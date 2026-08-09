breaking news
Eluru
-
డీఎస్సీలో అనర్హులకు అందలంరావుల చెరువు.. అక్రమాల దరువు అభివృద్ధి పనుల ముసుగులో జరుగుతున్న అక్రమ మట్టి తవ్వకాలు, అధికార పార్టీ నేతల ఒత్తిళ్లతో రామన్నగూడెం రావుల చెరువు వివాదాలకు నిలయంగా మారింది. 8లో u● అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలి ● లోకేష్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలి ● జిల్లా వ్యాప్తంగా వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహార దీక్షలు ఆక్వారంగంలోని అన్ని వర్గాలను ఒకే వేదికపైకి తెచ్చి సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ఆక్వా ప్రొఫెషనల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కృషి చేస్తోంది. 8లో uఆదివారం శ్రీ 9 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026సాక్షి నెట్వర్క్: రాష్ట్రంలో మెగా డీఎస్సీ నిర్వహణలో జరిగిన అక్రమాలు, అవకతవకలను నిరసిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో శనివారం రిలే నిరాహార దీక్షలు కొనసాగాయి. డీఎస్సీ అక్రమాలపై విచారణ, పెండింగ్లో ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిల విడుదలను డిమాండ్ చేస్తూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అవకతవకలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ● కై కలూరులో.. పార్టీ కార్యాలయం వద్ద జరుగుతున్న రిలే నిరాహార దీక్షలు మూడో రోజుకు చేరాయి. వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే దూలం నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ, కూటమి పాలనలో అర్హులను కాదని పైరవీలు పొందిన అనర్హులు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. ఎంపీపీ పెద్దిరెడ్డి రాము మాట్లాడుతూ, హెరిటేజ్ ఫ్యాక్టరీ కోసం విజయ డైరీని మూలనపెట్టారని ఆరోపించారు. దీక్షలు చేస్తున్న వారికి డీఎన్నార్ నిమ్మరసం ఇచ్చి విరమింపజేశారు. ● ఏలూరులో.. టీడీపీ కూటమి సర్కారు నిరుద్యోగ యువతను నమ్మించి మోసం చేశారని.. డీఎస్సీ పేరుతో అక్రమాలకు పాల్పడి భారీగా సొమ్ములు జేబుల్లో వేసుకున్నారని ఏలూరు సమన్వయకర్త మామిళ్ళపల్లి జయప్రకాష్ విమర్శించారు. ఏలూరులో చేపట్టిన రిలే నిరాహారదీక్షలు మూడో రోజుకు చేరుకున్నాయి. పార్టీ నగర మహిళ అధ్యక్షురాలు జిజ్జువరపు విజయనిర్మల, రాష్ట్ర మహిళా ప్రధాన కార్యదర్శి తుమరాడ స్రవంతి ఆధ్వర్యంలో నిరాహారదీక్షలో మహిళ నేతలు పాల్గొన్నారు. జయప్రకాష్ సతీమణి సుజాత హాజరై మహిళలకు సంఘీభావం తెలిపారు. ● జంగారెడ్డిగూడెంలో.. జంగారెడ్డిగూడెంలో వైఎస్సార్సీపీ యువజన, విద్యార్థి విభాగాల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహార దీక్షలు కొనసాగాయి. చింతలపూడి నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ ఇన్చార్జి కంభం విజయరాజు, మచిలీపట్నం పార్లమెంట్ పరిశీలకులు జెట్టి గురునాథరావు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై దీక్షలను ప్రారంభించి, నల్ల కండువాలు కప్పి సంఘీభావం తెలిపారు. లోకేష్ తక్షణ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని, డీఎస్సీ అవకతవకలపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. ● దెందులూరులో.. పెదవేగి మండలం కొండలరావుపాలెంలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే కొఠారు అబ్బయ్య చౌదరి ఆధ్వర్యంలో నిరుద్యోగ యువతతో కలిసి రిలే నిరాహార దీక్ష నిర్వహించారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై నిజాయతీ నిరూపించుకోవడానికి సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని, దీనిపై అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లోకేష్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ● ఉంగుటూరులో.. డీఎస్సీ అభ్యర్థులను కూటమి ప్రభుత్వం మోసగించిందని ఉంగుటూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే పుప్పాల వాసుబాబు విమర్శించారు. శనివారం ఉంగుటూరులో వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న మూడో రోజు దీక్షలో భీమడోలు, గణపవరం మండల పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొని దీక్షలు చేశారు. వాసుబాబు మాట్లాడుతూ డీఎస్సీ అవకతవకలపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలన్నారు. ఇంతవరకూ నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వలేదని తప్పుపట్టారు. ● కొయ్యలగూడెం మండలంలో.. కొయ్యలగూడెం త్రిబుల్ ఆర్ సెంటర్లో మాజీ ఎమ్మెల్యే తెల్లం బాలరాజు రిలే నిరాహార దీక్షా శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు. మెగా డీఎస్సీ పేరుతో 50 వేల పోస్టులు భర్తీ చేస్తామన్న కూటమి ప్రభుత్వం కేవలం 16 వేల పోస్టులకే పరిమితం చేసి దగా చేసిందని ఆయన విమర్శించారు. వెంటనే లోకేష్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ● కామవరపుకోటలో.. కొత్తూరు బస్టాండ్ వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి విగ్రహం వద్ద కామవరపుకోట మండల వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు రిలే నిరాహార దీక్ష చేపట్టాయి. చింతలపూడి నియోజకవర్గ కన్వీనర్ కంభం విజయరాజు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని, డీఎస్సీ ఉద్యోగాలకు రేటు కట్టి నిరుద్యోగుల భవిష్యత్తును అమ్మేశారని మండిపడ్డారు. నేను ఎంఏ, బీఈడీ చదివాను. గత డీఎస్సీలో కష్టపడి చదవడంతో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ జరిగి కాల్ లెటర్ కూడా వచ్చింది. ఉద్యోగం ఇచ్చే సమయానికి మెరిట్ జాబితాలో నా పేరు లేదు. న్యాయం కోసం మంత్రి లోకేష్తో పాటు అధికారుల చుట్టూ తిరిగినా ఫలితం లేకపోయింది. నాలాంటి ఎంతోమంది మోసపోయిన అభ్యర్థులకు న్యాయం జరగాలంటే డీఎస్సీపై సీబీఐ విచారణ జరపాలి. – తగరం నాగరాజు, లింగపాలెం నేను బీఎస్సీ, బీఈడీ చదివాను. డీఎస్సీలో ఎలాంటి అర్హత లేని వారికి స్పోర్ట్స్ కోటా పేరుతో ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టడం వల్ల మాలాంటి మెరిట్ అభ్యర్థులకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగింది. ఈ అక్రమాలకు ప్రభుత్వం నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలి. సీబీఐ విచారణ జరిపించి మోసపోయిన నిజమైన అభ్యర్థులను ఆదుకోవాలి. – వెలగలేటి వెంకటేశ్వరరావు, కొత్తూరు, కామవరపుకోట మండలం
-
జైల్భరోను విజయవంతం చేయాలిఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలపై ఈ నెల 10వ తేదీన కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు, సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో ఏలూరు ఫైర్ స్టేషన్ సెంటర్లో నిర్వహించనున్న జైల్భరో కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని ఏఐటీయూసీ ఏలూరు జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు బండి వెంకటేశ్వరరావు, ప్రధాన కార్యదర్శి రెడ్డి శ్రీనివాస్ డాంగే పిలుపునిచ్చారు. ఈమేరకు శనివారం స్థానిక కోటదిబ్బ సర్వీస్ రిజర్వాయర్ వద్ద నిర్వహించిన ప్రచారం కార్యక్రమంలో నేతలు మాట్లాడారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని, కనీస వేతనం రూ.35 వేలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 11వ పీఆర్సీ బకాయిలను తక్షణమే చెల్లించాలని, 12వ పీఆర్సీ కమిషన్ను వేయాలని, ఈలోగా 30 శాతం మధ్యంతర భృతి ప్రకటించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ది జోనల్ మున్సిపల్ ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ ప్రధాన కార్యదర్శి ఏ. అప్పలరాజు అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో యూనియన్ నాయకులు, ఏఐటీయూసీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): నగరంలోని సిద్ధార్థ క్వెస్ట్ స్కూల్లో శనివారం నిర్వహించిన టెట్ పరీక్ష ప్రశాంతంగా ముగిసింది. ఈ పరీక్షా కేంద్రంలో ఉదయం, మధ్యాహ్నం రెండు సెషన్లలో కలిపి మొత్తం 329 మంది అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు. ఉదయం 9:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు జరిగిన పరీక్షకు 167 మంది హాజరుకాగా, 8 మంది గైర్హాజరయ్యారు. అలాగే మధ్యాహ్నం 2:30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు జరిగిన రెండో సెషన్ పరీక్షకు 162 మంది హాజరుకాగా, 13 మంది గైర్హాజరయ్యారు. పరీక్షా కేంద్రాలను ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ బృందాలు ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశాయి. పరీక్షలు పూర్తిగా ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగాయని, ఎక్కడా ఎటువంటి మాల్ప్రాక్టీస్ కేసులూ నమోదు కాలేదని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి ఎం.వెంకటలక్ష్మమ్మ తెలిపారు. 34 మంది గైర్హాజరు భీమవరం: జిల్లాలో శనివారం నిర్వహించిన టెట్ పరీక్షకు 34 మంది అభ్యర్థులు గైర్హాజరైనట్లు జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి ఓవీఎస్ అనిల్కుమార్ తెలిపారు. మొత్తం 450 మంది అభ్యర్థులకుగాను 416 మంది హాజరయ్యారని, పరీక్ష ప్రశాంతంగా జరిగినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): విద్యుత్ రంగంలో సంవత్సరాల తరబడి పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ కార్మికులను రెగ్యులర్ చేయాలని కోరుతూ ఈ నెల 10వ తేదీన విజయవాడలో జరిగే ధర్నాలో కార్మికులంతా పెద్దఎత్తున పాల్గొనాలని ఏపీ విద్యుత్ ట్రేడ్ యూనియన్ స్ట్రగుల్ కమిటీ పిలుపునిచ్చింది. కమిటీ ఆధ్వర్యంలో శనివారం నగరంలో విస్తృతంగా ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా యునైటెడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్ గౌరవాధ్యక్షుడు డీఎన్వీడీ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ.. విద్యుత్ కార్మికులు రాత్రింబవళ్లు కష్టపడి ప్రజలకు, పరిశ్రమలకు సేవలు అందిస్తున్నప్పటికీ వారికి సరైన వేతనాలు, ఉద్యోగ భద్రత లభించడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. భీమవరం: మద్యం షాపులు పెంచాలనే ఆలోచనను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణం విరమించుకోకపోతే తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని ఏపీ కల్లుగీత కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి జుత్తిగ నర్సింహమూర్తి హెచ్చరించారు. శనివారం భీమవరంలో కామన మునిస్వామి అధ్యక్షతన జరిగిన సంఘ జిల్లా కమిటీ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ఈ నెల 26వ తేదీన భీమవరం ఎకై ్సజ్ సూపరింటెండెంట్ కార్యాలయం వద్ద నిర్వహించే ధర్నాకు కల్లుగీత కార్మికులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలిరావాలని పిలుపునిచ్చారు. కల్లుగీత వృత్తిలో ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని తెలిసినా, ప్రభుత్వం ఆదుకోకపోయినా బ్రతుకుతెరువు కోసం తాటి చెట్లు ఎక్కుతూ జీవనం సాగిస్తున్న గీత కార్మికుల పొట్టలు కొట్టడం అన్యాయమన్నారు.
-
ఆక్వా రంగం బలోపేతానికి కృషికై కలూరు: ఆక్వారంగంలోని అన్ని వర్గాలను ఒకే వేదికపైకి తెచ్చి సమస్యలను సమిష్టిగా పరిష్కరించేందుకు ఆక్వా ప్రొఫెషనల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ (ఏపీడబ్ల్యూఏ) కృషి చేస్తోందని సంఘ అధ్యక్షుడు తేతల శ్రీనివాస్, కార్యదర్శి బీవీ సతీష్ కుమార్ తెలిపారు. కై కలూరులోని కంఫర్ట్ ఇన్ హోటల్లో శనివారం కృష్ణా, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల నాలుగో విడత సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఏపీడబ్ల్యూఏ నూతన లోగో, వెబ్సైట్ను ఆవిష్కరించారు. సంఘ భవిష్యత్ కార్యాచరణ, సభ్యుల సంక్షేమం, ఆక్వారంగాభివృద్ధి, చేపలు–రొయ్యల ధరలు, మేతల వినియోగంపై సమగ్రంగా చర్చించారు. సెప్టెంబర్ 29, 30 తేదీల్లో విజయవాడ నోవటెల్ హోటల్లో జరగనున్న రొయ్యల రిటైల్ – 2026 కార్యక్రమం వివరాలను ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. బ్లూబెల్ ఆక్వా కంపెనీ అధినేత సీతారామ్ ఆర్థిక సహకారంతో నిర్వహించిన ఈ సమావేశంలో రెడ్క్రాస్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం చేపట్టారు. ఉమ్మడి జిల్లాల నుంచి దాదాపు 250 మంది సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఈసీ సభ్యులు వైవీ రమణ, బీవీ నరసింహారావు, బీహెచ్ సుబ్బరాజు, జీఎన్వీడీ ప్రసాద్, కృష్ణా, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల అధ్యక్షులు ఆర్.సతీష్, ఏ.శ్రీధర్, ప్రతినిధులు జీ.సునీల్కుమార్, ఏ.నాగేశ్వరరావు, జీ.నరేష్, బీ.వెంకటరత్నం, పీ.గోవిందరావు, ఆర్.శ్రీనివాసరాజు, ఫిషరీస్ న్యూస్ వ్యవస్థాపకుడు ఇందువర్ధన్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
మన్యం బంద్ ప్రశాంతంకుక్కునూరు / బుట్టాయగూడెం: జీవో నంబర్ 3కు ప్రత్యామ్నాయ చట్టాన్ని తీసుకురావాలని, 1/70 చట్టాన్ని పరిరక్షించాలని, ఎన్నికల సమయంలో గిరిజనులకు ఇచ్చిన హామీలను తక్షణమే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆదివాసీ సంఘాలు శనివారం చేపట్టిన రాష్ట్ర మన్యం బంద్ ప్రశాంతంగా జరిగింది. కుక్కునూరు మండల కేంద్రంలోని పెట్రోల్ బంక్ నుంచి పాత బస్టాండ్ వరకు ఆదివాసీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. అనంతరం ప్రధాన రహదారిపై రాస్తారోకో చేపట్టారు. బంద్కు మద్దతుగా వ్యాపారులు స్వచ్ఛందంగా దుకాణాలు, పెట్రోల్ బంకులను మూసివేశారు. గ్రామాల్లోని అంగన్వాడీ కేంద్రాల వద్ద కూడా నిరసనలు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఏపీ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి పిల్లి రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ గిరిజనులకు ఇచ్చిన హామీల అమలులో ప్రభుత్వం జాప్యం చేస్తోందని విమర్శించారు. జీవో నెం.3కి ప్రత్యామ్నాయంగా తక్షణమే ఆర్డినెన్స్ జారీ చేయాలని, 1/70 చట్టం పరిరక్షణకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సుప్రీంకోర్టులో కౌంటర్ అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కమిటీల పేరుతో కాలయాపన చేయకూడదని స్పష్టం చేశారు. కార్యక్రమంలో సీఐటీయూ జిల్లా కార్యదర్శి యర్నం సాయికిరణ్, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు నాగేంద్రరావు, గిరిజన సంఘం నాయకులు శ్యామల లక్ష్మణరావు, పట్ల లక్ష్మయ్య, కాక ఆనంద్, వర్షా నాగేశ్వరరావు, ఎం. ప్రశాంత్, షేక్ వలీ పాషా తదితరులు పాల్గొన్నారు. బుట్టాయగూడెంలో చట్టాల అమలు కోసం నినాదాలు బుట్టాయగూడెంలో వ్యాపారులు స్వచ్ఛందంగా దుకాణాలను మూసివేసి బంద్కు సహకరించారు. స్థానిక బస్స్టాండ్ వద్ద గిరిజన సంఘ నాయకులు ర్యాలీ, రాస్తారోకో నిర్వహించి హక్కుల సాధనకు నినాదాలు చేశారు. రెండో శనివారం కావడంతో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు మూసి ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు తెల్లం రామకృష్ణ, కేవీపీఎస్ జిల్లా కార్యదర్శి అందుగుల ఫ్రాన్సిస్ మంగరాజు, నాయకులు మొడియం నాగమణి, పోలోజు నాగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. జీలుగుమిల్లిలో ప్రధాన రహదారిపై నిరసన జీలుగుమిల్లి మండలంలో బంద్ ప్రశాంతంగా జరిగింది. ప్రధాన రహదారిపై ఆందోళనకారులు ధర్నా చేపట్టి నినాదాలు చేశారు. కార్యక్రమంలో సీపీఎం రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యురాలు మొడియం నాగమణి, గిరిజన సమాఖ్య రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కారం దారయ్య, నాయకులు కారం భాస్కర్, తెల్లం దుర్గారావు, సీహెచ్ కొండలరావు పాల్గొన్నారు. వేలేరుపాడు/పోలవరం రూరల్: వేలేరుపాడు మండలంలో ఆదివాసీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో శనివారం నిర్వహించిన మన్యం బంద్ విజయవంతమైంది. ఈ మేరకు శనివారం వారు గ్రామంలో ధర్నా చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కారం దారయ్య పిట్టా ప్రసాద్ ధర్ముల రమేష్, పొట్ల మోహన్, గడ్డాల ముత్యాలరావు, బంధం ప్రసాద్, మడకం సునీత పాల్గొన్నారు. అలాగే పోలవంరలో ఆర్టీసీ బస్టాండ్ నుంచి ఏటిగట్టు సెంటర్ వరకు గిరిజనులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించి రాస్తారోకో చేపట్టడంతో వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. కార్యక్రమంలో సీపీఎం ఏలూరు జిల్లా కార్యదర్శి ఆర్.లింగరాజు, బొరగం భూచందర్రావు, మడివి చలపతిరావు పాల్గొన్నారు.
-
సాంకేతిక నైపుణ్యాలతోనే విద్యకు సార్థకతతాడేపల్లిగూడెం: విద్యార్థులు వినూత్నంగా ఆలోచించి సాంకేతిక నిపుణులుగా తయారైనప్పుడే నేర్చుకున్న విద్యకు సార్థకత చేకూరుతుందని రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ కొత్త మధుమూర్తి పేర్కొన్నారు. పెదతాడేపల్లిలోని వాసవి ఇంజనీరింగ్ కళాశాల 5వ గ్రాడ్యుయేషన్ డే శనివారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సమాజంలోని సమస్యలకు పరిష్కారాలు కనుగొనాలని, ఉద్యోగాలు చేసేవారిగా కాకుండా నలుగురికి ఉపాధి కల్పించే స్థాయికి ఎదగాలని పిలుపునిచ్చారు. ఏఐ, డేటా సైన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, బయోటెక్నాలజీ రంగాలపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు. అతిథులుగా హాజరైన ఏఎస్ఎం టెక్నాలజీస్ ఎండీ రబీంద్ర శ్రీకాంతన్, ఈడీ అఖిల్ రబీంద్ర మాట్లాడుతూ పరిశ్రమల్లో సమష్టి కృషి, నైతిక విలువలు కీలకమని తెలిపారు. కళాశాల ఉత్తమ విద్యార్థి రాపర్ల ప్రసన్నకుమార్కు బంగారు పతకం, ప్రశంసాపతకం అందించారు. వివిధ విభాగాల్లో ప్రతిభ చూపిన విద్యార్థులకు పతకాలు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో పాలకవర్గ అధ్యక్షుడు గ్రంథి సత్యనారాయణ, కార్యదర్శి చలంచర్ల సుబ్బారావు పాల్గొన్నారు.
-
నీటి తొట్టెలో పడి వృద్ధుడి మృతిదెందులూరు : మండలంలోని కొవ్వలి గ్రామంలో నీళ్ల తొట్టెలో పడి సూరిలేటి రామారావు (65) అనే వృద్ధుడు మృతి చెందినట్లు ఎస్సై డి. వెంకట్కుమార్ తెలిపారు. ఈ నెల 7న రాత్రి బాత్రూమ్కు వెళ్లిన రామారావు ఎంతకీ తిరిగి రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు వెళ్లి చూశారు. బాత్రూమ్ ఎదురుగా ఉన్న నీళ్ల తొట్టెలో పడి ఉన్న అతడిని వెంటనే బయటకు తీసినప్పటికీ అప్పటికే మృతి చెందాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఏలూరు టౌన్: నగర శివారులోని ఆటోనగర్ మురుగు కాలువ సమీపంలో ఓ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి చెట్టుకు ఉరివేసుకుని అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెందాడు. స్థానికుల సమాచారంతో ఏలూరు రూరల్ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. మృతుని వయస్సు 35 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఏలూరు జీజీహెచ్ మార్చురీకి తరలించారు. మృతుని వివరాలు తెలిసిన వారు ఏలూరు రూరల్ పోలీసులను సంప్రదించాలని కోరారు. వేలేరుపాడు : మండలంలోని శివకాశీపురం గిరిజన ప్రాథమికోన్నత బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాలలో శుక్రవారం విద్యుత్ షాక్తో విద్యార్థిని కెచ్చెల లక్ష్మీపార్వతి (13) మృతి చెందిన ఘటనపై అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. కేఆర్పురం ఐటీడీఏ విద్యాశాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జగన్నాథరావు వార్డెన్ పండు ఇందు, హెచ్ఎం బి.గంగారత్నాన్ని సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. అలాగే ప్రభుత్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా బాలికల పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న పురుష ఉపాధ్యాయుడిని విజయవాడలోని ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డైరెక్టర్ కార్యాలయానికి బదిలీ చేశారు. ఆశ్రమ పాఠశాలలో అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న విద్యుత్ వైరింగ్ను పునరుద్ధరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు డీడీ తెలిపారు.
-
తణుకు అబ్బాయి.. రష్యా అమ్మాయితణుకు అర్బన్: తణుకు అబ్బాయి.. రష్యా దేశ అమ్మాయి వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. తణుకు పట్టణానికి చెందిన సిర్రా బ్రహ్మయ్య కుమారుడు జానకి రామ్ పాల్, రష్యా దేశానికి చెందిన అనస్తాసియా డానిలోవా వివాహం శనివారం స్థానిక వీకే ఫంక్షన్ హాలులో క్రైస్తవ సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించారు. నాలుగేళ్ల క్రితం జానకి రామ్ పాల్ బైబిల్ కోర్సులో శిక్షణ పొందేందుకు రష్యా దేశానికి వెళ్లారు. అక్కడ అనస్తాసియా డానిలోవాతో ఆయనకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం క్రమంగా స్నేహంగా, అనంతరం ప్రేమగా మారడంతో ఇద్దరూ వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. తమ ప్రేమ విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేయగా, వారు కూడా అంగీకరించారు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రులు పెద్ద సంఖ్యలో వివాహ వేడుకలో పాల్గొని నూతన దంపతులను ఆశీర్వదించారు.
-
న్యాయవాదుల రక్షణ చట్టాన్ని తీసుకురావాలిఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీలను ప్రభుత్వం తక్షణమే అమలు చేయాలని, న్యాయవాదుల భద్రత కోసం ప్రత్యేకంగా అడ్వకేట్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తీసుకురావాలని ఏపీ బార్ కౌన్సిల్ సభ్యుడు బీవీ కృష్ణారెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ లీగల్ సెల్ ఏలూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు సీహెచ్ రాజేంద్రప్రసాద్, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి డీవీ రామాంజనేయులు డిమాండ్ చేశారు. శనివారం ఏలూరులోని రాజేంద్రప్రసాద్ కార్యాలయంలో ఆయన అధ్యక్షతన వైఎస్సార్సీపీ లీగల్ సెల్ నియోజకవర్గాల అధ్యక్షుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వంలో వైఎస్సార్ లా నేస్తం ద్వారా జూనియర్ న్యాయవాదులకు నెలకు రూ.5 వేల చొప్పున మూడేళ్లపాటు స్టైఫండ్ అందించారని గుర్తుచేశారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఆ మొత్తం రూ.10 వేలకు పెంచి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి నేటికీ అమలు చేయకపోవడం విచారకరమన్నారు. వృత్తిపరమైన దాడులు, బెదిరింపుల నుంచి రక్షణ కల్పించడం ప్రభుత్వ బాధ్యత అని స్పష్టం చేశారు. అనంతరం జిల్లాలో లీగల్ సెల్ బలోపేతంపై చర్చించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీవీ కృష్ణారెడ్డి, సీహెచ్ రాజేంద్రప్రసాద్లను నాయకులు శాలువాలు, పుష్పగుచ్ఛాలతో సత్కరించారు. సమావేశంలో వైఎస్సార్సీపీ లీగల్ సెల్ నియోజకవర్గాల అధ్యక్షుడు ప్రత్తిపాటి తంబి (ఏలూరు), జేడీ గాంధీ (నూజివీడు), అడ్డగర్ల రాంబాబు (కై కలూరు), యర్రా సురేష్ (దెందులూరు) తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
ద్వారకాతిరుమల భక్తులకు ఆర్టీసీ తీపి కబురుద్వారకాతిరుమల: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం ద్వారకాతిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునే భక్తులకు ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ శుభవార్త తెలిపింది. విజయవాడ – రాజమహేంద్రవరం, ఆపై ప్రాంతాలకు నడిచే ఎక్స్ప్రెస్, అల్ట్రా డీలక్స్, సూపర్ లగ్జరీ వంటి దూరప్రాంత బస్సులన్నీ ఇకపై ద్వారకాతిరుమల శ్రీఎక్స్శ్రీ రోడ్డు (పొలసానిపల్లి ఫ్లైఓవర్ అండర్పాస్ సర్వీస్ రోడ్డు) మీదుగా ప్రయాణించేలా చర్యలు చేపట్టింది. ఈ మేరకు ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ కమిషనర్ గురువారం స్పష్టమైన ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కొత్తగా పొలసానిపల్లి ఫేర్ స్టేజ్ ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే సర్వీసుల కోసం పొలసానిపల్లి పేరుతో నూతన ఫేర్ స్టేజ్ను అధికారులు అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఇప్పటికే ఉన్న స్టేజీల ఆధారంగా రూట్ పొడవు, దూరాన్ని నిర్ణయిస్తారని, దీనివల్ల ప్రయాణ దూరంలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదని అధికారులు వెల్లడించారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం పొలసానిపల్లి ఫ్లైఓవర్ అండర్పాస్ సర్వీస్ రోడ్డుకు ఇరువైపులా బస్సులు వెళ్లేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈఓ విజ్ఞప్తితో కదలిక సర్వీస్ రోడ్డు మీదుగా బస్సులు నడపాలని 2023 నవంబర్, 2024 ఆగస్టు, 2025 జూలైలలో ఉత్తర్వులు ఇచ్చినా క్షేత్రస్థాయిలో అమలు కాకపోవడంపై యాజమాన్యం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ఈ క్రమంలో శ్రీవారి దేవస్థానం ఈఓ వేండ్ర త్రినాథరావు ఇటీవల అందజేసిన వినతిపత్రాన్ని పరిశీలించిన ఉన్నతాధికారులు తాజా ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఈ నెల 14లోగా నివేదిక సమర్పించాలి నూతన నిబంధనలను తక్షణమే అమలు చేసి, ఈనెల 14వ తేదీలోగా నివేదిక సమర్పించాలని జోనల్ ఈడీలు, జిల్లా ప్రజా రవాణా అధికారులను కమిషనర్ ఆదేశించారు. జాతీయ రహదారి సర్వీస్ రోడ్డుపై బస్సులు క్రమం తప్పకుండా నడిచేలా పర్యవేక్షించే బాధ్యతను ఏలూరు డీపీటీఓకు అప్పగించారు. కాగా భక్తుల రవాణా కష్టాలను తీర్చేలా స్పందించిన ఆర్టీసీ ఎండీ ఎన్.బాలసుబ్రహ్మణ్యానికి పలువురు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ‘ఎక్స్’ రోడ్డు మీదుగా దూరప్రాంత బస్సులు
-
విద్యుత్ సమస్యను పరిష్కరించాలిచింతలపూడి (జంగారెడ్డిగూడెం): బుట్టాయిగూడెం మండలం రెడ్డి గణపవరం పంచాయతీ పరిధిలోని బెడదనూరు గ్రామంలో 7 నెలలుగా విద్యుత్ సౌకర్యం లేక గిరిజనులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని మాల మహానాడు నాయకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. శనివారం మాల మహానాడు రాష్ట్ర లీగల్ అడ్వైజర్ తొర్లపాటి శ్రీనివాసు అధ్యక్షతన నాయకులు, గ్రామస్తులు జంగారెడ్డిగూడెంలోని సబ్ డివిజనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ (డీఎఫ్వో) కార్యాలయానికి వచ్చి, నూతన విద్యుత్ లైన్ ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇవ్వాలని రాతపూర్వక అర్జీని అందజేశారు. గతంలో పంచాయతీ తీర్మానం ప్రతులను విద్యుత్ ఏడీ, డీఈ అధికారులకు అందజేసినా సమస్య పరిష్కారం కాలేదని వాపోయారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాల మహానాడు రాష్ట్ర కార్యదర్శి పీతల కృష్ణమూర్తి, జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణ అధ్యక్షుడు వెంపల రాజు, కార్యదర్శి సింగవరపు మనోజ్, గ్రామస్తులు కాకి దుర్గారావు, కోరం లక్ష్మణరావు, ఇరప నాగేశ్వరరావు, సోయం లక్ష్మణరావు, కోరం భీముడు, సోయం బాబురావు, సీతారాముడు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
మద్ది క్షేత్రంలో ప్రత్యేక పూజలుచింతలపూడి (జంగారెడ్డిగూడెం): గురవాయిగూడెంలోని మద్ది ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో శనివారం ప్రత్యేక పూజలు ర్వహించారు. ఆలయ ముఖమండపంలో స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం జరిపించారు. వివిధ సేవల ద్వారా ఆలయానికి రూ.2,32,549 ఆదాయం సమకూరినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అనంతరం నిర్వహించిన ధర్మకర్తల మండలి సాధారణ సమావేశంలో పలు అభివృద్ధి పనుల టెండర్లకు ఆమోదం తెలిపినట్లు ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ రాజాన సత్యనారాయణ, ఆలయ సహాయ కమిషనర్, ఈఓ ఆర్వీ చందన వెల్లడించారు. స్వామివారి గర్భాలయ ద్వారాలకు వెండి తాపడం వేయడంతో పాటు, అన్నదాన భవనంలో భక్తుల సౌకర్యార్థం స్టీలు బల్లలు, వంటల తయారీకి స్టీమ్ సౌకర్యం కల్పించే పనులకు ఈ సమావేశంలో ఆమోదం లభించింది. పారిజాతగిరిలో పూజలు : గోకుల తిరుమల పారిజాతగిరి శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో శనివారం వేకువజామున నుంచి స్వామివారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి మొదటి మార్గంలో భూవరాహ స్వామి దర్శనం అనంతరం భక్తులు ఏడు శనివారాల కాలినడక దీక్షలు ప్రారంభించారు. దీక్షాపరుల కోసం ప్రత్యేక ఉచిత దర్శనం, అష్టోత్తర పూజల నిమిత్తం ప్రత్యేక క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఉచిత అన్న ప్రసాద వితరణ చేపట్టారు.
-
లారీ ఢీకొని వెల్డింగ్ కార్మికుడి దుర్మరణంముదినేపల్లి(కై కలూరు): ద్విచక్రవాహనాన్ని లారీ వెనుక నుంచి వేగంగా ఢీకొట్టిన ప్రమాదంలో వెల్డింగ్ కార్మికుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందిన ఘటన ముదినేపల్లి సమీపంలోని బంటుమిల్లి రోడ్డులో శనివారం చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గుడివాడ సత్యనారాయణపురానికి చెందిన షేక్ నాగుర్ వలీ (47) ప్రస్తుతం పెదపారుపూడి మండలం, రావులపాడులో నివాసముంటూ, పూర్ణ థియేటర్ సమీపంలోని ఓ షాప్లో గత మూడేళ్లుగా వెల్డర్గా పనిచేస్తున్నాడు. సహచర కార్మికుడు దాసరి భరత్ చంద్రతో కలిసి సింగరాయపాలెంలో పని ముగించుకుని బైక్పై తిరిగి వస్తుండగా, కోమర్రు అడ్డరోడ్డు వద్ద వెనుక నుంచి వచ్చిన లారీ వీరి వాహనాన్ని ఢీకొట్టి ఆగకుండా వెళ్లిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో బైక్ వెనుక కూర్చున్న నాగుర్ వలీ కిందపడటంతో లారీ టైర్లు అతని నడుముపై నుంచి వెళ్లాయి. తీవ్రగాయాలపాలైన నాగుర్ వలీ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోగా, బైక్ నడుపుతున్న భరత్ చంద్ర స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డాడు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గుడివాడ ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. భరత్ చంద్ర ఫిర్యాదు మేరకు రూరల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
-
కొండలపైనే జీవనం.. సంక్షేమానికి దూరంబుట్టాయగూడెం: పశ్చిమ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలోని ఆదివాసీ గిరిజన తెగల్లో కొండరెడ్డి గిరిజనులు ఒకరు. వీరు నేటికీ కొండలపై ఆవాసాలు ఏర్పాటు చేసుకుని నివాసం ఉంటున్నారు. అక్కడే వారి సాంప్రదాయ పంటలైన జొన్న, సామలు, మొక్కజొన్న వంటి పంటలను పండిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. అలాగే పలు గ్రామాల్లో వెదురు అల్లికలు, తేనె, చింతపండు, ఇప్పపువ్వు వంటి అటవీ ఉత్పత్తులను సేకరిస్తుంటారు. వారాంతపు సంత, ఇతర ప్రభుత్వ కార్యాలయ పనుల నిమిత్తం మాత్రమే కొండ దిగి కిందకు వస్తుంటారు. వీరికి ప్రధానంగా పోడు వ్యవసాయమే జీవనాధారం. స్వాతంత్య్రం వచ్చి 79 ఏళ్లు కావొస్తున్నా నేటికీ కొండరెడ్డి గిరిజనులు కొండ ప్రాంతంలోనే జీవనం సాగిస్తూ, ప్రకృతిమాత ఒడిలోనే జీవిస్తున్నారు. ప్రకృతే దైవం : ఆదివాసీ గిరిజనులు ప్రకృతినే ఆరాధ్య దైవంగా కొలుస్తుంటారు. రావి, వేప చెట్లను ముత్యాలమ్మగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా బాట పండుగ, పప్పుల పండుగ, మామిడికాయ పండుగ వంటి పండుగలను ఎంతో వైభవంగా జరుపుకుంటారు. అయితే, గిరిజనుల్లోని కోయ తెగవారు భూదేవి పండుగను తొలకరి సమయంలో ఎంతో వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. నేటికీ ఈ పండుగ సంప్రదాయం సజీవంగా కొనసాగుతోంది. జగన్ పాలనలో సంక్షేమానికి పెద్దపేట : గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి గిరిజన సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేశారు. సుమారు 3,220 మంది గిరిజనులకు 69,814.72 ఎకరాల పోడు భూములకు పట్టాలు అందజేశారు. ‘రైతు భరోసా’ పథకం ద్వారా రైతులకు ప్రతిఏటా రూ.15,000 పెట్టుబడి సాయం అందేలా కృషి చేశారు. ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ విధానంతో కొండ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న గిరిజనులకు సైతం మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు. వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా కొండపైన ఉన్నవారికి కూడా పింఛన్లు ఇంటికే అందేలా చేశారు. విద్య, వైద్యానికి పెద్దపీట వేస్తూ గిరిజనులకు మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించేలా సుమారు రూ.50 కోట్లతో మల్టీస్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు ప్రస్తుతం ఈ నిర్మాణ పనులు నిలిచిపోయాయి. అలాగే మారుమూల గ్రామాల ప్రజలకు డోలి కష్టాలు తప్పించేందుకు బైక్ అంబులెన్స్ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. గిరిజనులకు పునరావృతమవుతున్న కష్టాలు కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత గత ప్రభుత్వంలో అమలైన కొన్ని సంక్షేమ పథకాల అమలులో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయని గిరిజనులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో డీసీఎం వాహనాల ద్వారా ఇంటింటికీ రేషన్ సరుకులు అందించేవారు. ప్రస్తుతం ఆ విధానం నిలిచిపోవడంతో గిరిజనులు మళ్లీ వాగులు దాటుతూ, తలపై బియ్యం మూటలు పెట్టుకుని మైళ్ల దూరం నడిచి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితులు తలెత్తుతున్నాయి. గతంలో వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా కోడికూయక ముందే మారుమూల కొండ ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారికి సైతం పింఛన్లు అందేవి. ప్రస్తుతం ఆ పింఛన్లు అందడానికి వారం రోజులకు పైగా సమయం పడుతోందని గిరిజనులు వాపోతున్నారు. అదేవిధంగా వైద్యసేవల పట్ల కూడా వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రస్తుత ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని గిరిజనులు కోరుతున్నారు. ౄపోడు వ్యవసాయం ఇలా..సంప్రదాయ డోలు వాయిద్యాల నృత్యం చేస్తున్న గిరిజనులు వన దేవతకు పూజలు చేస్తున్న గిరిజనులు జొన్న పంటను రోకలితో దంచుతూ.. జగన్ పాలనలో గిరిజన సంక్షేమానికి పెద్ద పీట మారుమూల గ్రామాల్లో సైతం విద్య, ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ కూటమి ప్రభుత్వంలో గిరిపుత్రులకు కష్టాలు పునరావుృతం నేడు ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం
-
రావుల చెరువు.. అక్రమాల దరువు● అక్రమ తవ్వకాలతో తలకిందులైన రూపం ● నేతల కుయుక్తులతో కాంట్రాక్టర్ జంప్ ద్వారకాతిరుమల: రావుల చెరువు కొందరు టీడీపీ నేతలకు వరంగా మారింది అభివృద్ధి పనుల ముసుగులో జరుగుతున్న అక్రమ మట్టి తవ్వకాలు, అధికార పార్టీ నేతల ఒత్తిళ్లతో రామన్నగూడెం రావుల చెరువు వివాదాలకు నిలయంగా మారింది. 43.77 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ చెరువు కింద 114.98 ఎకరాల ఆయకట్టు సాగవుతోంది. పూడికతీత, గట్ల పటిష్టీకరణ, లాకుల ఏర్పాటు కోసం మినరల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ నుంచి రూ.94.30 లక్షల నిధులను జిల్లా కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి మంజూరు చేశారు. జిల్లాలోనే అత్యధికంగా మైనింగ్ నిధులు పొందిన ఏకై క చెరువు ఇది కావడం గమనార్హం. ఆదాయ వనరుగా మలుచుకున్న నేతలు నిబంధనల ప్రకారం 3 నుంచి 6 నెలల్లో పూర్తికావాల్సిన ఈ పనులు కొందరు స్థానిక టీడీపీ నేతల దందా వల్ల నిలిచిపోయాయి. అక్రమంగా మట్టిని విక్రయిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. గతంలో జరిగిన జిల్లా సమీక్షా సమావేశంలో వైఎస్సార్ సీపీ ఎమ్మెల్సీ వంకా రవీంద్రనాథ్ ఈ దోపిడీపై అధికారులను నిలదీసినప్పటికీ, ఈ దందా ఆగలేదు. రూ.35 లక్షల నష్టంతో చేతులెత్తేసిన కాంట్రాక్టర్ ఈ ఏడాది మార్చిలో విజయవాడకు చెందిన ఒక కాంట్రాక్టర్ రూ.25 లక్షలకు ఇరిగేషన్ టెండర్ దక్కించుకుని, మైనింగ్ శాఖకు మరో రూ.5 లక్షలు చెల్లించి పనులు ప్రారంభించారు. గతంలో నేతలు టిప్పర్ మట్టిని రూ.3,500కి విక్రయించగా, సదరు కాంట్రాక్టర్ రూ.2,500 చొప్పున 100 టిప్పర్ల మట్టి విక్రయానికి అనుమతి పొందారు. అయితే స్థానిక నేతలు ఆ టిప్పర్లను సూర్యచంద్రరావుపేట చెరువుకు మళ్లించడమే కాకుండా, టిప్పర్ యజమానులను సిండికేట్గా మార్చి రూ.1,000కే మట్టి ఇవ్వాలని ఒత్తిడి తెచ్చారు. దీంతో దాదాపు రూ.35 లక్షల వరకు నష్టపోయిన కాంట్రాక్టర్, మే నెలాఖరులో పనులను మధ్యలోనే వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. ప్రస్తుతం దేవినేనివారిగూడెంకు చెందిన ఓ టీడీపీ నేత తన పేరు మీద ఉన్న అనుమతులతో మట్టి తవ్వకాలు కొనసాగిస్తున్నారు. చెరువులో జరుగుతున్న అక్రమ తవ్వకాలను రామన్నగూడెంకు చెందిన ఒక జనసేన కార్యకర్త ఫొటోలు తీయడంతో వివాదం మరింత తీవ్రమైంది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న సదరు టీడీపీ నేత, ఆ కార్యకర్తను తన ఇంటికి పిలిపించి తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. దీనికి సంబంధించిన ఆడియో రికార్డింగ్ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారి స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.
-
మళ్లీ తిరిగొచ్చిన పెద్ద పులిబుట్టాయగూడెం: తెలంగాణలోని అశ్వారావుపేట నుంచి మళ్లీ ఏపీ సరిహద్దుల్లోకి ప్రవేశించిన పెద్దపులి బుట్టాయగూడెం మండలంలో భయాందోళనలు సృష్టిస్తోంది. శనివారం తెల్లవారుజామున గవరంపేట, గురుగుమిల్లి గ్రామాల శివారులో కట్టేసి ఉన్న రెండు ఎద్దులు, ఒక ఆవుపై దాడి చేసి చంపేసింది. సమాచారం అందుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు రేడియో కాలర్ సిగ్నల్స్ ద్వారా పులి కదలికలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం లంకపాకల సమీపంలోని కొండకాల్వ ప్రాంతంలో పులి సంచరిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. దీంతో రేపల్లె, రేగులపాడు, డోలుగండి, మోదేలు, అలివేరు, లంకపాకల, గుళ్లపూడి, వీరమద్దిగూడెం తదితర గ్రామాల ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. పశువులను ఇళ్ల వద్దే సురక్షితంగా కట్టేయాలని, రాత్రి వేళల్లో బయట తిరగవద్దని, పొలాలకు వెళ్లే రైతులు జాగ్రత్తలు వహించాలని సూచించారు. డీఎఫ్ఓ సందీప్రెడ్డి, జంగారెడ్డిగూడెం రేంజ్ అధికారి దుర్గాకుమార్బాబు నేతృత్వంలో మహారాష్ట్ర బృందాలు, బెంగళూరు వైల్డ్లైఫ్ ఎస్ఓఎస్ నిపుణులు, ఆరుగురు ట్రాంక్విలైజింగ్ షూటర్లు రంగంలోకి దిగారు.
-
ఘనంగా మండలి కృష్ణారావు శత జయంతి వేడుకలుయలమంచిలి: శ్రీకృష్ణదేవరాయల 518వ పట్టాభిషేకం, దివిసీమ గాంధీ మండలి వెంకట కృష్ణారావు శతజయంతి స్మారక వేడుకలు ఒకే వేదికపై నిర్వహించడం సంతోషదాయకమని ఏపీ నాటక పరిషత్ల సమాఖ్య అధ్యక్షుడు బుద్ధాల వెంకట రామారావు అన్నారు. పాలకొల్లులోని లయన్స్ కమ్యూనిటీ హాల్లో శ్రీకృష్ణదేవరాయ సాంస్కృతిక విజ్ఞాన కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో శనివారం సాహితీ సభ, ప్రతిభా సత్కార కార్యక్రమం జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా సమాజానికి విశిష్ట సేవలందించిన పలువురు ప్రముఖులను ఘనంగా సత్కరించారు. కార్యక్రమంలో విద్యార్థినుల భువనవిజయం సాహితీ రూపకం, చైతన్య ప్రసాద్ అభ్యుదయ గీతాలు, కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు అలరించాయి. సంస్థ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు యర్రంశెట్టి వెంకటరత్నం అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సభలో పెనుమాక రామమోహనరావు, గుండా రామకృష్ణ, కడిమిళ్ల వరప్రసాద్ శతావధాని, సివివి సత్యనారాయణమూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు. భీమవరం: భీమవరం టూటౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గొల్లవానితిప్ప రోడ్డులో ఉన్న పంటకాలువ రేవులో శనివారం సుమారు 75 ఏళ్ల వయసున్న గుర్తు తెలియని వృద్ధుడి మృతదేహం లభ్యమైంది. వీఆర్వో అమిరపు నాగవరప్రసాద్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై రహ్మాన్ తెలిపారు. ఉండి: ఎదురుగా వస్తున్న లారీకి దారిచ్చే క్రమంలో ఓ ట్రాక్టర్ పంట కాలువలోకి బోల్తా పడింది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కాళ్ల మండలం సీసలిలో ఇటుకలు దిగుమతి చేసుకుని అత్తిలి వైపు వెళ్తున్న ట్రాక్టర్, పెదపుల్లేరులోని ఆర్అండ్బీ రోడ్డుపై ఎదురుగా వస్తున్న లారీకి దారి ఇచ్చేందుకు ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ వాహనాన్ని పక్కకు తీశాడు. అక్కడ రోడ్డు మార్జిన్ లేకపోవడంతో నియంత్రణ కోల్పోయి పంట కాలువలోకి బోల్తా కొట్టింది. ఈ ప్రమాద సమయంలో ట్రాక్టర్లో ఐదుగురు ప్రయాణిస్తుండగా, వారందరికీ స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటనపై ఎలాంటి కేసు నమోదు కాలేదు.
-
ఆశ్రమ పాఠశాలలో విద్యుదాఘాతంతో విద్యార్థిని మృతివేలేరుపాడు: ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడు మండలం శివకాశీపురం గిరిజన బాలికోన్నత పాఠశాలలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. విద్యార్థిని కెచ్చెల లక్ష్మీపార్వతి (13) శుక్రవారం విద్యుదాఘాతంతో మృతిచెందింది. మండలంలోని చిట్టంరెడ్డిపాలెం గ్రామానికి చెందిన లక్ష్మీపార్వతి 8వ తరగతి చదువుతోంది. శుక్రవారం ఉదయం పాఠశాలకు ఆనుకుని ఉన్న మరో భవనంలో ఆరబెట్టిన దుస్తులు తీసుకునేందుకు వెళ్లింది. దుస్తులు అందకపోవడంతో అక్కడున్న ఇనుప స్టాండ్పై ఎక్కి ఇనుప కిటికీని పట్టుకుంది. ఆ కిటికీకి విద్యుత్ సరఫరా అవుతుండటంతో షాక్కు గురై కేకలు వేసింది. మరో విద్యార్థిని దీపిక ఆమెను చున్నీతో లాగింది. వెంటనే ఆమెను వేలేరుపాడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తరలించగా అప్పటికే మృతిచెందినట్టు వైద్యులు నిర్ధారించారు. లక్ష్మీపార్వతి మృతికి హాస్టల్ వార్డెన్, హెచ్ఎం కారణమంటూ తల్లిదండ్రులు కెచ్చెల అమల, సుధాకర్రెడ్డి, బంధువులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మృతదేహాన్ని మోసుకుని ఆశ్రమ పాఠశాల గేటు వద్దకు తీసుకెళ్లి బైఠాయించారు.
-
శ్రీవారి ఆలయానికి రూ.5 లక్షల విరాళంకాళ్ల : కాళ్లకూరు వేంకటేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో అభివృద్ధి పనులకు భక్తులు విరాళం అందించినట్లు దేవస్థానం చైర్మన్ అడ్డాల శివరామరాజు శుక్రవారం తెలిపారు. కలవపూడికి చెందిన నల్లపురాజు చిన్నకృష్ణంరాజు, అచ్యుతాయమ్మ దంపతుల కుమారుడు నీలాద్రిరాజు, సౌజన్యలక్ష్మి దంపతులు దక్షిణం వైపు కేశఖండన శాల పక్కన భవనం నిర్మాణానికి రూ.5,01,116 అందించారన్నారు. నూజివీడు: లారీకి బ్రేకులు ఫెయిల్ అయిన నేపథ్యంలో ట్రిపుల్ఐటీలో శుక్రవారం పెనుప్రమాదం తప్పింది. మెస్లకు బియ్యం లోడుతో ఉదయం 6.30 గంటల సమయంలో క్యాంపస్లోకి వచ్చిన లారీకి బ్రేకులు ఫెయిల్ అయ్యాయి. దీంతో లారీ ఐ–3 భవనానికి, మెస్కు మధ్య ఉన్న రోడ్డులో ఐ–2, ఐ–1 భవనాల మధ్య వెళ్లి ప్రహరీగోడను ఢీకొట్టి ఆగింది. లారీ ఢీకొట్టడంతో గోడ పడిపోయింది. ఇదే సంఘటన విద్యార్థులు వెళ్లే సమయంలో జరిగి ఉంటే పెద్ద ప్రమాదం జరిగేది. పెద్ద ప్రమాదం తప్పడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. భీమవరం: భీమవరం పట్టణంలోని కోర్టుల్లో పెండింగ్లో ఉన్న కేసుల పరిష్కారం కోసం సెప్టెంబర్ 12న జాతీయ లోక్ అదాలత్ నిర్వహిస్తున్నట్లు మండల న్యాయ సేవా సంస్ధ చైర్మన్, 3వ అదనపు జిల్లా జడ్జి బి.లక్ష్మీనారాయణ చెప్పారు. పట్టణంలోని అన్ని కోర్టుల ప్రాంగణంలో నిర్వహించే జాతీయ లోక్ అదాలత్లో పెండింగ్లో వున్న అన్ని సివిల్ కేసులు, ఐపీసీ, బీఎన్ఎస్ చట్టాల పరిధిలో ఉన్న రాజీ కాదగ్గ క్రిమినల్ కేసులు, చెక్కు, ప్రోనోటు బాకీ కేసులు, మనోవర్తి, గృహహింస కేసులు, భార్యభర్తల మధ్య గొడవల కేసులు, సరిహద్దు తగాదాలు వంటి కేసులు రాజీ చేసుకునే అవకాశం ఉందన్నారు. రాజీ పడితే ఇరుపక్షాలు గెలిచినట్లేనన్నారు. జాతీయ లోక్ అదాలత్ను వినియోగించుకుని కేసులను రాజీ చేసుకోవాలని లక్ష్మీనారాయణ కోరారు. భీమవరం: భీమవరం టూటౌన్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో బాలిక కనిపించడం లేదంటూ తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ రహ్మన్ శుక్రవారం చెప్పారు. పట్టణంలోని శ్రీరామపురం ప్రాంతానికి చెందిన 17 ఏళ్ల బాలిక గురువారం రాత్రి తల్లితో కలిసి ఇంట్లో నిద్రపోయింది. శుక్రవారం ఉదయం బాలిక కనిపించకపోవడంతో చుట్టుపక్కల, బంధువుల ఇళ్లలో గాలించినా జాడ తెలియకపోవడంతో ఫిర్యాదు చేసినట్లు ఎస్సై చెప్పారు. భీమడోలు : భీమడోలు రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో శుక్రవారం పట్టాలు దాటుతున్న ఓ గుర్తుతెలియని వృద్ధుడిని రైలు ఢీకొనడంతో మృతిచెందాడు. ఆకివీడు నుంచి నిడదవోలు వచ్చి, అక్కడ నుంచి భీమడోలు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. సమాచారం అందుకున్న రైల్వే పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. మృతుని వయస్సు 60 ఏళ్లు ఉంటుందని.. షర్టుపై టైలర్ అని రాసి ఉందని చెబుతున్నారు. మృతదేహానికి శవపంచనామా నిర్వహించి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఏలూరు సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు రైల్వే ఎస్ఐ కృపాదానం తెలిపారు. ఆచూకీ తెలిస్తే 944041100 నెంబరుకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. చింతలపూడి: జిల్లా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎకై ్సజ్ కె.వి.నాగ ప్రభు కుమార్ శుక్రవారం చింతలపూడి ఎకై ్సజ్ స్టేషన్ను తనిఖీ చేశారు. స్టేషన్లోని పలు రికార్డులు, కేసు ఫైళ్లను పరిశీలించారు. అనంతరం ఎకై ్సజ్ సిబ్బందితో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించి, విధి నిర్వహణపై పలు కీలక సూచనలు జారీ చేశారు. సర్కిల్ పరిధిలో నాటుసారా తయారీ, విక్రయాలు, అక్రమ మద్యం రవాణా, గంజాయి వంటి మత్తు పదార్థాల విక్రయాలపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని ఆదేశించారు. స్టేషన్కు వచ్చే ఫిర్యాదులపై తక్షణమే స్పందించి, పారదర్శకంగా సేవలు అందించాలని సూచించారు. మద్యం దుకాణాల్లో ఎమ్మార్పీ ధరలకే మద్యం విక్రయించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. సీఐ పి. అశోక్, ఎస్ఐ జె. జగ్గారావు, స్టేషన్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
-
చేనేతను పరిరక్షిద్దాంఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): భారతీయ సంస్కృతిలో భాగమైన చేనేత కళను రక్షించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని, ఈ కళను పరిరక్షించేందుకు చేనేత వస్త్రాలను ధరించాలని కలెక్టర్ కే. వెట్రిసెల్వి సూచించారు. జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని జిల్లా కలెక్టరేట్లో శుక్రవారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ముందుగా కార్యక్రమాన్ని కలెక్టర్ జ్యోతి వెలిగించి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ చేనేత కార్మికుల సంక్షేమానికి, చేనేత రంగాన్ని బలోపేతం చేసే దిశగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎంతో కృషి చేస్తున్నాయని, ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తున్నాయన్నారు. చేనేత కార్మికులకు 50 ఏళ్లకే పెన్షన్ అందిస్తున్నారన్నారు. నేతన్న సేవ పథకంలో అర్హులైన ప్రతి చేనేత కార్మికులకు రూ.25 వేల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నామని, అంతేకాక చేనేత కుటుంబాలకు నెలకు 200 యూనిట్లు, పవర్లూమ్కు 500 యూనిట్ల వరకూ ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తుందన్నారు. చేనేత సహకార సంఘాలకు ప్రత్యేక మౌలిక సదుపాయాలు అందిస్తున్నామన్నారు. ఈ సందర్భంగా చేనేత వస్త్రాల ఎగ్జిబిషన్ను కలెక్టర్ పరిశీలించారు. కార్యక్రమంలో డీఆర్ఓ ఎం.శ్రీదేవి, జిల్లా చేనేత, జౌళి శాఖ అధికారి కే.అప్పారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
కామవరంలో పశువులపై పులి దాడిబుట్టాయగూడెం: గత 10 రోజులుగా ఏలూరు జిల్లాలో సంచరిస్తున్న పెద్దపులి పోలవరం, గోపాలపురం, కొయ్యలగూడెం, బుట్టాయగూడెం, జీలుగుమిల్లి మండలాల్లో పశువులను హతమారుస్తూ అటవీశాఖ అధికారులకు కంటిపై కునుకులేకుండా చేసింది. శుక్రవారం సాయంత్రానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆశ్వారావుపేట మండలం కావిడిగుండ్ల, గోపన్నగూడెం వైపు వెళ్ళినట్లు గుర్తించామని అటవీశాఖ అధికారులు తెలిపారు. తెల్లవారుజామున కామవరంలోని మడివి కృష్ణకు చెందిన ఆవు, గిత్తలపై దాడి చేసి పులి హతమార్చింది. పశువులపై దాడి చేసిన నేపథ్యంలో మళ్లీ వస్తుందనే అనుమానంతో రాత్రి 9 గంటల వరకూ సరిహద్దుల్లోనే జిల్లా అటవీశాఖ అధికారి సందీప్రెడ్డి పర్యవేక్షణలో అధికారులు, సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. పులి ఏపీ బోర్డర్ దాటుతూ తెలంగాణ బోర్డర్లోకి వెళ్ళడంతో ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. డిసెంబర్లో కావిడిగుండ్ల నుంచే ఏపీలోకి ప్రవేశించి బుట్టాయగూడెం మండలంలో పలు పశువులపై దాడి చేసి చంపిన పెద్దపులి మొదటిసారిగా అటవీశాఖ అధికారులు ఏర్పాటు చేసిన ట్రాప్కెమెరాకు చిక్కింది. మళ్లీ శుక్రవారం అధికారుల డ్రోన్ కెమెరాకు పులి ఒక ప్రదేశంలో దాగి ఉన్న దృశ్యం చిక్కింది. ఇటీవల ఏపీ నుంచి తెలంగాణకు వెళ్ళిన పులి మళ్లీ పోలవరంలో ప్రత్యక్షమై గోదావరి ఈదుతూ పోలవరం జిల్లాలోకి వెళ్ళి మళ్లీ ఏలూరు జిల్లాలోని పోలవరం మీదుగా పలు మండలాల్లో సంచరిస్తూ అధికారులను, ప్రజలను ముప్పు తిప్పలు పెట్టింది. ఇప్పుడు తెలంగాణలోకి వెళ్ళిన పెద్ద పులి తిరిగి వస్తుందా లేక మొదటిసారిగా వచ్చిన మార్గంలోనే వెళ్తుందా అనే విషయాన్ని అటవీశాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. కామవరం సమీపంలో డ్రోన్ కెమెరాకు చిక్కిన పెద్దపులి మండలంలోని కామవరం సమీపంలో పెద్దపులి దాడిలో మృతి చెందిన గిత్త
-
కావడి సేవకు కదిలిన భక్తజనంకై కలూరు: ఆడి కృత్తిక సందర్భంగా శింగరాయపాలెం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడి దేవస్థానంలో శుక్రవారం నిర్వహించిన కావడి సేవ ప్రజల్లో భక్తి భావాన్ని నింపింది. కావడి ఉత్సవాన్ని ఎమ్మెల్యే కామినేని శ్రీనివాస్ ప్రారంభించి, భక్తులతో కావడి మోసి స్వామికి పూజలు చేశారు. తమిళనాడు రాష్ట్రం పళని మురగన్ క్షేత్రంలో నిర్వహించే కావడి సేవను గతేడాది నుంచి శింగరాయపాలెం దేవాలయంలో ప్రవేశపెట్టారు. కావడి సేవలో పసుపు వస్త్రాలు ధరించి 340 మంది భక్తులు పాల్గొన్నారు. శింగరాయపాలెం, చేవూరుపాలెం, శ్రీహరిపురం గ్రామాల్లో కావడి ప్రదర్శనలు చేసి అనంతరం స్వామికి సమర్పించారు. ఉదయం స్వామికి విఘ్నేశ్వర, గోపూజలు నిర్వహించారు. గ్రామోత్సవం అనంతరం స్వామికి శాంతి కల్యాణాన్ని అత్యంత వైభవోపేతంగా చేపట్టారు. దేవస్థానం వద్ద 3,000 మందికి భారీ అన్నసమారాధన జరిగింది. కేరళ చండా మేళం, భారీ ఆకారంలో ఆంజనేయ బొమ్మలు ఆకట్టుకున్నాయి. ఆలయ చైర్మన్ బొంగు రవికుమార్, ఆలయ సహాయ కమిషనర్ ఆర్.గంగాశ్రీదేవి, ఆలయ ధర్మకర్తలు విమల, శ్రీనాగలలిత, శివరమేష్, కృష్ణ, సోవమ్మ, సుబ్బలక్ష్మీ, నాగలక్ష్మి, నాగ వెంకట రాధాకృష్ణ, నాగ శిరిష, నాగకొండ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. నాయకులు పరసా విశ్వేశ్వరరావు, బొర్రా చలమయ్య, చల్లగుళ్ళ శోభనాద్రిచౌదరీ, కోడూరు శేషుబాబు, ఈడ్పూగంటి శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడికి ఆడి కృత్తిక కావడి సేవ
-
హోరాహోరీగా ‘అమరావతి’ క్రీడలుఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): అమరావతి చాంపియన్షిప్ పేరుతో ఏలూరులోని పలు వేదికల్లో గురు, శుక్రవారాల్లో నిర్వహించిన క్రీడా పోటీలు శుక్రవారంతో ముగిశాయి. మొత్తం 12 క్రీడాంశాల్లో అండర్–17, అండర్–23 విభాగాల్లో నిర్వహించిన ఈ పోటీల్లో చివరి రోజున విజేతల వివరాలను జిల్లా క్రీడాభివృద్ధి అధికారి ఎస్ఏ అజీజ్ వెల్లడించారు. 7 నియోజకవర్గాల నుంచి క్రీడాకారులు పాల్గొని అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచారని తెలిపారు. విజేతలుగా నిలిచిన వారు రాష్ట్ర స్థాయిలో నిర్వహించే పోటీల్లో జిల్లాకు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తారని తెలిపారు. పోటీల తొలిరోజు అల్లూరి సీతారామ రాజు స్టేడియంలో ఆర్చరీ, అథ్లెటిక్స్, చెస్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్, అండర్–17 విభాగంలో వాలీబాల్, కబడ్డీ, ఖో–ఖో విభాగాలలో జిల్లా స్థాయి ఎంపికలు, టోర్నమెంట్ ఘనంగా నిర్వహించామన్నారు. మలిరోజు బాస్కెట్ బాల్, హాకీ, బ్యాడ్మింటన్, బాక్సింగ్, యోగా, అండర్ –23 విభాగంలో కబడ్డీ, ఖో–ఖో, వాలీ బాల్ క్రీడాంశాల్లో జిల్లా స్థాయి ఎంపికలు, టోర్నమెంట్ నిర్వహించామన్నారు. ఈ పోటీల్లో గెలుపొందిన మొదటి, ద్వితీయ స్థానాల క్రీడాకారులకు మెడల్స్ అందచేసి సత్కరించారు.
