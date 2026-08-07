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Kakinada
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మెడికో ప్రియాంక పరిస్థితి అత్యంత విషమంసాక్షి, హైదరాబాద్: మెడికో ప్రియాంక పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. నాలుగు రోజుల క్రితం రాజమండ్రిలో కారు ప్రమాదంలో ప్రియాంక గాయపడిన సంగతి తెలిసిందే. మద్యం మత్తులో ప్రియాంక బైక్ను యువకులు కారుతో ఢీకొట్టారు. ప్రియాంకపై నుంచి కారు దూసుకెళ్లడంతో బ్రెయిన్ డెడ్ అయ్యింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం వైద్య విద్యార్థిని ప్రియాంక ప్రమాద ఘటన సంచలనం రేపింది.ఘటనకు సంబంధించి లభ్యమైన సీసీ టీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలిస్తే ఇది ప్రమాదం కాదని.. ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసినదేనని స్పష్టమవుతోంది. ప్రమాదానికి కారణమైన యువకులు సూరారపు ధస్వంత్, ఆండ్రు జోసెఫ్ ఈ నెల మూడో తేదీ రాత్రి రాజమహేంద్రవరంలోని ఏవీ అప్పారావు రోడ్డులో ఉన్న ప్రసాద్ ఆదిత్యమాల్కు సినిమా చూసేందుకు కారులో వచ్చారు. వారు మద్యం మత్తులో ఉన్నట్టు అనుమానించిన మాల్ సిబ్బంది బ్రీత్ ఎనలైజర్తో పరిశీలించగా, ఆ యువకులు వారిపై దురుసుగా ప్రవర్తించారు.మద్యం తాగినట్టు నిర్ధారణ కావడంతో వారిని థియేటర్ లోపలికి అనుమతించలేదు. దీంతో ఆ యువకులు బయటకు వెళ్లే క్రమంలో నియంత్రణ లేకుండా కారును నడిపినట్టు సీసీ టీవీ ఫుటేజీల్లో నిర్ధారణ అయ్యింది. వారి కారు ఆదిత్య మాల్ గేటు దాటుతున్న సమయంలోనే... వైద్య విద్యార్థిని ప్రియాంక, ఆమె స్నేహితుడు మల్లి వెంకటదుర్గసాయి కూడా బైక్పై మాల్ గేటు దాటుతున్నారు. ఈ క్రమంలో యువకుల కారు వారి బైక్ని ఢీకొట్టింది. ప్రియాంక వారి వైపు కోపంగా చూడటంతో మరోసారి కారుతో వారి బైక్ను ఢీకొట్టారు. అలా మూడుసార్లు వెంటవెంటనే బైక్ని ఢీకొట్టారు. దీంతో బైక్ పైనుంచి ప్రియాంక కింద పడిపోయింది.ఇది చూసిన మాల్ సిబ్బంది కేకలు వేయడంతో యువకులు కారును వేగంగా దూసుకువెళ్లారు. ఈ క్రమంలో కిందపడిన ప్రియాంక తల పైనుంచి కారు ఎక్కి వెళ్లడం సీసీ టీవీ ఫుటేజీలో కనిపించింది. ప్రియాంకను ఆమె స్నేహితుడు, థియేటర్ సిబ్బంది హుటాహుటిన కంబాలచెరువులోని స్వతంత్ర ఆస్పత్రిలో చేర్చారు. పరిస్థితి అత్యంత విషమించడంతో అక్కడి నుంచి ఆమెను హైదరాబాద్కు తరలించారు. అక్కడి కిమ్స్ ఆస్పత్రి వైద్యులు ఆమెకు బ్రెయిన్ డెడ్ అయిందని, మృత్యువుతో పోరాడుతోందని వెల్లడించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.ప్రమాద ఘటనపై థియేటర్ మేనేజర్ విజయ్ ఫిర్యాదు మేరకు ఒక కేసు, ప్రియాంక తండ్రి కనికే వెంకటేష్ ఫిర్యాదు మేరకు మరో కేసు నమోదయ్యాయి. సీసీ టీవీ ఫుటేజీల్లో నమోదైన కారు నంబర్ ఆధారంగా యువకులను పోలీసులు గుర్తించారు. వారిద్దరూ చింతల నామవరానికి చెందినవారుగా గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ చేస్తున్నారు. అయినా ప్రకాశ్నగర్ పోలీసులు మాత్రం ఇది మద్యం మత్తులో జరిగిన ప్రమాదమేనని, ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగింది కాదని హడావిడిగా ప్రకటించ డం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది.
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అవకతవకలపై విచారణకు కమిటీపెద్దాపురం: కట్టమూరు గ్రామంలో కేశవ పట్టాభిరామస్వామి దేవస్థానంలో చోటుచేసుకున్న అవకతవకలపై వచ్చిన ఫిర్యాదుల మేరకు విచారణకు కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్టు దేవదాయశాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్ డీఎల్వీ రమేష్బాబు గురువారం ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. కట్టమూరు గ్రామానికి చెందిన ఎం.సూర్యనారాయణ మరికొందరు పీజీఆర్ఎస్లో ఫిర్యాదు చేయడంతో త్రిసభ్య కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్టు వెల్లడించారు. అసిస్టెంట్ కమిషనర్ వి.పల్లంరాజు చైర్మన్గా, దేవదాయ శాఖ ఇన్స్పెక్టర్లు ఆర్.బాలాజీ, ఎస్టీపీటీ శ్రీనివాస్ సభ్యులుగా నియమిస్తూ సమగ్ర విచారణ నివేదిక ఇవ్వాలని పేర్కొన్నారు. యువకుడి మృతదేహం లభ్యం జగ్గంపేట: భావవరం గ్రామంలోని ఏలేరు నదిలో స్నానానికి దిగి గల్లంతైన వడ్డి ప్రశాంత్ కుమార్ మృతదేహాన్ని పోలీసులు గజ ఈతగాళ్ల సహాయంతో వెలికి తీయించారు. పోస్ట్మార్టం అనంతరం మృతదేహాన్ని బంధువులకు అప్పగిస్తామని జగ్గంపేట ఎస్సై రఘునాథరావు తెలిపారు. ఈ ఘటనతో విహార యాత్రకు వచ్చిన విద్యార్థులు విషాదంలో మునిగిపోయారు. మృతుడి తండ్రి కొద్దికాలం కిందట మరణించగా, అతని తల్లి ఉపాధి నిమిత్తం దుబాయిలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం అతను అమ్మమ్మ దగ్గర ఉంటూ ఓ ప్రైవేట్ కళాశాలలో డిప్లమో చేస్తున్నాడు. రొయ్యల హేచరీల్లో పరిశీలన కాకినాడ రూరల్: జిల్లాలోని తొండంగి, యూ.కొత్తపల్లి మండలాల్లో హేచరీలను రాష్ట్ర మత్స్య సాంకేతిక సంస్థ (ఎస్ఐఎఫ్టీ)లోని జాతీయ జలచర జంతు వ్యాధుల నిఘా కార్యక్రమం (ఎన్ఎస్పీఏఏడీ) బృందం గురువారం పరిశీలించింది. రొయ్యల హేచరీల్లో వ్యాధి నిఘా నమూనాలను సేకరించింది. ఎస్ఐఎఫ్టీ ప్రిన్సిపాల్, మత్స్యశాఖ అదనపు సంచాలకులు డాక్టర్ అంజలి ఆదేశాల మేరకు సప్తగిరి, కేపీఆర్, ఎస్ఎస్ఆర్ హేచరీలతో పాటు పలు హేచరీలను బృందం సభ్యులు చైతన్య, శివరామకృష్ణ సందర్శించి నమూనాలు సేకరించారు. హేచరీల్లో వ్యాధులను ముందస్తుగా గుర్తించడం, నాణ్యమైన రొయ్య పిల్లల ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించడం, బయో సెక్యూరిటీ ప్రమాణాలను బలోపేతం చేయడం తదితర అంశాలపై నిర్వాహకులు, సిబ్బందికి అవగాహన కల్పించారు. పర్యటనకు ఎఫ్డీఓ ఉమామహేశ్వరరావు సహకారం అందించారు. పంట కాలువలో పడి కౌలురైతు మృతి కాజులూరు: పంట కాలువలో పడి ఓ కౌలురైతు మృతి చెందాడు. స్థానికులు, గొల్లపాలెం పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. కోలంకకు చెందిన బండారు శ్రీనివాస్ (37) అదే గ్రామానికి చెందిన ఓ రైతు వద్ద కొంత పొలం కౌలుకు తీసుకుని వరి సాగు చేస్తున్నాడు. బుధవారం సాయంత్రం పొలానికి వెళ్తున్నానని కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పి బయటకు వెళ్లాడు. రాత్రి 10 గంటలు దాటినా తిరిగి రాలేదు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు గ్రామంలోని పలుచోట్ల వెతికినా ఆచూకీ దొరకలేదు. చివరకు రాత్రి సమయంలో పొలానికి వెళ్లి క్షుణంగా పరిశీలించగా, శ్రీనివాస్ పొలాల మద్య ఉన్న పంట కాలువలో విగతజీవిగా పడి ఉన్నాడు. అప్పటికే అతను మృతి చెందినట్టు స్థానికులు గుర్తించారు. సమాచారం అందుకున్న గొల్లపాలెం పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కాకినాడ జీజీహెచ్కు తరలించారు. మృతుడు శ్రీనివాస్కు భార్య, ఒక కుమారుడు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. కుటుంబాన్ని పోషించే పెద్ద దిక్కును కోల్పోవటంతో ఆ కుటుంబం కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తోంది. గొల్లపాలెం ఇన్చార్జ్ ఎస్సై ఆర్వీఎస్ మూర్తి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కారు, లారీ ఢీశంఖవరం: కత్తిపూడి జాతీయ రహదారి ఫ్లై ఓవర్పై గురువారం లారీ, కారు ఢీకొట్టుకున్నాయి. స్థానికుల కథనం మేరకు.. రాజమంద్రవరం నుంచి వస్తున్న కారు, వైజాగ్ నుంచి వస్తున్న లారీ అదుపుతప్పి ఢీకొట్టుకున్నాయి. దీంతో కారు డివైడర్ను ఢీకొని ఆగింది. ఈ ప్రమాదంలో ప్రయాణికులకు గాయాలు తప్ప ఎటువంటి ప్రమాదం జరగనట్లు తెలిసింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులను వివరాలు అడగగా, ఎటువంటి సమాచారం లేదన్నారు.
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‘పంపా’ నిండితేనే భరోసాపంపా రిజర్వాయర్ పూర్తిగా నిండితేనే ఆయకట్టులో ఖరీఫ్ సాగుకు భరోసా ఇవ్వగలం. ఆగస్టు నాటికై నా వర్షాలు కురిసి ప్రాజెక్టు నిండుతుందని భావించాం. కానీ జూలైలో ఉన్న 90 అడుగుల నీటిమట్టమే ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. ఈ నీటిమట్టంతో నీరు విడుదల చేసినా ఉపయోగం ఉండదు. ఆగస్టు చివరి నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు రుతుపవనాల తిరుగు ప్రయాణం (రివర్స్ మాన్సూన్)లో వర్షాలు కురిస్తే, అప్పుడు ఆలశ్యంగానైనా ఖరీఫ్కు నీరిచ్చే అవకాశం పరిశీలించవచ్చు. – జి.శేషగిరిరావు, నీటి పారుదల శాఖ ఈఈ
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అడుగంటిన ఆశలుఅన్నవరం: పంపా రిజర్వాయర్ కింద ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ పంట సాగయ్యే పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు. ఆగస్టు ఐదో తేదీ వచ్చినా వరుణుడు కరుణించక పోవడంతో రైతుల ఆశలు అడుగంటుతున్నాయి. తుని, ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గాల్లో 12,500 ఎకరాలలో ఖరీఫ్ సాగవ్వాల్సి ఉండగా ఇప్పటికి కేవలం వెయ్యి ఎకరాలలో అది కూడా వ్యవసాయ బోర్లు ఉన్న చోట మాత్రమే వరినాట్లు పూర్తయ్యాయి. జూలై మూడో వారంలో పంపా రిజర్వాయర్ నీటిమట్టం 90 అడుగులు ఉండగా ఇప్పుడు ఆగస్టు ఐదో తేదీన కూడా అదే నీటిమట్టం ఉంది. రిజర్వాయర్ గరిష్ట నీటిమట్టం 103 అడుగులు, అలాగే గరిష్ట నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 0.43 టీఎంసీ కాగా ప్రస్తుతం 0.08 టీఎంసీలు మాత్రమే ఉంది. దీంతో ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సాగవ్వడం అనుమానమే అనే అభిప్రాయం బలపడుతోంది. ఒకవైపు వర్షాభావ పరిస్థితులు, మరో వైపు పంపాకు అవసరమైనప్పుడు నీరు అందించే పుష్కర ఎత్తిపోతల పథకం నుంచి ఈ సారి నీరు వచ్చే అవకాశం లేకపోవడం దీనికి బలం చేకూర్చుతోంది. ఖరీఫ్ సాగవ్వాలంటే.. పంపా ఆయకట్టు కింద 12,500 ఎకరాలలో ఖరీఫ్ సాగవ్వాలంటే మూడు సార్లు పంపా నిండాల్సి ఉంటుంది. పంపాలో పూర్తి స్థాయిలో నీరు ఉంటే ఖరీఫ్లో సగం సీజన్ వరకు సరిపోయేది. ఆ తర్వాత పుష్కర ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా నీటిని పంపాకు మళ్లించి ఖరీఫ్ సాగయ్యేలా చర్యలు తీసుకునేవారు. అది సాధ్యం కాకపోతే ఏలేరు రిజర్వాయర్ నుంచి నీటిని తరలించేవారు. ఇప్పుడు పుష్కర నీరు రావడం లేదు, అలాగే ఏలేరులో కూడా నీటి నిల్వలు కనిష్ట స్థాయిలోనే ఉన్నాయి. చెత్తతో నిండిపోయిన కాలువలు ఏటా ఈ సీజన్లో పంపా నుంచి ఖరీఫ్కు నీరు విడుదల చేసేవారు. దానితో పంపా కాలువలు నిండుగా కనిపించేవి. సత్యదేవుని ఆలయానికి విచ్చేసే భక్తులతో పాటు గ్రామస్తులు కూడా ఆ కాలువల్లో స్నానాలు చేసేవారు. కానీ నేడు నీరు ప్రవహించక కాలువలు చెత్త కుప్పలుగా మారాయి. కొందరు తమ ఇళ్లలోని చెత్తను తీసుకువచ్చి వాటిలో వేస్తున్నారు.ఫ పంపా రిజర్వాయర్లో పెరగని నీటిమట్టం ఫ వర్షాలు కురవక నిండని జలాశయం ఫ ఆయకట్టు పరిధిలో ఈ ఖరీఫ్ లేనట్టే! ఫ అన్నదాతల ఎదురుచూపులు
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హిజ్రాల దాడిలో గే మృతికాకినాడ క్రైం: హిజ్రాల దాడిలో గే మృతి చెందిన ఘటన కాకినాడలో చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. రాగంపేటకు చెందిన రాజు శివ (45) ఒక గే. ఇతను కూలి పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. పలువురు హిజ్రాలతో కలిసి భిక్షాటన చేసేవాడు. ఈ క్రమంలో జ్యోతుల కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న కిరణ్మయి, అజయ్ అనే హిజ్రాలతో సోమవారం మధ్యాహ్నం మద్యం మత్తులో డబ్బుల విషయమై గొడవ పడ్డాడు. ఇరువురు బీరు సీసాతో శివ తలపై కొట్టి ఎడమ దవడ చీల్చేశారు. ఈ దాడిలో తీవ్ర రక్తస్రావమై శివ అచేతన స్థితిలో కుప్పకూలిపోయాడు. అతడిని గమనించిన దూరపు బంధువులు జీజీహెచ్లో చేర్చారు. చికిత్స పొందుతూ శివ మృతి చెందాడు. హత్య చేసిన కిరణ్మయి, అజయ్లు పోలీసుల అదుపులో ఉన్నారు. హత్య అనంతరం వీరిద్దరు, హత్యోదంతం నమోదైన స్థానిక ఇళ్లలో సీసీ టీవీ ఫుటేజీలను బలవంతంగా డిలీట్ చేయించి, ఎవరైనా తమకి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెబితే, తీవ్ర పర్యావసనాలు ఉంటాయని స్థానికులను బెదించారని మృతుడి బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు. హత్య ఘటనపై కాకినాడ త్రీ టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి సీఐ సత్యనారాయణ ఆధ్వర్యంలో దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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కాలువల పనులు వేగవంతం చేయండిపిఠాపురం: స్థానిక బ్రాంచ్ కెనాల్ కింద కాలువల అభివృద్ధి పనులను వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ ఎంఎన్ హరేంధిర ప్రసాద్ ఆదేశించారు. గురువారం జలవనరుల శాఖ అధికారులతో కలిసి పిఠాపురం నియోజకవర్గ పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లోఆయన పర్యటించారు. గొల్లప్రోలు కొత్త కలింగలు, బల్లకట్టు, నల్లకొండ, గాలికొండ ప్రాంతాల్లో కాలువల, రాజా రావు బహద్దూర్ చెరువు అభివృద్ధి పనులను, చెరువు మిగులు జలాల నిర్వహణను పరిశీలించారు. కాండ్రకోట– పిఠాపురం కాలువ అభివృద్ధి పనులను క్షేత్ర స్థాయిలో పరిశీలించి అధికారులకు కలెక్టర్ పలు సూచనలు చేశారు. సూరంపేట వాసులు దారి సమస్యపై వినతిపత్రం ఇచ్చారు. మల్లవరం బ్రిడ్జి నుంచి కాలువను పరిశీలించారు. అక్కడకు రైతులు వచ్చి ఇంజిన్లతో నీరు తోడుకునేలా అనుమతి ఇవ్వాలని కోరారు.ధవళేశ్వరం సర్కిల్ సూపరింటెండెంట్ ఇంజినీర్ పి.శ్రీనివాస్, గోదావరి డెల్టా చైర్మన్ ఎం.సునీల్కుమార్, జల వనరుల శాఖ ఈఈ శేషగిరిరావు, అడిషనల్ కలెక్టర్ ప్రియాంక, ఏడీఏ పి.స్వాతి పాల్గొన్నారు. బోట్క్లబ్ (కాకినాడసిటీ): జిల్లాలో రైతు సేవా కేంద్రాల పరిధిలో ఏర్పాటైన కమిటీల ద్వారా ‘రైతన్న మీ కోసం‘ కార్యక్రమాన్ని అత్యంత సమర్థవంతంగా ఈ నెల ఏడో తేదీ నుంచి నిర్వహించాలని కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్ అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్ నుంచి జిల్లాలోని వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాల క్షేత్ర స్థాయి సిబ్బందితో వీడియో ఆయన కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. అనంతరం ఆయన వివిధ ఆసుపత్రుల్లో జరుగుతున్న సివిల్ పనులు, నూతన భవనాల నిర్మాణాలు, ప్రహరీలు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, సెప్టిక్ ట్యాంకులు, మార్చురీల నిర్మాణాల ప్రగతిని కలెక్టర్ సమీక్షించారు.
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అకుంఠిత దీక్షతో..● డీఎస్సీ అక్రమాలపై వైఎస్సార్ సీపీ పోరు ● జిల్లాలో రిలే నిరాహార దీక్షలు ● భారీగా హాజరైన పార్టీ శ్రేణులు, డీఎస్సీ అభ్యర్థులు సాక్షి ప్రతినిధి, కాకినాడ: డీఎస్సీ అక్రమాలపై వైఎస్సార్ సీపీ పోరు ఉధృతం చేసింది. ఇప్పటికే రెండు దశల్లో నిరసనలు చేపట్టింది. తొలి దశలో అక్రమాలను వివరిస్తూ, రూపొందించిన వినతి పత్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్కు సమర్పించింది. అనంతరం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఆయా నియోజకవర్గాల కోఆర్డినేటర్ల ఆధ్వర్యంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు చేపట్టింది. తాజాగా వినూత్న నిరసనకు దిగింది. నిరాహార దీక్షలతో ప్రభుత్వం కళ్లు తెరిపించేందుకు గురువారం శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగా జిల్లాలోని అన్ని నియోజకవర్గాల్లో వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులు, డీఎస్సీ అభ్యర్థులు రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు. ఈ దీక్షలు మరో మూడు రోజులు జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని కోరింది. నిరుద్యోగ యువత జీవితాలతో ఆటలు వద్దని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తోంది. తుని: దగా డీఎస్సీకి ఆద్యుడైన నారా లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు దాడిశెట్టి రాజా డిమాండ్ చేశారు. తుని నియోజకవర్గం కోటనందూరులో నిర్వహించిన రిలే దీక్షలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తో కూటమి ప్రభుత్వం ఆటలాడుతోందన్నారు. నిరుద్యోగుల పక్షాన పోరాటం చేస్తుంటే, ప్రభుత్వం జీర్ణించుకోలేక పోతోందన్నారు. దీక్ష శిబిరాలను సైతం తొలగించేందుకు కుట్రలు చేయడం దారుణమన్నారు. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే ప్రజలే తగిన బుద్ధి చెబుతారని హెచ్చరించారు. జగ్గంపేట: జగ్గంపేట బస్టాండ్ ఎదురుగా వైఎస్సార్ విగ్రహం వద్ద డీఎస్సీ అక్రమాలను నిరసిస్తూ మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ తోట నరసింహం ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహార దీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. అనర్హులకు ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టడం, 2 శాతం స్పోర్ట్స్ కోటాలో 417 మంది ఉద్యోగాలు పొందడంపై మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్ సీపీ యువజన విభాగం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి తోట శ్రీరాంజీ, పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఒమ్మి రఘురాం, క్రిస్టియన్ మైనార్టీ సెల్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు జాన్ వెస్లీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పెద్దాపురం: కూటమి ప్రభుత్వ విధానాలకు నిరసనగా సామర్లకోట స్టేషన్ సెంటర్లో రిలే నిరాహార దీక్షల శిబిరాన్ని వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ దవులూరి దొరబాబు ప్రారంభించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ డీఎస్సీలో భారీ ఎత్తున అవకతవకలు జరిగాయని, నియామకాలపై సీబీఐ విచారణ చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి లోకేష్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. శిబిరంలో వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర అయ్యరక సంఘ అధ్యక్షుడు ఆవాల లక్ష్మీనారాయణ, సహాయ కార్యదర్శి ఉబా జాన్ మోజెస్, యువజన విభాగం రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి కర్ణం రాజ్కుమార్ పాల్గొన్నారు. పిఠాపురం: ఉప్పాడ బీచ్ రోడ్డు సెంటర్లో నియోజకవర్గ కో–ఆర్డినేటర్ వంగా గీత ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహార దీక్షలు ప్రారంభించారు. ఇందులో పిఠాపురం నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు, ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ విప్పర్తి వేణుగోపాలరావు, స్థానిక నాయకులు పాల్గొన్నారు. విప్పర్తి మాట్లాడుతూ డీఎస్సీలో అక్రమాలపై వైఎస్సార్ సీపీ పోరాటం ఉధృతం చేసిందన్నారు. అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. వంగా గీత మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఉపాధ్యాయుల ఎంపికల్లో అవినీతికి, అక్రమాలకు పాల్పడిందన్నారు. నిజమైన అర్హులకు అన్యాయం చేసిందన్నారు. కాకినాడ సిటీ: వైఎస్సార్ సీపీ నగర కార్యాలయం వద్ద రిలే నిరహార దీక్ష శిబిరం చేపట్టారు. తొలిరోజు దీక్ష చేసిన వారికి సాయంత్రం ద్వారంపూడి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ ద్వారంపూడి వీరభద్రారెడ్డి నిమ్మరసం ఇచ్చి దీక్ష విరమింపజేశారు. యువజన విభాగం జాయింట్ సెక్రటరీ కిషోర్, కుడా మాజీ చైర్మన్ రాగిరెడ్డి చంద్రకళాదీప్తి, నగర అధ్యక్షురాలు సుంకర శివప్రసన్న, మాజీ కార్పొరేటర్లు, పార్టీ అనుబంధ విభాగాల నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. డీఎస్సీలో పెద్దఎత్తున అక్రమాలు కాకినాడ రూరల్: డీఎస్సీ అక్రమాలపై వైఎస్సార్ సీపీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేపడుతున్నామని మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ ఉత్తరాంధ్ర రీజినల్ కోఆర్డినేటర్ కురసాల కన్నబాబు తెలిపారు. సర్పవరం జంక్షన్ వద్ద రిలే దీక్షల శిబిరాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. పార్టీ శ్రేణులు, విద్యార్థులకు ఆయన పూలమాలలు వేసి దీక్షలో కూర్చోబెట్టారు. కన్నబాబు మాట్లాడుతూ డీఎస్సీలో పెద్దఎత్తున అక్రమాలు జరిగాయన్నారు. క్రీడా కోటాలో 421 పోస్టులకు సంబంధించి అడ్డగోలుగా నియామకాలు చేపట్టారని, వీరిపై తమ నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పిలుపు మేరకు నాలుగు రోజుల పాటు రిలే దీక్షల అనంతరం ర్యాలీ ద్వారా నిరసనలు తెలియజేస్తామన్నారు. అయినా ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే ఉద్యమం ఉధృతం చేస్తామన్నారు.
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చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో కూడు దొరకడం లేదుసాక్షి, రాజమహేంద్రవరం: ‘మీ పాలనలో కడుపు నిండా అన్నం తిన్నాం సార్.. చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో కూడు దొరకడం లేదు.. గిట్టుబాటు ధరా దక్కడం లేదు.. ఆత్మహత్యలే శరణ్యం సార్..’ అంటూ పొగాకు రైతులు వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఎదుట కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నిర్వాకం కారణంగా మద్దతు ధర దక్కక ఆర్థికంగా చితికిపోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పొగాకుకు కనీస గిట్టుబాటు ధర దక్కక ఇక్కట్లు పడుతున్న రైతులతో నేరుగా మాట్లాడి ధైర్యం చెప్పడానికి బుధవారం వైఎస్ జగన్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లిలోని పొగాకు కేంద్రానికి వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా రైతులు తమ అభిమాన నేత వైఎస్ జగన్ను చూడగానే కష్టాలు ఏకరువు పెట్టారు. ‘ఈ పాలన ఏం బాగోలేదన్నా.. మీరొస్తేనే రైతు రాజ్యం వస్తుందన్నా.. మీ హయాం అన్నదాతలకు స్వర్ణ యుగం అన్నా..’ అంటూ తమ ఆవేదన చెప్పుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అన్నదాతల ఆవేదన వారి మాటల్లోనే..మీరొస్తున్నారని రూ.10 పెంచారుపొగాకు రైతులు మిమ్మల్ని అమరావతిలో కలిశాక.. మీరు దేవరపల్లి వస్తున్నారని తెలుసుకుని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కిలోకు రూ.10 మద్దతు ధర పెంచింది. అయితే గ్రేడింగ్ పేరిట వ్యాపారులు ఆ మేరకు అంటే రూ.10 తగ్గించేశారు. ఈ ప్రభుత్వ మాయాజాలం ఇలా ఉంటోంది. ప్రస్తుతం కిలో రూ.170 నుంచి రూ.260 మధ్య కొనుగోలు చేస్తున్నారు. యావరేజ్ ధర రూ.230 కూడా రావడం లేదు. ఎకరాకు రూ.3 లక్షలపైనే ఖర్చవుతోంది. వ్యాపారులు సిండికేట్గా మారి నాణ్యమైన పొగాకును సైతం కిలో రూ.230కే తీసుకుంటున్నారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో సిండికేట్ వ్యాపారులకే మేలు జరుగుతోంది. సామాన్య రైతులు తీవ్ర అన్యాయానికి గురవుతున్నారు. – జక్కుల భద్రం, కౌలు రైతు, దేవరపల్లిమన ప్రభుత్వంలో యావరేజ్ రూ.365 అన్నా.. మన ప్రభుత్వంలో దేవరపల్లి బోర్డు పరిధిలో కిలో పొగాకుకు గరిష్టంగా రూ.385 దక్కింది. యావరేజ్గా రూ.365 దక్కేది. ఇప్పుడా పరిస్థితి లేనే లేదు. గ్రేడింగ్ పేరుతో వ్యాపారులు సిండికేట్గా మారి దోచేసుకుంటున్నారు. కిలోకు ఒక్కోసారి రూ.170 కూడా దక్కడం లేదు. గరిష్టంగా రూ.260 దాటడం లేదు. 20 ఎకరాల్లో పంట సాగు చేశాను. గిట్టుబాటు ధర లేక తీవ్రంగా నష్టపోయాను. – సుంకవిల్లి వెంకట శ్రీనివాసరావు, సంగాయి గూడెం, దేవరపల్లి‘వడ్డీ లేని రుణం’ పథకం తీసేశారుమీరు దేవరపల్లి పర్యటనకు వస్తున్నారని చంద్రబాబు హడావిడిగా రూ.50 వేలు రుణం వడ్డీ లేకుండా ఇస్తానని ప్రకటించాడు. ఆ రూ.50 వేలు మూడేళ్లలో ఇస్తారంట. మన ప్రభుత్వంలో ఏడాదికి రూ.లక్ష వడ్డీ లేకుండా రుణాలిచ్చారు. ఇప్పుడు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఆ పథకాన్ని పూర్తిగా ఎత్తేసింది. రైతులు వ్యవసాయం మానేసేలా చేస్తోంది. – వల్లభనేని సత్యనారాయణ, పొగాకు రైతు, గోపాలపురంమీరొస్తేనే మంచి రోజులుకేజీ పొగాకు సాగు చేసేందుకు రూ.300 ఖర్చవుతుంటే... ఇక్కడ యావరేజ్గా రూ.230కే కొంటున్నారు. లో గ్రేడ్ పేరుతో వ్యాపారులు సిండికేట్గా మారి రైతులను దోచుకుంటున్నారు. వచ్చే ఏడాది నుంచి సాగు విస్తీర్ణం తగ్గించేయమంటున్నారు. టొబాకో బోర్డు గతంలో ఒక్కో రైతు నుంచి 40 క్వింటాళ్లు కొంటామని చెప్పి.. ప్రస్తుతం 20 క్వింటాళ్లే కొంటామంటోంది. వచ్చే ఏడాది పది క్వింటాళ్లే కొంటామంటున్నారు. రైతులు ఇంత అన్యాయానికి గురవుతున్నా కూటమి ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు. మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా సరే మా కోసం వచ్చారు. మళ్లీ మీరు అధికారంలోకి వస్తేనే మాకు మంచి రోజులొస్తాయి. – వైఎస్ జగన్తో పలువురు రైతులు
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జెన్జీ.. ప్రభంజనం దేవరపల్లిలో జన జాతరసాక్షి ప్రతినిధి, కాకినాడ: మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ దేవరపల్లి పర్యటనకు ప్రజలు, యువత బ్రహ్మరథం పట్టారు. దేవరపల్లి వీధులన్నీ జనసంద్రంగా మారాయి. వైఎస్ జగన్ బుధవారం ఉదయం 10.29 గంటలకు దేవరపల్లి గ్రామంలోని హెలిప్యాడ్కు చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి పొగాకు వేలం కేంద్రానికి కేవలం 2.6 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది. ఆ మాత్రం దూరానికి 2 గంటలకు పైగా సమయం పట్టిందంటే ఏ స్థాయిలో ప్రజలు ఆయనకు స్వాగతం పలికారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. వైఎస్ జగన్ హెలికాఫ్టర్ దిగిన వెంటనే పెద్ద ఎత్తున యువత, ప్రజలు, అభిమానులు హెలిప్యాడ్ వద్దకు చేరుకున్నారు. పర్యటన సాగిన మార్గమంతా యువత, అభిమానులు, కార్యకర్తల సందడితో కోలాహలంగా మారింది. రహదారులన్నీ కిక్కిరిసిపోయాయి. ఎటు చూసినా జన సంద్రమే కనిపించింది. దారిపొడవునా జగన్ ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ వచ్చారు. జగన్ పర్యటనకు ఉమ్మడి తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల పరిధిలోని పలు గ్రామాలు, పట్టణాల నుంచి కార్యకర్తలు, అభిమానులు, రైతులు, ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో తరలి రావడంతో దేవరపల్లిలో భారీ జనసందోహం కనిపించింది. ఉరకలేసిన జెన్ జీ వైఎస్ జగన్ రాక సందర్భంగా దేవరపల్లిలో యువత ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా జెన్జీ యువత పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి జగన్కు స్వాగతం పలికారు. యువకులు, విద్యార్థులు రోడ్ల వెంట నిలబడి జెండాలు, ప్లకార్డులతో స్వాగతం పలికారు. జగన్ వాహనం కనిపించగానే ‘జై జగన్.. సీఎం.. సీఎం’ అంటూ పెద్ద పెట్టున నినాదాలతో హోరెత్తించారు. పలుచోట్ల పూల వర్షం కురిపిస్తూ తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. మిద్దెలు, చెట్లెక్కిన అభిమానం వైఎస్ జగన్ను చూసేందుకు యువత, అభిమానులు చెట్లెక్కారు. మహిళలు మిద్దెలెక్కి మరీ జననేతను చూశారు. అడుగో.. జగన్.. అంటూ పిల్లలకు చూపించారు. జగన్ వారికి అభివాదం చేస్తూ ముందుకు కదిలారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రులు గుడివాడ అమర్నాథ్, చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ, తానేటి వనిత, మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్రామ్, యువజన విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జక్కంపూడి రాజా, కోనసీమ పార్లమెంట్ పరిశీలకురాలు జక్కంపూడి విజయలక్ష్మి, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు తలారి వెంకట్రావు, సత్తి సూర్యనారాయణరెడ్డి, జి.శ్రీనివాసులు నాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు. వైఎస్ జగన్ దేవరపల్లి పర్యటన గోదావరి జిల్లాల్లో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహం నింపింది.
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బాబు పాలన 'రైతులకు హానికరం'రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది సుమారు 232 మిలియన్ కిలోల పొగాకు ఉత్పత్తి కాగా ఇప్పటివరకు కొనుగోలు చేసింది కేవలం 47.3 మిలియన్ కిలోలు మాత్రమే. మొత్తం ఉత్పత్తిలో సుమారు 21 శాతం మాత్రమే కొనుగోలు చేశారు. రైతులను తీవ్ర సంక్షోభంలోకి నెట్టిన పరిస్థితి ఇది. ఈ పరిస్థితికి బాధ్యత ఎవరిది? రైతులకు ఇచ్చిన హామీలు ఏమయ్యాయి? అని ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తున్నా.– వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్సాక్షి ప్రతినిధి, కాకినాడ: చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన రైతులకు హానికరం.. వ్యవసాయానికి ప్రమాదకరం.. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఇలాంటి దుర్భర పరిస్థితులే నెలకొన్నాయని మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి నిప్పులు చెరిగారు. రాష్ట్రంలో గతంలో కిలో పొగాకు ధర సగటున రూ.289 ఉంటే ఇప్పుడు రూ.214 మాత్రమే పలుకుతోందని.. ప్రతి కిలోపై రైతు రూ.75 చొప్పున నష్టపోతున్నాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 2023–24లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పొగాకు అత్యధిక ధర కిలో రూ.411 పలికితే.. ఇప్పుడు కేవలం రూ.214 మాత్రమే ఉందని, ఇవి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన ‘పీఐబీ’ అధికారికంగా విడుదల చేసిన గణాంకాలని తెలిపారు. ఒకవైపు ఎరువులు, విత్తనాలు, కూలీల ఖర్చులు, పెట్టుబడి వ్యయం అన్నీ పెరుగుతుంటే.. మరోవైపు రెండేళ్ల క్రితం వచ్చిన ధరలు కూడా ఇప్పుడు రైతుకు రావడం లేదన్నారు. పొగాకు కొనుగోళ్లు సక్రమంగా జరగడం లేదని.. ఎక్కడ చూసినా 30 నుంచి 40 శాతం రిజెక్ట్ చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. చంద్రబాబు దగా సర్కారు తీరుతో నష్టపోతున్న పొగాకు రైతులతో స్వయంగా మాట్లాడేందుకు బుధవారం తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లిలో వైఎస్ జగన్ పర్యటించారు. దేవరపల్లిలోని పొగాకు కొనుగోలు కేంద్రాన్ని సందర్శించి కొనుగోళ్ల ప్రక్రియను పరిశీలించారు. పొగాకు సాగు, కొనుగోళ్ల పరిస్థితి, రైతులకు అందుతున్న ధర, ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను వారిని స్వయంగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. పొగాకు రైతుల ఇక్కట్లు, ఇబ్బందులపై వారితో నేరుగా చర్చించారు. అనంతరం పొగాకు వేలం కేంద్రం బయట మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్ జగన్ ఏమన్నారంటే...అన్నింటా విధ్వంసం.. ప్రశ్నిస్తే అరెస్టులు చంద్రబాబు నాయుడు 26 నెలల పాలనలో అన్ని వర్గాలూ నష్టపోయిన పరిస్థితులు కనిపిస్తాయి. ఈరోజు చంద్రబాబు పాలనలో విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం, పారిశ్రామిక రంగాలు.. మహిళా సాధికారత.. సుపరిపాలన.. అన్నింటిలోనూ విధ్వంసమే కనిపిస్తోంది. బాబు పాలనలో పొద్దున లేచినప్పటి నుంచి మనకు కనిపించేది ఏమిటి అంటే.. ఎవరైనా అన్యాయానికి గురైన పరిస్థితుల్లో ప్రశ్నిస్తే అక్రమ కేసులు, అక్రమ అరెస్టులు. ఇవి మాత్రమే కనిపిస్తాయి. రోడ్డెక్కుతున్న రైతులు.. చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ అంటే.. వెన్నుపోటు పార్టీ. ఈ వెన్నుపోటు పార్టీ వల్ల రాష్ట్రానికి, ప్రజలకు బాధ తప్ప ఇంకేమైనా మిగిలిందా..? అని అడుగుతున్నా. రాష్ట్రంలో ఇవాళ వ్యవసాయ రంగాన్ని తీసుకోండి. 67 శాతం జనాభా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉన్న నేపథ్యంలో 26 నెలలుగా ఏ ఒక్క పంటకైనా గిట్టుబాటు ధరలు వచ్చాయా..? వరి, మొక్కజొన్న, అరటి, కొబ్బరి, పత్తి, మినుములు, పెసర్లు, సజ్జలు, మిర్చి, పొగాకు, ఉల్లి, టమాటా, కోకో, చీనీ.. చివరకు ఆక్వా రైతులకు కూడా గిట్టుబాటు ధరలు రాని పరిస్థితి. ఈ రోజు నేను దేవరపల్లికి వచ్చి పొగాకు రైతుల ఆక్రందనల మధ్య నిలబడి ఉన్నా. పొగాకు పంటను తీసుకున్నా.. ఇవాళ కనిపిస్తున్నది సంక్షోభమే. రైతులు ఇవాళ రోడ్డున పడి ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఆత్మహత్య చేసుకున్నా కనీసం పరామర్శ లేదు జంగారెడ్డిగూడెం సమీపంలోని బుట్టాయగూడెం మండలానికి చెందిన వెంకటేశ్వరరావు అన్న కుటుంబం నా కళ్ల ఎదుటే నిలబడి ఉంది. ఆ అన్నకు రెండు బ్యారెన్లు ఉన్నాయి. పది ఎకరాల్లో పంట సాగు చేసి.. గిట్టుబాటు ధర రాక, పంటను అమ్ముకునే పరిస్థితి లేక ఆ రైతు ఆత్మహత్య చేసుకున్న పరిస్థితి. ఆ అన్న భార్య ఈ రోజు నా ఎదుట నిలబడి ఉంది. ఆ అమ్మ ఆక్రందన వినేందుకు, పరామర్శించేందుకు ఒక్క ఎంపీ, ఒక్క ఎమ్మెల్యే కానీ, ఒక్క మంత్రి కానీ వెళ్లలేదు. రేట్లు అన్యాయంగా పడిపోతున్నా.. రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నా కనీసం పరామర్శ కూడా చేయని ప్రభుత్వం ఇది. నాడు పొగాకుకు అత్యధికంగా రూ.411.. ఇప్పుడు కేవలం రూ.214 మాత్రమే ఒక్కసారి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పరిస్థితిని గుర్తు చేసుకుందాం. 2023–24లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉత్తరాది, దక్షిణాది ప్రాంతాలు కలిపి పొగాకు సగటు ధర కిలోకు రూ.289 చొప్పున లభించింది. అత్యధిక ధర కిలో రూ.411 చొప్పున కొనుగోలు జరిగింది. ఇవి నేను చెబుతున్న లెక్కలు కాదు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (పీఐబీ) 2025 జనవరి 1న అధికారికంగా విడుదల చేసిన గణాంకాలు. చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా విడుదల చేసిన గణాంకాలివీ. ఇవాళ పరిస్థితి చూస్తే.. ఉత్తరాది, దక్షిణాది ప్రాంతాలు కలిపి రాష్ట్రంలో కిలో పొగాకు సగటు ధర కేవలం రూ.214 మాత్రమే. ఎక్కడ రూ.289?.. ఎక్కడ రూ.214? అంటే.. ఒకప్పుడు రూ.289 వచ్చిన చోట ఇప్పుడు రూ.214 మాత్రమే వస్తోంది. ప్రతి కిలోపై రైతు సుమారు రూ.75 నష్టపోతున్నాడు. ఇదే ఉత్తరాది ప్రాంతంలో, ఇదే దేవరపల్లి ప్రాంతంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో 2023–24లో పొగాకు కిలో సగటు ధర రూ.326 పలికింది. ఇప్పుడు అదే ప్రాంతంలో ఆ సగటు ధర కేవలం రూ.236కి పడిపోయింది. ఖర్చులు పెరిగాయి.. ధరలు పతనం ఒకవైపు ఎరువులు, విత్తనాలు, కూలీల ఖర్చులు, పెట్టుబడి వ్యయం అన్నీ పెరుగుతున్నాయి. మరోవైపు రెండు సంవత్సరాల క్రితం వచ్చిన ధరలు కూడా ఇప్పుడు రైతుకు రావడం లేదు. పండించిన పంటను కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. ఉత్తరాదిలో 12 శాతమే కొనుగోలు.. ఈ ఉత్తరాది ప్రాంతంలో సుమారు 83 మిలియన్ కిలోల పొగాకు ఉత్పత్తి జరిగింది. 105 రోజుల వేలం ముగిసే సమయానికి కొనుగోలు చేసింది కేవలం 10 మిలియన్ కిలోలు మాత్రమే. అంటే పండించిన పంటలో సుమారు 12 శాతం మాత్రమే కొనుగోలు చేశారు. టొబాకో బోర్డు రైతులకు గ్యారెంటీ ఇస్తూ లిఖితపూర్వకంగా హామీ కూడా ఇచ్చింది. పంట వేయండి, మేం కచ్చితంగా కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పింది. 49.70 మిలియన్ కిలోలు టార్గెట్గా నిర్థారించి కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పింది. వాళ్లు కొంటామని చెప్పిన తరువాతే రైతులు పంటలు వేశారు. ఆ హామీని నమ్మి సాగు చేశారు. ఇప్పుడు హామీ ఇచ్చిన మేరకు కొనుగోలు జరగడం లేదు. దేవరపల్లి వై జంక్షన్ వద్ద వైఎస్ జగన్కు బ్రహ్మరథం పట్టిన అశేష జనవాహినిలో ఓ భాగం పొగాకు రైతులకు దుర్భర పరిస్థితి.. రాష్ట్రంలో రైతులు నమ్మి పంట వేస్తే.. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు ఏమయ్యాయి? టొబాకో బోర్డు లిఖితపూర్వకంగా రాష్ట్రంలో 142 మిలియన్ కిలోల పొగాకును కొనుగోలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చింది. ఆ హామీని నమ్మి రైతులు పంట వేశారు. కానీ చివరకు కొనుగోలు చేసింది కేవలం 47.3 మిలియన్ కిలోలు మాత్రమే. అంటే హామీ ఇచ్చిన పరిమాణంలో కేవలం 33 శాతం మాత్రమే కొనుగోలు చేసింది. 105 రోజుల వేలం ప్రక్రియ ముగిసిపోయినా రైతుల వద్ద ఇంకా పెద్ద మొత్తంలో పొగాకు నిల్వలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రభుత్వం రైతులకు ఎంతటి దుర్భర పరిస్థితిని తీసుకొచ్చిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. నా పర్యటన ప్రకటనతో రూ.10 పెంపు నేను దేవరపల్లి వస్తున్నానని ప్రకటించిన తర్వాత గత వారం, పది రోజులుగా కిలోకు సుమారు రూ.10 ధర పెరిగింది. లేదంటే ఆ పెంపు కూడా ఉండేది కాదు. సిండికేట్ పరిస్థితుల మధ్య ఈరోజు ఇక్కడ అత్యధిక ధర రూ.260 నుంచి రూ.262 వరకు మాత్రమే ఉంది. సగటు ధర రూ.174 వరకు పడిపోయింది. ఈ ధరలతో రైతు ఎలా బతుకుతాడు? ఎలా అప్పులు తీర్చుకుంటాడు? ఎలా మళ్లీ పంట వేస్తాడు? దళారులు సిండికేట్ అయినా నో యాక్షన్.. పొగాకు పంట కొనుగోలు సక్రమంగా జరగడం లేదు. ఎక్కడ చూసినా 30 నుంచి 40 శాతం వరకు పొగాకును రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు. ‘నో బిడ్స్‘ పేరుతో వేలంలో కొనుగోలు చేయకుండా రైతులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు. దళారీ వ్యవస్థ పేట్రేగిపోయి అంతా సిండికేట్గా మారినా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఒక్క కొనుగోలుదారుడిని కూడా బ్లాక్లిస్ట్ చేయలేదు. ఒక్కరిని కూడా అరెస్టు చేయలేదు. రైతులకు భరోసా ఇచ్చే కార్యక్రమాలు ఒక్కటి కూడా చేయలేదు. చంద్రబాబు కంటితుడుపు మాటలు.. మరో తమాషా ఏమిటంటే.. పొగాకు రైతులు కష్టాల్లో ఉన్నారని చంద్రబాబు ఇప్పుడు గమనించారట! రూ.50 వేల వరకు వడ్డీలేని రుణాలు మూడేళ్ల పాటు ఇస్తామని చెబుతున్నారు. అయ్యా చంద్రబాబునాయుడూ మా ప్రభుత్వ హయాంలో రూ.లక్ష వరకు సున్నా వడ్డీ పంట రుణాలు పథకం ఉండేది. రైతులు సకాలంలో రుణాలు చెల్లిస్తే రూ.లక్ష వరకు సున్నా వడ్డీకే అందించాం. 84.66 లక్షల మంది రైతులకు రూ.2,050 కోట్ల మేర సున్నా వడ్డీ కింద ఇచ్చి ఆదుకున్న చరిత్ర వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వానిది. మరి మీరు ఏం చేశారు? సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని రద్దు చేశారు. రైతులకే కాదు, మహిళలకూ సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని రద్దు చేశారు. అందరినీ రోడ్డు మీద పడేసి.. కొత్త పథకాన్ని తీసుకొచ్చినట్లుగా, రూ.50 వేల వరకు ఇస్తామని, ఇక పండుగ చేసుకోమని డ్రామాలు ఆడుతున్నారు. ఇంతకంటే దౌర్భాగ్యమైన ప్రభుత్వం ఎక్కడైనా ఉంటుందా? అని చంద్రబాబును నిలదీస్తున్నా. ఆదుకుంటాం.. రెట్టింపు సాయం చేస్తాంవైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కచ్చితంగా ఒత్తిడి తెస్తుంది. రైతుల పక్షాన పోరాటం కొనసాగిస్తుంది. ఈ ప్రభుత్వంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న వెంకట్రావు అన్న లాంటి కుటుంబాలకు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే అండగా ఉంటాం. ఇది ప్రభుత్వ తప్పిదం కాబట్టి.. ప్రభుత్వం స్పందించాల్సిన సమయంలో స్పందించడం లేదు కాబట్టి.. ఇవ్వాల్సిన ఎక్స్గ్రేషియా రూ.7 లక్షలు ఇవ్వడం లేదు కాబట్టి.. ఇవ్వని కారణంగా, ఆ రూ.7 లక్షలను డబుల్ చేసి, ఈ తల్లికి మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మంచి చేస్తాం. మన ప్రభుత్వంలో ఏం చేశామంటే..అదే మన ప్రభుత్వ హయాంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మార్క్ఫెడ్ను వెంటనే రంగంలోకి దింపాం. మార్క్ఫెడ్ కొనుగోళ్లు ప్రారంభించగానే ప్రతి గ్రేడ్కు కనీస ప్రారంభ ధర నిర్ణయించాం. దీంతో కంపెనీల మధ్య పోటీ పెరిగింది. రైతులకు మంచి ధర వచ్చింది. రిజెక్ట్లు, ‘నో బిడ్స్‘ పరిస్థితి తగ్గింది. ఇదీ గతంలో జరిగింది! అంతే కాదు.. నాడు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రూ.3 వేల కోట్లతో ధరల స్థిరీకరణ నిధిని ఏర్పాటు చేసింది. ఐదేళ్లలో రూ.7,800 కోట్ల విలువైన పంటలను కొనుగోలు చేసి రైతులకు అండగా నిలిచింది. రైతన్నలు ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ప్రతిసారీ ప్రభుత్వం నేరుగా జోక్యం చేసుకుని ఆదుకుంది.దేవరపల్లిలో హెలిప్యాడ్ సమీపాన వైఎస్ జగన్ను చూడటానికి భారీగా తరలివచ్చిన జనసందోహంలో ఓ భాగం ఇప్పుడు చేతులెత్తేసిన సర్కారు...ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం చేస్తోంది ఏమిటంటే.. దళారులతో రాజీ పడింది. నాకింత.. నీకింత అని కంపెనీలతో సర్దుబాట్లు చేసుకుంది. చేసుకుంది కాబట్టే.. మార్క్ఫెడ్ను పోటీ కొనుగోలుదారుగా మార్కెట్లోకి తీసుకురాలేదు. రైతును పూర్తిగా దళారుల దయాదాక్షిణ్యాలకే వదిలేసింది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చేస్తున్న మరో అన్యాయం ఏమిటంటే.. రాష్ట్రంలో 232 మిలియన్ కిలోల పొగాకు పండితే, ప్రభుత్వం కేవలం 94 మిలియన్ కిలోలకు మాత్రమే మద్దతు ఇస్తామని చెబుతోంది. అంటే.. మిగతా పంటను కొనుగోలు చేయబోమని చెప్పకనే చెబుతోంది. కంపెనీలకు కిలోకు రూ.20 సబ్సిడీ ఇస్తామని ప్రకటిస్తోంది. అంటే కంపెనీలు.. ఇప్పుడున్న ధర కంటే రైతులకు మరో రూ.20 తగ్గించి ఇచ్చేందుకు దారులు తెరిచింది. దీనివల్ల రైతులు పూర్తిగా నష్టపోతున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. రైతుల ప్రయోజనాల కోసం పనిచేయాల్సింది పోయి.. రైతుల ప్రయోజనం కోసం ప్రభుత్వం పనిచేయాల్సింది పోయి, కంపెనీల ప్రయోజనాల కోసం విధానాలు రూపొందిస్తోంది. అందుకే నేను స్పష్టంగా చెబుతున్నా. వెంటనే మార్క్ఫెడ్ను రంగంలోకి దింపాలి. ప్రతి గ్రేడ్కు కనీస మద్దతు ధర ప్రకటించాలి. మార్కెట్లో పోటీ వాతావరణం తీసుకురావాలి. అప్పుడు మాత్రమే రైతుకు గిట్టుబాటు ధర లభిస్తుంది. మా ప్రభుత్వం హయాంలో ఇదే విధానాన్ని అమలు చేసి పొగాకు రైతులను ఆదుకున్నాం. ఇప్పుడు అదే మార్గం మాత్రమే రైతును కాపాడగలదు.రెండేళ్లుగా రైతులకు దగా..రైతులను రెండేళ్లుగా అన్ని విధాలా చంద్రబాబు అన్యాయం చేశారు. ఎన్నికల సమయంలో పీఎం కిసాన్కు అదనంగా ప్రతి రైతు కుటుంబానికీ ఏడాదికి రూ.20 వేల చొప్పున ‘అన్నదాత సుఖీభవ‘ పేరుతో ఇస్తామని చంద్రబాబునాయుడు హామీ ఇచ్చారు. మూడేళ్లకు కలిపి చంద్రబాబు ప్రతి రైతుకు రూ.60 వేలు ఇవ్వాలి. కానీ ఇప్పటి వరకు ఇచ్చింది కేవలం రూ.19 వేలు మాత్రమే. అంటే ఒక్కో రైతుకు రావాల్సిన రూ.41 వేలు ఇవ్వకుండా ఎగరగొట్టారు. పైగా సుమారు 7 లక్షల మంది రైతులను ఈ పథకం జాబితా నుంచే తొలగించారు. కౌలు రైతులను తీసేశారు. అటవీ హక్కుల చట్టం కింద భూములు సాగు చేస్తున్న గిరిజన రైతులను కూడా పథకం నుంచి తప్పించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన ఉచిత పంటల బీమా పథకాన్ని సైతం చంద్రబాబు రద్దు చేశారు. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఏ సీజన్లో పంట నష్టం జరిగినా, అదే సీజన్ ముగిసేలోపు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేసేవాళ్లం. ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది? మొంథా తుపాను వచ్చి దాదాపు 10 నెలలు గడుస్తున్నా బాధిత రైతులకు ఇప్పటికీ ఒక్క రూపాయి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అందలేదు. రైతులకు గతంలో అందిన సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని రద్దు చేశారు. ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ–క్రాప్, రైతు భరోసా కేంద్రాలను నిర్వీర్యం చేశారు. వ్యవసాయ పరీక్షా ల్యాబ్లను బలహీనపర్చారు. రైతులకు అవసరమైన ఎరువుల ధరలు రెండేళ్లలో విపరీతంగా పెంచేశారు. మరోవైపు బ్లాక్లో దళారీల వద్ద రైతన్నలు కొనుగోలు చేయాల్సిన దుస్థితి ఈరోజు వ్యవసాయ రంగంలో ఉంది. ఆ ఒక్క పంటకే గిట్టుబాటు ధర.. సాగు చేస్తోంది వెన్నుపోటు పార్టీ వారే.. చంద్రబాబు హయాంలో ఏ పంటకూ గిట్టుబాటు ధర రాలేదు. గిట్టుబాటు ధరలు వచ్చింది కేవలం ఒకే ఒక్క పంటకు. ఆ రైతులు కూడా చంద్రబాబు గారి వెన్నుపోటు పార్టీకి సంబంధించిన మనుషులే. అది ఏ పంటో తెలుసా..? అది గంజాయి!బాబు వింత మాటలు.. అంతా ఢమాల్ చంద్రబాబునాయుడు అంటాడు.. బియ్యం తింటే క్యాన్సర్ వస్తుందంట. కాబట్టి వరికి గిట్టుబాటు ధరలు రాకుండా ఢమాల్ చేసే కార్యక్రమం చేశాడు. మిర్చి తింటే ఎసిడిటీ వస్తుందట! కాబట్టి మిర్చి పంటకు గిట్టుబాటు ధరలు రాకుండా ఢమాల్ చేశాడు. మామిడి తింటే షుగర్ వస్తుందట! అందుకే మామిడి పంటను ఢమాల్ చేశాడు. గిట్టుబాటు ధరలు లేకుండా రైతులను రోడ్డు మీదకి తెచ్చారు. ఇక పొగాకు పరిస్థితి చూస్తే హెల్త్ దెబ్బ తింటుందట! పొగాకుకు మంచి రేటు వస్తే బాగుండదని చెప్పి, పొగాకు రైతులను కూడా ఢమాల్ చేశాడు. కాబట్టి చంద్రబాబు పరిపాలన రైతులకు హానికరం.. వ్యవసాయానికి ప్రమాదకరం అన్నట్లుగా ఇవాళ రాష్ట్రంలో పరిస్థితులున్నాయి.
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జగన్ వెంట జనవాహినిఆంక్షల వలయాన్ని దాటిన అభిమానం పొగాకు రైతులకు మద్దతుగా రైతుపోరులో పాల్గొనేందుకు బుధవారం ఉదయం 7 గంటల నుంచే యువత, అభిమానులు, వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులు దేవరపల్లి బయలుదేరారు. వారు ఏలూరు, రాజమహేంద్రవరం, జంగారెడ్డిగూడెం, కొవ్వూరు నుంచి దేవరపల్లికి చేరుకునే అన్ని మార్గాల్లోనూ పోలీసులు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. హెలిప్యాడ్, పొగాకు వేలం కేంద్రం వద్దకు వెళ్లకుండా అందరినీ ఊరి పొలిమేరల్లోనే అడ్డుకున్నారు. అయినప్పటికీ ప్రజలు ఏమాత్రం వెనక్కు తగ్గలేదు. పొలాలు, తోటల్లోని మార్గాల ద్వారా దేవరపల్లి జంక్షన్కు చేరుకున్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్కు భద్రత కల్పించడంలో విఫలమైన పోలీసులు.. ఆయన పర్యటనకు తరలివచ్చే వారిని అడ్డుకోవడంలో అత్యుత్సాహం చూపించారని అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఫ బుధవారం ఉదయం 9 గంటలకే దేవరపల్లిలోని హెలిప్యాడ్ ప్రాంతం, బస్టాండ్, వై జంక్షన్, పొగాకు వేలం కేంద్రం జనసంద్రంగా మారాయి. ఫ ఉదయం 10:30 గంటలకు వైఎస్ జగన్ హెలికాప్టర్లో హెలిప్యాడ్కు చేరుకున్నారు. అభిమాన నేతను చూడగానే అందరూ ఉత్సాహంతో కేరింతలు కొట్టారు. ఫ ఉదయం 11 గంటలకు బస్టాండ్ వద్దకు ర్యాలీ చేరుకోగానే వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు భారీ గజమాలతో జగన్ను సత్కరించారు. ఫ 12 గంటలకు వై జంక్షన్కు చేరుకోగా.. ఓ కార్యకర్త ఉప్పొంగిన అభిమానంతో కారుపైకి చేరుకుని చొక్కా విప్పి.. జగన్తో కరచాలనం చేశారు. ఫ ప్రేమతో ఓ అభిమాని అందించిన వాటర్ బాటిల్ తీసుకుని జగన్ మంచినీరు తాగారు. ఫ ఓ యువతి జగన్ 2.0 అంటూ ప్రదర్శించిన ఫొటో ఆకట్టుకుంది. ఫ ఒంటరిగా ఎమ్మెల్యే.. ఒంటరిగా ఎంపీ.. ఒంటరిగా సీఎం.. అంటూ అభిమానులు ప్రదర్శించిన ప్లకార్డు విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఫ జగన్ను కన్నులారా చూసేందుకు పొగాకు వేలం కేంద్రం చుట్టూ ఉన్న భవనాల పైకి మహిళలు, యువత చేరుకుని మండుటెండలో నిరీక్షించారు. ఫ జగన్ ప్రసంగం సాగినంతసేపూ సీఎం.. సీఎం.. అనే నినాదాలు మిన్నంటాయి.
