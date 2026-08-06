సినిమా
కొరియన్ కనకరాజు హిట్టా? ఫట్టా?
'కనకరాజు'తో హ్యాట్రిక్ కొట్టిన రితికా నాయక్ (ఫొటోలు)
'కొరియన్ కనకరాజు' మూవీలో స్పెషల్ సాంగ్ ట్రెండింగ్ లో దక్షా నగార్కర్ (ఫొటోలు)
డెన్మార్క్లో హీరోయిన్ తాప్సీ సందడి (ఫొటోలు)
వెకేషన్లో హీరోయిన్ శ్రద్ధా శ్రీనాథ్ చిల్ (ఫొటోలు)
బ్లాక్ డ్రెస్లో గోల్డెన్ హార్ట్.. ఈషా రెబ్బ స్టన్నింగ్ లుక్స్!(ఫొటోలు)
వైట్ డ్రెస్లో ప్రగ్యా జైస్వాల్ గ్లామర్ మ్యాజిక్... (ఫొటోలు)
‘అనకాపల్లి’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ముఖ్య అతిథిగా సోనూ సూద్ (ఫొటోలు)
'హుషారు పిట్టలు' మూవీ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
పట్టు చీరలో పరవశింపజేసిన అందాల భామ.. (ఫొటోలు)
న్యూస్
హైదరాబాద్ లో భారీగా నకిలీ మసాలా దినుసులు పట్టివేత...(ఫొటోలు)
ట్రెండింగ్లో ఉదయ్నిధి.. భార్య కృతికా, పిల్లలను చూశారా? (ఫొటోలు)
హైదరాబాద్లో పలుచోట్ల కుండపోత వాన (ఫొటోలు)
ఎయిర్పోర్టును తలపించేలా.. కొత్త హంగుల్లో సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ (ఫొటోలు)
నాడు జగన్ శంకుస్థాపన.. నేడు ‘భోగాపురం’ అందాలు (ఫొటోలు)
గోదావరి ఉగ్రరూపం.. భద్రాచలం వద్ద ప్రమాద హెచ్చరికలు (ఫొటోలు)
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు... జలాశయాలకు పోటెత్తుతున్న వరద నీరు (ఫొటోలు)
హైదరాబాద్ : అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం...అదిగో పులి (ఫొటోలు)
హైదరాబాద్లో భారీ ఉరుములు..దంచికొట్టిన వర్షం రోడ్లన్నీ జలమయం (ఫొటోలు)
దగాపడ్డ డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు అండగా వైఎస్సార్సీపీ పోరాటం (ఫొటోలు)
క్రీడలు
వెకేషన్లో చిల్ అవుతున్న టీమిండియా స్టార్ సూర్యకుమార్ (ఫొటోలు)
స్పెయిన్ వెకేషన్లో సచిన్ కూతురు సారా (ఫొటోలు)
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న స్టార్ క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్య (ఫొటోలు)
ఒక శకం ముగిసింది.. అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రహానే గుడ్బై..(ఫొటోలు)
ISSF World Cup: అదరగొట్టిన భారత షూటర్లు.. సింగ్కు స్వర్ణం, మనుకు కాంస్యం (ఫొటోలు)
గర్ల్ఫ్రెండ్తో టీమిండియా క్రికెటర్ అర్ష్దీప్ సింగ్ (ఫొటోలు)
జింబాబ్వేపై భారత్ గ్రాండ్ విక్టరీ.. సిరీస్ మనదే (ఫోటోలు)
