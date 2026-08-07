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ఇదే జరిగితే.. బంగారం ధరలు మరింత పైకి!బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా ఊపందుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గోల్డ్ రేట్లు భారీగా పెరిగి ఔన్స్కు 4,300 డాలర్ల స్థాయిని దాటాయి. ఈ వారం మొత్తం చూస్తే.. బంగారం ధరలు 6 శాతానికి పైగా పెరిగాయి. ఈ ఏడాది జనవరి తర్వాత ఒక వారంలో నమోదైన అతిపెద్ద పెరుగుదల ఇదే కావడం గమనార్హం.బంగారం వైపు పెట్టుబడులుఅమెరికా ఆర్థిక పరిస్థితి, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు, డాలర్ విలువలో మార్పులు ప్రస్తుతం బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్న ప్రధాన అంశాలుగా మారాయి. ఆర్థిక అనిశ్చితి ఉన్న సమయంలో పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం అమెరికా వడ్డీ రేట్లపై స్పష్టత లేకపోవడం, ఆర్థిక వృద్ధిపై ఆందోళనలు పెరగడంతో పెట్టుబడులు బంగారం వైపు వెళ్తున్నాయి.ముఖ్యంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ సెప్టెంబర్లో వడ్డీ రేట్లపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందనే విషయం మార్కెట్లకు కీలకంగా మారింది. వడ్డీ రేట్లు తగ్గే అవకాశాలు పెరిగితే డాలర్ బలహీనపడుతుంది. దాని ప్రభావంతో బంగారం ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.బంగారం ధరలు మరింత పెరుగుతాయా?ఇక అమెరికా జూలై నెల ఉద్యోగాల నివేదికపై మార్కెట్ వర్గాల దృష్టి ఉంది. ఈ నివేదికలో కొత్తగా ఎన్ని ఉద్యోగాలు వచ్చాయి, నిరుద్యోగ రేటు ఎలా ఉంది, వేతనాల వృద్ధి ఎలా ఉందనే వివరాలు తెలుస్తాయి. మార్కెట్ అంచనాల ప్రకారం జూలైలో సుమారు 80 వేల కొత్త ఉద్యోగాలు రావచ్చని భావిస్తున్నారు. అయితే ఇటీవలి కాలంతో పోలిస్తే ఇది పెద్ద వృద్ధి కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగాల డేటా బలంగా వస్తే ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుపై వెనక్కి తగ్గే అవకాశం ఉండటంతో డాలర్ బలపడవచ్చు, దీనివల్ల బంగారం ధరలు కొంత తగ్గవచ్చు.మరోవైపు అమెరికా ఉద్యోగాల నివేదిక బలహీనంగా వస్తే ఆర్థిక మాంద్యం భయాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన ఆస్తులైన బంగారం వైపు మరింతగా ఆకర్షితులవుతారు. డాలర్ బలహీనపడితే బంగారం ధరలు మరింత పెరిగి 4,380 డాలర్ల స్థాయిని చేరే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే మార్కెట్లో అనిశ్చితి కొనసాగితే ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కూడా ఎక్కువగా కనిపించే అవకాశం ఉంది.
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జియో ఆఫర్.. 15 నెలల ప్లాన్పై రూ.6 వేలు డిస్కౌంట్!స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా రిలయన్స్ జియో బ్రాడ్బ్యాండ్ వినియోగదారులకు ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్ను తీసుకొచ్చింది. 15 నెలల 100 Mbps బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్లాన్ను రూ.10,000కే అందిస్తోంది. సాధారణంగా దాదాపు రూ.16,000 వరకు ఖర్చయ్యే ఈ ప్లాన్పై ఏకంగా రూ.6,000 వరకు ప్రయోజనం లభించనుంది. ఈ ఆఫర్ ప్రస్తుతం కొంతమంది వినియోగదారులకు మై జియో యాప్లో కనిపిస్తున్నట్లు పలు నివేదికలు వెల్లడించాయి. అయితే దీని లభ్యత ప్రాంతం, కనెక్షన్ రకం, కస్టమర్ ప్రొఫైల్ను బట్టి మారే అవకాశం ఉంది.నెలకు రూ.400 తగ్గింపు!15 నెలలకు రూ.10,000 చెల్లిస్తే నెలకు సగటున రూ.666 పడినట్లవుతుంది. సాధారణ ధరతో పోలిస్తే ఇది నెలవారీ వ్యయంలో సుమారు రూ.400 తగ్గింపు అన్నమాట. అయితే రీచార్జ్ చేసే ముందు మైజియో యాప్లో చూపించే జీఎస్టీతో కలిపిన తుది ధర, ప్లాన్ నిబంధనలు పరిశీలించడం మంచిది.ప్లాన్ ప్రయోజనాలుఈ ఫ్రీడమ్ ఆఫర్లో 100 Mbps వరకు ఇంటర్నెట్ స్పీడ్తో అపరిమిత డేటా లభిస్తుంది. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకునేవారికి, ఆన్లైన్ క్లాసులు, వీడియో కాల్స్, 4K స్ట్రీమింగ్, గేమింగ్ వంటి అవసరాలకు ఈ స్పీడ్ ఉపయోగపడుతుంది.ఈ బ్రాడ్ బ్యాండ్ ప్లాన్ 12కి పైగా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లకు యాక్సెస్ను కూడా అందిస్తుంది. వీటిలో జియో హాట్ స్టార్, సోనీ లివ్, జీ5, అనేక ఇతర ప్రసిద్ధ ఎంటర్టైన్మెంట్ యాప్లు ఉన్నాయి. ఇది ప్రత్యేక ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్ల అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది. ఓటీటీతో పాటు ఈ ప్లాన్లో 1,000 లైవ్ టీవీ ఛానెళ్లు కూడా ఉన్నాయి.
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ఉద్యోగులకు షాకిచ్చిన మెయిల్!ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న తరుణంలో.. దిగ్గజ కంపెనీలు తమ పని విధానాన్ని మార్చుకుంటున్నాయి. ఒకప్పుడు ఉద్యోగులకు సహాయపడే టెక్నాలజీగా ఉన్న ఏఐ.. ఇప్పుడు కొన్ని ఉద్యోగాలనే భర్తీ చేసే స్థాయికి ఎదిగింది. ఈ ప్రభావం తాజాగా ప్రముఖ డిజిటల్ పేమెంట్స్ సంస్థ వీసా(Visa)లో స్పష్టంగా కనిపించింది.సంస్థ ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 2,600 మంది ఉద్యోగులను తొలగించింది. ఇది మొత్తం ఉద్యోగుల్లో సుమారు 7 శాతం. ఈ నిర్ణయం భారత్లోని బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై, ముంబై వంటి టెక్ సెంటర్లపైనా ప్రభావం చూపింది.షాకిచ్చిన మెయిల్జూలై 29 తెల్లవారుజామున కొంతమంది ఉద్యోగులకు.. ఉదయం 4 నుంచి 5 గంటల మధ్య ఈ-మెయిల్ వచ్చింది. ఆ మెయిల్ చూసిన తర్వాతే తమ ఉద్యోగం పోయిందని వారికి తెలిసింది. కొన్ని రోజుల్లోనే ఆఫీస్ సిస్టమ్లకు యాక్సెస్ నిలిపివేయడంతో పాటు, ల్యాప్టాప్లు, ఐడీ కార్డులను కూడా వెనక్కి తీసుకున్నారు.భారత్లో వీసాకు 3,500 మందికిపైగా ఉద్యోగులు ఉన్నప్పటికీ.. ఎంతమందిని తొలగించారనే విషయాన్ని కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. అయితే.. ఒక టెక్నాలజీ టీమ్లో 28 మందిలో 10 మందిని తొలగించినట్లు సమాచారం. వీరిలో సీనియర్ డైరెక్టర్లు, ఇంజినీరింగ్ మేనేజర్లు కూడా ఉండటం గమనార్హం.చాలామంది అనుకునేలా కంపెనీ నష్టాల్లో లేదని వీసా స్పష్టం చేసింది. వ్యాపారం సజావుగానే సాగుతున్నప్పటికీ, భవిష్యత్తు అవసరాలకు అనుగుణంగా.. సంస్థను మార్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. ప్రస్తుతం కంపెనీ దృష్టి మొత్తం ఏఐ మీదనే ఉంది.వీసా మాత్రమే కాదు!ఏఐ కారణంగా ఉద్యోగాల కోత విధిస్తున్న కంపెనీల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే మైక్రోసాఫ్ట్, మెటా, ఒరాకిల్, సిస్కో, క్లౌడ్ఫ్లేర్, పేపాల్, అట్లాసియన్, స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్ వంటి సంస్థలు కూడా ఉద్యోగులను తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. పేమెంట్స్ రంగంలో వీసాకు ప్రధాన ప్రత్యర్థి అయిన మాస్టర్కార్డ్ కూడా ఈ ఏడాది సుమారు 4 శాతం ఉద్యోగులను తగ్గించనున్నట్లు తెలిపింది. అలాగే అమెజాన్ వేల సంఖ్యలో కార్పొరేట్ ఉద్యోగాలను తగ్గించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.ఇదీ చదవండి: జియో రీఛార్జ్.. బడ్జెట్ నుంచి యాన్యువల్ ప్లాన్స్ వరకు!
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యుద్ధాలతోనే వారికి భారీ లాభాలు: కియోసాకి కామెంట్స్యుద్ధాలు సామాన్య ప్రజలకు తీవ్ర నష్టాన్ని, ఆర్థిక భారాన్ని మిగిల్చినా.. కొన్ని రంగాల్లోని కంపెనీలు, పెట్టుబడిదారులకు మాత్రం భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడతాయని ప్రముఖ ఆర్థిక వ్యాఖ్యాత, ‘రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్’ రచయిత రాబర్ట్ కియోసాకి పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో ఆయన ఫేస్బుక్లో చేసిన తాజా పోస్టులో యుద్ధాలు, ద్రవ్యోల్బణం, కమోడిటీ ధరలు, రియల్ ఆస్తుల మధ్య సంబంధాన్ని వివరించారు.చరిత్రలో జరిగిన దాదాపు ప్రతి పెద్ద యుద్ధం కొంతమందిని అపారంగా సంపన్నులను చేసిందని కియోసాకి అన్నారు. ప్రస్తుత ఇరాన్ యుద్ధం కూడా ఇందుకు భిన్నంగా లేదని పేర్కొన్నారు. యుద్ధ సమయంలో చమురు, రక్షణ రంగాలకు చెందిన కంపెనీలు భారీగా లాభపడుతున్న విషయాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు. ఇంధన సరఫరాలకు అంతరాయం ఏర్పడటంతో చమురు ధరలు పెరగడం, అదే సమయంలో ఆయుధాల డిమాండ్ పెరగడం వంటి పరిణామాలు ఆయా రంగాల కంపెనీలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తున్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా గ్లోబల్ ఎనర్జీ మార్కెట్లలో తీవ్ర అంతరాయాలు ఏర్పడటంతో షెల్ వంటి చమురు సంస్థలు భారీ లాభాలను నమోదు చేశాయి. 2026 తొలి త్రైమాసికంలో షెల్ సుమారు 6.9 బిలియన్ డాలర్ల లాభాన్ని ప్రకటించింది. మరోవైపు రక్షణ రంగంలో లాక్హీడ్ మార్టిన్, ఆర్టీఎక్స్, బోయింగ్, నార్త్రోప్ గ్రమ్మన్ వంటి సంస్థలు భారీ ఆర్డర్ బ్యాక్లాగ్లను నమోదు చేశాయి. యుద్ధం కారణంగా ఆయుధ నిల్వలను తిరిగి నింపేందుకు ప్రభుత్వాలు రక్షణ వ్యయాన్ని పెంచుతున్నాయని నివేదికలు వెల్లడించాయి.కియోసాకి తన పోస్టులో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం, రెండో ప్రపంచ యుద్ధం, వియత్నాం యుద్ధం, గల్ఫ్ యుద్ధం, ఇరాక్, ఉక్రెయిన్ వంటి సంఘర్షణలను ప్రస్తావించారు. యుద్ధాల సమయంలో సరఫరా వ్యవస్థలు దెబ్బతినడం వల్ల చమురు, ఇతర కమోడిటీల ధరలు పెరుగుతాయని.. దీంతో రియల్ ఆస్తులు, కమోడిటీలను కలిగి ఉన్నవారికి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని వివరించారు.అయితే ఈ ధరల పెరుగుదల భారాన్ని సాధారణ ప్రజలు భరించాల్సి వస్తుందని కియోసాకి పేర్కొన్నారు. పెట్రోల్, విద్యుత్, ఆహారం, రవాణా వంటి వాటి ధరలు పెరగడం ద్వారా యుద్ధ ప్రభావం సామాన్య, మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై పడుతుందని అన్నారు. మరోవైపు చమురు, రక్షణ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టిన వారికి అధిక రాబడులు వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత అమెరికాలో ఇంధన ధరలు కూడా గణనీయంగా పెరిగినట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి.ప్రతి సంక్షోభంలోనూ లాభపడుతున్నదెవరు?తన ‘రిచ్ డాడ్’ తనకు దశాబ్దాల క్రితమే ఈ విధానాన్ని వివరించారని కియోసాకి తెలిపారు. సంక్షోభ సమయంలో డబ్బు ఏ దిశగా వెళ్తుందో గుర్తించడం కీలకమని పేర్కొన్నారు. ‘‘ప్రతి సంక్షోభంలో ట్రేడ్లో సరైన వైపు ఎవరు ఉన్నారో తెలుసుకోండి. ఆ తర్వాత మీరు ఏ వైపు ఉన్నారో ప్రశ్నించుకోండి’’ అనే సందేశాన్ని తన పోస్టులో పంచుకున్నారు. యుద్ధాలు కేవలం భౌగోళిక, రాజకీయ పరిణామాలను మాత్రమే కాకుండా.. చమురు, కమోడిటీలు, సరఫరా వ్యవస్థలు, కరెన్సీలు, ద్రవ్యోల్బణం, స్టాక్ మార్కెట్లపైనా ప్రభావం చూపుతాయని కియోసాకి తన పోస్టులో వివరించారు.
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జియో రీఛార్జ్: బడ్జెట్ నుంచి యాన్యువల్ ప్లాన్స్ వరకు!2026 నాటికి రిలయన్స్ జియో ప్రీపెయిడ్ పోర్ట్ఫోలియోలో గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ ఏడాది అన్లిమిటెడ్ ప్లాన్ల బేస్ ఎంట్రీ పాయింట్ రెండుసార్లు పెరగడంతో పాటు.. వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేందుకు ఓటీటీ యాప్స్, నెట్ఫ్లిక్స్, యూట్యూబ్ ప్రీమియం, ఏఐ సబ్స్క్రిప్షన్లు వంటి అదనపు ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తోంది. ఈ కథనంలో ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ముఖ్యమైన ప్లాన్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.బడ్జెట్ ప్లాన్లుతక్కువ ఖర్చుతో ఇంటర్నెట్, కాలింగ్ కావాలనుకునే వారికి జియో రెండు ప్రధాన ప్లాన్లను అందిస్తోంది.➤ రూ.199 ప్లాన్ ద్వారా 18 రోజుల వ్యాలిడిటీతో రోజుకు 1.5 జీబీ డేటా లభిస్తుంది. ఇది ప్రధానంగా డేటా వినియోగదారుల కోసం రూపొందించిన ప్లాన్.➤రూ.349 ప్లాన్ ప్రస్తుతం జియోలో అత్యంత చౌకైన అన్లిమిటెడ్ ప్లాన్. దీని ద్వారా 28 రోజుల వ్యాలిడిటీ, రోజుకు 2 జీబీ డేటా, అపరిమిత కాలింగ్, రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్లు, అలాగే జియోటీవీ, జియోసినిమా, జియోక్లౌడ్ సేవలు లభిస్తాయి.ధరలు ఎందుకు పెరిగాయి?గత ఏడాది నుంచి జియో అన్లిమిటెడ్ ప్లాన్ల ధరలను రెండుసార్లు పెంచింది. ఒకప్పుడు రూ.249గా ఉన్న అన్లిమిటెడ్ ప్లాన్ ముందుగా రూ.299కి, ఇప్పుడు రూ.349కి చేరింది. దీంతో వినియోగదారులు కొంత ఎక్కువ చెల్లించాల్సి వస్తున్నా, అదనంగా ఓటీటీ వంటి ప్రయోజనాలు కూడా అందిస్తున్నారు.మధ్యశ్రేణి ప్లాన్స్28 రోజుల కంటే ఎక్కువ రోజుల వ్యాలిడిటీ కావాలనుకునే వారికి ఈ ప్లాన్స్. ఈ ప్లాన్లన్నింటిలో కూడా అపరిమిత కాలింగ్, ఇతర సాధారణ జియో ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.➜రూ.666 ప్లాన్: 70 రోజుల వ్యాలిడిటీ, రోజుకు 1.5 జీబీ డేటా.➜రూ.719 ప్లాన్: 70 రోజులు, రోజుకు 2 జీబీ డేటా.➜రూ.799 ప్లాన్: 84 రోజులు, రోజుకు 1.5 జీబీ డేటా.➜రూ.899 ప్లాన్: 90 రోజుల వ్యాలిడిటీతో రోజుకు 2.5 జీబీ డేటా.➜రూ.1199 ప్లాన్: 84 రోజుల పాటు రోజుకు 3 జీబీ డేటా.నెట్ఫ్లిక్స్ కోసం ప్రత్యేక ప్లాన్లువినోదాన్ని ఇష్టపడే వినియోగదారుల కోసం జియో నెట్ఫ్లిక్స్తో కూడిన ప్రత్యేక ప్లాన్లను కూడా అందిస్తోంది.➯రూ.1299 ప్లాన్ ద్వారా 84 రోజుల పాటు రోజుకు 2 జీబీ డేటాతో పాటు నెట్ఫ్లిక్స్ మొబైల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉచితంగా లభిస్తుంది.➯రూ.1799 ప్లాన్లో రోజుకు 3 జీబీ డేటాతో పాటు నెట్ఫ్లిక్స్ బేసిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా అందిస్తున్నారు.యాన్యువల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్స్తరచూ రీఛార్జ్ చేయడం ఇష్టం లేని వారికి జియో ఏడాది వ్యాలిడిటీతో రెండు ప్రధాన ప్లాన్లు అందిస్తోంది.➢రూ.3599 ప్లాన్ ద్వారా 365 రోజుల పాటు రోజుకు 2.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత కాలింగ్, రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్లు, జియో యాప్స్ యాక్సెస్ లభిస్తాయి.➢రూ.3999 ప్లాన్ కూడా 365 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. ఎక్కువ డేటా వినియోగించే వారికి ఇది ఫ్లాగ్షిప్ వార్షిక ప్లాన్గా అందుబాటులో ఉంది.జియో కొత్త ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్స్ ధరలు పెరిగినా.. ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్లు, నెట్ఫ్లిక్స్, యూట్యూబ్ ప్రీమియం, ఏఐ సేవలు వంటి అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తున్నాయి. కేవలం కాలింగ్, డేటా మాత్రమే కాకుండా.. వినోదం, డిజిటల్ సేవలను కూడా ఒకే రీఛార్జ్లో పొందాలనుకునే వినియోగదారులకు ఈ కొత్త ప్లాన్లు మంచి ఎంపిక అనే చెప్పాలి.
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ఇల్లు కొంటున్నారా? ఈ పత్రాలు చెక్ చేయకపోతే నష్టమే!ఇల్లు కొనుగోలు చేయాలనుకున్నప్పుడు చాలామంది ముందుగా ప్రాంతం, బడ్జెట్, ఫ్లాట్ పరిమాణం, సౌకర్యాలు వంటి అంశాలనే పరిశీలిస్తారు. నచ్చిన ప్రాపర్టీ దొరికిన తర్వాత ధరపై బేరసారాలు, బ్యాంకు రుణం, అడ్వాన్స్ చెల్లింపులపై దృష్టి పెడతారు. అయితే ఈ ప్రక్రియలో అత్యంత కీలకమైన ఆస్తి పత్రాల పరిశీలన మాత్రం చాలాసార్లు వెనుకబడిపోతుంది. అదే భవిష్యత్తులో పెద్ద సమస్యలకు కారణమయ్యే అవకాశం ఉంది.ప్రాపర్టీ బయటకు ఎంత ఆకర్షణీయంగా కనిపించినా.. దానికి సంబంధించిన యాజమాన్య హక్కులు, రిజిస్ట్రేషన్, అనుమతులు, బకాయిలు, నిర్మాణ అనుమతులు వంటి అంశాలు స్పష్టంగా లేకపోతే కొనుగోలుదారు ఇబ్బందుల్లో పడవచ్చు. అందుకే బుకింగ్ మొత్తం చెల్లించే ముందు, లేదా సేల్ అగ్రిమెంట్పై సంతకం చేసే ముందు కొన్ని ముఖ్యమైన పత్రాలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి.విక్రేతకు నిజంగా అమ్మే హక్కు ఉందా?సెకండ్హ్యాండ్ ప్రాపర్టీ కొనుగోలు చేస్తున్నప్పుడు మొదటగా పరిశీలించాల్సింది టైటిల్ డీడ్. ఆస్తిపై విక్రేతకు చట్టబద్ధమైన యాజమాన్య హక్కు ఉందా? గతంలో ఆస్తి ఎవరి పేరులో ఉంది? వారసత్వం, భాగస్వామ్యం, పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ వంటి అంశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అనే విషయాలను పరిశీలించాలి.అవసరమైతే గత యాజమాన్య పత్రాలనూ పరిశీలించి టైటిల్ చైన్ స్పష్టంగా ఉందో లేదో న్యాయ నిపుణుడి ద్వారా ధ్రువీకరించుకోవడం మంచిది. కేవలం విక్రేత చూపించిన ప్రస్తుత డీడ్ను చూసి నిర్ణయం తీసుకోవడం ప్రమాదకరం.రెరా రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరిగా చెక్ చేయాలికొత్తగా నిర్మిస్తున్న అపార్ట్మెంట్ లేదా ఇతర రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టు అయితే సంబంధిత రాష్ట్ర రెరా రిజిస్ట్రేషన్ను పరిశీలించాలి. రెరా (RERA) చట్టం ప్రకారం, మినహాయింపులకు లోబడని ప్రాజెక్టులను సంబంధిత రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ వద్ద నమోదు చేయకుండా ప్రచారం చేయడం, బుకింగ్ తీసుకోవడం లేదా విక్రయించడం అనుమతించబడదు.రెరా పోర్టల్లో ప్రాజెక్టు రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, ప్రమోటర్ వివరాలు, ప్రాజెక్టు స్థితి, అనుమతులు, పూర్తి చేయాల్సిన గడువు, వెల్లడించిన ఇతర వివరాలను పరిశీలించవచ్చు. రెరాలో ప్రాజెక్టు రిజిస్ట్రేషన్ ఉందని మాత్రమే చూసి ఆగిపోకుండా, పోర్టల్లో ఉన్న వివరాలు విక్రేత లేదా బిల్డర్ చెబుతున్న సమాచారంతో సరిపోతున్నాయా అనే విషయాన్ని కూడా చూడాలి.అవసరమైన అనుమతులు ఉన్నాయా?ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి స్థానిక ప్రణాళిక, నిర్మాణ, మున్సిపల్ లేదా ఇతర సంబంధిత అధికారుల నుంచి అవసరమైన అనుమతులు పొందారా అనే విషయాన్ని నిర్ధారించుకోవాలి. ఆమోదించిన బిల్డింగ్ ప్లాన్, లేఅవుట్, ఇతర వర్తించే అనుమతులు వంటి పత్రాలను పరిశీలించడం మంచిది.బ్యాంకు హోమ్లోన్ మంజూరు చేసే ముందు తనిఖీలు చేసినప్పటికీ, బ్యాంకు ఆస్తిని ఆమోదించిందని మాత్రమే ఆధారంగా చేసుకుని కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోవడం సరైంది కాదు. రుణదాత పరిశీలనకు అదనంగా కొనుగోలుదారు స్వయంగా లేదా స్వతంత్ర న్యాయ నిపుణుడి సహాయంతో డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ చేయించుకోవాలి.ఆస్తిపై బకాయిలు లేదా వివాదాలు ఉన్నాయా?ఆస్తిపై ఇప్పటికే రుణం, మార్ట్గేజ్, అటాచ్మెంట్ లేదా ఇతర నమోదైన హక్కులు/బాధ్యతలు ఉన్నాయా అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇందుకోసం ఎన్కంబరెన్స్ సర్టిఫికేట్ (Encumbrance Certificate - EC)ను పరిశీలించడం ఉపయోగపడుతుంది.ఈసీ ద్వారా సంబంధిత రిజిస్ట్రేషన్ రికార్డుల్లో నమోదైన లావాదేవీలు లేదా కొన్ని రకాల బకాయిలకు సంబంధించిన సమాచారం తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఈసీ ఒక్కటే అన్ని రకాల న్యాయ వివాదాలకు పూర్తి రక్షణ కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. కోర్టు కేసులు, వారసత్వ వివాదాలు లేదా నమోదుకాని హక్కులు వంటి అంశాల కోసం ప్రత్యేక న్యాయ పరిశీలన అవసరం.సేల్ అగ్రిమెంట్ను పూర్తిగా చదివిన తర్వాతే సంతకంఇంటి కొనుగోలులో మరో కీలక దశ అగ్రిమెంట్ ఫర్ సేల్. చాలామంది ఆస్తిని ఎంపిక చేసేందుకు వారాలు, నెలలు కేటాయించినా.. ఒప్పందాన్ని మాత్రం తొందరగా చదివి సంతకం చేస్తారు. కానీ ఒప్పందంలో మొత్తం ధర, చెల్లింపుల షెడ్యూల్, స్వాధీనం తేదీ, ఆలస్యమైతే చెల్లించాల్సిన పరిహారం, రద్దు నిబంధనలు, పార్కింగ్, ఇతర చార్జీలు, డిఫాల్ట్ పరిస్థితుల్లో ఇరు పార్టీల బాధ్యతలు వంటి కీలక అంశాలు ఉండవచ్చు. అర్థం కాని క్లాజ్ ఏదైనా ఉంటే సంతకం చేయడానికి ముందే వివరణ తీసుకోవాలి.స్వాధీనం తీసుకునే ముందు ఓసీ, సీసీ చూడాలినిర్మాణం పూర్తయిన ప్రాపర్టీని కొనుగోలు చేస్తున్నప్పుడు ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికేట్ (OC), కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ (CC) వర్తించే చోట పరిశీలించాలి. భవనం ఆమోదించిన ప్రణాళికలకు అనుగుణంగా పూర్తయిందా, స్థానిక నిబంధనలకు అనుగుణంగా వినియోగానికి సిద్ధంగా ఉందా అనే విషయాలను నిర్ధారించుకోవడంలో ఇవి కీలకం. తాళాలు అందుకునే సమయంలో ఈ పత్రాల గురించి పట్టించుకోకపోతే, తర్వాత బ్యాంకు, మున్సిపల్ సంస్థ లేదా ఇతర అధికారిక ప్రక్రియల్లో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.కొనుగోలు ముందు ఈ చెక్లిస్ట్ తప్పనిసరి🔹 టైటిల్ డీడ్, గత యాజమాన్య పత్రాలు🔹 విక్రేతకు ఉన్న చట్టబద్ధమైన అమ్మకపు హక్కు🔹 ఎన్కంబరెన్స్ సర్టిఫికేట్ (EC)🔹 రెరా రిజిస్ట్రేషన్, ప్రాజెక్టు వివరాలు🔹 ఆమోదించిన బిల్డింగ్ ప్లాన్, అవసరమైన అనుమతులు🔹 సేల్ అగ్రిమెంట్లోని అన్ని నిబంధనలు🔹 వర్తించే చోట ఆక్యుపెన్సీ, కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్లు🔹 పెండింగ్ రుణాలు, పన్నులు, మెయింటెనెన్స్ లేదా ఇతర బకాయిలు🔹 నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రాజెక్టు అయితే రెరాలో చూపిన టైమ్లైన్, వెల్లడించిన ప్రాజెక్టు వివరాలుచివరగా ఇల్లు కొనడం అంటే నచ్చిన ఫ్లాట్ను ఎంచుకుని అడ్వాన్స్ చెల్లించడం మాత్రమే కాదు. ఆస్తి చట్టబద్ధంగా, ఆర్థికంగా, నిర్మాణపరంగా సమస్యలేమీ లేకుండా ఉందని నిర్ధారించుకోవడం కూడా కొనుగోలులో అంతే ముఖ్యమైన భాగం. పత్రాల పరిశీలనకు ముందే పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు చెల్లించకుండా, అవసరమైతే స్వతంత్ర ప్రాపర్టీ లాయర్ లేదా న్యాయ నిపుణుడితో డ్యూ డిలిజెన్స్ చేయించుకోవడం భవిష్యత్తు సమస్యల నుంచి కొనుగోలుదారును కాపాడుతుంది.
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నష్టాల్లో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు!దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు శుక్రవారం నష్టాల్లో ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ 463.50 పాయింట్లు లేదా 0.59 శాతం నష్టంతో 78,491.26 వద్ద, నిఫ్టీ 65.35 పాయింట్లు లేదా 0.27 శాతం నష్టంతో 24,570.65 వద్ద నిలిచాయి.సఫైర్ ఫుడ్స్ ఇండియా లిమిటెడ్, సంవర్ధన మోథర్సన్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్, దేవయాని ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరగా.. ఈఐహెచ్ లిమిటెడ్, ఈక్లర్క్స్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్, సీఈ ఇన్ఫో సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ వంటివి నష్టాల జాబితాలో చేరాయి.(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)
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వర్టస్ యానివర్సరీ ఎడిషన్ లాంచ్.. 150 యూనిట్లు మాత్రమే!ఫోక్స్వ్యాగన్ భారతదేశంలో.. వర్టస్ యానివర్సరీ ఎడిషన్ను రూ. 19.20 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధర వద్ద లాంచ్ చేసింది. దేశీయ మార్కెట్లో అడుగుపెట్టిన సుమారు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత వర్టస్ స్పెషల్ ఎడిషన్, టాప్ స్పెక్ జీటీ ప్లస్ స్పోర్ట్ ట్రిమ్ ఆధారంగా నిర్మితమైంది.వర్టస్ యానివర్సరీ ఎడిషన్ అవకాడో పెర్ల్ రంగులో లభిస్తుంది. రూఫ్ నలుపు రంగులో ఉంటుంది. బ్లాక్ అల్లాయ్ వీల్స్, రెడ్ కలర్ బ్రేక్ కాలిపర్లు, బ్లాక్ బూట్ లిప్ స్పాయిలర్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది లిమిటెడ్ ఎడిషన్ రూపంలో కేవలం 150 యూనిట్లు మాత్రమే లభిస్తుంది. డిజైన్ ప్యాకేజీలో ఫ్రంట్ బంపర్పై గ్లాస్ బ్లాక్ ట్రిమ్, ముదురు రంగు హెడ్ల్యాంప్, టెయిల్ల్యాంప్ హౌసింగ్లు, గ్లాస్ బ్లాక్ డాష్బోర్డ్ ఇన్సర్ట్లతో కూడిన బ్లాక్ కలర్ క్యాబిన్ ఉంది.ఫీచర్స్ విషయానికి వస్తే.. లెదరెట్ అపోల్స్ట్రే, రెడ్ కలర్ యాంబియంట్ లైటింగ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పవర్డ్ సన్రూఫ్, 10 అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్, 8 అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, ఎనిమిది స్పీకర్ల ఆడియో సిస్టమ్, ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు ఉన్నాయి.ఈ కారులో ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్, ఏబీఎస్ విత్ ఈబీడీ కూడా ఉన్నాయి. ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే.. ఇది 1.5 లీటర్ TSI టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్ (150 హార్స్ పవర్, 250 ఎన్ఎమ్ టార్క్) ఎంపికలో లభిస్తుంది. ఇంజిన్ 7 స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ పొందుతుంది. 19.62 కిమీ/లీ మైలేజ్ అందిస్తుందని సమాచారం.
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హైదరాబాద్లో మైక్రోసాఫ్ట్ క్లౌడ్ రీజియన్..సాక్షి, హైదరాబాద్: టెక్నాలజీ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ హైదరాబాద్ వేదికగా భారత్లో తన నాలుగో క్లౌడ్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించింది. సాంకేతిక రంగంలో అత్యంత ప్రాధాన్యంగల ఈ ప్రాజెక్టు దేశంలోనే అత్యంత భారీ డేటా కేంద్రాల నెట్వర్క్గా రూపుదిద్దుకోనుందని కంపెనీ గురువారం ప్రకటించింది. మైక్రోసాఫ్ట్ తన డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ కోసం సుమారు రూ. 1.70 లక్షల కోట్ల నిధులు కేటాయించింది. ఈ పెట్టుబడిలో భాగంగా కేవలం హైదరాబాద్ క్లౌడ్ కేంద్రంలో మౌలిక సదుపాయాల కోసమే వచ్చే 15 ఏళ్లలో రూ. 15,000 కోట్ల మేర పెట్టుబడులు పెట్టాలని సంస్థ నిర్ణయించింది.2 కోట్ల మందికి ఏఐలో శిక్షణ..హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ సరికొత్త కేంద్రానికి ఇండియా సౌత్ సెంట్రల్ అని నామకరణం చేశారు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ సర్వర్ల వేడిని తగ్గించడానికి గాలి ఆధారిత శీతలీకరణ పద్ధతిని ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టారు. దీనివల్ల ఒక్క చుక్క నీరు కూడా వృథా కాదు. ఈ కేంద్రాల నిర్వహణకు అవసరమైన విద్యుత్ కోసం దేశవ్యాప్తంగా 1,000 మెగావాట్ల సామర్థ్యంగల సౌర, పవన విద్యుత్ సంస్థలతో ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు. వ్యాపార విస్తరణతోపాటు 2030 నాటికి 2 కోట్ల మంది భారతీయులకు ఏఐ రంగంలో నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వాలని మైక్రోసాఫ్ట్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
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పెట్రోల్ వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలుఉదయాన్నే బండి స్టార్ట్ చేయగానే మీ జేబులోంచి రూపాయి కరిగించే పెట్రోల్... కేవలం వాహనం నడిపే ఇంధనం మాత్రమే కాదు! అది ప్రపంచ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలను శాసించే అదృశ్య శక్తి. భూగర్భంలోని వేల అడుగుల లోతులో నల్లటి ద్రవంగా పుట్టి.. దుబాయ్, సౌదీ ఎడారుల నుంచి ముంబై సముద్ర తీరాల మీదుగా ప్రయాణించి.. రిఫైనరీల భారీ కొలిముల్లో రూపాంతరం చెంది మన వాహనం ట్యాంకులోకి చేరే వరకు ‘నల్ల బంగారం’ వెనుక అతిపెద్ద సాంకేతిక, ఆర్థిక విప్లవమే దాగి ఉంది. అసలు ఈ ఇంధనాన్ని ఎలా తీస్తారు? అరబ్ దేశాల వెలికితీతకు, భారత విధానానికి తేడా ఏంటి? ఒక్క లీటర్ ముడిచమురు నుంచి పెట్రోల్తో పాటు లభించే ఆ లగ్జరీ బై-ప్రొడక్ట్లు ఏవి? ఇక మన దేశంలో సైలెంట్గా సాగిపోతున్న ఈ20 ఇంధన విప్లవం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం.పెట్రోల్ ఎలా తయారు చేస్తారు?సాంకేతిక భాషలో పెట్రోల్ను ‘గ్యాసోలిన్’ అని పిలుస్తారు. ఇది ప్రధానంగా హైడ్రోకార్బన్ల (హైడ్రోజన్, కార్బన్ మూలకాల సమ్మేళనం) మిశ్రమం. భూగర్భంలో మిలియన్ల సంవత్సరాల పాటు అధిక ఉష్ణోగ్రత, పీడనాలకు గురైన వృక్ష, జంతు అవశేషాల నుంచి ఏర్పడిన క్రూడ్ ఆయిల్ (చమురు)ను ప్రాసెస్ చేయడం ద్వారా పెట్రోల్ తయారవుతుంది.ప్రాసెసింగ్ విధానంచమురు శుద్ధి కర్మాగారాల్లో క్రూడ్ ఆయిల్ను ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో వేడి చేస్తారు. వేర్వేరు ఉష్ణోగ్రతల వద్ద వేర్వేరు హైడ్రోకార్బన్లు ఆవిరిగా మారి విడిపోతాయి. 30 డిగ్రీ-200 డిగ్రీ ఉష్ణోగ్రత వద్ద పెట్రోల్ (గ్యాసోలిన్) ఉత్పత్తుల ఆవిరులు వేరై చల్లబడి ద్రవ రూపంలో మారుతాయి. తదనంతరం ఈ ద్రవానికి ఆక్టేన్ రేటింగ్ పెంచేందుకు క్రాకింగ్, రిఫార్మింగ్(సాధారణంగా ముడిచమురును వేడి చేసినప్పుడు పెట్రోల్ కన్నా డీజిల్, భారమైన పదార్థాలు ఎక్కువ పరిమాణంలో వస్తాయి. కానీ మార్కెట్లో పెట్రోల్కు డిమాండ్ ఎక్కువ. అందుకే, ఆ భారమైన నూనెలను సైతం పెట్రోల్గా మార్చే పద్ధతులు ఇవి. వీటిలో ఎక్కువ కార్బన్ అణువులు ఉన్న పెద్ద, సంక్లిష్టమైన హైడ్రోకార్బన్ గొలుసులను అధిక ఉష్ణోగ్రత, పీడనం లేదా ఉత్ప్రేరకాల సహాయంతో చిన్న తేలికపాటి అణువులుగా (పెట్రోల్గా) మారుస్తారు) వంటి ప్రక్రియలు నిర్వహిస్తారు.అరబ్ దేశాలు.. భారత్: వెలికితీత విధానాలుఅరేబీయా ద్వీపకల్పంలో చమురు నిల్వలు భూమి పొరల్లో, తీరప్రాంతాల్లో పుష్కలంగా ఉన్నాయి. సాంప్రదాయ రిగ్గుల ద్వారా భూమి లోపలికి రంధ్రాలు చేసి సహజ సిద్ధంగా ఉండే అధిక పీడనం సహాయంతో ఆయిల్ను పైకి రప్పిస్తారు. ఉత్పత్తి వ్యయం ప్రపంచంలోనే ఇక్కడ అత్యంత తక్కువ.భారత్లో వెలికితీతభారతదేశంలో అంతర్గత చమురు ఉత్పత్తి అవసరాలలో 15-20% మాత్రమే తీరుస్తుంది. ముంబై హై ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా సముద్రంలో భారీ ఫ్లోటింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లు ఏర్పాటు చేసి అడుగు భాగాన్ని డ్రిల్ చేస్తారు. అందులో నుంచి వచ్చే చమురును ప్రాసెస్ చేస్తారు. అస్సాం (దిగ్బోయ్, నహర్కటియా), గుజరాత్ (అంకలేశ్వర్), కృష్ణా-గోదావరి (కేజీ బేసిన్), రాజస్థాన్ (బార్మర్)లలో ఆన్షోర్ డ్రిల్లింగ్ (భూమిపై) ల్యాండ్ రిగ్గుల ద్వారా చమురు తీస్తున్నారు.ఉప ఉత్పత్తులు ఇవే..క్రూడ్ ఆయిల్ను రిఫైన్ చేసినప్పుడు పెట్రోల్ ఒక్కటే రాదు. దానితో పాటు లభించే ఉప ఉత్పత్తులు ఆధునిక రసాయన పరిశ్రమకు ముడిసరుకుగా మారుతున్నాయి.ఎల్పీజీ (ద్రవీకృత పెట్రోలియం గ్యాస్): వంటగ్యాస్, పారిశ్రామిక ఇంధనండీజిల్: రవాణా రంగానికి ఉపయోగిస్తున్నారు.కిరోసిన్, ఏవియేషన్ ఫ్యూయల్: విమానాల ఇంధనం, గృహ అవసరాలు.నాఫ్తా: పెట్రోకెమికల్స్, ప్లాస్టిక్స్, ఎరువుల తయారీ.బిటుమెన్, తార్: రోడ్ల నిర్మాణం, వాటర్ ప్రూఫింగ్.పారాఫిన్ వ్యాక్స్: కొవ్వొత్తులు, కాస్మొటిక్స్, ఫార్మా రంగాలు.చమురు మార్కెటింగ్.. కంపెనీల సరళిచమురు వ్యాపారంలో రెండు ప్రధాన రంగాలు ఉంటాయి. ఒకటి అప్స్ట్రీమ్. అంటే చమురు అన్వేషణ, వెలికితీత (ఉదా: ఓఎన్జీసీ, ఓఐఎల్).రెండు డౌన్స్ట్రీమ్ కంపెనీలు. ఇందులో శుద్ధి, మార్కెటింగ్, పంపిణీ (ఉదా: ఐఓసీఎల్, బీపీసీఎల్, హెచ్పీసీఎల్) వంటివి వస్తాయి.క్రూడ్ ఆయిల్ సేకరణ➔ రిఫైనింగ్ (శుద్ధి)➔ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీల ద్వారా పంపిణీ ➔ రిటైల్ అవుట్లెట్లు (బంకులు)కంపెనీల లాభనష్టాల మాటేమిటి?ఒక బ్యారెల్ క్రూడ్ ఆయిల్ను ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఉత్పత్తుల విలువకు క్రూడ్ ఆయిల్ అసలు ధర మధ్య ఉండే వ్యత్యాసమే రిఫైనరీల లాభం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో రష్యా-ఉక్రెయిన్, ఇరాన్-యూఎస్ మధ్య అశాంతి మూలంగా బ్యారెల్ క్రూడ్ ధర పెరిగితే ప్రభుత్వం ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలపై ధరల నియంత్రణ విధించినప్పుడు కంపెనీలు నష్టాలు చవిచూస్తాయి. భారత్లో పెట్రోల్ రిటైల్ ధరలో దాదాపు 40-50% వరకు కేంద్రం విధించే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, రాష్ట్రాల వ్యాట్ పన్నులే ఉంటాయి.భారత్లో ఈ20 విప్లవంభారతదేశం విదేశీ చమురు దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడానికి, ఉద్గారాలను అరికట్టడానికి ఈ20 (20% ఇథనాల్ + 80% పెట్రోల్) బ్లెండింగ్ ప్రోగ్రామ్ను వేగవంతం చేసింది. 2030 నాటికి నిర్దేశించుకున్న 20 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమం లక్ష్యాన్ని భారత్ ముందుగానే సాధించి దేశవ్యాప్తంగా ఈ20 ఇంధన లభ్యతను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. చెరకు చెక్కెర పాకం, మొక్కజొన్న, ధాన్యం వ్యర్థాల నుంచి ఇథనాల్ను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వులు వేల కోట్లు దీని వల్ల ఆదా అవుతున్నాయి. దాంతోపాటు రైతుల ఆదాయం పెరుగుతున్నట్లు ప్రభుత్వం చెబుతోంది. కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గడం ద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణ సైతం చేకూరుతోందని అంటోంది.ఇదీ చదవండి: మీ EPF డబ్బు సురక్షితంగా ఉండాలా?
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ఎయిరిండియా కొత్త సీఈవో.. పాకిస్తాన్ ఎయిర్లైన్స్కు జస్ట్ మిస్!ఎయిర్ ఇండియా కొత్త చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (CEO), మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ (MD)గా ఇథియోపియన్ ఎయిర్లైన్స్ మాజీ గ్రూప్ సీఈవో టెవోల్డే గెబ్రెమరియం నియమితులయ్యారు. ఎయిర్ ఇండియా బోర్డు ఆగస్టు 5న ఆయన నియామకాన్ని ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం ఈ బాధ్యతల్లో ఉన్న క్యాంప్బెల్ విల్సన్ సెప్టెంబర్ 30లోపు పదవి నుంచి తప్పుకోనున్నారు.అయితే గెబ్రెమరియం నియామకంలో ఆసక్తికరమైన అంశం మరొకటి ఉంది. కొన్ని వారాల క్రితం ఆయన పేరు పాకిస్థాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ (PIA) సీఈవో పదవికి ప్రముఖంగా వినిపించింది. జూలైలో వచ్చిన బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం.. పీఐఏ సీఈవోగా ఆయన ఎంపిక తుది దశలో ఉంది. అనంతరం అరబ్ న్యూస్ కూడా గెబ్రెమరియంను పీఐఏ ఎంపిక చేసిందని, భద్రతా అనుమతులు పూర్తయ్యే వరకు అధికారిక ప్రకటనను నిలిపివేసిందని సంబంధిత అధికారులను ఉటంకిస్తూ వెల్లడించింది.కానీ ఆ నియామకం కార్యరూపం దాల్చకముందే పరిస్థితి మారిపోయింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభ్యర్థులను పరిశీలించిన అనంతరం ఎయిర్ ఇండియా బోర్డు గెబ్రెమరియంను ఎంపిక చేసింది. టాటా సన్స్ చైర్మన్, ఎయిర్ ఇండియా చైర్మన్ ఎన్. చంద్రశేఖరన్ మాట్లాడుతూ.. విల్సన్ నేతృత్వంలో ఎయిర్లైన్ స్థిరీకరణ, విమానాల ఆధునికీకరణ, విలీన ప్రక్రియ వంటి ప్రారంభ దశ పనులను పూర్తి చేసిందని, ఇప్పుడు అమలు, సామర్థ్యం, లాభదాయక వృద్ధిపై మరింత దృష్టి పెట్టాల్సిన దశ వచ్చిందని తెలిపారు.ఇథియోపియన్ ఎయిర్లైన్స్ను మార్చిన అనుభవంగెబ్రెమరియంకు విమానయాన రంగంలో సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది. ఆయన ఇథియోపియన్ ఎయిర్లైన్స్ గ్రూప్లో మూడు దశాబ్దాలకు పైగా పనిచేశారు. 2011లో గ్రూప్ సీఈవోగా బాధ్యతలు చేపట్టి 2022లో పదవి నుంచి వైదొలిగారు. ఆయన నాయకత్వంలో సంస్థ ఆదాయం సుమారు 1 బిలియన్ డాలర్ల నుంచి 4.5 బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగింది. విమానాల సంఖ్య 33 నుంచి 130కి, ప్రయాణికుల సంఖ్య కొవిడ్కు ముందు 3 మిలియన్ల నుంచి 12 మిలియన్లకు పెరిగింది.ఆఫ్రికా విమానయాన రంగంలో ఇథియోపియన్ ఎయిర్లైన్స్ను అతిపెద్ద, అత్యంత విజయవంతమైన క్యారియర్లలో ఒకటిగా తీర్చిదిద్దడంలో గెబ్రెమరియం కీలక పాత్ర పోషించారు. అంతర్జాతీయ రూట్ నెట్వర్క్, కార్గో కార్యకలాపాలు, శిక్షణ, నిర్వహణ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడంతో పాటు కొవిడ్ సమయంలోనూ సంస్థను నిలబెట్టడంలో ఆయన అనుభవం ఉపయోగపడింది.
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బ్యాంక్ లోన్ కట్టలేదా? కొత్త నిబంధనలు ఇవే!బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థల రుణ వసూళ్ల వ్యవహారంలో రికవరీ ఏజెంట్ల అక్రమాలు, వేధింపులకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) చెక్ పెట్టింది. రుణగ్రహీతల హక్కులకు రక్షణ కల్పిస్తూ సమగ్రమైన మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. ఈ నూతన నిబంధనలు 2027 జనవరి 1 నుంచి అమలులోకి రానున్నాయి.ఫోన్ కాల్స్, సమయంపై కఠిన పరిమితులుకొత్త నిబంధనల ప్రకారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 7 గంటల మధ్య మాత్రమే రుణగ్రహీతలను సంప్రదించాలి. పరిమితికి మించి పదేపదే ఫోన్ కాల్స్ లేదా మెసేజ్లు పంపకూడదు. రుణగ్రహీతలను భయభ్రాంతులకు గురిచేయడం, అనామక సంభాషణలు జరపడం, అసభ్య పదజాలం వాడటం పూర్తిగా నిషేధం. అంతేకాక, బంధువులు, స్నేహితులు లేదా సహోద్యోగులకు ఫోన్ చేసి వేధించడం, సోషల్ మీడియాలో రుణగ్రహీత ఫొటోలు లేదా వివరాలు పోస్ట్ చేసి వ్యక్తిగత హక్కులకు భంగం కలిగించడాన్ని ఆర్బీఐ తీవ్రంగా పరిగణించింది.ఏజెంట్లకు ఐఐబీఎఫ్ శిక్షణ నిర్బంధంబ్యాంకులు నియమించే రికవరీ ఏజెంట్లు తప్పనిసరిగా ‘ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్’ (ఐఐబీఎఫ్) సర్టిఫికేషన్ పొంది ఉండాలి. ఏజెంట్ మొదటిసారి వెళ్లేముందే బ్యాంకులు కస్టమర్కు సమాచారం అందించాలి. ప్రతి ఏజెంట్ వద్ద ఐడీ కార్డు, బ్యాంక్ అధికార పత్రం ఉండాలి. సంభాషణలకు సంబంధించిన కాల్ రికార్డింగ్లను కనీసం 6 నెలల పాటు భద్రపరచాలి. వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులు, వివాహాలు, తీవ్ర విషాద సమయాల్లో వసూలు ప్రయత్నాలు చేయకూడదు. పొరపాటు వసూలు చర్యలకు గురైన బాధితులకు పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.మొబైల్ ఫోన్ రుణాలు.. పరిహారంమొబైల్ కొనుగోలు రుణ బకాయిలు చెల్లించకపోతే మాత్రమే ఆ పరికరాన్ని ‘డివైజ్ లాకింగ్’ సాంకేతికత ద్వారా నిరోధించేందుకు అనుమతి ఉంటుంది.ఈఎంఐ చెల్లింపు 30 రోజులు ఆలస్యమైతే పాక్షికంగా, 60 రోజులు దాటితే పూర్తిస్థాయి ఆంక్షలు విధించవచ్చు. అయితే, ఇన్కమింగ్ కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్, ఎమర్జెన్సీ ఎస్ఓఎస్ సేవలను నిలిపివేయడానికి వీల్లేదు.రుణగ్రహీత కాంటాక్ట్లు, ఫొటోలు, గ్యాలరీని యాక్సెస్ చేయడం నిషేధం.బాకీ చెల్లించిన 1 గంటలోపు ఫోన్ అన్లాక్ చేయాలి.ఆలస్యమైతే గంటకు రూ.250 చొప్పున పరిహారం బాధితుడికి చెల్లించాలి.ఆర్బీఐ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం డిజిటల్, సాంప్రదాయ రుణ మార్కెట్లో జవాబుదారీతనాన్ని పెంచి సామాన్య రుణగ్రహీతలకు మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తుందని ఆర్థిక విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.ఇదీ చదవండి: మీ EPF డబ్బు సురక్షితంగా ఉండాలా?
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165 Km రేంజ్తో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్..ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మార్కెట్లోకి మరో కొత్త సంస్థ అడుగుపెట్టింది. బెంగళూరుకు చెందిన ఈవీ స్టార్టప్ ఈ3 ఎలక్ట్రిక్.ఏఐ (E3 Electric.Ai) తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఈ3 ట్రయాన్ (E3 TRION)ను భారత మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. కుటుంబ అవసరాలు, రోజువారీ నగర ప్రయాణాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించిన ఈ స్కూటర్కు పరిచయ ధరను రూ.1 లక్ష (బెంగళూరు ఎక్స్-షోరూమ్)గా కంపెనీ నిర్ణయించింది. తొలుత బెంగళూరులో బుకింగ్స్ ప్రారంభించి, అనంతరం ఇతర నగరాలకు విస్తరించనుంది.మూడు వేరియంట్లు.. ధరలుఈ3 ట్రయాన్ను C1, C1X, C2 అనే మూడు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చారు. బేస్ C1 ధర రూ.1 లక్ష కాగా, C1X ధర రూ.1,09,999, టాప్ వేరియంట్ C2 ధర రూ.1,19,999గా ఉంది. ఇవి ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు. కంపెనీ తొలుత బెంగళూరు మార్కెట్పై దృష్టి పెట్టి, దశలవారీగా ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించే ప్రణాళికలో ఉంది.165 కి.మీ వరకు రేంజ్ఈ3 ట్రయాన్లో వేరియంట్ను బట్టి బ్యాటరీ, పనితీరు మారుతాయి. C1లో 2.3kWh రిమూవబుల్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది IDC సర్టిఫైడ్ రేంజ్ 108 కి.మీ, గరిష్ఠ వేగం గంటకు 67 కి.మీగా ఉంటుంది.C1Xలో 3kWh స్థిర బ్యాటరీని అందించారు. ఈ వేరియంట్ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 165 కి.మీ వరకు IDC రేంజ్ అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీంతో మొత్తం ట్రియాన్ లైనప్లో ఇదే రేంజ్ ఫోకస్డ్ మోడల్గా నిలుస్తుంది.ఇక C2 కూడా 3kWh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది 128 కి.మీ IDC రేంజ్ను అందిస్తుంది. దీని గరిష్ఠ వేగం గంటకు 82 కి.మీ. స్పోర్ట్ మోడ్లో 0-40 కి.మీ వేగాన్ని సుమారు 6 సెకన్లలో అందుకోగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. C1, C1Xలో ఎకో, పవర్ మోడ్లు ఉండగా.. C2లో అదనంగా స్పోర్ట్ మోడ్ను అందించారు.స్కూటర్లో AI ప్రత్యేక ఆకర్షణఈ3 ట్రయాన్లో సాధారణ కనెక్టెడ్ ఫీచర్లతో పాటు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత సాంకేతికతను ప్రధానంగా తీసుకొచ్చారు. ఏఐ ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ, ముందస్తు రిపోర్టులు, రిమోట్ బ్యాటరీ మానిటరింగ్, లైవ్ వెహికల్ డేటా, కనెక్టెడ్ నావిగేషన్, ఛార్జర్ లొకేషన్ సపోర్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.స్కూటర్లో 5 అంగుళాల డిస్ప్లేను అందించారు. స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ ద్వారా నావిగేషన్ వంటి సేవలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. డాష్క్యామ్ ఫంక్షనాలిటీ, SOS అసిస్టెన్స్, జియో-ఫెన్సింగ్, ఛార్జింగ్ ఇన్సైట్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. వాహనంలోని బ్యాటరీ, మోటార్, ఇతర వ్యవస్థల డేటాను విశ్లేషించి సంభావ్య సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించడమే ఏఐ వ్యవస్థ లక్ష్యమని కంపెనీ చెబుతోంది.14 అంగుళాల చక్రాలు.. 52 లీటర్ల స్టోరేజ్డిజైన్ పరంగా ట్రియాన్ను కుటుంబ వినియోగానికి అనుగుణంగా రూపొందించారు. ఇందులో 14 అంగుళాల పెద్ద చక్రాలు ఉండటంతో నగర రోడ్లతో పాటు గ్రామీణ రహదారులపై కూడా మెరుగైన స్థిరత్వం లభిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. IP67 రేటింగ్, డ్యూయల్ ప్రొజెక్టర్ LED హెడ్ల్యాంప్స్, వెనుక LED లైటింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. బూట్, ఫ్లోర్బోర్డ్, గ్లోవ్బాక్స్ ప్రాంతాలను కలిపి 52 లీటర్ల వరకు స్టోరేజ్ సామర్థ్యం అందించారు.
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కేవలం క్షమాపణలు సరిపోవు!భారత డిజిటల్ పరిధిలో సామాజిక మాధ్యమ దిగ్గజాల బాధ్యతారాహిత్య వైఖరిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. మెటా (ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్) వేదికలపై కంటెంట్ నియంత్రణ, మార్గదర్శకాల అమలుపై ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ నిఘాను కఠినతరం చేసింది. కేంద్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్, కార్యదర్శి ఎస్.కృష్ణన్లు మెటా ఉన్నతాధికారులతో నిర్వహించిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో డిజిటల్ వేదికల తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.ఇటీవల విద్యార్థులతో సంభాషిస్తూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పంచుకున్న వీడియో పోస్ట్ను మెటా ఆల్గోరిథమ్ సాంకేతిక లోపం నెపంతో తొలగించడం పెను దుమారం రేపింది. ఈ ఘటనపై పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ తీవ్రంగా పరిగణించి హెచ్చరించడంతో మెటా గ్లోబల్ అఫైర్స్ హెడ్ జోయెల్ కాప్లాన్, సీఈఓ మార్క్ జుకర్బర్గ్ తరఫున ప్రతినిధులు కేంద్రానికి అధికారికంగా క్షమాపణలు తెలియజేశారు.కేవలం క్షమాపణలతో వ్యవహారం ముగియదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. మెటాను ఇకపై తటస్థ మధ్యవర్తిగా (Neutral Intermediary) భావించలేమని, ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 79 కింద లభించే చట్టపరమైన రక్షణ మినహాయింపులు అన్నీ వేళలా వర్తించవని కేంద్రం హెచ్చరించింది.బాలల లైంగిక వేధింపుల సమాచారం (సీసామ్), డీప్ఫేక్ వీడియోలు, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించే అంశాల నియంత్రణలో మెటా విఫలమైందని కేంద్రం ఆక్షేపించింది.సామాజిక రుగ్మతలు పెంచే కంటెంట్ను ప్రచారం చేయడానికి పెద్ద ఎత్తున డబ్బు చెల్లించి బూస్ట్ చేస్తున్నారనే ప్రశ్నకు, తమ వ్యవస్థలు దీనిని పూర్తిగా అరికట్టడంలో విఫలమవుతున్నాయని మెటా ప్రతినిధులు అంగీకరించినట్లు సమాచారం.సాంకేతిక సమీక్షకు ఆదేశంభారత్లో వ్యాపారం చేసే విదేశీ కంపెనీలు అక్కడి చట్టాల ప్రకారం కాకుండా, ఇక్కడి భూభాగ చట్టాలకు కట్టుబడి తీరాల్సిందేనని ప్రభుత్వం తేల్చిచెప్పింది. రాబోయే 3-4 రోజుల్లో మెటా సాంకేతిక బృందాలతో మరో విడత సమీక్ష జరగనుంది. ఇందులో మెటా ఆల్గోరిథమ్ల పనితీరు, కంటెంట్ తొలగింపు నిర్ణయాల వెనుక ఉన్న సాంకేతికతను కేంద్ర నిపుణులు ప్రత్యక్షంగా తనిఖీ చేయనున్నారు. బాధ్యతాయుతమైన డిజిటల్ పాలనను విస్మరిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని కేంద్రం గట్టి సంకేతాలిచ్చింది.ఇదీ చదవండి: మీ EPF డబ్బు సురక్షితంగా ఉండాలా?
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కట్ అవుతున్న ఎంట్రీ-లెవెల్ ఉద్యోగాలు!దేశీయ టెక్నాలజీ రంగంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగవుతున్నప్పటికీ ఐటీ కంపెనీలు కొత్తగా డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులను (ఫ్రెషర్లు) చేర్చుకునే విషయంలో తమ వ్యూహాన్ని మార్చుకున్నాయి. ప్రముఖ జాబ్ పోర్టల్ ‘ఫౌండ్ఇట్’ వెల్లడించిన నివేదిక ప్రకారం ఓవైపు టెక్ రిక్రూట్మెంట్ డిమాండ్ ఏటా 10 శాతం మేర వృద్ధి నమోదు చేయగా, మరోవైపు సంప్రదాయ ఐటీ పరిశ్రమలో ఫ్రెషర్ల నియామకాల వాటా ఇదివరకు ఉన్న 32 శాతం నుంచి 24 శాతానికి క్షీణించింది. ఒక రకంగా ఎంట్రీ-లెవెల్ ఐటీ ఉద్యోగాల్లో దాదాపు పావు వంతు (25%) కోత పడింది.ఈ క్షీణతకు ప్రధానంగా రెండు ముఖ్యమైన కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి. మొదటిది ఆటోమేషన్, కృత్రిమ మేధ విస్తరణ. ఇదివరకు ఫ్రెషర్లు చేసే ప్రాథమిక కోడింగ్, టెస్టింగ్ పనులను ఇప్పుడు ఏఐ సాధనాలు సులభంగా పూర్తి చేస్తున్నాయి. ప్రైమరీ ఏఐ మోడళ్లను తయారు చేయడం కంటే ఆ సిస్టమ్స్ను నడిపించే, ఆప్టిమైజ్ చేసే నైపుణ్యాల వైపే కంపెనీలు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. రెండవది బ్యాంకింగ్, హెల్త్కేర్, గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్లు వంటి నాన్-ఐటీ రంగాలు టెక్ గ్రాడ్యుయేట్లను భారీగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. దీనివల్ల సాధారణ ఐటీ సేవల్లో ఎంట్రీ-లెవెల్ ఆఫర్లు తగ్గాయి.ప్రస్తుత మార్కెట్లో సంస్థలు 7-10 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న నిపుణులకే అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిస్తున్నాయి (ఈ విభాగంలో వార్షికంగా 11 శాతం వృద్ధి నమోదైంది). ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో టెక్ రంగంలో స్థిరపడాలనుకునే అభ్యర్థులు కేవలం సంప్రదాయ కోడింగ్కే పరిమితం కాకుండా ఏఐ, డేటా సైన్స్, క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ల్లో ఆచరణాత్మక నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకోవడం అత్యవసరంగా మారింది.ఇదీ చదవండి: మీ EPF డబ్బు సురక్షితంగా ఉండాలా?
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దూకుడు తగ్గించిన పసిడి.. తులం ధర ఇలా..దేశంలో బంగారం ధరల దూకుడు కాస్త తగ్గింది. రెండు రోజులుగా భారీగా దూసుకెళ్లిన పసిడి ధరలు నేడు కాస్త నెమ్మదించాయి. ఇక వెండి ధరలు కూడా నిలకడగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం, వెండి ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేడు బంగారం (Today Gold Rate), వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.
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నష్టాల్లో దలాల్ స్ట్రీట్!దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు శుక్రవారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:31 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 32 పాయింట్లు తగ్గి 24,602 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్(Sensex) 266 పాయింట్లు నష్టపోయి 78,684 వద్ద ట్రేడవుతోంది.అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్(USD Index) 99.97బ్రెంట్ క్రూడ్ఆయిల్ బ్యారెల్ ధర 83.4 డాలర్లుయూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్లు 4.68 శాతానికి చేరాయి.గడిచిన సెషన్లో యూఎస్ ఎస్ అండ్ పీ 0.18 శాతం తగ్గింది.నాస్డాక్ 0.06 శాతం నష్టపోయింది.Today Nifty position 07-08-2026(time: 9:31 am)(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)
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మీ EPF డబ్బు సురక్షితంగా ఉండాలా?ఉద్యోగ విరమణ చేసిన లేదా ఉద్యోగాలు మారిన చందాదారులు తమ ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (ఈపీఎఫ్) నిధులను సకాలంలో ఉపసంహరించుకోవాలని లేదంటే వడ్డీ నష్టపోవాల్సి వస్తుందని ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఈపీఎఫ్ఓ) తెలిపింది. ఈ మేరకు ఇనాపరేటివ్ (క్రియాశీలకంగా లేని) ఖాతాలపై చందాదారులకు అధికారికంగా అవగాహన కల్పిస్తూ స్పష్టతనిచ్చింది.ఉద్యోగం వదిలేసిన తర్వాత లేదా చందా చెల్లింపులు నిలిచిపోయిన తర్వాత ఖాతాలోకి కొత్తగా డిపాజిట్లు రాకపోతే ఆ ఖాతాలు ఇనాపరేటివ్గా మారే ప్రమాదం ఉంది. ఇలాంటి ఖాతాలపై వడ్డీ నష్టపోకుండా ఉండేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ రెండు విభిన్న వయోపరిమితి ఆధారిత నిబంధనలను స్పష్టం చేసింది.55 ఏళ్ల కంటే ముందే రిటైర్మెంట్ పొందినవారు.. వీరు తమకు 58 ఏళ్ల వయసు నిండేలోపు ఈపీఎఫ్ సొమ్మును పూర్తిస్థాయిలో క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి.55 ఏళ్లు లేదా ఆ తర్వాత రిటైర్ అయినవారు.. ఉద్యోగ విరమణ పొందిన తేదీ నుంచి సరిగ్గా మూడేళ్ల (3 ఏళ్లు) కాలపరిమితిలోగా నిధులను ఉపసంహరించుకోవాల్సి ఉంటుంది.రిటైర్మెంట్ నిధి సురక్షితంగా ఉండాలంటే..మీ యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్(యూఏఎన్) ద్వారా ఈపీఎఫ్ ఖాతాను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేస్తుండాలి.ఆధార్, పాన్, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను(కేవైసీ) ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్గా ఉంచుకోవాలి.ఉద్యోగం మారిన ప్రతిసారీ పాత ఈపీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను కొత్త కంపెనీ ఖాతాకు బదిలీ చేసుకోవాలి.పదవి విరమణ అనంతర నిధులను నిర్దేశిత గడువు దాటకముందే ఉపసంహరించుకోవాలి.ఈపీఎఫ్ఓ జారీ చేసే తాజా మార్గదర్శకాలను తరచూ గమనిస్తూ ఉండాలి.కేవలం పొదుపు చేయడమే కాకుండా విరమణ నిధిని బాధ్యతాయుతంగా నిర్వహించుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యమని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సకాలంలో క్లెయిమ్లు పూర్తి చేసుకుని వడ్డీ నష్టపోకుండా చూసుకోవడం చందాదారుల ప్రాథమిక బాధ్యత.ఇదీ చదవండి: స్టాక్ మార్కెట్ తీరుపై వారెన్ బఫెట్ సీరియస్!
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స్టాక్ మార్కెట్ తీరుపై వారెన్ బఫెట్ సీరియస్!ప్రపంచ ప్రఖ్యాత పెట్టుబడిదారుడు, బెర్క్షైర్ హాథ్వే చైర్మన్ వారెన్ బఫెట్ ప్రస్తుత స్టాక్ మార్కెట్ పరిస్థితులపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నేటి ఆర్థిక మార్కెట్ల తీరుపై హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. స్వల్పకాలిక ఊహాగానాలు, క్రమశిక్షణ లేని జూదపు(కేసినో) ధోరణులు మార్కెట్ను ఏలుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు.రూ.33 లక్షల కోట్లకు పైగా నగదు నిల్వలుమార్కెట్లపై ఆసక్తి పెరిగిన ప్రస్తుత సమయంలోనూ బెర్క్షైర్ హాథ్వే 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో ఏకంగా 397.4 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.33 లక్షల కోట్లకు పైగా) రికార్డు నగదు, స్వల్పకాలిక ట్రెజరీ బిల్లులను సమకూర్చుకుంది. ఇది కంపెనీ మొత్తం విలువలో మూడో వంతు కంటే ఎక్కువ కావడం గమనార్హం. మార్కెట్లో వ్యాల్యూయేషన్లు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయని, ప్రతి ఒక్కరూ జూదాన్ని ఇష్టపడుతున్నప్పుడు సరైన విలువ కలిగిన షేర్లను కనుగొనడం అత్యంత కష్టం అని సీఎన్బీసీ ఇంటర్వ్యూలో బఫెట్ వ్యాఖ్యానించారు. ముఖ్యంగా వన్-డే ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్, పాలీమార్కెట్ వంటి ప్రిడిక్షన్ మార్కెట్ల వేగవంతమైన వృద్ధిని ఆయన తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు.సంక్షోభ సమయాల్లోనే పెట్టుబడులుఅనవసరమైన ఉత్సాహంతో ఊహాజనిత ర్యాలీలను వెంబడించడం కంటే లిక్విడిటీని నిలుపుకోవడమే తమ శైలి అని బఫెట్ పునరుద్ఘాటించారు. ‘మార్కెట్లో పెద్ద ఎత్తున క్షీణత లేదా తీవ్ర సంక్షోభం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మేము ఈ భారీ నిధులను రంగంలోకి దించుతాం’ అని పేర్కొన్నారు. 2008 నాటి ఆర్థిక సంక్షోభం, కొవిడ్ క్రాష్ వంటి సమయాల్లో బెర్క్షైర్ ఇదే వ్యూహాన్ని అనుసరించింది. 2026 ప్రారంభంలో బఫెట్ నుంచి సీఈఓ బాధ్యతలు స్వీకరించిన గ్రెగ్ అబెల్ కూడా ఇదే మార్గంలో పయనిస్తున్నారు. తన మొదటి త్రైమాసికంలోనే 8.1 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఈక్విటీ హోల్డింగ్స్ను విక్రయించి రక్షణత్మక వైఖరిని స్పష్టం చేశారు.ఇదీ చదవండి: ‘బ్యాంకర్స్ బుక్స్ ఎవిడెన్స్ బిల్లు-2026’కు ఆమోదం
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ఎల్ఐసీ లాభం జూమ్న్యూఢిల్లీ: ప్రభుత్వ రంగ బీమా దిగ్గజం ఎల్ఐసీ ఈ ఏడాది క్యూ1లో పటిష్ట ఫలితాలు సాధించింది. ఏప్రిల్–జూన్(క్యూ1)లో నికర లాభం 23 శాతం జంప్చేసి రూ. 13,492 కోట్లను తాకింది. మొత్తం ఆదాయం సైతం 7 శాతం వృద్ధితో రూ. 2,37,848 కోట్లకు చేరింది. తొలి ఏడాది ప్రీమియం ఆదాయం రూ. 7,525 కోట్ల నుంచి రూ. 9,217 కోట్లకు ఎగసింది. రెన్యువల్ ప్రీమియం ఆదాయం రూ. 61,833 కోట్లకు బలపడింది. సింగిల్ ప్రీమియం ఆదాయం రూ. 56,369 కోట్లకు పుంజుకుంది. వెరసి నికర ప్రీమియం ఆదాయం రూ. 1,19,200 కోట్ల నుంచి రూ. 1,27,250 కోట్లకు జంప్చేసింది.