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గురువారం శ్రీ 6 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026జగనన్నను చూసిన వేళ.. ఆనందహేలనిన్నమొన్నటి వరకూ లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీటితో పావన గోదావరి పరవళ్లు తొక్కింది. ఆ నదీమతల్లి పరవళ్లను తలపించేలా.. రహదారిపై జనగోదారి వెల్లువెత్తింది. వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి అడుగు పెట్టిన వేళ.. దేవరపల్లిలో ప్రభం‘జనం’ ఎగసిపడింది. అంతటా అంధకారం అలముకున్న వేళ.. వెలుగులు నింపే సూర్యుడిలా.. చీకట్లు నిండిన పొగాకు రైతుల బతుకుల్లో భరోసా నింపేందుకు.. పుట్టెడు కష్టాల్లో ఉన్న వారికి వెన్నుదన్నుగా నిలిచేందుకు వచ్చిన ఆయనకు.. ఉప్పెనలా కదలి వచ్చిన ప్రజలు ఘన స్వాగతం పలికారు. దారి పొడవునా అభిమానులు, కార్యకర్తలు కేరింతలు కొడుతూ.. తమ ప్రియనేతతో కరచాలనం చేసేందుకు ఉత్సాహతరంగమై కదం తొక్కారు. ఆత్మీయతతో కదలివచ్చిన ఆ జనకెరటాలు.. జననేతపై ప్రజల్లో చెరగని ప్రేమాభిమానాలకు సజీవ సాక్ష్యాలుగా నిలిచాయి. సాక్షి, రాజమహేంద్రవరం: సిండికేట్ అయిన కంపెనీలు ఏకపక్షంగా ధర తగ్గించేస్తున్నాయి.. ఆర్డర్లు ఖరారు కాలేదనే సాకుతో అంతంత మాత్రంగానే కొనుగోళ్లు జరుపుతున్నాయి.. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా బేళ్లను భారీగా తిరస్కరిస్తున్నాయి.. ఈపాటికే కొనుగోళ్లు పూర్తి కావాల్సి ఉండగా.. కంపెనీల మాయాజాలంతో రైతుల వద్దనే వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన పొగాకు ఉండిపోయింది.. కొనుగోళ్లలో జాప్యం, వాతావరణ ప్రభావంతో దాని నాణ్యత దెబ్బ తింటున్న దుస్థితి.. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇటు ప్రభుత్వం, అటు పొగాకు బోర్డు పట్టించుకోకపోవడంతో ఈసారి తీవ్ర నష్టాలు చవి చూడాల్సి వస్తుందంటూ రైతులు తల్లడిల్లిపోతున్నారు. వారికి అండగా నిలిచేందుకు, భరోసా నింపేందుకు వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి వచ్చిన వేళ దేవరపల్లి బుధవారం జనసాగరాన్ని తలపించింది. ఈ రైతుపోరులో రైతులు, యువత, వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులు ఉత్సాహతరంగాలై కదం తొక్కడంతో రోడ్లన్నీ కోలాహలంగా మారాయి. ఉమ్మడి తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల నుంచి వేలాదిగా తరలివచ్చిన జనం.. అభిమాన నేతకు అడుగడుగునా ఘన స్వాగతం పలికారు. బ్రహ్మరథం పట్టారు. పూలవర్షం కురిపించి అపూర్వంగా స్వాగతించారు. సీఎం.. సీఎం.. నినాదాలతో హోరెత్తించారు. 2 కిలోమీటర్లు.. 2.30 గంటలు దేవరపల్లి శివారు సంతమార్కెట్ సమీపాన ఏర్పాటు చేసిన హెలిప్యాడ్ వద్దకు బుధవారం ఉదయం 10:30 గంటలకు వైఎస్ జగన్ చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి 2 కిలోమీటర్ల దూరంలోని పొగాకు వేలం కేంద్రానికి చేరుకునేందుకు 2.30 గంటల సమయం పట్టింది. వేలాదిగా తరలివచ్చిన రైతులు, యువత, అభిమానులు, వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులు దారి పొడువునా ప్లకార్డులు, ఫ్లెక్సీలతో జగన్కు స్వాగతం పలికారు. మార్గం మధ్యలో భారీ గజమాలతో సత్కరించారు. ఓవైపు ఎండ మండిపోతున్నా.. చెక్కు చెదరని చిరునవ్వుతో వారందరికీ అభివాదం చేస్తూ జగన్ ముందుకు సాగారు. హెలిప్యాడ్ నుంచి దేవరపల్లి బస్టాండ్, వై జంక్షన్ మీదుగా మధ్యాహ్నం 12:50 గంటలకు పొగాకు వేలం కేంద్రానికి చేరుకున్న జగన్.. అక్కడి రైతులతో మాట్లాడారు. త్వరలోనే మన ప్రభుత్వం వస్తుందని.. అప్పుడు మంచి రోజులొస్తాయని భరోసా ఇచ్చారు. మండుటెండలోనూ నిండైన అభిమానంతో.. తమ అభిమాన నేత జగన్ను చూసేందుకు తరలివచ్చిన ప్రజలు మండుటెండను సైతం లెక్క చేయలేదు. నడినెత్తిన సూర్యుడు చండప్రచండంగా నిప్పులు కురిపిస్తున్నా.. రెండున్నర గంటలపాటు దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా ‘జై జగన్’ నినాదాలు చేస్తూ ముందుకు సాగారు. యువకులైతే జగన్ను చూసేందుకు చెట్ల పైకి ఎక్కి నిరీక్షించారు. మహిళలు, యువతులు, ఇతర ప్రజలు దారి పొడవునా మేడల పైకి చేరుకుని అభిమాన నేతకు స్వాగతం పలికారు. స్వాగతం పలికిన నేతలు పొగాకు రైతులకు మద్దతుగా రైతుపోరుకు దేవరపల్లి వచ్చిన వైఎస్ జగన్కు వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు హెలిప్యాడ్ వద్ద ఘన స్వాగతం పలికారు. వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి చెల్లుబోయిన శ్రీనివాస వేణుగోపాలకృష్ణ, మాజీ మంత్రి, పార్టీ ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా రీజినల్ కో ఆర్డినేటర్ గుడివాడ అమర్నాథ్, వైఎస్సార్ సీపీ ఉమ్మడి విశాఖ, విజయనగరం జిల్లాల కో ఆర్డినేటర్, మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు, గోపాలపురం నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్, మాజీ మంత్రి తానేటి వనిత, ఎమ్మెల్సీలు తోట త్రిమూర్తులు, కౌరు శ్రీనివాస్, ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ విప్పర్తి వేణుగోపాలరావు, పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి, మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్రామ్, యువజన విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, రాజానగరం మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా, మాజీ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు తలారి వెంకట్రావు, జి.శ్రీనివాసనాయుడు, డాక్టర్ సత్తి సూర్యనారాయణరెడ్డి, కొఠారు అబ్బయ్య చౌదరి, తెల్లం బాలరాజు, ముదునూరు ప్రసాదరాజు, రాజమండ్రి పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి డాక్టర్ గూడూరి శ్రీనివాస్, విశాఖ స్మార్ట్ సిటీ కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్మన్ గన్నమని వెంకటేశ్వరరావు (జీవీ), అమలాపురం పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ పరిశీలకురాలు జక్కంపూడి విజయలక్ష్మి, మాజీ ఎమ్మెల్సీ మేకా శేషుబాబు, రాజ్యసభ మాజీ సభ్యుడు పిల్లి సుభాష్చంద్రబోస్, పార్టీ కోనసీమ, ఏలూరు జిల్లాల అధ్యక్షులు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి, దూలం నాగేశ్వరరావు, భీమవరం ఇన్చార్జి చిన్నమిల్లి వెంకటరాయుడు, తాడేపల్లిగూడెం కో ఆర్డినేటర్ వడ్డి రఘురాం, చింతలపూడి నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి విజయరాజు, జెట్టి గురునాథరావు, పార్టీ వివిధ విభాగాల అధ్యక్షులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.దేవరపల్లిలో పోటెత్తిన జనగోదారి పొగాకు రైతులతో మాట్లాడి సమస్యలు తెలుసుకుంటున్న జగన్అధినేత జగన్కు స్వాగతం పలుకుతున్న మాజీ హోం మంత్రులు తానేటి వనిత, చెల్లుబోయిన వేణుచంద్రబాబు పాలనలో రైతులకు అన్యాయమే ప్లకార్డులతో యువకుల జోష్...ఫ దేవరపల్లిలో జనగోదారి ఫ రైతుపోరుకు వేలాదిగా తరలివచ్చిన రైతులు, ప్రజలు ఫ జననేతకు అడుగడుగునా బ్రహ్మరథం ఫ వైఎస్ జగన్ పర్యటనతో పొగాకు రైతులకు భరోసా
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కౌలు చెల్లించలేని పరిస్థితినాణ్యమైన పొగాకును కూడా గేడ్రింగ్ పేరిట దోచుకుంటున్నారు. కనిష్ట ధర రూ.170కే ఎక్కువ సరకు కొంటున్నారు. సగటు ధర రూ.230 మాత్రమే చెల్లిస్తున్నారు. కౌలు రైతులయితే పెట్టుబడి తీసేసి.. కౌలు చెల్లించలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రభుత్వం ఇప్పటికై నా గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చి రైతులను ఆదుకోవాలి. – కూచిపూడి గంగాధరరావు, పల్లంట్ల, దేవరపల్లి మండలం గరిష్ట ధర నిర్ణయించాలి వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వంలో కిలో పొగాకును గరిష్టంగా రూ.385కు కొనుగోలు చేశారు. ప్రస్తుతం కిలో రూ.270 దాటడం లేదు. ఆ ధరకు కూడా చాలా తక్కువ సరకే కొనుగోలు చేస్తున్నారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తక్షణమే గరిష్ట ధర నిర్ణయించి, ఆ రేటుకు మాత్రమే కొనుగోళ్లు జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. అప్పుడే రైతులకు న్యాయం జరుగుతుంది. – మద్దిపాటి శ్రీనివాసరావు, పల్లంట్ల, దేవరపల్లి మండలం చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో నష్టమే.. చంద్రబాబు పాలనలో రైతులకు ఎప్పుడూ నష్టమే. ఏ పంటకూ గిట్టుబాటు ధర దక్కక అన్నదాతలు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పెట్టుబడి కూడా దక్కని దుస్థితి నెలకొంది. పొగాకు రైతులను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడమే లేదు. వైఎస్ జగన్ పాలనలోనే మేలు జరిగింది. – సుంకర రాంబాబు, వైఎస్సార్ సీపీ రైతు విభాగం అధ్యక్షుడు, దేవరపల్లి కిలోకు రూ.50 పెంచాలి ప్రస్తుతం నాణ్యమైన పొగాకును కూడా కిలో రూ.170 నుంచి రూ.260 మధ్య కొనుగోలు చేస్తున్నారు. గ్రేడింగ్ పేరిట అన్యాయం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుత గరిష్ట ధరకు అదనంగా ప్రతి కిలోపై రూ.50 ప్రభుత్వమే చెల్లించాలి. అప్పుడే మాకు కొంతలోకొంత గిట్టుబాటవుతుంది. – ఉండవల్లి రామారావు, రామన్నపాలెం, దేవరపల్లి మండలం
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అందరికీ ఆదర్శం నవోదయపెద్దాపురం: ఎందరో విద్యార్థుల ఉన్నతికి దోహదపడుతున్న స్థానిక పీఎంశ్రీ జవహార్ నవోదయ విద్యాలయం అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోందని వక్తలు పేర్కొన్నారు. బుధవారం పీఎంశ్రీ జవహార్ నవోదయ ఫౌండేషన్ డే వైభవంగా నిర్వహించారు. ప్రిన్సిపాల్ శరత్చంద్ర కీర్తి అధ్యక్షతన సాగిన కార్యక్రమంలో విజయనగరం నవోదయ విశ్రాంత ప్రిన్సిపాల్ సుబ్బారావు, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ విశ్రాంత ఉపాధ్యాయుడు శివరామకృష్ణ, పూర్వ విద్యార్థులు డాక్టర్ మల్లేశ్వరరావు, గోదావరి ఆసుపత్రి డైరెక్టర్ డాక్టర్ రాజా రత్నాకర్, శ్రీసాయి, జగన్నాథం, సతీష్కుమార్, కోటేశ్వరరావు విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా పూర్వ విద్యార్థులను సత్కరించారు. విద్యార్థుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి. కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.
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అరటి బొంద ఉత్పత్తులపై శిక్షణచాగల్లు: కొవ్వూరు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వృథాగా పడేసే అరటి వ్యర్థాలను ఆదాయ వనరుగా మలుచుకుని మహిళలు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవాలని డీఆర్డీఏ పీడీ బి.నగేష్ అన్నారు. కొవ్వూరు మండలం వేములూరు రోడ్డులోని హార్టీకల్చర్ రీసెర్చ్ సెంటర్లో బుధవారం డ్వాక్రా మహిళలకు ఈ మేరకు శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ శిక్షణ వల్ల మహిళల జీవనోపాధి అవకాశాలు మెరుగవుతాయని అన్నారు. ఇందులో భాగంగా నందమూరు గ్రామానికి చెందిన 25 మంది స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళా సభ్యులకు శిక్షణ ఇచ్చారు. శిక్షణ అనంతరం తయారీకి ఉపయోగించే యంత్రాలకు సబ్సిడీ ఇస్తామని వివరించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా హార్టికల్చర్ అధికారి ఎన్.మల్లికార్జునరావు, ఏపీఎంఐపీ పీడీ ఎ.దుర్గేష్, హార్టికల్చర్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఏడీఆర్ డి.వెంకటస్వామి పాల్గొన్నారు.
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బ్యాడ్మింటన్ స్టేట్ మీట్లో ‘తూర్పు’ క్రీడాకారుల ప్రతిభ● పురుషుల డబుల్స్.. మహిళల సింగిల్స్.. మిక్స్డ్ డబుల్స్లో పతకాల కై వసంశ్రీకాకుళం న్యూకాలనీ: శ్రీకాకుళంలో నాలుగు రోజుల పాటు సాగిన సీనియర్స్ బ్యాడ్మింటన్ స్టేట్మీట్ బుధవారంతో ముగిసింది. శాంతినగర్కాలనీలోని డీఎస్ఏ ఇండోర్ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన పోటీల్లో విశాఖపట్నం, కృష్ణ, తూర్పుగోదావరి, గుంటూరు, చిత్తూరు, ప్రకాశం షట్లర్లు సత్తా చాటి జయకేతనం ఎగురవేశారు. విజేతల వివరాలు ఇవీ ● పురుషుల డబుల్స్ విభాగంలో వి.హరికృష్ణ (తూర్పుగోదావరి)–టి.చరణ్రామ్ (చిత్తూరు) జంట విజేతగా నిలవగా, సాయిపవన్ కర్రి (తూర్పుగోదావరి)–ఎం.ధర్మాఘ్న (గుంటూరు) జంట రన్నరప్గా నిలిచారు. ● ఇక మహిళల సింగిల్స్ చాంపియన్గా కందేరి నవ్య (చిత్తూరు) నిలవగా, కె.దుర్గా ఇషా (తూర్పుగోదావరి) రన్నరప్గా నిలిచింది. ● మిక్స్డ్ డబుల్స్ విభాగంలో కర్రి సాయి పవన్ (తూర్పుగోదావరి)–దండు పూజ (చిత్తూరు) జంట విజేతగా నిలవగా, బి.అభిషేక్ (తూర్పుగోదావరి)–గగనశ్రీ చౌదరి కె (కృష్ణ) రన్నరప్తో సరిపెట్టుకున్నారు. జాతీయ పోటీల్లో సత్తా చాటాలి.. ఏపీ సీనియర్స్ బ్యాడ్మింటన్ పోటీల్లో విజేతలుగా నిలిచిన క్రీడాకారులంతా సౌత్జోన్ నేషనల్స్, ఆలిండియా నేషనల్స్ పోటీల్లోనూ ఇదే స్ఫూర్తితో రాణించి విజయదుందుభి మోగించాలని ఏపీ బ్యాడ్మింటన్ సీఈఓ, విశాఖ ఈగల్ టీం ఏఎస్పీ చుక్కా శ్రీనివాసరావు పిలుపునిచ్చారు. అనంతరం ఆయన విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు.
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వరదాయిని!సాక్షి, అమలాపురం: గోదావరి వరదలతో లంక గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతుంటే వాటిపైనా రీల్స్ తీసి షేర్లు, లైకుల కోసం అర్రులు చాస్తున్నారు సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు. వరద నీటిలో ప్రయాణాలు, ముంపులో చిక్కుకున్న రహదారులు, పడవలపై ప్రయాణాలు, ప్రవాహంలో పులస చేపల వేట వంటి దృశ్యాలను చిత్రీకరించి ఫేస్బుక్, ఇన్స్ట్రాగాం, ఎక్స్లలో రీల్స్గా పోస్ట్ చేస్తూ సోషల్ మీడియాను ముంచెత్తుతున్నారు. ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు లేకపోవడం.. తద్వారా గోదావరికి వరద నీరు రాలేదు. కానీ ఎగువన కురిసిన వర్షాలతో గోదావరికి అకస్మాత్తుగా వరద పోటెత్తింది. దీంతో లంక గ్రామాలు ముంపులో చిక్కుకున్నాయి. అదే సమయంలో డ్రోన్లు, సెల్ఫోన్లు, కెమెరాలతో గోదావరి ముంపు, పడవ ప్రయాణాలు, స్థానికుల కష్టాలను చిత్రీకరించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు పెడుతున్నారు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు. తమ కష్టాలు వారికి కంటెంట్గా తయారైందని కొందరు వాపోతుంటే.. తమ కష్టం వారికి కాసులు తెచ్చిపెడుతోందిలే అని నిర్వేదం వ్యక్తం చేసేవారు కొందరు. కొందరు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు ప్రమాదకర పరిస్థితులకు సైతం వెరవక అక్కడి పరిస్థితులను షూట్ చేస్తూ సాహసాలు చేయడం విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. సాహసం పేరుతో ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోవద్దని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అటు ముంపు.. ఇటు లొల్ల అందాలు.. ఆత్రేయపురం మండలం లొల్ల సమీపంలో వర్షాల వల్ల వరి చేలు పెద్ద ఎత్తున మునిగిపోయిన విషయం తెలిసిందే. వీటిని కూడా సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు వదలలేదు. కేరళ రాష్ట్రంలోని అలప్పి తరహాలో అందాలపై పోటీపడి రీల్స్ చేస్తున్నారు. వీటికి తెలుగు, మలయాళంలోని పాపులర్ పాటలను బ్యాక్గ్రౌండ్గా పెట్టడం గమనార్హం. పులసకు సైతం కొత్త బ్రాండ్ గోదావరికి ఎర్ర నీరు తగలగానే ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మాంసాహారులకు పులస చేప గుర్తుకు వస్తుంది. ఇటీవల పులస చేపల రాక తగ్గిపోయినా ఒడిషా, బెంగాల్ నుంచి వచ్చే విలాస హిల్సా చేపలను కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు వదలడం లేదు. పులస చేప కథలు, వంటకం విధానం, రుచుల వర్ణన, యానాం మార్కెట్లో వేలం పాటలు, రావులపాలెంలో పులస కూర ఆన్లైన్ విక్రయాలు ఇలా గోదావరి వరద కొందరికి వరదాయినిగా మారిందని చెప్పకతప్పదు. సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లకు ఉపాధిగా మారిన గోదారి ముంపు రీల్స్ రూపంలో పోస్టుల వెల్లువ ఒకరి దుఃఖం.. మరొకరికి లాభం! కోనసీమలో నయా ట్రెండ్
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గల్లంతైన మత్స్యకారుడి మృతదేహం లభ్యంకాకినాడ రూరల్: సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లి గల్లంతైన మత్స్యకారుడు ఓసుపల్లి అనిల్కుమార్ (26) మృతదేహం గురువారం ఉదయం లభ్యమైంది. మండలంలోని సూర్యారావుపేట గ్రామానికి చెందిన అనిల్కుమార్ మరో ఐదుగురితో ఈ నెల 2న చేపల వేటకు వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా వాకలపూడి ఫిషింగ్ హార్బర్ సమీపంలో సముద్రంలో పడి గల్లంతైన విషయం తెలిసిందే. గురువారం ఉదయం చేపల వేటకు వెళుతున్న మత్స్యకారులకు సూర్యారావుపేట – ఉప్పాడ మధ్య స్పెక్ట్రామ్ ఎదురుగా అనిల్కుమార్ మృతదేహం తేలియాడుతూ కనపడింది. ఈ మేరకు అతడి సమాచారాన్ని అతడి కుటుంబ సభ్యులకు, పోలీసులకు తెలియజేశారు. మృతదేహాన్ని ఒడ్డుకు చేర్చాక సర్పవరం పోలీసులు పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కాకినాడ ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. అనంతరం అతడి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.
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పదో తేదీన జైల్ భరోబోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా ఈ నెల పదో తేదీన దేశ వ్యాప్తంగా జైల్ భరో నిర్వహిస్తున్నట్టు ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు తాటిపాక మధు పిలుపునిచ్చారు. ఆంగ్లేయులను తరిమికొట్టడంలో స్ఫూర్తిగా నిలిచిన క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిపారు. స్థానిక మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద బుధవారం నిర్వహించిన ఏఐటీయూసీ జిల్లా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. లేబర్ కోడ్లు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల నిర్వీర్యం, వ్యవసాయం కార్పొరేటీకరణ తదితర అంశాలపై ఐక్య పోరాటం చేస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఏఐటీయూసీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి తోకల ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ వ్యవసాయ పంటలకు ఉత్పత్తి వ్యయంపై 50 శాతం కలిపి చట్టబద్ధమైన గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలన్నారు. సమావేశంలో ఏఐటీయూసీ నాయకులు బంగారు రాజేష్, సింగంపల్లి రమణ, నరుకుర్తి సత్యనారాయణ పాల్గొన్నారు. స్కాలర్షిప్ దరఖాస్తులకు 31 వరకు గడువుకంబాలచెరువు (రాజమహేంద్రవరం): ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలల్లో 10, 11, 12 తరగతుల విద్యార్థులు ప్రీ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్లకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి కె.వాసుదేవరావు బుధవారం తెలిపారు. 2022, 23, 24 సంవత్సరాల్లో మెరిట్ స్కాలర్షిప్కు ఎంపికై న విద్యార్థులు ఈ నెల 31వ తేదీలోపు ప్రభుత్వ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ స్కాలర్షిప్స్.జీవోవీ.ఐఎన్లో ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు నమోదు చే సుకోవాలన్నారు. దరఖాస్తు సమయంలో బ్యాంకు ఖాతాను ఆధార్తో అనుసంధానం చేసి, సీడ్ చేయించుకోవాలన్నారు. పూర్తి వివరాలు, అవసరమైన ధ్రువపత్రాలు, ఇతర సమాచారానికి సంబంధిత పాఠశాలల హెచ్ఎంలు, జిల్లా విద్యాశాఖ కార్యా లయాన్ని సంప్రదించాలని డీఈఓ సూచించారు. ఏలేరులో స్నానానికి దిగి యువకుడి గల్లంతుజగ్గంపేట: మండలం భావవరం వద్ద అటవీ ప్రాంతంలో వున్న ఏలేరు రిజర్వాయర్ ప్రాంతంలో స్నానానికి దిగి ఓ యువకుడు గల్లంతయ్యాడు. స్థానికులు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు బుధవారం సాయంత్రం నాలుగు గంటల సమయంలో గండేపల్లి మండలం సూరంపాలేనికి చెందిన ఆదిత్య కళాశాలకు చెందిన పది మంది విద్యార్థులు ఏలేరు నదిలో స్నానానికి దిగారు. వారిలో తాళ్లరేవు మండలం కోరంగి గ్రామానికి చెందిన వడ్డి ప్రశాంత్ కుమార్ (18) లోతు ఎక్కువగా ఉండడం, ఈత రాకపోవడంతో మునిగిపోయి గల్లంతయ్యాడు. స్నేహితులు కాపాడే ప్రయత్నం చేసినా ఫలితం లేకపోయింది. దీంతో వారు జగ్గంపేట పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. కాగా పోలీసులు అతడిని వెదికే ప్రయత్నం చేసినా చీకటి పడడంతో గాలింపు చర్యలు ముందుకు సాగలేదు. నాగంపల్లిలో చోరీ కేసు నమోదుసీతానగరం: మండలంలోని నాగంపల్లిలో ఉద్దగిరి అనంతలక్ష్మి ఇంట్లో చోరీ జరిగిందని, కేసు నమోదు చేశామని ఎస్సై ఎల్.శ్రీను నాయక్ బుధవారం తెలిపారు. కొంతకాలంగా ఆమె కాకినాడలో నివసిస్తోందని, పెన్షన్ కోసం నాగంపల్లి వచ్చి తన ఇంటి తలుపులు బద్దలు కొట్టి ఉండడాన్ని చూసి లోపల గమనించగా ధాన్యం బస్తాలు, రాగి, ఇత్తడి సామాన్లు, తులం బంగారు ఉంగరం, అరకాసు దుద్దులు, రూ.లక్ష చోరీకి గురైనట్టు గుర్తించారు. మంగళవారం ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో ఆధారాలు సేకరించారని, కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఎస్సై తెలిపారు.
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విద్యా సమస్యలపై ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదు● ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన ● రూ.6,800 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విడుదల చేయాలని డిమాండ్ కంబాలచెరువు (రాజమహేంద్రవరం): విద్యారంగ సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం జిల్లాలో నిర్వహించిన కళాశాలల బంద్ విజయమైంది. స్థానిక వై.జంక్షన్లో కార్యకర్తలు కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని నిరసన వ్యక్తం చేశారు. విభాగ్ కన్వీనర్ సత్యసాయి మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికై నా మేల్కొనాలని, ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు కావస్తున్నా విద్యారంగంపై చిత్తశుద్ధి కనిపించడం లేదని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో బకాయి పడిన సుమారు రూ.6,800 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్రంలో ప్రైవేట్ మెడికల్ కళాశాలలో ఏ కేటగిరి విద్యార్థుల నుంచి లక్షలాది రూపాయలు వసూలు చేసే విధానాన్ని అరికట్టాలని, ప్రభుత్వ సాంఘిక సంక్షేమ వసతి గృహాల్లో నూతన భవనాలకు మార్చి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలన్నారు. నగర కార్యదర్శి రామ్, జిల్లా కన్వీనర్ లలిత్, పృథ్వీ, ముఖేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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బస్సును ఢీకొని వ్యక్తి మృతిగోకవరం: మండలం గుమ్మళ్లదొడ్డి వద్ద బుధవారం ఉదయం ఆర్టీసీ బస్సును బైక్ ఢీకొన్న ప్రమాదంలో ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. వివరాల్లోకి వెళితే స్థానిక ఆర్టీసీ డిపోకు చెందిన సింగిల్స్టాప్ బస్సు ఉదయం రాజమమహేంద్రవరం నుంచి గోకవరం వస్తుండగా గుమ్మళ్లదొడ్డిలో ఎదురుగా వస్తున్న బైక్ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో బైక్ నడుపుతున్న రంపయర్రంపాలేనికి చెందిన కాళ్ల వీరవెంకట సత్యనారాయణ (50) అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మృతునికి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. విషయం తెలుసుకున్న ఎస్సై నాగమణి ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం స్థానిక ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. ఆర్టీసీ బస్సును పోలీస్స్టేషన్కు తరలించారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఆమె తెలిపారు.
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డీఎస్సీనా.. ఔట్ సోర్సింగా..!సాక్షి, అమలాపురం: మరో డీఎస్సీపై నిరుద్యోగులు పెంచుకున్న ఆశలు క్రమంగా ఆవిరవుతున్నట్టు ఉంది పరిస్థితి. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సబ్జెక్టు టీచర్ల కొరత తీర్చేందుకు ఉపాధ్యాయుల శాశ్వత నియామకాల స్థానే ఔట్ సోర్సింగ్ విధానంలో తీసుకునేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇదే అమలైతే నిరుద్యోగులకు అశనిపాతమేనని చెప్పక తప్పదు. జిల్లాలో ప్రభుత్వ, జెడ్పీ, మండల పరిషత్ పాఠశాలల్లో మొత్తం 136 అకాడమిక్ ఇన్స్ట్రక్టర్ పోస్టుల భర్తీకి ప్రతిపాదనలు పంపినట్టు సమాచారం. ఆ ప్రకారం స్కూల్ అసిస్టెంట్లకు నెలకు రూ.12,500, ఎస్జీటీలకు రూ.10 వేల చొప్పున గౌరవ వేతనం చెల్లించే అవకాశం ఉంది. జిల్లాలో గణితం, భౌతిక, జీవశాస్త్రాలు, ఇంగ్లిష్, సాంఘిక శాస్త్రం వంటి సబ్జెక్టుల్లో ఉపాధ్యాయుల కొరత చాలా కాలంగా సాగుతోంది. ప్రభుత్వ తాజా ప్రతిపాదనలపై విద్యాశాఖ వర్గాల్లో నాణ్యమైన విద్యపై సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాల కోసం డీఎస్సీ అభ్యర్థులు ఎదురుతెన్నులు చేస్తున్నారు. గత ఏడాది డీఎస్సీలో ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 1,349 పోస్టులు భర్తీ అయ్యాయి. చాలా మంది ఆశావహులకు అవకాశాలు రాకపోవడంతో ప్రభుత్వం మరో డీఎస్సీ ప్రకటిస్తుందని ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇందుకు తగినట్టుగానే త్వరలో మరో డీఎస్సీ ప్రకటిస్తామని ప్రభుత్వం చేసిన ప్రకటన వారిలో ఆశలు రేకెత్తించింది. కానీ తాజాగా ఔట్సోర్సింగ్పై ఉపాధ్యాయులను నియమించనున్నారన్న కబుర్లు వినిపిస్తుండడంతో తమ ఉపాధి అవకాశాలు దెబ్బతింటాయని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ ఉద్యమబాట చంద్రబాబు ప్రభుత్వం గత ఏడాది చేపట్టిన మెగా డీఎస్సీ ప్రక్రియలో అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆ అక్రమాలకు సంబంధించిన సాక్ష్యాలతో ఇప్పటికే వైఎస్సార్ సీపీ దశలవారీగా ఉద్యమిస్తోంది. జిల్లాలో సైతం నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. గురువారం నుంచి మండలాల వారీగా రిలే దీక్షలు చేపట్టనున్నారు. తరువాత నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ర్యాలీ చేయనున్నారు. సబ్జెక్టు టీచర్ల భర్తీకి ప్రభుత్వం కొత్త ఎత్తుగడ అకడమిక్ ఇన్స్ట్రక్టర్ల నియామకానికి ప్రతిపాదనలు కోనసీమ జిల్లాలో 136 ఖాళీల భర్తీకి అవకాశం ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న ఉద్యోగార్థులు
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పుష్కరాలు సమన్వయంతో నిర్వహించాలిబోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): పుష్కరాలకు వచ్చే భక్తులు ప్రశాంతమైన, ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి పొందేలా సమన్వయంతో పనిచేయాలని అధికారులను కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్ ఆదేశించారు. ఈ మేరకు ఆయన బుధవారం వివిధ శాఖల అధికారులతో సమీక్షించారు. జిల్లాలో 16 శాఖలకు సంబంధించి 278 పనులను రూ.49.92 కోట్లతో ప్రతిపాదించగా ఇప్పటి వరకు దేవదాయశాఖకు సంబంధించి 15 పనులకు రూ.2.12 కోట్లు మంజూరైనట్టు తెలిపారు. గోదావరి పవిత్రతను కాపాడడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని, ఘాట్ల వద్ద పరిశుభ్రత, భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఆదేశించారు. విద్యార్థుల హాజరుపై దృష్టిపెట్టాలి పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయుల హాజరుపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచాలని, డొక్కా సీతమ్మ మధ్యాహ్న భోజన నాణ్యతను మెరుగుపరచాలని కలెక్టర్ ఎంఎన్ హరేంధిర ప్రసాద్ విద్యా శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్ నుంచి విద్యాశాఖ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫెరెన్స్ నిర్వహించి పదో తరగతిలో వంద శాతం ఉత్తీర్ణత శాతాన్ని సాధించి జిల్లాను రాష్ట్రంలో ముందంజలో నిలపాలని ఆదేశించారు. బడి ఈడు పిల్లలు పాఠశాలల్లోనే ఉండేలా శ్రద్ధ చూపాలన్నారు. ప్రతి రోజూ సాయంత్రం 4 నుంచి 5 గంటల మధ్య స్లిప్ టెస్టులు నిర్వహించి వారి పురోగతిని బేరీజు వేయాలని సూచించారు. జిల్లాకు 4 బయోగ్యాస్ ప్రాజెక్టులు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పశువుల పేడ, వ్యవసాయ, వంటశాల (కిచెన్) వ్యర్థాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ జిల్లాలో నాలుగు బయోగ్యాస్ ప్రాజెక్టులను ప్రతిపాదించినట్టు కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్ వెల్లడించారు. బుధవారం స్వచ్ఛ ఆంధ్ర కార్పొరేషన్, మున్సిపల్, దేవదాయ ధర్మదాయ శాఖ అధికారులతో ఈ ప్రాజెక్టులపై వీడియో కాన్ఫెరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు.కలెక్టర్ హరేంధిరప్రసాద్
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పంపనకు గ్రాస్రూట్ఇన్నోవేటర్ పురస్కారంరాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ప్రదానం అనపర్తి: అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్, విజయవాడ కేఎల్ యూనివర్సిటీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో రూపొందించిన హైడ్రో లిఫ్ట్ ర్యామ్ పంపు రైతులకు బహుళ ప్రయోజనకారి అని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రశంసించినట్టు హైడ్రోలిఫ్ట్ సృష్టికర్త పెదపూడి మండలం కై కవోలు గ్రామానికి చెందిన పంపన శ్రీనివాస్ అన్నారు. ఇటీవల రాష్ట్రపతితో పాటు, కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ మంత్రి డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ చేతుల మీదుగా న్యూఢిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్లో శ్రీనివాస్ ఉత్తమ గ్రాస్రూట్ ఇన్నోవేటర్ అవార్డు అందుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డిని మర్యాదపూర్వకంగా కలసి ఆయన అందుకున్న ప్రశంసా పత్రాన్ని, పురస్కారాన్ని చూపారు.
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సత్యగిరి ఆక్రమణపై కలెక్టర్ ఆరాఅన్నవరం: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన అన్నవరంలోని వీర వేంకట సత్యనారాయణ స్వామివారి దేవస్థానానికి చెందిన సత్యగిరిని పోడు వ్యవసాయం పేరుతో ఆక్రమించేందుకు జరిగిన ప్రయత్నం, దేవస్థానం తీసుకున్న చర్యలపై కలెక్టర్ హరేంధర ప్రసాద్ మంగళవారం ఆరా తీశారు. ఈ వ్యవహారంపై ‘సాక్షి’ దినపత్రికలో సోమవారం ‘పోడు పొచ్చాలు శీర్షికన, మంగళవారం ‘సత్యగిరిపై ఇదేం కిరికిరి’ శీర్షికన వార్తలు ప్రచురితమైన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఈ వ్యవహరంపై నివేదిక ఇవ్వాలని ఆయన దేవస్థానం ఈఓ నల్లం సూర్య చక్రధరరావును ఆదేశించారు. దీంతో జరిగిన విషయాన్ని వివరిస్తూ సత్యగిరిపై 1998లో దేవస్థానం కొనుగోలు చేసిన 303 ఎకరాల భూమి సరిహద్దులు నిర్ణయించడానికి సర్వే చేయించి, సరిహద్దు వెంబడి రాళ్లు పాతించి తరువాత ఫెన్సింగ్ చేయించనున్నట్టు కలెక్టర్కు ఈఓ నివేదిక పంపారు. ఆర్డీవో పరిశీలన కొండపోడు పేరుతో ఆక్రమణయత్నం జరిగిన సత్యగిరిలోని గిరి ప్రదక్షిణ రోడ్డును ఆనుకుని ఉన్న ప్రాంతాన్ని పెద్దాపురం ఆర్డీఓ జి కృష్ణమూర్తి మంగళవారం పరిశీలించారు. కొండను సర్వే చేయించి వెంటనే సరిహద్దులో సర్వే రాళ్లు పాతించాలని దేవస్థానానికి ఆయన ఆదేశించారు. ఈ మేరకు దేవస్థానానికి సహకరించాలని శంఖవరం, తొండంగి తహసీల్దార్లు ఎం.సూరిబాబు, కె.కాంతారావుకు సూచించారు. ఆయన వెంట దేవస్థానం ఏఈఓ అనకాపల్లి ప్రసాద్, సీ సెక్షన్ సూపరింటెండెంట్ పప్పుల వెంకట రమణ, విశ్రాంతి ఆర్ఐ ప్రసాద్ తదితరులు ఉన్నారు. సత్యగిరిని సర్వే చేసిన అనంతరం పాతడానికి 200 సర్వే రాళ్లను కోటనందూరు మండలం గన్నవరం మెట్ట నుంచి తెప్పిస్తున్నట్టు ఈఓ తెలిపారు. కాగా.. సత్యగిరి కొండ దిగువన గత నెలలో పోలవరం ప్రాజెక్టు అధికారులు గ్రావెల్ కోసం తవ్విన ప్రదేశాన్ని ఆర్డీఓ కృష్ణమూర్తి పరిశీలించారు. విశ్వహైందవ పరిషత్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వేంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ అక్రమంగా తవ్విన చోటును పూడ్చి ఆ స్థలంలో మొక్కలు నాటి అడవిగా అభివృద్ధి చేయాలని కోరారు.·˘ ‘సాక్షి’ లో వచ్చిన కథనాలకు స్పందన ·˘ పోడు వ్యవసాయం చేసిన భూములను పరిశీలించిన ఆర్డీఓ కృష్ణమూర్తి
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చేనేత మగ్గానికి కూటమి పగ్గంపిఠాపురం: నేత కార్మికుల అద్భుత కళతో రంగుల వస్త్రాలను నేసే మగ్గం నేడు ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య ధోరణితో మూగబోతోంది. పడుగు గంజి లేక పేక దారంలా నూలు పోగు తెగి నేత పరిశ్రమ పడకేసింది. కడుపు నింపే పని ఆకలి తీర్చలేక పోతుండడంతో కుల వృత్తిని వదిలి వలస వెళ్లే పరిస్థితి దాపురించింది. చేనేత పరిశ్రమను, కార్మికులను ఆర్థికంగా ఆదుకుంటామంటూ ఊదరగొట్టిన చంద్రబాబు అధికారం చేపట్టాక చేతులెత్తేశారు. గత రెండున్నరేళ్లుగా ఒక్క పైసా కూడా విదల్చకుండా నేత కార్మికులకు మోసం చేశారు. గత జగన్ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన నేతన్న నేస్తం పథకానికి పేరు మార్చారు తప్ప, అమలు మాత్రం చేయలేదు. ఈ నెల 7వ తేదీన జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా నేతన్నల సేవ అమలు చేస్తామని ప్రచారం చేస్తున్నా ఇప్పటికీ కేవలం దరఖాస్తుల స్వీకరణ మాత్రమే జరుగుతుంది. కొత్తపల్లి, వాకతిప్ప, కుతుకుడుమిల్లి, ఉప్పా డ, అమీనాబాద, మూలపేట, తాటిపర్తి, చేబ్రోలు, ధర్మవరం, తుని తదితర ప్రాంతాల్లో పలు కుటుంబాలు నేత పనిపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నాయి. గత రెండేళ్లలో రూ.36 కోట్ల ఎగవేత ఎన్నికల సమయలో చంద్రబాబు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఈ రెండేళ్లలో సుమారు రూ.36 కోట్లు ఇవ్వాలి. కానీ ఆ సొమ్మును కూటమి ప్రభుత్వం ఎగవేసింది. ఇప్పుడు ఇస్తామని చెబుతున్నప్పటికీ లబ్ధిదారుల ఎంపిక అనుమానాస్పదంగా ఉండడంతో నేత కార్మికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అదే గతంలో జగన్ ప్రభుత్వ హయాంలో 2019 – 20లో 6,964 మంది లబ్ధిదారులకు రూ.16.71 కోట్లు, 2020 – 21లో 7,817 మందికి రూ.18.76 కోట్లు, 2021 – 22లో 6,919 మందికి రూ.16.60 కోట్లు, 2022 – 23లో 7,973 మందికి రూ 19.13 కోట్లను నేతన్న నేస్తం పథకం ద్వారా అందజేశారు. మార్గదర్శకాలు లేకుండా.. నేతన్నల సేవ పథకానికి ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి మార్గదర్శకాలు లేవని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం అధికారులు నేత కార్మిక కుటుంబాలకు ఇచ్చిన ఉచిత విద్యుత్ పథకంలో లబ్ధిదారులకు ఈ పథకం వర్తించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెబుతుండగా అదే జరిగితే అద్దె భవనాల్లో ఉన్న వారి పరిస్థితి ఏమిటనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. ఫ ముందుకు సాగని పరిశ్రమ ఫ రెండేళ్లుగా నేత కార్మికులకు సాయం ఎగవేత ఫ ఈసారీ ఇచ్చేది అనుమానమే! ఫ దరఖాస్తుల స్వీకరణలోనే అధికారులు ఫ ఈ నెల 7న జాతీయ చేనేత దినోత్సవం దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నాం నేతన్నల సేవ పథకం ద్వారా ఈ నెల 7న జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా అర్హులైన చేనేత కుటుంబాలకు రూ.25 వేల చొప్పున పంపిణీ చేయనున్నట్టు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ పథకానికి నేత కార్మికుల నుంచి చేనేత సొసైటీల ద్వారా దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నాం. పథకానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి మార్గదర్శకాలు రాలేదు. దీంతో ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసి ప్రభుత్వానికి పంపుతాం. – సూరిబాబు, జిల్లా చేనేత, జౌళి శాఖాధికారి, కాకినాడ మగ్గాన్ని వదిలేసే పరిస్థితి చేనేతను వదిలేసి, మగ్గాన్ని పక్కన పెట్టి ఇతర వృత్తుల్లోకి వలస వెళ్లాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇంతటి దారుణ పరిస్థితిని మునుపెన్నడూ చూడలేదు. నేసిన చీరలు అమ్ముడు పోక మాస్టర్ వీవర్స్ కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు. ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి ఆదరణ లభించడం లేదు. – బత్తుల లోవకృష్ణ, నేత కార్మికుడు, తాటిపర్తి, గొల్లప్రోలు మండలం బతుకు భారం నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేత పని చేస్తున్నాను. ప్రభుత్వం ఎటువంటి సహకారం లభించకపోవడంతో మా బతుకు భారంగా మారింది. మాకు ఈ పని తప్ప వేరే పని రాదు. అలాగని ఇది చేస్తున్నా కడుపు నిండడం లేదు. అప్పుల పాలై దుర్భర పరిస్థితుల్లో జీవనం సాగిస్తున్నాం. – అవ్వాడ సత్యనారాయణ, నేత కార్మికుడు, తాటిపర్తి, గొల్లప్రోలు మండలం సాయం చేయలేదు మా గ్రామంలో సుమారు 600 మంది వరకు నేత నేసేవారు. ప్రభుత్వం పట్టించుకోక పోవడంతో సగం మంది వేరే పనులకు వెళ్లిపోతున్నారు. గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వంలో కరోనా సమయంలో కూడా నేతన్న నేస్తం డబ్బులు వేసి ఆదుకున్నారు. కానీ రెండేళ్లుగా ఈ ప్రభుత్వం ఏమీ సాయం చేయడం లేదు. – గుణ శేఖర్, నేత కార్మికుడు, తాటిపర్తి, గొల్లప్రోలు మండలం
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కారుతో మహిళ బీభత్సం● పెరుమాళ్లపురంలో ఘటన ● ముగ్గురికి గాయాలు ● కేసులు నమోదు చేసిన పోలీసులుతొండంగి: మండలంలోని పెరుమాళ్లపురంలో ఓ కారు రెండు బైకులను ఢీకొట్టి బీభత్సం సృష్టించిన ఘటనపై కేసు నమోదు చేసినట్టు ఎస్సై జగన్మోహనరావు తెలిపారు. స్థానికులు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు రాజమహేంద్రవరం వద్ద బొమ్మూరుకు చెందిన విప్పర్తి మాధవికి తొండంగి మండలం పెరుమాళ్లపురం పంచాయతీ బుచ్చియ్యపేట గ్రామానికి చెందిన అంబుజాలపు బాబ్జీ తన స్నేహితురాలి ద్వారా కొన్నేళ్ల క్రితం పరిచయం ఏర్పడింది. మూడేళ్ల క్రితం బాబ్జీ మాధవి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం వారు కాకినాడలో నాలుగు నెలలుగా ఉంటున్నారు. సోమవారం రాత్రి బాబ్జీ కాకినాడ నుంచి తనకు చెప్పకుండా వచ్చేయడంతో మంగళవారం ఉదయం మాధవి బుచ్చియ్యపేటకు తన కారులో వచ్చింది. దీంతో అతని కుటుంబ సభ్యులు ఆమైపె దాడి చేసి కారును సైతం ధ్వంసం చేశారు. దీంతో ఆమె ప్రాణభయంతో కారుతో అతివేగంగా రాజమహేంద్రవరం వైపు బయలుదేరింది. కారు అద్దాలు పగిలిపోవడం, దారి స్పష్టంగా లేకపోవడంతో పెరుమాళ్లపురం మెయిన్ సెంటర్లో రెండు బైకులను ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురికి గాయాలయ్యయి. దీంతో స్థానికులు కారును అడ్డుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మాధవి తనపై జరిగిన దాడిపై ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపైనా, కారు ఢీకొన్న ప్రమాదంలో గాయపడిన వారు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపైనా పోలీసులు రెండు కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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నాడు నీరందక.. నేడు నారు లేక..పిఠాపురం: ఇప్పటి వరకు నీరు అందక నారు పోయలేదు. ఇప్పుడు నీరు వచ్చాక నారు లేదు. ఇదీ ఏలేరు పీబీసీ ఆయకట్టు పరిధిలో రైతుల పరిస్థితి. సాధారణంగా ఏటా సకాలంలో నీటిని విడుదల చేస్తే రైతులు నారును సిద్ధం చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఎప్పుడు నీరు వస్తే అప్పుడు నాట్లు వేసుకుంటారు. కానీ ఈ సారి కూటమి ప్రభుత్వం సాగునీరందించడంలో అవలంబించిన నిర్లక్ష్యధోరణి రైతులకు శాపంగా మారింది. అక్కడక్కడా తెగించి, చిన్నపాటి చినుకులు కురిసినప్పుడు నారుమళ్లు వేసినా అవి నీరందక ఎండిపోయాయి. ఇప్పుడు వరుణుడు కరుణించాడు. కాలువలకు నీరు విడుదలైంది. కానీ నాట్లు వేద్దామంటే నారు లేని పరిస్థితి ఏర్పడింది.ఫ ఏలేరు పీబీసీ ఆయకట్టు రైతుల కష్టాలు ఫ ఖరీఫ్ సాగుకు అవాంతరాలు
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ఉమ్మడి తూర్పు క్రికెట్కు అరుదైన గౌరవం● దులీప్ ట్రోఫీకి సాయితేజ, మేనేజర్గా నాగ గంగాధర్ ఎంపిక ● హర్షం వ్యక్తంచేసిన క్రీడాభిమానులు నాగమల్లితోట జంక్షన్: ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ చరిత్రలో మరో కీలక ఘట్టం నమోదైంది. జిల్లాకు చెందిన ప్రతిభావంతుడైన ఆంధ్ర రంజీ క్రికెటర్ కావూరి సాయి తేజ ప్రతిష్టాత్మక ‘దులీప్ ట్రోఫీ’కి ఎంపికయ్యారు. సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత ఉమ్మడి జిల్లా నుంచి ఒక ఆటగాడు దిలీప్ ట్రోఫీకి ఎంపిక కావడం ఉభయ గోదావరి జిల్లాల క్రికెట్కు గర్వకారణమని క్రీడాభిమానులు అంటున్నారు. పిఠాపురానికి చెందిన కె.నాగ గంగాధర్ దిలీప్ ట్రోఫీ మేనేజర్గా నియమితులయ్యారు. ఈ మేరకు ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ తలాటం హరీష్ మాట్లాడుతూ సాయి తేజ దిలీప్ ట్రోఫీకి ఎంపిక కావడం మన జిల్లాకు ఎంతో గర్వకారణమని అన్నారు. హత్యాయత్నం కేసులో ఏడేళ్ల జైలుఅనపర్తి: మండల కేంద్రమైన బిక్కవోలు సత్తెమ్మపేటలో జమ్ము పార్యతి అనే వివాహిత పై 2025లో జరిగిన హత్యాయత్నం కేసులో ముద్దాయికి కోర్టు ఏడేళ్ల జైలు శిక్ష, రూ.వెయ్యి జరిమానా విధించినట్టు ఎస్సై వాసంశెట్టి రవిచంద్ర కుమార్ మంగళవారం తెలిపారు. తన వలలో పడలేదన్న అక్కసుతో పార్వతిని చంపాలనే ఉద్దేశంతో నిందితుడు మంత్రి అప్పలనాయుడు కత్తితో దారుణంగా దాడిచేసి గాయపరిచిన ఘటనపై ఎస్సై రవిచంద్ర కుమార్ కేసు నమోదు చేశారు. అతడిని 2025 జనవరి 24న అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు పంపించారు. కేసు విచారణానంతరం రామచంద్రపురం 13వ జిల్లా కోర్టు జడ్జి బీహెచ్వీ లక్ష్మీకుమారి ముద్దాయికి పై శిక్ష విధించారు. కేసులో పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కె.సునీల్కుమార్ తన వాదనలు వినిపించారు. సాక్షులను కోర్టులో హాజరు పరిచి కేసును పర్యవేక్షించిన బిక్కవోలు ఎస్సై వి.రవిచంద్ర కుమార్ను, కోర్టు ప్రక్రియను పర్యవేక్షించిన హెడ్ కానిస్టేబుల్ కేవీ రాఘవులును ఉన్నతాధికారులు అభినందించారు. మత్స్యకారుడి గల్లంతు కాకినాడ రూరల్: మండలంలోని సూర్యారావుపేటకు చెందిన మత్స్యకారుడు ఓసుపల్లి అనిల్కుమార్ (26) సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లి గల్లంతయ్యాడు. సర్పవరం పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు అనిల్కుమార్ మరో ఐదుగురు చేపల వేట నిమిత్తం ఈ నెల 2న సముద్రంలోకి వెళ్లి తిరిగి వాకలపూడి ఫిషింగ్ హార్బర్కు వస్తుండగా సోమవారం మధ్యాహ్నం అనిల్కుమార్ సముద్రంలో ప్రమాదవశాత్తు పడిపోయాడు. బోటు వెనక భాగంలో ఇంజిన్ నడిపేందుకు బల్లపై కూర్చున్న అతడి కోసం తోటి మత్స్యకారులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అయినప్పటికీ వారికి దొరక్కపోవడంతో గ్రామానికి చేరుకుని అతడి కుటుంబ సభ్యులకు తెలిపారు. మత్స్యకారుడు కొవ్విరి నాగబాబు ఫిర్యాదు మేరకు ఏఎస్సై పట్నాయక్ కేసు నమోదు చేశారు. అనిల్కుమార్ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనతో సూర్యారావు పేటలో విషాదం అలముకుంది.
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యాత్రకని వెళ్లి విగతజీవుడయ్యాడురాజవొమ్మంగి: మండలంలోని అప్పలరాజుపేట గ్రామానికి చెందిన సేనాపతి సత్తిబాబు (55) విజయవాడ యాత్రకు వెళ్లి తిరిగి వస్తూ ఏలేశ్వరంలో విగతజీవుడై కనుపించాడు. సోమవారం రాత్రి జరిగిన ఈ సంఘటన మంగళవారం వెలుగు చూసింది. సత్తిబాబు మూడు రోజుల క్రితం విజయవాడ వెళ్లి వస్తానని చెప్పి వెళ్లాడు. అయితే ఏలేశ్వరం సెంటర్లో చనిపోయిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తి అంటూ వాట్స్యాప్లో వచ్చిన అతని ఫొటో చూసిన స్థానిక యువకులు అతడిని గుర్తించి భార్య లక్ష్మి సమాచారం ఇచ్చారు. కాగా ఈ విషయం గ్రామస్తులు రంపచోడవరం ఎమ్మెల్యే శిరీషాదేవికి తెలియజేయడంతో ఉచిత అంబులెన్స్ ఏర్పాటు చేసి మృతదేహాన్ని అప్పలరాజుపేట తరలించారు. సత్తిబాబు మృతితో అతని భార్య లక్ష్మి ఒంటరి అయ్యింది. ఆమెను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. కాగా సత్తిబాబు ఏలేశ్వరం వచ్చే సరికి తీవ్ర అస్వస్తతకు గురై రోడ్పై పడి చనిపోయి వుంటాడని భావిస్తున్నారు.
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దర్శన భారము నీదే స్వామీ!● బ్యాటరీ కార్లు లేక వృద్ధులు, వికలాంగుల అవస్థలు ● ఎన్నిసార్లు మరమ్మతు చేసినా మళ్లీ మూలకే ● శ్రావణానికి అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామంటున్న ఈఓఅన్నవరం: రత్నగిరిపై సత్యదేవుని ఆలయానికి వచ్చే వృద్ధులు, వికలాంగుల సౌకర్యం వినియోగించే బ్యాటరీ కార్లు ఆరు నెలలుగా మరమ్మతులకు గురై గ్యారేజీకి చేరాయి. ప్రధానంగా ఆలయ పశ్చిమ రాజగోపురం వైపే భక్తులు ఎక్కువగా రాకపోకలు సాగిస్తారు. రెండో వై.జంక్షన్ వద్ద గతంలో బ్యాటరీ కారు ద్వారా వృద్ధులు, వికలాంగులను పశ్చిమ రాజగోపురం వద్దకు తీసుకువచ్చి దర్శనానంతరం తిరిగి ఆ జంక్షన్ వద్దకు తీసుకువెళ్లేవారు. ప్రస్తుతం ఈ కార్లు మూల పడడంతో వృద్ధులు, వికలాంగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. 2023 జనవరిలో 13 సీటింగ్ గల రెండు బ్యాటరీ కార్లను ఎస్బీఐ విరాళంగా అందజేసింది. ఒకటి అప్పుడే పాడైపోగా, రెండోది పది రోజులకే మూలన చేరింది. వాటిని అప్పటి ఈఓ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ బాగుచేయించి అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. అయినప్పటికీ అవి తరచుగా మరమ్మతులకు గురవుతూ చివరికి గ్యారేజీకి చేరాయి. కాగా 2025లో దాతలు మరో బ్యాటరీ కారు ఇచ్చారు. దాని పరిస్థితి సైతం అలాగే ఉంది. శ్రావణానికై నా బాగయ్యేనా? ఈ నెల 13 నుంచి శ్రావణ మాసం ప్రారంభం కానున్న దరిమిలా భక్తుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆ నాటికై నా మరమ్మతులకు గురైన బ్యాటరీ కార్లు బాగయ్యేనా అని భక్తులు ప్రశ్నిసున్నారు. ఈ మార్గాల్లో ఉపయుక్తం రత్నగిరి, సత్యగిరి జంక్షన్, సీఆర్వో కార్యాలయం, వై జంక్షన్ నుంచి పశ్చిమ రాజగోపురానికి, అలాగే పశ్చిమ రాజగోపురం నుంచి అన్నదాన పథకం వరకు, రామాలయం ముందు ఆలయ ప్రాంగణం నుంచి న్యూ సీసీ, ఓల్డ్ సీసీ సత్రాల వరకు వృద్ధులు, వికలాంగులకు బ్యాటరీ కార్లు నడిపితే ఆ సత్రాల్లో బస చేసే వారికి సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని భక్తులు కోరుతున్నారు.
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అంబాజీపేట కొబ్బరి మార్కెట్కొబ్బరి రకం ధర (రూ.ల్లో) కొత్త కొబ్బరి (క్వింటాల్) 20,000 – 22,500 కొత్త కొబ్బరి (రెండో రకం) 10,500 – 12,000 కురిడీ కొబ్బరి (పాతవి) గండేరా (వెయ్యి) 26,500 గటగట (వెయ్యి) 23,500 కురిడీ కొబ్బరి (కొత్తవి) గండేరా (వెయ్యి) 24,000 గటగట (వెయ్యి) 21,500 నీటికాయ పాత (ముక్కుడు)కాయ (వెయ్యి) 18,000 – 19,000 కొత్త (పచ్చి)కాయ (వెయ్యి) 18,000 – 19,000 కొబ్బరి నూనె (15 కిలోలు) 5,000 కిలో 350
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సైన్స్ పోటీల పోస్టర్ ఆవిష్కరణబాలాజీచెరువు (కాకినాడ సిటీ): నేషనల్ కౌన్సెల్ ఫర్ సైన్స్ టెక్నాలజీ, శాస్త్ర సాంకేతిక మండలి నిర్వహించే 32వ జాతీయ బాలల సైన్స్ కాంగ్రెస్ పోటీలను విజయవంతం చేయాలని డీఈఓ పిల్లి రమేష్ అన్నారు. ఈ మేరకు మంగళవారం తన చాంబర్లో ఆ పోటీలకు సంబంధించిన పోస్టర్లను జిల్లా సైన్స్ ఇన్చార్జి అధికారి కేసరి శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో ఆవిష్కరించారు. డీఈఓ మాట్లాడుతూ ఈ ఏడాది వ్యర్థాల నిర్వహణ శక్తి, నీటి సంరక్షణ, ఆహారం, వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం వంటి సమకాలీన అంశాలపై ప్రాజెక్టులు రూపొందించాలన్నారు. దీనిపై ఈ నెల 5, 6 తేదీల్లో డివిజనల్ స్థాయి సైన్స్ ఉపాధ్యాయులకు ఒరియంటేషన్ తరగతులు ఉంటాయన్నారు. కార్యక్రమంలో ఉప విద్యాశాఖాధికారులు, జిల్లా అకడమిక్ కో ఆర్డినేటర్ వెంకటరావు, రిసోర్స్ పర్సన్సుదర్శనబాబు పాల్గొన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధిగా మురళీకృష్ణంరాజు ప్రత్తిపాడు రూరల్: వైఎస్సార్ సీపీ నరసాపురం పార్లమెంటరీ పరిశీలకుడు ముదునూరి మురళీకృష్ణంరాజుకు పార్టీ అధిష్టానం కీలక బాధ్యతలు అప్పగించింది. ఆయనను వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధిగా నియమిస్తూ పార్టీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు మంగళవారం తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి అధికారిక ప్రకటన విడుదలైంది. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు పలువురు నాయకులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. వైఎస్సార్ సీపీ పోరాటంతోనే సాగునీరు ఫ మంత్రి రామానాయుడి విమర్శలు హాస్యాస్పదం ఫ వైఎస్సార్ సీపీ పిఠాపురం కో ఆర్డినేటర్ వంగా గీతావిశ్వనాథ్ పిఠాపురం: నియోజకవర్గంలో రైతుల తరఫున వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులు ఆందోళనకు దిగడం వల్లే ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి ఏలేరు నుంచి సాగునీరు అందించిందని వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి వంగా గీతా విశ్వనాథ్ అన్నారు. ఆమె మంగళవారం పిఠాపురంలో మాట్లాడుతూ సాగునీటి సమస్యతో సతమతమవుతున్న రైతుల వద్దకు వెళ్లే దమ్ము మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడికి లేదని, కేవలం ఇతరుల మీద విమర్శలు చేయడం మాత్రం వచ్చని ఎద్దేవా చేశారు. కేవలం ఎదుటి వారిని విమర్శించడానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇచ్చారని, వచ్చిన పనిని మాత్రం మర్చిపోయారని విమర్శించారు. వాస్తవానికి పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో సాగునీరు రాదని, అపరాలు వేసుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారన్నారు. ఖరీఫ్ సీజన్లో వర్షాల సమయంలో అపరాలు సాగు చేసే టెక్నాలజీ ఏమైనా ఉందేమో చెప్పాలన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ పోరాటం చేయడం వల్లే రైతులకు సాగునీరు అందిందన్న విషయాన్ని కప్పిపుచ్చడానికి మంత్రి రామానాయుడు బాధ్యతారాహిత్యంగా విమర్శలు చేశారన్నారు. ఏరువాక పౌర్ణమి వెళ్లి నెల రోజులు దాటాక కాలువల్లో పువ్వులు జల్లడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి నేతృత్వంలో వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులు రైతులకు అండగా ఉన్నాయన్నారు. దివిసీమ గాంధీ సేవలు చిరస్మరణీయం బోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): దివిసీమ గాంధీగా పేరొందిన మండలి వెంకట కృష్ణారావు తెలుగు భాషాభివృద్ధికి, సంస్కృతి పరిరక్షణకు జీవితాన్ని అంకితం చేసిన మహనీయుడని కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్ అన్నారు. జిల్లా పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం కలెక్టరేట్లో మాజీ మంత్రి వెంకట కృష్ణారావు శత జయంతి నిర్వహించారు. ఆయన చిత్రపటానికి కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్, జేసీ అపూర్వ భరత్, ఇతర అధికారులు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు.