-
అథ్లెటిక్స్కు మండపాక విద్యార్థినితణుకు అర్బన్: రాష్ట్రస్థాయి అథ్లెటిక్స్ పోటీలకు తణుకు మండలం మండపాక జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థిని ఎం.నాగలక్ష్మి అర్హత సాధించినట్లు పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు కె.ఫణిశ్రీ తెలిపారు. గతనెల 26న తాడేపల్లిగూడెం మండలం పెదతాడేపల్లి భారతీయ విద్యాభవన్లో నిర్వహించిన జిల్లాస్థాయి అథ్లెటిక్స్ అండ్ అండర్–18 విభాగంలో 800 మీటర్ల పరుగులో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచినట్లు తెలిపారు. ఈ ప్రతిభ కారణంగా ఈనెల 11 నుంచి 13వ తేదీ వరకు తిరుపతి శ్రీవెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో నిర్వహించనున్న రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు విద్యార్థిని నాగలక్ష్మి ఎంపికై నట్లు వివరించారు. ఎంపికై న విద్యార్థినితోపాటు శిక్షణనిచ్చిన ఫిజికల్ డైరెక్టర్ సంకు సూర్యనారాయణను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
-
నిట్లో సింపోజియంతాడేపల్లిగూడెం: ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోప్ సాంకేతికత ఎంతో కీలకమని కోల్కతాలోని సాహా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ సీనియర్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ బిస్వరూప్ సత్పతి అన్నారు. నిట్లో శుక్రవారం ఎలక్ట్రాన్ సూక్ష్మదర్శినిపై పరిశోధన సింపోజియం జరిగింది. ఆధునిక పరిశోధనల్లో ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ కీలకమని వక్తలు పేర్కొన్నారు. ఎలక్ట్రాన్స్ మైక్రోస్కోప్ , ప్రిన్సిపల్ టెక్నిక్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్పై సింపోజియం నిర్వహించారు. ఆధునిక శాసీ్త్రయ పరిఽశోధనలు ముఖ్యంగా మెటీరియల్ సైన్సు, నానో టెక్నాలజీ, ఎనర్జీ మెటీరియల్స్, నానో మెటీరియల్స్ తదితర అంశాలపై వక్తలు మాట్లాడారు. ఆధునిక సాంకేతికత వాటి పని సూత్రాలు, పరిశోధనల్లో వాటి వినియోగంపై విద్యార్థులకు, పరిశోధకులకు అవగాహన కల్పించారు. బిస్వరూప్ సత్పతి ట్రాన్స్మిషన్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ గురించి వివరించారు. ఐఐటీ ఖర్గపూర్కు చెందిన సహాయ ఆచార్యులు డాక్టర్ అహిన్ రాయ్ స్కానింగ్ టన్నెలింగ్ మైక్రోస్కోపీపై మాట్లాడారు. ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ ద్వారా పొందే సూక్ష్మస్ధాయి సమాచారం కొత్త పదార్ధాల రూపకల్పన, అధిక సామర్ధ్యం కలిగిన ఎనర్జీ స్టోరేజ్ పరికరాలు, బ్యాటరీలు, కాటలిస్టులు, సెమీకండక్టర్ పదార్థాలు, నానో మెటీరియల్స్ బయో మెటీరియల్స్ రంగాల్లో పరిశోధనలకు సాంకేతికతలు కీలకంగా ఉంటాయన్నారు. నిట్ డీన్ రవికిరణ్శాస్త్రి మాట్లాడుతూ ఆధునిక పరిశోధనల్లో అత్యాధునిక పరికరాలు ఉపయుక్తంగా ఉంటాయన్నారు. అసోసియేట్ డీన్ తపస్ పరమాణిక్ అవగాహన కల్పించేందుకు ఈ సింపోజియంలు ఉపయోగపడతాయన్నారు.
-
హత్య కేసులో జీవిత ఖైదుకలిదిండి(కై కలూరు): హత్య కేసులో నేరం రుజువవడంతో నిందితుడికి కోర్టు జీవిత ఖైదు విధించిందని ఎస్పీ కే.ప్రతాప్ శివ కిషోర్ చెప్పారు. కలిదిండి పోలీసు స్టేషన్లో ఆయన వివరాలు వెల్లడిస్తూ.. కలిదిండి మండలం ఎస్ఆర్పీ అగ్రహారం శివారు కట్టావానిపాలెంకు చెందిన కట్టా పెద్దిరాజులు ఆస్తి కుమారుడి పేరున రాయాలని అడిగినందుకు భార్య జయలక్ష్మీని కత్తితో పొడిచి హత్య చేశాడన్నారు. అనంతరం నిందుతుడు ఆత్మహత్య నాటకమాడి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ, పోలీసులు సేకరించిన శాసీ్త్రయ ఆధారాలు, ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలతో నేరం రుజువైందన్నారు. మృతురాలి కుమారుడు రాము ఫిర్యాదుపై అప్పటి కలిదిండి ఎస్సై వీ.వెంకటేశ్వరరావు కేసు నమోదు చేయగా, కై కలూరు రూరల్ సీఐ వి.రవి కుమార్ దర్యాప్తు జరిపి చార్జిషీట్ దాఖలు చేశారన్నారు. పోలీసు సిబ్బంది ఈ కేసు దర్యాప్తులో విశేష కృషి చేశారని అభినందించారు.
-
ఫీజు బకాయిలు విడుదల చేయాలిఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట) : రాష్ట్రంలో విద్యార్థులకు సంబంధించిన ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు రూ.7 వేల కోట్లను ప్రభుత్వం తక్షణమే విడుదల చేయాలని, ఏలూరు నగరంలో షెడ్యూల్ ట్రైబల్ బాలికల వసతి గృహాన్ని నిర్మించాలని, కోటదిబ్బ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల భవన నిర్మాణాన్ని త్వరితగతిన పూర్తిచేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ పీడీఎస్ఓ ( ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంస్థ) ఆధ్వర్యంలో ఏలూరు నగరంలో కొత్త బస్టాండ్ నుంచి జిల్లా పరిషత్ మీదుగా ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఫైర్స్టేషన్ వద్ద నిరసన తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పీడీఎస్ఓ రాష్ట్ర కోశాధికారి ఎల్.భాను మాట్లాడుతూ పెండింగ్లో ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిల కారణంగా విద్యార్థులు ఆర్థిక ఒత్తిడికి గురై, ఉన్నత విద్యను కొనసాగించడంలో తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారన్నారు. ఏలూరు నగరంలో గిరిజన సంక్షేమ బాలికల వసతి గృహం లేదని, ఈ కారణంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న గిరిజన బాలికలు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారన్నారు. తక్షణమే షెడ్యూల్ ట్రైబల్ బాలికల వసతి గృహాన్ని నిర్మించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నో ఏళ్ల పోరాట ఫలితంగా నగరంలోని కోటదిబ్బ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల నిర్మాణానికి రూ.12.6 కోట్ల నిధులను సాధించుకున్నామని, విడుదలైన నిధులతో భవన నిర్మాణాన్ని తక్షణమే ప్రారంభించి త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలన్నారు. బీసీ హాస్టళ్లకు పక్కా భవనాలను నిర్మించాలన్నారు. ప్రతి మండలంలో విద్యార్థులకు సరిపడా ప్రభుత్వ ఇంటర్, డిగ్రీ, పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలను నిర్మించాలన్నారు. డిగ్రీలో ప్రవేశపెట్టిన ఆన్లైన్ అడ్మిషన్న్స్, మేజర్–మైనర్, ఇంటర్న్షిప్, మల్టీ ఎంట్రీ–మల్టీ ఎగ్జిట్ వంటి పద్ధతుల కారణంగా గత రెండు సంవత్సరాలలో అడ్మిషన్న్లు సగానికి పైగా పడిపోయాయన్నారు. ఈ విధానం వల్ల విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని, తక్షణమే వీటిని రద్దు చేయాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పీడీఎస్ఓ నగర కన్వీనర్ పీ. హేమ, కళాశాల విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
-
ఎంటీఎస్ అమలులో తీవ్ర జాప్యం● హైకోర్టు ఆదేశాలను పట్టించుకోని వైనం ● ఆర్జీయూకేటీ అధికారుల నిర్లక్ష్యం నూజివీడు: రాష్ట్రంలోని రాజీవ్గాంధీ వైజ్ఞానిక సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం (ఆర్జీయూకేటీ) పరిధిలోని నూజివీడు, ఇడుపులపాయ, ఒంగోలు, శ్రీకాకుళం ట్రిపుల్ఐటీల్లో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ ఫ్యాకల్టీ, సిబ్బందికి మినిమం టైమ్ స్కేల్ (ఎంటీఎస్) అమలులో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది. కోర్టు తీర్పుల మేరకు ప్రభుత్వం జీఓలు జారీ చేసి ఆర్థిక అనుమతులు మంజూరు చేసి నెలలు గడుస్తున్నా, ఇప్పటివరకు ఎంటీఎస్ అమలుకు నోచుకోకపోవడంపై నాలుగు ట్రిపుల్ఐటీల్లోని బోధనా సిబ్బంది ఆందోళన చెందుతున్నారు. దేవుడు వరమిచ్చినా పూజారి కరుణించలేదు అన్న చందంగా యూనివర్సిటీ అధికారుల వ్యవహారంపై తీవ్ర విమర్శలు సైతం వ్యక్తమవుతున్నాయి. హైకోర్టు ఆదేశాలున్నా విశ్వవిద్యాలయం వాటిని అమలు చేయకపోవడం పట్ల డొమైన్ మెంటార్లు, ఐటీ మెంటార్లు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, నాన్–టీచింగ్ సిబ్బంది తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొదట్లో యూనివర్సిటీ అధికారులు ప్రభుత్వం ఆర్థిక అనుమతి ఇస్తే వెంటనే ఎంటీఎస్ అమలు చేస్తామని ఉద్యోగులకు హామీ ఇచ్చారు. తీరా ప్రభుత్వం వరుసగా జీఓలు జారీ చేసి ఆర్థిక అనుమతులు మంజూరు చేసిన తర్వాత, ఇప్పుడు అమలు చేయకుండా ఉండటానికి ఏవో సాకులు వెతికే పనిలో పడ్డారు. హైకోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు ప్రభుత్వం జీఓలు విడుదల చేసినా యూనివర్సిటీ ఎంటీఎస్ను అమలు చేయకపోతే న్యాయం కోసం ఇంకెవరి దగ్గరకు వెళ్లాలని ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఫ్యాకల్టీ, నాన్టీచింగ్ స్టాఫ్కు అమలు చేయాలి నాలుగు ట్రిపుల్ఐటీల్లో కలిపి కాంట్రాక్టు పద్ధతిలో పనిచేస్తున్న 63 మంది మెంటార్లు, 64 మంది ఐటీ మెంటార్లు, 126 మంది అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, 29 మంది బోధనేతర సిబ్బందితో కలిపి మొత్తం 282 మంది ఉద్యోగులకు హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఎంటీఎస్ అమలుకు ప్రభుత్వం జీఓ నంబర్లు 78, 106, 124, 128, 143ను జారీ చేసింది. వీటిల్లో జీఓ నంబర్లు 78, 128లు ఐటీ మెంటార్లకు, జీఓ నంబర్లు 106, 124లు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లకు, జీఓ నంబరు 143 మెంటార్స్తో పాటు 29 మంది బోధనేతర సిబ్బందికి సంబంధించినవి. 44 మంది ఐటీ మెంటార్లకు సంబంధించి మే 12న జీఓ వచ్చినా ఇప్పటికీ దానిని అమలు చేయలేదు. జీఓలు వచ్చి రెండు నుంచి మూడు నెలలు గడుస్తున్నా ఆర్జీయూకేటీ అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు ఉండటంపై ఉద్యోగుల్లో తీవ్ర నిరసన వ్యక్తమవుతోంది. కోర్టును ఆశ్రయించిన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు ఫ్యాకల్టీ అందరూ కోర్టుకు వెళ్లి ఎంటీఎస్ అమలు చేయాలని ఉత్తర్వులు తెచ్చుకోవడంతో, 2010లో నియమితులైన దాదాపు 53 మంది కాంట్రాక్టు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు తమకూ అమలు చేయాలని కోరుతూ కోర్టును ఆశ్రయించారు. కొన్నాళ్లుగా ఆర్జీయూకేటీ ఉద్యోగులందరూ కోర్టు మెట్లు ఎక్కుతున్న నేపథ్యంలో ఇక్కడ పరిపాలన ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉందో అర్థమవుతోంది. నూజివీడులోని ట్రిపుల్ఐటీ ఎంటీఎస్ అమలు చేయాలని ఫ్యాకల్టీ ఎప్పటి నుంచో ఆర్జీయూకేటీ అధికారులపై ఒత్తిడి తెస్తున్నారు. యూనివర్సిటీలో ఇన్ఛార్జి బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న అధికారి ఒకరు కోర్టుకు వెళ్లి ఉత్తర్వులు తెచ్చుకోండి.. అమలు చేస్తాం అంటూ ఉచిత సలహా ఇచ్చారు. దీంతో ఫ్యాకల్టీ అందరూ ఒక కేడర్ తర్వాత మరొకరు వరుసగా కోర్టుకు వెళ్లి ఉత్తర్వులు తెస్తుండటం, ప్రభుత్వం కూడా వరుసగా జీఓలు ఇవ్వడంతో ఇప్పుడు ఎంటీఎస్ను తప్పనిసరిగా అమలు చేయాల్సి రావడంతో ఆ అధికారి గొంతులో వెలక్కాయ పడినట్లయింది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఏమి చేయాలో పాలుపోక ఆర్జీయూకేటీ అధికారులు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ప్రభుత్వం జీఓలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో, జీఓ ఇచ్చిన నాటి నుంచే ఎంటీఎస్ అమలు చేయాల్సిందేనని ఫ్యాకల్టీ స్పష్టం చేస్తున్నారు.
-
విద్యుత్ సబ్సిడీ కొందరికేనా?భీమవరం: కూటమి ప్రభుత్వం తాజాగా ప్రకటించిన ఆక్వా విద్యుత్ సబ్సిడీ అందరికీ దక్కే అవకాశం లేకపోవడంపై రైతులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారంలోకి రాగానే జోన్ల ప్రమేయం లేకుండా ఆక్వా రైతులందరికీ సబ్సిడీ ఇస్తామని ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చిన కూటమి నాయకులు, రెండేళ్ల తర్వాత నిర్ణయం తీసుకున్నా కొత్తగా విద్యుత్ కనెక్షన్లు పొందినవారి పరిస్థితి ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో లభించిన మద్దతు గత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఆక్వా రైతులకు యూనిట్ను రూ.1.50లకే అందించారు. దీంతో వేలాది మంది రైతులు మోటార్లు ఏర్పాటు చేసుకుని నిశ్చింతగా సాగు చేశారు. కోవిడ్ సమయంలో రొయ్యల ఎగుమతులు మందగించినప్పుడు ప్రభుత్వం స్పందించి, ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ల వద్ద అధికారులను నియమించి మద్దతు ధర దక్కేలా చూసింది. మేతల ధరలు పెరగకుండా చర్యలు తీసుకోవడంతో రైతులంతా ప్రభుత్వానికి అండగా నిలిచారు. నెరవేరని హామీలు.. ఉధృతమైన పోరాటం కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక సీడ్, ఫీడ్ ధరలు పెరిగి, రొయ్యల ధరలు పడిపోవడంతో రైతులు పోరుబాట పట్టారు. గత నెలలో వైఎస్ జగన్ భీమవరంలో నిర్వహించిన భారీ సభ ద్వారా రైతులకు మద్దతుగా ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరించడంతో ప్రభుత్వం విద్యుత్ సబ్సిడీ అమలుకు ముందుకొచ్చింది. కొందరికేనా సబ్సిడీ? జిల్లాలోని 20 మండలాల్లో దాదాపు 1.30 లక్షల ఎకరాల్లో ఆక్వా సాగు జరుగుతుండగా, అందులో 90 వేల ఎకరాల్లో రొయ్యల సాగు ఉనట్లు అంచనా. గతంలో 14,000 కనెక్షన్లకు సబ్సిడీ లభించగా, ప్రస్తుతం కొత్తగా మరొక 2,457 కనెక్షన్లకు సబ్సిడీ ఇవ్వనున్నారు. అయితే, మరో 3,000 వరకు ఉన్న కొత్త విద్యుత్ కనెక్షన్లకు సబ్సిడీపై స్పష్టత లేదని రైతు సంఘాల నాయకులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. జిల్లాలో 90వేల ఎకరాల్లో రొయ్యల సాగు గత ప్రభుత్వంలో 14 వేల విద్యుత్ కనెక్షన్లకు సబ్సిడీ అందరికీ సబ్సిడీ అంటూ కూటమి హామీ కొత్తగా ఇచ్చేది 2,417 కనెక్షన్లకే.. మరో 3 వేల మందికి మొండిచేయి !
-
అధికారుల నిర్లక్ష్యం.. చిన్నారి ప్రాణం బలివేలేరుపాడు: అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా 13 ఏళ్ల గిరిజన విద్యార్థిని నిండు ప్రాణం బలయ్యింది. తమ బిడ్డ ఉన్నత చదువులు చదివి, మంచి ఉద్యోగం సాధించి తమను పోషిస్తుందని ఆ తల్లిదండ్రులు ఎన్నో ఆశలు పెంచుకున్నారు. కానీ వారి ఒక్కగానొక్క బిడ్డ కలలు, తల్లిదండ్రుల ఆశలు అకాలంగా ఆవిరైపోయాయి. పాఠశాలలో లూజుగా వేలాడుతున్న విద్యుత్ తీగలే యమపాశాలుగా మారి చిన్నారిని బలి తీసుకున్నాయి. మండలంలోని శివకాశీపురం గిరిజన బాలికల ఉన్నత పాఠశాల అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి ఈ ఘటన పరాకాష్టగా నిలిచింది. ఈ పాఠశాలలో 144 మంది విద్యార్థులు, 14 మంది ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. శుక్రవారం విద్యుత్ షాక్కు గురై మృతిచెందిన ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థిని కెచ్చెల లక్ష్మీపార్వతి ఘటనలో పాఠశాల యాజమాన్య నిర్లక్ష్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. చిందరవందరగా తీగలు : ఆశ్రమ పాఠశాల భవనాల్లో విద్యుత్ వైర్లు జాయింట్లతో చిందరవందరగా వేలాడుతున్నాయి. విద్యార్థిని దుస్తులు ఆరబెడుతున్న ప్రదేశంలో శాశ్వత విద్యుత్ వైరింగ్ లేదు. అక్కడ సాధారణ వైరుతో లైటు ఏర్పాటు చేసి, ఆ తర్వాత బల్బును తీసేశారు. అయితే, బల్బు తొలగించినా ఆ వైరుకు విద్యుత్ సరఫరా కొనసాగుతూనే ఉంది. పైగా ఆ లైవ్ వైరు లీడ్లు ఇనుప కిటికీకి ఆనుకుని ఉండటంతో విద్యుత్ ప్రసారమై, దానిని తాకిన పార్వతి షాక్కు గురై అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయింది. పాఠశాలలోని ఏ భవనం చూసినా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. నిత్యం కళ్ల ముందే ఇది కనిపిస్తున్నా, సిబ్బంది తమకేమీ పట్టనట్లు వ్యవహరించారనే ఆరోపణలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అందుబాటులో లేని సిబ్బంది లక్ష్మీపార్వతీ విద్యుత్ షాక్కు గురైన సమయంలో వార్డెన్, హెచ్ఎంలు అందుబాటులో లేకపోవడం గమనార్హం. ఉదయం 6 గంటలకే విద్యార్థిని మృతిచెందగా, వారు జంగారెడ్డిగూడెం డిపో ఆర్టీసీ బస్సులో ఉదయం 9 గంటలకు పాఠశాలకు చేరుకున్నారు. ఇది వారి విధుల పట్ల ఉన్న బాధ్యతారా హిత్యాన్ని తేటతెల్లం చేస్తోంది. నిబంధనలకు నీళ్లు కేఆర్ పురం ఐటీడీఏ విద్యాశాఖ అధికారులు ప్రభుత్వ నిబంధనలను పూర్తిగా పక్కనబెట్టారు. గిరిజన బాలికల పాఠశాలల్లో కేవలం మహిళా ఉపాధ్యాయులను మాత్రమే నియమించాలనే నిబంధన ఉన్నా, ఇక్కడ ఓ పురుష ఉపాధ్యాయుడిని నియమించడం అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి మరో నిదర్శనం. ఆశ్రమ పాఠశాలలో యమపాశాలుగా విద్యుత్ తీగలు శివకాశీపురంలో విద్యార్థిని దుర్మరణం ఆ సమయంలో అందుబాటులో లేని సిబ్బంది చోద్యం చూస్తున్న ఐటీడీఏ అధికారులు పాఠశాలలో సిబ్బంది ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. పాఠాలు చెప్పడం మానేసి నిత్యం ఆఫీసు రూమ్లో కాలక్షేపం చేస్తున్నారు. పాఠశాల భవనాల్లో విద్యుత్ తీగలు వేలాడుతున్నా పట్టించుకోవడం లేదు. ఈ విషయంలో కేఆర్పురం ఐటీడీఏ అధికారులు కూడా తీవ్ర నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శిస్తున్నారు. – మచ్చా కన్నయ్య, ఆశ్రమ పాఠశాల చైర్మన్
-
ఉద్యమం.. ఉధృతం● డీఎస్సీ అక్రమాలపై పోరుబాట ● కొనసాగుతున్న వైఎస్సార్సీపీ దీక్షలు సాక్షి ప్రతినిధి, ఏలూరు: డీఎస్సీ అక్రమాలపై ఉద్యమం ఉధృతమైంది. డీఎస్సీ–2025 సమగ్రంగా జరిగిందని పదేపదే చెబుతున్న సర్కారు ఎందుకు సీబీఐ విచారణకు సిద్ధపడటం లేదంటూ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. శాంతిభద్రతల సమస్య పేరుతో ఖాకీలను రంగంలోకి దించి నిరసన దీక్షలు అడ్డుకునే ప్రయత్నానికి సర్కారు తెరతీసింది. ఏలూరు రూరల్ మండలంలోని మాదేపల్లిలో దీక్షా శిబిరాన్ని తొలగించడం అలాగే జంగారెడ్డిగూడెంలో ఏర్పాటు చేసిన దీక్షా శిబిరంలో పాల్గొనడానికి వెళ్తున్న చింతలపూడి సమన్వయకర్త కంభం విజయరాజును పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. అయినా జిల్లాలోని ఏడు నియోజకవర్గాల్లో దీక్షలు కొనసాగాయి. కట్టడి చేసే యత్నం చింతలపూడి నియోజకవర్గంలో జంగారెడ్డిగూడెంలో రిలే దీక్షా శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్రమంలో అక్కడకు పయనమైన నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త కంభం విజయరాజును పోలీసులు అ డ్డుకుని జంగారెడ్డిగూడెం వెళ్లవద్దని, సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయని కట్టడిచేసే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో పోలీసులకు నిరసన తెలియజేసి లింగపాలెం మండలం అయ్యప్పరాజుగూడెంలో నిరాహార దీక్ష శిబిరం కొనసాగించారు. ఊరూరా.. ఉద్యమ హోరు కై కలూరు నియోజకవర్గం కై కలూరులోని పార్టీ కార్యాలయం వద్ద రెండో రోజు రిలే దీక్ష శిబిరాన్ని నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త దూలం నాగేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో, నూజివీడు నియోజకవర్గం నూజివీడులో నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త మేకా వెంకట ప్రతాప్ అప్పారావు ఆధ్వర్యంలో, ఉంగుటూరు నియోజకవర్గం ఉంగుటూరులో నియోజకవర్గ సమస్వయకర్త పుప్పాల వాసుబాబు ఆధ్వర్యంలో, పోలవరం నియోజకవర్గం బుట్టాయగూడెం మండలంలో నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త తెల్లం బాలరాజు ఆధ్వర్యంలో, ఏలూరు నియోజకవర్గం ఏలూరు కలెక్టరేట్ వద్ద నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త మామిళ్లపల్లి జయప్రకాష్ ఆధ్వర్యంలో దీక్షలు కొనసాగాయి.
-
అరకమాలపై విచారణ జరిపించాలిపార్టీ నాయకులు ముదుగురు సూర్యనారాయణ, మండల కొండలరావు, మోరు రామరాజు, ఆళ్ల సతీష్ చౌదరి, తేరా ఆనంద్ తదితరులు కూటమి ప్రభుత్వ తీరుపై విమర్శలు గుప్పించారు. అర్హులైన అభ్యర్థులకు ఉద్యోగాలు దక్కేవరకు, డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరిపించే వరకు ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఏలూరు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త మామిళ్లపల్లి జయప్రకాష్ ఇక్కడకు వచ్చి సంఘీభావం తెలిపారు. జెడ్పీ వైస్ చైర్మన్ పెనుమాల విజయ్ బాబు, పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శులు గంగరాజు, పళ్లెం ప్రసాద్, డీవీఆర్కే చౌదరి, పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఆళ్ల సతీష్చౌదరి, యువజన విభాగం ఏలూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు కామిరెడ్డి నాని, రజక విభాగం ఏలూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు కె.శేషు, వడ్డీల కార్పొరేషన్ రాష్ట్ర మాజీ చైర్మన్ ముంగర సంజీవ్కుమార్, పెదపాడు ఎంపీపీ బత్తుల రత్నకుమారి ఏసు రాజు, మాజీ సర్పంచులు పి.సునీత ప్రభుదేవా, వరి నారాయణ, బాల, ఎంపీటీసీ పులవర్తి దేవానంద్, క్లస్టర్ ఇన్చార్జి తొత్తడి కృష్ణ, ప్రేమ్ బాబు, పార్టీ అధ్యక్షులు కురుమ ప్రకాష్, మాజీ ఉపసర్పంచ్ యేసు, పెదవేగి మండల నాయకులు మేడికొండ కృష్ణారావు, పాలడుగు భానుప్రకాష్, బలుసు శేఖర్, చల్లగొల్ల తేజ, కార్యకర్తలు నియోజవర్గంలో వైఎస్సార్సీపీ అన్ని విభాగాల నాయకులు కార్యకర్తలు శ్రేణులు అభిమానులు ఉన్నారు.
-
డీఎస్సీ దీక్షలపై ఖాకీల కక్ష!● మాజీ ఎమ్మెల్యే అబ్బయ్యచౌదరిని అడ్డుకున్న పోలీసులు ● ఏలూరులో కార్యాలయం వద్ద బైఠాయింపు ● గేటు వద్దనే రిలే నిరాహార దీక్షలు శనివారం శ్రీ 8 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026దెందులూరు: దెందులూరు వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కొఠారు అబ్బయ్యచౌదరిని ఏలూరు రూ రల్ మండలం మాదేపల్లిలో జరిగే రిలే నిరాహార దీక్షలకు వెళ్లకుండా శుక్రవారం పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. 30 మంది పోలీసులు శాంతిభద్రతల సాకు తో ఏలూరులోని నియోజకవర్గ పార్టీ కార్యాలయంలో గంటకు పైగా నిలిపివేయడంతో, ఆయన కార్యా లయం గేటు వద్దే బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా అబ్బయ్యచౌదరి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ఒక రాజ్యాంగం అమలు అవుతుంటే, దెందులూరులో మాత్రం మరో రాజ్యాంగం నడుస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. డీఎస్సీ నిర్వహణలో జరిగిన అక్రమాలపై వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మా జీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పిలుపు మేరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శాంతియుతంగా నిరసనలు తెలుపుతున్నామని పేర్కొన్నారు. ప్రతిభ కలిగిన నిరుద్యోగులకు న్యాయం జరగాలంటే డీఎస్సీ అక్రమాలపై కూటమి ప్రభుత్వం తక్షణమే సీబీఐ విచారణకు ఆ దేశించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎలాంటి తప్పులు జరగనప్పుడు సీబీఐ విచారణకు ఎందుకు భయపడుతున్నారని ప్రశ్నించారు. శాంతియుతంగా మాదేపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ప్రజాప్రతినిధులు, కార్యకర్తలు రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస్తుంటే టెంట్ తీసేసి వాళ్లని అరెస్ట్ చేసి పోలీస్స్టేషన్కు తీసుకువెళ్లాల్సిన అవసరం ఏముందన్నారు. అక్కడే ఉన్న టీడీపీ శ్రేణులను ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదని, వారి మీద ఎందుకు చర్య తీసుకోలేదని ప్రశ్నించారు. ఏ అక్రమాలూ జరగలేదని చెబుతున్న ప్రభు త్వం సీబీఐ విచారణకు సిద్ధపడాలని, ఈ వ్యవహారానికి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
-
పొన్నమండ సేవలు చిరస్మరణీయంఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): అగ్నికుల క్షత్రియ సామాజిక వర్గం అభివృద్ధికి పొన్నమండ లక్ష్మణస్వామివర్మ విశేష కృషి చేశారని కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి అన్నారు. శుక్రవారం కలెక్టరేట్లో పొన్నమండ జయంతి వేడుకల్లో భాగంగా ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ పొన్నమండ తన సామాజికవర్గంతో పాటు పేదల అభ్యున్నతికి విశేష కృషి చేసిన సమాజ సంస్కర్త అని కొనియాడారు. ఆయుర్వేద వైద్య రంగంలోనూ విశేష సేవలు అందించారన్నారు. డీఆర్వో ఎం.శ్రీదేవి, ఇన్చార్జి జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ అధికారి విశ్వమోహన్ రెడ్డి, బీసీ కార్పొరేషన్ ఈడీ పుష్పలత, గృహ నిర్మాణ శాఖ పీడీ సత్యనారాయణ, కలెక్టరేట్ ఏఓ నాంచారయ్య పాల్గొన్నారు. బుట్టాయగూడెం: మండలంలోని మారుమూరు అలివేరు గ్రామంలో శుక్రవారం చిరుజల్లులు కురవడంతో చల్లదనాన్ని ఆస్వాదించేందుకు సమీపంలోని అడవి నుంచి నెమలి వచ్చింది. గ్రామ సమీపంలోని చెట్టు కొమ్మపై కొద్దిసేపు కూర్చున్న తర్వాత జల్లులు పడగానే కిందకు దిగి పురివిప్పి నర్తించింది. ఓ పక్క జల్లులు.. మరోపక్క మయూర నృత్యంతో ఈ ప్రాంతంలో వాతావరణం రమణీయంగా మా రింది. స్థానికులు ఈ దృశ్యాన్ని వీక్షించి సెల్ఫోన్లో బంధించారు. ఏలూరు టౌన్: సమాజంలో మహిళలు, బాలికల రక్షణకు.. బాలికలపై నేరాల నిరోధానికి ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నామని.. చిన్నారుల రక్షణకు చట్టాలపై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన కలిగి ఉండాలని ఏలూరు వన్టౌన్ ఎస్ఐ రామకృష్ణ తెలిపారు. ఏలూరు డీఎస్పీ శ్రావణ్కుమార్ ఆదేశాలతో వన్టౌన్ సీఐ కే.రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో సామాజిక చైతన్యంలో భాగంగా ఏలూరు కోటదిబ్బ ఉన్నత పాఠశాలలో పోలీసులు ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. మహిళలు, బాలికలపై వేధింపులు, హ త్యాచారాలు, దౌర్జన్యాలు వంటివాటిని ఎదుర్కొవటానికి చట్టాలపై అవగాహన కావాలన్నారు. ఆపద సమయంలో బాలికలు, మహిళలు శక్తి టీమ్స్ లేదా డయల్ 112ను సేవలను ఏవిధంగా వినియోగించుకోవాలో వివరించారు. ముఖ్యంగా పాఠశాల స్థాయిలో బాలికలు గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్ మద్య తేడాను గు ర్తించేలా శిక్షణ ఇవ్వాలన్నారు. అపరిచితుల మాయమాటలు నమ్మకూడదని స్పష్టం చేశా రు. సైబర్ నేరగాళ్ల బారిన పడితే వెంటనే పోలీసులను ఆశ్రయించాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో శక్తిటీమ్ సభ్యులు, విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. భీమవరం: పాలకోడేరు మండలం మోగల్లు జెడ్పీ హైస్కూల్ హెచ్ఎం ఎంవీ త్రినాథులను సస్పెండ్ చేసినట్టు డీఈఓ ఓవీఎస్ అనిల్కుమార్ శుక్రవారం తెలిపారు. విధి నిర్వహణలో అలసత్వం, విద్యార్థిని పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించినందున త్రినాథులను విధుల నుంచి సస్పెండ్ చేసినట్టు చెప్పారు. భీమవరం: జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఎకై ్సజ్ అధికారులు దాడులు నిర్వహించినట్లు ఎకై ్సజ్ సూపరింటెండెంట్ బి.సుబ్బారావు తెలిపారు. జిల్లాలో మద్యం అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నారనే ఫిర్యాదు మేరకు ఆరు ఎకై ్సజ్ స్టేషన్ల పరిధిలోని 193 బ్రాందీ షాపులు, 28 బార్లపై దాడులు నిర్వహించినట్టుచెప్పారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉందన్నారు.
-
ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంతోనే గిరిజన విద్యార్థిని మృతివేలేరుపాడు: శివకాశీపురం గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలో వి ద్యుత్ షాక్తో గిరిజన విద్యార్థిని కెచ్చెల లక్ష్మీపార్వతి మృతి చెందడం అత్యంత విచారకరమని, ఇది ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి పరాకాష్ట అని పోలవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే తెల్లం బాలరాజు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మృతురాలి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తూ, వారి కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. గిరిజన విద్యార్థులకు కనీస భద్రత, నాణ్యమైన వసతి, భోజనం కల్పించడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని విమర్శించారు. అధికారుల అజాగ్రత్త వల్లే ఈ విషాదం జరిగిందని ఆరోపిస్తూ, ఘటనపై ప్రత్యేక దర్యాప్తు కమిటీ వేసి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. బాధిత కుటుంబానికి రూ.50 లక్షల నష్టపరిహారం, ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అందించాలన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ఆశ్రమ పాఠశాలల్లో విద్యుత్ భద్రత, వసతులపై తక్షణమే ప్రత్యేక తనిఖీలు చేపట్టి, ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా శాశ్వత భద్రతా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): నగరంలోని సిద్ధార్థ క్వెస్ట్ స్కూల్లో శుక్రవారం నిర్వహించిన టెట్ పరీక్షకు 326 మంది హాజరయ్యారు. ఉదయం 175 మందికి 158 మంది, మధ్యాహ్నం 175 మందికి 168 మంది హాజరయ్యారు. ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ బృందం కేంద్రాన్ని సందర్శించింది. పరీక్షలు ప్రశాంతంగా జరిగాయని డీఈఓ ఎం. వెంకట లక్ష్మమ్మ తెలిపారు.
-
ప్రశ్నిస్తే కేసులు.. డీఎస్సీపై శ్వేతపత్రం ఎక్కడ?: అబ్బయ్య చౌదరిసాక్షి, ఏలూరు: డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్న అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని దెందులూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే అబ్బయ్య చౌదరి డిమాండ్ చేశారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రశ్నించే గొంతును నొక్కే ప్రయత్నం జరుగుతోందని, ప్రజల తరఫున ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ పోరాటం కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఉద్యోగ నియామకాల్లో పూర్తి పారదర్శకత ఉండాలని సూచించారు.మాజీ ఎమ్మెల్యే అబ్బయ్య చౌదరి తాజాగా మాట్లాడుతూ.. డీఎస్సీ పరీక్ష ప్రశ్నపత్రాలను స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రైనింగ్ (SCERT) ద్వారా రూపొందించారని, వాటిని ఆన్లైన్లో అందుబాటులోకి తెచ్చింది కూడా అదే సంస్థేనని పేర్కొన్నారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో అక్కడే పనిచేస్తున్న ఓ ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగికి మెరిట్ జాబితాలో తొలి ర్యాంకు ఎలా వచ్చిందని ప్రశ్నించారు. దీనివల్ల ప్రశ్నాపత్రం లీకైందనే అనుమానాలు ప్రజల్లో వ్యక్తమవుతున్నాయని అన్నారు.ఏళ్ల తరబడి కష్టపడి చదివిన నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు రాకపోగా, యువగళం పాదయాత్రలో నారా లోకేష్ వెంట నడిచిన వారికి స్పోర్ట్స్ కోటా పేరుతో ఉద్యోగాలు ఇచ్చారంటూ ఆరోపించారు. ఇంటర్ కాలేజీ, ఇంటర్ స్టేట్ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొన్న వారికి కూడా డీఎస్సీలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని, ఇందుకోసం ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు (జీవోలు) సైతం మార్చారని విమర్శించారు. డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగిన అంశాలపై కూటమి ప్రభుత్వం శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేసిన ఆయన రూ.15 లక్షలు ఇస్తే ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని ఫోన్, వీడియో కాల్ సంభాషణలు జరిగాయా లేదా అనే అంశంపై కూడా ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వాలని కోరారు.రాష్ట్రంలో ఒక్క నిరుద్యోగికి అన్యాయం జరిగినా ప్రతిపక్షంగా వారి తరఫున గళం వినిపిస్తాం. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా 1.20 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించామని, ఆ నియామకాల్లో ఎక్కడైనా అవినీతి జరిగిందా అని ప్రశ్నించారు. ఉద్యోగ నియామకాల్లో పూర్తి పారదర్శకత ఉండాలని సూచించారు. ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే తమపై కేసులు నమోదు చేస్తున్నారని, ఇంటి వద్ద సమావేశం నిర్వహించుకున్నా సెక్షన్ 30, 144 అమలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. దెందులూరులో నిరసనలు ఎక్కడ నిర్వహించాలో ప్రభుత్వం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.విజయవాడలో జరిగిన ఘటన దారుణమని వ్యాఖ్యానించిన అబ్బయ్య చౌదరి, బోండా ఉమా అనుచరులు రౌడీయిజానికి పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. తాము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఘటనలు జరిగి ఉంటే అప్పటి ప్రతిపక్షం ధర్నాలు చేసేదా? అని ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వం ప్రజలకు మంచి చేస్తే ప్రతిపక్షంగా తాము కూడా అభినందిస్తామని ఆయన అన్నారు.
-
శిథిల వంతెన.. ప్రమాదమంచున!● కుంగిపోతున్న గుండేరు వంతెన ● రెండు మండలాల రాకపోకలకు ప్రధాన వారధి ● ఆందోళనలో ప్రయాణికులు లింగపాలెం: లింగపాలెం మండలం ఆశన్నగూడెం శివారులోని గుండేరు వాగుపై ఉన్న వంతెన తీవ్ర శిథిలావస్థకు చేరి అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారింది. ఏళ్ల తరబడి ఈ వంతెనను ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడంపై ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ వంతెన లింగపాలెం, కామవరపుకోట మండలాల మధ్య కీలక రవాణా ప్రాధాన్యం కలిగి ఉంది. నిత్యం వందలాది వాహనాలు, రైతుల వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను మోసుకెళ్లే లారీలు, పాఠశాల బస్సులు ఇటుగా రాకపోకలు సాగిస్తాయి. అయితే, ఏ క్షణంలో ఏ ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందోనని అందరూ తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. సుమారు 13 ఏళ్లుగా నూతన వంతెన నిర్మాణం చేపట్టకపోవడంతో అధికారుల, ప్రజాప్రతినిధుల నిర్లక్ష్యంపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఏదైనా పెద్ద ప్రమాదం జరగకముందే ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు తక్షణమే స్పందించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. వెంటనే వంతెనకు మరమ్మతులు చేపట్టాలని లేదా తాత్కాలికంగా ప్రత్యామ్నాయ రహదారిని ఏర్పాటు చేసి ప్రమాదాలు జరగకుండా చూడాలని ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. రెండు మండలాల ప్రజల రాకపోకలకు ప్రధానమైన వంతెన ఏళ్ల తరబడి శిథిలావస్థలోనే ఉంది. పంటల ఉత్పత్తులను తీసుకెళ్లాలంటే రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వర్షాలతో వంతెన మరింత కుంగిపోయింది. దీనిపై ప్రయాణించాలంటే చాలా భయమేస్తోంది. అధికారులు స్పందించి వంతెన నిర్మాణం చేపట్టాలి. –మట్టా సురేష్, ధర్మాజీగూడెం ప్రమాదకరంగా ఉన్న వంతెనపై ప్రయాణించాలంటే చాలా భయమేస్తోంది. నిత్యం రైతులతో పాటు చాలా మంది ఈ వంతెనపై రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు స్పందించి వంతెన నిర్మాణం చేపట్టే వరకూ ఈ ప్రాంతంలో కనీసం డైవర్షన్ రోడ్డు అయినా వెంటనే నిర్మించాలి. – రెడ్డిన శ్రీను, రంగాపురం
-
దగా డీఎస్సీపై పోరుబాటఅభివృద్ధికి శ్రీకారం కాళ్లకూరు వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం నానాటికి అభివృద్ధి చెందుతోంది. దాతల సహకారంతో ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. 8లో uఏలూరు అల్లూరి సీతారామరాజు స్టేడియంలో జిల్లా స్థాయి అమరావతి చాంపియన్షిప్ పోటీలను గురువారం ప్రారంభించారు. 8లో uశురకవారం శ్రీ 7 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026సాక్షి ప్రతినిధి, ఏలూరు: మెగా డీఎస్సీ పేరుతో కూటమి సర్కారు నిరుద్యోగులను దగా చేసిందని, డీఎస్సీలో పూర్తిస్థాయిలో అక్రమాలకు పాల్పడి అడ్డగోలుగా నియామకాలు చేపట్టిందని వైఎస్సార్సీపీ మండిపడింది. అన్ని అర్హతలున్న అభ్యర్థులను అనర్హులుగా ప్రకటించారంటూ సర్కారు వంచనపై ఆ పార్టీ పోరుబాటను ఉధృతం చేసింది. ఇప్పటికే వినతిపత్రాలు అందజేసి, నిరసన ర్యాలీలు నిర్వహించిన వైఎస్సార్ సీపీ గురువారం నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు రిలే నిరాహారదీక్షలకు పిలుపునిచ్చింది. ఈ మేరకు జిల్లాలోని ప్రధాన నియోజకవర్గాల్లో గురువారం రిలే నిరాహారదీక్షా శిబిరాలు ప్రారంభమయ్యాయి. పార్టీ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తల నేతృత్వంలో ఉదయం ప్రారంభమైన ఈ దీక్షలు సాయంత్రం వరకు కొనసాగాయి. ఈ నెల 9వ తేదీ వరకు ఈ దీక్షలు కొనసాగనుండగా, 10న భారీ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. సీబీఐ విచారణ చేయాలి పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, కై కలూరు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త దూలం నాగేశ్వరరావు నేతృత్వంలో కై కలూరులో పార్టీ కార్యాలయం వద్ద రిలే నిరాహారదీక్ష శిబిరం ప్రారంభమైంది. యువత, డీఎస్సీ అభ్యర్థులు, పార్టీ శ్రేణులు రిలే నిరాహారదీక్షలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా డీఎన్నార్ మాట్లాడుతూ డీఎస్సీ–2025 పేరుతో సర్కారు భారీ అక్రమాలకు పాల్పడి పోస్టులను లక్షల్లో అమ్ముకుని అర్హులకు అన్యాయం చేసిందని, దీనిపై సీబీఐ విచారణ చేసి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. న్యాయం చేసే వరకు పోరాటం నూజివీడు పట్టణంలోని చినగాంధీ బొమ్మ సెంటరులో నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త మేకా వెంకట ప్రతాప్ అప్పారావు ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహారదీక్ష ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా ప్రతాప్ అప్పారావు మాట్లాడుతూ.. సూపర్ సిక్స్ హామీల పేరుతో అధికారంలోకి వచ్చిన చంద్రబాబు మహిళలు మొదలుకొని నిరుద్యోగుల వరకు అందరినీ మోసగించారని మండిపడ్డారు. డీఎస్సీని అక్రమాలకు నిలయంగా మార్చారని ఆరోపించిన ఆయన, నష్టపోయిన డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు న్యాయం జరిగే వరకు తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని హెచ్చరించారు. సమగ్ర విచారణ జరగాలి పోలవరం నియోజకవర్గం బుట్టాయగూడెం మండలంలో నియోజకవర్గ సమస్వయకర్త తెల్లం బాలరాజు ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహారదీక్ష ప్రారంభించారు. బాలరాజు మాట్లాడుతూ యువతకు జరిగిన మోసం, అన్యాయంపై సమగ్ర విచారణ జరగాలని డీఎస్సీ–2025పై సీబీఐ విచారణ నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వ తప్పిదాలతో నష్టపోయారు ఉంగుటూరులో పార్టీ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త పుప్పాల వాసుబాబు నేతృత్వంలో రిలే నిరాహారదీక్షలు ప్రారంభించి, సాయంత్రం వరకు కొనసాగించారు. ఈ సందర్భంగా వాసుబాబు మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఉపాధి లేక యువత పడుతున్న ఇబ్బందులను ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నామని తెలిపారు. లక్షల మంది డీఎస్సీ పరీక్షలు రాస్తే ప్రభుత్వ తప్పిదాలు, అవకతవకలు, అడ్డగోలు చర్యల వల్ల అర్హులైన ఎంతోమంది నష్టపోయారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బాధిత యువతకు న్యాయం జరిగే వరకు తమ పోరాటం సాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి చింతలపూడిలోని ఫైర్స్టేషన్ సెంటరులో పార్టీ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త కంభం విజయరాజు రిలే నిరాహారదీక్షలను ప్రారంభించారు. విజయరాజు మాట్లాడుతూ విద్యాశాఖమంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని, సీబీఐ దర్యాప్తునకు ఆదేశించాలని డిమాండ్ చేశారు. అర్హులైన యువతకు న్యాయం జరిగే వరకు పోరు కొనసాగిస్తామని తెలిపారు. కఠినంగా శిక్షించాలి ఏలూరు వసంతమహాల్ సెంటరులో ఏలూరు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త మామిళ్ళపల్లి జయప్రకాష్, దెందులూరు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త కొఠారు అబ్బయ్యచౌదరి రిలే నిరాహారదీక్షలను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లా డుతూ.. ఉద్యోగాల కల్పనపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తే తగిన సమాధానం చెప్పలేక డొంకతిరుగుడు మాటలతో కాలయాపన చేస్తోందని మండిపడ్డారు. ఎన్నిసార్లు సీబీఐ విచారణ కోరినా పట్టించుకోకపోవడం నీతిమాలిన చర్య అని ధ్వజమెత్తారు. ఏలూరు సమన్వయకర్త మామిళ్ళపల్లి జయప్రకాష్ మాట్లాడుతూ.. డీఎస్సీలో అవకతవకలకు పాల్పడిన ప్రతి ఒక్కరినీ కఠినంగా శిక్షించాలని, దీనిపై సీబీఐతో సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. సర్కారు వంచనపై వైఎస్సార్ీసీపీ రిలే దీక్షలు తరలివచ్చిన పార్టీ కేడర్, యువత, మేధావులు సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్
-
దాతల సహకారం.. అభివృద్ధికి శ్రీకారంకాళ్ల : పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఉండి నియోజకవర్గం, కాళ్ల మండలం కాళ్లకూరులో స్వయంభూగా వెలసిన శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం నానాటికీ సుప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. తిరుపతి తరహాలోనే ఏటా స్వామివారి ఊరేగింపు నిర్వహించేందుకు ఆలయ మాడవీధుల నిర్మాణంతో పాటు ఇతర మౌలిక వసతుల కల్పనకు దాతల ప్రోత్సాహంతో సుమారు రూ.3 కోట్లతో ఆలయాభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. ప్రగతిలో ఉన్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ● ఆలయంలోని తూర్పు, ఉత్తర రాజగోపురాలకు దాత గాదిరాజు కిరణ్ కుమార్ వర్మ (కలిగొట్ల కిరణ్) సహకారంతో రూ.10 లక్షల వ్యయంతో రాతి గుమ్మాలు, టేకు తలుపులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ● ఏలూరుపాడు గ్రామానికి చెందిన దాత దాట్ల శ్రీనివాసరాజు ఆర్థిక సహకారంతో రూ.12 లక్షల వ్యయంతో నూతన కేశఖండనశాల భవన నిర్మాణం చేస్తున్నారు. ● రూ.కోటి అంచనా వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న అన్నదాన భవన పనులు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. ప్రభుత్వం నుంచి రూ.60 లక్షలు, దాతల నుంచి రూ.40 లక్షలతో దీనిని నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో రూ.25 లక్షల వ్యయంతో భగవాన్ ట్రేడర్స్ అధినేత నడింపల్లి వెంకట రామరాజు సహకారంతో నూతన వంటశాల, గొట్టుముక్కల వెంకట సత్యనారాయణరాజు సహకారంతో టైల్స్ పనులు చేపడుతున్నారు. ● అన్నదాన భవనాన్ని ఆనుకుని ముదునూరి వెంకట శివరామరాజు (పాందువ్వ శివ) సహకారంతో రూ.11.50 లక్షల వ్యయంతో 123 అడుగుల షెడ్ నిర్మిస్తున్నారు. ● మాడవీధుల ఏర్పాటు, అన్నదాన భవన మార్గం కోసం భక్తులు స్వచ్ఛందంగా 13 సెంట్ల (15 అడుగుల వెడల్పు) భూమిని అందజేశారు. అలాగే మాడవీధుల కోసం రూ.99 లక్షలతో ఐదున్నర సెంట్ల స్థలాన్ని కొనుగోలు చేశారు. దీనికి గాను దాతలు ఇప్పటివరకు రూ.55 లక్షలు అందించగా, మరో రూ.44 లక్షలు సేకరించాల్సి ఉంది. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలివే ● మాడవీధుల నిర్మాణానికి అడ్డుగా ఉన్న పాత వంటశాలను తొలగించి దాతల సహకారంతో కొత్త వంటశాల, ప్రసాదం ప్యాకింగ్ భవనం, ఆలయ కార్యాలయాన్ని నిర్మించనున్నారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్–అక్టోబర్ నెలల్లో పనులు ప్రారంభించి, నూతన సంవత్సరం నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ● దేవస్థాన ప్రాంగణంలో రూ.80 లక్షల అంచనా వ్యయంతో నూతన మండపాన్ని నిర్మించనున్నారు. అక్టోబర్–నవంబర్ మాసాల్లో పనులు ప్రారంభించి నూతన సంవత్సరానికి భక్తులకు అందుబాటులోకి తెస్తారు. ● భక్తులకు స్వామివారి మూలవిరాట్ స్పష్టంగా కనిపించేలా ప్రస్తుతం గుడిలో ఉన్న 4 గుమ్మాలను మార్చి నూతనంగా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ● తూర్పు రాజగోపురం వద్ద దానితో సమాన ఎత్తు కలిగిన భారీ ఆంజనేయస్వామి విగ్రహాన్ని వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి ఆవిష్కరించేలా ఒక దాత ముందుకు వచ్చారు. ● ప్రస్తుతం శిథిలావస్థకు చేరిన దక్షిణం వైపు కాంపౌండ్ వాల్ను పునర్నిర్మించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నారు. కాళ్లకూరు వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో రూ.3 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా స్వామివారి సేవలో తరించేందుకు భక్తులు, దాతలు విరివిగా విరాళాలు అందిస్తున్నారు. పెద్ద తిరుపతి మాదిరిగా మాడవీధులు, అన్నదాన భవనం, కేశఖండన శాల వంటి నిర్మాణాలు చేపడుతున్నాం. స్వామివారి కృప దాతలు, భక్తులపై ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. – అడ్డాల శివరామరాజు, ఆలయ చైర్మన్ కలియుగ దైవమైన కాళ్లకూరు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయాభివృద్ధికి కృష్ణా, ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల నుంచి భక్తులు, దాతలు విశేషంగా ముందుకు వస్తున్నారు. ధర్మకర్తల మండలి ఆధ్వర్యంలో దాతలను ప్రోత్సహిస్తూ ఆలయంలో మరిన్ని సౌకర్యాల కల్పనకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. – ఎం.అరుణ్ కుమార్, ఆలయ ఈఓ
-
ఆ ఎమ్మెల్యేలు.. క్షమాపణ చెప్పాలిమాజీ ఎమ్మెల్యే తెల్లం బాలరాజు డిమాండ్ బుట్టాయగూడెం: మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి దేవరపల్లి పర్యటన సందర్భంగా గోపాలపురం ఎమ్మెల్యే మద్దిపాటి వెంకటరాజు, చింతలపూడి ఎమ్మెల్యే సొంగా రోషన్, పోలవరం ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజు చేసిన వ్యాఖ్యలను మాజీ ఎమ్మెల్యే తెల్లం బాలరాజు తీవ్రంగా ఖండించారు. బుట్టాయగూడెం వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. పొగాకు రైతులకు అండగా నిలిచేందుకు దేవరపల్లి వచ్చిన జగన్మోహన్రెడ్డిపై విమర్శలు చేయడం బాధాకరమని అన్నారు. అక్కడికి వచ్చిన రైతులను బ్లేడ్ బ్యాచ్, గంజాయి బ్యాచ్ అంటూ అవమానకరంగా మాట్లాడటం దురదృష్టకరమని మండిపడ్డారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రిని విమర్శించే స్థాయి వారిది కాదనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలన్నారు. రైతుల సమస్యలపై స్పందించకుండా వ్యక్తిగత దూషణలకు దిగడం అధికార పార్టీ నాయకుల దివాళాకోరు రాజకీయాలకు నిదర్శనమని విమర్శించారు. ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ఎమ్మెల్యేలుగా రైతులను గౌరవించడం వారి బాధ్యత అనే విషయాన్ని గుర్తించుకోవాలని, వెంటనే ఆ ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు రైతులకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సమావేశంలో పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి ఆరేటి సత్యనారాయణ, జీలుగుమిల్లి మండల కన్వీనర్ చందా ప్రసాద్, పోలవరం ఎంపీపీ సుంకర వెంకటరెడ్డి, బోదా శ్రీనివాసరెడ్డి, బూరుగు ప్రేమ్కుమార్, చిట్టిబొమ్మ శ్రీనివాసరావు, వైస్ ఎంపీపీ సోమగాని శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
మళ్లీ తప్పించుకున్న పెద్దపులిబుట్టాయగూడెం: గత కొద్ది రోజులుగా అటవీశాఖ అధికారులకు చిక్కకుండా ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్న పెద్దపులి గురువారం కూడా వారికి చిక్కకుండా తప్పించుకుంది. పులిని బంధించేందుకు సుమారు 400 మందికి పైగా సిబ్బంది ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ, అది దొరకకుండా తిరుగుతూ చుక్కలు చూపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ పులి జీలుగుమిల్లి మండలం అంకన్నగూడెం అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. గత నాలుగు రోజులుగా పెద్దపులి ఏ ఒక్క పశువుపై దాడి చేసిన సంఘటన జరగలేదు. అయినప్పటికీ, పులి ప్రస్తుతం మంచి ఆకలితో ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. గురువారం రాత్రి 10 గంటల వరకు పులిని బంధించేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించినప్పటికీ, అది తప్పించుకు తిరుగుతోందని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం పులి సంచరిస్తున్న ప్రదేశానికి కొద్ది దూరంలోనే తెలంగాణ ప్రాంతం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాత్రికి పెద్దపులి తెలంగాణ వైపు వెళ్తుందా, లేక మళ్లీ గుబ్బల మంగమ్మ గుడి వైపు వెళ్తుందా అని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు అనువైన ప్రదేశాల్లోనే పులి సంచరించినప్పటికీ, అటవీశాఖ అధికారుల వ్యూహాలను తిప్పికొడుతూ తప్పించుకు తిరుగుతోంది. ఒకవేళ పులి అటు తెలంగాణ వైపు వెళ్లినా, ఇటు గుబ్బల మంగమ్మ గుడి వైపు వచ్చినా అక్కడ దట్టమైన కొండలు, గుట్టలు, అడవి ఉండటంతో ఈ పరిస్థితుల్లో దానిని పట్టుకోవడం కష్టమేనని భావిస్తున్నారు. పులిని బంధించే ప్రయత్నాల్లో జిల్లా అటవీశాఖ అధికారి సందీప్ రెడ్డి, రాజమండ్రి సీసీఎఫ్ టి.జ్యోతి, జంగారెడ్డిగూడెం, కన్నాపురం రేంజ్ అధికారులు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంకన్నగూడెం అటవీ ప్రాంతంలో సంచారం
-
రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో విద్యార్థుల ప్రతిభఉంగుటూరు: అమరావతిలో నిర్వహించిన రాష్ట్రస్థాయి అండర్–17 కబడ్డీ పోటీల్లో ఉంగుటూరు నియోజకవర్గానికి చెందిన విద్యార్థులు ప్రతిభ చాటారు. ఈ పోటీల్లో బాలికల జట్టు ద్వితీయ స్థానంలో నిలవగా, ఆ జట్టుకు నియోజకవర్గం నుంచి ముగ్గురు ఎంపికయ్యారు. ఉంగుటూరుకు చెందిన ఎం.దీక్షిత, పెదనిండ్రకొలను హైస్కూల్ విద్యార్థిని ఎం.ప్రియదర్శిని, కై కరం హైస్కూల్ విద్యార్థిని ఎస్. కనకదుర్గ ఎంపికై న వారిలో ఉన్నారు. అలాగే రాష్ట్రస్థాయి బాలుర కబడ్డీ జట్టుకు నియోజకవర్గానికి చెందిన నలుగురు విద్యార్థులు ఎంపికయ్యారు. పెదనిండ్రకొలను జెడ్పీ హైస్కూల్ విద్యార్థి సీహెచ్ బాబులు, కాగుపాడు జెడ్పీ హైస్కూల్ విద్యార్థి వై.సాయితేజ, గొల్లగూడెం సూర్య స్కూల్ విద్యార్థి టి.సాత్విక్, నారాయణపురం జెడ్పీ హైస్కూల్ విద్యార్థి ఎ.రోహిత్ రాష్ట్ర జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు. ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): చెల్లుబాటు కాని చెక్కు ఇచ్చి మోసం చేసిన కేసులో నిందితుడికి ఏడాది జైలు శిక్షతో పాటు రూ.2.4 లక్షల జరిమానా విధిస్తూ ఏలూరు ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కమ్ జ్యుడీషియల్ మెజిస్ట్రేట్ ఫస్ట్ క్లాస్ కోర్టు గురువారం తీర్పునిచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే ఏలూరు దక్షిణపు వీధికి చెందిన యర్రంశెట్టి సత్యమణిరత్నం నాయుడు, కుటుంబ అవసరాల నిమిత్తం 2023లో నగరానికి చెందిన మేడపాటి సుధాకరరెడ్డి వద్ద రూ.2.8 లక్షలు అప్పుగా తీసుకున్నాడు. ఆ బాకీ తీర్చేందుకు 2024 ఏప్రిల్లో రూ.2.4 లక్షలకు చెక్కును సుధాకరరెడ్డికి ఇచ్చాడు. అయితే ఆ చెక్కు బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేయగా అది బౌన్స్ అయ్యింది. దీంతో బాధితుడు కోర్టును ఆశ్రయించాడు. బాధితుడి తరఫు న్యాయవాది ఎవీఎస్ సూర్యారావు వాదనలు వినిపించగా, నేరం రుజువు కావడంతో నిందితుడికి జైలు శిక్షతో పాటు జరిమానా విధించారు.
