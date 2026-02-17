 హైదరాబాద్‌ : మణికొండలో కాలనీలను ముంచెత్తిన వరద (ఫొటోలు) | Floods inundate colonies in Manikonda | Sakshi
హైదరాబాద్‌ : మణికొండలో కాలనీలను ముంచెత్తిన వరద (ఫొటోలు)

Feb 17 2026 10:21 AM | Updated on Feb 17 2026 10:49 AM

Floods inundate colonies in Manikonda
1/15

హైదరాబాద్‌ : : మణికొండ లో పగిలిన మంజీరా పైప్ లైన్... లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం. అపార్ట్మెంట్ లలో నుంచి నీటిని బయటకు తీస్తున్న హైడ్రా బృందాలు.

Floods inundate colonies in Manikonda2
2/15

Floods inundate colonies in Manikonda3
3/15

Floods inundate colonies in Manikonda4
4/15

Floods inundate colonies in Manikonda5
5/15

Floods inundate colonies in Manikonda6
6/15

Floods inundate colonies in Manikonda7
7/15

Floods inundate colonies in Manikonda8
8/15

Floods inundate colonies in Manikonda9
9/15

Floods inundate colonies in Manikonda10
10/15

Floods inundate colonies in Manikonda11
11/15

Floods inundate colonies in Manikonda12
12/15

Floods inundate colonies in Manikonda13
13/15

Floods inundate colonies in Manikonda14
14/15

Floods inundate colonies in Manikonda15
15/15

# Tag
floods manikonda Hyderabad Telangana photo gallery viral photos