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ఎస్ఈటీఎల్ లాభం రూ. 27 కోట్లుహైదరాబాద్, బిజినెస్ బ్యూరో: ఈ ఏడాది తొలి త్రైమాసికంలో స్టాండర్డ్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ (ఎస్ఈటీఎల్) రూ. 27 కోట్ల లాభం ప్రకటించింది. గత క్యూ1తో పోలిస్తే ఇది దాదాపు 27 శాతం అధికం. ఆదాయం 41 శాతం పెరిగి రూ. 252 కోట్లకు చేరింది. కొత్త విభాగాల్లో భారీగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ కూడా పటిష్ట పనితీరు చూపినట్లు సంస్థ తెలిపింది. ఇంజనీరింగ్ వ్యాపారం ఈ ఏడాది 40–50 శాతం వృద్ధి చెందనుండగా, జీస్కేల్ విభాగం తొలి ఏడాది దాదాపు రూ. 250 కోట్ల మేర ఆదాయాన్ని అందించవచ్చని అంచనా వేస్తున్నట్లు సంస్థ వివరించింది. దేశీయంగా హై ప్రెసిషన్ ఇంజనీరింగ్ పవర్హౌస్గా ఎస్ఈటీఎల్ ఎదుగుతోందని కంపెనీ ఎండీ నాగేశ్వరరావు కందుల తెలిపారు. ప్రధానమైన ఇంజినీరింగ్ వ్యాపారాన్ని బలోపేతం చేసుకుంటూనే ఏఐ డేటా సెంటర్ తయారీ దిగ్గజంగా ఎదగడం, జీఎల్ హక్కో భాగస్వామ్యంతో అంతర్జాతీయంగా మరిన్ని కొత్త మార్కెట్లలోకి విస్తరించడంపై దృష్టి పెట్టనున్నట్లు వివరించారు. విస్తరణ కోసం ప్రిఫరెన్షియల్ అలాట్మెంట్ ద్వారా రూ. 136.5 కోట్లు సమీకరించే ప్రతిపాదనకు బోర్డు ఆమోదముద్ర వేసింది.
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అరబిందో ఫార్మా లాభం 25 శాతం అప్హైదరాబాద్, బిజినెస్ బ్యూరో: ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో ఔషధ రంగ దిగ్గజం అరబిందో ఫార్మా రూ. 1,032 కోట్లుగా నమోదైంది. క్రితం క్యూ1లో లాభం రూ. 824 కోట్లతో పోలిస్తే 25 శాతం వృద్ధి చెందింది. ఆదాయం రూ. 7,868 కోట్ల నుంచి 16 శాతం వృద్ధితో రూ. 9,150 కోట్లకు చేరింది. వివిధ వ్యాపార విభాగాలవ్యాప్తంగా ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధితో 2027 ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని మెరుగ్గా ప్రారంభించినట్లు సంస్థ ఎండీ కె. నిత్యానంద రెడ్డి తెలిపారు. సమీక్షాకాలంలో ఫార్ములేషన్స్ వ్యాపార విభాగం ఆదాయం రూ. 6,953 కోట్ల నుంచి 16 శాతం వృద్ధితో రూ. 8,101 కోట్లకు, ఏపీఐ విభాగం రూ. 916 కోట్ల నుంచి సుమారు 15 శాతం పెరిగి రూ. 1,049 కోట్లకు చేరింది. కీలకమైన అమెరికా మార్కెట్లో ఫార్ములేషన్స్ ఆదాయం రూ. 3,488 కోట్ల నుంచి రూ. 3,770 కోట్లకు పెరిగింది. అమెరికా ఎఫ్డీఏ నుంచి పది ఉత్పత్తులకు అనుమతులు లభించినట్లు సంస్థ తెలిపింది. అనుబంధ సంస్థ యూజియా ఫార్మా స్పెషాలిటీస్లో యూజియా స్టెరైల్స్, యూజియా సెజ్ల విలీనానికి సంస్థ బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. అరబిందో ఫార్మా షేరు 1.5 శాతం తగ్గి రూ. 1,589 వద్ద ముగిసింది.
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కేకేఆర్ చేతికి మెడికవర్ ఇండియాహైదరాబాద్, బిజినెస్ బ్యూరో: భారత హెల్త్కేర్ విభాగంలో అవకాశాలను మరింతగా అందిపుచ్చుకునే దిశగా గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దిగ్గజం కేకేఆర్ తాజాగా భారీ డీల్కి తెరతీసింది. అంతర్జాతీయ వైద్యసేవల దిగ్గజం మెడికవర్ ఏబీకి చెందిన భారత విభాగం మెడికవర్ ఇండియాను కొనుగోలు చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ డీల్ విలువ ఎంతనేది కేకేఆర్ నిర్దిష్టంగా వెల్లడించకపోయినప్పటికీ.. సంస్థ విలువను 1.2 బిలియన్ యూరోలుగా (దాదాపు రూ. 13,200 కోట్లు) లెక్కగట్టినట్లు న్యాయ సలహాలందిస్తున్న ట్రైలీగల్ వివరించింది. కేకేఆర్కి చెందిన ఫండ్స్కి 100 శాతం వాటాలను విక్రయించేందుకు తమతో పాటు మైనారిటీ వాటాదారులు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు మెడికవర్ తెలిపింది. దీనితో స్థూలంగా 740 మిలియన్ యూరోలు లభిస్తాయని, ఆ మొత్తంతో పోలాండ్ తదితర దేశాల్లో కార్యకలాపాలు విస్తరించనున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ డీల్కి ఇదే సరైన సమయమని భావిస్తున్నట్లు కంపెనీ సీఈవో జాన్ స్టబింగ్టన్ చెప్పారు. మరోవైపు ప్రస్తుత మేనేజ్మెంటే మరో మూడేళ్ల పాటు కొనసాగుతుందని మెడికవర్ ఇండియా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ హరికృష్ణ వెల్లడించారు. సంస్థలో 14 వేల మంది ఉద్యోగులు, 1,900 మంది పైగా డాక్టర్లు ఉన్నారని, వారు కూడా యథాప్రకారంగానే కొనసాగుతారని పేర్కొన్నారు. సంస్థను మరింతగా విస్తరించే ప్రణాళికలు ఉన్నట్లు వివరించారు. నియంత్రణ సంస్థల అనుమతులకు లోబడి ఈ ఏడాది ఆఖరు నాటికి ఇది పూర్తి కావొచ్చని భావిస్తున్నట్లు వివరించారు. ప్రస్తు తం ఏపీ, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలో మొత్తం నాలుగు రాష్ట్రాల్లో సుమారు 11–12 లక్షల మంది పేషంట్లకు చికిత్సలు అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అటు, ‘మరింత నాణ్యమైన వైద్య సేవలందించడంలో మెడికవర్ ఇండియా డాక్టర్లు, ఉద్యోగులకు మద్దతుగా నిలుస్తూ, దేశవ్యాప్తంగా అధునాతన హెల్త్కేర్ సరీ్వసులను విస్తరించేందుకు ఈ పెట్టుబడులు దోహదపడతాయి‘ అని కేకేఆర్ పార్ట్నర్ అక్షయ్ తనా తెలిపారు. నాలుగు రాష్ట్రాల్లో 24 ఆస్పత్రుల నెట్వర్క్.. మ్యాక్స్క్యూర్ హాస్పిటల్ చెయిన్ ఆపరేటర్, హైదరాబాద్కి చెందిన సహృదయ హెల్త్కేర్లో నియంత్రణాధికారాలుండే వాటాలను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా స్వీడన్కి చెందిన మెడికవర్ 2017లో భారత హెల్త్కేర్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది. మెడికవర్ ఇండియాలో మెడికవర్ హోల్డింగ్స్ బీవీకి 67 శాతం ఉండగా, మైనారిటీ షేర్హోల్డర్లయిన ప్రస్తుత సీఎండీ జి. అనిల్ కృష్ణ తదితరుల వద్ద సుమారు 33 శాతం వాటాలు ఉన్నాయి. సంస్థలో పి. హరికృష్ణ, ఎ. శరత్ రెడ్డి ఈడీలుగా, ఏఆర్ కృష్ణప్రసాద్ డైరెక్టరుగా ఉన్నారు. సుమారు 4,800 పడకలతో 24 ఆస్పత్రుల నెట్వర్క్ ఉంది. 80 పైచిలుకు స్పెషాలిటీల్లో సేవలు అందిస్తోంది. భారీ విస్తరణ బాటలో కేకేఆర్ కేకేఆర్ 2004 నుంచి అంతర్జాతీయంగా హెల్త్కేర్ విభాగంలో సుమారు 20 బిలియన్ డాలర్ల పైగా ఇన్వెస్ట్ చేసింది. గత కొన్నాళ్లుగా భారత్లోనూ విస్తరించింది. మ్యాక్స్ హెల్త్కేర్లో భారీ లాభాలకు నిష్క్రమించిన దాదాపు నాలుగేళ్ల తర్వాత 2025లో కేరళకు చెందిన బేబీ మెమోరియల్ హాస్పిటల్ (బీఎంహెచ్)లో దాదాపు రూ. 2,500 కోట్లకు సుమారు 70 శాతం వాటాలను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా మళ్లీ హెల్త్కేర్ విభాగంలోకి ప్రవేశించింది. అప్పటి నుంచి దక్షిణాది మరింతగా కార్యకలాపాలు విస్తరించింది. మైత్రా హాస్పిటల్, చళికట్టు మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ను కొనుగోలు చేసింది. అలాగే హెల్త్కేర్ గ్లోబల్ ఎంటర్ప్రైజెస్లో నియంత్రణాధికారాలున్న వాటాలను దక్కించుకుంది. ఈ విభాగంలో ఫైనాన్సింగ్ కార్యకలాపాలు కూడా నిర్వహిస్తోంది.
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ఉచిత చెల్లింపులకు 'చెల్లు'!సాక్షి బిజినెస్ డెస్క్: పల్లె నుంచి పట్నం వరకు దాదాపు అన్ని నగదు లావాదేవీలు ఇప్పుడు డిజిటల్ పద్ధతిలోనే జరుగుతున్నాయి. అది రూపాయి అయినా వేల రూపాయలైనా సరే..స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే చాలు.. చిటికెలో చెల్లింపు జరిగిపోతోంది. అదీ ఎలాంటి చార్జీ లేకుండా..పూర్తి ఉచితంగా. కానీ ఇప్పుడా పరిస్థితి మారనుంది. డిజిటల్ పద్ధతిలో సులువుగా చెల్లింపులు జరిపేందుకు వీలు కల్పిస్తున్న యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ (యూపీఐ) విధానం ఇకపై ఆర్థికంగా భారం కానుంది. ఇప్పటివరకు ఉచితంగా కొనసాగుతున్న ఈ సర్వీసు మీద భవిష్యత్తులో చార్జీలు విధించబోయే పరిస్థితి రానుంది. యూపీఐ చెల్లింపులపై ఫీజులు విధించడానికి బ్యాంకులు, పేమెంట్ సిస్టం ప్రొవైడర్స్ని అనుమతించేలా ప్రభుత్వానికి అధికారమిచ్చే చట్ట సవరణను లోక్సభ ఆమోదించింది. రూపే డెబిట్ కార్డు ద్వారా చెల్లింపులపైనా చార్జీలు విధించడానికి ఇది మార్గం సుగమం చేయనుంది. యూపీఐ వ్యవస్థ నిర్వహణ భారం తడిసి మోపెడవుతోందని, చార్జీలు వసూలు చేసుకునేందుకు వీలు కల్పించాలంటూ బ్యాంకులు, పేమెంట్ ప్రాసెసర్లు చాన్నాళ్లుగా గగ్గోలు పెడుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్రం ఆ మేరకు చర్యలు చేపట్టింది. అందరినీ డిజిటల్ చెల్లింపుల వైపు మళ్లించే లక్ష్యంతో ముందుగా యూపీఐ ఉచితమనే తాయిలం చూపించిన ప్రభుత్వం..దాదాపుగా దేశమంతా దానికి అలవాటు పడ్డాక ప్లేటు ఫిరాయించిందని, యూపీఐని కూడా ఆదాయ వనరుగా మార్చుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తోందనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ చర్యల వల్ల మళ్లీ ప్రజలు నగదు లావాదేవీల వైపు మళ్లే పరిస్థితి తలెత్తుతుందని.. ఏటీఎంలు, బ్యాంకుల వద్ద గతంలోలా క్యూ లైన్లు కనిపించినా ఆశ్చర్యం లేదని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. వీటిపై ఎండీఆర్ ఇకపై జీరో కాదు.. ప్రస్తుతం చెల్లింపుల సంబంధ ఆర్థిక లావాదేవీల కోసం ప్రాథమికంగా బ్యాంకులు, పేమెంట్ ప్రాసెసర్ల నెట్వర్క్లను ఉపయోగించుకున్నందుకు గాను వ్యాపార వర్గాలు ఆయా సంస్థలకు చెల్లించాల్సిన చార్జీలను మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేటు (ఎండీఆర్)గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇందులో ఇంటర్చేంజ్ ఫీజు, ప్రాసెసింగ్ చార్జీలు, నెట్వర్క్ ఫీజులు, పన్నుల్లాంటివి ఉంటాయి. క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులను జారీ చేసే బ్యాంకులకు చెల్లించేది ఇంటర్చేంజ్ ఫీజు, రేజర్పే, పేయూలాంటి పేమెంట్ ప్రాసెసర్ లేదా గేట్వేలకు కట్టేవి ప్రాసెసింగ్ చార్జీలు. వీసా, మాస్టర్కార్డ్ ఎన్పీసీఐలాంటి పేమెంట్ నెట్వర్క్లకు వెళ్లేది నెట్వర్క్ ఫీజు. అంతిమంగా ఈ సర్వీసులపై జీఎస్టీ కింద ప్రభుత్వానికి ట్యాక్సులు వెళ్తాయి. అయితే దేశీయ పేమెంట్ గేట్వేని, డిజిటల్ చెల్లింపుల విధానాన్ని ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో 2020 నుంచి యూపీఐ, రూపే డెబిట్ కార్డు లావాదేవీలపై ఎలాంటి ఎండీఆర్ అయినా జీరో చేస్తూ కేంద్రం చట్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో రూపే, యూపీఐ మినహా ఇతర వ్యవస్థల్లో యధావిధిగా 0.4 శాతం నుంచి 4.5 శాతం వరకు (కార్డును బట్టి) ఎండీఆర్ చార్జీలు కొనసాగుతున్నాయి. కాగా తాజా చట్ట సవరణలో యూపీఐ, రూపే డెబిట్ కార్డు లావాదేవీలపై ‘ఎండీఆర్ జీరో’ను తొలగించి దీనిపై నిర్ణయాధికారాన్ని ప్రభుత్వానికి కట్టబెట్టారు. ప్రభుత్వం ఇకపై ఎప్పటికప్పుడు విడుదల చేసే నోటిఫికేషన్ల ద్వారా యూపీఐ, రూపే లావాదేవీలకు సంబంధించిన చార్జీలను నిర్ణయించనుంది. ఇప్పుడు యూపీఐ భారాన్ని ఎవరు మోస్తున్నారంటే .. యూపీఐ లావాదేవీల వ్యయాల భారంలో కొంత భాగాన్ని బ్యాంకులు, పేమెంట్ ప్రాసెసర్లు భరిస్తుండగా, మిగతాదంతా ప్రభుత్వం సబ్సిడీగా ఇస్తోందని, ఇదంతా పన్ను చెల్లింపుదారుల సొమ్మేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ భారం ఏటా దాదాపు రూ. 20 వేల కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. వాస్తవానికి తక్కువ విలువ చేసే లావాదేవీలను ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో రూ.2 వేల లోపు విలువ ఉండే లావాదేవీలపై బ్యాంకులకు సబ్సిడీ ఇచ్చేలా 2021 డిసెంబర్లో ప్రభుత్వం స్కీమును ప్రవేశపెట్టింది. 2021–22లో ఇలా రూ.1,389 కోట్ల సబ్సిడీ ఇవ్వగా, 2023–24 నాటికి ఇది ఏకంగా రూ.3,631 కోట్లకు పెరిగింది. దీంతో క్రమంగా ఈ భారాన్ని తగ్గించుకోవడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెడుతోంది. 2026–27 బడ్జెట్లో ఇందుకోసం రూ.2 వేల కోట్లు మాత్రమే కేటాయించడం ఇందుకు నిదర్శనమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇక ఇతరత్రా ఎల్రక్టానిక్ పేమెంట్స్ విధానాల్లో ఎండీఆర్ చార్జీలను పరిస్థితులను బట్టి కొందరు వ్యాపారులు తామే చెల్లిస్తుండగా మరికొందరు ఆ భారాన్ని కస్టమర్లకే బదలాయిస్తున్నారు. అమెరికాను సంతృప్తి పరిచేందుకేనా..? ఇన్నాళ్లూ ఉచితంగా ఇస్తూ వచ్చిన సర్వీసులపై చార్జీల భారాన్ని మోపాలనే ఆలోచన వెనుక ప్రత్యేక కారణాలున్నాయనే వాదనలు విని్పస్తున్నాయి. యూపీఐని ఆర్థికంగా నిలబెట్టాలంటే చార్జీలను విధించడం ఒక్కటే మార్గమని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నా.. అసలు ప్రజలకు బదలాయించాల్సిన అవసరమే లేకుండా ఈ భారాన్ని భరించేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర ఆర్థిక సామర్థ్యాలు ఉన్నాయని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. 2025–26లో ఆర్బీఐ ఏకంగా రూ.2.86 లక్షల కోట్ల మిగులు నిధులను ప్రభుత్వానికి బదలాయించింది. కీలకమైన డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను నిలబెట్టేందుకు ఇందులో చాలా తక్కువ మొత్తాన్ని వెచ్చించినా సరిపోతుంది అని వారంటున్నారు. మరోవైపు దీని వెనుక అమెరికా ఒత్తిళ్లు కూడా ఉన్నాయనే అభిప్రాయాలూ వ్యక్తమవుతున్నాయి. యూపీఐ, రూపే వ్యవస్థలను ఉచితంగా అందించడం ద్వారా వీసా, మాస్టర్కార్డ్లాంటి తమ పేమెంట్ ప్లాట్ఫాంలకు భారత్ పొగ పెడుతోందంటూ 2026 యూఎస్ ట్రేడ్ రిప్రజెంటేటివ్ నివేదికలో అమెరికా ఆరోపించింది. ఈ నేపథ్యంలో చట్ట సవరణ జరగడంతో..ఇది అమెరికాను సంతృప్తి పరిచేందుకేనా? అన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. చిన్న మొత్తాలకు వర్తించకపోవచ్చు..! యూపీఐ పేమెంట్లపై చార్జీల వడ్డనకు రంగం సిద్ధమవుతున్నప్పటికీ, అన్ని చెల్లింపులపైనా చార్జీల భారం పడకపోవచ్చని పరిశ్రమ వర్గాలు అంటున్నాయి. రూ.2 వరకు చెల్లింపులపై మినహాయింపు ఉండొచ్చని చెబుతున్నాయి. రూ.50 కోట్ల పైబడి టర్నోవర్ ఉండే పెద్ద వ్యాపారులకు సంబంధించిన యూపీఐ లావాదేవీలపై 0.3–0.6 శాతం వరకు చార్జీలు విధించవచ్చని పేర్కొన్నాయి. ప్రస్తుతం చిన్న వ్యాపారులకు చేసే రూ.2 వేల వరకు మొత్తాలకు మాత్రమే ప్రభుత్వం ఇన్సెంటివ్ స్కీము కింద సబ్సిడీనిస్తోంది. ఆర్థిక శాఖ డేటా ప్రకారం 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో వ్యాపారులకు కస్టమర్లు చెల్లించిన రూ.2 వేలకు పైబడిన లావాదేవీల పరిమాణం కేవలం 4 శాతంగానే ఉంది. లోకల్ సర్కిల్స్ అనే ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫాం ఇటీవల నిర్వహించిన సర్వే ప్రకారం రూ.3 వేలకు పైబడే యూపీఐ పేమెంట్ల మీద చార్జీలను కస్టమర్ల నుంచే వ్యాపారులు వసూలు చేస్తే తాము యూపీఐని వాడటం మానేస్తామంటూ దాదాపు 98 శాతం మంది చెప్పారట. అయితే ప్రస్తుతానికి ఇవన్నీ ఊహగానాలేనని, వాస్తవ చార్జీలు.. భవిష్యత్తులో చట్ట సవరణ పూర్తిస్థాయిలో ఆమోదం పొందిన తర్వాత ప్రభుత్వం విడుదల చేసే నోటిఫికేషన్ ద్వారా మాత్రమే వెల్లడవుతాయని బ్యాంకర్లు చెబుతున్నారు. యూపీఐ లావాదేవీలు, విలువ కథా కమామిషు – 2016 ఏప్రిల్లో యూపీఐ ఆవిష్కరణ – 2016–17లో 2 కోట్ల లావాదేవీలు, విలువ సుమారు రూ.7 వేల కోట్లకు పరిమితం – పదేళ్లలో 12 వేల రెట్లు పెరిగిన లావాదేవీలు, 4 వేల రెట్లు పెరిగిన విలువ – 2025–26లో 24 వేల కోట్ల యూపీఐ లావాదేవీలు, విలువ రూ.314 లక్షల కోట్లు – యూపీఐ లావాదేవీల్లో రూ.2 వేలకు పైగా ఉండే చెల్లింపులు 4 శాతమే – 2021–22 నుంచి 2024–25 వరకు ఇన్సెంటివ్ స్కీము కింద కేంద్రం ఇచ్చిన మొత్తం రూ. 8,730 కోట్లు
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కొత్త రికార్డుల దిశగా బంగారం!ప్రపంచ మార్కెట్లలో అనిశ్చిత పరిస్థితుల మధ్య బంగారం ధరలు మళ్లీ ఊపందుకున్నాయి. డాలర్ విలువ తగ్గడం, మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గే అవకాశాలు ఉంటడం వల్ల గోల్డ్ మీద పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ల సంఖ్య పెరిగింది. దీంతో పసిడి ధరలు తారాస్థాయికి చేరాయి.స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 4,295 డాలర్ల వరకు పెరిగి, తర్వాత స్వల్పంగా తగ్గి 4,268 డాలర్ల వద్ద స్థిరపడింది. గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ కూడా 4,329 డాలర్ల వద్ద ట్రేడయ్యాయి. వరుసగా నాలుగో సెషన్లో బంగారం లాభాల్లో కొనసాగడం గమనార్హం.అమెరికాలో జూలై నెలలో ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల వృద్ధి మందగించిందని ఒక నివేదిక వెల్లడించింది. దీంతో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశాలు తగ్గుతాయని మార్కెట్ అంచనా వేస్తోంది. ఇక మధ్యప్రాచ్యంలో స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ను తిరిగి తెరవడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నాలు, అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గే అవకాశాలు కూడా మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అయితే, ఇటీవల పెరుగుదల ఉన్నప్పటికీ బంగారం ఇంకా గత గరిష్ఠ స్థాయిల కంటే తక్కువగానే ఉంది. భవిష్యత్తులో ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయాలు, ప్రపంచ పరిణామాలు బంగారం ధరల దిశను నిర్ణయించనున్నాయి.భారతదేశంలో బంగారం ధరలుఇండియన్ మార్కెట్లో కూడా గోల్డ్ రేటు గురువారం గణనీయంగా తగ్గింది. ఈ రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే కాకుండా.. బెంగళూరు, ముంబైలలో కూడా 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.2650 పెరిగి రూ.1,37,250 వద్దకు చేరింది. 24 క్యారెట్ల రేటు రూ.2890 పెరిగి రూ.1,49,730 వద్ద నిలిచింది. పెరిగిన ధరలను బట్టి చూస్తుంటే.. ఈ మధ్య కాలంలో ఇదే గరిష్టం అని తెలుస్తోంది.ఇదీ చదవండి: గూగుల్ సంచలన నిర్ణయం.. యూజర్లకు షాక్!
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గూగుల్ సంచలన నిర్ణయం.. యూజర్లకు షాక్!టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో ఒక పెద్ద మార్పు రానుంది. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులకు సహాయకుడిగా ఉన్న గూగుల్ అసిస్టెంట్ మాయమైపోతుంది. దీని స్థానాన్ని జెమినీ ఏఐ భర్తీ చేయనుంది. సెప్టెంబర్ 4 నుంచి ఆండ్రాయిడ్ పరికరాల్లో గూగుల్ అసిస్టెంట్ సేవలను క్రమంగా తొలగించనున్నట్లు గూగుల్ ప్రకటించింది.గూగుల్ తన వినియోగదారులకు పంపిన ఈమెయిల్లో, ఈ మార్పు ఒక్కసారిగా కాకుండా దశలవారీగా అమలు చేస్తామని తెలిపింది. అంటే.. ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి కొన్ని వారాల వ్యవధి పడుతుందని తెలుస్తోంది. స్మార్ట్ఫోన్లలో మాత్రమే కాకుండా.. ఆండ్రాయిడ్ టాబ్లెట్లు, స్మార్ట్వాచ్లు, హెడ్ఫోన్లు, అలాగే ఆండ్రాయిడ్ ఆటోకు కనెక్ట్ అయ్యే పరికరాల్లో కూడా గూగుల్ అసిస్టెంట్ సేవలు నిలిచిపోనున్నాయి.నిజానికి.. గూగుల్ అసిస్టెంట్ను 2025 చివరి నాటికి పూర్తిగా తొలగించాలని కంపెనీ ముందుగా భావించింది. అయితే.. జెమినీకి మరిన్ని ఫీచర్లు జోడించేందుకు ఈ మార్పును కొంతకాలం వాయిదా వేసింది. ప్రస్తుతం జెమినీ అనేక కొత్త సామర్థ్యాలతో ముందుకు వచ్చినప్పటికీ, గూగుల్ అసిస్టెంట్లో ఉన్న కొన్ని ఫీచర్లు ఇంకా అందుబాటులో లేవు.గూగుల్ 2025 మార్చిలోనే అసిస్టెంట్ నుంచి జెమినీకి మార్పు గురించి ప్రకటించింది. భవిష్యత్తులో జనరేటివ్ ఏఐ టెక్నాలజీనే కంప్యూటింగ్ రంగంలో కీలక మార్పు తీసుకురాబోతుందని కంపెనీ భావిస్తోంది. ఇప్పటికే కోట్లాది మంది వినియోగదారులు జెమినీని ఉపయోగించడం ప్రారంభించారని గూగుల్ తెలిపింది.ఇటీవలి కాలంలో జెమినీ వినియోగం వేగంగా పెరిగింది. ఏఐ ఆధారిత సేవలపై ప్రజల ఆసక్తి పెరుగుతుండటంతో జెమినీకి వినియోగదారుల ఆదరణ కూడా పెరుగుతోంది. గతంలో గూగుల్ అసిస్టెంట్ వాయిస్ కమాండ్లు, రిమైండర్లు, సెర్చ్, స్మార్ట్ హోమ్ కంట్రోల్ వంటి పనులను నిర్వహించేది. ఇప్పుడు అదే స్థానాన్ని మరింత ఆధునికమైన ఏఐ సామర్థ్యాలతో జెమినీ భర్తీ చేయనుంది.
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బంగారంపై 85% వరకు లోన్.. ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ గోల్డ్ లోన్ ఆఫర్!అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డబ్బు అవసరమైతే.. చాలామంది తమ వద్ద ఉన్న బంగారంపై లోన్ తీసుకోవాలనుకుంటారు. అలాంటి వారికి ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ (Muthoot Finance) ఒక మంచి గోల్డ్ లోన్ ఆఫర్ అందిస్తోంది. ఇందులో మీరు.. మీ బంగారం విలువలో 85 శాతం వరకు లోన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది.వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా వ్యాల్యూ, స్పీడ్, సేవింగ్స్ అనే మూడు ప్రధాన ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నట్లు ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ వెల్లడించింది. తక్కువ సమయంలోనే లోన్ అందించడం, సులభమైన ప్రక్రియతో సేవలు అందించడం తమ ప్రత్యేకత అని సంస్థ చెబుతోంది.గోల్డ్ లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేయాలనుకునే వారు మొబైల్ నెంబర్, పిన్కోడ్ ఎంటర్ చేసి దరఖాస్తు ప్రక్రియను ప్రారంభించవచ్చు. సంస్థ నిబంధనలు, షరతులకు అంగీకరించిన తర్వాత దరఖాస్తు పూర్తి చేయవచ్చు.ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ గోల్డ్ లోన్ ప్రత్యేకతముత్తూట్ ఫైనాన్స్ గోల్డ్ లోన్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. లోన్ అందించే ప్రక్రియ చాలా వేగంగా ఉండటం. బంగారం విలువను అంచనా వేసిన వెంటనే లోన్ అందించే విధానాన్ని సంస్థ అనుసరిస్తోంది. అంతే కాకుండా.. వడ్డీ రేట్లు, కస్టమర్కు అనుకూలమైన సేవలతో మంచి గుర్తింపు పొందింది. దేశంలోనే అత్యధిక గోల్డ్ లోన్ పోర్ట్ఫోలియో కలిగిన సంస్థగా ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది.ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ దేశవ్యాప్తంగా 7,500కు పైగా శాఖలతో సేవలు అందిస్తోంది. రోజూ 2.5 లక్షలకు పైగా వినియోగదారులు తమ సేవలను వినియోగిస్తున్నారని, కేవలం ఒక్కసారి శాఖను సందర్శిస్తే వెంటనే గోల్డ్ లోన్ పొందే అవకాశం కల్పిస్తున్నామని కంపెనీ తెలిపింది.Gold Loan@Home గురించివినియోగదారుల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని సంస్థ Gold Loan@Home అనే ప్రత్యేక సేవను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ సేవ ద్వారా ఇంటి నుంచే గోల్డ్ లోన్ పొందే అవకాశం ఉంది. దీనికోసం ముందుగా లోన్ కోసం రివెస్ట్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తరువాత సంస్థ ప్రతినిధులు ఇంటికే.. వచ్చి బంగారం విలువను అంచనా వేస్తారు. ఆ తర్వాత డబ్బు నేరుగా వినియోగదారుడి బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అవుతుంది. దీంతో శాఖకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా.. ఇంటి నుంచే సౌకర్యవంతంగా లోన్ పొందవచ్చు.
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టాటా నెక్సాన్ కొత్త ఎడిషన్ లాంచ్: ధర ఎంతంటే?భారతదేశంలో అత్యధిక అమ్మకాలు పొందుతున్న నెక్సాన్.. 'కామో ఎడిషన్' రూపంలో లాంచ్ అయింది. దీని ధర రూ.9.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). దీనికి కంపెనీ పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే విక్రయించనుంది.భారతదేశంలో నెక్సాన్ తొమ్మిదేళ్లు పూర్తి చేసుకుని, 11 లక్షలకు పైగా అమ్మకాలను సాధించిన సందర్భంగా.. ఈ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీని టాటా మోటార్స్ లాంచ్ చేసింది. అయితే ఇందులో ఎలాంటి మెకానికల్ మార్పులు లేదు, కానీ కొన్ని కాస్మెటిక్ అప్డేట్లు & కొన్ని అదనపు పరికరాలను జోడించారు.నెక్సాన్ కామో ఎడిషన్ మున్నార్ మిస్ట్, కూర్గ్ క్లౌడ్ అనే రెండు కొత్త రంగుల్లో లభిస్తుంది. ఈ రంగులు కాకుండా కామో బ్యాడ్జ్లు కనిపిస్తాయి. క్యాబిన్లో కూడా ముందు సీట్ల హెడ్రెస్ట్లపై కామో థీమ్ ఉంటుంది. క్యాబిన్ లోపల 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్తో కూడిన కొత్త 12.3-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను అందించారు.మరో ముఖ్యమైన ఫీచర్ ఏమిటంటే.. ఈ కారులోని నాలుగు సరౌండ్-వ్యూ కెమెరాలను ఉపయోగించి పనిచేసే ఇంటిగ్రేటెడ్ డాష్క్యామ్. ఇది నిరంతరంగా రికార్డ్ చేయగలదు, ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఫుటేజీని ఆటోమేటిక్గా సేవ్ చేస్తుంది, వీడియోలను ఇన్ఫోటైన్మెంట్ స్క్రీన్పై చూడటానికి లేదా స్మార్ట్ఫోన్కు బదిలీ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.వేరియంట్ను బట్టి.. పరికరాల జాబితాలో పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, బ్లైండ్ వ్యూ మానిటర్తో కూడిన 360-డిగ్రీ కెమెరా, జేబీఎల్ స్పీకర్ ఆడియో సిస్టమ్, వైర్లెస్ ఛార్జర్, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ మొదలైనవి ఉన్నాయి. ఏడు ఫంక్షన్లతో కూడిన ఏడీఏఎస్ మాత్రమే కాకుండా.. ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రాం కూడా ఉన్నాయి.నెక్సాన్ కామో ఎడిషన్.. స్టాండర్డ్ మోడల్లో ఉన్న అవే ఇంజన్ ఆప్షన్లతో కొనసాగుతుంది. కొనుగోలుదారులు 1.2-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్, 1.5-లీటర్ డీజిల్, 1.2-లీటర్ టర్బో సీఎన్జీ యూనిట్ వంటి వాటిలో ఎంచుకోవచ్చు. వేరియంట్ను బట్టి, ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్లలో మాన్యువల్, ఆటోమాటిక్, డ్యూయల్ క్లచ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్లు ఉన్నాయి.ఇదీ చదవండి: E20 పెట్రోల్ సేఫేనా?.. 87 వేల పెట్రోల్ బంకుల్లో తనిఖీలు!
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వివేక్ ఒబెరాయ్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ దూకుడుయూఏఈ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్ బీఎన్డబ్ల్యూ డెవలప్మెంట్స్ (BNW Developments) భారత మార్కెట్పై మరింత దృష్టి సారిస్తోంది. దుబాయ్, రాస్ అల్ ఖైమా (RAK)లో చేపడుతున్న ప్రాజెక్టులకు భారతీయ కొనుగోలుదారులను ఆకర్షించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా తన ఛానల్ పార్టనర్ నెట్వర్క్ను విస్తరిస్తోంది. ఇందుకోసం రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెంట్లు, బ్రోకర్లతో భాగస్వామ్యాలను పెంచుకుంటోంది. వచ్చే నాలుగేళ్లలో యూఏఈలో సుమారు 10,000 ఇళ్లను అభివృద్ధి చేయాలన్న లక్ష్యంతో సంస్థ ముందుకు సాగుతోంది.బీఎన్డబ్ల్యూ డెవలప్మెంట్స్ను అంకుర్ అగర్వాల్ స్థాపించగా, నటుడు-పారిశ్రామికవేత్త వివేక్ ఆనంద్ ఒబెరాయ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సహ వ్యవస్థాపకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సంస్థ వివరాల ప్రకారం, బీఎన్డబ్ల్యూ ప్రస్తుతం దుబాయ్, రాస్ అల్ ఖైమాలో బ్రాండెడ్ రెసిడెన్సులు, హాస్పిటాలిటీ ఆధారిత ప్రాజెక్టులు, మిక్స్డ్-యూజ్ డెవలప్మెంట్లు, మాస్టర్-ప్లాన్డ్ కమ్యూనిటీలపై పనిచేస్తోంది. సంస్థ మొత్తం గ్రాస్ డెవలప్మెంట్ విలువ (GDV) సుమారు 32 బిలియన్ దిర్హమ్లుగా (రూ.72 వేల కోట్లే) పేర్కొంది.భారతీయ కొనుగోలుదారులే టార్గెట్అధిక అద్దె ఆదాయం, దీర్ఘకాలిక ఆస్తి విలువ పెరుగుదల, అంతర్జాతీయ కనెక్టివిటీ వంటి అంశాల కారణంగా సంపన్న భారతీయులు యూఏఈ ప్రాపర్టీ మార్కెట్పై ఆసక్తి చూపుతున్నారని బీఎన్డబ్ల్యూ చెబుతోంది. సంస్థ తాజా ప్రకటన ప్రకారం, 2026 తొలి అర్ధభాగంలో భారతీయ కొనుగోలుదారులు తమ మొత్తం వ్యాపారంలో 14.38 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నారు.దుబాయ్ ప్రాపర్టీ మార్కెట్లో భారతీయుల ప్రాధాన్యం ఇతర తాజా డేటాలోనూ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. జూలై 2026లో వెలువడిన ఫామ్ ప్రాపర్టీస్ డేటా ప్రకారం, అంతర్జాతీయ ఆన్లైన్ ప్రాపర్టీ సెర్చ్లలో భారత్ వాటా 20.59 శాతంగా ఉంది. అలాగే డీఎక్స్బీ ఇంటరాక్ట్ డేటాను ఉటంకిస్తూ, 2026 తొలి భాగంలో దుబాయ్లో విదేశీ కొనుగోలుదారుల్లో భారతీయులు అతిపెద్ద వర్గంగా కొనసాగుతున్నారని నివేదికలు పేర్కొన్నాయి.మార్కెట్ మందగించినా.. పెట్టుబడులపై ఆసక్తిమధ్యప్రాచ్యంలో భౌగోళిక ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో దుబాయ్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో కార్యకలాపాలు కొంత మందగించాయి. కావెండిష్ మ్యాక్స్వెల్ గణాంకాల ప్రకారం, 2026 జనవరి–మే మధ్య దుబాయ్లో 66,900 రెసిడెన్షియల్ లావాదేవీలు నమోదయ్యాయి. వీటిలో సుమారు 74 శాతం ఆఫ్-ప్లాన్ కొనుగోళ్లే. అయితే మే నెలలో లావాదేవీలు 9,500కు తగ్గాయి. గత ఏడాది మేలో నమోదైన 17,600తో పోలిస్తే ఇది గణనీయమైన తగ్గుదల. తొలి ఐదు నెలల్లో మొత్తం లావాదేవీల విలువ 196.2 బిలియన్ దిర్హమ్లకు పైగా ఉండగా, గత ఏడాది ఇదే కాలంలో అది 217.8 బిలియన్ దిర్హమ్లుగా ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ భారతీయ పెట్టుబడిదారులపై బీఎన్డబ్ల్యూ నమ్మకం ఉంచుతోంది. దుబాయ్లో మార్కెట్ వేగం కొంత తగ్గినప్పటికీ, భారతీయ కొనుగోలుదారుల నుంచి దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి డిమాండ్ కొనసాగుతోందని సంస్థ భావిస్తోంది.2,000 మందికి పైగా భాగస్వాములతో సమావేశంభారత మార్కెట్లో తన పంపిణీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు బీఎన్డబ్ల్యూ ఇటీవల ఢిల్లీ-NCRలో గ్లోబల్ పార్ట్నర్స్ మీట్ నిర్వహించింది. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 2,000 మందికి పైగా ఛానల్ భాగస్వాములు, రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైనట్లు సంస్థ తెలిపింది. బీఎన్డబ్ల్యూ వ్యవస్థాపకుడు, చైర్మన్ అంకుర్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ, భారత్ తమకు కేవలం కీలకమైన మూల మార్కెట్ మాత్రమే కాదని, సంస్థ భవిష్యత్ వృద్ధిలో వ్యూహాత్మక భాగస్వామి అని పేర్కొన్నారు.
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కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు.. రూ.23,731 కోట్ల పథకానికి ఆమోదంన్యూఢిల్లీ: దేశ ఇంధన భద్రతను బలోపేతం చేయడంతో పాటు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో రహదారి మౌలిక వసతులను మెరుగుపరిచేలా కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ (CBG) ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించేందుకు రూ.23,731 కోట్ల వ్యయంతో ‘గోబర్ధన్ (GOBARdhan)’ జాతీయ సమగ్ర పథకానికి, అస్సాంలో గువాహటి–తేజ్పూర్ నాలుగు లేన్ల యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్ కారిడార్ అభివృద్ధికి ₹8,970.20 కోట్ల పెట్టుబడితో కూడిన ప్రాజెక్టుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. రెండు ప్రాజెక్టుల విలువ కలిపి సుమారు రూ.32,701 కోట్లు.సీబీజీ ఉత్పత్తికి భారీ ఊతం‘గాల్వనైజింగ్ ఆర్గానిక్ బయో-అగ్రో రిసోర్సెస్ ధన్’ (GOBARdhan) పథకాన్ని జాతీయ స్థాయిలో సమగ్రంగా అమలు చేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. ఈ పథకానికి రూ.23,731 కోట్ల ఆర్థిక కేటాయింపు చేయనుంది. సేంద్రియ వ్యర్థాలు, పశువుల పేడ, వ్యవసాయ అవశేషాలు, వంటగది వ్యర్థాలు వంటి బయో వ్యర్థాలను వినియోగించి బయోగ్యాస్, తదుపరి దశలో కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ తయారు చేయడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.దేశీయ సీబీజీ ఉత్పత్తిని ప్రస్తుత స్థాయితో పోలిస్తే దాదాపు పది రెట్లు పెంచడం ద్వారా దిగుమతి చేసుకునే సహజ వాయువుపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీంతో వ్యర్థాల నిర్వహణతో పాటు ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన ఉత్పత్తి, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ, రైతుల ఆదాయం, ఉపాధి అవకాశాలకు ఊతం లభించే అవకాశం ఉంది.గోబర్ధన్ పథకం 2018లో స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ (గ్రామీణ)లో భాగంగా ప్రారంభమైంది. బయో వ్యర్థాలను బయోగ్యాస్, బయో-స్లర్రీగా మార్చడం ద్వారా గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్యాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు వ్యర్థాలను విలువైన వనరుగా మార్చడం దీని ప్రాథమిక లక్ష్యం. 2026 జనవరి 27 నాటికి రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు నివేదించిన వివరాల ప్రకారం దేశంలో పలు సీబీజీ ప్రాజెక్టులు ఇప్పటికే పనిచేస్తున్నాయి.దేశవ్యాప్తంగా కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ (#CBG) అభివృద్ధికి ₹23,731 కోట్ల వ్యయంతో ‘గోబర్ధన్ (GOBARdhan)’ జాతీయ సమగ్ర పథకానికి కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది.➡️ ఈ పథకం ద్వారా దేశీయ #CBG ఉత్పత్తిని దాదాపు పది రెట్లు పెంచడంతో పాటు, భారత ఇంధన భద్రతను మరింత బలోపేతం చేయడం లక్ష్యం.… pic.twitter.com/zwf2Q3zzB5— PIB in Telangana 🇮🇳 (@PIBHyderabad) August 6, 2026గువాహతి–తేజ్పూర్ మధ్య 135.87 కి.మీ నాలుగు లేన్ల కారిడార్అస్సాంలో జాతీయ రహదారి–15పై 135.871 కి.మీ పొడవైన గువాహతి–తేజ్పూర్ కారిడార్ను నాలుగు లేన్ల యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్ రహదారిగా అభివృద్ధి చేసేందుకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ ప్రాజెక్టును బిల్డ్–ఆపరేట్–ట్రాన్స్ఫర్ (BOT) టోల్ విధానంలో, నేషనల్ హైవేస్ (ఒరిజినల్) కింద రూ.8,970.20 కోట్ల మొత్తం మూలధన వ్యయంతో చేపట్టనున్నారు.ఈ ప్రాజెక్టులో 58.7 కి.మీ పొడవున ఐదు ప్రధాన బైపాస్లు, 15 ప్రధాన వంతెనలు, 30 చిన్న వంతెనలు, 19 ఫ్లైఓవర్లు, 46 అండర్పాస్లు, సుమారు 210 కి.మీ సర్వీస్ రోడ్లు నిర్మించనున్నారు. తేజ్పూర్ బైపాస్లో 4.9 కి.మీ పొడవైన ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీ (ELF)ని కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ సదుపాయం భారత వైమానిక దళంతో సమన్వయంతో ఖరారు చేసినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది.అస్సాంలోని జాతీయ రహదారి-15 పై 135.871 కి.మీ పొడవైన, నాలుగు లేన్ల యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్ గువాహటి–తేజ్పూర్ కారిడార్ అభివృద్ధికి కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది.➡️ ఈ ప్రాజెక్టును బిల్డ్–ఆపరేట్–ట్రాన్స్ఫర్ (BOT) టోల్ విధానంలో, NH(O) కింద ₹8,970.20 కోట్ల మొత్తం మూలధన వ్యయంతో… pic.twitter.com/pkKzkNBXFA— PIB in Telangana 🇮🇳 (@PIBHyderabad) August 6, 2026
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వాజ్పేయి సాయం.. వేదాంత విజయం!ప్రతి విజయవంతమైన వ్యక్తి జీవితంలో.. కొన్ని సంఘటనలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి. అలాంటి ఒక మధుర జ్ఞాపకాన్ని వేదాంత సంస్థ ఛైర్మన్ అనిల్ అగర్వాల్ ఇటీవల తన ఎక్స్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు. తన వ్యాపార జీవితంలో అత్యంత కీలకమైన విజయానికి మాజీ ప్రధానమంత్రి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి చేసిన సహాయం కారణమని ఆయన తెలిపారు.భారతీయ కంపెనీలకు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లో తగిన గుర్తింపు, విలువ లభించడం లేదని అనిల్ అగర్వాల్ భావించారు. దీంతో.. వేదాంతను లండన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో లిస్ట్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కానీ ఇది అంత సులభమైన విషయం కాదు. ఎందుకంటే.. విదేశీ స్టాక్ మార్కెట్లో భారతదేశ కంపెనీని లిస్ట్ చేయాలంటే ప్రభుత్వం నుంచి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ (NOC) తీసుకోవడం తప్పనిసరి. ఆ అనుమతి పొందడం చాలా కష్టమైన పని.10 December 2003!मुझे आज भी London की वो सुबह याद है, जब Vedanta के साथ-साथ, हिंदुस्तान भी इतिहास रचने के लिए तैयार था।उस समय मुझे अक्सर लगता था कि भारतीय businesses को सही value और growth नहीं मिल रही।मैंने तय कर लिया कि Vedanta को London Stock Exchange पर list करेंगे।पर… pic.twitter.com/DyX1GE6eCb— Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) August 5, 2026ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి అనిల్ అగర్వాల్ ఢిల్లీకి వెళ్లి పలువురు అధికారులను కలిశారు. చివరకు అప్పటి ప్రధానమంత్రి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయిని కలిసి తన ఆలోచనను వివరించే అవకాశం దక్కింది. ఆయన చెప్పిన విషయాన్ని వాజ్పేయి ఎంతో శ్రద్ధగా విన్నారు. తర్వాత.. అప్పటి ఆర్థిక మంత్రి జస్వంత్ సింగ్ను చూసి,''ఈ అబ్బాయి మంచివాడిలా కనిపిస్తున్నాడు. ఇతనికి సహాయం చేద్దాం. దీని వల్ల విదేశీ మారకద్రవ్యం దేశానికి వస్తుంది'' అని చెప్పారు.ప్రధానమంత్రి మద్దతుతో ప్రభుత్వం వెంటనే అవసరమైన ఎన్ఓసీను జారీ చేసింది. ఆ అనుమతి పత్రంతో.. అనిల్ అగర్వాల్ తిరిగి లండన్ వెళ్లి తన కలను నిజం చేసుకున్నారు. వేదాంత సంస్థ లండన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో లిస్టింగ్ పొందిన తొలి భారతీయ కంపెనీగా చరిత్ర సృష్టించింది. ఆ తర్వాత ఎఫ్టీఎస్ఈ 100 ఇండెక్స్లో కూడా స్థానం సంపాదించింది. ఈ విజయాన్ని అనిల్ అగర్వాల్ తన జీవితంలో ఎప్పటికీ మరచిపోలేని అనుభవంగా పేర్కొన్నారు.ఇదీ చదవండి: 100మంది రిజెక్ట్ చేసినా.. రూ.38 వేల కోట్ల కంపెనీ నిర్మించాడు!
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యూపీఐ చెల్లింపులపై ఛార్జీలు.. బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదంన్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది వినియోగిస్తున్న యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ (UPI) లావాదేవీలకు సంబంధించి కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. యూపీఐ వంటి డిజిటల్ చెల్లింపులపై మర్చెంట్ డిస్కౌంట్ (MDR) విధించేందుకు వీలుగా నిబంధనలను మార్చే ట్యాక్సేషన్ చట్టాల (సవరణ) బిల్లు, 2026కు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది. అయితే ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందిన వెంటనే ప్రతి యూపీఐ చెల్లింపుపైనా ఛార్జీ పడుతుందని భావించాల్సిన అవసరం లేదు.ప్రస్తుతం యూపీఐ లావాదేవీలపై జీరో-ఎండీఆర్ విధానం అమల్లో ఉంది. డిజిటల్ చెల్లింపులను వేగంగా విస్తరించడంతో పాటు చిన్న వ్యాపారులు, వినియోగదారులపై అదనపు భారం పడకుండా ఈ విధానం కొనసాగుతోంది. తాజా సవరణ ద్వారా కొన్ని రకాల యూపీఐ లావాదేవీలకు భవిష్యత్తులో ఎండీఆర్ విధించేలా చట్టపరమైన అడ్డంకిని తొలగించే అవకాశం ఏర్పడింది.అయితే ఎంత ఛార్జీ విధించాలి, ఏ లావాదేవీలకు వర్తించాలి, ఎప్పటి నుంచి అమలు చేయాలి వంటి అంశాలను బిల్లు ప్రస్తుతం నిర్దేశించలేదు. యూపీఐ వినియోగదారుల నుంచి నేరుగా ఫీజు వసూలు చేయాలనే నిర్ణయం కూడా తీసుకోలేదు. ఎంపిక చేసిన వ్యాపార చెల్లింపులపై ఎండీఆర్ విధించే అంశంపై ఇంకా చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా వెల్లడించారు.అందువల్ల సాధారణ యూపీఐ వినియోగదారులకు ఇప్పటికిప్పుడు ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వం, ఆర్బీఐ నిర్ణయించే నిబంధనల ఆధారంగానే నిర్దిష్ట వ్యాపార లావాదేవీలపై ఛార్జీలు అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. చిన్న వ్యాపారులు, తక్కువ విలువైన చెల్లింపులకు రక్షణ కల్పిస్తూ ఛార్జీల విధానాన్ని రూపొందించాలనే అంశంపై కూడా చర్చ జరుగుతోంది.
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స్టాక్ మార్కెట్ క్లోజింగ్ అప్డేట్స్!గురువారం ఉదయం స్వల్ప లాభాలతో ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు.. ట్రేడింగ్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి లాభాలను చవిచూశాయి. సెన్సెక్స్ 373.76 పాయింట్లు లేదా 0.48 శాతం లాభంతో 78,954.76 వద్ద, నిఫ్టీ 11.35 పాయింట్లు లేదా 0.046 శాతం లాభంతో 24,636.00 వద్ద నిలిచాయి.నవీన్ ఫ్లోరిన్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్, టాటా టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్, మజగావ్ డాక్ షిప్బిల్డర్స్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరాయి. బ్లూ స్టార్ లిమిటెడ్, సరిగమ ఇండియా లిమిటెడ్, హెచ్ఎఫ్సిఎల్ లిమిటెడ్ వంటి సంస్థలు నష్టాలను చవిచూశాయి.(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)
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‘రిచ్ డాడ్’ చదివినా పేదరికం ఎందుకు?‘రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్’ పుస్తకంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన రచయిత, ఆర్థిక వ్యాఖ్యాత, ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురూ రాబర్ట్ కియోసాకి తాజాగా చేసిన ఫేస్బుక్ పోస్టులో ఆర్థిక విజయానికి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు. చాలా మంది ‘రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్’ పుస్తకాన్ని చదివి, అందులోని విషయాలను అంగీకరించినప్పటికీ.. ఆచరణలో పెట్టకపోవడం వల్లే ఆర్థికంగా ఎదగలేకపోతున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.తనకు తన ‘రిచ్ డాడ్’ పుస్తకాలు ఇవ్వలేదని, అనుభవాల ద్వారా నేర్పించారని కియోసాకి గుర్తుచేసుకున్నారు. తొమ్మిదేళ్ల వయసులోనే తన స్టోర్లో ఉచితంగా పని చేయించారని, సరుకుల లెక్కలు చూసుకోవడం, కస్టమర్లను గమనించడం, డబ్బు ఎలా చేతులు మారుతుందో తెలుసుకోవడం వంటి విషయాలను నేర్పించారని తెలిపారు. నిజ జీవితంలో తప్పులు చేయడం, వాటి నుంచి నేర్చుకోవడం ద్వారా తన ఆలోచనా విధానం మారిందని చెప్పారు.ఆర్థిక విద్యలో ఎక్కువ భాగం పుస్తకాలు, పాడ్కాస్ట్లు, యూట్యూబ్ వీడియోలు, సెమినార్ల వంటి వాటి ద్వారా సాగుతోందని కియోసాకి అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజలు ఆర్థిక సమాచారాన్ని వినోదంలా నిష్క్రియాత్మకంగా తీసుకుంటున్నారని, కానీ దాన్ని ఆచరణలో పెట్టకపోవడం వల్ల వారి జీవితాల్లో మార్పు రావడం లేదని పేర్కొన్నారు.‘రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్’ పుస్తకాన్ని ప్రజలకు అన్ని సమాధానాలు చెప్పేందుకు కాకుండా.. సరైన ప్రశ్నలు ఎలా అడగాలో ఆలోచింపజేసేందుకు రాశానని కియోసాకి తెలిపారు. పుస్తకం కేవలం ప్రారంభం మాత్రమేనని, అసలైన ఆర్థిక విద్య అనుభవాల నుంచే మొదలవుతుందని చెప్పారు. మొదటి ఆస్తిని కొనుగోలు చేసి తప్పు చేయడం, వ్యాపారం ప్రారంభించి ఆదాయం గురించి భయపడటం, బ్యాంకు నుంచి రుణం కోసం ప్రయత్నించి తిరస్కరణ ఎదుర్కోవడం, ఆర్థిక నివేదికను చదవలేకపోవడం వంటి అనుభవాలే ఎక్కువగా నేర్పిస్తాయని వివరించారు.పెట్టుబడుల గురించి కేవలం చదవడం ఆపి.. చిన్న మొత్తాలతో అయినా పెట్టుబడులు ప్రారంభించాలని కియోసాకి సూచించారు. పెద్ద మొత్తాలతో తప్పులు చేసే ముందు చిన్న మొత్తాలతో అనుభవం సంపాదించాలని పేర్కొన్నారు. చదవడం కంటే ఆచరణ ద్వారా నేర్చుకున్న విషయాలే ఎక్కువకాలం గుర్తుంటాయని ఆయన తన పోస్టులో వెల్లడించారు.
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100మంది రిజెక్ట్ చేసినా.. రూ.38 వేల కోట్ల కంపెనీ నిర్మించాడు!సాధారణంగా.. జీవితంలో కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్లేవాళ్లను చాలామంది నమ్మరు. ఒకసారి ఆ ఆలోచనలతో సక్సెస్ అయితే.. ప్రపంచం మొత్తం తమవైపే చూస్తుంది. దీనికి నిలువెత్తు నిదర్శనమే విక్టర్ రిపార్బెల్లీ (Victor Riparbelli). ఇంతకీ ఈయన ఎవరు?, ఈయన సాధించిన సక్సెస్ ఏమిటి?, అనే వివరాలు ఈ కథనంలో చూసేద్దాం.ఏఐ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావడానికి చాలా సంవత్సరాల ముందే.. ఏఐతో వీడియోలు తయారు చేయవచ్చని విక్టర్ రిపార్బెల్లీ నమ్మాడు. కానీ ఆ సమయంలో.. తన మాటలను, ఆలోచనలను చాలామంది నమ్మలేదు. తాను నిర్మించాలనుకున్న స్టార్టప్ కోసం పెట్టుబడులు సేకరించే క్రమంలో, దాదాపు 100 మంది ఇన్వెస్టర్ల నుంచి తిరస్కరణకు గురయ్యాడు. అయినప్పటికీ.. ఏ మాత్రం నిరాశ చెందలేదు. తన ఆలోచన తప్పకుండా ఒక రోజు ఫలిస్తుందని గట్టిగా నమ్మి.. ముందుకు వెళ్ళాడు.తన ఆలోచనకు కార్యరూపం దాల్చడానికి.. రిపార్బెల్లీ 2017లో లండన్లో 'సింథేసియా' పేరుతో ఒక కంపెనీ ప్రారంభించాడు. ఈ కంపెనీ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. మనం రాసిన టెక్స్ట్ను ఆధారంగా చేసుకొని ఏఐ సహాయంతో నిజమైన మనుషుల్లా కనిపించే వీడియోలను రూపొందించడం.ప్రారంభంలో.. ఈ సాంకేతికతపై ఎవరూ పెద్దగా ఆసక్తి కనిపించలేదు. కానీ ఆ తరువాత కంపెనీ ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని గుర్తించింది. వినోద రంగం కంటే వ్యాపార సంస్థలకు ఈ టెక్నాలజీ ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుందని అర్థం చేసుకుంది. ఉద్యోగులకు శిక్షణ ఇవ్వడం, కొత్త ఉద్యోగులకు సంస్థ గురించి వివరించడం, అంతర్గత సమాచారాన్ని పంచుకోవడం వంటి పనుల కోసం ఏఐ వీడియోలు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని గ్రహించింది.ఈ నిర్ణయం సంస్థ భవిష్యత్తును పూర్తిగా మార్చేసింది. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోని అనేక పెద్ద కంపెనీలు కెమెరాలు, నటీనటులు లేదా చిత్రీకరణ బృందం అవసరం లేకుండానే ఏఐ అవతార్లతో నాణ్యమైన వీడియోలను తయారు చేస్తున్నాయి. దీనివల్ల సమయం, ఖర్చు రెండూ ఆదా అవుతున్నాయి. ఈ వినూత్న ఆలోచన కారణంగా సింథేసియా కంపెనీ విలువ 4 బిలియన్ డాలర్లకు (రూ.38 వేలకోట్లు) చేరుకుంది. ప్రస్తుతం ఇది యూరప్లోని అత్యంత విజయవంతమైన ఏఐ స్టార్టప్లలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది.గొప్ప ఆలోచనలు మొదట్లో చాలా మందికి అర్థం కావు. కాబట్టి అందరూ.. మీ ఆలోచనను వెంటనే నమ్మాలని ఆశించకూడదు. విజయాన్ని సాధించాలంటే విమర్శలు, తిరస్కరణలు, అపజయాలు అన్నింటినీ ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే మనస్తత్వం అవసరం. మనపై మనకు నమ్మకం ఉంటే, సరైన సమయంలో కష్టానికి తప్పకుండా ఫలితం లభిస్తుందని విక్టర్ రిపార్బెల్లీ చెబుతారు.ఇదీ చదవండి: అతిపెద్ద మార్కెట్ క్రాష్ వస్తుందా?.. కియోసాకి చెప్పేది నిజమేనా?
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‘బ్యాంకర్స్ బుక్స్ ఎవిడెన్స్ బిల్లు-2026’కు ఆమోదందేశీయ ఆర్థిక, బ్యాంకింగ్ రంగంలో సుదీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న బ్రిటిష్ కాలం నాటి చట్టాలకు స్వస్తి పలుకుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక సంస్కరణకు శ్రీకారం చుట్టింది. 135 ఏళ్ల నాటి ప్రాచీన చట్టం ‘బ్యాంకర్స్ బుక్స్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ - 1891’ స్థానంలో నూతన సాంకేతిక పరిణామాలకు అనుగుణంగా రూపొందించిన ‘బ్యాంకర్స్ బుక్స్ ఎవిడెన్స్ బిల్లు - 2026’ను లోక్సభ ఆమోదించింది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టిన ఈ బిల్లు డిజిటల్ యుగంలో బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు, న్యాయపరమైన సాక్ష్యాల నిరూపణ ప్రక్రియను ప్రతిబింబించేలా రూపుదిద్దుకుంది.డిజిటల్ యుగానికి అనుగుణంగా నూతన చట్టం1891 నాటి పాత చట్టం కేవలం భౌతిక కాగితపు లెడ్జర్లు, క్యాష్ బుక్కులు, చేతిరాత ఖాతాలకే పరిమితమైంది. అయితే, నేడు యూపీఐ, నెట్ బ్యాంకింగ్, డిజిటల్ రికార్డులు, క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఆధారిత లావాదేవీలే బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థకు మూలాధారంగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో నూతన చట్టం కొన్ని కీలక మార్పులను తీసుకొచ్చింది.ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్, వర్చువల్, క్లౌడ్ స్టోరేజ్, డిజాస్టర్ రికవరీ సర్వర్లలో భద్రపరిచిన రికార్డులన్నింటినీ కోర్టుల్లో ప్రాథమిక సాక్ష్యాలుగా పరిగణిస్తారు.సాంప్రదాయ మాన్యువల్ సంతకాలతో పాటు ‘సమాచార సాంకేతిక చట్టం-2000’ కింద ధ్రువీకరించిన డిజిటల్, ఎలక్ట్రానిక్ సంతకాలకు పూర్తి చట్టబద్ధత కల్పించారు.బ్యాంకింగ్ సిబ్బందికి ఉపశమనంపాత నిబంధనల ప్రకారం, బ్యాంకులు నేరుగా భాగస్వాములు కాని కేసుల్లో కూడా బ్యాంక్ అధికారులు భౌతిక రికార్డులతో కోర్టులకు హాజరుకావాల్సి వచ్చేది. నూతన బిల్లులోని స్పెషల్ కాజ్ (ప్రత్యేక కారణం) నిబంధన ద్వారా కోర్టు స్పష్టమైన ఉత్తర్వులు ఇస్తే తప్ప బ్యాంక్ అధికారులను అనవసరంగా సమన్లు చేసే భారం తప్పుతుంది. దీనివల్ల బ్యాంకింగ్ సిబ్బందిపై ఒత్తిడి తగ్గడమే కాక సైబర్ నేరాలు, ఆర్థిక మోసాలు, చెక్ బౌన్స్ కేసులు, రుణ రికవరీ వివాదాల్లో సర్టిఫైడ్ డిజిటల్ సాక్ష్యాలు త్వరితగతిన లభించి న్యాయ విచారణ వేగవంతమవుతుంది.ఇదీ చదవండి: ఆపద వస్తే తెలియాల్సిన అంశాలు ఇవే..
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చట్టం, న్యాయస్థానాల తీర్పులు.. వాస్తవాలుదేశంలో స్థిరాస్తుల హక్కులు, సరిహద్దుల తగాదాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి వివాదాలు తలెత్తినప్పుడు బాధితులు తరచూ పోలీసులను ఆశ్రయించడం లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో పోలీసులు నేరుగా జోక్యం చేసుకుని నోటీసులు జారీ చేయడం, ఒక పక్షాన నిలవడం వంటి పరిణామాలు చూస్తుంటాం. అయితే, కేవలం సివిల్ స్వభావం కలిగిన ఆస్తి వివాదాల్లో పోలీసులు జోక్యం చేసుకోవచ్చా? ఈ అంశంపై భారత రాజ్యాంగం, భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత (బీఎన్ఎస్ఎస్), సుప్రీం కోర్టు, వివిధ హైకోర్టుల స్పష్టమైన తీర్పులు ఏమి చెబుతున్నాయో చూద్దాం.కోర్టులకే పూర్తి అధికారంఆస్తి యాజమాన్య హక్కులు (Title Dispute), స్వాధీనం (Possession), హద్దులు లేదా వారసత్వ వివాదాలు పూర్తిగా సివిల్ కోర్టుల పరిధిలోకి వస్తాయి. భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం పౌరుల మధ్య ఉండే పౌర హక్కుల వివాదాలను విచారించి పరిష్కరించే అధికారం కేవలం న్యాయవ్యవస్థకు మాత్రమే ఉంది. సివిల్ కోర్టుల్లో విచారణలో ఉన్న అంశాలపై పోలీసులు స్వయంగా పంచాయితీలు చేయడం, ఒక పక్షాన్ని ఖాళీ చేయించడం లేదా భూమి విషయంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం చట్టవిరుద్ధం.పోలీసులు ఎప్పుడు జోక్యం చేసుకోవచ్చు? (మినహాయింపు)సివిల్ వివాదాల్లో పోలీసుల పాత్ర అత్యంత పరిమితం. కేవలం కొన్ని పరిస్థితుల్లో మాత్రమే పోలీసులు చట్టబద్ధంగా ఈ అంశంలో జోక్యం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.ఆస్తి వివాదం నెపంతో అక్రమ ప్రవేశం, బెదిరింపులు, దాడి లేదా ఆస్తి ధ్వంసం వంటి క్రిమినల్ నేరాలు జరిగినప్పుడు మాత్రమే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయవచ్చు.వివాదం తీవ్రరూపం దాల్చి భౌతిక దాడులు లేదా శాంతిభద్రతలకు ప్రమాదం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నప్పుడు శాంతి పరిరక్షణ కోసం నిరోధక చర్యలు తీసుకోవచ్చు.సివిల్ కోర్టు లేదా హైకోర్టు నిర్దిష్టంగా పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ కల్పిస్తూ ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ ఆదేశాలను అమలు చేయడానికి పోలీసు బలగాలు సహకరించాలి.న్యాయస్థానాల హెచ్చరికలుఇటీవల అల్లాహాబాద్ హైకోర్టుతో పాటు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులు తమ తీర్పుల్లో ‘సివిల్ వివాదాల్లో పోలీసులు జడ్జిలుగా వ్యవహరించకూడదు’ అని స్పష్టం చేశాయి. చట్టపరిధి దాటి సివిల్ వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకునే పోలీస్ అధికారులపై శాఖాపరమైన చర్యలతో పాటు కోర్టు ధిక్కరణ చర్యలు కూడా తీసుకుంటామని కోర్టులు హెచ్చరించాయి.బాధితులు ఏమి చేయాలి?ఆస్తి వివాదం ఎదురైనప్పుడు పోలీసులపైనే ఆధారపడకుండా తగిన ఆధారాలతో సివిల్ కోర్టును ఆశ్రయించి ‘ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్’ లేదా 'స్టే' పొందడమే చట్టబద్ధమైన పరిష్కారం. ఒకవేళ పోలీసులు అక్రమంగా జోక్యం చేసుకుని వేధిస్తుంటే రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 226 ప్రకారం హైకోర్టును ఆశ్రయించి రక్షణ పొందవచ్చు.ఇదీ చదవండి: ఆపద వస్తే తెలియాల్సిన అంశాలు ఇవే..