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కారు ఢీకొని ఆటో డ్రైవర్ మృతిచాగల్లు: మండలంలోని బ్రాహ్మణగూడెం శివారులోని చెరువు వద్ద కారు ఢీకొన్న ఘటనలో ఆటో డ్రైవర్ షేక్ గని (44) తీవ్రగాయాలపాలై అక్కడికక్కడే మృతి చెందినట్లు ఎస్సై కె.నరేంద్ర మంగళవారం తెలిపారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల మేరకు నిడదవోలు మండలం సమిశ్రగూడెం గ్రామానికి చెందిన షేక్ గని సోమవారం రాత్రి చాగల్లు నుంచి ప్యాసింజర్ ఆటో వేసుకుని నిడదవోలు వైపు వస్తుండగా బ్రాహ్మణగూడెం వద్ద నిడదవోలు నుంచి చాగల్లు వైపు వెళ్తున్న ఎర్టీగా కారు ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో ఆటో బోల్తాపడి గని తలకు తీవ్రగాయాలై ఘటనా స్థలంలోనే మృతిచెందాడన్నారు. సమాచారం అందుకుని అక్కడకు చేరుకున్న కుటుంబ సభ్యుల రోదనలతో ఆ ప్రాంతం మిన్నంటింది. ఇక మాకు ఎవరున్నారు.. మమ్మల్ని ఎవరు చూసుకుంటారని అతడి భార్య సభాన రోదించిన తీరు కంటతడి పెట్టించింది. గనికి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉండగా పెద్ద కుమార్తెకు వివాహం కాగా, చిన్న కుమార్తె ఇంటర్మీడియట్ చదువుతోంది. మృతుడి భార్య సభాన ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై కారు డ్రైవర్పై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.బ్రాహ్మణగూడెం శివారులో ఘటన
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డీఎస్సీపై సీబీఐ వేయాల్సిందేసాక్షి ప్రతినిధి కాకినాడ/సాక్షి, అమలాపురం/ రాజమహేంద్రవరం/రంపచోడవరం: డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ దర్యాప్తు జరిపించాలని, ఇందుకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ పదవికి రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్ సీపీ డిమాండ్ చేసింది. నిరుద్యోగ యువత జీవితాలతో ఆటలు వద్దని ప్రభుత్వాన్ని ఆ పార్టీ హెచ్చరించింది. క్రీడా కోటాలో రాష్ట్ర స్థాయిలో పతకాలు సాధించిన వారికి కాకుండా జిల్లాస్థాయిలో పాల్గొన్న వారికి పోస్టులు కట్టబెట్టి అర్హులకు అన్యాయం చేశారన్నారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ, పోలవరం జిల్లాల్లో మంగళవారం స్థానిక నేతలు, ప్రజా సంఘాలతో జరిగిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాల్లో ఆయా జిల్లాల వైఎస్సార్ సీపీ అధ్యక్షులు పాల్గొని ప్రభుత్వ తీరును దుయ్యబట్టారు. అలాగే నాలుగు జిల్లాల్లోని నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ల ఆధ్వర్యంలో సమావేశాలు నిర్వహించి ప్రభుత్వ తీరును ఎండగట్టారు. డీఎస్సీ పేరిట దగా చేశారు : కాకినాడ జిల్లా అధ్యక్షుడు కురసాల కాకినాడ రూరల్: కాకినాడలో నాగమల్లితోట జంక్షన్ వద్ద వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో పార్టీ అధ్యక్షుడు కురసాల కన్నబాబు ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం రూరల్ నియోజకవర్గ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో నిర్వహించిన టౌన్ హాల్ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ బాబు వస్తే జాబు గ్యారంటీ అని ఎన్నికల ముందు ప్రచారం ఊదరగొట్టిన చంద్రబాబు, ఆయన తనయుడు లోకేష్ అధికారంలోకి వచ్చి మెగా డీఎస్సీ పేరిట అర్హులకు అన్యాయం చేసి దొడ్డిదారి జీవోతో అక్రమాలకు తెరతీశారని ఆరోపించారు. అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహించి రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలన్నారు. సింగిల్గా పోరాడే తమ నాయకుడు జగన్కు, తండ్రి చాటున బిడ్డగా ఉన్న లోకేష్కు పోలికేంటని ప్రశ్నించారు. రూ.15 లక్షలకు అమ్ముకున్నారు: తోట నరసింహం జగ్గంపేటలోని స్థానిక బాలాజీనగర్లోని పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో నియోకవర్గ కోఆర్డినేటర్ తోట నరసింహం మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం నిరుద్యోగుల జీవితాలతో ఆటలాడుకుంటోందని, మెగా డీఎస్సీ అంటూ హడావిడి చేసి చివరకు దగా డీఎస్సీగా మార్చిందని ధ్వజమెత్తారు. ఈ పోస్టుల్లో ఒక ఉద్యోగాన్ని రూ.15 లక్షలకు పైగా అమ్మకున్నారని ఆరోపించారు. దేశంలోనే అతి పెద్ద కుంభకోణం : వంగా గీత పిఠాపురంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ వంగా గీత మాట్లాడుతూ డీఎస్సీ–2025 దేశంలోనే అతి పెద్ద కుంభకోణమని, మొత్తం వ్యవహారంపై సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఐదేళ్లలో 20 లక్షల ఉద్యోగాలు, భృతి అని అన్నింటా మాట తప్పారని అన్నారు. వీటన్నింటికీ బాధ్యత వహించి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని పేర్కొన్నారు. నిరుద్యోగ యువతతో చెలగాటమా? : డాక్టర్ సత్తి సూర్యనారాయణరెడ్డి నిరుద్యోగ యువత జీవితాలతో కూటమి ప్రభుత్వం చెలగాటమాడుతోందని అనపర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే, నియోజకవర్గ వైఎస్సార్ సీపీ సమన్వయకర్త డాక్టర్ సత్తి సూర్యనారాయణరెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. స్థానిక పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ డీఎస్సీ– 2025 అవకతవకలపై ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ ప్రక్రియలో పారదర్శకత లోపించిందని, అక్రమాలు జరిగాయని ధ్వజమెత్తారు. డీఎస్సీ నిర్వహణ బాధ్యతలను ప్రభుత్వ వ్యవస్థలకు కాకుండా ప్రైవేటు ఏజెన్సీలకు అప్పగించడం వల్లే ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీకి, అనేక నిర్వహణ లోపాలకు తావిచ్చారని ఆయన విమర్శించారు. అలాగే మండపేట నియోజకవర్గ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో పార్టీ నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు వంటెద్దు వెంకన్నాయుడు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో అప్రజాస్వామికంగా సాగిస్తున్న చంద్రబాబు పాలనకు ప్రజలే చరమగీతం పాడతారన్నారు. లోకేష్ బాధ్యత వహించాలి : మాజీ ఎమ్మెల్యే ధనలక్ష్మి డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాల్సిందేనని రంపచోడవరం నియోజకవర్గం వెఎస్సార్ సీపీ కో ఆర్డినేటర్, మాజీ ఎమ్మెల్యే నాగులపల్లి ధనలక్ష్మి డిమాండ్ చేశారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై రంప రోడ్డులో నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై వైఎస్సార్ సీపీ ఆధారాలు చూపినా మంత్రి లోకేష్ ఏమీ పట్టనట్టు వ్యవహరిస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. అనర్హులకు పోస్టింగులు దుర్మార్గం : చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ రాజమహేంద్రవరం రూరల్: డీఎస్సీ పేరిట తప్పుడు పత్రాలు, జీవోలు సృష్టించి టీడీపీ కార్యకర్తలకే ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు ఇచ్చుకుని అర్హులైన నిరుద్యోగులను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం దారుణంగా మోసం చేసిందని వైఎస్సార్ సీపీ తూర్పుగోదావరి జిల్లా అధ్యక్షుడు చెలుబోయిన వేణుగోపాల కృష్ణ ధ్వజమెత్తారు. బొమ్మూరులోని పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయన అధ్యక్షతన జరిగిన టౌన్ హాల్ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ప్రతి నిరుద్యోగికి నెలకు రూ.3 వేలు నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని తప్పుడు హామీలు ఇచ్చి మోసగించారని పేర్కొన్నారు. యువశక్తికి తలవంచక తప్పదు: డాక్టర్ గూడూరి జెన్జీ యువశక్తికి ఎవరైనా తలవంచక తప్పదని రాజమండ్రి పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి డా.గూడూరి శ్రీనివాస్ అన్నారు. మన విద్యావిధానం లోపభూయిష్టంగా ఉందన్నారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థులకు ఎలా న్యాయం చేస్తారు? : మార్గాని భరత్రామ్ రాష్ట్రంలో జరిగిన డీఎస్సీ పేపర్ లీకేజీ, అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్ సీపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి, మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్రామ్ డిమాండ్ చేశారు. రాజమహేంద్రవరంలో ఆయన ఆధ్వర్యంలో ‘ఏపీ జెన్ జీ వార్’ పేరుతో స్థానిక వై–జంక్షన్లో ఉన్న ఆనం రోటరీ హాల్లో నిర్వహించిన అఖిలపక్ష సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యావ్యవస్థను పటిష్టంగా నిర్వహించలేని ప్రభుత్వాలు విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు ఎలా న్యాయం చేస్తాయని ధ్వజమెత్తారు. లోకేష్ బాధ్యత వహించాలి : చిర్ల జగ్గిరెడ్డి రావులపాలెంలోని సీఆర్సీ మినీ ఫంక్షన్ హాల్లో వైఎస్సార్ సీపీ కోనసీమ జిల్లా అధ్యక్షుడు, కొత్తపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే చిర్ల జగ్గిరెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో డీఎస్సీ అవకతవకలకు బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజల నుంచి తిరుగుబాటు వస్తే ప్రభుత్వాలే కూలిపోతాయని ఆయన అన్నారు. జెన్ జీతో పోరాటాలు: విశ్వరూప్.. శ్రీకాంత్ ఢిల్లీ జంతర్మంతర్లో విద్యార్థుల ఉద్యమంతో కేంద్ర మంత్రి రాజీనామా చేసినట్లే, రాష్ట్రంలోనూ విద్యా శాఖ మంత్రి రాజీనామా చేసే వరకు ఏపీ జెన్జీ ద్వారా పోరాటాలు చేయాలని అమలాపురం పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ వైఎస్సార్ సీపీ కో–ఆర్డినేటర్, మాజీ మంత్రి పినిపే విశ్వరూప్ పిలుపునిచ్చారు. అమలాపురంలోని ఏబీసీ ఫుడ్ కోర్టులోని యెండూరి ఫంక్షన్ హాల్లో నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ పినిపే శ్రీకాంత్తో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించి మాట్లాడుతూ డీఎస్సీ అవకతవకలపై నాలుగు రోజుల పాటు రిలే నిరాహార దీక్షలు, ర్యాలీ నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. ప్రభుత్వానికి కళ్లు తెరిపిద్దాం : పాముల రాజేశ్వరి దేవి సఖినేటిపల్లిలోని ఉయ్యూరివారిమెరకలోని కమ్యూనిటీ హాల్లో మాజీ ఎమ్మెల్యే పాముల రాజేశ్వరీదేవి మాట్లాడుతూ డీఎస్సీలో దగా పడ్డ పిల్లలకు న్యాయం చేసేందుకే ఈ ఆందోళన చేపట్టినట్టు తెలిపారు. యువతకు అండగా : మాజీ ఎమ్మెల్యే పొన్నాడ అక్రమాల డీఎస్సీపై ఉద్యమించి నిరుద్యోగ యువతకు వైఎస్సార్ సీపీ అండగా ఉంటుందని ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్ పొన్నాడ వెంకట సతీష్కుమార్ అన్నారు. స్థానిక పార్టీ కార్యాలయంలో టౌన్ అధ్యక్షుడు బొంతు సత్యశ్రీనివాస్ అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో మాట్లాడుతూ డీఎస్సీలో జరిగిన అవకతవకలపై సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. నైతిక బాధ్యతగా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి అనర్హులకు పోస్టులు పంపకాలు చేశారు ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా వైఎస్సార్ సీపీ నేతలు, క్యాడర్ ధ్వజం మేధావులు, ప్రజాసంఘాలతో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు
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నిరుద్యోగుల పొట్ట కొట్టిన చంద్రబాబు సర్కారుసాక్షి ప్రతినిధి, కాకినాడ: రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగుల పొట్టకొడుతున్న చంద్రబాబు ప్రభుత్వం డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగిన అక్రమాలపై ప్రజలకు బహిరంగ చర్చ ద్వారా వివరణ ఇవ్వాలని మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ కాకినాడ జిల్లా అధ్యక్షుడు దాడిశెట్టి రాజా డిమాండ్ చేశారు. దగా డీఎస్సీకి బాధ్యత వహిస్తూ విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని ఆయన పట్టుబట్టారు. తుని మర్చంట్ అసోసియేషన్ భవనంలో గారా శ్రీనివాసరావు అధ్యక్షతన దగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్ సీపీ ఆధ్వర్యంలో టౌన్హాల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన దాడిశెట్టి రాజా మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. డీఎస్సీ బాధితులు విసురుతున్న సవాల్ను స్వీకరించి లోకేష్ చర్చకు రావాలని రాజా అన్నారు. డీఎస్సీ నియామకాల్లో నకిలీ వికలాంగ సర్టిఫికెట్లు, స్పోర్ట్స్ కోటా పేరుతో డబ్బులు తీసుకుని అనర్హులకు ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టారని, అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులకు తీవ్ర అన్యాయం చేశారని ఆరోపించారు. ఎన్నికల సమయంలో హామీ ఇచ్చినట్లు నెలకు రూ.3 వేల నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వకుండా, 20 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని ప్రభుత్వం అబద్ధాలు చెబుతోందన్నారు. రెండేళ్ల పాలనలో ప్రభుత్వం చేసింది ఏమీ లేక, ప్రశ్నించే వారిపై అక్రమ కేసులు పెడుతూ డైవర్షన్ రాజకీయాలు చేస్తోందని మండిపడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వ అరాచకాలకు, డీఎస్సీ అక్రమాలకు నిరసనగా ఈ నెల 10న తుని నియోజకవర్గంతోపాటు జిల్లాలోని అన్ని నియోజకవర్గాల్లో భారీ నిరసన ర్యాలీలు చేపడుతున్నట్లు దాడిశెట్టి రాజా వెల్లడించారు. ఈ ర్యాలీకి పార్టీ నాయకులు, విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. పెద్దాపురంలో.. కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో ఇటీవల నిర్వహించిన డీఎస్సీ ప్రక్రియలో భారీ ఎత్తున అవకతవకలు జరిగాయని, దీనిపై తక్షణమే సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని వైఎస్సార్ సీపీ పెద్దాపురం నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ దవులూరి దొరబాబు డిమాండ్ చేశారు. దీనికి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పెద్దాపురంలోని పార్టీ కార్యాలయంలో నిరుద్యోగ యువత, పార్టీ నాయకులతో నిర్వహించిన టౌన్ హాల్ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. దగా పడ్డ నిరుద్యోగ యువతకు వైఎస్సార్ సీపీ అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. డీఎస్సీ అక్రమాలకు నిరసనగా ఈ నెల 6, 7, 8 తేదీల్లో నిరాహార దీక్షలు, 10వ తేదీన భారీ నిరసన ర్యాలీ చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించారు. ఫ డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ చేయాలి ఫ టౌన్ హాల్ సమావేశంలో వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రాజా
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‘మిషన్ వాత్సల్య’ను సద్వినియోగం చేసుకోండిపిఠాపురం: మిషన్ వాత్సల్య స్పాన్సర్షిప్ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జిల్లా బాలల పరిరక్షణ అధికారి సీహెచ్ వెంకట్రావు సూచించారు. పిఠాపురం ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టు కార్యాలయంలో సీడీపీఓ మోక శ్రీకళ అధ్యక్షతన సోమవారం ఈ పథకం లబ్ధిదారులతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఆయన మాట్లాడుతూ మిషన్ వాత్సల్య స్పాన్సర్షిప్ పథకం ద్వారా అనాథలు, పాక్షిక అనాథలు, హెచ్ఐవీ, ఎయిడ్స్ ప్రభావిత కుటుంబాల పిల్లలు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న, కోవిడ్ ప్రభావిత కుటుంబాల పిల్లలకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం అందజేస్తోందని తెలిపారు. పిఠాపురం ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టు పరిధిలో మొత్తం 67 కుటుంబాలు లబ్ధి పొందుతున్నట్లు చెప్పారు. ఆయా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పిల్లల విద్యాభ్యాసం, ఆరోగ్య పరిస్థితులు, వైద్య సదుపాయాలు, కుటుంబ పరిస్థితులు తదితర అంశాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పిఠాపురం ఐసీడీఎస్ సీడీపీఓ మోక శ్రీకళ మాట్లాడుతూ ఆ 67 కుటుంబాలకు ప్రతి నెలా రూ.4 వేల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందుతుందని తెలిపారు. ఈ సహాయాన్ని పిల్లల విద్య, ఆరోగ్యం, పోషకాహారం ఇతర అత్యవసరాలకు వినియోగించేలా సంరక్షకులు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. జిల్లా బాలల పరిరక్షణ విభాగం కౌన్సిలర్ బి. దుర్గారాణి మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల ద్వారా అందుతున్న సహాయాన్ని లబ్ధిదారులు ఏ విధంగా వినియోగిస్తున్నారనే విషయంపై వారితో మాట్లాడి తెలుసుకున్నారు. ఐసీడీఎస్ సూపర్వైజర్లు ప్రభావతి, సత్యనారాయణమ్మ, సారమ్మ, దేవకుమారి, మానసాదేవి పాల్గొన్నారు.
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పరిష్కారమా... తిరస్కారమా!భూమి తక్కువగా చూపుతోంది మా గ్రామంలో నాకు ఎప్పటి నుంచో ఎకరం పొలం ఉంది. ఆన్లైన్లో 0.681 సెంట్లు మాత్రమే నమోదయ్యింది. మిగిలిన 319 సెంట్లు నమోదు కాలేదు. స్థానిక మండల కార్యాలయం చాలా సార్లు ఫిర్యాదు చేశాను. పనులు కావడం లేదని కాకినాడ వచ్చి ఫిర్యాదు చేసినా ఏడాది నుంచి సమస్య పరిష్కరించడం లేదు. –డి.బాలమ్మ, ఆనూరు, పెద్దాపురం మండలం నష్ట పరిహారం ఇవ్వడం లేదు నాకు మా గ్రామంలో కొంత వ్యవసాయ భూమి ఉంది. నా భూమి పక్క నుంచే రహదారి నిర్మించారు. దీంతో 206 గజాల స్థలం రోడ్డులో పోయింది. తీసుకొన్న భూమికి నష్ట పరిహారం ఇవ్వాలని స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి వెళ్లినా పట్టించుకోవడం లేదు. కలెక్టరేట్కు వచ్చి ఫిర్యాదు చేయాల్సి వస్తోంది. – పీఎస్ అబ్రహం, తిమ్మాపురం, కాకినాడ రూరల్ మండలం. బోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): పదే పదే తిరుగుతున్నాం.. సమస్యలు పరిష్కరించాలని అధికారులకు మొరపెట్టుకుంటున్నాం.. అయినా స్పందించకపోవడంతో విసిగిపోతున్నాం.. అంటూ పీజీఆర్ఎస్కు వస్తున్న అర్జీదారులు వాపోతున్నారు. ప్రతి సోమవారం ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికను ప్రభుత్వం అట్టహాసంగా నిర్వహిస్తున్నా, ప్రయోజనం మాత్రం శూన్యమేనని పలువురు అంటున్నారు. చిన్న సమస్యలకూ నెలల తరబడి తిరగాల్సిన పరిస్థితి దాపురించిందని చెబుతున్నారు. స్థానిక కలెక్టరేట్లో సోమవారం జిల్లా కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్కు 352 అర్జీలు వచ్చాయి. నడవలేనని చెబుతున్నా.. కనీసం నడవలేని స్థితిలో ఉన్నాను. ఎక్కడికై నా వెళితే వీర్చైర్ ఉండాలి. ప్రస్తుతం నాకు రూ. 6 వేల వికలాంగ పింఛన్ వస్తుంది. రూ. 15 వేల పింఛన్ కోసం స్థానికంగా అర్జీ ఇచ్చినా పట్టించుకోలేదు. ఐదేళ్ల వయసు నుంచి నరాల సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతున్నా. ప్రస్తుతం నాకు 21 ఏళ్లు. ఎన్నో ఇబ్బందులు పడి కలెక్టరేట్కు వచ్చినా ఎవరూ స్పందించడం లేదు. నా తండ్రి వీరవెంకట సత్యనారాయణతో కలసి పీజీఆర్ఎస్లో ఫిర్యాదు చేశారు. – బి.సుధీర్ మహేష్, కొంతంగి, శంఖవరం మండలం తిరగని కార్యాలయం లేదు తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఉన్న రేషన్ కార్డు కారణంగా నాకు ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి సహాయం అందడం లేదు. నాకు పెళ్లయ్యి ఏడేళ్లు గడుస్తున్నా, ప్రత్యేకంగా రేషన్ కార్డు మంజూరు చేయడం లేదు. రేషన్కార్డు కోసం నేను తిరగని కార్యాలయం లేదు. ప్రస్తుతం మా పిల్లలకు తల్లికి వందనం రావడం లేదు. ఎందుకంటే మీకు ప్రత్యేకంగా రేషన్ కార్డు ఉండాలంటున్నారు. –దేవర మహేష్బాబు, కాకినాడ ఫ పదేపదే తిరుగుతున్నా పట్టించుకోరా? ఫ పీజీఆర్ఎస్ సమస్యలు పరిష్కారం కాక ఆవేదన
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వంతుల వారీగా నీరు విడుదల చేయాలిబోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): ఎల్నినో నేపథ్యంలో ఏలేరు రిజర్వాయర్ కింద ఆయకట్టు రైతులకు పంట నష్టం వాటిల్లకుండా వంతుల వారీ విధానంలో సాగునీరు సరఫరా చేయాలని కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్ స్పష్టం చేశారు. స్థానిక కలెక్టరేట్ నుంచి సోమవారం మండల స్థాయి వరకు వ్యవసాయ అధికారులు, జలవనరుల ఇంజినీర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ నెల 14 లోపు వరి నాట్లు వేసే రైతులందరికీ వంద శాతం పంటల బీమా వర్తింపజేయాలన్నారు. పంపా రిజర్వాయర్లో నీటి లభ్యత లేనందున, వరి పంటకు బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగును రైతులు చేపట్టేలా ప్రోత్సహించాలన్నారు. పెద్దాపురం, పిఠాపురం తదితర ప్రాంతాల్లో సాగునీటి ఎద్దడి తలెత్తకుండా చూడాలన్నారుమాజీ ఎమ్మెల్సీ లక్ష్మీశివకుమారి భర్త మృతి రౌతులపూడి: ఎ.మల్లవరం గ్రామానికి చెందిన మాజీ ఎమ్మెల్సీ, వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అంగూరి లక్ష్మీశివకుమారి భర్త అంగూరి బాలకృష్ణ సోమవారం మృతి చెందారు. ఆయన కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ కాకినాడలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎ.మల్లవరంలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గ వైఎస్సార్ సీపీ కోఆర్డినేటర్ ముద్రగడ గిరిబాబు తన ప్రగాఢ సంతాపాన్ని లక్ష్మీశివకుమారి కుటుంబ సభ్యులకు తెలిపారు. ప్రస్తుతం కాకినాడ రూరల్ ఇంద్రపాలెంలో వీఆర్వోగా సేవలందిస్తున్న బాలకృష్ణ అంతకుముందు వలసపాకల, రౌతులపూడి మండలం గంగవరం, జల్దాం గ్రామ వీఆర్వోగా పని చేశారు. ఆయనకు భార్య లక్ష్మీశివకుమారి, ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నారు. జిల్లాలో 34 కేంద్రాల్లో బియ్యం అమ్మకాలు బోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): జిల్లా వ్యాప్తంగా 34 కేంద్రాల్లో బియ్యం అమ్మకాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు జేసీ అపూర్వ భరత్ తెలిపారు. స్థానిక ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ వద్ద ఉన్న రైతు బజార్లో బియ్యం విక్రయ కేంద్రాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. బహిరంగ మార్కెట్లో బియ్యం ధరలు పెరిగిన నేపథ్యంలో సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకూడదనే ఉద్దేశంతో ప్రత్యేక బియ్యం విక్రయ కేంద్రాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లు చెప్పారు. క్రమంగా తగ్గుతూ.. ధవళేశ్వరం: స్థానిక కాటన్ బ్యారేజీ వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం క్రమంగా తగ్గుతుంది. సోమవారం తెల్లవారుజామున 13.70 అడుగులకు నీటిమట్టం చేరడంతో రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను ఉపసంహరించారు. సాయంత్రానికి 11.70 అడుగులకు చేరడంతో మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను సైతం వెనక్కి తీసుకున్నారు. నీటి ఉధృతి మరింత తగ్గుతూ రాత్రి 8 గంటలకు 11.30 అడుగులకు చేరింది. బ్యారేజీ నుంచి 9,36,808 క్యూసెక్కుల మిగులు జలాలను సముద్రంలోకి విడిచిపెట్టారు. ధవళేశ్వరం వద్ద నీటి ఉధృతి మంగళవారం మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని ఇరిగేషన్ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఎగువన కాళేశ్వరంలో 8.31, పేరూరులో 13.07, దుమ్ముగూడెంలో 10.08 మీటర్లు, భద్రాచలంలో 35.20 అడుగులు, కూనవరంలో 17.19 మీటర్లు, కుంటలో 8.31, పోలవరంలో 11.52, రాజమహేంద్రవరం రైల్వే బ్రిడ్జి వద్ద 15.83 మీటర్లుగా గోదావరి నీటిమట్టాలు నమోదయ్యాయి. రాష్ట్ర స్థాయి అథ్లెటిక్స్ పోటీలకు ఎంపిక రౌతులపూడి: స్థానిక జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలకు చెందిన ముగ్గురు విద్యార్థులు ఈ నెల 11 నుంచి 13 వరకు చిత్తూరులో జరిగే సౌత్ జోన్ రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు ఎంపికయ్యారని హెచ్ఎం కె.రాంబాబు తెలిపారు. పదో తరగతి చదువుతున్న గండ్రెడ్డి వెంకటరిషి, గొరకపూడి అభినయ్, ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థిని వెలుగు ఈశ్వరి వెంకటదేవిశ్రీలు కాకినాడలో జరిగిన జిల్లా స్థాయి పోటీల్లో విజయం సాధించి, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు అర్హత సాధించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. విజేతలకు సంకల్పం సేవా సంస్థ అధినేత రూ.1,500 ఆర్థిక సహకారం అందించారు.
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గర్భిణులకు క్షేత్రస్థాయి సేవలే కీలకంకాకినాడ క్రైం: హైరిస్క్ గర్భిణుల విషయంలో క్షేత్రస్థాయిలో అందించే సేవలే కీలకమని డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ కోనాల అనిత అన్నారు. కాకినాడలోని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ కార్యాలయంలో ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ ఏఎన్ఎంలకు శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించింది. డాక్టర్ అనిత మాట్లాడుతూ, గర్భస్థ సమస్యలు ముందుగానే గుర్తించడం ద్వారా తల్లీ బిడ్డను రక్షించే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. ఆరోగ్య సిబ్బంది గర్భిణులను కలిసి పోషకాహారం, వైద్య సేవలు సకాలంలో అందించి, ప్రమాదకర స్థితి నుంచి తప్పించేలా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఏఎన్ఎంలు సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోవడం ద్వారా మరింత నాణ్యమైన సేవలు అందించవచ్చన్నారు. మాతా శిశు మరణాల రహిత జిల్లాగా కాకినాడను తీర్చిదిద్దాలని డీఎంహెచ్ఓ మార్గనిర్దేశం చేశారు. కార్యక్రమంలో డీఐఓ కేవీ సుబ్బరాజు, డీపీహెచ్ఎన్ఓ నీలవేణి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నైపుణ్యాభివృద్ధిపై విద్యార్థులకు శిక్షణకాకినాడ రూరల్: స్టేట్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ టెక్నాలజీ (ఎస్ఐఎఫ్టీ)లో జబల్పూర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ విద్యార్థులకు నైపుణ్యాభివృద్ధిపై 15 రోజులుగా నిర్వహించిన శిక్షణ తరగతులు సోమవారంతో ముగిశాయి. ఈ సందర్భంగా ఎస్ఐఎఫ్టీ ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఎస్.అంజలి మాట్లాడుతూ మత్స్య రంగానికి సంబంధించి పలు కీలక అంశాలపై ఆచరణాత్మక అవగాహన పెంపొందించేందుకు శిక్షణ దోహద పడుతుందన్నారు. ఇందులో భాగంగా విద్యార్థులకు కాకినాడ ఫిషింగ్ హార్బర్, కుంభాభిషేకం ఫిష్ ల్యాండింగ్ పాయింట్, డ్రై ఫిష్ మార్కెట్, ఉప్పాడ రొయ్యల హేచరీస్, కడియం, బలభద్రపురంలలో చేపల హేచరీలపై అవగాహన కల్పించామన్నారు,. మడ అడవులు, గోదావరి నదీ ముఖద్వారం, యానాం చొల్లంగి పేటలో స్మోకింగ్ యూనిట్లు తదితర వాటిపై అవగాహనతో పాటు సముద్ర ప్రయాణం ద్వారా మత్స్య సంపద సేకరణపై అవగాహన కల్పించామన్నారు. శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లను అందజేశారు. కార్యక్రమంలో జబల్పూర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ అధ్యాపకులు ప్రతిక్ కుమార్ తివారీ, ఏడీఎఫ్ కిరణ్కుమార్, ఎఫ్డీఓ దత్తాత్రేయ, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కిక్కిరిసిన విఘ్నేశ్వర ఆలయంఅయినవిల్లి: విఘ్నేశ్వర స్వామి ఆలయం ఆదివారం భక్తులతో కిక్కిరిసింది. స్వామివారికి ప్రధానార్చకుడు అయినవిల్లి సూర్యనారాయణమూర్తి విశేష పూజలు నిర్వహించారు. పంచామృత, లఘున్యాస అభిషేకాల్లో పలువురు భక్తులు పాల్గొన్నారు. ఇద్దరు గరిక పూజ, నలుగురు ఉండ్రాళ్ల పూజ, 61 మంది లక్ష్మీగణపతి హోమం నిర్వహించుకున్నారు. ఓ చిన్నారికి నామకరణం, ఒకరికి అన్నప్రాశన, తులాభారం నిర్వహించారు. నూతన వాహనాలకు పూజలు జరిపారు. అన్నప్రసాదం 2,885 మంది భక్తులు స్వీకరించారు. అన్నప్రసాద విరాళాలు, ప్రసాదాలు, పూజా టికెట్ల విక్రయం ద్వారా రూ.3,74,580 ఆదాయం లభించినట్లు ఆలయ ఈఓ, సహాయ కమిషనర్ ముదునూరి సత్యనారాయణరాజు తెలిపారు. ‘పింగళి’ ఆశయాలు ఆదర్శం అమలాపురం టౌన్: భారత జాతీయ పతాక రూపకర్త పింగళి వెంకయ్య ఆశయాలు నేటి యువతకు ఆదర్శనీయమని కోనసీమ రచయితల సంఘం అధ్యక్షుడు బీవీవీ సత్యనారాయ ణ అన్నారు. కోనసీమ రచయితల సంఘం, పి.గన్నవరం మమతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల సంయుక్త ఆధ్వర్యాన స్థానిక ప్రథమ శ్రేణి గ్రంథాలయంలో ఆదివారం జరిగిన పింగళి వెంకయ్య జయంతి సభలో ఆయన మాట్లాడారు. శ్రీశ్రీ కళావేదిక జిల్లా అధ్యక్షుడు నల్లా నరసింహమూర్తి, విశ్రాంత డీఐఈవో వనుము సోమశేఖరరావు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. తొలుత పింగళి వెంకయ్య చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి, నివాళులర్పించారు. కార్యక్రమంలో మమతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు కోరుకొండ జాన్, దివ్యాంగుల మహా సంఘటన్ అధికార ప్రతినిధి నిమ్మకాయల సురేష్, గ్రంథాలయ అసిస్టెంట్ పోలిశెట్టి సత్యనారాయణ, కవులు, రచయితలు పాల్గొని, పింగళి వెంకయ్య సేవలను కొనియాడారు. యానాంలో.. యానాం: సమాచార శాఖ ఆధ్వర్యాన ఆదివారం పింగళి వెంకయ్య జయంతి ఘనంగా నిర్వహించారు. స్థానిక ఫెర్రీ రోడ్డులోని ఆ మహనీయుని విగ్రహానికి యానాం ప్రాంతీయ పరిపాలనా అధికారి శివరాజ్మీనా, సీఐ డి.సురేష్బాబు, ఎస్సై కుమరన్ తదితరులు పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. రివర్ ఫ్రంట్ పనుల తనిఖీ రాజమహేంద్రవరం సిటీ: గోదావరి పుష్కరాల నేపథ్యంలో చేపడుతున్న రివర్ ఫ్రంట్ పనులను వైఎస్సార్ సీపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి, మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్రామ్ ఆదివారం తనిఖీ చేశారు. స్థానిక మార్కండేయ స్వామి గుడి సమీపంలో గోదావరి వద్ద రివర్ ఫ్రంట్ పనులు జరుగుతున్న ప్రాంతంలో ఇసుక బస్తాలు ఎందుకు వేశారని కార్పొరేషన్ ఈఈ అలీని ప్రశ్నించారు. పనులు నాణ్యతా ప్రమాణాలతో చేస్తున్నప్పుడు ఇసుక బస్తాలు వేసి ఎందుకు అడ్డుకట్ట వేశారని అడిగి తెలుసుకున్నారు. గోదావరి గట్టు లోపలకు తవ్వి పనులు చేస్తున్నప్పుడు ఇసుక బస్తాలు వేయాల్సిన అవసరం ఏంటని నిలదీశారు. దీనిపై ఈఈ మాట్లాడుతూ గోదావరికి వరద అధికంగా వస్తున్న నేపథ్యంలో పనుల నిర్వహణకు ఇబ్బంది లేకుండా ఇసుక బస్తాలు వేశామని వివరించారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి ఇరిగేషన్ అధికారులకు ఫోన్ చేసి గోదావరి వరద ప్రవాహం, ప్రమాద హెచ్చరికల జారీ, తీసుకుంటున్న జాగ్రత్తలు తదితర విషయాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని, ఎటువంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా ముందస్తుగానే సూచనలు ఇచ్చి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఇరిగేషన్ అధికారులకు సూచించారు. ఆయన వెంట వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి గుర్రం గౌతం, మార్గాని సురేష్, మదీనా బాషా తదితరులు ఉన్నారు.
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పోడుపొచ్చాలుసత్యగిరిని ఆనుకుని ఉన్న కొండను చదును చేసి నాటిన మామిడి మొక్కలు ● సత్యగిరిని ఆనుకుని పోడు వ్యవసాయం ● ఆ భూమి ఎవరిదో తేల్చాలని రెవెన్యూకు దేవస్థానం లేఖ అన్నవరం: స్థానిక సత్యగిరిని ఆనుకుని పోడు వ్యవసాయం చేయడం చర్చనీయాంశమైంది.. అసలు భూమి ఎవరిదో తేల్చమని దేవస్థానం రెవెన్యూ అధికారులను కోరడం శోచనీయం. అన్నవరంలోని శ్రీవీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామివారి దేవస్థానంలో సత్యగిరిని ఆనుకుని కొండను కొందరు చదును చేసి, పోడు వ్యవసాయం ప్రారంభించారు. ఆ భూమి రైతులకు గతంలో ఇచ్చిన డీ పట్టా భూమి అని కొందరి వాదన ఉండగా, దేవస్థానానికి సంబంధించిన భూమి కొంత కలిసిపోయిందనే అభిప్రాయం మరికొందరి నుంచి వ్యక్తమవుతోంది. సత్యదేవుని గిరిప్రదక్షిణ రోడ్డులో పంపా ఘాట్కు చేరుకునే మలుపు దాటాక పక్కనే ఉన్న కొండను ఆనుకుని కొంతమంది అరెకరం భూమిని కొండపోడు చేశారు. కొండపైకి వెళ్లేందుకు జేసీబీతో మార్గం ఏర్పాటు చేసుకుని, అదే జేసీబీతో కొండను చదును చేశారు. అక్కడ మామిడి మొక్కలు నాటి, వాటికి నీటి కోసం ప్లాస్టిక్ టబ్లు ఏర్పాటు చేశారు. వాస్తవానికి ఆ కొండపోడుకు అతి సమీపంలోనే దేవస్థానం ఆగమ పాఠశాల ఉంది. దానికి కొద్దిమీటర్ల దూరంలో దేవస్థానం కొండ సరిహద్దుగా రాళ్లతో పేర్చిన గోడ ఉండేది. అది ఇప్పుడు కనిపించడం లేదు. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు ఆ గోడ పడిపోయిందా, ఎవరైనా పడగొట్టారా అనేది తేల్చాల్సి ఉంది. స్పష్టత లేకే.. కాగా, దేవస్థానానికి చెందిన కొండలను పోలవరం కాంట్రాక్టర్ తవ్వేస్తున్నారని వారం క్రితం వరకు కొంతమంది ప్రచారం చేశారు. అయితే పోలవరం కాంట్రాక్టర్ తవ్వేది వారి స్థలంలోని మట్టినే అని నిర్థారణ అయ్యింది. ఇప్పుడు దేవస్థానం భూమిని ఆనుకుని పోడు వ్యవసాయం చేస్తున్నారని అంటున్నారు. దీనిపై కూడా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. అయితే భవిష్యత్లో ఎటువంటి వివాదాలు లేకుండా సత్యగిరిని ఆనుకుని పక్కా గోడ నిర్మించాలనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. గిరిప్రదక్షిణ రోడ్డు నుంచి దేవస్థానం వరకు ఉన్న కొండలను దేవస్థానం ప్రభుత్వం నుంచి కొనుగోలు చేస్తే, భవిష్యత్లో ఎటువంటి సమస్యలు రావనే వాదన వినిపిస్తోంది.కొండపైకి వెళ్లేందుకు జేసీబీ ద్వారా తయారు చేసిన రోడ్డుఎవరిదో తేల్చాలని కోరాం ఈ పోడు వ్యవసాయం మా దృష్టికి వచ్చింది. ఆ భూమిని పరిశీలించాం. ఈ భూమి డీ పట్టా పొందిన రైతులదా లేకుంటే దేవస్థానానిదా అనే విషయం తేల్చాలని రెవెన్యూ అధికారులను కోరాం. వారు సోమవారం వచ్చి రికార్డులు పరిశీలించి ఏ విషయం తెలియజేస్తామన్నారు. ఆపై తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటాం. – నల్లం సూర్యచక్రధరరావు, ఈఓ, అన్నవరం దేవస్థానం
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గంజి నీళ్లకూ దూరమై..సాక్షి ప్రతినిధి, కాకినాడ: బియ్యం ధర చూస్తే భయమేస్తోంది.. అంతకంతకూ కొండెక్కుతోంది.. పెరిగిన నిత్యావసరాలతో, గంజి నీళ్లతోనైనా కడుపు నింపుకొందామంటే, ధరల మంట కడుపుమాడ్చే పరిస్థితి తీసుకువస్తోంది. బహిరంగ విపణిలో మూడు మాసాలుగా ౖపైపెకి ఎగబాకుతున్న సన్నబియ్యం ధరలతో సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజలకు దిక్కుతోచని పరిస్థితి ఎదురవుతోంది. నెలల వ్యవధిలోనే క్వింటాలుపై రూ.1,500 నుంచి రూ.2 వేల వరకు పెరగడంతో వినియోగదారులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ప్రధానంగా వరి దిగుబడి గణనీయంగా తగ్గుముఖం పడుతుందన్న ప్రచారం విస్తృతంగా సాగుతోంది. దీంతో ముందుగానే బియ్యం కొనుగోలు చేసి పెట్టుకోవాలన్న ప్రజల అవసరాన్ని ఆసరాగా చేసుకున్న వ్యాపారులు సన్నబియ్యం ధరలు భారీగా పెంచేసినట్లు తెలిసింది. దీనికితోడు సోనా మసూరి, బీపీటీ, ఐఆర్ 64 తదితర రకాల బియ్యానికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరిగింది. ఈ బియ్యం పెద్ద మొత్తంలో ఎగుమతి అవుతోంది. ఈ పరిస్థితులను ఆసరాగా చేసుకుని వ్యాపారులు కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తున్నారు. సన్నబియ్యం ధరలు మూడు నెలలుగా భారీగా పెరిగాయి. ఈ ఏడాది మే 1వ తేదీ నాటితో పోలిస్తే పాత బియ్యం 26 కిలోల బస్తాపై రూ.200 నుంచి రూ.300 వరకు ధర పెరిగింది. క్వింటాలు సన్న బియ్యం మే 1న రూ.5,600 నుంచి రూ.5,800 వరకు విక్రయించేవారు. ప్రస్తుతం వాటి ధర రూ.6,500 నుంచి రూ.7,500 వరకు పలుకుతోంది. సాధారణ రకం బియ్యం ధర క్వింటాలుకు రూ.4,500 నుంచి రూ.6 వేలకు పెరిగింది. బీపీటీ రకం క్వింటాలుకు రూ.4 వేల నుంచి రూ.5,750కు చేరింది. ధరల నియంత్రణలో విఫలం కాకినాడ జిల్లా వ్యాప్తంగా 1,060 రేషన్ షాపుల పరిధిలో 6.50 లక్షల రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా వినియోగదారులకు 9,450 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం ప్రతి నెలా సరఫరా చేస్తున్నారు. సన్న బియ్యం ధరలు పెరుగుతున్నా.. నియంత్రణకు కూటమి ప్రభుత్వం చొరవ చూపడం లేదు. వ్యాపారులు ధరలు పెంచకుండా అడ్డుకట్ట వేయడంపై కనీస శ్రద్ధ పెట్టడం లేదు. ఈ విషయమై ప్రజల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో కంటితుడుపు చర్యలకు దిగింది. ప్రత్యేక కేంద్రాల ద్వారా రాయితీపై బియ్యం అందజేస్తామని ప్రకటించింది. పైలెట్ ప్రాజెక్టుగా కాకినాడ జిల్లా నుంచి ప్రారంభిస్తామని ప్రకటించింది. తిరిగి ప్రధాని మోదీ సభ పేరుతో వాయిదా వేసింది. సేకరణ సాధ్యమేనా..? ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కేంద్రాల ద్వారా స్టీమ్రైస్ అందజేస్తామని ప్రకటించింది. అయితే సేకరణ సాధ్యమేనా..? అన్న ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. ప్రస్తుతం పౌర సరఫరాల సంస్థ వద్ద 18,433 మెట్రిక్ టన్నుల స్టీమ్రైస్ ఉంది. ప్రస్తుతమున్న స్టాక్లో సంక్షేమ వసతి గృహాలు, పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి నెలకు 421 మెట్రిక్ టన్నుల చొప్పున సరఫరా చేస్తున్నారు. పీడీఎస్ స్థానంలో సన్నబియ్యం పంపిణీ చేయాలంటే, ఏడాదికి సుమారు 1.13 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరకు బియ్యం అవసరం ఉంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అంత పెద్ద మొత్తంలో బియ్యం సేకరించే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. కాకినాడ జిల్లా వ్యాప్తంగా 120 రైస్ మిల్లులు ఉన్నాయి. జిల్లాలో ఉన్న రైస్ మిల్లర్లు స్టీమ్ రైస్ సేకరించి ఇతర రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి చేస్తారు. అలాంటి సందర్భంలో ఎగుమతులకే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు తప్ప.. ప్రభుత్వానికి తక్కువ ధరకు ఇచ్చేందుకు ఎవరూ ముందుకు రారన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. కొందరి కబందహస్తాల్లోనే.. కూటమి ప్రభుత్వం బియ్యం సరఫరా, తదితర వ్యవహారాలను కొందరి కబంద హస్తాల్లో పెట్టింది. వారి కనుసన్నల్లోనే బియ్యం ధరల పెంపు నిర్ణయాలు జరుగుతున్నాయి. మిల్లర్లను సైతం వాళ్లే శాసిస్తున్నారు. దీంతో బహిరంగ మార్కెట్లో బియ్యం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలు ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్నా.. ప్రభుత్వం ధరల నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. – దాడిశెట్టి రాజా, మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు కొత్త బియ్యం కూడా.. అధిక శాతం ప్రజలు పాత బియ్యం వినియోగానికే మొగ్గు చూపుతారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పాత బియ్యం లభించక కొత్త బియ్యం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. డిమాండ్ను ఆసరాగా చేసుకుంటున్న వ్యాపారులు కొత్త బియ్యం ధరలను సైతం పెంచేశారు. 26 కిలోల బస్తాకు రూ.400 నుంచి రూ.600 వరకు పెంచి విక్రయిస్తున్నారు. గతంలో 26 కిలోల కొత్త బియ్యం ధర రూ.1,410 నుంచి రూ.1,460 వరకు ఉండగా.. ప్రస్తుతం బహిరంగ మార్కెట్లో రూ.1,750 పలుకుతోంది. అదే బీపీటీ రకమైతే.. రూ.1,250 ఉన్న బస్తా, రూ.1,480కు విక్రయిస్తున్నారు. హెచ్ఎంటీ రకం 26 కిలోల బస్తా సైతం రూ.1,550 నుంచి రూ.1,800కు పెరిగింది. అమాంతం పెరిగిన సన్నబియ్యం ధర 26 కిలోల బస్తాపై రూ.200 నుంచి రూ.300 అధికం గగ్గోలు పెడుతున్న వినియోగదారులు నియంత్రణలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం విఫలం
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● కల్పవల్లివై.. కరుణామయివైకూరగాయ హారాల అలంకారంతో.. ఆకుకూరల తోరణాలతో.. ఆ చల్లని తల్లి తలుపులమ్మ మెరిసిపోగా.. చూసిన ప్రతి మది మురిసిపోయింది. చూసిన కనులదే భాగ్యం అన్నట్టు తుని రూరల్ లోవ దేవస్థానంలో తలుపులమ్మ వారు శాకంబరిగా దర్శనమిచ్చారు. ఆషాఢమాసం మూడో ఆదివారం కావడంతో రెండు టన్నుల కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, వివిధ రకాల పండ్లతో స్వయంభూవుగా వెలసిన అమ్మవారిని, పంచలోహ విగ్రహాలను అలంకరించారు. ప్రధాన గర్భాలయానికి ఆకుకూరలు, కూరగాయల తోరణాలను కట్టడం ఆకట్టుకుంది. – తుని రూరల్
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ఉరకులు..పరుగులుఉరకలు..పరుగులుకొవ్వూరు గోష్పాద క్షేత్రం వద్ద వరద ఉధృతి తీపర్రు పుష్కరాల రేవులో శివుడు విగ్రహం చెంతకు చేరిన వరదముక్కామలలో నీటమునిగిన ఆయిల్పామ్ తోట నిండుకుండలా గోదావరి కాటన్ బ్యారేజీ వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగింపు ఎగువన క్రమంగా తగ్గుతున్న వరద సాక్షి, రాజమహేంద్రవరం: గోదావరి ఉరకులు.. పరుగులు పెడుతోంది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న నీటితో గోదావరి నిండుకుండలా మారింది. ఆదివా రం ఉదయానికి ధవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజీ వద్ద 15 అడుగులకు నీటిమట్టం చేరింది. దీంతో 14,40,621 క్యూసెక్కుల మిగులు జలాలను సముద్రంలోకి విడుదల చేశారు. ఎగువ నుంచి క్రమంగా వరద నీటి ప్రవాహం తగ్గుతున్నా మరో రెండు రోజులు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగేలా ఉంది. ఆదివారం రాత్రి 8 గంటల సమయానికి కాటన్ వద్ద 14.6 అడుగులకు నీటిమట్టం చేరుకుంది. మరోవైపు మూడు డెల్టా కాలువలకు 8,400 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. అం‘తోటా’ మునకే.. వరద ఉధృతి పెరగడంతో కిందకు భారీగా నీరు విడిచిపెట్టడంతో పెరవలి మండలంలోని లంకలు నీట మునిగాయి. ఫలితంగా లంకల్లో సాగు చేస్తున్న అరటి, కంద, ఆయిల్పామ్, జామ, పూల తోటలు, కూరగాయల పంటలు ముంపుబారిన పడ్డాయి. సుమారు 2300 ఎకరాల్లో పంటలు వరద నీట ఉన్నాయి. గోదావరి పరీవాహక గ్రామాలైన సీతానగరం మండలం పురుషోత్తపట్నం, రామచంద్రపురం, వంగలపూడి, సీతానగరం, రఘుదేవపురం తదితర గ్రామాల్లో లంక భూములు ముంపునకు గురయ్యాయి. ఆయా గ్రామాల్లో 15 ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్న దోస, ఆనబ పాదులు, 12 ఎకరాల్లో బొప్పాయి, 40 ఎకరాల్లో దొండపాదులు, 20 ఎకరాల్లో అరటి తోటలు నీట మునిగాయి. మద్దూరులంక, పల్లిపాలెంలోని 17 కుటుంబాలకు చెందిన 39 మందిని మద్దూరులోని జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్లో ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కేంద్రానికి తరలించారు. రాజమహేంద్రవరం పుష్కర ఘాట్లోకి భక్తులు, పర్యాటకుల ప్రవేశాన్ని రెండో రోజు కూడా నిలిపేశారు. పుష్కర ఘాట్లను తాకుతూ గోదావరి వరద నీరు ప్రవహిస్తుండడంతో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
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అక్రమ కేసులకు భయపడేది లేదుమాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సూర్యనారాయణరెడ్డి అనపర్తి: బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి తన అధికారాన్ని అడ్డంపెట్టుకుని తమపై అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారని, దీనికి భయపడేది లేదని అనపర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్తి సూర్యనారాయణరెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఆదివారం స్థానిక వైఎస్సార్ సీపీ కార్యాలయంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రామవరంలో పార్టీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి సబ్బెళ్ల కృష్ణారెడ్డి ఇంటికి పరామర్శకు వెళ్లిన తమపై స్వయంగా ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి హైడ్రామాను సృష్టించారన్నారు. అనంతరం తమ పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులపై భౌతిక దాడులకు పాల్పడి, తిరిగి తమపై అక్రమంగా కేసులు పెట్టారన్నారన్నారు. ఎన్ని కేసులు పెట్టినా, తాము వెనకడుగు వేసేది లేదని.. రామకృష్ణారెడ్డి, ఆయన తనయుడు మనోజ్రెడ్డి అక్రమాలు, అవినీతిని బయటపెడుతూనే ఉంటామని ఆయన హెచ్చరించారు. కృష్ణారెడ్డిని పరామర్శించేందుకు నాయకులు, కార్యకర్తలు వెళ్తున్న సమయంలోనే ఎమ్మెల్యే కూడా వచ్చి ఉద్దేశపూర్వకంగా రగడ చేశారని, ఆ దృశ్యాలన్నీ ప్రజలు వీడియోల ద్వారా చూశారని స్పష్టం చేశారు. ఎమ్మెల్యే తన అధికారాన్ని ఉపయోగించి, తనతో సహా 15 మంది నాయకులపై అక్రమ కేసులు పెట్టించారన్నారు. చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఆ గ్రామంలోని మిగతా బాధితుల ఇళ్లకు కానీ, గతంలో రంగాపురం, దొడ్డిగుంట గ్రామాల్లో హత్యకు గురైన వారి కుటుంబాలను పరామర్శించడానికి గాని ఎందుకు వెళ్లలేదని ప్రశ్నించారు. అక్కడకు వెళ్తే ప్రజల నుంచి తీవ్ర నిరసన ఎదురవుతుందనే భయంతోనే ఎమ్మెల్యే వెళ్లలేదని మండిపడ్డారు. ఇదే సమయంలో పోలీసు అధికారులు, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలని సూర్యనారాయణరెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. వీఆర్ఓ వంటి అధికారులతో తప్పుడు ఫిర్యాదులు ఇప్పించి కేసులు నమోదు చేయించడం సరికాదని, సంఘటన స్థలంలో ఉన్న పోలీసులకు నిజమేంటో స్పష్టంగా తెలుసన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ సమర్పించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్, ఆధారాలపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి సమగ్ర విచారణ చేపట్టకపోవడం పట్ల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఎమ్మెల్యే ఒత్తిళ్లకు లొంగి అక్రమ కేసులు పెట్టే వారు భవిష్యత్తులో తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని ఆయన హెచ్చరించారు. వైఎస్సార్ సీపీ నేతలపై కేసులు అనపర్తి పోలీస్ స్టేషన్లో వైఎస్సార్ సీపీ నేతలపై కేసులు నమోదు చేశారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్తి సూర్యనారాయణరెడ్డిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఆయనకు నోటీసులు అందజేశారు. ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి స్వగ్రామమైన రామవరంలో వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి సబ్బెళ్ల కృష్ణారెడ్డి ఇంటిపై జూలై 12న కూటమి నేతలు దాడికి పాల్పడిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో జూలై 14న కృష్ణారెడ్డిని, ఆయన కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించేందుకు సత్తి సూర్యనారాయణరెడ్డి, వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో ఎమ్మెల్యే ఆధ్వర్యంలో కూటమి నాయకులు వైఎస్సార్ సీపీ నేత కృష్ణారెడ్డి ఇంటి వైపునకు దూసుకొచ్చారు. దీంతో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో సూర్యనారాయణరెడ్డి సహా పలువురు పార్టీ నాయకులపై స్థానిక వీఆర్వో దుర్గారెడ్డి ఫిర్యాదు మేరకు అనపర్తి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, ఆదివారం నోటీసులు అందజేశారు.
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జలదిగ్బంధంలో 100 గ్రామాలుసాక్షి, అమరావతి/చింతూరు/వేలేరుపాడు/సాక్షి, అమలాపురం: గోదావరి నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ఎగువ ప్రాంతాలైన మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు పోటెత్తుతోంది. భద్రాచలం వద్ద నీటి మట్టం 55.3 అడుగులకు చేరి మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను దాటి ఉప్పొంగుతోంది. ఇక ధవళేశ్వరం బ్యారేజీలోకి చేరుతున్న వరద గంట గంటకూ పెరుగుతోంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీలో నీటి మట్టం రాత్రి 8.40 గంటలకు 13.75 అడుగులకు చేరడంతో రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. గోదావరి వరద ఉద్ధృతితోపాటు పోలవరం బ్యాక్ వాటర్ ప్రభావంతో చింతూరు, కూనవరం, వీఆర్పురం, ఎటపాక మండలాల్లో వాగులు ఉప్పొంగుతున్నాయి. ఈ మండలాల్లో సుమారు వంద గ్రామాలు జలదిగ్బంధనంలో చిక్కుకున్నాయి. వరద వల్ల సామగ్రిని సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలిస్తున్న క్రమంలో వీఆర్పురం మండలం శ్రీరామగిరికి చెందిన నాళ్లారపు నవీన్ (32) అనే యువకుడు గుండెపోటుకు గురయ్యాడు. అతడిని మర పడవపై కూనవరం మండలం కోతులగుట్ట ఆస్పత్రికి తరలించినా ఫలితం లేకపోయింది. అప్పటికే అతను మృతిచెందినట్టు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. డాక్టర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని లంక గ్రామాల్లోకి వరద నీరు చొచ్చుకొస్తోంది. పి.గన్నవరం చాకలిపాలెం వద్ద కనకయ్యలంక కాజ్వేపై ఐదారు అడుగుల ఎత్తున నీరు ప్రవహిస్తోంది. దీంతో పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ జిల్లాల సరిహద్దులో రాకపోకలు నిలిచాయి. వరదలో గిరిజనుడు గల్లంతు వేలేరుపాడు మండలం టేకూరుకి చెందిన నూపా ప్రసాద్ శుక్రవారం రాత్రి గోదావరి వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయాడు. వరదల కారణంగా ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరిగినా సహించేదిలేదని ఏలూరు కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి అధికారులను హెచ్చరించిన కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే ఈ ఘటన జరిగింది. ప్రసాద్ శుక్రవారం మధ్యాహ్నం వేలేరుపాడు సంతకు వచ్చి తిరిగి వెళ్లే క్రమంలో గోదావరిని దాటేందుకు యత్నించి గల్లంతయ్యాడు. శనివారం ఉదయం నుంచి గాలిస్తున్నా.. రాత్రి వరకూ ప్రసాద్ జాడ దొరకలేదు.
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శ్రీనివాసా.. చిద్విలాసాఆత్రేయపురం: వాడపల్లి వేంకటేశ్వర స్వా మివారి దేవస్థానం శనివారం భక్తులతో కిక్కిరిసింది. సుమా రు 82వేల మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారని ఆలయ ఈఓ, దేవదాయ శాఖ ఉప కమిషనర్ నల్లం సూర్యచక్రధరరావు తెలిపారు. ఏడు శనివారాల స్వామివారి దర్శనం.. ఏడేడు జన్మల పుణ్యఫలంగా భక్తులు భావించి వర్షం పడినా అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఆలయంలో వేకువ జామునే సుప్రభాత సేవ, తొలి హారతి, నీరాజనం, ఐశ్వర్య లక్ష్మీ హోమం, బాలభోగం వంటి పూజలు నిర్వహించారు. భక్తులు స్వామివారి ఉచిత అన్న ప్రసాదం, తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు. అలాగే ఆర్యవైశ్య సేవా ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు. ఆలయ చైర్మన్ ముదునూరి వెంకటరాజు, కమిటీ సభ్యులు, సిబ్బంది ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. ఈ ఒక్కరోజు రూ.73.79 లక్షల ఆదాయం వచ్చింది.
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వంతెన పనులు పూర్తి చేయండివైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి పి.గన్నవరం: మండలంలోని నాలుగు లంక గ్రామాల ప్రజల కష్టాలు తీర్చేందుకు వశిష్ట నదీపాయపై గత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రారంభించిన ఊడిమూడిలంక వంతెన పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ఊడిమూడిలంక, జి.పెదపూడిలంక, అరిగెలవారిపేట, బూరుగులంక గ్రామాల ప్రజలు వశిష్ట నదీపాయలో ఏర్పాటు చేసుకున్న తాత్కాలిక రహదారి వరద ఉధృతికి కొట్టుకుపోయిన నేపథ్యంలో బూరుగులంక రేవును పి.గన్నవరం నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ గన్నవరపు శ్రీనివాసరావుతో కలిసి ఆయన శనివారం పరిశీలించారు. లంక గ్రామాల ప్రజలతో జగ్గిరెడ్డి మాట్లాడి, వారి కష్టాలు తెలుసుకున్నారు. గోదావరిలో వరద ఉధృతి పెరిగి సుమారు 17 లంక గ్రామాలు జల దిగ్బంధనంలో చిక్కుకున్నాయని ఆయన అన్నారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఊడిమూడిలంక, జి.పెదపూడిలంక ప్రజలు వశిష్ట నదిపై వంతెన నిర్మించాలని కోరిన నేపథ్యంలో దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి గతంలో ఈ బ్రిడ్జికి నిధులు మంజూరు చేసి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారని, అనంతరం వచ్చిన ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేయడంతో పనులు ముందుకు సాగలేదన్నారు. తర్వాత గత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించి, ప్రజల విన్నపం మేరకు వంతెన నిర్మాణానికి అన్ని క్లియరెన్స్లు ఇచ్చి, మళ్లీ పనులు వేగవంతం చేశారని గుర్తు చేశారు. ఆయన చొరవతో ఇప్పటికి 80 శాతం నిర్మాణం పూర్తయ్యిందని చెప్పారు. ప్రస్తుత చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అలసత్వం ప్రదర్శించకుండా, వెంటనే నిధులు విడుదల చేసి మిగిలిన పనులు పూర్తి చేయాలన్నారు. పలు లంక గ్రామాల్లోకి వరద నీరు ప్రవేశించి ఇప్పటికే 24 గంటలు దాటిందని, బాధితులకు వెంటనే వరద సహాయం అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందన్నారు. గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వంలో వరద ప్రభావిత కుటుంబాలకు తక్షణమే బియ్యం, కిరోసిన్, వంటనూనె, ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపలు వంటి నిత్యావసర వస్తువులు అందించేవారని గుర్తు చేశారు. లంక గ్రామాల్లో వ్యవసాయంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న రైతులను అన్నివిధాలా ఆదుకోవాలని జగ్గిరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. కోఆర్డినేటర్ గన్నవరపు మాట్లాడుతూ వరదలు తగ్గే వరకూ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. అనంతరం తహసీల్దార్ పి.శ్రీపల్లవితో జగ్గిరెడ్డి మాట్లాడి, ప్రజలకు సహాయక చర్యలు అందించాలని కోరారు. పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు పితాని నరసింహరావు, వాసంశెట్టి తాతాజీ, మిండగుదిటి శిరీష్, దంగేటి అన్నవరం తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఇలా సర్ద్బాటు చేసి..అంతా అయోమయం జిల్లాలో పునర్విభజన అనంతరం పెరిగిన, మారిన పోలింగ్ కేంద్రాలపై నాయకుల్లో అయోమయం నెలకొంది. ఏ పోలింగ్ కేంద్రం ఎక్కడ ఉంది. కొత్తగా వచ్చిన పోలింగ్ కేంద్రం ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారనేది ఇంకా స్పష్టత లేకపోవడంతో పోలింగ్ కేంద్రాలపై నాయకులు, ఆశావహుల్లో ఉత్కంఠ మొదలైంది. అలాగే ఓటర్లలోనూ అయోమయం నెలకొంది. ఫ జిల్లాలో తగ్గిన ఓటర్లు ఫ పెరిగిన పోలింగ్ కేంద్రాలు పిఠాపురం: సాధారణంగా ఓటర్లు తగ్గితే, పోలింగ్ కేంద్రాలు తగ్గుతాయనేది అందరూ భావిస్తుంటారు. కానీ ప్రస్తుత సవరణ అనంతరం ఓటర్లు తగ్గగా, పోలింగ్ కేంద్రాలు పెరిగాయి. అలా ఎందుకు జరిగిందంటే ఇప్పటి వరకు పరిమితికి మించి ఓటర్లు పలు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఉండగా, ప్రస్తుతం ఎన్నిక సంఘం నిబంధనల మేరకు వాటిని హేతుబద్ధీకరణ చేశామని అధికారులు చెబుతున్నారు. పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణలో భాగంగా 2025 ఓటరు జాబితా ప్రకారం 1200 మందికి పైగా ఓటర్లున్న కేంద్రాలను మాత్రమే పునర్ వ్యవస్థీకరించే ప్రతిపాదన ఉంది. మరణించిన, చిరునామా మారిన ఓట్ల తొలగింపు అనంతరం మిగిలే తుది ఓట్ల సంఖ్య ఆధారంగా అవసరమైన చోట్ల మాత్రమే సర్దుబాటు ఉంటుంది. సర్ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత పోలింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటుపై స్పష్టత వచ్చింది. జిల్లాలో 1,640 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉండగా, ప్రస్తుత సవరణ తర్వాత అవి 1,822కు పెరిగాయి. ఈ లెక్కన పోలింగ్ కేంద్రాలపై కూడా ప్రభావం పడనుంది. పదుల సంఖ్యలో పోలింగ్ కేంద్రాలు పెరగడంతో సాధారణ ఎన్నికలు మొదలుకుని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వరకు ఫలితాలపై ప్రభావం చూపుతుందని, ఇప్పటికే పలువురు నాయకుల్లో టెన్షన్ మొదలైంది. ఎక్కడెక్కడ ఎలా అంటే.. జిల్లాలో తుని నియోజకవర్గంలో 21,141 ఓట్లు తగ్గాయి. అక్కడ మొత్తం 224 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉండగా, ప్రస్తుత సవరణ తర్వాత అవి 265కు పెరిగాయి. ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో 19,873 ఓట్లు తగ్గగా.. 227 పోలింగ్ కేంద్రాలకు 247కు పెరిగాయి. పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో 19,879 ఓట్లు తగ్గగా.. 242 పోలింగ్ కేంద్రాలకు ప్రస్తుత సవరణ తర్వాత అవి 266కు చేరాయి. కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గంలో 43,399 ఓట్లు తగ్గగా.. 254 పోలింగ్ కేంద్రాలకు 281కు పెరిగాయి. పెద్దాపురం నియోజకవర్గంలో 21,605 ఓట్లు తగ్గగా.. 201 పోలింగ్ కేంద్రాలకు 238కు చేరాయి. కాకినాడ సిటీ నియోజకవర్గంలో 49,400 ఓట్లు తగ్గగా, 234 పోలింగ్ కేంద్రాలకు 261కు పెరిగాయి. జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలో 20,305 ఓట్లు తగ్గగా.. 248 పోలింగ్ కేంద్రాలకు 264కు చేరాయి. పెరగనున్న ఎన్నికల వ్యయం గత మే 26వ తేదీ నాటికి జిల్లాలో 16,50,811 మంది ఓటర్లు ఉండగా, ప్రస్తుతానికి సవరణ తరువాత 14,55,209 మంది ఓటర్లు ఉన్నట్లు లెక్కలు తేల్చారు. 1,95,602 మంది ఓటర్లు తగ్గనున్నట్లు చూపిస్తుండగా.. వీటిలో మృతులు 66,754 మంది, శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన వారు 73,400 మంది, రెండుకు పైగా ఓట్లున్న వారు 55,448 మంది ఉన్నట్లు తేల్చారు. ప్రస్తుతం పెరిగిన పోలింగ్ కేంద్రాల వల్ల పోలింగ్ సిబ్బంది, ఎన్నికల నిర్వహణా వ్యయం భారీగా పెరగనుంది. గతంలో కొన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో 1,500కు పైగా ఓట్లు ఉండడంతో పోలింగ్ సమయం ముగిసే వరకు ఓటర్లు బారులు తీరి ఉండే వారు. ప్రస్తుతం ఒక్కో పోలింగ్ స్టేషన్కు 1,200 మంది మాత్రమే ఓటర్లు ఉండేలా చూడడంతో ఎన్నికల ప్రక్రియ సమయానికి పూర్తవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
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నిస్వార్థ నేతకు నీరాజనంఫ ముద్రగడ సంస్మరణ సభకు ఉవ్వెత్తున అభిమాన తరంగం ఫ కిక్కిరిసిన సభా ప్రాంగణం ఫ మహానేతకు అంజలి ఘటించిన ప్రముఖులు కిర్లంపూడి: మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ పీఏసీ సభ్యుడు దివంగత ముద్రగడ పద్మనాభం సంస్మరణ సభ ప్రజాప్రతినిధులు, ఆత్మీయులు, అభిమానులతో కిక్కిరిపోయింది. శనివారం కిర్లంపూడిలోని ముద్రగడ నివాస ప్రాంగణంలో జరిగిన ఈ సభకు మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ జగ్గంపేట కోఆర్డినేటర్ తోట నరసింహం అధ్యక్షత వహించారు. తొలుత జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి సభను వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు దాడిశెట్టి రాజా ప్రారంభించారు. ముద్రగడ కుమారుడు, వైఎస్సార్ సీపీ ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ ముద్రగడ గిరిబాబు పార్టీ శ్రేణులతో కలసి ముద్రగడ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు. ప్రజల సంక్షేమం, కాపు జాతి రిజర్వేషన్ల కోసం ముద్రగడ పద్మనాభం చేసిన పోరాటాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. వ్యక్తిగతంగా, రాజకీయంగా ముద్రగడతో ఉన్న అనుబంధాన్ని పలువురు పంచుకున్నారు. సభకు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైన వైఎస్సార్ సీపీ శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ ముద్రగడ చేపట్టిన ప్రతి ఉద్యమంలో ప్రజల, జాతి సంక్షేమం ఉందన్నారు. రాజ్యసభ సభ్యుడు వైవీ సుబ్బారెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రజలకు ఏ కష్టం వచ్చినా, ముద్రగడ అండగా నిలిచేవారన్నారు. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రజాసంకల్ప యాత్ర విజయవంతానికి ముద్రగడ కృషి చేశారని తెలిపారు. మాజీ మంత్రి తోట నరసింహం మాట్లాడుతూ ప్రజల అభివృద్ధే ధ్యేయంగా పనిచేసిన గొప్ప నాయకుడు ముద్రగడ మన మధ్యలో లేకపోవడం బాధాకరమన్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే అంబటి రాంబాబు మాట్లాడుతూ ముద్రగడ ఏ ఉద్యమం తలపెట్టినా, దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు సాగేవారన్నారు. మాజీ ఎంపీ వంగా గీత మాట్లాడుతూ ముద్రగడ ఆశయ సాధనకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలన్నారు. కాపు జాతికి కోసం ఆయన చేసిన త్యాగానికి రుణం తీర్చుకోవాలంటే, ముద్రగడ గిరిబాబును ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించుకోవాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ ఎవరికి ఇచ్చారో.. కాపులకు 5 శాతం రిజర్వేషన్ ఇచ్చామంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రచారం చేసుకుంటుందని, ఏ రూపంలో ఆ రిజర్వేషన్ ఇచ్చిందో చెప్పాలంటూ మాజీ మంత్రి తోట త్రిమూర్తులు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు. కాపు రిజర్వేషన్ కోసం పదవులు సైతం లెక్కచేయకుండా పోరాడిన మహానేత ముద్రగడ అని అన్నారు. మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు మాట్లాడుతూ దివంగత ముద్రగడ పద్మనాభం మృతి తీరని లోటు అని అన్నారు. అమలాపురం పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పార్టీ పరిశీలకురాలు జక్కంపూడి విజయలక్ష్మి మాట్లాడుతూ జాతి కోసం, తను నమ్ముకున్న సిద్ధాంతాల కోసం అలుపెరగని పోరాటం చేసిన గొప్ప నాయకుడు ముద్రగడ అన్నారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా వైఎస్సార్ సీపీ అధ్యక్షుడు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి మాట్లాడుతూ ముద్రగడ తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి పనిచేశారన్నారు. మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్రామ్ మాట్లాడుతూ నేటితరం రాజకీయాల్లో ముద్రగడ లాంటి నాయకుడిని మళ్లీ చూడలేమన్నారు. రాజమహేంద్రవరం పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ గూడూరి శ్రీనివాస్, చోడవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే కరణం ధర్మశ్రీ మాట్లాడుతూ నీతి నిజాయతీలకు మారుపేరుగా ముద్రగడ నిలిచారని కొనియాడారు. ముద్రగడకు అంజలి ఘటించేందుకు అభిమాన తరంగం తరలివచ్చింది.. నిస్వార్థ సేవలకు నీరాజనం పలికింది.. మంచి మనిషిని మనసారా స్మరించింది.. ముద్రగడ పద్మనాభం మనమధ్య లేకున్నా ఆయన నింపిన స్ఫూర్తి అందరికీ ఆదర్శమని కొనియాడింది. కిర్లంపూడిలోని ముద్రగడ నివాస ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన సంస్మరణ సభకు భారీగా అభిమానులు, వైఎస్సార్ శ్రేణులు, ప్రముఖులు తరలివచ్చి నివాళి అర్పించారు.
