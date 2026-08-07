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Krishna
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ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమాకు పేర్నినాని వార్నింగ్పామర్రు: మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు దీక్షా శిభిరంపై దాడికి ఉసిగొల్పిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమాకు వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. మల్లాది విష్ణు శిబిరంపై దుర్మార్గంగా బోండా ఉమా దాడి చేశారని, మరి కృష్ణలంకలో అవినాష్ టెంట్ జోలికి ఎందుకు వెళ్లలేకపోయావ్ అంటూ పేర్ని నాని ప్రశ్నించారు. అంత పోటుగాడివైతే అవినాష్ టెంట్ జోలికి వెళ్లాల్సింది అంటూ బోండా ఉమాకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు పేర్ని నాని.ఈరోజు(శుక్రవారం, ఆగస్టు 7వ తేదీ) డీఎస్సీ అక్రమాలపై కృష్ణా జిల్లాలోని పామర్రులో మాజీ ఎమ్మెల్యే కైలే అనిల్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న శిబిరాన్ని పేర్ని నాని సందర్భించి సంఘీభావం తెలిపారు. దీనిలో భాగంగా ఆయన మాట్లాడుడూ.. ‘ మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు దీక్షా శిభిరం పై దుర్మార్గంగా దాడి చేశారు. మహిళలు అని కూడా చూడకుండా టీడీపీ గూండాలు దాడి చేశారు. శిభిరం వద్ద ఉన్న బస్ షెల్డర్ పైకెక్కి మూత్రం పోశారుఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా ఎమ్మెల్యే బరితెగించి మాట్లాడుతున్నారు. చంద్రబాబు , లోకేష్ను ఏదైనా అంటే ఇంటికొచ్చి కొడతానని బెదిరిస్తున్నారు. మల్లాది విష్ణు అమాయకుడు కాబట్టి టెంట్ మీదకు వెళ్లి దాడి చేశావ్. నువ్వు అంత పోటుగాడివైతే కృష్ణలంకలో అవినాష్ టెంట్ జోలికి ఎందుకు వెళ్లలేకపోయావ్లోకేష్ దగ్గర బోండా ఉమాకు శీలం పోయింది. బ్లాక్ మెయిల్ చేద్దామని చూస్తే బోండా ఉమాను వాషింగ్ మెషీన్ లో వేసి తండ్రీ కొడుకులు ఉతికినట్లున్నారు. అందుకే ఇప్పుడు తండ్రీ కొడుకుల పై బోండాకు ప్రేమ పుట్టుకొచ్చింది. వైఎస్సార్సీపీ విద్యార్ధి విభాగం నిరసన చేస్తుంటే గంజాయి , బ్లేడ్ బ్యాచ్తో దాడులు చేస్తారా?, మీరు దాడులు చేసినంత మాత్రాన ఇక్కడ భయపడేవాడు ఎవడూ లేరు. ఈరోజు కూడా మల్లాది విష్ణు టెంట్ వేసి దీక్ష చేస్తున్నాడు ... దమ్ముంటే ఈరోజు వెళ్లు’ అని హెచ్చరించారు.
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ఇంతకంటే దారుణం ఉంటుందా?: దేవినేని అవినాష్సాక్షి, విజయవాడ: డిఎస్పీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని.. యువతకు నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వాలని వైఎస్సార్సీపీ రెండో రోజు రిలే నిరహార దీక్ష చేపట్టింది. ఆటోనగర్లో రిలే నిరాహార దీక్ష చేసిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు.. నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షులు దేవినేని అవినాష్ మాట్లాడుతూ.. మోసపోయిన డిఎస్పీ అభ్యర్థులకు న్యాయం కోసం పోరాటం చేస్తున్నామన్నారు.‘‘యువతను కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. పోలీసుల పర్మిషన్ తీసుకుని శాంతియుత కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. రెండు రోజుల ముందు పోలీసులు పర్మిషన్ ఇచ్చారు. ఈ రోజు ఉదయం 100 మంది పోలీసులు వచ్చి మా టెంట్ పీకేశారు.. గీత గీసి ముందుకు రాకూడదని ఏసీపీ అంటున్నారు. భారతదేశంలో ఉన్నామా? ఏ కాలంలో ఉన్నాం. భారత రాజ్యాంగం ఏపీలో నడవడం లేదు. చంద్రబాబు, లోకేష్ రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగమే నడుస్తుంది’’ అంటూ దేవినేని అవినాష్ మండిపడ్డారు...మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణుపై కోడి గుడ్లతో దాడి చేశారు. టమోటాలతో దాడి చేశారు. టీడీపీ కార్యకర్తలు బాటిల్లో యూరిన్ పోసి దాడి చేశారు. ఇంతకంటే దారుణం ఉంటుందా?. దమ్ముంటే సీబీఐ ఎంక్వయిరీ వేయండి. నిరుద్యోగ భృతి, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్పై స్పందించండి. రాత్రి అయిన తరువాత పగలు వస్తుంది.. మరో మూడేళ్లు మాత్రమే టీడీపీ అధికారంలో ఉండేది. నిరుద్యోగ యువత, విద్యార్థుల కోసం ప్రతి నియోజకవర్గంలో ర్యాలీలు చేస్తాం’’ అని దేవినేని అవినాష్ పేర్కొన్నారు.
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విజయవాడ వెస్ట్లో ఉద్రిక్తత.. బుద్ధా వెంకన్న అనుచరుల హల్చల్సాక్షి, విజయవాడ: విజయవాడ వెస్ట్ నియోజకవర్గంలో రాజకీయ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. వైఎస్సార్సీపీ చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్ష కార్యక్రమం వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు చోటుచేసుకున్నాయి. శాంతియుతంగా జరుగుతున్న నిరసనను భంగపరిచేందుకు టీడీపీ నేతలు అక్కడికి చేరుకుని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేశారు.విజయవాడ వెస్ట్ నియోజకవర్గంలో వైఎస్సార్సీపీ చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్ష కార్యక్రమం వద్దకు టీడీపీ నేత బుద్ధా వెంకన్న అనుచరులు చేరుకుని నినాదాలు చేశారు. శాంతియుతంగా జరుగుతున్న నిరసనను భంగపరిచేందుకు, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులను రెచ్చగొట్టేందుకు ప్రయత్నించారు. మళ్లీ గొడవలు సృష్ఠించేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ ఘటనతో కొద్దిసేపు అక్కడ ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. పరిస్థితి అదుపు తప్పకుండా పోలీసులు అప్రమత్తమై పరిస్థితిని పర్యవేక్షించారు.
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వైఎస్ జగన్ను కలిసిన జూనియర్ కాలేజీల లెక్చరర్లుసాక్షి, కృష్ణా: వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ను ఎయిడెడ్ జూనియర్ కాలేజీల పార్ట్టైమ్ లెక్చరర్లు గన్నవరం ఎయిర్పోర్టులో కలిశారు. ఈ సందర్భంగా సమస్యల పరిష్కారానికి జోక్యం చేసుకోవాలని వైఎస్ జగన్కు వారంతా విజ్ఞప్తి చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం తమను అన్ని విధాలుగా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని కోరారు.ఈ సందర్భంగా ఏపీ ఎయిడెడ్ జూనియర్ కాలేజీల పార్ట్టైమ్ లెక్చరర్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆరిగ జోషి మాట్లాడుతూ.. ఎయిడెడ్ జూనియర్ కాలేజీల్లో పనిచేస్తున్న పార్ట్టైమ్ లెక్చరర్లను శాశ్వత ఉద్యోగులుగా (పర్మినెంట్) చేయకుండా ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని ఆరోపించారు. తమ సమస్యలను వైఎస్ జగన్కు వివరించామని, తమ తరఫున ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకువచ్చి న్యాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేసినట్లు తెలిపారు.పార్ట్టైమ్ లెక్చరర్లకు మినిమమ్ టైమ్ స్కేల్ వర్తింపజేస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోను వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎయిడెడ్ జూనియర్ కాలేజీల పార్ట్టైమ్ లెక్చరర్ల సమస్యలను ప్రభుత్వం తక్షణమే పరిష్కరించాలని, ఎన్నో ఏళ్లుగా సేవలందిస్తున్న తమకు న్యాయం చేయాలని అసోసియేషన్ నాయకులు కోరారు.
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మంత్రుల ఒత్తిడి.. ఆసుపత్రిలో చేరిన చలసానిసాక్షి, విజయవాడ: ఏపీలో కూటమి నేతల కక్ష సాధింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. విజయ డెయిరీ చైర్మన్ చలసాని ఆంజనేయులును మంత్రులు టార్గెట్ చేసి రాజీనామా చేయాలని ఒత్తిడికి గురిచేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనైన ఆంజనేయులు అస్వస్థతకు గురై ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.అయితే, బుధవారం సాయంత్రం జరిగిన విజయ డెయిరీ డైరెక్టర్ల సమావేశంలో ఆయన ఏకగ్రీవంగా చైర్మన్గా ఎన్నికయ్యారు. ఈ సమావేశం అనంతరం విజయ డెయిరీ కార్యాలయానికి వచ్చిన టీడీపీ మంత్రులు కొల్లు రవీంద్ర, పార్థసారథి.. చలసాని ఆంజనేయులతో సమావేశమైనట్లు సమాచారం. ఈ సందర్భంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చైర్మన్ పదవికి రాజీనామా చేయాల్సిందేనని, అధిష్టానం ఆదేశాలు ఉన్నాయని ఆయనకు స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.దీనిపై స్పందించిన చలసాని ఆంజనేయులు నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఒక్కరోజు గడువు ఇవ్వాలని కోరినప్పటికీ, అందుకు అవకాశం లేదని, వెంటనే పదవి నుంచి తప్పుకోవాల్సిందేనని మంత్రులు స్పష్టం చేసినట్లు తెలిసింది. ఈ పరిణామాల మధ్య మంత్రుల సమక్షంలోనే చలసాని ఆంజనేయులు అస్వస్థతకు గురికాగా, వెంటనే ఆయనను ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయన చికిత్స పొందుతున్నారు.
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ఢిల్లీ పోలీసులమంటూ సైబర్ మోసంకోనేరు సెంటర్ (మచిలీపట్నం):‘మేం ఢిల్లీ పోలీసులం. ఈడీ అధికారులం. సుప్రీంకోర్టు జడ్జి విచారణజరుపుతున్నారు. మీపై డిల్లీలో బ్యాంకు లావాదేవీలకు సంబంధించి నేరం మోపబడింది. కేసు సైతం నమోదైంది. ఇక మీరు తప్పించుకోలేరు. మేం చెప్పినట్లు చేస్తే కేసు నుంచి తప్పుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. లేదంటే మీ ఆస్తులు సీజ్ చేసి జైలుకు పంపిస్తాం’ అంటూ సైబర్ నేరగాళ్లు కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నానికి చెందిన ఓ వృద్ధురాలిని బెదిరించి భారీ మొత్తంలో సొమ్ము కాజేశారు. మోసపోయామని తెలుసుకున్న బాధితురాలు గురువారం మచిలీపట్నం పోలీసులను ఆశ్రయించి న్యాయం చేయాలని వేడుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పరాసుపేటకు చెందిన వెంపటి అలవేలు మంగమ్మకు జూన్ 10న గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఫోన్చేసి ఆమెపై ఢిల్లీలో మనీ లాండరింగ్ కేసు నమోదైందని బెదిరించారు. ఢిల్లీలోని కెనరా బ్యాంకు ఖాతా ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో అక్రమంగా లావాదేవీలు జరిగినట్లు చెప్పారు. ఆమెపై నాన్ బెయిలబుల్ కేసు నమోదు కాగా అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ అయినట్లు నమ్మించారు. కేసు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరుగుతోందని వీడియో కాల్స్ చేసి చూపించారు. ఈ కేసును సుప్రీంకోర్టు జడ్జి విచారిస్తున్నట్లు ఫేక్ ఫొటో చూపించి నమ్మించారు. ఈ కేసు నుంచి బయటపడాలంటే జరిగిన విషయం ఇతరులకు చెప్పకుండా తాము చెప్పినట్లు చేయాలని కోరారు. ఆమె ఖాతాలో ఉన్న రూ.1,43,50,000ను ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా వారి ఖాతాల్లోకి జమ చేయించుకున్నారు. అక్కడితో ఆగకుండా జూలై చివరిలో మరో రూ.95 లక్షలు చెల్లిస్తే కేసు నుంచి పూర్తిగా తప్పుకునేలా చేస్తామని.. లేదంటే ఉన్న ఆస్తులన్నింటిని సీజ్ చేస్తామని హెచ్చరించారు. దీంతో అనుమానం వచ్చిన బాధితురాలు జరిగిన విషయాన్ని అమెరికాలో ఉన్న తన కుమారుడికి చెప్పింది. విషయం తెలుసుకున్న కొడుకు ఇదంతా సైబర్ నేరగాళ్ల పనేనని వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయమని సూచించాడు. దీంతో బాధితురాలు మచిలీపట్నం పోలీస్స్టేషన్ను ఆశ్రయించారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై జగదీష్ తెలిపారు.
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భర్త, కుమారుడితో కలిసి ఉద్యోగిని ఆత్మహత్యాయత్నంఉయ్యూరు: ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘం (పీఏసీఎస్) ఇన్చార్జ్ కార్యదర్శిగా (సీఈఓ) పనిచేస్తున్న ఒక ఉద్యోగిని భర్త, కుమారుడితో కలిసి ఆత్మహత్యాయత్నం చేయడం కృష్ణాజిల్లా, ఉయ్యూరు సమీపంలోని కడవకొల్లు ప్రాంతంలో తీవ్ర కలకలం రేపింది. కడవకొల్లు శివారు వీరవల్లి మొఖాసా పరిధిలో గల పీఏసీఎస్లో పనిచేస్తున్న హేమ అక్కడికి సమీపంలోని ఉయ్యూరు శివాలయం రోడ్డులో భర్త బాలాజీ, కుమారుడు మేఘాన్ష్ తో కలిసి నివసిస్తున్నారు. బుధవారం రాత్రి ఇంట్లో భర్త, కుమారుడితో కలిసి పురుగు మందు తాగారు. ఫోన్ ద్వారా హేమ చెప్పిన సమాచారం తెలుసుకున్న బంధువులు హుటాహుటిన వారి నివాసానికి చేరుకుని అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉన్న ముగ్గురిని వైద్యం నిమిత్తం తొలుత విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రికి, అటుపై మెరుగైన వైద్యం కోసం ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. సొసైటీ చైర్మన్గా పనిచేసిన జొన్నలగడ్డ తాతా నరేష్ బాబే తమ ఆత్మహత్యకు కారణమని సూచిస్తూ హేమ రాసిన సూసైడ్ నోట్ను స్వాదీనం చేసుకున్న పోలీసులు ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ‘నరేష్ బాబుకు రూ.2 లక్షలు ఇచ్చి గుమాస్తాగా ఉద్యోగంలో చేరా. అటు తర్వాత సీఈఓగా పదోన్నతి పొందా. నరేష్ తన వ్యక్తిగత అవసరాలకు సొసైటీ సొమ్ము వాడుకుంటూ ఉండేవాడు. ఇవ్వనని నిరాకరిస్తే బెదిరించేవాడు. ఒత్తిడి తట్టుకోలేక డిపాజిట్లు క్లోజ్ చేసి సొమ్ము అప్పగించేవాళ్లం. అప్పటి నుంచి ఈ విధంగా రూ. 62,38,393 నగదు దుర్వినియోగం అయినట్లు బ్యాంకు అధికారులు గత నెల 17న నిర్వహించిన తనిఖీల్లో తేల్చారు. పది రోజుల్లో సొమ్ము జమ చేయాలని బ్యాంకు అధికారులు ఆదేశించారు. నరేష్ ను సొమ్ము విషయమై అడగ్గా తనకు సంబంధం లేదని, నువ్వే కట్టుకో అంటూ బెదిరించాడు. సొమ్ము కట్టలేని పరిస్థితుల్లో పరువు పోతుందనే భయంతో డిపాజిట్దారులకు ఎలా న్యాయం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతున్నా’ అని హేమ సూసైడ్ నోట్లో పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా హేమ ఆరోపణలపై నరేష్ ను సంప్రదించగా తాను బ్యాంకు చైర్మన్ పదవి కోల్పోయి రెండున్నరేళ్లు అవుతుందని, నిధులు గోల్మాల్ వ్యవహారానికి, తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని, ఎప్పుడూ తనతో కార్యదర్శి హేమ చర్చించలేదని వివరణ ఇచ్చారు.
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నిరసన స్వరం.. రాజీనామా నినాదం● డీఎస్సీ అవకతవకలపై మంత్రి లోకేష్ బాధ్యత వహించాల్సిందే ● వైఎస్సార్ సీపీ ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహార దీక్షలు గాంధీనగర్(విజయవాడసెంట్రల్): మెగా డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాల్సిందేనని వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులు గళమెత్తాయి. నీట్ పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారంలో కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసినట్టే.. లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశాయి. ఈ మేరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టాయి. ● తాడిగడప మునిసిపాలిటీ యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు మరీదు వినయ్ ఆధ్వర్యంలో యనమలకుదురులో గురువారం రిలే నిరాహార దీక్ష నిర్వహించారు. పెనమలూరు నియోజకవర్గ వైఎస్సార్ సీపీ సమన్వయకర్త దేవభక్తుని చక్రవర్తి, ఇతర నాయకులు పాల్గొన్నారు. ● గన్నవరం మూడు బొమ్మల సెంటర్లో వైఎస్సార్ సీపీ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన రిలే నిరహార దీక్షలు గురువారం ప్రారంభమయ్యాయి. తొలుత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్, మహానేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. అనంతరం పార్టీ విద్యార్థి విభాగం జిల్లా అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు అనగాని సుందరచైతన్య, పల్లి వీరయ్య నేతృత్వంలో దీక్ష శిబిరాన్ని జెడ్పీటీసీ సభ్యురాలు అన్నవరపు ఎలిజబెత్రాణి ప్రారంభించారు. ● ఏపీ జెన్–జెడ్ వార్ రిలే నిరాహార దీక్షల కార్యక్రమాన్ని పామర్రులో వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త కై లే అనిల్కుమార్ గురువారం ప్రారంభించారు. తొలుత కై లే అనిల్కుమార్ నివాస గృహం వద్ద నుంచి ర్యాలీగా పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి నినాదాలు చేసుకుంటూ దీక్షా శిబిరానికి చేరుకున్నారు. ఈ శిబిరంలో దీక్షలో పాల్గొన్న వారికి పూల దండలు వేసి దీక్షను ప్రారంభించారు. నియోజకవర్గ పరిశీలకులు వేముల కొండ తిరుపతిరావు, జెడ్పీటీసీ సభ్యులు జొన్నల రామ్మోహన్రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
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కార్తికేయుని ఆలయంలో పూర్ణాహుతిమోపిదేవి: మోపిదేవి శ్రీ వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామి ఆలయంలో ఆషాఢ కృత్తిక (ఆడి కృత్తిక) పవిత్రోత్సవాలు వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఉత్సవాల్లో మూడోరోజు గురువారం గోపూజ, సుప్రభాతసేవ, నిత్యార్చన, సుబ్రహ్మణ్య మూల మంత్ర అనుష్టానాలు, హనవనం, పవిత్ర జల ప్రోక్షణ, పూర్ణాహుతి వేదాశీర్వచనం, నీరాజనం జరిగాయి. భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. నందిగామరూరల్: అర్హులైన పౌరులు విధిగా ఓటు హక్కు పొందాలని ఓటరుగా నమోదు కావడం ప్రతిఒక్కరి రాజ్యాంగ బద్ధమైన బాధ్యతని కలెక్టర్ డాక్టర్ లక్ష్మీశ పేర్కొన్నారు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు పట్టణంలో నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియను గురువారం ఆయన పరిశీలించారు. ముందుగా క్లెయిమ్లు, అభ్యంతరాల పరిశీలనకు జారీచేస్తున్న నోటీసులను పరిశీలించి సిబ్బందికి సూచనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బీఎల్వోలు ప్రజలకు అవగాహన కలిగిస్తూ ప్రతి దరఖాస్తును నిబంధనల ప్రకారం స్వీకరించి సకాలంలో విచారణ పూర్తి చేయాలని సూచించారు. ఏదైనా కారణంతో ఓటరు జాబితాలో పేరు నమోదు కాకపోయినా, తొలగించినా నిరాశ చెందాల్సినవసరం లేదని అవసరమైన ధ్రువపత్రాలతో క్లెయిమ్లు, అభ్యంతరాలను దాఖలు చేసుకోవచ్చని ప్రజలకు సూచించారు. 18 ఏళ్లు నిండిన ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా ఓటరు జాబితాలో నమోదు చేయించుకోవాలన్నారు. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణలో ఓటు హక్కు అత్యంత విలువైనదని ప్రతి అర్హుడు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో ఆర్డీవో అనిల్కుమార్, తహసీల్దార్ సురేష్ బాబు, మున్సిపల్ కమిషనర్ లోవరాజు, ఎంపీడీవో ప్రసాదరావు, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. గన్నవరం: యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్(బచ్చలకూరి జోసఫ్) పోలీస్ కస్టడీ కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై స్థానిక 12వ అదనపు ఫస్ట్క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులో విచారణ జరిగింది. పోలీసులు తరఫున ఈ పిటిషన్ నిమిత్తం ప్రత్యేకంగా నియమించబడిన డెప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్ ఎండీ బర్కత్అలీ, గుంటూరు ఏపీపీ ఏఆర్ పవన్కుమార్ వాదనలు వినిపించారు. ఈ కేసు తీవ్రత దృష్ట్యా తదుపరి విచారణ నిమిత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీకి రావణ్ కస్టడీ అవసరమని కోర్టుకు విన్నవించారు. నక్సలిజం వైపు యువతను ప్రోత్సహిస్తూ రావణ్ మాట్లాడిన వీడియోల ఆప్లోడ్ ఐడీలు, చానల్ లింక్లకు సంబంధించి వివరాలను ఇంకా రాబట్టాల్సి ఉందన్నారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రావణ్ చేస్తున్న వీడియోలు ఉద్దేశం, ప్రశ్న చానల్ నిర్వహణ వెనుక ఉన్న పాత్రధారుల వివరాలు సేకరించాల్సి ఉందన్నారు. గతంలో పలు కేసుల్లో నిందితులను పోలీస్ కస్టడీకి అనుమతిస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులను ప్రాసిక్యూషన్ తరఫున ఉదహరించారు. రావణ్పై ఎటువంటి థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించబోమని, కోర్టు షరతుల మేరకు చట్టపరంగా కస్టడీలో విచారిస్తామన్నారు. కస్టడీ పిటిషన్పై ప్రాసిక్యూషన్ వాదనలు ముగియడంతో తదుపరి విచారణను జడ్జి ఎన్.గాయత్రి ఈ నెల 10వ తేదీకి వాయిదా వేశారు. రావణ్ తరఫున న్యాయవాది తిరివీధి వెంకయ్య హాజరయ్యారు.
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‘విజయ’ ఎన్నికలో నాటకీయ పరిణామాలు!చిట్టినగర్(విజయవాడపశ్చిమ): విజయ డెయిరీ డైరెక్టర్ల ఎన్నిక నాటకీయ పరిణామాల మధ్య ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మూడు డైరెక్టర్ల ఖాళీలకు బుధవారం చలసాని ఆంజనేయులు, పల్లగాని రాంబాబు, చలసాని చక్రపాణి, గొంది నరేంద్రబరిలో నిలిచారు. నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు గురువారం సాయంత్రం 5 గంటల వరకు గడువు ఉంది. గడువు ముగియడానికి కచ్చితంగా మూడు నిమిషాలు ఉన్న తరుణంలో అనూహ్యంగా చలసాని చక్రపాణి తన నామినేషన్ను ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు ఎన్నికల అధికారి గురునాథంకు తెలిపారు. బరిలో ముగ్గురు అభ్యర్థులే ఉండటంతో ఎన్నిక ఏకగ్రీవమైనట్లు ఎన్నికల అధికారి ప్రకటించారు. చలసాని ఆంజనేయులు, పల్లగాని రాంబాబుకు డిక్లరేషన్ ఫారాలను అందజేశారు. నరేంద్ర ఏకగ్రీవమైనా డిక్లరేషన్ పత్రాన్ని తీసుకునేందుకు అందుబాటులో లేకపోవడంతో అధికార పార్టీ నేతల పాత్రపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఎన్నికలపై ఉత్కంఠ! నామినేషన్ల దాఖలు చేసిన గొంది నరేంద్రతో నామినేషన్ ఉపసంహరించుకునేలా డెయిరీ పెద్దలు చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించినా చివరి నిముషంలో బెడిసికొట్టినట్లు తెలుస్తోంది. గురువారం ఉదయం పాలప్రాజెక్టుకు విచ్చేస్తున్న నరేంద్రను కొంత మంది గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కారులో తరలించినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఎన్నికలపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. నరేంద్రతో నామినేషన్ వేయించి అతనికి మద్దతుగా ఉన్న అధికార పార్టీ కృష్ణా జిల్లా ఎమ్మెల్యేకు చెందిన వారే అధికార పార్టీ కార్యాలయానికి ఎత్తుకెళ్లినట్లు సమాచారం. ఈ ఎమ్మెల్యే కొంతకాలంగా చైర్మన్ చలసాని ఆంజనేయులపై బహిరంగంగా విమర్శలు చేయడం, ఇప్పుడు ఎన్నికల్లో అభ్యర్థిని నిలబెట్టడం సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరో వైపున మూడు పోస్టులకు నాలుగురు నామినేషన్ల ఉండటంతో ఎన్నిక అనివ్యారమయ్యేలా కనిపించింది. చివరి నిమిషంలో చలసాని ఆంజనేయులు, బోర్డు డైరెక్టర్లు, తన మద్దతుదారులతో చర్చించిన తర్వాత చక్రపాణి నామినేషన్ ఉపసంహరించుకునేలా ఒప్పించారు. దీంతో ఎన్నిక ఏకగ్రీవమైంది. అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే వేసిన ఎత్తులు ఫలించలేదు. నామినేషన్ ఉపసంహరణ అనంతరం చక్రపాణి కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. చైర్మన్గా చలసాని ఆంజనేయులు ఏకగ్రీవ ఎన్నిక బోర్డు డైరెక్టర్ల ఎన్నిక ప్రక్రియ పూర్తైన తర్వాత బోర్డు సమావేశమైంది. సమావేశంలో చైర్మన్గా చలసాని అంజనేయులను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటూ బోర్డు సభ్యులు తీర్మానించారు.
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రౌడీరాజ్యం!శాంతియుత నిరసనపై పచ్చగ్యాంగ్ ‘బొండా’గిరి ● అన్ని అనుమతులున్నా అమానుషంగా దాడి ● కోడి గుడ్లు, టమాటాలు, మూత్రంతో దమనకాండ ● స్వయంగా ఎమ్మెల్యేనే వచ్చి దాడికి ఉసిగొల్పిన వైనం ● మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణును ఈడ్చిపారేసిన పోలీసులు సాక్షిప్రతినిధి, విజయవాడ/గాంధీనగర్: విజయవాడలో రౌడీరాజ్యం నడుస్తోంది. శాంతి యుతంగా నిరసన దీక్షలు చేస్తున్న వారిపై దాడి చేసి కొత్త సంస్కృతికి తెరలేపారు. ఈ దాడుల్లో ఇద్దరు కార్యకర్తలు గాయపడ్డారు. ఒక మహిళ సొమ్మసిల్లి పడిపోయింది. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని, అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని కోరుతూ వైఎస్సార్ సీపీ సెంట్రల్ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి మల్లాది విష్ణు ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ ముత్యాలంపాడులోని గవర్నమెంట్ ప్రెస్ వద్ద చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షా శిబిరంపై టీడీపీ గూండాలు దాడికి దిగారు. ఎమ్మెల్యే బొండా తానే స్వయంగా.. ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమామహేశ్వరరావు నేరుగా కార్యకర్తలతో దీక్షా శిబిరం వద్దకు చేరుకుని దాడికి పాల్పడ్డారు. ఆయనే స్వయంగా షామియానా పీకేయడంతో తెలుగు తమ్ముళ్లు రెచ్చిపోయారు. శిబిరంలో దీక్షకు కూర్చున్న మల్లాది విష్ణుతో పాటు కార్యకర్తలపై కోడిగుడ్లు, వాటర్ బాటిళ్లతో దాడికి తెగబడ్డారు. కార్యకర్తలు, నాయకులపై కుర్చీలు విసిరారు. దాడిలో పలువురు కార్యకర్తలకు స్వల్పగాయాలయ్యాయి. శిబిరంపై దాడిచేస్తున్న సమయంలో ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమా అక్కడే ఉండి కార్యకర్తలను రెచ్చగొట్టారు. వందలాది మంది టీడీపీ కార్యకర్తలు వచ్చి శిబిరంపై దాడి చేస్తున్నా పోలీసులు కేవలం ప్రేక్షక పాత్రకే పరిమితమయ్యారు. దాడికి వచ్చిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమామహేశ్వరరావు, ఆయన అనుచరులను వదిలివేసి.. శాంతియుతంగా దీక్ష చేస్తున్న వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలను చెల్లా చెదురు చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. కొంత మంది కార్యకర్తలను శిబిరం నుంచి లాగిపడేశారు. శిబిరం వైపు దూసుకువస్తున్నా.. వారిని పోలీసులు నిలువరించే ప్రయత్నం చేయలేదు. శాంతియుతంగా నిరాహార దీక్షలో కూర్చున్న మల్లాది విష్ణును పోలీసులు బలవంతంగా ఈడ్చుకెళ్లి వాహనంలో పడేశారు. వాహనంలో ఎక్కిన తర్వాత కూడా పోలీసు సిబ్బంది ఆయన పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించారు. అక్కడ నుంచి మల్లాది విష్ణును అలంకార్ సెంటర్లోని ధర్నాచౌక్కు తరలించారు. అక్కడ వాహనంలోనే కూర్చుని ఆయన నిరసన వ్యక్తం చేశారు. కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకుని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమా, ఆ పార్టీ కార్యకర్తల దాడికి నిరసనగా ఆందోళన చేపట్టారు. దాడిని ఖండించిన వైఎస్సార్ సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణుపై దాడిని వైఎస్సార్సీపీ ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధ్యక్షుడు దేవినేని అవినాష్, మాజీ మంత్రి వెలంపల్లి శ్రీనివాసరావు, ఎమ్మెల్సీలు మొండితోక అరుణకుమార్, ఎండీ రుహుల్లా, మాజీ డెప్యూటీ మేయర్ అవుతు శ్రీశైలజ, అవుతు శ్రీనివాసరెడ్డి, బండి పుణ్యశీల, తోలేటి శ్రీకాంత్, ఎండీ గౌస్ మొహిద్దీన్ తీవ్రంగా ఖండించారు. ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమా తన శీల పరీక్షలో నెగ్గేందుకు మల్లాది విష్ణుపై దాడి చేశారు. టీడీపీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు చేస్తున్న ఉమా చిట్టా అంతా అధినేత చంద్రబాబు ముందు పెట్టారు. తాను టీడీపీలోనే ఉన్నానని నిరూపించుకునేందుకు గుండాలు, రౌడీలు మాదిరి ఇలాంటి చేతగాని పనులు చేస్తున్నారు. దమ్ముంటే మేం అడుగుతున్న డీఎస్సీ అక్రమాలపై మాట్లాడాలి. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు చెల్లించాలి, నిరుద్యోగ భృతి అమలు చేయాలి. వాటికి సమాధానం చెప్పడం లేదు. వందలమందిని తీసుకొచ్చి మందు పోయించి దాడి చేయిస్తే ఏమవుతుంది? రేపు అనే రోజు మాది కాదా? మా ప్రభుత్వం రాదా? మీకు బుద్ది చెప్పే రోజులు దగ్గర్లోనే ఉన్నాయి. – దేవినేని అవినాష్, వైఎస్సార్సీపీ ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధ్యక్షుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు లక్ష్యంగా కోడిగుడ్లతో దాడికి దిగడం దిగజారుడు రాజకీయానికి నిదర్శనం. ప్రభుత్వ హామీలు, డీఎస్సీ అక్రమాలపై వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి సాక్ష్యాధారాలతో ప్రశ్నిస్తే సమాధానం చెప్పలేకే ఈ భౌతిక దాడులు చేస్తున్నారు. యువత, విద్యార్థుల సమస్యలపై వైఎస్సార్ సీపీ శాంతియుతంగా రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస్తుంటే రౌడీయిజం చేయడం సరికాదు. ఏపీలో శాంతిభద్రతలు క్షీణించాయి. వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై భౌతిక దాడులు చేస్తూ రాష్ట్రంలో జంగిల్ రాజ్ను నడుపుతున్నారు. అధికారం శాశ్వతం కాదన్న విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. – వెలంపల్లి శ్రీనివాసరావు, మాజీ మంత్రి
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ఆయుష్ వైద్య సేవల అభివృద్ధికి ప్రత్యేక ప్రణాళికభవానీపురం(విజయవాడపశ్చిమ): రాష్ట్రంలో ఆయుష్ వైద్య సేవల అభివృద్ధికి 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికిగాను రూ.257 కోట్లు మంజూరు చేయాలని వార్షిక ప్రణాళిక కింద నేషన్ ఆయుష్ మిషన్కు ప్రతిపాదన పంపామని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తెలిపారు. విజయవాడ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో గురువారం జరిగిన ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద, హోమియో, యునాని, సిద్ద వైద్యులకు నిర్వహించిన రాష్ట్ర స్థాయి సదస్సులో ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.100కోట్లతో గుంటూరు సమీపంలో కేంద్ర యోగ, ప్రకృతి వైద్యానికి సంబంధించిన పరిశోధన సంస్థను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం 15 ఎకరాలను కేటాయించిందని తెలిపారు. తిరుపతి, గిద్దలూరు, నందిగామ, తెనాలి, టెక్కలి, రంపచోడవరం ప్రాంతాల్లో ఒక్కొక్కటి రూ.15 కోట్ల చొప్పున వ్యయం చేసి ఆయుష్ హాస్పిటల్స్ను ఏర్పాటు చేయనున్నామని పేర్కొన్నారు. ధర్మవరం, పిఠాపురం ప్రాంతాల్లో ఆయుర్వేదం, ప్రొద్దుటూరులో యునాని వైద్య కళాశాలల ఏర్పాటుకు రూ.70 కోట్లు చొప్పున రూ.210 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నామని చెప్పారు. అలాగే విశాఖలో రూ.70కోట్లతో తలపెట్టిన నేచురోపతి వైద్య కళాశాల నిర్మాణ పనులు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి జి. వీరపాండియన్, రోణంకి గోపాలకృష్ణ, కేంద్ర ప్రభుత్వ హోమి యోపతి సలహాదారు డాక్టర్ ప్రీతా కిజక్కుట్టిల్, ఆయుష్ అదనపు డైరెక్టర్లు శేఖర్, సాయి సుధాకర్, డెప్యూటీ డైరెక్టర్ ధనుంజయరావు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్
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దుర్గమ్మ హుండీ ఆదాయం రూ. 3.48కోట్లుఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): ఇంద్రకీలాద్రి పై కొలువై ఉన్న దుర్గమ్మకు భక్తులు హుండీల ద్వారా రూ.3.48కోట్ల నగదును కానుకలు, మొక్కుబడులు, ముడుపుల రూపంలో సమర్పించారు. అమ్మవారికి భక్తులు సమర్పించిన కానుకల లెక్కింపు గురువారం మహామండపం ఆరో అంతస్తులో జరిగింది. 15రోజులకు గాను అమ్మవారి ఆలయంలోని హుండీల ద్వారా రూ.3,48,25,362 నగదుతో పాటు 318 గ్రాముల బంగారం, 3.800కిలోల వెండి లభ్యమైనట్లు ఆలయ ఈవో శీనానాయక్ పేర్కొన్నారు. ఇక విదేశాలకు చెందిన కరెన్సీ భారీగానే లభ్య మైందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. యుఎస్ఏకు చెందిన 590 డాలర్లు, యుఏఈకి చెందిన 320 దిర్హమ్స్, ఖతార్ 263 రియాల్స్, ఒమెన్కు చెందిన 100 బైంసాలు, హాంగ్కాంగ్ డాలర్లు 60, మలేషియాకు చెందిన 53 రింగట్స్ లభించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. కానుకల లెక్కింపులో ఆలయ సిబ్బందితో పాటు సేవా సిబ్బంది పాల్గొనగా, వన్టౌన్, ఎస్పీఎఫ్ సిబ్బంది బందోబస్తు నిర్వహించారు. కృత్తివెన్ను: లెప్రసీ వ్యాధిపై సరైన అవగాహనతో పాటు అప్రమత్తత ఉంటే ఆ వ్యాధిని శాశ్వతంగా నిర్మూలించగలమని లెప్రసీ రాష్ట్ర అధికారి ఉషారాణి అన్నారు. గురువారం ఆమె తన బృందంతో మండలంలోని కృత్తివెన్ను, పీతలావ, వాలంక, గుడిదిబ్బ, సీతనపల్లి దళితవాడ, తాడివెన్ను, చందాల, గరిశపూడి, మాట్లాం గ్రామాల్లో పర్యటించి పలువురికి లెప్రసీ పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు ప్రజలకు వ్యాధి కారకాలైన మచ్చలు, లక్షణాలను వివరించారు. వీరు జరిపిన పరీక్షల్లో ఎవరికీ వ్యాధి లక్షణాలు లేవని కృత్తివెన్ను పీహెచ్సీ వైద్యులు సాయి సందీప్ తెలిపారు. పర్యటనలో వైద్యుడు జయ కృష్ణ, లెప్రసీ డీపీఎంవో సుబ్బారెడ్డి, ఏపీఎంవో శ్రీనివాస్, జిల్లా న్యూక్లియస్ మెడికల్ అధికారి వేణు తదితరులు పాల్గొన్నారు. గన్నవరం: స్థానిక సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాన్ని గురువారం స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ కమిషనర్, ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్(ఐజీ) డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ సందర్శించారు. కార్యాలయంలో జరుగుతున్న రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియను ఆయన పర్యవేక్షించారు. రిజిస్ట్రేషన్లకు సంబంధించిన రికార్డులను, నాన్ జ్యూడీషియల్, రెవెన్యూ తదితర స్టాంప్ల నిల్వలను ఐజీ పరిశీలించారు. గత నాలుగు నెలలుగా జరిగిన రిజిస్ట్రేషన్లు, ఆదాయ వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలు ఆదాయం సాధించాలని చెప్పారు. గన్నవరం సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం గత నాలుగు నెలలకుగాను రూ. 13కోట్లు ఆదాయ లక్ష్యానికిగాను 75 శాతం రెవెన్యూ మాత్రమే వచ్చినట్లు తెలిపారు. ఇన్చార్జ్ డీఐజీ కె. రామారావు, జిల్లా రిజిస్ట్రార్ ఎంఎస్జీకే మూర్తి, సబ్రిజిస్ట్రార్ వీవీవీ ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వెట్టిచాకిరీ చేయలేదని సస్పెండ్ చేశారుపెనమలూరు/కోనేరుసెంటర్ : పోలీస్ శాఖలో వెట్టిచాకిరీ వ్యవహారంపై తీవ్ర చర్చకు దారితీసిన అంశమిది. పెనమలూరు పోలీస్స్టేషన్లో హోంగార్డుగా పని చేసిన రూపకళ గురువారం యనమలకుదురులో మీడియాతో మాట్లాడుతూ వెట్టిచాకిరీ చేయడానికి నిరాకరించానని తనను సస్పెండ్ చేసినట్లు తెలిపారు. ‘భర్త మృతి చెందడంతో నాకు హోంగార్డు పోస్టు ఇచ్చారు. గన్నవరం డివిజన్ పెనమలూరు పీఎస్లో నాలుగు సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నాను. గత నెల 14వ తేదీన హోంగార్డు కార్యాలయం నుంచి సాల్మన్ అనే కానిస్టేబుల్ ఫోన్ చేసి ట్రైనింగ్ ఉందని రమ్మని చెప్పడంతో 15వ తేదీన వెళ్లి కలిశాను. మాచవరంలో ఐజీ ఉంటారని అక్కడ పని చేయాలని ఈ సందర్భంగా ఆదేశించారు. మచిలీపట్నం తిప్పారుఅనారోగ్యంతో ఉన్నానని వెళ్లలేనని చెప్పాను. దీనిని మనసులో పెట్టుకుని అప్పటి నుంచి నిన్నటి వరకూ ప్రతిరోజూ మచిలీపట్నం తిప్పారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకూ అక్కడ గడ్డి పీకించారు. ఆర్ఐని కలిసి నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదని మెడికల్ డాక్యుమెంట్లు చూపాను. ఆర్ఐ న్యాయం చేయక పోవటంతో గన్నవరం సర్కిల్లో హోంగార్డు విధులు పర్యవేక్షించే గుప్తాను కలిశాను. సొమ్ము ఇస్తే పనులు అవుతాయని గుప్తా చెప్పారు. నా నెల జీతం రూ.20 వేలేనని, సొమ్ము ఇవ్వలేనని చెప్పాను. దీంతో అక్కడి నుంచి నన్ను పంపించేశారు. ఉద్యోగం పీకేస్తానని ఎస్పీ బెదిరించారు న్యాయం కోసం ఎస్పీని కలిసాను. ఆయన కూడా సీ క్యాటగిరీలో ఉన్న వారు ఇళ్లల్లోనే పని చేయాలని చెప్పారు. తన అర్హతను చూసి పోలీస్స్టేషన్కు కేటాయించారని, తన పరిస్థితి అర్థం చేసుకొని న్యాయం చేయాలని కోరితే ఉద్యోగం పీకేస్తానని బెదిరించారు. ఈ క్రమంలో బుధవారం హోంగార్డ్ ఆఫీసులో నాకు ఒక పేపర్ ఇచ్చి, అందులో ఏముందో కూడా చదువుకునే అవకాశం లేకుండా సంతకం చేయించుకున్నారు. తర్వాత సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ చేతిలో పెట్టారు. ఆదేశించిన మేరకు ట్రైనింగ్కు హాజరు కాలేదని ఆరోపించారు’ అని కన్నీంటి పర్యంతమయ్యారు. అధికారుల ఇళ్లల్లో పని చేయాలంటే వ్యక్తిగత పనులు, వెట్టి చాకిరి చేయాల్సిందేనని రూపకళ ఈ సందర్భంగా వివరించారు. ‘పిల్లలతో కాలకృత్యాలు తీర్పించి వారికి స్నానాలు చేయించాలి. బాత్ రూమ్లు కడగాలి. వృద్ధులు ఉంటే డైపర్లు మార్చాలి. వంట చేయాలి’ అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇదిలా ఉండగా మహిళా హోంగార్డు చేసిన ఆరోపణలను కృష్ణా జిల్లా పోలీసు శాఖ ఓ ప్రకటనలో ఖండించింది. సి–కేటగిరికి ఎంపికై న హోంగార్డులు గార్డెనింగ్, టైలరింగ్, శానిటేషన్ తదితర విధులను నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుందని, పోలీస్స్టేషన్లలో మాత్రమే పనిచేస్తానని భీష్మిస్తే కుదరదని పేర్కొంది.
