలికిన పొగాకు నేడు రూ.236కి పడిపోయిందన్నారు. నాడు వైఎస్ జగన్ రూ.3,000 కోట్ల ధరల స్థిరీకరణ నిధిని ఏర్పాటు చేశారని గుర్తుచేశారు. ఆందోళన కార్యక్రమానికి జెన్జీ యువత పెద్ద ఎత్తున తరలిరావడం ప్రభుత్వంపై విరక్తికి కారణమని చెప్పారు. జిల్లాలో ప్రజాసమస్యలపై అలుపెరగని పోరాటం చేద్దామని పార్టీ శ్రేణులకు డీఎన్నార్ పిలుపునిచ్చారు. అభిమాన పరవళ్లు వైఎస్ జగన్ పర్యటనలో జన జాతర ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా తరలిన పొగాకు రైతులు, పార్టీ శ్రేణులు వైఎస్ జగన్ భరోసాతో రైతులకు ఊరట భద్రతా వైఫల్యాలు, పోలీసుల అడ్డంకులు ఎదురైనా పర్యటన జయప్రదం
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ప్రమాదభరితంగా జాతీయరహదారి కల్వర్టులుమూలలంక బోదెకు ఉన్న పిట్టగోడలు కూలిపోయి ప్రమాదభరితంగా ఉన్న కల్వర్టు ప్రధాన సెంటర్లో కల్వర్టు పిట్టగోడ పడి అండలు జారుతున్న దృశ్యం ఆకివీడు: జాతీయ రహదారి నెం.165పై పలుచోట్ల కల్వర్టులు, రోడ్డు మార్జిన్లు శిథిలావస్థకు చేరి ప్రమాదకరంగా మారాయి. వేలాది వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తున్న ఈ మార్గంలో చాలా కల్వర్టులు పురాతనమైనవి కావడంతో పిట్టగోడలు విరిగిపోయాయి. గంగానమ్మ కోడు, అయిభీమవరం రోడ్డు, తెల్లవంతెన, మాదివాడ సెంటర్ల వద్ద కల్వర్టులు కుంగిపోయి, నీటి ప్రవాహానికి తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది. ఎదురుగా వాహనాలు వస్తే కిందపడిపోయే ప్రమాదముందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారులు శాశ్వత మరమ్మతులు చేయకుండా, కేవలం రేడియం స్టిక్కర్లు, హెచ్చరిక బోర్డులతో సరిపెడుతున్నారనే విమర్శలున్నాయి. అలాగే, వర్షపు నీటితో నిండిన ప్రమాదకర మార్జిన్లు, ఆక్రమణల వల్ల రోడ్డుపై నీరు నిలిచి వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇప్పటికై నా సంబంధిత ఎన్హెచ్ అధికారులు స్పందించి, శిథిలావస్థలో ఉన్న కల్వర్టులను పునరుద్ధరించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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తణుకు నుంచి ఆషాఢ దేవి దర్శనయాత్ర™èl×æ$MýS$ AÆý‡¾¯ŒS: ™èl×æ$MýS$ BÈtïÜ yìl´ù ¯]l$…_ BÚëÉýl §ólÑ §ýlÆý‡Ø¯]l Ä¶æ*{™èlMýS$ Æð‡…yýl$ {ç³™ólÅMýS ºçÜ$ÞË$ ç³…í³…-_-¯]lr$Ï yìl´ù Ðól$¯ól-fÆý‡$ Hyîl-G‹Ü çÜ$«§é-Æ>×ìæ ™ðlÍ-´ëÆý‡$. Ð]l$…VýS-âýæ-ÐéÆý‡… ºÄ¶æ$-Ë$-§ól-Ç¯]l D Ä¶æ*{™èlÌZ ¿êVýS…V> ¿ýæMýS$¢Ë$ _…™èlË*Æý‡$ ¯]l*M>-ÌSÐ]l$Ã ™èlÍÏ, Ð]l$rÏ´ëÌñæ… Ð]l$à-ÌS„ìS-Ã, M>MìS-¯éyýl ÐéÆ>íßæ, í³u>-ç³#Æý‡… ç³#Æø-íßæ†, ™éyìlç³{† Aç³-Æ>®-§ólÑ, ò³§éª-ç³#Æý‡… Ð]l$Ç-yýlÐ]l$Ã, M>…{yýl-Mør ¯]l*M>-ÌSÐ]l$Ã, MýSyýl$-ç³#-ÌS…MýS Ð]l¬çÜÌS-Ð]l$ÃÌS §ýlÆý‡Ø-¯]l…™ø ´ër$ MýSyìlÄ¶æ$-ç³#-ÌS…-MýSÌZ AçÙt àÆý‡-™èl$ÌS §ýlÆý‡Ø-¯]l…, ÑÆý‡-fÌZ ™öÍ †Æý‡$ç³† Ðól…MýS-sôæ-ÔèæÓ-Æý‡ÝëÓÑ$ દર-્-Ôèæ¯]l… ^ólçÜ$MýS$° ™èl×æ$MýS$ ^ólÆý‡$-MýS$…-sêÆý‡° ÑÐ]l-Ç…-^éÆý‡$. D ¯ðlÌS 7¯]l MýS*yé D Ä¶æ*{™èlMýS$ {ç³™ólÅMýS ºçÜ$ÞË$ HÆ>µr$ ^ólçÜ$¢¯é²-Ð]l$-°, sìæMðSsŒæ «§ýlÆý‡ Æý‡*.500 Ð]l*{™èl-Ðól$¯]l° ^ðl´ëµÆý‡$. BçÜMìS¢ E¯]l² ¿ýæMýS$¢Ë$ ÇfÆó‡ÓçÙ¯ŒS Mú…rÆŠ‡ ¯]l…ºÆý‡$ 94404 19144ÌZ çÜ…{ç³-¨…-^éÌS° MøÆ>Æý‡$.
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నేడు దేవరపల్లికి వైఎస్ జగన్● పొగాకు రైతుల సమస్యలు తెలుసుకునేందుకు పర్యటన ● జగన్ పర్యటన ఏర్పాట్లపై సమీక్ష చింతలపూడి (జంగారెడ్డిగూడెం): పొగాకు రైతుల సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకునేందుకు వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి బుధవారం తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లిలో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటన నేపథ్యంలో దేవరపల్లిలోని కరటూరి కల్యాణ మండపంలో మంగళవారం ముందస్తు ఏర్పాట్లపై నాయకులు సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించి సమీక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉభయ గోదావరి జిల్లాల కోఆర్డినేటర్, మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్, ఎమ్మెల్సీ తలశిల రఘురాం, మాజీ మంత్రులు తానేటి వనిత, చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ, మచిలీపట్నం పార్లమెంటు పరిశీలకుడు జెట్టి గురునాథరావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే తలారి వెంకట్రావు, చింతలపూడి నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ కంభం విజయరాజు, నౌడు వెంకటరమణ పాల్గొని ఏర్పాట్లను పరిశీలించి పలు సూచనలు చేశారు. సమావేశంలో చింతలపూడి నియోజకవర్గ నాయకులు బీవీఆర్ చౌదరి, జెట్టి సత్య ఆదిత్య, ముప్పిడి శ్రీనివాసరావు, ఓరుగంటి నాగేంద్ర కుమార్, కర్పూరం గవరయ్య గుప్తా, కుర్రు రవి, కనికళ్ళ ప్రసాద్లతో పాటు రైతు నాయకులు వామిశెట్టి హరిబాబు, అట్లూరి సతీష్, గంటికోటి సత్తిబాబు, జుంగ బాబ్జి, నేకూరి కిషోర్, వీరవల్లి సోమేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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22ఎ కేసులు, రీ–సర్వేపై సమీక్షభీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): భీమవరం కలెక్టరేట్లో జిల్లా కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి మంగళవారం రెవెన్యూ, సర్వే అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. జిల్లాలో పెండింగ్లో ఉన్న 1,92,591 పెండింగ్ ఓటరు కేసులను ఈ నెలాఖరులోగా పరిశీలించి క్లోజ్ చేయాలని, భూమి రీ–సర్వేను గడువులోగా పూర్తి చేసి తప్పులు లేని పాసుపుస్తకాలు అందించాలని ఆదేశించారు. అలాగే పెండింగ్లో ఉన్న 22–ఏ భూముల కేసులను రెవెన్యూ రికార్డుల ఆధారంగా సత్వరమే పరిష్కరించాలని సూచించారు. అలాగే కలెక్టరేట్లో జిల్లా స్థాయి సిఫార్సు కమిటీ సమావేశం కలెక్టర్ అధ్యక్షతన జరిగింది. జువైనెల్ జస్టిస్ చట్ట నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ అనుమతులు లేకుండా నడుస్తున్న చైల్డ్ కేర్ సంస్థలపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. నిబంధనలు పాటించని 11 సంస్థల దరఖాస్తులను తిరస్కరించి, ఇప్పటికే నాలుగు సంస్థలను మూసివేశామని, నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉన్న రెండు సంస్థలకు తుది రిజిస్ట్రేషన్ మంజూరుకు సిఫార్సు చేశామని తెలిపారు. వికలాంగుల సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో భీమవరం కలెక్టరేట్లో పోడూరు మండలం సబ్బేవారిపేటకు చెందిన పోలియో బాధితురాలు బుంగ కృష్ణకుమారికి జిల్లా కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి వీల్చైర్ అందజేశారు. దివ్యాంగుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను, సహాయక ఉపకరణాలను అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆమె సూచించారు.
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నిరుద్యోగ యువత జీవితాలతో ఆటలొద్దంటూ చంద్రబాబు సర్కారుపై జనం ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ దర్యాప్తు జరిపించి వాస్తవాల నిగ్గుతేల్చాలని, మంత్రి పదవికి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, అర్హులైన అభ్యసాక్షి, భీమవరం: డీఎస్సీ–2025 అక్రమాలపై వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పిలుపునిచ్చిన రౌండ్ టేబుల్, టౌన్హాల్ సమావేశాలకు జిల్లాలో అనూహ్య స్పందన లభించింది. అధిక సంఖ్యలో పార్టీ నేతలు, డీఎస్సీ బాదిత అభ్యర్థులు, విద్యార్థి, యువజన సంఘాల ప్రతినిధులు, ఉపాధ్యాయులు, మేధావులు పాల్గొని ప్రభుత్వ వైఖరిని తూర్పారబట్టారు. స్పోర్ట్స్ కోటా పేరిట అర్హులకు అన్యాయం చేయడాన్ని తీవ్రంగా విమర్శిం చారు. బాధితులకు అండగా వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న పోరాటానికి తమ సంపూర్ణ మద్దతు తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ముదునూరి ప్రసాదరాజు ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం నరసాపురంలోని పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో సీజీసీ సభ్యుడు పీడీ రాజు, మున్సిపల్ మాజీ చైర్పర్సన్ బర్రే శ్రీవెంకటరమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. భీమవరంలో నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ చినమిల్లి వెంకటరాయుడు ఆధ్యక్షతన పార్టీ కార్యాలయంలో సమావేశంలో పార్లమెంట్ కోఆర్డినేటర్ గూడూరి ఉమాబాల, ఎమ్మెల్సీ కవురు శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర కార్యదర్శులు వేండ్ర వెంకటస్వామి, ఏఎస్ రాజు, రైతు విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి అల్లూరి రవికుమార్రాజు, మహిళా విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పాలవెల్లి మంగ, జిల్లా యూత్ అధ్యక్షుడు చిగురుపాటి సందీప్ పాల్గొన్నారు. పాలకొల్లులో నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ గుడాల శ్రీహరిగోపాలరావు అధ్యక్షతన పట్టణంలోని పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో మాజీ ఎమ్మెల్సీ మేకా శేషుబాబు, డీఎంఎంఎస్ మాజీ చైర్మన్ యడ్ల తాతాజీ, కుమార దత్తాత్రేయవర్మ, మహిళా విభాగం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కర్రా జయచరిత పాల్గొన్నారు. ఉండిలో నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ మంతెన యోగీంద్రబాబు అధ్యక్షతన పాలకోడేరు మండలం గొల్లలకోడేరులో జరిగిన సమావేశంలో ఎస్ఈసీ సభ్యుడు పాతపాటి శ్రీనివాసరాజు పాల్గొన్నారు. తణుకులోని పార్టీ కార్యాలయంలో రాష్ట్ర ఎస్సీ కమిషన్ మాజీ సభ్యుడు చెల్లెం ఆనందప్రకాష్ అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో లీగల్ సెల్ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి వెలగల సాయిబాబారెడ్డి, పంచాయితీరాజ్ వింగ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వడ్లూరి సీతారాం, ఎస్సీ సెల్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పొట్ల సురేష్ పాల్గొన్నారు. కాగా సోమవారం తాడేపల్లిగూడెంలోని రేణుక ఫంక్షన్ హాలులో నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ వడ్డి రఘురాంనాయుడు అధ్యక్షతన, ఆచంట నియోజకవర్గం నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ చెరుకువాడ శ్రీరంగనాథరాజు అధ్యక్షతన తూర్పుపాలెంలో సమావేశాలు జరిగాయి. డీఎస్సీ అక్రమాలపై జనగళం సీబీఐ దర్యాప్తు జరిపించాల్సిందే మంత్రి లోకేష్ రాజీనామాకు డిమాండ్ వైఎస్సార్సీపీ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలకు జిల్లాలో అనూహ్య స్పందన హాజరైన అభ్యర్థులు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, యువత
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కొరియన్ కనకరాజు ప్రీ రిలీజ్ వేడుకభీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): భీమవరంలోని ఎస్ఆర్కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో మంగళవారం రాత్రి కొరియన్ కనకరాజు చిత్ర ప్రీ–రిలీజ్ వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన సినీ హీరో వరుణ్ తేజ్ మాట్లాడుతూ... గతంలో తన ‘తొలిప్రేమ’ సినిమా ప్రీ–రిలీజ్ ఈవెంట్ను ఇక్కడే చేశానని, ఆ సినిమా మంచి విజయం సాధించిందని గుర్తుచేసుకున్నారు. కళాశాల సెక్రటరీ సాగి రామకృష్ణ నిశాంత్ వర్మ తన ప్రాణ స్నేహితుడు కావడంతోనే తన తాజా చిత్ర ఈవెంట్ను కూడా ఇక్కడే నిర్వహించానని, ఈ సినిమా కూడా గొప్ప విజయం సాధించాలని భీమవరం మావుళ్ళమ్మ సాక్షిగా ఆశిస్తున్నానన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ యాంకర్ సుమను వరుణ్ తేజ్ ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ చిత్ర యూనిట్కు ఏపీఐఐసీ చైర్మన్, ఉండి మాజీ ఎమ్మెల్యే మంతెన రామరాజు, కళాశాల సెక్రటరీ అండ్ కరస్పాండెంట్ సాగి రామకృష్ణ నిశాంత్ వర్మ, ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ కేవీ మురళీకృష్ణమరాజు, చీఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ సీహెచ్ దిలీప్ చక్రవర్తి అభినందనలు తెలిపి సినిమా విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.
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ఉద్యోగాలను అమ్ముకున్నారుడీఎస్సీ పేరుతో కూటమి ప్రభుత్వం భారీ కుంభకోణానికి పాల్పడింది. టీడీపీ నాయకులు సిఫార్సు చేసిన వారికి, ఉద్యోగాలు ఇచ్చి మెరిట్ విద్యార్థుల భవిష్యత్తును నాశనం చేశారు. స్పోర్ట్స్ కోటా అంటూ వింత జీఓలు తీసుకువచ్చి ఉద్యోగాలు అమ్ముకున్నారు. ఒక్కో ఉద్యోగానికి రూ.15 నుంచి రూ. 20 లక్షలు వసూలు చేశారు. అక్రమాలకు పాల్పడిన లోకేష్కు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రికి పట్టిన గతే పడుతుంది. – ముదునూరి ప్రసాదరాజు, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు దగాపడ్డ డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు అండగా ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తాం. వారికి న్యాయం జరిగేంత వరకు వైఎస్సార్సీపీ తరుఫున నిరంతరం పోరాటం చేస్తాం. దీనిలో భాగంగానే 6 నుంచి నాలుగు రోజులపాటు రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపడతాం. 10న భారీ ర్యాలీ నిర్వహిస్తాం. పార్టీ నేతలు, నిరుద్యోగులు, యువత పాల్గొని కార్యక్రమాలను విజయవంతం చేయాలి. – చినమిల్లి వెంకటరాయుడు, భీమవరం నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఎన్నికల వాగ్దానాలను గాలికొదిలేసి నయవంచనతో పాలన సాగిస్తోంది. డీఎస్సీలో అక్రమాలకు పాల్పడి అర్హులైన అభ్యర్థులకు తీవ్ర అన్యాయం చేసింది. కూటమి మోసాలను ప్రశ్నిస్తున్న వారిపై పోలీసు జులుం ప్రదర్శించి అక్రమ కేసులు బనాయించి అణగదొక్కాలని చూస్తోంది. కూటమి ఎన్ని కుట్ర రాజకీయాలు చేసినా వెనక్కి తగ్గేది లేదు. – గూడూరి ఉమాబాల, నరసాపురం పార్లమెంట్ కోఆర్డినేటర్ డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై దగా పడ్డ డీఎస్సీ అభ్యర్థులు పోరాటాలు చేసినా ప్రభుత్వంలో కదలిక లేకపోవడంతో ప్రభుత్వం మెడలు వంచి అభ్యర్థులకు న్యాయం చేకూర్చడానికి వైఎస్సార్సీపీ ఆందోళన బాట పట్టింది. ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకోకపోతే ఢిల్లీలో జంతర్మంతర్ మాదిరిగానే ఉద్యమం తీవ్రతరం చేస్తాం. – కవురు శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్సీ డీఎస్సీలో అక్రమాల ద్వారా అర్హులకు అన్యాయం చేసిన మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి. అక్రమాలపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపించాలి. అభ్యర్థులు రోడ్డెక్కుతున్నా కనీసం వారితో మాట్లాడేందుకు కూడా కూటమి ప్రభుత్వం ముందుకు రావడం లేదు. డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు న్యాయం జరిగే వరకు వైఎస్సార్సీపీ అండగా ఉంటుంది. వారి పక్షాన పోరాడుతుంది. – గుడాల గోపి, పాలకొల్లు కోఆర్డినేటర్ చంద్రబాబు నేతృత్వంలో రాష్ట్రంలో దుర్మార్గపు పాలన సాగుతోంది. ప్రభుత్వ అణిచివేత ధోరణికి జడిసి తమకు జరిగిన అన్యాయంపై అభ్యర్థులు రోడ్డెక్కలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. వారికి న్యాయం జరిగేలా వైఎస్సార్సీపీ కృషిచేస్తుంది. డీఎస్సీ అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న ఆందోళనలు విజయవంతం కావడం ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకతకు నిదర్శనం. – మంతెన యోగీంద్రకుమార్, ఉండి కోఆర్డినేటర్
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తయారీ రంగాలపై దృష్టి పెట్టాలితాడేపల్లిగూడెం: తాడేపల్లిగూడెం: వికసిత్ భారత్ను నిర్మించేందుకు తయారీ రంగంలోని అవకాశాలపై యువత ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ఐ–ల్యాబ్స్ గ్రూప్ చైర్మన్ చింతలపాటి శ్రీనివాసరాజు పిలుపునిచ్చారు. తాడేపల్లిగూడెంలోని ఏపీ నిట్ ఎనిమిదో స్నాతకోత్సవం మంగళవారం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఆయన మాట్లాడుతూ... విద్యార్థులకు లోకజ్ఞానాన్ని అందించి, వారి వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో విశ్వవిద్యాలయాల పాత్ర కీలకమన్నారు. విద్యార్థుల ఎదుగుదలలో గురువుల భాగస్వామ్యం ఎప్పటికీ మరవలేనిదని పేర్కొన్నారు. ప్రతి విద్యార్థీ తాను ఎంచుకున్న రంగంలో పరిణతి సాధించాలని, కొత్త సాంకేతికతలు ఆవిష్కృతమవుతున్న ఈ డిజిటల్ యుగంలో వాటిపై పట్టు సాధిస్తేనే ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించగలరని శ్రీనివాసరాజు సూచించారు. యువ ఇంజనీర్ల పాత్ర కీలకం: ఐఐటీ తిరుపతి డైరెక్టర్ గెస్ట్ ఆఫ్ హానర్గా హాజరైన ఐఐటీ తిరుపతి డైరెక్టర్ కె.ఎన్.సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ... విద్యార్థుల క్రమశిక్షణ, జిజ్ఞాస, పట్టుదలకు స్నాతకోత్సవ సర్టిఫికెట్ నిదర్శనమని అన్నారు. విద్యార్థులు జీవితాంతం నేర్చుకునే తత్వాన్ని అలవర్చుకోవాలని సూచించారు. సమాజానికి ఉపయోగపడే సాంకేతిక పరిష్కారాలపై దృష్టి పెట్టాలని పిలుపునిచ్చిన ఆయన, విజయవంతమైన జీవితానికి ఐదు ముఖ్య సూత్రాలను వివరించారు. నిట్ ప్రగతి నివేదిక వెల్లడి నిట్ ఇన్చార్జి డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ ఎన్.వి.రమణరావు మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థుల కఠిన శ్రమ, తల్లిదండ్రుల త్యాగం, అధ్యాపకుల అంకితభావం వల్లే ఈ విజయాలు సాధ్యమయ్యాయని కొనియాడారు. ఈ స్నాతకోత్సవంలో 644 మందికి బీటెక్, 53 మందికి పీహెచ్డీ పట్టాలు ప్రదానం చేసినట్లు వెల్లడించారు. జాతీయ స్థాయిలో నిట్ సంస్థల శ్రేణీకరణలో సంస్థ ఉన్నత ర్యాంకులు సాధించిందని తెలిపారు. వేడుకలో అత్యధిక గ్రేడ్ పాయింట్లు సాధించిన ఎనిమిది మందికి, అలాగే ఆల్రౌండ్ ప్రతిభ ప్రదర్శించిన సమయమంతుల అవ్యక్తకు ఇన్స్టిట్యూట్ తరఫున రెండు బంగారు పతకాలను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో నిట్ అధికారులు, అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు. నిట్ స్నాతకోత్సవంలో వక్తలు
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చలో విజయవాడ పోస్టర్ ఆవిష్కరణభీమవరం: విద్యుత్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి ఈనెల 10వ తేదీన తలపెట్టిన చలో విజయవాడ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని విద్యుత్ ఉద్యోగుల స్ట్రగుల్ కమిటీ చైర్మన్, యునైటెడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కాంటాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ముజఫర్ అహ్మద్ కోరారు. చలో విజయవాడ కార్యక్రమ ప్రచారంలో భాగంగా మంగళవారం భీమవరం ప్రాంతంలోని విద్యుత్ సబ్స్టేషన్లు, విద్యుత్ శాఖ కార్యాలయాల వద్ద ఆయన ప్రచారం నిర్వహించి మాట్లాడారు. విద్యుత్ శాఖలో సుమారు 25 వేల మంది కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులు వివిధ సబ్స్టేషన్లు, ఆఫీసుల్లో పనిచేస్తున్నారని, వారందరికీ వేతనాలు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు. కాంట్రాక్టు కార్మికులందరికీ నేరుగా వేతనాలు చెల్లించాలని, కనీస వేతనం రూ. 46 వేలు ఇవ్వాలని తదితర డిమాండ్లతో విజయవాడ ధర్నా పోస్టర్ను ఈ సందర్భంగా ఆవిష్కరించారు. డిస్కం అధ్యక్షుడు జె. శ్రీనివాసరావు, ఎం.సురేష్, కె.శ్రీనివాసరాజు, పాండురంగరాజు, బోస్, ప్రశాంత్ పాల్గొన్నారు. భీమవరం: ఉపాధ్యాయుల టెట్ పరీక్షకు సంబంధించిన సూచనలు, సలహాలు, ఫిర్యాదుల కోసం భీమవరం జిల్లా కలెక్టరేట్లోని విద్యాశాఖ కార్యాలయంలో కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి ఇ నారాయణ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ నెల 5 నుంచి 16వ తేదీ వరకు నిర్వ హించే టెట్ పరీక్షకు సంబంధించి ఏవైనా ఫిర్యా దులు ఉంటే 93982 31218, 94919 69299, 83418 79098 నంబర్లలో సంప్రదించాలన్నారు. చింతలపూడి: ఆంధ్రప్రదేశ్ బాడీ బిల్డింగ్ చాంపియన్షిప్ పోటీల్లో చింతలపూడికి చెందిన చిన్ని గోల్డ్ జిమ్ సభ్యుడు కె.ధనుష్ యాదవ్ ప్రతిభ చాటాడు. భీమవరంలో నిర్వహించిన రాష్ట్ర స్థాయి బాడీ బిల్డింగ్ చాంపియన్షిప్లో 75 కేజీల విభాగంలో అత్యుత్తమ ప్రతిభతో ప్రతిష్టాత్మక ‘మిస్టర్ ఆంధ్ర’ టైటిల్ను గెలుచుకున్నాడు. ఈ సందర్భంగా ఫిట్నెస్ కోచ్ కె. సాయికుమార్ మాట్లాడుతూ సరైన శిక్షణ, క్రమ శిక్షణ, పట్టుదల ఉంటే ఏ రంగంలోనైనా విజయాలు సాధించవచ్చనడానికి ధనుష్ యాదవ్ ఒక నిదర్శనం అన్నారు. మిస్టర్ ఆంధ్ర టైటిల్ సాధించిన ధనుష్ యాదవ్ను పట్టణ ప్రము ఖులు, క్రీడాభిమానులు, యువత అభినందించారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని జాతీయ స్థాయి పురస్కారాలు అందుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. కై కలూరు: కొల్లేరు చేపల సాగు ఎంతో ఆచరణాత్మకంగా ఉందని, రైతులే శాస్త్రవేత్తల మాదిరిగా ఆలోచించి సాగులో విజయాలు సాధిస్తున్నా రని ఒడిశా రాష్ట్ర ఉత్సాహిక చేపల రైతులు కితాబిచ్చారు. ఒడిశా మత్స్యశాఖ అధికారి పార్థో ఆధ్వర్యంలో 22 మంది ఔత్సాహిక రైతులు మంగళవారం క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేపట్టారు. ముందుగా దానగూడెంలో చేపల పట్టుబడిని పరిశీలించి సాగు పద్ధతులు తెలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత కైకలూరులో ఆక్వా షాప్ను సందర్శించారు. అనంతరం సమీపంలోని కొల్లేరు ప్రాంత చెరువులను సందర్శించారు. కొర్రమీను, ఫంగస్, కట్టా, రూహు, మృగల చేపల రకాలను స్థాని కులు సందర్శకులకు వివరించారు. అక్కడి నుంచి చేపల ప్యాకింగ్ సెంటర్ను పరిశీలించి, కై కలూరు మత్స్యశాఖ కార్యాలయంలో మత్స్యశాఖ అధికారి సీహెచ్ గణపతిని కలిసి ల్యాబ్లో లభించే సేవలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పోలవరం రూరల్: గోదావరి వరద రోజురోజుకూ తగ్గుముఖం పడుతోంది. నదీ పరీవాహక ప్రాంతంలో వర్షాలు తగ్గడంతో క్రమేపీ వరద నీరు తగ్గుతూ వస్తోంది. పోలవరం ప్రాజెక్టు స్పిల్వే వద్ద నీటిమట్టం 31 మీటర్లకు చేరుకోగా, స్పిల్వే నుంచి 6.50 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు.
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జీతాలు రాక ఆయాల అవస్థలుభీమవరం: ఎన్నికల సమయంలో రూ. 15 వేలు ఇస్తామంటూ గొప్పగా ప్రచారం చేసి అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి నాయకులు పాఠశాలల్లో పనిచేసే ఆయాలు, నైట్ వాచ్మెన్లకు జీతాలు సక్రమంగా ఇవ్వకుండా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు. గత నాలుగు నెలలుగా జీతాలు అందక వారు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ’మనబడి నాడు–నేడు’ పథకంలో భాగంగా పాఠశాలలను కార్పొరేట్ స్కూల్స్కు ధీటుగా తీర్చిదిద్దడమే గాక, పేద విద్యార్థులు ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా చదువుకు స్వస్తి చెప్పకుండా ఉండేందుకు అమ్మ ఒడి పథకం పేరుతో ఏటా రూ.15 వేలు చెల్లించారు. అదే సమయంలో పాఠశాలల్లోని మరుగుదొడ్లు, విద్యార్థులు మధ్యాహ్న భోజనం చేసిన పరిసరాలను శుభ్రం చేయడానికి అన్ని పాఠశాలల్లో ఆయాలను నియమించారు. పాఠశాలలకు రక్షణగా ఉండేందుకు నైట్వాచ్మెన్లను నియమించి వారికి నెలకు రూ.6 వేలు చొప్పున వేతనాలు చెల్లించారు. ఆయాలు పాఠశాలలను, మరుగుదొడ్లను శుభ్రం చేసి, మధ్యాహ్న భోజనం అనంతరం వ్యర్థాలను తొలగిస్తుంటారు. మరుగుదొడ్లు శుభ్రం చేయడానికి అవసరమైన మెటీరియల్ను కూడా ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయిలో సరఫరా చేసింది. జిల్లాలో పాఠశాలల్లోని విద్యార్థుల సంఖ్యను బట్టి 300 మంది విద్యార్థులకు ఒక ఆయా, 600 మంది విద్యార్థులకు ఇద్దరు, 900 మంది విద్యార్థులకు ముగ్గురు, 900లకు పైగా విద్యార్థులుంటే నలుగురు ఆయాల చొప్పున నియమించారు. ఈ విధంగా జిల్లాలోని 1,379 పాఠశాలల్లో 1,445 మంది ఆయాలు, 180 మంది నైట్ వాచ్మెన్లను నియమించారు. వీరికి ప్రతి నెలా విద్యాశాఖ నుంచి రూ.6 వేల చొప్పున వారి బ్యాంక్ ఖాతాల్లో నగదు జమ అయ్యేది. కోస్తా జిల్లాల్లో మరుగుదొడ్లు శుభ్రం చేయడానికి పారిశుద్ధ్య కార్మికులు మినహా మిగిలిన వారు పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదు. కుటుంబ పోషణకు ఈ జీతం ఉపయోగపడుతుందనే ఆశతో పాటు, స్కూల్ విద్యార్థులకు సేవ చేస్తే తమ పిల్లలకు చేసినట్లుగా ఉంటుందని భావించి కొంతమంది మహిళలు ఆయాలుగా పనిచేస్తున్నారు. ఆయాలకు నాలుగు నెలలు, నైట్వాచ్మెన్లకు ఐదు నెలలుగా జీతాలు నిలిచిపోవడంతో వారు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పెరిగిన నిత్యావసర వస్తువుల ధరలతో జీవనం గడపడం కష్టతరమైపోతున్న తరుణంలో, జీతాలు సక్రమంగా చెల్లించకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, మే, జూన్ నెలల్లో కేవలం సగం జీతం మాత్రమే ఇచ్చారని వాపోతున్నారు. సెలవు రోజుల్లో ఉపాధ్యాయులకు పూర్తి జీతం ఇచ్చే ప్రభుత్వం, ఆయాలు, నైట్వాచ్మెన్ల పట్ల పక్షపాతం చూపడమేమిటని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. జీతాలు ప్రతి నెలా క్రమం తప్పక ఇవ్వాలని, మే, జూన్ నెలల్లో కూడా పూర్తిస్థాయిలో వేతనాలు చెల్లించాలని కోరుతున్నారు. స్కూళ్లలో పనిచేసే ఆయాలు, నైట్వాచ్మెన్లకు నాలుగు నెలలుగా జీతాలు అందని మాట వాస్తవమే. వారి జీతాల బడ్జెట్ మంజూరైంది. జిల్లావ్యాప్తంగా 1,445 మంది ఆయాలు, 180 మంది నైట్వాచ్మెన్లు పనిచేస్తున్నారు. వీరందరికీ నాలుగైదు రోజుల్లో జీతాలు చెల్లించే ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఎం.సత్యనారాయణ, మధ్యాహ్న భోజన పథకం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్
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సార్వాలో ఎరువుల యాజమాన్యంఅత్తిలి: వరిసాగులో రైతులు అవసరం మేరకే ఎరువులు, పురుగు మందులు వినియోగించాలని, దీని ద్వారా సాగు ఖర్చులు తగ్గి, నాణ్యమైన మంచి దిగుబడులు లభిస్తాయని మండల వ్యవసాయశాఖ అధికారి టీకే రాజేష్ చెప్పారు. సార్వా సాగులో రైతులు ఎరువుల యాజమాన్య పద్ధతులను పాటించి వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. భూసార పరిరక్షణకు, ఉత్పత్తి కోసం రసాయన ఎరువులతో పాటు సేంద్రియ జీవన ఎరువులను వాడాలి. సేంద్రియ, రసాయన ఎరువులను కలిపి వినియోగించడం వల్ల భూసారం పెరగడమే కాకుండా పోషకాల లభ్యత పెరుగుతుంది. భూసార పరీక్షా ఫలితాల ప్రకారం నత్రజని, భాస్వరం, పొటాష్ ఎరువులను వేసుకోవాలి. సార్వాలో ఎకరాకు సిఫార్సు చేసిన 36:24:24 కిలోల నత్రజని, భాస్వరం, పొటాష్ను స్వర్ణ, ఎంటీయూ –1318 రకాలకు తప్ప అన్ని మిగిలిన రకాలకు వేసుకోవచ్చు. స్వర్ణ, ఎంటీయూ 1318 రకాలకు 24:24:24 కిలోల నత్రజని, భాస్వరం, పొటాష్ మాత్రమే వేయాలి. నత్రజని వినియోగ సామర్ధ్యం పెంచడానికి 50 కిలోల యూరియాకి 10 కిలోల వేపపిండి కలిపి రెండు రోజులు నిల్వ ఉంచి పొలంలో వెదజల్లితే నత్రజని వినియోగం సామర్ధ్యం పెరుగుతుంది. పురుగులు, తెగుళ్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు నత్రజని ఎరువుల వాడకం తగ్గించాలి. నత్రజనిని ఎక్కువగా వాడి భాస్వరం, పొటాష్ ఎరువులను సరైన మోతాదులో వేయకపోతే చీడపీడల ఉధృతి పెరిగి, తాలు, కంకులు ఎక్కువగా ఏర్పడి దిగుబడి తగ్గిపోతుంది. పంట నాణ్యత లోపిస్తుంది. ప్రతి రైతు రెండేళ్లకోసారైనా భూసార పరీక్షలు చేయించుకుని ఎరువుల యాజమాన్యం చేపట్టాలి. అగ్గితెగులు, పొట్టకుళ్లు తెగులు, గోధుమ రంగు మచ్చ తెగులు నివారణకు వ్యవసాయ అధికారుల సూచనల మేరకు నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి.
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అడవికి మేమే రాజులంబుట్టాయగూడెం: అరుదైన జంతుజాలానికి నిలయమైన పాపికొండల అభయారణ్యంలో అత్యంత క్రూర జంతువులైన అడవి కుక్కలు (వైల్డ్ డాగ్స్) గుంపులుగా సంచరిస్తున్నాయి. ఇవి అటవీ ప్రాంతంలోని అనేక జంతువులను వేటాడుతుంటాయి. అడవికి పులే రాజుగా చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ, ఆ పులిని సైతం అడవి కుక్కలు భయపెట్టగలవని చెబుతుంటారు. అడవి కుక్కలు సంచరించే ప్రదేశాల్లో పులులు కూడా సంచరించవని, వాటి ఉనికిని కనిపెట్టి పులులు తప్పించుకుంటూ తిరుగుతాయని ఫారెస్ట్ అధికారులు చెబుతున్నారు. పరిమాణంలో ఊరకుక్కల కంటే కొంచెం పెద్దవిగా ఉండే వైల్డ్డాగ్స్, తమకంటే బరువు, శక్తి కలిగిన పెద్ద పులులను సైతం సమూహ శక్తితో తరిమికొట్టగలవు. అడవిలో సంచరించే అడవి పందులను ఈ వైల్డ్డాగ్స్ చిటికెలో వేటాడి ఆహారంగా మార్చుకుంటాయి. వాటి బరువుతో పోల్చుకుంటే ఎన్నో రెట్లు పెద్దవైన కణితి (సాంబార్ డీర్) లాంటి పెద్ద జంతువులను కూడా ఈ అడవి కుక్కల సమూహం వేటాడతాయి. ఈ వైల్డ్డాగ్ గుంపులు ఒకే ప్రదేశంలో స్థిరంగా ఉండకుండా నిరంతరం తిరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇవి ఊరకుక్కల కంటే కాస్త పెద్దవిగా ఉండి, తోకకు కుచ్చుగా వెంట్రుకలు ఉంటాయి. ఇవి యూరప్ దేశాల్లో నల్ల మచ్చలతో కనిపిస్తాయి. పాపికొండల అభయారణ్యంలో 200 వేట కుక్కలు పాపికొండలు, నాగార్జున సాగర్–శ్రీశైలం, గుండ్ల బ్రహ్మేశ్వరం అభయారణ్యాల్లో అడవి కుక్కల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైల్డ్లైఫ్ అధికారులు చెబుతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పరిధిలోని కవ్వాల్ టైగర్ జోన్లో కూడా అడవి కుక్కల సంచారం అధికంగా ఉన్నట్లు ఫారెస్ట్ అధికారులు పేర్కొన్నారు. పాపికొండల అభయారణ్యంలో సుమారు 200కు పైగా కుక్కలు గుంపులుగా సంచరిస్తున్నట్లు గుర్తించామని, ప్రస్తుతం వాటి జాడ అల్లూరి సీతారామరాజు అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్నట్లు అటవీశాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంతో గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతాల్లోని గ్రామాలు ఖాళీ అవుతున్న నేపథ్యంలో, ఇవి స్వేచ్ఛగా సంచరించడానికి మరింత అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. వైల్డ్డాగ్స్ జీవావరణ సమతుల్యతలో ప్రధాన భూమిక పోషిస్తుంటాయి. మాంసాహార జంతువులు, గడ్డి తినే జంతువుల మధ్య సమతుల్యత భూమిపై మొత్తం పర్యావరణ స్థితిని నిర్ణయిస్తుంది. చిరుతపులి, పెద్దపులి, అడవి కుక్కల వంటి మాంసాహార జంతువుల సంఖ్య తగ్గిపోతే, వాటి ఆహార జంతువులైన వివిధ జింకల సంఖ్య అమాంతంగా పెరిగి అడవిలోని వృక్షాలు తగ్గిపోతాయి. రైతులకు ఇబ్బంది కలిగించే అడవిపందులు, జింకల సంఖ్య ప్రమాదకరంగా పెరగకుండా నియంత్రణలో ఈ అడవికుక్కలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని అధికారులు అంటున్నారు. పాపికొండల అభయారణ్యంలో వైల్డ్ డాగ్స్ సంచారం
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దొరకని పులి ఆచూకీబుట్టాయగూడెం: అటవీశాఖ అధికారులు వలలకు చిక్కకుండా తప్పించుకుని తిరుగుతున్న పెద్ద పులి సోమవారం కూడా తప్పించుకుంది. జీలుగుమిల్లి మండలం స్వర్ణవారిగూడెం, జంగారెడ్డిగూడెం మండలం మైసన్నగూడెం మధ్యలో ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకూ పులి దాక్కొంది. రేడియో కాలర్ ద్వారా సిగ్నల్ రాకపోవడంతో అటవీశాఖ అధికారులు పులి సంచరించే ప్రదేశంలో కొద్దిసేపు శబ్దాలు చేస్తూ హడావుడి చేశారు. కొంతసేపటికి బయటకు వచ్చిన పెద్దపులి కాల్వ వెంట సంచరిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. పులిని క్షేమంగా బంధించేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నప్పటికీ వారికి చిక్కకుండా అక్కడి నుంచి జీలుగుమిల్లి మండలం స్వర్ణవారిగూడెం, ములగలంపల్లి మీదుగా రౌతుగూడెం రోడ్డు దాటుకుంటూ బుట్టాయగూడెం మండలం బెడదనూరు అటవీప్రాంతంలోకి చేరుకున్నట్లు సమాచారం. ఆ ప్రాంతంలో పులి సంచరిస్తున్న సిగ్నల్ లభించినట్లు అటవీశాఖ అధికారులు తెలిపారు. బెడదనూరు అటవీ ప్రాంతం నుంచి కొద్దిదూరంలో పూచికపాడు ఉంది. అక్కడి నుంచి మళ్లీ తెలంగాణ ప్రాంతం మొదలవుతుంది. పులి ఈ రాత్రికి ఆ ప్రాంతం దాటితే ఇక తెలంగాణ ప్రాంత అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. ఉండి: ఉండిలో బాలిక ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఎస్సై హెచ్.మల్లికార్జునరావు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఉండి జెడ్పీ హైస్కూల్లో పదోతరగతి చదువుతున్న కడలి తాప్సీ(15) కొద్ది రోజులుగా టైఫాయిడ్తో పాటు ఇన్ఫెక్షన్తో బాధపడుతుంది. ఆమెకు కుటుంబ సభ్యులు ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో వైద్యం చేయిస్తున్నారు. తండ్రి గల్ఫ్ వెళ్ళగా తల్లి భీమవరంలోని ఓ కార్పొరేట్ దుకాణంలో పని చేస్తుంది. అనారోగ్యం కారణంగా సోమవారం స్కూల్కు వెళ్ళలేదు. సాయంత్రం ఇంటి వద్ద అమ్మమ్మతో పాటు బాలిక మాత్రమే ఉంది. సాయంత్రం అమ్మమ్మ బయటకు వెళ్ళడంతో బాలిక ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు తెలిపారు. పోలీసులకు సమాచారం అందడంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకుని ప్రాథమిక కారణాలను సేకరించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆకివీడు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. తాడేపల్లిగూడెం రూరల్: దాళ్వాకు ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై రైతులు దృష్టి సారించాలని జిల్లా వ్యవసాయాధికారి జడ్. వెంకటేశ్వరరావు కోరారు. ఎల్నినో పరిస్థితులపై సోమవారం మండలంలోని కొండ్రుప్రోలు, ఎల్.అగ్రహారం, మెట్ట ఉప్పరగూడెం, కుంచనపల్లి రైతు సేవా కేంద్రాల్లో రైతులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ వర్షాభావ పరిస్థితులు కొనసాగితే ఆయా గ్రామాల్లో భూగర్భ జలాలు అడుగంటి వ్యవసాయానికి రైతులు ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉందన్నారు. ప్రత్యామ్నాయ ఆరుతడి పంటలతో పాటు నూనె గింజలు, పచ్చిరొట్ట పంటలు వేసుకోవాలన్నారు. ప్రస్తుతం నువ్వుల పంటకు మంచి గిరాకీ ఉందన్నారు.
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విద్యుత్ షాక్తో వ్యక్తి మృతినూజివీడు: మండలంలోని పల్లెర్లమూడిలో సోమవారం జరిగిన ఘటనలో వ్యక్తి విద్యుత్ షాక్తో మృతి చెందాడు. రూరల్ ఎస్ఐ జ్యోతిబసు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గ్రామానికి చెందిన పులవర్తి వీరబ్రహ్మం(35) తన ఇంట్లో మోటార్ను బిగిస్తుండగా, ఒక్కసారిగా విద్యుత్ ప్రవహించి షాక్కు గురై అక్కడికక్కడే పడిపోయాడు. కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటిన అతడిని నూజివీడు ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించగా, వైద్యులు పరీక్షించి అప్పటికే మృతి చెందినట్లు ధ్రువీకరించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు. నూజివీడు: మండలంలోని మీర్జాపురానికి చెందిన నల్లగుంట్ల సురేష్ (40) ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్యకు యత్నించగా, విజయవాడలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం మృతి చెందాడు. ఎస్సై జ్యోతిబసు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సురేష్ భార్యతో ఆరేళ్ల క్రితమే విడిపోయారు. అప్పటి నుంచి ఒంటరిగా జీవిస్తూ మద్యానికి బానిసయ్యాడు. ఈ క్రమంలోనే ఈ నెల 1న ఇంట్లో ఉరివేసుకోగా, గమనించిన స్థానికులు అతడిని విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ అతను మృతి చెందాడు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు. భీమవరం: రాష్ట్ర విద్యా రంగం సమస్యల వలయంలో ఉందని, విద్యార్థుల సమస్యలను పరిష్కరించలేని విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జి.వలరాజు డిమాండ్ చేశారు. భీమవరంలో సోమవారం అఖిల భారత విద్యార్థి సమాఖ్య (ఏఐఎస్ఎఫ్) జిల్లా సమితి సమావేశం, అధ్యక్షురాలు యామిని దేవిశ్రీ అధ్యక్షతన జరిగింది. సమావేశంలో వలరాజు మాట్లాడుతూ, పాఠశాల విద్య నుంచి యూనివర్సిటీల వరకు సమస్యలు తాండవిస్తున్నాయని, ఇంటర్, పీజీ విద్యార్థులకు ఇప్పటివరకు అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ చేపట్టకపోవడం ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనమని విమర్శించారు. ప్రభుత్వ వసతి గృహాలకు నిధులు కేటాయించకపోవడం, దశాబ్ద కాలంగా ఖాళీగా ఉన్న కుక్, కమాటి, వార్డెన్ పోస్టులను భర్తీ చేయకపోవడం వల్ల విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గ్రామీణ, గిరిజన ప్రాంతాల్లో డ్రాపవుట్స్ పెరిగిపోతున్నాయని, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విడుదల చేయకపోవడంతో సర్టిఫికెట్లు రాక విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో ఏఐఎస్ఎఫ్ నాయకులు సుందర్, హేమంత్, కౌశిక్, అఖిల్ పాల్గొన్నారు. కుక్కునూరు: మండలంలోని అమరవరం శివారులో పాత హైస్కూల్కు వెళ్లే దారిలోని ముత్తయ్య పొలంలో సోమవారం గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యమైంది. స్థానికుల సమాచారంతో ఎస్సై రాజారెడ్డి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. మృతదేహం ఇటీవల గోదావరి వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకువచ్చి ఉండవచ్చని లేదా నీటిలో మునిగి మృతి చెంది ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. మృతుడు సుమారు 5 అడుగుల ఎత్తు, నలుపు రంగుతో ఉన్నాడని, ఎరుపు రంగు టీ–షర్టు, నీలం రంగు షార్ట్ ధరించి ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఏమైనా వివరాలు తెలిస్తే వెంటనే కుక్కునూరు పోలీస్ స్టేషన్ను గానీ, 7382623699 నంబర్ను గానీ సంప్రదించాలని ఎస్సై విజ్ఞప్తి చేశారు. భీమడోలు: పూళ్ల పంచాయతీ శివారు ఎంఎంపురంలో చికెన్ వ్యర్థాలను తరలిస్తున్న ఓ ట్రక్ ఆటోను భీమడోలు పోలీసులు సోమవారం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 100 కేజీల చికెన్ వ్యర్థాలను పూడ్చి పాతిపెట్టారు. ఎంఎంపురానికి చెందిన భలే సాంబశివరావు ఆక్వా చెరువులోకి మండలంలోని పలు గ్రామాల్లోని చికెన్ దుకాణాల వద్ద చికెన్ వ్యర్థాలు కొనుగోలు చేసుకుని తన ట్రక్ ఆటోలో తీసుకుని వెళ్లాడు. గ్రామస్తులు ఎంఎంపురం బస్టాండ్ వద్ద పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. పోలీసులు సాంబశివరావు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ద్వారకాతిరుమల: మండలంలోని బుట్టాయిగూడెం గ్రామానికి చెందిన బెజవాడ రామారావు అనే 85 ఏళ్ల వృద్ధుడు శనివారం అదృశ్యమయ్యాడు. నల్లజర్ల వెళుతున్నట్టు ఇంట్లో చెప్పి, బయటకు వెళ్లిన రామారావు తిరిగి ఇంటికి చేరుకోలేదు. దాంతో చుట్టుపక్కల, బంధువుల ఇళ్ల వద్ద, ఇలా పలుచోట్ల వెతికినా ఆచూకీ లభించలేదు. దాంతో రామారావు పెద్ద కుమారుడు చిన్న ఏసు ఆదివారం ద్వారకాతిరుమల పోలీస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు.
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అధికారుల అండతో అక్రమ మైనింగ్నూజివీడు: మైనింగ్, రెవెన్యూ అధికారుల అండదండలతోనే తోటపల్లిలో యథేచ్ఛగా అక్రమ మైనింగ్, రవాణా జరుగుతోందని గ్రామస్తులు, రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి కుమారుడు నితిన్ కృష్ణకు చెందిన బయో గ్యాస్ ప్లాంట్ ఏర్పాటులో భాగంగా కొండను చదును చేసే పేరుతో అక్కడ గ్రావెల్ను తవ్వి భారీ ఎత్తున బయట ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారని వారు ఆరోపిస్తున్నారు. గ్రామానికి చెందిన రైతులు పట్టా భూముల్లో సాగు చేసుకుంటున్న చోట కూడా అక్రమంగా గ్రావెల్ తవ్వకాలు జరిపి తరలిస్తున్నారని, దీనిపై ప్రశ్నిస్తే మంత్రి అనుచరులు కేసులు పెడతామని బెదిరిస్తున్నారని రైతులు వాపోతున్నారు. విచారణకు రాని రెవెన్యూ అధికారులు గత నెల 30న జిల్లా కలెక్టర్కు, మైనింగ్ శాఖ అధికారులకు రైతులు, గ్రామస్తులు కలిసి అక్రమ మైనింగ్పై విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకోవాలని ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం మైనింగ్ జరిగే ప్రదేశంలో రెవెన్యూ, మైనింగ్ శాఖ అధికారులు సంయుక్తంగా విచారణ జరుపుతారని రైతులకు సమాచారం అందింది. దీంతో రైతులు అక్రమ మైనింగ్ జరుగుతున్న కొండ వద్దకు చేరుకున్నారు. అదే సమయంలో ఏలూరు జిల్లా మైనింగ్ శాఖ ఆర్ఐలు కె.వి.రమణ, శ్రీనివాస్ ప్రసాద్, సర్వేయర్ శ్రీనివాసరావు ఆగిరిపల్లి తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. తహసీల్దార్ పి.ఎన్.వి.ప్రసాద్ ఏలూరులో పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వెళ్లారని, తహసీల్దార్ అనుమతి లేకుండా విచారణలో పాల్గొనలేమని, ఆయన కోసం ఎదురుచూస్తున్నామని మైనింగ్ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. రెవెన్యూ అధికారులు రాకపోవడంతో, మైనింగ్ శాఖ అధికారులు కొంతసేపు వేచి చూసి వెనుదిరిగారు. దీనిపై రైతులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అధికారులు అక్రమ మైనింగ్ చేసే వారితో కుమ్మకై ్క కావాలనే విచారణకు రాలేదని వారు ఆరోపించారు. మంత్రి అనుచరులకు అన్నీ అనుమతులు ఉంటే, మమ్మల్ని చూసి ఎందుకు తవ్వకాలు నిలిపివేస్తారని ప్రశ్నించారు. రైతులు సాగు చేసుకుంటున్న భూముల్లో అక్రమ తవ్వకాలు చేసిన వారిపై విచారణ జరిపి జరిమానా విధించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. అక్రమ తవ్వకాల వల్ల కొండపై కొలువై ఉన్న దుగ్గిరాల బాలరావమ్మ తల్లి ఆలయానికి కూడా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని గ్రామస్తులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమకు న్యాయం జరిగే వరకు అక్రమ మైనింగ్ను అడ్డుకుంటామని, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని రైతులు హెచ్చరించారు.