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వంట గ్యాస్పై సుంకం? కేంద్రం కొత్త ప్లాన్!అంతర్జాతీయ సంక్షోభాలు, యుద్ధాలు, సరఫరా మార్గాల్లో అంతరాయాల సమయంలో దేశంలో ఇంధన కొరత రాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ వ్యూహాత్మక ఇంధన నిల్వలను ఏర్పాటు చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇప్పటివరకు ప్రధానంగా ముడి చమురు నిల్వలపై దృష్టి పెట్టిన భారత్.. తొలిసారిగా ఎల్పీజీ (LPG), ఎల్ఎన్జీ (LNG) కోసం కూడా వ్యూహాత్మక నిల్వలను ఏర్పాటు చేయడాన్ని పరిశీలిస్తోంది. ఇందుకోసం వినియోగదారులపై ప్రత్యేక లెవీ విధించే ప్రతిపాదనను పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ పరిశీలిస్తున్నట్లు అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థ రాయిటర్స్ నివేదించింది.ఎల్పీజీపై కిలోకు రూ.1.29 లెవీ?ప్రతిపాదన ప్రకారం వంట గ్యాస్ వినియోగంపై కిలోకు రూ.1.29 చొప్పున లెవీ విధించే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుత వినియోగ స్థాయిల ఆధారంగా దీనివల్ల ఏడాదికి సుమారు 460 మిలియన్ డాలర్ల (దాదాపు రూ.4,000 కోట్లకు పైగా) ఆదాయం సమకూరవచ్చని అంచనా. ఈ లెవీ అమలైతే సాధారణ గృహ ఎల్పీజీ సిలిండర్పై సుమారు రూ.18 వరకు అదనపు భారం పడే అవకాశం ఉంది.సహజ వాయువుపైనా అదనపు భారంసహజ వాయువు వినియోగంపై కూడా ప్రత్యేక సుంకం విధించే ప్రతిపాదన ఉంది. ప్రతి స్టాండర్డ్ క్యూబిక్ మీటర్ (SCM)కు రూ.1.43 చొప్పున లెవీ విధిస్తే ప్రస్తుత వినియోగం ఆధారంగా ఏడాదికి దాదాపు 1 బిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.9,000–10,000 కోట్లు) సమీకరించవచ్చని అంచనా. ఎల్పీజీ, సహజ వాయువుపై ప్రతిపాదిత లెవీల ద్వారా కలిపి ఏడాదికి సుమారు 1.5 బిలియన్ డాలర్ల నిధులు సమకూరే అవకాశం ఉంది.గ్యాస్ బిల్లులు 2 శాతం పెరిగే అవకాశంఈ అదనపు లెవీల ప్రభావంతో గృహాలు, ఇతర వినియోగదారుల గ్యాస్ బిల్లులు సుమారు 2 శాతం వరకు పెరగవచ్చని నివేదిక పేర్కొంది. ఇప్పటికే ఇంధన ధరలపై వినియోగదారుల్లో ఆందోళనలు ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రతిపాదన రాజకీయంగా సున్నితమైన అంశంగా మారే అవకాశం ఉంది. అయితే సుంకాన్ని ఎలా వసూలు చేయాలనే అంశంపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.రూ.4 లక్షల కోట్లతో ప్రణాళికభారత్ రాబోయే దశాబ్దంలో బహుళ ఇంధన వ్యూహాత్మక నిల్వ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయాలని యోచిస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టు మొత్తం వ్యయం సుమారు 42 బిలియన్ డాలర్లు, అంటే ప్రస్తుత మారక విలువల ప్రకారం దాదాపు రూ.4 లక్షల కోట్లుగా అంచనా. ఇందులో సగానికి పైగా నిధులను నిల్వ మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణానికి, మిగిలిన మొత్తాన్ని నిల్వ చేయాల్సిన ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి వినియోగించే అవకాశం ఉంది.
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డిజిటల్ మోసగాళ్ల కొత్త పన్నాగాలుదేశంలో డిజిటల్ విప్లవంతో యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ (యూపీఐ) రోజువారీ లావాదేవీలకు ప్రధాన ఆధారంగా మారింది. అయితే, ఇదే సాంకేతికతను ఆసరాగా చేసుకుని డిజిటల్ మోసగాళ్లు కొత్త రకం సైబర్ నేరాలకు తెరలేపుతున్నారు. చెల్లింపు పూర్తయినట్లు చూపించే ‘నకిలీ స్క్రీన్షాట్ల’ ద్వారా వ్యాపారులను, సాధారణ వినియోగదారులను బురిడీ కొట్టిస్తున్న ఘటనలు ఇటీవల విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి.మోసం ఎలా జరుగుతోంది?గూగుల్ పే, ఫోన్పే, పేటీఎం వంటి ప్రముఖ యూపీఐ యాప్ల తరహాలోనే కనిపించే అనేక ఫేక్ పేమెంట్ ప్రాంక్ యాప్లు (స్పూఫ్ యాప్స్) ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. సైబర్ కేటుగాళ్లు వీటిని ఉపయోగించి వ్యాపారి పేరు, ఫోన్ నంబర్, పంపాల్సిన మొత్తం, తేదీ, సమయాన్ని దాఖలు చేసి క్షణాల్లో నిజమైన పేమెంట్ సక్సెస్ స్క్రీన్ తరహాలోనే ఉండే నకిలీ స్క్రీన్షాట్ను క్రియేట్ చేస్తున్నారు. కస్టమర్ తమ ఫోన్ స్క్రీన్పై ఆ సందేశాన్ని చూపించి డబ్బులు జమ అయినట్లు నమ్మించి వస్తువులతో పరారవుతున్నారు.నకిలీ చెల్లింపులను గుర్తించడం ఎలా?కొనుగోలుదారుడి ఫోన్ స్క్రీన్పై Payment Successful అని చూపిస్తే.. మీ సొంత యూపీఐ యాప్లోని Transaction Historyని సరిచూసుకోండి.కొందరు మెసేజ్ పంపినట్లు నకిలీ SMS నోటిఫికేషన్లు సృష్టిస్తారు. ఆ సమయంలో మీ బ్యాంక్ నుంచి వచ్చే అధికారిక SMS, సౌండ్ బాక్స్ నోటిఫికేషన్పైనే ఆధారపడాలి.ఇంకొందరు ఆదరాబాదరాగా వ్యాపారిని నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తారు. అప్పుడు వ్యాపార సముదాయాల్లో పేటీఎం/ఫోన్పే సౌండ్ బాక్స్ ఏర్పాటు చేయడం ఉత్తమం.ఫేక్ యాప్ల ద్వారా రూపొందించిన స్క్రీన్షాట్లను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే అక్షరాల పరిమాణం (ఫాంట్ సైజ్), రంగు, అలైన్మెంట్, యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడీ ఫార్మాట్లో స్పష్టమైన తేడాలు కనిపిస్తాయి.ఇదీ చదవండి: ఆపద వస్తే తెలియాల్సిన అంశాలు ఇవే..
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రూ.949లకే ఏఐ అసిస్టెంట్ ఫోన్సామాన్యులకు సైతం ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని చౌకగా అందుబాటులోకి తెచ్చే లక్ష్యంతో ప్రముఖ మొబైల్ బ్రాండ్ ‘ఐటెల్’ భారత మార్కెట్లో సరికొత్త ‘ఏస్ 3 హీరా’ ఫీచర్ ఫోన్ను ఆవిష్కరించింది. కేవలం రూ.949 ధరకే లభించే ఈ డివైజ్ ఫీచర్ ఫోన్ విభాగంలో డిజిటల్ సౌలభ్యానికి అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ చెప్పింది.యూఎస్బీ టైప్-సీ పోర్ట్ఈ కొత్త ఫోన్ విడుదలతో భారతదేశంలో తన పూర్తి ఫీచర్ ఫోన్ పోర్ట్ఫోలియోను యూఎస్బీ టైప్-సీ చార్జింగ్కు మార్చినట్లు తెలిపింది. స్మార్ట్ఫోన్లు, ఫీచర్ ఫోన్లకు వేర్వేరు చార్జర్లు వాడే ఇబ్బందిని తప్పించి ఒకే కేబుల్తో ప్రతి ఒక్కరూ చార్జింగ్ చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించడమే తమ ముఖ్య ఉద్దేశమని కంపెనీ సీఈఓ అరిజీత్ తలపాత్రా పేర్కొన్నారు.కీలక ఫీచర్లు..కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. 1,000mAh బ్యాటరీతో పాటు ఏఐ బ్యాటరీ ఆప్టిమైజేషన్, సూపర్ బ్యాటరీ మోడ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. రికార్డింగ్ ఆప్షన్తో కూడిన వైర్లెస్ ఎఫ్ఎమ్ రేడియో, ఆటో కాల్ రికార్డింగ్, బ్లూటూత్ సదుపాయాలు ఉన్నాయి. ఇంగ్లీష్, హిందీ భాషలకు మద్దతు ఇచ్చే ‘కింగ్ టాకర్’(టెక్స్ట్-టు-స్పీచ్) ఏఐ అసిస్టెంట్ను అందించారు.ఇదీ చదవండి: ఆపద వస్తే తెలియాల్సిన అంశాలు ఇవే..
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రెస్టారెంట్లలో ఫ్రీగా మంచి నీరు ఇవ్వాల్సిందే..హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు వెళ్లినప్పుడు వినియోగదారులు ఫుడ్ ఆర్డర్ ఇచ్చే ముందు అక్కడి స్టాఫ్ ‘మినరల్ వాటరా, రెగ్యులర్ వాటరా?’ అని అడగడం చూస్తూంటాం. సాధారణంగా కస్టమర్లు సంకోచంతోనో, సమాచారం లేకనో ఖరీదైన బాటిల్ వాటర్ను ఎంచుకుంటూ జేబులు ఖాళీ చేసుకుంటున్నారు. ఈ వ్యాపార ధోరణిపై మహారాష్ట్ర ఆహార, ఔషధ పరిపాలన శాఖ (ఎఫ్డీఏ) చర్యలు చేపట్టింది.ఆహార భద్రతా ప్రమాణాల చట్టం ప్రకారం రెస్టారెంట్లలో కస్టమర్లకు ఉచితంగా సురక్షితమైన తాగునీటిని అందించడం ప్రాథమిక హక్కు అని రాష్ట్ర ఎఫ్డీఏ స్పష్టం చేసింది. ఇకపై ఏ హోటల్ లేదా రెస్టారెంట్ కూడా వినియోగదారుడిని బాటిల్ వాటర్ కొనుగోలు చేయాలని ఒత్తిడి చేయకూడదు. అడగకుండానే ముందే ఉచిత తాగునీటిని అందించాలని ఎఫ్డీఏ కమిషనర్ తుకారాం ముండే ఆదేశాలు జారీ చేశారు.నిబంధనలు.. సూచనలురెస్టారెంట్లలో ఉచితంగా తాగునీరు అందుబాటులో ఉందనే సమాచారాన్ని వినియోగదారులకు కనిపించేలా ప్రదర్శించాలి.నూనె పదార్థాలను వార్తాపత్రికలపై పెట్టి ఇవ్వడం పూర్తిగా నిషేధించారు. ఫుడ్-గ్రేడ్ ప్యాకేజింగ్ మాత్రమే వాడాలి.సిబ్బందికి క్రమం తప్పకుండా వైద్య పరీక్షలు, ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) ప్రవేశపెట్టిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం శిక్షణను నిర్బంధం చేశారు. వంటనూనెలను పదే పదే వాడటంపై ఆంక్షలు విధించారు.హోటల్ లేదా రెస్టారెంట్ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్స్ను స్పష్టంగా ప్రదర్శించాలి.ఈ ఆదేశాలను ఉల్లంఘించే సంస్థలపై భారీ జరిమానాలతో పాటు లైసెన్సుల రద్దు వంటి కఠిన చర్యలు ఉంటాయని ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది.ఇదీ చదవండి: ఆపద వస్తే తెలియాల్సిన అంశాలు ఇవే..
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టీవీఎస్ స్కూటర్ల ధరల పెంపు.. అత్యధికం ఆ స్కూటర్పైనే..టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ తన స్కూటర్ లైనప్లో పలు మోడళ్ల ధరలను పెంచింది. ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లతో పాటు పెట్రోల్ స్కూటర్ల ధరలను కూడా సవరించింది. కొన్ని వేరియంట్లపై గరిష్ఠంగా రూ.11,000 వరకు ధర పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల ధరల్లో గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. కొత్తగా తీసుకొచ్చిన ఆర్బిటర్ శ్రేణి కూడా ఖరీదైంది. మరోవైపు జూపిటర్ 110, జూపిటర్ 125, ఎన్టార్క్ 125 మోడళ్ల ధరలను కూడా కంపెనీ పెంచింది.ఐక్యూబ్ ధరలు ఇలా..టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ వేరియంట్లలో 3.5kWh మోడల్పై అత్యధిక పెంపు నమోదైంది. దీని ధర రూ.1.33 లక్షల నుంచి రూ.1.42 లక్షలకు పెరిగింది. అంటే రూ.9,000 పెరిగింది. బేస్ 2.2kWh ఐక్యూబ్ ధర రూ.1.11 లక్షల నుంచి రూ.1.16 లక్షలకు చేరింది. ఐక్యూబ్ ఎస్ (4.7kWh) ధర రూ.1.55 లక్షల నుంచి రూ.1.61 లక్షలకు పెరిగింది. ఇక టాప్-స్పెక్ ఐక్యూబ్ ఎస్టీ (5.3kWh) ధర రూ.1.72 లక్షల నుంచి రూ.1.75 లక్షలకు చేరింది. అయితే 3.1kWh ఐక్యూబ్ ధర రూ.1.33 లక్షల వద్ద ఎలాంటి మార్పు లేకుండా కొనసాగుతోంది.ఆర్బిటర్పై అత్యధికంటీవీఎస్ కొత్త ఆర్బిటర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ వేరియంట్ల ధరలు అత్యధికంగా పెరిగాయి. ఆర్బిటర్ వి1 ధర రూ.88,250 నుంచి రూ.99,250కు చేరింది. అంటే రూ.11,00 పెరిగింది. ఆర్బిటర్ వి2 ధర రూ.1.05 లక్షల నుంచి రూ.1.14 లక్షలకు పెరిగింది. ఈ వేరియంట్పై రూ.9000 పెంపు నమోదైంది. ఇవి ఢిల్లీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు.జూపిటర్ 110, 125 ధరల పెంపుపెట్రోల్ స్కూటర్లలో టీవీఎస్ జూపిటర్ 110 ధరలు కూడా పెరిగాయి. వేరియంట్ను బట్టి రూ.575 నుంచి రూ.1,950 వరకు పెంపు నమోదైంది. దీంతో ఈ స్కూటర్ ధరల శ్రేణి రూ.73,975 నుంచి రూ.88,850కు చేరింది.జూపిటర్ 125 మోడల్ ధరలు కూడా రూ.875 నుంచి రూ.2,410 వరకు పెరిగాయి. ప్రస్తుతం ఈ స్కూటర్ ధరలు రూ.81,110 నుంచి రూ.89,935 వరకు ఉన్నాయి.ఎన్టార్క్ 125 ధరలూ పెరిగాయిస్పోర్టీ లుక్తో యువతలో మంచి ఆదరణ ఉన్న ఎన్టార్క్ 125 డిస్క్ వేరియంట్ ధర రూ.82,500 నుంచి రూ.83,350కు పెరిగింది. అంటే రూ.850 పెరిగింది. ఎన్టార్క్ 125 రేస్ ఎడిషన్ ధర కూడా రూ.87,950 నుంచి రూ.88,800కు చేరింది.వేరియంట్ను బట్టి పెంపు మారుతున్నందున కొత్త స్కూటర్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే కస్టమర్లు బుకింగ్కు ముందు తాజా ధరలను డీలర్ వద్ద నిర్ధారించుకోవడం మంచిది.
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నిప్పులు కక్కిన బంగారం! వెండి ఒక్కరోజులో రూ.10 వేలు..దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ భగ్గుమన్నాయి. వరుసగా రెండో రోజూ పసిడి ధరలు భారీగా ఎగిశాయి. ఇక వెండి ధరలు కూడా నేడు మరింత పెరిగాయి. దీంతో బంగారం, వెండి కొనేవాళ్లకు ఈరోజు కూడా భారీ నిరాశ తప్పలేదు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఈరోజు బంగారం (Today Gold Rate), వెండి ధరలు (Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద చూద్దాం..
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24,640 పైకి నిఫ్టీ.. ఈరోజు ట్రెండ్ ఎలా ఉందంటే?దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు గురువారం ఫ్లాట్గా కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:25 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 19 పాయింట్లు పెరిగి 24,645 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్(Sensex) 195 పాయింట్లు పుంజుకొని 78,774 వద్ద ట్రేడవుతోంది.అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్(USD Index) 99.66బ్రెంట్ క్రూడ్ఆయిల్ బ్యారెల్ ధర 79.2 డాలర్లుయూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్లు 4.61 శాతానికి చేరాయి.గడిచిన సెషన్లో యూఎస్ ఎస్ అండ్ పీ 0.17 శాతం తగ్గింది.నాస్డాక్ 0.83 శాతం నష్టపోయింది.Today Nifty position 06-08-2026(time: 9:25 am)(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)
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ఆపద వస్తే తెలియాల్సిన అంశాలు ఇవే..కుటుంబ భవిష్యత్తుకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ నిత్యం శ్రమిస్తారు. బ్యాంకు డిపాజిట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, రియల్ ఎస్టేట్, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు, స్టాక్స్ రూపంలో రకరకాల పెట్టుబడులు పెడుతుంటారు. కానీ, ‘ఒకవేళ ఉన్నపళంగా మీకేదైనా అనుకోని ప్రమాదం జరిగితే.. మీ సంపాదన, పెట్టుబడుల వివరాలన్నీ మీ కుటుంబానికి తెలుసా?’ అని ప్రశ్నించుకుంటే మెజారిటీ సమాధానం ‘నో’.భారతదేశంలో లక్షల కోట్ల రూపాయలకు పైగా డబ్బు అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లుగా (బాధితులు లేదా వారసులు క్లెయిమ్ చేయని నిధులు) బ్యాంకులు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, పీఎఫ్ ఖాతాల్లో మూలుగుతోందని అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తెచ్చిన ‘ఉద్గమ్’ పోర్టల్ వంటి ఖాతాల జాబితాను పరిశీలిస్తే ఈ నిజం తెలుస్తుంది. కుటుంబంలో సంపాదించే వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా దూరమైనప్పుడు సరైన సమాచారం లేక ఎంతోమంది ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోతున్నాయి.ఈ సమస్య తలెత్తకుండా నివారించడానికి ప్రతి ఒక్కరూ తీసుకోవాల్సిన విషయాలు..మాస్టర్ ఫైనాన్షియల్ బ్లూప్రింట్మీకున్న అన్ని రకాల బ్యాంకు ఖాతాలు, మ్యూచువల్ ఫండ్ ఫోలియోలు, డీమ్యాట్ అకౌంట్లు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, లైఫ్/హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు, లాకర్లు, రియల్ ఎస్టేట్ పత్రాలు, రుణాల వివరాలతో ఒక స్పష్టమైన జాబితాను తయారు చేయాలి. వీటిని ఒక సురక్షిత ఫైలులో లేదా ఎన్క్రిప్టెడ్ డిజిటల్ వాల్ట్లో భద్రపరిచి ఆ వివరాలను జీవిత భాగస్వామితో పంచుకోవాలి.నామినేషన్లను అప్డేట్ చేయడంప్రతి ఆర్థిక ఖాతాకు నూరు శాతం నామినేషన్ పూర్తి చేయాలి. వివాహం, పిల్లల జననం వంటి జీవితంలో వచ్చే మార్పులకు అనుగుణంగా నామినీల వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకోవాలి.స్పష్టమైన విల్లు రాయడంచట్ట ప్రకారం నామినీ కేవలం నిధులను స్వీకరించే సంరక్షకుడు (ట్రస్టీ) మాత్రమే, పూర్తి హక్కుదారు కాకపోవచ్చు. ఎలాంటి న్యాయపరమైన చిక్కులు లేకుండా మీ ఆస్తులు మీ వారసులకు చెందేలా ఒక స్పష్టమైన విల్లు తయారుచేయడం శ్రేయస్కరం.కుటుంబంలో ఆర్థిక పారదర్శకతఆర్థిక అంశాలను రహస్యంగా ఉంచే అలవాటును పక్కనపెట్టి ఇంట్లో వీటి గురించి చర్చించండి. మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ లేదా న్యాయవాది కాంటాక్ట్ వివరాలు కుటుంబ సభ్యులకు తెలిసి ఉండాలి.కేవలం సంపదను సృష్టించడమే కాదు.. ఆ సంపద అనుకోని ఆపద సమయంలో కుటుంబానికి అండగా నిలిచేలా జాగ్రత్త పడటమే నిజమైన ఆర్థిక ప్రణాళిక. మీ కష్టార్జితం అనాథ కాకుండా ఉండాలంటే నేడే మీ ఆర్థిక బ్లూప్రింట్ను సిద్ధం చేసి కుటుంబంతో పంచుకోండి.ఇదీ చదవండి: మళ్లీ నింగినంటుతున్న బంగారం ధరలు
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రహదారి భద్రతలో సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలుదేశంలో పెరుగుతున్న రహదారి ప్రమాదాలు ఒకవైపు కాగా, ప్రమాద బాధితులకు చట్టబద్ధంగా దక్కాల్సిన నష్టపరిహారం అందకుండా పోతుండటం తీవ్ర ఆందోళనకరమైన అంశం. దీనికి ప్రధాన కారణం దేశంలోని రహదారులపై తిరుగుతున్న వాహనాల్లో దాదాపు 56 శాతం వాహనాలకు చెల్లుబాటు అయ్యే థర్డ్-పార్టీ బీమా (ఇన్సూరెన్స్) లేకపోవడమే. పార్లమెంటరీ కమిటీ, అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం.. దేశంలో నమోదైన 30.48 కోట్ల వాహనాల్లో ఏకంగా 16.54 కోట్ల వాహనాలు (ప్రధానంగా ద్విచక్ర వాహనాలు) ఎటువంటి ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ లేకుండానే యథేచ్ఛగా రోడ్డెక్కుతున్నాయి. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే దిశగా అత్యున్నత నాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు విప్లవాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది.‘నో ఇన్సూరెన్స్.. నో ఫ్యూయల్’ పైలట్ ప్రాజెక్ట్జస్టిస్ సంజయ్ కరోల్, జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రాలతో కూడిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం మోటారు వాహనాల చట్టం-1988 లోని సెక్షన్ 146 అమలుపై కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. చెల్లుబాటు అయ్యే ఇన్సూరెన్స్ లేని వాహనాలకు పెట్రోల్ బంకుల్లో ఇంధనం (పెట్రోల్/డీజిల్) విక్రయించకుండా నిరోధించేలా ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ను రూపొందించాలని బీమా నియంత్రణ సంస్థ (ఐఆర్డీఏఐ), కేంద్ర రోడ్డు రవాణా మంత్రిత్వ శాఖలను ఆదేశించింది. ఈ ప్రతిపాదనకు కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ కూడా సూత్రప్రాయంగా అంగీకారం తెలిపింది.సాంకేతికతతో ఆటోమేటిక్ ఈ-చలాన్లుఇంధన విక్రయాల నిలిపివేతకే పరిమితం కాకుండా సాంకేతికతను జోడించాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. జాతీయ రహదారులు, ప్రధాన రహదారులపై ఉన్న ఆటోమేటిక్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్ కెమెరాలను 'వాహన్' పోర్టల్, ఇన్సూరెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో డేటాబేస్తో అనుసంధానించాలని ఆదేశించింది. దీనిద్వారా బీమా లేని వాహనాలు రహదారిపైకి రాగానే ఆటోమేటిక్గా గుర్తించి వాహనదారుల మొబైల్ ఫోన్లకు ఈ-చలాన్లు వెళ్తాయి. తనిఖీల కోసం ట్రాఫిక్ పోలీసులకు డిజిటల్ హ్యాండ్హెల్డ్ పరికరాలు/యాప్లు అందుబాటులోకి తేనున్నారు.ఇదీ చదవండి: మళ్లీ నింగినంటుతున్న బంగారం ధరలు
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‘ఆస్టర్ కేర్’ హాస్పిటల్స్ ఆదాయం రూ. 2,597 కోట్లుహైదరాబాద్, బిజినెస్ బ్యూరో: ఈ ఏడాది తొలి త్రైమాసికంలో ఆస్టర్ డీఎం క్వాలిటీ కేర్ రూ. 2,597 కోట్ల ఆదాయం ప్రకటించింది. ఎబిటా రూ. 576 కోట్లుగా నమోదైంది. ఆస్టర్ డీఎం హెల్త్కేర్, క్వాలిటీ కేర్ ఇండియా విలీనం జూలై 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. ప్రపంచ స్థాయి హెల్త్కేర్ సంస్థలను నిర్మించే దిశగా దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల ప్రస్థానంలో ఇరు కంపెనీల కలయిక ఒక కీలక మైలురాయని ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ ఆజాద్ మూపెన్ చెప్పారు. దేశంలోనే టాప్ 3 హాస్పిటల్ చెయిన్స్లో ఒకటిగా నిలవాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్నామని తెలిపారు. ఆస్టర్, కేర్, కిమ్స్ ఇండియా, ఎవర్కేర్కి కలిపి 28 నగరాల వ్యాప్తంగా 10,800 పైగా పడకల నెట్వర్క్ ఉందని, దీన్ని 15,000 పడకల స్థాయికి పెంచుకోనున్నామని చెప్పారు.
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నాలుగోసారీ.. యథాతథంన్యూఢిల్లీ: ద్రవ్యోల్బణం తీరుతెన్నులపై అస్పష్టత నెలకొన్న నేపథ్యంలో అంచనాలకు అనుగుణంగానే రిజర్వ్ బ్యాంక్ వరుసగా నాలుగోసారీ పాలసీ రేట్లను యథాతథంగా కొనసాగించింది. కీలకమైన రెపో రేటును 5.5 శాతంగానే ఉంచాలని ఆరుగురు సభ్యుల మానిటరీ పాలసీ కమిటీ (ఎంపీసీ) ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించింది. తదుపరి ఎంపీసీ సమావేశం అక్టోబర్ 5 నుంచి 7 వరకు జరగనుంది. ఆహార, ఇంధన ధరల పెరుగుదల కారణంగా సమీప భవిష్యత్తులో ద్రవ్యోల్బణం మరింత పెరిగి 2026–27 మూడో త్రైమాసికంలో గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుని, క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టొచ్చని అంచనా వేస్తున్నట్లు ద్వైమాసిక పాలసీ సమీక్ష సమావేశం అనంతరం రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా వెల్లడించారు. కొన్ని విభాగాల్లో మినహా ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు విస్తృతంగా లేనందున ద్రవ్య పరపతి విధానాన్ని అత్యవసరంగా కఠినతరం చేయాల్సిన పరిస్థితి లేదని చెప్పారు. ద్రవ్యోల్బణం అంచనాలపై మరింత స్పష్టత వచ్చే వరకు వేచి చూస్తూనే, ధరలను టార్గెట్ దిగువకు తీసుకొచ్చేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని వివరించారు. తటస్థ పాలసీ విధానం, వడ్డీ రేట్లపై తదుపరి నిర్ణయాలనేవి ఎప్పటికప్పుడు వచ్చే డేటాపై ఆధారపడి ఉంటాయని మల్హోత్రా చెప్పారు. ‘‘వేగంగా మారిపోతున్న పశ్చిమాసియా పరిణామాలపై అంతర్జాతీయంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు, సెంటిమెంట్లు ఆధారపడి ఉంటున్నాయి. ఇవి దేశీయంగా వృద్ధి, ద్రవ్యోల్బణ అంచనాలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపినప్పటికీ, ఆర్థిక మూలాలు పటిష్టంగా ఉండటమనేది, భారత ఎకానమీ ఈ గ్లోబల్ షాక్లను తట్టుకునేందుకు తోడ్పడుతోంది’’ అని మల్హోత్రా చెప్పారు. ‘‘వృద్ధికి ఊతమివ్వడం, వినియోగదారుల ప్రయోజనాల పరిరక్షణకు చర్యలు తీసుకోవడం, ధరలు .. కరెన్సీ స్థిరంగా ఉండేలా చూడటం .. ఇలా ఏ అంశమైనా సరే ఎకానమీని మరింత బలోపేతం చేసే విధానాలను అమలు చేయడాన్ని కొనసాగిస్తాం’’ అని ఆయన తెలిపారు. గ్లోబల్గా అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పటికీ సర్వీసుల ఎగుమతులు, రెమిటెన్సుల రాకతో దేశ కరెంటు అకౌంటు పటిష్టంగా ఉన్నట్లు వివరించారు. జూలై 31 నాటికి ఫారెక్స్ నిల్వలు 692.9 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్నట్లు వివరించారు. త్వరలో అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులకు లైసెన్సు మార్గదర్శకాలు యూనివర్సల్ బ్యాంకుల తరహాలోనే అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులకు ఆన్–ట్యాప్ లైసెన్సులు ఇవ్వడానికి సంబంధించి త్వరలోనే ముసాయిదా మార్గదర్శకాలను వెల్లడించనున్నట్లు మల్హోత్రా తెలిపారు. దీనిపై జనవరిలోనే చర్చాపత్రాన్ని రూపొందించినట్లు వివరించారు. మరోవైపు, బ్యాంకింగ్ రంగంలో గణనీయంగా మార్పులు వచ్చిన నేపథ్యంలో గ్రామీణ సహకార బ్యాంకుల్లో రిస్క్ ల నిర్వహణ మార్గదర్శకాలను సమీక్షించనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. రుణాలపై వడ్డీ రేట్ల క్రమబద్దీకరణ.. నియంత్రిత సంస్థలవ్యాప్తంగా రుణాలపై వడ్డీ రేట్లను క్రమబద్ధీకరించే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు మల్హోత్రా వివరించారు. వడ్డీ రేట్లలో పారదర్శకతను పెంచేందుకు, పరపతి విధాన నిర్ణయాల బదలాయింపు అమలయ్యేందుకు, విని యోగదారుల ప్రయోజనాలను పరిరక్షించేందుకు ఇది దోహదపడుతుందని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, రూపాయిని బలోపేతం చేసే ఉద్దేశంతో పరిమిత కాలం కోసం ప్రకటించిన ఫారిన్ కరెన్సీ నాన్–రెసిడెంట్ (బ్యాంక్) స్కీము కింద గణనీయంగా నిధులు వస్తున్నాయని గవర్నర్ చెప్పారు. దీన్ని ముందస్తుగా ముగించేసే యోచనేదీ లేదని తెలిపారు. విదేశీ నిధులు వస్తున్నప్పటికీ దేశీ కరెన్సీ బలపడకపోవడంపై స్పందిస్తూ, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పడితే రూపా యి మరింత బలోపేతం కావచ్చని చెప్పారు. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో పాలిమర్ కరెన్సీ అంతా సజావుగా జరిగితే, పాలిమర్ కరెన్సీ నోట్లను 2028 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి నాళ్లలో ప్రవేశపెట్టే యోచనలో ఉన్నట్లు మల్హోత్రా వివరించారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి నోట్లు 30 ఏళ్లకు పైగా మన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.ద్వితీయార్థంలో అర శాతం పెంపునకు చాన్స్ రిస్కులను కూడా ప్రస్తావిస్తూ సమతూకంగా ఆర్బీఐ పాలసీ విధానం ఉందని కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ చీఫ్ ఎకనమిస్ట్ ఉపాసనా భరద్వాజ్ చెప్పారు. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం ద్వితీయార్థంలో 50 బేసిస్ పాయింట్ల మేర రేట్ల పెంపు ఉండొచ్చని చెప్పారు. మరోవైపు, కఠినతరం చేసే సంకేతాలు ఇవ్వకుండా, తటస్థ ధోరణిని పాటించడం ద్వారా ఆర్బీఐ పరిస్థితిని బట్టి నిర్ణయం తీసుకునే వెసులుబాటు ఉండేలా చూసుకుందని ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్టన్ ఇండియా ఎండీ రాహుల్ గోస్వామి చెప్పారు. ఇతర కీలకాంశాలు .. → ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి వినియోగదారుల ధరల ఆధారిత ద్రవ్యోల్బణం 5.1 శాతంగా ఉంటుందని జూన్లో అంచనా వేయగా, తాజాగా 5 శాతానికి తగ్గించారు. ఆహారం, ఇంధనం భాగంగా ఉండని కోర్ ద్రవ్యోల్బణ అంచనాలను 4.7 శాతం నుంచి 4.3 శాతానికి తగ్గించారు. → వృద్ధి రేటు అంచనాలను 6.6 శాతం నుంచి 6.7 శాతానికి పెంచారు. వాస్తవ జీడీపీ వృద్ధి క్యూ1లో 7 శాతంగా, క్యూ2లో 6.4 శాతంగా, క్యూ3లో 6.5 శాతంగా, క్యూ4లో 6.8 శాతంగా ఉంటుందని అంచనా. అంతర్జాతీయంగా అనిశ్చితి నెలకొన్నా దేశీయంగా డిమాండ్, తయారీ, సర్వీసుల కార్యకలాపాలు, ఎగుమతులు మెరుగ్గా ఉండటం ఇందుకు దోహదపడనున్నాయి. అయితే, రుతు పవనాలు, ఎల్నినో పరిస్థితులు, భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు, గ్లోబల్ ట్రేడ్ పాలసీలపరమైన రిస్కులు పొంచి ఉన్నాయి. → ఏప్రిల్–మే వ్యవధిలో కరెంటు అకౌంటు మి గులు 2.8 బిలియన్ డాలర్లుగా నమోదైంది. → తొలి త్రైమాసికంలో స్థూలంగా 30.7 బిలియన్ డాలర్ల విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు (ఎఫ్డీఐ) వచ్చాయి.
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కేంద్రం కొత్త బిల్లు.. ఆ కంపెనీలకు 15 ఏళ్లు నో ట్యాక్స్!దేశాన్ని ప్రపంచ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మంగళవారం లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టిన పన్నులు, ఇతర చట్టాల (సవరణ) బిల్లు-2026లో ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ రంగానికి సంబంధించిన ఆదాయపు పన్ను రాయితీలను గణనీయంగా విస్తరించాలని ప్రతిపాదించింది. పెట్టుబడులు పెంచడం, తయారీ రంగానికి ఊతమివ్వడం, విదేశీ పెట్టుబడిదారులకు పన్ను పరమైన స్పష్టత కల్పించడమే ఈ బిల్లు ప్రధాన ఉద్దేశంగా ప్రభుత్వం పేర్కొంది.ఇప్పటి వరకు పరిమిత కాలానికే ఉద్దేశించిన పన్ను మినహాయింపులను ఇప్పుడు 15 ఏళ్లకు పొడిగించాలని ప్రతిపాదించారు. ఈ మార్పు ప్రకారం, విదేశీ కంపెనీలు భారతీయ కాంట్రాక్ట్ తయారీ సంస్థలకు యంత్రాలు, క్యాపిటల్ ఎక్విప్మెంట్, టూలింగ్ వంటి పరికరాలను అందించి, భారత్లో ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల తయారీ చేపట్టే సందర్భంలో వచ్చే ఆదాయంపై 2040-41 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు పన్ను మినహాయింపు లభించనుంది. పరిశ్రమ ప్రతినిధులతో జరిగిన సంప్రదింపుల తర్వాత మొదట ప్రతిపాదించిన ఐదేళ్ల గడువును మరో పదేళ్లు పెంచినట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.ఈ రాయితీల పరిధిలో మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, టాబ్లెట్లు, పర్సనల్ కంప్యూటర్లు, సర్వర్లు, వాటి కీలక భాగాలు వంటి ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి. దీంతో దేశీయ తయారీ సంస్థలపై మూలధన భారం తగ్గడంతో పాటు, అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లు భారత్లో మరింత విస్తృతంగా తయారీ కార్యకలాపాలు చేపట్టే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' కార్యక్రమానికి ఇది మరింత బలాన్ని చేకూర్చనుంది.అంతేకాదు, భారతీయ తయారీ యూనిట్లకు అవసరమైన విడిభాగాలను విదేశీ సంస్థలు సమీప గిడ్డంగుల్లో నిల్వ ఉంచినప్పుడు ప్రస్తుతం వర్తించే 2 శాతం పన్నును కూడా 15 ఏళ్లపాటు మినహాయించాలని బిల్లులో ప్రతిపాదించారు. దీని వల్ల సరఫరా వ్యవస్థ మరింత సమర్థవంతంగా మారడంతో పాటు, ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో అంతరాయాలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.మరోవైపు, గ్లోబల్ ఫండ్ మేనేజర్లను భారత్కు ఆకర్షించేందుకు కూడా ప్రభుత్వం కీలక మార్పులు ప్రతిపాదించింది. ప్రస్తుతం విదేశీ ఫండ్ మేనేజర్లు భారత్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహించాలంటే అనేక నిబంధనలు పాటించాల్సి ఉండగా, వాటిలో ఎక్కువ భాగాన్ని తొలగించాలని బిల్లు సూచిస్తోంది. అయితే భారతీయ పెట్టుబడిదారులు ఈ నిబంధనలను దుర్వినియోగం చేయకుండా తగిన రక్షణ చర్యలు మాత్రం కొనసాగనున్నాయి. ఈ చర్యలతో భారత్ను అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులకు మరింత అనుకూల గమ్యస్థానంగా మార్చాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
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తెలంగాణవాళ్లు టూర్ ఇందుకే వెళ్తారు..!!దేశవ్యాప్తంగా పర్యాటక ఆసక్తులను తెలుసుకునేందుకు ప్రముఖ అంతర్జాతీయ ట్రావెల్ ఆపరేటర్ స్కైస్కానర్స్ ఇండియా ఓ అధ్యయనాన్ని నిర్వహించింది. దీని ఆధారంగా బంజారాహిల్స్లోని హయత్ ప్లేస్లో నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ వాసుల ప్రయాణాభిరుచులను వెల్లడించే కల్చర్ ట్రావెల్ ఇండెక్స్ నివేదికను విడుదల చేసింది.దీని ప్రకారం, భారత దేశం వెలుపల పర్యటనలతో సహా ఎక్కడికి ప్రయాణించాలి? అనే అంశాన్ని ఆహారం, పండుగలు, చారిత్రక నేపధ్యాలే ప్రధానంగా నిర్ణయిస్తున్నాయి. ప్రాంతాల వారీగా ఆహార అనుభవాలు తమ పర్యటనలను ఎంచుకోవడానికి ప్రముఖ కారణంగా 56% స్పష్టం చేశారు. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో సాంస్కృతిక పర్యటనలపై కూడా తమకు ఆసక్తి పెరిగిందని 83% మంది చెప్పారు.ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో స్కైస్కానర్స్ చెందిన నీల్ ఘోస్ మాట్లాడుతూ ఇప్పుడు వెళ్లే స్థలం కంటే అక్కడ అందుకునే అనుభవంపైనే ప్రయాణ నిర్ణయాలు ఆధారపడి ఉంటున్నాయని చెప్పారు. ‘నేను ఎక్కడికి ప్రయాణం చేయాలి?’ అనే ప్రశ్న తో పాటు ‘నేను ఏమి అనుభవించాలనుకుంటున్నాను?’అనేది ప్రధానంగా మారింది’’ అని ఆయన వివరించారు.హైదరాబాద్ సాంస్కృతిక గుర్తింపులో ఆహారం ఒక ప్రాథమిక భాగం’’ అని ఘోష్ చెప్పారు. అయితే, చార్మినార్ ఓల్డ్ సిటీ హెరిటేజ్ వాక్ల ద్వారా 39% మంది తెలంగాణ విశేషాలకు మరింత ప్రచారం అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. దుర్గాపూజను 38% మంది దీపావళిని 37%, పొంగల్ కుంభమేళాలను 33% మంది చొప్పున తమ ప్రయాణాలకు కారణాలుగా చెప్పారు. బతుకమ్మను 32%, బోనాలు 31% మంది ఎంపిక చేసుకున్నారు. దేశీయ జాబితాలో కొచ్చి, ఉదయపూర్, అల్మోరా, కోల్కతా, ముంబై, లక్నో, పూరీ కొహిమాలు హైదరాబాద్ ప్రయాణికులు ఇష్టపడే సాంస్కృతిక నేపధ్యం కలిగిన ప్రదేశాల జాబితాలో ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ సాంస్కృతిక ప్రయాణాల్లో తమ ఎంపికగా 22% మంది జపాన్ను ఎన్నుకున్నారు. థాయ్లాండ్, వియత్నాంలకు 17%, ఫ్రాన్స్ 16%, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ 15% ఇటలీ 10% మంది ఇష్టాల్ని గెలుచుకున్నాయి.
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ఎయిర్టెల్ రీచార్జ్ షాక్: ఆ ప్లాన్ ఇక లేదు!ప్రముఖ టెలికం సంస్థ ఎయిర్టెల్ కస్టమర్లకు షాకిచ్చింది. తన ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లలో కీలక మార్పులు చేసింది. కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్, ఎయిర్టెల్ థ్యాంక్స్ యాప్లో ఇప్పటి వరకు అందుబాటులో ఉన్న రూ.299 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ను కొన్ని సర్కిళ్లలో తొలగించింది. దీంతో రోజువారీ డేటా, అపరిమిత కాలింగ్ కలిగిన ఎంట్రీ-లెవల్ ప్లాన్గా ఇప్పుడు రూ.349 ప్లాన్ నిలిచింది.ఈ మార్పును పలు టెక్నాలజీ వెబ్సైట్లు గుర్తించగా, కొన్ని ప్రాంతాల్లో వినియోగదారులు కూడా రూ.299 ప్లాన్ కనిపించడం లేదని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు చేస్తున్నారు. అయితే ఈ మార్పు దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి వచ్చిందా, లేక ఎంపిక చేసిన టెలికాం సర్కిళ్లకే పరిమితమా అనే విషయంపై ఎయిర్టెల్ ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయలేదు.ఇప్పటి వరకు రూ.299 ప్లాన్లో 28 రోజుల చెల్లుబాటు, రోజుకు 1GB హైస్పీడ్ డేటా, అపరిమిత లోకల్, ఎస్టీడీ కాల్స్, రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్లు, హలోట్యూన్స్తో పాటు పెర్ప్లెక్సిటీ ప్రో వంటి అదనపు ప్రయోజనాలు లభించేవి. ఈ ప్లాన్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో అదే తరహా వినియోగదారులు ఇప్పుడు రూ.349 ప్లాన్ను ఎంచుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.రూ.349 ప్లాన్లో 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో రోజుకు 2GB డేటా, అపరిమిత కాల్స్, రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్లు లభిస్తాయి. అదనంగా ఆరు నెలల పాటు ఆపిల్ మ్యూజిక్ సబ్స్క్రిప్షన్, ఎయిర్టెల్ హలోట్యూన్స్, అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియం వంటి డిజిటల్ ప్రయోజనాలను కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది. ఎక్కువ డేటా అవసరమయ్యే వినియోగదారుల కోసం రూ.399 ప్లాన్లో రోజుకు 2.5GB డేటాతో పాటు 28 రోజుల జియోహాట్స్టార్ మొబైల్ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.ఇదిలా ఉండగా, టిప్స్టర్ సంజూ చౌదరి వెల్లడించిన సమాచారం ప్రకారం రూ.579, రూ.619 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లను కూడా ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ సర్కిళ్లలో తొలగించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ రెండు ప్లాన్లు ఇంకా కొన్ని ఇతర సర్కిళ్లలో అందుబాటులో ఉన్నట్లు వెల్లడైంది.
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మహీంద్రా స్కార్పియో-ఎన్ ఫేస్లిఫ్ట్ లాంచ్.. కొత్త ఫీచర్లు ఇవే..భారత మార్కెట్లో మహీంద్రా స్కార్పియో-ఎన్కు 2026 అప్డేట్ను కంపెనీ విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త వెర్షన్ ప్రారంభ ధర రూ.13.69 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. టాప్-ఎండ్ Z8L డీజిల్ ఆటోమేటిక్ 4WD వేరియంట్ ధర రూ.25.49 లక్షలకు చేరింది. పాత మోడల్తో పోలిస్తే కొత్త స్కార్పియో-ఎన్లో ప్రధానంగా ఇంటీరియర్, టెక్నాలజీ, కంఫర్ట్ ఫీచర్లను అప్గ్రేడ్ చేయగా.. బయటి డిజైన్లో మాత్రం పెద్దగా మార్పులు చేయలేదు.డిజైన్, ఇంజిన్ అలాగే..స్కార్పియో-ఎన్కు ఉన్న బాక్సీ, ఎత్తైన, రగ్డ్ డిజైన్ను మహీంద్రా కొనసాగించింది. ముందు భాగంలోని గ్రిల్, ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, సీ-ఆకారంలోని డీఆర్ఎల్లు, బంపర్, టెయిల్ ల్యాంప్స్ వంటి ప్రధాన డిజైన్ అంశాలు దాదాపు యథాతథంగా ఉన్నాయి. అయితే, టాప్ వేరియంట్లలో కొత్త 18-అంగుళాల డైమండ్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్ను అందించారు.ఇక 2.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్, 2.2-లీటర్ mHawk డీజిల్ ఇంజిన్లే కొనసాగుతున్నాయి. పెట్రోల్ ఇంజిన్ గరిష్టంగా 203hp పవర్, 380Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. డీజిల్ ఇంజిన్ గరిష్టంగా 175hp పవర్, 400Nm టార్క్ అందిస్తుంది. రెండు ఇంజిన్లకూ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఎంపిక చేసిన డీజిల్ వేరియంట్లలో మహింద్రా 4XPLOR 4WD సిస్టమ్ కొనసాగుతోంది.అసలు అప్గ్రేడ్ ఇంటీరియర్లోనే..స్కార్పియో-ఎన్ ఫేస్లిఫ్ట్లో అతిపెద్ద మార్పులు క్యాబిన్లో కనిపిస్తాయి. పాత 8-అంగుళాల యూనిట్ స్థానంలో 12.3-అంగుళాల ఫ్రీ-ఫ్లోటింగ్ HD ఇన్ఫోటైన్మెంట్ స్క్రీన్ వచ్చింది. దీనికి ఆరు ఫిజికల్ షార్ట్కట్ బటన్లు ఇచ్చారు. అలాగే, గతంలో ఉన్న సెమీ-డిజిటల్ క్లస్టర్ స్థానంలో 10.25-అంగుళాల పూర్తిస్థాయి డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ అందించారు.ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్లో వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే, అడ్రినాక్స్ కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, అలెక్సా బిల్ట్-ఇన్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ముందు వరుసలో 65W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే USB టైప్-C పోర్ట్ కూడా చేరింది.పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 540-డిగ్రీ కెమెరాకొత్త స్కార్పియో-ఎన్లో తొలిసారిగా పనోరమిక్ సన్రూఫ్ అందించారు. మరో ముఖ్యమైన అప్గ్రేడ్ 540-డిగ్రీ సరౌండ్-వ్యూ కెమెరా. ఇందులో బ్లైండ్-వ్యూ మానిటర్ కూడా ఉంటుంది. పార్కింగ్ సమయంలో వాహనం చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాన్ని మరింత స్పష్టంగా గమనించేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది.ఇవే కాకుండా వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 12-స్పీకర్ సోనీ ఆడియో సిస్టమ్, వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, ఆటో-డిమ్మింగ్ IRVM, పవర్డ్ డ్రైవర్ సీట్, డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు కొనసాగుతున్నాయి.అడ్వెంచర్ స్టాటిస్టిక్స్ఆఫ్-రోడ్ డ్రైవింగ్ను ఇష్టపడే వారికి ‘అడ్వెంచర్ స్టాటిస్టిక్స్’ (Adventure Statistics) ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది. ఇందులో ఇంజిన్ పనితీరు, రోల్, పిచ్, కంపాస్, ఆల్టీమీటర్, జీ-ఫోర్స్ వంటి వివరాలను డ్రైవర్ చూడవచ్చు.లెవల్-2 అడాస్ సేఫ్టీభద్రత పరంగా ఆరు ఎయిర్బ్యాగులు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్, హిల్ హోల్డ్, హిల్ డిసెంట్ కంట్రోల్, ఆల్-వీల్ డిస్క్ బ్రేకులు, డ్రైవర్ డ్రౌజినెస్ డిటెక్షన్, ISOFIX వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. టాప్ Z8L వేరియంట్లో లెవల్-2 ADAS లభిస్తుంది. ఇందులో అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, లేన్ డిపార్చర్ వార్నింగ్, ట్రాఫిక్ సైన్ రికగ్నిషన్, హై-బీమ్ అసిస్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.కొత్త స్కార్పియో-ఎన్ ధరలు2026 మహీంద్రా స్కార్పియో-ఎన్ను Z2, Z4, Z6, Z8S, Z8, Z8T, Z8L వేరియంట్లలో అందిస్తున్నారు. పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్లతో పాటు మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఎంపిక చేసిన డీజిల్ వేరియంట్లలో 4WD కూడా లభిస్తుంది. వేరియంట్ వారీగా ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి..వేరియంట్పెట్రోల్ MTపెట్రోల్ ATడీజిల్ MTడీజిల్ ATడీజిల్ 4WD MTడీజిల్ 4WD ATZ2రూ.13.69 లక్షలు–రూ.14.19 లక్షలు–––Z4రూ.15.57 లక్షలురూ.17.16 లక్షలురూ.16.12 లక్షలురూ.17.68 లక్షలురూ.18.03 లక్షలు–Z6––రూ.17.17 లక్షలురూ.18.82 లక్షలు––Z8Sరూ.17.79 లక్షలురూ.19.26 లక్షలురూ.18.79 లక్షలురూ.19.89 లక్షలు––Z8––రూ.19.86 లక్షలురూ.21.41 లక్షలు––Z8Tరూ.20.38 లక్షలురూ.21.75 లక్షలురూ.20.65 లక్షలురూ.22.25 లక్షలురూ.22.86 లక్షలురూ.24.39 లక్షలుZ8L 7-సీటర్రూ.21.31 లక్షలురూ.22.87 లక్షలురూ.21.99 లక్షలురూ.23.49 లక్షలురూ.24.25 లక్షలురూ.25.49 లక్షలుZ8L 6-సీటర్రూ.21.69 లక్షలురూ.23.05 లక్షలురూ.22.47 లక్షలురూ.23.80 లక్షలు––పాత మోడల్తో పోలిస్తే ఎంట్రీ లెవల్ Z2 పెట్రోల్ మాన్యువల్ ధర రూ.20,000 పెరిగింది. టాప్-ఎండ్ Z8L డీజిల్ 4WD ఆటోమేటిక్ ధర రూ.54,000 అధికమైంది.
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దొంగదారిలో భారత్లోకి పాకిస్తాన్ ఖర్జూరాలు..భారత్ విధించిన నిషేధాన్ని తప్పించుకుని మూడో దేశం ద్వారా భారత్లోకి పాకిస్తానీ ఖర్జూరాల దిగుమతికి చేసిన ప్రయత్నాన్ని డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ (DRI) అడ్డుకుంది. గుజరాత్లోని కాండ్లా పోర్టులో పాకిస్తాన్ మూలానికి చెందిన 364 మెట్రిక్ టన్నుల డ్రై ఖర్జూరాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటి విలువ సుమారు రూ.3 కోట్లుగా అధికారులు వెల్లడించారు.నిర్దిష్ట సమాచారంతో రంగంలోకి దిగిన డీఆర్ఐ అధికారులు కాండ్లా పోర్టులో వచ్చిన 13 కంటైనర్లను తనిఖీ చేశారు. పత్రాల్లో ఈ సరుకును యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) నుంచి వచ్చినవిగా పేర్కొన్నప్పటికీ, దర్యాప్తులో అసలు మూల దేశం పాకిస్తాన్ అని తేలింది. పాకిస్తాన్ నుంచి సరుకును తొలుత దుబాయ్కు తరలించి, అక్కడ మరో కంటైనర్లలోకి మార్చిన అనంతరం భారత్కు ఎగుమతి చేసినట్లు విచారణలో గుర్తించారు.గుగ్గుల్ రెసిన్ కేసులోనూ ఇదే తరహా మోసంకాండ్లా ఘటనకు కొద్దిరోజుల ముందే తమిళనాడులోని ట్యుటికోరిన్ పోర్టులోనూ ఇలాంటి వ్యవహారాన్ని డీఆర్ఐ గుర్తించింది. సుమారు 14 మెట్రిక్ టన్నుల పాకిస్తాన్ మూలానికి చెందిన గుగ్గుల్ రెసిన్ దాదాపు రూ.1.4 కోట్ల విలువైన సరుకును అధికారులు అడ్డుకున్నారు. ఈ సరుకును సోమాలియా మూలానికి చెందిన సహజ రెసిన్గా పత్రాల్లో చూపించి, దుబాయ్ మీదుగా భారత్కు తరలించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. నకిలీ పత్రాలను ఉపయోగించినట్లు గుర్తించిన అధికారులు ఈ కేసులో ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు.పాకిస్తాన్ వస్తువులపై ఎందుకు నిషేధం?పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత భారత్ పాకిస్తాన్ మూలానికి చెందిన వస్తువుల దిగుమతులపై కఠిన ఆంక్షలు విధించింది. ప్రత్యక్షంగానే కాకుండా మూడో దేశాల ద్వారా పరోక్షంగా దిగుమతి చేసుకోవడం లేదా రవాణా చేయడం కూడా నిషేధం. దీంతో పాకిస్తాన్ నుంచి సరుకులను దుబాయ్ వంటి మూడో దేశాలకు తరలించి, అక్కడి నుంచి భారతదేశానికి పంపే మార్గాలను అక్రమంగా ఉపయోగించే ప్రయత్నాలపై డీఆర్ఐ నిఘా పెంచింది.ఇదీ చదవండి: ఉచితంగా 20 వేల విమాన టికెట్లు.. ఫ్రీ ఆఫర్!
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ఆర్బీఐ ఎఫెక్ట్: మార్కెట్ ముగిసిందిలా..దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం స్వల్ప లాభాల్లో ముగిశాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) కీలక రెపో రేటును 5.25 శాతం వద్ద యథాతథంగా కొనసాగించిన నేపథ్యంలో భారత బెంచ్మార్క్ సూచీలు నిఫ్టీ 50, సెన్సెక్స్ కాస్త లాభాలతో పుంజుకున్నాయి. నిఫ్టీ 0.04 శాతం లేదా 9.75 పాయింట్ల లాభంతో 24,624.65 వద్ద, సెన్సెక్స్ 152.05 పాయింట్లు లేదా 0.19 శాతం పెరిగి 78,581.00 వద్ద ముగిశాయి. నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ లో శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్, గ్రాసిం ఇండస్ట్రీస్, జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ టాప్ గెయినర్లుగా నిలిచాయి.విస్తృత మార్కెట్లలో నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ వరుసగా 0.18 శాతం, 0.7 శాతం పెరిగాయి. రంగాల వారీగా నిఫ్టీ మెటల్, నిఫ్టీ రియాల్టీ, నిఫ్టీ ఆటో మెరుగైన పనితీరు కనబరిచాయి.
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20 ఏళ్లలో ఇండిగో సాధించింది ఇదే..భారత పౌర విమానయాన రంగాన్ని సరికొత్త శిఖరాలకు చేర్చిన ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ నిన్నటితో 20 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. 2006 ఆగస్టు 4న ఢిల్లీ నుంచి గౌహతి మీదుగా ఇంఫాల్కి నడిపిన ఒకే ఒక్క విమాన సర్వీస్తో అత్యంత సాధారణంగా ప్రారంభమైన ఈ సంస్థ ప్రయాణం నేడు భారత గగనతలంలో కీలకంగా మారింది. విజయవంతంగా 20 సంవత్సరాల ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసుకున్న ఇండిగో సాధించిన కొన్ని విజయాల గురించి కంపెనీ చెప్పిన కొన్ని అంశాలు కింద చూద్దాం.భారత దేశీయ విమానయాన రంగంలో తన ఆధిపత్యాన్ని నిలబెట్టుకుంది. నేడు దేశీయ విమానయాన సామర్థ్యంలో ఏకంగా 51% పైగా వాటాను కలిగి ఉంది. అంతర్జాతీయ సవాళ్లు, ఆయిల్ ధరల హెచ్చుతగ్గులు, ఇతర కంపెనీల పోటీని తట్టుకుని లాభాల బాటలో పయనించడం ఇండిగో వ్యాపార వ్యూహానికి నిదర్శనం.ఒక్క విమానంతో మొదలైన ప్రయాణం, నేడు 430కి పైగా ఆధునిక విమానాల నెట్వర్క్గా రూపాంతరం చెందింది.రోజూ 2,200కి పైగా సర్వీసులను నిర్వహిస్తూ అత్యంత రద్దీగా ఉండే ఎయిర్లైన్గా గుర్తింపు పొందింది.భారతదేశంలోని 95 ప్రధాన నగరాలను, 40కి పైగా అంతర్జాతీయ గమ్యస్థానాలను అనుసంధానిస్తోంది.భారత్లోని దాదాపు 90% జనాభాకు 100 కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే ఇండిగో విమానాశ్రయ సేవలు అందుబాటులో ఉండేలా తన నెట్వర్క్ను విస్తరించింది.‘లో కాస్ట్ క్యారియర్’ మోడల్ను అమలు చేస్తూ అందుబాటు ధరల్లో టికెట్లను అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ చెప్పింది.అధికారిక వెబ్సైట్, మొబైల్ యాప్లతో పాటు ఏఐ వర్చువల్ అసిస్టెంట్ (6SKAI) ద్వారా టికెట్ బుకింగ్స్, కస్టమర్ సేవలను వేగవంతం చేసింది. ఇటీవల ‘ఇండిగో స్ట్రెచ్’ వంటి ప్రీమియం తరగతులను కూడా ప్రవేశపెడుతూ విభిన్న కస్టమర్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపాంతరం చెందుతోంది.ఇటీవల 20,000 ఉచిత టికెట్ల వంటి (ఇండిగోఫ్రీ) ఆఫర్లతో తన 20 ఏళ్ల మైలురాయిని జరుపుకునే స్థాయికి ఇండిగో చేరింది.ఇదీ చదవండి: మళ్లీ నింగినంటుతున్న బంగారం ధరలు
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ఉచితంగా 20 వేల విమాన టికెట్లు.. ఫ్రీ ఆఫర్!దేశంలో అతిపెద్ద విమానయాన సంస్థ ఇండిగో (IndiGo) వాణిజ్య కార్యకలాపాల్లో 20 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ మైలురాయిని పురస్కరించుకుని ప్రయాణికులకు భారీ గిఫ్ట్ ప్రకటించింది. దేశీయ విమాన ప్రయాణికుల కోసం ఏకంగా 20,000 ఉచిత టికెట్లను అందించే ప్రత్యేక వార్షికోత్సవ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. ‘హ్యాపీ ఇండిగో డే’ వేడుకల్లో భాగంగా ‘ఇండిగో ఫ్రీ’ పేరుతో ఈ ఆఫర్ను తీసుకొచ్చింది.గౌహతి మీదుగా తొలి విమానం2006 ఆగస్టు 4న ఢిల్లీ నుంచి ఇంఫాల్కు గౌహతి మీదుగా తొలి విమాన సర్వీసును నడపడం ద్వారా ఇండిగో వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ప్రారంభించింది. అప్పట్లో ఒకే రూట్తో సేవలు ప్రారంభించిన సంస్థ.. ఇప్పుడు దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్గాల్లో విస్తృత నెట్వర్క్ను నిర్వహించే అతిపెద్ద విమానయాన సంస్థగా ఎదిగింది.2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇండిగో 12.3 కోట్లకు పైగా ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేర్చింది. ప్రస్తుతం దేశ విమానయాన సామర్థ్యంలో సుమారు 51 శాతం వాటాను కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా నాన్-మెట్రో నగరాలకు విమాన కనెక్టివిటీని విస్తరించడంలో ఇండిగో కీలక పాత్ర పోషించింది.రూ.10 వేల వరకు రీఫండ్వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ప్రకటించిన ‘ఇండిగో ఫ్రీ’ ఆఫర్ కింద అర్హత పొందిన ప్రయాణికులకు వారి టికెట్ ఛార్జీని గరిష్ఠంగా రూ.10,000 వరకు రీఫండ్ చేయనున్నారు. ఈ ఆగస్టు 4 నుంచి ఆగస్టు 6 వరకు ఇండిగో అధికారిక వెబ్సైట్, మొబైల్ యాప్, ఏఐ వర్చువల్ అసిస్టెంట్ 6ఎస్కై వంటి ప్రత్యక్ష బుకింగ్ ఛానెళ్ల ద్వారా చేసే దేశీయ విమాన బుకింగ్స్కు ఈ ఆఫర్ వర్తిస్తుంది.ఆఫర్ వ్యవధిలో టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న వారిలో అర్హత కలిగిన ప్రయాణికులను యాదృచ్ఛికంగా ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైన వారికి ఈమెయిల్, వాట్సాప్ ద్వారా సమాచారం పంపుతారు. అనంతరం ఒక సాధారణ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సరైన సమాధానం ఇచ్చిన వారికి రూ.10,000 వరకు బుకింగ్ ఛార్జీని తిరిగి చెల్లిస్తారు.ఏ బుకింగ్స్కు వర్తిస్తుంది?ఈ ఆఫర్ కింద వన్-వే, రిటర్న్ జర్నీలతో పాటు దేశీయ ఎకానమీ క్లాస్, ఇండిగోస్ట్రెచ్ బుకింగ్స్కు అవకాశం ఉంది. ఎంపికైన ప్రయాణికులకు రీఫండ్ మొత్తాన్ని మూడు నుంచి ఐదు పనిదినాల్లో ప్రాసెస్ చేస్తామని సంస్థ తెలిపింది.
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ఇకపై యాక్సిడెంట్లకు ఛాన్సే లేదు!భారత రహదారులపై ప్రమాదాల నివారణకు రవాణా రంగంలో సరికొత్త సాంకేతిక విప్లవానికి కేంద్ర రహదారి రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ చర్యలు చేపడుతోంది. వాహనాలు తమలో తాము సమాచారాన్ని మార్పిడి చేసుకునే ‘వెహికల్-టు-వెహికల్’ (వీ2వీ) కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను తప్పనిసరి చేస్తూ ఇటీవల ముసాయిదా నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. ప్రపంచంలోనే భారత్లో రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎక్కువగా ఉంటున్న తరుణంలో ఈ నిర్ణయం కీలకంగా మారనుంది.ఈ సాంకేతికత ఎలా పనిచేస్తుంది?సీ-వీ2ఎక్స్ (C-V2X) సాంకేతికతపై ఆధారపడిన ఏఐఎస్-230 ప్రమాణాలతో వీ2వీ వ్యవస్థలు పనిచేస్తాయి. వాహనంలో అమర్చే ఆన్-బోర్డ్ యూనిట్ల ద్వారా వాహనం వేగం, ప్రయాణ దిశ, బ్రేకింగ్ సమాచారం వంటి వివరాలు రేడియో తరంగాల రూపంలో సమీపంలోని ఇతర వాహనాలకు ప్రసారమవుతాయి. దీనికోసం టెలికాం శాఖ 5.875 GHz-5.925 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ను కేటాయించింది.ఈ వ్యవస్థలోని ప్రధాన ప్రయోజనం ఏంటంటే.. ఇది డ్రైవర్ కంటికి లేదా కెమెరా/రాడార్ ఆధారిత ఏడీఏఎస్ వ్యవస్థలకు కనిపించని ప్రమాదాలను కూడా ముందుగానే గుర్తిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ముందస్తుగా మలుపుల్లో ఎదురొచ్చే వాహనాలు, అకస్మాత్తుగా బ్రేక్ వేసే వాహనాలు, రాంగ్ రూట్లో వచ్చే డ్రైవర్లు లేదా అత్యవసర వాహనాల (అంబులెన్సులు) రాకను కొన్ని మిలీసెకన్ల వ్యవధిలోనే డ్రైవర్కు హెచ్చరికల రూపంలో తెలియజేస్తుంది.రెండు దశల్లో అమలు ప్రణాళికఅక్టోబర్ 1, 2027.. వీ2వీ అమర్చిన వాహనాలు కచ్చితంగా ఏఐఎస్-230 ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి (ఆప్షనల్).అక్టోబర్ 1, 2028 వరకు L (ద్విచక్ర, త్రిచక్ర), M (కార్లు, బస్సులు), N (లారీలు, ట్రక్కులు) కేటగిరీల కొత్త వాహనాలన్నింటికీ వీ2వీ అమలు చేయాలి.భవిష్యత్తు రవాణాకు పునాదిప్రస్తుతం ఆటోమొబైల్ తయారీదారులు, టెలికాం నిపుణులకు తగినంత సమయం ఇచ్చేలా ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాన్ని దశలవారీగా చేపట్టింది. రహదారి మౌలిక సదుపాయాలపై ఆధారపడకుండా వాహనాల మధ్య మాత్రమే నేరుగా కమ్యూనికేషన్ జరగడం దీని ప్రత్యేకత. భవిష్యత్తులో వాహనాలు-రోడ్డు మౌలిక వసతుల మధ్య అనుసంధానం ఏర్పరచే 'ఇంటెలిజెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్' (ఐటీఎస్) విస్తరణకు ఇది తొలి అడుగు. తయారీదారులు సైబర్ సెక్యూరిటీ, డేటా ప్రైవసీ నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేస్తే 2028 నాటికి భారతీయ రహదారులు అత్యంత సురక్షితంగా మారే అవకాశం ఉంది.ఇదీ చదవండి: మళ్లీ నింగినంటుతున్న బంగారం ధరలు
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చిన్న పట్టణాల్లో కొత్త సినిమా థియేటర్లుపెద్ద నగరాలకే పరిమితమైన కార్పొరేట్ మల్టీప్లెక్స్ అనుభవాన్ని చిన్న పట్టణాల ప్రేక్షకులకు సైతం చేరువ చేసేందుకు దేశంలోనే అతిపెద్ద థియేటర్ నెట్వర్క్ పీవీఆర్ ఐనాక్స్ భారీ ప్రణాళికను ఆవిష్కరించింది. ‘స్మార్ట్ సినిమా’ పేరిట రాబోయే మూడేళ్లలో టైర్-2, టైర్-3, టైర్-4 పట్టణాల్లో ఏకంగా 300 అధునాతన సినిమా స్క్రీన్లను అందుబాటులోకి తేనున్నట్లు ప్రకటించింది.అందుబాటులో టికెట్ ధరలుమెట్రో నగరాల్లో ఉండే సాధారణ పీవీఆర్ మల్టీప్లెక్స్లతో పోలిస్తే ఈ స్మార్ట్ సినిమా హాళ్లలో టికెట్ ధరలు 30 నుంచి 35 శాతం వరకు తక్కువగా ఉంటాయి. సగటు టికెట్ ధరను రూ.175 పరిధిలోనే ఉంచాలని కంపెనీ నిర్ణయించింది. కేవలం టికెట్ ధరలే కాకుండా పాప్కార్న్, పానీయాలు వంటి ఆహార పదార్థాల ధరలను కూడా 20-25 శాతం వరకు తగ్గించి సామాన్య ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని సులభంగా అందుబాటులోకి తేనున్నారు.ఫ్రాంచైజీ నమూనాసాధారణ మల్టీప్లెక్స్లో ఒక్కో స్క్రీన్ నిర్మాణానికి రూ.3 కోట్లు-రూ.4 కోట్ల వరకు వ్యయమవుతుండగా ‘స్మార్ట్ సినిమా’ నమూనాలో అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తూనే నిర్మాణ వ్యయాన్ని రూ.1.9 కోట్లకు తగ్గించారు. ఇవి ‘ఫ్రాంచైజీ ఓనర్డ్ – కంపెనీ ఆపరేటెడ్’ పద్ధతిలో పనిచేస్తాయి. బిహార్లోని ముజఫర్పూర్లో మొదటి స్మార్ట్ సినిమాను ప్రారంభిస్తుండగా ఆ తర్వాత బారక్పూర్, రాంపూర్, హనుమాన్గఢ్ వంటి అనేక పట్టణాలకు దీన్ని విస్తరించనున్నారు.సినిమా ప్రదర్శన రంగంలో కొత్త విప్లవంచిన్న నగరాల్లో పెరుగుతున్న ఆర్థిక స్థోమత, మెరుగైన థియేటర్ అనుభవం పట్ల ప్రజల్లో ఉన్న ఆకాంక్షను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ అడుగు వేసినట్లు సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అజయ్ బిజిలీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సంజీవ్ కుమార్ బిజిలీ తెలిపారు. స్క్రీన్ పరిమాణం తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ సౌండ్ క్వాలిటీ, డిజిటల్ ప్రొజెక్షన్, సీటింగ్ సౌకర్యాల్లో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని స్పష్టం చేశారు.ఇదీ చదవండి: మళ్లీ నింగినంటుతున్న బంగారం ధరలు
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మళ్లీ నింగినంటుతున్న బంగారం ధరలుఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఒడిదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేడు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.
