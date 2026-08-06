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సినిమా

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Varun Tej's Korean Kanakaraju Movie Review & Rating 1

కొరియన్ కనకరాజు హిట్టా? ఫట్టా?
Tollywood Actress Ritika Nayak latest photos viral2
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+19

'కనకరాజు'తో హ్యాట్రిక్ కొట్టిన రితికా నాయక్ (ఫొటోలు)
Daksha Nagarkar Special Song In Korean Kanakaraju Movie3
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+17

'కొరియన్‌ కనకరాజు' మూవీలో స్పెషల్ సాంగ్ ట్రెండింగ్ లో దక్షా నగార్కర్ (ఫొటోలు)
Taapsee Pannu Shares Glimpses Of Her Vacation Photos4
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+18

డెన్మార్క్‌లో హీరోయిన్ తాప్సీ సందడి (ఫొటోలు)
Actress Shraddha Srinath Latest Stunning Photos5
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+16

వెకేషన్‌లో హీరోయిన్ శ్రద్ధా శ్రీనాథ్ చిల్ (ఫొటోలు)
Eesha Rebba Stuns in a Chic Black Dress Photos6
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+10

బ్లాక్ డ్రెస్‌లో గోల్డెన్ హార్ట్.. ఈషా రెబ్బ స్టన్నింగ్ లుక్స్!(ఫొటోలు)
Pragya Jaiswal Works Her Glamour Magic in a White Dress Photos7
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+9

వైట్ డ్రెస్‌లో ప్రగ్యా జైస్వాల్ గ్లామర్ మ్యాజిక్... (ఫొటోలు)
Anakapalli Movie Pre Release Event HD Photos8
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+25

‘అనకాపల్లి’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ముఖ్య అతిథిగా సోనూ సూద్ (ఫొటోలు)
Husharu Pittalu Movie Song Launch HD Photos9
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+14

'హుషారు పిట్టలు' మూవీ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
Mesmerizing Beauty Dazzles in a Silk Saree Photos10
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+16

పట్టు చీరలో పరవశింపజేసిన అందాల భామ.. (ఫొటోలు)
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న్యూస్

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Fake Spices Seized in Hyderabad HD Photos1
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+20

హైదరాబాద్ లో భారీగా నకిలీ మసాలా దినుసులు పట్టివేత...(ఫొటోలు)
Udhayanidhi Stalin Arrest News: Rare Family Photos With Wife Kiruthiga and Kids Go Viral2
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+21

ట్రెండింగ్‌లో ఉదయ్‌నిధి.. భార్య కృతికా, పిల్లలను చూశారా? (ఫొటోలు)
Heavy Rain Lashes Hyderabad Photos3
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+24

హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల కుండపోత వాన (ఫొటోలు)
New Look in Secunderabad Railway Station HD Photos4
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+12

ఎయిర్‌పోర్టును తలపించేలా.. కొత్త హంగుల్లో సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ (ఫొటోలు)
From Jagans Foundation Stone to Bhogapuram Airport Grand Look Photos5
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+16

నాడు జగన్‌ శంకుస్థాపన.. నేడు ‘భోగాపురం’ అందాలు (ఫొటోలు)
Godavari in Spate First Danger Warning Issued at Bhadrachalam6
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+11

గోదావరి ఉగ్రరూపం.. భద్రాచలం వద్ద ప్రమాద హెచ్చరికలు (ఫొటోలు)
Heavy rains in Telangana: Photos7
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+24

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు... జలాశయాలకు పోటెత్తుతున్న వరద నీరు (ఫొటోలు)
International Tiger Day Celebrated Grandly at the Zoo Park8
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+22

హైదరాబాద్ : అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం...అదిగో పులి (ఫొటోలు)
heavy rains in hyderabad latest news9
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+30

హైదరాబాద్‌లో భారీ ఉరుములు..దంచికొట్టిన వర్షం రోడ్లన్నీ జలమయం (ఫొటోలు)
YSRCP Protest Against DSC Scam HD Photos10
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+35

దగాపడ్డ డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు అండగా వైఎస్సార్‌సీపీ పోరాటం (ఫొటోలు)

క్రీడలు

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Team India Star Suryakumar Yadav Enjoys Vacation Photos1
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+11

వెకేషన్‌లో చిల్‌ అవుతున్న టీమిండియా స్టార్‌ సూర్యకుమార్‌ (ఫొటోలు)
Sara Tendulkar Enjoys a Dream Vacation in Spain Photos2
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+10

స్పెయిన్ వెకేషన్‌లో సచిన్ కూతురు సారా (ఫొటోలు)
Hardik Pandya Visits Tirumala Seeks Blessings of Lord Venkateswara photos3
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+9