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సాగునీటి సమస్యలా ఫోన్ చేయండిబోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): సాగునీటి సమస్యలపై రైతులు కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ 98499 03879కు ఫోన్ చేయవచ్చని జిల్లా కలెక్టర్ కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్ తెలిపారు. స్థానిక కలెక్టరేట్ నుంచి శనివారం క్షేత్ర స్థాయి అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఏలేరు ఆయకట్టు కింద సాగునీటి పంపిణీకి వంతుల వారీ విధానాన్ని కట్టుదిట్టంగా అమలు చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. సాగునీటి పంపిణీ పటిష్టంగా అమలయ్యేలా రెవెన్యూ, వ్యవసాయ, ఇరిగేషన్ అధికారులతో ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటు చేశామన్నారు. వీరు నిత్యం పర్యవేక్షణ చేసి, శివారు పంట భూములకు సజావుగా సాగునీరు అందేలా చూడాలని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. రైతులంతా ఖరీఫ్ సీజన్కు సంబంధించి పంటల బీమా నమోదు చేసుకునేలా చూడాలన్నారు. ఎల్నినో ప్రభావం, పంటల బీమా నమోదు, రైతులను ఆరుతడి పంటల వైపు ప్రోత్సహించడం వంటి అంశాలపై రైతు సేవా కేంద్రం స్థాయిలో సాగునీటి సంఘాలు, రైతు సంఘాల నాయకులతో సమావేశాలు నిర్వహించాలని తెలిపారు. జాతీయ సాహస పురస్కారాలకు దరఖాస్తులు కాకినాడ రూరల్: యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ సాహస కార్యకలాపాలతో యువకులు సత్కరించేందుకు గాను టెన్జింగ్ నార్గే జాతీయ సాహస పురస్కారం –2025 కోసం దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్టు సెట్రాజ్ సీఈఓ కాశీ విశ్వేశ్వరరావు తెలిపారు. పురస్కారాల కోసం గత మూడేళ్లలో భూమి, సముద్రం, గాలిపై సాహస కార్యకలాపాలలో అత్యుత్తమ విజయాలు సాధించిన వారి నుంచి దరఖాస్తులను ఈనెల 20 లోపు వెబ్సైట్లో పొందుపరచాలన్నారు. మరిన్ని వివరాలకు కాకినాడ రూరల్ రమణయ్యపేట ఇండస్ట్రీయల్ ఏరియాలో సెట్రాజ్ కార్యాలయంలో సంప్రదించాలన్నారు. వైఎస్ జగన్ కృషితోనే భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణం అల్లవరం: భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి కృషిని మరుగనపరుస్తూ, క్రెడిట్ మొత్తాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకునేందుకు చంద్రబాబు ప్రయత్నిస్తున్నారని మాజీ ఎంపీ చింతా అనురాధ శనివారం ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఈ విమానాశ్రయం వైఎస్ జగన్ దూరదృష్టికి, సంకల్పానికి ప్రతీక అని కొనియాడారు. ఉత్తరాంధ్ర భవిష్యత్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 2023లో ఈ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేశారన్నారు. విమానాశ్రయానికి అవసరమైన భూసేకరణ, రూ.1,200 కోట్ల నిధులు, అనుమతులన్నీ వైఎస్ జగన్ హయాంలోనే సాఽధించి నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించారన్నారు. భోగాపురం నిర్వాసితులకు పరిహారం ఇవ్వడమే కాకుండా, రూ. 80 కోట్లతో టౌన్షిప్లను తలపించే విధంగా కాలనీని నిర్మించి ఇచ్చారన్నారు. రెండేళ్ల కూటమి పాలనలో భోగాపురం విమానాశ్రయానికి కనీసం రోడ్లు వేయలేని దుస్థితి నెలకొందన్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి చేసిన అభివృద్ధిని చంద్రబాబు తన ఖాతాల్లో వేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ, ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని అనురాధ ధ్వజమెత్తారు. విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించినంత మాత్రాన చరిత్ర మార్చలేరని, పునాది నుంచి నిర్మాణం వరకు ప్రతి కీలక అడుగు వైఎస్ జగన్తోనే సాధ్యమైందని తెలిపారు. ఆయన కృషిని ప్రజలు ఎప్పటికీ మరిచిపోరని అనురాధ అన్నారు. కేంద్ర మలేరియా బృందం పర్యటన కొత్తపేట: కేంద్ర మలేరియా బృందం జిల్లాలో పర్యటించింది. మలేరియా కేసుల తీవ్రతను అంచనా వేయడానికి, నిర్దిష్ట జిల్లాలను మలేరియా రహిత ప్రాంతాలుగా ప్రకటించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే అధికారిక తనిఖీలో భాగంగా ముగ్గురు సభ్యులు పాల్గొన్నారు. మూడేళ్లుగా ఇక్కడ ఒక్క మలేరియా కేసు కూడా నమోదు కాలేదని, ‘మలేరియా రహిత‘ జిల్లాగా ప్రకటించాలని జిల్లా అధికారులు కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపించారు. ఆ ప్రతిపాదనను పరిశీలించి, క్షేత్రస్థాయిలో ధ్రువీకరించడానికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ నుంచి డాక్టర్ దెబాసిస్ (ఢిల్లీ), ఎయిమ్స్ నుంచి డాక్టర్ అమిత్ (ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం రాయ్పూర్), డీఎంఓ నుంచి డాక్టర్ రియాస్కై తా (కేరళ) అనే ముగ్గురు కేంద్ర బృంద సభ్యులు జిల్లా మలేరియా (డీఎంఓ) డాక్టర్ కేఎన్ శ్రీనివాస్తో కలిసి జిల్లాలో మూడు రోజుల నుంచి ద్రాక్షారామ, హసన్బాద, రామచంద్రపురం, అమలాపురం, కొత్తపేట, ఊబలంక, కాట్రేనికోన పీహెచ్సీలు, వెల్నెస్ సెంటర్లు, సీహెచ్సీలు, ఏరియా ఆస్పత్రులను సందర్శించారు. ఇందులో భాగంగా కొత్తపేట సీహెచ్సీలో ఓపీ రికార్డులు, గతంలో మలేరియా కేసుల వివరాలతో పాటు రోగులు చికిత్స పొందుతున్న వార్డులను పరిశీలించి, పలువురు రోగుల అనారోగ్యం గురించి డాక్టర్ హనుమాన్ను ఆరా తీశారు. జిల్లా మలేరియా అధికారి (డీఎంఓ) శ్రీనివాస్ తన రక్త నమూనాతో మలేరియా టెస్ట్ను ప్రయోతాత్మకంగా చేయించుకోగా.. కేంద్ర బృందం సభ్యులు ఆ విధానాన్ని, రిపోర్టు రావటానికి పట్టిన సమయాన్ని నమోదు చేసుకున్నారు. అలాగే క్షేత్ర స్థాయిలో పనిచేసే ఆశ కార్యకర్తను పిలిచి మలేరియా కేసులను ఎలా గుర్తిస్తున్నారు? ఏఏ లక్షణాలు ఉంటే మలేరియాగా నిర్థారిస్తారు. నివారణా చర్యలు ఏమిటి? అని ఆరా తీశారు. ఇలా ప్రతీ అంశాన్ని రికార్డు చేసుకున్నారు. ఈ నివేదికను కేంద్రానికి నివేదిస్తామని త్రిసభ్య బృందం సభ్యులు తెలిపారు. వారి వెంట మలేరియా సబ్ యూనిట్ అధికారులు నల్లా వెంకటరామారావు, ఎస్.రాజబాబు, వై.ఆదినారాయణ, అవిడి పీహెచ్సీ హెల్త్ అసిస్టెంట్లు వాడ సద్గుణరావు, జీవీ రమణ తదితరులు ఉన్నారు.
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అరుదైన నాయకుడు ముద్రగడ: వైఎస్సార్సీపీ నాయకులుసాక్షి, కాకినాడ: ఏపీ రాజకీయాల్లో సామాజిక ముద్ర వేసుకున్న వ్యక్తి ముద్రగడ పద్మనాభం అని కొనియాడారు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు. అరుదైన రాజకీయ నాయకుడు ముద్రగడ. ఆయనను స్పూర్తిగా తీసుకుని పోరాట పటిమతో ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ముద్రగడకు ఎంతో గౌరవం ఉందన్నారు.నేడు కిర్లంపూడిలో మద్రగడ సంస్మరణ సభ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు పాల్గొన్నారు. బొత్స సత్యనారాయణ, కురసాల కన్నబాబు, అంబటి రాంబాబు, జక్కంపూడి విజయలక్ష్మి, గుడివాడ అమర్నాధ్, కరణం ధర్మశ్రీ, తానేటి వనిత, వేణుగోపాల కృష్ణ, వంగా గీతా, దవులూరి దొరబాబు సహా పలువురు నేతలు పాల్గొన్నారు.ఈ సందర్భంగా బొత్స సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ..‘ముద్రగడుకు ఆయనకు ఆయనే సాటీ. ఏ కార్యక్రమం చేసిన ఒక ధృడ సంకల్పంతో చేశారు. తాను చనిపోయాక ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేయవద్దని కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పారు. అయితే, ముద్రగడ కుటుంబ సభ్యులను ఒప్పించి సంస్మరణ సభ నిర్వహించాం. ముద్రగడ సంస్మరణ సభ రాజకీయ సభ కాదు. రాజకీయాల కంటే కాపు ఉద్యమంలోనే ముద్రగడతో నాకు ఎక్కువ సన్నిహిత సంబంధం ఉంది. ముద్రగడ ఒక శక్తి. రంగాను పోగొట్టుకున్నాము ముద్రగడను పోగొట్టుకోలేమని దాసరి ఆనాడు అన్నారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముద్రగడకు ఎంతో గౌరవం ఉంది.అంబటి రాంబాబు మాట్లాడుతూ.. ఏపీ రాజకీయాల్లో సామాజిక ముద్ర వేసుకున్న వ్యక్తి. ఏ విషయం తీసుకున్నారో దానిని సాధించుకునేంత వరకు తన ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టేవారు. అరుదైన రాజకీయ నాయకుడు ముద్రగడ. పదవులు ఆయన్ను వరించాయి తప్ప.. ఆయన పదవుల కోసం పాకులాడలేదు. ముద్రగడ రాజీనామాలు స్పూర్తినిచ్చాయి. ముద్రగడను స్పూర్తిగా తీసుకుని పోరాట పటిమతో ముందుకు సాగాలన్నారు.జక్కంపూడి విజయలక్ష్మి మాట్లాడుతూ..‘రాజకీయాల్లో ముద్రగడ విలువలతో కూడిన శాసనం. ఆతిథ్యం పేరు చెబితే ఏపీలో ముద్రగడను మించిన వారు లేరు. ముద్రగడ కోసం ఎంత మాట్లాడిన తక్కువే. పట్టుదల విషయంలో ముద్రగడ ఆయనకు ఆయనే సాటి. కాపు నేతగా ముద్రపడ్డా.. కులాలకు, మతాలకు అతీతంగా ముద్రగడ రాజకీయాలు చేశారు. ముద్రగడ లేరు అనే బాధ ఎక్కువగా ఉంది. ముద్రగడను అనుసరించిన ఆయన ఇల్లాలు పద్మావతికి నమస్కారం. ముద్రగడ ప్రతీ ఉద్యమంలో ఆయన సతీమణీ పద్మావతి ముద్ర ఉంది’ అని చెప్పుకొచ్చారు.
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నీరున్నచోటుకే నిమ్మలంగా..● విమర్శలకు తావిచ్చిన మంత్రి పర్యటన ● తమ సమస్యలు వినలేదని రైతుల పెదవి విరుపు పిఠాపురం: చుక్కనీరు లేదు.. సాగు ముందుకు కదలడం లేదంటూ పుడమిపుత్రులు దిక్కులు చూసినా, ఎవరూ పట్టించులేదు.. చివరికి ప్రతిపక్ష హోదాలో వైఎస్సార్ సీపీ ఆందోళన ఫలితంగా, ప్రభుత్వం దిగివచ్చింది.. గురువారం నుంచి నీటి విడుదలకు చర్యలు తీసుకుంది. అంతా అయ్యాక సారొచ్చినట్టు, నిమ్మలంగా మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో పర్యటించడం విమర్శలకు తావిచ్చింది. పిఠాపురం మండలంలో ఎప్పుడూ నీరుండే చోట ఆయన పరిశీలించి, అక్కడి రైతుల సమస్యలు అడగడం మరింత విస్మయానికి గురిచేసింది. అసలు సమస్య శివారు ప్రాంతాల్లో అని తెలిసినా అక్కడకు వెళ్లకుండా, సమస్య లేనిచోట పరిశీలించడం శోచనీయం. ఆ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురం, ప్రత్తిపాడు, పిఠాపురం నియోజకవర్గాల్లో రాష్ట్ర జల వనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు శుక్రవారం హడావుడిగా పర్యటించారు. అంతకు ముందు పిఠాపురం ఆర్అండ్బీ వసతి గృహంలో ఇరిగేషన్, వ్యవసాయ, రెవెన్యూ అధికారులు, సాగునీటి సంఘాల ప్రతినిధులతో అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రతి చుక్కా ఒడిసిపట్టి ఖరీఫ్ సాగుకు అందించాలని ఆదేశాలిచ్చారు. అనంతరం విరవాడలో ఏలేరు కాలువను మంత్రి పరిశీలించిన సందర్భంలో పలువురు రైతులు కాలువకు గేట్లు ఏర్పాటు చేయించాలని కోరారు. దీనిపై ఆయన మాట్లాడుతూ మీరు కూడా ప్రభుత్వాన్ని ఐదేళ్లయినా మారకుండా చూసుకోవాలంటూ వ్యాఖ్యానించడంతో రైతులు ముక్కున వేలేసుకున్నారు. కన్నెత్తి చూడకుండా.. పిఠాపురం మండలం విరవాడలో నీటితో ఉన్న కాలువను మంత్రి నిమ్మల పరిశీలించారు. సాగు నీరందడం లేదని గగ్గోలు పెడుతున్న గొల్లప్రోలు మండలం చేబ్రోలు, మల్లవరం తదితర ప్రాంతాల్లో కాలువలను ఆయన కన్నెత్తి కూడా చూడలేదు. పలు మండలాల్లో ఖరీఫ్ నారుమళ్లు ఎండిపోతున్నాయని, శివారుకు నీరు అందించాలంటూ వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ వంగా గీత సారధ్యంలో రైతుల ఆందోళనతో ప్రభుత్వం దిగివచ్చి చివరకు గురువారం నీరు వదిలింది. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి పర్యటించడం శోచనీయం. ఫ ఇదిలాఉంటే మంత్రి నిమ్మల పీబీసీ ఏలేరు కాలువలో పూడికతీత వెంటనే చేపట్టాలంటూ అధికారులకు ఆదేశాలివ్వడం చూసిన రైతులు నివ్వెరబోతున్నారు. కాలువలకు నీటిని విడుదల చేశాక పూడిక ఎలా తీస్తారని, నీరు రానంత సేపూ ఏం చేశారంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఫ టీడీపీకి చెందిన రాష్ట్ర మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పిఠాపురం పర్యటనలో టీడీపీ నేతలు దూరంగా ఉండడం చర్చనీయాంశమైంది. టీడీపీ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మను మంత్రి విస్మరించడంపై ఆ పార్టీ నేతలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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మెగా కాదు.. దగా డీఎస్సీసాక్షి ప్రతినిధి, కాకినాడ: మెగా కాదు.. దగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్ సీపీ పోరుబాట పట్టింది. మాజీ సీఎం, వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పిలుపు మేరకు దశలవారీ ఉద్యమాలకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఆగస్టు 10వ తేదీ వరకు కొనసాగించనుంది. తొలి రోజు శుక్రవారం అన్ని నియోజకవర్గాలకు చెందిన వైఎస్సార్ సీపీ కోఆర్డినేటర్ల సారధ్యంలో పార్టీ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు కాకినాడలోని కలెక్టరేట్లో జాయింట్ కలెక్టర్ అపూర్వ భరత్కు తమ డిమాండ్లతో కూడిన వినతిపత్రం సమర్పించారు. అనంతరం వైఎస్సార్ సీపీ ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల రీజినల్ కోఆర్డినేటర్, మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు విలేకరులతో మాట్లాడారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అన్యాయాలు, అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ లోకేష్ తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలన్నారు. నీట్పై యువత పెద్దఎత్తున ఉద్యమిస్తే, కేంద్ర మంత్రి రాజీనామా చేశారని, ఇక్కడ ఎందుకు చేయడం లేదని అన్నారు. నారా లోకేష్ కేవలం సవాళ్లు, ప్రసంగాలకే పరిమితమా..? అని ప్రశ్నించారు. స్పోర్ట్స్ కోటాలో 421 మందికి ఉద్యోగాలిచ్చారని, అర్హులైన నిరుద్యోగుల అభ్యంతరాలకు సమాధానం చెప్పడం లేదని దుయ్యబట్టారు. ఇప్పటికే ఈ అక్రమాలను వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ఆధారాలతో సహా బయటపెట్టారన్నారు. ఉద్యోగానికి రూ.15 లక్షలు బేరమాడిన ఆడియోలు బయటకు వచ్చాయన్నారు. మొదట ఇచ్చిన జీఓ సరైందనుకుంటే.. మళ్లీ ఎందుకు జీఓ ఇచ్చారని ప్రశ్నించారు. ఎన్నడూ క్రీడలు ఆడిన దాఖలాలు లేనివారికి సైతం క్రీడా కోటాలో ఉద్యోగాలు కట్టాబెట్టారన్నారు. దీనిపై తాము చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పినా, లోకేష్ వెనకడుగు వేస్తున్నారన్నారు. తొలుత కాకినాడలోని వైఎస్సార్ సీపీ కార్యాలయం నుంచి నాయకులు, కార్యకర్తలు ర్యాలీగా కలెక్టరేట్కు చేరుకున్నారు. రాష్ట్ర విద్యార్థి విభాగం వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ తోట రాంజీ, కుడా మాజీ చైర్మన్ రాగిరెడ్డి చంద్రకళాదీప్తి, పార్టీ కాకినాడ నగరాధ్యక్షురాలు సుంకర శివప్రసన్న, ప్రత్తిపాడు, తుని అసెంబ్లీ అబ్జర్వర్లు ఒమ్మి రఘురాం, వాసిరెడ్డి జగన్నాథ్ (జమీల్), మహిళా విభాగం జిల్లా అధ్యక్షురాలు వర్ధినీడి సుజాత, బీసీ సెల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు అల్లి రాజబాబు, యువజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు రాగిరెడ్డి అరుణ్కుమార్ (బన్నీ), జిల్లా అధికార ప్రతినిధి సుంకర విద్యాసాగర్ తదితరులు ప్రసంగించారు. డీఎస్సీ నియామకాలపై మెరిట్ లిస్ట్ను వెబ్సైట్, కలెక్టరేట్ల వద్ద ఎందుకు పెట్టలేదని ప్రశ్నించారు. ఫ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణకు పట్టు ఫ దశలవారీ ఉద్యమాలకు వైఎస్సార్ సీపీ శ్రీకారం ఫ తొలిరోజు కలెక్టరేట్లో వినతిపత్రం అందజేత ఫ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలంటూ డిమాండ్
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ఫ గోదావరి ఉరుకులు పరుగులుఎగువ ప్రాంతాల నుంచి చేరుతున్న వరద నీటితో గోదావరి ఉరుకులు, పరుగులు పెడుతోంది. జిల్లాలో ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు లేకపోయినా ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన వాన నీటితో శుక్రవారం ఉధృతి పెరిగింది. ధవళేశ్వరంలోని కాటన్ బ్యారేజీకి నీరు పోటెత్తడంతో గేట్లు ఎత్తి దిగువకు వదులుతున్నారు. అలాగే రాజమహేంద్రవరంలోని పుష్కరాల రేవు, కోటిలింగాల ఘాట్ తదితర ప్రాంతాల్లో మెట్లను తాకుతూ నీరు ప్రవహిస్తోంది. పెద్ద సంఖ్యలో సందర్శకులు తరలివచ్చి నీటి ప్రవాహాన్ని తిలకిస్తున్నారు. – రాజమహేంద్రవరం సిటీ
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తల్లిని హత్య చేసిన కుమారుడికి జీవిత ఖైదుకాకినాడ లీగల్: తల్లిని హత్య చేసిన కేసులో కుమారుడికి జీవిత ఖైదు, రూ.10 వేల జరిమానా విధిస్తూ కాకినాడ మూడో అదనపు జిల్లా సెషన్స్ జడ్జి జి.ఆనంది శుక్రవారం తీర్పు చెప్పారు. ప్రాసిక్యూషన్ కథనం ప్రకారం.. గత ఏడాది మార్చి 16న కాకినాడ రూరల్ మండలం ఎస్.అచ్యుతాపురానికి చెందిన షేక్ జహారా బీబీ తన కుమారుడు షేక్ షబ్బీర్ కమల్ను ఖాళీగా ఉండకుండా ఏదో ఒక పని చేసుకోమని మందలించింది. దీంతో వారి మధ్య జరిగిన ఘర్షణలో షబ్బీర్ తన తల్లిని కుర్చీతో కొట్టి, ముఖంపై పిడిగుద్దులు కురిపించాడు. దీంతో ఆమె తీవ్రంగా గాయపడి మృతి చెందింది. ఈ మేరకు జహారా బీబీ భర్త ఖాదర్ బాషా ఫిర్యాదుతో ఇంద్రపాలెం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కోర్టు విచారణలో షబ్బీర్పై నేరం రుజువుకావడంతో అతడికి జీవిత ఖైదు శిక్ష, రూ.10 వేల జరిమానా విధిస్తూ న్యాయమూర్తి తీర్పు చెప్పారు. ఏపీపీ డి.నాగబాబు ప్రాసిక్యూషన్ నిర్వహించారు. ప్రజారోగ్య పరిరక్షణే ధ్యేయం బోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): ప్రజారోగ్య పరిరక్షణే ధ్యేయంగా వైద్యులు, సిబ్బంది అంకిత భావంతో పనిచేయాలని కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్ అన్నారు. కాకినాడ కలెక్టరేట్లో శుక్రవారం జిల్లాలోని అన్ని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, పట్టణ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల వైద్యాధికారులతో ఆయన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో సిబ్బంది నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటూ ప్రజలకు అవసరమైన వైద్యాన్ని అందించాలని స్పష్టం చేశారు. జిల్లాలో వ్యాధుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎంపీడీఓలు, తహసీల్దార్లు, పురపాలక సంఘాల కమిషనర్ల సహకారంతో తక్షణమే అదుపునకు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. ప్రతి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో రోజుకు కనీసం అరవై మందికి పైగా ఓపీ ఉండాలన్నారు. డీఎంహెచ్ఓ అనిత పాల్గొన్నారు. నవజాత శిశువు ఘటనలో ఇద్దరిపై పోక్సో కేసు ఐ.పోలవరం: మండలంలోని గుత్తెనదీవి గ్రామంలో చెత్తకుప్పలో నవజాత శిశువు దొరికిన ఘటనలో కొత్త కోణాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఆ శిశువుకు 17 ఏళ్ల బాలిక జన్మనిచ్చినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబానికి చెందిన ఆ బాలికను అదే గ్రామానికి చెందిన ఇద్దరు యువకులు మాయమాటలు చెప్పి మోసం చేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. ఈ ఇద్దరిలో ఒకరు బాలుడు, మరొకరు వివాహమైన యువకుడు ఉన్నారు. బాధిత బాలిక ఫిర్యాదు మేరకు ఇద్దరు నిందితులపై మైనర్పై తీవ్ర లైంగిక దాడి, పోక్సో చట్టం, భారతీయ న్యాయ సంహిత నిబంధనల కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేపట్టారు. వైద్య పరీక్షల నివేదికలు, డీఎన్ఏ పరీక్షలు తదితర శాసీ్త్రయ ఆధారాల సేకరణతో పాటు నిందితులపై తదుపరి చట్టపరమైన చర్యలకు పోలీసులు ఉపక్రమిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తల్లీబిడ్డలిద్దరూ కాకినాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు. శిశువు ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని వైద్యులు చెప్పారు. నిందితులిద్దరిపై శుక్రవారం పోక్సో కేసు నమోదు చేసినట్లు ఐ.పోలవరం ఎస్సై రవీంద్రబాబు తెలిపారు. ఎవరి వల్ల ఆ బాలిక గర్భం దాల్చిందనే విషయంపై విచారణ కొనసాగుతోంది. సమాచార హక్కు చట్టం పేరిట బ్లాక్మెయిలింగ్ రౌడీ షీటర్పై కేసు నమోదు అమలాపురం టౌన్: సమాచార హక్కు (ఆర్టీఐ) చట్టాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగిని బెదిరించి, అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడిన రౌడీషీటర్పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అమలాపురం పట్టణ సీఐ పి.వీరబాబు కథనం ప్రకారం.. అంబాజీపేటకు చెందిన గుత్తాల సుభాష్బాబు ప్రస్తుతం అమలాపురం హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో ఉంటున్నాడు. అతడిపై అమలాపురం పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో రౌడీ షీటు ఉంది. అమలాపురం రూరల్ ఈదరపల్లికి చెందిన 75 ఏళ్ల వృద్ధుడు, విశ్రాంత ఉద్యోగి జంగా బాబూరావు, ఆయన కుటుంబాన్ని సుభాష్బాబు లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడు. తప్పుడు ఫొటోలు చూపిస్తూ ఆర్టీఐ దరఖాస్తుతో ఒత్తిడి చేస్తూ అక్రమంగా డబ్బులు డిమాండ్ చేశాడు. డబ్బులివ్వకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవని బెదిరిస్తున్నాడు. బాధితుడు బాబూరావు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు సుభాష్బాబుపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఎవరైనా ఇలాంటి నేరాలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సీఐ వీరబాబు హెచ్చరించారు.
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ఆధారాలతో బయటపెట్టినా..డీఎస్సీలో అనర్హులకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. కష్టపడి చదువుకున్న వారికి అన్యాయం చేశారు. అక్రమాలపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆధారాలతో బయట పెట్టారు. వాటికి సమాధానం ఇవ్వకుండా మంత్రి లోకేష్ సవాళ్లు విసురుతున్నారు. –దాట్ల సూర్యనారాయణరాజు, కాకినాడ పార్లమెంట్ పరిశీలకుడు ఉద్యోగాలు అమ్ముకున్నారు మెగా డీఎస్సీని కాస్త అవినీతిమయం చేశారు. నియామకాల్లో కావాల్సిన వారికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చుకున్నారు. స్పోర్ట్స్ కోటా పేరుతో రూ.లక్షలు దండుకుని ఉద్యోగాలు అమ్ముకున్నారు. రాష్ట్ర స్థాయి క్రీడల్లో పాల్గొన్న వారికి ఉద్యోగాలిచ్చారు. – దవులూరి దొరబాబు, వైఎస్సార్ సీపీ పెద్దాపురం నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ నిరుద్యోగులకు ద్రోహం ఎన్నో ఆశలతో డీఎస్సీకి సిద్ధమై పరీక్ష రాసిన నిరుద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం ద్రోహం చేసింది. అర్హులకు అన్యాయం చేసి.. అనర్హులకు ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టింది. జీఓ మార్చి మరీ ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసింది. నిరుద్యోగ భృతి కూడా చెల్లించడం లేదు. – తోట నరసింహం, వైఎస్సార్ సీపీ జగ్గంపేట నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ అర్హులకు అన్యాయం తమకు కావాల్సిన వారికి స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చుకున్నారు. అది కూడా యూనివర్సిటీ, కాలేజీ స్థాయిలో ఆడిన వారికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. జాతీయ స్థాయిలో ఆడిన వారిని పక్కనపెట్టారు. డీఎస్సీలో అర్హులకు మాత్రం అన్యాయం జరిగింది. – వంగా గీత, మాజీ ఎంపీ, పిఠాపురం నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ న్యాయం జరిగే వరకు పోరాటం డీఎస్సీలో అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యా శాఖ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి. నిరుద్యోగులను కూటమి ప్రభుత్వం డీఎస్సీ పేరుతో దగా చేసింది. అర్హులకు న్యాయం జరిగే వరకూ వైఎస్సార్ సీపీ తరఫున పోరాటం చేస్తాం. – విప్పర్తి వేణుగోపాలరావు, జెడ్పీ చైర్మన్, ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా అక్రమాలపై మౌనమెందుకో! డీఎస్సీ అక్రమాలపై ప్రభుత్వం ఎందుకు మౌనం వహిస్తోందో. సాక్ష్యాలు ఇచ్చినా చర్యలు తీసుకోకపోవడం ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిదర్శనం. లక్షలాది నిరుద్యోగ యువత భవిష్యత్తుతో ప్రభుత్వం చెలగాటమాడింది. డీఎస్సీ అక్రమాలపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరపాలి. – ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే, కాకినాడ సిటీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్
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వేతనాలు పెంచే వరకు ఐక్య పోరాటంబోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): అంగన్వాడీలు, ఆశ కార్యకర్తలు, వీఓఏలు, మధ్యాహ్న భోజనం పథకం సిబ్బందికి కనీస వేతనం కింద రూ. 26 వేలు చెల్లించాలని సీఐటీయూ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు జి.బేబీరాణి డిమాండ్ చేశారు. తమ డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని కోరుతూ శుక్రవారం స్థానిక కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు. స్మార్ట్ కిచెన్ల పేరుతో మధ్యాహ్న భోజన పథకం కార్మికులను తొలగించే పనిని ప్రభుత్వం మానుకోవాలని బేబీరాణి అన్నారు. రకరకాల యాప్లతో అంగన్వాడీ, ఆశాలు, వీఓఏలతో సంబంధం లేని పనులను చేయిస్తున్నారన్నారు. తక్షణం పెంచిన పనిభారాన్ని తగ్గించాలని కోరారు. గౌరవ వేతనం పేరుతో ప్రభుత్వమే నేరుగా శ్రామిక మహిళల కష్టాన్ని దోచుకోవడం ఆపాలన్నారు. పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ, గ్రాడ్యుటీ వంటి కనీస చట్టాలను అమలు చేయాలని అన్నారు. వేతనాలను పెంచే వరకు ఐక్య పోరాటాలు చేస్తామన్నారు. అంగర్వాడీ వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్రావతి, ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్రమళ్ల పద్మ, యానిమేటర్ల సంఘం జిల్లా కోశాధికారి మేరీ పాల్గొన్నారు.
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నేడు ‘ముద్రగడ’ సంస్మరణ సభకిర్లంపూడి: మాజీ మంత్రి, కాపు ఉద్యమ నేత, వైఎస్సార్ సీపీ పీఏసీ సభ్యుడు దివంగత ముద్రగడ పద్మనాభం సంస్మరణ సభను కిర్లంపూడిలో శనివారం నిర్వహించనున్నారు. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి భారీగా తరలివచ్చే ముద్రగడ అభిమానులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేశారు. స్టేజ్, కుర్చోడానికి విశాలమైన ప్రాంగణం, భోజన సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు. శుక్రవారం వైఎస్సార్ పీపీ నాయకులు, మంత్రులు గుడివాడ అమర్నాథ్, తోట నరసింహం, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్రెడ్డి, జక్కంపూడి రాజా, జ్యోతుల చంటిబాబు, పెద్దాపురం కోఆర్డినేటర్ దవులూరి దొరబాబు, వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షుడు తోట శ్రీరాంజీ దగ్గర ఉండి ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. అనంతరం ముద్రగడ కుమారులు వైఎస్సార్ సీపీ ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ ముద్రగడ గిరిబాబు, ఆయన పెద్ద కుమారుడు ముద్రగడ వీరరాఘవరావు (బాలు)ను పరామర్శించారు. ముద్రగడ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు.
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సత్యదేవునిపై సిరుల వాన● 38 రోజులకు రూ.2.11 కోట్ల ఆదాయం ● హుండీలను లెక్కించిన సిబ్బంది అన్నవరం: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన అన్నవరంలోని వీర వేంకట సత్యనారాయణ స్వామివారి దేవస్థానానికి జూలైలో హుండీ ఆదాయం దండిగా వచ్చింది. గత 38 రోజులకు రూ.2,10,95,376 సమకూరింది. దేవస్థానంలోని హుండీలను గురువారం తెరిచి భక్తులు సమర్పించిన కానుకలను లెక్కించారు. వీటిలో నగదు రూ.1,99,36,576, చిల్లర నాణేలు రూ.11,58,800 వచ్చాయని దేవస్థానం ఈఓ నల్లం సూర్య చక్రధరరావు తెలిపారు. అలాగే 36.300 గ్రాముల బంగారం, 424 గ్రాముల వెండి లభించింది. దీంతో గత 38 రోజులలో సరాసరి హుండీ ఆదాయం రూ.5.55 లక్షలుగా నమోదైంది. అమెరికా డాలర్లు 210, కెనడా డాలర్లు 75, ఖతార్ రియల్స్ మూడు, యూఏఈ ధీరామ్స్ 20, మలేషియా రింగిట్స్ రెండు, యూరోలు 15, సౌదీ సెంట్రల్ బ్యాంక్ రియల్స్ 500, ఆస్ట్రేలియా డాలర్లు పది, శ్రీలంక రూపాయలు 260, భూటాన్ కరెన్సీ ఐదు, నరోడౌ బ్యాంక్ పోలిస్కీ దేశ కరెన్సీ వెయ్యి, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఒమెన్ రియల్స్ రెండు, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఒమెన్ బైసా 300, నేపాల్ రూపాయలు పది, ఉజ్బెకిస్తాన్ కరెన్సీ నాలుగు వేలు లభించాయి. లెక్కింపు కార్యక్రమంలో దేవస్థానం ఈఓ సూర్య చక్రధరరావు, ట్రస్ట్బోర్డు సభ్యుడు కామర్స్ చిరంజీవిరావు, స్వచ్ఛంద సంస్థల కార్యకర్తలు, దేవస్థానం సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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చెట్టూపట్టాల్..కాకినాడ జేఎన్టీయూకు విశిష్ట స్థానం ఉంది. అయితే ఇక్కడ వచ్చేవారికి కనీసం సేదతీరే దారిలేకుండా పోయింది. ఇక్కడ బీటెక్ స్పెషల్ సప్లమెంటరీ పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. దీర్ఘకాలికంగా ఉత్తీర్ణులు కాని విద్యార్థులకు ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన ఓ మహిళ తన ఇద్దరు పిల్లలతో గురువారం పరీక్ష రాయడానికి వచ్చింది. ఇలా తన పది నెలల కుమార్తెను కళాశాలకు ఎదురుగా ఉన్న చెట్టుకు ఊయల కట్టి నిద్రపుచ్చింది. మరో కుమారుడు ఆమె పక్కనే ఫోన్తో ఆడుకోవడం కనిపించింది. కళాశాలలో విశాలమైన క్యాంటిన్ భవనం ఉన్నా, దానిని విద్యార్థులకు హాస్టల్గా కేటాయించారు. దీంతో అభ్యర్థులు ఇలా ఆరుబయటే సేదతీరాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. – బాలాజీచెరువు (కాకినాడ సిటీ)
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కూటమిలో కుంపట్లుసాక్షి ప్రతినిధి, కాకినాడ: అప్పుడు బొమ్మ వేశారు.. ఇప్పుడు మూసేశారు.. అన్నట్టు కూటమి రెండేళ్ల పాలన ప్రచార కరపత్రంలో పవన్ కల్యాణ్ చిత్రం లేకపోవడంతో కుంపటి రాజుకుంది. దీంతోచ ప్రస్తుతం ‘కూటమి ప్రభుత్వం సంక్షేమ విజయాలు’ పేరుతో నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమం అతీగతి లేకుండా సాగుతోంది. ఈ రెండేళ్ల పాలనలో అమలు చేసిన పథకాలను ప్రజలకు వివరించేందుకు ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ప్రచారానికి జనసేన, బీజేపీ శ్రేణులు దూరం కావడం ఇందుకు నిదర్శనం. దీనిని ఏకాకిలా టీడీపీ ఒక్కటే నిర్వహిస్తోంది. ఇప్పటికే ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ శ్రేణులు చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం మొక్కుబడిగా సాగుతోంది. చిత్రం.. లేక గరంగరం కూటమి ప్రభుత్వ సంక్షేమ విజయాల పేరుతో ప్రతి ఇంటికీ వెళ్లి అవగాహన కల్పించేందుకు, పథకాలతో కూడిన కరపత్రం రూపొందించారు. కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ప్రస్తావిస్తూ తీసుకొచ్చిన కరపత్రంలో సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, బీజేపీ ప్రధాన నేతల ఫొటోలు ఉండాలి. ఇక్కడ మాత్రం చంద్రబాబు, ఆయన తనయుడు లోకేష్ ఫొటోలు ప్రముఖంగా ప్రచురించారు. కూటమిలో ప్రధాన భాగస్వామి అయిన జనసేన అధినేత, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఫొటో లేకపోవడం ఆ పార్టీ నేతలకు మింగుడు పడటం లేదు. సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో టీడీపీ విజయానికి శక్తివంచన లేకుండా పాటు పడిన తమ నేత ఫొటో లేకపోవడంపై వారు మండిపడుతున్నారు. జనసేన, బీజేపీ శ్రేణులు కలిసికట్టుగా అందలం ఎక్కిస్తే.. తమనే విస్మరిస్తారా అంటూ మండిపడుతున్నారు. మరోవైపు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫొటో సైతం లేకపోవడంతో బీజేపీ శ్రేణులు కూడా మండిపడుతున్నాయి. ఎన్నికల సమయంలో ‘బాబు ష్యూరిటీ – భవిష్యత్తు గ్యారెంటీ’ పేరుతో నిర్వహించిన ప్రచారంలో కరపత్రాల్లో పవన్ ఫొటో ప్రముఖంగా ముద్రించారని, అధికారంలోకి వచ్చాక పక్కన పెట్టేస్తున్నారన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అదే కారణమా? ఇటీవల జనసేన కీలక నేత, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహన్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమకు పట్టున్న స్థానాల్లో పోటీ చేస్తామని చెప్పారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల సర్దుబాట్లు ఇందులో ఉండవంటూ ఆయన కుండ బద్దలుగొట్ట డం టీడీపీలో కలవరం నింపింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటి నుంచే జనసేనకు మరింత ప్రాధాన్యం తగ్గించాలన్న ఉద్దేశంతో ఉన్నట్లు విమర్శలున్నాయి. ఇలా వచ్చి.. అలా వెళ్లి.. ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 22 నియోజకవర్గాలున్నాయి. ఇందులో 15 నియోజకవర్గాల్లో టీడీపీ, 6 జనసేన, ఒకచోట బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ‘కూటమి ప్రభుత్వం సంక్షేమ విజయాలు’ కార్యక్రమాన్ని టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలే అడపాదడపా నిర్వహిస్తున్నారు. జనసేన ఎమ్మెల్యేలు, కార్యకర్తలు దూరంగా ఉంటున్నారు. కొందరు ఎమ్మెల్యేలు ఓ గ్రామంలో 10 నుంచి 20 ఇళ్లను సందర్శిస్తున్నారు. ఓ గంట పాటు అటు ఇటు కలియ తిరిగి వాహనం ఎక్కి వెళ్లిపోతున్నారు. అనంతరం వార్డు, గ్రామ స్థాయి నాయకులు మిగిలిన తంతు కానిచ్చేస్తున్నారు. ఆ సందర్భంగా ప్రజలు అనేక సమస్యలు ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఎక్కువగా రేషన్ కార్డులు, వృద్ధాప్య పింఛన్లు, పక్కా ఇళ్లు, వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా తదితర సమస్యలు లేవనెత్తుతూండటంతో సమాధానం చెప్పలేక మెల్లగా జారుకుంటున్నారనే విమర్శలున్నాయి.మొక్కుబడి తంతులా.. ఫ పిఠాపురం ఎమ్మెల్యేగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఉన్నారు. ఆయన నియోజకవర్గానికి ఎప్పుడొస్తారో తెలియని పరిస్థితి. టీడీపీ ఇన్చార్జి అయినా నిర్వహిస్తారా అంటే.. ఆ పదవి నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మను ఇటీవల తప్పించారు. దీంతో, జనసేన నిర్వహించక, టీడీపీ కార్యకర్తలు పట్టించుకో ఈ కార్యక్రమం అమలు ఇక్కడ అగమ్యగోచరంలా మారింది. ఫ తూర్పు గోదావరి జిల్లా నిడదవోలు నియోజకవర్గంలో జనసేన ఎమ్మెల్యే, మంత్రిగా ఉన్న కందుల దుర్గేష్కు, మాజీ ఎమ్మెల్యే, టీడీపీ ఇన్చార్జి బూరుగుపల్లి శేషారావుకు మధ్య విభేదాలు నడుస్తున్నాయి. దీంతో, ఈ కార్యక్రమానికి దుర్గేష్ దూరమవగా.. శేషారావు ఒక్కరే నిర్వహిస్తున్నారు.ఫ రెండేళ్ల పాలనపై ప్రచారానికి జనసేన, బీజేపీ దూరం ఫ కరపత్రంలో పవన్ ఫొటో లేకపోవడంపై ఆగ్రహం ఫ తూతూమంత్రంగా కానిచ్చేస్తున్న టీడీపీ
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1న ముద్రగడ పద్మనాభం సంస్మరణ సభ● పార్టీలకు అతీతంగా నిర్వహణ ● మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా కిర్లంపూడి: మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ పీఏసీ సభ్యుడు, దివంగత ముద్రగడ పద్మనాభం సంస్మరణ సభను కిర్లంపూడిలోని ఆయన నివాస ఆవరణలో ఆగస్టు 1న నిర్వహిస్తామని వైఎస్సార్ సీపీ యువజన విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, రాజానగరం మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా తెలిపారు. పార్టీలకు, కులమతాలకు అతీతంగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుందన్నారు. ఈ మేరకు గురువారం ఆ సభ ఏర్పాట్లను మాజీ ఎంపీ వంగా గీత, మాజీ ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల చంటిబాబు, వైఎస్సార్ సీపీ పెద్దాపురం కో ఆర్డినేటర్ దవులూరి దొరబాబు, పార్టీ యువజన విభాగం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి తోట శ్రీరాంజీతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు. సభా వేదిక, వాహనాల పార్కింగ్, భోజనాల ఏర్పాట్లపై పలు సూచనలు, సలహాలు అందజేశారు. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి తరలి వచ్చే ముద్రగడ అభిమానులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చేపట్టాల్సిన అంశాలపై చర్చించారు. ఆ రోజు ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే సంస్మరణ కార్యక్రమానికి ముద్రగడ అభిమానులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు, ఆత్మీయులు హాజరు కావాలని కోరారు.
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సమర్థంగా ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష చేపట్టాలిబోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): జిల్లాలో వచ్చే నెల 5 నుంచి 21వ వరకూ ఏపీ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్షలను సమర్థంగా నిర్వహించాలని కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్ అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం కాకినాడ కలెక్టరేట్లో పరీక్షల నిర్వహణ, సన్నద్ధతపై సంబంధిత అధికారులతో ఆయన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్షకు 10,620 మంది అభ్యర్థులు హాజరు కానున్నారని, కంప్యూటర్ బేస్డ్ పరీక్షలు రాసేందుకు 5 కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశామన్నారు. కాకినాడ అచ్యుతాపురం రైల్వే గేటు సమీపంలోని ఐయాన్ డిజిటల్స్, రాయుడుపాలెం జంక్షన్లోని సాఫ్ట్ టెక్నాలజీలో, సూరంపాలెం ఆదిత్య కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలోని మూడు సెంటర్లలో ఈ పరీక్షలు జరుగుతాయన్నారు. ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు, సాయంత్రం 2.30 నుంచి 5 గంటల వరకు పరీక్షలు ఉంటాయన్నారు. మొబైల్ ఫోన్లు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను పరీక్ష కేంద్రంలోకి అనుమతి లేదన్నారు.
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యువతి మృతిపై సమగ్ర విచారణ చేయాలిపిఠాపురం రూరల్: ఇటీవల గొల్లప్రోలుకు చెందిన ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఉద్యోగిని ప్రిస్కిల్లా మృతిపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ, దీనిని ఆత్మహత్యగా కాకుండా హత్య కోణంలో దర్యాప్తు చేయాలని అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ (ఐహెచ్ఆర్సీ) ప్రతినిధి కె.రాజునందన్ విజ్ఞాన్ డిమాండ్ చేశారు. గురువారం స్థానిక ప్రభుత్వాసుపత్రి వద్ద ఆ కుటుంబ సభ్యులతో కలసి మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రిస్కిల్లా తన సహోద్యోగితో ఐదారేళ్లుగా ప్రేమలో ఉందని, ఆ యువకుడు పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి చివరికి నిరాకరించడంతో పాటు వేధింపులకు గురిచేశాడని ఆరోపించారు. యువతి మృతిలో అనేక అనుమానాస్పద అంశాలు ఉన్నాయని, దీనిని సాధారణ ఆత్మహత్యగా పరిగణించకుండా అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేయాలని, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. బాధిత కుటుంబాన్ని అన్ని విధాలా ఆదుకోవాలని కోరారు. మృతురాలి తల్లి కౌసల్య మాట్లాడుతూ ప్రేమ పేరుతో తన కుమార్తెను మానసికంగా తీవ్రంగా వేధించాడని, పెళ్లి చేసుకోనని, చనిపోవాలని పదేపదే బెదిరించేవాడని కన్నీరు మున్నీరయ్యారు. తాను వచ్చి మాట్లాడేలోపే కుమార్తె ప్రాణాలు కోల్పోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
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చేనేత సంస్కృతిని కాపాడేందుకు సహకారంకాకినాడ రూరల్: భారత చేనేత సంస్కృతిని, చేనేత కళను కాపాడడానికి అంతర్జాతీయ వేదికలపై తన వంతు సహకారం అందిస్తానని మిస్ మాజీ ఫిలిప్పీన్స్, ఫిలిప్పీన్స్ ప్రభుత్వ సలహాదారు, అంబాసిడర్, వ్యాపారవేత్త జెన్నీలిన్ జీ మానో అన్నారు. ఏఏఆర్వీవీ వల్లభనేని స్టూడియోస్, ఆల్ ఇండియా వీవర్స్ ఫెడరేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో జాతీయ చేనేత దినోత్సవం పురస్కరించుకుని వచ్చే నెల 2న నడకుదురు కుసుమ సత్య ఫంక్షన్ హాలులో జరగనున్న కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు ఆమె కాకినాడ వచ్చారు. స్థానిక రెండో డివిజన్ శశికాంత్నగర్లో వల్లభనేని గోపిచంద్, అరుణశ్రీ గురువారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. వల్లభనేని గోపిచంద్, అరుణశ్రీ మాట్లాడుతూ ఆదివారం సాయంత్రం 5 గంటలకు కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుందని అంతర్జాతీయ, జాతీయ మోడల్స్ చేనేత వస్త్రాలతో ఫ్యాషన్ షో నిర్వహించి, భారత చేనేత విశిష్టతను ప్రచారం చేస్తారన్నారు. చేనేత సహకార సంఘాలను అవార్డులతో సత్కరించి, చేనేత రంగానికి విశేష కృషి చేసిన ప్రముఖులకు జీవిత సాఫల్య పురస్కారాలు ప్రదానం చేస్తామన్నారు. ఆల్ ఇండియా వీవర్స్ ఫెడరేషన్ జాతీయ అధ్యక్షుడు పప్పు దుర్గా రమేష్ మాట్లాడుతూ మన దారం – మన గౌరవం నినాదంతో నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలో చేనేత సహకార సంఘాలు, మాస్టర్ వీవర్స్, చేనేత ప్రముఖులు, పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరారు.
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సేవలను ప్రైవేటుపరం చేస్తే ఊరుకోంకాకినాడ లీగల్: రిజిస్ట్రేషన్ సేవలను ప్రైవేటుపరం చేస్తే ఊరుకోమని దస్తావేజు లేఖర్లు పేర్కొన్నారు. జీఓ నంబరు 396ను రద్దు చేయాలని లేఖర్ల పెన్డౌన్ నిరసన గురువారంతో 11 రోజులకు చేరుకుంది. కాకినాడ జిల్లా రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం వద్ద దస్తావేజు లేఖర్లు, వారి సహాయకులు, డీటీపీ ఆపరేటర్లు, స్టాంపు వెండర్లు నిరసన తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సంఘ ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ రిజిస్ట్రేషన్ విధానంలో తీసుకువచ్చిన మార్పులతో ప్రజల ఆస్తులకు భద్రత ఉండదన్నారు. సంఘ కాకినాడ నగరాధ్యక్షుడు చోడపునీడి గోవిందరావు, కార్యదర్శి గీసాల శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అలాగే సర్పవరం సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం వద్ద దస్తావేజు లేఖర్లు నిరసన తెలిపారు. దస్తావేజు లేఖర్ల సంఘ అధ్యక్షుడు డి.పేర్రాజు, ఉపాధ్యక్షుడు సీహెచ్ సురేష్ మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం రిజిస్ట్రేషన్ సేవలను ప్రైవేటీకరించడం వల్ల పారదర్శకత దెబ్బతింటుందన్నారు.