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ఆర్బీఐ పరపతి సమీక్ష ముఖ్యాంశాలుభారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) ఆగస్టు 3న ప్రారంభించిన ద్రవ్యపరపతి విధాన సమీక్ష (ఎంపీసీ) సమావేశం నేటితో ముగిసింది. ఈ సమావేశంలో ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా నేతృత్వంలోని ఆరుగురు సభ్యుల కమిటీ కీలక నిర్ణయాన్ని వెల్లడించింది. ద్రవ్యోల్బణ ముప్పులు పూర్తిస్థాయిలో తగ్గకపోవడం, అంతర్జాతీయ అనిశ్చితులు కొనసాగుతుండటంతో ప్రాథమిక వడ్డీ రేట్లను మార్చకుండా యథాతథంగా కొనసాగించాలని ఆర్బీఐ ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించింది. దీంతో కీలకమైన రెపో రేటు 5.25 శాతం వద్దే స్థిరంగా కొనసాగనుంది. వరుసగా నాలుగోసారి కూడా ఆర్బీఐ ఈ స్థిర వైఖరిని పాటించింది.ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఏమన్నారంటే..FY27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ప్రధాన ద్రవ్యోల్బణం 4.3%గా ఉంటుందని అంచనా వేశారు.త్రైమాసికాల వారీగా అంచనాలు..Q2: 4.7%Q3: 5.9%Q4: 5.5%ఆర్థిక వ్యవస్థకు సవాళ్లుదక్షిణాది రుతుపవనాల్లో అసమానతల వల్ల వ్యవసాయ రంగానికి ఎల్ నినో ప్రధాన ముప్పుగా మారే అవకాశం ఉందని సంజయ్ మల్హోత్రా పేర్కొన్నారు. జులై నుంచి భౌగోళిక-రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరగడం వల్ల ఇంధన ధరలలో అస్థిరత నమోదైంది.జీడీపీ వృద్ధి, ఆర్థిక పురోగతిFY27 వాస్తవ జీడీపీ వృద్ధి రేటు 6.7%గా ఉండవచ్చని అంచనా వేశారు (ఇది మునుపటి అంచనా కంటే 10 bps ఎక్కువ). Q1లో ఉత్పాదక రంగం, ప్రైవేట్ వినియోగం బలంగా ఉండటం వల్ల భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఊహించిన దానికంటే మెరుగ్గా వృద్ధి చెందిందన్నారు.బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ.. లిక్విడిటీజూన్ నెల నుంచి బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో సగటు లిక్విడిటీ (ద్రవ్య లభ్యత) రూ. 1 లక్ష కోట్లకు పైగా ఉంది.దేశంలో రుణ వృద్ధి చాలా బలంగా, అన్ని రంగాలకూ విస్తరించి ఉంది.బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ఎల్లప్పుడూ తగినంత లిక్విడిటీ ఉండేలా సెంట్రల్ బ్యాంక్ చర్యలు తీసుకుంటుంది.రుణ విధానంలో పారదర్శకతరుణ రేట్లలో మరింత పారదర్శకతను తీసుకురావడానికి, నియంత్రిత సంస్థల్లో అడ్వాన్సులపై ఉన్న నియంత్రణ ఫ్రేమ్వర్క్ను సమన్వయం చేయడానికి ప్రతిపాదనలు చేశారు.అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకుల లైసెన్సింగ్పట్టణ సహకార బ్యాంకుల నూతన లైసెన్సింగ్ ప్రక్రియను తిరిగి ప్రారంభించేందుకు గాను ఆర్బీఐ త్వరలోనే ముసాయిదా మార్గదర్శకాలను జారీ చేయనుంది.విదేశీ పెట్టుబడులు.. మారక నిల్వలుమొదటి త్రైమాసికంలో 13.5 బిలియన్ డాలర్ల విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు నమోదయ్యాయి.పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం వల్ల దేశ విదేశీ మారక నిల్వలకు ముప్పు పొంచి ఉందని ఆర్బీఐ పేర్కొంది.కరెంట్ ఖాతా లోటుగతేడాది భారతదేశ కరెంట్ ఖాతా లోటు స్థిరంగా ఉంది.ఈ ఏడాది ఏప్రిల్-జూన్ మధ్య కాలంలో ఇది లోటు నుంచి మిగులు సాధించిందని గవర్నర్ తెలిపారు.యథాతథ స్థితికి దారితీసిన ప్రధాన కారణాలురిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం ప్రస్తుతం నియంత్రణ పరిధిలోనే ఉన్నప్పటికీ ఆర్బీఐ నిర్దేశించుకున్న 4 శాతం మధ్యకాలిక లక్ష్యం కంటే కొంత పైస్థాయిలోనే కొనసాగుతోంది. ఆహార పదార్థాల ధరల్లో ఒడుదొడుకులు ద్రవ్యోల్బణాన్ని మళ్లీ పెంచే ప్రమాదం ఉందనే భావన వ్యక్తమైంది.పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులున్నాయి. ఇది భారత్ వంటి చమురు దిగుమతి దేశాలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.దేశంలో నైరుతి రుతుపవనాల విస్తరణ, పంటల సాగు సరళిపై ఆర్బీఐ దృష్టి సారించింది. వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల సరఫరాలో అంతరాయాలు కలగకుండా చూడడం ద్రవ్యోల్బణ నియంత్రణకు ముఖ్యం.అమెరికా సహా ప్రధాన గ్లోబల్ సెంట్రల్ బ్యాంకుల ద్రవ్య విధానాలు, బాండ్ ఈల్డ్లు, విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల నిధుల ఉపసంహరణ ధోరణులు పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు.ఆర్బీఐ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని పెంచేలా ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. 2025లో చేపట్టిన వడ్డీ రేట్ల కోత ప్రభావం ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి ప్రతిబింబిస్తున్న వేళ తొందరపడి రేట్లను మరింత తగ్గించడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం మళ్లీ పెచ్చురిల్లే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు.
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సెన్సెక్స్ 394 పాయింట్లు జంప్దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు బుధవారం ఫ్లాట్గా కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:44 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 13 పాయింట్లు తగ్గి 24,629 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్(Sensex) 394 పాయింట్లు పుంజుకొని 78,822 వద్ద ట్రేడవుతోంది.అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్(USD Index) 99.78బ్రెంట్ క్రూడ్ఆయిల్ బ్యారెల్ ధర 78.4 డాలర్లుయూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్లు 4.6 శాతానికి చేరాయి.గడిచిన సెషన్లో యూఎస్ ఎస్ అండ్ పీ 1.79 శాతం పెరిగింది.నాస్డాక్ 2.59 శాతం పుంజుకుంది.Today Nifty position 05-08-2026(time: 9:44 am)(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)
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E20 పెట్రోల్తో ఇంజిన్లు పాడవుతున్నాయా?దేశంలో E20 (20 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమం కలపిన పెట్రోల్) పెట్రోల్ వినియోగం, ఇంధన నాణ్యతపై ఇటీవల ప్రచారంలోకి వచ్చిన వార్తలపై ‘సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆటోమొబైల్ మ్యానుఫాక్చరర్స్’ (సియామ్) స్పష్టత నిచ్చింది. సాంకేతిక చర్చలలోని కొన్ని అంశాలను పాక్షికంగా చర్చించిన తర్వాత చేసిన ప్రచారాన్ని ఖండిస్తూ మునుపటి లేఖను ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు ప్రకటించింది.భారత ఇంధన భద్రతకు కట్టుబడి ఉన్నాంకేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన E20 ఇంధన రంగానికి ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమ పూర్తిగా మద్దతు ఇస్తుందని సియామ్ స్పష్టం చేసింది. దేశ ఇంధన స్వయంసమృద్ధి, పర్యావరణ పరిరక్షణ దృష్ట్యా ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ అత్యంత కీలకమైనదని తెలిపింది. వాహనదారులకు నాణ్యమైన సేవలు అందించడమే తమ ప్రాధాన్యమని పేర్కొంది.కఠినమైన నాణ్యతా ప్రమాణాలుకేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ ఇథనాల్ సరఫరా ప్రక్రియలో క్లోరైడ్, సల్ఫర్ స్థాయిలను గరిష్టంగా 3 పీపీఎం పరిమితికి లోబడి ఉంచాలని ముందు జాగ్రత్త మార్గదర్శకాలను జారీ చేసిందని సియామ్ గుర్తుచేసింది. ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు రోజూ 150కి పైగా పారామితుల్లో ఇంధనాన్ని క్షుణ్ణంగా పరీక్షిస్తున్నాయని తెలిపింది.నిరంతర తనిఖీలుదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 87,000కు పైగా పెట్రోల్ బంకుల్లో ఇంధనంలో నీరు చేరకుండా రోజుకు 8 నుంచి 12 సార్లు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారని వెల్లడించింది. దేశవ్యాప్తంగా పరీక్షించిన వేల కొద్దీ శాంపిళ్లలో వ్యత్యాసాలు అత్యంత అరుదుగా మాత్రమే నమోదయ్యాయని వివరించింది. ఆటోమొబైల్ తయారీదారులు, ఆయిల్ కంపెనీలు, సాంకేతిక నిపుణుల మధ్య ఇంధన నాణ్యతపై చర్చలు నిరంతరం సాగే ప్రక్రియ అని, మీడియాలో వచ్చిన కథనాలను ప్రాతిపదికగా తీసుకుని వాహనదారులు, వినియోగదారులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని సియామ్ స్పష్టం చేసింది.మునుపటి లేఖలో ఇలా..‘E20 పెట్రోల్లో క్లోరైడ్, తేమ స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇంధన నాణ్యత దెబ్బతింటోంది. ఫలితంగా వాహనాల ఇంజిన్ భాగాలు త్వరగా తుప్పు పట్టి పాడవుతున్నాయి. ఫ్యూయల్ పంపులు, ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్లు, ఈజీఆర్ వాల్వ్లు, ఎగ్జాస్ట్ వ్యవస్థలోని ఇతర కీలక భాగాలు త్వరగా పాడైపోతున్నాయి. వాటి రీప్లేస్మెంట్లు భారీగా పెరిగాయి’ అని సియామ్ మునుపటి లేఖ ద్వారా ఆందోళన వ్యక్తం చేయడం గమనార్హం.ఇదీ చదవండి: మెరుపు తగ్గిన మేలిమి బంగారం
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ఎల్రక్టానిక్స్కు షార్ట్ సర్క్యూట్న్యూఢిల్లీ: పశ్చిమాసియా సంక్షోభం, ఏఐ సర్వర్లకు భారీగా డిమాండ్ నెలకొనడంతో ఎల్రక్టానిక్స్కి కీలకమైన ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డులకు (పీసీబీ) కొరత ఏర్పడింది. దీనితో టెలికం, మొబైల్, ఆటోమోటివ్లలో ఉపయోగించే ఎల్రక్టానిక్స్ తయారీపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. ముడి వస్తువుల ధరలు పెరిగిపోవడం, ప్రధాన షిప్పింగ్ మార్గాల్లో సరఫరా వ్యవస్థకు అంతరాయాలు ఏర్పడటం, అధునాతన ఆర్టీఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) వైపు కీలక విడిభాగాలను మళ్లిస్తుండటమనేది ఎల్రక్టానిక్స్ పరిశ్రమకు అవసరమైన పీసీబీల షార్టేజీకి దారి తీస్తోంది.దేశీయంగా పెరుగుతున్న డిమాండ్కి తగ్గట్లుగా ఎల్రక్టానిక్స్ విడిభాగాల తయారీని ప్రోత్సహించేందుకు ఉద్దేశించిన ఈసీఎంఎస్ స్కీము కింద రూ. 15,000 కోట్ల పైగా పెట్టుబడులు వస్తున్న తరుణంలో సర్క్యూట్ బోర్డుల కొరత ఏర్పడటం పరిశ్రమకు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పీసీబీల తయారీలో ఉపయోగించే స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ని ఉత్పత్తి చేసే సౌదీ అరేబియా ప్లాంటుపై ఇరాన్ ఇటీవల దాడులు చేయడంతో పరిస్థితి తీవ్రంగా మారినట్లు ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ సేవల సంస్థ సిర్మా ఎస్జీఎస్ తెలిపింది.‘‘ఈ త్రైమాసికంలోను, రాబోయే త్రైమాసికంలోనూ మెటీరియల్ వ్యయాలపరంగా ఒత్తిడి కొనసాగుతుంది. సౌదీ అరేబియాలోని ఓ ప్లాంటుపై ఇరాన్ దాడి చేయడంతో ఒక్కసారిగా పీసీబీల కొరత ఏర్పడింది. ఈ సర్క్యూట్ బోర్డుల తయారీలో ఉపయోగించే ఒకానొక స్పెషాలిటీ కెమికల్ సరఫరాలో 80 శాతం భాగం అక్కడి నుంచే ఉంటోంది’’ అని కంపెనీ ఎండీ జస్బీర్ సింగ్ గుజ్రాల్ తెలిపారు. దేశీయంగా తయారీపై ఫోకస్.. ఈసీఎంఎస్కి దరఖాస్తు చేసుకున్న కంపెనీల్లో సిర్మా కూడా ఒకటి. పీసీబీల తయారీకి కూడా కంపెనీకి అనుమతులు వచి్చనప్పటికీ, ఉత్పత్తి ప్రారంభం కావడానికి మరికొన్ని త్రైమాసికాలు పట్టేయనున్నట్లు గుజ్రాల్ వివరించారు. ప్రతిపాదిత పీసీబీ ప్లాంటు 70 శాతం పూర్తి కాగా, మిగతా 30 శాతం ఈ నెలాఖరుకు పూర్తి కానుందని చెప్పారు. ‘‘జనవరి నుంచి మార్చి వరకు ట్రయల్ ప్రాతిపదికన ఉత్పత్తి చేస్తాం. అది పూర్తయ్యాక, కస్టమర్లకు శాంపిల్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మేము సొంతంగా కూడా కొంత ఉపయోగించుకుంటాం. 2027–28లో వాణిజ్యపరంగా ఉత్పత్తి, అటు తర్వాత 2028–29లో పూర్తి స్థాయిలో తయారీ ప్రారంభమవుతుంది’’ అని వివరించారు.మరోవైపు, పీసీబీల్లో ఉపయోగించే కాపర్ క్లాడ్ ల్యామినేట్ కెమికల్స్ (సీసీఎల్) కోసం ఎక్కువగా దిగుమతులపైనే ఆధారపడాల్సి ఉంటోందని ఎల్రక్టానిక్స్ విడిభాగాల తయారీ సంస్థల సమాఖ్య ఎల్సినా సెక్రటరీ జనరల్ రాజు గోయల్ తెలిపారు. ‘‘విప్రో, సిర్మా ఎస్జీఎస్ సంస్థలు సీసీఎల్ కోసం తొలిసారిగా ప్లాంట్లు పెడుతున్నాయి. అలాగే 100 శాతం దిగుమతులపైనే ఆధారపడాల్సి ఉంటున్న ఫొటోరెసిస్ట్స్ని కూడా దేశీయంగానే తయారు చేయడంపై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది’’ అని వివరించారు. రాగి, నికెల్ తదితర ప్లేటింగ్ కెమికల్స్లాంటివి దేశీయంగా 20–40% మేరకే తయారవుతున్నాయని, ఉత్పత్తి సామర్థ్యాలను మరింతగా పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు.ధరలు పెంచిన గ్లోబల్ సంస్థలు.. ఈ ఏడాది జనవరి ప్రారంభం నుంచి ముడి వస్తువుల ధరలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయని గోయల్ చెప్పారు. ‘‘ఇదీ అదీ అని తేడా లేకుండా కీలకమైన అన్ని ముడి వస్తువుల వ్యయాలు గత 8–9 నెలల్లో పెరిగిపోయాయి. ముఖ్యంగా లో–బ్రొమైన్ ఎపోక్సీ రెసిన్ రేటు 70 శాతం, జుషి 7628 గ్లాస్ క్లాత్ ధర 8 నెలల్లో రెట్టింపయ్యింది. ఇక ప్రధానమైన కాపర్ ఫాయిల్, ఎలక్ట్రోలిటిక్ కాపర్ ధరలు 30 శాతం పెరిగాయి’’ అని తెలిపారు. ‘‘పీసీబీల సరఫరాలో ఎక్కువ భాగం ఏఐ సర్వర్ల డిమాండ్ని తీర్చడానికే పోతోంది.మరోవైపు స్మార్ట్ మీటర్లు, పవర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్లు, ఈవీ సిస్టమ్లు మొదలైన ఎల్రక్టానిక్స్కి డిమాండ్ 30–40 శాతం మేర పెరుగుతోంది. దీనితో ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి. గ్లోబల్ పీసీబీ సరఫరా సంస్థలు 20 శాతం పైగా రేట్లను పెంచేశాయి’’ అని గోయల్ వివరించారు. పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు సత్వరం చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ప్రస్తుతం రూపొందుతున్న సీసీఎల్ తయారీ ప్రాజెక్టులను వేగవంతం చేయడం, వాటికి అవసరమైన పెట్టుబడులు, యంత్రపరికరాలు, టెక్నాలజీ సకాలంలో లభించేలా చూడాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు.
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ఎల్ఐసీ ఆఫర్ సక్సెస్న్యూఢిల్లీ: బీమా రంగ ప్రభుత్వ దిగ్గజం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్(ఎల్ఐసీ) ఆఫర్ ఫర్ సేల్కు సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల నుంచి భారీ స్పందన కనిపించింది. వెరసి దేశీయంగా ఆఫర్ ఫర్ సేల్ విభాగంలో కొత్త రికార్డ్కు తెరతీస్తూ ఏకంగా రూ. 36,400 కోట్ల విలువైన (3.3 రెట్లు అధికంగా) బిడ్స్ దాఖలయ్యాయి. ప్రభుత్వం ఒక్కో షేరుకీ రూ. 382 ఫ్లోర్ ధరలో తొలుత 2.5 శాతం వాటా(31.62 కోట్ల షేర్లు) ఆఫర్ చేసింది.మంగళవారం(4న) రూ. 383.84 సంకేత ధరలో 94.45 కోట్ల షేర్లకు బిడ్స్ నమోదయ్యాయి. దీంతో తొలి రోజు గ్రీన్ షూ ఆప్షన్ ద్వారా సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లకు 4 శాతం వాటా(50.6 కోట్ల షేర్లు) విక్రయించనున్నట్లు దీపమ్ కార్యదర్శి అరునిష్ చావ్లా ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ బాటలో నేడు(5న) రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు సైతం 10 శాతం డిస్కౌంట్ ధరలో బిడ్డింగ్(మరో 8.22 కోట్ల షేర్లు)కు విండో ఓపెన్ కానుంది. ఆఫర్లో భాగంగా ప్రభుత్వం రెండు రోజుల్లో మొత్తం 6.5 శాతం వాటా(82.22 కోట్ల షేర్లు) విక్రయించనున్న సంగతి తెలిసిందే. వెరసి ప్రభుత్వం రూ. 31,000 కోట్లు సమకూర్చుకోనుంది. 10 శాతం వాటా ఆఫర్కు ముందు ఎల్ఐసీలో ప్రభుత్వ వాటా 96.5 శాతంకాగా.. 6.5% వాటా విక్రయంతో 90 శాతానికి దిగిరానుంది. దీంతో కంపెనీలో సాధారణ వాటాదారులకు కనీసం 10% వాటా నిబంధన అమలుకానుంది. 2022 మే నెలలో ప్రభుత్వం ఐపీవో చేపట్టడం ద్వారా ఎల్ఐసీలో 3.5 శాతం వాటా విక్రయించిన విషయం విదితమే. షేరుకి రూ. 949 ధరలో రూ. 21,000 కోట్లు అందుకుంది. ఎల్ఐసీ షేరు బీఎస్ఈలో 8% పతనమై రూ. 391 వద్ద ముగిసింది.
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ఎయిర్టెల్ లాభాల డేటాన్యూఢిల్లీ: మొబైల్ టెలికం రంగ దిగ్గజం భారతీ ఎయిర్టెల్ ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం(2026–27) తొలి త్రైమాసికంలో పటిష్ట ఫలితాలు సాధించింది. ఏప్రిల్–జూన్(క్యూ1)లో కన్సాలిడేటెడ్ నికర లాభం 37 శాతం జంప్చేసి రూ. 8,167 కోట్లను తాకింది. భారత్సహా ఆఫ్రికా కార్యకలాపాలలో వృద్ధి ఇందుకు సహకరించింది. గతేడాది(2025–26) ఇదే కాలంలో రూ. 5,948 కోట్లు మాత్రమే ఆర్జించింది. మొత్తం ఆదాయం సైతం 18 శాతం ఎగసి రూ. 58,539 కోట్లకు చేరింది. గత క్యూ1లో రూ. 49,463 కోట్ల టర్నోవర్ అందుకుంది. మొత్తం కస్టమర్ల(సబ్్రస్కయిబర్లు) సంఖ్య 13 శాతం బలపడి 60.5 కోట్లను తాకింది. దీనిలో దేశీ వినియోగదారుల సంఖ్య సైతం 13 శాతం వృద్ధితో 43.6 కోట్లకు చేరింది. డేటా వినియోగం అప్ తాజా సమీక్షా కాలంలో ఎయిర్టెల్.. ఒక్కో వినియోగదారునిపై రూ. 264 చొప్పున సగటు ఆదాయం(ఏఆర్పీయూ) ఆర్జించింది. ఇది 6 శాతం అధికంకాగా, గతేడాది క్యూ1లో ఇది రూ. 250గా నమోదైంది. ఇందుకు మొబైల్ విభాగంలో ధరలు మెరుగుపడటం(ప్రీమియమైజేషన్)తోపాటు.. హోమ్స్, ఎయిర్టెల్ బిజినెస్ల వృద్ధి తోడ్పాటునిచ్చినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. క్యూ1లో మొత్తం 5 మిలియన్ కస్టమర్లను జత చేసుకున్నట్లు తెలియజేసింది. కంపెనీ చరిత్రలోనే అత్యధికంగా పోస్ట్పెయిడ్ విభాగంలో 10 లక్షలమంది కస్టమర్లను జత చేసుకున్నట్లు కంపెనీ చైర్మన్ గోపాల్ విఠల్ వెల్లడించారు.వెరసి పోస్ట్పెయిడ్ వినియోగదారుల సంఖ్య 3 కోట్లకు చేరింది. దేశీయంగా డేటా సగటు వినియోగం 28 శాతం జంప్చేసి 34.4 జీబీని తాకింది. కన్సాలిడేటెడ్ పెట్టుబడి వ్యయాలు రూ. 13,386 కోట్లుకాగా.. దీనిలో దేశీ వాటా రూ. 9,698 కోట్లు. కంపెనీ నికర రుణ భారం 35 శాతం తగ్గి రూ. 81,852 కోట్లకు పరిమితమైంది. ఫలితాల నేపథ్యంలో ఎయిర్టెల్ షేరు స్వల్ప లాభంతో రూ. 1,957 వద్ద ముగిసింది.
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అందుకే రూ.11 లక్షల ఉద్యోగానికి గుడ్బై!మంచి జీతం వచ్చే ఉద్యోగాన్ని వదిలేయడం అంటే పెద్ద సాహసమే. కానీ కొన్నిసార్లు ఉద్యోగం కంటే.. సొంత వ్యాపారమే ఎక్కువ సంతృప్తిని, మంచి ఆదాయాన్ని ఇస్తుంది. అలాంటి ఓ యువకుడి కథ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.ఎక్స్(X)లో అంకిత్ పాండే అనే వ్యక్తి తన స్నేహితుడి గురించి ఆసక్తికర విషయాన్ని పంచుకున్నారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బెంగళూరులో ఏడాదికి రూ.11 లక్షల జీతం వచ్చే ఉద్యోగం చేస్తున్న అతని స్నేహితుడు ప్రమోషన్స్, కార్పొరేట్ జీవితాన్ని పక్కనబెట్టి సొంత ఊరికి వెళ్లిపోయాడు. అక్కడ తన సొంత స్థలంలోనే ఒక వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసి వ్యాపారం ప్రారంభించాడు.ప్రారంభంలో చిన్న స్థాయిలోనే మొదలైనప్పటికీ.. ప్రస్తుతం అతని వ్యాపారం బాగా విస్తరించింది. ఇప్పుడు దాదాపు 300 ఇళ్లు, దుకాణాలకు ప్రతిరోజూ తాగునీటి క్యాన్లను సరఫరా చేస్తున్నాడు. రోజుకు సుమారు 300 క్యాన్లు విక్రయిస్తుండగా, ఒక్కో క్యాన్ను రూ.30కి అమ్ముతున్నాడు.దీంతో రోజుకు దాదాపు రూ.9 వేల ఆదాయం, అంటే నెలకు సుమారు రూ.2.7 లక్షల టర్నోవర్ వస్తోంది. సొంత స్థలం కావడంతో అద్దె భారం లేదు. నీటి శుద్ధి, విద్యుత్ ఖర్చులకు నెలకు సుమారు రూ.15 వేల, రవాణాకు మరో రూ.20 వేల ఖర్చవుతోంది. ఈ ఖర్చులన్నీ తీసేసిన తర్వాత కూడా ప్రతి నెల సుమారు రూ.2.35 లక్షల లాభం మిగులుతోందని అంకిత్ పాండే తెలిపారు. అంటే ఏడాదికి దాదాపు రూ.28.5 లక్షల ఆదాయం వస్తోంది. ఇది ఆయన గతంలో కార్పొరేట్ ఉద్యోగంలో పొందిన వార్షిక జీతం కంటే రెండింతలకు పైగానే ఉంది.My friend quit his ₹11 LPA 9-to-5 job in Bengaluru.Now he earns nearly ₹28 lakh a year from his home.Instead of chasing promotions, he went back home and started a simple water purification business.He installed a water purification plant on his own property and connected… pic.twitter.com/uY3mfTd0d3— Ankit Pandey (@iamankitpande) August 3, 2026ఈ కథను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ.. అంకిత్ పాండే ఒక ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్య చేశారు. విజయమంటే పెద్ద కంపెనీలో ఉద్యోగం చేయడమే కాదు. ప్రజలకు ప్రతిరోజూ అవసరమయ్యే సమస్యకు పరిష్కారం చూపే వ్యాపారం కూడా అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుందని అన్నారు. చివరగా ఎవరైనా.. ''రూ.11 లక్షల ప్యాకేజీ ఉన్న ఉద్యోగాన్ని వదిలి ఇలాంటి వ్యాపారం చేస్తారా?'' అంటూ నెటిజన్లను ప్రశ్నించారు.ఈ పోస్టుపై చాలామంది స్పందించారు. ప్రస్తుతం ప్రజలు ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతున్నందున, స్వచ్ఛమైన తాగునీటికి డిమాండ్ రోజురోజుకూ పెరుగుతోందని అభిప్రాయపడ్డారు. అందుకే ఈ రంగంలో పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి మంచి ఆదాయం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. మరికొందరు మాత్రం ఈ కథ ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇస్తోందని అన్నారు. ఉద్యోగ హోదా కంటే, ప్రజలకు అవసరమైన సేవను అందించే వ్యాపారం స్థిరమైన ఆదాయాన్ని అందించగలదని పేర్కొన్నారు.
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సెబీకి ఎన్ఎస్ఈ రూ. 715 కోట్ల చెల్లింపుపబ్లిక్ ఇష్యూకి వస్తున్న నేపథ్యంలో కో–లొకేషన్, డార్క్ ఫైబర్ కేసుల వివాదాన్ని నేషనల్ స్టాక్ ఎక్సే్చంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ) సెటిల్ చేసుకుంది. ఇందుకోసం మార్కెట్ల నియంత్రణ సంస్థ సెబీకి రూ. 714.74 కోట్లు చెల్లించినట్లు తెలిపింది. మొత్తం రూ. 1,491.21 కోట్లకి సెటిల్ చేసేందుకు సెబీ నుంచి సూత్రప్రాయ అనుమతులు లభించడంతో ఈ మేరకు చెల్లింపులు జరిపినట్లు వివరించింది.ఇప్పటికే రూ. 776.47 కోట్లు డిపాజిట్ చేయగా మిగతా మొత్తాన్ని తాజాగా చెల్లించినట్లు పేర్కొంది. రెండు కేసులను రూ. 1,387.39 కోట్లకు సెటిల్ చేసుకునేలా ముందుగా ప్రతిపాదించిన ఎన్ఎస్ఈ, ఆ తర్వాత దాన్ని రూ. 1,491.21 కోట్లకు సవరించింది. ఐపీవో ద్వారా ఎన్ఎస్ఈ దాదాపు రూ. 30,000 కోట్లు సమీకరించే యత్నాల్లో ఉంది.
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క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు ఢమాల్!అంతర్జాతీయ చమురు మార్కెట్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు దాదాపు 4 శాతం తగ్గి బ్యారెల్కు 77.11 డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లలో సరఫరా, డిమాండ్ అంచనాలు, భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాల ప్రభావంతో ధరల్లో ఈ భారీ మార్పు కనిపించింది.ఇటీవల వరకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు కొంత స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ.. తాజాగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు క్షీణించాయి. ట్రేడింగ్ సమయంలో ధరలు వేగంగా పడిపోవడం మార్కెట్లో ఆందోళనకు దారితీసింది. దీనికి ప్రధాన కారణం అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య దౌత్య చర్చల్లో పురోగతి వస్తుందన్న అంచనాలు.ప్రపంచంలోని కీలక చమురు రవాణా మార్గాల్లో ఒకటైన హార్ముజ్ జలసంధి ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గితే, భవిష్యత్తులో చమురు సరఫరా సులభతరం అవుతుందని మార్కెట్లు భావిస్తున్నాయి. దీంతో పెట్టుబడిదారులు కొంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా.. ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధిపై ఉన్న అనిశ్చితి కూడా చమురు ధరలపై ప్రభావం చూపుతోంది. ఆర్థిక కార్యకలాపాలు మందగిస్తే ఇంధన డిమాండ్ తగ్గుతుందనే అంచనాలు ధరలపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి.చమురు ధరలు తగ్గుదల.. వినియోగదారులకు కొంత ఊరటనిస్తుంది. ఎందుకంటే.. అంతర్జాతీయంగా క్రూడ్ ధరలు తగ్గితే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై కూడా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడంలో కూడా ఇది సహాయపడవచ్చు.
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E20 పెట్రోల్ సేఫేనా?.. 87 వేల పెట్రోల్ బంకుల్లో తనిఖీలు!ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్ నాణ్యత, కల్తీ అయ్యే అవకాశంపై ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైన నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించింది. ఇంధనంలో కల్తీ లేదా నాణ్యత లోపాలు ఉన్నాయన్న ప్రచారాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని, దేశవ్యాప్తంగా కఠినమైన నాణ్యత నియంత్రణ చర్యలు అమలు చేస్తున్నామని పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది.ప్రజలకు అందించే పెట్రోల్ నాణ్యతను ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేస్తున్నామని, ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు ప్రతి దశలో పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. సాధారణ తనిఖీలతో పాటు.. ఎలాంటి కల్తీ జరగకుండా అదనపు పరీక్షలు కూడా చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించింది.దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 87 వేలకు పైగా పెట్రోల్ బంకుల్లో.. రోజుకు 8 నుంచి 12 సార్లు నీటి కలయిక ఉందా.. లేదా?, అనే పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా.. పెట్రోల్లో కలుషితాలు ఉన్నాయా?, లేదా? అని తెలుసుకోవడానికి 2 వేలకు పైగా ఇంధన నమూనాలను పరీక్షించారు. ఇప్పటివరకు దేశవ్యాప్తంగా కేవలం రెండు చోట్ల మాత్రమే క్లోరైడ్ కలుషిత సమస్యలు బయటపడగా, వెంటనే ఆ పెట్రోల్ బంకుల్లో విక్రయాలను నిలిపివేసినట్లు కూడా కేంద్రం వెల్లడించింది.తనిఖీలు ఇలా..ఈ20 పెట్రోల్ నాణ్యత అనేది వాహనం ట్యాంక్కు చేరిన తర్వాత మాత్రమే పరిశీలించేది కాదని కేంద్రం తెలిపింది. ఇథనాల్ తయారీ దశ నుంచే నాణ్యత తనిఖీలు ప్రారంభమవుతాయని పేర్కొంది.ముందు ఇథనాల్ నాణ్యతను పరిశీలిస్తారు. డిస్టిలరీల నుంచి వచ్చే ప్రతి బ్యాచ్ ఎథనాల్ BIS ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. దాని స్వచ్ఛత కనీసం 99.6 శాతం ఉండటం తప్పనిసరి. ఇథనాల్ను ఆయిల్ కంపెనీల డిపోలకు పంపే సమయంలో నాణ్యత ధ్రువీకరణ పత్రం కూడా అందజేస్తారు.నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించని ఇథనాల్ను.. సరఫరా వ్యవస్థలోకి అనుమతించడం లేదని ప్రభుత్వం తెలిపింది. 2024 జూలై నుంచి 2026 జూన్ మధ్య కాలంలో 302 ట్యాంకర్లలో వచ్చిన దాదాపు 10,500 కిలోలీటర్ల ఇథనాల్ను ప్రమాణాలు సరిపోకపోవడంతో తిరస్కరించారు. ఇందులో స్వచ్ఛత, నీటి శాతం, సాంద్రత వంటి అంశాల్లో లోపాలను గుర్తించారు.ఇథనాల్ నిల్వ, రవాణా సమయంలో కూడా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ఇతర పదార్థాలతో కలవకుండా.. ప్రత్యేక నిల్వ కేంద్రాల్లో ఉంచుతున్నారు. డిపోలకు చేరిన ప్రతి ట్యాంకర్ నుంచి పైభాగం, కింది భాగం నుంచి నమూనాలు తీసుకుని పరీక్షించిన తర్వాతే ఆమోదిస్తున్నారు.Certain media reports have cited issues of fuel adulteration or contamination. It is hereby clarified that fuel quality is monitored on a regular basis by Oil Marketing Companies. In addition to the advanced and elaborate testing protocols already in place, further checks have… pic.twitter.com/o0fnrnXrCM— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) August 4, 2026
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అతిపెద్ద మార్కెట్ క్రాష్ వస్తుందా?.. కియోసాకి చెప్పేది నిజమేనా?'రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్' పుస్తక రచయిత రాబర్ట్ కియోసాకి మరోసారి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2026లో చరిత్రలోనే అతిపెద్ద మార్కెట్ క్రాష్ వచ్చే అవకాశం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు. దీంతో పెట్టుబడిదారుల్లో మరోసారి చర్చ మొదలైంది.ప్రస్తుతం కియోసాకి హెచ్చరిక కంటే.. ఆయన గతంలో చేసిన అంచనాలే సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే.. గత కొన్నేళ్లుగా కియోసాకి మార్కెట్ పతనం గురించి పదేపదే హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నారు. కానీ వాటిలో చాలా వరకు నిజం కాలేదు.ఉదాహరణకు, 2023 నాటికి బిట్కాయిన్ 75 వేల డాలర్లకు చేరుతుందని, 2024 ఆగస్టులో 3.5 లక్షల డాలర్లకు వెళ్తుందని, 2025 చివరికి 5 లక్షల డాలర్లను తాకుతుందని ఆయన అంచనా వేశారు. అయితే ఆ గడువుల్లో ఆ లక్ష్యాలు నెరవేరలేదు.స్టాక్ మార్కెట్ విషయంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి కనిపించింది. 2018లో 'చరిత్రలోనే అతిపెద్ద మార్కెట్ పతనం వస్తోంది' అని చెప్పిన తర్వాత, అమెరికా ఎస్అండ్పీ 500 సూచీ దాదాపు 115 శాతం పెరిగింది. అలాగే.. కరోనా సమయంలో 'ఇప్పుడే అసలు పతనం మొదలైంది' అని వ్యాఖ్యానించినా, ఆ తర్వాత ఏడాది మార్కెట్ 50 శాతానికి పైగా లాభపడింది.2020లో అన్నీ కుప్పకూలిపోతాయి, 2021 అక్టోబర్లో భారీ క్రాష్ వస్తుంది, 2022లో ఎవరీథింగ్ బబుల్ ఎవరీథింగ్ క్రాష్గా మారుతుంది, 2024లో క్రాష్ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది అంటూ పలుమార్లు కియోసాకి హెచ్చరించారు. కానీ ఆయా.. సందర్భాల్లో మార్కెట్లు పెద్దగా కుప్పకూలకపోగా.. వృద్ధినే నమోదు చేశాయి.గతాన్ని పరిశీలించిన తరువాత, ఇప్పుడు ఆయన చేసిన 2026 క్రాష్ నిజమేనా? అనే ప్రశ్న మొదలైంది. అయితే.. కొందరు మాత్రం కియోసాకి అంచనాలను పూర్తిగా కొట్టిపారేయలేమని అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన తక్షణ మార్కెట్ కదలికల కంటే, అప్పుల భారం, కరెన్సీ విలువ, ఆర్థిక వ్యవస్థలోని దీర్ఘకాలిక సమస్యల గురించి హెచ్చరిస్తుంటారని వారి వాదన. మరోవైపు.. విమర్శకులు మాత్రం గత రికార్డును చూపిస్తూ ఆయన అంచనాలను జాగ్రత్తగా మాత్రమే చూడాలని సూచిస్తున్నారు.నిజానికి.. మార్కెట్ ఎప్పుడు పడిపోతుందో, ఎప్పుడు పెరుగుతుందో ఖచ్చితంగా ఎవరూ చెప్పలేరు. ఎందుకంటే.. వడ్డీ రేట్లు, ద్రవ్యోల్బణం, యుద్ధాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు వంటి అనేక అంశాలు మార్కెట్లను ప్రభావితం చేస్తాయి. అందుకే.. ఒక్కరి అంచనాల ఆధారంగా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కంటే, పూర్తి సమాచారం సేకరించి, దీర్ఘకాలిక వ్యూహంతో ముందుకెళ్లడం మంచిదని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.ఇదీ చదవండి: రూ.28 వేల కోట్ల సబ్సిడీ.. 50 లక్షల కుటుంబాలకు లబ్ది!అందువల్ల, 2026లో నిజంగానే అతిపెద్ద మార్కెట్ క్రాష్ వస్తుందా? అనే ప్రశ్నకు ఇప్పుడే ఖచ్చితమైన సమాధానం లేదు. ఇది కేవలం కియోసాకి వ్యక్తిగత అంచనా మాత్రమే. గతంలో ఆయన చేసిన అనేక అంచనాలు నిజం కాకపోవడంతో, ఈసారి కూడా పెట్టుబడిదారులు ఆశలు లేదా భయాలతో కాకుండా, వాస్తవ పరిస్థితులను పరిశీలిస్తూ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అవసరం.Robert Kiyosaki just said the biggest crash is coming this 2026But he has a track record of predictions and every single one of them is wrong- Bitcoin will hit 75k by 2023 (never broke 74k)- Bitcoin will hit 350k by August 2024- Bitcoin will hit 500k by end of 2025-… pic.twitter.com/ynJjUhyTMi— StarPlatinum (@StarPlatinum_) August 3, 2026
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ఇన్వెస్టర్లకు గుడ్న్యూస్.. పబ్లిక్ ఇష్యూల సందడి!ముంబై: మళ్లీ ప్రైమరీ మార్కెట్ ఊపందుకుంటోంది. ఈ వారాంతాన రెండు కంపెనీల పబ్లిక్ ఇష్యూలు ప్రారంభంకానుండగా.. మరో కంపెనీ సెబీకి ప్రాథమిక దరఖాస్తు దాఖలు చేసింది. పీఈ దిగ్గజం కేకేఆర్కు పెట్టుబడులున్న లీప్ ఇండియా, మౌలిక రంగ టెక్నోక్రాఫ్ట్ వెంచర్స్ ఐపీవో చేపట్టనున్నాయి. వివరాలు చూద్దాం..రూ. 2,480 కోట్లకు రెడీసప్లై చైన్ నిర్వహణ కంపెనీ లీప్ ఇండియా పబ్లిక్ ఇష్యూకి రూ. 151–159 ధరల శ్రేణి ప్రకటించింది. ఇష్యూ ఈ నెల 7న ప్రారంభంకానుండగా.. యాంకర్ ఇన్వెస్టర్లకు 6న షేర్లు ఆఫర్ చేయనుంది. 11న ముగియనున్న ఐపీవోలో భాగంగా కంపెనీ రూ. 480 కోట్ల విలువైన ఈక్విటీని తాజాగా జారీ చేయనుంది. వీటికి జతగా మరో 2,000 కోట్ల విలువైన షేర్లను ప్రస్తుత వాటాదారులు విక్రయానికి ఉంచనున్నారు. వెరసి ఇష్యూ ద్వారా రూ. 2,480 కోట్లు సమీకరించే యోచనలో ఉంది. రిటైలర్లు కనీసం 94 షేర్లకు దరఖాస్తు చేసుకోవలసి ఉంటుంది. ఈక్విటీ జారీ నిధులలో రూ. 360 కోట్లు రుణ చెల్లింపులకు వినియోగించనుంది. బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈలలో ఈ నెల 14న లిస్ట్కానుంది.2013లో ఏర్పాటైన కంపెనీ దేశీయంగా సప్లై చైన్ నిర్వహణ రంగంలో పంచుకోవడం, పునర్వినియోగం(షేర్ అండ్ రీయూజ్) పద్ధతిన కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. తద్వారా సరఫరా సంబంధ సౌకర్యాలను తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన కస్టమర్లు వినియోగించుకునేందుకు వీలు కల్పిస్తోంది. ఫలితంగా కస్టమర్లు తయారీ దగ్గరనుంచి వస్తువుల పంపిణీసహా.. రిటైల్(పీవోఎస్)వరకూ సేవలు సమకూరుస్తోంది. గతేడాది(2025-26) రూ. 747 కోట్ల ఆదాయం సాధించగా.. రూ. 62 కోట్ల నికర లాభం ఆర్జించింది.రూ. 252 కోట్లపై కన్నుప్రధానంగా ప్రభుత్వ రంగ ప్రాజెక్టులు చేపట్టే ఈపీసీ కంపెనీ టెక్నోక్రాఫ్ట్ వెంచర్స్ ఐపీవోకు రూ. 200–212 ధరల శ్రేణి నిర్ణయించింది. ఇష్యూ ఈ నెల 7న ప్రారంభంకానుండగా.. యాంకర్ ఇన్వెస్టర్లకు 6న షేర్లు ఆఫర్ చేయనుంది. 11న ముగియనున్న ఐపీవోలో భాగంగా కంపెనీ 95.05 లక్షల ఈక్విటీ షేర్లను తాజాగా జారీ చేయనుంది.అంతేకాకుండా కంపెనీ ప్రమోటర్ సంస్థ కార్తికేయ కన్స్ట్రక్షన్స్ మరో 23.76 లక్షల షేర్లను అమ్మకానికి ఉంచనుంది. వెరసి ఇష్యూ ద్వారా కంపెనీ రూ. 252 కోట్లు సమీకరించే ప్రణాళికల్లో ఉంది. ఈక్విటీ జారీ నిధులలో రూ. 150 కోట్లు వర్కింగ్ క్యాపిటల్కు, మిగిలిన నిధులను సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాలకు వెచి్చంచనుంది. గతేడాది(2025–26) రూ. 345 కోట్ల ఆదాయం సాధించగా.. రూ. 43 కోట్ల నికర లాభం ఆర్జించింది.ఎన్క్యూబ్ ఎథికల్స్ సెబీకి దరఖాస్తుస్పెషాలిటీ కెమికల్స్ కంపెనీ ఎన్క్యూబ్ ఎథికల్స్ పబ్లిక్ ఇష్యూ బాట పట్టింది. ఇందుకు అనుగుణంగా క్యాపిటల్ మార్కెట్ల నియంత్రణ సంస్థ సెబీకి ముసాయిదా ప్రాస్పెక్టస్ దాఖలు చేసింది. తద్వారా రూ. 3,000 కోట్లు సమకూర్చుకోవాలని భావిస్తోంది. ఇష్యూలో భాగంగా కంపెనీ ప్రమోటర్ మేహుల్ మధుసూదన్ షా, ప్రస్తుత వాటాదారు ఫ్రంటియర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హోల్డింగ్స్ ఈక్విటీ షేర్లను విక్రయానికి ఉంచనున్నాయి.దీంతో ఇష్యూ నిధులు కంపెనీ ప్రమోటర్తోపాటు, ఇన్వెస్టర్ సంస్థకు మాత్రమే చేరనున్నాయి. 1995లో ఏర్పాటైన కంపెనీ ప్రపంచవ్యాప్త ఫార్మాస్యూటికల్ ఫార్ములేషన్ల ప్లాట్ఫామ్గా సర్వీసులందిస్తోంది. సాంకేతికంగా క్లిష్టతరహా(కాంప్లెక్స్) టాపికల్, ట్రాన్స్డెర్మల్ డోసేజీలను రూపొందిస్తోంది. భారత్సహా.. యూఎస్, యూకే, యూరప్ తదితర రెగ్యులేటెడ్ మార్కెట్లకు ప్రొడక్టులను అందిస్తోంది. గతేడాది(2025–26) రూ. 1,849 కోట్ల ఆదాయం సాధించగా.. రూ. 437 కోట్ల నికర లాభం ఆర్జించింది.
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రూ.28 వేల కోట్ల సబ్సిడీ.. 50 లక్షల కుటుంబాలకు లబ్ది!ప్రధానమంత్రి సూర్య ఘర్: ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజన (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) పథకం కింద ఇంటి పైకప్పుపై సోలార్ ప్యానెళ్లను ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా 50.06 లక్షల గృహాలు లబ్ధి పొందాయి. ప్రారంభం నుంచి సోలార్ ప్యానెళ్ల ఏర్పాటులో గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించిందని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. కేవలం రెండేళ్లలోనే ఈ పథకం పతాకస్థాయిలో ఆదరణ పొందినట్లు పేర్కొంది.పీఎం సూర్య ఘర్: ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజన పథకం కోసం.. కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.75,021 కోట్ల భారీ నిధులను కేటాయించింది. అయితే ఈ పథకం అమలు చేయడానికి ముందు పదేళ్లలో.. దేశవ్యాప్తంగా కేవలం 7.94 లక్షల రూఫ్టాప్ సోలార్ వ్యవస్థలు మాత్రమే ఏర్పాటు అయ్యాయి. కానీ ఈ స్కీమ్ అమల్లోకి వచ్చిన రెండేళ్లలోనే 50 లక్షలకు పైగా కుటుంబాలు సోలార్ను స్వీకరించాయి. దీన్నిబట్టి చూస్తే.. ప్రజల్లో అవహగాన పెరుగుతోందని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది.ఒక్క నెలలోనే 5.06 లక్షలుప్రస్తుతం ప్రతి ఆరు రోజులకు లక్ష మంది కొత్త లబ్ధిదారులు ఈ పథకంలో చేరుతున్నట్లు సమాచారం. గత తొమ్మిది నెలల్లో సోలార్ వ్యవస్థల ఏర్పాటు వేగం మూడు రెట్లకు పైగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా 2026 జూలైలో ఒక్క నెలలోనే 5.06 లక్షల ఇళ్లలో సోలార్ ప్యానెల్లు ఏర్పాటు కావడం ఒక కొత్త రికార్డు. రోజుకు సగటున 16 వేలకుపైగా ఇళ్లలో సోలార్ వ్యవస్థలు అమర్చడం ఈ కార్యక్రమం ఎంత వేగంగా ముందుకు సాగుతోందో తెలియజేస్తోంది.ఈ పథకం వల్ల ప్రజలకు నేరుగా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు రూ.28,024 కోట్ల సబ్సిడీని నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేసింది. ఫలితంగా సుమారు 19 లక్షల కుటుంబాలు విద్యుత్ బిల్లు లేకుండానే జీవిస్తున్నాయి.అదనపు ఆదాయం కూడా..అంతేకాదు.. అవసరానికి మించి ఉత్పత్తి చేసిన విద్యుత్ను గ్రిడ్కు విక్రయించడం ద్వారా 12 లక్షలకు పైగా కుటుంబాలు అదనపు ఆదాయం కూడా సంపాదిస్తున్నాయి. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ కుటుంబాలు కలిపి రూ.421 కోట్ల ఆదాయం పొందగా, ఒక్కో కుటుంబానికి సగటున ఏడాదికి రూ.3,500 వరకు అదనపు ఆదాయం వచ్చింది.ఇదీ చదవండి: UPI యూజర్లకు అలర్ట్.. డబ్బులు పంపే ముందు కొత్త స్టెప్!దరఖాస్తు నుంచి సబ్సిడీ విడుదల వరకు మొత్తం ప్రక్రియను ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఆన్లైన్ చేసింది. దీంతో ప్రజలు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా పారదర్శకంగా సేవలు పొందుతున్నారు. కాగా.. ఈ పథకం వల్ల ఉపాధి అవకాశాలు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి.A people-powered solar revolution is transforming India. Under Hon'ble PM Shri @narendramodi ji’s @PMSuryaGhar Muft Bijli Yojana, 50 lakh families are harnessing the power of the sun for cleaner energy, lower electricity bills, and a brighter tomorrow. #50LakhPMSuryaGhar pic.twitter.com/dhRgyDvnhI— Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) (@mnreindia) August 4, 2026
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లాభాలకు బ్రేక్.. నష్టాల్లో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు!మంగళవారం ఉదయం మిశ్రమ ఫలితాలతో ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు.. ట్రేడింగ్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి నష్టాలను చవిచూశాయి. సెన్సెక్స్ 210.08 పాయింట్లు లేదా 0.27 నష్టంతో 78,428.95 వద్ద, నిఫ్టీ 159.40 పాయింట్లు లేదా 0.64 శాతం నష్టంతో 24,614.90 వద్ద నిలిచాయి.ఏథర్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్, కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, గ్రాఫైట్ ఇండియా లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరాయి. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, యూపీఎల్ లిమిటెడ్, సీఈ ఇన్ఫో సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ వంటి సంస్థలు నష్టాలను చవిచూశాయి.(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)
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ప్రధాని పోస్ట్ను డిలీట్ చేయడంపై కేంద్రం సీరియస్? ఏం జరుగుతోంది?న్యూఢిల్లీ: మెటా ప్రతినిధులు ఆగస్టు 5, 6 తేదీల్లో ప్రభుత్వ ప్రతినిధులతో సమావేశమయ్యే అవకాశం ఉందని ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక శాఖ కార్యదర్శి ఎస్ కృష్ణన్ తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో చట్టపరమైన అంశాలు, నిబంధనల అమలు, కృత్రిమంగా సృష్టించిన సమాచారం, ప్రముఖులకు సంబంధించిన విషయాలను తొలగించే సందర్భాల్లో అనుసరించాల్సిన రక్షణ చర్యలపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.ఈ పరిణామం పరీక్ష ప్రశ్నపత్రాల లీకులపై తీసుకున్న చర్యలకు సంబంధించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పోస్ట్ చేసిన వీడియోను ఫేస్బుక్లో కొద్దిసేపు తొలగించిన ఘటన తర్వాత చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటన సాంకేతిక లోపం వల్ల జరిగిందని మెటా తెలిపింది."మెటా ప్రతినిధులు ఆగస్టు 5, 6 తేదీల్లో ప్రభుత్వ ప్రతినిధులను కలుసుకునే అవకాశం ఉంది. భారత చట్టాలకు సంబంధించిన అంశాలు, నిబంధనల అమలు, కృత్రిమంగా సృష్టించిన సమాచారం, ప్రముఖులకు సంబంధించిన విషయాలను తొలగించే సమయంలో అనుసరించాల్సిన రక్షణ చర్యలు చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది" అని ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక శాఖ కార్యదర్శి తెలిపారు.మోదీ వీడియో డిలీట్ వివాదం జులై 28 తెల్లవారుజామున ఫేస్బుక్ ఆ వీడియోను కనపడకుండా చేసింది. ఆ తర్వాత తిరిగి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. "దాన్ని పొరపాటున తొలగించాం. ఆ తర్వాత తిరిగి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం" అని మెటా ప్రతినిధి ప్రకటనలో తెలిపారు.ఆ వీడియోను తొలిసారి జులై 23న పోస్ట్ చేశారు. నీట్-యూజీ 2026 పరీక్షలో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు 36 రోజులపాటు చేపట్టిన ఆందోళన మధ్య జెన్ జీ విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రధానమంత్రి మోదీ నేరుగా చేసిన తొలి ప్రసంగం అదే.ఈ ఘటన తర్వాత జరిగిన పరిస్థితులపై వివరణ ఇవ్వాలని, విధాన పరంగా, సాంకేతిక పరంగా స్పష్టత ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం మెటాను కోరింది. ఇందుకు అత్యున్నత స్థాయి ప్రతినిధులను పంపాలని సూచించింది.ఈ ఘటనపై విచారం వ్యక్తం చేస్తూ మెటా ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసిందని ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక శాఖ కార్యదర్శి తెలిపారు. "ఈ ఘటనపై విచారం వ్యక్తం చేస్తూ మెటా ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది. ఇది ఎందుకు జరిగిందో తమ అవగాహనను కూడా వివరించింది. జులై 28 నుంచే ప్రముఖుల ఖాతాలకు సంబంధించిన కొత్త విధానాలు అమల్లోకి తెచ్చినట్లు తెలిపింది. ఇలాంటి పరిస్థితి మళ్లీ రాకుండా ఆ చర్యలు తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది" అని ఆయన చెప్పారు.
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పెట్రోల్ ఎగుమతులపై ట్యాక్స్ పెంపు!న్యూఢిల్లీ: పెట్రోల్, డీజిల్, ఏటీఎఫ్ల ఎగుమతులపై కేంద్రం విండ్ఫాల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ను పెంచింది. ఆగస్టు 3 (సోమవారం) నుంచి పక్షం రోజుల పాటు ఇది అమలవుతుంది. ఆర్థిక శాఖ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం డీజిల్ ఎగుమతులపై ప్రత్యేక అదనపు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ (ఎస్ఏఈడీ)ని లీటరుకు రూ. 15.5 నుంచి రూ. 25.5కి పెంచారు. అలాగే ఏటీఎఫ్పై లీటరుకు రూ. 14.5 నుంచి రూ. 22కి, పెట్రోల్పై రూ. 2,5 నుంచి రూ. 3.5కి ఎస్ఏఈడీ పెరిగింది.పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో.. దేశీయంగా ఇంధనాల లభ్యతను పెంచేందుకు మార్చి 27న డీజిల్, ఏటీఎఫ్పై ఆ తర్వాత మే 16 నుంచి పెట్రోల్ ఎగుమతులపైనా విండ్ఫాల్ ట్యాక్స్ విధిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ, దేశీయ రేట్ల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని ఎగుమతిదారులు అనుచితంగా సొమ్ము చేసుకోకుండా నివారించేందుకు కేంద్రం ఈ ట్యాక్స్ను విధిస్తుంది.
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రూ.18 లక్షల జాబ్ వదిలినా నెలకు రూ.1.5 లక్షలు సంపాదన!కార్పొరేట్ ఉద్యోగంలో ఎంత ఎక్కువ ప్యాకేజీ ఉన్నా.. ఉద్యోగ భద్రత లేని చోట మానసిక ప్రశాంతత కరువే. ఈ విషయాన్ని గ్రహించిన ఒక ఐటీ నిపుణుడు 42 ఏళ్ల వయసులో ఊహించని ధైర్యం చేశారు. ఏకంగా రూ.18 లక్షల వార్షిక ప్యాకేజీ ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి సేంద్రీయ డెయిరీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. ప్రస్తుతం నెలకు రూ.1.5 లక్షల నికర లాభాన్ని అర్జిస్తూ ఆంత్రప్రెన్యూర్లకు ప్రేరణగా నిలుస్తున్నారు.మార్కెట్ అనిశ్చితి నుంచి స్వయం సమృద్ధి వైపు..ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బీటెక్ పూర్తి చేసిన ఓ పారిశ్రామికవేత్త ప్రయాణాన్ని @VikasAlwys అనే ఎక్స్ హ్యాండిల్ ఇటీవల వెలుగులోకి తెచ్చింది. అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాలు, పెరిగిన మార్కెట్ అనిశ్చితి, ప్రాజెక్టుల కొరత కారణంగా ఐటీ రంగంలో ఉద్యోగ భద్రతపై ఆందోళన మొదలైంది. రోజూ ఆందోళనతో గడిపే కంటే సొంతంగా ఏదైనా నిర్మించాలని ఆయన నిశ్చయించుకున్నారు.ఆర్థిక స్వేచ్ఛే ప్రధాన బలంఈ సాహసోపేతమైన నిర్ణయానికి అతనికి ఉన్న ప్రధాన ప్లస్ పాయింట్.. ఏ విధమైన అప్పులు లేకపోవడం. ఈఎంఐలు, రుణ బాధ్యతలు లేకపోవడం, తగినంత పొదుపు ఉండటంతో రిస్క్ తీసుకోవడానికి వెనుకాడలేదు. తన డెయిరీ ఫామ్లో కేవలం పాలు మాత్రమే కాకుండా, నాణ్యమైన దేశీ నెయ్యి, స్వచ్ఛమైన పెరుగు, పన్నీర్ వంటి విలువ ఆధారిత సేంద్రీయ ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారించారు. దాంతో అన్ని ఖర్చులుపోను నెలవారీ నికర లాభం రూ.1.5 లక్షలుగా ఉంది.సోషల్ మీడియాలో స్పందనఈ కథనం నెటిజన్లను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ‘ఒకే ఆదాయ వనరుపై ఆధారపడకుండా సరైన సమయంలో ఆస్తులను నిర్మించుకోవడానికి ఇదొక ఉత్తమ ఉదాహరణ’ అని ఒక వినియోగదారుడు తెలిపాడు. ‘నిజమైన పారిశ్రామికవేత్తలు రిస్క్ తీసుకుంటారు. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారతారు. ఆర్థిక అనిశ్చితినే అవకాశంగా మలుచుకోవడంలోనే స్వావలంబన దాగి ఉంది’ అని మరొకరు ప్రశంసించారు.ఇదీ చదవండి: మెరుపు తగ్గిన మేలిమి బంగారం
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బెంచ్ కల్చర్కు ఐటీ దిగ్గజాల స్వస్తి!భారతీయ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రంగం ఒక చారిత్రక పరిణామానికి వేదికవుతోంది. దశాబ్దాలుగా ఐటీ దిగ్గజాల వ్యాపార వ్యూహంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ‘బెంచ్ స్ట్రెంత్’ (క్రియాశీల ప్రాజెక్టులు లేని ఉద్యోగుల సంఖ్య) సంస్కృతికి స్వస్తి పలికే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విస్తరణ, కచ్చితమైన శ్రామిక శక్తి ప్రణాళిక, డిమాండ్-ఆధారిత నియామకాల కారణంగా రాబోయే రోజుల్లో ఐటీ సంస్థలు చాలా తక్కువ బెంచ్ కల్చర్తో పనిచేయనున్నాయి.బెంచ్ కల్చర్ తగ్గేందుకు కారణాలుగతంలో ఐటీ కంపెనీలు కొత్త ప్రాజెక్టులు రాగానే తక్షణమే కేటాయించేందుకు 20-30% వరకు బెంచ్ స్ట్రెంత్ను నిర్వహించేవి. అయితే, గత మూడేళ్లలో టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, హెచ్సీఎల్ టెక్, విప్రో, టెక్ మహీంద్రా వంటి అగ్రశ్రేణి సంస్థల్లో ఇది సింగిల్ డిజిట్కు లేదా గరిష్టంగా 12 శాతానికి పడిపోయింది. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం (FY27) నాటికి ఇది 8-10 శాతానికి పరిమితం కానుందని ప్రముఖ స్టాఫింగ్ సంస్థ టీమ్ లీజ్ డిజిటల్ నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.గతంలో బెంచ్ సమయం 45-60 రోజులుగా ఉండగా ప్రస్తుతం అది 30-45 రోజులకు తగ్గింది.కంపెనీలు తమ హెడ్ కౌంట్ పై నియంత్రణ సాధిస్తూ ఉద్యోగుల వినియోగ సామర్థ్యాన్ని గరిష్ట స్థాయికి చేర్చుతున్నాయి.క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డేటా అనలిటిక్స్, ఏఐ స్పెషలైజ్డ్ నైపుణ్యాల ఆధారంగానే నియామకాలు జరుగుతున్నాయి.ఐటీ ఉద్యోగులపై లేఆఫ్ల ప్రభావం ఉందా?బెంచ్ స్ట్రెంత్ తగ్గడం అంటే భారీ తొలగింపులు అని భావించాల్సిన అవసరం లేదని పరిశ్రమ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. కొవిడ్ అనంతర కాలంలో తీసుకున్న అదనపు సామర్థ్యాన్ని ఐటీ సంస్థలు ఇప్పటికే సర్దుబాటు చేశాయి. ‘ఇది కేవలం ఉద్యోగుల సంఖ్యను తగ్గించడం కాదు.. శ్రామిక శక్తిని పునర్నిర్మించడం. ఉద్యోగులను కొత్త ప్రాజెక్టులకు అనుగుణంగా మార్చేందుకు రీస్కిల్లింగ్, అప్స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్లలో కంపెనీలు భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి’ అని టీమ్ లీజ్ డిజిటల్ సీఈఓ నీతి శర్మ చెప్పారు.మారుతున్న నియామకాల వ్యూహంతక్కువ బెంచ్ స్ట్రెంత్ ఉన్నా నియామకాలు పూర్తిగా ఆగిపోలేదు. అయితే, మాస్ రిక్రూట్మెంట్ స్థానంలో ‘స్పెషలిస్ట్ రిక్రూట్మెంట్’ వచ్చి చేరింది. టీసీఎస్ అనుభవపూర్వక, ప్రాజెక్ట్-ఆధారిత విభాగంలో రిక్రూట్మెంట్ చేస్తుంది. ఇన్ఫీ రాబోయే కాలంలో 6,000 మంది ఫ్రెష్ ఫ్రంటియర్ ఇంజినీర్లను నియమించుకోనుంది. హెచ్సీఎల్ టెక్ స్పెషలిస్ట్ ఫ్రెషర్లపై దృష్టి సారిస్తోంది. టెక్ మహీంద్రా ఫ్రెషర్ రిక్రూట్మెంట్ను తిరిగి ప్రారంభించనుంది.ఇదీ చదవండి: మెరుపు తగ్గిన మేలిమి బంగారం
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మనీ లాండరింగ్ సందేహాలు.. యూఎస్ కోర్టులో క్యాపిటల్ వన్అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు చెందిన ‘ట్రంప్ ఆర్గనైజేషన్’ బ్యాంక్ ఖాతాల రద్దు వివాదంలో మలుపు చోటుచేసుకుంది. 2021లో ట్రంప్ కుటుంబానికి చెందిన 300కి పైగా ఖాతాలను మూసివేయడానికి ఎలాంటి రాజకీయ కారణాలు లేవని, మనీ లాండరింగ్ సమీక్షలో వెల్లడైన తీవ్రమైన ఆర్థిక లావాదేవీల సందేహాలే అసలు కారణమని ప్రముఖ ఆర్థిక సంస్థ ‘క్యాపిటల్ వన్’ అమెరికా ఫెడరల్ కోర్టుకు స్పష్టం చేసింది.రాజకీయ కక్షసాధింపు కాదన్న బ్యాంక్2021 జనవరి 6న వాషింగ్టన్ క్యాపిటల్ భవనంపై జరిగిన దాడి అనంతరం తమ రాజకీయ భావజాలం నచ్చక బ్యాంక్ అక్రమంగా తమ ఖాతాలను మూసివేసిందని (‘డీ-బ్యాంకింగ్’) ట్రంప్, ఆయన కుమారుడు ఎరిక్ ట్రంప్ ఫ్లోరిడాలోని ఫెడరల్ కోర్టులో దావా వేశారు. ఈ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చుతూ క్యాపిటల్ వన్ కోర్టులో కీలక పిటిషన్ దాఖలు చేసింది.తమ 'యాంటీ మనీ లాండరింగ్' నిపుణుల బృందం నెలల తరబడి జరిపిన సమగ్ర విశ్లేషణ, సందేహాస్పద ఆర్థిక లావాదేవీల తీరుతెన్నుల పరిశీలన తర్వాతే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు బ్యాంక్ తెలిపింది. ఫెడరల్ బ్యాంకింగ్ మార్గదర్శకాలు, బ్యాంక్ అంతర్గత నియమావళి ప్రకారమే ఖాతాలను క్లోజ్ చేశామని, ఇందులో ఎలాంటి రాజకీయ ప్రేరేపిత కోణం లేదని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా వేరే బ్యాంకుల్లో ఖాతాలు తెరుచుకోవడానికి ట్రంప్ బృందానికి అనేక నెలల సమయం, పొడిగింపులు కూడా ఇచ్చామని నివేదికలో పేర్కొంది.బిలియన్ డాలర్ల లీగల్ పోరాటంక్యాపిటల్ వన్తో పాటు మరొక దిగ్గజ బ్యాంక్ ‘జేపీమోర్గన్ ఛేజ్’పై కూడా ట్రంప్ 5 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.41,500 కోట్లు) పరిహారం కోరుతూ దావా వేశారు. అమెరికాలో కన్జర్వేటివ్ నాయకులు, వ్యాపారవేత్తలను లక్ష్యంగా చేసుకుని బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థల నుంచి తొలగిస్తున్నారని ట్రంప్ వర్గం తీవ్రంగా ఆరోపిస్తోంది. అయితే, చట్టపరమైన లేదా ఇమేజ్ పరమైన ముప్పు ఉన్న ఖాతాలపై రిస్క్ నిర్వహణలో భాగంగా చర్యలు తీసుకోవడం సాధారణ ప్రక్రియ అని బ్యాంకింగ్ ప్రతినిధులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.పెరిగిన డీ-బ్యాంకింగ్ వివాదంఈ వివాదం అమెరికా రాజకీయాల్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీసింది. ట్రంప్ తన రెండో విడత పాలనలో ‘అమెరికన్లందరికీ న్యాయమైన బ్యాంకింగ్ హక్కులు’ పేరుతో ప్రత్యేక కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వుపై సంతకం చేశారు. రాజకీయ ప్రాతిపదికన కస్టమర్ల ఖాతాలను మూసివేయడాన్ని ఇది నిషేధిస్తుంది. ఒకవైపు మనీ లాండరింగ్ నిబంధనలను బ్యాంకింగ్ దిగ్గజాలు కోర్టులో తెరపైకి తెస్తుండగా, మరొకవైపు ట్రంప్ న్యాయ బృందం దీనిని వ్యాపార ప్రత్యర్థుల కుట్రగా అభివర్ణిస్తుండటంతో ఈ చట్టపరమైన పోరాటం అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వర్గాల్లో ఉత్కంఠ రేపుతోంది.ఇదీ చదవండి: మెరుపు తగ్గిన మేలిమి బంగారం
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మెరుపు తగ్గిన మేలిమి బంగారంఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఒడిదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేడు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.