వైభవ్ విశ్వరూపం.. జింబాబ్వేపై భారత్ ఘన విజయం (ఫొటోలు)
FIFA World Cup 2026 : స్పెయిన్ యువ సంచలనం లమీన్ యమాల్ (ఫొటోలు)
FIFA World Cup 2026 : ఫిఫా 2026 విశ్వవిజేత స్పెయిన్ (ఫొటోలు)
బిజినెస్
‘ఆపిల్ డేస్' గ్రాండ్ లాంచ్లో నటి నందితా శ్వేత సందడి (ఫొటోలు)
హైదరాబాద్ : హైటెక్స్లో ఆకట్టుకున్న ఎగ్జిబిషన్ (ఫొటోలు)
అనంత్ అంబానీ- రాధిక మర్చంట్ పెళ్లికి అప్పుడే రెండేళ్లు (ఫోటోలు)
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న అనంత్ అంబానీ (ఫోటోలు)
కామాఖ్య ఆలయాన్ని సందర్శించిన అనంత్ అంబానీ (ఫోటోలు)
బద్రీనాథ్, కేదార్నాథ్ క్షేత్రాలను దర్శించుకున్న ముఖేష్ అంబానీ(ఫొటోలు)
ఆధ్యాత్మికతలో అంబానీలు.. బెంగళూరు ‘ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్’ సెంటర్లో సందడి (ఫొటోలు)
#MetGala2026 : మెట్ గాలా 2026 ఈవెంట్లో ఇషా అంబానీ (ఫోటోలు)
అంబానీ ఇంట పాప్ స్టార్ రిహన్నా సందడి.. ఆటపాటలతో కోలాహలం (ఫొటోలు)
అందమైన అంబానీ ఫ్యామిలీ.. ఐకానిక్ ఫొటోలు
వైఎస్ జగన్
ఉప్పెనలా తరలొచ్చిన జనం.. జగన్పై చెక్కుచెదరని అభిమానం (ఫొటోలు)
వైఎస్ జగన్ దేవరపల్లి పర్యటన.. ప్రజలు బ్రహ్మరథం (ఫొటోలు)
వైఎస్ జగన్ రాకతో ఉత్తరాంధ్ర జనసంద్రం (ఫొటోలు)
ముద్రగడకు కన్నీటి వీడ్కోలు.. పాడె మోసిన వైఎస్ జగన్ (ఫొటోలు)
ఆక్వా రైతులకు బాసటగా.. వైఎస్ జగన్ భీమవరం పర్యటన (ఫొటోలు)
మహానేతకు ఘన నివాళి (ఫొటోలు)
క్రాంతి కుమార్ కుటుంబానికి పరామర్శ, నేనున్నా అంటూ వైఎస్ జగన్ భరోసా (ఫొటోలు)
పులివెందులలో రెండో రోజు వైఎస్ జగన్ పర్యటన (ఫొటోలు)
గట్టు శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయ ప్రారంభోత్సవంలో వైఎస్ జగన్
ప్రజలతో మమేకమైన వైఎస్ జగన్ (ఫొటోలు)
ఫ్యామిలీ ఫొటోలు
‘పుస్తెలు అమ్మి అయినా పులస తినాలి’ పులస చేప రుచి ప్రత్యేకత (ఫొటోలు)
స్నేహితురాలి పెళ్లిలో కుందనపు బొమ్మలా జాన్వీ కపూర్..! (ఫొటోలు)
అప్సరసలా దివ్యమైన రూపంతో మెరిసిన శోభిత ధూళిపాళ (ఫొటోలు)
అత్యంత వైభవంగా ఇండియా కౌచర్ వీక్ ..! ఫ్యాషన్ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా..(ఫొటోలు)
భూమిపై అందాలు.. ఫోటోలు
హైదరాబాద్ : మురిపించిన మెరుపు తీగలు (ఫొటోలు)
హైదరాబాద్ : రుచులు.. అద్భుతం : ఫుడ్– ఎ–ఫెయిర్– 2026 (ఫొటోలు)
హైదరాబాద్ : బేగంపేట కంట్రీక్లబ్లో అందాల తునకలు (ఫొటోలు)
విశాఖపట్నం : క్యాట్వాక్తో కెవ్వుకేక (ఫొటోలు)
గోల్డెన్ అనార్కలీ డ్రెస్లో రాకుమారిలా షెహనాజ్ గిల్
మీకు తెలుసా?
