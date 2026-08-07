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Alluri Sitarama Raju
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గ్రామాల్లో బురదనీరు సరఫరాగొలుగొండ: కొత్తజోగుంపేటతోపాటు పలు గ్రామాల్లో గురువారం బురదనీరు సరఫరా కావడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. కొత్తజోగుంపేట, శ్రీరాంపురం, గొలుగొండ ప్రాంతాల్లో కుళాయిల ద్వారా బురదతో తాగునీరు సరఫరా అయింది. పైపులు లీకేజు వల్ల ఇలా వచ్చినట్టు ఆయా గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. రెండు రోజులు నుంచి ఇదే పరిస్థితి ఉందని పంచాయతీ, ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులు స్పందించడం లేదని వాపోతున్నారు. బురదనీరు తాగడానికి ఇబ్బందులు పడుతున్నామని అధికారులు స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
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గింజర్తిలో వంటా వార్పు..!కొయ్యూరు: గింజర్తిలోనే 3, 4, 5 తరగతులను కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ విద్యార్థులతో కలిసి తల్లిదండ్రులు చేపట్టిన రిలే దీక్షలు నాలుగో రోజుకు చేరుకున్నాయి. గురువారం దీక్షా శిబిరం వద్ద వంట వార్పు నిర్వహించి ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యాన్ని నిరసించారు. ఆదర్శ పాఠశాలల పేరుతో గింజర్తిలో కొనసాగుతున్న 3, 4, 5 తరగతులను తొలుత చింతలపూడికి, అనంతరం లొద్దిపాకలకు తరలించడంతో విద్యార్థులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. సమస్య పరిష్కారం కోసం గత ఏడాది నుంచి కలెక్టర్కు వినతులు ఇచ్చినా ఫలితం లేకపోవడంతో రిలే దీక్షలకు దిగారు. రెండు రోజుల క్రితం ఐటీడీఏ పీవో ఆదిత్యవర్మ ఎంఈవో ద్వారా గింజర్తి గ్రామస్తులతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. 3, 4, 5 తరగతులను గింజర్తిలో కొనసాగించేలా విద్యాశాఖ కమిషనర్ నుంచి ఆదేశాలు వస్తాయని, కమిషనర్తో మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. దీక్షలు విరమించాలని కోరారు. అయితే ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక ఆదేశాలు వచ్చే వరకు దీక్షలు విరమించేది లేదని గ్రామస్తులు స్పష్టం చేశారు. గింజర్తి గ్రామస్తులు, విద్యార్థులు చేస్తున్న దీక్షలకు గురువారం బీజేపీ నాయకులు సంఘీభావం తెలిపారు. ఇలావుండగా 3,4,5 తరగతు లు కొనసాగించేలా కలెక్టర్ నిశాంతి ఉత్తర్వులు ఇచ్చారని ఎంఈవో సింహాచలం తెలిపారు. తరగతుల కోసం తల్లిదండ్రుల పోరుబాట
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లోకేష్ రాజీనామా చేయాల్సిందే!పాడేరు : డీఎస్సీ–2025 ఉపాధ్యాయ నియామకాల్లో జరిగిన స్కాంపై వెంటనే సీబీఐతో దర్యాప్తు చేయించాలని వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, పాడేరు ఎమ్మెల్యే మత్య్సరాస విశ్వేశ్వరరాజు డిమాండ్ చేశారు. డీఎస్సీ లీకేజీ, ఇతర అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే తన పదవికి స్వచ్ఛందంగా రాజీనామా చేయాలని కోరారు. వైఎస్సార్సీపీ అధిష్టానం ఆదేశాల మేరకు గురువారం పాడేరు పాత బస్టాండ్ వద్ద ఎమ్మెల్యే రిలే నిరాహార దీక్షలను ప్రారంభించారు. ఈ దీక్షలు ఈ నెల 9వ తేదీ వరకు కొనసాగనున్నాయి. తొలిరోజు దీక్షల్లో ఎమ్మెల్యే మత్య్సరాస విశ్వేశ్వరరాజుతో పాటు మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు పసుపులేటి బాలరాజు, పాడేరు, జి.మాడుగుల మండలాలకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు నల్ల కండువాలు ధరించి పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తీరును నిరసిస్తూ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా విశ్వేశ్వరరాజు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో మోసపూరితమైన హామీలతో కాలయాపన చేసే ప్రభుత్వం కొనసాగుతోందని విమర్శించారు. ఇచ్చిన హామీల్లో ఏ ఒక్కదానిని సక్రమంగా అమలు చేయకుండా ప్రజలను ప్రభుత్వం మోసం చేస్తోందని ఆరోపించారు. నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీకేజీ ఘటనపై దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు శాంతియుత ఉద్యమాలు చేపట్టిన నేపథ్యంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారని గుర్తుచేశారు. అదే విధంగా 2025 డీఎస్సీ ఉపాధ్యాయ నియామకాల్లో పలు అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయని ఆరోపించారు. అర్హులకు ఉద్యోగాలు దక్కకుండా నియామకాల్లో అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని విమర్శించారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. పెండింగ్లో ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను చెల్లించాలని, ఎన్నికల హామీ మేరకు నిరుద్యోగులకు నెలకు రూ.3 వేల నిరుద్యోగ భృతిని వెంటనే అందించాలని కోరారు. గిరిజన ప్రాంతంలో జీవో నంబర్ 3 పునరుద్ధరణ, 1/70 చట్టం పరిరక్షణ కోసం జరిగే ఉద్యమాల్లో భాగంగా ఈ నెల 7న పాడేరులో నిర్వహించే అరణ్య గర్జన, 8న చేపట్టనున్న రాష్ట్ర మన్యం బంద్కు వైఎస్సార్సీపీ సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించి పాల్గొంటుందని తెలిపారు. ఆదివాసీల ప్రయోజనాల కోసం ఎవరైనా చేపట్టే ఉద్యమాలకు తమ పార్టీ మద్దతు ఇస్తుందని చెప్పారు. మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు పసుపులేటి బాలరాజు మాట్లాడుతూ డీఎస్సీ నియామకాల్లో పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపించారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై మాజీ సీఎం, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆధారాలతో సహా వివరాలను ప్రజల ముందుంచారని తెలిపారు. అయినప్పటికీ బాధ్యులపై ఇప్పటివరకు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదని ప్రశ్నించారు. మెగా డీఎస్సీ పేరుతో 16 వేల ఉద్యోగాల భర్తీలోనే ఇన్ని అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని బాలరాజు ఆరోపించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కొత్తగా గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసి ఏకంగా 1.50లక్షల శాశ్వత ఉద్యోగాలను భర్తీ చేశారని ఆనాడు ఒక్క తప్పటడుగు కూడా వేయకుండా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగాలు దక్కేలా సక్రమంగా నిర్వహించారన్నారు. మెగా డీఎస్సీలో గిరిజన ప్రాంతంలో 80 మందికి మంచి ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు రాలేదని కానీ మంత్రి సంధ్యారాణి, జీసీసీ చైర్మన్ కిడారి శ్రవణ్కుమార్ గిరిజనులకు ఏకంగా 2వేల ఉపాధ్యాయ పోస్టులు ఇచ్చామని పదేపదే అబద్దాలు చెబుతున్నారన్నారు. గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 11 వేల మంది గిరిజన అభ్యర్థులకు శతశాతం ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని గుర్తు చేశారన్నారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలను నిగ్గు తేల్చాల్సిందేనన్నారు. డీఎస్సీలో అర్హత గల అభ్యర్థులకు న్యాయం జరిగింతే వరకు వైఎస్సార్సీపీ ఆందోళన కార్యక్రమాలు కొనసాగుతుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాడేరు,జి. మాడుగుల వైఎస్సార్సీపీ మండల అద్యక్షులు సీదరి రాంబాబు, నుర్మానీ మత్య్సకొండం నాయుడు, పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సీదరి మంగ్లన్నదొర, జిల్లా కార్యదర్శి వి. సీతారం నాయుడు, వైస్ ఎంపీపీలు కుడుముల సత్యనారాయణ, కుంతూరు కనకాలమ్మ, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి కూడా సురేష్కుమార్, వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర ప్రచార కమిటీ కార్యదర్శి కూతంగి సూరిబాబు, జిల్లా యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు గబ్బాడ శేఖర్, క్రిస్టియన్ మైనారిటీ సెల్ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి పాంగి అంద్రయ్య, జిల్లా ఆర్గనైజింగ్ కార్యదర్శి పండన్న, నియోజకవర్గ ఎస్టీ సెల్ అధ్యక్షుడు శరభ సూర్యనారాయణ, మహిళ విభాగం నియోజకవర్గ అధ్యక్షురాలు కిల్లో ఊర్వశిరాణి, పాడేరు, జి. మాడుగుల మండలాలకు చెందిన పలువురు ఎంపీటీసీ, తాజా మాజీ సర్పంచ్లు, పార్టీలోని అన్ని అనుబంధ విభాగాల నాయకులు, పలువురు నిరుద్యోగులు, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు పాల్గొన్నారు. సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలిరిలే దీక్షలు విజయవంతంసాక్షి,పాడేరు: మెగా డీఎస్సీ టీచర్ పోస్టుల భర్తీలో అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ, మంత్రి లోకేష్ పదవికి రాజీనామా డిమాండ్లతో గురువారం జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ చేపట్టిన రిలే నిరహార దీక్షలు విజయంతం అయ్యాయి. పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, పాడేరు ఎమ్మెల్యే మత్స్యరాస విశ్వేశ్వరరాజు ఆధ్వర్యంలో నియోజకవర్గ కేంద్రం పాడేరులోను,అరకులోయ ఎమ్మెల్యే రేగం మత్స్యలింగం ఆధ్వర్యంలో నియోజకవర్గం కేంద్రం అరకులోయలోను రిలే దీక్షలు చేపట్టారు. అరకు ఎమ్మెల్యే రేగం మత్స్యలింగం డిమాండ్ వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, పాడేరు ఎమ్మెల్యే మత్య్సరాస విశ్వేశ్వరరాజు డిమాండ్ కూటమి ప్రభుత్వం మోసపూరిత హామీలతో కాలయాపన చేస్తోందని ధ్వజం పాడేరులో రిలే నిరాహార దీక్షలుప్రారంభం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీరుపై నిరసన అరకులోయ టౌన్: డీఎస్సీ–2025 ఉపాధ్యాయ నియామకాల్లో జరిగినట్లు ఆరోపిస్తున్న అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ జరిపించి బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అరకులోయ ఎమ్మెల్యే రేగం మత్స్యలింగం డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పిలుపు మేరకు గురువారం అరకులోయలోని వైఎస్సార్ విగ్రహం వద్ద రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. 2025 డీఎస్సీలో 16 వేలకు పైగా ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీ చేశారని, స్పోర్ట్స్ కోటాలో 421 పోస్టులకు రాత పరీక్ష లేకుండా అనర్హులను ఎంపిక చేశారని ఎమ్మెల్యే ఆరోపించారు. ఒక్కో ఉద్యోగానికి రూ.15 లక్షల నుంచి రూ.20 లక్షల వరకు వసూలు చేసి అనర్హులకు పోస్టులు కట్టబెట్టారని ఆరోపిస్తూ, అర్హులైన అభ్యర్థులకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. డీఎస్సీ అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని కోరారు. లోకేష్ రాజీనామా చేసే వరకు వైఎస్సార్సీపీ ఉద్యమాలు కొనసాగిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా జెడ్పీ చైర్పర్సన్ జల్లిపల్లి సుభద్ర మాట్లాడుతూ 2025 డీఎస్సీలో అర్హులైన అభ్యర్థులకు అన్యాయం జరిగిందని ఆరోపించారు. ఈ అంశాన్ని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైఎస్సార్సీపీ ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తోందన్నారు. నారాయణ కళాశాల, లోకేష్కు చెందిన బంధువుల కళాశాల నుంచి నకిలీ ధ్రువపత్రాలు పొందిన వారికి స్పోర్ట్స్ కోటా సృష్టించి పోస్టులు కట్టబెట్టారన్నారు. చేతకాని సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ వెంటనే తమ పదవులకు రాజీనామా చేయాలన్నారు.భోగాపురం విమానాశ్రయంలో గిన్నిస్ రికార్డు సాధించడంలో కీలకమైన గిరిజన విద్యార్థులు, మహిళలకు ధ్రువపత్రాలు ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు. దీనికి మంత్రి సంధ్యారాణి బాధ్యత వహించి రాజీనామా చేయాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ కూడా పదవులకు రాజీనామా చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ఎస్టీ సెల్ ప్రధాన కార్యదర్శి పాంగి చిన్నారావు, యువజన విభాగం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు రేగం చాణక్య, పార్టీ జిల్లా ఎస్టీ సెల్ ప్రధాన కార్యదర్శి శెట్టి అప్పాలు, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు బత్తిరి రవి ప్రసాద్, రాష్ట్ర విద్యార్ధి విభాగం జనరల్ సెక్రటరీ నాగభూషణ్, ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా ఎస్టీ సెల్ మాజీ అధ్యక్షుడు కమిడి అశోక్కుమార్, నియోజకవర్గం గ్రీవెన్స్సెల్ అధ్యక్షుడు సందడి కొండబాబు, నియోజకవర్గం మహిళ అధ్యక్షురాలు వెంకట పూర్ణిమ, వైస్ ఎంపీపీలు కిల్లో రామన్న, శెట్టి ఆనంద్, అనంతగిరి ఎంపీపీ తెడబారికి మిఽథుల, మాజీ ఎంపీపీ శెట్టి నీలవేణి, ఎంపీటీసీలు దురియా ఆనంద్ కుమార్, జయవర్ధిని, శత్రుఘ్న, స్వాభి రామచందర్, నియోజకవర్గం పరిధిలోని 5 మండలాల పార్టీ అధ్యక్షుడు స్వాభి రామూర్తి, పాంగి పరశురామ్, కొర్రా సూర్యనారాయణ, పాంగి అనిల్ కుమార్ మజ్జి చంద్రుబాబు, మండల ఉపాద్యాక్షులు పల్టాసింగ్ విజయ్ కుమార్, జి. ప్రకాష్రావు, పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి బాక సింహాచలం, జిల్లా జనరల్ సెక్రటరీ పాంగి నర్శింగరావు, మాజీ సర్పంచ్లు కిముడు హరి, దురియా భాస్కరరావు, మాజీ జెడ్పీటీసీ దూరు గంగన్న దొర, ఎస్టీ సెల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు రేగ బోయిన స్వామి, పార్టీ బూత్ కమిటీ ఇన్చార్జి పాంగి విజయ్, మాజీ ఎంపీటీసీ బూర్జ సుందర్రావు, పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఎల్బీ కిరణ్ కుమార్, ఎంటీఆర్ సాంబయ్య, నర్సింహమూర్తి, బాలరాజు, పాంగి నాగేశ్వ రరావు, కొండలరావు పాల్గొన్నారు.
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జనావాసాల్లోకి అడవి గొర్రెదేవరాపల్లి: దేవరాపల్లిలో గురువారం సాయంత్రం జనావాసాల్లోకి అడవి గొర్రె ప్రవేశించింది. స్థానికుల సమాచారంతో అటవీశాఖ అధికారులు దానిని పట్టుకొని సమీప అటవీ ప్రాంతంలో సురక్షితంగా విడిచిపెట్టారు. అటవీ ప్రాంతంలో సంచరించే అడవి గొర్రె జనావాసాల్లోకి రావడంతో వీధి కుక్కలు తరుముతుండగా స్థానిక వైఎన్ కాంప్లెక్స్లో ప్రజలు చూసి దానిని రక్షించి వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే జీనబాడు ఫారెస్ట్ రేంజ్ అధికారి ఆర్.రాజుబాబు నేతృత్వంలో జీనబాడు ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ పి. శివకుమార్, బీట్ ఆఫీసర్ పి. సాయి ప్రణీత్తోపాటు బేస్ క్యాంప్ ప్రొటెక్షన్ వాచర్లు జె. సత్యనారాయణ, పి.దుర్గారావు దేవరాపల్లి చేరుకొని అటవీ గొర్రెను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆటోలో సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలోకి తీసుకెళ్లి దానిని విడిచి పెట్టారు.
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క్లాసుల్లేని క్యాంపస్!విశాఖ విద్య: ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో బోధనా సంక్షోభం తీవ్రరూపం దాల్చుతోంది. వర్సిటీ యాజమాన్య నిర్లిప్తత, నిర్లక్ష్య వైఖరి కారణంగా వేలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది. స్వయంప్రతిపత్తి కలిగిన ప్రతిష్టాత్మక సంస్థపై విజిలెన్స్ విచారణ మకిలి అంటించి, ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థనే భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారని మేధావులు, విద్యార్థి సంఘాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. యూనివర్సిటీ యాక్ట్ 91 ప్రకారం గవర్నర్ నేరుగా జోక్యం చేసుకుని చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ.. వర్సిటీ ప్రతిష్ట కోర్టు మెట్లెక్కినా వెనక్కి తగ్గకుండా యాజమాన్యం దూకుడుగా వ్యవహరించడంపై గవర్నర్ కార్యాలయ వర్గాలు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు ఏయూలో చర్చ జరుగుతోంది. నాక్ కోసం వాడుకుని.. నడిరోడ్డున పడేశారు! గతంలో ఏయూలో అధ్యాపకుల కొరత వేధిస్తున్న సమయంలో, నాక్ ప్రమాణాలను కాపాడుకోవడంతో పాటు విద్యార్థులకు బోధనా లోపం రాకుండా ఉండేందుకు ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ (ఈసీ) ఆమోదంతో 2022, 2023లలో అడ్హాక్ అధ్యాపకులను నియమించారు. యూజీసీ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగానే నోటిఫికేషన్లు, ఇంటర్వ్యూల ద్వారా పారదర్శకంగా వీరందరినీ ఎంపిక చేశారు. ఇంజినీరింగ్, లా, జియాలజీ, పర్యావరణ శాస్త్రం, స్కూల్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ వంటి సెల్ఫ్ సపోర్ట్ కోర్సులకు వీరే ప్రధాన బోధకులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి ప్రత్యేక నిధులు లేకున్నా, సాధారణ సిబ్బంది జీతాలతో సంబంధం లేకుండా.. వీరు నిర్వహించే కోర్సుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతోనే వీరికి వేతనాలు చెల్లిస్తున్నారు. రెగ్యులర్ ప్రొఫెసర్ల లాగా వీరికి ఎలాంటి రీసెర్చ్ ఫండ్స్ కానీ, కాన్ఫరెన్స్ అలవెన్సులు కానీ ఉండవు. అయినా విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం మూడేళ్లకు పైగా నిబద్ధతతో పనిచేసిన 25 మందికి పైగా అధ్యాపకులను ఎటువంటి ముందస్తు నోటీసు ఇవ్వకుండా విశ్వవిద్యాలయం ఉన్నపళంగా పక్కనబెట్టడం ఇప్పుడు దుమారం రేపుతోంది. ఒకరికి రెన్యువల్.. మరొకరిపై కక్షసాధింపా? ఇటీవల కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకులకు సేవల రెన్యువల్ ఇచ్చిన వర్సిటీ యాజమాన్యం, సుమారు 40 మంది వరకు ఉన్న అడ్హాక్, అడ్జంక్ట్ అధ్యాపకులకు మాత్రం రెన్యువల్ నిలిపివేసింది. ఉన్నతాధికారుల చుట్టూ కాళ్లరిగేలా తిరిగినా ఫలితం లేకపోవడంతో బాధిత అధ్యాపకులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు జూన్ 29న అడ్హాక్ అధ్యాపకులకు, జులై 31న అడ్జంక్ట్ అధ్యాపకులకు అనుకూలంగా మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ‘మనీష్ గుప్తా వర్సెస్ అదర్స్’ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన చారిత్రాత్మక తీర్పును ప్రస్తావిస్తూ ‘ఒక కాంట్రాక్టు లేదా అడ్హాక్ ఉద్యోగి స్థానంలో మరో కాంట్రాక్టు, అడ్హాక్ ఉద్యోగిని భర్తీ చేయకూడదు. ఆ ఖాళీలను శాశ్వత పోస్టుల ద్వారా మాత్రమే నింపాలి’ అని స్పష్టం చేస్తూ, వీరిని తక్షణమే విధుల్లో కొనసాగించాలని ఆదేశించింది. అయినప్పటికీ, వర్సిటీ యాజమాన్యంలో చలనం రాకపోవడంతో హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఆదేశాలను అమలు చేయకపోతే వర్సిటీ ఉన్నతాధికారులను నేరుగా కోర్టుకు పిలిపిస్తామని తీవ్రస్థాయిలో హెచ్చరించింది. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ఆటలా? అధికారుల పంతాలు, పట్టింపుల వల్ల విద్యార్థులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. గడిచిన నెల రోజులుగా సంబంధిత విభాగాల్లో బోధన పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఏయూ క్యాంపస్కు వస్తున్న సుమారు 2 వేల మందికి పైగా విద్యార్థులు తరగతులు లేక ఖాళీగా కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. ఒకవైపు సిలబస్ పూర్తికాక, మరోవైపు పరీక్షలు ఎప్పుడు జరుగుతాయో తెలియక విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. లాభసాటిగా నడుస్తున్న స్వయం ఆర్థిక కోర్సులను నిర్వీర్యం చేస్తూ, విద్యార్థుల భవిష్యత్తును పణంగా పెడుతున్న ఏయూ అధికారుల తీరుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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గిరిజన గురువుకు డాక్టరేట్!● ఆదివాసీ సాహిత్యంపై పరిశోధన.. భూషణం కథలపై పీహెచ్డీ ముంచంగిపుట్టు: మారుమూల గిరిజన ప్రాంతం నుంచి వచ్చి న ఓ ఉపాధ్యాయుడు పట్టుదలతో డాక్టరేట్ సాధించారు. ముంచంగిపుట్టు మండలం కిలగాడ పంచాయతీకి చెందిన వంతినిభ బాలాజీ ప్రస్తుతం హుకుంపేట ప్రభుత్వ గిరిజన సంక్షేమ బాలుర పాఠశాల–1లో ప్రధానోపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్నారు. విశాఖపట్నంలోని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో పెదబయలు, ముంచంగిపుట్టు మండలాల ఆదివాసీ సాహిత్యంపై అధ్యయనం చేశారు. అనంతరం ఆచార్య జర్రా అప్పారావు ఆధ్వర్యంలో భూషణం కథలు–ఒక పరిశీలన అనే అంశంపై పరిశోధన చేసి పీహెచ్డీ పూర్తి చేశారు. ఉపాధ్యాయుడిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూనే పరిశోధన కొనసాగించి ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డాక్టరేట్ పట్టా పొందిన బాలాజీని కిలగాడ గ్రామ గిరిజనులు, గిరిజన ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు అభినందించారు.
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నేను కూడా అవయవదానం చేస్తా...నర్సీపట్నం: నా అవయవాలను దానం చేసి..ఎనిమిది మందికి పునర్జన్మనిస్తానని నర్సీపట్నం డీఎస్పీ పి.శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు. జాతీయ అవయవదాన పక్షోత్సవాల్లో భాగంగా అఖిల భారత శరీర అవయవదాతల సంఘం ఆధ్వర్యంలో గురువారం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో అవయవ దానంపై విద్యార్థులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఆయన కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. అవయవ దానం చేయాలనుకుంటున్నానని భార్య, కుమార్తెకు చెప్పడంతో అభ్యంతరం చెప్పలేదన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ అవయవదానం చేసేందుకు ముందుకు రావాలన్నారు. అవయ దానం చేయడం ద్వారా ఎనిమిది మందికి పునర్జన్మ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. విద్యార్థులు, యువత డ్రగ్స్ లాంటి మత్తుకు బానిసలు కాకుండా మంచి మార్గంలో నడవాలని కోరారు. రక్తదానం, నేత్రదానం, అవయవ దానం లాంటి సేవా కార్యక్రమాల పట్ల ఆకర్షితులు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఎస్.రాజు, అవయవ దానం ట్రస్ట్ ప్రతినిధులు శివాజీ, బేరా బాబ్జి, బాబీ మాస్టర్ పాల్గొన్నారు.
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ఢిల్లీలో మన్యం సత్తా!● మాతోట స్టాల్కు విశేష ఆదరణ ● గిరిజన ఉత్పత్తులకు ప్రశంసలు చింతపల్లి: మాతోట ట్రైబుల్ ఫార్మింగ్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన ఆర్గానిక్, నేచురల్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్పోలో గిరిజన ఉత్పత్తుల స్టాల్కు విశేష ఆదరణ లభించిందని గిరిజన వికాస్ సొసైటీ కార్యదర్శి నెల్లూరి సత్యనారాయణ తెలిపారు. ఈ నెల 6 నుంచి 8 వరకు జరుగుతున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రదర్శనలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేచురల్ ఫార్మింగ్, ఆర్గానిక్ వ్యవసాయ రంగాల్లో పనిచేస్తున్న కంపెనీలు, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు పాల్గొంటున్నాయని తెలిపారు. మాతోట స్టాల్ను భారత సుగంధ ద్రవ్యాల బోర్డు చైర్పర్సన్ సంగీతా విశ్వనాథన్, సీఈవో ఎం.ఎస్. మణివన్ సందర్శించారు. స్టాల్లో గిరిజనులు సేంద్రియ పద్ధతుల్లో సాగు చేస్తున్న పసుపు, మిరియాలు, కాఫీ, రాజ్మా తదితర ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించారు. విశాఖ మన్యంలో కాఫీ, పసుపును అధికంగా సేంద్రీయ పద్ధతిలో సాగు చేస్తున్నామని మాతోట సీఈఓ చిన్నారావు వివరించారు. గిరిజన ప్రాంత ఉత్పత్తులపై ఆసక్తి చూపిన అధికారులు మాతోట సంస్థకు అవసరమైన సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లు సత్యనారాయణ తెలిపారు.ఈ కార్యక్రమంలో ఆంధ్రా–ఒడిశా స్పైస్ బోర్డు ప్రతినిధి కళ్యాణి పాల్గొన్నారు.
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సింహగిరిపై వరుణ జపాలుసింహాచలం: రాష్ట్రంలో సకాలంలో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ సింహగిరి క్షేత్రపాలకుడు శ్రీ త్రిపురాంతకస్వామి ఆలయంలో గురువారం నుంచి మూడు రోజులపాటు వరుణ జపాలు శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9 గంటల నుంచి విఘ్నేశ్వర పూజ, పుణ్యాహవాచనం, పంచగవ్య ప్రాశనం, త్రిశూలార్చన, రుష్యశృంగ ఆవాహన, దీక్షాధారణ, వేద పారాయణాలు, రుత్విగ్వరణం, వరుణ జపాలు నిర్వహించారు. సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి మృత్సంగ్రహణం, వేద పారాయణాలు, అంకురార్పణ, అగ్నిప్రతిష్ట, ధ్వజారోహణం, చూర్ణికా పఠనం, ఆలయ బలిహరణ తదితర కార్యక్రమాలను వైభవంగా నిర్వహించారు. దేవస్థానం ఈవో జల్లేపల్లి వెంకటరావు కార్యక్రమంలో పాల్గొని వేద పండితులకు దీక్షా వస్త్రాలు అందజేశారు. దేవస్థానం వేద పండితుడు కాళ్లకూరి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ పర్యవేక్షణలో ఆలయ అర్చకుడు రమణమూర్తి, వేద విద్యార్థులు కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. ఆలయ ఏఈవో తిరుమలేశ్వరరావు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు.
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గిరిజన సమస్యలు పరిష్కరించాలిసాక్షి, పాడేరు: గిరిజనుల సమస్యలను అధికారులు ప్రాధాన్యతతో పరిష్కరించాలని ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ ఎస్. బొజ్జిరెడ్డి ఆదేశించారు. ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్తో పాటు సభ్యులు సునీత, మల్లేశ్వరరావు, కృష్ణారావు, కిల్లో సాయిరామ్ గురువారం కలెక్టరేట్లో గిరిజనాభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై శాఖల వారీగా అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. చాలా ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు భవనాలు లేకపోవడంతో విద్యార్థులు, చిన్నారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చైర్మన్ తెలిపారు. ఆయా సమస్యలను గుర్తించి వెంటనే పరిష్కరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో చిన్నారులు, గర్భిణులకు అందుతున్న మౌలిక సదుపాయాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. పెండింగ్లో ఉన్న గృహ నిర్మాణాలను పూర్తి చేయాలని, అటవీ హక్కు పత్రాల పంపిణీని వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. పెండింగ్లో ఉన్న భూ సమస్యలను కూడా పరిష్కరించేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ సమావేశంలో కలెక్టర్ నిశాంతి, జేసీ తిరుమణి శ్రీపూజ, ఏఎస్పీ శృతి, ఐటీడీఏ పీవో ఆదిత్యవర్మ, డీఆర్వో భుజంగరావు, గిరిజన సంక్షేమ డీడీ పరిమళ, ఐటీడీఏ ఏపీవో వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ బొజ్జిరెడ్డి
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రైలు, రోడ్డు, పోర్టు అనుసంధానమే కీలకంమహారాణిపేట: ఓడరేవులు, లాజిస్టిక్స్ ఒకే నాణేనికి రెండు వైపులని, సముద్ర మార్గాలు, పారిశ్రామిక కేంద్రాలు, అంతర్గత మార్కెట్ల మధ్య సరుకు రవాణాను సమర్థవంతంగా అనుసంధానించడంలో రైల్వేలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని భారత రైల్వే బోర్డు ట్రాఫిక్ అదనపు సభ్యులు దేవేంద్ర కుమార్ అన్నారు. సీఐఐ, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్స్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో గురువారం నోవోటెల్లో నిర్వహించిన సీఐఐ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ పోర్ట్స్ అండ్ లాజిస్టిక్స్–2వ ఎడిషన్లో ఆయన మాట్లాడారు. సరుకు రవాణా సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు రైల్వే శాఖ అనేక సంస్కరణలు చేపట్టిందని, వాటి వల్ల ఓడరేవులు, పరిశ్రమలు, లాజిస్టిక్స్ రంగానికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందని తెలిపారు. విశాఖలో దక్షిణ తీర రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు వల్ల నిర్ణయాల ప్రక్రియ వేగవంతమై, స్థానిక లాజిస్టిక్స్ సమస్యల పరిష్కారానికి దోహదపడుతుందని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్లో కంటైనరైజేషన్, మల్టీమోడల్ లాజిస్టిక్స్, ఓడరేవులు–రైల్వేలు–రోడ్ల సమన్వయమే సరుకు రవాణా అభివృద్ధికి కీలకమని చెప్పారు. సీఐఐ విశాఖ జోన్ చైర్మన్ జి.కృష్ణమోహన్, సీఐఐ ఏపీ వైస్ చైర్మన్ డాక్టర్ జి.సాంబశివరావు, ఏపీ మారిటైమ్ బోర్డు రైల్వే–లాజిస్టిక్స్ సలహాదారు ఆర్.ధనంజయులు, విశాఖ పోర్ట్ డిప్యూటీ చైర్పర్సన్ రోష్ని అపరంజి తదితరులు ప్రసంగించారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఒక ప్రధాన, ఐదు చిన్న ఓడరేవులు కలిసి ఏటా సుమారు 30 కోట్ల టన్నుల సరుకు నిర్వహణ సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నాయని ధనంజయులు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో సీఐఐ విశాఖపట్నం జోన్ వైస్ చైర్మన్ నిలేష్ అగర్వాల్, భద్రతా కార్యకలాపాల సలహాదారు శ్రీనివాస్ నందూరి, అదనపు డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (ట్రాఫిక్) ఎ. నరసింహమూర్తి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సి.యశ్వంత్కుమార్రెడ్డి, సీజీఎస్టీ అదనపు కమిషనర్ బలరామ్, డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈవో కెప్టెన్ ఎస్. దివాకర్, స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ జాయింట్ డెవలప్మెంట్ కమిషనర్ రాజశేఖర్, జీఎంఆర్ గ్రూప్ రీజినల్ కార్గో బిజినెస్ సీఈఓ ప్రసాద్, విజయనగరం నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ రోహిత్ కుమార్తో పాటు వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. సీఐఐ సదస్సులో రైల్వే బోర్డు ట్రాఫిక్ అదనపు సభ్యులు దేవేంద్ర కుమార్
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హెల్ప్లైన్ కోఆర్డినేటర్గా జానకిరావుపాడేరు రూరల్: ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల హెల్ప్లైన్ సెంటర్ కో–ఆర్డినేటర్గా డాక్టర్ పి. జానకిరావు బాధ్యతలు స్వీకరించినట్లు గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. కళాశాలలో ప్రవేశాలకు సంబంధించిన ఇతర సాంకేతిక సమస్యలు ఉంటే హెల్ప్లైన్ సెంటర్ను సంప్రదించాలని సూచించారు. కొన్ని సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా జిల్లా పేర్లు, ఇతర వివరాలు కనిపించకపోయినా విద్యార్థులు ఎటువంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. ఎలాంటి సమాచారం కావాలన్నా హెల్ప్లైన్ సెంటర్ను సంప్రదించి పూర్తిస్థాయి సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. అందరి సహకారంతో మరింత మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు కృషి చేస్తానని జానకిరావు పేర్కొన్నారు.
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డిఫెన్స్ మద్యం పట్టివేతనర్సీపట్నం: నర్సీపట్నం మున్సిపాలిటీ పరిధి జోగినాధునిపాలెం సమీపంలో గురువారం రూ.3లక్షల విలువైన డిఫెన్స్ మద్యాన్ని తరలిస్తున్న కారు సీజ్ చేశామని జిల్లా అసిస్టెంట్ ఎకై ్సజ్ సూపరింటెండెంట్ బి.ఈశ్వరరావు వెల్లడించారు. మద్యం కేసుకు సంబంధించిన వివరాలిలా ఉన్నాయి.. ముందస్తు సమాచారం మేరకు సీఐ సునీల్ కుమార్, ఎస్ఐ కిరణ్కుమార్, సిబ్బంది అప్రమత్తమై మద్యం తరలిస్తున్న కారు పట్టుకున్నారని తెలిపారు. మాకవరపాలెం మండలం, వజ్రగాడ గ్రామానికి చెందిన అప్పలనాయుడు అనే వ్యక్తి డిఫెన్స్ మద్యాన్ని కారులోతరలిస్తుండగా ఎకై ్సజ్ పోలీసులను గమనించి కారు దిగి పరారయ్యాడు. కారుడ్రైవర్ జెర్రిపోతుల గోవిందరావును అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కారులో ఎనిమిది రకాల బ్రాండ్లకు సంబంధించిన 44 మద్యం బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అప్పలనాయుడు కోసం గాలిస్తున్నామన్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు. సారా తయారీపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించామన్నారు. మున్సిపాలిటీ పరిధి పెదబొడ్డేపల్లిలో ఎనిమిది మందిని బైండోవర్ చేసి ఒక్కొక్కరికి రూ.10 వేలు జరిమానా విధించామన్నారు.
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లక్ష్యమే ముఖ్యం..సాధనే ఆయుధం!● విద్యార్థినులకు ఎస్పీ అమిత్ బర్దర్విలువైన సూచనలు చింతపల్లి: కష్టాన్ని ఇష్టంగా మలచుకుని చదివితే ప్రతి విద్యార్థి జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకోవచ్చని ఎస్పీ అమిత్ బర్దర్ అన్నారు. ఎంచుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే నిరంతరం సాధన చేయాలని సూచించారు. గురువారం చింతపల్లిలోని అమరావతి వృత్తి విద్య కళాశాల, ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలను ఎస్పీ సందర్శించారు. విద్యార్థినులకు కెరీర్ గైడెన్స్పై అవగాహన కల్పించి, వారితో మాట్లాడారు. భవిష్యత్లో ఏం కావాలనుకుంటున్నారో ముందుగానే నిర్ణయించుకుని, ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకునేందుకు ప్రణాళికతో ముందుకు సాగాలని సూచించారు. డిగ్రీ పూర్తిచేసిన తర్వాత ఉన్న ఉద్యోగ అవకాశాలను వివరించారు. యూపీఎస్సీ నిర్వహించే సివిల్ సర్వీసెస్తో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్వహించే వివిధ పోటీ పరీక్షలపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు.
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పరారీలో ఉన్న గంజాయి నిందితుడి అరెస్టుముంచంగిపుట్టు: గంజాయి అక్రమ రవాణా కేసులో పరారీలో ఉన్న నిందితుడిని అరెస్టు చేసినట్లు జి.మాడుగుల సీఐ ఎస్. లక్ష్మణరావు తెలిపారు. వివరాల ప్రకారం.. ముంచంగిపుట్టు మండలం బంగారుమెట్ట పంచాయతీ కుజభంగి జంక్షన్ వద్ద ఎస్పీ నాని ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా గత నెల ఒడిశా రాష్ట్రంలోని చిత్రకొండ బ్లాక్ నుంచి 1,373.72 కిలోల గంజాయిని అక్రమంగా రవాణా చేసిన కేసులో ఏ1 నిందితుడిగా ఉన్న ఒడిశా రాష్ట్రం పొట్టంగి బ్లాక్ మలిసాహి గ్రామానికి చెందిన మాధబును గురువారం అరెస్టు చేశారు. అనంతరం నిందితుడిని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకువచ్చి, కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు పంపించారు. ఈ సందర్భంగా సీఐ ఎస్. లక్ష్మణరావు మాట్లాడుతూ.. ఎస్పీ అమిత్ బర్థర్ ఆదేశాలతో గంజాయి అక్రమ రవాణా, సాగుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు తెలిపారు. గంజాయి కేసుల్లో పరారీలో ఉన్న నిందితులను త్వరలోనే అరెస్టు చేస్తామని చెప్పారు. గంజాయి రవాణా, సాగులో పట్టుబడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ఏఎస్ఐ లక్ష్మణరావు, రెవెన్యూ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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డ్రోన్తో విత్తన బంతులు!● నాలుగు వేలు వెదజల్లిన అటవీశాఖ చింతపల్లి: లోతుగెడ్డ రేంజ్ పరిధిలో సామాజిక అడవుల పెంపకానికి డ్రోన్ ద్వారా విత్తన బంతులు వెదజల్లే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు. డీఎఫ్వో నరసింహారావు ఆదేశాల మేరకు గురువారం చెరుకుంపాకలు, లోతుగెడ్డ బీట్ అటవీ ప్రాంతాల్లో వెదురు, కానుగ, చింత తదితర మొక్కల 4 వేల విత్తన బంతులను డ్రోన్ ద్వారా వెదజల్లారు. అటవీ ప్రాంతాల్లో పచ్చదనం పెంపొందించేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో డీఆర్వో అప్పారావు, ఎఫ్బీవో లక్ష్మీనారాయణ, ఏబీవో విజయనాగరత్నం, అటవీ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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వర్తకుల సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యంకలెక్టర్ నిశాంతిసాక్షి, పాడేరు: జిల్లాలో వర్తకుల సంక్షేమానికి జిల్లా యంత్రాంగం కట్టుబడి ఉందని కలెక్టర్ టి. నిశాంతి తెలిపారు. వ్యాపారుల సమస్యల పరిష్కారానికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన దుకాణదారుల ప్రత్యేక ఫిర్యాదుల కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ మాట్లాడారు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సబ్సిడీ పథకాలు, రుణాలను వ్యాపారులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. త్వరలో బ్యాంకుల సహకారంతో రుణ మేళాలు నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. అరకు, చింతపల్లిలోని ఎంఎస్ఎంఈ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ల్లో అర్హులైన ఔత్సాహికులకు దుకాణాలు కేటాయిస్తామని చెప్పారు. దుకాణదారులు, వీధి వ్యాపారులు ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలగకుండా వ్యాపారాలు నిర్వహించాలని సూచించారు. వినియోగదారులకు నాణ్యమైన వస్తువులు, ఆహార పదార్థాలు విక్రయించాలని, గడువు ముగిసిన సామగ్రిని విక్రయిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ప్రధాన కూడళ్లలో వీధి దీపాల పునరుద్ధరణ, పాడేరు శ్మశానవాటికలో మౌలిక వసతుల కల్పనపై వర్తకుల వినతులకు కలెక్టర్ సానుకూలంగా స్పందించారు. ఏఎస్పీ శృతి మాట్లాడుతూ వ్యాపారులు తమ సమస్యలను పోలీసుల దృష్టికి తీసుకురావాలని, పోలీసుశాఖతో సమన్వయం పెంచుకుని భద్రతా చర్యలు పాటించాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జేసీ తిరుమణి శ్రీపూజ, ఆర్డీవో భుజంగరావు, డీపీవో చంద్రశేఖర్, సచివాలయాల నోడల్ అధికారి పీఎస్ కుమార్, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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వరి వద్దు.. ప్రత్యామ్నాయ పంటలే మేలుజి.మాడుగుల : మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో సాగుపై ఎల్నినో ప్రభావాన్ని అంచనా వేసేందుకు గురువారం వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు పంట పొలాలను పరిశీలించారు. చింతపల్లి ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం సంచాలకురాలు డాక్టర్ డి. ఆదిలక్ష్మి, సీనియర్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ బాలహుస్సేన్రెడ్డి, మండల వ్యవసాయ అధికారిణి గాయత్రి సంయుక్తంగా గొడ్డువలస, ఎం.నిట్టాపుట్టు గ్రామాల్లో పర్యటించారు. వర్షాల పరిస్థితులను బట్టి రైతులు పంటల ఎంపిక, సాగు పద్ధతుల్లో మార్పులు చేసుకోవాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచించారు. ఈ నెల మొదటి పక్షంలోపు వర్షాలు కురిసి నీరు అందుబాటులోకి వస్తే 40–45 రోజుల వయస్సున్న ముదురు నారును దగ్గరగా నాటుకోవాలని తెలిపారు. ఎరువులు వినియోగించే రైతులు ఎకరాకు ఒక బస్తా డీఏపీని నాటే ముందు దమ్మలో వేయాలని, 20 రోజుల తర్వాత మరో 20 కిలోల యూరియా వేయాలని సూచించారు. వర్షాలు ఆలస్యమైతే వరి సాగును నిలిపివేసి రాగిని నేరుగా వెదజల్లడం లేదా నారు పోసుకుని సాళ్లలో నాటుకోవాలని సూచించారు. రాగిలో అంతర పంటగా కంది సాగు చేయాలనుకునే రైతులు ప్రతి ఐదు సాళ్ల రాగికి ఒక సాలు కంది చొప్పున 5:1 నిష్పత్తిలో వేసుకోవచ్చన్నారు. పెసర, మినుములు వంటి ఆరుతడి పంటలను కూడా సాగు చేయవచ్చని తెలిపారు. రైతులందరూ తప్పనిసరిగా పంటల బీమా చేయించుకోవాలని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు సూచించారు.