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పేదింట ధరల మంటకేంద్ర ప్రభుత్వం జీఎస్టీ శాతాన్ని ఇటీవల తగ్గించినా ఆయా వస్తువుల ధరలు అనుకున్నంత రీతిలో తగ్గలేదు. ధరల తగ్గుదలపై ప్రభుత్వాలు ఎలాంటి చర్యలూ తీసుకోవడం లేదు. విజిలెన్స్ కమిటీలు, విజిలెన్స్ తనిఖీలు కరువయ్యాయి. అధిక ధరలతో ప్రజలు సతమతమవుతున్నారు. ధరల తగ్గింపునకు ప్రత్యేక టాస్క్ఫోర్స్ ఏర్పాటుచేయాలి. – కె.ప్రసాద్, జిల్లా వినియోగదారుల రక్షణ మండలి సభ్యుడు, సిద్ధాపురం, ఆకివీడు మండలం మార్కెట్లో ఏమీ కొనే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. పప్పులు, నూనెల ధరలు బాగా పెరిగిపోయాయి. ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసి అన్నిరకాల నిత్యావసర సరుకులు తక్కువ ధరలకే అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. – బైనపాలెం మాణిక్యాలదేవి, లక్ష్మణేశ్వరం సాక్షి, భీమవరం: నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పేదింట మంటలు పుట్టిస్తున్నాయి. పప్పులు ఉడకనంటుంటే.. నూనెలు సలసలమంటున్నాయి. గోదావరికి వరదలతో కూరగాయల ధరలకు రెక్కలొస్తున్నాయి. ఏమీ కొనేట్టు, తినేట్టుగా లేని పరిస్థితుల్లో పేదవర్గాల వారు సతమతమవుతున్నారు. సర్కారు ధరల నియంత్రణ చర్యలు కేవలం బియ్యానికే పరిమితమం కావడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. ఆకాశంలో ధరలు.. జనం గగ్గోలు నిత్యావసర సరుకులు లేనిదే రోజు గడవని పరిస్థితి. పశ్చిమాసియా సంక్షోభంతో ఇప్పటికే గ్యాస్, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపు, కృత్రిమ కొరత తదితర కారణాలతో మార్కెట్లో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు అమాంతం పెరిగాయి. నాణ్యతను బట్టి కిలో కందిపప్పు రూ.150 వరకు ఉంటే పెసరపప్పు రూ.140, మినపప్పు రూ.130, చాయ మినపగుళ్లు రూ.150, షుగర్ రూ.55, పామాయిల్ రూ.140, సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ రూ.180, బియ్యం రూ.70ల వరకు ఉన్నాయి. మసాల దినుసులు, సబ్బులు, టీపొడి తదితర ప్రతి వస్తువు పైనా కొద్దినెలల వ్యవధిలో పది నుంచి 25 శాతం మేర ధరలు పెరిగి పేదలకు భారమవుతున్నాయి. ఇంటిలో పరిస్థితి ఇలా ఉంటే గ్యాస్ ధరల పెంపు, సిలెండర్ల కొరతతో హోటళ్లు, ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్లు, బజ్జీల బళ్లు, స్వీట్స్ షాపులు, కర్రీ పాయింట్లలో టిఫిన్, మీల్స్పై ప్లేటుకు రూ.10 నుంచి రూ.30ల వరకు ధరలు పెంచేశారు. జిల్లాలో రేషన్కార్డులు కలిగిన కుటుంబాలు 5.68 లక్షలు ఉన్నాయి. అన్నింటా పెరిగిన ధరలతో నెలవారీ బడ్జెట్పై రూ.3 వేల నుంచి రూ.5 వేల వరకు అదనపు భారం పడుతుండటం వారి జీవనంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. బియ్యంతో సరి మార్కెట్లో బియ్యం ధరలు అదుపు చేసేందుకు సివిల్ సప్లయిస్ శాఖ ఆదివారం ప్రత్యేక కౌంటర్లను ప్రారంభించింది. స్టీమ్ బియ్యం కిలో రూ.52, రా రైస్ రూ.50లు చొప్పున రేషన్కార్డుపై 10 కిలోలు చొప్పున ఇస్తారని, ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఈ ప్రత్యేక కౌంటర్లు తెరిచి ఉంటాయని అధికారులు ప్రకటించారు. జిల్లాలో మూడు రైతు బజార్లు, 40 రైస్ మిల్లులకు చెందిన ఔట్లెట్లలో ఏర్పాటుచేయనున్నట్టు చెప్పగా ఉన్నతస్థాయి నుంచి 33 ఔట్లెట్లు ఏర్పాటుకు మాత్రమే అనుమతులు వచ్చినట్టు సమాచారం. సోమవారం నాటికి జిల్లాలో 29 ఔట్లెట్లకు సంబంధించిన నిర్వాహకులు మాత్రమే సైట్లో లాగిన్ అయ్యారు. తాడేపల్లిగూడెం చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, నరసాపురం రైతు బజారు, రెండు రైస్మిల్లులకు చెందిన ఔట్లెట్స్ లాగిన్ కాలేదు. కాగా జిల్లాలో ఏఏ రైస్మిల్లుల వద్ద ఈ కౌంటర్లు ఏర్పాటుచేసింది స్పష్టమైన సమాచారం లేదు. ఎమ్మెల్యేలు అందుబాటులో లేక పలుచోట్ల ఇంకా కేంద్రాలు ప్రారంభించలేదని తెలుస్తోంది. బె‘ధర’గొడుతున్నాయ్ ఉడకని పప్పులు.. సలసలమంటున్న నూనెలు దుర్భరంగా సామాన్యుల జీవనం బియ్యానికి మాత్రమే ప్రత్యేక కౌంటర్లు మిగిలిన నిత్యావసర సరుకుల ఊసెత్తని సర్కారు గతంలో ఎన్నడూ కూరగాయల ధరలు పెరగడం చూడలేదని, రోజువారీ అమ్మకాలు తగ్గాయని వ్యాపారులు అంటున్నారు. ఇప్పటికే కిలో ఉల్లిపాయలు రూ.35 నుంచి రూ.40ల వరకు ఉండగా, గోదావరికి వరదలతో స్థానికంగా లంక భూముల్లో పండించే వంకాయ, దొండ, బెండ, చిక్కుడు, ఆనబ, క్యాబేజీ, బీరకాయ తదితర కూరగాయల పంటలకు నష్టం వాటిల్లుతోంది. ప్రస్తుతం నిలకడగానే ఉన్నప్పటికి రానున్న రోజుల్లో కూరగాయల ధరలు పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు. నిత్యావసర సరుకుల ధరల నియంత్రణ కోసం ఏడాది క్రితం సివిల్ సప్లయీస్ శాఖ జిల్లాలోని భీమవరం, తణుకు, తాడేపల్లిగూడెం, పాలకొల్లు తదితర నియోజకవర్గ, మండల కేంద్రాల్లో గల సూపర్ మార్కెట్లు, రైతు బజార్లు, ప్రైవేట్ దుకాణాల్లో 22 ప్రత్యేక కౌంటర్లను ఏర్పాటుచేసింది. హోల్సేల్ ధరలపై ఉల్లిపాయలు, పామాయిల్, బియ్యం తదితర సరుకుల అమ్మకాలు చేపట్టారు. పామాయిల్ రూ.110లకు, ఇతర సరుకులను బయటి మార్కెట్లో కంటే కొంతమేర తగ్గింపు రేట్లు నిర్ణయించారు. నిర్వహణ సరిగా లేక కొద్దిరోజులకే చాలాచోట్ల ఇవి మూతపడిపోయాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితిలో పప్పు దినుసులు, వంట నూనెలు తదితర వాటిని ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసి తక్కువ ధరలకు విక్రయించాలని సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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అర్జీల పరిష్కారానికి ప్రాధాన్యమివ్వాలిభీమవరం (ప్రకాశంచౌక్) : ప్రజల వినతులు, ఫిర్యాదులను అధికారులు స్వీకరించి పరిష్కారానికి ప్రాధాన్యమివ్వాలని కలెక్టర్ సీహెచ్ నాగరాణి ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్ఎస్)లో భాగంగా ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించారు. పీజీఆర్ఎస్లో 168, రెవెన్యూ క్లినిక్లో 32 అర్జీలు స్వీకరించారు. జేసీ కేఆర్ కల్పశ్రీ, ఇన్చార్జి డీఆర్వో పి.ప్రభాకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అర్జీల్లో కొన్ని.. ● గణపవరం మండలం కోమర్రులో మంచినీటి చెరువులను బాగుచేయించాలని పత్తి రెడ్డి కోరారు. ● గణపవరం మండలం కాశిపాడు హైస్కూల్లో హిందీ, సోషల్ టీచర్లను నియమించాలని జె.వెంకటరత్నం వినతిపత్రం అందించారు. ● కాళ్ల మండలం ఏలూరుపాడులో తనకున్న 56 సెంట్ల భూమి 22ఏలో ఉండటంతో ఇబ్బంది పడుతున్నామని, పరిష్కరించాలని అడపా వెంకటలక్ష్మి అర్జీ అందించారు. ● పాలకోడేరు మండలం శృంగవృక్షంలో తన 52 సెంట్ల భూమికి సాగునీరందించే పంట బోదెను ఓ రైతు పూడ్చివేశారని బందెల మౌనిక ఫిర్యాదు చేశారు.
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మధ్యవర్తిత్వం 3.0పై అవగాహనఏలూరు (టూటౌన్): ఉమ్మడి జిల్లాలో అక్టోబర్ 31 వరకు నిర్వహించనున్న మధ్యవర్తిత్వం 3.0 ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్పర్సన్, జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎస్.శ్రీదేవి ఆధ్వర్యంలో సో మవారం అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు. స్థానిక జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ భవనం వద్ద ర్యాలీ ని ప్రారంభించి న్యాయమూర్తి శ్రీదేవి మాట్లాడుతూ గతేడాది 1.0, 2.0లో కేసుల పరిష్కారానికి విశేష కృషి చేశామని, అదే స్ఫూర్తితో 3.0 కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించామన్నారు. వారం పాటు సదస్సులు నిర్వహిస్తామన్నారు. రాజీయోగ్యమైన కేసుల సామరస్య పరిష్కారానికి కృషిచేస్తామన్నా రు. అన్ని కోర్టుల పరిధిలో మధ్యవర్తులు ద్వారా కా ర్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. మొదటి అద న పు జిల్లా జడ్జి యు.ఇందిరా ప్రియదర్శిని, 7వ అదనపు జిల్లా జడ్జి వైస్. శ్రీనివాసరావు, 8వ అదనపు జిల్లా జడ్జి ఐ.శ్రీనివాసమూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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5న కళాశాలల బంద్భీమవరం: కళాశాలల విద్యార్థుల సమస్యలను తక్షణం పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఏబీ వీపీ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం కళాశాలల బంద్కు పిలుపునిచ్చినట్టు జిల్లా కన్వీనర్ రాయి వెంకట దుర్గాసాయి, భీమవరం విభాగ్ కన్వీనర్ కాయిత డిన్ను చందు చెప్పారు. సోమవారం కలెక్టరేట్ వద్ద బంద్ పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో రూ.6,800 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు విడుదల చేయకపోవడంతో విద్యార్థులు, కళాశాలల యాజమాన్యాలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారన్నారు. ప్రవేశ పరీక్షలు పూర్తయి రెండు నెలలు గడిచినా సగం కోర్సులకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించలేదన్నారు. కన్వీనర్ శ్యామ్ విజయరాజ్, పట్టణ సహాయ కార్యదర్శి దొమ్మేటి అనూష భవ్య పాల్గొన్నారు. భీమవరం: ప్రజాసమస్యలపై త్వరితగతిన స్పందించి, నిర్ణీత గడువులోపు చట్టపరిధిలో శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని జిల్లా అడిషినల్ ఎస్పీ డి.విశ్వనాథ్ ఆదేశించారు. జిల్లా పోలీసు ప్రధా న కార్యాలయంలో సోమవారం ప్రజా సమస్య ల పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్ఎస్)లో భాగంగా ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించారు. అనంత రం సంబంధిత అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. జిల్లా స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్పెక్టర్ కేవీవీఎన్ సత్యనారాయణ పాల్గొన్నారు. భీమవరం : జిల్లాలో ఏపీ టెట్ పరీక్షలకు పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేయాలని కలెక్టర్ సీహెచ్ నాగరాణి ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో టెట్ పరీక్షల ఏర్పాట్లపై సమీక్షించారు. భీమవరం ఎస్ఆర్కేఆర్ ఇంజనీరింగ్, డీఎన్నార్ కళాశాల కేంద్రాల్లో బుధవారం నుంచి 16 వరకు రోజు కు రెండు సెషన్లలో పరీక్షలు నిర్వహిస్తారన్నా రు. మొత్తంగా 4,812 మంది అభ్యర్థులు హాజరుకానున్నట్టు చెప్పారు. పరీక్ష కేంద్రాల సమీప ప్రాంతాల్లో 144 సెక్షన్ విధించి కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేయాలని పోలీసు శాఖను ఆదేశించారు. ద్వారకాతిరుమల: శ్రీవారి హుండీల ఆదాయాన్ని సోమవారం దేవదాయశాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్, ఎంఎస్ఎన్ చారిటీస్ (కాకినాడ) ఈఓ సీహెచ్ సురేష్నాయుడు పర్యవేక్షణలో లె క్కించారు. గత 25 రోజులకు నగదు రూపంలో 2,81,82,065లు, 242 గ్రాముల బంగారం, 3.330 కిలోల వెండితో పాటు విదేశీ కరెన్సీ లభించినట్టు ఈఓ వేండ్ర త్రినాథరావు తెలిపారు. అలాగే లెక్కింపులోకి రాని రద్దయిన రూ.2,000, రూ.500 నోట్ల ద్వారా రూ.22 వేలు లభించిందన్నారు. సగటున రోజుకు రూ.11,27,283 ఆదాయం లభించిందన్నారు. ఏలూరు (టూటౌన్): ఏలూరు జిల్లా ఏపీపీటీడీ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఆర్టీసీ ప్రైవేటీకరణ విధానానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన చేపట్టారు. ప్రభు త్వం ఎలక్ట్రికల్ బస్సుల పేరుతో ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరించే ప్రయత్నాలను వెంటనే విరమించుకోవాలని, ఎలక్ట్రికల్ బస్సులను పూర్తిగా ఆర్టీసీ ద్వారానే నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేస్తూ జిల్లాలోని 1,000 ఉద్యోగులు, ప్రజల నుంచి సేకరించిన సంతకాలతో కూడిన వినతిపత్రా న్ని జేసీ అభిషేక్ గౌడకి సమర్పించారు. జిల్లా జేఏసీ చైర్మన్లు కె.రమేష్కుమార్, రాంబాబు, కో–కన్వీనర్ ఎన్.సురేష్, కె.రమేష్కుమార్ మాట్లాడుతూ ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగించ డం వల్ల ప్రజారవాణా దెబ్బతింటుందన్నారు.
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ఆస్పత్రిని డంపింగ్ యార్డుగా చేస్తారా?పాలకొల్లు సెంట్రల్: ‘నియోజకవర్గంలో ఏ చిన్న విషయం జరిగినా తెలిసే మంత్రి గారికి, ఏరియా ఆస్పత్రి ప్రాంగణాన్ని డంపింగ్ యార్డుగా మారుస్తున్నా తెలియలేదనడం నమ్మశక్యంగా లేదు’ అని వైఎస్సార్సీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి గుడాల శ్రీహరిగోపాలరావు (గోపి) తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. పట్టణంలోని ప్రభుత్వ ఏరియా ఆస్పత్రి నూతన భవన ప్రాంగణంలో చెత్తతో ల్యాండ్ ఫిల్లింగ్ చేయడంపై సోమవారం ఆయన ఆస్పత్రి వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా గోపి మాట్లాడుతూ ప్రాంగణంలో లెగసీ వేస్ట్తో పాటు చెత్తను కూడా పారబోయడంతో వర్షానికి డయాలసిస్ సెంటర్ పరిసరాలన్నీ తీవ్ర దుర్గంధం వెదజల్లుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రతి చిన్న అంశంపై అధికారులతో సమీక్షించే మంత్రి రామానాయుడికి ఈ విషయం తెలియదనడం విడ్డూరంగా ఉందని, నాటకాలకు స్వస్తి చెప్పి నిజాలు మాట్లాడాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే కాంట్రాక్టర్ చేయాల్సిన పనిని మున్సిపల్ కార్మికులతో చేయించడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ, శానిటరీ సిబ్బందిని అక్కడి నుంచి పంపించివేశారు. ఆస్పత్రి ఆవరణలోని చెత్తను తక్షణమే తొలగించాలని ఆర్డీఓ, మున్సిపల్ ప్రత్యేకాధికారి దాసి రాజును డిమాండ్ చేశారు. లేనిపక్షంలో పోరాటాన్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. మంత్రి రామానాయుడు 2029లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాదని ముందే గ్రహించినట్టున్నా రని అందుకే అతిగా జగన్మామస్మరణ చేస్తున్నారని గోపి అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు యడ్ల తాతాజీ, కోరాడ శ్రీనివాసరావు, ఉచ్చుల స్టాలిన్, బండి రమేష్, మోర్త గిరీష్, పాలపర్తి కృపానాథ్, కర్రా జయసరిత, లోపింటి చిరంజీవి, కెల్లా దుర్గారావు, రేలంగి శ్రీనివాస్, పిల్లా శ్రీనివాసు, కొరగింజల హనుమంతురావు, జోగి వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు ఉన్నారు. పాలకొల్లులో వైఎస్సార్సీపీ నిరసన
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గోదావరి వరద తగ్గుముఖంసిద్ధాంతంలో కేదారీఘాట్ వద్ద గోదావరి నరసాపురంలో పిండ ప్రదానం షెడ్డుపైకి వరద పెనుగొండ: గోదావరి వరద ఉధృతి నెమ్మదిగా తగ్గుముఖం పట్టింది. సోమవారం ఎగువ నుంచి వ రద నీరు రావడం తగ్గడంతో సిద్ధాంతం కేదారీఘాట్లో రెండు అడుగుల మేర నీటిమట్టం తగ్గింది. ఆ దివారం గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. అ యితే తగ్గుముఖం పట్టడంతో గోదావరి లంకల్లోకి రైతులు రాకపోకలు ప్రారంభించారు. అయినా అ ప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. ఆచంట మండలంలో పెదమల్లం మాచేనమ్మ కట్ట లో ప్రవేశించిన వరద నీరు నెమ్మదిగా తగ్గుతోంది. కోడేరులో పుష్కర రేవులు బయట పడుతున్నాయి. గోదావరిలో పడవల రాకపోకలపై ఆంక్షలు కొనసాగుతున్నాయి. లంక గ్రామాల్లో ప్రజలు మాత్రం ఆందోళనలోనూ ఉన్నాయి. ఎటువంటి సహాయం అందకపోవడంపై ఆవేదన చెందుతున్నారు. నరసాపురంలో వరద ఉధృతి నరసాపురం: నరసాపురం వశిష్ట గోదావరిలో వరద ఉధృతి పెరుగుతోంది. పరీవాహక ప్రాంతాల ప్రజ లు భయపడుతున్నారు. స్థానికంగా నదిలో, గోదా వరి మాత విగ్రహంవద్ద నీటి మట్టం భారీగా పెరి గింది. వలంధరరేవు వద్ద పోలీసు పహారా ఏర్పా టు చేశారు. పడవల రేవులో పంటు రాకపోకలపై నిషేధం కొనసాగుతోంది.
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పంచాయతీ నిధులపై కన్ను!● కూటమి నేతల వ్యూహాలు ● అధికారులపై రాజకీయ ఒత్తిళ్లు ఇరగవరం : గ్రామ పంచాయతీల ఖాతాల్లోని నిధులపై కూటమి నేతలు కన్నేశారు. గ్రామాల అభివృద్ధికి కేటాయించిన నిధులను ఏ రకమైన నెపంతోనైనా వెలికితీయాలని కొందరు వ్యూహాలు రచిస్తున్నారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. జిల్లాల్లోని 912 పంచాయతీల సర్పంచ్ల పదవీకాలం ముగియడంతో, ప్రస్తుతం నిర్ణయాధికారం ప్రత్యేకాధికారుల చేతికి వచ్చింది. అయినా కూటమి నేతల రాజకీయ జోక్యం తగ్గలేదు. నేరుగా పనులు మంజూరు చేసే అధికారం లేకపోయినా, అధికారులపై ఒత్తిడి తెచ్చి తమకు అనుకూలమైన పనులను ఆమోదింపజేసుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం మ్యాపింగ్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయకపోవడంతో కొత్త పనుల అనుమతులు, బిల్లుల చెల్లింపుల విషయంలో అధికారులు అప్రమత్తంగా, ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్నారు. పనులు చేయకుండానే బిల్లులు పొందడానికి.. మండల స్థాయి పంచాయతీ కార్యదర్శులు, ప్రత్యేకాధికారులపై ఒత్తిళ్లు పెరుగుతున్నాయి. నాయకులే స్వయంగా పనుల జాబితా తయారు చేసి అధికారులకు అందిస్తున్నారు. పనులు చేయకుండానే బిల్లులు పొందడానికి, లేదా పూర్తయినట్లు చూపించి నిధులు మళ్లించడానికి డ్రెయిన్లు, రోడ్ల మరమ్మతులు, పారిశుద్ధ్యం వంటి పనుల పేరిట ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఒకే పని కోసం కూటమిలోని నలుగురైదుగురు పోటీ పడుతుండటంతో అధికారులకు తలనొప్పిగా మారింది. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ముందే నిధులు కాజేయాలనే నేతల ప్రయత్నాలకు తలొగ్గకుండా నిధులను పరిరక్షించాలని పలువురు కోరుతున్నారు.
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‘నిట్టూ’రుస్తూ.. నెట్టుకొస్తూ..!తాడేపల్లిగూడెం : ప్రతిష్టాత్మకంగా తాడేపల్లిగూడెంలో ఏర్పాటైన నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ (ఏపీ నిట్) ప్రస్తుతం పాలనాపరమైన నిర్లక్ష్యం, అంతర్గత కోటరీ వ్యవస్థ కారణంగా తీవ్ర సమస్యలను ఎదుర్కొంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం సంస్థ 8వ స్నాతకోత్సవం నిర్వహించనున్నారు. రెగ్యులర్ డైరెక్టర్ కరువు తొలి రెగ్యులర్ డైరెక్టర్ సీఎస్పీ రావు సస్పెన్షన్ తర్వాత ఇప్పటివరకు మరో రెగ్యులర్ డైరెక్టర్ ని యమితులు కాలేదు. పలువురు ఇన్చార్జి డైరెక్టర్లు మారినా పరిస్థితి చక్కబడలేదు. చివరకు ఎంపికై న రెగ్యులర్ డైరెక్టర్ కూడా బాధ్యతలు తీసుకోకుండా వెనుదిరిగేలా ఇక్కడి వాతావరణం తయారైంది. రెండేళ్ల క్రితం రెగ్యులర్ డైరెక్టర్ పోస్టు నియామకం కోసం నోటిఫికేషన్ వేసినా ఇప్పటికీ కొలిక్కిరాలేదు. ప్రస్తుతం వరంగల్ నిట్లో పనిచేస్తున్న డాక్టర్ ఎన్వీ రమణరావు ఇన్చార్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. కరిగిన సీట్లు.. ఆగిన అభివృద్ధి రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ లేరనే సాకుతో గతంలో ఉన్న 720 సీట్లను 480కి తగ్గించారు. దీనివల్ల హోమ్ స్టేట్ కోటా కింద రావాల్సిన 240 సీట్లను ఏపీ విద్యార్థులు కోల్పోయారు. ర్యాంకింగ్స్లో వెనుకంజ గతంలో క్యాంపస్ సెలెక్షన్లలో ముందంజలో ఉన్న నిట్ ఇప్పుడు తీవ్రంగా దిగజారింది. కంపెనీలు రా క, ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్లో చోటు దక్కక వె నుకబడింది. రూ.1,700 కోట్ల హెఫా నిధుల ప్రతిపాదనలు తగిన ఫాలోఅప్ లేక మూలనపడ్డాయి. మీడియాపై ఆంక్షలు క్యాంపస్ లోపల జరిగే అక్రమాలు బాహ్య ప్రపంచానికి తెలియకుండా మీడియా ప్రవేశంపై ఆంక్షలు విధిస్తూ, తామే సర్వం అనే రీతిలో నలుగురు నిట్ను తమ గుప్పెట్లో ఉంచుకున్నారనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఏపీ నిట్లో పడకేసిన అభివృద్ధి ఒక్క డైరెక్టర్తో సరి వెనక్కి వెళ్లిన 240 సీట్లు మీడియాపై ఆంక్షలు నేడు 8వ స్నాతకోత్సవం
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వైభవంగా ఎస్.జానకి స్వర నీరాజనంఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): దక్షిణ భారతదేశ నైటింగేల్, గానకోకిల ఎస్.జానకి సుమధుర గీతాలకు స్వర నీరాజనం అర్పిస్తూ నగరంలో ప్రత్యేక సంగీత కార్యక్రమం అలరించింది. కేవీఎస్ ట్రస్ట్, రేహాన్స్ ఈవెంట్స్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం సాయంత్రం వైఎంహెచ్ఏ హాలులోని కానాల గురుమూర్తి కళావేదికపై ఈ వేడుక ఘనంగా నిర్వహించారు. తొలుత దివంగత గాయని జానకి చిత్రపటానికి పుష్పాంజలి ఘటించి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. కేఎల్వీ నరసింహం ఆధ్వర్యంలో గాయనీ గాయకులు జానకి పాడిన ప్రజాదరణ పొందిన పాటలను ఆలపించి ప్రేక్షకులను మైమరిపించారు. హైదరాబాద్ నుంచి విచ్చేసిన ఎం.లలిత, రాంబాబు వేణువాయిద్యం, శాక్సోఫోన్ ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. సంగీత ప్రియులు, నగర ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై ఈ సంగీత విభావరిని ఆశ్వాదించారు.
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వాహనం అదుపు తప్పి.. తల్లీకూతుళ్ల దుర్మరణంతణుకులో దుర్ఘటన తణుకు అర్బన్: రోడ్డు ప్రమాదంలో తల్లి, కూతురు మృతిచెందిన ఘటన ఆదివారం రాత్రి తణుకు శివారులో చోటుచేసుకుంది. ద్విచక్ర వాహనం అదుపుతప్పి పడిపోవడంతో ఈ ఘటన జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉండ్రాజవరానికి చెందిన గంధం వంశీకృష్ణ తన భార్య లావణ్య (22), కుమార్తె కీర్తన (2)లను తీసుకుని ద్విచక్ర వాహనంపై తణుకు మీదుగా కొమరవరం రోడ్డులో వెళ్తుండగా స్థానికంగా ఉన్న ప్రైవేటు పాఠశాల వద్ద స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఎక్కిన తరువాత అదుపుతప్పి పడిపోయినట్టు పోలీసులు చెబుతున్నారు. ప్రమాదంలో లావణ్య ముఖభాగం పూర్తిగా ఛిద్రమైపోగా, చి న్నారి కీర్తనకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. ఘటన సమయంలో స్పీడ్ బ్రేకర్స్పై నుంచి వాహనం ఎక్కగానే వాహనం మీద నుంచి ఎగిరి సమీపంలో ఉన్న స్తంభానికి ఢీకొట్టినట్టు స్థానికులు చెబుతున్నారు. సమాచారం అందుకున్న 108 వాహన సిబ్బంది హుటాహుటిన క్షతగ్రాత్రులను తణుకు జిల్లా కేంద్ర ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే ఆస్పత్రికి వచ్చేసరికే కుమార్తె ప్రాణాలతో లేదని, తల్లి మాత్రం కొన ఊపిరితో కొట్టుకుని చనిపోయినట్టు వైద్యులు చెబుతున్నారు. వంశీకృష్ణ పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో తణుకులో ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఉండ్రాజవరం నుంచి లావణ్య తల్లి ఊరు గణపవరం మండలం భువనపల్లికి వెళ్తున్నట్టు బంధువులు చెబుతున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న బంధువులు ఆస్పత్రికి చేరుకుని బోరున విలపిస్తున్నారు. చిన్నారి మరణం బంధువులతోపాటు స్థానికులను కలచివేసింది. చిన్నారి కీర్తన, తల్లి లావణ్య మృతదేహాలు
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స్పందననూజివీడు : నెల రోజులుగా చికెన్, గుడ్డుకు దూరమైన నూజివీడు ట్రిపుల్ఐటీ విద్యార్థులకు ఎట్టకేలకు చికెన్ అందింది. విద్యార్థులకు ఆదివారం చికెన్తో భోజనం పెట్టారు. చికెన్, గుడ్డు అందించకపోవడంతో పోషకాహారం దూరమైందని ‘సాక్షి’లో గత నెల 17న, 27న వరుసగా కథనాలు ప్రచురించింది. దీంతో యూనివర్సిటీ అధికారులు పలు రకాలుగా ప్రయత్నించి చివరకు గతేడాది మాదిరిగా హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ సంస్థకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. దీంతో విద్యార్థులకు ఒక్కొక్కరికి పులుసుతో కలిసి 150 గ్రాముల చికెన్ను భోజనంలో వడ్డించారు. ఇలా సుమా రు 8 వేల మందికి అందించారు. ఏఓ బి. లక్ష్మణరావు పరిశీలించారు. ‘సాక్షి’కి విద్యార్థులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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తగ్గింపు ధరలకే బియ్యంభీమవరం (ప్రకాశం చౌక్): ప్రభుత్వం తక్కువ ధరలకే సన్నరకం బియ్యం విక్రయాలను ప్రారంభించినట్టు కలెక్టర్ సీహెచ్ నాగరాణి, పీఏసీ చైర్మన్, ఎమ్మెల్యే పులపర్తి రామాంజనేయులు తెలిపారు. ఆదివారం భీమవరం రైతుబజార్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కౌంటర్ను జేసీ కేఆర్ కల్పశ్రీతో కలిసి వారు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని మూడు రైతు బజార్లు, 40 రైస్ మిల్లుల అవుట్లెట్లలో ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు బి య్యం విక్రయాలు జరుగుతాయన్నారు. రేషన్ కార్డుకు 10 కిలోల చొప్పున స్టీమ్ బియ్యం కిలో రూ.52, రా బియ్యం కిలో రూ.50 చొప్పున అందజేస్తామన్నారు. ఎమ్మెల్యే పులపర్తి రామాంజనేయులు మాట్లాడారు. మార్కెటింగ్ ఏడీ సునీల్కుమార్, కృష్ణ బలిజ పూసల కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గంటా త్రిమూర్తులు, మైనార్టీ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ షబీనా బేగం, ఎస్టేట్ ఆఫీసర్ కల్యాణ్ పాల్గొన్నారు.
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లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి చేరుతున్న వరద నీరునరసాపురం రూరల్: నరసాపురం మండలంలో గోదావరి వరద ఉధృతి ఆదివారం మధ్యాహ్నం నుంచి క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఎగువన ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద రెండవ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేయడంతో, దిగువకు భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది. దీంతో నరసాపురం మండల పరిధిలోని కొత్త నవరసపురం ఎస్టీ కాలనీతో పాటు పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు ఆదివారం సాయంత్రానికి జలమయమయ్యాయి. పరిస్థితిని సమీక్షించేందుకు తహసీల్దార్ నాగార్జున ఆయా ప్రాంతాల్లో నిరంతరం పర్యటిస్తున్నారు. వరద ప్రభావం మరింత పెరిగితే బాధితులను సోమవారం నాటికి పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేశామని, సిద్ధంగా ఉండాలని ప్రజలకు అధికారులు సూచించారు. ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా రెవెన్యూ, పంచాయతీ, సచివాలయ సిబ్బందితో నిరంతర గస్తీ ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే కొత్త నవరసపురం, పాత నవరసపురం గ్రామాల్లో ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసి బాధితులకు సేవలందిస్తున్నారు. వరద ముప్పు పెరిగితే తీసుకోవాల్సిన తదితర చర్యలపై సిబ్బందికి తహసీల్దార్ దిశానిర్దేశం చేశారు.
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నారు వ్యాపారానికి ఎల్నినో దెబ్బగణపవరం: ఏటా తొలకరి వచ్చిందంటే నారు వ్యాపారం మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలు అన్నట్లు ఉండేది. జూన్ ఆరంభం నుంచి సుమారు నాలుగు నెలల పాటు ఈ వ్యాపారం జోరుగా సాగుతుంది. వివిధ రకాల కూరగాయలు, పూలమొక్కలు, విత్తనాలను వారపు సంతలతో పాటు గ్రామాల్లో ఇంటింటికీ తిరిగి అమ్ముతూ సుమారు 200 మంది చిరు వ్యాపారులు జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. గణపవరం మండలం వల్లూరు, ముగ్గుళ్ల గ్రామాలకు చెందిన రైతులు దశాబ్దాలుగా నారు మొక్కలు సాగు చేస్తూ జిల్లాలోని పలు సంతల్లో అమ్ముతుంటారు. వర్షాలు పడగానే వంగ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, బంతి, చామంతి, గులాబి వంటి పూలమొక్కల నారును విక్రయిస్తారు. వీటితో పాటు తోటకూర, పాలకూర, బీర, బెండ వంటి పలు రకాల కూరగాయల విత్తనాలను సైతం అమ్ముతుంటారు. సంతలు లేని రోజుల్లో గ్రామాల్లో సైకిళ్లపై తిరుగుతూ రోజుకు మూడు నుంచి నాలుగు వేల రూపాయల వరకూ వ్యాపారం చేస్తుంటారు. ఎల్నినోతో కష్టాలు ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు మొహం చాటేయడం నారు వ్యాపారాన్ని కోలుకోలేని దెబ్బతీసింది. గత రెండు నెలలుగా వర్షాలు లేకపోవడంతో నారు మొక్కలు కొనేవారే కరువయ్యారు. దీనితో మొక్కలు ముదిరిపోయి వ్యాపారులకు నష్టాలు మిగిలాయి. విత్తనాలు కూడా అమ్ముడుపోక నిరుపయోగంగా మారే ప్రమాదం ఉందని వ్యాపారులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. సాధారణంగా జూన్, జూలై నెలల్లో రైతులు పొలాల గట్ల మీద, ప్రజలు తమ ఇళ్ల పెరటిలో కూరగాయల మొక్కలు నాటుతుంటారు. కానీ, ఈ ఏడాది ఎండల తీవ్రతకు నాటిన మొక్కలు చనిపోతుండటంతో నారు పెంచడానికి ప్రజలు ఆసక్తి చూపడం లేదు. దీనితో నారునే నమ్ముకున్న వ్యాపారులు జీవనోపాధి కోల్పోయారు. వల్లూరు నారుకు డిమాండ్ వల్లూరు, ముగ్గుళ్ల గ్రామాల్లో సాగుచేసే నారుకు జిల్లా వ్యాప్తంగా మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. ఈ గ్రామాలకు చెందిన రైతులు నాలుగు దశాబ్దాలుగా పొలం గట్లు, ఖాళీ స్థలాలు, చెరువు గట్ల మీద వివిధ రకాల నారు సాగు చేస్తుంటారు. 20 సెంట్ల నారుమడి తయారీ, సస్యరక్షణకు సుమారు రూ.30 నుంచి 40 వేల వరకు ఖర్చవుతుంది. మే చివరి వారంలో నారు మడులు వేసి జూన్ రెండో వారం నుంచి విక్రయిస్తారు. ఇక్కడి వంగ, మిరప, టమాటా నారు మంచి దిగుబడి ఇస్తాయని పేరు. అయితే ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల గతంలో మాదిరిగా అమ్మకాలు లేవని వ్యాపారులు వాపోతున్నారు. కోతుల బెడదతో తగ్గిన ఆసక్తి గతంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల వద్ద ఖాళీ స్థలాలు, పొలం గట్లపై ప్రజలు, రైతులు ఎంతో ఆసక్తిగా కూరగాయలు పండించేవారు. కానీ, కొన్నేళ్లుగా కోతుల బెడద ఎక్కువైంది. కోతుల గుంపులు కష్టపడి పెంచిన మొక్కలను పీకేస్తూ, పందిళ్లను పాడు చేస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజల్లో ఆసక్తి సన్నగిల్లి, ఆ ప్రభావం నారు వ్యాపారంపై పడింది. అమ్మకాలు లేక వ్యాపారం వెలవెల రెండు దశాబ్దాలుగా వారపు సంతల్లో నారు వ్యాపారం చేస్తున్నా, ఇప్పుడున్నంత గడ్డు పరిస్థితి ఎప్పుడూ చూడలేదు. కరోనా సమయంలో దెబ్బతిన్న వ్యాపారం, మళ్లీ ఇప్పుడు ఎల్నినో వల్ల దారుణంగా పడిపోయింది. నారు పెంపకం, సస్యరక్షణ కోసం రూ.2 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టాం. కానీ సంతలో రోజుకు కనీసం వెయ్యి రూపాయలు అమ్మడమే గగనంగా మారింది. నారు ముదిరిపోయి వృథా అవుతోంది. ప్రభుత్వం మా లాంటి చిరు వ్యాపారులకు సబ్సిడీ రుణాలు ఇచ్చి ఆదుకోవాలి. మంగెన రాంబాబు, నారు వ్యాపారి గతంలో వారపు సంతల్లో రోజుకు రూ.3–4 వేల వ్యాపారం జరిగేది. ఇప్పుడు రోజుకు నాలుగైదు వందలు అమ్మడమే కష్టంగా ఉంది. వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల మహిళలు పూల మొక్కల పెంపకంపై ఆసక్తి చూపడం లేదు. గతంలో రైతులు, ఆక్వా రైతులు చెరువు గట్లపై కూరగాయల మొక్కలు నాటేవారు. ఈ ఏడాది వర్షాలు లేక వారు కూడా కొనుగోలుకు ముందుకు రాకపోవడంతో అమ్మకాలు దారుణంగా పడిపోయాయి. బేతు శ్రీనివాసరావు, నారు వ్యాపారి
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రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇప్పించండిభీమడోలు: ద్వారకాతిరుమల దేవస్థానం ఆధీనంలో భీమడోలు, కామవరపుకోట జూనియర్ కళాశాల్లో అధ్యాపకులుగా, నాన్–టీచింగ్ సిబ్బందిగా మూడు దశాబ్దాలుగా పనిచేసినా.. కొన్నేళ్లుగా దేవస్థానం యాజమాన్యం ఎలాంటి బెనిఫిట్స్, ఇంక్రిమెంట్లు ఇవ్వకుండా పదవీ విరమణ చేయించిందని అధ్యాపకులు, నాన్–టీచింగ్ సిబ్బంది వాపోయిరు. ఆదివారం భీమడోలులో ఇంటింటికీ టీడీపీ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎంపీ పుట్టా మహేష్కుమార్, ఆప్కాబ్ చైర్మన్ గన్ని వీరాంజనేయులు వద్ద తమ గోడును విన్నవించుకున్నారు. 5, 6 ఏళ్ల క్రితం పదవీ విరమణ చేసిన వారికి గ్రాట్యుటీ, పెన్షన్లు ఇవ్వడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అన్నవరం దేవస్థానంలో ఉద్యోగులు రిటైర్ కాగానే వారందరికీ అన్ని సదుపాయాలను కల్పించారని, బదిలీపై ఇక్కడకు వచ్చిన ఈవో ఇవ్వకపోవడం దారుణమని వాపోయారు. మా జీవితాలతో దేవస్థానం అధికారులు ఆడుకుంటున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై స్పందించిన ఎంపీ ఉద్యోగులకు రావాల్సిన పెన్షన్లు, ఇంక్రిమెంట్లు, పే స్కేల్స్ చెల్లించేలా తగు చర్యలు తీసుకుంటానని భరోసా కల్పించారు.
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ఉధృతంగా గోదావరి● లంకలను ముంచుతూ ప్రవాహం ● దిగువన పెరుగుతున్న ఉధృతి ● ముంపులోనే కనకాయలంక కాజ్వే పెనుగొండ మండలం సిద్ధాంతంలో లంక భూముల్లోకి వరద పెనుగొండ: గోదావరిఽ ఉధృతంగా ప్రహిస్తుంది. సిద్ధాంతంలో గంటగంటకూ వరద నీరు పెరుగుతోంది. మధ్యస్థలంకకు వరద చేరుకోవడంతో కొబ్బరి, అరటి, కూరగాయల తోటలు ముంపు బారినపడ్డాయి. సిద్ధాంతం, నడిపూడి, పెదమల్లం, కోడేరు, భీమలాపురం, కరుగోరుమిల్లిల్లోని పుష్కర ఘాట్లు, స్నానాల రేవులు నీట మునిగాయి. అధికారులు సిద్ధాంతం మధ్యస్థలంకలోకి రాకపోకలను నిషేధించారు. పశువులు మధ్యస్థలంకలో వందాలాదిగా ఉండటంతో రైతులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు, నిత్యం ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో వెళ్లి పాలను తీసుకొస్తుంటారు. ఒక్కసారిగా గోదావరి ఉధృతి పెరగడంతో రక్షణ ఏర్పాట్లు చేసుకోలేదని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. వరదతో పాముల బెడద ఎక్కువవుతుందని, దీని వల్ల పశునష్టం జరిగే ప్రమాదం ఉందని అంటున్నారు. అలాగే సిద్ధాంతం ఏటిగట్టుకు చేర్చి ఉన్న లంక భూముల్లోని కూరగాయలు, అరటి, కొబ్బరి, కోకో తోటలు పూర్తిగా నీట మునిగాయి. ఎక్కువ కాలం నీరు నిలిచి ఉంటి తోటలకు నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఆందోళనలో లంక గ్రామాలు ఆచంట మండలంలో అధికంగా గోదావరి మధ్యలో ఉన్న లంక గ్రామాల్లో ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళనకు గు రవుతున్నారు. పెదమల్లంలంక, అయోధ్యలంక, పు చ్చల్లంక, మర్రేమూల, కోడేరులంక, అణగారలంకల్లోని పల్లపు ప్రాంతాల్లోకి వరద నీరు చేరింది. ఆయా ప్రాంతాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో నిత్యావసర వస్తువులు అందక ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రభుత్వం వైద్య శిభిరాలు తప్ప ఇతర ఏర్పాట్లు చేయలేదు. ఆయా ప్రాంతాల్లో తా గునీటికి ఇబ్బంది పడుతున్నా కనీసం ప్రభుత్వం చ ర్యలు తీసుకోలేదని బాధితులు వాపోతున్నారు. ముంపులో అరటి, కొబ్బరి తోటలు సిద్ధాంతంలో నిండుగా ప్రవహిస్తున్న గోదావరి నరసాపురం: నరసాపురంలో వశిష్ట గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చి ప్రవహిస్తోంది. మూడు రోజులుగా వరద నీటితో నీటిమట్టం పెరిగింది. వలంధరరేవులో పిండ ప్రదానాలు చేసే షెడ్డును తాకి వరద నీరు చేరి గోదావరి ప్రవహిస్తోంది. గోదావరి మాత విగ్రహం వద్ద నీటిమట్టం పెరిగింది. దీంతో వలంధరరేవులో స్నానాలను నిషేధించారు. పట్టణంలోని ఐదు చోట్ల ఉన్న అవుట్ఫాల్ స్లూయిజ్ల నుంచి వరద నీరు ఎగదన్నుతోంది. గోదావరి బండ్ను ఆనుకుని ఉన్న ప్రాంతాలు రానున్న రెండు రోజుల్లో వరద తాకిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. మరోవైపు పడవల రేవులో పంటు రాకపోకలు వరుసగా మూడో రోజు కూడా నిలుపుదల చేశారు.
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మద్దిలో హనుమద్ కల్యాణంచింతలపూడి (జంగారెడ్డిగూడెం): జంగారెడ్డిగూడెం మండలం గురవాయిగూడెం గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ మద్ది ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో ఆదివారం శ్రీ సువర్చలా సమేత హనుమద్ కల్యాణం ఘనంగా జరిగింది. స్వామి జన్మ నక్షత్రమైన పూర్వాభాద్ర నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయ అర్చకులు, వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో ఈ కల్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. వేడుకలో భక్తులు విశేష సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి కల్యాణాన్ని తిలకించి తరించారని ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు రాజాన సత్యనారాయణ, ఆలయ అసిస్టెంట్ కమిషనర్, కార్యనిర్వాహణాధికారిణి ఆర్.వి.చందన వెల్లడించారు.
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పెద్దింట్లమ్మా.. చల్లగా చూడమ్మాకై కలూరు: అమ్మా.. కొల్లేటికోట పెద్దింట్లమ్మా.. చల్లంగా చూడమ్మా అంటూ భక్తులు ఆర్తితో వేడుకున్నారు. పెద్దింట్లమ్మను సమీప జిల్లాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు ఆదివారం దర్శించుకున్నారు. మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. సమీప కోనేరులో స్నానాలు ఆచరించి, తలనీలాలు సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఈవో కూచిపూడి శ్రీనివాసు మాట్లాడుతూ.. ప్రత్యేక, అంతరాలయ దర్శనాలు, కేశఖండన, పెద్ద, చిన్న తీర్థాలు, లడ్డు ప్రసాదాలు, గదుల అద్దెలు, అమ్మవారి ఫొటోల విక్రయాలు, వాహనపూజలు, విరాళాల ద్వారా రూ.1,30,161 ఆదాయం వచ్చిందని తెలిపారు. ముదినేపల్లి: మద్యానికి డబ్బులు ఇవ్వలేదని మనస్తాపంతో ఎలుకల మందు తిని వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ముదినేపల్లి పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. దేవరం గ్రామానికి చెందిన రమేష్ రొయ్యల చెరువు వద్ద మామిడి గురునాథం(33) నైట్ వాచ్మెన్గా పనిచేస్తున్నాడు. శనివారం భార్య దగ్గర రూ.200 మద్యానికి తీసుకున్నాడు. తిరిగి రాత్రికి మళ్ళీ డబ్బులు అడగగా, లేవని చెప్పడంతో ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. అక్కడి నుంచి 108 వాహనంలో గుడివాడ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే అతను మరణించాడు. భార్య ఫిర్యాదుపై ఆదివారం కేసు నమోదు చేశారు.
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వణికిస్తున్న పులి● స్వర్ణవారిగూడెంలో గేదైపె దాడి ● పులిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక షూటర్లు బుట్టాయగూడెం: బుట్టాయగూడెం మండలంలో సంచరిస్తున్న పులి పశువులపై దాడి చేసి చంపుతూ రోజుకో ఊరు మారుస్తోంది. అటవీ అధికారులకు చిక్కకుండా పెద్దపులి అందరిని భయాందోళనకు గురి చేస్తుంది. శనివారం బుట్టాయగూడెం మండలం మర్లగూడెంలో పూనె నుంచి వచ్చిన మత్తు నిపుణులకు దాదాపు పులి చిక్కినట్టే భావించారు. అయితే పులి భావించి వారికి చిక్కకుండా అటవీ ప్రాంతంలోని పాటెమ్మగుడి దాటుకుంటూ రాత్రి ఒంటి గంట సమయంలో పట్టెనపాలెం, అక్కంపేట మధ్యలో బస చేసింది. పులి అక్కడ ఉన్నట్లు రేడియో కాలర్ ద్వారా గుర్తించిన అధికారులు అక్కడికి చేరుకోగానే అక్కడి నుంచి జీలుగుమిల్లి మండలం స్వర్ణవారిగూడెం వెళ్ళి అక్కడ గేదైపె దాడి చేసి చంపేసింది. అదే ప్రదేశంలో అటు జంగారెడ్డిగూడెం, జీలుగుమిల్లి మండలాల సరిహద్దులో ఒక తోటలో మకాం వేసింది. మళ్లీ పులిని పట్టుకోవడానికి అటవీశాఖ అధికారులు పరంజిలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటికై నా చిక్కుతుందో లేదోనని అటు అటవీశాఖ అధికారుల్లోనూ, ఇటు ప్రజల్లోనూ ఆందోళన నెలకొంది. ప్రజలను అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు పులి స్వర్ణవారిగూడెం సమీపంలోనే మకాం వేయడంతో పాములవారిగూడెం, స్వర్ణవారిగూడెం గ్రామాలతోపాటు జంగారెడ్డిగూడెం మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. ప్రజలెవరూ భయబ్రాంతులకు గురికాకుండా ఉండాలని పులిని పట్టుకుని సురక్షితంగా తరలిస్తామని చెప్పారు. జిల్లా అటవీశాఖ అధికారి సందీప్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో సబ్ డీఎఫ్ఓ వెంకట సుబ్బయ్య, దావీదురాజు, దుర్గాప్రసాద్ బాబు, తదితరులు పులిని పట్టుకునేందుకు శ్రమిస్తున్నారు. పులిని పట్టుకునేందుకు ఢిల్లీ నుంచి కూడా ప్రత్యేక బృందాలు కూడా వస్తున్నట్టు సమాచారం.