-
కూటమి ప్రభుత్వానిది దుర్మార్గ పాలనతాడేపల్లిగూడెం అర్బన్: రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు కూటమి ప్రభుత్వం దుర్మార్గ పాలన సాగిస్తోందని మాజీ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ ధ్వజమెత్తారు. తాడేపల్లిగూడెంలో గురువారం ఆయన విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. దేవరపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పర్యటనకు పోలీసులు తగిన భద్రత కల్పించలేదని విమర్శించారు. జగన్ వచ్చే హెలీప్యాడ్ ప్రాంతాన్ని హైవేకు పక్కనే ఏర్పాటు చేయడం కుట్రపూరితమన్నారు. జగన్ను దగ్గర నుంచి చూసేందుకు భారీగా అభిమానులు తరలివచ్చారని, ఆ సమయంలో పార్టీ నాయకులు, మంత్రులు కిందపడిపోయార న్నారు. తాను కూడా కింద పడిపోగా తాడేపల్లిగూడెం 23వ వార్డుకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త అఖిల్ తనను లేపడంతో మిగిలిన వారిని తాము పైకి లేవదీశామన్నారు. నేతలు, కార్యకర్తలు కిందపడిపోయేలా జనం మీదపడినా పోలీసులు నియంత్రించలేకపోయారని, ఇది చంద్రబాబు, లోకేష్ల కుట్రలో భాగమేనని ఆరోపించారు. అలాగే ప్రభుత్వ శాఖలను అనుయాయులకు అప్పగించి వ్యవస్థలన్నింటినీ నాశనం చేశారని కొట్టు మండిపడ్డారు. రైతులు పండించిన ధాన్యం, మామిడి, మిర్చి వంటి పంటలకు గిట్టుబాటు ధర దక్కకుండా వ్యాపారులు, దళారులతో కూడిన సిండికేట్ దోపిడీ చేస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గత ప్రభుత్వంలో వైఎస్ జగన్ ప్రవేశపెట్టిన అమ్మఒడి పథకాన్ని తల్లికి వందనంగా మార్చి, పూర్తిస్థాయిలో నిధులు విడుదల చేయకుండా నీరుగార్చారని ఆరోపించారు. కొందరికి మాత్రమే అరకొర సొమ్ములు అందాయని విమర్శించారు. డీఎస్సీ–25 నియామకాల్లో మెరిట్ అభ్యర్థులను పక్కనపెట్టి, అర్హత లేని వారి నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసి ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టారని కొట్టు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఈ దుర్మార్గ పాలనను ప్రజలు, ముఖ్యంగా జెన్జీ తరానికి చెందిన యువత నిశితంగా గమనిస్తున్నారని, రాబోయే రోజుల్లో కూటమి ప్రభుత్వానికి ప్రజలే తగిన బుద్ధి చెబుతారని కొట్టు సత్యనారాయణ హెచ్చరించారు. నాయకులు కర్రి భాస్కరరావు, చెన్నా జనార్దన్, ముప్పిడి సంపత్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.మాజీ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ
-
నాణ్యత లేని ఆహారాన్ని అందిస్తే సహించంభీమడోలు: పాఠశాలలు, వసతి గృహాల్లో విద్యార్థులకు నాణ్యత లేని ఆహారాన్ని అందిస్తే సహించేది లేదని రాష్ట్ర ఫుడ్ కమిషన్ సభ్యుడు జక్కంపూడి కృష్ణకిరణ్ హెచ్చరించారు. రెండు రోజుల జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా రెండో రోజైన గురువారం ఆయన పొలసానిపల్లి, భీమడోలు గ్రామాల్లోని గురుకుల, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలు, బాలికల వసతి గృహాల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు. పొలసానిపల్లి గురుకుల పాఠశాలలో వంటగది, బియ్యం, నిత్యావసర సరుకుల నాణ్యత, ఎక్స్పైరీ తేదీలు, స్టాక్ రిజిస్టర్లను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, మధ్యాహ్న భోజనాన్ని రుచి చూశారు. అనంతరం విద్యార్థినులతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై భోజన వసతులపై ఆరాతీశారు. ఈ సందర్భంగా బాలికలు తమ సమస్యలను ఆయనకు లిఖితపూర్వకంగా విన్నవించారు. భోజనంలో ఉప్మా, పులిహోర సరిగా ఉండటం లేదని, చికెన్ సరిగా ఉడకడం లేదని ఫిర్యాదు చేశారు. అలాగే తమకు నచ్చని గోరుచిక్కుడు వంటి కూరగాయలనే ఎక్కువగా వండి పెడుతున్నారని, తాగునీటి ఎద్దడి కూడా ఉందని తెలిపారు. విద్యార్థులకు రుచికరమైన, శుభ్రమైన ఆహారాన్ని అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రిన్సిపాల్దేనని స్పష్టం చేసిన ఆయన, ఈ సమస్యలను జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్తానని హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం భీమడోలు జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలను తనిఖీ చేసి, స్టోర్ రూమ్, వంట పరిసరాలు అపరిశుభ్రంగా ఉండటంపై హెచ్ఎంను ప్రశ్నించారు. అలాగే భీమడోలు బాలికల వసతి గృహం శిథిలావస్థకు చేరిందని, తమను వేరే ప్రాంతానికి తరలించాలని కోరిన విద్యార్థినుల విజ్ఞప్తిపై స్పందిస్తూ, ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరిస్తానన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు ఆహార భద్రత కల్పించడమే ఫుడ్ కమిషన్ ముఖ్య ఉద్దేశమని, నాణ్యత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ పడేది లేదన్నారు. పర్యటనలో భాగంగా టి.నరసాపురం పరిధిలోని సాగిపాడు అంగన్వాడీ కేంద్రం మూసివేసి ఉండడాన్ని, ద్వారకాతిరుమల మండలంలోని ఒక పాఠశాలలో 300 కోడిగుడ్లు కుళ్లిపోవడాన్ని గుర్తించామన్నారు. ఈ లోపాలన్నింటిపై సమగ్ర నివేదిక తయారు చేసి కమిషన్ చైర్మన్, సంబంధిత అధికారులకు అందజేస్తామని తెలిపారు. ఈ తనిఖీల్లో సీఎస్డీటీ భరత్కుమార్, ఎంఈఓ–2 అయినపర్తి భాస్కర్కుమార్, ఐసీడీఎస్ పీఓ ఎంఎస్ రాజశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
అటవీ భూముల్లో అక్రమ మైనింగ్ముసునూరు: మండల పరిధిలోని బలివే, గోపవరం శివారు వెంకటాపురం అటవీ భూముల్లో అక్రమ మట్టి, గ్రావెల్ తవ్వకాలు యథేచ్ఛగా సాగుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. గ్రామానికి చెందిన టీడీపీ నేతలు నలుగురు కలిసి సిండికేట్గా ఏర్పడి ఈ దందా కొనసాగిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. ట్రాక్టర్ ట్రక్కు రూ.1,000 నుంచి రూ.1,500 వరకు విక్రయిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. అలాగే వాహనాలను వేగంగా నడుపుతూ భయాందోళనకు గురిచేస్తున్నారని, ప్రశ్నిస్తే దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అనుమతి లేకుండా మట్టి తోలకాలు నిర్వహించడంపై ప్రశ్నిస్తే, అనుమతి ఉందని, ఒకసారి, పర్మిషన్ లేకపోయినా మమ్మల్ని ఆపేది ఎవడు అంటూ దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. అటవీ భూముల్లో మట్టి తవ్వకాలకు డబ్బులు ఇచ్చి అనుమతి తెచ్చుకున్నాం అని ధీమాగా సమాధానం చెబుతున్నారని పలువురు పేర్కొంటున్నారు. సంబంధిత అటవీ, రెవెన్యూ, మైనింగ్, పోలీస్ అధికారులు వెంటనే స్పందించి అక్రమ తవ్వకాలను నిలిపివేయాలని గ్రామీణులు కోరుతున్నారు.
-
ఎల్నినోపై రైతులకు అవగాహనకాళ్ల: ఎల్నినో ప్రభావంతో తగ్గుతున్న వర్షపాతం, పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలను తట్టుకునేందుకు రైతులకు అవగాహన కల్పించేలా కేవీకే, ఆంగ్రూ శాస్త్రవేత్తల బృందం గురువారం కాళ్ళ మండలంలోని కోపల్లె, సీసలి, కాళ్ళ, బొండాడ గ్రామాల్లో పర్యటించింది. పొలాలను పరిశీలించిన అనంతరం రైతులతో సమావేశమయ్యారు. కేవీకే కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ ఎన్.మల్లికార్జునరావు మాట్లాడుతూ వర్షపాతానికి అనుగుణంగా సాగు ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలని సూచించారు. నేలలో తేమను నిలిపేందుకు మల్చింగ్, అంతర దుక్కి పద్ధతులు పాటించాలని, సకాలంలో సమతుల్య ఎరువులు వేయాలని తెలిపారు. కరవును తట్టుకునే, స్వల్పకాలిక పంట రకాలను ఎంచుకోవాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో వ్యవసాయాధికారి పి.రమేష్ నాయుడు, శాస్త్రవేత్తలు, రైతులు పాల్గొన్నారు. తణుకు అర్బన్: అంతర్జాతీయ సాహితీ సంస్థ విశ్వసాహితీ కళావేదిక నిర్వహించిన జాతీయ స్థాయి కవితల పోటీల్లో తణుకుకు చెందిన ప్రముఖ కవి వీఎస్వీ ప్రసాద్ రెండు పురస్కారాలు సాధించారు. కనిపించని గాయం, గుండెకో వ్యథ అనే అంశాలపై నిర్వహించిన ఈ పోటీల్లో టాప్–20లో నిలిచినందుకు కళావేదిక అధ్యక్షురాలు కొల్లి రమాదేవి, జడ్జిలు జి.భవాని, అంజనీకుమారి, భవానిదేవి, సత్తివాడ శ్రీకాంత్, జంధ్యాల శరత్ బాబు, గేదెల శివప్రసాద్ ఆయనను అభినందించారు. చింతలపూడి (జంగారెడ్డిగూడెం) : ఎర్రకాలువ మిగులు భూమిలో సాగు చేసిన వరి పంటను కొంతమంది ఉద్దేశపూర్వకంగా ట్రాక్టర్తో దున్ని ధ్వంసం చేశారని, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని బాధిత రైతు ఏలేటి విశ్వేశ్వరరావు డిమాండ్ చేశారు. గురువారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ హైకోర్టు పరిధిలోని ఈ భూమిలో పంట సాగు చేసుకుంటున్న తమకు రక్షణ కల్పించాలని కోరినా అధికారులు స్పందించలేదని వాపోయారు. అనంతరం స్థానిక సచివాలయం వద్ద గ్రామస్తులతో కలిసి నిరసన తెలిపారు. స్పందించకుంటే ఇరిగేషన్ కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళన చేస్తామని హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో సీతా, బొక్క వెంకటేశు, కలపాల వెంకయ్య, ఎడ్లపల్లి దుర్గారావు, ఎంకమ్మ, కలపాల నాగభూషణం, శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు. ముసునూరు: ఇంజిన్ ఆపకుండా నిర్లక్ష్యంగా న్యూట్రల్లో ఉంచిన ట్రాక్టర్ వెనుకకు వచ్చి ఢీకొనడంతో ఒకరు మృతి చెందిన సంఘటన ముసునూరులో చోటు చేసుకుంది. ఎస్సై ఎం.చిరంజీవి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గ్రామానికి చెందిన పాకనాటి వెంకటేశ్వరరావు (64) పశువులను మేతకు తోలుకెళ్తుండగా, సందు దారిలో ఆగి ఉన్న ట్రాక్టర్ ఒక్కసారిగా వెనక్కి వచ్చి ఢీకొట్టింది. ట్రాక్టర్ చక్రం తలపై నుంచి వెళ్లడంతో ఆయన అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మృతదేహానికి నూజివీడు ఏరియా ఆసుపత్రిలో పోస్టుమార్టం నిర్వహించి బంధువులకు అప్పగించారు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు కుమారులు, కుమార్తె ఉన్నారు. చింతలపూడి (జంగారెడ్డిగూడెం) : మద్యం కొనుగోలుకు డబ్బుల విషయంలో ఏర్పడిన వివాదం, పాత కక్షలతో స్నేహితుడిపై చాకుతో దాడి చేసిన సంఘటన జంగారెడ్డిగూడెంలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పట్టణానికి చెందిన గుండుగోలను సూర్యచంద్రం, కోటపోతుల సత్యవరప్రసాద్ స్నేహితులు. మద్యానికి బానిసైన సత్యవరప్రసాద్ తరచూ సూర్యచంద్రం వద్ద డబ్బులు తీసుకునేవాడు. మళ్లీ డబ్బులు అడగడంతో, పాత బాకీ తీర్చాలని సూర్యచంద్రం కోరడంతో ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో ఈ నెల 5న బుట్టాయగూడెం రోడ్డులోని ఒక బార్ సమీపంలో సూర్యచంద్రం మద్యం కొనుగోలు చేస్తుండగా సత్యవరప్రసాద్ మళ్లీ గొడవకు దిగాడు. వివాదం ముదరడంతో తన వద్ద ఉన్న చాకుతో సూర్యచంద్రంపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన సూర్యచంద్రాన్ని స్థానిక ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు గురువారం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై ఎన్వీ ప్రసాద్ తెలిపారు.
-
పోడు భూముల వసూళ్ల ఆరోపణలు నిరాధారంటేకూరు గిరిజనుల వెల్లడి వేలేరుపాడు: పోడు భూముల పట్టాల పేరుతో తాము డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు వస్తున్న ఆరోపణల్లో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని వేలేరుపాడు మండలం టేకూరుకు చెందిన పూరెం రమేష్, కట్కూరు జీసీసీ సేల్స్మ్యాన్ పూరెం వెంకటేశ్వర్లు, నూపా శ్రీనివాసరావు, నూపా వెంకటేశ్వర్లు, పూరెం నవీన్ స్పష్టం చేశారు. గురువారం వేలేరుపాడులో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో తమపై వచ్చిన ప్రచారాన్ని వారు తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న తమకు పోడు భూముల వ్యవహారంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు. టేకూరు గ్రామంలో అసలు 200 ఎకరాల పోడు భూమే లేదని తెలిపారు. ఏ ఆధారాలు లేకుండా గిరిజనుల నుంచి పట్టాల పేరుతో ఎకరానికి రూ.2 లక్షల చొప్పున, మొత్తం రూ.1.20 కోట్లు వసూలు చేశామంటూ కొన్ని మీడియా సంస్థలు అసత్య కథనాలు ప్రసారం చేయడం అత్యంత బాధ్యతారాహిత్యమన్నారు. తాము ఎవరి వద్ద ఒక్క పైసా కూడా తీసుకోలేదని, వసూలు చేసినట్లు ఆధారాలు ఉంటే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవచ్చని సవాలు చేశారు. తమ ఎదుగుదల ఓర్వలేక, పరువు ప్రతిష్టలను, ప్రజల్లో ఉన్న విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసేందుకు కొందరు కుట్రపూరితంగా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆధారాలు లేకుండా అసత్య ప్రచారాలు చేస్తే న్యాయస్థానంలో పరువునష్టం దావాతో పాటు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
-
సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలినరసాపురం రూరల్ : మున్సిపల్ ఉపాధ్యాయులకు నిలిచిపోయిన పీఎఫ్ ఖాతాల నిర్వహణను వెంటనే పునరుద్ధరించాలని, ఎయిడెడ్ ఉపాధ్యాయులకు కూడా పీఎఫ్ ఖాతాలు కేటాయించాలని ఎస్టీయూ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎఫ్ఏపీటీఓ చైర్మన్ లంకలపల్లి సాయి శ్రీనివాస్ డిమాండ్ చేశారు. గురువారం నరసాపురం పట్టణంలోని మున్సిపల్, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలను సందర్శించిన ఆయన ఉపాధ్యాయ, విద్యారంగ సమస్యలపై మాట్లాడారు. పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న ఆయాలకు బకాయి పడిన వేతనాలను వెంటనే చెల్లించాలని, అందరికీ హెల్త్ కార్డులు మంజూరు చేయాలని కోరారు. తల్లికి వందనం పథకం నిధుల నుంచి ఎయిడెడ్ పాఠశాలలకు కేటాయించాల్సిన రూ.2,000ను వెంటనే విడుదల చేయాలన్నారు. జిల్లాల పునర్విభజన వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్న మున్సిపల్ ఉపాధ్యాయులను అంతర్ యాజమాన్య బదిలీల ద్వారా సొంత జిల్లాలకు పంపాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అలాగే 12వ పీఆర్సీ కమిటీని నియమించాలని, 11వ పీఆర్సీ బకాయిలతో పాటు నిలిచిపోయిన నాలుగు డీఏలను వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇన్–సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులకు టెట్ పరీక్ష నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్టీయూ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కేవీ రామచంద్రరావు, రాష్ట్ర మహిళా విభాగ కన్వీనర్ బాలాకుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
ఉత్సాహంగా క్రీడా పోటీలుఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): నేటి యువత కూడా దేశం గర్వించే క్రీడాకారులుగా ఎదగాలని ఎమ్మెల్యే బడేటి చంటి పిలుపునిచ్చారు. స్థానిక అల్లూరి సీతారామరాజు స్టేడియంలో జిల్ల స్థాయి అమరావతి ఛాంపియన్షిప్ పోటీలను గురువారం ఆయన ప్రారంభించారు. జిల్లాలో నియోజకవర్గ స్థాయి ఎంపికలు గత నెల 27 నుంచి 31 వరకు 7 నియోజకవర్గాలలో నిర్వహించామని జిల్లా క్రీడాభివృద్ధి అధికారి ఎస్ఏ అజీజ్ తెలిపారు. మొత్తం 1,200 మంది క్రీడాకారులను 12 క్రీడాంశాల్లో జిల్లా స్థాయి టోర్నమెంట్కు ఎంపిక చేశామన్నారు. పోటీల తొలిరోజు ఆర్చరీ, అథ్లెటిక్స్, చెస్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్, అండర్–17 విభాగంలో వాలీ బాల్, కబడ్డీ, ఖో–ఖో అంశాల్లో జిల్లా స్థాయి ఎంపికలు, నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో శాప్ డైరెక్టర్ కె.జగదీశ్వరి, ఏలూరు మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ ఎం.పార్థసారధి, ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ బడేటి వెంకట రామయ్య, అథ్లెటిక్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అదిరెడ్డి సత్యనారాయణ, స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ కార్యదర్శి అలివేలు మంగ, సెట్వెల్ సీఈఓ కేఎస్ ప్రభాకరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. వాలీబాల్ పోటీల్లో తలపడుతున్న క్రీడాకారులు
-
మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫాకు 14 రోజులు రిమాండ్ విధించిన కోర్టుఆంధ్రప్రదేశ్: గుంటూరు తూర్పు వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే మొహమ్మద్ ముస్తఫా, ఆయన తనయుడు బషీర్పై నూజివీడు పోలీసులు కిడ్నాప్ కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా మంగళవారం గుజరాత్లో ఉన్న ముస్తఫాను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని నూజివీడుకు తీసుకొచ్చారు.అనంతరం ఆయనను నూజివీడు కోర్టులో హాజరుపరచగా, కేసును విచారించిన న్యాయస్థానం 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించింది. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ముస్తఫాను నెల్లూరు జైలుకు తరలించారు. కాగా, ఈ కేసుకు సంబంధించి తదుపరి విచారణ న్యాయస్థానంలో కొనసాగనుంది.
-
ఏలూరు జీజీహెచ్లో అమానుష ఘటనబాలింతకు హెచ్ఐవీ అంటూ వైద్యుల నిర్లక్ష్యం ఏలూరు టౌన్: ఏలూరు సర్వజన ఆసుపత్రిలో పేదవర్గాల ప్రజలకు సరైన వైద్య సేవలు అందడం లేదు. అప్పులు చేసి కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు వెళ్లలేని స్థితిలో ఉన్న పేదలు ఏలూరు జీజీహెచ్కు వైద్యం కోసం వస్తుంటారు. అయితే, ఇక్కడ గర్భిణులు, బాలింతలు పడుతున్న పాట్లు వర్ణనాతీతంగా మారాయి. రోజుకో సంఘటనతో ఏలూరు జీజీహెచ్లోని ఎంసీహెచ్ వైద్యులు, సిబ్బంది ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా, ఒక బాలింతకు రక్త పరీక్షల రిపోర్టులో హెచ్ఐవీ పాజిటివ్ వచ్చిందంటూ వైద్యులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బంధువులందరినీ పిలిచి అందరి ముందూ అవమానకరంగా మాట్లాడారని బాధితులు చెబుతున్నారు. తీరా బుధవారం అదే బాలింతకు ఏలూరులోని ప్రైవేటు ల్యాబ్లో రక్త పరీక్షలు చేయించగా ‘నెగిటివ్’ రావడంతో బాధితురాలి భర్త, బంధువులు ఏలూరు జీజీహెచ్లో ఆందోళనకు దిగారు. వైద్యులు, సిబ్బంది తీరుపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ వారిపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అసలేం జరిగిందంటే? ఏలూరు జిల్లా కై కలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నుంచి ఓ మహిళ ప్రసూతి కోసం ఏలూరు సర్వజన ఆసుపత్రిలో చేరింది. ఆమె జీజీహెచ్లో చేరిన వెంటనే పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అనంతరం వైద్యులు ఆమెకు రక్త పరీక్షలు చేయించారు. ఈ పరీక్షల్లో బాలింతకు హెచ్ఐవీ పాజిటివ్ వచ్చిందంటూ ఆసుపత్రిలో హడావిడి చేశారు. బాధితులకు కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడమో, లేదా గోప్యంగా చెప్పి వైద్య చికిత్స అందించడమో చేయకుండా.. ఆమె బంధువులందరినీ పిలిచి మరీ అవమానకరంగా మాట్లాడటం పట్ల వారంతా తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రైవేట్ ల్యాబ్లో బయటపడిన నిజం బుధవారం ఏలూరులోని ఓ ప్రైవేటు ల్యాబ్లో ఆమెకు మళ్లీ రక్త పరీక్షలు చేయించగా హెచ్ఐవీ ‘నెగిటివ్’ వచ్చింది. దీంతో బాధితురాలి బంధువులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తమకు జరిగిన అవమానంతో తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురై చనిపోదామని నిర్ణయించుకున్నామని, తీరా బయట రక్త పరీక్షలు చేయిస్తే నెగిటివ్ వచ్చిందని బాధితులు తెలిపారు. ఏలూరు జీజీహెచ్లో వైద్యం సరిగా అందించే పరిస్థితి లేదని, ఇక్కడి సిబ్బంది ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని బాలింత భర్త కన్నీటిపర్యంతమవుతూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
-
పోగొట్టుకున్న సొమ్ము బాధితుడికి అప్పగింతఏలూరు టౌన్: సైబర్ నేరంలో పోగొట్టుకున్న సొమ్మును సైబర్ సెల్ అధికారులు రికవరీ చేసి ఎస్పీ కొమ్మి ప్రతాప్ శివకిషోర్ ఆదేశాలతో బాధితులకు అప్పగించారు. పెదపాడు మండలం దాసరిగూడెం గ్రామానికి చెందిన పోలిమెట్ల భిక్షాలు అనే వ్యక్తి సైబర్ నేరగాళ్ల మోసంలో చిక్కుకుని భారీగా డబ్బులు పోగొట్టుకున్నాడు. అనంతరం సైబర్ సెల్ పోలీసులను ఆశ్రయించగా దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఏలూరు సైబర్సెల్ సీఐ దాసు ఆధ్వర్యంలో చట్టం మేరకు కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్డర్తో బాధితునికి రావాల్సిన రూ.1.69 లక్షల నగదును బుధవారం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా సీఐ దాసు మాట్లాడుతూ ప్రజలు సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నారు. సైబర్ మోసానికి గురైతే వెంటనే 1930 టోల్ఫ్రీ నంబర్కు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు. నేరం జరిగిన వెంటనే బాధితులు సైబర్సెల్ను ఆశ్రయిస్తే న్యాయం జరుగుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తణుకు అర్బన్: ఉందుర్తి పాల్ ఫౌండేషన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతదేహానికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించినట్లు ఫౌండేషన్ చైర్మన్ ప్రసన్నకుమార్ ఉందుర్తి తెలిపారు. ఈనెల 2వ తేదీన తణుకు ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతి చెంది ఉండగా తణుకు పట్టణ పోలీసులు జిల్లా కేంద్ర ఆస్పత్రి మార్చురీలో మృతదేహాన్ని ఉంచారని, అయితే బంధువులు ఎవరూ రాకపోవడంతో పోలీసుల సూచనల మేరకు ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో అంత్యక్రియలు చేసినట్లు చెప్పారు. పెదవేగి: రాయన్నపాలెంలో జరిగిన చోరీ ఘటనపై ‘సాక్షి’ దినపత్రికలో ప్రచురితమైన కథనంపై జిల్లా ఎస్పీ కె. ప్రతాప్ శివ కిషోర్ స్పందించారు. ఆయన ఆదేశాలు, నూజివీడు డీఎస్పీ కేవీవీఎన్ ప్రసాద్ సూచనల మేరకు పెదవేగి ఎస్సై హరిగోపాల్ బుధవారం కొండలరావుపాలెంలో రైతులతో ప్రత్యేక అవగాహన సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్సై మాట్లాడుతూ, వ్యవసాయ విద్యుత్ సరఫరాకు కీలకమైన ట్రాన్స్ఫార్మర్లు దొంగలపాలు కాకుండా రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. గ్రామాల్లో అనుమానాస్పద వ్యక్తులు సంచరిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని కోరారు. ప్రధాన ప్రాంతాలు, పొలాల వద్ద సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన కల్పించారు.
-
శాస్త్రీయ వ్యవసాయ పద్ధతులను పాటించాలిపెదవేగి : కొప్పాకలోని వరి పొలాలు, పీఏసీఎస్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మనజీర్ జీలానీ సమూన్ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన రైతులతో పాటు ఆర్ఎస్కే అసిస్టెంట్తో పంటల ప్రస్తుత పరిస్థితి, సాగు విస్తీర్ణం, పంట ఎదుగుదల దశ, ఎల్నినో ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనే చర్యలు, ఏపీఐఎంఎస్ యాప్ ద్వారా ఎరువుల పంపిణీ, అలాగే పీఎంఎఫ్బీవై పంట బీమా నమోదు పురోగతి, రైతుల స్పందనపై సమగ్రంగా ఆరా తీశారు. డైరెక్టర్ మాట్లాడుతూ... పీఎంఎఫ్బీవై పంట బీమా పథకంలో అర్హులైన ప్రతి రైతు తప్పనిసరిగా నమోదు చేసుకొని, గడువులోపు ప్రీమియం చెల్లించి తమ పంటలను ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, వాతావరణ మార్పుల వల్ల కలిగే నష్టాల నుంచి రక్షించుకోవాలని సూచించారు. రైతులు సహజ వ్యవసాయ పద్ధతులను విస్తృతంగా అవలంబించడం ద్వారా సాగు ఖర్చులను తగ్గించుకోవడంతో పాటు, నేల సారాన్ని పెంపొందించి, వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునే స్థిరమైన వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని సూచించారు. ఎల్నినో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా శాసీ్త్రయ వ్యవసాయ పద్ధతులను పాటించాలని రైతులకు అవగాహన కల్పించారు. కార్యక్రమంలో ఏలూరు జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి హబీబ్ బాషా, ఏలూరు ఏడీఏ ఈ అనిలకుమారి, డీపీఎం శ్రీ బి.వెంకటేష్, డీఎం (మార్క్ఫెడ్) ఎల్డీవీ ప్రసాద్ గుప్త, పీఏసీఎస్ చైర్పర్సన్ కొసరాజు వీరవెంకట వరప్రసాద్, పీఏసీఎస్ సెక్రటరీ రమేష్, వీరగంటి రాంబాబు, వేగొంట శ్రీనివాసరావు, ఆర్ఎస్కే సిబ్బంది, ఏపీసీఎన్ఎఫ్ సిబ్బంది, రైతులు పాల్గొన్నారు.
-
వైఎస్సార్సీపీని అణగదొక్కాలని చూస్తున్నారునూజివీడు: పోలీసు యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించి రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీని అణగదొక్కేందుకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఎంత ప్రయత్నించినా అది సాధ్యమయ్యేది కాదని మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు అంబటి రాంబాబు స్పష్టం చేశారు. నూజివీడులో బుధవారం రాత్రి వైఎస్సార్సీపీ నియోజకవర్గ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో అంబటి మాట్లాడుతూ మాజీ ఎమ్మెల్యే మహమ్మద్ ముస్తాఫాపై రాజకీయంగా కక్ష కట్టి కిడ్నాప్, ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ సెక్షన్ల కింద కేసు పెట్టడం దారుణమన్నారు. ఆయన అందుబాటులో లేకపోతే ఆయన కుమార్తె నూరీ పాతిమా ఇంటితోపాటు ఆ అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఏడెనిమిది ఫ్లాట్లను రాత్రిపూట తనిఖీ చేయడం దారుణమన్నారు. ఇటీవల ఆలూరులో ఒక మహిళను వేధించినట్లు, చీర చించినట్లు ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షిపై కేసు పెట్టారని, తీరా చూస్తే ఆమె భర్తే చించి కేసు పెట్టాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారన్నారు. ఇలా లేనిపోని కేసులు నమోదు చేసి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ మంత్రులను జైల్లో ఉంచాలనే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తోందని ధ్వజమెత్తారు. రాష్ట్రంలోని ప్రజల సమస్యలను పట్టించుకోని ప్రభుత్వం ప్రతిపక్ష పార్టీ గొంతును నొక్కేయడానికి మాత్రం పోలీసు వ్యవస్థను వాడుతోందన్నారు. పొగాకు రైతులను పరామర్శించడానికి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి దేవరపల్లి వెళ్తే అక్కడ ఒక్క పోలీస్ లేడన్నారు. జడ్ ప్లస్ సెక్యూరిటీలో ఉన్న వ్యక్తి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పర్యటనకు వేలాది మంది ప్రజలు వస్తే ప్రభుత్వం సెక్యూరిటీని ఇవ్వకపోవడం దారుణమన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ నేతల అక్రమ అరెస్టులపై రాబోయే రోజుల్లో పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డితో చర్చించి కార్యాచరణకు దిగుతామన్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే మేకా వెంకట ప్రతాప్ అప్పారావు, గుంటూరు సిటీ అధ్యక్షురాలు నూరీఫాతిమా, తాడికొండ ఇన్చార్జి వనమా బాల వజ్రబాబు, విజయవాడ సిటీ నాయకులు పోతిన మహేష్, గుంటూరు ఏఎంసీ మాజీ చైర్మన్ నిమ్మకాయల రాజనారాయణ పాల్గొన్నారు. మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు అంబటి రాంబాబు
-
గురుకులంలో విద్యార్థిని తల్లికి చేదు అనుభవం● విద్యార్థిని పుట్టినరోజు జరిపేందుకు వెళ్లిన బాలిక తల్లి, కుటుంబ సభ్యులు ● వారిని బయటకు వెళ్లాలని సూచించిన ప్రిన్సిపాల్ ● అవమానించారని తల్లి ఆరోపణ ద్వారకాతిరుమల : డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ గురుకుల పాఠశాలలో చదువుతున్న శ్రీవిద్య అనే ఐదవ తరగతి విద్యార్థిని పుట్టినరోజు వేడుకకు వెళ్లిన ఆమె తల్లికి తీవ్ర అవమానం ఎదురైంది. కూతురి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కేక్ కట్ చేయించి, భోజనం తినిపించేందుకు తల్లి సుధారాణి, పెద్దమ్మ, అక్క ఉదయం 11.30 గంటలకు పాఠశాలకు వెళ్లారు. అయితే ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు వారిని గేటు బయటే మండుటెండలో నిలబెట్టారు. ఆ తర్వాత లోపలికి అనుమతించి రిజిస్టర్లో సంతకం చేయించుకున్నాక, ప్రిన్సిపాల్ పూజారి పద్మావతి వారిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఒక్క తల్లి మాత్రమే ఉండాలని, మిగతావారు బయటకు వెళ్లాలని ఆదేశించడమే కాక, కేక్ కటింగ్కు అనుమతించకుండా టీసీ తీసుకుని వెళ్లిపోవాలని అవమానకరంగా మాట్లాడారు. దీంతో వారు సాయంత్రం 4.30 గంటల వరకు పాఠశాల బయటే వేచి ఉండి, చివరకు చిన్నారి శ్రీవిద్యను కూడా తమతో పాటు ఇంటికి తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది. రాత్రి సమయంలో చింతలపూడి వెళ్లేందుకు బస్సు సౌకర్యం లేక బస్టాండ్లో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. కూతురితో కాసేపు సంతోషంగా గడపడానికి వెళ్తే ప్రిన్సిపాల్ వ్యవహరించిన తీరు తీవ్ర వేదన కలిగించిందని తల్లి కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. అయితే పుట్టినరోజుల వేళ తల్లిదండ్రులను మాత్రమే అనుమతించాలనే నిబంధన మేరకు మిగిలినవారిని బయటకు వెళ్లాలని కోరామని, వారే స్వయంగా చిన్నారిని తీసుకుని వెళ్లిపోయారని ప్రిన్సిపాల్ వివరణ ఇచ్చారు.
-
అన్నదాతలూ.. తస్మాత్ జాగ్రత్త● ఎల్నినో ప్రభావం నుంచి పంటలను కాపాడుకోవాలి ● వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తల సూచన ముసునూరు : రైతన్నలు తమ పంటలను ఎల్నినో ప్రభావం నుంచి కాపాడుకోవాలని ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు సూచించారు. మండలంలోని వలసపల్లిలో బుధవారం మండల వ్యవసాయ శాఖాధికారి ఆలూరు చాముండేశ్వరి ఆధ్వర్యంలో విశ్వవిద్యాలయ కంబాట్ బృందం, ఏరువాక కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం శాస్త్రవేత్తలు పంటల సాగుపై ఎల్ నినో ప్రభావం అనే అంశంపై రైతులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాన శాస్త్రవేత్తలు డా. కె.ఫణికుమార్, డా.ఎన్. నాగేంద్ర బాబు మాట్లాడుతూ, ఎల్నినో ప్రభావంతో ప్రధాన పొలంలో వరి పంట సుడులు తిరిగి ఎండినట్లయితే, పంట తిరిగి కోలుకోవడానికి లీటరు నీటికి 20 గ్రాముల యూరియా కలుపుకొని పిచికారీ చేసుకోవాలని సూచించారు. రసాయనిక ఎరువుల మోతాదును 25 శాతం వరకు తగ్గించుకునేందుకు, జీవన ఎరువులైన అజటోబాక్టర్, అజోస్పిరిల్లమ్ను ఎకరాకు 500 గ్రాముల చొప్పున 500 లీటర్ల నీటిలో కలిపి అందించాలని సూచించారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటలుగా మినుములు, పెసలు, కందులు సాగు చేసుకోవాలన్నారు. విత్తనం వేసే ముందు బంకమట్టి, బూడిద నీటిలో కలిపి విత్తన గుళికలు తయారు చేయాలని తెలిపారు. దీనివల్ల మొలక శాతం తగ్గకుండా, పురుగు బారిన పడకుండా, వర్షం పడే వరకు విత్తనాలకు నష్టం వాటిల్లదని వివరించారు. రైతు సమాచార కేంద్రం పొందుపరిచిన యూట్యూబ్ లింక్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని, పంటలకు సంబంధించి రూపొందించిన సాంకేతికతను వీక్షించాలని కోరారు. రైతులు సాగులో ఖర్చు తగ్గించుకుని అదనపు ఆదాయాన్ని పెంపొందించుకోవాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాజమండ్రి వ్యవసాయ కళాశాల ప్రొఫెసర్ సునీత, రైతు సేవా కేంద్రం, ప్రకృతి వ్యవసాయ సిబ్బంది, అభ్యుదయ రైతులు పాల్గొన్నారు.
-
ఫుడ్ కమిషన్ సభ్యుడి తనిఖీలుకామవరపుకోట: మండలంలో బుధవారం రాష్ట్ర ఫుడ్ సేఫ్టీ కమిషన్ సభ్యుడు జె.కృష్ణ కిరణ్ పలు పాఠశాలలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, రేషన్ దుకాణాలు, హాస్టళ్లలో తనిఖీలు చేపట్టారు. తడికలపూడి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో తనిఖీలు చేపట్టారు. అక్కడ స్టోర్ రూమ్లోని ఆహార నిల్వలు, రికార్డులు పరిశీలించారు. సాగిపాడు అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని తనిఖీ చేయడానికి వెళ్లారు. చాలా రోజుల నుంచి కేంద్రం నిర్వహించటం లేదని స్థానికులు తెలపడంతో అంగన్వాడీ సిబ్బందిపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై ఉన్నత అధికారులకు నివేదిస్తామని తెలిపారు. ఆడమిల్లి, కామవరపుకోటలోని రేషన్ దుకాణాలను తనిఖీ చేసి నిల్వలు సరి చూశారు. కామవరపుకోట జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలు తీరును విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆహారంలో లోపాలు విద్యార్థులు తెలపటంపై వంట చేసే సిబ్బందిని తీరు మార్చుకోకపోతే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. స్థానిక ఎస్సీ బాలుర వసతి గృహాన్ని, బీసీ బాలురు వసతి గృహాన్ని తనిఖీ చేశారు. పోలవరం రూరల్: గోదావరి వరద మరింత తగ్గింది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు తగ్గడంతో పాటు నదిలోకి చేరే నీరు కూడా తగ్గుముఖం పట్టింది. దీంతో వరద ప్రవాహం ఉధృతి తగ్గింది. పోలవరం ప్రాజెక్టు స్పిల్వే వద్ద 29 మీటర్ల వద్ద నీటిమట్టం కొనసాగుతోంది. స్పిల్వే నుంచి దిగువకు 4.33 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీరు చేరుతోంది. దిగువన వరద ప్రవాహం నిలకడగా ఉంది. ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): టెట్ పరీక్షలు నగరంలోని సిద్ధార్థ క్వెస్ట్ స్కూల్లో బుధవారం ప్రశాంత వాతావరణంలో ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకూ జరిగిన పరీక్షకు 175 మందికి గాను 163 మంది హాజరయ్యారు. మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకూ జరిగిన పరీక్షకు 175 మందికి 166 మంది హాజరు కాగా 9 మంది గైర్హాజరయ్యారు. పరీక్షలు ప్రశాంతంగా జరిగాయని, ఎలాంటి మాల్ప్రాక్టీస్ కేసులూ నమోదు కాలేదని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి ఎం.వెంకట లక్ష్మమ్మ తెలిపారు. నరసాపురం: నరసాపురం వశిష్ట గోదావరిలో వరదనీటి ప్రవాహ ఉధృతి తగ్గుముఖం పట్టింది. గోదావరి నీటిమట్టం కూడా తగ్గింది. దీంతో గత నాలుగురోజుల నుంచి పడవలరేవులో నిలిపివేసిన పంటు రాకపోకలు బుధవారం నుంచి తిరిగి పునరుద్ధరించారు. దీంతో ప్రయాణికుల ఇబ్బందులు తొలగాయి. పంటుపై పరిమితికి మించి ప్రయాణికులను ఎక్కించుకోవద్దని, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆర్డీవో దాసి రాజు రేవు నిర్వాహకులను ఆదేశించారు. పెనుగొండ: పెనుగొండ ఎంఈవో–1 డి.శుభాకరరావును జిల్లా ఉన్నతాధికారులు సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఉపాధ్యాయుల ఫిర్యాదుతో ఇటీవల డీవైఈవో రమేష్ విచారణ చేపట్టి నివేదిక సమర్పించగా తాజాగా సస్పెండ్ చేశారు. కలెక్టరుకు అందిన ఫిర్యాదు మేరకు విచారణ జరిపి ఇచ్చిన నివేదిక మేరకు సస్పెండ్ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
-
రోడ్డు విస్తరణలో ఇల్లు తొలగిస్తున్నారని..బుట్టాయగూడెం : రోడ్డు విస్తరణ పనుల్లో ఇల్లు తొలగింపునకు గురవుతుందన్న మనస్తాపంతో జీలుగుమిల్లి మండలం కనకాపురంనకు చెందిన వి.శ్రీనివాస్ ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. వివరాల ప్రకారం జాతీయ రహదారి భూసేకరణలో భాగంగా శ్రీనివాస్ ఇల్లు కూల్చేయాల్సి ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. దీంతో మనస్తాపానికి గురైన శ్రీనివాస్ రెవెన్యూ అధికారుల సమక్షంలోనే ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకుని ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించాడు. అప్రమత్తమైన కొందరు వ్యక్తులు వెంటనే స్పందించి అతని చేతిలోని పెట్రోల్ బాటిల్ను లాక్కున్నారు. రోడ్డు వెడల్పు పనుల్లో మొదట తన నివాసాన్ని తొలగించమని అధికారులు చెప్పారని, కానీ ఇప్పుడు ఇల్లు ఖాళీ చేయాలని అధికారులు చెప్పడంతో ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించినట్లు శ్రీనివాస్ తెలిపాడు. ప్రభుత్వ అధికారులు స్పందించి తమ కుటుంబానికి తగిన న్యాయం చేయాలని బాధితుడు కోరుతున్నాడు.
-
తగ్గిన గోదావరి వరదవేలేరుపాడు: భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటి మట్టం బుధవారం 26.90 అడుగులకు చేరుకోవడంతో వేలేరుపాడు మండలంలో గోదావరి వరద ప్రభావం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. గత ఐదు రోజులుగా నీట మునిగి ఉన్న కొయిదా రహదారిలో ఎద్దెలవాగు వంతెన బుధవారం సాయంత్రం బయటపడింది. కొయిదాకు బుధవారం సాయంత్రం నుంచి రాకపోకలు సాగుతున్నాయి. దీంతో దిగువ ప్రాంతంలో ఉన్న 16 గ్రామాల గిరిజనులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఇదే కాకుండా వేలేరుపాడు నుంచి రేపాక గొమ్ము వెళ్లే రహదారి, తాట్కూరుగొమ్ము, కన్నాయి గుట్ట రహదారులు, మేళ్ళవాగు వంతెనలు బయటపడ్డాయి. ఆయా రహదారులపై గోదావరి ఒండ్రు మట్టి పేరుకుపోయి ఉండటంతో వాహనదారులు జారి పడిపోతున్నారు. రహదారులపై ఉన్న ఒండ్రు మట్టిని తొల గించాలని ఆయా గ్రామాల గిరిజనులు కోరుతున్నారు.
