హవానా సిండ్రోమ్' ఉనికిని తప్పు అని నిరూపించడానికి ఒక ప్రయోగాత్మక ఆయుధాన్ని పరీక్షిస్తున్న శాస్త్రవేత్తకు ఊహించని పరిణామం ఎదురైంది. నార్వేజియన్ శాస్త్రవేత్త మెదడు (Brain Damage) దెబ్బతింది. అసలేంటీ హవానా సిండ్రోమ్? దీనికి గురించి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ది వాషింగ్టన్ పోస్ట్ సమాచారం ప్రకారం దీన్ని సవాల్ చేస్తూ, కొన్ని ముఖ్యమైన పరీక్షలు చేస్తున్న నార్వే పరిశోధకుడిలో త్వరలోనే ఈ మర్మమైన వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించాయి.దీంతో నార్వేజియన్ ప్రభుత్వం CIAని సంప్రదించింది. పెంటగాన్ , వైట్ హౌస్ అధికారులు నార్వేకు కనీసం రెండుసార్లు సందర్శించారు. ఈ విషయం తెలిసిన వారు నార్వేజియన్ శాస్త్రవేత్త లక్షణాలు 'క్లాసిక్' హవానా సిండ్రోమ్ కేసుకు సరిగ్గా సరిపోలడం లేదని పేర్కొన్నారు.
హవానా సిండ్రోమ్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వందలాది మంది గూఢచారులు మరియు దౌత్యవేత్తలలో కనిపించే ఒక వివరించలేని వైద్య పరిస్థితి. దీని లక్షణాలలో తీవ్రమైన తలనొప్పి, మైకం వంటివి ఉంటాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వందలాది మంది గూఢచారులు దౌత్యవేత్తలలో ఈ లక్షణాలు కనిపించినట్టు చెబుతారు.
2024లో ఒక అత్యంత రహస్య పరిశోధన ప్రాజెక్టులో భాగంగా, ఆ శాస్త్రవేత్త శక్తివంతమైన మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ పల్స్లను విడుదల చేయగల పరికరాన్ని తయారు చేశారు.
వాషింగ్టన్ పోస్ట్ నివేదిక ప్రకారం, ఆ పరికరాన్ని పరీక్షించిన కొద్దిసేపటికే, పరిశోధకుడిలో ఈ రహస్య వ్యాధి లక్షణాలను అభివృద్ధి చేసుకున్నారు. ఈ విషయంపై నార్వే ప్రభుత్వం సి.ఐ.ఎ (CIA) ను సంప్రదించింది. పెంటగాన్ మరియు వైట్ హౌస్ అధికారులు కనీసం రెండుసార్లు నార్వేను సందర్శించారు. అయితే, ఆ శాస్త్రవేత్త లక్షణాలు 'క్లాసిక్' హవానా సిండ్రోమ్తో పూర్తిగా సరిపోలడం లేదని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
అమెరికా ప్రభుత్వం వీటిని అధికారికంగా "అసాధారణ ఆరోగ్య సంఘటనలు"" (AHIs)గా వర్గీకరించి నప్పటికీ, ఇవి పల్సెడ్ ఎనర్జీ ఆయుధాల (Pulsed Energy Weapons) ద్వారా జరుగుతున్న దాడులని ఒక బలమైన సిద్ధాంతం ప్రచారంలో ఉంది.
ఈ విషయం తొలుత 2016లో క్యూబాలోని US రాయబార కార్యాలయ సిబ్బందిలో బయటపడింది. ఉన్నట్టుండి వారు విచిత్రమైన అనారోగ్య పరిస్థితులు కనిపించాయి. ఆ తరువాత ఈ రహస్యం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వ్యాపించింది, రష్యా, చైనా, భారతదేశం,UKతో సహా 15 కంటే ఎక్కువ దేశాలలో ఇలాంటి కేసులు నమోదయ్యాయి.
ఇదీ చదవండి: పెళ్లయ్యి ఆరునెలలే.. వాలెంటైన్స్డే రోజే హత్య
హోమ్ల్యాండ్ టెస్టింగ్ డివైస్ (రహస్య పరికరం)
జనవరిలో వచ్చిన ఒక CNN నివేదిక ప్రకారం, అమెరికా ప్రభుత్వం ఒక రహస్య ఆపరేషన్ ద్వారా కొనుగోలు చేసిన ఒక పరికరాన్ని ఏడాది కాలంగా పరీక్షిస్తోంది. ఈ పరికరమే ఆ అనారోగ్యాలకు కారణం కావచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. బైడెన్ పరిపాలన ముగింపు దశలో, హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ (HSI) విభాగం డిఫెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నిధులతో మిలియన్ల డాలర్లు ఖర్చు చేసి ఈ పరికరాన్ని కొనుగోలు చేసింది.
ఈ పరికరం 'పల్సెడ్ రేడియో తరంగాలను' ఉత్పత్తి చేస్తుంది. నిపుణులు చాలా కాలంగా వీటినే హవానా సిండ్రోమ్కు కారణంగా భావిస్తున్నారు. ఈ పరికరం పూర్తిగా రష్యాది కాకపోయినా, ఇందులో రష్యన్ భాగాలు (Components) ఉన్నాయని అంచనా.
ఇదీ చదవండి: ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లో మరో కలకలం : ఉమ్మెత్త పూలతో అరాచకాలు