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పచ్చని పల్లెల్లో ధ్వంసరచనదేవరాపల్లి: మండలంలో గత ప్రభుత్వంలో ఏర్పాటు చేసిన అభివృద్ధి పనుల ప్రారంభోత్సవ శిలాఫలకాల విధ్వంసకాండ కొనసాగుతోంది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఇప్పటికే రెండు గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనుల శిలాఫలకాలను ధ్వంసం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఎం.అలమండలో గాడి వారి కల్లాలకు వెళ్లే రహదారిలో ఏర్పాటు చేసిన సీసీ రోడ్డు ప్రారంభోత్సవ శిలాఫలకాన్ని గుర్తు తెలియని దుండగులు ధ్వంసం చేశారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అప్పటి డిప్యూటీ సిఎం బూడి ముత్యాలనాయుడు ప్రత్యేక చొరవతో దాడి వారి కల్లాలకు సీసీ రోడ్డు నిర్మించి దశాబ్దాల రహదారి సమస్యను పరిష్కరించారు. ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఓ మూలన ఏర్పాటు చేసిన ప్రారంభోత్సవ శిలాఫలకాన్ని ఽఉద్దేశ్య పూర్వకంగా ధ్వంసం చేయడం వివాదాస్పదమైంది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కోట్లాది రూపాయలతో చేపట్టిన సంక్షేమాభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక అసూయతో ఉద్దేశ్య పూర్వకంగా ఽప్రారంభోత్సవ శిలాఫలకాన్ని ధ్వంసం చేశారని గ్రామస్తులు, స్థానిక వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ శిలాఫలకం ధ్వంసంపై స్థానిక తాజా మాజీ సర్పంచ్ దాడి జగన్నాథరావు(జగన్) మంగళవారం రాత్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దుండగులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. కాగా గతంలో ఇదేవిధంగా దేవరాపల్లి సంతతోట వద్ద దేవరాపల్లి–చిననందిపల్లి తారు రోడ్డు నుంచి చేనులపాలేనికి రూ.1.21 కోట్లతో నిర్మించిన తారు రోడ్డు ప్రారంభోత్సవ శిలాఫలకాన్ని ఽగత ఏడాది మార్చిలో దుండగులు ధ్వంసం చేశారు. పెదనందిపల్లి కాలనీలో సైతం శిలాఫలకాన్ని ధ్వంసం చేశారు. ఆయా ఘటనలపై అప్పట్లోనే వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పోలీసులకు లిఖిత పూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు. కాగా మండలంలో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా శిలా ఫలకాల ధ్వంసం చేసే విష సంస్కృతిని తీసుకురావడం పట్ల మండల ప్రజలు విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చేతనైతే అభివృద్ధి చేసి గ్రామాలలో తమ పేర్లతో నూతనంగా శిలాఫలకాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి తప్ప గత ప్రభుత్వంలో ఏర్పాటు చేసిన శిలాఫలకాలను ధ్వంసం చేసే చర్యలు తగదని స్థానిక ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దుండగులను గుర్తించి కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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గెడ్డ ఆక్రమణలకు అడ్డేది?నాతవరం: మండలంలోని పెదగొలుగొండ గ్రామం మధ్యలో ఉన్న వెర్రిగెడ్డ కబ్జాదారులకు అడ్డాగా మారింది. కూటమి నాయకుల అండదండలతో నిర్మాణాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా ఉండడంతో ఆక్రమణలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. వర్షం కురిసినప్పుడు ఎగువ ప్రాంతం నుంచి వచ్చే నీరంతా ఈ గెడ్డ ద్వారా బట్రాజు నీల చెరువులోకి చేరుతుంది. ఈ గెడ్డ గ్రామం మధ్యలో అర్అండ్బీ రోడ్డును ఆనుకుని ఉండడంతో కొందరు యథేచ్ఛగా ఆక్రమించుకుని నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారు. కొంతమంది భారీ భవనాలు నిర్మిస్తుండగా, మరికొంతమంది రేకులు షెడ్డు వేసుకుని, తర్వాత సిమెంట్ పిల్లర్లతో భవనాలు నిర్మిస్తున్నారు. గ్రామం మధ్యలో ఉన్న ఈ స్థలానికి విపరీతమైన గిరాకీ ఉంది. గెడ్డను యథేచ్ఛగా కప్పేస్తుండడంతో చెరువులోకి ప్రవహించవలసిన నీరు నిలిచిపోతోంది. దీంతో ఆయకట్టు రైతులు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. గెడ్డను పూర్తిగా ఆక్రమిస్తే నీరంతా ఇళ్లలోకి వచ్చేస్తుందని స్థానికులు భయాందోళన చెందుతున్నారు. ఉన్నతాధికారులు స్పందించి ఆక్రమణ ఆరికట్టాలని కోరుతున్నారు. ఆక్రమణదారుల మధ్య ఘర్షణ గెడ్డ స్థలంలో నిర్మాణాలు చేపడుతున్న సమయంలో ఆక్రమణదారుల మధ్య ఘర్షణలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. తాజాగా బుధవారం ఇద్దరి మధ్య స్థలం విషయంలో తీవ్ర వివాదం జరిగింది. దీంతో ఆర్అండ్బీ రోడ్డుపై రాకపోకలు సాగించే వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. సమీపంలో సచివాలయంలో ఉన్న పంచాయతీ, రెవెన్యూ అధికారులు చూసినా నిమ్మకునీరెత్తినట్టు వ్యవహరించడంపై గ్రామస్తులు అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
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ఇక మూడు జెడ్పీలుమహారాణిపేట (విశాఖ): సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన విశాఖపట్నం జిల్లా పరిషత్ త్వరలోనే మూడు ముక్కలు కానుంది. గతంలో చేపట్టిన ఉమ్మడి జిల్లాల పునర్విభజన ఆధారంగా విశాఖ జెడ్పీని మూడు కొత్త జిల్లా పరిషత్తులుగా విభజిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు (ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్) అమల్లోకి రావడంతో.. సెప్టెంబర్ 25 తర్వాత విభజన ప్రక్రియను పూర్తి చేసేందుకు అధికారులు వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా జిల్లా పరిషత్, మండల పరిషత్ల స్థాయిల్లో అధికారుల సంఖ్యను ఖరారు చేయడంతో పాటు, సీనియారిటీ ప్రాతిపదికన పంచాయతీరాజ్ శాఖలో బదిలీలకు రంగం సిద్ధం చేశారు. సుదీర్ఘ చరిత్రకు ముగింపు విశాఖ జిల్లా పరిషత్కు విశిష్టమైన చరిత్ర ఉంది. 1959లో సమితులు, తాలూకాలు, జిల్లా బ్లాక్ బోర్డుల ఆధారంగా జిల్లా పరిషత్ వ్యవస్థ ఆవిర్భవించింది. అనంతరం 1983లో మండల ప్రజా పరిషత్తులు, జిల్లా ప్రజా పరిషత్తుల వ్యవస్థకు రూపుదిద్దుకోగా, 1986 నాటికి పూర్తిస్థాయిలో అమల్లోకి వచ్చింది. 2021 సెప్టెంబర్ 25న జరిగిన జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల్లో జె.సుభద్ర చైర్పర్సన్గా ఎన్నికయ్యారు. ఆమె నేతృత్వంలోని పాలకవర్గం పదవీకాలం ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 24తో ముగియనుంది. దీంతో ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా పరిషత్కు తెరపడనుండగా.. మూడు కొత్త జిల్లా పరిషత్తులు అధికారికంగా ఏర్పాటుకానున్నాయి. జిల్లాల విభజనతో కొత్త జెడ్పీలు 2022లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్.జగన్మోహన్ రెడ్డి చేపట్టిన జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాను విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలుగా విభజించారు. రాష్ట్రంలో 13 జిల్లాలను 26 జిల్లాలుగా మార్చారు. అయితే అప్పట్లో జిల్లా పరిషత్తుల విభజన జరగలేదు. ఇప్పుడు ప్రస్తుత పాలకవర్గాల పదవీకాలం ముగియడంతో జెడ్పీల విభజన ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఇదే సమయంలో కొత్త జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల నిర్వహణకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కూడా సన్నాహాలు ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగులు, అధికారులు, కార్యాలయాల విభజనకు ప్రభుత్వం నిష్పత్తులను ఖరారు చేసింది. ఉద్యోగుల కేటాయింపుపై కసరత్తు ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా పరిషత్లో ప్రస్తుతం 63 మంది అధికారులు, సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారు. కొత్తగా ఏర్పడే ప్రతి జిల్లా పరిషత్లో 65 మంది చొప్పున అధికారులు, సిబ్బంది ఉండేలా ప్రతిపాదనలు సిద్ధమవుతున్నాయి. అలాగే ప్రతి మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో 13 మంది సిబ్బంది ఉండేలా ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నారు. దీని కోసం ఉద్యోగుల నుంచి ఆప్షన్లు స్వీకరిస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలోని జిల్లా పరిషత్, మండల పరిషత్తులు, పాఠశాలలు, వసతి గృహాలు తదితర పంచాయతీరాజ్ సంస్థల్లో కలిపి మొత్తం 876 మంది అధికారులు, ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. జిల్లాలో మొత్తం 39 మండల పరిషత్తులు ఉన్నాయి. ప్రతి మండలంలో ఒక ఎంపీడీవో, ఇద్దరు డిప్యూటీ ఎంపీడీవోలు, సీనియర్ అసిస్టెంట్లు, జూనియర్ అసిస్టెంట్లు, టైపిస్టులు, రికార్డు అసిస్టెంట్లు, కార్యాలయ సిబ్బంది, డ్రైవర్లు, నైట్ వాచ్మెన్లు తదితర ఉద్యోగులు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. సీనియారిటీ జాబితాల తయారీ జిల్లా పరిషత్, మండల పరిషత్తులు, ఇతర పంచాయతీరాజ్ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న అధికారులు, ఉద్యోగుల సీనియారిటీ జాబితాల తయారీ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్కు అనుగుణంగా ఉద్యోగి విధుల్లో చేరిన తేదీ, అర్హతలు, కేడర్ తదితర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని సీనియారిటీ జాబితాలను రూపొందిస్తున్నారు. ఈ జాబితాల ఆధారంగానే కొత్త జిల్లా పరిషత్తులకు ఉద్యోగుల కేటాయింపులు, బదిలీలు చేపట్టనున్నారు. రానున్న 15 రోజుల్లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. మూడు ముక్కలవ్వనున్న‘విశాఖ’ జిల్లా పరిషత్ ఉద్యోగుల నుంచి ఆప్షన్ల ఆహ్వానం 15 రోజుల్లో కొత్త జిల్లా పరిషత్తులకు కేటాయింపులు విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి,అల్లూరి జెడ్పీల కోసం ప్రతిపాదనలు ప్రతి జెడ్పీకి 65 మంది, ప్రతి ఎంపీపీకి 13 మంది సిబ్బంది
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అమృత తుల్యం.. బిడ్డకు వరంతల్లిపాలే పిల్లలకు శ్రీరామ రక్ష పుట్టిన మొదటి గంట నుంచి ఆరు నెలలు ఇవ్వాలి దీర్ఘకాల వ్యాధులకు దూరం తల్లికీ ప్రయోజనమే.. పిల్లలకు పాలివ్వడం వల్ల పిల్లలతో పాటు తల్లికీ ప్రయోజనముంది. పాలివ్వడం వల్ల గర్భాశయం పూర్వ స్థితికి చేరుకుంటుంది. అలాగే ప్రసవానంతర రక్తస్రావం తగ్గుతుంది. అదనపు కేలరీలు ఖర్చు అవడం వల్ల గర్భధారణ సమయంలో పెరిగిన బరువు సహజంగా తగ్గుతుంది. రొమ్ము, అండాశయ క్యాన్సర్, డయాబెటిస్ వంటి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి. తల్లిపాలలో విడుదలయ్యే హార్మోన్ల వల్ల తల్లిలో ఒత్తిడి తగ్గి, బిడ్డతో భావోద్వేగ అనుబంధం పెరుగుతుంది. అనకాపల్లి టౌన్: శిశువు జన్మించిన వెంటనే అందించే తల్లిపాలు జీవితాంతం శిశువుకు శ్రీరామ రక్షగా ఉంటాయని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వారి సూచనల ప్రకారం పుట్టిన గంటలోపే శిశువుకు తల్లిపాలు పట్టించడం అత్యంత అవసరం. తొలి ఆరు నెలల వరకు నీరు కూడా ఇవ్వకుండా తల్లి పాలే అందించాలి. తల్లిపాలలో ఉండే పోషకాలు శిశువులో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంతో పాటు మెదడు ఎదుగుదలతో పాటు శారీర వక ఎదుగుదలకు కూడా తోడ్పడుతుంది. తల్లిపాలలో యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. ఇవి దగ్గు, డయేరియా, న్యుమోనియా వంటి ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి రక్షిస్తాయి. ఈ తల్లిపాలు త్వరగా అరిగిపోయి జీర్ణమవుతాయి. త్వరగా అరిగిపోవడం వలన కడుపునొప్పి, మలబద్దకం, జీర్ణ సమస్యలు ఉత్పన్నమవ్వవు. అలాగే భవిష్యత్లో ఆస్తమా, మధుమేహం, స్థూలకాయం వంటి సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. అమూల్య ఆహారం తల్లిపాలు శిశువుకు ప్రకృతి ప్రసాదించిన అమ్యూలమైన ఆహారం. వైద్యుల సూచనలు పాటిస్తూ తొలి ఆరు నెలలు తల్లిపాలే ఇవ్వాలి. ఈ దశలో నీరు, తేనె, ఇతర ఆహారాలు అవసరం ఉండదు. తల్లిపాలలో ఉండే పోషకాలు శిశువుకు శిశువును అనేక అంటువ్యాధుల నుంచి కాపాడతాయి. తల్లి పాలు ఇవ్వడం వల్ల తల్లి కూడా త్వరగా కోలుకుంటుంది. –డాక్టర్ బి. సౌజన్య, గైనకాలజిస్ట్, ఎన్టీఆర్ ఆసుపత్రి, అనకాపల్లి
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బస్ కాంప్లెక్స్ స్థలం పంచాయతీకి కేటాయించాలిఎస్.రాయవరం: మండల కేంద్రంలో నిరుపయోగంగా ఉన్న బస్కాంప్లెక్స్ స్థలాన్ని పంచాయతీకి కేటాయించాలని గ్రామానికి చెందిన సోమిరెడ్డి రాజు హైకోర్టులో కేసు వేసినట్టు చెప్పారు. నూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయానికి ఆనుకుని ఉన్న 25 సెంట్లు స్థలాన్ని అప్పటి రాజకీయ నాయకులు స్వప్రయోజనాల కోసం పంచాయతీ నుంచి 25 ఏళ్ల క్రితం స్థలం కేటాయించారు. ఆ తరువాత ఆర్టీసీ యాజమాన్యం బస్కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం చేపట్టారు. అప్పటి నుంచి నేటి వరకు బస్కాంప్లెక్స్, స్థలం ప్రయాణికులకు ఉపయోగపడలేదని పేర్కొన్నారు. ఆర్టీసీ ప్రయోజనాలకు అవసరం లేనందున తిరిగి ఈ స్థలం పంచాయతీ కేటాయించాలని పలుమార్లు అనకాపల్లి డిపో అధికారులకు ఫిర్యాదు ఇచ్చారన్నారు. ఈ స్థలాన్ని తిరిగి గ్రామానికి కేటాయించి గ్రామాభివృద్ధికి సహకరించాలని కోర్టు వారిని కోరుతున్నట్టు సోమిరెడ్డి రాజు చెప్పారు. రేపు మెగా జాబ్ మేళామహారాణిపేట(విశాఖ): జిల్లా ఉపాధి కార్యాలయం (టెక్నికల్–క్లరికల్), నేషనల్ కెరీర్ సర్వీస్ ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 7వ తేదీ మెగా జాబ్ మేళా నిర్వహించనున్నట్లు విశాఖ జిల్లా ఇన్చార్జి కలెక్టర్ గొబ్బిళ్ల విద్యాధరి తెలిపారు. కంచరపాలెంలోని గర్ల్స్ ఐటీఐ క్యాంపస్లోని జిల్లా ఉపాధి కార్యాల య ప్రాంగణంలో ఉదయం 10 గంటలకు జాబ్ మేళా ప్రారంభమవుతుందన్నారు. టీసీఐ, ఇన్నో వ్ సోర్స్, నవతా రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, అపోలో ఫార్మసీ, ఫ్లిప్కార్ట్, డీమార్ట్, ఫాక్స్కాన్, గ్లోరీ వెండర్, శుభగృహ, వరుణ్ మోటార్స్, డెక్కన్ ఫైన్ కెమికల్స్, అపిటోరియా తదితర సంస్థలు ఇందు లో పాల్గొంటాయి. అసిస్టెంట్ సూపర్వైజర్, సేల్స్మేనేజర్, క్యాషియర్,లాజిస్టిక్స్ ఎగ్జిక్యూటి వ్, ఫార్మసిస్ట్, టెలికాలర్, సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ఐఫోన్ అసెంబ్లింగ్ ఆపరేటర్, జూనియర్ కెమిస్ట్, ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయనున్నారు.
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ఆన్లైన్ మోసం కేసులో కీలక నిందితుడి అరెస్ట్కామారెడ్డి క్రైం: అధిక లాభాల ఆశ చూపించి ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, గేమింగ్ కంపెనీలో పెట్టుబడుల పేరిట మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఓ ముఠాలోని కీలక నిందితుడిని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కామారెడ్డి జిల్లా పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ఆ జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో బుధవారం విలేకరుల సమావేశంలో ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర తెలిపిన వివరాలిలా ఉన్నాయి. ఉపాధి కోసం దుబాయికి వెళ్లొచ్చిన కామారెడ్డి జిల్లా రామారెడ్డి మండలంలోని రమణ తండాకు చెందిన భుక్యా నవీన్ అక్కడ తాను పనిచేసిన ఓ ఆన్లైన్ గేమింగ్ కంపెనీతో కుమ్మక్కయ్యాడు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తన తమ్ముడు ప్రవీణ్తో కలిసి రామారెడ్డి ప్రాంత ప్రజలతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా అనేకమంది అమాయకులను టార్గెట్ చేశారు. వాట్సాప్ గ్రూప్లను ఏర్పాటు చేసి అధిక లాభాల ఆశ చూపిస్తూ లింకులను పంపి 7,636 మందితో రూ.కోట్లల్లో ఆ కంపెనీలో పెట్టుబడులు పెట్టించారు. రామారెడ్డికి చెందిన ఓ వ్యక్తి మోసపోయినట్టు గ్రహించి ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు గతనెల 31న నవీన్తో పాటు ప్రవీణ్లను రిమాండ్కు తరలించారు. ఇదే కేసులో పరారీలో ఉన్న మరో ప్రధాన నిందితుడిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అనకాపల్లి జిల్లా చీడికాడ మండలం వెల్లంకి గ్రామానికి చెందిన ముత్యాల నాయుడు అలియాస్ రొంగలి ముత్యాలు నాయుడుగా గుర్తించారు. అతడిని డీఎస్పీ మధుసూదన్ ఆధ్వర్యంలోని ప్రత్యేక బృందాలు బుధవారం అరెస్ట్ చేసినట్లు ఎస్పీ తెలిపారు. ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, గేమింగ్ వెబ్సైట్ల ద్వారా ప్రజలకు వాట్సాప్లో లింకులు పంపించి, పెట్టుబడి పెడితే రెట్టింపు లాభాలు వస్తాయని నమ్మించి డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు నిందితుడు అంగీకరించాడన్నారు. ఈ ముఠా బాధితుల పేర్లపై యూజర్ ఐడీలు సృష్టించి బ్యాంకు ఖాతాలు, క్యూఆర్ కోడ్ల ద్వారా నగదు స్వీకరించి మోసాలకు పాల్పడినట్లు దర్యాప్తులో తేలిందని పేర్కొన్నారు. నిందితుడి నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న ఐఫోన్ ద్వారా సాట్స్పోర్ట్స్, ఫ్యూచర్9.కామ్ వెబ్సైట్లకు సంబంధించిన డిజిటల్ ఆధారాలు లభించాయని వెల్లడించారు. ఈ ముఠాలోని మిగిలిన నిందితులు, వారి బ్యాంకు ఖాతాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు, డిజిటల్ పరికరాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, త్వరలోనే వారిని సైతం అరెస్ట్ చేస్తామని ఎస్పీ పేర్కొన్నారు.
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స్టీల్ప్లాంట్ టౌన్షిప్కు భూములిచ్చేది లేదునక్కపల్లి: ఆర్సిలర్ మిట్టల్ స్టీల్ప్లాంట్కు గునిపూడి లక్ష్మీదేవి కొండపై భూములు ఇచ్చే ప్రసక్తి లేదని ఈ భూములు సాగు చేసుకుంటున్న సాగుదారులు స్పష్టం చేశారు. టౌన్షిప్కు భూములు కేటాయించడాన్ని నిరసిస్తూ సాగుదారులు చేస్తున్న నిరసన వంటావార్పు కార్యక్రమం ఆరోరోజు కొనసాగింది. బుధవారం ఈ దీక్షలో పాల్గొన్న సీపీఎం నాయకులు ఎం.అప్పలరాజు తదితరులు మాట్లాడుతూ గ్రామంలో పేదలకు ఈ భూములు తప్ప వేరే దారిలేదన్నారు. తరతరాలుగా ఈ భూములను సాగు చేసుకుంటూ జీవిస్తున్నారన్నారు. సాగుదారులకు పట్టాలు ఇవ్వాలని ఏళ్ల తరబడి కోరుతున్నా ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోలేదన్నారు. స్టీల్ప్లాంట్ కోసం ఈ భూములు కేటాయించాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందన్నారు. పట్టాలు ఇస్తే ప్రభుత్వం తరపున నష్టపరిహారం పొందే అవకాశం ఉందని లబ్ధిదారులు పట్టాలు ఇవ్వాలని కోరితే ప్రభుత్వం నిబంధనలు ఒప్పుకోవంటూ తిరస్కరించిందన్నారు. ఇవే భూములు టౌన్షిప్ కోసం ఎలా కేటాయిస్తారని ప్రశ్నించారు. ఎట్టిపరిస్దితుల్లో ఈ భూములను స్టీల్ప్లాంట్ టౌన్షిప్కొరకు ఇచ్చే ప్రసక్తి లేదన్నారు. భూముల్లో ట్రెంచ్ ఏర్పాటు చేసి స్వాధీనం చేసుకునేందుకు రెవెన్యూ అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. పోలీసుల సాయంతో ఏదైనా చేయొచ్చనే మొండి వైఖరితో ప్రభుత్వం ఉందన్నారు. సాగుదారులు ప్రాణాలకు తెగించి ఈ భూములను కాపాడుకుంటారని హెచ్చరించారు. ఈ ఆందోళనలో రైతు సంఘనాయకులు ఎం.రాజేష్, డి.కృష్ణ, బి.బాబ్జి, ముసలయ్య, బి.నాయుడు, చంటిబాబు పాల్గొన్నారు.
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వానొస్తే నరకయాతనేనర్సీపట్నం: వానొస్తే పట్టణం జలమయమవుతోంది. పల్లపు ప్రాంతాల్లో అడుగు పెట్టేందుకు వీలులేని పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. రోడ్లపై పార్కింగ్ చేసిన వాహనాలు నీట మునగడంతో మరమ్మతులకు గురువుతున్నాయి. దీంతో నర్సీపట్నం వాసులు నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. ఏటా ఈ సమస్య ఉత్పన్నమవుతున్నా పరిష్కార మార్గంపై అధికార యంత్రాంగం దృష్టిసారించకపోవడంతో ముంపు తప్పడం లేదు. డ్రైనేజీలు అధ్వానంగా ఉండడంతో మురుగునీరు వెళ్లే మార్గం లేక రోడ్లపై ప్రవహిస్తోంది. డ్రైనేజీలు రహదారి కంటే ఎత్తుగా ఉన్నాయి. కొన్నిచోట్ల మురుగు కాలువకు, రహదారికి పొంతన లేకుండా ఉంది. డ్రైనేజీలు దాటి రహదారిపైకి వచ్చి దుకాణ సముదాయాలు ఏర్పాటు చేసి వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల డ్రైనేజీల ఆనవాళ్లే కనిపించడం లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు. దీంతో చిన్నపాటి వాన కురిసినా పట్టణం జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకుంటోంది. సుమారు 65 వేల జనాభా ఉన్న మున్సిపాలిటీలో ప్రస్తుతం ఇది 45 కిలో మీటర్లు మాత్రమే డ్రైనేజీలు ఉన్నాయి. ఇంకా 137 కిలో మీటర్ల మేర డ్రైనేజీలు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. డ్రైనేజీల నిర్మాణానికి రూ.77 కోట్లు అవసరమవుతుందని ఇంజినీరింగ్ అధికారులు పదేళ్ల క్రితం ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. ఇంతవరకూ కార్యరూపం దాల్చలేదు. చిన్నపాటి వర్షానికే.. కె.కోటపాడు : చిన్నపాటి వర్షానికే మండలంలోని వారాడ ప్రధాన వీధిలో వర్షం వర్షపునీరు నిలిచిపోతుండడంతో గ్రామస్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. మెయిన్రోడ్డు నుంచి రామాలయానికి వెళ్లే మార్గం లోతట్టుగా ఉండడంతో వర్షపు నీరు రోజుల తరబడి నిలిచిపోతోంది. దీంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. అధికారులు స్పందించి నీరు నిల్వ ఉండకుండా శాశ్వత పరిష్కార చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.
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విత్తన బంతులతో అటవీ అభివృద్ధిసీలేరు: అంతరించిపోతున్న అడవులను పునరుద్ధరించి పచ్చదనాన్ని పెంపొందించేందుకు విత్తన బంతుల (సీడ్ బాల్స్) వెదజల్లడం సమర్థవంతమైన చర్య అని సీలేరు రేంజ్ అధికారి ఎస్.వెంకటరావు తెలిపారు. సీలేరు రేంజ్ పరిధిలోని పలు అటవీ ప్రాంతాల్లో బుధవారం డ్రోన్ ద్వారా 20 వేల విత్తన బంతులను వెదజల్లినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. సీలేరు అటవీ పరిధిలోని ధర్మాపురం, నిమ్మలగొంది, తొకరాయి, బంధవీధి, కొమ్ములువాడ పరిసర అటవీ ప్రాంతాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. మొత్తం 1.20 లక్షల విత్తన బంతులను జాఫ్రా, చింత, నేరేడు, రావి, మర్రి, కానుగ, తురకవేప తదితర వృక్షాల విత్తనాలతో తయారు చేసి అటవీ ప్రాంతాల్లో వెదజల్లాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. ఇప్పటికే జూలై నెలలో సిబ్బంది, ప్రజల సహకారంతో వివిధ అటవీ ప్రాంతాలు, రైతుల పొలాల్లో లక్ష విత్తన బంతులను విజయవంతంగా వెదజల్లినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. మిగిలిన 20 వేల విత్తన బంతులను డ్రోన్ సాయంతో వెదజల్లినట్లు వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీలేరు రేంజ్ అధికారి ఎస్. వెంకటరావు, ట్రైనీ రేంజ్ అధికారి మణికృష్ణ, డిప్యూటీ రేంజ్ ఆఫీసర్ ఎం. రమణమ్మ, ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ కె. సతీష్తో పాటు అటవీ శాఖ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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పాఠశాలల్లో జేసీ ఆకస్మిక తనిఖీజి.మాడుగుల: మండల కేంద్రంలోని గురుకుల పాఠశాలతో పాటు బందవీధిలోని మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలను బుధవారం జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ తిరుమణి శ్రీపూజ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. విద్యాబోధన, విద్యార్థుల చదువు తీరు, ఆరోగ్య పరిస్థితులపై విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఉపాధ్యాయులతో మాట్లాడిన జేసీ.. విద్యార్థులు చదువులో వెనుకబడకుండా నిరంతరం కృషి చేయాలని సూచించారు. ఉపాధ్యాయులు సమయానికి పాఠశాలకు హాజరవుతున్నారా? లేదా? అనే విషయాన్ని విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఉపాధ్యాయుల ఫేషియల్ అటెండెన్స్ రికార్డులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. విద్యార్థులకు రగ్గులు, పుస్తకాలను అందించారు. కార్యక్రమంలో పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది.
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దేవరాపల్లిలో పట్టపగలే భారీ చోరీదేవరాపల్లి: దేవరాపల్లిలో పట్టపగలే దొంగతనం జరిగింది. దేవరాపల్లి నుంచి బంగారమ్మ వెళ్లే రోడ్డుకు సమీపంలోని చొక్కాకుల ఎరుకునాయుడు ఇంటిలో మంగళవారం సాయంత్రం గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు చోరీకి పాల్పడ్డారు. బాధితుల ఫిర్యాదుతో సమాచారం అందుకున్న కె.కోటపాడు సీఐ కె.కృష్ణ, స్థానిక ఎస్ఐ వి.సత్యనారాయణ బుధవారం దొంగతనం జరిగిన ఇంటిని పరిశీలించారు. బాధితుల కథనం మేరకు చోరీ ఘటన వివరాలిలా ఉన్నాయి. దేవరాపల్లి చెందిన చొక్కాకుల ఎరుకునాయుడు దంపతులు కూలి పనికి, పిల్లలకు స్కూల్కి వెళ్లిపోవడంతో అదే అదునుగా భావించిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఇంట్లోకి చొరబడ్డారు. బీరువాను పగలకొట్టి అందులో భద్రపరిచిన సుమారు 4 తులాల బంగారు అభరణాలు, సుమారు 20 తులాల వెండి పట్టీలు, సుమారు రూ.30 వేలు నగదును అపహరించుకుపోయారు. బాధితుడి చిన్న కుమార్తె యామిని సాయంత్రం స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చి తలుపు తీసి లోపలికి వెళ్లింది. ఇంట్లో బీరువా తలుపులు తీసి ఉండడాన్ని గమనించి కూలి పనికి వెళ్లిన తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించింది. వెంటనే వాళ్లు ఇంటికి వచ్చి చూడగా బీరువాలో దాచుకున్న బంగారు, వెండి అభరణాలు లేక పోవడంతో బోరున విలపించారు. వెంటనే పోలీసులను ఆశ్రయించారు. బాధితుడు ఎరుకునాయుడు, భార్య దేముళ్లమ్మ ఇచ్చిన పిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. దొంగతనం జరిగిన ఇంటిని బుధవారం కె.కోటపాడు సీఐ కె.కృష్ణ, స్థానిక ఎస్ఐ వి.సత్యనారాయణ పరిశీలించి బాధిత కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి వివరాలను సేకరించారు. అనుమానితులను విచారిస్తున్నారు. చోరీ జరిగిన ఇంటితో పాటు పరిసర ప్రాంతంలో క్లూస్ టీమ్, డాగ్ స్క్వాడ్తో ఆధారాలను సేకరించారు. ఈ చోరీ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు.
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కాలువ వివాదానికి తెరవంతెన ప్రతిపాదనకు అధికారుల హామీకశింకోట: మండలంలోని నూతలగుంటపాలెం శివారు త్రిపురవానిపాలెం గ్రామం వద్ద పోలవరం కాలువలో మట్టి రహదారి తొలగింపు వ్యవహారంపై నెలకొన్న వివాదానికి బుధవారం తెరపడింది. కాలువపై వంతెన నిర్మాణానికి సంబంధించి ఉన్నతాధికారులకు ప్రతిపాదనలు పంపిస్తామని అధికారులు హామీ ఇవ్వడంతో స్థానిక రైతులు, గ్రామస్తులు కొద్ది రోజులుగా చేపట్టిన ఆందోళనను విరమించారు. ఈ సందర్భంగా వంతెన నిర్మాణాన్ని త్వరితగతిన చేపట్టాలని కోరుతూ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు నమ్మి గణేష్, నమ్మి నరసింగరావు, ఇతర స్థానిక నాయకులు పోలవరం ఈఈకి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఆందోళన విరమించడంతో కాలువపై తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసిన మట్టి రహదారిని పొక్లెయిన్ సహాయంతో అధికారులు తొలగించారు.
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9 వరకూ తేలిక పాటి వర్షాలుచింతపల్లి: జిల్లాలో రానున్న ఐదు రోజుల్లో తేలికపాటి వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయ ని చింతపల్లి వ్యవసాయ పరిశోధన స్థా నం అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ రిసర్చ్, వాతావరణ విభాగం నోడల్ అధికారి డాక్టర్ డి.ఆదిలక్ష్మి తెలిపారు. ఈ నెల 9వ తేదీ వరకూ అల్లూరి జిల్లా పరిధిలో వాతావరణ వివరాలను వెల్లడించారు. చింతపల్లి, పాడేరు, అరకు డివిజన్ల పరిధిలో వర్షపాతం 7.2 నుంచి 8.9 మిల్లీమీటర్లు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. గరిష్ణ ఉష్ణోగ్రతలు 32.5 నుంచి 33.3 డిగ్రీల మధ్య, కనిష్ణ ఉష్ణోగ్రతలు 22.3 నుంచి 23.0 డిగ్రీల మధ్య ఉండవచ్చునన్నారు. గాలిలో తేమ శాతం ఉదయం వేళల్లో 71 నుంచి 85 శాతం, మధ్యాహ్న సమయాల్లో 80 నుంచి 85 శాతం మధ్యలో ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. గాలి గంటకు 5–6 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే సూచనలు ఉన్నాయన్నారు. ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుందన్నారు. రైతులు పంటలు విషయంలో తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలని ఏడీఆర్ సూచించారు.
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పశువుల్లో బొబ్బలవ్యాధికి టీకాలుమునగపాక: రైతులు సీజన్లో పశువులకు అంటు వ్యాధులు సోకకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పశు వంవర్దక శాఖ జిల్లా అధికారి డాక్టర్ కేఎల్ఎన్ స్వామి కోరారు. మండలంలోని ఒంపోలు గ్రామంలో జరుగుతున్న లంపీ స్కిన్ డిసీజ్(పశువుల బొబ్బల వ్యాధి) టీకాల కార్యక్రమాన్ని బుదవారం ఆయన పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పశువులకు తీవ్రమైన జ్వరం , శరీరమంతా బొబ్బలు, మచ్చలు ఏర్పడడం, పొల దిగుబడులు గణనీయంగా తగ్గినట్టయితే వ్యాధి లక్షణాలుగా గుర్తుంచుకోవాలన్నారు. ఒక పశువు నుంచి వేరే పశువుకు వేగంగా సంక్రమించే వ్యాధి కావడంతో రైతులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. వ్యాధి బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఆవుజాతి పశువులన్నింటికీ టీకాలు వేసుకోవాలని సూచించారు. ప్రతి రైతు తప్పనిసరిగా ఆవుజాతి పశువులకు ఎల్ఎస్డీ టీకాలు వేయించాలన్నారు. పశు సంవర్దక శాఖ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సీహెచ్.గణేష్,పశు సంవర్దక శాఖ అసిస్టెంట్ జ్యోత్స ్నతో పాటు పలువురు రైతులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
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గిడ్డి ఈశ్వరికి గండం.!● ఇన్చార్జి పదవి నుంచి తొలగించాలంటూ సంతకాల సేకరణ ● చేతులు కలిపిన మాజీ మంత్రి మణికుమారి, కిల్లో రమేష్, ప్రసాద్ ● ఆమెని కొనసాగిస్తే.. పార్టీ మనుగడ కష్టమంటున్న నేతలు ● గిడ్డిని తొలగించి.. ఎవరికి ఇచ్చినా.. పనిచేస్తామంటూ అల్టిమేటం ● గతంలో రాష్ట్ర కార్యదర్శి పదవిని కొట్టగుళ్లి సుబ్బారావుకు ఇవ్వాలని భావించిన అధిష్టానం ● ఆయనకు ఇవ్వొద్దంటూ సంతకాలు సేకరణ చేపట్టి నిలిపేసిన గిడ్డి ● ఇప్పుడు అదే అస్త్రాన్ని గిడ్డిపై సంధిస్తున్న తిరుగుబావుటా నేతలు సాక్షి ప్రతినిధి, విశాఖపట్నం: పాడేరు టీడీపీలో ముసలం మొదలైంది. ప్రస్తుత నియోజకవర్గ ఇంచార్జి గిడ్డి ఈశ్వరిపై అసమ్మతి సెగలు భగ్గుమంటున్నాయి. ‘ఈమె మాకొద్దు’ అంటూ సొంత పార్టీ నేతలే కుంపటి రాజేశారు. ఆమె వ్యవహారశైలితో పార్టీకి నష్టం వాటిల్లుతోందని, ఇన్చార్జిల బాధ్యతల నుంచి తక్షణమే తొలగించాలంటూ తిరుగుబావుటా ఎగురవేశారు. సుదీర్ఘకాలంగా రగులుతున్న వర్గపోరు ఇప్పుడు బాహాటంగా రచ్చకెక్కింది. ప్రస్తుత ఇన్చార్జి గిడ్డి ఈశ్వరి ఒంటెద్దు పోకడలు, ఏకపక్ష వ్యవహారశైలితో విసిగిపోయిన అసమ్మతి వర్గం ఏకంగా ఆమెని తప్పించాలంటూ గిడ్డి ఈశ్వరి మొదలుపెట్టిన సంతకాల సేకరణ అస్త్రాన్ని.. తిరిగి ఆమైపెనే సంధిస్తున్నారు. ‘గిడ్డి ఈశ్వరి నాయకత్వం మాకొద్దు.. ఆమెను ఇన్చార్జిగా కొనసాగిస్తే ఏజెన్సీలో పార్టీ మనుగడకే ముప్పు’ అంటూ సీనియర్ నేతలంతా ఏకతాటిపైకి రావడం పాడేరు టీడీపీలో కలకలం రేపుతోంది. ఎన్నాళ్లుగానో నివురుగప్పినట్లున్న అసంతృప్తి ఇప్పుడు అగ్నిపర్వతంలా బద్దలైంది. పార్టీలో ఎవరికి వారే యమునా తీరే అన్నట్లుగా ఉన్న వర్గాలను ఏకం చేయాల్సిన బాధ్యతను గాలికి వదిలేసి, తానే ఒక వర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారన్న విమర్శలు గిడ్డిపై తీవ్రమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో.. గ్రూపు తగాదాలతో సతమతమవుతున్న పాడేరు రాజకీయాల్లో.. ఏకంగా ఇన్చార్జిని తప్పించాలంటూ పోరుబాట పట్టారు. రేగుతున్న అసమ్మతి జ్వాలలు.! పాడేరు నియోజకవర్గంలో టీడీపీ పరిస్థితి రోజురోజుకూ దిగజారుతోందన్న ఆందోళన క్యాడర్లో వ్యక్తమవుతోంది. తాజాగా ఇన్చార్జి గిడ్డి ఈశ్వరికి వ్యతిరేకంగా పార్టీలోని కీలక నేతలంతా ఏకమయ్యారు. మాజీ మంత్రి మణికుమారి, సీనియర్ నేతలు కిల్లో రమేష్ నాయుడు, మాజీ జెడ్పీ చైర్పర్సన్ వంజంగి కాంతమ్మ, ఎంవీఎస్ ప్రసాద్ తదితరులు చేతులు కలిపారు. ఈశ్వరిని బాధ్యతల నుంచి తప్పించాలంటూ ఏకంగా సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. నియోజకవర్గవ్యాప్తంగా ఉన్న అసమ్మతి నేతలు, క్యాడర్ నుంచి మద్దతు కూడగడుతూ అధిష్టానానికి పంపేందుకు ఈ సంతకాలు ముమ్మరంగా సేకరిస్తున్నారు. ఆమె వాడిన అస్త్రాన్నే.. ఆమైపె ప్రయోగం.! రాజకీయాల్లో ఎవరికి ఎదురైన అనుభవం వారికే తిరిగి రాకమానదన్న చందంగా ఇప్పుడు గిడ్డి ఈశ్వరి పరిస్థితి తయారైంది. గతంలో రాష్ట్ర కార్యదర్శి పదవిని అధిష్టానం కొట్టగుళ్లి సుబ్బారావుకు ఇవ్వాలని ఆలోచన చేసింది. ఆ సమయంలో సుబ్బారావుకు ఆ పదవి ఇవ్వొద్దంటూ గిడ్డి ఈశ్వరి ఇదే తరహాలో సంతకాల సేకరణ చేపట్టారు. అధిష్టానంపై ఒత్తిడి తెచ్చి ఆయనకి ఆ పదవి రాకుండా చెయ్యడంలో అప్పట్లో ఆమె సఫలమయ్యారు. ఇప్పుడు అదే అస్త్రాన్ని అస మ్మతి నేతలు ఆమైపెనే సంధించడం గమనార్హం. నా డు సుబ్బారావుపై ప్రయోగించిన ‘సంతకాల’ అస్త్రమే, నేడు గిడ్డి ఈశ్వరికి ఇబ్బందికరంగా మారిందని స్థానిక రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చ సాగుతోంది. ఆమెను కొనసాగిస్తే కష్టమే.. అధిష్టానానికి అల్టిమేటం.! గిడ్డి ఈశ్వరి నాయకత్వంలో నియోజకవర్గంలో పార్టీ మనుగడ కష్టమని ఈ అసమ్మతి వర్గం కుండబద్దలు కొడుతోంది. ఆమె ఏకపక్ష నిర్ణయాలు, క్యాడర్తో సఖ్యత లేని ఒంటెద్దు పోకడల వల్లే పార్టీ తీవ్రంగా నష్టపోతోందని వారు బహిరంగంగానే విమర్శిస్తున్నారు. ‘గిడ్డి ఈశ్వరిని తక్షణమే ఇంచార్జి పదవి నుంచి తొలగించాలి. ఆ స్థానంలో పార్టీలోని మరెవరికి బాధ్యతలు అప్పగించినా అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తాం. కానీ, ఆమెను మాత్రం కొనసాగిస్తే సహించేది లేదు’ అంటూ అధిష్టానానికి స్పష్టమైన అల్టిమేటం జారీ చేశారు. దీంతో పాడేరులో వర్గ విభేదాలు రచ్చకెక్కినట్లయింది.
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బాధ్యతగా పనిచేయండి● అధికారులు, సిబ్బందికికలెక్టర్ నిశాంతి ఆదేశం ● లక్ష్యసాధనపై సమీక్ష పాడేరు: జిల్లాలోని అన్ని శాఖల్లో క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది నుంచి జిల్లా స్థాయి అధికారుల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ క్రమం తప్పకుండా విధులకు హాజరై బాధ్యతాయుతంగా పనిచేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ టి.నిశాంతి ఆదేశించారు. స్థానిక ఐటీడీఏ సమావేశ మందిరంలో బుధవారం జిల్లా స్థాయి అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో శాఖల వారీగా పనితీరు, లక్ష్యాల సాధన, ప్రభుత్వ ప్రాధాన్య కార్యక్రమాల అమలుపై ఆమె సమీక్షించారు. గ్రామ సచివాలయ సిబ్బంది హాజరు శాతం ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడంపై కలెక్టర్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. వచ్చే వారం రోజుల పాటు ప్రతిరోజూ సాయంత్రం గ్రామ సచివాలయాల హాజరు నివేదికను జాయింట్ కలెక్టర్కు అందజేయాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు, వైద్య సిబ్బంది హాజరును ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని జిల్లా గిరిజన సంక్షేమ అధికారి, ఏడీఎంహెచ్ఓలను ఆదేశించారు. ఇంజినీరింగ్ పనుల్లో పురోగతి తక్కువగా ఉన్న మండలాలపై ప్రత్యేక నివేదికతో పాటు కార్యాచరణ ప్రణాళికను అందజేయాలని సూచించారు. జిల్లా అధికారులు తమ శాఖల సిబ్బందితో ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించి లక్ష్యాలు, పురోగతి, పెండింగ్ అంశాలపై సమీక్షించాలని, సమావేశాల ఫొటోలను జిల్లా అధికారుల వాట్సాప్ గ్రూపులో షేర్ చేయాలని ఆదేశించారు. సమావేశంలో జాయింట్ కలెక్టర్ తిరుమణి శ్రీపూజ, ఏపీవో (పీవీటీజీ) వెంకటేశ్వరరావు, ఏవో హేమలతతో పాటు పలువురు జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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ఆదివాసీల హక్కుల నిర్వీర్యానికి సర్కారు కుట్రపాడేరు: ఆదివాసీల హక్కులు, రక్షణ చట్టాలను నిర్వీర్యం చేసేందుకు రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం కుట్ర చేస్తోందని ఆదివాసీ అధికార్ రాష్ట్రీయ మంచ్ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు అప్పలనర్స ఆరోపించారు. సీఎం చంద్రబాబు ఇచ్చిన హామీల అమలు కోసం ప్రశ్నిస్తుంటే నిర్బంధాలు చేయడం ఏమిటని మండిపడ్డారు. బుధవారం సాయంత్రం పాడేరులోని గిరిజన సంఘ కార్యాలయంలో ఆదివాసీ, గిరిజన, ప్రజా, విద్యార్థి సంఘాల నాయకులతో కలిసి ఈ నెల 8న చేపట్టనున్న మన్యం బంద్ పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు. గిరిజనులను ఇబ్బంది పెట్టేందుకు బంద్ నిర్వహించడం లేదని, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాలతో ఎదురవుతున్న సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకే చేపడుతున్నామని తెలిపారు. జీవో నంబర్ 3 ద్వారా శతశాతం ఆదివాసీ ఉద్యోగ రిజర్వేషన్ సాధన, 1/70 చట్టం పరిరక్షణ కోసం చేపడుతున్న బంద్ను విఫలం చేసేందుకు పోలీసులు కుయుక్తులు పన్నుతున్నారని ఆరోపించారు. బంద్ను విరమింపజేసేందుకు శాంతియుత మార్గాలు ఉన్నప్పటికీ పోలీసు వ్యవస్థ ద్వారా అణచివేయాలని ప్రభుత్వం చూస్తోందన్నారు. బంద్ నేపథ్యంలో గిరిజన విద్యార్థులను ఇళ్లకు పంపించాలని కళాశాలల ప్రిన్సిపాళ్లపై పోలీసులు ఒత్తిడి తేవడం సరికాదన్నారు. విద్యార్థులు తమ సమస్యలపై బంద్లు, నిరసనలు చేపడితే అడ్డుకుంటున్న పోలీసులు, ప్రధాని, ముఖ్యమంత్రి సభలకు విద్యార్థులను తరలించే సమయంలో మాత్రం మైనర్ల భద్రత గుర్తుకు రావడం లేదా అని ప్రశ్నించారు. ఈ నెల 7లోపు శతశాతం ఆదివాసీ ఉద్యోగ రిజర్వేషన్, 1/70 చట్టం పరిరక్షణకు కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తే మన్యం బంద్ను స్వచ్ఛందంగా విరమిస్తామని తెలిపారు. నిర్ణయాధికారం లేని హైపవర్ కమిటీల పేరుతో కాలయాపన చేయడం మానుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ నెల 8న జరిగే రాష్ట్రవ్యాప్త మన్యం బంద్కు అన్ని వర్గాల ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా పాల్గొని సహకరించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ గిరిజన సమాఖ్య జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి రాధాకృష్ణ, గిరిజన సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు ధర్మన్న పడాల్, ఆదివాసీ సేన జిల్లా ప్రతినిధి రాజు, నిరుద్యోగుల సంఘం ప్రతినిధి భాను, ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి కార్తీక్ శ్రీను, ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు కృష్ణ, సీఐటీయూ నాయకులు సుందర్రావు, గిరిజన సంఘ నాయకులు గంగాధరం, చిన్నారావు పాల్గొన్నారు. పోలీసుల హెచ్చరికలు.. ముంచంగిపుట్టు: గిరిజన హక్కులు, చట్టాల అమలు, జీఓ నంబర్ 3కు చట్టబద్ధత, 1/70 చట్టాన్ని పక్కాగా అమలు చేయాలనే డిమాండ్లతో ఈ నెల 8న గిరిజన ప్రజా సంఘాలు రాష్ట్ర మన్యం బంద్కు పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో బంద్ సందర్భంగా చట్టవ్యతిరేక చర్యలకు పాల్పడరాదని, రాస్తారోకోలు నిర్వహించరాదని స్థానిక ఎస్ఐ పి.నాని గిరిజన ప్రజా సంఘాల నేతలను హెచ్చరించారు. శాంతియుతంగా, ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో నిరసన తెలిపే హక్కు ఉన్నప్పటికీ ముందస్తు పోలీసు అనుమతి లేకుండా బంద్ నిర్వహించడం చట్టవ్యతిరేకమని తెలిపారు. ఆర్టీసీ బస్సులు, అత్యవసర సేవల వాహనాలు, సాధారణ ప్రజల రాకపోకలను అడ్డుకోరాదని, రోడ్లు, ఘాట్ రోడ్లు, చెక్పోస్టులను దిగ్బంధించడం నేరమని పేర్కొన్నారు. వర్తక, వాణిజ్య సముదాయాలు, విద్యాసంస్థలను బలవంతంగా మూసివేయించరాదని, బంద్ సందర్భంగా సభలు, సమావేశాలు, ర్యాలీలు నిర్వహించాలంటే ముందస్తు పోలీసు అనుమతి తప్పని సరి అని ఎస్ఐ స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆస్తులకు ఎలాంటి నష్టం కలిగించరాదన్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించి చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడినా, రాకపోకలకు ఆటంకం కలిగించినా, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించినా బీఎన్ఎస్ సెక్షన్లు 189, 126, 223తో పాటు పీడీపీపీ చట్టం కింద నిర్వాహకులు, పాల్గొన్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిస్తూ గిరిజన ప్రజా సంఘాల నేతలకు నోటీసులు అందించారు. అయితే గిరిజన చట్టాలు, హక్కులు, జీవో నంబర్ 3కు చట్టబద్ధత, 1/70 చట్టం అమలుపై న్యాయపోరాటం చేస్తున్న తమను ముందస్తు హెచ్చరికలు, నోటీసులతో పోలీసులు భయపెట్టే ప్రయత్నం చేయడం సరికాదని గిరిజన ప్రజా సంఘాల నేతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 8న మన్యం బంద్ విఫలయత్నానికి కూటమి కుయుక్తులు సీఎం ఇచ్చిన హామీ అమలు కోరితే నిర్బంధమా! మన్యం బంద్ చేపట్టి తీరుతాం అన్ని వర్గాలు స్వచ్ఛందంగాసహకరించాలి ఆదివాసీ అధికార రాష్ట్రీయ మంచ్ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు అప్పలనర్స ఆదివాసీ, గిరిజన, ప్రజా, విద్యార్థిసంఘాల ప్రతినిధులతో కలిసి మన్యం బంద్ పోస్టర్ల ఆవిష్కరణ
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ఆర్అండ్ఆర్ అమలయ్యాకే పనులుసీలేరు: సీలేరు పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టు నిర్వాసిత గ్రామాల ప్రజలకు పూర్తిస్థాయిలో ఆర్అండ్ఆర్ ప్యాకేజీ అమలు చేసిన తరువాతే ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించాలని పార్వతినగర్, బూసుకొండ, శాండ్ క్వారీ గ్రామాల ప్రజలు డిమాండ్ చేశారు. ప్రాజెక్టు నిర్వాసిత గ్రామాల్లో రెవెన్యూ, ఏపీ జెన్కో అధికారులు మంగళవారం గ్రామసభలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ నీలకంఠం గతంలో నిర్వహించిన ఆర్థిక, సామాజిక స్థితిగతుల సర్వే వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం నిర్వాసితుల సర్వే వివరాలను గ్రామసభలో చదివి వినిపించారు. సర్వేలో తమ పేర్లు ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించుకోవాలని సూచించారు. ఆర్అండ్ఆర్ ప్యాకేజీపై అధికారులు పలుమార్లు గ్రామసభలు, సమావేశాలు నిర్వహించినప్పటికీ.. ఇప్పటివరకు హామీలు అమలుకు నోచుకోలేదని నిర్వాసితులు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనిపై స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ నీలకంఠం స్పందిస్తూ.. గతంలో అధికారులు ఇచ్చిన హామీలను తప్పకుండా అమలు చేస్తామని, నిర్వాసితులు ఎలాంటి అపోహలకు గురికావద్దని అన్నారు. ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి అందరూ సహకరించాలని కోరారు. ఏపీ జెన్కోలో ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి మెగా ఇంజనీరింగ్ కంపెనీలో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కాకుండా ఏపీ జెన్కోలో నేరుగా కాంట్రాక్టు కార్మికులుగా నియమించాలని నిర్వాసితులు కోరారు. దీనిపై అధికారులు స్పందిస్తూ.. ముందుగా మెగా ఇంజనీరింగ్ కంపెనీలో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించి, అర్హత ఉన్న వారికి అనంతరం ఏపీ జెన్కో కార్పొరేషన్లో కాంట్రాక్టు కార్మికులుగా నియమించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం బూసుకొండ, శాండ్ క్వారీ గ్రామాల్లో నిర్వాసితులతో అధికారులు గ్రామసభలు నిర్వహించారు. డిమాండ్లు నెరవేర్చాకే పనులు తమ డిమాండ్లన్నింటినీ నెరవేర్చిన తరువాతే నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించాలని కోరుతూ నిర్వాసితులు తహసీల్దార్ అన్నాజీరావుకు వినతిపత్రం అందించారు. నిర్వాసితులకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలని కోరారు. ఐదు సంవత్సరాల పాటు మెగా ఇంజనీరింగ్ కంపెనీలో పనిచేసిన తరువాత ఏపీ జెన్కోలో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామని చెప్పడం తమను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోందని వినతిపత్రంలో పేర్కొన్నారు. ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం, భూమికి బదులు భూమి ఇచ్చిన తరువాతే పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించాలని డిమాండ్ చేశారు. తహసీల్దార్ అన్నాజీరావు స్పందిస్తూ.. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎవరికి ఏ ప్రయోజనం వర్తిస్తుందో వారికి తప్పకుండా అందిస్తామని, ఈ విషయంలో ఎవరూ అపోహలకు గురికావద్దని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టు ఎస్ఈ సీతారామ్, ఎస్ఈ (సివిల్) జాకీర్ హుస్సేన్, ఈఈ అప్పలనాయుడు, ఏడీఈ నాగార్జున పాల్గొన్నారు. పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్ నిర్వాసితుల డిమాండ్
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బంద్ విజయవంతం చేయాలిపాడేరు రూరల్: ఈ నెల 8న నిర్వహించనున్న రాష్ట్ర మన్యం బంద్ను విజయవంతం చేయా లని ఆదివాసీ ప్రజా సంఘాల నాయకులు పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు మంగళవారం పాడేరు పట్టణంలో కరపత్రాలు పంపిణీ చేస్తూ విస్తృతంగా ప్రచారం నిర్వహించారు. అనంతరం ప్రజా సంఘాల నాయకులు రాధాకృష్ణ, సుందర్రావు, దాసు, చిట్టిబాబు మాట్లాడుతూ.. ఆదివాసీలకు హక్కులు కల్పించే 1/70 చట్టం, 100 శాతం ఉద్యోగ రిజర్వేషన్, జీవో నంబర్ 3 తదితర అంశాలపై భవిష్యత్ ఉద్యమాలకు సిద్ధం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రస్తుత కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటాల ద్వారానే ఆదివాసీల హక్కులు, చట్టాలను పరిరక్షించుకోగలమన్నారు. ప్రతి ఆదివాసీ బిడ్డ ఈ నెల 8న జరిగే మన్యం బంద్కు మద్దతు ఇచ్చి విజయవంతం చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు శ్రీనుపాల్గొన్నారు.
