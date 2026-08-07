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Karnataka
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రైతు సంక్షేమమే సర్కార్ ధ్యేయంపంటలను పరిశీలిస్తున్న మంత్రి శరణు ప్రకాష్ పాటిల్ పంటలను తిలకిస్తున్న మంత్రి శివరాజ్ తంగడిగి పంటలను పరిశీలిస్తున్న మంత్రి విజయానంద కాశప్పనవర్ రాయచూరు రూరల్: రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి మూడేళ్లు పూర్తయిన తరుణంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ ఆదేశాల మేరకు ఉత్తర, మధ్య, కల్యాణ కర్ణాటకలో ఇంచార్జి మంత్రులు కరువు అధ్యయనం చేశారు. రైతుల సంక్షేమమే సర్కార్ ధ్యేయమని మంత్రులు పేర్కొన్నారు. యాదగిరి జిల్లా ఇంచార్జి శరణు ప్రకాష్ పాటిల్, కొప్పళ జిల్లా ఇంచార్జి మంత్రి శివరాజ్ తంగడిగి, బాగల్కోటె ఇంచార్జి మంత్రి విజయానంద కాశప్పనవర్ తమ తమ జిల్లాల్లో పర్యటించి రైతులు పంటలు వేసుకున్న భూముల్లో వాడుముఖం పట్టిన పంటలను పరిశీలించారు. యాదగిరి జిల్లాలో అధిక మొత్తంలో ఎరువులు, రసాయనిక, క్రిమి సంహారక మందులు విక్రయిస్తున్న అంశంపై రైతులు మంత్రి పాటిల్ దృష్టికి తెచ్చారు. బాగల్కోటె జిల్లా హునగుంద తాలూకా హేరూరులో పంటలను చూసి మంత్రి విజయానంద కాశప్పనవర్ చలించి పోయారు. కరువు పరిస్థితిని అధ్యయనం చేసి ముఖ్యమంత్రికి సమగ్ర నివేదికను అందచేస్తామన్నారు. కొప్పళ జిల్లాలో మంత్రి శివరాజ్ తంగడిగి గంగావతి, కనకగిరి, కారటిగి ప్రాంతాల్లో సంచరించి కరువుతో దెబ్బ తిన్న పంటలను పరిశీలించారు. పంట నష్టంపై మంత్రి పరిశీలన చెళ్లకెరె రూరల్: తాలూకాలోని హళ్లికుంటె గ్రామాన్ని మంత్రి టీ.రఘుమూర్తి సందర్శించి తీవ్ర కరువు కారణంగా హాని జరిగిన వక్కతోటలను పరిశీలించి రైతు సమస్యలను తెలుసుకున్నారు. కరువు వల్ల కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్న రైతులను ఆదుకోవడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు. తక్షణమే అధికారులతో చర్చించి సమస్యలను త్వరలో పరిష్కరిస్తామని అన్నారు. అన్నదాతలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందన్నారు. భోవి నిగమ అధ్యక్షుడు ఎం.రామప్ప, అధికారులు, రైతులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. జిల్లాల్లో కరువు అధ్యయన బాటలో అమాత్యులు రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల్లో ఇంచార్జి మంత్రుల పర్యటనలు
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కురుబలకు కేబినెట్లో చోటు ఇవ్వాలిబళ్లారిటౌన్: ముఖ్యమంత్రి డీకే.శివకుమార్ నేతృత్వంలోని కేబినెట్లో ఉత్తర కర్ణాటకకు చెందిన కురుబ సముదాయ ఎమ్మెల్యేలకు తగిన ప్రాతినిథ్యం కల్పించాలని జిల్లా కురుబ సంఘం డిమాండ్ చేసింది. గురువారం పత్రికా భవనంలో సంఘం అధ్యక్షుడు పీఎస్ గాదిలింగనగౌడ విలేకరులతో మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో తమ సముదాయానికి చెందిన 16 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నికయ్యారన్నారు. సంఖ్యా బలం ప్రకారం కనీసం నలుగురికి మంత్రి పదవులు ఇవ్వాల్సి ఉండగా కేవలం ఇద్దరికి మాత్రమే చోటు కల్పించారన్నారు. ఉత్తర కర్ణాటక ప్రాంతం నుంచి ఒక్కరికి కూడా అవకాశం ఇవ్వలేదన్నారు. మంత్రి మండలిలో బ్యాడగి ఎమ్మెల్యే బసవరాజ్ శివన్న పేరు రేసులో ఉన్నా అంతిమ దశలో జరిగిన మార్పులు చేర్చులలో ఆయనకు మంత్రి పదవి చేజారిందన్నారు. ఇంకా భర్తీ చేయాల్సి ఉన్న ఒక స్థానంలో ఉత్తర కర్ణాటక నుంచి తమ సముదాయం ఎమ్మెల్యేకు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. సంఘం నేతలు బీఎం పాటిల్, సింధవాళ గాదిలింగనగౌడ, మల్లికార్జున, సోమప్ప, రామలింగరాజు, విజయ్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఎగువసభపై హస్త ఆధిపత్యంశివాజీనగర: ఓ వైపు మంత్రిమండలి విస్తరణ రగిల్చిన చిచ్చు అలా ఉండగానే, మరోవైపు విధాన పరిషత్ అధ్యక్ష స్థానాన్ని కై వసం చేసుకోవడానికి సీఎం డీకే శివకుమార్ పావులు వేస్తున్నారు. తీవ్ర ఒత్తిళ్లతో పరిషత్ స్పీకర్ బసవరాజ్ హొరట్టి పదవికి రాజీనామా చేయడానికి అంగీకరించారు. రాబోయే వర్షకాల సమావేశాల రెండో రోజున డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తయిన వెంటనే ఆయన తప్పుకుంటారని తెలిసింది. ఆగస్టు 14న పరిషత్ డిప్యూటీ చైర్మన్ పదవికి ఎన్నికలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. దీంతో ఆయన వారంరోజులే కుర్చీలో ఉండొచ్చు. కొందరు మంత్రులు వారించినా.. బసవరాజ్ హొరట్టికి కాంగ్రెస్ సీనియర్ మంత్రులు సతీష్ జార్కిహొళి, ఎన్.చెలువరాయస్వామి, జమీర్ అహ్మద్ ఖాన్, యూ.టీ.ఖాదర్, ఎమ్మెల్యే ఎన్.ఏ.హ్యారిస్ మద్దతుగా నిలవడం విశేషం. సీనియర్ నాయకుడైన హొరట్టి అనుభవం అవసరమని వారు తెలిపారు. కానీ మంత్రులు కోరినప్పటికీ డీకే వెనక్కి తగ్గలేదు. పార్టీ హైకమాండ్, సీనియర్లు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మార్చలేమని సీఎం స్పష్టం చేసి, నిష్క్రమించాలని హొరట్టికి సూచించినట్లు సమాచారం. ఇందుకు హొరట్టి అయిష్టంగానే అంగీకరించారు. హొరట్టితో మంతనాలు హొరట్టితో కేపీసీసీ అధ్యక్షుడు బీ.కే.హరిప్రసాద్ గురువారం చర్చలు జరిపారు. రాజీనామా కోసం ఒప్పించేందుకు కలిశారు. కాంగ్రెస్కు మెజారిటీ ఉన్నందున పదవిని వదిలిపెట్టాలని కోరారు. హొరట్టి రాజీనామా చేయకపోతే అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెడతామని కాంగ్రెస్ నేతలు కొందరు హెచ్చరించారు. సలీం అహ్మద్, ఉమాశ్రీకి పగ్గాలు పరిషత్కు కొత్త స్పీకర్ను కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఖరారు చేసింది. సలీం అహ్మద్ చైర్మన్గా, ఉమాశ్రీని డిప్యూటీ చైర్మన్గా ఆమోదించింది. 14న ఎన్నికలు జరుపుతారు, అభ్యర్థులు ఎన్నికైన వెంటనే హొరట్టి రాజీనామా ప్రకటిస్తారు. 1980 నుంచి ఎమ్మెల్సీగా.. హొరట్టి సొంతూరు బాగల్కోట జిల్లా. 1980లో టీచర్ ఎమ్మెల్సీగా అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టారు. ఆయన రాష్ట్రంలో సీనియర్ ఎమ్మెల్సీ. 8 సార్లు ఆ పదవికి ఎన్నికవుతూ వచ్చారు. జేడీఎస్లో ఉంటూ బీజేపీలో చేరారు. ఆ కూటమి మద్దతుతో హొరట్టి కొనసాగుతున్నారు. తప్పుకోవాలని సభాపతి బసవరాజ హొరట్టిపై తీవ్ర ఒత్తిడి తలొగ్గిన హొరట్టి.. 14న రాజీనామా? సీఎం డీకే శివ మంత్రాంగం కాంగ్రెస్ నుంచి సభాపతి, డిప్యూటీ సిద్ధం చిక్కకు అన్యాయమా? బొమ్మనహళ్లి: చిక్కమగళూరు జిల్లాకు మంత్రి పదవిని డిమాండ్ చేస్తూ, కాంగ్రెస్ నాయకులు బుధవారం రాత్రి తరికెరి పట్టణంలో కాగడాల ఊరేగింపు నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యే జి.హెచ్. శ్రీనివాస్కు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలని నినాదాలు చేశారు. జిల్లా ప్రజల కోరికను హైకమాండ్ పట్టించుకోవాలన్నారు. ఇందిరాగాంధీకి రాజకీయ పునర్జన్మనిచ్చిన నేలకు మంత్రి పోస్టు ఇవ్వాలి. చిక్కమగళూరు జిల్లాకు అన్యాయం చేయవద్దు అని నినాదాలు చేశారు.
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రైలు పట్టాలపై మొరాయించిన స్కూల్ బస్సుహుబ్లీ: విజయపుర జిల్లాలో త్రుటిలో భారీ ముప్పు తప్పింది. ఓ వైపు రైలు వస్తుండగానే 25 మంది పిల్లలతో ఉన్న స్కూలు బస్సు రైలు పట్టాలపై ఆకస్మికంగా ఆగిపోయింది. ఆలస్యంగా వెలుగు చూసిన ఈ ఘటన వివరాలు.. విజయపుర జిల్లా ఇండి తాలూకా లచ్యాణ గ్రామ సమీపంలోని కాపలా లేని రైల్వే లెవెల్ క్రాసింగ్ వద్ద ఊపిరి బిగబట్టేంతలో ఓ పెను ప్రమాదం రెప్పపాటులో అదృష్టవశాత్తు తప్పింది. స్థానికుల సమయస్ఫూర్తితో ఈ భారీ దురంతం వెంట్రుక వాసిలో తప్పి పోయింది. అలసంగి నుంచి లచ్యాణ వెళ్లే మార్గం మీదుగా సిరుగూరు గ్రామానికి చెందిన 25 మందికి పైగా స్కూలు విద్యార్థులను తీసుకెళుతున్న బస్సు రైలు పట్టాలపై గేటు దాటుతుండగా గేర్ బాక్స్ వైఫల్యంతో రైలు పట్టాల మీదే ఆగిపోయింది. డ్రైవర్ ఎంత ప్రయత్నించినా వాహనం ముందుకు కదలకుండా మొరాయించింది. కొన్ని క్షణాల పాటు విద్యార్థులు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకున్నారు. వాహనం పట్టాలపై ఆగిపోయిన కొన్ని క్షణాల్లోనే అదే పట్టాలపై వేగంగా రైలు వచ్చే సమయం అయింది. వాహనంలో ఉన్న 25 మందికి పైగా విద్యార్థులు భయంతో కేకలు వేశారు. ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి.. పట్టాలపై బస్సు ఆగిపోయిన దృశ్యాన్ని గమనించిన లచ్యాణ గ్రామ యువకులు, గ్రామస్తులు ఒక క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా పరుగు పరుగున పట్టాల వైపు వచ్చారు. చావు కళ్ల ముందు కనబడుతున్నా కూడా తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ధైర్యంగా నిలిచి పోయిన బస్సును ముందుకు తోసి రైలు పట్టాలకు అటు వైపునకు వెళ్లేలా చేయడంలో సఫలం అయ్యారు. గ్రామస్తుల ఈ విరోచిత కృత్యంతో వాహనంలోని అమాయక విద్యార్థులందరూ ఎటువంటి ప్రమాదం లేకుండా బతికి బట్టకట్టారు. గ్రామస్తులు ఈ చాకచక్యత, సమయస్పూర్తితో తీసుకున్న నిర్ణయంతో అందరికీ కంటతడి తప్పిపోగా ఘటన సుఖాంతం అయింది. గత మంగళవారం సాయంత్రమే ఈ సాహసోపేతమైన ఘటన జరిగినా ఆలస్యంగా వీడియో తదితర వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తమ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా విద్యార్థుల ప్రాణాలు కాపాడిన లచ్యాణ యువత, గ్రామస్తుల సమయస్పూర్తి, ధైర్య సాహసాలపై పిల్లల తల్లిదండ్రులు, పాఠశాల యాజమాన్యంతో పాటు సర్వత్రా ప్రజల నుంచి అభినందనల జల్లు కురిసింది. విజయపుర జిల్లాలో త్రుటిలో తప్పిన ముప్పు గ్రామస్తుల సమయస్ఫూర్తితో ప్రమాదం సుఖాంతం
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హాస్టళ్లలో జిల్లాధికారిణి ఆకస్మిక తనిఖీరాయచూరు రూరల్: నగరంలోని మైనార్టీ, సాంఘీక సంక్షేమ శాఖ ఆధీనంలోని ప్రభుత్వ హాస్టళ్లను జిల్లాధికారిణి పూవిత ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. బుధవారం రాత్రి ఆమె హాస్టల్ను సందర్శించి హాస్టల్లోని విద్యార్థినులతో మాట్లాడారు. ప్రిన్సిపాల్, వార్డెన్ల పని తీరుపై విచారించారు. ఇటీవల సింధనూరు తాలూకాలోని హాస్టళ్లలో జరిగిన ఘటనలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆమె తనిఖీ చేశారు. కోడిగుడ్లు, అరటి పండ్లు, ఆహార పదార్థాలు, దుస్తులు, మౌలిక సౌకర్యాలు, వంట గది శుభ్రత గురించి పరిశీలించారు. కృష్ణమ్మ వరద యథాతథం ● ఆల్మట్టి డ్యాం నుంచి 1.50 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల రాయచూరు రూరల్: ఎగువన ఉన్న మహారాష్ట్రలో జోరుగా వానలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో కృష్ణా నదికి వరద పోటెత్తింది. ఆల్మట్టి, నారాయణపుర డ్యాంల నుంచి 1.50 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వదిలారు. ఉత్తర కర్ణాటకలో బెళగావి, బాగల్కోటె, విజయపుర, గదగ్, కళ్యాణ కర్ణాటకలో కలబుర్గి, యాదగిరి, రాయచూరు జిల్లాల అధికార యంత్రాంగాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. నదీ తీర ప్రాంతాల ప్రజలు ఆందోళన చెందరాదని అధికారులు ప్రమాదపు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. రాయచూరు తాలూకా దేవసూగూరు వద్ద నది ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తోంది. జిల్లాలోని లింగసూగూరు, దేవదుర్గ, రాయచూరు తాలూకాల్లో అసిస్టెంట్ కమిషనర్ హంపన్న, తహసీల్దార్ సురేష్ తదితరులు పర్యటించి ప్రజలను అప్రమత్తం చేసి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. నిరాటంకంగా థర్మల్ విద్యుదుత్పత్తి రాయచూరు రూరల్: రాష్ట్రంలో నెలకొన్న తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల మధ్య కూడా రాయచూరు థర్మల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం(ఆర్టీపీఎస్)లో అధిక శాతం విద్యుత్ ఉత్పత్తి కొనసాగుతోంది. ఆర్టీపీఎస్లో థర్మల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే 8 కేంద్రాల నుంచి 1720 మెగావాట్ల విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. వర్షాకాలం ప్రారంభమై రెండు నెలలు గడిచిన ఈ సమయంలో గత రెండేళ్లతో పోల్చితే 300 బిలియన్ల యూనిట్ల విద్యుత్ వినియోగించడం జరిగింది. డిమాండ్కు తగ్గట్టు ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటోంది. ప్రతి రోజు సోలార్, గాలి మరల విద్యుత్, థర్మల్, హైడ్రో ప్రాజెక్టుల నుంచి అధిక ప్రమాణంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి కొనసాగుతోంది. 1720 మెగావాట్ల విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేసే ఆర్టీపీఎస్లోని మొత్తం 8 యూనిట్లకుగాను రెండు యూనిట్లను సాంకేతిక సమస్యతో స్తంభింప చేశారు. ఆరు యూనిట్లలో మాత్ర మే విద్యుత్ ఉత్పత్తి కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ఆర్టీపీఎస్ నుంచి 1090 మెగావాట్లను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. కాగా రెండు లక్షల టన్నుల మేర బొగ్గు నిల్వ ఉన్నట్లు ఆర్టీపీఎస్ అధికారి రమేష్ తెలిపారు.
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నగల షాపులో కాల్పులు, దోపిడీ యత్నం● దాబస్పేటలో కలకలం దొడ్డబళ్లాపురం: కొనుగోలుదారుల్లా నగల షాప్కు వచ్చిన దుండగులు యజమానిపై తుపాకీతో కాల్పులు జరిపిన సంఘటన నెలమంగల తాలూకా దాబస్పేటలో జరిగింది. వివరాలు.. గురువారం దాబస్పేటలోని ప్రేమ్ శివ జ్యువెలరీకి బొలెరో వాహనంలో 6 మంది వచ్చారు. నగలు కొంటామని మాట్లాడుతూ, తుపాకీ తీసి దోపిడీకి యత్నించారు. యజమాని పున్నారాం అడ్డుకోగా నాటు పిస్టల్తో కాల్పులు జరిపి పరారయ్యారు. బుల్లెట్ కాలికి తగలడంతో పున్నారాం స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డాడు. అతడు ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చేరాడు. పోలీసులు ఘటనాస్థలాన్ని పరీక్షించగా, రెండు పేలని తూటాలు లభించాయి. సీసీ కెమెరా చిత్రాల ఆధారంగా నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు. ఉత్తరాది ముఠాలే పాల్పడి ఉంటాయని అనుమానాలున్నాయి. ఆర్టీసీ బస్సు బీభత్సం ● బాలిక, తండ్రి, మరొకరు మృతి ● బాలునికి తీవ్రగాయాలు ● బెళగావి జిల్లాలో ఘోరం దొడ్డబళ్లాపురం: ముందు వెళ్తున్న బైక్ను బస్సు ఢీకొన్న ప్రమాదంలో బాలిక సహా ముగ్గురు మృతిచెందిన సంఘటన బెళగావి జిల్లా గోకాక్ తాలూకా కొణ్ణూరు పట్టణంలో జరిగింది. సైఫ్ ముల్లా (29), కుమార్తె సిజా (4), స్నేహితుడు ఇంతియాజ్ (35) మృతులు. సిహాన్ షారుఖ్ (4) అనే బాలునికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గురువారం సాయంత్రం గోకాక్ ఫాల్స్ ఫోర్బ్ స్కూల్ నుంచి సైఫ్, ఇంతియాజ్లు తమ పిల్లలను బైక్లో తీసుకుని ఇళ్లకు వెళ్తున్నారు. వారి వెనుకే గోకాక్ వైపు వెళ్తున్న కేఎస్ ఆర్టీసీ బస్సు వేగంగా వెళ్తూ బైక్ను ఢీకొని దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో ముగ్గురు అక్కడే ప్రాణాలు విడిచారు. తీవ్రంగా గాయపడ్డ సిహాన్ను స్థానికులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. వెంటనే డ్రైవర్ బస్సును అక్కడే వదిలి పరారయ్యాడు. బైకు తుక్కుగా మారింది. దుర్ఘటన చూసి బస్సులోని ప్రయాణికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. గోకాక్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. మోస్ట్వాంటెడ్ అరెస్టు ● బీజేపీ కార్యకర్త ప్రవీణ్ హత్య కేసు... బనశంకరి: మంగళూరు వద్ద బీజేపీ కార్యకర్త ప్రవీణ్ నెట్టారు హత్యకేసులో ఎన్ఐఏ అధికారులు గురువారం కేరళ కొచ్చిలో తలదాచుకున్న మోస్ట్వాంటెడ్ ఎంఆర్ ఉమర్ ఫరూక్ని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ కేసులో పట్టుబడినవారి సంఖ్య 25 మందికి చేరుకుంది. హత్య జరిగిన నాటినుంచి ఫరూక్ పరారీలో ఉన్నాడు. అతని కోసం అరెస్టు వారంటు, రెడ్కార్నర్ నోటీసు జారీ చేశారు. తలపై రూ.4 లక్షల బహుమతి ప్రకటించారు. హంతకులకు అన్ని విధాలా సాయం చేశాడు. పోలీసులు గాలించడంతో కేరళకు పారిపోయి తలదాచుకున్నాడు. గతనెల 11 తేదీన నౌషాద్, నసీర్ అనే ఇద్దరిని ఎన్ఐఏ అరెస్ట్చేసింది. వారిచ్చిన సమాచారంతో దాడి చేసి పట్టుకున్నారు. సుళ్య తాలూకా బెళ్లారెలో బీజేపీ యువమోర్చా కార్యకర్త ప్రవీణ్నెట్టారు (32).. 2022 జూలై 26 తేదీ రాత్రి అంగడి మూసి వెళ్తుంటే దుండగులు హత్య చేశారు. రాజధానిలో 49.53 లక్షల ఓటర్లు డౌటే!శివాజీనగర: గ్రేటర్ బెంగళూరు పరిధిలో గైర్హాజరు, శాశ్వత స్థానభ్రంశం, మరణం, పునరావృతం, ఇతర కారణాల వల్ల మొత్తం 49,53,020 (47.68 శాతం) మంది ఓటర్లు డోలాయమానంలో పడ్డారు. వారిని ఏఎస్డీడీఓ కేటరిగీలో చేర్చారని ఎన్నికల ప్రత్యేక కమిషనర్ సుష్మా గాడ్బోలే తెలిపారు. జీబీఏ గుర్తించిన 49,53,020 మంది ఓటర్లలో, 7,98,416 మంది వారి ఇళ్లలో లేరు. 33,84,790 మంది శాశ్వతంగా స్థానభ్రంశం అయ్యారు. 3,15,175 మంది మరణించారు, 60,005 మంది డూప్లికేట్ ఓటర్లు ఉన్నారు. మిగిలిన 3,94,634 మంది ఓటర్లు ఇతరత్రా అంశాలకు చెందినవారు. జీబీఏ వెబ్సైట్లో వివరాలు ప్రచురించినట్లు, ఫిర్యాదులు, అభ్యంతరాలు ఉంటే సంబంధిత బీఎల్ఓలను సంప్రదించవచ్చని తెలిపారు. ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలను వెంటనే ఇచ్చేయాలన్నారు.
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మంత్రి నాగేంద్రకు స్వాగతంసాక్షి,బళ్లారి: బళ్లారి గ్రామీణ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే బీ.నాగేంద్ర పట్టు వదలకుండా ఎట్టకేలకు మంత్రి పదవిని దక్కించుకుని బళ్లారికి చేరుకోవడంతో ఘన స్వాగతం లభించింది. ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ మంత్రివర్గంలో మలి విడత కేబినెట్ విస్తరణలో మంత్రి అయిన నాగేంద్ర గురువారం బళ్లారికి చేరుకోవడంతో ఆయనకు అభిమానులతో పాటు పార్టీ కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకుని స్వాగతం పలికారు. బెంగళూరు నుంచి అనంతపురం రోడ్డు గుండా చేళ్లగుర్కి మీదుగా బళ్లారికి విచ్చేసిన నేపథ్యంలో చేళ్లగుర్కిలో తన ఇష్టదైవం ఎర్రితాత ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు, అర్చనలు నిర్వహించారు. చేళ్లగుర్కి వద్దకు వేలాది మంది జనం చేరుకుని ఘన స్వాగతం పలికారు. జిల్లాధికారి నాగేంద్రప్రసాద్తో పాటు జిల్లా ఎస్పీ సుమన్ పన్నేకర్, జెడ్పీ సీఈఓ తదితరులు కూడా ఆయనకు పుష్పగుచ్ఛం అందజేసి స్వాగతించారు. వేలాది మంది జనం దారి పొడవునా నీరాజనాలు పలికారు. అనంతరం పలువురు సమస్యలతో కూడిన వినతిపత్రం అందజేశారు.
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ఒకే చెట్టుకు నేపాల్ యువతుల ఆత్మహత్య!దొడ్డబళ్లాపురం: ఉపాధి కోసం దేశం కాని దేశం వచ్చారు. కానీ ఏం సంకటం వచ్చిందో ఇద్దరు యువతులు ఒకే చెట్టుకు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన బెంగళూరులో యలహంక దగ్గర జక్కూరులో వెలుగు చూసింది. గురువారం ఉదయం వాకింగ్కు వెళ్లినవారు చూసి కంగుతిన్నారు. జక్కూరులోని కృష్ణ రెస్టారెంట్ సమీపంలో ఉన్న ఒక చెట్టుకు ఇద్దరు యువతుల మృతదేహాలు వేలాడుతున్న దృశ్యాన్ని చూసిన వాకర్లు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. యలహంక పోలీసులు మృతులను నేపాల్కు చెందిన సిర్జనా (22), రితా (23)గా గుర్తించారు. దొరకని వివరాలు వీరు ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు? ఏం పనిచేసేవారు, ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.. అనే విషయాలు తెలియరాలేదు. అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. నిజంగా ఆత్మహత్య, లేక మరేదైనా జరిగిందా? అనే అనుమానాలున్నాయి, పోస్టుమార్టం నివేదిక వచ్చాకే అసలు కారణాలు తెలుస్తాయని పోలీసులు తెలిపారు. మృతదేహాలను ఆస్పత్రికి తరలించారు. బెంగళూరులో ఘటన
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హంపీలో అక్రమ హోంస్టేలపై సుమోటో కేసుహొసపేటె: ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశం హంపీలోని కోర్ జోన్, బఫర్ జోన్, పర్యావరణ జోన్లలో నిబంధనలను ఉల్లంఘించి, అక్రమ వాణిజ్య కార్యకలాపాలు, హోంస్టేలకు అనుమతి ఇచ్చిన అధికారులపై ఉపలోకాయుక్త జస్టిస్ బీ.వీరప్ప సుమోటోగా ఫిర్యాదు దాఖలు చేశారు. హంపీ ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశ నిర్వహణ అథారిటీ నియమ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి, నిషేధిత ప్రాంతాల్లో వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు అనుమతి ఇచ్చారనే తీవ్రమైన ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ చర్య తీసుకున్నారు. ఈ ప్రక్రియలో విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహించారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న హొసపేటె, కొప్పళ జిల్లాల అధికారులకు నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. హంపీ ప్రపంచ వారసత్వ ప్రాంత నిర్వహణ అథారిటీ అధికారులు, సహాయక కమిషనర్, తహసీల్దార్, టీపీ ఈఓలు, హొసపేటె, కొప్పళ జిల్లాల గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి అధికారులు యునెస్కో నిబంధనల ప్రకారం హంపీ సాంస్కృతిక, వారసత్వ ప్రాముఖ్యతను పరిరక్షించడానికి కోర్జోన్, బఫర్ జోన్లలో ఎలాంటి అనధికార వాణిజ్య నిర్మాణాలు, రిసార్ట్లు లేదా హోంస్టేలను నడపడానికి వీలు లేదు. అయితే సంబంధిత అధికారులు తమ అధికార పరిధిలో అటువంటి కార్యకలాపాలను నివారించడంలో పూర్తిగా విఫలమయ్యారని, కొన్ని చోట్ల చట్టవిరుద్దంగా అనుమతి ఇచ్చారని వచ్చిన ఫిర్యాదులను పరిగణనలోకి తీసుకుని రాష్ట్ర ఉపలోకాయుక్త ఈ కేసును తీవ్రంగా స్వీకరించారు.
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మధ్యంతర బెయిల్పై సంబరాలా?హుబ్లీ: జెడ్పీ సభ్యుడు యోగేష్ గౌడ హత్య ఆరోపణలపై మాజీ మంత్రి వినయ్కులకర్ణికి హైకోర్టు మధ్యంతర బెయిల్ జారీ చేయడంతో యుద్ధంలో గెలిచినట్లుగా సంబరాలు చేసుకోవడం మూర్ఖత్వం అని హతుడు యోగేష్ గౌడ సోదరుడు గురునాథ్ గౌడ పేర్కొన్నారు. ధార్వాడలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ తప్పనిసరిగా తాము హైకోర్టు తీర్పును సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేస్తాం. దీనిపై తమ న్యాయవాదులతో చర్చిస్తున్నామన్నారు. మాజీ మంత్రి వినయ్ కులకర్ణి దోషి అని న్యాయస్థానం తీర్పు ఇచ్చింది. ఆ మేరకు ఆయన శిక్షకు గురై కారాగృహంలో ఉన్నారు. ఇప్పుడేమో ఆయనకు మధ్యంతర బెయిల్ లభించింది. దీన్నే ఆయన మద్దతుదారులు పెద్ద సాహసంలా భ్రమించి సంబరాలు చేసుకోవడం తగదన్నారు. తమ సోదరుడు యోగేష్గౌడ హత్యకు న్యాయం దొరికేంత వరకు తమ కుటుంబ పోరాటం ఆగదన్నారు. హొసపేటె వద్ద సినిమా స్టూడియో హొసపేటె: కంఠీరవ స్టూడియోస్ విస్తరణ లో భాగంగా విజయనగర జిల్లాలోని హొసపేటె పట్టణం సమీపంలో ఒక ప్రభుత్వ భూమిని గుర్తించాం, అక్కడ అద్భుతమైన స్టూడియోను నిర్మించడానికి చర్యలు తీసుకుంటామని కంఠీరవ స్టూడియాస్ అధ్యక్షుడు మహబూబ్ పాషా తెలిపారు. జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో గురువారం విలేకరులతో మాట్లాడారు. బెంగళూరుకే పరిమితమైన సినిమా నిర్మాణ కార్యకలాపాలను వికేంద్రీకరించేలా, తాలూకాలోని మరియమ్మనహళ్లి సమీపంలో ఉన్న కనవిహళ్లి గ్రామంలో స్టూడియోకు భూమిని గుర్తించామన్నారు. కనీసం 25 ఎకరాల భూమిని మంజూరు చేయాలని కోరుతూ జిల్లా కలెక్టర్ను కోరినట్లు తెలిపారు. సిట్ క్లీన్చిట్ ఇచ్చింది: మంత్రి సాక్షి, బళ్లారి: తనపై వస్తున్న ఆరోపణలకు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం(సిట్) క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిందని, అయినప్పటికీ రాజకీయ ప్రత్యర్థులు నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారని మంత్రి నాగేంద్ర అన్నారు. గురువారం బళ్లారికి వచ్చిన ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. బీజేపీ నాయకులు ఎంతోమందిపై అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయని, వారు కూడా మంత్రి పదవుల్లో ఉన్నారని అన్నారు. కరువుతో జిల్లాలో ఎండిపోతున్న పంట పొలాలను పరిశీలించారు. ముండ్రిగి నాగరాజు, నేతలు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. మాదక వస్తువులపై జాగృతి జాతా రాయచూరు రూరల్ : మాదక వస్తువుల నియంత్రణకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని నవయుగ కళాశాల అధ్యక్షుడు విఘ్నేశ్వర్ పిలుపునిచ్చారు. గురువారం నగరంలోని విద్యాలయంలో జిల్లా పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన మాదక వ్యసనాల నుంచి విముక్తిపై ప్రచార జాతా కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాట్లాడారు. నేటి తరం యువత డ్రగ్స్కు అలవాటు పడ్డారన్నారు. యువకులు దురలవాట్లకు గురై ఉజ్జ్వల భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకుంటున్నారన్నారు. మాదక వస్తువుల సేవనం ఆరోగ్యానికి హానికరంతో పాటు మానసికంగా కుంగిపోతారని అన్నారు. గంజాయి, హఫీం వంటి వాటికి బానిస కారాదన్నారు. జాతాలో విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు అక్రమాలపై దర్యాప్తు ఏదీ? రాయచూరు రూరల్: కర్ణాటక పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్(కేపీఎస్సీ) కార్యాలయంలో జరిగిన అక్రమాలపై న్యాయాంగ విచారణ జరిపించాలని ఏఐడీఎస్ఓ డిమాండ్ చేసింది. గురువారం తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద చేపట్టిన ఆందోళనలో అధ్యక్షుడు చెన్నబసవ మాట్లాడారు. నిరుద్యోగ యువత జీవితాలతో చెలగాటమాడి వారి భవిష్యత్తును అంధకారం చేసి అక్రమాలకు పాల్పడిన వారిపై న్యాయాంగ విచారణ జరపాలని కోరుతూ తహసీల్దార్ సురేష్ వర్మకు వినతిపత్రం సమర్పించారుహత్య కేసు నిందితుల అరెస్ట్కు డిమాండ్ రాయచూరు రూరల్: జిల్లాలోని దేవదుర్గ తాలూకా గబ్బూరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని హద్దినాళ వద్ద బుధవారం జరిగిన దళిత, బీఎస్పీ కార్యకర్త భూమానంద హత్య కేసులో నిందితులను అరెస్ట్ చేయాలని హైదరాబాద్ కర్ణాటక వాల్మీకి సంఘం డిమాండ్ చేసింది. గురువారం జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయం వద్ద చేపట్టిన ఆందోళనలో నేతలు మాట్లాడారు. హత్య చేసిన వారిని కాకుండా ఇతరుల పేర్లను నమోదు చేశారని, వారి పేర్లను తొలగించాలని కోరుతూ ఎస్పీ అరుణాంగ్శు గిరికి వినతిపత్రం సమర్పించారు. మహిళలకు రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలి రాయచూరు రూరల్: కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కార్ లోక్సభలో ప్రవేశ పెట్టనున్న మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ బిల్లును వెంటనే అమలు చేయాలని అఖిల భారత జనవాది మహిళా సంఘం డిమాండ్ చేసింది. పాత జిల్లాధికారి కార్యాలయం వద్ద చేపట్టిన ఆందోళనలో అధ్యక్షురాలు పద్మ మాట్లాడారు. ఎన్నికై న ప్రజా ప్రతినిధులు ఎన్నికల సమయంలో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తామంటూ గొప్పలు చెప్పడం మాని బిల్లును జారీ చేయాలన్నారు. జనాభా లెక్కల సేకరణ, నియోజకవర్గాల విభజన పేరుతో మహిళా బిల్లుకు చెక్ పెట్టరాదని డిమాండ్ చేశారు.
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ఎగుమతులపై అవగాహన అవసరంసాక్షి,బళ్లారి: వ్యవసాయంలో కాని, ఇతర రంగాల్లో కాని ఉత్పత్తి చేయడమే కాదని, నాణ్యత, గ్రేడింగ్తో పాటు మార్కెటింగ్పై కూడా పూర్తిగా అవగాహన అవసరం ఉందని, ఎగుమతులు చేస్తే మంచి లాభాలు వస్తాయని, ఆ దిశగా ఆలోచించి ముందుకెళ్లాలని బీఐటీఎం కళాశాల డైరెక్టర్ పృథ్విరాజ్ పేర్కొన్నారు. ఆయన గురువారం నగరంలో బీబీసీ కళాశాలలో ఎక్స్పోర్ట్ కనెక్ట్–2026 వ్యాపార అవగాహన సదస్సు ప్రారంభించి మాట్లాడారు. ఏదైనా రంగంలో కేవలం వస్తువులను తయారు చేయడం వల్ల మాత్రమే విజయం సాధించలేమని, సమర్ధవంతమైన మార్కెటింగ్ కూడా ఉండాలన్నారు. మార్కెటింగ్ చేయాలంటే ప్రతి ఒక్కరికీ అవగాహన అవసరమన్నారు. పలువురు వక్తలు మాట్లాడుతూ కర్ణాటకలో సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో విజన్ కర్ణాటక ఫౌండేషన్, కర్ణాటక టెక్నాలజీ అప్గ్రెడేషన్ బోర్డు, జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం సంయుక్తంగా పని చేస్తున్నాయన్నారు. పరిశ్రమలు నాణ్యత, ఉత్పత్తి, పోటీతత్వాన్ని పెంపొందించేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న పలు పథకాలపై వివరించారు. ఎగుమతులపై పూర్తిగా అవగాహన పెంచుకుని ముందుకెళ్లాలన్నారు. ప్రముఖులు గౌరీశంకర్, శ్రీధర్ నాగభూషణ, పరిశ్రమల అధికారి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంతకు ముందు పలువురు ప్రముఖులను ఘనంగా సన్మానించారు. బీఐటీఎం కళాశాల డైరెక్టర్ పృథ్విరాజ్
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తుంగభద్ర బోర్డు కార్యదర్శిగా శ్రీనివాస్హొసపేటె: తుంగభద్ర బోర్డు నూతన కార్యదర్శిగా శ్రీనివాస్ బైరి నియమితులయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆయన సీడబ్ల్యూసీ ఆర్ అండ్ డీ విభాగంలో డైరెక్టర్గా ఉన్న ఆయనను మండలి కార్యదర్శిగా నియమిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వ జల సంఘం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇంతకు ముందు ఉన్న కార్యదర్శి ఓఆర్కే రెడ్డి పదవీ కాలం పూర్తి కావడంతో ఆయన బదిలీ అయ్యారు. ప్రస్తుతం తుంగభద్ర బోర్డు ఇన్చార్జి కార్యదర్శిగా ఆస్మా ఖాటూన్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. త్వరలో నూతన కార్యదర్శి బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. భూ బాధిత రైతులకు న్యాయం కావాలి రాయచూరు రూరల్: హట్టి బంగారు గనుల కోసం భూములు కోల్పోయిన రైతులకు న్యాయం జరగాలని లింగసూగూరు శాసన సభ్యుడు వజ్జల మానప్ప డిమాండ్ చేశారు. గురువారం హట్టి బస్టాండ్లో చేపట్టిన ఆందోళనలో రైతులకు మద్దతు పలికి మాట్లాడారు. రైతులు బ్యాంక్లో రుణాలు పొందాలంటే భూమి ఖాతాలో హట్టి గని స్థలమని పేర్కొనడంతో రైతులు పంటల సాగు చేయడం కష్టకరమైందన్నారు. 450 ఎకరాల భూమి గని పేరు మీద నమోదు కావడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. భూములు పోగొట్టుకున్న రైతులకు న్యాయం జరిగేంత వరకు పోరాటం చేపడతామన్నారు. ఆందోళనలో జిల్లాధ్యక్షుడు వీరనగౌడ, వలీబాబు, శంకరగౌడ, నారాయణప్ప, సరస్వతి, సంగీత, ఈరమ్మ, నింగప్ప, శివరాజ్, వెంకోబ, శరణప్ప, మల్లికార్జునలున్నారు. జొన్నల డబ్బులు ఖాతాల్లో జమ చేయండిరాయచూరు రూరల్: జిల్లాలో ఖరీఫ్ సీజన్లో రైతులు విక్రయించిన జొన్నల డబ్బులు ఖాతాలోకి జమ చేయాలని కర్ణాటక రైతు సంఘం డిమాండ్ చేసింది. గురువారం తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద ఆందోళన చేపట్టిన అద్యక్షుడు అమీన్పాషా దిద్దిగి మాట్లాడారు. జిల్లాలో రైతుల ఆత్మహత్యల నియంత్రణకు స్వామినాథన్ నివేదికను జారీ చేయాలన్నారు. రైతులు పండించే పంటలకు మద్దతు ధరలను ప్రకటించాలన్నారు. నకిలీ పత్తి విత్తనాల విక్రయాలకు అవకాశాలు కల్పించకుండా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. మార్కెట్ ధరకే విత్తనాలు, ఎరువుల విక్రయాలు జరిపేలా చూడాలన్నారు. ఎరువుల కొరత రాకుండా చూడాలని కోరుతూ స్థానికాధికారికి వినతిపత్రం సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా రామయ్య, తిమ్మన్న, చెన్నప్ప, వెంకటేష్, ఖాసీం, నరసింగ్ రావ్లున్నారు. డివైడర్కు కారు ఢీ.. డ్రైవర్కు తీవ్ర గాయాలు హొసపేటె: అతి వేగంగా వస్తున్న కార్ డివైడర్ను ఢీకొనడంతో డ్రైవర్ కారులో ఇరుక్కుపోయి తీవ్రంగా గాయపడిన ఘటన గురువారం కానాహొసళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. విజయనగర జిల్లా కూడ్లిగి తాలూకాలోని ఆలూరు క్రాస్ సమీపంలో జాతీయ రహదారి– 50పై ఈ ఘటన జరిగింది. హైవేఫై ఫ్లై ఓవర్ నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్న కారణంగా అక్కడ డివైడర్ను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే డివైడర్ను గమనించని బెంగళూరు నుంచి వస్తున్న కారు డ్రైవర్ అదుపు తప్పడంతో డివైడర్ను ఢీకొట్టాడు. ప్రమాద తీవ్రతకు కారు ముందు భాగం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జయింది. కారులో ఇరుక్కుపోయిన డ్రైవర్ను స్థానికులు రక్షించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన డ్రైవర్ను జగళూరు ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు.
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కొట్టూరు జగద్గురువులకు ఘన స్వాగతంహొసపేటె: దేవప్రయాగ్లో పవిత్రమైన తపస్సును పూర్తి చేసి బుధవారం సాయంత్రం మఠానికి విచ్చేసిన కొట్టూరు స్వామి సంస్థాన మఠానికి చెందిన జగద్గురువులు కొట్టూరు బసవ లింగ మహాస్వామికి భక్తులు, వీరశైవ సమాజ బాంధవులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆయనను మఠానికి తీసుకెళ్లారు. నగరంలోని పేటె బసవేశ్వర ఆలయం నుంచి కొట్టూరు స్వామి సంస్థాన మఠం వరకు ఊరేగింపుగా తోడ్కొని వెళ్లారు. ఊరేగింపులో ముత్తైదు మహిళలు, వివిధ కళా, సంగీత బృందాలు పాల్గొన్నాయి. స్వాగత కార్యక్రమంలో వీరశైవ లింగాయత్ సమాజ నాయకులు జి.నీలకంఠప్ప, సాలి సిద్దయ్య స్వామి, అక్కన బళగ సభ్యులు స్వామి, గంగాధరప్ప, కే.కొట్రేష్, కోరిశెట్టి లింగప్ప, ఎల్.బసవరాజు, బి.చిత్తప్ప, కిచిడి కొట్రేష్, ఎం.ధర్మనగౌడ, వివిధ యూనిట్ల పదాధికారులు, శ్రీమఠం భక్తులు, సంఘ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
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నటుడు దర్శన్కు షాక్బనశంకరి: బెంగళూరులో తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన చిత్రదుర్గ రేణుకాస్వామి అనే యువకుని హత్య కేసు అనూహ్య మలుపు తిరిగింది. ఈ కేసులో నటి పవిత్రగౌడ మొదటి, ప్రముఖ నటుడు దర్శన్ తూగుదీప రెండవ నిందితులుకాగా, 14వ నిందితునిగా ఉన్న వారి మిత్రుడు ప్రదోశ్ ఎస్.రావ్ అప్రూవర్గా మారతానని ప్రకటించాడు. కేసు విచారణ గురువారం బెంగళూరు సిటీ సివిల్ సెషన్స్ కోర్టులో జరిగింది. అప్రూవర్గా మారతానని పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు. నటుడు దర్శన్ సీనియర్ న్యాయవాది హస్మత్ పాషా వాదిస్తూ.. కేసులో అవసరం కంటే అధికంగా సాక్ష్యాధారాలు, ప్రత్యక్ష సాక్షులు ఉన్నారని దర్యాప్తు బృందం హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు ముందు తెలిపిందన్నారు. ప్రదోశ్ పిటిషన్ కాపీని తమకు అందజేయాలని, న్యాయపరమైన అభ్యంతరం తెలియజేస్తామని హస్మత్ పాషా ధర్మాసనాన్ని కోరారు. అతడు అప్రూవర్గా మారడాన్ని ఆయన దాదాపు వ్యతిరేకించారు. అడ్డుకోలేరు: ప్రభుత్వ వకీలు ప్రభుత్వ న్యాయవాది ప్రసన్నకుమార్ వాదిస్తూ అప్రూవర్ ప్రక్రియ చట్టబద్ధంగా జరుగుతుంది, నిందితుని సాక్ష్యాన్ని అడ్డుకునే హక్కు ఇతరులకు లేదని అన్నారు. అప్రూవర్ కావడానికి ప్రాసిక్యూషన్, కోర్టు అనుమతి కావాలి కానీ ఇతర నిందితుల సమ్మతితో పని లేదన్నారు. హత్య జరిగిన షెడ్డులో చోటుచేసుకున్న దృశ్యాలను ప్రస్తావించిన ప్రాసిక్యూటర్.. రేణుకాస్వామిపై దర్శన్ దారుణంగా దాడి చేశాడన్నారు. ప్రదోశ్ వద్దు సార్ అని దర్శన్ను అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించారన్నారు. ఈ కేసులో ప్రదోశ్ పాత్ర ప్రధానమైనదని వివరించారు. అయితే అప్రూవర్గా మారడానికి కొన్ని ముఖ్య షరతులను విధించారు. ఈ కేసులో తెలిసిస ప్రతి విషయాన్ని కోర్టు ముందుంచాలి, తనతో పాటు నటుడు దర్శన్, మిగిలిన నిందితుల భాగస్వామ్యం, కుట్ర వివరాలను స్పష్టంగా వివరించాలని పేర్కొన్నారు. వాదనలను ఆలకించిన జడ్జి.. దర్శన్ న్యాయవాదికి ప్రదోశ్ పిటిషన్ కాపీని అందజేయాలని ఆదేశించి విచారణను వాయిదా వేశారు. రేణుకాస్వామి హత్య కేసు... అప్రూవర్గా మారతానని నిందితుడు ప్రదోశ్ పిటిషన్ వ్యతిరేకించిన దర్శన్ న్యాయవాది కోర్టులో వాడివేడిగా వాదనలు
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గంగరాజుల పుష్ప రాజ్యంచూడముచ్చటగా పూల రూపాలు గంగ రాజుల సామ్రాజ్య పుష్ప థీమ్బనశంకరి: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాల సందర్భంగా ఉద్యాననగరిలో లాల్బాగ్ పార్కులో గురువారం ఫల పుష్ప ప్రదర్శనను సీఎం డీకే.శివకుమార్ ప్రారంబించారు. ప్రాచీన కన్నడ చక్రవర్తుల గంగ రాజుల సామ్రాజ్య వైభవం, చరిత్ర, కళలు, వాస్తుశిల్పాలకు అద్దం పట్టే థీమ్తో ఏర్పాటైంది. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి తెప్పించిన 130 కి పైగా అపురూపమైన పుష్పాల రాశులతో ఆకృతులను తీర్చిదిద్దారు. లాల్బాగ్ చెరువు వద్ద కృత్రిమ జలపాతం, సెల్ఫీ పాయింట్ ఏర్పాటయ్యాయి. సీఎం డీకే మాట్లాడుతూ... చరిత్రను పుష్పాల ద్వారా ప్రజలకు పరిచయం చేయడమే ఈ షో ఉద్దేశమన్నారు. పూల రూపాలను వీక్షిస్తూ సీఎం పోజులిచ్చారు. మొదటిరోజే పెద్దసంఖ్యలో జనం పుష్పందాలను తిలకించి తన్మయులయ్యారు. ఉద్యానశాఖ అధికారులు మాట్లాడుతూ శ్రావణ బెళగొళ బాహుబలి విగ్రహం, తలకాడు శిల్పకళా మందిరం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయన్నారు. లాల్బాగ్లో స్వాతంత్య్ర ఫల పుష్ప ప్రదర్శన ప్రారంభించిన సీఎం డీకే ప్రాచీన కన్నడ చరిత్రకు దర్పణం
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ర్యాపిడో రైడ్.. రూ.20 లక్షల ఆస్పత్రి బిల్లుయశవంతపుర: బెంగళూరులో ర్యాపిడో బైక్లో ప్రయాణిస్తుండగా కింద పడి గాయపడిన యువతి ఆస్పత్రి ఖర్చులు రూ.20 లక్షలు దాటిపోయాయి. ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన తరువాత బాధిత యువతి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. బెంగళూరు బైరసంద్రలో ఉంటే ఇంటీరియర్ డిజైనర్గా పనిచేసే శానీ కృష్ణ బాధితురాలు. ఆమె ఆఫీసుకు వెళ్లాలని జూన్ 17న ర్యాపిడో బైక్ ఎక్కింది. రైడర్ నిర్లక్ష్యంగా నడపడంతో ప్రమాదం జరిగింది. తీవ్ర గాయాలైన ఆమెను కుటుంబీకులు ఆస్పత్రిలో చేర్చగా రూ.20 లక్షలకు పైగా ఖర్చయింది. తన ఆవేదనపై ఆమె సోషల్ మీడియాలో వీడియో పోస్ట్ చేసింది. ఆ సంస్థకు ఫిర్యాదు చేసినా ఏమీ స్పందన లేదని వాపోయింది.
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వేకువనే కాల్పుల మోతబొమ్మనహళ్లి: ఓ ఐటీ ఇంజనీరు మద్యం మత్తులో ఎయిర్గన్ తీసుకుని చాలాసేపు కాల్పులు జరిపాడు. బెంగళూరు వద్ద ఆనేకల్ తాలూకాలోని బండాపూర్ సమీపంలో ఉన్న సిపానీ అపార్ట్మెంట్లో ఈ సంఘటన జరిగింది. యూపీలోని లక్నోకు చెందిన అనురాగ్ తివారీ (40)గా గుర్తించారు. పోలీసులు అతన్ని కటకటాలకు తరలించారు. 45 నిమిషాలు కాల్పులు అనురాగ్ తివారీ వైట్ఫీల్డ్లోని ఒక ఐటీ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు. 8 నెలలుగా సిపానీ అపార్ట్మెంట్లోని 3వ అంతస్తులోని ఫ్లాటులో నివసిస్తున్నాడు. బుధవారం రాత్రి బాగా మద్యం తాగిన అతడు.. ఫోన్లో మాట్లాడుతూ గట్టిగా అరుస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత తెల్లవారుజామున సుమారు 2:30 గంటలకు, అతను బాల్కనీలోకి వచ్చి, ఎయిర్గన్తో పార్కింగ్ షెడ్పై కాల్చసాగాడు. శబ్దం విని అక్కడికి వచ్చిన సెక్యూరిటీ గార్డులపై కూడా కాల్పులు జరిపాడు. అతను సుమారు 45 నిమిషాల పాటు ఉన్మాదిగా మారి కాల్పులు జరుపుతూ భయాందోళనలు సృష్టించాడు. ఓ కారు అద్దాలు పగిలిపోయాయి. ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు. అరెస్టు, విచారణ కారు యజమాని మాట్లాడుతూ స్థానిక సూర్యనగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశానని చెప్పాడు. పోలీసులు, క్లూస్ టీం చేరుకుని తనిఖీలు చేశారు. నిందితుడు అనురాగ్ తివారీని నిర్బంధించి వివరాలు రాబడుతున్నారు. ఎయిర్ గన్ను, తూటాలను సేకరించారు. కాల్పులతో అపార్టుమెంటులోని జనం భీతావహులయ్యారు. మద్యం మత్తులో టెక్కీ ఉన్మాద చేష్టలు ఆనేకల్లో అపార్టుమెంటులో ఘటన కటకటాల్లోకి నిందితుడు
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మైక్ విసిరేసిన సీఎం డీకే శివకుమార్!బెంగళూరు: ప్రముఖ నటుడు, హత్య కేసులో జైలుపాలైన దర్శన్ ఫ్యాన్స్పై సీఎం డీకే శివకుమార్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన ఏకంగా మైకు విసిరారు. అసలేం జరిగిందంటే... రామనగరలో ప్రసిద్ధ శ్రీచాముడేశ్వరి కరగ మహోత్సవం ఏర్పాటు చేశారు. సీఎం ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆయన మైకు తీసుకుని మాట్లాడడం ప్రారంభించగా దర్శన్ అభిమానులు ది బాస్, ది బాస్ అంటూ నినాదాలు చేయసాగారు. మౌనంగా ఉండండి అని ఎంత చెప్పినా వినకపోవడంతో సీఎంకు కోపం ముంచుకొచ్చి మైకు పడేసి మాట్లాడడం నిలిపివేశారు. ఎమ్మెల్యే ఇక్బాల్ హుసేన్ కూడా వారి పట్ల అసహనం వ్యక్తం చేశారు. తరువాత మాట్లాడిన సీఎం డీకే.. మీ అభిమానాన్ని నేను గౌరవిస్తాను, ఇది భక్తి కార్యక్రమం, కోర్టులో ఉన్న విషయాలను ఇక్కడ మాట్లాడలేను, అందరికీ మంచి జరగాలని ప్రార్థిస్తున్నాను అన్నారు.
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రాపిడో రైడర్లకు బిగ్ షాక్: లైసెన్స్, ఆర్సీ రద్దు!బెంగళూరు: రాజధానిలో బైక్ ట్యాక్సీ సేవలపై రవాణాశాఖ అధికారులు దాడులు నిర్వహించి 70 బైకులను స్వా«దీనం చేసుకున్నారు. మొబైల్యాప్ల ద్వారా ట్రిప్పులు వేస్తున్న బైకిస్టులను అడ్డుకుని సీజ్ చేశారు. యలహంక సింగనాయకనహళ్లి ఆర్టీఓ పరిధిలో 40కి పైగా బైకులను జప్తు చేశారు. బైకిస్టుల మొబైల్స్ను కూడా స్వాధీనం చేసుకుని రికార్డులు పరిశీలించారు. బైక్ ట్యాక్సీలను నిషేధించాలని ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లు ఆందోళనలు చేయడంతో పాటు హైకోర్టులో కేసులు వేయడం తెలిసిందే. దీంతో మార్గదర్శకాలను రూపొందించాలని ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశించింది. కేసు సుప్రీంకోర్టుకు చేరడంతో రవాణాశాఖ కఠిన చర్యలకు సిద్ధమైంది. డీఎల్, ఆర్సీ రద్దు చేస్తాం అక్రమంగా బైకు ట్యాక్సీ నడుపుతున్న వారి డ్రైవింగ్ లైసెన్సులు, వాహనాల ఆర్సీ రద్దుచేస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు. రాజాజీనగరలో వాహనాలు జప్తుచేయడంతో ఆర్టీఓ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. రాపిడో డ్రైవర్లు, ఆటో డ్రైవర్లు కావాలనే బైక్ ట్యాక్సీలను బుక్చేసి అధికారులకు తెలిపి పట్టిస్తున్నారని కొందరు యువకులు ఆరోపించారు. వారంపాటు తనిఖీలు జరుగుతాయని అధికారులు తెలిపారు.