-
పిల్లలకు తల్లిపాలే మిన్నకై కలూరు: తల్లిపాలు బిడ్డకు అమృతంతో సమానం. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యునిసెఫ్ సహకారంతో వరల్డ్ అలయన్స్ ఫర్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ యాక్షన్ (డబ్ల్యూఏబీఏ) సమన్వయంతో ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాలు ఈ నెల 1 నుంచి 7 వరకు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది జీవితంలో సుస్థిరమైన ప్రారంభం కోసం తల్లిపాలు – పనిచేసే తల్లులకు మద్దతునివ్వండి అనే నినాదంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో మహిళా, శిశు అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ పోషణ్ అభియాన్ పేరుతో అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో బాలింతలు, గర్భిణులకు తల్లిపాల వినియోగంపై అవగాహన కల్పిస్తోంది. బిడ్డ పుట్టిన గంటలోపే తల్లిపాలు అందించి, ఆరు నెలలు కొనసాగించాలనే నినాదంతో అవగాహన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఏలూరు జిల్లాలో 2,226 అంగన్వాడీ కేంద్రాల పరిధిలో 0–3 సంవత్సరాల పిల్లలు 47,443 మంది, అలాగే 3–6 సంవత్సరాల పిల్లలు 35,631 మంది ఉన్నారు. గర్భిణులు 8,623 మంది, బాలింతలు 7,152 మంది ఉన్నారు. పోషకాహారంపై అవగాహన, గృహాల సందర్శన, ర్యాలీలు, ప్రతిజ్ఞా ప్రచారాలు, సామాజిక సమావేశాలను నిర్వహిస్తున్నారు. తల్లిపాలలో పుష్కలంగా విటమిన్లు తల్లిపాలలో నీటిలో, కొవ్వులో కరిగే వివిధ రకాలైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. రోగనిరోధక శక్తి, ఐరన్ కోసం విటమిన్ సి, మెదడు, నాడీ వ్యవస్థ అభివృద్ధికి విటమిన్ బీ1, కణాల శక్తి ఉత్పత్తి, చర్మ ఆరోగ్యానికి విటమిన్ బీ2, మెదడు ఎదుగుదల, రక్తకణాల ఉత్పత్తికి విటమిన్ బీ6, నరాల బలం, ఎర్ర రక్తకణాల ఉత్పత్తికి విటమిన్ బీ12, కంటి చూపు, ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి రక్షణకు విటమిన్ ఏ, కణాలు, కండరాలు, నరాల వ్యవస్థ బలోపేతానికి విటమిన్ ఈ, రక్తం గడ్డకట్టడానికి విటమిన్ కే, ఎముకలు, పళ్లు బలంగా మారడానికి విటమిన్ డి సహాయపడతాయి. తల్లిపాలలో విటమిన్ డి పరిమాణం కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది. తల్లుల్లో పెరుగుతున్న అవగాహన తల్లిపాల విలువపై మహిళల్లో అవగాహన పెరుగుతోంది. నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే నివేదికలు ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. మన రాష్ట్రంలో 2023–2024 నివేదిక ప్రకారం.. పుట్టిన గంటలోపే పాలిచ్చే తల్లులు గతంలో 52 శాతం ఉండగా, అది 67.27 శాతానికి పెరిగింది. అదేవిధంగా 6 నెలల వరకు పిల్లలకు పాలిచ్చే తల్లుల శాతం 68 శాతం నుంచి 69.5 శాతానికి చేరింది. తల్లిపాలతో పాటు అనుబంధ ఆహారం తీసుకునే పిల్లల సంఖ్య 50.8 శాతం నుంచి 72 శాతానికి ఎగబాకింది. ప్రధానంగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్న మహిళలు తల్లి పాలను శుభ్రమైన పాత్రలో పట్టి బిడ్డకు అందించే ఏర్పాట్లపై అవగాహన పెంచుకుంటున్నారు. రేపటితో ముగియనున్న ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాలు అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో బాలింతలు, గర్భిణులకు అవగాహన ఇటీవల పెరిగిన తల్లిపాల వినియోగం పుట్టిన గంటలోపే బిడ్డకు తల్లి పాలు అందించాలి. ఆరు నెలలు పూర్తయ్యాక తల్లిపాలతో పాటు పోషకాహారం అందించాలి. బిడ్డకు నీళ్లు, చక్కెర, పండ్ల రసం, ఆవు, గేదె పాలు, ఫార్ములా పాలు, గంజి పట్టకూడదు. అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో గర్భిణులు, బాలింతలకు చక్కటి పోషకాహారం అందిస్తున్నాం. తల్లిపాల ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. – పి.శారద, ఉమెన్, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫీసర్, ఏలూరు జిల్లా
-
కావడి సేవ.. భక్తికి తోవముదినేపల్లి (కై కలూరు): ఆడి కృత్తిక కావడి సేవా మహోత్సవానికి శింగరాయపాలెం – చేవూరుపాలెం సెంటర్లో కొలువైన వల్లీ దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామి దేవస్థానం సిద్ధమయ్యింది. తమిళనాడు రాష్ట్రం పళినిలో జరిగే కావడి సేవను రెండో ఏడాది శింగరాయపాలెంలో నిర్వహిస్తున్నారు. గతేడాది భక్తుల నుంచి వచ్చిన స్పందన చూసి ఈ ఏడాది కావడి ఉత్సవానికి మరిన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. శుక్రవారం కావడి సేవతో పాటు గ్రామోత్సవం, శాంతికల్యాణం నిర్వహించనున్నారు. కావడి ఉత్సవానికి 500 మంది భక్తులు పాల్గొంటారని కావడిలను దేవస్థానం సిద్ధం చేసింది. బుధవారం నాటికి 300 మంది పైబడి భక్తులు పేర్లు నమోదు చేసుకోవడం విశేషం. ఈ వేడుకకు పురాణ ప్రాశస్త్యం ఉంది. భక్తులు తమ భుజాలపై కావడి మోస్తూ మురుగన్ను దర్శించుకోవడం ఆనవాయితీగా మారింది. ఇదే పద్ధతిని సింగరాయపాలెం దేవస్థానంలో గతేడాది నుంచి అమలు చేస్తున్నారు. కార్యక్రమాలు ఇలా.. ఈనెల 7వ తేదీ విఘ్నేశ్వర, గో పూజా, పుణ్యాహవచన, పంచగవ్య ప్రాసన, సర్వసూక్త పారాయణ, గ్రామోత్సవం, అభిషేకాలు, శాంతి కల్యాణం నిర్వహిస్తున్నారు. కావడి సేవలో పాల్గొనే భక్తులు రూ.558 చెల్లిస్తే దేవస్థానం కావడి అందిస్తుంది. కావడి ఉత్సవంలో పాల్గొనే భక్తులు పుసుపు వస్త్రాలు మాత్రమే ధరించాలని దేవస్థాన సిబ్బంది చెప్పారు. అదే రోజు 3 వేల మంది భక్తులకు అన్నసమారాదన ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్క కావడి ఉత్సవానికి దాదాపు 1,500 మంది హాజరవుతారని అంచనా వేస్తున్నారు. ఆలయ చైర్మన్ బొంగు రవికుమార్ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఆడికృత్తిక నక్షత్రం రోజున వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామికి కావడి సేవ చేయడంతో ఇష్టకామ్య సిద్ధి లభిస్తుంది. దేవస్థానం తరుఫున 500 కావడిలు సిద్ధం చేశాం. పాలు, నెయ్యి, పుష్పాలు, చందన, పండ్లు, పంచామృత, బెల్లం ఇలా వివిధ రూపాల్లో స్వామికి కావడిని సమర్పించవచ్చు. భక్తులకు అన్నసమారాధన ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. భక్తులు పెద్ద ఎత్తున హాజరవ్వండి. – ఆర్.గంగాశ్రీదేవి, సహాయ కమిషనర్, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామి దేవస్థానం, శింగరాయపాలెం రేపు శింగరాయపాలెం ఆలయంలో ఉత్సవం తమిళనాడు పళని తరహాలో ఆడి కృత్తిక కావడి సేవ ఏర్పాట్లు చేస్తున్న దేవదాయ శాఖ
-
కొనసాగుతున్న ఆపరేషన్ టైగర్బుట్టాయగూడెం: రెండోసారి ఏజెన్సీ ప్రాంతంలోకి వచ్చిన పెద్దపులి గత వారం రోజులుగా అటు ప్రజలకు ఇటు అటవీశాఖ అధికారులకు కంటిమీద కునుకులేకుండా చేస్తుంది. పులిని పట్టుకునేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు చేస్తున్న ప్రతి ప్రయత్నం విఫలమైంది. ఈ నెల 2న జీలుగుమిల్లి మండలం స్వర్ణవారిగూడెంలో గేదైపె దాడి చేసి చంపిన పెద్దపులి తర్వాత నుంచి ఎక్కడా కూడా ఏ పశువుపై దాడి చేసి చంపిన దాఖలాలు లేవు. పులిని బంధించేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు చేస్తున్న ప్రయత్నంలో భాగంగా బాంబులు పేల్చడం, డప్పుల శబ్దాలు చేయడం వల్ల రాత్రిపూట కూడా పులికి నిద్రలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో అటు తిండి, ఇటు నిద్ర లేని సమయంలో పులిని బంధించాలనే ఉద్దేశంతో జిల్లా అటవీశాఖ అధికారి సందీప్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో రాజమండ్రి సీసీఎఫ్ టి.జ్యోతి, జిల్లా అటవీశాఖ అధికారులు రంగంలోకి దిగి ప్లాన్ ఏ, బీ లను అమలు చేస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా ప్రస్తుతం జీలుగుమిల్లి మండలం దర్భగూడెంలో ప్లాంటేషన్లో దాగి ఉన్న పులిని బంధించేందుకు వలలు ఏర్పాటు చేసి డప్పుల శబ్దాలతో పులిని ఒకవైపు వచ్చేటట్లు చేసి అక్కడ మత్తు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి బంధించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మహరాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన బృందాలు, బెంగుళూరు వైల్డ్లైఫ్ ఎస్ఓఎస్, పీపుల్స్ ఫర్ యానిమల్స్ నిపుణులతోపాటు వివిధ టైగర్ రిజర్వుల నుంచి వచ్చిన బృందాలు, సుమారు 400 మంది పైగా సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. రాత్రి 9:30 గంటల వరకూ పులిని బంధించే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు. పులి చిక్కకపోవడంతో అధికారులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సబ్ డీఎఫ్ఓ వెంకట సుబ్బయ్య, దావీదురాజు, రేంజ్ అధికారి దుర్గాకుమార్ బాబు, డిప్యూటీ రేంజ్ అధికారి గోపీ కుమార్, సెక్షన్ ఆఫీసర్లు ఎమ్ఎస్ఆర్ మూర్తి, కె. రాంబాబు, ధర్మారావు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
దారులన్నీ దేవరపల్లి వైపే..కావడి సేవ.. భక్తికి తోవ కావడి సేవ మహోత్సవానికి ముదినేపల్లి మండలం శింగరాయపాలెం–చేవూరుపాలెం సెంటర్లో కొలువైన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామి దేవస్థానం సిద్ధమైంది. 10లో uఎల్నినో ప్రభావం నుంచి పంటలను కాపాడుకోవాలని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు. ముసునూరు మండలంలో రైతులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. 10లో uగురువారం శ్రీ 6 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026ద్వారకాతిరుమల: పొగాకు రైతుల సమస్యలను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకుని వారికి అండగా నిలిచేందుకు వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి బుధవారం తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లికి విచ్చేశారు. ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలతో పాటు గోపాలపురం నియోజకవర్గంలోని ద్వారకాతిరుమల, నల్లజర్ల, దేవరపల్లి, గోపాలపురం మండలాల నుంచి భారీ సంఖ్యలో పొగాకు రైతులు, పార్టీ శ్రేణులు తరలివెళ్లారు. అలాగే రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి నాయకులు, అభిమానులు తరలివచ్చారు. హెలీప్యాడ్కు చేరుకున్న వైఎస్ జగన్కు మాజీ హోం మంత్రి తానేటి వనిత, విశాఖ స్మార్ట్ సిటీ మాజీ చైర్మన్ గన్నమని వెంకటేశ్వరరావు (జీవీ), భీమవరం నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి చినమిల్లి వెంకటరాయుడు తదితరులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం జై జగన్ నినాదాల మధ్య రోడ్డు మార్గంలో పొగాకు వేలం కేంద్రానికి చేరుకున్న వైఎస్ జగన్కు అభిమానులు బ్రహ్మరథం పట్టారు. చూడాలన్న తపనతో.. వైఎస్ జగన్ను ఒక్కసారైనా చూడాలన్న తపనతో వృద్ధులు, మహిళలు, యువత పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. కొందరు చెట్లు, లారీలు, ఇతర వాహనాలపైకి ఎక్కి మరీ అభిమాన నేతను చూసి సంబరపడగా, మార్గమధ్యంలో క్రేన్ సాయంతో భారీ గజమాలలు వేసి అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. రహదారులన్నీ జన సందోహంతో కిక్కిరిశాయి. భద్రతా వైఫల్యం : హెలికాప్టర్ దిగగానే అభిమానుల ఉత్సాహం కట్టలు తెంచుకుంది. జగన్ను దగ్గరగా చూసేందుకు కొందరు బారికేడ్లు దూకగా, మరికొందరు వాటిని పడగొట్టి హెలీప్యాడ్ వైపు పరుగులు తీశారు. వారిని అదుపు చేసేందుకు భద్రతా సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించారు. తగినంత మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయకపోవడం వల్లే ఈ పరిస్థితి తలెత్తిందనే విమర్శలు వచ్చాయి. జగన్ భద్రత విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని మండిపడ్డారు. అడుగడుగునా అడ్డంకులు : ట్రాఫిక్ నియంత్రణ పేరుతో పోలీసులు వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలను పలుచోట్ల అడ్డుకున్నారు. దేవరపల్లి డైమండ్ సర్కిల్ వద్ద బైక్లు, కార్లలో వస్తున్న కార్యకర్తలను నిలిపివేయడంతో పెద్ద సంఖ్యలో వారు పొగాకు వేలం కేంద్రానికి చేరుకోలేకపోయారు. యాదవోలు–దేవరపల్లి రహదారిలోనూ వాహనాలను నిలిపివేయడంతో కార్యకర్తలు, ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడ్డారు. ఎన్ని అవరోధాలు ఎదురైనా వైఎస్ జగన్ పర్యటన విజయవంతంగా ముగిసింది. వైఎస్సార్సీపీ రీజనల్ కో–ఆర్డినేటర్ గుడివాడ అమర్నాథ్, తూర్పుగోదావరి, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల అధ్యక్షులు చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ, దూలం నాగేశ్వరరావు, ముదునూరి ప్రసాదరాజు, రాష్ట్ర యువజన విభాగ అధ్యక్షుడు జక్కంపూడి రాజా, మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్రామ్, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు తలారి వెంకట్రావు, తెల్లం బాలరాజు, రాజ్యసభ సభ్యుడు పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్, ఎమ్మెల్సీ కవురు శ్రీనివాస్, మాజీ ఎమ్మెల్సీ మేకా శేషుబాబు, తాడేపల్లిగూడెం, చింతలపూడి నియోజకవర్గాల ఇన్చార్జులు వడ్డి రఘురామ్, కంభంపాటి విజయరాజు తదితరులు ఉన్నారు. ఘన స్వాగతం.. వైఎస్ జగన్కు స్వాగతం పలుకుతున్న మాజీ మంత్రి వనిత, భీమవరం కన్వీనర్ చినమిల్లి అభయమిస్తూ.. మాట్లాడుతున్న వైఎస్ జగన్. చిత్రంలో పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు డీఎన్నార్, మాజీ మంత్రి వనిత, మాజీ ఎమ్మెల్యే బాలరాజు, భీమవరం కన్వీనర్ చినమిల్లి, మాజీ ఎమ్మెల్సీ శేషుబాబు జిల్లా అధ్యక్షుడు డీఎన్నార్ కై కలూరు: పొగాకు రైతుల ఇబ్బందులపై దేవరపల్లికి పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి రావడంతో రైతులకు భరోసా కలిగిందని పార్టీ ఏలూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు దూలం నాగేశ్వరరావు (డీఎన్నార్) అన్నారు. కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేసిన జిల్లాలోని నియోజకవర్గాల సమన్వయకర్తలు, నాయకులు, కార్యకర్తలను బుధవారం ఆయన అభినందించారు. డీఎన్నార్ మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో కిలో రూ.289 ధర పలికిన పొగాకు నేడు రూ.236కి పడిపోయిందన్నారు. నాడు వైఎస్ జగన్ రూ.3,000 కోట్ల ధరల స్థిరీకరణ నిధిని ఏర్పాటు చేశారని గుర్తుచేశారు. ఆందోళన కార్యక్రమానికి జెన్జీ యువత పెద్ద ఎత్తున తరలిరావడం ప్రభుత్వంపై విరక్తికి కారణమని చెప్పారు. జిల్లాలో ప్రజాసమస్యలపై అలుపెరగని పోరాటం చేద్దామని పార్టీ శ్రేణులకు డీఎన్నార్ పిలుపునిచ్చారు. అభిమాన పరవళ్లు వైఎస్ జగన్ పర్యటనలో జన జాతర ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా తరలిన పొగాకు రైతులు, పార్టీ శ్రేణులు వైఎస్ జగన్ భరోసాతో రైతులకు ఊరట భద్రతా వైఫల్యాలు, పోలీసుల అడ్డంకులు ఎదురైనా పర్యటన జయప్రదం
-
తణుకు నుంచి ఆషాఢ దేవి దర్శనయాత్ర™èl×æ$MýS$ AÆý‡¾¯ŒS: ™èl×æ$MýS$ BÈtïÜ yìl´ù ¯]l$…_ BÚëÉýl §ólÑ §ýlÆý‡Ø¯]l Ä¶æ*{™èlMýS$ Æð‡…yýl$ {ç³™ólÅMýS ºçÜ$ÞË$ ç³…í³…-_-¯]lr$Ï yìl´ù Ðól$¯ól-fÆý‡$ Hyîl-G‹Ü çÜ$«§é-Æ>×ìæ ™ðlÍ-´ëÆý‡$. Ð]l$…VýS-âýæ-ÐéÆý‡… ºÄ¶æ$-Ë$-§ól-Ç¯]l D Ä¶æ*{™èlÌZ ¿êVýS…V> ¿ýæMýS$¢Ë$ _…™èlË*Æý‡$ ¯]l*M>-ÌSÐ]l$Ã ™èlÍÏ, Ð]l$rÏ´ëÌñæ… Ð]l$à-ÌS„ìS-Ã, M>MìS-¯éyýl ÐéÆ>íßæ, í³u>-ç³#Æý‡… ç³#Æø-íßæ†, ™éyìlç³{† Aç³-Æ>®-§ólÑ, ò³§éª-ç³#Æý‡… Ð]l$Ç-yýlÐ]l$Ã, M>…{yýl-Mør ¯]l*M>-ÌSÐ]l$Ã, MýSyýl$-ç³#-ÌS…MýS Ð]l¬çÜÌS-Ð]l$ÃÌS §ýlÆý‡Ø-¯]l…™ø ´ër$ MýSyìlÄ¶æ$-ç³#-ÌS…-MýSÌZ AçÙt àÆý‡-™èl$ÌS §ýlÆý‡Ø-¯]l…, ÑÆý‡-fÌZ ™öÍ †Æý‡$ç³† Ðól…MýS-sôæ-ÔèæÓ-Æý‡ÝëÓÑ$ દર-્-Ôèæ¯]l… ^ólçÜ$MýS$° ™èl×æ$MýS$ ^ólÆý‡$-MýS$…-sêÆý‡° ÑÐ]l-Ç…-^éÆý‡$. D ¯ðlÌS 7¯]l MýS*yé D Ä¶æ*{™èlMýS$ {ç³™ólÅMýS ºçÜ$ÞË$ HÆ>µr$ ^ólçÜ$¢¯é²-Ð]l$-°, sìæMðSsŒæ «§ýlÆý‡ Æý‡*.500 Ð]l*{™èl-Ðól$¯]l° ^ðl´ëµÆý‡$. BçÜMìS¢ E¯]l² ¿ýæMýS$¢Ë$ ÇfÆó‡ÓçÙ¯ŒS Mú…rÆŠ‡ ¯]l…ºÆý‡$ 94404 19144ÌZ çÜ…{ç³-¨…-^éÌS° MøÆ>Æý‡$.
-
ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై అవగాహన కల్పించాలిఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): ఏలూరు కలెక్టరేట్లో జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అధ్యక్షతన మంగళవారం జిల్లా సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. జిల్లాలో సాధారణం కన్నా 34 శాతం తక్కువగా వర్షపాతం నమోదైందని, సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావంపై రైతులకు క్షేత్రస్థాయిలో అవగాహన కల్పించి ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు. ఇప్పటికే రైతులకు 66,293 పీఎండీఎస్ కిట్లు అందించగా, అదనంగా మరో 35 వేల కిట్లు పంపిణీ చేయాలని, సబ్సిడీపై విత్తనాలు అందించాలని స్పష్టం చేశారు. గోదావరి, కృష్ణా డెల్టాలలో తాగునీటికి ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, శివారు ప్రాంతాలకూ తాగునీరు అందేలా చూడాలని సూచించారు. ఇళ్లు మంజూరై తీసుకోకుండా తాత్సారం చేసే వారి కేటాయింపులను రద్దు చేసి అర్హులకు ఇవ్వడంతో పాటు నిర్లక్ష్యం చేసిన వారిపై కేసులు నమోదు చేయాలన్నారు. ఏలూరు నగరంలో రోడ్లపై చెత్త, డ్రెయిన్లలో మురుగునీరు నిల్వ ఉండకుండా పారిశుద్ధ్య నిర్వహణను మరింత మెరుగుపరచాలని, 22–ఏ వివాదాస్పద భూముల సమస్యలపై ప్రజల నుంచి వచ్చే వినతులపై సత్వర చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. జిల్లాలో 86 వేల ఎకరాల్లో 1.26 లక్షల మంది రైతులు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారని, ‘రైతు సంపద’ ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా ఇప్పటివరకు రూ.1.20 కోట్ల విలువైన అమ్మకాలు జరిగాయని కలెక్టర్ తెలిపారు. ఏలూరు డీసీఎంఎస్లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక విక్రయాల్లో రూ.38 లక్షల వరకు అమ్మకాలు జరగడాన్ని మంత్రి అభినందించారు. ఈ ఉత్పత్తుల విక్రయాలను బస్సు స్టేషన్లు, మండల స్థాయికి విస్తరించాలని సూచించారు. ఇన్చార్జి మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్
-
నేడు దేవరపల్లికి వైఎస్ జగన్రోడ్డుపై మళ్లీ సీసీ రోడ్డు నూజివీడు పట్టణంలో బాగున్న రోడ్డుపైనే మళ్లీ సీసీ రోడ్డు వేసేందుకు మున్సిపాలిటీ ఇంజినీరింగ్ విభాగం అధికారులు సిద్ధమయ్యారు. 8లో u● పొగాకు రైతుల సమస్యలు తెలుసుకునేందుకు పర్యటన ● జగన్ పర్యటన ఏర్పాట్లపై సమీక్ష చింతలపూడి (జంగారెడ్డిగూడెం): పొగాకు రైతుల సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకునేందుకు వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి బుధవారం తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లిలో పర్యటించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో దేవరపల్లిలోని కరటూరి కల్యాణ మండపంలో మంగళవారం ముందస్తు ఏర్పాట్లపై నాయకులు సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించి సమీక్షించారు. ఉభయ గోదావరి జిల్లాల కోఆర్డినేటర్, మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్, ఎమ్మెల్సీ తలశిల రఘురాం, మాజీ మంత్రులు తానేటి వనిత, చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ, మచిలీపట్నం పార్లమెంటు పరిశీలకుడు జెట్టి గురునాథరావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే తలారి వెంకట్రావు, చింతలపూడి నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ కంభం విజయరాజు, నౌడు వెంకటరమణ పాల్గొని ఏర్పాట్లను పరిశీలించి పలు సూచనలు చేశారు. సమావేశంలో చింతలపూడి నియోజకవర్గ నాయకులు బీవీఆర్ చౌదరి, జెట్టి సత్య ఆదిత్య, ముప్పిడి శ్రీనివాసరావు, ఓరుగంటి నాగేంద్ర కుమార్, కర్పూరం గవరయ్య గుప్తా, కుర్రు రవి, కనికళ్ళ ప్రసాద్లతో పాటు రైతు నాయకులు వామిశెట్టి హరిబాబు, అట్లూరి సతీష్, గంటికోటి సత్తిబాబు, జుంగ బాబ్జి, నేకూరి కిషోర్, వీరవల్లి సోమేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
మద్ది క్షేత్రానికి పోటెత్తిన భక్తులుచింతలపూడి (జంగారెడ్డిగూడెం): గురవాయిగూడెంలోని మద్ది ఆంజనేయస్వామి ఆలయాన్ని మంగళవారం అధిక సంఖ్యలో భక్తులు దర్శించుకున్నారు. స్వామివారి చుట్టూ 108 ప్రదక్షిణలు చేసి, తమలపాకుల అష్టోత్తర పూజలు, అన్నప్రాసనలు, వాహన పూజలు నిర్వహించి మొక్కుబడులు తీర్చుకున్నారు. వివిధ సేవల ద్వారా ఆలయానికి రూ. 2,25,025 ఆదాయం సమకూరిందని, నిత్యాన్నదాన సత్రంలో 2,556 మంది భక్తులకు అన్నప్రసాద వితరణ చేసినట్లు ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు రాజాన సత్యనారాయణ, కార్యనిర్వహణాధికారి (ఈవో) ఆర్వీ చందన తెలిపారు. మరోవైపు ఆలయంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను విజయవాడ డెప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఎ.శ్రీనివాస్, అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ వై.భానుచంద్ క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. చింతలపూడి: ఆంధ్రప్రదేశ్ బాడీ బిల్డింగ్ చాంపియన్షిప్ పోటీల్లో చింతలపూడికి చెందిన చిన్ని గోల్డ్ జిమ్ సభ్యుడు కె.ధనుష్ యాదవ్ ప్రతిభ చాటాడు. భీమవరంలో నిర్వహించిన రాష్ట్ర స్థాయి బాడీ బిల్డింగ్ చాంపియన్షిప్లో 75 కేజీల విభాగంలో అత్యుత్తమ ప్రతిభతో ప్రతిష్టాత్మక ‘మిస్టర్ ఆంధ్ర’ టైటిల్ను గెలుచుకున్నాడు. ఈ సందర్భంగా ఫిట్నెస్ కోచ్ కె. సాయికుమార్ మాట్లాడుతూ సరైన శిక్షణ, క్రమ శిక్షణ, పట్టుదల ఉంటే ఏ రంగంలోనైనా విజయాలు సాధించవచ్చనడానికి ధనుష్ యాదవ్ ఒక నిదర్శనం అన్నారు. మిస్టర్ ఆంధ్ర టైటిల్ సాధించిన ధనుష్ యాదవ్ను పట్టణ ప్రము ఖులు, క్రీడాభిమానులు, యువత అభినందించారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని జాతీయ స్థాయి పురస్కారాలు అందుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. కై కలూరు: కొల్లేరు చేపల సాగు ఎంతో ఆచరణాత్మకంగా ఉందని, రైతులే శాస్త్రవేత్తల మాదిరిగా ఆలోచించి సాగులో విజయాలు సాధిస్తున్నా రని ఒడిశా రాష్ట్ర ఉత్సాహిక చేపల రైతులు కితాబిచ్చారు. ఒడిశా మత్స్యశాఖ అధికారి పార్థో ఆధ్వర్యంలో 22 మంది ఔత్సాహిక రైతులు మంగళవారం క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేపట్టారు. ముందుగా దానగూడెంలో చేపల పట్టుబడిని పరిశీలించి, అక్కడ రైతులు చెప్పిన సాగు పద్ధతులను పుస్తకంలో నోట్ చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత కై కలూరులో ఆక్వా షాప్ను సందర్శించి, యజమాని మోహన్ను అనేక విషయాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం సమీపంలోని కొల్లేరు ప్రాంత చెరువులను సందర్శించారు. కొర్రమీను, ఫంగస్, కట్టా, రూహు, మృగల చేపల రకాలను స్థాని కులు సందర్శకులకు వివరించారు. అక్కడి నుంచి చేపల ప్యాకింగ్ సెంటర్ను పరిశీలించి, కై కలూరు మత్స్యశాఖ కార్యాలయంలో మత్స్యశాఖ అధికారి సీహెచ్. గణపతిని కలిసి ల్యాబ్లో లభించే సేవలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పోలవరం రూరల్: గోదావరి వరద రోజురోజుకూ తగ్గుముఖం పడుతోంది. నదీ పరీవాహక ప్రాంతంలో వర్షాలు తగ్గడంతో క్రమేపీ వరద నీరు తగ్గుతూ వస్తోంది. ప్రస్తుతం పోలవరం ప్రాజెక్టు స్పిల్వే వద్ద నీటిమట్టం 31 మీటర్లకు చేరుకోగా, స్పిల్వే నుంచి 6.50 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, దిగువ ప్రాంతాల్లో కొంతమేర వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. భీమవరం: ఉపాధ్యాయుల టెట్ పరీక్షకు సంబంధించిన సూచనలు, సలహాలు, ఫిర్యాదుల కోసం భీమవరం జిల్లా కలెక్టరేట్లోని విద్యాశాఖ కార్యాలయంలో కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి ఇ నారాయణ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ నెల 5 నుంచి 16వ తేదీ వరకు నిర్వ హించే టెట్ పరీక్షకు సంబంధించి ఏవైనా ఫిర్యా దులు ఉంటే 93982 31218, 94919 69299, 83418 79098 నంబర్లలో సంప్రదించాలన్నారు.
-
గళమెత్తిన యువతరంన్యాయం జరిగే వరకు పోరాటం బుధవారం శ్రీ 5 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026సాక్షి ప్రతినిధి, ఏలూరు: యువతరం గళమెత్తింది. డీఎస్సీ–2025 నియామకాల్లో జరిగిన అక్రమాలపై క్షేత్రస్థాయిలో పోరుబాట ఉధృతమైంది. బాధిత అభ్యర్థులకు న్యాయం చేసే దిశగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతృత్వంలో జిల్లాలోని 7 నియోజకవర్గాల్లో ఈ పోరుబాటకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇప్పటికే జిల్లా కేంద్రంలో కలెక్టర్కు వినతిపత్రం అందజేసిన పార్టీ నేతలు, మలివిడతగా 7 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో యువత, డీఎస్సీ అభ్యర్థులు, రిటైర్డ్ టీచర్లు ఇలా అన్ని వర్గాలను కలుపుకుని రౌండ్టేబుల్ సమావేశాలు నిర్వహించారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా జరిగిన ఈ సమావేశాల్లో అక్రమాలను ఎలుగెత్తి చాటారు. విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని, డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై సీబీఐతో సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని, అర్హత ఉన్న ప్రతి బాధిత అభ్యర్థికీ న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ పోరుబాటను నిర్వహించారు. నిరుద్యోగుల భవిష్యత్తో ఆటలొద్దు కై కలూరు నియోజకవర్గంలో పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు దూలం నాగేశ్వరరావు నేతృత్వంలో జరిగిన సమావేశానికి యువత, పార్టీ శ్రేణులు భారీగా హాజరయ్యాయి. నిరుద్యోగుల భవిష్యత్తో ఆడుకుంటున్న మంత్రి నారా లోకేష్ పదవి నుంచి తప్పుకోవాలని, లేదంటే రాష్ట్రంలో మరో ‘జెన్జీ’ పోరాటానికి సిద్ధమవుతామని హెచ్చరించారు. చింతలపూడి నియోజకవర్గంలో పార్టీ సమన్వయకర్త కంభం విజయరాజు నేతృత్వంలో సోమవారం జంగారెడ్డిగూడెం, మంగళవారం చింతలపూడి మండలాల్లో సదస్సులు నిర్వహించారు. డీఎస్సీ అవినీతిని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నించడం సిగ్గుమాలిన చర్య అని ఆయన ధ్వజమెత్తారు. అలాగే ఉంగుటూరు నియోజకవర్గం గణపవరం మండలంలో పార్టీ నేతల ఆధ్వర్యంలో రౌండ్టేబుల్ సదస్సు నిర్వహించి, డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలు, అభ్యర్థులు నష్టపోయిన వైనంపై చర్చించారు. దెందులూరు నియోజకవర్గ పార్టీ నేతల ఆధ్వర్యంలోనూ సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో ప్రతి ఏటా 4 లక్షల మంది నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇస్తామని చెప్పి, ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అవినీతికి పాల్పడటంపై సర్వత్రా మండిపడ్డారు. డీఎస్సీ–2025పై సమరభేరి వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో జిల్లాలో రౌండ్టేబుల్ సమావేశాలు హాజరైన యువత, డీఎస్సీ అభ్యర్థులు మంత్రి పదవికి నారా లోకేష్ అనర్హుడంటూ మండిపాటు డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ చేయించాలని డిమాండ్ బాధిత అభ్యర్థులకు న్యాయం జరిగే వరకు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరుబాట కొనసాగిస్తుందని నూజివీడు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త మేకా వెంకట ప్రతాప అప్పారావు స్పష్టం చేశారు. సోమవారం ఆయన పార్టీ శ్రేణులు, యువత, డీఎస్సీ అభ్యర్థులతో రౌండ్టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఏలూరు నియోజకవర్గంలోని వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త మామిళ్ళపల్లి జయప్రకాష్ ఆధ్వర్యంలో సోమవారం రౌండ్టేబుల్ సమావేశం జరిగింది. ఈ సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన జిల్లా అధ్యక్షుడు దూలం నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ.. తప్పుడు సర్టిఫికెట్లతో అనర్హులకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులను తీవ్రంగా మోసం చేసిందని ధ్వజమెత్తారు. పోలవరం నియోజకవర్గంలోని కొయ్యలగూడెం మండలంలో పార్టీ సమన్వయకర్త తెల్లం బాలరాజు నేతృత్వంలో రౌండ్టేబుల్ సదస్సు నిర్వహించారు. విద్యాశాఖ మంత్రి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ కల్పన, భృతి హామీలను విస్మరించిన ప్రభుత్వం క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
-
చలో విజయవాడ పోస్టర్ ఆవిష్కరణభీమవరం: విద్యుత్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి ఈనెల 10వ తేదీన తలపెట్టిన చలో విజయవాడ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని విద్యుత్ ఉద్యోగుల స్ట్రగుల్ కమిటీ చైర్మన్, యునైటెడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కాంటాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ముజఫర్ అహ్మద్ కోరారు. చలో విజయవాడ కార్యక్రమ ప్రచారంలో భాగంగా మంగళవారం భీమవరం ప్రాంతంలోని విద్యుత్ సబ్స్టేషన్లు, విద్యుత్ శాఖ కార్యాలయాల వద్ద ఆయన ప్రచారం నిర్వహించి మాట్లాడారు. విద్యుత్ శాఖలో సుమారు 25 వేల మంది కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులు వివిధ సబ్స్టేషన్లు, ఆఫీసుల్లో పనిచేస్తున్నారని, వారందరికీ వేతనాలు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు. కాంట్రాక్టు కార్మికులందరికీ నేరుగా వేతనాలు చెల్లించాలని, కనీస వేతనం రూ. 46 వేలు ఇవ్వాలని తదితర డిమాండ్లతో విజయవాడ ధర్నా పోస్టర్ను ఈ సందర్భంగా ఆవిష్కరించారు. డిస్కం అధ్యక్షుడు జె. శ్రీనివాసరావు, ఎం.సురేష్, కె.శ్రీనివాసరాజు, పాండురంగరాజు, బోస్, ప్రశాంత్ పాల్గొన్నారు.
-
10న జైల్ భరోఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): కేంద్రంలో నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న కార్మిక, రైతాంగ, ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, దేశవ్యాప్త పిలుపులో భాగంగా ఈనెల 10వ తేదీన జిల్లావ్యాప్తంగా ‘జైల్ భరో’ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు సీఐటీయూ, రైతు సంఘం, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాల నాయకులు ప్రకటించారు. ఏలూరులోని ఉద్ధ రాజు రామం భవనంలో ‘జైల్ భరో’ పోస్టర్లు, కరపత్రాలను వివిధ ప్రజా సంఘాల నాయకులు సంయుక్తంగా ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ, ఆగస్టు 9 క్విట్ ఇండియా స్ఫూర్తిని గుర్తుచేస్తూ దేశ సార్వభౌమాధికారం, లౌకికత్వాన్ని పరిరక్షించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. మద్దతు ధరల గ్యారెంటీ చట్టాన్ని తీసుకురావడంలో కేంద్రం విఫలమైందని, ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తూ నిత్యావసర సరుకులు, పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలను విపరీతంగా పెంచేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ జైల్ భరో పోరాటాన్ని ప్రజలందరూ విజయవంతం చేయాలని కోరారు.
-
పట్టిసీమ నీటిని రైతులకు అందించాలిఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): పట్టిసీమ కాలువ నీటిని కృష్ణా, గోదావరి మెయిన్ కాలువలకు మళ్లించి జిల్లాలోని ప్రతి ఎకరా రైతుకూ సాగునీరు అందించాలని, వర్షాభావ పరిస్థితుల దృష్ట్యా కరువు మండలాలను ప్రకటించి ఆదుకోవాలని సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యుడు బీ. బలరాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. స్థానిక పవరుపేటలోని సీపీఎం జిల్లా కార్యాలయంలో పార్టీ జిల్లా కమిటీ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఈ ఏడాది సాధారణ వర్షపాతం కంటే తక్కువగా నమోదై నాట్లు పడక రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, కౌలు రైతులందరికీ గుర్తింపు కార్డులు ఇచ్చి పంట నమోదు చేయాలని, యూరియా కొరతను తీర్చాలని కోరారు. పొగాకు రైతులను ఆదుకునేలా కిలో ధర రూ. 350కి పైగా ఇప్పించాలన్నారు. ఆగస్టు 8న ఏజెన్సీలో జరగబోయే బంద్కు సీపీఎం మద్దతును ప్రకటించింది.
-
చర్చిలు, పాస్టర్లపై దాడులను అరికట్టాలిఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): దేశంలో మత స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగిస్తూ చర్చిలు, పాస్టర్లు, క్రైస్తవ మత పెద్దలపై జరుగుతున్న దాడులను వెంటనే అరికట్టాలని, బాధ్యులపై చట్టపరమైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నేషనల్ దళిత జేఏసీ చైర్మన్ పెరికే వర ప్రసాదరావు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను గట్టిగా డిమాండ్ చేశారు. ఏలూరు క్రిస్టియన్ జాయింట్ యాక్షన్ టీమ్స్ ఆధ్వర్యంలో నగరంలోని బిషప్ శాంతి సాగర్ నివాసంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఘనంగా జరిగింది. ఈ సమావేశంలో రిటైర్డ్ అధికారులు, అడ్వకేట్లు, సీనియర్ పాస్టర్లు పాల్గొని క్రైస్తవులు ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఎలా మెలగాలో దిశానిర్దేశం చేశారు. చర్చా వేదికలో భాగంగా 1950 ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ను సవరించి పేరా 3ని పూర్తిగా తొలగించాలని, అంతేకాకుండా ఆగస్టు 10న తలపెట్టిన ‘బ్లాక్ డే’ నిరసన కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని సమావేశం ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించింది.
-
కొరియన్ కనకరాజు ప్రీ రిలీజ్ వేడుకభీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): భీమవరంలోని ఎస్ఆర్కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో మంగళవారం రాత్రి కొరియన్ కనకరాజు చిత్ర ప్రీ–రిలీజ్ వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన సినీ హీరో వరుణ్ తేజ్ మాట్లాడుతూ... గతంలో తన ‘తొలిప్రేమ’ సినిమా ప్రీ–రిలీజ్ ఈవెంట్ను ఇక్కడే చేశానని, ఆ సినిమా మంచి విజయం సాధించిందని గుర్తుచేసుకున్నారు. కళాశాల సెక్రటరీ సాగి రామకృష్ణ నిశాంత్ వర్మ తన ప్రాణ స్నేహితుడు కావడంతోనే తన తాజా చిత్ర ఈవెంట్ను కూడా ఇక్కడే నిర్వహించానని, ఈ సినిమా కూడా గొప్ప విజయం సాధించాలని భీమవరం మావుళ్ళమ్మ సాక్షిగా ఆశిస్తున్నానన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ యాంకర్ సుమను వరుణ్ తేజ్ ఘనంగా సత్కరించారు. తనకు మొదటి సత్కారం మావుళ్లమ్మ సన్నిధిలో జరిగిందని, రెండో సత్కారం ఇదే కళాశాలలో జరగడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని సుమ తెలిపారు. ఏపీఐఐసీ చైర్మన్, ఉండి మాజీ ఎమ్మెల్యే మంతెన రామరాజు మాట్లాడుతూ ఈ చిత్ర యూనిట్కు కళాశాల విద్యతోపాటు కళలను కూడా ప్రోత్సహిస్తోందని కొనియాడారు. కళాశాల సెక్రటరీ అండ్ కరస్పాండెంట్ సాగి రామకృష్ణ నిశాంత్ వర్మ, ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ కేవీ మురళీకృష్ణమరాజు, చీఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ సీహెచ్ దిలీప్ చక్రవర్తి అభినందనలు తెలిపి సినిమా విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.
-
తయారీ రంగాలపై దృష్టి పెట్టాలితాడేపల్లిగూడెం: తాడేపల్లిగూడెం: వికసిత్ భారత్ను నిర్మించేందుకు తయారీ రంగంలోని అవకాశాలపై యువత ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ఐ–ల్యాబ్స్ గ్రూప్ చైర్మన్ చింతలపాటి శ్రీనివాసరాజు పిలుపునిచ్చారు. తాడేపల్లిగూడెంలోని ఏపీ నిట్ ఎనిమిదో స్నాతకోత్సవం మంగళవారం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఆయన మాట్లాడుతూ... విద్యార్థులకు లోకజ్ఞానాన్ని అందించి, వారి వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో విశ్వవిద్యాలయాల పాత్ర కీలకమన్నారు. విద్యార్థుల ఎదుగుదలలో గురువుల భాగస్వామ్యం ఎప్పటికీ మరవలేనిదని పేర్కొన్నారు. ప్రతి విద్యార్థీ తాను ఎంచుకున్న రంగంలో పరిణతి సాధించాలని, కొత్త సాంకేతికతలు ఆవిష్కృతమవుతున్న ఈ డిజిటల్ యుగంలో వాటిపై పట్టు సాధిస్తేనే ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించగలరని శ్రీనివాసరాజు సూచించారు. యువ ఇంజనీర్ల పాత్ర కీలకం: ఐఐటీ తిరుపతి డైరెక్టర్ గెస్ట్ ఆఫ్ హానర్గా హాజరైన ఐఐటీ తిరుపతి డైరెక్టర్ కె.ఎన్.సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ... విద్యార్థుల క్రమశిక్షణ, జిజ్ఞాస, పట్టుదలకు స్నాతకోత్సవ సర్టిఫికెట్ నిదర్శనమని అన్నారు. విద్యార్థులు జీవితాంతం నేర్చుకునే తత్వాన్ని అలవర్చుకోవాలని సూచించారు. సమాజానికి ఉపయోగపడే సాంకేతిక పరిష్కారాలపై దృష్టి పెట్టాలని పిలుపునిచ్చిన ఆయన, విజయవంతమైన జీవితానికి ఐదు ముఖ్య సూత్రాలను వివరించారు. నిట్ ప్రగతి నివేదిక వెల్లడి నిట్ ఇన్చార్జి డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ ఎన్.వి.రమణరావు మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థుల కఠిన శ్రమ, తల్లిదండ్రుల త్యాగం, అధ్యాపకుల అంకితభావం వల్లే ఈ విజయాలు సాధ్యమయ్యాయని కొనియాడారు. ఈ స్నాతకోత్సవంలో 644 మందికి బీటెక్, 53 మందికి పీహెచ్డీ పట్టాలు ప్రదానం చేసినట్లు వెల్లడించారు. జాతీయ స్థాయిలో నిట్ సంస్థల శ్రేణీకరణలో సంస్థ ఉన్నత ర్యాంకులు సాధించిందని తెలిపారు. వేడుకలో అత్యధిక గ్రేడ్ పాయింట్లు సాధించిన ఎనిమిది మందికి, అలాగే ఆల్రౌండ్ ప్రతిభ ప్రదర్శించిన సమయమంతుల అవ్యక్తకు ఇన్స్టిట్యూట్ తరఫున రెండు బంగారు పతకాలను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో నిట్ అధికారులు, అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు. నిట్ స్నాతకోత్సవంలో వక్తలు
-
ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరణ చేయొద్దుఏలూరు (టూటౌన్): ఏలూరు జిల్లా ఏపీపీటీడీ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఆర్టీసీ ప్రైవేటీకరణ విధానానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన చేపట్టారు. ప్రభుత్వం ఎలక్ట్రికల్ బస్సుల పేరుతో ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరించే ప్రయత్నాలను వెంటనే విరమించుకోవాలని, ఎలక్ట్రికల్ బస్సులను పూర్తిగా ఆర్టీసీ ద్వారానే నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేస్తూ జిల్లాలోని 1,000 ఉద్యోగులు, ప్రజల నుంచి సేకరించిన సంతకాలతో కూడిన వినతిపత్రాన్ని జేసీ అభిషేక్ గౌడకి సమర్పించారు. జిల్లా జేఏసీ చైర్మన్లు కె.రమేష్కుమార్, రాంబాబు, కో–కన్వీనర్ ఎన్.సురేష్, ఏపీ జేఏసీ చైర్మన్ కె.రమేష్కుమార్ మాట్లాడుతూ ఎలక్ట్రికల్ బస్సులను ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగించడం వల్ల ప్రజారవాణా వ్యవస్థతో పాటు ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలు కూడా దెబ్బతింటాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పెద్ద సంఖ్యలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు.
-
అధికారుల అండతో అక్రమ మైనింగ్నూజివీడు: మైనింగ్, రెవెన్యూ అధికారుల అండదండలతోనే తోటపల్లిలో యథేచ్ఛగా అక్రమ మైనింగ్, రవాణా జరుగుతోందని గ్రామస్తులు, రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి కుమారుడు నితిన్ కృష్ణకు చెందిన బయో గ్యాస్ ప్లాంట్ ఏర్పాటులో భాగంగా కొండను చదును చేసే పేరుతో అక్కడ గ్రావెల్ను తవ్వి భారీ ఎత్తున బయట ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారని వారు ఆరోపిస్తున్నారు. గ్రామానికి చెందిన రైతులు పట్టా భూముల్లో సాగు చేసుకుంటున్న చోట కూడా అక్రమంగా గ్రావెల్ తవ్వకాలు జరిపి తరలిస్తున్నారని, దీనిపై ప్రశ్నిస్తే మంత్రి అనుచరులు కేసులు పెడతామని బెదిరిస్తున్నారని రైతులు వాపోతున్నారు. విచారణకు రాని రెవెన్యూ అధికారులు గత నెల 30న జిల్లా కలెక్టర్కు, మైనింగ్ శాఖ అధికారులకు రైతులు, గ్రామస్తులు కలిసి అక్రమ మైనింగ్పై విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకోవాలని ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం మైనింగ్ జరిగే ప్రదేశంలో రెవెన్యూ, మైనింగ్ శాఖ అధికారులు సంయుక్తంగా విచారణ జరుపుతారని రైతులకు సమాచారం అందింది. దీంతో రైతులు అక్రమ మైనింగ్ జరుగుతున్న కొండ వద్దకు చేరుకున్నారు. అదే సమయంలో ఏలూరు జిల్లా మైనింగ్ శాఖ ఆర్ఐలు కె.వి.రమణ, శ్రీనివాస్ ప్రసాద్, సర్వేయర్ శ్రీనివాసరావు ఆగిరిపల్లి తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. తహసీల్దార్ పి.ఎన్.వి.ప్రసాద్ ఏలూరులో పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వెళ్లారని, తహసీల్దార్ అనుమతి లేకుండా విచారణలో పాల్గొనలేమని, ఆయన కోసం ఎదురుచూస్తున్నామని మైనింగ్ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. రెవెన్యూ అధికారులు రాకపోవడంతో, మైనింగ్ శాఖ అధికారులు కొంతసేపు వేచి చూసి వెనుదిరిగారు. దీనిపై రైతులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అధికారులు అక్రమ మైనింగ్ చేసే వారితో కుమ్మకై ్క కావాలనే విచారణకు రాలేదని వారు ఆరోపించారు. మంత్రి అనుచరులకు అన్నీ అనుమతులు ఉంటే, మమ్మల్ని చూసి ఎందుకు తవ్వకాలు నిలిపివేస్తారని ప్రశ్నించారు. రైతులు సాగు చేసుకుంటున్న భూముల్లో అక్రమ తవ్వకాలు చేసిన వారిపై విచారణ జరిపి జరిమానా విధించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. అక్రమ తవ్వకాల వల్ల కొండపై కొలువై ఉన్న దుగ్గిరాల బాలరావమ్మ తల్లి ఆలయానికి కూడా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని గ్రామస్తులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమకు న్యాయం జరిగే వరకు అక్రమ మైనింగ్ను అడ్డుకుంటామని, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని రైతులు హెచ్చరించారు.
-
అడవికి మేమే రాజులంబుట్టాయగూడెం: అరుదైన జంతుజాలానికి నిలయమైన పాపికొండల అభయారణ్యంలో అత్యంత క్రూర జంతువులైన అడవి కుక్కలు (వైల్డ్ డాగ్స్) గుంపులుగా సంచరిస్తున్నాయి. ఇవి అటవీ ప్రాంతంలోని అనేక జంతువులను వేటాడుతుంటాయి. అడవికి పులే రాజుగా చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ, ఆ పులిని సైతం అడవి కుక్కలు భయపెట్టగలవని చెబుతుంటారు. అడవి కుక్కలు సంచరించే ప్రదేశాల్లో పులులు కూడా సంచరించవని, వాటి ఉనికిని కనిపెట్టి పులులు తప్పించుకుంటూ తిరుగుతాయని ఫారెస్ట్ అధికారులు చెబుతున్నారు. పరిమాణంలో ఊరకుక్కల కంటే కొంచెం పెద్దవిగా ఉండే వైల్డ్డాగ్స్, తమకంటే బరువు, శక్తి కలిగిన పెద్ద పులులను సైతం సమూహ శక్తితో తరిమికొట్టగలవు. అడవిలో సంచరించే అడవి పందులను ఈ వైల్డ్డాగ్స్ చిటికెలో వేటాడి ఆహారంగా మార్చుకుంటాయి. వాటి బరువుతో పోల్చుకుంటే ఎన్నో రెట్లు పెద్దవైన కణితి (సాంబార్ డీర్) లాంటి పెద్ద జంతువులను కూడా ఈ అడవి కుక్కల సమూహం వేటాడతాయి. ఈ వైల్డ్డాగ్ గుంపులు ఒకే ప్రదేశంలో స్థిరంగా ఉండకుండా నిరంతరం తిరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇవి ఊరకుక్కల కంటే కాస్త పెద్దవిగా ఉండి, తోకకు కుచ్చుగా వెంట్రుకలు ఉంటాయి. ఇవి యూరప్ దేశాల్లో నల్ల మచ్చలతో కనిపిస్తాయి. పాపికొండల అభయారణ్యంలో 200 వేట కుక్కలు పాపికొండలు, నాగార్జున సాగర్–శ్రీశైలం, గుండ్ల బ్రహ్మేశ్వరం అభయారణ్యాల్లో అడవి కుక్కల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైల్డ్లైఫ్ అధికారులు చెబుతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పరిధిలోని కవ్వాల్ టైగర్ జోన్లో కూడా అడవి కుక్కల సంచారం అధికంగా ఉన్నట్లు ఫారెస్ట్ అధికారులు పేర్కొన్నారు. పాపికొండల అభయారణ్యంలో సుమారు 200కు పైగా కుక్కలు గుంపులుగా సంచరిస్తున్నట్లు గుర్తించామని, ప్రస్తుతం వాటి జాడ అల్లూరి సీతారామరాజు అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్నట్లు అటవీశాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంతో గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతాల్లోని గ్రామాలు ఖాళీ అవుతున్న నేపథ్యంలో, ఇవి స్వేచ్ఛగా సంచరించడానికి మరింత అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. వైల్డ్డాగ్స్ జీవావరణ సమతుల్యతలో ప్రధాన భూమిక పోషిస్తుంటాయి. మాంసాహార జంతువులు, గడ్డి తినే జంతువుల మధ్య సమతుల్యత భూమిపై మొత్తం పర్యావరణ స్థితిని నిర్ణయిస్తుంది. చిరుతపులి, పెద్దపులి, అడవి కుక్కల వంటి మాంసాహార జంతువుల సంఖ్య తగ్గిపోతే, వాటి ఆహార జంతువులైన వివిధ జింకల సంఖ్య అమాంతంగా పెరిగి అడవిలోని వృక్షాలు తగ్గిపోతాయి. రైతులకు ఇబ్బంది కలిగించే అడవిపందులు, జింకల సంఖ్య ప్రమాదకరంగా పెరగకుండా నియంత్రణలో ఈ అడవికుక్కలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని అధికారులు అంటున్నారు. పాపికొండల అభయారణ్యంలో వైల్డ్ డాగ్స్ సంచారం
-
సార్వాలో ఎరువుల యాజమాన్యంఅత్తిలి: వరిసాగులో రైతులు అవసరం మేరకే ఎరువులు, పురుగు మందులు వినియోగించాలని, దీని ద్వారా సాగు ఖర్చులు తగ్గి, నాణ్యమైన మంచి దిగుబడులు లభిస్తాయని మండల వ్యవసాయశాఖ అధికారి టీకే రాజేష్ చెప్పారు. సార్వా సాగులో రైతులు ఎరువుల యాజమాన్య పద్ధతులను పాటించి వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. భూసార పరిరక్షణకు, ఉత్పత్తి కోసం రసాయన ఎరువులతో పాటు సేంద్రియ జీవన ఎరువులను వాడాలి. సేంద్రియ, రసాయన ఎరువులను కలిపి వినియోగించడం వల్ల భూసారం పెరగడమే కాకుండా పోషకాల లభ్యత పెరుగుతుంది. భూసార పరీక్షా ఫలితాల ప్రకారం నత్రజని, భాస్వరం, పొటాష్ ఎరువులను వేసుకోవాలి. సార్వాలో ఎకరాకు సిఫార్సు చేసిన 36:24:24 కిలోల నత్రజని, భాస్వరం, పొటాష్ను స్వర్ణ, ఎంటీయూ –1318 రకాలకు తప్ప అన్ని మిగిలిన రకాలకు వేసుకోవచ్చు. స్వర్ణ, ఎంటీయూ 1318 రకాలకు 24:24:24 కిలోల నత్రజని, భాస్వరం, పొటాష్ మాత్రమే వేయాలి. నత్రజని వినియోగ సామర్ధ్యం పెంచడానికి 50 కిలోల యూరియాకి 10 కిలోల వేపపిండి కలిపి రెండు రోజులు నిల్వ ఉంచి పొలంలో వెదజల్లితే నత్రజని వినియోగం సామర్ధ్యం పెరుగుతుంది. పురుగులు, తెగుళ్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు నత్రజని ఎరువుల వాడకం తగ్గించాలి. నత్రజనిని ఎక్కువగా వాడి భాస్వరం, పొటాష్ ఎరువులను సరైన మోతాదులో వేయకపోతే చీడపీడల ఉధృతి పెరిగి, తాలు, కంకులు ఎక్కువగా ఏర్పడి దిగుబడి తగ్గిపోతుంది. పంట నాణ్యత లోపిస్తుంది. ప్రతి రైతు రెండేళ్లకోసారైనా భూసార పరీక్షలు చేయించుకుని ఎరువుల యాజమాన్యం చేపట్టాలి. అగ్గితెగులు, పొట్టకుళ్లు తెగులు, గోధుమ రంగు మచ్చ తెగులు నివారణకు వ్యవసాయ అధికారుల సూచనల మేరకు నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి.
-
నేడు వైఎస్సార్సీపీ కీలక సమావేశంజిల్లా అధ్యక్షుడు డీఎన్నార్ కై కలూరు: వైఎస్సార్సీపీ కై కలూరు కార్యాలయంలో మంగళవారం సా యంత్రం 4 గంటలకు నియోజకవర్గ నాలుగు మండలాల నాయ కులు, కార్యకర్తలకు స మావేశం నిర్వహిస్తున్నామని జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే దూలం నాగేశ్వరరావు(డీఎన్నార్) సోమవారం తెలిపారు. పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఈనెల 5న పొగాకు రైతుల కోసం చలో దేవరపల్లి, అలాగే 2005లో డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాల ఆంశాలపై సమావేశంలో చర్చిస్తామన్నారు. ఈనెల 6 నుంచి 9 వరకు రిలే దీక్షలు జరుగుతాయని, ఆయా కార్యక్రమాలను విజయవంతం చేయాలని కోరారు. ఏలూరు (టూటౌన్): ఏలూరు కలెక్టరేట్లో సోమవారం ప్రజా ఫిర్యాదులు పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్ఎస్)లో 295 అర్జీలు స్వీకరించినట్టు కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి తెలిపారు. కలెక్టర్తో పాటు జేసీ ఎంజే అభిషేక్ గౌడ, అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ సీహెచ్ శ్రావణ్కుమార్, డీఆర్వో ఎం. శ్రీదేవి, నూజివీడు సబ్ కలెక్టర్ బొల్లిపల్లి వి నూత్న తదితరులు ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ అర్జీలు పునరావృతం కాకుండా లబ్ధిదారులు సంతృప్తిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, నా ణ్యమైన పరిష్కారం అందించాల్సిన బాధ్యత అధికారులుపై ఉందన్నారు. కలిదిండి(కై కలూరు): ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మీ భూమి–మీ హక్కు కార్యక్రమంలో భాగంగా రైతులకు పట్టాల పంపిణీ నిమిత్తం ఈనెల 10న కై కలూరు నియోజకవర్గం కలిదిండి రానున్నారు. ఈ సందర్భంగా భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటుచేస్తున్నారు. సీఎం పర్యటన ఖరారు కావడంతో సోమవారం కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి, ఎస్పీ కె.ప్రతాప్ శివకిషోర్, జేసీ అభిషేక్ గౌడ్, ఆర్డీఓ లక్ష్మీప్రసన్న కలిదిండి వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ ప్రాంగణాన్ని అక్కడి నుంచి సమీపంలో హెలీప్యాడ్, మరో మూడు ప్రాంతాలను పరిశీలించారు. అధికారులంతా అప్ర మత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ సూచించారు. కలిదిండి, మండవల్లి ఎస్సై పవన్కుమార్, రామచంద్రరావు ఉన్నారు. ద్వారకాతిరుమల: శ్రీవారి హుండీల ఆదాయాన్ని సోమవారం దేవదాయశాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్, ఎంఎస్ఎన్ చారిటీస్ (కాకినాడ) ఈఓ సీహెచ్ సురేష్నాయుడు పర్యవేక్షణలో లె క్కించారు. గత 25 రోజులకు నగదు రూపంలో 2,81,82,065లు, 242 గ్రాముల బంగారం, 3.330 కిలోల వెండితో పాటు విదేశీ కరెన్సీ లభించినట్టు ఈఓ వేండ్ర త్రినాథరావు తెలిపారు. అలాగే లెక్కింపులోకి రాని రద్దయిన రూ.2,000, రూ.500 నోట్ల ద్వారా రూ.22 వేలు లభించిందన్నారు. సగటున రోజుకు రూ.11,27,283 ఆదాయం లభించిందన్నారు. శ్రీవారి దేవస్థానం అధికారులు, సిబ్బంది, సేవాదళం సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఏలూరు (టూటౌన్): రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ, జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అధ్యక్షతన మంగళవారం ఏలూరు కలెక్టరేట్లో జిల్లా సమీక్షా సమావేశం (డీఆర్సీ) నిర్వహించనున్నట్టు కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి తెలిపారు. సమావేశంలో జిల్లాలో ఎల్నినో, వర్షపాతం పరిస్థితులు, భూగర్భ జలాల స్థితి, 22ఏ, దేవదాయ శాఖ అంశాలు, వరదల పరిస్థితి తదితర అంశాలపై సమీక్షిస్తారని కలెక్టర్ అన్నారు.