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రైతు కోసం ఎందాకై నా!శుక్రవారం శ్రీ 7 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026సాగు నీరు ఇచ్చే వరకూ పోరాటం ఆగదుఅవనిగడ్డ/మోపిదేవి: మొద్దునిద్ర పోతున్న ప్రభుత్వాన్ని నిద్రలేపేందుకు ప్రతి రైతును కూడగట్టి.. సాగునీరిచ్చే వరకూ పోరాడతామని వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి పేర్ని వెంకట్రామయ్య (నాని) పేర్కొన్నారు. అవనిగడ్డ మండల పరిధిలోని పులిగడ్డ వార్పు వద్ద సాగు నీరందించాలని డిమాండ్ చేస్తూ మాజీ ఎమ్మెల్యే, రైతు విభాగం రీజనల్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సింహాద్రి రమేష్బాబు ఆధ్వర్యంలో గురువారం చేపట్టిన నిరాహార దీక్షను పేర్ని ప్రారంభించారు. అప్పుడు ఇచ్చారు.. ఇప్పుడెందుకు ఇవ్వరు? పేర్ని నాని మాట్లాడుతూ కృష్ణాడెల్టాకు వర్షాభావ పరిస్థితులు రావడం కొత్తేమీ కాదని, గతంలో 2008లో వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి కాలంలో, 2023 వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి హయాంలో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు వచ్చినా వరిసాగుకు నీరిచ్చారని గుర్తు చేశారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో పులిచింతలలో 30 టీఎంసీలు ఉన్నప్పుడు పట్టిసీమ నుంచి రోజూ 3వేలు క్యూసెక్కులు తీసుకొచ్చి కృష్ణాడెల్టాకు వరిసాగుకు నీరందించారని పేర్ని గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు కూడా పులిచింతలలో 29 టీఎంసీలు నిల్వ ఉండగా, పట్టిసీమ నుంచి 5,500 క్యూసెక్కులు నీరు ప్రకాశం బ్యారేజీకి తీసుకొస్తున్నపుడు కూటమి ప్రభుత్వం సాగునీరు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఇప్పటికే శ్రీశైలంకు వరద నీరు చేరుతుందని, వారం రోజులు దాటితే మన కృష్ణానదికి వరద నీరు వస్తుందని కావాలంటే మీడియో మిత్రులు ఈ విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలని పేర్ని చెప్పారు. అనుసంధానమంటే ఇదేనా? గోదావరి డెల్టా నుంచి కృష్ణా డెల్టా వరకూ భూములను కొనుగోలు చేసి, పంటకాలువలు తవ్వించి లైనింగ్ నిర్మించిన రైతు బాంధవుడు వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి అని పేర్ని నాని అన్నారు. పట్టిసీమకు 24 మోటార్లు బిగించి కృష్ణా–గోదావరి నదులను అనుసంధానం చేశానని చంద్రబాబు గొప్పలు చెప్పుకున్నారని.. అయితే పంటపొలాలకు నీరివ్వకుండా ఎండగట్టడమే అనుసంధానమా అని పేర్ని ప్రశ్నించారు. గోదావరి నుంచి లక్షలాది క్యూసెక్కులు వృథాగా పోతున్నా ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో కూటమి ప్రభుత్వం ఉందన్నారు. రైతులను కన్నీరు పెట్టిన ఏ ప్రభుత్వమూ బతికి బట్టలేదని రైతులను ఏడిపిస్తే ఈ ప్రభుత్వానికి అదే గతి పడుతుందన్నారు. రైతులు ఏమైపోవాలి.. కృష్ణాజిల్లా ఖరీఫ్లో వరిపంట తప్ప వేరే పంట వేయడానికి వీలులేదని గతంలో నిపుణులు, శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారని ఏపీ వ్యవసాయ మిషన్ మాజీ చైర్మన్ ఎంవీఎస్ నాగిరెడ్డి తెలిపారు. జిల్లాలో 3.96లక్షల ఎకరాలు వరిసాగు ఉందని సాగునీరందించపోతే రైతాంగం ఏమైపోవాలని నాగిరెడ్డి ప్రశ్నించారు. ఎల్నినో ప్రభావం లేదని ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో అధిక వర్షాలు పడి వరదలు వస్తున్నాయని, మన రాష్ట్రంలోనూ వర్షాలు పడతాయని వీటన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని వెంటనే సాగునీటిని విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కృష్ణా–గోదావరి అనుసంధానం అంటే పంటలను ఎండగట్టడమా? గతంలో ఇలాంటి పరిస్థితులున్నా నీళ్లు ఆగలేదు వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పేర్ని నాని మాజీ ఎమ్మెల్యే సింహాద్రి ఆధ్వర్యంలో పులిగడ్డ వార్పు వద్ద నిరాహార దీక్ష
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తుది దశకు చేరుకున్న సారె సంబరంఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వరస్వామి వార్ల దేవస్థానంలో జరుగుతున్న ఆషాఢ మాసోత్సవాలు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. ఈ నెల 12వ తేదీతో ఆషాఢ మాసోత్సవాలు పరిసమాప్తం కానున్నాయి. 12వ తేదీ ఆలయ అధికారులు, సిబ్బంది అమ్మవారికి సారె సమర్పించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ ఆషాఢ మాసం నేపథ్యంలో ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న దుర్గమ్మకు గురువారం పెద్దఎత్తున భక్తులు సారెను సమర్పించారు. బంధువులు, స్నేహితులు, గ్రూప్ హౌస్, అపార్టుమెంట్ వాసులు బృందాలుగా ఏర్పడి అమ్మవారికి సారె సమర్పించారు. కనకదుర్గ నగర్, పాత మెట్ల మార్గం, మహామండపం లిప్టు, మెట్ల మార్గంతో పాటు ఘాట్రోడ్డు మీదగా కొండపైకి చేరుకుంటున్న భక్త బృందాలు ప్రధాన ఆలయంలో మూల విరాట్ను దర్శించుకున్నారు. అనంతరం మహామండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవమూర్తిని దర్శించుకుని సారెను సమర్పిస్తున్నారు. సారె సమర్పించేందుకు విచ్చేసే భక్తులకు అర్చకులు వేద ఆశీర్వచనం అందజేశారు. సారె సమర్పించిన భక్తులు మహామండపం రెండు, మొదటి అంతస్తులలో దేవస్థానం ఏర్పాటు చేసిన అన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు. సారె సమర్పించిన 39 బృందాలు గురువారం 23వ రోజున సుమారు 39 బృందాలు అమ్మవారికి సారెను సమర్పించాయి. ఉదయం 8 గంటల నుంచి ప్రారంభమైన భక్త బృందాల రాక సాయంత్రం వరకు కొనసాగింది. మొత్తం 16,231 మంది భక్తులు అమ్మవారికి సారె సమర్పించారని ఆలయ అధికారులు పేర్కొన్నారు.
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బధిరుల బ్యాడ్మింటన్లో నాగూర్పాషా సత్తాఇబ్రహింపట్నం: బధిరుల జాతీయ స్థాయి బ్యాడ్మింటన్ చాంపియన్షిప్–2026 పోటీల్లో కొండపల్లికి చెందిన మహమ్మద్ నాగూర్ పాషా ప్రతిభ చాటి రాష్ట్రానికి గర్వకారణంగా నిలిచారు. ఇటీవల హైదరాబాద్ మొయినాబాద్లోని జ్వాలా గుట్టా అకాడమీ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్లో డెఫ్ ఎనేబిల్డ్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యాన జరిగిన జాతీయ బ్యాడ్మింటన్ పోటీల్లో మహమ్మద్ నాగూర్ పాషా అద్భుత ప్రదర్శనతో రెండు విభాగాల్లో రన్నరప్గా నిలిచారు. పాషా సింగిల్స్ విభాగంలో రన్నరప్, డబుల్స్ విభాగంలోనూ రన్నరప్గా నిలిచి ఆంధ్రప్రదేశ్కు గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు. పలు క్రీడల్లో జాతీయ స్థాయిలో అతను రాణిస్తున్నారు. క్రీడా ప్రముఖులు, సహచరులు అతన్ని అభినందించారు. ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): దుర్గగుడి సమీపంలోని కనకదుర్గనగర్లో గురువారం తెల్లవారుజామున గుర్తు తెలియని భక్తుడు మృతి చెందాడు. సుమారు 50 నుంచి 60 సంవత్సరాల ఉన్న వ్యక్తి శరీరంపై బనియన్, గ్రీన్ లుంగీ, చేతికి వాచీ ఉన్నాయి. మృతదేహాన్ని చూసిన పోలీసులు, సెక్యూరిటీ సిబ్బంది అతని వద్ద గుర్తింపు ఆధారాలేమైనా ఉన్నాయా అని పరిశీలించారు. అతని వద్ద ఎటువంటి ఆధారాలు లేకపోవడంతో మృతదేహాన్ని ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. తమ వ్యక్తి కనిపించడం లేదని ఆలయ మైక్ ప్రచార కేంద్రానికి , పోలీస్ అవుట్పోస్టుకు ఎవరూ రాకపోవడంతో ఒంటరిగా గుడికి వచ్చి ఉంటాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని విజయవాడ ప్రభుత్వాస్పత్రి మార్చరీలో భద్రపరిచినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
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చైర్మన్ రాజీనామాకు మంత్రుల ఒత్తిడి!కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ (విజయ డెయిరీ) చైర్మన్ చలసాని ఆంజనేయులను రాజీనామా చేయాలని జిల్లా మంత్రులు తీవ్ర ఒత్తిడి చేయడంతో ఆయన అస్వస్థతకు గురై ఆస్పత్రిలో చేరారు. విజయ డెయిరీలో గురువారం 3 డైరెక్టర్ల ఖాళీలకు ఎన్నిక ప్రక్రియ జరిగింది. చలసాని ఆంజనేయులతో పాటు మరో ఇద్దరు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికవగా, సాయంత్రం జరిగిన బోర్డు సమావేశంలో చైర్మన్గా చలసానిని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తైన అర్ధగంటలోనే మంత్రులు కొలుసు పార్థసారథి, కొల్లు రవీంద్రలు, మరో టీడీపీ నేత విజయ డెయిరీకి చేరుకున్నారు. చైర్మన్ చలసాని ఆంజనేయులు చాంబర్కు నేరుగా చేరుకున్నమంత్రులు ఆయనను రాజీనామా చేయాలని పట్టుపట్టారు. ఈ దఫా ఎన్నికలలో చలసాని ఆంజనేయులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోటీ చేయకుండా చూడాలని జిల్లా టీడీపీ నేతలు తొలి నుంచి ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. అయినా ఫలించలేదు. విజయ డెయిరీ ఆవరణలోనే నందిగామకు చెందిన బోర్డు డైరెక్టర్.. ఎమ్మెల్యేల మధ్య ఫోన్లో తీవ్ర స్థాయిలో వాదోపవాదాలు చోటు చేసుకోవడం గమనార్హం. రాజీనామా ప్రసక్తే లేదు.. చైర్మన్ చాంబర్లో చలసానితో పాటు మంత్రులు సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిపినా ప్రయోజనం లేకపోయింది. ఓ దశలో చలసానిపై తీవ్ర స్థాయిలో ఒత్తిడి పెరగడంతో ఆయన అస్వస్థతకు గురయ్యారు. సుమారు రెండు గంటలు చర్చ జరిగిన తర్వాత రాజీనామా చేసే ప్రసక్తి లేదని చలసాని తేల్చిచెప్పారు. ఇంతలో చలసాని మరోసారి అస్వస్థతకు గురవడంతో కుమార్తెతో ఆయన నగరంలోని ఓ ప్రయివేటు ఆస్పత్రిలో చేరారు. శుక్రవారం ఈ వ్యవహారం ఎటువంటి మలుపు తీసుకుంటుందోనని అటు బోర్డు డైరెక్టర్లతో పాటు కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ అధికారులు, ఉద్యోగులలో చర్చ జరుగుతోది.
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పాఠశాల భవనం పైనుంచి దూకి విద్యార్థిని ఆత్మహత్యాయత్నంసత్యనారాయణపురం(విజయవాడపశ్చిమ): పాఠశాల భవనంపై నుంచి దూకి ఓ బాలిక ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. ఘటన విజయవాడ సత్యనారాయణపురంలోని ఓ ప్రయివేటు పాఠశాలలో చోటుచేసుకుంది. సేకరించిన వివరాల ప్రకారం.. విజయవాడ మధురానగర్లో నివసించే బాలిక (13) సత్యనారాయణపురంలోని ఓ ప్రైవేటు స్కూల్లో 8వ తరగతి విద్యార్థి. ఇటీవల చదువులో కొంచెం వెనుకబడిందని, పరీక్షల్లో తక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయంటూ ఉపాధ్యాయులు బాలికను తరగతి గదిలోని విద్యార్థులు ఎదుటే అవమానకరంగా మాట్లాడుతుండటంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైంది. ఈ క్రమంలో గురువారం పాఠశాలలో యూనిట్ పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. మళ్లీ అవమానిస్తారనే ఆందోళనతో..ఆ పరీక్ష రాసిన బాలిక తక్కువ మార్కులు వస్తాయని ఆవేదనకు గురైంది. మళ్లీ ఉపాధ్యాయులు అవమానిస్తారని భావించింది. జరుగుతున్న విషయాలను తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకోలేక చావే శరణ్యమని భావించింది. పాఠశాల నాలుగో అంతస్తులోని టాయిలెట్ల వెనుక నుంచి రోడ్డు మీదకు దూకింది. పెద్ద శబ్దం రావడంతో చుట్టుపక్కల వారు, స్కూల్ సిబ్బంది వెంటనే ఆమెను ఆటోలో సమీపంలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటనలో ఆమె కాళ్లు, చేతులు విరిగి, తలకు తీవ్ర గాయాలు కావటంతో వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఘటనపై పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ను వివరణ కోరగా ఉపాధ్యాయులు ఎటువంటి వత్తిడి పెట్టలేదని, బాలిక ప్రమాదవశాత్తు పాఠశాల భవనం నుంచి జారిపడిందని దాటవేసే ప్రయత్నం చేయడం గమనార్హం. తన కుమార్తె ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాఠశాల యజమాన్యమే కారణం అని తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఘటన జరిగిన వెంటనే తమకు సమాచారం కూడా అందించలేదని ఆస్పత్రిలో చేర్పించిన తర్వాతే తమకు తెలిసిందని వాపోయారు. దీనిపై ఆస్పత్రి నుంచి వచ్చిన సమాచారం మేరకు ఎస్ఎన్పురం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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అజయ్బాబు విజయం యువతకు స్ఫూర్తిదాయకంమొగల్రాజపురం(విజయవాడతూర్పు): కామెన్వెల్త్ గేమ్స్లో రాష్ట్రానికి చెందిన వల్లూరి అజయ్బాబు వెయిట్లిఫ్టింగ్లో రజత పతకాన్ని సొంతం చేసుకుని యువ క్రీడాకారులకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచారని ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రీడా ప్రాథికార సంస్థ(శాప్) చైర్మన్ ఏ. రవినాయుడు, వైస్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎస్.భరణి చెప్పారు. స్థానిక బందరురోడ్డులోని ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం ఆవరణలోని శాప్ కార్యాలయంలో అజయ్బాబును గురువారం సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ భవిష్యత్తులో ఆసియా క్రీడలు, ప్రపంచ చాంపియన్షిప్, ఒలింపిక్స్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ పోటీల్లోనూ అజయ్బాబు ప్రతిభ చూపి పతకాలు పొందాలని ఆకాంక్షించారు.
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అవనిగడ్డలో మాజీ ఎమ్మెల్యే సింహాద్రి రమేష్ నిరాహార దీక్షసాక్షి, కృష్ణా జిల్లా: కృష్ణా డెల్టాకు సాగునీరివ్వాలని కోరుతూ అవనిగడ్డలో మాజీ ఎమ్మెల్యే సింహాద్రి రమేష్ బాబు నిరాహార దీక్షకు దిగారు. కృష్ణా డెల్టాకు సాగునీరు ఇవ్వలేమని.. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చేతులెత్తేసింది. ప్రభుత్వం అనాలోచిత నిర్ణయంతో కృష్ణా డెల్టా రైతాంగం ఆందోళనకు దిగారు. రైతుల తరఫున సింహాద్రి రమేష్ దీక్ష చేపట్టారు. పులిచింతల, పట్టిసీమల నుంచి నీరు ఇవ్వాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. నిరాహారదీక్షకు పెనమలూరు వైఎస్సార్సీపీ ఇంఛార్జి దేవభక్తుని చక్రవర్తి సంఘీభావం తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సింహాద్రి రమేష్ బాబు మాట్లాడుతూ.. ‘‘ఏరువాక చేసి కొబ్బరికాయలు కొట్టి హడావుడి చేశారు. నాట్లు వేసి, వెదలు జల్లాక నీరు లేవని చెబుతున్నారు. వరి పంట వేయొద్దని చెబుతున్నారు. కృష్ణా డెల్టాలో వరి తప్ప మరో పంటకు ఆస్కారమే లేదు. పులిచింతల, పట్టిసీమ నుంచి నీరు తీసుకుని కృష్ణాడెల్టాకు ఇస్తే సాగుకు ఇబ్బంది లేదు. 2003లో కృష్ణానదిలో పదివేల మందితో నిరసన చేపట్టాం. వర్షాకాలం మొదట్లోనే నీరు ఇవ్వలేమంటున్నారు. వ్యవసాయాన్ని చంపేయాలనే చంద్రబాబు ఇలా చేస్తున్నారు’’ అంటూ ఆయన మండిపడ్డారు.‘‘ప్రకాశం బ్యారేజ్ దిగువున రిజర్వాయర్లు కట్టాలి. గత ప్రభుత్వంలో మట్టి నమూనాలు కూడా సేకరించాం. ఇప్పటికైనా ఈ ప్రభుత్వం రిజర్వాయర్లు కట్టాలి. కృష్ణా డెల్టాకు సాగునీరివ్వాలి. సాగునీరివ్వకపోతే రైతుల తరపున ఉద్యమిస్తాం. ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే అవనిగడ్డ నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజ్ వరకూ పాదయాత్ర చేపడతాం’’ అని సింహాద్రి రమేష్ బాబు పేర్కొన్నారు.రైతులంటే చంద్రబాబుకు పడదు: దేవభక్తుని చక్రవర్తి దేవభక్తుని చక్రవర్తి మాట్లాడుతూ.. ‘‘రైతులంటే చంద్రబాబుకు పడదు. రైతులను ఇబ్బంది పెట్టి వ్యవసాయాన్ని నాశనం చేయాలని చూడొద్దు. నాట్లు వేయకముందే నీరు ఇవ్వలేమని ఎందుకు చెప్పలేకపోయారు?. ఇప్పుడు నీరివ్వలేం వరివేయొద్దని చెబుతున్నారు. ఎల్నినో గురించి ముందు మీకు తెలియదా?. పెట్టుబడి పెట్టి నాట్లు వేశాక ఇప్పుడు నీళ్లివ్వలేమని చెబుతున్నారు. విత్తనాలు ఇచ్చే ముందు నీరు ఇవ్వలేమని మీకు తెలియదా?. నాట్లు వేసినప్పుడు ఎందుకు చెప్పలేదు?..కుంటిసాకులు చెప్పడం మానుకుని రైతులకు నీరివ్వండి. రైతులు రోడ్డెక్కే పరిస్థితి తెచ్చుకోవద్దు. కృష్ణాడెల్టా రైతులు కన్నీరు పెడుతున్నారు. యూరియా వాడితో క్యాన్సర్ వస్తుందని చంద్రబాబు చెబుతున్నారు. క్యాన్సర్ వస్తుందని చెప్పి ఓటిపిలు పెట్టి మరీ యూరియా ఇచ్చారు. రైతులకు నీరివ్వని పక్షాన పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తాం. రైతులను కన్నీరు పెట్టిస్తే ఏ ప్రభుత్వం బాగుపడదు’’ అని దేవభక్తుని చక్రవర్తి పేర్కొన్నారు.
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ట్రిపుల్ ఐటీ సీట్లకు ఫైనల్ కౌన్సెలింగ్వేంపల్లె: ట్రిపుల్ ఐటీల్లో 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి శుక్రవారం చివరి దశ కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించనున్నట్లు రాజీవ్గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీ(ఆర్జీయూకేటీ) ఏపీ యూజీ అడ్మిషన్ల కన్వీనర్ ప్రొఫెసర్ అమరేంద్రకుమార్ బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. చివరి విడత కౌన్సెలింగ్ను ఇడుపులపాయ (ఆర్కే వ్యాలీ) ట్రిపుల్ ఐటీ క్యాంపస్లో నిర్వహిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. నూజివీడు, ఒంగోలు, ఇడుపులపాయ, శ్రీకాకుళం క్యాంపస్లలో మొత్తం 105 సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయని తెలిపారు.ఈ సీట్ల భర్తీ కోసం 1:1 నిష్పత్తిలో ప్రొవిజనల్ సెలక్షన్ జాబితా, 1:4 నిష్పత్తిలో వెయిటింగ్ లిస్ట్ను విడుదల చేశామని వివరించారు. ప్రొవిజనల్ సెలెక్షన్ జాబితాలో ఎంపికైన అభ్యర్థులు ఈ నెల 7వ తేదీ ఉదయం 8 గంటలకు ఇడుపులపాయ క్యాంపస్లో కౌన్సెలింగ్కు హాజరై ఒరిజినల్ ధ్రువపత్రాలను సమర్పించి అడ్మిషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవాలని సూచించారు. ఆ తర్వాత కూడా సీట్లు మిగిలితే వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్న అభ్యర్థులకు 7వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు కౌన్సెలింగ్ ఉంటుందని వివరించారు. స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ (శాప్) నుంచి మెరిట్ జాబితా అందిన వెంటనే స్పోర్ట్స్ కోటా సీట్లు భర్తీ చేస్తామని తెలిపారు.ఎంబీబీఎస్ కన్వీనర్ కోటా కౌన్సెలింగ్ నోటిఫికేషన్ విడుదల ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్ 2026–27 కన్వీనర్ కోటా ప్రవేశాల కౌన్సెలింగ్కు బుధవారం ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. బుధవారం సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఈ నెల 12న రాత్రి 9గంటల వరకు చివరి గడువుగా పేర్కొన్నారు. 13, 14 తేదీల్లో ఆలస్య రుసుంతో రిజిస్ట్రేషన్కు వీలు కల్పించారు. రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో ఓసీ, బీసీ విద్యార్థులు రూ.3 వేలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థులు రూ.2,400 చొప్పున ఫీజు చెల్లించాలి.గడువులోగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోనట్లైతే అన్ని వర్గాల విద్యార్థులు రూ.20 వేల అదనపు రుసుంతో దరఖాస్తు చేసుకునే వీలుంది. నిబంధనలపై సందేహాల నివృత్తికి 89787 80501, 79977 10168, దరఖాస్తు సమయంలో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తినట్లైతే 90007 80707, 80082 50842 నెంబర్లను సంప్రదించాలని విద్యార్థులకు వర్సిటీ సూచించింది. https://drntr.uhsap.in/index/లో పూర్తి నోటిఫికేషన్ అందుబాటులో ఉంచారు. వ్యవసాయ ఇంజినీరింగ్, ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు సాక్షి, అమరావతి/గుంటూరురూరల్/బాపట్ల: ఆచార్య ఎన్జీరంగా వ్యవ సాయ విశ్వవిద్యాలయం 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి బీటెక్ (అగ్రికల్చరల్ ఇంజినీరింగ్), బీటెక్ (ఫుడ్ టెక్నాలజీ) కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ వెలువరించింది. అర్హత గల అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని విశ్వవిద్యాలయ రిజిస్ట్రార్ మణి ఓ ప్రకటనలో కోరారు. సీట్ల వివరాలు బీటెక్ (అగ్రికల్చరల్ ఇంజినీరింగ్) కోర్సులో ఎంపీసీ స్ట్రీమ్ రైతుల కోటా కింద బాపట్లలోని ఎన్టీఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ఇంజినీరింగ్లో 27 సీట్లు (2 ఈడబ్ల్యూఎస్తో కలిపి).మడకశిర కాలేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ఇంజినీరింగ్లో 47 సీట్లు బీటెక్ (ఫుడ్ టెక్నాలజీ) కోర్సులో బైపీసీ స్ట్రీమ్ కింద 73 సీట్లు, ఎంపీసీ స్ట్రీమ్ రైతుల కోటా కింద బాపట్ల, పులివెందుల కళాశాలల్లో కలిపి 32 సీట్లు ఉన్నాయి. కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు ఏపీ ఈఏపీసెట్–2026 ర్యాంకుల ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. ఇంటర్మీడియట్ (ఎంపీసీ/బైపీసీ) పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు అర్హులు. దరఖాస్తులను ఈనెల 10వ తేదీ సాయంత్రం 4గంట లలోపు ‘రిజిస్ట్రార్, ఆచార్య ఎన్.జీ.రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, పరిపాలనా కార్యాలయం, గుంటూరు–522034’ చిరునామాకు చేరేలా రిజిస్టర్ పోస్ట్ ద్వారా లేదా నేరుగా అందజేయవచ్చు. మరిన్ని వివరాలకు విశ్వవిద్యాలయ అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా 81257 29592, 73311 48417, 78935 20988 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు. అభ్యంతరాల స్వీకరణ సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్ (సీఏఎస్)ల ప్రొవిజనల్ ఫైనల్ సీనియార్టీ జాబితాను aphmfw.ap.gov.inలో అందుబాటులో ఉంచినట్టు ప్రజారోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ కార్యాలయం బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. అభ్యంతరాలు, ఫిర్యాదులున్న వైద్యులు శుక్రవారం సాయంత్రం ఐదు గంటల్లోపు e6sectionappealdphfw@gmail.comకు పంపాలని స్పష్టం చేసింది.
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అరాచక ప్రదేశ్లో బాబు సర్కార్.. నూకలు చెల్లాయ్సాక్షి, కృష్ణా/తాడేపల్లి: ఆంధ్రప్రదేశ్లో డీఎస్సీ అక్రమాల ఆరోపణలపై కొనసాగుతున్న రాజకీయ వేడి మరింత పెరిగింది. గురువారం విజయవాడలో వైఎస్సార్సీపీ దీక్షా శిబిరంపై జరిగిన దాడి ఘటనను ప్రస్తావిస్తూ మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని కూటమి ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. బాబు ప్రభుత్వానికి నూకలు చెల్లాయని, తప్పుడు పనులు, రౌడీయిజానికి ప్రజలు త్వరలోనే సమాధానం చెబుతారని వ్యాఖ్యానించారు.కృష్ణాడెల్టాకు సాగునీరు ఇవ్వాలని కోరుతూ అవనిగడ్డలో పులిగడ్డ ఆక్విడెక్ట్ వేదికగా మాజీ ఎమ్మెల్యే సింహాద్రి రమేష్ నిరాహారదీక్ష చేపట్టారు. ఈ దీక్షకు సంఘీభావం తెలిపిన మాజీ మంత్రి పేర్నినాని అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. ‘‘బోండా ఉమా అధికార మదంతో మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు శిబిరంపై దాడి చేశారు. దీక్షా శిబిరంలో కోడిగుడ్లు విసరడం, షామియానాలు ధ్వంసం చేయడం వంటి చర్యలకు పాల్పడ్డారు. అధికార పార్టీ నేతలు రౌడీయిజాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు అని మండిపడ్డారు.“బోండా ఉమా లాంటి వంద మంది రౌడీలను పోగేసుకుని చంద్రబాబు, లోకేష్ శునకానందం పొందొచ్చు. కానీ ఆ ఆనందం ఎన్నో రోజులు ఉండదు. మీ పాపాలన్నీ శిశుపాలుడి పాపాల మాదిరిగా లెక్కిస్తున్నారు” అంటూ పేర్ని నాని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేస్తే ఇంటికొచ్చి కొడతామంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారన్న ఆయన.. “మీ చేతనైంది చేసుకోండి.. ఎంతమందిని కొడతారో చూస్తాం” అంటూ సవాల్ విసిరారు. దాడులతో తమకు జరిగే నష్టం ఏమీ లేదని, ప్రజల్లో ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకత పెరుగుతోందని అన్నారు. ఈ క్రమంలో బోండా ఉమాను ఉద్దేశించి పేర్ని నాని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. “మీ కార్యకర్తలే మీ ఇళ్లకు వచ్చి ప్రశ్నించకుండా చూసుకోండి” అంటూ హెచ్చరించారు. అధికార దర్పంతో చేసే చర్యలకు ప్రజలు తగిన సమాధానం చెబుతారని పేర్కొన్నారు.ఆంధ్రప్రదేశ్ను అరాచక ప్రదేశ్గా మార్చారు: లేళ్ల అప్పిరెడ్డిఇటు విజయవాడ ఘటనపై తాడేపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి కూడా ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ను అరాచక ప్రదేశ్గా మార్చారని, అక్రమాలు, అన్యాయాలకు కేంద్రంగా మారిందని ఆరోపించారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై శాంతియుతంగా ఆందోళన చేస్తున్న వారిపై దాడులు చేయడం దారుణమని అన్నారు. మంత్రి నారా లోకేష్ ఆధ్వర్యంలోనే ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా దాడులకు దిగారని ఆరోపించారు. దీక్షా శిబిరంలో మహిళలు, విద్యార్థులపై దాడి చేయడం ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధమని మండిపడ్డారు.ఆందోళనకారులపై మూత్రం పోశారనే ఆరోపణలను ప్రస్తావిస్తూ.. ఇది అత్యంత నీచమైన చర్య అని విమర్శించారు. పోలీస్ కమిషనర్ కార్యాలయానికి సమీపంలోనే ఘటన జరగడం రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితికి అద్దం పడుతోందని అన్నారు. దాడి చేసిన వారిని వదిలి.. మల్లాది విష్ణును అరెస్ట్ చేశారని, పోలీసులు అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని విశ్వసిస్తుందని, అందుకే తమ కార్యకర్తలు సంయమనం పాటిస్తున్నారని తెలిపారు. ఈ క్రమంలో బెదిరింపులు, దాడులకు భయపడబోమని స్పష్టం చేశారు.డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరపాలని, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని లేళ్ల అప్పిరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. తమ డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు ఆందోళనలు కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేశారు. పోలీసులు అధికార పార్టీకి వత్తాసు పలికితే న్యాయపోరాటం చేస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు.