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ఒంటరిగా ఉన్నా యువతితో డెలివరీ బాయ్ వికృత చేష్టలు!యశవంతపుర: బెంగళూరులో మద్యం మత్తులో డెలివరీ బాయ్ యువతి ఇంట్లో రచ్చ చేశాడు. బాధిత యువతి అనేరి ఠక్కర్ ఇన్స్టాలో వివరించింది. ఆమె ఒక్కరే ఉండగా డెలివరీ బాయ్ వచ్చాడు. ఆమెతో అతి ప్రేమగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు, మొబైల్లో చార్జింగ్ పెట్టుకుంటానని, ఇక్కడే ఉండి సిగరెట్ తాగుతానని ఆమెను ఒత్తిడి చేశాడు. ఇంట్లోకి చొరబడడానికి యత్రించాడని యువతి వాపోయింది. చివరకు ఎలాగో అతన్ని వెనక్కి పంపించినట్లు, అతడు పనిచేసే కంపెనీకి ఫిర్యాదు చేయగా, విచారణ చేస్తామని చెప్పారని పేర్కొంది. View this post on Instagram A post shared by Aneri Thakkar | Growth Mindset | People skills | Relationships (@anerithakkar_)
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రేణుకాస్వామి కేసులో కీలక పరిణామంకన్నడ నటుడు దర్శన్ తూగుదీప ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న రేణుకాస్వామి హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కేసులో ఏ14 నిందితుడిగా ఉన్న ప్రదోష్ అప్రూవర్ (మాఫీ సాక్షి)గా మారేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఈ మేరకు బెంగళూరులోని సిటీ సివిల్ అండ్ సెషన్స్ కోర్టును ఆశ్రయించాడు. ప్రదోష్ కోర్టు ముందు నిజాలు వెల్లడించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు పేర్కొనడంతో.. ఈ పరిణామం దర్శన్కు కొత్త చిక్కులు తెచ్చే అవకాశముందనే చర్చ మొదలైంది.రేణుకాస్వామి హత్య కేసులో మొత్తం 17 మంది నిందితులు ఉన్నారు. ప్రధాన నిందితులుగా దర్శన్, పవిత్ర గౌడ పేర్లను ఛార్జ్షీట్లో పేర్కొన్నారు. ఏ14 నిందితుడు ప్రదోష్ ప్రస్తుతం అప్రూవర్గా మారేందుకు కోర్టును ఆశ్రయించాడు. అయితే కేసుకు సంబంధించి తనకు తెలిసిన పూర్తి వివరాలను కోర్టు ముందు వెల్లడించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని పిటిషన్లో అతను పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. తనకు చట్టపరంగా మాఫీ సాక్షిగా(approver) మారే అవకాశం కల్పించాలని కోరాడు.కేసులో కొత్త మలుపుప్రదోష్ అభ్యర్థనను కోర్టు అంగీకరిస్తే.. రేణుకాస్వామి హత్య కేసు కొత్త మలుపు తిరిగే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటివరకు నిందితుడిగా ఉన్న వ్యక్తి.. సాక్షిగా మారితే కేసులోని కీలక అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని న్యాయ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అయితే ప్రదోష్ చెప్పే వివరాలను కోర్టు ఎలా పరిగణిస్తుంది? అతడి వాంగ్మూలం కేసులో ఎంతవరకు ప్రభావం చూపుతుంది? అనేది కోర్టు నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.కోర్టు ముందుకు ప్రదోష్ప్రదోష్ ఇవాళో, రేపో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా న్యాయమూర్తి ఎదుట హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ సందర్భంగా అతడు దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ జరగనుంది. ఒకవేళ కోర్టు అనుమతిస్తే.. కేసులోని ఇతర నిందితుల పాత్ర, ఘటనకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.2024 జూన్లో బెంగళూరులో వెలుగులోకి వచ్చిన రేణుకాస్వామి హత్య కేసు కర్ణాటకలో తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది. చిత్రదుర్గకు చెందిన రేణుకాస్వామి అనే వ్యక్తి.. నటి పవిత్ర గౌడకు అసభ్యకరమైన సందేశాలు పంపాడనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. రేణుకాస్వామిని కిడ్నాప్ చేసి బెంగళూరుకు తీసుకొచ్చి దాడి చేయడంతో అతడు మృతి చెందాడు. ఈ కేసులో నటుడు దర్శన్, పవిత్ర గౌడ సహా 17 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. దర్శన్పై హత్య కుట్ర, కిడ్నాప్, దాడి వంటి అభియోగాలు నమోదు చేసి పోలీసులు చార్జిషీట్ దాఖలు చేశారు. తొలుత కర్ణాటక హైకోర్టు దర్శన్కు బెయిల్ మంజూరు చేసినప్పటికీ.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన అప్పీల్పై విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు ఆ బెయిల్ను రద్దు చేసింది. హైకోర్టు ఉత్తర్వుల్లో చట్టపరమైన లోపాలు ఉన్నాయని పేర్కొంటూ దర్శన్ను తిరిగి కస్టడీలోకి తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. దీంతో దర్శన్ మళ్లీ జైలు పాలయ్యాడు. అయితే.. ఈ కేసులో సాక్షుల్ని బెదిరిస్తున్నారంటూ తాజాగా ముగ్గురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అలాగే జైల్లో దర్శన్ ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారంటూ ప్రచారం జరగ్గా, కర్ణాటక డీజీపీ దానిని పుకారుగా కొట్టి పారేశారు. ప్రదోష్ వాంగ్మూలం కీలకమవుతుందా?తాజాగా ఈ కేసులో ఏ14 నిందితుడు ప్రదోష్ అప్రూవర్గా మారేందుకు కోర్టును ఆశ్రయించడం మరో కీలక పరిణామంగా మారింది. అప్రూవర్గా మారిన వ్యక్తి సాధారణంగా కేసుకు సంబంధించిన కీలకసమాచారాన్ని దర్యాప్తు సంస్థలకు అందించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ కోర్టు అతడి అభ్యర్థనను అంగీకరిస్తే.. కేసులోని మరిన్ని వివరాలు, నిందితుల పాత్రకు సంబంధించిన అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
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30 ఫ్లస్.. డీకేకు చెక్ పెట్టే వ్యూహమా?కేబినెట్ విస్తరణ తర్వాత కర్ణాటక కాంగ్రెస్లో మొదలైన అసంతృప్తి మరింత తీవ్రరూపం దాలుస్తోంది. మంత్రి పదవులు దక్కని సీనియర్ ఎమ్మెల్యేలు, వారి అనుచరులు నిరసనలు కొనసాగిస్తుండగా.. ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ మాత్రం కఠిన వైఖరి ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రెబల్ నేతలు నేడు కీలక సమావేశం నిర్వహిస్తుండడం.. ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తోంది.ఇటీవల కర్ణాటక కేబినెట్ విస్తరణలో 19 మంది ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రి పదవులు దక్కాయి. అయితే పలువురు సీనియర్ నేతలు తమకు అవకాశం రాకపోవడంపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కొందరు నేతల అనుచరులు బెంగళూరులోని కేపీసీసీ కార్యాలయం ఎదుట నిరసనలు కూడా చేపట్టారు. ముఖ్యంగా తమకు అన్యాయం జరిగిందని భావిస్తున్న నేతలు.. ప్రాంతీయ సమతుల్యత, సీనియారిటీ, సామాజిక వర్గాల ప్రాతినిధ్యం వంటి అంశాలను తెరపైకి తెస్తున్నారు. కొన్ని జిల్లాలకు కేబినెట్లో ప్రాతినిధ్యం దక్కలేదని, మహిళలకు తగిన ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదని కూడా అసంతృప్త నేతలు చెబుతున్నారు.ఇప్పటికే రాజీనామా చేసిన ఎమ్మెల్యే..మంత్రి పదవి దక్కకపోవడంతో అసంతృప్తి చెందిన ఇండీ ఎమ్మెల్యే యశ్వంతరాయగౌడ పాటిల్ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ విషయంలో ఆయన వెనక్కి తగ్గాలని అనుకోవడం లేదని అనుచరులు చెబుతున్నారు. మరో నేత బేలూరు గోపాలకృష్ణ కూడా రాజీనామా ఆలోచనలో ఉన్నారు. వీరితో పాటు దినేశ్ గుండు రావు, ఎం. కృష్ణప్ప, ఆయన కుమారుడు ప్రియకృష్ణ, ఎం.సీ. సుధాకర్, ఆర్బీ తిమ్మాపూర్, రహీం ఖాన్ వంటి పలువురు నేతలు కేబినెట్ కూర్పుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.మంత్రి పదవుల ఎంపికలో ప్రాంతీయ సమతుల్యత పాటించలేదని, సీనియర్లకు తగిన ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదని పలువురు నేతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కొందరు నేతలు తమ అనుచరులతో కలిసి నిరసనలు చేపట్టగా.. మరికొందరు పార్టీ నాయకత్వంపై బహిరంగంగానే వ్యాఖ్యలు చేశారు.రాజీనామా చేస్తే నిమిషాల్లో ఆమోదిస్తా: డీకేఅసంతృప్త ఎమ్మెల్యేల రాజీనామా హెచ్చరికలపై ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ కఠినంగా స్పందించారు. రాజీనామా చేయాలనుకునేవారిని ఎవరూ ఆపలేరని, రాజీనామా లేఖలు వస్తే నిమిషాల్లో ఆమోదిస్తామని హెచ్చరించారు. “రాజకీయాల్లో రాజీనామాలు సాధారణం. పార్టీ అన్నింటికంటే ముఖ్యం. ఓపికగా ఉండాలి” అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. తన రాజకీయ జీవితంలోనూ ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయని, సహనం పాటించడం వల్లే తాను ఈ స్థాయికి వచ్చానని అసంతృప్త నేతలకు సూచించారు. ఈ తరుణంలో.. డీకే శివకుమార్తో చర్చల అనంతరం కొందరు నేతలు మెత్తబడినట్లు సమాచారం.నేడు ఏం తేలనుంది?మంత్రి పదవులు దక్కని నేతలు నేడు రహస్యంగా భేటీ అవుతున్నట్లు సమాచారం. ఆ సమావేశంలో.. తమ డిమాండ్లు, పార్టీ నాయకత్వంపై ఒత్తిడి పెంచే మార్గాలు, భవిష్యత్ రాజకీయ వ్యూహంపై చర్చించనున్నట్లు సమాచారం. దాదాపు 30 మందికిపైగా ఎమ్మెల్యేలు ఈ భేటీలో పాల్గొనే అవకాశం ఉందన్న ప్రచారం కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో ఉత్కంఠ పెంచుతోంది. సీఎం డీకే వైఖరి కారణం.. అవసరమైతే రాజీనామా అస్త్రాన్ని ప్రయోగించాలని కూడా వాళ్లు భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం రెబల్ ఎమ్మెల్యేల సమావేశం నేపథ్యంలో ఈ అసంతృప్తి ఏ స్థాయికి వెళ్తుందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.అధిష్టానం రంగంలోకి..కర్ణాటక కాంగ్రెస్లో పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు పార్టీ అధిష్టానం కూడా రంగంలోకి దిగింది. ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి రణదీప్ సింగ్ సూర్జేవాలాను బెంగళూరుకు పంపింది. ఇప్పటికే ఆయన సీఎం డీకే శివకుమార్తో భేటీ అయ్యి ఈ అంశంపై చర్చించారు. ఇవాళో, రేపో అసంతృప్త నేతలతో చర్చలు జరిపి వివాదాన్ని సద్దుమణిగేలా చేయడమే లక్ష్యంగా హైకమాండ్ ప్రయత్నిస్తోంది.ప్రభుత్వానికి ముప్పు ఉందా?కర్ణాటక అసెంబ్లీలో మొత్తం 224 స్థానాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే మ్యాజిక్ ఫిగర్ 113. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఘన విజయం సాధించి 135 స్థానాలు గెలుచుకుంది. అంటే మెజారిటీ మార్క్ కంటే 22 స్థానాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. బీజేపీ 66, జేడీఎస్ 19 స్థానాలు గెలుచుకున్నాయి.అందుకే ప్రస్తుతం కొంతమంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినా.. ప్రభుత్వం పడిపోయేంత సంఖ్యాబలం సంక్షోభం లేదని పార్టీ ధీమాగా ఉంది. కాంగ్రెస్ నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో ఎమ్మెల్యేలు బయటకు వెళితే తప్ప ప్రభుత్వానికి తక్షణ ముప్పు ఉండదన్న అంచనా ఉంది. అయితే సంఖ్యాబలం ఉన్నప్పటికీ.. సీనియర్ నేతల అసంతృప్తి కొనసాగితే అది డీకే శివకుమార్ నాయకత్వానికి, పార్టీ అంతర్గత ఐక్యతకు రాజకీయ సవాల్గా మారే అవకాశం ఉంది.ఇప్పటి వరకు మంత్రి పదవుల కోసం జరిగిన అసంతృప్తి.. నేడు జరిగే ఎమ్మెల్యేల సమావేశంతో ఏ మలుపు తిరుగుతుందన్నదే కర్ణాటక రాజకీయాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది. రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారు? అధిష్టానం వారిని బుజ్జగిస్తుందా? లేదంటే డీకే శివకుమార్ కఠిన వైఖరినే కొనసాగిస్తారా? అన్నది ఉత్కంఠగా మారింది.
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ఫార్మా కంపెనీలో మృత్యుఘోషరాయచూరు రూరల్: కర్మాగారంలో విషపూరిత గ్యాస్ లీక్ కాగా, దానికి పీల్చడంతో ముగ్గురు కార్మికులు మరణించిన ఘటన యాదగిరి జిల్లాలో జరిగింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.. గురుమిఠకల్ నియోజకవర్గంలోని కడేచూర్ బాడియాల పారిశ్రామికవాడలో సిల్ ల్యాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ అనే ఫార్మా ఫ్యాక్టరీ ఉంది. బుధవారం ఉదయం పైపుల నుంచి ప్రమాదకర గ్యాస్ లీకేజీ కాగా, విధుల్లో ఉన్న కార్మికులు తీవ్ర అస్వస్థత పాలయ్యారు. తెలంగాణలోని మాగనూర్– అలంపల్లికి చెందిన కట్లా గణేష్ (23), మధ్యప్రదేశ్వాసులు విక్రంసింగ్ గోండా(25), సంజయ్సింగ్ గోండా (25) రసాయనం తీవ్రతకు మృత్యువాత పడ్డారు. ఏపీలో అనంతపురం సిండికేట్ నగర్కు చెందిన మంచాల హేమంత్ (23), అనంతపురం జిల్లా కూడేరు దగ్గర చోళసముద్రంవాసి మంచాల శివకుమార్ (25)లు తీవ్ర అస్వస్థత పాలయ్యారు. తోటి కార్మికులు రాయచూరు ప్రభత్వ వైద్య కాలేజీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఎమ్మెల్యేలు శరణేగౌడ కందకూర్, వేణుగోపాల్ నాయక్, దర్శనాపుర, జిల్లా కలెక్టర్ రావుల్ తుకారం పాండ్వే, జడ్పీ సిఇఓ లవీష్ ఒడెయార్, ఎస్పీ పృధ్వీ శంకర్లు ఘటనాస్థలిని పరిశీలించారు. ఆస్పత్రి వద్ద మృతుల కుటుంబాల రోదనలు మిన్నంటాయి. ప్రమాదకర వాయువు లీకై ముగ్గురు కార్మికులు మృతి మరో ఇద్దరికి తీవ్ర అస్వస్థత బాధితుల్లో తెలంగాణ, ఏపీవాసులు యాదగిరి జిల్లాలో సంఘటన
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థార్ జీపు పల్టీలు, ఇద్దరు మృతిదొడ్డబళ్లాపురం: పుట్టినరోజు వేడుక చేసుకున్న మిత్రులకు సంతోషం ఎంతోసేపు మిగలలేదు. థార్ జీప్ బోల్తాపడడంతో ఇద్దరు చనిపోగా, ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడిన సంఘటన బెంగళూరు దగ్గర నెలమంగల తాలూకా కంబాళులో జరిగింది. మంగళవారం రాత్రి పవన్, దీపక్, మరో ముగ్గురు కలిసి మిత్రుని బర్త్డే విందులో పాల్గొని థార్ జీప్లో తిరిగి వస్తుండగా కంబాళు వద్ద అదుపుతప్పి పల్టీలు కొట్టింది, వాహనం తుక్కుగా మారింది. పవన్, దీపక్ తీవ్ర గాయాలతో మృత్యువాత పడ్డారు. మిగతా ముగ్గురిని స్థానికులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. అతి వేగం వల్ల ప్రమాదం సంభవించినట్టు అనుమానిస్తున్నారు. దాబస్పేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. డెలివరీ బాయ్ అతి యశవంతపుర: బెంగళూరులో మద్యం మత్తులో డెలివరీ బాయ్ యువతి ఇంట్లో రచ్చ చేశాడు. బాధిత యువతి అనేరి ఠక్కర్ ఇన్స్టాలో వివరించింది. ఆమె ఒక్కరే ఉండగా డెలివరీ బాయ్ వచ్చాడు. ఆమెతో అతి ప్రేమగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు, మొబైల్లో చార్జింగ్ పెట్టుకుంటానని, ఇక్కడే ఉండి సిగరెట్ తాగుతానని ఆమెను ఒత్తిడి చేశాడు. ఇంట్లోకి చొరబడడానికి యత్నించాడని యువతి వాపోయింది. చివరకు ఎలాగో అతన్ని వెనక్కి పంపించినట్లు, అతడు పనిచేసే కంపెనీకి ఫిర్యాదు చేయగా, విచారణ చేస్తామని చెప్పారని పేర్కొంది. ఇంటి నుంచే పని పేరుతో భారీగా మోసాలుదొడ్డబళ్లాపురం: సోషల్ మీడియాలో అసత్యపు ప్రకటనలు ఇచ్చి అమాయకపు ప్రజల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్న మోసకారి దంపతులను దేవనహళ్లి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. చిక్కజాల నివాసులు కిరణ్ (28), ఆరతి (23) పట్టుబడ్డారు. ఇంట్లో కూర్చునే వేల రూపాయల్ని సంపాదించవచ్చని, పేపర్ ప్లేట్లు, అగరొత్తులు, క్యాండిల్స్ ప్యాకింగ్ చేస్తే డబ్బులు ఇస్తామని కార్మికాదేవి ఎంటర్ప్రైజస్ పేరుతో ఇంటర్నెట్లో జోరుగా ప్రకటనలు ఇచ్చారు. వాటిని చూసి కాల్ చేస్తే డిపాజిట్ చెల్లించాలని చెప్పి అందినంత వసూలు చేసుకునేవారు. ఇలా ఎంతోమంది నుంచి పెద్ద మొత్తాల్లో లాక్కున్నారు. వీరిపై దేవనహళ్లి, దొడ్డబళ్లాపురం, చిక్కజాల, యలహంక తదితర పోలీస్స్టేషన్లలో ఫిర్యాదులు చేశారు. దేవనహళ్లి పట్టణ పోలీసులు అరెస్టు చేసి విచారణ చేపట్టారు. విద్యార్థుల ఘర్షణ యశవంతపుర: దక్షిణకన్నడ జిల్లా మంగళూరు నగరంలో ప్రముఖ కాలేజీలో గొడవల వల్ల ఓ విద్యార్థి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. మంగళవారం గుజ్జరెకెరెలో కాలేజీ వద్ద టీస్టాల్లో సీనియర్ విద్యార్థులు జూనియర్ విద్యార్థులపై దాడి చేశారు, ఇందులో ఒకరి మెడ ఎముక విరిగినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో పోలీసులు ఆరుమంది విద్యార్థులను అరెస్ట్ చేశారు. అలాగే.. మరో కాలేజీలో విద్యార్థుల నుంచి 290 గ్రాముల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకుని డ్రగ్స్ కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసు కమిషనర్ సుధీర్కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. బైక్ ట్యాక్సీల సీజ్ ● బెంగళూరులో రవాణాశాఖ దాడులు బనశంకరి: రాజధానిలో బైక్ ట్యాక్సీ సేవలపై రవాణాశాఖ అధికారులు దాడులు నిర్వహించి 70 బైకులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొబైల్యాప్ల ద్వారా ట్రిప్పులు వేస్తున్న బైకిస్టులను అడ్డుకుని సీజ్ చేశారు. యలహంక సింగనాయకనహళ్లి ఆర్టీఓ పరిధిలో 40కి పైగా బైకులను జప్తు చేశారు. బైకిస్టుల మొబైల్స్ ను కూడా స్వాధీనం చేసుకుని రికార్డులు పరిశీలించారు. బైక్ ట్యాక్సీలను నిషేధించాలని ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లు ఆందోళనలు చేయడంతో పాటు హైకోర్టులో కేసులు వేయడం తెలిసిందే. దీంతో మార్గదర్శకాలను రూపొందించాలని ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశించింది. కేసు సుప్రీంకోర్టుకు చేరడంతో రవాణాశాఖ కఠిన చర్యలకు సిద్ధమైంది. డీఎల్, ఆర్సీ రద్దు చేస్తాం అక్రమంగా బైకు ట్యాక్సీ నడుపుతున్న వారి డ్రైవింగ్ లైసెన్సులు, వాహనాల ఆర్సీ రద్దుచేస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు. రాజాజీనగరలో వాహనాలు జప్తుచేయడంతో ఆర్టీఓ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. రాపిడో డ్రైవర్లు, ఆటో డ్రైవర్లు కావాలనే బైక్ ట్యాక్సీలను బుక్చేసి అధికారులకు తెలిపి పట్టిస్తున్నారని కొందరు యువకులు ఆరోపించారు. వారంపాటు తనిఖీలు జరుగుతాయని అధికారులు తెలిపారు.
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కరువుపై అధ్యయన బృందం పరిశీలనహుబ్లీ: రాష్ట్రంలో తీవ్రమైన కరువు ఛాయలు నెలకొన్న నేపథ్యంలో బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైన కరువు అధ్యయన బృందం బుధవారం ధార్వాడ జిల్లాలో పర్యటించి అన్నదాతల ఆవేదనను స్వయంగా తెలుసుకుంది. ఎమ్మెల్సీ రవికుమార్ నేతృత్వంలో బృందం కుందగోళ తాలూకా గుడెకట్టి గ్రామ శివారులో వర్షాభావంతో పూర్తిగా ఎండిపోయిన పెసర పంట పొలాలను పరిశీలించింది. స్థానిక రైతులు ఎదుర్కొంటున్న తీవ్ర సమస్యలను, వారి గోడును బృందం ఆలకించింది. పొలంలో విత్తిన విత్తనాలన్ని మట్టిపాలు కావడాన్ని తిలకించింది. తహసీల్దార్, వ్యవసాయ శాఖ అధికారుల నుంచి పంట నష్టం, వర్షాభావం, ప్రభుత్వం తీసుకున్న పరిహార చర్యల గురించి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం రవికుమార్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ కరువు కాటుతో బాధపడే ఉత్తర కర్ణాటక రైతులకు ప్రభుత్వం తక్షణమే ఎకరాకు రూ.50 వేల చొప్పున పరిహారం ఇవ్వాలన్నారు. పంట నష్ట అధ్యయనాన్ని పారదర్శకంగా నిర్వహించి బాధల్లో ఉన్న రైతులకు తగిన పరిహారం చెల్లించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఆయన ఎండగట్టారు. బృందంలో జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ ఎంపీ బసవరాజ్ బొమ్మైతో పాటు బీజేపీ ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.
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తుంగభద్ర కాలువ గట్టు పరిశీలనరాయచూరు రూరల్: తుంగభద్ర ఎడమ కాలువకు ఇరువైపుల కుదించుకు పోయిన గట్లను బుధవారం మాజీ ఎంపీ కే.విరుపాక్షప్ప, మాజీ మంత్రి వెంకట్రావ్ నాడగౌడ పరిశీలించారు. కాలువ గట్టుపై మట్టి కుదించుకుని పోయింది. దీంతో ఆయకట్టు చివరి భూములకు నీరందడం కష్టంగా మారింది. రాయచూరు, కొప్పళ జిల్లాల మధ్య గల మైలాపుర, దుర్గా క్యాంపుల వద్ద కాంక్రీట్ సిమెంట్ కుదించుకుపోయి ఏడాది గడుస్తున్నా అధికారులు మరమ్మతులు చేపట్టక పోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వారి వెంట దొడ్డ బసవరాజ్, వీరోజీ మరాఠి, మంజు హొసమనిలున్నారు.
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రైతుల్లో చిగురించిన ఖరీఫ్ ఆశలుసాక్షి,బళ్లారి: ఈసారి ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభం నుంచి తుంగభద్ర డ్యాంలో నీరు చేరడం ఆలస్యం కావడంతో రైతన్నలు తీవ్ర ఆందోళన చెందారు. ఎల్నినో ప్రభావం కూడా ఉందని, డ్యాంలోకి నీరు చేరడం కష్టం అవుతుందని భావించి రైతులందరూ నిరుత్సాహంతో డీలా పడ్డారు. జూలై నెల దాటిన కూడా డ్యాంలో తగినంత నీరు చేరకపోవడంతో ఇక ఖరీఫ్కు క్రాప్హాలిడే ప్రకటిస్తారేమోనని ఆయకట్టు రైతులు తీవ్ర భయాందోళన చెందారు. అయితే ఉన్నఫళంగా ఆగస్టు నెల ప్రారంభం నుంచి క్రమేణా తుంగభద్ర డ్యాంలోకి వరద వెల్లువెత్తడంతో నీటిమట్టం పెరుగుతూ వస్తోంది. తుంగభద్ర డ్యాంకు ఎగువన ఆగుంబె, మోరాళ, తీర్థహళ్లి, శివమొగ్గ తదితర నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురవడంతో తుంగా డ్యాం పూర్తిగా నిండిపోయి దిగువకు నీటి ప్రవాహం పెరిగి పోయింది. ప్రస్తుతం డ్యాంలోకి ఇన్ఫ్లో రూపంలో లక్ష క్యూసెక్కులకు పైగా వరద నీరు చేరుతుండటంతో డ్యాంలో నీటి నిల్వ 60 టీఎంసీలకు పైగా చేరింది. ఖరీఫ్లో పంటల సాగుకు ఢోకా లేనట్లే.. ఈ నేపథ్యంలో ఖరీఫ్ సీజన్లో పంటలు సాగు చేయడానికి తగినంత నీరు చేరిపోయింది. ఇన్ఫ్లో కొనసాగుతుండటంతో డ్యాం పూర్తిగా నిండే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. డ్యాంలో నీటి నిల్వ, డ్యాంలోకి వస్తున్న ఇన్ఫ్లోను బట్టి ఖరీఫ్ పంటకు ఢోకా లేనట్టేనని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే తుంగభద్ర ఆయకట్టులో బోరుబావులు, చెరువుల కింద వరి నార్లు పోసుకుని రైతన్నలు సిద్ధంగా ఉన్నారు. వరినాట్లు వేయడానికి కొందరు రైతులు ముందుగానే దుక్కులు దున్నగా, మరికొందరు రైతులు తమ భూముల్లో జోరుగా ఖరీఫ్ పనులను ఉత్సాహంగా చేస్తున్నారు. తుంగభద్ర ఆయకట్టు పరిధిలో బళ్లారి, రాయచూరు, కొప్పళ, విజయనగరతో పాటు పొరుగున ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు, వైఎస్ఆర్, అనంతపురం, తెలంగాణలోని మహబూబ్నగర్, గద్వాల జిల్లాల్లో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా దాదాపు 20 లక్షల మేర ఆయకట్టు భూములు ఉన్నాయి. దీంతో అన్ని ప్రాంతాలకు దామాషా ప్రకారం నీటి విడుదలకు డ్యాంలో తగినంత నీరు చేరింది. సాగునీటి విడుదలకు అధికారుల ఏర్పాట్లు ఈనేపథ్యంలో హెచ్ఎల్సీ, ఎల్ఎల్సీ, ఎల్బీఎంసీ, రాయబసవణ్ణ తదితర కాలువలకు నీరు విడుదల చేయడానికి అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే మంచినీటి కోసం కాలువలకు నీరు వదిలిన నేపథ్యంలో అదే నీటిని నిలుపుదల చేయకుండా కాలువ ద్వారా ఖరీఫ్ సాగుకు నీరు కొనసాగిస్తామని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఖరీఫ్ సాగుపై ఆందోళన చెందిన రైతాంగానికి, ప్రస్తుతం డ్యాంలోకి కొనసాగుతున్న ఇన్ఫ్లో వల్ల రైతన్నలకు పెద్ద ఊరట చెందిందని చెప్పవచ్చు. కర్ణాటక ప్రాంత రైతు సంఘం అధ్యక్షుడు మాధవరెడ్డి సాక్షితో మాట్లాడుతూ వరుణుడి దయతో ఖరీఫ్కు సరిపడేంతగా డ్యాంలోకి నీరు చేరిందన్నారు. రైతులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. నారు పోసుకున్న రైతులు సకాలంలో అదునులో వరినాట్లు వేయడానికి, మిర్చి నారు పోసుకున్న రైతులు కూడా మిర్చి నాట్లు వేసుకోడానికి వీలవుతుందన్నారు. అధికారులు తక్షణం సాగునీటి అవసరాలకు కూడా కాలువలకు నీరు వదలాలని అన్నారు. వరద నీటితో తొణికిసలాడుతున్న తుంగభద్ర డ్యాం ఆయకట్టులోని పంటలను పరిశీలిస్తున్న రైతు సంఘం నేతలు డ్యాంకు లక్ష క్యూసెక్కులకు పైగా ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరద తుంగభద్ర డ్యాంలో 60 టీఎంసీలకు పైగా చేరిన నీటి నిల్వ ఆయకట్టులో ఖరీఫ్ పంటల సాగుకు సన్నద్ధమవుతున్న రైతులు సగానికి పైగా తుంగభద్ర డ్యాం భర్తీహొసపేటె: బళ్లారి, కొప్పళ, రాయచూరు, విజయనగర జిల్లాలతో సహా మూడు రాష్ట్రాల్లోని 8 జిల్లాలకు జీవనాడి తుంగభద్ర డ్యాంలోకి ఎగువ నుంచి వరద భారీగా పెరిగింది. ప్రస్తుతం డ్యాం సగానికి పైగా నిండటంతో జలకళ వచ్చింది. 1633 అడుగుల గరిష్ట నీటిమట్టం కలిగిన డ్యాంలో బుధవారం ఉదయం 8 గంటలకు నీటిమట్టం 1619.42 అడుగులకు చేరింది. 105.788 టీఎంసీల గరిష్ట నీటినిల్వ సామర్థ్యం కలిగిన ఈ డ్యాంలో ఇప్పటికే 59.718 టీఎంసీలకు పైగా నీరు నిల్వ చేరింది. తొలిసారిగా లక్ష క్యూసెక్కుల వరద ప్రస్తుత ఏడాదిలో తొలిసారిగా డ్యాంలోకి వరద లక్ష క్యూసెక్కులను దాటింది. గత 24 గంటలుగ 1,00,750 క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరుతోంది. కాలువల ద్వారా 1,443 క్యూసెక్కులను విడుదల చేస్తున్నారు. గత సంవత్సరం ఇదే సమయానికి తుంగభద్ర డ్యాంలో నీటిమట్టం 1626.06 అడుగులుగా, నీటి నిల్వ 80.003 టీఎంసీలుగా ఉండేది. మల్నాడులో విస్తారంగా కురుస్తున్న వర్షాలతో వచ్చేవారంలో డ్యాం పూర్తిగా నిండుతుందనే ఆశలు చిగురించాయి. మొత్తం మీద తుంగభద్ర డ్యాంలో నీటిమట్టం రోజురోజుకు పెరుగుతుండటం రైతులకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది.
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బాగేపల్లిలో బంద్● ముమ్మరంగా అభిమానుల నిరసనలు బాగేపల్లి: ఎమ్మెల్యే సుబ్బారెడ్డికి మంత్రి పదవి ఇవ్వకపోవడాన్ని ఖండిస్తూ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, నేతలు బుధవారం కూడా వినూత్నంగా నిరసన తెలిపారు. అలాగే పట్టణ బంద్ నిర్వహించగా విజయవంతమైనట్లు ప్రకటించారు. పట్టణంలో ఉదయం నుంచే ధర్నా ప్రారంభమైంది. కార్యకర్తలు పట్టణ నలు దిక్కుల నుంచి వాహనాల రాకపోకలను తాత్కాలికంగా అడ్డుకున్నారు. మిరపకాయలను తిని, టైర్లను కాల్చి, నినాదాలు చేస్తూ నిరసన తెలిపారు. వాహనాల ముందు కూర్చున్నారు. సుబ్బారెడ్డికి పదవి ఇవ్వకుండా నియోజకవర్గ ప్రజలకు అన్యాయం చేశారని ఆరోపించారు. పట్టణంలోని షాపులు, సముదాయాలు మూతపడ్డాయి. పలుచోట్ల నిరసనకారులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు.
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బాధిత కుటుంబాన్ని ఆదుకోండిహొసపేటె: విజయనగర జిల్లా హగరిబొమ్మనహళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఇటీవల మరణించిన అమాయక పేద కార్మికుడి కుటుంబానికి న్యాయం జరిగే వరకు పోరాడతామని అంజుమన్ కమిటీకి చెందిన నూర్ అహ్మద్ అన్నారు. ఆయన పట్టణంలో మృతుని కుటుంబాన్ని ఓదార్చిన అనంతరం విలేకరులతో మాట్లాడారు. సీసీ టీవీ ఫుటేజ్ ద్వారా ఎస్పీ నిజం బయట పెట్టాలన్నారు. ఒక వైపు పోలీసులు కొట్టి చంపగా, ఉన్నతాధికారులు కనీసం బాధిత కుటుంబానికి ప్రభుత్వం తరపున నష్టపరిహారం అందించలేదన్నారు. వారికి చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. బాధిత కుమార్తె ఎలా బతకాలి? వారిపై నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేయడం మాని, న్యాయం జరిగేలా ఏదైనా చేయాలి. రాబోయే రెండు రోజుల్లో సీసీ టీవీ ఫుటేజీని విడుదల చేయకపోతే, ఈ విషయాన్ని హోం మంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్తామన్నారు. భవిష్యత్తులో న్యాయం జరగాలంటే ఈ మరణంపై పూర్తి పారదర్శకంగా న్యాయ విచారణ జరగాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ ఇస్మాయిల్, కే.ఇస్మాయిల్, న్యాయవాది బషీర్ అహ్మద్ హాజరయ్యారు.
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చీపురు పట్టిన అధికారులుమైసూరు: త్వరలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా బుధవారం మైసూరు పాలికె ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన స్వచ్ఛతా అభియాన్ జరిగింది. చిక్కవీరణ్ణ రోడ్డులో ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లు, వ్యర్థాలు, చెత్తచెదారాన్ని చీపుర్లతో ఊడ్చి తొలగించారు. 5 లోడర్లు, 10 టిప్పర్లు, 5 డోజర్లతో చేపట్టిన ఈ అభియాన్లో మొత్తం 83 టన్నుల వ్యర్థాలను ఖాళీ చేయించారు. జిల్లాధికారి లక్ష్మీకాంత్రెడ్డి, పాలికె కమిషనర్ ఎంకే సవిత, అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొని స్వయంగా చీపుర్లు పట్టి చెత్తను ఊడ్చారు. తరువాత ప్రజలతో కలిసి స్వచ్ఛతా ప్రతిజ్ఞ చేశారు. మైసూరులో స్వచ్ఛ సేవ
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ఎగువన వానలు.. నదుల పరవళ్లురాయచూరు రూరల్: మహారాష్ట్రలోని పశ్చిమ కనుమల్లో విస్తారంగా వానలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో కృష్ణా, దాని ఉపనదులకు వరద పోటెత్తింది. ఈ క్రమంలో ఆల్మట్టి, నారాయణపుర నుంచి లక్షా 50 వేల క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు వదిలారు. దీంతో ఉత్తర కర్ణాటకలోని బెళగావి, బాగల్కోటె, విజయపుర, గదగ్, కళ్యాణ కర్ణాటకలోని కలబుర్గి, యాదగిరి, రాయచూరు జిల్లాల యంత్రాంగాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. జిల్లాలోని లింగసూగూరు, దేవదుర్గ, రాయచూరు తాలూకాలో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో అధికారులు పర్యటించి ప్రజలను జాగృతం చేశారు. నదీ తీర ప్రాంతాల ప్రజలు ముందు జాగ్రత్తగా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లాలని అధికారులు ప్రమాదపు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. బెళగావి జిల్లాలో శంకర లింగ దేవాలయం, రాయచూరు తాలూకా కాడ్లూరు వద్ద ఉపేంద్ర తీర్థ ఆలయం నీట మునిగింది. లింగసూగూరు తాలూకా శీలహళ్లి, హంచినాళ వాగుల్లో నీటి ఉధృతితో వాహన రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. దేవదుర్గ తాలూకా హువిన హెడగి వంతెన పైగుండా నీరు పారుతోంది. భారీ వర్షాలతో కోయ్నా డ్యాం నుంచి నీటిని విడుదల చేయడంతో ఉత్తర కర్ణాటకలో నదులు ఉప్పొంగుతున్నాయి. దూద్గంగా, వేదగంగా, ఘటప్రభ, మలప్రభ నదులు పరవళ్లు తొక్కుతున్నాయి. కృష్ణా, దాని ఉపనదులకు ముంచెత్తిన వరదలు ఆల్మట్టి డ్యాం నుంచి 1.50 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల
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వాల్మీకి మండలి అధ్యక్ష పదవికి రాజీనామారాయచూరు రూరల్: సీఎం డీ.కే.శివకుమార్ మలి విడత మంత్రివర్గ విస్తరణలో చోటు దక్కనందుకు నిరసనగా మహర్షి వాల్మీకి అభివృద్ధి మండలి రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవికి రాయచూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే బసనగౌడ దద్దల్ రాజీనామా చేశారు. బుధవారం తన రాజీనామా లేఖను సీఎంకు పంపించారు. మూడేళ్ల పాటు అందరి సహకారంతో పని చేశాననే తృప్తి తనకు ఉందని తెలిపారు. కనీస వేతనాలు అందించాలని ధర్నా రాయచూరు రూరల్: కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు కనీస వేతనాలు అందించాలని ఏఐటీయూసీఐ డిమాండ్ చేసింది. బుధవారం పాత జిల్లాధికారి కార్యాలయం వద్ద చేపట్టిన ఆందోళనలో అధ్యక్షుడు అణ్ణప్ప మాట్లాడారు. కార్మికుల నమోదు ప్రక్రియ, రెన్యువల్, ఆరోగ్య భాగ్య, విద్యా, విశ్రాంతి పింఛన్, ఇతర పథకాలను గురించి కార్మికులకు వివరించాలన్నారు. రాష్ట్ర సర్కార్ ఆధీనంలో విధులు నిర్వహించే కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు కనీస వేతనాలు అందించేలా సర్కార్ చర్యలు చేపట్టి వారికి సౌకర్యాలు సక్రమంగా అందించాలని కోరుతూ వినతిపత్రం సమర్పించారు. రౌడీల ఇళ్లలో ఆకస్మిక తనిఖీలుహుబ్లీ: జిల్లా పరిధిలోని వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లు, పట్టణాలు, గ్రామాల్లో రౌడీ స్క్వాడ్ ఆధ్వర్యంలో రౌడీ షీటర్ల ఇళ్లకు వెళ్లి ముందస్తు జాగ్రత్తల్లో భాగంగా పరిశీలించారు. జిల్లా ఎస్పీ గుంజన్ ఆర్య సూచనల మేరకు డీఎస్పీ ధార్వాడ గ్రామీణ, సీఐ, ఎస్ఐలు, ఇతర సిబ్బంది ఈ దాడిలో పాల్గొన్నారు. రౌడీ షీటర్ల ఇళ్లలో మారణాయుధాలు తదితరాలు ఉన్నాయా? అని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేశారు. జిల్లా పరిధిలో మొత్తం 103 మంది రౌడీల ఇళ్లను పరిశీలించారు. అంతేగాక ఈ సందర్భంగా రౌడీ షీటర్లకు చట్టంపై తగిన అవగాహన కల్పించి హెచ్చరికలు జారీ చేశామని జిల్లా ఎస్పీ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. కార్మికులకు బకాయి వేతనాలు చెల్లించండి రాయచూరు రూరల్: తుంగభద్ర ఎడమ కాలువ పరిధిలో విధులు నిర్వహిస్తున్న టాస్క్వర్క్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు బకాయి వేతనాలను చెల్లించాలని టాస్క్వర్క్ కార్మికుల సంఘం అధ్యక్షుడు నాగలింగస్వామి సర్కార్ను డిమాండ్ చేశారు. బుధవారం రాయచూరు రిపోర్టర్స్ గిల్డ్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేఖర్ల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఏడాది నుంచి వేతనాలు లేకపోవడంతో పాటు పనులు లేని కారణంగా బకాయి వేతనాలు చెల్లించకపోవడం తగదని అన్నారు. ఎడమ కాలువకు సాగునీరు విడుదల చేయాలన్నారు. చెరువు పనుల తనిఖీ హొసపేటె: విజయనగర జిల్లా హొసపేటె తాలూకా అయ్యనహళ్లి గ్రామ సమీపంలో ఉన్న చెరువు పునరుద్ధరణ పనులను టీపీ ఈఓ ఎండీ ఆలంఖాన్ బుధవారం పరిశీలించారు. కార్మికులందరూ పనిలో నిమగ్నం కావాలని, కార్మికుల బాధ్యతలు, హక్కుల గురించి ఆయన వివరించారు. వీబీజీ రాంజీ పథకం కింద ఉన్న 318 పనులను సద్వినియోగం చేసుకోవడం ద్వారా ఆర్థికాభివృద్ధిని సాధించాలన్నారు. టీపీ పాలనాధికారి శ్రీనివాస్ కులకర్ణి, మన్సూర్ సాబ్, ఐఈసీ కో–ఆర్డినేటర్ హెచ్.నాగరాజ్, టెక్నికల్ కో–ఆర్డినేటర్, ఆస్పత్రి కోఆర్డినేటర్ దేవరాజ్, కార్మికులు పాల్గొన్నారు. పథకాలు లబ్ధిదారులకు అందించాలిరాయచూరు రూరల్: గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు, రైతులు, కూలీలకు వీబీజీ రాంజీ తదితర ప్రభుత్వ పథకాలు సక్రమంగా అందించాలని జెడ్పీ సీఈఓ ఈశ్వర్ కుమార్ సూచించారు. రాయచూరు తాలూకా ఇడపనూరు, నడిగడ్డ మల్కాపుర, గుండ్వేలిలో పర్యటించి అధికారులతో మాట్లాడారు. అనుకున్న పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి గ్రామ పంచాయతీ అధికారులు ముందుకు రావాలన్నారు. నత్తనడకన సాగుతున్న పథకాలను, అభివృద్ధి పనుల వేగాన్ని పెంచాలన్నారు. జిల్లాలో అపౌష్టికత నివారణ, పిల్లలను పొలం పనులకు పంపకుండా వారిని పాఠశాలల్లో చేర్పించడానికి శ్రమించాలన్నారు. ఆయన వెంట టీపీ ఈఓ చంద్రశేఖర్, బీఈఓ ఈరణ్ణ, హన్మంతు, మహేష్, అల్తాఫ్, మన్సూర్లున్నారు.
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రాష్ట్రంలో 5.54 కోట్ల ఓటర్లుదొడ్డబళ్లాపురం: రాష్ట్రంలో చేపడుతున్న ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సమీక్ష (సర్)లో 99.84 శాతం డిజిటలైజేషన్ పూర్తయింది. రాష్ట్రంలో 5,54,32,314 మంది ఓటర్లు ఉన్నారని ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. 4.43 కోట్లు యాక్టివ్ ● బుధవారం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన అధికారి అన్బుకుమార్ వివరాలను తెలిపారు. 5.54 కోట్ల ఎన్యూమరేషన్ ఫారంలు ముద్రించి బీఎల్ఓలకు పంపిణీ చేశామన్నారు. ● 4,43,04,632 మంది ఓటర్ల వివరాలు డిజిటల్లీ యాక్టివ్గా ఉన్నాయన్నారు. 1,11,07,461 (20 శాతం) దాఖలాలను ఏఎస్డీడీఓ తనిఖీలోకి చేర్చామన్నారు. ● 66,64,943 మంది ఓటర్లు చిరునామాను శాశ్వతంగా మార్చారని తెలిపారు. ● 16,30,872 మంది చనిపోయిన ఓటర్లు ఉన్నారు. ● 16,30,753 మంది ఓటర్ల చిరునామా, వివరాలు అందుబాటులో లేవు. బెంగళూరులో భారీ తేడా సర్ ప్రక్రియలో బెంగళూరులో అత్యధికంగా ఓటర్లు గల్లంతయ్యారు. బెంగళూరు నగర జిల్లాలో 45 శాతం, బె.ఉత్తర జిల్లాలో 47 శాతం, బె.సెంట్రల్లో 48 శాతం, బె.దక్షిణలో 51 శాతం మంది ఓటర్ల వివరాలు లేవని సీఈఓ చెప్పడం విశేషం. మృతులు, అడ్రస్ మార్పులు, ఆచూకీ లేనివారు ఇందులో ఉండవచ్చన్నారు. బె.గ్రామీణ, జీబీఏ నార్త్, జీబీఏ సెంట్రల్, జీబీఏ దక్షిణలో 100 శాతం ఎన్యుమరేషన్ ఫారంలు పంపిణీ చేసినట్టు తెలిపారు. సర్ 99 శాతం డిజిటలైజేషన్ పూర్తి బెంగళూరు పరిధిలో ఎక్కువ ఓటర్ల గల్లంతు సీఈఓ అన్బుకుమార్ వెల్లడి
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విజయనగరకు ఇంచార్జి మంత్రిగా జమీర్ అహ్మద్ ఖాన్హొసపేటె: రాష్ట్ర మంత్రివర్గ విస్తరణ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో కరువు అధ్యయనం కోసం జిల్లా ఇంచార్జి మంత్రులను నియమిస్తూ ముఖ్యమంత్రి డీకే.శివకుమార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. మంత్రి బీ.జెడ్.జమీర్ అహ్మద్ ఖాన్ విజయనగర జిల్లా ఇంచార్జి మంత్రిగా తిరిగి నియమితులయ్యారు. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న వరద, కరువు పరిస్థితులపై తమకు కేటాయించిన జిల్లాల్లో తక్షణమే పర్యటించి, పరిస్థితులను పరిశీలించి, వాస్తవ స్థితిపై ఉపముఖ్యమంత్రికి, రెవెన్యూ మంత్రికి వెంటనే నివేదిక సమర్పించాలని ఇంచార్జి మంత్రులను ముఖ్యమంత్రి డీకే.శివకుమార్ ఆదేశించారు. యువకుడు దారుణ హత్య సాక్షి,బళ్లారి/రాయచూరు రూరల్: పాతకక్షల నేపథ్యంలో దళిత యువకుడిని దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటన రాయచూరు జిల్లా దేవదుర్గ తాలూకా గబ్బూరు ఫిర్కా పరిధిలోని సుంకేశ్వరహాళ రోడ్డులో జరిగింది. హద్దినాళ గ్రామానికి చెందిన బీఎస్పీ కార్యకర్త, దళిత యువకుడు భూమానంద(28)ను మంగళవారం రాత్రి హద్దినాళ క్రాస్లో పాత కక్షలతో దుండగులు మారణాయుధాలతో దారుణంగా హత్య చేసి పరారయ్యారు. ఈ ఘటనపై గబ్బూరు పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కాగా దళిత యువకుడిని దారుణంగా హత్య చేయడం హేయమని, నిందితులను వెంటనే గుర్తించి అరెస్ట్ చేయాలని మాదిగ పోరాట సమితి తదితర దళిత సంఘాలు డిమాండ్ చేశాయి. హత్యను నిరసిస్తూ సుంకేశ్వరహాళ వద్ద చేపట్టిన రాస్తారోకోలో దళిత సంఘం నేత ప్రభురాజ్ కొడ్లి మాట్లాడారు. ఆందోళనలో హన్మంతప్ప తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాగా ఈ ఘటనతో మృతుడి కుటుంబంలో తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఏఎస్పీ హరీష్, డీఎస్పీ దత్తాత్రేయ కార్నాడ్లున్నారు. మాజీ ప్రియుడి వేధింపులతో యువతి ఆత్మహత్యబళ్లారిఅర్బన్: వ్యక్తిగత ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తానంటూ మాజీ ప్రియుడి వేధింపులు, బెదిరింపులకు గురై ఓ యువతి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన నగరంలోని కౌల్బజార్లో చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. మృతురాలు బెంగళూరులోని ఓ ప్రైవేట్ ఐటీ సంస్థలో ఉద్యోగం చేస్తోంది. గతంలో కౌల్బజార్కు చెందిన అజీం అనే యువకుడితో ప్రేమలో ఉన్న ఆమె, కొంతకాలం తర్వాత అతనితో విభేదాల కారణంగా దూరమైంది. అనంతరం అజీం స్నేహితుడు సోహైల్ను వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న అజీం తనతో ఉన్న వ్యక్తిగత ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తానంటూ బెదిరించాడు. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన యువతి ఆత్మహత్యకు ముందు ఓ వీడియో సందేశాన్ని రికార్డు చేసి, తన మరణానికి కారకులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఒత్తిడి చేసింది. అడవి పంది వేటగాళ్ల అరెస్టుహొసపేటె: తమకు అందిన సమాచారం మేరకు హొసపేటె జోనల్ అటవీ శాఖ సిబ్బంది దాడి నిర్వహించి, అడవి పందులను అక్రమంగా వేటాడుతున్న నలుగురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. తాలూకాలోని మరియమ్మనహళ్లి పరిధిలో చిక్కకెరె సమీపంలో అరెస్టయిన నిందితులు అడవి పందులను అక్రమంగా వేటాడుతున్నారనే ఆరోపణలపై అరెస్టు చేశారు. నిందితులను హనుమనహళ్లికి చెందిన టీ.పరశురామ, కే.పాండురంగ, సోమప్ప, మగిమావినహళ్లికి చెందిన ప్రభాకర్గా గుర్తించారు. వీరిపై వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం–1972 కింద కేసు నమోదు చేసి జేఎంఎఫ్సీ కోర్టు జడ్జి ముందు హాజరు పరిచి, జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి రిమాండ్ చేసినట్లు హొసపేటె జోనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ కౌశిక్ దళవాయి తెలిపారు. ఆకతాయి కోతి బందీహొసపేటె: తాలూకాలోని మరియమ్మనహళ్లి, చిలకనహట్టి చుట్టు పక్కల గ్రామస్తులను ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్న ఆకతాయి కోతిని జోనల్ అటవీ శాఖ అధికారులు బుధవారం పట్టుకున్నారు. హారువనహళ్లి, చిలకనహట్టి, తిమ్మలాపుర గ్రామాల్లో ఈ కోతి ప్రజలను, విద్యార్థులను ఇబ్బంది పెడుతోంది. గ్రామస్తులు అటవీ శాఖ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయగా అటవీ శాఖ సిబ్బంది కోతిని పట్టుకోడానికి బోనును పెట్టారు. దానికి ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి పట్టుకున్నారు. ఈ ఆపరేషన్కు జోనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ కౌశిక్ దళవాయి, చిలకనహట్టి బ్రాంచ్ డిప్యూటీ జోనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ నాగరాజ్, పెట్రోల్ ఫారెస్ట్ గార్డ్స్ రమణ ఇతరులు నాయకత్వం వహించారు. మల్లికార్జున, అటవీ గార్డులు రఫీ, స్వామి, హేమన్న, నాగేశ్, హంపీ జూకు చెందిన మత్తు మందు నిపుణుడు మహేంద్ర పాల్గొని, గ్రామస్తుల సహాయంతో కోతిని పట్టుకోవడంలో సఫలమయ్యారు.
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తాగునీటి ఎద్దడి తలెత్తనీయొద్దురాయచూరు రూరల్: యాదగిరి జిల్లాలో ఖరీఫ్ సీజన్లో సరైన వానలు కురవనందున తాగునీటి ఎద్దడి నెలకొనకుండా చర్యలు చేపట్టాలని యాదగిరి జిల్లా ఇంచార్జి, రాష్ట్ర వైద్య విద్యా శాఖ మంత్రి శరణు ప్రకాష్ పాటిల్ అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం యాదగిరి జిల్లాధికారి కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన అధికారులతో సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయంలో ఖరీఫ్లో ముందుగానే వానలు కురిసినందున, రైతులు విత్తనాలు వేయడం వల్ల పంట నష్టం విషయంలో అధికారులు రైతులకు సహకరించాలన్నారు. భవిష్యత్తులో పశువులకు గ్రాసం కొరత రాకుండా చూడాలని సూచించారు. రైతులకు పంటల బీమా పాలసీలు చేయడానికి అవకాశం కల్పించాలని ఆదేశించారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి లభించే సబ్సిడీ పథకాలను రైతులకు అందించాలన్నారు. గురుమఠకల్ శాసన సభ్యుడు శరణే గౌడ మాట్లాడుతూ కడేచూరు బాడియాళ పరిశ్రమల కేంద్రంలో ముగ్గురు దుర్మరణం పాలైన విషయాన్ని మంత్రి పాటిల్ దృష్టికి తెచ్చారు. యాదగిరి జిల్లాలో విషపూరిత పరిశ్రమలు ప్రారంభించ కూడదని అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో చర్చించినా ఫలితం లేకుండా పోయిందన్నారు. మనుషుల ప్రాణాలను హరించే పరిశ్రమల ఏర్పాటుపై చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఎమ్మెల్యేలు వేణు గోపాల్ నాయక్, శరణ బసప్ప దర్శనాపూర్, చెన్నారెడ్డి తనూర్, జిల్లాధికారి రాహుల్ తుకారాం పాండే, జెడ్పీ సీఈఓ లవీష్ ఒడెయర్, ఎస్పీ పృథ్వీశంకర్లున్నారు. అధికారులకు మంత్రి సూచన
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కేబినెట్ విస్తరణలో లక్ష్మీ హెబ్బాళ్కర్కు చేదు అనుభవంహుబ్లీ: పోటాపోటీగా జరిగిన డీకే.శివకుమార్ మంత్రివర్గ విస్తరణలో అథణి ఎమ్మెల్యే లక్ష్మణ సవది బెళగావి కుందాతో నోటిని తీపి చేసుకున్నారు. సవదికి మంత్రి పదవి దక్కగా దీనిపై ఆశ పెట్టుకున్న పలుకుబడి కలిగిన మహిళా నాయకురాలు, మాజీ మంత్రి లక్ష్మీ హెబ్బాళ్కర్కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. మొత్తానికి శివకుమార్ కేబినెట్లో బెళగావి జిల్లాకు రెండు స్థానాలు దక్కాయి. ఈ రెండు స్థానాలు చిక్కోడి లోక్సభ పరిధిలోకి రాగా, బెళగావి లోక్సభకు మొండి చేయి చూపారని ఆ ప్రాంత కార్యకర్తలు అసంతృప్తితో రగిలి పోతున్నారు. సవదిని వరించిన అదృష్టం జిల్లాలోని 11 మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలకు గాను సవది, లక్ష్మీ, అశోక్ పట్టణ, మహంతేష్ కౌజలిగి మంత్రిగిరి కోసం జోరుగా లాబీయింగ్ చేశారు. దీంతో సహజంగానే ఎవరికి మంత్రి పదవి లభిస్తుందన్న కుతూహలం నెలకొనగా, చివరికి లక్ష్మణ సవదికి అమాత్య పదవి దక్కింది. ఇప్పటికే చిక్కోడి లోక్సభ పరిధిలోని యమనకమరడి అసెంబ్లీ స్థానం ఎమ్మెల్యే సతీష్ జార్కిహోళికి తొలి దశలోనే డీకే.మంత్రి వర్గంలో స్థానం లభించింది. రెండో విస్తరణలో కూడా అదే లోక్సభ స్థానం పరిధిలోని అథణి ఎమ్మెల్యే లక్ష్మణ సవదిని మంత్రి పదవి వరించింది. బెళగావి లోక్సభకు మొండిచేయి రెండు మంత్రి స్థానాలు చిక్కోడి పాలు కావడంతో బెళగావి లోక్సభ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిథ్యం లభించక పోవడంతో అసంతృప్తి జ్వాలలు ఎగిసే సూచనలు ఉన్నాయి. మహిళా కోటాలో తనకు మంత్రి పదవి లభిస్తుందన్న నమ్మకంతో ఉన్న లక్ష్మి హెబ్బాళ్కర్కు తీవ్ర నిరాశ ఎదురైంది. ఇంతకు ముందు మంత్రిగా పని చేసిన అనుభవం, పార్టీ సంఘటితత్వానికి శ్రమించిన తీరు తనకు లాభిస్తుందని భావించిన ఆమెకు మంత్రి పదవి దక్కకపోవడంతో మద్దతుదారుల్లో తీవ్ర నిరాశ ఛాయలు అలుముకున్నాయి. దీంతో లక్ష్మి అభిమానులు పలు చోట్ల తమ ఆందోళనను వ్యక్త పరిచి పార్టీ హైకమాండ్పై ఆక్రోశించారు.
