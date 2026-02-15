 బ్రహ్మమురారి.. సురార్చితలింగం (ఫొటోలు) | Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos | Sakshi
బ్రహ్మమురారి.. సురార్చితలింగం (ఫొటోలు)

Feb 15 2026 10:44 AM | Updated on Feb 15 2026 10:44 AM

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos1
1/33

శ్రీశైలవాసా.. శరణు మల్లన్నా.. అంటూ భక్తకోటి మల్లన్న ముంగిట ప్రణమిల్లుతోంది.

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos2
2/33

అదిగదిగో శ్రీశైలం.. అంటూ శివయ్య దండు నల్లమల మీదుగా నడిచివస్తోంది.

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos3
3/33

జయ జయ మహాదేవా.. శంభో సదా శివ.. అంటూ నెత్తిన ఇరుముడులతో శివ స్వాములు శ్రీగిరిలో అడుగు పెడుతున్నారు.

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos4
4/33

శివరాత్రి పర్వదినం వేళ మల్లన్న వేడుకను కనులారా చూసేందుకు భక్తులు శ్రీశైలం చేరుకోవడంతో పురవీధులు, పాతాళగంగ జనసంద్రాన్ని తలపిస్తోంది.

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos5
5/33

కృష్ణమ్మ చెంత పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి, భ్రామరీ సమేత మల్లన్న దర్శనానికి పోటెత్తారు.

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos6
6/33

శివరాత్రి ఘడియలు సమీపిస్తుండటంతో శ్రీగిరిలో బ్రహ్మోత్సవ సంబరాలు అంబరాన్ని తాకుతున్నాయి. – సాక్షి ఫొటోగ్రాఫర్, కర్నూలు

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos7
7/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos8
8/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos9
9/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos10
10/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos11
11/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos12
12/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos13
13/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos14
14/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos15
15/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos16
16/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos17
17/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos18
18/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos19
19/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos20
20/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos21
21/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos22
22/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos23
23/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos24
24/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos25
25/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos26
26/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos27
27/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos28
28/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos29
29/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos30
30/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos31
31/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos32
32/33

Devotees Throng Srisailam on Maha Shivaratri Photos33
33/33

# Tag
devotees throng srisailam devotees Maha Shivaratri Photos