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పశువుల్లో గురక నివారణ ఇలాచింతలపూడి: ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పాడి పశువుల పెంపకానికి ప్రసిద్ధి. అనాదిగా పాడి పరిశ్రమను ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయ వనరుగా మార్చుకున్నారు. వర్షాకాలం వచ్చిందంటే పశువులు రకరకాల అంటు రోగాల బారినపడే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా కొత్త నీరు మురుగుతో కలిసి కలుషితం కావడం, ఆ నీటిని పశువులు తాగడం వల్ల అంటు రోగాలు సోకి విలువైన పశు సంపదను కోల్పోయే ముప్పు ఉంటుంది. వర్షాకాలంలో గేదెలు, దూడలకు ఎక్కువగా వచ్చే వ్యాధి గురక.. దీనినే గొంతు వాపు వ్యాధి అని కూడా పిలుస్తారు. పశువుల్లో వచ్చే వ్యాధుల్లో ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైంది. గురక వ్యాధి సోకిన పశువులకు అందించాల్సిన చికిత్స, నివారణ చర్యల గురించి పశుసంవర్ధక శాఖ ఏడీ డాక్టర్ కె. లింగయ్య సూచనలు తెలుసుకుందాం. ఎలా సంక్రమిస్తుంది? పాశ్చురెల్లా మల్టోసిడా అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల పశువులు, గొర్రెలు, మేకల్లో వచ్చే ఈ వ్యాధి క్రిములు ఎడతెరిపి లేని ముసురు వాతావరణంలో వేగంగా వృద్ధి చెందుతాయి. కలుషితమైన నీరు, మేత, పరికరాలు, విసర్జకాలు, స్రావాలు, కళేబరాలు, మాంసం ద్వారా ఇవి వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతాయి. ఇందుకు ఈగలు, దోమలు, ఇతర కీటకాలు కూడా దోహదపడతాయి. వ్యాధి క్రిములు శ్వాస, జీర్ణ వ్యవస్థలు, దోమ కాట్ల ద్వారా శరీరంలోకి ప్రవేశించి ఎర్ర రక్తకణాలను ధ్వంసం చేస్తాయి. రక్తంలో ఆక్సిజన్ సరఫరాను దెబ్బతీస్తాయి. దీంతో ప్రాణవాయువు సరిగా అందక పశువులు గురక పెట్టడం, రొప్పడం, ఆయాస పడటం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. పశువుల శరీర ఉష్ణోగ్రత 106 నుంచి 108 డిగ్రీల ఫారెన్హీట్ వరకు పెరగడం, కనుపాపలు ఎర్రగా మారిపోవడం, మేత తినడం, నెమరు వేయడం ఆగిపోవడం, మెడ, గొంతు వాయడం వంటి లక్షణాలు బయటపడతాయి. వ్యాధి క్రిములు శరీరంలోకి ప్రవేశించిన 12 నుంచి 36 గంటల్లో వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. సకాలంలో సరైన వైద్యం అందకపోతే మరో 12 నుంచి 24 గంటల్లో పశువు మరణించే ప్రమాదం ఉంది. గురక వ్యాధికి చికిత్స వ్యాధిని గుర్తించిన మరుక్షణమే రక్త పరీక్షలు నిర్వహించాలి. వ్యాధి సోకిన పశువును వెంటనే ఇతర పశువుల నుంచి వేరు చేయాలి. ప్రశాంత వాతావరణంలో పశువులకు పరీక్షలు చేయిస్తే మంచిది. ఈ పరిస్థితుల్లో పశువులను నిలబెట్టి మాత్రమే వైద్యం చేయడం శ్రేయస్కరం. యాంపిసిలిన్, క్లాక్సాసిలిన్, జెంటామైసిన్, సెఫలెక్సిన్ వంటి యాంటీబయాటిక్ మందులను పశువైద్యుల సూచనల మేరకు అవసరాన్ని బట్టి రక్తంలోకి ఎక్కిస్తే వేగంగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. సాంబ్రాణి ధూపం వేయడం కూడా మంచిదే. వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచే మోమెజోల్ ఇంజెక్షన్లు, బి–కాంప్లెక్స్ ఇంజెక్షన్లు వాడాలి. బాగా నీరసించిన పశువుకై తే డెక్స్ట్రోజ్ సైలెన్లు ఎక్కించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. నివారణ చర్యలు గురక వ్యాధి సోకిన పశువులకు, రోగ కారకాలైన కలుషిత మేత, నీరు, పరికరాలకు ఇతర పశువులను దూరంగా ఉంచాలి. చనిపోయిన కళేబరాలను లోతుగా గొయ్యి తీసి పూడ్చివేయాలి. పరిసరాల్లో క్రిమికీటకాలు వృద్ధి చెందకుండా పొడిగా ఉంచాలి. డీడీటీ, గమేక్సన్, సైపర్ మెథ్రిన్, కార్బరిల్ వంటి క్రిమిసంహారకాలను చల్లి పరిసరాలను క్రిమిరహితం చేయాలి. పొరుగు ప్రాంతాల నుంచి కొత్తగా తెచ్చిన పశువులను కనీసం వారం రోజుల పాటు వేరుగా ఉంచి, వాటికి ఎలాంటి వ్యాధి లేదని నిర్ధారించుకున్నాకే మిగిలిన పశువులతో కలవనివ్వాలి. గురక వ్యాధి నివారణకు ప్రభుత్వం ఏటా ఉచితంగా టీకాలు వేయిస్తోంది. ప్రస్తుతం గురక వ్యాధి, జబ్బ వాపు, గాలికుంటు వ్యాధుల నిర్మూలనకు ఒకే వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంది. పశువైద్యుల సూచనల మేరకు ఈ టీకాలను తొలకరి తొలి దశలో లేదా ఎండలు ముదరక ముందే వేయిస్తే పశువులను ఈ ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుంచి కాపాడుకోవచ్చు. డాక్టర్ కె. లింగయ్య, పశుసంవర్ధక శాఖ ఏడీ
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గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతితణుకు అర్బన్: తణుకు ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతదేహాన్ని గుర్తించినట్లు తణుకు పట్టణ ఎస్ఐ సీహెచ్వీ సత్యనారాయణ తెలిపారు. సుమారు 55 నుంచి 60 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన వ్యక్తి అనారోగ్య కారణాలతో మృతిచెందినట్లు తెలిసిందని. మృతదేహాన్ని తణుకు జిల్లా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మార్చురీలో ఉంచినట్లు వివరించారు. మృతుడిని గుర్తించిన వారు తణుకు పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్కు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. తణుకు అర్బన్: తణుకు పట్టణ పరిధిలోని వెంకటరాయపురంలో ఆదివారం జరిగిన ప్రమాదంలో రామదాసు వెంకటేశ్వరరావు(64) మృతి చెందారు. వెంకటేశ్వరరావు సైకిల్పై వెళ్తుండగా ఫిట్స్ రావడంతో ప్రమాదవశాత్తు అదుపు తప్పి కింద పడిపోయారు. తలకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో చికిత్స నిమిత్తం తణుకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. మృతుడి కుమారుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు తణుకు రూరల్ ఎస్ఐ నాళం శ్రీనివాసరావు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పాలకొల్లు సెంట్రల్: ఆటోను వెనుక నుంచి మరో ఆటో ఢీకొట్టిన సంఘటనలో మహిళ మృతి చెందింది. రూరల్ పోలీసుల వివరాల ప్రకారం.. ఆదివారం తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజోలు మండలం చింతపల్లికి చెందిన పడాల పద్మావతి(38) పాలకొల్లులో ఉంటున్న తన సోదరుడి ఇంటికి వెళ్లింది. మధ్యాహ్నం పని చూసుకుని తిరుగు ప్రయాణంలో పాలకొల్లులో ఆటో ఎక్కారు. దిగమర్రు బైపాస్ రోడ్డు వద్దకు వెళ్లేసరికి వెనుక నుంచి మరో ఆటో వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టడంతో ముందు ఆటోలో ఉన్న పద్మావతి రోడ్డుపై పడిపోవడంతో తలకు తీవ్ర గాయమైంది. స్థానికులు పద్మావతిని హుటాహుటిన పాలకొల్లు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా, చికిత్స పొందుతూ సాయంత్రం 5:30 గంటలకు మృతి చెందారు. మృతురాలి కుమారుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు రూరల్ పోలీసులు తెలిపారు. భీమడోలు: జాతీయ రహదారి భీమడోలు అయ్యప్పస్వామి ఆలయం వద్ద శనివారం రాత్రి బైక్ అదుపు తప్పిన ఘటనలో ఒక వ్యక్తి జారి పడి మృతి చెందాడు, ఏలూరుకు చెందిన పందిరిపల్లి రాము (59), విజయవాడకు చెందిన సంతాట సురేష్లు బాదంపూడిలో వడ్రంగి పనులు చేసేందుకు ఏలూరు నుంచి వస్తున్నారు. బైక్పై ఏలూరు వెళ్తుండగా, అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం వద్దకు వచ్చేసరికి బైక్ ఒక్కసారిగా అదుపుతప్పడంతో రోడ్డుపై జారి పడ్డారు. బైక్ నడుపుతున్న రాముకు తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. రామును అంబులెన్స్లో తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలో మృతి చెందాడు. సురేష్కు తీవ్ర గాయాలు కాగా ఏలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స నిమిత్తం తరలించారు. భీమడోలు ఎస్సై ఎస్కే మదీనా బాషా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ముదినేపల్లి(కై కలూరు): భర్త వేధింపులు తాళలేక భార్య పురుగు మందు తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన ముదినేపల్లి మండలం వైవాకలో ఆదివారం జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం వైవాక గ్రామానికి చెందిన నగుళ్ళ నరసింహరావుతో కై కలూరు మండలం వరహాపట్నంకు చెందిన వెంకట సత్యవతికి వివాహం జరిగింది. ఇటీవల పలు సార్లు భార్యభర్తల మద్య విభేదాలు రావడంతో సత్యవతి పుట్టింటికి వెళ్లింది. పెద్దలు సర్దిచెప్పి పంపించేవారు. ఆదివారం తిరిగి భర్త, అత్తతో గొడవ జరగడంతో మనస్తాపం చెంది సత్యవతి పురుగు మందు తాగింది. ఆమెను గుడివాడ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. కై కలూరు: వేగంగా ఇద్దరు యువకులు వాహనంతో ఢీకొట్టిన ఘటనలో కై కలూరుకు చెందిన తాపీమేస్తీ గంధం రామయ్య(65) మరణించాడు. స్థానిక ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్దకు రామయ్య వాహనంపై వస్తుండగా పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఉండి గ్రామానికి చెందిన కొత్తపల్లి బాను, చందక ఉమామహేశ్వరరావులు అతి వేగంగా వాహనంతో ఢీకొట్టారు. రామయ్యను కై కలూరు ప్రభుత్వాసుపత్రి అక్కడ నుంచి ఏలూరు ప్రభుత్వాసుపత్రి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు. వాహనంతో ఢీకొట్టిన యువకులు మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు తెలిసింది.
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వరదపై అప్రమత్తంపెనుగొండ : కోడేరులో గోదావరి వరద పరిస్థితిని కలెక్టర్ సీహెచ్ నాగరాణి ఆదివారం పరిశీలించారు. వరద నీరు భారీగా వస్తుండటంతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. ఆచంట మండలంలోని అయోధ్యలంక, పెదమల్లంలంక, పుచ్చల్లంక, మర్రి మూలలంకల్లో ఏర్పాట్లు, పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. లంక గ్రామాల్లో గర్భిణులను వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలన్నారు. ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. వాటర్ గ్రిడ్ పనుల పరిశీలన మార్టేరు–కోడేరు రోడ్డులో జరుగుతున్న వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు పనులను కలెక్టర్ పరిశీలించారు. పైప్లైన్ పనులతో దెబ్బతిన్న రోడ్లను నాణ్యతతో పునరుద్ధరించాలన్నారు. ఆర్అండ్బీ అధికారి ఎ.శ్రీనివాస్, ఆర్డీఓ దాసి రాజు ఉన్నారు. ఎమ్మెల్సీ కవురు శ్రీనివాస్ వీరవాసరం: డీఎస్సీ–2025లో జరిగిన పేపర్ లీకేజీ, అక్రమాలపై తక్షణమే సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని, ఈ వ్యవహారానికి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని ఎమ్మెల్సీ కవురు శ్రీనివాస్ డిమాండ్ చేశారు. ఆదివారం నౌడూరులో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. విద్యార్థులకు చెల్లించాల్సిన విద్యాదీవెన, వసతి దీవెన బకాయిలను ప్రభుత్వం వెంటనే విడుదల చేయాలని స్పష్టం చేశారు. అలాగే ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం నిరుద్యోగ భృతిని అమలు చేయాలని కోరారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపై అక్రమ కేసులు బనాయిస్తే ఎవరూ భయపడేది లేదని హెచ్చరించారు. బడుగు, బలహీన వర్గాల సంక్షేమం కోసం నిరంతరం కృషి చేసిన గొప్ప నాయకుడు వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడి్డ్ అని కొనియాడారు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న అక్రమాలను, అన్యాయాలను ప్రజలంతా గమనిస్తున్నారని, సరైన సమయంలో వారికి తగిన బుద్ధి చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని కవురు శ్రీనివాస్ అన్నారు. భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): ప్రజాసమస్యల పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్ఎస్)ను సోమవారం భీమవరం కలెక్టరేట్తో పాటు డివిజన్, మండల కేంద్రాల్లో నిర్వహించనున్నట్టు కలెక్టర్ సీహెచ్ నాగరాణి తెలిపారు. అలాగే రెవెన్యూ సమస్యల పరిష్కారానికి రెవెన్యూ క్లినిక్ కూడా నిర్వహిస్తామన్నారు. ప్రజలు నేరుగా వెబ్సైట్, టోల్ఫ్రీ 1100 ద్వారా కూడా అర్జీలు సమర్పించవచ్చని సూచించారు. తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడేవారిని కేంద్రాలకు తీసుకురాకుండా, వారి ప్రతినిధుల ద్వారా అర్జీలు అందజేయవచ్చని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. ద్వారకాతిరుమల: శ్రీవారి దర్శనార్థం ఆ దివారం ఉదయం క్షేత్రానికి విచ్చేసిన ఓ వృద్ధ భక్తుడు తీవ్ర అస్వస్థతకు గుర య్యాడు. దేవస్థానం సిబ్బంది వెంటనే పీహెచ్సీకి తరలించా రు. వివరాలిలా ఉన్నాయి.. తణుకుకు చెందిన కె.సూర్యనారాయణ కుటుంబసభ్యులతో కలిసి క్షేత్రానికి వచ్చారు. దర్శనం చేసుకుని బయటకు వచ్చేసరికి అస్వస్థతకు గురై కుప్పకూలిపోయారు. వెంటనే దేవస్థానం ఆంబులెన్స్లో స్థానిక పీహెచ్సీకి తరలించగా, అక్కడ ప్రథమచికిత్స అందించి మెరుగైన వైద్యం కోసం 108లో ఏలూరు ప్రభుత్వాస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. పోలవరం రూరల్: పోలవరంలో గోదావరి వరద తగ్గుముఖం పట్టింది. భద్రాచలం వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక ఉపసంహరించారు. దిగువన స్పిల్వే వద్ద 34.550 మీటర్ల వద్ద నీటి ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. స్పిల్వే నుంచి 14.20 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు చేరుతోంది. దిగువన వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. పట్టిసం శివక్షేత్రం వద్ద మె ట్లను తాకుతూ వరద ప్రవాహిస్తోంది. లాంచీలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు.
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చింతలపూడి.. నల్ల బంగారం సవ్వడిచింతలపూడి: చింతలపూడి ప్రాంతం త్వరలోనే దేశంలోనే అతిపెద్ద ఇంధన హబ్గా మారబోతోంది. కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ ఇటీవల నిర్వహించిన ఈ–వేలంలో చింతలపూడి, రేచర్ల బొగ్గు గనులను ప్రముఖ పారిశ్రామిక దిగ్గజం రిలయన్స్ సంస్థ దక్కించుకుంది. శనివారం రిలయన్స్ ప్రతినిధుల బృందం చింతలపూడి మండలంలో బొగ్గు నిల్వలు ఉన్న ప్రాంతాలను, గతంలో చేసిన సర్వే స్థలాలను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించింది. సుమారు రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడితో ఇక్కడ భూగర్భ కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేయడానికి రిలయన్స్ సన్నాహాలు వేగవంతం చేసింది. 2029 నాటికి ప్లాంట్ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి వాయు వెలికితీతను ప్రారంభించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 3,130 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు నిఽల్వలు కేంద్ర ప్రభుత్వ అంచనాల ప్రకారం ఈ ప్రాంతంలో భూగర్భ బొగ్గు నిల్వలు భారీగా ఉన్నాయి. చింతలపూడి బ్లాక్లో 1,200 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో 904.94 మిలియన్ టన్నుల ఎ–12 రకం బొగ్గు ఉన్నట్టు గుర్తించారు. రేచర్ల బ్లాక్లో 2,225 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో 2,225.67 మిలియన్ టన్నుల ఎ–13 రకం బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నాయి. మొత్తం రెండు బ్లాకుల్లో కలిపి 3,130.61 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు నిక్షేపాలు ఉన్నట్టు అధికారులు నిర్ధారించారు. అండర్గ్రౌండ్ కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ అంటే.. ఈ ప్రాంతంలో బొగ్గు పొరలు భూ ఉపరితలానికి 600 మీటర్ల కంటే లోతులో ఉండటం వల్ల మామూలు తవ్వకాల ద్వారా బొగ్గును బయటకు తీయడం అత్యంత ఖరీదైన వ్యవహారం. అందుకే రిలయన్స్ సంస్థ అండర్ గ్రౌండ్ గ్యాసిఫికేషన్ (యూసీజీ) విధానాన్ని ఎంచుకుంది. సాంకేతికత ఎలా పనిచేస్తుంది? భూమి లోపలి బొగ్గు పొరల్లోకి డ్రిల్లింగ్ ద్వారా పైపులు పంపిస్తారు. పరిమిత ఆక్సిజన్, ఆవిరిని పంపి భూమి లోపలే బొగ్గును పాక్షికంగా కాలుస్తారు. దీని వల్ల బొగ్గు వాయువుగా మారుతుంది. ఈ గ్యాస్ను పైపుల ద్వారా భూఉపరితలానికి తీసుకొచ్చి విద్యుత్ ఉత్పత్తికి, రసాయనాల తయారీకి ఉపయోగిస్తారు. ఈ పద్ధతి వల్ల ఓపెన్ కాస్ట్ గనుల మాదిరిగా వేలాది ఎకరాలు తవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. పైన చెట్లు, పొలాలు దెబ్బతినవు. సాంప్రదాయ గనుల్లో జరిగే ప్రమాదాలు, ప్రాణనష్టాలు ఇందులో ఉండవు. పైగా వేలాది మంది చదువుకున్న యువతకు ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి. రైతుల్లో తీవ్ర ఆందోళన ప్రాజెక్టు కార్యరూపం దాల్చితే చింతలపూడి, రాఘవపురం, ప్రగడవరం, లింగగూడెం, ఎరగ్రుంటపల్లి గ్రామాలతో పాటు తెలంగాణ సరిహద్దులోని సత్తుపల్లి వైపు ఉన్న ఖమ్మం జిల్లా సరిహద్దుల వరకు రిలయన్స్ సంస్థ ప్రభావం ఉంటుంది. కేవలం పైప్లైన్లు వేయడానికి, డ్రిల్లింగ్ రంధ్రాలు చేయడానికి, ప్లాంట్ నిర్మాణానికి మాత్రమే భూసేకరణ చేస్తామని చెబుతున్నా, భవిష్యత్తులో ఈ భూసేకరణ ప్రక్రియ ఏ మలుపు తిరుగుతుందోనని స్థానిక రైతులు తీవ్ర భయాందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పర్యావరణ ప్రతికూలతలు చింతలపూడి ప్రాంతం అత్యంత సారవంతమైన భూములు, సమృద్ధిగా భూగర్భ జలాలు ఉన్న వ్యవసాయ ఆధారితం. యూసీజీ విధానం వల్ల కొన్ని తీవ్రమైన పర్యావరణ ముప్పులు పొంచి ఉన్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు: తాగు, సాగునీరుపై ప్రభావం భూమి లోపల బొగ్గు కాలినప్పుడు ఫినాల్స్, బెంజిన్, పాదరసం వంటి ప్రమాదకర రసాయనాలు విడుదలవుతాయి. గ్యాసిఫికేషన్ జరిగే ప్రాంతం చుట్టూ ఉన్న మంచినీటి పొరల్లోకి ఇవి కలిస్తే, పరిసర ప్రాంతాల్లోని బావులు, బోరుబావుల నీరు విషపూరితంగా మారే ప్రమాదం ఉంది. ఇది తాగునీటికే కాక వ్యవసాయానికి కూడా పనికి రాకుండా పోతుంది. కఠిన నిబంధనలే శరణ్యం భూగర్భ జలాలు కలుషితం కాకుండా చూడటమే అతిపెద్ద సవాలు. అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి, పర్యావరణ అనుమతులను కఠినంగా అమలు చేస్తేనే ప్రమాదాలు జరగకుండా నివారించవచ్చు. లేకుంటే చింతలపూడి ప్రాంతంలో వ్యవసాయం, తాగునీటి వ్యవస్థపై కోలుకోలేని దెబ్బతీనే ప్రమాదం ఉందని స్థానికులు, పర్యావరణవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. బొగ్గు నమూనాలు (ఫైల్) చింతలపూడి–రేచర్ల బొగ్గు గనులకు ఈ–వేలం రిలయన్స్ సంస్థ దక్కించుకున్న వైనం భూగర్భ కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం 2029 నాటికి పూర్తిస్థాయి ప్లాంట్ పొంచి ఉన్న పర్యావరణ ముప్పు
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ప్లాస్టిక్ నిషేధం.. ఆచరణ శూన్యం● విచ్చలవిడిగా పాలిథిన్ కవర్ల వాడకం ● పంట కాలువలు, డ్రెయిన్లలోకి వ్యర్థాలు ● చర్యలు తీసుకోకుంటే పర్యావరణానికి ముప్పు భీమవరం : ప్లాస్టిక్రహిత జిల్లాగా తీర్చిదిద్దుతామంటూ అధికారులు చెబుతున్న మాటలు ఆచరణలో నీటిమూటలవుతున్నాయి. భూమి, నీరు కలుషితమై ఆరోగ్యానికి ముప్పు వాటిల్లుతున్నా ప్రజలు ప్లాస్టిక్ కవర్ల వాడకం మానడం లేదు. ‘గుడ్డ సంచులే ముద్దు’ అని స్వచ్ఛంద సంస్థలు అవగాహన కల్పి స్తున్నా, వినియోగదారుల్లో మార్పు రావడం లేదు. దుకాణదారులు విచ్చలవిడిగా ప్లాస్టిక్ సంచులు ఇస్తున్నా, అధికారులు నామమాత్రపు దాడులతో సరిపెడుతున్నారు. గతంలో ప్రజలు బజారుకు వెళ్తే చేతితో గుడ్డ సంచి తీసుకెళ్లేవారు. కానీ ఇప్పుడు కిరాణా, కూరగాయలు, హోటళ్లలో ఆహారం వరకు ప్రతీదీ ప్లాస్టిక్ కవర్లలోనే ప్యాక్ చేసి ఇస్తుండటంతో, చేతిసంచి తీసుకెళ్లడం నామోషిగా భావిస్తున్నారు. పేరుకుపోతున్న చెత్త భీమవరం పట్టణాన్ని ప్లాస్టిక్రహితంగా మార్చాలని కలెక్టర్ గట్టి సంకల్పంతో మున్సిపల్ అధికారులను ఆదేశించారు. ముందస్తుగా కలెక్టరేట్లో ప్లాస్టిక్ రహిత వాతావరణం కోసం గాజు, స్టీల్ పాత్రల వినియోగాన్ని అమలుచేశారు. అయితే, మున్సిపల్ అధికారులు పట్టణంలో మొక్కబడిగా తనిఖీలు చేసి, కొద్దిపాటి జరిమానాలతో వదిలేస్తుండటంతో నిషే ధం ఏమాత్రం ఫలించడం లేదు. పంట కాలువలు, డ్రెయిన్లలో పేరుకుపోతున్న చెత్తే దీనికి నిదర్శనం. నిషేధాన్ని పాటించే కొద్దిమంది వ్యాపారులు, ప్లాస్టిక్ వాడే ఇతర వ్యాపారుల వల్ల బోణీలు లేక తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. జిల్లా కేంద్రమైన భీమవరంలోనే ప్లాస్టిక్ నిషేధం సరిగ్గా అమలు కాకపోతే, ఇక గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎలా సాధ్యమవుతుందని ప్రజ లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా ఉన్నతాధికారులు ప్లాస్టిక్ వాడకంపై కఠిన చర్యలు తీసుకోకపోతే పర్యావరణానికి తీవ్ర ముప్పు తప్పదు.
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క్యాంపస్ ఉద్యోగాలకు ఎంపికభీమవరం: భీమవరం ఎస్ఆర్కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు ఏడాది ప్రారంభంలోనే క్యాంపస్ సెలక్షన్స్లో 249 మంది ఉద్యోగాలు సాధించారని కళాశాల డైరెక్టర్ ఎం.జగపతిరాజు, ప్రిన్సిపల్ కె.వి.మురళీకృష్ణంరాజు, చీఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ సిహెచ్.దిలీప్ చక్రవర్తి చెప్పారు. శనివారం కళాశాలలో ఏర్పాటుచేసిన విలేకర్ల సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించారు. టీసీఎస్ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థలో భారీ వేతనాలతో 249 మంది ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలు లభించాయన్నారు. ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ సెల్ డీన్ కె.ఆర్.సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ గత కొన్నేళ్లుగా తమ కళాశాల విద్యార్థులకు టీసీఎస్లో అత్యధిక ప్రాధాన్యత లభిస్తుందని, దానికి విధి నిర్వహణలో వారు కనబరుస్తున్న పెర్ఫార్మెన్స్ కారణమన్నారు.
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కొల్లేరులో కానరాని నీరు● ఆగస్టు వచ్చినా నిండని కొల్లేరు ● ఎగువ నుంచి తగ్గుతున్న నీటి వనరులు సూపర్ ఎల్ నినో ప్రభావంతో ఈ ఏడాది వర్షాలు తక్కువగా కురుస్తున్నాయి. కొల్లేరుకు ప్రధానంగా డ్రెయిన్లు, కాల్వల నుంచి నీరు చేరుతుంది. వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల నీటి శాతం తగ్గింది. గోదావరి జలాలను కొల్లేరుకు మళ్లించే అంశం ఉన్నతాధికారుల పరిశీలనలో ఉంది. – ఎం.రామకృష్ణ, ఇరిగేషన్ డీఈఈ, కై కలూరుకై కలూరు: కొల్లేరులో జలకళ కనిపించడం లేదు. సూపర్ ఎల్ నినో ప్రభావం సరస్సుపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సాధారణంగా ఆగస్టు నెలలో కొల్లేరు నీటితో నిండుకుండలా కళకళలాడుతూ, పరివాహక లోతట్టు ప్రాంతాలను ముంపుబారిన పడేసేది. కానీ, ప్రస్తుత పరిస్థితి పూర్తి భిన్నంగా ఉంది. ఇప్పటికీ కొల్లేరు మధ్యలో పశువులు మేత మేస్తున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎగువ నుంచి కొల్లేరుకు చేరాల్సిన నీటి వనరులు నానాటికీ తగ్గుతున్నా, ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు. రాష్ట్రంలో పర్యాటక ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక నిధులు కేటాయిస్తున్నా, పాలకులు మాత్రం కొల్లేరును విస్మరిస్తున్నారు. కృష్ణా, గోదావరి నదీ డెల్టా ప్రాంతాల మధ్య కొల్లేరు సహజ సిద్ధమైన వరద నివారణ జలాశయంగా ఉంది. సరస్సులోకి ప్రతి ఏటా వర్షాకాలంలో సగటున 65 నుండి 110 టీఎంసీల నీరు చేరుతుంది. వేసవి కాలంలో 135 చదరపు కిలోమీటర్లకు పరిమితమయ్యే సరస్సు వైశాల్యం, వర్షాకాలంలో దాదాపు 901 చదరపు కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరిస్తుంది. సాధారణ రోజుల్లో ఇన్ఫ్లో సామర్థ్యం సెకనుకు 90 నుంచి 603 క్యూబిక్ మీటర్ల వరకు ఉంటుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కొల్లేరు నీటి ఇన్ఫ్లో, అవుట్ఫ్లోలలో తీవ్ర వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొల్లేరులో కరువైన జలకళ ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో 77,138 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో కొల్లేరు విస్తరించి ఉంది. రెండు జిల్లాల్లోని 122 గ్రామాల్లో సుమారు 3.50 లక్షల మంది ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. కొల్లేరు సరస్సులోకి ప్రధానంగా 4 సహజ నదులు, వాగులతో పాటు 60కి పైగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు నీటి పారుదల కాలువలు, డ్రెయిన్ల ద్వారా వరద నీరు చేరుతుంది. సాధారణంగా ఆగస్టులోనే కొల్లేరు పరవళ్లు తొక్కుతుంది. అలాంటిది, ఇప్పుడు పెదఎడ్లగాడి వద్ద నీటి ప్రవాహం లేక మధ్యలో పశువులు మేత మేస్తున్నాయి. ఈ నీటి కొరత ప్రభావం సహజ జాతి చేపలపై, అభయారణ్యంలో విహరించే పక్షులపై పడుతోంది. ముఖ్యంగా ప్రసిద్ధ ఆటపాక పక్షుల విహార కేంద్రంలోని చెరువులో నీటిని పూర్తి స్థాయిలో నింపకపోవడంతో బోటు షికారు నిలిచిపోయింది. నిలకడ లేని నీటి వనరులు కొల్లేరులోకి బుడమేరు నుంచి 30 శాతం, తమ్మిలేరు నుంచి 25 శాతం, రామిలేరు, గుండేరుల నుంచి 20 శాతం వరద నీరు చేరుతుంది. కృష్ణా, గోదావరి డెల్టా కాలువల మిగులు జలాలు, సముద్రపు ఉప్పునీటి పోటు ద్వారా ఏటా దాదాపు 9.6 టీఎంసీల నీరు చేరుతుందని అంచనా. నీటిని చేరవేసే ప్రధాన వనరులను దారి మళ్లించడం వల్ల సరస్సుకు చేరాల్సినంత నీరు రావడం లేదు. గోదావరి నీటిని కొల్లేరుకు మళ్లించాలని ప్రజలు కోరుతున్నా పాలకులు పట్టించుకోవడం లేదు. ఆటపాక పక్షుల కేంద్రంలో బోటు షికారు లేకపోవడంతో వెలవెలబోతున్న దృశ్యం మండవల్లి మండలం పెదఎడ్లగాడి ప్రధాన వంతెన వద్ద నీరు లేక పశువులు మేస్తున్న దృశ్యం కొల్లేరు అభయారణ్యంలో 18,000 ఎకరాల్లో ఆక్రమిత రొయ్యల, చేపల చెరువులు ఉన్నట్లు అధికారులు అంచనా వేశారు. కొల్లేరుకు వరదల సమయంలో చేరే లక్షా 11 వేల క్యూసెక్కుల నీరు ఉప్పుటేరు ద్వారా దిగువకు వెళ్లాల్సి ఉండగా, కేవలం 12,000 క్యూసెక్కులు మాత్రమే వెళ్తోంది. మిగిలిన నీరు ఆక్రమిత చెరువుల్లోకి చేరుతోంది. అభయారణ్యంలో 5 నుంచి 10 అడుగుల ఎత్తులో చేపల చెరువుల గట్లు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల నీటి ప్రవాహానికి ఆటంకాలు కలుగుతున్నాయి. సెంట్రల్ ఎంపవర్డ్ కమిటీ (సీఈసీ) ఆక్రమణలపై చర్యలు తీసుకోవాలని పదేపదే హెచ్చరిస్తున్నా, రాజకీయ నాయకుల అండదండలతో ఆక్రమణలు యథేచ్ఛగా సాగుతున్నాయి.
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నీట మునిగిన కనకాయలంక కాజ్వేయలమంచిలి: గోదావరిలో వరద నీరు పెరగడంతో కనకాయలంకవద్ద కాజ్వే నీట మునిగింది. గ్రామస్తుల రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలగకుండా అధికారులు ఇంజన్ పడవలను ఏర్పాటుచేశారు. వరద ఉధృతిని పరిశీలించేందుకు జేసీ కేఆర్ కల్పశ్రీ, నరసాపురం ఆర్డీవో దాసి రాజుతో కలిసి కనకాయలంక వచ్చారు. వరద సహాయక చర్యలపై తహసీల్దార్ గ్రంధి నాగవెంకట పవన్కుమార్, ఎంపీడీఓ జేడీవీ ప్రసాద్కు సూచనలు ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి 12 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని కిందకు విడుదల చేశారన్నారు. ఆదివారం మరో 15 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు వచ్చే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. లంక గ్రామాల్లోని గర్భిణులు, దీర్ఘకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న రోగులను, వృద్ధులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని జేసీ ఆదేశించారు. పాఠశాలలను మూసివేయాలన్నారు. గ్రామంలోని హెల్త్ క్యాంపు, పశువైద్య శిబిరాలను జేసీ కల్పశ్రీ సందర్శించారు. కనకాయలంకలో నీటమునిగిన కాజ్వే కనకాయలంకకు పడవపై వెళుతున్న జేసీ, ఆర్డీఓ నరసాపురం: నరసాపురంలో వశిష్ట గోదావరి నీటిమట్టం భారీగా పెరుగుతోంది. రెండు రోజుల నుంచి నీరు పెరుగుతూనే ఉంది. శనివారం వలంధర్ రేవులో పిండ ప్రదానం షెడ్డుకు సమాంతరంగా నీటిమట్టం చేరింది. సముద్రం పోటు సమయంలో నీటిమట్టం మరింతగా పెరుగుతుంది. దీంతో భక్తులు స్నానాలకు దిగవద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. దీంతో గోదావరి స్నానాలు, పిండ ప్రదానాలకు వచ్చేవారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. పడవల రేవులో పంటు రాకపోకలను అధికారులు శుక్రవారం రాత్రి నుంచి నిలిపివేశారు. ప్రస్తుతానికి వరద పరిస్థితి అదుపులో ఉందని, అధికారులను అప్రమత్తం చేశామని నరసాపురం ఆర్డీఓ దాసి రాజు తెలిపారు.
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తల్లిపాల వారోత్సవాలుభీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): జిల్లాలో ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాలను ఈనెల 7 వరకు నిర్వహించాలని కలెక్టర్ సీహెచ్ నాగరాణి తెలిపారు. భీమవరం కలెక్టరేట్లో శనివారం జిల్లా మహిళా అభివృద్ధి, శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాల ప్రారంభ కార్యక్రమంలో ఆమె మాట్లాడుతూ శిశువు పుట్టిన వెంటనే తల్లిపాలు అందించడం, మొదటి ఆరు నెలల వరకు పూర్తిగా తల్లిపాలే ఇవ్వడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను ప్రతి కుటుంబానికి వివరించాలని సూచించారు. నవ చేతన అప్లికేషన్ ద్వారా ఆరేళ్లలోపు పిల్లలకు నూరు శాతం ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించాలన్నారు. అనంతరం వారోత్సవాల పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. ఐసీడీఎస్ ఇన్చార్జి పీడీ పి.విజయలక్ష్మి, జిల్లా కో–ఆర్డినేటర్ పి.చంద్రశేఖర్, సీడీపీవోలు, అంగన్వాడీ సూపర్వైజర్లు పాల్గొన్నారు. భీమవరం: సైన్స్ ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులతో సైన్స్ ప్రాజెక్టులు తయారు చేయించి వారిని బాల శాస్త్రవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దాలని డీఈఓ ఈ. నారాయణ పిలుపునిచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాస్త్ర సాంకేతిక మండలి నిర్వహిస్తున్న 32వ జాతీయ బాలల సైన్స్ కాంగ్రెస్ పోస్టర్ను శనివారం ఆయన ఆవిష్కరించారు. జిల్లాలోని పాఠశాలల్లో 10 నుంచి 17 ఏళ్ల వయసున్న పిల్లలో ప్రాజెక్టులు తయారు చేయించాలన్నారు. అప్కాస్ట్ జిల్లా సమన్వయ అధికారి మల్లుల శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ఈనెల 15లోపు ప్రాజెక్టులకు ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలన్నారు. మరిన్ని వివరాలకు సెల్: 93942 38826లో సంప్రించాలని కోరారు. అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఎన్.సత్యనారాయణ, ప్రభుత్వ పరీక్షల అసిస్టెంట్ కమిషనర్ పీవీ సత్యనారాయణరాజు, పీఎంఎస్ కో–ఆర్డినేటర్ కె.కృష్ణారావు పాల్గొన్నారు. భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలను వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ప్రణాళికబద్ధంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని డీఆర్వో పెంచల ప్రభాకర్ ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో ఏర్పాట్లపై అధికారులతో సమీక్షించారు. జాతీయ స్పూర్తి ఉట్టిపడేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని, సీటింగ్, వీఐపీలకు ప్రత్యేక సీటింగ్ ఏర్పాట్లు చేయాలని, శానిటేషన్, తాగునీటి సరఫరా తదితర ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు. ఎటువంటి లోటుపాట్లకు తావులేకుండా పర్యవేక్షించాలనిఇ భీమవరం ఆర్డీఓ, తహసీల్దార్, మున్సిపల్ కమిషనర్ను ఆదేశించారు. ఆర్డీఓ కె.ప్రవీణ్కుమార్రెడ్డి, సీపీఓ కె.శివపార్వతి, డీఈఓ ఈ.నారాయణ, వ్యవసాయ శాఖ జేడీ వెంకటేశ్వరరావు, జిల్లా అగ్నిమాపకశాఖ అధికారి బి.శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఏలూరు టౌన్: బాలికను సోషల్ మీడియాలో వేధిస్తున్న వ్యక్తిని ఏలూరు వన్టౌన్ సీఐ కె.రామకృష్ణ చాకచక్యంగా అరెస్ట్ చేసి కటకటాల వెనక్కి నెట్టారు. వివరాలిలా ఉన్నాయి.. ఏలూరు రూరల్ ప్రాంతానికి చెందిన బాలికకు సోషల్ మీడియాలో ఒక వ్యక్తి పరిచయం అయ్యాడు. అతడి ప్రవర్తన నచ్చకపోవటంతో ఆమె సోషల్ మీడియా ఖాతాను బ్లాక్లో పెట్టింది. దీంతో ద్వేషం పెంచుకున్న సదరు వ్యక్తి సోషల్ మీడియాలో ఆమె పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ వేధింపులకు గురిచేస్తున్నాడు. దీంతో బాధితురాలు ఏలూరు రూరల్ పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా ఎస్సై వి.వెంకటేశ్వరరావు కేసు నమోదు చేశారు. వన్టౌన్ సీఐ రామకృష్ణ దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన పరంపోగు విల్సన్బాబు అనే వ్యక్తి ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో నివాసం ఉంటున్నాడు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ అనంతరం అరెస్ట్ చేశారు. శనివారం కోర్టులో హాజరుపరచగా న్యాయమూర్తి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. సోషల్ మీడియా వినియోగంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని వన్టౌన్ సీఐ రామకృష్ణ తెలిపారు.
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పోషకాహారంపై మల్లగుల్లాలునూజివీడు: ఆర్జీయూకేటీ అధికారుల అసమర్థత, అనుభవరాహిత్యం, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ట్రిపుల్ఐటీలో చదువుకుంటున్న దాదాపు 8,800 మంది పేద విద్యార్థులకు నాణ్యమైన ఆహారం అందడం లేదు. విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభమై నెల రోజులు గడిచినా విద్యార్థులకు కోడిగుడ్డు, చికెన్ వడ్డించకపోవడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అధికారుల తీవ్ర జాప్యం వల్ల ప్రజల్లో, తల్లిదండ్రుల్లో ట్రిపుల్ఐటీ పట్ల ఉన్న గౌరవం క్రమేణా తగ్గిపోతోంది. నామినేషన్ పద్ధతిలో కేటాయింపు కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక, పత్రికల్లో వచ్చిన కథనాల ఆధారంగా 2024 సెప్టెంబరులో పాత మెస్ కాంట్రాక్టర్లను తప్పించారు. అయితే పారదర్శకంగా టెండర్లు పిలవకుండా, నామినేషన్ పద్ధతిలో మెస్ నిర్వహణను ‘హరేకృష్ణ చారిటబుల్ ఫౌండేషన్’కు అప్పగించారు. ముందే తెలిసినా నిర్లక్ష్యం: తాము శాకాహారమే అందిస్తామని, చికెన్, కోడిగుడ్లు పెట్టలేమని ఫౌండేషన్ స్పష్టం చేసినప్పటికీ... అధికారులకు దూరదృష్టి, అవగాహన లేకపోవడంతో వారికి కాక వేరేవారికి టెండర్లు ఇవ్వకుండా అత్యుత్సాహంతో ఫౌండేషన్కే బాధ్యతలు అప్పగించారు. తాత్కాలిక ప్రత్యామ్నాయం విఫలం గతేడాది దసరా నుంచి నాన్–వెజ్ బాధ్యతలను క్యాంపస్లోని ‘హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్’ (ఫ్యాకల్టీ ఆధ్వర్యంలో నడిచే సంస్థ)కు అప్పగించారు. అయితే, ఈ విద్యాసంవత్సరంలో నాన్–వెజ్ పెట్టడం తమవల్ల కాదని హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ చేతులెత్తేయడంతో సమస్య మరింత జటిలమైంది. అధికారుల దిద్దుబాటు చర్యలు.. తాజా పరిస్థితి నెలరోజుల నుంచి చికెన్, గుడ్డు పెట్టకపోవడంతో వస్తున్న తీవ్ర విమర్శలతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న ఆర్జీయూకేటీ అధికారులు ఎలాగైనా సరే హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ ప్రతినిధులను బతిమాలైనా సరే వారితోనే పెట్టించడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం వారితో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి చికెన్, గుడ్డు పెట్టేలా ఒప్పించినట్లు తెలిసింది. సేవా ధృక్ఫథంతో ఏర్పాటైన హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్కు ఎలా ఇస్తారనే దానిపై గతంలోనే విమర్శలు వ చ్చినా మరలా ఆ సంస్థకే అప్పగించడం గమనార్హం. దీంతో ఇక నుంచి హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించే ఫ్యాకల్టీ గుడ్డు, చికెన్ పెట్టే పనిలో నిమగ్నం కానున్నారు. గుడ్డు, చికెన్ పెట్టడానికి ఒక విద్యార్థికి వారానికి రూ.46.20 కేటాయించిన నేపథ్యంలో వారానికి ఎన్ని రోజులు గుడ్డు, చికెన్ పెడతారో మన్ముందు తెలియనుంది. ట్రిపుల్ఐటీలో విద్యార్థులకు అందని గుడ్డు, చికెన్ మెనూలోనూ కోతలు నెల రోజులు దాటినా పిలవని టెండర్లు హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్కు బాధ్యతలు
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ముంచేస్తోన్న బొండాడ డ్రెయిన్వాండ్రంలో బొండాడ డ్రెయిన్ వంతెనపైకి చేరిన నీరు వాండ్రం పరిధిలో ముంపునకు గురైన వరిచేలు ఉండి: పనులు సమయానికి పూర్తి కాకపోవడంతో బొండాడ మేజర్ డ్రెయిన్ ఉప్పొంగి, సమీప గ్రామాలు, వరి చేలు ముంపునకు గురవుతున్నాయి. గత వేసవిలో మట్టిమాఫియా వల్ల ఇబ్బందులు రాగా, ప్రస్తుతం కాళ్ల మండలం కోపల్లె హైస్కూల్ వద్ద జువ్వల పాలెం రాష్ట్ర రహదారిపై నిర్మిస్తున్న వంతెన పనుల ఆలస్యమే దీనికి ప్రధాన కారణం. ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభించిన ఈ పనులను నాలుగు నెలల్లో పూర్తి చేస్తామన్న అధికారులు, ఆరు నెలలైనా పూర్తి చేయకపోవడంతో ఈ సమస్య తలెత్తింది. ప్రవాహ ఉధృతి పెరిగి.. ఉండి, ఆకివీడు, పాలకోడేరు మండలాల నుంచి వర్షపు నీరు డ్రెయిన్లోకి చేరడం, కోపల్లె వద్ద నీటి మళ్లింపు కాలువ వెడల్పు సరిపోకపోవడంతో ప్రవాహ ఉధృతి పెరిగింది. దీని వల్ల ఉండి, ఎన్నార్పీ అగ్రహారం, వాండ్రం గ్రామాల్లోని వరి పొలాలు మునిగిపోయాయి. వాండ్రం నుంచి రామాపురం, పెదపుల్లేరు, చినపుల్లేరు, సీసలి గ్రామా లకు వెళ్లే చిన్న వంతెనపై నుంచి వరద నీరు పారుతుండటంతో రాకపోకలు ప్రమాదకరంగా మారాయి. అధికారుల నిర్లక్ష్యంతోనే.. వాండ్రం గ్రామంలోకి వరద నీరు చేరడమే కాకుండా, మీడియం, మైనర్ డ్రెయిన్లు బిగదన్నడంతో వరి నాట్లు కుళ్లిపోయే ప్రమాదముందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. పనులు పూర్తయి వంతెన అందుబాటులోకి రావడానికి మరో నెల రోజులు పట్టేలా ఉంది. ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోని అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ పరిస్థితి దాపురించిందని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముంపులోకి వరి చేలు, లోతట్టు ప్రాంతాలు
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ముంచెత్తినదిఆదివారం శ్రీ 2 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026వేలేరుపాడు: నిన్న మొన్నటి వరకు ఇసుక తెన్నెల్లో ఉన్న గోదావరి ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలకు ఉగ్ర రూపం దాల్చింది. భద్రాచలం వద్ద శుక్రవారం రాత్రి నుంచే మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది, దీంతో గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతవాసులు భయంతో వణికిపోతున్నారు. భద్రాచలం వద్ద శనివారం రాత్రి 9 గంటలకు నీటిమట్టం 54.50 అడుగులు పెరగడంతో 15,02,258 క్యూసెక్కుల వరద నీరు సముద్రంలో కలుస్తోంది. శనివారం వేలేరుపాడు మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో ఇళ్లు నీట మునగ్గా.. మరికొన్ని గ్రామాలు జలదిగ్బంధనంలోనే ఉన్నాయి. ఏ క్షణాన నీటిమట్టం పెరుగుతుందో అన్న భయంతో పరీవాహక ప్రజలకు కళ్లపై కునుకులేకుండా పోయింది. రెండో రోజు కూడా మండలంలో 32 గ్రామాలు ముంపులోనే ఉన్నాయి. దిగువ ప్రాంతంలో వేలేరుపాడు మండల కేంద్రంలో ఐదు, టేకూరులో ఏడు, కాకిస్నూరులో పది, పేరటపల్లిలో ఆరు ఇళ్లు నీటమునిగాయి. దిగువ ప్రాంతంలో 16 గిరిజన గ్రామాలకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేయడంతో ఆయా గ్రా మాల్లో ప్రజలు అంధకారంలో మగ్గుతున్నారు. మండలంలో పెద్దవాగు, ఎద్దెలవాగు, టేకూరు వా గు, మేళ్లవాగుల మీదుగా గోదావరి నీరు చేరడంతో రహదారులన్నీ నీటమునిగాయి. వేలేరుపాడు నుంచి రుద్రమకోట వెళ్లే రెండు వైపులా ఉన్న రహదారులు నీట మునిగాయి. వసంతవాడ నుంచి రుద్రమకోట వెళ్లే రహదారి, కన్నాయిగుట్ట వెళ్లే రహదారి, రేపాకగొమ్ము, తాట్కూరుగొమ్ము, తిర్లాపురం వెళ్లే రహదారులన్నీ నీటమునిగాయి. నార్లవరం–కొత్తూరు రహదారిలో మంచినీటి పంపు ప్రాంతంలో రహదారి నీట మునిగింది. ఎడవల్లి, ఎద్దెలవాగు, టేకూరు, వాగుల వద్ద, నార్లవరం కాలనీ, రేపాకగొమ్ము, రుద్రమకోట ప్రాంతాల్లో అధికారులు నాటు పడవలు ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో ఆయా గ్రామాల ప్రజలు వీటిపై రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. జల దిగ్బంధనంలో ఉన్న రేపాకగొమ్ము గ్రామంలో 186 కుటుంబాలను తాడువాయి, కుక్కునూరు మండలం రాయికుంట, పునరావాస కాలనీ, వారి బంధువుల ఇళ్లకు తరలించినట్టు అధికారులు చెబుతున్నారు. వరద గోదావరి రెండోరోజూ జల దిగ్బంధంలోనే 32 గ్రామాలు వేలేరుపాడు, టేకూరు, కాకిస్నూరు, పేరంటపల్లిలో నీటమునిగిన ఇళ్లు ముంపులో రహదారులు.. స్తంభించిన రాకపోకలు భద్రాచలంలో మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ భయం గుప్పిట్లో నదీ పరీవాహక జనం
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క్వాంటం టెక్నాలజీస్ ప్రాజెక్టుపై సమీక్షనూజివీడు: జాతీయ క్వాంటం మిషన్ కింద నూజివీడు ట్రిపుల్ఐటీలో ఏర్పాటు చేసిన అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ క్వాంటం టెక్నాలజీస్ బోధనా ప్రయోగశాల ప్రాజెక్టును సమీక్షించేందుకు భారత ప్రభుత్వ శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ ఉన్నత స్థాయి బృందం శనివారం ట్రిపుల్ఐటీని సందర్శించింది. దీనిలో భాగంగా జాతీయ క్వాంటం మిషన్ డైరెక్టర్ జే.బి.వి.రెడ్డి, ఏపీ స్టేట్ క్వాంటం మిషన్ డైరెక్టర్ శ్రీధర్ సి.వి., టీ హబ్ సీఈఓ విజయ్ ఏ.రామానుజన్లతో పాటు ఆర్జీయూకేటీ ఛాన్సలర్ ఆచార్య కొత్తా మధుమూర్తి, ఐఐటీ తిరుపతి డైరెక్టర్ ఆచార్య కె.ఎన్.సత్యన్నారాయణలు సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు రూపొందించిన క్వాంటం టెక్నాలజీ పోస్టర్ ప్రదర్శనను ప్రారంభించారు. ఈ పోస్టర్ల ద్వారా విద్యార్థులు తమ సాంకేతిక ఆలోచనలు, పరిశోధనా విధానాలు, భవిష్యత్ అనువర్తనాలపై రూపొందించిన ప్రతిపాదనలను ప్రదర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఉన్నత స్థాయి బృందం జాతీయ క్వాంటం మిషన్ లక్ష్యాల గురించి వివరించారు. క్వాంటం టెక్నాలజీలో మైనర్ డిగ్రీ అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులతో ప్రత్యేక ఇంటరాక్టివ్ సమావేశం నిర్వహించారు. క్వాంటం హార్డ్వేర్ ప్లాట్ఫారమ్లు, క్వాంటం అల్గోరిథంలు, పరిశోధనా అవకాశాలు, ఉన్నత విద్య, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కెరీర్ అవకాశాలు వంటి అంశాలపై చర్చించారు. కార్యక్రమంలో ఆర్జీయూకేటీ వీసీ ఆచార్య మద్దాలి లక్ష్మీనారాయణరావు, రిజిస్ట్రార్ ఆచార్య సండ్ర అమరేంద్రకుమార్, డీన్ ఆఫ్ అకడమిక్స్ దువ్వూరు శ్రావణి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): ఈనెల 6వ తేదీ నుంచి జిల్లా స్థాయి అమరావతి ఛాంపియన్ షిప్ 2026 అంతర్ నియోజకవర్గాల క్రీడా పోటీలు, ఎంపికలు నిర్వహించనున్నట్టు జిల్లా క్రీడాభివృద్ధి అధికారి ఎస్.ఏ.అజీజ్, సెట్వెల్ సీఈఓ కె.ఎస్.ప్రభాకర రావు, స్కూల్ గేమ్స్ సెక్రటరీ పి.అలివేలు మంగ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. నగరంలోని అల్లూరి సీతారామ రాజు స్టేడియంలో ఈ నెల 6 నుంచి 12 క్రీడాంశాలలో ఈ పోటీలు, ఎంపికలు జరుగుతాయన్నారు. దీనిలో భాగంగా ఈ నెల 6వ తేదీన ఏలూరు అల్లూరి సీతారామ రాజు స్టేడియంలో అండర్–17 (బాలురు – బాలికలు), అండర్–23 (పురుషులు – మహిళలు) విభాగాలకు ఆర్చరీ, అథ్లెటిక్స్, బ్యాడ్మింటన్, బాస్కెట్ బాల్, బాక్సింగ్, హాకీ పోటీలు జరుగుతాయన్నారు. ఏఆర్డీజీకే నగరపాలక ఉన్నత పాఠశాలలో చెస్ పోటీలు జరుగుతాయని, 6, 7 తేదీల్లో అల్లూరి స్టేడియంలో కబడ్డీ, ఖో–ఖో, వాలీబాల్ పోటీలు, ఇండోర్ స్టేడియంలో వెయిట్ లిఫ్టింగ్, యోగా ట్రైనింగ్ సెంటర్లో యోగా పోటీలు నిర్వహించనున్నట్టు తెలిపారు.
