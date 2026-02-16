 కారు మీద కూలిన భారీ కరెంట్‌ స్తంభం.. ఎస్‌పీ నేత మృతి | Pole Falls on car sp Leader Crushed to Death | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కారు మీద కూలిన భారీ కరెంట్‌ స్తంభం.. ఎస్‌పీ నేత మృతి

Feb 16 2026 10:19 AM | Updated on Feb 16 2026 10:33 AM

Pole Falls on car sp Leader Crushed to Death

ప్రతాప్‌గఢ్: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ప్రతాప్‌గఢ్ జిల్లా, అంటు ప్రాంతంలో ప్రమాదం సంభవించింది. సుమారు 1000 కిలోల బరువున్న హై మాస్ట్ లైటింగ్ స్తంభం ఒకటి కదులుతున్న కారుపై ఒక్కసారిగా పడింది. ఈ దుర్ఘటనలో సమాజ్ వాదీ పార్టీ (ఎస్‌పీ) నేత లాల్ బహదూర్ యాదవ్ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బాబుగంజ్ మార్కెట్ సమీపంలోని ఒక పెట్రోల్ పంప్ వద్ద కార్మికులు హై మాస్ట్ స్తంభాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.
 

ప్రత్యక్ష సాక్షుల కథనం ప్రకారం స్తంభాన్ని అమర్చుతున్న సమయంలో అది అకస్మాత్తుగా బ్యాలెన్స్‌ కోల్పోయి రోడ్డుపై వెళ్తున్న కారుపై పడింది. ఎస్‌పీ నేత లాల్ బహదూర్ యాదవ్ (47) తన కారులో నగరం వైపు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. భారీ స్తంభం పడటంతో కారు పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జయ్యింది. లాల్ బహదూర్ యాదవ్ సమాజ్ వాదీ పార్టీలో చాలా కాలంగా ఉన్నారు. ఆయన 2022లో అంటు నగర్ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు. రాజకీయ నేతగానే కాకుండా, పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్‌మెంట్ పీడబ్ల్యూడీ కాంట్రాక్టరుగా, మద్యం వ్యాపారిగా కూడా కొనసాగుతున్నారు. ఈ విషాద వార్త తెలియగానే పార్టీ శ్రేణులతో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు.

సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. లైటింగ్ స్తంభం ఏర్పాటు చేస్తున్న సమయంలో కనీస భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించలేదని, అధికారులు, సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ ప్రాణనష్టం జరిగిందని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రతాప్‌గఢ్ ఎస్పీ దీపక్ భూకర్ మాట్లాడుతూ ఈ ఘటనపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశామని, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అ‍న్నారు.

ఇది కూడా చదవండి: శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో భారత్ ముందడుగు: ‍ప్రధాని మోదీ

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గెలుపంటే ఇదేరా.. ట్యాంక్‌బండ్ వద్ద క్రికెట్‌ అభిమానుల సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 2

కీసరగుట్టకు పోటెత్తిన భక్తజనం (ఫోటోలు )
photo 3

ప్రముఖ సినీతారల వాలైంటైన్స్ డే విషెస్ (ఫోటోలు )
photo 4

టాలీవుడ్ యాంకర్‌ మ్యారెజ్ డే.. భర్తలో లాస్య జ్ఞాపకాలు (ఫోటోలు )
photo 5

అరుదైన చీరల మేళవింపులో మహారాణిలా సోనమ్..! (ఫోటోలు)

Video

View all
TDP Leader Nagendra Harassment On School Students In Hindupur 1
Video_icon

స్కూల్ బాలికలపై బాలకృష్ణ అనుచరుడి లైంగిక దాడి..!
Bandi Sanjay Vs TPCC Mahesh In Karimnagar 2
Video_icon

కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ లో చక్రం తిప్పిన బండి సంజయ్
KSR Live Show On Pawan Kayan Jana Sena Membership Drive 3
Video_icon

బిగ్ షాక్.. పవన్ ను ఛీకొట్టిన ఫ్యాన్స్! నమ్మే ప్రసక్తే లేదు..
Ambati Mounika Warning To Minister Anitha And Galla Madhavi 4
Video_icon

గళ్ళ మాధవి, అనిత గుర్తుపెట్టుకోండి..!
Special Edition On Shocking Facts In Epstein Files 5
Video_icon

ఎప్ స్టీన్ సీక్రెట్ ఫైల్స్ లో షాకింగ్ నిజాలు.. వందల మంది అమ్మాయిలు బలి
Advertisement
 