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న స్టార్ క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్య (ఫొటోలు)
Ajinkya Rahane has Retired from all from of cricket4
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+22

ఒక శకం ముగిసింది.. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రహానే గుడ్‌బై..(ఫొటోలు)
In Esha Singh wins Gold Medal In The Womens 25m Pistol Final Photos5
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+8

ISSF World Cup: అదరగొట్టిన భారత షూటర్లు.. సింగ్‌కు స్వర్ణం, మనుకు కాంస్యం (ఫొటోలు)
Arshdeep Singh Confirms Relationship With Girlfriend Samreen Kaur, Unseen Rare Photos Trending6
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+18

గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌తో టీమిండియా క్రికెటర్‌ అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌ (ఫొటోలు)
T20 cricket match between Zimbabwe and India in Harare7
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+16

జింబాబ్వేపై భార‌త్ గ్రాండ్ విక్టరీ.. సిరీస్ మ‌న‌దే (ఫోటోలు)
First T20 Cricket Match Between Zimbabwe and India HD Photos8
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+14

వైభ‌వ్ విశ్వ‌రూపం.. జింబాబ్వేపై భార‌త్ ఘ‌న విజ‌యం (ఫొటోలు)
FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos9
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+21

FIFA World Cup 2026 : స్పెయిన్ యువ సంచలనం లమీన్ యమాల్ (ఫొటోలు)
FIFA World Cup 2026 Winner Spain HD Photos10
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+35

FIFA World Cup 2026 : ఫిఫా 2026 విశ్వవిజేత స్పెయిన్‌ (ఫొటోలు)

బిజినెస్

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Actress Nandita Swetha In Hyderabad1
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‘ఆపిల్ డేస్' గ్రాండ్ లాంచ్‌లో నటి నందితా శ్వేత సందడి (ఫొటోలు)
Hyderabad : Exhibition at HITEX Impresses Visitors HD Photos2
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+16

హైదరాబాద్ : హైటెక్స్‌లో ఆకట్టుకున్న ఎగ్జిబిషన్‌ (ఫొటోలు)
Anant Ambani and Radhika Merchant 2nd wedding Anniversary Photos3
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అనంత్ అంబానీ- రాధిక మర్చంట్ పెళ్లికి అప్పుడే రెండేళ్లు (ఫోటోలు)
Anant Ambani Visits Tirupati Temple Photos4
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తిరుమల శ్రీ‌వారిని దర్శించుకున్న అనంత్ అంబానీ (ఫోటోలు)
Anant Ambani visited Kamakhya Temple to offer His prayers: Photos5
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కామాఖ్య ఆలయాన్ని సందర్శించిన అనంత్ అంబానీ (ఫోటోలు)
Mukesh Ambani Visits Badrinath Temple and Kedarnath Temple Photos6
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బద్రీనాథ్, కేదార్‌నాథ్ క్షేత్రాలను దర్శించుకున్న ముఖేష్ అంబానీ(ఫొటోలు)
Mukesh Ambani and Anant Ambani visited Bangalore Ashram Photos7
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ఆధ్యాత్మికతలో అంబానీలు.. బెంగళూరు ‘ఆర్ట్‌ ఆఫ్‌ లివింగ్‌’ సెంటర్‌లో సందడి (ఫొటోలు)
Isha Ambani arrives for the 2026 Met Gala celebrations8
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#MetGala2026 : మెట్ గాలా 2026 ఈవెంట్‌లో ఇషా అంబానీ (ఫోటోలు)
Rihanna And her guests visited The Ambani family At Their home Photos9
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అంబానీ ఇంట పాప్ స్టార్ రిహన్నా సందడి.. ఆటపాటలతో కోలాహలం (ఫొటోలు)
Beautiful glimpse of Ambani Family PHotos10
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అందమైన అంబానీ ఫ్యామిలీ.. ఐకానిక్‌ ఫొటోలు
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వైఎస్‌ జగన్‌