-
విద్యుత్ షాక్తో వ్యక్తి మృతినూజివీడు: మండలంలోని పల్లెర్లమూడిలో సోమవారం జరిగిన ఘటనలో వ్యక్తి విద్యుత్ షాక్తో మృతి చెందాడు. రూరల్ ఎస్ఐ జ్యోతిబసు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గ్రామానికి చెందిన పులవర్తి వీరబ్రహ్మం(35) తన ఇంట్లో మోటార్ను బిగిస్తుండగా, ఒక్కసారిగా విద్యుత్ ప్రవహించి షాక్కు గురై అక్కడికక్కడే పడిపోయాడు. కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటిన అతడిని నూజివీడు ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించగా, వైద్యులు పరీక్షించి అప్పటికే మృతి చెందినట్లు ధ్రువీకరించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు. నూజివీడు: మండలంలోని మీర్జాపురానికి చెందిన నల్లగుంట్ల సురేష్ (40) ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్యకు యత్నించగా, విజయవాడలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం మృతి చెందాడు. ఎస్సై జ్యోతిబసు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సురేష్ భార్యతో ఆరేళ్ల క్రితమే విడిపోయారు. అప్పటి నుంచి ఒంటరిగా జీవిస్తూ మద్యానికి బానిసయ్యాడు. ఈ క్రమంలోనే ఈ నెల 1న ఇంట్లో ఉరివేసుకోగా, గమనించిన స్థానికులు అతడిని విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ అతను మృతి చెందాడు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు. భీమవరం: రాష్ట్ర విద్యా రంగం సమస్యల వలయంలో ఉందని, విద్యార్థుల సమస్యలను పరిష్కరించలేని విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జి.వలరాజు డిమాండ్ చేశారు. భీమవరంలో సోమవారం అఖిల భారత విద్యార్థి సమాఖ్య (ఏఐఎస్ఎఫ్) జిల్లా సమితి సమావేశం, అధ్యక్షురాలు యామిని దేవిశ్రీ అధ్యక్షతన జరిగింది. సమావేశంలో వలరాజు మాట్లాడుతూ, పాఠశాల విద్య నుంచి యూనివర్సిటీల వరకు సమస్యలు తాండవిస్తున్నాయని, ఇంటర్, పీజీ విద్యార్థులకు ఇప్పటివరకు అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ చేపట్టకపోవడం ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనమని విమర్శించారు. ప్రభుత్వ వసతి గృహాలకు నిధులు కేటాయించకపోవడం, దశాబ్ద కాలంగా ఖాళీగా ఉన్న కుక్, కమాటి, వార్డెన్ పోస్టులను భర్తీ చేయకపోవడం వల్ల విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గ్రామీణ, గిరిజన ప్రాంతాల్లో డ్రాపవుట్స్ పెరిగిపోతున్నాయని, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విడుదల చేయకపోవడంతో సర్టిఫికెట్లు రాక విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో ఏఐఎస్ఎఫ్ నాయకులు సుందర్, హేమంత్, కౌశిక్, అఖిల్ పాల్గొన్నారు. కుక్కునూరు: మండలంలోని అమరవరం శివారులో పాత హైస్కూల్కు వెళ్లే దారిలోని ముత్తయ్య పొలంలో సోమవారం గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యమైంది. స్థానికుల సమాచారంతో ఎస్సై రాజారెడ్డి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. మృతదేహం ఇటీవల గోదావరి వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకువచ్చి ఉండవచ్చని లేదా నీటిలో మునిగి మృతి చెంది ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. మృతుడు సుమారు 5 అడుగుల ఎత్తు, నలుపు రంగుతో ఉన్నాడని, ఎరుపు రంగు టీ–షర్టు, నీలం రంగు షార్ట్ ధరించి ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఏమైనా వివరాలు తెలిస్తే వెంటనే కుక్కునూరు పోలీస్ స్టేషన్ను గానీ, 7382623699 నంబర్ను గానీ సంప్రదించాలని ఎస్సై విజ్ఞప్తి చేశారు. భీమడోలు: పూళ్ల పంచాయతీ శివారు ఎంఎంపురంలో చికెన్ వ్యర్థాలను తరలిస్తున్న ఓ ట్రక్ ఆటోను భీమడోలు పోలీసులు సోమవారం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 100 కేజీల చికెన్ వ్యర్థాలను పూడ్చి పాతిపెట్టారు. ఎంఎంపురానికి చెందిన భలే సాంబశివరావు ఆక్వా చెరువులోకి మండలంలోని పలు గ్రామాల్లోని చికెన్ దుకాణాల వద్ద చికెన్ వ్యర్థాలు కొనుగోలు చేసుకుని తన ట్రక్ ఆటోలో తీసుకుని వెళ్లాడు. గ్రామస్తులు ఎంఎంపురం బస్టాండ్ వద్ద పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. పోలీసులు సాంబశివరావు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ద్వారకాతిరుమల: మండలంలోని బుట్టాయిగూడెం గ్రామానికి చెందిన బెజవాడ రామారావు అనే 85 ఏళ్ల వృద్ధుడు శనివారం అదృశ్యమయ్యాడు. నల్లజర్ల వెళుతున్నట్టు ఇంట్లో చెప్పి, బయటకు వెళ్లిన రామారావు తిరిగి ఇంటికి చేరుకోలేదు. దాంతో చుట్టుపక్కల, బంధువుల ఇళ్ల వద్ద, ఇలా పలుచోట్ల వెతికినా ఆచూకీ లభించలేదు. దాంతో రామారావు పెద్ద కుమారుడు చిన్న ఏసు ఆదివారం ద్వారకాతిరుమల పోలీస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు.
-
జీతాలు రాక ఆయాల అవస్థలుభీమవరం: ఎన్నికల సమయంలో రూ. 15 వేలు ఇస్తామంటూ గొప్పగా ప్రచారం చేసి అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి నాయకులు పాఠశాలల్లో పనిచేసే ఆయాలు, నైట్ వాచ్మెన్లకు జీతాలు సక్రమంగా ఇవ్వకుండా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు. గత నాలుగు నెలలుగా జీతాలు అందక వారు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ’మనబడి నాడు–నేడు’ పథకంలో భాగంగా పాఠశాలలను కార్పొరేట్ స్కూల్స్కు ధీటుగా తీర్చిదిద్దడమే గాక, పేద విద్యార్థులు ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా చదువుకు స్వస్తి చెప్పకుండా ఉండేందుకు అమ్మ ఒడి పథకం పేరుతో ఏటా రూ.15 వేలు చెల్లించారు. అదే సమయంలో పాఠశాలల్లోని మరుగుదొడ్లు, విద్యార్థులు మధ్యాహ్న భోజనం చేసిన పరిసరాలను శుభ్రం చేయడానికి అన్ని పాఠశాలల్లో ఆయాలను నియమించారు. పాఠశాలలకు రక్షణగా ఉండేందుకు నైట్వాచ్మెన్లను నియమించి వారికి నెలకు రూ.6 వేలు చొప్పున వేతనాలు చెల్లించారు. ఆయాలు పాఠశాలలను, మరుగుదొడ్లను శుభ్రం చేసి, మధ్యాహ్న భోజనం అనంతరం వ్యర్థాలను తొలగిస్తుంటారు. మరుగుదొడ్లు శుభ్రం చేయడానికి అవసరమైన మెటీరియల్ను కూడా ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయిలో సరఫరా చేసింది. జిల్లాలో పాఠశాలల్లోని విద్యార్థుల సంఖ్యను బట్టి 300 మంది విద్యార్థులకు ఒక ఆయా, 600 మంది విద్యార్థులకు ఇద్దరు, 900 మంది విద్యార్థులకు ముగ్గురు, 900లకు పైగా విద్యార్థులుంటే నలుగురు ఆయాల చొప్పున నియమించారు. ఈ విధంగా జిల్లాలోని 1,379 పాఠశాలల్లో 1,445 మంది ఆయాలు, 180 మంది నైట్ వాచ్మెన్లను నియమించారు. వీరికి ప్రతి నెలా విద్యాశాఖ నుంచి రూ.6 వేల చొప్పున వారి బ్యాంక్ ఖాతాల్లో నగదు జమ అయ్యేది. కోస్తా జిల్లాల్లో మరుగుదొడ్లు శుభ్రం చేయడానికి పారిశుద్ధ్య కార్మికులు మినహా మిగిలిన వారు పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదు. కుటుంబ పోషణకు ఈ జీతం ఉపయోగపడుతుందనే ఆశతో పాటు, స్కూల్ విద్యార్థులకు సేవ చేస్తే తమ పిల్లలకు చేసినట్లుగా ఉంటుందని భావించి కొంతమంది మహిళలు ఆయాలుగా పనిచేస్తున్నారు. ఆయాలకు నాలుగు నెలలు, నైట్వాచ్మెన్లకు ఐదు నెలలుగా జీతాలు నిలిచిపోవడంతో వారు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పెరిగిన నిత్యావసర వస్తువుల ధరలతో జీవనం గడపడం కష్టతరమైపోతున్న తరుణంలో, జీతాలు సక్రమంగా చెల్లించకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, మే, జూన్ నెలల్లో కేవలం సగం జీతం మాత్రమే ఇచ్చారని వాపోతున్నారు. సెలవు రోజుల్లో ఉపాధ్యాయులకు పూర్తి జీతం ఇచ్చే ప్రభుత్వం, ఆయాలు, నైట్వాచ్మెన్ల పట్ల పక్షపాతం చూపడమేమిటని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. జీతాలు ప్రతి నెలా క్రమం తప్పక ఇవ్వాలని, మే, జూన్ నెలల్లో కూడా పూర్తిస్థాయిలో వేతనాలు చెల్లించాలని కోరుతున్నారు. స్కూళ్లలో పనిచేసే ఆయాలు, నైట్వాచ్మెన్లకు నాలుగు నెలలుగా జీతాలు అందని మాట వాస్తవమే. వారి జీతాల బడ్జెట్ మంజూరైంది. జిల్లావ్యాప్తంగా 1,445 మంది ఆయాలు, 180 మంది నైట్వాచ్మెన్లు పనిచేస్తున్నారు. వీరందరికీ నాలుగైదు రోజుల్లో జీతాలు చెల్లించే ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఎం.సత్యనారాయణ, మధ్యాహ్న భోజన పథకం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్
-
దొరకని పులి ఆచూకీబుట్టాయగూడెం: అటవీశాఖ అధికారులు వలలకు చిక్కకుండా తప్పించుకుని తిరుగుతున్న పెద్ద పులి సోమవారం కూడా తప్పించుకుంది. జీలుగుమిల్లి మండలం స్వర్ణవారిగూడెం, జంగారెడ్డిగూడెం మండలం మైసన్నగూడెం మధ్యలో ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకూ పులి దాక్కొంది. రేడియో కాలర్ ద్వారా సిగ్నల్ రాకపోవడంతో అటవీశాఖ అధికారులు పులి సంచరించే ప్రదేశంలో కొద్దిసేపు శబ్దాలు చేస్తూ హడావుడి చేశారు. కొంతసేపటికి బయటకు వచ్చిన పెద్దపులి కాల్వ వెంట సంచరిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. పులిని క్షేమంగా బంధించేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నప్పటికీ వారికి చిక్కకుండా అక్కడి నుంచి జీలుగుమిల్లి మండలం స్వర్ణవారిగూడెం, ములగలంపల్లి మీదుగా రౌతుగూడెం రోడ్డు దాటుకుంటూ బుట్టాయగూడెం మండలం బెడదనూరు అటవీప్రాంతంలోకి చేరుకున్నట్లు సమాచారం. ఆ ప్రాంతంలో పులి సంచరిస్తున్న సిగ్నల్ లభించినట్లు అటవీశాఖ అధికారులు తెలిపారు. బెడదనూరు అటవీ ప్రాంతం నుంచి కొద్దిదూరంలో పూచికపాడు ఉంది. అక్కడి నుంచి మళ్లీ తెలంగాణ ప్రాంతం మొదలవుతుంది. పులి ఈ రాత్రికి ఆ ప్రాంతం దాటితే ఇక తెలంగాణ ప్రాంత అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. ఉండి: ఉండిలో బాలిక ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఎస్సై హెచ్.మల్లికార్జునరావు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఉండి జెడ్పీ హైస్కూల్లో పదోతరగతి చదువుతున్న కడలి తాప్సీ(15) కొద్ది రోజులుగా టైఫాయిడ్తో పాటు ఇన్ఫెక్షన్తో బాధపడుతుంది. ఆమెకు కుటుంబ సభ్యులు ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో వైద్యం చేయిస్తున్నారు. తండ్రి గల్ఫ్ వెళ్ళగా తల్లి భీమవరంలోని ఓ కార్పొరేట్ దుకాణంలో పని చేస్తుంది. అనారోగ్యం కారణంగా సోమవారం స్కూల్కు వెళ్ళలేదు. సాయంత్రం ఇంటి వద్ద అమ్మమ్మతో పాటు బాలిక మాత్రమే ఉంది. సాయంత్రం అమ్మమ్మ బయటకు వెళ్ళడంతో బాలిక ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు తెలిపారు. పోలీసులకు సమాచారం అందడంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకుని ప్రాథమిక కారణాలను సేకరించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆకివీడు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. తాడేపల్లిగూడెం రూరల్: దాళ్వాకు ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై రైతులు దృష్టి సారించాలని జిల్లా వ్యవసాయాధికారి జడ్. వెంకటేశ్వరరావు కోరారు. ఎల్నినో పరిస్థితులపై సోమవారం మండలంలోని కొండ్రుప్రోలు, ఎల్.అగ్రహారం, మెట్ట ఉప్పరగూడెం, కుంచనపల్లి రైతు సేవా కేంద్రాల్లో రైతులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ వర్షాభావ పరిస్థితులు కొనసాగితే ఆయా గ్రామాల్లో భూగర్భ జలాలు అడుగంటి వ్యవసాయానికి రైతులు ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉందన్నారు. ప్రత్యామ్నాయ ఆరుతడి పంటలతో పాటు నూనె గింజలు, పచ్చిరొట్ట పంటలు వేసుకోవాలన్నారు. ప్రస్తుతం నువ్వుల పంటకు మంచి గిరాకీ ఉందన్నారు.
-
నిరుద్యోగుల భవిష్యత్తో ఆటలొద్దు● డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలి ● మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి ● వైఎస్సార్సీపీ నేతల డిమాండ్ ఏలూరు టౌన్ : నిరుద్యోగ యువత, విద్యార్థుల భవిష్యత్తో కూటమి ప్రభుత్వం ఆటలాడుకుంటోందని, ఉద్యోగాల కల్పన పేరుతో అవినీతి, అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న టీడీపీ నేతలకు ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెబుతారని వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు దూలం నాగేశ్వరరావు (డీఎన్నార్) హెచ్చరించారు. ఏలూరు సమన్వయకర్త మామిళ్లపల్లి జయప్రకాష్ ఆధ్వర్యంలో డీఎస్సీ–25 అక్రమాలపై రాష్ట్రవ్యాప్త నిరసనల్లో భాగంగా ఏలూరు ఏ–1 క్లిష్టల్ కన్వెన్షన్ హాల్లో సోమవారం ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు. చింతలపూడి సమన్వయకర్త కంభం విజయరాజు, ముఖ్యనేతలు హాజరయ్యారు. దారుణంగా మోసం చేశారు జిల్లా అధ్యక్షుడు డీఎన్నార్ మాట్లాడుతూ డీఎస్సీ– 25లో నిరుద్యోగ ఉపాధ్యాయ అభ్యర్థులను ప్రభు త్వం దారుణంగా మోసం చేసిందన్నారు. డీఎస్సీ అవినీతికి బాధ్యత వహిస్తూ విద్యామంత్రి నారా లోకేష్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీక్ వ్యవహారంలో కేంద్ర విద్యామంత్రి ప్రధాన్తో రాజీనామా చేయించారనీ, ఇదే తరహాలో రాష్ట్రంలో లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువతను మోసం చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు. అలాగే నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి లోకేష్ తన పదవి నుంచి తప్పుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉపాధ్యాయ పోస్టుల కుంభకోణం జరిగితే విచారణ చేయించకుండా తప్పును కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయటం సిగ్గుచేటన్నారు. డీఎస్సీ పరీక్ష రాసిన అభ్యర్థులు నేడు మంత్రి లోకేష్ను బహిరంగ చర్చకు రావాలని కోరుతున్నారనీ, నిజంగా మీకు ధైర్యం ఉంటే అవినీతికి పాల్పడలేదని చెబుతూ చర్చకు వెళ్లగలరా అంటూ డీఎన్నార్ ప్రశ్నించారు. కూటమికి షాక్ తప్పదు విద్యార్థులు, నిరుద్యోగ యువత భవిష్యత్తో చెలగాటం ఆడాలని చూస్తే యువత షాక్ ఇస్తారని ఏ లూరు సమన్వయకర్త మామిళ్లపల్లి జయప్రకాష్ (జేపీ) అన్నారు. లోకేష్ అవినీతి జరగలేదని భావిస్తే డీఎస్సీ నియామకాలపై సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. తప్పుడు సర్టిఫికెట్లతో అనర్హులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వటం న్యాయమా? అంటూ నిలదీశారు. నిరుద్యోగులకు ఏడాదికి 4 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామంటూ ప్రగల్భాలు పలికిన ప్రభుత్వం యువతను నట్టేట ముంచిందని మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రజాపోరాటం చింతలపూడి సమన్వయకర్త కంభం విజయరాజు మాట్లాడుతూ డీఎస్సీ–25 కుంభకోణంపై ప్రజాపోరాటం చేస్తున్నామన్నారు. ఉద్యోగ కల్పన చేయలేకపోతే కనీసం నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని యువతను నమ్మించారనీ, కూటమి ప్రభుత్వ గద్దెనెక్కి రెండేళ్లు గడిచినా ఒక్క రూపాయి అయినా ఇచ్చారా అని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో విద్యార్థులకు విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ నిధుల బకాయిలు వేల కోట్లు వెంటనే చెల్లించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ఏలూరు పరిశీలకుడు డీవీఆర్కే చౌదరి, కై కలూరు పరిశీలకుడు నూకపెయ్యి సుధీర్బాబు, చింతలపూడి పరిశీలకుడు దాసరి రమేష్, ఏలూరు నగర అధ్యక్షుడు గుడిదేశి శ్రీనివాసరావు, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి మున్నుల జాన్, బీసీసెల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు నెరుసు చిరంజీవ, రాష్ట్ర మహిళ ప్రధాన కార్యదర్శి తుమరాడ స్రవంతి, జిల్లా మహిళ ఉపాధ్యక్షురాలు డింపుల్, నగర మహిళ అధ్యక్షురాలు జిజ్జువరపు విజయనిర్మల, వాణిజ్య విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి మోటమర్రి సదానందకుమార్, గ్రీవెన్స్ వింగ్ జిల్లా అధ్యక్షులు భాస్కర్ల బాచి, ఎస్సీసెల్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి జయకర్, బీసీసెల్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కొల్లిపాక సురేష్, జిల్లా స్థాయి ముఖ్యనేతలు పాల్గొన్నారు.
-
మధ్యవర్తిత్వం 3.0పై అవగాహనఏలూరు (టూటౌన్): ఉమ్మడి జిల్లాలో అక్టోబర్ 31 వరకు నిర్వహించనున్న మధ్యవర్తిత్వం 3.0 ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్పర్సన్, జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎస్.శ్రీదేవి ఆధ్వర్యంలో సోమవారం అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు. స్థానిక జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ భవనం వద్ద ర్యాలీని ప్రారంభించి న్యాయమూర్తి శ్రీదేవి మాట్లాడుతూ గతేడాది 1.0, 2.0లో కేసుల పరిష్కారానికి విశేష కృషి చేశామని, అదే స్ఫూర్తితో 3.0 కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించామన్నారు. వారం పాటు అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తామన్నారు. రాజీయోగ్యమైన కేసుల సామరస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామన్నారు. అన్ని కోర్టుల పరిధిలో మధ్యవర్తులు ద్వారా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. మొదటి అదనపు జిల్లా జడ్జి యు.ఇందిరా ప్రియదర్శిని, 7వ అదనపు జిల్లా జడ్జి వైస్. శ్రీనివాసరావు, 8వ అదనపు జిల్లా జడ్జి ఐ.శ్రీనివాసమూర్తి, పర్మినెంట్ లోక్అదాలత్ చైర్పర్సన్ మేరీ గ్రేస్కుమారి, జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి ఎన్.శ్రీలక్ష్మి, బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ కోనె సీతారాం, న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
వరద కష్టాలు.. ఇంకెన్నాళ్లు?● కుక్కునూరు నిర్వాసితుల ఆవేదన ● కాంటూర్ల పేరుతో పరిహారంలో వివక్ష కుక్కునూరు: పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం రాష్ట్రంలో విలీనం చేసిన కుక్కునూరు, వేలేరుపాడు మండలాల్లో ఆర్అండ్ఆర్ (రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెటిల్మెంట్) అమలుపై స్పష్టత లేకపోవడంతో నిర్వాసితులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రాజెక్టు ఎత్తు ఆధారంగా గ్రామాలను 41, 45 కాంటూర్లుగా విభజించారు. అయితే, ఒకే గ్రామంలోని కొందరికి 41 కాంటూర్ కింద పరిహారం అందించి పునరావాసానికి తరలిస్తుండగా, మిగిలిన వారిని 45 కాంటూర్ పరిధిలోకి తెచ్చి పరిహారాన్ని నిలిపివేశారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. దారులన్నీ జలమయం ఇటీవల భద్రాచలం వద్ద గోదావరి మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను దాటడంతో సీతారామనగరం, వెంకటాపురం–వేలేరు, ఎస్సీ కాలనీ దారు లు జలమయమయ్యాయి. కుక్కునూరులో 45 కాంటూరు ఇళ్లతో పాటు ఆంబోతులగూడెం, వింజరం, బెస్తగూడెం సమీపంలోకి వరద నీరు చేరింది. గతంలో వరద ప్రభావం లేని కొన్ని గ్రామాలకు 41 కాంటూరు కింద పరిహారం ఇచ్చారని, ఏటా ముంపునకు గురవుతున్న తమను మాత్రం విస్మరిస్తున్నారని బాధితులు వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వం క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన జరిపి, కాంటూర్లతో సంబంధం లేకుండా నిర్వాసితులందరికీ ఆర్అండ్ఆర్ పరిహారం అందించి న్యాయం చేయాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. బెస్తగూడెం గ్రామం చుట్టూ వరద నీరు చేరింది. గ్రామంలో అందరూ కూలి పనులకు వెళ్లేవారే. చుట్టూ నీరుంటే ఇప్పుడు రోజు ఎలా గడుస్తుంది. ఏటా ఈ ఇబ్బంది తప్పడం లేదు. అయినా ప్రభుత్వం 45 కాంటూరంటూ మాకు పరిహారం ఇవ్వకుండా కాలయాపన చేస్తోంది. –పెద్దపల్లి రామయ్య, రైతు, బెస్తగూడెం మూడు రోజుల క్రితం వచ్చిన వరదతో దాదాపు మండలంలోని చాలా గ్రా మాలకు వెళ్లే వీలు లేకుండా రోడ్లన్నీ మునిగిపోయాయి. ఇప్పటికై నా ప్రభుత్వం కాంటూర్లతో సంబంధం లేకుండా అందరికీ ఆర్అండ్ఆర్ పరిహారం అందించి పునరావాస కాలనీలకు తరలించాలి. – కొన్నే లక్ష్మయ్య, మండల కార్యదర్శి, సీపీఐ
-
శాంతించిన గోదావరి● 72 గంటల పాటు మహోగ్రరూపం ● సాధారణ స్థితికి చేరువలో గోదావరి వరద ● జలదిగ్బంధనంలోనే 16 విలీన గ్రామాలు ● ముంపులోనే ఎద్దులవాగు వంతెన సాక్షి ప్రతినిధి, ఏలూరు/వేలేరుపాడు : గోదావరి వరద తగ్గుముఖం పట్టింది. 72 గంటలు పాటు మహోగ్రరూపంతో పారిన గోదావరి సాధారణ స్థితికి చేరువలోకి వచ్చింది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో గత నాలుగు రోజులుగా సాధారణ వర్షపాతం కూడా నమోదు కాకపోవడంతో వరద నీటి ఉధృతి పూర్తిగా తగ్గింది. దీంతో 17 గ్రామాలు జలదిగ్భందం నుంచి బయటకు రాగా.. 16 గ్రామాలు ముంపులోనే ఉన్నా యి. అలాగే ప్రధాన వారధిగా ఉండే ఎద్దులవాగు వంతెన ఇంకా నీట మునిగే ఉండటంతో ఏజెన్సీలో రాకపోకలకు విఘాతం కొనసాగుతుంది. గతనెల 27 నుంచి పెరుగుతూ.. ఏటా మాదిరిగా ఈ ఏడాదీ గోదావరి వరద అకస్మాత్తుగా వచ్చింది. గత నెల 27 నుంచి క్రమంగా పెరుగుతూ మూడు రోజులుగా లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు చేరింది. దీంతో పోలవరం ప్రాజెక్టు ముంపు మండలాలైన వేలేరుపాడు, కుక్కునూరు మండలాల్లో జనజీవనానికి విఘాతం కలిగింది. గతనెల 27న 1.87 లక్షల క్యూసెక్కులు, 28న 1.16 లక్షల క్యూసెక్కులు, 29న 1.03 లక్షల క్యూసెక్కులు, 30న 2.14 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు పోలవరం ప్రా జెక్టు నుంచి దిగువకు విడుదల చేశారు. 31 నుంచి ఈనెల 2 వరకు వరద తీవ్రత కొనసాగింది. 31న 6.25 లక్షలు, 1న 12.09 లక్షలు, 2న 14.20 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు విడుదలైంది. సో మవారం భద్రాచలం వద్ద 36.20 అడుగుల నీటిమ ట్టం నుంచి 6.26 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు విడుదల కాగా పోలవరం ప్రాజెక్టులో స్పిల్వే 32.950 మీటర్ల ఎత్తు నుండి 10.40 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు. బయటపడ్డ ఇళ్లు వేలేరుపాడు నుంచి రేపాకగొమ్ము వెళ్లే రహదారి, తాట్కూరుగొమ్ము, కన్నాయిగుట్ట రహదారులు, మేళ్లవాగు వంతెన, వేలేరుపాడు సంతబజారు, టేకూరు, కాకిస్నూరు, పేరంటపల్లి గ్రామాల్లో ఇళ్లు ముంపు నుంచి బయటపడ్డాయి. ఎద్దెలవాగు వద్ద నాటు పడవపై ప్రజలు దాటుతున్నారు. వేలేరు పాడు నుంచి రుద్రమకోట రహదారిలో నడిగడ్డలు ప్రాంతంలో రహదారి నీటమునగడంతో ఇటుగా రాకపోకలు స్తంభించాయి. కూరగాయల పంపిణీతో సరి అధికారిక లెక్కల ప్రకారం వేలేరుపాడు మండలంలో 31 హాబిటేషన్స్లో 31 గ్రామాల్లో 3,381 మంది గో దావరి వరద వల్ల నిరాశ్రయులయ్యారు. ఆయా గ్రా మాల్లో కేవలం ఉల్లిపాయలు, దోసకాయలు, పచ్చిమి ర్చి, ఆలుగడ్డలు పంపిణీ చేసిన ప్రభుత్వం బియ్యం, వంట నూనె అందించకుండా చేతులు దులుపుకుంది. నూనె లేకుండా కూరగాయలు ఎలా వండుకుని తినాలని వరద బాధితులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. గోదావరి వరదకు ఇంకా 16 గ్రామాలు జలదిగ్భందంలోనే ఉన్నాయి. వరద నీరు గ్రామాలకు నాలుగువైపులా చేరడంతో రాకపోకలు పూర్తిగా స్తంభించాయి. మరోవైపు ప్రధాన రహదారిగా ఉన్న ఎద్దులవాగు ఇంకా నీటిలోనే ఉంది. బుధవారం నాటికి రాకపోకలు పునరుద్ధర ణ జరిగే అవకాశం ఉంది. వేలేరుపాడు మండలంలోని కోయిదా, కట్కరు, దాచారం, తాళ్ల గొంది, పూసుగొంది, చిట్టంరెడ్డిపాలెం, యడవల్లి, బుర్రెడ్డిగూడెం, టేకూరు, సిద్దారం, కుంకు డు కొయ్యలపాకలు, మరో 5 గ్రామాలు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి.
-
సాగునీటి కోసం రోడ్డెక్కిన రైతులుఏలూరు (టూటౌన్): కృష్ణా డెల్టా భూములకు సాగునీరు అందించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం ఆధ్వర్యంలో రైతులు ఏలూరు కలెక్టరేట్ ఎదుట భారీ ధర్నా నిర్వహించారు. కలెక్టరేట్ లోపలికి వెళ్లకుండా పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. అనంతరం రైతు ప్రతినిధుల బృందం పీజీఆర్ఎస్లో కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వికి వినతిపత్రం సమర్పించింది. ఈ సందర్భంగా రైతు సంఘం రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి కె.శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ దెందులూరు, ఏలూరు నియోజకవర్గాల్లోని కృష్ణా డెల్టా భూములకు ప్రత్యా మ్నాయ మార్గాల ద్వారా గోదావరి జలాలు అందించే అవకాశమున్నా ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. జూన్ 15 నుంచే నీరిస్తామని చెప్పి, ఎకరాకు రూ.10–15 వేలు పెట్టుబడి పెట్టి నారుమడులు, నాట్లు వేశాక.. ఇప్పుడు సూపర్ ఎల్నినో సాకుతో వరి సాగు వద్దనడం ప్రభుత్వ బాధ్యతారాహిత్యానికి నిదర్శనమన్నారు. శ్రీశైలం, సాగర్, పులిచింతల వద్ద పుష్కలంగా నీరున్నా, పట్టిసీమ ద్వారా నీరు తరలిస్తున్నా సముద్రం పాలు చేస్తున్నారే తప్ప రైతులకు ఇవ్వడం లేదని విమర్శించారు. తక్షణమే పట్టిసీమ జలాలను కృష్ణా డెల్టాకు మళ్లించాలని, పోణంగి పుంత కాలువ పనులను వేగవంతం చేసి ఏలూరు రూరల్ పరిధిలోని 10 వేల ఎకరాలకు, అలాగే తాడిపూడి ఆయకట్టుకు నీరందించాలని డిమాండ్ చేశారు. లేనిపక్షంలో ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరించారు. సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి ఆర్.లింగరాజు సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు. రైతు సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు కట్టా భాస్కరరావు, జిల్లా కమిటీ సభ్యులు గుర్రం రాంబాబు, కృష్ణా డెల్టా ఆయకట్టు రైతులు పైడిపాటి భాస్కరరావు, తలారి జయరాజు, దాసరి నాగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
వైభవంగా ఎస్.జానకి స్వర నీరాజనంఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): దక్షిణ భారతదేశ నైటింగేల్, గానకోకిల ఎస్.జానకి సుమధుర గీతాలకు స్వర నీరాజనం అర్పిస్తూ నగరంలో ప్రత్యేక సంగీత కార్యక్రమం అలరించింది. కేవీఎస్ ట్రస్ట్, రేహాన్స్ ఈవెంట్స్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం సాయంత్రం వైఎంహెచ్ఏ హాలులోని కానాల గురుమూర్తి కళావేదికపై ఈ వేడుక ఘనంగా నిర్వహించారు. తొలుత దివంగత గాయని జానకి చిత్రపటానికి పుష్పాంజలి ఘటించి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. కేఎల్వీ నరసింహం ఆధ్వర్యంలో గాయనీ గాయకులు జానకి పాడిన ప్రజాదరణ పొందిన పాటలను ఆలపించి ప్రేక్షకులను మైమరిపించారు. హైదరాబాద్ నుంచి విచ్చేసిన ఎం.లలిత, రాంబాబు వేణువాయిద్యం, శాక్సోఫోన్ ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. సంగీత ప్రియులు, నగర ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై ఈ సంగీత విభావరిని ఆశ్వాదించారు.
-
నారు వ్యాపారానికి ఎల్నినో దెబ్బగణపవరం: ఏటా తొలకరి వచ్చిందంటే నారు వ్యాపారం మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలు అన్నట్లు ఉండేది. జూన్ ఆరంభం నుంచి సుమారు నాలుగు నెలల పాటు ఈ వ్యాపారం జోరుగా సాగుతుంది. వివిధ రకాల కూరగాయలు, పూలమొక్కలు, విత్తనాలను వారపు సంతలతో పాటు గ్రామాల్లో ఇంటింటికీ తిరిగి అమ్ముతూ సుమారు 200 మంది చిరు వ్యాపారులు జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. గణపవరం మండలం వల్లూరు, ముగ్గుళ్ల గ్రామాలకు చెందిన రైతులు దశాబ్దాలుగా నారు మొక్కలు సాగు చేస్తూ జిల్లాలోని పలు సంతల్లో అమ్ముతుంటారు. వర్షాలు పడగానే వంగ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, బంతి, చామంతి, గులాబి వంటి పూలమొక్కల నారును విక్రయిస్తారు. వీటితో పాటు తోటకూర, పాలకూర, బీర, బెండ వంటి పలు రకాల కూరగాయల విత్తనాలను సైతం అమ్ముతుంటారు. సంతలు లేని రోజుల్లో గ్రామాల్లో సైకిళ్లపై తిరుగుతూ రోజుకు మూడు నుంచి నాలుగు వేల రూపాయల వరకూ వ్యాపారం చేస్తుంటారు. ఎల్నినోతో కష్టాలు ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు మొహం చాటేయడం నారు వ్యాపారాన్ని కోలుకోలేని దెబ్బతీసింది. గత రెండు నెలలుగా వర్షాలు లేకపోవడంతో నారు మొక్కలు కొనేవారే కరువయ్యారు. దీనితో మొక్కలు ముదిరిపోయి వ్యాపారులకు నష్టాలు మిగిలాయి. విత్తనాలు కూడా అమ్ముడుపోక నిరుపయోగంగా మారే ప్రమాదం ఉందని వ్యాపారులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. సాధారణంగా జూన్, జూలై నెలల్లో రైతులు పొలాల గట్ల మీద, ప్రజలు తమ ఇళ్ల పెరటిలో కూరగాయల మొక్కలు నాటుతుంటారు. కానీ, ఈ ఏడాది ఎండల తీవ్రతకు నాటిన మొక్కలు చనిపోతుండటంతో నారు పెంచడానికి ప్రజలు ఆసక్తి చూపడం లేదు. దీనితో నారునే నమ్ముకున్న వ్యాపారులు జీవనోపాధి కోల్పోయారు. వల్లూరు నారుకు డిమాండ్ వల్లూరు, ముగ్గుళ్ల గ్రామాల్లో సాగుచేసే నారుకు జిల్లా వ్యాప్తంగా మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. ఈ గ్రామాలకు చెందిన రైతులు నాలుగు దశాబ్దాలుగా పొలం గట్లు, ఖాళీ స్థలాలు, చెరువు గట్ల మీద వివిధ రకాల నారు సాగు చేస్తుంటారు. 20 సెంట్ల నారుమడి తయారీ, సస్యరక్షణకు సుమారు రూ.30 నుంచి 40 వేల వరకు ఖర్చవుతుంది. మే చివరి వారంలో నారు మడులు వేసి జూన్ రెండో వారం నుంచి విక్రయిస్తారు. ఇక్కడి వంగ, మిరప, టమాటా నారు మంచి దిగుబడి ఇస్తాయని పేరు. అయితే ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల గతంలో మాదిరిగా అమ్మకాలు లేవని వ్యాపారులు వాపోతున్నారు. కోతుల బెడదతో తగ్గిన ఆసక్తి గతంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల వద్ద ఖాళీ స్థలాలు, పొలం గట్లపై ప్రజలు, రైతులు ఎంతో ఆసక్తిగా కూరగాయలు పండించేవారు. కానీ, కొన్నేళ్లుగా కోతుల బెడద ఎక్కువైంది. కోతుల గుంపులు కష్టపడి పెంచిన మొక్కలను పీకేస్తూ, పందిళ్లను పాడు చేస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజల్లో ఆసక్తి సన్నగిల్లి, ఆ ప్రభావం నారు వ్యాపారంపై పడింది. అమ్మకాలు లేక వ్యాపారం వెలవెల రెండు దశాబ్దాలుగా వారపు సంతల్లో నారు వ్యాపారం చేస్తున్నా, ఇప్పుడున్నంత గడ్డు పరిస్థితి ఎప్పుడూ చూడలేదు. కరోనా సమయంలో దెబ్బతిన్న వ్యాపారం, మళ్లీ ఇప్పుడు ఎల్నినో వల్ల దారుణంగా పడిపోయింది. నారు పెంపకం, సస్యరక్షణ కోసం రూ.2 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టాం. కానీ సంతలో రోజుకు కనీసం వెయ్యి రూపాయలు అమ్మడమే గగనంగా మారింది. నారు ముదిరిపోయి వృథా అవుతోంది. ప్రభుత్వం మా లాంటి చిరు వ్యాపారులకు సబ్సిడీ రుణాలు ఇచ్చి ఆదుకోవాలి. మంగెన రాంబాబు, నారు వ్యాపారి గతంలో వారపు సంతల్లో రోజుకు రూ.3–4 వేల వ్యాపారం జరిగేది. ఇప్పుడు రోజుకు నాలుగైదు వందలు అమ్మడమే కష్టంగా ఉంది. వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల మహిళలు పూల మొక్కల పెంపకంపై ఆసక్తి చూపడం లేదు. గతంలో రైతులు, ఆక్వా రైతులు చెరువు గట్లపై కూరగాయల మొక్కలు నాటేవారు. ఈ ఏడాది వర్షాలు లేక వారు కూడా కొనుగోలుకు ముందుకు రాకపోవడంతో అమ్మకాలు దారుణంగా పడిపోయాయి. బేతు శ్రీనివాసరావు, నారు వ్యాపారి
-
పశువుల్లో గురక నివారణ ఇలాచింతలపూడి: ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పాడి పశువుల పెంపకానికి ప్రసిద్ధి. అనాదిగా పాడి పరిశ్రమను ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయ వనరుగా మార్చుకున్నారు. వర్షాకాలం వచ్చిందంటే పశువులు రకరకాల అంటు రోగాల బారినపడే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా కొత్త నీరు మురుగుతో కలిసి కలుషితం కావడం, ఆ నీటిని పశువులు తాగడం వల్ల అంటు రోగాలు సోకి విలువైన పశు సంపదను కోల్పోయే ముప్పు ఉంటుంది. వర్షాకాలంలో గేదెలు, దూడలకు ఎక్కువగా వచ్చే వ్యాధి గురక.. దీనినే గొంతు వాపు వ్యాధి అని కూడా పిలుస్తారు. పశువుల్లో వచ్చే వ్యాధుల్లో ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైంది. గురక వ్యాధి సోకిన పశువులకు అందించాల్సిన చికిత్స, నివారణ చర్యల గురించి పశుసంవర్ధక శాఖ ఏడీ డాక్టర్ కె. లింగయ్య సూచనలు తెలుసుకుందాం. ఎలా సంక్రమిస్తుంది? పాశ్చురెల్లా మల్టోసిడా అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల పశువులు, గొర్రెలు, మేకల్లో వచ్చే ఈ వ్యాధి క్రిములు ఎడతెరిపి లేని ముసురు వాతావరణంలో వేగంగా వృద్ధి చెందుతాయి. కలుషితమైన నీరు, మేత, పరికరాలు, విసర్జకాలు, స్రావాలు, కళేబరాలు, మాంసం ద్వారా ఇవి వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతాయి. ఇందుకు ఈగలు, దోమలు, ఇతర కీటకాలు కూడా దోహదపడతాయి. వ్యాధి క్రిములు శ్వాస, జీర్ణ వ్యవస్థలు, దోమ కాట్ల ద్వారా శరీరంలోకి ప్రవేశించి ఎర్ర రక్తకణాలను ధ్వంసం చేస్తాయి. రక్తంలో ఆక్సిజన్ సరఫరాను దెబ్బతీస్తాయి. దీంతో ప్రాణవాయువు సరిగా అందక పశువులు గురక పెట్టడం, రొప్పడం, ఆయాస పడటం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. పశువుల శరీర ఉష్ణోగ్రత 106 నుంచి 108 డిగ్రీల ఫారెన్హీట్ వరకు పెరగడం, కనుపాపలు ఎర్రగా మారిపోవడం, మేత తినడం, నెమరు వేయడం ఆగిపోవడం, మెడ, గొంతు వాయడం వంటి లక్షణాలు బయటపడతాయి. వ్యాధి క్రిములు శరీరంలోకి ప్రవేశించిన 12 నుంచి 36 గంటల్లో వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. సకాలంలో సరైన వైద్యం అందకపోతే మరో 12 నుంచి 24 గంటల్లో పశువు మరణించే ప్రమాదం ఉంది. గురక వ్యాధికి చికిత్స వ్యాధిని గుర్తించిన మరుక్షణమే రక్త పరీక్షలు నిర్వహించాలి. వ్యాధి సోకిన పశువును వెంటనే ఇతర పశువుల నుంచి వేరు చేయాలి. ప్రశాంత వాతావరణంలో పశువులకు పరీక్షలు చేయిస్తే మంచిది. ఈ పరిస్థితుల్లో పశువులను నిలబెట్టి మాత్రమే వైద్యం చేయడం శ్రేయస్కరం. యాంపిసిలిన్, క్లాక్సాసిలిన్, జెంటామైసిన్, సెఫలెక్సిన్ వంటి యాంటీబయాటిక్ మందులను పశువైద్యుల సూచనల మేరకు అవసరాన్ని బట్టి రక్తంలోకి ఎక్కిస్తే వేగంగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. సాంబ్రాణి ధూపం వేయడం కూడా మంచిదే. వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచే మోమెజోల్ ఇంజెక్షన్లు, బి–కాంప్లెక్స్ ఇంజెక్షన్లు వాడాలి. బాగా నీరసించిన పశువుకై తే డెక్స్ట్రోజ్ సైలెన్లు ఎక్కించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. నివారణ చర్యలు గురక వ్యాధి సోకిన పశువులకు, రోగ కారకాలైన కలుషిత మేత, నీరు, పరికరాలకు ఇతర పశువులను దూరంగా ఉంచాలి. చనిపోయిన కళేబరాలను లోతుగా గొయ్యి తీసి పూడ్చివేయాలి. పరిసరాల్లో క్రిమికీటకాలు వృద్ధి చెందకుండా పొడిగా ఉంచాలి. డీడీటీ, గమేక్సన్, సైపర్ మెథ్రిన్, కార్బరిల్ వంటి క్రిమిసంహారకాలను చల్లి పరిసరాలను క్రిమిరహితం చేయాలి. పొరుగు ప్రాంతాల నుంచి కొత్తగా తెచ్చిన పశువులను కనీసం వారం రోజుల పాటు వేరుగా ఉంచి, వాటికి ఎలాంటి వ్యాధి లేదని నిర్ధారించుకున్నాకే మిగిలిన పశువులతో కలవనివ్వాలి. గురక వ్యాధి నివారణకు ప్రభుత్వం ఏటా ఉచితంగా టీకాలు వేయిస్తోంది. ప్రస్తుతం గురక వ్యాధి, జబ్బ వాపు, గాలికుంటు వ్యాధుల నిర్మూలనకు ఒకే వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంది. పశువైద్యుల సూచనల మేరకు ఈ టీకాలను తొలకరి తొలి దశలో లేదా ఎండలు ముదరక ముందే వేయిస్తే పశువులను ఈ ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుంచి కాపాడుకోవచ్చు. డాక్టర్ కె. లింగయ్య, పశుసంవర్ధక శాఖ ఏడీ
-
లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి చేరుతున్న వరద నీరునరసాపురం రూరల్: నరసాపురం మండలంలో గోదావరి వరద ఉధృతి ఆదివారం మధ్యాహ్నం నుంచి క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఎగువన ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద రెండవ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేయడంతో, దిగువకు భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది. దీంతో నరసాపురం మండల పరిధిలోని కొత్త నవరసపురం ఎస్టీ కాలనీతో పాటు పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు ఆదివారం సాయంత్రానికి జలమయమయ్యాయి. పరిస్థితిని సమీక్షించేందుకు తహసీల్దార్ నాగార్జున ఆయా ప్రాంతాల్లో నిరంతరం పర్యటిస్తున్నారు. వరద ప్రభావం మరింత పెరిగితే బాధితులను సోమవారం నాటికి పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేశామని, సిద్ధంగా ఉండాలని ప్రజలకు అధికారులు సూచించారు. ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా రెవెన్యూ, పంచాయతీ, సచివాలయ సిబ్బందితో నిరంతర గస్తీ ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే కొత్త నవరసపురం, పాత నవరసపురం గ్రామాల్లో ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసి బాధితులకు సేవలందిస్తున్నారు. వరద ముప్పు పెరిగితే తీసుకోవాల్సిన తదితర చర్యలపై సిబ్బందికి తహసీల్దార్ దిశానిర్దేశం చేశారు.
-
పెద్దింట్లమ్మా.. చల్లగా చూడమ్మాకై కలూరు: అమ్మా.. కొల్లేటికోట పెద్దింట్లమ్మా.. చల్లంగా చూడమ్మా అంటూ భక్తులు ఆర్తితో వేడుకున్నారు. పెద్దింట్లమ్మను సమీప జిల్లాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు ఆదివారం దర్శించుకున్నారు. మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. సమీప కోనేరులో స్నానాలు ఆచరించి, తలనీలాలు సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఈవో కూచిపూడి శ్రీనివాసు మాట్లాడుతూ.. ప్రత్యేక, అంతరాలయ దర్శనాలు, కేశఖండన, పెద్ద, చిన్న తీర్థాలు, లడ్డు ప్రసాదాలు, గదుల అద్దెలు, అమ్మవారి ఫొటోల విక్రయాలు, వాహనపూజలు, విరాళాల ద్వారా రూ.1,30,161 ఆదాయం వచ్చిందని తెలిపారు. ముదినేపల్లి: మద్యానికి డబ్బులు ఇవ్వలేదని మనస్తాపంతో ఎలుకల మందు తిని వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ముదినేపల్లి పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. దేవరం గ్రామానికి చెందిన రమేష్ రొయ్యల చెరువు వద్ద మామిడి గురునాథం(33) నైట్ వాచ్మెన్గా పనిచేస్తున్నాడు. శనివారం భార్య దగ్గర రూ.200 మద్యానికి తీసుకున్నాడు. తిరిగి రాత్రికి మళ్ళీ డబ్బులు అడగగా, లేవని చెప్పడంతో ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. అక్కడి నుంచి 108 వాహనంలో గుడివాడ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే అతను మరణించాడు. భార్య ఫిర్యాదుపై ఆదివారం కేసు నమోదు చేశారు.
-
మద్దిలో హనుమద్ కల్యాణంచింతలపూడి (జంగారెడ్డిగూడెం): జంగారెడ్డిగూడెం మండలం గురవాయిగూడెం గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ మద్ది ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో ఆదివారం శ్రీ సువర్చలా సమేత హనుమద్ కల్యాణం ఘనంగా జరిగింది. స్వామి జన్మ నక్షత్రమైన పూర్వాభాద్ర నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయ అర్చకులు, వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో ఈ కల్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. వేడుకలో భక్తులు విశేష సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి కల్యాణాన్ని తిలకించి తరించారని ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు రాజాన సత్యనారాయణ, ఆలయ అసిస్టెంట్ కమిషనర్, కార్యనిర్వాహణాధికారిణి ఆర్.వి.చందన వెల్లడించారు.
-
రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇప్పించండిభీమడోలు: ద్వారకాతిరుమల దేవస్థానం ఆధీనంలో భీమడోలు, కామవరపుకోట జూనియర్ కళాశాల్లో అధ్యాపకులుగా, నాన్–టీచింగ్ సిబ్బందిగా మూడు దశాబ్దాలుగా పనిచేసినా.. కొన్నేళ్లుగా దేవస్థానం యాజమాన్యం ఎలాంటి బెనిఫిట్స్, ఇంక్రిమెంట్లు ఇవ్వకుండా పదవీ విరమణ చేయించిందని అధ్యాపకులు, నాన్–టీచింగ్ సిబ్బంది వాపోయిరు. ఆదివారం భీమడోలులో ఇంటింటికీ టీడీపీ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎంపీ పుట్టా మహేష్కుమార్, ఆప్కాబ్ చైర్మన్ గన్ని వీరాంజనేయులు వద్ద తమ గోడును విన్నవించుకున్నారు. 5, 6 ఏళ్ల క్రితం పదవీ విరమణ చేసిన వారికి గ్రాట్యుటీ, పెన్షన్లు ఇవ్వడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అన్నవరం దేవస్థానంలో ఉద్యోగులు రిటైర్ కాగానే వారందరికీ అన్ని సదుపాయాలను కల్పించారని, బదిలీపై ఇక్కడకు వచ్చిన ఈవో ఇవ్వకపోవడం దారుణమని వాపోయారు. మా జీవితాలతో దేవస్థానం అధికారులు ఆడుకుంటున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై స్పందించిన ఎంపీ ఉద్యోగులకు రావాల్సిన పెన్షన్లు, ఇంక్రిమెంట్లు, పే స్కేల్స్ చెల్లించేలా తగు చర్యలు తీసుకుంటానని భరోసా కల్పించారు.
-
వణికిస్తున్న పులి● స్వర్ణవారిగూడెంలో గేదైపె దాడి ● పులిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక షూటర్లు బుట్టాయగూడెం: బుట్టాయగూడెం మండలంలో సంచరిస్తున్న పులి పశువులపై దాడి చేసి చంపుతూ రోజుకో ఊరు మారుస్తోంది. అటవీ అధికారులకు చిక్కకుండా పెద్దపులి అందరిని భయాందోళనకు గురి చేస్తుంది. శనివారం బుట్టాయగూడెం మండలం మర్లగూడెంలో పూనె నుంచి వచ్చిన మత్తు నిపుణులకు దాదాపు పులి చిక్కినట్టే భావించారు. అయితే పులి భావించి వారికి చిక్కకుండా అటవీ ప్రాంతంలోని పాటెమ్మగుడి దాటుకుంటూ రాత్రి ఒంటి గంట సమయంలో పట్టెనపాలెం, అక్కంపేట మధ్యలో బస చేసింది. పులి అక్కడ ఉన్నట్లు రేడియో కాలర్ ద్వారా గుర్తించిన అధికారులు అక్కడికి చేరుకోగానే అక్కడి నుంచి జీలుగుమిల్లి మండలం స్వర్ణవారిగూడెం వెళ్ళి అక్కడ గేదైపె దాడి చేసి చంపేసింది. అదే ప్రదేశంలో అటు జంగారెడ్డిగూడెం, జీలుగుమిల్లి మండలాల సరిహద్దులో ఒక తోటలో మకాం వేసింది. మళ్లీ పులిని పట్టుకోవడానికి అటవీశాఖ అధికారులు పరంజిలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటికై నా చిక్కుతుందో లేదోనని అటు అటవీశాఖ అధికారుల్లోనూ, ఇటు ప్రజల్లోనూ ఆందోళన నెలకొంది. ప్రజలను అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు పులి స్వర్ణవారిగూడెం సమీపంలోనే మకాం వేయడంతో పాములవారిగూడెం, స్వర్ణవారిగూడెం గ్రామాలతోపాటు జంగారెడ్డిగూడెం మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. ప్రజలెవరూ భయబ్రాంతులకు గురికాకుండా ఉండాలని పులిని పట్టుకుని సురక్షితంగా తరలిస్తామని చెప్పారు. జిల్లా అటవీశాఖ అధికారి సందీప్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో సబ్ డీఎఫ్ఓ వెంకట సుబ్బయ్య, దావీదురాజు, దుర్గాప్రసాద్ బాబు, తదితరులు పులిని పట్టుకునేందుకు శ్రమిస్తున్నారు. పులిని పట్టుకునేందుకు ఢిల్లీ నుంచి కూడా ప్రత్యేక బృందాలు కూడా వస్తున్నట్టు సమాచారం.
-
గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతితణుకు అర్బన్: తణుకు ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతదేహాన్ని గుర్తించినట్లు తణుకు పట్టణ ఎస్ఐ సీహెచ్వీ సత్యనారాయణ తెలిపారు. సుమారు 55 నుంచి 60 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన వ్యక్తి అనారోగ్య కారణాలతో మృతిచెందినట్లు తెలిసిందని. మృతదేహాన్ని తణుకు జిల్లా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మార్చురీలో ఉంచినట్లు వివరించారు. మృతుడిని గుర్తించిన వారు తణుకు పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్కు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. తణుకు అర్బన్: తణుకు పట్టణ పరిధిలోని వెంకటరాయపురంలో ఆదివారం జరిగిన ప్రమాదంలో రామదాసు వెంకటేశ్వరరావు(64) మృతి చెందారు. వెంకటేశ్వరరావు సైకిల్పై వెళ్తుండగా ఫిట్స్ రావడంతో ప్రమాదవశాత్తు అదుపు తప్పి కింద పడిపోయారు. తలకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో చికిత్స నిమిత్తం తణుకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. మృతుడి కుమారుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు తణుకు రూరల్ ఎస్ఐ నాళం శ్రీనివాసరావు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పాలకొల్లు సెంట్రల్: ఆటోను వెనుక నుంచి మరో ఆటో ఢీకొట్టిన సంఘటనలో మహిళ మృతి చెందింది. రూరల్ పోలీసుల వివరాల ప్రకారం.. ఆదివారం తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజోలు మండలం చింతపల్లికి చెందిన పడాల పద్మావతి(38) పాలకొల్లులో ఉంటున్న తన సోదరుడి ఇంటికి వెళ్లింది. మధ్యాహ్నం పని చూసుకుని తిరుగు ప్రయాణంలో పాలకొల్లులో ఆటో ఎక్కారు. దిగమర్రు బైపాస్ రోడ్డు వద్దకు వెళ్లేసరికి వెనుక నుంచి మరో ఆటో వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టడంతో ముందు ఆటోలో ఉన్న పద్మావతి రోడ్డుపై పడిపోవడంతో తలకు తీవ్ర గాయమైంది. స్థానికులు పద్మావతిని హుటాహుటిన పాలకొల్లు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా, చికిత్స పొందుతూ సాయంత్రం 5:30 గంటలకు మృతి చెందారు. మృతురాలి కుమారుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు రూరల్ పోలీసులు తెలిపారు. భీమడోలు: జాతీయ రహదారి భీమడోలు అయ్యప్పస్వామి ఆలయం వద్ద శనివారం రాత్రి బైక్ అదుపు తప్పిన ఘటనలో ఒక వ్యక్తి జారి పడి మృతి చెందాడు, ఏలూరుకు చెందిన పందిరిపల్లి రాము (59), విజయవాడకు చెందిన సంతాట సురేష్లు బాదంపూడిలో వడ్రంగి పనులు చేసేందుకు ఏలూరు నుంచి వస్తున్నారు. బైక్పై ఏలూరు వెళ్తుండగా, అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం వద్దకు వచ్చేసరికి బైక్ ఒక్కసారిగా అదుపుతప్పడంతో రోడ్డుపై జారి పడ్డారు. బైక్ నడుపుతున్న రాముకు తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. రామును అంబులెన్స్లో తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలో మృతి చెందాడు. సురేష్కు తీవ్ర గాయాలు కాగా ఏలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స నిమిత్తం తరలించారు. భీమడోలు ఎస్సై ఎస్కే మదీనా బాషా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ముదినేపల్లి(కై కలూరు): భర్త వేధింపులు తాళలేక భార్య పురుగు మందు తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన ముదినేపల్లి మండలం వైవాకలో ఆదివారం జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం వైవాక గ్రామానికి చెందిన నగుళ్ళ నరసింహరావుతో కై కలూరు మండలం వరహాపట్నంకు చెందిన వెంకట సత్యవతికి వివాహం జరిగింది. ఇటీవల పలు సార్లు భార్యభర్తల మద్య విభేదాలు రావడంతో సత్యవతి పుట్టింటికి వెళ్లింది. పెద్దలు సర్దిచెప్పి పంపించేవారు. ఆదివారం తిరిగి భర్త, అత్తతో గొడవ జరగడంతో మనస్తాపం చెంది సత్యవతి పురుగు మందు తాగింది. ఆమెను గుడివాడ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. కై కలూరు: వేగంగా ఇద్దరు యువకులు వాహనంతో ఢీకొట్టిన ఘటనలో కై కలూరుకు చెందిన తాపీమేస్తీ గంధం రామయ్య(65) మరణించాడు. స్థానిక ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్దకు రామయ్య వాహనంపై వస్తుండగా పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఉండి గ్రామానికి చెందిన కొత్తపల్లి బాను, చందక ఉమామహేశ్వరరావులు అతి వేగంగా వాహనంతో ఢీకొట్టారు. రామయ్యను కై కలూరు ప్రభుత్వాసుపత్రి అక్కడ నుంచి ఏలూరు ప్రభుత్వాసుపత్రి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు. వాహనంతో ఢీకొట్టిన యువకులు మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు తెలిసింది.
-
చెరువు మట్టి.. కొల్లగొట్టి● యథేచ్ఛగా తవ్వకాలు ● ట్రాక్టర్లలో అక్రమ రవాణా కొయ్యలగూడెం : మండలంలోని దిప్పకాయలపాడు రాజుచెరువు నుంచి ఆదివారం యథేచ్ఛగా మట్టి అక్రమ రవాణా కొనసాగింది. దిప్పకాయలపాడు గ్రామానికి చెందిన రెండు పొక్లయిన్లను ఏర్పాటు చేసి అక్రమార్కులు ట్రాక్టర్లు, ట్రక్కుల్లో మట్టిని తవ్వి తరలించారు. దీనిపై ఇరిగేషన్ ఏఈ రాహుల్ భాస్కర్ కు ఫిర్యాదు వెళ్లగా ఆయన సిబ్బందిని పంపి ఒక పొక్లయిన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సెలవు రోజుల్లో అధికారులు, సిబ్బంది పర్యవేక్షణ లేకపోవడం చెరువుల్లో అక్రమంగా మట్టి తోలకాలకు అనువుగా ఉందని ఆయకట్టు రైతులు అంటున్నారు. అలాగే కన్నాపురం జెడ్పీ హైస్కూల్ వెనుక ఉన్న చెరువు నుంచి కూడా పొక్లయిన్లతో తవ్వి టిప్పర్లలో మట్టిని తరలించాలని ఆరోపించారు.