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నిఫ్టీ రెడ్.. సెన్సెక్స్ గ్రీన్!దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు మంగళవారం మిశ్రమంగా కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:42 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 161 పాయింట్లు తగ్గి 24,615 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్(Sensex) 163 పాయింట్లు పుంజుకొని 78,805 వద్ద ట్రేడవుతోంది.అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్(USD Index) 99.99బ్రెంట్ క్రూడ్ఆయిల్ బ్యారెల్ ధర 84.7 డాలర్లుయూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్లు 4.68 శాతానికి చేరాయి.గడిచిన సెషన్లో యూఎస్ ఎస్ అండ్ పీ 1.48 శాతం పెరిగింది.నాస్డాక్ 2.13 శాతం పుంజుకుంది.Today Nifty position 04-08-2026(time: 9:42 am)(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)
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‘మీకు బోలెడు లాభాలొచ్చాయ్’అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ పెట్రోల్ బంకుల్లో సామాన్య వినియోగదారులకు ధరల ఉపశమనం లభించకపోవడంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అమెరికాలోని ప్రధాన చమురు కంపెనీలు అనైతికంగా విపరీతమైన లాభాలు ఆర్జిస్తున్నాయని ఆరోపిస్తూ పెట్రోల్, డీజిల్ రిటైల్ ధరలను తక్షణమే తగ్గించాలని ఆదేశించారు. ‘చమురు దిగ్గజాలు అధిక లాభాలు గడిస్తున్నాయి. పెట్రోల్ బంకుల్లో ఇంధన ధరలను వెంటనే తగ్గించండి’ అని ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్ మీడియాలో హెచ్చరిక జారీ చేశారు.ఇటీవల పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్తో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు, సరఫరా అడ్డంకుల కారణంగా అంతర్జాతీయంగా ఇంధన ధరలు పెరిగి ఎక్సన్ మొబిల్, షెవ్రాన్ వంటి అమెరికన్ చమురు సంస్థలు గత త్రైమాసికంలో రికార్డు స్థాయి లాభాలను నమోదు చేశాయి. అయితే, మిలిటరీ చర్యలను తాత్కాలికంగా వాయిదా వేస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించడంతో గ్లోబల్ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ఫ్యూచర్స్ బ్యారెల్కు 83 డాలర్ల స్థాయికి పడిపోయాయి. ముడిచమురు ధరలు పడిపోయినా రిటైల్ మార్కెట్లో పెట్రోల్ ధరలను తగ్గించకుండా కంపెనీలు లాభపడటంపై ట్రంప్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.ఈక్రమంలో షెవ్రాన్ సీఈఓ మైక్ విర్త్ను ట్రంప్ నేరుగా లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. తమ ప్రభుత్వ వ్యూహాత్మక విధానాలు, మద్దతు వల్లే వెనిజువెలా వంటి ప్రాంతాల్లో షెవ్రాన్ తిరిగి బలమైన స్థానానికి చేరుకుని భారీగా ఆర్జిస్తోందని, కానీ ఆ క్రెడిట్ను యాజమాన్యం గుర్తించడం లేదని విమర్శించారు. ‘ప్రభుత్వ పరిపాలన అందించిన మద్దతు, స్థిరత్వం లేకపోతే అమెరికా చమురు పరిశ్రమ దెబ్బతినేది. ప్రభుత్వం నుంచి లబ్ధి పొందిన కంపెనీలు ఆ ప్రయోజనాన్ని ధరల తగ్గింపు రూపంలో ప్రజలకు అందించాల్సిందే’ అని స్పష్టం చేశారు.అమెరికాలో త్వరలో జరగనున్న మధ్యంతర ఎన్నికల నేపథ్యంలో పెరుగుతున్న జీవన వ్యయం, ఆకాశాన్నంటుతున్న ఇంధన ధరలు రిపబ్లికన్ పార్టీకి రాజకీయంగా పెద్ద సవాలుగా మారాయి. దీంతో ఓటర్ల అసంతృప్తిని చల్లార్చేందుకు ట్రంప్ ఇంధన దిగ్గజాలపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు. చమురు కంపెనీలు వెంటనే స్వీయ నియంత్రణ పాటించి బంకుల్లో ధరలు తగ్గించకపోతే ధరల పెంపుపై జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా విచారణ జరిపించేందుకు సైతం వైట్హౌస్ వెనుకాడకపోవచ్చని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.ఇదీ చదవండి: దేశంలోనే అత్యధిక శ్రీమంతులున్న టాప్-10 ఇంటిపేర్లు
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వెండితెరపైనే కాదు బిజినెస్లోనూ హీరోనే..సినిమా వెండితెరపైనే కాదు.. రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్లోనూ బాలీవుడ్ స్టార్ హృతిక్ రోషన్ తన సత్తా చాటుతున్నారు. తాజాగా ముంబైలోని అత్యంత కీలకమైన వాణిజ్య ప్రాంతంలో తన ఆఫీస్ స్పేస్ను భారీ అద్దెకు లీజుకు ఇచ్చి వ్యాపార వర్గాల దృష్టిని ఆకర్షించారు.డీల్ వివరాలు ఇవే..రియల్ ఎస్టేట్ డేటా అనలిటిక్స్ సంస్థ సీఆర్ఈ మ్యాట్రిక్స్ ప్రకారం.. ముంబై అంధేరి వెస్ట్లోని న్యూ లింక్ రోడ్డులో ఉన్న లోటస్ నీలకమల్ బిజినెస్ పార్క్లోని తన వాణిజ్య ఆస్తిని ‘క్లియర్ సింత్ ల్యాబ్స్ లిమిటెడ్’కు హృతిక్ లీజుకు ఇచ్చారు. దీని విస్తీర్ణం దాదాపు 6,000 చదరపు అడుగులు (7 ప్రత్యేక పార్కింగ్ స్లాట్లతో కలిపి). ఏప్రిల్ 1, 2026-మార్చి 31, 2029 వరకు మొదటి మూడేళ్లకు నెలకు రూ.17 లక్షలు అద్దెగా నిర్ణయించారు. నాలుగో ఏడాది (ఏప్రిల్ 1, 2029) నుంచి 15 శాతం పెరుగుదలతో నెలకు రూ. 19.55 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ లీజు గడువు మార్చి 31, 2031తో ముగుస్తుంది. ఈ ఐదేళ్ల డీల్ కోసం అద్దెదారు రూ.68 లక్షల డిపాజిట్ చెల్లించినట్లు సమాచారం.కోట్లాది రూపాయల రాబడిఈ ఐదేళ్ల లీజు ఒప్పందం ద్వారా హృతిక్ రోషన్కు రూ.10 కోట్లకు పైగానే నికర అద్దె ఆదాయం సమకూరనుంది. కేవలం క్యాపిటల్ వాల్యూ పెరగడమే కాకుండా నెలవారీగా స్థిరమైన ఆదాయాన్ని అందించే వాణిజ్య ఆస్తుల వైపు సెలబ్రిటీలు ఆకర్షితులవుతున్నారనడానికి ఈ డీల్ నిదర్శనం.సినిమాల విషయానికి వస్తే..గత ఏడాది వచ్చిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'వార్ 2' (2025)లో అలరించిన హృతిక్ ఇటీవలే విడుదలైన ‘ఆల్ఫా’ (జులై 2026) చిత్రంలో ప్రత్యేక అతిథి పాత్రలో మెరిశారు. ఒకవైపు స్టార్డమ్ను కాపాడుకుంటూనే మరోవైపు వ్యూహాత్మక పెట్టుబడులతో రియల్ ఎస్టేట్ పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరిస్తూ బాలీవుడ్ స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్గా నిలుస్తున్నారు.ఇదీ చదవండి: దేశంలోనే అత్యధిక శ్రీమంతులున్న టాప్-10 ఇంటిపేర్లు
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‘ఒక్క ప్రశ్నకు నవ్వి బయటకు వచ్చాను’నేటి ఆధునిక కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో ఉద్యోగ భద్రత, మంచి వేతనం ఎంత ముఖ్యమో అంతకంటే వర్క్లైఫ్ బ్యాలెన్స్, గౌరవప్రదమైన పని సంస్కృతి ముఖ్యమని నిరూపించే సంఘటన ఒకటి సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒక ప్రముఖ కంపెనీలో ఆకర్షణీయమైన జీతం, మంచి రివ్యూ ఉన్నప్పటికీ.. ఇంటర్వ్యూయర్ అడిగిన ఒక విచిత్రమైన ప్రశ్నతో అభ్యర్థి ఇంటర్వ్యూ మధ్యలోనే బయటకు వచ్చేశారు.సంఘటన వివరాల్లోకి వెళ్తే..సోషల్ మీడియా వేదిక రెడ్డిట్లో ‘సహాలిమ్న్’ అనే హ్యాండిల్ ద్వారా షేర్ చేసిన ఒక పోస్ట్ ఇటీవల వైరల్ అయింది. సదరు అభ్యర్థి తాను ఎంతో ఉత్సాహంగా హాజరైన ఇంటర్వ్యూ అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ ‘ఉద్యోగ వివరణ, వేతనం, కంపెనీ రివ్యూలు అన్నీ చాలా బాగున్నాయి. హెచ్ఆర్ మేనేజర్ను కలిసి ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్న వెంటనే మొదటి ప్రశ్న వేశారు. అదనంగా ఎలాంటి పేమెంట్ లేకుండా ఓవర్ టైమ్ (Unpaid Overtime) చేయడాన్ని మీరు ఎలా నిర్వహిస్తారు?’ అని అడిగినట్లు చెప్పారు.ఆ ప్రశ్న వినగానే అభ్యర్థి మొదట అది సరదా జోక్ అనుకుని నవ్వేశారు. కానీ, ఇంటర్వ్యూయర్ పట్టుబట్టి సమాధానం కోసం చూడటంతో అసలు విషయం అర్థమైంది. కంపెనీ ప్రతినిధులు స్పందిస్తూ తమ ఉద్యోగులంతా పని పట్ల ఎంతో మక్కువ కలిగి ఉంటారని, పని పూర్తి చేయడానికి ఎంత సమయమైనా కేటాయిస్తారని చెప్పారు. అదనపు పని గంటలకు ప్రత్యేకంగా చెల్లింపులు లేదా ట్రాకింగ్ ఉండదని స్పష్టం చేశారు. దీంతో ఏమాత్రం సంకోచించని అభ్యర్థి ‘మీ సమయానికి ధన్యవాదాలు, ఇది నాకు సరైన ఉద్యోగం కాదు’ అని చెప్పి అక్కడికక్కడే ఇంటర్వ్యూ నుంచి బయటకు వచ్చారు.సోషల్ మీడియా స్పందనలుఈ పోస్ట్కు ఇంటర్నెట్లో గంటల వ్యవధిలోనే దాదాపు 45,000 పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి. ‘కంపెనీ మిమ్మల్ని ఉచితంగా శ్రమదోపిడీ చేయాలనే సిద్ధంగా ఉంది. మీరు సరైన నిర్ణయమే తీసుకుని పెద్ద ప్రమాదాన్ని తప్పించుకున్నారు’ అని ఒక యూజర్ కామెంట్ చేశారు. ఉచిత ఓవర్ టైమ్ శ్రమ వల్ల మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుందని, సమర్థవంతమైన నిర్వహణ లేని చోటే ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయని ఉద్యోగులు విశ్లేషిస్తున్నారు.ఇదీ చదవండి: దేశంలోనే అత్యధిక శ్రీమంతులున్న టాప్-10 ఇంటిపేర్లు
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బీమా విస్తరణకు కమీషన్లూ కీలకమేదేశీయంగా చాలా తక్కువ స్థాయిలోనే ఉన్న బీమా విస్తృతిని పెంచాలంటే ఏజెంట్ల కమీషన్లు, ఇతరత్రా కఠినతర నిబంధనలను కొంత మేర సడలించాల్సిన అవసరం ఉందంటున్నారు శ్రీరామ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎండీ, సీఈవో కాస్పరస్ క్రోమౌట్. తక్కువ ప్రీమియంలతో సామాన్యులకు కూడా బీమాను అందుబాటులోకి తేవడంపై దృష్టి పెడుతున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం 20 శాతం వ్యాపార వృద్ధి అంచనా వేస్తున్నామని, తమ వ్యాపారంలో పాతిక శాతం వాటాతో తెలుగు రాష్ట్రాలు కీలకంగా ఉంటున్నాయని సాక్షి బిజినెస్ బ్యూరోకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు. మిస్సెల్లింగ్ని ఆపేందుకు కమీషన్లను కట్టడి చేయడంతో పాటు ఐఆర్డీఏఐ పలు చర్యలు తీసుకుంటోంది. పరిశ్రమపై వీటి ప్రభావం ఏంటి? పాలసీదారుల ప్రయోజనాలను పరిరక్షించే ఉద్దేశంతో ఐఆర్డీఏఐ తీసుకుంటున్న చర్యలు మంచివే. అయితే, విస్తృత స్థాయిలో బీమాను అందుబాటులోకి తేవాలన్న లక్ష్యం దిశగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇక్కడ పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి. రుణాలు, మ్యుచువల్ ఫండ్స్లాంటి ఆర్థిక సాధనాలతో పోలిస్తే జీవిత బీమా పాలసీలను విక్రయించడం కష్టమైన విషయం. తక్కువ ప్రీమియంలు ఉండే పాలసీలను విక్రయించాలన్నా కస్టమర్లను ఏజంట్లు అనేక సార్లు కలవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా తిరిగేందుకు ఖర్చులవుతాయి. ఇలాంటప్పుడు కమీషన్లనేవి వారికి కాస్త ప్రోత్సాహకంగా ఉంటాయి. గతంలో ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ లభించడం వల్ల మాకు కమీషన్ల చెల్లింపులో కొంత వెసులుబటు ఉండేది. కానీ జీఎస్టీ సంస్కరణల ఫలితంగా ఆ ప్రయోజనం పోవడంతో అదనపు భారం పడుతోంది. దక్షిణాఫ్రికాలాంటి దేశాల్లో ఏజంట్లు ఫుల్టైమ్ చేస్తారు కాబట్టి వారికి కమీషన్ తగ్గినా కాస్త ఫర్వాలేదు. కానీ మన దగ్గర చాల మంది పార్ట్టైమ్కింద దీన్ని చేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో కమీషన్లను గణనీయంగా తగ్గించేస్తే పాలసీలను విక్రయించడానికి ఏజంట్లకు ప్రోత్సాహకం అంటూ ఉండదు. దీంతో బీమా విస్తృతి లక్ష్యాలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. జీఎస్టీకి సంబంధించి ఇన్పుట్ క్రెడిట్ కోల్పోవడం, లేబర్ కోడ్ మార్పులు, కొత్త నిబంధనలు మొదలైన వాటివల్ల ఒత్తిడి ఏర్పడి, పరిశ్రమ వృద్ధికి సవాళ్లుగా మారుతున్నాయి. అంతిమంగా బీమా విస్తృతి లక్ష్యంపైనా ప్రభావం పడుతుంది. 2047 నాటికి అందరికీ బీమా లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే ఈ అంశాలపై దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. వీటిపై నియంత్రణ సంస్థకు కూడా విజ్ఞప్తులు చేస్తున్నాం. మెరుగైన రాబడులిచ్చే ఇతర ఇన్వెస్ట్మెంట్ సాధనాలతో బీమా సేవింగ్స్ ప్రొడక్టులు ఎలా పోటీపడుతున్నాయి? మ్యుచువల్ ఫండ్స్లాంటి పక్కా పెట్టుబడి సాధనాలతో బీమా పథకాలు నేరుగా పోటీపడలేవు. అయితే, కచ్చితమైన రాబడులు, కవరేజీతో పాటు పొదుపుపరంగా క్రమశిక్షణను కోరుకునే వారికి సంప్రదాయ పొదుపు సాధనాలుగా ఇవి ఉపయోగపడతాయి. పూర్తిగా రక్షణ కోసం ఉద్దేశించిన టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలకు ఆదరణ పెరుగుతుండటం పరిశ్రమకు సానుకూలాంశం. మేము గ్యారంటీడ్ సేవింగ్స్ ప్లాన్లను అందిస్తూనే ముందుగా టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్కి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తున్నాం. కార్యకలాపాల్లో టెక్నాలజీ వినియోగం ఎలా ఉంటోంది? విశ్వసనీయతను పెంపొందించే విధంగా టెక్నాలజీ వినియోగం ఉండాలనేది మా ఉద్దేశం. జీవిత బీమా అనేది కేవలం సిస్టమ్లపై ఆధారపడి పని చేయదు. ప్రత్యక్షంగా కలవడం వల్ల విశ్వసనీయత పెరుగుతుంది. ఇదే సమయంలో సేల్స్ సిబ్బందికి, కార్యకలాపాలను క్రమబదీ్ధకరించుకునేందుకు మేము టెక్నాలజీని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నాం. ప్రస్తుతం మా వ్యాపారంలో ఎక్కువభాగం మా ఆస్ట్రా యాప్ ద్వారా జరుగుతోంది. ఆటోమేటెడ్ విధానంలో పాలసీలను జారీ చేయడాన్ని మరింతగా పెంచుకుంటున్నాం. ఇన్వెస్టిగేషన్ అవసరం లేని చాలా మటుకు క్లెయిమ్లను 12 గంటల వ్యవధిలోనే పరిష్కరిస్తున్నాం. గతేడాది కంపెనీ వృద్ధి నెమ్మదించింది. ఈసారి పనితీరుపై అంచనాలు ఎలా ఉన్నాయి? కొన్నాళ్లుగా అధిక స్థాయిలో వృద్ధి నమోదు చేస్తున్నాం. గతేడాది నియంత్రణపరమైన మార్పుల వల్ల కొంత నెమ్మదించినా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో 20% వృద్ధిని అంచనా వేస్తున్నాం. నియంత్రణ సంస్థ నిబంధనలకు మేరకు కొన్నింటిలో మార్పుచేర్పులు చేస్తుండగా మరికొన్ని రైడర్లు, కొత్త ప్లాన్ల రూపంలో ఉంటున్నాయి. ఈ ఏడాది మూడు లేదా నాలుగు కొత్త ప్లాన్లు రాబోతున్నాయి. ఆగస్టులో ఒక ప్లాన్ ప్రవేశపెడుతున్నాం. బిజినెస్లో 50 శాతం టర్మ్ పాలసీలు ఉంటాయి. ప్రస్తుతం రిటైల్ విభాగంలో 20 పాలసీలు, గ్రూప్లో 7 పాలసీలు ఉన్నాయి. శ్రీరామ్ బ్రాండ్కి మంచి పేరుండటం, విస్తృత స్థాయిలో కార్యకలాపాలు ఉండటం సంస్థకు కలిసొచ్చే అంశం. మేము సాధారణ ఆదాయ వర్గాలకు అనువుగా ఉండేలా అత్యంత తక్కువగా ఐదారు వేల రూపాయల ప్రీమియంలు ఉండే పాలసీలపైనా ఫోకస్ చేస్తున్నాం. తద్వారా బీమా విస్తృతికి తోడ్పడుతున్నాం. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వ్యాపారం ఎలా ఉంది? మా మొత్తం న్యూ బిజినెస్లో తెలుగు రాష్ట్రాల వాటా 25%గా ఉంటుంది. తెలంగాణలో లీడ్ ఇన్సూరర్గా, రెండు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు 110 శాఖల ద్వారా లక్షకు పైగా పాలసీలు అందిస్తున్నాం. ప్రైవేట్ రంగ బీమాలో శాఖలపరంగా ఇక్కడ మాది రెండో పెద్ద బీమా సంస్థగా ఉంటోంది. ఇక్కడ కూడా జాతీయ స్థాయి తరహాలోనే 20% వ్యాపార వృద్ధి అంచనా వేస్తున్నాం.హైదరాబాద్, బిజినెస్ బ్యూరో
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AI ఎఫెక్ట్.. యాపిల్ కీలక నిర్ణయం!ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రోజురోజుకూ వేగంగా విస్తరిస్తూ.. సైబర్ సెక్యూరిటీ రంగంపైనా ప్రభావం చూపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో.. టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సెక్యూరిటీ పరిశోధకులు ఒకేసారి సమర్పించగలిగే సెక్యూరిటీ రిపోర్టుల సంఖ్యపై పరిమితి విధించింది. దీనికి ప్రధాన కారణం.. చాట్జీపీటీ వంటి ఏఐ టూల్స్ సహాయంతో పెద్ద ఎత్తున భద్రతా లోపాలకు సంబంధించిన సమస్యలు రావడమే. దీంతో ప్రతి రిపోర్టును పరిశీలించడం యాపిల్ బృందానికి భారంగా మారిందని కంపెనీ తెలిపింది.యాపిల్లో ప్రతి సెక్యూరిటీ రిపోర్టును నిపుణులు విడిగా పరిశీలించి, అందులో నిజంగా లోపం ఉందా?, లేదా?.. అనే విషయాన్ని నిర్ధారిస్తారు. కానీ.. ఇటీవల ఏఐ సృష్టించిన అనేక రిపోర్టుల్లో వాస్తవానికి సంబంధం లేని లేదా.. కేవలం ఊహాజనిత సమస్యలు ఎక్కువగా ఉండటంతో, వాటిని పరిశీలించడానికే ఎక్కువ సమయం వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. ఈ కారణంగా నిజమైన భద్రతా లోపాలను గుర్తించి వాటికి పరిష్కారం చూపే ప్రక్రియ ఆలస్యం కావచ్చని కంపెనీ భావించింది. అందుకే ఒకేసారి ఓపెన్గా ఉంచే సెక్యూరిటీ రిపోర్టుల సంఖ్యపై పరిమితి విధించడం జరిగింది.అయితే.. ఏఐ వల్ల ప్రతికూలతలే కాకుండా ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయని యాపిల్ చెబుతోంది. కొన్ని ఏఐ సిస్టమ్లు మ్యాక్ఓఎస్లో చాలా తక్కువ సమయంలోనే 50కు పైగా సంభావ్య భద్రతా లోపాలను గుర్తించాయి. వాటిలో కొన్ని చాలా కీలకమైనవిగా ఉండటంతో యాపిల్ వెంటనే సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ల ద్వారా వాటిని పరిష్కరించింది.బగ్ బౌంటీ ప్రోగ్రామ్ప్రస్తుతం యాపిల్ తన బగ్ బౌంటీ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా నిజమైన సెక్యూరిటీ లోపాలను గుర్తించిన పరిశోధకులకు లోపం తీవ్రతను బట్టి గరిష్ఠంగా 5 మిలియన్ డాలర్ల వరకు బహుమతిని కూడా అందిస్తోంది. అయితే కొత్త పరిమితుల వల్ల భవిష్యత్తులో కొన్ని కీలకమైన నిజమైన రిపోర్టులు కూడా ఆలస్యంగా పరిశీలించే అవకాశం ఉందని సైబర్ సెక్యూరిటీ నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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శాంసంగ్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్లపై బంపరాఫర్!ఇండియన్ మార్కెట్లో ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్లకు కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని శాంసంగ్ దేశీయ విఫణిలో ఇలా విభాగంలో ఫోన్స్ లాంచ్ చేసింది. ఇప్పుడు గెలాక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ 8, జెడ్ ఫోల్డ్ 8 అల్ట్రా, జెడ్ ఫ్లిప్ 8 ఫోన్లను కొనుగోలు చేసే వారికి కంపెనీ 30 నెలల నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ సదుపాయాన్ని ప్రకటించింది. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.శాంసంగ్ అందిస్తున్న ఈ 30 నెలల నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ సదుపాయంతో.. ఒకేసారి భారీ మొత్తం చెల్లించకుండా, నెలవారీ వాయిదాల రూపంలో డబ్బు చెల్లిస్తూ ఈ ప్రీమియం ఫోన్స్ సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆఫర్ ముఖ్య ఉద్దేశం గెలాక్సీ జెడ్ సిరీస్ ఫోన్లను మరింత మంది వినియోగదారులకు చేరువ చేయడమే అని సంస్థ తెలిపింది.గెలాక్సీ AI ఫీచర్లతో వచ్చే ఈ కొత్త ఫోల్డబుల్ ఫోన్లను జీరో డౌన్ పేమెంట్తో కొనుగోలు చేసే అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. ఈ ఈఎంఐ ఆఫర్లో గెలాక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ 8 అల్ట్రాను నెలకు రూ.6,667 చెల్లిస్తూ సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇక గెలాక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ 8 కోసం నెలకు రూ.6,000, గెలాక్సీ జెడ్ ఫ్లిప్ 8 కోసం నెలకు రూ.4,167 ఈఎంఐ సదుపాయంతో కొనుగోలు చేయవచ్చు.ఈ 30 నెలల నో-కాస్ట్ EMI సదుపాయం శాంసంగ్ ఫైనాన్స్ ప్లస్, టీవీఎస్ క్రెడిట్, ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్, పూనావాలా ఫిన్కార్ప్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంది. శాంసంగ్.కామ్, శాంసంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్టోర్లు, భాగస్వామ్య రిటైల్ అవుట్లెట్ల ద్వారా కూడా పొందవచ్చు.గెలాక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ 8 అల్ట్రా ధర రూ.1,99,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది వైలెట్ షాడో, గ్రాఫైట్, క్రీమ్, గ్రీన్ షాడో రంగుల్లో లభిస్తుంది. గెలాక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ 8 ధర రూ.1,79,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుండగా, జెడ్ ఫ్లిప్ 8 ధర రూ.1,24,999 నుంచి మొదలవుతుంది. ఈ రెండు మోడళ్లలో కూడా పలు కలర్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
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డ్రైవింగ్ సమయంలో.. ఏ నావిగేషన్ యాప్ బెస్ట్?ఒకప్పుడు ఏదైనా కొత్త ప్రదేశాన్ని సందర్శించాలంటే.. దారిలో కనిపించినవాళ్లను అడిగి తెలుసుకుని వెళ్లేవారు. కానీ పరిస్థితులు మారాయి. టెక్నాలజీ పెరిగింది. దీంతో న్యావిగేషన్ పుట్టుకొచ్చింది. ఒకప్పుడు దారి తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే ఉపయోగించే మ్యాప్స్ యాప్స్.. ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ను తప్పించుకోవడం, సరైన మార్గాన్ని ఎంచుకోవడంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఈ కథనంలో డ్రైవింగ్ సమయంలో ఏ యాప్ ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాం.ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న దాదాపు అన్ని కార్లలోనూ.. యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో వంటివి అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాబట్టి వీటికి యాపిల్ మ్యాప్స్, గూగుల్ మ్యాప్స్, వేజ్ (Waze) వంటి యాప్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.యాపిల్ మ్యాప్స్యాపిల్ పరికరాలను ఉపయోగించేవారికి యాపిల్ మ్యాప్స్ మంచి ఎంపిక. ఇవి మంచి డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తాయి. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ యాప్లో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఇందులో డిజైన్, స్పష్టమైన రూట్ వివరాలు మొదలైనవి ఉన్నాయి.ఐఫోన్, యాపిల్ వాచ్ వంటి డివైజ్లతో ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ప్రయాణ సమయంను ఇతరులతో షేర్ చేయడం, కారును పార్క్ చేసిన ప్రదేశాన్ని గుర్తుంచుకోవడం, వివిధ యాపిల్ పరికరాల్లో రూట్లను సింక్ చేయడం వంటి సదుపాయాలు ఇందులో ఉన్నాయి. అయితే రూట్లను ఎక్కువగా కస్టమైజ్ చేయడం, ఆఫ్లైన్ మ్యాప్లను ఉపయోగించడం వంటి విషయాల్లో దీనికి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి.వేజ్ (Waze)ట్రాఫిక్ సమస్యలను ముందుగానే తెలుసుకోవాలనుకునే వారికి వేజ్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. రోడ్డు ప్రమాదాలు, ట్రాఫిక్ జామ్లు, రోడ్ బ్లాక్లు, పోలీస్ చెకింగ్ వంటి సమాచారాన్ని ఇది అందిస్తుంది. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఇందులోని సమాచారం ఎక్కువగా యూజర్ల నుంచి వస్తుంది. అంటే.. ఒక ప్రాంతంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను అక్కడి డ్రైవర్లు వెంటనే తెలియజేస్తారు. దీంతో మిగతా వారు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే వెజ్ వినియోగం తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో సమాచారం ఖచ్చితంగా ఉండకపోవచ్చు. వినియోగదారులు దీనిని గుర్తుంచుకోవాలి.గూగుల్ మ్యాప్స్గూగుల్ మ్యాప్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయమే అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ఎక్కువగా ఉపయోగించే నావిగేషన్ యాప్లలో ఇది ప్రధానమైనది. ఈ యాప్ దారి చూపడానికి మాత్రమే కాకుండా.. ప్రయాణానికి అవసరమైన అనేక ఫీచర్లను అందిస్తుంది.ఆఫ్లైన్ మ్యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, టోల్ రోడ్లను తప్పించడం, తక్కువ ఇంధనం ఖర్చయ్యే మార్గాలను సూచించడం, లైవ్ ట్రాఫిక్ అప్డేట్స్ వంటి సదుపాయాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా నెట్వర్క్ సరిగా లేని ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించే వారికి కూడా గూగుల్ మ్యాప్స్ ఆఫ్లైన్ ఫీచర్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.ఏ యాప్ను ఎంచుకోవాలి?మీరు పూర్తిగా యాపిల్ ఎకోసిస్టమ్లో ఉన్నప్పుడు యాపిల్ మ్యాప్స్ మంచి ఎంపిక. రోజువారీ ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను తెలుసుకోవాలనుకుంటే వేజ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఎక్కువ ఫీచర్లు, నమ్మకమైన రూటింగ్, ఆఫ్లైన్ సదుపాయాలు కావాలంటే గూగుల్ మ్యాప్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అనే చెప్పాలి. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. అందరికీ సరిపోయే ఒకే ఒక్క బెస్ట్ నావిగేషన్ యాప్ ఉండదు. కాబట్టి ప్రయాణ అవసరాలు, డ్రైవింగ్ చేసే ప్రాంతం, కావాల్సిన సదుపాయాల ఆధారంగా సరైన యాప్ను ఎంచుకుంటే ప్రయాణం మరింత సులభంగా, సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
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అస్సాం ప్రజలకు అండగా నీతా అంబానీ: రూ.21 కోట్ల విరాళం!అస్సాంలో భారీ వరదల కారణంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రజలకు.. రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ అండగా నిలిచింది. రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు, ఛైర్పర్సన్ నీతా అంబానీ అస్సాం ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి రూ.21 కోట్ల విరాళాన్ని ప్రకటించారు.వరదలతో నష్టపోయిన ప్రతి కుటుంబం పట్ల తనకు ఎంతో బాధ ఉందని, అస్సాం ప్రజలు ఒంటరిగా లేరని నీతా అంబానీ భరోసా ఇచ్చారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న రిలయన్స్ సహాయక చర్యలకు అదనంగా ఈ సహాయాన్ని అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు.రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ బృందాలు అస్సాంలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో సహాయక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా శివసాగర్, చరైడియో జిల్లాల్లో అవసరమైన కుటుంబాలకు ఆహారం, తాగునీరు, ఆరోగ్య సేవలు, అత్యవసర వసతి వంటి సహాయాన్ని అందిస్తున్నారు. వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ యూనిట్ల ఏర్పాటు, ఆరోగ్య కేంద్రాల పునరుద్ధరణ, కమ్యూనిటీ కిచెన్ల నిర్వహణతో పాటు వంటరా బృందాల ద్వారా పశువులకు వైద్య సహాయం కూడా అందిస్తున్నారు.అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిస్వ శర్మ.. నీతా అంబానీ, రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ సేవలను ప్రశంసిస్తూ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కష్టకాలంలో ఎప్పుడూ అండగా నిలుస్తున్న రిలయన్స్ సహాయం ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతోందని అన్నారు.వరదల సమయంలో మనుషులతో పాటు పశువులు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటాయి. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రిలయన్స్కు చెందిన వంటరా (Vantara) బృందాలు గ్రామాల్లో పశువుల కోసం వైద్య సహాయం, సంరక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. స్థానిక అధికారులు, గ్రామ ప్రజలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ అవసరమైన ప్రాంతాలకు సహాయాన్ని చేరవేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా వేలాది మంది ప్రజలు ప్రయోజనం పొందారని రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ తెలిపింది.Standing by the people of Assam. 🤝"We stand with you today, and we will continue to stand with you in the days ahead," shared Mrs. Nita Ambani, Founder & Chairperson, Reliance Foundation, expressing solidarity with flood-affected families in Assam and reaffirming Reliance… pic.twitter.com/os0GgGQxu0— Reliance Foundation (@ril_foundation) August 3, 2026
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UPI వాడకం ఆపేశా.. దెబ్బకు నా దశ తిరిగిందిన్యూఢిల్లీ: డిజిటల్ విప్లవం వచ్చాక రూపాయి చాక్లెట్ కొనాలన్నా.. వేల రూపాయల షాపింగ్ చేయాలన్నా అందరం ‘యూపీఐ’నే వినియోగిస్తున్నాం. అయితే, ఈ డిజిటల్ చెల్లింపుల వల్ల పర్సు ఖాళీ అవ్వడం లేదు కానీ.. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇట్టే కరిగిపోతోంది. సరిగ్గా ఇదే సమస్యను గమనించిన ఢిల్లీకి చెందిన ‘సదఫ్’ అనే యువతి ఒక క్రేజీ నిర్ణయం తీసుకుంది.గత మూడు నెలలుగా ఆమె యూపీఐ వాడకాన్ని దాదాపు నిలిపివేసి, పాత పద్ధతిలో కేవలం నగదు మాత్రమే వాడుతోంది. దీంతో దెబ్బకు తన దశ తిరిగినట్లు చెప్పుకొచ్చింది.తన ఆర్థిక జీవితంలో వచ్చిన మార్పులను వివరిస్తూ ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది.చేతితో డబ్బులు ఇస్తుంటే ఆ నొప్పి తెలుస్తోంది!తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ.. గత ఆరు నెలల్లో తాను సాధించిన అతిపెద్ద విజయం ఇదేనని సదఫ్ పేర్కొంది. యూపీఐ ఉన్నప్పుడు రూ. 50, రూ. 100 చొప్పున ఐదారు సార్లు ఈజీగా స్కాన్ చేసేస్తాం. అది పెద్ద మొత్తంగా అనిపించదు. తీరా చూస్తే రోజు ముగిసేసరికి తెలియకుండానే రూ. 1,000 ఖర్చయిపోతుంది.కానీ, వాలెట్ నుండి రూ.500 నోటు తీసి అవతలి వ్యక్తికి ఇచ్చేటప్పుడు డబ్బు మన చేతిలోంచి వెళ్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. నా చేతిలో ఎంత ఉంది, ఎంత ఖర్చయింది అనేది స్పష్టంగా కళ్లముందు కనిపిస్తుంది. ఈ ఒక్క మార్పు నా అనవసరపు ఖర్చులను పూర్తిగా అడ్డుకుంది అని ఆమె వివరించింది.అయితే ఈ రోజుల్లో వంద శాతం యూపీఐ లేకుండా బతకడం ప్రాక్టికల్ కాదు కాబట్టి, ఆమె ఒక కొత్త పద్ధతిని పాటిస్తోంది. రోజువారీ అవసరాలన్నింటికీ 80శాతం కేవలం చేతిలోని నగదునే వాడుతుంది. చిల్లర సమస్య ఉన్నప్పుడు, లేదా క్యాష్ తీసుకోవడానికి షాపుల వారు నిరాకరించినప్పుడు మాత్రమే 20శాతం యూపీఐ వాడుతుంది.ఈ వీడియోపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ నడుస్తోంది. చాలా మంది ఆమె నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. నిజమే.. బ్యాంక్ అకౌంట్ చూస్తే డబ్బులు మాయమవుతున్నాయి కానీ.. పర్సులో పెడితే మాత్రం అలాగే ఉంటున్నాయి’ అని ఒక యూజర్ అంటుంటే మధ్యలో అకౌంట్లు ఫ్రీజ్ అవుతున్నాయనే వార్తల వల్ల నేను కూడా యూపీఐ తగ్గించాను అని మరొకరు పేర్కొన్నారు.ఇప్పుడు చాలా మంది వ్యాపారులు, మాల్స్ వాళ్లు రూ. 5, రూ. 10 చిల్లర ఇవ్వడం లేదు. చిల్లర దొరకడమే పెద్ద టాస్క్ అయిపోయింది’అని కొందరు నెటిజన్లు పెదవి విరిచారు. సమస్యలు ఎలా ఉన్నా, డిజిటల్ యుగంలో క్రేజీగా ఖర్చు పెట్టే ఈ తరానికి.. ఈ ఢిల్లీ యువతి ఐడియా మాత్రం ఒక మంచి ఆర్థిక పాఠం అని చెప్పక తప్పదు! View this post on Instagram A post shared by Sadaf (@rockstarz.gf)
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UPI యూజర్లకు అలర్ట్.. డబ్బులు పంపే ముందు కొత్త స్టెప్!దేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపుల వినియోగం భారీగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా యూపీఐ (UPI) ద్వారా క్షణాల్లో డబ్బులు పంపడం, స్వీకరించడం చాలా సులభమైపోయింది. ఇదే సమయంలో ఆన్లైన్ మోసాలు కూడా గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో.. యూపీఐ లావాదేవీలను మరింత సురక్షితంగా మార్చేందుకు బ్యాంకులు కొత్త ప్రతిపాదనను ముందుకు తీసుకొచ్చాయి.అనుమానాస్పదంగా కనిపించే కొన్ని యూపీఐ చెల్లింపులకు అదనపు నిర్ధారణ తీసుకోవాలని బ్యాంకులు సూచిస్తున్నాయి. అంటే.. ఒక లావాదేవీ సాధారణంగా లేదని బ్యాంకు మోసాల గుర్తింపు వ్యవస్థ గుర్తిస్తే.. వినియోగదారుడి ఫోన్లో ''మీరు ఈ చెల్లింపును కొనసాగించాలనుకుంటున్నారా?'' అనే సందేశం కనిపిస్తుంది. వినియోగదారు 'Yes' అని అంగీకరించిన తర్వాత మాత్రమే ఆ చెల్లింపు పూర్తవుతుంది.అయితే.. ఈ విధానం ప్రతి యూపీఐ చెల్లింపునకు వర్తించదు. సాధారణంగా జరిగే లావాదేవీలకు ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. బ్యాంకు వ్యవస్థలో ఏదైనా అనుమానాస్పద అంశం గుర్తించినప్పుడు మాత్రమే.. ఈ అదనపు నిర్ధారణ అడుగుతారు. దీని వల్ల వినియోగదారులు డబ్బు పంపే ముందు ఒకసారి ఆలోచించే అవకాశం పొందుతారు.అంతే కాకుండా.. ప్రతి పెద్ద మొత్తంలో జరిగే యూపీఐ చెల్లింపులకు తప్పనిసరిగా కొంత టైమ్ పెట్టాలనే సూచనలను బ్యాంకులు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. అలా చేస్తే.. యూపీఐకి ఉన్న వేగం, సులభతరం అనే ప్రధాన ప్రయోజనాలు తగ్గిపోతాయని అవి భావిస్తున్నాయి. అందుకే అన్ని లావాదేవీలకు కాకుండా, ప్రమాదం ఉన్న వాటికే అదనపు తనిఖీ ఉండాలని బ్యాంకులు కోరుతున్నాయి.యూపీఐ మోసాలు పెరగడానికి కారణాలుయూపీఐ మోసాలు పెరగడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. మోసగాళ్లు నకిలీ కస్టమర్ కేర్ నెంబర్లు, ఫోన్ కాల్స్, వాట్సాప్ సందేశాల ద్వారా ప్రజలను నమ్మించి డబ్బులు పంపించేలా చేస్తున్నారు. యూపీఐ చెల్లింపులు వెంటనే పూర్తవుతుండటంతో, మోసాన్ని గుర్తించేలోపే డబ్బు ఇతర ఖాతాలకు వెళ్లిపోతుంది.ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చెల్లింపునకు ముందు వచ్చే చిన్న నిర్ధారణ సందేశం వినియోగదారులకు జాగ్రత్తపడే అవకాశం ఇస్తుందని బ్యాంకులు భావిస్తున్నాయి. డబ్బు పంపే ముందు లావాదేవీ వివరాలను మరోసారి పరిశీలించుకోవడం ద్వారా మోసాలను నివారించవచ్చని చెబుతున్నాయి. ఈ ప్రతిపాదన ప్రస్తుతం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) పరిశీలనలో ఉంది. డిజిటల్ చెల్లింపుల భద్రతను పెంచుతూ, యూపీఐ వేగం మరియు సౌకర్యాన్ని కొనసాగించేలా కొత్త నిబంధనలు రూపొందించే అవకాశం ఉంది.ఇదీ చదవండి: 19 ఏళ్ల యువతి కథ.. శ్రీధర్ వెంబు భావోద్వేగం!
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రాబోతున్నాయి.. మరిన్ని ‘పన్ను’ మార్పులు!పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, దేశీయ తయారీని ప్రోత్సహించడం, డిజిటల్ చెల్లింపులను మరింత విస్తరించడం లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పన్ను, నియంత్రణ వ్యవస్థల్లో పలు కీలక మార్పులు తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుత ఆదాయపు పన్ను (సవరణ) ఆర్డినెన్స్–2026 స్థానంలో కొత్త చట్టాన్ని తీసుకురావడంలో భాగంగా ఈ ప్రతిపాదనలు రూపొందించినట్లు సమాచారం.డిజిటల్ చెల్లింపులపై ఛార్జీలకు కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్డిజిటల్ చెల్లింపులకు సంబంధించిన నిబంధనల్లో మార్పులు ప్రతిపాదిత సంస్కరణల్లో ప్రధానంగా నిలిచాయి. ఆదాయపు పన్ను చట్టంతో అనుసంధానమైన ప్రస్తుత నిబంధనలకు బదులుగా, బ్యాంకులు, చెల్లింపు వ్యవస్థల ప్రొవైడర్లు ఛార్జీలు విధించకూడని ఎలక్ట్రానిక్ చెల్లింపు పద్ధతులను ప్రభుత్వం నోటిఫై చేసేలా చట్టపరమైన అధికారం కల్పించనున్నారు. ఈ మార్పుతో డిజిటల్ లావాదేవీలపై వ్యాపారులు చెల్లించే మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ (MDR) విషయంలో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలపై పన్ను మినహాయింపులువిదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (FIIలు), బ్యాంక్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ సెటిల్మెంట్స్ (BIS) ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా పొందే వడ్డీ ఆదాయం, మూలధన లాభాలపై పన్ను మినహాయింపు కల్పించే ప్రతిపాదన కూడా ఉంది. విదేశీ పెట్టుబడులను మరింత ఆకర్షించడమే ఈ చర్య ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోంది.ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీకి దీర్ఘకాలిక ప్రోత్సాహంఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ రంగానికి అవసరమైన మూలధన వస్తువులను సరఫరా చేసే విదేశీ సంస్థలకు పన్ను ప్రయోజనాలను 2040–41 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు పొడిగించాలని ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తోంది. అలాగే భారత్లో కాంట్రాక్ట్ తయారీ కార్యకలాపాల కోసం కస్టమ్స్ బాండెడ్ గిడ్డంగుల్లో విడిభాగాలను నిల్వ చేసే విదేశీ కంపెనీలకు కూడా అదే కాలం వరకు పన్ను మినహాయింపు ఇవ్వాలని యోచిస్తోంది.వజ్రాల రంగానికీ పన్ను ప్రోత్సాహకాలువిదేశీ వజ్రాల మైనింగ్ కంపెనీలు, నోటిఫైడ్ ప్రత్యేక మండలాల ద్వారా ముడి వజ్రాలను విక్రయించే సంబంధిత సంస్థలకు 2040–41 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు పన్ను మినహాయింపులు కల్పించే ప్రతిపాదన ఉంది. దీంతో వజ్రాల వ్యాపారం, సంబంధిత పెట్టుబడులకు మరింత ప్రోత్సాహం లభించే అవకాశం ఉంది.డేటా సెంటర్లు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్లకు మార్పులుఅర్హత కలిగిన పెట్టుబడి నిధుల (క్వాలిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్) పాలనను సరళీకరించడంతో పాటు, కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల నిర్వచనాన్ని విస్తరించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. నిర్దిష్ట డేటా సెంటర్లు సొంతంగా కలిగి ఉన్న లేదా లీజుకు తీసుకున్న మౌలిక సదుపాయాలపై కార్యకలాపాలు నిర్వహించేందుకు అనుమతించే మార్పులు కూడా ప్రతిపాదిత సంస్కరణల్లో ఉన్నాయి.అదేవిధంగా, కొన్ని సందర్భాల్లో బిజినెస్ ట్రస్ట్ యూనిట్ హోల్డర్లకు డివిడెండ్పై పన్ను మినహాయింపును కొనసాగించాలని ప్రతిపాదించారు. కొత్త పన్ను విధానాన్ని ఎంచుకునే ప్రత్యేక ప్రయోజన వాహకాలు (SPV)పై 25 శాతం అధిక సర్ఛార్జ్ విధించే ప్రతిపాదన కూడా ఉంది.మొత్తంగా, ఈ ప్రతిపాదిత మార్పులు డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ విస్తరణతో పాటు విదేశీ పెట్టుబడులు, ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ, వజ్రాల రంగం, డేటా సెంటర్లు వంటి కీలక రంగాలకు దీర్ఘకాలిక పన్ను ప్రోత్సాహకాలను అందించే దిశగా ఉన్నాయని పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
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కాల్ డ్రాప్ అవుతోందా? వాయిస్లో సమస్యలా..? ఇకపై నేరుగా ట్రాయ్కి ఫిర్యాదు చేయొచ్చుమొబైల్ ఫోన్ వినియోగం పెరిగిన ఈ రోజుల్లో.. కాల్ నాణ్యత ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరంగా మారింది. అయితే.. కొన్నిసార్లు కాల్ డ్రాప్లు, వాయిస్ స్పష్టంగా వినిపించకపోవడం, ఆలస్యం వంటి సమస్యలు వినియోగదారులను ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. ఈ సమస్యలను గుర్తించి పరిష్కరించేందుకు.. టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (TRAI) తన మైకాల్ (MyCall) మొబైల్ అప్లికేషన్ను కొత్త ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.కొత్తగా అప్డేట్ చేసిన ఈ యాప్ ద్వారా వినియోగదారులు తమ కాల్ అనుభవాన్ని నేరుగా తెలియజేయవచ్చు. కాల్ ముగిసిన వెంటనే ఒకటి నుంచి ఫైవ్ స్టార్ వరకు రేటింగ్ ఇచ్చి, కాల్ నాణ్యతపై తమ అభిప్రాయాన్ని నమోదు చేయవచ్చు. దీనివల్ల టెలికాం సంస్థలకు వినియోగదారులు ఎదుర్కొంటున్న అసలు సమస్యలు ఏమిటనేది సులభంగా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.తమ కాలింగ్ అనుభవ సమస్యలను సర్వీస్ ప్రొవైడర్లకు నివేదించడానికి ఈ యాప్ వినియోగదారులకు ఒక ముఖ్యమైన సాధనంగా ఉపయోగపడుతుందని.. ట్రాయ్ ఛైర్మన్ అనిల్ కుమార్ లహోటి వెల్లడించారు.ఈ యాప్లో కేవలం రేటింగ్ ఇవ్వడమే కాకుండా.. కాల్ డ్రాప్లు, కాల్ సమయంలో రీసౌండ్, ఆడియో ఆలస్యం, వేరే కాల్ కనెక్ట్ కావడం (క్రాస్ కనెక్షన్), వాయిస్ మధ్యలో కట్ అవ్వడం వంటి సమస్యలను కూడా రిపోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది. వినియోగదారులు ఇచ్చే ఈ వివరాలు సంబంధిత టెలికాం సంస్థలకు చేరి.. సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు సహాయపడతాయి.Introducing the revamped MyCall App where everyconsumer’s call experience counts. Rate your recent calls, share your experience & contribute to real-world insights that can help improve call quality across India. Download the MyCall App now on Google Play pic.twitter.com/ij8LKaON93— TRAI (@TRAI) August 3, 2026
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జియో బంపరాఫర్.. రూ.400తో సరికొత్త ప్యాకేజ్!రిలయన్స్ జియో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా సరికొత్త జియో హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ అండ్ హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లాన్లను ప్రారంభించింది. ఈ ప్లాన్లు హై-స్పీడ్ వైఫై, 1,000కి పైగా లైవ్ టీవీ ఛానెల్లు, ప్రముఖ OTT ప్లాట్ఫారమ్ల సబ్స్క్రిప్షన్లను ఒకే ప్యాకేజీలో నెలకు రూ. 400 ప్రారంభ ధరతో అందిస్తున్నాయి.ఈ బండిల్ ఆఫర్ ద్వారా కస్టమర్లు బ్రాడ్బ్యాండ్, టెలివిజన్ మరియు స్ట్రీమింగ్ వినోదాన్ని ఒకే కనెక్షన్ మరియు ఒకే నెలవారీ బిల్లుతో పొందవచ్చు. కేవలం టీవీ మాత్రమే చూసే వారి నుంచి హై-స్పీడ్ బ్రాడ్బ్యాండ్తో పాటు లైవ్ టీవీ, ఓటీటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోరుకునే వారి వరకు, వివిధ రకాల గృహ అవసరాలకు సరిపోయేలా ఈ ప్లాన్లు రూపొందించారు.ఎంచుకున్న ప్లాన్ను బట్టి, కస్టమర్లు అన్లిమిటెడ్ వైఫై, 1,000కి పైగా లైవ్ టీవీ ఛానెల్లు, 200కి పైగా HD ఛానెల్లు.. ఆహా, జియోహాట్స్టార్, జీ5, సోనీ లివ్ వంటి వాటితో సహా 12-ప్లస్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ల యాక్సెస్ను ఆస్వాదించవచ్చు. ఇందులో టీవీలో యూట్యూబ్, జియో సర్వీస్ ఇంజనీర్ల ద్వారా ఉచిత ఇన్స్టాలేషన్.. మెయింటెనెన్స్, అలాగే లైవ్ టీవీని ప్లే, పాజ్ & రివైండ్ చేసే ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గృహాలకు.. జియో హోమ్ తన ఫైబర్ నెట్వర్క్ ద్వారా టెలివిజన్ సేవలను అందిస్తుంది. సాధారణంగా వాతావరణం బాగాలేనప్పుడు డీటీహెచ్ సేవలకు అంతరాయం కలుగుతుంది, కానీ ఫైబర్ ద్వారా ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులలోనైనా అంతరాయం లేని వీక్షణ అనుభవాన్ని జియో అందిస్తుంది. కస్టమర్లు లైవ్ టీవీని పాజ్ మరియు రివైండ్ చేయగల సదుపాయం ఉన్నందున, వారు తమకు ఇష్టమైన తెలుగు సీరియల్స్, సినిమాలు, లైవ్ స్పోర్ట్స్ లేదా న్యూస్ ప్రోగ్రామ్లను ఎప్పటికీ మిస్ అయ్యే అవకాశం లేదు.
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ఐఐఆర్ఎం రూ.150 కోట్ల ఫండింగ్!బీమా పంపిణీ సంస్థ ఐఐఆర్ఎం హోల్డింగ్స్ ఇండియా రూ. 150 కోట్ల నిధులను సమకూర్చుకుంటున్నట్లు తెలిపింది. కార్పెడియం క్యాపిటల్, సాన్షి ఫండ్-1 లీడ్ ఇన్వెస్టర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నట్లుగా పేర్కొంది.ఒక్కో షేరుకు రూ. 143.28 ధర చొప్పున ఫుల్లీ కన్వర్టబుల్ వారంట్లు, షేర్ల జారీ ద్వారా నిధులను సమీకరిస్తున్నట్లు కంపెనీ చైర్మన్ వి. రామకృష్ణ చెప్పారు. ఈ మొత్తాన్ని వ్యాపార విస్తరణ, కొనుగోళ్లు, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మొదలైన అవసరాల కోసం వినియోగించుకోనున్నట్లు వివరించారు. సింగపూర్, శ్రీలంక తదితర దేశాల్లో కూడా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న ఐఐఆర్ఎం హోల్డింగ్స్కి 18 కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. 2,000 పైచిలుకు కార్పొరేట్ క్లయింట్లు, 500 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు.
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ఇన్వెస్టర్లూ.. ఇదిగో ఈ ఫండ్ చూశారా?లార్జ్క్యాప్ల స్థిరత్వంతో పాటు మిడ్క్యాప్ల వృద్ధి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలనుకునే ఇన్వెస్టర్లకు ‘లార్జ్ అండ్ మిడ్క్యాప్’ ఫండ్లు ఆకర్షణీయమైన ఎంపిక. ఈ విభాగంలో ‘బంధన్ లార్జ్ అండ్ మిడ్క్యాప్ ఫండ్’ దీర్ఘకాలిక రాబడులు, వైవిధ్యమైన పోర్ట్ఫోలియోతో ప్రత్యేకతను చాటుతోంది. లార్జ్, మిడ్క్యాప్లతో పాటు ఎంపిక చేసిన స్మాల్క్యాప్ షేర్ల ద్వారా అదనపు వృద్ధిని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ఫండ్ మూడు, అయిదు, ఏడు, పదేళ్ల కాలంలో కేటగిరీ సగటు, బెంచ్మార్క్ కంటే మెరుగైన ఎస్ఐపీ రాబడులను నమోదు చేసింది.పెట్టుబడి వ్యూహం సెబీ నిబంధనల ప్రకారం లార్జ్ అండ్ మిడ్క్యాప్ ఫండ్లు కనీసం 35 శాతం చొప్పున లార్జ్క్యాప్, మిడ్క్యాప్ షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలి. ఈ ప్రాతిపదికన బంధన్ ఫండ్ పోర్ట్ఫోలియోను అధిక వృద్ధి సామర్థ్యం, నాణ్యమైన కంపెనీలు (54%), థీమాటిక్–సైక్లికల్ అవకాశాలు (31%), వాల్యూ ఆధారిత పెట్టుబడులు (11%) అనే మూడు విభాగాలుగా నిర్మిస్తోంది. లార్జ్, మిడ్క్యాప్లతో పాటు ఎంపిక చేసిన స్మాల్క్యాప్ షేర్లలో పెట్టుబడుల ద్వారా బెంచ్మార్క్ కంటే అదనపు రాబడులను సాధించడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మార్కెట్ పరిస్థితులు, వాల్యుయేషన్లు, వ్యాపార సైకిళ్లకు అనుగుణంగా రంగాలు, షేర్ల కేటాయింపులను ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకోవడం దీని ప్రత్యేకత.రిస్క్ విశ్లేషణ గత ఐదేళ్లలో మిడ్, స్మాల్క్యాప్ షేర్ల ఉమ్మడి వాటా 57 శాతానికి పైగా పెరగడంతో ఫండ్ మరింత వృద్ధి ఆధారితంగా మారింది. దీంతో దీర్ఘకాలంలో అధిక రాబడులకు అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, స్వల్పకాలంలో ఒడిదుడుకులు ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. గత దశాబ్దంలో ఈ ఫండ్ రెండుసార్లు 18–19 శాతం, ఒకసారి దాదాపు 40 శాతం మేర క్షీణించింది. అందువల్ల 5–7 ఏళ్ల పెట్టుబడి కాలపరిమితితో ఎస్ఐపీ మార్గంలో పెట్టుబడి పెట్టడం సముచితం.ఎవరికి అనుకూలం కనీసం 5–7 ఏళ్ల పెట్టుబడి కాలపరిమితి ఉన్న ఇన్వెస్టర్లకు ఈ ఫండ్ అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఎస్ఐపీ ద్వారా క్రమబద్ధంగా పెట్టుబడి పెట్టేవారికి ఇది మెరుగైన ఎంపిక. అయితే, మిడ్, స్మాల్క్యాప్ కేటాయింపులు అధికంగా ఉండటంతో ఒక్కసారిగా భారీ మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టడం కంటే దశలవారీగా పెట్టుబడి కొనసాగించడం శ్రేయస్కరం. అలాగే, ఈ ఫండ్ను ఒక్క ఈక్విటీ ఫండ్పైనే ఆధారపడకుండా, లార్జ్క్యాప్ లేదా ఫ్లెక్సీక్యాప్ ఫండ్తో కలిపి పోర్ట్ఫోలియోలో భాగంగా ఉంచుకుంటే రిస్క్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. పోర్ట్ఫోలియో కేటాయింపులుజూన్ 2026 నాటికి ఫండ్ పోర్ట్ఫోలియోలో లార్జ్క్యాప్లకు 38.5%, మిడ్క్యాప్లకు 35.6%, స్మాల్క్యాప్లకు 21.4% కేటాయింపులు ఉన్నాయి. మిగిలిన 4.5% నగదు, ఇతర ఈక్విటీయేతర ఆస్తుల్లో ఉంది. మిడ్, స్మాల్క్యాప్ల ఉమ్మడి వాటా 57 శాతానికి పైగా ఉండటం పోర్ట్ఫోలియోలో వృద్ధి ఆధారిత ధోరణిని సూచిస్తోంది. టాప్–10 హోల్డింగ్స్ వాటా 26.7 శాతానికే పరిమితం కావడం కొన్ని షేర్లపై అధికంగా ఆధారపడకుండా పోర్ట్ఫోలియోను వైవిధ్యంగా ఉంచుతోంది.రాబడుల పనితీరు దీర్ఘకాలిక ఎస్ఐపీ రాబడుల్లో ఈ ఫండ్ మూడు, ఐదు, ఏడు, పదేళ్ల కాలాల్లోనూ కేటగిరీ సగటు, బెంచ్మార్క్ను అధిగమించింది. రోలింగ్ రాబడులు: గత ఏడేళ్ల ఎన్ఏవీ చరిత్ర ఆధారంగా లెక్కించిన రోలింగ్ రాబడుల్లోనూ ఈ ఫండ్ నిలకడైన పనితీరును ప్రదర్శించింది. మూడేళ్లు, ఐదేళ్ల రోలింగ్ రాబడుల్లో కనిష్ట, సగటు, గరిష్ట మూడు ప్రమాణాల్లోనూ బెంచ్మార్క్ను అధిగమించడం దీర్ఘకాలిక పనితీరుకు నిదర్శనం.
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19 ఏళ్ల యువతి కథ.. శ్రీధర్ వెంబు భావోద్వేగం!ప్రస్తుతం సమాజంలో జెన్ జీ (Gen Z) గురించి పలురకాల భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. వారు ఎక్కువగా సౌకర్యాలను కోరుకుంటారని, కష్టపడి పనిచేయరని, బాధ్యతలు తీసుకోరని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ.. ఇది వాస్తవం కాదని జోహో సంస్థ సీఈఓ శ్రీధర్ వెంబు పేర్కొన్నారు. ఎందుకో వివరంగా ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.నిజానికి నేటి జెన్ జీ యువత అందరూ ఒకేలా ఉంటారని చెప్పడం సరికాదు. శ్రీధర్ వెంబు తన ''సంస్థలో పనిచేస్తున్న 19 ఏళ్ల యువతితో మాట్లాడారు. ఆ సంభాషణలో ఆమె తన జీవితంలోని నిజమైన పరిస్థితిని వివరించింది. తన తల్లిదండ్రులు తీసుకున్న అప్పులను తీర్చడానికి, అలాగే తన చిన్న తమ్ముళ్లు, చెల్లెళ్ల భవిష్యత్తు కోసం తాను కష్టపడి పనిచేస్తున్నానని చెప్పింది. తన కుటుంబం సంతోషంగా ఉండటమే.. తన జీవితంలో ముఖ్యమైన లక్ష్యమని ఆమె తెలిపిందని'' ఆయన పేర్కొన్నారు.కుటుంబ క్షేమమే లక్ష్యంగా ముందుకు వెళ్తున్న ఆ యువతి.. అనవసరమైన ఖర్చులు చేయకుండా పొదుపుగా జీవిస్తోంది. ఖరీదైన దుస్తులు కొనకుండా.. తక్కువ ధరలో దొరికేవే కొనుగోలు చేస్తోంది. తెగిపోయిన చెప్పులను కుట్టించుకుని మళ్లీ వాటినే ఉపయోగిస్తోంది. ప్రతి రూపాయిని.. భవిష్యత్తు కోసం ఆదా చేస్తోంది. ఆమె మాటలు విని తాను ఎంతో భావోద్వేగానికి గురయ్యానని శ్రీధర్ వెంబు పేర్కొన్నారు.I come across a large number of people of various age groups, and I don't find categorizing generations based on age all that meaningful.A 19 year old employee told me last week that she works hard to earn money so that her parents can repay their loans and support her younger…— Sridhar Vembu (@svembu) August 3, 2026ఈ సంఘటనను ఆయన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. వేలాది మంది స్పందించారు. ఆయన మరో విషయాన్ని కూడా చెప్పారు. తమ సంస్థలో ఇటీవల వివాహం చేసుకున్న ఇద్దరు యువ ఉద్యోగులు, తన సూచన మేరకు ఆడంబరాలకు దూరంగా సాదాసీదాగా పెళ్లి చేసుకున్నారని తెలిపారు. ఇది యువతలో ఇంకా మంచి విలువలు, బాధ్యతాయుతమైన ఆలోచనలు ఉన్నాయని చూపిస్తుందని పేర్కొన్నారు.ఈ పోస్టుకు అనేక రకాల స్పందనలు వచ్చాయి. కొందరు యువతను ప్రోత్సహించిన శ్రీధర్ వెంబును ప్రశంసించారు. మరికొందరు కుటుంబ పరిస్థితులు, ఆర్థిక సమస్యల వల్లే చాలా మంది యువత చిన్న వయసులోనే బాధ్యతలు తీసుకోవాల్సి వస్తోందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇంకొందరు జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే కష్టపడటం, క్రమశిక్షణ, మంచి నడవడిక చాలా అవసరమని వ్యాఖ్యానించారు.
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లాభాల్లో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు!సోమవారం ఉదయం లాభాల్లో ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ట్రేడింగ్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి లాభాల్లోనే ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ 544.39 పాయింట్లు లేదా 0.70 శాతం లాభంతో 78,639.03 వద్ద, నిఫ్టీ 390.70 పాయింట్లు లేదా 1.60 శాతం లాభంతో 24,774.30 వద్ద నిలిచాయి.అర్బన్ కంపెనీ లిమిటెడ్, బలరాంపూర్ చిని మిల్స్ లిమిటెడ్, పైన్ ల్యాబ్స్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరగా.. జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్, ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, బ్లూ జెట్ హెల్త్కేర్ లిమిటెడ్ వంటి సంస్థలు నష్టాల జాబితాలో చేరాయి.(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)
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హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారా?ఆర్థిక ప్రణాళికలో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా మారింది. మనలో చాలామందికి ఇప్పటికే ఏదో ఒక రూపంలో ఆరోగ్య బీమా ఉంటోంది. అయితే, జీవితంలో వివాహం, కుటుంబ బాధ్యతలు లేదా ఆదాయం పెరగడం వంటి మార్పులకు అనుగుణంగా బీమా ప్రయోజనాలు కూడా మారాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, మీరు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు బేసిక్ వ్యక్తిగత పాలసీతో ప్రారంభించి ఉండవచ్చు. తర్వాత, వివాహమయ్యాక జీవిత భాగస్వామిని కూడా ఇన్సూరెన్స్ పరిధిలో చేర్చాలని లేదా మరింత ఎక్కువ కవరేజీతో పాటు యాడ్–ఆన్లు ఉన్న పాలసీని ఎంచుకోవాలనుకోవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో మీరు మీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని మార్చుకోవడమో లేదా బదిలీ చేయడమో గురించి ఆలోచించవచ్చు. ఇక్కడే మైగ్రేషన్, పోర్టింగ్ అనే పరిభాష తెరపైకి వస్తుంది. మైగ్రేషన్ అంటే ఏమిటి? మైగ్రేషన్ అంటే మీ ప్రస్తుత హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ను అదే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో అప్గ్రేడ్ చేయడం. దీని ద్వారా మీ ప్రస్తుత బీమా సంస్థ మరింత విస్తృతంగా కవరేజ్ అందించే ప్లాన్కి మారవచ్చు లేదా మీ కుటుంబంలో కొత్త సభ్యులను కూడా పాలసీలో చేర్చుకోవచ్చు. సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, మైగ్రేషన్ అంటే అదే కంపెనీలో ఉంటూ మెరుగైన ప్లాన్కి మారడం.పోర్టింగ్ అంటే ఏమిటి? పోర్టింగ్ అంటే మీ ఆరోగ్య బీమా పాలసీని ఒక కంపెనీ నుండి మరొక సంస్థకి బదిలీ చేయడం. మీ అవసరాలకు సరిపోయే మెరుగైన ప్రయోజనాలు లేదా సేవలను మరో బీమా సంస్థ అందిస్తే, మీరు పోర్టింగ్ను ఎంచుకోవచ్చు. మీ ప్రస్తుత ఇన్సూరర్ సేవలపై అసంతృప్తి ఉన్నప్పుడు లేదా వేరే చోట మీ అవసరాలకు తగ్గట్లు మరింత అనుకూలమైన ప్లాన్ దొరికినప్పుడు ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.ఎంచుకోవడం ఇలా.. మైగ్రేషన్: మీరు మైగ్రేట్ అయినప్పుడు, అదే బీమా కంపెనీలో ఒక పాలసీ నుండి మరో పాలసీకి మారతారు. మీ వివరాలు అప్పటికే ఇన్సూరర్ వద్ద ఉండటం వల్ల ఈ ప్రాసెస్ సాధారణంగా సులభంగా ఉంటుంది. దీని వలన కీలక ప్రయోజనాలు ఏమిటంటే వెయిటింగ్ పీరియడ్ క్రెడిట్లు, బోనస్ల వంటి కొనసాగుతున్న ప్రయోజనాలు యథాతథంగా ఉంటాయి. మీ ఇన్సూరర్ నిబంధనలకు లోబడి, మైగ్రేషన్కి సాధారణంగా ఏ సమయంలోనైనా వీలుంటుంది. మీ ఇన్సూరర్ సేవలతో మీరు సంతృప్తిగా ఉన్నప్పటికీ, మరింత కవరేజ్ లేదా అదనపు ఫీచర్లు కావాలనుకుంటే, తక్కువ రిస్్కతో దీనిని ఎంచుకోవచ్చు.పోర్టింగ్: ఈ విధానంలో మీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కొత్త బీమా సంస్థకి బదిలీ అవుతుంది. ఐఆర్డీఏఐ నిబంధనల ప్రకారం, మీకు ఇప్పటికే లభించే ప్రయోజనాలు, అంటే వెయిటింగ్ పీరియడ్ క్రెడిట్లు, బోనస్లు వంటి వాటిని కోల్పోకుండా కొనసాగిస్తారు. కొత్త ఇన్సూరర్ మీ ఆరోగ్య స్థితి, దరఖాస్తును పరిశీలిస్తారు. వాటి ఆధారంగా ప్రీమియం పెరగవచ్చు లేదా పెరగకపోవచ్చు. పాలసీ రెన్యూవల్ సమయంలో మాత్రమే పోర్టింగ్ చేయవచ్చు. మీ ప్రస్తుత పాలసీ ముగియడానికి 30–60 రోజుల ముందు దరఖాస్తు చేయాలి. మీ ప్రస్తుత బీమా కంపెనీ అందించే సేవలు, క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ లేదా ప్రీమియంలపై అసంతృప్తిగా ఉంటే, ఇతర ఆప్షన్లను పరిశీలించడానికి ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.ఇది గుర్తుంచుకోవాలిమైగ్రేషన్, పోర్టింగ్ రెండూ మీ అవసరాలు మారుతున్న కొద్దీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ను సర్దుబాటు చేసుకునే సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తాయి. అయితే, ఆలోచన లేకుండా తొందరపడి ఇన్సూరర్ను మార్చడం చేయకూడదు. అలాగే, మైగ్రేట్ చేయాలా లేదా పోర్ట్ చేయాలా అనే నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఆయా బీమా సంస్థలు అందించే అదనపు ప్రయోజనాలు, సేవలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. మీ అవసరాలకు ఏ మార్గం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుందో ఖచ్చితంగా తెలియకపోతే, మీ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థను లేదా విశ్వసనీయ సలహాదారుని సంప్రదించి తగిన సలహా తీసుకోండి. ఏది చేసినా దీర్ఘకాలికంగా ఆరోగ్య రక్షణకు అనుకూలంగా ఉండే నిర్ణయాన్ని తీసుకోండి.