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బోండా ఉమా దౌర్జన్యం.. మల్లాది విష్ణు అరెస్ట్..సాక్షి, విజయవాడ: విజయవాడలో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. మెగా డీఎస్సీ పరీక్షలో అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ కోరుతూ ముత్యాలపాడు వద్ద వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో అక్కడికి వచ్చిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా దౌర్జన్యానికి దిగారు. అనంతరం, పోలీసులు.. మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు సహా పలువురు వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విజయవాడలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమా, ఆయన అనుచరులు దౌర్జన్యంగా, అత్యంత నీచంగా వ్యవహరించారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతల దీక్షా శిబిరాన్ని ధ్వంసం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలపై దాడికి దిగారు. దీక్షా శిబిరంపైకి ఎక్కి.. టీడీపీ కార్యకర్త ఒకరు టాయిలెట్ చేశారు. అంతటితో ఆగకుండా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలపై టీడీపీ నాయకులు గుడ్లు విసిరారు. దీంతో, టీడీపీ కార్యకర్తులు, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల మధ్య తోపులాట, వాగ్వాదం జరిగింది. పోలీసులు అక్కడ ఉన్న సమయంలోనే ఇదంగా జరగడం గమనార్హం. టీడీపీ నేతల దాడి కారణంగా ఓ మహిళా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త స్పృహ తప్పిపోయి కిందపడిపోయినట్టు సమాచారం. మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆదేశాలతోనే వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై దాడులు జరిగాయని పార్టీ నేతలు ఆరోపించారు. అనంతరం, మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు మాట్లాడుతూ.. టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గూండాయింజ చేశారు. ఇలాంటి ఎమ్మెల్యే ఉండటం మన దురదృష్టం. పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చినా పట్టించుకోలేదు. పోలీసుల సమక్షంలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా దౌర్జన్యం చేశారు అని అన్నారు. దీక్షా శిబిరంలో ఉన్న మహిళలపై కూడా దాడులు చేయడం గమనార్హం. ఈ ఘర్షణల తర్వాత.. వైఎస్సార్సీపీ నేతలను పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడం గమనార్హం. టీడీపీ శ్రేణులు ఘర్షణలకు కారణమైనప్పటికీ వారిని మాత్రం పోలీసులు పట్టించుకోలేదు.
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● సంగీత దృష్టి.. ‘గండూరి’ స్ఫూర్తిఆత్మవిశ్వాసమే ఆలంబనగా.. కఠోర సాధనే విజయ రహస్యంగా.. పుట్టుకతో వచ్చిన వైకల్యాన్ని ఎదిరించి నిలబడ్డారు.. తన గాత్రంతో శ్రోతలను ఉర్రూతలూగించడంతో పాటు వయోలిన్పై సరిగమలు పలికిస్తూ అందరిచేత వహ్వా అనిపించుకుంటున్నారు.. మరోవైపు ఔత్సాహికులకు సంగీతంలో శిక్షణనిస్తూ.. శాసీ్త్రయ సంగీతంపై యువతలో ఆసక్తిని పెంచేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. అంధుడైనా.. తన సంగీత దృష్టితో వందలాది మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. ఆయనే విజయవాడకు చెందిన గండూరి శ్రీనివాసమూర్తి. వయోలిన్పై ప్రదర్శన ఇస్తున్న గండూరి శ్రీనివాసమూర్తి(ఫైల్)వాయులీనమై.. ఇదీ ప్రస్థానం.. జీవితం.. స్ఫూర్తి దాయకం.. విశేష పురస్కారాలు..
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ఒకటికి పదిహేడు పంటలు!పెనుగంచిప్రోలు: వేల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి పత్తి, మిరప పంటలు సాగు చేస్తే కనీసం పెట్టుబడులు కూడా రాని పరిస్థితి. దీంతో రైతులు అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోతున్నారు. అయితే జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గం పెనుగంచిప్రోలు గ్రామానికి చెందిన షేక్ రంజాన్ రమేష్ సరికొత్త పంథాలో సాగు చేపడుతున్నాడు. గతంలో ఇతర పంటలు సాగు చేసిన అతను కొంతకాలంగా పూర్తిగా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు. ఒక ఎకరం పొలంలో ఏకంగా 17 రకాల పంటలు సాగు చేస్తూ.. అవసరమైన రైతులకు ప్రకృతి వ్యవసాయంపై సూచనలు, సలహాలు ఇస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు. 17 రకాలు.. ఏడాది పొడవునా ఎకరం పొలం కౌలుకు తీసుకుని ఎర్ర గోంగూర, తెల్ల గోంగూర పాలకూర, చుక్కకూర, బచ్చలకూర, మెంతుకూరతో పాటు దోస, బెండ, కాకర, పొట్లకాయ, బీన్స్, బీర, ముల్లంగి, బొబ్బర్లు, గోరు చిక్కుడు, తీగ చిక్కుళ్లను ఎకరం పొలంలోనే సాగు చేస్తూ నిరంతరం ఆదాయం పొందుతున్నాడు. ఒక పంట కాపు అయిపోతుందనుకుంటే వెంటనే దానిని పీకి తిరిగి అవే విత్తనాలు నాటుతాడు. పీకేసిన పంట ఆకులను కూడా పడేయకుండా మల్చింగ్ విధానంలో వలె భూమి మీద కప్పి ఉంచుతాడు. అవి భూమిలోనే కుళ్లిపోయి ఎరువుగా కూడా ఉపయోగ పడుతుంది. ఈవిధంగా ఏడాది పొడవునా పొలంలో ఆకుకూరలు, కూరగాయలు సాగు జరుగుతూనే ఉంటుంది. పొలం దగ్గరకే రైతులు, వినియోగదారులు.. రమేష్ తను ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా పండించిన ఉత్పత్తులను ఎక్కడికో వెళ్లి మార్కెట్ చేసుకోకుండా వ్యవసాయ క్షేత్రం వద్దకు రైతులతో పాటు వినియోగదారులు వచ్చి కొనుగోలు చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. సేంద్రియ ఉత్పత్తులకు అధిక ధరలు వసూలు చేయకుండా మార్కెట్ ధరకు లేదా అంతకన్నా రూ.2 నుంచి రూ.5 తక్కువకు విక్రయిస్తున్నామని వివరిస్తున్నారు. పొలంలోనే సేంద్రియ ఎరువుల తయారీ... రమేష్ తన పొలంలో గోమూత్రం, గోవు పాలు, శనగపిండి పెరుగు, బెల్లం, పుట్టమన్ను పులియబెట్టి జీవామృతం తయారు చేసి పొలానికి నీళ్లు పెట్టేటప్పుడు భూమిలో పారేలా వేస్తారు. అలాగే ఆవుపేడ, మూత్రం, బెల్లం కలిపి పొడిలాగా చేసి పైపంటపై చల్లుతారు. తెగుళ్లు, పురుగుల నివారణకు వేప కాషాయంతో స్ప్రే చేస్తారు. ఇలా ఎటువంటి రసాయనాలు వాడకుండా పూర్తిగా ఆరోగ్యవంతమైన ఆకుకూరలు, కూరగాయలు పద్ధతులు అవలంబిస్తున్నారు. పందిరి విధానంలో పొట్ల, బీర, కాకర సాగు చేస్తూ ప్రకృతి వ్యవసాయంపై తనకున్న మక్కువను తెలియజేస్తున్నారు.సాగులో నూతన పద్ధతుల కోసం ప్రకృతి వ్యవసాయంతో ఆకుకూరలు, కూరగాయల సాగు చేస్తున్నాను. ఆరోగ్యకర ఉత్పత్తులు అందించటంలో నా వంతు కృషి చేస్తున్నాను. నేను సాగు చేయటమే కాకుండా అవసరమైన రైతులకు సూచనలు, సలహాలతో పాటు అవగాహన సమావేశాల్లో కూడా పాల్గొంటాను. ఎకరానికి రూ.లక్ష ఖర్చు పెడితే 2 నుంచి 3 నెలల్లోనే ప్రకృతి సహకరిస్తే రెట్టింపు ఆదాయం వస్తుంది. కావాల్సిన వారు పొలం వద్దకే వచ్చి ఉత్పత్తులు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. తక్కువ నీటి వసతి ఉన్న సమయంలో కూరగాయల సాగు రైతుకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. – షేక్ రంజాన్ రమేష్, రైతు, పెనుగంచిప్రోలు
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మెట్రో రైలు ప్రాజెక్ట్ కోసం సర్వేగన్నవరం: విజయవాడ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా కారిడర్–1 కోసం మండలంలోని గన్నవరం, కేసరపల్లి గ్రామాల్లో బుధవారం సామాజిక ప్రభావ మదింపు కార్యక్రమం నిర్వహించారు. మెట్రో రైలు ప్రాజెక్ట్ కోసం ప్రభుత్వం నియమించిన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇండియా(ఏఎస్సీఐ) ప్రతినిధులతో కలిసి రెవెన్యూ, ఆర్అండ్బీ, ఆర్డబ్ల్యూఎస్, వ్యవసాయ, పంచాయతీరాజ్ శాఖల ఆధ్వర్యంలో ఈ సర్వే జరిపారు. తొలుత స్థానిక ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద మెట్రోరైలు స్టేషన్ నిర్మాణం కోసం భూసేకరణ చేయనున్న స్థలాల్లో ఈ మదింపు చేపట్టారు. తహసీల్దార్ కె. వెంకటశివయ్య పర్యవేక్షణలో క్షేత్రస్థాయిలో భూములను పరిశీలించి మార్కింగ్ చేశారు. భూముల వివరాలు, అనుభవదారుల సమాచారం, ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల ప్రజలపై కలిగే సామాజిక, ఆర్థిక ప్రభావాలను నమోదు చేశారు. 61.15 ఎకరాల సేకరణ.. తహసీల్దార్ వెంకట శివయ్య మాట్లాడుతూ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం కేసరపల్లిలో ఏర్పాటు చేయనున్న మెట్రో డిపో కోసం 61.15 ఎకరాల భూములు సేకరించనున్నట్లు చెప్పారు. కేసరపల్లి, హెచ్సీఎల్, గన్నవరంలోని బుద్ధవరం బస్టాప్, ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద నిర్మించనున్న నాలుగు మెట్రో స్టేషన్ల కోసం మరో 1.35 ఎకరాలు భూసేకరణ చేయనున్నట్లు తెలిపారు. సామాజిక ప్రభావ మదింపు అనంతరం నివేదికతో పాటు ప్రణాళికను ఏఎస్సీఐ ప్రతినిధులు ప్రభుత్వానికి సమర్పించనున్నట్లు చెప్పారు. ఏపీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశ గాంధీనగర్(విజయవాడసెంట్రల్): జిల్లా జనాభా లెక్కల హ్యాండ్బుక్ అత్యంత ప్రామాణికమైన పత్రమని, గ్రామాలు, పట్టణాల్లోని ప్రతి ప్రాంతం, ప్రతి రంగానికి సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారంతోనే భవిష్యత్తు అభివృద్ధి ప్రణాళికలు సమర్థంగా రూపొందించవచ్చని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి.లక్ష్మీశ పేర్కొన్నారు. బుధవారం ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరేట్లోని ఏవీఎస్ రెడ్డి సమావేశ మందిరంలో జిల్లా జనాభా లెక్కల హ్యాండ్బుక్ నమోదుపై జిల్లాలోని స్టాటిస్టికల్ అధికారులకు ఒకరోజు కార్యశాల నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి.లక్ష్మీశ మాట్లాడుతూ జిల్లా జనాభా లెక్కల హ్యాండ్బుక్ జిల్లా అభివృద్ధి ప్రణాళికలకు ప్రామాణిక ఆధార పత్రంగా ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. గ్రామాలు, పట్టణాల్లోని ప్రతి ప్రాంతానికి సంబంధించిన సామాజిక, ఆర్థిక, మౌలిక సదుపాయాలు, విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు తదితర రంగాలకు సంబంధించిన కచ్చితమైన సమాచారం అందుబాటులో ఉంటేనే సమగ్ర అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని అన్నారు. జిల్లా జనాభా లెక్కల హ్యాండ్బుక్ కార్యక్రమంలో మండల స్థాయి అధికారులు ప్రతి ఒక్కరూ చురుకుగా భాగస్వాములు కావాలని కలెక్టర్ సూచించారు. జనగణన–2027 సన్నాహక కార్యక్రమాలను ప్రణాళికాబద్ధంగా అమలు చేయాలని పేర్కొన్న కలెక్టర్, మండల స్థాయి అధికారులు, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందికి విడతల వారీగా సమగ్ర శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని సూచించారు. శిక్షణ కార్యక్రమానికి అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ మేక స్వాతి మాస్టర్ ట్రైనర్గా వ్యవహరించారు.
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బెజవాడ దుర్గమ్మకు తిరువూరు పోలీసుల సారెగాంధీనగర్(విజయవాడసెంట్రల్): ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో తల్లికి వందనం పథకంపై ఫిర్యాదుల స్వీకరణకు ఈనెల 7వ తేదీ వరకు గడువు పొడిగించినట్లు కలెక్టర్ డాక్టర్ జి.లక్ష్మీశ బుధవారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. జాబితాలో అర్హుల పేరు లేకపోవడం, వివరాల్లో ఏవైనా తప్పులు ఉండడం, అనర్హులుగా చూపడం, ఇతర ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే సంబంధిత గ్రామ, వార్డు సచివాలయంలో సంప్రదించాలని కోరారు. తమ అభ్యంతరాలపై ఫిర్యాదు నమోదు చేసుకోవచ్చన్నారు. తమకు అందిన ప్రతి ఫిర్యాదును ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం పరిశీలించి, అర్హత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. పెనమలూరు: పెనమలూరు వంతెన వద్ద బందరు కాలువలో గల్లంతైన యువకుడు నూకరాజు మృత దేహం లభ్యమైంది. ఎస్డీఆర్ఎఫ్ తీవ్రంగా గాలించటంతో గంగూరు గ్రామ పరిధి బందరు కాలువలో మృతదేహం కనబడటంతో స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అలాగే మంగళవారం కాలువులో కొట్టుకు వచ్చిన మరో మృతదేహాన్ని కూడా పోలీసులు బయటకు తీశారు. బందరు కాలువలో మంగళవారం సాయంత్రం గుర్తు తెలియని మృతదేహం కొట్టుకు రావటంతో మృతదేహం వెలికి తీయటానికి పెనమలూరు గ్రామానికి చెందిన నూకరాజు కాలువలో దిగి గల్లంతయ్యాడు. కాలువలో గుర్రపు డెక్క విపరీతంగా ఉండటంతో ఈత కొడుతూ నూకరాజు కాలువ లో అదృశ్యమయ్యాడు. దీంతో బుధవారం ఎస్డీ ఆర్ఎఫ్ బృందం రంగంలోకి దిగి బందరు కాలువలో గాలింపు చేపట్టారు. కంకిపాడు లాకుల వద్ద నీరు పారుదల జరగకుండా లాకులు కట్టించి కాలువలో విస్తృతంగా గాలింపు చేశారు. చివరకు గంగూరు కరెంట్ ఆఫీస్ వెనుక బందరు కాలువలో నూకరాజు మృతదేహం కనబడింది.. ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందం మృతదేహాన్ని పోలీసులకు స్వాధీనం చేశారు. మరో మృతదేహం కూడా.. కాగా బందరు కాలువలో మంగళవారం నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకు వచ్చిన మృతదేహం పెనమలూరు వంతన వద్ద గుర్రపు డెక్కలో నిలిచిపోయింది. బుధవారం ఉదయం ఎస్ఐ తాతాచారి ఆధ్వర్యంలో కాలువలో ఉన్న మృతదేహాన్ని బయటకు తీశారు. మృతుడి వయస్సు 35 నుంచి 40 మధ్య ఉంటుందని, మృతుడు నీలం రంగు జీన్ప్యాంట్, తెలుపురంగు టీషర్ట్ వేసుకున్న మగ వ్యక్తి అని ఎస్ఐ తెలిపారు. సమాచారం తెలిసిన వారు 9618336684కు ఫోన్ చేసి వివరాలు తెలపాలని ఎస్ఐ కోరారు. చల్లపల్లి: ిసంగిల్యూజ్ ప్లాస్టిక్ నిర్మూలనకు చేపట్టనున్న ఉద్యమంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని కృష్ణాజిల్లా కలెక్టర్ డి.కె.బాలాజీ కోరారు. బుధవారం ఆయన స్థానిక వ్యాపారులతో కలిసి పంచాయతీ కార్యాలయంలో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లా డుతూ క్యారీబాగ్లు, ప్లాస్టిక్ గ్లాసులు, పేపర్ కప్పులు వంటి సింగిల్యూజ్ ప్లాస్టిక్ వస్తువులను సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అందుకు వ్యాపారులు, ప్రజలు అందరూ సహకరించాలని కోరారు. స్వచ్ఛ చల్లపల్లి గ్రామంలోనే ఈ మార్పుకు నాంది పలకాలనే ఈ బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ అమలు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. జిల్లా పంచా యతీ అధికారి జి.ధనలక్ష్మి, స్వచ్ఛ చల్లపల్లి రథసారథి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పరిచయస్తులే కాజేశారు!కోనేరుసెంటర్: మచిలీపట్నంలో ఇటీవల జరిగిన ఓ దొంగతనం కేసులో నిందితులను చిలకలపూడి పోలీసులు ఎట్టకేలకు పట్టుకున్నారు. పరిచయస్తులే ఈ దొంగతనం చేసినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి బందరు ఇన్చార్జ్ డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు బుధవారం చిలకలపూడి పోలీస్స్టేషన్లో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఆయన తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.. మచిలీపట్నంలోని నరసింహనగర్కు చెందిన పి. జయరాజ్ మొవ్వ మండలం కూచిపూడి జెడ్పీ హైస్కూలులో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఆయన భార్య నగరంలోని సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ స్కూలులో టీచర్గా పనిచేస్తుంది. వీరిరువురు గత నెల 27వ తేదీన రోజులానే ఇంటికి తాళం పెట్టి విధులకు వెళ్లిపోయారు. ఆ సమయంలో జయరాజ్ భార్య తండ్రి వద్ద గతంలో నమ్మకంగా పనిచేసిన గుడ్లవల్లేరు మండలం వెళుతురుమిల్లి గ్రామానికి చెందిన చొక్కా వీరబాబు, అతని భార్య శ్రీలత, వీరబాబు సోదరుడు వెంకటేశ్వరరావు ఆటోలో నరసింహనగర్కు చేరుకున్నారు. చుట్టుపక్కల పరిస్థితులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి తాళాలు పగలగొట్టి ఇంట్లోకి చేరుకున్నారు. కబోర్డులో ఉన్న సుమారు 105 గ్రాముల బంగారు వస్తువులను దొంగిలించి పారిపోయారు. సాయంత్రం ఇంటికి చేరుకున్న జయరాజ్ అతని భార్య దొంగతనం జరిగినట్లు గుర్తించి.. చిలకలపూడి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని బాధితుడి నుంచి ఫిర్యాదు అందుకున్నారు. పట్టించిన సీసీ కెమెరా.. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు సీఐ ఎస్కే నభీ ఆధ్వర్యంలో బందరు సీసీఎస్ బృందం దర్యాప్తు చేపట్టారు. జయరాజ్ ఇంటి సందులో ఉన్న పలు సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించగా ఆ రోజు జయరాజ్ ఇంటి ఎదుట ఆటో ఆగి ఉన్నట్లు పసిగట్టారు. ఆటో ఆధారంగా దర్యాప్తు మరింత ముమ్మరం చేసిన పోలీసులు.. ఈ నెల 4వ తేదీన చిలకలపూడి రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో బైక్పై వెళుతున్న ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకుని వారి నుంచి సుమారు 95 గ్రాముల వరకు బంగారు వస్తువులను రికవరీ చేసినట్లు ఇన్చార్జ్ డీఎస్పీ తెలిపారు. పెడన ముత్తూట్ బ్యాంకు వెంకటేశ్వరరావు కొంత బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టగా వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. అదుపులోకి తీసుకున్న ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసి బుధవారం కోర్టుకు హాజరుపరచగా 14 రోజులు రిమాండ్ విధించినట్లు ఆయన చెప్పారు. ఇంట్లో బంగారం చోరీ కేసులో నిందితులు అరెస్ట్
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కేడీసీసీబీకి రికగ్నేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుచిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): కృష్ణాజిల్లా సహకార కేంద్ర బ్యాంకు (కేడీసీసీబీ)కు రికగ్నేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు వచ్చిందని చైర్మన్ నెట్టెం శ్రీరఘురాం బుధవారం తెలిపారు. విజయవాడలోని మాకినేని బసవపున్నయ్య ఆడి టోరియంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కో–ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ (ఆప్కాబ్) ఫార్మేషన్ డే వేడుకలు మంగ ళవారం రాత్రి జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో కేడీసీసీబీ 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.15 వేల కోట్లకు పైగా వ్యాపారంతో అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచినందుకు కేడీసీసీబీకి ఈ అవార్డు వచ్చిందన్నారు. రాష్ట్ర సహకార కార్యదర్శి రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కో–ఆపరేటివ్ సొసైటీస్ బాబు.ఎ, ఆప్కాబ్ చైర్మన్ గన్నే వీరాంజనే యులు, ఆప్కాబ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వి.రామకృష్ణ చేతుల మీదుగా తాను, సీఈఓ శ్యామ్మనోహర్ అవార్డు అందుకున్నామని తెలిపారు. ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న దుర్గమ్మకు పోలీస్ శాఖ తరఫున పోలీస్ కమిషనర్ ఎస్.వి. రాజశేఖరబాబు బుధవారం ఆషాఢ సారె సమర్పించారు. అమ్మవారికి సారెను సమర్పించేందుకు ఇంద్ర కీలాద్రికి విచ్చేసిన సీపీ రాజశేఖరబాబు దంపతులకు ఆలయ ఈఓ శీనానాయక్, చైర్మన్ రాధాకృష్ణ సాదరంగా స్వాగతం పలికారు. అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు జరిపించుకున్న అనంతరం వేద పండితులు ఆశీర్వచనం, ఈఓ, చైర్మన్ అమ్మవారి చిత్ర పటం, ప్రసాదాలు, శేషవస్త్రాలను అందజే శారు. అమ్మవారికి సారె సమర్పించిన వారిలో డీసీపీ జి.రామకృష్ణ, వెస్ట్ ఏసీపీ దుర్గారావుతో పాటు వన్టౌన్ సీఐ గుణరామ్ ఉన్నారు. లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): వైద్యం కోసం యూపీహెచ్సీకి వచ్చే ప్రతి రోగికి ప్రత్యేక శ్రద్ధతో వైద్యం చేయాలని ఎన్టీఆర్ జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖాధికారి డాక్టర్ ఎ.శ్రావణ్బాబు ఆదేశించారు. ఆయన బుధవారం క్రీస్తురాజుపురం యూపీహెచ్సీని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ పనిచేసే సిబ్బంది ఫేషియల్ రికగ్నైజ్డ్ అటెండెన్స్ సిస్టమ్ (ఎఫ్ఆర్ఎస్)ను పరిశీలించారు. అనంతరం వాక్సిన్ను భద్రపరిచే కోల్డ్చైన్ సిస్టమ్, ఫార్మసీని పరిశీలించారు. గర్భిణులు, తల్లులకు వ్యాధి నిరోధక టీకాల ఆవశ్యకతను వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆరోగ్య కార్యక్రమాలను వందశాతం ఆన్లైన్ చేయాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు. భవానీపురం(విజయవాడపశ్చిమ): ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీటీడీసీ) ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఎనిమిదో తేదీ నుంచి విజయ వాడ బందరు రోడ్డులోని సెంట్రల్ రిజర్వేషన్ ఆఫీస్ కేంద్రంగా విజయవాడ – వాడపల్లి వన్ డే టూర్ ప్యాకేజీని ప్రారంభించనున్నట్లు సంస్థ జనరల్ మేనేజర్ (ట్రాన్స్పోర్ట్, మార్కెటింగ్) టి.ఎస్.వి.నారాయణ బుధవారం ఒక ప్రకట నలో తెలిపారు. ఎనిమిదో తేదీ వేకువ జామున నాలుగు గంటలకు సెంట్రల్ రిజర్వేషన్ ఆఫీస్ వద్ద బస్సు ప్రారంభమై అదే రోజు రాత్రి ఏడు గంటలకు తిరిగి చేరుకుంటుందని పేర్కొన్నారు. ప్యాకేజీ ధర పెద్దలకు రూ.1,160, పిల్లలకు రూ.1000గా నిర్ణయించామని వివరించారు. ఈ రుసుంలో బస్సు చార్జీలతోపాటు ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం భోజన వసతి ఉంటాయని, ఆలయ దర్శనం టికెట్ చార్జీలను ప్రయాణికులే భరించాల్సి ఉంటుందని సూచించారు. ఆసక్తిగలవారు విజయవాడ బందరు రోడ్డులోని లెమన్ ట్రీ హోటల్ పక్కన ఉన్న సెంట్రల్ రిజర్వేషన్కు వచ్చి సీట్లను ముందుగానే బుక్ చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. లేదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ.ఏపీటీడీసీ.జీఓవీ.ఇన్ వెబ్ సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చని సూచించారు.