ఏపీలో అద్భుత రాతి కొండ... ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
తొలి తిరుపతి 9000 వేలు సంవత్సరాల అతి పురాతన దేవాలయం (ఫొటోలు)
ఏపీ : విశాఖపట్నం దగ్గరలో అద్భుతమైన జలపాతం... ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
ఏపీ : అద్భుతమైన వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
హైదరాబాద్లో శ్రీ కళ్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
ఏపీ : కొండ కోనల్లో అద్భుతమైన ఆలయం శనివారం మాత్రమే తెరుస్తారు! ఎక్కడో తెలుసా (ఫొటోలు)
ఏపీ : చెవిలో చెబితే కోరికలు తీర్చే వినాయకుడు ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
ఏపీలో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన గుహ గురించి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
ఏపీ : శిల్ప కళా వైభవం.. చెక్కుచెదరని కట్టడం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
ప్రకృతి ఒడిలో మైమరపించే జలపాతాలు ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
ఈవెంట్స్
తెలంగాణ : మంచిర్యాలలో సందడి చేసిన సినీ నటి కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)
విశాఖ ఆర్కే బీచ్లో ఫ్రెండ్షిప్ డే తీపి కిక్కు..(ఫొటోలు)
హైదరాబాద్ : రవీంద్రభారతిలో ఇది.. అందెల రవళి (ఫొటోలు)
డాక్టర్ సతీశ్రెడ్డికి 'ఛేంజ్ మేకర్' పురస్కారం అందజేసిన చిరంజీవి (ఫొటోలు)
భూమిపై అందాలు.. ఫోటోలు
హైదరాబాద్ ఈసీఐఎల్ లో సందడి చేసిన నటి ప్రియాంకా మోహన్ (ఫోటోలు)
హైదరాబాద్ కూకట్పల్లిలో సందడి చేసిన హీరోయిన్ లావణ్య త్రిపాఠి (ఫోటోలు)
హైదరాబాద్ : శిల్పకళా వేదికలో ధన్య ప్రసాద్ కూచిపూడి (ఫొటోలు)
నల్లగొండ : పట్టా వచ్చిన వేళ.. ఆనంద హేళ (ఫొటోలు)
ముంబై : గౌరవ్ గుప్తా కౌచర్ షోలో... మెరిసిన నటి అనన్య పాండే, శోభిత (ఫొటోలు)
భక్తి
మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా కలెక్టరేట్లో బోనాల పండుగ (ఫొటోలు)
ఒంగోలు : భక్తితో వేల్ కావడి ఉత్సవం (ఫొటోలు)
హైదరాబాద్ : అంగరంగ వైభవంగా సచివాలయంలో బోనాల సంబరాలు (ఫొటోలు)
మహబూబ్ నగర్ : బోనమెత్తిన పాలమూరు (ఫొటోలు)
చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారికి బంగారు బోనం (ఫొటోలు)
అంగరంగ వైభవంగా ఉజ్జయినీ మహంకాళి అమ్మవారి బోనాలు (ఫొటోలు)
అంగరంగ వైభవంగా పాతబస్తీలో ఘనంగా ఘటాల ఊరేగింపు (ఫొటోలు)
బోనం వెలుగు (ఫోటోలు)
ఇంద్రకీలాద్రిపై పండ్లు, కూరగాయలే ఆభరణాలుగా దుర్గమ్మ దర్శనం (ఫొటోలు)
సింహాచలం: 32 కిలోమీటర్ల మేర గిరి ప్రదక్షిణ...పరవశించిన భక్త జనవాహిని (ఫొటోలు)
మేటి చిత్రాలు
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 02- 09)
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూలై 26 - ఆగస్టు 02)
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూలై 19 -26)
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూలై 12 - 19)
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూలై 05 - 12)
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూన్ 28 - జూలై 05)
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూన్ 14- 21)
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మే 31 - జూన్ 07)
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మే 24-31)
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మే 17-24)