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దేశంలోనే అత్యధిక శ్రీమంతులున్న టాప్-10 ఇంటిపేర్లుదేశ ఆర్థిక రంగాన్ని ఏలుతున్న దిగ్గజ వ్యాపార కుటుంబాలు, వారి వంశపారంపర్య వ్యాపార సామ్రాజ్యాల వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన వివరాలను ‘హూరున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ 2026’ వెల్లడించింది. భారత్లోని అత్యంత శ్రీమంతుల జాబితాను నిశితంగా పరిశీలిస్తే అత్యధిక సంపద నిర్దిష్ట సామాజిక వర్గాలు, కొన్ని ప్రత్యేక ఇంటిపేర్లు కలిగిన కుటుంబాల చేతుల్లోనే కేంద్రీకృతమై ఉందని స్పష్టమవుతోంది.‘హూరున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ 2026’ ప్రకారం దేశంలో అత్యధిక సంపన్నులను కలిగి ఉన్న టాప్-10 ఇంటిపేర్ల వివరాలు1. అగర్వాల్ (Agarwal): వేదాంత గ్రూప్ అనిల్ అగర్వాల్తో సహా అత్యధిక కుటుంబాలతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.2. గుప్తా (Gupta): హావెల్స్ ఇండియా అనిల్ రాయ్ గుప్తా కుటుంబం ప్రధానంగా ఉంటూ అగర్వాల్లతో సమానంగా తొలి స్థానాన్ని పంచుకుంది.3. పటేల్ (Patel): గుజరాత్ నేపథ్యమున్న పటేల్ కుటుంబాలు (జైడస్ లైఫ్సైన్సెస్ పంకజ్ పటేల్) మూడో స్థానంలో ఉన్నాయి.4. జైన్ (Jain): ఐనాక్స్ జీఎఫ్ఎల్ గ్రూప్ వివేక్ జైన్ తదితర కుటుంబాలు నాలుగో స్థానంలో నిలిచాయి.5. మెహతా (Mehta): టోరెంట్ ఫార్మా మెహతా కుటుంబంతో సహా విభిన్న రంగాల్లో స్థిరపడ్డారు.6. గోయెంకా (Goenka): మార్వాడీ వ్యాపార సామ్రాజ్యాలకు చెందిన సంజీవ్ గోయెంకా కుటుంబం ముఖ్యమైనది.7. షా (Shah): ఫైన్ ఆర్గానిక్స్ లాంటి రసాయన, తయారీ రంగాల్లో విస్తరించిన కుటుంబాలు.8. సింగ్ (Singh): డీఎల్ఎఫ్ రాజీవ్ సింగ్ వంటి ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ దిగ్గజాల ప్రాతినిధ్యం.9. రావు (Rao): తెలుగు రాష్ట్రాలు, దక్షిణ భారతదేశ ప్రాతినిధ్యంతో వ్యాపార కుటుంబాలు.10. దోషి (Doshi): సమానమైన ఆర్థిక ప్రాబల్యంతో ముంబై, గుజరాత్ ఆధారిత వ్యాపార వేత్తలు.అంబానీ, అదానీ వంటి ప్రముఖ వ్యక్తుల పేర్లు విడివిడిగా అగ్రస్థానాల్లో కనిపించినప్పటికీ ఇంటిపేర్ల పరంగా చూస్తే ఉత్తర, పశ్చిమ, దక్షిణ భారత దేశాల సాంప్రదాయ వ్యాపార వర్గాలదే పైచేయిగా ఉంది. తరాలుగా వస్తున్న కుటుంబ వ్యాపారాలు, బలమైన నెట్వర్కింగ్, వ్యాపార మెళకువలే వీరి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.ఇదీ చదవండి: భారత్లోని ప్రముఖ కంపెనీల అసలు పేర్లు
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జూలైలో ఎక్కువమంది కొన్న కార్లు ఇవే..భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మిడిల్ క్లాస్ వాహనదారుల ఆదరణే పరమావధిగా మారుతీ సుజుకీ మరోసారి తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. జులై 2026 నెలవారీ కార్ల విక్రయాల గణాంకాల ప్రకారం.. ప్రముఖ హ్యాచ్బ్యాక్ మోడల్ మారుతీ సుజుకీ వ్యాగన్ఆర్ (Maruti Suzuki WagonR) దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారుగా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ ఒక్క నెలలోనే కంపెనీ ఏకంగా 18,200 యూనిట్ల వ్యాగన్ఆర్ కార్లను విక్రయించింది.సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆటోమొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ (SIAM), వివిధ ఆటోమొబైల్ సంస్థల అధికారిక నివేదికల ప్రకారం గత జూలైలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన టాప్ 5 కార్లు ఏవో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.జూలైలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన టాప్ 5 కార్లుమారుతీ సుజుకీ వ్యాగన్ఆర్ (WagonR): 18,200 యూనిట్లు అమ్ముడుపోయి మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. దీని మైలేజ్, తక్కువ బడ్జెట్, విశాలమైన క్యాబిన్ స్పేస్ ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు. దీని ధర (ఎక్స్షోరూం) రూ.5.54 లక్షలు - రూ.7.38 లక్షలుహ్యుందాయ్ క్రెటా (Hyundai Creta): 17,500 యూనిట్ల విక్రయాలతో రెండో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఎస్యూవీ (SUV) విభాగంలో ఇది అత్యంత ప్రజాదరణ పొందింది. దీని ధర (ఎక్స్షోరూం) రూ.11.00 లక్షలు - రూ.20.15 లక్షలుమారుతీ సుజుకీ బ్రెజా (Brezza): 16,800 యూనిట్లు అమ్ముడై మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ముఖ్యంగా దీని సీఎన్జీ (CNG) వేరియంట్కు మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ లభించింది. దీని ధర (ఎక్స్షోరూం) రూ.8.34 లక్షలు - రూ.14.14 లక్షలుటాటా పంచ్ (Tata Punch): 16,100 యూనిట్ల అమ్మకాలతో నాలుగో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ ఉండటం దీనికి ప్లస్ పాయింట్గా మారింది. దీని ధర (ఎక్స్షోరూం) రూ.6.13 లక్షలు - రూ.10.20 లక్షలుమారుతీ సుజుకీ స్విఫ్ట్ (Swift): కొత్త మార్పులతో వచ్చిన ఈ కారు 15,600 యూనిట్ల విక్రయాలతో ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. దీని ధర (ఎక్స్షోరూం) రూ.6.49 లక్షలు - రూ.9.60 లక్షలువ్యాగన్ఆర్ ఇప్పటికీ హాట్ ఫేవరెట్ ఎందుకంటే.. గత కొన్నాళ్లుగా మార్కెట్లో ఎస్యూవీ (SUV)ల హవా నడుస్తున్నప్పటికీ, వ్యాగన్ఆర్ తన స్థానాన్ని పదిలపరుచుకోవడం విశేషం. ముఖ్యంగా పట్టణ రోడ్లలో సులువైన డ్రైవింగ్, మెరుగైన ఇంధన సామర్థ్యం (CNG ఆప్షన్ సహా), రీసేల్ వ్యాల్యూ, అందుబాటు ధరలు ఈ కారును సామాన్యుడి ఫేవరెట్ చాయిస్గా మార్చాయి.మారుతీ సుజుకీ తిరుగులేని ఆధిపత్యంమోడళ్ల వారీగానే కాకుండా, మొత్తం కార్ల కంపెనీల పరంగా చూస్తే మారుతీ సుజుకీ తన అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. జులై 2026లో ఒక్క దేశీయ మార్కెట్లోనే దాదాపు 2 లక్షల యూనిట్ల సేల్స్ నమోదు చేసింది.
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మందుబాబులకు షాక్.. లిక్కర్లో కృత్రిమ రుచులు!దేశీయ మద్యం మార్కెట్లో దశాబ్దాలుగా విశేష ప్రజాదరణ పొందిన పలు ప్రముఖ విస్కీ, రమ్ బ్రాండ్లకు భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) భారీ షాక్ ఇచ్చింది. నాణ్యతా ప్రమాణాలను ఉల్లంఘించడంతో పాటు కృత్రిమ సువాసనలు (ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లేవర్లు) వాడుతూ వినియోగదారులను తప్పుదోవ పట్టించే లేబులింగ్ విధానాలను పాటిస్తున్నందుకు డయాజియో (యునైటెడ్ స్పిరిట్స్), ఇన్ బ్రూ బెవరేజెస్, మోహన్ రాకీ స్ప్రింగ్వాటర్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలకు చెందిన కొన్ని నిర్దిష్ట రమ్, విస్కీ వేరియంట్ల అమ్మకాలపై ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ నిషేధ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.ల్యాబొరేటరీ పరీక్షల్లో వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం.. రాయల్ ఛాలెంజ్, యాంటిక్విటీ బ్లూ, బ్యాగ్పైపర్ డీలక్స్ విస్కీలతో పాటు ఓల్డ్ మాంక్, మెక్డొవెల్స్ నంబర్-1, ఓల్డ్ కాస్క్ డీలక్స్ రమ్ వేరియంట్లలో సహజ సిద్ధమైన ఏజింగ్ (మ్యాచ్యురేషన్) ప్రక్రియకు స్వస్తి చెప్పి కృత్రిమ లేదా 'నేచర్ ఐడెంటికల్' ఫ్లేవర్లను ఉపయోగిస్తున్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. సాధారణంగా మొలాసెస్ లేదా మాల్ట్ వంటి ప్రాథమిక పదార్థాలను పులియబెట్టి ఈస్ట్ చర్య ద్వారా లభించే సహజ రుచి, సువాసనలకు బదులుగా విస్కీలో 'విస్కీ ఫ్లేవర్', రమ్లో 'రమ్ ఫ్లేవర్'లను కలపడం అంతర్జాతీయ తయారీ ప్రమాణాలకు విరుద్ధమని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ స్పష్టం చేసింది. కాఫీ, వెనిలా వంటి ఇతర రుచులను జోడించడానికి అనుమతి ఉన్నప్పటికీ మద్యం అసలు నమూనానే కృత్రిమంగా సృష్టించడం నిబంధనల ఉల్లంఘన కిందకే వస్తుందని పేర్కొంది.లేబులింగ్పై మద్యం తయారీ తేదీ ప్రకటనలకు (Age claims) సంబంధించి కూడా తీవ్ర అతిక్రమణలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. 7 ఇయర్స్ ఓల్డ్ బ్లెండెడ్గా ప్రచారం చేసుకుంటున్న ఒక రమ్ వేరియంట్లో నిజమైన మెచ్యూర్డ్ రమ్ వాటా 5 శాతం కంటే తక్కువగా ఉండి అత్యధిక భాగం సాధారణ న్యూట్రల్ స్పిరిట్ మాత్రమే ఉన్నట్లు తేలింది. 2018 ఆల్కహాలిక్ బెవరేజెస్ నిబంధనల ప్రకారం బ్లెండెడ్ మద్యంలో ఉండే అతి తక్కువ వయసు కలిగిన స్పిరిట్ ఆధారంగానే 'ఏజ్' ప్రకటించాల్సి ఉంటుంది.ఈ నేపథ్యంలో నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించని ఉత్పత్తులను కేవలం విస్కీ లేదా రమ్ అని కాకుండా బాటిల్ ముందు భాగంలో స్పష్టంగా 'విస్కీ-ఫ్లేవర్డ్ స్పిరిట్' లేదా 'రమ్-ఫ్లేవర్డ్ స్పిరిట్' అని ముద్రించాలని నిబంధన విధించింది. నిబంధనలు పాటించని తయారీ యూనిట్లపై కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ మద్దతుతో ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు నియంత్రణ సంస్థ తెలిపింది.ఇదీ చదవండి: భారత్లోని ప్రముఖ కంపెనీల అసలు పేర్లు
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భారత్లోని ప్రముఖ కంపెనీల అసలు పేర్లురోజువారీ జీవితంలో మనం ఎన్నో బ్రాండ్లను చూస్తుంటాం, ఆయా వస్తువులను ఉపయోగిస్తుంటాం. కానీ ఆ సంస్థల అసలు పేర్లు ఏమిటి? వాటి షార్ట్కట్ పేర్ల వెనుక ఉన్న పూర్వాపరాలేంటి? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం వెతికితే ఎంతో ఆసక్తికరమైన అంశాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. ఒకప్పుడు చిన్న పరిశ్రమలుగా, ప్రాంతీయ వ్యాపారాలుగా ప్రారంభమై నేడు వేల కోట్ల టర్నోవర్తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ఎన్నో ప్రముఖ భారతీయ సంస్థల పేర్లు కాలక్రమేణా సంక్షిప్త రూపాలుగా స్థిరపడిపోయాయి. మన దేశంలోని ప్రముఖ టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్, రిటైల్, ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజ సంస్థల అసలు పూర్తి పేర్లు, వాటి వెనుక ఉన్న విశేషాలను ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.టెక్నాలజీ, స్టార్టప్స్, డిజిటల్ రంగాలుOYO: అద్దె గదుల బుకింగ్ రంగాన్ని శాసించే ఓయో పూర్తి పేరు 'ఆన్ యువర్ ఓన్'. వినియోగదారులకు వారి సొంత ఇంటి వాతావరణాన్ని అందిస్తామనే ఉద్దేశంతో ఈ పేరును ఎంచుకున్నారు.Paytm: మొబైల్ రీచార్జ్ యాప్గా ప్రారంభమై డిజిటల్ చెల్లింపుల విప్లవానికి నాంది పలికిన పేటీఎమ్ అసలు పేరు 'పే త్రూ మొబైల్'.HCL: భారత్లో ఐటీ రంగానికి పునాది వేసిన సంస్థల్లో ప్రధానమైన హెచ్సీఎల్ పూర్తి పేరు 'హిందూస్థాన్ కంప్యూటర్స్ లిమిటెడ్'.Wipro: నేడు ప్రముఖ ఐటీ దిగ్గజంగా ఉన్న విప్రో మొదట్లో వంటనూనెలు, వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ తయారుచేసే సంస్థ. అందుకే దీనికి 'వెస్ట్రన్ ఇండియా పామ్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ లిమిటెడ్' అనే పేరు వచ్చింది.ఆటోమొబైల్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంTVS: సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు టీ.వీ. సుందరం అయ్యంగార్ జ్ఞాపకార్థం ఆయన ఊరు, సొంత పేరు కలిసొచ్చేలా ‘తిరుక్కురుంగుడి వెంగరం సుందరం’ అని నామకరణం చేశారు.MRF: ప్రపంచస్థాయి టైర్ల తయారీ సంస్థ అయిన ఎంఆర్ఎఫ్ మద్రాస్ (చెన్నై) కేంద్రంగా ప్రారంభమైన 'మద్రాస్ రబ్బర్ ఫ్యాక్టరీ'.BKT: టైర్ల రంగంలో అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన బీకేటీ పూర్తి పేరు 'బాల్కృష్ణ టైర్స్'.DLF: దేశంలోనే అతిపెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ అయిన డీఎల్ఎఫ్ 'ఢిల్లీ ల్యాండ్ అండ్ ఫైనాన్స్' పేరుతో రూపుదిద్దుకుంది.కన్స్యూమర్ గూడ్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్AMUL: గుజరాత్లోని ఆనంద్ కేంద్రంగా ప్రారంభమై శ్వేత విప్లవానికి మూలస్తంభంగా నిలిచిన అముల్ పూర్తి పేరు 'ఆనంద్ మిల్క్ యూనియన్ లిమిటెడ్'.PVR: భారతదేశ మల్టీప్లెక్స్ అనుభవాన్ని మార్చివేసిన పీవీఆర్ అసలు పేరు 'ప్రియా విలేజ్ రోడ్షో'.ITC: ప్రొడక్షన్ డైవర్సిఫికేషన్లో అగ్రగామిగా ఉన్న ఐటీసీ ఆరంభంలో పొగాకు ఉత్పత్తుల సంస్థగా 'ఇండియన్ టొబాకో కంపెనీ' పేరిట ఏర్పాటైంది.BPL: ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమలో ఒకప్పుడు తిరుగులేని గుర్తింపు పొందిన బీపీఎల్ పూర్తి పేరు 'బ్రిటిష్ ఫిజికల్ లాబొరేటరీస్'.ఇదీ చదవండి: నేటి యువత ఖర్చుల బాట..
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నిలిచిపోయిన కొత్త ఉద్యోగాలు.. అదుపు తప్పిన ఖర్చులు!దేశీయ ఐటీ పరిశ్రమలో మౌలిక మార్పులు వేగంగా చోటుచేసుకుంటున్నాయి. కృత్రిమ మేధ విస్తృతి పెరిగిన కొద్దీ కొత్త ఉద్యోగాల సృష్టి దాదాపు నిలిచిపోతోందని, డేటా సెంటర్లు, ఏఐ సాధనాల నిర్వహణ వ్యయాలు అదుపు తప్పిపోతున్నాయని జోహో వ్యవస్థాపకుడు, చీఫ్ సైంటిస్ట్ శ్రీధర్ వేంబు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అనిశ్చితమైన గ్లోబల్ ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో దేశంలోని యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం సవాలుతో కూడుకుందని పేర్కొన్నారు.నియామకాల నిధులు ఏఐ ఖర్చులకే..సాధారణంగా కొత్త ఉద్యోగుల నియామకం, జీతభత్యాల కోసం కేటాయించే బడ్జెట్ను ఐటీ కంపెనీలు ఇప్పుడు ఏఐ సాంకేతికత, డేటా సెంటర్ల మౌలిక వసతుల వైపే మళ్లించాల్సి వస్తోందని శ్రీధర్ వేంబు స్పష్టం చేశారు. ‘మా సంస్థ జోహోతో సహా ఏ కంపెనీ కూడా ప్రస్తుతానికి లేఆఫ్లు ప్రకటించకపోయినప్పటికీ గత కొన్నేళ్లుగా కొత్త ఉద్యోగాల నియామకాలను మాత్రం చేపట్టడం లేదు. సర్వర్లు, మెమరీ చిప్ల ధరలు విపరీతంగా పెరగడం వల్ల డేటా సెంటర్ల నిర్వహణ వ్యయం భారీగా పెరిగింది. ఈ వ్యయాలను నియంత్రించేందుకు కంపెనీలు ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ చాలా అంశాలు మన చేతుల్లో లేవు’ అని వేంబు వెల్లడించారు.సంతృప్త స్థాయికి సాఫ్ట్వేర్ మార్కెట్ఏఐ సాధనాల సాయంతో కోడింగ్ చేయడం, కొత్త సాఫ్ట్వేర్లను తయారు చేయడం వేగవంతమైనప్పటికీ ఇప్పటికే ఉన్న అంతర్జాతీయ సాఫ్ట్వేర్ మార్కెట్కు ఇంకా అదనపు వసతులు అవసరమా? అని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఇతర కమోడిటీ పరిశ్రమలాగే సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో కూడా ఇకపై నాణ్యత, విశ్వసనీయత, బ్రాండ్ విలువలే ప్రధానంగా మారతాయన్నారు. దీనివల్ల వృద్ధి రేటు నెమ్మదిస్తుందని విశ్లేషించారు. బహుళజాతి కార్పొరేట్ క్లయింట్లు సైతం తమ ఐటీ బడ్జెట్లను తగ్గించుకుని ఏఐ వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారని తెలిపారు.ఉపాధి పునరుద్ధరణ ప్రశ్నార్థకంఆటోమేషన్ పెరగడం వల్ల భారీ ఉత్పత్తులు సాధించే మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ రంగం కూడా ఆశించిన స్థాయిలో ఉద్యోగాలను సృష్టించలేకపోతోందని వేంబు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఏఐ, ఆటోమేషన్ వల్ల వస్తువుల తయారీ వ్యయం తగ్గి ఉత్పత్తులు చవకగా లభించినప్పటికీ వాటిని కొనుగోలు చేసేంత ఆదాయం ప్రజల చేతిలో ఉండేలా ఆర్థిక వ్యవస్థను ఎలా తీర్చిదిద్దాలనేదే ఇక్కడ ఉత్పన్నమయ్యే అసలు ప్రశ్న అని పేర్కొన్నారు. ఈ సవాలుకు సమాధానంగా కొందరు సార్వత్రిక ప్రాథమిక ఆదాయం లేదా సంక్షేమ పథకాలను ఒక మార్గంగా చూస్తున్నారని, రాబోయే రోజుల్లో ఇలాంటి ప్రతిపాదనలపై రాజకీయ ఒత్తిడి మరింత పెరిగే అవకాశముందని వ్యాఖ్యానించారు.ఇదీ చదవండి: నేటి యువత ఖర్చుల బాట..
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Income Tax: ప్లానింగ్ అంటే ఎగవేత కాదు..ఒకప్పుడు ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ అంటే కేవలం పన్ను ఎగవేత లేదా పన్నుభారం తగ్గించడానికి మార్గాలను ఎంచుకునే ఆలోచనలో ఉండేవారు. కంపెనీలు కానీ, వ్యాపార సంస్థలు కానీ, వ్యక్తులు కానీ పన్ను భారం తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటే పూర్తిగా ఎగవేత.. లేదా కుదిరినంతగా ఎగవేత .. ఇలా ఆలోచనలు ఉండేవి. ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ అంటే చట్టరీత్యా నేరం కాదు. తప్పు కాదు. నిషిద్ధమైనదీ కాదు. ఇంగ్లిషులో ట్యాక్స్ ఎవాయిడెన్స్ అంటే ప్లానింగ్లో సక్రమమైన మార్గం. అమల్లో ఉన్న ఆప్షన్లలో దేని వల్ల తక్కువ పన్ను భారం ఏర్పడుతుందో, ఆ పద్ధతిని ఎంచుకోవడమే. మీరు మీ ఆదాయ పట్టికను తయారు చేసి, అవసరమైన డిడక్షన్లు ఉంటే పాత పద్ధతిలో, అర్హత లేకపోతే కొత్త పద్ధతిలో లెక్కలు వేసుకోండి. ట్యాక్సబుల్ ఇన్కం లెక్కించండి. పన్నుభారం లెక్కించి, ఏది తక్కువో నిర్ధారించుకుని, ఆ వైపు మొగ్గు చూపండి. ఇదొక విధానం. తప్పులేదు. పన్ను భారం లేకుండా ఉండటానికి, లేదా తగ్గించుకోవడానికి అడ్డదిడ్డమైన దార్లు తొక్కకండి.ఇక వ్యాపారంపరంగా ఆలోచిస్తే, ఏ వ్యాపారం పెట్టాలి, ఆ వ్యాపారం నిర్వహించడానికి కంపెనీయా, భాగస్వామ్యమా సొంత వ్యాపారమా.. ఎటువంటి సంస్థని స్థాపించాలి.. ఆయా సంస్థలకు పన్ను విధానం ఎలా ఉంటుంది .. పన్ను రేటెంత? ఇలా మొదలై ఇన్కంట్యాక్స్పరంగా ఎలా పన్నుభారం తగ్గించుకోవాలి .. ఎలా అడుగు ముందుకేయాలి.. ఇవన్నీ 80వ దశకం.. 90లు, 2000, 2010, 2020 మొదట్లోని ఆలోచనలు.పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో ట్యాక్సేషన్కి ప్రత్యేకమైన డిపార్టుమెంటు, అందులో ప్రత్యేక వృత్తి నిపుణులు, సమావేశాలు, సమలోచనలు, సమాధానాలు, లెక్కలు, పన్ను రేట్ల విశ్లేషణ, ఫైన్లు, పెనాల్టీలు, లిటిగేషన్, చట్టంలోని పదపదానికి విశ్లేషణ, భాష్యం, అభిప్రాయ సేకరణ, విశ్లేషణ, అన్వయం, అమలు .. తర్వాత అసెస్మెంటు పూర్తి ఉత్తర్వులు, విశ్లేషణ, అప్పీళ్లు, గెలవడం, ఓడిపోవడం, ట్రిబ్యునల్ ఒక అంకం .. అవసరమైతే హైకోర్టు.. ఇంకా తప్పనిసరి అయితే సుప్రీం కోర్టు వరకు వెళ్లే వ్యవహారం. ఒక అంచనా ప్రకారం సుప్రీం కోర్టులో 6,000 పైచిలుకు కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. రాజ్యసభలో జవాబు ప్రకారం 41,450 కేసులు వివిధ హైకోర్టుల్లో పెండింగ్. వీటి వల్ల రూ. 4.9 ట్రిలియన్ల రెవెన్యూ భవితవ్యం తేలాలి. ఇక ట్రిబ్యునల్ వద్ద 22,230 కేసులు ఉన్నాయి. ఇవి ఎప్పుడు అవుతాయి. అనిశి్చతి..అయోమయ పరిస్థితి. త్రిశంకు స్వర్గంలో హడావిడి.పరిస్థితులు.. దృష్టి మారుతున్నాయి.. ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. జనాల దృష్టి మారింది. లిటిగేషన్ని కోరుకోవడం లేదు. బదులుగా ఆ సమయాన్ని, వనరులను ఆస్తుల అభివృద్ధి వైపు మళ్లిస్తున్నారు. వృథా ప్రయాసలతో గెలిచే గెలుపు కన్నా, ఆది నుంచే నిర్దేశించిన పన్ను భారానికి సిద్ధపడి, చెల్లించి ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. మెటీరియల్, లేబర్, వడ్డీ, ఖర్చులతో పాటు మరో ఖర్చు ‘ఇన్కం ట్యాక్స్’ అని భావిస్తున్నారు. లాభం ఎక్కువ సంపాదించి కొంత భాగం పన్నుగా గవర్నమెంటు ఇవ్వడానికి ముందుకు రండి. తన కూతురు పెళ్లికని సిద్ధపడి స్థిరాస్తి విక్రయించగా వచి్చన లాభాల మీద పన్ను చెల్లించి, పిల్ల పెళ్లి ఘనంగా చేశాడు సిద్ధరామయ్య. పిల్లాడి చదువు కోసం జాగాలు అమ్మేసి పన్ను చెల్లించి మిగతా మొత్తంతో చదువు చదివించాడు చలపతిరావు అనే ఒక రైతు. కొనడం, అమ్మడం.. లాభం మళ్లీ కొనడం, అమ్మడం పన్నులు సక్రమంగా చెల్లించి పేరు మోసిన బిల్డర్ అయ్యారు బాబూరావు. ఆయన దగ్గర బ్లాక్, వైట్ ఉండదు. అంతా వైటే.పన్ను సమస్యే కాదు.. నిజమే, మీరు ఎన్నో ఖర్చులు పెడుతున్నారు. విలాసవంతమైన జీవితం సాగిస్తున్నారు. ఎన్నెన్నో దేశాల కన్నా మన దేశంలో ఆదాయపు పన్ను రేట్లు తక్కువనే చెప్పాలి. పన్నుని ఒక ఖర్చుగా భావించుకోండి. పన్ను రేటు ప్రాథమిక సమస్య కాదు. దానితో నిమిత్తం లేకుండా, చెల్లించడం ఒక సంస్కృతి. అలాగే వ్యాపారస్తులు కూడా జీఎస్టీ, ఉత్పత్తి వ్యయ నియంత్రణ, ధరల స్థిరీకరణ, చట్టాన్ని గౌరవించడం, చట్టాన్ని తూచా తప్పకుండా ఫాలో కావడం, ముందుచూపుతో, గ్లోబలైజ్డ్ పోటీ ప్రపంచంలో నిలవడానికి ‘నాణ్యత’ మొదలైన అంశాలు ప్లాన్ చేసుకోవాలి.
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దశాబ్దాల చిక్కుముడులు విప్పిన ‘అస్ట్రా’!కృత్రిమ మేధ రంగంలో ఆధిపత్యం కోసం జరుగుతున్న పోరు కోడింగ్, స్క్రిప్ట్ పరిధిని దాటి సంక్లిష్టమైన శాస్త్రీయ పరిశోధనల వైపు మళ్లింది. దశాబ్దాలుగా ప్రపంచ గణిత మేధావులకు కూడా సవాలుగా నిలిచిన 10 సంక్లిష్టమైన ఓపెన్ మాథ్స్ సమస్యలను తమ తదుపరి తరం మోడల్ అస్ట్రా (Astra) పూర్తిస్థాయిలో సాధించిందని ఓపెన్ ఏఐ సంచలన ప్రకటన చేసింది. అయితే ఈ వార్త వెలువడిన కొద్ది గంటల్లోనే పోటీ సంస్థ ఆంత్రోపిక్ స్పందిస్తూ తమ ‘క్లాడ్ ఫేబుల్’ మోడల్ ద్వారా వాటిలో ఐదు సమస్యలను కేవలం 24 గంటల్లోనే పరిష్కరించామని ప్రకటించి ఏఐ రేసును మరింత వేడెక్కించింది.ఓపెన్-ఏఐ ప్రచురించిన 249 పేజీల సమగ్ర నివేదిక ప్రకారం.. ‘అస్ట్రా’ మోడల్ గ్రూప్ థియరీ, క్వాంటమ్ కాంప్లెక్సిటీ, ఎక్స్ట్రీమల్ కాంబినేటోరిక్స్, స్పియర్ ప్యాకింగ్ డెన్సిటీ వంటి విభాగాల్లో దశాబ్దాలుగా పరిష్కారం కాని 10 సమస్యలను ఛేదించింది.1999లో మిఖాయిల్ గ్రోమోవ్ ప్రతిపాదించిన 'నాన్-సోఫిక్ గ్రూప్స్' ఉనికిని నిరూపించడంతో పాటు 'కానెస్ రిజిడిటీ కాంజెక్షన్'ను తిరస్కరించింది.ప్రసిద్ధ గణిత శాస్త్రవేత్త పాల్ ఎర్డోస్ ప్రతిపాదించిన సమస్యలకు స్పష్టమైన ఆధారాలు అందించింది.కంప్యూటర్ల ద్వారా లైన్-బై-లైన్ తనిఖీ చేయగల లీన్ 4 (Lean 4) డిజిటల్ సర్టిఫికేట్లతో సహా ఈ పరిష్కారాలను గిట్హబ్లో అందుబాటులో ఉంచారు.ఈ మొత్తం ప్రక్రియకు అయిన టోకెన్ కంప్యూటింగ్ వ్యయం కేవలం 2,000 డాలర్లు (సుమారు రూ.1.9 లక్షలు) కావడం గమనార్హం.ధీటుగా ఆంత్రోపిక్ సవాలుఓపెన్-ఏఐ నివేదికపై ఆంత్రోపిక్ రీసెర్చర్ లీవెంట్ అల్పోజ్ స్పందిస్తూ.. ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న తమ క్లాడ్ ఫేబుల్ మోడల్ ఎటువంటి ఇంటర్నెట్ సహాయం లేకుండా స్వయంప్రతిపత్తితో ఆ 10 సమస్యల్లో ఐదు సమస్యలను 24 గంటల్లోనే ఛేదించిందని సోషల్ మీడియాలో ఆధారాలు ప్రదర్శించారు.మానవ మేధస్సుకు మాత్రమే సాధ్యమనుకున్న అబ్స్ట్రాక్ట్ రీజనింగ్ సామర్థ్యాన్ని పొందే దిశగా ఆటోమేటెడ్ ఏఐ ఏజెంట్లు వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. అయితే, అంతర్జాతీయ గణిత సమాజం ఈ ఆధారాలను పీర్-రివ్యూ ద్వారా అధికారికంగా ధ్రువీకరించాల్సి ఉంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ సాంకేతిక దిగ్గజాల మధ్య సాగుతున్న ఈ సైంటిఫిక్ పోటీ భవిష్యత్ పరిశోధనల వేగాన్ని సరికొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్లడం ఖాయమని కొందరు నిపుణులు చెబుతున్నారు.ఇదీ చదవండి: నేటి యువత ఖర్చుల బాట..
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బంగారం, వెండి.. ఇంకా అవే ధరలుదేశంలో బంగారం ధరలు నిలకడగా కొనసాగుతున్నాయి. వరుసగా రెండో రోజూ పసిడి ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు. నిలకడగా ఉన్నాయి. ఇక వెండి ధరలు కూడా నేడు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. వెండి ధరలు నిలకడగా కొనసాగడం ఇది వరుసగా ఆరో రోజు. దీంతో ఈరోజు బంగారం, వెండి కొనేవాళ్లకు ఉపశమనం కొనసాగింది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఈరోజు బంగారం (Today Gold Rate), వెండి ధరలు (Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద చూద్దాం..
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లక్షాధికారిని చేసే SBI స్కీమ్..చిన్న మొత్తాలను క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేస్తే భవిష్యత్తులో పెద్ద మొత్తాన్ని సమకూర్చుకోవచ్చు. ఇందుకోసం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) అందిస్తున్న ‘హర్ ఘర్ లఖ్పతి’ రికరింగ్ డిపాజిట్ (ఆర్డీ) పథకం ఆసక్తికరమైన ఎంపికగా నిలుస్తోంది. మార్కెట్ ఆధారిత పెట్టుబడులతో పోలిస్తే ముందుగా నిర్ణయించిన వడ్డీ రేటుతో పొదుపు చేసుకునే అవకాశం ఉండటంతో, క్రమశిక్షణతో సేవింగ్స్ చేయాలనుకునేవారికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.ఏమిటీ ‘హర్ ఘర్ లఖ్పతి’?‘హర్ ఘర్ లఖ్పతి’ అనేది ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఆర్డీ పథకం. ఇందులో ప్రతి నెలా నిర్ణీత మొత్తాన్ని జమ చేస్తూ.. మెచ్యూరిటీ సమయానికి కనీసం రూ.1 లక్ష లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని (రూ.2 లక్షలు, రూ.5 లక్షలు, రూ.10 లక్షలు మొదలైన గుణిజాలలో) పొందేలా లక్ష్యాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఈ పథకంలో 3 సంవత్సరాల నుంచి గరిష్టంగా 10 సంవత్సరాల వరకు కాలపరిమితిని ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది. సింగిల్గా లేదా జాయింట్గా ఈ ఖాతా తెరవవచ్చు. 10 ఏళ్లు పైబడిన మైనర్లు కూడా కొన్ని షరతులతో ఈ ఖాతాను తెరవవచ్చు.రోజుకు రూ.20తో రూ.1 లక్ష సాధ్యమేనా?ఎస్బీఐ అధికారికంగా అందుబాటులో ఉంచిన రూ.1 లక్ష మెచ్యూరిటీ పట్టిక ప్రకారం, సాధారణ ఖాతాదారు 10 సంవత్సరాల కాలానికి నెలకు రూ.610 చెల్లిస్తే రూ.1 లక్ష లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చు. అంటే రోజుకు సగటున దాదాపు రూ.20 పొదుపు చేసినట్టే. అయితే ఇది రోజువారీగా బ్యాంకుకు రూ.20 చెల్లించే విధానం కాదు.. నెలవారీ ఆర్డీ వాయిదా రూ.610గా ఉంటుంది.అదే రూ.1 లక్ష లక్ష్యానికి 3 సంవత్సరాల కాలాన్ని ఎంచుకుంటే నెలకు రూ.2,510, 5 సంవత్సరాలకు రూ.1,420, 7 సంవత్సరాలకు రూ.960 చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కాలపరిమితి పెరిగే కొద్దీ నెలవారీ వాయిదా తగ్గుతుంది.వడ్డీ రేట్లు ఎంత?ఎస్బీఐ అధికారికంగా ప్రచురించిన హర్ ఘర్ లఖ్పతి పట్టికలో 3, 4 సంవత్సరాల కాలానికి సాధారణ ఖాతాదారులకు 6.55 శాతం, 5 నుంచి 10 సంవత్సరాల కాలానికి 6.30 శాతం వడ్డీ రేటు చూపిస్తోంది. సీనియర్ సిటిజన్లకు ఇదే కాలాల్లో వరుసగా 7.05 శాతం, 6.80 శాతంగా ఉంది. అయితే ఆర్డీ వడ్డీ రేట్లు మారితే లక్ష్య మొత్తానికి అవసరమైన నెలవారీ వాయిదా కూడా మారవచ్చని ఎస్బీఐ స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ఈ పట్టిక 11 నవంబర్ 2025న చివరిసారిగా అప్డేట్ చేసినదిగా బ్యాంకు వెబ్సైట్లో ఉంది. అందువల్ల ఖాతా తెరిచే సమయంలో వర్తించే రేటును బ్యాంకులో నిర్ధారించుకోవడం మంచిది.వాయిదా ఆలస్యమైతే పెనాల్టీఆర్డీ వాయిదా సమయానికి చెల్లించకపోతే పెనాల్టీ ఉంటుంది. 5 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే తక్కువ కాలపరిమితి ఉన్న ఆర్డీలకు నెలకు ప్రతి రూ.100పై రూ.1.50, 5 సంవత్సరాలకు మించిన కాలానికి ప్రతి రూ.100పై రూ.2 చొప్పున ఆలస్య రుసుము వర్తిస్తుంది. అయితే పెనాల్టీగా వసూలు చేసే మొత్తం డిపాజిటర్కు చెల్లించే వడ్డీని మించకూడదు.వరుసగా ఆరు వాయిదాలు చెల్లించకపోతే ఖాతాను ముందుగానే మూసివేసి, మిగిలిన మొత్తాన్ని లింక్ చేసిన సేవింగ్స్ ఖాతాకు బదిలీ చేయవచ్చు. మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వరుస వాయిదాలు బకాయి ఉండి ఖాతా క్రమబద్ధీకరించకపోతే మెచ్యూరిటీ తర్వాత చెల్లింపుపై రూ.10 సర్వీస్ ఛార్జీ కూడా వర్తించవచ్చు.మధ్యలో డబ్బు అవసరమైతే?పథకం నుంచి ముందుగానే బయటకు రావడానికి అవకాశం ఉంది. అయితే ముందస్తు ఉపసంహరణకు పెనాల్టీ ఉంటుంది. రూ.5 లక్షల వరకు ప్రిన్సిపల్ ఉన్న డిపాజిట్లకు 0.50 శాతం, రూ.5 లక్షలకు మించిన మొత్తానికి 1 శాతం పెనాల్టీ వర్తిస్తుంది. అలాగే ఖాతా తెరిచిన సమయంలో ఉన్న వడ్డీ రేటు లేదా కాంట్రాక్ట్ రేటు కంటే తగ్గిన రేటుతో వడ్డీ లెక్కించే నిబంధనలు ఉన్నాయి.పన్నుల విషయానికి వస్తే..ఈ పథకం ద్వారా వచ్చే వడ్డీకి పన్ను నిబంధనలు వర్తిస్తాయి. ఎస్బీఐ కూడా టీడీఎస్ ఆదాయపు పన్ను నిబంధనల ప్రకారమే ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. అదే సమయంలో ఆదాయపు పన్ను శాఖ తాజా AY 2026-27 సమాచారంలో సీనియర్ సిటిజన్ల బ్యాంకు డిపాజిట్ వడ్డీపై సెక్షన్ 194A కింద రూ.50,000 వరకు టీడీఎస్ ఉండదని, అలాగే సెక్షన్ 80TTB కింద డిపాజిట్ వడ్డీపై గరిష్టంగా రూ.50,000 వరకు మినహాయింపు ఉందని పేర్కొంది.ఎలా ప్రారంభించాలి?హర్ ఘర్ లఖ్పతి ఖాతాను ఎస్బీఐ బ్యాంకింగ్ చానళ్ల ద్వారా తెరవవచ్చు. ఖాతా తెరవడానికి అవసరమైన కేవైసీ పత్రాలు, ప్రక్రియ వ్యక్తిగత పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉండొచ్చు. అందువల్ల ఆధార్, పాన్, ఫొటో వంటి పత్రాలు సిద్ధంగా ఉంచుకుని, ఆన్లైన్లో లేదా సమీప ఎస్బీఐ శాఖలో ప్రస్తుత ప్రక్రియను నిర్ధారించుకోవడం మంచిది.ఇదీ చదవండి: ఇంటితోనే ఇంకో ఇల్లు కొనచ్చు: కియోసాకి కిటుకు
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సెన్సెక్స్ 445 పాయింట్లు జంప్దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు సోమవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:25 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 137 పాయింట్లు పెరిగి 24,521 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్(Sensex) 445 పాయింట్లు పుంజుకొని 78,536 వద్ద ట్రేడవుతోంది.అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్(USD Index) 99.75బ్రెంట్ క్రూడ్ఆయిల్ బ్యారెల్ ధర 83.5 డాలర్లుయూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్లు 4.69 శాతానికి చేరాయి.గడిచిన సెషన్లో యూఎస్ ఎస్ అండ్ పీ 0.7 శాతం పెరిగింది.నాస్డాక్ 1 శాతం పుంజుకుంది.Today Nifty position 03-08-2026(time: 9:25 am)(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)
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రోజూ ట్రేడింగ్ దండగ.. ఓపికే అసలైన పెట్టుబడిస్టాక్ మార్కెట్ ప్రపంచంలో విజయం సాధించాలంటే రోజూ కొనుగోలు, అమ్మకాలు జరపాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ రంగంలో వందలాది నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కంటే అత్యంత నాణ్యమైన నాలుగైదు సరియైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంతో సుదీర్ఘకాలంలో అపారమైన సంపదను సృష్టించవచ్చని దిగ్గజ ఇన్వెస్టర్, బెర్క్షైర్ హాత్వే మాజీ సీఈఓ వారెన్ బఫెట్ తెలిపారు.బలవంతపు 'కాల్డ్ స్ట్రైక్స్’బేస్బాల్ దిగ్గజం టెడ్ విలియమ్స్ రాసిన ‘ది సైన్స్ ఆఫ్ హిట్టింగ్’ పుస్తకాన్ని ఉదహరిస్తూ బఫెట్ ఒక ఆసక్తికరమైన పోలికను చెప్పారు. బేస్బాల్లో బ్యాటర్ వైపు వచ్చే ప్రతి బంతిని ఆడాల్సి ఉంటుంది. అలా ఆడకపోతే అవుట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మార్కెట్లో అలాంటి బలవంతపు 'కాల్డ్ స్ట్రైక్స్' ఏవీ ఉండవు. అంటే.. మనకు నచ్చిన కంపెనీ సరైన ధరకు లభించే వరకు ఇన్వెస్టర్ ఏళ్ల తరబడి ఓర్పుతో వేచి ఉండే అవకాశముంది.పంచ్ కార్డ్ సిద్ధాంతంఒక వ్యక్తికి తన జీవితకాలంలో కేవలం 20 ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయాలు మాత్రమే తీసుకోవడానికి వీలుగా ఒక పంచ్ కార్డ్ ఇస్తే అతను ప్రతి నిర్ణయాన్ని ఎంత క్షుణ్ణంగా ఆలోచించి తీసుకుంటాడో ఊహించుకోవాలని బఫెట్ పేర్కొన్నారు. మార్కెట్లో కనిపించే ప్రతి అవకాశం వెంట పడకుండా అత్యంత నాణ్యమైన కొన్ని కంపెనీలపైనే దృష్టి పెట్టడం వల్ల అత్యుత్తమ ఫలితాలు వస్తాయి.అర్థమైన వ్యాపారాల్లోనే పెట్టుబడులుతొలినాళ్లలో అమెజాన్ బిజినెస్ మోడల్ తనకు సరిగ్గా అర్థం కాకపోవడం వల్ల దానిలో పెట్టుబడి పెట్టలేకపోయానని బఫెట్ అంగీకరించారు. ప్రతీ కంపెనీని లేదా రంగాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఇన్వెస్టర్కు లేదు. తనకు స్పష్టమైన పరిజ్ఞానం ఉన్న కోకాకోలా, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా వంటి వ్యాపార నమూనాలను ఎంచుకోవడం వల్లే బెర్క్షైర్ హాత్వే దశాబ్దాలుగా మార్కెట్లను శాసించే లాభాలను సంపాదించగలిగింది.నేటి వేగవంతమైన డిజిటల్ మార్కెట్లలో రోజూ ట్రేడింగ్ చేస్తూ ఆందోళన చెందే చిన్నతరహా ఇన్వెస్టర్లకు బఫెట్ పాఠం ఒక కంటివిప్పు. రోజువారీ హెచ్చుతగ్గులకు ప్రభావితం కాకుండా స్పష్టమైన అవగాహన ఉన్న కొన్ని నాణ్యమైన కంపెనీలను ఎంచుకుని, దీర్ఘకాలిక దృష్టితో నిరీక్షించడమే విజయానికి నిజమైన రాజమార్గం అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.ఇదీ చదవండి: నేటి యువత ఖర్చుల బాట..
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నేటి యువత ఖర్చుల బాట..వయసు ఇరవైల్లో వచ్చే ఆదాయం రేపటి భవిష్యత్తుకు పునాది కావాలా? లేక నేటి లైఫ్స్టైల్ ఆర్భాటాలకు వేదిక కావాలా?.. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో పర్సనల్ ఫైనాన్స్ విభాగంలో హాట్ టాపిక్గా మారిన ప్రశ్న ఇది. ఐటీ హబ్ బెంగళూరులో నివసిస్తున్న సిమ్రిధి మఖిజా అనే యువతి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకున్న ఆలోచనలు నేటి తరం ఆర్థిక అలవాట్లపై చర్చకు దారితీశాయి.బెంగళూరులో గత ఏడు నెలలుగా ఉంటున్న మఖిజా 20 ఏళ్లలో ఉన్న యువత పాటిస్తున్న ఖరీదైన జీవనశైలిని ప్రశ్నించారు. ఎంత సంపాదించినా సరసమైన ధరకు సేవలు లభించే చోట కూడా విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేయడాన్ని ఆమె తప్పుపట్టారు.జీవనశైలి ద్రవ్యోల్బణంపై ప్రశ్నలుమఖిజా తన వీడియోలో కొన్ని అంశాలను ప్రస్తావించారు. ‘ఒక్క పూట కేఫ్ల కోసం ఏకంగా రూ.5,000 ఖర్చు చేస్తున్నారు. మంచి ఇల్లు రూ.20,000కే లభించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కేవలం హోదా కోసం నెలకు రూ.40,000 అద్దె చెల్లిస్తున్నారు. ఒక్క విహారయాత్ర లేదా షాపింగ్ కోసం రూ.20,000 తగలేస్తున్నారు. ఆదాయం పెరిగినంత మాత్రాన స్వయంచాలకంగా ఖర్చులు పెంచుకుంటూ పోయే లైఫ్స్టైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రమాదకరం’ అని ఆమె హెచ్చరించారు. ‘కెరీర్ ప్రారంభంలో సంపాదన పెరగాలి గానీ, ఖర్చులు కాదు. భవిష్యత్తు చాలా అనూహ్యమైంది. అందుకే తక్కువ ఖర్చు చేస్తూ గరిష్టంగా పొదుపు చేయడమే ఉత్తమం’ అని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.నెటిజన్ల స్పందనఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్ల నుంచి మిశ్రమ స్పందనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ‘జీవనశైలి ద్రవ్యోల్బణం మీ జీతాల పెరుగుదలను మింగేయకుండా చూసుకోండి’ అని పొదుపు వాదనను కొందరు సమర్థిస్తున్నారు. ‘20ల్లో ఉన్నప్పుడు డబ్బు దాచడంపై కాకుండా సంపాదనను ఎలా పెంచుకోవాలో ఆలోచించండి. సంపాదిస్తున్నప్పుడు జీవితాన్ని ఆస్వాదించడంలో తప్పు లేదు’ అని ఇంకొందరు చెబుతున్నారు.
