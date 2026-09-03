 కర్నూలులో వైఎస్‌ జగన్‌కు ఘన స్వాగతం (ఫొటోలు) | YS Jagan Receives Grand Welcome in Kurnool Photos | Sakshi
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కర్నూలులో వైఎస్‌ జగన్‌కు ఘన స్వాగతం (ఫొటోలు)

Sep 3 2026 4:06 PM | Updated on Sep 3 2026 4:39 PM

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వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షు­డు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ఇవాళ(సెప్టెంబర్‌ 3, గురువారం) కర్నూలులో పర్యటించారు.

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భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చిన కార్యకర్తలు, అభిమానులు.. వైఎస్‌ జగన్‌కు ఘన స్వాగతం పలికారు.

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జై జగన్‌ అంటూ కార్యకర్తలు, అభిమానులు నినాదాలు చేశారు.

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క­ర్నూ­లు మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్‌­సీపీ నేత ఎస్వీ మోహన్‌రెడ్డి కుమారుడి వివాహ రిసెప్షన్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నూతన వధువరులు జనక్‌-శ్రియాలను వైఎస్‌ జగన్‌ ఆశీర్వదించారు.

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