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ఎలక్ట్రికల్ కారు దగ్ధంచోడవరం: మండలంలో శీమునాపల్లి గ్రామ సమీపంలో కోటపాడు రోడ్డులో మంగళవారం ఓ ఎలక్ట్రికల్ కారు దగ్ధమైంది. అంబేరుపురానికి చెందిన భక్తాంజనేయస్వీట్స్ యజమాని సత్యనారాయణ కుమారుడు కొండెంపూడి పూర్ణ సందీప్ తన స్నేహితుడు సతీష్తో కలిసి తన ఎలక్ట్రికల్ కారులో కె.కోటపాడు వెళుతుండగా శీమునాపల్లి సమీపంలోకి వచ్చేసరికి కారు వెనుక భాగం నుంచి పొగలు వచ్చాయి. దీంతో కారును రోడ్డు పక్కన నిలివేశారు. ఆ వెంటనే మంటలు వ్యాపించి, కారు దగ్ధమైంది. చోడవరం అగ్నిప్రమాక కేంద్రం సిబ్బంది వచ్చి మంటలను అదుపు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఏడువాక సత్యారావు బాధితులను సహకారం అందజేశారు.
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ఏపీ జెన్కో ప్రాజెక్ట్ విస్తరణపై గ్రామసభలుగూడెంకొత్తవీధి: ఏపీ జెన్కో విస్తరణ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి పునరావాసం, ఆర్అండ్ఆర్ అంశాలపై రెవెన్యూ అధికారులు మంగళవారం గ్రామసభలు నిర్వహించారు. జాయింట్ కలెక్టర్ తిరుమణి శ్రీపూజ ఆదేశాల మేరకు బూసుకొండ, శండికోటి, పార్వతినగర్ గ్రామాల్లో ఈ గ్రామసభలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రాజెక్టు కారణంగా ప్రభావితమయ్యే ప్రాంతా ల్లో పునరావాసం, పునరావాస ప్యాకేజీలకు సంబంధించిన అంశాలపై అధికారులు గ్రామస్తులతో చర్చించారు. గ్రామసభల్లో ఏపీ జెన్కో అధికారులు, రెవెన్యూ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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డీఎస్సీ అక్రమాల నిగ్గుతేల్చాలినక్కపల్లి: ఈ ఏడాది కూటమి ప్రభుత్వం భర్తీ చేసిన డీఎస్సీలో పలు అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయని దీనిపై సీబీఐతో విచారణ చేయించాలని మంగళవారం నక్కపల్లిలో జరిగిన టౌన్హాల్ సమావేశంలో పలువురు డిమాండ్ చేశారు. స్థానిక సుబ్బరామిరెడ్డి కల్యాణ మండపంలో పార్టీ రాష్ట్రకార్యదర్శి వీసం రామకృష్ణ అధ్యక్షతన టౌన్హాల్(రౌండ్ టేబుల్) సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి నాలుగు మండలాలకు చెందిన విద్యార్థి, యువజన విభాగాల ప్రతినిధులు వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకులు హాజరయ్యారు. ముఖ్యఅతిథులుగా హాజరైన సమన్వయకర్త మాజీ ఎమ్మెల్యే కంబాల జోగులు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ డి.వి. సూర్యనారాయణరాజు, పార్టీ కార్యదర్శి వీసం రామకృష్ణ, చిక్కాల రామారావు మాట్లాడుతూ డీఎస్సీలో పలు అక్రమాలు జరిగాయన్నారు. ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలను కూటమి ప్రభుత్వ పెద్దలు అమ్మేసుకున్నారని, అర్హులైన అభ్యర్థులకు అన్యాయం జరిగిందని అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేదని, ఓట్ల కోసం మోసపూరిత వాగ్దానాలు ఇచ్చిందని విమర్శించారు. సూపర్సిక్స్ పథకాలు అటకెక్కించిందన్నారు. విద్యార్థులకు ఫీజురియింబర్స్మెంట్ ఇవ్వలేదని, నిరుద్యోగులకు ప్రతి నెలా రూ.3వేలు భృతి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి, అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు గడుస్తున్నా ఒక్కరికి కూడా భృతి ఇవ్వలేదని, ఇలా అన్నివర్గాలను మోసం చేసారని అన్నారు. రెండేళ్లుగా ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీ చేస్తారని ఆశపడ్డ వారందరిని మోసం చేసారన్నారు. నిరుద్యోగులకు, విద్యార్థులకు అండగా నిలవాలని పార్టీ అధినేత జగన్మోహన్రెడ్డి పిలుపు నిచ్చారన్నారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ విద్యామంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని ఈ సమావేశంలోపాల్గొన్నవారంతా ముక్తకంఠంతో డిమాండ్ చేశారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై కూటమి ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే సీబీఐతో విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉపాధ్యాయ అభ్యర్థులకు, నిరుద్యోగులకు, విద్యార్థులకు అండగా నిలవాలని అన్నారు. వారి తరపున వైఎస్సార్సీపీ చేసే పోరాటాన్ని విజయవంతం చేయాలన్నారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై గత నెల 31న కలెక్టర్లకు వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగిందని, 4వ తేదీన టౌన్ హాల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు. ఈనెల6,7,8,9 తేదీల్లో పాయకరావుపేటలో మండలాలవారిగా నిరాహార దీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. 10వ తేదీన బాధితులందరితో పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నియోజకవర్గ స్థాయిలో భారీ ర్యాలీ జరుగుతుందన్నారు. ప్రతి గ్రామం నుంచి నిరాహరదీక్షలకు, నిరసన కార్యక్రమానికి డీఎస్సీలో అన్యాయం జరిగిన అభ్యర్థులు, ఫీజు రియింబర్స్మెంట్ విడుదల కాక ఇబ్బంది పడుతున్న విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులను తీసుకువచ్చి ఆందోళన విజయవంతం చేయాలన్నారు. ప్రతి కార్యకర్త భాగస్వాములు కావాలన్నారు. కార్యక్రమంలో నాలుగు మండలాల పార్టీ అధ్యక్షులు గొర్ల గోవిందు, మధువర్మ, గెడ్డమూరి శ్రీనివాసరావు, పైలా రమేష్, జిల్లా బీసీ సెల్ అధ్యక్షుడు గొర్ల నర్సింహమూర్తి, యువజన విబాగం నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు పోచిన నరేష్, విద్యార్థి విభాగం నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు యలమంచిలి చందు, పార్టీ రాష్ట్రకార్యదర్శి దత్తుడు సీతబాబు, జెడ్పీటీసీలు, గోసల కాసులమ్మ, సిద్దాబత్తుల సత్తిబాబు, లంక సూరిబాబు, వైస్ఎంపీపీ వెలగా ఈశ్వరరావు, జిల్లాఅధికార ప్రతినిధి దగ్గుపల్లి సాయి, వాణిజ్య విభాగం అధ్యక్షుడు వై. సత్తిబాబు, యువజన విభాగం మండల అధ్యక్షుడు బచ్చలరాజు, పీఏసీస్ మాజీ అధ్యక్షుడు రాజేష్ఖన్నా, పొడగట్ల పాపారావు, రాష్ట్ర మహిళా కార్యదర్శి సుందరలత, రోజారాణి, పాల్గొన్నారు.
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నర్సీపట్నంలో భారీ వర్షంనర్సీపట్నం: పట్టణంలో మంగళవారం భారీ వర్షం కురిసింది. సాయంత్రం 4 గంటల సమయంలో ఒక్కసారిగా ఆకాశం మేఘావృతమై వాతావరణం చల్లబడింది. అనంతరం వర్షం ప్రారంభమైంది. డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సక్రమంగా లేకపోవడంతో మెయిన్ రోడ్డుపై నీరు భారీగా ప్రవహించింది. అబిద్సెంటర్, ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ కూడలి, బ్యాంక్ కాలనీకి వెళ్లే మెయిన్ రోడ్డు, శారదానగర్ మంగ్లీలాల్ స్వీట్స్టాల్, సత్యసాయి బాబా వీధి, శారదా నగర్ రెండవ లైన్ మెయిన్ రోడ్డు జలమయమయ్యాయి. మోకాళ్లలోతు నీటిలో ప్రజలు రాకపోకలు సాగించారు. శారదానగర్లో అంధకారం చిన్నపాటి వర్షం పడితే పట్టణంలో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోతోంది. శారదనగర్లో నాలుగు గంటల పాటు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో అంధకారం అలుముకుంది. ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. విద్యుత్ సిబ్బందికి వినియోగదారులు ఫోన్లు చేసినా స్పందించని పరిస్థితి నెలకొంది.
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క్రీడల్లో విద్యార్థుల సత్తాపెదబయలు: స్థానిక ఏపీ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులు అరకులోయలో ఇటీవల నిర్వహించిన అమరావతి ఛాంపియన్షిప్ నియోజకవర్గ స్థాయి క్రీడా పోటీల్లో సత్తాచాటారని పీడీ పి.సురేష్కుమార్ తెలిపారు. కళాశాల నుంచి వివిధ క్రీడా విభాగాల్లో 24 మంది విద్యార్థులు పోటీల్లో పాల్గొనగా.. 23 మంది జిల్లా స్థాయి పోటీలకు ఎంపికయ్యారని ప్రిన్సిపాల్ పి.కేశవరావు తెలిపారు. విద్యార్థుల ప్రతిభపై ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. త్వరలో పాడేరులో నిర్వహించనున్న జిల్లా స్థాయి పోటీలకు ఇంతమంది విద్యార్థులు ఎంపిక కావడం పట్ల పాండు కరాటే అకాడమీ చీఫ్ ఇన్స్ట్రక్టర్, ఎగ్జామినర్ బాకూరు పాండురాజు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థులకు క్రమశిక్షణతో శిక్షణ అందిస్తూ వారి క్రీడా ప్రతిభను వెలికితీసిన పీడీ సురేష్కుమార్ను అభినందించారు. జిల్లా స్థాయి పోటీల్లోనూ రాణించాలని ఆకాంక్షించారు.
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● రామన్నపాలెంలో దుండగుల దుశ్చర్య ● పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన నాతవరం ఎంపీపీ లక్ష్మణమూర్తినాతవరం: దివంగత నేత వై.ఎస్ రాజశేఖర్రెడ్డి విగ్రహాన్ని గుర్తు తెలియని దుండగులు ధ్వంసం చేయడంతో నాతవరం ఎంపీపీ సాగిన లక్ష్మణమూర్తి పోలీసులకు మంగళవారం ఫిర్యాదు చేశారు. మండలంలో సరుగుడు పంచాయతీ శివారు రామన్నపాలెం గ్రామంలో గిరిజనులు వైఎస్సార్పై ఉన్న అభిమానంతో సొంత ఖర్చుతో 2013లో విగ్రహం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆనాటి నుంచి ఏటా వైఎస్సార్ జయంతి, వర్థంతి వేడుకలు గిరిజనులు జరుపుకొంటున్నారు. సోమవారం రాత్రి గుర్తు తెలియని దుండగులు వైఎస్సార్ విగ్రహంతో పాటు దిమ్మను ధ్వంసం చేశారు. స్థానికులు అందించిన సమాచారం మేరకు ఎంపీపీ లక్ష్మణమూర్తి రామన్నపాలెంలో దుండగులు ధ్వంసం చేసిన వైఎస్సార్ విగ్రహాన్ని మంగళవారం స్వయంగా పరిశీలించారు. జరిగిన విషయాన్ని మాజీ ఎమ్మెల్యే పెట్ల ఉమాశంకర్ గణేష్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఆయన సూచనల మేరకు స్థానిక వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో కలిసి ఎంపీపీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కూటమి నేతల కనుసన్నల్లోనే విగ్రహ ధ్వంసం జరిగి ఉండొచ్చని ఎంపీపీ లక్ష్మణమూర్తి అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. స్పీకర్ అయన్నపాత్రుడు ప్రాతినిద్యం వహించే నియోజకవర్గంలో తమ ప్రియతమ దివంగత నేత వైఎస్సార్ విగ్రహం ధ్వంసం జరగడం బాధాకరమని ఎంపీపీ లక్ష్మణమూర్తి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిందితులను పట్టుకుని చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టాలని, ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా పోలీసులు దృష్టి సారించాలని డిమాండ్ చేశారు. దుండగులు ధ్వంసం చేసిన విగ్రహం చేతివేళ్లు
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‘మండలి’ జీవితం ఆదర్శనీయంతుమ్మపాల: మాజీ మంత్రి మండలి వెంకట కృష్ణారావు జీవితం ఆదర్శనీయమని, తెలుగు భాష, సంస్కృతి పరిరక్షణకు ఆయన చేసిన సేవలు అనన్యసామాన్యమైనవని కలెక్టర్ విజయ కృష్ణన్ అన్నారు. మండలి వెంకట కృష్ణారావు జయంతి సందర్భంగా మంగళవారం కలెక్టరేట్లో పీజీఆర్ సమావేశం మందిరంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ 1977 లో దివిసీమ ఉప్పెన సమయంలో బాధితులకు ఆయన అందించిన పునరావాస సేవలు ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయాయన్నారు. ప్రజా ప్రతినిధిగా, మంత్రిగా గ్రామీణాభివృద్ధికి, పేదల సంక్షేమానికి ఎంతో కృషి చేశారని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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భోజనం కోసం విద్యార్థుల పాట్లుడుంబ్రిగుడ: మండలంలోని దిగువ కొల్లాపుట్టు గ్రామంలోని పాఠశాలలో చదువుతున్న గొల్లూరివలస గ్రామ విద్యార్థులు మధ్యాహ్న భోజనం కోసం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సుమారు రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోని గొల్లూరివలస నుంచి విద్యార్థులు పాఠశాలకు మధ్యాహ్న భోజనంతోపాటు పుస్తకాల బ్యాగులు, వాటర్ బాటిళ్లు, క్యారేజీలను మోసుకుంటూ కాలినడకన వెళ్లాల్సి వస్తోంది. గత రెండు రోజులుగా పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం అందకపోవడంతో విద్యార్థులు ఇళ్ల వద్ద భోజనం సిద్ధం చేసుకుని క్యారేజీల్లో తీసుకువెళ్తున్నారు. దీంతో పుస్తకాల బ్యాగులతోపాటు భోజనం, వాటర్ బాటిళ్లు మోసుకుంటూ సుమారు రెండు కిలోమీటర్లు నడిచి పాఠశాలకు చేరుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లోని పాఠశాలలకు సెంటర్ పాయింట్గా ఉండటంతో ఈ పాఠశాలలో ప్రభుత్వం మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. అయితే గత రెండు రోజులుగా భోజనం అందకపోవడంతో విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. ప్రభుత్వం, సంబంధిత అధికారులు వెంటనే స్పందించి పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పునరుద్ధరించాలని తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు. విద్యార్థులు ప్రతిరోజూ పుస్తకాల బ్యాగులు, క్యారేజీలు, వాటర్ బాటిళ్లు మోసుకుంటూ దూరం నడవాల్సిన పరిస్థితికి పరిష్కారం చూపాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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భోగాపురంలో అస్మిత అండర్–15 జిల్లా బాలికల రగ్బీ పోటీలుఅచ్యుతాపురం రూరల్: రగ్బీ ఇండియా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రగ్బీ అసోసియేషన్ సహకారంతో అనకాపల్లి జిల్లా రగ్బీ అసోషియేషన్ ఆధ్వర్యంలో అస్మిత అండర్–15 బాలికల జిల్లా అంతర్ పాఠశాల రగ్బీ పోటీలు ఈ నెల 10న భోగాపురం క్రీడా ప్రాంగణంలో నిర్వహించనున్నట్లు రగ్బీ ఇండియా కోచ్ వెంకట్ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. 2011 నుంచి 2014 మధ్య జన్మించిన విద్యార్థినులు ఈ పోటీల్లో పాల్గొనడానికి అర్హులని పేర్కొన్నారు. పాల్గొనే ప్రతి క్రీడాకారిణి తప్పనిసరిగా ఎన్ఎస్ఆర్ ఐడీ నమోదు చేసుకుని ఖేలో ఇండియా పోర్టల్లో రిజిష్ట్రేషన్ పూర్తి చేయాలని సూచించారు.
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మన్యం బంద్కు అనుమతి లేదుపాడేరు డీఎస్పీ రాజా సింహారెడ్డిపాడేరు: జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ నెల 8న మన్యం బంద్ నిర్వహించనున్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందని, అయితే బంద్కు పోలీసుల నుంచి ఎలాంటి అనుమతి లేదని పాడేరు డీఎస్పీ రాజా సింహారెడ్డి తెలిపారు. బంద్ పేరుతో ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలిగిస్తే చట్ట ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. మంగళవారం పాడేరులోని తన కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఈ నెల 8న కొన్ని సంఘాలు మన్యం బంద్కు పిలుపునిచ్చినట్లు సమాచారం అందిందన్నారు. ఈ నెల 5 నుంచి 21 వరకు టెట్ పరీక్షలు జరుగుతున్నందున జిల్లాలోని పలువురు అభ్యర్థులు పరీక్షా కేంద్రాలకు రాకపోకలు సాగించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. పాఠశాలలు కూడా యథావిధిగా కొనసాగుతా యని పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడటం పోలీసుల బాధ్యత అన్నారు. బంద్ పేరుతో రహదారులను దిగ్బంధించడం, ప్రజలు, విద్యార్థుల రాకపోకలకు ఆటంకం కలిగించడం, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించే చర్యలకు పాల్పడితే సంబంధిత వ్యక్తులపై చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ప్రస్తుతం ఉద్యమకారులు లేవనెత్తుతున్న అంశాలపై గత నెలలో గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి సమీక్ష నిర్వహించి హైపవర్ కమిటీ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదించారని తెలిపారు. ఆ కమిటీతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్చలు జరిపి సమస్య పరిష్కారానికి చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని వివరించారు. జిల్లాలో శాంతియుత వాతావరణాన్ని కాపాడేందుకు, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా ప్రజలంతా పోలీసులకు సహకరించాలని డీఎస్పీ కోరారు.
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కేజీబీవీలో కుళ్లిన కూరగాయలుకొయ్యూరు: కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయం (కేజీబీవీ)లో కుళ్లిపోయిన ఉల్లిపాయలు, పాడైన గోంగూర కట్టలు, పచ్చిమిరపకాయలను చూసి ఎస్టీ శాసనసభా పక్షం కమిటీ చైర్మన్, రంపచోడవరం ఎమ్మెల్యే మిరియాల శిరీషాదేవి, కమిటీ సభ్యుడు, అరకు ఎమ్మెల్యే రేగం మత్స్యలింగం తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి కూరగాయలను బాలికలకు వడ్డిస్తే వారి ఆరోగ్యం ఏమవుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మంగళవారం సాయంత్రం వారు స్థానిక కేజీబీవీని సందర్శించి స్టోర్ గదిని పరిశీలించారు. అక్కడ పాడైన గోంగూర కట్టలు, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలను గుర్తించారు. ‘‘ఇలాంటి కూరగాయలను కూడా బాలికలకు పెడుతున్నారా?’’ అంటూ నిర్వాహకులపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే ఏపీసీ స్వామినాయుడితో ఫోన్లో మాట్లాడి పరిస్థితిని చక్కదిద్దాలని సూచించారు. అనంతరం వంట చేసే ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. అక్కడ పరిశుభ్రత సరిగా లేకపోవడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. బాలికలకు నాణ్యమైన, పరిశుభ్రమైన ఆహారం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అంతకుముందు పదో తరగతి బాలికలతో ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడారు. పదిలో ఆరు సబ్జెక్టుల్లో 600 మార్కులు సాధించే లక్ష్యంతో కష్టపడి చదవాలని సూచించారు. ఉపాధ్యాయులు కూడా విద్యార్థులకు మెరుగైన బోధన అందించాలని అన్నారు. అనంతరం కేజీబీవీ ఎదురుగా ఉన్న రాజేంద్రపాలెం బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాలను సందర్శించారు. అక్కడ బాలికలతో మాట్లాడి ఉత్సాహంగా ఉండాలని, ఉన్నత లక్ష్యాలతో ముందుకు సాగాలని సూచించారు. పాఠశాలలో వంట సిబ్బంది కొరతను అక్కడి సిబ్బంది ఎమ్మెల్యేల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. సమస్య వివరించిన గింజర్తి విద్యార్థులు గింజర్తిలో 3, 4, 5 తరగతులను కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ సోమవారం నుంచి ఎంఈవో కార్యాలయం ఎదుట రిలే దీక్షలు చేస్తున్న విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఎమ్మెల్యేలకు తమ సమస్యను వివరించారు. తమకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. దీనిపై స్పందించిన ఎమ్మెల్యేలు కలెక్టర్తో మాట్లాడి సమస్య పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. బుధవారం పాడేరులో మరోసారి కలెక్టర్ను కలిసి వినతిపత్రం అందించాలని సూచించారు. అభివృద్ధి పనులకు వినతి కొయ్యూరులో గ్యాస్ గోడౌన్ ఏర్పాటు చేయాలని, కాకరపాడు నుంచి కొయ్యూరు వరకు డబుల్ రోడ్డు మంజూరు చేయాలని, అవసరమైన చోట్ల వంతెనలు నిర్మించాలని ఎంపీపీ బడుగు రమేష్బాబు ఎమ్మెల్యేలను కోరారు. దీనిపై శిరీషాదేవి స్పందిస్తూ.. అభివృద్ధి పనులకు అవసరమైన నిధులు మంజూరు చేయించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. పాడైన ఉల్లిపాయలు.. గోంగూర కట్టలు బాలికల ఆరోగ్యంపై ఎస్టీ శాసనసభా పక్షం కమిటీ ఆందోళన వంటగదిలో అపరిశుభ్రతపై అసంతృప్తి ఏపీసీకి ఫోన్.. పరిస్థితి చక్కదిద్దాలని ఆదేశం
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డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ జరపాల్సిందేమంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి దేవరాపల్లి: డీఎస్సీలో అక్రమాలపై సీబీఐతో సమగ్ర విచారణ జరిపి నిగ్గు తేల్చాలని మాజీ డిప్యూటీ సీఎం, వైఎస్సార్సీపీ రీజినల్ కోఆర్డినేటర్ బూడి ముత్యాలనాయుడు డిమాండ్ చేశారు. మండలంలోని తారువలో నియోజకవర్గ స్థాయి టౌన్ హాల్ సమావేశాన్ని మంగళవారం నిర్వహించారు. ముందుగా మహానేత వై.ఎస్.రాజశేఖర్రెడ్డి విగ్రహానికి వైఎస్సార్సీపీ మహిళా విభాగం జోన్–1 వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఈర్లె అనురాధ తదితర పార్టీ నాయకులతో కలిసి ఆయన పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం ముత్యాలనాయుడు మాట్లాడుతూ డీఎస్సీలో జరిగిన భారీ కుంభకోణం వల్ల ఎందరో అర్హులకు అన్యాయం జరిగిందన్నారు. బాధితులంతా వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వై.ఎస్. జగన్మోహన్రెడిన్డి కలిసి, వారికి జరిగిన అన్యాయాన్ని వివరించడంతో వారి తరఫున పోరాటానికి పిలుపునిచ్చారన్నారు. మెగా డీఎస్సీలో దగా పడ్డ నిరుద్యోగ యువతకు వైఎస్సార్సీపీ అండగా నిలిచి రాజీలేని పోరాటం సాగిస్తుందన్నారు. డీఎస్సీలో అవకతవకలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లేకుంటే ఉద్యమం ఉగ్రరూపం దాల్చి నిరుద్యోగ యువతీయువకుల ఆగ్రహానికి గురికావాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. కూటమి అవినీతి అక్రమాలు, ప్రజా సమస్యలపై గళమెత్తే వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను అక్రమ అరెస్టులు చేయడాన్ని ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. ఎన్నికలు ఎప్పుడు నిర్వహించినా కూటమి నాయకులకు తగిన గుణపాఠం చెప్పేందుకు ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు. 6 నుంచి మాడుగులలో రిలే నిరాహార దీక్షలు నియోజకవర్గ కేంద్రం మాడుగులలో ఈ నెల 6 నుంచి 9వ తేదీ వరకు నాలుగు రోజుల పాటు రిలే నిరాహార దీక్షలు నిర్వహించనున్నట్టు బూడి తెలిపారు. 6న మాడుగుల మండలం, 7న చీడికాడ మండలం, 8న కె.కోటపాడు మండలం, 9న దేవరాపల్లి మండలానికి చెందిన డీఎస్సీ బాధితలతో పాటు నిరుద్యోగ యువతీయువకులు, పార్టీ నాయకులు ఈ దీక్షల్లో పాల్గొంటారని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ మహిళా విభాగం జోన్–1 వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఈర్లె అనురాధ, దేవరాపల్లి జెడ్పీటీసీ కర్రి సత్యం, కె.కోటపాడు ఎంపీపీ రెడ్డి జగన్మోహన్, దేవరాపల్లి, చీడికాడ వైఎస్సార్సీపీ మండల అధ్యక్షులు బూరె బాబూరావు, గొల్లవిల్లి రాజుబాబు, సీడీసీ చైర్మన్ సుంకరి శ్రీనివాసరావు, వైస్ ఎంపీపీలు పంచాడ సింహాచలంనాయుడు, రొంగలి సూర్యనారాయణ, కొత్తపల్లి శ్రీనివాసరావు, మండల యువజన అధ్యక్షులు కర్రి సూరినాయుడు, గొర్రుపోటు వెంకటరావు, గొల్లవిల్లి స్వామినాయుడు, మాడుగుల పట్టణ అధ్యక్షుడు బొమ్మిశెట్టి శ్రీనివాసరావు, కురచా నారాయణమూర్తి, ఆదిరెడ్డి త్రినాథ స్వామి, వరదపురెడ్డి లలితానాయుడు, గూడెపు రాము, ఏటుకూరి రాజేష్, ఆకుల సాయి, రొంగలి వెంకటరావు, నాగిరెడ్డి శఠారినాయుడు, దాసరి సంతోష్కుమార్, రొంగలి నారాయణమ్మ, బండారు దేముడునాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనకాపల్లి: డీఎస్సీ జరిగినలో అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త మలసాల భరత్కుమార్ డిమాండ్ చేశారు. స్థానిక రింగ్రోడ్డు వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో పార్టీ శ్రేణుల రౌండ్టేబుల్ సమావేశం మంగళవారం పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు మందపాటి జానకీరామరాజు ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా భరత్కుమార్ మాట్లాడుతూ డీఎస్సీలో అర్హులైన నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించకపోవడం అన్యాయమన్నారు. 6 నుంచి రిలే నిరాహార దీక్షలు డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ జరపాలని, నిరుద్యోగ భృతి చెల్లించాలని, విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్ చెల్లించాలన్న డిమాండ్లతో ఈనెల 6 నుంచి 9వ తేదీ వరకు నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రాంతాల్లో రిలే నిరాహార దీక్షలు నిర్వహించనున్నట్టు భరత్కుమార్ చెప్పారు. 10వ తేదీన పట్టణంలో నియోజకవర్గ స్థాయిలో ర్యాలీ నిర్వహించనున్నట్టు చెప్పారు. సుంకరమెట్ట జంక్షన్ నుంచి రింగ్రోడ్డు, పెరుగబజారు, వేల్పులవీధి జంక్షన్, నెహ్రూచౌక్ మీదుగా రామచంద్ర థియేటర్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించనున్నట్టు తెలిపారు. ఈనెల 6న కశింకోట తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద రిలే నిరాహార దీక్ష చేపట్టనున్నట్టు చెప్పారు. మాజీ ఎంపీ బి.వి.సత్యవతి మాట్లాడుతూ సూపర్ సిక్స్ హామీలతో అధికారం చేపట్టిన కూటమి ప్రభుత్వం తరువాత వాటిని విస్మరించిందని విమర్శించారు. డీఎస్సీలో అనేక అక్రమాలు జరిగాయన్నారు.అనకాపల్లి, పాయకరావుపేట నియోజకవర్గ పరిశీలకులు పి.సతీష్వర్మ, దంతులూరి దిలీప్కుమార్ మాట్లాడుతూ ప్రజలను మోసం చేయడం సీఎం చంద్రబాబుకు వెన్నతో పెట్టిన విద్యని, గతంలోను నిరుద్యోగు భృతి నెలకు రూ.వెయ్యి అందజేస్తామని, సార్వత్రిక ఎన్నికలకు మూడు నెలల ముందు అమలు చేశారని చెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీ నిర్వహిస్తున్న రిలేనిరాహార దీక్షలకు నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున హాజరు కావాలని కోరారు. పార్టీ నియోజకవర్గ యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు జాజుల రమేష్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో రాక్షసపాలన సాగుతోందన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపై రాష్ట్రంలో కొంత మంది టీడీపీ నాయకులు అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారని చెప్పారు. ఎంపీపీ గొర్లి సూరిబాబు, వైస్ ఎంపీపీ అయితా రాము, కశింకోట జెడ్పీటీసీ దంతులూరి శ్రీధర్రాజు, నియోజకవర్గ మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలు ఎ.వి.రత్నకుమారి, 80,84వార్డు ఇన్చార్జ్లు కె.ఎం.నాయుడు, కె.రాఘవ, పార్టీ రాష్ట్ర యువజన విభాగం కార్యదర్శి మలసాల కుమార్ రాజా, కశింకోట ఎంపీపీ కలగ లక్ష్మీ గున్నయ్యనాయుడు, వైఎస్సార్సీపీ అనకాపల్లి, కశింకోట మండల అధ్యక్షులు పెదిశెట్టి గోవింద్, మలసాల కిషోర్, మండల, పట్టణ అధ్యక్షులు కాండ్రేగులు హైమావతి, పద్మకుమారి, తగరంపూడి నూకరత్నం, వైద్యవిభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు దండా సిద్ధార్థ, జిల్లా నాయకులు మళ్ల బుల్లిబాబు, మర్రిపల్లి శోభ, నీటిపల్లి లక్ష్మీ, కుండల రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.వైఎస్సార్ విగ్రహం ధ్వంసం
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సీలేరుకు నీటిగండంసీలేరు: ఉత్తరాంధ్రకు ప్రసిద్ధి చెందిన సీలేరు జలాలు దశాబ్దాలుగా ప్రతి ఏటా పుష్కలంగా నీటితో కళకళలాడుతూ.. రాష్ట్రానికి నిరంతరం విద్యుత్ అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. అయితే ఈ ఏడాది పరిస్థితి భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. ఎల్నినో ప్రభావం, ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు లేకపోవడం, అందుబాటులో ఉన్న నీటిని ఇతర అవసరాలకు మళ్లించడం వంటి కారణాలతో బలిమెల, జోలాపుట్, గుంటవాడ, డొంకరాయి జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు భారీగా తగ్గిపోయాయి. దీంతో రానున్న రోజుల్లో సీలేరు జలవిద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందనే ఆందోళన ఉద్యోగుల్లో వ్యక్తమవుతోంది. ముఖ్యంగా ఆగస్టు నెలలోనూ ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడం పరిస్థితిని మరింత ఆందోళనకరంగా మార్చింది. మూతపడిన ఒడిశా ఓహెచ్పీసీ పవర్ హౌస్ ఒడిశా రాష్ట్రంలోని మల్కన్గిరి జిల్లాలో సీలేరు నదిపై నిర్మించిన ఓహెచ్పీసీ విద్యుత్ కేంద్రానికి ఆంధ్ర–ఒడిశా సరిహద్దులోని బలిమెల జలాశయం నుంచి నీటిని సరఫరా చేస్తారు. ఎనిమిది యూనిట్ల ద్వారా 510 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే ఈ కేంద్రం ప్రస్తుతం మూతపడింది. బలిమెల జలాశయంలో ఒడిశాకు కేటాయించిన నీటి వాటా డెడ్ స్టోరేజ్ స్థాయికి చేరుకోవడంతో సుమారు 20 రోజులుగా ఓహెచ్పీసీ పవర్ హౌస్లో ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది. ప్రస్తుతం ఒడిశా వాటాలో సుమారు రెండు టీఎంసీల నీరు మాత్రమే ఉండటంతో ఆ నీటిని సాగునీటి అవసరాలకు వినియోగిస్తున్నారు. వర్షాలపైనే ఆశలు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో బలిమెల, సీలేరు కాంప్లెక్స్ రిజర్వాయర్లలో నీటి మట్టాలు గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా దిగజారాయి. ఆగస్టులోకి ప్రవేశించినా పూర్తి స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడంతో రిజర్వాయర్లలో నీటి కొరత తీవ్రతరమవుతోంది. వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిస్తేనే జలాశయాల్లోకి భారీగా నీరు చేరి నీటి మట్టాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. లేకుంటే రానున్న రోజుల్లో జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తిపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని ఉద్యోగులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తగ్గిన విద్యుత్ డిమాండ్ ఏపీ జెన్కోకు చెందిన సీలేరు విద్యుత్ కాంప్లెక్స్లోని సీలేరు, డొంకరాయి, పొల్లూరు, సరిహద్దులోని మాచ్ఖండ్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో ప్రస్తుతం రోజువారీ విద్యుత్ ఉత్పత్తి వేసవితో పోలిస్తే తక్కువగా జరుగుతోంది. రాష్ట్రంలోని ఇతర విద్యుత్ కేంద్రాల్లో ఉత్పత్తి పెరగడంతో సీలేరు కాంప్లెక్స్పై విద్యుత్ డిమాండ్ తగ్గింది. ప్రస్తుతం సీలేరు కాంప్లెక్స్లో 34.9545 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది. అందుబాటులో ఉన్న నీటితో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడంలో ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు. – కేవీ రాజారావు, చీఫ్ ఇంజినీర్, సీలేరు విద్యుత్ కాంప్లెక్స్ సీలేరు జలవిద్యుత్ కేంద్రంనీటి మట్టాలు ఇలా.. జోలాపుట్టు: పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 2750 అడుగులు. మంగళవారం నాటికి 2719.66 అడుగుల వద్ద నీరు ఉంది. గత ఏడాది ఇదే రోజున 2740.20 అడుగుల నీటిమట్టం నమోదైంది. బలిమెల: పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1516 అడుగులు. ప్రస్తుతం 1460.00 అడుగుల వద్ద నీరు ఉంది. గత ఏడాది ఇదే రోజున 1467.20 అడుగుల నీటిమట్టం ఉంది. గుంటవాడ: పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1360 అడుగులు. ప్రస్తుతం 1343.70 అడుగుల వద్ద నీరు ఉంది. గత ఏడాది ఇదే రోజున నీటి నిల్వ ఒక టీఎంసీ కంటే తక్కువగా ఉన్నట్లు లెక్కలు సూచిస్తున్నాయి. డొంకరాయి: పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1037 అడుగులు. ప్రస్తుతం 1022.30 అడుగుల వద్ద నీరు ఉంది. గత ఏడాది ఇదే సమయంలో 8.9957 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది. భారీగా తగ్గిన బలిమెల నీటి నిల్వలు ఆంధ్ర–ఒడిశా సరిహద్దులోని బలిమెల జలాశయంలో ఈ ఏడాది నీటి నిల్వలు గణనీయంగా తగ్గాయి. గత ఏడాది ఆగస్టు 4న 46.1262 టీఎంసీల నీరు ఉండగా.. ప్రస్తుతం మంగళవారం నాటికి 26.7773 టీఎంసీలకు పడిపోయింది. ఇప్పటికే జూన్ నాటికి ఒడిశా తన వాటా నుంచి 22.6865 టీఎంసీల నీటిని వినియోగించింది. దీంతో ఒడిశా వాటాలో ప్రస్తుతం సుమారు రెండు టీఎంసీల నీరు మాత్రమే మిగిలింది. ఫలితంగా అక్కడి విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం మూతపడింది. బలిమెల, జోలాపుట్టు నీటిలో ఒడిశా వాటా రెండు టీఎంసీలను మినహాయిస్తే ప్రస్తుతం ఏపీ వాటాగా 24.7320 టీఎంసీల నీరు ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు సీలేరు విద్యుత్ కాంప్లెక్స్లోని గుంటవాడ, డొంకరాయి రిజర్వాయర్లలో కలిపి 10.2225 టీఎంసీల నీరు ఉంది. ప్రస్తుతం బలిమెలలో నిల్వ ఉన్న నీటిని ఇరు రాష్ట్రాల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవసరాలకు వినియోగించడం లేదు. సీలేరు కాంప్లెక్స్లో ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాల ద్వారా వస్తున్న ప్రవాహంతోనే విద్యుత్ ఉత్పత్తి కొనసాగుతోంది. ఉత్తరాంధ్రకు విద్యుత్ వెలుగులు అందించే సీలేరు జలాశయాలకు నీటి గండం ఏర్పడింది. ఏటా పుష్కలంగా నీటితో కళకళలాడే బలిమెల, జోలాపుట్టు, గుంటవాడ, డొంకరాయి రిజర్వాయర్లలో ఈసారి నీటి నిల్వలు భారీగా తగ్గాయి. ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడంతో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. ఇప్పటికే బలిమెలలో నీటి కొరత కారణంగా ఒడిశా విద్యుత్ కేంద్రం మూతపడగా.. రానున్న రోజుల్లో సీలేరు జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తిపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.
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వాగులు ధ్వంసం చేసి రోడ్డు నిర్మించడం తగదుతుమ్మపాల: క్వారీ లారీలు రాకపోకలు సాగించేందుకు గెడ్డలు, వాగులను ధ్వంసం చేసి, ప్రత్యేక నిధులతో రోడ్డు నిర్మించడం తగదని, వెంటనే నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ అనకాపల్లి మండలం చింతనిప్పుల అగ్రహారం ఎస్సీ కాలనీ వాసులు మంగళవారం రోడ్డుపై బైఠాయించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు మాట్లాడుతూ తమకు కనీసం సమాచారం ఇవ్వలేదని, ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కూడా చేయకుండా కాలనీకి ఆనుకుని లారీల రాకపోకల కోసం ప్రత్యేక రోడ్డు వేయడం దారుణమన్నారు. గ్రామానికి శివారున ఉన్న తమ కాలనీ ప్రజల బాగోగుల గురించి స్థానిక ఎమ్మెల్యే, అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపించారు. ఈ లారీలు మితిమీరిన వేగంతో రాకపోకలు సాగిస్తాయని, ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కలెక్టర్ స్పందించి సమస్య పరిష్కరించేవరకూ రోడ్డు పనులను అడ్డుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బోని భూలోకేశ్వరరావు, పాతపాటి బాబులు, బోని రాంబాబు, బచ్చలి శేఖర్, బచ్చలి గంగరాజు, మహిళలు, స్థానిక రైతులు పాల్గొన్నారు. దళితులు, రైతుల నిరసన
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లోకేష్ రాజీనామా చేయాల్సిందేసాక్షి,పాడేరు: మెగా డీఎస్సీ ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీలో జరిగిన అక్రమాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే సీబీఐతో సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, పాడేరు ఎమ్మెల్యే మత్స్యరాస విశ్వేశ్వరరాజు డిమాండ్ చేశారు. మెగా డీఎస్సీ అక్రమాలను నిరసిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు పాడేరు నియోజకవర్గంలోని ఐదు మండలాల ముఖ్య నాయకులు, కార్యకర్తలు, విద్యార్థి, యువజన, మహిళా విభాగాల నేతలతో ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో టౌన్హాల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో డీఎస్సీలో అక్రమాలు, స్పోర్ట్స్ కోటా సహా ఇతర కోటాల్లో ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీపై వచ్చిన ఆరోపణలు, బాధితులకు న్యాయం చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ చేపడుతున్న ఉద్యమాలపై చర్చించారు. భవిష్యత్ పోరాటాల కార్యాచరణను రూపొందించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే విశ్వేశ్వరరాజు మాట్లాడుతూ.. మెగా డీఎస్సీ పేరుతో కూటమి ప్రభుత్వం అక్రమాలకు పాల్పడి అర్హులైన నిరుద్యోగ అభ్యర్థుల జీవితాలతో ఆడుకుంటోందని ఆరోపించారు. స్పోర్ట్స్, ఇతర కోటాల్లో ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి తప్పుడు జీవోలు జారీ చేయడం అన్యాయమన్నారు. మంత్రి నారా లోకేష్ ఉపాధ్యా య పోస్టులను రూ.లక్షల్లో అక్రమంగా విక్రయించారంటూ ఆయన ఆరోపించారు. అర్హులైన అభ్యర్థులకు పోస్టులు దక్కకుండా అన్యాయం జరిగిందన్నారు. ఆందోళనలు చేస్తున్నా.. డీఎస్సీ ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీలో న్యాయ విచారణ జరిపించాలని వైఎస్సార్సీపీ ఆందోళనలు చేస్తున్నప్పటికీ కూటమి ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడం దారుణమని విశ్వేశ్వరరాజు అన్నారు. నీట్ ప్రవేశ పరీక్ష పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారంలో బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారన్నారు. ఏపీలో మెగా డీఎస్సీపై ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మంత్రి లోకేష్ కూడా బాధ్యత వహించి పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. డీఎస్సీ బాధిత నిరుద్యోగులకు న్యాయం జరిగే వరకు, బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునే వరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉద్యమాలను ఉధృతం చేస్తామని ఎమ్మెల్యే హెచ్చరించారు. ఈ నెల 6న పాడేరులో, 8న చింతపల్లి, కొయ్యూరు మండల కేంద్రాల్లో రిలే నిరసన దీక్షలు చేపడతామని తెలిపారు. ఈ నెల 10న పాడేరు నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఐదు మండలాల నాయకులతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహిస్తామని వెల్లడించారు.మండలాల పార్టీ అధ్యక్షులు సీదరి రాంబాబు, నుర్మాని మత్స్యకొండంనాయుడు, బి.అప్పారావు, కంకిపాటి గిరి, మహిళా విభాగం జిల్లా అధ్యక్షురాలు కురుసా పార్వతమ్మ, వైఎస్సార్సీపీ యువజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు గబ్బాడ శేఖర్, విద్యార్థి విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు లోచలి వరప్రసాద్, రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి పొడుగు అచ్యుత్, జి.మాడుగుల వైస్ ఎంపీపీ కుడుముల సత్యనారాయణ, మాజీ ఎంపీపీ మత్స్యరాస వెంకట గంగరాజు, ఎస్టీ సెల్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి జల్లి సుధాకర్, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి కూడా సురేష్కుమార్, పార్టీ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి తెడబారికి సురేష్కుమార్, ఐటీ విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూడా సుబ్రహ్మణ్యం, పంచాయతీరాజ్ విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి బి.లక్ష్మణ్, జిల్లా నేత చిట్టిబాబు, మహిళా విభాగం నియోజకవర్గ అధ్యక్షురాలు కె.ఉర్వశిరాణి, ఎస్టీ సెల్ నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు శరభ సూర్యనారాయణ, ఎంపీటీసీలు గిడ్డి విజయలక్ష్మి, లకే రామకృష్ణపాత్రుడు, నరసింహమూర్తి, సీనియర్ మహిళా నేతలు గల్లోంగి లక్ష్మికొండమ్మ, కోడా సుశీల, లకే రామసత్యవతి, లోతా దేవుడు పాల్గొన్నారు. మెగా డీఎస్సీలో అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ చేయాలి వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్యే విశ్వేశ్వరరాజు డిమాండ్ చర్యలు తీసుకునే వరకు ఉద్యమం కొనసాగిస్తామని స్పష్టీకరణ
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పిడుగు పడి రైతు మృతిదేవరాపల్లి: మండలంలోని ఎం.అలమండలో సోమవారం సాయంత్రం పిడుగు పడి గ్రామానికి చెందిన సిరపరపు నాయుడు (51) మృతి చెందారు. మరో రైతు ఆళ్ల సన్యాసినాయుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి మృతుడి కుటుంబీకులు తెలిపిన వివరాలిలా ఉన్నాయి. ఎం.అలమండకు చెందిన సిరపరపు నాయుడు కుటుంబంతో కలిసి సుజాతనగర్లో నివాసం ఉంటున్నారు. పొలం పనులు చేయించేందుకు సోమవారం ఉదయం స్వగ్రామం ఎం.అలమండకు వచ్చారు. కూలీలతో పనులు చేయిస్తుండగా సాయంత్రం 4 గంటల ప్రాంతంలో ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షం ప్రారంభమైంది. దీంతో భారీ శబ్ధంతో కూడిన పిడుగు నేరుగా నాయుడుతో పాటు ప్రక్కనే ఉన్న సన్యాశినాయుడుపై పడింది. దీంతో ఇద్దరూ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయారు. వెంటనే అక్కడ ఉన్నవారంతా స్పృహ తప్పి పడిపోయిన వారిద్దరినీ కె.కోటపాడు సీహెచ్సీకి తరలించారు. వైద్యులు పరీక్షించి సిరపరపు నాయుడు అప్పటికే మృతి చెందినట్టు నిర్ధారించారు. తీవ్రంగా గాయపడి అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న సన్యాసినాయుడును మెరుగైన వైద్యం కోసం విశాఖ కేజిహెచ్కు తరలించారు. మృతుడికి భార్య శిరీషతో పాటు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. పొలం పనులు చేయించేందుకు వచ్చిన నాయుడు పిడుగుపాటుకు గురై మృతిచెందడంతో కుటుంబ సభ్యులు పుట్టెడు దుఃఖంలో మునిగిపోయారు. నాయుడు మృతదేహాన్ని చూసి కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. స్థానిక మాజీ సర్పంచ్ పోతల లక్ష్మీ భర్త, వీఆర్వో పోతల శంకరావుకు నాయుడు స్వయాన మేనల్లుడు. దీంతో ఎం.అలమండలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ప్రమాద ఘటనపై బాధిత కుటుంబీకులు తహసీల్దార్, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. మాజీ డిప్యూటీ సీఎం బూడి సంతాపం సిరపరపు నాయుడు మృతికి మాజీ డిప్యూటీ సీఎం బూడి ముత్యాలనాయుడు, ఎంపీపీ చింతల బుల్లిలక్ష్మి, జెడ్పీటీసీ కర్రి సత్యం, వైఎస్సార్సీపీ మండల అధ్యక్షుడు బూరె బాబురావు తదితర నాయుకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, గ్రామస్తులు సంతాపం వెలిబుచ్చారు.