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మధ్యస్త లంకను తాకుతూ..పెనుగొండ: గోదావరికి వరద నీరు పోటేత్తడంతో ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. సిద్ధాంతం మధ్యస్థ లంకను తాకుతూ నిండుగా ప్రవహిస్తుంది. శనివారం సాయంత్రానికి కేదారీఘాట్లోని పుష్కరరేవుల పైభాగం వరకూ వరద నీరు చేరుకుంది. దీంతో గోదావరిలో పడవల రాకపోకలపై అధికారులు ని యంత్రణ పెట్టారు. మధ్యస్థలంకలోని పంట ఉత్పత్తులను పడవలపై రైతులు గట్టుకు చేర్చుకొంటున్నారు. సిద్ధాంతంలో వరద ఉధృతిని తహసీల్దార్ జి.అనితకుమారి పర్యవేక్షించారు. కోడేరులోని పుష్కర రేవుల్లోకి వరద నీరు చేరింది. ఆచంట మండలంలో లంక గ్రామాల్లో పునరావాస కేంద్రాల ఏర్పాట్లకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
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ఎల్నినో నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలిపెనుమంట్ర: ఎల్నినో కారణంగా సాధారణం కంటే 50 శాతం తక్కువ వర్షపాతం నమోదైందని, దీని ప్రభావం డెల్టా భూములపై పెద్దగా లేకపోయినా, బోర్ల కింద సాగుచేసే పంటలపై ఉండవచ్చని తెలిపారు. మార్టేరు వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానంలో శనివారం శిక్షణ, సందర్శన కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్ఛార్జ్ ఏడీఆర్ డాక్టర్ పి.రాధిక మాట్లాడుతూ.. ఎల్.నినో కారణంగా రాష్ట్రంలో వర్షభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని సాధారణం కంటే 50 శాతం తక్కువ వర్షపాతం నమోదయిందన్నారు. ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఎం.గిరిజా రాణి మాట్లాడుతూ వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో కలుపు నివారణ చర్యలు ముఖ్యమన్నారు. ఇనుప ధాతు లోపం వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారతాయని రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. తక్కువ నీరు ఉన్నప్పుడు పొటాషియం నైట్రేట్ లీటరు నీటికి 10 గ్రాములు పిచికారీ చేయాలని, ఆరుతడి పద్ధతి పాటించాలని పొలం గట్లు గట్టిగా చేసుకోవడం వంటి చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. తక్కువ నీరు అందుబాటులో ఉన్నపుడు పంట మూన తిరిగిన దగ్గర నుంచి పిలకలు కట్టే దశ వరకు ఆరు తడి పద్ధతిలో నీటి తడులు పెట్టుకోవాలన్నారు. ఈ ఏడాది ప్రవేశపెట్టిన ఎంటీయూ 1462 రకాన్ని అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించాలన్నారు. ఈ రకంగా 135–140 రోజుల కాలపరిమితి ఉంటుందని తెలిపారు. జిల్లా వ్యవసాయాధికారి జెడ్.వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ, జిల్లాలో 60,000 హెక్టార్లలో నాట్లు పూర్తయ్యాయని, వర్షాల వల్ల బాక్టీరియా ఎండాకు తెగులు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున రైతులను అప్రమత్తం చేయాలని కోరారు. అనంతరం ఏపీసీఎన్ఎఫ్ సిబ్బంది విత్తన గుళికల తయారీని, శాస్త్రవేత్తలు బ్రష్ కట్టర్ వినియోగాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా చూపారు. శాస్త్రవేత్తలు, విస్తరణ అధికారులు అడిగిన సందేహాలను నివృత్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ ఎం.వి.కృష్ణాజీ, వివిధ డివిజన్ల సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకులు పాల్గొన్నారు.
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చిక్కని పెద్దపులిబంధించేందుకు అధికారుల ప్రయత్నాలు విఫలం బుట్టాయగూడెం: గత 8 నెలలుగా కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్న పెద్దపులి అధికారులు వేసే ఎరకు చిక్కకుండా తప్పించుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. గ్రామ శివారులో కట్టేసిన పశువులపై తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుంచి 5 గంటల మధ్య పెద్దపులి విరుచుకు పడుతుంది. దాడి చేసి కడుపునిండా తిని రక్తం తాగుతుంది. పగలంతా పులికి అనువైన ప్రదేశాల్లో, పొదల్లో నిద్రపోయి చీకటి పడగానే మళ్లీ వేటకు బయల్దేరుతుంది. పెద్దపులి పేరు వినగానే గ్రామాల్లో ప్రజలు, రైతులు భయపడుతున్నారు. బుట్టాయగూడెం మండలంలో నాలుగు రోజులుగా మళ్లీ సంచరిస్తున్న పెద్దపులి కండ్రికగూడెం, పండుగూడెం గ్రామాల్లో పశువులపై దాడి చేసింది. శనివారం తెల్లవారుజామున మండలంలోని లక్ష్ముడుగూడెం, కొమ్ముగూడెం సమీపంలో కట్టేసి ఉన్న లేగదూడపై దాడి చేసింది. అక్కడి నుంచి మర్లగూడెం సమీపంలో ఉన్న జామాయిల్ తోటలో మకాం వేసింది. పులిని బంధించేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. పులి దాక్కున్న ప్రదేశంలోనే పులిని పట్టుకునేందుకు పూణెకు చెందిన ప్రత్యేక నిపుణుల బృందాలు జామాయిల్ తోటలో మంచెలు ఏర్పాటు చేసారు. పులికి ఎరను ఏర్పాటు చేశారు. మత్తు ఇచ్చేందుకు గన్ను సిద్ధం చేసుకుని సాయంత్రం ఆరున్నర వరకూ సిద్ధంగా ఉన్నారు. పెద్దపులి వారి ఎత్తులకు చిక్కకుండా ఆ ప్రదేశం నుంచి పాటెమ్మ గుడివైపు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవడంతో అధికారుల ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. పెద్దపులి కొమ్ముగూడెం, లక్ష్ముడుగూడెం, బూసరాజుపల్లి, పట్టినపాలెం గ్రామాల పరిసర ప్రాంతాల్లో సంచరించడంతో ఆయా పరిసర ప్రాంత ప్రజలు భయాందోళన చెందుతున్నారు. బుట్టాయగూడెం మండలంలోని కొమ్ముగూడెం, లక్ష్ముడుగూడెం సమీపంలో కట్టేసిన ఆవు, గేదె దూడపై శనివారం ఉదయం పెద్దపులి దాడి చేసి చంపేసింది. లక్ష్ముడుగూడెం చెందిన నారం నాగేశ్వరరావుకు చెందిన ఆవుపై దాడి చేసి హతమార్చింది. కంగాలవారిగూడెంకు చెందిన మడకం సురేష్కి చెందిన లేగదూడపై దాడి చేసింది. పశువులు మృతి చెంది ఉండటంతో ఆందోళన చెంది అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు.
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కాలేయంలో అరుదైన తిత్తి తొలగింపుతణుకు అర్బన్: కాలేయ సంబంధిత అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న రోగికి అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసినట్లు తణుకు జిల్లా కేంద్ర ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ కాకర్లమూడి సాయికిరణ్ తెలిపారు. రోగి బి.ఇస్రాయేల్ (62) కాలేయ సమస్యతో బాధపడుతూ ఆస్పత్రిలో చేరగా, వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఆస్పత్రిలోని సీనియర్ జనరల్ సర్జరీ వైద్యుడు డాక్టర్ చక్రధర్ శస్త్రచికిత్స చేసి కాలేయంలో ఉన్న అరుదైన తిత్తిని తొలగించినట్లు వివరించారు. మత్తు వైద్యుడు డాక్టర్ శ్రీనివాసరాజు, వైద్య బృందం ఎంతో శ్రమించి ఈ అరుదైన శస్త్రచికిత్సను చేసినట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం రోగి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ద్వారకాతిరుమల: చిన్నతిరుపతిగా ప్రసిద్ధి చెందిన ద్వారకాతిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో శనివారం భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా కొనసాగింది. ఆషాఢ మాసం కావడంతో పాటు, తెల్లవారుజాము నుంచి కురిసిన వర్షం కారణంగా భక్తుల రాక తగ్గింది. దీంతో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్, దర్శనం క్యూ లైన్లు, కల్యాణకట్ట, ప్రసాదాల విక్రయాల కౌంటర్ల వద్ద సాయంత్రం వరకు భక్తుల రద్దీ సాధారణంగానే కనిపించింది. వచ్చిన భక్తులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా శ్రీవారికి మొక్కులు చెల్లించుకుని, దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అధికారులు భక్తులకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలను అందుబాటులో ఉంచి, దర్శన ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. తాడేపల్లిగూడెం: అక్రమంగా తరలిస్తున్న పీడీఎస్ బియ్యాన్ని రెవెన్యూ అధికారులు శనివారం పట్టుకున్నారు. 27వ వార్డులో ఆటోలో తీసుకెళ్తున్న 600 కిలోల బియ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆటో డ్రైవర్ను అదుపులోకి తీసుకొని కేసు నమోదుచేశారు.
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నిట్ స్నాతకోత్సవానికి ముస్తాబు● 4న వేడుకలు ● 2022–26 బ్యాచ్ విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్ల ప్రదానం తాడేపల్లిగూడెం: తాడేపల్లిగూడెంలోని ఏపీ నిట్ ఎనిమిదో స్నాతకోత్సవం ఈనెల 4న నిర్వహించ నున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు. 2022–26 బ్యాచ్ విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లను ప్రదానం చేయనున్నారు. 2015లో ఏర్పాటు.. 2015లో ఏపీ నిట్ను ఏర్పాటుచేశారు. ఇప్పటివరకు నాలుగేళ్ల ఇంజనీరింగ్ కోర్సును ఎనిమిది బ్యా చ్లు పూర్తిచేసి 2022–26 బ్యాచ్గా 492 మంది బా లురు, 152 మంది బాలికలు సంస్థ నుంచి బయటకు వెళుతున్నారు. వీరితో పాటు పీహెచ్డీ పూర్తి చేసిన 53 మంది పరిశోధక విద్యార్థులు డాక్టరేట్ ప ట్టాలు అందుకోనున్నారు. సంస్థలో ఎనిమిది కో ర్సులు నిర్వహిస్తుండగా, ఆయా కోర్సుల్లో అత్యధిక గ్రేడ్ పాయింట్లు సాధించిన ఒక్కో విద్యార్థి చొప్పున ఎనిమిది మంది బ్యాచ్ వారీగా, అద్భుత ప్రతిభ కనపర్చిన ఒక విద్యార్థికి ఇనిస్టిట్యూట్ తరఫున బంగారు పతకాన్ని అందజేయనున్నారు. అతిథులు వీరే.. ఏపీ నిట్ ఇన్చార్జి డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎన్వి.రమణరావు అధ్యక్షతన జరుగనున్న స్నాతకోత్సవంలో ముఖ్య అతిథిగా ఐ ల్యాబ్స్ గ్రూప్ చైర్మన్ చింతలపాటి శ్రీనివాసరాజు, ఐఐటీ తిరుపతి డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ కలిదించి ఎన్.సత్యనారాయణ, నిట్ ఇన్చార్జి రిజిస్ట్రార్ పి.దినేష్ శంకరరెడ్డి హాజరు కానున్నారు. ఏపీ నిట్ డీన్ అకడమిక్ డైరెక్టర్ ఎన్.జయరామ్ ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. విభాగం పేరు పాయింట్లు బయో టెక్నాలజీ ఊర్వశి పాల్ 8.78 కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ఖండాల చంద్రశేఖర్ 9.20 సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉజ్వల పాండే 9.56 సీఎస్ఈ కలిదిండి శ్రీధర్వర్మ 9.53 ఈఈఈ విపుల్ యాదవ్ 9.53 ఈసీఇ సమయమంతుల అవ్యక్త 9.73 మెకానికల్ కొతూరు సుభాష్ 9.41 ఎంఎఐ తండుడి తేజామణిదీప్ 9.38 అత్యధిక గ్రేడ్ పాయింట్లు సాధించిన సమయమంతుల అవ్యక్త ఇనిస్టిట్యూట్ తరఫున, కోర్సులో రెండు బంగారు పతకాలను అందుకోనున్నారు.
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● మావుళ్లమ్మకు మనసారెభీమవరం ఇలవేల్పు మావుళ్లమ్మవారికి శనివారం పట్టణంతో పాటు ఇతర గ్రామాల నుంచి అమ్మవారి సేవలో పాల్గొనే మహిళా భక్తులు సుమారు 2 వేల మంది సారె సమర్పించారు. సుమారు వెయ్యి కిలోలకు పైగా మిఠాయిలు, పండ్లు సమర్పించినట్టు ఆలయ సహాయ కమిషనర్, కార్యనిర్వహణాధికారి బుద్ధ మహాలక్ష్మి నగేష్ తెలిపారు. సుమారు 1500 మంది భక్తులందరికీ అన్నప్రసాద వితరణ చేసినట్టు చైర్మన్ బొండాడ నాగ భూషణం తెలిపారు. ఆలయంలో ప్రధాన అర్చకులు మద్దిరాల మల్లికార్జునశర్మ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. మహిళా సేవకులు మద్దాల విజయలక్ష్మి, కొప్పర్తి దేవిఆదిలక్ష్మికి దేవస్థానం తరఫున సత్కారం చేశారు. ధర్మకర్తలు పాల్గొన్నారు. – భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్)
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మెగా కాదు దగా డీఎస్సీభీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): తొలి సంతకం అంటూ మెగా డీఎస్సీ పేరుతో ఆర్భాటంగా ప్రచారం చేసి టీచర్ల నియామకాల్లో అంతులేని అక్రమాలు చేశారని, డీఎస్సీ స్కామ్ సూత్రధారి విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చే యాలని వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ముదునూరి ప్రసాదరాజు డిమాండ్ చేశారు. శుక్రవారం భీమవరం కలెక్టరేట్ వద్ద వైఎస్సార్సీపీ నాయకులతో కలిసి డీఎస్సీ అవకతవకలపై నిరసన తెలియజేసి అనంతరం డీఆర్వో కె.ప్రభాకర్కు సీబీఐ విచారణ చేయించాలని వినతిపత్రం అందజేశారు. అనంతరం ప్రసాదరాజు మాట్లాడుతూ డీఎస్సీ–2025లో 16 వేలకుపైగా టీచర్ పోస్టుల భర్తీ చేపట్టగా స్పోర్ట్స్ కోటా కింద 421 ఉపాధ్యాయ పోస్టులకు రాత పరీక్ష లేకుండా క్రీడా ప్రతిభ, సర్టిఫికెట్ల ఆధారంగా ఎంపిక చేశారన్నారు. అందుకోసం ప్రత్యేకంగా జీఓలు జారీ చేసి కనీసం డిగ్రీ, టెట్లో అర్హత లేకున్నా కేవలం శాప్ సర్టిఫికెట్లతో ఉద్యోగాలు ఇచ్చేయడం దారుణమన్నారు. అంతులేని అక్రమాలతో కూడిన ఈ డీఎస్సీ పరీక్షపై తమ పార్టీ స్పష్టంగా ఆధారాలు చూపించిందన్నారు. అయితే పొంతన లేని సమాధానాలతో ఈ ప్రభుత్వం ఎదురుదాడి చేస్తోందని మండిపడ్డారు. వాస్తవాలు ఒప్పుకోకుండా ప్రగల్భాలు దాదాపు 3.5 లక్షల మంది టీచర్ అభ్యర్థుల జీవితాలకు సంబంధించిన ఉపాధ్యాయ నియామకాల్లో ఒక్క అక్రమం జరిగినా అది మొత్తం విద్యా వ్యవస్థపై నమ్మకాన్ని దెబ్బతీస్తుందని ప్రసాదరాజు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం చెబుతున్నట్లు అవకతవకలు జరగకపోతే సీబీఐ వంటి స్వతంత్ర సంస్థతో విచారణకు ఎందుకు ఆదేశించడం లేదని నిలదీశారు. విద్యాదీవెన, వసతి దీవెన బకాయిలు చెల్లించాలి చంద్రబాబు కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత విద్యాదీవెన, వసతిదీవెనల పథకాలకు పూర్తిగా మంగళం పాడిందని ముదునూరి ధ్వజమెత్తారు. ప్రతి త్రైమాసికానికి రూ.700 కోట్ల చొప్పున మొత్తంగా రూ.9,100 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు ఉన్నాయన్నారు. అలాగే వసతి దీవెన బకాయిలు రూ.3,300 కోట్ల వరకు ఉన్నాయన్నారు. అలాగే సూపర్సిక్స్లో భాగంగా యువతకు ఇచ్చిన హామీల్లో నిరుద్యోగ భృతి మాటలు ఏమయ్యాయని ప్రశ్నించారు. ఏడాదికి 4 లక్షలు, ఐదేళ్లలో 20 లక్షల ఉద్యోగాల మాటేంటని, అప్పటివరకూ నెలకు రూ.3 వేల చొప్పున నిరుద్యోగి భృతి చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థులు, నిరుద్యోగుల సమస్యలపై వైఎస్సార్సీపీ నిత్యం పో రాటం చేస్తూనే ఉంటుందన్నారు. ప్రజలను మోసం చేస్తున్న చంద్రబాబు కూటమి ప్రభుత్వ పాలనపై రాజీలేని పోరాటం చేసి ప్రజలకు అండగా నిలుస్తామని స్పష్టం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ పార్లమెంట్ పరిశీలకుడు ముదునూరి మురళీకృష్ణంరాజు, పార్లమెంట్ సమన్వయకర్త గూడూరి ఉమాబాల, ఎమ్మెల్సీ కవురు శ్రీనివాస్, మాజీ మంత్రి చెరుకువాడ శ్రీరంగనాథరాజు, నియోజకవర్గాల ఇన్చార్జులు చినమిల్లి వెంకటరాయుడు, వడ్డి రఘురాం, మంతెన యోగేంద్రకుమార్, ఎస్ఈసీ మెంబర్లు పాతపాటి శ్రీనివాసరాజు, పెండ్ర వీరన్న, సుబ్బరాజు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ మేకా శేషుబాబు, పార్లమెంట్ సెక్రటరీలు వేండ్ర వెంకటస్వామి, ఏఎస్ రాజు, యడ్ల తాతాజీ, యూత్ వింగ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు చిగురుపాటి సందీప్, స్టూడెంట్ వింగ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు అరిగెల్ అభి షేక్,స్టేట్ స్టూడెంట్ సెక్రటరీ గంటా రాహుల్, పా ర్టీ పట్టణాధ్యక్షుడు గాదిరాజు రామరాజు, గొర్రెల శ్రీ ను, అంబటి రమేష్, సీతారామయ్య, దుర్గా ప్ర సాద్, ఉండి జెడ్పీటీసీ రణస్థల మహాంకాళి, ఉండి ఎంపీపీ ఇందుకూరి శ్రీహరి నారాయణ పాల్గొన్నారు. నిరుద్యోగులను మోసం చేస్తూ నిర్వహించిన 2025 డీఎస్సీ అక్రమాలపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థతో విచారణ జరిపించాలి. డీఎస్సీలో పలు అవకతవకాలు జరిగాయని తమ పార్టీ నుంచి ఆధారాలు చూపుతున్నా ప్రభుత్వం డీఎస్సీ విచారణకు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. – ముదునూరి మురళీకృష్ణంరాజు, వైఎస్సార్సీపీ పార్లమెంట్ పరిశీలకుడు డీఎస్సీ–2025 మొత్తం అక్రమాల పర్వంగా సాగింది. గత ప్రభుత్వంలో కన్వీనర్గా ఉన్న అధికారిని మార్చారు. ప్రశ్నాపత్రాల తయారీ, స్పోర్ట్స్ కోటా ఉద్యోగాల వరకూ చంద్రబాబు, లోకేష్ కనుసన్నల్లోనే జరిగింది. జాతీయస్థాయిలో గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన వారు కాకుండా జిల్లాస్థాయిలో ప్రతిభ చాటిన వారికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. – గూడూరి ఉమాబాల, నరసాపురం పార్లమెంట్ సమన్వయకర్త డీఎస్సీలో అక్రమాలు బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి సీబీఐతో సమగ్ర విచారణ జరిపించాలి విద్యా, వసతి దీవెన బకాయిలు చెల్లించాలి వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల ధ్వజం
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బస్సులు లేక.. ప్రయాణాలు సాగక..భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభానికి విచ్చేస్తున్న ప్రధాని మోదీ కార్యక్రమానికి విజయనగరం జిల్లా నుంచి జనాన్ని తరలించడం కోసం పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో నాలుగు డిపోల నుంచి 100 ఆర్టీసీ బస్సులను శుక్రవారం విజయనగరం జిల్లాకు పంపించారు. భీమవరం, నరసాపురం, తణుకు, తాడేపల్లిగూడెం డిపోల నుంచి 25 బస్సుల చొప్పున తరలించడంతో జిల్లాలో ప్రయాణికులకు బస్సుల కొరత ఎదురైంది. దీంతో బస్సుల కోసం రోడ్లపై, బస్టాండ్ల వద్ద గంటల తరబడి వేచి చూసే పరిస్థితి. దీనిపై ప్రయాణికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
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న్యాయ సేవాధికార సంస్థ పథకాలపై సమీక్షభీమవరం: జాతీయ న్యాయ సేవాధికార సంస్థ పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మండల న్యాయ సేవా సంస్థ చైర్మన్, మూడో అదనపు జిల్లా జడ్జిగా పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న పోక్సో కోర్టు ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి డాక్టర్ బి.లక్ష్మీనారాయణ తెలిపారు. జాతీయ న్యాయ సేవాధికార సంస్థ పథకాలపై శుక్రవారం సమీక్ష నిర్వహించారు. పలు పథకాలను వివరించారు. రాష్ట్ర న్యాయ సేవాధికార సంస్థ డిప్యూటీ కార్యదర్శి, సివిల్ జడ్జి (సీనియర్ డివిజన్) హెచ్.అమర రంగేశ్వరరావు పథకాల పనితీరు, అమలు పరిచే క్రమంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను అడిగారు. పథకాల అమలులో సమస్యలు ఎదురైతే సంస్థ దృష్టికి తీసుకు రావాలన్నారు.జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి, సి విల్ జడ్జి (సీనియర్ డివిజన్) ఎన్.శ్రీలక్ష్మి, బార్ అ సోసియేషన్ అధ్యక్షుడు యేలేటి యోహాన్ (న్యూటన్), డీఎస్పీ రఘవీర్ విష్ణు, మాతా శిశు సంరక్షణ, సాధికారత జిల్లా అధికారి డి.క్షలక్ష్మి, పిల్లల సంరక్షణ జిల్లా అధికారి ఆర్.రాజేష్, అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్ కిరణ్కుమార్ పాల్గొన్నారు.
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పారదర్శకంగా ఓటర్ల చేర్పులు, మార్పులుడీఆర్వో ప్రభాకర్ భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): ఓటర్ల నమోదు, చేర్పులు, మార్పుల ప్రక్రియను తప్పులు లేకుండా, వంద శాతం పారదర్శకంగా పూర్తి చేయాలని జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి బి.పెంచల్ ప్రభాకర్ సూచించారు. కలెక్టరేట్లోని వశిష్ట సమావేశ మందిరంలో రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. జిల్లాలోని 14,75,036 మంది ఓటర్లలో ఇప్పటికే 13,89,592 ఫారాల డిజిటలైజేషన్ పూర్తయిందని తెలిపారు. క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో 43,746 మంది మరణించినట్లు, 22,131 మంది ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లినట్లు, 15,676 మంది ఇతర చోట్ల నమో దైనట్లు, 3,816 మంది అందుబాటులో లేనట్లు గుర్తించామన్నారు. పెండింగ్లో ఉన్న 85,444 ఫారాల సమస్యను త్వరగా పరిష్కరించేందుకు పార్టీలు సహకరించాలని కోరారు. ముఖ్యంగా తణుకు, తాడేపల్లిగూడెం, భీమవరం నియోజకవర్గాల్లో మరణాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటంతో ప్రతినిధులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలన్నారు. బూత్ లెవల్ ఏజెంట్లు, బూత్ లెవల్ అధికారులతో కలిసి మరణించిన, వలస వెళ్లిన ఓటర్ల వివరాలను క్షుణ్ణంగా సరిచూసుకోవాలని ఆదేశించారు. జిల్లా ఎన్నికల సూపరింటెండెంట్ హెచ్.చంద్రశేఖర్, రాజకీయ పార్టీ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
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గళమెత్తిన స్కీమ్ వర్కర్లుభీమవరం: సంబంధం లేని పనులు సైతం చే యించుకుంటూ స్కీమ్ వర్కర్లతో వెట్టి చేయికుంటున్న ప్రభుత్వం వారి సమస్యలను పరిష్కరించడంలో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందని, ప్రభుత్వానికి తగిని గుణపాఠం చెబుతామంటూ స్కీమ్ వర్కర్లు గర్జించారు. తమ సమస్యలను చెప్పుకోడానికి కలెక్టరేట్కు వస్తే ఒక్క అధికారి కూడా అందుబాటులో లేకుండా ప్రభుత్వం కుట్ర చేసిందంటూ మండిపడ్డారు. శుక్రవారం జిల్లావ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్న స్కీమ్ వర్కర్లు సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో అంగన్వాడీ, ఆశ, ఐకేపీ, మిడ్డే మీల్స్ కార్మికులు భీమవరంలో కలెక్టరేట్ ముట్టడి కార్యక్రమం చేపట్టారు. ముందుగా కలెక్టరేట్ సమీపంలో సభ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీఐటీయూ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి బి.వాసుదేవరావు మాట్లాడుతూ స్కీమ్ వర్కర్లంటే ప్రభుత్వానికి బానిసలు కాదన్నారు. సంబంధం లేని పనులను స్కీమ్ వర్కర్ల అన్యాయంగా చేయించుకుంటున్నారని, సమస్యలు చెప్పేందుకు కలెక్టరేట్కు వస్తే ఉన్నతాధికారులు లేకపోవడం దారుణమని దుయ్యబట్టారు. శ్రామిక మహిళ నాయకురాలు డి.కళ్యాణి, అంగన్వాడీ నాయకురాలు ఎండీ హసీనా, ఆశ వర్కర్ల యూనియన్ నాయకురాలు సీహెచ్ లక్ష్మి, ఐకేపీ నాయకురాలు గో విందమ్మ మాట్లాడుతూ అభివృద్ధి పేరుతో ఊక దంపుడు ఉపన్యాసాలిస్తున్న ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు కార్మికుల సమస్యలను పట్టించుకోవడంలేదని దుయ్యబట్టారు. అనంతరం కలెక్టరేట్ వద్దకు చేరుకుని పోలీసులు ఏర్పాటుచేసిన బారికేడ్లను తోసుకువచ్చారు. కలెక్టరేట్ గుటు వద్ద బైఠాయించారు. వీరి వద్దకు డీఆర్వో వచ్చి సమస్యల పరిష్కారానికి హామీ ఇచ్చారు. సీఐటీయూ జిల్లా నాయకులు పీవీ ప్రతాప్, ఎం.ఆంజనేయులు, గొర్ల రామకృష్ణ, తెలగంశెట్టి సత్యనారాయణ, ఎస్. రంగారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ముసాయిదా సిద్ధంసాక్షి ప్రతినిధి, ఏలూరు: ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ముసాయిదా జాబితా విడుదలైంది. ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో కలెక్టర్ల నేతృత్వంలో శుక్రవారం రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో సమావేశమై ముసాయిదా జాబితాను అందజేశారు. ప్రధానంగా రెండు జిల్లాల్లో మృతి చెందిన ఓట్లు సుమారు 99 వేల పైగా, అలాగే వలస వెళ్ళిన ఓట్లు 46 వేలు ఉన్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. రెండు జిల్లాలో సమావేశాలు సర్ కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఉమ్మడి పశ్చిమలో ముసాయిదా జాబితాను విడుదల చేశారు. ఏలూరు కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి అధ్యక్షతన రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో సమావేశం జరగ్గా, పశ్చిమగోదావరిలో డీఆర్వో బి.పెంచల ప్రభాకర్ నేతృత్వంలో సమావేశం నిర్వహించారు. ఓటర్ల నమోదు, చేర్పులు, మార్పులు, క్లయిమ్స్ పరిష్కార ప్రక్రియ, తప్పులు లేకుండా చేసేలా ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించారు. పశ్చిమలో 14,75,036 మంది ఓటర్లు ఉండగా 13,89,592 ఎలక్ట్రోరల్ ఫామ్స్ డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేశారు. అలాగే 43,746 మంది ఓటర్లు మృతి చెందిన కారణంగా తొలగించారు. 22,131 మంది వలస వెళ్లడంతో ఓట్లను తొలగించారు. అలాగే ఇతర ప్రాంతాల్లో నమోదైన ఓట్లు 15,676 ఉన్నట్లుగా నిర్ధారించారు. ఇక ఏలూరు జిల్లాలో 16,44,193 మంది ఓటర్లు ఉండగా 6,12,979 మంది మ్యాపింగ్ పూర్తయింది. ఇక 1,02,472 ఓట్లు తొలగించాల్సిన జాబితాలో చేర్చారని, క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించినప్పుడు శాశ్వత వలస వెళ్లినవారు, రెండు ఓట్లు ఉన్నవారు, మృతి చెందిన వారి పేర్లను తొలగించాల్సిన జాబితాలో చేర్చారు. ఇక జిల్లాలో 651 సర్వీ సు ఓట్లు ఉన్నాయి. ఆగస్టు 31 వరకు క్లయిమ్లు, దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చని, కొత్త ఓటు నమోదు, అడ్రస్ మార్పులు, సవరణ, తదితర అంశాలకు నెల రోజుల సమయం ఉందని ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 28 వరకు పరిశీలించి, అక్టోబర్ 3న తుది జాబితా ప్రకటిస్తామని ఏలూరు కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి ప్రకటించారు. ఏలూరు జిల్లాలో 55,852 మంది ఓట్లను మృతి చెందిన కారణంగా తొలగించారు. డెత్ సర్టిఫికెట్ ప్రామాణికంగా తీసుకుని వీటిని తొలగించారు. చింతలపూడిలో అత్యధికంగా 12,172 ఓట్లు ఉన్నాయి. అలాగే పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో 43,746 ఓట్లను తొలగించారు. వీటిలో అత్యధికంగా తణుకు నియోజకవర్గంలో 7,685 ఓట్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అదే విధంగా ఏలూరు జిల్లా నుంచి ఇతర జిల్లాలకు వలస వెళ్లిన ఓటర్లు 24,034 మందిగా గుర్తించారు. పోలవరం నియోజకవర్గంలో 4,366 ఓట్లు అత్యధికంగా ఉన్నాయి. అలాగే పశ్చిమగోదావరిలో 22,131 ఓట్లను గుర్తించారు. వీటిలో తణుకులో 6,600 ఓట్లు అత్యధికంగా ఉన్నాయి. ఏలూరులో 15,41,650 మంది ఓటర్లు పశ్చిమలో 14,75,036 మంది ఓటర్లు ఏలూరులో 55,852, పశ్చిమలో 43,756 మంది మృతి చెందిన ఓట్లు తొలగింపు ఏలూరులో 24,036, పశ్చిమలో 22,131 వలస ఓట్లు తొలగింపు రాజకీయ పార్టీలతో రెండు జిల్లాల్లో అధికారుల సమావేశం
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క్యాంపు కార్యాలయాలకు స్థల పరిశీలనఉండి: పశ్చిమగోదావరి జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ క్యాంపు కార్యాలయాల కోసం భీమవరం ఆర్డీఓ ప్రవీణ్కుమార్ శుక్రవారం మండలంలోని ఎన్నార్పీ అగ్రహారంలోని ప్రభుత్వ స్థలాన్ని పరిశీలించారు. అలాగే సివిల్ సప్లయీస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న పెట్రోల్ బంక్, గోడౌన్స్ లోని ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్ను పరిశీలించారు. తహసీల్దార్ మంతెన రామప్రసాదరాజు, ఆర్ఐ ఆర్.కార్తీక్, మండల సర్వేయర్ రత్నవల్లి, వీఆర్వో గోవింద్ ఉన్నారు. నరసాపురం: గోదావరిలో వరద నీటి ప్రవాహ ఉధృతి పెరగడంతో నరసాపురంలోని వశిష్ట రేవులో పంటు రాకపోకలు శుక్రవారం నుంచి అధికారులు నిలుపుదల చేశారు. ప్రవాహ ఉధృతి తగ్గిన తర్వాత అనుమతిస్తామని చెప్పారు. నరసాపురం: గోదావరి వరద ఉధృతి, ధవళేశ్వరం వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసిన నేపథ్యంలో నరసాపురం డివిజన్లో అధికార యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసినట్టు నరసాపురం ఆర్డీఓ దాసి రాజు తెలిపారు. నరసాపురం సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం, నరసాపురం, యలమంచిలి, పెనుగొండ, ఆచంట తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. తాడేపల్లిగూడెం: స్థానిక శశి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ఆల్వింగ్ ఇంటర్ డైరెక్టరేట్ షూటింగ్ పోటీలు శుక్రవారం జరిగాయి. 9 గ్రూపుల నుంచి 108 మంది ఎన్సీసీ క్యాడెట్లు పా ల్గొన్నారు. ఫైరింగ్ క్యాంపును ఈనెల 7 వరకు నిర్వహించనున్నారు. కల్నల్ రితిన్మోహన్ అగర్వాల్, కమాండింగ్ ఆఫీసర్ అమిత్ పాండేలు పర్యవేక్షించారు. ఏపీ, తెలంగాణకు చెందిన క్యాడెట్లు హాజరయ్యారు. భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): జిల్లాలో చేపట్టిన ప్రత్యేక ఓటర్ల సర్వేలో భాగంగా ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించనున్నట్టు కలెక్టర్ సీహెచ్ నాగరాణి తెలిపారు. జిల్లాలోని ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి పో లింగ్స్టేషన్లలో, ఎన్నికల నమోదు అధికారుల కార్యాలయాల్లో, సహాయ ఎన్నికల అధికారుల కార్యాలయాల్లో, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి కా ర్యాలయంలో జాబితాను ప్రదర్శిస్తామన్నారు. జాబితాలో లోపాలుంటే సవరణ కోసం దరఖాస్తులను బీఎల్ఓలకు సమర్పించాలని సూచించారు. బుట్టాయగూడెం: మండలంలోని పండుగూడెంలో లేగదూడపై పెద్దపులి శుక్రవారం దాడి చేసి హతమార్చింది. దీంతో మరింత అప్రమత్తమైన అటవీశాఖ అధికారులు పులిని బంధించేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మహారాష్ట్ర, పూనె నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక నిపుణుల బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. సీసీఎఫ్ ఆశాజ్యోతి, డీఎఫ్ఓ సందీప్రెడ్డి తదితరులు కండ్రికగూడెం సమీపంలో పులి సంచారాన్ని గుర్తించి, దాన్ని బంధించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ ప్రాంతం కొండలు, గుట్టలతో కూడి ఉండటం, వాతావరణం అనుకూలించకపోవడంతో పులిని పట్టుకోవడం సవాలుగా మారిందని డీఎఫ్ఓ తెలిపారు. అయితే పులి మైదాన ప్రాంతంలోకి రాగానే మత్తుమందు (రసాయన పద్ధతి) ఇచ్చి సురక్షితంగా పట్టుకోవడానికి ఏలూరు, రాజమండ్రి, కాకినాడ, చింతూరు, పాపికొండల నేషనల్ పార్క్ బృందాలు సిద్ధంగా ఉన్నా యని చెప్పారు. మైక్ ప్రచారం, డప్పు చాటింపుల ద్వారా పరిసర ప్రాంత ప్రజలను అప్రమ త్తం చేస్తున్నారు. కన్నాపురం, పోలవరం, కు క్కునూరు, జంగారెడ్డిగూడెం రేంజ్ అధికారులు పులి సంచారాన్ని ట్రాక్ చేస్తున్నారు.
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మరణంలోనూ వీడని రక్త బంధం● తండ్రి మరణ వార్త తెలిసి కుమార్తె మృతి ● ఒకేరోజు తండ్రీ కూతుళ్ల మృతితో విషాదఛాయలు తణుకు అర్బన్: పేగు బంధం అంటే ఇదేనేమో! ప్రాణంగా చూసుకున్న తండ్రి ఇక లేడన్న చేదు వార్త ఆ కుమార్తె గుండెను పిండేసింది. శస్త్రచికిత్స విజయవంతమైందన్న ఆనందం క్షణాల్లోనే ఆవిరై, తండ్రి మరణ వార్త వినగానే ఆమె గుండె నిమిషాల్లోనే ఆగిపోయింది. ఈ విషాద ఘటన హైదరాబాద్లో చోటుచేసుకుంది. తణుకు ఎన్జీవోస్ కాలనీకి చెందిన సరెళ్ల ప్రిస్కిల్లా (65) వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో హెల్త్ సూపర్వైజర్గా పనిచేసి, నాలుగేళ్ల క్రితం అత్తిలి మండలం మంచిలి పీహెచ్సీలో పదవీ విరమణ చేశారు. ఆమె తండ్రి, పాలకొల్లు నివాసి సరెళ్ల సుబ్బారావు (90) టెలిఫోన్ శాఖలో టీఎస్వోగా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. ఇటీవల సుబ్బారావుకు హైదరాబాద్ లోని కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో మోకాళ్ల శస్త్రచికిత్స జరిగింది. శుక్రవారం వేకువజామున శస్త్రచికిత్స విజయవంతమైందని వైద్యులు చెప్పడంతో ప్రిస్కిల్లా ఆస్పత్రికి సమీపంలోనే ఉన్న తన కుమార్తె ఇంటికి వెళ్లారు. అయితే వయోభారం కారణంగా శరీరం సహకరించక కాసేపటికే సుబ్బారావు మృతిచెందారు. ఈ విషయాన్ని ఫోన్ ద్వారా తెలుసుకున్న ప్రిస్కిల్లా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురై అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయారు. వెంటనే ఆమెను పరిశీలించిన వైద్యులు కార్డియాక్ అరెస్ట్తో మరణించినట్లు నిర్ధారించారు. గతంలోనే సుబ్బారావు భార్య, ప్రిస్కిల్లా భర్త (ఉపాధ్యాయుడు) మరణించారు. సుబ్బారావుకు ముగ్గురు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉండగా.. ప్రిస్కిల్లాకు నలుగురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. ఒకే రోజు తండ్రీకూతుళ్లు ఇద్దరూ అనంత లోకాలకు వెళ్లడంతో ఆ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నిండింది. హైదరాబాద్ నుంచి మృతదేహాలను తీసుకొచ్చి, సుబ్బారావు భౌతికకాయానికి పాలకొల్లులోనూ, ప్రిస్కిల్లా భౌతికకాయానికి తణుకులోనూ అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్టు కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. ఈ దారుణ ఘటనతో తణుకు, పాలకొల్లు ప్రాంతాల్లో విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి.
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వైఎస్సార్ సీపీ అనుబంధ విభాగ కమిటీల్లో నియామకాలుభీమవరం: వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు భీమవరం నియోజకవర్గానికి చెందిన పలువురిని రాష్ట్ర అనుబంధ విభాగ కమిటీల్లో నియమిస్తూ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్ర మైనార్టీ సెల్ సెక్రటరీగా మహ్మద్ కరీముల్లా, రాష్ట్ర రైతు విభాగం సెక్రటరీగా అల్లూరి రవిరాజు నియమితులయ్యారు. భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): ఆడిట్ నిర్వహణలో పారదర్శకతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి అన్నారు. గురువారం జిల్లా కలెక్టరేట్లోని కలెక్టర్ చాంబర్ నందు కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణిను స్టేట్ ఆడిట్ విభాగం (జోన్–2, ఏలూరు) రీజినల్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ బీఆర్ క్రాంతి కుమారి మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లాలోని వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాల ఆర్థిక వ్యవహారాలపై చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. మానవ అక్రమ రవాణా నిర్మూలనకు కృషి ప్రపంచ మానవ అక్రమ రవాణా నిరోధక దినోత్సవం సందర్భంగా వెట్టిచాకిరీ, మానవ అక్రమ రవాణా నిర్మూలనకు సంబంధించిన అవగాహన పోస్టర్ను కలెక్టర్ ఆవిష్కరించారు. వెట్టిచాకిరీని అంతం చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా పనిచేయాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. నూతన పరిశ్రమలు రావాలి నూతన పరిశ్రమల స్థాపనకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు, బ్యాంకు రుణాల మంజూరులో అధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో గురువారం జిల్లా పరిశ్రమల ఎగుమతుల ప్రోత్సాహక మండలి సమావేశం, ఇన్వెస్టర్లతో ముఖాముఖి సమావేశం కలెక్టర్ అధ్యక్షతన జరిగింది. కలెక్టర్ నాగరాణి మాట్లాడుతూ సింగిల్ విండో పోర్టల్ ద్వారా అనుమతుల కోసం వచ్చిన 19 దరఖాస్తుల్లో 14 దరఖాస్తులు ఆమోదించగా మిగిలిన 5 పరిష్కార దశలో ఉన్నాయన్నారు. ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల పరిధిలో దివ్యాంగుల బ్యాక్లాగ్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ప్రొవిజనల్ మెరిట్ లిస్టు, రిజెక్టెడ్ జాబితాలను ఏలూరు జిల్లా వెబ్సైట్, ఏలూరులోని విభిన్న ప్రతిభావంతులు, వృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ కార్యాలయ నోటీసు బోర్డులో ఉంచినట్లు విభిన్న ప్రతిభావంతులు, వృద్ధుల, ట్రాన్స్జెండర్ల సంక్షేమ శాఖ సహాయ సంచాలకులు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ జాబితాలపై ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే, వచ్చే నెల 9వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలలోపు ఆధారాలు సమర్పించాలన్నారు. ఉంగుటూరు: పెంటపాడు భైరాగిమఠానికి చెందిన 84 ఎకరాల భూముల వ్యవహారంలో ఎండోమెంట్ కమిషనర్ ఇచ్చిన ఆదేశాలపై హైకోర్టు రావులపర్రు రైతులకు అనుకూలంగా స్టే ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు గురువారం ఆ రైతులు ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. దొంతవరానికి చెందిన పాత రైతులే కౌలు పెంచుకుని భూములు సాగు చేసుకునేలా ఎండోమెంట్ కమిషనర్ గతంలో ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆ ఆదేశాల ప్రకారం ఎమ్మెల్యే ధర్మరాజు, దొంతవరం రైతులకు 20 శాతం కౌలు పెంచి పాత రైతులకే సాగు చేసుకునేందుకు అనుమతినిచ్చారు. అయితే, ఈ నిర్ణయాన్ని సవాలు చేస్తూ రావులపర్రు రైతులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. వాదనలను పరిశీలించిన న్యాయస్థానం, కమిషనర్ ఇచ్చిన ఆదేశాలపై స్టే మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు వెలువరించింది. జేఎన్టీయూకే పాలకమండలి రద్దు బాలాజీ చెరువు (కాకినాడ సిటీ): కాలపరిమితి నెల రోజులు ఉండగానే జేఎన్టీయూ కాకినాడ యూనివర్సిటీ పాలక మండలిని రద్దుచేస్తూ ఉన్నత విద్యాశాఖ గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 2023 సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి మూడేళ్ల కాలపరిమితితో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కొత్త పాలక మండలి సభ్యులను నియమించింది. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వచ్చాక పాలకమండలి సభ్యులను నిర్వీర్యం చేసి వారితో ఏవిధమైన సమావేశాలూ నిర్వహించలేదు.
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ఇన్స్టాలో వేధింపులు..మైలవరం: మార్ఫింగ్ ఫొటోలతో మహిళను వేధిస్తున్న వ్యక్తిని మైలవరం పోలీసులు గురువారం అరెస్టు చేశారు. సీఐ కిశోర్బాబు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పోడూరు మండలం పండితవల్లూరు గ్రామానికి చెందిన తోట కృష్ణ మైలవరానికి చెందిన ఓ వివాహితతో ఇన్స్ట్రాగామ్ ద్వారా పరిచయం పెంచుకుని చాటింగ్ చేస్తున్నాడు. వివాహితను తనతో శారీరక సంబంధం పెట్టుకోవాలని పదేపదే వేధిస్తున్నాడు. వివాహిత అతనికి లొంగకపోవడంతో ఆమె ఫొటోలను మార్ఫింగ్ చేసి నకిలీ ఇన్స్ట్రాగామ్ ఖాతాలు సృష్టించి ఆమెను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నాడు. మార్ఫింగ్ ఫొటోలను మైలవరం ప్రాంతానికి చెందిన పలువురు వ్యక్తులు పబ్లిక్, సోషల్ మీడియా ఖాతాలు, గ్రూపులకు పంపిస్తూ బాధితురాలిని మానసిక వేదనకు గురిచేస్తున్నాడు. దీనిపై గత 20 రోజుల క్రితం బాధితురాలు మైలవరం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితుడు గత రెండు రోజులుగా బాధితురాలి కదలికలపై నిఘా ఉంచేందుకు మైలవరం ప్రాంతానికి వచ్చాడు. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు మైలవరం పోలీసులు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, డిజిటల్ విశ్లేషణ తదితర సాంకేతిక ఆధారాలను వినియోగించి నిందితుడి కదలికలు గుర్తించి అరెస్టు చేసినట్లు సీఐ కిశోర్బాబు తెలిపారు. నిందితుడికి సహకరించివారిపై కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
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గల్లంతైన స్నేహితుల మృతదేహాలు లభ్యంచింతూరు: ఘాట్రోడ్డులోని సోకిలేరు వ్యూ పాయింట్ వద్ద మంగళవారం గల్లంతైన పెండెం కల్యాణ్ (28), పెండెం బాబీ (23) మృతదేహాలను గురువారం సంఘటనా స్థలానికి కొంతదూరంలో ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది గుర్తించారు. మన్యం అందాలను తిలకించేందుకు పశ్చిమగోదావరి జిల్లా వీరంపాలేనికి చెందిన ఐదుగురు స్నేహితులు మంగళవారం వ్యూ పాయింట్కు రాగా, వారిలో బాబీ, కల్యాణ్ సోకిలేరు వాగులో గల్లంతైన సంగతి తెలిసిందే. వారి ఆచూకీ కోసం సీఐ గోపాలకృష్ణ, ఎస్సై నాసిర్ హుస్సేన్ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది వాగులో గాలింపు చేపట్టినా ఉధృతి కారణంగా ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు. గురువారం గాలింపు చర్యలను మరింత ముమ్మరం చేయడంతో మధ్యాహ్నం సమయంలో మృతదేహాలు బయటకు తేలాయి. వాటిని ఒడ్డుకు చేర్చి, చింతూరు ఆస్పత్రిలో పోస్ట్మార్టం నిర్వహించి, అనంతరం కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.