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డీకే కేబినెట్పై గాలి జనార్దనరెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలుసాక్షి,బళ్లారి: ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ మలి విడత నిర్వహించిన మంత్రివర్గ విస్తరణలో బళ్లారి గ్రామీణ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే నాగేంద్రకు మంత్రి పదవి కేటాయించడంపై బీజేపీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. మంగళవారం ప్రతిపక్ష నేత ఆశోక్, మాజీ మంత్రి, గంగావతి ఎమ్మెల్యే గాలి జనార్దనరెడ్డితో పాటు పలువురు నాయకులు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ హైకమాండ్ను, ఆ పార్టీ రాష్ట్ర నేతలపై ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. మాజీ మంత్రి జనార్దనరెడ్డి మాట్లాడుతూ వాల్మీకి అభివృద్ధి మండలిలో రూ.187 కోట్ల అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొని, అప్పట్లో నాగేంద్ర తన మంత్రి పదవిని కోల్పోయి, జైలుకు కూడా వెళ్లి వచ్చారని గుర్తు చేశారు. అయితే ఆ అవినీతిలో ఒక్క నాగేంద్రది మాత్రమే పాత్ర కాదని, పలువురు ఆ పార్టీ పెద్దలకు కూడా ఉన్నట్లు రుజువు అయిందన్నారు. నాగేంద్ర ముఖానికి అవినీతి రంగు పులిమి, మిగిలిన కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలు కూడా లూటీ చేశారన్నారు. వాస్తవాలు బయట పడతాయనే.. నాగేంద్రకు కేవలం 10 నుంచి 20 శాతం మాత్రమే పర్సంటేజ్ ఇచ్చి, మిగతా సొమ్మును అప్పట్లో బళ్లారి లోక్సభ ఎన్నికలతో పాటు తెలంగాణ, గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ఖర్చు చేశారన్నారు. ఈ విషయాలను నాగేంద్ర బయటకు చెబుతారనే భయంతో మంత్రి పదవిని కేటాయించారని ఆరోపించారు. ఇదే విషయంపై అసెంబ్లీ ప్రతిపక్ష నాయకుడు అశోక్ కూడా తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపణలు చేశారు. వాలీ్మకి అభివృద్ధి మండలిలో అవినీతిపై తాము ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నాగేంద్రతో మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయించే వరకు పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేశామన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం అదే పార్టీలో ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ మంత్రివర్గంలో ఆయనకు మంత్రి పదవిని కేటాయించారని, ఆయన అవినీతి అంతా వాషింగ్ మిషన్లో వేసి కడిగి ఉండవచ్చన్నారు. అవినీతిలో ఆ పార్టీ పెద్దల పాత్ర కూడా ఉందనే విషయం స్పష్టంగా తెలిసిపోయిందన్నారు. ఇదే విషయంపై పరిషత్ సభ్యుడు లింగరాజ్ పాటిల్ నేతృత్వంలో బెళగావిలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపట్టారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ హైకమాండ్, ముఖ్యమంత్రి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు.
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ఏడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినా మంత్రి పదవి దక్కలేదుకర్ణాటక: కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీనియర్ ఎమ్మెల్యేల పరిస్థితి అత్యంత దయనీయంగా ఉంది, మా కష్టాల గురించి అడిగేవారే లేరని, అమ్మా నాన్న లేని అనాథలుగా అనిపిస్తోందని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఎంవై గోపాలకృష్ణ అన్నారు. మంగళవారంనాడు మీడియాతో మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్లో ఏడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తనకు మంత్రి పదవి దక్కకపోవడం ఆశ్చర్యంగా, అవమానంగా ఉందన్నారు. మంత్రివర్గ విస్తరణ లో అనేక లోపాలున్నాయన్నారు. నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎక్కువగా బాధపడుతున్నారన్నారు. సిద్దుకు ఆప్తుడనని ఇవ్వలేదు: సుధాకర్ యశవంతపుర: తాజా మాజీ మంత్రి, చింతామణి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ ఎంసీ సుధాకర్ సీఎం శివకుమార్ను ప్రస్తావించకుండా ప్రభుత్వ ముఖ్యులు కారణమని ఎదురుదాడి చేశారు. వచ్చే రోజుల్లో గట్టి నిర్ణయం తీసుకోక తప్పదన్నారు. మంత్రి స్థానం తప్పడంపై స్పందిస్తూ, సిద్ధరామయ్య పనితీరును చూసి దగ్గరయ్యా, ఆ ద్వేషంతో నాకు మంత్రి పోస్టు ఇవ్వలేదని పరోక్షంగా సీఎంపై విమర్శలు చేశారు. గతంలో మంత్రులుగా ఉన్నవారికి మళ్లీ ఇచ్చారు, వారిలో ఏం చూసి ఇచ్చారో తనకు తెలియదన్నారు.
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కర్ణాటక కాంగ్రెస్లో బిగ్ ట్విస్ట్.. సీఎంకు షాకిచ్చిన మండలి చైర్మన్కర్ణాటక రాజకీయాల్లో ‘రాజీనామా’ అంశం మరోసారి హాట్ టాపిక్గా మారింది. కర్ణాటక శాసన మండలి చైర్మన్ బసవరాజ్ హొరట్టి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ తనకు ఫోన్ చేసి చైర్మన్ పదవికి రాజీనామా చేయాలని కోరినట్లు వెల్లడించారు. అయితే ఈ విషయంలో బీజేపీ, జేడీఎస్ నాయకులతో చర్చించిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకుంటానని ఆయన చెప్పారు. ఈ క్రమంలో సీఎం డీకేకు ఆయన గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు.ఇటీవల కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు తమ పదవులకు రాజీనామా చేసి మంత్రివర్గ విస్తరణకు మార్గం సుగమం చేయాలన్న చర్చలు రాజకీయ దుమారం రేపగా, ఇప్పుడు అదే చర్చ శాసన మండలికి చేరింది. మండలి ఛైర్మన్ బసవరాజ్ హొరట్టికి ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ ఫోన్ చేసి రాజీనామా చేయాలని కోరినట్లు హొరట్టి స్వయంగా వెల్లడించడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. ఈ నేపథ్యంలో హొరట్టి వెంటనే స్పందిస్తూ..‘ఛైర్మన్ను పార్టీ అధిష్ఠానం నిర్ణయించదు.. సభే ఎన్నుకుంటుంది. తొలగించాలంటే సభా నిబంధనల ప్రకారమే జరగాలి’ అని కౌంటర్ ఇచ్చారు. తన పదవీకాలం 2028 వరకు ఉందని, తనను తొలగించాలంటే సభలో అవిశ్వాస తీర్మానం తీసుకురావాల్సిందేనని హొరట్టి స్పష్టం చేశారు. ఈ అంశంపై బీజేపీ, జేడీఎస్ నేతలతో చర్చించిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకుంటానని చెప్పారు.తనను తొలగించాలంటే కనీసం 10 మంది సభ్యులు 14 రోజుల ముందుగా అవిశ్వాస తీర్మానానికి నోటీసు ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని, ఆ తర్వాత సభలో జరిగే ఓటింగ్ ఆధారంగానే నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని ఆయన వివరించారు. 1956 నుంచి ఏ చైర్మన్ కూడా ప్రభుత్వం మధ్యలో రాజీనామా చేయించలేదని, తనను తొలగించడానికి ఎలాంటి కారణం లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం 75 సభ్యుల కర్ణాటక శాసన మండలిలో కాంగ్రెస్కు 38 మంది సభ్యులతో మెజారిటీ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో హొరట్టి కొనసాగింపుపై రాజకీయ చర్చ మరింత వేడెక్కింది. దీంతో, ముఖ్యమంత్రి, మండలి చైర్మన్ మధ్య పొలిటికల్ ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది.#WATCH | Bengaluru, Karnataka: On the removal and changes of names from the Karnataka Legislative Council Chairman's list, BJP leader Basavaraj Horatti says, “...Whatever decision is taken by the House, the House is supreme. I will go to the House. Whatever the House decides, I… pic.twitter.com/q9fnQJC0Ir— ANI (@ANI) August 3, 2026అయితే, కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం శాసన మండలి చైర్మన్ పదవికి సలీం అహ్మద్ పేరును ఖరారు చేసిన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఇదే సమయంలో అసెంబ్లీ స్పీకర్గా జీఎస్ పాటిల్, డిప్యూటీ స్పీకర్గా ఏఎస్ పొన్నన్న, డిప్యూటీ చైర్పర్సన్గా ఉమాశ్రీ పేర్లను కూడా కాంగ్రెస్ ఆమోదించింది. కాగా, పార్టీ ముందుగానే చైర్మన్ పేరును ప్రకటించడంపై హొరట్టి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఇది ప్రజాస్వామ్య సంప్రదాయాలకు విరుద్ధమని ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు.
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ఎవరికి ఏ శాఖ ఇవ్వాలి?కర్ణాటక: కొత్త మంత్రులకు శాఖల కేటాయింపు గురించి సీఎం డీకే శివకుమార్ హైకమాండ్తో చర్చలు జరిపారు. కొందరు మంత్రులతో వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడారు. గతంలో సిద్దరామయ్య సర్కారులో పనిచేసిన మంత్రులకు ఇప్పుడు అవే శాఖలను కేటాయించే అవకాశముంది. పాత మంత్రులు శాఖల మార్పును వాంఛిస్తున్నారు. మంత్రి కే.హెచ్.మునియప్ప ఆహారపౌరసరఫరాల శాఖకు బదులుగా సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. గతంలో వ్యవసాయ శాఖను చూసిన ఎన్.చెలువరాయస్వామికి అదే శాఖను ఇస్తారని తెలుస్తోంది. సిద్దు హయాంలో మంత్రులుగా ఉండి, మళ్లీ ఇప్పుడు పదవులు చేపట్టిన శివరాజ్ తంగడగి, బీ.జేడ్ జమీర్ అహ్మద్ ఖాన్, సంతోష్ లాడ్, మధుబంగారప్ప, నాగేంద్ర, ఎస్.ఎస్.మల్లికార్జున్లకు పాత శాఖలే ఇచ్చినా ఆశ్చర్యం లేదు. కొత్త మంత్రులకు ఈ శాఖలు? కొత్తగా చేరిన రుద్రప్ప లమాణికి–ఎక్సైజ్, కే.ఎస్.బసవంతప్ప–పురపాలక, టీ.రఘుమూర్తి–ఎస్టీల సంక్షేమం, రిజ్వాన్ హర్షద్–ఉన్నత విద్య, పుట్టరంగశెట్టి–పశు సంవర్ధక, పట్టు, అజయ్సింగ్–చిన్న పరిశ్రమల–కే.ఎం.శివలింగేగౌడ, హెచ్.సీ.బాలకృష్ణ–అటవీ, పర్యావరణ, బసవరాజరాయరెడ్డి–న్యాయ, అసెంబ్లీ వ్యవహారాలు, విజయానంద కాశప్పనవర్–జౌళి, లక్ష్మణ్ సవది–సహకార, చక్కెర శాఖలు లభించే అవకాశముంది.
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డీప్ టెక్ విప్లవానికి సంసిద్ధం: సీఎంశివాజీనగర: నానో టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), సెమీ కండక్టర్లు, బయోటెక్నాలజీ, క్వాంటం టెక్నాలజీతో సహా డీప్ టెక్ కోసం బెంగళూరును ప్రపంచ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడం ద్వారా కర్ణాటకను అగ్రగామిగా నిలపడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని సీఎం డీ.కే.శివకుమార్ తెలిపారు. బెంగళూరులోని ఓ హోటల్లో శాస్త్ర సాంకేతిక, నానో టెక్నాలజీ విభాగం నిర్వహించిన 14వ బెంగళూరు ఇండియా నానో కాన్ఫరెన్స్ను మంగళవారం ప్రారంభించి మాట్లాడారు. బెంగళూరు భారతదేశాన్ని ప్రపంచ ఐటీ పటంలో నిలబెట్టింది, ఇప్పుడు ప్రపంచ డీప్–టెక్ పటంలో నిలబెట్టాల్సిన సమయం వచ్చిందని చెప్పారు. విద్యా సంస్థలు, పరిశ్రమలు, పారిశ్రామికవేత్తల మధ్య సహకారంతోనే ఆవిష్కరణలు వృద్ధి చెందుతాయన్నారు. కర్ణాటక ప్రముఖ పరిశోధనా సంస్థలు, స్టార్టప్లకు, విశ్వవిద్యాలయాలతో కూడిన బలమైన వ్యవస్థకు కేంద్రమన్నారు. డీప్–టెక్ ఆవిష్కరణలు ప్రపంచ అగ్రగామిగా నిలవడానికి దోహదం చేస్తాయని చెప్పారు. ఆరోగ్య సంరక్షణ, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇంధన, వ్యవసాయం, రవాణా, అంతరిక్షం, రక్షణ, అధునాతన తయారీ రంగాలను మార్చివేసే ఒక ప్రాథమిక సాంకేతికత అని అన్నారు.
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తుంగభద్రకు పోటెత్తిన వరదహొసపేటె: కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల పలు జిల్లాల ప్రజలకు, రైతులకు నీరందించే ప్రధాన జలాశయం తుంగభద్ర డ్యాంకు వరద పోటెత్తింది. మంగళవారం సాయంత్రం డ్యాంకు ఇన్ఫ్లో 1,08,531 క్యూసెక్కులకు చేరుకుంది. ఔట్ ఫ్లో 1,556 క్యూసెక్కులు నమోదైంది. కర్ణాటక, ఏపీ తాగునీటి అవసరాల కోసం కాలువల ద్వారా 1,390 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. డ్యాం గరిష్ట నీటిమట్టం 1633 అడుగులు, నీటి నిల్వ 105 టీఎంసీలకుగాను ప్రస్తుతం డ్యాంలో నీటినిల్వ 53.648 టీఎంసీలకు చేరుకుందని మండలి అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. డ్యాంలోకి భారీగా వరద చేరుతుండటంతో నీటిమట్టం క్రమేణ పెరుగుతోంది. దీంతో ఆయకట్టు రైతుల్లో హర్షాతిరేకం వ్యక్తమవుతోంది. ఉప్పొంగిన కృష్ణమ్మ రాయచూరు రూరల్: పైభాగంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో కృష్ణా నది ఉప్పొంగుతోంది. ఆల్మట్టి డ్యాం నుంచి కృష్ణా నదికి 1.50 లక్షల క్యూసెక్కులను నారాయణపుర డ్యాంకు వదిలారు. మంగళవారం నారాయణపుర డ్యాం నుంచి 1 లక్ష క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు వదిలారు. లక్ష క్యూసెక్కులు దాటిన ఇన్ఫ్లో డ్యాంకు కొనసాగుతున్న ప్రవాహం
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వికటించిన అల్పాహారంరాయచూరు రూరల్: ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల హాస్టల్లో ఉదయం చపాతి తిన్న 16 మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురైన ఘటన రాయచూరు జిల్లాలో సంభవించింది. మంగళవారం సింధనూరు నగర పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద హాస్టల్లో టిఫిన్ చేసిన విద్యార్థులు అతిసార, విరేచనాల బారిన పడ్డారు. చికిత్స నిమిత్తం సర్కార్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. ప్రిన్సిపాల్, వార్డెన్ల నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ ఘటన జరిగిందని తల్లిదండ్రులు ఆరోపించారు. అనంతరం మాజీ మంత్రి వెంకట్రావ్ నాడగౌడ ఆస్పత్రిని సందర్శించి విద్యార్థులను పరామర్శించారు. పది రోజుల్లో ఇలా రెండో సారి జరగడంపై నాడగౌడ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 16 మంది విద్యార్థులకు అస్వస్థత సింధనూరు ఆస్పత్రిలో చికిత్స రాయచూరు జిల్లాలో ఘటన
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సిద్దరామయ్యకు ఎలాంటి అసంతృప్తి లేదుసాక్షి,బళ్లారి: మంత్రివర్గ విస్తరణపై మాజీ సీఎం సిద్దరామయ్యకు ఎలాంటి అసంతృప్తి లేదని ఆయన తనయుడు, మంత్రి యతీంద్ర సిద్ధరామయ్య పేర్కొన్నారు. ఆయన మంగళవారం బీదర్లో విలేకరులతో మాట్లాడారు. ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ మలి విడత మంత్రివర్గ విస్తరణ కార్యక్రమానికి మాజీ సీఎం సిద్దరామయ్య హాజరు కాకపోవడంతో ఆయన వర్గానికి చెందిన పలువురికి మంత్రి వర్గంలో చోటు కల్పించలేదన్న ఆరోపణలపై ఆయన స్పందించారు. అలాంటిదేమీ లేదని అన్నారు. వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల హాజరుకాలేకపోయారని, ఆయనకు ఎలాంటి అసంతృప్తి ఏమీ లేదన్నారు. మంత్రి పదవులు రాని వారు అసంతృప్తి చెందడం, వారి మద్దతుదారులు, కార్యకర్తలు ఆందోళనలు చేయడం సర్వసాధారణం అన్నారు. అన్నీ సర్దుకు పోతాయన్నారు. హైకమాండ్ నిర్ణయానికి అందరూ కట్టుబడాల్సిందేనన్నారు. మంత్రి వర్గ కూర్పు అనేది అన్ని కోణాల్లో చేస్తారని, సీనియర్లు, పార్టీకి వివిధ రకాలుగా సేవలు అందించిన వారిని గుర్తిస్తారన్నారు. సామాజిక సమీకరణల్లో భాగంగా పలువురు కొత్తవారికి అవకాశాలు వచ్చి ఉండవచ్చన్నారు. మహిళలకు కూడా మంత్రి వర్గంలో చోటు కల్పిస్తారన్నారు. గాయత్రీ శాంతగౌడకు కూడా ఎలాంటి అసంతృప్తి లేదన్నారు. తనకు కేటాయించిన మంత్రి పదవిని చివరి క్షణంలో ఎందుకు నిరాకరించారో తెలియడం లేదని మాత్రమే చెప్పారన్నారు. కురుబ సముదాయానికి, మైనార్టీలకు కూడా సముచిత స్థానం కల్పించారని, ఈ రెండు వర్గాల వారికే కాకుండా అన్ని వర్గాలకు ప్రాధాన్యత కల్పించారని గుర్తు చేశారు. కార్యకర్తలు ఆందోళనలకు దిగడం సర్వసాధారణం మహిళలకు కచ్చితంగా మంత్రి పదవి కేటాయిస్తారు మాజీ సీఎం తనయుడు, మంత్రి యతీంద్ర సిద్ధరామయ్య
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ఆసనం దక్కక.. ఆగ్రహజ్వాలశివాజీనగర: డీకే శివకుమార్ మంత్రివర్గ విస్తరణలో పదవులు లభించని హస్తం ఎమ్మెల్యేలు అసమ్మతి రాగం అందుకున్నారు. అనేక మంది ఆశలు ఆవిరయ్యాయి, అలాంటి కొందరు ఎమ్మెల్యేలు బెంగళూరులో సమావేశం కాగా, కొందరు రాజీనామా చేస్తామని తిరుగుబాటు స్వరం పెంచారు. బెంగళూరులో కేపీసీసీ ఆఫీసు ధర్నాలకు వేదికగా మారింది. బెంగళూరు నగర ఎమ్మెల్యే దినేష్ గుండురావుకు బెర్తు రాకపోవడంతో ఆగ్రహించారు. గాంధీనగర కార్యకర్తలు, వందలాది మంది అభిమానులు కేపీసీసీ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు. పార్టీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. బారికేడ్ల వద్ద తోపులాట జరిగింది. మూకుమ్మడిగా రాజీనామా చేస్తామని కార్యకర్తలు కేకలు వేశారు. మంత్రి పదవి ఇవ్వడం లేదని ముందే చెప్పి ఉండాల్సిందన్నారు. అర్చకుల సంఘం కూడా మద్దతుగా పాల్గొంది. దినేశ్ గుండురావు విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఎందుకు ఇవ్వలేదో కారణం చెప్పి ఉండాల్సింది, ఇది తమ కార్యకర్తలను బాధించిందని అన్నారు. ఏకధాటిగా ఆందోళనలు ● మరో ఎమ్మెల్యే ఎం.కృష్ణప్ప అభిమానులు కూడా కేపీసీసీ ముందు ధర్నా సాగించారు. కొందరు నల్లగుడ్డలు చుట్టుకుని వచ్చారు. ● నగర ఎమ్మెల్యే ప్రియా కృష్ణ మద్దతుదారులు కాంగ్రెస్ ఆఫీసు ముందు బైఠాయించి రభస చేశారు. ● ఆనేకల్, బాగేపల్లి సహా కొన్ని చోట్ల ఆందోళనలు జరిగాయి. నిరసనలు పెరుగుతాయా, చల్లబడతాయా? అనేది ఒకటి రెండు రోజుల్లో స్పష్టం కానుంది. బెంగళూరు కేపీసీసీ ఆఫీసు ముందు వరుస ధర్నాలు కొందరు ఎమ్మెల్యేల తీవ్ర వ్యాఖ్యలు కేబినెట్ విస్తరణ రగిల్చిన చిచ్చు అనాథల్లా ఉన్నాం ఎమ్మెల్యే గోపాలకృష్ణ దొడ్డబళ్లాపురం: కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీనియర్ ఎమ్మెల్యేల పరిస్థితి అత్యంత దయనీయంగా ఉంది, మా కష్టాల గురించి అడిగేవారే లేరని, అమ్మా నాన్న లేని అనాథలుగా అనిపిస్తోందని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఎంవై గోపాలకృష్ణ అన్నారు. మంగళవారంనాడు మీడియాతో మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్లో ఏడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తనకు మంత్రి పదవి దక్కకపోవడం ఆశ్చర్యంగా, అవమానంగా ఉందన్నారు. మంత్రివర్గ విస్తరణ లో అనేక లోపాలున్నాయన్నారు. నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎక్కువగా బాధపడుతున్నారన్నారు. తలలు పగలగొడితేనే... గుబ్బి ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ తుమకూరు: విస్తరణలో మంత్రి పదవి లభించలేదని అసంతృప్తికి గురైన గుబ్బి ఎమ్మెల్యే ఎస్ఆర్ శ్రీనివాస్ కేఎస్ఆర్టీసీ బోర్డు అధ్యక్ష స్థానానికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. నగరంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ తనకు మంత్రి పదవి లభిస్తుందని ఆశించానని, రాకపోవడం విసుగు తెప్పించిందన్నారు. బుధవారం బెంగళూరుకు వెళ్లి కేఎస్ఆర్టీసీ బోర్డు అధ్యక్ష స్థానానికి రాజీనామా ఇస్తానన్నారు. రాజకీయాల్లో తమలాంటి సామాన్య రైతు కొడుకు పైకెదగడం కష్టమన్నారు. ఎవరైతే తలలు పగులగొట్టి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారో వారు రాజకీయాల్లో పైకి వస్తారని వ్యంగ్యమాడారు. నాకు గాడ్ఫాదర్ లేడు. అందుకే మంత్రి పదవి చేజారింది, రాజకీయాల్లో కొత్త పాఠం ఇప్పుడు అర్థమవుతోందన్నారు. సిద్దుకు ఆప్తుడనని ఇవ్వలేదు: సుధాకర్ యశవంతపుర: తాజా మాజీ మంత్రి, చింతామణి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ ఎంసీ సుధాకర్ సీఎం శివకుమార్ను ప్రస్తావించకుండా ప్రభుత్వ ముఖ్యులు కారణమని ఎదురుదాడి చేశారు. వచ్చే రోజుల్లో గట్టి నిర్ణయం తీసుకోక తప్పదన్నారు. మంత్రి స్థానం తప్పడంపై స్పందిస్తూ, సిద్ధరామయ్య పనితీరును చూసి దగ్గరయ్యా, ఆ ద్వేషంతో నాకు మంత్రి పోస్టు ఇవ్వలేదని పరోక్షంగా సీఎంపై విమర్శలు చేశారు. గతంలో మంత్రులుగా ఉన్నవారికి మళ్లీ ఇచ్చారు, వారిలో ఏం చూసి ఇచ్చారో తనకు తెలియదన్నారు.
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వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో ముగ్గురు మృతిహుబ్లీ: వేర్వేరు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ముగ్గురు మృతి చెందిన ఘటనలు జంట నగరాల్లో చోటు చేసుకున్నాయి. పొలానికి వెళుతున్న ట్రాక్టర్ బోల్తా పడి ఒకరు మృతి చెందగా, ముగ్గురు గాయపడిన ఘటన కుందగోళ తాలూకా హిరేహరకుణి గ్రామం వద్ద చోటు చేసుకుంది. ఘటనలో ఆ గ్రామానికి చెందిన తిప్పణ్ణ కురహట్టి(45) మృతి చెందారు. ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడగా వారిలో ఇద్దరిని బెళగావి ఆస్పత్రికి, మరొకరిని హుబ్లీ కేఎంసీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. బసవరాజ్, అశోక్, ప్రవీణ్, రామన్న, మహేష్, మల్లప్ప, చేతన్, మంజునాథ్ గాయపడ్డారు. ఉదయం పొలానికి 10 మందితో కలిసి ట్రాక్టర్లో వెళుతుండగా హుక్ కట్ అయి అదుపు తప్పి ట్రాక్టర్ బోల్తా పడటంతో ప్రమాదం జరిగింది. ఘటనపై కుందగోళ పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేపట్టారు. నీటి ట్యాంకర్ బోల్తా.. ఒకరు మృతి మరో ఘటనలో డ్రైవర్ అదుపు తప్పి నీటి ట్యాంకర్ బోల్తా పడిన ఘటనలో ఒకరు మృతి చెందారు. ఈ ఘటన కోళివాడ శివారులో జరిగింది. బాగలకోటె జిల్లా బీళగి తాలూకా సిద్దాపురకు చెందిన ప్రసాద్ (28) మృతుడు. ట్రాక్టర్ ద్వారా నీటి ట్యాంకర్ తీసుకెళుతుండగా అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. ట్యాంకర్ అతడిపై పడటంతో తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందినట్లు హుబ్లీ గ్రామీణ పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేపట్టారు. లారీ ఢీకొని బైకిస్టు మృతి మరో ఘటనలో ధార్వాడ గుళేదకొప్ప గ్రామం వద్ద జాతీయ రహదారిలో బైక్, లారీ ఢీకొనగా బైక్ చోదకుడు మృతి చెందాడు. గుళేదకొప్ప గ్రామానికి చెందిన హనుమంత(65) మృతుడు. బెళగావి నుంచి గ్రామానికి వెళుతుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. లారీ డ్రైవర్ యూపీ రాహుల్ కుమార్ను అదుపులోకి తీసుకొని కేసు దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు గరగ పోలీసులు తెలిపారు. నగదు బదలాయించుకుని రూ.లక్షల్లో మోసంహుబ్లీ: బ్యాంక్ ఖాతా నుంచి అక్రమంగా రూ.6.67 లక్షలు బదలాయించుకుని సైబర్ కేటుగాళ్లు వంచించారని బాధితురాలు, గోకుల్ రోడ్డు నివాసి అక్కమహాదేవి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వంచకులు డెబిట్ కార్డు సెట్టింగ్ను మార్చి యూనిటీ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఖాతాలో ఉన్న నగదును బదలాయించుకుని వంచించినట్లు బాధితురాలి భర్త రవీంద్ర నాథ్ తెలిపారు. జీవనశైలి మార్పుతో మెదడుకు ఆరోగ్యం ● డీహెచ్ఓ డాక్టర్.టి.లింగరాజు హొసపేటె: మానవ శరీరానికి మెదడు నియంత్రణ కేంద్రం. మెదడులో సమస్య వస్తే అది కేవలం వ్యక్తి ఆరోగ్యాన్నే కాకుండా మొత్తం కుటుంబం ఆర్థిక, మానసిక శ్రేయస్సును కూడా ప్రభావితం చేస్తుందని జిల్లా ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ అధికారి డాక్టర్.టి.లింగరాజు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నగరంలోని ప్రభుత్వ 100 పడకల ఆస్పత్రిలో నిర్వహించిన ప్రపంచ మెదడు దినోత్సవాన్ని ప్రారంభించి ఆయన మాట్లాడారు. ఇటీవల కాలంలో పెరుగుతున్న మానసిక ఒత్తిడి, రక్తపోటు, మధుమేహం, వ్యసనాలు, సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం, శారీరక శ్రమ లేదా వ్యాయామం లేక పోవడం వంటి కారణాల వల్ల మెదడు సంబంధిత వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయన్నారు. పక్షవాతం, మెదడు రక్తస్రావం, నాడీ మండల బలహీనత, మతిమరుపు వంటివి సర్వసాధారణం అవుతున్నాయని ఆయన అన్నారు. సకాలంలో ఈ వ్యాధికి చికిత్స పొందడం, అవగాహన పెంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం అని ఆయన తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఫిజియోథెరపిస్ట్ దిశాంత్, జిల్లా లెప్రసీ కంట్రోల్ అధికారి డాక్టర్ కే రాధిక, జిల్లా ఆర్సీహెచ్ అధికారి డాక్టర్ జంబయ్య, జిల్లా ఆరోగ్య విద్యాశాఖాధికారి దొడ్డమని, డాక్టర్ భరత్, డాక్టర్ సతీష్ చంద్ర, డాక్టర్ ఫసియుద్దీన్, డాక్టర్ రాఘవేంద్ర, డాక్టర్ సిద్దలింగప్ప, డాక్టర్ ఆశా కోరి, వైద్య సిబ్బంది, ప్రజలు పాల్గొన్నారు.
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కేబినెట్ విస్తరణలో మొండిచేయిరాయచూరు రూరల్: రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి మూడేళ్లు పూర్తయిన తరుణంలో ఆయా జిల్లాల శాసన సభ్యులను జిల్లా ఇంచార్జి మంత్రులుగా నియమించారు. రాయచూరు జిల్లా ఇంచార్జి మంత్రి నియామకంలో అన్యాయం జరిగింది. ప్రస్తుతం జిల్లా ఇంచార్జి మంత్రిగా మంత్రి అజయ్ సింగ్ను నియమించడంపై జిల్లా ప్రజలు ఆందోళన చెందుతు న్నారు. కల్యాణ కర్ణాటకలో కలబుర్గి జిల్లా నుంచి శరణు ప్రకాష్ పాటిల్, అజయ్ సింగ్, ప్రియాంక్ ఖర్గే, కొప్పళ జిల్లా నుంచి బసవరాజ రాయరెడ్డి, శివరాజ్ తంగడిగి, బీదర్ నుంచి ఈశ్వర్ ఖండ్రే, విజయపుర నుంచి ఎం.బీ.పాటిల్, బాగలకోటె నుంచి విజయానంద కాశప్పనవర్ మంత్రి పదవులను దక్కించుకున్నారు. రాయచూరు, విజయనగర(హొసపేటె), యాదగిరి జిల్లాలో సమర్థులైన నాయకులున్నా రాయచూరు జిల్లా ఇంచార్జి బాధ్యతలను ఇతర జిల్లాల వారి పరం కావడం నేటికీ తప్పలేదు. 2013లో కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో మాలాశ్రీ, ఆనంద్ అస్నోటికర్, తన్వీర్ సేట్, శరణు ప్రకాష్ పాటిల్, 2018లో బీజేపీ హయాంలో సోమణ్ణ, శ్రీరాములు, లక్ష్మణ్ సవది, శంకర్ పాటిల్ మునేనకొప్ప ఇంచార్జిలుగా కొనసాగారు. స్థానికులకే సమస్యలపై అవగాహన జిల్లా సమస్యలపై స్థానికంగా ఎన్నికై న శాసన సభ్యులకు అవగాహన ఉంటుందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇతర జిల్లాల వారు నియమితులైతే కేవలం సభలు, సమావేశాలకు, జాతీయ పండుగలకు చుట్టరికంలా వస్తారనే అభిప్రాయాలున్నాయి. 23 ఏళ్లుగా రాయచూరు అన్య జిల్లాల వారి పెద్దనానికి లోనై అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో ఉంది. రాయచూరులో ఇంచార్జి మంత్రులకు కార్యాలయాలు, ఆప్త కార్యదర్శులు లేకపోవడం విడ్డూరంగా ఉంది. రాయచూరు జిల్లాలో నలుగురు విధాన పరిషత్ సభ్యులు, నలుగురు శాసన సభ్యులున్నా ఏ ఒక్కరికీ మంత్రి పదవి లభించలేదు. దీంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతల్లో అంతర్గతంగా అసమ్మతి రగిలి పోతోంది. రాయచూరు జిల్లాలో సింధనూరు శాసన సభ్యుడు హంపనగౌడ బాదర్లి, కొప్పళ శాసన సభ్యుడు రాఘవేంద్ర హిట్నాళ్కు మంత్రి పదవి లభించక పోవడంతో రాయచూరు, కొప్పళ జిల్లాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. కార్యకర్తలు రాజీనామాలకు సిద్ధమయ్యారు. సీనియర్లు హంపనగౌడ బాదర్లి, బోసురాజుల మధ్య జరిగిన పోరులో మంత్రి పదవి చేజారినట్లు తెలుస్తోంది. కల్యాణ కర్ణాటకలో ఇంచార్జిలు వీరే.. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి డీకే శివ కుమార్ వివిధ జిల్లాలకు ఇంచార్జి మంత్రులను నియమించారు. రాయచూరు జిల్లా ఇంచార్జి మంత్రిగా అజయ్ సింగ్, కలబుర్గి జిల్లాకు ప్రియాంక్ ఖర్గే, యాదగిరి జిల్లాకు శరణు ప్రకాష్ పాటిల్, కొప్పళ జిల్లాకు శివరాజ్ తంగడిగి, గదగ్ జిల్లాకు బసవరాజ రాయరెడ్డి, బీదర్కు ఈశ్వర్ ఖండ్రే, విజయపురకు ఎం.బీ.పాటిల్, బాగల్కోటెకు విజయానంద కాశప్పనవర్లను ఇంచార్జి మంత్రులుగా నియమించారు. రాయచూరు, యాదగిరి, విజయనగరలకు నో ఛాన్స్ 23 ఏళ్లుగా ఆ జిల్లాల్లో ఇతర జిల్లాల నేతలదే పెత్తనం
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లాల్బాగ్లో పుష్ప సౌరభాలుబనశంకరి: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వస్తోందంటే బెంగళూరు లాల్బాగ్ ఉద్యానవనంలో ఫల పుష్ప ప్రదర్శన అందరికీ గుర్తుకొస్తుంది. ఈదఫా నిర్వహించే 220వ ఫ్లవర్ షో 6వ తేదీన ఆరంభమై 17 వరకూ పుష్ప ప్రేమికులకు కనువిందు చేయబోతోంది. రాష్ట్రంలో ప్రముఖ రాజవంశాలలో తొలివారైన గంగ రాజుల థీమ్తో ప్రదర్శనను తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు ఉద్యానవనశాఖ కార్యదర్శి ఆర్.గిరీశ్ తెలిపారు. సీఎంచే ప్రారంభం 6వ తేదీ ఉదయం 11 గంటలకు సీఎం డీకే.శివకుమార్ ప్రారంభిస్తారని చెప్పారు. మంగళవారం లాల్బాగ్లో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. గంగరాజుల గజసేన, యుద్ధ సన్నివేషాలు, శ్రావణ బెళగొళ బాహుబలి విగ్రహం, తలకాడు ఆలయాల పుష్ప నమూనాలు నిర్మాణమవుతున్నట్లు తెలిపారు. రూ.3.75 కోట్ల బడ్జెట్తో పనులు జరుగుతున్నట్లు చెప్పారు. పూల జలపాతం, సెల్ఫీ పాయింట్ ఈసారి ప్రత్యేకమన్నారు. టికెట్ ధరలు ఇలా మామూలు రోజుల్లో పెద్దలకు రూ.80 , పిల్లలకు రూ.30 టికెట్ తీసుకోవాలి. శని, ఆది, సెలవురోజుల్లో పెద్దలకు రూ.100 ఉంటుంది. 10 వ తరగతి వరకు విద్యార్థులు యూనిఫాంలో వస్తే ప్రవేశం ఉచితమని చెప్పారు. ఈసారి ఆన్లైన్లో టికెట్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు. పార్కింగ్ వసతి, 136 సీసీ కెమరాలతో నిఘా ఉంటుంది. రోజూ ఉదయం 11 గంటల నుంచి రాత్రి 7 గంటల వరకు వీక్షించవచ్చు. రేపటి నుంచే స్వాతంత్య్ర ఫ్లవర్ షో అలరించబోతున్న కళారూపాలు
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కరువు జిల్లాగా ప్రకటించండిసాక్షి,బళ్లారి: జిల్లాలో నెలకొన్న తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని తక్షణం బళ్లారి జిల్లాను కరువు జిల్లాగా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తూ బీజేపీ ధర్నా చేపట్టి, జిల్లా యంత్రాంగానికి వినతిపత్రం సమర్పించింది. రెండు రోజులుగా జిల్లాధికారి కార్యాలయం ముందు జిల్లా బీజేపీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పలువురు బీజేపీ ప్రముఖులు పాల్గొని నిరసన, ధర్నా చేపట్టారు. మంగళవారం మాజీ మంత్రి, గంగావతి ఎమ్మెల్యే గాలి జనార్దనరెడ్డి, నగర మాజీ ఎమ్మెల్యే గాలి సోమశేఖరరెడ్డి, విధాన పరిషత్ సభ్యుడు వై.ఎం.సతీష్, బీజేపీ అధ్యక్షుడు అనిల్కుమార్ మోకా తదితరుల బృందం ఽజిల్లాధికారి కార్యాలయంలో వినతిపత్రం సమర్పించారు. కరువుతో తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు కరువు పరిస్థితుల నేపథ్యంలో జిల్లా ప్రజలు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారన్నారు. వర్షాలు రాకపోవడంతో పెట్టిన పంటలు పూర్తిగా ఎండిపోయాయన్నారు. చాలా మంది రైతులు పంట పెట్టుకోలేక దుక్కులు దున్ని భూములను బీళ్లుగా వదిలేశారన్నారు. వర్షాలు జాడలేకపోవడంతో సమస్యలు తీవ్రతరం అవుతున్నాయన్నారు. వెంటనే బళ్లారి జిల్లాను కరువు ప్రాంతంగా ప్రకటించి సహాయ చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. పంట నష్టపోయిన రైతులకు ఒక ఎకరాకు రూ.50 వేలు పరిహారం అందించాలని, తాగునీటి సమస్య పరిష్కరించేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. గోశాలల ప్రారంభానికి పిలుపు పశువులకు మేత లేక రైతాంగం తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని, వెంటనే పశువులకు మేత అందించేందుకు గోశాలలను తెరవాలన్నారు. పశువులకు మేతతో పాటు తాగునీటి సమస్య కూడా ఉన్నందున తుంగభద్ర నదికి నీరు విడుదల చేయాలన్నారు. తీవ్ర కరువు పరిస్థితులు జనం ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, ప్రభుత్వం కరువు జిల్లాగా ప్రకటించేందుకు మీనమేషాలు లెక్కిస్తోందన్నారు. వ్యవసాయ కూలీలు వలసలు వెళ్లకుండా ఆపాలన్నారు. స్థానికంగానే ఉపాధి కల్పించాలన్నారు. బీజేపీ జిల్లా నాయకులు, రైతు మోర్చా, మహిళా మోర్చా పదాధికారులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఒక ఎకరాకు రూ.50 వేల చొప్పున పరిహారం అందించాలి వెంటనే తుంగభద్ర నదికి నీరు విడుదల చేయాలి బీజేపీ నేతల ధర్నా, జిల్లా యంత్రాంగానికి వినతి
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సవదికి తీపి.. హెబ్బాళ్కర్కు చేదుహుబ్లీ: పోటాపోటీగా జరిగిన డీకే.శివకుమార్ మంత్రివర్గ విస్తరణలో అథణి ఎమ్మెల్యే లక్ష్మణ సవది బెళగావి కుందాతో నోటిని తీపి చేసుకున్నారు. సవదికి మంత్రి పదవి దక్కగా దీనిపై ఆశ పెట్టుకున్న పలుకుబడి కలిగిన మహిళా నాయకురాలు, మాజీ మంత్రి లక్ష్మీ హెబ్బాళ్కర్కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. మొత్తానికి శివకుమార్ కేబినెట్లో బెళగావి జిల్లాకు రెండు స్థానాలు దక్కాయి. ఈ రెండు స్థానాలు చిక్కోడి లోక్సభ పరిధిలోకి రాగా, బెళగావి లోక్సభకు మొండి చేయి చూపారని ఆ ప్రాంత కార్యకర్తలు అసంతృప్తితో రగిలి పోతున్నారు. సవదిని వరించిన అదృష్టం జిల్లాలోని 11 మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలకు గాను సవది, లక్ష్మి, అశోక్ పట్టణ, మహంతేష్ కౌజలిగి మంత్రిగిరి కోసం జోరుగా లాబీయింగ్ చేశారు. దీంతో సహజంగానే ఎవరికి మంత్రి పదవి లభిస్తుందన్న కుతూహలం నెలకొనగా, చివరికి లక్ష్మణ సవదికి అమాత్య పదవి దక్కింది. ఇప్పటికే చిక్కోడి లోక్సభ పరిధిలోని యమనకమరడి అసెంబ్లీ స్థానం ఎమ్మెల్యే సతీష్ జార్కిహోళికి తొలి దశలోనే డీకే.మంత్రి వర్గంలో స్థానం లభించింది. రెండో విస్తరణలో కూడా అదే లోక్సభ స్థానం పరిధిలోని అథణి ఎమ్మెల్యే లక్ష్మణ సవదిని మంత్రి పదవి వరించింది. బెళగావి లోక్సభకు మొండిచేయి రెండు మంత్రి స్థానాలు చిక్కోడి పాలు కావడంతో బెళగావి లోక్సభ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిథ్యం లభించక పోవడంతో అసంతృప్తి జ్వాలలు ఎగిసే సూచనలు ఉన్నాయి. మహిళా కోటాలో తనకు మంత్రి పదవి లభిస్తుందన్న నమ్మకంతో ఉన్న లక్ష్మి హెబ్బాళ్కర్కు తీవ్ర నిరాశ ఎదురైంది. ఇంతకు ముందు మంత్రిగా పని చేసిన అనుభవం, పార్టీ సంఘటితత్వానికి శ్రమించిన తీరు తనకు లాభిస్తుందని భావించిన ఆమెకు మంత్రి పదవి దక్కకపోవడంతో మద్దతుదారుల్లో తీవ్ర నిరాశ ఛాయలు అలుముకున్నాయి. దీంతో లక్ష్మి అభిమానులు పలు చోట్ల తమ ఆందోళనను వ్యక్త పరిచి పార్టీ హైకమాండ్పై ఆక్రోశించారు.
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కరావళి జిల్లాల్లో భారీ వానలుయశవంతపుర: రాష్ట్రంలో కరావళిలో దక్షిణ కన్నడ, ఉడుపి జిల్లాల్లో మళ్లీ భారీవర్షాలు పడుతున్నాయి. పాఠశాలలు, కాలేజీలకు జిల్లా కలెక్టర్లు సెలవు ప్రకటించారు. ఉడుపి జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తోంది. రెండు జిల్లాల్లో జన జీవనం స్తంభించిపోయింది. శివమొగ్గ, చిక్కమగళూరు, కొడగు జిల్లాల్లో భారీ గాలులతో వానలు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు ప్రకటించారు. తుంగా డ్యాంలో నీటిమట్టం 80 టీఎంసీలకు చేరినట్లు తెలిపారు. కేఆర్ఎస్ డ్యాంకూ నీరు చేరుతోంది. బెంగళూరులో జల్లులు బనశంకరి: కొన్నిరోజులుగా బెంగళూరులో మేఘావృతమై ఉండగా, మంగళవారం సాయంత్రం పలు ప్రాంతాల్లో జల్లు వర్షం కురిసింది. శివారులోని నెలమంగల చుట్టుపక్కల కొద్దిమేర వర్షం కురిసింది. వానతో నగరంలో వాతావరణం చల్లబడింది.
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చెట్టును ఢీకొని ముక్కలు..శివమొగ్గ: అతివేగంతో వెళ్తున్న కారు అదుపుతప్పి చెట్టును ఢీకొట్టడంతో డ్రైవర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. కారు మూడు ముక్కలుగా విరిగిపోయింది. సోమవారం రాత్రి సమీపంలో హైవేలో జరిగింది. శివమొగ్గలోని సీగేహట్టివాసి గురురాజ్ (21) అర్ధరాత్రి హోండా సిటీ కారులో ప్రయాణిస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ భారతి, సిబ్బంది విచారణ చేపట్టారు. జిల్లాలకు ఇన్చార్జి మంత్రులు శివాజీనగర: డీ.కే.శివకుమార్ మంత్రివర్గ విస్తరణ తరువాత జిల్లాలకు ఇన్చార్జి మంత్రులను ప్రకటించారు. కరువు, అతివృష్టి పరిస్థితిని అవలోకించి వాస్తవ నివేదికను ఇవ్వాలని వారిని ఆదేశించారు. తాలూకాలలో పర్యటించాలని తెలిపారు. చాలామంది మంత్రులకు వారి సొంత జిల్లాలనే ఇచ్చారు. కృష్ణభైరేగౌడ–బెంగళూరు నగర, సతీశ్ జార్కిహొళి–బెళగావి, ప్రియాంక ఖర్గే–కల్బుర్గి, యతీంద్ర సిద్దరామయ్య–మైసూరు, బీ.నాగేంద్ర–బళ్లారి, శివరాజ్ తంగడగి–కొప్పళ, రామలింగారెడ్డి– కోలారు, జీ.పరమేశ్వర్– తుమకూరు, అజయ్సింగ్– రాయచూరు జిల్లాలను అప్పగించారు. మహిళల కోసం రుతు తార బనశంకరి: మహిళల కోసం రుతు తార అనే కొత్త పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు ఆరోగ్యశాఖమంత్రి యుటీ.ఖాదర్ తెలిపారు. నటి రమ్య ఈ కార్యక్రమానికి ప్రచారకర్తగా ఉంటారన్నారు. ఆశా కార్యకర్తలు ఇంటింటికీ వెళ్లి మహిళలతో మాట్లాడి మెనోపాజ్ సమస్యల నుంచి విముక్తికి సలహాలు ఇస్తారన్నారు. మంగళవారం మంత్రి ఖాదర్, నటి రమ్యా ఓ సదస్సులో పాల్గొన్నారు. అందరి సలహాలు విన్న తరువాత రుతు తార నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. నటి రమ్య మాట్లాడుతూ ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే భారత్లో మెనోపాజ్ తొందరగా కనబడుతుందన్నారు. నగరంలో ఎక్కువమంది మహిళలు ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు, ఉపశమన చర్యల గురించి చాలామందికి తెలియదని అన్నారు. సీఎంపై పరిషత్ చైర్మన్ గుస్సాదొడ్డబళ్లాపురం: విధాన పరిషత్ స్పీకర్ స్థానానికి రాజీనామా చేయాలని సీఎం డీకే శివకుమార్ ఫోన్ చేసి చెప్పారని, తమ హైకమాండ్ మాదిరిగా ఆదేశించారని పరిషత్ స్పీకర్ బసవరాజు హొరట్టి ఆరోపించారు. మంగళవారం మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన.. నేటి రాజకీయం చాలా భ్రష్టు పట్టిందని విమర్శలు గుప్పించారు. పరిషత్ అధ్యక్ష పదవి నుంచి హొరట్టిని సాగనంపే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్లు కొన్నాళ్లుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో పరిణామాలు ఊపందుకున్నాయి. రాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్రలో ఎన్నడూ జరగలేదు, పార్టీ లెటర్ హెడ్లో స్పీకర్ల ఎన్నిక జరగలేదన్నారు. స్పీకర్ పదవి రాజ్యాంగం కల్పించిన పదవి అని హొరట్టి అన్నారు. తన రాజకీయ జీవితంలో ఏనాడు ఒక్క తప్పు చేయలేదన్నారు. రాజీనామా ఎందుకు చేయిస్తున్నారో తెలియడం లేదన్నారు. అవసరమనుకుంటే తనపై అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టాలని సీఎం డీకే కు సవాల్ చేశారు. ఏనుగు దెబ్బ.. కారు ధ్వంసం దొడ్డబళ్లాపురం: ఓ అడవి ఏనుగు కారుపై దాడి చేయగా అందులో ప్రయాణిస్తున్న కుటుంబం ఎలాగో తప్పించుకుంది. కానీ కారును ఏనుగు ధ్వంసం చేసిన సంఘటన హాసన్ జిల్లా బేలూరు తాలూకా దోలనమనె గ్రామం వద్ద సోమవారం రాత్రి జరిగింది. మహమ్మద్ జాహిద్ కుటుంబంతో కలిసి బెంగళూరులో ఒక శుభకార్యంలో పాల్గొని తిరిగి వెళ్తండగా, హఠాత్తుగా ఏనుగు అడ్డంగా వచ్చింది. తొండంతో బాదడంతో కారు వెనుక భాగం ధ్వంసమైంది. జాహిద్ కుటుంబం తీవ్ర భయభ్రాంతులకు లోనైంది. పిల్లలు, మహిళలు గట్టిగా ఏడవడం ప్రారంభించారు. జాహిద్ లైట్లు ఆన్, ఆఫ్ చేయడంతో ఏనుగు కాస్త దూరం వెళ్లింది. ఇంతలో కారుతో వెళ్లిపోయారు. మంగళవారం ఆయన అటవీ సిబ్బందికి ఫిర్యాదు చేశాడు. నాగేంద్ర ఢిల్లీ టూర్కి కోర్టు నో బొమ్మనహళ్లి: మహర్షి వాల్మీకి కార్పొరేషన్ నిధుల స్కాం కేసులో నిందితునిగా ఉన్న నూతన మంత్రి బి.నాగేంద్ర ఢిల్లీ పర్యటనకు ప్రజా ప్రతినిధుల ప్రత్యేక కోర్టు నో చెప్పింది. ఆగస్టు 10 వరకు ఢిల్లీ పర్యటనకు అనుమతి కోరుతూ బి.నాగేంద్ర పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అనుమతి ఇవ్వరాదని ఈడీ వ్యతిరేకించింది. విచారించిన కోర్టు, ఢిల్లీ పర్యటనకు దరఖాస్తుదారు సరైన కారణం చెప్పలేదని పేర్కొంటూ కొట్టివేసింది.
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హడపద అప్పణ్ణ జయంతిరాయచూరు రూరల్: నగరంలో హడపద అప్పణ్ణ జయంతిని ఆచరించారు. మంగళవారం బసవేశ్వర సర్కిల్లో జిల్లా పంచాయతీ, జిల్లాధికార యంత్రాంగం, నగరసభ, కన్నడ సంస్కృతి శాఖ, హడపద అప్పణ్ణ సమాజం ఆధ్వర్యంలో హడపద అప్పణ్ణ జయంతిని పురస్కరించుకుని ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో అప్పణ్ణ చిత్రపటానికి అదనపు జిల్లాధికారి శివానంద పూలమాల వేశారు. అధికారులు మాట్లాడుతూ సమాజం అభివృద్ధికి విద్య ప్రధానమని అన్నారు. హడపద అప్పణ్ణ మార్గదర్శనంలో నడవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ సురేష్ వర్మ, శరణప్ప తదితరులు పాల్గొన్నారు. సొంతంగా రోడ్డు మరమ్మతులకు శ్రీకారం రాయచూరు రూరల్: సిరవారలో గుంతలు పడి అధ్వాన స్థితికి చేరుకున్న లింగసూగూరు–రాయచూరు జాతీయ రహదారి మరమ్మతులకు శ్రీకారం చుట్టిన ఘటన జరిగింది. మంగళవారం రైతు అమరేష్ చాగబావి బుల్డోజర్ సాయంతో గుంతలు పడ్డ రహదారిలో రాళ్లు, ఎర్రమట్టిని కలిపి వేసి మరమ్మతులు చేశారు. రహదారి మరమ్మతు పనులు చేపట్టాలని మాజీ మంత్రి బోసురాజు, మాన్వి శాసన సభ్యుడు హంపయ్య నాయక్, అధికారులకు పలు మార్లు విన్నవించినా ఫలితం లేకపోవడంతో సొంత ఖర్చులతో రెండు కి.మీ.ల మేర రహదారికి మరమ్మతులు చేపట్టారు. ఎడమ కాలువలో గేజ్ పాటించాలిరాయచూరు రూరల్: తుంగభద్ర ఎడమ కాలువ చివరి ఆయకట్టు భూములకు సక్రమంగా నీరందాలంటే గేజ్ను పాటించాలని రైతులు డిమాండ్ చేశారు. మంగళవారం పాత్రికేయుల భవనంలో విలేకరుల సమావేశంలో సంచాలకులు శంకర గౌడ మాట్లాడారు. మైల్ నంబర్–69 వద్ద నీటి నిర్వహణ గేజ్ సామర్థ్యాన్ని గురించి జిల్లాధికారికి వివరించినా ఆయకట్టు చివరి భూములకు నీరందడం లేదన్నారు. గేజ్ నిర్వహణలో జరిగిన లోపంతో కింది భాగానికి నీరందడం కష్టంగా మారిందన్నారు. 69వ మైలు పైభాగంలో దాదాపు 2 లక్షల ఎకరాల వరకు అక్రమంగా నాన్ ఆయకట్టు సాగులో ఉందని, దాన్ని తొలగిస్తే ఆయకట్టు చివరి భూముులకు నీరు అందుతాయన్నారు. మంత్రి, శాసన సభ్యుల మధ్య రైతులు నష్ట పోతున్నారన్నారు. కురుబలకు అన్యాయం తగదు హుబ్లీ: రాష్ట్ర మంత్రివర్గ విస్తరణలో కురుబ కులానికి తగిన ప్రాతినిథ్యం లభించక పోవడం అత్యంత విచారకరం, అదే అసంతృప్తికి కారణం అయిందని రాష్ట్ర కురుబ సంఘం అధ్యక్షుడు సిద్దన్న తేజి తెలిపారు. స్థానిక మీడియాతో ఆయన మాట్లాడుతూ కురుబ వర్గం రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద బీసీ కులాలలో ఒకటి. కాంగ్రెస్ పార్టీ సంఘటితానికి, ఎన్నికల్లో గెలుపునకు కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని అన్నారు. అయినా మంత్రివర్గ విస్తరణలో తమ వర్గానికి ఆశించిన మేర పదవులు ఇవ్వలేదు. ప్రత్యేకించి ఉత్తర కర్ణాటక కురుబ ప్రజాప్రతినిధులకు అవకాశం దొరకక పోవడం సామాజిక మనోభావాలను కుంగదీసిందన్నారు. అంతేగాక మంత్రి పదవికి గాయత్రి పేరు ప్రకటించాక స్వస్తి చెప్పారన్న వార్తలు తమ వర్గాలకు తీరని నిరాశ కలిగించాయన్నారు. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం, పార్టీ పెద్దలు వివరణ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. తమ వర్గాల జనాభాకు అనుగుణంగా మంత్రివర్గంలో కనీసం 5 పదవులు ఇవ్వాల్సింది. కేవలం ఇద్దరికి మాత్రమే అవకాశం కల్పించడం న్యాయ సమ్మతం కాదు. ఖాళీగా ఉన్న మంత్రి పదవిని గాయత్రి శాంతేగౌడకు లేదా ఈ ప్రాంత కురుబలలో అర్హులైన ఎమ్మెల్యేకు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. న్యాయ సమ్మతమైన డిమాండ్లను నిర్లక్ష్యం చేస్తే చైతన్య కార్యక్రమాల ద్వారా సమాజాన్ని సంఘటితం చేస్తామని, అంతేగాక ప్రజాస్వామ్యం ద్వారా తమ సత్తా చాటుతామని హెచ్చరించారు.