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పర్సులో ప్లాస్టిక్ పవర్స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలన్నా, విమానం టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలనుకున్నా, అభిమాన హీరో సినిమా మొదటి ఆట టికెట్ కొనాలన్నా, ఇష్టమైన గాయకుడి కచేరీకి వెళ్లాలనుకున్నా.. ఒకప్పుడు ధర చూసి నిర్ణయం తీసుకునే వినియోగదారుడు ఇప్పుడు ఏ కార్డు వాడితే ఎక్కువ క్యాష్బ్యాక్ వస్తుంది?, ఏ కార్డుతో కొంటే ముందుగా టికెట్ దొరుకుతుంది? ఏ బ్యాంక్ ఆఫర్ బెస్ట్? అని లెక్కవేస్తున్నాడు. క్రెడిట్ కార్డులు ఒకప్పటిలా కేవలం బిల్లు చెల్లింపు సాధనాలుగా కాకుండా కొనుగోలు నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేసే శక్తివంతమైన మార్కెటింగ్ ఆయుధాలుగా మారాయి. డిజిటల్ చెల్లింపుల ప్రపంచాన్ని ఇవి పూర్తిగా మార్చేస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు బిల్లులు చెల్లించే సాధనంగా చివర్లో బయటకు వచ్చే క్రెడిట్ కార్డు... ఇప్పుడు వినియోగదారుడి కొనుగోలు నిర్ణయాలను శాసించే ‘ప్లేయింగ్ కార్డ్’గా మారి కొనడానికి ముందే ప్రభావితం చేస్తోంది. ధర కంటే ఆఫర్, అవసరం కంటే రివార్డు ముఖ్యమవుతున్న ఈ కొత్త వినియోగ సంస్కృతి, ప్లాస్టిక్ కార్డు పవర్ రిటైల్ మార్కెట్ను కొత్త దిశలో నడిపిస్తున్న ట్రెండ్పై వెల్త్ స్టోరీ దేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపుల విస్తరణతో పాటు క్రెడిట్ కార్డుల పాత్ర కూడా వేగంగా పెరుగుతోంది. ఒకప్పుడు కొనుగోలు పూర్తయ్యాక ఉపయోగించే క్రెడిట్ కార్డు కొనుగోలు ప్రక్రియ ప్రారంభంలోనే కస్టమర్ను ప్రభావితం చేస్తోంది. ఈకామర్స్, ట్రావెల్, ఎల్రక్టానిక్స్, వినోద రంగాల్లో ప్రత్యేక క్రెడిట్ కార్డుల ఆఫర్లు కొనుగోలు నిర్ణయాలను మలుపు తిప్పుతున్నాయి. ఏ వస్తువు కొనాలి అన్న ప్రశ్నతో పాటు ఏ కార్డుతో కొనాలి అనే ప్రశ్న కూడా ఇప్పుడు కస్టమర్ ముందుంటోంది. రూపే కార్డు యూపీఐ అనుసంధానంతో కిరాణా దుకాణం నుంచి ఫుడ్ డెలివరీ వరకు చిన్న చిన్న మొత్తాలకు కూడా క్రెడిట్ కార్డులు వినియోగంలోకి వస్తున్నాయి. యువతరం ఆసక్తితో క్రెడిట్ కార్డుల ఆదరణ మరింత పెరుగుతోంది. ఉద్యోగం వచ్చిన వెంటనే తొలి క్రెడిట్ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేసే వారిసంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. ఖర్చుల నిర్వహణ, క్రెడిట్ స్కోర్ పెంచుకోవడానికి ముఖ్యంగా రివార్డు పాయింట్లు కోసం యువత కార్డులను ఎక్కువగా ఎంచుకుంటోంది. దీంతో క్రెడిట్ కార్డు వ్యాపారంలో పోటీకూడా తీవ్రమవుతోంది. వినియోగదారులు ఇప్పుడు ఒకే కార్డుకు పరిమితం కావడం లేదు. ప్రయాణాలకు ఒకటి, షాపింగ్కు మరొకటి, రోజువారీ ఖర్చులకు ఇంకొకటి అంటూ దాదాపు మూడు నుంచి ఐదు కార్డులను వాడుతున్నారు. దీంతో బ్యాంకులు కస్టమర్ లాయల్టీ (విధేయత) నిలబెట్టుకునేందుకు రకరకాల ఆఫర్లతో వివిధ కంపెనీల భాగస్వామ్యంతో కో బ్రాండెడ్ కార్డులను అందుబాటులోకి తెస్తున్నాయి. మార్కెట్ పరిశోధన సంస్థల అంచనా ప్రకారం భారత క్రెడిట్ కార్డు మార్కెట్ విలువ 2025లో 20.1 బిలియన్ డాలర్లు కాగా 2034 నాటికి 38.3 బిలియన్ డాలర్లకు పెరగనుంది. కొనుగోలుకు ముందే కార్డుల ప్రభావం గతంలో క్రెడిట్ కార్డుల ప్రధాన అవసరం, ఆకర్షణ షాపింగ్ బిల్లులు చెల్లించడం, విమానాశ్రయ లాంజ్ యాక్సెస్ ఇంకా కొన్ని డిస్కౌంట్ ఆఫర్లకే పరిమితంగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారింది. షాపింగ్కు ముందే వస్తువును ఏ కార్డుతో కొనాలి అనేది వినియోగదారుల నిర్ణయంలో కీలకంగా మారింది. ఫలితంగా ప్రతి కొనుగోలు ఒక చిన్న ఆర్థిక లెక్కగా మారుతోంది. సినిమాలు, లైవ్ ఈవెంట్లు, కచేరీలు, నాటికలు, నృత్య ప్రదర్శనలు, కొత్త గాడ్జెట్ల విడుదల, ఈకామర్స్ పండగ సేల్స్ సమయంలో క్రెడిట్ కార్డు ఆఫర్లు వినియోగదారుల ఎంపికను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఒక ప్రత్యేకమైన కార్డు ఉంటే ముందుగానే టికెట్ దొరుకుతుంది. అదనపు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది. దీంతో కార్డునుబట్టి అది అందించే ప్రయోజనాలను బట్టి వినియోగదారులు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. వాటికోసం ఒకటికి మించి కార్డులను వాడుతున్నారు. ఆఫర్లే అసలు ఆయుధం క్యాష్బ్యాక్లు, డిస్కౌంట్లు, రివార్డు పాయింట్లు, ఈఎంఐ సదుపాయాలు, ప్రత్యేక సేల్స్ యాక్సెస్లు ఇప్పుడు బ్యాంకుల ప్రధాన పోటీ ఆయుధాలుగా మారాయి. పండుగ సీజన్లలో ఈకామర్స్ లావాదేవీల్లో ప్రత్యేక కోబ్రాండెడ్ కార్డుల ఆఫర్లతో బిజినెస్ బాగా జరుగుతుందని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ లాంటి ఈకామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లలో కో బ్రాండెడ్ కార్డులు కేవలం చెల్లింపు సాధనాలుగా కాకుండా వినియోగదారుల కొనుగోలు ప్రవర్తనను నిర్దేశిస్తున్నాయి. క్రెడిట్ కార్డుల ప్రయాణంలో యూపీఐ అనుసంధానం కీలక మలుపుగా మారింది. రూపే క్రెడిట్ కార్డులతో చిన్న చిన్న మొత్తాలకు కూడా కార్డు వాడే అలవాటు పెరిగింది. కిరాణా, ఫుడ్ డెలివరీ, క్విక్ కామర్స్ సేవలు ఇలా రోజువారీ ప్రతి ఖర్చులోనూ క్రెడిట్ కార్డులు ప్రవేశించాయి. ఇది వినియోగ ఫ్రీక్వెన్సీని పెంచడమే కాకుండా క్రెడిట్ కార్డు వాడకాన్ని అప్పు చేయడం అనే భావన నుంచి ఖర్చు చేసే సాధనంగా భావించేలా చేస్తున్నాయని బ్యాంకింగ్ వర్గాలు తెలిపాయి.ఎక్కువ కార్డులు.. ఎక్కువ ప్రమాదం ఒకప్పుడు ఒక కుటుంబానికి ఒకటి, లేదా రెండు కార్డులు ఉంటే సరిపోయేది. ఇప్పుడు ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరు మూడు నుంచి ఐదు కార్డులు వాడుతున్నారు. ప్రయాణాలకు ఒకటి, షాపింగ్కు ఒకటి, రివార్డులకు మరొకటి ఉపయోగిస్తున్నారు.దీంతో వినియోగదారుల లాయల్టీ ఒక బ్యాంకు, ఒక కార్డు కాకుండా కొనుగోలు సమయంలో అత్యుత్తమ ప్రయోజనం ఇచ్చే కార్డు వైపు మారిపోతోంది. ఈ సౌలభ్యం వెనక కొన్ని కనబడని ప్రమాదాలు దాగున్నాయి. ఎక్కువ క్యాష్బ్యాక్లు, ప్రత్యేక ఆఫర్లు, సులభతరమైన క్రెడిట్ కారణంగా అవసరం లేని కొనుగోళ్లు పెరుగుతాయి. చిన్న చిన్న బకాయిలైనా ఎక్కువ కార్డుల వాడకం వల్ల నెలవారీ బిల్లు కట్టే సమయంలో పెద్ద భారంగా మారతాయి. రుణం సులభంగా లభించినా క్రెడిట్ కార్డులపై బ్యాంకులు 30 శాతానికి పైగా వడ్డీ గుంజుతాయి.ఆదాయానికి, చేసే ఖర్చుకి పొంతనలేక యువతరం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకుంటున్న విషయాన్ని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అధిక రుణ వినియోగం అమెరికాలో 2008 నాటి లేమాన్ బ్రదర్స్ సంక్షోభాన్ని ఎలా సృష్టించిందో తెలుసుకోవాలని చెబుతున్నారు. జెన్ జెడ్ చేతిలో కార్డు శక్తి→ అమెజాన్–పేకెర్నీ ఇండియా నివేదిక ప్రకారం యువతలో క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతోంది. → 65% మంది యువ తరం ఉద్యోగంలో చేరిన వెంటనే తొలి క్రెడిట్ కార్డు తీసుకుంటున్నారు → 32% మంది ఖర్చుల నిర్వహణ కోసం కార్డులు వాడుతున్నారు → 30% మంది క్యాష్బ్యాక్లు, రివార్డుల కోసం ఎంచుకుంటున్నారు → 23% మంది క్రెడిట్ స్కోర్ పెంచుకునేందుకు కార్డులు ఉపయోగిస్తున్నారు. ద్వితీయ, తృతీయ శ్రేణి పట్టణాల్లో కూడా క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగం పరిశ్రమకు కొత్త అవకాశాలను కల్పిస్తోంది. – సాక్షి, వెల్త్ డెస్క్
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ఆర్బీఐ పాలసీపై ఫోకస్నేటి(సోమవారం) నుంచి మూడు రోజులపాటు పరపతి విధానాల సమీక్షను చేపట్టనున్న ఆర్బీఐతోపాటు.. పశ్చిమాసియా పరిస్థితులపైనా స్టాక్ మార్కెట్లు దృష్టి పెట్టనున్నాయి. అంతేకాకుండా చమురు ధరలు, రూపాయి మారకానికీ ప్రాధాన్యత ఉన్నట్లు స్టాక్ విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు. వివరాలు చూద్దాం.. ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా అధ్యక్షతన సోమవారం(3) నుంచి మూడు రోజులపాటు మానిటరీ పాలసీ కమిటీ(ఎంపీసీ) పరపతి విధాన నిర్ణయాల సమీక్షకు సమావేశం కానుంది. జూన్లో నిర్వహించిన గత పాలసీ సమీక్షలో ఆర్బీఐ వరుసగా మూడోసారి యథాతథ వడ్డీ రేట్ల కొనసాగింపునకే కట్టుబడింది. వెరసి వడ్డీ రేట్లకు కీలకమైన రెపో 5.25 శాతం వద్దే కొనసాగుతోంది. యూఎస్, ఇరాన్ వివాదాలతో చమురుధరల పెరుగుదల, నీరసిస్తున్న రూపాయి, ఆర్థిక వృద్ధిపై పడుతున్న ప్రభావం తదితర అంశాలను సమీక్షలో ఆర్బీఐ పరిగణించనున్నట్లు ఆర్థికవేత్తలు పేర్కొన్నారు. దీంతో బుధవారం(5న) ప్రకటించనున్న పాలసీలో మరోసారి రెపో రేటును యథాతథంగా కొనసాగించే వీలున్నట్లు భావిస్తున్నారు. మరోపక్క జూలై నెలకు హెచ్ఎస్బీసీ ఇండియా సర్విసులు, కాంపోజిట్ పీఎంఐ తుది గణాంకాలు సైతం 5న వెల్లడికానున్నాయి. ఫలితాల ప్రభావం ఇప్పటికే ప్రారంభమైన తొలి త్రైమాసిక(ఏప్రిల్–జూన్) ఫలితాల సీజన్ మరింత వేడెక్కనుంది. ఈ వారం దివీస్ ల్యాబ్స్, ముత్తూట్ ఫైనాన్స్, డీఎల్ఎఫ్, ఎయిర్టెల్, పిడిలైట్, బీఎస్ఈ, మారికో, కమిన్స్, జీఈ టీఅండ్డీ, ట్రెంట్, మదర్సన్ సుమీ, బ్రిటానియా, లుపిన్, హీరో మోటో, ఎస్బీఐ, ఓఎన్జీసీ, టైటన్, హిందాల్కో, ఏబీబీ, పీఎఫ్సీ, గోద్రెజ్ కన్జూమర్ తదితరాలు ఈ ఆర్థిక సంవత్సర(2026–27) క్యూ1 ఫలితాలు విడుదల చేయనున్నాయి. బ్లూచిప్ కంపెనీలతోపాటు, మిడ్క్యాప్ ఫలితాలపై ఇన్వెస్టర్లు దృష్టి పెట్టనున్నట్లు రెలిగేర్ బ్రోకింగ్ రీసెర్చ్ ఎస్వీపీ అజిత్ మిశ్రా పేర్కొన్నారు. యుద్ధ భయాలు యూఎస్, ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రధానంగా ముడిచమురు ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఇది దేశ దిగుమతుల బిల్లు భారాన్ని పెంచనుండటంతోపాటు.. డాలరుతో మారకంలో రూపాయినీ బలహీనపరుస్తోంది. దీంతో ఆర్బీఐ పాలసీతోపాటు పశ్చిమాసియా పరిస్థితులు సైతం మార్కెట్ల ట్రెండ్ను నిర్ణయించనున్నట్లు మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్విసెస్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ రీసెర్చ్ హెడ్ సిద్ధార్థ ఖేమ్కా, ఎన్రిచ్ మనీ సీఈవో ఆర్.పొన్మూడి తెలియజేశారు. మెరుగైన స్థూల ఆర్థిక పరిస్థితులు, పటిష్ట క్యూ1 ఫలితాలు ఇన్వెస్టర్లకు ప్రోత్సాహాన్నిస్తుండటంతో ఈ వారం మార్కెట్లు సానుకూలంగా కదిలే వీలున్నట్లు విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. పెరిగిన విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల కొనుగోళ్లు ఇందుకు మద్దతివ్వనున్నట్లు భావిస్తున్నారు. గత వారమిలా.. శుక్రవారం(27–31)తో ముగిసిన గత వారం దేశీ స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాలతో ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ నికరంగా 2,035 పాయింట్లు(2.7 శాతం) బలపడి 78,095 వద్ద నిలిచింది. నిఫ్టీ 616 పాయింట్లు(2.6 శాతం) ఎగసి 24,384 వద్ద స్థిరపడింది. బీఎస్ఈ మిడ్, స్మాల్ క్యాప్స్ మరింత అధికంగా 1.5 శాతం చొప్పున పుంజుకున్నాయి.సాంకేతికంగా చూస్తే..గత వారం అనూహ్యంగా జోరందుకున్న దేశీ స్టాక్ మార్కెట్లు ఈ వారం మరింత బలపడేందుకు వీలున్నట్లు సాంకేతిక నిపుణులు భావిస్తున్నారు. సాంకేతిక అంశాల ప్రకారం ఇండెక్సులు రెసిస్టెన్స్లకు దగ్గర్లో ఉన్నట్లు తెలియజేశారు. వెరసి నిఫ్టీ 24,500 పాయింట్లస్థాయిని అధిగమించవచ్చు. తదుపరి 24,750–800 వరకూ పుంజుకునే వీలుంది. ఒకవేళ బలహీనపడితే 24,100– 23,900 పాయిట్లను తాకవవచ్చు. → సెన్సెక్స్ తొలుత 78,700 పాయింట్ల వద్ద రెసిస్టెన్స్ను ఎదుర్కోవచ్చు. ఆపై 80,000కు చేరే వీలుంది. ఒకవేళ నీరసిస్తే 77,000–76,000 పాయింట్ల స్థాయిలో సపోర్ట్ లభించే అవకాశముంది.ఎఫ్పీఐల యూటర్న్వరుసగా నాలుగు నెలలపాటు అమ్మకాలకే ప్రాధాన్యమిస్తున్న విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు(ఎఫ్పీఐలు) ఉన్నట్టుండి గత నెల(జూలై)లో కొనుగోళ్ల యూటర్న్ తీసుకున్నారు. నికరంగా దేశీ స్టాక్స్లో రూ. 20,200 కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేశారు. ఇందుకు పటిష్ట క్యూ1 ఫలితాలు, షేర్ల ఆకర్షణీయ ధరలు తదితర అంశాలు తోడ్పాటునిస్తున్నాయి. కాగా.. అంతకుముందు జూన్లో రూ. 49,340 కోట్లు, మే నెలలో రూ. 32,963 కోట్లు, ఏప్రిల్లో రూ. 60,847 కోట్లు చొప్పున పెట్టుబడులు వెనక్కి తీసుకున్నారు. ఇక మార్చిలో మరింత అధికంగా రూ. 1.17 లక్షల కోట్ల అమ్మాలు చేపట్టిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో 2026 తొలి 6 నెలల్లో రూ. 2.54 లక్షల కోట్లు వెనక్కి తీసుకున్నారు. ఇవి 2025లో చేపట్టిన రూ. 1.66 లక్షల కోట్ల అమ్మకాలకంటే అధికంకావడం గమనార్హం! – సాక్షి, బిజినెస్ డెస్క్
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డిజిటల్ దిగ్గజాల దారెటు?బీమా కావాలా...? పాలసీ బజార్లో చూడు! ఉద్యోగమా...? నౌఖ్రీలో వెతుకు! మరి సప్లయర్స్..? ఇండియా మార్ట్ ఉందిగా! ఇంటి సంగతో... హౌసింగ్.కామ్కు వెళ్లు! సమాచారాన్ని తెలియజేయటంలో కొత్త ఒరవడికి బాటలువేసి రివ్వుమన్న ఇంటర్నెట్ కంపెనీలివి. వీటి పోలికలతోనే వందల వెబ్సైట్లు వచ్చినా... లీడర్లు ఇవే. కానీ ఏఐ దీన్ని మార్చేసింది. ‘ క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్లో మంచి రికార్డున్న తక్కువ ధర హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కావాలి’ ‘కోకాపేట్లో రూ.కోటికి త్రిబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు దొరుకుతుందా?’ అని ఏ జెమినైనో, క్లాడ్నో, చాట్జీపీటీనో అడిగితే చాలు. వివిధ ప్లాట్ఫామ్స్లో అవే వెతికేసి... రెడీమేడ్ సమాధానమిస్తున్నాయి. దీనర్థం సెర్చ్ ట్రాఫిక్ ఇపుడు వెబ్సైట్లకే పరిమితం కావటంలేదు. ఏఐ అసిస్టెంట్ల చేతుల్లోకి వెళ్లింది. ఇంటర్నెట్ కంపెనీలు ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద ముప్పు ఇదే. మరెలా? మున్ముందు జరిగేదేంటి? ఈ షేర్ల విషయంలో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు చేయాల్సిందేంటి? ఏ కంపెనీ ఎలా మారబోతోంది? ఇదే ఈ వారం ‘సాక్షి వెల్త్’ ప్రత్యేక కథనం...కాలం మారుతుంటుంది. టెక్నాలజీ కూడా. ఇంటర్నెట్ కంపెనీలు మొదటి దశలో సమాచారం ఇచ్చాయి. సెర్చ్లో విప్లవాన్ని తెచ్చాయి. మార్కెట్ ప్లేస్లను నిర్మించి డిజిటల్ దిగ్గజాలుగా ఎదిగాయి. కానీ ఇపుడు ఏఐ విస్ఫోటనంతో వాటికి వ్యూహాలు మార్చుకోక తప్పటం లేదు. కొన్ని స్టార్టప్లలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ విలువ పెంచుకుంటుంటే... మరికొన్ని దూకుడుగా ఇతర కంపెనీలను కొంటూ స్ట్రాటజీ మార్చుకుంటున్నాయి. మరికొన్ని ఏఐని అర్థం చేసుకుంటూ దాన్నే తమ బలంగా మార్చుకునే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాయి. మొత్తంగా అన్ని కంపెనీలూ ఏఐ ఏజెంట్లుగా మారే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాయి. పీబీ ఫిన్టెక్ (పాలసీ బజార్)బీమా తేలికైన విషయం కాదు కాబట్టి దీనికి ఏఐ ముప్పు తక్కువే. కస్టమర్లకు ఇతర కంపెనీల పాలసీలతో పోల్చి చూపించటంతో పాటు క్లెయిమ్, అండర్ రైటింగ్, డాక్యుమెంటేషన్, రెన్యూవల్స్ వంటివన్నీ చేసిపెట్టాలి. ఒక ఏఐ ఎల్ఎల్ఎం దీన్నంతటినీ చేయటం కష్టం. కానీ ఇదే ప్లాట్ఫామ్లో ఏఐ ఓ అసిస్టెంట్గా మారగలదు. అందుకే పాలసీలను పోల్చే వెబ్సైట్లా మిగిలిపోకుండా ఏఐ–నేటివ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పీబీ ఫిన్టెక్ భారీగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తోంది. అడ్వయిజరీ టూల్స్లో ఏఐని మిళితం చేస్తోంది. దీనివల్ల ఖర్చులు తగ్గటం ఒక ఎత్తయితే కస్టమర్ల సంతృప్తి స్థాయి పెరిగిందని, ప్రొడక్టివిటీ కూడా పెరిగిందని కంపెనీ యాజమాన్యం చెబుతోంది. భవిష్యత్తులో బీమా ఏజెంటు, ఏఐ ఏజెంటు కలిసి పాలసీ బజార్ ప్లాట్ఫామ్పై సేవలు అందిస్తారు. ఏఐ దీనికి అదనపు బలమవుతుందని చెప్పొచ్చు. కంపెనీ చెబుతున్నవన్నీ ఆచరణలోకి వస్తే వచ్చే పదేళ్లలో ఇది బీమా ఆపరేటింగ్ వ్యవస్థగా మారొచ్చు. ఇన్ఫో ఎడ్జ్నౌఖ్రీ, 99ఏకర్స్, జీవన్సాథీ వంటి వెబ్సైట్లను నిర్వహించే ఇన్ఫో ఎడ్జ్కు పీబీ ఫిన్టెక్, జొమాటోతో సహా చాలా స్టార్టప్లలో పెట్టుబడులున్నాయి. అవి బాగా లాభాలిచ్చాయి కూడా. చాట్ జీపీటీ వంటి ఏఐ ఏజెంట్లు ఇప్పటికీ రెజ్యూమ్స్ రాస్తున్నాయి. ఇంటర్వ్యూలకు సిద్ధమయ్యేందుకు ప్రశ్నలు–సమాధానాలు ఇస్తున్నాయి. స్కిల్స్ సరిపోతాయో, లేదో చెక్ చేస్తున్నాయి. మున్ముందు ఇవి ఆటోమేటిగ్గా జాబ్స్ను రికమమెండ్ చేయొచ్చు. దీనివల్ల సంప్రదాయ జాబ్ పోర్టల్స్కు ట్రాఫిక్ తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువే. మరి నౌఖ్రీ ఏం చేస్తోంది?: ఈ సంస్థ ఏఐపై బాగానే ఇన్వెస్ట్ చేస్తోంది. దీనివల్ల వల్ల ఇప్పటికే యూజర్ల సేవలు మెరుగయ్యాయని, అంతర్గతంగా ప్రొడక్టివిటీ పెరిగిందని యాజమాన్యం చెబుతోంది. ఈ ఏఐ సేవలపై ఇప్పటికిప్పుడు ఆదాయం రాకపోయినా... రెన్యూవల్స్, రెవెన్యూ పెరగవచ్చని, దీర్ఘకాలంలో ధరలు పెంచడానికి కూడా అవకాశముందని చెబుతోంది. భవిష్యత్లో కేవలం జాబ్ పోర్టల్గా మిగిలిపోకుండా రెజ్యుమ్లు, ఇంటర్వ్యూలు, శాలరీ అంచనాలు, కోచ్, రిక్రూట్మెంట్ వంటివన్నీ ఏఐతోనే పూర్తిచేసే ప్లాట్ఫామ్గా నౌఖ్రీ మారుతుందని అంచనా వేస్తోంది. ఈ కంపెనీ తన ‘99ఏకర్స్’ పోర్టల్లో కూడా ప్రాపర్టీ సెర్చ్లో ఏఐ హోమ్ అడ్వయిజర్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది రుణాలు, రిజిస్ట్రేషన్, ఇంటీరియర్, సొసైటీ మేనేజిమెంట్లో సహకరిస్తుంది. కాకపోతే నౌఖ్రీ కాస్త వేగంగా మారాల్సిన అవసరమైతే కనిపిస్తోంది. ఆరమ్ ప్రాప్టెక్2020 వరకూ రివ్వుమంటూ ఎగసిన ఈ కంపెనీ షేరు కోవిడ్తో కుదేలయిపోయింది. మళ్లీ మెల్లగా కోలుకున్న కంపెనీ... ఇపుడు రియల్టీలో పూర్తిస్థాయి ఎకోసిస్టమ్పై దృష్టిపెట్టింది. నెస్ట్ ఎవే, హౌసింగ్, హలో వరల్డ్ వంటివన్నీ దీని చేతుల్లో ఉండటంతో... ఇళ్ల ధర, ఇన్వెంటరీ, బ్రోకర్లు, అద్దెలు, కో–లివింగ్, తనఖాలు, నిర్మాణ వ్యవస్థ డేటా ఈ కంపెనీ చేతుల్లో ఉంది. వీటి సాయంతో దేశంలో తొలి పూర్తిస్థాయి నేటివ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్గా ఎదిగే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. కంపెనీ ప్రయత్నాలు కనక ఫలిస్తే... ఇదో ఏఐ ఆధారిత ప్లాట్ఫామ్గా మారుతుంది. ఉదాహరణకు ఓ ఇంటికోసం హౌసింగ్ యాప్ తెరిస్తే... మీ బడ్జెట్, వాస్తు, స్కూల్కి– ఆసుపత్రికి దూరం, సౌకర్యాలు, బిల్డర్ చరిత్ర, ఎంత లోన్ వస్తుంది, బేరమాడితే ధర ఎంత తగ్గొచ్చు, రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు వంటివన్నీ కనిపించాయనుకోండి. అపుడిక సాధారణ ప్రాపర్టీ పోర్టల్స్కు ఎవరైనా ఎందుకు వెళతారు? అదే జరిగితే ఈ సంస్థ దేశీ ‘జిల్లో’గా మారినా ఆశ్చర్యపడాల్సిన పనిలేదుగా!!.ఇండియా మార్ట్ఈ కంపెనీ బలం... పాతికేళ్లుగా ఇది సేకరించిన డేటాయే. నెలకు 9 కోట్ల మంది సందర్శించే ఈ వెబ్సైట్లో 2.2 లక్షల మంది సప్లయర్లున్నారు. కోట్లకొద్దీ ఎంక్వయిరీలు వస్తుంటాయి. ఇవన్నీ కలిపితే భారీ బీ2బీ డేటా దీని సొంతం. ఏఐ యుగంలో దీని విలువ అమూల్యం. ఒక పంప్కోసం ఇండియా మార్ట్లో వెదికే బదులు ఏఐని నేరుగా అడిగితే సరైన సమాధానం రావచ్చు. కానీ అది కరెక్టో కాదో తెలియదు. అందుకే ఇండియా మార్ట్ సంస్థ వినియోగదారుల నమ్మకమే లక్ష్యంగా ఏఐపై భారీగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తోంది. తద్వారా నకిలీ లిస్టింగ్లు, మోసపూరిత విక్రయదార్లను కనిపెడుతోంది. ఆటోమేటిక్ వాయిస్– టు–టెక్ట్స్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీనివల్ల వినియోగదార్ల అవసరాలు అర్థం చేసుకుని సప్లయర్స్ను వెతికి, చర్చలు జరిపి ఆర్డర్ పెట్టే మొత్తం ప్రక్రియ ఏఐ పూర్తి చేస్తుంది. ఇది పూర్తిగా విజయవంతమైతే ఇండియా మార్ట్... ఏఐ కొనుగోళ్లకు వీలు కల్పించే ఇన్ఫ్రా సంస్థగా మారొచ్చు. జస్ట్ డయల్లోకల్ సెర్చ్కు అడ్రస్గా నిలిచిన జస్ట్ డయల్కు అర్బన్కంపెనీ వంటి సంస్థలతో మొదటి ముప్పు ఎదురైంది. ఇపుడు ఏఐతో. ఎందుకంటే స్థానిక వ్యాపారాల వివరాలు, ఫోన్ నంబర్లు, చిరునామాల వంటి సాధారణ సమాచారాన్ని ఏఐ ఏజెంట్లూ అందిస్తున్నాయి. కాకపోతే జస్ట్ డయల్కు భారీ స్థాయిలో స్థానిక వ్యాపారాల డేటాబేస్ ఉంది. వెరిఫై చేసిన లక్షలకొద్దీ వ్యాపారాల వివరాలు, వినియోగదారుల రేటింగ్లు, రివ్యూలు దీని సొంతం. ఈ సమాచారాన్ని ఏఐతో అనుసంధానించి, వినియోగదార్ల అవసరాలకు సరిపోయేలా సంస్థలను ఎంపిక చేసి, అపాయింట్మెంట్లు బుక్ చేసి, నేరుగా సేవలందించే ప్లాట్ఫామ్గా మారితేనే భవిష్యత్తు బాగుంటుందని చెప్పాలి. కాబట్టి ఏఐని ఉపయోగించి ఈ సెర్చ్ కంపెనీ ట్రాన్సాక్షన్ ప్లాట్ఫామ్గా ఎదుగుతుందా? లేదా? అన్నదే ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన అంశం. కార్ట్రేడ్సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల క్రయవిక్రయాల్లో కార్ట్రేడ్కు గతంతో పోలిస్తే పోటీ పెరిగింది. కార్ల తయారీ కంపెనీలు ‘సర్టిఫైడ్ యూజ్డ్ కార్ల’ విభాగాలను సొంతగా ఆరంభించగా.. స్పిన్నీ, డ్రూమ్, కార్స్24 వంటి ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లు, ఆఫ్లైన్లో లోకల్ డీలర్లు వేగంగా విస్తరిస్తున్నారు. శ్రీరామ ఆటోమాల్, కార్వాలే, బైక్వాలే, వాహనాల వేలం వంటి ఇతర వ్యాపారాలున్న కార్ట్రేడ్... కేవలం లిస్టింగ్లకే పరిమితం కాకుండా ధరల విశ్లేషణ, వాహన చరిత్ర, తనిఖీ రిపోర్ట్లు, రుణాలు, బీమా, ఓనర్షిప్ బదిలీ వంటివన్నీ ఏఐ ద్వారా చేసే ప్లాట్ఫామ్గా మారితే తన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈజీ ట్రిప్ఆన్లైన్ ట్రావెల్లో పోటీ అంతాఇంతా కాదు. కష్టమర్లను ఆకట్టుకోవటానికి ప్రత్యేక ఆఫర్లిస్తూ ఉండటంతో ఈ సంస్థలకు లాభాలు తక్కువే ఉంటున్నాయి. పైపెచ్చు ఏఐ వచ్చాక ట్రావెల్ ప్రణాళికలను ఏఐ ఏజెంట్లే సిద్ధం చేస్తున్నాయి. ‘రూ.లక్ష లోపులో నాలుగు రోజులు బాలి వెళ్లి రావాలి. సాధ్యమేనా?’ అని చాట్జీపీటీని అడిగితే పూర్తి ప్లాన్ను ఇస్తుంది. దానిప్రకారం ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లో టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటే చాలు. అలా బుకింగ్ చేసుకోవటానికి వీటిని అశ్రయించినపుడు వీటికి వచ్చే లాభాలు తక్కువ. మొత్తం ప్లాన్ను ఈ ఆన్లైన్ సంస్థలే ఇచ్చి, దానిప్రకారం బుక్ చేసినపుడు ఉండే లాభాలు... కేవలం టికెట్లు బుక్చేయటం వల్ల రావు. కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఏఐని అనుసంధానించి ఎవరి అవసరాలకు తగ్గట్టుగా వారికి ప్యాకేజీలు రూపొందించి... ఈ డైనమిక్ ప్యాకేజీలతో పాటు వీసా, బీమా, లోకల్ ఎక్స్పీరియన్స్లు అందించే సంస్థలే ఆన్లైన్ ట్రావెల్ రంగంలో నిలబడతాయని చెప్పొచ్చు. ఏఐని తట్టుకోగలిగేవేంటి? కేవలం సెర్చ్తోనే మనుగడ సాగించే సంస్థలు మనగలగటం కష్టం. కానీ లావాదేవీలు అవసరమయ్యే మార్కెట్ప్లేస్లు దృఢంగా ఉంటాయి. ట్రస్ట్, ధ్రువీకరణ, పేమెంట్, సపోర్ట్ వంటి అంశాల్లో ఏఐ వీటికి సహకరిస్తుంది. ఏఐతో భాగస్వామ్యాలు కుదుర్చుకోవటం ద్వారా కూడా ఇలా సొంత డేటా ఉన్న కంపెనీలకు రెవెన్యూ రావచ్చు. ఉదాహరణకు ‘రెడిట్’ తన డేటాను ఏఐ కంపెనీలకు వాడుకునేందుకు లైసెన్స్ ఇచ్చింది. వార్తా సంస్థలు ఏఐతో లైసెన్సింగ్ ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి. ఫైనాన్షియల్ డేటా అందించే సంస్థలు చిరకాలంగా తమ ఏపీఐని యాక్సెస్ చేసుకున్నందుకు ఫీజు వసూలు చేస్తున్నాయి. ఏఐ రాకతో వీటి ఫీడ్కు విలువ పెరిగింది. ఇండియా మార్ట్, పీబీ ఫిన్టెక్, ఇన్ఫో ఎడ్జ్ వంటి ఇంటర్నెట్ ఎకానమీకి చెందిన కంపెనీల షేర్లు కొనేముందు ఇన్వెస్టర్లు చూడాల్సిన అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అవి... → ఈ కంపెనీకి ప్రత్యేకమైన డేటా ఏమైనా ఉందా? దాన్ని వేరేవాళ్లు తేలిగ్గా క్రియేట్ చేయగలరా? → ఈ డేటా నిరంతరం అప్డేట్ అవుతోందా? లేక ఒకసారి సేకరిస్తే ఇక మారకుండా అలానే ఉండిపోతుందా? → ఏఐ ఈ డేటా యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఈ కంపెనీ అనుమతి తప్పనిసరిగా ఉండాలా? లేక ఏఐ కంపెనీలు ఈ డేటాను సొంతగా క్రియేట్ చేసుకోగలవా? → ఈ డేటాను ఆదాయవనరుగా మార్చుకోవటానికి కంపెనీ ఏపీఐలు, సబ్్రస్కిప్షన్లు, రిఫరల్స్, ఎంటర్ప్రైజ్ సర్వీసుల వంటివాటిపై దృష్టిపెడుతోందా లేదా? అని చూడాలి. ఏఐ యుగంలో ఎక్కువ ట్రాఫిక్ను ఆకర్షించే కంపెనీలన్నీ విజేతలు కాకపోవచ్చు. డేటా.. కస్టమర్ల నమ్మకం... లావాదేవీలు భారీగా ఉన్న కంపెనీలే బావుంటాయి. అవే భవిష్యత్ దిగ్గజాలవుతాయి. అందుకే ఇంటర్నెట్ కంపెనీల విలువను ఇకపై సందర్శకుల సంఖ్యతో కాకుండా వాటి డేటా, ఏఐ సామర్థ్యం, లావాదేవీల లోతుతో కొలవాల్సి ఉంటుంది.భవిష్యత్ విజేతలెవరు...?వచ్చే పదేళ్లలో ఇంటర్నెట్ కంపెనీలు రెండు రకాలుగా విడిపోవచ్చు. వాటిలో ఒకటి ట్రాఫిక్పైనే ఆధారపడే పోర్టల్స్ అయితే రెండోవి ఏఐ ఆధారిత ప్లాట్ఫామ్లు. పాలసీ బజార్ ఫిన్టెక్, ఆరమ్ ప్రాప్టెక్, ఇండియా మార్ట్ వంటి కంపెనీలకు భారీగా సొంత డేటా ఉంది. దాంతో పాటు లావాదేవీలు, కస్టమర్లతో సంబంధాలు ఉంటాయి. ఇవి ఏఐ ఆధారిత ఇన్ఫ్రా సంస్థలుగా మారటం వల్ల వీటి పనితీరు మరింత సమర్థంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. సొంత డేటా ఉన్న కంపెనీలు మున్ముందు ఊహించని విధంగా రూపాంతరం చెందొచ్చు. ఉదాహరణకు ఇండియా మార్ట్నే తీసుకుంటే అది కేవలం కంపెనీల జాబితా అందించే డైరెక్టరీ కాదు. పాతికేళ్లుగా... లక్షలకొద్దీ సిసలైన సప్లయర్ల వివరాలు సేకరించింది. ప్రొడక్ట్ కేటలాగ్లు, ధరల తీరు, కొటేషన్లకు అడిగే అభ్యర్థనలు, రెస్పాన్స్ రేటింగ్లు, లావాదేవీల ప్యాటర్న్లు, సప్లయర్ రేటింగ్లు, ప్రతి పరిశ్రమకూ సంబంధించిన టర్మినాలజీ... ఫొటోలు.. వస్తువుల స్పెసిఫికేషన్లు, కాంటాక్ట్లు ఇవన్నీ భారీ స్థాయిలో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఆ కంపెనీకే ప్రత్యేకం. వీటిని మరొకరు మళ్లీ క్రియేట్ చేయాలంటే అంత తేలికకాదు. పబ్లిక్ వెబ్పేజ్లలో ఉండే సమాచారం వరకూ జెమినై, చాట్జీపీటీ వంటివి యాక్సెస్ చేసుకుని మనకు సమాధానమిస్తాయి. కానీ ప్రయివేటు డేటా కావాలంటే మాత్రం ఇండియా మార్ట్ సంస్థ తన ‘ఏపీఐ’ ద్వారానో, అగ్రిమెంట్ ద్వారానో వీటికి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. దానికి ఇండియామార్ట్ సంస్థ ఫీజు వసూలు చేసే అవకాశాలూ ఉంటాయి. -రమణమూర్తి మంథా
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అమెరికా ప్రజలు అప్పుల్లో కూరుకుపోతున్నారా?డొనాల్డ్ ట్రంప్ తరచూ.. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎన్నడూ లేనంత బలంగా ఉందని చెబుతున్నారు. దేశంలో ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగాయని, ఆర్థిక పరిస్థితి అద్భుతంగా ఉందని ఆయన వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. అయితే.. ప్రముఖ ఆర్థిక విశ్లేషకుడు పీటర్ షిఫ్ (Peter Schiff) మాత్రం ఈ వాదనను ప్రశ్నిస్తూ సోషల్ మీడియాలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.పీటర్ షిఫ్ ప్రకారం.. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ నిజంగా బలంగా ఉంటే ప్రజలు తమ రోజువారీ ఖర్చులు, రుణాల చెల్లింపులు సకాలంలో చేయగలగాలి. కానీ.. ప్రస్తుతం పరిస్థితి అందుకు భిన్నంగా ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులు చెల్లించలేకపోతున్న వారి సంఖ్య 2008 ప్రపంచ ఆర్థిక సంక్షోభం తర్వాత ఎన్నడూ లేనంత స్థాయికి చేరిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.Trump claims the U.S. economy is booming like never before, yet serious credit-card delinquencies are at their highest rate since the aftermath of the 2008 financial crisis. This shows that Americans are struggling to pay their bills, which is consistent with bad, not good times.— Peter Schiff (@PeterSchiff) August 2, 2026క్రెడిట్ కార్డు బకాయిలు ఎక్కువకాలం చెల్లించకుండా ఉండటాన్ని ఆర్థిక రంగంలో 'సీరియస్ క్రెడిట్ కార్డ్ డెలింక్వెన్సీ'గా పరిగణిస్తారు. ఇలాంటి కేసులు పెరగడం అంటే.. ప్రజలు తమ ఆదాయంతో ఖర్చులను నిర్వహించలేకపోతున్నారని, ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నారని అర్థం. అందుకే ట్రంప్ చెబుతున్నట్లుగా అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉందనే వాదనకు ఈ గణాంకాలు సరిపోవని పీటర్ షిఫ్ అంటున్నారు.ప్రజలు అప్పులు తీర్చలేకపోతుంటే.. దానిని మంచి ఆర్థిక పరిస్థితిగా ఎలా చెప్పగలమని పీటర్ షిఫ్ ప్రశ్నించారు. అయితే.. ప్రస్తుత అమెరికా ఆర్థిక పరిస్థితిపై భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. కొందరు ఉద్యోగాల పెరుగుదల, ఆర్థిక వృద్ధి వంటి సూచీలను ప్రస్తావిస్తే, మరికొందరు ప్రజలపై పెరుగుతున్న రుణభారం, అధిక జీవన వ్యయం, క్రెడిట్ కార్డు బకాయిలను ప్రధాన సమస్యలుగా చూపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో.. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థపై చర్చ కొనసాగుతూనే ఉంది.ఇదీ చదవండి: బ్యాంకులు మీ డబ్బుతో ఏం చేస్తాయో తెలుసా?
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జియో ట్యాగ్ 2 వచ్చేసింది: దీని గురించి తెలుసా?సాధారణంగా కొన్నిసార్లు వస్తువులు (తాళం, బ్యాగ్, పర్స్) ఎక్కడపెట్టామో మర్చిపోతూ ఉంటాము. అత్యవసర సమయంలో అవి ఎక్కడున్నాయో వెతుక్కోవడానికి సమయం కూడా సరిపోదు. అలాంటి కష్టానికి చెక్ పెట్టడానికి జియో కొత్త ట్రాకర్ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. జియో ట్యాగ్ 2 పేరుతో వచ్చిన ఈ కొత్త డివైజ్ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చింది.గతంలో జియో తీసుకొచ్చిన జియో ట్యాగ్ డివైజ్కు కొనసాగింపుగా.. వచ్చిన ఈ కొత్త వెర్షన్లో కొన్ని మార్పులు చేశారు. ముఖ్యంగా ఈసారి జియో ట్యాగ్ 2ను ఆండ్రాయిడ్, ఐఫోన్ రెండు రకాల ఫోన్లతోనూ ఉపయోగించుకునేలా రూపొందించారు. ఇది ఈ గ్యాడ్జెట్లో వచ్చిన అతిపెద్ద మార్పు.జియో ట్యాగ్ 2 ధరభారత మార్కెట్లో జియో ట్యాగ్ 2 ధర రూ.1,249గా నిర్ణయించారు. ఇది మూడు (బ్లాక్, రెడ్, గ్రీన్) రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. దీని డిజైన్ కూడా కొంత మార్చేశారు. పాత వెర్షన్తో పోలిస్తే ఇది.. కొత్త ఆకారంలో కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం దీన్ని అమెజాన్ ఇండియా ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు. కొన్ని బ్యాంక్ ఆఫర్లతో రూ.50 వరకు తగ్గింపు లభించే అవకాశం ఉంది. దీంతో ధర రూ.1,199కి చేరుతుంది.జియో ట్యాగ్ 2లో వచ్చిన అతిపెద్ద అప్గ్రేడ్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ సపోర్ట్. అంటే ఇంతకుముందు కొన్ని పరిమితులు ఉండగా, ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లు, ఐఫోన్లు రెండింటిలోనూ దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ చిన్న డివైజ్ను బ్యాగులు, కీలు, పర్సులు లేదా ఇతర ముఖ్యమైన వస్తువులకు అమర్చుకోవచ్చు. బ్లూటూత్ సహాయంతో సమీపంలో ఉన్న వస్తువులను సులభంగా గుర్తించవచ్చు. ఇందులో 120dB శబ్దం చేసే బిల్ట్-ఇన్ స్పీకర్ ఉంటుంది. వస్తువు దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు యాప్ ద్వారా సౌండ్ ప్లే చేసి దాన్ని త్వరగా కనుగొనవచ్చు.ఒకవేళ వస్తువు బ్లూటూత్ పరిధిని దాటిపోయినా.. లొకేషన్ ట్రాకింగ్ కోసం నెట్వర్క్ ఆధారిత సేవలను ఉపయోగించవచ్చు. ఇది గూగుల్ ఫైండ్ హబ్, యాపిల్ ఫైండ్ మై నెట్వర్క్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీంతో వస్తువు ఉన్న ప్రదేశాన్ని మ్యాప్లో గుర్తించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది పూర్తిస్థాయి లైవ్ ట్రాకింగ్ కాకపోయినా.. వస్తువు చివరిగా ఎక్కడ కనిపించిందో తెలుసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.
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చాయ్వాలాజ్ ఫౌండర్ రోహిత్ శర్మ ఆత్మహత్యచాయ్వాలాజ్ (Chaiwalaz) వ్యవస్థాపకుడు రోహిత్ శర్మ (Rohit Sharma) మృతి చెందారు. రాజస్థాన్లోని దౌసాలో ఉన్న తన నివాసంలో ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. కేవలం 30 ఏళ్ల వయస్సులోనే ఆయన మృతి చెందడం పలువురిని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.సాకేత్ కాలనీలో నివసించే రోహిత్ శర్మ శనివారం మధ్యాహ్నం ఇంట్లో ఉరివేసుకున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. కుటుంబ సభ్యులు తలుపులు పగలగొట్టి లోపలికి వెళ్లి ఆయనను కిందకు దించి వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ అప్పటికే ఆయన మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు.రోహిత్ శర్మ తండ్రి హితేంద్ర మోహన్ శర్మ మెడికల్ షాప్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయన భార్య ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తున్నారు. ఈ దంపతులకు ఏడేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు.శర్మ సుమారు ఆరు నెలల క్రితం తన ఏడు 'చాయ్వాలాజ్' అవుట్లెట్లన్నింటినీ మూసివేసి, ఆధ్యాత్మికత వైపు మళ్లారు. ఆ కాలంలో ఆయన పలు పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శిస్తూ కనిపించారు. వ్యాపారాన్ని నడపడంతో పాటు, శర్మ దౌసాలో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలలో కూడా పాలుపంచుకునేవారు.చిన్న వయస్సులోనే పెద్ద కలలు కన్న రోహిత్ శర్మ, కేవలం 17 ఏళ్లకే తన వ్యాపార ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. నర్సింగ్ చదువుతూనే జైపూర్లో ‘చాయ్వాలాజ్’ అనే టీ స్టార్టప్ను ప్రారంభించారు. మొదట మానసరోవర్లోని షిప్రా పాత్ ప్రాంతంలో తన తొలి టీ కేఫ్ను ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడ లభించిన ఆదరణతో వ్యాపారాన్ని క్రమంగా విస్తరించారు.
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వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్కు గుడ్బై.. ఉద్యోగి ముందు కొత్త సవాల్!కరోనా తర్వాత కూడా చాలా కంపెనీలు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానాన్ని కొనసాగించాయి. అయితే.. ఇప్పుడు పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. దీంతో సంస్థలన్నీ కూడా ఉద్యోగులను మళ్లీ ఆఫీసులకు పిలుస్తున్నాయి. ముందు పూర్తిగా ఇంటి నుంచి పని చేసే అవకాశం ఇచ్చిన ఓ కంపెనీ, ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ వర్క్ మోడల్ను అమలు చేయడంతో ఓ ఉద్యోగి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన ఒక పోస్ట్ నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది.మార్కెటింగ్ విభాగంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగికి ఐదేళ్ల అనుభవం ఉంది. ఏడాదికి పైగా ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తున్న అతను, ప్రారంభంలో రిమోట్ ఉద్యోగం కావడంతో చేరాడు. కానీ ఆ కంపెనీ తాజాగా వర్క్ పాలసీ మార్చి, వారానికి రెండు రోజులు ఆఫీస్కు రావాలని చెప్పింది.కంపెనీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఆ ఉద్యోగికి సమస్యగా మారింది. ఆఫీస్కు వెళ్లి రావడానికి రోజుకు దాదాపు 115 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి వస్తోందని అతను తెలిపాడు. వారానికి రెండు రోజులు మాత్రమే అయినప్పటికీ.. ఈ ప్రయాణం వల్ల సమయం, శ్రమ రెండూ ఎక్కువగా ఖర్చవుతున్నాయని చెప్పాడు. దీనికి తోడు కంపెనీలో జీతాల పెంపు ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుందో?, కూడా స్పష్టత లేదని పేర్కొన్నాడు.వర్క్ పాలసీలో మార్పు, కెరీర్ ఎదుగుదలపై అనిశ్చితి కారణంగా అతను కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలను వెతకడం ప్రారంభించాడు. మరో పూర్తిగా రిమోట్ ఉద్యోగానికి ఇంటర్వ్యూకు వెళ్లే ముందు, ప్రస్తుత ఉద్యోగం ఎందుకు వదిలేయాలనుకుంటున్నానో?.. ఎలా చెప్పాలి అని నెటిజన్లను అడిగాడు.2 days of commuting, 115 km/day. Is this a valid reason for job change?by u/whoisthisonred in IndianWorkplaceఇంటర్వ్యూలో.. సాధారణంగా అడిగే ప్రశ్న ''మీరు కొత్త ఉద్యోగం ఎందుకు వెతుకుతున్నారు?''. ఈ ప్రశ్నకు ఎలా సమాధానం చెప్పాలో అనే విషయంలో సందేహం వచ్చింది. కేవలం ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం కారణంగా.. ఉద్యోగం మారుతున్నట్లు చెప్పడం సరైనదేనా అని అడిగాడు.తర్వాత జరిగిన ఇంటర్వ్యూ గురించి కూడా అతను తన రెడ్దిట్ పోస్టు ద్వారా వివరించాడు. ప్రస్తుత కంపెనీలో లేఆఫ్స్ జరుగుతున్నాయని, అలాగే కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన ఆఫీస్ తన ఇంటి నుంచి చాలా దూరంలో ఉందని చెప్పాడు. రిమోట్ ఉద్యోగాలకే ఎందుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని అడిగినప్పుడు, తనకు కేవలం ఇంటి నుంచి పని చేయడం మాత్రమే లక్ష్యం కాదని, రోజువారీ ప్రయాణం సులభంగా ఉండే మంచి పని వాతావరణం కావాలని స్పష్టం చేశాడు.ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది. కొంతమంది ఉద్యోగి ఎదుర్కొంటున్న సమస్యను అర్థం చేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఢిల్లీ, గురుగ్రామ్, గ్రేటర్ నోయిడా వంటి ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించడం చాలామంది ఉద్యోగులకు సాధారణ సమస్యగా మారిందని అభిప్రాయపడ్డారు. మరికొందరు మాత్రం.. జాగ్రత్తగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచించారు. ఇప్పుడు రిమోట్ ఉద్యోగం దొరికినా, భవిష్యత్తులో ఆ కంపెనీ కూడా హైబ్రిడ్ విధానాన్ని తీసుకురాదనే గ్యారంటీ లేదని చెప్పారు. అందుకే కొత్త కంపెనీలో చేరే ముందు వర్క్ పాలసీపై పూర్తి స్పష్టత తీసుకోవాలని సూచించారు.
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వాట్సాప్లో కొత్త రూల్.. వయస్సు వివరాలపై చర్చ!ప్రపంచంలో ఎక్కువమంది ఉపయోగించే మెసేజింగ్ యాప్లలో ఒకటైన వాట్సాప్లో కొత్త మార్పు కనిపిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కొంతమంది భారతీయ వినియోగదారులను తమ పుట్టిన తేదీ వివరాలు నమోదు చేయాలని వాట్సాప్ కోరుతున్నట్లు సమాచారం. దీంతో వాట్సాప్ వయస్సు ధృవీకరణ నిబంధనలను తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతోందా?.. అనే చర్చ మొదలైంది.ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన సోషల్ మీడియా పోస్టులు కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇందులో యూజర్లను పుట్టిన తేదీని నమోదు చేయమని కోరుతున్నట్లు కనిపించింది. బహుశా భారత ప్రభుత్వం నిబంధనల కారణంగా ఈ అప్డేట్ తీసుకొస్తోందా?, అనే సందేహం కలుగుతోంది.అయితే.. ఈ విషయంపై ఇప్పటివరకు వాట్సాప్ కానీ, భారత ప్రభుత్వం కానీ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. కాబట్టి ఇది పూర్తిగా నిజమని నమ్మలేము. అధికారిక సమాచారం వచ్చే వరకు వేచి చూడాలి.వయస్సు వివరాలు ఎందుకు?వాట్సాప్.. తన యూజర్ల వయస్సు అడగడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఖాతా ప్రారంభించే సమయంలో లేదా కొన్ని ప్రత్యేక ఫీచర్లను ఉపయోగించే సమయంలో వయస్సును నిర్ధారించేందుకు వాట్సాప్ ఈ వివరాలను అడుగుతుంది. ఇప్పుడు కూడా బహుశా ఇలాంటిదే యూజర్లకు కనిపించి ఉండవచ్చు.వివిధ దేశాల్లో అమలవుతున్న కొత్త చట్టాలు, నిబంధనలకు అనుగుణంగా పనిచేయడం కోసం.. వయస్సు సమాచారం కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుందని కంపెనీ చెబుతోంది. అంతేకాకుండా.. వినియోగదారులకు వారి వయస్సుకు సరిపోయే సేవలను అందించేందుకు కూడా ఈ వివరాలు ఉపయోగపడతాయి. ప్రస్తుతం వాట్సాప్లో అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని మెటా ఏఐ ఫీచర్లు, స్టేటస్, ఛానల్స్లో కనిపించే ప్రకటనల విషయంలో కూడా వయస్సు ఆధారంగా అనుభవాన్ని అందించేందుకు ఈ సమాచారం ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది.ఇదీ చదవండి: అందుకే వెండి ధరలు.. భారీగా తగ్గాయ్!
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పెరిగిన కార్ల అమ్మకాలు.. హ్యుందాయ్కు ఆల్టైమ్ రికార్డు!ఇండియా కార్ల మార్కెట్కు 2026 జూలై నెల మంచి ఊపునిచ్చింది. దేశంలోని ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థలు దాదాపు అన్నీ కూడా.. గత ఏడాది జూలైతో పోలిస్తే మెరుగైన అమ్మకాలను నమోదు చేశాయి. ముఖ్యంగా హ్యుందాయ్ తన చరిత్రలోనే అత్యధిక నెలవారీ అమ్మకాలను సాధించగా, టాటా మోటార్స్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల విక్రయాల్లో భారీ వృద్ధిని నమోదు చేసింది. మహీంద్రాకంపెనీ ఎస్యూవీ విభాగంలో మరోసారి తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకోగా, కియా, టయోటా, ఎంజీ మోటార్, నిస్సాన్ కూడా బలమైన విక్రయాలను పొందాయి.టాటా మోటార్స్.. జూలైలో మొత్తం 63,760 ప్యాసింజర్ వాహనాలను విక్రయించింది. గత ఏడాది ఇదే నెలలో అమ్ముడైన 40 వేల యూనిట్లతో పోలిస్తే ఇది 59 శాతం ఎక్కువ. ఇందులో దేశీయ మార్కెట్లోనే 62,611 వాహనాలు అమ్ముడయ్యాయి. ముఖ్యంగా.. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విభాగంలో టాటా మరోసారి తన సత్తా చాటింది. జూలైలో 15,217 ఈవీలను విక్రయించి గత ఏడాది కంటే.. 114 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది.మహీంద్రా కంపెనీ.. జూలైలో దేశీయ మార్కెట్లో 60,048 ఎస్యూవీలను విక్రయించింది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఇది 20 శాతం అధికం. అన్ని రకాల వాహనాలను కలిపి చూస్తే మహీంద్రా మొత్తం 1,03,860 యూనిట్లను విక్రయించి 26 శాతం వృద్ధిని సాధించింది. విదేశీ మార్కెట్లకు చేసిన ఎగుమతులు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి.హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా.. దేశీయ అమ్మకాలు, ఎగుమతులు కలిపి మొత్తం 75,360 వాహనాలను విక్రయించింది. ఇది హ్యుందాయ్ భారత చరిత్రలోనే అత్యధిక నెలవారీ అమ్మకాలుగా నిలిచింది. దేశీయంగా 54,210 కార్లు అమ్ముడవగా, ఎగుమతులు కూడా ఎనిమిదేళ్లలో అత్యధిక స్థాయికి చేరాయి. కంపెనీకి అత్యధిక అమ్మకాలు తెచ్చిపెట్టిన మోడల్గా క్రెటా నిలవగా, ఐ20 కూడా ఈ ఏడాదిలో అత్యుత్తమ నెలవారీ విక్రయాలను నమోదు చేసింది.కియా ఇండియా కూడా.. జూలైలో రికార్డు స్థాయి అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. మొత్తం 28,200 యూనిట్లను విక్రయించి గత ఏడాదితో పోలిస్తే 27.4 శాతం వృద్ధిని సాధించింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటివరకు కంపెనీ విక్రయాలు గణనీయంగా పెరిగాయి. ముఖ్యంగా కొత్త తరం సెల్టోస్కు మార్కెట్లో మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. సోనెట్, కారెన్స్ క్లావిస్, కారెన్స్ క్లావిస్ ఈవీ, సైరోస్ ఈవీ వంటి మోడళ్లు కూడా అమ్మకాలకు ఊతమిచ్చాయి.టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ జులైలో మొత్తం 32,516 వాహనాలను విక్రయించి వృద్ధిలో నిలకడను చూపించింది. దేశీయ మార్కెట్లో 30,516 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. గత ఏడాదితో పోలిస్తే.. కంపెనీ దేశీయ అమ్మకాలు 5 శాతం పెరిగాయి. అలాగే ఈ ఏడాది తొలి ఏడు నెలల్లో టయోటా మొత్తం విక్రయాలు 13 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేశాయి.జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా.. వరుసగా రెండో నెల అత్యధిక నెలవారీ అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. జూలైలో 8,158 వాహనాలను విక్రయించిన కంపెనీ, తన మొత్తం అమ్మకాలలో 80 శాతానికి పైగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలేనని వెల్లడించింది. దీంతో భారత ఈవీ మార్కెట్లో ఎంజీ తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది.ఇక నిస్సాన్ జూలైలో.. దేశీయ మార్కెట్లో 4,518 వాహనాలను విక్రయించి ఏకంగా 218 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఇటీవల విడుదలైన కొత్త టెక్టాన్ ఎస్యూవీకి వినియోగదారుల నుంచి మంచి స్పందన రావడంతో కంపెనీ అమ్మకాలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి.ఇదీ చదవండి: కొత్త రకం డీజిల్ వచ్చేసింది.. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే?
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అందుకే వెండి ధరలు.. భారీగా తగ్గాయ్!గత ఏడాది వెండి ధరలు భారీగా ఊహకందని రీతిలో పెరిగిపోయాయి. దీంతో పెట్టుబడిదారులు కొంతవరకు లాభాలను గడించారు. అయితే.. ఈ సంవత్సరం పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. 2026 ప్రారంభం నుంచి సిల్వర్ రేటు 23 శాతం తగ్గగా.. జూన్ నెలలో దాదాపు 22 శాతం పతనమైందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దీంతో చాలామందిలో వెండి ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?, మళ్లీ పెరుగుతాయా?, అనే సందేహాలు మొదలయ్యాయి.ధరలు తగ్గడానికి కారణాలువెండి ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో వచ్చిన మార్పులు. ముఖ్యంగా ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లో అనిశ్చితి ఏర్పడింది. ప్రపంచంలో ఎక్కువ చమురు రవాణా జరిగే హర్మూజ్ ప్రాంతంలో సమస్యలు తలెత్తడంతో చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. చమురు ధరలు పెరగడం అంటే.. కేవలం పెట్రోల్, డీజిల్ మాత్రమే ఖరీదవడం కాదు. రవాణా ఖర్చులు, ఉత్పత్తి వ్యయాలు పెరిగి దాదాపు అన్ని వస్తువుల ధరలు పెరుగుతాయి. దీనినే ద్రవ్యోల్బణం అంటారు.ద్రవ్యోల్బణం పెరిగినప్పుడు.. అమెరికా కేంద్ర బ్యాంక్ అయిన ఫెడరల్ రిజర్వ్ పరిస్థితిని నియంత్రించడానికి వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం కూడా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే అంచనాలు మార్కెట్లో ఉన్నాయి. వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే బ్యాంకుల్లో డబ్బు పెట్టడం, ప్రభుత్వ బాండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం వంటి మార్గాలు మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుతాయి. ఫలితంగా బంగారం, వెండి వంటి వడ్డీ రాని ఆస్తుల్లో పెట్టుబడులు తగ్గుతాయి. ఈ కారణంగా వెండి రేటు తగ్గుముఖం పట్టింది.బంగారంతో పోలిస్తే.. వెండి కొంత భిన్నంమరో ముఖ్యమైన కారణం.. అమెరికా డాలర్ బలపడటం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు, బంగారం, వెండి వంటి వస్తువుల కొనుగోలు ఎక్కువగా డాలర్లలోనే జరుగుతుంది. చమురు ధరలు పెరిగినప్పుడు డాలర్కు డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుంది. డాలర్ విలువ పెరిగితే వెండి వంటి విలువైన లోహాల ధరలు సాధారణంగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.అయితే.. వెండి ధరలను ప్రభావితం చేసే అంశాలు బంగారంతో పోలిస్తే కొంత భిన్నంగా ఉంటాయి. బంగారం ప్రధానంగా పెట్టుబడులు, ఆభరణాల కోసం ఉపయోగిస్తే.. వెండి పరిశ్రమల్లో కూడా విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, సోలార్ ప్యానెల్లు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, విద్యుత్ పరికరాలు, డేటా సెంటర్లు వంటి అనేక రంగాల్లో వెండికి మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. కాబట్టి పరిశ్రమల్లో డిమాండ్ తగ్గినా, పెరిగినా వెండి ధరలు వెంటనే ప్రభావితమవుతాయి.వెండి మార్కెట్ పరిమాణం కూడా బంగారంతో పోలిస్తే చాలా చిన్నది. అందువల్ల కొద్దిమంది పెద్ద పెట్టుబడిదారులు కొనుగోలు చేసినా లేదా అమ్మినా వెండి ధరల్లో పెద్ద మార్పులు కనిపిస్తాయి. అందుకే.. వెండి ధరలు బంగారంతో పోలిస్తే ఎక్కువ ఒడిదుడుకులకు గురవుతుంటాయి.రాబోయే రోజుల్లో ధరలు పెరుగుతాయా?ప్రస్తుతం వెండి ధరలు మళ్లీ వేగంగా పెరుగుతాయని.. చెప్పడానికి స్పష్టమైన సంకేతాలు కనిపించడం లేదు. చమురు ధరలు తగ్గడం, ద్రవ్యోల్బణం అదుపులోకి రావడం, అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లపై స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం వంటి పరిణామాలు జరిగితేనే వెండి మార్కెట్లు మళ్లీ ఊపందుకునే అవకాశం ఉంటుంది.కాబట్టి.. వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది. అయితే కొద్దికొద్దిగా దీర్ఘకాల దృష్టితో పెట్టుబడి పెట్టడం ఉత్తమం. మొత్తం పెట్టుబడుల్లో వెండి, బంగారం కలిపి పరిమిత శాతమే ఉంచాలి. వెండి మంచి అవకాశాలు ఇచ్చే ఆస్తి అయినప్పటికీ, ఇందులో ఒడిదుడుకులు ఎక్కువగా ఉంటాయని గుర్తుంచుకుని జాగ్రత్తగా పెట్టుబడి పెట్టాలి.ఇదీ చదవండి: బ్యాంకులు మీ డబ్బుతో ఏం చేస్తాయో తెలుసా?
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ఇంటితోనే ఇంకో ఇల్లు కొనచ్చు: కియోసాకి కిటుకుఇల్లు అంటే చాలా మందికి జీవితంలో అతిపెద్ద ఆస్తి. అయితే, అదే ఇంటిని తెలివిగా ఉపయోగించుకుంటే అదనపు ఆదాయాన్ని సమకూర్చే సాధనంగా మార్చుకోవచ్చని ప్రముఖ ఇన్వెస్టింగ్ గురూ, ‘రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్’ పుస్తక రచయిత రాబర్ట్ కియోసాకి చెబుతున్నారు. ఈ మేరకు ఆయన తన ఫేస్బుక్ పోస్ట్లో ఇంటిని విక్రయించకుండానే దానిలో ఉన్న ఈక్విటీని ఉపయోగించి ఆదాయాన్ని పెంచుకునే విధానాన్ని వివరించారు.కియోసాకి వివరించిన విధానం ‘క్యాష్-అవుట్ రీఫైనాన్స్’. ఉదాహరణకు పదేళ్ల క్రితం ఓ వ్యక్తి 3 లక్షల డాలర్లకు ఇల్లు కొనుగోలు చేశాడని, అందులో 60 వేల డాలర్లు డౌన్పేమెంట్గా చెల్లించి, 2.4 లక్షల డాలర్ల రుణం తీసుకున్నాడని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఆ ఇంటి విలువ 5 లక్షల డాలర్లకు చేరి, ఇంటి రుణం 1.8 లక్షల డాలర్లకు తగ్గితే.. యజమానికి 3.2 లక్షల డాలర్ల ఈక్విటీ ఉన్నట్లవుతుందని వివరించారు.ఈక్విటీలో కొంత భాగాన్ని నగదుగా మార్చుకునేందుకు రీఫైనాన్స్ చేసుకోవచ్చని కియోసాకి తెలిపారు. కొత్తగా 3 లక్షల డాలర్ల రుణం తీసుకుంటే పాత 1.8 లక్షల డాలర్ల రుణం చెల్లించిన తర్వాత 1.2 లక్షల డాలర్లు నగదుగా చేతికి వస్తాయని చెప్పారు. ఈ మొత్తాన్ని ఆదాయం అందించే ఆస్తిలో పెట్టుబడిగా పెట్టవచ్చని సూచించారు.ఉదాహరణగా 4 లక్షల డాలర్లకు డ్యూప్లెక్స్ కొనుగోలు చేసి, 1.2 లక్షల డాలర్లను డౌన్పేమెంట్గా చెల్లిస్తే మిగిలిన మొత్తానికి బ్యాంకు రుణం తీసుకోవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు. రెండు యూనిట్ల నుంచి నెలకు మొత్తం 3,600 డాలర్ల అద్దె వస్తే, రుణం, పన్నులు, బీమా, నిర్వహణ ఖర్చులు పోగా సుమారు 1,000 డాలర్ల నికర నగదు ప్రవాహం ఉండొచ్చని వివరించారు. అదే సమయంలో ఇంటి రీఫైనాన్స్ వల్ల నెలవారీ చెల్లింపు 800 డాలర్లు పెరిగినా.. అద్దె ఆస్తి నుంచి వచ్చే ఆదాయం దాన్ని అధిగమించవచ్చని తెలిపారు.అద్దెదారులు చెల్లించే అద్దె ద్వారా రుణం కొంతవరకు తీరడం, రెండు ఆస్తుల్లో ఈక్విటీ పెరగడం, ఆస్తుల విలువ కాలక్రమంలో పెరిగే అవకాశం ఉండటం వంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయని కియోసాకి చెప్పారు. అలాగే, అమెరికాలోని పన్ను నిబంధనల ప్రకారం రుణంగా తీసుకున్న నగదుకు సాధారణంగా అమ్మకపు ఆదాయం తరహాలో పన్ను ఉండదని, అయితే పన్ను ప్రయోజనాలు వ్యక్తిగత పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటాయని పేర్కొన్నారు.అయితే, ఈ వ్యూహంలో రిస్క్లు కూడా ఉన్నాయని కియోసాకి హెచ్చరించారు. అద్దెలు తగ్గడం, అద్దెదారులు చెల్లింపులు చేయకపోవడం, ఖాళీగా ఉండే కాలం పెరగడం, అనుకోని మరమ్మతు ఖర్చులు రావడం వంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు తగిన నగదు నిల్వలు ఉండాలని సూచించారు. రెండు రుణాల చెల్లింపులను కనీసం ఆరు నెలలపాటు భరించే సామర్థ్యం ఉందా అనే విషయాన్ని ముందుగానే పరిశీలించుకోవాలని చెప్పారు.ఇదీ చదవండి: బెంగళూరులో ఇల్లు కొన్నానోచ్.. జెన్జీ ఆనందం!ఇంట్లోని ఈక్విటీని అలాగే ఉంచడం కంటే ఆదాయం సృష్టించే ఆస్తుల్లోకి మళ్లించడం ద్వారా సంపదను పెంచుకోవచ్చన్నదే తన సూచన సారాంశమని కియోసాకి తెలిపారు. అయితే, తాను ఇచ్చిన లెక్కలు కేవలం విద్యాపరమైన సరళీకృత ఉదాహరణలు మాత్రమేనని, వాస్తవ రుణ వడ్డీరేట్లు, అద్దె ఆదాయం, నిర్వహణ ఖర్చులు, ఆస్తుల విలువ పెరుగుదల, పన్ను ప్రభావాలు ప్రాంతం, మార్కెట్ పరిస్థితులు, వ్యక్తిగత ఆర్థిక పరిస్థితులను బట్టి మారుతాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పెట్టుబడి నిర్ణయాల ముందు ఆర్థిక సలహాదారు, పన్ను నిపుణులు, రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలని సూచించారు.
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రోజుకు రూ.96,383 కోట్లు.. క్యాష్ కాదు!దేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపుల జోరు కొనసాగుతోంది. యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ (యూపీఐ) జూలైలో కొత్త రికార్డు సృష్టించింది. నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్పీసీఐ) గణాంకాల ప్రకారం.. జూలైలో యూపీఐ ద్వారా 2,366 కోట్ల లావాదేవీలు జరిగాయి. జూన్లో నమోదైన 2,272 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 4.1 శాతం అధికం. గతేడాది జూలైతో పోలిస్తే లావాదేవీల సంఖ్య ఏకంగా 22 శాతం పెరిగింది.లావాదేవీల విలువ కూడా భారీగా పెరిగింది. జూన్లో రూ.28.92 లక్షల కోట్లుగా ఉన్న యూపీఐ లావాదేవీల విలువ.. జూలైలో రూ.29.88 లక్షల కోట్లకు చేరింది. నెలవారీగా ఇది 3.3 శాతం వృద్ధి. అయితే మేలో నమోదైన రూ.29.90 లక్షల కోట్ల రికార్డుతో పోలిస్తే జూలై విలువ స్వల్పంగా తక్కువగానే ఉంది. అంటే జూలైలో లావాదేవీల సంఖ్య మాత్రం ఆల్టైమ్ గరిష్ఠానికి చేరగా, విలువలో కొత్త రికార్డు నమోదు కాలేదు.జూలైలో యూపీఐ రోజుకు సగటున 76.3 కోట్ల లావాదేవీలను ప్రాసెస్ చేసింది. జూన్లో ఈ సగటు 75.7 కోట్లుగా ఉంది. రోజువారీ లావాదేవీల సగటు విలువ రూ.96,383 కోట్లుగా నమోదైంది. జూన్లోని రూ.96,405 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు స్థిరంగానే ఉంది.ఫాస్టాగ్ లావాదేవీలకు బ్రేక్మరోవైపు, ఎన్ఈటీసీ ఫాస్టాగ్ లావాదేవీల్లో తగ్గుదల కనిపించింది. జూలైలో 34.7 కోట్ల లావాదేవీలు నమోదయ్యాయి. జూన్లోని 36.2 కోట్లతో పోలిస్తే 4.1 శాతం తగ్గాయి. ఏడాది ప్రాతిపదికన చూస్తే దాదాపు 6 శాతం క్షీణత నమోదైంది. ఫాస్టాగ్ లావాదేవీల విలువ కూడా స్వల్పంగా తగ్గింది. జూన్లో రూ.7,215 కోట్లుగా ఉన్న విలువ.. జూలైలో రూ.7,143 కోట్లకు పడిపోయింది. మేలో నమోదైన రూ.7,308 కోట్లతో పోల్చినా ఇది తక్కువే.ఫాస్టాగ్ వినియోగంలో ఈ మార్పు నేపథ్యంలో, కేంద్రం అమలు చేస్తున్న వార్షిక పాస్ పథకం కూడా కీలకంగా మారింది. 2026-27లో రూ.3,075 చెల్లించి పొందే వార్షిక పాస్తో నేషనల్ హైవేలు, ఎక్స్ప్రెస్వేల టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఏడాదిలో 200 సార్లు లేదా ఒక సంవత్సరం వరకు ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది. జూన్ 2026 నాటికి 77 లక్షలకు పైగా వార్షిక పాస్లు జారీ కాగా, ఇవి 63 కోట్ల టోల్ లావాదేవీలకు దోహదపడ్డాయని కేంద్రం తెలిపింది.ఇక యూపీఐ విస్తరణ కూడా వేగంగా కొనసాగుతోంది. జూన్ 2026 నాటికి దేశంలో 55.49 కోట్ల మంది యూజర్లు యూపీఐ ప్లాట్ఫామ్పై నమోదయ్యారని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ వెల్లడించింది. విదేశాల్లోనూ యూపీఐ వినియోగం విస్తరిస్తోంది. గ్రీస్, నేపాల్ వంటి దేశాల్లో కొత్త అనుసంధానాలు నమోదయ్యాయి.ఇదీ చదవండి: బంగారం, వెండి ధరలు.. వారంలో ఎంత తగ్గాయంటే..
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బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా..దేశంలో బంగారం ధరలకు బ్రేక్ పడింది. రెండు రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన పసిడి ధరలు ధరలు క్రితం రోజున తగ్గుముఖం పట్టాయి. నేడు (Today Gold Rate) నిలకడగా ఉన్నాయి. ఇక వెండి ధరలు (Today Silver Rate) కూడా నేడు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో ఈరోజు బంగారం, వెండి కొనేవాళ్లకు ఉపశమనం లభించింది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో కింద చూద్దాం..
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అపోలో హాస్పిటల్స్కు ‘ఫ్యామిలీ బిజినెస్’ అవార్డుముంబై: ది ఎకనమిక్ టైమ్స్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అవార్డ్స్–2026లో అపోలో హాస్పిటల్స్ ఎంటర్ప్రైజ్ లిమిటెడ్ ‘ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఆఫ్ ది ఇయర్–మెగా’పురస్కారాన్ని అందుకుంది. భారతదేశంలోని అతిపెద్ద కుటుంబ ఆధారిత సంస్థల్లో వృద్ధి, సుస్థిర కార్పొరేట్ పాలన, తరతరాల వారసత్వాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగించడం వంటి అంశాల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచినందుకు ఈ అవార్డు లభించింది.ఈ సందర్భంగా అపోలో హాస్పిటల్స్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు, చైర్మన్ ప్రతాప్ సి.రెడ్డి మాట్లాడుతూ ‘ప్రపంచ స్థాయి ఆరోగ్య సేవలను ప్రతి భారతీయుడికి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం నా కల. నా కుమార్తెలు ఆ కలను తమ కలగా స్వీకరించి, నేడు అపోలో హాస్పిటల్స్లా రూపుదిద్దుకున్న ఈ సంస్థను నిర్మించేందుకు తమ జీవితాలను అంకితం చేశారు’’అని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం అపోలోను ప్రీతిరెడ్డి (ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ చైర్పర్సన్), సంగీతారెడ్డి (జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్), సునీతారెడ్డి (మేనేజింగ్ డైరెక్టర్), శోభనా కామినేని (ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ చైర్పర్సన్) సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు.
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EPFOకు రూ.1,816 కోట్ల నష్టం.. అనిల్ అంబానీపై కేసురిలయన్స్ ఏడీఏ గ్రూప్ అధినేత అనిల్ అంబానీకి మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. రిలయన్స్ క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ (ఆర్సీఎల్) మాజీ చైర్మన్ అనిల్ అంబానీ, సంస్థకు చెందిన ఇతర వ్యక్తులు, గుర్తుతెలియని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ప్రైవేటు వ్యక్తులపై సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) తాజాగా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది. ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఈపీఎఫ్ఓ)కు సుమారు రూ.1,816 కోట్ల నష్టం వాటిల్లేలా మోసపూరిత లావాదేవీలు, నిధుల మళ్లింపు జరిగాయని ఫిర్యాదులో ఆరోపించారు. ఈ కేసులో సుమారు రూ.1,007 కోట్ల మూలధనం, రూ.808.67 కోట్ల వడ్డీ మొత్తాలు సమస్యలో ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు.రూ.2,500 కోట్లను పెట్టుబడి పెట్టిన ఈపీఎఫ్ఓఫిర్యాదు ప్రకారం.. రిలయన్స్ క్యాపిటల్ 2013, 2014 సంవత్సరాల్లో సెక్యూర్డ్ నాన్-కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్లు (ఎన్సీడీలు) జారీ చేసింది. వీటిలో ఈపీఎఫ్ఓ తన నిధుల నుంచి మొత్తం రూ.2,500 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టింది. ఈ పెట్టుబడులను నాలుగు పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్ల ద్వారా నిర్వహించినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ ఎన్సీడీల్లో కొన్నింటి మెచ్యూరిటీ 2023, 2024లో ఉండగా, రిలయన్స్ క్యాపిటల్ తన ఆర్థిక బాధ్యతలను నెరవేర్చడంలో విఫలమైంది. ఫలితంగా ఈపీఎఫ్ఓకు భారీ మొత్తంలో బకాయిలు పేరుకుపోయాయి.నిధుల మళ్లింపుపై ఆరోపణలురిలయన్స్ క్యాపిటల్ నుంచి నిధులు ఇతర లావాదేవీలకు మళ్లించేందుకు మోసపూరిత మార్గాలను ఉపయోగించారని సీబీఐకి ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో ఆరోపించారు. ఈ లావాదేవీలే ఎన్సీడీలను తిరిగి చెల్లించడంలో సంస్థ డిఫాల్ట్కు దారితీశాయని పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యవహారంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ప్రైవేటు వ్యక్తులు సహా ఎవరెవరి పాత్ర ఉందో గుర్తించడం, నిధులను ఏ విధంగా ఉపయోగించారో తేల్చడం, పెట్టుబడి మొత్తాల తుది వినియోగాన్ని నిర్ధారించడం తమ దర్యాప్తులో ప్రధాన అంశాలని సీబీఐ వెల్లడించింది.ఇదీ చదవండి: బంగారం, వెండి ధరలు.. వారంలో ఎంత తగ్గాయంటే..
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‘ఈ20 పెట్రోల్’ విధానంతో లాభమే..న్యూఢిల్లీ: ఈ20 పెట్రోల్ విధానాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోసారి సమర్థించింది. అమెరికా–ఇరాన్ యుద్ధ సమయంలో ముడి చమురు ధరలు విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు భారతీయ వినియోగదారులను ధరల భారం నుంచి రక్షించడంలో ఈ20 పెట్రోల్ విధానం కీలక పాత్ర పోషించినట్లు వెల్లడించింది. ఈ మేరకు పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.పశ్చిమాసియాలో సంక్షోభం త్రీవస్థాయిలో ఉన్నప్పుడు అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్కు 135 డాలర్లకు(సుమారు రూ.13,000) పెరిగాయని గుర్తుచేసింది. ఆ సమయంలో భారత్లో పెట్రోల్ ధర లీటర్కు రూ.125కు చేరి ఉండేదని వెల్లడించింది. కానీ, మన ప్రభుత్వం భారీగా ధర పెంచలేదని తెలియజేసింది. సంక్షోభ సమయంలో వినియోగదారులకు లీటర్కు రూ.30 వరకు ఆదా ఆయినట్లు పేర్కొంది. 20 శాతం ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ కారణంగా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లోనూ ఢిల్లీలోని వినియోగదారులు లీటర్కు రూ.94.77 చొప్పున చెల్లిస్తున్నారని వివరించింది. దీనివల్ల అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల ప్రభావం మన వినియోగదారులపై పడడం లేదని తేల్చిచెప్పింది.80 శాతం పెట్రోల్, 20 శాతం ఇథనాల్ను కలిపి విక్రయించడమే ఈ20 విధానం. దీన్ని ప్రతిపక్షాలు, వినియోగదారుల సంఘాలు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ఈ20 పెట్రోల్ వాడకం వల్ల వాహనాల మైలేజీ తగ్గడమే కాకుండా నిర్వహణ ఖర్చులు కూడా పెరిగాయని కొందరు వాహనాల యజమానులు చెబుతున్నారు. అయితే, అందులో నిజం లేదని ప్రభుత్వం కొట్టిపారేస్తోంది. ఈ20 వల్ల మైలేజీ కొంత తగ్గినప్పటికీ, దానివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు అధికంగా ఉంటాయని వాదిస్తోంది.
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బంగారం, వెండి ధరలు.. వారంలో ఎంత తగ్గాయంటే..హైదరాబాద్ సహా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు గత వారం (జూలై 27 నుంచి ఆగస్ట్ 1 వరకు) స్వల్ప ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యాయి. వారం ప్రారంభంలో బంగారం ధరలు పెరిగినప్పటికీ.. ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయం నేపథ్యంలో హెచ్చుతగ్గులు కనిపించాయి. మొత్తంగా వారాంతానికి బంగారం, వెండి ధరలు ప్రారంభ స్థాయితో పోలిస్తే తగ్గాయి.బంగారం ధరలు మారాయిలా..జూలై 27న హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.14,492గా ఉంది. ఆగస్ట్ 1 నాటికి ఇది రూ.14,422కు తగ్గింది. అంటే గ్రాముకు రూ.70, 10 గ్రాములకు రూ.700 తగ్గింది. ఇదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాము ధర రూ.13,370 నుంచి రూ.13,220కు చేరింది. అంటే గ్రాముకు రూ.150, 10 గ్రాములకు రూ.1,500 తగ్గింది.వారంలో ధరల కదలికను చూస్తే.. జూలై 28న 24 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాముకు రూ.75 తగ్గి రూ.14,417కు చేరింది. జూలై 29న మరో రూ.66 తగ్గి రూ.14,351కు వచ్చింది. అయితే జూలై 30న రూ.82 పెరిగి రూ.14,433కు, జూలై 31న మరో రూ.27 పెరిగి రూ.14,460కు చేరింది. ఆగస్ట్ 1న మళ్లీ రూ.38 తగ్గడంతో రూ.14,422 వద్ద ముగిసింది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధరల్లోనూ ఇదే తరహా హెచ్చుతగ్గులు నమోదయ్యాయి.వెండి మరింత స్థిరంగా..వెండి ధరలు మాత్రం బంగారంతో పోలిస్తే ఎక్కువగా స్థిరంగా ఉన్నాయి. జూలై 27న హైదరాబాద్లో కిలో వెండి రూ.2.40 లక్షలుగా ఉండగా, జూలై 28న ఒక్కసారిగా రూ.5,000 తగ్గి రూ.2.35 లక్షలకు చేరింది. ఆగస్ట్ 1 వరకు అదే స్థాయిలో కొనసాగింది. దీంతో వారం మొత్తంలో కిలో వెండి రూ.5,000, 10 గ్రాములకు రూ.50 తగ్గింది.ధరలపై ప్రభావం చూపిన అంశాలివే..అంతర్జాతీయంగా అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు తగ్గడంతో ముడిచమురు ధరలు పడిపోవడం జూలై 27న బంగారం, వెండికి మద్దతిచ్చింది. అదే సమయంలో అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయంపై మార్కెట్లలో ఉత్కంఠ నెలకొంది.జూలై 28న పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు తగ్గడంతో సేఫ్-హేవన్ ఆస్తులుగా బంగారం, వెండిపై డిమాండ్ కొంత తగ్గింది. ఫలితంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో రెండు లోహాల ధరలు ఒత్తిడికి గురయ్యాయి.అయితే జూలై 29న అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా కొనసాగించడంతో డాలర్, ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ బలహీనపడ్డాయి. దీంతో అంతర్జాతీయంగా బంగారం సుమారు 2 శాతం, వెండి 3.2 శాతం వరకు పుంజుకున్నాయి.జూలై 30న కూడా బంగారం, వెండి ధరలు మరింత పెరిగాయి. అయితే ఆ తర్వాతి రోజుల్లో లాభాల స్వీకరణ, డాలర్ కదలికలు ప్రభావం చూపడంతో హైదరాబాద్ రిటైల్ ధరల్లో మళ్లీ స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించింది.అంతర్జాతీయంగా ఫెడ్ విధానం, డాలర్ కదలికలు, పశ్చిమాసియా పరిణామాలు వచ్చే వారంలోనూ బంగారం, వెండి ధరలకు కీలక దిశానిర్దేశం చేయనున్నాయి. (Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)
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బ్యాంకులు మీ డబ్బుతో ఏం చేస్తాయో తెలుసా?''డబ్బును కేవలం దాచుకోవడం కంటే, అది మన కోసం పనిచేసేలా చేయడం ముఖ్యం'' అని రాబర్ట్ కియోసాకి చెబుతూ.. బ్యాంకులు, రుణ వ్యవస్థ, పెట్టుబడుల ఆలోచనా విధానం గురించి వివరించారు. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో చూసేద్దాం.మనం బ్యాంకులో డబ్బు జమ చేస్తే.. అది అక్కడే స్థిరంగా ఉండిపోదు. బ్యాంకులు ఆ డిపాజిట్లలో కొంత భాగాన్ని లోన్స్ రూపంలో.. ఇతరులకు ఇస్తాయి. అంటే.. మన డబ్బు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో తిరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. అయితే.. ఆ డబ్బు ద్వారా వచ్చే లాభాల్లో ప్రధాన ప్రయోజనం బ్యాంకులకు.. రుణాలు తీసుకుని వాటిని ఉపయోగించే వారికి ఎక్కువగా వెళ్తుందని కియోసాకి చెబుతున్నారు.కియోసాకి.. రిచ్ డాడ్, పూర్ డాడ్ భావనను చెబుతూ.. రెండు రకాల ఆలోచనా విధానాలను వివరించారు. సాధారణంగా పూర్ డాడ్ డబ్బును భద్రంగా దాచుకోవడంపై దృష్టి పెట్టే వ్యక్తి. రిచ్ డాడ్.. డబ్బును ఉపయోగించి మరిన్ని ఆస్తులను సృష్టించుకోవాలని చూసే వ్యక్తి అని ఆయన వివరిస్తారు. ఒకరు బ్యాంకులో డబ్బు ఉంచితే.. మరొకరు డబ్బును ఉపయోగించి వ్యాపారాలు లేదా ఆస్తుల్లో పెట్టుబడులుగా పెడతారని చెబుతున్నారు.ఇక్కడ కియోసాకి చెప్పే విషయాలను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే.. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకోవాలి. బ్యాంకులు డిపాజిట్లను ఉపయోగించి లోన్స్ ఇస్తాయి. లోన్స్ ద్వారా వచ్చే వడ్డీతో బ్యాంకులు ఆదాయం పొందుతాయి. అదే సమయంలో డిపాజిటర్లకు కూడా కొంత వడ్డీ చెల్లిస్తాయి. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమలులో ఉన్న సాధారణ బ్యాంకింగ్ విధానం.కియోసాకి ప్రకారం.. ఒక తెలివైన పెట్టుబడిదారు ఏదైనా ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే ముందు కొన్ని విషయాలు తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. ఆ ఆస్తి ఆదాయం ఎలా ఇస్తుంది?, దాని విలువకు ఆధారం ఏమిటి?, దానిపై ఎంత అప్పు ఉంది?, తన అంచనా తప్పు అని నిరూపించేది ఏమిటి?, అవసరమైతే బయటకు వచ్చే మార్గం ఏమిటి? వంటి అంశాలను పరిశీలించాలి. కేవలం ఎవరో చెప్పారని లేదా ధర పెరుగుతుందని ఆశతో పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రమాదకరమని ఆయన చెబుతారు. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పూర్తి అవగాహన, రిస్క్ అంచనా, సరైన ప్రణాళిక అవసరమని పేర్కొన్నారు.ఇదీ చదవండి: అప్పులే మిమ్మల్ని కోటీశ్వరులను చేస్తాయ్!