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మా ఫ్లెక్సీలు చింపి.. మా నేతలపైనే కేసులా ?దెందులూరు: రాజకీయాలు హుందాగా చేయాలే తప్ప, పదిమంది వేలెత్తి చూపించేలా ఉండకూడదని దెందులూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే కొఠారు అబ్బయ్య చౌదరి అన్నారు. గురువారం ఏలూరులోని ఆయన క్యాంపు కార్యాలయంలో వైఎస్సార్సీపీ యువజన విభాగం ఏలూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు కామిరెడ్డి నాని ఆయనను కలిశారు. చల్ల చింతలపూడి గ్రామంలో బుధవారం రాత్రి బస్టాండ్ సెంటర్ వద్ద పార్టీ ఫ్లెక్సీలను టీడీపీ శ్రేణులు చించివేసి, తిరిగి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపైనే దెందులూరు పోలీస్స్టేషన్లో కేసులు పెట్టించారని అబ్బయ్య చౌదరికి నాని వివరించారు. ఈ సందర్భంగా అబ్బయ్య చౌదరి మాట్లాడుతూ దెందులూరు నియోజకవర్గంలో ఎక్కడా లేనివిధంగా ఈ తరహా కక్షసాధింపు రాజకీయాలను తెరపైకి తెస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ‘మా ఫ్లెక్సీలు చించి, మా నాయకులపైనే కేసులు పెడతారా? ఇంతకంటే దిగజారుడుతనం ఇంకేముంటుంది?’ అని మండిపడ్డారు. కార్యకర్తలు, నాయకులు అందరూ ధైర్యంగా పోరాడాలని, తాను ఎప్పుడూ అండగా ఉంటానని చల్ల చింతలపూడి పార్టీ శ్రేణులకు భరోసా ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ ఎస్సీ సెల్ ఏలూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు తేరా ఆనంద్ కుమార్, చల్ల చింతలపూడి గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షుడు వేమన నాగరాజు, మండల ప్రధాన కార్యదర్శి సింహాద్రి శ్రీమన్నారాయణ పాల్గొన్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే అబ్బయ్యచౌదరి ఆగ్రహం
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ఉద్రిక్తతగా కలెక్టరేట్ ముట్టడిభీమవరం: సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ షెడ్యూల్డ్ పరిశ్రమల కార్మికులు చేపట్టిన కలెక్టరేట్ ముట్టడి ఉద్రిక్తంగా మారింది. జిల్లా నలుమూలల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో కలెక్టరేట్కు చేరిన కార్మికులను అడ్డుకోడానికి పోలీసులు ప్రయత్నించడంతో తోపులాట జరిగింది. దీంతో కొందరు కార్మికులు, పోలీసులు సైతం కింద పడిపోయారు. కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలి కలెక్టరేట్కు దగ్గరలోని ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థ వద్ద రోడ్డుపై సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో షెడ్యూల్డ్ పరిశ్రమల కార్మికులు గురువారం ఆందోళన చేపట్టారు. కార్మికులకు కనీస వేతనం రూ.26 వేలు ఇవ్వాలని, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ, గ్రాట్యూటీ సదుపాయం కల్పించాలని, కార్మికులను రెగ్యులర్ చేయాలని, సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని, అదనపు డ్యూటీలు రద్దు చేయాలని పెద్ద పెట్టున నినాదాలు చేశారు. సీఐటీయూ జిల్లా కోశాధికారి పీవీ ప్రతాప్ అధ్యక్షతన నిర్వహించిన సభలో రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు కె.రాజారామ్మోహన్రాయ్ మాట్లాడుతూ షెడ్యూల్ పరిశ్రమల్లో లక్షలాది మంది కనీస సౌకర్యాలు, వేతనాలు లేకుండా పని చేస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి బి.వాసుదేవరావు మాట్లాడుతూ కార్మికులను పారిశ్రామికవేత్తలుగా చేస్తామని కూటమి ప్రభుత్వం గొప్పగా మాటలు చెప్పడం తప్ప చట్టప్రకారం వారికి ఇవ్వాల్సిన వేతనాలు, సౌకర్యాలు ఇవ్వడం లేదని దుయ్యబట్టారు. అధికారులకు సమస్యలు చెప్పుకుందామని వస్తే నిలబడ్డానికి కూడా చోటు లేదని ఆంక్షలు విధించడం సిగ్గుచేటన్నారు. సీపీఎం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి జేఎన్వీ గోపాలన్ మాట్లాడుతూ కార్మిక వర్గం చేస్తున్న పోరాటానికి సీపీఎం మద్దతుగా ఉంటుందన్నారు. కోట్లాది రూపాయల విలువచేసే భూములను రైతుల వద్ద నుంచి బలవంతంగా లాక్కుని బడా బాబులకు కేవలం 99 పైసలకే ఇస్తానంటున్న ప్రభుత్వం షెడ్యూలు పరిశ్రమల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులను గుర్తించకపోవడం దారుణమన్నారు. తోపులాట కలెక్టర్ కార్యాలయానికి వెళ్లే ఉద్యోగులు, ప్రజలకు దారి లేకపోవడంతో అడ్డు తొలగాలని పోలీసులు కార్మికులను హెచ్చరించారు. అయినా పోలీసుల ఆంక్షలను లెక్కచేయకుండా కార్మికులు కలెక్టరేట్ ముట్టడికి ప్రయత్నించారు. కలెక్టరేట్ గేటు వద్దకు దూసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకోడానికి ప్రయత్నించారు. కార్మికులు, సీఐటీయూ, సీపీఎం నాయకులు బారికేడ్లు, రోప్ అడ్డంకిని దాటుకుని ముందుకు రావడంతో తోపులాట జరిగింది. పోలీసు ఆంక్షలను తోసిరాజని కలెక్టరేట్ గేట్ వద్ద కూర్చుని ముట్టడి చేశారు. కలెక్టర్ స్వయంగా వచ్చి సమస్యలు వినాలని పట్టుబట్టారు. దీంతో జాయింట్ కలెక్టర్ కేఆర్ కల్పశ్రీ ఆందోళనకారుల వద్దకు వచ్చి వారి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీఐటీయూ జిల్లా నాయకులు ఎం.ఆంజనేయులు, ఎస్.రంగారావు, డి.కళ్యాణి, ఎస్.వెంకటేశ్వరరావు, గొర్ల రామకృష్ణ, ఎం.త్రిమూర్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ షెడ్యూల్డ్ పరిశ్రమ కార్మికుల ఆందోళన కలెక్టరేట్ వద్ద భారీగా పోలీసుల మోహరింపు పోలీసులు, కార్మికుల మధ్య తోపులాట
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మళ్లీ.. పులిగోదావరి జిల్లాల్లో పెద్దపులి సంచారం స్థానికులను తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేస్తోంది. గడచిన ఎనిమిది నెలలుగా ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి, పోలవరం జిల్లాల సరిహద్దు గ్రామాల్లో సంచరిస్తున్న ఈ పులి, తరచూ పశువులపై దాడి చేస్తూ హతమారుస్తోంది. ఈ పరిణామం అటవీశాఖ అధికారులకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. బుట్టాయగూడెం: తెలంగాణలోని కావిడిగుండ్లలో గత డిసెంబర్లో పశువులపై దాడి చేసిన పెద్దపులి, అక్కడి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏలూరు జిల్లా బుట్టాయగూడెం మండలంలో ప్రవేశించింది. పలు గ్రామాల్లో తిరుగుతూ పశువులను హతమార్చిన అనంతరం పోలవరం మండలంలోకి అడుగుపెట్టింది. పట్టిసీమ వద్ద గోదావరి నదిని ఈదుకుంటూ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోకి ప్రవేశించి, కూర్మాపురం వద్ద అటవీశాఖ ప్రత్యేక బృందాలకు చిక్కింది. శ్రీశైలం, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక నిపుణుల బృందాలు పులికి మత్తు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి సురక్షితంగా విశాఖపట్నం జూ పార్కుకు తరలించారు. అయితే పులి మనుగడను దృష్టిలో ఉంచు కుని, వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టాల ప్రకారం అటవీశాఖ అధికారులు దానిని మళ్లీ జూ నుంచి తీసుకొచ్చి, రేడియో కాలర్ అమర్చి పాపికొండల అభయారణ్యంలో విడిచిపెట్టారు. దీంతో పులి సంచారం మళ్లీ మొదలైంది. పోలవరం ప్రాంతంలోని దేవీపట్నం, పరిసర సరిహద్దు గ్రామాల్లో తిరిగిన పులి, అక్కడి నుంచి మళ్లీ పోలవరం మండలం మీదుగా బుట్టాయగూడెం చేరి, ఆపై తెలంగాణ ప్రాంతానికి వెళ్లింది. ఆ సమయంలో పులి ఇక రాదని అందరూ భావించారు. కానీ, కొద్ది రోజులకు మళ్లీ పోలవరం, ఏలూరు జిల్లాల్లో దాని కదలికలను అధికారులు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని కంచర్లగూడెం, నందిగూడెం ప్రాంతాలతో పాటు కొయ్యలగూడెం మండలంలోని మంగపతీదేవిపేటలో పశువులపై దాడి చేసిన ఈ పులి, ప్రస్తుతం బుట్టాయగూడెం మండలం మొద్దప్పగూడెంలోని ఒక జామాయిల్ తోటలో మకాం వేసింది. 150కి పైగా పశువులపై దాడి గడచిన ఎనిమిది నెలల్లో ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి, పోలవరం జిల్లాల సరిహద్దుల్లో సంచరిస్తున్న ఈ పెద్దపులి సుమారు 150కి పైగా పశువులను హత మార్చినట్లు సమాచారం. పాపికొండల అభయారణ్యంలో విడిచిపెట్టినప్పటికీ, అది తిరిగి గ్రామాల వైపు వస్తూ పశువులపై దాడి చేస్తుండటంతో అటవీశాఖ అధికారులకు తలనొప్పిగా మారింది. పులిని బంధించేందుకు అధికారులు ఎన్ని వ్యూహాలు పన్నుతున్నప్పటికీ, అది చాకచక్యంగా తప్పించుకు తిరుగుతోంది. దీనితో స్థానికులు ఈ పులికి సరదాగా ‘చాణక్య పులి’ అంటూ సైటెర్లు వేస్తున్నారు. ప్రజల్లో తీవ్ర ఆందోళన ఎనిమిది నెలలుగా గోదావరి జిల్లాల ప్రజలు, రైతులు పులి బెడదతో తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. అనేక మంది రైతులు పశువులను కోల్పోయి జీవనోపాధి కరువై నిరాశకు గురవుతున్నారు. అటవీశాఖ అధికారులు వెంటనే పులిని సజీవంగా పట్టుకుని దట్టమైన అడవిలోకి తరలించాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వ్యవసాయ పనుల సీజన్ కావడంతో తోటలకు వెళ్లేందుకు కూలీలు, రైతులు భయపడుతున్నారు. సాయంత్రం ఐదు దాటితే ఇంటి నుంచి బయటకు రావడానికి సాహసించడం లేదు. పిల్లలను ఒంటరిగా స్కూళ్లకు పంపలేకపోతున్నామని తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారులకు సవాల్ పెద్దపులిని బంధించేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు, ప్రత్యేక బృందాలు గత ఎనిమిది నెలలుగా తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. పులికి అమర్చిన రేడియో కాలర్ సిగ్నల్స్ ఆధారంగా ఎప్పటికప్పుడు దాని కదలికలను పర్యవేక్షిస్తూ, అనువైన ప్రదేశంలో పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అయితే ఆ పులి అధికారులకు చిక్కకుండా మూడు జిల్లాల పరిధిలో ముప్పుతిప్పలు పెడుతోంది. అటవీశాఖ అధికారులు డ్రోన్లతోనూ నిఘా పెట్టి పులి జాడను కనిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ పెద్దపులి ఎప్పుడు చిక్కుతుందో, ఈ భయాందోళనల నుంచి ఎప్పుడు విముక్తి కలుగుతుందోనని గోదావరి జిల్లాల ప్రజలు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గోదావరి జిల్లాలను వణికిస్తున్న పెద్దపులి ఎనిమిది నెలలుగా అటవీశాఖ అధికారులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న వైనం పులి దెబ్బకు 150కు పైగా పశువుల బలి అధికారులకు సవాల్గా మారిన పెద్దపులి సంచారం ప్రజల్లో, పశురైతుల్లో తీవ్ర ఆందోళన
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దిగుబడి.. తడబడి● ఎల్నినోతో ఎండిన కొబ్బరితోటలు ● పడిపోయిన కొబ్బరి దిగుబడులు ● రైతుల్లో ఆందోళన భీమవరం: వర్షాభావం, వడగాల్పుల ప్రభావంతో జిల్లాలో కొబ్బరి దిగుబడులు గణనీయంగా పడిపోవడంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనాధారమైన ఈ జిల్లాలో వరి తర్వాత అత్యధికంగా సాగవుతున్న కొబ్బరి పంటకు ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు తీవ్ర ముప్పుగా మారుతున్నాయి. జిల్లాలోని 20 మండలాల్లో కొబ్బరి తోటలతో పాటు పెరటి దొడ్లు, పుంత గట్లు, రోడ్ల వెంబడి ఈ సాగు విస్తరించి ఉంది. సాధారణంగా వేసవిలో నీటి కొరత కారణంగా చెట్లు పసుపు రంగులోకి మారి మోడువారడం సహజమే అయినప్పటికీ, ప్రస్తుత వర్షాకాలంలోనూ ఇదే పరిస్థితి కొనసాగడం గమనార్హం. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు కురవకపోగా ఎండల తీవ్రత విపరీతంగా పెరగడంతో కొబ్బరి చెట్లు ఎండిపోతున్నాయి. సాధారణంగా జూన్, జూలై నెలల్లో సరాసరి 147.2 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కావాల్సి ఉండగా.. ఈ ఏడాది కేవలం 66.9 మిల్లీమీటర్ల వర్షం మాత్రమే కురిసింది. వర్షాలు లేకపోవడం, తీవ్రమైన ఎండల కారణంగా భూగర్భ జలాలు అడుగంటి, చెట్లకు సరిపడా నీరు అందక తోటలు దెబ్బతింటున్నాయి. 25 వేల ఎకరాల్లో సాగు జిల్లా వ్యాప్తంగా దాదాపు 25 వేల ఎకరాల్లో కొబ్బరి తోటలు సాగులో ఉండగా, ముఖ్యంగా యలమంచిలి, పెనుగొండ, పోడూరు, వీరవాసరం, పాలకొల్లు, పాలకోడేరు తదితర మండలాల్లో ఈ సాగు ఎక్కువగా ఉంది. ఇటీవల కాలంలో ఆక్వా చెరువుల విస్తరణ పెరగడంతో చెరువు గట్లపై కూడా పెద్ద ఎత్తున కొబ్బరి పెంచుతున్నారు. ఎకరా విస్తీర్ణంలో 60 చెట్లు ఉండాల్సి ఉండగా, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కొందరు రైతులు 90 చెట్ల వరకు సాగు చేస్తున్నారు. గతంలో కొబ్బరి పెంపకానికి పెద్దగా పెట్టుబడి అవసరం ఉండేది కాదు. కానీ, కొన్నేళ్లుగా నల్లమట్టి పురుగు, తెల్లదోమ వంటి తెగుళ్లు ఆశించడంతో తోటల యాజమాన్యం భారంగా మారింది. ఎరువులు, పురుగుమందుల వాడకం విపరీతంగా పెరగడంతో పెట్టుబడి ఖర్చులు తడిసిమోపెడవుతున్నాయని రైతులు వాపోతున్నారు. ధర పెరిగినా ప్రయోజనం శూన్యం దిగుబడి భారీగా పడిపోవడంతో కొబ్బరి ధరలు పెరిగినప్పటికీ, రైతులకు పూర్తిస్థాయిలో ప్రయోజనం దక్కడం లేదు. మే, జూన్ నెలల్లో వెయ్యి కొబ్బరి కాయల ధర కేవలం రూ.13 వేలు మాత్రమే పలకగా.. ప్రస్తుతం ఎగుమతులకు కాయలు సరిపడా లభించకపోవడంతో వ్యాపారులు రూ.18 వేలు పైబడి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, తోటల్లో దిగుబడి నామమాత్రంగా ఉండటంతో కాయల దింపు, వలుపు కూలి ఖర్చులు కూడా రావడం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుత వర్షాభావ పరిస్థితుల నుంచి తోటలను కాపాడుకోవడానికి రైతులు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. చెట్ల మొదళ్ల వద్ద చిన్నచిన్న గుంటలు తీయడం వల్ల కొద్దిపాటి వర్షం కురిసినా నీరు ఇంకి చెట్లకు చేరుతుంది. అలాగే తోటల్లో బోదెలు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా నీటి ఎద్దడి నుంచి రక్షణ కల్పించవచ్చు. రైతులు కేవలం ముడి కాయల ఎగుమతులపైనే ఆధారపడకుండా, మార్కెట్లో ధరల హెచ్చుతగ్గుల నుంచి రక్షణ పొందడానికి కొబ్బరి ఆధారిత అనుబంధ పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. – ఎం.హరిప్రసాద్, జిల్లా ఉద్యానశాఖాధికారి, భీమవరం
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పెరుగుతున్న గోదావరి వరదకుక్కునూరు: ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల ప్రభావంతో గోదావరి నదికి క్రమంగా నీటి ప్రవాహం పెరిగి కుక్కునూరు మండల పరిధిలో నిండుకుండలా కనిపిస్తూ పరవళ్లు తొక్కుతోంది. గురువారం ఉదయం నుంచి క్రమంగా పెరుగుతున్న గోదావరి సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో భద్రాచలం వద్ద 26 అడుగులకు చేరింది. దీంతో నదీ పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. స్థానిక ప్రజలు నదిలో చేపలు పట్టడం, స్నానాలు చేయడం వంటి పనులు చేయరాదాని హెచ్చరించారు. పట్టిసీమ వద్ద ఉధృతంగా.. పోలవరం రూరల్: గోదావరి నదీ పరీవాహక ప్రాంతంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు వరద ప్రవాహం క్రమేపీ పెరుగుతోంది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి ఉప నదుల నీటితో పాటు శబరి నీరు కూడా నదిలోకి చేరడంతో వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. పోలవరం ప్రాజెక్టు స్పిల్వే వద్ద నీటిమీట్టం 29 మీటర్లకు చేరుకుంది. స్పిల్వే 48 గేట్ల నుంచి 2.14 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు.
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క్షేత్రంలో వైభవంగా శ్రీమన్నారాయణీయంద్వారకాతిరుమల: శ్రీవారి కొండపైన మాధవ కల్యాణ మండపంలో బుధవారం శ్రీమన్నారాయణీయం సామూహిక గళార్చన వేడుక వైభవంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 1,500 మంది భక్తులు పాల్గొని, నారాయణీయం శ్లోకాలను చదివారు. దాంతో క్షేత్రంలో ఆధ్యాత్మికత వెల్లివిరిసింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ నారాయణ భట్టాద్రి గురువాయూరు శ్రీకృష్ణునిపై భక్తితో రచించిన మహిమాన్విత గ్రంథం నారాయణీయమని తెలిపారు. ఇందులో 100 దశకాలు, 1,036 శ్లోకాలు ఉన్నాయని, అస్మిన్ పరాత్మన్ పారాయణానికి ఆరోగ్యప్రదమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఉందని పేర్కొన్నారు. పెద్ద తిరుపతి, భద్రాచలం, హైదరాబాద్ తదితర క్షేత్రాల్లో కూడా పారాయణాలు నిర్వహించామని, ఇవన్నీ పూర్తిగా సభ్యుల సొంత ఖర్చులతోనే నిర్వహిస్తున్నామని, దేవస్థానాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు.
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కొల్లేరుకు వస్తా.. చర్చకు సిద్ధమా?చింతమనేనికి అబ్బయ్య చౌదరి సవాల్ దెందులూరు: ‘నేను కొల్లేరు శ్రీపర్రు గ్రామానికి వస్తాను... చర్చకు నువ్వు సిద్ధమా? ఎప్పుడు వస్తావో, ఎక్కడికి వస్తావో టైమ్ ఫిక్స్ చెయ్’ అని దెందులూరు ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్కు మాజీ ఎమ్మెల్యే కొఠారు అబ్బయ్య చౌదరి సవాల్ విసిరారు. బుధవారం ఏలూరులోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులతో కలిసి ఆయన విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అబ్బయ్య చౌదరి మాట్లాడుతూ.. పదే పదే కొల్లేరు ప్రజలను తనపై ఉసిగొల్పుతున్నారని.. తన ఇంటి వద్ద ధర్నాలు చేయించడమే కాకుండా, రెండేళ్లుగా తన పొలంలో పంట కోయనివ్వకుండా అడ్డుకుంటున్నారని విమర్శించారు. ఏదైనా ఉంటే నేరుగా తనతో రాజకీయం చేయాలని, తన కుటుంబ సభ్యులతో, పొలాలతో కాదని.. ఎవరి హయాంలో ఏం అభివృద్ధి జరిగింది? ఎవరికి మేలు జరిగిందో కొల్లేరు శ్రీపర్రులో ముఖాముఖి చర్చిద్దామని సవాలు విసిరారు. చింతమనేని సొంత గ్రామమైన దుగ్గిరాలలో పాఠశాల, సచివాలయం కట్టింది కూడా తన హయాంలోనేనని, రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా దెందులూరులో మాత్రమే కక్షపూరిత రాజకీయాలు జరుగుతున్నాయని విమర్శించారు. అధికారం ఎవరికీ శాశ్వతం కాదని, గతంలో తాను, ఇప్పుడు చింతమనేని గెలిచారని గుర్తుచేశారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా అర్హులందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అందాయని తెలిపారు. నేటి కూటమి ప్రభుత్వం రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేస్తూ దాడులు, దౌర్జన్యాలు, అక్రమ కేసులతో ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తోందని ఆరోపించారు. పోలీసుల తీరుపై మండిపాటు పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు తమ విధులను విస్మరించి అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శించారు. తన ఇంటి వద్ద సమీక్ష సమావేశం నిర్వహిస్తే 190 మందికి నోటీసులు ఇచ్చారని, ప్రతిపక్షానికి సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకునే హక్కు లేదా? అని ప్రశ్నించారు. టీడీపీ నాయకులు ర్యాలీలు, సమావేశాలు నిర్వహిస్తే లేని ఆంక్షలు వైఎస్సార్సీపీకి మాత్రమే ఎందుకని నిలదీశారు. అధికారులకు సెక్షన్ 144, సెక్షన్ 30 మధ్య తేడా కూడా తెలియడం లేదని, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్న అధికారులపై చట్టపరంగా పోరాడతామని హెచ్చరించారు. అబ్బయ్య చౌదరిపై దాడి చేస్తే నియోజకవర్గంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు భయపడతారని.. పార్టీ బలహీన పడుతుందని అనుకుంటే పొరపడినట్లేనన్నారు.
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శాకంబరిగా మావుళ్లమ్మశాకంబరి అలంకరణలో మావుళ్లమ్మ శాకంబర అలంకరణలో ఉమాసోమేశ్వరస్వామి భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): భీమవరం పట్టణంలో వేంచేసి ఉన్న ప్రముఖ ఇలవేల్పు శ్రీ మావుళ్లమ్మ వారికి గురుపౌర్ణమి సందర్భంగా 6 టన్నుల కూరగాయలు, పండ్లు, ఆకుకూరలతో శాకంబరి అలంకారం చేసి.. చండీహోమం నిర్వహించారు. 90 మంది దంపతులు ఈ హోమంలో పాల్గొన్నారు. గాయత్రి డాన్స్ అకాడమీ మాస్టర్ పెద్దిశెట్టి గాయత్రి దేవి ఆధ్వర్యంలో కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ఆలయ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ బుద్ద మహాలక్ష్మీ నగేష్, ఆలయ చైర్మన్ బొండాడ నాగభూషణం, ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు రామాయణం శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పంచారామక్షేత్రం ఉమాసోమేశ్వరస్వామి ఆలయంలో పౌర్ణమి సందర్భంగా స్వామివారికి కూరగాయలతో అలంకరణ నిర్వహించారు. భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు.
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మలేరియా రహిత జిల్లాగా మార్చాలిభీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): జాతీయ మలేరియా నివారణ బృందం జిల్లాలో మూడు రోజుల పర్యటన ముగించుకుని, బుధవారం కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసింది. క్షేత్రస్థాయిలో వైద్య సేవలు, మలేరియా నివారణ చర్యలను పరిశీలించిన తీరుపై, అలాగే జిల్లాను మలేరియా రహితంగా మార్చేందుకు తీసుకోవాల్సిన భవిష్యత్తు కార్యాచరణపై కలెక్టర్తో వారు సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన ఈ బృందం ఈ నెల 27, 28, 29 తేదీల్లో జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా పర్యటించింది. ఈ మూడు రోజుల్లో కేంద్ర బృందం సభ్యులు తణుకు, ఆకివీడు, పాలకొల్లు, నర్సాపురం మండలాల్లోని పలు గ్రామాలను సందర్శించి క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను సమీక్షించారు. పర్యటనలో భాగంగా స్థానిక ఏరియా ఆసుపత్రులు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిరాలను సందర్శించి అక్కడి ఆరోగ్య వసతులను నిశితంగా పరిశీలించారు. ముఖ్యంగా ప్రయోగశాలలు, ఔషధశాలలను తనిఖీ చేసి, మలేరియా నిర్ధారణ కిట్లు, అవసరమైన మందుల లభ్యతపై ఆరా తీశారు. బృందంలో డాక్టర్ అమిత్ కుమార్ మిశ్రా, డాక్టర్ లిట్కోల్ డిబాసిస్ మజుందార్, డాక్టర్ రియాస్ కై త పరంబాత్ ఉన్నారు.
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పొగాకు రైతులకు అండగా నిలుద్దాంవికసిత్ జిల్లాగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యం అన్ని రంగాల్లో పశ్చిమగోదావరి జిల్లాను వికసిత్ జిల్లాగా రూపుదిద్దేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు ఇరవై సూత్రాల కార్యక్రమ అమలు కమిటీ చైర్మన్ లంకా దినకర్ పేర్కొన్నారు. 8లో uతాడేపల్లిగూడెం (టీఓసీ): పొగాకు రైతులకు అండగా నిలిచేందుకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆగస్టు 5వ తేదీన దేవరపల్లిలో తలపెట్టిన పర్యటనను విజయవంతం చేయాలని ఆ పార్టీ తాడేపల్లిగూడెం ఇన్చార్జి వడ్డి రఘురామ్ నాయుడు పిలుపునిచ్చారు. పట్టణంలోని పార్టీ కార్యాలయంలో బుధవారం నియోజకవర్గ నాయకులతో పర్యటన కార్యాచరణపై ఆయన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రఘురామ్ మాట్లాడుతూ.. పొగాకు రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ప్రజల తరఫున బలంగా వినిపించడం, ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడం, ఆ సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేయడంతో పాటు జగనన్న పర్యటనను విజయవంతం చేయడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై నాయకులతో విస్తృతంగా చర్చించారు. రైతు పక్షాన, ప్రజల పక్షాన జగనన్నతో కలిసి అడుగులు వేస్తూ దేవరపల్లి సభను విజయవంతం చేద్దామని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ప్రతి ఒక్క పొగాకు రైతుతో పాటు పార్టీలకు అతీతంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలు ముందుకు రావాలని, ఈ పొగాకు పోరు కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, జగనన్న అభిమానులు పెద్దఎత్తున హాజరు కావాలని కోరారు.
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ఊపందుకున్న సార్వా నాట్లుగురువారం శ్రీ 30 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026భీమవరం: జిల్లా వ్యాప్తంగా గత రెండురోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలు కారణంగా సార్వా వరినాట్లు ఊపందుకున్నాయి. జిల్లాలోని 20 మండలాల పరిధిలో 2.25 లక్షల ఎకరాల్లో సార్వా పంటకు నాట్లు వేయాల్సి ఉండగా ఇంత వరకు సుమారు 1.60 లక్షల ఎకరాల్లో నాట్లు పూర్తిచేశారు. గత దాళ్వా సీజన్లో వరి పంట ఆశాజనకంగా ఉండడంతో రైతులు ఈ సారి ఉత్సాహంతో సార్వా సాగుకు ఉపక్రమించారు. అయితే విస్తారంగా వర్షాలు కురవాల్సిన జూన్, జూలై నెలల్లో వరుణుడి జాడ లేకపోవడంతో కాలువ నీటిపైనే సాగుచేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో కాలువ శివారు ప్రాంతాలకు సాగునీరు సక్రమంగా అందక నాట్లు మందకొడిగా సాగుతున్నాయి. జూలైలో ఇంతవరకు సరాసరి 230 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం కురవాల్సివుండగా ఇంతవరకు కేవలం 63 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఈనెల 27, 28 తేదీల్లో జిల్లా వ్యాప్తంగా సరాసరి సుమారు 50 మిల్లీ మీటర్ల వర్షం కురవడంతో వరినాట్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి. బెంగాలీ నాట్లకు డిమాండ్ వర్షాలు లేకపోవడంతో ఆలస్యంగా వరినారు వేసిన రైతులు త్వరితగతిన నాట్లు పూర్తిచేయడానికి బెంగాలీ నాట్ల పట్ల ఎక్కువ మక్కువ చూపుతున్నారు. నారుమడి వేసిన 20 రోజుల లోపు బెంగాలీ విధానంలో నాట్లు వేయడానికి అవకాశమున్నందున బెంగాలీ కూలీలను తీసుకువచ్చి నాట్లు వేయిస్తున్నారు. తక్కువ రోజుల నారుతో నాట్లు వేయడమే గాక త్వరితగతిని నాట్లు వేస్తుండడంతో బెంగాలీ కూలీలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. బెంగాలీ కూలీలు నారు తీయడం, నాట్లు వేసేందుకు ఎకరాకు రూ.3,500 తీసుకుంటున్నారని రైతులు చెబుతున్నారు. గత రెండు రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తుండడంతో వరి నాట్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు సుమారు 1.60 లక్షల ఎకరాల్లో నాట్లు పూర్తిచేశారు. మరో 15 రోజుల్లో వరి నాట్లు దాదాపు పూర్తవుతాయి. నాట్లు వేసిన భూముల్లో తగినంత నీరు ఉండేలా రైతులు చర్యలు తీసుకోవాలి. – జెడ్.వెంకటేశ్వరరావు, జిల్లా వ్యవసాయశాఖాధికారి, భీమవరం గత నాలుగు రోజులుగా వర్షాలతో జోరుగా పనులు జిల్లాలో 1.60 లక్షల ఎకరాల్లో నాట్లు పూర్తి మరో 15 రోజుల్లో నాట్లు పూర్తవుతాయంటున్న అధికారులు కాలువ శివారు భూములకు ఆయిల్ ఇంజిన్లే దిక్కు రెండు రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తున్నా అనేక మండలాల్లోని కాలువ శివారు భూములకు సాగునీరందకపోవడంతో అనేక మంది రైతులు ఆయిల్ ఇంజిన్లను ఉపయోగించుకుని బోరునీటితో సాగుచేస్తున్నారు. మరికొంతమంది రైతులు కాలువలో నీరు మెరక భూములకు చేరకపోవడంతో బోదుల్లో ఆయిల్ ఇంజిన్లు వేసుకుని నీటిని తోడుకుంటున్నారు. ముందుగా నాట్లు వేసిన ప్రాంతాల్లోని రైతులు ఒక విడత ఎరువులు వేసుకుని కలుపు తీతలు కూడా పూర్తిచేసుకున్నారు. ఇలాంటి తరుణంలో కురుస్తున్న వర్షాలు పైరుకు మేలు చేస్తాయని చెబుతున్నారు. అయితే చేలలో తగినంత నీరులేకపోవడంతో కలుపు పెరిగిపోతుందని అందువల్ల కూలీలకు ఎక్కువ ఖర్చుచేయాల్సివస్తుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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నిఘా నేత్రాలకు మరమ్మతులుతణుకు అర్బన్: ‘నిద్దరోతున్న నిఘా నేత్రాలు’ శీర్షికన సాక్షి దినపత్రికలో ఈనెల 28వ తేదీన ప్రచురితమైన కథనానికి తణుకు పట్టణ సీఐ జేవీ రమణ స్పందించారు. రాష్ట్రపతి రోడ్డుతోపాటు, పలు ప్రధాన కూడళ్లలో ఉన్న సీసీ కెమెరాలను సాంకేతిక సిబ్బంది ద్వారా తనిఖీ చేయించి మరమ్మతులు చేయించారు. అధిక శాతం సీసీ కెమెరాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చామని, మిగిలినవి కూడా త్వరలోనే పనిచేసేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు. సీఐ తీసుకున్న ఈ సత్వర చర్యపట్ల తణుకు ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తాడేపల్లిగూడెం: డాక్టర్ వైఎస్సార్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం జాతీయ స్థాయిలో అత్యున్నత గుర్తింపును దక్కించుకుంది. గ్రీన్ మెంటార్స్ సంస్థ నిర్వహించిన ‘నేషనల్ గ్రీన్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ (ఎన్జీయూఆర్) –2026’లో దేశంలోనే 16వ ర్యాంక్ను సాధించి, గోల్డ్ రేటింగ్ కై వసం చేసుకుంది. పర్యావరణ నిర్వహణ, సౌరశక్తి ఉపయోగం, నీటి సంరక్షణ, వ్యర్థాల నిర్వహణ వంటి అంశాల ఆధారంగా ఈ ర్యాంకింగ్ను కేటాయించారు. ఈ జాతీయ గుర్తింపుతో పాటు, అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో జరిగే 10వ ‘ఎన్వైసీ గ్రీన్ స్కూల్ కాన్ఫరెన్స్–2026’ సదస్సులో పురస్కారం అందుకోవడానికి విశ్వవిద్యాలయానికి ప్రత్యేక ఆహ్వానం లభించింది. ఈ సందర్భంగా వీసీ డాక్టర్ ధనుంజయరావు మాట్లాడుతూ.. పర్యావరణ సంరక్షణను మేళవించడంలో వర్సిటీ ఆదర్శంగా నిలిచిందని, రైతుల సంక్షేమానికి, సమగ్ర సేవలు అందించడానికి ఈ పురస్కారం నిరంతర స్ఫూర్తినిస్తుందని తెలిపారు. ఈ విజయం సాధించిన అధికారులను, సిబ్బందిని, విద్యార్థులను ఆయన అభినందించారు. భీమవరం: టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (టెట్) పరీక్షకు హాజరయ్యే ఇన్ సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులకు ఆన్డ్యూటీ సౌకర్యం కల్పించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ జిల్లా అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు జి. ప్రకాశం, బీవీ నారాయణ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ప్రభుత్వం డిపార్ట్మెంటల్ పరీక్షలకు హాజరయ్యే ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులకు ఆన్డ్యూటీ సౌకర్యం కల్పిస్తున్న విధంగానే, ఆగస్టు 5 నుంచి 21 వరకు జరిగే టెట్ పరీక్షకు హాజరయ్యే ఇన్ సర్వీస్ టీచర్లకు కూడా ఆన్డ్యూటీ సౌకర్యం కల్పించాలన్నారు. టెట్ దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో ఎడిట్ ఆప్షన్లో తలెత్తిన సాంకేతిక లోపం వల్ల హాల్టికెట్లు రాని ఉపాధ్యాయుల సమస్యను పరిష్కరించి, వారికి హాల్టికెట్లు వచ్చే విధంగా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రకాశం, నారాయణ విజ్ఞప్తి చేశారు. భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): ప్రజల సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకొని, వాటిని వేగవంతంగా పరిష్కరించే లక్ష్యంతో నరసాపురం నియోజకవర్గంలో మొదటి ప్రత్యేక పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమాన్ని ఈనెల 31వ తేదీ ఉదయం 9.30 గంటలకు నరసాపురం మునిసిపల్ కార్యాలయంలో నిర్వహిస్తున్నట్లు కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న ‘ఒక నెల–ఒక నియోజకవర్గం –నాలుగు పర్యటనలు’ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రత్యేక పీజీఆర్ఎస్ నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా, డివిజన్, మండల స్థాయిలకు చెందిన అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులు పాల్గొంటారని తెలిపారు. నరసాపురం నియోజకవర్గ ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆమె విజ్ఞప్తి చేశారు.
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చెల్లెలికి ‘చినవెంకన్న’ ఆషాఢ సారెక్షేత్రంలో తొలిసారి వేడుక ద్వారకాతిరుమల: చిన్నవెంకన్నకు చెల్లెలుగా.. క్షేత్ర దేవతగా వెలుగొందుతున్న శ్రీ కుంకుళ్లమ్మ అమ్మ వారికి దేవస్థానం అధికారులు బుధవారం తొలిసారిగా ఆషాఢ సారెను అత్యంత వైభవంగా సమర్పించారు. భక్తి, సంప్రదాయం, ఆధ్యాత్మిక శోభ కలగలిసిన ఈ వేడుక భక్తులకు నేత్రపర్వమైంది. ముందుగా ఆలయ ఈఓ వేండ్ర త్రినాథరావు, భాగ్యలక్ష్మి దంపతులు, పలువురు ఆలయ ట్రస్ట్బోర్డు సభ్యులు, పెద్ద సంఖ్యలో మహిళా భక్తులు శ్రీవారి పాదుకా మండపం వద్ద నుంచి పట్టు చీర, పసుపు, కుంకుమ, పూలు, పండ్లు, వివిధ రకాల స్వీట్లతో కూడిన సారె పళ్లాలను శిరస్సుపై పెట్టుకుని మేళతాళాలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగింపుగా శ్రీ కుంకుళ్లమ్మ అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన అమ్మ వారి ఉత్సవ మూర్తికి సారెను సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అర్చకులు, పండితులు వేదమంత్రోచ్ఛరణల నడుమ విశేష పూజలు చేసి, హారతులు సమర్పించారు. ఆ తరువాత ఈఓ దంపతులు, ట్రస్ట్బోర్డు సభ్యులు గర్భాలయంలో కొలువైన శ్రీ కుంకుళ్లమ్మ అమ్మవారిని దర్శించి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఈఓ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు ప్రారంభించిన ఈ ఆషాఢ సారె సమర్పణ కార్యక్రమాన్ని ఇకపై ప్రతి ఏడాది సంప్రదాయబద్ధంగా, మరింత వైభవంగా నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. వచ్చేనెల 12 వరకు జరిగే ఈ కార్యక్రమాల్లో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని అమ్మవారికి సారెను సమర్పించాలని ఆయన కోరారు. వేడుకలో ట్రస్ట్బోర్డు సభ్యులు చింతమనేని హనుమంతరావు, చలువాది శివకృష్ణ బ్రహ్మయ్య, కాకి సురేష్ కుమార్, కంపసాటి నాగ సీత, కడియం సత్యవతి తదితరులున్నారు.
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వికసిత్ జిల్లాగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంభీమవరం (ప్రకాశంచౌక్) : విద్య, వైద్య రంగాలతో పాటు అన్ని రంగాల్లో పశ్చిమగోదావరి జిల్లాను వికసిత్ జిల్లాగా రూపుదిద్దేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయంతో కృషి చేస్తున్నాయని ఇరవై సూత్రాల కార్యక్రమ అమలు కమిటీ చైర్మన్ లంకా దినకర్ పేర్కొన్నారు. బుధవారం భీమవరంలోని పీజీఆర్ఎస్ సమావేశ మందిరంలో కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణితో కలసి కేంద్ర పథకాలు, ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై వివిధ శాఖల అధికారులతో ఆయన సుదీర్ఘ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా లంకా దినకర్ మాట్లాడుతూ అనీమియా ముక్త్ భారత్ పథకంలో భాగంగా 19 నుంచి 40 ఏళ్ల వయస్సు ఉన్న వారితో పాటు ప్రధానంగా 5 నుంచి 19 ఏళ్ల పిల్లలకు, గర్భిణులకు వైద్య సేవలు అందిస్తూ ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. తణుకు, తాడేపల్లిగూడెం, భీమవరం ప్రాంతాల్లో మొబైల్ ఐసీటీఎస్ ద్వారా ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నామన్నారు. డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ విద్యార్థి మిత్ర పథకం కింద జిల్లాలోని 88,951 మంది విద్యార్థులకు యూనిఫాం, పాఠ్యపుస్తకాలు, బెల్టు, షూలు సహా 9 రకాల వస్తువులతో కూడిన స్టూడెంట్ కిట్లను అందజేస్తున్నామని వివరించారు. జలజీవన్ మిషన్ కింద జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 3,09,839 తాగునీటి కనెక్షన్లు ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. భీమవరం పట్టణంలో ప్రస్తుతం ఉన్న ట్యాంకుల ద్వారా మంచినీరు సరఫరా జరుగుతున్నప్పటికీ, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ముందస్తుగానే కొత్త స్టోరేజ్ ట్యాంకుల నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అలాగే పీఎం సూర్య ఘర్ పథకంలో భాగంగా జిల్లాలోని 318 గ్రామాల్లో నూరు శాతం విద్యుదీకరణ పూర్తి చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఈ సమావేశంలో జాయింట్ కలెక్టర్ కేఆర్ కల్పశ్రీ, డీఆర్ఓ కె. ప్రభాకర్, భీమవరం ఆర్డీఓ కె.ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి, సీపీఓ శివపార్వతి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రైళ్లలో చోరీలు చేస్తున్న వ్యక్తి అరెస్టుభీమవరం : వ్యసనాలకు అలవాటుపడి రైళ్లలో దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసి, అతని వద్ద నుంచి 58 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు రైల్వే పోలీసులు తెలిపారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను బుధవారం భీమవరం రైల్వే ఎస్ఐ సుబ్రహ్మణ్యం, ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఎస్ఐ రెహ్మాన్, సీఈబీ ఎస్ఐ ఎం. రమేష్ విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లడించారు. ఇరగవరం మండలం రేలంగి గ్రామానికి చెందిన మరలపూడి పవన్ జూదం, మద్యానికి బానిసయ్యాడు. జాలీగా జీవించేందుకు దొంగతనాలు చేయడం మొదలుపెట్టాడు. గతంలో ఉండి, భీమవరం టౌన్, తాడేపల్లిగూడెం టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో బైక్ చోరీలకు పాల్పడటంతో ఇతనిపై కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇటీవల రాజమహేంద్రవరం టూటౌన్ స్టేషన్ పరిధిలో గంజాయి కేసులో జైలుకు వెళ్లి, బెయిల్పై బయటకు వచ్చాడు. అనంతరం పవన్ రైళ్లలో ప్రయాణికుల వద్ద బంగారం చోరీకి పాల్పడ్డాడు. ఆ సొత్తును విక్రయించేందుకు బుధవారం భీమవరం జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్లోని 2వ నంబర్ ప్లాట్ఫామ్పైకి రాగా, ముందస్తు సమాచారంతో తనిఖీలు చేస్తున్న రైల్వే సిబ్బందిని చూసి పారిపోయేందుకు యత్నించాడు. సిబ్బంది చాకచక్యంగా వెంబడించి అతడిని పట్టుకున్నారు. నిందితుడి వద్ద నుంచి 25 గ్రాముల నల్లపూసల తాడు, 33 గ్రాముల సూత్రాల తాళ్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి న్యాయస్థానంలో హాజరుపరుస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. 58 గ్రాముల బంగారం స్వాధీనం
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కారంతో శివస్వామికి అభిషేకంద్వారకాతిరుమల: ప్రత్యంగిరి దేవి అనుగ్రహం కోసం భక్తులు నిర్వహించిన అరుదైన కారాభిషేకం దొరసానిపాడులో ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. స్థానిక శ్రీ శివ దత్తాత్రేయ ప్రత్యంగిరి వృద్ధాశ్రమంలో బుధవారం ముందుగా పూర్ణాహుతి హోమం, దీపోత్సవం జరిపారు. అనంతరం ప్రత్యంగిరి దేవి ఆవాహనలో ఉన్న శివస్వామికి సుమారు 60 కిలోల ఎర్రని కారంతో భక్తులు అభిషేకం చేశారు. ఈ విశేష పూజలను తిలకించేందుకు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా శివస్వామి మాట్లాడుతూ పురాణాల ప్రకారం హిరణ్యకశిపుని సంహారం తర్వాత నరసింహస్వామి ఉగ్రరూపాన్ని శాంతింపజేసేందుకు ప్రత్యంగిరి దేవి అవతరించిందని తెలిపారు. దేవికి ఎండు మిరపకాయలు ప్రీతిపాత్రమైనవి కావడం వల్ల వాటిని హారాలుగా అలంకరించి పూజిస్తారన్నారు. దేవి ఆవాహనలో ఉన్న తనకు కారంతో అభిషేకం చేయడం వల్ల కష్టాలు తొలగి, శత్రు నివారణతో పాటు లక్ష్మీకటాక్షం లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్లో గత 30 ఏళ్లుగా ఈ కారాభిషేకాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని, దొరసానిపాడులో ఇది వరుసగా నాలుగో ఏడని ఆయన వివరించారు.
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జీజీహెచ్లో నవజాత శిశువు మృతిపై విచారణసిబ్బంది తీరుపై కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి సీరియస్ ఏలూరు టౌన్ : ఏలూరు సర్వజన ఆసుపత్రి (జీజీహెచ్)లో ఇటీవల నవజాత శిశువు మృతి చెందిన ఉదంతంపై సమగ్ర విచారణ జరిపి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని జిల్లా కలెక్టర్ కే.వెట్రిసెల్వి స్పష్టం చేశారు. బుధవారం రాష్ట్ర వైద్య విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ డాక్టర్ విష్ణువర్ధన్తో కలసి ఆమె ఆసుపత్రిని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా బాధితులు కలెక్టర్ వద్ద బోరున విలపిస్తూ, వైద్యులు, సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వల్లే తమ బిడ్డ మరణించాడని ఫిర్యాదు చేశారు. అనంతరం కలెక్టర్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ వార్డులను, రోగులకు అందుతున్న సేవలను పరిశీలించి బాధితుల నుంచి వివరాలు ఆరా తీశారు. ఆసుపత్రిలో సీసీ కెమెరాలు పనిచేయకపోవడం, బెడ్ షీట్లు మురికిగా ఉండటంపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. కేసు షీట్లు, రికార్డులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అలాగే ఓపీ కేంద్రాల వద్ద రోగులు ఎక్కువ సేపు వేచి ఉండకుండా చూడాలని, హెచ్వోడీలు సహా వైద్యులు, సిబ్బంది సమయపాలన పాటిస్తూ అందుబాటులో ఉండాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం కల్పించాలని, పేదలకు మెరుగైన వైద్యం అందేలా చూడాల్సిన బాధ్యత అధికారులపైనే ఉందని పేర్కొన్నారు. విజయవాడ జీజీహెచ్ డాక్టర్తో విచారణ శిశువు మృతి ఘటనపై విజయవాడ జీజీహెచ్ వైద్యులు డాక్టర్ అనిల్ను విచారణాధికారిగా నియమించామని డీఎంఈ డాక్టర్ విష్ణువర్ధన్ తెలిపారు. ఆయన ఇచ్చే నివేదిక ఆధారంగా, వైద్యుల నిర్లక్ష్యం ఉందని తేలితే వెంటనే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ఈ తనిఖీల్లో జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ శ్యామల, డాక్టర్ శశిధర్, డాక్టర్ రామయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. శిశువు మృతిపై బంధువులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్న కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి ఎంసీహెచ్ విభాగంలో వైద్య సేవలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి జిల్లాలో మాతా, శిశు మరణాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపిస్తామని, వైద్యుల నిర్లక్ష్యం తేలితే ఉపేక్షించేది లేదని కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి హెచ్చరించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లో వైద్య సేవలు, సీజనల్ వ్యాధుల నివారణపై నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. జిల్లాలో ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు 5 మాతృ మరణాలు, 41 శిశు మరణాలు నమోదయ్యాయని, ప్రతి మరణంపైనా తప్పనిసరిగా డెత్ ఆడిట్ నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. వైద్య సేవా లోపాల వల్ల మరణాలు సంభవించినట్లు తేలితే సంబంధిత అధికారులపై చర్యలు ఉంటాయన్నారు. అలాగే డెంగ్యూ, మలేరియా, టైఫాయిడ్ వంటి సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారి డాక్టర్ శోభ, డీసీహెచ్ఎస్ బేబీ కమల, ఐసీడీఎస్ పీడీ శారద, బాలల సంరక్షణాధికారి సీహెచ్ సూర్యచక్రవేణి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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తణుకులో గ్రీవెన్స్ సెల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నారాయణమూర్తిపై విచారణతణుకు అర్బన్: వైఎస్సార్ సీపీ గ్రీవెన్స్సెల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అంకంరెడ్డి నాగ నారాయణమూర్తి బుధవారం తణుకు రూరల్ సర్కిల్ కార్యాలయానికి హాజరయ్యారు. ఇటీవల ఆయన తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో పెట్టిన ఒక పోస్టుకు సంబంధించి తణుకుకు చెందిన ఓ టీడీపీ నాయకుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు స్టేషన్కు రావాల్సిందిగా పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ క్రమంలో బుధవారం సాయంత్రం 7 గంటలకు తణుకు రూరల్ సర్కిల్ కార్యాలయానికి ఆయన హాజరుగాకా రూరల్ సీఐ దేశంశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు నాలుగు గంటలకు పైగా విచారణ చేసి స్టేట్మెంట్ రికార్డు చేశారు. వైఎస్సార్ సీపీ లీగల్సెల్ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి వెలగల సాయిబాబారెడ్డి సీఐతో మాట్లాడారు. విచారణ అనంతరం బయటకు వచ్చిన నారాయణమూర్తితో స్టేషన్కు చేరుకున్న తణుకు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు మాట్లాడారు. భీమవరం: ఢిల్లీలోని సీపీఎం కేంద్ర కార్యాలయంలోకి పోలీసులు అక్రమంగా ప్రవేశించడాన్ని నిరసిస్తూ బుధవారం భీమవరం ప్రకాశం చౌక్ వద్ద వామపక్షాలు, దళిత, ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిరసన తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యుడు బి. బలరామ్ మాట్లాడుతూ నీట్ పేపర్ లీకేజీపై శాంతియుతంగా ఆందోళన చేసిన విద్యార్థులపై లాఠీచార్జ్, బాష్పవాయు ప్రయోగం చేయడం దారుణమన్నారు. పోరాటాల్లో పాల్గొన్న విద్యార్థులు, యువతపై ఎలాంటి కేసులు పెట్టబోమని చెప్పిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ మాట తప్పి ఇతర కేసుల నెపంతో అక్రమ అరెస్టులకు కుట్ర చేస్తోందని మండిపడ్డారు. చింతలపూడి (జంగారెడ్డిగూడెం): పట్టణానికి చెందిన పదో తరగతి విద్యార్థి కునుసోతు బాలసాయి సుబ్రహ్మణ్యం అనుమానాస్పద మృతి వ్యవహారంలో అధికారులు విచారణను వేగవంతం చేశారు. రాజులకాలనీకి చెందిన బన్ను రావికంపాడు జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో చదువుతున్నాడు. పాఠశాలలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలతో మనస్తాపానికి గురై ఈ నెల 24న ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఉరివేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. అనంతరం కుటుంబసభ్యులు మృతదేహాన్ని అమ్మమ్మ గ్రామమైన చక్రదేవరపల్లికి తరలించి 25న ఖననం చేశారు. అయితే ఉపాధ్యాయుల వేధింపుల వల్లే తన కుమారుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని మృతుడి తల్లి పద్మ పోలీసులకు, అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసింది. తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు మంగళవారం జంగారెడ్డిగూడెం తహసీల్దార్ స్లీవజోజి, ఎస్సై కుటుంబరావుల సమక్షంలో సమాధి నుంచి మృతదేహాన్ని వెలికితీసి అక్కడే పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. ఉపాధ్యాయుల వేధింపుల కోణంతో పాటు అన్ని అంశాలపై వివరాలు సేకరిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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జ్ఞాన మార్గానికి నడిపించేది గురువు మాత్రమేకై కలూరు: అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానమార్గానికి నడిపించే బృహత్తర బాధ్యతను గురువు మాత్రమే స్వీకరిస్తారని పలువురు వక్తలు పేర్కొన్నారు. నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా బుధవారం గురు పౌర్ణమి వేడుకలను భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు.సీఎన్నార్ గార్డెన్స్లో... ఓమౌజయా గురు పౌర్ణమి మహోత్సవం సీఎన్నార్ గార్డెన్లో వైభవంగా జరిగింది. దాదాపు 1,700 మంది భక్తుల సమక్షంలో మహా గాయత్రీ గురు ఖడ్గ యజ్ఞం నిర్వహించారు. కై కలూరు కేంద్రం నుంచి 300 మందికి పైగా మహిళలతో స్వయంభూ శక్తిపీఠ మహా ర్యాలీ చేపట్టారు. అనంతరం కలశ పూజ, పరా నాగేంద్రి మహా హారతి, భక్తి గీతాల ఆవిష్కరణ, ప్రసాద వితరణ, మహా అన్నదానం నిర్వహించారు. స్థానిక వీరభ్రహ్మేంద్ర స్వామి దేవాలయంలో జరిగిన వేడుకల్లో మహిళలకు సారె అందజేశారు. ఆలయ కమిటీ అధ్యక్షుడు టేకి వెంకట సత్యనారాయణ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. వాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో మహా చండీ సహిత రుద్రహోమం చేశారు. పొన్నూరు బ్రహ్మజీ, కంచర్ల జగదీష్, కంతేటి నాగ వెంకట వరప్రసాద్ హోమంలో పాల్గొని పూజలు నిర్వహించారు.