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లేఅవుట్లో మట్టి తవ్వకాలపై ఆందోళనఅచ్చుతాపురం మండలం దొప్పెర్లలో ఎల్పీ నంబరు 38/2004, 4/2005 అన్ని అనుమతులతో ఏర్పాటు చేసిన లేఅవుట్లో కొనుగోలు చేసిన ప్లాట్ స్థలాల్లో మట్టి తవ్వకాలతో అక్రమ మైనింగ్ చేపడుతూ తమను భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్న వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ప్లాట్ల యాజమానులు కలెక్టరేట్ వద్ద నిరసన చేపట్టారు. అక్రమ తవ్వకాల నిలిపివేసి బాధ్యులపై చర్యలు కోరుతూ సాయిప్రియా కన్స్ట్రక్షన్స్ తరపున ఇప్పటికే తహసీల్దార్, పోలీలసుకు ఫిర్యాదులు చేశామన్నారు. అక్రమంగా తమ ప్లాట్లలోకి చొరబడి భారీగా మట్టి తవ్వకాలు జరుపుతూ క్రమంగా రవాణా చేస్తున్న ముఠాపై తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. కలెక్టర్ చొరవ తీసుకుని న్యాయం చేయాలని కోరారు.
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గిరిజన చట్టాల జోలికి వస్తే ఖబడ్దార్ముంచంగిపుట్టు: గిరిజనుల హక్కులు, చట్టాల జోలికి వస్తే సహించేది లేదని గిరిజనులు హెచ్చరించారు. చట్టాలను పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని, జీవో నంబర్ 3ను పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ మండల కేంద్రం ముంచంగిపుట్టులో సోమవారం కదం తొక్కారు. ఆదివాసీ ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో 23 పంచాయతీల నుంచి భారీగా తరలివచ్చిన గిరిజనులు నిరసన ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. స్థానిక జెడ్పీ అతిథిగృహం నుంచి నాలుగు రోడ్ల కూడలి మీదుగా అంబేడ్కర్ పార్కుకు చేరుకున్నారు. అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి జై ఆదివాసీ అంటూ నినాదాలు చేశారు. అనంతరం తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి వెళ్లి వినతిపత్రం అందజేశారు. నాలుగు రోడ్ల కూడలిలో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో గిరిజన సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి పి. బాలదేవ్, గిరిజన ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షుడు బి. బాబూరావు, ఎంపీపీ అరిసెల సీతమ్మ మాట్లాడుతూ గిరిజన చట్టాలు, హక్కులను కాలరాసే విధంగా కూటమి ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోందని తెలిపారు. జీవో నంబర్ 3ను పునరుద్ధరిస్తామని ఎన్నికల ముందు అరకు సభలో చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చి, అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత విస్మరించడం దారుణమన్నారు. గిరిజన యువతీయువకులు ఉద్యోగ అవకాశాలు కోల్పోతున్నారని, జీవో నంబర్ 3ను పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేశారు. 1/70 చట్టానికి తూట్లు పొడిచే విధంగా గిరిజనేతరులు కోర్టులను ఆశ్రయించడంతో పూర్తిగా రద్దు చేయాలని స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ వేయడం అన్యాయమన్నారు. 1/70 చట్టం జోలికి వస్తే ఉద్యమం ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ నెల 8వ తేదీన నిర్వహించే రాష్ట్రవ్యాప్త మన్యం బంద్లో అన్ని వర్గాల వారు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరారు. నిరసన ర్యాలీలో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా జి. మాడుగుల సీఐ లక్ష్మణరావు, ఎస్ఐ నాని, సీఆర్పీఎఫ్ బలగాలు, స్పెషల్ పార్టీ పోలీసులతో ప్రత్యేక బందోబస్తు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ ఎంపీపీ సత్యనారాయణ, గిరిజన సంఘం అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు ఎం. ఎం. శ్రీను, నర్సయ్య, వైఎస్సార్సీపీ మండల అధ్యక్షుడు పద్మారావు, మేసీ్త్రల సంఘం మండల అధ్యక్షుడు రవి, ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు, వివిధ పార్టీల నేతలు, ఎస్ఎఫ్ఐ నేతలు, విద్యార్థులు, యువతీయువకులు పాల్గొన్నారు. జీవో నంబర్ 3 పునరుద్ధరణ,1/70 చట్టం పరిరక్షణకు భారీ ర్యాలీ వేలాదిగా తరలివచ్చిన ఆదివాసీలు 8న మన్యం బంద్ విజయవంతం చేయాలి : గిరిజన సంఘం నాయకులు
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దుకాణాల తొలగింపునకు ఆదేశాలురావికమతం: స్థానిక మండల పరిషత్ స్థలంలో రూ.కోట్లు విలువ చేసే స్థలంలో అనధికారకంగా ఏర్పాటు చేసిన దుకాణాలను ఆర్ఐ రమణబాబు సోమవారం పరిశీలించారు. ఇక్కడ 15 మంది అక్రమంగా షాపులు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ప్రభుత్వ ఆదాయానికి నష్టం వాటిల్లుతుందని రావికమతం గ్రామానికి చెందిన గెంజి వెంకటరమణ గత సోమ వారం కలెక్టరేట్ పీజీఆర్ఎస్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్ఐ పరిశీలించి మాట్లాడుతూ ఇక్కడ సర్వే నంబరు 103–2లో 15 మంది నిర్మించుకున్న దుకాణాలను తక్షణమే తొలగించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశామన్నారు. తొలగించకపోతే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి ఉన్నతాధికారులకు నివేదిస్తామన్నారు. వీఆర్వోలు నాగరాజు, శంకర్, వీఆర్ఏ లోవ పాల్గొన్నారు.
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వరిలో వెద పద్ధతి మేలువ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వీసీ సత్యనారాయణ యలమంచిలి రూరల్: ఎల్నినో నేపథ్యంలో రైతులు సంప్రదాయ వరి సాగుకు బదులుగా స్వల్పకాలిక పద్ధతుల్లో వరి సాగు చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వైస్ చాన్సలర్ డాక్టర్ పీవీ సత్యనారాయణ సూచించారు. సోమవారం యలమంచిలి మండలం పులపర్తి, పద్మనాభరాజుపేట, బయ్యవరం గ్రామాల్లో పొలాలను, అక్కడక్కడ సాగులో ఉన్న వివిధ పంటలను స్థానిక వ్యవసాయాధికారులు, శాస్త్రవేత్తలతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు. ప్రస్తుత వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో సాగులో చేపట్టాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి రైతులకు వివరించారు. జూన్, జూలై నెలల్లో 52 శాతం వర్షపాతం లోటు నమోదైందన్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో 6 శాతం మాత్రమే వరి పంట సాగవుతోందన్నారు. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ మాసాల్లో వర్షాలు ఆశాజనకంగా కురిసే అవకాశం ఉందని, ఆ సమయంలో జిల్లాలో ఖరీఫ్ సాగు ఊపందుకుంటుందన్నారు. ఇప్పటికే రైతులు సాగు చేసిన పచ్చిరొట్ట, పీఎండీఎస్ పంటల వల్ల నేల సారం పెరుగుతుందన్నారు. వర్షాలు కురిస్తే స్వల్ప, మధ్యకాలిక వరి రకాలు సాగు చేసుకోవచ్చని చెప్పారు. వెద పద్ధతిలో కలుపు యాజమాన్యం ముఖ్యమని తెలిపారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై కూడా దృష్టి సారించాలని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో కొక్కిరాపల్లి ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా కేంద్రం అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ రిసెర్చ్ డాక్టర్ సీహెచ్ ముకుందరావు, చెరకు ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఎ. అప్పలస్వామి, ఆర్ఏఆర్ఎస్ విస్తీర్ణం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ .డి ఉమామహేశ్వర్రావు, డాక్టర్ వి. గౌరీ, శాస్త్రవేత్తలు డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ కుమారి, డాక్టర్ ఏబీఎం శిరీష, డాక్టర్ కె. శైలజ, బండి నాగేంద్రకుమార్, డాక్టర్ వి. ప్రసాద్, ఏవో పొలిమేర మోహన్రావు, ఏపీసీఎంఫ్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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ఐదు ఎకరాల్లోసీతాఫలాల తోటమెట్ట భూమిలో ఐదు ఎకరాల వరకు సీతాఫలాల తోటలను సాగు చేస్తున్నాను. ప్రతి ఏడాది సీతాఫలాల అమ్మకాలతో మా కుటుంబానికి రూ. లక్షకు పైగానే ఆదాయం వస్తోంది. సీతాఫలాల తోటలు మా ప్రాంతానికి వరంగా మారాయి. – గుల్లె రాము, చోడిపల్లి, పాడేరు మండలం ఈ ఏడాది కాపు బాగుంది మా తోటల్లో ఈ ఏడాది కూడా కాపు బాగుంది. ఈ మూడు వారాల వ్యవధిలో ఇప్పటివరకు 20 బుట్టల సీతాఫలాలను విక్రయించాను. రూ. 12 వేల ఆదాయం లభించింది. మరో రెండు నెలల వరకు కాపు వస్తుంది. – సోమెలి మత్స్యకొండమ్మ, మెట్టలపాడు, జి.మాడుగుల మండలం
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గిరిజన సమస్యలపరిష్కారానికి హైపవర్ కమిటీకలెక్టర్ నిశాంతి సాక్షి,పాడేరు: గిరిజన సమస్యల పరిష్కారానికి హైపవర్ కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని కలెక్టర్ టి.నిశాంతి తెలిపారు. ఇటీవల హోంశాఖ, గిరిజన సంక్షేమశాఖ మంత్రులు పాడేరులో గిరిజన సంఘాల నాయకులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల మేరకు హైపవర్ కమిటీ ఏర్పాటుకు సోమవారం కలెక్టరేట్లో సమావేశం నిర్వహించారు. ఐఏఎస్ అధికారులు,న్యాయనిపుణులు,గిరిజన సంఘా ల ప్రతినిధులతో కూడిన ఉన్నత స్థాయి హైపవర్ కమిటీ ఏర్పాటుకు సంబంధించి పలు గిరిజన సంఘాలతో కలెక్టర్, జేసీ తిరుమణి శ్రీపూజ,అదనపు ఎస్పీ శృతి,ఐటీడీఏ పీవో ఆదిత్యవర్మలు చర్చించారు. రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ టి.బాబూరావునాయుడు, లీగల్ అడ్వైజర్ శ్రీనివాస్ల పేర్లను హైపవర్ కమిటీకి గిరిజన సంఘాలు సూచించాయి. మరో ముగ్గురు సభ్యుల పేర్లను కూడా గిరిజన సంఘాలన్నీ ఏకాభిప్రాయంతో ఖరారు చేసి ఈనెల 4వ తేదీ నాటికి తమకు అందజేయాలని కలెక్టర్ కోరారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ అన్ని గిరిజన, ప్రజాసంఘాల వినతులు, సమస్యలను శాంతియుతంగా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావాలని, ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలిగించేలా రహదారులపై ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టవద్దని కోరారు.
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మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాల్సిందేఅరకు ఎమ్మెల్యే రేగం మత్స్యలింగం అరకులోయటౌన్: డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాల్సిందేనని అరకులోయ ఎమ్మెల్యే రేగం మత్స్యలింగం డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థులు, యువత, నిరుద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మోసపూరిత హామీలు, డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై స్థానిక టౌన్ హాల్లో సోమవారం జరిగిన చర్చా కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే మాట్లాడారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి క్రీడా పోటీల్లో రాణించిన వారికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా తమకు నచ్చినవారికి ఇవ్వడం దారుణమన్నారు. ఒక్కో పోస్టును రూ.15 లక్షల నుంచి రూ.20 లక్షల వరకూ కూటమి నాయకులు అమ్ముకున్నారని ఆరోపించారు. అంతులేని అక్రమాలు చోటు చేసుకున్న డీఎస్సీపై వైఎస్సార్ సీపీ కచ్చితమైన ఆధారాలు చూపించిందని, అయినప్పటికీ విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారన్నారు. నీట్ పేపర్ లీక్కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధరేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారని, రాష్ట్రంలో జరిగిన డీఎస్సీ అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లోకేష్ రాజీనామా చేసేవరకు వైఎస్సార్సీపీ ఉద్యమిస్తుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర ఎస్టీ సెల్ ప్రధాన కార్యదర్శి పాంగి చిన్నారావు, యువజన విభాగం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు రేగం చాణిక్య, వైఎస్సార్–టీఎస్సార్ పౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు, పార్టీ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి టి.సురేష్ కుమార్, పార్టీ జిల్లా ఎస్టీ సెల్ ప్రధాన కార్యదర్శి శెట్టి అప్పాలు, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు బత్తిరి రవి ప్రసాద్, రాష్ట్ర విద్యార్థి విభాగం జనరల్ సెక్రటరీ నాగభూషణ్, ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా ఎస్టీ సెల్ మాజీ అధ్యక్షుడు కమిడి అశోక్, జెడ్పీటీసీ చటారి జానకమ్మ, నియోజకవర్గం గ్రీవెన్స్సెల్ అధ్యక్షుడు సందడి కొండబాబు, నియోజకవర్గం మహిళా అధ్యక్షురాలు వెంకట పూర్ణిమ, వైస్ ఎంపీపీ కిల్లో రామన్న, మాజీ ఎంపీపీ శెట్టి నీలవేణి, నియోజకవర్గం పరిధిలోని ఐదు మండలాల అధ్యక్షులు స్వాభి రామూర్తి, పాంగి పరశురామ్, కొర్రా సూర్యనారాయణ, పాంగి అనిల్ కుమార్, మజ్జి చంద్రుబాబు, మండల ఉపాధ్యక్షులు పల్టాసింగ్ విజయ్ కుమార్, జి.ప్రకాష్రావు, ఎంపీటీసీలు దురియా ఆనంద్ కుమార్, జయవర్ధిని,లలిత, శత్రుఘ్న, పూర్ణ, చిరంజీవి, పరశురామ్, మాజీ సర్పంచ్లు పెట్టెలి సుస్మిత, పాగి అప్పారావు, గుమ్మ నాగేశ్వరరావు, కిముడు హరి, రమేష్, నాయకులు నరసింహమూర్తి, బాలరాజు, పాంగి నాగేశ్వరరావు, మాధురి శివ, సన్యాసిరావు, కిల్లో జగన్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రతి ఒక్కరికీ పని కల్పించాలిచింతపల్లి: సబ్ డివిజన్ పరిధిలో ప్రతి ఒక్కరికీ పనికల్పించే విధంగా ఉపాధి హామీ అధికారులు, సిబ్బంది చర్యలు తీసుకోవాలని డ్వామా ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ డాక్టర్ వి.విద్యాసాగర్ అన్నారు. సోమవారం స్థానిక మండల పరిషత్ సమావేశ మందిరంలో చింతపల్లి,గూడెం కొత్తవీధి,కొయ్యూరు మండలాలకు చెందిన వీబీ జీరాంజీ సిబ్బందితో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా స్వల్ప కాలంలో ఆదాయం వచ్చే ఉద్యాన పంటల సాగుపై గిరిజనులు దృష్టి సారించే విధంగా అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. ఉపాధి శ్రామికులకు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉండాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీడీ పవన్కుమార్, అదనపు డీఆర్వో షణ్ముఖరావు, చింతపల్లి, జీకే వీధి, కొయ్యూరు మండలాల ఏపీవోలు రాం ప్రసాద్,అప్పలరాజు,జూనియర్ ఇంజినీర్లు రమణ,శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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విధుల్లో మీ అంకితభావం అందరికీ ఆదర్శంతుమ్మపాల: రెవెన్యూ శాఖలో 36 ఏళ్ల పాటు నిబద్ధతతో పనిచేసి పదవీ విరమణ పొందిన సుబ్బలక్ష్మిని ఉద్యోగులు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని కలెక్టర్ విజయకృష్ణన్ అన్నారు. సోమవారం కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో ఆత్మీయ వీడ్కోలు సభ నిర్వహించి ఆమెను కలెక్టర్ సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఎంతటి ఒత్తిడినైనా ప్రశాంతతతో స్వీకరిస్తూ వృత్తి బాధ్యతలు నిర్వర్తించి ఒక ‘రోల్ మోడల్‘ (ఆదర్శ అధికారి)గా నిలిచారని అభివర్ణించారు. జేసీ శౌర్యమాన్ పటేల్, డీఆర్వో వై.సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ సహోద్యోగులతో స్నేహపూర్వకంగా మెలుగుతూ, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో చూపిన అంకితభావం అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తుందన్నారు. పదవీ విరమణ పొందిన స్పెషల్ గ్రేడ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ సుబ్బలక్ష్మి మాట్లాడుతూ తన కెరీర్లో ఎందరో సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులతో పనిచేసే అవకాశం లభించిందని పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. స్పెషల్ గ్రేడ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ సుబ్బలక్ష్మికిఘనంగా వీడ్కోలు సత్కారం
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వినతుల పరిష్కారంపై అసంతృప్తితుమ్మపాల: వివిధ మండలాలు, గ్రామాల నుంచి తమ సమస్యలకు పరిష్కారం కోరుతూ సోమవారం కలెక్టరేట్కు వచ్చిన అర్జీదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. వ్యయప్రయాసలతో కలెక్టరేట్కు చేరుకున్న వీరికి కనీస సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో గంటల తరబడి చెట్ల కిందే నిరీక్షించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. గేటు దగ్గర నుంచి ఏర్పాటు చేసిన క్యూలైన్ల కారణంగా సగం రోజంతా వేచి ఉండాల్సి వస్తోందని అర్జీదారులు వాపోతున్నారు. కలెక్టరేట్ ప్రధాన గేటు వద్ద నుంచే వినతుల విభాగానికి ఒక లైన్, అర్జీల ఆన్లైన్ నమోదు కోసం మరో లైన్, అనంతరం పీజీఆర్ఎస్ వేదిక వద్దకు వెళ్లేందుకు మరో రెండు లైన్లలో నిలబడాల్సి వస్తోంది. ఒక్క వినతిని సమర్పించేందుకు మూడు గంటల సమయం పడుతోందని, తీరా జిల్లా అధికారులు వద్దకు వెళ్లేసరికి అర్జీని తీసుకుని సంబంధిత శాఖ అధికారికి అందించి చేతులు దులుపుకుంటున్నారని అర్జీదారులు చెబుతున్నారు. జిల్లా స్థాయి అధికారుల ఎదుట తమ సమస్యలను వివరించినప్పటికీ, అనేక వినతులు పరిష్కారం కాకుండానే ముగుస్తున్నాయని, ఒకే సమస్యపై పలుమార్లు కలెక్టరేట్కు వచ్చినా క్షేత్రస్థాయి విచారణ లేకుండానే అర్జీలను ముగించడం పరిపాటిగా మారిందంటున్నారు. పునరావృత అర్జీలపై జిల్లా స్థాయిలో ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి, క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన నిర్వహించి శాశ్వత పరిష్కార మార్గాలు చూపాలని ప్రభుత్వాన్ని, జిల్లా యంత్రాంగాన్ని కోరుతున్నారు. టూరిజం, దేవాదాయ శాఖ అధికారుల కలెక్టర్ ఆగ్రహం అధికారులు వ్యక్తిగతంగా క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటించి అర్జీదారులు సంతృప్తి చెందేలా సమస్యలను పరిష్కరించాలని వివిధ శాఖల అధికారులను కలెక్టర్ విజయ కృష్ణన్ ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్, రెవెన్యూ క్లినిక్ల కార్యక్రమంలో ఆమెతోపాటు జాయింట్ కలెక్టర్ శౌర్యమాన్ పటేల్, డీఆర్వో వై.సత్యనారాయణరావు ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రజల వినతులపై క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన జరపకుండా, అర్జీలను పెండింగ్లో పెట్టడం పట్ల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. టూరిజం, దేవాదాయ శాఖ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్లడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పంచాయతీ రాజ్ ఇంజనీరింగ్ శాఖ పురోగతి లేకపోవడంతో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సెర్ప్ అందించిన అర్జీల పరిష్కార వేగాన్ని పెంచి, అన్ని అర్జీలను వెంటనే క్లియర్ చేయాలని సూచించారు. విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ, ప్రజలను తిప్పించుకునే అధికారులపై శాఖాపరమైన కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. పీజీఆర్ఎస్– 170, రెవెన్యూ క్లినిక్– 145 అర్జీలు మొత్తం – 315 అర్జీలు నమోదయ్యాయి.
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బలవంతపు భూసేకరణను వ్యతిరేకిస్తూ ధర్నాకె.కోటపాడు: గొండుపాలెంలో ఎంఎస్ఎంఈ పార్కు ఏర్పాటుకు రైతుల నుంచి బలవంతపు భూసేకరణ తగదని సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి డి.వెంకన్న తెలిపారు. సీపీఎం ఆధ్వర్యంలో సోమవారం తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద గ్రామ రైతులతో కలిసి ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎంఎస్ఎంఈ పార్కు కోసం రైతులకు రెవెన్యూ అధికారులు ఇచ్చిన నోటీసులను వెనక్కి తీసుకోవాలని కోరారు. 2013 భూసేకరణ చట్టాన్ని అనుసరించి ఎటువంటి గ్రామసభలను నిర్వహించకుండా ఎంఎస్ఎంఈ పార్కు కోసం భూసేకరణ చేపట్టడం అన్యాయమన్నారు. రైతుల మనోభావాలను గుర్తించి ఎంఎస్ఎంఈ పార్కు ఏర్పాటు నిర్ణయాన్ని విరమించుకోవాలని కోరారు. సీపీఎం నాయకులు గండి నాయినిబాబు, ఈర్లె నాయుడుబాబు, రైతులు గంగన్నపాత్రుడు, నాగమణి, సతీష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సీతాఫలం!సిరులొలికే జిల్లాలో రూ.2 కోట్లకు పైగా వ్యాపారం ఇతర రాష్ట్రాలకూ ఎగుమతి 800 ఎకరాల్లో తోటలు జోరుగా అమ్మకాలు సాక్షి, పాడేరు: ప్రకృతి ప్రసాదించిన కమ్మని రుచుల అమృత ఫలమైన సీతాఫలాల సీజన్ జిల్లాలో ప్రారంభమైంది. ఈ పండ్ల వ్యాపారం జోరుగా సాగుతోంది. తమ తోటల నుంచి సేకరించి తెస్తున్న పండ్లను గిరిజనులు విక్రయిస్తున్నారు. ప్రత్యేక సంత సాధారణంగా సంతల్లో వివిధ రకాల సరుకులు విక్రయిస్తారు. అయితే జిల్లాలోని వంట్లమామిడి గ్రామంలో ఈ సీజన్లో ప్రత్యేకంగా సీతాఫలాల సంత నిర్వహిస్తారు. పాడేరు నుంచి మైదాన ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రధాన ఘాట్రోడ్డులో ఉన్న వంట్లమామిడి సంత.. సీతాఫలాలు విక్రయించే ప్రత్యేక సంతగా గుర్తింపు పొందింది. ప్రస్తుతం సీజన్ కావడంతో ప్రతిరోజూ తెల్లవారుజామున 5 గంటల నుంచి ఉదయం 9 గంటల వరకు సీతాఫలాల అమ్మకాలతో వంట్లమామిడి సంత కళకళలాడుతోంది. ఒకప్పుడు ఆదివారం సంత రోజున మాత్రమే సీతాఫలాలను గిరిజన రైతులు అమ్మేవారు. కాలక్రమేణా ఈ సీజన్లో ప్రతిరోజూ విక్రయిస్తున్నారు. అమ్మకాలు జోరు వంట్లమామిడి సంతలో సీతాఫలాల అమ్మకాలు జోరందుకున్నాయి. మైదాన ప్రాంత వ్యాపారులు పోటాపోటీగా కొనుగోలు చేసి తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు పశ్చిమ బెంగాల్లోని కోల్కతా మార్కెట్కు తరలిస్తున్నారు. 20 రోజుల నుంచి భారీగా అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రతి ఏటా జూలై నుంచి అక్టోబర్ వరకు వంట్లమామిడి ప్రాంతంలో సీతాఫలాల విక్రయాలు పెద్ద ఎత్తున సాగుతాయి. వంట్లమామిడితో పాటు అనంతగిరి మండలం కాశీపట్నం, చింతపల్లి మండలం లంబసింగి, అంజలి శనివారం, హుకుంపేట మండలం బాకూరు, జర్రకొండ తదితర ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా విక్రయాలు జరుగుతాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా సీజన్లో రూ. 2 కోట్లకు పైగా వ్యాపారం జరుగుతుందని గిరిజనులు, వ్యాపారులు తెలిపారు. 800 ఎకరాల్లో సాగు పాడేరు మండలం దేవాపురం, ఐనాడ, సలుగు, వంట్లమామిడి, మోదాపల్లి, మినుములూరు, జి.మాడుగుల మండలంలోని వంతాల పంచాయతీ పరిధిలోని గ్రామాల్లో సుమారు 800 ఎకరాల్లో సీతాఫలాల తోటలను గిరిజన రైతులు సొంతంగానే సాగు చేస్తున్నారు. వీటిని ప్రతి ఏటా విస్తరిస్తున్నారు. సీతాఫలాలు పక్వానికి రాగానే వాటిని సేకరించి కావిళ్లు, బుట్టలతో కాలినడకన వంట్లమామిడి సంతకు మోసుకువెళ్లి అమ్మకాలు జరుపుతారు. నాలుగు నెలల పాటు ఆదాయం ప్రతి ఏడాది గిరిజన రైతులకు ఈ పండ్లు సిరులు కురిపిస్తున్నాయి. కొండపోడు, మెట్ట భూముల్లో సాగవుతున్న సీతాఫలాలు రుచిలో నంబర్–1గా నిలుస్తున్నాయి. ఎకరం పంటకు రూ. 30 వేల వరకు ఆదాయం వస్తుంది. ఈ సీజన్ నాలుగు నెలల పాటు గిరిజనులకు నిత్యం ఆదాయం లభిస్తుంది. కొన్ని గ్రామాల్లో గిరిజన రైతులకు ఐదు ఎకరాలకు పైగానే తోటలు ఉండడంతో ఏడాదికి రూ. లక్షకు పైగా ఆదాయం వస్తోంది. మైదాన ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు సిద్ధంగా సీతాఫలాలు బుట్ట ధర రూ.600 వంట్లమామిడి సంతలో సీతాఫలాలను గిరిజన రైతులు బుట్టలు, కావిళ్లతో అమ్మకాలు జరుపుతున్నారు. ఒక బుట్టను రూ.600, కావిడి (రెండు బుట్టలు) రూ.1000 నుంచి రూ.1200 ధరకు అమ్మతున్నారు. సీతాఫలాల సైజు తగ్గితే మాత్రం ధర కాస్త తగ్గించి వ్యాపారులు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. సీతాఫలాలను వ్యాపారులతో పాటు ఆ దారి వెంబడి వెళ్లే ప్రయాణికులు, పర్యాటకులు కూడా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వంట్లమామిడి సంతలో సీతాఫలాలను అమ్ముతున్న గిరిజనులు
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బస్సుల సంఖ్య పెంచాలని నిరసనఏపీఎస్ ఆర్టీసీని కాకుండా ప్రైవేట్ వ్యవస్థలకు విద్యుత్ బస్సులు ఇవ్వొద్దని, సీ్త్రశక్తి స్కీం వల్ల పెరిగిన మహిళ ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా బస్సుల సంఖ్య పెంచాలని, ఖాళీలు భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఏపీపీటీడీ ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో (ఆర్టీసీ) ఉద్యోగులు కలెక్టరేట్ వద్ద నిరసన చేశారు. జేఏసీ ఉద్యమంలో 3వ విడత పిలుపులో భాగంగా ఉద్యోగుల సంతకాలతో కూడిన వినతిపత్రం కలెక్టర్కు అందించామని నాయకులు తెలిపారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమస్యలు పరిష్కరించకుండా కొత్త సమస్యలు తీసుకురావడం అన్యాయమన్నారు. వీటిపై ఉద్యోగులంతా పోరాటం చేస్తామన్నారు. జిల్లా జేఏసీ నాయకులు, అనకాపల్లి డిపో జేఏసీ నాయకులు, నర్సీపట్నం డిపో జేఏసీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రతి విద్యార్థి మొక్కలు నాటాలిఅరకులోయటౌన్: ప్రకృతిని రక్షించుకోడానికి, మన అటవీ సంపదను పెంపొందించుకోడానికి ప్రతి విద్యార్థి ఎనిమిది కంటే ఎక్కువ మొక్కలు నాటాలని కలెక్టర్ నిశాంతి అన్నారు. మండలంలోని బొండాం పంచా యతీ మజ్జివలసలో నూతనంగా నిర్మించిన ఏకలవ్య ఇంగ్లిష్ మీడియం పాఠశాలను సోమవారం ఆమె ప్రారంభించారు. అనంతరం అటవీశాఖ అధికారులతో కలిసి పాఠశాల ఆవరణలో మొక్కలు నాటారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ఏఎస్ఆర్–అరణ్య అనే వినూత్న కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినట్టు చెప్పారు. ఒక విద్యార్థి– ఒక చెట్టు అనే నినాదంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపకల్పన చేసినట్టు తెలిపారు. ఏఎస్ఆర్–అరణ్య ప్రోగ్రాం కార్యక్రమం ద్వారా అటవీశాఖ అధికారులు జిల్లా లోని అన్ని పాఠశాలల్లో విరివిగా మొక్కలు నాటాలని, విద్యార్థులను చైతన్య పరచాలని పాడేరు డీఎఫ్వో కె.ఉమామహేశ్వరి, స్థానిక రేంజ్ అధికారులు బొర్రా కోటేశ్వరరావు, శ్రీరాజలకు సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీవో ప్రసాద్, అటవీశాఖ అధికారులు, ఇంజినీరింగ్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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విద్యార్థులకు వసతి గృహమే సొంతిల్లుసామాజిక సంక్షేమ బోర్డు చైర్మన్ పోతుల బాలకోటయ్య కశింకోట: విద్యార్థులు తమ వసతి గృహాన్ని సొంతింటిలా కాపాడుకోవాలని రాష్ట్ర సామాజిక సంక్షేమ బోర్డు చైర్మన్ పోతుల బాల కోటయ్య ఉద్బోధించారు. ఉత్తరాంధ్ర సంక్షేమ యాత్రలో భాగంగా మండలంలోని తాళ్లపాలెంలో డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ సాంఘిక సంక్షేమ బాలికల వసతి గృహాన్ని సోమవారం సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా సంక్షేమ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. విద్యార్థినులతో కలిసి భోజనం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విద్య మూడో నేత్రమన్నారు. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ను ఆదర్శంగా తీసుకొని విద్యార్థులు చదువులో రాణించాలన్నారు. పిల్లలు హాజరు, వసతి, విద్యకు అధికారులు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నారు. రాష్ట్రంలోని వసతి గృహాల్లో 1,350 మంది శానిటరీ వర్కర్లను నియమించామని, వసతి గృహాల్లో వసతులు, సౌకర్యాలు మెరుగుపర్చామన్నారు. పది శాతం మేర హాస్టల్ విద్యార్థులకు మెస్ చార్జీలను ప్రభుత్వం పెంచిందన్నారు. సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ బి. రామనాథం, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ గురుకుల డీసీవో రామకృష్ణ, ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఈడీ సత్యపద్మ, ప్రిన్సిపాల్ గ్రేస్, జిల్లాలోని గురుకుల పాఠశాలల ప్రిన్సిపాళ్లు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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భక్తిశ్రద్ధలతో బోల్ బామ్ యాత్ర● ఘనంగా గుప్తేశ్వరం శివుని మాలధారణ ● కాలినడకన శివాలయాల సందర్శనసీలేరు: ఆంధ్ర ఒడిశా సరిహద్దులో పచ్చని కొండలు శివనామస్మరణతో మార్మోగుతున్నాయి. గుప్తేశ్వర స్వామి భక్తులు అడవి మార్గంలో కాలినడకన వెళ్లి కనిపించిన ప్రతి శివాలయాన్ని సందర్శించి, అభిషేకాలు చేస్తూ బోల్ బామ్ యాత్ర నిర్వహిస్తున్నారు. ఒడిశా రాష్ట్రంలో ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం గుప్తేశ్వరం... ఇక్కడ ఓ గుహలో శివలింగం ఉంది. పలు రాష్ట్రాల్లో ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం ఇది. ప్రతి ఏటా ఆషాఢ మాసంలో ఆంధ్ర, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ భక్తులు గుప్తేశ్వర స్వామివారి మాల ధరించి ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్న శివాలయాలకు కాలినడకన కావడితో నీటిని తీసుకెళ్లి, శివలింగాలకు అభిషేకం చేయడం దశాబ్దాలుగా వస్తున్న ఆనవాయితీ. బోల్ బామ్ అనే నామాన్ని నిరంతరం స్మరిస్తూ ఈ యాత్రను సాగిస్తారు. ఈ యాత్రలో భాగంగా ఆంధ్రా, ఒడిశా సరిహద్దు చిత్రకొండ బ్లాక్ పరిధిలోని 11 వ నంబర్ గ్రామానికి చెందిన శివ భక్తులు కాలినడకన సీలేరు సరిహద్దు గుంటవాడ గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించిన శివాలయానికి వచ్చి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ప్రతి ఏటా జూలై, ఆగస్టు నెలల్లో ఒడిశాలో శ్రావణ మాసం సందర్భంగా ఆ రాష్ట్ర భక్తులు శివ మాలలు ధరిస్తారు. దీన్ని కావడి యాత్ర అని కూడా పిలుస్తారు. నెల రోజుల పాటు కొనసాగించే దీక్షలో ప్రతి సోమవారం ఆయా గ్రామాలకు సమీపంలో ఉండే శివాలయాలకు నదిలో లభ్యమయ్యే నీటిని కావిళ్లతో వెళ్లి అభిషేకాలు చేస్తారు. చివరిగా ఓ సోమవారం ఒడిశాలో ప్రసిద్ధి చెందిన గుప్తేశ్వర్ శివాలయానికి వెళ్లి దీక్షను విరమిస్తారు.
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గంజాయి రహిత రాష్ట్ర నిర్మాణమే లక్ష్యంస్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడునర్సీపట్నం: మాదక ద్రవ్యాల రహిత సమాజమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం, పోలీసుశాఖ పని చేస్తోందని స్పీకర్ సిహెచ్.అయ్యన్నపాత్రుడు పేర్కొన్నారు. జిల్లా పోలీసుశాఖ ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించిన సంకల్పం 2.0 మెగా గంజాయి అవగాహన కార్యక్రమాన్ని స్టార్ హోమ్స్ ఫంక్షన్ హాల్లో సోమారం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ గంజాయి నిర్మూలనకు మీడియా, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు బాధ్యతయుతంగా ప్రవర్తించాలని పిలుపునిచ్చారు. మత్తు పదార్థాలకు అలవాటుపడి యువత తమ జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దని, గంజాయి నిర్మూలనకు పోలీసులకు పూర్తిస్థాయిలో సహకరించాలని సూచించారు. జిల్లా ఎస్పీ తుహిన్ సిన్హా మాట్లాడుతూ గత కొద్ది కాలంగా గంజాయి సాగు, అక్రమ రవాణాను 90 శాతంకు పైగా అరికట్టగలిగామన్నారు. చెక్పోస్టులు, నిఘా కెమెరాలు, డ్రోన్లు, స్నిఫర్ డాగ్స్ సహాయంతో అక్రమ రవాణాను అడ్డుకుంటున్నామన్నారు. గంజాయి వినియోగాన్ని తుడిచిపెట్టాలంటే ప్రజలు, విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు భాగస్వామ్యం అత్యంత కీలకమన్నారు. మత్తుకు బానిసలైన వారిని నేరస్తులుగా చూడకుండా డి–ఎడిక్షన్ సెంటర్ల ద్వారా వారికి చికిత్స అందించి పునరావసం కల్పిస్తామన్నారు. సినీ నటుడు బ్రహ్మాజీ మాట్లాడుతూ యువత తమ లక్ష్యాల వైపు పయనించాలి తప్ప వ్యసనాల బారినపడి తల్లిదండ్రులు కన్న కలలను తుంచవద్దన్నారు. పోలీసుల ఈ సంకల్పం 2.0 ప్రయత్నానికి ప్రతి ఒక్కరూ మద్దతుగా నిలవాలని కోరారు. డీఎస్పీ పి.శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రజల రక్షణ కోసం 112, గంజాయి సమాచారం అందించడానికి 1972 టోల్ ఫ్రీ నంబర్లను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలిపారు. సమాచారం ఇచ్చిన వారి వివరాలను అత్యంత రహస్యంగా ఉంచుతామన్నారు. మత్తు పదార్ధాల దుష్ఫరిణామాలపై విద్యార్ధులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, నాటికలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి.కార్యక్రమంలో సీఐలు గపూర్, రేవతమ్మ, మురళి, రామకృష్ణ, సతీష్, పిల్లా రమేష్, ఈగల్ ఇన్స్పెక్టర్లు దేవుళ్లు, నాగరాజు, ఎస్సైలు రాజారావు, ఉమామహేశ్వరరావు, రమేష్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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మారికవలసలోనే 5,6,7 తరగతులను కొనసాగించాలిపాడేరు: విశాఖపట్నంలోని మారికవలస గిరి జన గురుకుల పాఠశాలలో 5,6,7 తరగతుల ను యథాతథంగా కొనసాగించాలని, విద్యార్థులను అక్కడ నుంచి పంపించే ప్రయత్నాల ను వెంటనే విరమించుకోవాలని గిరిజన సమాఖ్య జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కూడా రాధాకృష్ణ డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు సోమవారం విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఐటీడీఏ పీవో ఆదిత్యవర్మకు వినతిపత్రాన్ని అందజేశారు. విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభమై రెండు నెలలవుతోందని, ఈ సమయంలో పాఠశాల నుంచి వెళ్లిపోవాలని 5,6,7 తరగతులకు చెందిన 300 మంది విద్యార్థులపై ఒత్తిడి తేవడం సరికాదన్నారు. ఆ తరగతులను మారికవలస పాఠశాలలోనే కొనసాగించాలని. లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపడుతామని హెచ్చరించారు. వినతిపత్రం అందించిన వారిలో జిల్లా నిరుద్యోగుల సంఘం నాయకులు కర్జా వై.కుమార్, భాను, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు రమేష్ నాయుడు, రాజేష్, కాతరి రాజు, వెంగళరావు, శ్రీనాఽథ్, శీలత, భారతీ, కొండమ్మ తదితరులున్నారు.
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మా భూమిలోకి రాకుండా అడ్డగింతదేవరాపల్లి: ఏళ్ల తరబడి తమ సాగు భూమిలోకి రానివ్వకుండా అడ్డగించి దౌర్జన్యానికి దిగుతున్నారని దివ్యాంగుడు కాదల రామకృష్ణ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. మండలంలోని గరిశింగి పంచాయతీ శివారు డొర్ర చెరువుకు చెందిన రామకృష్ణ దంపతులు సోమవారం స్థానిక విలేకరుల ఎదుట తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. దీనిపై కలెక్టర్కు, తహసీల్దార్, ఎస్ఐకు లిఖిత పూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశామన్నారు. గ్రామానికి ఆనుకున్న అటవీ భూమిని తన తండ్రి పోడు వ్యవసాయం చేస్తూ 20 ఏళ్ల క్రితం మృతి చెందాడన్నారు. అప్పటి నుంచి ఆ భూమిని తన తల్లితోపాటు తామే సాగు చేస్తున్నామని, ఈ నేపథ్యంలోనే గత ప్రభుత్వం సాగు హక్కు కల్పిస్తూ అటవీ హక్కు పత్రం ఇచ్చిందన్నారు. గ్రామానికి చెందిన కొందరు భూమి చుట్టూ వేసిన కంచెను, పాకను దౌర్జన్యంగా తొలగించారన్నారు. అన్ని హక్కులు ఉన్న తమ భూమిని కాజేయాలని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం స్పందించి తమకు జీవనాధారమైన భూమిలోకి వెళ్లకుండా అడ్డగిస్తున్న వారి నుంచి రక్షణ కల్పించాలని కోరారు. డొర్ర చెరువు దివ్యాంగుడు రామకృష్ణ ఆవేదన
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కుటుంబ సభ్యులకు తప్పని ఇబ్బందులుకలెక్టరేట్లోకి అర్జీదారునికి మాత్రమే అనుమతి ఇవ్వడం వల్ల ఆయనతో వచ్చిన కుటుంబ సభ్యులు బయటే వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, మహిళలకు తోడుగా వచ్చిన వారికి కూర్చునేందుకు టెంట్లు, కుర్చీలు, తాగునీటి వంటి కనీస సౌకర్యాలు కూడా లేకపోవడంతో చెట్ల కిందే నేలపై కూర్చొని గంటల తరబడి ఎదురు చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. గతంలో అందుబాటులో ఉన్న టెంట్లు, కుర్చీలు, మంచినీటి సౌకర్యాలు ప్రస్తుతం లేకపోవడంతో తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు. కనీసం సోమవారం రోజైన టెంట్లు, కుర్చీలు కొనసాగించాలని కోరుతున్నారు.
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హోటల్ గదిలో యువతి ఆత్మహత్యపీఎం పాలెం: ప్రియుడి మృతిని తట్టుకోలేక తీవ్ర మనోవేదనకు గురైన ఓ యువతి హోటల్ గదిలో ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన ఆదివారం పీఎం పాలెం పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. సీఐ బాలకృష్ణ తెలిపిన వివరాల మేరకు.. బొబ్బిలికి చెందిన షేక్ రషీదా బేగం (26) గాజువాకలో బ్యూటీషియన్గా పనిచేస్తోంది. ఆమెకు సన్నిహితుడైన లింగాల వెంకట గణేష్ ఇటీవల గుండెపోటుతో మృతి చెందాడు. ఆ ఘటన తర్వాత రషీదా బేగం తీవ్ర మనోవేదనలో ఉన్నట్లు ప్రాథమిక విచారణలో పోలీసులు గుర్తించారు. శనివారం ఆమె క్రికెట్ స్టేడియానికి ఎదురుగా ఉన్న హోటల్లో ఒక గది అద్దెకు తీసుకుంది. ఆదివారం మధ్యాహ్నం వరకు ఆమె బయటకు రాలేదు. హోటల్ సిబ్బంది పలుమార్లు ఫోన్ చేసినా స్పందించలేదు. దీంతో అనుమానం వచ్చిన సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు గది తలుపులు తెరిచి పరిశీలించగా, రషీదా బేగం స్కార్ఫ్తో ఉరివేసుకుని మృతి చెందినట్లు గుర్తించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కేజీహెచ్కు తరలించారు. ఈ ఘటనపై ఎస్ఐ డి.రాము కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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ఐటీలో టాప్.. వసతుల్లో ఫ్లాప్..!సాక్షి, విశాఖపట్నం: ఐటీ ఉద్యోగాల సృష్టిలో దూసుకుపోతున్న విశాఖకు మౌలిక వసతుల లేమి శాపంగా మారింది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పకడ్బందీ ప్రణాళికలతో పునాదులు పటిష్టంగా మారిన విశాఖ ఐటీ రంగానికి.. ప్రస్తుత చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కనీస వసతులు కల్పించలేక నీరుగారుస్తోంది. తాజాగా ప్రముఖ ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ లింక్డ్ఇన్ విడుదల చేసిన సర్వే నివేదిక కూటమి సర్కారు నిర్లక్ష్యాన్ని బట్టబయలు చేసింది. ఆ సర్వేలో విశాఖ ఐటీ ప్రగతిని కీర్తిస్తూనే, ప్రస్తుత చంద్రబాబు ప్రభుత్వ వైఫల్యాన్ని కళ్లకు కట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉపాధి అవకాశాల్లో విశాఖ అగ్రస్థానంలో ఉందని చెబుతూనే.. ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో మాత్రం దారుణంగా వెనుకబడి ఉందనే కఠోర వాస్తవాన్ని ఈ సర్వే బహిర్గతం చేసింది. బీచ్ ఐటీ కాన్సెప్ట్తో బూస్ట్ : గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఐటీ రంగానికి విశేష ప్రాధాన్యత దక్కిన విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా.. ‘బీచ్ ఐటీ’ కాన్సెప్ట్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రమోట్ చేయడంతో పాటు, స్థానిక యువతకు ఉపాధి కల్పించే స్టార్టప్లకు, బహుళజాతి సంస్థలకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. ఇన్ఫోసిస్ వంటి దిగ్గజ కంపెనీలు విశాఖలో పాగా వేసిన తర్వాత.. వరుసగా ఐటీ సంస్థలు క్యూ కట్టాయి. వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రభుత్వం.. నిరంతర పర్యవేక్షణ, కృషితోనే నేడు విశాఖపట్నం దేశంలోనే టైర్–2 నగరాల్లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ‘టాప్ ఎమర్జింగ్ ఐటీ హబ్’గా లింక్డ్ఇన్ నివేదికలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించి సత్తా చాటింది. ఇదంతా నాణేనికి ఒక వైపు అయితే, నివేదిక ఎత్తిచూపిన మరో కోణం ప్రస్తుత చంద్రబాబు ప్రభుత్వ డొల్లతనాన్ని, పాలకుల చిత్తశుద్ధి లేమిని నిలదీస్తోంది. మౌలిక వసతులు ఘోరం.! ఐటీ రంగం ఉరుకులు పరుగులు పెడుతున్నా, ఆ అద్భుతమైన వృద్ధికి తగ్గట్లుగా నగరంలో ఆధునిక మౌలిక వసతుల కల్పన మాత్రం అత్యంత ఘోరంగా ఉందని నివేదిక తేల్చిచెప్పింది. రెండేళ్ల కాలంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కేవలం అద్భుతమైన గ్రాఫిక్స్.. ఉదయం లేస్తే చెప్పే ప్రగల్భాలకే పరిమితమైందనీ.. క్షేత్రస్థాయిలో ఆచరణలో శూన్యమన్న విమర్శలకు ఈ సర్వే నిలువుటద్దంలా నిలిచింది. గుజరాత్లోని సూరత్ నగరంతో విశాఖను పోల్చిన లింక్డ్ఇన్ నివేదిక.. పట్టణ మౌలిక సదుపాయాల్లో విశాఖ ఎంత వెనుకబడి ఉందో.. స్పష్టంగా వివరించింది. ముఖ్యంగా ఐటీ ఉద్యోగులకు, నగర ప్రజలకు అత్యంత అవసరమైన ‘మెట్రో రైలు’ ప్రాజెక్టు, అలాగే పర్యాటకానికి ప్రాణం పోసేలా.. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి రాచబాటగా మారే ప్రతిష్టాత్మక ‘బీచ్ కారిడార్’ నిర్మాణాల్లో సూరత్తో పోలిస్తే విశాఖ బాగా వెనుకబడి ఉందని రిపోర్ట్ కుండబద్దలు కొట్టింది. సూరత్ లాంటి నగరాలు ఫ్లైఓవర్లు, ఆధునిక వసతులతో దూసుకుపోతుంటే, విశాఖలో మాత్రం ఆ ఊసే లేదు. మాటలు కాదు.. ఐటీ అవసరాలు తీర్చండి! పెరుగుతున్న జనాభా, ఐటీ నిపుణుల అవసరాలను తీర్చేలా ప్రజా రవాణా మెరుగుపరచడం, ఆధునిక రోడ్ల విస్తరణ వంటివి చేపట్టడంలో చంద్రబాబు సర్కారు పూర్తిగా విఫలమైందన్నది కాదనలేని సత్యం. కేవలం గత ప్రభుత్వం తెచ్చిన కంపెనీల ఖాతాలో పడుతూ పబ్బం గడుపుకోవడం తప్ప, ఈ ప్రభుత్వం కొత్తగా సాధించిన, చేపట్టిన మౌలికాభివృద్ధి ఏమీ లేదన్నది సర్వేలో వెల్లడైన నిజాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికై నా మాటలు కట్టిపెట్టి.. యుద్ధప్రాతిపదికన మెట్రో, బీచ్కారిడార్ వంటి ఆధునిక మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులను పట్టాలెక్కించకపోతే.. భవిష్యత్తులో ఐటీ రంగంలో విశాఖ తీవ్ర కుంగుబాటును చవిచూడక తప్పదని నిపుణులు తీవ్రస్థాయిలో హెచ్చరిస్తున్నారు. మౌలిక సదుపాయాలు లేని నగరానికి భవిష్యత్తులో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి పెట్టుబడులు రావడం కలగానే మిగిలిపోతుందన్న వాస్తవాన్ని పాలకులు ఇప్పటికై నా గుర్తించాలని సర్వే హెచ్చరిస్తోంది.