-
స్పందననూజివీడు : నెల రోజులుగా చికెన్, గుడ్డుకు దూరమైన నూజివీడు ట్రిపుల్ఐటీ విద్యార్థులకు ఎట్టకేలకు చికెన్ అందింది. విద్యార్థులకు ఆదివారం చికెన్తో భోజనం పెట్టారు. చికెన్, గుడ్డు అందించకపోవడంతో పోషకాహారం దూరమైందని ‘సాక్షి’లో గత నెల 17న, 27న వరుసగా కథనాలు ప్రచురించింది. దీంతో యూనివర్సిటీ అధికారులు పలు రకాలుగా ప్రయత్నించి చివరకు గతేడాది మాదిరిగా హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ సంస్థకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. దీంతో విద్యార్థులకు ఒక్కొక్కరికి పులుసుతో కలిసి 150 గ్రాముల చికెన్ను భోజనంలో వడ్డించారు. ఇలా సుమా రు 8 వేల మందికి అందించారు. ఏఓ బి. లక్ష్మణరావు పరిశీలించారు. ‘సాక్షి’కి విద్యార్థులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
-
అమ్మో.. ఆగస్టు● ఏటా గోదావరికి భారీ వరదలు ● విలీన మండలాలపై తీవ్ర ప్రభావం ● ముంపు ప్రాంత ప్రజల గుండెల్లో దడ వేలేరుపాడు : ఏటా జూలై నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు గోదావరి నది వరదలు విలీన మండలాలను తీవ్రంగా వేధిస్తూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఆగస్టు నెల వచ్చిందంటే చాలు, ఈ పరీవాహక ప్రాంత ప్రజల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతుంటాయి. ఈ ఏడాది జులైలో వరద ముప్పు తప్పిందని స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పటికీ, ఆగస్టులో గోదావరి తన ప్రతాపం చూపిస్తుండటంతో మళ్లీ ఆందోళన మొదలైంది. పరిపాటిగా.. గత గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, ఆగస్టులోనే తీవ్రస్థాయిలో వరదలు రావడం పరిపాటిగా మారింది. గోదావరి పొంగినప్పుడల్లా వేలేరుపాడు, కుక్కునూరు, చింతూరు, వీఆర్ పురం, కూనవరం, ఎటపాక వంటి విలీన మండలాల ప్రజలకు కష్టాలు తప్పడం లేదు. ఇళ్లు, రహదారులు, పంటపొలాలు నీట మునిగిపోవడం, రవాణా వ్యవస్థ పూర్తిగా స్తంభించిపోవడం అక్కడ నిత్యకృత్యమైంది. ప్రస్తుతం ఎగువ ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపి లేని వర్షాల కారణంగా గోదావరిలోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. దీతో ఆగస్టులో ఈ నది ఉగ్రరూపం దాలుస్తోంది. ముఖ్యాంశాలు.. చారిత్రక ఆధారాలు ● ఆగస్టు ప్రాధాన్యం : గోదావరి ఇప్పటివరకు మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయిని దాటి 23 సార్లు ప్రవహించగా, అందులో 12 సార్లు కేవలం ఆగస్టు నెలలోనే నమోదు కావడం గమనార్హం. ● 1986 బీభత్సం : చరిత్రలోనే అత్యంత తీవ్రమైన వరదలు ఆగస్టులోనే వచ్చాయి. 1986లో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి 75.60 అడుగుల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకొని, 14 మండలాల్లో భారీ బీభత్సాన్ని సృష్టించింది. ● నాటి జ్ఞాపకాలు : భద్రాద్రి రామయ్య పాదాలను గోదారమ్మ తాకిన ఆనాటి నదీ విలయాన్ని ఈ ప్రాంత ప్రజలు ఇప్పటికీ మర్చిపోలేదు. ఆ చేదు అనుభవాల తర్వాతే చాలామంది సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలివెళ్లి స్థిరనివాసాలు ఏర్పరుచుకున్నారు. వరదల్లో ప్రజల కష్టాలు (ఫైల్)భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టాన్ని అడుగుల్లో కొలుస్తారు. ఇక్కడ 43 అడుగుల నీటిమట్టం నమోదైతే మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక, 48 అడుగులు వస్తే రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక, 53 అడుగులు వస్తే మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేస్తారు. ఇప్పటివరకు అత్యధికంగా 1986లో 75.60 అడుగులు, 2022లో 71.30 అడుగుల భారీ వరదలు వచ్చాయి. 1990లో 70.80 అడుగులు, 2006లో 66.90 అడుగులు, 1976లో 63.90 అడుగులు వరదలు వచ్చినట్లు సీడబ్ల్యూసీ గణాంకాలు చెపుతున్నాయి. ఈ ఐదు అత్యధిక వరదల్లో మూడు ఆగస్టులో రావడం గమనార్హం. జులై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్లో గోదావరికి వర ద పోటెత్తుతుంది. ఇప్పుడే అధికారులకు వరదలు సవాల్గా నిలుస్తాయి. ఇప్పటివరకూ జూన్లో రెండుసార్లు అత్యధికంగా గోదావరిలో నీటిమట్టం నమోదైంది. 1976 జూన్లో 63.9 అడుగులకు వరద చేరింది. జూలైలో 10 సార్లు 53 అడుగులు దాటి వరదలు వచ్చాయి. ఇందులో 2022లో అత్యధికంగా 71.3 అడుగులు నమోదైంది. సెప్టెంబర్లో ఆరు సార్లు గోదావరికి వరదలు రాగా ఇందులో నాలుగు సార్లు మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక దాటి నీటి మట్టం నమోదైంది. అక్టోబర్లో 1995లో మాత్రమే 57.6 అడుగుల వరద వచ్చింది. సంవత్సరం నీటిమట్టం అడుగుల్లో 1963 73.0 1977 49.9 1980 48.0 1981 58.9 1982 34.5 1983 63.5 1984 38.8 1985 36.9 సంవత్సరం నీటిమట్టం అడుగుల్లో 1986 75.6 1990 70.8 1991 46.3 1992 52.9 1993 37.0 1996 30.0 1997 34.7 1999 41.1 సంవత్సరం నీటిమట్టం అడుగుల్లో 2000 54.6 2001 53.8 2002 50.0 2004 37.6 2006 66.9 2007 53.7 2008 47.3 2009 31.0 సంవత్సరం నీటిమట్టం అడుగుల్లో 2010 59.7 2012 46.4 2013 61.6 2018 34.8 2020 61.6 2022 51.6 2025 52.0 2026 55.9
-
డబ్బు కొట్టు.. ఉద్యోగం పట్టు!● అడ్డదారిలో ట్రిపుల్ఐటీలో అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగాలు ● ఇటీవల పది మంది నియామకం ● ఉద్యోగానికి రూ.3 లక్షల వసూలు! నూజివీడు: నాణ్యమైన విద్యకు కేరాఫ్గా నిలిచిన నూజివీడు ట్రిపుల్ఐటీ అక్రమాలు, అవకతకలకు నిలయంగా మారింది. డబ్బు కొట్టు.. ఉద్యోగం పట్టు అన్న రీతిలో అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగాలను అమ్ముకుంటున్నారన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇటీవల నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అవసరం లేకున్నా పది మందికి పోస్టింగ్లు ఇవ్వడం చర్చనీయాంశం అయ్యింది. దాదాపు రూ.30 లక్షల వరకు చేతులు మారినట్టు ట్రిపుల్ఐటీ క్యాంపస్తో పాటు పట్టణంలోని రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్టాపిక్ గా మారింది. ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ల పేరుతో తీసుకుని ఎగ్జామ్ సెల్లో, మరికొందరిని అటెండర్లుగా, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లుగా తీసుకుని ఏఓ ఆఫీసు, ప్రొక్యూర్మెంట్, డీన్ ఆఫీసుల్లో నియమించినట్టు సమాచారం. ఒంగోలు ట్రిపుల్ఐటీ పేరుతో శక్తి సెక్యూరిటీ అండ్ మెయింట్నెన్స్ సర్వీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థ ద్వారా వీరిని నూజివీడు ట్రిపుల్ఐటీలోకి తీసుకున్నారు. నిబంధనలు పాటించరా? నిబంధనల మేరకు ముందుగా అవుట్ సోర్సింగ్ విధానంలో ఉద్యోగులు కావాలని, అర్హులైన సంస్థలు ముందుకు రావొచ్చని పత్రికల్లో ప్రకటన ఇవ్వాల్సి ఉండగా ఇక్కడ ఇవేమీ పాటించలేదు. డబ్బులు చేతులు మారాయనే ఆరోపణలకు ఇది బలం చేకూరుతోంది. అలాగే ఒంగోలు పేరుతో నూజివీడుకు చెందిన వారిని తీసుకుని ఉద్యోగాలు ఇస్తుంటే ఒంగోలు జిల్లాలోని ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు చూస్తూ ఊరుకుంటారా అనే ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. ట్రిపుల్ఐటీల్లో ఏ నియామకమైనా చేయాలంటే తప్పనిసరిగా చాన్సలర్ ఉంచి అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంది. అంతేగాకుండా గవర్నింగ్ కౌన్సెల్ సమావేశ అజెండాలో ఉంచి అనుమతిని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ అవేమీ లేకుండానే ఈ నియామకాలు చేసినట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో విచారణ చేసి వాస్తవాలను వెల్లడిస్తేనే ఆరోపణలకు, విమర్శలకు తెరపడనుంది.
-
వేలేరుపాడును వీడని వరదవేలేరుపాడు: భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం ఆదివారం రాత్రి 41.70 అడుగులకు చేరినా వేలేరుపాడు మండలంలో ఉధృతి కొనసాగుతూనే ఉంది. మూడో రోజైన ఆదివారం కూడా 32 గ్రామాలు జల దిగ్బంధనంలోనే ఉన్నా యి. వేలేరుపాడు మండల కేంద్రంలో ఐదు, దిగువ ప్రాంతం టేకూరులో ఏడు, కాకిస్నూరులో పది, పేరంటపల్లిలో ఆరు ఇళ్లు ముంపులోనే ఉన్నాయి. మండలంలోని రుద్రమకోట రహదారిలో పెద్దవాగు వంతెన, ఎద్దెలవాగు, టేకూరువాగు, మేళ్లవాగుల వంతెనలు ఇంకా నీటమునిగే ఉన్నాయి. వసంతవాడ నుంచి రుద్రమకోట వెళ్లే రహదారి, కన్నాయిగుట్ట వెళ్లే రహదారి, రేపాకగొమ్ము, తాట్కూరుగొమ్ము, తిర్లాపురం వెళ్లే రహదారి, నార్లవరం–కొత్తూరు రహదారిలో మంచినీటి పంపు ప్రాంతంలో రహదారి వరద నుంచి బయటపడలేదు. ఎడవల్లి, ఎద్దెలవాగు, టేకూరు, వాగుల వద్ద, నార్లవరం కాలనీ, రేపాకగొమ్ము, రుద్రమకోట ప్రాంతాల్లో అధికారులు నాటు పడవలు ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో ఆయా గ్రామాల ప్రజలు పడవలపై రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.
-
చింతలపూడి.. నల్ల బంగారం సవ్వడిచింతలపూడి: చింతలపూడి ప్రాంతం త్వరలోనే దేశంలోనే అతిపెద్ద ఇంధన హబ్గా మారబోతోంది. కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ ఇటీవల నిర్వహించిన ఈ–వేలంలో చింతలపూడి, రేచర్ల బొగ్గు గనులను ప్రముఖ పారిశ్రామిక దిగ్గజం రిలయన్స్ సంస్థ దక్కించుకుంది. శనివారం రిలయన్స్ ప్రతినిధుల బృందం చింతలపూడి మండలంలో బొగ్గు నిల్వలు ఉన్న ప్రాంతాలను, గతంలో చేసిన సర్వే స్థలాలను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించింది. సుమారు రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడితో ఇక్కడ భూగర్భ కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేయడానికి రిలయన్స్ సన్నాహాలు వేగవంతం చేసింది. 2029 నాటికి ప్లాంట్ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి వాయు వెలికితీతను ప్రారంభించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 3,130 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు నిఽల్వలు కేంద్ర ప్రభుత్వ అంచనాల ప్రకారం ఈ ప్రాంతంలో భూగర్భ బొగ్గు నిల్వలు భారీగా ఉన్నాయి. చింతలపూడి బ్లాక్లో 1,200 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో 904.94 మిలియన్ టన్నుల ఎ–12 రకం బొగ్గు ఉన్నట్టు గుర్తించారు. రేచర్ల బ్లాక్లో 2,225 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో 2,225.67 మిలియన్ టన్నుల ఎ–13 రకం బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నాయి. మొత్తం రెండు బ్లాకుల్లో కలిపి 3,130.61 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు నిక్షేపాలు ఉన్నట్టు అధికారులు నిర్ధారించారు. అండర్గ్రౌండ్ కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ అంటే.. ఈ ప్రాంతంలో బొగ్గు పొరలు భూ ఉపరితలానికి 600 మీటర్ల కంటే లోతులో ఉండటం వల్ల మామూలు తవ్వకాల ద్వారా బొగ్గును బయటకు తీయడం అత్యంత ఖరీదైన వ్యవహారం. అందుకే రిలయన్స్ సంస్థ అండర్ గ్రౌండ్ గ్యాసిఫికేషన్ (యూసీజీ) విధానాన్ని ఎంచుకుంది. సాంకేతికత ఎలా పనిచేస్తుంది? భూమి లోపలి బొగ్గు పొరల్లోకి డ్రిల్లింగ్ ద్వారా పైపులు పంపిస్తారు. పరిమిత ఆక్సిజన్, ఆవిరిని పంపి భూమి లోపలే బొగ్గును పాక్షికంగా కాలుస్తారు. దీని వల్ల బొగ్గు వాయువుగా మారుతుంది. ఈ గ్యాస్ను పైపుల ద్వారా భూఉపరితలానికి తీసుకొచ్చి విద్యుత్ ఉత్పత్తికి, రసాయనాల తయారీకి ఉపయోగిస్తారు. ఈ పద్ధతి వల్ల ఓపెన్ కాస్ట్ గనుల మాదిరిగా వేలాది ఎకరాలు తవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. పైన చెట్లు, పొలాలు దెబ్బతినవు. సాంప్రదాయ గనుల్లో జరిగే ప్రమాదాలు, ప్రాణనష్టాలు ఇందులో ఉండవు. పైగా వేలాది మంది చదువుకున్న యువతకు ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి. రైతుల్లో తీవ్ర ఆందోళన ప్రాజెక్టు కార్యరూపం దాల్చితే చింతలపూడి, రాఘవపురం, ప్రగడవరం, లింగగూడెం, ఎరగ్రుంటపల్లి గ్రామాలతో పాటు తెలంగాణ సరిహద్దులోని సత్తుపల్లి వైపు ఉన్న ఖమ్మం జిల్లా సరిహద్దుల వరకు రిలయన్స్ సంస్థ ప్రభావం ఉంటుంది. కేవలం పైప్లైన్లు వేయడానికి, డ్రిల్లింగ్ రంధ్రాలు చేయడానికి, ప్లాంట్ నిర్మాణానికి మాత్రమే భూసేకరణ చేస్తామని చెబుతున్నా, భవిష్యత్తులో ఈ భూసేకరణ ప్రక్రియ ఏ మలుపు తిరుగుతుందోనని స్థానిక రైతులు తీవ్ర భయాందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పర్యావరణ ప్రతికూలతలు చింతలపూడి ప్రాంతం అత్యంత సారవంతమైన భూములు, సమృద్ధిగా భూగర్భ జలాలు ఉన్న వ్యవసాయ ఆధారితం. యూసీజీ విధానం వల్ల కొన్ని తీవ్రమైన పర్యావరణ ముప్పులు పొంచి ఉన్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు: తాగు, సాగునీరుపై ప్రభావం భూమి లోపల బొగ్గు కాలినప్పుడు ఫినాల్స్, బెంజిన్, పాదరసం వంటి ప్రమాదకర రసాయనాలు విడుదలవుతాయి. గ్యాసిఫికేషన్ జరిగే ప్రాంతం చుట్టూ ఉన్న మంచినీటి పొరల్లోకి ఇవి కలిస్తే, పరిసర ప్రాంతాల్లోని బావులు, బోరుబావుల నీరు విషపూరితంగా మారే ప్రమాదం ఉంది. ఇది తాగునీటికే కాక వ్యవసాయానికి కూడా పనికి రాకుండా పోతుంది. కఠిన నిబంధనలే శరణ్యం భూగర్భ జలాలు కలుషితం కాకుండా చూడటమే అతిపెద్ద సవాలు. అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి, పర్యావరణ అనుమతులను కఠినంగా అమలు చేస్తేనే ప్రమాదాలు జరగకుండా నివారించవచ్చు. లేకుంటే చింతలపూడి ప్రాంతంలో వ్యవసాయం, తాగునీటి వ్యవస్థపై కోలుకోలేని దెబ్బతీనే ప్రమాదం ఉందని స్థానికులు, పర్యావరణవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. బొగ్గు నమూనాలు (ఫైల్) చింతలపూడి–రేచర్ల బొగ్గు గనులకు ఈ–వేలం రిలయన్స్ సంస్థ దక్కించుకున్న వైనం భూగర్భ కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం 2029 నాటికి పూర్తిస్థాయి ప్లాంట్ పొంచి ఉన్న పర్యావరణ ముప్పు
-
14.20 లక్షల క్యూసెక్కులు దిగువకు..పోలవరం రూరల్: పోలవరంలో గోదావరి వరద తగ్గుముఖం పట్టింది. భద్రాచలం వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక ఉపసంహరించారు. దిగువన స్పిల్వే వద్ద 34.550 మీటర్ల వద్ద నీటి ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. స్పిల్వే నుంచి 14.20 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు చేరుతోంది. దిగువన వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. పట్టిసం శివక్షేత్రం వద్ద మెట్లను తాకుతూ వరద ప్రవాహిస్తోంది. శివక్షేత్రానికి చేరుకునే లాంచీలను అధికారులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. అలాగే పోలవరం, పురుషోత్తపట్నానికి లాంచీని నిలిపివేశారు. పట్టిసం ఔట్ఫాల్ స్లూయిజ్ దిగువ వరకు వరద నీరు చేరింది. అలాగే పోలవరంలో కడెమ్మ స్లూయిజ్ వద్ద గేట్లు ముంపు బారిన పడ్డాయి. స్పిల్వే దిగువన లంక ఒడ్డులను తాకుతూ వరద ప్రవాహిస్తోంది. వేలేరుపాడు : ఎద్దెలవాగు వద్ద శుక్రవారం రాత్రి గోదావరి వరద లో గల్లంతైన నూపా ప్రసాద్ (35) మృతదేహం ఆదివారం లభించింది. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు, గ్రామస్తులు మూడు రోజులుగా విస్తృతంగా గాలింపు చేపట్టగా ఎడవల్లి సమీపంలోని గోదావరిలో మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. మృతదేహాన్ని అక్కడి నుంచి ట్రాక్టర్పై తరలించి నార్లవారం కాలనీ పంపు వద్ద పడవపై దాటించారు. అనంతరం వాహనంపై జంగారెడ్డిగూడెం ప్రభుత్వాస్పత్రికి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం వేలేరుపాడు ఎస్సై నవీన్ తరలించారు. ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): ప్రజాసమస్యల పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్ఎస్)ను సోమవారం ఏలూరు కలెక్టరేట్తో పాటు డివిజన్, మండల కేంద్రాల్లో నిర్వహించనున్నట్టు కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి తెలిపారు. అలాగే రెవెన్యూ సమస్యల పరిష్కారానికి రెవెన్యూ క్లినిక్ కూడా నిర్వహిస్తామన్నారు. ప్రజలు నేరుగా వెబ్సైట్, టోల్ఫ్రీ 1100 ద్వారా కూడా అర్జీలు సమర్పించవచ్చని సూచించారు. పెదవేగి: రాట్నాలకుంటలోని రాట్నాలమ్మవారి ఆలయంలో ఆదివారం ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి. అధిక సంఖ్యలో భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. పలు రూపాల్లో ఆలయానికి రూ.82,175 ఆదాయం సమకూరినట్టు ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ మన్నే శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. ఈఓ నల్లూరి సతీష్కుమార్, జూనియర్ అసిస్టెంట్ విడుదల సత్యనారాయణ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. ద్వారకాతిరుమల: శ్రీవారి దర్శనార్థం ఆ దివారం ఉదయం క్షేత్రానికి విచ్చేసిన ఓ వృద్ధ భక్తుడు తీవ్ర అస్వస్థతకు గుర య్యాడు. దేవస్థానం సిబ్బంది వెంటనే పీహెచ్సీకి తరలించా రు. వివరాలిలా ఉన్నాయి.. తణుకుకు చెందిన కె.సూర్యనారాయణ కుటుంబసభ్యులతో కలిసి క్షేత్రానికి వచ్చారు. దర్శనం చేసుకుని బయటకు వచ్చేసరికి అస్వస్థతకు గురై కుప్పకూలిపోయారు. వెంటనే దేవస్థానం ఆంబులెన్స్లో స్థానిక పీహెచ్సీకి తరలించగా, అక్కడ ప్రథమచికిత్స అందించి మెరుగైన వైద్యం కోసం 108లో ఏలూరు ప్రభుత్వాస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. వీరవాసరం: డీఎస్సీ–2025లో జరిగిన పేపర్ లీకేజీ, అక్రమాలపై తక్షణమే సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని ఎమ్మెల్సీ కవురు శ్రీనివాస్ డిమాండ్ చేశారు. ఆదివారం నౌడూరులో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. విద్యాదీవెన, వసతి దీవెన బకాయిలను ప్రభుత్వం వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
-
శ్రీవారి కొండపై ఆటో బోల్తాద్వారకాతిరుమల: శ్రీవారి దర్శనానంతరం స్వగ్రామానికి బయలుదేరిన ఓ భక్తుడి కుటుంబానికి కొండపైన ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం ఎదురైంది. ప్రమాదకర మలుపు వద్ద వారు ప్రయాణిస్తున్న ఆటో అదుపుతప్పి బోల్తా పడటంతో చిన్నారులతో సహా, తొమ్మిది మంది తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. స్థానికుల కథనం ప్రకారం.. ఆదివారం గుడివాడకు చెందిన తమ్మిశెట్టి అశోక్కుమార్ తన కుటుంబ సభ్యులు వెంకటలక్ష్మి, రేవతి, చాణిక్య, భానుచందు, దుర్గ, దివ్యశ్రీవల్లి, మోక్షిత, మరో బాలుడితో సహా ఆటోలో ద్వారకాతిరుమలకు వచ్చారు. స్వామి దర్శనానంతరం అదే ఆటోలో స్వగ్రామానికి బయల్దేరారు. శివాలయం ఘాట్ రోడ్డు లోంచి కొండ దిగుతుండగా ఓ మలుపు వద్ద ఆటో ఒక్కసారిగా అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది. ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న వారంతా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆటో డ్రైవర్ ఎం.ఏసు స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డాడు. స్థానికులు వెంటనే క్షతగాత్రులను ద్వారకాతిరుమల పీహెచ్సీకి తరలించారు. అక్కడ వారికి చికిత్స అందించారు. ధ్వంసమైన ఆటో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులు తొమ్మిది మంది భక్తులకు గాయాలు
-
వైఎస్ జగన్ పర్యటనకు ముమ్మర ఏర్పాట్లుద్వారకాతిరుమల: వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఈనెల 5న పొగాకు రైతులకు అండగా నిలిచేందుకు దేవరపల్లి వస్తున్న సందర్భంగా పార్టీ నేతలు ఏర్పాట్లను ముమ్మరం చేశారు. కార్యక్రమానికి భారీ సంఖ్యలో తరలిరానున్న పార్టీ శ్రేణులు, అభిమానులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని ఏ ర్పాట్లను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ కార్యాచరణను వేగవంతం చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ, ప్రోగ్రామ్ కో–ఆర్డినేటర్ తలశిల రఘురామ్, మాజీ మంత్రులు తానేటి వనిత, చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ, విశాఖ స్మార్ట్సిటీ మాజీ చైర్మన్ జీవీ తదితరులు శనివారం దేవరపల్లిలోని ఎంపీపీ కుప్పాల దుర్గారావు నివాసంలో సమావేశమయ్యారు. సభా ప్రాంగణ ఏర్పాట్లు, వాహనాల పార్కింగ్, తాగునీరు, భోజనం, రాకపోకలు, ఇతర మౌలిక సౌకర్యాలపై విస్తృతంగా సమీక్షించారు. కార్యక్రమం విజయవంతానికి పార్టీ శ్రేణులు స మన్వయంతో పనిచేయాలని నేతలు సూచించారు. పార్టీ నాయకులు బంకా అప్పారావు, వెల్లంకి సుబ్రహ్మణ్యం, చెలికాని ప్రవీణ్, భోగరాజు సాయికృష్ణ, దాసరి రాంబాబు, షేక్ బాషా, కూచిపూడి సతీష్, కూసంపాటి మోహన్రెడ్డి, వెలగా శ్రీరామూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
కుక్కునూరులో రాకపోకలు బంద్కుక్కునూరు: ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల గోదావరి నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. కుక్కునూరు మండలంపై వరద ప్రభావం తీవ్రంగా పడింది. మండలంలోని పలు గ్రామాలకు రహదారి సౌకర్యం తెగిపోయి రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. పాములేరు, వేలేరు గ్రామాల వద్ద ఆర్అండ్బీ రహదారి వరద నీటిలో మునిగిపోవడంతో కుక్కునూరు నుంచి బూర్గంపాడు, భద్రాచలంకు సంబంధాలు తెగిపోయాయి. వరద నీరు చుట్టుముట్టడంతో గొ మ్ముగూడెం గ్రామాన్ని ఖాళీ చేయించి, ప్రజలను దాచారం సమీపంలోని ఆర్అండ్ఆర్ కాలనీ పునరావాస కేంద్రాలకు శనివారం నాటికి పూర్తిస్థాయిలో తరలించారు. లచ్చిగూడెం గ్రామం జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకోవడంతో గ్రామస్తులు సమీప కొండలపైకి ఎక్కి ఆశ్రయం పొందారు. వింజరం–చిరవెల్లి గ్రామాల మధ్య ఆర్అండ్బీ రహదారిని తాకుతూ వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా 10 మంది సభ్యులు ఉన్న ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాన్ని రంగంలోకి దింపారు. అధి కారులు పునరావాస కేంద్రాల్లో బాధితులకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పోలవరం రూరల్: గోదావరి వరద పరవళ్లు తొక్కుతోంది. వరద ప్రవాహం క్రమేపీ పెరుగుతోంది. పోలవరం ప్రాజెక్టు స్పిల్వే వద్ద 34 మీటర్లు నీటిమట్టం చేరుకుంది. స్పీల్ వే 48 గేట్ల నుంచి దిగువకు 12.09 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీరు దిగువుకు చేరుతోంది దిగువన వరద ప్రవాహం మరింత పెరిగింది. పోలవరంలోని కడెమ్మ స్లూయిజ్ వద్ద వరద నీరు చేరడంతో గేట్లు ముంపునకు గురయ్యాయి. దీంతో వరద నీరు పొలాల వైపు వస్తుండటంతో రైతులు ముమ్మరంగా నాట్లు వేసే పనులు ప్రారంభించారు. పట్టిసీమ నుంచి నీరు విడుదల గోదావరి వరద పెరుగుతుండటంతో కృష్ణా డెల్టాకు నీటి తరలింపు మరింత పెంచారు ఎత్తిపోతల పథకం నుంచి కుడి కాలువలోకి 20 మోటార్ల ద్వారా నీరు విడుదల చేస్తున్నారు.
-
ఎల్నినో నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలిపెనుమంట్ర: ఎల్నినో కారణంగా సాధారణం కంటే 50 శాతం తక్కువ వర్షపాతం నమోదైందని, దీని ప్రభావం డెల్టా భూములపై పెద్దగా లేకపోయినా, బోర్ల కింద సాగుచేసే పంటలపై ఉండవచ్చని తెలిపారు. మార్టేరు వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానంలో శనివారం శిక్షణ, సందర్శన కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్ఛార్జ్ ఏడీఆర్ డాక్టర్ పి.రాధిక మాట్లాడుతూ.. ఎల్.నినో కారణంగా రాష్ట్రంలో వర్షభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని సాధారణం కంటే 50 శాతం తక్కువ వర్షపాతం నమోదయిందన్నారు. ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఎం.గిరిజా రాణి మాట్లాడుతూ వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో కలుపు నివారణ చర్యలు ముఖ్యమన్నారు. ఇనుప ధాతు లోపం వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారతాయని రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. తక్కువ నీరు ఉన్నప్పుడు పొటాషియం నైట్రేట్ లీటరు నీటికి 10 గ్రాములు పిచికారీ చేయాలని, ఆరుతడి పద్ధతి పాటించాలని పొలం గట్లు గట్టిగా చేసుకోవడం వంటి చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. తక్కువ నీరు అందుబాటులో ఉన్నపుడు పంట మూన తిరిగిన దగ్గర నుంచి పిలకలు కట్టే దశ వరకు ఆరు తడి పద్ధతిలో నీటి తడులు పెట్టుకోవాలన్నారు. ఈ ఏడాది ప్రవేశపెట్టిన ఎంటీయూ 1462 రకాన్ని అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించాలన్నారు. ఈ రకంగా 135–140 రోజుల కాలపరిమితి ఉంటుందని తెలిపారు. జిల్లా వ్యవసాయాధికారి జెడ్.వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ, జిల్లాలో 60,000 హెక్టార్లలో నాట్లు పూర్తయ్యాయని, వర్షాల వల్ల బాక్టీరియా ఎండాకు తెగులు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున రైతులను అప్రమత్తం చేయాలని కోరారు. అనంతరం ఏపీసీఎన్ఎఫ్ సిబ్బంది విత్తన గుళికల తయారీని, శాస్త్రవేత్తలు బ్రష్ కట్టర్ వినియోగాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా చూపారు. శాస్త్రవేత్తలు, విస్తరణ అధికారులు అడిగిన సందేహాలను నివృత్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ ఎం.వి.కృష్ణాజీ, వివిధ డివిజన్ల సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకులు పాల్గొన్నారు.
-
చిక్కని పెద్దపులిబుట్టాయగూడెం: గత 8 నెలలుగా కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్న పెద్దపులి అధికారులు వేసే ఎరకు చిక్కకుండా తప్పించుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. గ్రామ శివారులో కట్టేసిన పశువులపై తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుంచి 5 గంటల మధ్య పెద్దపులి విరుచుకు పడుతుంది. దాడి చేసి కడుపునిండా తిని రక్తం తాగుతుంది. పగలంతా పులికి అనువైన ప్రదేశాల్లో, పొదల్లో నిద్రపోయి చీకటి పడగానే మళ్లీ వేటకు బయల్దేరుతుంది. పెద్దపులి పేరు వినగానే గ్రామాల్లో ప్రజలు, రైతులు భయపడుతున్నారు. బుట్టాయగూడెం మండలంలో నాలుగు రోజులుగా మళ్లీ సంచరిస్తున్న పెద్దపులి కండ్రికగూడెం, పండుగూడెం గ్రామాల్లో పశువులపై దాడి చేసింది. శనివారం తెల్లవారుజామున మండలంలోని లక్ష్ముడుగూడెం, కొమ్ముగూడెం సమీపంలో కట్టేసి ఉన్న లేగదూడపై దాడి చేసింది. అక్కడి నుంచి మర్లగూడెం సమీపంలో ఉన్న జామాయిల్ తోటలో మకాం వేసింది. పులిని బంధించేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. పులి దాక్కున్న ప్రదేశంలోనే పులిని పట్టుకునేందుకు పూణెకు చెందిన ప్రత్యేక నిపుణుల బృందాలు జామాయిల్ తోటలో మంచెలు ఏర్పాటు చేసారు. పులికి ఎరను ఏర్పాటు చేశారు. మత్తు ఇచ్చేందుకు గన్ను సిద్ధం చేసుకుని సాయంత్రం ఆరున్నర వరకూ సిద్ధంగా ఉన్నారు. పెద్దపులి వారి ఎత్తులకు చిక్కకుండా ఆ ప్రదేశం నుంచి పాటెమ్మ గుడివైపు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవడంతో అధికారుల ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. పెద్దపులి కొమ్ముగూడెం, లక్ష్ముడుగూడెం, బూసరాజుపల్లి, పట్టినపాలెం గ్రామాల పరిసర ప్రాంతాల్లో సంచరించడంతో ఆయా పరిసర ప్రాంత ప్రజలు భయాందోళన చెందుతున్నారు. బంధించేందుకు అధికారుల ప్రయత్నాలు విఫలం
-
పోషకాహారంపై మల్లగుల్లాలునూజివీడు: ఆర్జీయూకేటీ అధికారుల అసమర్థత, అనుభవరాహిత్యం, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ట్రిపుల్ఐటీలో చదువుకుంటున్న దాదాపు 8,800 మంది పేద విద్యార్థులకు నాణ్యమైన ఆహారం అందడం లేదు. విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభమై నెల రోజులు గడిచినా విద్యార్థులకు కోడిగుడ్డు, చికెన్ వడ్డించకపోవడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అధికారుల తీవ్ర జాప్యం వల్ల ప్రజల్లో, తల్లిదండ్రుల్లో ట్రిపుల్ఐటీ పట్ల ఉన్న గౌరవం క్రమేణా తగ్గిపోతోంది. నామినేషన్ పద్ధతిలో కేటాయింపు కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక, పత్రికల్లో వచ్చిన కథనాల ఆధారంగా 2024 సెప్టెంబరులో పాత మెస్ కాంట్రాక్టర్లను తప్పించారు. అయితే పారదర్శకంగా టెండర్లు పిలవకుండా, నామినేషన్ పద్ధతిలో మెస్ నిర్వహణను ‘హరేకృష్ణ చారిటబుల్ ఫౌండేషన్’కు అప్పగించారు. ముందే తెలిసినా నిర్లక్ష్యం: తాము శాకాహారమే అందిస్తామని, చికెన్, కోడిగుడ్లు పెట్టలేమని ఫౌండేషన్ స్పష్టం చేసినప్పటికీ... అధికారులకు దూరదృష్టి, అవగాహన లేకపోవడంతో వారికి కాక వేరేవారికి టెండర్లు ఇవ్వకుండా అత్యుత్సాహంతో ఫౌండేషన్కే బాధ్యతలు అప్పగించారు. తాత్కాలిక ప్రత్యామ్నాయం విఫలం గతేడాది దసరా నుంచి నాన్–వెజ్ బాధ్యతలను క్యాంపస్లోని ‘హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్’ (ఫ్యాకల్టీ ఆధ్వర్యంలో నడిచే సంస్థ)కు అప్పగించారు. అయితే, ఈ విద్యాసంవత్సరంలో నాన్–వెజ్ పెట్టడం తమవల్ల కాదని హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ చేతులెత్తేయడంతో సమస్య మరింత జటిలమైంది. అధికారుల దిద్దుబాటు చర్యలు.. తాజా పరిస్థితి నెలరోజుల నుంచి చికెన్, గుడ్డు పెట్టకపోవడంతో వస్తున్న తీవ్ర విమర్శలతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న ఆర్జీయూకేటీ అధికారులు ఎలాగైనా సరే హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ ప్రతినిధులను బతిమాలైనా సరే వారితోనే పెట్టించడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం వారితో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి చికెన్, గుడ్డు పెట్టేలా ఒప్పించినట్లు తెలిసింది. సేవా ధృక్ఫథంతో ఏర్పాటైన హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్కు ఎలా ఇస్తారనే దానిపై గతంలోనే విమర్శలు వ చ్చినా మరలా ఆ సంస్థకే అప్పగించడం గమనార్హం. దీంతో ఇక నుంచి హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించే ఫ్యాకల్టీ గుడ్డు, చికెన్ పెట్టే పనిలో నిమగ్నం కానున్నారు. గుడ్డు, చికెన్ పెట్టడానికి ఒక విద్యార్థికి వారానికి రూ.46.20 కేటాయించిన నేపథ్యంలో వారానికి ఎన్ని రోజులు గుడ్డు, చికెన్ పెడతారో మన్ముందు తెలియనుంది. ట్రిపుల్ఐటీలో విద్యార్థులకు అందని గుడ్డు, చికెన్ మెనూలోనూ కోతలు నెల రోజులు దాటినా పిలవని టెండర్లు హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్కు బాధ్యతలు
-
ముంచెత్తినదిఆదివారం శ్రీ 2 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026వేలేరుపాడు: నిన్న మొన్నటి వరకు ఇసుక తెన్నెల్లో ఉన్న గోదావరి ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలకు ఉగ్ర రూపం దాల్చింది. భద్రాచలం వద్ద శుక్రవారం రాత్రి నుంచే మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది, దీంతో గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతవాసులు భయంతో వణికిపోతున్నారు. భద్రాచలం వద్ద శనివారం రాత్రి 9 గంటలకు నీటిమట్టం 54.50 అడుగులు పెరగడంతో 15,02,258 క్యూసెక్కుల వరద నీరు సముద్రంలో కలుస్తోంది. శనివారం వేలేరుపాడు మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో ఇళ్లు నీట మునగ్గా.. మరికొన్ని గ్రామాలు జలదిగ్బంధనంలోనే ఉన్నాయి. ఏ క్షణాన నీటిమట్టం పెరుగుతుందో అన్న భయంతో పరీవాహక ప్రజలకు కళ్లపై కునుకులేకుండా పోయింది. రెండో రోజు కూడా మండలంలో 32 గ్రామాలు ముంపులోనే ఉన్నాయి. దిగువ ప్రాంతంలో వేలేరుపాడు మండల కేంద్రంలో ఐదు, టేకూరులో ఏడు, కాకిస్నూరులో పది, పేరటపల్లిలో ఆరు ఇళ్లు నీటమునిగాయి. దిగువ ప్రాంతంలో 16 గిరిజన గ్రామాలకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేయడంతో ఆయా గ్రా మాల్లో ప్రజలు అంధకారంలో మగ్గుతున్నారు. మండలంలో పెద్దవాగు, ఎద్దెలవాగు, టేకూరు వా గు, మేళ్లవాగుల మీదుగా గోదావరి నీరు చేరడంతో రహదారులన్నీ నీటమునిగాయి. వేలేరుపాడు నుంచి రుద్రమకోట వెళ్లే రెండు వైపులా ఉన్న రహదారులు నీట మునిగాయి. వసంతవాడ నుంచి రుద్రమకోట వెళ్లే రహదారి, కన్నాయిగుట్ట వెళ్లే రహదారి, రేపాకగొమ్ము, తాట్కూరుగొమ్ము, తిర్లాపురం వెళ్లే రహదారులన్నీ నీటమునిగాయి. నార్లవరం–కొత్తూరు రహదారిలో మంచినీటి పంపు ప్రాంతంలో రహదారి నీట మునిగింది. ఎడవల్లి, ఎద్దెలవాగు, టేకూరు, వాగుల వద్ద, నార్లవరం కాలనీ, రేపాకగొమ్ము, రుద్రమకోట ప్రాంతాల్లో అధికారులు నాటు పడవలు ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో ఆయా గ్రామాల ప్రజలు వీటిపై రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. జల దిగ్బంధనంలో ఉన్న రేపాకగొమ్ము గ్రామంలో 186 కుటుంబాలను తాడువాయి, కుక్కునూరు మండలం రాయికుంట, పునరావాస కాలనీ, వారి బంధువుల ఇళ్లకు తరలించినట్టు అధికారులు చెబుతున్నారు. వరద గోదావరి రెండోరోజూ జల దిగ్బంధంలోనే 32 గ్రామాలు వేలేరుపాడు, టేకూరు, కాకిస్నూరు, పేరంటపల్లిలో నీటమునిగిన ఇళ్లు ముంపులో రహదారులు.. స్తంభించిన రాకపోకలు భద్రాచలంలో మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ భయం గుప్పిట్లో నదీ పరీవాహక జనం
-
సీ్త్ర శక్తి.. అనాసక్తిఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): మేనిఫెస్టోలో హామీ ఇచ్చిన ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకాన్ని అధికారంలోకి వచ్చిన 14 నెలల తర్వాత కూటమి ప్రభుత్వం సీ్త్ర శక్తి పేరుతో ప్రారంభించింది. అన్ని బస్సుల్లో ఉచితమని భావించిన మహిళలకు నిరాశే ఎదురైంది. కేవలం 5 రకాల బస్సుల్లోనే అనుమతి ఇవ్వగా, అందులోనూ గ్రామీణ ప్రాంతాలకు అనుకూలంగా పల్లెవెలుగు, అల్ట్రా పల్లెవెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసులు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. మరో రెండు వారాల్లో ఈ పథకం మొదటి వార్షికోత్సవం జరుపుకోనున్నప్పటికీ, మహిళల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. ప్రధానంగా డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు మహిళా ప్రయాణికుల పట్ల తీవ్ర అనాసక్తి చూపుతున్నారు. మహిళలు బస్ స్టాప్లలో కనిపిస్తే బస్సులు ఆపకుండా వేగంగా వెళ్తున్నారు. ఖాళీగా ఉన్నా ఆపకుండా.. తాజాగా భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవానికి ఏలూరు, జంగారెడ్డిగూడెం, నూజివీడు డిపోల నుంచి నాలుగింట ఒక వంతు (60) బస్సులను తరలించడంతో ప్రధాన రూట్లలో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. పరిమితంగా తిరుగుతున్న బస్సుల్లోనూ మహిళలను ఎక్కించుకోవడానికి సిబ్బంది నిరాకరించారు. ‘వెనుక మరో బస్సు వస్తోంది’ అని చెబుతూ వెళ్లిపోవడంతో మహిళలు గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది. బస్సులు ఖాళీగా ఉన్నప్పటికీ ఆపకపోవడంతో కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వెళ్లే మహిళలు, విద్యార్థినులు సమయానికి చేరుకోలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. బస్సులను వెంబడిస్తూ.. శనివారం ఉదయం సుమారు 8.30 గంటల ప్రాంతంలో ఏలూరు కొత్త బస్టాండు నుంచి మచిలీపట్నం డిపోకు చెందిన ఏపీ 39 యూజీ 9495 నంబర్ బస్సు బయలు దేరింది. ఆ సమయంలో బస్సు ఖాళీగానే ఉంది. అప్పుడే బస్టాండులోకి ప్రవేశిస్తున్న ఒక మహిళ బస్సు ఆపాలంటూ చేయి ఎత్తినా డ్రైవర్ ఆపకుండా వెళ్లిపోయాడు. అయితే ఆ మహిళ ద్విచక్రవాహనంపై బస్సును వెంబడించి సత్రంపాడులో ఎక్కాల్సి వచ్చింది. సత్రంపాడులో కూడా బస్టాప్లో ఎక్కువ మంది మహిళలు ఉండటాన్ని గమనించి సదరు డ్రైవర్ బస్సును ఆపకుండా కొద్దిగా ముందుకు వెళ్లి సిద్ధార్థ స్కూల్ వద్ద ఆపడంతో ఆ మహిళలు ఆ బస్సును ఎక్కలేకపోయారు. మహిళలను ఎక్కించుకోవద్దని అధికారుల నుంచి సిబ్బందికి లోపాయికారి ఆదేశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. బస్సులన్నీ భోగాపురానికి.. తిరిగే కొన్ని బస్సుల్లోనూ మహిళలకు నిరాకరణ ఖాళీగా ఉన్నా ఆపకుండా వెళ్లిన వైనం లోపాయికారి ఆదేశాల మేరకేనా..?
-
మద్దిలో ముగిసిన వరుణ జపాలుచింతలపూడి (జంగారెడ్డిగూడెం): గుర్వాయిగూడెం మద్ది ఆంజనేయస్వామి క్షేత్రంలో వర్షాభావ నివృత్తి కోసం చేపట్టిన వరుణ జపాలు, వరుణ హోమాలు మహా పూర్ణాహుతితో ముగిశాయి. ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు రాజాన సత్యనారాయణ, ఆలయ అసిస్టెంట్ కమి షనర్, కార్యనిర్వహణాధికారి ఆర్వీ చందన ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. ధర్మకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఏలూరు టౌన్: బాలికను సోషల్ మీడియాలో వేధిస్తున్న వ్యక్తిని ఏలూరు వన్టౌన్ సీఐ కె.రామకృష్ణ చాకచక్యంగా అరెస్ట్ చేసి కటకటాల వెనక్కి నెట్టారు. వివరాలిలా ఉన్నాయి.. ఏలూరు రూరల్ ప్రాంతానికి చెందిన బాలికకు సోషల్ మీడియాలో ఒక వ్యక్తి పరిచయం అయ్యాడు. అతడి ప్రవర్తన నచ్చకపోవటంతో ఆమె సోషల్ మీడియా ఖాతాను బ్లాక్లో పెట్టింది. దీంతో ద్వేషం పెంచుకున్న సదరు వ్యక్తి సోషల్ మీడియాలో ఆమె పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ వేధింపులకు గురిచేస్తున్నాడు. దీంతో బాధితురాలు ఏలూరు రూరల్ పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా ఎస్సై వి.వెంకటేశ్వరరావు కేసు నమోదు చేశారు. వన్టౌన్ సీఐ రామకృష్ణ దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన పరంపోగు విల్సన్బాబు అనే వ్యక్తి ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో నివాసం ఉంటున్నాడు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ అనంతరం అరెస్ట్ చేశారు. శనివారం కోర్టులో హాజరుపరచగా న్యాయమూర్తి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. సోషల్ మీడి యా వినియోగంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని వన్టౌన్ సీఐ రామకృష్ణ తెలిపారు. కొయ్యలగూడెం: అవినీతి, అక్రమాలు సాక్షాధారాలతో సహా అధికారుల ముందు ఉంచినా చర్యలు తీసుకోకపోవడంపై కూటమి శ్రేణులు ధర్నా నిర్వహించడం శనివారం చర్చనీయాంశంగా మారింది. జనసేన నాయకుడు వాడపల్లి రమేష్ మాట్లాడుతూ రాజవరం పంచాయతీ గంగవరం మెట్టగా పిలవబడే ప్రాంతంలో రెండు నెలల కాలంలో యథేచ్ఛగా అక్రమ తవ్వకాలు జరిగాయన్నారు. ముఖ్యంగా సర్వే నం.207లో చేసిన తవ్వకాల వలన పొట్టి కొండగా పిలవబడే ప్రాంతం కనుమరుగై పర్యావరణం పాడైందన్నారు. అక్రమ తోలకాలు చేసిన వ్యక్తులపై చర్యలు, డంప్ చేసిన గ్రావెల్, మట్టిని సీజ్ చేసి ప్రభుత్వానికి అందాల్సిన సొమ్మును రాబట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. జనసేన, టీడీపీ, కూటమి పార్టీలకు చెందిన శ్రేణులు పాల్గొన్నారు. ఏలూరు టౌన్: ఏలూరు సర్వజన ఆస్పత్రి ఎంసీహెచ్ బ్లాక్లో శనివారం తల్లిపాల వారోత్సవాల కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. తల్లులకు తల్లిపాల విశిష్టతను వివరించారు. బిడ్డకు తల్లిపాలతో కలిగే ప్రయోజనాలపై అవగాహన కల్పించారు. డీఐవో పుల్లయ్య, పిడియాట్రిక్ హెచ్ఓడీ సుజాతదేవి, గైనిక్ ఇన్చార్జి హెచ్ఓడీ విజయలక్ష్మి, పీపీ యూనిట్ డాక్టర్ కె.ఆనంద్కుమార్, సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ శ్యామల తదితరులు పాల్గొన్నారు. భీమవరం: సైన్స్ ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులతో సైన్స్ ప్రాజెక్టులు తయారు చేయించి వారిని బాల శాస్త్రవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దాలని డీఈఓ ఈ. నారాయణ పిలుపునిచ్చారు. 32వ జాతీయ బాలల సైన్స్ కాంగ్రెస్ పోస్టర్ను శనివారం ఆయన ఆవిష్కరించారు. 10 నుంచి 17 ఏళ్ల వ యసున్న పిల్లలో ప్రాజెక్టులు తయారు చేయించాలన్నారు. అప్కాస్ట్ జిల్లా సమన్వయ అధి కారి మల్లుల శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ 15లోపు ప్రాజెక్టులకు ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలని అన్నారు.
-
కొల్లేరులో కానరాని నీరు● ఆగస్టు వచ్చినా నిండని కొల్లేరు ● ఎగువ నుంచి తగ్గుతున్న నీటి వనరులు సూపర్ ఎల్ నినో ప్రభావంతో ఈ ఏడాది వర్షాలు తక్కువగా కురుస్తున్నాయి. కొల్లేరుకు ప్రధానంగా డ్రెయిన్లు, కాల్వల నుంచి నీరు చేరుతుంది. వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల నీటి శాతం తగ్గింది. గోదావరి జలాలను కొల్లేరుకు మళ్లించే అంశం ఉన్నతాధికారుల పరిశీలనలో ఉంది. – ఎం.రామకృష్ణ, ఇరిగేషన్ డీఈఈ, కై కలూరుకై కలూరు: కొల్లేరులో జలకళ కనిపించడం లేదు. సూపర్ ఎల్ నినో ప్రభావం సరస్సుపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సాధారణంగా ఆగస్టు నెలలో కొల్లేరు నీటితో నిండుకుండలా కళకళలాడుతూ, పరివాహక లోతట్టు ప్రాంతాలను ముంపుబారిన పడేసేది. కానీ, ప్రస్తుత పరిస్థితి పూర్తి భిన్నంగా ఉంది. ఇప్పటికీ కొల్లేరు మధ్యలో పశువులు మేత మేస్తున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎగువ నుంచి కొల్లేరుకు చేరాల్సిన నీటి వనరులు నానాటికీ తగ్గుతున్నా, ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు. రాష్ట్రంలో పర్యాటక ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక నిధులు కేటాయిస్తున్నా, పాలకులు మాత్రం కొల్లేరును విస్మరిస్తున్నారు. కృష్ణా, గోదావరి నదీ డెల్టా ప్రాంతాల మధ్య కొల్లేరు సహజ సిద్ధమైన వరద నివారణ జలాశయంగా ఉంది. సరస్సులోకి ప్రతి ఏటా వర్షాకాలంలో సగటున 65 నుండి 110 టీఎంసీల నీరు చేరుతుంది. వేసవి కాలంలో 135 చదరపు కిలోమీటర్లకు పరిమితమయ్యే సరస్సు వైశాల్యం, వర్షాకాలంలో దాదాపు 901 చదరపు కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరిస్తుంది. సాధారణ రోజుల్లో ఇన్ఫ్లో సామర్థ్యం సెకనుకు 90 నుంచి 603 క్యూబిక్ మీటర్ల వరకు ఉంటుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కొల్లేరు నీటి ఇన్ఫ్లో, అవుట్ఫ్లోలలో తీవ్ర వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొల్లేరులో కరువైన జలకళ ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో 77,138 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో కొల్లేరు విస్తరించి ఉంది. రెండు జిల్లాల్లోని 122 గ్రామాల్లో సుమారు 3.50 లక్షల మంది ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. కొల్లేరు సరస్సులోకి ప్రధానంగా 4 సహజ నదులు, వాగులతో పాటు 60కి పైగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు నీటి పారుదల కాలువలు, డ్రెయిన్ల ద్వారా వరద నీరు చేరుతుంది. సాధారణంగా ఆగస్టులోనే కొల్లేరు పరవళ్లు తొక్కుతుంది. అలాంటిది, ఇప్పుడు పెదఎడ్లగాడి వద్ద నీటి ప్రవాహం లేక మధ్యలో పశువులు మేత మేస్తున్నాయి. ఈ నీటి కొరత ప్రభావం సహజ జాతి చేపలపై, అభయారణ్యంలో విహరించే పక్షులపై పడుతోంది. ముఖ్యంగా ప్రసిద్ధ ఆటపాక పక్షుల విహార కేంద్రంలోని చెరువులో నీటిని పూర్తి స్థాయిలో నింపకపోవడంతో బోటు షికారు నిలిచిపోయింది. నిలకడ లేని నీటి వనరులు కొల్లేరులోకి బుడమేరు నుంచి 30 శాతం, తమ్మిలేరు నుంచి 25 శాతం, రామిలేరు, గుండేరుల నుంచి 20 శాతం వరద నీరు చేరుతుంది. కృష్ణా, గోదావరి డెల్టా కాలువల మిగులు జలాలు, ఉప్పునీటి పోటు ద్వారా ఏటా దాదాపు 9.6 టీఎంసీల నీరు చేరుతుందని అంచనా. నీటిని చేరవేసే ప్రధాన వనరులను దారి మళ్లించడం వల్ల సరస్సుకు చేరాల్సినంత నీరు రావడం లేదు. గోదావరి నీటిని మళ్లించాలని కోరుతున్నా పాలకులు పట్టించుకోవడం లేదు. ఆటపాక పక్షుల కేంద్రంలో బోటు షికారు లేకపోవడంతో వెలవెలబోతున్న దృశ్యం మండవల్లి మండలం పెదఎడ్లగాడి ప్రధాన వంతెన వద్ద నీరు లేక పశువులు మేస్తున్న దృశ్యం కొల్లేరు అభయారణ్యంలో 18,000 ఎకరాల్లో ఆక్రమిత రొయ్యల, చేపల చెరువులు ఉన్నట్లు అధికారులు అంచనా వేశారు. కొల్లేరుకు వరదల సమయంలో చేరే లక్షా 11 వేల క్యూసెక్కుల నీరు ఉప్పుటేరు ద్వారా దిగువకు వెళ్లాల్సి ఉండగా, కేవలం 12,000 క్యూసెక్కులు మాత్రమే వెళ్తోంది. మిగిలిన నీరు ఆక్రమిత చెరువుల్లోకి చేరుతోంది. అభయారణ్యంలో 5 నుంచి 10 అడుగుల ఎత్తులో చేపల చెరువుల గట్లు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల నీటి ప్రవాహానికి ఆటంకాలు కలుగుతున్నాయి. సెంట్రల్ ఎంపవర్డ్ కమిటీ (సీఈసీ) ఆక్రమణలపై చర్యలు తీసుకోవాలని పదేపదే హెచ్చరిస్తున్నా, రాజకీయ నాయకుల అండదండలతో ఆక్రమణలు యథేచ్ఛగా సాగుతున్నాయి.