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YS Jagan Mohan Reddy Visited Devarapalli in East Godavari1
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ఉప్పెనలా తరలొచ్చిన జనం.. జగన్‌పై చెక్కుచెదరని అభిమానం (ఫొటోలు)
YS Jagan Receives Grand Welcome During Devarapalli Visit Photos2
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వైఎస్‌ జగన్‌ దేవరపల్లి పర్యటన.. ప్రజలు బ్రహ్మరథం (ఫొటోలు)
Massive Public Support for YS Jagan Srikakulam Tour HD Photos3
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వైఎస్‌ జగన్‌ రాకతో ఉత్తరాంధ్ర జనసంద్రం (ఫొటోలు)
YS jagan Consoles Mudragada Padmanabham Family Photos4
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ముద్రగడకు కన్నీటి వీడ్కోలు.. పాడె మోసిన వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
Ys Jagan Meet Aqua farmers In Bhimavaram Photos 5
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ఆక్వా రైతులకు బాసటగా.. వైఎస్‌ జగన్‌ భీమవరం పర్యటన (ఫొటోలు)
YS Jagan Pays Tributes YS Rajasekhara Reddy at YSR Ghat Photos6
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మహానేతకు ఘన నివాళి (ఫొటోలు)
YS Jagan Consoles Kranthi Kumar Family Vijayawada HD Photos7
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క్రాంతి కుమార్ కుటుంబానికి పరామర్శ, నేనున్నా అంటూ వైఎస్‌ జగన్‌ భరోసా (ఫొటోలు)
Ys Jagan Inaugurates Cc Roads In Yerragudipalle Pulivendula photos8
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పులివెందులలో రెండో రోజు వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటన (ఫొటోలు)
"Y. S. Jagan Mohan Reddy at the Inauguration of Gattu Sri Lakshmi Narasimha Swamy Temple"9
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గట్టు శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయ ప్రారంభోత్సవంలో వైఎస్ జగన్
YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos10
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ప్రజలతో మమేకమైన వైఎస్ జగన్‌ (ఫొటోలు)
 

ఫ్యామిలీ ఫొటోలు

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pulasa fish curry 2026 hd photos1
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‘పుస్తెలు అమ్మి అయినా పులస తినాలి’ పులస చేప రుచి ప్రత్యేకత (ఫొటోలు)
Janhvi Kapoor Fairytale Glamour In Sage-Green Manish Malhotra Couture2
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+5

స్నేహితురాలి పెళ్లిలో కుందనపు బొమ్మలా జాన్వీ కపూర్..! (ఫొటోలు)
Sobhita Dhulipala of Hyundai India Couture Week in New Delhi3
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అప్సరసలా దివ్యమైన రూపంతో మెరిసిన శోభిత ధూళిపాళ (ఫొటోలు)
The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 4
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+27

అత్యంత వైభవంగా ఇండియా కౌచర్ వీక్ ..! ఫ్యాషన్‌ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా..(ఫొటోలు)
Beauty on Earth Photos5
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భూమిపై అందాలు.. ఫోటోలు
Hamstech Creators Collect Fashion Show In Hyderabad6
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+28

హైదరాబాద్ : మురిపించిన మెరుపు తీగలు (ఫొటోలు)
Food A Fair 2026 : Food Exhibition in Hyderabad 20267
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+23

హైదరాబాద్‌ : రుచులు.. అద్భుతం : ఫుడ్‌– ఎ–ఫెయిర్‌– 2026 (ఫొటోలు)
Fashion Show in Hyderabad 20268
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+11

హైదరాబాద్ : బేగంపేట కంట్రీక్లబ్‌లో అందాల తునకలు (ఫొటోలు)
Fashion Show in Visakhapatnam9
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+8

విశాఖపట్నం : క్యాట్‌వాక్‌తో కెవ్వుకేక (ఫొటోలు)
Shehnaaz Gill served a royal glamour In golden Anarkali suit10
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గోల్డెన్‌ అనార్కలీ డ్రెస్‌లో రాకుమారిలా షెహనాజ్‌ గిల్‌

మీకు తెలుసా?

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Puligundu Rock Mountain in Gudyanam Palli, Andhra Pradesh: Photos1
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ఏపీలో అద్భుత రాతి కొండ... ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
Sri Srungara Vallabha Swamy Temple Tirupati East Godavari 2
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+22

తొలి తిరుపతి 9000 వేలు సంవత్సరాల అతి పురాతన దేవాలయం (ఫొటోలు)
Devarapalli Waterfalls Visakhapatnam Andhra Pradesh: Photos3
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+24

ఏపీ : విశాఖపట్నం దగ్గరలో అద్భుతమైన జలపాతం... ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
Devotional : Upamaka Sri Venkateswara Swamy Temple HD Photos4
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+25

ఏపీ : అద్భుతమైన వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
Devotional : Sri Venkateshwara Swamy Temple Kakatiya Hills5
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+24

హైదరాబాద్‌లో శ్రీ కళ్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
Sri Nemali Gundla Ranganayakaswamy Temple HD Photos6
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+22

ఏపీ : కొండ కోనల్లో అద్భుతమైన ఆలయం శనివారం మాత్రమే తెరుస్తారు! ఎక్కడో తెలుసా (ఫొటోలు)
Sri Lakshmi Ganapati Temple in Bikkavolu of East Godavari7
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+20

ఏపీ : చెవిలో చెబితే కోరికలు తీర్చే వినాయకుడు ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
Belum Caves Nandyala district of Andhra Pradesh HD Photos8
Default image8
+25