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పొట్టి రైడర్లకు బెస్ట్ బైక్స్ ఇవే!సాధారణంగా ఒక మోటార్సైకిల్ కొనుగోలు చేసే సమయంలో ఇంజిన్ పవర్, మైలేజ్, డిజైన్ మాత్రమే కాదు.. సీట్ హైట్ కూడా చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఎందుకంటే.. తక్కువ ఎత్తు ఉన్న రైడర్లకు బైక్ను కంట్రోల్ చేయడంలో సీట్ హైట్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ దగ్గర ఆపినప్పుడు రెండు కాళ్లు నేలను తాకడం, బైక్ను బ్యాలెన్స్ చేయడం సులభంగా ఉండాలంటే.. తక్కువ సీట్ హైట్ ఉన్న బైక్లు చాలా ఉపయోగపడతాయి.సీట్ హైట్ ఒక్కటే మాత్రమే సౌకర్యవంతమైన రైడింగ్ ఇస్తుందని చెప్పలేము. సీట్ వెడల్పు, బైక్ బరువు వంటి అంశాలు కూడా ప్రభావం చూపుతాయి. అయినప్పటికీ.. పొట్టి రైడర్లు ముందుగా పరిశీలించాల్సిన ముఖ్యమైన స్పెసిఫికేషన్ సీట్ హైట్. ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో రూ.77 వేల నుంచి రూ.1.85 లక్షల ధరల మధ్య 800 మిమీ కంటే తక్కువ సీట్ హైట్ కలిగిన కొన్ని మంచి బైక్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.బజాజ్ అవెంజర్ స్ట్రీట్ 160తక్కువ సీట్ హైట్ కలిగిన బైక్ అంటే ముందుగా గుర్తొచ్చేది.. బజాజ్ అవెంజర్ స్ట్రీట్ 160. దీని సీట్ హైట్ కేవలం 737 మిమీ మాత్రమే. క్రూయిజర్ డిజైన్తో వచ్చే ఈ బైక్లో ఫార్వర్డ్ సెట్ ఫుట్పెగ్స్ ఉంటాయి. దీంతో రైడర్ కాళ్లు సహజమైన పొజిషన్లో ఉంటాయి. తక్కువ ఎత్తు ఉన్నవారికి పెద్ద ఇంజిన్ కలిగిన బైక్లలో ఇది సులభంగా కంట్రోల్ చేయగల ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది.టీవీఎస్ రైడర్ 125780మిమీ సీట్ హైట్ కలిగిన టీవీఎస్ రైడర్ 125 ప్రధానంగా రోజువారీ ప్రయాణాల కోసం రూపొందించిన కమ్యూటర్ బైక్. సన్నగా ఉండే సీట్, తక్కువ బరువు కారణంగా ట్రాఫిక్లో హ్యాండిల్ చేయడం సులభంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నగరాల్లో ఎక్కువగా బైక్ నడిపే పొట్టి రైడర్లకు ఇది మంచి ఎంపిక.హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కమ్యూటర్ బైక్లలో ఒకటి హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్. ఇది కూడా తక్కువ సీట్ హైట్ కలిగి ఉంటుంది. దీని సీట్ హైట్ 785 మిమీ మాత్రమే. తక్కువ బరువు, సన్నని బాడీ డిజైన్ కారణంగా పార్కింగ్ లేదా నెమ్మదిగా నడిపే సమయంలో కూడా సులభంగా కంట్రోల్ చేయవచ్చు. మైలేజ్, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు కోరుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక.బజాజ్ పల్సర్ 150785 మిమీ సీట్ హైట్ కలిగిన బజాజ్ పల్సర్ 150 కూడా మన జాబితాలో ఒకటి. స్ప్లెండర్తో పోలిస్తే.. ఈ బైక్ ట్యాంక్ కొంచెం వెడల్పుగా ఉంటుంది. కాబట్టి 5 అడుగుల 4 అంగుళాల కంటే తక్కువ ఎత్తు ఉన్న రైడర్లు కొనుగోలు చేసే ముందు ఒకసారి బైక్పై కూర్చొని చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే సీట్ హైట్ తక్కువగా ఉన్నా, ట్యాంక్ వెడల్పు వల్ల కొందరికి కాళ్లు నేలకు పెట్టడం కాస్త భిన్నంగా అనిపించవచ్చు.జావా 42రెట్రో డిజైన్తో ఆకట్టుకునే జావా 42 బైక్ సీట్ హైట్ 788 మిమీ. దీని రౌండెడ్ సీట్ డిజైన్ కారణంగా రైడర్ కాళ్లు దగ్గరగా ఉంచుకోవచ్చు. అందువల్ల సీట్ హైట్ కంటే కూడా రైడింగ్ అనుభూతి చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఇది ఈ జాబితాలో కొంచెం ఖరీదైన బైక్ అయినప్పటికీ, ప్రత్యేకమైన డిజైన్ కోరుకునే వారికి మంచి ఎంపిక.రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ 350ఈ జాబితాలో కొంత ఎక్కువ హైట్ ఉన్న సీట్ కలిగిన బైక్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ 350. దీని సీట్ హైట్ 790 మిమీ. చిన్న వీల్బేస్, కాంపాక్ట్ డిజైన్ కారణంగా బైక్ పెద్దగా అనిపించదు. ఇందులో 349 సీసీ ఇంజిన్ ఉన్నప్పటికీ.. నగర రోడ్లపై సులభంగా నడపగలిగేలా రూపొందించారు.
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జియో రీఛార్జ్: రూ.198 ప్లాన్.. రోజుకి 2జీబీ డేటా!ప్రముఖ టెలికాం దిగ్గజం రిలయన్స్ జియో తన యూజర్ల కోసం అందిస్తున్న సరసమైన రీఛార్జ్ ప్లాన్లలో రూ.198 కూడా ఒకటి. ఈ ప్లాన్ ద్వారా లభించే డేటా ఎంత, వ్యాలిడిటీ, ఇతర ప్రయోజనాల గురించి మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.రూ.198 రీఛార్జ్ ప్లాన్ ద్వారా రోజుకు 2జీబీ డేటా లభిస్తుంది. అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్, రోజుకు 100 ఎస్ఎమ్ఎస్లు పొందవచ్చు. అయితే వ్యాలిడిటీ మాత్రం 14 రోజులు మాత్రమే. కాగా జియోటీవీ, జియోసినిమా, జియోక్లౌడ్ వంటి ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్లు లభిస్తాయి. తక్కువ ధరలో రీఛార్జ్ కావాలనుకునే వారికి ఈ ప్లాన్ మంచి ఎంపిక అవుతుంది.రూ.55కే 1000పైగా ఛానళ్లు!జియో తన ప్రీపెయిడ్ వినియోగదారుల కోసం కేవలం రూ.55కే ఒక ప్రత్యేక టీవీ వోచర్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ ప్లాన్ ద్వారా తక్కువ ధరలోనే ప్రీమియం లైవ్ టీవీ ఛానళ్లను చూడవచ్చు.రూ.55 ప్లాన్ వ్యాలిడిటీ 30 రోజులు. అయితే దీని ద్వారా 10ఎంబీ డేటా మాత్రమే లభిస్తుంది. డేటా పరంగా పెద్దగా ఉపయోగం లేకపోయినప్పటికీ.. టీవీ ఛానల్స్ చూడటానికి పనికొస్తుంది. జియోటీవీ యాప్లో 1,000కుపైగా లైవ్ టీవీ ఛానళ్లను వీక్షించవచ్చు. ఇందులో జియోస్టార్, సోనీ ఎంటర్టైన్మెంట్, సన్ టీవీ నెట్వర్క్, వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీ, ఈటీవీ వంటి ప్రముఖ నెట్వర్క్లకు చెందిన ఛానల్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. తక్కువ ఖర్చుతో మొబైల్లో లైవ్ టీవీ చూడాలనుకునే జియో వినియోగదారులకు ఈ రూ.55 ప్లాన్ మంచి ఎంపిక.
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కొత్త రకం డీజిల్ వచ్చేసింది.. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే?భారత సైన్యం ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటూ.. తన సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటోంది. ఇందులో భాగంగానే.. దేశంలో అభివృద్ధి చేసిన ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ గ్రేడ్ (XWG) డీజిల్ను సైన్యం వినియోగంలోకి తీసుకురావడం మరో కీలక ముందడుగుగా భావిస్తున్నారు. ఈ సరికొత్త డీజిల్ గురించి మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.నిజానికి.. సాధారణ డీజిల్ తీవ్ర చలిలో గడ్డకట్టే అవకాశం ఉంది. ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ గ్రేడ్ డీజిల్ మాత్రం మైనస్ 42 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతలో కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పనిచేస్తుంది. అందుకే భారత సైన్యాధిపతి దీనిని సైన్యానికి గేమ్ ఛేంజర్గా అభివర్ణించారు.XWG డీజిల్ గురించి..XWG అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ గ్రేడ్ డీజిల్. పేరుకు తగ్గట్టుగా.. ఇది అత్యంత చల్లని వాతావరణ పరిస్థితులను తగ్గుకుంటుంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ XWGను ప్రత్యేకంగా తయారు చేశారు. సాధారణ డీజిల్ తీవ్రమైన చలిలో చిక్కబడి ఫ్యూయల్ లైన్లను, ఫిల్టర్లను మూసివేసే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో వాహనాలను స్టార్ట్ చేయడం కష్టమవుతుంది. కానీ XWG డీజిల్ అలాంటి సమస్యలను అధిగమించేలా రూపొందించారు. మైనస్ 42 డిగ్రీల వరకు కూడా ఇది గడ్డకట్టకుండా పనిచేస్తుంది.ఈ డీజిల్ అవసరం ఏమిటి?భారత సైన్యం లడఖ్, సియాచిన్ వంటి అత్యంత ఎత్తైన మంచు ప్రాంతాల్లో నిరంతరం విధులు నిర్వహిస్తుంటుంది. అక్కడ శీతాకాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్ 30 నుంచి మైనస్ 40 డిగ్రీల కంటే తక్కువకు చేరిపోతాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో సాధారణ డీజిల్ గడ్డకట్టడంతో ట్యాంకులు, ట్రక్కులు, ఇతర సైనిక వాహనాలు పనిచేయడం కష్టమయ్యేది. దీని వల్ల సైనికులు రాత్రంతా వాహనాలను తరచూ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉండాల్సి వచ్చేది. కొన్ని సందర్భాల్లో డీజిల్ గడ్డకట్టకుండా ఉండేందుకు ఇంధన ట్యాంకుల కింద 'బుఖారీ' అనే సంప్రదాయ హీటర్ను కూడా ఉపయోగించేవారు. ఇది అదనపు శ్రమతో పాటు భద్రతాపరమైన ప్రమాదాలకు కూడా దారితీసేది.#GeneralDhirajSeth, #COAS, today launched Xtreme Weather Grade (XWG) Diesel, an indigenous innovation developed jointly by the Indian Army and Oil Marketing Companies. Designed for reliable performance in extreme cold, the specialised fuel remains effective at temperatures as low… pic.twitter.com/tV2rJlPMUu— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) July 31, 2026XWG డీజిల్ ఉపయోగాలుఈ కొత్త డీజిల్ ద్వారా తీవ్రమైన చలిలో కూడా వాహనాలు సులభంగా స్టార్ట్ అవుతాయి. దీంతో సైనిక వాహనాలు ఎప్పుడైనా విధులకు సిద్ధంగా ఉంటాయి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వేగంగా స్పందించే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. సైనికులపై అదనపు ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. అలాగే డీజిల్ గడ్డకట్టకుండా ఉండేందుకు ప్రమాదకరమైన పద్ధతులు ఉపయోగించాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు.ఈ డీజిల్ ఉపయోగించడానికి ప్రత్యేకంగా కొత్త వాహనాలు కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రస్తుతం భారత సైన్యం వినియోగిస్తున్న వాహనాల్లోనే ఎలాంటి ఇంజిన్ మార్పులు చేయకుండా దీనిని ఉపయోగించవచ్చు. ఇది BS-VI ఉద్గార ప్రమాణాలు మరియు IS 1460:2025 నాణ్యత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తయారైంది.సాధారణ ప్రజలు ఉపయోగించవచ్చ?ప్రస్తుతం ఈ డీజిల్ను ప్రధానంగా సైన్యం కోసం రూపొందించినప్పటికీ, భవిష్యత్తులో సాధారణ ప్రజలకు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా లడఖ్, జమ్మూ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ వంటి తీవ్ర చలిగాలులు వీచే ప్రాంతాల్లో వాహనాలు ఉపయోగించే వారికి ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారవచ్చు.ఈ ప్రత్యేక డీజిల్ను భారత సైన్యం, ప్రభుత్వ చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలు కలిసి కేవలం ఏడాది వ్యవధిలో అభివృద్ధి చేశాయి. ఇది 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' దిశగా మరో విజయంగా ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. భవిష్యత్తులో కూడా సైన్యం అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇలాంటి మరిన్ని ప్రత్యేక ఇంధనాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను అభివృద్ధి చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
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బెంగళూరులో ఇల్లు కొన్నానోచ్.. జెన్జీ ఆనందం!సొంతిల్లు ఎవరికైనా జీవిత కల. అదే ప్రాపర్టీ ధరలు ఆకాశాన్నంటే బెంగళూరు లాంటి నగరంలో అయితే.. పాతికేళ్లు కూడా నిండకుండానే సాకారమైతే అంతకుమించిన విజయం ఇంకేముంది అంటే అతిశయోక్తి కాదు. 24 ఏళ్ల వయసులోనే రూ.1.8 కోట్ల విలువైన అపార్ట్మెంట్ను సొంతం చేసుకున్న లీగల్-టెక్ స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకుడు ఆకాశ్ నారాయణ్.. తన విజయాన్ని కేవలం వ్యక్తిగత ఘనతగా చూడటం లేదు. ఆర్థిక అనిశ్చితి, కుటుంబ సమస్యల నుంచి మొదలైన తన ప్రయాణంలో తల్లి, మెంటార్లు, స్నేహితులు, తొలి టీమ్ సభ్యుల సహకారమే తనను ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చిందని చెబుతున్నారు.ఆకాశ్ నారాయణ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. బెంగళూరులోని ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ సమీపంలోని కాసాగ్రాండ్ వివాసిటీలో ఈ అపార్ట్మెంట్ను కొనుగోలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో ఉండగా.. 2027 ఏప్రిల్ నాటికి ఫ్లాట్ స్వాధీనం లభించే అవకాశం ఉందని ఆయన తెలిపారు. ఆకాశ్ నారాయణ్ ప్రస్తుతం లీగలిట్ అనే లీగల్-టెక్ సంస్థను నడుపుతున్నారు. ఆ సంస్థ వార్షిక స్థూల ఆదాయం సుమారు రూ.13 కోట్లని సమాచారం.‘ఇది నా విజయం మాత్రమే కాదు’తన తొలి ఇంటిని కొనుగోలు చేసిన సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో ఆకాశ్ నారాయణ్ చేసిన పోస్ట్ వైరల్గా మారింది. 24 ఏళ్లకే మొదటి అపార్ట్మెంట్ కొనుగోలు చేశానని చెబుతూ.. ఈ మైలురాయి తనది మాత్రమే కాదని పేర్కొన్నారు. కుటుంబం, మెంటార్లు, టీమ్, స్నేహితులు తన ప్రయాణంలోని ప్రతి దశలో అండగా నిలిచారని తెలిపారు.ఒకప్పుడు సొంత ఇల్లు అనేది తనకు సాధ్యం కాని కలలా అనిపించేదని ఆకాశ్ చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ కల నిజమైనప్పటికీ, దాని వెనుక ఎంతో మంది సహకారం ఉందన్నారు. తన తల్లి ప్రోత్సాహంతోపాటు తనతో కలిసి పనిచేసిన టీమ్ సహకాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.‘ఇది ప్రారంభం మాత్రమే’తొలి ఇంటి కొనుగోలును ఆకాశ్ నారాయణ్ తన జీవితంలో ముగింపు గమ్యంగా కాకుండా మరో దశకు ఆరంభంగా చూస్తున్నారు. ‘‘ఇది ప్రారంభం మాత్రమే’’ అంటూ తన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ను ముగించారు. వ్యక్తిగతంగా సాధించిన విజయాన్ని కుటుంబం, టీమ్, మెంటార్లు, స్నేహితులతో పంచుకోవడం ద్వారా.. విజయానికి వెనుక ఉండే సహకారం కూడా అంతే ముఖ్యమని ఆయన చెప్పిన సందేశం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను ఆకట్టుకుంటోంది. View this post on Instagram A post shared by Akash Narayan (@kshnryn)
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వందే భారత్ లోకో పైలట్ జీతం ఎంతో తెలుసా?వందే భారత్ రైళ్లు భారతదేశం అంతటా విస్తరిస్తున్న తరుణంలో.. వీటిని నడిపే వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకోవడానికి చాలామంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు. వందే భారత్ లోకో పైలట్లను ఎలా నియమిస్తారు?, ఎలాంటి అర్హతలు కావలి?, జీతం ఎంత? అనే వివరాలను ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.వందే భారత్ ట్రైన్స్ కోసం.. భారతీయ రైల్వే లోకో పైలట్లను నేరుగా నియమించదు. అభ్యర్థులు ముందుగా రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (RRB) ద్వారా అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ (ALP)గా చేరి, కొన్ని సంవత్సరాల అనుభవం సంపాదించాలి. ఆ తర్వాత ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన తర్వాతే వందే భారత్ వంటి ప్రీమియం రైళ్లను నడిపే అవకాశం కల్పిస్తారు.అర్హతలుఅసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేయాలంటే అభ్యర్థి కనీసం పదో తరగతి ఉత్తీర్ణుడై ఉండాలి. అంతేకాకుండా.. సంబంధిత ట్రేడ్లో ఐటీఐ సర్టిఫికెట్ లేదా మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆటోమొబైల్ ఇంజినీరింగ్లో డిప్లొమా లేదా డిగ్రీ ఉండాలి. వయస్సు సాధారణంగా 18 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. రైల్వే నిర్దేశించిన వైద్య పరీక్షలు, ముఖ్యంగా కంటి చూపు పరీక్షలో అర్హత సాధించడం తప్పనిసరి.జీతంఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్కు ప్రాథమిక వేతనం రూ.19,900 ఉంటుంది. అలవెన్సులతో కలిపి, వారి నెలసరి చేతికి అందే జీతం సాధారణంగా రూ.35,000 నుంచి రూ.40,000 మధ్య ఉంటుంది. అనుభవం పెరిగి వందే భారత్ వంటి ప్రీమియం రైళ్లను నడిపే స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత నెలకు రూ.1 లక్ష లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ మొత్తం సీనియారిటీ, పని గంటలు, రన్నింగ్ అలవెన్స్ వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.జీతంతో పాటు లోకో పైలట్లకు అనేక సౌకర్యాలు కూడా లభిస్తాయి. ఇందులో డియర్నెస్ అలవెన్స్, హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్, రన్నింగ్ అలవెన్స్, నైట్ డ్యూటీ అలవెన్స్, ఉచిత వైద్య సేవలు, పెన్షన్, రైల్వే ప్రయాణ రాయితీలు, పెయిడ్ లీవ్స్, ఉద్యోగ భద్రత, పదోన్నతి అవకాశాలు వంటి ప్రయోజనాలు మొదలైనవి ఉన్నాయి.ఇదీ చదవండి: వీసా కోసం రూ.19 లక్షల బాండ్.. జాబితాలో 50 దేశాలు!
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యాపిల్ యాప్ స్టోర్ ఇండియా హెడ్పై కేసుసాక్షి, హైదరాబాద్: ట్రేడింగ్ స్కామ్లో రూ. 12.7 లక్షలు కోల్పోయిన ఓ రిటైర్డ్ ఉద్యోగి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు నమోదు చేసిన కేసులో హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు యాపిల్ యాప్ స్టోర్స్ ఇండియా హెడ్ను నిందితుడిగా చేర్చారు. సోమాజీగూడకు చెందిన బాధితుడు ఇన్స్ట్రాగామ్ ద్వారా జే–బారా మొబైల్ ట్రేడింగ్ యాప్ ప్రకటనకు ఆకర్షితుడై యాప్ ప్రతినిధిగా చెప్పుకున్న సోనల్ జగన్నాథ్ నాయక్ను ఫోన్లో సంప్రదించాడు. యాప్ స్టోర్కు సంబంధించిన ఓ లింకును వాట్సాప్ ద్వారా పంపిన నాయక్.. ఆ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని బాధితుడికి సూచించాడు.అలాగే జూలియస్ బేర్ దలాల్ వ్యూ పేరుతో ఉన్న వాట్సాప్ గ్రూపులోనూ బాధితుడిని చేర్చాడు. దాని అడ్మిన్గా ఉన్న కునాల్ సుమయ అనే మహిళ బాధితుడికి పెట్టుబడులపై సలహాలు ఇచ్చింది. దీంతో బాధితుడు దశలవారీగా మొత్తం రూ. 12.7 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టగా యాప్లో ఆయన పెట్టుబడి విలువ రూ. 25.42 లక్షలకు పెరిగినట్లు చూపింది. కానీ పెట్టుబడి లక్ష్యాన్ని చేరుకోలేదంటూ ఆ ట్రేడింగ్ ఖాతాను నిందితులు బ్లాక్ చేశారు. ఆ తర్వాత కునాల్ సుమయ సహాయకురాలినని చెప్పుకున్న సోనాల్ జగన్నాథ్ నాయక్ అనే వ్యక్తి.. తాము డిమాండ్ చేసిన మొత్తం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేయడంతో తాను మోసపోయినట్లు బాధితుడు గుర్తించాడు.వెంటనే సిటీ సైబర్ క్రైమ్ ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఇందులో యాపిల్ ప్లే స్టోర్ పైనా ఆరోపణలు చేశారు. సదరు ట్రేడింగ్ యాప్ అందులో ఉన్నందునే తాను నమ్మానని పేర్కొన్నాడు. దీంతో యాపిల్ స్టోర్ హెడ్ను సైతం పోలీసులు నిందితుడిగా చేర్చారు. మరోవైపు రూ. 29.,25 లక్షలు కోల్పోయి ఖైరతాబాద్కు చెందిన ఓ సేల్స్మన్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో నమోదైన మరో కేసులోనూ జగన్నాథ్ నాయక్, కునాల్ నిందితులుగా ఉన్నారు.
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128 కిమీ రేంజ్ అందించే.. విడా కొత్త స్కూటర్!హీరో మోటోకార్ప్ ఎలక్ట్రిక్ బ్రాండ్ విడా.. దేశీయ విఫణిలో ఫిక్స్డ్ బ్యాటరీ ప్యాక్తో కూడిన గో ఎఫ్బీ పేరుతో వీడా విఎక్స్2 సరికొత్త వేరియంట్ను లాంచ్ చేసింది. ఈ కొత్త వేరియంట్ ధర రూ.1.13 లక్షలు (ఎక్స్ షోరూమ్). ఇది కంపెనీకి చెందిన అధికారిక డీలర్షిప్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. డెలివరీలు ఆగస్టు 2026 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి.ఈ కొత్త వేరియంట్ 3.1 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ద్వారా 128 కిలోమీటర్ల రేంజ్ అందిస్తుంది. ఇది DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో, 0 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ అవ్వడానికి 65 నిమిషాలు పడుతుంది. వీఎక్స్2 గో ఎఫ్బీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ బ్యాటరీ ప్యాక్కు 6kW మోటార్ జత చేయబడి ఉంటుంది. దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 70 కిలోమీటర్లు.హీరో విడా వీఎక్స్2 గో ఎఫ్బీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ 4.3 అంగుళాల LCD కన్సోల్ పొందుతుంది. దీనికి టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ కోసం స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ సౌకర్యం ఉంది. సీటు కింద ఉండే స్టోరేజ్ సామర్థ్యం 27.2 లీటర్లు. కాబట్టి ఇది అన్నివిధాలా అనుకూలంగా ఉంటుందని తెలుస్తోంది.
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ఐటీ రిటర్న్స్కు భారీ స్పందన..2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఆదాయపు పన్ను రిటర్నుల దాఖలుకు భారీ స్పందన లభించింది. 2026-27 అసెస్మెంట్ ఇయర్ (AY 2026-27) కోసం జూలై 31 నాటికి 5.9 కోట్లకు పైగా ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు (ITRs) దాఖలైనట్లు ఆదాయపు పన్ను శాఖ వెల్లడించింది. సాధారణంగా ఆడిట్ అవసరం లేని వ్యక్తులు, హిందూ అవిభక్త కుటుంబాల (HUFs) రిటర్నులు దాఖలుకు గడువు జూలై 31తో ముగిసింది.ఈ సందర్భంగా పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఆదాయపు పన్ను శాఖ ‘ఎక్స్’ వేదికగా కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. సకాలంలో రిటర్నులు దాఖలు చేయడం పన్ను చెల్లింపుదారుల విశ్వాసం, అనుసరణను ప్రతిబింబిస్తోందని పేర్కొంది.ఐటీఆర్-1లో స్వల్ప తగ్గుదలఅందుబాటులో ఉన్న గణాంకాలను పరిశీలిస్తే ఐటీఆర్-1 (సహజ్) దాఖలులో గత ఏడాదితో పోలిస్తే స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించింది. ఈసారి సుమారు 3.15 కోట్ల ఐటీఆర్-1లు దాఖలయ్యాయి. గత ఏడాది ఇదే సమయానికి ఈ సంఖ్య సుమారు 3.3 కోట్లుగా ఉంది. మరోవైపు ఐటీఆర్-2 దాఖలులు గత ఏడాది స్థాయికి దగ్గరగా ఉన్నట్లు సమాచారం.కొత్త పన్ను విధానంలో రూ.12 లక్షల వరకు సాధారణ ఆదాయంపై రిబేట్ ప్రయోజనం అందుబాటులోకి రావడం ఐటీఆర్-1 దాఖలులపై కొంత ప్రభావం చూపినట్లు నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పన్ను చెల్లించాల్సిన బాధ్యత లేని కొంతమంది వ్యక్తులు రిటర్న్ దాఖలు చేయాల్సిన అవసరం లేకపోవడంతో ఫైలింగ్స్లో స్వల్ప మార్పు కనిపించవచ్చు.ఐటీఆర్-3, ఐటీఆర్-4కు ఇంకా గడువుజూలై 31 గడువు అన్ని రకాల పన్ను చెల్లింపుదారులకు వర్తించదు. వ్యాపారం లేదా వృత్తి ద్వారా ఆదాయం పొందే, ఆడిట్ అవసరం లేని అర్హత కలిగిన పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఐటీఆర్-3, ఐటీఆర్-4 దాఖలు గడువు ఆగస్టు 31 వరకు ఉంది. ఆదాయపు పన్ను శాఖ కూడా ఐటీఆర్-4కు ఆగస్టు 31నే గడువుగా పేర్కొంది.ఆడిట్ అవసరమయ్యే కేసులకు వేర్వేరు గడువులు ఉంటాయి. అందువల్ల మొత్తం ఐటీఆర్ ఫైలింగ్స్ సంఖ్య రానున్న వారాల్లో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.ఐటీఆర్-1, ఐటీఆర్-2 ఎవరికి?ఐటీఆర్-1 (సహజ్) ప్రధానంగా నివాస భారతీయ వ్యక్తులు ఉపయోగించే సరళీకృత రిటర్న్ ఫారం. మొత్తం ఆదాయం రూ.50 లక్షల వరకు ఉండి జీతం/పెన్షన్, ఇంటి ఆస్తి, ఇతర ఆదాయాలు, నిర్దిష్ట పరిమితుల్లో మూలధన లాభాలు, రూ.5,000 వరకు వ్యవసాయ ఆదాయం ఉన్న అర్హత కలిగిన వ్యక్తులు దీనిని దాఖలు చేయవచ్చు.ఐటీఆర్-2 వ్యాపారం లేదా వృత్తి ద్వారా ఆదాయం లేని వ్యక్తులు, హెచ్యూఎఫ్లు ఉపయోగించే ఫారం. ఐటీఆర్-1కు అర్హత లేని, అయితే వ్యాపారం/వృత్తి ఆదాయం లేని వ్యక్తులు ఇందులో రిటర్న్ దాఖలు చేస్తారు. ఉదాహరణకు కొన్ని రకాల మూలధన లాభాలు ఉన్నవారికి ఐటీఆర్-2 వర్తిస్తుంది.గడువు దాటితే?జూలై 31లోపు రిటర్న్ దాఖలు చేయలేకపోయిన అర్హత కలిగిన పన్ను చెల్లింపుదారులు డిసెంబర్ 31 వరకు బిలేటెడ్ రిటర్న్ దాఖలు చేయవచ్చు. అయితే ఆదాయం రూ.5 లక్షలకు మించితే సాధారణంగా రూ.5,000 వరకు, రూ.5 లక్షలలోపు ఉంటే రూ.1,000 ఆలస్య రుసుము వర్తించవచ్చు. పన్ను బకాయిలపై వడ్డీ కూడా పడే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల గడువు ముగిసినా ఇంకా రిటర్న్ దాఖలు చేయాల్సినవారు వీలైనంత త్వరగా బిలేటెడ్ రిటర్న్ సమర్పించడం మంచిది.Thank you, taxpayers! 🙏🇮🇳Over 5.9 Crore ITRs filed for AY 2026–27 by July 31st! Your trust and timely compliance provide the energy that fuels India’s growth.@nsitharamanoffc @officeofPCM @FinMinIndia @PIB_India pic.twitter.com/aShMxcuqOW— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 1, 2026
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వీసా కోసం రూ.19 లక్షల బాండ్.. జాబితాలో 50 దేశాలు!అమెరికా ప్రభుత్వం.. వీసాలకు సంబంధించి ఒక కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇదివరకు ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేసిన 'వీసా బాండ్ ప్రోగ్రామ్'ను.. ఇప్పుడు శాశ్వతంగా అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ కొత్త విధానం ప్రకారం.. కొన్ని దేశాల పౌరులు అమెరికాకు వెళ్లేందుకు బిజినెస్ లేదా టూరిస్ట్ వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసినప్పుడు, అవసరమైతే 20,000 డాలర్ల (రూ.19 లక్షల కంటే ఎక్కువ) వరకు బాండ్ను సమర్పించాల్సి రావచ్చు.ఈ విధానం ప్రస్తుతం 50 దేశాల పౌరులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. వీటిలో ఎక్కువ దేశాలు ఆఫ్రికా ఖండానికి చెందినవే. కాగా.. ఈ జాబితాలో బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, భూటాన్ వంటి దేశాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే.. జాబితాలో ప్రస్తుతం భారత్ పేరు లేదు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని దేశాలను చేర్చే అవకాశం ఉందని అమెరికా ప్రభుత్వం తెలిపింది.ఈ నిబంధన B-1 (వ్యాపార ప్రయాణం), B-2 (పర్యాటక ప్రయాణం) వీసాలకు వర్తిస్తుంది. వీసా మంజూరు చేసే కాన్సులర్ అధికారి, దరఖాస్తుదారుని వివరాలను పరిశీలించి తరువాత బాండ్ అవసరమా?, కాదా?.. అనే నిర్ణయం తీసుకుంటారు. దీన్నిబట్టి చూస్తే.. ప్రతి ఒక్కరూ బాండ్ చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని తెలుస్తోంది.ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే.. వీసా గడువు ముగిసిన తర్వాత కూడా అమెరికాలో అక్రమంగా ఉండే వారి సంఖ్యను తగ్గించడమే. గతంలో.. ఈ పథకాన్ని ఒక సంవత్సరం పాటు ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేశారు. ఇప్పుడు శాశ్వతంగా అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు.వీసా బాండ్ కార్యక్రమాన్ని శాశ్వతం చేయడంపై పలువురు తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. వలస హక్కుల కోసం పనిచేసే సంస్థలు, ఇంత పెద్ద మొత్తంలో బాండ్ చెల్లించడం సాధారణ ప్రజలకు భారంగా మారుతుందని అంటున్నాయి. ముఖ్యంగా కుటుంబ సభ్యులను కలవడానికి లేదా పర్యాటకంగా అమెరికాకు వెళ్లాలనుకునే వారికి ఇది అదనపు ఆర్థిక భారం అవుతుందని చెబుతున్నారు. ఇదీ చదవండి: చెప్పిందే జరుగుతోంది.. కియోసాకి హెచ్చరిక!
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ఐపీఓ, ఈక్విటీ వైపు తెలుగు రాష్ట్రాల చూపు!దేశంలోనే సాహసోపేతమైన, చొరవగల వ్యాపార వర్గాలకు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు నిలయంగా ఉన్నాయి. వ్యవసాయం, సంప్రదాయ పరిశ్రమల నుంచి ఐటీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగాల వరకు ఈ వర్గాలు ఎంతో ఆసక్తిగా ఉన్నాయి. అయితే, గత ఐదేళ్ల ఐపీఓ దరఖాస్తులపై జరిగిన విశ్లేషణను పరిశీలిస్తే.. తెలుగు వారి తదుపరి ఆర్థిక వృద్ధి ప్రయాణం స్టాక్ మార్కెట్లలోనే ఉండబోతోందని స్పష్టమవుతోంది.ప్రైమరీ మార్కెట్లో భాగస్వామ్యందేశవ్యాప్తంగా 33 రాష్ట్రాలు, 785 పట్టణాల పరిధిలో నమోదైన 1.83 కోట్ల ఐపీఓ దరఖాస్తుదారులలో.. తెలంగాణ నుంచి 3.99 లక్షలు (2.17%), ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి 4.41 లక్షలు (2.40%) నమోదయ్యాయి. మొత్తంగా 8.4 లక్షల మంది తెలుగు మదుపరులు ప్రైమరీ మార్కెట్లలో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ వంటి చారిత్రాత్మక మార్కెట్ లీడర్లతో పోలిస్తే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈక్విటీ కల్చర్ మరింత ఎదగడానికి అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి.తలసరి దరఖాస్తుదారులను చూస్తే.. జాతీయ సగటు 12,841 కాగా తెలంగాణలో ప్రతి పది లక్షల మందికి 10,490, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 8,316 మంది ఉన్నారు. ఇది వీరి ఆకాంక్షలు తక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పడానికి నిదర్శనం కాదు. తెలుగు కుటుంబాల పొదుపు క్రమశిక్షణ చాలా బలమైనది. ఇప్పటివరకు భూమి, బంగారం వంటి సంప్రదాయ ఆస్తులకే ప్రాధాన్యమిచ్చిన వీరు ఇకపై తమ పొదుపులో కొంత భాగాన్ని లిస్టెడ్ ఈక్విటీల వైపు మళ్లించేందుకు బలమైన అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.మౌలిక వసతులు సిద్ధం.. అడ్డంకి లేని ప్రయాణంమదుపు విస్తరణకు కావలసిన డిజిటల్ మౌలిక వసతులు ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎన్ఎస్ఈ గణాంకాల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి 1.24 కోట్లు, తెలంగాణ నుంచి 61 లక్షల నమోదిత ట్రేడింగ్ ఖాతాలు ఉన్నాయి. ట్రేడింగ్ ఖాతాల లభ్యత సులువైనందున సాధారణ పొదుపుదారులను క్రియాశీల ఈక్విటీ మదుపరులుగా మార్చడం తదుపరి ప్రాథమిక లక్ష్యం కానుంది. రియల్ ఎస్టేట్, బంగారం స్థిరత్వాన్నిస్తాయి. బ్యాంక్ డిపాజిట్లు నమ్మకాన్నిస్తాయి. కానీ ఈక్విటీలు దీర్ఘకాలంలో దేశ వ్యాపార వృద్ధిలో ప్రత్యక్ష భాగస్వామ్యాన్ని, అధిక రాబడిని అందిస్తాయి. సెబీ ప్రోత్సహిస్తున్న సమతుల్య విధానం కూడా ఇదే.ఇదీ చదవండి: స్కూల్స్ వద్ద జంక్ ఫుడ్ బ్యాన్!
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EPF పెన్షన్.. టెన్షన్!సాక్షి, హైదరాబాద్: పెన్షనర్లకు ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఈపీఎఫ్ఓ) షాకిచ్చింది. ప్రతి నెలా చివరి రోజు కంటే రెండ్రోజుల ముందే (28, 29వ తేదీ) ఇచ్చే పెన్షన్ డబ్బులు...జూలై నెల గడిచినా జాడలేకపోవడంతో పెన్షనర్లలో తీవ్ర ఆందోళన మొదలైంది. దీంతో శుక్రవారం (జూలై 31) ఈపీఎఫ్ కార్యాలయాల్లో పెద్ద ఎత్తున పెన్షనర్లు ప్రత్యక్షమయ్యారు. పెన్షన్ డబ్బులు రాకపోవడంపై ఆరా తీశారు. అయితే అధికారుల నుంచి సరైన సమాధానం రాకపోవడం వారిని మరింత ఆందోళనకు గురి చేసింది.కాగా, ఈపీఎఫ్ఓ తాజాగా నూతనంగా రూపొందించిన సాఫ్ట్వేర్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచి్చంది. ఇందులో కొన్ని సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తాయి. దీంతో కొన్ని కార్యక్రమాలకు అవాంతరం ఏర్పడడంతో పెన్షన్ చెల్లింపుల్లో జాప్యం జరిగి ఉండొచ్చని అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతున్నప్పటికీ దీన్ని అధికారికంగా ధుృవీకరించడం లేదు. దేశవ్యాప్తంగా 82.11లక్షల మంది పెన్షనర్లున్నారు. తాజాగా నెలకొన్న సాంకేతిక సమస్యలతో వీరందరికీ పెన్షన్ అందలేదని తెలుస్తోంది.దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పెన్షనర్లలో అత్యధికంగా తెలంగాణ రీజియన్ పరిధిలో దాదాపు 8 లక్షల మంది ఉన్నారు. ఈపీఎఫ్ఓ పెన్షనర్లకు ప్రతి నెలా అందే పెన్షన్ అత్యంత పరిమితమే. రూ.1500 నుంచి సర్వీసుకు తగినట్లు రూ.7వేల వరకు గరిష్టంగా అందుతుంది. నెలవారీ వ్యక్తిగత ఖర్చులు, మందుల కొనుగోలు, ఇతరత్రా చిన్న అవసరాలకు ఈ డబ్బుల మీదే ఆధారపడుతుంటారు.తాజాగా జూలై నెల పెన్షన్ డబ్బులు అందకపోవడంతో వారంతా ఒక్కసారిగా అయోమయంలో పడ్డారు. ఎప్పటిలోగా చెల్లింపులు చేస్తారనే స్పష్టత లేకపోవడంతో పెన్షనర్లు తీవ్ర గందరగోళంలో పడ్డారు. తక్షణమే పెన్షన్ డబ్బులు విడుదల చేయాలని, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఈపీఎఫ్ఓ తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని పెన్షనర్లు కోరుతున్నారు.
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ప్రపంచంలోనే అత్యంత కఠినమైన 10 పరీక్షలు ఇవే!విద్యాభ్యాసం, ఉన్నత ఉద్యోగ సాధన, ప్రొఫెషనల్ గుర్తింపు ప్రక్రియల్లో పరీక్షలు అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని పరీక్షలు మాత్రం విషయ పరిజ్ఞానంతోపాటు అభ్యర్థుల మానసిక స్థైర్యాన్ని, విశ్లేషణాత్మక శక్తిని, ఒత్తిడిని తట్టుకునే సమయస్ఫూర్తిని అత్యంత క్లిష్ట స్థాయిలో పరీక్షిస్తాయి. అంతులేని సిలబస్, సుదీర్ఘమైన పరీక్షా సమయం, కఠినమైన ఎంపిక విధానం, అత్యల్ప ఉత్తీర్ణత శాతాల కారణంగా ఈ కింది 10 పరీక్షలు ప్రపంచంలోనే అత్యంత కఠినమైనవిగా గుర్తింపు పొందాయి.కొన్ని సర్వేల ప్రకారం ప్రపంచంలోనే టాప్ 10 కఠినమైన పరీక్షల జాబితా1. గావోకావో (Gaokao Exam) – చైనా: విశ్వవిద్యాలయ ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే ఈ పరీక్ష ప్రపంచంలోనే అత్యంత క్లిష్టమైనది.2. ఐఐటీ జీఈఈ (IIT JEE) – భారతదేశం: ప్రతిష్టాత్మక ఐఐటీల్లో ఇంజినీరింగ్ సీటు కోసం జరిగే పోటీ పరీక్ష.3. యూపీఎస్సీ (UPSC) – భారతదేశం: ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ వంటి ఉన్నత సివిల్ సర్వీసెస్ అధికారుల ఎంపికకు నిర్వహించే సుదీర్ఘ ప్రక్రియ.4. మెన్సా (Mensa IQ Test) – ఇంగ్లండ్: ప్రపంచ జనాభాలోని అత్యుత్తమ మేధావులను గుర్తించే ఐక్యూ పరీక్ష.5. జీఆర్ఈ (GRE) – అమెరికా / కెనడా: విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాల్లో పీజీ, పరిశోధక కోర్సుల ప్రవేశాల కోసం రాసే ప్రామాణిక పరీక్ష.6. సీఎఫ్ఏ (CFA) – అమెరికా / కెనడా: ఫైనాన్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ రంగాల్లో మూడు స్థాయిల్లో జరిగే అత్యున్నత ప్రొఫెషనల్ ఎగ్జామ్.7. సీసీఐఈ (CCIE) – అమెరికా: సిస్కో ఐటీ నెట్వర్కింగ్ రంగంలో ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్తో కూడిన అత్యంత క్లిష్టమైన నెట్వర్క్ ఎక్స్పర్ట్ ఎగ్జామ్.8. గేట్ (GATE) – భారతదేశం: ఇంజినీరింగ్ ఉన్నత విద్య, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఉద్యోగాల కోసం రాసే పరీక్ష.9. యూఎస్ఎమ్ఎల్ఈ (USMLE) – అమెరికా: అమెరికాలో మెడికల్ లైసెన్స్ సాధించడం కోసం వైద్యులు రాసే మూడు దశల లైసెన్సింగ్ పరీక్ష.10. కాలిఫోర్నియా బార్ ఎగ్జామ్ – అమెరికా: న్యాయశాస్త్ర వృత్తి కోసం అతి తక్కువ ఉత్తీర్ణత శాతంతో కూడిన కఠినమైన లీగల్ ఎగ్జామ్.ఇదీ చదవండి: స్కూల్స్ వద్ద జంక్ ఫుడ్ బ్యాన్!
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భారీగా తగ్గిన వంట గ్యాస్ ధరలు..వాణిజ్య అవసరాలకు వినియోగించే ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరలు మరోసారి తగ్గాయి. 19 కిలోల కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సిలిండర్పై ఢిల్లీలో రూ.202, కోల్కతాలో రూ.209 మేర ధరను తగ్గించినట్లు చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలు వెల్లడించాయి. ఈ కొత్త ధరలు ఆగస్టు 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. అయితే గృహ వినియోగదారులు ఉపయోగించే 14.2 కిలోల ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు.తాజా సవరణతో కోల్కతాలో 19 కిలోల కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర రూ.2,872.50కు చేరింది. ఢిల్లీలోనూ ధర గణనీయంగా తగ్గింది. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, క్యాటరింగ్ సంస్థలు, ఇతర వాణిజ్య సంస్థలకు ఈ తగ్గింపు కొంత ఊరటనివ్వనుంది. గత నెల జూలై 1న కూడా చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు కమర్షియల్ ఎల్పీజీ ధరలను దేశవ్యాప్తంగా తగ్గించాయి.హైదరాబాద్లో 19 కిలోల కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర రూ.2,985.00 కు చేరింది. అంతకుముందు జూలైలో దీని ధర రూ.3,191.00 గా ఉండేది. తాజా రేట్ల తగ్గింపు తర్వాత విజయవాడలో 19 కిలోల కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర సుమారు రూ.2,954.50గా ఉందిచమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు సాధారణంగా ప్రతి నెలా మొదటి తేదీన ఎల్పీజీ ధరలను సమీక్షిస్తాయి. అంతర్జాతీయ ఎల్పీజీ ధరలు, ముడిచమురు మార్కెట్ పరిస్థితులు, సరఫరా వ్యయాలు, భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాల ఆధారంగా తదుపరి సవరణలు ఉండే అవకాశం ఉంది.
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జులై జీఎస్టీ వసూళ్లు.. 14 నెలల కాలంలోనే గరిష్ఠంభారత ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరమైన వృద్ధి పయనంలో దూసుకుపోతోందనడానికి నిదర్శనంగా జీఎస్టీ వసూళ్లు పెరిగాయి. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ విడుదల చేసిన తాజా వివరాల ప్రకారం జులై నెలలో స్థూల జీఎస్టీ రాబడి 15.4 శాతం వృద్ధితో రూ.2.11 లక్షల కోట్లకు చేరింది. గత 14 నెలల కాలంలోనే ఇవే అత్యధిక వసూళ్లు కావడం విశేషం.దిగుమతుల జోరు, నికర ఆదాయంలో ఊపుఅంతర్జాతీయ వ్యాపార లావాదేవీలు పుంజుకోవడంతో దిగుమతులపై వచ్చే జీఎస్టీ వసూళ్లు ఏకంగా 28.8% పెరిగి రూ.66,511 కోట్లకు ఎగబాకాయి. ఇక స్వదేశీ లావాదేవీల ద్వారా లభించిన రాబడి 10.1 శాతం పెరిగి రూ.1.45 లక్షల కోట్లుగా నమోదైంది. వ్యాపారులకు ఇచ్చే రీఫండ్లను మినహాయించిన తర్వాత ప్రభుత్వానికి లభించిన నికర జీఎస్టీ రాబడి 15.8% వృద్ధితో రూ.1.81 లక్షల కోట్లకు చేరింది.ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి నాలుగు నెలల్లో (ఏప్రిల్-జులై) స్థూల జీఎస్టీ వసూళ్లు రూ.8.43 లక్షల కోట్లకు పెరిగాయి. ఈ-ఇన్వాయిసింగ్ విధానం పక్కాగా అమలుకావడం, డేటా విశ్లేషణ ద్వారా పన్ను ఎగవేతలకు అడ్డుకట్ట వేయడం ఆదాయానికి ప్రధాన చోదకాలుగా నిలిచాయి. వచ్చే పండుగల సీజన్తో రాబోయే త్రైమాసికాల్లో వినియోగం మరింత పెరిగి జీఎస్టీ రాబడి కొత్త శిఖరాలకు చేరుకుంటుందని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.ఇదీ చదవండి: స్కూల్స్ వద్ద జంక్ ఫుడ్ బ్యాన్!
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స్కూల్స్ వద్ద జంక్ ఫుడ్ బ్యాన్!బడి ఈడు పిల్లల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్య పరిరక్షణే ధ్యేయంగా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం విప్లవాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోని అన్ని రకాల పాఠశాల ప్రాంగణాల్లోనూ, వాటికి 50 మీటర్ల పరిధిలోనూ జంక్ ఫుడ్ (కొవ్వులు, షుగర్, సాల్ట్ అధికంగా ఉండే పదార్థాలు) విక్రయాలు, ఉచిత పంపిణీ, ప్రకటనలపై సంపూర్ణ నిషేధం విధిస్తూ మహారాష్ట్ర ఆహార, ఔషధ పరిపాలన శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అంతేకాకుండా, పాఠశాలల్లో నిర్వహించే క్యాంటీన్లకు ఆహార భద్రతా లైసెన్సులను తప్పనిసరి చేసింది.వడాపావ్, సమోసాలకు స్వస్తిచిన్నారుల్లో పెరుగుతున్న ఊబకాయం, ఇతర జీవనశైలి సమస్యలను అరికట్టేందుకు ఈ కఠిన నిబంధనలను అమల్లోకి తెచ్చారు. నూతన ఆదేశాల ప్రకారం.. మహారాష్ట్రలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వడాపావ్, సమోసాలతో పాటు నూనెలో వేగించిన తినుబండారాలు, చిప్స్, కూల్ డ్రింక్స్, ఎనర్జీ డ్రింక్స్, చాక్లెట్లు, ఐస్క్రీమ్లను పాఠశాలల్లో లేదా వాటి సమీపంలో విక్రయించకూడదు. స్టేట్ బోర్డ్, సీబీఎస్ఈ, ఐసీఎస్ఈ వంటి బోర్డులతో సంబంధం లేకుండా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలన్నింటికీ ఈ నిబంధన వర్తిస్తుంది. దీనివల్ల దాదాపు రెండు కోట్లకు పైగా విద్యార్థులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.క్యాంటీన్లకు లైసెన్స్ నిర్బంధంఎఫ్డీఏ కమిషనర్ తుకారాం ముండే వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. బడులలో క్యాంటీన్లు నడిపే వెండర్లు తప్పనిసరిగా ఎఫ్డీఏ నుంచి అధికారిక లైసెన్స్ పొందాల్సి ఉంటుంది. పాఠశాల యాజమాన్యాలే స్వయంగా క్యాంటీన్ నడిపినా లైసెన్స్ తీసుకోవడం విధిగా మారింది. చిన్నారుల నుంచి 17 ఏళ్ల టీనేజర్ల వరకు అందరికీ పోషకాహారంతో కూడిన సురక్షిత ఆహారాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.అమలులో అలసత్వం వహిస్తే చర్యలుఈ నిబంధనల అమలు బాధ్యతను హెచ్ఎంలు, పాఠశాల యాజమాన్యాలకే అప్పగించారు. నిబంధనల ఉల్లంఘనలను పసిగట్టేందుకు ఎఫ్డీఏ ఇన్స్పెక్టర్లు ఏడాదికి కనీసం రెండుసార్లు ప్రతి పాఠశాలను తనిఖీ చేస్తారని, నిబంధనలు దాటితే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని కమిషనర్ హెచ్చరించారు. అదే సమయంలో ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల్లో అవగాహన పెంచేందుకు జిల్లా, తాలూకా స్థాయిల్లో వర్క్షాప్లు నిర్వహిస్తామన్నారు.ఇదీ చదవండి: బ్యాంక్ శాఖల్లో ప్రత్యేక యంత్రాల ఏర్పాటు
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బంగారం ధరలు రివర్స్.. కాస్త గుడ్న్యూస్దేశంలో బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. రెండు రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన పసిడి ధరలు నేడు కాస్త తగ్గాయి. ఇక వెండి ధరలు మాత్రం వరుసగా నాలుగో రోజూ నిలకడగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం, వెండి ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేడు బంగారం (Today Gold Rate), వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.(‘సామ్రాజ్యాలు కూలిపోతాయి.. బంగారం నిలుస్తుంది’)
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రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టులకు గడువు పొడిగింపుసాక్షి, హైదరాబాద్: పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ పరిస్థితుల ప్రభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తెలంగాణ రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ (టీజీ రెరా) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో రెరాలో నమోదైన అన్ని రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టుల పూర్తి గడువును నాలుగు నెలలు పొడిగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ఫిబ్రవరి 28, 2026 నాటికి లేదా ఆ తర్వాత పూర్తికావాల్సిన అన్ని రెరా నమోదిత ప్రాజెక్టులకు ఈ పొడిగింపు వర్తిస్తుందని వెల్లడించింది.పశ్చిమ ఆసియా యుద్ధం కారణంగా నిర్మాణ రంగంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రాజెక్టుల అమల్లో జాప్యం ఏర్పడే అవకాశాలను టీజీ రెరా పరిగణనలోకి తీసుకుంది. నిర్మాణ సామగ్రి సరఫరా, రవాణాపై యుద్ధ పరిస్థితుల ప్రభావం ఉండటంతో ప్రాజెక్టుల గడువును నాలుగు నెలలు పొడిగించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపింది. ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గడువు ముగింపు దశలో ఉన్న రెరా నమోదిత ప్రాజెక్టుల ప్రమోటర్లకు ఊరట లభించనుంది.
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ఇన్స్టాలో 90% విరాళాల ఖాతాలు అనుమానాస్పదమే!అస్సాంను ఇటీవల ముంచెత్తిన వరదలు ఒకవైపు వేలాది కుటుంబాలను దారుణంగా దెబ్బతీస్తే మరోవైపు సైబర్ నేరగాళ్లకు, అక్రమార్కులకు కాసులు కురిపించే అవకాశంగా మారడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. బాధితులను ఆదుకోవాలనే పౌరుల ఉదారతను ఆసరాగా చేసుకుని ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా భారీ విరాళాల దందా సాగుతోంది. నిధులు సేకరిస్తున్న ఖాతాల్లో ప్రతి పదింటిలో తొమ్మిది (దాదాపు 90%) వ్యాపార ఖాతాలు సందేహాస్పద రీతిలో ఉన్నట్లు కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.తనిఖీల్లో వెల్లడైన అంశాలుపరిశోధన బృందం విరాళాలు సేకరిస్తున్న 40 ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలను సమగ్రంగా పరిశీలించగా అందులో 35 ఖాతాలు ప్రధాన భద్రతా ప్రమాణాల్లో విఫలమయ్యాయి. విరాళాలు కోరుతున్న 40 ఖాతాల్లో 38 ఖాతాలు కేవలం జులైలోనే కొత్తగా ప్రారంభించినవి. వీటి వెనుక ఎలాంటి గుర్తింపు లేదా పూర్వాపరాల రికార్డులు లేవు. 39 ఖాతాలు నమోదు చేసుకున్న స్వచ్ఛంద సంస్థలు లేదా ట్రస్టుల ఖాతాలకు కాకుండా వ్యక్తిగత యూపీఐ ఐడీలకు నిధులు మళ్లించేలా డిజైన్ చేశారు. 36 ఖాతాల్లో అందించిన ఫోన్ నంబర్లు అసలు పనిచేయడం లేదు లేదా సంప్రదించడానికి వీలు లేకుండా ఉన్నాయి.పాత వీడియోలు.. తప్పుడు ప్రచారాలుప్రజల సానుభూతిని సొమ్ము చేసుకునేందుకు ఈ ఖాతాదారులు తీవ్ర మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇటీవల ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద విద్యార్థుల ఆందోళన సమయంలో ఉచిత ఆహార పంపిణీకి సంబంధించిన వీడియోలను రీ-ఎడిట్ చేసి అస్సాం వరద బాధితులకు సాయం చేస్తున్నట్లుగా ప్రచారం చేయడం గమనార్హం. మరికొందరు స్థానిక యంత్రాంగం ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్న సహాయక సామగ్రినే తాము ప్రజల విరాళాలతో కొనుగోలు చేసి ఇస్తున్నట్లు క్లైమ్ చేస్తున్నారని స్థానిక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు ఆరోపిస్తున్నారు.ఇలాంటి ప్రకృతి విపత్తుల వేళ దాతలు సోషల్ మీడియాలోని ప్రైవేట్ ఖాతాలకు నేరుగా డబ్బులు పంపకూడదు. ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహించే ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి లేదా విదేశీ నిధుల నియంత్రణ చట్టం (ఎఫ్సీఆర్ఏ) కింద నమోదైన ప్రామాణిక స్వచ్ఛంద సంస్థల బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలను సరిచూసుకున్న తర్వాతే విరాళాలు అందించడం శ్రేయస్కరం.ఇదీ చదవండి: బ్యాంక్ శాఖల్లో ప్రత్యేక యంత్రాల ఏర్పాటు
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ట్రేడింగ్ ఒక వృత్తి కాగలదా?నేటి ఆధునిక ఆర్థిక ప్రపంచంలో ‘ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం’ సాధించ డానికి ట్రేడింగ్ ఒక ఆకర్షణీయమైన మార్గంగా కనిపిస్తోంది. గతంలో దీనిని కేవలం ఒక జూదంగానో లేదా పార్ట్–టైమ్ ఆదాయ వనరుగానో చూసేవారు. నేడు సాంకేతిక విప్లవం, మార్కెట్లపై అవగాహన పెరగడంతో చాలామంది దీనిని పూర్తి స్థాయి వృత్తిగా ఎంచుకోవాలని భావిస్తున్నారు.భారతీయ మార్కెట్ల నియంత్రణ సంస్థ అయిన ‘సెబీ’ రిటైల్ ట్రేడర్ల శైలి, వారి లాభనష్టాలపై ఒక లోతైన అధ్యయన నివేదికను విడుదల చేసింది. ఈ గణాంకాలు ట్రేడింగ్ను వృత్తిగా మార్చుకోవాల నుకునే వారికి కనువిప్పు కలిగిస్తున్నాయి.భారతదేశంలో ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ విభాగంలో ట్రేడింగ్ చేసే వ్యక్తిగత ట్రేడర్లలో దాదాపు 90% నుండి 93% మంది నష్టపోతున్నారు. నష్టపోయే ప్రతి యాక్టివ్ ట్రేడర్ సగటున ఏడాదికి రూ. 1.25 లక్షల నుండి రూ. 1.50 లక్షల వరకు నష్టపోతున్నట్లు సెబీ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. కేవలం 7% నుండి 10% మంది మాత్రమే మార్కెట్లో లాభాలు గడిస్తున్నారు. వీరిలో కూడా కేవలం 1.5% మంది మాత్రమే నెలకు రూ. 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ ఆదాయాన్ని స్థిరంగా సంపాదించగలుగుతున్నారు. ట్రేడర్లు సంపాదించే లాభాల్లో లేదా నష్టాల్లో దాదాపు 15% నుండి 25% వరకు కేవలం బ్రోకరేజ్, పన్నులు, ఇతర లావాదేవీల ఖర్చులకే సరిపోతుందని తేలింది.ట్రేడింగ్లో లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా ఉంటాయి. మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులు తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు భయం, దురాశ వంటి భావోద్వేగా లను నియంత్రించుకోవడం అందరికీ సాధ్యం కాదు. ట్రేడింగ్ను విజయ వంతమైన కెరీర్గా మార్చుకోవాలంటే ట్రేడింగ్కు సంబంధించి చాలా అంశాలపై పట్టు సాధించాలి. ప్రతి ట్రేడ్లోనూ మీ పెట్టుబడిపై ఎంత శాతం నష్టాన్ని (స్టాప్–లాస్ విధానం) భరించగలరో ముందే నిర్ణయించుకోవాలి. క్యాండిల్స్టిక్ ప్యాటర్న్స్, చార్ట్ ప్యాటర్న్స్, టెక్నికల్ ఇండికేటర్లపై శాస్త్రీయ మైన పట్టు ఉండాలి.ఇతర అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో (ముఖ్యంగా అమెరికా, యూరప్, సింగపూర్, దుబాయ్ వంటి ప్రాంతాల్లో) ట్రేడింగ్ను ఒక జూదంగానో లేదా సైడ్ హాసిల్గానో కాకుండా, గౌరవప్రదమైన, వ్యవస్థీకృతమైన ‘వైట్ కాలర్‘ వృత్తిగా చూస్తారు. విదేశాలతో పోలిస్తే భారతదేశంలో ట్రేడింగ్ను వృత్తిగా మార్చుకోవడానికి ఉన్న అతిపెద్ద సవాలు ఆర్థిక అక్షరాస్యత లోపించడం, సరైన గైడెన్స్ లేకపోవడం.– డా. ఎం.డి. ఖ్వాజా మొయినుద్దీన్, స్టాక్ మార్కెట్ విశ్లేషకుడు
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నీరు వృథా చేస్తే రూ.5000 ఫైన్!కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు నగరంలో తీవ్రమవుతున్న నీటి కొరతను అధిగమించేందుకు ‘బెంగళూరు నీటి సరఫరా, మురుగునీటి పారుదల మండలి’ (బీడబ్ల్యూఎస్ఎస్బీ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తాగునీటి దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు కఠినమైన ఆంక్షలు విధిస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తాగునీటిని వాహనాల వాషింగ్కు, తోటపని (గార్డెనింగ్), భవన నిర్మాణాలు, రోడ్ల శుభ్రత, ఫౌంటెన్ల నిర్వహణ వంటి ఇతర అవసరాలకు వాడటంపై పూర్తి నిషేధం విధించింది.రూ.5,000 ఫైన్బీడబ్ల్యూఎస్ఎస్బీ చట్టం 1964 లోని సెక్షన్లు 33, 34 ప్రాతిపదికన ఈ ఆంక్షలు అమల్లోకి వచ్చాయి. నిబంధనలను ఉల్లంఘించి తాగునీటిని వ్యాపార లేదా ఇతర అవసరాలకు వాడే వారికి మొదటిసారిగా రూ.5,000 జరిమానా విధిస్తారు. ఒకవేళ ఉల్లంఘన పునరావృతమైతే రూ.5,000 తో పాటు రోజూ అదనంగా రూ.500 వంతున జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. మాల్స్, సినిమా హాళ్లు, వినోద కేంద్రాల్లో కేవలం తాగునీటి అవసరాలకు మాత్రమే కావేరీ నీటిని వినియోగించడానికి అనుమతి ఉంటుంది.శుద్ధి చేసిన నీటినే వాడాలి..వాహనాల కడగడం, తోటపని వంటి ప్రాథమికేతర అవసరాల కోసం కేవలం శుద్ధి చేసిన రీసైకిల్ నీటిని మాత్రమే వినియోగించాలని బీడబ్ల్యూఎస్ఎస్బీ చైర్మన్ సూచించారు. జలమండలి సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో నిరంతరం తనిఖీలు నిర్వహిస్తారని, ఎవరైనా తాగునీటిని వృథా చేస్తే పౌరులు హెల్ప్లైన్ నంబర్ 1916 ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చని విజ్ఞప్తి చేశారు.పడిపోతున్న భూగర్భజలాలువర్షభావ పరిస్థితులు, ఎల్-నినో ప్రభావం వల్ల నగరంలోని వందలాది బోర్వెల్స్ ఎండిపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర నీటి ఎద్దడిని ఎదుర్కొంటున్నారు. దాదాపు 1.4 కోట్ల జనాభా కలిగిన ఐటీ కారిడార్లో రోజువారీ నీటి అవసరాలకు, సరఫరాకు మధ్య పెద్ద వ్యత్యాసం ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో తాగునీటి కొరత తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యగా బోర్డు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రైవేట్ ట్యాంకర్ల దోపిడీకి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు నీటి ధరలను కూడా ప్రభుత్వం ఇప్పటికే క్రమబద్ధీకరించింది. ప్రతీ చుక్క నీటినీ బాధ్యతాయుతంగా వాడుకోవాలని పౌరులకు జలమండలి పిలుపునిచ్చింది.ఇదీ చదవండి: బ్యాంక్ శాఖల్లో ప్రత్యేక యంత్రాల ఏర్పాటు
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బ్యాంక్ శాఖల్లో ప్రత్యేక యంత్రాల ఏర్పాటుదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు, భద్రతకు సవాలుగా మారిన నకిలీ కరెన్సీ చలామణిని అడ్డుకునేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) కీలక అడుగు వేసింది. అంతర్జాతీయ సరిహద్దులు కలిగిన జిల్లాల్లో ఉన్న అన్ని బ్యాంకు శాఖలు, కరెన్సీ చెస్టుల్లో నోట్ల ప్రామాణికతను తనిఖీ చేసే ప్రత్యేక యంత్రాలను తక్షణమే అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని వాణిజ్య బ్యాంకులను ఆదేశించింది. నకిలీ నోట్ల గుర్తింపు, నివేదన ప్రక్రియలో కొన్ని బ్యాంకులు చూపుతున్న నిర్లక్ష్యంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన కేంద్ర బ్యాంక్ ఈ మేరకు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలతో కొత్త సర్క్యులర్ను జారీ చేసింది.సరిహద్దు జిల్లాలే లక్ష్యంగా..పొరుగు దేశాల సరిహద్దుల ద్వారా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి దొంగనోట్లను చేరవేసే వ్యవస్థలకు అడ్డుకట్ట వేయడమే ఈ నిర్ణయం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం. అంతకుముందు ఏప్రిల్లో జారీ చేసిన మాస్టర్ డైరెక్షన్ల అమలు తీరును సమీక్షించగా పలు బ్యాంకు శాఖల సన్నాహకాలు ఆశించిన స్థాయిలో లేవని ఆర్బీఐ స్పష్టం చేసింది.నూతన మార్గదర్శకాల్లోని అంశాలుఅంతర్జాతీయ సరిహద్దు పరిధిలోని జిల్లాల్లో ఉన్న ప్రతి బ్యాంకు శాఖ, బ్యాక్ ఆఫీసుల్లో నోట్ సార్టింగ్, అథెంటికేషన్ యంత్రాలతో పాటు ఆల్ట్రావైలెట్ లాంప్లను తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేయాలి.కౌంటర్లలో నగదు లావాదేవీలు నిర్వహించే ప్రతి ఉద్యోగికి అసలైన నోట్ల భద్రతా లక్షణాలు, నకిలీ నోట్ల పసిగట్టే నైపుణ్యాలపై 2026 అక్టోబర్ 31 నాటికి శిక్షణ పూర్తి చేయాలని ఆర్బీఐ స్పష్టమైన గడువు విధించింది.డిపాజిట్ల సమయంలో కౌంటర్లో గానీ, బ్యాక్ ఆఫీస్లో గానీ నకిలీ నోట్లను గుర్తిస్తే వాటిని వెంటనే జప్తు చేసి ఆర్బీఐకి నివేదించాలి. ఏ పరిస్థితుల్లోనూ నకిలీ నోటును ఖాతాదారునికి తిరిగి ఇవ్వడం గానీ లేదా బ్యాంకు స్థాయిలో నాశనం చేయడం గానీ చేయకూడదు.బ్యాంకుల ఫోర్జ్డ్ నోట్ విజిలెన్స్ (ఎఫ్ఎన్వీ) సెల్స్ తమ డేటాను విశ్లేషించి నకిలీ నోట్లు ఎక్కువగా వస్తున్న హాట్స్పాట్ ప్రాంతాలను, ట్రెండ్స్ను గుర్తించి తదనుగుణంగా తనిఖీలు తీవ్రతరం చేయాలి.ఇదీ చదవండి: రైల్వే తత్కాల్ బుకింగ్లో మార్పులు
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మాల్దీవుల్లో యూపీఐన్యూఢిల్లీ: ఏకీకృత చెల్లింపుల విధానం (యూపీఐ) మాల్దీవుల్లోనూ అందుబాటులోకి వచ్చింది. మాల్దీవులకు చెందిన ఇన్స్టంట్ పేమెంట్ సిస్టం ‘ఫావరా’ను, యూపీఐతో అనుసంధానించినట్లు ఎన్పీసీఐ ఇంటర్నేషనల్ పేమెంట్స్, మాల్దీవ్స్ మానిటరీ అథారిటీ (ఎంఎంఏ) వెల్లడించాయి. దీనితో మాల్దీవుల్లోని వారు తమ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్ల ద్వారా భారత్లోని యూపీఐ ఆధారిత బ్యాంక్ అకౌంట్లకు రియల్ టైమ్లో నగదును బదిలీ చేయొచ్చు. ప్రస్తుతం కాంబోడియా, సింగపూర్ తదితర తొమ్మిది దేశాల్లో యూపీఐని వినియోగిస్తున్నారు.