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గిరిజన ఐఏఎస్లకు ఘన సన్మానంఐఏఎస్లు బాలకృష్ణ,శివకుమార్నుసత్కరిస్తున్న అరకు మాజీ ఎమ్మెల్యే చెట్టి పాల్గుణఐఏఎస్లు బాలకృష్ణ, శివకుమార్నుఅభినందిస్తున్న మాజీ మంత్రి బాలరాజు సాక్షి, పాడేరు: ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐఏఎస్ హోదా ప్రకటించిన గిరిజన గ్రూప్–1 అధికారి గుడిసా బాలకృష్ణ, తెలంగాణ క్యాడర్లో పనిచేస్తున్న గిరిజన ఐఏఎస్ అధికారి కిల్లు శివకుమార్నాయుడును ఆదివారం ఆదివాసీ గిరిజన ప్రజా సంఘాలు, గిరిజన ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ వర్గాలు ఘనంగా సన్మానించాయి. మోదకొండమ్మతల్లి ఆలయంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ సీఈసీ సభ్యుడు పసుపులేటి బాలరాజు ఇద్దరు అధికారులను దుశ్శాలువాలతో సత్కరించి అభినందించారు. అనంతరం కుమ్మరిపుట్టులోని శంకరన్ ఆడిటోరియంలో గిరిజన ప్రజా, ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఐఏఎస్ల సన్మాన సభ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి అరకు మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు చెట్టి పాల్గుణ హాజరై గుడిసె బాలకృష్ణ, కిల్లు శివకుమార్నాయుడులకు పుష్పగుచ్ఛాలు అందజేసి దుశ్శాలువాలతో సన్మానించారు.
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రాంబిల్లిలో బంగారం, నగదు చోరీయలమంచిలి రూరల్: మండల కేంద్రం రాంబిల్లిలో తాళం వేసి ఉన్న ఓ ఇంట్లో ఆదివారం చోరీ జరిగింది. ఇంట్లో నివాసముంటున్న బుద్దరాజు రామకృష్ణంరాజు కుటుంబసభ్యులతో ఆదివారం ఉదయం ఎస్.రాయవరం మండలం వొమ్మవరం వెళ్లారు.తిరిగి మధ్నాహ్నం 2 గంటల సమయంలో ఇంటికి వచ్చేసరికి తాళం పగులగొట్టి తలుపులు తెరిచి ఉన్నాయి.లోపలికి వెళ్లి చూసేసరికి బీరువా తెరిచి,దుస్తులు,వస్తువులు చెల్లాచెదురుగా ఉన్నాయి. బీరువాలో మూడు తులాల బంగారం,రూ.20 వేల నగదు చోరీకి గురైనట్టు బాధితుడు మీడియాకు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న క్లూస్ టీం చోరీ జరిగిన ఇంటిని పరిశీలించి,ఆధారాలు సేకరించింది. బాధితుడి నుంచి ఇంకా ఫిర్యాదు అందలేదని, వచ్చిన వెంటనే చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని రాంబిల్లి సీఐ నర్సింగరావు తెలిపారు.
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వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్ట.. నానాటికీ తీసికట్టు!ఖరీఫ్ సాగుకు నీరు సరఫరా అయ్యేదెలా? ● కళ్ల ముందే లీకేజీ.. వృధాగా పోతున్న సాగునీరు ● పట్టించుకోని ప్రభుత్వం ● వర్షాభావంతో నీరు లేకుండా అడుగంటిన ఆనకట్టు నాతవరం : ప్రధాన గేట్లు లీకేజీ ద్వారా సాగునీరు నిత్యం వృథాగా పోవడంతో వెర్రిగెడ్డ అనకట్టలో నీరు నిల్వ ఉండడం లేదు. స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు ప్రాతినిధ్యం వహించే నియోజకవర్గంలో ఇంతటి నిర్లక్ష్యంపై రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మండలంలో మర్రిపాలెం పంచాయతీ శివారు, పొట్టిపాలెం గ్రామ సమీపంలో వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్ట ఉంది. ఈ ఆనకట్టపై అధారపడి ఖరీఫ్ సీజన్లో మర్రిపాలెం, వెన్నలపాలెం, డొంకాడ, బాపన్నపేట, మాదంపూడి, డి.యర్రవరం, ములగపూడి, యరంకపేట తదితర గ్రామాల పరిధిలో సుమారుగా 5 వేల ఎకరాలు ఆయకట్టు ఉంది. వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్ట పరిఽధిలో పంట పొలాలకు నీరు ప్రవహించే ప్రధాన కాలువలకు ఇటీవల సిమెంట్ లైనింగ్ పనులు చేశారు. నెల రోజులుగా వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్ట ప్రధాన గట్టును ఉపాధి హామీ పథకంలో కూలీలు మట్టితో గట్టును పట్టిష్టం చేసారు. వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్ట్ట ప్రధాన గేట్లు శిథిలం కావడంతో లీకేజీ ద్వారా ఎప్పుడు నీరు అప్పుడే వెంటనే కాలువల్లో బయటకు పోతుంది. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్ట్టలో కాస్త నీరు చేరుతుంది. ఖరీఫ్ పంట సాగుకు నీరు ఢోకా ఉండదంటూ ఆయకట్టు రైతులు ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నారు. వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్టలో ప్రస్తుతం పరిస్థితి చూస్తే లీకేజీతో నీరు పోవడంతో నీటి మట్టం అడుగంటిపోయి దర్శనమిస్తుంది. కాలువలో ప్రవహించే లీకేజీ నీరు కొత్త వారు చూస్తే గేట్లు ఎత్తి నీరు ఆయకట్టుకు విడుదల చేసినట్టుగా ఉంది. మండలంలో తాండవ రిజర్వాయరు ఉన్నప్పటికీ మర్రిపాలెం, డి.యర్రవరం పంచాయతీలతో పాటు ఎం.బెన్నవరం పంచాయతీలో రెండు గ్రామాలకు తాండవ ప్రాజెక్టు నీరు ప్రవహించదు. ఈ గ్రామాలు తాండవ రిజర్వాయరుకు ఎత్తు ప్రాంతంలో ఉండడంతో వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్టు నీటిపై ఆధారపడి ఖరీఫ్ సీజన్లో వరి పంట ఈ ప్రాంత రైతులు సాగు చేస్తుంటారు.
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ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొని లైన్మన్ మృతిపరవాడ: యలమంచిలి–పరవాడ రహదారిలో ఆదివారం సాయంత్రం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ యువకుడు దుర్మరణం చెందాడు. పరవాడ సీఐ ఎల్.భాస్కరరావు తెలిపిన వివరాలివి. ఏపీఈపీడీసీఎల్లోని లంకెలపాలెం సెక్షన్లో కాంట్రాక్టు లైన్మన్గా పనిచేస్తున్న దుర్గారావు విధి నిర్వహణకు ఆదివారం వాడచీపురుపల్లి ప్రాంతానికి ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్లారు. అక్కడి నుంచి తిరిగి పరవాడకు వస్తుండగా పైడిమాంబ ఆల యం సమీపంలో గాజువాక నుంచి అచ్యుతాపురం వైపు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు ఆయన బైక్ను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో దుర్గారావు తలకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఘటనాస్థలంలోనే మృతి చెందారు. పరవాడ పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం అనకాపల్లి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు.
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ఆర్ఐటీఐ ప్రవేశాలగడువు పెంపు● ప్రిన్సిపాల్ రామ్మోహన్రావు చింతపల్లి: స్థానిక నివాసానుబంధ పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థ (ఆర్ఐటీఐ)లో రెండో విడత ప్రవేశాల దరఖాస్తు గడువును ఈ నెల 10వ తేదీ వరకు పొడిగించినట్లు ప్రిన్సిపాల్ వై. రామ్మోహన్రావు తెలిపారు. ప్రవేశాలకు కౌన్సెలింగ్ను ఈ నెల 12న ఉదయం 9 గంటల నుంచి నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. ఇప్పటికే దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు తమ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్తో పాటు అన్ని ధ్రువపత్రాలను తీసుకువచ్చి ఈ నెల 11వ తేదీ సాయంత్రం 4 గంటల్లోపు ఐటీఐలో పనిదినాల్లో ధ్రువపత్రాల పరిశీలన పూర్తి చేసుకోవాలని తెలిపారు. ధ్రువపత్రాల పరిశీలన పూర్తయిన అభ్యర్థులకు మాత్రమే కౌన్సెలింగ్ నిర్వహిస్తామని స్పష్టం చేశారు. మరిన్ని వివరాలకు 9494929104, 9494377833 నంబర్లను సంప్రదించాలని ప్రిన్సిపాల్ సూచించారు.
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విడిదిఆంధ్రా కాశ్మీర్ లంబసింగి.. ప్రకృతి అందాలకు పెట్టింది పేరు. మంచు తెరలు, చల్లని గాలులు, పచ్చని కొండల మధ్య మరో కొత్త పర్యాటక ఆకర్షణ సిద్ధమవుతోంది. లంబసింగికి చేరువలోని కృష్ణాపురం ఫైనరీ ఇప్పుడు సరికొత్త సొబగులు అద్దుకుంటోంది. ప్రకృతి ఒడిలో సేదతీరాలనుకునే పర్యాటకుల కోసం కాటేజీలు, టెంట్లు, ట్రెక్కింగ్ మార్గాలు, సాహస క్రీడలు వంటి సదుపాయాలతో రూపుదిద్దుకుంటోంది. పర్యాటక సీజన్ నాటికి అందుబాటులోకి వచ్చేలా సిద్ధమవుతోంది. ● లంబసింగికి చేరువలో కొత్త పర్యాటక కేంద్రం ● రూ.63 లక్షలతో తొలిదశ అభివృద్ధి పనులు ● లగ్జరీ కాటేజీలు.. టెంట్లతో వసతి సౌకర్యం ● ట్రెక్కింగ్.. సాహస క్రీడలకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు ● మరో రూ.50 లక్షలతో మరిన్ని సౌకర్యాలు ప్రకృతి ఒడిలో చింతపల్లి: ఆంధ్రా కశ్మీర్గా పేరుగాంచిన లంబసింగికి సమీపంలోని కృష్ణాపురం పైనరీ (పర్యాటక కేంద్రం) త్వరలోనే పర్యాటకులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ప్రకృతి అందాల మధ్య ఉన్న ఈ ప్రాంతాన్ని అన్ని వసతులతో కూడిన పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు చర్యలు చేపడుతున్నారు. ● జిల్లాలో ప్రకృతి ప్రేమికులను విశేషంగా ఆకట్టుకునే ప్రాంతాల్లో లంబసింగికి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. చల్లని వాతావరణం, మంచు సోయగాలను ఆస్వాదించేందుకు ఇటీవల కాలంలో ఇక్కడికి వచ్చే పర్యాటకుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. లంబసింగి, తాజంగి, చెరువులవేనం అందాలను వీక్షించిన అనంతరం పర్యాటకులు కొత్తపల్లి, డల్లాపల్లి, వంజంగి వైపు వెళ్తున్నారు. ● చింతపల్లి మార్గంలో ఉన్న కృష్ణాపురం పైనరీ తోటల వద్ద పర్యాటకులు ఆగి భోజనం చేయడం, సేదతీరడం, ఫొటోలు, సెల్ఫీలు దిగడం వంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేక పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని అటవీశాఖ నిర్ణయించింది. రూ.63 లక్షలతో అభివృద్ధి కృష్ణాపురం పైనరీ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం గత ఏడాది వనవిహారి పథకం కింద రూ.63 లక్షలు మంజూరు చేసింది. ఈ నిధులతో పర్యాటకులను ఆకట్టుకునేలా పలు అభివృద్ధి పనులు చేపట్టారు. కేరళ తరహాలో సౌకర్యవంతమైన వసతి కల్పించేందుకు మూడు లగ్జరీ కాటేజీల నిర్మాణం చేపట్టారు. ఒక్కో కాటేజీలో డబుల్ బెడ్రూమ్, లివింగ్ రూమ్, డ్రెస్సింగ్ రూమ్, వాష్రూమ్, టాయిలెట్ వంటి సదుపాయాలు ఉండనున్నాయి. ● చిన్నారుల కోసం ఆట స్థలాలు, సాహస క్రీడలకు సంబంధించిన పలు సౌకర్యాలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. పర్యాటకులకు ఇబ్బందులు లేకుండా మూడు బయో టాయిలెట్లను నిర్మిస్తున్నారు. పైనరీ తోటల చుట్టూ సుమారు 4 కిలోమీటర్ల మేర విద్యుత్ దీపాలతో ట్రెక్కింగ్ మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. రిజర్వేషన్ సౌకర్యం కృష్ణాపురం పైనరీలో బస చేసేందుకు అందుబాటులోకి రానున్న కాటేజీలను పర్యాటకులు ముందుగానే రిజర్వేషన్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించనున్నారు. గత ఏడాది నుంచి ప్రవేశ రుసుం రూ.30గా నిర్ణయించారు. చిన్న టెంట్కు రూ.800, పెద్ద టెంట్కు రూ.1,200 అద్దెగా నిర్ణయించారు. ● అక్టోబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు కొనసాగే పర్యాటక సీజన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని వసతి సదుపాయాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే కృష్ణాపురం పైనరీలో అభివృద్ధి పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. ఇవి పూర్తయితే లంబసింగి పర్యాటక ప్రాంతానికి కృష్ణాపురం పైనరీ మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది. మరో రూ.50 లక్షలు.. మరిన్ని సౌకర్యాలు! కృష్ణాపురం ౖపైనరీ అభివృద్ధికి మరో అడుగు పడింది. పర్యాటకులను మరింతగా ఆకట్టుకునేలా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో అదనంగా రూ.50 లక్షల నిధులు మంజూరయ్యాయి. ఇప్పటికే అభివృద్ధి పనులు తుది దశకు చేరుకోగా.. కొత్తగా మంజూరైన నిధులతో మరిన్ని సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ నిధులతో కేరళ తరహాలో మూడు సెమీ పర్మినెంట్ కాటేజీలు, ట్రిడెక్స్, పాత్వేలు, పూర్తి స్థాయి ఫెన్సింగ్, పర్యాటకుల కోసం ప్రత్యేక వంటశాల నిర్మించనున్నారు. దీంతో ప్రకృతి అందాల మధ్య బస చేయాలనుకునే వారికి కృష్ణాపురం పైనరీ మరింత ఆకర్షణీయమైన గమ్యస్థానంగా మారనుంది.అందుబాటులోకి తెస్తాం పర్యాటక సీజన్ నాటికి అన్ని సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేలా చర్యలు చేపడుతున్నాం. ఇప్పటికే అభివృద్ధి పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. చిన్నారులు ఆనందంగా గడిపేందుకు ఆట పరికరాలతో పాటు సాహస క్రీడలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశాం. కాటేజీల నిర్మాణం పూర్తయింది. అదనంగా సెమీ పర్మినెంట్ కాటేజీలను కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నాం. మరో రెండు నెలల్లో ప్రారంభం కానున్న పర్యాటక సీజన్ నాటికి అన్ని వసతులతో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని పర్యాటకులకు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తాం. – వై. నర్సింహరావు, డివిజనల్ ఫారెస్ట్ అధికారి, చింతపల్లి
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అభివృద్ధి పనులతో ఆదివాసీలకు ఆర్థిక ప్రయోజనం● కేంద్ర ప్రభుత్వ నోడల్ అధికారి సుగుణాకర్ చింతపల్లి: వీబీజీరాంజీ కార్యక్రమాల ద్వారా గ్రామాల్లో చేపడుతున్న అభివృద్ధి పనులతో ఆదివాసీ గిరిజనులు ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నారని కేంద్ర ప్రభుత్వ నోడల్ అధికారి సుగుణాకర్ అన్నారు. ఆదివారం ఆయన మండలంలోని అన్నవరం, బెన్నవరం, తాజంగి, కిటుములు, లంబసింగి, కొమ్మంగి, బలపం, పెదబరడ, చింతపల్లి పంచాయతీల్లో జాతీయ ఉపాధి పథకం ద్వారా చేపడుతున్న అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా సుగుణాకర్ మాట్లాడుతూ.. వీఎంజీ రాంజీ ఆధ్వర్యంలో చేపడుతున్న పనులు సంతృప్తికరంగా ఉన్నాయని తెలిపారు. పనుల్లో నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటిస్తూ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కొనసాగించాలని మండల అధికారులకు సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఏఈ రాంప్రసాద్, జేఈ శ్రీను, టెక్నికల్ అసిస్టెంట్లు, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు పాల్గొన్నారు.
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యువకుడిపై హత్యాయత్నంకంచరపాలెం: బర్మా క్యాంప్ మసీదు సమీపంలో ఆదివారం రాత్రి యువకుడిపై కత్తితో దాడి జరిగిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. కంచరపాలెం పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బర్మా క్యాంప్కు చెందిన జశ్వంత్ (22), పాల్, యశ్వంత్ల మధ్య గత కొంతకాలంగా వ్యక్తిగత విభేదాలు ఉన్నాయి. ఆదివారం మధ్యాహ్నం పాల్, యశ్వంత్లు మద్యం సేవిస్తుండగా అక్కడికి వచ్చిన జశ్వంత్ వారిని బెదిరించినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో రాత్రి మసీదు సమీపంలో జశ్వంత్పై యశ్వంత్ కత్తితో దాడి చేశాడు. దీంతో జశ్వంత్ శరీరంపై మూడు చోట్ల తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న కంచరపాలెం పోలీసులు రక్తపుమడుగులో పడి ఉన్న జశ్వంత్ను కేజీహెచ్కు తరలించారు. ప్రస్తుతం అతడి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. ఘటన అనంతరం యశ్వంత్ను స్థానికుల సహాయంతో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఏసీపీ ప్రదీప్తి పర్యవేక్షణలో కంచరపాలెం సీఐ కోరాడ రామారావు దర్యాప్తు చేపట్టారు. తనను జశ్వంత్ హత్య చేస్తాడనే భయంతో ముందుగానే కత్తిని వెంట తీసుకెళ్లినట్లు యశ్వంత్ విచారణలో చెప్పినట్లు సమాచారం. కేజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతున్న జశ్వంత్ పోలీసుల అదుపులో యశ్వంత్
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రాష్ట్ర స్థాయి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీలకు ఎంపికరోలుగుంట : అనకాపల్లిలో జరిగిన అమరావతి చాంపియన్షిప్ పోటీల్లో రోలుగుంట విద్యార్థులు ప్రతిభ చూపారు. జిల్లా స్థాయి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో 57 కేజీల బాలికల విభాగంలో బి.స్నేహ ప్రథమ స్థానంలోనూ, ఎస్.అఖిల్ 56 కేజీల బాలుర విభాగంలో ద్వితీయ స్థానంలో విజేతగా నిలిచారని రోలుగుంట హైస్కూల్ వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు ఎన్. గోవింద ఆదివారం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. వీరిని పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు అభినందించారు.బి.స్నేహఅఖిల్
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కూటమి ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలిఈ ఏడాది వెర్రిగెడ్డ ఆయకట్టు రైతులను కూటమి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ఆదుకోవాలి. ఈ ఏడాది వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్ట నుంచి ఆయకట్టు రైతులకు సాగు నీరు ఇస్తారో లేదో ముందు రైతులకు తెలియజేయాలి. సాగుకు నీరు ఇవ్వక పోతే ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేసేందుకు రైతులకు రాయితీపై విత్తనాలు సరఫరా చేయాలి. ప్రస్తుతం వెర్రిగెడ్డ ఆనకట్టలో నీరులేక ఎండి పోయి దర్శనమిస్తుంది. వేసిన వరి నాట్లు కళ్ల ముందే ఎండిపోతున్నాయి. తమరాన లోవ కృష్ణ, ఎంపీటీసీ సభ్యుడు కళ్ల ముందే సాగునీరు వృథా నిత్యం వృధాగా పోయే ఆనకట్టలో నీటిని ఇటీవల ఉపాధి కూలీలు మట్టితో తాత్కాలికంగా కప్పి ఆపుచేశారు. భారీ వర్షం కురియడంతో ఆ మట్టి కొట్టుకుపోయింది. తిరిగి గేట్లు లీకేజీ ద్వారా నీరంతా వృథాగా బయటకు పోతుంది. ఇటీవల ఉపాధి హామీ పథకంలో మట్టిపనులు చేసి గట్టును పటిష్టం చేసి గేట్లు మరమ్మతులు చేయడం మరిచారు. – గొర్లె నాయుడుబాబు, డొంకాడ గ్రామం
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భోగాపురంపై చంద్రబాబు క్రెడిట్ చోరీమహారాణిపేట: భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డే కర్త, కర్మ, క్రియ అని, కానీ చంద్రబాబు తన ఘనతగా చెప్పుకుంటూ మరోసారి క్రెడిట్ చోరీకి పాల్పడ్డారని ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ జె.సుభద్ర ఒక ప్రకటనలో ధ్వజమెత్తారు. భూసేకరణ నుంచి అన్ని అనుమతుల సాధన వరకు ప్రతి దశను జగన్ స్వయంగా పర్యవేక్షించారని ఆమె గుర్తు చేశారు. జగన్ సీఎంగా ఉన్న సమయంలోనే 2,750 ఎకరాల భూసేకరణ పూర్తి చేయడంతో పాటు రైతులకు నష్టపరిహారం, నిర్వాసితులకు పునరావాసం కల్పించారన్నారు. ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర మంత్రులతో సమన్వయం చేసి విమానాశ్రయానికి అవసరమైన అన్ని అనుమతులను జగన్ సాధించారన్నారు. 2023లోనే ఎయిర్పోర్టుకు భూమిపూజ చేయగా, మొత్తం నిర్మాణంలో 70 శాతం పనులు జగన్ ప్రభుత్వ హయాంలోనే పూర్తయ్యాయని, మిగిలిన 30 శాతం పనులు చేసి మొత్తం ఘనత తమదేనని చెప్పుకోవడం ద్వారా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు క్రెడిట్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ సమక్షంలోనే విశాఖపట్నం–భోగాపురం మధ్య ఆరు లేన్ల రహదారి నిర్మాణాన్ని చేపట్టాలని జగన్ కోరిన విషయాన్ని కూడా ఆమె ప్రస్తావించారు. ఉత్తరాంధ్రలో వలసలను నివారించి ఉపాధి అవకాశాలు పెంచాలనే లక్ష్యంతోనే భోగాపురం విమానాశ్రయ నిర్మాణాన్ని జగన్ ముందుకు తీసుకెళ్లారని వెల్లడించారు. జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ జె.సుభద్ర
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ట్రాక్టర్ కిందపడి డ్రైవర్ మృతికోటవురట్ల: ట్రాక్టర్ వెనుక చక్రం కిందపడి ఓ డ్రైవర్ మృతి చెందాడు. ఎస్ఐ విజయ్కుమార్ తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.కోటవురట్ల సంతబయలుకు చెందిన నాగం సత్తిబాబు(60)ఆదివారం ట్రాక్టర్ శుభ్రం చేస్తూ స్విచ్ ఆన్చేయగా సెకండ్గేర్లో ఉండడంతో ఒక్కసారిగా ముందుకు దూసుకుపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో సత్తిబాబు.. ట్రాక్టర్ వెనుక చక్రం కిందపడి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. వెంటనే స్థానిక సీహెచ్సీకి తరలించగా అక్కడ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు.మృతుడికి భార్య సత్యవతి,ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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శాకంబరిగా మోదమ్మసాక్షి, పాడేరు: ఉత్తరాంధ్ర భక్తులతో పాటు గిరిజనుల ఆరాధ్యదేవత పాడేరు మోదకొండమ్మతల్లి శాకంబరి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఆషాఢమాసం సందర్భంగా ఆదివారం తెల్లవారుజాము నుంచే ఆలయంలో శాకాంబరి ఉత్సవం వైభవంగా జరిగింది. ఆలయ కమిటీ అధ్యక్షుడు, పాడేరు ఎమ్మెల్యే మత్స్యరాస విశ్వేశ్వరరాజు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ వేడుకకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ● కూరగాయలు, ఆకుకూరలతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన అమ్మవారిని ఎమ్మెల్యే విశ్వేశ్వరరాజు, గూడెంకొత్తవీధి జడ్పీటీసీ కిముడు శివరత్నం, ఆలయ కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి కిల్లు కోటిబాబునాయుడు దంపతులు తొలిపూజలతో కొలిచారు. అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో కూరగాయలు, ఆకుకూరలతో రూపొందించిన గణపతి, మోదమ్మతో పాటు పలువురు దేవతామూర్తుల ప్రతిమలను ఎమ్మెల్యే పరిశీలించి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. భక్తులకు ప్రసాద వితరణ మోదమ్మను దర్శించుకునేందుకు వచ్చిన భక్తులకు ఎమ్మెల్యే విశ్వేశ్వరరాజు దంపతులు ప్రసాదాలను పంపిణీ చేశారు. మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ సీఈసీ సభ్యుడు పసుపులేటి బాలరాజు, ఐఏఎస్ అధికారులు కిల్లు శివకుమార్, గుడిసె బాలకృష్ణ ఆలయానికి చేరుకుని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఆలయ అర్చకుడు సుబ్రహ్మణ్యం, ఆలయ కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి కిల్లు కోటిబాబునాయుడు, ఇతర సభ్యులు వారిని దుశ్శాలువాలతో ఘనంగా సత్కరించారు. మోదమ్మ చిత్రపటాలు, అమ్మవారి ప్రసాదం అందజేశారు. భక్తులతో కిక్కిరిసిన ఆలయం శాకాంబరి అలంకరణలోని మోదకొండమ్మతల్లిని దర్శించుకునేందుకు స్థానికులతో పాటు మైదాన ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. క్యూలైన్లలో కొంతసేపు వేచి ఉన్నప్పటికీ భక్తులు ఓపికగా అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ● మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ఆలయ ప్రాంగణంలో భారీ అన్నసమారాధన నిర్వహించారు. భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు. శాకాంబరి ఉత్సవాన్ని విజయవంతం చేయడంతో పాటు అన్ని విధాలా సహకరించిన భక్తులు, ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులు, వివిధ వర్గాల వారికి ఎమ్మెల్యే విశ్వేశ్వరరాజు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కూరగాయలు, ఆకుకూరలతో అమ్మవారి అలంకరణ వైభవంగా ఉత్సవం భారీగా తరలివచ్చిన భక్తజనం ప్రత్యేక పూజలు.. ఉచిత ప్రసాద వితరణ కిక్కిరిసిన ఆలయ ప్రాంగణం
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సమస్యలు పరిష్కరించే వరకు పోరాటం● హైపవర్ కమిటీలు వద్దు ● ఆదివాసీ గిరిజన సంఘ జాతీయకార్యవర్గ సభ్యుడు అప్పలనర్స పాడేరు: ఆదివాసీల రాజ్యాంగ హక్కులు, చట్టాల పరిరక్షణతో పాటు శతశాతం ఉద్యోగ రిజర్వేషన్ అమలు కోసం చేస్తున్న పోరాటాలు సమస్య పరిష్కారమయ్యే వరకు కొనసాగుతాయని ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు పి. అప్పలనర్స తెలిపారు. సమస్య పరిష్కారానికి బదులు కాలయాపన కోసం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తామంటున్న హైపవర్ కమిటీలను తిరస్కరిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఆదివారం స్థానిక గిరిజన సంఘం కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఎన్నికల సమయంలో శతశాతం ఉద్యోగ రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు. హైపవర్ కమిటీలకు రాజ్యాంగ, చట్టబద్ధత ఉండదని అన్నారు. ఐదో షెడ్యూల్ ప్రాంతంలో 1/70 చట్టాన్ని నిర్వీర్యం చేసేందుకు గిరిజనేతరులు సుప్రీంకోర్టులో 1,600కుపైగా పిటిషన్లు వేసినా.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఐటీడీఏ ఉన్నతాధికారులు ఇప్పటివరకు గిరిజనులకు అనుకూలంగా ఒక్క కౌంటర్ పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేయలేదని ఆరోపించారు. దీంతో గిరిజన భూములు ఆక్రమణలకు గురవుతున్నాయని, అక్రమ నిర్మాణాలు పెరుగుతున్నాయని అన్నారు. ఐదో షెడ్యూల్ ప్రాంత పరిరక్షణకు భూ పరిరక్షణ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 7న అరణ్య గర్జన.. 8న మన్యం బంద్ జీవో నంబర్ 3 పునరుద్ధరణ, 1/70 చట్టం పరిరక్షణ కోసం ఈ నెల 7న పాడేరులో గిరిజన ఉద్యోగుల సంఘం, ఆదివాసీ, ప్రజా, విద్యార్థి, గిరిజన సంఘాలు, ఆదివాసీ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే అరణ్య గర్జన ర్యాలీ, బహిరంగ సభకు వేలాదిగా తరలివచ్చి విజయవంతం చేయాలని అప్పలనర్స పిలుపునిచ్చారు. 8న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మన్యం బంద్ నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. 9న ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా గిరిజన సమస్యల పరిష్కారానికి ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని, శతశాతం ఆదివాసీ ఉద్యోగ రిజర్వేషన్ చట్టంపై ప్రకటన చేయాలని, 1/70 చట్టం పరిరక్షణకు కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లేనిపక్షంలో ఉద్యమాలను మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ సమావేశంలో ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి పొద్దు బాల్దేవ్, జీవో నంబర్ 3 సాధన, 1/70 చట్టం పరిరక్షణ కమిటీ జిల్లా నాయకులు సాగిన ధర్మన్న పడాల్, ఏపీ గిరిజన సమాఖ్య జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కూడ రాధాకృష్ణ, హ్యుమన్ రైట్స్ ఫోరం జిల్లా అధ్యక్షుడు తరడ రాము, ఆదివాసీ సంక్షేమ పరిషత్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు వంతాల నాగేశ్వరరావు, డీఎల్ఓ రాష్ట్ర నాయకులు పెనుమల రంజిత్, మూల్ నివాస్ సంఘం రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు కర్జా వై.కుమార్, ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు కార్తీక్, శ్రీను, జీవన్, ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు వంతాల కృష్ణ, మహిళా సంఘం జిల్లా అధ్యక్షురాలు చిన్ని, విద్యార్థి సంఘం నాయకులు చిన్నారావు, బొండ గంగాధరం తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పారిశుధ్య కార్మికుల ఆకలి కేకలుమహారాణిపేట: నెలల తరబడి జీతాలు అందక గ్రామ పంచాయతీ, స్వచ్ఛభారత్, క్లాప్ మిత్ర పారిశుధ్య కార్మికులు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లోని వందలాది కార్మికులు కుటుంబ పోషణకు అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో థర్డ్ పార్టీ కాంట్రాక్టు విధానాన్ని రద్దు చేసి పంచాయతీరాజ్ చట్టం ప్రకారం కనీస వేతనాలతో పాటు అవుట్సోర్సింగ్ కార్పొరేషన్లో తమను విలీనం చేయాలని కార్మికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అరకొర జీతాలు.. నెలనెలా రావు విశాఖ జిల్లాలోని 79 గ్రామ పంచాయతీల్లో సుమారు 240 మంది, అనకాపల్లి జిల్లాలోని 645 పంచాయతీల్లో సుమారు 900 మంది పారిశుధ్య కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు. వీరికి నెలకు ఇచ్చేది కేవలం రూ.6 వేలు మాత్రమే. అది కూడా గత మూడు నెలలుగా ఇవ్వలేదు. ఈ అరకొర జీతాలతో నెట్టుకొస్తున్న తమకు నెలల తరబడి జీతాలివ్వకపోతే.. కుటుంబంతో బతికేదెలా? అని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పరిశుభ్రతకు అవార్డులు.. కార్మికులకు వెతలు గ్రామాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషించేది పారిశుధ్య కార్మికులే. కరోనా సమయంలో వీరి సేవలు అసమానం. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు వీధులు, కాల్వలు శుభ్రం చేయడంతోపాటు, అధికారుల సూచన మేరకు ఇతర పారిశుధ్య పనులు కూడా నిర్వర్తిస్తున్నారు. దీంతో ప్రభుత్వాల నుంచి పంచాయతీలు అవార్డులు పొందుతున్నాయి. అయినా వీరి జీతాల కోసం అధికారులు పట్టించుకున్న పాపాన పోవట్లేదు. పీజీఆర్ఎస్ ద్వారా జీతాల బకాయిలపై వినతులు సమర్పించినా స్పందించట్లేదని ఆక్షేపిస్తున్నారు. కనీస వేతనాలివ్వాలి పంచాయతీ పారిశుధ్య కార్మికుల కరోనా టైంలో ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయకుండా కుటుంబ సభ్యుల్ని వదిలి పనిచేశారు. ఆ కనికరం కూడా అధికారులు చూపట్లేదు. మా జీతాలు కొంచెం అయినా పెంచిన దాఖలాల్లేవు. కార్మి కులకు కనీస వేతనంగా రూ.26 వేలు చెల్లించాలి. –పడాల రమణ, జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షుడు, ఏపీ గ్రామ పంచాయితీ, స్వచ్ఛభారత్ వర్కర్స్ యూనియన్ జీవో 680 అమలు చేయాలి పంచాయతీ కార్మికులకు జీవో నం.680 అమలు చేసి నెలకు రూ.10 వేల జీతం ఇవ్వాలి. డీపీవో లేదా ఎంపీడీవో ద్వారా గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వాలి. ప్రమాదం, సహజ మరణం పొందిన కార్మికులకు మట్టి ఖర్చులిచ్చి, కుటుంబంలో ఒకరికి ఉద్యోగం కల్పించాలి. –సీహెచ్ శంకర్, కార్మికుడు, శొంఠ్యాం, ఆనందపురం కార్మిక చట్టాలు అమలు చేయాలి మేజర్ పంచాయతీలో పని చేస్తున్న కార్మికులకు కార్మిక చట్టాలు అమలు చేసి, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ సౌకర్యాలు కల్పించాలి. పంచాయతీలో పనిచేస్తున్న శానిటేషన్, వాటర్ సప్లై, ఎలక్ట్రికల్ కార్మికులకు బీమా వర్తింపజేయాలి. పంచాయతీరాజ్ శాఖ ద్వారా ప్రభుత్వమే జీతాలివ్వాలి. –ఎద్దు పైడమ్మ, పాండ్రింగి, పద్మనాభం గత ప్రభుత్వంలో భరోసా గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పారిశుధ్య కార్మికుల కష్టాన్ని గుర్తించింది. రూ.6 వేల జీతాన్ని రూ.10 వేలకు పెంచుతూ జీవో నం.680 జారీ చేసింది. అది అమల్లోకి రాకముందే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం మారింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఈ ఉత్తర్వులను పక్కన పెట్టేసింది. మరోవైపు 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధుల నుంచి జీతాలు చెల్లించాలని ఉత్తర్వులు ఉన్నప్పటికీ అమలు చేయట్లేదని కార్మికులు ఆరోపిస్తున్నారు. జీతాలు అడిగితే పనులు మానుకుని, వెళ్లిపోండని బెదిరిస్తున్నారని వాపోతున్నారు.
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కాఫీ సాగుపై ఆసక్తిరోడ్డు ప్రమాదంలోయువ రైతు మృతికొయ్యూరు: రావణాపల్లిలో ఆదివారం సాయంత్రం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో రావణాపల్లికి చెందిన యువ రైతు పాడి రాజా (25) మృతి చెందారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే కృష్ణదేవిపేట ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలోనే మృతి చెందారు. సమాచారం అందుకున్న సీఐ బి. శ్రీనివాసరావు ఘటనాస్థలాన్ని పరిశీలించారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రావణాపల్లికి చెందిన రైతు రాజా తోటలూరులో యూటర్న్ తీసుకుంటుండగా కృష్ణదేవిపేట నుంచి వస్తున్న పిట్టాచలానికి చెందిన కొర్రు లక్ష్మణ్ బైక్ బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో రాజా తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మృతి చెందారు. కొర్రు లక్ష్మణ్ బైక్పై ఉన్న సింహాచలంకు స్వల్ప గాయాలు కావడంతో కృష్ణదేవిపేట ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ తెలిపారు. యూటర్న్ వద్ద అప్రమత్తంగా ఉండాలి ద్విచక్ర వాహనదారులు యూటర్న్ తీసుకునే సమయంలో వెనుక నుంచి వచ్చే వాహనాలను గమనించాలని సీఐ శ్రీనివాసరావు సూచించారు. యూటర్న్ తీసుకునే విషయాన్ని వెనుక వాహనదారులకు ముందుగానే సిగ్నల్ ద్వారా తెలియజేయాలని తెలిపారు. లేకపోతే వెనుక నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఢీకొనే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరించారు. వాహనదారులు ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
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నిర్వాసిత రైతులకు ఉద్యోగాలు కల్పించాలిఅచ్యుతాపురం రూరల్ : పూడిమడకలో ప్రతిపాదిత ఎన్టీపీసీ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్ ప్రాజెక్ట్ నేపథ్యంలో భూములు కోల్పోయిన నిర్వాసిత రైతులకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలని భూ నిర్వాసిత రైతులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం పల్లిపేట స్టేజీ వద్ద నిర్వహించిన సమావేశంలో రైతులు ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేశారు. భూ సేకరణ సమయంలో హామీ ఇచ్చినట్టుగా ప్రతి అర్హత గల కుటుంబానికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడంతో పాటు ఆర్ కార్డులు జారీ చేసి పునరావాస ప్యాకేజీని పారదర్శకంగా అమలు చేయాలని కోరారు. ప్రాజెక్ట్ ప్రభావిత గ్రామాల స్థానిక యువతకే పరిశ్రమల్లో తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. డిమాండ్లను వెంటనే పరిష్కరించకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు, ధర్నాలు చేపడతామని నిర్వాసిత రైతులు హెచ్చరించారు. సమావేశంలో చోడిపల్లి అప్పారావు, ఉమ్మిడి అప్పారావు, వాసుపల్లి శ్రీనివాసరావు నిర్వాసిత రైతులు పాల్గొన్నారు.
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థింసాతో విశ్వవ్యాప్తంపాడేరు: భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు విమానాశ్రయం వేదికగా నిర్వహించిన థింసా నృత్యం గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులో చోటు దక్కించుకోవడంలో అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాకు చెందిన వేలాది మంది గిరిజన విద్యార్థులు భాగస్వాములు కావడం గర్వకారణమని జిల్లా కలెక్టర్ టి.నిశాంతి పేర్కొన్నారు. గిరిజన విద్యార్థినులు ఎంతో శ్రమించి, సమన్వయంతో థింసా నృత్యాన్ని ప్రదర్శించి ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించారని ఆమె అన్నారు. గిరిజనుల సంప్రదాయ నృత్యమైన థింసాకు ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు రావడం ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం అని పేర్కొన్నారు. గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు ద్వారా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా గిరిజనుల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, కళావైభవం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరింత విస్తృతంగా పరిచయం అవుతాయని కలెక్టర్ తెలిపారు. ఈ అద్భుత ప్రదర్శన విజయవంతం కావడానికి కృషి చేసిన జేసీ తిరుమణి శ్రీపూజ, పాడేరు ఐటీడీఏ పీవో ఆదిత్యవర్మతో పాటు గిరిజన సంక్షేమ శాఖ అధికారులు, హెచ్ఎంలు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులను కలెక్టర్ అభినందించారు. గిన్నిస్ రికార్డులో జిల్లా విద్యార్థుల ఘనత భోగాపురం వేదికగా ప్రదర్శన ప్రపంచానికి చాటిన గిరిజన సంస్కృతి విద్యార్థులు, జిల్లా అధికారుల కృషిఅభినందనీయం కలెక్టర్ నిశాంతి
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నేడు శాకంబరి అలంకరణలో మోదమ్మ● ఏర్పాట్లు పూర్తి పాడేరు: ఉత్తరాంధ్ర భక్తుల ఆరాధ్యదైవం పాడేరు మోదకొండమ్మతల్లి ఆలయంలో శాకంబరి ఉత్సవానికి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఆలయ కమిటీ అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్యే మత్స్యరాస విశ్వేశ్వరరాజు, ప్రధాన కార్యదర్శి కిల్లు కోటిబాబునాయుడు, కమిటీ సభ్యులు, మహిళా భక్తులు ఉత్సాహంగా అలంకరణ పనుల్లో పాల్గొన్నారు. అలంకరణ కోసం భారీగా కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లు, దుంపజాతులను సేకరించి అలంకరించారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం భారీ అన్నసమారాధనకు నిర్వహణకు ఇరడాపల్లి ఎంపీటీసీ ముదిలి సుబ్బమ్మ, వైఎస్సార్సీపీ నేత ముదిలి నారాయణ, పలువురు భక్తులు, వర్తకులు, ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు తమవంతు సహాయం అందించారు. ఆదివారం ఉదయం 5 గంటల నుంచి శాకంబరి అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తారని ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు సుబ్రహ్మణ్యం తెలిపారు.
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సీజనల్ వ్యాధుల పంజాసాక్షి, పాడేరు: ఎపిడమిక్ సీజన్ కావడంతో జిల్లాలో సీజనల్ వ్యాధులు విజృంభిస్తున్నాయి. పీహెచ్సీలతో పాటు జిల్లా కేంద్రంలోని పాడేరు జిల్లా సర్వజన ఆస్పత్రికి రోగుల తాకిడి పెరిగింది. గత వారం రోజులుగా ఆస్పత్రిలో రోజువారీ ఓపీ 400 వరకు నమోదవుతోంది. వీరిలో జ్వరపీడితులే అధికంగా ఉంటున్నారు. ఓపీ గదితో పాటు అన్ని వైద్య విభాగాల్లోనూ రోగుల రద్దీ కనిపిస్తోంది. జ్వరాలతో బాధపడుతున్న వారు రక్తపరీక్షల కోసం క్యూ కడుతున్నారు. టైఫాయిడ్, వైరల్, మలేరియా జ్వరాలతో బాధపడుతున్న వారి సంఖ్య అధికంగా ఉంటోంది. పీహెచ్సీల నుంచి రిఫరల్ కేసులు కూడా పెరిగాయి. వివిధ వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారిని ఇన్పేషెంట్లుగా చేర్చుకుని వైద్యసేవలు అందిస్తున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రోగులను కేజీహెచ్కు తరలిస్తున్నారు. అనారోగ్యం బారిన గిరిజన విద్యార్థులు ఏజెన్సీలోని పలు గిరిజన విద్యాలయాల్లో విద్యార్థులు అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. జ్వరాలతో బాధపడుతున్న విద్యార్థుల సంఖ్య అధికంగా ఉంటోంది. పీహెచ్సీలతో పాటు జిల్లా ఆస్పత్రికి ఉపాధ్యాయులు, ఇతర సిబ్బంది విద్యార్థులను తరలించి వైద్యసేవలు అందిస్తున్నారు. గురుకుల విద్యాలయాల్లో వైద్య సిబ్బంది ఉన్నప్పటికీ.. గిరిజన సంక్షేమ ఆశ్రమ పాఠశాలల్లో హెల్త్ వలంటీర్లు లేకపోవడంతో విద్యార్థులకు అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు సత్వర వైద్యం అందడం లేదనే విమర్శలు ఉన్నాయి. అనారోగ్యానికి గురైన విద్యార్థులను సమీపంలోని ఆస్పత్రులకు తరలించడం ఉపాధ్యాయులకు ఇబ్బందిగా మారుతోంది. పాడేరు జిల్లా ఆస్పత్రికి వస్తున్న రోగుల్లో గిరిజన విద్యార్థుల సంఖ్య కూడా అధికంగా ఉంటోంది.జిల్లా ఆస్పత్రికి పెరిగిన రోగుల తాకిడి
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పీఆర్ డీఈఈగా మాణిక్యం బాధ్యతల స్వీకరణపాడేరు: పాడేరు డివిజన్ పంచాయతీరాజ్ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ (డీఈఈ)గా సమరెడ్డి మాణిక్యం శనివారం తన ఛాంబర్లో బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇంతకాలం జి.మాడుగుల మండల ఇంజనీరింగ్ అధికారిగా విధులు నిర్వహించిన మాణిక్యానికి డీఈఈగా పదోన్నతి లభించింది. పాడేరు పంచాయతీరాజ్ డీఈఈగా పనిచేసిన కె.జ్యోతీబాబుకు ఈఈగా పదోన్నతి లభించడంతో ఆయన బదిలీ అయ్యారు. దీంతో ఆయన స్థానంలో సమరెడ్డి మాణిక్యం డీఈఈగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు.ఈ సందర్భంగా మాణిక్యాన్ని పంచాయతీరాజ్ శాఖకు చెందిన పలువురు అధికారులు, సిబ్బంది, కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు పుష్పగుచ్ఛాలు అందజేసి అభినందించారు.