ఏపీలో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన గుహ గురించి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
Sri Chennakesava Swamy Temple Somapalem Chittoor HD Photos9
Default image9
+28

ఏపీ : శిల్ప కళా వైభవం.. చెక్కుచెదరని కట్టడం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
Karnataka Tourism : Waterfall in Karnataka HD Photos10
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+8

ప్రకృతి ఒడిలో మైమరపించే జలపాతాలు ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

ఈవెంట్స్

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Krithi Shetty At Shopping Mall Grand Opening in Mancherial1
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+11

తెలంగాణ : మంచిర్యాలలో సందడి చేసిన సినీ నటి కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)
Friendship Day Celebrations RK Beach Visakhapatnam2
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+13

విశాఖ ఆర్కే బీచ్‌లో ఫ్రెండ్‌షిప్‌ డే తీపి కిక్కు..(ఫొటోలు)
Dr C Narayana Reddy Birth Anniversary At Ravindra Bharati3
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+15

హైదరాబాద్ : రవీంద్రభారతిలో ఇది.. అందెల రవళి (ఫొటోలు)
Chiranjeevi Speech about Satish Reddy at at BV Pattabhiram Award4
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+13

డాక్టర్‌ సతీశ్‌రెడ్డికి 'ఛేంజ్‌ మేకర్‌' పురస్కారం అందజేసిన చిరంజీవి (ఫొటోలు)
Beauty on Earth Photos5
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+8

భూమిపై అందాలు.. ఫోటోలు
Actress Priyanka Mohan Fashion Mall Grand Opening At ECIL6
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+15

హైదరాబాద్‌ ఈసీఐఎల్ లో సందడి చేసిన నటి ప్రియాంకా మోహన్ (ఫోటోలు)
Lavanya Tripathi Kukatpally Hyderabad HD Photos7
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+22

హైదరాబాద్ కూకట్‌పల్లిలో సందడి చేసిన హీరోయిన్ లావణ్య త్రిపాఠి (ఫోటోలు)
Dhanya Prasad Kuchipudi performance at Shilpakala Vedika8
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+18

హైదరాబాద్ : శిల్పకళా వేదికలో ధన్య ప్రసాద్ కూచిపూడి (ఫొటోలు)
Nagarjuna Government College First Convocation At Nalgonda9
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+27

నల్లగొండ : పట్టా వచ్చిన వేళ.. ఆనంద హేళ (ఫొటోలు)
Indian designer Gaurav Gupta during the couture show10
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+15

ముంబై : గౌరవ్ గుప్తా కౌచర్ షోలో... మెరిసిన నటి అనన్య పాండే, శోభిత (ఫొటోలు)
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భక్తి

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Bonalu Festival At Medchal- Malkajgiri District Collectorate Photos1
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+16

మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో బోనాల పండుగ (ఫొటోలు)
Devotional : Vel Kavadi Festival Ongole HD Photos2
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+21

ఒంగోలు : భక్తితో వేల్ కావడి ఉత్సవం (ఫొటోలు)
Bonalu 2026 Grand Celebration In Telangana Secretariat Photos3
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+34

హైదరాబాద్ : అంగరంగ వైభవంగా సచివాలయంలో బోనాల సంబరాలు (ఫొటోలు)
Bonalu 2026 Celebrations Mahbubnagar Telangana4
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+27

మహబూబ్ నగర్ : బోనమెత్తిన పాలమూరు (ఫొటోలు)
Charminar Bonalu Celebrations At Bhagyalakshmi Temple5
Default image5
+16

చార్మినార్‌ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారికి బంగారు బోనం (ఫొటోలు)
Ujjaini Mahankali Bonalu 2026 in Secunderabad HD Photos6
Default image6
+31

అంగరంగ వైభవంగా ఉజ్జయినీ మహంకాళి అమ్మవారి బోనాలు (ఫొటోలు)
Ashadam Bonalu 2026 Festival in Hyderabad Photos7
Default image7
+27

అంగరంగ వైభవంగా పాతబస్తీలో ఘనంగా ఘటాల ఊరేగింపు (ఫొటోలు)

The Radiance of Bonam Photos8
Default image8
+10

బోనం వెలుగు (ఫోటోలు)
Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada9
Default image9
+24

ఇంద్రకీలాద్రిపై పండ్లు, కూరగాయలే ఆభరణాలుగా దుర్గమ్మ దర్శనం (ఫొటోలు)
Devotional : Simhachalam Giri Pradakshina Photo Gallery10
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+22

సింహాచలం: 32 కిలోమీటర్ల మేర గిరి ప్రదక్షిణ...పరవశించిన భక్త జనవాహిని (ఫొటోలు)
 