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గిరిజన చట్టాలను పటిష్టంగా అమలు చేయాలిబుట్టాయగూడెం: ఆదివాసీల హక్కులను పరిరక్షించాలని, జీఓ నంబర్ 3తో పాటు 1/70 చట్టాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గిరిజన, ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో బుధవారం కేఆర్ పురం వద్ద చలో ఐటీడీఏ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అంతకుముందు నాయకులు, కార్యకర్తలు భారీ ర్యాలీ చేపట్టి, ఐటీడీఏ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు ఎ.అశోక్, గిరిజన సమైక్య రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కారం దారయ్య, జీఎస్పీ జిల్లా నాయకుడు రమేష్, సంక్షేమ పరిషత్ నాయకుడు సోదెం ముక్కయ్య మాట్లాడుతూ గిరిజనుల రాజ్యాంగబద్ధ హక్కులను ప్రభుత్వం పరిరక్షించాలని, జీఓ–3 అమలుపై అలసత్వం వహించకుండా స్పష్టమైన ప్రకటన చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం తమ డిమాండ్లతో ఉన్న వినతిపత్రాన్ని ఐటీడీఏ ప్రాజెక్టు అధికారి కె.రాములు నాయక్కు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గిరిజన సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు తెల్లం రామకృష్ణ, ధర్ముల రమేష్, జాతీయ ఆదివాసీ పాస్టర్స్ సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు ఫిలిప్స్, గిరిజన నాయకురాలు మోడియం నాగమణి తదితరులు పాల్గొన్నారు. చలో ఐటీడీఏ నేపథ్యంలో కేఆర్పురం వద్ద పోలవరం డీఎస్పీ కె. జయకృష్ణ, జీలుగుమిల్లి సీఐ బి.యాదగిరి ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
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శ్రీవారి గజలక్ష్మికి ‘నెట్టిపట్టం’ బహూకరణద్వారకాతిరుమల: శ్రీవారి దేవస్థాన గజలక్ష్మి నుదుటన అలంకరించేందుకు ప్రత్యేక నెట్టిపట్టంను ఆలయ ఈఓ వేండ్ర త్రినాథరావు దంపతులు బుధవారం బహూకరించారు. ముందుగా గజలక్ష్మిని దర్శించుకున్న వారు బెల్లం, పుచ్చకాయలను ఆహారంగా తినిపించి ఆశీర్వచనం పొందారు. అనంతరం ఆలయ ట్రస్టుబోర్డు సభ్యులతో కలసి నెట్టిపట్టాన్ని మావటి రంగాకు అందజేసి, దానిని గజలక్ష్మికి అలంకరించాలని ఈఓ సూచించారు. భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్) : పట్టణంలోని పంచారామ క్షేత్రం శ్రీ సోమేశ్వర జనార్ధన స్వామివారి దేవస్థానంలో కొబ్బరి చెక్కలను పోగు చేసుకునే హక్కు కోసం బుధవారం నిర్వహించిన బహిరంగ వేలం పాట ముగిసింది. ఏనుగులంకకు చెందిన నారిన లక్ష్మీ శివసాయి సీతారాం రూ.17,05,000 గరిష్ట పాటకు లైసెన్స్ దక్కించుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తనిఖీదారు పి.సాయికుమారి, ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ చింతలపాటి బంగార్రాజు, సభ్యులు పడమటి లీలా, పాల వెంకటస్వామి, యార్లగడ్డ రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ముదినేపల్లి(కై కలూరు) : రోడ్డు ప్రమాదంలో వైన్షాపు క్యాషియర్ మృతి చెందిన ఘటనపై ముదినేపల్లి పోలీసు స్టేషన్లో బుధవారం కేసు నమోదైంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం ముదినేపల్లికి చెందిన ఉప్పునూతల రమేష్(44) గుడివాడ మండలం మోటూరు వైన్షాపులో క్వాషియర్గా పని చేస్తున్నాడు. మంగళవారం రాత్రి ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా పెయ్యేరు సమీపంలో ఎదురుగా వస్తున్న వాహనం ఢీకొట్టడంతో రమేష్కు తలకు తీవ్ర గాయమైంది. మెరుగైన చికిత్స కోసం గుడివాడ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించగా, చికిత్స పొందుతూ అతను మరణించాడు. మృతుడు భార్యకు విడాకులు ఇచ్చి తల్లి వద్ద ఉంటున్నాడు. తల్లి జయమ్మ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తణుకు అర్బన్ : బైక్ చోరీల కేసులో నిందితుడికి ఆరు నెలల జైలు శిక్ష పడినట్లు ఎస్ఐ ఎన్. శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. తణుకు మండలం వీరభద్రపురానికి చెందిన మల్లిపూడి సుధీర్పై రెండు చోరీ ఘటనలకు సంబంధించి కేసులు నమోదయ్యాయి. బుధవారం అతడిని కోర్టులో హాజరుపరచగా, విచారించిన ప్రిన్సిపల్ సివిల్ జడ్జి రెడ్డిపోగు ఆశీర్వాదం పాల్ 6 నెలల జైలు శిక్ష విధిస్తూ తీర్పు చెప్పారు. ప్రాసిక్యూషన్ తరఫున ఏపీపీ ఇ.హనుమంతరావు వాదించగా, ఎస్సైలు ఎన్వీ త్రిమూర్తులు, ఎన్. శ్రీనివాసరావు, కోర్టు కానిస్టేబుల్ జి. దుర్గారావు సహకరించారు. భీమవరం: భీమవరం టూటౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని చినఅమిరం వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒక వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడినట్లు హెడ్ కానిస్టేబుల్ భూషణం బుధవారం విలేకరులకు తెలిపారు. కోపల్లె గ్రామానికి చెందిన ఆర్. సాయివర్మ మంగళవారం రాత్రి మోటారుసైకిల్పై భీమవరం వస్తుండగా, చినఅమిరం వద్ద ఎదురుగా వచ్చిన మరొక బైక్ దాన్ని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలైన సాయివర్మ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు హెడ్ కానిస్టేబుల్ చెప్పారు. ద్వారకాతిరుమల: సెల్ఫోన్ వివాదంలో ఓ లారీ డ్రైవర్పై ఆరుగురు వ్యక్తులు విచక్షణారహితంగా దాడి చేసిన సంఘటనపై స్థానిక పోలీస్స్టేషన్లో బుధవారం కేసు నమోదైంది. ఎస్సై టి.సుధీర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మండలంలోని శరభాపురం గ్రామానికి చెందిన కండవల్లి ప్రవీణ్ లారీ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నాడు. అతనికి పరిచయమున్న సీతారాముడు అనే వ్యక్తి సెల్ఫోన్ పోవడంతో, దాన్ని అదే గ్రామానికి చెందిన మిండా గోపాలకృష్ణ కుమారుడు దొంగిలించి ఉంటాడని అనుమానం వ్యక్తం చేశాడు. ఈ వ్యవహారంలో ప్రవీణ్, సీతారాముడి తరఫున మాట్లాడాడు. దీంతో ఆగ్రహం పెంచుకున్న శరభాపురానికే చెందిన కొరపాటి సురేష్ ఈ నెల 25న కర్రతో ప్రవీణ్ తలపై గట్టిగా కొట్టగా, అతని తలకు తీవ్ర గాయమైంది. అనంతరం అదే గ్రామానికి చెందిన కొరపాటి సుబ్బారావు, కొరపాటి దినేష్, పవన్ కుమార్, మిండా రోహిత్, మిండా గోపాలకృష్ణలు ప్రవీణ్ను చేతులు, కాళ్లతో విచక్షణారహితంగా కొట్టడంతో అతను అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్నాడు. గమనించిన స్థానికులు వెంటనే అతడిని భీమడోలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ప్రవీణ్ అక్కడ చికిత్స పొందుతున్నాడు. బాధితుడు ఆసుపత్రి నుంచి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా బుధవారం ఆరుగురిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
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కాంట్రాక్ట్ సిబ్బంది సమస్యలను పరిష్కరించాలితాడేపల్లిగూడెం (టీఓసీ): డాక్టర్ వైఎస్సార్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయ కాంట్రాక్ట్, అవుట్సోర్సింగ్ సిబ్బంది సమస్యలను అధికారుల సహా ప్రజాప్రతినిధుల దృష్టికి తీసుకెళ్తామని, అవసరమైతే కార్మిక శాఖకు నివేదిస్తామని ఏఐటీయూసీ నాయకులు హామీ ఇచ్చారు. వర్సిటీ ప్రాంగణంలో బుధవారం నిర్వహించిన డాక్టర్ వైఎస్సార్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ స్టాఫ్ అండ్ వర్కర్స్ యూనియన్ సర్వసభ్య సమావేశంలో సిబ్బంది తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు డి.సోమసుందర్ మాట్లాడుతూ పలు శాఖల్లో ఏళ్లకు తరబడి కాంట్రాక్ట్, అవుట్సోర్సింగ్ పద్ధతిన పని చేస్తున్న సిబ్బందిని క్రమబద్ధీకరించకపోగా, కనీస వేతనాలు కూడా సరిగా ఇవ్వడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వచ్చే వేతనాలను కూడా నెలల తరబడి బకాయి పెడుతున్నారని విమర్శించారు. అప్కాస్ పరిధిలోని సిబ్బందిని కాంట్రాక్ట్లోకి మార్చడంతో వేతనాలు తగ్గిపోవడం అన్యాయమన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో యూనియన్ నాయకులు కోటుం నాగేశ్వరరావు, సిద్ధాబత్తుల కృష్ణారావు, ఏఐటీయూసీ నాయకులు ఓసూరి వీర్రాజు, కళింగ లక్ష్మణరావు, మండలపర్తి హరీష్, తాడికొండ శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అక్రమ తవ్వకాలపై కలెక్టర్కు ఫిర్యాదుకొయ్యలగూడెం: రాజవరం పంచాయతీ పరిధిలో కొనసాగుతున్న అక్రమ తవ్వకాలపై కలెక్టర్కి ఫిర్యాదు చేసినట్లు గ్రామస్తులు మంగళవారం పేర్కొన్నారు. గంగవరం గ్రామ రెవెన్యూ పరిధిలో గ్రావెల్, మట్టి, ఎర్ర కాలువలోని ఇసుక అక్రమ తవ్వకాల గురించి సాక్ష్యాధారాలతో సహా కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వికి ఏలూరు వెళ్లి సమర్పించినట్లు తెలిపారు. మైనింగ్ శాఖ అధికారులకు అనేకసార్లు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ వారు చర్యలు తీసుకోలేదని, ఎప్పటికప్పుడు వస్తామంటూ దాటవేస్తున్నారని ఆరోపించారు. దీంతో అక్రమార్కులు మరింత రెచ్చిపోయి రేయింబవళ్లు అక్రమతోలకాలు చేస్తున్నారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీనిపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని కలెక్టర్ హామీ ఇచ్చినట్లు రైతులు తెలిపారు. పోలవరం రూరల్: పోలవరం ప్రాజెక్టు గ్యాప్ –2 ప్రాంతంలో సీఫేజ్ నిల్వ ఉన్న ప్రదేశంలోని గొయ్యిలో ప్రమాదవశాత్తు గల్లంతైన ఎక్స్వేటర్ ఆపరేటర్ నాగేశ్వరరావు మృతదేహం వెలికి తీశారు. సోమవారం ఉదయం గల్లంతైన మృతదేహాన్ని గాలింపు చర్యలు చేపట్టి సోమవారం రాత్రి వెలికితీసినట్లు పేర్కొన్నారు. మృతదేహాన్ని పోలవరం మార్చురీకి తరలించి, పోస్టుమార్టం నిర్వహించి కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించినట్లు ఎస్సై పి.అప్పారావు తెలిపారు. చింతలపూడి (జంగారెడ్డిగూడెం): ఉపాధ్యాయుల వేధింపులు తాళలేకే తన కుమారుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని తల్లి పద్మ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం రాజులకాలనీకి చెందిన కునుపోటు బాలసాయి సుబ్రహ్మణ్యం అలియాస్ బన్ను (16) రావికంపాడు జెడ్పీహెచ్ పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతున్నాడు. ఈ నెల 3న జుట్టు సరిగా లేదనే కారణంతో ఉపాధ్యాయులు అతడిని కొట్టారు. నాటి నుంచి హెచ్ఎంతో పాటు కొందరు ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు అతడిని మానసికంగా వేధిస్తున్నారని, తోటి విద్యార్థుల ముందు బ్యాగ్ వెతికించి అవమానించారని తల్లి తెలిపింది. దీంతో మనస్తాపం చెందిన బన్ను ఈ నెల 26న ఇంట్లో ఉరివేసుకున్నాడు. ఈ మేరకు ఎస్సై వీరప్రసాద్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఏలూరు టౌన్: ఏలూరు రైల్వే పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని పెద్దపల్లి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో రైలు నుంచి జారిపడి ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతి చెందాడు. మృతుడు బిస్కెట్ కలర్ ప్యాంట్, పసుపు రంగు బనియన్ ధరించి ఉన్నాడు. రైల్వే పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. మృతదేహాన్ని ఏలూరు సర్వజన ఆసుపత్రి మార్చురీకి తరలించి, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఉండి: ఖాతాదారుడి ప్రమేయం లేకుండా సేవింగ్స్ ఖాతా నుంచి రూ.1.25 లక్షలు మాయమైన సంఘటనపై మంగళవారం కేసు నమోదైంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం యండగండికి చెందిన శృంగవృక్షం ఆంజనేయులు విస్సాకోడేరులో ఆర్ఎంపీగా పనిచేస్తున్నాడు. ఆయనకు యండగండి యూనియన్ బ్యాంకులో ఖాతా ఉంది. ఈ ఏడాది మే 11న ఆయన ప్రమేయం లేకుండానే ఖాతా నుంచి రూ.1,25,295 డ్రా అయినట్లు గుర్తించాడు. బ్యాంకు అధికారులను ఆరా తీయగా ఇది ఆన్లైన్ లావాదేవీ అని, తమకేమీ సంబంధం లేదని సమాధానమిచ్చారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు ఉండి ఎస్సై మల్లికార్జునరావు ఐటీ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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రక్తదానంపై అవగాహన అవసరంఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): విద్యార్థి దశ నుంచే ప్రతీ ఒక్కరూ రక్తదానంపై అవగాహన పెంచుకోవాలని ఇండియన్ రెడ్క్రాస్ సొసైటీ జిల్లా చైర్మన్ డాక్టర్ ఎంబీఎస్వీ ప్రసాద్ పిలుపునిచ్చారు. సత్రంపాడులోని ఆదిత్య డిగ్రీ కళాశాలలో తలసేమియా బాధితుల కోసం రెడ్క్రాస్ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం మెగా రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన డాక్టర్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ రక్తదానం చేసిన విద్యార్థులను అభినందించారు. ఇలాంటి సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా బాధ్యతాయుత పౌరులుగా ఎదుగుతారన్నారు కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ వంగ వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ తమ విద్యార్థులు స్వచ్ఛందంగా అందించిన రక్తం తలసేమియా రోగులకు ఉపయోగపడటం ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మానవతా నిర్మల, రెడ్క్రాస్ పీఆర్ఓ కేవీ రమణ, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ డీవీవీ ఫణి కుమార్, మెడికల్ ఆఫీసర్ కే. శ్రీమాలక్ష్మి, ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రాం ఆఫీసర్ కె.హరిబాబు, కల్చరల్ కో–ఆర్డినేటర్ పి.సౌభాగ్యలక్ష్మి, ఎన్ఎస్ఎస్ వలంటీర్లు పాల్గొన్నారు.
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లోకేష్ రాజీనామా చేయాల్సిందేరహదారి ప్రమాదాలు నివారించాలి జిల్లాలో అధికంగా ప్రమాదాలు జరిగే బ్లాక్ స్పాట్లను గుర్తించి, వాటి నివారణకు చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్, ఎస్పీ అధికారులను ఆదేశించారు. 8లో uరెవెన్యూ క్లినిక్లతో భూ సమస్యల పరిష్కారం ● భీమవరంలో వైఎస్సార్సీపీ విద్యార్థి, యువజన విభాగాల ఆందోళన ● భారీ ప్రదర్శన, ప్రకాశం చౌక్ సెంటర్లో ధర్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ‘మిషన్ సక్షం అంగన్వాడీ’ పథకం క్షేత్రస్థాయిలో తూతూమంత్రంగా మారుతోందని విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. 8లో uబుధవారం శ్రీ 29 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026పోలవరం రూరల్: గోదావరి వరద తగ్గుముఖం పట్టింది. మంగళవారం ఉదయం 1.56 లక్షల క్యూసెక్కల నీరు స్పిల్వే నుంచి దిగువకు చేరగా, రాత్రికి ఆ ప్రవాహం 1.16 లక్షల క్యూసెక్కులకు తగ్గింది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి నదిలోకి చేరే ఉప నదుల ప్రవాహం క్రమేపీ తగ్గుతుండటంతో వరద ఉధృతి కూడా తగ్గుముఖం పట్టింది. ప్రస్తుతం స్పిల్వే వద్ద నీటిమట్టం 28 మీటర్లకు చేరుకుంది. స్పిల్వే లోని 48 గేట్ల ద్వారా 1.16 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): విద్యారంగ సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ పీడీఎస్యూ విద్యార్థి సంఘం ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పీడీఎస్యూ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం. వినోద్కుమార్ మాట్లాడుతూ.. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు విడుదల చేయడంలోనూ, జీవో నెం.77 రద్దులోనూ ప్రభుత్వం, మంత్రి నారా లోకేష్ ఇచ్చిన హామీలను విస్మరించారని విమర్శించారు. రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి ఐ.రాజేష్ మాట్లాడుతూ.. ‘తల్లికి వందనం’ పథకం కింద రూ.15 వేలు ఇస్తామని చెప్పి కేవలం రూ. 13 వేలు మాత్రమే జమ చేయడం తల్లిదండ్రులను మోసం చేయడమేనని అన్నారు. అనుమతులు లేని ప్రైవేటు పాఠశాలలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా అధ్యక్షుడు కాకి నాని డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం నాయకులు విద్యాశాఖ ఏడీ–1కి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): ఏలూరు జిల్లాలో ఎల్నినో ప్రభావం, సాగునీటి లభ్యతపై రైతులకు అవగాహన కల్పించినట్లు కలెక్టర్ కే వెట్రిసెల్వి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జీ సాయిప్రసాద్కి తెలిపారు. రాష్ట్ర సచివాలయం నుంచి ఎల్నినో ప్రభావం, వర్షపాతం తగ్గుదల, సాగునీటి లభ్యత, 22ఏ దరఖాస్తుల పరిష్కారం, పట్టాదార్ పాస్ పుస్తకాల పంపిణీ, రీ సర్వే, ఐవీఆర్ఎస్ సర్వే, రెవెన్యూ సమస్యల పరిష్కారం, తదితర అంశాలపై రాష్ట్ర భూపరిపాలన ప్రధాన కమిషనర్ జీ. జయలక్ష్మితో కలిసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి మంగళవారం రాష్ట్రంలోని జిల్లా కలెక్టర్లతో జూమ్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి మాట్లాడుతూ ఏలూరు జిల్లాలో ఎల్నినో కారణంగా సాగునీటి లభ్యతలపై రైతులకు అవగాహన కలిగించి, ఆరుతడి పంటలవైపు ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. జాయింట్ కలెక్టర్ ఎంజే అభిషేక్ గౌడ, డీఆర్ఓ ఎం.శ్రీదేవి, నూజివీడు సబ్ కలెక్టర్ బీ వినూత్న, ఆర్డీఓలు లక్ష్మీప్రసన్న, రమణ పాల్గొన్నారు. భీమవరం: మెగా డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలను నిగ్గుతేల్చాలని, విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ వైఎస్సార్సీపీ యువజన, విద్యార్థి విభాగాల ఆధ్వర్యంలో భీమవరంలో మంగళవారం భారీ నిరసన చేపట్టారు. కూటమి ప్రభుత్వం మెగా డీఎస్సీ పేరిట ఉద్యోగ నియామకాల్లో భారీగా అక్రమాలకు పాల్పడిందని ఆరోపిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆందోళనలు నిర్వహించారు. ఉండి రోడ్డులోని పార్టీ కార్యాలయం నుంచి ప్రారంభమైన ఈ భారీ ర్యాలీ బొంబే స్వీట్స్ సెంటర్, అంబేడ్కర్ సెంటర్ మీదుగా ప్రకాశం చౌక్ సెంటర్కు చేరుకుంది. అక్కడ నాయకులు, నిరుద్యోగులు రోడ్డుపై బైఠాయించి ధర్నా నిర్వహించారు. డీఎస్సీపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలి.. పేపర్ లీకేజీ, స్పోర్ట్స్ కోటా పోస్టుల విక్రయంపై బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి.. అంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. నిరుద్యోగ భృతి, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ హామీలను నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. కూటమి నేతలు ఎన్నికల్లో ఇచ్చి అమలుచేయని హామీలను ప్లకార్డుల ద్వారా ప్రదర్శించారు. వైఎస్సార్సీపీ యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు చిగురుపాటి సందీప్, విద్యార్ధి విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు అరిగెల అభిషేక్ నేతృత్వంలో నిర్వహించిన ఈ ఆందోళనలో వైఎస్సార్సీపీ నరసాపురం పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు ముదునూరి మురళీకృష్ణంరాజు, భీమవరం నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త చినమిల్లి వెంకటరాయుడు, పార్టీ మహిళావిభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పాలవెల్లి మంగ, విద్యార్ధి విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి గంటా రాహుల్, గుంటి ప్రభు, చినమిల్లి చందు, డి.ప్రకాష్, మానుకొండ శ్రీను, సునీల్వర్మ, ఐనపర్తి రాహుల్, షేక్ ఆలీ, బేతాల సంతోష్, వర్ధినీడి శ్రీనివాస్, వీరవల్లి ప్రవీణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై వాస్తవాలు బయటకు రావాలంటే సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలి. మెగా డీఎస్సీ–2025 పేరుతో నిర్వహించిన దగా డీఎస్సీకి బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి. స్పోర్ట్స్ కోటా భర్తీ సహా పలు అంశాల్లో అభ్యర్థులకు అనుమానాలు ఉన్నాయి. లోకేష్కు మంత్రిగా కొనసాగే అర్హత లేదు. – ముదునూరి మురళీకృష్ణంరాజు, వైఎస్సార్సీపీ నరసాపురం పార్లమెంటరీ పరిశీలకుడు నీట్ పేపర్ లీకేజికి బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర మంత్రి రాజీనామా చేసినట్లే డీఎస్సీ అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి. డీఎస్సీ నియామకాల్లో పారదర్శకత ఉంటే సీబీఐ, సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలి. ర్యాంకులు సాధించిన వారి పేర్లు సైతం రెండో దఫా మెరిట్ లిస్టులో తొలగించారు. – చినమిల్లి వెంకటరాయుడు, భీమవరం నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త డీఎస్సీ అవకతవకలపై వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ఉద్యమం ఇంతటితో ఆగదు. డీఎస్సీలో అవినీతి, అక్రమాలు నిగ్గుతేల్చే వరకూ వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో బాధితులకు అండగా ఉంటూ ఆందోళనలు చేపడతాం. తక్షణం ప్రభుత్వం స్పందించి డీఎస్సీపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలి. – పాలవెల్లి మంగ, వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర మహిళా కార్యదర్శి మెగా డీఎస్సీ అంటూ నిరుద్యోగులను మోసం చేసిన రాష్ట్ర విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తన పదవికి తక్షణం రాజీనామా చేయాలి. అక్రమాలు జరిగిన మెగా డీఎస్సీపై సీబీఐ విచారణకు సిద్ధం కావాలి. విచారణ పారదర్శకంగా సాగాలంటే మంత్రి రాజీనామా చేయాలి. ప్రభుత్వం దీనిపై తక్షణం చర్యలు తీసుకోకుంటే ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తాం. – చిగురుపాటి సందీప్, వైఎస్సార్సీపీ యువజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు ప్రజలను ఎల్లప్పుడూ మోసం చేస్తూనే అధికారంలోకి వస్తున్నారు. గతంలో ఉద్యోగాలు లేని నిరుద్యోగులకు నెలకు రూ. 2 వేలు నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని మోసం చేశారు. మళ్లీ 2024 ఎన్నికల్లో నెలకు రూ. 3 వేలు ఇస్తామన్నారు. ఇంతవరకు ఒక్కొక్క నిరుద్యోగికి దాదాపు రూ.75 వేలు బాకీ పడ్డారు. చదువుకున్న వారికి ఉద్యోగాలు లేవు, నిరుద్యోగ భృతి లేదు. – అరిగెల అభిషేక్, వైఎస్సార్సీపీ విద్యార్థి విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలు లేవు. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ లేదు. ఎన్నికల్లో యువత, విద్యార్థులకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయకుండా తీవ్రంగా మోసం చేస్తున్నారు. మెగా డీఎస్సీ అంటూ గొప్ప ప్రచారం చేసుకుని అనేక అక్రమాలు, అవినీతికి పాల్పడి దగా డీఎస్సీగా మార్చారు. డీఎస్సీపై విచారణ చేసి దగాపడ్డ నిరుద్యోగులకు న్యాయం చేయకుంటే ఆందోళనలు మరింత ఉధృతం చేస్తాం. – ద్వారంపూడి ప్రేమ్కిరణ్రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ యువజన విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి నీట్ యూజీ ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీకి బాధ్యత వహించి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేసినట్లుగానే, డీఎస్సీలో అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి లోకేష్ తక్షణం రాజీనామా చేయాలి. డీఎస్సీలో నష్టపోయిన అభ్యర్థులకు వైఎస్సార్సీపీ అండగా ఉంటూ ఆందోళనలు కొనసాగిస్తుంది. డీఎస్సీ స్కామ్పై తక్షణం సీబీఐ విచారణ జరిపించాలి. – వర్ధినీడి విజయశ్రీనివాస్, వైఎస్సార్సీపీ పాలకొల్లు మండల యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు చింతలపూడి (జంగారెడ్డిగూడెం): మద్ది ఆంజనేయస్వామివారిని మంగళవారం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చి దర్శించుకున్నారు. స్వామివారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన తమలపాకులతో అష్టోత్తర పూజలు చేయించుకోవడంతో పాటు, పలువురు భక్తులు అన్నప్రాశనలు, వాహన పూజలు నిర్వహించుకున్నారు. వివిధ సేవల రూపంలో ఆలయానికి రూ.2,91,560 ఆదాయం సమకూరిందని ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు రాజాన సత్యనారాయణ, సహాయ కమిషనర్, ఈవో ఆర్వీ చందన తెలిపారు. అలాగే 2,172 మంది భక్తులకు నిత్యాన్నదాన సత్రంలో అన్నప్రసాద వితరణ చేసినట్లు వారు పేర్కొన్నారు. భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): రెవెన్యూ క్లినిక్లతో భూ సమస్యల పరిష్కారానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి తెలిపారు. ప్రతి సోమవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించే పీజీఆర్ఎస్తో పాటు భూ సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రత్యేకంగా నిర్వహిస్తున్న రెవెన్యూ క్లినిక్లను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. ఇప్పటివరకు చేపట్టిన 27 రెవెన్యూ క్లినిక్లలో అందిన 1016 దరఖాస్తులకుగాను 401 అర్జీలను పరిష్కరించినట్లు తెలిపారు. 385 దరఖాస్తులు వివిధ దశల్లో పరిష్కార ప్రక్రియలో ఉన్నాయని, 230 దరఖాస్తులను తిరస్కరించినట్లు వెల్లడించారు. రీ–సర్వే ప్రక్రియను గడువులోగా పూర్తి చేయాలి జిల్లాలో భూ రీ–సర్వే ప్రక్రియను నిర్ధేశిత గడువులోగా నాణ్యతా ప్రమాణాలకు పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి అధికారులను ఆదేశించారు. భీమవరం కలెక్టరేట్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ హాల్ నుంచి మంగళవారం జాయింట్ కలెక్టర్ కేఆర్ కల్పశ్రీతో కలిసి వివిధ అంశాలపై సమీక్ష నిర్వహించారు. కలెక్టర్ నాగరాణి మాట్లాడుతూ, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల్లో రీ–సర్వే పనులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. అనంతరం రైతులకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాల పంపిణీ చేపట్టాలన్నారు.
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వైభవంగా సహస్ర దీపాలంకరణకుంకుళ్లమ్మ అమ్మవారికి హారతులిస్తున్న అర్చకుడు ఆలయ ఆవరణలో దీపాలు వెలిగిస్తున్న భక్తులు ద్వారకాతిరుమల: క్షేత్ర దేవత శ్రీ కుంకుళ్లమ్మ అమ్మవారి ఆలయం పౌర్ణమి పర్వదినం సందర్భంగా మంగళవారం రాత్రి సహస్ర దీపాల వెలుగులతో ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. భక్తులు దీపాలను వెలిగించి భక్తి పారవశ్యాన్ని చాటగా, ఆలయ ప్రాంగణం దివ్యకాంతులతో కళకళలాడింది. ముందుగా భక్తులు ఆలయ ఆవరణలో ఓంకారం, శంఖు, చక్ర, నామాలు ఇలా పలు ఆకారాల్లో దీపాలను వెలిగించి తమ భక్తిని చాటుకున్నారు. అనంతరం ఆలయ అర్చకులు గర్భగుడిలో కొలువై ఉన్న అమ్మవారికి విశేష పూజలు నిర్వహించి, మంగళ హారతులిచ్చారు. అమ్మవారి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని పలువురు భక్తులు దర్శించి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
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ట్రిపుల్ఐటీల్లో పుస్తకాల కొరత● విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో చెలగాటం ● నెల దాటినా పుస్తకాలు అందని వైనం నూజివీడు: గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రతిభావంతులైన పేద విద్యార్థులకు ప్రపంచ స్థాయి సాంకేతిక విద్యను అందించే లక్ష్యంతో ఏర్పాటు చేసిన ట్రిపుల్ఐటీల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. రాజీవ్గాంధీ వైజ్ఞానిక సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని నూజివీడు, శ్రీకాకుళం, ఇడుపులపాయ, ఒంగోలు క్యాంపస్లలో పాలన నానాటికీ దిగజారుతోంది. విద్యా సంవత్సరంలో భాగంగా పీయూసీ ద్వితీయ సంవత్సరం తరగతులు ప్రారంభమై నెల రోజులు దాటుతున్నా ఇంతవరకు విద్యార్థులకు పాఠ్యపుస్తకాలు పంపిణీ చేయలేదు. తెలుగు, ఇంగ్లీషు, గణితం, భౌతికశాస్త్రం, రసాయనశాస్త్రం, బయాలజీ పుస్తకాలు లేకపోవడంతో నాలుగు క్యాంపస్లలోని 4,400 మంది పేద విద్యార్థులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. అధికారులు సకాలంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడమే ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణమని విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సెల్ఫోన్లలోనే పాఠాలు.. ఉపాధ్యాయుల తిప్పలు పాఠాలు బోధించడానికి కనీసం అధ్యాపకుల వద్ద కూడా పుస్తకాలు లేని పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో కొందరు ఫ్యాకల్టీ సభ్యులు బయట షాపుల్లో సొంత డబ్బులతో పుస్తకాలు కొనుగోలు చేయగా, మరికొందరు సెల్ఫోన్లలో పీడీఎఫ్ మెటీరియల్ చూసి బోధిస్తున్నారు. విద్యార్థులకు కూడా ఈ పీడీఎఫ్లనే వాట్సాప్లలో పంపుతుండటంతో, గంటల తరబడి సెల్ఫోన్ స్క్రీన్లను చూస్తూ చదువుకోవడం కష్టంగా మారిందని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ల్యాప్టాప్ల స్థానంలో ఇంటర్ పుస్తకాలు ట్రిపుల్ఐటీల్లో 2008 నుంచి గతేడాది వరకు పీయూసీ ప్రథమ సంవత్సరం నుంచే ల్యాప్టాప్లు ఇచ్చి, డిజిటల్ కంటెంట్ ద్వారా బోధించేవారు. అయితే గతేడాది నుంచి ఈ విధానానికి స్వస్తి చెప్పి, ఇంటర్ పాఠ్యపుస్తకాలను పరిచయం చేశారు. ఆగస్టు 4 నుంచి మిడ్ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో, చేతిలో పుస్తకాలు లేక విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. మీడియాపై ఆంక్షలు ట్రిపుల్ఐటీలో నెలకొన్న లోపాలను, మెస్లలో నాసిరకం ఆహారాన్ని విద్యార్థులకు అందిస్తున్న వైనాన్ని గత రెండు రోజులుగా ‘సాక్షి’లో ప్రత్యేక కథనాలు ప్రచురించడంతో ట్రిపుల్ఐటీ అధికారులు మంగళవారం మీడియాపై ఆంక్షలు విధించారు. లోపాలను సరిచేసుకోవాల్సిన ట్రిపుల్ఐటీ అధికారులు అవేమీ చేయకుండా లోపలికి రావాలంటే అనుమతి తీసుకోవాలని ప్రధాన గేటు వద్ద ఉన్న సెక్యూరిటీ సిబ్బందికి ఉత్తర్వులు పంపారు. వీసీని కలిసేందుకు మంగళవారం విలేకరులు లోపలికి వెళ్లేందుకు అనుమతి కోసం రెండుసార్లు సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఫోన్ చేయగా రెండుసార్లు కూడా బిజీగా ఉన్నారంటూ లోపలికి వెళ్లడానికి అనుమతించలేదు. ప్రభుత్వ సంస్థ అయిన విద్యాసంస్థలోకి వెళ్లడానికి అనుమతులు తీసుకోవాలనడంపై ట్రిపుల్ఐటీ సిబ్బందే విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా పట్టణంలోని టీడీపీకి చెందిన చోటామోటా నాయకులు మాత్రం ట్రిపుల్ఐటీలోకి ఇష్టారాజ్యంగా వెళ్తే వస్తూ ఉండటం గమనర్హం.
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ప్రతి అర్జీకీ శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలిఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, ప్రభుత్వ ఫలాలు నిరుపేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలతో పాటు ప్రతి గడపకూ అందేలా అధికారులు చూడాలని 20 సూత్రాల కార్యక్రమ అమలు కమిటీ చైర్మన్ లంకా దినకర్ ఆదేశించారు. మంగళవారం ఏలూరు కలెక్టరేట్లో ఆయన ప్రజల నుంచి అర్జీలను స్వీకరించారు. ప్రజల సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకుని, అధికారులు సమన్వయంతో వాటికి శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతామని హామీ ఇచ్చారు. ప్రతి ఇంటికీ కుళాయి కనెక్షన్ ఇవ్వాలి అనంతరం కలెక్టరేట్లో వికసిత్ భారత్–స్వర్ణాంధ్ర లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల అమలుపై అధికారులతో ఆయన సమీక్షించారు. జల్ జీవన్ మిషన్, అమృత్ పథకాల ద్వారా పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో శాశ్వత నీటి వనరులను గుర్తించి ప్రతి ఇంటికీ కుళాయి కనెక్షన్ ఇవ్వాలన్నారు. పాఠశాలలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా విద్యార్థులు, గర్భిణులు, బాలింతలకు సంపూర్ణ పోషకాహారం అందించాలని, విద్యార్థులకు రక్తహీనత లేకుండా వైద్య పరీక్షలు చేయాలని సూచించారు. కొల్లేరులో జిరాయితీ రైతుల హక్కులు కాపాడుతూనే, పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని చెప్పారు. మత్స్యకారుల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరిచేలా రూపొందించిన కార్యాచరణ నివేదికను జిల్లా యంత్రాంగం కేంద్ర సాధికార కమిటీకి పంపిందన్నారు. ‘సూర్యఘర్’ అమలులో జిల్లా ప్రథమం కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి సూర్యఘర్ పథకం అమలులో ఏలూరు జిల్లాను రాష్ట్రంలోనే ప్రథమ స్థానంలో నిలిపామన్నారు. పీఎంజీఎస్వై పథకం కింద రూ.437 కోట్లతో 427 కిలోమీటర్ల మేర గ్రామీణ రోడ్ల నిర్మాణం చేపడుతున్నామని వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేలు కామినేని శ్రీనివాస్, చింతమనేని ప్రభాకర్, సొంగా రోషన్ కుమార్, జేసీ ఎంజే అభిషేక్ గౌడ, ఏపీ వడ్డీ కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ ఘంటసాల వెంకటలక్ష్మి, డీఆర్వో ఎం శ్రీదేవి, జెడ్పీ సీఈఓ పి.జగదాంబ, ఆర్డీఓ కె.లక్ష్మీప్రసన్న, అటవీశాఖ అధికారి పీవీ సందీప్రెడ్డి, నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ భాననుప్రతాప్ తదితరులు పాల్గొన్నారు
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ఏలూరులో పోలీసుల అత్యుత్సాహంవైఎస్సార్సీపీ జిల్లా యువజన అధ్యక్షుడు నానికి నోటీసులు ఏలూరు టౌన్: వైఎస్సార్ సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆదేశాలతో డీఎస్సీ–25 అవినీతిపై పార్టీ జిల్లా యువజన అధ్యక్షులు కామిరెడ్డి నాని ఆధ్వర్యంలో ఏలూరులో భారీ నిరసన ర్యాలీ చేపట్టారు. ఇదే సందర్భంలో ఏలూరు టూటౌన్ పోలీసులు కామిరెడ్డి నానికి పార్టీ కార్యాలయం వద్ద నోటీసులు జారీ చేశారు. ర్యాలీకి అనుమతి లేదనీ, కాదని చేస్తే చట్టం మేరకు చర్యలు తప్పవంటూ నోటీసు అందజేశారు. మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా, సీబీఐ దర్యాప్తు డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళనకు దిగడంతో ఇప్పటికే కూటమి ప్రభుత్వ వైఫల్యంతో ప్రజల్లో విశ్వాసం కోల్పోగా, మరింత సన్నగిల్లుతుందనే భయంతో పోలీసులను ఉసిగొలిపారని ప్రజలు విమర్శిస్తున్నారు. టీడీపీ నేతల బెదిరింపులకు భయపడేది లేదనీ, యువత, నిరుద్యోగులు, విద్యార్థుల పక్షాన పోరాటం చేస్తున్నామని, ప్రజల కోసం దేనికై నా సిద్దమని యువజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షులు నాని స్పష్టం చేశారు.
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లక్ష్యానికి దూరం.. మిషన్ సక్షంబుట్టాయగూడెం: అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు వచ్చే పిల్లల్లో చదువులపై ఆసక్తి పెంచి, పోషకాహారం అందించాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన ‘మిషన్ సక్షం’ అంగన్వాడీ పథకం క్షేత్రస్థాయిలో తూతూమంత్రంగా మారుతోందని పలువురు విమర్శిస్తున్నారు. పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఈ పథకం తన లక్ష్యాలను చేరుకోలేకపోతోందని నిపుణులు అంటున్నారు. పథకం అమలును ఉన్నతాధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తే వాస్తవాలు వెలుగు చూసి, పథకం తన లక్ష్యాన్ని సాధిస్తుందని పలువురు కోరుతున్నారు. టీవీలు ఇచ్చారు.. నెట్ కనెక్షన్లు లేవు మిషన్ సక్షం అంగన్వాడీ కేంద్రాలుగా ఎంపిక చేసిన చోట విద్యార్థులకు డిజిటల్ పాఠాలు బోధించే విధంగా ప్రభుత్వం టీవీలను ఇచ్చింది. అయితే ఆ టీవీలకు కేబుల్ కనెక్షన్లు ఇవ్వలేదు. దీంతో అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు సెల్ఫోన్ డేటా, పెన్డ్రైవ్ల సహాయంతో టీవీల్లో వీడియోలను పిల్లలకు చూపిస్తూ విద్యాబోధన చేస్తున్నారు. మారుమూల గ్రామాల్లో సెల్ఫోన్ సిగ్నల్ సరిగ్గా లేకపోవడంతో కేవలం పెన్డ్రైవ్లతోనే పాఠాలు బోధించే పరిస్థితి నెలకొంది. అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు తమ సొంత సెల్ఫోన్లను రీచార్జ్ చేసుకుని ఇంటర్నెట్ వినియోగించి బోధించడం భారంగా మారుతోందని ఆరోపిస్తున్నారు. నీళ్ల కోసం అవస్థలు సక్షం అంగన్వాడీలుగా ఎంపిక చేసిన కేంద్రాల్లో పిల్లలకు సురక్షిత మంచినీరు అందించడం కోసం వాటర్ ఫిల్టర్లను అందజేశారు. అయితే అవి చాలా చోట్ల నిరుపయోగంగానే ఉన్నాయి. నీటి సదుపాయం కోసం ఏర్పాటు చేసిన మోటర్లు కొన్నిచోట్ల పాడైపోగా, మరికొన్ని చోట్ల అసలు మోటర్లే బిగించకపోవడంతో చిన్నారులు మంచినీటి కోసం చేతిపంపుల వద్దకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వస్తోందని తల్లిదండ్రులు వాపోతున్నారు. ఇప్పటికై నా అధికారులు స్పందించి టీవీలకు కేబుల్ కనెక్షన్లు ఏర్పాటు చేయించడంతోపాటు, పాడైపోయిన మోటర్లకు మరమ్మతులు చేయించి, నిరుపయోగంగా ఉన్నవాటిని వినియోగంలోకి తీసుకురావాలని కోరుతున్నారు. 69 కేంద్రాల ఎంపిక బుట్టాయగూడెం ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టు పరిధిలో మొత్తం 189 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఉండగా అందులో 69 కేంద్రాలను ప్రభుత్వం మిషన్ సక్షం అంగన్వాడీ కేంద్రాలుగా ఎంపిక చేసింది. ఆయా కేంద్రాల్లో చదువుతున్న పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య, ఆరోగ్యం, పోషణ అందించడంతోపాటు క్షేత్రస్థాయిలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు ప్రతి కేంద్రానికి ఒక టీవీ, వాటర్ ఫిల్టర్, బ్లాంకెట్లు, మెస్ స్టాండ్, ఆట వస్తువులు, 15 పిల్లల కుర్చీలు, 2 పెద్ద కుర్చీలు ఇచ్చారు. అలాగే వాటర్ ట్యాంక్ ఏర్పాటుతోపాటు మోటర్ కూడా బిగించి మంచినీటి సదుపాయం కల్పించాలని పథకంలో పొందుపరిచారు. అయితే, ఎంపికై న అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో 60 శాతానికి పైగా ఈ పథకం నీరుగారిపోయేలా ఉందని అటు గ్రామస్తులు, ఇటు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఎంపికై న అన్ని కేంద్రాల్లో పథకం సక్రమంగా అమలయ్యేలా ఉన్నతాధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని పలువురు కోరుతున్నారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో టీవీలకు లేని నెట్ కనెక్షన్ పెన్ డ్రైవ్లు, సెల్ఫోన్ డేటాలతో వీడియోలు చూపిస్తున్న వైనం సురక్షిత నీటి కోసం విద్యార్థుల అవస్థలు తూతూమంత్రంగా పథకం అమలు
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జిల్లాలో రహదారి ప్రమాదాలు నివారించాలిఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): జిల్లాలో అధికంగా ప్రమాదాలు జరిగే బ్లాక్ స్పాట్స్ను గుర్తించి, వాటి నివారణకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ కే. వెట్రిసెల్వి అధికారులను ఆదేశించారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్లో జిల్లా ఎస్పీ కే. ప్రతాప్ శివకిషోర్తో కలిసి రహదారి భద్రతా కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో గత ఏడాదితో పోలిస్తే ప్రమాదాలు, మరణాలు తగ్గినప్పటికీ, 304 రోడ్డు ప్రమాదాల్లో 149 మంది మృతి చెందడం ఆందోళనకరమన్నారు. అతివేగం, హెల్మెట్, సీట్ బెల్ట్ ధరించకపోవడమే మరణాలకు ప్రధాన కారణాలని, ప్రమాదాల నివారణపై విస్తృత అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. ఎస్పీ ప్రతాప్ శివకిషోర్ మాట్లాడుతూ పాఠశాల బస్సుల్లో తప్పనిసరిగా డాష్ కెమెరాలు అమర్చాలని, జాతీయ రహదారిపై నిలుపుదల చేసే వాహనాలతో పాటు అతివేగంతో వెళ్లేవాటిపై కేసులు నమోదు చేయాలని ఆదేశించారు. రవాణా శాఖ ఉప కమిషనర్ షేక్ కరీమ్ గత సమావేశ నిర్ణయాలపై తీసుకున్న చర్యలను వివరించారు. సమావేశంలో ఏలూరు డీఎస్పీ శ్రావణ్ కుమార్, ఆర్టీఓ ఎస్బీ శేఖర్, డీపీఓ మల్లికార్జునరావు, నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ఎ.భానుప్రతాప్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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భక్తుడి నగదు చోరీ చేసిన ముఠా అరెస్టుద్వారకాతిరుమల: శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తుడి వద్ద రూ. లక్ష నగదు చోరీకి గురైన కేసును ద్వారకాతిరుమల పోలీసులు వేగంగా ఛేదించారు. సాంకేతిక ఆధారాలు, సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ ఆధారంగా ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేసి, వారి నుంచి రూ. 80 వేల నగదు, ఒక ఆటోను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసు వివరాలను ఎస్సై టి. సుధీర్ మంగళవారం విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లడించారు. ఏలూరు మండలం సుంకరివారి తోటకు చెందిన గూరుగుబెల్లి రమణమూర్తి తన భార్యతో కలిసి ఈ నెల 25న తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా ద్వారకాతిరుమల వచ్చారు. ఆ సమయంలో ఆయన వద్ద ఉన్న రూ. లక్ష నగదు చోరీకి గురైంది. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, జిల్లా ఎస్పీ కె. ప్రతాప్ శివకిషోర్ ఆదేశాలు, అడిషనల్ ఎస్పీ వై. ప్రసాదరావు, ఏలూరు డీఎస్పీ డి. శ్రావణ్ కుమార్ పర్యవేక్షణలో భీమడోలు సీఐ పి. కృష్ణ నేతృత్వంలో దర్యాప్తు చేపట్టారు. సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా ముగ్గురు సభ్యుల ముఠాను గుర్తించిన పోలీసులు నూజివీడుకు చెందిన బొంకూరు కుమార్, శీలం రాజులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పరారీలో ఉన్న మరో నిందితుడిని త్వరలోనే అరెస్ట్ చేసి, మిగిలిన రూ. 20 వేల నగదును రికవరీ చేస్తామని ఎస్సై తెలిపారు. చాకచక్యంగా కేసును ఛేదించిన పోలీసు బృందాన్ని ఉన్నతాధికారులు అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా పుణ్యక్షేత్రాలు, రద్దీ ప్రాంతాల్లో భక్తులు తమ నగదు, విలువైన వస్తువుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎస్సై సూచించారు. ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): పోలవరం పనుల్లో మృతి చెందిన ఆపరేటర్ టి. నాగేశ్వరరావు, యంగ్ ఇంజనీర్ కోడూరు రవికాంత్ కుటుంబాలకు నష్టపరిహారం చెల్లించి ఆదుకోవాలని సీపీఎం ఏలూరు జిల్లా కార్యదర్శి ఆర్. లింగరాజు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. మంగళవారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రమాదాలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఎర్త్ కమ్ రాక్ ఫిల్ డ్యామ్ నిర్మాణ ప్రాంతంలో నీటిలో మునిగిపోయిన యంత్రాన్ని తాడుతో బయటకు లాగే ప్రయత్నంలో వారు నీట మునిగి చనిపోయినట్లు తెలిపారు. మృతుడు నాగేశ్వరరావు (తూర్పు గోదావరి జిల్లా, సీతానగరం మండలం, చిన్న కొండేపూడి)కి భార్య, నలుగురు కుమార్తెలు ఉన్నారని, పెద్ద కుమార్తె 10వ తరగతి చదువుతోందని వివరించారు. మరో మృతుడు రవికాంత్కు వివాహం చేసేందుకు తల్లిదండ్రులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్న సమయంలో ఈ విషాదం చోటుచేసుకుందని వాపోయారు.