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ముద్రగడ జీవితం ప్రజాసేవకే అంకితంరౌతులపూడి: నీతి, నిజాయితీలకు మారుపేరుగా నిలిచిన మాజీ మంత్రి, కాపు ఉద్యమ నేత, వైఎస్సార్ సీపీ పీఏసీ సభ్యుడు ముద్రగడ పద్మనాభం తన జీవితమంతా ప్రజా సేవకే అంకితం చేశారని మండల వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులు అన్నారు. ముద్రగడ మృతికి సంతాపంగా రౌతులపూడిలో పార్టీ నేత వాసిరెడ్డి భాస్కరబాబు ఆధ్వర్యంలో వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులు బుధవారం సంస్మరణ సభ నిర్వహించారు. తొలుత ముద్రగడ పద్మనాభం చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘన నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా బడుగు, బలహీన వర్గాల వారికే కాకుండా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కాపుల అభ్యున్నతి కోసం అహర్నిశలు శ్రమించిన మహోన్నత వ్యక్తి ముద్రగడ అని నేతలు కొనియాడారు. ఆయన మృతి నియోజకవర్గానికే కాకుండా యావత్ రాష్ట్రానికే తీరని లోటన్నారు. కార్యక్రమంలో జెడ్పీటీసీ సభ్యుడు గొల్లు చినదివాణం, మండల పార్టీ కన్వీనర్ సీహెచ్వీవీ సత్యనారాయణ, నాయకులు వాసిరెడ్డి బాబ్జీ, కాకి నాని, సర్నం శ్రీను, రాయి ప్రసాద్, సోమరౌతు తిరముల వెంకన్నదొర, గొల్లు వెంకటరమణ, పారేపల్లి శ్రీరామకృష్ణ, అచ్చిర్తి సాంభమూర్తి, కొరుప్రోలు దేవుడు, సైపురెడ్డి వెంకటరమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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మా బాధలు విన్నారు..మేము సాగునీటి కోసం అందరినీ అడిగాం. ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. నీరు రాక నారుమళ్లు ఎండిపోయే పరిస్థితి ఎదురైంది. కనీసం మోటార్లతో తోడి నారుమళ్లకు నీరు పెడదామన్నా, కాలువలు ఎండిపోయాయి. మా బాధలను వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి వంగా గీతకు చెప్పుకొన్నాం. ఆమె వెంటనే స్పందించారు. మా బాధలు విని మాతో కలసి ఆందోళన చేశారు. అధికారులకు సమస్యను వివరించారు. సమస్య తీర్చకపోతే తీవ్ర స్థాయిలో ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరించారు. దీంతో దిగొచ్చిన అధికారులు సాగునీరు ఇవ్వడానికి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ఇదంతా గీత చేసిన పోరాట ఫలితమే. –తటవర్తి సీతారామయ్య, రైతు, మల్లవరం, గొల్లప్రోలు మండలం పంట చేతికందే వరకూ పోరాటం ఖరీఫ్కు పూర్తిగా సాగునీరందే వరకూ రైతుల పక్షాన పోరాటం చేస్తాం. అధికారులు ప్రకటించినట్లు రోజూ వెయ్యి క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేయాలి. పంట చేతికందే వరకు సాగునీటి ఎద్దడి రాకుండా చూడాలి. రైతుల తరఫున తాము చేసిన పోరాటంపై పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించారు. అయితే ఎప్పటికప్పుడు అధికారులతో సమీక్షించి రైతులకు అన్యాయం జరగకుండా చూడాలి. కొందరు ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో నీరు వస్తోందని, తామే రాజకీయం చేస్తున్నామంటూ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. నిజంగా పూర్తి స్థాయిలో నీరు వస్తే నారుమళ్లు ఎందుకు ఎండిపోయాయి. కాలువలు ఎందుకు అడుగంటాయనేది ఆ నేతలే చెప్పాలి. –గీత వంగా, వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్, పిఠాపురం ●
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దిగొచ్చినీరండోయ్!పిఠాపురం: చివరికి ప్రభుత్వం దిగొచ్చింది.. పుడమి పుత్రుల కన్నీళ్లు తుడిచేందుకు వైఎస్సార్ సీపీ చేపట్టిన పోరాటానికి ఫలితం దక్కింది.. నీరు లేక ఎండుతున్న నారుమళ్లను చూసి, వెంటనే రైతులతో కలసి ఆందోళన బాట పట్టింది. రైతులకు అన్యాయం జరిగితే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదని, పంటలకు పూర్తి స్థాయిలో నీరిచ్చే వరకూ పోరాటం ఆగదని హెచ్చరించింది. అవసరమైతే ‘చలో ఏలేరు’ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కళ్లు తెరిచింది. పంటలకు నీరిచ్చేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ వంగా గీత ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన పోరాటం ఫలించింది. గత నెల రోజుల ముందే పిఠాపురం నియోజకవర్గ పరిధిలో ఏలేరు చివరి ఆయకట్టుకు నీరిస్తామని.. నారుమళ్లు సిద్ధం చేసుకోవాలని అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు ప్రకటించారు. దీంతో అప్పులు చేసి రైతులు నారుమళ్లు వేసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సాగునీరందక నారుమళ్లు ఎండిపోతుండడంతో రైతులకు దిక్కుతోచని పరిస్థితి ఎదురైంది. చివరికి హామీ ఇచ్చిన అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేశారు. వారి నుంచి సరైన సమాధానం రాలేదు. దీంతో రైతులంతా కలసి మాజీ ఎంపీ వంగా గీత వద్దకు వెళ్లి తమ సమస్యను విన్నవించుకున్నారు. వెంటనే స్పందించిన ఆమె ఎండుతున్న నారుమళ్లను పరిశీలించారు. గొల్లప్రోలు మండలం చేబ్రోలు శివారు మల్లవరం రోడ్డులోని కొత్త కాలువను పరిశీలించారు. అడుగంటిన కొత్త కాలువలోకి దిగి రైతులతో కలసి నిరసన తెలిపారు. పొలాలకు నీరు సరఫరా చేయడంలో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పూర్తిగా విఫలమైందని వంగా గీత ఆరోపించారు. ఒకవైపు వ్యవసాయ అధికారులు నెల రోజుల నుంచి నారుమడులు వేయాలని ప్రచారం చేశారని, తీరా నాడుమడులు వేసిన తర్వాత నీరు ఇవ్వడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతులంటే అంత చులకనా అని ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు. రైతులు కన్నెర్ర చేస్తే ప్రభుత్వాలు కూలిపోతాయని గుర్తు చేశారు. కనీసం నారుమడులు తడపడానికి కూడా నీరు లేకపోయిందని వాపోయారు. పశువులు తాగడానికి కూడా నీరు లేక కాలువలు అడుగంటాయన్నారు. రైతులకు నష్టం జరిగితే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదని, అవసరమైతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపడుతామని హెచ్చరించారు. రైతులతో కలసి చలో ఏలేరు కార్యక్రమాన్ని చేపడతామని అన్నారు. పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే, డిప్యూటీ సీఎం పవన్కళ్యాణ్ వెంటనే స్పందించాలని, పొలాలకు వెంటనే సాగునీరు విడుదల చేయాలని కోరారు. దీంతో కదిలిన అధికారులు ఏలేరులో నీటి నిల్వలు సరిపడా లేకపోవడంతో పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా ప్రతి రోజూ వెయ్యి క్యూసెక్కుల సాగు నీరందించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు.వంతుల వారీగా నీరు విడుదల బోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): రైతులకు సాగునీరు సక్రమంగా, సమానంగా అందేలా వంతుల వారీగా ఏలేరు నీరు విడుదల చేస్తున్నట్లు కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఏలేరు నుంచి ప్రతి రోజు వెయ్యి క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల చేస్తామన్నారు. వంతుల వారీ విధానం క్షేత్రస్థాయిలో కచ్చితంగా అమలయ్యేలా చూసేందుకు, జల వనరుల, రెవెన్యూ, వ్యవసాయ శాఖల అధికారులతో కూడిన ప్రత్యేక గ్రామ స్థాయి కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ఖరీఫ్కు నీరందించాలని వైఎస్సార్ సీపీ ఆందోళన వంగా గీత సారథ్యంలో పోరాటం చివరికి దిగివచ్చిన ప్రభుత్వం సాగు నీరందించేందుకు నిర్ణయం
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అవినీతికి అడ్డాగా చినరాజప్ప పాలనవైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ దొరబాబు విమర్శ సామర్లకోట: పెద్దాపురం నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే నిమ్మకాయల చినరాజప్ప, అతని కుమారుడు రంగనాగ్ల అవినీతి రోజురోజుకూ పెరిగిపోతుందని వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ దవులూరి దొరబాబు అన్నారు. బుధవారం స్థానిక పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకర్ల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ముద్రగడ పద్మనాభం ఉద్యమం కారణంగానే మొదటిసారిగా పెద్దాపురం నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసిన నిమ్మకాయల చినరాజప్పకు కాపు కోటాలో గతంలో హోం మంత్రి, డిప్యూటీ సీఎం పదవులు లభించాయని తెలిపారు. అటువంటి ముద్రగడపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేయడం సరికాదన్నారు. ముద్రగడ తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి జీవించారని గుర్తుచేశారు. అటువంటి వ్యక్తి మృతి చెందితే పార్టీ రహితంగా నివాళి అర్పించాల్సి ఉండగా, సంతాప సభకు హాజరైన వారిని దూషించడం ఎంత వరకు సమంజసమని ప్రశ్నించారు. వచ్చే నెల 1న పార్టీలకు అతీతంగా కిర్లంపూడిలో ముద్రగడ సంతాప సభ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో అన్ని నియోజకవర్గాల ఎమ్మెల్యేలు జిందాల్ ఫ్యాక్టరీని తిరస్కరిస్తే ఎమ్మెల్యే చినరాజప్ప మాత్రం ముడుపులు తీసుకుని, రామేశంపేటలో గత వైఎస్సార్ సీపీ పాలనలో పేదలకు ఇచ్చిన స్థలాల్లో ఫ్యాక్టరీకి అనుమతులు ఇచ్చారని అన్నారు. సమాచార చట్టంలో సమాచారం కొరితే జిందాల్ ఫ్యాక్టరీ వస్తుందని, వృద్ధాశ్రమం వస్తుందని తమకు తెలియదని అధికారులు సమాచారం ఇచ్చారని దొరబాబు తెలిపారు. రైతులు ఎరువులు, నీటి కోసం ఇబ్బందులు పడుతున్నా పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. సామర్లకోట మండలం బ్రహ్మానందపురంలో పేదలకు ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం కలెక్టర్ను కోరిన విధంగా రామేశంపేటలో ఇళ్ల నిర్మాణం చేయగలరా అని ప్రశ్నించారు. చినరాజప్ప డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్న సమయంలో కొండలను గుల్లచేసి రూ.కోట్లు సంపాదించారన్నారు. అదే అవినీతి నేటికీ కొనసాగుతుందని ధ్వజమెత్తారు. పెద్దాపురం మండలం దివిలి గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్తు హైస్కూల్ ఎడ్యూకేషన్ సొసైటీకి చెందిన ఎకరం 75 సెంట్ల భూమిని ఆక్రమించి ఎమ్మెల్యే కుమారుడు ప్రైవేట్ లేఅవుట్ చేయడానికి ప్రయత్నించడం వాస్తవం కాదా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. నియోజకవర్గంలో 14 వేల మంది ఇళ్ల నిర్మాణ రుణాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారని తెలిపారు. వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి నెక్కంటి సాయిప్రసాద్, ఆవాల లక్ష్మీనారాయణ, గోపు మురళీ, ఎంపీపీ బొబ్బరాడ సత్తిబాబు, వీరంరెడ్డి నాని, నాగనబోయిన రాజబాబు, వారా సుధాకర్, ఇరుసుమళ్ల సాయి, పట్టణ పార్టీ ఽఅధ్యక్షుడు పాగా సురేష్కుమార్, నేతల హరిబాబు, సేపెని సురేష్, రెడ్నం దొరబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వెదురుతో వెయ్యి లాభాలుసామర్లకోట: వెదురు సాగుతో వెయ్యి లాభాలు పొందవచ్చనే సత్యాన్ని వెదురు ప్రాజెక్టు నిరూపిస్తుందని కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్ అన్నారు. సామర్లకోట టీటీడీసీలో వెదురు సాగు ఫైలెట్ ప్రాజెక్టుగా ఎంపిక కావడంతో బుధవారం ఆయన టీటీడీసీలో వెదురు మొక్కలను నాటారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వెదురు మొక్కల పెంపకం ద్వారా నాలుగేళ్ల నుంచి 40 ఏళ్ల వరకు భారీ ఆదాయం పొందవచ్చని తెలిపారు. ఈ మేరకు లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారని మహిళలు వివిధ శిక్షణలు పొందుతున్న ఈ కేంద్రాన్ని ఎంపిక చేశామన్నారు. మహిళల ఆర్థిక స్వలంబనకు పారిశ్రామిక వేత్తలుగా అభివృద్ధి చేసేందుకు నిరంతరం కృషి చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. స్థానిక టీటీడీసీలో మహిళల కోసం చేపట్టిన వివిధ పథకాలను ఆయన సమీక్షించారు. డీఆర్డీఏ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ జి.శ్రీనివాసు, ఏపీడీ జిలానీ, డీసీఎంలు రాయ్, బాబూరావు, భరత్, ఏపీఎంలు అనిల్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. తల్లి, శిశువుల ఆరోగ్యం కీలకం బోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): తల్లీ శిశువుల ఆరోగ్యం కోసం గర్భధారణ మధ్య సరైన సమయం పాటించడం అత్యంత కీలకమని కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్ అన్నారు. ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 11 నుంచి 18 వరకు ప్రచార కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా బుధవారం స్థానికంగా లక్కీడీప్ విజేతలకు నగదు, ప్రశంసాపత్రాలను అందించారు. పిల్లల జననం మధ్య సరైన విధానం పాటించడం వల్ల తల్లి, శిశు ఆరోగ్యం మెరుగుపడడంతో పాటు కుటుంబ సంక్షేమం, పిల్లల పోషణ మెరుగుపడుతుందనే విషయంపై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన పెంచుకోవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖాధికారి కె.అనిత పాల్గొన్నారు.
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కూటమి దందా సాగుతోందిసామర్లకోట: అచ్చంపేట జాతీయ రహదారికి ఇరువైపులా ఉన్న ప్రైవేట్ భూములను కూటమి నాయకులు కౌలుకు ఇచ్చి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. రియల్ ఎస్టేట్ భూముల్లో వరి నాట్లకు సంబంధించి ఊడ్పులు జరగడంతో ప్రజలు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సుమారు 20 ఏళ్ల క్రితం ఈ గ్రామంలో జనచైతన్య పేరుతో 32 మంది రైతుల నుంచి 20 ఎకరాల 88 సెంట్ల భూమిని సేకరించారు. ఆ భూములను లేఅవుట్ చేసి ప్లాట్లు విక్రయించారు. అయితే ఆ లేఅవుట్కు మౌలిక సదుపాయాలు లేక ఇళ్ల నిర్మాణాలు చేసుకోవడానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. కత్తిపూడి నుంచి అచ్చంపేట మీదుగా 216 జాతీయ రహదారి నిర్మాణంతో ఈ రోడ్డుకు ఇరువైపులా ఉన్న జనచైతన్య భూముల విలువ పెరిగింది. అయితే ఆ భూముల్లో ఇళ్లు నిర్మించుకోవడానికి రోడ్డుతో సమానంగా ఉండాలంటే, సుమారు 10 అడుగుల వరకు ప్లాట్లను ఎత్తు చేయాల్సి ఉంది. దాంతో ఆ భూములు ఖాళీగా ఉండటంతో అచ్చంపేటకు చెందిన కూటమి నాయకుల కన్ను పడింది. ఆ భూములను సాగు చేసుకోవడానికి కౌలుకు ఇచ్చి కొందరు సొమ్ము చేసుకొంటున్నారు. లేఅవుట్కు సంబంధించి మక్కు రాళ్లు మాత్రం గట్లపై దర్శనం ఇస్తున్నాయి. ఒకసారి లేఅవుట్లో గుర్తించిన భూములు తిరిగి ఏవిధంగా సాగులోకి తీసుకు వస్తారనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. దీనిపై విచారణ చేసి ప్లాట్లు కొనుగోలు చేసుకున్న వారికి న్యాయం చేయాలని అచ్చంపేట గ్రామ ప్రజలు కోరుతున్నారు. దీనిపై తహసీల్దార్ కొవ్వూరి చంద్రశేఖరరెడ్డిని వివరణ కోరగా, ప్లాట్లు కొనుగోలు చేసుకున్న వారు ఫిర్యాదు చేస్తే దానిపై స్పందిస్తామని చెప్పారు.
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శ్రీపాద శ్రీవల్లభా... శిరసా నమామిపిఠాపురం: దత్తాత్రేయుని అవతారాల్లో ఒకటైన శ్రీపాదుని జన్మ స్థలమైన పిఠాపురంలో గురుపూజోత్సవం కనుల పండువగా జరిగింది. గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా బుధవారం పిఠాపురం శ్రీపాద శ్రీవల్లభ మహా సంస్థానం వేలాది మంది భక్తులతో కిటకిటలాడింది. ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, హోమాలు, అర్చనలు నిర్వహించారు. భక్తులు ఉదయం నుంచి బారులుతీరి స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. పాదగయ క్షేత్రంలో దత్తాత్రేయ స్వామికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించారు. జగన్ను అనుసరిస్తూ చంద్రబాబు పాలన కాకినాడ రూరల్: ఏపీ రాజధాని అంశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆలోచనలను అమలు చేస్తున్నారని వైఎస్సార్ సీపీ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు జమ్మలమడక నాగమణి అన్నారు. గురువారం ఆమె విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ మాజీ సీఎం జగన్ చేసిన ‘మావిగన్’ రాజధాని ప్రతిపాదన అసలు విలువేంటో ఇప్పుడు చంద్రబాబుకు అర్థం అవుతుందన్నారు. ఇన్నాళ్లు అమరావతి అని పట్టుకుని వేలాడిన చంద్రబాబు ఇప్పుడు తాజాగా విజయవాడ, గుంటూరు నగరాలను కలిపి రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయాలని అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో స్పష్టం చేశారన్నారు. మచిలీపట్నంలో ఉన్న బందరు పోర్టు ప్రాధాన్యాన్ని గుర్తించి త్వరలోనే ఆ దిశగా చంద్రబాబు ఆలోచనలు మారడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదన్నారు. గత ప్రభుత్వంలో జగన్ అమలు చేసిన సంక్షేమ పథకాలను ఇప్పటికే కాపీ కొట్టారని, అయితే మావిగన్ ప్రతిపాదనను ఎప్పటికై నా కాపీ కొడతారన్న నమ్మకం తనకు ఉందన్నారు. ఇక కూటమి ప్రభుత్వంలో జరిగిన మెగా డీఎస్సీ దగాపై మంత్రి నారా లోకేష్ స్పందించాలని డిమాండ్ చేశారు. నిరుద్యోగుల జీవితాలతో ఆడుకున్న లోకేష్కు చిత్తశుద్ధి ఉంటే రాజీనామా చేయాలన్నారు. ఈవీఎం గోదాంల పరిశీలన బోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): నెలవారీ తనిఖీల్లో భాగంగా కాకినాడ కలెక్టరేట్ దగ్గరలోని ఈవీఎం, వీవీ పాట్స్ గోదాములను కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్ రెవెన్యూ, పోలీస్, ఎన్నికల అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఈవీఎంల భద్రతకు తీసుకుంటున్న చర్యలను పరిశీలించారు. జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి టి.తిప్పే నాయక్, కాకినాడ అర్బన్ తహసీల్దార్ వి.జితేంద్ర, ఇతర ఎన్నికల సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఎల్ఎన్డీ పేట ప్రాంతంలో పులి సంచారం దేవరపల్లి: గోపాలపురం మండలం కరిచర్లగూడెం, తొక్కిరెడ్డిగూడెం, గుడ్డిగూడెం, కరగపాడు, బుచ్చియపాలెం, నందిగూడెం గ్రామాల ప్రజలకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్న పెద్ద పులి మంగళవారం రాత్రి అధికారులకు చిక్కినట్టే చిక్కి తప్పించుకుని పారిపోయింది. కరిచర్లగూడెం శివారులోని మెట్టపై రిజర్వుడు ఫారెస్ట్లో పెద్దపులి ఉన్నట్టు అటవీ శాఖ అధికారులు డ్రోన్, ట్రాకర్ ద్వారా గురించారు. దాన్ని పట్టుకునేందుకు శ్రీశైలం టైగర్ టీం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా హనుమాన్ టీం, ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నుంచి 60 మంది సిబ్బందిని ఐదు బృందాలుగా ఏర్పాటు చేశారు. పులి దాగి ఉన్న కొబ్బరి, కోకో తోటను అధికారులు చుట్టుముట్టారు. మత్తు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చే సమయంలో గన్ మిస్ఫైర్ కావడంతో పులి అక్కడ నుంచి తప్పించుకుని, కరగపాడు, తొక్కిరెడ్డిగూడెం గ్రామాల వైపు పారిపోయింది. మార్గం మధ్యలో గేదె దూడపై దాడి చేసి హతమార్చింది. వచ్చిన దారిలోనే పులి తిరిగి పోలవరం మండలం ఎల్ఎన్డీ పేట ప్రాంతంలోని అటవీ ప్రాంతానికి చేరుకున్నట్టు అధికారులు చెబుతున్నారు.
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శాస్త్రోక్తంగా వరుణ యాగం ప్రారంభంఅన్నవరం: రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురిసి పంటలు బాగా పండాలని అన్నవరంలోని శ్రీవీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామివారి దేవస్థానంలో బుధవారం వరుణ యాగం ప్రారంభించారు. ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు దేవస్థానంలోని దర్బారు మండపంలో గణపతి పూజ, మండపారాధన, అగ్ని ప్రతిష్టాపన, వరుణ నామ పారాయణ, విరాట్ పర్వ పారాయణ, ఋష్యశృంగ పారాయణలతో వరుణ యాగానికి అంకురార్పణ చేశారు. కొండ దిగువన పంపా నదిలో నడుము వరకు మునిగి పండితులు వరుణ జపాలు నిర్వహించారు. తూర్పు రాజగోపురం ముందు ఋష్య శృంగునికి పూజలు నిర్వహించి పారాయణ చేశారు. శుక్రవారం జరిగే వరుణ యాగం పూర్ణాహుతితో ముగుస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.
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సత్యదేవుని దర్శించుకున్న జిల్లా జడ్జి అహ్మద్అన్నవరం: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన అన్నవరంలోని వీర వేంకట సత్యనారాయణ స్వామిని బుధవారం తూర్పుగోదావరి జిల్లా (రాజమహేంద్రవరం) ప్రిన్సిపల్ జడ్జి మౌలానా జునైద్ అహ్మద్ కుటుంబ సభ్యులతో కలసి దర్శనం చేసుకుని పూజలు చేశారు. ఆలయం వద్ద వారికి పండితులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. స్వామివారి దర్శనం అనంతరం వేదపండితులు వేదాశీస్సులు అందజేసి స్వామివారి ఫొటో, ప్రసాదాలు అందజేశారు. మందపల్లి పార్వతీదేవికి సారె సమర్పణకొత్తపేట: ఆషాఢమాసంలో అమ్మవార్లకు సారెను అందించే ఆనవాయితీని అనుసరించి మందపల్లి మందేశ్వర (శనైశ్చర) క్షేత్రంలో పార్వతీదేవి అమ్మవారికి వాడపల్లి శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత వేంకటేశ్వరస్వామి క్షేత్రం నుంచి బుధవారం సారెను సమర్పించారు. మందపల్లి క్షేత్రంలో దేవదాయ ధర్మాదాయ శాఖ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్, దేవస్థానం ఈఓ దారపురెడ్డి సురేష్ బాబు ఆధ్వర్యంలో ఆషాఢమాసం కార్యక్రమాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. పార్వతీదేవిని శాకంబరిగా అలంకరించారు. శనైశ్చరస్వామితో పాటు క్షేత్రంలో కొలువైన బ్రహ్మేశ్వర, నాగేశ్వరస్వామివార్లను కూరగాయలు, ఆకు కూరలు, పండ్లతో విశేషంగా అలంకరించారు. ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు. క్షేత్ర పాలకుడు వేణుగోపాలస్వామిని పుష్పాలతో విశేషంగా అలంకరించారు. మేళతాళాలతో ఊరేగింపు దేవదాయ ధర్మాదాయ శాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్, వాడపల్లి దేవస్థానం ఈఓ నల్లం సూర్యచక్రధరరావు ఆధ్వర్యంలో ఆ దేవస్థానం తరపున సూపరింటెండెంట్ పి.రాంబాబు, పాలకమండలి తరఫున కో ఆప్టెడ్ సభ్యుడు వాడపల్లి శేషావతారం, దేవస్థానం సిబ్బంది, పండితులు చీర, పసుపు కుంకుమలు, సారె తీసుకు వచ్చారు. వారికి రావులపాలెం – అమలాపురం ప్రధాన రహదారిలో శనైశ్చరస్వామి దేవస్థాన ముఖద్వారం వద్ద ఈఓ సురేష్బాబు ఆధ్వర్యంలో గ్రామ పెద్దలు, గ్రామస్తులు, మహిళలు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. మేళతాళాలు, కోలాటం ప్రదర్శన, బాణసంచా కాల్పులతో భారీ ఊరేగింపుగా ఆలయానికి సారెను తీసుకువచ్చి అమ్మవారికి సమర్పించారు. మందపల్లి, ఏనుగుల మహల్, పరిసర గ్రామాల నుంచి అత్యధిక సంఖ్యలో మహిళా భక్తులు కూడా సారెను సమర్పించారు. కార్యక్రమాల్లో ఎంపీటీసీ సభ్యుడు సిద్దంశెట్టి వీవీ సత్యనారాయణ, దేవస్థానం మాజీ చైర్మన్లు చింతం విజయకృష్ణ మోహన్, సలాది బాబ్జీ, పాలకమండలి సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
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గల్లంతైన వారి జాడ లేదు..చింతూరు: ఘాట్రోడ్లో వ్యూ పాయింట్ వద్ద సోకిలేరు వాగులో గల్లంతైన ఇద్దరి ఆచూకీ ఇంకా లభ్యం కాలేదు. మన్యం అందాలు తిలకించేందుకు వచ్చిన పశ్చిమగోదావరి జిల్లా వీరంపాలేనికి చెందిన పెండెం కల్యాణ్, పెండెం బాబి మంగళవారం వ్యూ పాయింట్ వద్ద సోకిలేరు వాగులో గల్లంతైన సంగతి విదితమే. మంగళవారం రాత్రి వరకు వారి ఆచూకీ లభ్యం కాకపోవడంతో బుధవారం ఉదయం నుంచి తిరిగి వాగులో వెతుకులాట ప్రారంభించారు. చింతూరు సీఐ గోపాలకృష్ణ, మోతుగూడెం ఎస్సై అబ్దుల్ నాసిర్హుస్సేన్ పర్యవేక్షణలో ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు తాళ్లు, కర్రల సాయంతో సాయంత్రం వరకు వెతికినా గల్లంతైన వారి ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు. మంగళవారం రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న ఎడతెరిపి లేని వర్షానికి వాగు ఉధృతి మరింత పెరగడంతో గల్లంతైన వారు దిగువకు కొట్టుకుపోయే అవకాశముందని పలువురు అనుమానిస్తున్నారు.
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అమ్మ పాలుకరింపు మంచిదే..రాయవరం: తల్లి పాలు అమృతంతో సమానం. పుట్టిన మరుక్షణం నుంచి కనీసం ఆరు నెలలైనా బిడ్డకు తల్లిపాలు పట్టాలి. పిల్లల సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అందుకే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ, యునిసెఫ్ తదితర అంతర్జాతీయ సంస్థలతో పాటు, జాతీయ సంస్థలు తల్లిపాల ప్రాధాన్యాన్ని తెలియజెప్పేందుకు ఏటా ఆగస్టు 1 నుంచి 7 వరకు తల్లిపాల వారోత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నాయి. సీ్త్ర, శిశు సంక్షేమ శాఖ, వైద్యశాఖలు సంయుక్తంగా ‘బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఫర్ ఏ సస్టైనబుల్ స్టార్ట్ ఇన్ లైఫ్’ అనే నినాదంతో తల్లిపాల వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. జిల్లాలో పరిస్థితి ఇదీ.. కాకినాడ జిల్లాలో 1,986 అంగన్వాడీ కేంద్రాలున్నాయి. ఈ కేంద్రాల పరిధిలో 10,121 మంది గర్భిణులు, 7,856 మంది బాలింతలు, 0–6 నెలల్లోపు చిన్నారులు 7,567, ఆరు నెలల నుంచి మూడేళ్ల లోపు చిన్నారులు 46,301, మూడేళ్ల నుంచి ఆరేళ్ల లోపు చిన్నారులు 21,851 మంది ఉన్నారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో.. కోనసీమ జిల్లాలో 1,484 అంగన్వాడీ కేంద్రాలున్నాయి. ఈ కేంద్రాల పరిధిలో 5,846 మంది గర్భిణులు, 7,725 మంది బాలింతలు, 0–6 నెలల లోపు చిన్నారులు 5,840, ఆరు నెలల నుంచి మూడేళ్ల లోపు చిన్నారులు 32,173, మూడేళ్ల నుంచి ఆరేళ్ల లోపు చిన్నారులు 20,504 మంది ఉన్నారు.తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో.. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 1,798 అంగన్వాడీ కేంద్రాలున్నాయి. ఈ కేంద్రాల పరిధిలో 9,419 మంది గర్భిణులు, 7,373 మంది బాలింతలు, 0–6 సంవత్సరాల చిన్నారులు 6,704, ఆరు నెలల నుంచి మూడేళ్ల లోపు చిన్నారులు 42,964, మూడేళ్ల నుంచి ఆరేళ్ల లోపు చిన్నారులు 27,182 మంది ఉన్నారు. ఏటా అవగాహన కల్పిస్తున్నాం తల్లిపాల విశిష్టతను తెలియజేసేందుకే తల్లులకు ఏటా అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. తల్లిపాల వారోత్సవాల్లోనే కాకుండా సాధారణ రోజుల్లో కూడా తల్లిపాల విశిష్టతను గర్భిణులుగా ఉన్నప్పుడే వివరిస్తున్నాం. తల్లిపాల వారోత్సవాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు ఆదేశాలు ఇస్తున్నాం. – కె.నాగమణి, పీడీ, డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా బిడ్డకు ముర్రుపాలే తొలి టీకా పుట్టిన వెంటనే బిడ్డకు పడితే ఆరోగ్యం శిశు మరణాల నియంత్రణకు చెక్ ఆగస్టు 1 నుంచి 7 వరకు తల్లిపాల వారోత్సవాలు జిల్లాలో 9,479 మంది గర్భిణులు, 7,373 మంది బాలింతలు
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బైక్ను ఢీకొన్న వాహనం● యువకుడి దుర్మరణం ● మరొకరికి తీవ్రగాయాలుకురవి: ఓ బొలెరో వాహనం (కోళ్లవ్యాన్) రాంగ్రూట్లో వచ్చి ఎదురుగా వస్తున్న బైక్ను ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో ఓ యువకుడు దుర్మరణం చెందగా మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటన తెలంగాణలోని ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా (మహబూబాబాద్ జిల్లా) పరిధి కురవి మండలం బంచరాయి తండా జీపీ పరిధిలోని ప్రాథమిక పాఠశాల సమీపాన బంగారుగూడెం క్రాస్ రోడ్డుపై చోటు చేసుకుంది. ఎస్సై సతీశ్ కథనం ప్రకారం.. తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన మల్లిడి సాయినాఽథ్రెడ్డి(18), గంజి శివ కొంతకాలంగా మహబూబాబాద్లోని భవానీనగర్లో ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో బుధవారం వీరు బైక్పై మహబూబాబాద్ నుంచి బయ్యారం వైపునకు వెళ్తున్నారు. ఇదే సమయంలో బయ్యారం నుంచి మహబూబాబాద్ వెళ్తున్న బొలెరో రాంగ్రూట్లో వచ్చి బైక్ను ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో సాయినాథ్రెడ్డి అక్కడికక్కడే మరణించగా శివకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. స్థానికుల సాయంతో క్షతగాత్రు డిని వెంటనే అంబులెన్స్లో మహబూబాబాద్ జనరల్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని పంచనామా నిర్వహించి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని జనరల్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుడి తండ్రి భాస్కర్రెడ్డి ఫిర్యాదుతో కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
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కొబ్బరి గోదాంలో అగ్నిప్రమాదంరూ.90 లక్షల ఆస్తి నష్టం ముమ్మిడివరం: మండలంలోని కొత్తలంకలో బుధవారం షార్ట్సర్క్యూట్ కారణంగా జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో కొబ్బరి గోదాం దగ్ధమై రూ.90 లక్షల ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. ఆ గ్రామానికి చెందిన గుత్తుల మల్లికార్జునరావుకు చెందిన కొబ్బరి గోదాంలో అదే గ్రామానికి చెందిన పెద్దిరెడ్డి సత్యనారాయణ 2.50 లక్షల కురిడీ కొబ్బరికాయలను నిల్వ చేశారు. విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల మంటలు చెలరేగి కొబ్బరికాయలు దగ్ధమయ్యాయి. ఈ ప్రమాదంలో రూ.80 లక్షల విలువైన కొబ్బరికాయలు కాలి బూడిద కాగా రూ.10 లక్షల విలువైన గోదాం ధ్వంసమైంది. ముమ్మిడివరం అగ్నిమాపక అధికారి ఎస్.నాగేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు. స్థానిక తహసీల్దార్ టి.సుభాష్, వీఆర్ఓ రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని సమీక్షించి నష్టాలను నమోదు చేశారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతదేహంపిఠాపురం రూరల్: స్థానిక రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గొల్లప్రోలు టోల్ ప్లాజా సమీపాన గొరిఖండి కాలువలో బుధవారం గుర్తుతెలియని ఓ వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యమైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడి వయస్సు 35 నుంచి 40 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుందన్నారు. అతడు జీన్స్ ఫ్యాంటు, ఫుల్ హ్యాండ్ షర్ట్ ధరించి, ఫ్యాంటుకు బెల్టు ధరించి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మృతుడి కుడి చేతిపై ‘ఎస్ఆర్’ అని ఇంగ్లీషులో టాటూ, అలాగే ఎడమ చేతిపై ‘అమ్మ నాన్న‘ అని తెలుగులో, ‘శిరీషా‘ అని ఇంగ్లీషులో టాటూ గుర్తులు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం పిఠాపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మార్చురీలో భద్రపరిచారు. మృతుడి వివరాలు తెలిసిన వారు లేదా అతని ఆచూకీ గుర్తించగలిగిన వారు పిఠాపురం సీఐ–9440796523 లేదా పిఠాపురం రూరల్ పోలీస్ ఎస్సై 9490760765 నంబర్లకు సమాచారం అందించాలని కోరారు.
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బైక్ దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తి అరెస్ట్ఆత్రేయపురం: కోనసీమ తిరుమల వాడపల్లి వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం వద్ద ఇటీవల మోటార్ సైకిళ్ల దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తిని ఆత్రేయపురం పోలీసులు బుధవారం అరెస్ట్ చేశారు. బొబ్బర్లంక సెంటర్లో ఎస్సై ఎస్.రాము బుధవారం ఉదయం తమ సిబ్బందితో వాహనాల తనిఖీ నిర్వహించారు. తనిఖీ చేస్తున్న విషయం గమనించి నిందితుడు సబ్బు వీరబాబు దొంగిలించిన మోటార్సైకిల్ వేసుకుని పారిపోతుండగా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుడు దేవీపట్నం మండలం ఇందుకూరుపేటకు చెందిన వీరబాబు (27గా గుర్తించారు. అతడిని విచారించి గత కొన్ని రోజులుగా వాడపల్లి వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం వద్ద పార్కింగ్ ఏరియాలో దొంగిలించిన రూ.మూడు లక్షలు విలువైన నాలుగు మోటార్ సైకిళ్లను అతడి వద్ద నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేసి, కొత్తపేట కోర్టులో ప్రవేశపెట్టగా మెజిస్ట్రేట్ ముద్దాయికి 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించినట్లు ఆత్రేయపురం ఎస్ఐ తెలిపారు.
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అమరావతి చాంపియన్షిప్కు జిల్లా స్థాయి ఎంపికలుఅమలాపురం రూరల్: క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఆగస్టు 16, 17, 23 తేదీల్లో జరిగే అమరావతి రాష్ట్ర స్థాయి చాంపియన్షిప్ పోటీల కోసం బాలయోగి స్టేడియంలో మంగళవారం జిల్లా స్థాయి ఎంపికలు నిర్వహించారు. జిల్లా క్రీడా అభివృద్ధి అధికారి ఎల్ఆర్ రుద్ర ఆధ్వర్యంలో కబడ్డీ, వాలీబాల్, ఖోఖో, బాస్కెట్బాల్, ఆర్చరీ, బ్యాడ్మింటన్, యోగా, వెయిట్లిఫ్టింగ్, బాక్సింగ్ తదితర క్రీడాంశాల్లో ఎంపికలు జరిగాయి. నియోజకవర్గం స్థాయిలో అర్హత కలిగిన క్రీడాకారులను జిల్లా స్థాయి పోటీలకు ఎంపిక చేశారు. రెండు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ పోటీల్లో 100 బాలురు, 80 మందికి బాలికలు జిల్లా స్థాయి పోటీలకు ఎంపిక చేశారు. కార్యక్రమంలో జెడ్పీటీసీలు పందిరి శ్రీహరిరామ్గోపాల్, గెడ్డం సంపదరావు, ఎంపీడీఈఓ ఉండ్రు బాబ్జీరాజు, రూరల్ సీఐ ప్రశాంతకుమార్, పీఈటీలు, గణేష్, ఈశ్వరరావు, భీమేశ్వరరావు, కామన మధుసూదనరావు, ఫణీంద్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అంబాజీపేట కొబ్బరి మార్కెట్కొబ్బరి రకం ధర (రూ.ల్లో) కొత్త కొబ్బరి (క్వింటాల్) 20,000 – 22,500 కొత్త కొబ్బరి (రెండో రకం) 10,500 – 12,000 కురిడీ కొబ్బరి (పాతవి) గండేరా (వెయ్యి) 26,500 గటగట (వెయ్యి) 23,500 కురిడీ కొబ్బరి (కొత్తవి) గండేరా (వెయ్యి) 24,000 గటగట (వెయ్యి) 21,500 నీటికాయ పాత (ముక్కుడు)కాయ (వెయ్యి) 15,000 – 16,000 కొత్త (పచ్చి)కాయ (వెయ్యి) 15,000 – 16,000 కొబ్బరి నూనె (15 కిలోలు) 5,000 కిలో 350
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తమ ప్రదర్శనలకు అనుమతులిచ్చి ఆదుకోండి● అశ్లీల నృత్యాల జాబితాలో రికార్డింగ్ డ్యాన్స్లను చేర్చవద్దు ● సినీ హీరోల అనుకరణ కళాకారుల సంఘం నాయకుల విజ్ఞప్తి ఆల్కాట్తోట (రాజమహేంద్రవరం రూరల్): పొట్టకూటి కోసం సినీ హీరోలను అనుకరిస్తూ డ్యాన్స్ ప్రదర్శనలు ఇస్తున్న తమకు ఇబ్బంది కలగకుండా అనుమతులు ఇప్పించాలని గోదావరి జిల్లాల సినీ హీరోల అనుకరణ(డూప్)ల కళాకారుల సంఘం అధ్యక్షుడు ములపర్తి అనిల్కుమార్ (ఎన్టీఆర్ ఫేమ్), కార్యదర్శి మజ్జి శ్రీనివాసరావు (శోభన్బాబు ఫేమ్), పసలపూడి దివాకర్బాబు (బాలయ్య ఫేమ్) కోరారు. స్థానిక గణేష్చౌక్లోని ది రాజమండ్రి ప్రెస్క్లబ్లో బుధవారం ఉదయం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ గడచిన 40 ఏళ్లకు పైగా ఈ వృత్తినే నమ్ముకుని చాలామంది జీవనం సాగిస్తున్నామని చెప్పారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2 లక్షల 70 వేల మంది కళాకారులు ఈ వృత్తిలో ఉన్నారని, జిల్లాలో 3500 మంది వరకు ఉన్నారని తెలిపారు. ఏడాదికి మూడు నెలలు మాత్రమే ఆయా ప్రాంతాల్లో జాతరలు, ఉత్సవాలకు తమకు ప్రదర్శనలు ఉంటాయని, మిగిలిన సమయం దాదాపు ఖాళీగానే ఉంటూ ఇదే వృత్తిని నమ్ముకుని జీవిస్తున్నామన్నారు. అయితే కొంతమంది అశ్లీల నృత్యాలు చేయడం వలన తమలాంటి కళాకారులకు ఇబ్బంది వస్తోందని, ఫలితంగా తమకు కూడా కొన్నిచోట్ల అనుమతులు ఇవ్వడం లేదని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తాము ఎక్కడా అశ్లీలతకు తావులేకుండా ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నామని, ఇబ్బందులు కలిగించకుండా అనుమతి ఇచ్చేలా చూడాలని, తద్వారా తమను ఆదుకోవాలని డూప్ హీరోలు కోరారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ల దృష్టికి విషయాలను తీసుకెళ్లడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామన్నారు.
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ఇన్వర్టర్ పేలి రేకులషెడ్డు దగ్ధంఅల్లవరం: దేవగుప్తం పంచాయతీ పరిధిలోని బీఎస్ఎన్ఎల్ సెల్ టవర్ ఎదురుగా ఉన్న విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి హైఓల్టేజీ రావడంతో బుధవారం పద్మనాభం సూరిబాబు ఇంట్లోని ఇన్వర్టర్ పేలి రేకుల షెడ్డు దగ్ధమైంది. ఈ ప్రమాదంలో సూరిబాబుకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. కిచెన్లో వంట చేస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఇన్వర్టర్ పేలి షెడ్డలో మంటలు వ్యాపించడంతో సూరిబాబు మంటలు ఆర్పే ప్రయత్నం చేశాడు. ఆ మంటల ధాటికి అతడికి గాయాలయ్యాయని స్థానికులు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంలో షెడ్డులోని గృహోపకరణాలు కరిగిపోయాయి. మంటల వేడికి పైకప్పు రేకులు ధ్వంసం కాగా, కిటీకి అద్దాలు, డోర్లు కాలి బూడిదగా మిగిలాయి. అమలాపురం ఫైర్ ఇంజిన్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేసింది. అగ్ని ప్రమాదంతో రూ.2 లక్షల వరకు నష్టం ఉంటుందని బాధితుడు వాపోయాడు. సూరిబాబు భార్య అనారోగ్యంతో మరణించగా, ముగ్గురు కుమార్తెలకు పెళ్లిళ్లు చేశారు. ఇంట్లో ఆయనొక్కరే నివాసం ఉంటున్నారు. చిన్నపాటి కిరాణాషాపుతో జీవనం సాగిస్తున్నారు. అగ్నిప్రమాదంలో గాయపడిన సూరిబాబుని పలువురు పరామర్శించారు. బీఎస్ఎన్ఎల్ సెల్ టవర్కు ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్తో పలుమార్లు గృహోపకరణాలు ధ్వంసమయ్యాయని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. బాఽధితుడికి వైఎస్సార్ సీపీ నాయకుల పరామర్శ ఇన్వర్టర్ పేలి గాయాల పాలై అల్లవరం సీహెచ్సీలో చికిత్స పొందుతున్న సూరిబాబుని వైఎస్సార్ సీపీ కోఆర్డినేటర్ పినిపే శ్రీకాంత్, మాజీ ఎంపీ చింతా అనురాధ బుధవారం పరామర్శించారు. సూరిబాబు ఆరోగ్యంపై వైద్యులతో మాట్లాడి చికిత్స అందించాలని కోరారు. వారి వెంట ఎంపీపీ ఇళ్ల శేషగిరిరావు, జెడ్పీటీసీ కొనుకు గౌతమి, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు యల్లమిల్లి బోసు, మండల పార్టీ అధ్యక్షులు కొనుకు బాపూజీ, వాసంశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు, బర్రే సీతారత్నం తదితరులు పరామర్శించారు.
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అతి వేగం.. తీసింది ప్రాణంకొత్తపల్లి: అతి వేగమే ఉప్పాడ–పిఠాపురం రోడ్డులో ప్రమాదానికి కారణమైంది. ఈ ప్రమాదంలో ఒక వ్యక్తి మృతి చెందగా మరో వ్యక్తికి గాయాలయ్యాయి. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పిఠాపురం–ఉప్పాడ రోడ్డులో కొండయ్యకాలువ వద్ద బుధవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒక వ్యక్తి మృతి చెందగా, మరో వ్యక్తికి గాయాలైనట్లు తెలిపారు. మండలంలోని ఎండపల్లికి చెందిన విజ్జపురెడ్డి రామస్వామి (64), అదే గ్రామానికి చెందిన కామేశ్వరరావు మోటార్సైకిల్పై పిఠాపురం వెళుతున్నారు. పిఠాపురం నుంచి ఉప్పాడ వస్తున్న కారు కొండయ్య కాలువ వద్ద ప్రమాదవశాత్తూ ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో రామస్వామి, కామేశ్వరరావు గాయపడ్డారు. చికిత్స నిమిత్తం వారిని పిఠాపురం ప్రభుత్వాసుత్రికి తరలించారు. రామస్వామి చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. కారు డ్రైవర్ అతివేగంగా రావడంతో పాటు ఆటోని తప్పించబోయి ఎదురుగా వస్తున్న మోటార్సైకిల్ను ఢీకొన్నట్లు స్థానికులు తెలిపారు. దీనిపై ఎస్సై వెంకటేష్ కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
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పిఠాపురం ప్రిస్కిల్లాను చంపేశారా..!గొల్లప్రోలు (పిఠాపురం రూరల్): ఓ యువతి అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందిన ఘటన గొల్లప్రోలులో మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. గొల్లప్రోలు రైల్వే స్టేషన్ సమీపాన నివాసం ఉంటున్న తండి ప్రిస్కిల్లా (27) కాకినాడలోని ఎస్ఆర్ఎంటీ మాల్లో ఉన్న రిలయన్స్ డిజిటల్లో బజాజ్ ఫైనాన్స్ సేల్స్ ఆఫీసర్గా పని చేస్తుంది. మంగళవారం ఉదయం ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఆమె చున్నీతో ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకున్నట్లు గుర్తించారు. స్థానికుల సహాయంతో ఆమెను వెంటనే పిఠాపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా, పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. మృతురాలి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదుతో అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు ఎస్సై రామకృష్ణ తెలిపారు.
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తెలుగుదేశమే ఫేక్ పార్టీ● ఆ నిజం మంత్రి లోకేశ్ తెలుసుకోవాలి ● వైఎస్సార్ సీపీ నాయకురాలు జమ్మలమడక నాగమణి కాకినాడ రూరల్: తెలుగుదేశమే ఫేక్ పార్టీ అని, ఆ పార్టీ డీఎన్ఏ ఏమిటో విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ తెలుసుకోవాలని వైఎస్సార్ సీపీ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు జమ్మలమడక నాగమణి హితవు పలికారు. ఆమె మంగళవారం మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్ సీపీని ఉద్దేశించి లోకేశ్ చేసిన వ్యాఖ్యలను తప్పుబట్టారు. నందమూరి తారక రామారావు స్థాపించిన తెలుగుదేశం పార్టీని చంద్రబాబు ఎలా కబళించారో తెలుగు ప్రజలందరికీ తెలుసనన్నారు. ఆ విషయంపై లోకేశ్కు అవగాహన లేకపోవడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రజా సంక్షేమాన్ని ఆకాంక్షించి పార్టీని స్థాపించారని తెలిపారు. ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన తెలుగుదేశం పార్టీని దొడ్డి దారిన చేజిక్కుంచున్న వాళ్లే ఫేక్ అని స్పష్టం చేశారు. తాజాగా ప్రజలను మరోసారి మభ్యపెట్టేందుకు ఇంటింటికి తెలుగుదేశం అంటూ కొత్త డ్రామాకు చంద్రబాబు, లోకేశ్ తెరతీశారని మండిపడ్డారు. కానీ తెలుగు తమ్ముళ్లు మాత్రం ప్రజల వద్దకు ఏ ధైర్యంతో వెళ్లాలా అని ఆందోళన చెందుతున్నారన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత జగన్ ఇచ్చిన హామీలను కాపీ కొట్టినా, వాటిని ఆ స్థాయిలో అమలు చేయలేకపోతున్నారని మండిపడ్డారు. కూటమి పాలనలో అన్ని రంగాలు తిరోగమనంలో సాగుతున్నాయన్నారు. 31న కాకినాడలో జాబ్ మేళా బాలాజీచెరువు (కాకినాడ): కాకినాడలోని గవర్నమెంట్ ఐటీఐ కాలేజీ ఆవరణలో ఈ నెల 31న జాబ్ మేళా నిర్వహించనున్నారు. జిల్లా ఉపాధి అధికారి శ్రీనివాస్, జిల్లా నైపుణ్యాభివృద్ధి అధికారి ఎస్.గోపీకృష్ణ, గవర్నమెంట్ ఐటీఐ ప్రిన్సిపాల్ వర్మ మంగళవారం ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్, ఐటీఐ (ఎలక్ట్రికల్, ఫిట్టర్), ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తి చేసిన, 18 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న అభ్యర్థులు అర్హులన్నారు. ఆసక్తి కలవారు ఆ ఉదయం 10 గంటలకు కాకినాడ గవర్నమెంట్ ఐటీఐ కాలేజీకి హాజరుకావాలన్నారు. ముందుగా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ.నైపుణ్యం.ఏపీ.జీవోవి.ఇన్ వెబ్సైట్లో తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలని తెలిపారు. ఇతర వివరాలకు 86399 51441, 86398 46568 నంబర్లను సంప్రదించాలని కోరారు. 53 వేల ఎకరాలకు సాగు నీరుబోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): ఏలేరు ఆయకట్టు కింద ఉన్న 53 వేల ఎకరాలకు ఏలేరు జలాశయం నుంచి వెయ్యి క్యూసెక్కుల నీటి విడుదలకు ప్రత్యేక సాగునీటి సలహా సంఘం నిర్ణయించిందని కలెక్టర్, సాగునీటి సలహా సంఘం చైర్మన్ హరేంధిర ప్రసాద్ తెలిపారు. జిల్లా నీటిపారుదల శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆయన అధ్యక్షతన కలెక్టరేట్లో మంగళవారం ప్రత్యేక సాగునీటి సలహా సంఘం సమావేశం జరిగింది. సమావేశంలో ఎంపీ తంగెళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్సీ పిడుగు హరి ప్రసాద్, జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ, ఇరిగేషన్ ఈఎన్సీ కె.నరసింహమూర్తి, అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ ప్రియ, డీసీసీబీ చైర్మన్ తుమ్మల రామస్వామి, ఏలేరు ప్రాజెక్ట్ చైర్మన్ ఎన్.సునీల్, గోదావరి ప్రాజెక్టు చైర్మన్ వీరబాబు, సంబంధిత అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులు, రైతులు హాజరై ఖరీఫ్ సాగునీటి విడుదలపై సమీక్షించారు. ప్రధాని సభకు ఆర్టీసీ బస్సులుబోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవ సందర్భంగా నిర్వహించే ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ సభకు జిల్లాలో అర్టీసీ బస్సులు పంపుతున్నామని జిల్లా ప్రజారవాణాధికారి మనోహర్ అన్నారు. ఈ మేరకు మంగళవారం ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఈ నెల 30, 31, ఆగష్టు 1న పూర్తి స్థాయిలో బస్సులు అందుబాటులో ఉండవని తెలిపారు. ప్రయాణికులు ఈ విషయాన్ని గమనించాలని కోరారు. ఒకటి నుంచి పశు వైద్యశిబిరాలు అమలాపురం టౌన్: జిల్లాలోని అన్ని గ్రామాల్లో ఆగస్టు ఒకటి నుంచి పశు వైద్యశిబిరాలు నిర్వహించనున్నట్టు జిల్లా పశు వైద్యాధికారి డాక్టర్ బి.నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. ఇదే సమయంలో పాడి రైతుల ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం మహిళా డెయిరీ సహకార సంఘాలు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ఈ మేరకు మంగళవారం అమలాపురంలోని పశు సంవర్ధక ఏరియా వైద్యాలయంలో సహాయ సంచాలకులు డాక్టర్ ఎల్.విజయరెడ్డి అధ్యక్షతన జిల్లాలోని వైద్యాధికారులు, సహాయకులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. వైద్య శిబిరాలతో పాటు ఆయా గ్రామాల్లోని ఆవులకు లంపి స్కిన్ వ్యాధి నిరోధక టీకాలు వేస్తామన్నారు.
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బస్సుల్లో చోరీలు చేస్తున్న ఇద్దరి అరెస్ట్ఫ రూ.20 లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాల రికవరీ ఫ పెద్దాపురం డీఎస్పీ తిలక్ సామర్లకోట: బస్సుల్లో ప్రయాణికుల బ్యాగ్ల నుంచి చోరీకి పాల్పడుతున్న ఇద్దరు బ్యాగ్ లిఫ్టర్లను పెద్దాపురం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు వారిని విచారించగా వారి వద్ద నుంచి రూ.20 లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలు రికవరీ చేసినట్లు పెద్దాపురం డీఎస్పీ ఏజీబీ తిలక్ చెప్పారు. డీఎస్పీ కార్యాలయంలో మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన వివరాలు తెలిపారు. ఏప్రిల్ 30న పి.లక్ష్మి బస్సులో ప్రయాణిస్తుండగా తన బ్యాగ్లో బంగారు ఆభరణాలు చోరీకి గురయినట్లు పెద్దాపురం పోలీస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. అలాగే ఎం.రేఖ మే ఒకటిన విశాఖపట్నంలో బస్సెక్కి కాకినాడలో దిగి బ్యాగ్లో పెట్టుకున్న బంగారు ఆభరణాలు చోరీకి గురైనట్టు కాకినాడ టూటౌన్ పోలీసుస్టేషన్లో ఆమె ఫిర్యాదు చేసింది. జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు ఈ రెండు కేసులను దర్యాప్తు ప్రారంభించగా మంగళవారం పాండవుల మెట్ట వద్ద అనుమానంగా తిరుగుతున్న గుంజ గిడ్డన్న, తమ్మిశెట్టి వాణి అనే ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇరువురిని విచారించి వారి వద్ద నుంచి 174 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకొన్నారు. వాటి విలువ సుమారు రూ.20 లక్షలు ఉంటుందని తెలిపారు. సమావేశంలో సీఐలు, ఎస్సై పాల్గొన్నారు.
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కరిచర్లగూడెంలో పెద్దపులి!● పామాయిల్ తోటలో మకాం ● పొలాల్లో ప్రత్యేక బృందాల రెస్క్యూ ఆపరేషన్ దేవరపల్లి: ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల ప్రజలకు కొంత కాలంగా దడ పుట్టిస్తున్న పెద్ద పులి ఎట్టకేలకు గోపాలపురం మండలం కరిచర్లగూడెం, తొక్కిరెడ్డిగూడెం గ్రామాల మధ్య పొలాలకు చేరుకుంది. సోమవారం మండలంలోని కరగపాడు, బుచ్చియపాలెం, నందిగూడెం ప్రాంతాల్లో పెద్దపులి సంచరించినట్టు పాదముద్రల ద్వారా గుర్తించిన అటవీ, పోలీస్ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. జిల్లా అటవీ శాఖ రాజమహేంద్రవరం రేజ్ అధికారి దావీద్ రాజు ఆధ్వర్యంలో అక్కడి ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. 60 మంది సిబ్బందిని 5 బృందాలుగా పంపి గాలింపు చేపట్టారు. పులి మెడలోని ట్రాకర్ ద్వారా దాని కదలికలను గమనిస్తున్నారు. మంగళవారం ఉదయం నందిగూడెం అటవీ ప్రాతం నుంచి తొక్కిరెడ్డిగూడెం మీదుగా కరిచర్లగూడెం బొల్లేరు చెరువు సమీపంలోకి చేరుకున్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు. ఆవుదూడను చంపి సమీపంలోని కొబ్బరి, కోకో, ఆయిల్పామ్ తోటల్లోకి లాక్కెళ్లినట్టు గుర్తించిన అధికారులు తోటను చుట్టిముట్టి అక్కడ బోను ఏర్పాటు చేశారు. మత్తు ఇంజక్షన్, డ్రోన్ సహాయంతో పులిని పట్టుకోవడానికి అధికారులు సిద్ధమయ్యారు. దీని కోసం శ్రీశైలం టైగర్ టీం, జిల్లా హనుమాన్ టీం, ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నుంచి 60 మంది సిబ్బందిని ఐదు బృందాలుగా ఏర్పాటు చేశారు.
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మెగా మోసంపై ఆగ్రహ జ్వాలభావి భారత పౌరులను తీర్చిదిద్దే ఉపాధ్యాయ వృత్తి చేపట్టాలన్నదే వారందరి లక్ష్యం. దాని సాధనకు ఏళ్ల తరబడి పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టారు. కష్ట నష్టాలను ఓర్చుకుని పాఠాలు చదివారు. ఎన్నో ఆశలతో డీఎస్సీ పరీక్ష రాసిన వారికి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తీరని ద్రోహం చేసింది. ఉపాధ్యాయ పోస్టులను అంగడిలో సరుకుల్లా అమ్మేసింది. ఉద్యోగానికి వెలకట్టి, అనర్హులను అందలం ఎక్కించింది. దీంతో మోసపోయిన నిరుద్యోగులందరికీ వైఎస్సార్ సీపీ అండగా నిలిచింది. అర్హులకు న్యాయం చేయాలంటూ జిల్లా కేంద్రమైన కాకినాడలో నిరసన గళమెత్తింది.పాలకుల తీరును ప్లకార్డుతో ప్రశ్నిస్తూ..బోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): మెగా డీఎస్సీ పేరుతో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులకు చేసిన మోసంపై వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, యువత, నిరుద్యోగులు బుధవారం కాకినాడలో కదం తొక్కారు. మెగా డీఎస్సీపై పూర్తిస్థాయి విచారణ చేయాలని, అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాష్ట విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు నిరుద్యోగ భృతి చెల్లించాలని, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. స్థానిక డీ కన్వెన్షన్ నుంచి మెయిన్ రోడ్డులోని సూపర్ బజార్, మసీద్ సెంటర్ మీదుగా బాలాజీ చెరువు సెంటర్లోని దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి విగ్రహం వరకూ వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. వేల మంది యువజన, విద్యార్థి విభాగం నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. మంత్రి లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలి పార్టీ యువజన విభాగం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు తోట రాంజీ మాట్లాడుతూ మెగా డీఎస్సీ పేరుతో ప్రభుత్వం హడావుడి చేసి, చివరకు నిరుద్యోగులను మోసం చేసిందన్నారు. అనేక అక్రమాలకు పాల్పడి, అనర్హులకు ఉద్యోగులు ఇచ్చిందన్నారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలన్నారు. నీట్ పేపర్ లీకై న ఘటనకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారన్నారు. అలాగే డీఎస్సీ లోపాలకు లోకేశ్ బాధ్యత వహించి, వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అర్హులందరికీ అన్యాయం వైఎస్సార్ సీపీ యువజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు రాగిరెడ్డి అరుణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీకై తే విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు కలిసి 15 రోజులు పోరాటం చేశారన్నారు. ఆ పోరాటంపై అనేక మంది చాలా రకాల వ్యాఖ్యానాలు చేశారని, అయినప్పటికీ పోరాటం ఉధృతం చేయడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రితో రాజీనామా చేయించిందన్నారు. డీఎస్సీలో అర్హులైన వారికి ఒక్క ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వకుండా, డబ్బులు వసూలు చేసుకుని అక్రమంగా అమ్ముకున్నారని విమర్శించారు. నిజమైన వారికి ఉద్యోగాలు లేకుండా పోయాయన్నారు. అందుకే అర్హులైన వారందరూ రోడ్డుపైకి వచ్చి ప్రభుత్వ తీరును ప్రశ్నిస్తున్నారన్నారు. హామీలిచ్చి మోసం వైఎస్సార్ సీపీ హయాంలో ప్రతి పాఠశాలలోనూ ఇంగ్లిష్ మీడియం బోధనను తీసుకు వస్తే.. నేడు కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్రంలో 900 పాఠశాలను మూసివేశారని, విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన, నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వకుండా మోసం చేస్తున్నారని అరుణ్ కుమార్ అన్నారు. జగన్మోహన్రెడ్డి హయాంలో రాష్ట్రాన్ని అప్పుల పాలు చేశారని చెబుతున్న చంద్రబాబు నాయుడు.. ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలో వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పులు తెచ్చి, ఒక సంక్షేమ పథకాన్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయడం లేదని విమర్శించారు. నిరసనలో యువజన విభాగం రాష్ట్ర జాయింట్ సెక్రటరీ ఎంజీకే కిశోర్ కుమార్, యువజన విభాగం నాయకులు ఎం.రాజబాబు, దాసం వెంకటేష్, వీరంరెడ్డి నాని, సకురు గుర్రాజు, ఎం.దొరబాబు, ఉలవల భూషణం, కరణం భాను, వేల మంది కార్యకర్తలు, నిరుద్యోగులు పాల్గొన్నారు. నిరుద్యోగ భృతి ఏమైంది? కూటమి అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు దాటినా ఉద్యోగ ప్రకటనలు రాక నిరుద్యోగులు అనేక అవస్థలు పడుతున్నారని తోట రాంజీ అన్నారు. ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోతే నిరుద్యోగ భృతిగా నెలకు రూ.3 వేలు ఇస్తామని ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఇచ్చిన హామీ ఏమైందని ప్రశ్నించారు. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ సక్రమంగా ఇవ్వకపోవడంతో విద్యార్థులు కష్టాలు పడుతున్నారన్నారు. అంగడిలో పోస్టుల విక్రయం స్పోర్ట్స్ కోటా పేరుతో అక్రమాలకు పాల్పడి ఒక్కొక్క పోస్టును రూ.20 లక్షల నుంచి రూ. 30 లక్షలకు అమ్ముకున్నారని రాగిరెడ్డి అరుణ్ కుమార్ విమర్శించారు. క్రీడల్లో బంగారు పతకాలు గెలుచుకున్న అభ్యర్థులకు కాదని, అక్రమ మార్గంలో సర్టిఫికెట్లు తీసుకువచ్చిన వారికి ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టారన్నారు. లంచాలు ఇచ్చి, ఉద్యోగాలు సాధించిన వారు పిల్లలకు పాఠశాలల్లో ఏమి బోధన చేస్తారని ప్రశ్నించారు. పాలకులు అప్పులు తెచ్చి అమరావతి పేరు చెప్పి దోచుకుతింటున్నారన్నారు. అధికారంలోకి వస్తే ప్రశ్నిస్తామని ఎన్నికల ముందు చెప్పిన నాయకులు ప్రస్తుతం ప్రశ్నించటాన్ని మర్చిపోయారని ఎద్దేవా చేశారు. సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలని అడిగిన యువకులు, నిరుద్యోగులు, వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులపై తప్పుడు కేసులు పెట్టి కోర్టుల చుట్టూ తిప్పుతున్నారని ఆరోపించారు. కదం తొక్కిన వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులు డీఎస్సీ అక్రమాలపై విచారణ నిర్వహించాలి మంత్రి లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలి కాకినాడలో భారీ ర్యాలీ తరలివచ్చిన నిరుద్యోగులు, యువత
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వర్జీనియా @ రూ.275● కిలోకు రూ.10 పెరిగిన పొగాకు ● జగన్ పర్యటన నేపథ్యంలో కదలిక దేవరపల్లి: రెండు రోజులుగా వర్జీనియా పొగాకు ధర మార్కెట్లో స్వల్పంగా పెరిగింది. దాదాపు వంద రోజులుగా నిలకడగా ఉన్న కిలో గరిష్ఠ ధర రూ.265 నుంచి రూ.10 పెరిగి రూ.275కి చేరింది. ఈ ఏడాది కొనుగోళ్లలో ఎక్కువ శాతం కిలో పొగాకు రూ.160 నుంచి రూ.180 పలకడంతో రైతులు దిగాలు పడ్డారు. దీంతో ఆందోళన బాట పట్టిన రైతులకు మే ఆరో తేదీన దేవరపల్లి వేలం కేంద్రం వద్ద వైఎస్సార్ సీపీ ఆధ్వర్యంలో మాజీ హోం మంత్రి తానేటి వనిత నాయకత్వంలో పార్టీ శ్రేణులు అండగా నిలచి ధర్నా చేసి, గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని డిమాండ్ చేశాయి. అయినప్పటికీ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో చలనం లేకపోవడంతో పొగాకు రైతులు ఇటీవల వైఎస్సార్ సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డిని కలిసి తమ ఇబ్బందులు వివరించి, వేలం కేంద్రాలను సందర్శించి, తమకు న్యాయం జరిగే వరకు పోరాడాలని కోరారు. మీరు అడుగు పెడితే తమకు మేలు జరుగుతుందని కోరారు. ఈ మేరకు వచ్చే నెల 5న దేవరపల్లి వేలం కేంద్రాన్ని ఆయన సందర్శించనున్న నేపథ్యంలో సోమవారం నుంచి మార్కెట్లో ధర పెరిగింది. కిలోకు రూ.10 పెంచి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మంగళవారం టుబాకో బోర్డు రాజమహేంద్రవరం రీజియన్ పరిధిలోని ఐదు వేలం కేంద్రాల్లో కిలో గరిష్ఠ ధర రూ.275, కనిష్ఠ ధర రూ.170, సగటు ధర రూ.243.72 లభించింది. ఐదు వేలం కేంద్రాలకు 4127 బేళ్లు విక్రయానికి రాగా, 2536 బేళ్లు కొనుగోలు చేశారు. 1591 బేళ్లు తిరస్కరించారు. రీజియన్ పరిధిలోని ఐదు వేలం కేంద్రాల్లో ఇప్పటి వరకు జరిగిన పొగాకు ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. వేలం కేంద్రం గరిష్ఠ ధర కనిష్ఠ ధర కొనుగోళ్లు (కిలోల్లో) సగటు ధర దేవరపల్లి 275 170 1388483 239.55 జంగారెడ్డిగూడెం–1 275 170 1994422 245.22 జంగారెడ్డిగూడెం–2 275 170 2156770 244.75 కొయ్యలగూడెం 275 170 1976976 242.02 గోపాలపురం 275 170 1989829 245.68
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శిశువు కోసం ‘సమరం’కాకినాడ క్రైం: కాకినాడ జీజీహెచ్లో అలజడి రేగింది. ఓ తల్లి కన్న శిశువును తమకివ్వాలని కొందరు హిజ్రాలు ఘర్షణకు దిగడం ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది. పదుల సంఖ్యలో హిజ్రాలు మాతాశిశు విభాగానికి చేరుకోవడంతో ఆస్పత్రిలో ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. వివరాలు.. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురానికి చెందిన 30 ఏళ్ల ఆకుమర్తి మేరీ కుమారి.. తన భర్త ఉండుర్తి శ్రీనుతో విడిపోయింది. 9 ఏళ్ల కుమార్తె ఉండగా కుమార్తె తండ్రితోనే ఉంటోంది. ఆ తర్వాత మేరీకి నరేష్ అనే వ్యక్తితో పరిచయమైంది. ఏడాదిన్నర క్రితం అమలాపురం నుంచి ఆమెను తీసుకొచ్చిన నరేష్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరంలో నివాసం ఉంటూ సహజీవనం చేశాడు. ఈ క్రమంలో మహిళ గర్భం దాల్చింది. ఆ విషయం తెలిసి నరేష్ మేరీని నిర్దాక్షిణ్యంగా వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. పోషణ బరువవ్వడంతో నిండు చూలాలిగా రాజమహేంద్రవరం రైల్వేస్టేషన్లో భిక్షాటన చేస్తూ మేరీ బతుకీడుస్తోంది. సుమారు 10 రోజుల క్రితం సామర్లకోటకు చెందిన శ్రీకన్య అనే హిజ్రా రైలులో భిక్షాటన నిమిత్తం రాజమహేంద్రవరానికి వెళ్లింది. అక్కడ స్టేషన్లో మేరీని చూసి.. ఆమె డబ్బులు అడగడంతో రూ.50 ఇచ్చింది. నిండు గర్భంతో ఈ దుస్థితి ఏంటని శ్రీకన్య ఆరా తీయగా, తాను ఓ వ్యక్తి చేతిలో మోసపోయి ఈ స్థితికి చేరానని మేరీ చెప్పింది. ఆమె దీనగాథ విన్న శ్రీకన్య ఆమెను చేరదీసింది. ఆమెను సామర్లకోటకు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో ఉంచింది. ఇంటికి చేరాక, నీ బిడ్డను నాకిస్తావా.. నిన్ను. బిడ్డను బాగా చూసుకుంటానని కోరింది. అందుకు మేరీ అంగీకరించింది. అప్పటి నుంచి మంచి ఆహారంతో పాటు వైద్య సదుపాయాలు అందించింది. ప్రసవ నొప్పులు రావడంతో ఈ నెల 24 అర్ధరాత్రి మేరీని శ్రీకన్య కాకినాడ జీజీహెచ్లో చేర్చింది. 25వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12.15 గంటలకి మేరీ 2.5 కిలోల బరువుతో మగ బిడ్డను ప్రసవించింది. దీంతో మేరీ కన్న బిడ్డ తమదని, ఆ మాటిస్తేనే వారం రోజుల పాటు సాకానని, కంటికి రెప్పలా కాచి, ఆసుపత్రిలో చేర్చి సపర్యలు చేశానని శ్రీకన్య చెబుతోంది. ఆమె ఆరోగ్యం కోసం రూ.20 వేలు ఖర్చు చేశానని, బిడ్డ తనకే దక్కాలని పట్టుబడుతోంది. తల్లి అందుకు ససేమిరా అంటోంది. తన బిడ్డను తానే పెంచుకుంటానని, వారికి ఇచ్చేది లేదని తెగేసి చెబుతోంది. ఆసుపత్రిలోని ప్రసూతి వార్డులో వీరిద్దరి మధ్య జరిగిన వాగ్వాదం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారింది. ఆసుపత్రి వర్గాల ద్వారా విషయం వన్స్టాప్ సెంటర్కు చేరింది. పీడీ చెరుకూరి లక్ష్మి ఆదేశాల మేరకు, సిబ్బంది మేరికి రక్షణగా నిలిచారు. వార్డులో వైద్య సిబ్బంది సాయంతో ఆమెను సంరక్షిస్తున్నారు. తన బిడ్డను ఇవ్వనని, తమ ఇద్దరికీ రక్షణ కల్పించాలని బాలింత వారిని కోరింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆగ్రహోదగ్రురాలైన శ్రీకన్య సోమవారం సాయంత్రం మరికొందరు హిజ్రాలతో కలిసి ఆసుపత్రిలో ఘర్షణకు దిగింది. వారంతా వార్డును చుట్టుముట్టడంతో ఆసుపత్రి అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో ఘర్షణ తాత్కాలికంగా సద్దుమణిగింది. ఆ బిడ్డ తనదేనంటూ శ్రీకన్య బృందం వాదిస్తుండడంతో మేరీకి, ఆమె బిడ్డకు వార్డులో పోలీస్ భద్రత మధ్య వైద్య సేవలు కొనసాగుతున్నాయి.