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మధ్యవర్తిత్వంతో కేసుల పరిష్కారంకృష్ణా జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి గోపీచిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): రాజీపడదగిన కేసుల్లో మధ్యవర్తిత్వంతో కేసులను పరిష్కరించుకోవడం ఉత్తమమని కృష్ణా జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి గుట్టల గోపీ సూచించారు. న్యాయసేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మీడియేషన్ ఫర్ నేషన్ 3.0 నినాదంతో న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు, న్యాయశాఖ సిబ్బందితో బందరులోని జిల్లా కోర్టు నుంచి సాయిబాబా గుడి సెంటరు వరకు ర్యాలీ నిర్వహించిన అనంతరం మానవహారం నిర్మించారు. అనంతరం న్యాయమూర్తి మాట్లాడుతూ.. దేశంలో విపరీతంగా పెరిగిపోతున్న కేసులను పరిష్కరించేందుకు ఈ సంవత్సరం ఇప్పటికే రెండు సార్లు నిర్వహించిన మీడియేషన్ ఫర్ నేషన్ కార్య క్రమం విజయవంతమైందన్నారు. వేల కేసులను పరిష్కరించామని వివరించారు. జిల్లాలో 99 మంది ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన మధ్యవర్తుల ద్వారా వందల కేసులు పరిష్కారం అవుతున్నాయని తెలిపారు. జిల్లా కోర్టులోని న్యాయసేవాసదన్లో మీడియేషన్ సెంటర్ నిరంతరం పనిచేస్తోందన్నారు. తొలుత కోర్టు ప్రాంగణంలోని మీడియేషన్ అవేర్నెస్ సెంటరును ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రారంభించారు. సాయంత్రం మీడియేషన్ ఫర్ నేషన్ 3.0పై న్యాయసేవా సదన్లో ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. మీడియేషన్ ఫర్ నేషన్ 3.0 కార్యక్రమం డిసెంబరు 30వ తేదీ వరకు కొనసాగ నున్న నేపథ్యంలో రాజీకి అవకాశం ఉన్న కేసులను గుర్తించి మధ్యవర్తిత్వానికి పంపాలని ప్రధాన న్యాయమూర్తి గుట్టల గోపీ సూచించారు. సెప్టెంబరు 12న నిర్వహించనున్న జాతీయ లోక్అదాలత్ను విజయవంతం చేసేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జడ్జిలు జి.వెంకటేశ్వర్లు, దుర్గాపూర్ణిమ, టి.రాజావెంక టాద్రి, సీహెచ్.యుగంధర్, ఎండీ రహ్మతుల్లా, పి.సాయిసుధ, పర్మనెంట్ లోక్అదాలత్ చైర్మన్ ఓ.బి.నాగేశ్వరరావు, న్యాయసేవాధికార సంస్థ జిల్లా కార్యదర్శి ఎస్.వరలక్ష్మి, బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు టి.హరిబాబు, పలువురు న్యాయవాదులు, న్యాయశాఖ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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రైతులను మోసం చేశారుసాగునీరు ఇవ్వకుండా పాలకులు రైతులను మోసం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం తరఫున అట్టహాసంగా ఏరువాక కార్య క్రమం నిర్వహించి ఎరువులు, విత్తనాలు పంపిణీ చేసి ఇప్పుడు సాగునీరు ఇవ్వలేమంటున్నారు. నీటికి ఇబ్బందులు వస్తాయని ముందే తెలిస్తే ఎందుకు క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించలేదు. గతంలో దెబ్బతిన్న పంటలకు కూడా ఇంత వరకు నష్టపరిహారం ఇవ్వలేదు. రైతుల తరఫున పోరాటం ఆపేది లేదు. – పేర్ని కృష్ణమూర్తి (కిట్టు), వైఎస్సార్ సీపీ మచిలీపట్నం నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి
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ప్రభుత్వ తీరు దారుణంతెలంగాణలోని భీమా–1, భీమా–2, నెట్టెంపాడు, కోయిలసాగర్, కల్వకుర్తి లిఫ్ట్లు పని చేస్తున్నాయి. జూరాల కుడి, ఎడమ కాలువలకు నీరు వదిలారు. శ్రీశైలం రిజర్వాయర్లోకి 2.42 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి నీటి మట్టం 864 అడుగులు దాటింది. అయినా డెల్టాకు నీరు ఇవ్వడం కుదరదని ప్రభుత్వం చెప్పడం దారుణం. పులిచింతలలో ఉన్న 29 టీఎంసీల నుంచి రోజుకు నాలుగువేల క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తే సాగుకు ఇబ్బంది ఉండదు. – ఎం.వి.ఎస్.నాగిరెడ్డి, ఏపీ వ్యవసాయ మిషన్ మాజీ వైస్ చైర్మన్
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నీటి వనరులను పొదుపుగా వాడాలిపామర్రు: ప్రస్తుతం ఎల్నినో పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రైతులు నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవా లని ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వ విద్యాలయం ఉప కులపతి డాక్టర్ పి.వి.సత్యనారాయణ సూచించారు. జిల్లాలోని పలు గ్రామాల్లో పొలాలను వ్యవసాయ శాఖ అధికారులతో కలిసి ఆయన బుధవారం సందర్శించారు. పామర్రు మండలం పోలవరంలో వరి పొలాలను పరిశీలించి రైతులతో మాట్లాడారు. రైతులు నీటిని పొదుపుగా వాడటంతో పాటు విశ్వ విద్యాలయం, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు సూచి స్తున్న ప్రత్యామ్నాయ పంటల ప్రణాళికలు, సమగ్ర పంట యాజమాన్యం, పోషకాలు, చీడపీడల నిర్వహణ చర్యలను పాటించాలని పేర్కొన్నారు. వ్యవసాయ విస్తరణ సంచాలకుడు డాక్టర్ రామచంద్రరరావు, గుంటూరు ప్రాంతీయ పరిశోధన స్థానం సహాయ పరిశోధన సంచాలకుడు డాక్టర్ దుర్గాప్రసాద్, కేవీకే అధిపతి డాక్టర్ సుధారాణి, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి జ్యోతి రమణి, కేవీకే శాస్త్రవేత్తలు, ఏడీఏ బి.స్వర్ణలత, మండల వ్యవసాయ అధికారి వి.శివనాగరాణి, గుంటూరు అడ్వాన్డ్ పీజీ సెంటర్ అధ్యాపకురాలు డాక్టర్ రత్నకుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సాగు నీరా.. పరిహారమా తేల్చండిరైతులు ఇప్పటికే 15 నుంచి 20 శాతం సాగు కోసం ఖర్చు చేశారు. సాగునీరు అందిస్తా మని చెప్పి ఏరువాక పండుగ చేశారు. బ్యారేజీ వద్ద సాగునీరు వదిలేటప్పుడు ఘనంగా పూజలు నిర్వహించారు. సాగు నీరు ఇవ్వలేమని అప్పుడు ఎందుకు చెప్పలేదు. ఇప్పుడు వరిసాగు చేయొద్దని చెబితే రైతుల పరిస్థితి ఏమిటి? ప్రభుత్వం సాగు నీరు ఇవ్వలేనప్పుడు రైతులకు పూర్తి స్థాయిలో పంట నష్ట పరిహారం అందించి ఆదుకోవాలి. – ఉప్పాల రాము, వైఎస్సార్ సీపీ పెడన నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త
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కృష్ణాజిల్లాగురువారం శ్రీ 6 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 20269విజయవాడకు చెందిన గండూరి శ్రీనివాసమూర్తి అంధుడైనా తన సంగీత దృష్టితో స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. వయోలిన్తో పాటు గాత్రంలోనూ రాణిస్తున్నారు.అమరావతి చాంపియన్షిప్ ఎన్టీఆర్ జిల్లా స్థాయి పోటీలు బుధవారం ప్రారంభమయ్యాయి. విజయవాడలోని పలు స్టేడియాల్లో పోటీలు జరిగాయి.బెజవాడ దుర్గమ్మకు పలువురు భక్తులు బుధవారం విరాళాలు సమర్పించారు. అనంతరం అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. సాక్షి ప్రతినిధి, విజయవాడ: చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కృష్ణాడెల్టా రైతులను గాలికొదిలేసింది. ఎన్నడూ లేని విధంగా ఖరీఫ్ సాగు కోసం డెల్టాకు నీరు విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం ఆ తరవాత మాట మార్చింది. వరికి నీరు ఇవ్వలేమని చేతులెత్తేసింది. వరి వద్దు పెసర, మినుము సాగుచేయాలంటూ ఉచిత సలహాలు ఇస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో రైతుల పక్షాన వైఎస్సార్ సీపీ సాగునీటి కోసం పోరుబాట పట్టింది. గురువారం నుంచి మూడు రోజుల పాటు పార్టీ అవనిగడ్డ సమన్వయకర్త సింహాద్రి రమేష్, మచిలీపట్నం సమన్వయకర్త పేర్ని కిట్టు, పెడన సమన్వయకర్త ఉప్పాల రాము దీక్షలు చేయనున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే అవనిగడ్డ నుంచి విజ యవాడ ప్రకాశం బ్యారేజీ వరకు సింహాద్రి రమేష్బాబు పాదయాత్ర చేయనున్నారు. ప్రభుత్వంతో తాడో పేడో తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యతారాహిత్యం తెలంగాణలో అన్ని లిఫ్ట్ స్కీంల నుంచి నీరు వాడుకుంటుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం కృష్ణాడెల్టాకు నీటి విషయంలో ప్రభుత్వం బాధ్యతరహితంగా వ్యవహరిస్తోందని రైతు సంఘాల నాయకులు విమర్శిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి రోజుకు సుమారు 22 టీఎంసీలకు పైగా నీరు వచ్చి చేరుతోంది. అయినా నీరు ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు రావడం లేదు. పట్టిసీమతో కృష్ణాడెల్టాను సస్యశ్యామలం చేస్తామని చెప్పిన ప్రభుత్వం ఆ నీటిని తాగు అవసరాల కోసమే నని ప్రకటించడాన్ని రైతులు తప్పు పడుతున్నారు. అసలు కృష్ణాడెల్టాలో ఖరీఫ్లో వరి, చెరకు, ఆక్వా తప్ప మరే ఇతర పంటల సాగు సాధ్యం కాదు. వరి సాగు చెయ్యొద్దంటే 10.5 లక్షల ఎకరాల మాగాణిలో తీవ్ర సంక్షోభం తప్పదు. 1855లో బ్రిటీష్ పాలనలో విజయవాడ వద్ద కృష్ణా నదిపై ఆనకట్ట, 1957లో ప్రకాశం బ్యారేజీ నిర్మించిన నాటి నుంచి కృష్ణా డెల్టాలో వరి సాగు వద్దనడం ఇదే తొలిసారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పులిచింతలలో 29 టీఎంసీల నీటి లభ్యత ఉంది. ఆగస్టు నుంచి అక్టోబర్ వరకూ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలో కృష్ణా, భీమా పరివాహక ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. మరో వైపు శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద వస్తోంది. పట్టిసీమ, పులిచింతల నుంచి రోజుకు నాలుగువేల క్యూసెక్కుల నీరు ఇస్తే డెల్టా సాగుకు ఇబ్బంది ఉండదు. బుధవారం ప్రకాశం బ్యారేజికి 6,918 క్యూసెక్కుల ఇన్ ఫ్లో ఉంది. గతంలో నీరు తక్కువ ఉన్నా కాలువలకు నీరు వదిలారు. 2003లో 80 టీఎంసీలతో సాగు జరిగింది. పునరాలోచన చేయాలి ప్రకాశం బ్యారేజీ కింద కృష్ణా జిల్లాలో 6,79,500 ఎకరాలు, ఏలూరు జిల్లాలో 58,000 ఎకరాలు పశ్చిమ కృష్ణా డెల్టాలో 5,71,351 ఎకరాల ఆయ కట్టు ఉంది. ప్రభుత్వ నిర్ణయం వల్ల 170 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న కృష్ణాడెల్టా ఆయకట్టు తొలిసారి ప్రమాదంలో పడింది. ఇప్పటికే డెల్టాలో 80 శాతం మంది కౌలు రైతులు పొలాలను దుక్కి దున్ని, నారుమడులు పోసుకున్నారు. కొంత మంది వెదసాగు చేపట్టారు. సాగునీరు లేనప్పుడు సబ్సిడీపై వరి విత్తనాలు ఎందుకిచ్చారు, యాప్లో యూరియా అంటూ హడావిడి ఎందుకు చేశారని రైతులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం తన నిర్ణయాన్ని పునరాలోచించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. నేటి నుంచి దీక్షలు కృష్ణా జిల్లా రైతులకు సాగునీరందించాలని డిమాండ్ చేస్తూ అవనిగడ్డ, మచిలీపట్నం, పెడన నియోజక వర్గాల్లో వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు గురువారం నుంచి మూడు రోజుల పాటు దీక్షలు చేయనున్నారు. అవనిగడ్డ సమన్వయకర్త, మాజీ ఎమ్మెల్యే సింహాద్రి రమేష్బాబు ఆధ్వర్యంలో పులిగడ్డలో ఒకరోజు దీక్ష, అనంతరం అవనిగడ్డలో ఆందోళ నలు చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. మచిలీపట్నం సమన్వయకర్త పేర్ని కిట్టు ఆధ్వర్యంలో ఆరో తేదీన మంగినపూడి శివారు కొత్తపూడి చర్చి సెంటర్లో, 8వ తేదీన చిన్నాపురం శివారు నెలకుర్రు రోడ్డులో నిరాహార దీక్ష చేయనున్నారు. పెడన సమన్వయకర్త ఉప్పాల రాము ఆధ్వర్యంలో ఆరో తేదీన గూడూరు, ఏడున పెడన, 8న బంటుమిల్లి, 9వ తేదీన కృత్తివెన్నులో నిరాహార దీక్ష చేస్తారు. పదో తేదీన ఈ మూడు నియోజకవర్గాల్లో బైక్ ర్యాలీలు, నిరసన ర్యాలీలు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.వరి పంట సాగు చేయవద్దని రైతులకు స్పష్టం చేస్తున్న కలెక్టర్ బాలాజీ
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బాలల హక్కుల పరిరక్షణలో సమన్వయం కీలకంరాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ సభ్యుడు గాంధీబాబు మచిలీపట్నంఅర్బన్: బాలల హక్కుల పరిరక్షణలో ఆయా ప్రభుత్వ శాఖల సమన్వయం కీలకమని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ సభ్యుడు వి.గాంధీబాబు సూచించారు. పిల్లల హక్కుల పరిరక్షణ, విద్య, ఆరోగ్యం, పోషకాహారం, భద్రత, సంక్షేమానికి సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని తమ ఉమ్మడి బాధ్యతగా భావించి సమన్వయంతో పనిచేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. జిల్లాలో మూడు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా ఆయన బుధవారం కలెక్టరేట్లోని పీజీఆర్ఎస్ సమావేశ మందిరంలో నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి సమీక్ష సమావేశంలో మాట్లాడారు. బాలల హక్కుల పరిరక్షణకు సంబంధించిన అంశాల్లో కమిషన్కు పూర్తి అవగాహన ఉందని, వాస్తవాలనే తెలపాలని అధికారులకు సూచించారు. బడి బయట పిల్లలు, పాఠశాలల్లో పరిశుభ్రతపై గాంధీబాబు ఆరా తీశారు. జిల్లాలో బడి బయట పిల్లల వివరాలు, వారిని తిరిగి పాఠశాలల్లో చేర్చేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి అడిగి తెలుసు కున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఆర్ఓ ప్లాంట్ల పనితీరుపై కృష్ణా జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారిని ప్రశ్నించారు. విద్యార్థులకు సురక్షితమైన తాగునీరు అందించకపోవడం కూడా బాలల హక్కుల ఉల్లంఘనేనని స్పష్టం చేశారు. గ్రామ, మండల, డివిజన్ స్థాయిల్లో కన్వర్జెన్సీ కమిటీలను సక్రమంగా ఏర్పాటు చేసి సభ్యులందరూ సమావేశాలకు తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలని ఆదేశించారు. బాలల హోమ్స్ నిర్వహిస్తున్న స్వచ్ఛంద సంస్థలు నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని, పిల్లల భద్రత పూర్తి బాధ్యత నిర్వాహకులదేనని హెచ్చరించారు. హాస్టళ్లలో మౌలిక వసతులు మెరుగుపరచాలని సూచించారు. ఈ సమావేశంలో బాలల హక్కుల పరిరక్షణ, విద్య, ఆరోగ్యం, శిశు సంరక్షణ, బాల కార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలన, జువైనెల్ జస్టిస్ చట్టం అమలు తీరుపై ఐసీడీఎస్, విద్య, వైద్యం, పోలీసు, కార్మిక, గ్రామీణ నీటి సరఫరా, బీసీ, ఎస్సీ సంక్షేమ, గ్రామ/వార్డు సచివాలయాల శాఖల పనితీరును సమీక్షించారు. జిల్లా స్థాయి సమీక్ష సమావేశానికి ఆర్డబ్ల్యూఎస్ జిల్లా అధికారి సహా కొందరు గైర్హాజరుకావడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ సమావేశంలో కమిషన్ సభ్యుడు చల్లా మధుసూదనరావు, జాయింట్ కలెక్టర్ ఎం.నవీన్, డీఆర్ఓ కె. శ్రీధర్రెడ్డి, ఏఎస్పీ వి.వి.నాయుడు, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ చైర్మన్ సువార్త, ఐసీడీఎస్ పీడీ ఐ.విమల, డీఈఓ యు.వి.సుబ్బారావు, డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ దయాకర్, వివిధ శాఖల అధికారులు, సంక్షేమ వసతి గృహాల అధికారులు, సీడీపీఓలు, స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
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వాణిజ్య పన్నుల శాఖలో పునర్అవస్థీకరణవన్టౌన్(విజయవాడపశ్చిమ): వాణిజ్య పన్నుల శాఖలో ప్రభుత్వం చేపడుతున్న జోన్ల పునర్ వ్యవస్థీకరణ చర్యలు ఆ శాఖ ఉద్యోగుల్లో గందరగోళం సృష్టిస్తున్నాయి. ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ అమలులో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జోన్ల పరిధికి సంబంధించి మార్పులు చేపట్టింది. ఉమ్మడి కృష్ణాజిల్లాకు మాత్రమే పరిమితమై ఉన్న జోనల్ పరిధిని పెంచి ఇతర జిల్లాలను కలుపుతూ ఇటీవల ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ ఉత్తర్వుల నేపథ్యంలో ఉద్యోగులు అయోమయానికి గురవ్వటమే కాకుండా పలు కొత్త సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఆందోళన చెందుతున్నట్లు ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు చెబుతున్నారు. జోనల్ వ్యవస్థగా ఉన్న ఉమ్మడి కృష్ణాజిల్లా ఉమ్మడి కృష్ణాజిల్లా ఇప్పటి వరకూ విజయవాడ జోనల్ వ్యవస్థగా ఉంది. పశ్చిమ కృష్ణా నుంచి విజయవాడ పాతబస్తీ వరకూ డివిజన్–1 పరిధిలో ఉండేది. దీనిలో ఆరు సర్కిల్ కార్యాలయాలు కొనసాగుతున్నాయి. పాతబస్తీ నుంచి బెంజిసర్కిల్, ఆటోనగర్ హద్దుగా డివిజన్–2 పరిధిలో మరో ఆరు సర్కిల్ కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. ఆటోనగర్ నుంచి మచిలీ పట్నం, నూజివీడు వరకూ డివిజన్–3 కార్యాలయం పరిధిలో ఐదు సర్కిల్ కార్యాలయాలు పని చేస్తున్నాయి. ఈ 17 సర్కిల్ కార్యాలయాలను విజయవాడ నోడల్ కార్యాలయం పర్యవేక్షించేది. ఇకపై నాలుగు జిల్లాలు జోన్–3గా మార్పు ప్రస్తుతం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాణిజ్యపన్నుల శాఖను ఆరు జోన్లు, రెండు మల్టీ జోన్లుగా విభజిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకూ ఎన్టీఆర్, కృష్ణాజిల్లాలకు పరిమితమై ఉన్న జోనల్ కార్యాలయ పరిధిని విసు్తృత పరిచారు. పక్కన ఉన్న ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలను కలిపి జోన్–3 ఏర్పాటు చేశారు. తాజాగా నాలుగు జిల్లాలు ఐదు డివిజన్ కార్యాలయాలు ఈ జోన్–3 పరిధిలోకి వస్తాయి. జోన్–3 కార్యాలయాన్ని విజయవాడలో ఏర్పాటు చేస్తారని సమాచారం. జోన్ మార్పుతో ఉద్యోగులు గందరగోళానికి గురవుతు న్నారు. జోన్లలో కొత్త జిల్లాలను కలపడం, కార్యాలయాల మార్పులు తదితర అంశాలపై ఇప్పటి వరకు స్పష్టత రాలేదు. జోన్ పరిధి, ఇతర ఆదేశాలు పూర్తి స్థాయిలో అమలులోకి వచ్చి, వీటిపై పూర్తి స్థాయి అవగాహన కలిగేవరకు విధుల నిర్వహణలో అయోమయ పరిస్థితులు ఉంటాయని పలువురు ఉద్యోగులు పేర్కొంటున్నారు. తాజాగా చేపట్టిన జోన్ మార్పు నేపధ్యంలో విజయవాడలో పని చేసే ఉద్యోగులు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వరకూ బదిలీ అయ్యే అవకాశముంది. దీంతో తమ పరిధి పెరగటం, బదిలీలకు ఎక్కువ దూరం వెళ్లాల్సిన పరిస్థితులు రావటంతో ఉద్యోగులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
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విజయ డెయిరీ ఎన్నికలు ఏకగ్రీవం?చిట్టినగర్(విజయవాడపశ్చిమ): కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ (విజయ డెయిరీ)లో ఎన్నికలు ఏకగ్రీవం అయ్యేలా కనిపిస్తున్నాయి. విజయ డెయిరీ ఆవరణలోని క్షీరదర్శని హాల్లో అసి స్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కో–ఆపరేటివ్ సొసైటీ (రిటైర్డ్) ఎన్నికల అధికారి ఎల్.గురునాథం నామినేషన్లు స్వీకరించారు. మూడు డైరెక్టర్ల పోస్ట్లకు ఏడు నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. వాటిలో మూడు నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. మరో నాలుగు నామినేషన్లు మిగి లాయి. గురువారం సాయంత్రం వరకు నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు గడువు ఉంది. ప్రస్తుతానికి పోటీలో చలసాని ఆంజనేయులు, పల్లగాని రాంబాబు, చలసాని చక్రపాణి, గొంది నరేంద్ర మిగిలారు. అయితే ప్రస్తుతం ఖాళీ అయిన మూడు స్థానాల్లో చలసాని ఆంజనేయులు, పల్లగాని రాంబాబు, చలసాని చక్రపాణిని ఏకగ్రీవం చేసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని సమాచారం. గొంది నరేంద్రను బుజ్జగించి గురువారం మధ్యాహ్ననికి నామినేషన్ ఉపసంహరించుకునేలా ఒప్పించేందుకు తీవ్ర స్థాయిలో ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. నామినేషన్ల పక్రియ నేపథ్యంలో ఎటువంటి వివాదాలు జరగకుండా కొత్తపేట సీఐ చినకొండలరావు పర్యవేక్షణలో 30 మందికి పైగా సిబ్బంది బందోబస్తు నిర్వహించారు. నామినేషన్ల నేపథ్యంలో ఇటీవల కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్పై అనేక ఆరోపణలు చేసిన వ్యక్తి తనను లోపలకు అనుమతించాలని తమ మద్దతు దారులతో డెయిరీ వద్దకు చేరుకున్నారు. అయితే సంఘం గుర్తింపు కార్డు ఉన్న వారిని మాత్రమే లోపలకు అనుమతిస్తామని పోలీసులు తేల్చి చెప్పడంతో వారిపైన, అక్కడకు చేరుకున్న మీడియా సిబ్బందిపైన అతను ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నామినేషన్ల తిరస్కరణకు కారణాలు ఇవీ... దాఖలైన ఏడు నామినేషన్లలో మూడు నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురైనట్లు ఎన్నికల అధికారి ఎల్.గురునాథం పేర్కొన్నారు. మూల్పూరు రామ్మోహన్, మర్రెడ్డి బసివిరెడ్డి, పాలడుగు వసంతకుమార్ సమర్పించిన నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. ఈ ముగ్గురు ప్రాతి నిధ్యం వహిస్తున్న సంఘాలు, మద్దతుదారులు సమితికి బకాయిలు ఉన్నందున వారి నామినేషన్లను తిరస్కరించారు.
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దివిసీమ గాంధీ సేవలు స్ఫూర్తిదాయకంభవానీపురం(విజయవాడపశ్చిమ): స్వాతంత్య్ర సమర యోధుడు, గాంధేయవాది మండలి వెంకట కృష్ణారావు ఆశయాలను నెరవేర్చడమే ఆయనకు ఇచ్చే అసలైన నివాళి అని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు పేర్కొన్నారు. దివిసీమ గాంధీగా సుప్రసిద్ధులైన మాజీ ఎంపీ, మాజీఎమ్మెల్యే మండలి వెంకటకృష్ణారావు శతజయంతి సందర్భంగా రాష్ట్ర సృజనాత్మకత, సంస్కృతి సమితి, మండలి వెంకటకృష్ణారావు అధికార భాషా సంఘం, పొట్టిశ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం సంయుక్త నిర్వహణలో మంగళవారం విజయవాడ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో నిర్వహించిన వేడుకలకు వెంకయ్యనాయుడు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు. వెంకయ్యనాయుడు మాట్లాడుతూ స్వాతంత్య్రోద్యమంలో భాగంగా గాంధీజీ పిలుపు మేరకు క్విట్ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొనడం కృష్ణారావు దేశభక్తికి నిదర్శనమన్నారు. దివిసీమ ప్రళయం సమయంలో ఆర్ఎస్ఎస్ తరఫున అక్కడికి వెళ్లిన తాను మండలి కృష్ణారావు చేస్తున్న శవసంస్కారాలు, మృతుల కుటుంబాల్లో ఽధైర్యాన్ని నింపడం వంటి సేవలను చూసి చలించిపోయానని గుర్తుచేసుకున్నారు. తెలుగుభాషపై ప్రేమాభిమానాలతో ఆనాడే ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలను నిర్వహించారన్నారు. కృష్ణారావు చూపినమార్గంలోనే రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు, ప్రభుత్వం జారీ చేసే ఉత్తర్వులు అన్నీ తెలుగులోనే జరగాలని ఆకాంక్షించారు. తెలుగు భాష పరిరక్షణకు ప్రజలు, ప్రభుత్వం, పత్రికలు కృషి చేయాలన్నారు. కృష్ణారావు నిస్వార్థంగా అందించిన సేవా వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్న ఆయన తనయుడు ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధప్రసాద్ అభినందనీయుడని కొనియాడారు. తెలుగుదనానికి నిలువెత్తు రూపం.. రాష్ట్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ మాట్లాడుతూ తెలుగుభాష వికాసం కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తించి దేశ, విదేశాల్లో తెలుగు మహాసభలను నిర్వహించిన గొప్పవ్యక్తి మండలి కృష్ణారావు అన్నారు. రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్య కుమార్యాదవ్ మాట్లాడుతూ విద్యాశాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన మండలి కృష్ణారావు అనాడే విద్యావ్యవస్థలో అనేక సంస్కరణలు తీసుకువచ్చారని గుర్తుచేశారు. కార్యక్రమంలో మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, సంస్కృతి సమితి చైర్పర్సన్ తేజశ్వి పొడపాటి, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి.లక్ష్మీశ, ఎమ్మెల్యేలు మండలి బుద్ధప్రసాద్, బొండా ఉమామహేశ్వరరావు, గద్దె రామ్మోహన్, మండలి వెంకట కృష్ణారావు అధికార భాషా సంఘం అధ్యక్షులు పూల త్రివిక్రమరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈసందర్భంగా ఆంధ్ర కల్చరల్ అసోసియేషన్ (కొచ్చిన్) నిర్వాహకులు హరహరనాయుడికి మండలి వెంకటకృష్ణారావు భాషా సాంస్కృతి సేవా పురస్కారం అందజేశారు. భాషా సాంస్కృతికశాఖ సీఈఓ రేగుళ్ల మల్లికార్జునరావు రచించిన ‘అజాత శత్రువు–ఆదర్శ నేత మండలి కృష్ణారావు’, డాక్టర్ భూసురపల్లి వెంకటేశ్వర్లు రచించిన ‘కృష్ణా మండలి గేయ కావ్యం’, భూదేవి రచించిన ‘పాడనా తెలుగుపాట’ పుస్తకాలను ఆవిష్కరించారు. సభానంతరం దీర్ఘాసి విజయభాస్కర్ రచన, గంగోత్రి సాయి దర్శకత్వంలో అరవింద ఆర్ట్స్ (తాడేపల్లి)వారు ‘మహాపురుషుడు మండలి’ నాటకాన్ని ప్రదర్శించారు. కళాక్షేత్రం వద్ద మండలి కృష్ణారావు కాంస్య విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి, నివాళులర్పించారు. మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు
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రోగులకు మెరుగైన వైద్యసేవలే లక్ష్యంకలెక్టర్ డీకే బాలాజీ మచిలీపట్నం అర్బన్: జిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి (జీజీహెచ్) అభిపృద్ధితోపాటు రోగులకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించడమే ప్రధానలక్ష్యంగా వైద్యసిబ్బంది, అధికారులు పనిచేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ ఆదేశించారు. జీజీహెచ్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో మంగళవారం నిర్వహించిన గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ సమావేశంలో జిల్లా ఎస్పీ వి.విద్యాసాగర్నాయుడుతో కలిసి పలు అంశాలపై కలెక్టర్ సమీక్షించారు. జీజీహెచ్లో రోగులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడం, మౌలిక సదుపాయాల బలోపేతం, భద్రత, పారిశుద్ధ్యం, విద్యుత్ వ్యవస్థ, మానవ వనరుల నిర్వహణ, రోగుల సౌకర్యాల కల్పన తదితర అంశాలపై పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఆసుపత్రి ఆవరణలో రోగులు, వారి సహాయకులు, వైద్యసిబ్బంది భద్రతను మరింత పటిష్టం చేసేందుకు ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్, ఓ పురుష కానిస్టేబుల్ను విధుల్లో నియమించాలని సమావేశంలో నిర్ణయించారు. ఈ ప్రతిపాదనపై జిల్లా ఎస్పీ వెంటనే స్పందించి అవసరమైన సిబ్బందిని కేటాయించేందుకు అంగీకారం తెలిపారు.ప్రస్తుతం జీజీహెచ్లో సుమారు 81ఖాళీ పోస్టులు ఉండగా, వాటి భర్తీపై సమావేశంలో సమగ్రంగా చర్చించారు. ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్–2025 అమల్లో ఉండటంతో రెగ్యులర్ నియామకాలపై పరిమితులు ఉన్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఔట్సోర్సింగ్ విధానంలో భర్తీ చేయగల పోస్టులను గుర్తించి, అందుకు తగిన చర్యలు చేపట్టాలని కమిటీ నిర్ణయించింది. రోగుల సౌకర్యార్థం ఆసుపత్రిలో త్వరితగతిన లిఫ్ట్ ఏర్పాటు చేసేలా నిర్ణయించారు. ఇన్పేషెంట్, ఔట్పేషెంట్ వార్డుల కిటికీలకు దోమతెరలు ఏర్పాటు చేసేందుకు సవరించిన అంచనాలను సమర్పించిన అనంతరం పరిపాలనా ఆమోదం ఇవ్వాలని కమిటీ నిర్ణయించింది. కొత్త ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏర్పాటుకు సంబంధించి చర్చించారు. మరుగుదొడ్లు, వాష్రూములను అత్యవసరంగా పునరుద్ధరించేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసి అవసరమైన నిధులతో పనులు చేపట్టాలని అధికారులను కలెక్టర్ ఆదేశించారు. ఆసుపత్రి ఆవరణలోని సీసీ కెమెరాలన్నీ పూర్తిస్థాయిలో పనిచేసేలా వెంటనే మరమ్మతులు చేపట్టాలని, ఇందుకోసం నామినేషన్ విధానంలో ఏజెన్సీని ఎంపిక చేసి అత్యవసరంగా పనులు పూర్తి చేయాలన్న తీర్మానాన్ని కమిటీ ఆమోదించింది.ఆసుపత్రి ఆవరణలో ఔషధ మొక్కల పెంపకం, హరితవనాన్ని అభిపృద్ధికి సీఎస్ఆర్ నిధులు వినియోగించే అవకాశాలను పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని జిల్లా కలెక్టర్ తెలిపారు. సమీక్ష సమావేశానికి ముందు మాజీ మంత్రి మండలి వెంకటకృష్ణారావు శతజయంతిని పురస్కరించుకుని ఆయన చిత్రపటానికి జిల్లా కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ, ఎస్పీ వి. విద్యాసాగర్నాయుడు పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. సమావేశంలో ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ టి. లీలాప్రసాద్, డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ శ్రీనివాసరావు, డాక్టర్ జి.భానుమూర్తి, డీఎంహెచ్వో డాక్టర్ దయాకర్, ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవల డీసీఓ డాక్టర్ సతీష్, ఆసుపత్రి అభివృద్ధి కమిటీ సభ్యులు బోయిన వెంకటకృష్ణమరాజు, లింగం విజయ్, ఎండీ బాషి, ఇతర వైద్యులు, పరిపాలన విభాగం అధికారులు, వైద్య సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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ఈఎస్జెడ్కు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయండిచిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): జిల్లా పరిస్థితులు, ప్రజల జీవనోపాధి, అభివృద్ధి అవసరాలను సమన్వయం చేస్తూ కొల్లేరు వన్యప్రాణి అభయారణ్యానికి ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్(ఈఎస్జెడ్)ను శాసీ్త్రయ ప్రాతిపదికన ఖరారు చేయాలని కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ అధికారులను ఆదేశించారు. మంగళవారం సాయంత్రం కలెక్టర్ ఆయన చాంబర్లో కొల్లేరు వన్యప్రాణి అభయారణ్యం పరిధిలో జిల్లాలోని గుడివాడ మండలంలోని 12 గ్రామాలు, బాపులపాడు మండలంలోని 5 గ్రామాలకు ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్గా ప్రకటించే అంశంపై జిల్లా స్థాయి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. త్వరితగతిన చేయకుంటే ఇబ్బంది.. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఈఎస్జెడ్ను త్వరితగతిన ఖరారు చేయకపోతే ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం అభయారణ్యం సరిహద్దు నుంచి 10 కిలోమీటర్ల పరిధి డిఫాల్ట్ ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్గా పరిగణించే అవకాశం ఉందన్నారు. కాబట్టి సంబంధిత శాఖలు సమగ్ర అధ్యయనంతో త్వరితగతిన ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు. ఏలూరు, భీమవరంలో రూపొందించిన ప్రతిపాదనలను కూడా పరిశీలించి అవసరమైన సూచనలు స్వీకరించాలని తెలిపారు. ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ పరిధిలో అనుమతించదగిన, నియంత్రిత, నిషేధిత కార్యకలాపాలపై సమగ్ర అవగాహనతో శాఖల వారీగా తమ అభిప్రాయాలు, సూచనలు సిద్ధం చేసి తదుపరి సమావేశంలో సమర్పించాలని కలెక్టర్ సూచించారు. సమావేశంలో కొల్లేరు వన్యప్రాణి అభయారణ్య మేనేజ్మెంట్ డీఎఫ్వో డాక్టర్ ఏ త్రిమూర్తులురెడ్డి, గుడివాడ ఆర్డీవో జి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం, కృష్ణా డీఎఫ్వో సునీత, డీపీవో ఎం. ధనలక్ష్మి, మత్స శాఖాధికారి అయ్యా నాగరాజా, వ్యవసాయ శాఖ జేడీ జ్యోతి రమణి, సర్వే ఏడీ లక్ష్మణరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ
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బందరు కాలువలో యువకుడు గల్లంతుమృతదేహం బయటకు తీస్తుండగా ఘటన పెనమలూరు: బందరు కాలువలో కొట్టుకువచ్చిన మృతదేహాన్ని కాలువ నుంచి బయటకు తీసే క్రమంలో ఓ యువకుడు గల్లంతైన ఘటన పెనమలూరు వంతెన వద్ద మంగళవారం సాయంత్రం చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. పెనమలూరు వంతెన వద్దకు బందరు కాలువలో గుర్తు తెలియని మృతదేహం కొట్టుకువచ్చింది. వంతెన వద్ద గుర్రపు డెక్క ఉండటంతో మృతదేహం నిలిచిపోయింది. స్థానికుల ద్వారా సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని కాలువలోని మృతదేహం బయటకు తీసే యత్నంలో ఓవ్యక్తికి తాడుకట్టి కాలువలోకి దించారు. అయితే ఆ వ్యక్తి కాలువలో ఈత కొట్టలేకపోవటంతో తాడుతో అతన్ని బయటకు లాగారు. అయితే అక్కడే ఉన్న పెనమలూరు రెండు స్తంభాల వీధికి చెందిన తాపీపనులు చేసే బి.నూకరాజు(20) తనకు డబ్బు ఇస్తే కాలువలో దిగి మృతదేహం తీస్తానని చెప్పి కాలువలోకి దిగాడు. అతను ఈత కొట్టుకుంటూ మృతదేహం వద్దకు వెళ్లాడు. అయితే అక్కడ నీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండటం, కాలువలో ఉన్న గుర్రపు డెక్కలో కూరుకుపోయి అందరు చూస్తుండగానే గల్లంతయ్యాడు.బనూకరాజును రక్షించే పరిస్థితి లేకపోవడంతో అతను నీటిలో మునిగిపోయాడు. ఈ ఘటనపై నూకరాజు తల్లి గౌరి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఎస్ఐ తాతాచారి ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. కాలువలో నీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండటం, గుర్రపు డెక్క కూడా అధికంగా ఉన్నా నూకరాజు పోలీసుల సమక్షంలోనే కాలువలో దిగి గల్లంతవ్వడం వివాదంగా మారింది. కోనేరుసెంటర్: మచిలీపట్నం నరసింహనగర్లో ఈనెల 27వ తేదీన జరిగిన చోరీ కేసులో నిందితులను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. నిందితుల నుంచి చోరీకి గురైన బంగారు ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీసుల కథనం మేరకు..నరసింహనగర్కు చెందిన పి.జయరాజ్ మొవ్వ మండలం కూడిపూడి జెడ్పీ స్కూలులో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తుండగా, అతని భార్య పరాసుపేటలోని సెయింట్ఫ్రాన్సిస్ స్కూలులో ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తోంది. గతనెల 27వ తేదీన భార్యభర్తలు విధులకు హాజరై తిరిగి ఇంటికి వచ్చి చూడగా, తలుపులు తెరచి ఉన్నాయి. దీంతో ఇంట్లోకి వెళ్లి చూడగా కప్బోర్డులోని ఆభరణాలు చోరీకి గురైనట్లు గుర్తించి చిలకలపూడి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈనేపథ్యంలో మంగళవారం చిలకలపూడి, బందరు క్రైం పార్టీ పోలీసులు చిలకలపూడి రైల్వేస్టేషన్ వద్ద వాహనాల తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా గుడ్లవల్లేరు మండలం వెళుతురుమిల్లి గ్రామానికి చెందిన చొక్కా వీరబాబు, అతని భార్య వర్రే శ్రీలత బైక్ వెళ్తూ అనుమానస్పదంగా కనిపించారు.పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా వారు జయరాజ్ ఇంట్లో చోరీ చేసినట్లు తేలింది. దీంతో పోలీసులు వారిని అరెస్ట్ చేసి వారి నుంచి బంగారు వస్తువులన్నింటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులను బుధవారం కోర్టులో హాజరుపరచనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. పాయకాపురం(విజయవాడరూరల్): నున్న పోలీసుస్టేషన్ పరిధిలోని మీనాక్షి నగర్లో రెండున్నర కేజీల గంజాయి కలిగి ఉన్న వ్యక్తిని పోలీసులు మంగళవారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసుల కథనం మేరకు..వాంబే కాలనీ కి చెందిన పడ్డ దుర్గారావు(29)అలియాస్ కరేబియా గంజాయి విక్రయించేందుకు మీనాక్షి నగర్లో సంచరిస్తుండగా స్థానికుల సమాచారం మేరకు పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించి, రెండున్నర కేజీల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ మేరకు పోలీసులు అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేశారు.
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‘పది’ ఫలితాలపై ఇప్పట్నుంచే ప్రత్యేక దృష్టి : డీఈఓమచిలీపట్నంఅర్బన్: పదోతరగతి విద్యార్థులు ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించేలా ఇప్పటినుంచే ప్రత్యేక కార్యాచరణ చేపట్టాలని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి యు.వి.సుబ్బారావు సూచించారు.మచిలీపట్నం మండలంలోని పల్లె తుమ్మలపాలెం, కోన, పోలాటితిప్ప జెడ్పీ పాఠశాలలతోపాటు కోన ఎంపీపీ పాఠశాలను మంగళవారం ఆయన సందర్శించారు. ఈసందర్భంగా డీఈఓ పదోతరగతి విద్యార్థులతో మాట్లాడి వారి అభ్యసనస్థాయి, విద్యా పురోగతిని పరిశీలించారు. అన్ని సబ్జెక్టుల్లో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించేలా కృషిచేయాలని సూచించారు. తుమ్మలపాలెం, కోన పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలు, ఆహార నాణ్యతను పరిశీలించారు. అనంతరం ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులతో సమావేశమైన మిషన్ మార్చ్–2027 లక్ష్యాల సాధనపై చర్చించారు. పదోతరగతిలో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించేలా కార్యాచరణ ప్రణాళికను సమర్థంగా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): బీసీ హక్కుల సాధనకోసం ఈనెల ఏడోతేదీన బెంగుళూరులో నిర్వహించనున్న జాతీయ ఓబీసీ మహాసభలను జయప్రదం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కేసన శంకరరావు పిలుపునిచ్చారు. ఆ మహాసభలకు సంబంధించి హలో ఓబీసీ– చలో బెంగుళూరు పేరుతో ముద్రించిన పోస్టర్ను మంగళవారం టిక్కిల్రోడ్డులోని ఆ సంఘ ఉద్యోగ విభాగం కార్యాలయంలో పలువురు బీసీ నాయకులతో కలిసి కేసన శంకరరావు ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 7న బెంగుళూరులో నిర్వహించే జాతీయ మహాసభలకు దేశం నలుమూలల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో ఓబిసి నాయకులు, ప్రతినిధులు హాజరవుతున్నారన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా జాతి జనగణనలో బీసీ కులగణన చేపట్టాలని,మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులో బీసీ మహిళలకు సబ్కోటా కేటాయించాలన్నారు. జనాభా దామాషా మేరకు చట్టసభలు– స్థానిక సంస్థలలో రాజకీయ రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని పలు ప్రధాన డిమాండ్లపై జాతీయ మహాసభలో చర్చించి,భవిష్యత్తు రాజకీయ కార్యాచరణను ప్రకటిస్తామని వివరించారు. సమావేశంలో ఆ సంఘ నేతలు మేకా వెంకటేశ్వరరావు, గుంటుపల్లి ఉమామహేశ్వరరావు, ప్రకాష్, వాసుదేవరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. చల్లపల్లి: సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సౌత్ఇండియా కన్సల్టెంట్ జార్జ్వర్గీస్ స్థానిక తరిగోపుల ప్రాంగణం వద్ద ఉన్న చెత్త నుంచి సంపద తయారీ కేంద్రం, డంపింగ్ యార్డును మంగళవారం పరిశీలించారు. డంపింగ్ యార్డుకు చేరుతున్న చెత్తను వినియోగించి సంపదను సృష్టించేందుకు ప్రత్యేక ప్లాంటు ఏర్పాటుకు సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించేందుకు కలెక్టర్ డి.కె.బాలాజీ ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడి వచ్చినట్లు జార్గ్వర్గీస్ చెప్పారు. డంపింగ్ యార్డుకు రోజుకు ఎంతెంత చెత్త వస్తుందో పంచాయతీ కార్యదర్శి పి.వి.ఎం.రావును అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఇక్కడ పరిశీలించిన అంశాల ఆధారంగా ప్లాంటు ఏర్పాటుపై నివేదికను కలెక్టర్కు అందజేస్తామని తెలిపారు. ఆయన వెంట డిఎల్పిఎ ఎండి రజావుల్ల, కన్సల్టెన్సీ ప్రతినిధి మధు, సచివాలయ ఉద్యోగులు, కోనేరు బలరామ్, నాని పాల్గొన్నారు.
