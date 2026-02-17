 విశాఖపట్నం : ఆర్కే బీచ్‌ ఆధ్యాత్మిక సాగరంగా మారింది (ఫొటోలు) | Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach | Sakshi
విశాఖపట్నం : ఆర్కే బీచ్‌ ఆధ్యాత్మిక సాగరంగా మారింది (ఫొటోలు)

Feb 17 2026 7:56 AM | Updated on Feb 17 2026 8:58 AM

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 1
1/20

విశాఖపట్నం : మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని సంద్రం ఆధ్యాత్మిక సాగరంగా మారింది.

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 2
2/20

తెల్లవారుజాము నుంచే నగరవాసులు భక్తిశ్రద్ధలతో సముద్ర స్నానాలు ఆచరించారు.

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 3
3/20

ఆర్కే బీచ్‌ నుంచి అప్పుఘర్‌ వరకు తీరమంతా భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయింది.

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 4
4/20

చిన్న పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు వేలాది మంది తరలిరావడంతో బీచ్‌ రోడ్డు జనసంద్రమైంది.

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 5
5/20

మహిళలు సముద్ర స్నానాల అనంతరం తీరంలో సైకత శివలింగాలను ప్రతిష్టించి, దీపాలు వెలిగించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 6
6/20

మాఘమాసం కావడంతో సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం వదిలి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 7
7/20

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 8
8/20

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 9
9/20

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 10
10/20

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 11
11/20

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 12
12/20

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 13
13/20

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 14
14/20

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 15
15/20

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 16
16/20

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 17
17/20

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 18
18/20

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 19
19/20

Visakhapatnam : Mahashivratri Sea Baths In RK Beach 20
20/20

Visakhapatnam maha shivratri photo gallery devotional