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బాబు ఎగనామంఎన్నికల సమయంలో కల్లబొల్లి హామీలు ఇచ్చారు.. బాబు వస్తే జాబ్ అన్నారు.. లేకపోతే నిరుద్యోగ భృతి అంటూ నమ్మించారు.. ఇలా మాయమాటలు చెప్పి ‘కూటమి’గా ఏర్పడి అధికార పగ్గాలు చేపట్టారు. రెండేళ్లు దాటినా రిక్తహస్తమే చూపుతున్నారు.. యువతను నిలువునా దగా చేస్తున్నారు.. అలాగే ఉన్నత చదువుల కోసం ఉద్దేశించిన ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ను పక్కనబెట్టేశారు.. చంద్రబాబు ప్రభుత్వ విధానాలపై విసుగు చెందిన యువతకు బాసటగా మంగళవారం జిల్లా కేంద్రం కాకినాడలో వైఎస్సార్ సీపీ విద్యార్థి, యువజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో పోరుబాట జరుగనుంది. బోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): ఎన్నికల్లో హామీలు ఇవ్వడం.. ఆనక దగా చేయడం చంద్రబాబుకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య. 2014 ఎన్నికల ప్రచార సభలో తాను అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం కల్పిస్తానని.. లేకుంటే రూ.మూడు వేల చొప్పున నెలకు భృతి ఇస్తామని చంద్రబాబు నమ్మించారు. ఈ మాటలు నమ్మి అనేకమంది నిరుద్యోగులు ఓటు వేశారు. కానీ రెండేళ్లు దాటినా ఉద్యోగం లేకపోగా, కనీసం భృతి అయినా ఇవ్వకపోవడంతో ఆగ్రహంతో రోడ్డెక్కుతున్నారు. ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అలాగే విద్యార్థుల ఉన్నత చదువుకు ఉద్దేశించిన ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు రెండేళ్లుగా పేరుకుపోతున్నాయి. జిల్లాలో సుమారు 5 లక్షలకు పైగా నిరుద్యోగులు ఉన్నారు. ఈ రెండేళ్లలో వారికి ఒక ఉద్యోగం కూడా రాలేదు. ఈ లెక్కన చంద్రబాబు ఇంటికొక నిరుద్యోగికి రూ. 3 వేలు భృతి చెల్లిస్తే, రెండేళ్లలో రూ.3,600 కోట్లు అందించాల్సి ఉంటుంది. దానికీ అతీగతి లేదు. జిల్లాలో మొత్తం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలతో పాటు, ఇంజినీరింగ్, ఐటీఐ కళాశాలలు 86 ఉన్నాయి. ఇందులో సుమారు 1,960 మంది విద్యార్థులు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్కు అర్హులు. ఈ రెండేళ్లలో వారికి రూ.72.59 కోట్ల బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉంది. రెండేళ్లుగా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు ఇవ్వకపోవడంతో ఆయా కళాశాలలు విద్యార్థుల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నాయి. లేకుంటే పరీక్షలు రాయకుండా హాల్ టికెట్లు నిలిపివేస్తున్నాయి. చేసేదిలేక తల్లిదండ్రులు అప్పులు చేసి మరీ ఫీజు బకాయిలు చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి దాపురించింది. నేడు కాకినాడలో పోరుబాట డీఎస్సీ నియామకాలపై తీవ్ర వివాదం నెలకొన్న నేపథ్యంలో సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని కోరుతూ మంగళవారం కాకినాడలో వైఎస్సార్ సీపీ యువజన, విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో భారీ నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు సోమవారం కాకినాడ సిటీ వైఎస్సార్ సీపీ కార్యాలయంలో నిరసన ర్యాలీ పోస్టర్ను పార్టీ రాష్ట్ర యువజన విభాగం ఉపాధ్యక్షుడు తోట రాంజీ, యువజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు రాగిరెడ్డి అరుణ్కుమార్, రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి ఎంజీకే కిశోర్ ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యువత, విద్యార్థుల సమస్యలను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని వాపోయారు. డీఎస్సీ నియామకాల్లో అక్రమాలు జరిగినట్లు వస్తున్న ఆరోపణలపై సీబీఐ విచారణ చేపట్టాలన్నారు. వేలాది మంది విద్యార్థులకు అందాల్సిన ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, వసతి దీవెన బకాయిలు వెంటనే విడుదల చేయాలన్నారు. ఎన్నికల హామీలో భాగంగా నిరుద్యోగ భృతిని తక్షణమే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై మంగళవారం నిర్వహించే భారీ నిరసన ర్యాలీలో పార్టీ శ్రేణులు, యువత, విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కాకినాడ డీకన్వెన్షన్ నుంచి మెయిన్ రోడ్డు మీదుగా, బాలాజీచెరువు సెంటర్లోని వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి విగ్రహం వరకూ ఈ ర్యాలీ సాగుతుందన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ విద్యార్థి విభాగం కాకినాడ రూరల్ అధ్యక్షుడు మామిడాల గౌతమ్తేజ, నాయకులు పూసల అనిల్, గన్నవరపు రాజేష్, యసలపు పవన్, మిడిమళ్ల కుమార్, సూర్యకాంత్, సాయిపవన్, మనోజ్కుమార్ పాల్గొన్నారు. గతమెంతో ఘనం ప్రజా సంకల్ప యాత్ర సమయంలో వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి అనేక మంది యువత కష్టాలు చూశారు. నిరుద్యోగ సమస్యను పారద్రోలాలని భావించారు. అధికారంలోకి వచ్చాక అనుకున్నదే తడవుగా గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వంలో సచివాలయ వ్యవస్థను తీసుకువచ్చి యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా 620 గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో 534 మంది నిరుద్యోగులను సచివాలయ ఉద్యోగులుగా నియమించారు. అలాగే వలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా రెండు లక్షల ఉద్యోగాలను కల్పించారు. ఇదిలా ఉంటే నేడు జాబ్ క్యాలెండర్ లేక, నిరుద్యోగ భృతి అందక, ఉన్నత చదువులు చదివిన యువత పొరుగు రాష్ట్రాలకు వలస బాట పడుతున్నారు. బీటెక్, ఎంటెక్, పీజీలు చదివిన విద్యార్థులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు లేక హైదరాబాద్, బెంగళూర్, చైన్నె తదితర రాష్ట్రాలకు పొట్టచేత పెట్టుకుని వెళ్లిపోతున్నారు. ప్రభుత్వ నిర్వాకంతో ఉద్యోగాలు లేక చాలామంది వయసు దాటిపోతుందని ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసం, ప్రభుత్వాన్ని మేల్కొలిపేందుకు వైఎస్సార్ సీపీ యువజన, విద్యార్థి విభాగాల ఆధ్వర్యంలో యువత, విద్యార్థులకు మద్దతుగా ఆందోళనకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఫ ఎన్నికల హామీలు బుట్టదాఖలు ఫ రెండేళ్లుగా ఉద్యోగం లేదు.. భృతి రాదు ఫ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు రూ.72. 59 కోట్లు ఫ నేడు వైఎస్సార్ సీపీ విద్యార్థి, యువజన విభాగం ఆధ్వర్యాన పోరుబాట
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ఎగసి పడుతున్న అలలుకొత్తపల్లి: కడలి కల్లోలంగా మారింది. కెరటాల ఉధృతి పెరిగింది. తుపాను హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఉప్పాడ, కోనపాపపేట తీర ప్రాంతాల్లో కెరటాలు ఎగసి పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే కెరటాల తాకిడికి ఉప్పాడ– కాకినాడ బీచ్ రోడ్డు కోతకు గురైంది. బీచ్ రోడ్డులో రక్షణ గోడగా వేసిన బండరాళ్లు సైతం కెరటాల ఉధృతికి రోడ్డుపైకి వస్తున్నాయి. దీంతో ప్రయాణికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. మత్య్సకారులు వేటకు వెళ్లరాదని మత్స్యశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. పీజీఆర్ఎస్కు 343 అర్జీలు బోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): స్థానిక కలెక్టరేట్లోని వివేకానంద హాలులో సోమవారం జిల్లా స్థాయి పీజీఆర్ఎస్ నిర్వహించారు. ప్రజల నుంచి కలెక్టర్ ఎం.హరేంధిర ప్రసాద్ అర్జీలను స్వీకరించారు. మొత్తం 343 అర్జీలు వచ్చాయి. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ఆదేశించారు. అర్జీదారుల సమస్యలను అధికారులు ఓపిగ్గా విని పరిష్కారానికి కృషి చేయాలన్నారు.
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ఇంజినీరింగ్లో 84,800 సీట్లకు అనుమతిబాలాజీ చెరువు (కాకినాడ సిటీ) : ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో జేఎన్టీయూ కాకినాడ పరిధిలో అనుబంధంగా ఉన్న 103 కళాశాలల్లో ఇంజినీరింగ్ అడ్మిషన్ల నిమిత్తం 84,800 సీట్లు భర్తీ చేసుకోవడానికి అనుమతిచ్చారు. అలాగే, జేఎన్టీయూకేలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో ఈ ఏడాది నుంచి మరిన్ని సీట్ల పెంపుదలకు కూడా అనుమతి వచ్చింది. సీఎస్ఈ, మెకానికల్, ఈసీఈ, ఈఈఈ, సివిల్ వంటి విభాగాల్లో ఇప్పటివరకు ఒక్కో విభాగానికి ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటాతో కలిపి 55 సీట్లు మాత్రమే ఉండేవి. ఆలిండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి కొత్తగా వచ్చిన అనుమతితో ఒక్కో సెక్షన్కు 60, ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటా కింద ఆరు సీట్లు కలిపి మొత్తం 66 చొప్పున అన్ని విభాగాల్లో రెండు సెక్షన్లు చొప్పున ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీంతో ఒక్కో కోర్సుకు రెండు సెక్షన్లు ఉంటాయి. ఉన్నత విద్యా మండలికి నివేదిక రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని వర్సిటీల నుంచి సీట్ల సంఖ్య నివేదికను ఉన్నత విద్యామండలికి నివేదిస్తేనే అక్కడి నుంచి ఆన్లైన్లో కళాశాలల వివరాలు విద్యార్థులకు కనబడతాయి. రాష్ట్రంలో అత్యధిక కళాశాలలకు అనుబంధంతో పాటు సాంకేతిక వర్సిటీలో కీలకంగా ఉన్న జేఎన్టీయూకే ఈ ప్రక్రియ పూర్తిచేసి ఉన్నత విద్యా మండలికి నివేదిక పంపించింది. ఇక ఈ నెల 21 నుంచి వెబ్ కౌన్సెలింగ్ ప్రారంభం కాగా.. కళాశాల, కోర్సు ఎంపికకు కీలకమైన వెబ్ ఆప్షన్లకు ఈనెల 31 వరకు అవకాశముంది. ఉన్నత ప్రమాణాలున్న కళాశాలలకే.. ఉన్నత విద్యా మండలి సూచనల మేరకే సాంకేతిక విద్యలో ఉన్నత ప్రమాణాలు ఉన్న కళాశాలలకే గుర్తింపు ఇచ్చాం. అటువంటి కళాశాలలో అభ్యసిస్తే విద్యార్థులకు ఉద్యోగావకాశాలు దక్కుతాయి. –డాక్టర్ ఆర్.శ్రీనివాసరావు, రిజిస్ట్రార్, జేఎన్టీయూకే అదనంగా మరో సెక్షన్ ఏర్పాటు జేఎన్టీయూ కాకినాడ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో ఈ ఏడాది అన్ని విభాగాల్లో సీట్లు పెంచి కొత్తగా మరో సెక్షన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. దీంతో మరింత మంది విద్యార్థులు కళాశాలలో చేరడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వచ్చిన ర్యాంకు ఆధారంగా అర్హులైన వారు వెబ్ ఆప్షన్లు పెట్టుకోవాలి. – కొప్పిరెడ్డి పద్మరాజు, ప్రిన్సిపాల్, యూసీఈకే కళాశాల ఫ జేఎన్టీయూకే పరిధిలో సీట్లు ఖరారు ఫ మొత్తం 103 కళాశాలలకు గుర్తింపు ఫ 31 వరకు కళాశాల, కోర్సు ఎంపికకు వెబ్ ఆప్షన్లు
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ఎస్సై సమయ స్ఫూర్తికోటనందూరు: ఓ భక్తుడిని కాపాడడంలో ఎస్సై సమయ స్ఫూర్తిని ప్రదర్శించారు. తలుపులమ్మ లోవ దేవస్థానంలో ఆదివారం కోటనందూరు ఎస్సై టి.రామకృష్ణ విధులు నిర్వహించారు. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం నుంచి తలుపులమ్మను దర్శించుకునేందుకు భార్యతో కలసి ఓ భక్తుడు వచ్చాడు. తిరుగు ప్రయాణంలో గుండెపోటు రావడంతో రోడ్డుపై కుప్పకూలిపోయాడు. పక్కనే విధి నిర్వహణలో ఉన్న ఎస్సై స్పందించి కుప్పకూలిన భక్తుడికి సీపీఆర్ చేశారు. కొద్ది క్షణాలకు ఆ భక్తుడు శ్వాస తీసుకోవడంతో 108 అంబులెన్స్లో తుని ఏరియా ఆసుపత్రికి తలించారు. అక్కడ వైద్యులు మెరుగైన వైద్యం అందించడంతో భక్తుడు ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డాడు. ఎస్సై రామకృష్ణ స్పందించిన తీరు, ప్రదర్శించిన సమయ స్ఫూర్తికి పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో పాటు భక్తులు, స్థానికులు ప్రశంసించారు. రేపటి నుంచి వరుణ యాగం అన్నవరం: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వర్షాలు కురిసి పంటలు సమృద్ధిగా పండాలని కోరుతూ అన్నవరంలోని శ్రీవీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామివారి దేవస్థానంలో ఆషాఢ పౌర్ణమి (గురు పౌర్ణమి) బుధవారం నుంచి వరుణ యాగం నిర్వహించనున్నట్లు దేవస్థానం అఽధికారులు తెలిపారు. దేవస్థానంలోని దర్బారు మండపంలో వరుణ యాగానికి అంకురార్పణ చేస్తారు. రుష్యశృంగుని విగ్రహంతో ఆలయ ప్రాకారంలో ప్రదక్షిణ నిర్వహిస్తారు. అదే విధంగా కొండ దిగువన పంపా నదిలో కూడా రుత్విక్కులు వరుణ జపాలు చేస్తారు. గురువారం కూడా వరుణ యాగం, జపాలు కొనసాగించి శుక్రవారం రత్నగిరిపై పూర్ణాహుతి నిర్వహిస్తారని అధికారులు తెలిపారు. జాడలేని ఓటర్లు 21,604 పెద్దాపురం: ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత పెద్దాపురం నియోజకవర్గంలో జాడలేని ఓట్లు 21,604గా అధికారులు గుర్తించారు. నియోజకవర్గంలో పెద్దాపురం రూరల్లో 58 పోలింగ్ బూత్లో 61,056 ఓట్లు ఉండగా, అందులో 56,533 ఓట్లు మ్యాపింగ్ అయ్యాయి. పెద్దాపురం అర్బన్లోని 37 పోలింగ్ బూత్ల పరిధిలో 41,714 ఓట్లు ఉండగా, 37,582 మందికి మ్యాపింగ్ జరిగింది. సామర్లకోట రూరల్లో 69 బూత్ల పరిధిలో 71,261 ఓటర్లకు గాను 63,413 ఓటర్ల మ్యాపింగ్ చేశారు. సామర్లకోట అర్బన్లో 37 పోలింగ్ బూత్ల పరిధిలో 43,971 ఓటర్లు ఉండగా, 38,867 ఓటర్లు మ్యాపింగ్ అయ్యినట్టు అధికారులు తెలిపారు. నియోజకవర్గంలో మొత్తం 201 పోలింగ్ బూత్లలో 2,18,002 ఓటర్లు ఉండగా, 1,96,398 ఓట్లను డిజిటలైజేషన్ చేశారు. నియోజకవర్గంలో 9,192 మంది ఓటర్లు చనిపోయినట్టు, 5,395 మంది వలస వెళ్లినట్లు, డూప్లికేట్ ఓటర్లుగా 3,911 మందిని గుర్తించారు. అసలు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు తీసుకోని వారు 3,091 మంది ఉన్నారు. దస్తావేజు లేఖర్ల నిరసన కాకినాడ లీగల్: దస్తావేజు లేఖర్ల వృత్తికి భంగం కలిగించే జీఓ నంబరు 396ను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ జిల్లా దస్తావేజు లేఖర్ల సంఘం ఆధ్వర్యంలో స్థానిక కలెక్టరేట్ వద్ద నిరసన తెలిపారు. జిల్లాలోని 9 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల పరిధిలో దస్తావేజు లేఖర్లు తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా సంఘ రాష్ట్ర గౌరవాధ్యక్షుడు బీజే ప్రసాద్, చోడపునీడి గోవిందరావు మాట్లాడుతూ ఆ జీఓతో రాష్ట్రంలో లక్షలాది మంది దస్తావేజు లేఖర్లు, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు ఉపాధిని కోల్పోతారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియలో పారదర్శకత లోపిస్తుందని అన్నారు. అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్కు వినతి పత్రం అందజేశారు.
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నీతి, నిజాయితీకి ప్రతీక ‘ముద్రగడ’సాక్షి ప్రతినిధి, కాకినాడ: రాజకీయాల్లో నీతి, నిజాయితీ, నిబద్ధతకు ప్రతీకగా మాజీ మంత్రి, కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం నిలిచారని మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు అన్నారు. కాకినాడలోని జిల్లా వైఎస్సార్ సీపీ కార్యాలయంలో సోమవారం కన్నబాబు అధ్యక్షతన ముద్రగడ పద్మనాభం సంతాప సభ నిర్వహించారు. కాకినాడ జిల్లా పరిధిలోని వివిధ నియోజకవర్గాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, సమన్వయకర్తలు హాజరై ముద్రగడ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. కురసాల కన్నబాబు మాట్లాడుతూ, ముద్రగడ నిష్కలంక రాజకీయవేత్తగా ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారన్నారు. ఎమ్మెల్సీ తోట త్రిమూర్తులు మాట్లాడుతూ, రాజకీయాల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక శైలిని ఏర్పరచుకున్న ముద్రగడ ఉద్యమశక్తిగా ఎదిగినా, వ్యక్తిగతంగా ఎన్నో కష్టనష్టాలను ఎదుర్కొన్నారని అన్నారు. మాజీ ఎంపీ వంగా గీత మాట్లాడుతూ ప్రజా సమస్యలపై నిరంతరం పోరాడిన గొప్ప ఉద్యమ నాయకుడిగా ముద్రగడ పేరొందారని అన్నారు. మాజీ ఎంపీ తోట నరసింహం మాట్లాడుతూ, ఉత్తర కంచి దీక్షతో ఉద్యమాలకు శ్రీకారం చుట్టిన ముద్రగడ దేశవ్యాప్తంగా అనేక మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారని గుర్తుచేశారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్రెడ్డి మాట్లాడుతూ, ముద్రగడ కుటుంబంతో తనకు వ్యక్తిగతంగా ఎంతో మంచి అనుబంధం ఉందని, ఆయన మరణం పార్టీకే కాకుండా వ్యక్తిగతంగా కూడా తనకు తీరని లోటని భావోద్వేగంతో తెలిపారు. రాష్ట్ర హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్మన్ దవులూరి దొరబాబు మాట్లాడుతూ, రాజకీయాల్లో ముద్రగడ లాంటి విలువలకు కట్టుబడి పనిచేసే నాయకులు ఎంతో అరుదుగా ఉంటారని అన్నారు. ఈ సంతాప సభలో మాజీ ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల చంటిబాబు, జిల్లా మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలు వర్ధినీడి సుజాత, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు జమ్మలమడక నాగమణి, రాష్ట్ర కార్యదర్శి రాగిరెడ్డి చంద్రకళాదీప్తి, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి సుంకర విద్యాసాగర్, స్మార్ట్ సిటీ మాజీ చైర్మన్ అల్లి రాజబాబు, జిల్లా యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు రాగిరెడ్డి బన్నీ, రాష్ట్ర ప్రచార కమిటీ ఉపాధ్యక్షుడు రావూరి వెంకటేశ్వరరావు, మాకినీడి శేషుకుమారి, కుమార్ రాజా పాల్గొన్నారు. 1న కిర్లంపూడిలో సభ వచ్చే నెల 1న కిర్లంపూడిలో నిర్వహించ తలపెట్టిన ముద్రగడ పద్మనాభం సంస్మరణ సభను విజయవంతం చేయాలని మాజీ మంత్రి కురుసాల కన్నబాబు, ఎమ్మెల్సీ తోట త్రిమూర్తులు అన్నారు. సీఎం వ్యాఖ్యలపై మండిపాటు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తమ పార్టీ శ్రేణులు ఈ సభలో పాల్గొనవద్దని వ్యాఖ్యానించడంపై వైఎస్సార్ సీపీ నేతలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. కురసాల కన్నబాబు మాట్లాడుతూ ముద్రగడను ఒక వర్గ శత్రువుగా చూడటం సీఎం హోదాలో ఉన్న వ్యక్తికి తగదని అన్నారు. ఎమ్మెల్సీ తోట త్రిమూర్తులు మాట్లాడుతూ ‘జీవించి ఉన్నంతకాలం ముద్రగడపై కక్ష సాధించారు, ఇప్పటికై నా ఆయనపై రాజకీయాలు చేయడం మానుకోండి’ అని హితవు పలికారు. మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు
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ప్రచారం చూస్తే ఆహా.. ఓహో!కాకినాడ రూరల్: రాష్ట్ర అభివృద్ధి ప్రచారంలో చంద్రబాబు ఆహా ఓహో అంటారని.. కాగ్ రిపోర్టు చూస్తే అసలు రంగు బహిర్గతమైందని మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ కాగ్ నివేదికలు, రాష్ట్ర ప్రగతి చూసినప్పుడు చంద్రబాబు ఫెయిల్యూర్స్తో కనీసం పాస్ మార్కులు కూడా తెచ్చుకోలేని దీనస్థితిలో ప్రభుత్వం ఉందన్నారు. సోమవారం కాకినాడలో ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. కూటమి ప్రభుత్వం అప్పుల్లో అగ్రస్థానం, అభివృద్ధిలో అథమ స్థానంలో ఉందని చెప్పారు. రాష్ట్రానికి 23 నెలల్లో రూ.23 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు తెచ్చాయని, 23 లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయని చంద్రబాబు, లోకేష్లు కలసి అబద్ధాలను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లారన్నారు. తీరా చూస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం వాస్తవాన్ని కళ్లకు కట్టినట్టు చూపిందన్నారు. రాష్ట్రానికి రూ.6,962 కోట్లు మాత్రమే రెండేళ్లలో పెట్టుబడులు వచ్చాయని, కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా పార్లమెంట్లో ప్రకటించిందని కన్నబాబు చెప్పారు. 23 లక్షల ఉద్యోగాలు కూడా డొల్ల అని తేలిపోయిందన్నారు. డీపీఐఐ ఇన్వెస్ట్ ఇండియా లెక్కల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండేళ్లలో కేవలం పది ప్రాజెక్టులు మాత్రమే వచ్చాయని, వీటి విలువ పెట్టుబడి రూ.6,962 కోట్లని కేంద్రం చెప్పిందన్నారు. వీటి ద్వారా భవిష్యత్తులో 22,162 ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయని, 10 ప్రాజెక్టుల్లో ఇప్పటికి రెండు మాత్రమే పూర్తయ్యాయని వివరించారు. ఏ జిల్లాలో ఎన్ని పరిశ్రమలు ప్రారంభమయ్యాయి? ఏ జిల్లాకు ఎన్ని పెట్టుబడులు వచ్చాయి? ఏ జిల్లాలో ఏ పరిశ్రమ నిర్మాణం చేపట్టారు? మొత్తం పెట్టుబడులు ఎంత? ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు ఎన్ని? ఇవ్వాల్సినవి ఎన్ని? అని శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నామని కన్నబాబు అన్నారు. చంద్రబాబు రోజుకు సగటున రూ.492 కోట్ల అప్పు తెస్తున్నారని తెలిపారు. ఇప్పటికి రెండేళ్లలో రాజధాని, బడ్జెట్ లోపల, బయట అన్నీ కలిపి రూ.3.59,157 కోట్ల అప్పులు చేశారన్నారు. రైతులను ఆదుకోరా! ఎల్నినో ప్రభావం ఉందని రైతులను వరి వేయవద్దని చంద్రబాబు చెబుతున్నారని, గోదావరి, కృష్టా డెల్టా పరిధిలో వరి తప్ప మరో పంట వేయలేని లక్షలాది ఎకరాలు ఉన్నాయని కన్నబాబు అన్నారు. క్రాప్ హాలిడే ప్రకటిస్తారా, ప్రకటిస్తే ఎకరాకు ఎంత నష్ట పరిహారం ఇస్తారని నిలదీశారు. పోని ప్రత్యామ్నాయ పంటల ప్రణాళిక ఇచ్చారా ఎరువులు, విత్తనాలు సబ్సిడీపై ఇస్తామని చెబుతున్నారా అని ప్రశ్నించారు. సొంత ఆదాయంలో 22వ స్థానానికి.. సొంత ఆదాయంలో మన రాష్ట్రం 22వ స్థానానికి పడిపోయిందని కన్నబాబు చెప్పారు. రాష్ట్రంలో 4,520 ఎంఎస్ఎంఈలు మూతపడ్డాయని చెప్పారు. మూతపడిన పరిశ్రమల ద్వారా 48,477 ఉద్యోగాలు పోయే అవకాశం ఉందని, మీరు తెస్తామన్న ఉద్యోగాలు 22,167 పోగా ఇంకా 36,310 ఉద్యోగాల పరిస్థితి ఏంటని నిలదీశారు. ఇన్వెస్టర్ ఫ్రెండ్సీ ఇండెక్స్లో నంబరు వన్ స్థానం నుంచి 8వ స్థానానికి పడిపోయిందన్నారు. రెడ్బక్ వేధింపులు భరించలేక సుమారు రూ.6,500 కోట్ల పెట్టుబడులు వెళ్లిపోయాయన్నారు. ఆ రోజు వైఎస్ జగన్ ఇన్వెస్టర్ల ఫ్రెండ్లీగా ఉండడంతోనే పెట్టుబడులు వచ్చాయన్నారు. శాంతిభద్రతల్లో 26వ స్థానంలో ఉన్నామని, మీకు సిగ్గు ఉందా అని కన్నబాబు నిలదీశారు. డీఎస్సీలో అక్రమాలపై విచారణను సీబీఐకి ఇవ్వండంటే మాట్లడడం లేదని అన్నారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై బాధ్యత వహిస్తూ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలన్నారు. ముద్రగడ వర్గ శత్రువా? ముద్రగడ పద్మనాభం వర్గ శత్రువా.. రాజకీయాల్లో మానవ సంబంధాలు ఉండవా అని చంద్రబాబును కన్నబాబు నిలదీశారు. ఆ సామాజిక వర్గానికి చెందిన టీడీపీ నాయకులు సంస్మరణ, సంతాప సభలకు వెళితే మహా ఘోరంగా చిత్రీకరిస్తున్నారంటే చంద్రబాబు నిజస్వరూపం తెలిసిపోయిందన్నారు. ఫ కాగ్ రిపోర్టుతో అసలు రంగు బహిర్గతం ఫ అథమ స్థానంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తీరు ఫ మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు
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కొండంత భారం తగ్గాల్సిందే!చెక్కుల బౌన్స్పై ఆగ్రహం వివిధ వ్యాపారస్తులు ఇచ్చిన సుమారు 20 చెక్కులు బౌన్స్ కావడంపై ట్రస్ట్బోర్డు సభ్యులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చెక్కు బౌన్స్ అయిన సందర్భంగా ఆ వ్యాపారులు డబ్బును జమ చేయకపోతే వారిపై కేసులు వేయాలని సూచించారు. దేవస్థానం ఈఓ నల్లం సూర్య చక్రధరరావు, ట్రస్ట్బోర్డు సభ్యులు, దేవస్థానం అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఫ అన్నవరం ట్రస్ట్బోర్డు సమావేశంలో సభ్యుల తీర్మానం ఫ ‘సాక్షి’లో ప్రచురితమైన కథనంపై చర్చ ఫ లీజు బకాయి ఫైళ్ల పరిశీలన అన్నవరం: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన అన్నవరంలోని వీర వెంకట సత్యనారాయణస్వామివారి దేవస్థానంలో షాపుల లీజుదారులు బకాయిలు చెల్లించకపోతే వెంటనే షాపులను మూసివేయించాలని దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో సభ్యులు ఆదేశించారు. చైర్మన్ ఐవీ రోహిత్ అధ్యక్షతన సోమవారం ఉదయం 11 నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం నిర్వహించారు. దేవస్థానంలో వివిధ షాపులను టెండర్ కం బహిరంగ వేలం ద్వారా లీజుకు తీసుకున్న వ్యాపారస్తులు దేవస్థానానికి రూ.నాలుగు కోట్లు బకాయి పెట్టారని ‘సాక్షి’ పత్రికలో కొండంత భారం శీర్షికన శనివారం ప్రచురితమైన వార్త ఆధారంగా చర్చ జరిపారు. కాఫీ మెషీన్ల షాపుల నుంచి పూజా ద్రవ్యాల దుకాణాల వరకు అన్ని వ్యాపారాల బకాయిలుపై ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు సమీక్షించారు. వచ్చే సమావేశం నాటికి బకాయిలన్నీ వసూలు చేయాలని ఆదేశించారు. కాగా.. ఈ నెలలో రూ.2.60 కోట్ల బకాయిలు వసూలు చేశామని అధికారులు తెలిపారు. ఆ మొత్తంలో కొత్తగా వేలం జరిగిన రెండో నెంబర్ పూజా ద్రవ్యాల షాపు పాడిన నిర్వాహకుడు జమ చేసిందే రూ.1.20 కోట్లు ఉండడం విశేషం. ఇతర తీర్మానాలు ఫ సత్యగిరిపై విష్ణుసదన్ ఉత్తరం వైపుగల ఖాళీ స్థలంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిధులతో 300 గదుల సత్రం నిర్మాణానికి టీటీడీ ఈవోను కోరుతూ తీర్మానం చేశారు. ఫ దేవస్థానం కళాశాల విద్యార్థులకు దేవస్థానం నిధులతో మధ్యాహ్న భోజనం పెట్టాలని తీర్మానించారు. సత్యదేవుని నిత్యాన్నదాన పథకానికి దాతలు ఇచ్చిన విరాళాల నుంచి మధ్యాహ్న భోజనం పెట్టడానికి గతంలో తీర్మానించి ఈ నెల రెండో తేదీ నుంచి మూడు రోజులు అమలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే అన్నదానం నిధుల వినియోగంపై విమర్శలు రావడంతో నిలిపివేశారు. ఫ రత్నగిరిపై 23 అడుగుల ఎత్తు కలిగిన గరుడ విగ్రహాన్ని కాంక్రీట్తో నిర్మించేందుకు కాకినాడకు చెందిన దాత లింగంగుంట సుమలత ముందుకు వచ్చినందున, దీనిపై నిర్ణయాన్ని వచ్చే సమావేశానికి వాయిదా వేశారు. ఫ ప్రముఖ దాతలు, దేవస్థానం ట్రస్ట్బోర్డు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు మట్టే సత్యప్రసాద్, ఎంఎస్ రెడ్డిలకు ట్రస్ట్బోర్డు సమావేశం అజెండా పంపకపోవడంపై సభ్యుడు రావిపాటి సత్యనారాయణ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై నిబంధనలను అనుసరించి చర్యలు తీసుకుంటామని ఈవో తెలిపారు. ఫ ఆలయ ప్రాకారంలో అగరవత్తుల విక్రయ షాపు, నిర్మాల్య పత్రితో తయారు చేసే ఉత్పత్తుల విక్రయించే షాపుతో భక్తులకు అసౌకర్యంగా ఉన్నందున వీటి లీజు రద్దు చేసే విషయాన్ని తదుపరి సమావేశానికి వాయిదా వేశారు. ఫ ఈఓ కార్యాలయం దిగువన గల పాత మెయిన్ క్యాంటీన్ను సేవా కార్యకర్తలకు వసతి కల్పించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని సభ్యులుతీర్మానించారు.
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ఏకలవ్య విద్యార్థినికి తీవ్ర అస్వస్థతఅడ్డతీగల: వేటమామిడి ఏకలవ్య రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న యాట్ల సాత్విక అనే గిరిజన విద్యార్థిని సోమవారం తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైంది. గంగవరం మండలం నీలవరానికి చెందిన ఆ విద్యార్థిని రెండేళ్లుగా ఏకలవ్య స్కూల్లో చదువుకుంటోంది. సోమవారం సాయంత్రం ఊపిరాడని పరిస్థితి తలెత్తడంతో స్కూల్ సిబ్బంది అడ్డతీగల సీహెచ్సీకి చికిత్స కోసం తరలించారు. గతం నుంచి ఈ బాలికకు షుగర్ ఉన్న నేపథ్యంలో దానికి మందులు వాడుతోందని బాలిక బంధువులు, ఆసుపత్రి సిబ్బంది తెలిపారు. షుగర్ ఎక్కువగా ఉన్న కారణంగా ఊపిరాడని పరిస్థితి తలెత్తిందని వైద్యులు తెలిపారు. ప్రాథమిక వైద్యం అందించిన వెంటనే అంబులెన్స్లో రంపచోడవరం ఏరియా ఆసుపత్రికి మెరుగైన వైద్యం కోసం తరలించారు. ముగిసిన సీబీఎస్ఈ స్కేటింగ్ పోటీలు నాగమల్లితోట జంక్షన్ (కాకినాడ సిటీ): కాకినాడ వివేకానంద పార్కు ఆవరణలోని వైఎస్సార్ మున్సిపల్ స్కేటింగ్ రింక్లో నాలుగు రోజులుగా లిటిల్ వుడ్స్ స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న సీబీఎస్ఈ సౌత్జోన్ స్కేటింగ్ పోటీలు సోమవారం సాయంత్రం ముగిశాయి. చివరి రోజు కార్యక్రమానికి లిటిల్వుడ్స్ స్కూల్ చైర్మన్ జీకేవీవీ నాగేశ్వరరావు, డైరెక్టర్లు జి.రాధాలక్ష్మి, శ్రీరామ్ సుహాన్లు అతిథులుగా విచ్చేసి విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, పాండిచ్చేరి, తమిళనాడు, అండమాన్ నికోబార్ నుంచి క్రీడాకారులు హాజరయ్యారు. అండర్ 9, 11, 17 బాలుర, బాలికల విభాగాల్లో పోటీలు జరిగాయి. క్రీడాస్ఫూర్తిని అలవర్చుకోవాలి విద్యార్థులు క్రీడాస్ఫూర్తిని అలవర్చుకోవాలని అంతర్జాతీయ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారుడు చేతన్ ఆనంద్ అన్నారు. కాకినాడ సురేష్ నగర్లోని శ్రీప్రకాష్ స్కూల్లో సీబీఎస్ఈ బాలుర బ్యాడ్మింటన్ పోటీలు ముగిశాయి. ముగింపు కార్యక్రమానికి కాకినాడ సిటీ, రూరల్ ఎమ్మెలేలు కొండబాబు, పంతం నానాజీలు, ఎన్సీసీగ్రూప్ కాకినాడ కమాండెంట్ కల్నల్ రితిన్ మోహన్ అగర్వాల్ అతిథులుగా విచ్చేశారు. అండర్ 14, 17, 19 విభాగాల్లో విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు.సామర్లకోట: పెద్దాపురం రామారావుపేట లోని శ్రీ ప్రకాష్ సినర్జీ పాఠశాలన చేతన్ ఆనంద్ సందర్శించారు. పాఠశాల ఆవరణ, అక్కడి ఆట స్థలాలను పరిశీలించి, విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు.శ్రీ ప్రకాష్ సినర్జీ పాఠశాల డైరెక్టర్ విజయ్ ప్రకాష్ మాట్లాడుతూ తల్లిదండ్రులు సూచించిన మార్గంలో విద్యార్థులు ప్రయా ణం చేస్తూ ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవాలన్నారు. అనంతరం పాఠశాలలో ఉత్తమ విద్యార్థులకు ప్రశంసా పత్రాలు, ఆత్మకథ పుస్తకాలను అందజేశారు. జాతీయ స్థాయి ఖోఖో పోటీలకు.. తుని: శ్రీప్రకాష్కు చెందిన అండర్ – 19 బాలికల ఖోఖో జట్టు సీబీఎస్ఈ క్లస్టర్ పోటీల్లో విజయం సాధించి జాతీయ స్థాయి పోటీలకు అర్హత సాధించిందని సంయుక్త కార్యదర్శి సీహెచ్ విజయ్ ప్రకాష్ తెలిపారు. ఆయన సోమవారం మాట్లాడుతూ ఈ నెల 23 నుంచి 26 వరకు తెలంగాణలోని కరీంనగర్లో నిర్వహించిన ఖోఖో పోటీల్లో ఈ జట్టు విజయం సాధించి, బంగారు పతకాన్ని కై వసం చేసుకుందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడు రాజధాని చైన్నెలో సెప్టెంబర్ 19 నుంచి 23 వరకు జరిగే జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొంటుందన్నారు.
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ప్రకృతి సంపద పరిరక్షణలో ఎఫ్బీవోలు కీలకంరాజానగరం: దేశంలోని ప్రకృతి సంపదను పరిరక్షించడంలో ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ల (ఎఫ్బీవో)ల పాత్ర కీలకమని డాక్టర్ వైఎస్సార్ ఉద్యాన యూనివర్సిటీ వీసీ డాక్టర్ ధనుంజయరావు అన్నారు. అటవీ సంపదను కాపాడుతూ ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు మధ్య వారధిలా గురుతర బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తున్నారన్నారు. లాలాచెరువులోని ఏపీ స్టేట్ ఫారెస్ట్ అకాడమీలో శిక్షణ పూర్తి చేసిన ఎఫ్బీవోలకు సోమవారం నిర్వహించిన స్నాతకోత్సవంలో సర్టిఫికెట్లు ప్రదానం చేశారు. ధనుంజయరావు మాట్లాడుతూ పర్యావరణ స్థిరత్వానికి, వాతావరణ సహనశీలతకు వ్యవసాయం, ఉద్యానం, అడవులు అనుసంధానమైన మూలస్తంభాలన్నారు. ఈ క్రమంలో అటవీ శాఖతో తమ యూనివర్సిటీ ఎంవోయూ కుదుర్చుకోవాలని భావిస్తుందన్నారు. అకాడమీ డైరెక్టర్ బి.విజయ కుమార్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర విభజనతో ఆంధ్రప్రదేశ్కి నూతనంగా ఫారెస్ట్ అకాడమీని ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి వచ్చిందన్నారు. అలా 2017 నుంచి ఇప్పటివరకు అకాడమీలో 878 మంది అటవీ ఫ్రంట్లైన్ సిబ్బందికి శిక్షణ ఇచ్చామని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో అటవీ శాఖ అధికారులు, అకాడమీ అధ్యాపకులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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రాష్ట్ర స్థాయిలో రంగంపేట విద్యార్థినుల సత్తాఫ క్లే మోడలింగ్ పోటీల్లో ప్రథమ స్థానం ఫ అభినందించిన హెచ్ఎం, ఉపాధ్యాయులు రంగంపేట: రాష్ట్ర స్థాయి క్లే మోడలింగ్ పోటీల్లో రంగంపేట ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థినులు రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రతిభ చాటారు. కాకినాడ జిల్లా కోరింగ వన్యప్రాణి అభయారణ్యంలో ఈ నెల 26న వరల్డ్ వైల్డ్ ఫారెస్ట్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ మ్యాంగ్రోవ్ పరిరక్షణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ పోటీలు నిర్వహించారు. పాఠశాలకు చెందిన సత్య, జ్ఞాన, లక్ష్య, కార్తీక, సంతోషిణితో కూడిన బృందం ఆ పోటీల్లో ప్రథమ బహుమతి సాధించిందని ప్రధానోపాధ్యాయుడు వి.పార్థసారథి తెలిపారు. ఈ మేరకు సోమవారం పాఠశాలలో నిర్వహించిన అభినందన సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ తమ విద్యార్థినులు అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి ప్రథమ స్థానాన్ని సాధించడం గర్వకారణమన్నారు. విద్యార్థినులకు శిక్షణ అందించిన జీవశాస్త్ర ఉపాధ్యాయురాలు రమ్యసుధ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి సుమారు 300 మంది విద్యార్థులు ఈ పోటీల్లో పాల్గొన్నారని తెలిపారు. తమ విద్యార్థినులు కోరింగ ఆవరణ వ్యవస్థ అంశంపై క్లే మోడల్ను రూపొందించి న్యాయనిర్ణేతల ప్రశంసలు అందుకుని ప్రథమ బహుమతిని సాధించారని వివరించారు. విజేత విద్యార్థినులను, గైడ్ టీచర్ రమ్యసుధను మండల విద్యాశాఖ అధికారులు కె.శ్రీనివాసరావు, పి.మధుసూదనరావు, పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు ఘనంగా అభినందించారు.
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మోదీ పాలనలో 152 సార్లు పేపర్ల లీక్సీటీఆర్ఐ (రాజమహేంద్రవరం): ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని ఎన్డీయే 12 ఏళ్ల పాలనలో 152 సార్లు పేపర్లు లీక్ అయ్యాయని, అయితే ఏ ఒక్కదానిలో ఒక్కరిపై కూడా చర్యలు తీసుకోలేదని పీసీసీ మాజీ అధ్యక్షుడు ఎన్.రఘువీరారెడ్డి విమర్శించారు. రాజమహేంద్రవరంలోని ధర్మంచర కమ్యూనిటీ హాల్లో సోమవారం కాంగ్రెస్ సీడబ్ల్యూసీ సభ్యుడు గిడుగు రుద్రరాజుతో కలసి ఆయన విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. చనిపోయిన విద్యార్థుల కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని, వారి ఇళ్లలో అర్హులకు ఉద్యోగం ఇవ్వాలని, అక్రమంగా పెట్టిన కేసులు ఎత్తివేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఎన్డీయే విధానాలను నిరసిస్తూ ఆగస్టు 9న ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ భారీ ర్యాలీ తలపెట్టిందని రుద్రరాజు అన్నారు. జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు బోడా వెంకట్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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శిశువు కోసం ‘సమరం’కాకినాడ క్రైం: ఓ తల్లి కన్న శిశువును తమకివ్వాలని కొందరు హిజ్రాలు ఘర్షణకు దిగడంతో కాకినాడ జీజీహెచ్లో అలజడి రేగింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. అమలాపురానికి చెందిన 30 ఏళ్ల ఆకుమర్తి మేరీ కుమారి తన భర్త ఉండుర్తి శ్రీనుతో విడిపోయింది. 9 ఏళ్ల కుమార్తె ఉండగా తండ్రితోనే ఉంటోంది. ఆ తర్వాత మేరీకి నరేష్ అనే వ్యక్తితో పరిచయమైంది. ఏడాదిన్నర క్రితం అమలాపురం నుంచి ఆమెను తీసుకొచ్చిన నరేష్ రాజమహేంద్రవరంలో నివాసం ఉంటూ సహజీవనం చేశాడు. ఈ క్రమంలో మేరీ కుమారి గర్భం దాల్చింది. ఆ విషయం తెలిసి నరేష్ ఆమెను వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. పోషణ బరువవ్వడంతో నిండు చూలాలిగా రాజమహేంద్రవరం రైల్వేస్టేషన్లో భిక్షాటన చేస్తూ మేరీ బతుకీడుస్తోంది. దీనగాథ విని.. : సామర్లకోటకు చెందిన శ్రీకన్య అనే హిజ్రా సుమారు 10 రోజుల క్రితం రైలులో భిక్షాటన కోసం రాజమహేంద్రవరానికి వెళ్లింది. అక్కడ స్టేషన్లో మేరీని చూసి, ఆమె డబ్బులు అడగడంతో రూ.50 ఇచ్చింది. ఆమె దీనగాథ విన్న శ్రీకన్య చలించి చేరదీసింది. గర్భిణి అనుమతితో సామర్లకోటకు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో ఉంచింది. ఇంటికి చేరాక, నీ బిడ్డను నాకిస్తావా.. నిన్ను. బిడ్డను బాగా చూసుకుంటానని కోరింది. అందుకు మేరీ అంగీకరించింది. అప్పటి నుంచి మంచి ఆహారంతో పాటు వైద్య సదుపాయాలు అందించింది. ప్రసవ నొప్పులు రావడంతో ఈ నెల 24వ తేదీ అర్ధరాత్రి మేరీని శ్రీకన్య కాకినాడ జీజీహెచ్లో చేర్చింది. 25వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12.15 గంటలకి మేరీ 2.5 కిలోల బరువుతో పండంటి మగ బిడ్డను ప్రసవించింది. ఆస్పత్రిలో ఘర్షణ : బిడ్డను శ్రీకన్యకు ఇవ్వడానికి ఆమె తల్లి ఒప్పకోకపోవడంతో గొడవ మొదలైంది. ఆసుపత్రిలోని ప్రసూతి వార్డులో మేరీకుమారి, శ్రీకన్య మధ్య జరిగిన వాగ్వాదం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారింది. ఆసుపత్రి వర్గాల ద్వారా విషయం వన్స్టాప్ సెంటర్కు చేరింది. పీడీ చెరుకూరి లక్ష్మి ఆదేశాల మేరకు, సిబ్బంది మేరీకి రక్షణగా నిలిచారు. వార్డులో వైద్య సిబ్బంది సాయంతో ఆమెను సంరక్షిస్తున్నారు. తన బిడ్డను ఇవ్వనని, తమ ఇద్దరికీ రక్షణ కల్పించాలని బాలింత వారిని కోరింది. ఈ నేపథ్యంలో శ్రీకన్య సోమవారం సాయంత్రం మరికొందరు హిజ్రాలతో కలిసి ఆసుపత్రిలో ఘర్షణకు దిగింది. వారంతా వార్డును చుట్టుముట్టడంతో ఆసుపత్రి అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో ఘర్షణ తాత్కాలికంగా సద్దుమణిగింది. ఆ బిడ్డ తనదేనంటూ శ్రీకన్య బృందం వాదిస్తుండడంతో మేరీకి, ఆమె బిడ్డకు వార్డులో పోలీస్ భద్రత మధ్య వైద్య సేవలు కొనసాగుతున్నాయి. ఫ కాకినాడ జీజీహెచ్లో అలజడి ఫ హిజ్రాలు, బాలింత మధ్య ఘర్షణ
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చెత్త వ్యాన్ ఢీకొని యువకుడి మృతిపెరవలి: కట్టుకున్న భర్త మృతి చెందాడు, చేతికంది వచ్చిన కుమారుడు తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లిపోవడంతో ఆ తల్లి రోదిస్తున్న తీరు కంటతడి పెట్టించింది. కొవ్వూరు పట్టణంలో చెత్త వ్యాన్ ఢీకొన్న ఘటనలో యువకుడు మృతి చెందాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. పట్టణానికి చెందిన మోస మణికంఠ (19) పెయింటింగ్, కూలి పనులు చేసుకుంటూ తల్లిని పోషించుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో సోమవారం పని ముగించుకుని మోటారు సైకిల్పై ఇంటికి వస్తున్న అతడిని మున్సిపాలిటీకి చెందిన చెత్త వ్యాన్ ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో తీవ్ర గాయాలపాలైన మణికంఠను స్థానికులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా అక్కడ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. విషయం తెలిసిన తల్లి నాగమణి విలపిస్తూ ఆసుపత్రికి చేరుకుని కుమారుడి మృతదేహాన్ని చూసి కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించింది. తండ్రి లేకపోయినా ఎంతో ప్రేమగా పెంచి పెద్ద చేసిన కుమారుడు ఆసరాగా ఉన్న సమయంలో భగవంతుడు తీసుకుపోయాడని, తాను ఎవరి కోసం బతకాలి అంటూ దీనంగా రోదించింది. డ్రైవర్ లేకపోవడంతో.. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మున్సిపాలిటీ చెత్త వ్యాన్ను అనుభవం ఉన్న డ్రైవర్ కాకుండా మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది నడిపినట్టు తెలిస్తోంది. ఆ వ్యాన్కు శాశ్వత డ్రైవర్ లేకపోవటంతో పారిశుధ్య కార్మికులే నడుపుతున్నారని, అందుకే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ఆరోపిస్తున్నారు.
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యువత పోరాటం స్ఫూర్తిదాయకంఉరి వేసుకుని యువకుడి ఆత్మహత్య కాకినాడ రూరల్: రమణయ్యపేట ఇందిరా కాలనీలో సోమవారం ఉదయం సిరిమల్లి పవన్ కుమార్ (21) ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. సర్పవరం పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పాలిటెక్నిక్ డిప్లమో పూర్తి చేసిన పవన్ కుమార్ ఇంటి వద్దే ఉంటున్నాడు. తండ్రి ట్రావెల్స్లోను, తల్లి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కార్యాలయంలో స్వీపర్గా పనిచేస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులిద్దరూ ఉదయం విధులకు వెళ్లిన తర్వాత పవన్ కుమార్ ఇంట్లో ఫ్యాన్కు ఉరి వేసుకుని మృతి చెందాడు. తల్లి సిరిమల్లి దుర్గాభవాని ఫిర్యాదు మేరకు ఎస్సై లక్ష్మణరావు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండడంతోనే ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడి ఉంటాడని కుటుంబ సభ్యులు భావిస్తున్నారు. పవన్కుమార్ కుటుంబం 2004లో కరీంనగర్ నుంచి కాకినాడకు వచ్చి స్థిరపడింది. బోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): నీట్ పరీక్ష కోసం చనిపోయిన 93 మంది విద్యార్థులకు ఉద్యమాన్ని అంకితమిస్తున్నామని జై భీమ్రావ్ భారత్ పార్టీ రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, ప్రముఖ న్యాయవాది జగ్గారపు మల్లికార్జున అన్నారు. కాకినాడలోని పార్టీ కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద యువత నిర్వహించిన పోరాటం అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలిచిందన్నారు. ఆ నిరసనకు తమ పార్టీ అధ్యక్షుడు జడ శ్రావణ్ కుమార్ మద్దతు తెలిపారన్నారు. యువతతో పెట్టుకుంటే ఏం జరుగుతుందో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ తెలుసుకోవాలన్నారు. ఈ కారు ఎవరిదో! కాట్రేనికోన: పల్లంకుర్రు శివాలయం సమీపంలోని చింతల చెరువు రోడ్డులో అనుమానాస్పద కారు కలకరం లేపుతోంది. ఏపీ 05 ఈడబ్ల్యూ 0123 నంబర్ గల కారును కొన్ని నెలలుగా రోడ్డు పక్కనే గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పార్కు చేసి వదిలేశారు. ఆ కారు సుదీర్ఘ కాలం ఉండటంతో కుట్ర కోణం ఏమైనా ఉందానే అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసులు స్పందించి కారు నంబర్ ఆధారంగా సమాచారం సేకరించి అపరిచితులను గుర్తించాలన్నారు.
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విద్యుత్ తీగల దొంగలు దొరికారుఫ రెండు కేసుల్లో 9 మంది అరెస్ట్ ఫ వివరాలు వెల్లడించిన సీఐ వీరయ్య గౌడ్ రాజానగరం: వెలుగుబంద, పాలచర్ల తదితర ప్రాంతాల్లోని లేఅవుట్లలో ఉన్న విద్యుత్ స్తంభాల నుంచి తీగలను, పొలాల్లో బోర్ల వద్ద ఉన్న విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లలోని కాపర్ వైర్ను చోరీ చేస్తున్న రెండు ముఠాలను పట్టుకున్నామని రాజానగరం సీఐ వీరయ్య గౌడ్ తెలిపారు. ఆయన సోమవారం విలేకరులతో మాట్లాడుతూ విజయనగరం జిల్లా కొత్తవలసకు చెందిన మంగి సుధాకరరెడ్డి, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా రంగినిగూడకు చెందిన కిల్లో రాజు, బోండాంకు చెందిన పొంగి విజయ్, బసికి చెందిన కొర్రా ప్రహ్లాదలను ఒక కేసులో అరెస్ట్ చేశామన్నారు. వీరు గత ఏడాది నుంచి రాజానగరం, సీతానగరం, కొవ్వూరు మండలాల్లోని విద్యుత్ స్తంభాల నుంచి తీగలను కత్తిరించి అపహరిస్తున్నారని, వీరిపై జిల్లాలోని వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో తొమ్మిది కేసులు ఉన్నాయన్నారు. నిందితుల నుంచి రూ.3,57,500 విలువైన 1,430 కిలోల అల్యూమినియం కండక్టింగ్ వైరును స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు తెలిపారు. ఫ మరో కేసులో కాకినాడ జిల్లా గండేపల్లికి చెందిన శివగంగ బాబూరావు, నేమవరపు మురళీకృష్ణ, మేడిశెట్టి మణికంఠ, బసమని వీరబాబు, శివగంగ రాజులను అరెస్ట్ చేశారని సీఐ తెలిపారు. వీరు కూడా రాజానగరం, సీతానగరం మండలాల్లోని పొలాల వద్ద ఉన్న విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లను పగలకొట్టి, దానిలోని కాపర్ వైర్ను దొంగిలిస్తున్నారన్నారు. తోటల్లో ఉండే గెస్ట్ హౌస్ల వద్ద, లేఅవుట్లలోని విద్యుత్ స్తంభాల నుంచి తీగలను కత్తిరించి అపహరిస్తున్నారని తెలిపారు. వీరిపై జిల్లాలో 9 కేసులు నమోదు కాగా రాజానగరం పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలో ఏడు కేసులు ఉన్నాయన్నారు. వీరి నుంచి 361 కేజీల అల్యూమినియం తీగలను కరిగించి తయారు చేసిన దిమ్మలు, 23 కేజీల రాగి దిమ్మలతో పాటు దొంగతనానికి ఉపయోగించిన ఒక ఆటో, రెండు బైకులను స్వాధీనపర్చుకున్నామని వివరించారు. ఎస్సై ప్రియకుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఈ రెండు కేసులలో చోరులనుచాకచక్యంగా పట్టుకున్నారని సీఐ తెలిపారు.
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డివైడర్ను ఢీకొని లారీ బోల్తారావులపాలెం: జాతీయ రహదారిపై రావులపాలెంలోని కళా వెంకట్రావు సెంటర్లో సోమవారం తెల్లవారుజామున లారీ బోల్తా పడింది. కోల్కతా నుంచి భీమవరానికి బీఎస్ఎన్ఎల్కు సంబంధించిన గొట్టాలను ఈ లారీలో తీసుకువెళుతున్నారు. రావులపాలెం వద్ద డ్రైవర్కు నిద్రమత్తు వచ్చి, డీవైడర్ను ఢీకొనడంతో లారీ బోల్తా కొట్టింది. ఆ సమయంలో అక్కడ ట్రాఫిక్ లేకపోడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ఘటనలో డైవరుకు స్వల్ప గాయాలు అయ్యాయి. హైవే, పోలీసులు అధికారులు గొట్టాలను వేరే లారీపైకి లోడ్ చేయించి క్రేన్ సాయంతో లారీని తొలగించారు.