-
క్వాంటం టెక్నాలజీస్ ప్రాజెక్టుపై సమీక్షనూజివీడు: జాతీయ క్వాంటం మిషన్ కింద నూజివీడు ట్రిపుల్ఐటీలో ఏర్పాటు చేసిన అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ క్వాంటం టెక్నాలజీస్ బోధనా ప్రయోగశాల ప్రాజెక్టును సమీక్షించేందుకు భారత ప్రభుత్వ శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ ఉన్నత స్థాయి బృందం శనివారం ట్రిపుల్ఐటీని సందర్శించింది. దీనిలో భాగంగా జాతీయ క్వాంటం మిషన్ డైరెక్టర్ జే.బి.వి.రెడ్డి, ఏపీ స్టేట్ క్వాంటం మిషన్ డైరెక్టర్ శ్రీధర్ సి.వి., టీ హబ్ సీఈఓ విజయ్ ఏ.రామానుజన్లతో పాటు ఆర్జీయూకేటీ ఛాన్సలర్ ఆచార్య కొత్తా మధుమూర్తి, ఐఐటీ తిరుపతి డైరెక్టర్ ఆచార్య కె.ఎన్.సత్యన్నారాయణలు సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు రూపొందించిన క్వాంటం టెక్నాలజీ పోస్టర్ ప్రదర్శనను ప్రారంభించారు. ఈ పోస్టర్ల ద్వారా విద్యార్థులు తమ సాంకేతిక ఆలోచనలు, పరిశోధనా విధానాలు, భవిష్యత్ అనువర్తనాలపై రూపొందించిన ప్రతిపాదనలను ప్రదర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఉన్నత స్థాయి బృందం జాతీయ క్వాంటం మిషన్ లక్ష్యాల గురించి వివరించారు. క్వాంటం టెక్నాలజీలో మైనర్ డిగ్రీ అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులతో ప్రత్యేక ఇంటరాక్టివ్ సమావేశం నిర్వహించారు. క్వాంటం హార్డ్వేర్ ప్లాట్ఫారమ్లు, క్వాంటం అల్గోరిథంలు, పరిశోధనా అవకాశాలు, ఉన్నత విద్య, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కెరీర్ అవకాశాలు వంటి అంశాలపై చర్చించారు. కార్యక్రమంలో ఆర్జీయూకేటీ వీసీ ఆచార్య మద్దాలి లక్ష్మీనారాయణరావు, రిజిస్ట్రార్ ఆచార్య సండ్ర అమరేంద్రకుమార్, డీన్ ఆఫ్ అకడమిక్స్ దువ్వూరు శ్రావణి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
కాలేయంలో అరుదైన తిత్తి తొలగింపుతణుకు అర్బన్: కాలేయ సంబంధిత అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న రోగికి అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసినట్లు తణుకు జిల్లా కేంద్ర ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ కాకర్లమూడి సాయికిరణ్ తెలిపారు. రోగి బి.ఇస్రాయేల్ (62) కాలేయ సమస్యతో బాధపడుతూ ఆస్పత్రిలో చేరగా, వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఆస్పత్రిలోని సీనియర్ జనరల్ సర్జరీ వైద్యుడు డాక్టర్ చక్రధర్ శస్త్రచికిత్స చేసి కాలేయంలో ఉన్న అరుదైన తిత్తిని తొలగించినట్లు వివరించారు. మత్తు వైద్యుడు డాక్టర్ శ్రీనివాసరాజు, వైద్య బృందం ఎంతో శ్రమించి ఈ అరుదైన శస్త్రచికిత్సను చేసినట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం రోగి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ద్వారకాతిరుమల: చిన్నతిరుపతిగా ప్రసిద్ధి చెందిన ద్వారకాతిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో శనివారం భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా కొనసాగింది. ఆషాఢ మాసం కావడంతో పాటు, తెల్లవారుజాము నుంచి కురిసిన వర్షం కారణంగా భక్తుల రాక తగ్గింది. దీంతో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్, దర్శనం క్యూ లైన్లు, కల్యాణకట్ట, ప్రసాదాల విక్రయాల కౌంటర్ల వద్ద సాయంత్రం వరకు భక్తుల రద్దీ సాధారణంగానే కనిపించింది. వచ్చిన భక్తులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా శ్రీవారికి మొక్కులు చెల్లించుకుని, దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అధికారులు భక్తులకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలను అందుబాటులో ఉంచి, దర్శన ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. ఏలూరు (టూటౌన్): ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ విశ్రాంత ఉద్యోగుల అసోసియేషన్ రాష్ట్ర స్థాయి ఎన్నికలు ఆగస్టు 22, 23 తేదీలలో ఏలూరులో జరుగుతాయని ఎన్నికల అధికారి, రిటైర్డ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ బి.సోమశేఖర రావు తెలిపారు. శనివారం స్థానిక కోట దిబ్బలో ఉన్న విశ్రాంత ఉద్యోగుల అసోసియేషన్ ఏలూరు జిల్లా కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఆగస్టు ఒకటో తేదీ ఉదయం 11 గంటల నుంచి ఆగస్టు రెండో తేదీ సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు ఓటరు లిస్టు నమోదు కార్యక్రమం ఉంటుందని తెలిపారు. ఆగస్టు 3 న ఫైనల్ ఓటరు లిస్టును ప్రకటిస్తామన్నారు. ఆగస్టు 22వ తేదీన ఏలూరులోని నేరెళ్ళ రాజా మర్చంట్ చాంబర్స్ కల్యాణ మండపంలో నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభం అవుతుందని చెప్పారు. పోటీ తప్పనిసరి అయితే ఆగస్టు 23న ఎన్నిక జరుగుతుందని, అదే రోజు ఫలితాలను ప్రకటిస్తామని తెలిపారు. ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): ఈనెల 6వ తేదీ నుంచి జిల్లా స్థాయి అమరావతి ఛాంపియన్ షిప్ 2026 అంతర్ నియోజకవర్గాల క్రీడా పోటీలు, ఎంపికలు నిర్వహించనున్నట్టు జిల్లా క్రీడాభివృద్ధి అధికారి ఎస్.ఏ.అజీజ్, సెట్వెల్ సీఈఓ కె.ఎస్.ప్రభాకర రావు, స్కూల్ గేమ్స్ సెక్రటరీ పి.అలివేలు మంగ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. నగరంలోని అల్లూరి సీతారామ రాజు స్టేడియంలో ఈ నెల 6 నుంచి 12 క్రీడాంశాలలో ఈ పోటీలు, ఎంపికలు జరుగుతాయన్నారు. దీనిలో భాగంగా ఈ నెల 6వ తేదీన ఏలూరు అల్లూరి సీతారామ రాజు స్టేడియంలో అండర్–17 (బాలురు – బాలికలు), అండర్–23 (పురుషులు – మహిళలు) విభాగాలకు ఆర్చరీ, అథ్లెటిక్స్, బ్యాడ్మింటన్, బాస్కెట్ బాల్, బాక్సింగ్, హాకీ పోటీలు జరుగుతాయన్నారు. నగరంలోని ఏఆర్డీజీకే నగరపాలక ఉన్నత పాఠశాలలో చెస్ పోటీలు జరుగుతాయని తెలిపారు. 6, 7 తేదీల్లో అల్లూరి సీతారామ రాజు స్టేడియంలో కబడ్డీ, ఖో–ఖో, వాలీబాల్ పోటీలు, ఇండోర్ స్టేడియంలో వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీలు, యోగా ట్రైనింగ్ సెంటర్లో యోగా పోటీలు నిర్వహించనున్నట్టు తెలిపారు. ఈ పోటీలలో జిల్లా స్థాయిలో ఎంపికై న వారు రాష్ట్ర స్థాయి టోర్నమెంట్లో పాల్గొనడానికి ఎంపికవుతారని, రాష్ట్ర స్థాయిలో గెలుపొందిన బాలురు, బాలికలకు మొత్తం రూ.94 లక్షల నగదు బహుమతులు లభిస్తాయన్నారు. మరిన్ని వివరాలకు సెల్ 9948779015లో సంప్రదించాలని కోరారు.
-
ప్రమాదకరంగా గోదావరి వరద ఉధృతిరాజమండ్రి(తూర్పుగోదావరి జిల్లా): ఎగువన కురిసిన వర్షాల కారణంగా ధవళేశ్వర వద్ద వరద ఉధృతి ప్రమాదకరంగా మారింది. గంట గంటకూ పెరుగుతున్న వరద ఉధృతి పెరుగుతూ ఉండటంతో ధవళేశ్వరం వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది. గోదావరి నీటిమట్టం 12.60 అడుగులకు చేరగా, 11 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు. మరొకవైపు కోనసీమలో పలు లంక గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పలుచోట్ల కాజ్వేలపైకి వరద నీరు వచ్చి చేరింది. దాంతో చాకలిపాలెం-కనకాయలంక కాజ్వేపై వరద నీరు చేరడంతో రాకపోకలు స్తంభించిపోయాయి. పలు లంక గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకోవడంతో నాటు పడవలపైనే రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. గోదావరి వరద ఉగ్రరూపంఏలూరు జిల్లాలోని కుక్కునూరు, వేలేరుపాడు విలీన మండలాల్లో గోదావరి వరద ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా . ఎద్దువాగు, గుండేటి వాగుల పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. వేలేరు నుంచి సీతారామనగర్కు రాకపోకలు నిలిచపోయాయి. దాంతో ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలిస్తున్నారు.
-
పులిని బంధించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలుబుట్టాయగూడెం: మండలంలోని పండుగూడెంలో లేగదూడపై పెద్దపులి శుక్రవారం దాడి చేసి హతమార్చింది. దీంతో మరింత అప్రమత్తమైన అటవీశాఖ అధికారులు పులిని బంధించేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మహారాష్ట్ర, పూనె నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక నిపుణుల బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. సీసీఎఫ్ ఆశాజ్యోతి, డీఎఫ్ఓ సందీప్రెడ్డి తదితరులు కండ్రికగూడెం సమీపంలో పులి సంచారాన్ని గుర్తించి, దాన్ని బంధించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ ప్రాంతం కొండలు, గుట్టలతో కూడి ఉండటం, వాతావరణం అనుకూలించకపోవడంతో పులిని పట్టుకోవడం సవాలుగా మారిందని డీఎఫ్ఓ తెలిపారు. అయితే పులి మైదాన ప్రాంతంలోకి రాగానే మత్తుమందు (రసాయన పద్ధతి) ఇచ్చి సురక్షితంగా పట్టుకోవడానికి ఏలూరు, రాజమండ్రి, కాకినాడ, చింతూరు, పాపికొండల నేషనల్ పార్క్ బృందాలు సిద్ధంగా ఉన్నా యని చెప్పారు. మైక్ ప్రచారం, డప్పు చాటింపుల ద్వారా పరిసర ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. కన్నాపురం, పోలవరం, కుక్కునూరు, జంగారెడ్డిగూడెం రేంజ్ అధికారులతో పాటు ఏపీ అటవీశాఖ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆదేశాల మేరకు సిబ్బంది నిరంతరం పులి సంచారాన్ని ట్రాక్ చేస్తున్నారు. ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): జిల్లాలో శనివారం (1వ తేదీన) 2,54,579 మంది పింఛన్దారులకు రూ.112.43 కోట్ల పంపిణీకి ఏర్పాట్లు చేశామని కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి తెలిపారు. ఉదయం 7 ంటల నుంచి పంపిణీ ప్రారంభిస్తామన్నారు. పోలవరం రూరల్: పోలవరంలో గోదావరి వరద ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. భద్రాచలం నుంచి దిగువకు 12.52 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు చేరుతుంది. దిగువన పోలవరం ప్రాజెక్టు స్పిల్వే వద్ద 31.900 మీటర్ల ఎత్తు నీటిమట్టం చేరుకుంది. స్పిల్వే 48 గేట్ల నుంచి దిగువకు 6.25 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు చేరు తుంది. దిగువన ఇసుక దిన్నెలు ముంచుకుంటూ ఉభయగోదావరి జిల్లాల మధ్య లంక ఒడ్డున తాకుతూ ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. వేలేరుపాడు: గోదావరి వరద ఉధృతి పెరగడంతో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి ఆదేశించారు. స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో శుక్రవారం నిర్వహించిన సమీక్షలో ఆమె మాట్లాడారు. వేలేరుపాడు, కుక్కునూరు మండలాల్లో విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. లోతట్టు, వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలను, గర్భిణులు, వృద్ధులు, విభిన్న ప్రతి భావంతులను ప్రాధాన్యతపై పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలన్నారు. 12 బోట్లు, గజఈతగాళ్లు, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు, 12 భారీ జనరేటర్లు, 750 టార్పాలిన్లు సిద్ధంగా ఉంచాలన్నారు. పాముకాటు విరుగుడు బిళ్లలతో సహా అవసరమైన మందులతో వైద్య శిబిరాలు, పాఠశాలలకు 1,000 లీటర్ల తాగునీటి ట్యాంకులు అందుబాటులో ఉంచాలన్నారు. ప్రతి గ్రామంలో ప్రత్యేక అధికారిని నియమించి, 24/7 కంట్రోల్ రూమ్లను నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. నదిలోకి ఈతకు, చేపల వేటకు వెళ్లకుండా టామ్ టామ్ ద్వారా ప్రచారం చేయాలని, మూగజీవాలకు దాణా సౌకర్యం కల్పించాలని సూచించారు. ప్రజలు పుకార్లు నమ్మవద్దని కలెక్టర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. జేసీ అభిషేక్ గౌడ, అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ సీహెచ్ శ్రావణ్ రెడ్డి, జెడ్పీ సీఈఓ పి.జగదాంబ, ఆర్డీఓ ఎంవీ రమణ, ఐటీడీఏ పీఓ కె.రాములు నాయక్, డీపీఓ వీకే మల్లికార్జునరావు, డీఎంహెచ్ఓ శోభ, డీసీహెచ్ఎస్ బేబీ కమల, విద్యుత్ ఎస్ అంబేడ్కర్, వ్యవసాయ శాఖ జేడీ హబీబ్ బాషా, డీఈఓ ఎం.వెంకట లక్ష్మమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
ఇప్పటికే లేటు.. ఎక్కడుంది బోటు?● వరద ముంచుకొస్తున్నా కానరాని లాంచీలు ● పెరుగుతున్న గోదావరి వరద వేలేరుపాడు: భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం వేగంగా పెరుగుతోంది. శుక్రవారం రాత్రికి నీటిమట్టం 51.20 అడుగులకు చేరడంతో అధికారులు రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. శనివారం ఉదయానికి మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక వెలువడే అవకాశముంది. అయితే ఏటా జూన్ 15 కల్లా చేపట్టాల్సిన వరద సహాయక చర్యలను అధికారులు ఇంకా ప్రారంభించకపోవడం గమనార్హం. అత్యవసర సమయంలో అందుబాటులో ఉండాల్సిన లాంచీలు, బోట్లు లేకపోవడంతో ముంపు ప్రాంత ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. మహారాష్ట్ర సహా ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వరద నీటికి తోడు, భద్రాచలం–రాజమండ్రి మధ్య ఉన్న ఉపనదుల వల్ల గోదావరికి ఆకస్మికంగా వరద పెరుగుతుంది. సాధారణంగా జూలై నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు ఉండే ఈ వరద సీజన్లో ముంపు గ్రామాల ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించడానికి, నిత్యావసరాలు అందించడానికి లాంచీలే ఏకైక ఆధారం. అత్యవసర సమయంలో లాంచీలను రా జమండ్రి నుంచి ఎగువకు (ఎదురీతపై) తీసుకురావడం చాలా సమయంతో కూడుకున్న పని. 7 మండలాలకు పొంచి ఉన్న ముప్పు భద్రాచలం వద్ద మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ అయితే ఏలూరు, అల్లూరి సీతారామరాజు/తూర్పు గోదావరి (పోలవరం, రంపచోడవరం) జిల్లాల పరిధిలోని 7 మండలాల్లోని 167 గ్రామాలు నీట మునుగుతాయి. మండలాల వారీగా వేలేరుపాడులో 36, కుక్కునూరులో 28, పోలవరంలో 19, కూనవరంలో 48, వీఆర్ పురంలో 30, చింతూరులో 6 గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఆయా మండలాల్లో ముంపునకు గురయ్యే ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడటానికి, నిత్యావసరాలు అందించడానికి ఏటా 25 లాంచీలు, 100 మంది సిబ్బంది అవసరమవుతారు. అధికారులు వెంటనే స్పందించి లాంచీలను స్థానిక రేవుల్లో అందుబాటులో ఉంచాలని ముంపు ప్రాంత ప్రజలు కోరుతున్నారు.
-
గళమెత్తిన స్కీమ్ వర్కర్లుఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): HË*Æý‡$ MýSÌñæMýSt-Æó‡sŒæ Ð]l§ýlª Ô¶æ${MýS-ÐéÆý‡… ïÜPÐŒl$ Ð]lÆý‡PÆý‡$Ï (A…VýS-¯ŒS-Ðéyîl, BÔ>, Ð]l$«§éÅçßæ²… ¿Z-f-¯]l…, çÜ*PÌŒæ Ô>°-sôæ-çÙ-¯Œl M>Ç-ÃMýS$Ë$) ïÜI-sîæÄ¶æÊ B«§ýlÓ-Æý‡Å…ÌZ ÐólÌê¨V> ™èlÆý‡-Í-Ð]l_a ò³§ýlª-G-™èl$¢¯]l Ð]l¬rtyìl °Æý‡Ó-íßæ…-^éÆý‡$. Æý‡Ðé-×ê ÝûMýS-Æ>ÅË$ ÌôæMýS-´ùÆ‡$$¯é {Oò³Ðólr$ Ðéçßæ¯éÌZÏ Ð]l_a, ò³ÇW¯]l °™éÅ-Ð]lçÜÆý‡ «§ýlÆý‡-ÌSMýS$ A¯]l$-VýS$-×æ…V> Ðól™èl-¯éË$ ò³…^éÌS° yìlÐ]l*…yŠæ ^ólÔ>Æý‡$. A«¨-M>Æý‡$Ë$ Æ>MýS-´ù-Ð]lyýl…™ø B…§øâýæ-¯]l-M>-Æý‡$Ë$ »êÇ-MóSyýl$Ï ™øçÜ$-MýS$…r* ÌZç³-ÍMìS ÐðlâôæÏ…-§ýl$MýS$ Ä¶æ$†²…^èlV> ´ùÎçÜ$-ÌS™ø ™øç³#Ìêr fÇ-W…-¨. D {MýSÐ]l$…ÌZ JMýS Ð]l$íßæâýæ çÜµ–çßæ ™èlç³µ-yýl…™ø BçÜ$-ç³-{†MìS ™èlÆý‡-Í…-^éÆý‡$. MýSÌñæ-MýSt-Æó‡sŒæ HÐø ¯é…^é-Æý‡Ä¶æ$Å Ñ¯]l-†ç³{™èl… ïÜÓMýS-Ç…-_, çÜÐ]l$çÜÅ-ÌS¯]l$ {ç³¿¶æ$™èlÓ… §ýl–íÙtMìS ¡çÜ$MðS-âê¢¯]l° àÒ$ CÐ]lÓyýl…™ø B…§øâýæ¯]l ™é™éP-ÍMýS…V> ÑÆý‡-Ñ$…-^éÆý‡$. D çÜ…§ýl-Æý‡Â…V> ïÜI-sîæÄ¶æÊ Æ>çÙ‰ {ç³«§é¯]l M>Æý‡Å-§ýlÇØ HÒ ¯éVóS-ÔèæÓ-Æý‡-Æ>Ð]l# Ð]l*sêÏ-yýl$-™èl*.. MýS±çÜ Ðól™èl¯]l… ₹26,000 CÐéÓ-ÌS-°, G°²-MýSÌS Ð]l¬…§ýl$ C_a¯]l àÒ$-ÌS¯]l$ MýS*rÑ$ {ç³¿¶æ$™èlÓ… ¯ðlÆý‡-Ðól-Æ>aÌS° yìlÐ]l*…yŠæ ^ólÔ>Æý‡$. ç³…^é-Ä¶æ$-¡-Æ>gŒæ M>Ç-ÃMýS$-ÌSMýS$ 13 ¯ðlÌSË$V> i™éË$ CÐ]lÓ-MýS-´ù-Ð]lyýl… §éÆý‡$-×æ-Ð]l$¯é²Æý‡$. Ä¶æ*‹³ÌS J†¢yìl, íÜVýS²ÌŒæ çÜÐ]l$-çÜÅÌS Ð]lÌSÏ Hyé-¨ÌZ 85 Ð]l$…¨ A…VýS-¯ŒSÐé-yîlË$ E§øÅ-V>Ë$ Ð]l¨-ÌôæÔ>Æý‡° ¯éÄ¶æ$-MýS$Ë$ ™ðlÍ-´ëÆý‡$. {ç³¿¶æ$™èlÓ… çÜµ…¨…^èl-MýS$…sôæ çÜÐðl$ÃMýS$ ¨VýS$-™éÐ]l$° òßæ^èla-Ç…-^éÆý‡$. ïÜI-sîæÄ¶æÊ hÌêÏ A«§ýlÅ„ýS, {ç³«§é¯]l M>Æý‡Å-§ýlÆý‡$ØË$ BÆŠ‡.Í…-VýS-Æ>-k, yîlG-¯ŒSÒyîl {ç³Ýë§Šæ, Hï³ BÔèæ Ð]lÆý‡PÆŠ‡Þ Ä¶æÊ°Ä¶æ$¯ŒS hÌêÏ A«§ýlÅ-„ýS$-Æ>Ë$ í³.MýS-Ð]l$ÌS, çÜ*PÌŒæ Ô>°-sôæ-çÙ¯ŒS Ð]lÆý‡PÆŠ‡Þ Ä¶æÊ°Ä¶æ$¯ŒS ¯éÄ¶æ$MýS$-Æ>Ë$ ç³Nh™èl ™èl¨™èl-Æý‡$Ë$ ´ëÌŸY-¯é²Æý‡$.
-
ముసాయిదా సిద్ధంసాక్షి ప్రతినిధి, ఏలూరు: ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ముసాయిదా జాబితా విడుదలైంది. ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో కలెక్టర్ల నేతృత్వంలో శుక్రవారం రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో సమావేశమై ముసాయిదా జాబితాను అందజేశారు. ప్రధానంగా రెండు జిల్లాల్లో మృతి చెందిన ఓట్లు సుమారు 99 వేల పైగా, అలాగే వలస వెళ్ళిన ఓట్లు 46 వేలు ఉన్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. రెండు జిల్లాలో సమావేశాలు సర్ కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఉమ్మడి పశ్చిమలో ముసాయిదా జాబితాను విడుదల చేశారు. ఏలూరు కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి అధ్యక్షతన రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో సమావేశం జరగ్గా, పశ్చిమగోదావరిలో డీఆర్వో బి.పెంచల ప్రభాకర్ నేతృత్వంలో సమావేశం నిర్వహించారు. ఓటర్ల నమోదు, చేర్పులు, మార్పులు, క్లయిమ్స్ పరిష్కార ప్రక్రియ, తప్పులు లేకుండా చేసేలా ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించారు. పశ్చిమలో 14,75,036 మంది ఓటర్లు ఉండగా 13,89,592 ఎలక్ట్రోరల్ ఫామ్స్ డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేశారు. అలాగే 43,746 మంది ఓటర్లు మృతి చెందిన కారణంగా తొలగించారు. 22,131 మంది వలస వెళ్లడంతో ఓట్లను తొలగించారు. అలాగే ఇతర ప్రాంతాల్లో నమోదైన ఓట్లు 15,676 ఉన్నట్లుగా నిర్ధారించారు. ఇక ఏలూరు జిల్లాలో 16,44,193 మంది ఓటర్లు ఉండగా 6,12,979 మంది మ్యాపింగ్ పూర్తయింది. ఇక 1,02,472 ఓట్లు తొలగించాల్సిన జాబితాలో చేర్చారని, క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించినప్పుడు శాశ్వత వలస వెళ్లినవారు, రెండు ఓట్లు ఉన్నవారు, మృతి చెందిన వారి పేర్లను తొలగించాల్సిన జాబితాలో చేర్చారు. ఇక జిల్లాలో 651 సర్వీ సు ఓట్లు ఉన్నాయి. ఆగస్టు 31 వరకు క్లయిమ్లు, దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చని, కొత్త ఓటు నమోదు, అడ్రస్ మార్పులు, సవరణ, తదితర అంశాలకు నెల రోజుల సమయం ఉందని ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 28 వరకు పరిశీలించి, అక్టోబర్ 3న తుది జాబితా ప్రకటిస్తామని ఏలూరు కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి ప్రకటించారు. ఏలూరులో 15,41,650 మంది ఓటర్లు పశ్చిమలో 14,75,036 మంది ఓటర్లు ఏలూరులో 55,852, పశ్చిమలో 43,756 మంది మృతి చెందిన ఓట్లు తొలగింపు ఏలూరులో 24,036, పశ్చిమలో 22,131 వలస ఓట్లు తొలగింపు రాజకీయ పార్టీలతో రెండు జిల్లాల్లో అధికారుల సమావేశం ఏలూరు జిల్లాలో 55,852 మంది ఓట్లను మృతి చెందిన కారణంగా తొలగించారు. డెత్ సర్టిఫికెట్ ప్రామాణికంగా తీసుకుని వీటిని తొలగించారు. చింతలపూడిలో అత్యధికంగా 12,172 ఓట్లు ఉన్నాయి. అలాగే పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో 43,746 ఓట్లను తొలగించారు. వీటిలో అత్యధికంగా తణుకు నియోజకవర్గంలో 7,685 ఓట్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అదే విధంగా ఏలూరు జిల్లా నుంచి ఇతర జిల్లాలకు వలస వెళ్లిన ఓటర్లు 24,034 మందిగా గుర్తించారు. పోలవరం నియోజకవర్గంలో 4,366 ఓట్లు అత్యధికంగా ఉన్నాయి. అలాగే పశ్చిమగోదావరిలో 22,131 ఓట్లను గుర్తించారు. వీటిలో తణుకులో 6,600 ఓట్లు అత్యధికంగా ఉన్నాయి.
-
వేలేరుపాడును వణికిస్తున్న వరదవేలేరుపాడు: గోదావరి నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. రెండు రోజులుగా పడుతున్న ఎడతెరిపిలేని వర్షాల వల్ల ఎగువ నుంచి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. శుక్రవారం రాత్రి 9 గంటలకు భద్రాచలం వద్ద నీటిమట్టం 51.20 అడుగులకు చేరింది. దీంతో వేలేరుపాడు మండలంలోని 32 గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకుని, మండల కేంద్రంతో సంబంధాలు కోల్పోయాయి. పెదవాగు, ఎద్దెలవాగు, టేకూరు, మేళ్లవాగుల ద్వారా గోదావరి నీరు చేరి ప్రధాన రహదారులన్నీ మునిగిపోయాయి. మరో 7–8 అడుగులు పెరిగితే ఇళ్లన్నీ నీట మునుగుతాయని సీడబ్ల్యూసీ అధికారులు హెచ్చరించారు. బాధితుల రవాణాకు అధికారులు నాటుపడవలు ఏర్పాటు చేశారు. రేపాకగొమ్ముతో పాటు ఇతర ముంపు గ్రామాల ప్రజలను తాడువాయి పునరావాస కాలనీకి తరలిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 70 కుటుంబాలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు తహసీల్దార్ శ్రీనివాసరావు తెలిపారు.
-
లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి● మెగా కాదు దగా డీఎస్సీ ● టీచర్ల నియామకాల్లో అక్రమాలు ● సీబీఐ విచారణ చేయించాలి ● వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల డిమాండ్ ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): డీఎస్సీ–2025 స్కాంపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని, పరీక్ష పత్రాల లీకేజీ, అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ నా యకులు డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు శుక్రవారం పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు దూలం నాగేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో పీఏసీ మెంబర్, ఉంగుటూరు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి పు ప్పాల వాసుబాబు, ఏలూరు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి మామిళ్లపల్లి జయప్రకాష్తో కలిసి ఏలూరులో డీఆర్వోకు వినతిపత్రం అందజేశారు. డీఎస్సీలో అవకతవకలపై విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. నాయకులు మాట్లాడుతూ డీఎస్సీ–2025లో పలు అవకతవకలు జరిగాయని స్పష్టమైన ఆధారాలున్నాయన్నారు. బ్రిడ్జి గేమ్ను కూడా క్రీడా కోటాలోకి చొప్పించడం సిగ్గుచేటన్నారు. క్రీడా కోటాల కింద జరిగిన నియామకాల్లో భారీ కుంభకోణమే దాగుందన్నారు. అర్హులైన అనేక మంది రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారులకు తీరని అన్యాయం జరిగిందన్నారు. అర్హులైన ప్రతిఒక్కరికీ న్యాయం జరిగి వారిని ఉద్యో గాల్లోకి తీసుకునే వరకూ వైఎస్సార్సీపీ పోరాడుతుందని స్పష్టం చేశారు. విద్యాదీవెన, వసతిదీ వెన బకాయిలు తక్షణమే చెల్లించాలని, నిరుద్యోగ భృతి అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశా రు. నాయకులు గుడిదేశి శ్రీనివాసరావు, దాసరి రమేష్, డీవీఆర్కే చౌదరి, మున్నుల జాన్గురు నాథ్, నెరుసు చిరంజీవులు, కిలాడి దుర్గారావు, గంట మోహన్రావు, లోటుకుర్తి సుభాష్, వేంపాటి స్టాలిన్ బాబు, జెడ్పీటీసీ కావీ, కె.జనార్దన్, ఎస్.యుగంధర్ ప్రసాద్, కంచుమర్తి తులసి, జుజ్జువరపు విజయనిర్మల, చిలకపాటి డింపుల్ జాబు, బసవ, సింగంశెట్టి రాము పాల్గొన్నారు.
-
పొగాకు రైతులకు అండగా వైఎస్ జగన్● 5న దేవరపల్లిలో పర్యటన ● పొగాకు రైతులూ తరలిరండి ● ప్రభుత్వం దిగి వచ్చేవరకూ పోరాటం ● వైఎస్సార్సీపీ నేతల పిలుపు బుట్టాయగూడెం(జంగారెడ్డిగూడెం): పొగాకు రైతులకు అండగా నిలిచేందుకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈనెల 5న దేవరపల్లిలో పర్యటించనున్నారని ఉభయగోదావరి జిల్లాల రీజనల్ కో–ఆర్డినేటర్ గుడివాడ అమర్నాథ్, పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు దూలం నాగేశ్వరరావు, తూర్పుగోదావరి జిల్లా అధ్యక్షుడు చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ, మచిలీపట్నం పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు జెట్టి గురునాథరావు తెలిపారు. శుక్రవారం జంగారెడ్డిగూడెంలో గురునాథరావు కార్యాలయం వద్ద పోలవరం నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త, మాజీ ఎమ్మెల్యే తెల్లం బాలరాజు, చింతలపూడి సమన్వయకర్త కంభం విజయరాజు అధ్యక్షతన జగన్ పర్యటన ఏర్పాట్లపై సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించారు. పట్టించుకోని కూటమి ప్రభుత్వం నాయకులు మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుతం గిట్టుబాటు ధర లేక పొగాకు రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నా కూటమి ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని విమర్శించారు. రైతుల కష్టాలను స్వయంగా తెలుసుకునేందుకే జగన్ దేవరపల్లి వస్తున్నారని చెప్పారు. గతంలో జంగారెడ్డిగూడెంలో నిర్వహించిన ‘పొగా కు రైతుల గర్జన’ తర్వాత జగన్ తాడేపల్లిలో రైతులతో సమావేశమయ్యారని గుర్తుచేశారు. ఆ సమయంలో ప్రభుత్వం హామీలు ఇచ్చినా రైతులకు ఎలాంటి ప్రయోజనం చేకూరలేదన్నారు. ప్రభు త్వం కళ్లు తెరిచేలా జంగారెడ్డిగూడెం, కొయ్యలగూడెం, బుట్టాయగూడెం ప్రాంతాల పొగాకు రైతులు భారీగా తరలివచ్చి ఈ పర్యటనను జయప్రదం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. రైతులకు గిట్టుబాటు ధర లభించే వరకూ వైఎస్సార్సీపీ పోరాటం కొనసాగిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే పు ప్పాల వాసుబాబు, ఏలూరు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి జయప్రకాష్, బూత్ కమిటీ రీజనల్ కో–ఆర్డినేటర్ బీవీఆర్ చౌదరి, పోలవరం, భీమవరం నియోజకవర్గ పరిశీలకులు కనుమూరి శివరామరాజు, మంతెన సోమరాజు, మాజీ ఏఎంసీ చైర్పర్సన్ జగ్గారపు జానకిరెడ్డి, నాయకులు బొడ్డు వెంకటేశ్వరరావు, మేడారపు విద్యాసాగర్, బండారు గంగాప్రసాద్, పోలవరం, చింతలపూడి ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలు, సుంకర వెంకటరెడ్డి, గంజిమాల రామారావు, ఆరేటి సత్యనారాయణ, గంటా శ్రీను, నాయకులు ఓరుగంటి నాగేంద్రకుమార్, తుమ్మలపల్లి గంగరాజు, రాయి అంకుల సత్యనారాయణ, కర్పూరం గవరయ్య, గుప్తా నాగు, జెట్టి సత్య ఆదిత్య, ముప్పిడి శ్రీనివాసరావు, కుక్కల ధర్మరాజు, కుర్రు రవి, బత్తిన చిన్న, నీకూరి కిషోర్, శేషారెడ్డి, ఉమా మహేశ్వరరావు, షరీఫ్, అక్టర్, జాని, ఆరీఫ్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
పాడె సిద్ధం చేస్తుండగా.. ప్రాణం కదిలొచ్చిందికై కలూరు: ఆమె ఇకలేరని డాక్టర్లు నిర్ధారించారు. అంబులెన్సులో ఇంటికి చేర్చేలోపే అంత్యక్రియలకు కుటుంబసభ్యులు ఏర్పాట్లు చేశారు. శ్రద్ధాంజలి బ్యానర్ కట్టారు. ఆమె మాజీ మహిళా సర్పంచ్. కై కలూరు మండలం భుజబలపట్నం గ్రామం. పేరు గురజాల రామతులసి. 48 ఏళ్లు. భర్త, ఇద్దరు మగ సంతానం. కొన్నాళ్లుగా కిడ్నీ సంబంధిత వ్యా దితో బాధపడుతున్నారు. ఏలూరులో ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో గత సోమవారం ఆమెను చికిత్స నిమిత్తం చేర్పించారు. గురువారం ఉదయం పల్స్ లేదని, మెదడుపై ప్రభావం చూపడంతో ప్రాణం పోయిందని వైద్యులు చెప్పడంతో అంబులెన్సులో ఆమెను ఇంటికి తీసుకొస్తుండగా మార్గమధ్యలో కదలిక కనిపించింది. దీంతో తిరిగి ఏలూరు ఆశ్రం ఆస్పత్రికి తరలించారు. కొన ఊపిరితో ఉన్నారని జాయిన్ చేసుకోలేదు. చివరకు ఏలూరు ప్రభుత్వాసుపత్రిలో చికిత్స చేసి విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రికి రిఫర్ చేశారు. గురువారం రాత్రికి ఆమె పల్స్ 70కి చేరింది. ఇంజక్షన్ చేస్తే ఆమె శరీరం బాధతో కంపించింది. నిలిచిపోయిన యూరిన్ సమస్య తగ్గింది. ఇప్పుడామె వెంటిలేటర్పై చికిత్స పొందుతున్నారు. ఫ్రీజర్.. పాడె సిద్ధం భార్య ఇకలేరని కడసారి ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేయడానికి భర్త వేణు స్వగ్రామం భుజబలపట్నం ముందుగానే చేరుకున్నారు. కర్మకాండలకు పాడె సామగ్రి, మృతదేహాన్ని ఉంచడానికి ఫ్రీజర్, పూలు సిద్దం చేశారు. ఇంటి వద్ద ఆమె ఫొటోతో శ్రద్ధాంజలి బ్యానర్ కట్టారు. ఇక సోషల్ మీడియా వా ట్సాప్లలో శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ పలువురు పోస్టులు పెట్టారు. రామతులసి వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన మాజీ సర్పంచ్ కావడంతో ఏలూరు జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ కై కలూరు ఎమ్మెల్యే దూలం నాగేశ్వరరావు (డీఎన్నార్)తో పాటు గ్రామ పెద్దలు మృతదేహానికి నివాళి అర్పించడానికి భుజబలపట్నం వచ్చారు. ఇంతలో ఆమెలో కదలిక వచ్చిందని చెప్పడంతో డీఎన్నార్ విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రి డాక్టర్లతో మాట్లాడి మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని కోరారు. నా భార్య బతికింది చనిపోయిందని భావించిన తన భార్య బతకడం ఎంతో సంతోషనిచ్చిందని భర్త వేణు మాటలకందని ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. విజయవాడ ఆస్ప త్రిలో ఆమె ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని చెప్పారు. ఇది మరో జన్మగా భావిస్తున్నామన్నారు. భుజబలపట్నంలోని ఆయన కుటుంబ సభ్యుల్లో ఆనందం వెల్లివిరిస్తోంది. ఆమె పూర్తి ఆరోగ్యంతో తిరిగి రావాలని అంతా ఆకాంక్షిస్తున్నారు. పల్స్ పడిపోయి మృతి చెందిందని నిర్ధారించిన డాక్టర్లు ఇంటికి తీసుకొస్తుండగా అంబులెన్సులో కదలికలు విజయవాడ ప్రభుత్వాస్పత్రిలో 70కి చేరిన మహిళ పల్స్ మాజీ మహిళా సర్పంచ్ ఇంట వెల్లివిరిసిన సంతోషం
-
మా ఫ్లెక్సీలు చింపి.. మా నేతలపైనే కేసులా ?మాజీ ఎమ్మెల్యే అబ్బయ్యచౌదరి ఆగ్రహం దెందులూరు: రాజకీయాలు హుందాగా చేయాలే తప్ప, పదిమంది వేలెత్తి చూపించేలా ఉండకూడదని దెందులూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే కొఠారు అబ్బయ్య చౌదరి అన్నారు. గురువారం ఏలూరులోని ఆయన క్యాంపు కార్యాలయంలో వైఎస్సార్సీపీ యువజన విభాగం ఏలూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు కామిరెడ్డి నాని ఆయనను కలిశారు. చల్ల చింతలపూడి గ్రామంలో బుధవారం రాత్రి బస్టాండ్ సెంటర్ వద్ద పార్టీ ఫ్లెక్సీలను టీడీపీ శ్రేణులు చించివేసి, తిరిగి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపైనే దెందులూరు పోలీస్స్టేషన్లో కేసులు పెట్టించారని నాని ఈ సందర్భంగా అబ్బయ్య చౌదరికి వివరించారు. ఈ సందర్భంగా అబ్బయ్య చౌదరి మాట్లాడుతూ దెందులూరు నియోజకవర్గంలో ఎక్కడా లేనివిధంగా ఈ తరహా కక్షసాధింపు రాజకీయాలను తెరపైకి తెస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ‘మా ఫ్లెక్సీలు చించి, మా నాయకులపైనే కేసులు పెడతారా? ఇంతకంటే దిగజారుడుతనం ఇంకేముంటుంది?’ అని మండిపడ్డారు. కార్యకర్తలు, నాయకులు అందరూ ధైర్యంగా పోరాడాలని, తాను ఎప్పుడూ అండగా ఉంటానని చల్ల చింతలపూడి పార్టీ శ్రేణులకు భరోసా ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ ఎస్సీ సెల్ ఏలూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు తేరా ఆనంద్ కుమార్, చల్ల చింతలపూడి గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షుడు వేమన నాగరాజు, మండల ప్రధాన కార్యదర్శి సింహాద్రి శ్రీమన్నారాయణ పాల్గొన్నారు. నాయకులతో మాట్లాడుతున్న అబ్బయ్యచౌదరి టీడీపీ శ్రేణులు చించివేసిన ఫ్లెక్సీ
-
గిరిజన విద్యార్థిని మృతిపై విచారణబుట్టాయగూడెం: మలేరియా జ్వరంతో పులిరామన్నగూడెంకు చెందిన గిరిజన విద్యార్థిని మడకం నందిత (12) మృతి చెందిన ఘటనపై గురువారం వైద్యాధికారులు విచారణ చేపట్టారు. ఎస్పీఎమ్ విభాగం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కిరణ్మయి, పీడియాట్రిక్స్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మాధవి, డీఎంఅండ్హెచ్ఓ శోభ బృందంగా ఏర్పడి బాలిక మృతికి సంబంధించిన కారణాలను సేకరించారు. అనంతరం నందిత చదువుతున్న కామయ్యకుంట పాఠశాలను సందర్శించి వివరాలు నమోదు చేసుకున్నారు. త్వరలోనే సమగ్ర నివేదికను ఉన్నతాధికారులకు సమర్పిస్తామని తెలిపారు. ఈ విచారణలో డాక్టర్ అకీబ్, జిల్లా మలేరియా అధికారి ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల పరిధిలో దివ్యాంగుల బ్యాక్లాగ్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ప్రొవిజనల్ మెరిట్ లిస్టు, రిజెక్టెడ్ జాబితాలను ఏలూరు జిల్లా వెబ్సైట్, ఏలూరులోని విభిన్న ప్రతిభావంతులు, వృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ కార్యాలయ నోటీసు బోర్డులో ఉంచినట్లు విభిన్న ప్రతిభావంతులు, వృద్ధుల, ట్రాన్స్జెండర్ల సంక్షేమ శాఖ సహాయ సంచాలకులు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ జాబితాలపై ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే, వచ్చే నెల 9వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలలోపు తగిన ఆధారాలతో తమ కార్యాలయంలో సమర్పించాలని సూచించారు. సాక్షి, టాస్క్ఫోర్స్: వివాదాలకు పర్యాయపదంగా పేరుగడించిన కై కలూరు జనసేన కార్యకర్త కొల్లి వీర వెంకట సత్యవర ప్రసాద్ (బాబీ)పై ఆయన భార్య దుర్గాదేవీ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు వరకట్న వేధింపుల కేసు నమోదైంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పశ్చిమగోదావరి జిల్లా వీరవాసరంనకు చెందిన దుర్గాదేవీని 15 ఏళ్ల క్రితం బాబీ వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆ సమయంలో రూ.15 లక్షలు నగదు, 10 సవర్ల బంగారం, వస్తువుల కోసం మరో రూ.లక్ష కట్నంగా ఇచ్చారు. వీరికి ఇరువురు సంతానం. కై కలూరు మండలం కొల్లేటికోటలో కాపురం తర్వాత 2020లో ఆటపాకలో అపార్ట్మెంటుకు మారారు. అనంతరం ఇదే మండలం నత్తగుళ్ళపాడుకు చెందిన ఓ వివాహితతో బాబీ అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. విషయం తెలిసిన భార్య దుర్గాదేవీ నిలదీసింది. దీంతో బాబీ, అక్రమ సంబంధం కలిగిన మహిళ తనను చిత్రహింసలకు గురిచేసి అదనపు కట్నం తీసుకురావాలని వేధిస్తున్నారని, తన పిల్లలను సైతం చూడనివ్వడం లేదని, తన భర్తతో తనకు ప్రాణహాని ఉందని ఈ నెల 5న కై కలూరు టౌన్ పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. అనంతరం పెద్దల ముందు ఫిర్యాదు చేసిన ప్రయోజనం లేకపోవడంతో తిరిగి ఆమె పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో టౌన్ పోలీసులు సెక్షన్లు 85, 351(2), 3(5) బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 4 డీపీ యాక్ట్ ప్రకారం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): అధికారులు కలిసికట్టుగా పనిచేసి నిర్ధేశించిన లక్ష్యాలను సాధించాలని కలెక్టర్ కే.వెట్రిసెల్వి అన్నారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో పీజీఆర్ఎస్, రెవెన్యూ క్లినిక్లు, పట్టాదారు పాసుపుస్తకాల పంపిణీ, 22 (ఏ) కేసులు, వరద, విపత్తు నిర్వహణ తదితర 14 అంశాలపై సంబంధిత అధికారులతో సమీక్షించారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, పౌరసేవలు అందించడంలో మనస్సుపెట్టి పనిచేస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయన్నారు. అలసత్వం, నిర్లక్ష్యం వహించే అధికారులకు చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. జేఎన్టీయూకే పాలకమండలి రద్దు బాలాజీ చెరువు (కాకినాడ సిటీ): కాలపరిమితి నెల రోజులు ఉండగానే జేఎన్టీయూ కాకినాడ యూనివర్సిటీ పాలక మండలిని రద్దుచేస్తూ ఉన్నత విద్యాశాఖ గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 2023 సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి మూడేళ్ల కాలపరిమితితో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కొత్త పాలక మండలి సభ్యులను నియమించింది. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వచ్చాక పాలకమండలి సభ్యులను నిర్వీర్యం చేసి వారితో ఏవిధమైన సమావేశాలూ నిర్వహించలేదు.
-
టార్గెట్ ఫిక్స్.. ట్రాన్స్ఫర్ ట్రిక్స్● శ్రీవారి దేవస్థానంలో ముదిరిన అధికారుల బదిలీల రాజకీయం ● ఎలక్ట్రికల్ డీఈని రిలీవ్ చేసిన అధికారులు ద్వారకాతిరుమల: ద్వారకాతిరుమల శ్రీవారి దేవస్థానంలో అధికారుల బదిలీల వెనుక తీవ్ర రాజకీయ జోక్యం ఉందన్న ఆరోపణలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. అధికార పార్టీ నేతలు డిప్యూటేషన్ను అస్త్రంగా చేసుకుని, తమకు అనుకూలంగా లేని అధికారులతో పాటు, దేవస్థానం ఛైర్మన్ ఎస్వీ సుధాకరరావు, ఆయన కుమారుడు నివృతరావులకు మద్దతుగా ఉన్న అధికారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఒక్కొక్కరిగా సాగనంపుతున్నారనే ప్రచారం నడుస్తోంది. ఇటీవల లక్ష్మీపురంలో దేవస్థానం భూమిని కొందరు అధికార పార్టీ నాయకులు ఆక్రమించిన వ్యవహారంలో భక్తుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చింది. తాము వివాదంలో చిక్కుకోవడానికి అధికారులే కారణమని భావించిన నేతలు వారిపై కక్ష పూనినట్లు ఉద్యోగ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. హఠాత్తుగా డీఈ రిలీవ్ ఈ పరిణామాల్లో భాగంగా ఎలక్ట్రికల్ డీఈ టి.సూర్యనారాయణను హఠాత్తుగా రిలీవ్ చేశారు. 2022లో ఆయన్ను ద్వారకాతిరుమల నుంచి అన్నవరానికి బదిలీ చేసినా, తదుపరి ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఆయన ద్వారకాతిరుమలతో పాటు సింహాచలంలో సేవలు అందిస్తున్నారు. అయితే, పాత 2022 నాటి బదిలీ ఉత్తర్వులను ఆధారంగా చూపిస్తూ గురువారం అకస్మాత్తుగా ఆయన్ను రిలీవ్ చేసి అన్నవరం వెళ్లాలని ఆదేశించారు. రాజకీయ ఒత్తిళ్ల కారణంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. తదుపరి టార్గెట్ ఎవరో.. ఎలక్ట్రికల్ డీఈ తర్వాత బదిలీల జాబితాలో తదుపరి టార్గెట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ (ఈఈ) డీవీ భాస్కర్ అని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆయనపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారోనన్న అంశం ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆసక్తికరంగా మారింది. ఆలయ భూముల కబ్జాపై మాట్లాడకుండా, నేతలకు లొంగిపోని అధికారులపై ఇలా కక్షసాధింపు చర్యలకు దిగడంపై స్థానికులు, భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దేవుని పరిపాలనలో రాజకీయ జోక్యం విపరీతంగా పెరిగిపోవడం పట్ల ఆందోళన చెందుతున్నారు.
-
మళ్లీ.. పులిగోదావరి జిల్లాల్లో పెద్దపులి సంచారం స్థానికులను తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేస్తోంది. గడచిన ఎనిమిది నెలలుగా ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి, పోలవరం జిల్లాల సరిహద్దు గ్రామాల్లో సంచరిస్తున్న ఈ పులి, తరచూ పశువులపై దాడి చేస్తూ హతమారుస్తోంది. ఈ పరిణామం అటవీశాఖ అధికారులకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. బుట్టాయగూడెం: తెలంగాణలోని కావిడిగుండ్లలో గత డిసెంబర్లో పశువులపై దాడి చేసిన పెద్దపులి, అక్కడి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏలూరు జిల్లా బుట్టాయగూడెం మండలంలో ప్రవేశించింది. పలు గ్రామాల్లో తిరుగుతూ పశువులను హతమార్చిన అనంతరం పోలవరం మండలంలోకి అడుగుపెట్టింది. పట్టిసీమ వద్ద గోదావరి నదిని ఈదుకుంటూ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోకి ప్రవేశించి, కూర్మాపురం వద్ద అటవీశాఖ ప్రత్యేక బృందాలకు చిక్కింది. శ్రీశైలం, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక నిపుణుల బృందాలు పులికి మత్తు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి సురక్షితంగా విశాఖపట్నం జూ పార్కుకు తరలించారు. అయితే పులి మనుగడను దృష్టిలో ఉంచు కుని, వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టాల ప్రకారం అటవీశాఖ అధికారులు దానిని మళ్లీ జూ నుంచి తీసుకొచ్చి, రేడియో కాలర్ అమర్చి పాపికొండల అభయారణ్యంలో విడిచిపెట్టారు. దీంతో పులి సంచారం మళ్లీ మొదలైంది. పోలవరం ప్రాంతంలోని దేవీపట్నం, పరిసర సరిహద్దు గ్రామాల్లో తిరిగిన పులి, అక్కడి నుంచి మళ్లీ పోలవరం మండలం మీదుగా బుట్టాయగూడెం చేరి, ఆపై తెలంగాణ ప్రాంతానికి వెళ్లింది. ఆ సమయంలో పులి ఇక రాదని అందరూ భావించారు. కానీ, కొద్ది రోజులకు మళ్లీ పోలవరం, ఏలూరు జిల్లాల్లో దాని కదలికలను అధికారులు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని కంచర్లగూడెం, నందిగూడెం ప్రాంతాలతో పాటు కొయ్యలగూడెం మండలంలోని మంగపతీదేవిపేటలో పశువులపై దాడి చేసిన ఈ పులి, ప్రస్తుతం బుట్టాయగూడెం మండలం మొద్దప్పగూడెంలోని ఒక జామాయిల్ తోటలో మకాం వేసింది. 150కి పైగా పశువులపై దాడి గడచిన ఎనిమిది నెలల్లో ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి, పోలవరం జిల్లాల సరిహద్దుల్లో సంచరిస్తున్న ఈ పెద్దపులి సుమారు 150కి పైగా పశువులను హత మార్చినట్లు సమాచారం. పాపికొండల అభయారణ్యంలో విడిచిపెట్టినప్పటికీ, అది తిరిగి గ్రామాల వైపు వస్తూ పశువులపై దాడి చేస్తుండటంతో అటవీశాఖ అధికారులకు తలనొప్పిగా మారింది. పులిని బంధించేందుకు అధికారులు ఎన్ని వ్యూహాలు పన్నుతున్నప్పటికీ, అది చాకచక్యంగా తప్పించుకు తిరుగుతోంది. దీనితో స్థానికులు ఈ పులికి సరదాగా ‘చాణక్య పులి’ అంటూ సైటెర్లు వేస్తున్నారు. ప్రజల్లో తీవ్ర ఆందోళన ఎనిమిది నెలలుగా గోదావరి జిల్లాల ప్రజలు, రైతులు పులి బెడదతో తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. అనేక మంది రైతులు పశువులను కోల్పోయి జీవనోపాధి కరువై నిరాశకు గురవుతున్నారు. అటవీశాఖ అధికారులు వెంటనే పులిని సజీవంగా పట్టుకుని దట్టమైన అడవిలోకి తరలించాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వ్యవసాయ పనుల సీజన్ కావడంతో తోటలకు వెళ్లేందుకు కూలీలు, రైతులు భయపడుతున్నారు. సాయంత్రం ఐదు దాటితే ఇంటి నుంచి బయటకు రావడానికి సాహసించడం లేదు. పిల్లలను ఒంటరిగా స్కూళ్లకు పంపలేకపోతున్నామని తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పెద్దపులిని బంధించేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు, ప్రత్యేక బృందాలు గత ఎనిమిది నెలలుగా తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. పులికి అమర్చిన రేడియో కాలర్ సిగ్నల్స్ ఆధారంగా ఎప్పటికప్పుడు దాని కదలికలను పర్యవేక్షిస్తూ, అనువైన ప్రదేశంలో పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అయితే ఆ పులి అధికారులకు చిక్కకుండా మూడు జిల్లాల పరిధిలో ముప్పుతిప్పలు పెడుతోంది. అటవీశాఖ అధికారులు డ్రోన్లతోనూ నిఘా పెట్టి పులి జాడను కనిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. త్వరలోనే పులిని బంధిస్తామని అధికారులు భరోసా ఇస్తున్నారు. అడవిని వీడి జనావాసాల వైపు వచ్చిన ఈ పెద్దపులి ఎప్పుడు చిక్కుతుందోనని, ఈ భయాందోళనల నుంచి తమకు ఎప్పుడు విముక్తి కలుగుతుందోనని గోదావరి జిల్లాల ప్రజలు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గోదావరి జిల్లాలను వణికిస్తున్న పెద్దపులి ఎనిమిది నెలలుగా అటవీశాఖ అధికారులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న వైనం పులి దెబ్బకు 150కు పైగా పశువుల బలి అధికారులకు సవాల్గా మారిన పెద్దపులి సంచారం ప్రజల్లో, పశురైతుల్లో తీవ్ర ఆందోళన
-
కాంట్రాక్ట్, ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల వేతనాలు పెంచాలిఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా కార్మికులు, కాంట్రాక్ట్, ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల వేతనాలు పెంచాలని, కనీస వేతనం రూ. 26 వేలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో ఏలూరు కలెక్టరేట్ వద్ద పెద్ద ఎత్తున ధర్నా నిర్వహించారు. జిల్లా నలుమూలల నుంచి పరిశ్రమల కార్మికులు, మున్సిపల్, పంచాయితీ కార్మికులు, వైద్య ఆరోగ్యశాఖ, ఎన్హెచ్ఎం కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులు, 102, సమగ్ర శిక్ష అభియాన్, ఐటీడీఏ, వెటర్నరీ సహా వివిధ శాఖల్లో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్, ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ ఆందోళనకు సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఆర్. లింగరాజు అధ్యక్షత వహించగా.. జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి డీఎన్వీడీ ప్రసాద్ ముఖ్య అతిగా మాట్లాడారు. 15 ఏళ్లుగా ప్రభుత్వం కనీస వేతనాలు సవరించలేదని, కార్పొరేట్లకు వందలాది ఎకరాలు కట్టబెడుతున్న ప్రభుత్వాలు కార్మికుల వేతనాల పట్ల నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శిస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని, తాత్కాలిక ఉద్యోగులను క్రమబద్ధీకరించాలని డిమాండ్ చేశారు. డిమాండ్లు నెరవేర్చకపోతే ఆందోళన ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రామిక మహిళా కన్వీనర్ ఎం.నాగమణి, కే. శ్రీనివాస్, ఇతర సంఘాల నాయకులు పాల్గొని సంఘీభావం తెలిపారు. అనంతరం వివిధ శాఖల ఉద్యోగులు కలెక్టరేట్లో వినతి పత్రం సమర్పించారు.
-
వరుణుడు కరుణించాలని..ద్వారకాతిరుమల: రాష్ట్రంలో నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితులు తొలగి సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని కోరుతూ ద్వారకాతిరుమల క్షేత్ర పాలకుడైన శ్రీ భ్రమరాంబా మల్లేశ్వరస్వామి ఆలయంలో చేపట్టిన వారుణానువాక జప కార్యక్రమాల్లో రెండో రోజు గురువారం విశేష పూజలు జరిగాయి. ముందుగా ఆలయ మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై గంగా, పార్వతీ సమేత శివదేవుడి ఉత్సవ మూర్తులను, వృష్యశృంగ ప్రతిమను ఉంచి వేద పండితులు పూజలను ప్రారంభించారు. పండితులు మేళతాళాలు, మంగళ వాయిద్యాలు, వేద మంత్రోచ్ఛరణల నడుమ గణపతిపూజ, వరుణ జపములు, వారుణానువాక, శతానువాక ,రుద్ర సహిత సహస్రఘట కలశ అభిమంత్రణ, మండప పూజలను నిర్వహించారు. ఆఖరిలో నీరాజన మంత్ర పుష్పములు కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా జరిపారు. ఈ వరుణ జపములు శుక్రవారం ఆలయంలో జరిగే విశేష కార్యక్రమాలతో ముగుస్తాయని ఆలయ ఈఓ వేండ్ర త్రినాధరావు తెలిపారు.
-
పెద్దపులి పంజాకు రెండు ఆవులు బలికొయ్యలగూడెం: ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల్లో ఏజెన్సీ, మెట్ట ప్రాంత ప్రజలకు కునుకు లేకుండా చేస్తున్న పెద్దపులి ఏలూరు జిల్లా కొయ్యలగూడెం మండలంలోకి ప్రవేశించింది. బుధవారం రాత్రి మంగపతిదేవీపేట గ్రామంలో రెండు ఆవులపై దాడి చేసి చంపేసింది. తేలే వెంకటేశ్వరరావు, కొండా వీరాస్వామి అనే రైతులు తమ పొలాల్లో పశువులను ఉంచగా, పెద్దపులి దాడి చేసి అందులో ఒక ఆవును సగం తినేసింది. మంగపతిదేవీపేట, ముద్దప్పగూడెం గ్రామాల మధ్య ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం పులి సంచరిస్తున్నట్లు గుర్తించామని కన్నాపురం అటవీశాఖ రేంజర్ భానుప్రకాష్ తెలిపారు. తాను, రాజమండ్రి రేంజర్, 60 మందికి పైగా సిబ్బంది కలిసి పెద్దపులికి మత్తుమందు ఇవ్వడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు వాతావరణ పరిస్థితులు, పరిసర ప్రాంతాల వల్ల ఫలించడం లేదని చెప్పారు. కాగా, పెద్దపులి సంచారంపై అటవీశాఖ అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు.
