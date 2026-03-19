Sakshi News home page

Trending News:

నవరాత్రి శోభ: వర్షంలోనూ వైష్ణోదేవికి పోటెత్తిన భక్తులు

Mar 19 2026 10:10 AM | Updated on Mar 19 2026 1:00 PM

Chaitra Navratri begins with morning aarti Vaishno Devi

న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం వెల్లివిరుస్తోంది. తొమ్మిది రోజుల పాటు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకునే ‘చైత్ర నవరాత్రులు’ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. తెల్లవారుజాము నుంచే దేశంలోని ప్రముఖ శక్తిపీఠాలు, అమ్మవారి ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, మంగళ హారతులతో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది. ఢిల్లీ నుంచి ముంబై వరకు, జమ్ముకశ్మీర్ నుంచి వారణాసి వరకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు.

వర్షాన్ని లెక్కచేయని భక్తులు..
జమ్ముకశ్మీర్‌లోని కత్రాలో వాతావరణం అనుకూలించకపోయినా, భారీ వర్షం కురుస్తున్నప్పటికీ భక్తుల ఉత్సాహం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. మాతా వైష్ణో దేవి దర్శనం కోసం వేలాది మంది భక్తులు తెల్లవారుజామునే బేస్ క్యాంప్‌కు చేరుకుని, తమ యాత్రను ప్రారంభించారు. వర్షంలో తడుస్తూనే కొండపైకి కదిలిన భక్తుల దృశ్యాలు వారి అచంచల విశ్వాసానికి అద్దం పడుతున్నాయి.
 

రాజధానిలో ఆధ్యాత్మిక సందడి
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో నవరాత్రి వేడుకలు అంబరాన్నంటుతున్నాయి. ఛతర్‌పూర్‌లోని ప్రసిద్ధ ఆద్యా కాత్యాయిని శక్తిపీఠంలో తెల్లవారుజామున నిర్వహించిన ఆరతి కార్యక్రమానికి భక్తులు పోటెత్తారు. అదేవిధంగా, ఝండే వాలన్ ఆలయం వద్ద భక్తుల రద్దీ నెలకొంది. భక్తులు బారులు తీరి అమ్మవారికి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు.

మాయానగరి నుంచి కాశీ వరకు..
ముంబైలోని ప్రసిద్ధ ముంబా దేవి ఆలయంలోనూ నవరాత్రి వేడుకలు ఘనంగా మొదలయ్యాయి. ఆధ్యాత్మిక నగరం వారణాసిలోని దుర్గాకుండ్ ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది. తొమ్మిది రోజుల పాటు సాగే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా భక్తులు కఠిన ఉపవాస దీక్షలు చేపట్టి, దుర్గామాతను వివిధ రూపాల్లో ఆరాధిస్తున్నారు. ఈ తొమ్మిది రోజులు దుర్గాదేవిని పూజించి, చివరి రోజున శ్రీరామనవమితో వేడుకలకు ముగింపు పలుకుతారు.

Advertisement

    Advertisement
     
    Advertisement

    Photos

    View all
    photo 1

    గద్దర్‌ అవార్డ్స్‌- 2025లో మెరిసిన హీరోయిన్లు (ఫోటోలు)
    photo 2

    శ్రీశైలంలో రమణీయంగా రథోత్సవం పులకించిన భక్తులు (ఫొటోలు)
    photo 3

    గద్దర్‌ అవార్డ్స్ అందుకున్న విజేతలు (ఫొటోలు)
    photo 4

    అట్టహాసంగా గద్దర్ అవార్డుల వేడుక.. టాలీవుడ్ స్టార్స్ సందడి (ఫొటోలు)
    photo 5

    పేరేంట్స్‌గా మాకు గర్వకారణం.. కుమారుడి ఈవెంట్‌లో శివబాలాజీ దంపతులు (ఫొటోలు)

    Video

    View all
    Deputy CM Speech On Telangana Budget 2026-27 1
    Video_icon

    అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ పై భట్టి స్పీచ్
    BRS MLAs Fires on Congress Govt Over Budget 2026-27 2
    Video_icon

    బడ్జెట్ అంతా డొల్లే కాంగ్రెస్ పై BRS ఎమ్మెల్యేల ఫైర్
    Wife's Illegal Affair Killed Husband In Nandyal District 3
    Video_icon

    చీకు చింత లేని సంసారంలో చిచ్చు.. CI బయటపెట్టిన సంచలన విషయాలు
    Jada Sravan Exposed CM Chandrababu's Assets and Scams 4
    Video_icon

    తినేది పెరుగన్నం నిమ్మకాయ బద్ద ఆస్తులు మాత్రం 20 లక్షల కోట్లు.. శ్రవణ్ షాకింగ్ నిజాలు
    Bhatti Vikramarka Presents Telangana Budget 5
    Video_icon

    Telangana Budget: రూ. 3.24 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ఏ శాఖకు ఎంతంటే..!
    Advertisement
     