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కటాక్షించు మాతా చాముండేశ్వరిమైసూరు: ఆషాఢ మాసంలోని ఏడవ నక్షత్రం రోజున, మంగళవారంనాడు, శక్తి స్వరూపిణి చాముండేశ్వరి అమ్మవారి జన్మోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. చాముండి గిరులపై తేరు ఉత్సవం జరగ్గా వేలాది భక్తజనం పాల్గొన్నారు. 1820లో, మైసూరు రాజు ముమ్మడి కృష్ణరాజ ఒడెయార్, ఆషాఢ మాసంలోని ఏడవ నక్షత్రం రోజున చాముండేశ్వరి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని బహూకరించారు. ప్రతి సంవత్సరం ఆ రోజును అమ్మవారి పుట్టిన రోజుగా ఆచరిస్తారు. చాముండేశ్వరి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని, మూలవిరాట్ను ఒకే విధంగా అలంకరించడం విశేషం. తెల్లవారు నుంచి విశేష పూజలు తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు, చాముండికొండ ఆలయంలో అమ్మవారి మూలవిరాట్టుకు ప్రత్యేక అభిషేకాలు, అలంకరణ, మంగళారతి చేశారు. ఉదయం 8 గంటల నుంచి భక్తులను దర్శనానికి అనుమతించారు. ఆలయం లోపల పుష్పాలతో సుందరంగా అలంకరించారు. ఉత్సవ విగ్రహాన్ని జరీ చీర, బంగారం, వజ్రాల ఆభరణాలతో సింగారించారు. ఎంపీ యదువీర్ ఒడెయార్ దంపతులు, రాజమాత ఆలయంలో ప్రార్థనలు చేసి జన్మోత్సవ ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు. అమ్మవారి రథాన్ని లాగి భక్తిని చాటుకున్నారు. రథంతో ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేశారు. ప్రధాన పురోహితుడు శశిశేఖర్ దీక్షిత్ జన్మోత్సవం ప్రాముఖ్యతను భక్తులకు వివరించారు. రాజ కుటుంబానికి ఆది దేవత అయిన అమ్మవారిని దర్శించి దేశంలో మంచి వర్షాలు, పంటలు పండాలని ప్రార్థించామని యదువీర్ తెలిపారు. కొందరు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు. వైభవోపేతంగా అమ్మవారి జన్మోత్సవం చాముండి కొండపై నేత్రపర్వంగా రథోత్సవం
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అసంతృప్తి నేతలకు డీకే శివకుమార్ షాక్!కర్ణాటక కాంగ్రెస్లో మంత్రి పదవుల కేటాయింపు తర్వాత మొదలైన అసంతృప్తి చర్చలకు ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ చెక్ పెట్టారు. మంత్రి పదవులు దక్కకపోవడంతో కొందరు ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేస్తామని ప్రకటించడంపై ఆయన నేరుగా స్పందించారు. ఈ క్రమంలో రాజకీయాల్లో రాజీనామాలు సర్వసాధారణమని.. దాన్నొక టీ కప్పులో తుపానుగా చూపించే ప్రయత్నం చేశారు.మంగళవారం ఆయన ఈ అంశంపై మాట్లాడుతూ.. “రాజీనామా చేయాలనుకునేవారిని ఎవరూ ఆపలేరు” అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. అయితే పార్టీతోనే రాజకీయ భవిష్యత్ ఉంటుందని, పదవులు రాకపోయినా నేతలు ఓపికగా ఉండాలని సూచించారు.ఇటీవల కర్ణాటక కేబినెట్ విస్తరణలో 19 మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అయితే మంత్రి పదవి దక్కని సీనియర్ నేత యశ్వంతరాయగౌడ వి. పాటిల్ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయగా.. బేలూరు గోపాలకృష్ణ కూడా రాజీనామా చేసే యోచనలో ఉన్నట్లు ప్రచారం జరిగింది.ఈ పరిణామాలపై స్పందించిన డీకే శివకుమార్.. గతంలో తాను కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నానని గుర్తుచేశారు. ధర్మ్సింగ్, సిద్ధరామయ్య ప్రభుత్వాల సమయంలో తనకు మంత్రి పదవి దక్కని సందర్భాలు ఉన్నాయని.. అయినా పార్టీ కోసం ఓపికగా ఉన్నానని చెప్పారు. “నాకు కూడా అప్పట్లో అవకాశాలు రాలేదు. నేను రాజీనామా చేయలేదు. జీ. పరమేశ్వర కూడా ఓపికగా ఎదురుచూశారు. పార్టీలో ఉంటేనే భవిష్యత్ ఉంటుంది” అని డీకే వ్యాఖ్యానించారు.మరోవైపు మంత్రి పదవి దక్కని నేతలకు తగిన బాధ్యతలు అప్పగిస్తామని డీకే శివకుమార్ ఇప్పటికే హామీ ఇచ్చారు. ప్రతి నాయకుడికి పదవి ఆశించడం సహజమేనని, అసంతృప్తిగా ఉన్న వారితో మాట్లాడి సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు.కేబినెట్ విస్తరణ తర్వాత కాంగ్రెస్లో అసంతృప్తి బయటపడటం అధిష్ఠానానికి కొత్త తలనొప్పిగా మారింది. అయితే నేతల మధ్య సమన్వయం ద్వారా పరిస్థితిని చక్కదిద్దుతామని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.ఇదే సమయంలో డీకే శివకుమార్ వ్యాఖ్యలు.. పదవుల కోసం ఒత్తిడి తెస్తున్న నేతలకు స్పష్టమైన సంకేతంగా మారాయి. పార్టీని వీడే నిర్ణయం వ్యక్తిగతమైనదే అయినప్పటికీ.. రాజకీయ భవిష్యత్ కోసం కాంగ్రెస్లోనే కొనసాగాలని ఆయన సూచించినట్లు కనిపిస్తోంది.
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సిద్దరామయ్య గైర్హాజరు దేనికో?సాక్షి, బెంగళూరు: మంత్రుల ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి మాజీ సీఎం సిద్దరామయ్య గైర్హాజరు ద్వారా అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. సీఎం పదవిని ఆయన అయిష్టంగా వదులుకోవడం తెలిసిందే. అలాగే మంత్రుల ఎంపిక గురించి ఆయన అసంతృప్తితో ఉన్నారని, ఫలితంగా రాలేకపోయినట్లు సమాచారం. దీనిపై తలో చర్చ జరుగుతోంది. ఎమ్మెల్సీ గాయత్రి శాంతేగౌడ పేరును మంత్రుల జాబితా నుంచి చివరి నిమిషంలో తొలగించడం సిద్దరామయ్యకు ఆగ్రహం తెప్పించింది. ఆమెకు కుర్చీ ఇవ్వాలని సిద్దరామయ్య ప్రయత్నాలు చేశారని, తీరా తొలగించేసరికి అలిగారని పార్టీ వర్గాల కథనం. siddaramaiah-absent-karnataka-cabinet-oath-gayathri-santhegowdasiddaramaiah-absent-karnataka-cabinet-oath-gayathri-santhegowdasiddaramaiah-absent-karnataka-cabinet-oath-gayathri-santhegowda
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అర్ధరాత్రి ఫుడ్ ఆర్డర్లు, ప్రైవేట్ ఫొటోలు..!బెంగళూరు: భర్త వేధింపులను భరించలేక అతనికి విడాకులు ఇచ్చి ప్రశాంతంగా బతుకుదామనుకున్న మహిళకు పీడకలలా మారాడు. వేరుగా జీవిస్తున్న మాజీ భార్యను నానా రకాలుగా వేధిస్తున్న సైకో బెంగళూరు హెచ్ఏఎల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో వెలుగు చూశాడు. వైట్ఫీల్డ్ నివాసి అయిన మహిళ (36)ను ఆమె మాజీ భర్త నితిన్ గుప్త నానా రకాలుగా సతాయిస్తున్నాడు. వీరికి 2013లో ఢిల్లీలో పెళ్లయింది. అయితే నితిన్ ఆమెకు నరకం చూపించాడు. దీంతో విడాకులు తీసుకుని 2022లో బెంగళూరుకు వచ్చి జీవిస్తోంది. ఆమె ఇంటికి అర్ధరాత్రిళ్లు ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టడం ప్రారంభించాడు. ఆమె ప్రైవేటు ఫోటోలను ఇంటర్నెట్లో పోస్టు చేశాడు. పలుమార్లు ఇంటికి వచ్చి హత్యాయత్నం చేసినట్టు బాధిత మహిళ ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
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19 మందితో కర్ణాటక మంత్రివర్గ విస్తరణసాక్షి బెంగళూరు: కర్ణాటకలో ఆశావహులు ఎంతో ఆశతో ఎదురు చూసిన మంత్రివర్గ విస్తరణ ఎట్టకేలకు జరిగింది. బెంగళూరు లోక్భవన్లో సోమవారం సాయంత్రం 19 మంది కొత్త మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. రాష్ట్ర గవర్నర్ థావర్చంద్ గెహ్లాట్ వారిచేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. జూన్ 3వ తేదీన ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు మంత్రివర్గ విస్తరణ పెండింగ్లో పడుతూ వచ్చింది. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ అందడంతో కేబినెట్ విస్తరణకు మార్గం సుగమం అయింది. జూన్ 3న ముఖ్యమంత్రిగా డీకే ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆయనతో పాటు అదే రోజు మొత్తం 13 మంది నూతన మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. తాజా విస్తరణతో ముఖ్యమంత్రితో సహా మొత్తం మంత్రివర్గ సభ్యుల సంఖ్య 33కు చేరింది. సిద్ధరామయ్య మంత్రివర్గ సభ్యుల సంఖ్య 34 కావడం గమనార్హం. కాగా సిద్ధరామయ్య మంత్రివర్గంలో ఉన్న దాదాపు 19 మంది డీకే మంత్రివర్గంలో స్థానం సంపాదించుకోవడం గమనార్హం. సీనియారిటీ, పలుకుబడికి జాబితాలో ప్రాధాన్యత లభించినట్లు స్పష్టమవుతోంది. ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ జి.పరమేశ్వర్, కేపీసీసీ అధ్యక్షుడు బీకే హరిప్రసాద్, ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి రణదీప్ సింగ్ సుర్జేవాలా తదితరులు పాల్గొన్నారు. తాజా మాజీ సీఎం సిద్ధరామయ్య, బీజేపీ, జేడీఎస్ నేతలు గైర్హాజరయ్యారు. చివరి క్షణంలోనూ మార్పులు.. చేర్పులు తాజామంత్రివర్గ విస్తరణ జాబితాలో తొలుత ఒక మహిళ పేరు ఉన్నప్పటికీ.. అటు తర్వాత వేరొకరితో ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేయడం గమనార్హం. దీనితో డీకే మంత్రివర్గంలో మహిళలకు ప్రాతినిధ్యం దక్కని పరిస్థితి నెలకొంది. చివరి మూడు గంటల్లోనే మూడు సార్లు మంత్రులు, స్పీకర్ అభ్యర్థుల జాబితా మారడం గమనార్హం. తొలి జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్న ఎమ్మెల్సీ గాయత్రీ శాంతేగౌడను చివరి నిమిషంలో తప్పించి తాజా మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్సీ బోసురాజుకు అవకాశం ఇచ్చారు. అలాగే తొలి జాబితాలో మహంకాళు వైద్య పేరు ఉంటే, దీనిని తొలగించి తాజా మాజీ మంత్రి ఎస్ఎస్ మల్లికార్జున్తో భర్తీ చేశారు. తమకు తాజా విస్తరణలో చోటు లభించకపోవడంతో పలువురు సీనియర్లు, ఆశావహులు తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. కొందరు ఏకంగా శాసన సభ్యత్వానికే రాజీనామా సమరి్పస్తామని బెదిరించే వరకూ పరిస్థితి వెళ్లింది. అయితే అసమ్మతిని సహించబోమని అధిష్టానం స్పష్టం చేసింది. కొత్తగా మంత్రివర్గంలో చేరిన 19 మంది మంత్రులు.. 1. డాక్టర్ అజయ్సింగ్, 2. హెచ్సీ బాలకృష్ణ, 3. కేఎస్ బసవంతప్ప, 4. బసవ రాజరాయరెడ్డి, 5. ఎన్.చలువరాయస్వామి, 6. లక్ష్మణ సవది, 7. సారెకొప్ప మధు బంగారప్ప, 8. ఎస్ఎస్.మల్లికార్జున్, 9. బి.నాగేంద్ర, 10. నరేంద్ర స్వామి, 11. పుట్టరంగశెట్టి, 12. టి.రఘుమూర్తి, 13. రిజ్వాన్ అర్హద్, 14. రుద్రప్ప లమాణి, 15. సంతోష్ ఎస్.లాడ్, 16. కేఎం శివలింగేగౌడ, 17. శివరాజ్ తంగడగి, 18. విజయానంద కాశప్పనవర్, 19. జమీర్ అహ్మద్ఖాన్
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నారాయణపుర డ్యాంకు భారీ వరదరాయచూరు రూరల్: ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు కృష్ణా నదికి వరద పోటెత్తుతోంది. సోమవారం నారాయణపుర డ్యాం నుంచి 1,40,000 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు వదిలారు. దేవదుర్గ తాలూకా కొప్పర వద్ద రహదారి నీటి ఉధృతికి పూర్తిగా కొట్టుకుని పోయింది. దేవదుర్గ తాలుకా హువిన హడగలి వంతెనపై వరద నీరు ప్రవహించడంతో కలబుర్గికి రాకపోకలు ఆగిపోయాయి. హువిన హడగలి వద్ద బసవేశ్వర దేవాలయం నీటిలో మునిగిపోయింది. జిల్లా అధికారి పూవిత వరద ప్రవాహంపై అధికారులతో చర్చించారు. నదీ తీర ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని సూచించారు.
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బైక్ ట్యాక్సీ సేవలు నిషేధించాలిసాక్షి బళ్లారి: వైట్బోర్టు నంబర్ ప్లేట్ కలిగిన ద్విచక్ర వాహనాల ద్వారా నిర్వహిస్తున్న ఆన్లైన్ బైక్ ట్యాక్సీ సేవలను వెంటనే నిషేధించాలని ఆటో డ్రైవర్లు డిమాండ్ చేశారు. సోమవారం బళ్లారి జిల్లా ఆటో డ్రైవర్ల సంఘం అధ్యక్షుడు హుండేకర్ రాజేష్ ఆధ్వర్యంలో 200కు పైగా ఆటోలతో తరలివచ్చి ఆందోళన చేపట్టారు. నగరంలోని రైల్వే స్టేషన్ వద్ద ప్రారంభమైన ఈ ర్యాలీ ప్రధాన రహదారుల గుండా జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయం వద్దకు చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా హుండేకర్ రాజేష్ మాట్లాడుతూ.. బళ్లారి నగరంతో పాటు జిల్లా వ్యాప్తంగా 15 వేల మందికి పైగా ఆటోలు నడుపుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారని తెలిపారు. ద్విచక్ర వాహనాల ద్వారా ఆన్లైన్ రైడ్ సేవలు కొనసాగిస్తుండటంతో ఆటో డ్రైవర్లు నష్టపోతున్నారని పేర్కొన్నారు. ర్యాపిడోతో పాటు ఇతర ఆన్లైన్ రైడ్ బుక్కింగ్ సేవలపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
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మల్నాడులో వానల తగ్గుముఖంఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న తుంగా నది శివమొగ్గ వద్ద వర్షంలో ప్రయాణం శివమొగ్గ: శివమొగ్గ జిల్లాలో రుతుపవన వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. తుంగ, భద్ర డ్యాంలలోకి నీటి ప్రవాహం కొనసాగుతుండగా, లింగనమక్కి డ్యాంలోకి తగ్గింది. సోమవారం ఉదయం నాటికి లింగనమక్కి డ్యాంలోకి నీటి ప్రవాహం 59,203 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. ఆదివారం 77,580 క్యూసెక్కులుగా ఉండేది. డ్యాం సామర్థ్యం 1,819 అడుగులు కాగా, 1,800 అడుగులకు నీటినిల్వ చేరింది. తుంగ, భద్ర నదులకు ప్రవాహం ● తుంగ జలాశయంలోకి నీటి ప్రవాహం యథాతథ స్థితి కొనసాగింది. 86,123 క్యూసెక్కులు వస్తుండగా, 89,503 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. దీంతో తుంగా నది నిండుగా ప్రవహిస్తోంది. ● భద్ర డ్యాంలోకి నీటి ప్రవాహం స్వల్పంగా పెరిగింది. 36,103 క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరుతుండగా, చాలా తక్కువ మొత్తంలో విడుదల చేస్తున్నారు. 186 అడుగుల గరిష్ట స్థాయి అయితే నీటిమట్టం 163 అడుగులు ఉంది. అంతటా పొడి వాతావరణం రాష్ట్రంలో సోమవారం వర్షపాతం నమోదు కాలేదు, బెంగళూరుతో సహా రూరల్, ఉత్తర, మధ్య కర్ణాటక జిల్లాల్లో పొడి వాతావరణమే నెలకొంది. రైతులు వానల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అనేక జిల్లాల్లో కరువు మేఘాలు అలముకొన్నాయి. అదుపులోకి వరద పరిస్థితి
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హోటళ్లలో వేడి నీరు ఇవ్వాలి: మంత్రిదొడ్డబళ్లాపురం: రాష్ట్రంలో అన్ని హోటళ్లలో తప్పనిసరిగా కస్టమర్లకు వేడి నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలని వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి యూటీ ఖాదర్ ఆదేశించారు. ప్రతి వినియోగదారుకు స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందించాలని, అందులో వేడి నీరు కూడా ఉండాలని తెలిపారు. నిజానికి ఈ ఆదేశాలు గతంలోనూ ఉన్నాయి, కానీ పాటించే హోటళ్లు తక్కువ. కలుషిత నీటి వల్ల అనేక రోగాలు వస్తుండడంతో వేడి నీరు ఉంచాలని ఆరోగ్యశాఖ ప్రకటించింది. ఇది ఎంతమాత్రం అమలవుతుందో చూడాలి. వేడి నీరు ఇస్తున్నాం కాబట్టి, అదనంగా చార్జి చేస్తామని హోటళ్లు చెప్పే అవకాశముంది. మాజీ భర్త ఉన్మాద చేష్టలు దొడ్డబళ్లాపురం: భర్త వేధింపులను భరించలేక అతనికి విడాకులు ఇచ్చి ప్రశాంతంగా బతుకుదామనుకున్న మహిళకు పీడకలలా మారాడు. వేరుగా జీవిస్తున్న మాజీ భార్యను నానా రకాలుగా వేధిస్తున్న సైకో బెంగళూరు హెచ్ఏఎల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో వెలుగు చూశాడు. వైట్ఫీల్డ్ నివాసి అయిన మహిళ (36)ను ఆమె మాజీ భర్త నితిన్ గుప్త నానా రకాలుగా సతాయిస్తున్నాడు. వీరికి 2013లో ఢిల్లీలో పెళ్లయింది. అయితే నితిన్ ఆమెకు నరకం చూపించాడు. దీంతో విడాకులు తీసుకుని 2022లో బెంగళూరుకు వచ్చి జీవిస్తోంది. ఆమె ఇంటికి అర్ధరాత్రిళ్లు ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టడం ప్రారంభించాడు. ఆమె ప్రైవేటు ఫోటోలను ఇంటర్నెట్లో పోస్టు చేశాడు. పలుమార్లు ఇంటికి వచ్చి హత్యాయత్నం చేసినట్టు బాధిత మహిళ ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. బాధితులకు వినోద్రాజ్ అండ మండ్య: మండ్య తాలూకాలోని బి. హట్ని గ్రామంలో రైతు దంపతులు మీసె పుట్టస్వామి (58), నాగమ్మ (55) అప్పుల బాధ వల్ల ఒకే చెట్టుకు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోవడం తెలిసిందే. నటుడు వినోద్రాజ్ వారి ఇంటికి వెళ్లి పరామర్శించారు. పాండవపుర దీపు, శర్మ, నాగేంద్ర, రాజేష్, గ్రామజనం ఆయన వెంట వచ్చారు. కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ధైర్యం కోల్పోవద్దని తెలిపారు. కొంత ఆర్థిక సహాయం అందించారు. వినోద్ రాజ్ మాట్లాడుతూ కుటుంబీకుల్ని కోల్పోవడం ఎంతటి బాధో తెలుసన్నారు. మా అమ్మను కోల్పోయినప్పుడు ఆ బాధను అనుభవించాను, అలాంటి దుఃఖం మరో కుటుంబానికి కలగకూడదు అని చెప్పారు. వ్యవసాయం అనేది ప్రకృతిపై ఆధారపడి ఉంటుంది, సమస్య వస్తే ఆత్మహత్య చేసుకోవడం సరైనది కాదని గ్రామస్తులకు వివరించారు. బాధిత కుటుంబానికి పరిహారం, ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
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నాగేంద్రకు మళ్లీ మంత్రి పోస్టు● సంతోష్లాడ్కు కూడా బెర్తు సాక్షి బళ్లారి: కర్ణాటక రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. బళ్లారి గ్రామీణ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే బీ.నాగేంద్ర మరోసారి రాష్ట్ర మంత్రి వర్గంలో చోటు దక్కించుకున్నారు. జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకుల్లో సంతోషం వ్యక్తం అవుతోంది. కర్ణాటక మహర్షి వాల్మీకి షెడ్యూల్డ్ తెగల అభివృద్ధి నిగమంలో రూ.187 కోట్ల అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న నాగేంద్ర.. తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసిన విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య మంత్రి వర్గంలో కీలక మంత్రిగా పని చేసిన ఈయన అవినీతి ఆరోపణలను ఎదుర్కొని జైలుకు కూడా వెళ్లి వచ్చారు. సండూరు లాడ్కు అమాత్య యోగం బళ్లారి జిల్లా సండూరు పట్టణానికి చెందిన సంతోష్లాడ్కు మంత్రి పదవి దక్కింది. ఈయన ధార్వాడ జిల్లా కలగటిగి నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి గెలుపొందారు. సిద్ధరామయ్య మంత్రి వర్గంలో కూడా మంత్రిగా పని చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం బళ్లారి జిల్లాలో ఇద్దరికి కేబినెట్లో పదవులు దక్కడం చర్చనీయాంశమైంది. టి.రఘుమూర్తికి జాక్పాట్.. చెళ్లకెర రూరల్: చిత్రదుర్గ జిల్లా చెళ్లకెర ఎమ్మెల్యే టి.రఘుమూర్తికి మంత్రి పదవి దక్కింది. 30 సంవత్సరాల తర్వాత చెళ్లకెరకు మంత్రి స్థానం లభించడం విశేషం. వరుసగా 2013, 2018, 2023 ఎన్నికల్లో టి.రఘుమూర్తి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొంది హ్యాట్రిక్ విజయం సాధించారు.మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయగానే చెళ్లకెర వాల్మీకి సర్కిల్లో నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు టాపాసులు పేల్చి స్వీట్లు పంచి తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. 1963 జూన్ 10వ తేదీన చిత్రదుర్గ తాలూకా సురువనూరు ఫిర్కా కడమకట్టె గ్రామంలో జన్మించిన టి.రఘుమూర్తి.. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదివారు. ఆరంభం నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో పని చేశారు. ప్రజా సేవ చేస్తూ ప్రజల మన్ననలు పొంది ప్రస్తుతం మంత్రి పదవి దక్కించుకున్నారు.
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బళ్లారి రాఘవ సేవలు చిరస్మరణీయంబళ్లారి అర్బన్: ప్రముఖ రంగస్థల నటుడు బళ్లారి రాఘవ జయంతి సందర్భంగా రాఘవ మెమోరియల్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర స్థాయి పురస్కారాల ప్రధానం, నాటక ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన కర్ణాటక నాటక అకాడమీ అధ్యక్షుడు నాగరాజ మూర్తి మాట్లాడుతూ.. బళ్లారి రాఘవ నాటక రంగం ద్వారా సమాజంలో సాంస్కృతిక విలువలు, మానవతా భావాలను పెంపొందించారన్నారు. రాఘవ సేవలు చిరస్మరణీయమని తెలిపారు. అసోసియేషన్ గౌరవాధ్యక్షుడు కె.చెన్నప్ప మాట్లాడుతూ.. కన్నడ, తెలుగు రంగస్థల కళాకారులను గుర్తించి రాష్ట్ర స్థాయి రాఘవ పురస్కారాలు అందజేయడం జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు. యువ కళాకారులకు శిక్షణ, ప్రోత్సాహం అందించడం అవసరమని తెలిపారు. 2026 రాష్ట్ర స్థాయి రాఘవ పురస్కారాన్ని హులుగప్ప కత్తిమనెకు ప్రదానం చేశారు. అనంతరం సవవత్తికి చెందిన రంగా ఆరాధన సాంస్కృతిక సంస్థ ప్రదర్శించిన, నేల ముగిలు కన్నడ నాటకం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. కార్యక్రమంలో రాఘవ మెమోరియల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు కే.కోటేశ్వరరావు, ఉపాధ్యక్షుడు హెచ్.విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, కోశాధికారి పి.ధనంజయ, సంయుక్త కార్యదర్శి పీఎం.నటరాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సమస్యల వలయంలో కాలనీలురాయచూరు రూరల్: నగరంలోని ఏపీఎంసీ హమాలీలు, కార్మికుల కాలనీ సమస్యల వలయంలో చిక్కుకుంది. 2011 సంవత్సరంలో 94 మంది ఏపీఎంసీ హమాలీలు, కార్మికులకు నూతన గృహాలు నిర్మించి పంపిణీ చేయడంతో పాటు ఇంటి హక్కు పత్రాలు అందజేశారు. అయితే నగర సభలో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి కాకపోవడంతో కాలనీ వాసులు ఇప్పటికీ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పేరుకు మాత్రమే కార్మికుల కాలనీగా ఉన్నప్పటికీ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో నగర సభ, ఏపీఎంసీ అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వర్షా కాలంలో రహదారులు పూర్తిగా దెబ్బతిని గుంతలమయంగా మారుతోంది. రాకపోకలకు కాలనీవాసుల అవస్థలు చెప్పుకోలేనివి. మురుగు కాలువలు సక్రమంగా లేకపోవడంతో రహదారులపై మురుగు నిలిచి దుర్వాసన వెదజల్లుతోంది. పందుల సంచారంతో వ్యాధులు సోకే ప్రమాదం ఉంది. కాలనీలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల, అంగన్వాడీ కేంద్రానికి వెళ్లే చిన్నారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పాఠశాల భవనం శిథిలావస్థకు చేరడంతో పైకప్పు పెచ్చులు ఎప్పుడు ఊడిపడతాయో అని స్థానికులు భయాందోళన చెందుతున్నారు. పాఠశాలకు వెళ్లే మార్గంలో మురుగు నిల్వ ఉండటంతో చిన్నారులు జారి పడే అవకాశం లేకపోలేదు. ఇప్పటికై నా సంబంధిత అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించి కాలనీలో రహదారుల మరమ్మతులు, మురుగు కాలువల నిర్మాణం, పారిశుధ్య చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. పాఠశాల భవనానికి మరమ్మతు చేయాలని కాలనీవాసులు కోరుతున్నారు. మౌలిక వసతుల కొరత రహదారిపై ప్రవహిస్తున్న మురుగు పట్టించుకోని అధికారులు
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ఎమ్మెల్యేలూ.. ఓపిక పట్టాలి: సీఎంశివాజీనగర: వారాల తరబడి కసరత్తు, నిరీక్షణల తరువాత సీఎం డీకే శివకుమార్ మంత్రిమండలిలోకి కొత్త బలగం వచ్చి చేరింది. అనేక మందికి ఆశా భంగం కాగా, 19 మందిని మాత్రమే మంత్రిపదవీ యోగం వరించింది. వారిలో ఎక్కువమంది గత సిద్దరామయ్య కేబినెట్ సభ్యులే కావడం విశేషం. ఇరు వర్గాలకూ సమానంగా సోమవారం సాయంత్రం 5 గంటలకు లోక్భవన్లో గవర్నర్ థావర్చంద్ గెహ్లాట్ కొత్త మంత్రుల చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. సిద్దరామయ్య వర్గానికి, డీ.కే.శివకుమార్ సన్నిహితులకు సమాన స్థానాలు కల్పించినట్లు కనిపిస్తోంది. నలుగురు లింగాయత్లు, ముగ్గురు ఒక్కలిగలు, ముగ్గురు ఎస్సీ నేతలు, ఇద్దరు ఎస్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. మరో ఇద్దరు ముస్లింలు, ఒకరు లంబాణి, ఒకరు రాజపుత్ర, ఒకరు మరాఠా, ఒకరు ఉప్పర, ఒకరు ఈడిగ ఎమ్మెల్యేలు కొత్త మంత్రుల్లో ఉన్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి ధరం సింగ్ కుమారుడు, కల్బుర్గి జిల్లా జీవర్గి ఎమ్మెల్యే అజయ్సింగ్కు ఎట్టకేలకు పదవి లభించింది. వాల్మీకి అభివృద్ధి కార్పొరేషన్లో వందల కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం కేసులో జైలుకు వెళ్లి మంత్రి పదవిని కోల్పోయిన బళ్లారినేత బీ.నాగేంద్రకు మళ్లీ మంత్రి పదవి లభించడం ఆశ్చర్యకరం. 7 మంది తాజా మాజీలకు చాన్సు బనశంకరి: సిద్దరామయ్య ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా పనిచేసిన జమీర్ అహ్మద్ఖాన్, ఎస్ఎస్.మల్లికార్జున్, ఎన్.చలువరాయస్వామి, శివరాజ తంగడగి, సంతోష్ లాడ్, మధు బంగారప్ప, నాగేంద్ర, పుట్టరంగశెట్టికి పదవులు కట్టబెట్టడం గమనార్హం. వేర్వేరు ప్రభుత్వాల్లో మంత్రిగా ఉన్న బసవరాజ రాయరెడ్డి, హెచ్సీ.బాలకృష్ణ, పీఎం.నరేంద్రస్వామి, బీజేపీ ప్రభుత్వంలో డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్న లక్ష్మణ సవది డీకే కేబినెట్లో చేరారు. వీరు కొత్తగా వచ్చారు... కొత్తగా ఎవరు వచ్చారంటే.. టీ.రఘుమూర్తి, అజయ్ సింగ్, కేఎస్.బసవంతప్ప, కేఎం.శివలింగేగౌడ, విజయానంద కాశప్పనవర్ మంత్రులయ్యారు. వీరు సిద్దు కేబినెట్లో మంత్రులుగా లేరు.బాగేపల్లిలో సుబ్బారెడ్డి అభిమానుల ఆందోళన సిద్దరామయ్య గైర్హాజరు దేనికో?సాక్షి, బెంగళూరు: మంత్రుల ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి మాజీ సీఎం సిద్దరామయ్య గైర్హాజరు ద్వారా అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. సీఎం పదవిని ఆయన అయిష్టంగా వదులుకోవడం తెలిసిందే. అలాగే మంత్రుల ఎంపిక గురించి ఆయన అసంతృప్తితో ఉన్నారని, ఫలితంగా రాలేకపోయినట్లు సమాచారం. దీనిపై తలో చర్చ జరుగుతోంది. ఎమ్మెల్సీ గాయత్రి శాంతేగౌడ పేరును మంత్రుల జాబితా నుంచి చివరి నిమిషంలో తొలగించడం సిద్దరామయ్యకు ఆగ్రహం తెప్పించింది. ఆమెకు కుర్చీ ఇవ్వాలని సిద్దరామయ్య ప్రయత్నాలు చేశారని, తీరా తొలగించేసరికి అలిగారని పార్టీ వర్గాల కథనం.బనశంకరి: నేను అందరికీ ఏదో ఒక అవకాశం కల్పిస్తా, ఎమ్మెల్యేలు ఓపిక పట్టాలని సీఎం డీకే.శివకుమార్ అసంతృప్త ఎమ్మెల్యేలను కోరారు. నివాసంలో డీకే.శివకుమార్ విలేకరులతో మాట్లాడారు. మంత్రి రేసులో చాలామంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, ఎక్కువమంది అర్హులు ఉన్నారు, కొన్ని సమయాల్లో పార్టీ నిర్ణయిస్తుంది. 2004లో నన్ను కూడా మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోలేదని, ఓపిక వహించానని చెప్పారు. సహనం వల్లే ఇప్పుడు ఈ స్థానంలో ఉన్నానన్నారు. మంత్రిపదవి దక్కలేదని కొందరు ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామాలు ప్రకటించారని తెలిసిందన్నారు. కాగా, పెరుగుతున్న అసంతృప్తిని ఏ విధంగా సర్దుబాటు చేస్తారనేది ఉత్కంఠ కలిగిస్తోంది. ఇక శాఖల కేటాయింపు ఎలా ఉంటుందనేది కూడా కుతూహలమే. నూతన మంత్రులు ఎవరంటే...1) డాక్టర్ అజయ్సింగ్ (జేవర్గి నియోజకవర్గం) 2) హెచ్సీ.బాలకృష్ణ (మాగడి) 3) కేఎస్.బసవంతప్ప (మాయకొండ) 4) బసవరాజ రాయరెడ్డి (యలబుర్గా ) 5) ఎన్.చలువరాయస్వామి (నాగమంగల) 6) లక్ష్మణ సవది (అథణి) 7) సారెకొప్ప మధు బంగారప్ప(సొరబ) 8) ఎస్ఎస్.మల్లికార్జున్ (దావణగెరె ఉత్తర) 9) బి.నాగేంద్ర (బళ్లారి గ్రామీణ) 10) నరేంద్రస్వామి (మళవళ్లి) 11) పుట్టరంగశెట్టి (చామరాజనగర) 12) టి.రఘుమూర్తి (చళ్లకెరె) 13) రిజ్వాన్ అర్షద్ (శివాజీనగర) 14).రుద్రప్ప లమాణి (హావేరి) 15) సంతోష్ ఎస్.లాడ్ (కలఘటగి) 16) కేఎం శివలింగేగౌడ(అరసికెరె) 17) శివరాజ్ తంగడగి (కనకగరి) 18) విజయానంద కాశప్పనవర్ (హునగుంద) 19) జమీర్ అహ్మద్ఖాన్ (చామరాజపేటే) డీకే శివకుమార్ సీఎం అయిన సరిగ్గా 2 నెలల తరువాత మంత్రిమండలి విస్తరణ కుదిరింది. ఇప్పటికే 13 మంది మంత్రులు ఉండగా, మరో 19 మంది చేరారు. దీంతో దాదాపుగా పూర్తిస్థాయి కేబినెట్ ఊపిరి పోసుకుంది. ఇక పరిపాలనలో కొత్తదనం, వేగం చూపాల్సిన బాధ్యత డీకే భుజాలపై ఉంది. పేరుకే కొత్త మంత్రులైనా వారిలో చాలామంది గత ప్రభుత్వంలో, అంతకుముందు మంత్రులుగా పనిచేసినవారే కావడం విశేషం. నలుగురైదుగురు మాత్రమే కొత్త ముఖాలు. అదే సమయంలో అసమ్మతి జ్వాలలు భగ్గుమన్నాయి. మాకు బెర్తు దక్కలేదని అనేకమంది ఎమ్మెల్యేలు ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. కొందరు రాజీనామాలకూ సై అనడంతో రానున్న రోజులు డీకే సహనానికి పరీక్ష కాబోతున్నాయి. ఎట్టకేలకు పూర్తయిన కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ కసరత్తు 19 మంది మంత్రుల ప్రమాణ స్వీకారం ఇంకా ప్రకటించని శాఖలు ఆశాభంగ ఎమ్మెల్యేల్లో ఆగ్రహ జ్వాలబెర్తు దక్కక... భగభగ ఎమ్మెల్యేల్లో ఆవేదన అభిమానుల నిరసనలు శివాజీనగర: సీనియర్లలో చాలామందికి మంత్రి గిరీ దక్కలేదు. దీంతో అనేకమంది ఆగ్రహానికి లోనయ్యారు. కొందరు ఎమ్మెల్యేల అభిమానులు నిరసనలకు కూడా దిగారు. బాగేపల్లిలో ఎమ్మెల్యే సుబ్బారెడ్డి అనుచరులు, కార్యకర్తలు పెద్దసంఖ్యలో రహదారిని దిగ్బంధించారు. ఉవ్వెత్తున మంటలు వేసి నినాదాలు చేశారు. ముఖ్య నేతలకు మొండిచెయ్యి బెళగావి జిల్లాలో తీవ్రమైన పోటీ నెలకొంది. లక్ష్మీ హెబ్బాళ్కర్, పీ.ఎం.అశోక్, గణేష్ హుక్కేరి, ఆసిఫ్ సేట్, మహాంతేష్ కౌజలగిలో ఎవరికీ సీటు రాకపోవడం అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగించింది. బాగల్కోట, విజయపుర, కల్బుర్గి, యాదగిరి, బీదర్, రాయచూరు జిల్లాలకు చెందిన ఆర్.బీ.తిమ్మాపుర, అప్పాజీ నాడగౌడ, శివానంద పాటిల్, ఎం.వై.పాటిల్, కనీజ్ ఫాతిమా వంటి ప్రధాన ఆశావహులకు ఆశాభంగమైంది. హుబ్లీ– ధార్వాడ ప్రాంతంలో ఎన్.హెచ్.కోనారెడ్డికి ఏమీ ఇవ్వలేదు.
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నోటి శుభ్రతే ఆరోగ్యానికి ప్రధానంబళ్లారి రూరల్: నోటిని శభ్రంగా ఉంచుకోవడం ద్వారా దంతాలు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయని బళ్లారి దంత వైద్యకళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ భారతి తెలిపారు. దంత వైద్యకళాశాల, పెరియోడాంట్రిక్స్, బీఎంసీఆర్సీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో సోమవారం ఓరల్హైజిన్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. నోటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం వల్ల దంతాలు, చిగుళ్లు, ఆరోగ్యంగా ఉంటాయని తెలిపారు. నోరు దుర్వాసన రాకుండా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. దంతాలు చిగుళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉంటే ముఖంలో మార్పులకు ఆస్కారం ఉండదన్నారు. కార్యక్రమంలో బీఎంసీఆర్సీ డీన్, డైరెక్టర్ డాక్టర్ గంగాధరగౌడ, దంత వైద్యకళాశాల మాజీ ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ దివాకర్, బీఎంసీఆర్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ఇందుమతి, వైద్య కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఎం.మల్లికార్జున, కళాశాల వైద్యులు, వైద్య విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
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గ్యారంటీల ద్వారా రూ.2,944 కోట్ల పంపిణీహొసపేటె: గత మూడేళ్లలో అన్నభాగ్య, గృహజ్యోతి, శక్తి యోజన, యువనిధి పథకాల కింద జిల్లాలోని అర్హులైన లబ్ధిదారులకు రూ.2,944 కోట్లు పంపిణీ చేసినట్లు కర్ణాటక రాష్ట్ర గ్యారంటీ పథకాల అమలు కమిటీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి పీటీ పరమేశ్వర నాయక్ తెలిపారు. సోమవారం నగరంలోని జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించిన విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్నభాగ్య, గృహలక్ష్మి, గృహజ్యోతి, యువనిధి శక్తి యోజనలను అమలు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఈ పథకాల్లో లోపాలను సరిదిద్ది, వాటిని మరింత సమర్థవంతంగా అమలు చేసి, అర్హులైన లబ్ధిదారులకు చేరేలా చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు. అన్నభాగ్య యోజన కింద ఆగస్టు 2023 నుంచి డిసెంబర్ 2024 వరకు జిల్లాలోని సుమారు 3.47 లక్షల కుటుంబాలకు డీబీటీ ద్వారా రూ.285 కోట్లు నేరుగా జమ చేయడం జరిగిందన్నారు. ఆ తర్వాత లబ్ధిదారులకు డబ్బుకు బదులుగా 5 కేజీల చొప్పుల రేషన్ బియ్య పంపిణీ చేయడం జరుగుతోందని తెలిపారు. జిల్లాలో మొత్తం 2,03,766 ప్లాంట్లను సర్వే చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా.. ఇందులో 1,35,311 ప్లాంట్లను సర్వే చేసి 66.40 శాతం పురోగతిసాధించినట్లు వెల్లడించారు. ఈ పునః సర్వే ప్రక్రియలో వాణిజ్య పన్ను, ఆదాయపు పన్ను, రాష్ట్రం వెలుపల ఉన్న లబ్ధిదారులను గుర్తించడం జరుగుతుందన్నారు. అర్హులైన లబ్ధిదారులకు ఈ పథకాన్ని అందజేస్తామని తెలియజేశారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా హామీ పథకం అమలు కమిటీ చైర్మన్ కే.శివమూర్తి, వైస్ చైర్మన్ బడవాలి, హడగలి శాంతనగౌడ, చంద్రప్ప జిల్లా పంచాయత్ ముఖ్య ప్రణాళికా అధికారి అన్నదాన స్వామి పాల్గొన్నారు.
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ఇళ్లు మంజూరు చేయాలని ఆందోళనరాయచూరు రూరల్: ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద వెనుకబడిన వర్గాల శాఖ ద్వారా మురికివాడల ప్రజలకు గృహ నిర్మాణం కోసం నిధులు మంజూరు చేయాలని మురికివాడల వేదిక డిమాండ్ చేసింది. సోమవారం జిల్లా అధికారి కార్యాలయం ఎదుట మురికివాడల వేదిక ఆధ్వర్యంలో నిరసన చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా వేదిక సంచాలకుడు జనార్దన్ మాట్లాడుతూ.. వీధి వ్యాపారులు, కుష్ఠు రోగులు, దివ్యాంగులు, సఫాయి కర్మచారులు, దేవదాసి మహిళలు, వితంతువులు తదితర నిరుపేదలకు సొంత ఇళ్లు నిర్మించుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం అందించాలని కోరారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి అర్హులైన లబ్ధిదారులకు గృహ నిర్మాణ నిధులు మంజూరు చేయాలని సూచించారు. అనంతరం డిమాండ్లతో కూడిన వినతిపత్రాన్ని స్థానిక అధికారికి సమర్పించారు. స్వాతంత్య్ర సమరయోధులే మార్గదర్శకులు రాయచూరు రూరల్: యువతకు స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల ఆదర్శాలు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షుడు కృష్ణ శావంతగేర అన్నారు. సోమవారం నగరంలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం భవనంలో భారత స్వాతంత్య్ర సమరయోధులపై రచించిన పుస్తకాలను ఆవిష్కరించారు. జిల్లా, తాలూకా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో కృష్ణ శావంతగేర మాట్లాడారు. సమాజానికి ఉపయోగపడేలా, యువతను ఆలోచింపజేసేలా కవితలు, పుస్తకాలు రచించాలని రచయితలకు సూచించారు. ప్రస్తుతం మొబైల్కే పరిమితమవుతున్న యువతను పుస్తక పఠనం వైపు మళ్లించేలా సాహిత్యం ఉండాలని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో బాబు భండారిగల్, వీర హనుమాన్, బాలయ్య, యంకప్ప, యల్లప్ప, భీమేశ్, ఆనంద్, సురేష్, ప్రసన్న, మారుతి తదితరులు పాల్గొన్నారు. బిజినెస్ లోన్ ఇస్తామని సైబర్ మోసం హుబ్లీ: నెక్స్ట్ జెన్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ పేరుతో సులభమైన షరతులతో బిజినెస్ లోన్లు మంజూరు చేస్తామని వ్యక్తికి సంబంధించిన గుర్తింపు పత్రాలు, దస్తావేజులు సేకరించి సైబర్ నేరానికి పాల్పడిన ఘటన హుబ్లీలో వెలుగుచూసింది. వివరాలు ఇలా.. బి.గిరిమల్లయ్య ఫేస్బుక్ చూస్తున్నప్పుడు నెక్స్ట్ జెన్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ పేరుతో ప్రకటన వచ్చింది. నెక్స్ట్ జన్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో సులభమైన షరత్తులతో బిజినెస్ లోన్ ఇస్తామని గిరిమల్లయ్యను నమ్మించారు. అతడి నుంచి వివిధ దస్తావేజులు, గుర్తింపు పత్రాలు తీసుకున్న వికాస్, అంకిత్, దీయా అనే వ్యక్తులు ఫుష్ బుల్లెట్ అనే అప్లికేషన్లో ఇన్స్టాల్ చేయించారు. ఈ యాప్ ద్వారా బాధితుడి మొబైల్లోని మెసేజ్లు, ఓటీపీలు సేకరించి వాటితో అక్రమంగా సైబర్ నేరాలకు పాల్పడ్డారు. దీనిపై బాధితుడు సైబర్ క్రైం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. సేవల్లో రోటరీ సంస్థ ఆదర్శం కోలారు: నగరంలోని అన్ని సముదాయాలకు అనుకూలంగా నిర్మించనున్న ముక్తిధామానికి స్థలం కేటాయిస్తామని ఎమ్మెల్యే సమృద్ధి మంజునాథ్ తెలిపారు. సోమవారం నగరంలోని వాసతి మహల్లో రోటరీ ముళబాగిలు సెంట్రల్ పదాధికారులు సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రోటరీ జిల్లా గవర్నర్ అనిల్గుప్తా మాట్లాడుతూ.. సామాజిక సేవాభావంతో పనులు చేయడం ద్వారా రోటరీ సంస్థ ఆదర్శంగా నిలుస్తోందన్నారు. రోటరీ సెంట్రల్ అధ్యక్షుడు శంకర్ మాట్లాడుతూ.. నగరంలో 1.5 కోట్ల వ్యయంతో ముక్తిధామం నిర్మిస్తామని వెల్లడించారు. నగరంలోని ప్రభుత్వం బాంగ్లా పాఠశాలను రూ.2 కోట్లతో జీర్నోద్ధారణ చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు.
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మైసూరులో నిరసనల జోరుమైసూరు: మంత్రి పదవి రాకపోవడంతో మైసూరు నగరం ఎన్.ఆర్. నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే తన్వీర్ సేట్ అభిమానులు, అనుచరులు రచ్చ చేశారు. హఠాత్తుగా భారీ నిరసన చేయడంతో నగరంలో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. తబ్రేజ్ అనే అభిమాని పురుగుల మందు తాగి పడిపోయాడు, దీంతో అతన్ని కొందరు ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. అతనికి చికిత్స జరుగుతోందని, ప్రమాదం లేదని వైద్యులు తెలిపారు. ఇది ప్రచారమైన వెంటనే పెద్దసంఖ్యలో ఎమ్మెల్యే తన్వీర్ ఇంటిముందు గుమిగూడారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. తన్వీర్ను చుట్టుముట్టిన అభిమానులు, కార్యకర్తలు ఆయన రాజీనామా చేయాలని పట్టుబట్టారు. కొందరు విలపించారు. ఉదయగిరి పోలీసులు చేరుకుని జనాన్ని అదుపు చేశారు. పలు చోట్ల అభిమానులు నిరసనలు కొనసాగించారు. ఒకరు పెట్రోల్ పోసుకోవడానికి ప్రయత్నించగా పోలీసులు బాటిల్ను లాక్కున్నారు. నిరసనకారులను వ్యాన్లో ఎక్కించి తీసుకెళ్లారు. నిరాశ చెందాను: ఎమ్మెల్యే తన్వీర్ పదవి రాకపోవడంపై ఎమ్మెల్యే తన్వీర్ సేట్ మండిపడ్డారు. విలేకరులతో మాట్లాడుతూ చాలా నిరాశ చెందాను, రెండున్నర ఏళ్లు మంత్రి పదవి ఖాయమని హైకమాండ్ ఇచ్చిన హామీ అబద్ధమైంది. కార్యకర్తలకి లోబడి నిర్ణయం ఉంటుంది అని ఆయన అన్నారు. నాలాంటి విధేయులకు న్యాయం చేయలేదన్నారు. తాను ఢిల్లీకి వెళ్లి లాబీయింగ్ చేయలేదు, ఇప్పటికీ చేయను, పదవి రాకపోవడానికి కొంతమంది రాష్ట్ర నాయకులే కారణమని ఆరోపించారు. రోడ్లపైకి ఎమ్మెల్యే తన్వీర్ సేట్ అభిమానులు మంత్రి పదవి కోసం డిమాండ్
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తుంగభద్ర ఎడమ కాలువకు నీరు వదలరూ..రాయచూరు రూరల్: రాయచూరు, కొప్పళ జిల్లాలకు నీరందించే తుంగభద్ర ఎడమ కాలువకు వెంటనే నీరు విడుదల చేయాలని కొప్పళ జిల్లా బచావ్ ఆందోళన సమితి అధ్యక్షుడు అగ్ని దివ్య డిమాండ్ చేశారు. సోమవారం కొప్పళ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం వద్ద ఆందోళన చేపట్టి మాట్లాడారు. తుంగభద్ర పరిధిలో కరువు ఛాయలు నెలకొన్నాయన్నారు. డ్యాంలో నీటి సామర్థ్యాన్ని బట్టి కాలువలకు నీటిని విడుదల చేస్తే ఖరీఫ్ సీజన్లో వరి పంట సాగు చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. అనంతరం మాజీ మంత్రి బోసురాజ్కు వినతిపత్రం సమర్పించారు. కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి మల్లికార్జున నాగప్ప, మాజీ ఎమ్మెల్సీ శ్రీనాథ్, శాంతప్ప, అమరేగౌడ, శివ మూర్తి, రుద్రప్ప అంగడి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కనక దుర్గమ్మా.. వర్షాలు కురిపించుబళ్లారి అర్బన్: రాష్ట్రంలో సకాలంలో వర్షాలు కురిసి తుంగభద్ర జలాశయం నిండడంతో పాటు రైతుల పంటలు సమృద్ధిగా పండాలని ఆకాంక్షిస్తూ బళ్లారి నగర ఆరాధ్య దైవమైన కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో 108 మంది ముత్తైదువులతో 108 పూర్ణకుంభాల కలశయాత్ర ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆలయంలో అమ్మవారికి కుంకుమార్చన, లలితా సహస్రనామ పారాయణం, ప్రత్యేక అర్చనలు చేశారు. మంగళ వాయిద్యాలు, భజన బృందాల నడుమ సాగిన కలశయాత్రలో పాల్గొన్న మహిళలు ఆలయం చుట్టూ మూడు ప్రదక్షిణలు చేపట్టారు. సకాలంలో వర్షాలు కురిసి పంటలు బాగా పండాలని ప్రార్థించారు. ఆలయ అర్చకులు రామాంజనేయులు, మర్రిస్వామి మాట్లాడుతూ.. రైతుల శ్రేయస్సు, తుంగభద్ర జలాశయం పూర్తిగా నిండడం, పంటలకు గిట్టుబాటు ధరలు లభించాలనే సంకల్పంతో ఈ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. అనంతరం భక్తులకు అన్నదానం చేశారు. చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు హాజరై అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు.
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బొలెరో, ఓమ్నీ ఢీ, ఐదుగురికి గాయాలుతుమకూరు: జిల్లాలో శిర తాలూకాలోని బుక్కపట్టణ హోబ్లీలో, కిలార్దహళ్లి తండా గేట్ సమీపంలో సోమవారం తెల్లవారుజామున బొలెరో, ఓమ్ని వాహనాలు ఎదురెదురుగా ఢీకొన్నాయి. బుక్కాపట్టణ రోడ్డు నుంచి వస్తున్న బొలెరో, శిర రోడ్డు నుంచి వస్తున్న ఓమ్ని వాహనం ఢీకొనగా రెండూ దూరంగా పల్టీలు కొట్టాయి. ఓమ్నిలో ఇద్దరికి కాళ్లు విరగగా, బొలెరోలోని ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. బుక్కాపట్టణ పోలీసులు చేరుకుని గాయపడిన వారిని శిరా పబ్లిక్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. మెరుగైన చికిత్సకై తుమకూరు జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు. సంగీత సామ్రాజ్ఞి జానకి● మైసూరులో సంస్మరణ సభ మైసూరు: సంగీత ప్రపంచానికి ప్రఖ్యాత గాయని ఎస్.జానకి చేసిన సేవ విశిష్టమైనదని ఎమ్మెల్యే టి.ఎస్. శ్రీవత్స అన్నారు. మైసూరు కృష్ణమూర్తిపురంలోని శారదా విలాస్ శతాబ్ది హాలులో పతి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో జానకి సంస్మరణ సభను నిర్వహించారు. జానకి తెలుగువారైనప్పటికీ కన్నడలో అత్యధిక పాటలను పాడి కన్నడిగుల అభిమానాన్ని చూరగొన్నారని ఎమ్మెల్యే అన్నారు. ఆమె ఇక్కడ స్థిరపడి, సంగీత రంగానికి గొప్ప సేవ చేసి మైసూరులోనే తుదిశ్వాస విడిచారని చెప్పారు. ఎమ్మెల్సీ ఆర్.రఘు కౌటిల్య మాట్లాడుతూ, ఎస్. జానకి మధుర గానం, వినయశీల వ్యక్తిత్వంతో భారతీయ సంగీత ప్రపంచంలో చెరగని ముద్ర వేశారని అన్నారు. ఆమె గానంతో సంగీత ప్రియుల మనసుల్లో ఎప్పటికీ సజీవంగా ఉంటారని కొనియాడారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ రంగాలలో సేవలు చేసిన ఆర్. రఘు కౌటిల్య, యోగా అనంతు, సాహితీ పుష్ప అయ్యంగార్, వైదేహి అయ్యంగార్లను సన్మానించారు. నోట్లు పడేసి, రూ.లక్షల అపహరణ ● మైసూరు డిక్కీ గ్యాంగులు మైసూరు: మైసూరులో డిక్కీ గ్యాంగుల బెడద అధికమైంది. ఓ మహిళ, కుమారున్ని మాటల్లో పెట్టి స్కూటరు డిక్కీలోని రూ. 3.40 లక్షల నగదు, రూ. 30 వేల బంగారాన్ని దొంగిలించారు. వివరాలు.. హూట గల్లికి చెందిన శకుంతల సాహు, కుమారుడు బీరేంద్ర కుమార్ సాహు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి స్థానిక కెనరా బ్యాంకులో బంగారాన్ని కుదవ పెట్టి డబ్బులు తీసుకున్నారు. స్కూటర్ డిక్కీలో తీసుకువెళుతుండగా, స్కూటర్ ముందు చక్రం పంక్చర్ అయింది. తోసుకుంటూ దగ్గరలోని గ్యారేజీకి వెళ్లారు. ఆ సమయంలో, ఓ అపరిచితుడు మీ డబ్బు కింద పడిపోయిందని చెప్పి శకుంతల, కుమారుని దృష్టిని మళ్లించాడు. అక్కడ చూడగా రూ. 10, 20, 50 నోట్లు నేలపై పడి ఉన్నాయి. వాటిని ఏరుకోవడానికి తల్లీ కొడుకు అటు తిరగ్గా, డిక్కీలోని డబ్బు, బంగారంతో దొంగ పరారయ్యాడు. బాధితులు విజయనగర పోలీస్ స్టేషన్ ఫిర్యాదు చేశారు. ఇటీవల ఓ వృద్ధుడు బ్యాంకులో రూ.4 లక్షల తీసుకుని స్కూటరు డిక్కీలో ఉంచగా, కొంతసేపట్లోనే దొంగలు కొట్టేశారు.మంత్రిమండలిలో మహిళలకు నో● ఆకస్మాత్తుగా గాయత్రి పేరు తొలగింపు ● బోసురాజుకు పదవి బనశంకరి: సీఎం డీకే.శివకుమార్ కేబినెట్లో మహిళా మంత్రులు లేకుండా పోయారు. చిక్కమగళూరు జిల్లా ఎమ్మెల్సీ గాయత్రి శాంతేగౌడ పేరు జాబితాలో ప్రకటించారు. కానీ చివరి క్షణంలో రాయచూరు నేత ఎన్ఎస్. బోసురాజును చేర్చి ఆమెను తొలగిచడం అంతటా చర్చనీయాంశమైంది. బోసురాజు గత సిద్దరామయ్య సర్కారులోనూ మంత్రిగా ఉండడం తెలిసిందే. ఇలా డీకే సర్కారులో మహిళా శక్తి కరువైంది. చివర్లో ఇద్దరి మార్పు శివాజీనగర: జాబితాలో ఆఖరి నిమిషం వరకూ మార్పులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. జాబితాలో ఇద్దరిని తొలగించి ఇద్దరిని చేర్చారు. మహంకాళ వైద్యను తప్పించి దావణగెరె మాజీ మంత్రి ఎస్.ఎస్.మల్లికార్జునకు చోటిచ్చారు. అలాగే గాయత్రి శాంతేగౌడను తీసేశారు. కారణాలు ఏమిటనేది తెలియకపోయినా బలమైన లాబీయింగ్, సీఎం శివ, సిద్దరామయ్య, పార్టీ నాయకత్వం అంచనాలే దీని వెనకుంటాయి.