-
పెరుగుతున్న గోదావరి వరదపోలవరం ప్రాజెక్టు దిగువన ప్రవహిస్తున్న వరద కుక్కునూరు వద్ద నిండుకుండను తలపిస్తూ..కుక్కునూరు: ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల ప్రభావంతో గోదావరి నదికి క్రమంగా నీటి ప్రవాహం పెరిగి కుక్కునూరు మండల పరిధిలో నిండుకుండలా కనిపిస్తూ పరవళ్లు తొక్కుతోంది. గురువారం ఉదయం నుంచి క్రమంగా పెరుగుతున్న గోదావరి సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో భద్రాచలం వద్ద 26 అడుగులకు చేరింది. దీంతో నదీ పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. స్థానిక ప్రజలు నదిలో చేపలు పట్టడం, స్నానాలు చేయడం వంటి పనులు చేయరాదాని హెచ్చరించారు. పట్టిసీమ వద్ద ఉధృతంగా వరద పోలవరం రూరల్: గోదావరి నదీ పరీవాహక ప్రాంతంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు వరద ప్రవాహం క్రమేపీ పెరుగుతోంది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి ఉప నదుల నీటితో పాటు శబరి నీరు కూడా నదిలోకి చేరడంతో వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. పోలవరం ప్రాజెక్టు స్పిల్వే వద్ద నీటిమీట్టం 29 మీటర్లకు చేరుకుంది. స్పిల్వే 48 గేట్ల నుంచి 2.14 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. భద్రాచలంలో 28.70 అడుగులకు నీటిమట్టం ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు గోదావరి నీటి మట్టం పెరుగుతోందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం 28.70 అడుగులకు చేరుకుందని, 3,97,281 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. గోదావరి నీటిమట్టం 43 అడుగులకు చేరుకుంటే 1వ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేస్తారని, 9,32,288 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తారని తెలిపారు. వరద పరిస్థితులపై అప్రమత్తం జిల్లాలో గోదావరి వరద పరిస్థితిపై అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జాయింట్ కలెక్టర్ ఎంజే అభిషేక్ గౌడ ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్ నుంచి అధికారులతో టెలీ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు. కుక్కునూరు, వేలేరుపాడు, పోలవరం మండలాల్లోని కొన్ని గ్రామాల్లో వరద ప్రమాదం ఉన్న నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఆయా ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలన్నారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలపై నిరంతరం పర్యవేక్షణ కొనసాగించాలన్నారు. వరద పరిస్థితులపై ప్రత్యేక అధికారులను నియమిస్తూ, కంట్రోల్ రూమ్లు 24 గంటలు పనిచేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. అవసరమైన సహాయక చర్యలకు ముందస్తు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయాలని సూచించారు.
-
పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ముందుకు రావాలిఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): జిల్లా పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి నూతన, మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు ముందుకురావాలని కలెక్టర్ కే.వెట్రిసెల్వి పిలుపునిచ్చారు. జిల్లా కలెక్టరేట్లోని గౌతమీ సమావేశ మందిరంలో జిల్లా పారిశ్రామిక, ఎగుమతి ప్రోత్సాహక కమిటీ సమావేశం కలెక్టర్ అధ్యక్షతన బుధవారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లా లోని గిరిజన ప్రాంతాల్లో పరిశ్రమలు, అన్నిరకాల ఫుడ్ ప్రాసెసింగు యూనిట్ల స్థాపనకు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలన్నారు. గిరిజన తండాల్లో యువతీ యువకులకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు మరింత పెంచి, ఆ కుటుంబాలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయాలని పేర్కొన్నారు. జిల్లాలో రెండవ విడత ఫుడ్ ప్రాసెసింగు యూనిట్ల ఏర్పాటు లక్ష్యం 130 కాగా, ఇప్పటివరకు 45 యూనిట్లను గుర్తించామన్నారు. వీటిలో 11 మంజూరు కాగా, వివిధ బ్యాంకుల్లో 20 పెండింగ్లో ఉన్నాయని, ఆగస్టు 15వ తేదీ నాటికి బ్యాంకుల్లోని దరఖాస్తులను మంజూరు చేయించి పనులు మొదలుపెట్టించాలని ఆదేశించారు. చింతలపూడి నియోజకవర్గంలో ఇండస్ట్రియల్ పార్కుల ఏర్పాట్లు అన్నీ పూర్తయ్యాయని, ఉత్సాహవంతులైన పారిశ్రామికవేత్తలు ముందుకు రావాలని కోరారు. ఉంగుటూరు, దెందులూరు, నూజివీడు నియోజకవర్గాల్లో స్థలసేకరణ పూర్తయిందని, మిగతా ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలన్నారు. సింగిల్ విండో పథకం ద్వారా త్వరితగతిన అనుమతులు ఇవ్వాలని, అవసరాన్ని బట్టి ఒక్క రోజులోనే మంజూరు చేసి ప్రతి యూనిట్ను ప్రారంభించేలా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ సమావేశంలో జాయింట్ కలెక్టర్ ఎంజే అభిషేక్ గౌడ, జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం జీఎం ఆర్.వెంకటరావు, ఏపీఐఐసీ జోనల్ మేనేజరు కే.బాబ్జీ, నగర పాలక సంస్థ కమిషనరు ఏ.భానుప్రతాప్, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు ఈఈ ఏ.శ్రీరామచంద్రమూర్తి, జిల్లా సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ జేడీ వై.విశ్వమోహన్ రెడ్డి, జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ యూ.శోభ, డ్వామా పీడీ కే.వెంకట సుబ్బారావు, జిల్లా ఉద్యానవన శాఖ అధికారి కే.షాజానాయక్, డీఆర్డీఏ పీడీ టి.విజయలక్ష్మి, జిల్లా పంచాయతీ శాఖ అధికారి జీ.మల్లికార్జున రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
జ్ఞాన మార్గానికి నడిపించేది గురువు మాత్రమేకై కలూరు: అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానమార్గానికి నడిపించే బృహత్తర బాధ్యతను గురువు మాత్రమే స్వీకరిస్తారని పలువురు వక్తలు పేర్కొన్నారు. నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా బుధవారం గురు పౌర్ణమి వేడుకలను భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు.సీఎన్నార్ గార్డెన్స్లో... ఓమౌజయా గురు పౌర్ణమి మహోత్సవం సీఎన్నార్ గార్డెన్లో వైభవంగా జరిగింది. దాదాపు 1,700 మంది భక్తుల సమక్షంలో మహా గాయత్రీ గురు ఖడ్గ యజ్ఞం నిర్వహించారు. కై కలూరు కేంద్రం నుంచి 300 మందికి పైగా మహిళలతో స్వయంభూ శక్తిపీఠ మహా ర్యాలీ చేపట్టారు. అనంతరం కలశ పూజ, పరా నాగేంద్రి మహా హారతి, భక్తి గీతాల ఆవిష్కరణ, ప్రసాద వితరణ, మహా అన్నదానం నిర్వహించారు. స్థానిక వీరభ్రహ్మేంద్ర స్వామి దేవాలయంలో జరిగిన వేడుకల్లో మహిళలకు సారె అందజేశారు. ఆలయ కమిటీ అధ్యక్షుడు టేకి వెంకట సత్యనారాయణ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. వాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో మహా చండీ సహిత రుద్రహోమం చేశారు. పొన్నూరు బ్రహ్మజీ, కంచర్ల జగదీష్, కంతేటి నాగ వెంకట వరప్రసాద్ హోమంలో పాల్గొని పూజలు నిర్వహించారు.
-
గిరిజన చట్టాలను పటిష్టంగా అమలు చేయాలిబుట్టాయగూడెం: ఆదివాసీల హక్కులను పరిరక్షించాలని, జీఓ నంబర్ 3తో పాటు 1/70 చట్టాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గిరిజన, ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో బుధవారం కేఆర్ పురం వద్ద చలో ఐటీడీఏ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అంతకుముందు నాయకులు, కార్యకర్తలు భారీ ర్యాలీ చేపట్టి, ఐటీడీఏ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు ఎ.అశోక్, గిరిజన సమైక్య రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కారం దారయ్య, జీఎస్పీ జిల్లా నాయకుడు రమేష్, సంక్షేమ పరిషత్ నాయకుడు సోదెం ముక్కయ్య మాట్లాడుతూ గిరిజనుల రాజ్యాంగబద్ధ హక్కులను ప్రభుత్వం పరిరక్షించాలని, జీఓ–3 అమలుపై అలసత్వం వహించకుండా స్పష్టమైన ప్రకటన చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం తమ డిమాండ్లతో ఉన్న వినతిపత్రాన్ని ఐటీడీఏ ప్రాజెక్టు అధికారి కె.రాములు నాయక్కు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గిరిజన సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు తెల్లం రామకృష్ణ, ధర్ముల రమేష్, జాతీయ ఆదివాసీ పాస్టర్స్ సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు ఫిలిప్స్, గిరిజన నాయకురాలు మోడియం నాగమణి తదితరులు పాల్గొన్నారు. చలో ఐటీడీఏ నేపథ్యంలో కేఆర్పురం వద్ద పోలవరం డీఎస్పీ కె. జయకృష్ణ, జీలుగుమిల్లి సీఐ బి.యాదగిరి ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
-
ఏపీ ఏఐఎంఎస్ యాప్తో విప్లవాత్మక మార్పులుఆగిరిపల్లి: ఏపీ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టం (ఏపీఏఐఎంఎస్) 2.0 యాప్తో భవిష్యత్తులో వ్యవసాయ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొస్తామని ఆంధ్రప్రదేశ్ టెక్నాలజీస్ ఎండీ ఎం.సూర్యతేజ ఐఏఎస్ అన్నారు. బుధవారం సాయంత్రం ఆగిరిపల్లిలోని రైతు సేవ కేంద్రంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, ఈ యాప్ ద్వారా భవిష్యత్తులో అందించాల్సిన అదనపు సేవలపై రైతులతో చర్చించారు. పొలంలో భూగర్భ జలాల స్థాయిని బట్టి ఏ పంట వేయాలో సూచనలు అందిస్తే ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని రైతులు ఈ సందర్భంగా సమాధానమిచ్చారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి హబీబ్ బాషా, టెక్నికల్ ఏఓ వెంకటేశ్వరరావు, వ్యవసాయ అధికారులు భవాని, చెన్నారావు పాల్గొన్నారు.
-
కాంట్రాక్ట్ సిబ్బంది సమస్యలను పరిష్కరించాలితాడేపల్లిగూడెం (టీఓసీ): డాక్టర్ వైఎస్సార్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయ కాంట్రాక్ట్, అవుట్సోర్సింగ్ సిబ్బంది సమస్యలను అధికారుల సహా ప్రజాప్రతినిధుల దృష్టికి తీసుకెళ్తామని, అవసరమైతే కార్మిక శాఖకు నివేదిస్తామని ఏఐటీయూసీ నాయకులు హామీ ఇచ్చారు. వర్సిటీ ప్రాంగణంలో బుధవారం నిర్వహించిన డాక్టర్ వైఎస్సార్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ స్టాఫ్ అండ్ వర్కర్స్ యూనియన్ సర్వసభ్య సమావేశంలో సిబ్బంది తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు డి.సోమసుందర్ మాట్లాడుతూ పలు శాఖల్లో ఏళ్లకు తరబడి కాంట్రాక్ట్, అవుట్సోర్సింగ్ పద్ధతిన పని చేస్తున్న సిబ్బందిని క్రమబద్ధీకరించకపోగా, కనీస వేతనాలు కూడా సరిగా ఇవ్వడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వచ్చే వేతనాలను కూడా నెలల తరబడి బకాయి పెడుతున్నారని విమర్శించారు. అప్కాస్ పరిధిలోని సిబ్బందిని కాంట్రాక్ట్లోకి మార్చడంతో వేతనాలు తగ్గిపోవడం అన్యాయమన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో యూనియన్ నాయకులు కోటుం నాగేశ్వరరావు, సిద్ధాబత్తుల కృష్ణారావు, ఏఐటీయూసీ నాయకులు ఓసూరి వీర్రాజు, కళింగ లక్ష్మణరావు, మండలపర్తి హరీష్, తాడికొండ శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
రైళ్లలో చోరీలు చేస్తున్న వ్యక్తి అరెస్టుభీమవరం : వ్యసనాలకు అలవాటుపడి రైళ్లలో దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసి, అతని వద్ద నుంచి 58 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు రైల్వే పోలీసులు తెలిపారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను బుధవారం భీమవరం రైల్వే ఎస్ఐ సుబ్రహ్మణ్యం, ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఎస్ఐ రెహ్మాన్, సీఈబీ ఎస్ఐ ఎం. రమేష్ విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లడించారు. ఇరగవరం మండలం రేలంగి గ్రామానికి చెందిన మరలపూడి పవన్ జూదం, మద్యానికి బానిసయ్యాడు. జాలీగా జీవించేందుకు దొంగతనాలు చేయడం మొదలుపెట్టాడు. గతంలో ఉండి, భీమవరం టౌన్, తాడేపల్లిగూడెం టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో బైక్ చోరీలకు పాల్పడటంతో ఇతనిపై కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇటీవల రాజమహేంద్రవరం టూటౌన్ స్టేషన్ పరిధిలో గంజాయి కేసులో జైలుకు వెళ్లి, బెయిల్పై బయటకు వచ్చాడు. అనంతరం పవన్ రైళ్లలో ప్రయాణికుల వద్ద బంగారం చోరీకి పాల్పడ్డాడు. ఆ సొత్తును విక్రయించేందుకు బుధవారం భీమవరం జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్లోని 2వ నంబర్ ప్లాట్ఫామ్పైకి రాగా, ముందస్తు సమాచారంతో తనిఖీలు చేస్తున్న రైల్వే సిబ్బందిని చూసి పారిపోయేందుకు యత్నించాడు. సిబ్బంది చాకచక్యంగా వెంబడించి అతడిని పట్టుకున్నారు. నిందితుడి వద్ద నుంచి 25 గ్రాముల నల్లపూసల తాడు, 33 గ్రాముల సూత్రాల తాళ్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి న్యాయస్థానంలో హాజరుపరుస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. 58 గ్రాముల బంగారం స్వాధీనం
-
శ్రీవారి గజలక్ష్మికి ‘నెట్టిపట్టం’ బహూకరణద్వారకాతిరుమల: శ్రీవారి దేవస్థాన గజలక్ష్మి నుదుటన అలంకరించేందుకు ప్రత్యేక నెట్టిపట్టంను ఆలయ ఈఓ వేండ్ర త్రినాథరావు దంపతులు బుధవారం బహూకరించారు. ముందుగా గజలక్ష్మిని దర్శించుకున్న వారు బెల్లం, పుచ్చకాయలను ఆహారంగా తినిపించి ఆశీర్వచనం పొందారు. అనంతరం ఆలయ ట్రస్టుబోర్డు సభ్యులతో కలసి నెట్టిపట్టాన్ని మావటి రంగాకు అందజేసి, దానిని గజలక్ష్మికి అలంకరించాలని ఈఓ సూచించారు. భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్) : పట్టణంలోని పంచారామ క్షేత్రం శ్రీ సోమేశ్వర జనార్ధన స్వామివారి దేవస్థానంలో కొబ్బరి చెక్కలను పోగు చేసుకునే హక్కు కోసం బుధవారం నిర్వహించిన బహిరంగ వేలం పాట ముగిసింది. ఏనుగులంకకు చెందిన నారిన లక్ష్మీ శివసాయి సీతారాం రూ.17,05,000 గరిష్ట పాటకు లైసెన్స్ దక్కించుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తనిఖీదారు పి.సాయికుమారి, ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ చింతలపాటి బంగార్రాజు, సభ్యులు పడమటి లీలా, పాల వెంకటస్వామి, యార్లగడ్డ రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ముదినేపల్లి(కై కలూరు) : రోడ్డు ప్రమాదంలో వైన్షాపు క్యాషియర్ మృతి చెందిన ఘటనపై ముదినేపల్లి పోలీసు స్టేషన్లో బుధవారం కేసు నమోదైంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం ముదినేపల్లికి చెందిన ఉప్పునూతల రమేష్(44) గుడివాడ మండలం మోటూరు వైన్షాపులో క్వాషియర్గా పని చేస్తున్నాడు. మంగళవారం రాత్రి ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా పెయ్యేరు సమీపంలో ఎదురుగా వస్తున్న వాహనం ఢీకొట్టడంతో రమేష్కు తలకు తీవ్ర గాయమైంది. మెరుగైన చికిత్స కోసం గుడివాడ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించగా, చికిత్స పొందుతూ అతను మరణించాడు. మృతుడు భార్యకు విడాకులు ఇచ్చి తల్లి వద్ద ఉంటున్నాడు. తల్లి జయమ్మ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తణుకు అర్బన్ : బైక్ చోరీల కేసులో నిందితుడికి ఆరు నెలల జైలు శిక్ష పడినట్లు ఎస్ఐ ఎన్. శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. తణుకు మండలం వీరభద్రపురానికి చెందిన మల్లిపూడి సుధీర్పై రెండు చోరీ ఘటనలకు సంబంధించి కేసులు నమోదయ్యాయి. బుధవారం అతడిని కోర్టులో హాజరుపరచగా, విచారించిన ప్రిన్సిపల్ సివిల్ జడ్జి రెడ్డిపోగు ఆశీర్వాదం పాల్ 6 నెలల జైలు శిక్ష విధిస్తూ తీర్పు చెప్పారు. ప్రాసిక్యూషన్ తరఫున ఏపీపీ ఇ.హనుమంతరావు వాదించగా, ఎస్సైలు ఎన్వీ త్రిమూర్తులు, ఎన్. శ్రీనివాసరావు, కోర్టు కానిస్టేబుల్ జి. దుర్గారావు సహకరించారు. భీమవరం: భీమవరం టూటౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని చినఅమిరం వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒక వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడినట్లు హెడ్ కానిస్టేబుల్ భూషణం బుధవారం విలేకరులకు తెలిపారు. కోపల్లె గ్రామానికి చెందిన ఆర్. సాయివర్మ మంగళవారం రాత్రి మోటారుసైకిల్పై భీమవరం వస్తుండగా, చినఅమిరం వద్ద ఎదురుగా వచ్చిన మరొక బైక్ దాన్ని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలైన సాయివర్మ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు హెడ్ కానిస్టేబుల్ చెప్పారు. ద్వారకాతిరుమల: సెల్ఫోన్ వివాదంలో ఓ లారీ డ్రైవర్పై ఆరుగురు వ్యక్తులు విచక్షణారహితంగా దాడి చేసిన సంఘటనపై స్థానిక పోలీస్స్టేషన్లో బుధవారం కేసు నమోదైంది. ఎస్సై టి.సుధీర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మండలంలోని శరభాపురం గ్రామానికి చెందిన కండవల్లి ప్రవీణ్ లారీ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నాడు. అతనికి పరిచయమున్న సీతారాముడు అనే వ్యక్తి సెల్ఫోన్ పోవడంతో, దాన్ని అదే గ్రామానికి చెందిన మిండా గోపాలకృష్ణ కుమారుడు దొంగిలించి ఉంటాడని అనుమానం వ్యక్తం చేశాడు. ఈ వ్యవహారంలో ప్రవీణ్, సీతారాముడి తరఫున మాట్లాడాడు. దీంతో ఆగ్రహం పెంచుకున్న శరభాపురానికే చెందిన కొరపాటి సురేష్ ఈ నెల 25న కర్రతో ప్రవీణ్ తలపై గట్టిగా కొట్టగా, అతని తలకు తీవ్ర గాయమైంది. అనంతరం అదే గ్రామానికి చెందిన కొరపాటి సుబ్బారావు, కొరపాటి దినేష్, పవన్ కుమార్, మిండా రోహిత్, మిండా గోపాలకృష్ణలు ప్రవీణ్ను చేతులు, కాళ్లతో విచక్షణారహితంగా కొట్టడంతో అతను అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్నాడు. గమనించిన స్థానికులు వెంటనే అతడిని భీమడోలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ప్రవీణ్ అక్కడ చికిత్స పొందుతున్నాడు. బాధితుడు ఆసుపత్రి నుంచి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా బుధవారం ఆరుగురిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
-
పారా స్పోర్ట్స్ మీట్లో విజయకేతనంఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, సమగ్ర శిక్ష, పీఎం శ్రీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన రాష్ట్రస్థాయి పారా క్రీడోత్సవాల్లో ఏలూరు జిల్లా విద్యార్థులు ప్రతిభ కనబరిచి జిల్లా ఖ్యాతిని రాష్ట్ర స్థాయిలో చాటారని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి ఎం. వెంకటలక్ష్మమ్మ ప్రశంసించారు. పోటీల్లో పతకాలు సాధించిన విద్యార్థులను బుధవారం తన కార్యాలయంలో ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. ఏలూరు జిల్లాకు చెందిన క్రీడాకారులు తమ ప్రతిభ, పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసంతో విశేషంగా రాణించి మొత్తం 37 పతకాలను కై వసం చేసుకున్నారని తెలిపారు. వాటిలో 14 స్వర్ణ పతకాలు, 15 రజత పతకాలు, 8 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయని వివరించారు. ఈ విజయాలు విద్యార్థుల కఠిన శ్రమ, నిరంతర సాధన, అంకితభావానికి నిదర్శనమన్నారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో విజేతలుగా నిలిచి ఏలూరు జిల్లా ప్రతిష్టను ఇనుమడింపజేసిన విద్యార్థులను, వారికి శిక్షణ అందించిన కోచ్లను, ఉపాధ్యాయులను, తల్లిదండ్రులను ఆమె అభినందించారు. భవిష్యత్తులో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిల్లోనూ మరిన్ని విజయాలు సాధించి రాష్ట్రానికి, దేశానికి కీర్తి ప్రతిష్టలు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించారు.
-
వరుణుడి కరుణ కోసంద్వారకాతిరుమల: రాష్ట్రంలో నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితులు తొలగి సకాలంలో వర్షాలు కురవాలని కోరుతూ ద్వారకాతిరుమల క్షేత్ర పాలకుడైన శ్రీ భ్రమరాంబా మల్లేశ్వరస్వామి ఆలయంలో బుధవారం వరుణానువాక జపం వైభవంగా ప్రారంభమైంది. మూడు రోజులపాటు జరిగే ఈ ప్రత్యేక క్రతువుల్లో భాగంగా తొలిరోజు వరుణదేవుని అనుగ్రహం కోసం పండితులు వేద మంత్రోచ్ఛరణల నడుమ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ముందుగా పండితులు ఆలయంలో గణపతిపూజ, పుణ్యాహవాచనం, పంచగవ్య ప్రాశనం, వృష్యశృంగ ప్రతిమ ప్రధాన మండప ఆరాధనలు, సహస్రఘట మండప ఆవాహనలు, వృష్య శృంగ మహామంత్ర వరుణ జపాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో ఆలయ ఈఓ వేండ్ర త్రినాథరావు దంపతులు, దేవస్థానం ట్రస్టుబోర్డు సభ్యులు పలువురు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈఓ మాట్లాడుతూ వర్షాభావం తొలగి సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని, దేశం–రాష్ట్రం పాడిపంటలతో సుభిక్షంగా ఉండాలని, ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలతో జీవించాలని లోకకళ్యాణార్థం ఈ క్రతువును చేపట్టినట్లు తెలిపారు. రాష్ట్ర దేవదాయశాఖ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు నిర్వహిస్తున్న ఈ పూజలు ఈనెల 31 వరకు జరుగుతాయని ఈఓ పేర్కొన్నారు.
-
క్షేత్రంలో వైభవంగా శ్రీమన్నారాయణీయంవికసిత్ జిల్లాగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యం అన్ని రంగాల్లో పశ్చిమగోదావరి జిల్లాను వికసిత్ జిల్లాగా రూపుదిద్దేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు ఇరవై సూత్రాల కార్యక్రమ అమలు కమిటీ చైర్మన్ లంకా దినకర్ పేర్కొన్నారు. 8లో uద్వారకాతిరుమల: శ్రీవారి కొండపైన మాధవ కల్యాణ మండపంలో బుధవారం శ్రీమన్నారాయణీయం సామూహిక గళార్చన వేడుక వైభవంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 1,500 మంది భక్తులు పాల్గొని, నారాయణీయం శ్లోకాలను చదివారు. దాంతో క్షేత్రంలో ఆధ్యాత్మికత వెల్లివిరిసింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ నారాయణ భట్టాద్రి గురువాయూరు శ్రీకృష్ణునిపై భక్తితో రచించిన మహిమాన్విత గ్రంథం నారాయణీయమని తెలిపారు. ఇందులో 100 దశకాలు, 1,036 శ్లోకాలు ఉన్నాయని, అస్మిన్ పరాత్మన్ పారాయణానికి ఆరోగ్యప్రదమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఉందని పేర్కొన్నారు. పెద్ద తిరుపతి, భద్రాచలం, హైదరాబాద్ తదితర క్షేత్రాల్లో కూడా పారాయణాలు నిర్వహించామని, ఇవన్నీ పూర్తిగా సభ్యుల సొంత ఖర్చులతోనే నిర్వహిస్తున్నామని, దేవస్థానాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. బెంగళూరు, హైదరాబాద్, ముంబై, కోల్కతా సహా పలు రాష్ట్రాల నలుమూలల నుంచి భక్తులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నట్టు చెప్పారు.
-
కొల్లేరుకు వస్తా.. చర్చకు సిద్ధమా?దెందులూరు: ‘నేను కొల్లేరు శ్రీపర్రు గ్రామానికి వస్తాను... చర్చకు నువ్వు సిద్ధమా? ఎప్పుడు వస్తావో, ఎక్కడికి వస్తావో టైమ్ ఫిక్స్ చెయ్’ అని దెందులూరు ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్కు మాజీ ఎమ్మెల్యే కొఠారు అబ్బయ్య చౌదరి సవాల్ విసిరారు. బుధవారం ఏలూరులోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులతో కలిసి ఆయన విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అబ్బయ్య చౌదరి మాట్లాడుతూ.. పదే పదే కొల్లేరు ప్రజలను తనపై ఉసిగొల్పుతున్నారని.. తన ఇంటి వద్ద ధర్నాలు చేయించడమే కాకుండా, రెండేళ్లుగా తన పొలంలో పంట కోయనివ్వకుండా అడ్డుకుంటున్నారని విమర్శించారు. ఏదైనా ఉంటే నేరుగా తనతో రాజకీయం చేయాలని, తన కుటుంబ సభ్యులతో, పొలాలతో కాదని.. ఎవరి హయాంలో ఏం అభివృద్ధి జరిగింది? ఎవరికి మేలు జరిగిందో కొల్లేరు శ్రీపర్రులో ముఖాముఖి చర్చిద్దామని సవాలు విసిరారు. చింతమనేని సొంత గ్రామమైన దుగ్గిరాలలో పాఠశాల, సచివాలయం కట్టింది కూడా తన హయాంలోనేనని, రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా దెందులూరులో మాత్రమే కక్షపూరిత రాజకీయాలు జరుగుతున్నాయని విమర్శించారు. ఆధికారం ఎవరికీ శాశ్వతం కాదని, గతంలో తాను, ఇప్పుడు చింతమనేని గెలిచారని గుర్తుచేశారు. వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పాలనలో పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా అర్హులందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అందాయని తెలిపారు. నేటి కూటమి ప్రభుత్వం రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేస్తూ దాడులు, దౌర్జన్యాలు, అక్రమ కేసులతో ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తోందని ఆరోపించారు. పోలీసుల తీరుపై మండిపాటు పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు తమ విధులను విస్మరించి అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శించారు. తన ఇంటి వద్ద సమీక్ష సమావేశం నిర్వహిస్తే 190 మందికి నోటీసులు ఇచ్చారని, ప్రతిపక్షానికి సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకునే హక్కు లేదా? అని ప్రశ్నించారు. టీడీపీ నాయకులు ర్యాలీలు, సమావేశాలు నిర్వహిస్తే లేని ఆంక్షలు వైఎస్సార్సీపీకి మాత్రమే ఎందుకని నిలదీశారు. అధికారులకు సెక్షన్ 144, సెక్షన్ 30 మధ్య తేడా కూడా తెలియడం లేదని, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్న అధికారులపై చట్టపరంగా పోరాడతామని హెచ్చరించారు. అబ్బయ్య చౌదరిపై దాడి చేస్తే నియోజకవర్గంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు భయపడతారని.. పార్టీ బలహీన పడుతుందని అనుకుంటే పొరపడినట్లేనన్నారు. సమావేశంలో జెడ్పీటీసీ నిట్టా లీలా నవకాంతం, పెదపాడు ఎంపీపీ బత్తుల రత్నకుమారి, వైస్ ఎంపీపీ వేమూరు జితేంద్ర, వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ముదుగురు సూర్యనారాయణ, బీసీ విభాగం నేత మండల కొండలరావు, నాయకులు ఆళ్ల సతీష్ చౌదరి, మేక లక్ష్మణరావు, అప్పన ప్రసాద్, కామిరెడ్డి నాని, తేరా ఆనంద్, లాయర్స్ ఫోరం నాయకులు లక్ష్మీనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. చింతమనేనికి అబ్బయ్య చౌదరి సవాల్
-
జీజీహెచ్లో నవజాత శిశువు మృతిపై విచారణసిబ్బంది తీరుపై కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి సీరియస్ ఏలూరు టౌన్ : ఏలూరు సర్వజన ఆసుపత్రి (జీజీహెచ్)లో ఇటీవల నవజాత శిశువు మృతి చెందిన ఉదంతంపై సమగ్ర విచారణ జరిపి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని జిల్లా కలెక్టర్ కే.వెట్రిసెల్వి స్పష్టం చేశారు. బుధవారం రాష్ట్ర వైద్య విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ డాక్టర్ విష్ణువర్ధన్తో కలసి ఆమె ఆసుపత్రిని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా బాధితులు కలెక్టర్ వద్ద బోరున విలపిస్తూ, వైద్యులు, సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వల్లే తమ బిడ్డ మరణించాడని ఫిర్యాదు చేశారు. అనంతరం కలెక్టర్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ వార్డులను, రోగులకు అందుతున్న సేవలను పరిశీలించి బాధితుల నుంచి వివరాలు ఆరా తీశారు. ఆసుపత్రిలో సీసీ కెమెరాలు పనిచేయకపోవడం, బెడ్ షీట్లు మురికిగా ఉండటంపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. కేసు షీట్లు, రికార్డులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అలాగే ఓపీ కేంద్రాల వద్ద రోగులు ఎక్కువ సేపు వేచి ఉండకుండా చూడాలని, హెచ్వోడీలు సహా వైద్యులు, సిబ్బంది సమయపాలన పాటిస్తూ అందుబాటులో ఉండాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం కల్పించాలని, పేదలకు మెరుగైన వైద్యం అందేలా చూడాల్సిన బాధ్యత అధికారులపైనే ఉందని పేర్కొన్నారు. విజయవాడ జీజీహెచ్ డాక్టర్తో విచారణ శిశువు మృతి ఘటనపై విజయవాడ జీజీహెచ్ వైద్యులు డాక్టర్ అనిల్ను విచారణాధికారిగా నియమించామని డీఎంఈ డాక్టర్ విష్ణువర్ధన్ తెలిపారు. ఆయన ఇచ్చే నివేదిక ఆధారంగా, వైద్యుల నిర్లక్ష్యం ఉందని తేలితే వెంటనే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ఈ తనిఖీల్లో జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ శ్యామల, డాక్టర్ శశిధర్, డాక్టర్ రామయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. శిశువు మృతిపై బంధువులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్న కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి ఎంసీహెచ్ విభాగంలో వైద్య సేవలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి జిల్లాలో మాతా, శిశు మరణాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపిస్తామని, వైద్యుల నిర్లక్ష్యం తేలితే ఉపేక్షించేది లేదని కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి హెచ్చరించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లో వైద్య సేవలు, సీజనల్ వ్యాధుల నివారణపై నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. జిల్లాలో ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు 5 మాతృ మరణాలు, 41 శిశు మరణాలు నమోదయ్యాయని, ప్రతి మరణంపైనా తప్పనిసరిగా డెత్ ఆడిట్ నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. వైద్య సేవా లోపాల వల్ల మరణాలు సంభవించినట్లు తేలితే సంబంధిత అధికారులపై చర్యలు ఉంటాయన్నారు. అలాగే డెంగ్యూ, మలేరియా, టైఫాయిడ్ వంటి సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారి డాక్టర్ శోభ, డీసీహెచ్ఎస్ బేబీ కమల, ఐసీడీఎస్ పీడీ శారద, బాలల సంరక్షణాధికారి సీహెచ్ సూర్యచక్రవేణి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
బస్సుల్లో కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలిఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): జిల్లాలోని అన్ని విద్యాసంస్థల బస్సుల్లో లొకేషన్ ట్రాకింగ్ డివైస్ (వీఎల్టీడీ), డ్యాష్బోర్డ్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ఉప రవాణా కమిషనరు (డీటీసీ) షేక్ కరీమ్ విద్యాసంస్థల యాజమాన్యాలను కోరారు. చొదిమెళ్లలోని ఆయన కార్యాలయంలో బుధవారం విద్యాసంస్థల యాజమాన్యాలతో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, పలు ప్రయోజనాల రీత్యా విద్యాసంస్థల బస్సుల్లో వీఎల్టీడీతో పాటు డ్యాష్బోర్డ్ కెమెరాలను కూడా ఏర్పాటు చేయడం మంచిదని జిల్లా రహదారి భద్రతా కమిటీ నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా డీటీసీ కరీమ్ మాట్లాడుతూ డ్యాష్బోర్డ్ కెమెరాల ఏర్పాటు వలన అత్యవసర సమయాల్లో, రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు వీడియోలు కీలక సాక్ష్యాలుగా ఉపయోగపడతాయన్నారు. అంతేకాకుండా, విద్యార్థుల భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తున్నామనే నమ్మకం తల్లిదండ్రుల్లో కలుగుతుందని, రవాణా నిర్వహణలో పారదర్శకత పెరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశంలో ఆర్టీవో బాలేందు శేఖర్, మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్లు జీ స్వామి, ఎస్.జగదీశ్బాబు, విద్యాసంస్థల ప్రతినిధులు, పాఠశాల బస్సుల నిర్వాహకులు పాల్గొన్నారు.
-
చెల్లెలికి ‘చినవెంకన్న’ ఆషాఢ సారెక్షేత్రంలో తొలిసారి వేడుక ద్వారకాతిరుమల: చిన్నవెంకన్నకు చెల్లెలుగా.. క్షేత్ర దేవతగా వెలుగొందుతున్న శ్రీ కుంకుళ్లమ్మ అమ్మ వారికి దేవస్థానం అధికారులు బుధవారం తొలిసారిగా ఆషాఢ సారెను అత్యంత వైభవంగా సమర్పించారు. భక్తి, సంప్రదాయం, ఆధ్యాత్మిక శోభ కలగలిసిన ఈ వేడుక భక్తులకు నేత్రపర్వమైంది. ముందుగా ఆలయ ఈఓ వేండ్ర త్రినాథరావు, భాగ్యలక్ష్మి దంపతులు, పలువురు ఆలయ ట్రస్ట్బోర్డు సభ్యులు, పెద్ద సంఖ్యలో మహిళా భక్తులు శ్రీవారి పాదుకా మండపం వద్ద నుంచి పట్టు చీర, పసుపు, కుంకుమ, పూలు, పండ్లు, వివిధ రకాల స్వీట్లతో కూడిన సారె పళ్లాలను శిరస్సుపై పెట్టుకుని మేళతాళాలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగింపుగా శ్రీ కుంకుళ్లమ్మ అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన అమ్మ వారి ఉత్సవ మూర్తికి సారెను సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అర్చకులు, పండితులు వేదమంత్రోచ్ఛరణల నడుమ విశేష పూజలు చేసి, హారతులు సమర్పించారు. ఆ తరువాత ఈఓ దంపతులు, ట్రస్ట్బోర్డు సభ్యులు గర్భాలయంలో కొలువైన శ్రీ కుంకుళ్లమ్మ అమ్మవారిని దర్శించి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఈఓ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు ప్రారంభించిన ఈ ఆషాఢ సారె సమర్పణ కార్యక్రమాన్ని ఇకపై ప్రతి ఏడాది సంప్రదాయబద్ధంగా, మరింత వైభవంగా నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. వచ్చేనెల 12 వరకు జరిగే ఈ కార్యక్రమాల్లో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని అమ్మవారికి సారెను సమర్పించాలని ఆయన కోరారు. వేడుకలో ట్రస్ట్బోర్డు సభ్యులు చింతమనేని హనుమంతరావు, చలువాది శివకృష్ణ బ్రహ్మయ్య, కాకి సురేష్ కుమార్, కంపసాటి నాగ సీత, కడియం సత్యవతి తదితరులున్నారు.
-
మద్ది క్షేత్రంలో వరుణ హోమాలుచింతలపూడి (జంగారెడ్డిగూడెం): గుర్వాయిగూడెంలోని శ్రీమద్ది ఆంజనేయస్వామి దేవస్థానంలో బుధవారం వరుణ జపాలు, హోమాలు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. వర్షాభావ పరిస్థితులు తొలగి, సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ దేవాదాయ ధర్మదాయ శాఖ ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఆలయ అర్చకులు, వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో ఉదయం 9 గంటలకు ప్రత్యేక పూజలతో హోమ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఆలయ ధర్మకర్తలు ధూళిపాల వెంకట ప్రభాకర రావు, ధూనబోయిన నారాయణమూర్తి పాల్గొని స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు రాజాన సత్యనారాయణ, ఆలయ అసిస్టెంట్ కమిషనర్, ఈవో ఆర్వీ చందన ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): ఇటీవల దూబచర్లలోని జిల్లా విద్యా శిక్షణ సంస్థ (డైట్)లో జరిగిన డీసెట్–2026 ప్రవేశాల మొదటి విడత సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన (వెరిఫికేషన్) బుధవారం ముగిసినట్లు దూబచర్ల డైట్ ప్రిన్సిపాల్ ఎం.కమలకుమారి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ నెల 24 నుంచి 29వ తేదీ వరకు జరిగిన ఈ సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన వివరాలను ఆమె వెల్లడించారు. జిల్లా విద్యా శిక్షణ సంస్థ (డైట్) దూబచర్లకు కేటాయించిన 131 సీట్లకు గాను 86 మంది విద్యార్థులు, భీమవరంలోని సీఎస్ఎస్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రైవేటు కళాశాలకు కేటాయించిన 80 సీట్లకు గాను 30 మంది విద్యార్థులు సర్టిఫికెట్లను పరిశీలించి ప్రవేశపత్రాలు జారీ చేసినట్టు తెలిపారు. ప్రిన్సిపాల్ కమలకుమారి ఆధ్వర్యంలో సీనియర్ అధ్యాపకులు కే సరోజిని, ఏఎస్ఎస్ఆర్ గుప్తా, వీ వెంకటేశ్వరరావు, సీహెచ్ లక్ష్మీనారాయణ ఈ సర్టిఫికెట్లను పరిశీలించారు. ఈ తనిఖీ ప్రక్రియ ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ముగిసిందని, ప్రవేశపత్రాలు పొందిన విద్యార్థులకు ఈ నెల 30వ తేదీ నుంచి తరగతులు ప్రారంభం కానున్నాయని ప్రిన్సిపాల్ తెలిపారు. పోలవరం రూరల్: గోదావరి వరద రోజురోజుకూ తగ్గుముఖం పడుతోంది. ప్రస్తుతం పోలవరం ప్రాజెక్టు స్పిల్వే వద్ద నీటిమట్టం 27 మీటర్లకు చేరుకుంది. స్పిల్వే నుంచి 1.03 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు విడుదలవుతోంది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి నదిలోకి వచ్చే వరద నీరు క్రమేపీ తగ్గుతుండటంతో, ప్రవాహం కూడా తగ్గుముఖం పట్టింది. ఏలూరు (ఆర్ఆర్పేట): ఆగస్టు 1వ తేదీన భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామ రాజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభంకానున్న నేపథ్యంలో, జిల్లాలోని వివిధ ప్రధాన రూట్లలో బస్సు సర్వీసులను రద్దు చేయనున్నట్టు జిల్లా ప్రజా రవాణా అధికారి షేక్ షబ్నం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. జిల్లాకు చెందిన బస్సులను ఈ నెల 31, ఆగస్టు 1వ తేదీల్లో రెండు రోజులపాటు విజయనగరం జోన్కు కేటాయించిన కారణంగా, కొన్ని రూట్లలో బస్సు సర్వీసులను రద్దు చేశామని, ప్రయాణికులు సహకరించాలని ఆమె కోరారు. ఏలూరు టౌన్: జిల్లా ట్రెజరీ, గణాంక అధికారిగా (డీటీఏవో) బొడ్డు ఇమ్మానుయేల్ను ప్రభుత్వం నియమించింది. ఈమేరకు బుధవారం ఆయన ఏలూరులో బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అనంతరం ఆయన జిల్లా కలెక్టర్ వెట్రిసెల్విని, జాయింట్ కలెక్టర్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్ఛాలు అందజేశారు. తాడేపల్లిగూడెం: డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం జాతీయ స్థాయిలో అత్యున్నత గుర్తింపును దక్కించుకుంది. గ్రీన్ మెంటార్స్ సంస్థ నిర్వహించిన ‘నేషనల్ గ్రీన్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ (ఎన్జీయూఆర్) –2026’లో దేశంలోనే 16వ ర్యాంక్ను సాధించి, గోల్డ్ రేటింగ్ కై వసం చేసుకుంది. పర్యావరణ నిర్వహణ, సౌరశక్తి ఉపయోగం, నీటి సంరక్షణ, వ్యర్థాల నిర్వహణ వంటి అంశాల ఆధారంగా ఈ ర్యాంకింగ్ను కేటాయించారు. ఈ జాతీయ గుర్తింపుతో పాటు, అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో జరిగే 10వ ‘ఎన్వైసీ గ్రీన్ స్కూల్ కాన్ఫరెన్స్–2026’ సదస్సులో పురస్కారం అందుకోవడానికి విశ్వవిద్యాలయానికి ప్రత్యేక ఆహ్వానం లభించింది. ఈ సందర్భంగా వీసీ డాక్టర్ ధనుంజయరావు అధికారులను, సిబ్బందిని, విద్యార్థులను అభినందించారు.
-
వికసిత్ జిల్లాగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంభీమవరం (ప్రకాశంచౌక్) : విద్య, వైద్య రంగాలతో పాటు అన్ని రంగాల్లో పశ్చిమగోదావరి జిల్లాను వికసిత్ జిల్లాగా రూపుదిద్దేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయంతో కృషి చేస్తున్నాయని ఇరవై సూత్రాల కార్యక్రమ అమలు కమిటీ చైర్మన్ లంకా దినకర్ పేర్కొన్నారు. బుధవారం భీమవరంలోని పీజీఆర్ఎస్ సమావేశ మందిరంలో కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణితో కలసి కేంద్ర పథకాలు, ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై వివిధ శాఖల అధికారులతో ఆయన సుదీర్ఘ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా లంకా దినకర్ మాట్లాడుతూ అనీమియా ముక్త్ భారత్ పథకంలో భాగంగా 19 నుంచి 40 ఏళ్ల వయస్సు ఉన్న వారితో పాటు ప్రధానంగా 5 నుంచి 19 ఏళ్ల పిల్లలకు, గర్భిణులకు వైద్య సేవలు అందిస్తూ ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. తణుకు, తాడేపల్లిగూడెం, భీమవరం ప్రాంతాల్లో మొబైల్ ఐసీటీఎస్ ద్వారా ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నామన్నారు. డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ విద్యార్థి మిత్ర పథకం కింద జిల్లాలోని 88,951 మంది విద్యార్థులకు యూనిఫాం, పాఠ్యపుస్తకాలు, బెల్టు, షూలు సహా 9 రకాల వస్తువులతో కూడిన స్టూడెంట్ కిట్లను అందజేస్తున్నామని వివరించారు. జలజీవన్ మిషన్ కింద జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 3,09,839 తాగునీటి కనెక్షన్లు ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. భీమవరం పట్టణంలో ప్రస్తుతం ఉన్న ట్యాంకుల ద్వారా మంచినీరు సరఫరా జరుగుతున్నప్పటికీ, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ముందస్తుగానే కొత్త స్టోరేజ్ ట్యాంకుల నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అలాగే పీఎం సూర్య ఘర్ పథకంలో భాగంగా జిల్లాలోని 318 గ్రామాల్లో నూరు శాతం విద్యుదీకరణ పూర్తి చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఈ సమావేశంలో జాయింట్ కలెక్టర్ కేఆర్ కల్పశ్రీ, డీఆర్ఓ కె. ప్రభాకర్, భీమవరం ఆర్డీఓ కె.ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి, సీపీఓ శివపార్వతి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
పొగాకు రైతు దిగాలుసాక్షి ప్రతినిధి, ఏలూరు: ఈ ఏడాది వర్జీనియా పొగాకు రైతులు గడ్డు పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు. పొరుగు రాష్ట్రంలో మంచి ధర ఉన్నా మన రాష్ట్రంలో మాత్రం కనీస గిట్టుబాటు ధర లేకపోవడంపై రైతులు గత మూడు నెలలుగా విభిన్న రూపాల్లో పోరు సాగిస్తున్నా సర్కారు మాత్రం స్పందించడం లేదు. గతేడాది సరాసరి కిలో రూ.300 పలికిన ధర ప్రస్తుతం రూ.243కు చేరడంతో సర్వత్రా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని ఐదు పొగాకు కొనుగోలు కేంద్రాల పరిధిలో భారీగా సాగు చేస్తున్నారు. పొగాకు రైతు ఈ ఏడాది ఆర్థికంగా నష్టపోయాడు. ఒకవైపు ధరలు భారీగా పతనం కావడం, మరోవైపు పెట్టుబడులు ఆకాశన్నంటడంతో లక్షల్లో అప్పులు పేరుకుపోయాయి. మరోవైపు సర్కారు పట్టించుకోకపోవడంపై తీవ్ర స్థాయిలో ఆందోళన వ్యక్తమవుతుంది. ఈ ఏడాది దేవరపల్లి, జంగారెడ్డిగూడెం 1, 2, కొయ్యలగూడెం, గోపాలపురం వేలం కేంద్రాల పరిధిలో మార్చి 25న పొగాకు కొనుగోళ్లు ప్రారంభమయ్యాయి. మొదటిరోజే ధర భారీగా తగ్గించి కిలో సగటున రూ.261తో కొనుగోళ్లు ప్రారంభించడంతో రైతులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. పొరుగు రాష్ట్రం కర్నాటకలో పొగాకు కొనుగోళ్లు ముగిశాయి. సరాసరి కిలో ధర రూ.320కు అక్కడ జరిగాయి. ఎన్ఎల్ఎస్ పరిధిలో జిల్లాలో 22,194 హెక్టార్ల పరిధిలో పొగాకు సాగు జరుగుతుంది. తేలిక నేలలు కావడంతో కృష్ణా, గోదావరి డెల్టాల మధ్య ఉన్న పరివాహక ప్రాంతం ఉండటంతో గాలిలో అతి స్వల్పంగా తేమ శాతం ఉండటం సాగుకు పూర్తి అనుకూలం. దీంతో జిల్లాలో నాణ్యమైన గ్రేడ్–1 పొగాకు దిగుబడి అధికంగా ఉంటుంది. ఈ పరిణామాల క్రమంలో సగటు సరాసరి రూ.300 ధర దాటితే పెట్టుబడులకు ఇబ్బంది ఉండదనేది అన్నదాతల భావన. సీజన్ ప్రారంభమయ్యాక కిలో రూ.45 తగ్గించి కొనుగోలు చేయడంతో మొదలుపెట్టారు. 100 రోజులు దాటినా అదే రీతిలో కొనుగోళ్లు సాగిస్తున్నారు. కర్నాటక కొనుగోళ్లు ముగిసిన తరువాత కొంత డిమాండ్ వస్తుందని భావించిన రైతులకు నిరాశే మిగిలింది. దీంతో పోరుబాటకు సన్నద్ధమయ్యారు. బుధవారం 5 ప్లాట్ఫాంల పరిధిలో 2,452 బేళ్ళు అంటే 3,19,286 కిలోల పొగాకును సరాసరి 243.63 ధరకు కొనుగోలు చేశారు. 5 ప్లాట్ఫామ్ పరిధిలో ఇప్పటి వరకు 98.25 లక్షల కిలోల పొగాకును కొనుగోలు చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో కష్టాలు ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో వర్షాభావ పరిస్థితులు, విపరీతంగా పెరిగిన సాగు ఖర్చులకు తోడు మార్కెట్లో కొనుగోలుదారులంతా సిండికేట్గా మారి తక్కువ ధరకు అడుగుతుండటంతో పొగాకు రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. ధరలు పతనమైనప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జోక్యం చేసుకుని మార్క్ఫెడ్ ద్వారా గిట్టుబాటు ధరకు కొనుగోళ్లు చేసి రైతులను ఆదుకోవాలి. కూటమి ప్రభుత్వం ఆ దిశగా ఆలోచించలేదు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఇదే పరిస్ధితి ఉత్పన్నమైనప్పుడు రూ.289 కోట్లతో మార్క్ఫెడ్ ద్వారా పొగాకు కొనుగోలు చేసి రైతులకు గిట్టుబాటు ధర వచ్చేలా చేశారు. సిండికేట్ ధరను బలంగా కట్టడి చేసి రైతులను ఆదుకున్నారు. మార్క్ఫెడ్ ద్వారా కొనుగోలు చేసి బ్యారన్కు వచ్చి రూ.2 లక్షలు రుణమాఫీ చేయాలి. హైగ్రేడ్కి రూ.10 పెంచారు. అదే సమయంలో లోగ్రేడ్కి రూ.20 తగ్గించారు. పది రూపాయలు పెంచిన నాటి నుంచి ప్రతిరోజూ ఒక్కో రూపాయి తగ్గుతూ వస్తోంది. – ధూళిపూడి బాబురావు, రైతు, కొయ్యలగూడెం కంపెనీలు విదేశీ ఆర్డర్లు రావడం లేదని అంటున్నాయి. కేంద్రం పట్టించుకోవడం లేదు. సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే పంటకు అనుమతులు ఇచ్చిన సమయంలోనే పొగాకు కొనుగోలు ధర ప్రకటించాలి. ధర స్థిరీకరణ లేకపోవడం వల్ల రైతులు నష్టపోతున్నారు. – తాండ్రు రామకృష్ణ, రైతు, గవరవరం గతేడాదితో పోల్చితే 50 శాతం ధర పతనం కొనుగోళ్లు ప్రారంభం రోజే భారీగా ధరల తగ్గింపు వ్యాపారుల సిండికేట్తో పొగాకు రైతులు బలి సరాసరి కిలోకు రూ.243.. గతేడాది రూ.300 పైమాటే
-
తణుకులో గ్రీవెన్స్ సెల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నారాయణమూర్తిపై విచారణతణుకు అర్బన్: వైఎస్సార్ సీపీ గ్రీవెన్స్సెల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అంకంరెడ్డి నాగ నారాయణమూర్తి బుధవారం తణుకు రూరల్ సర్కిల్ కార్యాలయానికి హాజరయ్యారు. ఇటీవల ఆయన తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో పెట్టిన ఒక పోస్టుకు సంబంధించి తణుకుకు చెందిన ఓ టీడీపీ నాయకుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు స్టేషన్కు రావాల్సిందిగా పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ క్రమంలో బుధవారం సాయంత్రం 7 గంటలకు తణుకు రూరల్ సర్కిల్ కార్యాలయానికి ఆయన హాజరుగాకా రూరల్ సీఐ దేశంశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు నాలుగు గంటలకు పైగా విచారణ చేసి స్టేట్మెంట్ రికార్డు చేశారు. వైఎస్సార్ సీపీ లీగల్సెల్ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి వెలగల సాయిబాబారెడ్డి సీఐతో మాట్లాడారు. విచారణ అనంతరం బయటకు వచ్చిన నారాయణమూర్తితో స్టేషన్కు చేరుకున్న తణుకు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు మాట్లాడారు. భీమవరం: ఢిల్లీలోని సీపీఎం కేంద్ర కార్యాలయంలోకి పోలీసులు అక్రమంగా ప్రవేశించడాన్ని నిరసిస్తూ బుధవారం భీమవరం ప్రకాశం చౌక్ వద్ద వామపక్షాలు, దళిత, ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిరసన తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యుడు బి. బలరామ్ మాట్లాడుతూ నీట్ పేపర్ లీకేజీపై శాంతియుతంగా ఆందోళన చేసిన విద్యార్థులపై లాఠీచార్జ్, బాష్పవాయు ప్రయోగం చేయడం దారుణమన్నారు. పోరాటాల్లో పాల్గొన్న విద్యార్థులు, యువతపై ఎలాంటి కేసులు పెట్టబోమని చెప్పిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ మాట తప్పి ఇతర కేసుల నెపంతో అక్రమ అరెస్టులకు కుట్ర చేస్తోందని మండిపడ్డారు. చింతలపూడి (జంగారెడ్డిగూడెం): పట్టణానికి చెందిన పదో తరగతి విద్యార్థి కునుసోతు బాలసాయి సుబ్రహ్మణ్యం అనుమానాస్పద మృతి వ్యవహారంలో అధికారులు విచారణను వేగవంతం చేశారు. రాజులకాలనీకి చెందిన బన్ను రావికంపాడు జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో చదువుతున్నాడు. పాఠశాలలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలతో మనస్తాపానికి గురై ఈ నెల 24న ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఉరివేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. అనంతరం కుటుంబసభ్యులు మృతదేహాన్ని అమ్మమ్మ గ్రామమైన చక్రదేవరపల్లికి తరలించి 25న ఖననం చేశారు. అయితే ఉపాధ్యాయుల వేధింపుల వల్లే తన కుమారుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని మృతుడి తల్లి పద్మ పోలీసులకు, అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసింది. తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు మంగళవారం జంగారెడ్డిగూడెం తహసీల్దార్ స్లీవజోజి, ఎస్సై కుటుంబరావుల సమక్షంలో సమాధి నుంచి మృతదేహాన్ని వెలికితీసి అక్కడే పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. ఉపాధ్యాయుల వేధింపుల కోణంతో పాటు అన్ని అంశాలపై వివరాలు సేకరిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
-
కారంతో శివస్వామికి అభిషేకంద్వారకాతిరుమల: ప్రత్యంగిరి దేవి అనుగ్రహం కోసం భక్తులు నిర్వహించిన అరుదైన కారాభిషేకం దొరసానిపాడులో ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. స్థానిక శ్రీ శివ దత్తాత్రేయ ప్రత్యంగిరి వృద్ధాశ్రమంలో బుధవారం ముందుగా పూర్ణాహుతి హోమం, దీపోత్సవం జరిపారు. అనంతరం ప్రత్యంగిరి దేవి ఆవాహనలో ఉన్న శివస్వామికి సుమారు 60 కిలోల ఎర్రని కారంతో భక్తులు అభిషేకం చేశారు. ఈ విశేష పూజలను తిలకించేందుకు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా శివస్వామి మాట్లాడుతూ పురాణాల ప్రకారం హిరణ్యకశిపుని సంహారం తర్వాత నరసింహస్వామి ఉగ్రరూపాన్ని శాంతింపజేసేందుకు ప్రత్యంగిరి దేవి అవతరించిందని తెలిపారు. దేవికి ఎండు మిరపకాయలు ప్రీతిపాత్రమైనవి కావడం వల్ల వాటిని హారాలుగా అలంకరించి పూజిస్తారన్నారు. దేవి ఆవాహనలో ఉన్న తనకు కారంతో అభిషేకం చేయడం వల్ల కష్టాలు తొలగి, శత్రు నివారణతో పాటు లక్ష్మీకటాక్షం లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్లో గత 30 ఏళ్లుగా ఈ కారాభిషేకాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని, దొరసానిపాడులో ఇది వరుసగా నాలుగో ఏడని ఆయన వివరించారు.