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విమర్శలను అణచివేయడం ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాదకరంసాక్షి, విజయవాడ/విజయవాడ లీగల్: ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతిపక్షం ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడం రాజ్యాంగబద్ధమైన హక్కు అని, విమర్శలను అణచివేయడం ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాదకరమని మాజీ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ అన్నారు. ఆయన విజయవాడ కోర్టుకు తనపై నమోదైన పోక్సో కేసు విచారణ నిమిత్తం మంగళవారం హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎంపీ గోరంట్ల మాట్లాడుతూ.. తనపై చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తప్పుడు కేసు పెట్టి వేధిస్తోందన్నారు. నేరస్తులను అరెస్టు చేయకుండా ప్రశ్నించిన వారిపై కేసులు పెట్టడం ఏంటని నిలదీశారు. ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించిన వారిపై కేసులు, లాఠీచార్జీలు, పోలీసు నిర్బంధాలు ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధ చర్యలని స్పష్టం చేశారు. రైతుకు అన్యాయం చేస్తున్నారు.. ఉరవకొండలో ఆర్డీఓ, తహసీల్దార్లకు వినతిపత్రం ఇవ్వడానికి వెళ్లిన వైఎస్సార్ సీపీ నేతలపై లాఠీ చార్జ్, కేసులు పెట్టడాన్ని మాజీ ఎంపీ ఖండించారు. మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ సోదరుడు పయ్యావుల శీనప్ప భూవివాదంలో తలదూర్చుతున్నారని, కోర్టు ఉత్తర్వులు, రెవెన్యూ రికార్డులు ఉన్నప్పటికీ బాధిత రైతుకు న్యాయం జరగకుండా అడ్డంకులు సృష్టిస్తున్నారని విమర్శించారు. పోలీసులను ఉపయోగించి ప్రతిపక్షాన్ని అణచివేయడం సరికాదని, చట్టాన్ని అమలు చేయడమే ప్రభుత్వ బాధ్యత హితవుపలికారు. ఉరవకొండలో ప్రజలను, వైఎస్సార్ సీపీ కార్యకర్తలను బ్యారికేడ్లతో అడ్డుకోవడం పోలీసు రాజ్యాన్ని తలపిస్తోందని, బీసీ సామాజిక వర్గాల మధ్య విభేదాలు సృష్టించే రాజకీయాలను ఈ ప్రభుత్వం తక్షణమే మానుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆలూరు ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి, వైఎస్సార్ సీపీ నేతలపై నమోదైన కేసులు రాజకీయ కక్షసాధింపే అన్నారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వైఎస్సార్ సీపీ కార్యకర్తలు, నాయకులపై తప్పుడు కేసులు బనాయించడం మానేసి అభివృద్ధి, సంక్షేమంపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టాలన్నారు. పోక్సో కేసులో విజయవాడ కోర్టుకు హాజరైన మాజీ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్
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భక్తిశ్రద్ధలతో పవిత్రోత్సవాలు ప్రారంభంమోపిదేవి: రాష్ట్రంలో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటిగా విరాజిల్లుతున్న మోపిదేవిలో వేంచేసియున్న శ్రీ వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామివారి ఆషాఢ కృత్తిక(ఆడికృత్తిక) పవిత్రోత్సవాలు మంగళవారం వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఆలయ డెప్యూటీ కమిషనర్ దాసరి శ్రీరామవరప్రసాదరావు ఆధ్వర్యంలో ఉదయం 8 నుంచి 12 గంటల వరకు వేదపండితుల మంత్రోచ్ఛరణల నడుమ గోపూజ, సుప్రభాత సేవ, అభిషేక జల సంగ్రహణం, ఆలయ ప్రదక్షిణ, విఘ్నేశ్వరపూజ, పుణ్యాహవాచనం, రుత్విగ్వరణ, పంచగవ్యప్రాశన, అఖండ స్థాపన, వాస్తు మండపారాధన, సుబ్రహ్మణ్య మూలమంత్ర అనుష్టానాలు, మహా నివేదన, నీరాజన మంత్రపుష్పాలతో శాస్తోక్తంగా క్రతువులు నిర్వహించారు. పలు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులతో ఆలయ ప్రాంగణం కళకళలాడింది. పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు. స్వామివార్లకు పట్టు పవిత్రాలు.. పవిత్రోత్సవాల్లో భాగంగా సాయంత్రం 4 నుంచి 7 గంటల వరకు ఆలయ ప్రాంగణంలో వాస్తు హోమం, పర్యగ్రీనకరణం, అంకురారోపణ, ప్రధాన దేవతా సహిత సర్వతో భద్ర మండపారాధన, పట్టు పవిత్రాలు ఆసాదన, ఆధివాసమాలు, చతుర్వేద స్వస్తి, తీర్థప్రసాద వినియోగం భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో అందంగా అలంకరించారు.
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తిరువూరు ఎమ్మెల్యే కొలికపూడికి అవమానంఎ.కొండూరు: తిరువూరు నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి శ్రీనివాసరావు, విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని చిన్నిల నడుమ నెలకొన్న విభేదాలు మరోసారి బహిర్గతమయ్యాయి. ఎ.కొండూరు మండలం అట్లప్రగడలో మంగళవారం పట్టాదారు పాసుపుస్తకాల పంపిణీ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాసరావు గంటకు పైగా వేచిచూసినా అధికారులు రాలేదు. గ్రామంలో ‘మీ భూమి – మీ హక్కు’ కార్యక్రమంలో భాగంగా 790 మంది రైతులకు కొత్త పాస్ పుస్తకాలను పంపిణీ చేసే కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని రెవెన్యూ అధికారులు కోరడంతో ఎమ్మెల్యే మంగళవారం ఇక్కడికి వచ్చారు. ఒకరోజు ముందుగానే ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఈ కార్యక్రమ వివరాలు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు 150కి పైగా పాస్ పుస్తకాలను పంపిణీకి సిద్ధం చేసిన అధికారులు కార్యక్రమానికి మాత్రం హాజరు కాలేదు. ఎంపీ వర్గీయుల ఒత్తిడి మేరకే అధికారులు ఎమ్మెల్యే పాల్గొన్న కార్యక్రమానికి రాలేదని ప్రచారం జరుగుతోంది. గంటసేపు ఎదురుచూసి.. అట్లప్రగడలో రైతులకు పట్టాదారు పాస్పుస్తకాల పంపిణీ కార్యక్రమానికి వెళ్లిన ఎమ్మెల్యే గంటసేపు అధికారుల రాక కోసం ఎదురుచూశారు. తహసీల్దార్ కార్యాలయాన్ని ఎమ్మెల్యే అనుచరులు ఫోన్లో సంప్రదించగా, తహసీల్దార్ విజయవాడ వెళ్లారని, డెప్యూటీ తహసీల్దార్, వీఆర్వో వస్తారని సమాధానం వచ్చింది. వారు కూడా ఎమ్మెల్యే వెళ్లిపోయే సమయంలో హడావుడిగా వచ్చి ఆయనకు సంజాయిషీ ఇచ్చుకున్నారు. గ్రామ సచివాలయం వద్ద టెంట్లు వేసి, కుర్చీలు ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు కార్యక్రమానికి రాక పోవడం గమనార్హం. కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించి అధికారులు గైర్హాజరవడంపై అసహనం వ్యక్తం చేసిన ఎమ్మెల్యే, పాస్పుస్తకాలు పంపిణీ చేయకుండానే వెళ్లిపోయారు. పాస్పుస్తకాల కోసం పనులు మానుకుని వచ్చిన రైతులు సైతం నిరాశకు లోనయ్యారు. వివాదాస్పదమైన అట్లప్రగడలో పాస్పుస్తకాల పంపిణీ కార్యక్రమం
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కొండలమ్మ సన్నిధిలో అన్నసమారాధనకు విరాళంమచిలీపట్నంఅర్బన్: ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ (శాప్) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న అమరావతి చాంపియన్షిప్–2026లో భాగంగా నియోజకవర్గ స్థాయిలో జరిగిన క్రీడా పోటీల్లో ప్రతిభ చూపిన క్రీడాకారులకు ఈ నెల ఆరో తేదీ నుంచి ఈ నెల 13వ తేదీ వరకు జిల్లా స్థాయి పోటీలను నిర్వహిస్తున్నామని జిల్లా క్రీడాభివృద్ధి అధికారి (డీఎస్డీఓ) ఝాన్సీ లక్ష్మి మంగళవారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆగస్టు 6న హాకీ ఎంపికలు గూడూరు జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో, షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ ఆత్మూరు ఇండోర్ స్టేడియంలో, చెస్, బాస్కెట్బాల్ ఎంపికలు మచిలీపట్నం డీఎస్ఏ ఇండోర్ స్టేడియంలో నిర్వహించనున్నారన్నారు. ఆగస్టు 7న అథ్లెటిక్స్ ఎంపికలు గుడివాడ ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో, బాక్సింగ్ ఎంపికలు మచిలీపట్నం డీఎస్ఏ ఇండోర్ స్టేడియంలో జరుగుతాయన్నారు. ఆగస్టు 8న ఆర్చరీ, 9న యోగా ఎంపికలు మచిలీపట్నం డీఎస్ఏ ఇండోర్ స్టేడియంలో.. ఆగస్టు 10న వెయిట్లిఫ్టింగ్, ఖో–ఖో ఎంపికలు గుడివాడ ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో నిర్వహిస్తారన్నారు. వాలీబాల్ ఎంపికలు ఆగస్టు 10, 11 తేదీల్లో, కబడ్డీ ఎంపికలు ఆగస్టు 12, 13 తేదీల్లో గుడివాడ ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. జిల్లాలోని ఆసక్తి గల క్రీడాకారులు నిర్ణీత తేదీల్లో సంబంధిత వేదికలకు హాజరై ఎంపికల్లో పాల్గొనాలని డీఎస్డీఓ కోరారు. ఈ పోటీల్లో గెలుపొందిన వారు రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు అర్హత సాధిస్తారని పేర్కొన్నారు.
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కూచిభట్ల ప్రేరణతోనే..ఆరో తరగతి చదువుతున్న సమయంలో అధ్యాపకుడు కూచిభట్ల నారాయణ శిక్షణలో తొలిసారిగా ఏకపాత్రభినయం చేశా. మా తండ్రి విద్యావేత్త, సాహితీవేత్త కావడంతో సాహిత్యం వైపు ఆసక్తి కలిగింది. పోలీస్ అధికారిగా సేవలను అందిస్తూనే రంగస్థలంపై నా ప్రతిభను చూపాలని నిర్ణయించుకుని, ముందుకు సాగా. నేడు అనేక మంది యువకులు సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఉంటూనే నాటకాలవైపు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అలాంటి వారికి సాయిబాబా నాట్యమండలి ద్వారా శిక్షణ నిస్తున్నాను. – డాక్టర్ పీవీఎన్ కృష్ణ ●
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పశ్చిమం.. ప్రహసనంటీడీపీకి ప్రాణసంకటం.. జనసేనకు అవకాశం● విజయవాడ పశ్చిమలో తారస్థాయికి ఆధిపత్య పోరు● పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి బుద్ధా వెంకన్నకు కలసిరాని నేతలు ● మరోవైపు పాగా వేసేందుకు పావులు కదుపుతున్న జనసేన సాక్షి ప్రతినిధి, విజయవాడ: విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆధిపత్య పోరు తారస్థాయికి చేరింది. ఇటీవల మాజీ ఎమ్మెల్సీ బుద్ధా వెంకన్నను నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్గా పార్టీ ప్రకటించడాన్ని ఇతర నాయకులు జీర్ణించుకోలేక పోతున్నారు. ఇప్పటి వరకూ పార్టీ పగ్గాలు తమకు దక్కుతాయని ఆశించిన వారు ఈ ప్రకటనతో నిరాశ చెందారు. బుద్ధా వెంకన్నకు సహాయ నిరాకరణ చేస్తున్నారు. 2024 ఎన్నికల్లో పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ తరఫున సుజనాచౌదరి పోటీ చేసి గెలుపొందారు. అనంతరం నియోజకవర్గంలో నెలకొన్న గందరగోళ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో విజయవాడ పార్లమెంట్ సభ్యుడు కేశినేని చిన్ని ఇన్చార్జిగా వ్యవహరించారు. జనసేన కన్ను.. తర్వాత కాలంలో పశ్చిమలో పాగా వేయడం కోసం జనసేన ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. కొద్ది నెలల క్రితమే జనసేన కార్యాలయం ప్రారంభించింది. అనంతరం జగ్గయ్యపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే సామినేని ఉదయభాను పశ్చిమలో పోటీ చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. మరోవైపు ఇటీవల జనసేన సమావేశం నిర్వహించి విజయవాడ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో పట్టుసాధించాలని నిర్ణయించింది. దీంతో తెలుగుదేశం పార్టీ హడావుడిగా బుద్ధా వెంకన్నను పశ్చిమ నియోజకవర్గ పార్టీ ఇన్చార్జిగా నియమించింది. ఈ పరిణామాలు అక్కడి నేతలకు మింగుడుపడటం లేదు. ఎవరికి వారే.. జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్గా ఉన్న ఎంఎస్ బేగ్, ఏపీ ఆర్యవైశ్య కార్పొరేషన్ చైర్మన్ డూండీ రాకేష్, ఏపీ దూదేకుల కార్పొరేషన్ చైర్మన్ నాగుల్మీరా పశ్చిమ ఇన్చార్జ్ పదవి ఆశిస్తున్నారు. అయితే డూండీ రాకేష్కు నారా లోకేష్ అండదండలు ఉన్నాయి. కానీ సొంత సామాజకవర్గంలోనే వ్యతిరేకత రావడంతో అతన్ని పక్కన పెట్టారు. మాజీ మంత్రి ఎంకే బేగ్ కుమారుడిగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ఎంఎస్ బేగ్ కూడా నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ పదవిని ఆశించారు. నాగుల్మీరా గతంలో పశ్చిమ నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. అతను పార్టీ ఇన్చార్జ్గా కూడా పనిచేశారు. అయితే వీరిని కూడా పార్టీ పరిగణనలోకి తీసుకోకపోవడంతో వారిద్దరూ నిరాశ చెందారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే జలీల్ఖాన్ కూడా తనకు ప్రాధాన్యం దక్కకపోవడంతో ఆయన కూడా గుర్రుగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వీరందరూ బుద్ధా వెంకన్నకు దూరంగా ఉంటున్నారు. పార్టీ నిర్వహిస్తున్న ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం కార్యక్రమంలోనూ పాల్గొనడం లేదు. బుద్ధా వెంకన్న ఒక్కరే స్థానిక నేతలతో కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టిన తర్వాత 1983లో బీఎస్ జయరాజ్ తప్ప మరెప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ నియోజకవర్గంలో గెలుపొందలేదు. బీజేపీ ఒక్కసారి గెలిచింది. దీంతో ఈ నియోజకవర్గంలో పట్టు కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా అంతర్గత కలహాలతో అడుగు ముందుకు పడటం లేదు.
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కొనసాగుతున్న సారె సంబురంఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వరస్వామి వార్ల దేవస్థానం ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆషాఢ మాసోత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పలువురు భక్తులు బృందాలుగా ఏర్పడి అమ్మవారికి సారెను సమర్పించారు. మంగళవారం దేవస్థాన శానిటేషన్ సిబ్బంది, కేశఖండనశాల సిబ్బంది సారెను సమర్పించారు. నాయీబ్రాహ్మణ సంఘం ఆధ్వర్యంలో... శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వరస్వామివార్ల దేవస్థాన కేశఖండనశాల నాయీబ్రాహ్మణ సంఘం ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం అమ్మవారికి సారెను సమర్పించారు. దుర్గాఘాట్ ఎదుట ఉన్న కేశఖండనశాలలో అమ్మవారి చిత్రపటానికి ఆలయ చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ, ఈవో శీనానాయక్ దంపతులతోపాటు ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు, ఆలయ అధికారులు పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం మేళతాళాలు, మంగళవాయిద్యాల నడుమ ఊరేగింపుగా అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకోగా ఆలయ అధికారులు వారికి సాదరంగా స్వాగతం పలికారు. అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు జరిపించుకున్న అనంతరం మహామండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవమూర్తికి సారె సమర్పించారు. కార్యక్రమంలో నాయీబ్రహ్మణ సంఘం ఏపీ జేఎసీ అధ్యక్షులు గుంటుపల్లి రామదాసు దంపతులు, ఏజీఎల్ నారాయణ, ఆర్వీ రమణ, జి.హరికిరణ్, ఏ.పూర్ణ, కనకారావు, పి. సంతోష్, ఏ.రాంబాబు, ఆర్.రమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. జమ్మిదొడ్డి నుంచి ఊరేగింపు శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వరస్వామి వార్ల దేవస్థానంలో శానిటేషన్ విధులు నిర్వహించే సిబ్బంది మంగళవారం అమ్మవారికి సారెను సమర్పించారు. బ్రాహ్మణ వీధిలోని జమ్మిదొడ్డి ఆవరణలో రావిచెట్టు వద్ద అమ్మవారికి ఆలయ చైర్మన్, ఈవో పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహించి ఊరేగింపును ప్రారంభించారు. శానిటేషన్ కార్మికులు కుటుంబసమేతంగా తరలివెళ్లి అమ్మవారికి సారె సమర్పించారు. కార్యక్రమంలో ఆలయ ఏఈవోలు తిరుమలరావు, ఎన్.రమేష్బాబు, చంద్రశేఖర్, ఈఈ రమాదేవి, సూపరిండెంటెంట్ మూర్తి, హేమ, బలరామ్, ఇతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. నేడు పోలీసు సారె.. అమ్మవారికి విజయవాడ పోలీసుల తరఫున బుధవారం ఆషాఢ సారెను సమర్పించనున్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా సీపీ రాజశేఖరబాబు దంపతులతోపాటు పలువురు పోలీసులు, జిల్లాకు చెందిన మహిళా సిబ్బంది సారె సమర్పించనున్నారు. 21వ రోజుకు చేరిన ఆషాఢ మాసోత్సవాలు మంగళవారం కూడా కొనసాగిన సారె రద్దీ భక్తబృందాలతోపాటు సారె అందజేసిన ఆలయ సిబ్బంది ఆషాఢ మాసోత్సవాలలో భాగంగా ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న దుర్గమ్మకు మంగళవారం పెద్ద ఎత్తున భక్తులు సారెను సమర్పించారు. 21వ రోజైన మంగళవారం 39 బృందాలు, సుమారు 17వేల మంది భక్తులు బృందాలుగా తరలివచ్చి అమ్మవారికి సారెను సమర్పించారు. సారె సమర్పించిన భక్త బృందాలకు అర్చకులు ఆశీర్వచనం అందచేయగా, ఆలయ అధికారులు వారికి ప్రసాదాలను అందించారు.
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భళా.. కళా‘కృష్ణ’!విజయవాడ కల్చరల్: నాటక రంగం ఒక అద్భుతమైన లోకం.. ఓ అద్వితీయమైన కళ.. వినోదంతో పాటు సామాజిక స్పృహ కలిగిచేందుకు శక్తివంతమైన సాధనం. ఇటీవల దీని ప్రాభవం కాస్త తగ్గినా.. ఇంకా అనేకమంది రంగస్థలాన్నే ప్రాణప్రదంగా భావించి కళకు జీవం పోస్తున్నారు. తాము నటించడంతో పాటు అనేకమంది విద్యోన్నతులను సైతం వీటిపై ఆసక్తి కల్పించి తర్ఫీదునిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. అలాంటి వారిలో విజయవాడకు చెందిన విశ్రాంత పోలీస్ అధికారి డాక్టర్ పీవీఎన్ కృష్ణ ఒకరు. తిరుపతి వెంకట కవీంధ్రుల వారసత్వాన్ని పుణికి పుచ్చుకున్న ఆయన.. పద్యనాటకాన్ని హృద్యంగా మార్చడంలో ఆయనకు ఆయనే సాటి. రంగస్థల నటుడు దర్శకుడు, నాటక రచయితగా ఉంటూనే ఓ ప్రత్యేక సంస్థ ద్వారా ఔత్సాహికులకు శిక్షణ సైతం ఇస్తూ కళను బతికించేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పదుల సంఖ్యలో అవార్డులు రివార్డులు అందుకున్న కృష్ణ.. ఈ నెల 25వ తేదీన తిరుపతిలో జరిగిన జాతీయ నాటకోత్సవాల సందర్భంగా నంది అవార్డుతో పాటు ఏడుకు పైగా ఇతర పురస్కారాలను అందుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కృష్ణ కళా జీవితాన్ని ఓ సారి స్మృశిద్దాం.. ప్రారంభం ఇలా.. డాక్టర్ పీవీఎన్ కృష్ణ తూర్పు గోదావరి జిల్లా అమలాపురం సమీపంలోని విలవల్లి గ్రామంలో 1962 నవంబర్ 11న జన్మించారు. తల్లి నారాయణమ్మ, తండ్రి విశ్వనాథం. తిరుపతి వెంకట కవులలో ఒకరైన చెళ్లపిళ్ల వెంకట శాస్త్రి మనమడు. ఆయన వృత్తి రీత్యా పోలీస్. ఏపీ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగంలో పనిచేసి, ఉద్యోగవిరమణ పొందారు. గత 45ఏళ్లుగా ఆయన జీవితం విజయవాడ నగరంతో ముడివేసుకుని ఉంది. గొప్ప నాటక రచయిత.. కృష్ణ తొలి నుంచి నాటకాల్లో నటించడమే కాకుండా ఆయనే కొత్త నాటకాలు రచించి, ఆయనే దర్శకత్వం వహిస్తూ ప్రదర్శించేవారు. అలా ప్రథమ స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం, ఉషా పరిణయం, ఖడ్గతిక్కన, మాధవవర్మ, పృధ్విరాజ్ రాసో, ఆంధ్ర మహా విష్ణువు, మాతృశీ తరగొండ వెంగమాంబ, విధివాత్ర, ఛత్రపతి శివాజీతో పాటు సాంఘిక నాటకాలను రచించి ప్రదర్శించారు. అదే విధంగా రంగస్థలం మీద దుర్యోధన, చాంద్వరదాయ్, విశ్వామిత్ర, మహామంత్రి తిమ్మరసు, ఛత్రపతి శివాజీ, సమర్ధ రామదాసు పాత్రలను పోషించారు. అలాగే డాక్టర్ రామన్ ఫౌండేషన్, సాయిబాబా నాట్యమండలి ద్వారా పద్య సాంఘిక నాటకాలను ప్రదర్శిస్తూ.. ఇప్పటిదాకా 200 మందికిపైగా యువతీ యువకులకు శిక్షణ కూడా నిచ్చారు. అవార్డులు..రివార్డులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వివిధ సందర్భాలలో నాటకరంగానికి సంబంధింది పోటీలు నిర్వహించగా అందులో 14 సార్లు నంది అవార్డ్లను గెలుచుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి కందుకూరి వీరేశలింగం అవార్డ్, ఆంధ్రకళాసమితి, యువ కళావాహిని, ఎస్వీఆర్ కళాపీఠం, సుమధుర కళానికేతన్, రాఘవ మెమోరియల్, రాజబాబు మెమోరియల్ సంస్థలు అవార్డ్లతో సత్కరించాయి.
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పిల్లల హక్కుల పరిరక్షణకు పనిచేయాలిఏపీఎస్సీపీసీఆర్ సభ్యుడు వి.గాంధీబాబు మచిలీపట్నంఅర్బన్: పిల్లల హక్కుల పరిరక్షణకు అన్ని శాఖల అధికారులు అంకితభావంతో పనిచేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్(ఏపీఎస్సీపీసీఆర్) సభ్యుడు వి.గాంధీబాబు ఆదేశించారు. జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా రెండోరోజు మంగళవారం ఆయన మచిలీపట్నం డివిజన్ పరిధిలోని కాలేఖన్పేట, రుద్రవరం, మచిలీపట్నం, భైరగీపాలెం తదితర ప్రాంతాల్లోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలు, ఎంపీయూపీ పాఠశాలలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, సంక్షేమ వసతి గృహాలు, రెసిడెన్షియల్ హాస్టళ్లు, చైల్డ్కేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్లను సందర్శించి అక్కడి పరిస్థితులను పరిశీలించారు. ఈసందర్భంగా విద్యార్థులకు అందుతున్న విద్య, వసతి, పోషకాహారం, తాగునీటి సౌకర్యం, పారిశుద్ధ్యం, మరుగుదొడ్ల నిర్వహణ, భద్రతా చర్యలు, హాజరు నమోదు, మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల అమలును సమీక్షించారు. హాస్టళ్లలో నాణ్యమైన ఆహారం, స్వచ్ఛమైన తాగునీరు, పరిశుభ్రమైన వాతావరణం, భద్రతా ప్రమాణాలు తప్పనిసరిగా ఉండేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. పిల్లలతో సానుభూతితో వ్యవహరిస్తూ వారి విద్యాభిపృద్ధి, ఆరోగ్య సంరక్షణ, మానసిక వికాసంపై ప్రత్యేక దష్టి సారించాలని సూచించారు. తనిఖీల్లో జిల్లా బాలల పరిరక్షణ అధికారి కిషోర్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ మధుబాబు, చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ కోఆర్డినేటర్ నాగరాజు, సీడీపీవోలు, సూపర్వైజర్లు, రెవెన్యూ అధికారులు, మండల విద్యాశాఖ అధికారులు, పాఠశాలల హెచ్ఎంలు, హాస్టల్ వార్డెన్లు పాల్గొన్నారు.
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ఎక్కడా ఏకగ్రీవం కాకుండా పోటీలో ఉందాం: కొడాలి నానిగుడివాడ: ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు చెప్పిన సూపర్ సిక్స్ హామీ.. సూపర్ సున్నా అయ్యిందని మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని విమర్శించారు. రెండేళ్లలో ఒక్క కొత్త పెన్షన్ కూడా ఇవ్వలేని ఘనత చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికే దక్కుతుందని విమర్శించారు కొడాలి నాని. సాగునీరు, రైతాంగం సమస్యలు, వైఎస్సార్సీపీపై అక్రమ కేసులు తదితర అంశాలపై కొడాలి నాని స్పందించారు. ‘ స్థానిక ఎన్నికలు వస్తున్నాయి.. ఎవరూ భయపడొద్దు. కేసులు పెట్టి జైలుకు పంపినా బెదరొద్దు. ఎక్కడా ఏకగ్రీవం కాకుండా పోటీలో ఉందాం. బాబు, పవన్, బీజేపీ మోసాలను ఎండగడదాం’ అని పేర్కొన్నారు. ‘రైతాంగం నీళ్లు లేక తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ఉంది. ప్రాజెక్టుల్లో నీళ్లుంచుకుని కూడా రైతులకు నీరివ్వడం లేదు. పైనుంచి చెబితే తప్ప నీరివ్వలేమని అధికారులు చెబుతున్నారు. వచ్చే ఏడాది వరకూ తాగునీటికి నీరు కావాలి అందుకే ఇవ్వలేమంటున్నారు. పంటలన్నీ ఎండిపోయి అంతా నాశనమైపోయాక ..నీళ్లు సముద్రంలోకి వదులుతారా?, రైతాంగాన్ని అన్ని రకాలుగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ఎరువుల కోసం రైతులకు ఓటీపీలు పెట్టి ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ఆక్వా రైతులు , సామాన్య ప్రజలు , రాజకీయ పార్టీల్లో ఉన్న నాయకులను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ’ అని పేర్కొన్నారు.
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ఏడుగురు విద్యార్థినులకు అస్వస్థత! హాస్టల్లో ఏం జరిగింది?ఆంధ్రప్రదేశ్, కృష్ణా: జిల్లాలోని మచిలీపట్నంలో నోబుల్ కాలనీలో ఉన్న షార్కి హోప్ గర్ల్స్ హాస్టల్లో ఏడుగురు విద్యార్థినులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఒంటిపై దద్దుర్లు రావడంతో పాటు చేతులు, కాళ్లు వంకర్లు పోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపించడంతో వారిని వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం విద్యార్థినులు కోలుకుంటున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.విద్యార్థినులకు మధ్యాహ్నం సమయంలో బూస్టర్ డోస్ వ్యాక్సిన్ అందించినట్లు సమాచారం. అనంతరం సాయంత్రం 6.30 గంటల తర్వాత పుట్టినరోజు వేడుకల్లో భాగంగా మైత్రి ఫౌండేషన్ సంస్థ స్పాన్సర్గా అందించిన ఆహారాన్ని వారు తీసుకున్నారు. తదనంతరం ఏడుగురు విద్యార్థినులు అస్వస్థతకు గురికావడంతో ఘటనకు అసలు కారణంపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.అయితే, విద్యార్థినుల అస్వస్థతకు వ్యాక్సిన్ కారణమని హాస్టల్ నిర్వాహకులు ఆరోపిస్తుండగా, వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు మాత్రం ఫుడ్ పాయిజన్ కారణంగానే ఈ పరిస్థితి ఏర్పడి ఉండొచ్చని ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. దీంతో ఆసుపత్రి వర్గాలు, హాస్టల్ నిర్వాహకుల వాదనలు భిన్నంగా ఉండటం చర్చనీయాంశమైంది.విద్యార్థినులు అస్వస్థతకు గురైన విషయం తెలుసుకున్న మచిలీపట్నం నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ ఇన్చార్జి పేర్ని కిట్టు ఆసుపత్రికి వెళ్లి వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. అలాగే, బాధిత విద్యార్థినులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని వైద్యులను కోరారు. సకాలంలో చికిత్స అందడంతో ప్రస్తుతం విద్యార్థినుల ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు వెల్లడించారు.
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అన్నదాతలను బతికిస్తేనే మనుగడ● మాజీ ఎమ్మెల్యే సింహాద్రి రమేష్బాబు ● సాగునీటి సమస్యపై చల్లపల్లిలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం చల్లపల్లి: రైతులను బతికించకపోతే ఏ వ్యాపారాలు బతకవని, పండించకపోతే మనిషి మనుగడే కష్టమవుతుందని వైఎస్సార్ సీపీ అవనిగడ్డ నియోజకవర్గ సమన్వయ కర్త, రాష్ట్ర రైతు విభాగం రీజనల్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ ఎమ్మెల్యే సింహాద్రి రమేష్బాబు అన్నారు. కృష్ణా డెల్టా వరి రైతుల సాగునీటి సమస్యపై అఖిలపక్ష పార్టీల ఆధ్వర్యంలో స్థానిక చండ్ర రాజేశ్వరరావు వికాస కేంద్రంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్ర రైతు నాయకులు హనుమానుల సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ అధ్యక్షతన నిర్వహించిన సమావేశంలో సింహాద్రి రమేష్బాబు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వాలు ఖర్చుపెట్టే డబ్బు ఒకేచోట కేంద్రీకరించకుండా రైతాంగానికి ఉపయోగపడేటట్లు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కృష్ణానదిలో ప్రకాశం బ్యారేజీ దిగువన ఉన్న భూములకు సాగునీరు అందించాలంటే చెక్డ్యాములు కట్టాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందని వివరించారు. చెక్ డ్యాముల నిర్మాణానికి పునాది నాటి జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రభుత్వ హయాంలోనే పడిందన్నారు. దాన్ని ముందుకు తీసుకువచ్చి చెక్డ్యాములు నిర్మించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ఉన్న నీటిని విద్యుత్కు వాడి సాగునీటికి చేతులెత్తేయడం న్యాయమా..? విద్యుత్ ఉత్పత్తి కోసం రిజర్వాయర్లలో ఉన్న నీటిని ఖాళీ చేసి తీరా సాగునీరు అందించే సమయంలో రిజర్వాయర్లలో నీరు లేదని సాకు చెప్పడం న్యాయమా అని రైతుల నాయకులు మాలెంపాటి కాంచనరావు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. నీరు అందించకపోగా ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవాలని సలహా ఇవ్వడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. జిల్లాలో భూములు ఆరుతడి పంటలకు పనికిరావని పేర్కొన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ, కాంగ్రెస్, సీపీఐ, సీపీఎం, టీడీపీ నాయకులు మీర్ రిజ్వాన్, మలినీడి యల్లమందారావు, అడ్డాడ ప్రసాద్బాబు, హనుమానుల సురేంద్రనాద్ బెనర్జీ, యద్దనపూడి మధు, మహ్మద్ కరీముల్లా, జన్ను జగన్, కాంచనరావు, గుత్తికొండ రాము తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వ్యసనాల నిర్మూలనతో ఆరోగ్య సమాజంచిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): వ్యసనాల నిర్మూలనతో ఆరోగ్యవంతమైన సమాజ నిర్మాణం సాధ్యమని కలెక్టర్ డి.కె.బాలాజీ పేర్కొ న్నారు. కలెక్టరేట్లోని పీజీఆర్ఎస్ సమావేశపు మందిరంలో బ్రహ్మకుమారీస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించనున్న ‘10 కోట్ల వ్యసన విముక్తి ప్రతిజ్ఞ మహోద్యమం’ పోస్టర్ను జాయింట్ కలెక్టర్ ఎం.నవీన్తో కలిసి కలెక్టర్ సోమ వారం ఆవిష్కరించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. మద్యం, పొగాకు, మాదకద్రవ్యాలు వంటి వ్యస నాల నిర్మూలనలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని కోరారు. బ్రహ్మకుమారీస్ ఆధ్వర్యంలో ఆరు నుంచి 20వ తేదీ వరకు దేశవ్యాప్తంగా జరిగే కార్యక్రమంలో ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనాలని సూచించారు. డీఆర్వో కె.శ్రీధర్రెడ్డి, కేఆర్ఆర్సీ ఎస్డీసీ పి.నీలకంఠేశ్వరరెడ్డి, డీఎస్పీ జి.శ్రీనివాసరావు, బ్రహ్మకుమారీస్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
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సీటీ.. ఏమిటిది!● జీజీహెచ్లో సీటీ స్కాన్కు.. పదేపదే మరమ్మతులు ● నిర్వహణ లోపమేనా? ● రోగులకు ఇబ్బందులు లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): ప్రభుత్వాస్పత్రి సూపర్స్పెషాలిటీ బ్లాక్లోని సీటీ స్కాన్ యంత్రం నిర్వహణ లోపం కారణంగా తరచూ మరమ్మతులకు గురవుతోంది. రిపేరు చేసి మళ్లీ అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి రెండు, మూడు వారాలు సమయం పడుతుండటంతో రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సూపర్స్పెషాలిటీ విభాగాలకు సంబంధించి అత్యాధునిక సిటీ స్కాన్ యంత్రం మూలన పడటంతో రోగులకు పలు పరీక్షలు నిలిచి పోతున్నాయి . గత ప్రభుత్వంలో ఏదైనా యంత్రం మరమ్మతులకు గురైతే, వెంటనే రిపేరు చేసి అందుబాటులోకి తెచ్చేవారు. కానీ నేడు రెండు మూడు వారాలు పడుతుండటంతో రోగులకు ఇక్కట్లు తప్పడం లేదు. జీజీహెచ్లో రెండు సీటీ స్కాన్ యంత్రాలు విజయవాడ జీజీహెచ్లో రెండు సీటీ స్కానింగ్ యంత్రాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి ఏ బ్లాక్లో పీపీపీ పద్ధతిలో నిర్వహిస్తుండగా, రెండో స్కానింగ్ యంత్రం సూపర్స్పెషాలిటీ బ్లాక్ మొదటి అంతస్తులో ఉంది. వీటిలో పీపీపీ పద్ధతిలో నిర్వహించే స్కానింగ్యంత్రంపై నిత్యం 150 మంది వరకూ స్కానింగ్లు చేస్తుంటారు. సూపర్స్పెషాలిటీ బ్లాక్లోని సీటీ స్కానింగ్ యంత్రంపై 50 నుంచి 60 మందికి స్కాన్లు చేస్తుంటారు. వారం రోజులుగా సూపర్ స్పెషాలిటీ బ్లాక్లోని సీటీ మరమ్మతులకు గురవడంతో, అన్ని స్కాన్లు ఏ బ్లాక్లోనే తీయాల్సి వస్తోంది. దీంతో ఎక్కువ సమయం వేచి చూడాల్సి వస్తుందని పలువురు రోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అత్యాధునిక స్కాన్పై నిర్లక్ష్యం సూపర్స్పెషాలిటీ విభాగాలైన కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, న్యూరోసర్జరీ, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ విభాగాల్లోని రోగులకు అవసరమైన స్కాన్లు తీసేందుకు 128 స్లైస్ కెపాసిటీ కలిగిన సీటీ స్కాన్ యంత్రాన్ని గత ప్రభుత్వంలో సమకూర్చారు. దీనిపై గుండె, మెదడు రక్తనాళాల్లోని పూడికలు గుర్తించడమే కాకుండా, కిడ్నీల పనితీరు, కిడ్నీ రక్తనాళాలు స్కాన్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. అలాంటి అత్యాధునిక సీటీ స్కాన్ యంత్రం నిర్వాహణ లోపం కారణంగా తరచూ మరమ్మతులకు గురవుతోంది. దీంతో రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది.