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ఉత్తమ సేవలందించాలిరాయచూరు రూరల్: సహకార సంఘాల బ్యాంకులు వినియోగదారులకు ఉత్తమ సేవలు అందించాలని ప్రజాపిత బ్రహ్మ కుమారీస్ ఈశ్వరీయ విశ్వ విద్యాలయం సంచాలకురాలు స్మిత సూచించారు. సోమవారం నగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ హోటల్లో మస్కి కేంద్రంగా పని చేస్తున్న శ్రీ భ్రమరాంబ పట్టణ సౌహార్ధ సహకార నియమిత (ఎస్బీఎస్ సహకార) బ్యాంక్ వార్షిక సమావేశం నిర్వహించారు. సహకార సంఘాల బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు తీసుకున్న గ్రాహకులు సకాలంలో చెల్లిస్తే బ్యాంకులు పురోగతి సాధిస్తాయని పేర్కొన్నారు. బ్యాంకులకు గ్రాహకులు సహాయ సహకారాలు అందించాలని తెలిపారు. సమావేశంలో సహకార సంఘం అధ్యక్షుడు పంపణ్ణ, చిదానంద, కమల కుమార్, వీరేష్, బసవరాజ, విశ్వనాథ్, గోపాల్ రెడ్డి, సిద్దన గౌడ, దిలీప్, విశ్వ భూషణ్, వేమన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు. 10లోపు నీరు విడుదల చేయాలిబళ్లారి అర్బన్: తుంగభద్ర జలాశయం నుంచి ఈనెల 10వ తేదీలోపు అన్ని సాగునీటి కాలువలకు నీరు విడుదల చేసి, వ్యవసాయ పనులకు అవకాశం కల్పించాలని తుంగభద్ర రైతు సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు దరూర్ పురుషోత్తం గౌడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. సోమవారం బళ్లారిలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రభుత్వ అత్యవసరంగా నీటిపారుదల సలహా కమిటీ (ఐసీసీ) సమావేశాన్ని నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. ముఖ్యమంత్రి డీకే.శివకుమార్, తుంగభద్ర బోర్డు అధికారులు రైతుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని వెంటనే కాలువలకు నీటి విడుదలపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో రైతు సంఘం నాయకులు మోకా చిన్న అంజినప్ప, శ్రీధర్, వీరణగౌడ, వీరభద్ర, రాజశేఖర్, బసవరాజ్ స్వామి, సాగర్ గౌడ, భీమయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. రుణాలు మాఫీ చేయాల్సిందే..రాయచూరు రూరల్: రాష్ట్రాన్ని కరువు ప్రాంతంగా ప్రకటించి, బ్యాంకుల్లో రైతులు తీసుకున్న రుణాలను మాఫీ చేయాలని రాష్ట్ర రైతు సంఘం అధ్యక్షుడు నరసింహ నాయక్ డిమాండ్ చేశారు. సోమవారం పాత్రికేయుల భవనంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. తీవ్ర వర్షాభావంతో సాగు చేసిన పంటలు ఎండిపోతున్నాయని తెలిపారు. నగర, గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించి, మౌలిక సౌలభ్యాలు కల్పించాలని సూచించారు. వృద్ధాశ్రమానికి మందుల వితరణ హుబ్లీ: స్థానిక నవ నగర్ సిటీ పార్కు సమీపంలోని వివేకానంద వృద్ధాశ్రమంలో ఆశ్రయం పొందుతున్న వృద్ధులకు శ్రీ విక్కి బాయి ఫౌండేషన్ వైస్ చైర్మన్ విక్రమ్ బాయి భూరత్ మందులు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. జంట నగరాల్లోని వివిధ ఆశ్రమాలకు ఔషధాలు, నిత్యావసరాలు, వస్త్రాలు తదితరాలను అందజేస్తామన్నారు. సేవలో భాగంగా ఈ సారి ఫధర్మీ జైన్ బాయి గుప్త్ ఈ మందులకు ఆర్థిక సహాయం అందించారని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఆశ్రమ సీనియర్ ఉద్యోగి రుద్రయ్య మడివాళయ్య చరంతి మఠ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆర్టీసీ బస్సు బోల్తా.. 9 మందికి గాయాలుహుబ్లీ: వ్యాయువ ఆర్టీసీ సంస్థ బస్సు అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో 9 మంది గాయపడ్డారు. ఈ ఘటన జిల్లాలోని నవళగుంద తాలూకా అమరగోళ క్రాస్ సమీపంలో చోటు చేసుకుంది. హుబ్లీ నుంచి విజయపురకు బయలు దేరిన బస్సులో మొత్తం 38 మంది ప్రయాణిస్తున్నారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం బస్సు టైర్ పేలడంతో అదుపుతప్పి బోల్తా పడినట్లు తెలిసింది. వివరాలు పూర్తిగా తెలియాల్సి ఉంది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానిక యువకులు, అటుగా వెళుతున్న వారు బస్సులోని ప్రయాణికులను బయటకు తీసుకొచ్చారు. చికిత్స నిమిత్తం గదగ్ జిల్లా నరగుంద ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఘటన స్థలాన్ని సీఐ రవి కుమార్, ఎస్ఐ జనార్దన్ సిబ్బందితో కలసి పరిశీలించారు. వ్యాయువ కేఎస్ఆర్టీసీ డీసీ హెచ్.రామన్నగౌడర, డివిజన్ సాంకేతిక ఇంజనీర్ దీపక్ జాదవ్, ట్రాఫిక్ అధికారి శివరెడ్డి, నవళగుంద డిపో మేనేజర్ ప్రసాద్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ప్రమాద వివరాలు తెలుసుకున్నారు.
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పుంజుకుంటున్న తుంగభద్రహొసపేటె: కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని పలు జిల్లాల ప్రజలకు, రైతులకు తాగు, సాగు నీరందించే ప్రధాన జలాశయం తుంగభద్ర డ్యాంకు ఎగువన ఉన్న మల్నాడు ప్రాంతంలో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా తుంగభద్ర జలాశయంలోకి నీటి ప్రవాహం(ఇన్ఫ్లో) పెరిగింది. ఆదివారం నీటి నిల్వ 40.80 టీఎంసీలకు చేరుకుంది. ప్రస్తుతం డ్యాంలోకి 25,000 క్యూసెక్కుల నీటి ప్రవాహం ఉండగా, గాజనూరులోని తుంగా డ్యాం నుండి అదనపు నీటిని విడుదల చేయడంతో రెండు రోజుల్లో ఈ ప్రవాహం 50,000 క్యూసెక్కులను దాటే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం విజయనగర జిల్లా హువినహడగలి తాలూకాలోని సింగటాలూరు బ్యారేజీ నుంచి తుంగభద్ర నదిలోకి అదనపు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. నదీ తీరంలోని గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లాధికారిణి కవిత మన్నికేరి తెలిపారు. 40 టీఎంసీలకు పైగా చేరిన నీటి నిల్వ
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కావేరి గొడవకు మేకెదాటే జవాబుశివాజీనగర: కావేరి జలాల పంపకంలో కర్ణాటక ప్రయోజనాలకు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ భంగం కలగనివ్వబోమని ముఖ్యమంత్రి డీ.కే.శివకుమార్ అన్నారు. కావేరి సమస్యపై బంద్ వద్దని పార్టీలు, సంఘాలకు సూచించారు. తమిళనాడుకు 4 టీఎంసీల నీటిని వదలాలని కావేరి జల అథారిటీ ఆదేశించిన నేపథ్యంలో ఆదివారం ఆయన తన నివాసం కృష్ణాలో అన్ని పార్టీల నాయకులతో అఖిలపక్ష సమావేశం జరిపారు. మాజీ సీఎంలు యడియూరప్ప, సిద్దరామయ్య, సదానందగౌడ, కేంద్రమంత్రులు హెచ్డీ కుమారస్వామి, శోభా కరంద్లాజె, సోమణ్ణ, పెద్దసంఖ్యలో మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొని సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. కావేరి వివాదం మనకు కొత్తేమీ కాదు. వాటి మధ్యనే పెరిగామని సీఎం అన్నారు. సమావేశంలో సీఎం తన వాదనలను వినిపించారు. కావేరి కమిటీల ఆదేశాలకు ముందు కేంద్ర నేతలకు పరిస్థితిని వివరించినట్లు చెప్పారు. సాగునీరు, తాగునీటి కొరత ఉన్న ఈ తరుణంలో సమైక్య పోరాటం మాత్రమే రాష్ట్రానికి న్యాయం చేకూర్చగలదని సమావేశంలో అభిప్రాయపడ్డారు. మేకెదాటు ఉపయుక్తం రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడమే ప్రభుత్వ ప్రథమ ప్రాధాన్యత అని సీఎం తెలిపారు. మేకెదాటు ప్రాజెక్ట్ డీపీఆర్కు ఎలాంటి సాంకేతిక సమస్య లేదు, చిన్న అంశాల వల్ల పెండింగ్లో ఉందని తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్ట్లో 9 టీఎంసీల నీటిని తాగునీటికి కేటాయించినట్లు చెప్పారు. మేకెదాటు ప్రాజెక్టును నిర్మిస్తే, దాని ప్రయోజనాల్లో సుమారు 90 శాతం తమిళనాడుకే దక్కుతాయని సీఎం తెలిపారు. విజయ్ మంచి లీడర్ 3న జరగాల్సిన తమిళనాడు సీఎం జోసెఫ్ విజయ్ పర్యటన వాయిదా పడింది, కర్ణాటకలో నెలకొన్న భావోద్వేగ వాతావరణం దృష్ట్యా వాయిదా వేసుకోవాలని ఆయనను కోరానని, అంగీకరించారని తెలిపారు. విజయ్ అంటే నాకు గౌరవం, రాజకీయాలకు కొత్త అయినప్పటికీ, ఆయన ధైర్యవంతుడైన నాయకుడు అని సీఎం కొనియాడారు. రాజకీయ విభేదాలు ఉన్నప్పటికి, మనం కలిసి జీవించాలి, కలిసి పనిచేయాలని అన్నారు.ఆదివారం బెంగళూరులో సీఎం నివాసంలో అఖిల పక్ష సమావేశం మేకెదాటు వద్ద కావేరి నది రాష్ట్ర ప్రయోజనాలే మనకు ముఖ్యం కావేరి అఖిలపక్ష భేటీలో సీఎం డీకే శివ తమిళనాడు సీఎం విజయ్ రాక వాయిదా రాష్ట్ర బంద్ వద్దని సీఎం సూచనబంద్ చేయకండి కర్ణాటక బంద్ వల్ల ఎవరికీ ప్రయోజనం లేదు, అఖిలపక్ష సమావేశంలో దీనిపై ఏకాభిప్రాయం కుదిరిందని సీఎం చెప్పారు. బంద్ వద్దని కన్నడ సంఘాలకు, రైతు సంఘాలను కోరుతున్నట్లు తెలిపారు. రైతులకు ప్రభుత్వం మార్గదర్శనాలు ఇచ్చేవరకు సహనంతో ఉండాలని కోరారు.డ్యాం నిండడం వల్లనే విడుదల కబిని డ్యాం పూర్తిగా నిండిపోయింది, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా శనివారం మధ్యాహ్నం నుంచి నీటిని విడుదల చేశామని సీఎం చెప్పారు. అఖిలపక్ష భేటీ తరువాత ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఇప్పటివరకు ఏ జలాశయం నుంచి తమిళనాడుకు నీటిని విడుదల చేయలేదన్నారు. కావేరి ప్రాంతవాసిగా ఏడున్నర కోట్ల మంది ప్రజల ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు కట్టుబడి ఉన్నట్లు చెప్పారు. కావేరి జలాల కోసం న్యాయపోరాటం కొనసాగుతోందని, చట్టాన్ని గౌరవించి, కోర్టు ఆదేశాల మేరకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నామని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో కరువు అధికమవుతోందని, ఈ నెలలో స్పష్టమైన చిత్రం లభిస్తుందన్నారు. దానిని బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు.
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హాసన్, శివమొగ్గలో కుండపోతబనశంకరి: కరావళి, మల్నాడు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కేరళలోని వయనాడు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో మైసూరు జిల్లాలో కబిని, హారంగి జలాశయాల్లోకి భారీగా నీరు చేరింది. పశ్చిమ కనుమల్లోనూ కుండపోత వానల వల్ల తుంగా, భద్ర సహా నదులు, వాగులు ఉధృతమయ్యాయి. రైతుల ముఖాల్లో సంతోషం నెలకొంది. రైలు పట్టాలు ధ్వంసం శనివారం రాత్రి హాసన్ జిల్లా ఎడకుమారి–శిరిబాగిలు రైలుస్టేషన్ల మధ్య పట్టాలపై కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. దీంతో బెంగళూరు–మంగళూరు, కరావళి, కేరళ ప్రాంతాలకు రైళ్లసేవలకు ఆటంకం ఏర్పడింది. నైరుతి రైల్వే 7 రైళ్లను రద్దు చేయడంతో ప్రయాణికులకు తీవ్ర ఇబ్బంది కలిగింది. బెంగళూరు–కోజికోడ్ ఎక్స్ప్రెస్ను హాసన్లో నిలిపివేశారు. హాసన్–కోజికోడ్ మధ్య రైళ్ల సంచారం బందయింది. విజయపుర–మంగళూరు సెంట్రల్ ఎక్స్ప్రెస్ కూడా హాసన్లో నిలిచిపోయింది. హాసన్–మంగళూరు సెంట్రల్ రైళ్లకు సైతం బ్రేక్ పడింది. శివమొగ్గ జిల్లా తీర్థహళ్లిలో ఇల్లు కూలిపోయింది. నదులు కళకళ ఏకధాటి వర్షాలతో హాసన్, దక్షిణ కన్నడ, కొడగు, చిక్కమగళూరు జిల్లాల్లో నదులకు జీవకళ వచ్చింది. నేత్రావతి, గుండ్య, కపిలా, కుమారధార, ఫల్గుణి, తదితర నదులు ప్రమాదకరస్థితిలో ప్రవహిస్తున్నాయి. కావేరి ప్రవాహంతో కొడగు జిల్లా భాగమండల మునిగిపోయింది. శృంగేరి క్షేత్రాన్ని తాకుతూ తుంగా నది ప్రవహిస్తోంది. పశ్చిమ కనుమల్లో భారీ వర్షాలు ప్రమాదకరంగా నదులు రైలు పట్టాలపై కూలిన బండరాళ్లు పలు ప్రాంతాలకు రైళ్లు బంద్
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సర్కారు బడి.. సౌకర్యాలు కొరవడి..హొసపేటె: తాలూకాలోని గుండా తాండా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులు మౌలిక సౌకర్యాల కొరతను ఎదుర్కొంటున్నారు. 2021–22వ సంవత్సరంలో గ్రామ పంచాయతీ ఉపాధి హామీ పథకం కింద నిర్మించిన మరుగుదొడ్లు. ప్రస్తుతం వాటికి తలుపులు గానీ, నిర్వహణ గానీ లేక పూర్తిగా శిథిలావస్థలో, దుర్గంధభరితంగా ఉన్నాయి. మరుగుదొడ్ల ముందు పెరిగిన ముళ్లపొదలు విద్యార్థులకు, ముఖ్యంగా మహిళా విద్యార్థులకు తీవ్ర ఇబ్బందిని కలిగిస్తున్నాయి. ఇంత తీవ్రమైన సమస్య ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యోపాధ్యాయులు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారో తెలియడం లేదు. సంబంధిత విద్యాధికారులు చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తూ మౌనంగా ఉండటం విద్యార్థుల్లో తీవ్ర ఆగ్రహానికి దారి తీసింది. ఇలాంటి మౌలిక సౌకర్యాల కొరత విద్యార్థుల ఆరోగ్యం, విద్యాభ్యాసంపై కూడా నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది. సంబంధిత ఉన్నతాధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు తక్షణమే పాఠశాలను సందర్శించి, సౌకర్యాల మెరుగునకు చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మౌలిక సదుపాయాల కొరత నిర్వహణ కరువై శిథిలావస్థకు చేరిన మరుగుదొడ్లు
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వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో ముగ్గురు మృతిరాయచూరు రూరల్: రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు డ్రైవర్లు దుర్మరణం పాలు కాగా రెండు ప్రమాదాల్లో ముగ్గురు మరణించిన ఘటనలు బీదర్, రాయచూరుల్లో జరిగాయి. శనివారం రాత్రి కలబుర్గి జిల్లా కమలాపుర తాలూకా కిణ్ణసడక్ వద్ద ఆర్టీసీ బస్సులు ఢీకొన్న ఘటనలో 10 మందికి గాయాలయ్యాయి. బీదర్ నుంచి దావణగెరెకు వెళుతున్న బస్సు, కలబుర్గి నుంచి బీదర్కు వస్తున్న మరో బస్సు లారీని ఓవర్టేక్ చేయబోయి ఢీకొనడంతో బీదర్ డిపో–1కు చెందిన డ్రైవర్, ఏఐటీయూసీ అధ్యక్షుడు శివానంద(48) డిపో–2కు చెందిన తుకారాం(45) మరణించగా, పది మంది గాయపడ్డారు. గాయపడ్డ వారిని కలబుర్గి ఆస్పత్రికి తరలించారు. కమలాపుర పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. రాయచూరు నుంచి మంత్రాలయం వెళ్లే దారిలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో చెట్నిహళ్లికి చెందిన తిక్కయ్య(58) మరణించారు. డ్రైవర్ నిరక్ష్యం వల్ల ఈ ఘటన సంభవించింది. మాధవరం పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. మృతుల్లో ఇద్దరు ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు
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జనస్నేహిగా రవాణా శాఖ సేవలుహుబ్లీ: ప్రయాణికులకు సమర్థంగా రవాణా సదుపాయం కల్పించే దిశలో అవసరమైన అన్ని కనీస సౌకర్యాలతో వాయువ్య కర్ణాటక రోడ్డు రవాణా సంస్థ జనస్నేహిగా కృషి సేవలందిస్తోందని సంస్థ డివిజనల్ కంట్రోలర్ హెచ్ రామన్నగౌడర్ తెలిపారు. హుబ్లీ రూరల్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఏఈ ఎం.శివకుమార్ పదవీ విరమణ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. ఆధునిక బస్టాండ్లు, బస్సు డిపోలు, పాలనా కార్యాలయాలు తదితర కట్టడాల నిర్మాణం, నిర్వహణలో నిర్మాణ శాఖ పాత్ర ప్రముఖమైందన్నారు. శివకుమార్ సంస్థలో 31 ఏళ్లుగా ఎలాంటి మచ్చ లేకుండా సేవలందించారన్నారు. ఆయన వృత్తిపరత్వం, సేవా నిబద్ధత జూనియర్ ఉద్యోగులకు ప్రేరణ ఇచ్చిందన్నారు. హుబ్లీ ధార్వాడ నగర రవాణా డీసీ ఇనాయత్ భగవాన్, నాలుగు సబ్ డివిజన్ల అధికారులు, సిబ్బంది, కాంట్రాక్టర్లు శివకుమార్ దంపతులను ఘనంగా సన్మానించారు. అధికారులు దీపక్ జాధవ్, శివారెడ్డి, రాజేంద్ర, గురుప్రసాద్, నజీర్ అహ్మద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. 8న ఉద్యోగ మేళా హుబ్లీ: ఐబీఎంఆర్ గ్రూప్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో అక్షయ కాలనీలోని కళాశాలలో ఈ నెల 8న ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ప్రగతి– 2026 ఉద్యోగ మేళా ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆ సంస్థ సీఈఓ విజ్ఞేష్ సక్రి తెలిపారు. ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. మేళాను జిల్లాధికారి స్నేహల్ ప్రారంభిస్తారు. ఐటీఐ అధికారి రవీంద్ర జాబేరి, సంస్థ చైర్మన్ వినయ్ చంద్ర, ట్రస్టీ సుమా మేళాలో పాల్గొంటారన్నారు. డిజిటల్ ఎకానమి మిషన్, క్లిక్ నౌకరీ.కాం, గ్రొమిట్ గ్లోబల్ ఐ వర్క్ సంస్థల సహకారంతో మేళాను ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ఇప్పటికే 150 కంపెనీలు, 6,000 మంది అభ్యర్థులు పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. 12 వేల మంది అభ్యర్థులు హాజరవుతారని అంచనా వేస్తున్నామన్నారు. సుమారు 2,000 ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు. నమోదు పూర్తిగా ఉచితమని, పరిశ్రమల డిమాండ్కు అనుగుణంగా అభ్యర్థులను సన్నద్ధం చేసే ఉద్దేశంతో ఈనెల 5న ఉచిత ఆన్లైన్ వర్క్ షాప్ ఏర్పాటు చేశామన్నారు. డిగ్రీ, పీజీ, డిప్లొమా, ఇంజనీరింగ్, ఐటీఐ విద్యార్హత ఉన్న వారు మేళాలో పాల్గొనవచ్చన్నారు. గత ఉద్యోగ మేళాలో గరిష్టంగా రూ.7.5 లక్షల వార్షిక వేతనం, సగటున రూ.4 లక్షల వార్షిక వేతనాన్ని అభ్యర్థులు సాధించారని గుర్తు చేశారు. వెంకటేష్, విక్రమ్, ప్రొఫెసర్ అణ్ణప్ప తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాలుష్య కారక పరిశ్రమలు వద్దురాయచూరు రూరల్: కొప్పళ జిల్లాలో కాలుష్య కారక పరిశ్రమల ఏర్పాటు తగదని కొప్పళ జిల్లా బచావో ఆందోళన సమితి, పర్యావరణ హితరక్షణ సమితి అధ్యక్షుడు అగ్ని దివ్యా అన్నారు. ఆదివారం కొప్పళ నగరసభ కార్యాలయం వద్ద చేపట్టిన ఆందోళనలో ఆయన మాట్లాడారు. విష వాయువులను వెదజల్లే పరిశ్రమలను స్థాపించి మానవాళి జీవితాలతో ఆడుకోవడం సరికాదన్నారు. బల్డోటా, కిర్లోస్కర్, కళ్యాణి స్టీల్, ముక్కుంది సుమి, ఎక్సో ఇండియా పరిశ్రమలు నెలకొల్పితే తుంగభద్ర జలాలు కలుషితమై మానవాళి ఆయుష్షు క్షీణిస్తుందన్నారు. అలాంటి వినాశకర పరిశ్రమల స్థాపనకు ససేమిరా అంగీకరించరాదని కోరుతూ స్థానికాధికారికి వినతిపత్రం సమర్పించారు. కృష్ణమ్మ పరవళ్లు రాయచూరు రూరల్: ఎగువన మహారాష్ట్రలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో కృష్ణమ్మ పరవళ్లు తొక్కుతోంది. ఆల్మట్టి నుంచి కృష్ణా నదికి 1.30 లక్షల క్యూసెక్కులు నారాయణపూర్ డ్యాంకు వదిలారు. ఆదివారం నారాయణపూర్ డ్యాం నుంచి లక్ష క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు వదిలారు. యాదగిరి జిల్లా సంగమ, రాయచూరు జిల్లా దేవదుర్గ తాలూకా హువిన హెడగి వద్ద వంతెనపై గుండా నీరు పారుతున్నాయి. రాయచూరు, కలబుర్గి, విజయపుర జిల్లాలకు రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. కృష్ణా నదీ తీరంలో దేవసూగూరు, దొంగ రాంపూర్, ఆత్కూర్, బూడిదపాడు, నారదగడ్డల వద్ద ప్రజల రక్షణకు చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లాధికారిణి పూవిత సూచించారు. విజయపుర, యాదగిరి, రాయచూరు జిల్లాల యంత్రాంగం అన్ని రకాలుగా వరద నివారణ చర్యలు చేపట్టారు. కస్టడీలో వ్యక్తి మృతి.. ఇద్దరు పోలీసులపై కేసు హొసపేటె: హగరిబొమ్మనహళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో వ్యక్తి మృతికి సంబంధించి హెడ్ కానిస్టేబుల్తో సహా ఇద్దరు పోలీసులపై కేసు నమోదైంది. హగరిబొమ్మనహళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో వ్యక్తి కస్టడీ మృతిపై కేసు నమోదైంది. మృతుడు ఖలీల్ భార్య శహనాజ్ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు. హగరిబొమ్మనహళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ రాఘవేంద్ర ఇటగిని ఏ1గా, పోలీస్ కానిస్టేబుల్ వెంకటేష్ను ఏ2గా ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్కొన్నారు. న్యాయమూర్తి సమక్షంలో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఎస్పీ జాహ్నవి ఉదయం నుంచి పోలీస్ స్టేషన్లోనే మకాం వేశారు.
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పోలీసు స్టేషన్లో లాకప్డెత్?హొసపేటె: విజయనగర జిల్లాలోని హగరిబొమ్మనహళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో పోలీసుల దాడి కారణంగా ఖలీల్(38) అనే వ్యక్తి కస్టడీలో మరణించాడని మృతుడి కుటుంబం ఆరోపించింది. హరపనహళ్లి తాలూకాలోని నందీపురకు చెందిన యువతితో ఖలీల్కు వివాహమైంది. భార్యతో గొడవ పడటంతో ఆమె పోలీసు సహాయవాణి 112కు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో పోలీసులు ఆమె భర్తను స్టేషన్కు విచారణ కోసం తీసుకు వస్తుండగా అతనికి ఫిట్స్ వచ్చి మరణించాడని పోలీసులు తెలిపారు. హగరిబొమ్మనహళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్పీ జాహ్నవి సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని విచారణ జరుపుతున్నారు. నిర్మాణ కార్మికుడి మృతితో పోలీస్ స్టేషన్ ముందు ప్రజలు గుమిగూడారు. ముందు జాగ్రత్తగా పోలీసు స్టేషన్ వద్ద అదనపు సిబ్బందిని మోహరించారు. మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం కోసం తాలూకా ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఎమ్మెల్యే కే.నేమిరాజ్ నాయక్ హగరిబొమ్మనహళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ను సందర్శించారు. ఎస్పీ జాహ్నవి నుంచి వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కాగా పోస్ట్మార్టం నివేదిక అనంతరం మృతికి కారణమైన వివరాలు బయటపడతాయని ఎస్పీ జాహ్నవి తెలిపారు. కస్టడీలో నిందితుడు మృతి కుటుంబ సభ్యుల ఆరోపణ
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ఘనంగా కరగ ప్రారంభంబొమ్మనహళ్లి: బెంగళూరు గ్రామీణ జిల్లాలోని హొసకోటె దగ్గర తావరకెరె గ్రామంలో ఏడు కలశాల కరగ మహోత్సవం ఆదివారం ప్రారంభమైంది. గ్రామ దేవతలైన గంగమ్మ, యల్లమ్మ, సప్పలమ్మ, పాతాళమ్మ ఆలయాలలో పూజలు చేశారు. సప్త కలశాల కరగ మహోత్సవం సందర్భంగా, దేవతల ఉత్సవ విగ్రహాలను సుందరంగా అలంకరించి ఊరేగింపు నిర్వహించారు. మహిళలు దీప హారతులు తీసుకువచ్చారు. పెద్దసంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. రామాలయంలో హుండీ దగ్ధం మైసూరు: జిల్లాలోని సాలిగ్రామ తాలూకా, చుంచనకట్టేలో ఉన్న ప్రఖ్యాత శ్రీరామ ఆలయంలోని హుండీలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించి, వేలాది రూపాయలు కాలిపోయాయి. ఆలయం లోపల రెండు వైపులా ఇనుప పెట్టెల వంటి హుండీలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి మంటలు అంటుకుని భక్తులు సమర్పించిన డబ్బు కాలిపోయింది. భక్తులు ఆలయంలో నిమ్మ దీపం వెలిగించి పూజలు చేస్తుండగా, ప్రమాదవశాత్తు హుండీలో పడినట్లు తెలుస్తోంది. అర్చకులు, భక్తులు మంటలు ఆర్పివేసి, ఆ హుండీలోని డబ్బును లెక్కించగా, అందులో రూ. 1,32,020 నగదు ఉంది, అందులో రూ. 6,270 విలువైన నోట్లు కాలిపోయినట్లు ఆలయ ఈఓ మహేష్ తెలిపారు. ఇలాంటివి జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. కూలిన ఇటుకల బట్టీ, ముగ్గురు కూలీల మృతిమైసూరు: జిల్లాలోని టి. నరసిపుర తాలూకాలోని బుడహళ్లి గ్రామంలో కాల్చిన ఇటుక బట్టీ కూలి ముగ్గురు కార్మికులు చనిపోయారు. అదే గ్రామానికి చెందిన రాజేష్ (32), నాగరాజు (62), బసవయ్య నారాయణ్ (53) మృతులు. సిద్ధరాజు అనే వ్యక్తి ఈ ఇటుకల బట్టీ నిర్వహిస్తున్నాడు. పచ్చి ఇటుకలను కాల్చిన తర్వాత, మంటలు పూర్తిగా ఆరిపోయే వరకు కూలీలు వేచి చూస్తారు. కానీ మంటలు పూర్తిగా ఆరిపోకముందే బట్టీని కూల్చివేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ సమయంలో ఇటుకల బట్టీ కూలీల మీద పడిపోవడంతో తీవ్ర కాలిన గాయాలతో మృత్యువాత పడ్డారు. శనివారం సాయంత్రం ఈ దుర్ఘటన సంభవించింది. కుటుంబీకులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా, టి.నరసిపుర పోలీసులు సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి కేసు నమోదు చేశారు. ముగ్గురు కార్మికులు నిరుపేదలు, వారి కుటుంబసభ్యుల రోదనలు మిన్నంటాయి. యజమాని నిర్లక్ష్యం ముగ్గురిని బలిగొందని వాపోయారు. లీకేజీ అని పోలీస్ పరీక్షార్థుల ధర్నా ● విజయపుర జిల్లా తికోటాలో ఘటన హుబ్లీ: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 4 వేల పోలీసు కానిస్టేబుళ్ల నియామకాలకు ఆదివారం రాత పరీక్షను నిర్వహించింది. అయితే విజయపుర జిల్లా తికోటా తాలూకాలో ప్రశ్నాపత్రం లీక్ అయిందని అభ్యర్థులు పరీక్ష కేంద్రం వద్ద ఆందోళనకు దిగారు. ఉదయం పరీక్ష ప్రారంభం కాగానే అభ్యర్థులకు పంపిణీ చేసిన ప్రశ్నాపత్రం, ఓఎంఆర్ షీట్ నంబర్లు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని వారు ఆరోపించారు. లీక్ అయ్యిందని ఆరోపిస్తూ అభ్యర్థులు పరీక్షలను బహిష్కరించి కేంద్రం నుంచి బయటకు వచ్చారు. గేట్ ముందు గుమిగూడి ప్రభుత్వం, సిబ్బందికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేయడంతో ఉద్రిక్తత మొదలైంది. పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు, కలెక్టరు తదితరులు వచ్చి పరిశీలించారు. లీకేజీ కాదంటూ ఆందోళనకారులకు నచ్చజెప్పారు.
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ఫలాపేక్ష లేకుండా సేవ చేయాలిరాయచూరు రూరల్: సమాజంలో పేదలకు సేవ చేయాలనే మనోభావం కలిగి ఉండాలే తప్పే ఫలితం ఆశించరాదని క్రాంతి గ్లోబల్ ఫౌండేషన్ సంచాలకులు జోనాథన్ విక్రం పేర్కొన్నారు. ఆదివారం నగరంలో ఫౌండేషన్ సంస్థాపకుడు సన్ని పుట్టిన రోజున పేదలకు, విద్యార్థులకు తన చేతనైనంత ఉడుతా భక్తితో మానవతా దృక్పథంతో సేవలు చేస్తున్నారన్నారు. అనంతరం పేదలకు బీపీ, షుగర్, మధుమేహం, ఇతర రోగాలకు ఉచిత వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేయడం ముదావహం అన్నారు. రాజు, దురుగేష్, ముద్దరంగప్ప, వెంకటేష్, కాశీం, మల్లు, మల్లప్ప, తిమ్మన్న, రమేష్, శివ కాశీలున్నారు. దేశ రక్షణలో సైనికుల పాత్ర కీలకంరాయచూరు రూరల్: దేశఽ రక్షణలో సైనికుల పాత్ర కీలకమని దళిత సంఘర్ష సమితి అధ్యక్షుడు రవీంద్రనాథ్ పట్టి పేర్కొన్నారు. ఆయన ఆదివారం భారత సైనికుడిగా 24 ఏళ్ల పాటు దేశ సేవలు అందించిన విజయ కుమార్ పట్టికి నగరంలోని అంబేడ్కర్ సర్కిల్లోని అంబేడ్కర్ ప్రతిమ వద్ద స్వాగతం పలికి మాట్లాడారు. దేఽశ సరిహద్దుల్లో సైనికులు నిరంతర రక్షణ ఇవ్వడం వల్ల దేశంలోని ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉన్నారన్నారు. దేశ సైనికుడు విజయ కుమార్ మాట్లాడుతూ 2002 నుంచి ఇంతవరకు భారత సైన్యంలో ఎలక్ట్రానిక్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో 24 ఏళ్లు, వివిధ శిక్షణా కేంద్రాల్లో 12 ప్యారా స్పెషల్ మిలిటరీ, గయా, భూపాల్, సియాచిన్, జమ్ము కశ్మీర్, అసోం సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో విధులు నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. సమావేశంలో విశ్వనాథ్ పట్టి, నరసింహులు, పరశురాం, సురేష్, పుష్పరాజ్, తమ్మణ్ణలున్నారు. ఈవీ చార్జింగ్తో పర్యావరణ రక్షణ రాయచూరు రూరల్: పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఈవీ చార్జింగ్ కేంద్రాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నవోదయ వైద్య కళాశాల డైరెక్టర్ సుంకి అమృత రెడ్డి పిలుపు ఇచ్చారు. కళాశాలలో మూడు చోట్ల ఈవీ కేంద్రాలను ప్రారంభించామన్నారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు అనుగుణంగా వస్తున్న మార్పులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల చార్జింగ్ యూనిట్లు టాటా సంస్థ సహకారంతో ప్రారంభించడం అత్యవసరమన్నారు. నవోదయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల డీన్ సురేష్బాబు, రామ్ హన గుప్త, విజయ్ కుమార్లున్నారు. అనుచిత పోస్ట్లపై చర్యలేవీ? రాయచూరు రూరల్: రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి డీ.కే.శివకుమార్ను కించపరిచే విధంగా సోషల్ మీడియాలో, ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేిసిన వారిపై కేసు పెట్టి సమాజంలో పరస్పర గౌరవం, సామరస్యాన్ని కాపాడేలా చర్యలు తీసుకోవాలని యువజన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మరిస్వామి డిమాండ్ చేశారు. ఆదివారం ఎస్పీ కార్యాలయం వద్ద చేపట్టిన ఆందోళనలో ఆయన మాట్లాడారు. సీఎంను అవమానిస్తూ, తమిళనాడు రారష్ట్రంతో భాషా, ప్రాంతీయ విభేదాలను రెచ్చగొట్టేలా ఇన్స్టాలో, సోషల్ మీడియాలో సామాజిక కార్యకర్త ఇష్టానుసారం నిందించారన్నారు. అనుచిత పోస్టుల నేపథ్యంలో నిందించిన వారిపై చట్టబద్ధమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ డీఎస్పీ శాంతవీరకు వినతిపత్రం సమర్పించారు. తల్లి పాలు అమృతం కన్నా శ్రేష్టంహుబ్లీ: తల్లి పాలు అమృతం కన్నా శ్రేష్టమని, బిడ్డ పుట్టిన అర్ధగంటకే పాలు తాగించాలని ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ రత్నమాల దేశాయి తెలిపారు. ధార్వాడ ఎస్డీఎం నర్సింగ్ కళాశాల సహకారంతో ఏర్పాటు చేసిన విశ్వ స్తన్యపాన సప్తాహ కార్యక్రమంలో ఆమె మాట్లాడారు. స్తన్యపానం తల్లీ బిడ్డ బంధాన్ని దృఢపరుస్తుందన్నారు. ఎస్డీఎం ఆస్పత్రిలో మానవ పాల బ్యాంక్ కూడా తల్లులకు ఉత్తమ సేవలు అందిస్తోందన్నారు. ఎస్డీఎం వర్సిటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ పద్మలత నిరంజన్ ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమంలో స్తన్యపానం గురించి అవగాహన కల్పించే బొమ్మలాట ప్రదర్శన అలరించింది. పోస్టర్ల ప్రదర్శన, క్విజ్ పోటీలు, ఆరోగ్య జాగృతి, చర్చాగోష్టులు నిర్వహించారు. ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ విజయ్ కులకర్ణి, డాక్టర్ కిరణ్ హెగ్డే, డాక్టర్ సునీల్కుమార్, వివిధ విభాగాల ముఖ్యస్థులు, ప్రొఫెసర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నిద్రలోనే సజీవ సమాధిశివమొగ్గ: శివమొగ్గ జిల్లాలోని తీర్థహళ్లి పట్టణంలో భారీ వర్షాలకు ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఆదివారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో.. 15వ వార్డులో ఒక రేకుల షెడ్డు ఇంటిపై కొండచరియలు విరిగిపడటంతో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు నిద్రలోనే దుర్మరణం చెందారు. కూలీ కుటుంబం మల్లికార్జున (35), భార్య నాగవేణి (28), కుమారుడు సంతోష్ (3)గా గుర్తించారు. పక్క షెడ్డులోని ఇద్దరు కార్మికులు గాయపడ్డారు. కొప్పళ జిల్లా గంగావతి తాలూకాకు చెందిన వీరు కూలీ పనుల కోసం ఇక్కడికి వలస వచ్చి కొండ అంచుల్లో షెడ్లు వేసుకుని నివసిస్తున్నారు. నాలుగురోజులుగా వస్తున్న వానలకు కొండ రాళ్లు, మట్టి జారి షెడ్లపై పడ్డాయి. గంట సేపటి తరువాత పోలీసులు, ఫైర్, అధికారులు చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. శిథిలాల తొలగింపు కొనసాగుతోంది. మృతదేహాలను వెలికితీసి స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. కూలీల షెడ్డుపై పడిన కొండచరియలు భార్యభర్తలు, కుమారుడు మృతి శివమొగ్గ జిల్లాలో విషాదం
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ప్రజలు, రైతుల గోడు పట్టదా?మండ్య: తమిళనాడుకు కావేరి నీటిని విడుదల చేయాలన్న కావేరి జల నియంత్రణ కమిటీ ఆదేశాలను ఖండిస్తూ ఐదవ రోజు ఆదివారం మండ్య జిల్లాలో రైతులు, కన్నడ, ప్రజాసంఘాల నిరసనలు కొనసాగాయి. మండ్య నగరంలోని జయ చామరాజేంద్ర ఒడెయార్ సర్కిల్లో కావేరి కమిటీకి, తమిళనాడు సీఎంకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. కుంభార జాగృతి వేదిక, కర్ణాటక రక్షణ వేదిక, డి.దేవరాజ అరస్ వెనుకబడిన తరగతుల వేదిక, కరునాడ సేవకర్ సంఘాల కార్యకర్తలు ఖాళీ బిందెలను, కుండలను పట్టుకుని ధర్నా చేశారు. ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ రోడ్డుపై బైఠాయించడంతో వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. వర్షాలు కురవకపోవడంతో కావేరి తీర ప్రాంతాల్లో కరువు ఉంది, ప్రజలు, పశువులు నీటి కొరతను ఎదుర్కొంటుంటే, తమిళనాడుకు ఎలా నీరిస్తారని మండిపడ్డారు. సామాన్య ప్రజలు, రైతుల ప్రయోజనాలను కాపాడాలన్నారు. ఇప్పటికై నా పరిష్కరించాలి శతాబ్దపు సవాలుగా మారిన కావేరీ వివాదం నాలుగు రాష్ట్రాల మధ్య సామరస్యాన్ని దెబ్బతీస్తోందని, దీనిని ఇప్పటికై నా పరిష్కరించకపోతే, రాబోయే తరాల సంఘర్షణకు దారితీస్తుందని నేతలు అన్నారు. వృథాగా పోయే కావేరి జలాలను కాపాడుకోవడానికి తమిళనాడు ప్రత్యేక డ్యాంను నిర్మించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కొందరు రైతులు చెరుకు గడలకు ఉరి బిగించుకుని నిరసన తెలిపారు. ఇది మండ్య రైతుల ప్రాణాలను కాపాడే పోరాటం. రైతు బ్రతికి ఉంటేనే దేశం బ్రతుకుతుంది. రైతు పొలంలో నీరు ఉంటేనే మన ఇంట్లో అన్నం ఉంటుంది అని రైతు నేతలు అన్నారు. కావేరి నీటి విడుదల వద్దంటూ మండ్యలో ధర్నాలు
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జీవితాలు దుర్భరంమురుగులో అహరహం .. సాక్షి,బళ్లారి: నగరంలో భూగర్భ డ్రైనేజీ వ్యవస్థ రోజురోజుకు అస్తవ్యస్తంగా మారుతోంది. నగరంలో ఏదో ఒక వీధిలో ప్రతి రోజు డ్రైనేజీ లీకేజీ కావడం సర్వసాధారణంగా మారిపోయింది. రోడ్లలో దుర్వాసన వెదజల్లే మల, మూత్రాల విసర్జన చేసిన మురుగునీరు రోడ్లలో పారుతున్న దృశ్యాలు నగర ప్రజలకు కంటికి నిత్యం కనిపిస్తున్నాయి. పేరుగొప్ప,, ఊరు దిబ్బ అంటే ఇదేనేమో. దుర్వాసన వెదజల్లే వీధులు కోకొల్లలు. పేరుకే స్టీల్ సిటీగా చెప్పుకునే నగరం చెత్తతో పాటు ప్రస్తుతం దుర్వాసనకు నిలయంగా మారింది. నగరంలో ఏటేటా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి జీవనం సాగించే వారి జనాభా కూడా పెరిగిపోతోంది. మురికివాడల కాలనీలతో పాటు ప్రధాన రహదారులు, ఇళ్ల డ్రైనేజీలు బ్లాక్ కావడం, అవి లీకేజీ కావడం నిత్యకృత్యమైంది. ఐదు నెలలుగా అందని వేతనాలు ఎక్కడ, ఏ రోడ్డులో డ్రైనేజీ లీకేజీ అయినా ఇళ్ల డ్రైనేజీలు బ్లాక్ అయి రోడ్లలో మురుగునీరు ప్రవహించినా టక్కున గుర్తుకు వచ్చేది డ్రైనేజీలను శుభ్రం చేసే పౌరకార్మికులు. ఈ సమస్యను ప్రతి రోజు డ్రైనేజీ మురికి నీటిని అష్టకష్టాలతో శుభ్రం చేస్తూ, నగర ప్రజల ఆరోగ్యాలను కాపాడే చేతులకు పనికి తగ్గ వేతనం పక్కన బెడితే కనీస వేతనాలు కూడా నెలనెలా అందక ఆయా కుటుంబాలు తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆరోగ్యాలను, చివరకు ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా డ్రైనేజీలు శుభ్రం చేసే కాంట్రాక్ట్ పద్దతిలో పని చేసే పౌరకార్మికుల పరిస్థితి మాత్రం దయనీయంగా మారింది. వర్షం వచ్చినా. ఎండ మండినా, చివరకు పండుగ రోజైనా, అర్ధరాత్రయినా డ్రైనేజీ లీకేజీ సమాచారం అందిస్తే వెంటనే ఆయా ప్రాంతాలకు చేరుకుని మురుగునీరు రోడ్లలో, ఇళ్ల ముందు నిల్వ ఉండకుండా ఖాళీ చేస్తారు. భద్రతా పరికరాలు లేకుండానే.. చేతికి కనీసం గ్లౌజులు కూడా వేసుకోకుండా మల, మూత్రాదులను తొలగించి రోడ్లలో ప్రవహిస్తున్న మురుగునీటిని రాకుండా అడ్డుకట్ట వేస్తారు. డ్రైనేజీల్లో విషవాయువులు, దోమలు, బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు ఉంటాయని తెలిసినా, సరైన పరికరాలు కూడా లేకుండా చేతులతో శుభ్రం చేస్తున్నామని, అయినా తమకు నెలనెలా జీతాలు అందడం లేదని పౌరకార్మికులు అవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఐదు నెలలుగా జీతాలు అందకపోవడంతో ఇంట్లో పస్తులు కూడా ఉంటున్నామన్నారు. రెక్కాడితే కాని డొక్కాడని కుటుంబాలు తమవి అని కన్నీరు పెడుతున్నారు. నెలంతా కాయకష్టం చేసి, దుర్వాసన వెదజల్లే మురుగునీటి మధ్యనే పని చేస్తున్నప్పటికీ, నెలకు రూ.18 వేల నుంచి రూ.20 వేలు మాత్రమే జీతాలు ఇస్తున్నారని, ఆ జీతాలు కూడా నెలనెలా సక్రమంగా ఇవ్వడం లేదని కార్మికుడు వండ్రప్ప ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇకనైనా సంబంధిత అధికారులు తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని పౌరకార్మికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. లీకైన డ్రైనేజీని శుభ్రం చేస్తున్న పౌరకార్మికుడు నిత్యం మలమూత్రాదుల్లో శ్రమ పౌర కార్మికుల స్థితి దైన్యం లీకేజీతో వీధుల్లో దుర్వాసన
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ఉత్సాహంగా స్టీల్ సిటీ రన్సాక్షి, బళ్లారి: నగరంలోని మోకా రోడ్డులో ఆదివారం స్టీల్ సిటీ రన్ ఉత్సాహంగా జరిగింది. 5 కిలోమీటర్లు, 10 కి.మీ, 16 కి.మీ.ల పరుగు పందేల్లో అన్ని వయస్సుల ప్రజలు పాల్గొన్నారు. నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ పరుగు ఆరోగ్యానికి మంచిదని అన్నారు. రోజూ వాకింగ్, రన్నింగ్ చేయడం ద్వారా ఆరోగ్యం బాగుంటుందన్నారు. పరుగు పోటీల్లో విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే నారా సూర్యనారాయణరెడ్డి, మేయర్ గాదెప్ప, జిందాల్ కంపెనీ ప్రముఖులు మురగన్, డాక్టర్లు బీ.కే.సుందర్, తిప్పారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నేడే కేబినెట్ విస్తరణ?● ఆశావహుల్లో టెన్షన్ సాక్షి, బెంగళూరు: కేబినెట్ విస్తరణకు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ నుంచి ఆమోదం లభించినట్లు, సోమవారం సాయంత్రం కొత్త మంత్రుల ప్రమాణం జరగనున్నట్లు సమాచారం. లిఖిత పూర్వక ఆదేశాలు రాలేదని లోక్భవన్ వర్గాల సమాచారం. దీంతో స్వీకారానికి ఏర్పాట్లు ఏవీ కనబడడం లేదు. ఆశావహుల్లో ప్రమాణ స్వీకారం ఉంటుందా లేదా అనే గందరగోళం ఏర్పడింది. ఇప్పటికే సోమవారం కేబినెట్ విస్తరణ ఉంటుందని హోం మంత్రి ప్రియాంక్ ఖర్గే తెలిపారు. సీఎం డీకే శివకుమార్ నుంచి ఏ సూచనలు రాలేదు. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, సీనియర్ నేతలు కసరత్తు సాగిస్తున్నారు. కొందరి ఎంపికపై ఉమ్మడి అంగీకారం లభించలేదని తెలిసింది. అందుకే ఆలస్యమైనట్లు సమాచారం. సోమవారం ఉదయం 10 గంటలకు జాబితా డీకే శివకుమార్కు అందవచ్చని ఆశావహులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ నేడు జరగకపోతే బుధవారం తథ్యమనే వార్తలున్నాయి. ఊపిరి తీసిన కుర్కురేమైసూరు: మైసూరు జిల్లాలోని హుణసూరు తాలూకాలోని గౌరీపురలో కుర్కురే చిరుతిండ్ల ప్యాకెట్ బాలుని ప్రాణాల్ని తీసింది. సంతోష్–ఐశ్వర్య దంపతుల ఏకైక కుమారుడు ముకుంద మయూర్కు అంగడిలో బంధువుల పిల్లలు కుర్ కురే ప్యాకెట్ను కొనిచ్చారు. ఆ ప్యాకెట్లలో తినుబండారాలతో పాటు చిన్న బొమ్మ కూడా ఉంటుంది. ఆ ప్యాకెట్లో ప్లాస్టిక్ బంతి ఉంది, అది కూడా తినే వస్తువని బాలుడు మయూర్ దానిని నోట్లో పెట్టుకుని మింగాడు. ఆ బంతి అతని గొంతులో ఇరుక్కుపోవడంతో గమనించిన తల్లిదండ్రులు వెంటనే ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్తుండగా దారిలోనే చనిపోయాడు. పోలీసమ్మలు బనశంకరి: పోలీస్ కానిస్టేబుల్ రాతపరీక్షకు 8 నెలల పసికందుతో వచ్చిన మహిళా అభ్యర్థికి మహిళా పోలీసులు సాయం చేశారు. బెంగళూరు సీకే అచ్చుకట్టు ఠాణా పరిధిలోని కృష్ణా కాలేజీకి ఓ పసికందు తల్లి పరీక్ష రాసేందుకు వచ్చింది. బిడ్డను తీసుకోవడానికి ఎవరూ లేరు. దీంతో మహిళా పోలీసులే ఊయల కట్టి శిశువును అందులో ఉంచి నిద్రపుచ్చారు. దీంతో మహిళా అభ్యర్థి సజావుగా పరీక్ష రాసింది. పసికందు గట్టిగా ఏడవగా, పోలీసులు ఓర్పుగా ఊయల ఊపి సముదాయించారు.
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కానిస్టేబుల్ పరీక్షలు ప్రశాంతంరాయచూరు రూరల్: నగరంలో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఎంపిక ప్రక్రియకు ప్రవేశ పరీక్షలు ప్రశాంతంగా జరిగాయి. ఆదివారం నగరంలోని ప్రభుత్వ బాలికల జూనియర్ కళాశాలలో జిల్లాధికారిణి పూవిత, ఎస్పీ అరుణాంగ్శు గిరి పరీక్ష కేంద్రాలను పరిశీలించారు. పరీక్ష కేంద్రాల చుట్టూ గట్టి పోలీస్ బందోబస్తు నిర్వహించారు. పరీక్ష కేంద్రంలోకి ప్రతి అభ్యర్థి హాల్ టికెట్ను పరిశీలించిన తర్వాతే అనుమతించారు. 23 పరీక్ష కేంద్రాల్లో 15,780 మంది అభ్యర్థులు హాజరుకాగా 708 మంది గైర్హాజరయ్యారు. మాన్వి పరీక్ష కేంద్రంలో పరీక్ష రాస్తున్న అభ్యర్థులకు సమాధానాలు చెబుతున్నట్లు సమాచారం అందుకున్న ఎస్పీ అరుణాంగ్శు గిరి మాన్వి ఏఎస్ఐ శివలింగప్పను సస్పెండ్ చేశారు. విజయనగరలో...హొసపేటె: సివిల్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్మెంట్ రాత పరీక్షలు ఆదివారం నగరంలో ప్రశాంతంగా జరిగాయి. విజయనగర జిల్లాలోని హొసపేటె నగరంలో 13 పరీక్ష కేంద్రాలలో మొత్తం 11,773 మంది అభ్యర్థులు పరీక్షలు రాశారు. అన్ని కేంద్రాల చుట్టూ పటిష్టంగా పోలీసు బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. అభ్యర్థులను తనిఖీ చేసి పరీక్ష హాలులోకి అనుమతించారు. మహిళా అభ్యర్థులు స్వచ్ఛందంగా తమ చెవిపోగులు, గాజులు బయటే వదిలి పరీక్ష గదిలోకి వెళ్లారు. మాన్వి ఏఎస్ఐ సస్పెండ్
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మీ టైం బాగోలేదు.. ఇంట్లో దుష్టశక్తులు ఉన్నాయి..!బెంగళూరు: ఇంట్లో దుష్టశక్తి తిష్ట వేసింది, దానిని తొలగించడానికి పూజలు చేస్తానని ఓ మహిళను నమ్మించి రూ.2.50 కోట్ల నగదును కాజేశాడో నకిలీ బాబా. ఈ ఘటన బెంగళూరు సిటీ చామరాజపేటెలో వెలుగుచూసింది. బాధితురాలు కుముద స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదుచేయగా, నకిలీబాబా అఫ్సర్ పాషా, మధ్యవర్తులు శంకర్, భరత్ పై కేసు నమోదైంది. వివరాలు.. కుముద కుటుంబంతో జీవిస్తోంది. తన ఇంటిపై రుణం తీసుకోవాలని అనుకుని తెలిసినవారి ద్వారా లోన్ ఏజెంట్లు భరత్, శంకర్లతో మాట్లాడింది. కుముద కుమారుడు బైకు ప్రమాదంలో గాయపడ్డాడు. ఇది తెలిసి భరత్, శంకర్ ఆమెను.. మీ టైం బాగాలేదేమో, ఇంట్లో దుష్టశక్తులు ఉండటంతో ఇలా అయ్యింది, మాకు ఒక బాబా తెలుసు, ఆయనతో క్షుద్ర పూజలు చేయిస్తే ఆటంకాలన్నీ పోతాయి అని మభ్యపెట్టారు. అలా మొదట రూ.8 లక్షలు తీసుకుని పూజచేయించారు. రూ.505 కోట్లు వస్తాయని.. తనకు రిజర్వుబ్యాంకు నుంచి రూ.505 కోట్లు రావాల్సి ఉంది, అది విడిపించుకోవడానికి రూ.2.50 కోట్ల ఫీజులు చెల్లించాలి, మీరు ఇళ్లు విక్రయించిన డబ్బు ఇస్తే పని పూర్తయ్యాక రూ.10 కోట్ల ప్రతిఫలం ఇస్తానని బాబా ఆమెను ప్రలోభపెట్టాడు. సరేనన్న కుముద తన ఇంటిని రూ.8.50 కోట్లకు అమ్మేసి, అందులో నుంచి రూ.2.50 కోట్లు నకిలీ బాబాకు ముట్టజెప్పింది. నగదు అందగానే నకిలీబాబా, ముఠా మాటమార్చారు. ఏవో సాకులు చెబుతూ తప్పించుకునేవారు. కుముద డబ్బు ఇవ్వాలని ఒత్తిడి చేయడంతో చంపేస్తామని బెదిరించారు. మోసపోయినట్లు గుర్తించిన కుముదా సీసీబీ పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. నిందితులు పరారీలో ఉండగా గాలిస్తున్నారు.