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గిన్నిస్ రికార్డుతో ఆదివాసీలకు ఒరిగేదేమీ లేదుపాడేరు: గిన్నిస్ బుక్ రికార్డు కోసం ఆదివాసీ విద్యార్థినులతో థింసా నృత్యం చేయించి ప్రభుత్వం, జిల్లా అధికారులు వారిని ఆటబొమ్మలుగా చూస్తున్నారని ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు పి.అప్పలనర్స ఆరోపించారు. ప్రధానమంత్రి వద్ద మెప్పు పొందేందుకే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారని విమర్శించారు. గిన్నిస్ బుక్ రికార్డుతో ఆదివాసీలకు ఒరిగేదేమీ లేదన్నారు. శనివారం పాడేరులోని గిరిజన సంఘం కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. గతంలో నిర్వహించిన యోగాంధ్ర గిన్నిస్ బుక్ రికార్డు ద్వారా ఏం సాధించారని ప్రశ్నించారు. జీవో నంబర్ 3 పునరుద్ధరణ లేదా ప్రత్యామ్నాయ జీవోపై సీఎం చంద్రబాబు ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయకుండా ప్రభుత్వం కాలయాపన చేస్తోందని విమర్శించారు. 1/70 చట్టాన్ని పటిష్టంగా పరిరక్షించేందుకు సుప్రీంకోర్టులో కౌంటర్ అఫిడవిట్ దాఖలు చేయడంలో ఎందుకు జాప్యం చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. గిరిజన ఉద్యమాలను దారి మళ్లించేందుకే ప్రధాని మోదీ రాష్ట్ర పర్యటన సందర్భంగా ఆదివాసీ విద్యార్థినులను థింసా కార్యక్రమానికి తీసుకెళ్లారని అప్పలనర్స ఆరోపించారు. సుమారు 13 వేల మంది గిరిజన బాలికలను భోగాపురానికి తీసుకెళ్లి నాలుగు రోజులపాటు చదువులకు దూరం చేశారన్నారు. మండుటెండలో గంటల తరబడి నృత్యాలు చేయించినప్పటికీ విద్యార్థినులకు సరైన వసతి, ఆహారం, తాగునీరు వంటి కనీస సౌకర్యాలు కల్పించలేదని ఆరోపించారు. శానిటరీ న్యాప్కిన్లు కూడా అందించకుండా అవమానకరంగా వ్యవహరించారని అన్నారు. 150 మంది ఉండాల్సిన చోట 300 మందికి పైగా విద్యార్థినులను ఉంచి ఇబ్బందులకు గురిచేశారని పేర్కొన్నారు. ఇది నేరపూరిత, కుట్రపూరిత నిర్లక్ష్యమని ఆరోపించారు. ఈ ఘటనకు, బాలల హక్కుల ఉల్లంఘనకు బాధ్యులైన అధికారులు, నిర్వాహకులపై వెంటనే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. సంక్షేమ వసతి గృహాల్లో ఇతరులకు ప్రవేశం లేదని చెప్పే అధికారులు.. ఎవరి అనుమతితో నాలుగు రోజులపాటు విద్యార్థినులను చదువులకు దూరం చేశారో సమాధానం చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. గిరిజన హక్కులు, చట్టాల పరిరక్షణ, జీవో నంబర్ 3 సాధనతో పాటు ఇతర సమస్యలపై కొంతకాలంగా కొనసాగుతున్న గిరిజన ఉద్యమాన్ని దారి మళ్లించేందుకే విద్యార్థినులను థింసా నృత్య కార్యక్రమానికి తీసుకెళ్లారని ఆరోపించారు. గిన్నిస్ బుక్ రికార్డు కోసం ప్రభుత్వం తాపత్రయపడిందని విమర్శించారు. గిరిజన హక్కులు, చట్టాల పరిరక్షణ కోసం ఆదివాసీల ఉద్యమం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ సమావేశంలో ఏపీ గిరిజన సమాఖ్య జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి రాధాకృష్ణ, నిరుద్యోగుల సంఘం జిల్లా నాయకులు కేవై కుమార్, భాను, ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు జీవన్, కార్తీక్, ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు కృష్ణ, రాజశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు అప్పలనర్స
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వేతన వెతలు!సాక్షి, పాడేరు: కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో కాంట్రాక్ట్, ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు, దిదినసరి వేతన కార్మికులకు ప్రతి నెలా వేతనాల పంపిణీలో నిర్లక్ష్యం నెలకొంటోంది. ఇస్తున్న వేతనాలు చాలీచాలని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ, అవి కూడా సకాలంలో అందకపోవడంతో ఆయా ఉద్యోగులు ఆర్థికంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలోని సమగ్ర శిక్షలో పనిచేస్తున్న అన్ని విభాగాల ఉద్యోగులకు కూడా రెండు నెలలుగా వేతనాలు అందక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. వారితో పాటు వారిని నమ్ముకున్న కుటుంబాలు కూడా ఆర్థిక సమస్యలతో సతమతమవుతున్నాయి. ఉద్యోగులకు వేతనాల సమస్య సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగుల వేతనాలకు రెండు నెలలుగా ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేయకపోవడంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. జిల్లాలోని 11 మండలాల పరిధిలో విద్యాశాఖతో పాటు కేజీబీవీల్లో సుమారు 500 మంది కాంట్రాక్ట్, ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు, డైలీవేజ్, క్యాజువల్ వర్కర్లు పనిచేస్తున్నారు. వీరికి రూ.6 వేల నుంచి రూ.40 వేల వరకు వివిధ స్థాయిల్లో వేతనాలు అందుతున్నాయి. అయితే అన్ని స్థాయిల్లోని ఉద్యోగులకు గత రెండు నెలలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేతనాలు చెల్లించకపోవడంతో వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వేతనాలు అందకపోవడంతో ఉద్యోగుల కుటుంబాలు ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్నాయి. స్కూల్ ఫీజులు చెల్లించలేని పరిస్థితి విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమై రెండు నెలలు కావస్తున్నప్పటికీ.. చాలామంది ఉద్యోగులు తమ పిల్లల స్కూల్, కాలేజీ ఫీజులను ఇప్పటివరకు చెల్లించలేని పరిస్థితి నెలకొంది. చిరు ఉద్యోగులు కావడంతో ఇరుగు పొరుగు వద్ద అప్పు కూడా పుట్టని పరిస్థితి ఉందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పిల్లల చదువుల ఖర్చులతో పాటు కుటుంబ అవసరాలను తీర్చలేక సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగులు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వేతనాలు సకాలంలో అందకపోవడంతో రోజువారీ ఖర్చులకు సైతం ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ఉద్యోగులు వాపోతున్నారు. తమ సమస్యలను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించి, పెండింగ్లో ఉన్న రెండు నెలల వేతనాలను విడుదల చేయాలని వారు కోరుతున్నారు. సమగ్ర శిక్షలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్, ఔట్సోర్సింగ్, డైలీవేజ్ ఉద్యోగులకు వేతనాలు అందక ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. తమ పిల్లల చదువుల ఫీజులు, కుటుంబ అవసరాలు తీర్చలేక సతమతమవుతున్న ఉద్యోగులు.. ప్రభుత్వం వెంటనే పెండింగ్ వేతనాలు విడుదల చేయాలని కోరుతున్నారు. రెండు నెలలుగా అందని వేతనాలు సుమారు 500 మంది ఉద్యోగులకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు పిల్లల ఫీజులకూ తప్పని కష్టాలు పెండింగ్ జీతాల కోసం ఎదురుచూపులు ప్రభుత్వం స్పందించాలని విజ్ఞప్తి వేతనాలు లేక ఇబ్బందులు రెండు నెలులుగా వేతనాలు అందక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. కు టుంబాల పోషణకు ఆర్థిక సమస్య నెలకొంది. ఇచ్చేది తక్కువ వేతనం అయినా అది కూడా సమయానికి ఇవ్వకపోవడం బాధిస్తోంది. సమగ్ర శిక్షలో ఉద్యోగులంతా అనేక సమస్యలతో సతమతమవుతున్నాం. – పి.పంతులు, ఉపాధ్యక్షుడు, సమగ్రశిక్ష ఉద్యోగుల సంఘం, పాడేరు ఉద్యోగుల సమస్యలుపరిష్కరించాలి సమగ్రశిక్షలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్, అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులమంతా వేతనాలతో పాటు అనేక సమస్యలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. రెండు నెలల బకాయి వేతనాలను వెంటనే చెల్లించడంతో పాటు అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి. – వి.జయరాజ్, జిల్లా ప్రధానకార్యదర్శి, సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగుల సంఘం, పాడేరు
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అంతర్రాష్ట్ర సర్వీసులు నిలిపివేతఆర్టీసీ డీఎం మాధురి వెల్లడిసీలేరు: విశాఖపట్నం నుంచి సీలేరు మీదుగా అంతర్రాష్ట్ర ప్రాంతాలకు వెళ్లే బస్సు సర్వీసులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు విశాఖపట్నం ఆర్టీసీ డీఎం మాధురి తెలిపారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పోలవరం సరిహద్దు చింతూరు వద్ద రహదారులపైకి వరద నీరు చేరడంతో రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయని తెలిపారు. ఈ కారణంగా విశాఖపట్నం నుంచి సీలేరు మీదుగా రోజుకు మూడు బస్సు సర్వీసులు నడుస్తుండగా.. వాటిని తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం చింతూరు వద్ద ఉన్న బస్సులను రాజమహేంద్రవరం మీదుగా మళ్లించి విశాఖపట్నం చేరేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. రహదారులపై వర్షపు నీరు తగ్గిన అనంతరం యథావిధిగా బస్సు సర్వీసులను పునరుద్ధరిస్తామని, ప్రయాణికులు ఈ విషయాన్ని గమనించాలని కోరారు. శనివారం విశాఖపట్నం నుంచి భద్రాచలం, భద్రాచలం నుంచి సీలేరు మీదుగా విశాఖపట్నం వెళ్లే బస్సులు నిలిచిపోవడంతో ఈ ప్రాంత ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. మరోవైపు భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభం నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతంలో నడిచే కొన్ని బస్సు సర్వీసులను కూడా మళ్లించడంతో ప్రయాణికులకు మరింత ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి.
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బస్సులన్నీ భోగాపురానికే..!సాక్షి, పాడేరు: ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి బస్సులు ఏర్పాటు చేయడంతో జిల్లాలోని ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. జిల్లాలోని ఏకై క పాడేరు ఆర్టీసీ డిపోలో 46 బస్సు సర్వీసులు ఉండగా.. 30 బస్సులను భోగాపురానికే కేటాయించారు. ఈ బస్సుల్లో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం నుంచే జనాన్ని భోగాపురానికి తరలించడంతో ఏజెన్సీలోని పలు రూట్లలో బస్సు సర్వీసులను రద్దు చేశారు. కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం రూట్లలో రెండేసి బస్సులు మాత్రమే నడపగా.. విశాఖపట్నం, చోడవరం ప్రాంతాలకు కూడా బస్సు సర్వీసులను తగ్గించారు. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడి ప్రైవేట్ జీపులను ఆశ్రయించారు. జిల్లాలో ప్రధాన రూట్లు చింతపల్లి, అరకు లోయ, జోలాపుట్ మార్గాల్లోనూ మూడేసి బస్సులు మాత్రమే నడపడంతో అన్ని వర్గాల ప్రయాణికులు శనివారం అవస్థలు పడ్డారు. బస్సుల రద్దుపై ఆర్టీసీ అధికారులు ముందస్తుగా సమాచారం ఇవ్వకపోవడంతో ప్రయాణికులకు మరింత ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. నిత్యం బస్సు సర్వీసులతో రద్దీగా ఉండే పాడేరు ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్.. శనివారం బస్సులు లేక వెలవెలబోయింది. బస్సుల కోసం ప్రయాణికులు గంటల తరబడి నిరీక్షించినా ఫలితం లేకపోయింది. ప్రైవేట్ జీపుల్లో ప్రయాణించే స్థోమత లేని వారు ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్లోనే బస్సుల కోసం పడిగాపులు కాయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.పాడేరు డిపోలో 30 సర్వీసుల రద్దు
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భోగాపురం సభకు ‘ఆర్టీసీ’డాబాగార్డెన్స్: విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఆర్టీసీ బస్సులను పెద్ద ఎత్తున జనసమీకరణకు తరలించడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, పలువురు కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు హాజరైన ఈ సభకు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల నుంచి భారీగా జనాలను తరలించేందుకు శుక్రవారం రాత్రి నుంచే సగానికి పైగా బస్సులను కేటాయించారు. తీవ్రమైన బస్సుల కొరత విశాఖ రీజియన్ పరిధిలోని అనకాపల్లి, పాడేరు, అరకు, చోడవరం, నర్సీపట్నం, యలమంచిలి, పాయకరావుపేట తదితర ప్రాంతాల నుంచి వందలాది బస్సులను భోగాపురానికి తరలించారు. విశాఖ నగరంలో ఇప్పటికే పరిమిత సంఖ్యలోనే బస్సులు అందుబాటులో ఉండగా, అందులోనూ కొన్ని మరమ్మతుల కారణంగా డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి. ఉన్న కొద్దిపాటి బస్సులను సభకు తరలించడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రయాణికులు, ఉద్యోగుల విలవిల విశాఖ నుంచి నిత్యం విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, రాజాం, పలాస, బొబ్బిలి, పార్వతీపురం, సాలూరు, అనకాపల్లి తదితర ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగించే ఉద్యోగులు, కార్మికులు, విద్యార్థులు, రైల్వే ప్రయాణికులు గంటల తరబడి బస్ స్టాండ్లలో నిరీక్షించాల్సి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో తీవ్ర రద్దీ నెలకొని ప్రయాణికులు చుక్కలు చూశారు. ప్రజాప్రతినిధుల సభల కోసం ప్రయాణికులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేయడంపై సర్వత్రా అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. ప్రయాణికులకు తిప్పలు
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సంపత్ వినాయకగర్ హుండీ ఆదాయం లెక్కింపుమహారాణిపేట: ఆశీలమెట్ట శ్రీ సంపత్ వినాయకస్వామి వారి ఆలయ హుండీల ఆదాయాన్ని శనివారం లెక్కించారు. గత 28 రోజులకు గాను హుండీల ద్వారా రూ. 18,74,000 ఆదాయం వచ్చినట్లు ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి డీవీవీ ప్రసాదరావు వెల్లడించారు. ఆలయ వ్యవస్థాపక ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు టి.ఆర్. చోళన్, దేవాదాయ శాఖ సహాయ కమిషనర్ కార్యాలయ పర్యవేక్షకులు ఎం. ప్రసాద్ పర్యవేక్షణలో శ్రీ వేంకటేశ్వర సేవా సంఘం ప్రతినిధులు, ఆలయ సిబ్బంది ఈ లెక్కింపు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.నగదుతో పాటు 4 గ్రాముల 513 మిల్లీగ్రాముల బంగారం, 71 గ్రాముల 500 మిల్లీగ్రాముల వెండి లభించాయని ఈవో తెలిపారు. అలాగే విదేశీ మారక ద్రవ్యం కింద యూఎస్ఏ డాలర్లు 21, కెనడా డాలర్లు 75, సౌదీ రియాళ్లు 270, కువైట్ అర దినార్తో పాటు రూ. 111 బ్యాంకర్ చెక్ హుండీలో సమకూరినట్లు వివరించారు. ఈ కానుకలను సూర్యబాగ్లోని బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా శాఖకు అప్పగించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
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వ్యాన్ ప్రమాదంపై సమగ్ర విచారణకు డిమాండ్అచ్యుతాపురం రూరల్ : బ్రాండిక్స్ పరిశ్రమలో పనిచేసిన కార్మికురాలు కొమనాపల్లి సంధ్య రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందిన ఘటనలో ప్రమాదానికి కారణమైన వ్యాన్ పై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రమాదానికి గురైన వాహనం నెంబర్ ప్లేట్పై ఉన్న అక్షరాలు పూర్తిగా చెరిగిపోయి ఉండడం స్థానికుల్లో సందేహాలకు తావిస్తోంది. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వాహనం నెంబర్ స్పష్టంగా ఉండి, ప్రస్తుతం ఎందుకు స్పష్టంగా కనిపించని పరిస్థితి ఏర్పడిందనే అంశంపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. వాహనానికి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్, ఫిట్నెస్, బీమా, ఇతర చట్టబద్దమైన పత్రాలు అన్నీ సక్రమంగా ఉన్నాయా లేదా అనే అంశాలను అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. వాహనం నిర్వహణ లేకపోయి ఉండవచ్చనే అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ ఘటనలో ప్రమాదానికి గల అసలు కారణాలను వెలికితీసేందుకు రవాణా, పోలీసు శాఖల ఉన్నతాధికారులు సమగ్ర విచారణ చేపట్టాలని స్థానికులు, కార్మిక సంఘాల ప్రతినిధులు డిమాండ్ చేస్తున్నా రు. సంధ్య మృతితో సెజ్ ప్రాంత కార్మికుల్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా పరిశ్రమలకు కార్మికులను తరలించే వాహనాలపై ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహించి, నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కార్మికులు కోరుతున్నారు.
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భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు క్రెడిట్ జగన్దేఅనకాపల్లి : ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు పేరు తెచ్చే భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు నిర్మాణంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్రెడ్డి కృషి మరువలేనిదని, ఆయన పాలనలో భూ సేకరణతోపాటు విమానాశ్రయం ఏర్పాటుకు సుమారుగా 85 శాతం పనులు పూర్తి చేయడం జరిగిందని వైఎస్సార్సీపీ 81వ వార్డు ఇన్చార్జి బొడ్డేడ శివ తెలిపారు. స్థానిక గవరపాలెం పార్కు సెంటర్ వద్ద భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభం సందర్భంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్రెడ్డి చిత్రపటానికి శనివారం క్షీరాభిషేకం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో 85 శాతం పనులు పూర్తి చేస్తే, 15 శాతం పనులు కూటమి పాలనలో చేయడం జరిగిందన్నారు. ఈ క్రెడిట్ను వైఎస్సార్సీపీకి రాకుండా చేయడం అన్యాయమన్నారు. ఎయిర్పోర్టును ప్రధాని మోదీతో ప్రారంభించడం ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు ఎంతో మంచి జరుగుతుందన్నారు. గత పాలనలోనే ఎయిర్పోర్టు పనులు 2026లో పూర్తి అవుతాయని చెప్పడం జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 80వ వార్డు ఇన్ఛార్జ్ కె.ఎం.నాయుడు మాట్లాడుతూ భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్డు ప్రారంభించడం శుభపరిణామన్నారు. ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణం పూర్తి చేసిన ఘనత మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్రెడ్డికే దక్కుతుందన్నారు. రాష్ట్రంలో అనేక అభివృద్ధి పనులు వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో చేయడం జరిగిందని, గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలు, విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్, అనేక సంక్షేమ పథకాలు చేయడం జరిగిందన్నారు. నూకాంబిక దేవస్థానం మాజీ చైర్మన్ కొణతాల మురళీకృష్ణ మాట్లాడుతూ అభివృద్ధి, సంక్షేమం గురించి నేటికీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్రెడ్డి పాలన గురించి ప్రజలు చర్చించుకోవడం జరుగుతుందన్నారు. ఎయిర్పోర్టు అభివృద్ధికి కృషి చేసిన జగన్మోహన్రెడ్డి పేరును తప్పక ప్రస్తావించాలన్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో విశాఖలో జరిగిన జీ–7 సమ్మిట్లో అనేక కంపెనీలు తీసుకుని రావడం జరిగిందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ వైద్య విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు దొండ సిద్దార్ధ, పార్టీ సీనియర్ నాయకులు విల్లూరి శివ సూరి, సుంకర వెంకటేశ్వరరావు, బుచ్చి రాము,, బుద్ద జగన్, నడిశెట్టి మధు, పెంటకోట శ్రీను, వాసుపల్లి తాతీయలు, కాండ్రేగుల వెంకట సాంబ శివ, కాండ్రేగుల శ్రీను, కాండ్రేగుల శ్యామ్, పెతకం శెట్టి గోపి, అనీల్, చింతా కోటి పాల్గొన్నారు.
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జ్వరంతో విద్యార్థుల అవస్థలుసిబ్బంది పర్యవేక్షణ లేకుండానే కాలినడకన ఆస్పత్రికి తరలింపు సీలేరు: గూడెం కొత్తవీధి మండలం దారకొండ బాలుర ఆశ్రమ పాఠశాలలో జ్వరంతో బాధపడుతున్న ఆరుగురు విద్యార్థులను పాఠశాల సిబ్బంది పర్యవేక్షణ లేకుండా ఆస్పత్రికి పంపడంపై తల్లిదండ్రులు, గిరిజన సంఘాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి. ప్రస్తుతం వర్షాకాలం కావడంతో పాఠశాలలో ఆరుగురు విద్యార్థులకు జ్వరం రావడంతో వారిని దారకొండ ఆస్పత్రికి పంపినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. అయితే ఉపాధ్యాయులు లేదా సిబ్బంది వెంట లేకుండా అంతర్రాష్ట్ర రహదారి మీదుగా విద్యార్థులను నడిచి ఆస్పత్రికి పంపడం పట్ల అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. పాఠశాలలో ఆరోగ్య సేవకుడు అందుబాటులో లేకపోవడంతో అనారోగ్యంతో ఉన్న విద్యార్థుల బాధ్యతను ఇతర విద్యార్థులపై వదిలేయడం దారుణమని గిరిజన సంఘాలు ఆరోపించాయి. ఈ ఘటనపై అధికారులు విచారణ జరిపి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇదే పాఠశాలలో ఇటీవల భోజనం విషయంలో ప్రశ్నించిన విద్యార్థులపై సిబ్బంది దాడి చేశారనే ఆరోపణలు రావడం గమనార్హం.
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మట్టి అక్రమ తవ్వకాలపై మైనింగ్ అధికారి తనిఖీఅచ్యుతాపురం రూరల్ : దొప్పెర్ల పంచాయతీ పరిధిలోని సాయి ప్రియా లే–అవుట్లో మట్టి అక్రమ తవ్వకాలపై శనివారం అనకాపల్లి జిల్లా మైనింగ్ శాఖ ఇన్స్పెక్టర్ బండారు శ్రీనివాసరావు క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీలు నిర్వహించారు. సర్వే నంబర్లు 52, 53, 54, 55, 56తో పాటు ఫేజ్–2, ఫేజ్–5 ప్రాంతాల్లో అక్రమంగా మట్టి తవ్విన ప్రాంతాలను ఆయన పరిశీలించారు. అలాగే, అక్కడి నుంచి తవ్వి సమీపంలోని లారస్ ల్యాబ్కు తరలించినట్టు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మట్టిని కూడా పరిశీలించి సంబంధిత వివరాలను సేకరించారు. ఘటనకు సంబంధించి సమగ్రంగా పరిశీలించి, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా బాధితులతో మాట్లాడిన మైనింగ్ ఇన్స్పెక్టర్ పూర్తి విచారణ అనంతరం వారికి న్యాయం జరిగేలా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. కో–జెడ్పీటీసీ నర్మాల కుమార్, కొల్లి వరహాలరావు, నడిపింటి శేఖర్, బాధితులు పాల్గొన్నారు.
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పోర్టుల ప్రైవేటీకరణను ప్రతిఘటిద్దాండాబాగార్డెన్స్: పోర్టుల ప్రైవేటీకరణను ప్రతిఘటిస్తూ నాన్ పర్మనెంట్, కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల హక్కుల కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఐక్య పోరాటాలకు సిద్ధం కావాలని వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (డబ్ల్యూటీడబ్ల్యూఎఫ్ఐ) జాతీయ అధ్యక్షుడు సీడీ నందకుమార్ పిలుపునిచ్చారు. డాబాగార్డెన్స్లోని అల్లూరి విజ్ఞాన కేంద్రంలో శనివారం ప్రారంభమైన నాలుగు రోజుల అఖిల భారత పోర్టు కార్మికుల వర్క్షాప్లో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రైవేటీకరణ విధానాలు కార్మికుల ఉద్యోగ భద్రత, వేతనాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. సిటూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సీహెచ్ నరసింగరావు మాట్లాడుతూ కనీస వేతనాలు, ఈపీఎఫ్, ఈఎస్ఐ, గ్రాట్యుటీ, బోనస్, ఉద్యోగ భద్రత వంటి హక్కుల అమలుకు కార్మిక సంఘాలు ఐక్యంగా ఉద్యమించాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో సమర మండల్, బి. జగన్, ఆర్కేఎస్వీ కుమార్, కె.ఎం. శ్రీనివాసరావు, సత్యనారాయణ, తాతారావు, రమణ, వేంకటేశ్వరరావు, అమ్మనాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వాట్సాప్ పోస్టు.. ఓ ప్రాణాన్ని కాపాడింది!సీలేరు: స్మార్ట్ఫోన్ యుగంలో వాట్సాప్ యాప్ సమాచారం చేరవేయడంలో కీలకంగా మారింది. ఈ వేదికను మంచి, చెడు రెండు విధాలుగా ఉపయోగించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ.. కొన్ని సందర్భాల్లో వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో పెట్టే పోస్టులు మూగజీవాల ప్రాణాలను సైతం కాపాడే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. సీలేరు గ్రామంలో ఓ ఆవు దూడ తప్పిపోయి కుక్కల బారిన పడి గాయాలతో ఉన్న విషయాన్ని స్థానిక వస్త్ర వ్యాపారి మణిరాజు గమనించారు. వెంటనే దూడ ఫొటో తీసి స్థానిక వాట్సాప్ గ్రూపులో పోస్టు చేశారు. దీనిని చూసిన కొందరు దూడ యజమానికి సమాచారం అందించడంతో.. ఆయన వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నారు. కుక్కల బారి నుంచి దూడను రక్షించి భుజంపై ఎత్తుకుని ఇంటికి తీసుకెళ్లి తల్లి ఆవు వద్దకు చేర్చారు. విషయం తెలుసుకున్న పశువైద్య సిబ్బంది కూడా ఇంటికి చేరుకుని గాయపడిన దూడకు చికిత్స అందించారు.మూగజీవానికి తప్పిన ప్రాణాపాయం
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సాగరగర్భంలో బాహుబలిసాక్షి, విశాఖపట్నం: దేశరక్షణకు మరో బాహుబలి సిద్ధమవుతోంది. హిందూ మహాసముద్రంపై ఆధిపత్యం చలాయించేలా, చొరబాట్లను అరికట్టేలా, చైనాకు చెక్పెట్టేలా అణు జలాంతర్గామి రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఇప్పటికే వరుస క్షిపణి ప్రయోగాలతో సత్తా చాటుతున్న ఇండియన్ నేవీ.. శత్రుదేశాల గుండెల్లో గుబులు రేపేలా పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో నెక్స్ట్ జెన్ న్యూక్లియర్ సబ్మైరెన్ను నిర్మిస్తోంది. 13,500 టన్నుల బరువైన ఈ బాహుబలి అణు జలాంతర్గామిలో 190 మెగావాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న కాంపాక్ట్ లైట్ వాటర్ అణు రియాక్టర్, 8 వేల కిలోమీటర్లకు పైగా పరిధి ఉన్న కే–6 ఖండాంతర క్షిపణులు ఉంటాయి. విశాఖలోని రాంబిల్లి సమీపంలో ఉన్న రహస్య నేవల్ బేస్ ఐఎన్ఎస్ వర్ష, విశాఖపట్నంలోని షిప్ బిల్డింగ్ సెంటర్లోను ఎస్–5 ప్రాజెక్టుగా దీని నిర్మాణపనులు మొదలయ్యాయి. డిజైనింగ్ నుంచి నిర్మాణం వరకు దీనికోసం రూ.10 వేల కోట్లు వెచ్చిస్తున్నారు. డీఆర్డీవో, బార్క్, ఏటీవీ సంయుక్త డిజైన్ అరిహంత్, అరిఘాత్, ఎస్–4, ఎస్–4 స్టార్ వంటి సబ్మైరెన్లను విజయవంతంగా నిర్మించిన భారత్.. ఇప్పుడు అంతకంటే రెట్టింపు సామర్థ్యం గల భారీ సబ్మైరెన్లు నిర్మించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. 2006 నాటి ఉన్నతస్థాయి శాస్త్రవేత్తల కమిటీ సిఫారసుల ఆధారంగా డీఆర్డీవో, బార్క్, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వెసల్ (ఏటీవీ) కలిసి.. ఈ ఎస్–5 డిజైన్ని రూపొందించాయి. సైనిక శక్తిని మార్చేసే సత్తా ఎస్–5 అణు జలాంతర్గామి భారత రక్షణదళ అమ్ములపొదిలో చేరితే.. దేశ సైనికశక్తి దశ దిశ మారిపోతాయి. ఇందులో ఒకేసారి అనేక లక్ష్యాల్ని ధ్వంసం చేసే సామర్థ్యం ఉన్న కే–6 బాలిస్టిక్ క్షిపణులుంటాయి. వీటిద్వారా శత్రుదేశాల్లోని ఏ మూలనైనా లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతం(ఐవోఆర్)లో చైనా నౌకాదళ చొరబాట్లను గట్టిగా తిప్పికొట్టవచ్చు. విశాఖలో రూపుదిద్దుకుంటున్న అణు జలాంతర్గామి విశాఖలోనే ఎందుకంటే? ఎస్–5 సబ్మైరెన్ నిర్మాణపనులు విశాఖలో చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 190 మెగావాట్ల లైట్ వాటర్ రియాక్టర్ తయారీ చివరి దశకు చేరుకుంది. విశాఖపట్నం సమీపంలో ఉన్న రాంబిల్లి వద్ద సముద్రపు లోతు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జలాంతర్గాములు ఉపగ్రహాలు లేదా శత్రు రాడార్లకు చిక్కకుండా నీటి అడుగున ప్రయాణించి సముద్రంలోకి ప్రవేశించవచ్చు. అదేవిధంగా విశాఖలోని షిప్బిల్డింగ్ సెంటర్ దశాబ్దాలుగా అణు జలాంతర్గాముల నిర్మాణంలో అనుభవం సాధించింది. అణు జలాంతర్గాముల నిర్మాణానికి అవసరమైన పరికరాల్ని అందించే బార్క్, ఎల్ అండ్ టీ, బీహెచ్ఈఎల్ దీనికి సమీపంలో ఉన్నాయి. ఈ కారణాలతో ఈ భారీ న్యూక్లియర్ సబ్మైరెన్ నిర్మాణానికి విశాఖపట్నాన్ని ఎంపిక చేశారు.
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సౌత్ జోన్ యోగా పోటీల్లో శ్రీ ప్రకాష్ విద్యార్థుల ప్రతిభపాయకరావుపేట: సీబీఎస్ఈ సౌత్ జోన్ యోగా పోటీల్లో స్థానిక శ్రీ ప్రకాష్ విద్యార్థులు ప్రతిభ కనబరిచినట్టు ఆ విద్యా సంస్థల సంయుక్త కార్యదర్శి సీహెచ్ విజయ్ ప్రకాష్ తెలిపారు. తెలంగాణా రాష్ట్రం రంగారెడ్డి జిల్లా నందిగామ మండలం చేగూరులో గతనెల 24వ తేదీ నుంచి 31వ తేదీ వరకు జరిగిన అండర్ –17 బాలుర విభాగం పోటీ ల్లో బి.దేవాస్తు నాయుడు, పి.సోహాన్శ్రీ, కె.వెంకట్, సీహెచ్ జయదీప్, సీహెచ్.రక్షిత్లు బంగారు పతకాలు, వ్యక్తిగత యోగా విభాగంలో కాంస్య పతకం, నృత్య యోగా విభాగంలో రజత పతకాలు సాధించినట్లు తెలిపారు. వీరందరూ సెప్టెంబరు 25 నుంచి 28 వరకు జరిగే జాతీయ స్థాయి పోటీలకు ఎంపికై నట్లు చెప్పారు. అండర్ –14 బాలుర గ్రూప్ యోగా విభాగంలో శ్రీ ప్రకాష్ విద్యార్థులు కాంస్య పతకాలు సాధించారని తెలిపారు. ప్రతిభ చూపిన విద్యార్థులను విద్యా సంస్థల అధినేత సీహెచ్.నరసింహరావు, సంయుక్త కార్యదర్శి సీహెచ్. విజయ్ ప్రకాష్, సీనియర్ ప్రిన్సిపాల్ ఎం.వి.వి.ఎస్. మూర్తి, ప్రిన్సిపాల్ రవి కుమార్, యోగా గురువులు దాడి సురేష్, ఎం.జయంతి అభినందించారు.
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సీలేరులో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం● 13 గంటల పాటు శ్రమించి మరమ్మతులు ● ఎట్టకేలకు సరఫరా పునరుద్ధరణ సీలేరు: స్థానిక జలవిద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 11 కేవీ లైన్ ద్వారా గ్రామానికి సరఫరా అయ్యే విద్యుత్ శుక్రవారం తెల్లవారుజామున నిలిచిపోవడంతో గ్రామమంతా అంధకారంలో మునిగిపోయింది. జలవిద్యుత్ కేంద్రం ఈఈ రాజేంద్రప్రసాద్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. స్విచ్యార్డ్లోని 33/11 కేవీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి 11 కేవీ లైన్ ద్వారా సీలేరు గ్రామానికి విద్యుత్ సరఫరా జరుగుతోంది. గత పది రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల ప్రభావంతో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో ట్రాన్స్ఫార్మర్కు సంబంధించిన జంపర్లు తెగిపోయి ట్రాన్స్ఫార్మర్ను తాకడంతో ఆయిల్ లీకై ంది. దీంతో గ్రామానికి విద్యుత్ సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అధికారులు మరమ్మతు పనులు చేపట్టారు. ఏడీఈ సురేష్ ఆధ్వర్యంలో సిబ్బంది ఐనాడ శివ, గురునాథ్తో పాటు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు సుమారు 13 గంటల పాటు శ్రమించి దెబ్బతిన్న జంపర్లను తొలగించి కొత్తవి అమర్చారు. అనంతరం ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఆయిల్ లీకేజీని సరిచేసి విద్యుత్ సరఫరాను యథావిధిగా పునరుద్ధరించినట్లు ఈఈ తెలిపారు.
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జోలాపుట్టులో వెలుగులకోసం వేడుకోలుముంచంగిపుట్టు: ఆంధ్రా–ఒడిశా సరిహద్దులోని జోలాపుట్టు గ్రామానికి శాశ్వత విద్యుత్ సమస్యను పరిష్కరించాలని వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా నేత, జేసీఎస్ జిల్లా కోఆర్డినేటర్ అరబిరు జగబంధు కోరారు. శుక్రవారం జోలాపుట్టు పంచాయతీ కేంద్రంలో విద్యుత్ సమస్యపై ఇప్పటికే అధికారులకు సమర్పించిన వినతిపత్రాలతో గ్రామస్తులు నిరసన చేపట్టారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ప్రత్యేక విద్యుత్ లైన్ ఏర్పాటు చేయాలని నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా అరబిరు జగబంధు మాట్లాడుతూ, మే 23న మాచ్ఖండ్ జలవిద్యుత్ కేంద్రంలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదం కారణంగా జోలాపుట్టు గ్రామానికి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయి గ్రామస్తులు చీకట్లో మగ్గిపోయారని తెలిపారు. మాచ్ఖండ్ ప్రాజెక్టు ఎస్ఈను కలిసి, ఏపీఈపీడీసీఎల్ ఉన్నతాధికారులకు అనుమతి లేఖ అందజేశామని చెప్పారు. అలాగే పాడేరు, ముంచంగిపుట్టులో నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమాల్లో కూడా విద్యుత్ లైన్ ఏర్పాటుకు వినతిపత్రాలు సమర్పించినట్లు వెల్లడించారు. గత నెల 12న విద్యుత్ శాఖ అధికారులు జోలాపుట్టుకు వచ్చి సర్వే నిర్వహించి, గ్రామస్తుల ఆధార్ కార్డుల ప్రతులను సేకరించినప్పటికీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి పురోగతి లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జిల్లా కలెక్టర్ వెంటనే స్పందించి జోలాపుట్టు గ్రామ విద్యుత్ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని ఆయన కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ సర్పంచ్ దొర నీలకంఠం, వైఎస్సార్సీపీ మండల నాయకుడు ఎండీ సోలేమాన్, జోలాపుట్టు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు. సమస్య పరిష్కరించాలని జేసీఎస్ జిల్లా కోఆర్డినేటర్ జగబంధు
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మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాల్సిందే!పాడేరు: డీఎస్సీ–2025 నియామకాల్లో జరిగిన అక్రమాలపై సీబీఐతో సమగ్ర విచారణ జరిపించి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, పాడేరు ఎమ్మెల్యే మత్స్యరాస విశ్వేశ్వరరాజు డిమాండ్ చేశారు. పరీక్షల లీకేజీ, అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని ఆయన కోరారు. పార్టీ అధిష్టానం ఆదేశాల మేరకు డీఎస్సీ అక్రమాలపై శుక్రవారం జిల్లా కేంద్రం పాడేరు కలెక్టరేట్ వద్ద వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అనంతరం వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మత్స్యరాస విశ్వేశ్వరరాజు, అరకు ఎమ్మెల్యే రేగం మత్స్యలింగం, మాజీ మంత్రి పసుపులేటి బాలరాజు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కొట్టగుళ్లి భాగ్యలక్ష్మి, చెట్టి పాల్గుణ, పార్టీ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు ఏడువాక సత్యారావు తదితరులు పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి ఇన్చార్జి డీఆర్వో ఎంవీఎస్ లోకేశ్వరరావుకు వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా విశ్వేశ్వరరాజు మాట్లాడుతూ, అధికారంలోకి వస్తే మెగా డీఎస్సీ నిర్వహణపై తొలి సంతకం చేస్తామని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, అధికారంలోకి వచ్చిన ఏడాది తరువాత కూడా నిరుద్యోగులను మోసం చేశారని ఆరోపించారు. డీఎస్సీ–2025 నియామకాల్లో అనేక అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయని అన్నారు. స్పోర్ట్స్ కోటా కింద 421 పోస్టులను ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండానే తమకు అనుకూలమైన వారికి కేటాయించారని ఆరోపించారు. ఈ వ్యవహారంపై వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళనలు కొనసాగుతాయని తెలిపారు. ఈ నెల 3 లేదా 4 తేదీల్లో టౌన్హాల్ సమావేశాలు, 6 నుంచి 9 వరకు నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో రిలే దీక్షలు, 10వ తేదీన భారీ ర్యాలీలు నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు. అరకు ఎమ్మెల్యే రేగం మత్స్యలింగం మాట్లాడుతూ, డీఎస్సీ అక్రమాలపై తమ పార్టీ మొదటి నుంచే ఆధారాలతో సహా ప్రశ్నిస్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం విచారణకు ముందుకు రావడం లేదన్నారు. ప్రభుత్వం తనకు తానే క్లీన్చిట్ ఇచ్చుకోవడం విచారకరమని విమర్శించారు. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులకు న్యాయం జరిగే వరకు వైఎస్సార్సీపీ పోరాటం కొనసాగిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ మహిళా విభాగం జిల్లా అధ్యక్షురాలు కురుసా పార్వతమ్మ, యువజన విభాగం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు రేగం చాణక్య, రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి తెడబారికి సురేష్, విద్యార్థి విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు లోచలి వరప్రసాద్, పెదబయలు జెడ్పీటీసీ బొంజుబాబు, పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సీదరి మంగన్నదొర, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి కూడా సురేష్కుమార్, మండల అధ్యక్షులు సీదరి రాంబాబు, ఎన్. మత్స్యకొండం నాయుడు, పద్మారావు, కొర్ర సూర్యనారాయణ, పరశురాం, పాంగి అనిల్, మజ్జి చంద్రబాబు, ఎస్టీ సెల్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి శెట్టి అప్పాలు, ఎస్టీ సెల్ నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు శరభ సూర్యనారాయణ, వైస్ ఎంపీపీ కనకాలమ్మ, మాజీ ఎంపీపీలు సల్లంగి ఉమామహేశ్వరరావు, శెట్టి నీలవేణితో పాటు జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు పాల్గొన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, పాడేరు ఎమ్మెల్యే మత్స్యరాస విశ్వేశ్వరరాజు డిమాండ్ జిల్లా కేంద్రం పాడేరులో కలెక్టరేట్ వద్ద నిరసన డీఆర్వోకు వినతిపత్రం
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జోలాపుట్టుకు నీటి చింత● నీరు చేరక వెలవెలబోతున్న మత్స్యగెడ్డ ముంచంగిపుట్టు: సాధారణంగా జూలై, ఆగస్టు నెలల నాటికి ఉప్పొంగుతూ కళకళలాడే మత్స్యగెడ్డ ఈసారి వెలవెలబోతూ కనిపిస్తోంది. ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడంతో గెడ్డలో నీటి ప్రవాహం ఏమాత్రం పెరగలేదు. ఫలితంగా జోలాపుట్టు జలాశయానికి నీటి చేరికలు కూడా ఆశించిన మేర లేవు.మాచ్ఖండ్ జలవిద్యుత్ కేంద్రానికి ప్రధాన నీటి వనరైన జోలాపుట్టు జలాశయం పూర్తిగా మత్స్యగెడ్డపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే ఏప్రిల్, మే నెలల్లో ఎండలతో అడుగంటిన మత్స్యగెడ్డ ఇప్పటికీ పూర్తిస్థాయిలో నిండకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. రానున్న రెండు నెలల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురవకపోతే జోలాపుట్టు జలాశయంలో నీటి నిల్వలు ఆశించిన స్థాయికి చేరే అవకాశం లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు.
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త్వరలో 65 ఫీడర్ అంబులెన్సులు● అత్యవసర సేవలు బలోపేతం ● ఫీడర్ అంబులెన్స్ సేవల రాష్ట్ర ప్రోగ్రాం అధికారి ఫణీంద్ర జి.మాడుగుల: జిల్లాలో త్వరలో 65 నూతన ఫీడర్ అంబులెన్సులను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు ఫీడర్ అంబులెన్స్ సేవల రాష్ట్ర ప్రోగ్రాం అధికారి ఫణీంద్ర తెలిపారు. శుక్రవారం మండలంలోని నుర్మతి, భీరం ప్రాంతాల్లో ఆయన పర్యటించి ఫీడర్ అంబులెన్స్ సేవల పనితీరును పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా సిబ్బందితో సమావేశమై పలు సూచనలు చేశారు. మారుమూల గ్రామాల ప్రజలకు సకాలంలో అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించేందుకు ప్రభుత్వం ఫీడర్ అంబులెన్స్ సేవలను మరింత బలోపేతం చేస్తోందని ఆయన తెలిపారు. త్వరలో జిల్లాలో 65 కొత్త ఫీడర్ అంబులెన్సులు అందుబాటులోకి రానున్నాయని, ప్రజలు ఈ సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. ప్రతి అత్యవసర పిలుపునకు వేగంగా స్పందిస్తూ నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించాలని ఈఎంటీలకు ఆదేశించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అత్యవసర వైద్య సేవలను మరింత మెరుగుపరిచేందుకు అధికారులు, సిబ్బంది సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు.
