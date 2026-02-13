అది గత ఏడాది జూన్ 12న జరిగిన వైమానిక దుర్ఘటన..
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో బంగారం ధరలు తాజాగా భారీగా పతనమయ్యాయి.
హైదరాబాద్: తెలంగాణలో 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్లకు ఇ
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 12) భారత్, నమీబియా మధ్య మ్యాచ్ జరుగుతుంది.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఐఏఎస్లందరూ కలసి ఏర్పాటు చేశార్సార్! రోజూ ఓ రెండు గంటలు కోచింగ్ ఇవ్వాలట!
కంటెంట్ క్రియేటర్, కమెడియన్, బాలీ�...
ఎవరో వస్తారని... ఏదో చేస్తారని ఎదురు చ�...
ఇటీవల కాలంలో సోషల్మీడియా పుణ్యమా అన...
ప్రేమించుకోవడం కంటే దాన్ని కడదాక నిల...
సినిమాలకు ప్రేరణ నిజ జీవిత గాథలు. కొన...
న్యూఢిల్లీ: బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని �...
బాలీవుడ్ నటి, రణబీర్ కపూర్ భార్య ఆ�...
ఢాకా: బంగ్లాదేశ్ సార్వత్రిక ఎన్నికల �...
ఢాకా: ఉవ్వెత్తున ఎగసిన విద్యార్థుల ఉ�...
కొన్ని విషయాలు చూడటానికి సాధారణ చిన్...
మానవ మేథకు సవాల్ విసురుతున్న ఆర్టిఫ...
న్యూఢిల్లీ: బంగ్లాదేశ్ సార్వత్రిక ఎన...
న్యూఢిల్లీ: భారత రక్షణ రంగంలో మరో కీల�...
ప్రేమ అంటే రెండు మనసుల కలయిక అనే నిజమ�...
ఢాకా: బంగ్లాదేశ్ సార్వత్రిక ఎన్నికల్...
Telangana Municipal Elections 2026 Resultsమరికాసేపట్లో కౌంటింగ...
బంగారం ధర ఏ రేంజ్లో ఉందంటే..కొనాలనే ఆ...
ఇద్దరు పోలీసు కానిస్టేబుళ్ల మధ్య జరగ...
దూరదర్శన్ ప్రముఖ మాజీ న్యూస్ రీడర్...
మహాకుంభమేళలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలి�...
వివాహం అనేది అత్యంత పవిత్రమైన బంధం. వ�...
న్యూఢిల్లీ: మాజీ సైన్యాధికారి జనరల్ �...
అది గత ఏడాది జూన్ 12న జరిగిన వైమానిక దు�...
న్యూఢిల్లీ : బడ్జెట్ సమావేశాల్లో గు�...
కొన్నికేన్సర్లు.. సులభంగా టెస్ట్లు...
విదేశాలకు వెళ్లడం అక్కడే స్థిరపడటం చ...
న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్మిక �...
మనం శిక్షించడం దేనికి దేవి! ప్రజలే శిక్షిస్తారు!!
Feb 13 2026 6:29 PM | Updated on Feb 13 2026 6:29 PM
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ శ్రీలీల ఒకవైపు సినిమాల్లో నటిస్తూనే ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసింది.
ఇటీవలే మెడికల్ పట్టాను అందుకుంది.
తన ఫ్యామిలీతో కలిసి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైంది.
దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
డాక్టర్గా హీరోయిన్ శ్రీలీల.. పట్టా అందుకున్న మధుర క్షణాలు (ఫొటోలు)
టాలీవుడ్ హీరో అల్లు శిరీష్ హల్దీ వేడుక (ఫొటోలు)
క్రిస్టల్ ఐవరీ లెహంగాలో పాలరాతి శిల్పంలా రాధికా స్టన్నింగ్ లుక్స్ ..! (ఫొటోలు)
టాలీవుడ్ హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన మరో డాక్టర్ (ఫొటోలు)
బ్యూటీ విత్ బ్రెయిన్.. MBBS మధ్యలోనే ఆపేసిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా? (ఫోటోలు )
మున్సిపల్ రిజల్ట్పై BRS క్రిశాంక్ కామెంట్స్
ఇండియన్ ఆర్మీ లోకి వేట పక్షులు
దోచుకోవడమే వీళ్లకి తెలుసు స్టాలిన్ పై విజయ్ ఫైర్
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ జోష్.. కార్యకర్తల సంబరాలు
రేణిగుంట నారాయణ కాలేజీలో దాష్టీకం విద్యార్థిని చితకబాదిన లెక్చరర్