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నా భార్యకు అక్రమ సంబంధం ఉంది.. అందుకే చంపేశా!కర్ణాటక: కలహాలు కుటుంబాల ఊపిరి తీస్తున్నాయి. చిన్న చిన్న గొడవలకే హత్య, ఆత్మహత్య చేసుకుని పసిపిల్లలను అనాథలు చేయడం అధికమైంది. ఇదే మాదిరిగా భార్యకు అక్రమ సంబంధం ఉన్నట్లు సెల్ఫీ వీడియోలో చెప్పి, ఆమెను చంపి, తరువాత భర్త ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషాద సంఘటన హాసన్ జిల్లా బేలూరు తాలూకా కెసగోడు గ్రామంలో జరిగింది. రఘు (41), భార్య గగన(38) మృతులు. వీరికి 13 ఏళ్ల క్రితం పెళ్లి కాగా, 12, 6 ఏళ్ల వయసు గల పిల్లలు ఉన్నారు. చిక్కమగళూరులో బేకరి పెట్టుకొని జీవించేవారు. శుక్రవారం కారులో కెసగోడుకు వెళ్లారు. సాయంత్రం 6:30 గంటలకు రఘు బంధువులకు వీడియో కాల్ చేసి భార్యను హత్య చేస్తున్నట్లు చెప్పాడు. భార్యను కారులోనే గొంతు పిసికిచంపి, శవాన్ని పడేసి, ఊరికి సమీపంలో కారును నిలిపి చెట్టుకు ఉరి వేసుకున్నాడు. బంధువులు, పోలీసులు చేరుకుని గాలించగా, అతని శవం కనిపించింది, గగన జాడ లేదు, ఆమెను యగచి కాలువలో పడేసి ఉంటాడని అనుమానిస్తున్నారు. అరేహళ్లి పోలీసులు గాలింపు చేపట్టారు.
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కృష్ణమ్మ వరద యథాతథంరాయచూరు రూరల్: మహారాష్ట్రలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో కృష్ణా నది ఉప్పొంగుతోంది. నిండుకుండలా ఉన్న ఆల్మట్టి డ్యాం నుంచి కృష్ణా నది ద్వారా 1.30 లక్షల క్యూసెక్కులను నారాయణపూర్ డ్యాంకు వదిలారు. ఈ క్రమంలో శనివారం నారాయణపూర్ డ్యాం నుంచి లక్ష క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు వదిలారు. విజయపుర, యాదగిరి, రాయచూరు జిల్లాల అధికార యంత్రాంగం నదీ తీర లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టారు. యాదగిరి జిల్లా సంగమ, రాయచూరు జిల్లా దేవదుర్గ తాలూకా హువిన హెడగి వంతెనపై గుండా నీరు పారుతున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో రాయచూరు, కలబుర్గి, విజయపుర జిల్లాల మధ్య వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగే అవకాశాలున్నాయి. కాగా కృష్ణా నదీ తీరంలో దేవసూగూరు, దొంగ రాంపూర్, ఆత్కూర్, బూడిదపాడు, నారదగడ్డ దత్తాత్రేయ దేవాలయం వద్ద భక్తులు, ప్రజల ప్రాణ రక్షణకు అన్ని ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లాధికారిణి పూవిత సూచించారు.
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మొబైల్ తేవద్దన్నందుకు హెచ్ఎం కారుపై విద్యార్థి దాడిరాయచూరు రూరల్: రాయచూరు తాలూకా పంచముఖిలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలోకి మొబైల్ తేవద్దన్నందుకు ఓ విద్యార్థి ప్రధానోపాధ్యాయిని కారుపై దాడి చేసిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. ప్రధానోపాధ్యాయిని శశికళ పాఠశాల గదిలోకి మొబైల్ తేవద్దంటూ హెచ్చరించినందుకు ఆమె కారుపై బండరాయి తీసుకుని దాడి చేశాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కాగా అధికారులు మౌనం పాటించారు. విద్యార్థులకు పుస్తకాల పంపిణీరాయచూరు రూరల్: నేటి అధునిక సమాజంలో అణగారిపోతున్న విద్యారంగం అభివృద్ధికి పేద విద్యార్థులను ప్రోత్సహించి పెద్దల ఆశయాలు, ఆదర్శాలను ప్రతి ఒక్కరూ అలవర్చుకోవాలని మేడిశెట్టి గోపాల్ అన్నారు. రాయచూరు తాలూకా శ్రీరామ నగర్ క్యాంప్, పత్తేపూర్ ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో మేడిశెట్టి గోవిందయ్య, భీమక్క, నరసయ్య, ఈరమ్మ, శాంతాబాయి, శంకర లింగయ్య చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నుంచి పేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా నోటు పుస్తకాలను పంపిణీ చేసి మాట్లాడారు. ప్రజలతో మమేకమై పెద్దల సహకారంతో ఏకతాటిపై నడిచి ముందుకు సాగాలన్నారు. కార్యక్రమంలో కొట్రేష్, మహంతేష్ బిరాదార్, సునీల్వర్మ, శివరాజ్, వీణ, అక్క మహాదేవిలున్నారు.
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మల్నాడులో వానలు, నదుల పరవళ్లుశివమొగ్గ: మల్నాడులో రుతుపవన వర్షాలు తగ్గినట్లే తగ్గి తిరిగి జోరందుకున్నాయి. దీంతో వాగులు, వంకలు, నదుల్లో జలకళ ఉట్టిపడుతోంది. శివమొగ్గ వద్ద తుంగా నది ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. శనివారం ఉదయం 8 గంటల నాటికి తుంగా డ్యాంలోకి నీటి ప్రవాహం 55,197 క్యూసెక్కులకు పెరిగింది. ఒక్కరోజులోనే రెట్టింపు కావడం విశేషం. అన్ని క్రస్ట్ గేట్లను తెరిచి, వచ్చినంత నీటిని నదిలోకి విడుదల చేస్తున్నారు. ఆ నీరు తుంగభద్ర డ్యాం వైపు పరుగులు తీస్తోంది. భద్రాకు ఇన్ఫ్లో ఒక్కరోజులో జిల్లాలోని పశ్చిమ కనుమలలో ఉన్న చక్రలో 210 మిల్లీమీటర్ల (మి.మీ.) భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. మరో ప్రధాన డ్యాం లింగనమక్కి నీటిమట్టం 1778 అడుగులు (గరిష్ట స్థాయి: 1819 అడుగులు)కు చేరింది. 38,183 క్యూసెక్కులు వస్తుండగా, 2 వేల క్యూసెక్కులను వదులుతున్నారు. భద్ర డ్యాం నీటిమట్టం 157 (గరిష్టం 186 అడుగులు)గా ఉంది. 13 వేల క్యూసెక్కుల జలం వస్తుంటే, అలాగే నిల్వ చేస్తున్నారు. వర్షాలతో కబినికి జలకళ మైసూరు: కేరళలోని వయనాడ్, పశ్చిమ కనుమల్లోని అటవీ ప్రదేశంలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో మైసూరు జిల్లాలో కపిలా నదికి ప్రవాహం పుంజుకుంది. హెచ్డీ కోటె తాలూకా బీచనహళ్లి సమీపంలోని కబిని డ్యాం ప్రస్తుతం పూర్తిగా నిండింది. డ్యాం నుంచి 5 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీటిని దిగువకు వదిలారు. దీంతో నదీ తీరంలోని లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు ప్రకటించారు. డ్యాంకు 15,500 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోంది. డ్యాం సామర్థ్యం 2,284 అడుగులైతే, 2,280 అడుగులకు చేరింది. కావేరి నీటిని వదలాలని కావేరి నీటి నిర్వహణ మండలి ఆదేశించడం తెలిసిందే. తాజా ఇన్ఫ్లోతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని వర్షాలు ఆదుకున్నట్లయింది. ఔట్ఫ్లో కొనసాగిస్తే కావేరి మండలి ఆదేశాలను పాటించినట్లవుతుంది. వర్షాలతో ధర్మస్థల వద్ద నేత్రావతి నది ఉప్పొంగుతోంది. తుంగా డ్యాం గేట్ల ఎత్తివేత కబిని జలాశయం ఫుల్
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విద్యార్థుల్లో ప్రతిభకు ప్రదర్శనలే తార్కాణంరాయచూరు రూరల్ : విద్యార్థుల ప్రతిభకు ప్రదర్శనలు తార్కాణం కావాలని కేఈబీ పాఠఽశాల హెడ్ మాస్టర్ హీరాలాల్ పేర్కొన్నారు. శనివారం మాదర చెన్నయ్య సభాభవనంలో 10వ తరగతిలో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించిన విద్యార్థులకు ప్రతిభా పురస్కారాలను అందించి మాట్లాడారు. సమాజ సేవ చేయాలనే తపన ప్రతి ఒక్కరిలో కలగాలన్నారు. స్వార్థం వదిలి నిస్వార్థంతో పని చేయాలన్నారు. విద్యార్థులకు భవిష్యత్తులో ఉత్తమ విద్యకు మంచి అవకాశాలుంటాయన్నారు. స్వశక్తితో ఉన్నత చదువులు అభ్యసించాలన్నారు. సంతోష్, రావుత్ రావ్, వీరేశ్, మారెప్ప, లోకేష్, మౌనేష్లున్నారు. వణికించిన వర్షం రాయచూరు రూరల్: నగరంలో శుక్రవారం రాత్రి వర్షం కురిిసింది. ఎక్కడ చూసినా రహదారులు చిత్తడిగా మారాయి. మంత్రాయం రహదారిలో నీరు నిలిచిపోయి ప్రజలకు, వాహనదారులకు ఇబ్బందులు కలిగాయి. మున్నూరు వాడి, గాంధీ చౌక్, మహావీర్ చౌక్లలో వర్షపు నీరు చొరబడ్డాయి.
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సాంస్కృతిక రాజసం మైసూరుమైసూరు: ‘ప్రాచీన సంస్కృతి, వారసత్వాన్ని పరిరక్షిస్తున్న మైసూరు, సాంస్కృతిక జీవశక్తికి కేంద్రం. ఇక్కడ ప్రతి సందులోనూ సంగీతం, సాహిత్యం, వారసత్వం పెనవేసుకుపోయాయి’ అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మైసూరు నగర ఘనతను కొనియాడారు. నగరంలో రామకృష్ణ ఆశ్రమంలో రూ. 45 కోట్లతో నిర్మించిన వివేక స్మారక భవనాన్ని శనివారం ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన సభలో ప్రసంగిస్తూ.. భారతదేశపు ప్రాచీన సాంస్కృతిక కేంద్రంగా అభివర్ణించారు. స్వామి వివేకానంద మైసూరులో కొంతకాలం ఉన్నారని, ఆయనకు మైసూరు మహారాజు సహాయం చేశారని తెలిపారు. ఇక్కడి నుంచే స్వామి వివేకానంద అమెరికాలో అడుగుపెట్టారు. అమెరికాలో నిలబడి, మైసూరు తనకు ఎలా సహాయపడిందో స్వామీజీ గుర్తుచేసుకున్నారని వివరించారు. మైసూరు స్వామి వివేకానంద జీవితంలో ఒక భాగమని అన్నారు. జాతీయ కవి కువెంపు మైసూరులో స్థిరపడి సాహిత్యంలో రాణించారు, ఇంతటి పవిత్ర భూమికి వచ్చి ఇక్కడ నిలబడటం నాకు ఒక ప్రత్యేక అనుభవమని అన్నారు. ఈ నగరంలోని ప్రతి వీధిలోనూ భారతదేశ వారసత్వం ఉందని, నా జీవిత ప్రయాణంలో రామకృష్ణ ఆశ్రమం పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనదని తెలిపారు. వివేక స్మారక చిహ్నాన్ని ప్రారంభించడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అని తెలిపారు. శిల్పకారుడు అరుణ్ రూపొందించిన స్వామి వివేకానంద పాలరాతి శిల్పాన్ని స్వామీజీలు మోదీకి బహూకరించారు. వాల్మీకి రామాయణం పుస్తకాన్ని మోదీ విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ థావర్చంద్ గెహ్లాట్, ముఖ్యమంత్రి డి.కె.శివకుమార్, స్వామీజీలు పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు, ప్రత్యేక విమానంలో మైసూరులోని మండకల్లి విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ప్రధాని, హెలికాప్టర్లో మైసూరు విశ్వవిద్యాలయం ఓవల్ గ్రౌండ్లో దిగారు. గవర్నర్, సీఎంలు ఘన స్వాగతం పలికారు. కారులో ఆశ్రమానికి వచ్చారు. రోడ్లకు ఇరువైపులా జనం నిలబడి జయధ్వానాలు చేశారు. దేశమంతా కర్ణాటక వైపు: సీఎం ‘భారతదేశం పురోగమించాలంటే, కర్ణాటకతో కలిసి నడవాలి. సమాఖ్య వ్యవస్థలో మనమందరం కలిసి పనిచేద్దాం, కర్ణాటకకు సహాయం చేసేటప్పుడు విశాల హృదయంతో ఆదుకోండి’ అని సీఎం డీకే శివకుమార్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ సభలో సీఎం ప్రసంగిస్తూ, ‘ప్రపంచమంతా కర్ణాటక వైపు చూస్తోంది. భారతదేశాన్ని కర్ణాటక, బెంగళూరు ద్వారానే చూస్తున్నారు. మన వాతావరణం, సంస్కృతి మన బలం. రాష్ట్రం మీకు అండగా నిలుస్తుంది. మనం తప్పక కలిసి పనిచేయాలి,‘ అని ప్రధానిని ఉద్దేశించి విన్నవించారు. మైసూరు మహారాజు బెంగళూరులో 300 ఎకరాల భూమిని ఇచ్చారు. అక్కడ జంషెడ్జీ టాటా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ను ప్రారంభించారని తెలిపారు. ఇది ఈ దేశ విజ్ఞాన శాస్త్రానికి మైసూరు మహారాజు చేసిన సేవ అన్నారు. స్వామి వివేకానంద ఆదర్శాలతో మనం టీం కర్ణాటకగా పనిచేయాలన్నారు. రాష్ట్రంలో యువజనం కళలు, క్రీడలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ప్రోత్సహించడానికి తమ సర్కారు యువజన సంఘాలను ఏర్పాటు చేస్తుందని భారత్ జోడో సంఘాల గురించి తెలిపారు. స్వామి వివేకానంద ఆదర్శాలు, ఆలోచనలు నేటి సమాజానికి ఎంతో అవసరమని, యువత ఆయన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, సేవా స్ఫూర్తిని, దేశభక్తిని తమ జీవితాల్లో అలవర్చుకోవాలని తెలిపారు. ప్యాలెస్ సిటీకి ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు రామకృష్ణ మఠంలో వేడుకకు హాజరు కర్ణాటకకు చేయూతనివ్వాలని సీఎం డీకే వినతి
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ధార్వాడ హైకోర్టు పీఠంలో అరుదైన ఘట్టంహుబ్లీ: భారతీయ న్యాయాంగ వ్యవస్థలో తొలి సారిగా ధార్వాడ హైకోర్టు పీఠంలో శనివారం అరుదైన ఘట్టానికి సాక్ష్యంగా నిలిచింది. 10 మంది మహిళా న్యాయమూర్తులు ఇక్కడి అన్ని పీఠాల్లో కార్యకలాపాలను నిర్వహించారు. ఈ కార్యకలాపాల్లో 90 శాతం మహిళా న్యాయవాదులు, న్యాయాంగ అధికారులు విధి నిర్వహణ చేశారు. మూడు డివిజన్ బెంచ్లు, నాలుగు ఏకసభ్య ధర్మాసన పీఠాల్లో మహిళా న్యాయమూర్తులు విచారణ జరిపారు. నేరాలు, సివిల్ కార్మికులకు సంబంధించిన పిటిషన్లను ఆయా పీఠాల ఆధ్వర్యంలో విచారణ చేపట్టారు. ఆ 10 మంది మహిళా న్యాయమూర్తులు వీరే. డివిజన్ బెంచ్లో జస్టిస్ అను శివరామన్, జస్టిస్ కేజీ శాంతి, జస్టిస్ జ్యోతి ఎం., జస్టిస్ పీ.శ్రీసుధ, జస్టిస్ లలితా కన్నెగంటి, జస్టిస్ కేఎస్ హేమలేఖల ఆధ్వర్యంలో జరగగా ఏకసభ్య ధర్మసనాల్లో జస్టిస్ డాక్టర్ సీహెచ్ సుమలత, జస్టిస్ తారా వితస్తగంజు, జస్టిస్ గీతా కేవీ, జస్టిస్ రాజేశ్వరి హెగ్డే అధ్యక్షత వహించారు. గతనెల 24న ప్రత్యేక రోస్టర్ నోటిఫికేషన్ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ధార్వాడ న్యాయవాదుల సంఘం గత మార్చిలో ప్రధాన న్యాయమూర్తి విభు బకృకు విజ్ఞప్తి చేయడంతో స్పందించిన ఆయన గతనెల 24న ప్రత్యేక రోస్టర్ నోటిఫికేషన్ వెల్లడించారు. సుప్రీం కోర్టు లేక కేరళ హైకోర్టుల్లో 1, 2 మహిళా న్యాయపీఠాలు సాంకేతికంగా ఏర్పాటయ్యాయి. మొత్తం ధర్మాసనాలున్న 7 పీఠాల్లో మహిళా న్యాయమూర్తులతో కార్యకలాపాలు జరగడం ఇదే తొలిసారి. సివిల్, క్రిమినల్, అప్పీల్, రిట్, కుటుంబ, పన్నులు, సేవ విషయాల్లో మహిళా న్యాయమూర్తులతో విచారణ జరిగింది. న్యాయనిపుణుల ప్రకారం మహిళలు సంక్లిష్ట న్యాయ విషయాలను నిర్వహించడానికి సమర్థులన్న బలమైన సందేశం శనివారం నాటి హైకోర్టు మహిళా న్యాయమూర్తులతో సమాజానికి సరికొత్త స్పూర్తిదాయకమైన సందేశం ఉంది. కర్ణాటక హైకోర్టు ధార్వాడ పీఠంలో మొత్తం 7 న్యాయ పీఠాలు ఉండగా వీటిలో మూడు డివిజన్ బెంచులు, నాలుగు సింగిల్ బెంచ్ పీఠాలు. శనివారం ఈ అన్ని 7 పీఠాల్లో మహిళా న్యాయమూర్తులే అధ్యక్షత వహించారు. డివిజన్ బెంచ్లో తలో ఇద్దరు మహిళా న్యాయమూర్తులు, సింగిల్ బెంచ్లో ఓ మహిళా న్యాయమూర్తి విచారణ చేపట్టారని రోస్టర్ నోటిఫికేషన్లో వెల్లడించారు. 10 మంది మహిళా న్యాయమూర్తులతో ఏడు పీఠాల్లో న్యాయదానం
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అలరిస్తోన్న మేళామైసూరు: నగరంలోని హెబ్బాళలోని జేఎస్ఎస్ అర్బన్ హాత్లో గాంధీ శిల్ప బజార్ కళాకృతుల వస్తువుల ప్రదర్శన, విక్రయ మేళా జరుగుతోంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, జేఎస్ఎస్ మహా విద్యా పీఠం సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో సాగుతోంది. దక్షిణ భారతంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి విచ్చేసిన కళాకారులు, చేనేతకారులు తమ నైపుణ్యంతో తయారు చేసిన చీరలు, వస్త్రాలు, అలంకారిక వస్తువుల స్టాళ్లు 50 వెలిశాయి. ఆగస్టు 3 వరకు ప్రతి రోజు ఉదయం 10.30 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు జరుగుతుంది, ప్రవేశం పూర్తిగా ఉచితం. ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని రూ.17 లక్షల మస్కా మైసూరు: ప్రజా పనుల శాఖలో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని ఓ వ్యక్తి నుంచి రూ. 17 లక్షలను వసూలు చేశాడో వంచకుడు. మైసూరులోని వినాయకనగర నివాసి శ్రీకంఠ బాధితుడు కాగా, దొడ్డబళ్లాపుర నివాసి హేమంత్ ఆ మోసగాడు. స్నేహితుని ద్వారా శ్రీకంఠకు హేమంత్ పరిచయమయ్యాడు. అతనితో స్నేహం చేసి, తనకు పెద్ద అధికారులు తెలుసని నమ్మించాడు. ప్రజా పనుల శాఖలో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని, ఇందుకోసం రూ.30 లక్షలు ఇస్తే పనైపోతుందని తెలిపాడు. అతని మాటలను నమ్మిన శ్రీకంఠ అతని దశల వారీగా రూ.17 లక్షలను చెల్లించాడు. తర్వాత శ్రీకంఠ కారును కూడా నిందితుడు తీసుకెళ్లాడు. ఎన్ని రోజులైనా అతను ఉద్యోగం ఇప్పించలేదు. మోసాన్ని గ్రహించి హెబ్బాళ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఆలయ ప్రవేశంపై రగడ దొడ్డబళ్లాపురం: దేవాలయం లోపలకు వచ్చారనే కారణంతో దళితులపై దాడి జరిగింది, ఈ ఘటన దావణగెరె జిల్లా చన్నగిరి తాలూకా బెళలగెరె గ్రామంలో వెలుగుచూసింది. శుక్రవారంనాడు గ్రామంలో అజ్జి పండగ నేపథ్యంలో తాము దేవాలయంలోకి వెళ్లామని, దీంతో తమపై గ్రామంలోని సుమారు 40 నుండి 50మంది వచ్చి తమపై దౌర్జన్యం చేశారని ముగ్గురు దళితులు బసవాపట్టణ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. జిల్లా ఎస్పీ హెచ్టీ శేఖర్ గ్రామాన్ని సందర్శించి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. మద్యం తాగి దేవాలయంలోకి రావడం వల్లే తాము అడ్డుకున్నామని మరో వర్గం వారు చెప్పారు. ఇరుపుల వారికి సర్ది చెప్పిన ఎస్పీ శేఖర్, తహసీల్దార్ నాగరాజు, ఏసీ డా.చన్నప్ప తదితరులు దళితులను దేవాలయంలోకి తీసికెళ్లారు. దాడికి పాల్పడిన 42 మందిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. గజ దాడిలో రైతు బలి యశవంతపుర: అడవి ఏనుగు దాడిలో రైతు మృతి చెందిన ఘటన హాసన్ జిల్లా బేలూరు తాలూకా హిరేహసడె గ్రామంలో జరిగింది. కణగుప్పెవాసి ధర్మశెట్టి (55), బుధవారం సాయంత్రం పని మీద బేలూరుకు వెళ్లి తిరిగి రాలేదు. దీంతో కుటుంబసభ్యులు వెతకసాగారు. శుక్రవారం సాయంత్రం దగ్గరలో కాఫీ తోట దగ్గర శవం కనిపించింది. బుధవారం రాత్రి నడిచి వస్తుండగా ఏనుగు దాడిచేసి తొక్కి చంపినట్లు గుర్తులున్నాయి. డీఎఫ్సీ, పోలీసులు పరిశీలించారు. ఏనుగుల దాడులను అడ్డుకోవడం లేదంటూ గ్రామస్తులు ధర్నా చేయడంతో ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. ప్రధాని పర్యటనలో నిరసనకు యత్నం మైసూరు: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శనివారం మైసూరు పర్యటనలో నిరసన తెలిపేందుకు ప్రయత్నించిన దళిత సంఘర్ష సమితి (డీఎస్ఎస్) నాయకులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మానస గంగోత్రిలోని క్లాక్ టవర్ ఎదురుగా ఉన్న నారాయణ శాస్త్రిక్ రోడ్డులోని వివేక్ స్మారకం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించాలని సమితి నాయకులు ప్రణాళిక వేశారు. పోలీసులు వారిని క్లాక్ టవర్ సమీపంలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరికొందరు మానస గంగోత్రి వద్ద గుమిగూడి గో బ్యాక్ మోదీ అని నినాదాలు చేశారు. ఆందోళనలు చేయరాదని పోలీసులు సమితి నాయకులతో గంటకు పైగా చర్చలు జరిపారు. ర్యాలీ చేయమని, 10 నిమిషాలు నిరసన తెలుపుతామని కోరినా పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వలేదు.
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కావేరి నీరు జన్మహక్కుమండ్య: తమిళనాడుకు నీటిని విడుదల చేయాలని కావేరీ జల నియంత్రణ సంస్థలు ఇచ్చిన ఉత్తర్వును ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అమలు చేయరాదని మండ్య నగరంలో నాలుగో రోజూ నిరసనలు కొనసాగాయి. రక్షణ వేదిక, ముస్లిం యువత సహా పలు సంస్థల కార్యకర్తలు నగరంలోని జే.సి. సర్కిల్లో కావేరి కమిటీలకు, తమిళనాడు సీఎంకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. గో బ్యాక్ విజయ్ మండ్య రక్షణ వేదిక కార్యకర్తలు గో బ్యాక్ విజయ్ అని రాసి ఉన్న ప్లకార్డులను ప్రదర్శించారు. సముద్రంలోకి కలిసే కావేరి నీటిని అడ్డుకోవడానికి ప్రభుత్వం తక్షణమే అదనపు ఆనకట్టలను నిర్మించాలని కోరారు. తమిళనాడు నిరంతరం కర్ణాటకపై ఒత్తిడి తెస్తోందని, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చర్చలు జరపడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదని అన్నారు. కావేరి కర్ణాటక జీవనాడి, కర్ణాటక హక్కులను కాపాడండి అని నినాదాలు చేశారు. మండ్యలో కన్నడ, రైతు సంఘాల ఆందోళనలు
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ఆర్టీసీ బస్సు బోల్తా.. ప్రయాణికులకు గాయాలుహుబ్లీ: డ్రైవర్ అదుపు తప్పి ఆర్టీసీ బస్సు బోల్తా పడటంతో బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న పలువురు ప్రయాణికులు గాయపడిన ఘటన ధార్వాడ జిల్లా కుందగోళ తాలూకా కుబిహాళ గ్రామంలో శుక్రవారం రాత్రి చోటు చేసుకుంది. హుబ్లీ నుంచి కారడిగి గ్రామానికి వెళుతున్న సదరు బస్సు కుబిహాళ దగ్గర డ్రైవర్ అదుపు తప్పి రోడ్డు పక్కనున్న గోతిలోకి దూసుకెళ్లింది. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్రంగా ఆందోళన చెందారు. పలువురు మహిళలకు చిన్నచితకా గాయాలయ్యాయి. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు వచ్చి గాయపడిన వారిని రక్షించి తక్షణమే చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. యువత దురలవాట్లకు బానిస కావద్దురాయచూరు రూరల్ : నేటి ఆధునిక యుగంలో యువత దురలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలని అసిస్టెంట్ కమిషనర్ హంపణ్ణ సజ్జన్ పిలుపునిచ్చారు. శనివారం జిల్లాధికారి కార్యాలయంలో జిల్లా పంచాయతీ, కన్నడ సంస్కృతి శాఖ, ఆరోగ్య శాఖల ఆధ్వర్యంలో మహంత స్వామి జయంతి సందర్భంగా ఇలకల్ మహంత శివయోగి మద్యపాన వ్యసనం నుంచి విముక్తి కోసం చేపట్టిన పోరాటం గురించి మాట్లాడారు. యువత సన్మార్గం వైపు నడవాలన్నారు. భారతీయ సంస్కృతి, ఆచార, విచారాలను ప్రతి ఒక్కరూ అలవర్చుకోవాలని కోరారు. సమావేశంలో వార్త శాఖాధికారి సురేష్, డాక్టర్ మనోహర్ పత్తార్లున్నారు. కనీస వేతనం అందించరూరాయచూరు రూరల్: విద్యుత్ శాఖలో విధులు నిర్వహిస్తున్న కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు కనీస వేతనం అందించాలని విద్యుత్ కార్మికుల సంఘం సంచాలకుడు శరణ బసవ డిమాండ్ చేశారు. శనివారం జెస్కాం కార్యాలయం వద్ద చేపట్టిన ఆందోళనలో ఆయన మాట్లాడారు. గత 10–15 సంవత్సరాల నుంచి విధులు నిర్వహిస్తున్న కార్మికులకు కనీస వేతనం కల్పించాలని కోరుతూ జెస్కాం ఇంజనీర్కు వినతిపత్రాన్ని అందించారు. మేకల దొంగల అరెస్టు క్రిష్ణగిరి: కందికుప్పం సమీపంలోని అంజూర్ గ్రామంలో ఇటీవల 3 మేకలను ఎవరో ఎత్తుకెళ్లారు. పోలీసులు ఆ ప్రాంతంలోని సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించగా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆటోలో మేకలను ఎత్తుకెళ్తున్నట్లు తేలింది. వారిని పట్టుకుని విచారించగా బత్తలపల్లికి చెందిన యారబ్ (21), క్రిష్ణగిరి శాంతినగర్కు చెందిన సేటు (21) అని తెలిసింది. వారిని అరెస్ట్ చేసి ఆటోను స్వాధీనపరుచుకొన్నారు.
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తుంగభద్ర హెచ్చెల్సీకి నీరు విడుదలహొసపేటె: తుంగభద్ర డ్యాం నుంచి ఎగువ కాలువ (హెచ్చెల్సీ)కు శనివారం బోర్డు అధికారులు కర్ణాటక ప్రజలకు తాగునీటిని విడుదల చేశారు. కాలువకు ప్రారంభంలో 50 క్యూసెక్కుల నీటిని వదిలిన అధికారులు క్రమంగా కర్ణాటక కోటా కింద నీటి పరిమాణాన్ని 320 క్యూసెక్కులకు పెంచారు. తుంగభద్ర బోర్డు ఎస్ఈ నారాయణ నాయక్, హెచ్ఎల్సీ ఈఈ చంద్రశేఖర్ డ్యాం వద్ద స్విఛాన్ చేశారు. అంతకు ముందు బోర్డు అధికారులు డ్యాంకు పూజలు చేశారు. అనంతరం సంప్రదాయబద్ధంగా డ్యాంకు వాయనం సమర్పించారు. బోర్డు ఎస్ఈ నారాయణ నాయక్ మాట్లాడుతూ తుంగభద్ర హెచ్చెల్సీకి ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి నీటి పరిమాణాన్ని పెంచుతామన్నారు. ఆంధ్రా కోటా కింద ఇంకా నీటిని విడుదల చేయలేదన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా ఇండెంట్ వస్టే ఆంధ్రా కోటా కింద నీటిని విడుదల చేస్తామన్నారు. ప్రస్తుతం కర్ణాటక కోటా కింద ప్రజలకు తాగేందుకు 320 క్యూసెక్కుల వరకు నీరు విడుదల చేస్తామన్నారు. ప్రజలు తాగేందుకు మాత్రమే ఈ నీటిని ఉపయోగించాలని, నీటిని వృథా చేయరాదన్నారు. డ్యాం ఇంజనీర్లు, సిబ్బంది, రైతు సంఘాల నేతలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అధికారులకు ఆత్మీయ వీడ్కోలుబళ్లారిఅర్బన్: లిడ్కర్ బెళగావి జిల్లా సమన్వయకర్త రుద్రేశి, హావేరి జిల్లా సమన్వయకర్త కృష్ణప్ప పదవీవిరమణ సందర్భంగా బెంగళూరులోని లిడ్కర్ ప్రధాన కార్యాలయంలో వీడ్కోలు, సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. లిడ్కర్ అధ్యక్షుడు ముండ్రగి నాగరాజ్ మాట్లాడుతూ రుద్రేశి 41 సంవత్సరాల 6 నెలలకు పైగా సంస్థకు అందించిన సేవలు అరుదైనవని కొనియాడారు. కృష్ణప్ప కూడా విధి నిర్వహణలో నిబద్ధతతో పని చేసి సహచరుల అభిమానాన్ని, ప్రజల విశ్వాసాన్ని పొందారని ప్రశంసించారు. పదవీ విరమణ ఉద్యోగానికే తప్ప సేవకు కాదన్నారు. సమాజానికి చేసిన సేవ, ప్రజల జీవితాల్లో తీసుకొచ్చిన మార్పే వ్యక్తి అసలైన గుర్తింపు. మానవత్వమే ప్రతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగి గొప్ప సంపద అని ఆయన పేర్కొన్నారు. లిడ్కర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ హెచ్.నటరాజ్ మాట్లాడుతూ పదవీ విరమణ చేసిన ఇద్దరు అధికారుల సేవలు సంస్థ అభివృద్ధికి విశేషంగా దోహదపడ్డాయన్నారు. వారి అనుభవం, క్రమశిక్షణ భావితరాలకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయని అన్నారు. కార్యక్రమంలో లిడ్కర్ సీనియర్ అధికారులు మోనప్ప కట్టిమని, ప్రాణేష్, సిబ్బంది, తోలు కళాకారులు, మీడియా ప్రతినిధులు పాల్గొని పదవీ విమరణ చేసిన అధికారులను ఘనంగా సన్మానించారు. ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ రాయచూరు రూరల్: ప్రభుత్వ ఆధీనంలో విధులు నిర్వహించే ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి, అధికారులు, సిబ్బంది పదవీ విరమణ సహజం అని, ఆయా శాఖలకు తాము చేసిన సేవలు మరువరానివని జిల్లా వార్త శాఖ అధికారి సురేష్ వెల్లడించారు. శుక్రవారం సాయంత్రం కన్నడ భవన్లో సినిమా ప్రదర్శన ఉద్యోగి ప్రకాష్ పదవీ విరమణ సందర్భంగా సన్మాన కార్యక్రమంలో మాట్లాడారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ప్రామాణికతతో విధులు నిర్వహించినప్పుడే ఆ శాఖకు ఉన్న సంబంధాలు నిరూపితమవుతాయన్నారు. రాయచూరు సంపాదకుడు అరవింద కులకర్ణి మాట్లాడుతూ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో శాఖ పరంగా చేపట్టిన ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడల్లా ప్రచారానికి వెళ్లే ప్రకాష్ సేవలు అనన్యం అన్నారు. అగ్నిప్రమాదం.. రూ.లక్షల్లో నష్టంరాయచూరు రూరల్: నగరంలోని బంగికుంటలో పూజ సామగ్రి విక్రయించే దుకాణానికి నిప్పంటుకుంది. శనివారం తెల్లవారు జామున ఈ దుర్ఘటన జరిగినట్లు సదర్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ సీఐ దాదావలీ వెల్లడించారు. తెల్లవారు జామున జరిగిన ఘటన కావడంతో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల ప్రమాదం సంభవించిందని ప్రాథమిక నివేదికలో వెల్లడించినట్లు తెలిపారు. దాదాపు రూ.50 లక్షలకు పైగా నష్టం సంభవించిందని అగ్నిమాపక అధికారి తెలిపారు. ఇంజనీర్పై చర్యలకు వినతిరాయచూరు రూరల్: తుంగభద్ర ఎడమ కాలువకు తాగునీటి అవసరాల కోసం వదిలిన నీటిని సాగు నీటి అవసరాల కోసం వదులుతున్న సిరవార డివిజన్ ఇంజనీర్ విజయలక్ష్మి పాటిల్పై చర్యలు తీసుకోవాలని కరవే డిమాండ్ చేసింది. శనివారం తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద చేపట్టిన ఆందోళనలో అధ్యక్షుడు రామన్న మాట్లాడారు. వర్షాకాలంలో నీరు లేక ఇబ్బంది పడుతుండగా ఇంజనీర్ తాగునీటి చెరువును నింపకుండా సాగునీటికి విక్రయిస్తున్నారని, ఆమైపె చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతూ తహసీల్దార్కు వినతిపత్రాన్ని సమర్పించారు. సెప్టెంబర్ 12న జాతీయ లోక్ అదాలత్హుబ్లీ: జాతీయ, రాష్ట్ర న్యాయ సేవల ప్రాధికారం ఆదేశాల మేరకు ధార్వాడ జిల్లాలోని అన్ని కోర్టుల్లో సెప్టెంబర్ 12న జాతీయ లోక్ అదాలత్ ఏర్పాటు చేశారు. పాత కేసులు, రాజీ కోసం ఆసక్తి చూపే కేసులను ఎక్కువ సంఖ్యలో రాజీ ప్రక్రియ ద్వారా పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఈ విషయమై వాదులు, ప్రతివాదులు అవగాహన పెంచుకొని లోక్ అదాలత్ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సీనియర్ సివిల్ జడ్జి అళ్లప్ప బడిగేరి ఓ ప్రకటనలో కోరారు.
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భార్యను హత్య చేసి, భర్త ఆత్మహత్య● హాసన్ జిల్లాలో విషాదం యశవంతపుర: కలహాలు కుటుంబాల ఊపిరి తీస్తున్నాయి. చిన్న చిన్న గొడవలకే హత్య, ఆత్మహత్య చేసుకుని పసిపిల్లలను అనాథలు చేయడం అధికమైంది. ఇదే మాదిరిగా భార్యకు ఆక్రమ సంబంధం ఉన్నట్లు సెల్ఫీ వీడియోలో చెప్పి, ఆమెను చంపి, తరువాత భర్త ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషాద సంఘటన హాసన్ జిల్లా బేలూరు తాలూకా కెసగోడు గ్రామంలో జరిగింది. రఘు (41), భార్య గగన(38) మృతులు. వీరికి 13 ఏళ్ల క్రితం పెళ్లి కాగా, 12, 6 ఏళ్ల వయసు గల పిల్లలు ఉన్నారు. చిక్కమగళూరులో బేకరి పెట్టుకొని జీవించేవారు. శుక్రవారం కారులో కెసగోడుకు వెళ్లారు. సాయంత్రం 6:30 గంటలకు రఘు బంధువులకు వీడియో కాల్ చేసి భార్యను హత్య చేస్తున్నట్లు చెప్పాడు. భార్యను కారులోనే గొంతు పిసికిచంపి, శవాన్ని పడేసి, ఊరికి సమీపంలో కారును నిలిపి చెట్టుకు ఉరి వేసుకున్నాడు. బంధువులు, పోలీసులు చేరుకుని గాలించగా, అతని శవం కనిపించింది, గగన జాడ లేదు, ఆమెను యగచి కాలువలో పడేసి ఉంటాడని అనుమానిస్తున్నారు. అరేహళ్లి పోలీసులు గాలింపు చేపట్టారు.
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ఆర్ఏపీఎంసీ కార్యాలయం ముట్టడించిన రైతులురాయచూరు రూరల్: జిల్లాలోని వ్యవసాయ భూముల్లో విత్తనాలు విత్తుకున్న రైతులకు ఎరువులు పంపిణీ చేయడంలో ఆర్ఏపీఎంసీ అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహించారని రైతులు ఆరోపించారు. శనివారం ఆర్ఏపీఎంసీ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించిన రైతులు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బోరుబావుల కింద పండించుకున్న పంటలకు ఎరువులను అందించాలని కోరగా, నిల్వ లేవని రైతులను తప్పుదోవ పట్టించిన అధికారులపై చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. మహంత శివయోగి స్వామీజీకి నివాళి హొసపేటె: డాక్టర్ మహంత శివయోగి స్వామీజీ జయంతి సందర్భంగా జిల్లా పాలన యంత్రాంగం, సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖ, మద్యపాన నియంత్రణ మండలి సహకారంతో శనివారం నగరంలోని జిల్లాధికారి కార్యాలయ సభాంగణంలో వ్యసన రహిత దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు. జిల్లాధికారిణి కవిత మన్నికేరి, ఏడీసీ బాలకృష్ణ డాక్టర్ మహంత శివయోగి స్వామీజీ చిత్రపటానికి పుష్పాంజలి ఘటించారు. సహాయ సమాచార అధికారి సురేష్ హిరేమట్, తాయేష్, పంపాపతి, కార్యాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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తల్లి పాలతో వ్యాధి నిరోధక శక్తి వృద్ధిహొసపేటె: తల్లీ బిడ్డల ఆరోగ్యానికి తల్లి పాలు చాలా ముఖ్యం. పిల్లల్లో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, మెదడు అభివృద్ధికి తల్లి పాలు అవసరమని జిల్లా ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ అధికారి డాక్టర్ టీ.లింగరాజు తెలిపారు. జిల్లా యంత్రాంగం, జిల్లా పంచాయతీ, జిల్లా ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో శనివారం నిర్వహించిన ప్రపంచ తల్లి పాల వారోత్సవాన్ని ప్రారంభించి ఆయన మాట్లాడారు. తల్లి పాలలో ఉండే ప్రొటీన్ బిడ్డ తెలివి తేటలను పెంచడమే కాకుండా భవిష్యత్తులో దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను కూడా నివారిస్తుందన్నారు. అన్నింటి కంటే ముఖ్యంగా తల్లీ, బిడ్డల మధ్య భావోద్వేగ బంధాన్ని బలపరుస్తుందన్నారు. క్రమం తప్పకుండా తల్లి పాలు ఇవ్వడం వల్ల తల్లిని రొమ్ము క్యాన్సర్ బారి నుంచి కూడా కాపాడుతుందని ఆయన అన్నారు. సుస్థిరమైన జీవితానికి బలమైన పునాది వేయడానికి, సమర్థవంతమైన తల్లి పాలు పట్టే పద్ధతులను బలోపేతం చేద్దామని జిల్లా ఆర్సీహెచ్ అధికారి డాక్టర్ జంబయ్య అన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 1 నుంచి 7 వరకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తల్లి పాల వారోత్సవంలో భాగంగా వివిధ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తారన్నారు. ప్రసవం తర్వాత వెంటనే తల్లి రొమ్ము నుంచి వచ్చే మొదటి పసుపు పాలు బిడ్డకు సంజీవినిగా పని చేస్తాయన్నారు. ఇది పిల్లల ఎదుగుదలకు సహాయపడుతుందని ఆయన అన్నారు. పుట్టిన ఒక గంటలోపు తల్లి పాలు పట్టడం తప్పనిసరి అన్నారు. మొదటి ఆరు నెలల వరకు బిడ్డకు నీరు గానీ ఇతర ఆహారం గానీ ఇవ్వకూడదు. ఆరు నెలల తర్వాత, రెండేళ్ల వరకు తగిన అనుబంధ ఆహారాలతో పాటు తల్లి పాలు పట్టడం కొనసాగించాలన్నారు. జిల్లా క్షయవ్యాధి నిర్మూలన అధికారి డాక్టర్ భాస్కర్, జిల్లా కుష్ఠువ్యాధి నిర్మూలన అధికారి డాక్టర్ రాధిక, జిల్లా వాహక వ్యాధుల నియంత్రణ అధికారి డాక్టర్ సతీష్ చంద్ర, జిల్లా ఆరోగ్య విద్యా అధికారి ఎంపీ దొడ్డమని, ఆరోగ్య ఇన్స్పెక్టర్ ధర్మనగౌడ, తాలూకా ఆరోగ్య అధికారి డాక్టర్ వినోద్, బాలింతలు, ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. డీహెచ్ఓ డాక్టర్ టీ.లింగరాజు
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నీరు వృథా చేస్తే రూ.5000 ఫైన్!కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు నగరంలో తీవ్రమవుతున్న నీటి కొరతను అధిగమించేందుకు ‘బెంగళూరు నీటి సరఫరా, మురుగునీటి పారుదల మండలి’ (బీడబ్ల్యూఎస్ఎస్బీ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తాగునీటి దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు కఠినమైన ఆంక్షలు విధిస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తాగునీటిని వాహనాల వాషింగ్కు, తోటపని (గార్డెనింగ్), భవన నిర్మాణాలు, రోడ్ల శుభ్రత, ఫౌంటెన్ల నిర్వహణ వంటి ఇతర అవసరాలకు వాడటంపై పూర్తి నిషేధం విధించింది.రూ.5,000 ఫైన్బీడబ్ల్యూఎస్ఎస్బీ చట్టం 1964 లోని సెక్షన్లు 33, 34 ప్రాతిపదికన ఈ ఆంక్షలు అమల్లోకి వచ్చాయి. నిబంధనలను ఉల్లంఘించి తాగునీటిని వ్యాపార లేదా ఇతర అవసరాలకు వాడే వారికి మొదటిసారిగా రూ.5,000 జరిమానా విధిస్తారు. ఒకవేళ ఉల్లంఘన పునరావృతమైతే రూ.5,000 తో పాటు రోజూ అదనంగా రూ.500 వంతున జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. మాల్స్, సినిమా హాళ్లు, వినోద కేంద్రాల్లో కేవలం తాగునీటి అవసరాలకు మాత్రమే కావేరీ నీటిని వినియోగించడానికి అనుమతి ఉంటుంది.శుద్ధి చేసిన నీటినే వాడాలి..వాహనాల కడగడం, తోటపని వంటి ప్రాథమికేతర అవసరాల కోసం కేవలం శుద్ధి చేసిన రీసైకిల్ నీటిని మాత్రమే వినియోగించాలని బీడబ్ల్యూఎస్ఎస్బీ చైర్మన్ సూచించారు. జలమండలి సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో నిరంతరం తనిఖీలు నిర్వహిస్తారని, ఎవరైనా తాగునీటిని వృథా చేస్తే పౌరులు హెల్ప్లైన్ నంబర్ 1916 ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చని విజ్ఞప్తి చేశారు.పడిపోతున్న భూగర్భజలాలువర్షభావ పరిస్థితులు, ఎల్-నినో ప్రభావం వల్ల నగరంలోని వందలాది బోర్వెల్స్ ఎండిపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర నీటి ఎద్దడిని ఎదుర్కొంటున్నారు. దాదాపు 1.4 కోట్ల జనాభా కలిగిన ఐటీ కారిడార్లో రోజువారీ నీటి అవసరాలకు, సరఫరాకు మధ్య పెద్ద వ్యత్యాసం ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో తాగునీటి కొరత తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యగా బోర్డు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రైవేట్ ట్యాంకర్ల దోపిడీకి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు నీటి ధరలను కూడా ప్రభుత్వం ఇప్పటికే క్రమబద్ధీకరించింది. ప్రతీ చుక్క నీటినీ బాధ్యతాయుతంగా వాడుకోవాలని పౌరులకు జలమండలి పిలుపునిచ్చింది.ఇదీ చదవండి: బ్యాంక్ శాఖల్లో ప్రత్యేక యంత్రాల ఏర్పాటు
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ఈ బిడ్డ నాకు పుట్టలేదు.. భార్య శీలంపై అనుమానంతో..!సాక్షి,బళ్లారి: కుటుంబ కలహాలు, భార్యపై అనుమానం పెంచుకున్న కిరాతక భర్త ఏడు నెలల పసికందును, భార్యను దారుణంగా హత్య చేశాడు. నగర శివార్లలో 8వ వార్డు పరిధిలోని ఆంధ్రాళ్ ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ జంట హత్యలు కలకలం రేపాయి. పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన మేరకు.. ఆంధ్రాళ్లో నివాసం ఉంటున్న హొన్నూరప్ప(28), తన భార్య రాజేశ్వరి(24)ని, కుమార్తె అశ్వని(1)ని దారుణంగా హత్య చేశాడు. స్థానికులు సమాచారం అందించిన వెంటనే జిల్లా ఎస్పీ సుమన్ పన్నేకర్, డీఎస్పీ, సీఐలు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. వివరాలు సేకరించి కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఆరేళ్ల క్రితం కర్నూలు జిల్లా ఆలూరుకు చెందిన రాజేశ్వరికి హొన్నూరప్పతో పెళ్లయింది. ఈ దంపతులకు ముగ్గురు సంతానం ఉన్నారు. అయితే చివరి సంతానం అశ్విని తనకు పుట్టలేదంటూ భార్య శీలంపై అనుమానం పెంచుకుని తరచు గొడవ పడేవాడు. చివరకు పసికందును, భార్యను హతమార్చాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. దీంతో పథకం ప్రకారం భార్యను, పసికందును సుత్తితో కొట్టి దారుణంగా హతమార్చాడు. అనంతరం తానే హత్య చేసినట్లు చెప్పి పోలీసులకు లొంగిపోయాడు. ఆంధ్రాళ్లో విషాద ఛాయలు చిన్నారిని, భార్యను దారుణంగా హత్య చేయడంతో ఆంధ్రాళ్లో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. మృతురాలి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకుని ఘటనా స్థలం వద్ద కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. అభం, శుభం తెలియని చిన్నారిని, తమ కుమార్తెను దారుణంగా హత్య చేశాడని హొన్నూరప్పపై శాపనార్థాలు పెట్టారు. నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి హత్యకు ఉపయోగించిన సుత్తి తదితరాలను స్వా«దీనం చేసుకుని తదుపరి చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఈ విషయంపై శుక్రవారం జిల్లా ఎస్పీ సమన్ పన్నేకర్ విలేకరులతో మాట్లాడారు. కుటుంబ కలహాలు, భార్యపై అనుమానంతో భార్యను, చిన్నారిని దారుణంగా భర్తే హత్య చేశాడని, నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపారు.
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తమిళనాడుకు నీరు వదలొద్దని బీజేపీ నిరసనమండ్య: తమిళనాడుకు కావేరి నీటిని విడుదల చేయాలన్న కావేరి జల నిర్వహణ అథారిటీ నిర్ణయాన్ని ఖండిస్తూ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు విజయేంద్ర నేతృత్వంలో రాష్ట్ర బీజేపీ కేఆర్ఎస్ చలో జాతా ద్వారా కేఆర్ఎస్ బృందావన్ ప్రవేశ ద్వారం ముందు నిరసన తెలిపి తమ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసింది. మండ్య జిల్లాలోని శ్రీరంగపట్టణ తాలూకాలోని కేఆర్ఎస్ గేటు ముందు గుమిగూడిన వందలాది మంది కార్యకర్తలతో పాటు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బీ.వై. విజయేంద్ర, ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఆర్.అశోక్ నేతృత్వంలో పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు కేఆర్ఎస్ గేటు ముందు ధర్నాకు దిగి కొంతసేపు నిరసన తెలిపారు. తరువాత బీజేపీ నాయకుడు యడియూరప్ప మాట్లాడుతూ ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి శివకుమార్కు రైతుల సంక్షేమంపై ఏమాత్రం శ్రద్ధ లేదని ఆరోపించారు. సీఎంకు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే అధికారం కోల్పోయినా నీటిని విడుదల చేయబోమని ప్రకటించాలన్నారు.
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సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే ఉద్యమిస్తాంహొసపేటె: విజయ నగర జిల్లాను కరువు పీడిత జిల్లాగా ప్రకటించాలని కర్ణాటక రాష్ట్ర రైతు సంఘం, గ్రీన్ సేన (వాసుదేవ మేటి వర్గం) విజయనగర జిల్లా విభాగం నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. శుక్రవారం రైతులతో కలసి నగరంలో నిరసన వ్యక్తం చేశారు. రైతు సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు సీఏ గాలెప్ప నేతృత్వంలో డాక్టర్ పునీత్ రాజ్కుమార్ సర్కిల్ నుంచి ప్రారంభమైన ర్యాలీ.. జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు సాగింది. రైతులు నల్ల జెండాలు, ఫ్లకార్డులు పట్టుకుని నినాదాలు చేశారు. 6 తాలూకాలతో కూడిన విజయనగర జిల్లాను కరువు పీడిత జిల్లాగా ప్రకటించాలని కోరారు. తీవ్ర వర్షాభావం నెలకొనడంతో ఎకరాకు రూ.30,000 పంట నష్ట పరిహారం ఇవ్వాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో రైతులకు సంబంధించిన అన్ని రుణాలు మాఫీ చేయాలన్నారు. సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే పోరాటం ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాయంలో అధికారులకు వినతిపత్రం అందజేశారు.హొసపేటె, హడగలి, హగరిబొమ్మనహళ్లి, కూడ్లిగి, కొట్టూరు, హరపనహళ్లి తాలూకాల రైతు సంఘాల కార్యనిర్వాహకులు, రైతులు పాల్గొన్నారు.