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ప్రతిపాదనలకు బూజుఫొటోలో ఉన్న మిరియాల రమేష్, గీతాంజలి దంపతులు మూడేళ్ల క్రితం రూ.25 లక్షల రుణం తీసుకుని మైలవరంలో ఇస్తరాకుల కంపెనీ ప్రారంభించారు. మే 25వ తేదీన పెనుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షానికి కంపెనీ షెడ్డు కూలి మెటీరియల్ పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. పరిహారం ఇస్తామని చెప్పిన అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి స్పందన కరువైంది. మరో రూ.10 లక్షలు అప్పు చేసి కంపెనీని పునఃప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు. చేసిన అప్పులే భారమైతే మళ్లీ అప్పు చేయాల్సి వచ్చిందని, ప్రభుత్వం పరిహారం ఇచ్చి ఆదుకోవాలని ఈ దంపతులు వేడుకుంటున్నారు. ఫొటోలకు ఫోజు..జి.కొండూరు: అకాల వర్షం పేదల జీవితాలను కష్టాలపాలు చేసింది. మండు వేసవిలో పెను గాలు లతో విరుచుకుపడి 521 ఇళ్లను నేలకూల్చింది. మరుసటిరోజే ప్రజాప్రతినిధులు వచ్చారు. త్వరలో పరిహారం ఇస్తామని గొప్పలు చెప్పి ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చారు. అధికారులు నష్టాలపై ప్రతిపాద నలు సిద్ధం చేశారు. రెండు నెలలు గడిచినా పరిహారం అందలేదు. హామీలు ఇచ్చిన ప్రజాప్రతినిధుల జాడలేదు. పట్టించుకున్న అధికారులూ లేరు. పట్టించుకోని ప్రజాప్రతినిధి మైలవరం మండలంలో మే 25న సాయంత్రం సమయంలో అరగంటపాటు పెనుగాలులతో కూడి భారీ వర్షం ఏడు గ్రామాల్లో తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. ఆయా గ్రామాల్లో విద్యుత్ తీగలు తెగిపడ్డాయి. భారీ వృక్షాలు నేలకూలాయి. రేకుల ఇళ్లు, పూరిళ్లు, కోళ్ల ఫారాలు, పశువుల పాకలు, షెడ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. భారీ హోర్డింగ్లు విరిగిపడ్డాయి. మరుసటి రోజే నియోజకవర్గ ప్రజాప్రతినిధి ఆయా గ్రామాల్లో పర్యటించారు. బాధితులకు పరిహారం ఇచ్చి ఆదుకుంటామంటూ గొప్పలు చెప్పారు. రెండు నెలలైనా పరిహారం మాట మరిచారు. నష్టం ఇలా... మే 25 న సాయంత్రం జరిగిన నష్టంపై అధికారులు అదే నెల 26, 27 తేదీల్లో అంచనాలు తయారు చేసి ఉన్నతాధికారులకు పంపారు. అధికారుల అంచనా ప్రకారం మైలవరం గ్రామంలో 12 ఇళ్లు పూర్తిగా నేలమట్టమవగా మరో 46 ఇళ్లు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నాయి. పొందుగలలో 87 ఇళ్లకు నష్టం వాటిల్లింది. 8 ఇళ్లు పూర్తిగా ధ్వంసమవగా 75 ఇళ్లు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నాయి. రెండు కోళ్ల ఫారాలు, రెండు చర్చిలకు నష్టంవాటిల్లింది. చండ్రగూడెంలో 245 ఇళ్లకు నష్టం వాటిల్లింది. 232 ఇళ్లు పాక్షికంగా దెబ్బతినగా ఐదు కోళ్ల ఫారాలు, ఒక చర్చి, పశువులు, మామిడికాయల పాకలు ఏడు ధ్వసమయ్యాయి. సబ్జపాడులో నాలుగు ఇళ్లు పూర్తిగా నేలమట్టమవగా 45 ఇళ్లు పాక్షికంగా దెబ్బతి న్నాయి. జంగాలపల్లిలో 59 ఇళ్లకు నష్టం వాటిల్లగా మూడు ఇళ్లు పూర్తిగా నేలమట్టమయ్యాయి. పుల్లూరులో ఒక ఇల్లు పూర్తిగా నేలమట్టమవగా 19 ఇళ్లు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నాయి. వెల్వడంలో ఒక ఇల్లు పూర్తిగా నేలమట్టమగా మరో రెండు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఏడు గ్రామాల్లో 521 ఇళ్లకు నష్టం వాటిల్లింది. 29 ఇళ్లు పూర్తిగా నేలకూలగా 475 ఇళ్లు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఏడు కోళ్ల ఫారాలు, మూడు చర్చిలు, ఏడు పశువులు, మామిడికాయల పాకలకు నష్టం వాటిల్లింది. అకాల వర్షానికి నా ఇల్లు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. అధికారులు వచ్చి ఆధార్కార్డు, అకౌంట్ వివరాలు తీసుకున్నారు. రెండు నెలలు గడిచినా ఇప్పటి వరకు పరిహారం ఇవ్వలేదు. ఎమ్మెల్యే వచ్చి ఆదుకుంటామని చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి సాయం అందించలేదు. దయచేసి పరిహారం అందించి ఆదుకోవాలి. – మత్తి భాస్కరరావు, బాధితుడు, జంగాలపల్లి గ్రామం
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మీ కోసంలో 52 అర్జీలుకోనేరుసెంటర్: జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో సోమవారం జరిగిన మీ కోసంలో 52 అర్జీలు అందాయి. వీటిని జిల్లా ఎస్పీ వి.విద్యాసాగర్నాయుడు స్వయంగా అందుకున్నారు. కొన్ని అర్జీలను అక్కడికక్కడే పరిష్కరించారు. మరి కొన్ని అర్జీలను ఫోన్లలో మాట్లాడి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ బాధితులకు పోలీసుశాఖ అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. స్థానికంగా న్యాయం జరగని పక్షంలో నేరుగా తనను కలిసి సమస్యను తెలియ జేస్తే సత్వర పరిష్కారానికి ప్రయత్నిస్తామని చెప్పారు. ప్రతి ఫిర్యాదును పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రాధాన్యతాక్రమంలో పరిష్కరించేలా చూస్తానని, బాధితులు అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు. చిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): నీటి లభ్యత అనిశ్చితి పరిస్థితులు ఉన్న నేపథ్యంలో రైతులు ముందస్తు ప్రణాళికతో వ్యవసాయం చేయాలని ప్రతి రైతు తప్పనిసరిగా పంట బీమా చేయించుకోవాలని కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ కోరారు. కలెక్టరేట్లోని ఆయన చాంబర్ నుంచి వీడియో ద్వారా ఆయన మాట్లాడారు. ఈ ఏడాది సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షపాతం తక్కువగా నమోదైందని, కాలువల నుంచి నీటి సరఫరా కూడా పరిమితంగా ఉండే అవకాశం ఉందన్నారు. ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని పంటల సాగుపై రైతులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాల కారణంగా పంట దిగుబడి తగ్గే అవకాశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ఏడాది పంట బీమా అత్యంత కీలకమని కలెక్టర్ అన్నారు. దీంతో ఆర్థిక రక్షణ పొందవచ్చన్నారు. పంట రుణాలు తీసుకునే రైతులు సంబంధిత బ్యాంకుల ద్వారా ఇతర రైతులు గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలు, సహకార సంఘాల ద్వారా పంట బీమా నమోదు చేసుకోవచ్చునన్నారు. ప్రతి రైతు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని చెప్పారు. మొగల్రాజపురం(విజయవాడ తూర్పు): విజయవాడ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో చేరేందుకు ఈ నెల 5వ తేదీ బుధవారం స్పాట్ అడ్మిషన్లు నిర్వహిస్తున్నామని ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ఎం.విజయసారథి సోమవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. మొదటి, రెండవ విడత కౌన్సెలింగ్లో భర్తీ చేయగా మిగిలిన సీట్లను స్పాట్ అడ్మిషన్లలో భర్తీ చేస్తామని పేర్కొన్నారు. పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులైన, పాలిసెట్–2026 పరీక్ష రాసిన, రాయని వారు కూడా పాల్గొనవచ్చని తెలియజేశారు. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు బుధవారం ఉదయం 10 గంటలకు వారి ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లు, రెండు సెట్ల జిరాక్స్ పత్రాలతో నేరుగా విజయవాడ రమేష్ ఆసుపత్రి రోడ్డులో ఉన్న ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలకు నేరుగా హాజరు కావాల్సిందిగా ఆయన కోరారు. వెస్ట్ బైపాస్లో ఘటన చిట్టినగర్(విజయవాడపశ్చిమ): కొత్తపేట పీఎస్ పరిధిలోని షాబాద్ గ్రామ శివారులో ఉన్న వెస్ట్ బైపాస్లో ఆదివారం రాత్రి గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొని ఓ వృద్ధురాలు మృతి చెందింది. సమాచారం అందుకున్న కొత్తపేట పోలీసులు ప్రమాద స్థలానికి చేరుకుని మృతురాలిని గుర్తించేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే సుమారు 60 నుంచి 65 సంవత్సరాల వయస్సు కలిగి తలకు బ్లూ కలర్ టవల్ కట్టుకుని ఉన్న వృద్ధురాలు రోడ్డు దాటే క్రమంలో వాహనం ఢీ కొని చనిపోయి ఉంటుందని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనాకు వచ్చారు. మృతురాలి చేతిపై విష్ణుచక్రం ఆకారంతో పచ్చబొట్టు ఉన్నట్లు పోలీసులు పేర్కొంటున్నారు. మృతదేహాన్ని విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రిలోని మార్చరీలో భద్రపరిచినట్లు కొత్తపేట సీఐ కొండలరావు పేర్కొన్నారు. మృతురాలిని గుర్తించినట్లయితే కొత్తపేట సీఐ 9440627083, ఎస్ఐ 95056 76375 నంబర్లలో సంప్రదించాలని కోరుతున్నారు. ఘటనపై జక్కంపూడి వీఆర్వో అర్జా భాను శివతేజ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఎర్రుపాలెం: ఖమ్మం జిల్లా ఎర్రుపాలెం మండలం పెగళ్లపాడు ఆర్వోబీ వద్ద ఓ యువకుడు రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా అల్లూరు గ్రామానికి చెందిన రామిశెట్టి వేణుకుమార్(21) సోమవారం మధ్యాహ్నం సాయినగర్ – కాకినాడ వెళ్లే షిర్డీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు కిందపడి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. సమాచారం అందుకున్న జీఆర్పీ హెడ్ కానిస్టేబుల్ వేణుగోపాల్రెడ్డి చేరుకుని అన్నం ఫౌండేషన్ చైర్మన్ శ్రీనివాసరావు సహకారంతో మృతదేహాన్ని మధిర ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఘటనపై ఖమ్మం జీఆర్పీ ఎస్ఐ సీహెచ్ వెంకటేశ్వరరావు కేసు నమోదు చేశారు. వేణుకుమార్ వ్యక్తిగత కారణాలతోనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు గుర్తించారని తెలిసింది.
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సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలో వ్యక్తి మృతిబూదవాడ(జగ్గయ్యపేట): సిమెంట్ కర్మాగారంలో వ్యక్తి మృతి చెందిన సంఘటన సోమవారం గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. సేకరించిన వివరాల ప్రకారం సూర్యాపేట జిల్లా దొండపాడు గ్రామానికి చెందిన రేపాల రవికుమార్(42) 15 ఏళ్లుగా అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ కర్మాగారంలో కోల్మిల్ సూపర్వైజర్గా చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో మధ్యాహ్న సమయంలో విధులు నిర్వహిస్తుండగా ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి పోయాడు. సహచర సిబ్బంది అతనిని కంపెనీలోని ఆస్పత్రికి తరలించగా మెరుగైన వైద్యం కోసం జగ్గయ్యపేట ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ● రవికుమార్ మృతికి యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యమే కారణమంటూ బంధువులు కర్మాగారం వద్ద ఆందోళన చేశారు. కొంతకాలం నుంచి కర్మాగారంలో క్లింకర్ స్టోరేజి సిలోస్ నుంచి ఫైన్ డస్ట్ ఎమిషన్స్ ఉన్నాయని అధికారులు గుర్తించినా యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందన్నారు. క్లింకర్ స్టోరేజీలోని డస్ట్ కర్మాగారంలోని కార్మికులు పీల్చడంతో గుండె జబ్బులు కూడా వస్తున్నాయన్నారు. ఇటీవల ఇద్దరు కార్మికులు గుండె సంబంధిత వ్యాధితో మృతి చెందారన్నారు. ఈ క్రమంలోనే రవికుమార్ డస్ట్ పీల్చి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి మృతి చెందారన్నారు. యాజమాన్యం పోలీసుల సమక్షంలో మృతుని బంధువులతో చర్చలు జరుపుతున్నారు. ఇది ఇలా ఉండగా సీఐటీయూ నాయకులు ప్రభుత్వాస్పత్రిలో మృతదేహాన్ని సందర్శించి నివాళులర్పించారు. మృతుని కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): శ్రావణ మాసంలో నూతన లడ్డూపోటు, అన్నదాన భవనాలను ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేయాలని దేవదాయ శాఖ కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ దుర్గగుడి అధికారులను ఆదేశించారు. శ్రీదుర్గామల్లేశ్వరస్వామివార్ల దేవస్థానంలో నిర్మిస్తున్న అన్నదాన భవనం, లడ్డూపోటు భవనాలను సోమవారం రామచంద్రమోహన్ పరిశీలించారు. తొలుత ఆ భవనాల లోపల జరుగుతున్న పలు పనులను పరిశీలించిన ఆయన దుర్గగుడి ఇంజినీరింగ్ అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. ఆగస్టు 15 నాటికి అన్ని పనులు పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. అన్నదాన భవనంలో భక్తులు కూర్చునే హాల్, వంటశాల, భక్తులు చేతులు శుభ్రం చేసుకునే ప్రదేశంతో పాటు అన్నదానం హాల్లోకి భక్తులు ప్రవేశించే మార్గం, బయటకు వచ్చే మార్గాలను పరిశీలించి సూచనలు ఇచ్చారు. తుది పనులు పూర్తి చేయండి అనంతరం కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ నూతన అన్నదాన, లడ్డూ పోటు భవనం పనుల పురోగతి సంతృప్తికరంగానే జరుగుతున్నాయన్నారు. మరో పక్షం రోజుల్లో రెండు భవనాలకు సంబంధించి అన్ని సివిల్, ఇంజనీరింగ్, తుది మెరుగులు పనులు పూర్తి చేయాలని కాంట్రాక్టర్ను ఆదేశించామన్నారు. దుర్గగుడి ఈవో శీనానాయక్, దేవదాయ శాఖ చీఫ్ ఇంజినీర్ జీవీఆర్ శేఖర్, ఈఈ ఎల్.రమాదేవి, డీఈఈలు, ఏఈఈలతో పాటు ఇతర ఆలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. వన్టౌన్(విజయవాడపశ్చిమ): ఏపీ టెట్ –2026 నిర్వహణకు ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో విద్యాశాఖ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఆన్లైన్ విధానంలో ఈ నెల ఐదు నుంచి 16వ తేదీ వరకూ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా 8,647 మంది అభ్యర్థులు హాజరు కానున్నారు. ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు, మధ్యాహ్నం 2.30 నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకూ రెండు దఫాలుగా పరీక్షను నిర్వహించనున్నారు. జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి కార్యాలయంలో ఈ నెల ఐదో తేదీ నుంచి టెట్ పరీక్షల నిమిత్తం ఉదయం 7.30 నుంచి రాత్రి 7.00 గంటల వరకూ ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్ పని చేయనుంది.హెల్ప్లైన్ ఫోన్ నంబర్ – 9398044628 సంప్రదించవచ్చు.
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తీవ్ర సంక్షోభంలో చేనేత రంగంపెడన: చేనేత రంగం నేడు తీవ్ర సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోందని సీపీఎం రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు వి. రాంభూపాల్ అన్నారు. ఏపీ చేనేత కార్మిక సంఘం రిజిస్టర్ 687 రెండు రోజులు పాటు జరిగే రాష్ట్ర స్థాయి శిక్షణ తరగతులు పెడనలో వీరభద్రపురంలోని కర్ణభక్త కల్యాణమండపంలో ప్రారంభమయ్యాయి. తొలుత సంఘ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పిల్లలమర్రి బాలకృష్ణ ఆధ్వర్యాన కార్మిక సంఘ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం శిక్షణ తరగతులకు హాజరైన వారిని ఉద్దేశించి పలువురు ప్రసంగించారు. రాంభూపాల్ మాట్లాడుతూ నేడు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లోని పాలకులు అవలంబిస్తున్న కార్పొరేట్ విధానాలతో చేనేత రంగం కుదేలవుతుందన్నారు. దీంతో చేనేత పరిశ్రమలు సంక్షోభంలో పడి కార్మికులు ఆకలిచావులు, ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నమ్ముకున్న వృత్తిని వదులుకోలేక, మరొక వృత్తిలోకి వెళ్లలేక దుర్భరంగా జీవితాలను గడుపుతున్నారని పేర్కొన్నారు. అగ్గిపెట్టెలో పట్టే పట్టు చీరను తయారు చేసి ప్రపంచ ఖ్యాతిని పొందిన నేతన్న నేడు ఆత్మగౌరవం కోల్పోయి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఏపీ చేనేత కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పిల్లలమర్రి బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ ఆయా ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలతో చేనేతరంగం తీవ్ర నష్టాలు పాలవుతోందన్నారు. సహకార సంఘాలకు ఇవ్వాల్సిన యారన్ సబ్సిడీ, పావలా వడ్డీ, రిబేటు కింద రూ.203కోట్లు ప్రభుత్వం బకాయి ఉందన్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో చేనేత రంగాన్ని పరిరక్షించడానికి ఏపీ చేనేత కార్మికసంఘం అనేక పోరాటాలు చేస్తోందన్నారు. కార్యక్రమంలో సంఘ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కామర్తి రాజు, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు కట్టా శివదుర్గారావు, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు నందం చంద్రకళ, రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి వాసా గంగాధరరావు, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు గోరు రాజు, పంచల నరసింహారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సీపీఎం రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు రాంభూపాల్
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22ఏ అర్జీల పరిష్కారానికి ప్రాధాన్యం● నిషేధిత 22–ఏ జాబితాలోని 75.41 ఎకరాల భూమికి విముక్తి ● ఎన్టీఆర్ జిల్లా లెక్టర్ లక్ష్మీశ గాంధీనగర్(విజయవాడసెంట్రల్): రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల మేరకు 22–ఏ అర్జీల పరిష్కారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశ అన్నారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో పింగళి వెంకయ్య సమావేశం మందిరంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో 22ఏ నుంచి తొలగించి భూ యాజమాన్య హక్కుల పునరుద్ధరణకు సంబంధించిన ఏడు కేసులకు సంబంధించి 75.41 ఎకరాల భూమికి విముక్తి కల్పించి కలెక్టర్ లక్ష్మీశ, జేసీ ఎస్.ఇలక్కియ ధ్రువీకరణ పత్రాలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో 22(ఏ) కేసుల పరిష్కారం కోసం ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కారమైన కేసులకు సంబంధించి అర్జీదారులకు పత్రాలు అందజేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. 22ఏ నిషేధిత భూముల జాబితాలో పొరపాటున నమోదైన పట్టా భూముల తొలగింపు అధికారం రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారులకు బదలాయించడంతో వేగంగా అర్జీల పరిష్కారం జరుగుతుందన్నారు.
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డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ చేయాలిలబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): మెగా డీఎస్సీ– 2025లో అర్హులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా కూటమి ప్రభుత్వం దగా చేసిందని పలువురు వక్తలు ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. అన్యాయం జరిగిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ను కలిసినా స్పందన లేదని దగా పడిన అభ్యర్థులు విమర్శించారు. డీఎస్సీ స్కామ్పై సీబీఐ విచారణ జరపాలని, విద్యార్థులకు తక్షణమే ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు చెల్లించాలని, ఎన్నికల హామీ మేరకు నిరుద్యోగ భృతి రూ.3 వేలు అందించాలని, అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి పదవికి లోకేష్ రాజీనామా చేయా లన్న డిమాండ్లతో వైఎస్సార్ సీపీ తూర్పు నియోజకవర్గం ఆధ్వర్యంలో సోమవారం టౌన్హాల్ సమావేశం జరిగింది. రామవరప్పాడులోని ఎం కన్వెన్షన్ సెంటర్లో పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, తూర్పు ఇన్చార్జి దేవినేని అవినాష్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో పెద్ద సంఖ్యలో యువత, విద్యార్థులు, డీఎస్సీ అభ్యర్థులు పాల్గొని ప్రభుత్వం తీరును దుయ్యబట్టారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్ కోసం పోరాటం కూటమి ప్రభుత్వంలో విద్యార్థులకు జరిగిన అన్యా యంపై కొన్ని నెలలుగా వైఎస్సార్ సీపీ ఉద్యమిస్తోందని పార్టీ ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధ్యక్షుడు దేవినేని అవినాష్ అన్నారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం జెన్జీ యువత పోరాడుతోందన్నారు. యువతకు న్యాయం జరగా లంటే వైఎస్ జగన్కు మద్దతు ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు. వైఎస్ జగన్ వస్తేనే విద్యార్థుల భవిష్యత్ బాగుంటుందన్నారు. విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ వెంటనే చెల్లించాలని, డీఎస్సీలో అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ లోకేష్ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అక్రమాలను సాక్ష్యాలతో చూపించాం డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలను సాక్ష్యాధారాలతో వైఎస్ జగన్ చూపించారని మాజీ మంత్రి వెలంపల్లి శ్రీనివాసరావు అన్నారు. మంత్రి లోకేష్ మాట్లాడితే చర్చకు రమ్మంటున్నారని, ముందు అన్యాయం జరి గిన అభ్యర్థులతో మాట్లాడాలని హితవు పలికారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మళ్లీ వైఎస్ జగన్ సీఎం అయితేనే అందరి భవిష్యత్ బాగుంటుందన్నారు. పరీక్ష రాయకుండానే పోస్టులు ఎన్ని రకాలుగా కుంభకోణాలు చేయవచ్చో, డీఎస్సీలో అన్ని రకాలుగా చేశారని మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు విమర్శించారు. పరీక్ష రాయకుండానే పోస్టులు ఇచ్చేలా జీఓలు తెచ్చి, అనుకున్న వారికి ఉద్యోగాలు రాగానే ఆ జీఓలను రద్దు చేశారని విమర్శించారు. కూటమి నిష్పక్షపాతంగా ఉంటే సీబీఐ విచారణకు అనుమతించాలని డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై వైఎస్ జగన్ రెండేళ్లుగా ఉద్యమాలు చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. కూటమి పాలనలో విద్యార్థులకు నష్టం వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షుడు పానుగంటి చైతన్య మాట్లాడుతూ.. కూటమి పాలనలో విద్యార్థులు నష్టపోతున్నారని మండిపడ్డారు. విద్యార్థులు గళం విప్పితే కేంద్ర ప్రభుత్వం భయపడిందని, జెన్జీ యువత పోరాటం స్ఫూర్తి దాయకమని పేర్కొన్నారు. పార్టీ విద్యార్థి విభాగం రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రవిచంద్ర మాట్లాడుతూ.. డీఎస్సీలో స్పోర్ట్స్ కోటాకు సంబంధించి 420 పోస్టులకు కనీస అర్హత లేకుండా ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని విమర్శించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ డెప్యూటీ మేయర్ బెల్లం దుర్గ, పార్టీ జిల్లా యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు కొరివి చైతన్య(వర), రాష్ట్ర పెన్షన్ విభాగం అధ్యక్షుడు చంద్రశేఖర్రెడ్డి, సోషల్ మీడియా విభాగం అర్గనైజింగ్ ప్రెసిడెంట్ డి.అంజిరెడ్డి, రామిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రైతుబజార్లో సబ్సిడీ బియ్యం కేంద్రం ప్రారంభంమచిలీపట్నంటౌన్: స్థానిక జిల్లా కోర్టు సెంటర్ సెంటర్ సమీపంలోని రైతు బజార్లో సోమ వారం సబ్సిడీ బియ్యం పంపిణీ కేంద్రాన్ని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ.. స్టీమ్డ్ బీపీటీ బియ్యం కిలో రూ.52, రా బియ్యం రూ.50 చొప్పున విక్రయిస్తారని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు వినియోగదారులకు సబ్సిడీ బియ్యం అందజేశారు. ఆర్టీసీ చైర్మన్ కొనకళ్ల నారాయణరావు, డీసీఎంఎస్ చైర్మన్ బండి రామకృష్ణ, డీఎస్ఓ జి.మోహన్బాబు, మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ కుంచే నాని, సెక్రటరీ భాస్కర్, మార్కిటింగ్ శాఖ ఏడీ నిత్యానందం, పీడీఎస్ డెప్యూటీ తహసీల్దార్ సీహెచ్.దుర్గాంజనేయులు, రైతుబజారు ఎస్టేట్ అధికారి ఎల్.బలిచక్రవర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు. మచిలీపట్నంఅర్బన్: కృష్ణా జిల్లాలో దివ్యాంగుల బ్యాక్లాగ్ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియలో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని విజువల్లీ చాలెంజ్డ్ యూత్ అసోసియేషన్ జిల్లా శాఖ అధ్యక్షుడు కె.ఫణికుమార్రెడ్డి ఆరోపించారు. అవకతవకలను అరికట్టి పారదర్శకంగా నియామకాలు చేపట్టాలని కోరుతూ కలెక్టర్ డి.కె.బాలాజీకి సోమవారం వినతిపత్రం సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఫణికుమార్రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. బ్యాక్లాగ్ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన ప్రొవి జనల్ మెరిట్ లిస్టులో ఉల్లంఘనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని తెలిపారు. ఈ అంశంపై అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్, విభిన్న ప్రతిభావంతులు, వయో వృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ అధికారులకు పలుమార్లు ఫిర్యాదు చేసినా స్పందన లేదన్నారు. ఆ శాఖ డైరెక్టర్ వేణుగోపాల్ దృష్టికి తీసుకెళ్లగా ఆయన వెంటనే స్పందించి జీఓ 34 ప్రకారం లోపా లను సరిదిద్దాలని ఆదేశించినట్లు పేర్కొన్నారు. కలెక్టర్ జోక్యం చేసుకుని నిజాయితీ గల అధికారితో బ్యాక్లాగ్ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియను పరిశీలించి పారదర్శకంగా నియామకాలు చేపట్టేలా చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తిచేశారు. కార్యక్ర మంలో సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు ఎ.త్రిమూర్తులు, కార్యదర్శి కె.నాగసాయి, కోశాధికారి ఎండీ అబ్బాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన దుర్గమ్మకు విజయవాడకు చెందిన భక్తులు సోమవారం రూ.17 లక్షల విలు వైన లక్ష్మీకాసుల హారాన్ని కానుకగా సమర్పించారు. దొండేటి ఐశ్వర్యజ్యోతి కుటుంబ సభ్యులు అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు విచ్చేశారు. ఆలయ అధికారులను కలిసి 108 గ్రాముల బంగారంతో తయారు చేయించిన కాసుల హారం అందజేశారు. అమ్మవారిని దర్శించుకున్న అనంతరం దాతలకు వేద పండితుల ఆశీర్వచనం, ఆలయ డీఈఓ కిషోర్కుమార్, ఆలయ పర్యవేక్షకుడు నాగేశ్వరరావు అమ్మ చిత్రపటం, ప్రసాదాలు, శేషవస్త్రాలను అందించారు. చిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): కృష్ణాజిల్లా ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్గా ఐ.విమల సోమవారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇప్పటి వరకు పీడీగా పనిచేసిన ఎం.ఎన్.రాణి ఉద్యోగ విరమణ చేశారు. ఆమె స్థానంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా పీడీగా పనిచేస్తూ సెలవుపై ఉన్న ఐ.విమలను నియమించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె సోమ వారం కలెక్టర్ డి.కె.బాలాజీని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి మొక్క అందజేశారు. అనంతరం బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
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6న సాగునీటి కోసం నిరాహార దీక్షఅవనిగడ్డ: కృష్ణాజిల్లాలోని రైతులకు సాగునీరు అందించకుంటే ఈనెల ఆరో తేదీన పులిగడ్డలో నిరాహారదీక్ష చేస్తానని వైఎస్సార్ సీపీ రైతు విభాగం రీజనల్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ ఎమ్మెల్యే సింహాద్రి రమేష్బాబు తెలిపారు. జిల్లాలో సాగునీటి కోసం రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందులను తెలిపేందుకు అవనిగడ్డ, మచిలీపట్నం, పెడన, పెనమలూరు నియోజకవర్గాల పార్టీ సమన్వయకర్తలు సింహాద్రి రమేష్బాబు, పేర్ని కిట్టు, ఉప్పాల రాము, దేవభక్తుని చక్రవర్తి, గుడివాడ నియోజవకర్గ నాయకుడు దుక్కిపాటి శశిభూషణ్, రైతు విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు తిరుమాని శ్రీనివాసరావు, పలువురు రైతు విభాగం నాయకులు సోమవారం విజయవాడలోని జల వనరుల శాఖ సర్కిల్ కార్యాలయంలో ఎస్ఈ జి.గుణకరరావును కలిశారు. సింహాద్రి మాట్లాడుతూ.. ఇప్పటికే సాగుకోసం రైతులు 25 శాతం ఖర్చు చేశారని, సాగు నీరు ఇచ్చి ఆదుకోవాలని ఎస్ఈని కోరారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏడు ఎత్తిపోతల పథకాల ద్వారా నీటిని మళ్లిస్తోందని, దామాషా ప్రకారం ఏపీకి రావాల్సిన నీటి వాటా తీసుకోలేని దుస్థితిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉందని ఎద్దేవా చేశారు. ఒకరోజు నిరాహార దీక్షకు ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే అవనిగడ్డ నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజీ వరకూ రైతులతో మహా పాదయాత్ర నిర్వహిస్తామని ప్రకటించారు. పేర్ని కిట్టు మాట్లాడుతూ.. ఏరువాక కార్యక్రమం నిర్వహించి రైతును రాజును చేయడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని జిల్లా మంత్రి సినిమా డైలాగులు చెప్పారని విమర్శించారు. నాలుగు వేల క్యూసెక్కుల నీటిని తెచ్చుకుంటే బ్యారేజీ దిగువున ఉన్న రైతులందరూ బయట పడతారని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రైతు విభాగం నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు బీసాబత్తిన ప్రసాద్తో పాటు పలువురు నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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అర్జీల పరిష్కారంలో జాప్యానికి తావులేదుచిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): ప్రజాసమస్యల పరిష్కారంలో జాప్యానికి తావులేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ డి.కె.బాలాజీ అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లోని సమావేశపు హాలులో సోమవారం ప్రజాసమస్యల పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్ఎస్) కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కలెక్టర్తో పాటు జేసీ నవీన్, డీఆర్వో శ్రీధర్రెడ్డి, కేఆర్ఆర్సీ ఎస్డీసీ నీలకంఠేశ్వరరెడ్డి, డీఎస్పీ శ్రీని వాసరావు అర్జీలు స్వీకరించారు. కలెక్టర్ బాలాజీ మాట్లాడుతూ.. ఇటీవల బాధ్యతలు స్వీకరించిన డీఆర్వో శ్రీధర్రెడ్డి అన్నిశాఖలను సమన్వయం చేసుకుంటూ పరిపాలన మరింత సమర్థవంతంగా అందించాలన్నారు. అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లపై ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం అన్నిశాఖల తమ పరిధిలోని డిపాజిట్లను వెంటనే యాక్టివేట్ చేసి కలెక్టరేట్ పూల్ అకౌంట్కు బదిలీ చేయా లని ఆదేశించారు. ఇప్పటికే పునరుద్ధరించిన డిపాజిట్లలో ఇంకా సంబంధితశాఖల వద్ద ఉన్న నిధులను రెండు, మూడు రోజుల్లోపు తప్పనిసరిగా బదిలీ చేయాలని స్పష్టంచేశారు. పీజీఆర్ఎస్, సీఎం గ్రీవెన్స్, పీజీఆర్ఎస్ పోర్టల్లో గడువు దాటిన ఫిర్యాదులు అధికంగా ఉన్న శాఖల పనితీరుపై కలెక్టర్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. జిల్లా పంచాయతీ, మునిసిపల్ పరిపాలన, రెవెన్యూ, సర్వే, జలవనరులు, పోలీస్, రిజిస్ట్రేషన్, పౌరసరఫరాలు తదితరశాఖల అధికారులు పెండింగ్ ఫిర్యాదులను తక్షణమే పరిష్కరించాలన్నారు. ప్రతి ఫిర్యాదుపై స్పష్టమైన చర్యలు తీసుకుని పరిష్కారం చూపాలన్నారు. ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించటంలో అధికారులు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలన్నారు. కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ నాటికి సీఎం గ్రీవెన్స్, పీజీఆర్ఎస్ పూర్తిగా పరిష్కరించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు 158 అర్జీలను స్వీకరించారు. ముఖ్యమైన అర్జీలు ఇవీ.. జిల్లాలోని 25 మండలాల్లో గిరిజనులు నివసిస్తున్న ప్రాంతాల్లో సచివాలయాల వారీగా సమగ్ర సర్వే నిర్వహించాలని, ఆధార్కార్డులు లేని వారికి వెంటనే ఆ కార్డులు జారీ చేయటంతో పాటు ప్రత్యేక వసతిగృహం, కమ్యూనిటీ హాలు ఏర్పాటు చేయాలని, గిరిజనులపై అకృత్యాలు, దౌర్జన్యాలు జరగకుండా పోలీస్ రక్షణ కల్పించి, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ కలెక్టర్కు ఆంధ్రప్రదేశ్ యానాదుల ఎడ్యుకేషన్, పారిశుద్ధ్య కార్మికుల డెవలప్మెంట్ సొసైటీ, ఎరుకుల ఆత్మగౌరవ సంఘం ప్రతినిధులు ఏకశిరి వెంకటేశ్వరరావు, పాండు అర్జీ ఇచ్చారు.
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చేపల మేత కోసం 10 టన్నుల కుళ్లిన కోళ్ల వ్యర్థాలు!నాగాయలంక: తీరప్రాంత ఆక్వా చెరువుల్లో చేపల మేత కోసం తరలిస్తున్న 10టన్నుల కుళ్లిన కోళ్ల వ్యర్థాలను పట్టుకుని కేసు నమోదు చేసి వాటిని భూమిలో పాతిపెట్టినట్లు నాగాయలంక ఎస్ఐ కలిదిండి రాజేష్ సోమవారం చెప్పారు. వారికి వచ్చిన విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు వక్కపట్లవారిపాలెం శివారులో నాగాయలంక– అవనిగడ్డ మెయిన్ రోడ్డుపై వాహనాలు తనిఖీలు చేస్తున్న సమయంలో ఓఎన్జీసీ హెలీప్యాడ్ వద్ద వేకువజామున 5 గంటలకు ఏపీ 39 యూజే 8815 నంబరు ఉన్న ఐషర్ వాహనం నుంచి దుర్వాసన రావడంతో పట్టుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. మధ్యవర్తుల సమక్షంలో వాహనాన్ని పరిశీలించగా ప్లాస్టిక్ సంచుల్లో నింపిన 10టన్నుల కోళ్ల వ్యర్థాలను గుర్తించామన్నారు. వీటిని హైదరాబాద్ పరిసరాల నుంచి సేకరించి నాగాయలంక మండలం తీరంలోని ఏటిమొగ గ్రామ శివారు చెరువుల్లో చేపల మేతగా వినియోగించేందుకు వీటిని అక్రమంగా తరలిస్తున్నారు. చేపల మేతగా వాడితే ప్రజారోగ్యానికి తీవ్ర ముప్పు ఏర్పడే ప్రమాదంతో పాటు అంటువ్యాధులు, పర్యావరణ కాలుష్యం సంభవించే అవకాశం ఉండటంతో సదరు వాహనాన్ని స్వాధీన పర్చుకుని డ్రైవర్ కంభంపాటి కిశోర్బాబు(38), చెరువులు, వాహన యజమాని ఆయిన లక్కోజి నాగమల్లేశ్వరరావు(కై కలూరు)పై కేసు నమోదు చేశామని ఎస్.ఐ వివరించారు. పట్టుకున్న వ్యర్థాలను వక్కపట్లవారిపాలెం శ్మశానవాటిక సమీపంలో గుంత తవ్వించి పొక్లెయినతో పూడ్చిపెట్టారు.హైదారాబాద్ నుంచి తరలిస్తున్న వాహనాన్ని పట్టుకున్న నాగాయలంక ఎస్ఐ
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ప్లాస్టిక్ రహిత సమాజానికి సహకరించాలిచిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని తగ్గించి పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యత వహించాలని కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ పిలుపునిచ్చారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లోని సమావేశపు మందిరంలో పర్యావరణహిత వస్త్ర సంచులను కలెక్టర్.. జాయింట్ కలెక్టర్ ఎం.నవీన్తో కలిసి ఆవిష్కరించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ఖాదీ గ్రామ ఉద్యోగ మహా విద్యాలయం ద్వారా శిక్షణ పొందిన మహిళలతో వస్త్ర సంచులు తయారు చేయడం అభినందనీయమన్నారు. మహిళలకు ఉపాధి కల్పించడంతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణకు కార్యక్రమం దోహదపడుతుందన్నారు. ’స్వచ్ఛకృష్ణ’లో భాగంగా ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించి ఈ సంచుల వినియోగాన్ని విస్తృతం చేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో డీఆర్వో శ్రీధర్రెడ్డి, కేఆర్ఆర్సీ ఎస్డీసీ పి. నీలకంఠేశ్వరరెడ్డి, డీఆర్డీఏ పీడీ హరిహరనాథ్, లీడ్ బ్యాంకు మేనేజర్ రవీంద్రారెడ్డి, డీఎస్పీ జి.శ్రీనివాసరావు, ఖాదీ గ్రామీణ పరిశ్రమల మండలి ప్రతినిధులు తదితరుఉల పాల్గొన్నారు.