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త్వరలో ఓరియంటేషన్ తరగతులుఇన్స్పైర్ మనక్ ప్రాజెక్టుల రూపకల్పనపై త్వరలోనే సైన్స్ ఉపాధ్యాయులకు ఓరియంటేషన్ తరగతులు నిర్వహిస్తాం. విద్యార్థులు తమ ప్రతిభను నిరూపించుకుని బాల శాస్త్రవేత్తలుగా ఎదగడానికి నేందుకు ఇన్స్పైర్ మనక్ పోటీలు ఒక చక్కటి అవకాశం. – జి.నాగమణి, ఆర్జేడీ, పాఠశాల విద్యాశాఖ, కాకినాడ ఆ బాధ్యత సైన్స్ ఉపాధ్యాయులదే.. జిల్లాలో ఉన్న ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు యాజమాన్యాల పరిధిలోని పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులు, సైన్సు ఉపాధ్యాయులు ప్రాజెక్టులు తయారు చేసే విధంగా విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాలి. రాష్ట్ర స్థాయిలో పోటీ పడే విధంగా ప్రాజెక్టులకు రూపకల్పన చేయాలి. – గిరజాల వెంకట సత్య సుబ్రహ్మణ్యం, జిల్లా సైన్స్ అధికారి, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ●
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పుడుతూనే గిడుతు..అమ్మ గర్భం నుంచి ఆపదలన్నీ దాటి ఊపిరిపోసుకున్న శిశువు ఊపిరిరాడక విలవిలలాడుతోంది. నవమాసాలు మోసి కన్న అమ్మ, బిడ్డ పుట్టే మైమరపులో బతికేస్తున్న నాన్న గుండెల్ని పిండేస్తుంది. ఏ దేవుడి తలరాతో.. కన్నైనా తెరవకుండానే కన్ను మూస్తున్న దయనీయత హృదయాంతరాళాల్ని బరువెక్కిస్తోంది. ముక్కుపచ్చలారని శిశుతనం అసువులు బాసుతోంది. ఈ పాపంలో సర్కారు నిర్లక్ష్యం అలముకుంది. జీజీహెచ్లోనే 169 మరణాలు కాకినాడ జీజీహెచ్ను చంటి పిల్లల వైద్య సేవలకు అత్యంత సురక్షిత కేంద్రంగా చెబుతారు. అందుకు కారణం కోరమండల్, ఓఎన్జీసీ వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలు జీజీహెచ్ పీడియాట్రిక్స్ విభాగాన్ని పూర్తి సదుపాయాలతో తీర్చిదిద్దడమే. అటువంటి జీజీహెచ్లోనే 169 మంది శిశువులు చనిపోయారు. మరో 11 మంది జిల్లాలో వివిధ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో, 12 మంది ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో, 15 మంది ఇళ్ల వద్ద, 26 మంది ఆసుపత్రికి తరలిస్తూ, ఇతర ప్రయాణాల్లో మృతి చెందారు. ఫ కన్నపేగుకు కన్నీరు ఫ ఏడాదిలో 233 శిశు మరణాలు ఫ నివారణ చర్యలు శూన్యం కాకినాడ క్రైం: జిల్లాలో శిశు మరణాలు ఆవేదన కలిగిస్తున్నాయి. ఏడాది కాలంలో వందలాది ప్రాణాలు పోయాయి. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఆయా శాఖల అధికారుల వరకూ శిశు మరణాల నివారణే లక్ష్యం అంటూ ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నా, క్షేత్రస్థాయి వాస్తవికతకు ఏ మాత్రం పొంతన ఉండడం లేదు. జిల్లాలో కేవలం ఏడాదిలో 233 శిశు మరణాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇందులో అప్పుడే పుట్టిన శిశువులతో పాటు ఐదేళ్లలోపు పసిమొగ్గలున్నారు. జిల్లాలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలో రెండు డివిజన్లు ఉన్నాయి. అందులో కాకినాడ డివిజన్ పరిధిలో 111, పెద్దాపురం డివిజన్ పరిధిలో 122 మరణాలు చోటుచేసుకున్నాయి. 0–28 రోజుల మధ్య శిశువులు 127 మంది మరణిస్తే, 29 రోజుల నుంచి ఏడాది లోపు వారు 76 మంది, ఏడాది కంటే ఎక్కువ వయసున్న వారు 30 మంది ఉన్నారు. గ్రామీణంలోనే ఎక్కువగా.. శిశు మరణాలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువగా చోటు చేసుకోవడం, వైద్య సేవల కొరతకు అద్దం పడుతోంది. జిల్లాలో కేవలం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 178 మంది శిశువులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. అర్బన్ ప్రాంతాల్లో ఈ మరణాల సంఖ్య 55గా నమోదైంది. కారణాలు ఏంటంటే.. నియోనియాతో 25 మంది, నెలలు నిండక, బరువు తక్కువతో 44, నియోనాటల్ ఇన్ఫెక్షన్తో 29, బర్త్ ఆస్ ఫిక్సియా, బర్త్ ట్రామాతో 37, ఫిట్స్తో ఒకరు, ప్రమాదాలు సంభవించి ఆరుగురు, సర్జికల్ కండీషన్స్తో ఒకరు, కాన్జనిటల్ హార్ట్ డిసీజ్తో ఐదుగురు, ఘన, ద్రవాల కల్తీతో ముగ్గురు, నీట మునిగి ముగ్గురు, ఇతర కారణాలతో 65 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. వీరంతా అప్పుడే పుట్టిన నవజాత శిశువుల నుంచి ఐదేళ్లలోపు పసివాళ్లే. పాలు తాగుతూ.. ఈ మరణాల్లో మరింత హృదయవిదారక సందర్భాలు ఏంటంటే, శిశువు పాలు తాగుతూ ప్రాణాలు కోల్పోవడం. ఏడాది కాలంలో ఏకంగా 14 మంది శిశువులు పాలు తాగుతూ ప్రాణాలొదిలారు. గర్భధారణ మొదలు అంగన్వాడీ సిబ్బంది నుంచి వైద్య ఆరోగ్యశాఖ ఉద్యోగుల వరకు తల్లి వెంటే ఉంటూ వారి ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షిస్తున్నామని చెబుతుంటారు. అయితే అదెక్కగా జరగడం లేదు. కనీసం బిడ్డకు పాలెలా పట్టాలో కూడా తల్లికి వివరించలేని నిర్లక్ష్యం కొనసాగుతోంది. కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపడతాం కొత్తగా బాధ్యతలు చేపట్టిన వారం రోజుల్లో రెండు సార్లు సమీక్షలు నిర్వహించాం. అంతకుముందు పరిస్థితిపై ఆరా తీస్తున్నాం. శిశు మరణాల నియంత్రణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలతో పాటు కారణాలను పరిశీలిస్తున్నాం. క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది పనితీరు మెరుగ్గా ఉంటే శిశు మరణాలు తగ్గించవచ్చని గుర్తించాం. అందుకు తగిన మార్గనిర్దేశం ఇచ్చాం. పాలు పట్టే శాసీ్త్రయ విధానాలను తల్లులకు అందించేలా ప్రత్యేక శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించాలని నిర్ణయించాం. రక్తహీనత, న్యూమోనియా సహా పోషకాహార లోపం కూడా శిశు మరణాలకు కారణమవుతోంది. వీటిని నివారించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. –డాక్టర్ కోనాల అనిత, డీఎంహెచ్ఓ, కాకినాడ జిల్లా
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పళ్లాలమ్మకు గాజుల అలంకరణకొత్తపేట: మండలంలోని వానపల్లి గ్రామ దేవత పళ్లాలమ్మ అమ్మవారు ఆదివారం గాజుల అలంకరణతో దర్శనమిచ్చారు. ఆషాఢమాసం ఆదివారాల్లో అమ్మవారికి వివిధ అలంకరణల్లో భాగంగా రెండో ఆదివారం ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ మద్దింశెట్టి ఆదినారాయణ ఆధ్వర్యంలో గాజులతో అలంకరించారు. అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. గ్రామంలో భక్తులు ముఖ్యంగా మహిళలు సుమారు 20 వేలు గాజులు సమర్పించగా వాటిని దండలుగా కట్టి, ఆలయ ఆసాదులు అమ్మవారికి అలంకరించారు. అలాగే అమ్మవారికి ఆషాఢమాసం సారె ఆనవాయితీని అనుసరించి గ్రామస్తులు సారె కావళ్లు సమర్పించారు. అందరూ వానపల్లి కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామివారి ఆలయం వద్దకు చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి మేళతాళాలతో పళ్లాలమ్మ వారి ఆలయానికి చేరుకున్నారు. వివిధ రకాల స్వీట్స్ సుమారు 200 కేజీలు సారెను ఆసాదులు అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించారు. వానపల్లి పరిసర గ్రామాలకు చెందిన భక్తులు పాల్గొనగా వారికి తీర్థ, ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు. గాజుల అలంకరణలో వానపల్లి గ్రామ దేవత పళ్లాలమ్మ
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ఆగి ఉన్న వాహనాన్ని ఢీకొట్టిన వ్యాన్అమలాపురం రూరల్: ఈదరపల్లి నుంచి ముక్కామల వైపు వెళ్లే బైపాస్ రోడ్డులో ఆదివారం ఉదయం రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. పాలగుమ్మి సమీపాన రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న గూడ్స్ వ్యాన్ను ఎదురుగా ఈదరపల్లి వైపు వస్తున్న వ్యాన్ వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో వ్యాన్లో ఉన్న నలుగురికి గాయాలు కాగా అమలాపురం ఏరియా ఆసుపత్రికి చికిత్స నిమిత్తం తరలించారు. అయితే ఈ ఘటనపై ఏ విధమైన ఫిర్యాదు అందలేదని తాలూకా ఎస్సై తెలిపారు. పల్లెవెలుగు బస్సును ఢీ కొన్న లారీ దేవరపల్లి: రాజమహేంద్రవరం నుంచి జంగారెడ్డిగూడెం వెళుతున్న ఆర్టీసీ పల్లెవెలుగు అల్ట్రా బస్సును దేవరపల్లి మండలం గౌరీపట్నం వద్ద మహారాష్ట్ర నుంచి చాగల్లుకు కోళ్లమేత తీసుకు వెళుతున్న లారీ ఢీ కొట్టింది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం రాజమహేంద్రవరం–దేవరపల్లి పాత జాతీయ రహదారిలో 40 మంది ప్రయాణికులతో జంగారెడ్డిగూడెం వెళుతున్న పల్లెవెలుగు బస్సును ఆదివారం ఉదయం 10.30 గంటల సమయంలో ఎదురుగా వస్తున్న లారీ ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న వారిలో నలుగురికి గాయాలయ్యాయి. వీరిలో జంగారెడ్డిగూడేనికి చెందిన కుక్కల పద్మకు తీవ్రగాయాలు కాగా, మిగిలిన ముగ్గురు స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను చికిత్స కోసం కొవ్వూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు ఎస్సై పి.మనోహర్ తెలిపారు. క్వారీలు, క్రషర్ల నుంచి మెటల్ లారీలు ఎక్కువ సంఖ్యలో తిరగడం, ఆదివారం ఉదయం వర్షం కురవడమే ప్రమాదానికి కారణమని ప్రయాణికులు వాపోయారు. వేగంగా దూసుకొచ్చి.. బైక్ను ఢీకొట్టి గంగవరం: ఓ కారు వేగంగా దుకాణాల వైపు దూసుకువచ్చి.. పక్కనే బైక్తో ఆగి ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులను కారు ఢీకొట్టిన ఘటన గంగవరం పాతవీధిలో ఆదివారం సాయంత్రం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇరువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దుకాణాలపైకి కారు దూసుకురావడంతో దుకాణాలకు ఉన్న గోడలు, గేట్లు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో ద్విచక్ర వాహనంపై ఉన్న చోడి చిన్నబ్బాయిదొర, రామన్నదొరలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను స్థానికులు ఆటోలో గోకవరం తరలించి, అక్కడ నుంచి 108లో రాజమహేంద్రవరానికి తరలించారు. రాజవరం గ్రామానికి చెందిన చోడి చిన్నబ్బాయిదొరకు తలకు, కాళ్లకు తీవ్ర గాయం కాగా, గంగవరం గ్రామానికి చెందిన మడకం రామన్నదొరకు రెండు కాళ్లకు, నడుముకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. చిన్నబ్బాయిదొర ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
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లోకేష్కు నైతికత లేదా?ఫ డీఎస్సీ అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేయాలి ఫ వైఎస్సార్ సీపీ ఉత్తరాంధ్ర రీజినల్ కోఆర్డినేటర్ కురసాల కన్నబాబు సాక్షి ప్రతినిధి, కాకినాడ: డీఎస్సీలో పెద్దఎత్తున అక్రమాలు, అవినీతి జరిగిందని వైఎస్సార్ సీపీ స్పష్టం చేసింది.. మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి విలేకరుల సమావేశంలో ఆధారాలు చూపించారు.. అయినా ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం, విద్యా శాఖ మంత్రి లోకేష్ స్పందించలేదని ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల రీజినల్ కోఆర్డినేటర్, మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు ధ్వజమెత్తారు. ఆదివారం జిల్లా కేంద్రమైన కాకినాడలో ఆయన ‘సాక్షి’తో మాట్లాడారు. దీనిని బట్టి చూస్తే లోకేష్కు బాధ్యత, నైతికత ఉందా? అని ప్రశ్నించారు. అక్రమాలు నిరూపించాలని గతంలో లోకేష్ ఛాలెంజ్ చేస్తే.. తాము సిద్ధమయ్యామని, టీడీపీ నేతలు, లోకేష్ మాత్రం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి వ్యక్తిత్వ హననం చేస్తూ తప్పించుకు తిరుగుతున్నారని దుయ్యబట్టారు. నీట్ అక్రమాలపై యువత పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు చేస్తే.. బాధ్యత వహిస్తూ మీ కూటమిలోని బీజేపీకి చెందిన కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారు.. రాష్ట్రంలో జరిగిన డీఎస్సీ అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి లోకేష్ ఎందుకు రాజీనామా చేయడం లేదని ఆయన ప్రశ్నించారు. లోకేష్కు నైతిక బాధ్యత లేదా అని నిలదీశారు. డీఎస్సీ వ్యవహారంపై సీబీఐ విచారణ ఎందుకు వేయడం లేదని ప్రశ్నించారు. అక్రమ వ్యవహారం నిగ్గుతేలే వరకు వైఎస్సార్ సీపీ పోరాటాలు చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. తుపాన్ హెచ్చరికలతో వేటకు వెళ్లరాదు కొత్తపల్లి: తుపాన్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు ఎవరూ వేటకు వెళ్లరాదని నియోజకవర్గ మత్స్యశాఖ అధికారి శివరామకృష్ణ అన్నారు. బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం తుపాన్గా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు ఎవరూ చేపల వేటకు వెళ్లరాదని అన్నారు. కొత్తపల్లి మండలంలోని తీర ప్రాంత గ్రామాల్లో ఆదివారం మత్స్యశాఖ అధికారులు పర్యటించారు. తీర ప్రాంతంలో లంగరు వేసిన బోట్లను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించుకోవాలని, వలలు, వేట సామగ్రిని భద్రపరచుకోవాలని సూచించారు. వేటకు మత్స్యకారులు ఎవరైనా వెళ్తే, తక్షణమే తీరానికి చేరుకోవాలని అన్నారు. తుపాన్ కారణంగా సముద్రంలో అలల ఉధృతి పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, తీర ప్రాంతంలో ఉన్న మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. దీనిపై గ్రామాల్లో ప్రచారం చేయిస్తున్నట్లు వివరించారు. ఆర్డీఓ ఇంట్లో చోరీ పెద్దాపురంలో ఘటన సామర్లకోట: పెద్దాపురం రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి పి.కృష్ణమూర్తి ఇంట్లో శనివారం అర్ధరాత్రి దొంగలు పడ్డారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. పెద్దాపురం రామారావుపేటలో ఆర్డీఓ కుటుంబ సభ్యులతో నివాసం ఉంటున్నారు. రోజులాగే శనివారం ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న సమయంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు చొరబడ్డారు. ఇంటి బీరువాలోని 10 కాసుల బంగారు ఆభరణాలు, రూ.70 వేలు చోరీ చేశారు. పెద్దాపురం డీఎస్పీ ఏబీజీ తిలక్ పర్యవేక్షణలో క్రైం సీఐ అంకబాబు, సీఐ వైఆర్కే శ్రీనివాసు, పెద్దాపురం పోలీసు సిబ్బంది, వేలిముద్ర నిపుణులు సంఘటనా ప్రదేశానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న వారిపై మత్తు మందు పిచికారీ చేసి ఉంటారని, దీని కారణంగా మెలుకువ రాలేదనే వాదనలు వినిపించాయి. కాగా ఆర్డీఓ నివా సం ఉంటున్న ఇంటి వెనుక తలుపులు వేయకపో వడంతో అటు నుంచి దొంగలు ఇంట్లోకి చొరబడి ఉంటారని సీఐ శ్రీనివాసు తెలిపా రు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 30న సప్తకళా వేడుకలు ఐ.పోలవరం: పుల్లెల తాతయ్య మెమోరియల్ అసోసియేషన్ (పీటీఎం), ప్రజ్ఞా సాహితి సంయుక్త ఆధ్వర్యాన ఈ నెల 30న ఐ.పోలవరంలో సప్తకళా వేడుకలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ వేడుకల్లో గిన్నిస్ బుక్ రికార్డు సాధించిన రావి బేబీ సత్యవాణి కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన, సుప్రసిద్ధ రంగస్థల నటి మహంతి రమణ బృందంతో తారామణి నాటక ప్రదర్శన, ప్రముఖ మెజీషియన్ వి.శ్రీరామారావు మ్యాజిక్ షో ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉంటాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు. వీటితో పాటు శాస్త్ర దిగ్గజాలు అనే అంశంపై వకృత్వం, పాటల పరిమళాలు, కవితా లహరి వంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నామని వివరించారు. ముఖ్య అతిథిగా పరిపాలనాధికారి బీహెచ్ఎస్ఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం, విశిష్ట అతిథిగా ఎంఈఓ ఎన్.ప్రసాద్ కుమార్ పాల్గొంటారన్నారు. కార్యక్రమాల బ్రోచర్ను నిర్వాహకులు ఆదివారం ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో రేవు యజ్ఞశ్రీ, ప్రత్తి సత్తిబాబు, ఎ.వెంకట నారాయణ, వి.లక్ష్మీనారాయణ, పల్లెపు వెంకటేశ్వరరావు, ఎస్.పుల్లారావు పాల్గొన్నారు.
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బాల శాస్త్రవేత్తలకు ఆహ్వానంరాయవరం: విద్యార్థులకు కేవలం పుస్తక విజ్ఞానమే కాకుండా, ప్రయోగాత్మక పరిశోధనలపై మక్కువ పెంచేందుకు సరికొత్త వేదిక సిద్ధమైంది. ఏపీ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆధ్వర్యంలో 32వ జాతీయ బాలల సైన్స్ కాంగ్రెస్ 2026కు సన్నాహాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని 10–17 ఏళ్ల వయస్సు ఉన్న విద్యార్థుల్లో శాసీ్త్రయ దృక్పథం, పరిశోధనా నైపుణ్యాలను వెలికి తీసేందుకు జాతీయ బాలల సైన్స్ కాంగ్రెస్ వేదిక కానుంది. ఈ ఏడాది ‘సుస్థిరత కోసం సైన్న్స్, ఆవిష్కరణలు’ ప్రధాన ఇతివృత్తంతో పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, ఎయిడెడ్ అన్ని యాజమాన్యాల పాఠశాలల విద్యార్థులు పోటీల్లో పాల్గొనవచ్చు. ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు తమ గైడ్ టీచర్ల సాయంతో ఈనెల 31లోగా పోర్టల్లో తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలి. రిజిస్ట్రేషన్ ఇలా.. జాతీయ బాలల సైన్స్ కాంగ్రెస్ అధికారిక పోర్టల్ ఎస్సీఎస్సీ పోర్టల్లో వివరాలు నమోదు చేయాలి. విద్యార్థి పేరు, వయసు, ఈ మెయిల్ ఐడీ, ఫొటోగ్రాఫ్తో పాటు ప్రాజెక్ట్ శీర్షిక అవసరం. ఈ మెయిల్కు వచ్చే ఓటీపీ నమోదు చేసి వివరాలు పరిశీలించి ఓకే చేయాలి. ఈ నెల 1 నుంచి దేశ వ్యాప్తంగా ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. విద్యార్థులు ఒంటరిగా గానీ లేదా ఇద్దరు కలిసి ఒక టీమ్ గానీ ప్రాజెక్టు సిద్ధం చేయవచ్చు. విద్యార్థులు తయారు చేసిన నివేదికను తెలుగు లేదా ఇంగ్లిష్ భాషలో సమర్పించవచ్చు. ఐదు ఉప అంశాలు ప్రతి పాఠశాల 5 ముఖ్యమైన ఉప అంశాల నుంచి కనీసం ఒక ప్రాజెక్ట్నైనా తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి. ● వ్యర్థాల నిర్వహణ కోసం ఆర్–5 సూత్రం: (రెడ్యూస్, రీయూజ్, రీట్రైవ్, రీడిజైన్, రీసైకిల్) ● ఇంధనం/శక్తి(ఎనర్జీ)కోసం ఈ–4 సూత్రం (ఎక్స్ప్లోర్, ఎక్స్పరిమెంట్, ఎన్హేన్స్, ఎవాల్వ్) ● జల సంరక్షణలో భాగంగా నీరు (హార్వెస్టింగ్, రీసైక్లింగ్, కన్జర్వేషన్) ● ఆహారం, వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం, సంస్కృతి, సంప్రదాయం, ఆరోగ్యకర ఆచరణలు అనే అంశాలు ఉంటాయి. ● అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ ఫర్ సస్టైనబిలిటీపోటీలు ఎప్పుడంటే? జిల్లా స్థాయిలో పోటీలు అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో నిర్వహిస్తారు. రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలు డిసెంబరు నెలలో, జాతీయ స్థాయి పోటీలు వచ్చే ఏడాది జనవరి తర్వాత నిర్వహిస్తారు. జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో విజేతలకు రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా పురస్కారాలు అందజేస్తారు. జిల్లా నుంచి అధిక శాతం మంది విద్యార్థులు ఈ పోటీల్లో పాల్గొనేలా ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
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మమ అనిపింఛెన్..రాజమహేంద్రవరం సిటీ: దశాబ్దాల తరబడి జీవితాన్ని విధులకు అర్పించిన ఆర్టీసీ రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల వృద్ధాప్య జీవితం అగమ్యగోచరంగా తయారైందని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఏపీఎస్ఆర్టీసీ)లో 34–38 ఏళ్ల పాటు తమ ఉద్యోగ జీవితంలో అహర్నిశలు శ్రమించి పని చేసిన తమకు మందుల కొనుగోలుకు సైతం సరిపోని పెన్షన్ ఇస్తున్నారని దీని వలన జీవితం దుర్భరంగా మారిందని ఆర్టీసీ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు తీవ్ర మనోవేదన చెందుతున్నారు. 2014కు పూర్వం ఏపీఎస్ఆర్టీసీలో పనిచేసి ఉద్యోగ విరమణ చేసిన వారికి ఈపీఎఫ్ఓ ద్వారా రూ.వెయ్యి పెన్షన్ వచ్చేది. 2014 తర్వాత ఉద్యోగ విరమణ చేసిన వారికి రూ.వెయ్యి నుంచి మూడు వేలు పెన్షన్ మాత్రమే వచ్చే అవకాశం ఉందని ఈ విధమైన పెన్షన్తో ఎలా బతకాలని ప్రశ్నిస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సామాజిక పింఛన్కు అనర్హులే.. తాము ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సంస్థలో ఉద్యోగులుగా చేయడం వల్ల ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించే ఎన్టీఆర్ సామాజిక భద్రత పింఛన్ సైతం పొందేందుకు అనర్హులమయ్యామని వారు ఆవేదన చెందుతున్నారు. పెరిగిన నిత్యావసరాల ధరలు, ఆరోగ్య పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వృద్ధాప్యంలో జీవితాన్ని కొనసాగించాలంటేనే ఇబ్బందిగా ఉందని వాపోతున్నారు. ఈపీఎఫ్ఓ కార్యాలయం ఎదుట ఎన్నిసార్లు నిరసనలు చేపట్టినా ఏ విధమైన చర్యలు కనిపించడం లేదన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికై నా స్పందించి ప్రతి రిటైర్డ్ ఉద్యోగికి మినిమం పెన్షన్ రూ.9000 పెంచడంతో పాటు, రెండు డీఏలు ప్రకటించి రిటైర్డ్ ఉద్యోగి కుటుంబానికి వైద్య సౌకర్యం కల్పించాలని కోరుతున్నారు. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో.. జిల్లా పింఛన్దారులు కాకినాడ 615 తూర్పుగోదావరి 365 డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ 380 మొత్తం 1360 ప్రభుత్వ పింఛన్ కన్నా తక్కువ పింఛన్ సంస్థ, ప్రభుత్వం నుంచి రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు నిరాదరణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 27 వేల మంది పెన్షన్దారులు
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షాపుల లీజు బకాయిలపై ఆరాఅన్నవరం: స్థానిక వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామివారి దేవస్థానంలో వివిధ షాపులను లీజుకు తీసుకున్న వ్యాపారులు రూ.నాలుగు కోట్ల బకాయిలు పెట్టిన వైనంపై ఆదివారం ‘సాక్షి’ దినపత్రికలో ‘కొండంత భారం’ శీర్షికన వచ్చిన కథనం వచ్చింది. దీనికి స్పందించిన దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు ఆదివారం ఆ దుకాణాలను పరిశీలించారు. ఆయా షాపుల నిర్వాహకులు చెల్లించాల్సిన బకాయిల గురించి సంబంధిత విభాగం ఏఈఓ అనకాపల్లి ప్రసాద్ను వివరణ కోరారు. సోమవారం ఉదయం దేవస్థానంలో జరగనున్న ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో ఈ బకాయిలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అందజేయాలని ఆదేశించారు. ఇదిలా ఉంటే దేవస్థానం ట్రస్ట్ బోర్డు సమావేశంలో ఈ లీజు బకాయిలతో పాటు వివిధ అంశాలపై చర్చించనున్నారు.
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బీసీల సంక్షేమంలో చంద్రబాబు విఫలం● మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు చెల్లుబోయిన ● చర్చకు పిలుస్తుంటే రాజకీయాలు మాట్లాడుతున్నారని ఎద్దేవా రాజమహేంద్రవరం రూరల్: బలహీన వర్గాల సంక్షేమంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం విఫలమైందని మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు చెల్లుబోయిన శ్రీనివాస వేణుగోపాలకృష్ణ విమర్శించారు. వైఎస్ జగన్ పాలనలో బలహీన వర్గాలకు విస్తృతంగా మేలు జరిగిందని, ప్రస్తుతం విద్య, ఆరోగ్యం, సంక్షేమ రంగాల్లో బీసీలు నష్టపోతున్నారని తెలిపారు. ఆదివారం ఆయన స్థానిక విలేకరులతో మాట్లాడుతూ బీసీలకు ఇచ్చిన హామీలను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అమలు చేయలేకపోయిందని విమర్శించారు. బలహీన వర్గాల సంక్షేమంపై మాట్లాడే నైతిక హక్కు ఈ ప్రభుత్వానికి లేదన్నారు. వైఎస్ జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో బీసీలకు అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేశామని తెలిపారు. బీసీలకు వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వం చేసిన మేలును నిరూపించేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కూడా తమ పనితీరును ప్రజల ముందు వివరించాలని సవాల్ విసిరారు. దీనికి చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలోని మంత్రి స్పందిస్తూ బలహీన వర్గాల గురించి మాట్లాడే అర్హత వైఎస్సార్ సీపీకి లేదని మాట్లాడుతున్నారని, బలహీన వర్గాలకు ఎవరు మంచి చేశారో చర్చకు వస్తే ప్రజలే నిర్ణయిస్తారని వేణుగోపాలకృష్ణ తెలిపారు. దానిని పక్కన పెట్టి తాను సుబ్బారెడ్డికి నమస్కారం పెట్టిన విషయం పైన, జోగి రమేష్ కుటుంబ వ్యవహారం పైన, సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడి యాక్సిడెంట్ గురించి మాట్లాడుతూ వ్యక్తిత్వ హననం చేస్తున్నారన్నారు. బీసీల సమస్యలపై చర్చకు రమ్మంటుంటే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం భయపడుతోందన్నారు. బలహీన వర్గాల ప్రయోజనాలను పణం పెట్టి.. బీసీ నాయకులు మాట్లాడితే వారిపై కేసులు పెడుతున్నారన్నారు. అన్యాయంగా పెడుతున్న కేసులకు ప్రజలే చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి తగిన గుణపాఠం చెప్పే రోజులు దగ్గరపడుతున్నాయని వేణు స్పష్టంచేశారు.
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నానవు.. చిరగవు● త్వరలో మనకూ ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ ● 68 దేశాలకు చెందిన పాలిమర్ నోట్లు సేకరించిన కృష్ణ కామేశ్వర్ అమలాపురం టౌన్: ఇప్పటికే ప్రపంచంలోని పలు దేశాలు పాలిమర్ (ప్లాస్టిక్) నోట్లు ముద్రించి చెలామణి చేస్తున్నాయి. ఈ నోట్లు నీటిలో నానవు, చింపినా చిరగవు. అందుకే ప్రపంచ దేశాలు ఒక్కొక్కటిగా పాలిమర్ నోట్ల ముద్రణ వైపు అడుగులు వేస్తున్నాయి. మన దేశం కూడా త్వరలోనే పాలిమర్ కరెన్సీ నోట్లను చెలామణిలోకి తీసుకురావాలని యోచిస్తోంది. ఈ సంవత్సరాంతానికి తొలుత రూ.10, రూ.20 ప్లాస్టిక్ నోట్లను ముద్రించి చెలామణిలోకి తీసుకువస్తామని కేంద్రం ఇటీవల ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో అమలాపురానికి చెందిన కరెన్సీ నోట్ల సేకరణకర్త పుత్సా కృష్ణ కామేశ్వర్ ప్రపంచంలోని పలు దేశాలు ముద్రించిన పాలిమర్ నోట్లను సేకరించారు. ఆయన ఇప్పటికే 68 దేశాలకు చెందిన 144 పాలిమర్ కరెన్సీ నోట్లు సేకరించారు. మన దేశంలో వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా దాదాపు పుష్కర కాలం కిందటే పాలిమర్ నోట్లు ప్రవేశపెట్టాలని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆలోచన చేసిందని, అది మనకు సరిపడదని భావించి ఆ ఆలోచనను పక్కన పెట్టిందని సేకరణకర్త కృష్ణ కామేశ్వర్ తెలిపారు. ఆయన సేకరించిన తన ఖజానాలో భద్రపరుచుకున్న పలు దేశాల పాలిమర్ కరెన్సీ నోట్లను ఆయన మీడియాకు చూపారు.
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బతుకు దుర్భరంగా ఉందినా వయస్సు 83 సంవత్సరాలు. 38 ఏళ్ల పాటు సీనియర్ ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ (ఎస్టీఐ) ఉద్యోగం చేసి రిటైర్డ్ అయ్యాను. నెలకు నాకు రూ.600 పెన్షన్ వస్తుంది. ఈ వృద్ధాప్యంలో ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి. ఉద్యోగ విరమణ తరువాత జీవితం దుర్భరంగా మారింది. – కస్తూరి రామచంద్రరావు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగి వైద్య ఖర్చులకు సరిపోవడం లేదు నా వయస్సు 71 సంవత్స రాలు. ఆర్టీసీలో 36 ఏళ్ల పాటు గ్రేడ్–3 ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్గా పని చేసి రిటైరయ్యాను. ప్రతి నెల నాకు ఈపీఎఫ్ఓ ద్వారా రూ.2475 మాత్రమే అందుతుంది. వైద్య ఖర్చులకు ఏ మాత్రం సరిపోని దుస్థితి. కేంద్ర ప్రభుత్వం కనీస పింఛన్ రూ.9 వేలకు పెంచి రిటైర్డ్ ఉద్యోగులను ఆదుకోవాలి. – ఓఆర్ బాబు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగి, రాజమహేంద్రవరం జీవితం దయనీయం ఆర్టీసీ రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల జీవితం దయనీయంగా ఉంది. నిత్యావసరాల కొనుగోలు మాట అటుంచితే ఆరోగ్యం కోసం మందులు కొనుగోలుకు సైతం ఉపయోగం లేని పెన్షన్ ఇస్తున్నారు. తక్కువ పెన్షన్ అందుతున్న ఉద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించే పింఛన్ మంజూరయ్యే విధంగా వెసులుబాటు కల్పించాలి. – యర్రంశెట్టి కొండలరావు, ఆర్టీసీ రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల అసోసియేషన్ ఉమ్మడి జిల్లా అధ్యక్షుడు●
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నేడు ముద్రగడ సంస్మరణ సభబోట్క్లబ్ (కాకినాడ): కాపు ఉద్యమ నేత, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం సంస్మరణ సభ సోమవారం ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు దాడిశెట్టి రాజా వెల్లడించారు. సమసమాజ స్థాపన, జాతి హక్కుల కోసం ముద్రగడ అలుపెరగని పోరాటం చేశారన్నారు. ప్రజల హక్కుల సాధనకు ఆయన, ఆయన కుటుంబం చేసిన పోరాటాలు చిరస్మరణీయమన్నారు. ఆయన సేవలను స్మరించుకుని, ఘన నివాళులు అర్పించేందుకు వైఎస్సార్ సీపీ ఆధ్వర్యంలో కాకినాడలోని వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు సంస్మరణ సభ నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ సభలో వైఎస్సార్ సీసీ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు, ముద్రగడ అభిమానులు పాల్గొని ఘన నివాళులు అర్పించాలని కోరారు.
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పందిరి సాగు.. లాభాలు బాగు● లంక భూముల్లో ఎంతో అనుకూలం ● విత్తనశుద్ధి, జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి ● విత్తన కొనుగోలుకు హెక్టార్కు రూ.మూడు వేల సాయం ఆలమూరు: వర్షాకాలం ప్రారంభమైనందున లంక భూముల్లో పందిరిపై సాగు చేసే కూరగాయల సాగుకు సమయం ఆసన్నమైంది. వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకోవడంతో పాటు నీటిని నిలుపుకొనే లంక మట్టి నేలలు ఈ పంటల సాగుకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. అసలు ఈ సమయంలో ఏయే పంటలు సాగు చేయవచ్చు, విత్తనాలు కొనుగోలు, తెగుళ్ల నివారణకు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలను కొత్తపేట డివిజన్ ఉద్యాన శాఖాధికారి జి.కోటేశ్వరరావు వివరించారు. జూలై నుంచి సెప్టెంబర్ వరకూ పందిరి కూరగాయలైన బీర, ఆనప, కాకర, పొట్ల, గుమ్మడి, బూడిద గుమ్మడితో పాటు వంగ, బెండ, టమాటా తదితర రకాలను సాగు చేసి అధిక దిగుబడులను సాధించవచ్చు. అన్ని సీజన్లలో వివిధ వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకునే దొండ సాగును ఏడాది పొడవునా సాగు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆనప, బీర, పొట్ల, కాకర పంటను పందిరిపై పెంచితే మంచి నాణ్యమైన దిగుబడి వచ్చి అధిక లాభాలను పొందే అవకాశం ఉంటుంది. 25 వేల ఎకరాల్లోనే సాగు ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో సుమారు 3.75 లక్షల హెక్టార్లలో ఉద్యాన పంటలు సాగు చేస్తుండగా కేవలం 25 వేల ఎకరాల్లో మాత్రమే కూరగాయలు సాగు చేస్తున్నట్లు ఉద్యానశాఖ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఉద్యానశాఖ గతంలో రాయితీపై విత్తనాలను పంపిణీ చేయడగా ప్రస్తుతం ఆ పథకం నిలిచిపోయింది. విత్తనాల కొనుగోలు కోసం ఉద్యానశాఖ కేవలం హెక్టార్కు రూ.మూడు వేలు మాత్రమే ఆర్థికసాయం అందిస్తుంది. వంగ, క్యాబేజీ, కాలీఫ్లవర్ నారును ఉద్యానశాఖ సూచనలకు అనుగుణంగా రైతులే తయారు చేసుకుంటే పెట్టుబడి ఆదా అవుతుంది. కూరగాయలు సాగు చేసే రైతులు తమ భూమి పాస్బుక్, ఆధార్కార్డు, విత్తనాల బిల్లును ఉద్యానశాఖకు అంందజేస్తేనే ఈ రాయితీ అందుతుంది. విత్తే ముందు జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి కూరగాయల సాగుకు తొలుత విత్తనశుద్ధి తప్పనిసరి. కిలో విత్తనానికి మూడు గ్రాముల ధైరమ్, ఐదు గ్రాముల ఇమిడా క్రోఫిన్ మందును ఒక దాని తరువాత మరొకటి కలిపి విత్తనశుద్ధి చేస్తే కూరగాయ మొక్కలు తెగుళ్లను తట్టుకునే శక్తి ఉంటుంది. విత్తే ముందు ఎకరానికి ఆరుటన్నుల పశువుల ఎరువు, 35 కిలోల భాస్వరం, 18 కిలోల పొటాష్ మిశ్రమాన్ని విత్తన గుంటల్లో వేయాలి. విత్తిన 25–30 రోజుల్లో లేదా పిందె దశలో సుమారు 30 కిలోల నత్రజనిని రెండు సమపాళ్లుగా చేసి మొక్కలకు అందించాలి. కూరగాయల సాగు వేయాలని నిశ్చయించుకుంటే వేసవిలోనే దుక్కి దున్ని ఉంచుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు కలుపు మొక్కలు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కూరగాయ తోటలకు ఈ సీజన్లో పెంకు పురుగు, బూడిద తెగుళ్లు సోకే అవకాశం ఉంది. నులిపురుగు కూడా పంటను దెబ్బతీసే అవకాశం ఉండటంతో రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
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అంబాజీపేట కొబ్బరి మార్కెట్కొబ్బరి రకం ధర (రూ.ల్లో) కొత్త కొబ్బరి (క్వింటాల్) 20,000 – 22,500 కొత్త కొబ్బరి (రెండో రకం) 10,500 – 12,000 కురిడీ కొబ్బరి (పాతవి) గండేరా (వెయ్యి) 23,000 గటగట (వెయ్యి) 20,000 కురిడీ కొబ్బరి (కొత్తవి) గండేరా (వెయ్యి) 22,000 గటగట (వెయ్యి) 19,000 నీటికాయ పాత (ముక్కుడు)కాయ (వెయ్యి) 15,000 – 16,000 కొత్త (పచ్చి)కాయ (వెయ్యి) 15,000 – 16,000 కొబ్బరి నూనె (15 కిలోలు) 5,000 కిలో 350
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ప్రియుడి ఇంటి ముందు ప్రియురాలి ధర్నాదేవరపల్లి: న్యాయం కోసం ప్రియుడి ఇంటి ముందు ప్రియురాలు ధర్నాకు దిగిన సంఘటన నల్లజర్ల మండలం దూబచర్లలో ఆదివారం జరిగింది. తన ఏడు నెలల పసిపాపతో ప్రియుడి ఇంటి ముందు కుటుంబ సభ్యులతో ఆమె బైఠాయించి పోరాటం చేస్తుంది. పెళ్లి చేసుకుంటానని తనను శారీరకంగా వాడుకుని, ముఖం చాటేస్తున్న అనిల్ కుమార్కు డీఎన్ఏ పరిక్ష చేసి తనకు, తన బిడ్డకు న్యాయం చేయాలని ఆమె డిమాండ్ చేసింది. సంఘటనకు సంబంధించి బాధితురాలి కథనం ప్రకారం ఏలూరు జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం గొల్లగూడేనికి చెందిన అడబాల హేమలత నల్లజర్ల మండలం దూబచర్లలో ఓ జీడిగింజల ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే సమయంలో ఫ్యాక్టరీ యజమాని కుమారుడు అనిల్కుమార్ తనకు మాయమాటలు చెప్పి ప్రేమిస్తున్నానని లొంగదీసుకున్నట్టు ఆమె తెలిపారు. తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని అడగ్గా అలాగేనని నమ్మించి ముఖం చాటుశాడని ఆమె తెలిపారు. దీనిపై ఏడాది క్రితం నల్లజర్ల పోలీసులను ఆశ్రయించి జరిగిన సంఘటనపై ఫిర్యాదు చేసింది. అయినప్పటికి తనకు ఇప్పటి వరకు న్యాయం జరగలేదని ఆమె వాపోయారు. తనను మోసం చేసిన వ్యక్తికి ఇంతవరకు డీఎన్ఏ పరీక్ష చేయించలేదని ఆమె తెలిపారు. ఆమె తల్లి అడబాల లక్ష్మి కుమార్తెకు అండగా ఉన్నారు. దీనిపై నల్లజర్ల సీఐ రవికుమార్ను ‘సాక్షి’ వివరణ కోరగా ఈ సంఘటన 2025లో జరిగిందన్నారు. బాధితురాలు హేమలత ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై కేసు దర్యాప్తు పూర్తయిందని ఆయన తెలిపారు. అయితే అనిల్కుమార్కు డీఎన్ఏ పరీక్ష చేయించాలని హేమలత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించడం వల్ల కోర్టు ఉత్తర్వుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్టు ఆయన తెలిపారు.
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అధనపు దోపిడీ !ఎప్పుడైనా దొరుకుతోంది జిల్లాలో ఏ సమయంలోనైనా మందు దొరుకుతోంది. ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట వరకు మద్యాన్ని విక్రయిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల మేరకు మద్యం దుకాణాలను ఉదయం 10 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు మాత్రమే తెరిచి ఉంచాలి. అలాగే బార్లలో ఉదయం 10 నుంచి అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు మాత్రమే విక్రయాలు చేపట్టాలి. కానీ క్షేత్ర స్థాయిలో అందుకు భిన్నంగా జరుగుతోంది. సమయం పాలన పాటించడం లేదు. ఎమ్మార్పీ కంటే అదనంగా రూ.30 నుంచి రూ.50 ఇస్తే ఏ సమయంలోనైనా ఇస్తున్నారు. మద్యం పాలసీ అన్నారు.. మహా దోపిడీ చేస్తున్నారు. ఎమ్మార్పీకే అందిస్తామన్నారు.. ఎక్కువేసి అమ్మేస్తున్నారు.. అంతా ‘కూటమి’గా ఏర్పడి అనధికార బాదుడికి తెరతీశారు.. ఈ తంతు బహిరంగంగానే జరుగుతున్నా, అధికారులు చోద్యం చూస్తున్నారు.. రోజుకు రూ.లక్షల్లో దోచేస్తున్నా అడిగేవారు లేకపోయారు. ‘బాబు’రే ఇదేం బాదుడు అంటూ మందుబాబులు నిట్టూర్పు వదులుతున్నారు. ఫ బరితెగించిన మద్యం సిండికేట్ ఫ క్వార్టర్పై రూ.10 అదనపు వసూళ్లు ఫ ఏడాదిన్నరలో బాటిల్పై రూ.30 పెరుగుదల సాక్షి ప్రతినిధి, కాకినాడ: చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలోని మద్యం సిండికేట్ బరితెగిస్తోంది. అధికార అండతో రెచ్చిపోతోంది. నిర్దేశించిన ఎమ్మార్పీని ఉల్లంఘించి విక్రయాలు చేపడుతోంది. క్వార్టర్పై రూ.10 నుంచి రూ.20 అదనంగా బాదేస్తోంది. ఇలా రోజూ రూ.లక్షల్లో ఆర్జిస్తోంది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే మద్యం విధానాన్ని అస్తవ్యస్తం చేసింది. ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో సజావుగా నడుస్తున్న వ్యవస్థను అతలాకుతలం చేసింది. కూటమి నేతలకు కట్టబెట్టేందుకు ప్రైవేటు విధానాన్ని తీసుకువచ్చింది. మద్యం షాపులకు టెండర్లు ఆహ్వానించి, కూటమి నేతలు లబ్ధి పొందేలా చేసింది. ప్రైవేటుకు అప్పగించిన మొదట్లో అనధికారికంగా క్వార్టర్ బాటిల్పై రూ.10 పెంచి విక్రయిస్తున్నా చూసీచూడనట్లు వ్యవహరించింది. ఇలా రూ.190 ఉన్న క్వార్టర్ బాటిల్ రూ.200కు చేరింది. అనంతరం సంక్రాంతి పండగకు అధికారికంగా క్వార్టర్ బాటిల్పై మరో రూ.10 పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో రూ.210కు చేరింది. బాటిల్పై ఎమ్మార్పీ ధర మాత్రం రూ.200 ఉంటుంది. తాజాగా మద్యం సిండికేట్ మరో అడుగు ముందుకేసింది. మరో రూ.10 అనధికారికంగా పెంచేసింది. ప్రస్తుతం సిండికేట్ పెంచి వసూలు చేస్తున్న రూ.10తో క్వార్టర్ ధర రూ.220కు చేరింది. ఈ పెంపు అన్ని బ్రాండ్లకు వర్తింపజేస్తోంది. దీంతో మద్యం దుకాణం వద్దకు వెళ్లిన మందుబాబులకు ఒక్కసారిగా షాక్ తగులుతోంది. ఇదిలా ఉంటే ఆఫ్ తీసుకున్నా అదనంగా రూ.10 చెల్లించాల్సి వస్తోంది. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అధికారికంగా ఒకసారి, అనధికారికంగా రెండు సార్లు అదనపు బాదుడిపై మందుబాబులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. మందుబాబులకు తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన మద్యం అందిస్తామని కూటమి ప్రభుత్వం చెప్పుకొచ్చింది. ఇప్పుడు మద్యం షాపుల యజమానులకు లబ్ధి చేకూర్చేందుకు ఈ ఎత్తుగడ వేసింది. బాటిల్పై రూ.10 అదనంగా వసూలు చేస్తున్నా.. ప్రభుత్వం, ఎకై ్సజ్ అధికారులు మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. బెల్టుషాపుల్లో మరింత.. మద్యం షాపుల్లో ధరలు పెరగడంతో అందుకు అనుగుణంగా నడుస్తున్న బెల్టు షాపుల్లో కూడా మరింత బాదుడు తప్పడం లేదు. ప్రతి మద్యం షాపునకు అనుబంధంగా 10 నుంచి 20 బెల్టు షాపులు వెలిశాయి. తమకు కావాల్సిన బ్రాండ్లు ఫోన్లో అర్డర్ ఇస్తే చాలు, అనుకున్న సమయానికి చేరిపోతున్నాయి. పండగలు, పుట్టిన రోజు, పెళ్లిరోజు తదితర ఫంక్షన్లకు ఎక్కువ మొత్తం ఆర్డర్లు ఇస్తున్నారు. గతంలోనే ఎమ్మార్పీ కంటే ఒక్కో బాటిల్పై రూ.30 నుంచి రూ.50 వరకు వసూలు చేసేవారు. ప్రస్తుతం బాటిల్పై రూ.10 పెరగడంతో వారి ధర సైతం పెంచేశారు. ప్రస్తుతం రూ.50 నుంచి రూ.60 అదనంగా తీసుకుంటున్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇదే తంతు నడుస్తోంది. జిల్లాలో వ్యాపారం ఇలా.. జిల్లాలో మొత్తం 170 మద్యం షాపులున్నాయి. వీటికి సామర్లకోట ఐఎంఎల్ డిపో నుంచి సరకు సరఫరా చేస్తున్నారు. ప్రతి రోజూ సుమారు 4,201 కేసుల బీర్లు, 9,651 కేసుల మద్యం విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. అంటే నెలకు 1,26,030 కేసుల బీర్లు, 2,89,530 కేసుల మద్యం విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. వీటి విలువ రోజుకు సుమారు రూ.7.95 కోట్లు ఉండగా.. నెలకు సుమారు రూ.238 కోట్ల వ్యాపారం జరుగుతోంది. పండగ రోజుల్లో మరింత అధికంగా ఉంటుంది. ఆ రోజుల్లో సుమారు రూ.8 కోట్ల వరకు వ్యాపారం జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. అనధికారికంగా పెంచి వసూలు చేస్తున్న రూ.10తో ప్రతి నెలా మందుబాబులపై రూ.41,55,600 అదనపు భారం పడుతోంది.
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క్రమశిక్షణ చర్యలు రద్దుపై 29న విచారణఅన్నవరం: రత్నగిరిపై ప్రథమశ్రేణి వ్రత పురోహితుడిపై క్రమశిక్షణ చర్యలను దేవస్థానం ట్రస్ట్ బోర్డు రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడంపై విచారణకు హాజరు కావాలని దేవస్థానం ఈఓ నల్లం సూర్యచక్రధరరావు, పురోహితుడు గురుమూర్తిని దేవదాయ శాఖ అడిషనల్ కమిషనర్ ఎస్ఎస్ చంద్రశేఖర్ అజాద్ ఆదేశించారు. గత ఏడాది డిసెంబర్ 21న పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో సత్యదేవుని సామూహిక వ్రతాల నిర్వహణకు వెళ్లిన ఆరుగురు పురోహితుల బృందంలో మల్లాది గురుమూర్తి ఒకరు. ఆయన అక్కడ వ్రతకథ చెబుతూ భక్తులను గోదానం, భూదానం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసినట్టు ఫిర్యాదు అందింది. దీనిపై కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు అప్పటి ఈఓ వేండ్ర త్రినాథరావు విచారణ జరిపి గురుమూర్తికి రెండు ఇంక్రిమెంట్లు కట్ చేయడంతో పాటు భవిష్యత్లో వ్రతకథ చెప్పవద్దని మార్చి 21న ఆదేశించారు. కాగా, గత నెల 24న జరిగిన దేవస్థానం ట్రస్ట్బోర్డు సమావేశంలో గురుమూర్తిపై ఆ చర్యలను పాక్షికంగా రద్దు చేస్తూ తీర్మానం చేశారు. దీనిపై ఈ నెల 3న ‘సాక్షి’ దినపత్రికలో ‘ఒట్టి అమాయకుడు గురూ..’ శీర్షికన కథనం ప్రచురితమైంది. ఈ విషయమై 29న విచారణకు హాజరు కావాలని ఈఓ, పురోహితులను అడిషనల్ కమిషనర్ ఆదేశించారు.
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ఉద్యమాలకు పెద్ద దిక్కు ముద్రగడఅమలాపురం టౌన్: మాజీ మంత్రి, కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం ఉద్యమాలకు పెద్ద దిక్కు అని వివిధ రాజకీయ పార్టీల నేతలు కొనియాడారు. ఆయన మరణంతో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలు.. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల ప్రజలు ఉద్యమాల పరంగా ఓ పెద్ద దిక్కును కోల్పోయినట్లయ్యిందని విచారం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర కాపు రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు నల్లా విష్ణుమూర్తి ఆధ్వర్యాన అమలాపురం గడియారం స్తంభం సెంటర్లో ఆదివారం దివంగత ముద్రగడ పద్మనాభం జిల్లా స్థాయి సంతాప సభ నిర్వహించారు. ఇందులో వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకులు పాల్గొన్నారు. సమితి రాష్ట్ర నాయకుడు నల్లా పవన్ కుమార్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సంతాప సభలో వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే చిర్ల జగ్గిరెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఉద్యమ స్ఫూర్తి, నిజాయితీ, ముక్కుసూటితనం ఉన్న ముద్రగడను కోల్పోవడం ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లా దురదృష్టమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎమ్మెల్సీలు కుడుపూడి సూర్యనారాయణరావు, బొమ్మి ఇజ్రాయిల్ మాట్లాడుతూ, ముద్రగడ మరణంతో ఉద్యమాల ఊపిరి ఆగిందా అనే సందేహం కలుగుతోందని అన్నారు. ఎంపీ గంటి హరీష్ మాధుర్ మాట్లాడుతూ, తన తండ్రి, మాజీ లోక్సభ స్పీకర్ దివంగత బాలయోగి, ముద్రగడ పద్మనాభం ఒకేసారి ఎంపీలుగా పని చేశారని గుర్తు చేసుకున్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ ముమ్మిడివరం, రాజోలు నియోజకవర్గాల కో ఆర్డినేటర్లు పొన్నాడ వెంకట సతీష్ కుమార్, పాముల రాజేశ్వరీదేవి మాట్లాడుతూ, ముద్రగడతో తమకున్న అనుబంధాన్ని తలచుకుని కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. అమలాపురం అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (అముడా) చైర్మన్ అల్లాడ స్వామినాయుడు, కాపు జేఏసీ నాయకులు కల్వకొలను తాతాజీ, ఆకుల రామకృష్ణ, వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శులు చెల్లుబోయిన శ్రీనివాసరావు, వంటెద్దు వెంకన్నాయుడు, బీసీ సెల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు మట్టపర్తి నాగేంద్ర, పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు సంసాని బులినాని, జిల్లా అధికార ప్రతినిఽధి సూదా గణపతి, మాజీ కౌన్సిలర్ చిట్టూరి పెదబాబు, టీడీపీ, బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు గుత్తుల సాయి, అడబాల సత్యనారాయణ, టీడీపీ, జనసేన నాయకులు మెట్ల రమణబాబు, నల్లా శ్రీధర్, ఏడిద శ్రీను తదితరులు తమ ప్రసంగాల్లో ముద్రగడ ఉద్యమాల పంథాను కొనియాడారు. నేతలందరూ ముద్రగడ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. జోహార్ ముద్రగడ అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఫ ఘన నివాళులర్పించిన అఖిలపక్ష నేతలు ఫ కాపు రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి ఆధ్వర్యాన సంతాప సభ
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‘లోకేష్ రాజీనామా చేయాల్సిందే’కాకినాడ: డీఎస్సీ స్కామ్పై అన్ని ఆధారాలు చూపించామని, ఈ వ్యవహారంపై సీబీఐతో విచారణ ఒక్కటే సరైనదని వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు డిమాండ్ చేశారు. డీఎస్సీలో పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలు, అవినీతి జరిగిందని ఆధారాలతో సహా చూపించామని, అయినా ఇప్పటివరకూ విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ కానీ, ప్రభుత్వం కానీ స్పందించలేదన్నారు. లోకేష్ గతంలో చాలెంజ్ విసిరితే తాము సిద్ధమయ్యామని, మీరు మాత్రం తమ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డిని వ్యక్తిత్వ హననం చేస్తూ తప్పించుకుని తిరుగుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు. యువత పోరాటానికి కూటమిలో బీజేపీ మంత్రి నీట్ పేపర్ లీక్కు బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేశారన్నారు. మరి డీఎస్సీలో అక్రమాలు జరిగాయని తేలిన తర్వాత లోకేష్ ఎందుకు రాజీనామా చేయడం లేదని ప్రశ్నించారు కురసాల కన్నబాబు. లోకేష్ నైతిక బాధ్యత లేదా? అని నిలదీశారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ ఎందుకు వేయడం లేదని కన్నాబాబు ప్రశ్నించారు.డీఎస్సీలో స్కామ్ అనేది నిజంవిజయవాడ: డీఎస్సీలో పెద్ద స్కామ్ జరిగిందనేది వాస్తవమని, మెగా డీఎస్సీ కాదు.. ఇది దగా డీఎస్సీ అని యువతే అంటున్నారని ఎమ్మెల్యే కల్పలతరెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. డీఎస్సీపై వచ్చింది ఆరోపణలు కాదని, నిజం అనే విషయం తెలుస్తుందన్నారు. స్పోర్ట్స్ కోటాలో డీఎస్సీ ఎగ్జామ్ రాయకుండా ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని, అందుకోసం జీవోలు మార్చారని మండిపడ్డారు. నిజంగా డిఎస్పీ కోసం చదివిన అభ్యర్ధులు మాత్రం నష్టపోయారని, దీనిపై సీబీఐ ఎంక్వైరీ వేయడాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒక్కో పోస్ట్కి రూ. 15 లక్షలు అంటూ ఆడియోలు కూడా వచ్చాయని, ఇది వాస్తవం కాదా? అని నిలదీశారు. డీఎస్సీలో అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖమంత్రి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
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నా సోదరి క్రాంతి చేసింది మహాపాపం: ముద్రగడ గిరిబాబుసాక్షి, కాకినాడ జిల్లా: ‘‘మా తండ్రి ముద్రగడ పద్మనాభం మరణం మా కుటుంబానికి తీరని లోటు’’ అని ఆయన కుమారుడు గిరిబాబు అన్నారు. ఆదివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ‘‘మా తండ్రికి నివాళులర్పించిన అందరికీ మా కృతజ్ఞతలు. నా తండ్రిని బతికించేందుకు వైఎస్ జగన్ చాలా ప్రయత్నం చేశారు. ముద్రగడ ఆరోగ్యం గురించి వైఎస్ జగన్ ఫోన్ చేసి తెలుసుకునేవారు. ముద్రగడను బతికించేందుకు వైద్యులతో ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడేవారు’’ అని గిరిబాబు తెలిపారు.నా తండ్రి పాడెను వైఎస్ జగన్ మోయడం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేం. ఇది రాజకీయ లబ్ధికాదు. కుమారుడు తండ్రికి ఇచ్చిన గౌరవం. వైఎస్ జగన్ పట్ల మా కుటుంబంలో మరింత గౌరవం పెరిగింది. ముద్రగడ చెప్పినట్టే నడుచుకున్నాం. మా సోదరి క్రాంతిని రానివ్వద్దని ముద్రగడ మాకు చెప్పారు. కానీ పోలీసులు బలవంతంగా క్రాంతిని తీసుకొచ్చారు. మేం క్రాంతిని తీసుకురావద్దని చెప్పినా పోలీసులు వినలేదు’’ అని ముద్రగడ గిరిబాబు చెప్పారు.అంబటి రాంబాబుపై కేసు పెట్టడం సరికాదు. అంత్యక్రియలకు అధికార లాంఛనాలు వద్దని మేమే చెప్పాం. మా తండ్రి అంత్యక్రియలు ప్రశాంతంగా చేసుకోనివ్వలేదు. నా సోదరి క్రాంతిని అడ్డుపెట్టుకుని జనసేన రాజకీయం చేస్తోంది. నా సోదరి క్రాంతి చేసింది మహాపాపం’’ అని గిరిబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
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రత్నగిరిపై భక్తజన సంద్రంఅన్నవరం: తొలి ఏకాదశి పర్వదినం, శనివారం కలిసి రావడంతో అన్నవరంలోని వీర వేంకట సత్యనారాయణస్వామివారి ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. రత్నగిరిపై సత్యదేవుని సన్నిధిన, ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఈ ఏడాది వివాహాలు చేసుకున్న దంపతులు, వారి బంధుమిత్రులు కూడా సత్యదేవుని దర్శనానికి తరలి వచ్చారు. వీరికి ఇతర భక్తులు కూడా తోడవడంతో తీవ్ర రద్దీ నెలకొంది. సుమారు 40 వేల మంది భక్తులు విచ్చేశారు. దేవస్థానానికి రూ.40 లక్షల ఆదాయం సత్యదేవుని దర్శనానికి రెండు గంటలు, అంతరాలయ దర్శనానికి గంట సమయం పట్టింది. భక్తుల రద్దీతో మధ్యాహ్నం వరకు అంతరాలయ దర్శనం నిలిపివేశారు. సత్యదేవుని వ్రతాలు 2,500 జరిగాయి. అన్ని విభాగాల ద్వారా దేవస్థానానికి రూ.40 లక్షలు ఆదాయం సమకూరింది. సుమారు ఆరు వేల మందికి అన్నదానంలో భోజనం సౌకర్యం కల్పించారు. కాగా.. ఆదివారం ఉదయం పది గంటలకు సత్యదేవుడు, అమ్మవారిని ఆలయ ప్రాకారంలో టేకు రథంపై ఊరేగించనున్నారు. తొలి ఏకాదశి పూజలు తొలి ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని సత్యదేవుడు, అనంతలక్ష్మీ సత్యవతీదేవి అమ్మవారికి ఘనంగా పూజలు నిర్వహించారు. ఉదయం ఏడు గంటలకు స్వామి, అమ్మవార్లకు 108 స్వర్ణ పుష్పాలతో అష్టోత్తర పూజ జరిపారు. తొమ్మిది నుంచి 11 గంటల వరకు స్వామి, అమ్మవారికి పుష్పార్చన, కుంకుమార్చన నిర్వహించారు. అనంతరం వేదపండితులు వేదాశీస్సులు అందచేసి ప్రసాదాలు నివేదించారు. ● తొలి ఏకాదశికి భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు ● స్వామి, అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు ● సత్యదేవుని దర్శించిన 40 వేల మంది
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5న దేవరపల్లికి వైఎస్ జగన్దేవరపల్లి: వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఆగస్టు 5న తూర్పు గోదావరి జిల్లా దేవరపల్లిలో పర్యటిస్తారని మాజీ హోం మంత్రి, గోపాలపురం నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త తానేటి వనిత శనివారం తెలిపారు. దేవరపల్లిలోని పొగాకు వేలం కేంద్రాన్ని ఆయన సందర్శించి, వేలం ప్రక్రియను పరిశీలిస్తారని వెల్లడించారు. అనంతరం పొగాకు రైతులతో ముఖాముఖి చర్చించి వారి సమస్యలు తెలుసుకుంటారని చెప్పారు. దూర విద్యలో డిగ్రీ ప్రవేశాలకు ఆహ్వానం బాలాజీ చెరువు (కాకినాడ సిటీ): ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ దూర విద్య డిగ్రీ ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు కో ఆర్డినేటర్ డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు శనివారం తెలిపారు. డిగ్రీ, పీజీ, ఎంబీఏ విభాగాల్లో 30 రకాల కోర్సులకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యిందన్నారు. ఇతర వివరాలకు పీఆర్ డిగ్రీ కళాశాలలోని ఏయూ దూరవిద్యాకేంద్రాన్ని, లేదా 98484 05370 నంబర్ను సంప్రదించాలన్నారు. అక్టోబర్లో సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు బోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): జేఎన్టీయూకే వేదికగా ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 9 నుంచి 14 వరకూ ఐదు రోజుల పాటు 31వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు డీఆర్వో తిప్పేనాయక్ తెలిపారు. కలెక్టరేట్లో శనివారం వివిధ పైవ్స్టార్ హోటళ్ల ప్రతినిధులు, అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ సదస్సుకు సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు మరో 300 మంది పారిశ్రామికవేత్తలు, ఐఏఎస్ స్థాయి అధికారులు హాజరుకానున్న నేపథ్యంలో ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్లలో 60కి పైగా వీఐపీ ప్రత్యేక రూమ్లు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వీఐపీలు, వీవీఐపీలు కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలపై హోటళ్ల ప్రతినిధులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఏడాది నవంబర్లో విశాఖపట్నంలో జరిగే ఫైనల్ సదస్సుకు ముందు ప్రిలిమినరీగా ఈ ప్రాంతీయ సదస్సును కాకినాడలో నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సదస్సు నిర్వహించే జేఎన్టీయూకేలో వేదికను ఆయన అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు. ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొన్న ఆటో కరప: ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొన్న ఘటనలో ఆటో డ్రైవర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. కరప గ్రామంలోని అగ్నికుల క్షత్రియుల వీధికి చెందిన వాడ్రేవు నూకరాజు ఆటో నడుపుతూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఆటోలో ప్రయాణికులను ఎక్కించుకుని శనివారం కాకినాడ వెళ్లి తిరిగి వస్తున్నాడు. కరప పంచాయతీ కార్యాలయం వద్దకు వచ్చే సరికి రామచంద్రపురం వైపు నుంచి ఎదురుగా వస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొట్టాడు. ఈ ప్రమాదంలో ఆటో ముందుభాగం నుజ్జవ్వగా, డ్రైవర్ సీటులో నూకరాజు ఇరుక్కుపోయాడు. స్థానికులు స్పందించి రక్త గాయాలతో ఉన్న నూకరాజును ఆటో నుంచి బయటకు తీసి, 108లో చికిత్స కోసం కాకినాడ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. సమాచారం తెలుసుకున్న కరప పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, వివరాలు సేకరించి, కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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కొండంత భారంఅన్నవరం: వీర వేంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి కొండపై షాపుల లీజుదారులు దేవస్థానానికి సుమారు రూ.4 కోట్ల వరకూ టెండర్ పెట్టారు. వివిధ షాపులను టెండర్ కం బహిరంగ వేలం ద్వారా లీజుకు తీసుకున్న వీరి నుంచి అద్దెలు వసూలు చేయడంలో అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహించారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారులు దుకాణం సర్దేసి జారుకున్నాక ఇప్పుడు అధికారులు చెక్ బౌన్స్ కేసులు వేస్తున్నారు. వ్యాపారం గడువు ముగిసి దుకాణం సర్దేసి వెళ్లిపోయిన వ్యాపారులు దాదాపు రూ.2 కోట్లు, ప్రస్తుతం నిర్వహిస్తున్న వ్యాపారులు మరో రూ.2 కోట్ల వరకూ బకాయిలు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. లీజుల ద్వారా రూ.10 కోట్లు రత్నగిరిపై పూజాద్రవ్యాలు, ఫ్యాన్సీ, శీతల పానీయాలు, ఆవునేతి దీపాల విక్రయం, సెల్ ఫోన్లు, చెప్పులు, సామగ్రి భద్రపర్చడం, టోల్ వసూలు, వ్రతాల్లో భక్తుల ఫొటోలు తీయడం వంటి వ్యాపారాల నిర్వహణకు దేవస్థానం రెండేళ్లకోసారి టెండర్ కం బహిరంగ వేలం నిర్వహిస్తుంది. హెచ్చు వేలం పాట లేదా టెండర్ వేసిన వ్యాపారికి వీటిని లీజుకు ఇస్తారు. మొదటి ఏడాది లీజుకు ఇచ్చిన మొత్తం మీద రెండో ఏడాది 10 శాతం పెంపుదల ఉంటుంది. ఈ మొత్తానికి జీఎస్టీ అదనం. ఈ వేలం ద్వారా ఏటా దేవస్థానానికి సుమారు రూ.10 కోట్ల ఆదాయం లభిస్తుంది. నిబంధనల ప్రకారం.. వేలం దక్కించుకున్న వ్యాపారి ఆరు నెలల లీజు మొత్తాన్ని అడ్వాన్స్గా చెల్లించి వ్యాపారం ప్రారంభించాలి. ఆ తర్వాత నుంచి ప్రతి నెలా సొమ్ము కట్టాలి. చివరి ఆరు నెలలకు ముందు కట్టిన అడ్వాన్స్ నుంచి మినహాయిస్తారు. అయితే, రెండేళ్లుగా ఈ లీజులు సక్రమంగా వసూలు చేయకపోవడం, ఆరు నెలల అడ్వాన్స్కు బదులుగా మూడు నెలలు మాత్రమే కట్టించుకుని షాపులను అప్పగించడంతో ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది. వ్యాపారులు సీజన్లో వ్యాపారం నిర్వహించి, అనంతరం నష్టాలు వచ్చాయని చేతులు ఎత్తేశారు. వసూలుకు చర్యలు వ్యాపారస్తుల నుంచి బకాయిల వసూలుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. గతంలో రూ.7 కోట్లు ఉండే బకాయిలను సగానికి పైగా వసూలు చేశాం. మిగిలిన వాటి కోసం ఇద్దరు గుమస్తాలను నియమించాం. బకాయిలు పెట్టి వెళ్లిపోయిన వ్యాపారులు, బౌన్స్ అయిన చెక్కుల విషయంలో కూడా కేసులు వేస్తున్నాం. ఇకపై షాపుల లీజుకు సంబంధించి ఆరు నెలల సొమ్ము డిపాజిట్ చేస్తే తప్ప షాపులు అప్పగించే ప్రసక్తి లేదు. – నల్లం సూర్యచక్రధరరావు, ఈఓ, అన్నవరం దేవస్థానం అన్నవరం దేవస్థానానికి వ్యాపారుల షాక్ రూ.4 కోట్ల వరకూ లీజు పెండింగ్ వసూలు చేయడంలో అధికారుల నిర్లక్ష్యం వ్యాపారం చేసుకుని సర్దేసుకుంటున్న లీజుదారులు
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నారుమళ్లు ఎండిపోతున్నాయినీరు వస్తుందని చెబితే నారుమళ్లు వేశాం. ఇప్పుడు నీరందక అవి ఎండిపోతున్నాయి. నీటి గురించి అడుగుదామంటే అధికారులు కంటికి కనిపించడం లేదు. వేసిన నారుమళ్లకు మోటార్ల ద్వారా నీరు పెడదామంటే కాలువల్లో మురికి నీరు వస్తోంది. ఈ ప్రభుత్వం రైతులను నిలువునా నట్టేట ముంచింది. – తటవర్తి రామన్నదొర, మల్లవరం, గొల్లప్రోలు మండలం ఇలాగైతే ఖరీఫ్ లేనట్టే నీరు రాకపోవడంతో చాలామంది రైతులు నారుమళ్లు వేయడం ఆపేశారు. ఇలాంటి దారుణ పరిస్థితి మునుపెన్నడూ చూడలేదు. ఎవరు అధికారంలో ఉన్నా కనీసం నారుమళ్లకు సరిపడా నీరు ఇచ్చేవారు. ఉపముఖ్యమంత్రి నియోజకవర్గంలోనే సాగునీటి ఎద్దడి నెలకొంది. ఇదే పరిస్థితి మరో 15 రోజులు కొనసాగితే ఇక ఖరీఫ్ సాగు లేనట్టే. – దాసరి సత్యనారాయణ, మల్లవరం, గొల్లప్రోలు మండలం నట్టేట ముంచారు నారు వేసుకోమని చెప్పి, నీరు ఇవ్వడం మానేశారు. వేసిన నారు ఎండిపోతోంది. రూ.వేల పెట్టుబడి నేలపాలవుతోంది. ఎవరికి చెప్పాలో తెలియని అయోమయ పరిస్థితిలో రైతులున్నారు. ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నా నారు వేసుకోమన్న అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు కనిపించడం లేదు. – అడపా ఐరాజు, భోగాపురం, పిఠాపురం మండలం●
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చేను ఎడారి.. గుండె తడారి● ఖరీఫ్ సాగుకు నీటి ఎద్దడి ● నారుమళ్లకూ నీరు లేని పరిస్థితి ● కనిపించని అధికారులు, నాయకులు ● అన్నదాతల ఆవేదన పిఠాపురం: ఖరీఫ్ సీజన్ వస్తుందంటే నీటి సరఫరాకు ముందుగానే ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలి. పొలాలు ఎండకుండా, అన్నదాతలు కంటతడి పెట్టకుండా చూసుకోవాలి. కానీ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఈ విషయాన్ని పట్టించుకోలేదు. ప్రతి ఎకరాకు సాగునీరందుతుందని, నారుమళ్లు వేసుకోవాలని హడావుడిగా నాయకులు ప్రకటనలు ఇచ్చేసి వెళ్లిపోయారు. ఆ మాటలను నమ్మి నారుమళ్లు వేసుకున్న రైతులు ఇప్పుడు నీరందక అవస్థలు పడుతున్నారు. ఏలేరు, పీబీసీ శివారు ఆయకట్టు ప్రాంతాలైన పిఠాపురం, గొల్లప్రోలు, కొత్తపల్లి, తుని, తొండంగి మండలాల్లో వేలాది ఎకరాల పంట పొలాలు బీడు భూములుగా దర్శనమిస్తున్నాయి. కనుచూపు మేరలో ఎక్కడా నాట్లు కనిపించని పరిస్థితి నెలకొంది. నీరు లేక పంటలు ఆగిపోయాయని గగ్గోలు పెడుతున్నా పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో పట్టించుకునే నాథుడే లేడు. నారుమళ్లకూ నీరు లేక.. ఏలేరు ప్రాజెక్టులో నీరు డెడ్ స్టోరేజ్కి చేరుకోక పోయినా ప్రస్తుతం ఏలేరు ఆయకట్టుకు నీటి ఎద్దడి ఏర్పడింది. కనీసం నారుమళ్లు వేసుకునేందుకు కూడా నీరు లేక ఖరీఫ్ సాగు నిలిచిపోయింది. సాధారణంగా ఏలేరు ప్రాజెక్టు డెడ్ స్టోరేజ్ ఆరు టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 8 టీఎంసీలు ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. గతంలో ఆరు టీఎంసీల డెడ్ స్టోరేజ్ ఉన్న సమయంలో కూడా నీటి ఎద్దడిని నివారించడానికి కేవలం 2 టీఎంసీలు మాత్రమే ప్రాజెక్టులో ఉంచి మిగిలిన నీటిని విడుదల చేసేవారు. ఇప్పుడు 8 టీఎంసీలు ఉన్నా పంటలకు నీరు అందించని పరిస్థితి ఏర్పడడంపై రైతులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏటా ఈ సమయానికి నాట్లు పూర్తయి కలుపు తీసే పనులు నిర్వహించేవారు. ఇప్పుడు ఎక్కడా ఒక్క నారుమడి కూడా సిద్ధం కాలేదు. ఏలేరు నుంచి నీటిని విడుదల చేశామని నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు చెబుతున్నప్పటికీ, చుక్క నీరు కూడా పిఠాపురం ఆయకట్టుకు చేరలేదు. సుమారు 62 వేల ఎకరాలు పిఠాపురం, తుని నియోజకవర్గాల పరిధిలో సుమారు 62 వేల ఎకరాల ఆయకట్టుకు ఏలేరు, పీబీసీ ద్వారా సాగునీరు అందించాలి. కానీ ఇప్పటి వరకు ఆ రెండింటి నుంచి నీరు రాక ఖరీఫ్ సాగు ఆలస్యమైంది. ప్రస్తుతం ఏలేరుకు, పీబీసీకి నీరు వదిలినట్టు చెబుతున్నా ఎక్కడా నీరు వచ్చిన జాడ లేదని రైతులు చెబుతున్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఇలాకాలోనే సాగునీటి ఎద్దడితో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నా ఏ ఒక్క అధికారి పట్టించుకోవడం లేదు. కోట్ల రూపాయలతో క్లోజర్ పనులు చేసినట్టు కూటమి పార్టీల నాయకులు చెబుతున్నప్పటికీ ఏ కాలువలో చూసినా ఎక్కడి పూడిక అక్కడే దర్శనమిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఏలేరు, పీబీసీ కాలువల్లో వర్షపు నీరు కూడా అడుగంటిపోయి పశువులకు కూడా తాగునీటి ఎద్దడి నెలకొంది.