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ఆగస్టు 13న కర్ణాటక బంద్శివాజీనగర: తమిళనాడుకు 15 రోజులపాటు నిత్యం 3,500 క్యూసెక్కుల కావేరి జలాలను విడుదల చేయాలని కావేరి నీటి నియంత్రణ ప్రాధికార(సీడబ్ల్యూఎంఏ) జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను నిరసిస్తూ కన్నడ సంఘాల కూటమి ఆగస్టు 13న అఖండ కర్ణాటక బంద్కు పిలుపునిచ్చింది. కన్నడ పోరాట యోధుడు వాటాళ్ నాగరాజ్ నాయకత్వంలో నగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ హోటల్లో శుక్రవారం జరిగిన సమావేశానికి సారా గోవిందు, ప్రవీణ్శెట్టి, శివరామేగౌడ, కే.ఆర్.కుమార్, గిరీష్గౌడతో పాటు సుమారు 80 మందికి పైగా కన్నడ సంఘాల నాయకులు హాజరై బంద్కు మద్దతు తెలిపారు. సమావేశం అనంతరం వాటాళ్ నాగరాజ్ మాట్లాడుతూ ఆగస్టు 13న ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు రాష్ట్రవ్యాప్త బంద్ నిర్వహిస్తామన్నారు. బెంగళూరులోని టౌన్హాల్ నుంచి ఫ్రీడం పార్కు వరకు భారీ ర్యాలీ చేపడతామన్నారు. అనంతరం బహిరంగ సభ నిర్వహించి ముఖ్యమంత్రికి వినతిపత్రం అందిస్తామని తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని తాలూకా కేంద్రాల్లో, ప్రధాన రహదారులపై నిరసనలు చేపడతారని ఆయన చెప్పారు. కర్ణాటక బంద్ అవసరం లేదు: సీఎం ప్రభుత్వం ప్రజలు, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా ఎన్నడూ వ్యవహరించదు. అందువల్ల కర్ణాటక బంద్కు పిలుపు నిర్ణయాన్ని విరమించుకోవాలని సీఎం డీ.కే.శివకుమార్ ప్రభుత్వం తరపున కన్నడ సంఘాలు, రైతు సంఘాలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. శుక్రవారం విలేకరులతో ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర బంద్ ఏ సమస్యకూ తక్షణ పరిష్కారం అందించదని పేర్కొన్నారు. మండ్య: రోజుకు 3,500 క్యూసెక్కుల చొప్పున 15 రోజుల పాటు తమిళనాడుకు 4.60 టీఎంసీల నీటిని విడుదల చేయాలన్న కావేరి జల నిర్వహణ అథారిటీ ఉత్తర్వును ఖండిస్తూ గత మూడు రోజులుగా సాగుతున్న ఉద్యమం శుక్రవారం కూడా కొనసాగింది. ఈ పోరాటంలో 104 ఏళ్ల బామ్మ, ఒక సినీ నటుడు పాల్గొని ఉద్యమానికి బలం చేకూర్చేందుకు కృషి చేశారు. నగరంలోని జయచామ రాజేంద్ర ఒడెయర్ సర్కిల్ వద్ద సమావేశమైన వివిధ రైతు, కన్నడ సంఘాల కార్యకర్తలు కావేరి జల నిర్వహణ అథారిటీ ఉత్తర్వును తీవ్రంగా ఖండించారు. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో తమిళనాడుకు నీరు విడుదల చేయాలన్న ఉత్తర్వు అశాసీ్త్రయమని ఆరోపించారు. కావేరి జల నిర్వహణ అథారిటీ ఉత్తర్వును సవాలు చేస్తూ వెంటనే సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ దాఖలు చేసి సమర్థంగా వాదనలు వినిపించగల ప్రత్యేక న్యాయవాదిని నియమించాలన్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తమిళనాడుకు నీరు విడుదల చేయరాదని వారు డిమాండ్ చేశారు. నిరసనలో ఎంపీ అరుణ్కుమార్, చంద్రశేఖర్, నారాయణస్వామి, కృష్ణ, వేణుగోపాల్, కరదహళ్లి కృష్ణప్ప వంటి నాయకులతో పాటు రైతులు, వివిధ సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు. సాహసోపేత నిర్ణయం తీసుకోండి మాజీ ముఖ్యమంత్రి బంగారప్ప శిష్యులమని చెప్పుకునే మీరు కావేరీ జల సమస్యపై ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసే విషయంలో బంగారప్పలానే ఒక సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి డీ.కే.శివకుమార్కు మాజీ మంత్రి కుమార బంగారప్ప సూచించారు. మండ్యలో జరుగుతున్న కావేరి పోరాటంలో పాల్గొన్న ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తమిళనాడుకు నీటిని వదలరాదని అన్నారు. మీరు అధికారుల ఆదేశాలను ధిక్కరించినట్లే, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను కూడా ధిక్కరించాలి. బంగారప్ప సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను కాలరాసి జల సంరక్షణ కోసం ఆర్డినెన్స్ జారీ చేశారు. మీరు కూడా అలాంటి ధైర్యం చేయాలి. బంగారప్ప శిష్యులుగా కర్ణాటక భూమిని, నీటిని రక్షించడం మీ కర్తవ్యం. కావేరి సమస్యపై ఒక సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన సమయం సీఎంకు ఆసన్నమైందని అన్నారు. కావేరీ జల నిర్వహణ అథారిటీ తీసుకున్న నిర్ణయం అశాసీ్త్రయం, అన్యాయం అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో మేకెదాటు డ్యాం నిర్మించాలి. కావేరి సమస్యలో కర్ణాటకకు ఎలాంటి అన్యాయం జరగకూడదని ఆయన అన్నారు. కర్ణాటకలో ‘జననాయకన్’ ప్రదర్శన రద్దు శివాజీనగర: కర్ణాటక, తమిళనాడుల మధ్య కావేరి జలాల పంపిణీ వివాదం మళ్లీ తీవ్రతరం కావడంతో ప్రస్తుతం ఆ వేడి చిత్ర పరిశ్రమను కూడా తాకింది. ప్రముఖ తమిళ నటుడు, సీఎం విజయ్ నటించిన శ్రీజననాయకన్శ్రీ సినిమా ప్రదర్శనను రాష్ట్రంలోని అనేక థియేటర్లలో రద్దు చేశారు. తమిళనాడుకు నీటిని విడుదల చేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రైతు సంఘాలు, కన్నడ సంఘాలు చేపట్టిన నిరసనల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలను కాపాడటానికి, ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరుగకుండా నివారించడానికి సినిమా హాళ్ల యజమానులు స్వచ్ఛందంగా చిత్ర ప్రదర్శనను నిలిపివేశారు. దీంతో పాటు సినిమా హాళ్ల నుంచి విజయ్ బ్యానర్లు, కటౌట్లు, పోస్టర్లను తొలగించారు. పోలీసుల సూచన మేరకు రాజధాని బెంగళూరులోని ప్రముఖ ఊర్వశి థియేటర్లో ‘జననాయకన్’ ప్రదర్శనను నిలిపివేశారు. అక్కడ నిర్ణీత షోలకు బదులుగా ‘కరావళి’ అనే కన్నడ చిత్రాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. సినిమా థియేటర్ ముందు భారీగా పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. కావేరి ఉద్యమానికి కేంద్ర బిందువైన మండ్య జిల్లాలో ‘జననాయకన్’ సినిమా పోస్టర్లు, బ్యానర్లను చించివేసి కన్నడ సంఘాల కార్యకర్తలు తమ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు.మండ్యలో చేపట్టిన ఆందోళనలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి తదితరులుమండ్యలో ధర్నా చేస్తున్న రైతులు, కన్నడ సంఘాల కార్యకర్తలుఅఖిలపక్ష భేటీ తర్వాతే నీటి విడుదలపై నిర్ణయం జలవనరుల మంత్రి రామలింగారెడ్డి శివాజీనగర: అఖిలపక్ష సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకునే వరకు తమిళనాడు నీటిని వదలబోమని రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి రామలింగారెడ్డి స్పష్టం చేశారు. శుక్రవార విధానసౌధలో ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. తమిళనాడుకు నీటిని విడుదల చేయాలని కావేరి నీటి నిర్వహణ అథారిటీ శుక్రవారం కర్ణాటకను ఆదేశించిన నేపథ్యంలో తమిళనాడుకు నీటిని విడుదల చేయబోమని అన్నారు. మండ్యలోని కేఆర్ఎస్ వద్ద బీజేపీ నాయకుల నిరసనపై ఆయన స్పందిస్తూ మేం రైతుల ప్రయోజనాలను దృష్ట్యా అన్ని విషయాలపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేశాం. భూమి, నీరు, భాష రక్షణకు మనందరం కలసికట్టుగా ఉండాలి. అందువల్ల బీజేపీ ప్రత్యేకంగా నిరసన తెలపాల్సిన అవసరం లేదన్నారు.
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శ్రమించిన కార్యకర్తలందరికీ గుర్తింపుహొసపేటె: పార్టీ బలోపేతానికి శ్రమించిన కార్యకర్తలకు ఏదో ఒక అవకాశం లభిస్తుందని ఏఐసీసీ పరిశీలకుడు కర్కర్ వేణుగోపాల్ రావు తెలిపారు. శుక్రవారం మల్లిగి హోటల్లో ఎమ్మెల్యే గవియప్ప నాయకత్వంలో నిర్వహించిన కాంగ్రెస్ సంఘటన–సృజన్ అభియాన్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఏఐసీసీ స్థానికుల వద్దకు వచ్చి, కార్యకర్తల అభిప్రాయాలను సేకరించి గుర్తింపు ఇవ్వడమే ఈ ప్రచారం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అన్నారు. రాష్ట్రంలో పంచ గ్యారంటీ పథకాల అమలుతో ప్రజలకు ప్రయోజనం చేకూరిందన్నారు. ఎమ్మెల్యే గవియప్ప విజయనగర నియోజకవర్గంలో చాలా అభివృద్ధి పనులు చేపట్టారన్నారు. కేపీసీసీ, ఏఐసీసీ నాయకులు ఈ పనులను గమనిస్తుండగా చురుకై న ఈ ఎమ్మెల్యే పనితీరును ఏఐసీసీ అభినందిస్తుందని తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే గవియప్ప మాట్లాడుతూ.. రాబోయే ఎన్నికల్లో విజయం సాధిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కేపీసీసీ పరిశీలకుడు ఆర్తి చంద్రశేఖర్, తెలంగాణ, పీసీసీ సభ్యుడు సూరజ్ తివారీ, హుడా అధ్యక్షుడు హెచ్ఎన్ఎఫ్ ఇమామ్ నియాజీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ధర్మ ప్రచారంలో స్వామీజీల పాత్ర అనన్యంరాయచూరు రూరల్: దక్షిణ భారతదేశంలో హిందూ ధర్మ సందేశాల ప్రచారంలో స్వామీజీల పాత్ర అనన్యమని శ్రీశైలం పీఠాధిపతి డా.చెన్న సిద్ధరామ పండితారాధ్య శివాచార్య మహాస్వాములు పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం వీరశైవ కల్యాణ మండపంలో నిర్వహించిన సిద్ధాంత శిఖామణి పురాణ పఠన ముగింపు సభలో ధర్మజ్యోతిని వెలిగించి ప్రసంగించారు. జాతి, మతం, కులం, వర్గం, ప్రాంతీయ భేదాలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరినీ సమానంగా ఆదరించాలనే సందేశాన్ని స్వామీజీలు సమాజానికి అందిస్తున్నారని చెప్పారు. పురాతన కాలం నుంచి మఠాలు అందిస్తున్న సేవలు ప్రశంసనీయమన్నారు. భవిష్యత్తులో మరింత విస్తృతంగా సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించే అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. 2,501 మంది మహిళా ముత్తయిదువులకు ఉడినింపే కార్యక్రమం చేపట్టారు. అనంతరం అడ్డ పల్లకీ సేవలను భక్తిశ్రద్ధలతో చేపట్టారు. కార్యక్రమంలో వీరభద్ర శివాచార్య, బూది బసవ శివాచార్య, కిల్లే బ్రహ్మనమఠం పీఠాధిపతి శాంత మల్ల శివాచార్య, అభినవ రాచోటి శివాచార్య, పంచాక్షరి, శంభు సోమనాథ, జయశాంత, శివానందయ్య, విరూపాక్షయ్య స్వామీజీ పాల్గొన్నారు.
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అనుమాన భూతం.. తల్లీబిడ్డ హతంసాక్షి,బళ్లారి: కుటుంబ కలహాలు, భార్యపై అనుమానం పెంచుకున్న కిరాతక భర్త ఏడు నెలల పసికందును, భార్యను దారుణంగా హత్య చేశాడు. నగర శివార్లలో 8వ వార్డు పరిధిలోని ఆంధ్రాళ్ ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ జంట హత్యలు కలకలం రేపాయి. పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన మేరకు.. ఆంధ్రాళ్లో నివాసం ఉంటున్న హొన్నూరప్ప(28), తన భార్య రాజేశ్వరి(24)ని, కుమార్తె అశ్విని(1)ని దారుణంగా హత్య చేశాడు. స్థానికులు సమాచారం అందించిన వెంటనే జిల్లా ఎస్పీ సుమన్ పన్నేకర్, డీఎస్పీ, సీఐలు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. వివరాలు సేకరించి కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఆరేళ్ల క్రితం కర్నూలు జిల్లా ఆలూరుకు చెందిన రాజేశ్వరికి హొన్నూరప్పతో పెళ్లయింది. ఈ దంపతులకు ముగ్గురు సంతానం ఉన్నారు. అయితే చివరి సంతానం అశ్విని తనకు పుట్టలేదంటూ భార్య శీలంపై అనుమానం పెంచుకుని తరచు గొడవ పడేవాడు. చివరకు పసికందును, భార్యను హతమార్చాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. దీంతో పథకం ప్రకారం భార్యను, పసికందును సుత్తితో కొట్టి దారుణంగా హతమార్చాడు. అనంతరం తానే హత్య చేసినట్లు చెప్పి పోలీసులకు లొంగిపోయాడు. ఆంధ్రాళ్లో విషాద ఛాయలు చిన్నారిని, భార్యను దారుణంగా హత్య చేయడంతో ఆంధ్రాళ్లో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. మృతురాలి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకుని ఘటనా స్థలం వద్ద కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. అభం, శుభం తెలియని చిన్నారిని, తమ కుమార్తెను దారుణంగా హత్య చేశాడని హొన్నూరప్పపై శాపనార్థాలు పెట్టారు. నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి హత్యకు ఉపయోగించిన సుత్తి తదితరాలను స్వాధీనం చేసుకుని తదుపరి చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఈ విషయంపై శుక్రవారం జిల్లా ఎస్పీ సమన్ పన్నేకర్ విలేకరులతో మాట్లాడారు. కుటుంబ కలహాలు, భార్యపై అనుమానంతో భార్యను, చిన్నారిని దారుణంగా భర్తే హత్య చేశాడని, నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. హొన్నూరప్ప, రాజేశ్వరి దంపతులు(ఫైల్) హత్యకు గురైన అశ్విని, ఇంటిని పరిశీలిస్తున్న ఎస్పీ సుమన్ పన్నేకర్ తదితరులు భార్యపై అనుమానంతో హత్య చేసిన భర్త బళ్లారిలోని ఆంఽధ్రాళ్ ప్రాంతంలో దారుణం జంట హత్యలతో ఉలిక్కిపడిన గనినాడు ఎస్పీతో పాటు పలువురు పోలీసు అధికారుల పరిశీలన
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భారతీయ రెడ్ క్రాస్ సేవలు ఆదర్శంచెళ్లకెర రూరల్: మానవ సేవకు స్వయం సేవకులు సిద్ధంగా ఉండాలని భారతీయ రెడ్ క్రాస్ సంస్థ చెళ్లకెర శాఖ చైర్మన్ హెచ్.తిప్పేస్వామి తెలిపారు. శుక్రవారం నగరంలోని తాలూకా కార్యాలయంలో భారతీయ రెడ్ క్రాస్ సంస్థ తాలూకా శాఖను ప్రారంభించి మాట్లాడారు. అనారోగ్యం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, కోవిడ్ వంటి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రక్తదానం, మానవీయ సేవలు అత్యవసరం అన్నారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో భారతీయ రెడ్ క్రాస్ సభ్యులు సైనికుల మాదిరిగా సమాజ సేవకు సిద్ధగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. కోవిడ్ సమయంలో రక్త కొరత ఏర్పడినప్పుడు చాలా మంది స్వయం సేవకులు ప్రాణాలు కాపాడారన్నారు. 40 సంవత్సరాల వ్యక్తి ఇప్పటికే 47 సార్లు రక్తదానం చేసి సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలిచారని కొనియాడారు. సంస్థ అధ్యక్షుడు తహసీల్దార్ రెహన్పాషా మాట్లాడుతూ.. భారతీయ రెడ్ క్రాస్ సంస్థ ఎటువంటి జాతి, ధర్మం రాజకీయాలకు సంబంధం లేకుండా సేవలు చేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తోందన్నారు. మహిళలకు వంట సామాగ్రి కిట్లు, మాస్కులు పంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమంలో కేసీ వీరేష్, డీ.శివప్రసాద్, డీకే.రవి కుమార్, ఎంఎన్ మృత్యుంజయ, రామాంజినేయ, మారుతి పాల్గొన్నారు.
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ఎన్సీసీకి 30 మంది విద్యార్థుల ఎంపికకేజీఎఫ్: గ్రామీణ విద్యా సంస్థకు చెందిన ఇంటర్ విద్యార్థులు కఠిన శ్రమ, దైహిక పరీక్షలలో నెగ్గి జాతీయ కెడెట్ కార్ప్ (ఎన్సిసి)కి ఎంపికయ్యారు. కోలారు ఎన్సీసీ అధికారుల బృందం శుక్రవారం గ్రామీణ విద్యా సంస్థకు వచ్చి పాఠశాలలో 50 మందికి పైగా ఆసక్తి కలిగిన విద్యార్థులకు వివిధ దశలలో లిఖిత, దైహిక సామర్థ్య పరీక్షలను నిర్వహించారు. అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చూపిన 30 మందిని ఎన్సీసీకి ఎంపిక చేశారు. సంస్థ కార్యదర్శి ఆము లక్ష్మీనారాయణ, ఎన్సీసీ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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లైఫ్స్టైల్ జ్యువెలరీ ప్రదర్శన ప్రారంభంబళ్లారి అర్బన్: స్థానిక రాయల్ ఫోర్ట్ హోటల్ ప్రాంగణంలో దక్షిణ భారత దేశంలో ఖ్యాతి గడించిన లైఫ్స్టైల్ జ్యువెలరీ ప్రదర్శన శుక్రవారం ప్రారంభమైంది. ఆగస్టు 2 వరకూ (ఉదయం 10:30 నుంచి రాత్రి 8:30 గంటలు) ప్రదర్శన కొనసాగుతుందని ప్రధాన ఆర్గనైజర్ రవి అరోరా తెలిపారు. మహిళల మదిని దోచేలా ఒకే వేదికలో నగలు, ఫర్నిచర్, గిఫ్ట్, కానుకలు, బ్యాగులను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చామన్నారు. వస్త్రాలతో పాటు అన్ని వస్తువులపై రాయితీ ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నారు. ఈ అవకాశాన్ని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆకాక్షించారు.
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సాగునీటికి కదంతొక్కిన రైతులుసాక్షి బళ్లారి: తుంగభద్ర డ్యాం నుంచి నీరు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ రైతన్నలు కదం తొక్కారు. శుక్రవారం మాజీ మంత్రి, గంగావతి ఎమ్మెల్యే గాలి జనార్ధన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో అంజనాద్రి కొండ నుంచి హిట్నాల్ ప్రాంతం వరకూ బైక్ ర్యాలీ చేపట్టారు. కరువు కారణంగా పంటలు ఎండిపోతుండటంతో సాగునీరు విడుదల చేయాలని కోరారు. పాదయాత్రలో మా నీరు–మా హక్కు రైతులను కాపాడండి, వ్యవసాయాన్ని రక్షించండి. 11ఏ కాలువకు వెంటనే నీరు విడుదల చేయండి అంటూ నినాదాలు చేశారు. వివిధ గ్రామాల నుంచి ట్రాక్టర్లు, ద్విచక్ర వాహనాల్లో తరలివచ్చిన రైతులు ఉద్యమానికి మద్దతు ఇచ్చారు. కాడా కార్యాలయం అధికారులు స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వకపోవడంతో కార్యాలయాన్ని ముట్టడించే ప్రయత్నం చేశారు. గాలి జనార్ధన్రెడ్డితో పాటు మాజీ మంత్రి శ్రీరాములు, ఎమ్మెల్సీ రవి కుమార్, మాజీ ఎమ్మెల్యే పరన్న మునవళ్లి తదితరులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి తరలించారు. ఈ సందర్భంగా గాలి జనార్ధన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. రైతులను అరెస్ట్ చేయడం హేయమైన చర్య అని మండిపడ్డారు. విజయనగర 11ఏ కాలువకు వెంటనే నీరు విడుదల చేయాలని కోరారు. పంటలు ఎండిపోతున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. రైతుల ప్రాణాల కంటే రాజకీయాలే ముఖ్యమా? అని ప్రశ్నించారు. రైతులు ఎవరి భిక్ష అడగడం లేదని రావాల్సిన సాగునీటిని కోరుతున్నారన్నారు. డ్యాంలో 36 టీఎంసీలకు పైగా నీరు ఉండగా.. సాగు చేసిన పంటలకు నీరు విడుదల చేయాలని సూచించారు. పంటలకు నీరు విడుదల చేయక పోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన చేపడుతామని హెచ్చరించారు. రైతుల కన్నీరు తుడవాల్సిన ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం దారుణం అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పంటలు ఎండిపోతే రైతుల కుటుంబాలు పెద్ద ఎత్తున నష్టపోతాయన్నారు. వెంటనే కాలువకు నీరు విడుదల చేసి, పంటలను కాపాడాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. కార్యక్రమంలో శాసన మండలి ప్రతిపక్ష ప్రధాన విప్పు దొడ్డనగౌడ పాటిల్, ఎమ్మెల్సీ హేమలత నాయక్, రైతులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. బైక్ ర్యాలీలో పాల్గొన్న గాలి జనార్ధన్ రెడ్డి, శ్రీరాములునీరు విడుదల చేయాలని అధికారికి వినతిపత్రం అందజేస్తున్న నాయకులు విజయనగర 11ఏ కాలువకు నీరు విడుదల చేయాలని ఆందోళన గంగావతి ఎమ్మెల్యే గాలిజనార్ధన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో బైక్ ర్యాలీ, పాదయాత్ర పలువురు రైతులు అరెస్ట్
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పంటలు ఎండిపోతున్నా పట్టించుకోరా?హొసపేటె: కరువును ఎదుర్కోవడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైంది. ముఖ్యమంత్రి, ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం పదవుల కోసం ఆరాటపడుతున్నారని అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఆర్.అశోక్ ఆరోపించారు. శుక్రవారం భువనహళ్లి, మరియమ్మనహళ్లిలో పంటలను పరిశీలించి విలేకరులతో మాట్లాడారు. వర్షాలు కురవక పోవడంతో వేలాది ఎకరాల్లో పంటలు ఎండిపోయాయని పేర్కొన్నారు. పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా తిరిగి పొందలేని దయనీయ స్థితిలో రైతులు ఉన్నారని తెలిపారు. గత నెలలో పంట సర్వే పూర్తయినప్పటికీ బీమా ఇంకా పంపిణీ చేయలేదని మండిపడ్డారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కింద సహాయం అందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సమర్థవంతమైన చర్యలు తీసుకోలేదన్నారు. ఈనెల 3వ తేదీలోపు బళ్లారి, విజయనగర జిల్లాలను కరువు పీడిత ప్రాంతాలుగా ప్రకటించకపోతే రైతుల పొలాల్లోనే కూర్చొని పోరాటం చేస్తామని హెచ్చరించారు. రాష్ట్రంలోని సుమారు 150 తాలూకాల్లో కరువు ఛాయలు ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు ఆయా ప్రాంతాలను సందర్శించి సమావేశం కూడా నిర్వహించలేదని గుర్తు చేశారు. కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే కృష్ణనాయి, బీజేపీ నాయకులు హరీష్ కుమార్, బంగార హనుమంత్, జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షుడు సంజీవ రెడ్డి, అయ్యాలి తిమ్మప్ప, హోస్పేట్ మండలి అధ్యక్షుడుశంకర్ మేటి, యువ మోర్చాకు చెందిన ఖిచడి కొట్రెష్, ఇతర నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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సమస్యల పరిష్కారంలో ప్రభుత్వం విఫలంరాయచూరు రూరల్: రాష్ట్రంలో నెలకొన్న సమస్యల పరిష్కారంలో ప్రభుత్వం విఫలమైంది. రాష్ట్రాన్ని కరువు ప్రాంతంగా ప్రకటించకుండా మంత్రి వర్గ విస్తరణపైనే దృష్టి పెట్టిందని రైతు సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చామరస మాలి పాటిల్ ఆరోపించారు. శుక్రవారం పాత్రికేయుల భవనంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. తీవ్ర వర్షాభావంతో సాగు చేసిన పంటలు వాడిపోతున్నాయని తెలిపారు. నగర, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నెలకొన్న సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకోవాలని సూచించారు. మౌలిక సౌలభ్యాలు కల్పించాలని పేర్కొన్నారు. కొప్పళ జిల్లా నవలి వద్ద తుంగభద్ర రిజర్వాయర్కు ప్రత్యామ్నాయంగా తలపెట్టిన నవలి బ్యాలెన్సింగ్ జలాశయం నిర్మాణానికి చాలా ఖర్చు అవుతుందన్నారు. ఇందుకు బదులుగా తుంగభద్ర డ్యాంలో 33 అడుగుల పూడికతీతకు శ్రీకారం చుట్టాలని ప్రభుత్వానికి సూచించారు. సకాలంలో బస్సులు నడపాలని ఆందోళన రాయచూరు రూరల్: పాఠశాల వేళల సమయానికి అనుకూలంగా ఆర్టీసీ బస్సులు నడపాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేశారు. శుక్రవారం రాయచూరు తాలూకా కోర్తుకొండ వద్ద రాంపూర్–రాయచూరు రహదారిపై బైఠాయించి ఆందోళన నిర్వహించారు. పాఠశాలలకు వెళ్లాలంటే సక్రమంగా ఆర్టీసీ బస్సులు రావడం లేదన్నారు. ఉదయం పూట బస్ డ్రైవర్లు బస్టాప్ల వద్ద ఆపకుండా వెళ్లిపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సకాలంలో బడులకు వెళ్లలేక పోతున్నట్లు తెలిపారు. దాదాపు రెండు గంటల పాటు విద్యార్థులు రాస్తారోకో చేయడంతో ట్రాఫిక్ సమస్య ఏర్పడింది. క్యాచ్ ది రైన్పై జాగృతి చెళ్లకెర రూరల్: నీటిని వృథా చేయకుండా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలని నగరసభ ఇంజనీర్ నరేంద్ర బాబు తెలిపారు. రాష్ట్రీయ జలమిషన్, జలశక్తి సచివాలయం మార్గదర్శనంలో శుక్రవారం హెగ్గెర తాయమ్మ పాఠశాలలో క్యాచ్ ది రైన్పై జాగృతి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. చెళ్లకెర, మొలకాల్మూరు తాలూకాల్లో అత్యంత తక్కువ వర్షపాతం నమోదు అవుతుందన్నారు. ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు తాగునీటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో సమస్యలను ఎదుర్కొవడానికి వర్షపు నీటిని సంగ్రహించేందుకు అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న జన సంఖ్యను దృష్టిలో ఉంచుకుని నీటి వినియోగంలో నిర్లక్ష్యం వహించరాదని తెలిపారు. అమూల్యమైన నీటిని జాగ్రత్తగా వినియోగించి వాటిని సంగ్రహించేందుకు అందరినీ జాగృతి పరచాలన్నారు. కార్యక్రమంలో నగరసభ అధికారి చేతన్, ఉపాధ్యాయులు బీఎల్.ఉమ, నాగరత్నమ్మ, రాజమ్మ, డి.రాజ్కుమార్, శివన్న పాల్గొన్నారు. రైల్వే ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణ పనుల్లో జాప్యం వద్దుహొసపేటె: నగర నడిబొడ్డున ఉన్న అనంతశయన గుడి రైల్వే పై వంతెన నిర్మాణ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ కవిత ఎస్.మన్నికేరి శుక్రవారం పరిశీలించారు. కాంక్రీట్, సెట్టింగ్, నిర్మాణ పనుల పురోగతిపై ఆరా తీశారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. ఈ మార్గంలో రోజూ వేలాది వాహనాలు, ప్రజలు రాకపోకలు సాగిస్తారన్నారు. పనుల కారణంగా ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలుగుతోందని తెలిపారు. పనులు వేగవంతం చేయడానికి పని ప్రదేశంలో అవసరమైన భద్రత చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ప్రజలు, వాహనదారుల సౌకర్యార్థం మిగిలిన పనులను జాప్యం లేకుండా పూర్తి చేయాలని ఇంజనీర్లు, కాంట్రాక్టర్లకు సూచించారు. నిర్మాణ పనుల్లో ఎలాంటి సాంకేతిక లోపాలు తలెత్తకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. ప్రతి దశలోనూ కాంక్రీట్ బలాన్ని తనిఖీ చేసి, నిర్దేశించిన కాలపరిమితిలోపు ఫ్లై ఓవర్ పనులు పూర్తి చేసి, ప్రజల రాకపోకలకు తెరవాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో అదనపు సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ మంజునాథ్, ప్రాంతీయ రవాణా అధికారి దామోదర్, జిల్లా పట్టణాభివృద్ధి సెల్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ మనోహర్, ప్రజా పనుల శాఖ ఇంజనీర్లు ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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బైక్ను ఢీకొన్న బస్సు.. యువకుడు మృతిరాయచూరు రూరల్: బైక్ను ప్రైవేట్ బస్సు ఢీకొన్న ఘటనలో ఓ యువకుడు మృతి చెందాడు. ఈ ప్రమాదం గురువారం రాత్రి రాయచూరు నగరంలోని గాంధీ చౌక్ వద్ద చోటుచేసుకుంది. నగరంలోని అంద్రూన్ కిల్లా నివాసి యాసిన్ (28) ఎలక్ట్రీషియన్గా పని చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. రెండు నెలల క్రితం వివాహం జరిగింది. గురువారం మరో ఇద్దరితో కలసి యాసిన్ బైక్లో వెళ్తుండగా.. రాయచూరు నుంచి ప్రైవేట్ కంపెనీ కార్మికులను తీసుకొచ్చేందుకు వెళ్తున్న బస్సు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో యాసిన్ తీవ్రంగా గాయపడటంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. కేపు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ ఈరేష్ నాయక్ తెలిపారు. కనీస వేతనాలు చెల్లించాలి రాయచూరు రూరల్: అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు ప్రభుత్వం తగిన కనీస వేతనాలు చెల్లించాలని టీయూసీఐ డిమాండ్ చేసింది. శుక్రవారం స్థానిక పాత్రికేయుల భవన్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో టీయూసీఐ అధ్యక్షుడు అడవి రావు మాట్లాడారు. కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఆరోగ్య శాఖ సీ, డీ గ్రూపు ఉద్యోగులపై అధికారుల వేధింపులు, దౌర్జన్యాలు అరికట్టాలని సూచించారు. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిన నేపథ్యంలో కార్మికుల వేతనాలను పెంచాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అసంఘటిత రంగంలో పని చేస్తున్న కార్మికులకు నెలకు రూ.37 వేల నుంచి రూ.42 వేల వరకు వేతనాలు చెల్లించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే కార్మికులకు బకాయిగా ఉన్న వేతనాలను తక్షణమే చెల్లించాలన్నారు. ఘనంగా బాల మారెమ్మ ఉత్సవాలు రాయచూరు రూరల్: నగరంలోని తిమ్మాపూర్పేటలో గురువారం రాత్రి బాల మారెమ్మ ఉత్సవాలు వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా బాల మారెమ్మ దేవతను ప్రత్యేకంగా అలంకరించి విశేష పూజలు చేపట్టారు. భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు తెల్లవారుజామున సంప్రదాయబద్ధంగా తొట్టెల సేవ చేశారు. అంతకుముందు జరిగిన రథోత్సవాన్ని కిల్లె బ్రహన్మఠాధిపతి శాంతమల్ల శివాచార్యులు శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో నగర సభ మాజీ సభ్యుడు శశిరాజ్, శాంతప్ప, కడగోలు ఆంజనేయ, రవీంద్ర జాలదార్, టి.మారెప్ప, భరత్, లలిత తదితరులు పాల్గొన్నారు. హుండీ ఆదాయం రూ.21.65 లక్షలు బళ్లారి అర్బన్: కురుగోడు పట్టణ ఆరాధ్య దైవమైన పెద్ద బసవేశ్వర స్వామి దేవాలయ హుండీ కానుకలను శుక్రవారం లెక్కించారు. తహసీల్దార్ మార్గదర్శకత్వంలో దేవాలయ కమిటీ అధ్యక్షుడు, కమిటీ సభ్యులు, బ్యాంకు అధికారులు, పోలీసు సిబ్బంది, గ్రామస్తులు, భక్తుల సమక్షంలో ఉదయం ప్రారంభమైన హుండీ లెక్కింపు సాయంత్రం వరకు కొనసాగింది. మొత్తం రూ.21.65 లక్షల నగదు ఆదాయం వచ్చినట్లు దేవాలయ కార్యనిర్వాహక అధికారి సి.ఆంజనేయులు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో దేవాలయ సేవా సమితి అధ్యక్షుడు చానాడు ఆనంద్, బ్యాంకు మేనేజర్ పి.పవన్, పోలీసు అధికారి గోవిందప్ప, కమిటీ సభ్యులు ఎస్.సిద్దనగౌడ, గిరీశ్ కగ్గల్ బసవరాజ్, పవన్ కుమారి బసవరాజ్, జానాడు పల్లవి విజయ్ కుమార్, భూపతి నాగరత్న, దేవాలయ సహాయకులు మంతేశ్, ప్రభుస్వామి, శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అటవీ శాఖ అధికారులపై చర్యలు తీసుకోండి రాయచూరు రూరల్: దేవదుర్గ తాలుకా అరికెర మండలం అటవీ శాఖ అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని వ్యవసాయ కూలీ కార్మికుల సంఘం డిమాండ్ చేసింది. శుక్రవారం జిల్లా అధికారి కార్యాలయం వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆ సంఘం అధ్యక్షుడు కరియప్ప మాట్లాడుతూ.. అటవీ భూముల్లో కూలీలు, కార్మికులు వ్యవసాయం చేసుకుంటున్న వారిని బెదిరిస్తూ చిత్రహింసలు పెడుతున్నారన్నారు. వెంటనే సదరు అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అనంతరం అదనపు జిల్లా అధికారి శివానందకు వినతిపత్రం సమర్పించారు.
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మేకెదాటుకు వెంటనే అనుమతి ఇవ్వాలిమైసూరు: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక మేకెదాటు ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి తక్షణం అనుమతి కోరుతూ మైసూరు నగర జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ శుక్రవారం నగరంలో నిరసన చేపట్టింది. నిరసనకారులు నగరంలోని చిన్న గడియారం వద్ద గుమిగూడి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. నగర జిల్లా కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి ఎస్.రాజేష్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల దష్ట్యా బీజేపీ, జేడీఎస్ ఎంపీలు ఐకమత్యం ప్రదర్శించాలని అన్నారు. కేంద్ర మంత్రి హెచ్.డీ.కుమారస్వామి, బీజేపీ ఎంపీలు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వద్దకు ఒక ప్రతినిధి బృందాన్ని పంపి, ఈ ప్రాజెక్టుకు అనుమతి పొందేందుకు శాయశక్తులా ప్రయత్నించాలని డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం గతంలో సమర్పించిన డీపీఆర్ను తిరస్కరించడం ఖండనీయం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తయారు చేసే సవరించిన ప్రాజెక్ట్ నివేదికను తక్షణమే ఆమోదించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. నిరసనలో కాంగ్రెస్ నాయకులు బీ.జీ.కేశవ్, ఎస్.ఏ.రహీం, బాబు, నాసిర్, మహమ్మద్ జాఫర్, నవీద్ పాషా, ధన్పాల్, సయ్యద్ ఫారూఖ్, రవి, గురు రాంపూర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. గోడలో శిశువు అస్థిపంజరం దొడ్డబళ్లాపురం: దొడ్డబళ్లాపురం పట్టణంలో శిశువు అస్థిపంజరం కలకలం రేపింది. పట్టణ శివారులోని రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో సైబర్ సెంటర వద్ద గోడలో చిక్కుకున్న శిశువు అస్థిపంజరాన్ని స్థానికులు గుర్తించారు. అస్థిపంజరం ఉన్నచోట చీమల దండు తిరుగుతుండడంతో అనుమానం వచ్చి పరిశీలించగా శిశువు అస్థిపంజరం కనిపించింది. పోలీసులు అక్కడకు వచ్చి అస్థిపంజరాన్ని పరిశీలించారు. ఎప్ఎస్ఎల్ బృందాన్ని పిలిపించి సాక్ష్యాధారాలు సేకరించారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. చిరుత కూనల అనుమానాస్పద మృతి దొడ్డబళ్లాపురం: ఏడాది వయసున్న రెండు చిరుత కూనలు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందిన ఘటన కర్ణాటకలోని చిత్రదుర్గ తాలూకా దొడ్డిగనాళ్ గ్రామం వద్ద శుక్రవారం వెలుగు చూసింది. మొక్కజొన్న పంటకు చల్లిన పురుగులమందు కలిసిన నీరు తాగడం వల్ల చిరుత పిల్లలు మృతి చెంది ఉండవచ్చని అటవీశాఖ అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. దొడ్డిగనాళ గ్రామానికి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో అటవీ ప్రదేశం ఉంది. అక్కడి నుంచి చిరుత పులులు, అడవి జంతువులు గ్రామ పరిసరాల్లోకి ఆహారం, నీరు వెదుక్కుంటూ వస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలో ఒక కూన మొక్కజొన్న తోటలో, మరో కూన చెట్టు కొమ్మపై విగతజీవులుగా కనిపించాయి. స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారంతో అటవీశాఖ అధికారులు వచ్చి పరిశీలించారు. పశువైద్యులను పిలిపించి పోస్టుమార్టం నిర్వహించి పూడ్చిపెట్టారు. నివేదిక అందిన తర్వాత కూనల మృతిపై స్పష్టత వస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. ఆస్ట్రేలియా కాన్సులేట్ జనరల్ కార్యాలయం ప్రారంభం బనశంకరి: బెంగళూరులో ఆస్ట్రేలియా కాన్సుల్ జనరల్ కార్యాలయం, న్యూసౌత్వేల్స్ యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ను శుక్రవారం రాష్ట్ర భారీ మధ్య తరహా పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి ఎంబీ.పాటిల్ ప్రారంభించారు. అనంతరం మంత్రి పాటిల్ మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉన్న 20 యూనివర్సిటీల్లో ఒకటి అన్నారు. యూనివర్సిటీ బెంగళూరులో ప్రపంచ స్థాయి నాణ్యమైన విద్య పొందడానికి రాష్ట్రంలో క్యాంపస్ను తెరిచిన 6వ విదేశీ యూనివర్సిటీ న్యూసౌత్ వేల్స్ అని తెలిపారు. ఆస్త్రేలియాలోని న్యూసౌత్వేల్స్ యూనివర్సిటీ బెంగళూరు క్యాంపస్ను హెబ్బాళ సమీపంలోని మాన్యతా టెక్ పార్కు సమీపంలో ఏర్పాటు చేశారన్నారు. రాష్ట్ర యువతకు ఈ క్యాంపస్ అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు. న్యూసౌత్వేల్స్ వర్సిటీ ఆస్ట్రేలియాలో అనుసరించే పాఠ్యాంశాల బోధనా విధానం ఇక్కడ కూడా అనుసరిస్తుందన్నారు. ఆస్ట్రేలియా విద్యా శాఖ మంత్రి జూలియన్ హిల్, భారత్లో ఆస్ట్రేలియా హైకమిషనర్ పిలిఫ్ గ్రీన్, పరిశ్రమల శాఖ కమిషనర్ ఖుష్బు గోయల్, బెంగళూరులోని కాన్సుల్ జనరల్ హిలరి మెగిచి, న్యూసౌత్వేల్స్ వర్సిటీ వీసీ ప్రొఫెసర్ బ్రంగ్స్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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మంత్రాలయంలో ఆధ్యాత్మిక శోభరాయచూరు రూరల్: గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా మంత్రాలయం మఠం భక్తులతో కిటకిటలాడింది. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలు, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలిరావడంతో ఆధ్యాత్మిక శోభ నెలకొంది. రాఘవేంద్ర స్వామి దర్శనం కోసం భక్తులు సుమారు ఆరు నుంచి ఏడు గంటలపాటు వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది. ముఖద్వారం నుంచి రాయల బృందావనం వరకు భక్తుల క్యూలో నిలబడ్డారు. మఠం పీఠాధిపతి సుబుదేంద్ర తీర్థ శ్రీపాదంగళ్ భక్తులకు ఆశీర్వచనాలు అందించి దర్శనం కల్పించారు. రాయల బృందావనం చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు.
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‘సీఎం విజయ్.. మీరు మా రాష్ట్రానికి రావొద్దు’సాక్షి, బెంగళూరు: కావేరీ నదీ జలాల వివాదం నేపథ్యంలో కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల మధ్య రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చాయి. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్తో జరగాల్సిన చర్చలను కర్ణాటక రద్దు చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో తమిళనాడు సీఎం విజయ్, ఆయన బృందం ఇప్పుడు కర్ణాటకకు రావడం అంత మంచిది కాదని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ వ్యాఖ్యానించారు.ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా తమ కర్ణాటక పర్యటనను వాయిదా వేసుకోవాల్సిందిగా తాము తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి సలహా ఇచ్చామని ఆయన పేర్కొన్నారు. తమిళనాడు సీఎం విజయ్ ఇక్కడికి వస్తే ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల వల్ల శాంతిభద్రతల సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆగస్టు 12న కర్ణాటక వ్యాప్తంగా బంద్కు కన్నడ సంఘాలు పిలుపునిచ్చాయి.ఈ వివాదం ప్రభావం సినిమాలపైనా పడింది. కర్ణాటకలో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ నటించిన తాజా చిత్రం ‘జనగాయన్’ ప్రదర్శనను థియేటర్లలో నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఒకవేళ సినిమాను ప్రదర్శిస్తే థియేటర్లపై కన్నడ సంఘాలు దాడులు చేసే అవకాశం ఉందన్న నిఘా వర్గాల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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నాకు ఈ బిడ్డ వద్దు.. నేను మా ఊరెళ్లిపోతాను!కర్ణాటక, చిక్కబళ్లాపురం: ఆసుపత్రిలో ఓ అవివాహిత గర్భిణి బిడ్డకు జన్మనిచ్చి తనకు ఆ శిశువు వద్దని చెప్పడంతో వైద్యులు, అధికారులకు తెల్లమొహం వేశారు. విరాలు.. హావేరి జిల్లాకు చెందిన యువతి (21) కి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు. గర్భం దాల్చి నెలలు నిండాయి.దేవనహళ్లి లోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చేరగా మగబిడ్డ పుట్టాడు. శిశువు తక్కువ బరువు, ఊపిరి సమస్యతో ఉండడంతో చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆస్పత్రి బిల్లులను ఆమె చెల్లించింది. తనకు బిడ్డ వద్దని, తాను ఊరికి వెళ్లిపోతానని వైద్యులకు చెప్పడంతో వారు కంగుతిన్నారు. వైద్యులు పోలీసులకు తెలుపగా వచ్చి ఆమె ఊరు పేరు వివరాలను విచారించారు. శిశు సంక్షేమ శాఖ అధికారులు ఆమెకు నచ్చజెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
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మహిళలపై అత్యాచారం కాదు.. ఆ అస్థిపంజరాలు పురుషులవే!కర్ణాటక, యశవంతపుర: ధర్మస్థలలో అపరిచిత అస్థిపంజరాల కేసులో ఓ మిస్టరీ వీడిపోయింది. గతంలో బంగ్ల గుడ్డలో సిట్ అధికారులు తవ్వకాలు జరిపి మూడు అస్థిపంజరాలను కనుగొన్నారు. వాటికి డీఎన్ఏ పరీక్షలను నిర్వహించగా, మూడు కుటుంబాల నమూనాలతో సరిపోలాయి. మృతుల్లో కొడగు జిల్లా విరాజపేట తాలూకా టి శెట్టిగేరి గ్రామవాసి యు.బి. అయ్యప్ప(70), తుమకూరు జిల్లా గుబ్బి తాలూకా దాసరకల్లహళ్లికి చెందిన ఆదిశేష (27), కోలారు జిల్లా శ్రీనివాసపుర తాలూకా మీసగానహళ్లికి చెందిన కృష్ణప్పలుగా తేలింది. అందరూ పురుషులేనని, మహిళలపై అత్యాచారం చేసి హత్యలు చేసి పూడ్చిపెట్టారనే ఆరోపణలతో సంబంధం లేదని సిట్ అధికారులు తెలిపారు. ఈ నెల 15న బెళ్తంగడి కోర్టుకు సమర్పించిన నివేదికలో ఈ వివరాలను పేర్కొన్నారు.ఇలా మిస్సింగ్2017, జూన్ 25న యుబీ అయ్యప్ప మైసూరు ఆస్పత్రికి వెళ్తున్నట్లు చెప్పి వెళ్లి ఇంక తిరిగి రాలేదు. గుబ్బికి చెందిన ఆదిశేష బెంగళూరులోని బార్లో పని చేసేవాడు, 2013 అక్టోబర్ 2న ఇంటికెళ్లి మొబైల్ను వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్లాడో తెలియదు. కృష్ణప్ప 2024 అక్టోబర్ 22న ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. మూడు కేసుల్లోనూ కుటుంబీకులు మిస్సింగ్ కేసులు పెట్టారు. అలా వెళ్లినవారు బంగ్ల గుడ్డలో ఎలా శవాలయ్యారన్నది తేలాల్సి ఉంది.
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ఆపరేషన్ థియేటర్లో.. పులికి దంత సర్జరీకర్ణాటక, బొమ్మనహళ్లి: సాధారణంగా మనుషుల దంతాలకు సమస్య వస్తే రూట్ కెనాల్ చేయించుకుంటారు. పులికి సైతం దంతం పాడైపోవడంతో దానికి రూట్ కెనాల్ సర్జరీ చేశారు. బెంగళూరు బన్నేరుఘట్ట జూ పార్క్లో కొన్ని పులులు ఉన్నాయి.వీటిలో సించన అనే పులి కోర పంటి ఇన్ఫెక్షన్తో బాధపడుతోంది. ఆ పులి బోను కడ్డీని కొరకడం వల్ల దాని కోర పన్ను దెబ్బతింది. దీనివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ సోకింది. నొప్పి ఎక్కువ కావడంతో సరిగా ఆహారం కూడా తీసుకోవడం లేదు. దీని వల్ల పులి ఆరోగ్యం అంత బాగా లేదు. పులిని పరీక్షించిన పశువైద్యులు దాని పంటికి చికిత్స చేయాలని నిర్ణయించారు. మత్తు మందు ఇచ్చి 3 గంటలకు పైగా శ్రమించి రూట్ కెనాల్ చికిత్సను నిర్వహించారు.
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ఎలుక ఎంత పనిచేసింది.. 10 లక్షల వజ్రాల నగలు..సాక్షి, బెంగళూరు: తలుపులు పగలలేదు.. షట్టర్కు గీత కూడా పడలేదు.. దుకాణంలోకి ఎవరూ చొరబడిన ఆనవాళ్లు లేవు. కానీ ఉదయం వచ్చి చూసేసరికి రూ.10 లక్షల విలువైన వజ్రాల నగలు మాయమయ్యాయి. దీంతో నగల దుకాణం యజమాని గుండె ఆగినంత పనైంది. చివరకు సీసీటీవీ ఫుటేజీ చూస్తే అసలు దొంగను చూసి అంతా నోరెళ్లబెట్టారు. ఎందుకంటే ఆ 'మాస్టర్మైండ్' ఒక చిన్న ఎలుక!కర్ణాటకలోని తుమకూరు నగరంలోని కాల్టెక్స్ సర్కిల్లో ఉన్న విశ్వాస్ జ్యువెలరీలో ఈ విచిత్ర ఘటన చోటుచేసుకుంది. మంగళవారం ఉదయం దుకాణం తెరిచిన యజమాని, కౌంటర్పై ఉన్న 50 గ్రాములకు పైగా వజ్రాల నగలు, 10 ఉంగరాలు, మూడు నెక్లెస్లు కనిపించకపోవడంతో షాక్కు గురయ్యారు. వాటి విలువ సుమారు రూ.10 లక్షలు.ఎవరూ లోపలికి రాకపోవడంతో సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా.. రాత్రి వేళ గోడలోని చిన్న రంధ్రం గుండా లోపలికి వచ్చిన ఓ ఎలుక, ఒక్కో నగను నోటితో లాక్కెళ్లి తన బొరియలో దాచిపెడుతున్న దృశ్యాలు కనిపించాయి. ఎలుక జాడను అనుసరించి బొరియను తవ్వి చూడగా.. కనిపించకుండా పోయిన 10 ఉంగరాలు, మూడు నెక్లెస్లు సహా అన్ని వజ్రాల నగలు అక్కడే లభించాయి. దీంతో యజమాని ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. నగలన్నీ తిరిగి దొరకడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయలేదు. సినిమాల్లోనే కనిపించే సన్నివేశాన్ని తలపించిన ఈ ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.🐀 Rat becomes 'gold thief' near Bengaluru, drags ₹10 lakh worth of jewellery into its burrow; all ornaments recovered! pic.twitter.com/QYZlFeM9zz— HOSUR UPDATES (@hosurupdates) July 30, 2026
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ఆడపిల్లలకు అడుగడుగునా అభద్రతచింతామణి: గర్భంలో ఉన్నది ఆడపిల్ల అని తెలిస్తే కొందరు తల్లిదండ్రులు అంగీకరించడం లేదు. స్కాన్ చేయించి తెలుసుకుని గర్భవిచ్ఛిత్తికి పాల్పడుతున్నారు. ఈ కిరాతకానికి బ్రోకర్లు, కొన్ని స్కానింగ్ సెంటర్లు సహకరిస్తున్నాయి. చింతామణి పట్టణంలో ఇలాంటిదే వెలుగుచూసింది. బెంగళూరు, మండ్య తదితర ప్రాంతాల్లో గర్భిణినిలను సంప్రదించి, ఆడపిల్లో, మగపిల్లాడో స్కాన్ చేయించి చెబుతామని ఆశపెట్టి మండ్యకు చెందిన జయలక్ష్మీ అనే దళారీ చింతామణి పట్టణంలోని సుమ నర్సింగ్ హోంకు తీసుకొస్తోంది. కొంతకాలంగా ఈ దందా సాగుతోంది. పుట్టబోయేది ఆడపిల్ల అని తెలిస్తే అబార్షన్ కూడా చేస్తున్నారు. ఇది తెలిసి గురువారం జిల్లా ఆరోగ్య అధికారులు జయలక్ష్మిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇందుకోసం ఓ ఉద్యోగిని.. తాను గర్భిణి అని, ఆడపిల్ల అయితే అబార్షన్ చేయాలని ఆమెకు ఫోన్ చేసి వల వేసింది. సరేనంటూ, ఇందుకు రూ. 35 వేలు ఇవ్వాలని దళారీ తెలిపింది. వెంటనే జిల్లా ఆరోగ్యాధికారి చంద్రశేఖరెడ్డి, పోలీసులతో కలిసి నర్సింగ్హోంపై దాడి చేసి ఆమెను నిర్బంధించారు. డా.మునివెంకటరెడ్డి, నేత్ర అనేవారిపైనా ఫిర్యాదు చేశారు. వారిపై విచారణ చేపట్టారు. బాగేపల్లిలో తల్లయిన బాలిక బాగేపల్లి: బాగేపల్లిలో 4 రోజుల్లో ఇద్దరు మైనర్ బాలికలపై లైంగిక దాడులు వెలుగుచూశాయి. వారిలో ఓ బాలిక గర్భవతై బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. పీయూసీ చదువుతున్న విద్యార్థిని కడుపునొప్పితో బాగేపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేరిన కొద్దిసేపటికే శిశువును ప్రసవించింది. మరోవైపు, 9వ తరగతి విద్యార్థినిపై లైంగిక దాడి జరిగింది. రెండు ఘటనల్లోనూ నిందితులు వారికి బంధువులని తెలిసింది. రెండు కేసుల్లోనూ నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఇటీవల బాగేపల్లి తాలూకాలో ఇలాంటి సంఘటనలు పెరగడంతో ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొంది. చింతామణిలో అబార్షన్ ముఠా గుట్టురట్టు బాగేపల్లిలో వరుస లైంగిక దాడులు
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రూ.82 కోట్ల విలువైన డ్రగ్స్ ధ్వంసంబనశంకరి: మంగళూరు పరిసరాల్లో నిర్వహించిన దాడుల్లో పట్టుబడిన రూ.82 కోట్ల విలువచేసే మాదకద్రవ్యాలను మంగళూరు పోలీసులు ధ్వంసం చేశారు. మంగళూరు నగర పోలీస్కమిషనర్ సుధీర్కుమార్రెడ్డి బుధవారం వివరాలు వెల్లడించారు. 16 పోలీస్స్టేషన్లలో నమోదైన 59 ఎన్డీఎస్ కేసులకు సంబంధించి స్వాధీనం చేసుకున్న 450 కిలో గంజాయి, 43కిలోల ఎండీఎంఏ, 880 గ్రాముల హైడ్రోవిడ్గాంజా, కిలో 200 గ్రాముల బాంగ్, 80 గ్రాముల చరస్ను కోర్టు అనుమతితో కోళ్నాడు ఇండస్ట్రీయల్ ప్రాంతంలో డ్రగ్స్ డిస్పోజల్కమిటీ సమక్షంలో ధ్వంసం చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. 2026లో ఇప్పటివరకు మంగళూరు నగర పోలీసులు 87 ఎన్డీపీఎస్ కేసులు నమోదుచేసి 157 మంది డ్రగ్ప్పెడ్లర్లను అరెస్ట్చేశారన్నారు. వీరి వద్ద నుంచి రూ.8,18,30,130 విలువచేసే 148 కిలోల 615 గ్రాములు గాంజా, 7 కిలోల 165 గ్రాముల ఎండీఎంఏ, కిలో 705 గ్రాములు హైడ్రోవిడ్గాంజా స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు.
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ఆధ్యాత్మిక శాంతి అవసరంరాయచూరు రూరల్: సమాజంలో మానవుడు ఆధ్యాత్మికంగా మనశ్శాంతిని పొందాలని కాశీ జగద్గురువులు చంద్రశేఖర్ శివాచార్య మహా స్వామీజీ పేర్కొన్నారు. నగరంలోని వీరశైవ కళ్యాణ మంటపంలో ఇష్టలింగ పూజ, సిద్ధాంత శిఖామణి గ్రంథ పఠనం, గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా చైతన్య శివశక్తి సంగమం అనే అంశంపై జరిగిన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి మాట్లాడారు. నేడు మానవుడు దౌర్బల్యంతో నలిగి పోతున్నాడన్నారు. గురువుల ఉపదేశం, ప్రవచనాలతో సన్మార్గం వైపు నడవడానికి అవకాశం ఉందన్నారు. వీరభద్ర, అభినవ రాచోటి, శాంత మల్ల, జయ శాంత లింగ, వీర సంగమేశ్వర శివాచార్య, శాసన సభ్యుడు శివరాజ్ పాటిల్, శరణ భూపాల్ నాడగౌడ, భక్తులున్నారు.
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ఘనంగా గురువందన ఉత్సవాలురాయచూరు రూరల్ : నగరంలో గురువందన ఉత్సవాలు వైభవంగా నిర్వహించారు. ఆదివారం సోమవారపేట మఠంలో గురువందన కార్యక్రమాలను మఠాధిపతి అభినవ రాచోటి శివాచార్య ప్రారంభించారు. శిష్య గణం, భక్తులు తులాభారం నిర్వహించారు. బుధవారం మాన్విలో హిందూ జన జాగృతి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో వ్యాస పీఠానికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు. ఆషాఢ మాసం గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా పరమ పూజ్య భక్త మహారాజ్ డాక్టర్ జయంత్ అథవాలే చిత్రపటాలకు ప్రత్యేక పూజలు చేసి సనాతన సంస్థ కార్యకర్తలనుద్దేశించి సంస్థ సంచాలకురాలు రూప మాట్లాడారు. ధర్మ శిక్షణ,హి హిందూ ఆధ్యాత్మిక చింతన, హిందూ సనాతన సంప్రదాయాలు, ఆచార విచారాల గురించి ప్రసంగించారు. కార్యక్రమంలో సువర్ణ, కృష్ణవేణి, శోభ, వినోద్, లతా పత్తేపూర్, పద్మలున్నారు. నగరంలో బుధవారం కిల్లే బృహన్మఠంలో గురువందన కార్యక్రమాలకు మఠాధిపతి శాంతమల్ల శివాచార్య శ్రీకారం చుట్టారు. గురు పీఠానికి శిష్యగణం అభిషేకం, పాదుకా పట్టాభిషేకం, జలాభిషేకం, పుష్పాలంకరణ చేశారు.