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బుజ్జి.. ఓ దివ్యాంగురాలి స్నేహగీతంజీవితం ఓ అద్భుత ప్రయాణం.. ఈ పయనంలో మనకు తోడుగా, నీడగా నిలిచే అనుబంధాల్లోకెల్లా స్నేహం అత్యంత మధురమైనది, విలువైనది. రక్తసంబంధం లేకున్నా, ఆత్మ బంధాన్ని పెంచే మనసులతో పెనవేసుకునే ఈ బంధం, సంతోషాన్ని ద్విగుణీకృతం చేస్తుంది.. కాలంతో పాటు అది మరింత గాఢమవుతుంది. ఈ చిత్రం చూడండి.. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వృద్ధురాలు ఎవరూ లేని ఒక మానసిక వికలాంగురాలు. కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలోని ఈడేపల్లిలో ఉన్న జట్టి నరసింహం ప్రభుత్వ వృద్ధాశ్రమంలో తల దాచుకుంటోంది. ఈమె పేరు నండూరి బాలమణి. మూడేళ్ల క్రితం పెడన రోడ్డులో కుక్కపిల్లతో అనాథగా సంచరిస్తున్న ఈమెను ఓ వ్యక్తి పోలీస్లకు అప్పగించాడు. పోలీసులు ఆమెను ఈ వృద్ధాశ్రమంలో చేర్పించారు. ఆమెతో పాటే ఆ కుక్క కూడా ఆ వృద్ధాశ్రమానికి వలస వచ్చి ఆమెతో పాటే బతుకుతోంది. కుక్కను ‘బుజ్జి’ అంటూ ప్రేమతో పిలుస్తూ అన్నపానాలు ఇస్తుండటంతో పాటు స్నానం సైతం చేయిస్తోంది. వృద్ధాశ్రమంలో ఒకే మంచంపై స్నేహ పూర్వకంగా ఉంటున్న బాలామణి– కుక్కను చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. స్నేహానికి ఏ భేదం ఉండదనే నానుడికి వీరి స్నేహం నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. – మచిలీపట్నం టౌన్
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అంతకంతకూ ఆలస్యం!డిగ్రీ అడ్మిషన్లపై ఎడతెగని జాప్యం వన్టౌన్(విజయవాడపశ్చిమ): ఇంటర్ ఫలితాలు వచ్చి నెలలు గడుస్తున్నా ఇప్పటి వరకూ డిగ్రీ కోర్సుల నోటిఫికేషన్ విడుదల కాకపోవటంపై విద్యార్థులు తీవ్ర గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. గడిచిన కొన్నేళ్లుగా డిగ్రీ కోర్సుల ప్రవేశానికి ఉన్నత విద్యా మండలి అడ్మిషన్ల నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసి కౌన్సెలింగ్ చేపడుతోంది. అయితే ఈ పాటికే విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమై మిడ్ పరీక్షలు రాయాల్సి ఉన్నప్పటికీ ఇప్పటి వరకూ నోటిఫికేషనే రాకపోవటంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. నాలుగు నెలలు గడిచినా నిర్లక్ష్యమే.. రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియెట్ రెండేళ్ల కోర్సుకు సంబంధించి ఫిబ్రవరి మూడో వారంలో ఇంటర్బోర్డు పరీక్షలను నిర్వహించింది. ఇంటర్మీడియెట్ ఫలితాలు ఏప్రిల్ మాసంలో వెలువడ్డాయి. ఫలితాలు ప్రకటించి నాలుగు నెలలు గడిచినా రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి ఇప్పటివరకు డిగ్రీ కోర్సుల అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయలేదు. ఏటా ఏప్రిల్, మే మాసాలలో ఇంటర్ ఫలితాలు వెలువడితే, మే మాసంలో అడ్మిషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసి జూన్ నెలలో కళాశాలల తరగతులు ప్రారంభించడం పరిపాటి. ఇంజినీరింగ్ కౌన్సెలింగ్తో ముడి.. రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి ఏటా ఇంటర్మీడియెట్ ఫలితాల తరువాత, ఏపీఈఏపీ సెట్ నిర్వహించి ఆ తరువాత వచ్చే వాటి ఫలితాలతో ఇంజినీరింగ్ కౌన్సెలింగ్ నిర్వహిస్తోంది. అయితే గడిచిన రెండుమూడేళ్లగా ఉన్నత విద్యామండలి ఇంజినీరింగ్ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ పూర్తిగా ముగిసిన తరువాత డిగ్రీ అడ్మిషన్ల నోటిఫికేషన్ గురించి ఆలోచన చేస్తోంది. ఆగస్టు వరకూ ఆ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో సీట్లు పూర్తయిన తరువాత డిగ్రీ కోర్సుల వైపు విద్యార్థులు వస్తారని ఉన్నతాధికారులు భావిస్తున్నారు. దాంతో ఇంజినీరింగ్ కౌన్సెలింగ్ పూర్తిగా ముగిసిన తరువాత ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తుండటంతో డిగ్రీ కళాశాల విద్యార్థులు తీవ్రమైన మానసిక వేదనకు గురవుతున్నారు. దెబ్బతింటున్న విద్యా సంవత్సరం.. ఏటా డిగ్రీ అడ్మిషన్ల నోటిఫికేషన్ ఆగస్టులో విడుదల చేయడం డిసెంబర్ మాసాంతం వరకు కొనసాగించడం వల్ల డిగ్రీ విద్యార్థుల విద్యా సంవత్సరంపై ప్రభావం చూపుతోంది. డిసెంబర్ లేదా జనవరి మాసాలలో అడ్మిషన్లు పూర్తి చేసి తరగతులను ప్రారంభిస్తున్నారు. దాని వల్ల మొదటి సెమిస్టర్ పూర్తి చేయడానికి ఏప్రిల్ లేదా మే మాసం వరకు తరగతులు నిర్వహించాల్సి వస్తోంది. విద్యా సంవత్సరం పూర్తయ్యే సమయానికి ఇంకొక సెమిస్టర్ పెండింగ్ ఉండటం.. అది పూర్తి చేయడానికి ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ మాసాల వరకు సమయం పడుతూ ఉండటంతో విద్యార్థులు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. రాష్ట్రంలో విద్యావ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా మారింది. మే నెలలో డిగ్రీ అడ్మిషన్ల ప్రక్రియను ప్రారంభించి జూన్ మాసంలో తరగతులు ప్రారంభించాల్సిన ఉన్నత విద్యాశాఖ ఇప్పటి వరకూ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయకపోవటం దారుణం. కోర్సులు ముగిసినా విద్యార్థులు ఉన్నత చదువుల కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటారు. ఇటీవల అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ ఆలస్యమవుతుండటంతో ఇతర ప్రాంతాల్లో సీట్లు పొందటానికి ఇక్కడి విద్యార్థులకు అవకాశం ఉండటం లేదు. దీనిపై ప్రభుత్వం సరైన చర్యలు చేపట్టాలి. – సాయికుమార్, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు, ఏఐఎస్ఎఫ్ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరి కారణంగా విద్యార్థులు పీజీ, తదితర కోర్సులకు సంబంధించి మంచి అవకాశాలు కోల్పోతున్నారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. డిగ్రీ కోర్సులతో సెమిస్టర్ పూర్తి కావడానికి జూన్ లేదా జూలై మాసాలు వరకు తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. వారికి పరీక్షలు నిర్వహించి, ఫలితాలు విడుదల కావడం తదితర చర్యలతో ఇతర రాష్ట్రాలు, దేశాలలో ఉన్నత విద్యా కోర్సులు చేయడానికి అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ సమయం ముగిసిపోతుంది. దాంతో విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ విధమైన పరిస్థితుల కారణంగా ఉన్నత విద్యా మండలి తీరుపై తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు
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మనసారె అర్పించి..భక్త బృందాలతో కిక్కిరిసిన ఇంద్రగిరి ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మ సన్నిధిలో జరుగుతున్న ఆషాఢ మాసోత్సవాలలో ఆదివారం రికార్డు స్థాయిలో భక్తులు, భక్త బృందాలు అమ్మవారికి సారెను సమర్పించాయి. ఆలయానికి చేరుకునే కుమ్మరి పాలెం, బ్రాహ్మణ వీధి, కెనాల్రోడ్డు, ప్రకాశం బ్యారేజీ ఇలా ఏ రోడ్డు చూసినా అమ్మవారికి సారె సమర్పించేందుకు విచ్చేస్తున్న భక్త బృందాలే దర్శనమిచ్చాయి. మేళతాళాలు, మంగళవాయిద్యాల నడుమ భక్తులు కుటుంబ సమేతంగా తరలి రావడం కనిపించింది. 8 గంటలకే క్యూలైన్లు కిటకిట.. ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమైన సారె సంబరాలు రాత్రి 9 గంటల వరకు ఏకధాటిన కొనసాగాయి. ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన భక్తులు ఆదివారం తెల్లవారుజామునే నగరానికి చేరుకుని పవిత్ర కృష్ణానదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. దీంతో దుర్గాఘాట్ భక్తులతో కిటకిటలాడింది. దుర్గగుడి ఈవో శీనానాయక్ దుర్గాఘాట్, కేశఖండనశాలను పరిశీలించి భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా సిబ్బందికి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఉదయం 8 గంటలకే భక్తుల వాహనాలతో హెడ్ వాటర్ వర్క్స్, సీతమ్మవారి పాదాలు, వీఎంసీ కార్యాలయ పరిసరాలు కిటకిటలాడాయి. భక్తుల రద్దీ నేపథ్యంలో ఉదయం 9 గంటల నుంచి అంతరాలయ దర్శనం, పది గంటల నుంచి అన్ని దర్శన టికెట్ల విక్రయాలను దేవస్థానం రద్దు చేసింది. అన్ని క్యూలైన్లలో భక్తులు త్వరత్వరగా ముందుకు కదిలేలా ఆలయ అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. మొత్తం 5 క్యూలైన్ల ద్వారా భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని సారెను సమర్పించారు. మహామండపం మొదటి అంతస్తుకు క్యూ.. ఆదివారం కావడంతో తెల్లవారుజాము నుంచే పెద్ద ఎత్తున భక్తులు ఇంద్రకీలాద్రికి తరలిరావడంతో అటు ఘాట్రోడ్డులోని క్యూలైన్లు ఓం టర్నింగ్ వరకు కిటకిటలాడాయి. ఇక మహామండపం 7వ అంతస్తు నుంచి మొదటి అంతస్తు వరకు అన్ని క్యూలైన్లు కిటకిటలాడుతూ కనిపించడం విశేషం. గతంలో భక్తుల క్యూ లైన్ మహా మండపం మొదటి అంతస్తుకు చేరిన సందర్భాలు లేవని ఆలయ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. అటు ఘాట్రోడ్డు, ఇటు మహా మండపం మొదటి అంతస్తు వరకు క్యూలైన్లు కిటకిటలాడుతూ కనిపించడంతో భక్తులు అమ్మవారి పాత మెట్ల మార్గం ద్వారా కొండపైకి చేరుకోవడం కనిపించింది. మధ్యాహ్నం మహా నివేదన సమయానికి పాత మెట్లు కూడా పూర్తిగా నిండిపోవడంతో భక్తుల మధ్య తోపులాట జరగకుండా పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు. పాత మెట్లపై వచ్చిన వారికి గాలిగోపురం మెట్ల మార్గం ద్వారా స్కానింగ్ పాయింట్కు మళ్లించారు.
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వందకు పైగా భక్తి బృందాలుఆదివారం రికార్డు స్థాయిలో వందకు పైగా భక్తి బృందాలు, సుమారు 35వేల మంది భక్తులు అమ్మవారికి సారె సమర్పించినట్లు ఆలయ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఆషాఢ మాసోత్సవాలలో ఇంత భారీ స్థాయిలో భక్తులు అమ్మవారికి సారె సమర్పించడం ఇదే తొలిసారని అధికారులు పేర్కొన్నారు. సారె సమర్పించేందుకు విచ్చేసిన భక్తులతో ఆలయ ప్రాంగణంలో ఎక్కడ చూసినా రద్దీనే కనిపించింది. మహామండపం, రాజగోపురం, లక్ష్మీ గణపతి ప్రాంగణం, ఘాట్రోడ్డు ఇలా ఎక్కడ చూసినా బృందాలు, బృందాలుగా భక్తులు కనిపించారు. రద్దీ నేపథ్యంలో అమ్మవారి దర్శనానికి గంటన్నర సమయం పట్టింది. వెస్ట్ ఎసీపీ దుర్గారావు, వన్టౌన్ సీఐ గుణారామ్ స్కానింగ్ పాయింట్లో రద్దీని పర్యవేక్షించి ఆలయ సిబ్బందితో పాటు పోలీసు, సెక్యూరిటీ సిబ్బందికి సూచనలు ఇచ్చారు.
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ప్రసూతి సేవలకు గ్రహణంలబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): ప్రభుత్వ వైద్య రంగాన్ని నిర్వీర్యం చేయడమే లక్ష్యంగా చంద్ర బాబు సర్కారు అడుగులు వేస్తోంది. అందుకు విజయవాడలోని నాలుగు ప్రసూతి కేంద్రాలే సాక్ష్యాలుగా నిలుస్తున్నాయి. కొన్నాళ్లుగా వాటిలో వైద్యులు లేక, ఆ భవనాలు అలంకార ప్రాయంగా మిగిలాయి. దీంతో నగరంలోని 12లక్షల మంది జనాభాకు ప్రసూతి సేవలకు జీజీహెచ్ పెద్దదిక్కుగా మారింది. అందరూ అక్కడికే వెళ్లడంతో అక్కడ పడకలు చాలక ఒక్కో బెడ్పై ఇద్దరు, ముగ్గురు గర్భిణులు ఉండాల్సిన దయనీయ స్థితి నెలకొంది. రాజధానికి సమీప నగరమైన విజయవాడలోనే పరిస్థితి ఇలా ఉంటే, ఇతర ప్రాంతాల పరిస్థితి ఏమిటని పలువురు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రజల నివాస ప్రాంతాలకు చేరువలో ప్రసూతి సేవలు అందించాలనే లక్ష్యాన్ని ప్రభుత్వం నీరు గారుస్తోందని విమర్శలు వస్తున్నాయి. శిలావిగ్రహాలే.. ● రాణీగారితోట సిమెంట్ గోడౌన్ ప్రాంతంలో కొన్నేళ్ల కిందట వంగవీటి మోహనరంగా ప్రసూతి కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. ఇది కొంతకాలంగా మూతపడి ఉంది. ● కృష్ణలంకలో యూపీహెచ్సీ పక్కనే ప్రసూతి ఆస్పత్రి ఉంది. అక్కడ ఏఎన్ఎంలు, హెచ్వీ ఇతర సిబ్బంది ఉన్నారు. కానీ వైద్యులు లేక పోవడంతో వాళ్లు ఏమీ చేయలేని దయనీయ స్థితి నెలకొంది. ఎవరైనా గర్భిణులు వస్తే పక్కనే ఉన్న యూపీహెచ్సీకి పంపుతున్నారు. అలాంటప్పుడు ఈ ఆస్పత్రి ఉపయోగం ఏమిటో అధికారులకే తెలియాలి. ● రామరాజ్యనగర్, రాజీవ్నగర్ ఆస్పత్రుల పరి స్థితి కూడా ఇలాగే ఉంది. ఒకప్పుడు రాజీవ్ నగర్ ఆస్పత్రిలో ఇన్ పేషెంట్లు కూడా ఉండేవారు. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. శ్రద్ధ చూపని అధికారులు.. ప్రసూతి సేవల కోసం గర్భిణులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రైవేటు ఆస్పత్రులకు వెళ్తే ఖర్చుతో కూడుకోవడంతో అన్ని ప్రాంతాలకు చెందిన వారు జీజీహెచ్లోని ప్రసూతి విభాగానికి వెళ్లాల్సి వస్తోంది. దీంతో అక్కడ విపరీతమైన రద్దీ నెలకొంటోంది. ఎక్కువ మంది రావడంతో సేవల్లో కూడా జాప్యం ఏర్పడుతోంది. అదే నగరంలోని ప్రసూతి ఆస్పత్రుల్లో సేవలు అందుబాటులో ఉంటే క్లిష్టమైన కేసులను అక్కడకు పంపించవచ్చు. కానీ ఆ దిశగా అధికారులు ఆలోచన చేయడం లేదు. సిబ్బందికి పనిలేదు.. ఇప్పుడు నగరంలో ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు సచివాలయ హెల్త్ సెక్రటరీలు అందు బాటులోకి వచ్చారు. హెల్త్ సర్వేలు కూడా వాళ్లే చేస్తున్నారు. దీంతో వీఎంసీ ఆస్పత్రిలో ఉన్న సిబ్బంది పనిలేక ఖాళీగా ఉంటున్నట్లు చెబుతున్నారు. సుమారు 12మంది ఏఎన్ఎంలు, నలుగురు హెచ్వీలు, ఒక హెల్త్ ఎడ్యుకేటర్, నలుగురు వాచ్మ్యాన్లు, నలుగురు అటెండర్లు ప్రసూతి ఆస్పత్రుల్లో ఉన్నట్లు తెలిసింది. ప్రస్తుతం వారు వ్యాక్సినేషన్, పల్స్పోలియో వంటి కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొనడం లేదంటున్నారు. ఒకవైపు వైద్య శాఖలో సిబ్బంది కొరతతో ఇబ్బంది పడుతుంటే, అక్కడ మాత్రం వారిని ఖాళీగా ఉంచి జీతాలు చెల్లిస్తున్నారంటూ పలువురు ఆరోపిస్తున్నారు. నగరంలో నిరుపయో గంగా ఉన్న ప్రసూతి కేంద్రాల్లో వైద్యులను నియమించాలి. ప్రజల నివాస ప్రాంతాలకు చేరువలో ప్రసూతి సేవలు అందుబాటులోకి తేవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉంది. నాలుగు ప్రసూతి కేంద్రాల్లో వసతులు కల్పించి, వైద్యులను నియమించాలి. గర్భిణులకు అవసరమైన స్కానింగ్లను కూడా అక్కడే నిర్వహించేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. – యర్రంశెట్టి అంజిబాబు, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, ప్రజాకాపునాడు
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దుర్గమ్మకు కానుకగా బంగారపు వస్తువులుఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న దుర్గమ్మకు విజయనగరానికి చెందిన భక్తులు ఆదివారం బంగారపు నత్తు, బొట్టు, బొల్లాకిని కానుకగా సమర్పించారు. విజయనగరం జిల్లా గాజుల రేగకు చెందిన కె. సత్యనారాయణ, అప్పాయమ్మ దంపతులు కుటుంబ సమేతంగా అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు ఇంద్రకీలాద్రికి విచ్చేశారు. రూ.2.50లక్షల వ్యయంతో సుమారు 19 గ్రాముల బంగారాన్ని వినియోగించి బొట్టు, నత్తు, బొల్లాకిని తయారు చేయించి ఆలయ అధికారులకు అందజేశారు. దాతలకు ఆలయ మర్యాదలతో అమ్మవారి దర్శనం కల్పించారు. వేద పండితుల ఆశీర్వచనం అనంతరం దాతలకు ఆలయ పర్యవేక్షకులు నాగేశ్వరరావు అమ్మవారి చిత్రపటం, ప్రసాదాలు, శేషవస్త్రాలను బహూకరించారు. 5న మెగా జాబ్ మేళా గుడివాడ టౌన్: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 5న గుడివాడలో మెగా జాబ్ మేళా నిర్వహిస్తున్నట్లు కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. స్థానిక పాత కరెంట్ ఆఫీస్ రోడ్డులోని ముగ్గుబజారు సెంటర్ నందుగల రెడ్సన్ ఫౌండేషన్ నందు ఈ మేళా నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. ప్రముఖ కంపెనీలు ఈ మేళాలో పాల్గొని ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తాయన్నారు. నిరుద్యోగ యువతీ యువకులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలన్నారు. పూర్తి వివరాలకు 9848819682, 9666654641లలో సంప్రదించవలసినదిగా కోరారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై సంకట హర చతుర్థి ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): సంకట హర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆదివారం గణపతికి విశేష అభిషేకాలు, పూజలు, హోమాలు చేశారు. అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలోని యాగశాలలో గణపతి ఉత్సవ విగ్రహానికి అర్చకులు పంచామృతాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించారు. అనంతరం విశేష అలంకరణ, గరికెతో పూజా కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ఆలయ వైదిక కమిటీ పర్యవేక్షణలో గణపతి హోమాన్ని నిర్వహించగా, పలువురు ఉభయదాతలు, భక్తులు పాల్గొన్నారు. ఉభయదాతలను ప్రత్యేక క్యూలో అమ్మవారి దర్శనానికి అనుమతించారు. శివాలయంలో శాకంబరీ ఉత్సవాలు పెదకాకాని: పెదకాకానిలోని భ్రమరాంబ మల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో ఆషాఢ మాసం పురస్కరించుకుని భ్రమరాంబ అమ్మవారిని ఆదివారం శాకంబరీదేవిగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అమ్మవారిని కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లు, డ్రైప్రూట్స్, సుగంధ ద్రవ్యాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు. అంత్రాలయం, ఆలయ ప్రాంగణం, ధ్వజస్తంభం వద్ద పండ్లు, ఆకుకూరలు, కూరగాయల తోరణాలతో అలంకరించారు. ఆలయ డెప్యూటీ కమిషనర్ గోగినేని లీలాకుమార్ పర్యవేక్షణలో శాకంబరీ అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
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సాయికృష్ణ కేసు.. సిట్ కీలక ప్రకటనసాక్షి, విజయవాడ: సాయి కృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో సిట్ కీలక ప్రకటన చేసింది. సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో ఏ4గా ఉన్న సురేష్ పరారీలో ఉన్నట్లు సిట్ వెల్లడించింది. సురేష్ పరారీలో ఉన్నట్టు ఆచూకీ తెలపాలని సిట్ ప్రకటన విడుదల చేసింది. సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ తరువాత సెటిల్మెంట్ చేసేందుకు సురేష్ ప్రయత్నించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. లాకప్ డెత్ కేసులో అరెస్టయిన సీఐ నాగరాజుకు సురేష్ స్నేహితుడు.సిట్ ఎదుట విచారణకు హాజరైన తరువాత కేసు నమోదు కాగానే సురేష్ పరారయ్యాడు. సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో ఆరుగురిపై కేసు నమోదు కాగా.. ఐదుగురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సురేష్ పరారీలో ఉన్నాడని ఇప్పటికే ఏపీ హైకోర్టుకు సిట్ నివేదించింది.కాగా, సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో నాగరాజును మూడో రోజు శనివారం సిట్ విచారించింది. సుమారు 8 గంటల పాటు ఈ విచారణ సాగింది. ఆర్ఎంపీతో ట్రీట్మెంట్ చేయించారా? మృతదేహం వివరాలు స్వర్గపురి రికార్డుల్లో రాయకుండా ఎందుకు ఒత్తిడి చేశారు? సాయికృష్ణ తల్లిని బెదిరించారా? నీ కొడుకు చనిపోయాడు.. ఫొటోకు దండవేసుకో.. అని అన్నారా? ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ మాజీ సీఐ నాగరాజు నుంచి మౌనమే సమాధానమైంది. సిట్ అధికారులు ఏ ప్రశ్న అడిగినా నాగరాజు తనకేమీ తెలియదని, సంబంధం లేదని చెప్పినట్లు తెలిసింది. ఇప్పటికే సిట్ అధికారులు ఈ కేసులో నిందితులైన కానిస్టేబుళ్లు, నాగరాజు అనుచరుడు, ఆర్ఎంపీని విచారించి వివరాలు రాబట్టారు. ఆ వివరాల ఆధారంగా నాగరాజును సిట్ ప్రశ్నిస్తోంది. సాయికృష్ణను అదుపులోకి తీసుకోవడం, కస్టడీలో చిత్రహింసలకు గురిచేయడం, మృతదేహాన్ని మాయం చేయడం వంటి అంశాలపై ప్రశ్నించారు. కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్లో రక్తపు మరకలు లేకుండా చేయడంపై సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించినట్టు తెలిసింది.సాయికృష్ణను ఎవరి ఆదేశాలతో స్టేషన్కు తీసుకు వచ్చారని ప్రశ్నించగా, తనకేమీ సంబంధం లేదని నాగరాజు చెప్పినట్లు తెలిసింది. సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న అంశాలపై కూడా ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది. అవేమీ తనకు తెలియదని చెప్పినట్లు సమాచారం. పోలీస్ స్టేషన్లో సీసీ కెమెరా పుటేజీ ఎందుకు డిలీట్ అయిందని ప్రశ్నించగా తనకేమీ తెలియదని సమాధానం చెప్పినట్లు సమాచారం. మరికొన్ని ప్రశ్నలకు ఆయన మౌనంగా ఉండిపోయినట్లు తెలిసింది.
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విజయవాడ దుర్గమ్మ ఆలయంలో మహిళ ‘రీల్స్’సాక్షి, విజయవాడ: ఇంద్రకీలాద్రి అమ్మ వారి ఆలయంలో మరోసారి భద్రతా లోపం బయటపడింది. పెద్ద రాజగోపురం వద్ద రీల్స్ చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ మహిళ పోస్ట్ చేసింది. సెల్ఫోన్పై నిషేధం ఉన్నా కొందరు దర్జాగా రీల్స్ చేయడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దుర్గ గుడి చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ కార్యాలయం ఎదురుగా రీల్స్ చేస్తున్నా గుర్తించకుండా చోద్యం చూస్తున్నారంటూ భక్తులు మండిపడుతున్నారు.గతంలోనూ కొందరు పలుమార్లు అమ్మవారి మూల విరాట్ను వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. వరుస వివాదాలతో దుర్గగుడి ప్రతిష్ట దెబ్బతింటుంది. మహిళ ఇన్ స్టా రీల్తో ఆలయ భద్రత లోపం మరోసారి బయటపడింది.
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ఆర్ఎంపీతో ట్రీట్మెంట్ చేయించారా?లబ్బీపేట(విజయవాడ): ఆర్ఎంపీతో ట్రీట్మెంట్ చేయించారా? మృతదేహం వివరాలు స్వర్గపురి రికార్డుల్లో రాయకుండా ఎందుకు ఒత్తిడి చేశారు? సాయికృష్ణ తల్లిని బెదిరించారా? నీ కొడుకు చనిపోయాడు.. ఫొటోకు దండవేసుకో.. అని అన్నారా? ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ మాజీ సీఐ నాగరాజు నుంచి మౌనమే సమాధానమైంది. సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో నాగరాజును మూడో రోజు శనివారం సిట్ విచారించింది. సుమారు 8 గంటల పాటు ఈ విచారణ సాగింది. సిట్ అధికారులు ఏ ప్రశ్న అడిగినా నాగరాజు తనకేమీ తెలియదని, సంబంధం లేదని చెప్పినట్లు తెలిసింది. ఇప్పటికే సిట్ అధికారులు ఈ కేసులో నిందితులైన కానిస్టేబుళ్లు, నాగరాజు అనుచరుడు, ఆర్ఎంపీని విచారించి వివరాలు రాబట్టారు. ఆ వివరాల ఆధారంగా నాగరాజును సిట్ ప్రశ్నిస్తోంది. సాయికృష్ణను అదుపులోకి తీసుకోవడం, కస్టడీలో చిత్రహింసలకు గురిచేయడం, మృతదేహాన్ని మాయం చేయడం వంటి అంశాలపై ప్రశ్నించారు. కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్లో రక్తపు మరకలు లేకుండా చేయడంపై సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించినట్టు తెలిసింది. సాయికృష్ణను ఎవరి ఆదేశాలతో స్టేషన్కు తీసుకు వచ్చారని ప్రశ్నించగా, తనకేమీ సంబంధం లేదని నాగరాజు చెప్పినట్లు తెలిసింది. సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న అంశాలపై కూడా ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది. అవేమీ తనకు తెలియదని చెప్పినట్లు సమాచారం. పోలీస్ స్టేషన్లో సీసీ కెమెరా పుటేజీ ఎందుకు డిలీట్ అయిందని ప్రశ్నించగా తనకేమీ తెలియదని సమాధానం చెప్పినట్లు సమాచారం. మరికొన్ని ప్రశ్నలకు ఆయన మౌనంగా ఉండిపోయినట్లు తెలిసింది.
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మావిగన్తో చంద్రబాబుకు షాక్లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రకటించిన మావిగన్తో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు షాక్ తగిలిందని పార్టీ ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధ్యక్షుడు దేవినేని అవినాష్ పేర్కొన్నారు. అందుకే అమరావతి అంటే విజయవాడ, గుంటూరు అని కొత్తపాట అందుకున్నారని ఎద్దేవాచేశారు. విజయవాడలోని పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయన శనివారం విలేకరులతో మాట్లాడారు. తమకు దూరంగా ఉన్న ప్రాంతం కాకుండా తాము నివసించే ప్రాంతంలో రాజధాని ఉండాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని అన్నారు. విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్, గన్నవరం ఎయిర్పోర్టు గురించి ఏనాడూ మాట్లాడని చంద్రబాబు, ఇప్పుడు ఆ రెండూ రాజధానిలో భాగం అంటున్నాడని పేర్కొన్నారు. అమరావతి అంటే సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ సిటీ, భూమి ధరలు పెరిగితే విక్రయించి అప్పులు తీరుస్తా మని చంద్రబాబు చెప్పడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. ఇప్పటికే అమరావతి పేరులో రూ.47 వేల కోట్లు ఖర్చు చేశారని, ఈ అప్పునకు సంబంధించి తొలి ఇన్స్టాల్మెంట్గా రూ.200 కోట్లు చెల్లించారని వివరించారు. ఈ భారమంతా రాష్ట్ర ప్రజలపై పడుతోందని అవినాష్ ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. అమరావతిలో పేదలు ఉండకూడదా? పేదలు అమరావతిలో ఉండకూడదని చంద్ర బాబు చెబుతున్నారని అవినాష్ విమర్శించారు. వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి అమరావతిలో 51 వేల మందికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చి, 1,400 ఎకరాలు మహిళల పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన గొప్ప నాయకు డని పేర్కొన్నారు. అక్కడ బడుగు, బలహీన వర్గాలు ఉండకూడదని ఆ ఇళ్ల స్థలాలను చంద్రబాబు రద్దు చేశాడని గుర్త్తుచేశారు. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపా రులు, తన బినామీలు ఉండేలా చంద్రబాబు ప్రణాళిక రచించినట్లు విమర్శించారు. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన 2.0లో అమరావతిలో ఒక్కరికీ ఆమోదం లభించలేదన్నారు. అమరా వతి అందరిదీ అయితే ఎందుకు ప్రతిపాదన పంప లేదని ప్రశ్నించారు. మహిళలకు చంద్రబాబు ఏమి సమాధానం చెబుతారని నిలదీశారు. ప్రతి రాయిపై జగన్ పేరు భోగాపురం ఎయిర్పోర్టులో ప్రతి రాయిపై వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పేరు ఉంటుందని దేవినేని అవినాష్ అన్నారు. ఆ ఎయిర్ పోర్టు పనులు మొదలు పెట్టిందే వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి అని గుర్తుచేశారు. వైఎస్ జగన్ ఎంతో ముందు చూపుతో మావిగన్ ప్రతిపాదన చేశారన్నారు. 2029లో ఈ ప్రతిపాదనకు ప్రజలు మద్దతు ఇస్తారని, గుంటూరు, విజయవాడ ప్రాంత ప్రజలు అండగా నిలుస్తారని పేర్కొన్నారు. పాలన ఏ విధంగా చేయాలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డిని చూసి కూటమి నేతలు తెలుసుకోవాలన్నారు.
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అంబరాన్ని తాకుతున్న సారె సంబరంఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో ఆషాఢ సారె సంబరాలు కొనసాగుతున్నాయి. శనివారం కూడా భక్త బృందాలు పెద్ద ఎత్తున ఇంద్రకీలాద్రికి తరలివచ్చి అమ్మవారికి సారెను సమర్పించాయి. సారె సమర్పించేందుకు విచ్చేసిన భక్తులతో కొండ దిగువన కనకదుర్గనగర్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. అమ్మవారికి సారెను సమర్పించేందుకు విచ్చేసే భక్తులు తొలుత కనకదుర్గనగర్లోని బలిపీఠం అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు. అనంతరం మహామండపం లిఫ్టు, మెట్ల మార్గం ద్వారా కొండపైకి చేరుకుని మూలవిరాట్ను దర్శించుకుని సారెను సమర్పిస్తున్నారు. భక్త బృందాలకు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తి వద్ద సారె సమర్పణ, ఆశీర్వచన కార్యక్రమాన్ని దేవస్థానం ఏర్పాటు చేసింది. సారె సమర్పించిన అనంతరం భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలో సేద తీరి పసుపు, కుంకుమ, గాజులతో పాటు ఇతర పూజా సామగ్రి, మిఠాయిలను వాయినాలుగా ఇచ్చి పుచ్చుకుంటున్నారు. సారె సమర్పించేందుకు విచ్చేసిన భక్తులతో ఆలయ ప్రాంగణంలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. నేడు ప్రొటోకాల్, వీఐపీ దర్శనాలు రద్దు ఆషాఢ మాసం మూడో ఆదివారం కావడంతో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉందని, ఆదివారం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ప్రొటోకాల్, వీఐపీ దర్శనాలు ఉండవని ఆలయ అధికారులు ప్రకటించారు. సామాన్య భక్తులకు పెద్ద పీట వేయాలనే భావనతో వీఐపీ దర్శనాలను, అంతరాలయ దర్శనాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. కొండపైకి ఎటువంటి కార్లు, ఇతర వాహనాలను అనుమతించలేది లేదని, కేవలం ద్విచక్ర వాహనాలను మాత్రమే అనుమతిస్తామన్నారు. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి విచ్చేసే భక్తుల కోసం దేవస్థానం కొండ దిగువ నుంచి బస్సులను నడుపుతుందన్నారు.
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వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్కు రూ.1.15 లక్షల విరాళంఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థాన వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్కు హైదరాబాద్కు చెందిన భక్తులు శని వారం రూ.1.15 లక్షల విరాళం సమర్పించారు. హైదరాబాద్ శేరిలింగంపల్లికి చెందిన పలగుమ్మి అఖిల్ విశ్వేస్ కుటుంబం అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు ఇంద్రకీలాద్రికి విచ్చేసింది. ఆలయ అధికారులను కలిసి వేద పరిరక్షణ కోసం విరాళం అందజేసింది. అనంతరం దాతలకు ఆలయ మర్యాదలతో అమ్మవారి దర్శనం కల్పించారు. వేద పండితుల ఆశీర్వచనం అనంతరం దాతలకు ఆలయ డీఈఓ కిషోర్కుమార్ అమ్మవారి చిత్రపటం, ప్రసాదాలు అందించారు. లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో అమలవుతున్న ఆరోగ్య కార్యక్రమాల్లో ప్రగతి సాధించాలని డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ ఎ.శ్రావణ్బాబు పేర్కొన్నారు. తన కార్యాలయంలో శనివారం జిల్లాలోని వైద్యాధికారులతో సమీక్ష జరిపారు. శ్రావణ్బాబు మాట్లాడుతూ.. కీలక పనితీరు సూచికలు నిర్దేశిత లక్ష్యాల ప్రగతి సాధించి జిల్లాను ప్రథమ స్థానంలో నిలపాలన్నారు. మాతాశిశు సంరక్షణ కార్యక్రమాల అమలు, సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబల కుండా తీసుకోవాల్సిన ముందస్తు జాగ్రత్తలపై చర్చించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీపీఎంఓ డాక్టర్ నవీన్, డీఐఓ డాక్టర్ శరత్బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. చిలకలపూడి (మచిలీ పట్నం): రాష్ట్ర న్యాయసేవా సంస్థ ఆదేశాల మేరకు కృష్ణా జిల్లా న్యాయసేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో సెప్టెంబర్ 12వ తేదీన జాతీయ లోక్అదాలత్ నిర్వహిం చనున్నట్లు జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి గుట్టాల గోపీ శనివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఉమ్మడి కృష్ణాజిల్లాలోని అన్ని న్యాయ స్థానాల పరిధిలో ఈ జాతీయ లోక్అదాలత్ జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. సివిల్, ఎకై ్సజ్ కేసులు తదితర రకాల కేసులు పరస్పర అంగీకారంతో త్వరితగతిన పరిష్కరించుకునే అవకాశం ఉందని సూచించారు. కక్షిదారులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు తమ న్యాయవాదులతో లోక్అదాలత్కు సిఫార్సు చేయించుకోవాని పేర్కొన్నారు. మహిళల ఆర్థిక సాధికారతకు విస్తృత అవకాశాలు ఇబ్రహీంపట్నం: పోషకాహార ఉత్పత్తులు, విలువ ఆధారిత ఆహార పదార్థాల తయారీ, ప్రొసెసింగ్, ప్యాకేజింగ్, మార్కెటింగ్ వంటి రంగాల్లో మహిళలకు విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయని, ఆర్థిక సాధికారతకు వీటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి.లక్ష్మీశ సూచించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా–రైజ్, నేటివ్ టేబుల్, ఫిక్కీ, ఎఫ్ఎల్ఓ విజయ వాడ సంస్థల భాగస్వామ్యంతో ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని గుంటుపల్లి రైజ్ కేంద్రంలో శనివారం స్వయం సహాయ సంఘాల మహిళలకు ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమం జరిగింది. కలెక్టర్ లక్ష్మీశ మాట్లాడుతూ.. సహజ సిద్ధంగా పండించే ధాన్యాలు, చిరు ధాన్యాలు, పప్పు ధాన్యాలు, పండ్లు, కూరగాయాలు, విలువ ఆధారిత ఆహార ఉత్పత్తులు శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను సమృద్ధ్దిగా అందించడంతో పాటు రోగ నిరోధక శక్తి పెంచుతాయని పేర్కొన్నారు. సమృదిగా విటమిన్ డీ, బీ 12తో మరింత పోషకాల గనిగా గుడ్లను మార్చేందుకు నేటివ్ టేబుల్ కృషి చేస్తోందన్నారు. నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను తయారు చేసి మార్కెట్కు అందించడం ద్వారా మహిళలు విజయవంతమై పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగొచ్చని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీఆర్డీఏ పీడీ ఎ.ఎన్.వి. నాంచార రావు, సుమబిందు అట్లూరి (ప్రమాణ్ ఫౌల్టిస్), నేటివ్ టేబుల్ మేనేజింగ్ పార్టనర్ చరిత మూల్పూరి పాల్గొన్నారు.