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పొగాకు రైతులకు అండగా జగన్● దేవరపల్లి పర్యటనను విజయవంతం చేయండి ● పార్టీ శ్రేణులకు మాజీ మంత్రి చెల్లుబోయిన పిలుపు ద్వారకాతిరుమల: పొగాకు రైతులకు అండగా నిలిచేందుకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆగస్టు 5న దేవరపల్లి పర్యటన చేపట్టనున్నారని మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ తూర్పుగోదావరి జిల్లా అధ్యక్షుడు చెల్లుబోయిన వేణుగోపాల కృష్ణ తెలిపారు. ఈ పర్యటన రైతులకు భరోసా కల్పించడంతో పాటు ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగట్టే వేదికగా నిలుస్తుందన్నారు. జగన్ పర్యటనను విజయవంతం చేయాలని కోరుతూ మంగళవారం ద్వారకాతిరుమల మండలంలోని పార్టీ శ్రేణులతో స్థానిక కాపు కల్యాణ మండపం వద్ద మాజీ హోం మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ గోపాలపురం నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి తానేటి వనిత, చెల్లుబోయిన వేణుగోపాల కృష్ణ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా చెల్లుబోయిన మాట్లాడుతూ, గతంలో తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పొగాకు రైతుల సమస్యలను జగన్ స్వయంగా విన్నారని, వాటిపై స్పందిస్తూ ఇప్పుడు నేరుగా రైతుల వద్దకు వెళ్లి వారికి అండగా నిలవాలని నిర్ణయించుకున్నారని చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పొగాకు రైతుల సమస్యల పరిష్కారంలో పూర్తిగా విఫలమైందని ఆయన విమర్శించారు. పొగాకు కొనుగోళ్లలో తీవ్ర జాప్యం, గిట్టుబాటు ధర కల్పించకపోవడం, మెయిల్ రిజెక్షన్లతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. గత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫండ్ను కూడా ప్రస్తుత ప్రభుత్వం వినియోగించలేదని ఆరోపించారు. రైతులు పడుతున్న కష్టాలపై చంద్రబాబు స్పందించకుండా, జగన్ ప్రశ్నించిన తర్వాతే కేంద్రానికి లేఖ రాసి మమ అనిపించాడని విమర్శించారు. రైతులకు అండగా నిలిచేందుకు జగన్ చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు, రైతులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు. పార్టీ మండల కన్వీనర్ ప్రతాపనేని వాసు, దాకారపు బంగారమ్మ, బొండాడ వెంకన్నబాబు, పెద్దిరెడ్డి జ్యోతి శ్రీనివాస్, పాకలపాటి త్యాగ భీమేశ్వరరావు, జంగా వెంకట కృష్ణారెడ్డి, గోపా నాగేశ్వరరావు, బిరుదుగడ్డ చల్లారావు, బాలం వెంకటేశ్వరరావు, చెలికాని ప్రవీణ్, తాండ్ర రమేష్, గంటా శ్రీను, ఉప్పల మునేశ్వరరావు, దాసరి రాంబాబు, దొప్పసాని రాంబాబు, బిరుదుగడ్ల బజారయ్య, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఎన్హెచ్ రోడ్డుకు మరమ్మతులుఆకివీడు: నిత్యం ప్రమాదాలతో సాగుతున్న జాతీయ రహదారికి ఎట్టకేలకు మరమ్మతు పనులు పూర్తయ్యాయి. ఉండి పంట కాల్వను ఆనుకుని ఉన్న జాతీయ రహదారి నెం.165 చెరుకువాడ–ఆకివీడు మధ్య గతంలో పూర్తిగా అధ్వానంగా తయారైంది. ఈ రహదారి పంట కాల్వలోకి కుంగిపోవడంతో పాటు, పలుచోట్ల నెరలు తీసి బీటలువారింది. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో వాహనాలు అదుపు తప్పుతుండేవి. ముఖ్యంగా ద్విచక్ర వాహనదారులు వేగంగా వచ్చి నెరలు దీసిన రోడ్డు ప్రాంతంలో పడిపోయి తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. గత పదేళ్లుగా ఈ రహదారికి తాత్కాలిక మరమ్మతులు చేసి జాతీయ రహదారుల అధికారులు చేతులు దులుపుకుంటున్నారు. తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా పట్టించుకోవడంలేదంటూ ‘సాక్షి’లో ప్రచురితమైన కథనాలకు ఎట్టకేలకు స్పందించిన అధికారులు పంట కాల్వకు రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మాణం చేపట్టారు.
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భార్యను చంపిన భర్తకు రిమాండ్ఉండి: మద్యం డబ్బుల కోసం భార్యను హత్య చేసిన భర్త మంగం మురళీని రిమాండ్కు తరలించినట్లు ఎస్సై మల్లికార్జునరావు మంగళవారం విలేకరులకు తెలిపారు. ఈ నెల 26న ఈ ఘాతుకానికి ఒడిగట్టిన నిందితుడిని శనివారం ఉండి నిమ్మలపేట పరిసర ప్రాంతాల్లో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుడిని కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయమూర్తి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారని వెల్లడించారు. ఉండి: అదనపు కట్నం కోసం భర్త వేధిస్తున్నాడంటూ ఓ మహిళ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై మంగళవారం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం చెరుకువాడ గ్రామానికి చెందిన హర్షితకు 2020లో హైదరాబాద్కు చెందిన కట్రిశెట్టి అఖిలేష్తో వివాహమైంది. వీరికి పిల్లలు లేరు. కాగా ఇటీవల అదనపు కట్నం తీసుకురావాలంటూ భర్త తనను శారీరకంగా, మానసికంగా వేధింపులకు గురిచేస్తున్నాడని హర్షిత పోలీసులను ఆశ్రయించింది. భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): పట్టణంలోని శ్రీ మావుళ్లమ్మ వారి శాశ్వత నిత్యాన్నప్రసాద వితరణకు మంగళవారం భీమవరం బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ గౌరవ అధ్యక్షుడు గన్నాబత్తుల శ్రీనివాస్, వడుపు గోపి, గ్రంధి రవితేజ, యర్రంశెట్టి నాగేశ్వరావు, లీలా కృష్ణ తదితర మిత్ర బృందం 23 మంది సంయుక్తంగా రూ.3,15,000 విరాళంగా అందజేశారు. దేవస్థానం అసిస్టెంట్ కమిషనర్ బుద్ధ మహాలక్ష్మి నగేష్ దాతలకు శేషవస్త్రం, ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు మద్దిరాల మల్లికార్జునశర్మ, చైర్మన్ బొండాడ నాగ భూషణం తదితరుల ప్రసాదం, ఫొటో అందజేశారు. రు. శ్రీవారి ఆలయానికి రూ.2.32 లక్షల విరాళం కాళ్ల: మండలంలోని కాళ్లకూరులో ఉన్న స్వయంభూ శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో అభివృద్ధి పనులుకు భక్తులు విరాళాలు అందించినట్లు దేవస్థానం చైర్మన్ అడ్డాల శివరామరాజు, ఈఓ మోకా అరుణ్ కుమార్ మంగళవారం తెలిపారు. దొడ్డనపూడికి చెందిన దివంగత యిర్రింకి సీతారామయ్య–సూర్యనాగరత్నం, దివంగత కొల్లి వెంకటసుబ్బారావు–రామసుందరమ్మ దంపతుల జ్ఞాపకార్థం వారి కుమారుడు మూలస్వామి, నాగబాల త్రిపురసుందరి దంపతులు అన్నదాన భవనానికి రూ.1,16,667, మాడ వీధుల విస్తరణ కోసం స్థలం కొనుగోలుకు రూ.1,16,667 అందించినట్లు ఈఓ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా దాతలకు ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించారు.
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నేర నియంత్రణలో టెక్నాలజీ విప్లవంకై కలూరు: ఢిల్లీలోని జంతర్మంతర్ వద్ద నీట్ పేపర్ లీకేజీ అంశంపై ‘కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ’ (సీజేపీ) ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నిరసనల ముసుగులో క్రిమినల్ రికార్డులున్న సంఘ విద్రోహ శక్తులు పోలీసులపై దాడులకు పాల్పడ్డాయి. ఆందోళనకారుల ముఖాలను గుర్తించేందుకు పోలీసులు అధునాతన ఫేషియల్ రికగ్నేషన్ టెక్నాలజీ (ఎఫ్ఆర్టీ)ని వినియోగించారు. ఈ సాంకేతికత ద్వారా హత్యలు, దోపిడీలు, కిడ్నాప్లు, అత్యాచారాలు, పోక్సో కేసులు, మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా వంటి వివిధ తీవ్ర నేరాలకు సంబంధించి ఏకంగా 2,873 మంది నేరస్తులను గుర్తించడం విశేషం. నేర పరిశోధనలో టెక్నాలజీ ఎంతటి సంచలనాత్మక ఫలితాలను ఇస్తుందో చెప్పడానికి ఈ ఘటనే నిదర్శనం. ఏలూరు జిల్లాలో... ఇదే కోవలో ఏలూరు జిల్లా పోలీసులు నేరస్తులను పట్టుకోవడంలో, గుర్తించడంలో పరిశోధనల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సమర్థవంతంగా వినియోగిస్తున్నారు. ఇటీవల ఏలూరు పెద్ద రైల్వే స్టేషన్లో ‘ధార్ గ్యాంగ్’కు చెందిన ముగ్గురు సభ్యుల కదలికలను పోలీసులు గుర్తించారు. గత నెల 13న విశాఖపట్నం కంచరపాలెం పరిధిలో సంచరించిన ఈ ముఠా.. జూన్ 15న సాయంత్రం తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం రైల్వేస్టేషన్ మీదుగా ఏలూరు చేరుకున్నట్లు ఎఫ్ఆర్టీ టెక్నాలజీ ద్వారా పోలీసులు పక్కాగా గుర్తించి వారి పూర్తి వివరాలు, ఫొటోలను సేకరించారు. ఏఎన్పీఆర్ సహాయంతో పోలీసు వ్యవస్థకు ఏఐ ఆధారిత సాంకేతికత కొండంత అండగా నిలుస్తోంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సైతం రహదారులపై ఆటోమేటిక్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నేషన్ (ఏఎన్పీఆర్) కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇవి వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్లను గుర్తించి, దానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అలారం రూపంలో సమీప పోలీసులకు చేరవేస్తున్నాయి. ఇటీవల కై కలూరులో చోరీకి గురైన బైక్ను పెద్ద తిరుపతిలో పట్టుకోవడంలో ఈ ఏఎన్పీఆర్ టెక్నాలజీయే కీలక పాత్ర పోషించింది. నేరస్తుల ముఖచిత్రాలను ఎఫ్ఆర్ఎస్లో నమోదు చేయడం వల్ల దేశంలో ఎక్కడైనా వారి కదలికలను గుర్తించి సమీప పోలీసు స్టేషన్కు సమాచారం అందే వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వచ్చింది. నేటి కాలంలో గ్రామాల్లోని ఒక్కో సీసీ కెమెరా ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లతో సమానంగా అప్రమత్తంగా పనిచేస్తోంది. ధర్మా యాప్తో కేసుల పరిష్కారం ఏలూరు జిల్లా ఎస్పీ కే. ప్రతాప్ శివకిషోర్ ఆధ్వర్యంలో రూపొందించిన ధర్మా (డిజిటల్ హాలిస్టిక్ ఏఐ డ్త్రెవెన్ రెస్సాన్స్ మేనేజ్మెంట్ అసిస్టెంట్) యాప్ అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తోంది. ఈ ఏఐ ఆధారిత యాప్ ద్వారా నేరాలకు సంబంధించిన ఫొటోలు, సాక్ష్యాలు, ఛార్జ్షీట్లను ఖచ్చితంగా నిర్ధారించుకునే అవకాశం లభిస్తోంది. గత నెలలో 20 శాతం కేసుల పరిష్కారానికి ఈ యాప్ ఎంతగానో ఉపయోగపడిందని ఐజీ జీవీజీ అశోక్కుమార్ సైతం ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ‘ఆపరేషన్ ట్రేస్’ వంటి కార్యక్రమాల్లో ఆధార్తో పాటు ఇతర డేటా, ఫేషియల్ రికగ్నేషన్ను జోడించడం ద్వారా తప్పిపోయిన మహిళలు, పిల్లలను అత్యంత కచ్చితత్వంతో నేడు వెతికి పట్టుకోగలుగుతున్నారు. నేరస్తుల గుర్తింపులో నూతన సాంకేతికత ఫలితాలిస్తున్న ఫేషియల్ రికగ్నేషన్ టెక్నాలజీ గ్రామాల్లో విస్తరించిన ఏఎన్పీఆర్, సీసీ కెమెరాలు ఏలూరు జిల్లాలో ధర్మా యాప్తో కేసుల పరిష్కారం పోలీసు శాఖ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకోవడంలో ఎప్పుడూ ముందే ఉంటుంది. ఈ విషయంలో ఎస్పీ ప్రతాప్ శివకిషోర్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ కనబరుస్తున్నారు. అమరావతిలో 360 డిగ్రీల సెంట్రల్ సిస్టం అందుబాటులోకి వచ్చింది. అన్ని ప్రాంతాల సీసీ కెమెరాలను దీనికి అనుసంధానం చేయడం వల్ల నేరస్తులను పట్టుకోవడం మరింత సులభమైంది. నేరాల అదుపు కోసం ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. – వి.రవికుమార్, కై కలూరు రూరల్ సర్కిల్ సీఐ
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ట్రిపుల్ఐటీలో ఇష్టారాజ్యంగా నిర్ణయాలునూజివీడు: ప్రపంచ స్థాయి సాంకేతిక విద్యను అందించాలనే లక్ష్యంతో ఏర్పాటైన ట్రిపుల్ఐటీల్లో అధికారులు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. తాము ఆడిందే ఆట, పాడిందే పాట అన్న చందంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్న యూనివర్సిటీ అధికారులు వ్యవహరిస్తున్నారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. తమను సంప్రదించకుండా ఇష్టారాజ్యంగా వేస్తున్న డిప్యుటేషన్లపై ఫ్యాకల్టీలో తీవ్ర నిరసన వ్యక్తమవుతుంది. ఆర్జీయూకేటీ పరిధిలోని నూజివీడు, శ్రీకాకుళం, ఒంగోలు, ఇడుపులపాయ ట్రిపుల్ఐటీలుండగా మిగులు అధ్యాపకులు ఎక్కడైనా ఉంటే వారిని అవసరమైన చోటకు పంపుతారు. సాధారణంగా ఏ ప్రభుత్వ శాఖలోనైనా, పాఠశాలల్లోనైనా, కళాశాలల్లోనైనా జరిగేది ఇదే. ఇక్కడ మాత్రం అందుకు విరుద్ధంగా డిప్యుటేషన్లు వేస్తున్నారు. అక్కడ అవసరం ఉన్నప్పటికీ శ్రీకాకుళం ట్రిపుల్ఐటీలో పనిచేసే ఈసీఈ, సీఎస్ఈ బ్రాంచిలకు ముగ్గురు మహిళా ఫ్యాకల్టీని నూజివీడు ట్రిపుల్ ఐటీకి గతేడాది డిప్యుటేషన్పై నియమించారు. వీరి స్థానంలో ఎవరో ఒకరికి వర్క్లోడు ఎక్కువ వేసి పని చేయిస్తున్నారు. వీరిలో ఇద్దరు ఫ్యాకల్టీని అకడమిక్ ఇయర్ ప్రారంభంలో ఒంగోలు ట్రిపుల్ఐటీకి డిప్యుటేషన్పై పంపారు. వారిరువురు పదిరోజులు కూడా అక్కడ విధులు నిర్వహించకుండా తిరిగి నూజివీడు ట్రిపుల్ ఐటీకి వచ్చేశారు. దీని వెనుక ఉన్న మతలబు ఏమిటో నూజివీడు ట్రిపుల్ ఐటీకి అంతుబట్టడం లేదు. నలుగురు ఫ్యాకల్టీకి డిప్యుటేషన్ ఉత్తర్వులు ఈ వ్యవహారంపై ట్రిపుల్ఐటీలోని అధ్యాపకుల మధ్య చర్చ సాగుతుండగానే యూనివర్సిటీ అధికారులు ఈసీఈ చెందిన నలుగురు పురుష ఫ్యాకల్టీని ఒంగోలు ట్రిపుల్ ఐటీకి డిప్యుటేషన్పై నియమించారు. నూజివీడు ట్రిపుల్ఐటీలో ఈ నలుగురు ఫ్యాకల్టీకి సరిపడా వర్కులోడు ఉన్నప్పటికీ, మూడు వారాలుగా క్లాసులకు వెళ్లి బోధన చేస్తున్న సమయంలో ఒంగోలు ట్రిపుల్ ఐటీకి డిప్యుటేషన్పై వెళ్లాలంటూ ఉత్తర్వులు ఇవ్వడంపై స్థానిక ఫ్యాకల్టీలో విస్మయం వ్యక్తమవుతోంది. ఒంగోలు ట్రిపుల్ఐటీలో ఫ్యాకల్టీ లోటు ఉన్నప్పుడు అక్కడ నియమించిన ఇద్దరు మహిళా ఫ్యాకల్టీని 10 రోజులు గడవకుండానే తిరిగి నూజివీడుకు డిప్యుటేషన్పై ఎందుకు పంపారనే ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. దీనికి యూనివర్శిటీ అధికారులు సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత లేదా అనే వ్యాఖ్యానాలు వినిపిస్తున్నాయి. నలుగురు ఫ్యాకల్టీలో చుండ్రు ప్రవీణ్కుమార్, వెంపటి శేఖర్ను మొదటి సెమిస్టర్కు, పున్నపు సురేష్, లంకపల్లి బాబూరావులను రెండో సెమిస్టర్కు ఒంగోలు వెళ్లాల్సిందిగా ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. ఇలా అనేక నిర్ణయాలు ఇష్టారాజ్యంగా తీసుకుంటూ ఆర్జీయూకేటీ ఎప్పుడూ వివాదాల్లో ఉండేలా చూస్తున్నారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. దీనివల్ల ట్రిపుల్ఐటీల ప్రతిష్టకు భంగం కలిగే పరిస్థితులు నెలకొంటాయనే ఆందోళన ఫ్యాకల్టీలో వ్యక్తమవుతోంది. ఇప్పటికై నా ఆర్జీయూకేటీ చాన్సలర్ పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి సారించి వివాదాస్పద నిర్ణయాలకు ఫుల్స్టాప్ పెట్టాలనే అభిప్రాయం సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది.డిప్యుటేషన్లపై తీవ్ర వ్యతిరేకత
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చట్టాల రక్షణ కోసం ఐటీడీఏ ముట్టడిబుట్టాయగూడెం: ఏజెన్సీలోని ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించాలని, 1/70 చట్టాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేయాలని, జీఓ నంబర్ 3 తరహా జీఓను తీసుకువస్తామన్న ముఖ్యమంత్రి హామీని వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సీపీఐ(ఎంఎల్) న్యూడెమోక్రసీ ఆధ్వర్యంలో నాయకులు, కార్యకర్తలు సోమవారం ఐటీడీఏను ముట్టడించారు. ఈ సందర్భంగా అఖిల భారత రైతుకూలీ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు, కార్యదర్శులు పోరంట్ల శ్రీనివాస్, కారం రాఘవలు మాట్లాడుతూ.. పశ్చిమ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలోని గిరిజన చట్టాలను, హక్కులను కాలరాస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 1/70, పీసా చట్టాల అమలు విషయంలో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మీనమేషాలు లెక్కిస్తోందని విమర్శించారు. ఏజెన్సీలో విద్య, వైద్యం, అభివృద్ధిని పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. మోతుగూడెంకు చెందిన చిన్నారి రిత్విక అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రికి వస్తే సరైన వైద్యం అందక మృతిచెందిందని, దీనిపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. గిరిజన సంక్షేమ ఆశ్రమ పాఠశాలలను యూపీ పాఠశాలలుగా మార్చడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు. పులిరామన్నగూడెం, రెడ్డికోపల్లి, ఇటుకులకోట, లంకపాకల పాఠశాలలను పాత పద్ధతిలోనే కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఐటీడీఏ ఏపీఓకు వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు ఎస్. రామ్మోహన్రావు, పీఓఎల్ నాయకులు తగరం బాబూరావు, పీఓడబ్ల్యూ నాయకురాలు వెట్టి భారతి, న్యాయవాది యు.ఏసుబాబు, పీడీఎస్యూ నాయకులు బన్నే వినోద్, ఈ.భూషణం తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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విద్యుత్ షాక్తో వ్యక్తి దుర్మరణంటి.నరసాపురం: విద్యుత్ షాక్కు గురై ఓ వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మృతి చెందిన విషాద సంఘటన ఏలూరు జిల్లా టి.నరసాపురం మండలంలో సోమవారం చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. తెడ్లం పంచాయతీ శ్రీరామవరం గ్రామానికి చెందిన చవల అప్పారావు (43) సోమవారం ఉదయం తాను కౌలుకు తీసుకున్న ఆయిల్పామ్ తోటలోని మొక్కలకు నీళ్లు పెడుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో పాత బోరు నుంచి కొత్త బోరు వరకు వేసిన కేబుల్ వైరు నీళ్లు పెట్టడానికి అడ్డురావడంతో, దానిని ఒక పైపు ముక్కతో పక్కకు తప్పించేందుకు ప్రయత్నించాడు. ప్రమాదవశాత్తు ఆ కేబుల్ వైరు, ప్లాస్టిక్ ముక్క చాతీపై పడటంతో తీవ్ర విద్యుత్ షాక్కు గురై అప్పారావు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. మృతుడి భార్య ఫిర్యాదు మేరకు టి.నరసాపురం ఎస్ఐ ఎం.జయబాబు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. తణుకు అర్బన్: తణుకు మండలం తేతలి వై జంక్షన్ సమీపంలోని జాతీయ రహదారిపై సోమవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ మహిళ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. తాడేపల్లిగూడెం ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలకు చెందిన బస్సు ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు, కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పోడూరు మండలం కొమ్ముచిక్కాల గ్రామానికి చెందిన పెచ్చెట్టి సత్యవతి (55), ఆమె భర్త బాషా దంపతులు ఆదివారం తణుకు మండలం మహాలక్ష్మిచెరువులో ఉంటున్న తమ కుమార్తెను పరామర్శించేందుకు వచ్చారు. సోమవారం ఉదయం బాషా తన భార్యతో కలిసి బైక్ఫై ఏలూరులోని మిలిటరీ కార్యాలయానికి బయలుదేరారు. తేతలి వై జంక్షన్ సమీపంలో కళాశాల బస్సు ఢీకొట్టింది. సత్యవతి ఘటనా స్థలంలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బాషాకు స్వల్ప గాయాలు కావడంతో చికిత్స నిమిత్తం తణుకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న తణుకు రూరల్ ఎస్ఐ నాళం శ్రీనివాసరావు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. నూజివీడు: ఏలూరులో ఈ నెల 26న నిర్వహించిన భారత్ యోగా చాంపియన్షిప్లో ఆర్జీయూకేటీకి చెందిన నూజివీడు, ఒంగోలు, శ్రీకాకుళం ట్రిపుల్ఐటీల విద్యార్థులు సత్తా చాటారు. ఈ పోటీల్లో ప్రతిభ చూపి 9 స్వర్ణ పతకాలు, 4 రజత పతకాలు సాధించారు. విద్యార్థులు ఆర్టిస్టిక్ సోలో, ఆర్టిస్టిక్ పెయిర్, రిథమిక్ పెయిర్, ట్రెడిషనల్ యోగాసన విభాగాల్లో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచి పతకాలను కై వసం చేసుకున్నారు. ఈ పోటీల్లో డీ.దేవిశ్రీ, డి. యుగంధర్ రెండేసి స్వర్ణ పతకాలు, జి.గీతిక, కె. భావన, బి.భావన, ఎన్.చరణ్, బి.ముకేశ్, డి. దామోదర్, ఎమ్.దివాకర్ ఒక్కో స్వర్ణం సాధించారు. కె.హరిత, జి.యమున, వై.స్పందన, పి.తనూష రజత పతకాలు సాధించారు. సాధించారు. ఈ విజయంపై ఆర్జీయూకేటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆచార్య మద్దాలి లక్ష్మీనారాయణరావు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. యోగా అధ్యాపకులు చంద్రశేఖర్ను అభినందించారు. ద్వారకాతిరుమల: శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చిన ఓ భక్తుడు తన వద్ద ఉన్న రూ.లక్ష నగదును పోగొట్టుకున్న సంఘటన ద్వారకాతిరుమలలో చోటుచేసుకుంది. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో సోమవారం కేసు నమోదైంది. ఎస్సై టి. సుధీర్ కథనం ప్రకారం.. ఏలూరు జిల్లా మాదేపల్లి గ్రామానికి చెందిన గూరుగుబెల్లి రమణమూర్తి కిరాణా దుకాణం నిర్వహిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఈ నెల 25న భార్యతో కలిసి శ్రీవారి దర్శనార్థం ద్వారకాతిరుమలకు వచ్చాడు. ఇంటి వద్ద ఎవరూ లేకపోవడంతో ఇంట్లో ఉన్న రూ.లక్ష నగదును తన ప్యాంటు జేబులో పెట్టుకుని తీసుకొచ్చాడు. శ్రీవారి దర్శనం అనంతరం స్వగ్రామానికి బయలుదేరాడు. ప్యాంటు జేబులో నగదు లేదని గుర్తించి, గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు జేబులోని డబ్బును దొంగిలించినట్లు సోమవారం స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై సుధీర్ తెలిపారు.
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పిడుగుపాటుకు పశువులు మృతిబుట్టాయగూడెం: పొలంలో కట్టేసిన మూడు గిత్తలు, రెండు ఆవులపై ఆదివారం రాత్రి పిడుగుపడి ఐదు పశువులు మృతి చెందిన సంఘటన బుట్టాయగూడెం మండలం మారుమూల గ్రామమైన ఇనుమూరులో జరిగింది. బాధిత రైతు చీమల ముత్యాలరావు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఆదివారం మేతకు వెళ్లి తిరిగొచ్చిన ఐదు పశువులను గ్రామ సమీపంలోని తమకున్న ఎకరం పొలం మధ్యలో కట్టేసినట్లు తెలిపారు. అర్ధరాత్రి తీవ్రమైన ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం వచ్చిందని చెప్పారు. తెల్లవారుజామున పాలు తీసేందుకు వెళ్లి చూడగా అవన్నీ మృతిచెంది ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. ముత్యాలరావుకు చెందిన రెండు గిత్తలు, ఒక ఆవు, పాయం పాపారావుకు చెందిన పాలిచ్చే ఆవు, కారం సింగరాజుకు చెందిన రెండు గిత్తలు మృతి చెందినట్లు తెలిపారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే తెల్లం బాలరాజు మాట్లాడుతూ... పిడుగుపాటుతో మృతి చెందిన పశువుల యజమానులకు ఒక్కొక్క పశువుకు రూ.50 వేల చొప్పున పరిహారం అందించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు.
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విలేకరి ఆత్మహత్య కేసులో నిందితుల అరెస్ట్తాడేపల్లిగూడెం అర్బన్: యూట్యూబ్ చానల్ జర్నలిస్ట్ ఉర్ల బాలకృష్ణ వర్ధన్ ఆత్మహత్యకు కారణమైన నిందితులను పట్టణ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. డీఎస్పీ రవిచంద్ర బుధవారం నిర్వహించిన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ.. బాలకృష్ణ వర్ధన్ సెల్ఫీ వీడియో ఆధారంగా నిందితులు తమ్మిశెట్టి సురేష్, దేవా శివలను అరెస్టు చేశామన్నారు. గతంలో రంగా సురేష్ నిర్వహిస్తున్న యూట్యూబ్ చానల్లో వర్ధన్ రిపోర్టర్గా చేశాడన్నారు. అతనికి నెలవారీ వేతనం చెల్లించకపోగా... వేతనం ఇవ్వమని అడిగితే కులం పేరుతో దూషించినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలిందన్నారు. అంతేకాకుండా సోషల్ మీడియాలో దూషించుకోవడం వల్ల మనస్తాపం చెంది వర్ధన్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు తెలిపారు. మృతుడి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేశామని, నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరుస్తామని డీఎస్పీ చెప్పారు.
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మెట్ట కొండకు తూట్లుకొయ్యలగూడెం: రాజవరం (గంగవరం) మెట్ట కొండపై నుంచి గ్రావెల్ అక్రమ రవాణా యథేచ్ఛగా కొనసాగుతోంది. సర్వే నంబరు 207 కొండగుట్టను జేసీబీలు, టిప్పర్ లారీలు పెట్టి అక్రమంగా తరలిస్తున్నారు. సుమారు ఏడాదిన్నర కిందట డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పర్యటించి అక్రమ గ్రావెల్ తవ్వకాలను నిరోధించాలని ఆదేశించినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయిందని ప్రజలు పేర్కొంటున్నారు. భారీగా కొండను తవ్వడం పర్యావరణానికి చేటుగా మారిందని వాపోతున్నారు. అధికారులు పలుమార్లు దాడులు చేసి అక్రమ రవాణాపై చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ, అవి నామమాత్రమే.. రాత్రి వేళల్లో గ్రావెల్ తవ్వకాలు చేస్తున్నా మైనింగ్ శాఖ అధికారులు కన్నెత్తి చూడడం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు. సుమారు వెయ్యి టిప్పర్లకు పైగా గ్రావెల్ మట్టి రవాణా అయిందని, పరిసర ప్రాంతాలలోని టిప్పర్లు, జేసీబీల యజమానులే ఈ గ్రావెల్ దందాకు మూలకారణమని అంటున్నారు. గంగవరం, రాజవరం గ్రామాలు అక్రమాలకు అడ్డాగా నిలిచాయనేది వాస్తవ పరిస్థితులకు అద్దం పడుతోందన్నారు. పొట్టి మెట్ట కొండగా పిలవబడే ప్రాంతం నుంచి కేవలం రెండు సంవత్సరాల కాలంలో రూ. 10 కోట్లకు పైగా విలువైన గ్రావెల్ తవ్వకాలు జరిగాయన్నారు. వేళల్లో అక్రమ తోలకాల వల్ల అంతర్గత రోడ్లు అధ్వానంగా మారుతున్నాయని, నూతనంగా నిర్మించిన బీటీ రోడ్లు సైతం గోతులమయమయ్యాయని ప్రజలు పేర్కొంటున్నారు. గ్రావెల్ తోలకాలు ఇంత పెద్ద ఎత్తున కొనసాగుతున్నప్పటికీ సంబంధిత శాఖల అధికారులు చర్యలు తీసుకోకపోగా, తాము ఏవిధమైన చర్యలు తీసుకోలేకపోతున్నామని ఉన్నతాధికారులకు లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేస్తుండటంపై ప్రభుత్వ శాఖల పట్ల విశ్వసనీయత కోల్పోతున్నామని ప్రజలు తెలిపారు. అధికారుల చర్యలు అక్రమ తోలకాలను నిరోధించలేనప్పుడు, ప్రభుత్వ తీరును ప్రశ్నించడంతో పాటు అక్రమార్కుల దందాకు వెనుక ఉండి కొమ్ముకాస్తున్నది ఎవరని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా నామమాత్రపు చర్యలు కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం అత్యవసరమని ప్రజలు భావిస్తున్నారు. లింగపాలెం మండలంలో లింగపాలెం: లింగపాలెం మండలంలోని వివిధ చెరువుల నుంచి మట్టి, గ్రావెల్ అక్రమ తవ్వకాలు యథేచ్ఛగా సాగుతున్నాయి. మండలంలోని సుమారు 10 గ్రామ పంచాయతీల పరిధిలోని చెరువుల నుంచి ఎలాంటి ప్రభుత్వ అనుమతులు లేకుండానే జేసీబీలు, ట్రాక్టర్లు, టిప్పర్లతో భారీగా మట్టిని తరలిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పాశ్చానగరం చెరువుతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో నిత్యం అక్రమ రవాణా జరుగుతోందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. చెరువుల్లో ఇష్టారాజ్యంగా పెద్ద పెద్ద గోతులు తీస్తుండటంతో ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, ట్రాక్టర్లు బయటకు వెళ్లేందుకు చెరువు గట్లను నరికివేసి బాటలు ఏర్పాటు చేస్తుండటంతో, వర్షాలు వచ్చినప్పుడు చెరువు కట్టలు తెగిపోయే ప్రమాదం ఉందని ఆవేదన చెందుతున్నారు. అక్రమ మట్టి తవ్వకాలపై కలెక్టర్ కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినప్పటికీ, స్థానిక రెవెన్యూ, ఇరిగేషన్, మైనింగ్ శాఖల అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని ప్రజలు విమర్శిస్తున్నారు. అధికారుల తనిఖీలు లేకపోవడంతో ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి పడటమే కాకుండా పర్యావరణ సమతుల్యత దెబ్బతింటోందని, తక్షణమే ఉన్నతాధికారులు స్పందించి అక్రమ తవ్వకాలను నిలిపివేయాలని స్థానికులు, రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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జంటహత్యల కేసులో నిందితుల అరెస్టుకృత్తివెన్ను: కృష్ణా జిల్లా కృత్తివెన్ను మండలం చినగొల్లపాలెంలో జరిగిన జంట హత్యల కేసు మిస్టరీ ఎట్టకేలకు వీడింది. మామాఅల్లుళ్లను హతమార్చిన ఆరుగురు టీడీపీ కార్యకర్తలను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ కేసు వివరాలను బందరు డీఎస్పీ జి.శ్రీనివాసరావు సోమవారం వెల్లడించారు. ఆయన కథనం మేరకు.. జూన్ 27వ తేదీ రాత్రి పాతగొడవల నేపథ్యంలో చినగొల్లపాలెం ఎస్టీ కాలనీకి చెందిన మామాఅల్లుళ్లు శెట్టి సుబ్బన్న, గొలుసు అయ్యప్పను దారుణంగా హత్యచేశారు. అదే గ్రామానికి చెందిన శంకరపు శ్రీనుకు సుబ్బన్న, అయ్యప్పలతో చేపలవేట వద్ద ఘర్షణ జరిగింది. దీన్ని మనసులో పెట్టుకున్న శ్రీను అదే గ్రామానికి చెందిన జల్లా నాగరాజు, గుడివాడకు చెందిన నలుగురు స్నేహితుల సహకారంతో సుబ్బన్న, అయ్యప్పలపై కర్రలు, రాడ్డు, కత్తితో దాడిచేశారు. వారిద్దరినీ హతమర్చారు. అనంతరం మృతదేహాలను వారి ద్విచక్ర వాహనానికే కట్టి నీటిలో పడేశారు. కంకిపాడు సీఐ బి.బి.రవికుమార్, ఆర్పేట సీఐ కె.ఏసుబాబు, పెడన సీఐ నాగేంద్రప్రసాద్ మూడు బృందాలుగా ఏర్పడి దాదాపు నెలరోజుల పాటు సాంకేతిక అంశాల సాయంతో విస్తృతంగా గాలింపు చేపట్టారు. ఎట్టకేలకు హత్యచేసింది శంకరపు శ్రీను, జల్లానాగరాజు, పెదఎరుకపాడుకు చెందిన కటికల కల్యాణ్, అబ్బూరి విజయరత్నం (దాస్), యలవర్తిపాడుకు చెందిన డొక్కుమాల శ్రీకాంత్, గుడివాడ కార్మికనగర్కు చెందిన అబ్దుల్ఖాదర్జిలానీ అని గుర్తించారు. ఈ నెల 26వ తేదీ రాత్రి లక్ష్మీపురం సెంటర్లో ఉండగా వారందరినీ పెడన సీఐ నాగేంద్రప్రసాద్, కృత్తివెన్ను ఎస్ఐ పైడిబాబు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వద్ద ఒక కారు, ద్విచక్రవాహనం, ఏడు మొబైల్ఫోన్లు, హత్యకు ఉపయోగించిన కత్తి, ఇనుపరాడ్డు, కర్రను స్వా«దీనం చేసుకున్నారు. నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరిచారు. నెలరోజులపాటు ఎంతో శ్రమించి కేసును ఛేదించిన పోలీసు అధికారులు, సిబ్బందిని ఎస్పీ విద్యాసాగర్నాయుడు అభినందించారు. అధికార పార్టీ అండతోనే.. జంటహత్యల కేసులో నిందితులు అధికార తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు. చినగొల్లపాలెంకు చెందిన నిందితులు ఆ పార్టీకి అత్యంత సానుభూతి పరులు. ఈ కారణంగానే హత్య జరిగినప్పటి నుంచి స్థానికంగా ఉన్న ఆ పార్టీ నాయకులు నిందితులు శ్రీను, నాగరాజు, కటికల కల్యాణ్ను రక్షించేందుకు అనేక యత్నాలు చేశారని ప్రచారం జరుగుతోంది. శ్రీనుతో పాటు నాగరాజును అనుమానించిన పోలీసులు కొద్ది రోజుల క్రితం విచారణ పేరుతో తీసుకెళ్లారు. అయితే టీడీపీ నేతల ఒత్తిళ్లతో అనంతరం వారిని వదిలేశారని సమాచారం. చివరికి అసలు నిందితులు వారే కావడంతో అరెస్టు చేయక తప్పలేదని తెలుస్తోంది.
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పెనుగొండలో వేద పాఠశాలపెనుగొండ : అఖిల భారత శ్రీవాసవీ పెనుగొండ టెంపుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో వాసవీ శాంతి థాంలో త్వరలోనే వేద పాఠశాల నిర్వహించనున్నట్టు ట్రస్ట్ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ పీఎన్ గోవిందరాజులు తెలిపారు. సోమవారం వాసవీ శాంతి థాంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ వేద పాఠశాలలో పూర్తిస్థాయిలో వేదాభ్యాసం చేయిస్తామని, ఆలయాల్లో అర్చకులుగా ఉపాధి కల్పించేందుకు కృషిచేస్తామన్నారు. 102 రుషీ గోత్ర మందిరాన్ని సువర్ణ మందిరంగా తీర్చిదిద్దుతున్నట్టు చెప్పారు. ముందుగా గ్రీన్ టెంపుల్ చేయడమే లక్ష్యంగా అర్కిటెక్లు కృషి చేస్తున్నారన్నారు. ఆధ్యాత్మిక శోభ విరాజిల్లేలా సుందరీకరణ పనులు ప్రారంభించామన్నారు. పాలకొల్లు సెంట్రల్: పంచారామక్షేత్రం పాలకొల్లు క్షీరారామలింగేశ్వరస్వామి ఆలయంలో లోక కల్యాణార్థం వరుణ జ్వలాభిషేకం చేయనున్నట్టు ఆలయ ఈఓ ముచ్చర్ల శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. వచ్చేనెల 9న ఉదయం 9 గంటల నుంచి 108 కలశాలతో జ్వలాభిషేకం నిర్వహిస్తామన్నారు. 10న ఉదయం 6 గంటల నుంచి 16 మంది రుత్వికులతో అభిషేకాలు, వరుణ జ్వాలాభిషేక మంత్ర పుష్పం నిర్వహిస్తామన్నారు. భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): జిల్లాలో కాలువల ద్వారా శివారు ప్రాంతాల్లో పొలాలకు సాగునీరందించాలని కలెక్టర్ సీహెచ్ నాగరాణి తెలిపారు. సోమవారం క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి నీటిపారుదల శాఖ, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, నీటి సంఘాల ప్రతినిధులతో వీడి యో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆమె సమీక్షించారు. పో డూరు మండలం వద్దిపర్రు, గుమ్ములూరు, పె నుమదం, కవిటం గ్రామాల్లో సుమారు 760 ఎకరాలకు, యలమంచిలి మండలంలోని య లమంచిలి, మేడపాడు గ్రామాల్లో 150 ఎకరాలకు సాగునీరందక రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారన్నారు. జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారి జడ్.వెంకటేశ్వరరావు, ఏఈ,డీఈలు పాల్గొన్నారు. ఆకివీడు : కోవిడ్ వ్యాప్తి చెందకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా జిల్లాలోని అన్ని ప్ర భుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఐసోలేషన్ వార్డులు ఏర్పాటుచేసినట్టు జిల్లా కో–ఆర్డినేటర్ గాతల సు భాష్ తెలిపారు. స్థానిక సీహెచ్సీలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటుచేసిన ఐదు పడకలను సోమవారం ఆయన పరిశీలించారు. పడకల వద్ద ఆక్సిజన్, ఇతర అవసరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు. ఆర్టీపీసీఆర్ పరీక్షల్ని ఏలూరు మెడికల్ కాలేజీ, సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజీలో పరీక్షలు చే యిస్తామన్నారు. ప్రస్తుతం జిల్లాలోని అత్తిలి మండలం ఆరవల్లిలో ఓ గర్భిణికి కోవిడ్ పాజిటివ్ రాగా రాజమండ్రి ప్రభుత్వాస్పత్రిలో చేర్పి ంచామన్నారు. ఇంటింటికీ ఫీవర్ సర్వే చేయిస్తున్నామన్నారు. జ్వరం, జలుబు ఎక్కువ రోజులున్నా, ఆక్సిజన్ అందక ఊపిరి ఆడని పరిస్థితి ఉంటే ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో సంప్రదించాలని కోరారు. స్థానిక వైద్యుడు సమీర్ ఉన్నారు. పాలకొల్లు సెంట్రల్: రాష్ట్ర అటవీశాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన జాతీయ స్థాయి చిత్రలేఖనం పోటీల్లో అరట్లకట్ట జెడ్పీ హైస్కూల్ విద్యార్థిని కడియం హెప్సిబా ప్రతిభ కనబర్చిందని హెచ్ఎం పీఎన్వీ సత్యనారాయణ తెలిపారు. సో మవారం హైస్కూల్లో ఆమెను అభినందించా రు. కాకినాడ సమీపంలో కోరంగి అభయార ణ్యంలో ఈనెల 26న జరిగిన చిత్రలేఖనం పోటీల్లో జిల్లా నుంచి హెప్సిబా ప్రతిభ చాటి ప్రశంసా పత్రం అందుకుందన్నారు. ఎంఈఓ గుమ్మళ్ల వీరాస్వామి, శర్మ, కె.సూర్యవాణి, కె.నారాయణరావు అభినందించారు.
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మావుళ్లమ్మకు మరో 23 కిలోల స్వర్ణాభరణాలుభీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): విజయదశమికి భీమ వరం మావుళ్లమ్మవారికి సుమారు రూ.35 కోట్ల విలువైన 23 కిలోల బంగారంతో ఆభరణాలు తయారు చేయించనున్నామని రాష్ట్ర పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ చైర్మన్, ఎమ్మెల్యే పులపర్తి రామాంజనేయులు (అంజిబాబు) తెలిపారు. అమ్మవారికి ఇప్పటివరకు భక్తులు సమర్పించిన 23 కిలోల బంగారాన్ని సోమవారం దేవదాయశాఖ అధికారులు, దేవస్థానం సభ్యుల సమక్షంలో ఆయన స్వర్ణ వస్త్ర నిధికి అందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ త్వరలోనే అమ్మవారికి 100 కిలోల బంగారంతో సంపూర్ణ స్వర్ణ వస్త్రాన్ని తయారు చేయిస్తామని, సుమారు రూ.150 కోట్ల విలువైన బంగారంతో స్వర్ణ వస్త్రాన్ని పూర్తి చేస్తామని, గ్రామ దేవతల ఆలయాల్లో స్వర్ణ వస్త్రం గొప్ప చరిత్ర అని అన్నారు. ఇప్పటివరకు సుమారు 50 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు అమ్మవారికి ఉన్నాయని, ప్రస్తుతం 23 కేజీల బంగారంతో పలు రకాల ఆభరణాలు తయారు చేయిస్తున్నామని, మరో 27 నుంచి 30 కేజీల బంగారం కావాల్సి ఉందన్నారు. దేవదాయ శాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్ డీఎల్వీ రమేష్బాబు, జేఈఓ పల్లంరాజు, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ హరి సూర్యప్రకాష్, ఆలయ ఈఓ బుద్ధ మహాలక్ష్మి నగేష్ మాట్లాడుతూ ఇప్పటివరకు అమ్మవారికి 3 వేల మంది భక్తులు పలు రూపాల్లో బంగారం విరాళంగా అందించారు. మొత్తంగా 23 కేజీల 139 గ్రాముల బంగారం సమర్పించారన్నారు. ఆల య చైర్మన్, పాలకవర్గ సభ్యులు, ఆలయ ఈఓలు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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లేఖర్లకు కూటమి అన్యాయంభీమవరం: ప్రజావ్యతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు చీపుర్లుతో పూర్తిగా తుడిచిపెట్టే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయని వైఎస్సార్సీపీ భీమవరం నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త చినమిల్లి వెంకటరాయుడు అన్నారు. పీపీపీ విధానాన్ని నిరసిస్తూ దస్తావేజు లేఖర్లు భీమవరంలో చేపట్టిన ఆందోళనలో భాగంగా సోమవారం పట్టణంలో రోడ్లను చీపుర్లుతో తుడిచి వినూత్ననంగా నిరసన చేపట్టారు. దస్తావేజు లేఖర్లకు మద్దతుగా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు చినమిల్లి, గాదిరాజు రామరాజు, చిగురుపాటి సందీప్, గంటా రాహుల్, గంటా మురళీ రోడ్లును శుభ్రం చేశారు. ఈ సందర్భంగా వెంకటరాయుడు మాట్లాడుతూ టీ డీపీ, జనసేన, బీజేపీ కూటమి ఎన్నికల్లో అనేక హామీలిచ్చి ఓట్లు వేయించుకుని ప్రజలను మో సం చేశాయన్నారు. తాజాగా దస్తావేజు లేఖర్ల వ్యవస్థకు మంగళం పాడేలా నిర్ణయాలు తీసు కోవడంతో లేఖర్లు పలు రూపాల్లో ఆందోళనలు చేస్తున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేద న్నారు. లేఖర్ల ఆందోళనకు ఎమ్మెల్సీ బొర్రా గో పీమూర్తి మద్దతునిచ్చారు. లేఖర్ల సంఘం జిల్లా జనరల్ సెక్రటరీ తాళ్లూరి మధు, భీమవరం సంఘ అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు.