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‘పోక్సో’ ముద్దాయికి జైలుశిక్ష, జరిమానాహుబ్లీ: మైనర్ బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన కేసులో ముద్దాయికి 26 ఏళ్ల 8 నెలల కఠిన జైలు శిక్ష, రూ.60 వేల జరిమానా విధిస్తూ ధార్వాడ రెండో అదనపు జిల్లా సెషన్స్, పోక్సో ప్రత్యేక కోర్టు ఆదేశాలిచ్చింది. జిల్లాలోని కలఘటిగి తాలూకా దస్తికొప్పకు చెందిన ప్రవీణ్ శేఖప్ప (27) శిక్షకు గురైన వ్యక్తి. ఇతను 2023 ఏప్రిల్ 18న రాత్రి 8.30 గంటలకు తన ఇంటి ముందు నిలబడిన 13 ఏళ్ల బాలికను బైక్పై తీసుకెళ్లి ఓ పొలంలో లైంగిక దౌర్జన్యానికి పాల్పడ్డాడు. ఘటనపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టిన అప్పటి కలఘటిగి సీఐ శ్రీశైల కౌజలిగి కోర్టుకు చార్జిషీట్ సమర్పించారు. కేసు విచారణ చేపట్టిన న్యాయమూర్తి రాజ్కుమార్ పైవిధంగా తీర్పు చెప్పారు. జరిమానా మొత్తాన్ని బాధితురాలికి ఇవ్వాలని, ప్రభుత్వం కూడా పరిహార నిధి నుంచి బాధితురాలికి పునర్వసతి కోసం రూ.7 లక్షలు చెల్లించాలని సూచించారు. ఆ మొత్తంలో రూ.3.50 లక్షలను నగదుగా, మరో రూ.3.50 లక్షలను డిపాజిట్ రూపంలో అందించాలన్నారు. ఈ కేసులో ప్రభుత్వం తరపున ప్రత్యేక న్యాయవాది శైలజ అంగడి వాదనలు వినిపించారు. తాగునీటి పథకానికి భూమిపూజ● మంత్రాలయంలో రూ.50 కోట్లతో శ్రీకారం ● వ్యాసతీర్థుల రిజర్వాయర్గా నామకరణం రాయచూరు రూరల్: మంత్రాలయంలో 2030 నాటికి పెరగనున్న జనాభాకు తగినట్లుగా రూ.50 కోట్లతో తాగునీటిి పథకం నిర్మాణానికి మంత్రాలయం రాఘవేంద్ర స్వామి మఠం పీఠాధిపతి సుబుదేంద్ర తీర్థ శ్రీపాదంగళ్ భూమిపూజ చేశారు. గురువారం గోశాలకు సమీపంలో 45 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రూ.50 కోట్ల వ్యయంతో హిందుస్థాన్ ఏరో నాటికల్స్ లిమిటెడ్(హెచ్ఏఎల్) వారి సామాజిక సేవ నిధుల ఆర్థిక సహాయంతో భక్తులు, ప్రజల తాగునీటి సమస్య నివారణకు ముందడుగు వేశారు. ఈ తాగునీటి పథకానికి వ్యాస తీర్థుల రిజర్వాయర్గా నామకరణం చేశారు. హెచ్ఏఎల్ కంపెనీ అధికారులు రవి కుమార్, బాల సుబ్రమణ్యం, రంగనాథ్, మంజునాథ్, సోమన్ చౌదరి, రమేష్, శ్రీనిధి, శ్రీనివాసరావ్లున్నారు. వికటించిన అల్పాహారం● 21 మంది విద్యార్థులకు అస్వస్థత ● రాయచూరు జిల్లా సింధనూరులో ఘటన రాయచూరు రూరల్: మొరార్జీ దేశాయి గురుకుల పాఠశాలలో ఉదయం వెజిటబుల్ పలావ్ తిన్న 21 మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురైన ఘటన రాయచూరు జిల్లాలో సంభవించింది. గురువారం సింధనూరు తాలూకా ఉద్బాళ రహదారిలో ఉన్న గురుకుల పాఠశాలలో అల్పాహారం చేసిన విద్యార్థులు కొంతసేపటికే అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే వారిని చికిత్స నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. కాగా ప్రిన్సిపాల్, వార్డెన్ల నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ ఘటన జరిగిందని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆరోపించారు. విద్యార్థులకు నిధులు కేటాయించాలిరాయచూరు రూరల్: గ్రామీణ ప్రాంత వెనుక బడిన వర్గాల విద్యార్థులకు గ్రామ పంచాయతీల నుంచి నిధులు కేటాయించాలని వెనుక బడిన వర్గాల సంఘం డిమాండ్ చేసింది. గురువారం జిల్లా పంచాయతీ కార్యాలయం వద్ద చేపట్టిన ఆందోళనలో అధ్యక్షుడు శాంతప్ప మాట్లాడారు. ప్రభుత్వం గ్రామీణ ప్రాంతంలో వెనుక బడిన వర్గాల విద్యార్థులకు పాఠ్య పుస్తకాలు, ఫీజులు, ఇతరత్ర వాటికి గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం నుంచి నిధులు ఇచ్చేలా చూడాలని కోరుతూ జెడ్పీ సీఈఓ ఈశ్వర్ కుమార్కు వినతిపత్రం సమర్పించారు. శభాష్ హేమంత్ రెడ్డి పావగడ: పట్టణంలోని వెంకటేశ్వర ఆంగ్ల మాధ్యమ పాఠశాలకు చెందిన 6వ తరగతి విద్యార్థి హేమంత్ రెడ్డి బెంగళూరులోని యలహంక అంబేడ్కర్ భవనంలో నిర్వహించిన రాష్ట్ర స్థాయి టేక్వాన్ చాంపియన్ షిప్– 2026లో స్టారింగ్ పోటీల్లో ప్రథమ స్థానంలో విజయం సాధించి అందరితో శభాష్ అనిపించుకున్నాడు. పట్టణంలోని రెడ్డి కాలనీ వాసులు నవీన్ కుమార్ రెడ్డి, మహేశ్వరి దంపతుల కుమారుడు హేమంత్రెడ్డి స్టారింగ్ పోటీల్లో ప్రథమ స్థానం, టెల్స్ పోటీల్లో 12 ఏళ్ల లోపు బాలల కలర్ బెల్ట్, బ్యాక్ బెల్ట్ విభాగంలో ద్వితీయ స్థానం గెలుపొందాడు. బాలుడి సాధనపై పాఠశాల యాజమాన్యం, ఉపాధ్యాయ బృందం హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
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కరువు ప్రాంతాల ప్రకటనలో జాప్యమేల?సాక్షి,బళ్లారి: రాష్ట్రంలో తీవ్ర వర్షాభావం కారణంగా రైతులు, రైతు కూలీలు ఉపాధి లేక వలసలు ప్రారంభించిన నేపథ్యంలో కరువు ప్రాంతాల ప్రకటనలో ప్రభుత్వం ఎందుకు జాప్యం చేస్తోంది? అని ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఆర్.అశోక్ ప్రశ్నించారు. ఆయన గురువారం బళ్లారి తాలూకాలోని శిడిగినమొళ, కారేకల్లు తదితర గ్రామాల్లో పంట పొలాలను పరిశీలించిన అనంతరం జిల్లా బీజేపీ కార్యాలయంలో విలేకరులతో మాట్లాడారు. రైతులకు పంట నష్టపరిహారం, అవసరమైన సాయాన్ని అందించాలన్నారు. జిల్లాలో ఇప్పటికే కరువు పరిస్థితులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నా అధికారులు, పాలకులు గ్రామాలను ఎందుకు సందర్శించి రైతుల సమస్యలు, బాధలను తెలుసుకోవడం లేదు? అని నిలదీశారు. రైతులు పొలాల్లోనే ధర్నాలు చేయాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి లేదని మండిపడ్డారు. కరువు ప్రకటించి పరిహారం అందించాలన్నారు. తుంగభద్ర జలాశయంలో ఉన్న 36 టీఎంసీల నీటిని రైతుల పంట పొలాలకు అందించాలన్నారు. రైతులను ఆదుకోకుంటే ఆందోళనలు ఉధృతం చేస్తామన్నారు. గంగావతి ఎమ్మెల్యే గాలి జనార్దనరెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే గాలి సోమశేఖరరెడ్డి, బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకుడు బైరతి బసవరాజు, ఎమ్మెల్సీ వై.ఎం.సతీష్, మాజీ ఎమ్మెల్యే సోమలింగప్ప, బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు అనిల్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రైతుల పంట పొలాల పరిశీలన తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో బీజేపీ కరువు అధ్యయన బృందం తాలూకాలో పంట పొలాలను పరిశీలించారు. గురువారం ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఆర్.అశోక్ నేతృత్వంలో మాజీ మంత్రి, గంగావతి ఎమ్మెల్యే గాలి జనార్దనరెడ్డి, మాజీ లోక్సభ సభ్యుడు సన్నపక్కీరప్ప, జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షుడు అనిల్కుమార్ మోకా తదితరులతో కూడిన కరువు అధ్యయన బృందం సభ్యులు తాలూకాలోని శిడిగినమొళ, కారేకల్లు తదితర గ్రామాలను సందర్శించారు. గ్రామాల్లో రైతులు సాగు చేసిన పత్తి, జొన్న, కంది తదితర పంటలను చూసి చలించిపోయారు. పంటలు పెట్టిన తర్వాత గత నెల రోజులుగా వర్షం జాడ లేక పంటలు నిలువునా ఎండిపోయాయి. ఆయా గ్రామాల్లో రైతులు బీజేపీ నేతలతో తమ గోడును విన్నవించి కన్నీరు పెట్టారు. ఈ సారి పంటలు చేతికందే పరిస్థితి లేదని, పంటకు పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా దక్కే భరోసా లేదన్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆదుకోకపోతే తమకు ఆత్మహత్యలే శరణ్యమని ఏకరువు పెట్టారు. ప్రైవేటు వ్యక్తులతో పాటు బ్యాంకుల్లో లక్షలాది రూపాయలు అప్పులు చేశామని, వాటిని ఏవిధంగా తీర్చాలో అర్థం కావడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రైతుల కష్టాలు పట్టించుకోని ప్రభుత్వం రైతులకు న్యాయం చేయకుంటే పోరాటం ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఆర్.అశోక్ నిలదీత
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విద్యే విజయానికి పునాదిసాక్షి,బళ్లారి: టెన్త్, పీయూసీలో మంచి మార్కులు సాధిస్తే ఉన్నత చదువులకు వీలవుతుందని, సమయం వృథా చేసుకోకుండా ఇష్టపడి చదివి అనుకున్న లక్ష్యాలు సాధించాలని మాజీ మేయర్, కార్పొరేటర్ ఇబ్రహీంబాబు పేర్కొన్నారు. ఆయన నగరంలోని మిల్లార్పేటలో 2025–26వ విద్యా సంవత్సరంలో పీయూసీ, 10వ తరగతిలో మంచి మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులకు ప్రతిభా పురస్కారాలు అందజేసి మాట్లాడారు. విద్యార్థుల ప్రతిభను గుర్తించి వారిని ప్రోత్సహించాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులు, సమాజంపై ఉందన్నారు. ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో టెన్త్, పీయూసీ ఎంతో కీలకమైన దశ అన్నారు. ఈ రెండింటిలో క్రమశిక్షణ, మంచి నడతతో ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. దురలవాట్లకు దూరంగా ఉంటూ తల్లిదండ్రుల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చాలన్నారు. మారుతున్న కాలానుగుణంగా విద్యే అభివృద్ధికి పునాది అన్నారు. విద్య లేకపోతే సమాజంలో గుర్తింపు ఉండదన్నారు. పోటీ ప్రపంచంలో ఎలా చదువుకోవాలన్న దానిపై ప్రణాళికలు వేసుకుని ముందుకు సాగాలన్నారు. ఇంజనీరింగ్, వైద్య కోర్సులు, యూపీఎస్సీ, కేఏఎస్ తదితర ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయని, ఏ రంగంలో ఆసక్తి ఉందో ఆ రంగంపై దృష్టి సారించాలని విద్యార్థులకు సూచించారు. 17 మంది 10వ తరగతి, 25 మంది పీయూసీ విద్యార్థులను ఘనంగా సన్మానించారు. ప్రిన్సిపాల్ శ్రీరాములు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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విశ్వశాంతి కోసం చాతుర్మాస్య వ్రతం ప్రారంభంమైసూరు: విశ్వశాంతి కోసం మైసూరులోని అవధూత దత్త పీఠం గణపతి సచ్చిదానంద ఆశ్రమంలో దత్త విజయానంద తీర్థ స్వామీజీ 23వ చాతుర్మాస్య వ్రత దీక్షా మహోత్సవం బుధవారం నుంచి లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. వ్యాస పూర్ణిమ నేపథ్యంలో గురు దత్తాత్రేయ స్వామి, వ్యాసులు, గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ గురువుల మాతృశ్రీ, శంకరాచార్యులకు అర్చన, మహాపూజ, మంగళ హారతిని నిర్వహించారు. గురుపూర్ణిమ సందర్భంగా గురుపరంపర పూజ, వ్యాస పూజ, పూజ్య స్వామీజీ పాదుకా పూజ, పవమాన హోమం, దత్త హోమాలను నెరవేర్చారు. అవధూత దత్తపీఠం జూనియర్ స్వామీజీ దత్త విజయానంద తీర్థ స్వామీజీ అన్ని పూజలను వందలాది మంది భక్తుల సమక్షంలో నిర్వహించారు. అనంతరం గండూరి దత్తాత్రేయ శర్మకు గణపతి సచ్చిదానంద ప్రశస్తిని అందించి సత్కరించారు. వ్రతం సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 20 వరకు వివిధ కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నారు.
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పరిశుభ్రతపై వినూత్నంగా అవగాహనహొసపేటె: పరిశుభ్రతపై ప్రజల్లో అవగాహనకు మున్సిపల్ సిబ్బంది గురువారం వినూత్న కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. నగరంలో ప్రతి చోట చెత్త వేయడాన్ని నివారించే దిశలో ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు. నగరంలో చెత్త వేయడం సాధారణ సమస్యగా ఉన్నా ప్రధాన రహదారులు, కూడళ్లలో చెత్త వేయకుండా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చొరవ తీసుకుంది. అటువంటి ప్రదేశాల్లో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పాత టైర్లను ఉపయోగించి ఆకర్షణీయమైన వస్తువులు తయారు చేసి, వాటిని ఆ ప్రమాదకర ప్రదేశాలలో ఏర్పాటు చేసింది. తద్వారా నగర సౌందర్యాన్ని పెంచడంతో పాటు ప్రజలలో అవగాహన కల్పిస్తోంది. నగరంలో 29వ వార్డు ఎంజే నగర్ ఆదాయ పన్ను శాఖ కార్యాలయం వద్ద ఆకర్షణీయమైన కళాకృతులను సృష్టించి, వాటిని ఆ ప్రదేశాల్లో ఉంచి, ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు చేపట్టిన ప్రచార కార్యక్రమం వార్డు ప్రజలను ఆకట్టుకొంది. వేస్ట్ టైర్లు, నీటి సీసాలు, ఇతర వ్యర్థ పదార్థాలతో తయారు చేసిన ఆకర్షణీయమైన బొమ్మలు, కళాకృతులు ఆకర్షణీయంగా నిలిచాయి. మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎర్రగుడి శివకుమార్, పర్యావరణ ఇంజనీర్ ఆర్తి, హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్లు రామచంద్ర, విరుపాక్ష, మంజు, రమేష్ వర్మ, సముదాయ కో–ఆర్డినేటర్లు వెంకమ్మ లక్ష్మి, అశ్విని, శశికళ, ఉమాదేవి, అంబిక, మధుమతి, నేత్రావతి, వాహన డ్రైవర్ పీరావలి, ఇతర పౌర కార్మికులు పాల్గొన్నారు.
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కృష్ణమ్మ పరవళ్లురాయచూరు రూరల్: గత కొన్ని రోజుల నుంచి మహారాష్ట్రలోని నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో విస్తారంగా వానలు కురుస్తుండడంతో కృష్ణా నదికి వరద పోటెత్తింది. దీంతో నిండుకుండలా మారిన ఆల్మట్టి డ్యాం నుంచి నదికి 1.10 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేశారు. బెళగావి జిల్లా కుడిచి వద్ద కృష్ణమ్మ ఉగ్రరూపం దాల్చింది. బుధవారం సాయంత్రం ఆల్మట్టి డ్యాం నుంచి కృష్ణా నదికి వరద నీటి విడుదలను పెంచారు. చిక్కోడి డివిజన్లో కల్లోళ, యడూర, మలికవాడ, దత్తవాడ, నిప్పాణి తాలూకా బారవాడ, కొణ్ణూర, కారదగ–భోజ వంతెనలు జలావృతమయ్యాయి. ఈ మార్గంలో కర్ణాటక, మహారాష్టల మధ్య వాహన రాకపోకలు స్తంభించాయి. దూద్ గంగా నదికి 65 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని వదిలారు. రాయచూరు జిల్లా లింగసూగూరు తాలూకాలో కృష్ణా నదిలో వరద ముంచెత్తింది. ఈనేపథ్యంలో ఉత్తర కర్ణాటకలోని బెళగావి, బాగల్కోటె, విజయపుర, కళ్యాణ కర్ణాటకలో యాదగిరి, రాయచూరు జిల్లాల యంత్రాంగాలు వరద పరిస్థితులను సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు సర్వసన్నద్ధమయ్యాయి. ఆల్మట్టి డ్యాం నుంచి 1.10 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల
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14 లీటర్ల అక్రమ మద్యం జప్తుహుబ్లీ: జన్నత్ నగర్లోని ఓ ఇంట్లో అక్రమంగా మద్యం విక్రయిస్తున్న మహిళ ఇంటిపై ఎకై ్సజ్ పోలీసుల సహకారంతో స్థానికులు దాడి చేసి 14.76 లీటర్ల మద్యాన్ని పట్టుకున్నారు. ఖలాల్ అనే వారి ఇంట్లో మహిళ అక్రమంగా మద్యం విక్రయిస్తుండేది. దీంతో విసిగిన స్థానికులు అధికారులను అక్కడికి తీసుకెళ్లి పరిశీలించారు. అప్పటికే ఆ మహిళ పరారైంది. ఇంట్లో పరిశీలించగా మద్యం టెట్రా ప్యాకెట్లు లభించాయి. మహిళ భర్త ఖలాల్పై ఎకై ్సజ్ శాఖ అధికారులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు. నగదు, వాచీల చోరీ మరో ఘటనలో ఇంటికి వేసిన తాళాన్ని పగలగొట్టి లోపలకు వెళ్లిన దొంగలు బెడ్రూం అల్మారాలో దాచిపెట్టిన రూ.1.35 లక్షల నగదు, రూ.14 వేల విలువ చేసే 5 వాచీలను చోరీ చేసి పరారైన ఘటన గిరినగర్లో చోటు చేసుకుంది. నాసీర్ హుసేన్ లక్ష్మేశ్వర ఇంట్లో ఈ చోరీ జరిగింది. పాత హుబ్లీ పోలీసులు ఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించి కేసు దర్యాప్తు చేపట్టారు. నగదు, బంగారు చోరీ విద్యానగర్ ఆలయంలో నగదు, బంగారు చోరీకి గురైంది. విద్యానగర్ బనశంకరి ఆలయం తలుపునకు వేసిన తాళాన్ని విరగ్గొట్టి లోపలకు వెళ్లిన దొంగలు ఆలయ కార్యాలయం అల్మారాలో ఉన్న రూ.44 వేల నగదు, రూ.20 వేల విలువ చేసే బంగారం చోరీ చేసి పరారయ్యారు. ఘటనపై విద్యానగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని కేసు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన హొసపేటె: కూడ్లిగి నియోజకవర్గంలోని హిరే హెగ్డాళు గ్రామంలో రూ.1.22 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన కొత్త సీసీ రోడ్లు, బీఆర్ అంబేడ్కర్ పాఠశాల, కొత్త క్యాంటీన్ నిర్మాణ పనులకు గురువారం ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ ఎన్టీ శ్రీనివాస్ భూమిపూజ నిర్వహించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ గ్రామంలో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి, విద్యా రంగ బలోపేతానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే ఈ పనులతో గ్రామ అభివృద్ధిలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుందన్నారు. జీపీ సభ్యులు, వివిధ శాఖల అధికారులు, పాఠశాలల ప్రిన్సిపాళ్లు, ఉపాధ్యాయులు, ఎస్డీఎంసీ సభ్యులు, పార్టీ కార్యకర్తలు, గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు. విద్యుదాఘాతంతో యువకుడు దుర్మరణంరాయచూరు రూరల్: విద్యుత్ షాక్కు గురై ఓ యువకుడు దుర్మరణం పాలైన ఘటన గురువారం జిల్లాలోని దేవదుర్గ తాలూకా జాలహళ్లిలో చోటు చేసుకుంది. శివు(18) అనే యువకుడు పొలానికి నీరు పెట్టేందుకు వెళ్లినప్పుడు విద్యుత్ షాక్కు గురై మరణించాడు. జాలహళ్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఎయిమ్స్ను ప్రారంభించరూ రాయచూరు రూరల్: రాయచూరులో అఖిల భారత వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ(ఎయిమ్స్) ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపట్టాలని ఎయిమ్స్ పోరాట సమితి నేతలు ఆందోళన చేపట్టారు. గురువారం దేవదుర్గ తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద చేపట్టిన ఆందోళనలో సమితి అధ్యక్షుడు బసవరాజ కళస మాట్లాడారు. గత నాలుగేళ్ల నుంచి రాయచూరుకు ఎయిమ్స్ను కేటాయించేలా చూడాలని కోరుతూ ఆందోళన చేపట్టామన్నారు. అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులు ఈ విషయంలో మౌనం వీడి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై ఒత్తిడి తెచ్చి గళం విప్పాలని కోరుతూ జిల్లాధికారిణి పూవితకు వినతిపత్రం సమర్పించారు. కరువును ఎదుర్కోవడంలో సర్కార్ విఫలం రాయచూరు రూరల్: రాష్ట్రంలో నెలకొన్న కరువును సమర్థంగా ఎదుర్కోవడంలో సర్కార్ విఫలమైందని ఎమ్మెల్సీ రవి కుమార్ ఆరోపించారు. బుధవారం నగరంలోని ప్రైవేట్ హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. రైతులు పొలంలో వేసిన పంటలు వర్షాలు లేక వాడుముఖం పట్టాయన్నారు. నగర, గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు తోడు మౌలిక సౌకర్యాలు కల్పించాలని, కరువు పీడిత ప్రాంతంగా ప్రకటించాలన్నారు. రైతులు బ్యాంక్లో తీసుకున్న రుణాలను మాఫీ చేయాలన్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అధికమైన తాగునీటి సమస్యలను తీర్చాలన్నారు.
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వైభవంగా బ్రహ్మ రథోత్సవంపావగడ: తాలూకాలోని అరసికెరె గ్రామంలో కుంచిటిగ ఒక్కలిగల సామాజిక వర్గం ఆరాధ్య దైవమైన గుజ్జారి ఆంజనేయ స్వామి బ్రహ్మ రథోత్సవం గురువారం వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మహిళలు పిండి హారతులు, పూర్ణ కుంభ కలశాలు మోశారు. ఈ వేడుకల్లో ఆంధ్ర, కర్ణాటక ప్రాంతాల నుంచి వందలాది మంది భక్తులు తరలి వచ్చి బ్రహ్మ రథోత్సవాన్ని తిలకించారు. భక్తుల నుంచి జై ఆంజనేయ స్వామి నినాదాలు మార్మోగాయి. పలువురు భక్తులు భారీ స్థాయిలో రుద్రాక్షి మాలలు బ్రహ్మ రథానికి సమర్పించి మొక్కు తీర్చుకున్నారు.
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మండ్యలో నిరసనల హోరు● జననాయగన్పై ఆగ్రహ జ్వాల మండ్య: మండ్యలో ఊపందుకున్న కావేరి జలాల చిచ్చు తాజాగా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నటించిన జననాయగన్ చిత్రం వైపు మళ్లింది. నగరంలోని గురుశ్రీ థియేటర్ ముందున్న పోస్టర్ను చించి వేసి చిత్రాన్ని ప్రదర్శించవద్దంటూ ఆందోళనకారులు హెచ్చరించారు. దీపక్ నేతృత్వంలో థియేటర్ను ముట్టడించారు. తరువాత జిల్లాధికారి కార్యాలయం వద్ద బైఠాయించారు. కావేరి ఆయకట్టు రైతుల ప్రయోజనాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాపాడాలన్నారు. పోలీసులు ఆందోళనకారులను అడ్డుకున్నారు. తమిళనాడుకు నీరు వదలరాదని కరవే (ప్రవీణ్శెట్టి వర్గం) కార్యకర్తలు నగరంలోని కావేరి మండలి కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా చేశారు. తమిళనాడు ప్రభుత్వం, కావేరి నీటి నిర్వహణ సమితికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. కర్ణాటకకు మంచినీటికి, రైతులకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కోరారు.
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కరువు జిల్లాలుగా ప్రకటించాలని ర్యాలీరాయచూరు రూరల్: కళ్యాణ కర్ణాటకలోని జిల్లాలను కరువు పీడిత జిల్లాలుగా ప్రకటించాలని జేడీఎస్ డిమాండ్ చేసింది. గురువారం కొప్పళలో చేపట్టిన ర్యాలీలో కోర్ కమిటీ సభ్యుడు చంద్రశేఖర్ మాట్లాడారు. వర్షాకాలం ముగుస్తున్నా సమయం దాటిపోతున్నా నేటి వరకు వరుణ దేవుడు కరుణించలేదన్నారు. గతంలో వేసిన పంటలు వర్షాలు లేక వాడుముఖం పట్టాయని, నగర, గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు తోడు మౌలిక సౌకర్యాలు కల్పించాలని, కలబుర్గి, కొప్పళ, రాయచూరు, బీదర్, యాదగిరి, బళ్లారి, విజయనగర జిల్లాలను కరువు పీడిత ప్రాంతాలుగా ప్రకటించాలని కోరుతూ జిల్లాధికారికి వినతిపత్రం సమర్పించారు.
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తమిళనాడుకు కావేరి నీరు వదలొద్దుబళ్లారిఅర్బన్: తమిళనాడుకు కావేరి నీటిని విడుదల చేయవద్దని డిమాండ్ చేస్తూ కర్ణాటక రక్షణ వేదిక (ప్రవీణ్ శెట్టి వర్గం) ఆధ్వర్యంలో బళ్లారిలో బుధవారం రాత్రి కాగడాల ర్యాలీ, నిరసన చేపట్టారు. జిల్లా అధ్యక్షుడు వీహెచ్ హులుగప్ప, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యుడు అద్దిగేరి రామన్న నాయకత్వంలో జరిగిన ఈ నిరసనలో కార్యకర్తలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. నాయకులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో వర్షభావం కారణంగా కావేరి జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు తగ్గాయన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ముందుగా కర్ణాటక ప్రజలకు తాగునీరు, రైతుల అవసరాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్ర అవసరాలు తీరిన తర్వాతే ఇతర రాష్ట్రాలకు నీటిని విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. కావేరి నదికి నీటి విడుదల నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ గురువారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 15 నిమిషాల పాటు రాస్తారోకో నిర్వహించనున్నట్లు కరవే నాయకులు ప్రకటించారు. ప్రభుత్వం నిర్ణయాన్ని పునఃసమీక్షించకపోతే ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు.
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నేత్రపర్వంగా రథోత్సవంహొసపేటె: కొప్పళ తాలూకాలోని కర్కిహళ్లి గ్రామంలో బుధవారం ప్రసిద్ధ మృత్యుంజయేశ్వర (శివాచిదంబరేశ్వర) జాతర మహోత్సవాన్ని వివిధ వాయిద్య పరికరాలతో, నిరంతర గానంతో అత్యంత వైభవంగా జరుపుకున్నారు. వేలాది మంది భక్తులు ఈ రథయాత్రను వీక్షించారు. రథయాత్ర సందర్భంగా భక్తుల హర్షధ్వానాల మధ్య భక్తి గీతాలు వినిపించాయి. అంతకు ముందు మృత్యుంజయేశ్వర స్వామికి ప్రత్యేక అలంకరణలతో భక్తులు అఖండ వీణా మంగళం, మహాభారతోత్సవ రథాంగ హోమం, హారతి, నైవేద్య సమర్పణ చేశారు. పలువురు స్వామీజీలకు పాదపూజ నిర్వహించారు.
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మరోసారి దక్కని ఊరటప్రేమజంటపై ముష్కరుల దాడులుఘనంగా మహంకాళి కరగ బొమ్మనహళ్లి: రామనగరలోని ట్రాప్లేన్లోని బండి మహంకాళి దేవి ఆలయం గిండి కరగ మహోత్సవం గురువారం భక్తిశ్రద్ధలతో జరిగింది. పూజారి హరీష్ వరుసగా తొమ్మిదో సంవత్సరం కరగను ధరించి నృత్యమాడారు. మహిళలు కరగకు హారతి ఇచ్చి, అమ్మవారికి పూజలు చేశారు. తమటే, డోలు, జానపద నృత్యాలు మరింత శోభను చేకూర్చాయి. మధ్యాహ్నం భక్తుల కోసం మాంసాహార విందు నిర్వహించారు. మేము దాదాపు 80 సంవత్సరాలుగా, ఎలాంటి కుల, మత వివక్ష లేకుండా, సామరస్యంగా ట్రాప్లేన్ ఆదిదేవత అయిన అమ్మవారి కరగను జరుపుతున్నాము అని కరగధారి హరీష్ చెప్పారు. మున్సిపల్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు కె. శేషాద్రి శశి, గాబ్రియేల్, అస్మతుల్లా ఖాన్ తదతరులు పాల్గొన్నారు. కొమ్మ పడి హెచ్ఎంకు తీవ్రగాయాలుబనశంకరి: గ్రేటర్ బెంగళూరు ప్రాధికార సిబ్బంది నిర్లక్ష్యానికి అత్తిగుప్పె మెట్రోస్టేషన్ వద్ద చెట్టుకొమ్మ విరిగిపడి హెడ్మాస్టర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. బాధితుడు బాలాజీ (50) రామనగరలో ప్రభుత్వ పాఠశాల హెచ్ఎం. బుధవారం సాయంత్రం ఇంటి నుంచి బైకులో బయలుదేరిన బాలాజీ అత్తిగుప్పె మెట్రోస్టేషన్ వద్ద బైకు నిలిపి తెలిసిన మహిళతో మాట్లాడుతూ నిలబడ్డారు. ఈ సమయంలో ఓ చెట్టు కొమ్మ విరిగిపడింది. బాలాజీ తల, వెన్నెముక కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఆయన సోదరుడు మాట్లాడుతూ పాత స్టూడెంట్ ఎదురుపడటంతో బైకు నిలిపి మాట్లాడుతుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందన్నారు. వెన్నెముక కింది భాగం నుంచి కాలు వరకు అచేతనంగా ఉందని వాపోయాడు. చెట్టుగురించి స్థానికులు అనేకసార్లు జీబీఏకు ఫిర్యాదు చేసినా దానిని తొలగించలేదని తెలిసింది. కాలేజీలలో హెచ్ఐవీ కేసులు అబద్ధం సాక్షి బెంగళూరు: కర్ణాటకలో, ముఖ్యంగా బెంగళూరు కాలేజీ విద్యార్థుల్లో 7 వేల హెచ్ఐవీ కేసులు రికార్డు అయినట్లు, హెచ్ఐవీ నిర్ధారణ పరీక్షలను తప్పనిసరి చేసినట్లు కొన్ని టీవీ చానెళ్లు, సామాజిక మాధ్యమాల్లో వస్తున్న వార్తలను రాష్ట్ర ఎయిడ్స్ ప్రివెన్షన్ సొసైటీ (కేఎస్ఏపీఎస్) ఖండించింది. అవి పూర్తిగా తప్పు అని, ఆధారరహితమని ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ పద్మ బసవంతప్ప తెలిపారు. 2004 నుంచి ఇప్పటివరకు 18–35 ఏళ్ల వయసు కలిగిన మొత్తం 39,028 మంది హెచ్ఐవీ రోగులు చికిత్స పొందారని తెలిపారు. నిబంధనల ప్రకారం బలవంతంగా హెచ్ఐవీ నిర్ధారణ పరీక్షలను చేయడం నేరమన్నారు. కాబట్టి కాలేజీలు లేదా ఏ ఇతర స్థలాల్లో కూడా పరీక్షలను తప్పనిసరి చేయలేదన్నారు.శివాజీనగర: కరువు వల్ల కావేరీ నదీ జలాలను తమిళనాడుకు పంపిణీ చేయలేక సతమతం అవుతున్న కన్నడనాడుకు కావేరి జల నిర్వహణ అథారిటీ (సీడబ్ల్యూఎంఏ)లో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. తమిళనాడుకు 15 రోజులు నిత్యం 3,500 క్యూసెక్కుల కావేరి జలాలను విడుదల చేయాలన్న ఆదేశాన్ని రద్దు చేయాలని దాఖలు చేసిన అప్పీల్ను తిరస్కరించింది. కావేరీ నది నియంత్రణ మండలి (సీడబ్ల్యూఆర్సీ) జారీ చేసిన ఉత్తర్వులపై అప్పీల్ చేయగా, గురువారం అథారిటీ సమావేశం జరిపింది. కర్ణాటక తరపున అదనపు ప్రధాన కార్యదర్శి గౌరవ్గుప్తా వాదిస్తూ సీడబ్ల్యూఆర్సీ సిఫార్సును కర్ణాటక పాటించే పరిస్థితి లేదు, వర్షాలు లేవు, ప్రాజెక్టుల్లో నీళ్లు లేవు, బిలిగుండ్లు వద్ద రోజువారీ ప్రవాహం 178 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. గతేడాది ఇదే సమయంలో 30,748 క్యూసెక్కులుగా ఉండేది, గతేడాది 116.92 టీఎంసీల కావేరి జలాలు తమిళనాడుకు ప్రవహించాయి, మా వద్ద కావేరీ జలాశయాలలో 36.69 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే ఉంది, గతేడాది ఇది 99 టీఎంసీలుగా ఉండేది అని వివరించారు. ఒప్పందం ప్రకారం ఏటా 40 టీఎంసీల నీటిని విడుదలవుతాయి, ఈ ఏడాది కరువు తీవ్రత కారణంగా 3.5 టీఎంసీలు వెళ్లాయని తెలిపారు. కాబట్టి ఉత్తర్వులను సమీక్షించాలని కోరారు. కానీ అథారిటీ మాత్రం అంగీకరించకుండా నీటిని విడుదల చేయాలని స్పష్టం చేసింది. మేకెదాటు డీపీఆర్ తిరస్కృతి● కొత్త నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశం శివాజీనగర: కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల ప్రజలకు ఎటువంటి ప్రయోజనం చేకూర్చని అంశాలు ఉన్నాయంటూ కేంద్ర జల సంఘం మేకెదాటు ప్రాజెక్టు డీపీఆర్ను బెంగళూరుకు వెనక్కి పంపింది. కొత్త డీపీఆర్ను సమర్పించాలని ఆదేశించింది. కొన్నేళ్ల కిందట రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మేకెదాటు ప్రాజెక్టుకు అనుమతి ఇవ్వాలని సవివర నివేదిక (డీపీఆర్)ను అందజేసింది. ఈ నివేదిక కావేరీ జల వివాదాల ట్రిబ్యునల్ తీర్పు, 2018 నాటి సుప్రీంకోర్టు తీర్పులకు విరుద్ధంగా ఉందని జల సంఘం అనుమానాలు వ్యక్తంచేసింది. బెంగళూరు నీటి అవసరాలకు 4.75 టీఎంసీలను సేకరిస్తామని నివేదికలో తెలిపారు, తరువాత దానిని 6.90 టీఎంసీలకు పెంచుతామని పేర్కొంది. దీనిపై జల సంగం అభ్యంతరం తెలిపింది. సవరించి పంపాలని చెప్పడంతో రాష్ట్ర సర్కారు నూతన నివేదికను రూపొందించాల్సి ఉంది. ఆ అస్థిపంజరాలు పురుషులవే తమిళనాడుకు కావేరి నీటిని వదలాల్సిందే సీడబ్ల్యూఎంఏ స్పష్టీకరణ రాష్ట్ర అప్పీలుకు తిరస్కారం పాలుపోని పరిస్థితిలో డీకే సర్కారు 2న అఖిలపక్ష భేటీ మంత్రి రామలింగారెడ్డి బనశంకరి: నీటి విడుదల ఆదేశాలను సీడబ్ల్యూఎంఏ సమర్థించిందని జలవనరుల మంత్రి రామలింగారెడ్డి చెప్పారు. దీనిపై ఆగష్టు 2న తేదీన బెంగళూరులో సీఎం డీకే శివకుమార్ ఆధ్వర్యంలో అఖిల పక్ష సమావేశం ఏర్పాటుచేసి చర్చిస్తామని తెలిపారు. ఏం చేయాలనేది నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. రాష్ట్రం తీవ్ర కరువుతో అల్లాడుతుండగా, రైతులు, కన్నడ సంఘాల్లో ఆగ్రహం నెలకొందన్నారు. విధానసౌధలో జరిగే భేటీలో రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను పరిరక్షించేలా తీర్మానాలు చేస్తారు. ఇక మిగిలిన మార్గం సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లడం ఒక్కటేనని సర్కారు భావిస్తోంది. నీటి విడుదలపై అశక్తత వ్యక్తంచేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసే అవకాశముంది. 3న తమిళనాడు సీఎం విజయ్తో సీఎం డీకే శివకుమార్ జరిపే చర్చల గురించి అఖిల పక్షంలో ప్రస్తావించనున్నారు. బీజేపీ, జేడీఎస్ అగ్రనేతలు, రైతు, కన్నడ సంఘాల ప్రతినిధులను ఆహ్వానిస్తారు. సమావేశం కోసం సౌధలో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. దొడ్డబళ్లాపురం: రాత్రివేళ ఊరి చివర ఏకాంతంగా ఉన్న ప్రేమికులపై దుండగులు దాడిచేసిన ఘటన దొడ్డ శివార్లలో జరిగింది. 26న అనుపమ్కుమార్ అనే యువకుడు ప్రియురాలితో కలిసి కే.జీ.కుంటనహళ్లి చెరువు కట్ట మీద కూర్చుని ఉండగా అక్కడకు వచ్చిన నలుగురు స్థానిక యువకులు యువతిని వేధించారు. దీంతో జంట కారులో వెళ్లిపోతుండగా దుండగులు బైక్లలో వెంబడించారు. కారు ఢీకొని బైక్ దెబ్బతింది, ఈ కారణంతో దుండగులు కారుని ధ్వంసం చేయడంతోపాటు యువకున్ని చితకబాదారు. అతని స్నేహితుడు అరవింద్ వచ్చి ఇద్దరినీ రక్షించి తన కంపెనీ కార్యాలయానికి తీసికెళ్లాడు. అక్కడకూ వచ్చిన సుమారు పాతికమంది వ్యక్తులు మరోసారి అనుపమ్కుమార్, అరవింద్పై దాడి చేసినట్టు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దొడ్డ గ్రామీణ పోలీసులు నలుగురిని అరెస్టు చేసి, మిగతా వారి కోసం గాలిస్తున్నారు. నీరు వదలరాదు: బొమ్మై దొడ్డబళ్లాపురం: తమిళనాడుకు నీరు వదలరాదని మాజీ సీఎం, బీజేపీ ఎంపీ బసవరాజు బొమ్మై డిమాండు చేశారు. రాష్ట్ర జలాశయాల్లో తక్కువ నీరు ఉంది, మనకే సరిపోదని చెప్పారు. గురువారం ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ అధికారులు కావేరి కమిటీల ముందు సరైన వాదనలు వినిపించలేదని సర్కారును విమర్శించారు. సీఎం డీకే శివకుమార్ కూడా ఇదే అభిప్రాయంతో ఉన్నారని, ఆయనతో తాను మాట్లాడానని తెలిపారు. కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి, ఎంపీలు బసవరాజ్ బొమ్మై, శెట్టర్, కారజోళ, కాగేరి, మోహన్ తదితరులు ఢిల్లీలో కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి సీఆర్ పాటిల్ను కలసి కావేరి నీటి సమస్యలపై చర్చించారు.
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కార్మిక వ్యతిరేక చట్టాలను విరమించండిరాయచూరు రూరల్: కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన నాలుగు కార్మిక వ్యతిరేక చట్టాలను ఉపసంహరించాలని ఏఐసీసీటీయూ డిమాండ్ చేసింది. గురువారం కార్మిక శాఖాధికారి కార్యాలయం వద్ద చేపట్టిన ఆందోళనలో అధ్యక్షుడు అజీజ్ జాగీర్దార్ మాట్లాడారు. కేంద్రప్రభుత్వం రైతు, వ్యవసాయ, ఏపీఎంసీ, విద్యుత్, కార్మిక వ్యతిరేక చట్టాలను జారీ చేయడం వల్ల రైతు, కార్మిక, వ్యవసాయ కూలీలు అన్ని విధాలుగా నష్టపోతారని ఆరోపించారు. ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారులకు మద్దతు పలుకుతూ ఎర్ర తివాచీ పరచడాన్ని తప్పుబట్టారు. కార్మికులకు కనీస వేతనాలు చెల్లించాలని, వారి భవిష్యత్ అంధకారమైందన్నారు. నరేగ పథకాన్ని రద్దు చేసి దేశంలో 12 కోట్ల మంది వ్యవసాయ కూలీ కార్మికుల పొట్ట కొట్టిందన్నారు. అనంతరం కార్మిక శాఖాధికారిణి ఆరతికి వినతిపత్రం సమర్పించారు.
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రోజుకు 300 కూలీ చేసుకునే నాకు 3 కోట్ల జీఎస్టీ నోటీసా?!తమిళనాడులోని తిరుపత్తూరు జిల్లా జోలార్పేట సమీపంలోని పుదూరు పడవేట్టమ్మన్ ఆలయ వీధికి చెందిన రుక్మిణి అనే వృద్ధురాలు మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం (MGNREGA) కింద కూలీ పనులు చేస్తూ తన కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటోంది.మంగళవారం నాడు ఆమె సందకోడియూరులోని తన బ్యాంకు ఖాతా నుంచి ఉపాధి హామీ కూలీ డబ్బులను డ్రా చేసుకోవడానికి వెళ్లింది. అయితే, అక్కడ ఆమెకు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి కలిగించే విషయం తెలిసింది. ఆంబూరులోని ఆదాయపు పన్నుల (Income Tax) శాఖ కార్యాలయం నుంచి ఆమె పేరిట ఒక నోటీసు వచ్చింది.ఆ నోటీసులో.. ఆమె "ఆర్ఎం ట్రేడర్స్" (RM Traders) అనే వ్యాపార సంస్థను నడుపుతున్నారని, దానికి సంబంధించి రూ. 2.79 కోట్ల మేర జీఎస్టీ (GST) చెల్లించాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, ఇప్పటికే ఈ విషయమై సంబంధిత బ్యాంకుకు సూచనలు పంపామని, అందువల్ల ఆమె బ్యాంకు ఖాతాను పూర్తిగా సీజ్ (Freeze) చేసినట్లు అధికారుల నుంచి సమాచారం ఇచ్చారు.రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని పేదరికంలో ఉన్న తనకు కోట్లలో పన్ను బకాయిలు ఉన్నాయని, ఖాతా సీజ్ చేశారని తెలిసి ఆ వృద్ధురాలు అవాక్కై కన్నీరు మున్నీరైంది. తన వివరాలను, పత్రాలను ఎవరో దుర్వినియోగం చేసి ఈ మోసానికి పాల్పడి ఉంటారని భావిస్తూ, దీనిపై ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేసి న్యాయం పోరాటం చేస్తానని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
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ఐపీఎస్ లేఔట్లో రేవ్ పార్టీ.. 12 మంది అమ్మాయిలు..!బనశంకరి: బెంగళూరు హెచ్ఎస్ఆర్ లేఔట్ 6 వ సెక్టార్లోని ఐపీఎస్ లేఔట్ సర్వీస్ విల్లాలో నిర్వహిస్తున్న రేవ్ పార్టీని పోలీసులు అడ్డుకుని నలుగురిని అరెస్ట్చేశారు. ఆ విల్లాను రోజుకు రూ.20 వేలకు అద్దెకు తీసుకున్న నిర్వాహకులు అమిగోస్ అనే యాప్ ద్వారా రేవ్ పార్టీకి యువతీ యువకులను ఆహ్వానించువారు. యువకుల నుంచి రూ.1,099, అమ్మాయిల నుంచి రూ.499 ఫీజు వసూలు చేసేవారు. రాత్రంతా మద్యం, మ్యూజిక్తో మజా చేసేవారు. హెచ్ఎస్ఆర్ లేఔట్లో ఎక్కువమంది ఐపీఎస్ల నివాసాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడైతే పోలీసులు రైడ్ చేయరని నిర్వాహకులు భావించారు. మంగళవారం అర్ధరాత్రి పోలీసులు దాడులు చేసి హుక్కాలు, ఈ–సిగరెట్లు, భారీగా మద్యం సీజ్ చేశారు. పార్టీలో 12 మంది యువతులు, 17 మంది యువకులు ఉన్నారు. నిర్వాహకులు దీక్షత్, వేదాంత్ పండిత్, వరుణ్, శంకర్ను అరెస్ట్ చేశారు. విల్లా యజమానిపై కేసు నమోదైంది. వయసులో చిన్నోడని నమ్మింతే.. రెండుసార్లు గర్భవతిని చేసి..!
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మందు, చిందు.. 9 మంది ఉద్యోగుల సస్పెండ్దొడ్డబళ్లాపురం: డ్యూటీ సమయంలో ఆఫీసులకు రాకుండా మద్యం, మాంసంతో పార్టీ చేసుకున్న మొత్తం 9 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సస్పెండ్ అయ్యారు. గత శుక్రవారం బెంగళూరు గ్రామీణ జిల్లా పరిధిలో పనిచేసే 9 మంది డ్యూటీకి రాకుండా సిద్ధరబెట్ట పైన విందు విలాసాల్లో మునిగి తేలారు. కొందరు స్థానికులు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. ఈ వీడియో ద్వారా పీడీఓల నిర్లక్ష్యం వైరల్గా మారింది. గ్రామీణాభివృద్ధి, పంచాయత్రాజ్ మంత్రి ఈశ్వర్ ఖండ్రె దృష్టికి వెళ్లడంతో ఆయన ఆదేశాలతో సస్పెన్షన్ వేటు వేశారు. గిరీష్, హరీష్, ప్రశాంత్, చిరంజీవి, రవిశంకర్, దినేష్ అనే పీడీఓలు, కార్యదర్శులు కెంపరంగయ్య, గంగాధర్, మంజునాథ్(ఎస్డీఏ)లపై వేటు పడింది. రాహుల్ని దూషణ.. బీజేపీ ఎమ్మెల్యేపై కేసు శివాజీనగర: ఢిల్లీ కాక్రోచ్ పార్టీ నిరసనలకు వ్యతిరేకంగా మంగళవారం ఉడుపిలో బీజేపీ నిర్వహించిన ఆందోళనలో స్థానిక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే యశ్పాల్ సువర్ణ విద్వేష పూరిత ప్రసంగం చేశారని పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. కాంగ్రెస్ నేతలు ఆయనపై ఫిర్యాదు చేశారు. తమ నేత రాహుల్గాంధీపై అత్యంత అవమానకరమైన పదజాలం ఉపయోగించారని తెలిపారు. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైందని, దర్యాప్తు జరిపి తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్పీ హరిరామ్ శంకర్ తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే యశ్పాల్ సువర్ణకు వ్యతిరేకంగా బెంగళూరులో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పార్టీ ఆఫీసు ముందు నిరసన తెలిపారు. దిష్టిబొమ్మను ధ్వంసం చేశారు. అటువంటి ప్రకటనలను సహించబోమని అన్నారు. డ్రగ్స్ను నిర్మూలిద్దాంమండ్య: మాదకద్రవ్యాల అక్రమ తరలింపులో కొందరు యువకులు, విద్యార్థులు పాల్పంచుకోవడం సమాజానికి పెనుప్రమాదమని, డ్రగ్స్ను పూర్తిగా నాశనం చేయాలని ఎస్పీ శోభారాణి తెలిపారు. శ్రీరంగపట్టణలో పోలీసు శాఖ ఆధ్వర్యంలో డ్రగ్స్ వ్యసనం నుంచి విముక్తి కోసం చేపట్టిన ర్యాలీని ప్రారంభించారు. చిత్రనటుడు దీపక్ పాల్గొన్నారు. దీపక్ మాట్లాడుతూ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, మొబైల్ వినియోగం, స్నేహాలపై తల్లిదండ్రులు శ్రద్ధ వహించాలని, డ్రగ్స్ రహిత సమాజ నిర్మాణానికి చేతులు జోడించాలని కోరారు. సీఎం పీఏనంటూ మోసాలు శివమొగ్గ: తాను ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ వ్యక్తిగత సహాయకుడు (పీఏ)ని అని అబద్ధం చెప్పి రిక్రియేషన్ క్లబ్ లైసెన్స్ ఇప్పిస్తానని నమ్మించి రూ.15 లక్షలు కొట్టేసిన వ్యక్తిని తుంగానగర పోలీసులు పట్టుకున్నారు. శివమొగ్గలోని కేహెచ్బీ కాలనీ నివాసి, రైతు మంజునాథ్ హంజి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు నిందితుడు హేమంత్ కుమార్ అలియాస్ గణేష్ను అరెస్టు చేశారు. ఎన్నాళ్లయినా లైసెన్స్ ఇప్పించకుండా తప్పించుకు తిరగడంతో ఫిర్యాదు చేశారు. ఇతడు పెద్ద పెద్ద నాయకులు తెలుసని మోసాలకు పాల్పడుతూ ఉంటాడని సమాచారం. ఐపీఎస్ లేఔట్లో రేవ్ పార్టీ● భగ్నం చేసిన పోలీసులు బనశంకరి: బెంగళూరు హెచ్ఎస్ఆర్ లేఔట్ 6 వ సెక్టార్లోని ఐపీఎస్ లేఔట్ సర్వీస్ విల్లాలో నిర్వహిస్తున్న రేవ్ పార్టీని పోలీసులు అడ్డుకుని నలుగురిని అరెస్ట్చేశారు. ఆ విల్లాను రోజుకు రూ.20 వేలకు అద్దెకు తీసుకున్న నిర్వాహకులు అమిగోస్ అనే యాప్ ద్వారా రేవ్ పార్టీకి యువతీ యువకులను ఆహ్వానించేవారు. యువకుల నుంచి రూ.1,099, అమ్మాయిల నుంచి రూ.499 ఫీజు వసూలు చేసేవారు. రాత్రంతా మద్యం, మ్యూజిక్తో మజా చేసేవారు. హెచ్ఎస్ఆర్ లేఔట్లో ఎక్కువమంది ఐపీఎస్ల నివాసాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడైతే పోలీసులు రైడ్ చేయరని నిర్వాహకులు భావించారు. మంగళవారం అర్ధరాత్రి పోలీసులు దాడులు చేసి హుక్కాలు, ఈ–సిగరెట్లు, భారీగా మద్యం సీజ్ చేశారు. పార్టీలో 12 మంది యువతులు, 17 మంది యువకులు ఉన్నారు. నిర్వాహకులు దీక్షత్, వేదాంత్ పండిత్, వరుణ్, శంకర్ను అరెస్ట్ చేశారు. విల్లా యజమానిపై కేసు నమోదైంది.సస్పెండ్ అయిన 6మంది పీడీఓలు
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గురు శరణమే పావన మార్గంరాయచూరు రూరల్: జీవితంలో అజ్ఞానాంధకారం తొలగించి వెలుగు మార్గం చూపే గురుదేవులను స్మరిస్తూ బుధవారం రాష్ట్రమంతటా గురుపౌర్ణమి పుణ్యదినాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరించారు. వినాయక, వేదవ్యాస, దత్తాత్రేయ, రాఘవేంద్ర, షిరిడి సాయి ఆలయాల్లో విశేష పూజా వేడుకలు జరిగాయి. మంత్రాలయం మఠం భక్త జనంతో కిక్కిరిసిపోయింది. పీఠాధిపతి సుబుదేంద్ర తీర్థస్వామి బృందావనానికి, మూలవిరాట్టుకు, తులసి చెట్టుకు ప్రత్యేక పూజలుచేశారు. వేలాదిగా భక్తజనం తరలివచ్చారు. రాయల దర్శనం చేసుకోవడానికి ఆరేడు గంటల సమయం పట్టింది. సిలికాన్ సిటీలో ఘనంగా పూజలు బనశంకరి: బెంగళూరు జేపీ నగర 6వ ఫేజ్లోని శ్రీసత్యగణపతి ఆలయ ప్రాంగణంలోని షిరిడి సాయిబాబా ఆలయంలో గురు పూర్ణిమ మహోత్సవం, సత్యనారాయణపూజలు జరిగాయి. ఆలయ అధ్యక్షుడు మోహన్రాజు, కమిటి సభ్యులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పెద్దసంఖ్యలో భక్తులు దర్శనం చేసుకున్నారు. నగరంలోని పలు మందిరాలలో గురుపూర్ణిమ పూజలు ఆచరించారు. కుద్రోళి గోకర్ణనాథ ఆలయంలో సామూహిక తులసి పూజా నిర్వహించారు. ఆలయాలకు తండోపతండాలకు భక్తజనం తరలివచ్చారు. బెంగళూరు గాంధీనగరలోని మహాబోధి సొసైటీలో బౌద్ధ మతగురువులు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు.బెంగళూరులోని ఓ మందిరంలో భక్తజనం బెంగళూరు మహాబోధి సొసైటీలో బౌద్ధ గురువుల ప్రార్థనలు బెంగళూరులో పూజలు మంత్రాలయంలో.. రాష్ట్రమంతటా ఆలయాలలో గురుపూర్ణిమ విశేష వేడుకలు మంత్రాలయం మఠంలో భక్త సాగరం
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నైస్ బాధిత రైతులకు ఊరట● సంస్థ అక్రమాలపై జడ్జి విస్మయం బనశంకరి: నైస్ రోడ్డు నిర్మాణానికి కర్ణాటక ప్రదేశ అభివృద్ధి మండలి (కేఐఏడీబీ) ద్వారా నిర్వహించిన భూస్వాధీన కేసులో వందలాదిమంది రైతులకు బుధవారం హైకోర్టు ఊరటనిచ్చింది. భూస్వాధీనాన్ని రద్దుచేయడాన్ని ప్రశ్నిస్తూ నైస్ సంస్థ వేసిన అప్పీల్ను జడ్జిలు జస్టిస్ డీకే.సింగ్ ధర్మాసనం తిరస్కరించింది. రైతులు తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది హెచ్ఎస్.నాగమోహన్దాస్ వాదనలు వినిపించారు. నైస్ సంస్థ అక్రమాలను వివరించగా జడ్జి విస్మయం వ్యక్తంచేశారు. ఆ సంస్థపై ఉన్నతస్థాయి దర్యాప్తు అవసరమని చెప్పారు. రోడ్డు నిర్మాణం నెపంతో చెరువు భూములను ఆక్రమించడం, రైతులకు సరైన పరిహారం ఇవ్వకుండా వారి భూములను లాక్కోవడం, ప్రజల నుంచి పెద్దమొత్తంలో టోల్ ఫీజులను వసూలు చేయడాన్ని జడ్జి తప్పుబట్టారు. ఆ సంస్థపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని తెలిపింది. సంస్థ మీద స్వతంత్ర దర్యాప్తు, ఫోరెనిక్స్ ఆడిటింగ్ నిర్వహించాలని అభిప్రాయపడ్డారు. మోసగాని వంచన.. తల్లయిన విద్యార్థినిదొడ్డబళ్లాపురం: మోసగాని ప్రేమపాశంలో చిక్కుకున్న బాలిక గర్భం దాల్చి మగ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. చిత్రదుర్గ జిల్లా హిరియూరు తాలూకాలో వెలుగు చూసింది. వివరాలు.. బాలిక హాస్టల్లో ఉంటూ పీయూసీ చదువుతోంది. గూడ్స్ వాహనం డ్రైవర్గా పని చేస్తున్న కరియణ్ణ ఆమెను ప్రేమ పేరుతో లైంగిక దాడికి పాల్పడేవాడు. బాలిక గర్భం దాల్చినా ఆ విషయాన్ని గుట్టుగా ఉంచింది. చివరకు తల్లికి చెప్పడంతో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తీసికెళ్లగా మగ బిడ్డ పుట్టాడు. బాలిక వయసు 17 ఏళ్లని, ఇంకా పెళ్లి కాలేదని తెలుసుకున్న ఆస్పత్రి సిబ్బంది అధికారులకు, పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. తల్లీ శిశువును మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని సఖి కేంద్రానికి తరలించారు. పోక్సో కేసు నమోదవగానే నిందితుడు కరియణ్ణ పరారయ్యాడు. అతని కోసం గాలిస్తున్నారు.