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63,260ఓట్ల తొలగింపు శనివారం శ్రీ 1 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026శాకంబరిగా మోదమ్మ ● అలంకరణ ఉత్సవం రేపు ● ఏర్పాట్లు పూర్తి సాక్షి, పాడేరు: ఉత్తరాంధ్ర భక్తుల ఆరాధ్యదైవమైన పాడేరులోని శ్రీ మోదకొండమ్మతల్లి శాకంబరి అలంకరణ ఉత్సవాన్ని ఆగస్టు 2వ తేదీ (ఆదివారం) ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు ఆలయ కమిటీ అధ్యక్షుడు, పాడేరు ఎమ్మెల్యే మత్స్యరాస విశ్వేశ్వరరాజు, ప్రధాన కార్యదర్శి కిల్లు కోటిబాబు నాయుడు శుక్రవారం తెలిపారు.ఈ ఏడాది కూడా మోదకొండమ్మతల్లికి శాకాంబరి అలంకరణను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, అన్ని వర్గాల భక్తుల సహకారంతో విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున నుంచే మోదకొండమ్మతల్లి శాకాంబరి దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తారని, పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించుకోవాలని భక్తులను కోరారు. అదేవిధంగా, మధ్యాహ్నం ఆలయ ప్రాంగణంలో భారీ అన్నసమారాధన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని, భక్తులందరూ పాల్గొని అమ్మవారి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.సాక్షి, పాడేరు: జిల్లాలో ఇటీవల నిర్వహించిన ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటర్ల సర్వే అనంతరం ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను జిల్లా కలెక్టర్ టి. నిశాంతి శుక్రవారం విడుదల చేశారు. జిల్లాలోని పాడేరు, అరకులోయ రెండు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో గతంలో నమోదైన 4,99,752 ఓట్లలో సమగ్ర పరిశీలన అనంతరం 4,36,494 ఓట్లను మాత్రమే తుది ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చారు. దీంతో 63,260 ఓట్లు తొలగించబడ్డాయి. అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తొలగించిన ఓట్లలో 34,781 మంది మరణించిన ఓటర్లు, 14,363 మంది ఇతర ప్రాంతాలకు మారిన (షిఫ్టెడ్) ఓటర్లు, 11,789 డబుల్ ఎంట్రీలు, 2,327 గైర్హాజరు (అబ్సెంట్) ఓటర్లు ఉన్నారు. ● గతంలో అరకులోయ నియోజకవర్గంలో 2,48,665 ఓటర్లు ఉండగా, ప్రస్తుతం 2,15,009 మందికి పరిమితమయ్యారు. ● పాడేరు నియోజకవర్గంలో 2,51,087 నుంచి 2,21,485 మందికి ఓటర్ల సంఖ్య తగ్గింది. అరకులోయలో 33,656, పాడేరులో 29,602 ఓట్లు తొలగించారు. మహిళా ఓటర్లే అధికం ముసాయిదా జాబితా ప్రకారం జిల్లాలో మహిళా ఓటర్లే అధికంగా ఉన్నారు. మొత్తం 4,36,494 ఓటర్లలో 2,25,203 మంది మహిళలు, 2,11,271 మంది పురుషులు, 20 మంది ఇతరులు ఉన్నారు. ● అరకులోయ నియోజకవర్గంలో 2,15,009 ఓటర్లలో మహిళలు 1,09,781, పురుషులు 1,05,222, ఇతరులు 6 మంది ఉన్నారు. పాడేరు నియోజకవర్గంలో 2,21,485 ఓటర్లలో మహిళలు 1,15,422, పురుషులు 1,06,049, ఇతరులు 14 మంది ఉన్నారు. రెండు నియోజకవర్గాల్లోనూ మహిళా ఓటర్లే అధిక సంఖ్యలో ఉన్నారు. 27 కొత్త పోలింగ్ కేంద్రాలు హేతుబద్ధీకరణలో భాగంగా జిల్లాలో 27 కొత్త పోలింగ్ కేంద్రాలను ప్రతిపాదించారు. ఎన్నికల సంఘం ఆమోదం లభించిన వెంటనే ఇవి అమల్లోకి రానున్నాయి. ప్రస్తుతం జిల్లాలో 624 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉండగా, కొత్త కేంద్రాలతో కలిపి 651కు పెరగనున్నాయి. అరకులోయ నియోజకవర్గంలో 306 నుంచి 319, పాడేరు నియోజకవర్గంలో 318 నుంచి 332 పోలింగ్ కేంద్రాలకు సంఖ్య పెరగనుంది. ఓటర్లలో మహిళలే అధికం అదనంగా పెరగనున్న27 పోలింగ్ కేంద్రాలు తొలగించిన వారిలో మృతులు 34,781 వలసపోయిన వారు 14,363 ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను వెల్లడించిన కలెక్టర్ నిశాంతి
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7న పాడేరులో ఆత్మ గౌరవ సభ● విజయవంతం చేయాలి ● చింతపల్లి గిరిజన ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షుడు కిట్లంగి ప్రసాద్ పిలుపు చింతపల్లి: ఆదివాసీ హక్కుల పరిరక్షణ కోసం నిర్వహిస్తున్న ఆత్మగౌరవ సభను విజయవంతం చేయాలని చింతపల్లి గిరిజన ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షుడు కిట్లంగి ప్రసాద్ కోరారు. శుక్రవారం మండలంలో గిరిజన ఉద్యోగుల సంఘం సీనియర్ నాయకులతో కలిసి పలు పాఠశాలల్లో ఆదివాసీ గర్జన సభకు సంబంధించిన వాల్ పోస్టర్లను విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో భూ బదలాయింపు చట్టానికి వ్యతిరేకంగా గిరిజనేతరులు దాఖలు చేసిన కేసులను తిప్పికొట్టాలని అన్నారు. గిరిజనుల భూములు, హక్కులను కాపాడుకోవడంతో పాటు రాజ్యాంగబద్ధమైన హక్కుల పరిరక్షణ కోసం చేపడుతున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ నెల 7వ తేదీన పాడేరులో నిర్వహించనున్న ఆదివాసీల ఆత్మగౌరవ సభకు మండలంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి గిరిజన ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాల ప్రతినిధులతో పాటు అన్ని వర్గాల గిరిజన ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో గిరిజన ఉద్యోగుల సంఘం సీనియర్ నాయకులు బౌడు గంగరాజు, గెమ్మిలి మోహన్, కుడుముల చిన్న వెంకటరమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఆదివాసీలకు న్యాయం చేయాలి● జీవో నంబరు 3పై స్పష్టత తప్పనిసరి ● గిరిజన సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడుసాగిన ధర్మన్న పడాల్ చింతపల్లి: గిరిజన ఆదివాసీలకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఈ నెల 9వ తేదీన జరిగే ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవానికి ముందే జీవో నంబరు 3పై స్పష్టమైన ప్రకటన చేయాలని గిరిజన సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు సాగిన ధర్మన్న పడాల్ డిమాండ్ చేశారు. శుక్రవారం స్థానిక గిరిజన్ భవన్లో ప్రజా సంఘాల ప్రతినిధులతో ప్రత్యేక సమావేశాన్ని మండల గిరిజన సంఘం అధ్యక్షుడు సాగిన చిరంజీవి అధ్యక్షతన నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన సాగిన ధర్మన్న పడాల్ మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదివాసీలకు ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం జీవో నెం. 3 అమలుతో పాటు వంద శాతం ఉద్యోగ రిజర్వేషన్పై ఆదివాసీ దినోత్సవానికి ముందే ప్రకటన చేయాలని కోరారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు ఇప్పటికీ అమలు కాకపోవడంతో గిరిజన ప్రాంత యువత తీవ్ర నిరాశకు గురవుతున్నారని అన్నారు. ఇటీవల 1/70 చట్టం పరిరక్షణ కోసం పాడేరులో నిర్వహించిన భారీ ఉద్యమ ర్యాలీని ప్రభుత్వం ప్రత్యక్షంగా చూసిందని పేర్కొన్నారు. గిరిజనేతరులు సుప్రీంకోర్టులో దాఖలు చేసిన కేసులకు వ్యతిరేకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే రివ్యూ పిటిషన్ దాఖలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఉద్యమాలను మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఆగస్టు 7న పాడేరులో జరిగే ఆదివాసీల ఆత్మగౌరవ సభకు మద్దతుగా, ఈ నెల 5న చింతపల్లిలో నిర్వహించే కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఈ సమావేశంలో సీపీఐ మండల కార్యదర్శి పెట్ట పోతురాజు, డీఎల్వో జిల్లా నాయకుడు ఆనంద్, కాగి వెంకయ్యమ్మ, మచ్చమ్మ, నిరుద్యోగ సంఘం కన్వీనర్ సాగిన సత్యనారాయణ, చల్లంగి వినయ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కదంతొక్కిన కార్మికలోకంసాక్షి, పాడేరు: జిల్లాలోని అంగన్వాడీ, ఆశా కార్యకర్తలు, సీహెచ్డబ్ల్యూలు, మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు, ఐకేపీ సిబ్బంది తదితర అసంఘటిత కార్మికులు కనీస వేతనాల చట్టాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ శుక్రవారం జిల్లా కేంద్రం పాడేరులో ఆందోళన చేపట్టారు. ఎన్నికలకు ముందు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇచ్చిన వేతనాల పెంపు హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలని నినదిస్తూ, నెలకు రూ.26 వేల కనీస వేతనం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో పాడేరు జూనియర్ కళాశాల నుంచి కలెక్టరేట్ వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించి, అనంతరం కలెక్టరేట్ ఎదుట బైఠాయించి మహాధర్నా చేపట్టారు. ధర్నా సందర్భంగా కలెక్టర్తో పాటు ఇతర అధికారుల వాహనాలను కలెక్టరేట్లోకి వెళ్లకుండా అడ్డుకుని నిరసన తెలిపారు. పోలీసులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయడంతో కొద్దిసేపు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. సమస్యలు పరిష్కరించాలి: సీఐటీయూ అధికారంలోకి వచ్చి రెండున్నరేళ్లు గడుస్తున్నా సీఎం చంద్రబాబు అసంఘటిత కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించకపోవడం బాధాకరమని అనంతగిరి జడ్పీటీసీ గంగరాజు, సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు చిన్న య్య పడాల్, ప్రధాన కార్యదర్శి ఉమామహేశ్వరరావు, సహాయ కార్యదర్శి వి. ఉమామహేశ్వరరావు, సుందర్రావు విమర్శించారు. పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా నెలకు రూ.26 వేల కనీస వేతనం, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ వంటి సామాజిక భద్రతా సౌకర్యాలు కల్పించాలని, స్కీమ్ వర్కర్లకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల తరహా సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలని, లేకపోతే ఉద్యమాలను మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. అనంతరం తమ డిమాండ్లతో కూడిన వినతిపత్రాన్ని డీఆర్వో లోకేశ్వరరావుకు అందజేశారు. ఈ ఆందోళనలో వివిధ కార్మిక సంఘాల నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. కనీస వేతనం రూ.26 వేలు అమలు చేయాలని డిమాండ్ కలెక్టరేట్ వద్ద భారీ ర్యాలీ, ధర్నా ప్రభుత్వం స్పందించకుంటే ఆందోళన సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో హెచ్చరిక
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ఎఫ్పీవోల్లో చేరి ఆదాయం పెంచుకోండి● రైతులకు కలెక్టర్ నిశాంతి పిలుపు సాక్షి, పాడేరు: జిల్లా లోని రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు (ఎఫ్పీవోలు)లో సభ్యత్వం పొంది సామూహికంగా వ్యవసాయం, మా ర్కెటింగ్ ద్వారా ఆదాయాన్ని పెంచుకోవాల ని జిల్లా కలెక్టర్ టి. నిశాంతి రైతులకు పిలుపునిచ్చారు. సామూహిక వ్యవసాయాభివృద్ధి, మెరుగైన మార్కెటింగ్ అవకాశాలపై గురువారం నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. చిన్న, సన్నకారు రైతులు తమ వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటలను సామూహికంగా విక్రయించేందుకు, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులు, ప్రాసెసింగ్ సదుపాయాలను వినియోగించుకునేందుకు ఎఫ్పీవోలు సమర్థవంతమైన వేదికలని పేర్కొన్నారు. జిల్లాలో కాఫీ, మిరియాలు, పసుపు, కూరగాయలు, అవకాడోతో పాటు ఇతర వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటలు సాగు చేస్తున్న రైతులు తమ ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్న ఎఫ్పీవోల్లో సభ్యులుగా చేరి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పలు ప్రయోజనాలు, మార్కెటింగ్ అవకాశాలు, ఇతర సదుపాయాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. ఈ సమావేశంలో వ్యవసాయ, ఉద్యానవన శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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హౌస్కీపింగ్ కార్మికులకు భరోసావిశాఖ విమానాశ్రయంలో పనిచేస్తున్న సుమారు 160 మంది హౌస్కీపింగ్ అవుట్సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు వైఎస్ జగన్ను కలిసి తమ గోడును విన్నవించుకున్నారు. వచ్చే నెల నుంచి విమాన కార్యకలాపాలు భోగాపురం విమానాశ్రయానికి మారనున్న నేపథ్యంలో, అక్కడ ఇదే వేతనంతో విధులు నిర్వహించడం కష్టమన్నారు. ప్రస్తుతం విశాఖ విమానాశ్రయంలో రూ.18 వేల వేతనానికి పని చేస్తున్నామని, ఇప్పుడు భోగాపురం ఎయిర్పోర్టుకు వెళ్లితే రూ.13 వేలు మాత్రమే ఇస్తామని ఏజెన్సీ వారు చెప్పినట్లు కార్మికులు వాపోయారు. ఉన్న జీతాన్ని కూడా తగ్గించి దూరంగా వెళ్లమనడం పట్ల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కొత్త యాజమాన్యం వద్ద తమకు ఉపాధి కల్పించడంతో పాటు, భోగాపురం వెళ్లలేని వారికి విశాఖలోనే ప్రత్యామ్నాయ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని కోరారు. ప్రభుత్వం దృష్టికి ఈ అంశాన్ని తీసుకెళ్లి న్యాయం జరిగేలా ఒత్తిడి తీసుకొస్తానని జగన్ హామీ ఇచ్చారు. అలాగే వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న కార్మికులకు ఆయా ఏజెన్సీ నుంచి ఒక్కొక్కరికి రూ.10 లక్షల చొప్పున అందించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. దీంతో కార్మికులు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. వినతిపత్రం అందించిన వారిలో కార్మికులు జి.అప్పారావు, ఎస్.తరుణ్కుమార్, కె.జగదీష్, కె.నాగేశ్వరరావు, వై.శాంతి, కె.లక్ష్మి ఉన్నారు.
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మాచ్ఖండ్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి పునరుద్ధరణ● 68 రోజుల్లోనే పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తి ● వినియోగంలోకి ఒకటో నంబరు జనరేటర్ ముంచంగిపుట్టు: ఆంధ్రా–ఒడిశా రాష్ట్రాల సంయుక్త నిర్వహణలో ఉన్న మాచ్ఖండ్ జలవిద్యుత్ కేంద్రంలో మళ్లీ విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రారంభమైంది. ఈ ఏడాది మే 23న విద్యుత్ కేంద్రంలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంతో ఉత్పత్తి పూర్తిగా నిలిచిపోయిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ప్రమాదంలో కంట్రోల్ రూమ్లోని ప్యానెల్ బోర్డులు, కేబుళ్లు, ఇతర విద్యుత్ పరికరాలు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. దీంతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి పునరుద్ధరణకు చాలా నెలలు పడుతుందని తొలుత అధికారులు భావించారు. అయితే ఏపీ జెన్కో జలవిద్యుత్ విభాగం సంచాలకుడు ఎస్. అజయ్కుమార్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని, దెబ్బతిన్న ప్యానెల్లు, కేబుళ్లు, ఇతర సామగ్రిని రాష్ట్రంలోని వివిధ జలవిద్యుత్ కేంద్రాల నుంచి యుద్ధప్రాతిపదికన తెప్పించి పునరుద్ధరణ పనులను వేగవంతం చేశారు. జెన్కో ఉన్నతాధికారులు, ఇంజినీర్లు, సిబ్బంది సమష్టి కృషితో కేవలం 68 రోజుల్లోనే పనులు పూర్తి చేసి, బుధవారం అర్ధరాత్రి నుంచి నంబర్–1 జనరేటర్ను తిరిగి వినియోగంలోకి తీసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఒకటో నంబరు జనరేటర్ ద్వారా 17 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. గత రెండు నెలలుగా విద్యుత్ సౌధ ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణలో నూతన ప్యానెల్ బోర్డులను ఏర్పాటు చేసి, విద్యుత్ వ్యవస్థను పునరుద్ధరించారు. మిగిలిన జనరేటర్లను కూడా దశలవారీగా వినియోగంలోకి తీసుకువస్తామని ప్రాజెక్టు సూపరింటెండెంట్ ఇంజినీర్ సీహెచ్ అప్పాజీ తెలిపారు. ఈ పునరుద్ధరణ కార్యక్రమంలో విద్యుత్ సౌధ డిప్యూటీ ఇంజినీర్ ఎం. వెంకటరమణ, మాచ్ఖండ్ ఈఈ బి. గోవిందరాజులు, ప్రాజెక్టు ఇంజినీర్లు, ఉద్యోగులు రాత్రింబవళ్లు శ్రమించి విద్యుత్ ఉత్పత్తి పునఃప్రారంభానికి కృషి చేశారు.
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అలలై అభిమానంఅభివాదం చేస్తున్న వైఎస్ జగన్ సాక్షి, విశాఖపట్నం: శ్రీకాకుళం పర్యటనకు బయలుదేరిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డికి విశాఖపట్నంలో గురువారం అపూర్వ స్వాగతం లభించింది. విశాఖ ఎయిర్పోర్టు నుంచి తగరపువలస వరకు రహదారులన్నీ అభిమానులు, పార్టీ శ్రేణులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ ఆంక్షలు విధించి, బ్యారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ జనసందోహం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. రహదారులకు ఇరువైపులా నిలబడి ప్రజలు చేతులు ఊపుతూ జననేతకు అభివాదం చేయగా, వైఎస్ జగన్ చిరునవ్వుతో ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రతిస్పందించారు. పలు కూడళ్లలో డీజేలు, నృత్యాలతో కార్యకర్తలు ఉత్సాహంగా స్వాగతం పలకడంతో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. పర్యటన సందర్భంగా మార్గమధ్యంలో పలువురు ప్రజలు తమ సమస్యలను వైఎస్ జగన్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ఎయిర్పోర్టు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు, కాందిశీకులు, పంచగ్రామాల ప్రజలు, డేటా సెంటర్ భూ నిర్వాసిత రైతులు వినతిపత్రాలు అందజేశారు. భూములు ఇచ్చినా ఇప్పటికీ పరిహారం అందలేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మూడు గంటల పాటు సాగిన పర్యటన ఉదయం 11 గంటలకు విశాఖ విమానాశ్రయం నుంచి ప్రారంభమైన రోడ్డు మార్గ పర్యటన ఎన్ఏడీ జంక్షన్, గోపాలపట్నం, అడవివరం, సత్తరువు జంక్షన్, నీళ్లకుండీలు, ఆనందపురం, తగరపువలస మీదుగా శ్రీకాకుళం వైపు సాగింది. విశాఖ జిల్లాలో ఈ పర్యటన సుమారు మూడు గంటల పాటు కొనసాగింది. మధ్యాహ్నం 1.35 గంటలకు ఎమ్మెస్సార్ ఫంక్షన్ హాల్ జంక్షన్ దాటి విజయనగరం జిల్లాలోకి ప్రవేశించారు. అనంతరం శ్రీకాకుళం పర్యటన ముగించుకుని రాత్రి 8.20 గంటలకు విశాఖ ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి విమానంలో బెంగళూర్కు బయలుదేరారు. పోలీసుల ఆంక్షలు.. అభిమానుల ఉత్సాహం వైఎస్ జగన్ పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు భారీగా ఆంక్షలు విధించారు. పర్యటన మార్గమంతా బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. మాజీ సీఎంను కలిసేందుకు వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. గాజువాక నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త తిప్పల దేవన్రెడ్డి, పార్టీ శ్రేణులను ఎయిర్పోర్టు వద్ద నిలువరించడంతో పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. అనంతరం కార్యకర్తలతో కలిసి లోపలికి వెళ్లారు. విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త, మాజీ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్కుమార్ వాహనాన్ని ఎయిర్పోర్టు వైపు వెళ్లకుండా పోలీసులు నిలిపివేయడంతో ఆయన కాలినడకనే విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. కాన్వాయ్ను అడ్డుకున్నా ఆగని అడుగులు వైఎస్ జగన్ కాన్వాయ్తో పాటు వైఎస్సార్సీపీ ప్రజాప్రతినిధులు, ఎమ్మెల్సీలు, సమన్వయకర్తలు, నియోజకవర్గ ఇన్చార్జులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేల వాహనాలు వెళ్లకుండా పోలీసులు బారికేడ్లు వేసి సుమారు అరగంటపాటు ఎయిర్పోర్టు వద్ద నిలిపివేశారు. వాహనాలు నిలిపివేసినా తమ అధినేతను అనుసరించేందుకు పలువురు నాయకులు కాలినడకనే కాన్వాయ్ వెనుక బయలుదేరారు. చివరకు వైఎస్ జగన్ కాన్వాయ్ వెళ్లిన అరగంట తర్వాతే ఇతర ప్రజాప్రతినిధుల వాహనాలకు పోలీసులు అనుమతి ఇచ్చారు. ఆంక్షలు ప్రజల ఆదరణను ఏమాత్రం తగ్గించలేకపోయాయి. ఎయిర్పోర్టులో ఘన స్వాగతం విశాఖ ఎయిర్పోర్టులో వైఎస్ జగన్కు పార్టీ రీజినల్ కోఆర్డినేటర్లు కురసాల కన్నబాబు, బూడి ముత్యాలనాయుడు, మాజీ మంత్రులు పేర్ని నాని, గుడివాడ అమర్నాథ్, విశాఖ, విజయనగరం, అనకాపల్లి జిల్లాల అధ్యక్షులు కేకే రాజు, మజ్జి శ్రీనివాసరావు, బొడ్డేడ ప్రసాద్, ఎమ్మెల్సీలు తలశిల రఘురామ్, వరుదు కల్యాణి, అరకు ఎమ్మెల్యే రేగం మత్స్యలింగం, జెడ్పీ చైర్పర్సన్ జె.సుభద్ర, పీఏసీ సభ్యుడు తిప్పల నాగిరెడ్డి, సమన్వయకర్తలు దేవన్ రెడ్డి, మళ్ల విజయప్రసాద్, మొల్లి అప్పారావు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు వాసుపల్లి గణేష్కుమార్, పెట్లా ఉమాశంకర్ గణేష్, కరణం ధర్మశ్రీ, కంబాల జోగులు, అదీప్రాజ్, తైనాల విజయ్కుమార్, మాజీ ఎంపీ భీశెట్టి సత్యవతి, మహిళా నేత సిరి సహస్ర, మాజీ మేయర్ గొలగాని హరి వెంకట కుమారి, మాజీ డిప్యూటీ మేయర్లు జియ్యాని శ్రీధర్, కె.సతీష్, మాజీ మంత్రి బాలరాజు, నియోజకవర్గ పరిశీలకులు పేడాడ రమణికుమారి, వీసం రామకృష్ణ, గండి రవి తదితరులు స్వాగతం పలికారు. నీళ్లకుండీల జంక్షన్ వద్దగోపాలపట్నం వద్దఅడుగడుగునా వైఎస్ జగన్కు బ్రహ్మరథం పట్టిన అభిమానులు విశాఖ ఎయిర్పోర్టు నుంచి తగరపువలస వరకు పోటెత్తిన జనం పోలీసుల ఆంక్షలను లెక్కచేయని కార్యకర్తలు, అభిమానులు
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అరణ్య రోదనకొడుకు నవ్వితేనే తమ ప్రపంచమని భావించిన ఆ తల్లిదండ్రులకు... నేడు అతని నిస్సహాయ స్థితి నిత్యం కంటతడి పెట్టిస్తోంది. పోలియోతో మంచానికే పరిమితమైన కుమారుడికి సరైన వైద్యం, ప్రభుత్వ సాయం అందక అటవీ ప్రాంతంలోని మగ్గుతున్న ఓ గిరిజన కుటుంబం దయనీయ గత ఇది... వాళ్ల ఆశలన్నీ జిల్లా అధికార యంత్రాంగంమీదే....సీలేరు: చిన్న వయసులో పోలియో బారిన పడిన ఆ బాలుడు నేడు మంచానికే పరిమితమవగా, తల్లిదండ్రులు అతని బాధను చూసుకుంటూ నిత్యం కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు.గూడెంకొత్తవీధి మండలం గుమ్మురేవుల పంచాయతీ పరిధిలోని పరమశింగవరం గ్రామానికి చెందిన కొర్ర భాస్కరరావు,చిలకమ్మ దంపతులకు నలుగురు సంతానం. వారి పెద్ద కుమారుడు రాజు చిన్నతనం వరకు ఆరోగ్యంగానే పెరిగాడు. పాఠశాలకు వెళ్తూ తోటి పిల్లలతో ఆడిపాడుతూ ఉండేవాడు. అయితే ఎనిమిదేళ్ల వయసులో నడుము నొప్పితో బాధపడడం ప్రారంభమైంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అవగాహన లేమి కారణంగా సరైన వైద్యం అందించలేకపోయారు. నాటు వైద్యాన్ని ఆశ్రయించేలోపే వ్యాధి తీవ్రరూపం దాల్చింది. పోలియో ప్రభావంతో చేతులు, కాళ్లు వంకర తిరిగి పూర్తిగా మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. ప్రస్తుతం కనీసం స్వయంగా భోజనం కూడా చేయలేని స్థితిలో ఉన్నాడు. సదరం సర్టిఫికెట్ అందని వైనం రాజు నివసిస్తున్న గ్రామం పోలవరం సరిహద్దులోని దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో ఉంది. అక్కడి నుంచి పంచాయతీ కార్యాలయానికి డోలీలో, అడవి దారులు, వాగులు దాటి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి. అక్కడి నుంచి మండల కేంద్రం, జిల్లా కేంద్రానికి చేరుకోవడం మరింత కష్టసాధ్యం. ప్రత్యేక వాహనం ఏర్పాటు చేసుకునే ఆర్థిక స్థోమత లేకపోవడంతో ఇప్పటివరకు రాజుకు సదరం వికలాంగుల ధ్రువీకరణ పత్రం కూడా తీసుకోలేకపోయారు. పింఛను కోసం ఎదురుచూపులు సదరం సర్టిఫికెట్ లేకపోవడంతో ప్రభుత్వం అందించే దివ్యాంగుల పెన్షన్ కూడా అందడం లేదు. వ్యవసాయ కూలి పనులపై ఆధారపడే ఈ కుటుంబానికి రాజు వైద్య ఖర్చులు, సంరక్షణ భారంగా మారాయి. పెద్ద కొడుకును కళ్లముందే మంచంపై నిస్సహాయంగా చూస్తూ జీవించడం తప్ప తమకు మరో మార్గం లేదని తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కలెక్టర్ స్పందించాలని వేడుకోలు జిల్లా కలెక్టర్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని రాజుకు సదరం సర్టిఫికెట్ జారీ చేసి, దివ్యాంగుల పెన్షన్ మంజూరయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆ కుటుంబం వేడుకుంటోంది. ప్రభుత్వ సహాయం అందితే తమ కుమారుడి జీవితం కొంతైనా మెరుగుపడుతుందనే ఆశతో వారు ఎదురుచూస్తున్నారు. పోలియోతో మంచానికే పరిమితమైన గిరిజన బాలుడు సదరం సర్టిఫికెట్, దివ్యాంగులపింఛన్ కోసం ఎదురుచూపులు జిల్లా యంత్రాంగం కరుణించాలని తల్లిదండ్రుల విజ్ఞప్తి
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పర్యాటకంలో పరాయి పెత్తనం!సాక్షి, విశాఖపట్నం : ఉత్తరాంధ్ర పర్యాటక రంగానికి ప్రధాన కేంద్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీటీడీసీ) విశాఖ రీజినల్ కార్యాలయంలో ’పరాయి’ పెత్తనం కొనసాగుతోంది. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పర్యాటక శాఖ మొత్తం డిప్యుటేషన్ అధికారులతోనే నిండిపోతోందనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తాజాగా మరోసారి అధికారుల బదిలీలు, బాధ్యతల అప్పగింత ఇక్కడ తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారింది. సొంత శాఖలోని అనుభవజ్ఞులైన అధికారులను పక్కనబెట్టి, కీలక పోస్టుల్లో ఇతర శాఖల అధికారులనే కొనసాగించడంపై టూరిజం వర్గాలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. మాతృశాఖ అధికారులకు తీరని అన్యాయం ఉత్తరాంధ్రలోని శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలకు సంబంధించిన ఏపీటీడీసీ ప్రాంతీయ కార్యాలయం విశాఖపట్నంలో ఉంది. ప్రాంతీయ పర్యాటక ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ, పర్యవేక్షణ అంతా రీజినల్ డైరెక్టర్ (ఆర్డీ) పరిధిలోనే జరుగుతుంది. అయితే, పర్యాటకరంగానికి పెద్దపీట వేస్తామని చెబుతున్న ప్రభుత్వం.. ఆచరణలో మాత్రం ఆ రంగాన్ని గాలికొదిలేస్తోందనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. కీలకమైన ఆర్డీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ (ఈడీ) పోస్టుల్లో ఇతర శాఖల అధికారులనే నియమిస్తున్నారు. మొన్నటి వరకు ఆర్డీ అండ్ ఈడీగా విధులు నిర్వర్తించిన పీజీఎస్ కల్యాణిని స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ నుంచి డిప్యుటేషన్పై తీసుకొచ్చారు. అయితే, ఆమె ఇటీవల తనను పర్యాటక శాఖ నుంచి మాతృశాఖకు బదిలీ చేయాలని కోరడంతో ప్రభుత్వం అందుకు ఆమోదం తెలుపుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మళ్లీ ‘డిప్యుటేషన్’కే పట్టం ఈసారైనా పర్యాటక శాఖకు చెందిన సీనియర్ అధికారులకు ఆర్డీ బాధ్యతలు అప్పగిస్తారని అందరూ భావించారు. కానీ మళ్లీ నిరాశే ఎదురైంది. రెవెన్యూ శాఖ నుంచి డిప్యుటేషన్పై వచ్చి.. ఏపీ టూరిజం అథారిటీ(ఏపీటీఏ) జిల్లా పర్యాటక శాఖ అధికారిగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న జె.మాధవికి ఆర్డీ, ఈడీగా పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించడం చర్చనీయాంశమైంది. ఈ మేరకు ఏపీటీడీసీ వైస్ చైర్పర్సన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఏఏఎల్ పద్మావతి బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కీలక పోస్టుల్లో డిప్యుటేషన్ల పర్వం సొంత శాఖ అనుభవజ్ఞులకు దక్కని ప్రాధాన్యం కూటమి ప్రభుత్వ వైఖరిపై విమర్శల వెల్లువ మాతృశాఖకు వెళ్లిన ఆర్డీ కల్యాణి.. మళ్లీ డిప్యుటేషన్ అధికారికే బాధ్యతలుపర్యాటకాభివృద్ధి ప్రశ్నార్థకమేనా? దశాబ్దాలుగా సంస్థలోనే సేవలు అందిస్తూ, పర్యాటక రంగానికి సంబంధించిన లోతైన అనుభవం ఉన్న సొంత శాఖ అధికారులను కాదని, వరుసగా ఇతర శాఖల వారికే కీలక బాధ్యతలు కట్టబెట్టడం వెనుక అంతర్యమేమిటని పర్యాటక వర్గాలు ప్రశ్నిస్తున్నాయి. డిప్యుటేషన్పై వచ్చే అధికారులకు పర్యాటక రంగంపై పూర్తి అవగాహన ఉండకపోవడంతో ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ, అభివృద్ధి పనుల్లో ఆలస్యం జరుగుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శాఖను సొంత అధికారులతో బలోపేతం చేయాల్సింది పోయి, ఇలా ’డిప్యుటేషన్ల పాలన’ సాగించడం వెనుక ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలేమిటో అర్థం కావడం లేదని పలువురు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
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మన్యం వీరుల త్యాగాలను భావితరాలకు చాటిచెప్పే ప్రతిష్టాత్మక గిరిజన స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల మ్యూజియం నిర్మాణం తుది దశకు చేరుకుంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా రూ.35 కోట్లతో తాజంగిలో నిర్మిస్తున్న ఈ మ్యూజియం పనులు ప్రస్తుతం 80 శాతం పూర్తయ్యాయి. వచ్చేచింతపల్లి: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో మండలంలోని తాజంగిలో నిర్మిస్తున్న గిరిజన స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల మ్యూజియం పనులు ప్రస్తుతం శరవేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. ప్రారంభంలో నిర్మాణం వేగంగా సాగినప్పటికీ పలు కారణాలతో పలుమార్లు నిలిచిపోవడంతో పనులు మందగించాయి. అనంతరం పాత కాంట్రాక్టర్ ఒప్పందాన్ని ప్రభుత్వం రద్దు చేసి, రెండుసార్లు టెండర్లు పిలిచినా స్పందన లేకపోవడంతో మూడోసారి టెండర్ దక్కించుకున్న కొత్త కాంట్రాక్టర్ పనులను చేపట్టారు. దీంతో ప్రస్తుతం నిర్మాణానికి మళ్లీ ఊపు వచ్చింది. టెండర్ల జాప్యంతో.. మొదట నియమించిన కాంట్రాక్టర్ పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయకపోవడంతో ప్రభుత్వం ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసింది. అనంతరం రెండుసార్లు టెండర్లు పిలిచినా ఫలితం లేకపోయింది. మూడోసారి టెండర్ పొందిన కాంట్రాక్టర్ నిర్మాణ బాధ్యతలు చేపట్టి పనులను వేగవంతం చేశారు. ప్రస్తుతం పనులు ఆశాజనకంగా కొనసాగుతుండగా, అధికారులు వాటిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. నాలుగు బ్లాకులుగా నిర్మాణం ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రూపొందుతున్న ఈ మ్యూజియాన్ని నాలుగు ప్రధాన విభాగాలుగా నిర్మిస్తున్నారు. స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల విగ్రహాలు, పోరాటాల్లో ఉపయోగించిన ఆయుధాలు, చారిత్రక విశేషాలతో ప్రధాన మ్యూజియం. ● టికెట్ కౌంటర్, ఓపెన్ ఎయిర్ అంఫి థియేటర్, మ్యూజియం కాంప్లెక్స్, రెస్టారెంట్లు, దుకాణ సముదాయాలు. ● ల్యాండ్ లెవెలింగ్, సిమెంట్ రహదారులు, ప్రహరీ, పార్కింగ్ తదితర మౌలిక వసతులు. పర్యాటకులను ఆకర్షించే ఆధునిక సౌకర్యాలతో పాటు గిరిజన సంస్కృతి, స్వాతంత్య్ర పోరాట చరిత్రను ప్రతిబింబించే ప్రత్యేక ప్రదర్శన విభాగాలు. ● ప్రస్తుతం ప్రధాన మ్యూజియం, టికెట్ కౌంటర్, మ్యూజియం కాంప్లెక్స్ తదితర నిర్మాణాలు కలిపి దాదాపు 80 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. వర్షాకాల పరిస్థితులను అధిగమిస్తూ పనులను వేగంగా పూర్తి చేయాలని ఇంజినీరింగ్ అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. పర్యాటకానికి కొత్త ఆకర్షణ వచ్చే పర్యాటక సీజన్కు ముందే మ్యూజియాన్ని ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఉన్నతాధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సెప్టెంబర్ నాటికి నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసే లక్ష్యంతో పనులు కొనసాగుతున్నాయి. మ్యూజియం పూర్తయితే లంబసింగి–తాజంగి ప్రాంతానికి వచ్చే పర్యాటకులకు ఇది మరో ప్రధాన ఆకర్షణగా మారనుంది. ఏడాది పొడవునా సందర్శకులు వచ్చి మన్యం వీరుల త్యాగగాథలు, గిరిజన సంస్కృతి, స్వాతంత్య్ర పోరాట చరిత్రను తెలుసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. దీంతో స్థానిక పర్యాటక రంగానికి, చిన్న వ్యాపారాలకు, ఉపాధి అవకాశాలకు కూడా ఊతం లభిస్తుందని స్థానికులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రూ.35 కోట్లతో ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుఈ మ్యూజియం నిర్మాణానికి 2021లో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి రూ.35 కోట్లు మంజూరు చేశాయి. ఇందులో కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.15 కోట్లు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.20 కోట్లు కేటాయించింది. ఇప్పటివరకు కేంద్రం నుంచి రూ.10 కోట్లు, రాష్ట్రం నుంచి రూ.5 కోట్లు విడుదల కాగా, మిగిలిన నిధులు కూడా త్వరలో విడుదల కానున్నాయి. వేగంగా అందుబాటులోకి తేవాలి తాజంగిలో నిర్మిస్తున్న మ్యూజియాన్ని త్వరితగతిన పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి. ఈ మ్యూజియం ప్రారంభమైతే స్థానికంగా ఉన్న అనేక మంది నిరుద్యోగ యువతకు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. సంబంధిత అధికారులు నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేసి నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేసేలా చర్యలు చేపట్టాలి. – కోరాబు అనూషదేవి, ఎంపీపీ, చింతపల్లి సెప్టెంబర్ కల్లా పూర్తిచేస్తాం ఈ ఏడాది పర్యాటక సీజన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని సెప్టెంబర్ నాటికి అన్ని సౌకర్యాలతో గిరిజన స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల మ్యూజియాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి చర్యలు చేపడుతున్నాం. ప్రస్తుతం మ్యూజియం నిర్మాణ పనులు దా దాపు 80 శాతం పూర్తయ్యాయి. మిగిలిన పనులను శరవేగంగా కొనసాగిస్తూ వేగంగా పూర్తి చేస్తాం. – రఘునందన్ నాయుడు,డీఈఈ, గిరిజన సంక్షేమ శాఖ, చింతపల్లి 22 ఎకరాల్లో అభివృద్ధి తాజంగిలో వ్యవసాయ శాఖకు చెందిన 22 ఎకరాల భూమిలో ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టు అభివృద్ధి చెందుతోంది. అందులో 11 ఎకరాల్లో మ్యూజియం నిర్మాణం, మరో 11 ఎకరాల్లో పర్యాటక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. ఈ నిర్మాణ పనులకు అప్పటి గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పుష్పశ్రీవాణి 2021 అక్టోబర్ 8న శంకుస్థాపన చేశారు.
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ఈదురుగాలులతో జనజీవనానికి అంతరాయం● విస్తారంగా వర్షాలు ● జిల్లావ్యాప్తంగా 223.2 ఎంఎం నమోదు సాక్షి, పాడేరు: జిల్లా వ్యాప్తంగా బుధవారం విస్తారంగా వర్షాలు కురిశాయి. ఉదయం నుంచి ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురవడంతో జనజీవనం కొంతమేర స్తంభించింది. ప్రధాన రహదారులపై రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడగా, వాగులు, గెడ్డల్లో వరదనీరు ప్రవహిస్తోంది. మరోవైపు వర్షాలు అనుకూలంగా ఉండటంతో రైతులు ఖరీఫ్ సాగు పనులను వేగవంతం చేశారు. వరి నాట్లు, ఇతర వ్యవసాయ పనులు జోరుగా సాగుతున్నాయి. జిల్లాలో మొత్తం 223.2 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. మండలాల వారీగా ముంచంగిపుట్టులో 46.2 మి.మీ, గూడెంకొత్తవీధిలో 35.4 మి.మీ, పెదబయలులో 24.6 మి.మీ, జి.మాడుగులలో 22.4 మి.మీ, పాడేరులో 18.8 మి.మీ, అరకులోయలో 18.6 మి.మీ, డుంబ్రిగుడలో 16.2 మి.మీ, చింతపల్లిలో 12.6 మి.మీ, హుకుంపేటలో 10.8 మి.మీ, అనంతగిరిలో 6.8 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. కూలిన భారీ వృక్షం.. దంపతులకు గాయాలు ఈదురుగాలులకు పట్టణంలోని సెయింట్ ఆన్స్ కాన్వెంట్ సమీపంలో బుధవారం మధ్యాహ్నం భారీ వృక్షం రోడ్డుపై కూలిపోయింది. అదే సమయంలో జి.మాడుగుల వైపు నుంచి స్కూటీపై వస్తున్న దంపతులపై చెట్టు కొమ్మలు పడటంతో వారికి గాయాలయ్యాయి. వారితో ఉన్న చిన్నారి మాత్రం క్షేమంగా బయటపడింది. స్కూటీ నడుపుతున్న వ్యక్తి హెల్మెట్ ధరించి ఉండటంతో తలకు తీవ్ర గాయాలు కాకుండా తప్పించుకున్నారు. గాయపడిన దంపతులను స్థానిక ప్రాంతీయ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. ఈ ఘటనలో స్కూటీ పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. అదే సమయంలో రోడ్డుపై ప్రయాణిస్తున్న ఇతర వాహనదారులు మాత్రం ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డారు. భారీ వృక్షం ఒక్కసారిగా నేలకూలడంతో సమీపంలోని దుకాణదారులు భయంతో పరుగులు తీశారు. చెట్టును నరికి తొలగించేందుకు సుమారు రెండు గంటల సమయం పట్టింది. దీంతో పాడేరు–జి.మాడుగుల రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడి, ఇరువైపులా ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. స్థానికులు, అధికారులు కలిసి చెట్టును తొలగించడంతో పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి చేరుకుంది. చెట్టు కూలడంతో.. సీలేరు: ఏపీ జెన్కో సీలేరు జలవిద్యుత్ కేంద్రం నుంచి గ్రామానికి సరఫరా అయ్యే 11 కేవీ విద్యుత్ లైన్పై భారీ చెట్టు పడటంతో బుధవారం సుమారు ఏడు గంటల పాటు సీలేరు గ్రామంలో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. గత వారం రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా కొండ ప్రాంతంలోని ఓ భారీ చెట్టు సీలేరు పవర్హౌస్కు సమీపంలో, సుమారు 300 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న 11 కేవీ విద్యుత్ వైర్లపై కూలింది. దీంతో విద్యుత్ వైర్లు తెగిపోవడంతో పాటు ఫీడర్కు సంబంధించిన ఇన్సులేటర్ దెబ్బతింది. ఒక విద్యుత్ స్తంభం కూడా నేలకొరిగింది. సమాచారం అందుకున్న జెన్కో సిబ్బంది వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ప్రత్యేక పరికరాల సహాయంతో చెట్టును తొలగించారు. అనంతరం దెబ్బతిన్న విద్యుత్ వైర్లు, ఇన్సులేటర్, స్తంభాన్ని మరమ్మతు చేసి విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించారు. ఏజెన్సీ, ఒడిశా–పోలవరం సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కురుస్తున్న వర్షాలతో ప్రధాన రహదారుల పరిస్థితి అధ్వానంగా మారింది. దారాలమ్మతల్లి ఘాట్ రోడ్ మీదుగా సీలేరు–పోలవరం వెళ్లే ప్రధాన రహదారిలో పెద్ద పెద్ద గోతుల్లో వర్షపు నీరు నిలిచిపోవడంతో వాహనాల రాకపోకలు కష్టంగా మారాయి. దారకొండ నుంచి అటవీ ప్రాంతం మీదుగా గుత్తేడు వెళ్లే రహదారి కూడా పూర్తిగా దెబ్బతిని ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పిల్లిగడ్డ వంతెనతో పాటు పెద్దగంగవరం వాగుల్లో వరద ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలు ప్రమాదకరంగా మారాయి.
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ఏయూలో అద్దె బస్సుల దందా?విశాఖ విద్య: ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ పాలన గాడితప్పుతోంది. యాజమాన్యం తీసుకుంటున్న అనాలోచిత నిర్ణయాలతో వర్సిటీ ఖజానాపై పెను భారం పడుతోంది. ఆర్థిక వనరులు సమృద్ధిగా ఉన్న ఏయూలో సొంత వనరులను సమర్థంగా వినియోగించడంలో యాజమాన్యం విఫలమవుతోంది. ట్రాన్స్పోర్టు విభాగంలో సొంత డ్రైవర్లు, సిబ్బంది అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ.. ప్రైవేటు బస్సులు, కార్లపై మమకారం చూపిస్తుండటం ఎవరికీ అంతుచిక్కడం లేదు. వాహనాల అద్దెల పేరుతో ప్రతి నెలా రూ.లక్షలు చెల్లిస్తుండటంపై విద్యార్థి, ఉద్యోగ సంఘాల్లో అనేక ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నాయి. పనిలేక సొంత డ్రైవర్లు ఏయూ ట్రాన్స్పోర్టు విభాగంలో గ్రేడ్–1 డ్రైవర్లు ఏడుగురు, గ్రేడ్–2 డ్రైవర్లు 11 మంది, క్లీనర్లు ముగ్గురు ఉన్నారు. వీరితో పాటు టైమ్స్కేల్పై ఏడుగురు, 28 రోజుల వేతనంపై ఇద్దరు, కన్సాలిడేటెడ్ పేపై ముగ్గురు డ్రైవర్లు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. అవసరమైతే క్లీనర్లు కూడా డ్రైవింగ్ చేయగల సామర్థ్యం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం వీరిలో సగానికి పైగా సిబ్బందికి పూర్తి స్థాయిలో పనులు ఉండటం లేదు. అద్దె బస్సులకే పెద్దపీట ప్రస్తుతం యూనివర్సిటీకి చెందిన నాలుగు బస్సులు మాత్రమే నడుస్తుండగా, మరో మూడు బస్సులను ప్రైవేటు సంస్థల నుంచి అద్దెకు తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఒక్కో బస్సుకు నెలకు సుమారు రూ.1.25 లక్షలు చెల్లిస్తున్నారని, మొత్తం మూడు బస్సులకు దాదాపు రూ.3.75 లక్షల వరకు అద్దె వ్యయం అవుతోందని తెలుస్తోంది. అదనంగా 5 కార్లను కూడా అద్దెకు తీసుకుని ఒక్కో కారుకు నెలకు రూ.25 వేల చొప్పున చెల్లిస్తున్నారు. అవసరమా... దుబారా వ్యయమా? మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు తరగతులు ప్రారంభం కాకముందే అదనపు ట్రిప్పుల పేరుతో బిల్లులు మంజూరు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. యూనివర్సిటీకి ఆర్థిక సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ కొత్త బస్సులను కొనుగోలు చేయకుండా అద్దె వాహనాలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వెనుక కారణాలేమిటనే ప్రశ్నలు ఉద్యోగ సంఘాలు లేవనెత్తుతున్నాయి. పారదర్శకతపై ప్రశ్నలు సొంత సిబ్బంది, సొంత వనరులు ఉన్నప్పటికీ ప్రైవేటు వాహనాలపై భారీగా ఖర్చు చేయడాన్ని విద్యార్థి, ఉద్యోగ సంఘాలు తప్పుబడుతున్నాయి. అద్దె విధానాన్ని సమీక్షించి అవసరమైతే సొంత వాహనాల కొనుగోలుపై దృష్టి సారించాలని సూచిస్తున్నాయి. ప్రజాధనం వినియోగంలో పారదర్శకత పాటిస్తూ అనవసర వ్యయాన్ని నియంత్రించాలని అభిప్రాయపడుతున్నాయి. ‘రింగ్ మాస్టర్’ ఎవరు? ప్రైవేటు బస్సుల అద్దె వ్యవహారం వెనుక ఒక కీలక వ్యక్తి పాత్ర ఉందనే చర్చ క్యాంపస్లో సాగుతోంది. ఓ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్కు డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్న వ్యక్తే అద్దె వ్యవహారాన్ని సమన్వయం చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రైవేటు సంస్థకు, ట్రాన్స్పోర్టు విభాగానికి మధ్య అంతర్గత ఒప్పందం జరిగిందన్న ప్రచారం కూడా క్యాంపస్లో చక్కర్లు కొడుతోంది.
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మాజీ సర్పంచ్పై దాడి చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలిగొలుగొండ: సాలికమల్లవరం మాజీ సర్పంచ్ పెదిరెడ్ల లక్ష్మిపై స్థానిక తెలుగుదేశం నాయకులు దాడి చేసి 24 గంటలైనా పోలీసులు చర్యలు తీసుకోకపోవడం దారుణమని వైఎస్సార్సీపీ మండల అధ్యక్షుడు కొరుప్రోలు పాణిశాంతారామ్, జెడ్పీటీసీ సుర్ల గిరిబాబు, ఎంపీపీ గజ్జలపు మణికుమారి, జిల్లా మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలు లోచల సుజాత అన్నారు. అధికారం ఉందని తెలుగుదేశం నాయకులు మహిళలపై దౌర్జన్యం చేస్తున్నారని, వారికి అధికారులు కొమ్ముకాస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అంతకుముందు గొలుగొండ పోలీస్స్టేషన్కు వెళ్లి... టీడీపీ నాయకులపై చర్య తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏఎస్ఐ అప్పారావు మాట్లాడుతూ ఎస్ఐ రామారావు బందోబ స్తులో ఉన్నారని, ఆయన వచ్చే వరకూ రెండు వర్గాలపై బైండవర్ కేసులు నమోదు చేస్తామని తెలిపారు. సమస్యను నర్సీపట్నం డివిజన్ స్థాయి పోలీసులకు తెలియజేశామని, ఎస్ఐ వచ్చిన తరువాత తహసీల్దార్ కోర్టులో రెండు వర్గాల వారిని హాజరుపరుస్తామని చెప్పారు.పోలీస్స్టేషన్కు వెళ్లిన వారిలో వైఎస్ ఎంపీపీ సుర్ల బాబ్జి, నాయకులు నల్లబెల్లి శ్రీను, యలమంచిలి రఘురాం, సత్యంనా యుడు, బుల్లిప్రసాద్, లోవ, శ్రీను, హరీష్ ఉన్నారు.
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నేడు వరుణ జపండాబాగార్డెన్స్(విశాఖ): బురుజుపేట కనకమహాలక్ష్మి దేవస్థానంలో గురువారం వరుణ జపం నిర్వహించనున్నట్టు ఆలయ ఇన్చార్జి కార్యనిర్వహణాధికారి సుజాత తెలిపారు. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితుల నుంచి బయట పడేందుకు అవసరమయ్యే వర్షాలు కురవాలని, సమృద్ధిగా పంటలు పండాలని, తద్వారా ప్రజలు సుఖసంతోషాలతో ఆనందంగా ఉండాలన్న ఆకాంక్షతో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు. గురు పూజ.. గురుపౌర్ణమి సందర్భంగా బుధవారం కనకమహాలక్ష్మి ఆలయ ప్రాంగణంలో వ్యాస మహర్షికి గురు పూజ చేశారు. ఉదయం 5 గంటలకు పంచామృతాభిషేకం, 8.30 గంటలకు శ్రీచక్రనవావర్ణార్చన, మహాలక్ష్మీ హోమం, పూర్ణాహుతి నిర్వహించారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం పురస్కరించుకుని ఎయిర్ ప్రఖ్యాత ప్రపంచ నలుమూలలా ప్రకాశింపజేసేలా అమ్మవారి అనుగ్రహం అందరిపై కురిపించాలని ఆకాంక్షిస్తూ ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు. ఆలయ అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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ఘనంగా ఢిల్లీ విజయోత్సవంసింహాచలం: ఆషాఢ పౌర్ణమి సందర్భంగా సింహాచలంలోని శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనృసింహస్వామి ఆలయంలో బుధవారం ఢిల్లీ విజయోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంత స్థాపకులు భగవద్ రామానుజాచార్యులు ఢిల్లీ బాద్షాను తన పాండిత్యంతో మెప్పించిన సందర్భంగా ఈ ఉత్సవాన్ని ప్రతి ఏడాది ఆషాఢ పౌర్ణమి రోజున శ్రీవైష్ణవ ఆలయాల్లో నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. ఈ సందర్భంగా భగవద్ రామానుజాచార్యుల ఉత్సవమూర్తిని విశేషంగా అలంకరించి ఆలయ బేడా మండపంలోని హంసవాహనంపై వేంచేపు చేశారు. అనంతరం వైభవ పారాయణం నిర్వహించి, పల్లకీ సేవతో బేడా తిరువీధుల్లో ఊరేగింపును ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆలయ స్థానాచార్యులు టి.పి.రాజగోపాల్, ప్రధానార్చకులు కరి సీతారామాచార్యులు, అర్చకులు కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. శాస్త్రోక్తంగా తుదివిడత చందన సమర్పణ ఆషాఢ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి తుదివిడత చందన సమర్పణను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. తెల్లవారుజామున సుప్రభాత సేవ అనంతరం ఆలయ బండారంలో భద్రపరిచిన మూడు మణుగుల పచ్చి చందనాన్ని స్వామివారికి సమర్పించారు. అనంతరం ఆరాధన, బాలభోగం, రాజభోగం సేవలు నిర్వహించారు. దీంతో ఈ ఏడాది నాలుగు విడతలుగా చేపట్టిన చందన సమర్పణ కార్యక్రమం పూర్తయింది.