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నాడి పట్టే నాథుడేడి?మంగళవారం శ్రీ 28 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026భీమవరం ఏరియా ఆస్రత్రి భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): పశ్చిమగోదావరి జిల్లా లోని ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో వైద్యుల కొరత తీవ్రంగా ఉండటంతో పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు పూర్తిస్థాయిలో వైద్య సేవలు అందడం లేదు. స్థానిక జిల్లా, ఏరియా ఆస్పత్రుల్లో అన్నిరకాల స్పెషలిస్ట్ వై ద్యులను అందుబాటులో ఉంచాల్సి ఉండగా, ప్ర భుత్వ నిర్లక్ష్యం కారణంగా పరిస్థితులు రోజురోజు కూ దిగజారుతున్నాయి. అత్యవసర, మెరుగైన వై ద్యం కోసం ప్రజలు ప్రైవేటు ఆస్పత్రులను ఆశ్రయించి, అప్పులపాలవుతున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో సాధారణ జ్వరాలు, ప్రసవాలు తప్ప ఇతర వ్యాధులకు సరైన చికిత్స అందడం లేదనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. 8 ఆసుపత్రులు.. 21 మంది వైద్యుల ఖాళీలు ● జిల్లాలో ఒక జిల్లా ఆసుపత్రి, 4 ఏరియా ఆసుపత్రులు, 3 సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు కలిపి మొత్తం 8 ప్రధాన ప్రభుత్వాస్పత్రులు ఉన్నాయి. వీటిలో మొత్తం 21 మంది వైద్యుల కొరత ఉంది. ● సాధారణ ఎంబీబీఎస్ వైద్యుల నుంచి జనరల్ సర్జన్లు, అనస్థీషియా (మత్తు) నిపుణులు, గైనకాలజిస్టుల వరకు అనేక పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ● ఆస్పత్రుల్లో పనిచేసే వైద్యులు పైచదువుల కోసమో లేదా సొంత ఆస్పత్రుల ఏర్పాటు కోసమో వెళ్లిపోతుంటే, వారి స్థానంలో కొత్తవారిని నియమించడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైంది. ● ఆరోగ్యశ్రీ కింద చికిత్స పొందుదామన్నా.. స్థానికంగా అన్ని రకాల వైద్య సేవలు అందించే మల్టీస్పెషాలిటీ నెట్వర్క్ ఆస్పత్రులు లేవు. దీంతో ఒక్కో చికిత్స కోసం వేర్వేరు పట్టణాలకు తి రగాల్సి వస్తోందని రోగులు వాపోతున్నారు. అందుబాటులో లేని స్కానింగ్ సేవలు జిల్లాలోని ఏ ప్రభుత్వాసుపత్రిలోనూ ఎంఆర్ఐ, సీటీ స్కాన్ వంటి ఆధునిక, ఖరీదైన పరికరాలు అందుబాటులో లేవు. దీంతో పేదలు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రోగులకు స్కానింగ్ అవసరమైతే, ప్రైవేటు ల్యాబ్లను ఆశ్రయించి రూ.3,000 నుంచి రూ.6,000 వర కు సొంతంగా ఖర్చు చేసుకోవాల్సి వస్తోంది. ప్రభు త్వం సకాలంలో స్పందించి ఖాళీగా ఉన్న స్పెషలిస్ట్ పోస్టులను భర్తీ చేయడంతో పాటు, ఆసుపత్రుల్లో ఆధునిక వైద్య పరికరాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని జిల్లా ప్రజలు కోరుతున్నారు. పీజీఆర్ఎస్లో అర్జీలు స్వీకరిస్తున్న కలెక్టర్ నాగరాణి ఆస్పత్రి వైద్యుల కొరత తణుకు జిల్లా ఆస్పత్రి జనరల్ ఎంబీబీఎస్ 2, మత్తు డాక్టర్ 1, రేడియాలజిస్ట్ 1, డెర్మటాలజిస్ట్ 1, జనరల్ మెడిసన్ 1, పీఎం 1 (మొత్తం 7) భీమవరం ఏరియా ఆస్పత్రి జనరల్ ఎంబీబీఎస్ 1, జనరల్ మెడిసన్ 2 (మొత్తం 3) తాడేపల్లిగూడెం ఏరియా ఆస్పత్రి జనరల్ ఎంబీబీఎస్ 1, పిడియాట్రిక్స్ 1, రేడియాలజిస్ట్ 1 (మొత్తం 3) నరసాపురం ఏరియా ఆస్పత్రి జనరల్ ఎంబీబీఎస్ 1, గైనకాలజిస్ట్ 1 (మొత్తం 2) ఆచంట సీహెచ్సీ జనరల్ సర్జరీ 1, జనరల్ మెడిసన్ 1, డెంటిస్ట్ 1 మత్తు డాక్టర్ 1 (మొత్తం 4) పెనుగొండ సీహెచ్సీ గైనకాలజిస్ట్ 1 ఆకివీడు సీహెచ్సీ జనరల్ సర్జరీ 1 వైద్యం.. పూజ్యం ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో వైద్యుల కొరత పూర్తిస్థాయిలో అందని సేవలు జనరల్ మెడిసిన్, గైనకాలజిస్టులు లేరు ఎంఆర్ఐ, సిటీ స్కానింగ్లు లేవు అత్యవసర వైద్యానికి ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులే దిక్కు పట్టించుకోని కూటమి ప్రభుత్వం
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బాధితులపై అలసత్వం వద్దుభీమవరం : పోలీస్స్టేషన్లకు వచ్చే సామాన్యుల స మస్యల పరిష్కారంపై అలసత్వం వద్దని, బాధితులకు త్వరితగతిన న్యాయం జరిగేలా చూడాలని ఎస్పీ అద్నాన్ నయీం అస్మి ఆదేశించారు. సోమవారం జిల్లా పోలీసు ప్రధాన కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికలో బాధితుల నుంచి ఎస్పీ అర్జీలు స్వీకరించారు. అనంతరం ఆయా స్టేషన్ల అధికారులతో ఎస్పీ మాట్లాడారు. అర్జీలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి నిర్ణీత గడువులోపు పరిష్కరించాలని సూచించారు. జిల్లా అదనపు ఎస్పీ డి.విశ్వనాథ్, జిల్లా స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్పెక్టర్ కేవీవీఎన్ సత్యనారాయణ పాల్గొన్నారు. పక్షుల వేటను అరికట్టాలి జిల్లాలోని ఆక్వా చెరువుల వద్ద నాటు తుపాకీలతో పక్షులను సంహరిస్తున్నారని వారి వద్ద నున్న నాటు తుపాకులను స్వాధీనం చేసుకోవాలని బ హుజన కులాల రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చింతపల్లి గురుప్రసాద్, ఏకలవ్య గిరిజన సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సాలా అశోక్ ఎస్పీ కార్యాలయంలో పీజీఆర్ఎస్లో వినతిపత్రం అందజేశారు. అనంతరం వారు విలేకరులతో మాట్లాడుతూ జిల్లాలో కొందరు ఆక్వా రైతులు ఇతర ప్రాంతాలకు చెందిన వేటగాళ్లను తీసుకువచ్చి లైసెన్స్ లేకుండా నాటు తుపాకులు వినియోగిస్తూ దేశీయ, విదేశీ వలస పక్షులతో పాటు వివిధ రకాల పక్షులను వేటాడుతున్నారన్నారు. పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
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ఇంజినీరింగ్లో 84,800 సీట్లకు అనుమతి● జేఎన్టీయూకే పరిధిలో సీట్లు ఖరారు ● మొత్తం 103 కళాశాలలకు గుర్తింపు ● 31 వరకు కళాశాల, కోర్సు ఎంపికకు వెబ్ ఆప్షన్లు బాలాజీ చెరువు (కాకినాడ సిటీ): ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో జేఎన్టీయూ కాకినాడ పరిధిలో అనుబంధంగా ఉన్న 103 కళాశాలల్లో ఇంజినీరింగ్ అడ్మిషన్ల నిమిత్తం 84,800 సీట్లు భర్తీకి అనుమతిచ్చారు. అలాగే, జేఎన్టీయూకేలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో ఈ ఏడాది నుంచి మరిన్ని సీట్ల పెంపునకు కూడా అనుమతి వచ్చింది. సీఎస్ఈ, మెకానికల్, ఈసీఈ, ఈఈఈ, సివిల్ వంటి విభాగాల్లో ఇప్పటివరకు ఒక్కో విభాగానికి ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటాతో కలిపి 55 సీట్లు మాత్రమే ఉండేవి. ఆలిండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి కొత్తగా వచ్చిన అనుమతితో ఒక్కో సెక్షన్కు 60, ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటా కింద ఆరు సీట్లు కలిపి మొత్తం 66 చొప్పున అన్ని విభాగాల్లో రెండు సెక్షన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీంతో ఒక్కో కోర్సుకు రెండు సెక్షన్లు ఉంటాయి. ఉన్నత విద్యా మండలికి నివేదిక రాష్ట్రంలోని అన్ని వర్సిటీల నుంచి సీట్ల సంఖ్య నివేదికను ఉన్నత విద్యామండలికి నివేదిస్తేనే అక్కడి నుంచి ఆన్లైన్లో కళాశాలల వివరాలు విద్యార్థులకు కనబడతాయి. రాష్ట్రంలో అత్యధిక కళాశాలలకు అనుబంధంతో పాటు సాంకేతిక వర్సిటీలో కీలకంగా ఉన్న జేఎన్టీయూకే ఈ ప్రక్రియ పూర్తిచేసి ఉన్నత విద్యా మండలికి నివేదిక పంపించింది. ఇక ఈ నెల 21 నుంచి వెబ్ కౌన్సెలింగ్ ప్రారంభం కాగా.. కళాశాల, కోర్సు ఎంపికకు కీలకమైన వెబ్ ఆప్షన్లకు ఈనెల 31 వరకు అవకాశముంది.
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ఉండిలో వైఎస్సార్సీపీ జెండా ఎగరేద్దాంవైఎస్సార్సీపీ ఉండి సమన్వయకర్త యోగేంద్రకుమార్ ఆకివీడు: నాయకులు, కార్యకర్తలు సమన్వయంతో కలిసి పనిచేసి వైఎస్సార్సీపీ జెండాను ఉండి నియోజకవర్గంలో ఎగురవేద్దామని నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త మంతెన యోగేంద్రకుమార్ (బాబు) పిలుపునిచ్చారు. స్థానిక నగర పంచాయతీలో ఆదివారం ఆయన విస్తతంగా పర్యటించారు. గ్రామ దేవత పెద్దింటి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు, అభయాంజనేయస్వామి దీవెనలు పొందారు. అనంతరం ఏఎంసీ మాజీ చైర్మన్ మోటుపల్లి గంగాధరరావు నివాసానికి వెళ్లి తనకు సహకరించాలని కోరారు. అలాగే ముస్లిం నాయకుడు ఎండీ మదీనీ, ఏఎంసీ మాజీ చైర్మన్ ఎండీ మస్తాన్వలీ, వానపల్లి బాబూరావు, నగర పంచాయతీ చైర్పర్సన్ జామి హైమావతి, శ్రీనివాస్, ప్రముఖ వైద్యుడు ఎండీ బిలాల్, పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు నంద్యాల సీతారామయ్యలను కలిసి సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. నగర పంచాయతీ వైస్చైర్మన్ పుప్పాల పండు, ఏఎంసీ మాజీ చైర్మన్ ఎస్కే రసూల్బీబీ హుస్సేన్, పార్టీ మండల మాజీ అధ్యక్షుడు కేశిరెడ్డి మురళీతో మాట్లాడి సహకరించాలని కోరారు. ఈ సందర్భంగా యోగేంద్రకుమార్ మాట్లాడుతూ ఆకివీడులో వైఎస్సార్సీపీ బలాన్ని మరింత పటిష్టం చేసేందుకు అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు. తనకు పూర్తి సహకారం అందజేస్తానన్న వారందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. నగర పంచాయతీ చైర్పర్సన్ జామి హైమావతి, విప్ పడాల శ్రీనివాసరెడ్డి, కౌన్సిలర్లు నిమ్మల నాగు, ఎండీ జక్కీ, ఐటీ వింగ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు పడాల కిషోర్రెడ్డి, మెప్మా మాజీ అధ్యక్షురాలు మోరా జ్యోతిరెడ్డి, శ్రీనివాసరెడ్డి, గుర్రం హరనాథ్ తదితరులు ఉన్నారు.
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అమర జవాన్ల త్యాగం స్ఫూర్తిదాయకంభీమవరం: కార్గిల్ అమరవీరుల త్యాగాల సువర్ణాక్షరాలతో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతాయని కేంద్ర ఉక్కు, భారీ పరిశ్రమలశాఖ సహాయ మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ అన్నారు. కార్గిల్ విజయ్ దివస్ సందర్భంగా భీ మవరంలో జిల్లా యువమోర్చా ఆధ్వర్యంలో వీర జవాన్లకు ఘన నివాళులర్పించారు. మాజీ సైనికులను మంత్రి సత్కరించారు. అనంతరం పట్టణంలో భారీ కాగడాల ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి శ్రీనివాసవర్మ మాట్లాడుతూ దేశ సరిహద్దులను కాపాడేందుకు తమ ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా పోరాడిన అమరవీరుల త్యాగాలు స్ఫూర్తిదాయకమన్నారు. అమర జవాన్ల స్ఫూర్తితో యువత నవభారత నిర్మాణానికి పునరంకితం కావాలని కోరారు. బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు అయినంపూడి శ్రీదేవి, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కలిదిండి వినోద్ వర్మ, బీజేవైఎం జిల్లా అధ్యక్షుడు గోపాల్ పాల్గొన్నారు.
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వెలవెలబోతున్న మత్స్య శిక్షణా కేంద్రం● ఏకై క కేంద్రాన్ని పట్టించుకోని అధికారులు ● ప్రశ్నార్థకంగా విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఉంగుటూరు: రాష్ట్రంలోనే ఏకై క మత్స్య శిక్షణా కేంద్రమైన బాదంపూడి మత్స్య శిక్షణా సంస్థ విద్యార్థులు లేక వెలవెలబోతోంది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ, రాయలసీమ, కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాల నుంచి భారీగా అభ్యర్థులు తరలివచ్చి ఇక్కడ శిక్షణ పొందేవారు. ఇక్కడ అందించే మూడు నెలల సర్టిఫికేట్ కోర్సు పూర్తి చేసిన వారు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుని, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లో విస్తృతంగా ఉద్యోగాలు సాధించారు. శిక్షణ ఇలా చేపల విత్తన (నారు) ఉత్పత్తి, చేపల రక్షణ, వ్యాధుల నివారణ చర్యలు, చెరువుల నిర్వహణ వంటి కీలకమైన అంశాలపై ఇక్కడ సమగ్ర శిక్షణ ఇస్తారు. గతంలో స్టైఫండ్తో 20 మంది, నాన్–స్టైఫండ్తో 20 మంది చొప్పున అభ్యర్థులకు హాస్టల్ వసతి కల్పిస్తూ శిక్షణనిచ్చేవారు. అయితే రాష్ట్ర విభజన తర్వాత నిర్వహణ లోపాలు, పర్యవేక్షణ కరవవ్వడం వల్ల ఈ కేంద్రం ప్రాధాన్యం క్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చింది. దానికితోడు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న స్టైఫండ్ను కూడా రద్దు చేయడంతో చేరే విద్యార్థుల సంఖ్య గణనీయంగా పడిపోయింది. ఈ ఏడాది కేవలం 12 మంది మాత్రమే చేరారు. తరగతులు క్రమబద్ధంగా జరగకపోవడం, బోధకులు తరచూ సెలవులు పెట్టడం వల్ల ఈ 12 మంది కూడా సరిగా రావడం లేదు. ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ కేంద్రం భవిష్యత్తు ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా మారినా ఉన్నతాధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపణలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మత్స్య శిక్షణా కేంద్రం నిబంధనల ప్రకారమే నడుస్తోంది. ప్రస్తుతం 12 మంది విద్యార్థులు శిక్షణ పొందుతుండగా తరగతులు క్రమం తప్పకుండా జరుగుతున్నాయి. ఇన్స్టిట్యూట్ సరిగా తెరవడం లేదనే వార్తల్లో నిజం లేదు. విద్యార్థులు ప్రాక్టికల్స్ కోసం బయటకు వెళ్లినప్పుడు కేంద్రం ఖాళీగా కనిపిస్తుంది తప్ప, నిర్వహణలో ఎలాంటి లోపాలు లేవు. – భార్గవి, నిర్వహణ అధికారి
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కళారూపాలు కనుమరుగు● దయనీయ స్థితిలో కళాకారులు ● సంచార జాతులకు ప్రోత్సాహం కరువు పాలకోడేరు: సంస్కృతి అంటే ఆలయాలు, పండుగలతో పాటు కళారూపాలు కూడా. తెలుగు నేలకు ప్రాణం పోసిన జానపద కళలు ఆధునికత దెబ్బకు ఒక్కొక్కటిగా కనుమరుగవుతున్నాయి. ఫలితంగా మన గుర్తింపు, సాంస్కృతిక వారసత్వం ప్రమాదంలో పడుతున్నాయి. కాలగర్భంలో కలుస్తున్న ‘బుడబుక్కల’ కళ ఒకప్పుడు తెల్లవారుజామునే ఊరూరా డమరుకం మోగిస్తూ, శ్రీఅంబ పలుకు జగదంబ పలుకుశ్రీ అంటూ ప్రజలను మేల్కొలిపే శ్రీబుడబుక్కలశ్రీ వారు గ్రామీణ జీవనంలో అంతర్భాగంగా ఉండేవారు. రంగురంగుల దుస్తులతో శుభాశుభాలు చెప్తూ, జానపద గేయాల ద్వారా వినోదాన్ని, ఆధ్యాత్మిక సందేశాలను అందించేవారు. తోలుబొమ్మలాట, బుర్రకథ వంటి కళలతో పాటు ఈ రూపం కూడా పురాణ గాథలను, ఆచారాలను తరువాతి తరాలకు అందించేది. ఆధునికత ప్రభావం.. కళాకారుల దయనీయ స్థితి టీవీలు, స్మార్ట్ఫోన్లు, సోషల్ మీడియా వంటి ఆధునిక వినోద మాధ్యమాల విస్తరణతో సంప్రదాయ కళలకు ఆదరణ కరువైంది. జీవనోపాధి లేక, కొత్త తరం కూడా ఈ రంగం వైపు రాకపోవడంతో ఈ కళ అంతరించిపోయే దశకు చేరింది. ప్రస్తుతం ఈ కళాకారులు స్థిర నివాసం లేక గుడారాల్లో నివసిస్తూ చిత్తు కాగితాలు ఏరుకోవడం, పూసల దండలు అమ్మడం లేదా యాచక వృత్తి ద్వారా పొట్టపోసుకుంటున్నారు. కాగితాలపై శ్రీబీసీ–ఏశ్రీ జాబితాలో ఉన్నప్పటికీ, దారిద్య్రరేఖకు దిగువన అత్యంత దయనీయ జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. వీరు తమను శ్రీఎస్టీశ్రీ జాబితాలో చేర్చాలని లేదా కనీసం అంత్యోదయ అన్నయోజన (రేషన్) కార్డులు మంజూరు చేసి ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. సంరక్షణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ● ఈ పురాతన సంప్రదాయాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రభుత్వాలు, సాంస్కృతిక సంస్థలు తక్షణమే స్పందించాలి. ● వృద్ధులకు, కళాకారులకు క్రమం తప్పకుండా పింఛన్లు, ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు అందించాలి. ● కొత్త తరానికి ఈ కళలను నేర్పించేందుకు ప్రత్యేక శిక్షణా శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయాలి. ● పాఠశాల పాఠ్యంశాల్లో, సాంస్కృతిక ఉత్సవాల్లో జానపద కళలకు ప్రాధాన్యమిచ్చి యువతలో అవగాహన పెంచాలి. ● జానపద కళలను కాపాడుకోవడం అంటే మన అస్తిత్వాన్ని, మూలాలను కాపాడుకోవడమే.బుడబుక్కలు, దొమ్మరి, తోలు బొమ్మలాట వారు సంచార, అర్ధ సంచార, విముక్తి జాతులుగా పిలవబడుతున్నారు. వీరికి తరతరాలుగా అక్షర జ్ఞానం లేకపోయినా, భారత, భాగవత, రామాయణాలను ప్రజల్లో ప్రచారం చేస్తున్నారు. వీరిని గుర్తించి ప్రోత్సహించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలదే. అలాగే ఇల్లు, ఆహారం వంటి వసతులు కల్పించాలి. స్వాతంత్య్రం వచ్చి ఇన్నేళ్లయినా వీరంతా అన్ని రంగాల్లో దూరంగానే ఉన్నారు. – చింతపల్లి గురుప్రసాద్, సంచార జాతుల రాష్ట్ర గౌరవ అధ్యక్షుడు సంచార జాతుల్లో ఉన్న కళాకారులను గుర్తించి, ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించాలి. కార్పొరేట్ కబంధ హస్తాల్లో చిక్కుకున్న సాంస్కృతిక రంగానికి, సంచార జాతుల కళాకారులకు ప్రవేశం కల్పించి అసలైన కళారూపాలను ప్రజలకు అందించాలి. ఎన్నికల ముందు ఈ కళాకారులకు గుర్తింపు కార్డులు ఇస్తామని కూటమి ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చి రెండేళ్లయినా ఇంతవరకు ఆచరణకు నోచుకోలేదు. – పెండ్ర వీరన్న, ఎంబీసీ కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్మన్, సంచార జాతుల వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు
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అథ్లెటిక్స్ సెలెక్షన్స్తాడేపల్లిగూడెం (టీఓసీ) : భారతీయ విద్యాభవన్స్లో 38వ ఏపీ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ జూనియర్ అథ్లెటిక్ చాంపియన్షిప్ 2026 ఎంపిక పోటీ లు జరిగాయి. వీరంపాలెం హైస్కూల్కు చెందిన కె.భువనేశ్వరి అండర్–16 షాట్పుట్ విభాగంలో, ఎం.హేమశ్రీ అండర్–14లో ట్రయాతలాన్ విభాగంలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచారు. వీరు తిరుపతిలో జరిగే రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు ఎంపికయ్యారు. పాఠశాల హెచ్ఎం బి.సుకుమార్, పీఈటీ బి.ఉమామహేశ్వరి, ఉపాధ్యాయులు వీరిని అభినందించారు. భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): ప్రజాసమస్యల పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్ఎస్)ను సోమవారం భీమవరం కలెక్టరేట్తో పాటు డివిజన్, మండల కేంద్రాల్లో నిర్వహించనున్నట్టు కలెక్టర్ సీహెచ్ నాగరాణి తెలిపారు. అలాగే రెవెన్యూ సమస్యల పరిష్కారానికి రెవెన్యూ క్లినిక్ కూడా నిర్వహిస్తామన్నారు. ప్రజలు నేరుగా వెబ్సైట్, టోల్ఫ్రీ 1100 ద్వారా కూడా అర్జీలు సమర్పించవచ్చని సూచించారు. తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడేవారిని కేంద్రాలకు తీసుకురాకుండా, వారి ప్రతినిధుల ద్వారా అర్జీలు అందజేయవచ్చని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. ద్వారకాతిరుమల : సెలవు దినం కావడంతో ఆదివారం ద్వారకాతిరుమల చినవెంకన్న క్షేత్రానికి భక్తులు పోటెత్తారు. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వేలాదిగా తరలివచ్చిన భక్తులతో ఆలయ పరిసరాలు కిటకిటలాడాయి. దర్శనం క్యూలైన్లు, ప్రసాదం, టికెట్ కౌంటర్లు, కల్యాణకట్ట, అనివెట్టి మండపాల్లో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా కనిపించింది. సాయంత్రం వరకూ రద్దీ కొనసాగింది. దెందులూరు : పెదవేగి మండలం వేగివాడలో ఓ 24 ఏళ్ల యువకుడికి కరోనా సోకింది. ఈ విషయాన్ని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు ధ్రువీకరించారు. సదరు యువకుడికి డయాలసిస్ చేయించాల్సి ఉన్నందున విజయవాడ తరలించామని వైద్యాధికారులు తెలిపా రు. కరోనా వైరస్ తీవ్రతరమైంది కాదని ఫ్లూ మాదిరిగా వచ్చి పోతుందని డీఎంహెచ్ఓ శోభ అన్నారు. ప్రజలు ఆందోళన చెందనవసరం లేదని, గర్భిణులు, బాలింతలు, వృద్ధులు, చిన్నారులు అప్రమత్తంగా ఉంటూ వైద్యపరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. దెందులూరు : ఇటలీలో పోప్ లియోను ఆది వారం దెందులూరుకు చెందిన ఆర్సీఎం ఫాదర్ పులిపాటి అనుదీప్ కలిశారు. పోప్ నుంచి దీవెనలు తీసుకున్నారు. దేశంలో శాంతి ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి కోసం ప్రార్థనలు చేయాలని కోరినట్టు ఫాదర్ అనుదీప్ తెలిపారు. తమ సోదరుడు అనుదీప్ పోప్ లియోను కలవడం అదృష్టం భా విస్తున్నట్టు వైఎస్సార్సీపీ నేత, ఎంపీటీసీ పులిపాటి ఆనంద్ అన్నారు. ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట) : ఆర్టీసీ కార్గో సర్వీసుకు సంబంధించి ఆథరైజ్డ్ పార్సిల్ బుకింగ్ ఏజెంట్లుగా నియమించడానికి అవకాశం కల్పిస్తున్నామని జిల్లా ప్రజా రవాణా అధికారి షేక్ షబ్నం ప్రకటనలో తెలిపారు. ఏలూరు పరిసర ప్రాంతాలైన వట్లూరు, సత్రంపాడు, శనివారపు పేట, ఆదివారపు పేట తూర్పువీధి, తంగెళ్లమూడి, అలాగే మండవల్లి, పెదపాడు, పెద వేగి, చాటపర్రు, అశోక్నగర్, నరసింహారావుపేట, ఫైర్స్టేషన్, మినీ బైపాస్, రామకృష్ణా పురం తదితర ప్రాంతాల్లో పార్సిల్ బుకింగ్కు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చన్నారు. మరిన్ని వివరాలకు ఆర్టీసీ కార్గో ఏటీఎంను సెల్ 73311 47263లో సంప్రదించాలని కోరారు.
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ట్రిపుల్ఐటీ విద్యార్థుల ఆహాకారంనూజివీడు: ‘ఉల్లి చేసే మేలు తల్లి కూడా చేయదు’ అంటారు. అలాంటి ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి లేని వంటగది సాధారణంగా ఎక్కడా ఉండదు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అయితే ఇవేమీ ఉపయోగించకుండా వంటలు చేస్తుండటంతో నూజివీడు ట్రిపుల్ఐటీ విద్యార్థులు రుచీపచీ లేని ఆహారాన్ని తినలేక తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. నామినేషన్ పద్ధతిలో మెస్ కేటాయింపు నూజివీడు ట్రిపుల్ఐటీలోని 8,800 మంది విద్యార్థులకు భోజన వసతి కల్పించే బాధ్యతను ఎలాంటి టెండర్లు పిలవకుండానే ఏకపక్షంగా, నామినేషన్ పద్ధతిలో హరేకృష్ణ చారిటబుల్ ఫౌండేషన్కు మూడేళ్ల కాలపరిమితితో అప్పగించారు. ప్రతి విద్యార్థికి రోజుకు రూ.110 చొప్పున చెల్లించేలా ఒప్పందం కుదుర్చుకుని, 2025 దసరా సెలవుల అనంతరం నుంచి ఈ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మెస్ నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా గతంలో ఉన్న కాంట్రాక్టర్లకు రోజుకు రూ.88 మాత్రమే చెల్లించేవారని, ఇప్పుడు ఎక్కువ మొత్తంలో ఇచ్చినా ఆహార నాణ్యతలో ఎలాంటి మార్పూ లేదని విద్యార్థులు ఆరోపిస్తున్నారు. అన్నం సరిగా ఉడకకపోవడమే కాకుండా తరచూ దుర్వాసన వస్తోందని.. దీనిపై ఫిర్యాదు చేసినా ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తిందామంటే తిండి లేదు ఉదయాన్నే ఇచ్చే అల్పాహారంలో ఒక్క ఇడ్లీ తప్ప మిగతావేవీ తినేలా ఉండటం లేదు. గారెలు, పునుగులు చేదుగా ఉండి, చల్లారితే రాతిలా గట్టిపడుతున్నాయి. అట్లు కూడా రుచిగా ఉండటం లేదు. కూరగాయలతో చేసే వంటకాలను అతిగా డీప్ ఫ్రై చే స్తుండటంతో తినలేకపోతున్నారు. ఉల్లి, వెల్లుల్లి అ సలే వాడకపోవడంతో వంటకాలకు రుచి ఉండటం లేదు. దీంతో వేరే దారి లేక విద్యార్థులు పెరుగన్నంతోనే కడుపు నింపుకుంటున్నారు. రుచీపచీ లేని భోజనం అల్పాహారం అంతంతమాత్రమే.. ఉల్లి, వెల్లుల్లి వాడకుండానే కూరలు గుడ్డు, చికెన్ అందించని వైనం ట్రిపుల్ఐటీ విద్యార్థుల ఆవేదన వేసవి సెలవుల అనంతరం జులై 1న తరగతులు ప్రారంభమై దాదాపు నెల రోజులు కావస్తున్నా ఇప్పటివరకు గుడ్డు కానీ, చికెన్ కానీ పెట్టడం లేదని విద్యార్థులు వాపోతున్నారు. గంలో వారంలో 5 రోజులు కోడిగుడ్డు, 2 రోజులు చికెన్ ఇచ్చేవారు. నూతన యాజమాన్యం వచ్చాక దానిని 4 రోజుల గుడ్డు, ఒక రోజు చికెన్కు కుదించారు. అయితే ప్రస్తుతం ఇవేమీ అందించడం లేదు. అయినా నెలాఖరున మెస్ బిల్లులు వసూలు చేసేటప్పుడు మాత్రం నాన్వెజ్తో కలిపే చార్జి చేస్తారని విద్యార్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా అధికారులు స్పందించి ఉల్లి, వెల్లుల్లితో కూడిన నాణ్యమైన, రుచికరమైన ఆహారాన్ని అందించడంతో పాటు మెనూ ప్రకారం కోడిగుడ్డు, చికెన్లను రోజూవారీగా సక్రమంగా అందించాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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ఉత్సాహంగా రాష్ట్రస్థాయి రోయింగ్ పోటీలుచింతలపూడి (జంగారెడ్డిగూడెం): ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెంలోని ఎర్రకాలువ వాటర్ స్పోర్ట్స్ సెంటర్లో రాష్ట్రస్థాయి రోయింగ్ చాంపియన్షిష్–2026 పోటీలు ఆదివారం ఉత్సాహంగా జరిగాయి. ఎస్ఆర్ఏఏపీ, శాప్, డీఎస్ఏ ఏలూరు సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో పోటీలు నిర్వహించారు. శాప్ డైరెక్టర్ జగదీశ్వరి, శాప్ డీఎస్డీఓ అజీజ్ సిరాజ్, ఎస్ఆర్ఏఏపీ అ ధ్యక్షుడు తరుణ్ కాకాని ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. బాలురు, బాలికలకు సబ్ జూనియర్, జూ నియర్, సీనియర్ విభాగాల్లో సింగిల్, డబుల్ స్కల్స్ అంశాలపై ఎంపిక పోటీలు నిర్వహించారు. ప్రధాన కోచ్ కృష్ణమూర్తి, టెక్నికల్ అఫీషియల్ విజయ్ రో వర్ పర్యవేక్షించారు. జిల్లాల ప్రతినిధులు ఉదర్ల జోషి (ఏలూరు), ఎన్.పవన్ (ఎన్టీఆర్), ఎం.తులసిరామ్ (అనకాపల్లి), పరిగి వేణుగోపాలరావు (సత్యసాయి), పి.శ్రీనివాస్ (శ్రీకాకుళం), వెంకటేష్ (పశ్చిమగోదావరి), ఎన్.దేవుడు (తూర్పుగోదావరి), సర్పంచ్ సత్యనారాయణ, సొసైటీ అధ్యక్షుడు చంటి పాల్గొన్నారు. విజేతలు వీరే.. సబ్ జూనియర్ బాలికల విభాగం : ఎం.లక్ష్మి (ఏలూరు) స్వర్ణం, జె.హైడి రోసిలిన్ (పశ్చిమగోదావరి) రజతం, ఎం.జాగృతి (నెల్లూరు) కాంస్యం. సబ్ జూనియర్ బాలుర విభాగం : ఎం.కుశాల్ (నెల్లూరు) స్వర్ణం, ఎన్.జస్వంత్ (ఏలూరు) రజతం, బి.నిర్మలా నాయక్ (పశ్చిమగోదావరి) కాంస్యం. జూనియర్ మహిళల విభాగం : కె.ప్రేమకుమారి (ఏలూరు) స్వర్ణం, జె.వాసవి (అనకాపల్లి) రజతం, ఎస్.యమున (ఎన్టీఆర్ జిల్లా) కాంస్యం. జూనియర్ బాలుర విభాగం: జి.మాధవ్ (ఎన్టీఆర్ జిల్లా) స్వర్ణం, బి.లిఖిత్ నాయక్ (శ్రీకాకుళం) రజ తం, ఐ.జగదీష్ (ఎన్టీఆర్ జిల్లా) కాంస్యం. సీనియర్ పురుషుల విభాగ ం: జి.సాయిరామ్ (ఎన్టీఆర్ జిల్లా) స్వర్ణం, బి.సంతోష్ (ఏలూరు) రజతం, ఎన్.దేవరాజ్ (అనకాపల్లి) కాంస్య పతకాలు సాధించారు.
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కళ తప్పిన ఖరీఫ్● జాడ లేని వానలు ● ఎండిపోతున్న నారుమడులు ● అడుగంటిన చెరువులు లింగపాలెం: జూలై మాసం ముగుస్తున్నా వరుణుడి జాడ లేకపోవడంతో ఖరీఫ్ సాగు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. దీంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మెట్ట ప్రాంతంలో వ్యవసాయానికి, తాగునీటికి వర్షపాతమే ప్రధాన ఆధారం. ఏటా ఈ సమయంలో వ్యవసాయ పనులు ముమ్మరంగా సాగేవి. అయితే ఈ ఏడాది వర్షాభావం వల్ల పనులు లేక కూలీల కుటుంబ పోషణ కష్టంగా మారింది. కరువు మేఘాలు.. ఎండమావులుగా చెరువులు జూన్లో కురిసిన కొద్దిపాటి వర్షాలకు రైతులు దు క్కులు దున్ని, నాట్లు వేసేందుకు వరి నారుమడులు పోశారు. అయితే జూలైలో పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ఈ నెలలో సాధారణంగా 140 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదు కావాల్సి ఉండగా, కేవలం 5 మి.మీ. మాత్రమే నమోదైంది. ప్రస్తుతం ఎల్నినో ప్రభావంతో తీవ్రమైన ఎండలు, ఉక్కపోత నెలకొన్నాయి. వర్షాలు లేక చెరువులు ఎండిపోయాయి. బోరు బావుల్లో నీటిమట్టాలు అడుగంటిపోయాయి. విత్తిన విత్తనాలు మొలకెత్తక, మొలకెత్తిన నారుమడులు నీరు లేక ఎండిపోతున్నాయి. పడిపోతున్న తమ్మిలేరు నీటిమట్టం ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి ప్రవాహాలు రాకపోవడం, స్థానికంగా వర్షాలు కురవకపోవడంతో తమ్మిలేరు రిజర్వాయర్లో నీటిమట్టం దారుణంగా పడిపోయింది. ఈ రిజర్వాయర్ పరిధిలోని దాదాపు 37,000 ఎకరాల ఆయకట్టు సాగు ఇప్పుడు అంధకారంలో పడింది. లింగపాలెం మండలంలో దయనీయం లింగపాలెం మండలంలో ఏటా ఖరీఫ్ సీజన్లో 6,000 ఎకరాల వరకు వరి సాగవుతంది. కానీ ప్రస్తుతం నీటి కొరత కారణంగా కేవలం 350 ఎకరాల్లో మాత్రమే బోరు బావుల కింద సాగు చేపట్టారు. ఈ పంట కూడా తగినంత నీరందక ఎండిపోయే స్థితికి చేరింది.
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ఉచిత న్యాయ సేవలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలిఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): న్యాయసేవాధికార సంస్థ అందించే ఉచిత న్యాయ సేవలను అవసరమైన ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ప్యానల్ న్యాయవాదులు సూచించారు. రాష్ట్ర న్యాయ సేవ అధికార సంస్థ ఆదేశాల మేరకు కార్గిల్ విజయ దివస్ సందర్భంగా ఆదివారం ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక వన్టౌన్లోని మాజీ సైనిక ఉద్యోగుల అసోసియేషన్లో న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సు ఏర్పాటు చేశారు. సదస్సులో ప్యానల్ న్యాయవాదులు మాట్లాడుతూ వీర్ పరివార్ సహాయత యోజన పథకాలపై అవగాహన కలిగించారు. మాజీ సైనిక ఉద్యోగులకు ఎదురయ్యే ఆస్తి, పెన్షన్ బకాయిలు మొదలైన అంశాలపై జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఉచిత సహాయం అందిస్తుందని ఈ అవకాశాన్ని అవసరమైన సైనిక ఉద్యోగులు ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో ప్యానల్ న్యాయవాదులు సంగీతరావు, జీవీ భాస్కర్, వెంకటేశ్వరరావు, జీవీ రమణ, జిల్లా సైనిక సంక్షేమ ఆఫీసర్ కొండలరావు, మాజీ సైనిక ఉద్యోగుల అసోసియేషన్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
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రోగాలకు తెరపడేదెప్పుడో?బుట్టాయగూడెం : పశ్చిమ ఏజెన్సీ ప్రాంత గిరిజన గ్రామాల్లో జ్వరాలు విజృంభిస్తున్నాయి. గత కొద్ది రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలు, మారిన వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల బాధితుల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆస్పత్రులన్నీ రోగులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. కొన్నిచోట్ల బెడ్లు సరిపోక బల్లలపై, నేలపైనే చికిత్స పొందాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. టైఫాయిడ్, మలేరియా కేసులు తీవ్రమవ్వడంతో పాటు రోగులలో ప్లేట్లెట్స్ కూడా పడిపోతున్నాయని బాధితులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 313 మలేరియా కేసులు నమోదు ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో 313 మలేరియా కేసులు నమో దయ్యాయి. వీటిలో 306 ఏజెన్సీ పరిధిలోనే నమో దు కాగా, 7 కేసులు వెలుపలి ప్రాంతాలకు చెందినవి. ఈ ప్రాంతంలో దాదాపు 220 గ్రామాలను మలేరియా ప్రభావిత ప్రాంతాలుగా అధికారులు గుర్తించారు. నివారణ చర్యల్లో భాగంగా మొదటి విడత స్ప్రేయింగ్ పనులు పూర్తి చేసినప్పటికీ, ప్రస్తుత వాతావరణ మార్పుల వల్ల వ్యాధులు మళ్లీ తీవ్రరూపం దాల్చాయి. దోమ తెరల పంపిణీ ఊసేలేదు సాధారణంగా మలేరియా కట్టడికి మలాథియాన్ స్ప్రేయింగ్తో పాటు దోమతెరలను పంపిణీ చేస్తుంటారు. గతంలో (2021లో) వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో సుమారు 2,50,000 దోమతెరలను అందజేశారు. అయితే, కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటివరకు ఒక్క దోమతెర కూడా పంపిణీ చేయకపోవడంపై స్థానికులు తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జ్వరాల తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అధికారులు తక్షణమే స్పందించి గిరిజన గ్రామాల్లో వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయాలని, ఉచితంగా దోమతెరలు పంపిణీ చేసి మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని ఏజెన్సీ ప్రజలు కోరుతున్నారు. అంతర్వేదిగూడెంలోని ప్రభుత్వాస్పత్రిలో జ్వర పీడితులు మంచం పట్టిన మన్యం విజృంభిస్తున్న జ్వరాలు ఈ ఏడాదిలో 313 మలేరియా కేసులు జ్వరపీడితులతో ఆస్పత్రులు కిటకిట ఇప్పటికీ పంపిణీ కాని దోమ తెరలు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలోని గ్రా మాల్లో జ్వరాలు విజృంభిస్తున్నాయి. గ్రామాల్లోని ప్రతి ఇంట్లో జ్వరపీడితులు కనిపిస్తున్నారు. ఆస్పత్రులు కూడా నిండిపోయి కిటకిటలాడున్నాయి. గ్రామంలోనే ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటుచేసి ప్రజలకు వైద్యసేవలు అందించేలా కృషి చేయాలి. – కారం రాఘవ, ఏఐకేఎమ్ఎస్ నాయకులు, అలివేరు, బుట్టాయగూడెం మండలంఈ ఏడాది సరైన వైద్యం అందక పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మోతుగూడెంకు చెందిన రిత్విక అనే చిన్నారి స్థానిక సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో సకాలంలో వైద్యం అందక మృతి చెందగా, ఇటీవల పులిరామన్నగూడెంకు చెందిన గిరిజన విద్యార్థిని మడకం నందిత మలేరియాతో ప్రాణాలు విడిచింది.
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ప్రగడ కోటయ్య జయంతిభీమవరం : దేశ స్వాతంత్య్ర సంగ్రామంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించడంతో పాటు అఖిల భారత చేనేత ఉద్యమ దిగ్గజంగా ప్రగడ కోటయ్య చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని అడిషనల్ ఎస్పీ డి.విశ్వనాథ్ కొనియాడారు. ఆదివారం స్థానిక జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో ప్రగడ కోటయ్య జయంతి వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఏఎస్పీ మాట్లాడుతూ చేనేత కార్మికుల సంక్షేమం, హక్కుల పరిరక్షణ, చేనేత రంగ సర్వతోముఖాభివృద్ధికి ఆయన జీ వితాంతం అంకితమయ్యారన్నారు. వారి మ హోన్నత ఆశయాలు, నిస్వార్థ ప్రజాసేవ స్ఫూర్తిదాయకమన్నారు. జిల్లా స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్పెక్టర్ కేవీవీఎన్ సత్యనారాయణ, మహిళా ఆర్మడ్ రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్ (అడ్మిన్) ఈ.ఇందుమతి, జిల్లా పోలీసు కార్యాలయ అధికారులు, ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. పోలవరం రూరల్: గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లోని ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి కొండవాగుల నీరు వచ్చి చేరడంతో నదిలో వరద ప్రవాహం క్రమేపీ పెరుగుతోంది. పోలవరం ప్రాజెక్టు స్పిల్వే వద్ద నీటిమట్టం 28 మీటర్లు దాటింది. స్పిల్వేకి చెందిన 48 గేట్ల ద్వారా 52 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. నీటి విడుదల పెరగడంతో దిగువ ప్రాంతాల్లో గోదావరి వరద ఉధృతి క్రమంగా పెరుగుతోంది.
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ఏపీఆర్సెట్లో 42వ ర్యాంక్నిడమర్రు: పెదనిండ్రకొలను గ్రామానికి చెందిన వంగ వెంకట ప్రభావతి శనివారం విడుదలైన ఏపీఆర్ సెట్లో 42వ ర్యాంక్ సాధించింది. ఆంధ్రకేసరి విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో ఒంగోలు డీఎస్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాల ఫర్ ఉమెన్స్లో గణితంలో పీహెచ్డీ సీట్ సాధించినట్లు మండల విద్యాశాఖ అధికారులు అనూరాధ, శేషగిరిరావులు తెలిపారు. తణుకు అర్బన్: అమరావతి ఇన్క్యూజివ్ క్రికెట్ కప్ 2026 కోసం జిల్లా స్థాయి దివ్యాంగ క్రికెటర్ల ఎంపికలు ఆదివారం తణుకు ఏఎస్సార్ క్రికెట్ స్టేడియంలో నిర్వహించారు. డీసీఏఏ జనరల్ సెక్రటరీ యడ్లపల్లి సూర్యనారాయణ ఆదేశాల మేరకు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కన్వీనర్ లేళ్ల సుబ్బారాయుడు, ఆర్గనైజర్ పెరుమాళ్ల దిలీప్, డీసీసీఏపీ సభ్యులు కొండా సత్యవరప్రసాద్ పర్యవేక్షణలో జిల్లా జట్టును ఎంపిక చేశారు. ముందుగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నలుమూలల నుంచి వచ్చిన క్రీడాకారుల దరఖాస్తుల పరిశీలన అనంతరం నెట్స్లో బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ విభాగాల్లో క్రీడాకారుల ప్రతిభ ఆధారంగా జట్టును ఎంపిక చేసినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. లింగపాలెం: బేర్ సీడ్ కంపెనీ ఏజెంట్ వల్ల సుమారు రూ.50 లక్షలు నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవాలని ఏపీ కౌలు రైతు సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి దొంత కృష్ణ, సీపీఐ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు తొర్లపాటి బాబు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. లింగపాలెం మండలం తిమ్మక్కపాలెం గ్రామంలో ఆదివారం నష్టపోయిన రైతులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఏపీ కౌలు రైతు సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి దొంత కృష్ణ మాట్లాడుతూ కంపెనీ ఏజెంట్ మన్నే రామకృష్ణపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని రైతులను నష్టపరిహారం ఇప్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. ముదినేపల్లి(కై కలూరు): జిల్లాలో ప్రసిద్ధి చెందిన సింగరాయపాలెం శ్రీ వల్లీ దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో ఆదివారం భక్తులు రద్దీ కనిపించింది. దేవస్థాన ఆవరణ పుట్టలో భక్తులు పాలు పోసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. భక్తులకు ఉచిత భోజన సౌకర్యం కల్పించారు. ఆలయ చైర్మన్ బొంగు రవికుమార్, ఆలయ సహాయ కమిషనర్ ఆర్.గంగాశ్రీదేవీ, ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. కై కలూరు: పెద్దింట్లమ్మా.. నీ భక్తులు కోరిన వరాలివ్వమ్మా.. అంటూ భక్తులు కొల్లేటికోట పెద్దింట్లమ్మను ఆర్తితో వేడుకున్నారు. సమీప జిల్లాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు అమ్మకు మొక్కులు ఆదివారం తీర్చుకున్నారు. ఆలయ ఉప ప్రధాన అర్చకుడు పేటేటి పరమేశ్వరశర్మ పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఆలయ ఈవో కూచిపూడి శ్రీనివాసు మాట్లాడుతూ ఒక్క ఆదివారం రోజున ప్రత్యేక, అంతరాలయ దర్శనాలు, కేశఖండన, పెద్ద, చిన్న తీర్థాలు, లడ్డూ ప్రసాదం, గదుల అద్దెలు, అమ్మవారి చిత్రపటాల విక్రయం, వాహనపూజలు, విరాళాల ద్వారా రూ.1,00,817 ఆదాయం వచ్చిందని తెలిపారు. కొయ్యలగూడెం: రాజవరం పంచాయతీ గంగవరం గ్రామ పరిధిలో నిత్యం కొనసాగుతున్న గ్రావెల్, మట్టి, ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలపై చర్యలు తీసుకోవాలని రాజవరం–1, 2 రెవెన్యూ అధికారులు తహసీల్దార్ ఎన్.నాగరాజుకు ఫిర్యాదు చేశారు. రాజవరం సమీపంలోని పెద్ద చెరువు, గంగవరం మెట్ట, ఎర్ర కాలువ ప్రాంతాల్లో జేసీబీ, టిప్పర్ లారీలు పెట్టి తోలకాలు చేస్తున్నారని దీని అడ్డుకుంటే తమపై దౌర్జన్యానికి దిగుతున్నారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. సర్వేనెంబర్ 483లో భారీ స్థాయిలో గ్రావెల్ మట్టి డంప్ చేసి ఉందని అన్నారు. అక్రమ తోలకాలను నిరోధించడంతోపాటు బాధ్యులైన వారిపై చేసి చర్యలు చేపట్టాలని వినతి పత్రంలో పేర్కొన్నారు.
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ఉత్సాహంగా బ్యాడ్మింటన్ పోటీలునాగమల్లితోట జంక్షన్ (కాకినాడ సిటీ): కాకినాడ శ్రీప్రకాష్ పాఠశాలలో రెండురోజులుగా కొనసాగుతున్న సీబీఎస్ఈ బ్యాడ్మింటన్ పోటీలు ఆదివారం ఉత్సాహంగా జరిగాయి. ఆదివారం ఉదయం మ్యాచ్లను పాఠశాల డైరెక్టర్ విజయ్ప్రకాష్ ప్రారంభించారు. అండర్–14, 17, 19 బాలుర విభాగాల్లో మొత్తం 54 జట్లు ఈ పోటీల్లో పాల్గొంటున్నాయి. క్యార్టర్ ఫైనల్స్ విభాగంలో ప్రతిభ చూపిన ప్రతి విభాగంలోని 4 జట్లు సెమీస్కు అర్హత సాధించాయి. అండర్–14 విభాగంలో గ్రీన్ సిటీ ఇంగ్లీష్ మీడియం (విశాఖ), డాక్టర్ కేఎల్ ప్రసాద్ స్కూల్ (గుంటూరు), గాడియం స్కూల్ (హైదరాబాద్), సర్ సీఆర్ రెడ్డి స్కూల్ (ఏలూరు) సెమీస్కు చేరుకున్నాయి. అండర్–17 విభాగంలో గాడియం స్కూల్, విశాఖ వ్యాలీ స్కూల్, మౌంట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ (కర్నూలు), భారతీయ విద్యాభవన్ స్కూళ్లు సెమీస్లో స్థానం పొందాయి. అండర్–19 విభాగంలో శ్రీప్రకాష్ సినర్జీ స్కూల్ (పెద్దాపురం), ఆశ్రమ్ పబ్లిక్ స్కూల్ (కాకినాడ), పల్లవి మోడల్ స్కూల్ (అల్వాల్), బీవీవీ వెంకటేశ్వర స్కూల్(తిరుపతి) సెమీస్కు చేరారు. ఈ పోటీలను టెక్నికల్ అడ్వైజర్ బృందం పర్యవేక్షించగా, రిఫరీలు శ్రీనివాస్, సాయిబాబు, పరమేశ్వరరావు, డి.శ్రీనివాస్ సహకారం అందించారు. తాడేపల్లిగూడెం: జీతం బకాయి సొమ్ము అడిగితే యూట్యూబ్ చానల్ ప్రతినిధులు వేధింపులకు పాల్పడగా కెమెరామెన్ ఉర్ల బాలకృష్ణ వర్ధన్ ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న దేవ శివప్రసాద్ను ఆదివారం అరెస్టు చేశారు. డీఎస్పీ యు.రవిచంద్ర, ఎస్సై బాదం శ్రీనివాసు వివరాలు వెల్లడించారు. పట్టణంలోని హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీకి చెందిన ఉర్ల బాలకృష్ణ వర్ధన్ ఆత్మహత్యపై అతని తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశామన్నారు. మీడియా సంస్థ నిర్వాహకులు సురేష్, శివలు తమ కుమారుడిని వేధించారని, అవి తాళలేక ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడని ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు నిందితులలో ఒకరైన దేవ శివప్రసాద్ను ఆదివారం అరెస్టు చేశామన్నారు. సోమవారం కోర్టులో హాజరు పరుస్తామన్నారు. మరో నిందితుడు సురేష్ గురించి పోలీసు బృందాలు గాలిస్తున్నాయన్నారు.
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పొగాకు నారుమడులకు రిజిస్ట్రేషన్ అవసరంకొయ్యలగూడెం: పొగాకు నారుమడులు వేసే ప్రతి రైతు తప్పనిసరిగా టుబాకో బోర్డు వద్ద రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలని వేలం నిర్వహణ అధికారి వి.శివకుమార్ సూచించారు. పొగాకు బోర్డు జారీ చేసిన ముఖ్యమైన నిబంధనలను వివరించారు. గరిష్ట పరిమితి: నారుమడుల రిజిస్ట్రేషన్కు ఒక వ్యక్తిగత రైతుకు గరిష్టంగా 2 హెక్టార్ల పరిమితి మాత్రమే ఉంటుంది. అంతకు మించి అనుమతి లభించదు. ముందస్తు అనుమతి తప్పనిసరి: రిజిస్టర్డ్ రైతు తన సొంత అవసరాల కోసం నారు పోసుకోవాలనుకున్నా, నేరుగా వేలం నిర్వహణ అధికారికి దరఖాస్తు చేసుకుని ముందస్తు అనుమతి పొందాలి. అధికారిక విత్తనాలే వాడాలి: రైతులు మార్కెట్లో దొరికే విత్తనాలను వాడకూడదు. ఎన్ఐఆర్సీ, ఏటీసీ–ఐఎల్టీడీ సంస్థలు సిఫార్సు చేసిన, ఎస్ఎల్ఎస్ అధికారిక నారుమడి విత్తనాలను మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలి. గుర్తింపు లేనివి కొంటే: గుర్తింపు లేని లేదా అనధికార నారుమళ్ల నుంచి నారు కొనుగోలు చేసి తోటలు వేస్తే, ఆ పొగాకును బోర్డు కొనుగోలు చేయదు. అలాంటి తోటలకు ఆథరైజేషన్ కార్డులు జారీ చేయరు. అనుమతి లేకుండా నారుమడులు వేసినా, కేటాయించిన విస్తీర్ణం కంటే ఎక్కువగా వేసినా నిబంధనల ఉల్లంఘనగా పరిగణిస్తారు. ఉల్లంఘనకు పాల్పడిన రైతుల నారుమడి నిర్వహణ, రిజిస్ట్రేషన్, బేరం లైసెన్సులు తక్షణమే రద్దు చేస్తారు. డెడ్లైన్: నారుమడులను నవంబర్ 30 నాటికి పూర్తిగా ధ్వంసం చేయాలి. నిర్ణీత గడువు తర్వాత కూడా నారుమడులు అలాగే ఉంచితే బోర్డు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు.