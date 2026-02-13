 డాక్టర్‌గా హీరోయిన్ శ్రీలీల.. పట్టా అందుకున్న మధుర క్షణాలు (ఫొటోలు) | Actress Sreeleela Officially Graduates As a Doctor Photos | Sakshi
డాక్టర్‌గా హీరోయిన్ శ్రీలీల.. పట్టా అందుకున్న మధుర క్షణాలు (ఫొటోలు)

Feb 13 2026 6:29 PM | Updated on Feb 13 2026 6:29 PM

Actress Sreeleela Officially Graduates As a Doctor Photos1
1/7

టాలీవుడ‍్ హీరోయిన్ శ్రీలీల ఒకవైపు సినిమాల్లో నటిస్తూనే ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసింది.

Actress Sreeleela Officially Graduates As a Doctor Photos2
2/7

ఇటీవలే మెడికల్ పట్టాను అందుకుంది.

Actress Sreeleela Officially Graduates As a Doctor Photos3
3/7

తన ఫ్యామిలీతో కలిసి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైంది.

Actress Sreeleela Officially Graduates As a Doctor Photos4
4/7

దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Actress Sreeleela Officially Graduates As a Doctor Photos5
5/7

Actress Sreeleela Officially Graduates As a Doctor Photos6
6/7

Actress Sreeleela Officially Graduates As a Doctor Photos7
7/7

Actress Sreeleela Officially graduates doctor Photos