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ఆ సంతకం ఎవరిది? ఆ బిల్లు ఎవరిది?మహారాణిపేట: కేజీహెచ్లో ఆక్సిజన్, మందుల కొనుగోళ్లలో అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై ప్రభుత్వం నియమించిన విచారణ కమిటీ నివేదిక సమర్పించినా, అనుమానాలు మాత్రం తొలగడం లేదు. కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనానికి సంబంధించిన అంశాలపై జరిగిన విచారణ నిజంగా లోతుగా సాగిందా? లేక కేవలం అధికారుల వివరణలకే పరిమితమైందా? అన్న ప్రశ్నలు ఆస్పత్రి వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆరోపణలను వెలుగులోకి తీసుకురావాల్సిన కమిటీ.. వాస్తవాలను బయటపెడుతుందా? లేక వ్యవస్థలోని వారినే కాపాడేలా వ్యవహరిస్తుందా? అన్న చర్చ మొదలైంది. రూ.1.4 కోట్ల ఆక్సిజన్ బిల్లులపై సందేహాలు ఫిర్యాదుల ప్రకారం ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి మార్చి వరకు సుమారు రూ.1.4 కోట్ల విలువైన ఆక్సిజన్ బిల్లులు చెల్లించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఆస్పత్రికి సరఫరా చేసిన ఆక్సిజన్ పరిమాణం, ట్యాంకర్ల రాకపోకల వివరాలు, వినియోగ రికార్డులు, బిల్లుల్లో చూపిన మొత్తాల మధ్య వ్యత్యాసాలపై పూర్తిస్థాయి పరిశీలన జరిగిందా? అన్నది ప్రశ్నగా మారింది. ఆక్సిజన్ సరఫరా వ్యవహారంలో కీలకంగా ఉండే రికార్డులు, స్టాక్ వివరాలు, వినియోగ ధ్రువీకరణ పత్రాలపై విచారణ కమిటీ దృష్టి సారించిందా లేదా అన్నదానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉందని ఆస్పత్రి వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఆ సంతకం ఎవరు చేశారు? ఆక్సిజన్ బిల్లుల వ్యవహారంలో మరో కీలక అంశం సంతకాల వివాదం. సీఎస్ఆర్ఎంవో, ఇన్చార్జ్ సీఎస్ఆర్ఎంవోలు విచారణ కమిటీ ముందు తాము ఆక్సిజన్ బిల్లులపై సంతకాలు చేయలేదని రాతపూర్వకంగా వెల్లడించినట్టు సమాచారం. అయితే సీఎస్ఆర్ఎంవో పేరుతో బిల్లులపై సంతకం చేసిన వ్యక్తి ఎవరు? ఆ సంతకం ఎలా వచ్చింది? అన్న అంశాన్ని విచారణ కమిటీ తేల్చిందా? లేదా? అన్నది ఇప్పుడు ప్రధాన ప్రశ్నగా మారింది. బిల్లుల్లో అవకతవకల అనుమానాలతోనే సంబంధిత అధికారులు సంతకాలకు దూరంగా ఉన్నారని, అనంతరం పరిపాలన విభాగానికి చెందిన కొందరు అధికారులు ఆ స్థానంలో సంతకాలు చేసినట్టు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్లాంట్లు ఉండగానే బయట నుంచి కొనుగోళ్లా? కేజీహెచ్లో ఉన్న ఆరు ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లలో నాలుగు ప్లాంట్లు మరమ్మతులకు గురైనట్లు తెలుస్తోంది. నిపుణుల అంచనా ప్రకారం తక్కువ ఖర్చుతో వాటిని పునరుద్ధరించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, భారీగా బయటి నుంచి ఆక్సిజన్ కొనుగోళ్లు ఎందుకు కొనసాగించారన్న ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో అందుబాటులో ఉన్న వనరులను వినియోగించకుండా ప్రైవేటు సరఫరాదారులపై ఆధారపడటానికి కారణాలేమిటన్న అంశంపైనా సమగ్ర విచారణ అవసరమని ఆస్పత్రి వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. మందుల కొనుగోళ్లలోనూ ఆరోపణలు ఆక్సిజన్ వ్యవహారంతో పాటు మందుల కొనుగోళ్లపైనా ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఒకప్పుడు కేజీహెచ్లో అందుబాటులో ఉన్న అనేక రకాల మందులు ప్రస్తుతం తగ్గిపోయాయని, బీపీ, ఇన్సులిన్, క్యాన్సర్, ఫిట్స్, థైరాయిడ్, యాంటీబయాటిక్స్ వంటి కీలక ఔషధాలు తరచూ అందుబాటులో లేక రోగులు బయట కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తోందని ఆస్పత్రి వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మందుల కొరతకు కొనుగోలు విధానంలో లోపాలే కారణమా? నిల్వల నిర్వహణలో వైఫల్యమా? అన్నది కూడా తేలాల్సి ఉంది. 72 గంటల్లోనే నివేదిక కోట్ల రూపాయల ఆరోపణలకు సంబంధించిన విచారణను కమిటీ కేవలం 72 గంటల్లో పూర్తి చేసి నివేదిక సమర్పించడం కూడా చర్చకు దారితీసింది. కీలక రికార్డుల పరిశీలన, సంబంధిత వ్యక్తుల వాంగ్మూలాలు, కొనుగోలు ప్రక్రియ పరిశీలన వంటి అంశాలకు ఇంత తక్కువ సమయం సరిపోతుందా? అన్న ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి. అంతర్గత విచారణపైనేఅనుమానాలు అవకతవకల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యవస్థలోనే అంతర్గత విచారణ జరగడంతో దాని విశ్వసనీయతపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. విచారణ కమిటీ నిజాలను బయటకు తీస్తుందా? లేక వ్యవస్థలోని వారినే రక్షించే ప్రయత్నం చేస్తుందా? అన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కేవలం ఆక్సిజన్, మందుల కొనుగోళ్లకే అవినీతి పరిమితమైందా? లేక గత రెండేళ్లలో జరిగిన అన్ని కొనుగోళ్లులోనూ లోపాలను పరిశీలించిందా తెలియాల్సి ఉంది. సర్జికల్ వస్తువులు, కంప్యూటర్ల కొనుగోళ్లు, ఆస్పత్రి నిర్వహణకు అవసరమైన సామగ్రి, అభివృద్ధి పనుల్లోనూ అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలు ఆస్పత్రిలో వినిపిస్తున్నాయి. గత రెండేళ్లలో జరిగిన అన్ని కొనుగోళ్లు, పనులపై పూర్తిస్థాయి విచారణ జరపాలని ప్రజాసంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
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ఈవీఎం గోదాముల తనిఖీపాడేరు: పట్టణంలోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఆవరణలో ఉన్న ఈవీఎం గోదాములను జాయింట్ కలెక్టర్ తిరుమణి శ్రీపూజ బుధవారం నెలవారీ తనిఖీల్లో భాగంగా పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ తదితర రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధుల సమక్షంలో ఈవీఎంలు భద్రపరిచిన గదులను క్షుణ్నంగా తనిఖీ చేశారు. గదులకు అమర్చిన సీళ్లను పరిశీలించి, భద్రతా ఏర్పాట్లపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. విధుల్లో ఉన్న భద్రతా సిబ్బంది, పోలీసులకు అవసరమైన సూచనలు చేసి, అనంతరం విజిటింగ్ రిజిస్టర్లో సంతకం చేశారు. ఈ తనిఖీల్లో ఇన్చార్జి డీఆర్వో ఎంవీఎస్ లోకేశ్వరరావు, వైఎస్సార్సీపీ ప్రతినిధి బూటరీ వెంకటరావు, టీడీపీ ప్రతినిధి బుద్దా జ్యోతీకిరణ్, కాంగ్రెస్ ప్రతినిధి రంజిత్, మండల ఎన్నికల డిప్యూటీ తహసీల్దార్ లక్ష్మణమూర్తి, ఎన్నికల కోఆర్డినేషన్ సూపరింటెండెంట్ కుమారస్వామి, రెవెన్యూ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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శరణు నారసింహాసింహాచలం: శ్రీవరాహలక్ష్మీనృసింహస్వామిని స్మరిస్తూ లక్షలాది మంది భక్తులు చేపట్టిన 32 కిలోమీటర్ల సింహగిరి ప్రదక్షిణ బుధవారం ముగిసింది. మంగళవారం తొలిపావంచా వద్ద ప్రారంభమైన ప్రదక్షిణను పూర్తి చేసిన భక్తులు తిరిగి అక్కడికే చేరుకుని కొబ్బరికాయ కొట్టి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. అనంతరం సింహగిరికి చేరుకుని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. తెల్లవారుజామునే దర్శనాలు గిరి ప్రదక్షిణ పూర్తి చేసి వచ్చిన భక్తుల కోసం బుధవారం తెల్లవారుజామున 3.30 గంటల నుంచే స్వామివారి దర్శనాలు ప్రారంభించారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నిర్విరామంగా దర్శనాలు కల్పించారు. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా రూ.300 ప్రత్యేక దర్శన టికెట్లను జారీ చేయలేదు. ఆ క్యూలను కూడా ఉచిత దర్శనానికి వినియోగించారు. నీలాద్రి గుమ్మం నుంచి లఘు దర్శనం కల్పించగా, అంతరాలయ దర్శనాన్ని నిలిపివేశారు. ఆలయ ప్రదక్షిణలకు స్పందన ఆషాఢ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆలయ ప్రదక్షిణలు ఘనంగా జరిగాయి. తెల్లవారుజామున 2.40 గంటల నుంచే భక్తులను అనుమతించారు. ఆలయ బాహ్య ప్రాకారం చుట్టూ వేలాది మంది భక్తులు ప్రదక్షిణలు చేశారు. జనసంద్రంగా మారిన సింహగిరి గిరి ప్రదక్షిణ పూర్తి చేసి స్వామి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు, ఆలయ ప్రదక్షిణల కోసం వచ్చిన భక్తులతో బుధవారం సింహగిరి జనసంద్రంగా మారింది. కొండదిగువ పాతగోశాల జంక్షన్ నుంచి అడవివరం వరకు, కొండపై ఆలయ పరిసరాల వరకు ఎక్కడ చూసినా భక్తుల రద్దీ కనిపించింది. తొలిపావంచా వద్ద మధ్యాహ్నం వరకు కొబ్బరికాయలు కొట్టేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని మెట్ల మార్గంలో కొండపైకి వెళ్లే భక్తులను మాత్రమే అనుమతించారు. ఉత్తర రాజగోపురం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన వంతెన కింద నుంచి దర్శనానికి పంపించి, దక్షిణ రాజగోపురం వైపు నుంచి బయటకు పంపించారు. నీలాద్రి గుమ్మం వద్ద నాలుగు ర్యాంపులు ఏర్పాటు చేసి దర్శనాలు వేగవంతం చేశారు. కొండపైకి, కొండదిగువకు దేవస్థానం 50 ఉచిత బస్సులను నడిపించింది. అన్నప్రసాద భవనంలో నిర్విరామంగా ప్రసాదాలను పంపిణీ చేయగా, అడవివరం ఆరోగ్య కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించి భక్తులకు వైద్య సేవలు అందించారు. రద్దీతో భక్తులకు ఇబ్బందులు భారీ రద్దీ కారణంగా కొండపై బస్టాండ్, పాతగోశాల జంక్షన్, తొలిపావంచా, ఘాట్రోడ్డులో రద్దీ నెలకొంది. తొలిపావంచా వద్ద ఏర్పాటు చేసిన పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టం వద్ద తమ బంధువులు కనిపించడం లేదంటూ సుమారు 500 ఫిర్యాదులు నమోదయ్యాయి. కొండపై నుంచి దిగువకు వచ్చే బస్సులను టోల్గేట్ వరకు మాత్రమే నడపడంతో అక్కడి నుంచి తొలిపావంచా వరకు భక్తులు నడిచి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. తిరుగు ప్రయాణంలో కూడా బస్సులు అందుబాటులో లేక పలువురు వేపగుంట, గోపాలపట్నం వరకు కాలినడకన వెళ్లి బస్సులు ఎక్కాల్సి వచ్చింది. ముగిసిన గిరి ప్రదక్షిణ మహోత్సవం జనసంద్రంగా మారిన సింహగిరి విశేషంగాఆలయ ప్రదక్షిణలు
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కాఫీ పరిశోధన స్థానం సేవలు అద్భుతంమాట్లాడుతున్న కలెక్టర్ టి.నిశాంతి, పక్కన కాఫీబోర్డు అధికారులు హాజరైన అధికారులుసాక్షి, పాడేరు: తూర్పు కనుమల్లో కాఫీ సాగు విస్తరణలో ఆర్వీ నగర్ కాఫీ పరిశోధన స్థానం గత ఐదు దశాబ్దాలుగా అందిస్తున్న సేవలు అభినందనీయమని, గిరిజన రైతుల కృషితో అరకు కాఫీ అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందిందని కలెక్టర్ టి. నిశాంతి అన్నారు. ఆర్వీ నగర్ కాఫీ పరిశోధన స్థానం 50వ స్వర్ణోత్సవాల నిర్వహణకు సంబంధించి బుధవారం పాడేరులోని కాఫీ అతిథి గృహంలో నిర్వహించిన భాగస్వామ్య సమావేశంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు. 1971లో కేవలం 15 టన్నులుగా ఉన్న కాఫీ ఉత్పత్తి ప్రస్తుతం జిల్లాలో 15 వేల మెట్రిక్ టన్నులకు చేరుకోవడం విశేషమన్నారు. అలాగే తూర్పు కనుమల్లోని ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో కలిపి సుమారు 1.12 లక్షల హెక్టార్లలో కాఫీ సాగు విస్తరించడం చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా అభివర్ణించారు. 1976లో ఏర్పాటు చేసిన కేంద్ర కాఫీ బోర్డు ఆర్వీ నగర్ ప్రాంతీయ కాఫీ పరిశోధన స్థానం కాఫీ సాగు విస్తరణ, నాణ్యమైన మొక్కల అభివృద్ధి, శాసీ్త్రయ సాగు విధానాల ప్రోత్సాహంలో కీలక పాత్ర పోషించిందన్నారు. కాఫీ తోటల విస్తరణతో పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు గిరిజనుల జీవనోపాధి మెరుగై, వారి ఆర్థికాభివృద్ధికి దోహదపడిందని పేర్కొన్నారు. కాఫీ బోర్డు అధికారులు, శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధన సిబ్బంది, విస్తరణ బృందాలు, ఐటీడీఏ కాఫీ విభాగం, వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, ముఖ్యంగా గిరిజన రైతుల నిరంతర కృషి ఫలితంగానే అరకు కాఫీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిందన్నారు. అరకు కాఫీ విజయానికి గిరిజన రైతులే అసలైన శక్తి అని ఆమె కొనియాడారు. వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా కాఫీ సాగు విధానాలను మరింత బలోపేతం చేయడం, నాణ్యత పెంపు, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల తయారీ, బ్రాండింగ్, మార్కెటింగ్, ఎగుమతులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు. అరకు కాఫీని ప్రపంచ ప్రఖ్యాత బ్రాండ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు అన్ని వర్గాలు సమిష్టిగా కృషి చేయాలని కలెక్టర్ పిలుపునిచ్చారు.ఈ సమావేశంలో కేంద్ర కాఫీ బోర్డు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ హెచ్.ఆర్. మురళీధర్, ఆర్.వి.నగర్ ప్రాంతీయ కాఫీ పరిశోధన స్థానం అధిపతి డాక్టర్ డి. సునీల్బాబు, కాఫీ బోర్డు మాజీ పరిశోధన సంచాలకులు డాక్టర్ ఎస్. సూర్యప్రకాశ్రావు, మినుములూరు ఎస్ఎల్వో ఎన్. రమేష్, జైన్ ఇరిగేషన్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ నారాయణ్, కాఫీ బోర్డు అధికారులు, ఐటీడీఏ కాఫీ విభాగం, జిల్లా ఉద్యానవన శాఖ, ఏపీఎఫ్డీసీ అధికారులు, వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.కలెక్టర్ నిశాంతి
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పీఎం పర్యటన ఏర్పాట్లలో నిర్లక్ష్యం సహించంసాక్షి, పాడేరు: వచ్చే నెల ఒకటిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి జిల్లా నుంచి భారీ ఎత్తున ప్రజలను తరలిస్తున్న నేపథ్యంలో ఏర్పాట్లలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం వహించినా సంబంధిత అధికారులపై కఠిన చర్యలు తప్పవని కలెక్టర్ టి. నిశాంతి హెచ్చరించారు. కలెక్టరేట్లో బుధవారం అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ, ప్రజల రవాణా, భద్రత, వైద్య సేవలు, ఆహారం, తాగునీటి ఏర్పాట్లపై అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు. జిల్లా నుంచి తరలివెళ్లే ప్రజల సమన్వయం కోసం జాయింట్ కలెక్టర్ తిరుమణి శ్రీపూజను నోడల్ అధికారిగా నియమించినట్లు తెలిపారు. ఎస్పీ అమిత్ బర్దర్ ఆధ్వర్యంలో అన్ని మార్గాల్లో కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ప్రతి బస్సులో పోలీసు సిబ్బంది ఒకరిని నియమించాలని సూచించారు. ప్రతి బస్సులో మెడికల్ కిట్, ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు, ఏఎన్ఎంను అందుబాటులో ఉంచాలని, నాణ్యమైన ఆహారం, తాగునీటి సరఫరాను ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారి గ్రీష్మ పర్యవేక్షిస్తారని తెలిపారు. కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు పాడేరు కలెక్టరేట్లో 24 గంటల కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు కలెక్టర్ నిశాంతి వెల్లడించారు. ఆర్డీవో భుజంగరావు పర్యవేక్షణలో పనిచేసే కంట్రోల్ రూమ్ హెల్ప్లైన్ 9281856953కు అవసరమైన సమాచారం కోసం సంప్రదించాలని సూచించారు. విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించే అధికారులు, సిబ్బందిపై చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు అవసరమైతే జీతభత్యాలు నిలిపివేయాలని జిల్లా ట్రెజరీ అధికారి అనిల్కుమార్ను ఆదేశించారు. అనంతగిరి, డుంబ్రిగుడ, అరకులోయ మండలాల తహసీల్దార్లు, ఎంపీడీవోలు మరింత బాధ్యతతో పనిచేయాలని సూచించారు. రుణాల పంపిణీ వేగవంతం జిల్లాలో వ్యవసాయం, అనుబంధ రంగాలు, స్వయం ఉపాధి, పరిశ్రమలు తదితర ప్రాధాన్య రంగాలకు రుణాల పంపిణీని వేగవంతం చేయాలని బ్యాంకర్లు, వివిధ శాఖల అధికారులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో కలెక్టర్ ఆదేశించారు. రుణాల లక్ష్యాలను సకాలంలో పూర్తి చేసి అర్హులైన లబ్ధిదారులకు త్వరితగతిన రుణాలు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఈ సమావేశాల్లో జేసీ తిరుమణి శ్రీపూజ, డీఆర్వో లోకేశ్వరరావు, ఆర్డీవో భుజంగరావు, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.కలెక్టర్ నిశాంతి హెచ్చరిక
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హైఫై ప్రీమియర్ లీగ్ ప్రారంభంవిశాఖ స్పోర్ట్స్: హైఫై ప్రీమియర్ క్రికెట్ లీగ్ రైల్వే స్టేడియంలో బుధవారం ప్రారంభమైంది. టెన్నిస్బాల్తో పదిహేను ఓవర్లు ఇన్నింగ్స్గా సాగే మ్యాచ్ల్లో ఎనిమిది జట్లు పోటీపడుతున్నాయి. ఆరంభ మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన మణికంఠ సూపర్ కింగ్స్ ఐదు వికెట్లకు 148 పరుగులు చేసింది. ప్రతిగా వైజాగ్ టైటాన్స్ ఐదు వికెట్లకు 131 పరుగులే చేసి పదిహేడు పరుగుల తేడాతో పరాజయం పాలైంది. రెండో మ్యాచ్లో టాస్ ఓడితొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన యునిఖ్ స్ట్రయికర్స్ తొమ్మిది వికెట్లకు 130 పరుగులు చేయగా విబి కన్వెన్సన్స్ జట్టు ఎనిమిది వికెట్లు కోల్పోయి 113 పరుగులే చేసింది. మూడో మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన గాదిరాజు ఎలెవెన్ 11.3 ఓవర్లలోనే 50 పరుగులకు ఆలౌట్ కాగా ప్రతిగా ఈవెంట్ హౌజ్ ఫాల్కన్స్ జట్టు మూడు వికెట్లు కోల్పోయి 52 పరుగులు చేసి విజయం సాధించింది. ఈవెంట్ మేనేజర్లు, కళాకారులు, సాంకేతిక నిపుణులు, క్యాటరర్స్తో కూడిన ఎనిమిది జట్లు ఈ టోర్నిలో పోటీపడుతున్నాయి. టోర్నీ ఫైనల్స్ 4వ తేదీన జరగనుంది. రైల్వే స్టేడియంలో బుధవారం రైల్వే డీఎఫ్ఎం హరినాథ్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో శాప్ డైరక్టర్ రాజా, నిర్వాహక ప్రతినిధులు లింగేశ్వరరావు, అరుణ్కుమార్, జిఎన్ రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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దివ్యాంగ విద్యార్థికి మూడు చక్రాల సైకిల్ అందజేతగొలుగొండ: మండలంలోని చోద్యం జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్లో 8వ తరగతి చదువుతున్న దివ్యాంగ విద్యార్థి నందిక అభిషేక్కు జిల్లా సమగ్ర శిక్షఅభి యాన్ కో–ఆర్డినేటర్ రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో మూడు చక్రాల సైకిల్ను బుధవారం అందజేశారు. దివ్యాంగ విద్యార్థి ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందిపై రెండు రోజుల కిందట ‘కలెక్టర్గారు మీరైనా స్పందించండి’ అనే శీర్షికన ‘సాక్షి’లో ప్రచురించిన కథనానికి రెవెన్యూ, విద్యాశాఖ అధికారులు స్పందించి, మంగళవారం వివరాలు సేకరించి జిల్లా అధికారులకు పంపిన విషయం తెలిసిందే. డీఈవో గిడ్డి అప్పారా వు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు ఆ విద్యార్థికి మూడు చక్రాల సైకిల్ను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో హైస్కూల్ హెచ్ఎం శ్రీనివాసరావు, వైస్ ఎంపీపీ సుర్ల బాబ్జి, వైస్సార్సీపీ గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షడు సత్యనారాయణ, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.
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గురుపౌర్ణమి వేళవిరబూసిన బ్రహ్మకమలాలు● దివ్య సౌందర్యాన్ని తిలకించిన భక్తులు, ప్రకృతి ప్రేమికులు చింతపల్లి: గురుపౌర్ణమి పర్వదినాన మండల కేంద్రం చింతపల్లిలో ఒకేసారి మూడు బ్రహ్మకమలాలు వికసించి అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. స్థానిక రాజమ్మగరువులో నివాసముంటున్న ఉప్పల బంగారయ్యశెట్టి ఇంట్లో మంగళవారం అర్ధరాత్రి సమయంలో మూడు బ్రహ్మకమలాలు విరబూసి కనువిందు చేశాయి. ఈ విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు, భక్తులు, ప్రకృతి ప్రేమికులు ఈ అరుదైన దివ్య పుష్పాలను తిలకించి పరవశించారు. ఏడాదిలో ఒక్కసారి మాత్రమే, అదీ అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లో వికసించే బ్రహ్మకమలం గురుపౌర్ణమి రోజున పూయడం ఎంతో శుభసూచకమని స్థానికులు అభిప్రాయపడ్డారు.
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అతివేగానికి నిండు ప్రాణం బలి● ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న రెండు మినీ వ్యాన్లు ● ఒకరికి మృతి.. ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు ● కాకరపాడు వద్ద ఘటన అతివేగం మరో కుటుంబంలో విషాదాన్ని నింపింది. కాకరపాడు–రాజవొమ్మంగి సరిహద్దులో మంగళవారం జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ మినీ వ్యాన్ డ్రైవర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మరో డ్రైవర్తో పాటు 14 ఏళ్ల బాలుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. రెండు మినీ వ్యాన్లు ఎదురెదురుగా ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. కొయ్యూరు: అతివేగం ఓ కుటుంబంలో తీరని విషాదాన్ని నింపింది. ఒకరి ప్రాణాన్ని బలితీసుకోగా, మరో వ్యక్తిని దివ్యాంగుడిగా మార్చింది. అలాగే 14 ఏళ్ల బాలుడి ప్రాణాలకు ముప్పు తెచ్చింది. కాకరపాడు–రాజవొమ్మంగి సరిహద్దు ప్రాంతంలో మంగళవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో అనకాపల్లి జిల్లా గొలుగొండ మండలం కొంగసింగికి చెందిన మినీ వ్యాన్ డ్రైవర్ కె. దొరబాబు (31) అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మరో డ్రైవర్ విజయ్ కుడి చేయి విరగగా, మృతుడి పక్కనే ప్రయాణిస్తున్న 14 ఏళ్ల వై. తేజ తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మంప ఎస్ఐ సీదరి శ్రీనివాస్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కొంగసింగి గ్రామానికి చెందిన దొరబాబు పోలవరం జిల్లా రాజవొమ్మంగి మండలం లోడును వాహనంలో జడ్డంగి తీసుకెళ్లాడు. తిరిగి కొంగసింగి వస్తున్నాడు. అదే సమయంలో మండలంలో ఎం.మాకవరానికి చెందిన విజయ్ ఎరువుల లోడును వాహనంలో రాజవొమ్మంగి తీసుకువెళ్తున్నాడు. అయితే కాకరపాడు దాటిన తర్వాత దొరబాబు వాహన వేగాన్ని నియంత్రించలేకపోయాడు. ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాన్ని ఢీ కొట్టారు. ఈ ఘటనలో దొరబాబు డ్రైవింగ్ చేస్తున్న వ్యాన్ నుజ్జు నుజ్జు అయింది. తీవ్ర గాయాలపాలైన దొరబాబు సంఘటన స్థలంలో మృతి చెందాడు. వాహనంలో అతని పక్కన ఉన్న తేజ తలకు గాయమైంది. మరోవైపు దొరబాబు ఢీ కొట్టిన వ్యాన్ పల్టీలుకొట్టింది.సమాచారం అందుకున్న 108 అంబులెన్స్ సిబ్బంది ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని గాయపడిన విజయ్, తేజలను రాజేంద్రపాలెం ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడికి చేరుకున్న ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ గాయపడిన వారిని పరామర్శించి ప్రమాదానికి సంబంధించిన వివరాలు సేకరించారు. అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం వారిని నర్సీపట్నం ఆస్పత్రికి తరలించారు.
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స్వయం భూ విఘ్నేశ్వరుడిని దర్శించుకున్న శ్రీకాకుళం జిల్లా జడ్జి భారతిచోడవరం: స్థానిక స్వయంభూ విఘ్నేశ్వరస్వామివారిని శ్రీకాకుళం జిల్లా జడ్జి ఎన్.ప్రసన్న భారతి మంగళవారం దర్శించుకున్నారు. చోడవరానికి చెందిన ఈమె ఇటీవల శ్రీకాకుళం జిల్లా కోర్టులో జడ్డిగా నియమితులయ్యారు. విఘ్నేశ్వరస్వామివారిని దర్శించుకోడానికి ఇక్కడకు వచ్చిన ఆమెకు చోడవరం బార్ అసోసియేషన్ న్యాయవాదులు, ఫోరం ఫర్ బెటర్ చోడవరం ప్రతినిధులు సాదరంగా స్వాగతం పలికారు. ‘గ్రేట్ వర్డ్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ రెనౌండ్ ఇంటెలెక్చువల్స్’ పుస్తకాన్ని ఆర్క్ సంస్థ ప్రతినిధి ప్రసాద్ ఆవిష్కరించి, న్యాయమూర్తి ప్రసన్నభారతికి అందజేశారు. అనంతరం స్వయంభూ విఘ్నేశ్వరస్వామి ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు కొండమంచిలి చలపతిరావు ఆధ్వర్యంలో వేదపండితులు ఆశీర్వచనం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బార్ అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి చీపురపల్లి సూర్యనారాయణ, శ్రీనివాస్, రాజు, ఫోరం ఫర్ బెటర్ చోడవరం ప్రతినిధులు అప్పారావు, బి.వి. కోటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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డీఎస్సీలో అక్రమాలపై ఆగ్రహండీఎస్సీ ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీలో జరిగిన అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని, రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ వైఎస్సార్సీపీ మంగళవారం పాడేరులో భారీ నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించింది. పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, పాడేరు ఎమ్మెల్యే మత్స్యరాస విశ్వేశ్వరరాజు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ ఆందోళనలో డీఎస్సీ నియామకాలు,నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, తల్లికి వందనం పథకం అమలుపై ప్రభుత్వాలను నిలదీశారు. పాడేరు అంబేద్కర్ సెంటర్ వద్ద నిరసన ప్రదర్శన చేస్తున్న పాడేరు, అరకు ఎమ్మెల్యేలు విశ్వేశ్వరరాజు, మత్స్యలింగం, ఉమ్మడి విశాఖ జెడ్పీ చైర్పర్సన్ సుభద్ర, మాజీ ఎమ్మెల్యే భాగ్యలక్ష్మి, వైఎస్సార్సీపీ యువజన, విద్యార్ధి విభాగం నేతలువిద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో కూటమి చెలగాటం ● ఎమ్మెల్యే విశ్వేశ్వరరాజు, పాడేరు ఎమ్మెల్యేమెగా డీఎస్సీ పేరుతో ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీలో చోటుచేసుకున్న అక్రమా లపై సీబీఐతో సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, పాడేరు ఎమ్మెల్యే మత్స్యరాస విశ్వేశ్వరరాజు డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థులు, నిరుద్యోగుల భవిష్యత్తుతో కూటమి ప్రభుత్వం చెలగాటం ఆడుతోందని విమర్శించారు. ప్రభుత్వ పాలనలో విద్యార్థులతో పాటు అన్ని వర్గాల ప్రజలు తీవ్ర అన్యాయానికి గురవుతున్నారని అన్నారు. డీఎస్సీ వ్యవహారంపై సీబీఐ విచారణకు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్రంలో ఉద్యమం తప్పదు ● భాగ్యలక్ష్మి, ఎస్టీసెల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీకేజ్పై ఢిల్లీలో పెద్ద ఎత్తున యువత ఆందోళన చేపట్టినట్టే, ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం డీఎస్సీ అక్రమాలపైన ఉద్యమం తప్పదని,ఎస్టీసెల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు,మాజీ ఎమ్మెల్యే కొట్టగుళ్లి భాగ్యలక్ష్మి హెచ్చరించారు.స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఎలాంటి పరీక్షలు, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన లేకుండానే అనుకూలమైన వ్యక్తులకు 400కు పైగా ఉపాధ్యాయ పోస్టులు అమ్ముకున్నారన్నారు.జాతీయ,రాష్ట్ర స్థాయిలో పతకాలు సాధించిన క్రీడాకారులు ఉద్యోగాలు సాఽధించలేక పోయారన్నారు. నారా లోకేష్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని, డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ జరపాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు.● డీఎస్సీ పోస్టుల భర్తీలో లోకేష్ అక్రమాలు ● వెంటనే విద్యాశాఖ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలి ● వైఎస్సార్సీపీ విద్యార్థి సంఘాల డిమాండ్ ● లేకుంటే ఆందోళనలు ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరిక ● పాడేరులో భారీగా నిరసన ర్యాలీ ● ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలని డిమాండ్ సాక్షి, పాడేరు: మెగా డీఎస్సీ పోస్టుల భర్తీలో అక్రమాలు జరిగినట్టు వస్తున్న ఆరోపణలపై సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని, రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, పాడేరు ఎమ్మెల్యే మత్స్యరాస విశ్వేశ్వరరాజు డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్రెడ్డి పిలుపు మేరకు మంగళవారం జిల్లా కేంద్రం పాడేరులో నిర్వహించిన నిరసన ర్యాలీకి ఆధ్వర్యం వహించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిపై నిరసన రాష్ట్రంలో డీఎస్సీ ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీలో అక్రమాలు జరిగాయని, పోస్టులను లక్షల రూపాయలకు విక్రయించారని వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు విమర్శించారు., ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అమలు చేయకపోవడంతో విద్యార్థులు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని, నిరుద్యోగ భృతి హామీని ప్రభుత్వం విస్మరించిందని ధ్వజమెత్తాయి. నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ ఘటనపై కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని నిరసిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు భారీ ర్యాలీ చేపట్టాయి. ● వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్యే మత్స్యరాస విశ్వేశ్వరరాజు, విద్యార్థి, యువజన విభాగాల నాయకుల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ ర్యాలీ ఆయన క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి సినిమా హాల్ సెంటర్ మీదుగా పాత బస్టాండ్ అంబేడ్కర్ సెంటర్ వరకు కొనసాగింది. జోరువానను సైతం లెక్కచేయకుండా నాయకులు, కార్యకర్తలు ర్యాలీలో పాల్గొని డీఎస్సీ అక్రమాలపై, నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ ఘటనపై నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఒకొక్క పోస్టు రూ.15 లక్షలకు అమ్మకం అంబేద్కర్ సెంటర్లో నిర్వహించిన సభలో ఎమ్మెల్యే విశ్వేశ్వరరాజు మాట్లాడుతూ, మెగా డీఎస్సీ పేరుతో ఒక్కో పోస్టును రూ.15 లక్షలకు విక్రయించి భారీ అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. ఈ వ్యవహారంపై సీబీఐతో సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని, మంత్రి లోకేష్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థులు, నిరుద్యోగుల జీవితాలతో ప్రభుత్వం ఆటలాడుతోందని విమర్శించారు. కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో విద్యార్థులతో పాటు అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతోందన్నారు. నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీకి బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేసినట్లే, డీఎస్సీ అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ కూడా రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లేనిపక్షంలో ఆందోళనలు మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. చింతపల్లి, గూడెంకొత్తవీధి ఎంపీపీలు కోరాబు అనూషదేవి, బోయిన కుమారి, జిల్లా మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలు కురుసా పార్వతమ్మ, పాడేరు, అరకు నియోజకవర్గాల మహిళా విభాగం అధ్యక్షులు కె. ఊర్వశి రాణి, సమిడ పూర్ణిమదేవి, రాష్ట్ర, జిల్లా నాయకులు గబ్బాడి చిట్టిబాబు, బొబ్బిలి లక్ష్మణ్, శెట్టి అప్పాలు, కమ్మిడి అశోక్, శరభ సూర్యనారాయణ, తేడబారికి సురేష్కుమార్, వంతాల రాంబాబు, కూడా సుబ్రహ్మణ్యం, కూడా సురేష్, కొండబాబు, గిరిప్రసాద్, పాంగి గణబాబు, కొమ్మ రాంబాబు, బోనంగి రమణ, అనంతగిరి మాజీ ఎంపీపీ శెట్టి నీలవేణి, ఎంపీటీసీలు డూరు జయవర్ధని, లకే రామకృష్ణపాత్రుడు, శెట్టి ఆనంద్, లకే రామ సత్యవతి, మాజీ సర్పంచ్లు, యువజన, విద్యార్థి విభాగాల నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. తల్లికి వందనంలోనూ మోసం జల్లిపల్లి సుభద్ర, జెడ్పీ చైర్పర్సన్ నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ ఘటనలతో విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో చెలగాటం ఆడడం అత్యంత దురదృష్టకరమని ఉమ్మడి విశాఖ జెడ్పీ చైర్పర్సన్ జల్లిపల్లి సుభద్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనల కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా పలువురు విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్డారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.ఢిల్లీ వేదికగా యువత చేపట్టిన ఆందోళనలతో కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించాల్సి వచ్చిందని, చివరకు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేశారని పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా రాష్ట్రంలో డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగినట్లు ఆరోపిస్తున్న అక్రమాలపై కూడా నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న తల్లికి వందనం పథకంలోనూ అర్హులైన పలువురు లబ్ధిదారులకు న్యాయం జరగలేదని ఆరోపించారు. సుమారు 15 లక్షల మంది తల్లుల ఖాతాల్లో ఇప్పటికీ నగదు జమ కాలేదని పేర్కొంటూ, ప్రభుత్వం దీనిపై వెంటనే స్పందించాలని కోరారు. రాష్ట్రంలోను ఉద్యమం తప్పదని ఆమె హెచ్చరించారు.
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వానలతో గిరి రైతుల్లోఆనందంసాక్షి, పాడేరు: ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో గత రెండు రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మంగళవారం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పాడేరుతో పాటు అన్ని మండలాల్లోనూ వర్షం కొనసాగింది. ఖరీఫ్ వ్యవసాయ పనులకు ఈ వర్షాలు అనుకూలంగా ఉండడంతో గిరిజన రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పంటల సాగుకు అవసరమైన సమయంలో వర్షాలు కురవడం తమకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని రైతులు పేర్కొంటున్నారు. మంగళ వారం నమోదైన వర్షపాతం వివరాల ప్రకారం.. ముంచంగిపుట్టులో 6.2 మిల్లీమీటర్లు, గూడెంకొత్తవీధిలో 5.4, హుకుంపేటలో 4.6, డుంబ్రిగుడలో 3.4, పెదబయలులో 3.2, కొయ్యూరులో 3.2, అరకులోయలో 2.4, జి.మాడుగులలో 2, అనంతగిరిలో 0.8, పాడేరులో 0.2 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
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వైభవంగా గిరి ప్రదక్షిణలుమునగపాక, దేవరాపల్లి మండలాల్లోని మూడు గ్రా మాల్లో మంగళవారం వైభవంగా గిరిప్రదక్షిణలు నిర్వ హించారు. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. మునగపాక: మండలంలోని వాడ్రాపల్లి, తోటాడ గ్రామాల్లో మంగళవారం గిరి ప్రదక్షిణలు వైభవంగా నిర్వహించారు. తోటాడలోని ఆదినారాయణ స్వామి రాజయోగాశ్రమం ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వ హించిన గిరి ప్రదక్షిణలో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. ఓంకార పీఠం నుంచి ప్రారంభమైన ఊరేగింపు త్రిమూర్తుల ఆలయం, మరిడిమాంబ ఆలయం, పాటిపల్లి కాలనీ, వరాహలక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయం మీదుగా నారాయుడుపాలెం నుంచి తిరిగి ఓంకార పీఠం వరకు సాగింది. ● వాడ్రాపల్లిలోని వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం నుంచి గిరి ప్రదక్షిణ ఘనంగా నిర్వహించారు. గ్రామంలోని అన్ని వీధుల గుండా ప్రదక్షిణ సాగింది. పలు గ్రామాల భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. వేంకటేశ్వర స్వామి పల్లకీ మోస్తూ వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బొడ్డేడ ప్రసాద్ ఊరేగింపు లో పాల్గొన్నార. భక్తులకు డ్రింక్స్, బిస్కట్లు, మునగపాకకు చెందిన వాకర్స్ సభ్యులు అందజేశారు. మారేపల్లిలో..దేవరాపల్లి: మండలంలోని మారేపల్లి పాండవుల మెట్టపై వెలసిన శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత కల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి గిరి ప్రదక్షిణ మంగళవారం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. సాయంత్రం 4 గంటలకు తొలి మెట్టు వద్ద కొబ్బరికాయ కొట్టి ప్రత్యేక పూజల అనంతరం సుమారు 7 కిలోమీటర్ల మేర గిరిప్రదక్షిను భక్తులు ప్రారంభించారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణమూర్తి వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని, పూజలు చేశారు. భారీ సంఖ్యలో భక్తులు గిరి ప్రదక్షిణకు తరలివచ్చారు. మారేపల్లి, తెనుగుపూడి, వెంకటరాజుపురం, వాకపల్లి జంక్షన్ మీదుగా గిరి ప్రదక్షిణ కొనసాగింది. మారేపల్లి గోవిందనామస్మరణతో మార్మోగింది. భక్తులకు దారిపొడువునా పలువురు ప్రసాదాలు, తాగునీరు, శీతల పానీయాలను అందజేశారు. వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించారు.
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ఏయూ విద్యార్థినులకురూ.12 లక్షల ప్యాకేజీ ఉద్యోగాలువిశాఖ విద్య: ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం మహిళా ఇంజినీరింగ్ కళాశాల ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్ (2022–26 బ్యాచ్) విభాగానికి చెందిన విద్యార్థినులు అత్యధిక ప్యాకేజీతో ఉద్యోగాలు సాధించారు. రోషినిషా బేగం, ఆర్.నవ్య ప్రముఖ సంస్థ ‘స్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్’ క్యాంపస్ నియామకాల్లో రూ.12 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఎంపికయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వారిని ఏయూ ఉపకులపతి ఆచార్య జి.పి.రాజశేఖర్ తన కార్యాలయంలో ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అంతర్జాతీయ సంస్థల్లో ఏయూ విద్యార్థులు ఉద్యోగాలు సాధించడం విశ్వవిద్యాలయానికి గర్వకారణమన్నారు. రోషినిషా బేగం స్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్తో పాటు వేదాంత సంస్థలోనూ ఉద్యోగానికి ఎంపికవగా, ఆర్.నవ్య ఎల్ అండ్ టీ సంస్థలోనూ అవకాశాన్ని దక్కించుకుంది. కార్యక్రమంలో ఇంజినీరింగ్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ఆచార్య ఆర్.పద్మశ్రీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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విద్యుత్ వైరు తాకి రైతు మృతిమునగపాక(యలమంచిలి రూరల్): యలమంచిలి మండలం ములకలాపల్లిలో విద్యుత్ ప్రమాదంలో రైతు అప్పలనాయుడు(62) మృతి చెందాడు. రూరల్ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ములకలాపల్లికి చెందిన దుబాసి అప్పలనాయుడు వ్యవసాయం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఎప్పటిలాగానే మంగళవారం ఉదయం పొలం పనులు చేసేందుకు వెళ్తుండగా, గాలీవర్షానికి విద్యుత్ వైరు తెగి కింద పడిపోయింది. పొరపాటున అప్పలనాయుడు వైరును తాకడంతో విద్యుదాఘాతానికి గురై అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కుగా నిలిచిన అప్పలనాయుడు మృతితో కుటుంబ సభ్యులు బోరున విలపిస్తున్నారు. మృతుడి కుమారుడు రాజు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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శ్మశాన స్థలం ఆక్రమించిన టీడీపీ నాయకుడునక్కపల్లి: అమలాపురం పరిధిలో శ్మశాన స్థలాన్ని టీడీపీ నాయకుడు ఆక్రమించి, స్టీల్ప్లాంట్ రోడ్డుకోసం లీజుకు ఇచ్చాడని, ఆక్రమణదారుడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. మంగళవారం పార్టీ రాష్ట్రకార్యదర్శి వీసం రామకృష్ణ, రైతువిభాగం కార్యదర్శి సూరాకాసుల గోవిందుల ఆధ్వర్యంలో గ్రామస్తులు ఆక్రమిత స్థలం వద్ద ఆందోళన చేశారు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు మాట్లాడుతూ గ్రామస్తులు మరణిస్తే దహన సంస్కారాల కోసం కేటాయించిన స్థలాన్ని టీడీపీకి చెందిన బాబ్జీ అనే వ్యక్తి ఆక్రమించడంతోపాటు, స్టీల్ప్లాంట్ వాహనాలు రాకపోకల కోసం లీజుకు ఇచ్చాడన్నారు. స్టీల్ప్లాంట్ అధికారులు ఈ స్థలంలోంచి రోడ్డు నిర్మించారని చెప్పారు.దీంతో గ్రామస్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడాల్సివస్తోందన్నారు. ఈవిషయాన్ని తహసీల్దార్ చిన్నికృష్ణకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఆయన ఆక్రమిత స్థలం వద్దకు వచ్చి పరిశీలించారు. తక్షణమే రోడ్డును తొలగించి యథావిధిగా ఈ స్థలాన్ని శ్మశానవాటికగా ఉపయోగించుకునేలా చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కోరారు. లేకపోతే ఈ రోడ్డుపై రాకపోకలు సాగించే వాహనాలను అడ్డుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఈ విషయాన్ని ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో పాటు స్టీల్ప్లాంట్యాజమాన్యంతో మాట్లాడతానని తహసీల్దార్ హామీ ఇచ్చారు. ఈ ఆందోళనలో స్థానిక నాయకుడు తళ్ల భార్గవ్, గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు.చర్యలు తీసుకోవాలని ఆక్రమిత స్థలం వద్ద ఆందోళన
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వైభవంగా గిరి ప్రదక్షిణముంచంగిపుట్టు: మండల కేంద్రంలో మంగళవారం సాయంత్రం శ్రీశ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి గిరి ప్రదక్షిణ అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమైంది. స్థానిక భక్తులు ఈ ఏడాది నుంచి తొలిసారిగా ఈ కొండతిరుగుడు యాత్రకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఉమ్మడి విశాఖ జెడ్పీ చైర్పర్సన్ జల్లిపల్లి సుభద్ర భర్త జేవీవీఎన్ మూర్తి కొబ్బరికాయ కొట్టి, జెండా ఊపి రథయాత్రను ప్రారంభించారు. అనంతరం స్థానిక రామాలయం నుంచి నాలుగు రోడ్ల కూడలి మీదుగా మినుములపుట్టు, జంగంసరియా, మజ్జిగూడ, సెల్లుం గ్రామాల మీదుగా గిరి ప్రదక్షిణ కొనసాగింది. భక్తులు శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామిని స్మరించుకుంటూ ‘గోవింద‘ నామస్మరణ, శరణఘోషలతో గిరి ప్రదక్షిణను భక్తిమయంగా నిర్వహించారు. జి. మాడుగుల సీఐ లక్ష్మణరావు, ఎస్ఐ నాని కూడా గిరి ప్రదక్షిణలో పాల్గొన్నారు. మార్గమధ్యంలో గ్రామాల ప్రజలు భక్తులకు హారతులు పట్టి ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. థింసా నృత్యాలతో భక్తిశ్రద్ధలు వెల్లివిరియగా, గిరి ప్రదక్షిణ ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో కొనసాగింది. మండలంలోని నలుమూలల నుంచి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
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పదేళ్లుగా పరారీలో ఉన్న నిందితుడు అరెస్టుకశింకోట: ఉద్యోగాలిప్పిస్తానని నమ్మించి, నగదు స్వాహా చేసి, మోసగించిన కేసులో పదేళ్లకు పైగా పరారీలో ఉన్న నిందితుడిని మంగళవారం కోర్టు ఆదేశాల మేరకు అరెస్టు చేసినట్లు సీఐ అల్లు స్వామినాయుడు తెలిపారు. ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్–2 ఉద్యోగాలిప్పిస్తానని నమ్మించి 2013లో పలువురి నుంచి మండలంలోని తాళ్లపాలెం గ్రామానికి చెందిన బోదెపు ప్రకాశ్ రూ.32.71 లక్షలు వసూలు చేశాడు. దీనిలో రూ.12 లక్షలు నగదు రూపంలోను, మిగిలిన రూ.20.71 లక్షలు నిందితుడి బ్యాంకు ఖాతాకు జమ చేసినట్లు సాక్షులు తెలిపారని చెప్పారు. ఈ విషయమై తెరపల్లి పరదేశి, ఇతర బాధితులు ఫిర్యాదు మేరకు 2015లో కేసు నమోదు చేసినట్టు చెప్పారు. అప్పటి నుంచి నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడని తెలిపారు. న్యాయ స్థానం నాన్ బెయిల్బుల్ వారెంట్ ఇచ్చిన మేరకు అరెస్టు చేశామన్నారు. కోర్టులో హాజరు పరిచి తదుపరి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని సీఐ చెప్పారు.
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జిల్లా బాడీ బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ కార్యవర్గం ఎన్నికఅనకాపల్లి: జిల్లా బాడీ బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా విల్లూరి రాజేష్, ప్రధాన కార్యదర్శిగా అమ్ములోజు శ్రీను, కోశాధికారిగా ఆడారి నాయుడు ఎన్నికయ్యారు. మంగళవారం స్థానిక గవరపాలెం కామాక్షమ్మ దేవాలయం మేడపైన నూతన కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకున్నారు. అసోసియేషన్ జిల్లా గౌరవాధ్యక్షుడిగా కోరిబిల్లి సోమినాయుడు, ముఖ్య సలహాదారులుగా ఎం.ఎన్.ఎస్.అప్పారావు, బి.బాలాజీ బద్రీనాథ్, జిల్లా లీగల్ అడ్వైజర్గా వేలం చంద్రశేఖర్, కార్యదర్శిగా ఆళ్ల ప్రవీణ్కుమార్, వర్కింగ్ అధ్యక్షుడిగా ఏఎంఎస్ శివకుమార్, మీడియో ఇన్చార్జిగా యల్లపు వెంకట రమణాజీ, ఆర్గనైజింగ్ కార్యదర్శులుగా చింతా లక్ష్మణరావు, బుద్ధ జగన్, పిన్నపోతుల సంతోష్, ఉపాధ్యక్షులుగా భీశెట్టి తిరుమల, అందే కుమార్, బుద్ధ అప్పలనాయుడు, ఆళ్ల సతీష్ కుమార్, యల్లపు సత్యనారాయణ, వేపాడ సత్తిబాబు, సహాయ కార్యదర్శులుగా వేగి అజయ్కుమార్, కరణం కృష్ణ, గొర్లి స్వామి, లోవరాజు, శ్రావణ్కుమార్, శ్రీను, లక్ష్మణరావు సంతోష్ ఎన్నికయ్యారు. ఎన్నికల అధికారులుగా అసోసియేషన్ వ్యవస్థాపకుడు కె.గురునాథరావు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి టి.రాము, ఉపాధ్యక్షులు ఎం.ఎన్.ఎన్ అప్పారావు, వై.శ్రీనివాసరావు వ్యవహరించారు. నూతన కమిటీ రెండేళ్లు ఉంటుందని కె.గురునాథరావు చెప్పారు.