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రైతులకు నీరివ్వకుంటే ఎలా!పిఠాపురం: నారు పోసుకోవాలని రైతులకు చెప్పి, ఇప్పుడు నీరు ఇవ్వకుంటే ఎలా అని కూటమి ప్రభుత్వాన్ని వైఎస్సార్ సీపీ పిఠాపురం నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి వంగా గీతా విశ్వనాథ్ నిలదీశారు. గొల్లప్రోలు మండలం చేబ్రోలు శివారు మల్లవరం రోడ్డులోని కొత్త కాలువను శనివారం ఆమె పరిశీలించారు. అడుగంటిన కొత్త కాలువలోకి దిగి రైతులతో కలిసి గంట పాటు నిరసన తెలిపారు. రైతులు తమ ఆవేదనను వంగా గీతకు విన్నవించారు. తక్షణం బీబీసీ, ఏలేరు ఆయకట్టుకు నీటిని విడుదల చేయాలని, నారుమడులకు నీరు ఇవ్వాలని నినాదాలు చేశారు. పంటలకు నీరు కూడా ఇవ్వలేని ప్రభుత్వం గద్దె దిగాలని ఆగ్రహించారు. అనంతరం వంగా గీతకు వినతి పత్రం అందజేశారు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం విఫలం వంగా గీత మాట్లాడుతూ రైతులకు నీరు అందించడంలో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పూర్తిగా విఫలమైందని ఆరోపించారు. ఇప్పటికే కలెక్టర్ను రెండుసార్లు కలిసి పిఠాపురం నియోజకవర్గ రైతులకు పీబీసీ, ఏలేరు నీటిని విడుదల చేయాలని కోరామన్నారు. ఇరిగేషన్, వ్యవసాయశాఖ అధికారులకు ఎప్పటికప్పుడు సమస్యను వివరించినట్టు తెలిపారు. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో మార్పు లేదన్నారు. ఒకవైపు వ్యవసాయ అధికారులు నెల రోజుల నుంచి నారుమడులు వేయాలని ప్రచారం చేశారని, ఇప్పుడు నాడుమడులు వేసిన తర్వాత ఇరిగేషన్ అధికారులు నీరు లేదని చెప్పడం హాస్యాస్పదమన్నారు. రైతులంటే చులకనా.. రైతులంటే ప్రభుత్వానికి చులకనగా ఉందని, రైతులు కన్నెర్ర చేస్తే ప్రభుత్వాలు కూలిపోతాయని వంగా గీత గుర్తు చేశారు. నారుమడులకు నీరు లేదని, కాలువలు ఎండిపోవడంతో పశువులు దాహార్తితో అలమటిస్తున్నాయన్నారు. ఏలేరులో నీటిని ఏ ప్రాంతాలకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారో స్పష్టత ఇవ్వాలన్నారు. రైతులకు నష్టం జరిగితే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదని, వారితో కలిసి చలో ఏలేరు కార్యక్రమం చేపడతామని హెచ్చరించారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ వెంటనే స్పందించాలని, రైతాంగానికి సాగునీరు విడుదల చేయాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో గొల్లప్రోలు జెడ్పీటీసీ వులవకాయల నాగలోవరాజు, పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు అరిగెల రామయ్య దొర, నియోజకవర్గ రైతు విభాగం అధ్యక్షుడు గొల్లపల్లి నానాజీ, పిఠాపురం పట్టణ అధ్యక్షుడు రావుల మాధవరావు, నియోజకవర్గం బూత్ కన్వీనర్ కొత్తెం దత్తుడు, ఏకే మల్లవరం మాజీ సర్పంచ్ అరిగెల మణిబాబు, వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర నాయకులు కడిమి శెట్టి కుమార భాస్కరరెడ్డి, ములికే సత్యనారాయణ, ఓరుగంటి చక్రి, చేబ్రోలు, ఏకే మల్లవరం అధ్యక్షుడు పుప్పాల బాబులు, శ్రీహరి, ఎంపీటీసీ తుమ్మలపల్లి ఈశ్వరరావు, కందా బాబ్జీ, విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షుడు ఏడిది నరేష్, బీసీ సెల్ అధ్యక్షుడు నూజివీడు సూర్య, సోషల్ మీడియా అధ్యక్షుడు ఓరుగంటి సత్యనూకరాజు, ప్రచార కమిటీ అధ్యక్షుడు ఓరుగంటి ప్రసాద్, మండల బూత్ కమిటీ అధ్యక్షులు ఓరుగంటి కృష్ణార్జున తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన వైఎస్సార్ సీపీ కో ఆర్డినేటర్ వంగా గీత అన్నదాతలతో ఆటలాడితే ఊరుకునేది లేదు ఖరీఫ్కు సాగు నీరు ఇవ్వాల్సిందే రైతులతో కలిసి నిరసన
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అన్నీ తిరకాసులే..!● ‘తల్లికి వందనం’ సొమ్ము జమలో మెలికలు ● వివిధ సాకులు చూపుతూ అర్హులకు కోత ● మూతపడిన పాఠశాలకు మళ్లింపు ● ఆందోళన చెందుతున్న తల్లిదండ్రులు అందరికీ ‘తల్లికి వందనం’ అన్నారు.. ఇప్పుడు సాకులు వెతికి మరీ కోత పెట్టారు.. నిధుల జమలోనూ తిర‘కాసులు’ పెట్టేశారు.. ఈ పరిణామాలతో లబ్ధిదారులు తల్లడిల్లిపోతున్నారు.. ఎన్నో ఆశల మధ్య తమ పిల్లలను చదివించుకుంటున్న తల్లిదండ్రులకు ఆందోళన మిగిల్చారు. ఈ పథకం అమలులో భారీగా కోతలు పెట్టడంతో ఆయా వర్గాల నుంచి వ్యతిరేకత వస్తోంది. పిఠాపురం: తల్లికి వందనం పథకం అమలుకు గ్రహణం పట్టింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో తమ పిల్లలను చదివిస్తున్న అర్హులైన తల్లులకు అందాల్సిన సొమ్ము ప్రైవేటు స్కూళ్లకు వెళ్తున్నాయి. మూతపడిన పాఠశాల ఖాతాలకు ఈ నిధులు మళ్లుతున్నాయి. తప్పులతడకగా ఈ పథకం అమలవుతోందనడానికి ఇదే నిదర్శనం. ఓ కుటుంబంలో చదువుతున్న విద్యార్థులందరికీ ‘తల్లికి వందనం’ పథకం కింద ఏడాదికి రూ.15 వేలు జమ చేస్తామని ఎన్నికల ముందు ఊదరగొట్టిన చంద్రబాబు.. అధికారంలోకి వచ్చాక ఆ పథకాన్ని అనేక సాకులతో మమ అనిపిస్తున్నారు. అధికార పగ్గాలు చేపట్టిన తొలి ఏడాది పూర్తిగా ఎగొట్టిన ప్రభుత్వం, గత ఏడాది అరకొర నిధులు విదిల్చింది. ఇప్పుడు తాజాగా మూడో ఏడాది పూర్తిగా అమలు చేస్తారని ఎదురు చూసిన తల్లులకు నిరాశే మిగిల్చింది. గత ఏడాది 2.28 లక్షల మందికి విడుదల చేయగా, ఈ ఏడాది విద్యార్థుల సంఖ్య పెరిగినా, లబ్ధిదారుల్లో మాత్రం కోత విధించింది. గత ఏడాది లబ్ధి పొంది, ఈ ఏడాది జమ కాకపోవడంతో అర్హులు తల్లడిల్లిపోతున్నారు. చెప్పేదొకటి.. ఇచ్చేదొకటి ఇంట్లో ఎంతమంది చదువుతుంటే అంతమందికీ ఒక్కొక్కరికి రూ.15 వేలు జమ చేస్తామంటూ కూటమి నేతలు ఎన్నికల ముందు ప్రచారం చేసుకున్నారు. ఇప్పటికీ ప్రచారం చేస్తున్నారు. కానీ రూ.13 వేల చొప్పున మాత్రమే తల్లి వందనం సొమ్ము అందిస్తున్నారు. నిబంధనల పేరుతో కోత విధించి వేలాది మందిని అనర్హులుగా మార్చేయడంతో పాటు కుటుంబంలో ముగ్గురు విద్యార్థులు ఉంటే, రూ.13 వేలు మాత్రమే జమ అవుతోంది. తద్వారా మరో ఇద్దరికి రూ.26 వేలు కోత పెడుతున్నారు. ఒక్క రూపాయి కూడా తగ్గించకుండా పూర్తిగా జమ చేస్తామని మంత్రి లోకేష్ ప్రకటించారని, ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికీ రూ.2 వేలు తగ్గించి ఇవ్వడమేంటని పలువురు విద్యార్థుల తల్లులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఎగ్గొట్టే సాకులెన్నో.. ఎగ్గొట్టాలంటే సవాలక్ష సాకులు ఉంటాయి. సరిగ్గా ఆ విధానాన్నే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అవలంబించింది. వేసవిలో విద్యుత్ వినియోగం పెరగడం సాధారణమే. ఇప్పుడు దానినే ప్రామాణికంగా తీసుకుని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పేదలను సైతం పథకానికి దూరం చేసింది. నాలుగు చక్రాల వాహనం, 300 యూనిట్లు దాటిన కరెంటు బిల్లు, నెలసరి ఆదాయం రూ.12 వేలు వచ్చిందంటూ ఒక్క పిఠాపురం జగ్గయ్యచెరువు కాలనీలో 184 మంది నిరుపేద కుటుంబాలకు చెందిన తల్లులను అనర్హులుగా ప్రకటించింది. తల్లికి అడుగడుగునా దగా... చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తల్లికి వందనం పేరుతో తల్లులను అడుగడుగునా దగా చేస్తోంది. అనేక సాకులు చూపుతూ తల్లుల ఖాతాలో నిధులు జమ చేయడం లేదు. పథకంలో లబ్ధి పొందేందుకు అన్ని అర్హతలున్నా, లబ్ధి చేకూరడం లేదు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో తల్లికి వందనం నిధులను డ్వాక్రా రుణాలకు జమ చేసుకుంటున్న ఘటనలు ఉన్నాయి. వాటిని హోల్డ్ చేస్తున్న దాఖలాలు ఉన్నాయి. గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వంలో పథకం ఫలాలు నేరుగా లబ్ధిదారులకే దక్కేవి. ప్రస్తుతం నిధులు ఎలా ఎగ్గొట్టాలా..? అని కారణాలు వెతకడం దారుణం. – కురసాల కన్నబాబు, వైఎస్సార్ సీపీ ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల రీజినల్ కోఆర్డినేటర్, మాజీ మంత్రి, కాకినాడ వేరే స్కూల్ ఖాతాకు వేస్తూ.. నా ఇద్దరు పిల్లలు బీర భవ్యశ్రీ (3వ తరగతి), లహర్ష (2వ తరగతి). పిఠాపురం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్నారు. గత ఏడాది ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో ఉచిత సీటు వచ్చిందని చేరారు. ఉచిత సీటు ఉన్నా, మిగిలిన ఖర్చులు భరించలేక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేర్పించాను. గతంలో, ఇప్పుడు తల్లికి వందనం నిధులు ఆయా ప్రైవేట్ స్కూళ్ల ఖాతాల్లో జమ అయ్యాయి. మా పిల్లలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్నారు. తల్లికి వందనం నిధులు జమయ్యే విధంగా చూడాలని రెండేళ్లుగా తిరుగుతున్నా, ఫలితం లేదు. – బీర ధర్మరాజు, అగ్రహారం, పిఠాపురం మూతపడిన పాఠశాలకు... మా అమ్మాయి కొల్లా బత్తుల లక్ష్మీభార్గవి సీబీఎం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మూడో తరగతి చదువుతుంది. గతంలో పిఠాపురంలోని ప్రైవేటు స్కూల్లో ఉచిత సీటు వచ్చిందని ఒకటో తరగతిలో చేర్పించాను. అదనపు ఫీజులు భరించలేక తిరిగి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేర్చారు. రెండేళ్లుగా తల్లికి వందనం నిధులు ఆ ప్రైవేట్ స్కూల్ అకౌంట్కు జమవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆ పాఠశాల మూతపడి ఉంది. దీనిపై అధికారులకు విన్నవించినా పట్టించుకోవడం లేదు. – కొల్లాబత్తుల విజయ్ కుమార్, అగ్రహారం, పిఠాపురం జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులు : 55వేల మందిఅనర్హులు : 69వేల మందిజిల్లాలో తల్లికి వందనం ఇలా..1–10 చదువు తున్న విద్యార్థులు : 2.90లక్షల మందితల్లికి వందనం పథకానికి అర్హులు : 2.76లక్షలు
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యువత సమస్యలపై 28న నిరసన ర్యాలీలురాజమహేంద్రవరం సిటీ: విద్యార్థు లు, నిరుద్యోగ యువత సమస్యలపై ఈ నెల 28న రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో నిరసన ర్యాలీలు నిర్వహించనున్నట్టు వైఎస్సార్ సీపీ యువజన విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా పిలుపునిచ్చారు. శుక్రవారం స్థానిక కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ పార్టీ అధిష్టానం ఆదేశాల మేరకు యువజన, విద్యార్థి విభాగాల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిపారు. దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీలో నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీతో లక్షల మంది విద్యార్థుల భవితవ్యాన్ని ప్రశ్నార్థకంగా మార్చారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ వ్యవహారంపై సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణతో పారదర్శకమైన విచారణ చేయించాలని, ఈ ఘటనకు బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చే శారు. విద్యార్థుల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు విడుదల చేయాలని, డీఎస్సీ నియామకాల్లో అవకతవకలపై సీబీఐ విచారణ చేయించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆగస్టు 8న పలు రైళ్ల రద్దు రాజమహేంద్రవరం సిటీ: సాంకేతిక మరమ్మతుల కారణంగా ఆగస్టు 8వ తేదీన పలు రైళ్ల రాకపోకలను రద్దు చేస్తున్నట్టు అధికారులు శుక్రవారం ప్రకటించారు. విశాఖపట్నం – కాకినాడ పోర్ట్ (17268), కాకినాడ పోర్ట్ – విశాఖపట్నం (17267), విశాఖపట్నం – రాజమహేంద్రవరం (67286), రాజమహేంద్రవరం – విశాఖపట్నం (67285) రైళ్లను రద్దు చేసినట్టు తెలిపారు.
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ఆశలన్నీ జలసమాధిరామచంద్రపురం రూరల్: కాలువలో స్నానానికి వెళ్లి అన్నాచెల్లెళ్లు (ముగ్గురు) మృత్యువాత పడిన ఘటనతో రామచంద్రపురం మండలం వెలంపాలెంలో శుక్రవారం పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. గ్రామానికి చెందిన పోతుల మధు సాల్మన్ రాజు, శాంతకుమారి దంపతులకు నలుగురు కుమార్తెలు. ఏడాది క్రితం మధు సాల్మన్ రాజు మృతి చెందడంతో గురువారం హైదరాబాద్లో ఉపాధి నిమిత్తం ఉంటున్న ముగ్గురు కుమార్తెలు, రావులపాలెం సమీపంలోని తాతపూడి వద్ద ఉంటున్న నాలుగో కుమార్తె తమ పిల్లలతో సహా వెలంపాలెం గ్రామానికి వచ్చి కార్యక్రమం నిర్వహించుకున్నారు. ఒకరిని కాపాడబోయి మరొకరుగా.. హైదరాబాద్ చందానగర్లో ఉంటున్న ముగ్గురు కుమార్తెలు, వారి పిల్లలు శనివారం తిరుగు ప్రయాణానికి టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు. శుక్రవారం కాకినాడ బీచ్కు, కోరంగి అభయారణ్యానికి వెళదామని అనుకున్నారు. కానీ వెళ్లకపోవడంతో సాయంత్రం పెద్ద కుమార్తె బొక్కే లత కుమారుడు వీరేంద్ర (18) మరో ఆరుగురు చిన్నారులను బైక్పై ఎక్కించుకుని సమీపంలోని వెంకటాయపాలెం కాలువ వద్దకు స్నానానికి తీసుకుని వెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో మూడో కుమార్తె వేమన మంజుప్రియ కుమార్తె వర్షిత పావని (15) నీటి మునిగి పోయింది. ఆమెను కాపాడే ప్రయత్నంలో వీరేంద్ర, రెండో కుమార్తె కనికెళ్ల కాంతి లత కుమారుడు రంజిత్ కుమార్ (15) కూడా నీట మునిగి మృత్యువాత పడ్డారు. రాఖీ కట్టించుకుని వెళతామన్నారుహైదరాబాద్కు శనివారం తిరుగు ప్రయాణం నిమిత్తం టికెట్లు తీసుకున్న నేపథ్యంలో తమ చెల్లెళ్లతో రాఖీలు కట్టించుకుని వెళతామని తన అక్కల కుమారులు చెప్పినట్టు కాళిదాసు రాజకుమారి (నాలుగో కుమార్తె) కన్నీటి పర్యంతమైంది. వారందరూ కాలువకు వెళ్లిన తర్వాత తాను తన చిన్న కుమార్తెకు చెవి పోగులు కుట్టించాలని బైక్ తీసుకుని రమ్మని పలుమార్లు ఫోన్ చేశానని తెలిపింది. అయితే ఫోన్ను వారితో పాటు వెళ్లిన తన పెద్ద కుమార్తెకు ఇచ్చేసి వారు స్నానానికి వెళ్లారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. పేద కుటుంబాలే.. ఫ పెద్ద కుమార్తె బొక్కే లత, గనిరాజు దంపతులది పసలపూడి. భర్త కర్ణాటకలో వెల్డింగ్ పని నిమిత్తం ఉంటుండగా లత తన తల్లి శాంతకుమారితో కలసి హైదరాబాద్ చందానగర్లో ఇళ్లల్లో పని చేసుకుంటూ కుమారుడు, కుమార్తెతో కలసి జీవిస్తోంది. చేతికి అందివచ్చిన కుమారుడిని పోగొట్టుకుని కన్నీరు మున్నీరు అవుతోంది. ఫ రెండో కుమార్తె కనికెళ్ల కాంతి లత, సత్యనారాయణ దంపతులది అంగర గ్రామం. హైదరాబాద్లో వాచ్మన్గా పనిచేసుకుంటున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె. ఈ ప్రమాదంలో పెద్ద కుమారుడిని పోగొట్టుకున్నారు. ఫ మూడో కుమార్తె వేమన మంజు ప్రియ, భర్త ఆనంద కుమార్లది అంగర సమీపంలోని పడమర ఖండ్రిగ గ్రామం. ఆనంద కుమార్ చనిపోవడంతో మంజు ప్రియ హైదరాబాద్ చందానగర్లో ఇళ్లలో పనిచేసుకుంటూ తన కుమారుడు, కుమార్తెలతో జీవిస్తోంది. ఈ ప్రమాదంలో కుమార్తెను కోల్పోయింది.
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విద్యాశాఖ అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలిగోకవరం: విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రంపచోడవరం పర్యటన సందర్భంగా గోకవరం మండలం కృష్ణునిపాలెంలో రాత్రి వరకు విద్యార్థులను ఉంచిన మండల విద్యాశాఖ అధికారులు, పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులపై చర్యలు తీసుకోవాలని పీడీఎస్యూ విజృంభణ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె.సతీష్ డిమాండ్ చేశారు. స్థానిక సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ మంత్రి లోకేష్ పర్యటనలో అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించి, కృష్ణునిపాలెంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులను రాత్రి 9 గంటల వరకు ఉంచడం హేయమైన చర్యన్నారు. విద్యాశాఖ అధికారులు చిన్నపిల్లలను ఇబ్బంది పెడుతూ, చీకట్లో ఉంచడం బాధాకరమని, ఈ సంఘటనను తాము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు. విద్యార్థుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని, పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులు కల్పించాలని విద్యార్థి సంఘాల నేతలతో బయటకు పంపించమంటే జీఓలు ఉన్నాయని, అలా కుదరదని చెప్పే విద్యాశాఖ అధికారులు ఇప్పుడు పిల్లలను చీకట్లో, దోమల్లో ఎలా ఉంచుతారని ఆయన ప్రశ్నించారు. తక్షణమే ఈ సంఘటనపై విచారణ నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు.
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నేటి నుంచి రహదారి భద్రతా వారోత్సవాలుబోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): జిల్లాలోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్లలో శనివారం నుంచి రహదారి భద్రతా వారోత్సవాలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు జిల్లా ప్రజా రవాణాధికారి ఎంయూవీ మనోహర్ శుక్రవారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. కాకినాడ, ఏలేశ్వరం, తుని డిపోలో ఈ నెల 25 నుంచి 31 వరకూ ఈ వారోత్సవాలు జరుగుతాయన్నారు. వారం రోజుల పాటు డ్రైవర్లకు వైద్య పరీక్షలు, రహదారి భద్రతా నియమాలపై శిక్షణ తరగతులు, ఉత్తమ డ్రైవర్లకు ప్రశంసా పత్రాలు ఇస్తామని అన్నారు. పోక్సో కేసులో నిందితుడికి మూడేళ్ల జైలు పిఠాపురం రూరల్: పిఠాపురం పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన పోక్సో కేసులో నిందితుడు గీసాల నాగేశ్వరరావు (65)కు మూడేళ్ల జైలు శిక్ష విధిస్తూ కాకినాడ పోక్సో ప్రత్యేక కోర్టు న్యాయమూర్తి కె.శ్రీదేవి తీర్పు చెప్పారు. అలాగే బాధిత బాలికకు రూ.2 లక్షల నష్టపరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశించారు. రూ.1,000 జరిమానాతో పాటు మూడు నెలల సాధారణ కారాగార శిక్ష విధించారు. ప్రభుత్వ తరఫున పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ పి.శ్రీదేవి వాదనలు వినిపించగా, సాకా్ాష్ధరాల ఆధారంగా న్యాయస్థానం నిందితుడిని దోషిగా నిర్ధారించింది. కేసు విచారణలో సాక్షులను సకాలంలో కోర్టుకు హాజరుపరచడంలో సీఐ జి.శ్రీనివాస్, ఎస్సై వి.మణికుమార్, కోర్టు హెడ్ కానిస్టేబుల్ విల్లా కిషోర్ చేసిన కృషిని ఉన్నతాధికారులు అభినందించారు. ముగిసిన రీజియన్ హ్యాండ్బాల్ పోటీలు పెద్దాపురం: పీఎంశ్రీ జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో మూడు రోజులుగా జరుగుతున్న హైదరాబాద్ రీజియన్ హ్యాండ్బాల్ పోటీలు శుక్రవారం సాయంత్రం ముగిశాయి. ఈ పోటీలకు దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోని నవోదయ విద్యాలయ సమితి క్రీడాకారులు హాజరయ్యారు. పీఈటీ జనార్దన్ నాయుడు మాట్లాడుతూ ఆఖరి రోజు జరిగిన మ్యాచ్ల్లో అండర్ 14, 17 బాలుర విభాగాల్లో కోలార్ క్లస్టర్, అండర్ 19 విభాగంలో కరీంనగర్ క్లస్టర్ విజేతలుగా, పోలవరం క్లస్టర్, రాయచూరు క్లస్టర్లు రన్నర్లుగా నిలిచాయన్నారు. అలాగే అండర్ 14, 17 బాలికల విభాగంలో కోలార్ క్లస్టర్, అండర్ 19లో పుదుచ్చేరి విజేతలుగా, చిక్కంగళూరు, అల్లపి రన్నర్లుగా నిలిచాయన్నారు. నవోదయ విద్యాలయ ప్రిన్సిపాల్ ఎస్ఎస్ కీర్తి మాట్లాడుతూ ఈ పోటీల్లో గెలుపొందిన జట్లు ఆగస్టు 28న పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని జలంధర్కు వెళతాయని తెలిపారు. విజేతలకు ముఖ్య అతిథిలుగా హాజరైన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త మట్టే శ్రీనివాసరావు, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకు రీజియన్ మేనేజర్ రవికుమార్ గుప్తా ట్రోఫీలను బహూకరించారు. పారిశ్రామికవేత్త టి.ఉమాశంకర్, ఎన్సీసీ ఆఫీసర్ ఎస్.సత్యనారాయణ, పీఈటీలు చక్రవర్తి, అనురాధ, పి.రామారావు, ప్రేమలత పాల్గొన్నారు. విద్యార్థి సంఘాల బంద్ విజయవంతం బాలాజీచెరువు: నీట్ పేపర్ లీకేజీకి బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ జిల్లాలో విద్యార్థి, యువజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన బంద్ విజయవంతమైంది. ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి ఎం.గంగా సూరిబాబు, ఏఐవైఎఫ్ రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి వై.బాబి, విద్యార్థి జేఏసీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి బుల్లిరాజు తదితరులు మాట్లాడుతూ గత 14 ఏళ్లలో 116 సార్లు పేపర్ లీకేజీలు జరిగాయని ఆరోపించారు. నీట్ లీకేజీపై 45 రోజులుగా నిరసనలు తెలుపుతున్నా, 21 మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నా, కేంద్రం స్పందించకపోవడం దారుణమన్నారు. ఢిల్లీలో నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జి చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. పీడీఎస్యూ, డీఐవైఎఫ్ నాయకులు సిద్ధూ, టి.రాజా, ఎస్ఎఫ్ఐ ప్రతినిధులు గమినివేలు, సత్యం, కరుణ్ కుమార్ పాల్గొన్నారు. విద్యార్థులకు దుర్వాసన వచ్చే భోజనమా! కొత్తపల్లి: పాఠశాలలో విద్యార్థులకు దుర్వాసన వచ్చే భోజనం పెట్టడంపై ఓ విద్యార్థి తల్లి వాపోయింది. స్థానిక జిల్లా బాలికల పరిషత్ పాఠశాలలో శుక్రవారం పేరెంట్స్ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఆ సమయంలో రుచి, శుచిలేని భోజనాన్ని పిల్లలకు పెట్టడంపై తల్లిదండ్రుల సమావేశానికి హాజరైన ఓ తల్లి నాయకులను, అధికారులను, ఉపాధ్యాయులను నిలదీసింది. ఇటువంటి భోజనం పెట్టడం వల్ల అనారోగ్యానికి గురైతే బాధ్యులెవరంటూ ప్రశ్నించింది. నాసిరకం భోజనం తయారు చేస్తున్న ఏజెన్సీలపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది.
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బుగ్గిపాలైన జీవనాధారం● కాలిపోయిన మూడు టీ పాయింట్లు ● మరో హోటల్కు పాక్షికంగా నష్టం దేవరపల్లి: ఖమ్మం–దేవరపల్లి గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేలోని దేవరపల్లి జంక్షన్ వద్ద గురువారం తెల్లవారుజామున ఘోర అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో మూడు దుకాణాలు (టీ పాయింట్లు) పూర్తిగా కాలిపోగా, ఓ హోటల్ పాక్షికంగా దగ్ధమైంది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఓ టీ పాయింట్లో ఉద యం ఐదు గంటల సమయంలో టీ కాస్తుండగా మంటలు వ్యాపించాయి. అవి పక్కనే గల మరో రెండు దు కాణాలకు పాకి మూడు కాలిబూడిదయ్యాయి. వీటికి అనుకుని ఉన్న ఓ హోటల్ పాక్షికంగా దెబ్బతింది. మంటలకు దుకాణాల్లోని వంట గ్యాస్ సిలిండర్లు పేల డంతో పరిసర ప్రజలు భయంతో పరుగులు తీశారు. సమాచారం అందుకున్న కొవ్వూరు అగ్నిమాపక అధికారులు, సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు. గోపాలపురం మండలం పెద్దాపురం, గోపాలపురానికి చెందిన పిల్లి లక్ష్మణరావు, దాసి చందు, కందుల రామకృష్ణ ఈ దుకాణాలను అద్దెకు తీసుకుని టీ పాయింట్లు ఏర్పాటు చేశారు. అప్పులు చేసి వీటిని నిర్వహిస్తున్నామని, ప్రమాదంలో సుమారు రూ.20 లక్షల ఆస్తి నష్టం జరిగినట్టు బాధితులు వాపోయారు. మంటలు వ్యాపించిన సమయంలో టీ కాస్తున్న వ్యక్తి స్వల్పంగా గాయపడ్డారు.
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గంజాయి తరలిస్తున్న ఇద్దరి అరెస్ట్మోతుగూడెం: మోటారు సైకిల్పై గంజాయిని తరలిస్తున్న ఇద్దరు యువకులను డొంకరాయి పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఎస్సై చరణ్ నాయక్ గురువారం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఒడిశా నుంచి గుంటూరుకు పది కేజీల గంజాయిని బైక్పై ఇద్దరు యువకులు తరలిస్తున్నారు. గుర్తేడు మండలం బొడ్డుగంటి పంచాయతీ పరిధిలో డొంకరాయి చెక్పోస్ట్ వద్ద పోలీసులు తనిఖీలు చేస్తుండగా వీరు పట్టుబడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో గంజాయిని, వాహనాన్ని పోలీసులు సీజ్ చేశారు. గుంటూరుకు చెందిన సద్దాం పవన్ మాధవ్, కుందేటి చెన్నకేశవరావును అరెస్ట్ చేసి, కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్ తరలించారు. లోవలో జంతుబలి నిషేధించాలి తుని రూరల్: తలుపులమ్మ లోవ దేవస్థానంలో జంతుబలి, మద్యాన్ని నిషేధించాలని కాకినాడ భోగి గణపతి పీఠం ఉపాసకులు దూసర్లపూడి రమణరాజు అన్నారు. ఆయన గురువారం కుటుంబ సభ్యులతో లోవ దేవస్థానానికి వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. పీఠం తరఫున అమ్మవారికి ప్రత్యేక కుంకుమార్చన, మహా హారతి సేవలు నిర్వహించారు. లోక కల్యాణార్థం ప్రత్యేక పూజలు చేసినట్టు తెలిపారు. లోవలో జంతువులను వధించడంపై తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వాటిని నిషేధించాలని కోరుతూకార్యనిర్వహణ అధికారికి లేఖ ఇచ్చినట్టు తెలిపారు. బ్యాడ్మింటన్ పోటీలకు ఏర్పాట్లు పూర్తి నాగమల్లితోట జంక్షన్ (కాకినాడ సిటీ): కాకినాడ శ్రీ ప్రకాష్ స్కూల్లో ఈ నెల 25 నుంచి 27 వరకు నిర్వహించనున్న సీబీఎస్ఈ క్లస్టర్ బ్యాడ్మింటన్ పోటీలకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని పాఠశాల డైరెక్టర్ విజయ ప్రకాష్ గురువారం తెలిపారు. ఈ పోటీలకు ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి 700 మంది క్రీడాకారులు హాజరవుతున్నారన్నారు. అండర్–14, 17, 19 విభాగాల్లో సింగిల్స్, డబుల్స్లో పోటీలు జరుగుతాయని, ఇందుకోసం నాలుగు కోర్టులను ఫ్లడ్లైట్లతో సిద్ధం చేశామన్నారు. పాల్గొనే వారు పాస్పోర్టు సైజు ఫొటో, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న పత్రాలు, ప్రిన్సిపాల్తో కూడిన గ్రూప్ ఫొటోతో హాజరు కావాలని కోరారు.
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ఆటంకాలు దాటేనా!నాగమల్లితోట జంక్షన్ (కాకినాడ సిటీ): అమరావతి చాంపియన్షిప్ పేరుతో ఆటల పోటీలను నిర్వహిస్తున్నట్టు కూటమి ప్రభుత్వం అట్టహాసంగా ప్రచారం చేసింది. 12 క్రీడాంశాల్లో పోటీలు జరుగుతాయని ప్రకటించింది. అయితే పోటీల నిర్వహణకు నియోజవర్గానికి కేవలం రూ.5 వేలు మాత్రమే కేటాయించింది. ఈ సొమ్ముతో ఎలా నిర్వహించాలో తెలియని పరిస్థితి నిర్వాహకులకు ఏర్పడింది. అలాగే క్రీడా పరికరాలు సమకూర్చకపోవడం, జూనియర్, డిగ్రీ కళాశాలల్లో తగినంత మంది వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు లేకపోవడంతో నిర్వహణ కత్తిమీద సాములా మారింది. వసతుల కొరత జాతీయ క్రీడా దినోత్సవాన్ని (ధ్యాన్చంద్ జయంతి, ఆగస్టు 29) పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కలసి రూ.90 లక్షల ప్రైజ్మనీతో అమరావతి చాంపియన్ షిప్ పేరుతో క్రీడా పోటీలకు సన్నాహాలు చేశాయి. ఈ టోర్నమెంట్ నియోజకవర్గం, జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిల్లో నిర్వహించాలని ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. క్రీడాప్రాధికార సంస్థతో పాటు విద్యాశాఖ సమన్వయంతో నిర్వహించాలని, పోటీల నిర్వహణకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలలు, డిగ్రీ కళాశాలల మైదానాలు, వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులను వినియోగించుకోవాలని ఇప్పటికే ఆయా యూనివర్సిటీలు, కళాశాలకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. కానీ డిగ్రీ, జూనియర్ కళాశాలల్లో వసతులు, మైదానాలు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి. వ్యాయామ అధ్యాపకులు లేకపోడంతో ఈ టోర్నమెంట్ నిర్వహణ క్రీడాభివృద్ధి ఽఅధికారులకు కత్తిమీద సాములా తయారైంది. మరో వైపు ఈ టోర్నమెంట్లో పాల్గొనే ప్రతి క్రీడాకారుడు క్రీడాయాప్లో తమ వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలి. కానీ రిజిస్ట్రేషన్ నత్తనడకగా సాగిందనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఈ నెల 27 నుంచి షెడ్యూల్ అమరావతి చాంపియన్ షిప్ను ఈ నెల 15 నుంచి ఆగస్టు 26 వరకు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం గతంలో నిర్ణయించింది. రాష్ట్రంలో వారం రోజులుగా వర్షాలు కురవడంతో నియోజకవర్గ స్థాయిలో ఈ నెల 27 నుంచి షెడ్యూలు ప్రకటించారు. అండర్ 17, 23 విభాగాల్లో ఆర్చరీ, అథ్లెటిక్స్, బ్యాడ్మింటన్, బాక్సింగ్, బాస్కెట్ బాల్, చెస్, హాకీ, కబడ్డీ, ఖోఖో, వెయిట్ లిఫ్టింగ్, వాలీబాల్, యోగాతో కలిపి 12 విభాగాల్లో పోటీలు జరుగుతాయి. ఈ నెల 27న తుని క్రీడా వికాస కేంద్రం, 28న ప్రత్తిపాడు జెడ్పీ పాఠశాల, 27న జగ్గంపేట ప్రభుత్వ పాఠశాల, 28న పెద్దాపురం లూథరన్ పాఠశాల, 29న పిఠాపురం ఆర్ఆర్బీహెచ్ఆర్ కళాశాల, 30న కాకినాడ ఆర్బన్ పరిధిలో, 31న కాకినాడ రూరల్ పరిధిలో కాకినాడ డీఎస్ఏలో నియోజకవర్గస్థాయిలో పోటీల నిర్వహణకు క్రీడాప్రాధికార సంస్థ అధికారులు షెడ్యూలు ప్రకటించారు. దాతలే ఆధారం నియోజకవర్గ స్థాయిలో పోటీల నిర్వహణకు కేవలం రూ.5 వేలను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు, దాతల సహకారంతో పోటీలు నిర్వహించాలని ఆదేశించింది. అవుట్ డోర్ గేమ్స్ అయిన వాలీబాల్, ఖోఖో, కబడ్డీ, హాకీ, అథ్లెటిక్స్, బాస్కెట్బాల్ పోటీలు నిర్వహించేందుకు అనువైన క్రీడా మైదానాలు లేకపోవడం, జిల్లాలో అన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురవడంతో వీటి నిర్వహణ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో పీడీల కొరత, మైదానాలు అంతంత మాత్రంగా ఉండడంతో పోటీల నిర్వహణకు ఇబ్బంది కలుగుతుందని క్రీడాసంఘాల ప్రతినిధులు భావిస్తున్నారు. కాకినాడ డీఎస్ఏలో వర్షం కారణంగా బురదగా మారిన మైదానం పెద్దాపురం లూథరన్ హైస్కూల్ మైదానం ఆదేశాలు ఇవే.. పోటీల్లో పాల్గొనే విద్యార్ధులకు మిడ్డే మీల్స్లో భోజన సదుపాయాలు కల్పించాలి. నియోజకవర్గ స్థాయి నుంచి జిల్లాకు వచ్చే క్రీడాకారుల్లో బాలికలు, మహిళలు ఫ్రీ బస్సు సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకోవాలి. పురుషులు, బాలురకు ఒక వైపు చార్జీలు మాత్రమే అందిస్తారు. ఇక ప్రైజ్ మనీ రూ.90 లక్షలు ప్రకటించినా ఏ స్థాయిలో ఎంత ఇస్తారనే దానిపై స్పష్టత లేదు. అమరావతి చాంపియన్ షిప్ నిర్వహణకు ప్రభుత్వం ఆదేశం పోటీల నిర్వహణకు షెడ్యూల్ విడుదల అరకొరగా నిధుల కేటాయింపు నిర్వాహకులకు కత్తిమీద సాము వేధిస్తున్న మైదానాల కొరత, వసతుల లేమి
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కొత్త సమస్యలు సృష్టిస్తే ఎలా?పిఠాపురం: కొత్త సమస్యలు సృష్టిస్తున్న పట్టు పరిశ్రమ శాఖ డీడీ గీతారాణి వస్తే.. తాము సమావేశానికి వచ్చేది లేదని పట్టు రైతులు ఆందోళనకు దిగారు. ఈ మేరకు గొల్లప్రోలు మండలం చేబ్రోలులో సమావేశాన్ని పట్టు రైతులు బహిష్కరించారు. పట్టు రైతుల సమస్యల పరిష్కారం, సూచనలు, సలహాల కోసం గురువారం చేబ్రోలు పట్టు పరిశ్రమ కేంద్రం వద్ద పట్టు పరిశ్రమ శాఖ డీడీ గీతారాణి ఆధ్వర్యంలో సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డు శాస్త్రవేత్తలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. అయితే గ్రామంలో ముందుగా రైతులు ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుని, అధికారులు ఏర్పాటు చేసిన సమావేశానికి వెళ్లకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా రైతులు మాట్లాడుతూ డీడీ గీతారాణి పట్టు పరిశ్రమను దివాలా తీయిస్తున్నారని ఆరోపించారు. తమ సమస్యలు చెప్పినప్పటికీ పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపించారు. ఆమెను వెంటనే బదిలీ చేయాలని రైతులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ సమావేశాన్ని తాము బహిష్కరిస్తే, వేరేచోట వ్యక్తులతో ఫోటోలు తీయించి సమావేశం నిర్వహించినట్లు ప్రభుత్వానికి పంపించారని ఆరోపించారు. ఈ విషయమై ఉన్నతాధికారులు వెంటనే స్పందించి.. విచారణ జరిపి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని రైతులు డిమాండ్ చేశారు. సమావేశాన్ని బహిష్కరించిన పట్టు రైతులు
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సామాజిక ఉద్యమకారులకు ముద్రగడ ఆదర్శంకిర్లంపూడి: తెలుగు నేలపై సామాజిక ఉద్యమకారులకు మాజీ మంత్రి, కాపు ఉద్యమ నేత దివంగత ముద్రగడ పద్మనాభం ఆదర్శమని ఎమ్మార్పీఎస్ వ్యవస్థాపకుడు, పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత మంద కృష్ణ మాదిగ అన్నారు. గురువారం కిర్లంపూడిలోని ముద్రగడ పద్మనాభం నివాసానికి వచ్చిన ఆయన ముద్రగడ సతీమణి పద్మావతి, కుమారులు వైఎస్సార్ సీపీ ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ ముద్రగడ గిరిబాబు, ఆయన పెద్ద కుమారుడు ముద్రగడ వీరరాఘవరావు (బాలు)ను పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా మంద కృష్ణ మాదిగ విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గొప్ప నాయకుడు దివంగత ముద్రగడ పద్మనాభం అని అన్నారు. దివంగత వంగవీటి మోహన్రంగా కాపు వర్గాల్లోనే కాకుండా దళితులు, పీడిత వర్గాల గుండెల్లో చోటు పొందారన్నారు. ఆయన తర్వాత ముద్రగడ పేరొందారని కొనియాడారు. తమలాంటి ఉద్యమకారులకు ఆయన అంటే ఎనలేని గౌరవం అని తెలిపారు. పదవులు వస్తుంటాయి.. పోతుంటాయని, తాను నమ్ముకున్న జాతికోసం రాజకీయాలు, పదవులు లెక్కచేయకుండా దృఢ సంకల్పంతో సాగారన్నారు. దళితులను అక్కున చేర్చుకుంటామని ఎంతో మంది రాజకీయ నాయకులు అంటారని, ముద్రగడ వాటిని తూచా తప్పకుండా ఆచరించారని అన్నారు. తాను నివసించే ఇంట్లోనే మహనీయులు డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్, మాజీ సీఎం దామోదరం సంజీవయ్య విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేయడం ఆయన గొప్పతనానికి నిదర్శనం అన్నారు. ఆయన కుమారులు ముద్రగడ గిరిబాబు, వీరరాఘవరావులు ముద్రగడ బాటలోనే నడుస్తున్నారని అన్నారు. కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో దళిత నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఎమ్మార్పీఎస్ వ్యవస్థాపకుడు మంద కృష్ణ మాదిగ
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మత్స్య సహకార సంఘాలకు శిక్షణకాకినాడ రూరల్: జలాశయాల్లో చేప పిల్లల నిల్వ ప్రాముఖ్యత, మత్స్య అభివృద్ధిలో మత్స్య సహకార సంఘాల పాత్రపై కాకినాడలోని రాష్ట్ర మత్స్య సాంకేతిక పరిజ్ఞాన సంస్థ (ఎస్ఐఎఫ్టీ)లో మూడు రోజుల శిక్షణ గురువారంతో ముగిసింది. హైదరాబాద్కు చెందిన ఎన్ఎఫ్డీబీ సహకారంతో జలాశయాల్లో మత్స్య సంపద ద్వారా సహకార సంఘాలకు ఆదాయం వృద్ధి కోసం ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించినట్టు ఎస్ఐఎఫ్టీ ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఎస్.అంజలి తెలిపారు. చెరువులు, జలాశయాల ఉత్పాదకత అంచనా, మత్స్య వనరులు, స్థిరమైన చేపల ఉత్పత్తి కోసం జలాశయాల నిర్వహణ తదితర అంశాలపై బెంగళూరుకు చెందిన సీఐఎఫ్ఆర్ఐ హెడ్, సైంటిస్ట్ డాక్టర్ ఎల్ఎస్ మూర్తి, మత్స్యశాఖ విశ్రాంత అధికారులు రామ్మోహనరావు, జయరావు, రంపచోడవరం కేవీకే శాస్త్రవేత్త వీరాంజనేయులు అవగాహన కల్పించారు. అనధికార లేఅవుట్ల తొలగింపు కాకినాడ రూరల్: కాకినాడ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (కౌడా) ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో జిల్లాలో పలు గ్రామ పంచాయతీల్లో అనధికార లే అవుట్ల తొలగింపు ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. కౌడా చీఫ్ ప్లానింగ్ అధికారి మీనాకుమరి పర్యవేక్షణలో ఏపీఓ కృష్ణారావు, రామిరెడ్డి, ఆనందకుమార్, జేపీఓలు శివరామకృష్ణ, వెంకటరావు తమ సిబ్బందితో నాలుగో రోజు గురువారం మెట్టలో అనధికార లేఅవుట్లు ధ్వంసం చేశారు. జగ్గంపేట మండలం జె.కొత్తూరులో మూడు అనధికార లేఅవుట్లు, రామవరం, జగ్గంపేట, కిర్లంపూడి మండలం బూరుగుపూడి, కృష్ణవరం, సోమవరం గ్రామాల్లో ఒక్కొక్కటి చొప్పున మొత్తం లే అవుట్లలో సరిహద్దు రాళ్లను తొలగించి, రోడ్లను ధ్వంసం చేశారు. శిలాఫలకం ధ్వంసం పైశాచికం అనపర్తి: జి.మామిడాడ సూర్యనారాయణమూర్తి ఆలయానికి సుమారు రూ.2 కోట్ల విరాళాలిచ్చిన దాత దివంగత మాజీ సర్పంచ్ చింతపండు అమ్మిరెడ్డి పేరును శిలాఫలకంపై నుంచి తొలగించడం పైశాచికమని వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్, మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్తి సూర్యనారాయణరెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అనపర్తిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో గురువారం ఆయన మాట్లాడుతూ, భూరి విరాళాలిచ్చిన దాతలను సైతం అవమానిస్తూంటే సామాన్యుల పరిస్థితేమిటని ప్రశ్నించారు. నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి బీజేపీ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తరువాత దౌర్జన్యాలు, దాడులు తీవ్రతరమయ్యాయని ఆరోపించారు. సూర్యనారాయణస్వామి వారికి అమ్మిరెడ్డి సుమారు రూ.1.50 కోట్ల విలువైన బంగారు కిరీటం సమర్పించారని గుర్తు చేశారు. ఆయన మరణానంతరం సోదరుడు వెంకటరెడ్డి 2018లో సుమారు రూ.6.50 లక్షలతో ఆలయ ముఖద్వారంపై అశ్వాలతో కూడిన సూర్యనారాయణమూర్తి విగ్రహం ఏర్పాటు చేయించారని చెప్పారు. శిథిలావస్థకు చేరిన ధ్వజస్తంభానికి కూడా రూ.10 లక్షల విరాళం ఇచ్చారన్నారు. ఇవన్నీ నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న కాలంలోనే జరిగాయని, శిలాఫలకం కూడా అప్పుడే వేశారని చెప్పారు. అయితే, ఈ పనులన్నీ వైఎస్సార్ సీపీ హయాంలోనే జరిగాయంటూ ఆయన పచ్చి అబద్ధాలు చెబుతున్నారని సూర్యనారాయణరెడ్డి దుయ్యబట్టారు. పట్టపగలు శ్రేష్ఠమైన ముహూర్తాన చాగంటి కోటేశ్వరరావు చేతుల మీదుగా ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమాలపై అర్ధరాత్రి వేళ దొంగచాటుగా దాడులు చేయడం సిగ్గుచేటని విమర్శించారు. ఆ రోజు శిలాఫలకాలపై అభ్యంతరం చెప్పని రామకృష్ణారెడ్డి, శిలాఫలకాలను ధ్వంసం చేయించడం దుర్మార్గమని విమర్శించారు. ఆయన నిజంగా సంబంధం లేకపోతే, శిలాఫలకం ధ్వంసం చేసిన వారిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని, అలాగే అక్కడ శిలాఫలకాన్ని యథాతథంగా పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేశారు. రామకృష్ణారెడ్డి వైఖరి వల్ల భవిష్యత్తులో ఏ దాతా ముందుకు వచ్చే పరిస్థితి ఉండదని డాక్టర్ సూర్యనారాయణరెడ్డి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
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కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలిఎస్ఎఫ్ఐ, ప్రజా సంఘాల డిమాండ్పిఠాపురం రూరల్: నీట్ పేపర్ లీకేజీ ఘటనకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎస్ఎఫ్ఐ, ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో గురువారం నిరసన తెలిపారు. ఈ మేరకు పిఠాపురం రథాలపేట అంబేడ్కర్ సెంటర్ వద్ద కొవ్వొత్తులతో ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ నీట్ పేపర్ లీకేజీ కారణంగా పలువురు విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటం బాధాకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఢిల్లీలో శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులు, యువతపై పోలీసులు లాఠీచార్జి చేయడాన్ని ఖండిస్తున్నామన్నారు. విద్యా వ్యవస్థలో పేపర్ లీకేజీలను అరికట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని, బాధ్యులపై కఠిన శిక్షలు విధించాలని డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థుల సమస్యలపై ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న సోనమ్ వాంగ్చుక్కు మద్దతు ప్రకటిస్తున్నామన్నారు. శుక్రవారం విద్యార్థి సంఘాల జేఏసీ పిలుపునిచ్చిన దేశవ్యాప్త బంద్ను విజయవంతం చేయాలని విద్యార్థులు, ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. కార్యక్రమంలో ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా అధ్యక్షుడు సీహెచ్ లోవరాజు, మండల అధ్యక్షుడు జి.చిన్ని, మండల కార్యదర్శి కె.సిద్ధూ, ప్రజా సంఘాల నాయకులు కె.చిన్న, జి.వీరబాబు, కోనేటి రాజు, గోపాలకృష్ణ, నాగేశ్వరరావు, పప్పుల వీరబాబు, ఎస్ రాజేష్, సత్యనారాయణ, గోవింద్, సూర్యనారాయణ, సీహెచ్ శ్రీనివాస్, కె అప్పన్న, బి వడ్డీకాసులు, చంటిబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఎల్నినో ప్రభావంతో పంటలకు చీడపీడలు● సస్యరక్షణ చర్యలు తప్పనిసరి ● రైతులకు వ్యవసాయాధికారుల అవగాహన అనపర్తి: ఎల్నినో ప్రభావంతో అడపాదడపా కురిసే వర్షాలు, అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు ఖరీఫ్ వరి పంటను చీడపీడలు ఆశించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని, రైతులు తగిన సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా ఏరువాక కేంద్రం కో ఆర్డినేటర్ డాక్టర్ చల్లా వెంకట నరసింహారావు అన్నారు. మండలంలోని పులగుర్త గ్రామంలో గురువారం ఆత్మ సౌజన్యంతో రైతు శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రైతులకు పలు జాగ్రత్తలు వివరించారు. ఆ ప్రకారం.. ● ఎల్నినో నేపథ్యంలో వరిని ఆకునల్లి ఆశించి, ఆకులు ఎర్రబడతాయి. దాని నివారణకు డైకాఫోల్ 5.0 మిల్లి లీటర్ల మందును లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి. ● ఎండాకు తెగులు సోకితే పొలంలోని పాత నీటిని తీసివేసి ఆరగట్టి తిరిగి నీరు పెట్టాలి. నత్రజని ఎరువుల వాడకాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలి. మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ను ఎకరాకు 20 కిలోలు చల్లాలి. తెగులు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటే ప్లాంటోమైసిన్ 1.0 గ్రాములు, కాపర్ హైడ్రాకై ్సడ్ 2.0 గ్రాములను లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి. ● గడ్డి దుబ్బు తెగులు లేదా కాండం కుళ్లు తెగులు క నిపిస్తే, నివారణకు టెబ్యూకోనజోల్ 2.0 మిల్లీ లీ టర్ల మందు లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి. ● ఎలుకల నివారణకు పొలం గట్లను చెక్కుకొని, అక్కడక్కడా ఎలుక బుట్టలు అమర్చుకొంటే, వలస పోయే ఎలుకలు అందులో పడి చనిపోతాయి. ఎలుక బొరియల్లో పొగబారించాలి. బ్రోమోడయోలిన్ 2 శాతం ఎర మందు (96 పాళ్లు నూకలు, 2 పాళ్లు నూనె, 2 పాళ్లు బ్రోమోడయోలిన్ మందు) తయారు చేసి, 10 గ్రాముల పొట్లాలుగా కట్టి, ఎలుక బోరియల వద్ద అమర్చాలి. రైతులందరూ ఈ ప్రక్రియను సామూహికంగా చేపట్టాలి. ● వరిలో మొవ్వు పురుగు నివారణకు కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 2.0 గ్రాములు లేదా క్లోరంట్రనిలిప్రోల్ 0.3 గ్రాములు లేదా క్లోరిఫైరీఫాస్ 2.5 మిల్లీలీటర్లను లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.