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నిత్యాన్నదాన పథకానికి రూ.1.15 లక్షల విరాళంమోపిదేవి: స్థానిక శ్రీవల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో నిర్వహించే నిత్యాన్నదాన పథకానికి హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు ఇషన్, అఖిల్ రూ.1,15,000 విరాళంగా అందజేశారు. ఉదయం ఆలయానికి చేరుకున్న వారు స్వామివార్లను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకం నిర్వహించారు. ఆలయ డెప్యూటీ కమిషనర్ దాసరి శ్రీరామ వరప్రసాదరావుకు ఈ విరాళాన్ని అందజేశారు. దాత కుటుంబ సభ్యులను ఆలయ మర్యాదలతో సత్కరించారు. నవోదయ ప్రవేశపరీక్ష దరఖాస్తు గడువు పెంపు హనుమాన్జంక్షన్రూరల్: బాపులపాడు మండలం వేలేరులోని కేంద్ర ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థ జవహర్ నవోదయ విద్యాలయలో 6వ తరగతి అడ్మిషన్ల కోసం నిర్వహించే జేఎన్వీఎస్ టెస్ట్– 2027కు దరఖాస్తు గడువును ఈ నెల 7వ తేదీ వరకు పొడిగిస్తున్నట్లుగా ఇన్ చార్జి ప్రిన్సిపాల్ సి.రాజశేఖర్ శనివారం తెలిపారు. నవోదయ విద్యాలయ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులను సమర్పించాలని ఆయన కోరారు. ఉమ్మడి కృష్ణాజిల్లా పరిధిలోని ప్రభుత్వ లేదా ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలలో ఐదవ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ ప్రవేశ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులని రాజశేఖర్ చెప్పారు. దరఖాస్తుకు సంబంధించిన ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే వేలేరులోని జవహర్ నవోదయ విద్యాలయ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలని సూచించారు. హుండీ కానుకల లెక్కింపు ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న దుర్గమ్మకు భక్తులు హుండీల ద్వారా సమర్పించిన కానుకలు, ముడుపులు, మొక్కుబడులను ఈనెల 6వ తేదీ గురువారం లెక్కించనున్నట్లు ఆలయ అధికారులు పేర్కొన్నారు. గురువారం ఉదయం 8 గంటలకు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో జరిగే కానుకల లెక్కింపులో సేవా సిబ్బంది, ఆలయ సిబ్బంది పాల్గొంటారని పేర్కొన్నారు. రైలు ఢీకొని వృద్ధుడు మృతి ఉంగుటూరు(గన్నవరం): ఉంగుటూరు మండలం ఇందుపల్లి రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో రైలు ఢీకొని ఓ వృద్ధుడు మృతి చెందిన సంఘటన శనివారం చోటు చేసుకుంది. గుడివాడ రైల్వే పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం...ఇందుపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఉయ్యూరు చంద్రశేఖర్ ప్రసాద్(72) మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో వేకువజామున ఇందుపల్లి రైల్వేగేట్ వద్ద ట్రాక్ దాటుతున్న అతనిని రైలు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఆయన అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఉదయం ట్రాక్ పక్కన పడివున్న వృద్ధుడి మృతదేహాన్ని గుర్తించిన గేట్మెన్ గుడివాడ రైల్వే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గుడివాడ ఆస్పత్రికి తరలించిన రైల్వే పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. చోరీ సొత్తు స్వాధీనం వన్టౌన్(విజయవాడపశ్చిమ): వన్టౌన్ పోలీసుస్టేషన్ పరిధిలో గత నెలలో జరగిన చోరీ కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. కేసులో ఉన్న ముగ్గురు నిందితులను, చోరీ చేసిన నగదు, బంగారం, వెండిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెస్ట్జోన్ ఏసీపీ ఎన్.దుర్గారావు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వన్టౌన్ పోలీసుస్టేషన్ ప్రాంగణంలో శనివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఏసీపీ దుర్గారావు సీఐ గుణరాముతో కలిసి కేసు వివరాలను వివరించారు. వివరాల్లోకి వెళితే పాతబస్తీ తారాపేటలోని శేష్మహాల్ సెంటర్ వద్ద వన్టౌన్కు చెందిన ప్రవీణ్జైన్ పూనం కలెక్షన్స్ పేరుతో వస్త్ర దుకాణాన్ని నిర్వహిస్తున్నాడు. గత నెల 23న తన ఇంటి మరమ్మతుల నిమిత్తం వ్యాపార లావాదేవీల్లో వచ్చిన రూ.22 లక్షల నగదును, 350 గ్రాముల బంగారం, వెండిని దుకాణంలో భద్రపరిచాడు. ఈ సొత్తు, బంగారం దాచి పెట్టిన విషయాన్ని దుకాణంలో పని చేస్తున్న దిలీప్ సింగ్, మింటూసింగ్ గమనించారు. దానిని చోరీ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. తమకు పరిచయం ఉన్న చరణ్సింగ్, గణపతి సింగ్తో కలిసి వాటిని అపహరించారు. అనంతరం వారు గుజరాత్, అహ్మదాబాద్కు పరారయ్యారు. చోరీపై ప్రవీణ్జైన్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు వన్టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితుల బంధువులు, వారి ఫోన్ సిగ్నల్స్ ఆధారంగా వారిని గుజరాత్, రాజస్థాన్లలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వన్టౌన్ పోలీసులు అక్కడకు వెళ్లి వారు ముగ్గురిని విజయవాడకు తీసుకొచ్చారు. వారిలో ఇద్దరు చోరీలో పాల్గొనగా, మిగిలిన ముగ్గురు సహకరించినట్లు గుర్తించారు. గణపతిసింగ్, ఇంద్రసింగ్ వాగెల, దిలీప్సింగ్లను అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి రూ.14.35 లక్షల నగదు, 302 గ్రాముల బంగారం, 685 గ్రాముల వెండిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మిగిలిన నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నట్లు ఏసీపీ దుర్గారావు తెలిపారు. కేసును ఛేదించటంలో కృషి చేసిన సిబ్బందిని అభినందించారు.
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దైవ దర్శనానికి వెళ్లొస్తుండగా...చిలుకూరు: బైక్పై దైవ దర్శనానికి వెళ్లొస్తుండగా జరిగిన ప్రమాదంలో ఇద్దరు యువకులు దుర్మరణం చెందారు. ఈ ఘటన సూర్యాపేట జిల్లా చిలుకూరు గ్రామ పరిధిలో కోదాడ–జడ్చర్ల జాతీయ రహదారిపై శనివారం జరిగింది. వివరాలు...సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్నగర్ మండలం బూరుగడ్డ గ్రామానికి చెందిన గడ్డం లోకేష్ (19) ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలం షేర్మహ్మద్పేటకు చెందిన చల్లా అనిల్(20) దగ్గర బంధువులు. గడ్డం లోకేష్ షేర్మహ్మద్పేటలో అనిల్ ఇంట్లో ఉంటూ వైద్యశాలలో పనిచేస్తున్నాడు. శనివారం ఉదయం వారిద్దరూ షేర్మహ్మద్పేట నుంచి బైక్పై సూర్యాపేట జిల్లా మఠంపల్లిలోని లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయానికి వెళ్లారు. దర్శనమైన తర్వాత తిరిగి షేర్మహ్మద్పేటకు వెళ్తుండగా...చిలుకూరు గ్రామ పరిధిలోని లారీ అసోసియేషన్ వద్దకు రాగానే వారి బైక్ వెనుక టైరుకు ఇనుప సీల గుచ్చుకుంది. దీంతో టైరు పంక్చర్ అయినట్లు గుర్తించి సడన్ బ్రేక్ వేయడంతో బైక్ ఒక్కసారిగా అదుపుతప్పి ఇద్దరూ రోడ్డుపై పడిపోయారు. ఇద్దరి తలలకు తీవ్ర గాయాలై అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కోదాడ ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. మృతుడు గడ్డం లోకేష్ తండ్రి నాగయ్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ మోహన్ తెలిపారు. ఘటనా స్థలాన్ని కోదాడ డీఎస్పీ శ్రీనివాస్రెడ్డి పరిశీలించారు. బైక్ అదుపుతప్పి రోడ్డుపై పడి ఇద్దరు యువకులు దుర్మరణం
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ఉద్దండుల స్థానంలో నేనుండటం అదృష్టంచిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): ఎంతో మంది ఉద్దండులు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్లుగా పనిచేసిన ఈ స్థానంలో తాను భాగస్వామిని కావటం తన అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని జిల్లా పరిషత్ చైర్ పర్సన్ ఉప్పాల హారిక అన్నారు. రూ.98 లక్షలతో ఆధునీకరించిన జెడ్పీ సమావేశ మందిరాన్ని శనివారం ఇన్చార్జ్ కలెక్టర్ ఎం.నవీన్, జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ ఉప్పాల హారికతో కలిసి ప్రారంభించారు. అనంతరం హారిక మాట్లాడుతూ 1962లో ఏర్పాటు చేసిన జిల్లా పరిషత్ సమావేశ మందిరానికి తిరిగి పునర్వైభవాన్ని తీసుకువచ్చేందుకు ఆధునీకరించినట్లు చెప్పారు. 25 మండలాలతో కృష్ణాజిల్లా పునర్వ్యవస్థీకరించిన నేపథ్యంలో పరిపాలనా అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ సమావేశ మందిరాన్ని మంచి సౌకర్యాలతో రూపొందించామన్నారు. జిల్లా నుంచి దేశానికి విశిష్ట సేవలందించిన ప్రముఖుల చిత్రపటాలను సమావేశ మందిరంలో ఏర్పాటు చేసి ఈ సమావేశ మందిరానికి ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చామన్నారు. దీంతో పాటు జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయంలో మహిళా ఉద్యోగుల కోసం ప్రత్యేక విశ్రాంతి గదిని, చిన్నారుల సంరక్షణ కోసం చైల్డ్ కేర్ సెంటరును రూ.10 లక్షలతో ఏర్పాటు చేసిన భవనాన్ని ప్రారంభించుకున్నామన్నారు. వీటితో పాటు జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ చాంబర్, సీఈవో చాంబర్ను కూడా ఆధునీకరించి ప్రారంభించా మన్నారు. తొలుత సమావేశ మందిరానికి సంబంధించి శిలా ఫలకాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో నూజివీడు సబ్కలెక్టర్ గొల్లిపల్లి వినూత్న, అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ నమ్రతా అగర్వాల్, జెడ్పీ సీఈవో జె.అరుణ, డెప్యూటీ సీఈవో ఆర్సీ ఆనంద్కుమార్, జెడ్పీ వైస్చైర్పర్సన్లు గరికిపాటి శ్రీదేవి, గదిమళ్ల కృష్ణంరాజు, పలువురు జెడ్పీటీసీ సభ్యులు, ఎంపీపీలు పాల్గొన్నారు.
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వారసత్వ సంపదను అందిపుచ్చుకోవాలివన్టౌన్(విజయవాడపశ్చిమ): భారతీయ సంస్కృతి, ఆలయ వాస్తు శిల్ప సంపద, ఆధ్యా త్మిక వారసత్వాన్ని భావితరాలకు అందించేందుకు యువత కీలక పాత్ర పోషించాలని పలువురు వక్తలు సూచించారు. ఏఈ ఫౌండేషన్, స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ (విజయవాడ), విశ్వబంధు ట్రస్ట్, ఇందిరా గాంధీ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ది ఆర్ట్స్ (ఐజీఎన్సీఏ) సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో శనివారం విజయవాడ లోని స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ (ఎస్పీఏ)లో సప్త సింధు–2026 పేరుతో పోటీలను శనివారం ప్రారంభించారు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, వాస్తుశిల్పులు, కళాకారులు, పరిశోధకులు, సాంస్కృతిక రంగ నిపుణులు పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. ఆలోచనల మేధోమథనం, సృజనాత్మకత, వారసత్వ పరిరక్షణకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమం రెండు రోజుల పాటు జరుగుతుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే యలమంచిలి సుజనాచౌదరి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఈ పోటీలను ప్రారంభించారు. దేవదాయ, ధర్మదాయ శాఖ కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్, ప్రముఖ స్థపతి, యాదాద్రి ఆలయ సలహాదారు డాక్టర్ ఎస్.సుందరరాజన్, శ్రీరామానుజ సహస్రాబ్ది స్టాట్యూ ఆఫ్ ఈక్వాల్టీ ముఖ్య స్థపతి డి.ఎన్.వి.ప్రసాద్ స్థపతి, ఏఈ ఫౌండేషన్ డైరెక్టర్ సంగీత మిశ్రా, ఎస్పీఏ (విజయవాడ) డైరెక్టర్ డాక్టర్ రమేష్ శ్రీకొండ, విశ్వబంధు ట్రస్ట్ ఫౌండర్ యమునా పాఠక్, ఐజీఎన్సీఏ రీజనల్ సెంటర్ – తిరుపతి రీజనల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ కె.టి.వి.రాఘవన్ తదితరులు ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లా డుతూ.. అనాదిగా భారతీయ సంస్కృతిలో భాగమైన ఆలయ శిల్ప కళా వైభవాన్ని కాపాడుకోవటం అవసరమన్నారు. ఆ బాధ్యతలను నేటి యువత అందిపుచ్చుకోవాలని కోరారు. ఈ సందర్భంగా టెంపుల్ డిజైన్, మురల్ ఆర్ట్, పల్లకీ మేకింగ్, రంగోళి, టెంపుల్ ఆర్చ్ డిజైన్ తదితర అంశాల్లో పోటీలను నిర్వహించారు. ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన కలెక్టర్ సప్తసింధు – 2026లో భాగంగా విద్యార్థులు, యువత తయారు చేసిన వివిధ ఆలయ నమూనాలు, ప్రదర్శనాంశాలతో ఏర్పాటు చేసిన ఎగ్జిబిషన్ను ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశ శనివారం సాయంత్రం ప్రారంభించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు, యువ వాస్తుశిల్పులు, అధ్యాపకులు, కళాకారులు, పరిశోధకులు పరస్పర అనుభవాలను పంచుకోవడం ద్వారా కొత్త ఆలోచనలు, సృజనాత్మక దృక్పథాలు వెలుగులోకి వస్తాయన్నారు. వాస్తుశిల్పం, వారసత్వ పరిరక్షణ, సుస్థిర అభివృద్ధి వంటి అంశాల్లో యువత సృజనాత్మకత దేశ భవిష్యత్తుకు దోహదపడుతుందన్నారు.
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ఉపనిషత్తులు జ్ఞాన సంపదకు ప్రతీకలుపద్మశ్రీ డాక్టర్ శోభారాజువన్టౌన్(విజయవాడపశ్చిమ): ఉపనిషత్తులు జ్ఞాననిలయాలని ప్రముఖ గాయని, పద్మశ్రీ పురస్కార గ్రహీత డాక్టర్ శోభారాజు పేర్కొన్నారు. ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం పూర్వ ఉపకులపతి డాక్టర్ కోదాటి వియ్యన్నరావు రచించిన ‘ఉపనిషత్ ఉద్యానవనమ్’ గ్రంథావిష్కరణ సభ శనివారం కేబీఎన్ కళాశాలలో శనివారం జరి గింది. ముఖ్య అతిథి డాక్టర్ శోభారాజు ఈ గ్రంథాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రసంగించారు. ధైర్యం, క్రమశిక్షణ, ఆత్మనిగ్రహం వంటి మహోన్నత విలువలను యువతలో పెంపొందించే అపూర్వ శక్తి ఉపనిషత్తులకు ఉందన్నారు.ఆధునిక యువత సులభంగా గ్రహించే శైలిలో ఉపనిషత్తుల సారాన్ని అందించిన డాక్టర్ వియ్యన్నరావు తెలుగు సాహిత్యానికి విశిష్ట సేవ చేశారని ప్రశంసించారు. హిందూ హైస్కూల్స్ పరిపాలనాధి కారి డాక్టర్ వి. నారాయణరావు మాట్లాడుతూ.. ఉపనిషత్తులు జాతి, మత, కుల, ప్రాంత పరిమితులను అధిగమించి విశ్వమానవ, సర్వజన హితాన్ని ప్రతిపాదించే మహోన్నత గ్రంథాలుగా పేర్కొన్నారు. కళాశాల కార్యదర్శి టి.శ్రీనివాసు మాట్లాడుతూ.. ఆధునిక సమాజంలో పెరుగుతున్న నిరాశ, భయం, ఒత్తిడి వంటి మానసిక సమస్యలను అధిగమించేందుకు ఉపనిషత్తులు అందించే సానుకూల జీవన దృక్పథం అత్యంత అవసరమన్నారు. గ్రంథ రచయిత డాక్టర్ కోదాటి వియ్యన్నరావు మాట్లాడుతూ.. యువతలో భారతీయ తాత్విక సంపదపై అవగాహన పెంపొందించి, నైతిక విలువల పునరుద్ధరణ లక్ష్యంతోనే ’ఉపనిషత్ ఉద్యానవనమ్’ గ్రంథాన్ని రచించినట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ జి.కృష్ణవేణి, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ పి.ఎల్.రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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విజయవాడ, గుంటూరు డివిజన్లలో జీఎం తనిఖీలురైల్వేస్టేషన్(విజయవాడపశ్చిమ): దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జీఎం సందీప్ మాథుర్ రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా విజయవాడ, గుంటూరు డివిజన్లలోని కీలక రైల్వేస్టేష న్లు, ప్రయాణికుల మౌలిక సదుపాయాలను తనిఖీ చేశారు. స్టేషన్లలో జరుగుతున్న ఆధునికీకరణ పనులు, ప్రయాణికుల సౌకర్యాలు, భవిష్యత్తు సదుపాయాలపై అధికారులతో సమీక్షించారు. విజయవాడ డీఆర్ఎంతో కలసి రాయనపాడు ఆర్ఓబీ పనుల పురోగతిపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పనుల్లో నాణ్యతా ప్రమాణాలను పాటిస్తూ సకాలంలో పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అమృత్ భారత్ పథకంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులను సమీక్షించారు. గంగినేని స్టేషన్ను తనిఖీ చేసి ప్రయాణికుల సౌకర్యాలు, రైళ్ల నిర్వహణను పరిశీలించారు. అనంతరం ఎర్రుపాలెం స్టేషన్లో యార్డు ప్రణాళిక, ప్రతిపాదిత నంబూరు కొత్త లైన్ల పనులను అధికారులతో సమీక్షించారు. ఆ మార్గంలో ట్రాక్, స్టేషన్ అలైన్మెంట్ను పరిశీలించారు. అనంతరం మధిర స్టేషన్ను తనిఖీ చేసి అక్కడ చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు, ప్రయాణికుల సౌకర్యాల పురోగతిని అంచనా వేసి పనులు సకాలంలో పూర్తిచేయాలని ఆదేశించారు. జీఎంను కలిసిన ఎస్సీ, ఎస్టీ అసోసియేషన్ నేతలు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జీఎం సందీప్ మాధుర్ విజయవాడ డివిజన్ పర్యటన సందర్భంగా ఆల్ ఇండియా ఎస్సీ, ఎస్టీ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ విజయవాడ డివిజన్ కమిటీ నేతలు శనివారం ఆయన్ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్ఛం, శాలువాతో సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా అసోసియేషన్ విజయవాడ డివిజన్ అధ్యక్షుడు బి.వినా యక్ డివిజన్లో ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న పలు సమస్యలపై జీఎంకు వినతిపత్రం సమర్పించారు. జీఎం సానుకూలంగా స్పందించి వాటి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటానని హామీ ఇచ్చినట్లు నాయక్ తెలిపారు. జీఎంను కలసినవారిలో అసోసియేషన్ అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ గుజ్జల కృష్ణ, బాలకృష్ణ బైర్వా, నావల్ కిషోర్మీనా, జి.యోహను, వి.వి.రత్నం, ఇందర్సింగ్ మీనా, పలు విభాగాల బ్రాంచ్ నాయకులు ఉన్నారు.
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దుర్గమ్మ సేవలో ఆస్ట్రేలియా సహాయ మంత్రిఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): దుర్గమ్మ దివ్య మంగళ రూపాన్ని చూసిన జూలియన్ హిల్ దంపతులు తన్మయత్వం చెందారు. ఆలయంలో జరుగుతున్న ఆషాఢ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి భక్తులు సమర్పిస్తున్న సారె గురించి అడిగి మరీ తెలుసుకు న్నారు. విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలు వైన దుర్గమ్మను ఆస్ట్రేలియా పౌరసత్వ, కస్టమ్స్, బహుళ సంస్కృతుల వ్యవహారాలు, అంతర్జాతీయ విద్యాశాఖ సహాయ మంత్రి జూలియన్ హిల్ దంపతులు, బృంద సభ్యులు శనివారం దర్శించుకున్నారు. అమ్మ వారి దర్శనానికి విచ్చేసిన జూలియన్ హిల్ దంపతులను ఆలయ ఈఓ శీనానాయక్, చైర్మన్ రాధాకృష్ణ సాదరంగా స్వాగతం పలికారు. అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు జరిపించుకున్న అనంతరం వేద పండితులు ఆశీర్వచనం అందచేశారు. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి ఆలయ ప్రాశస్త్యాన్ని, మహిమలను, ఆలయంలో జరుగుతన్న ఆషాఢ సారె ఉత్సవ విశేషాలను ఆలయ వేద పండితులు వివరించారు. అనంతరం జూలియన్ హిల్ దంపతులకు ఈఓ, చైర్మన్ అమ్మవారి చిత్రపటం, ప్రసాదాలు, పట్టువస్త్రాలను అందజేశారు. అమ్మవారి దర్శనానికి అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు విచ్చేయడంతో ఆలయ అధికారులతో పాటు పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు ఎల్.డి.ప్రసాద్, స్థానాచార్య శివప్రసాద్ శర్మ, అర్చకుడు రంగావజ్జుల శ్రీనివాసశాస్త్రి, డీఈఓ కిషోర్కుమార్, ఏఈఓ ఎన్.రమేష్బాబు పాల్గొన్నారు. ఎంతో మంది ఉద్దండులు సేవలు అందించిన జెడ్పీ చైర్మన్ స్థానంలో తాను ఉండటం తన అదృష్టమని ఉప్పాల హారిక అన్నారు. ఆధునికీకరించిన జెడ్పీ సమావేశ మందిరాన్ని ప్రారంభించారు.
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‘పార్లమెంట్ సాక్షిగా కూటమి కుట్రలు బహిర్గతం’సాక్షి, విజయవాడ: అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో పేద ప్రజలకు నివసించే చోటే లేకుండా వెన్నుపోటు కూటమి ప్రభుత్వం కుట్రలు చేస్తోందని ఎన్టీఆర్ జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు దేవినేని అవినాష్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో పేదలకు కనీసం ఒక్క ఇంటి స్థలం కూడా కేటాయించలేదని, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కనీసం ప్రతిపాదనలు కూడా పంపలేదని పార్లమెంట్ సాక్షిగా వాస్తవాలు వెల్లడయ్యాయని విమర్శించారు.గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం 51 వేల మంది పేద మహిళల పేరిట 1,400 ఎకరాల్లో ఇంటి స్థలాల రిజిస్ట్రేషన్లు చేయిస్తే, వెన్నుపోటు కూటమి ప్రభుత్వం రాగానే ఆ ఇళ్లను, స్థలాలను రద్దు చేసి పేదల కళ్లలో నీళ్లు తెప్పించారని మండిపడ్డారు. అమరావతిని కేవలం రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులకు, స్వంత మనుషులకు, బినామీలకు మాత్రమే పరిమితం చేస్తున్నారని దేవినేని అవినాశ్ ధ్వజమెత్తారు. ఆయన ఇంకా ఏమన్నారంటే..వైఎస్ జగన్ ఇచ్చిన 51 వేల ఇళ్ల పట్టాలు రద్దు చేశారుకేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో ఇచ్చిన సమాధానం ద్వారా ఈ కూటమి ప్రభుత్వ నైజం బయటపడింది. 'ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన (PMAY - అర్బన్ 2.0)' కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వేలాది ఇళ్ల మంజూరు కోసం ప్రతిపాదనలు పంపినప్పటికీ, అమరావతి ప్రాంతంలో నివసించే పేదల కోసం ప్రభుత్వం ఒక్క ఇల్లు లేదా స్థలం ప్రతిపాదన కూడా పంపలేదు. జూన్ 2026 నాటికి 107 పట్టణాల్లో 12 వేల ఇళ్లకు ఆమోదం లభిస్తే, అమరావతిలో ఒక్క పేద కుటుంబానికి కూడా ఇల్లు కేటాయించకపోవడం దారుణం.అమరావతి అందరిదీ, ప్రపంచ రాజధాని అని గొప్పలు చెప్పే చంద్రబాబు.. అక్కడ పేదవాళ్లు నివసించడానికి ఎందుకు ఇష్టపడటం లేదు? గతంలో వైఎస్ జగన్ హయాంలో సీఆర్డీఏ చట్టం సెక్షన్ 53(1)(డి) ప్రకారం 5 శాతం భూమిని పేదలకు కేటాయించి.. 51 వేల మంది మహిళల పేరిట 1,400 ఎకరాల్లో ఇంటి స్థలాల రిజిస్ట్రేషన్లు చేయించాం. కానీ మీరు అధికారంలోకి రాగానే ఆ ఇళ్లను, స్థలాలను రద్దు చేసి పేదల కళ్లలో నీళ్లు తెప్పించారు.రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులకు, బినామీల కోసమే తపన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి తూట్లు పొడుస్తూ చంద్రబాబు.. అమరావతిని కేవలం రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులకు, తన సొంత మనుషులకు, బినామీలకు మాత్రమే పరిమితం చేస్తున్నారు. 'మావిగన్' (మచిలీపట్నం-విజయవాడ-గుంటూరు-తెనాలి) అర్బన్ కారిడార్ అభివృద్ధిపై వైఎస్ జగన్ ఇచ్చిన ప్రతిపాదనతో షాక్కు గురైన చంద్రబాబు, చివరకు అమరావతి అంటే 29 గ్రామాలు మాత్రమే కాదని, విజయవాడ-గుంటూరు కూడా అమరావతిలో భాగమేనంటూ ఒప్పుకోక తప్పలేదు. అమరావతి కోసం తెచ్చిన రూ.47 వేల కోట్ల అప్పులకు, అసలు-వడ్డీలు కట్టడానికి ప్రజల ఖజానా సొమ్మునే వాడుతూ, సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ మోడల్ అని ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు.చంద్రబాబు, మీరందరూ వైఎస్ జగన్ పాలనా అనుభవాన్ని చూసి నేర్చుకోవాలి. ఆయన ప్రతిపాదించి శంకుస్థాపన చేసిన భోగాపురం ఎయిర్పోర్టులో ప్రతి ఇటుకపైనా వైఎస్ జగన్ పేరే ఉంటుంది. అమరావతిలో ఇళ్లు రద్దు చేసిన ఆ 50 వేల మంది మహిళలకు, పేదలకు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం వెంటనే సమాధానం చెప్పాలి. రాబోయే రోజుల్లో ప్రజలే ఈ ప్రభుత్వానికి తగిన బుద్ధి చెబుతారని దేవినేని అవినాశ్ హెచ్చరించారు.
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వేతన వేదనకూటమి పాలనలో కార్మికుల ఆకలి కేకలు జీజీహెచ్లో శానిటేషన్, సెక్యూరిటీ వంటి బిల్లులు ఎనిమిది నెలలుగా పెండింగ్ జీతాల కోసం రోడ్డెక్కుతున్న పారిశుద్ధ్య కార్మికులు చంద్రబాబు సర్కార్ తీరుపై కార్మిక సంఘ నేతల ఆగ్రహం – పుప్పాల కృష్ణ, సీఐటీయూ నేత ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న దుర్గమ్మను ఏపీ సీసీఎల్ఏ, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ జి.జయలక్ష్మి శుక్రవారం దర్శించుకున్నారు.జీజీహెచ్లో ప్రతి ఉదయం వార్డులను శుభ్రం చేస్తూ రోగులకు పరిశుభ్రమైన వాతావరణం కల్పించే చేతులే.. ఇంటికి వెళ్లాక తమ పిల్లలకు ఒక్క పూట భోజనం ఎలా పెట్టాలా అని ఆవేదన చెందుతున్నాయి. నెలలు గడుస్తున్నా జీతాలు అందక అద్దె చెల్లించలేక, పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు కట్టలేక, అప్పులు చేసి కుటుంబాలను నెట్టుకొస్తున్న వందలాది కార్మికుల జీవితం దయనీయంగా మారింది. ఆస్పత్రి సేవలు ఆగకుండా కష్టపడుతున్న వారికి మాత్రం జీతాలు అందడం లేదు. ఎనిమిది నెలలుగా బిల్లులు పెండింగ్లో ఉండటంతో కాంట్రాక్టు సంస్థలు కూడా చేతులెత్తేయగా, చివరకు తమ కష్టానికి ప్రతిఫలం అడగడానికి కార్మికులు రోడ్డెక్కాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
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అభ్యంతరాలను తెలియజేయండిచిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): ముసాయిదా ఓటరు జాబితాను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి మార్పులు, చేర్పులు, అభ్యంతరాలు ఉంటే నిర్దేశిత గడువులోగా తెలియజేయాలని కృష్ణా ఇన్చార్జ్ కలెక్టర్ ఎం.నవీన్ అన్నారు. సర్ 2026లో భాగంగా శుక్రవారం సాయంత్రం వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో ఆయన చాంబర్లో ప్రత్యేక సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియ, పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్దీకరణ, క్లయిమ్లు, అభ్యంతరాల స్వీకరణ తదితర అంశాలను ఆయన వివరించారు. అనంతరం నవీన్ మాట్లాడుతూ జూన్ 15 నుంచి జూలై 24వ తేదీ వరకు ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాల ప్రకారం బూత్లెవల్ అధికారులు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు పంపిణీ చేసి తిరిగి సేకరించారన్నారు. ఈ ప్రక్రియలో బీఎల్వోలు, బీఎల్ఏలు, ఈఆర్వోలతో దశలవారీగా సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహించి ప్రతి అంశాన్ని పర్యవేక్షించామన్నారు. వారి పేర్లు పొందుపరచలేదు అందరికీ ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందాయని అయితే వారిలో మరణించిన వారు, వలస వెళ్లిన వారు, డూప్లికేట్ నమోదు, చిరునామా తెలియని వారు, ఇతర కారణాలతో వాటిని సమర్పించని వారు ఉన్నారన్నారు. వారి పేర్లు పొందుపరచలేదని ఈ జాబితాను రాజకీయ పార్టీలకు అందజేస్తున్నట్లు తెలిపారు. పోలింగ్ కేంద్రం, ఈఆర్వో కార్యాలయం, తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో ప్రజల పరిశీలన కోసం జాబితాలను ప్రదర్శించనున్నట్లు తెలిపారు. ఎన్నికల అధికారి వెబ్సైట్లో ముసాయిదా జాబితా అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు. క్లయిమ్లు, అభ్యంతరాల నోటీసులపై వచ్చిన వివరణలు, విచారణలను సెప్టెంబరు 28వ తేదీలోగా పూర్తి చేసి అక్టోబరు 3వ తేదీ తుది ఓటర్ల జాబితా ప్రచురిస్తామన్నారు. సమావేశంలో రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు షేక్ సలార్దాదా, కొడాలి శర్మ, బీఎంవీ దాస్, బి విజయకుమార్, కె.చంద్రశేఖర్, కూనపరెడ్డి శ్రీనివాసరావు, ఎన్నికల విభాగం డెప్యూటీ తహసీల్దార్ వై.నారాయణ తదితరులు ఉన్నారు. రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో ఇన్చార్జ్ కలెక్టర్ నవీన్
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ముసాయిదా విడుదలైంది ‘సర్’● కృష్ణా జిల్లాలో 14,05,580 మంది ఓటర్లు ● ముసాయిదా జాబితా విడుదల చేసిన ఇన్చార్జ్ కలెక్టర్ నవీన్ చిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): ప్రత్యేక ఓటర్ల సమగ్ర సవరణ (సర్)కు సంబంధించి ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను శుక్రవారం కృష్ణాజిల్లా ఇన్చార్జ్ కలెక్టర్ ఎం.నవీన్ విడుదల చేశారు. జాబితా ప్రకారం జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు అందించి డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ జరిపిన తరువాత జిల్లా వ్యాప్తంగా 14,05,580 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వీరిలో 6,79,271 మంది పురుషులు, 7,26,266 మంది మహిళలు, 43 మంది ఇతరులు ఉన్నారు. వీరు కాక 537 మంది సర్వీస్ ఓటర్లు ఉన్నారు. 2025 జనవరి 6వ తేదీన విడుదల చేసిన తుది జాబితా ప్రకారం 15,40,356 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. అనంతరం 2026 మే నెలాఖరు వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియను బట్టి చూస్తే 15,43,242 మంది ఓటర్లు నమోదయ్యారు. సర్ ప్రక్రియ అనంతరం 14,05,580 మంది మాత్రమే ఓటర్లు ఉన్నారు. 1,37,662 మంది ఓటర్ల ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు అన్కలక్టబుల్గా నమోదు చేసినట్లు ఇన్చార్జ్ కలెక్టర్ వివరించారు. షెడ్యూలు ప్రకారం ముసాయిదా జాబితాను ప్రకటించారు. దీన్ని పరిశీలించిన అనంతరం ఎవరైనా ఓటర్లు క్లయిమ్లు, అభ్యంతరాలను ఆగస్టు 30వ తేదీలోగా తెలియజేయవచ్చునని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అన్ కలక్టబుల్గా నమోదైన వారిలో సర్వే ప్రకారం 56,346 మంది మరణించగా, ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన వారు 24,603, డూప్లికేట్ ఓటర్లుగా 34,650 మంది, అందుబాటులో లేని ఓటర్లు 21,970 మంది, ఇతర కారణాలతో 93 మంది ఉన్నారు. మరణించిన, డూప్లికేట్ ఓటర్లు నుంచి ఎటువంటి అభ్యంతరాలు ఉండవు, జాబితాలో పేర్లు లేనివారు ఆగస్టు 30వ తేదీలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ముసాయిదా జాబితాలో ఉన్న ఓటర్లలో 2002 సర్ వివరాలు సమర్పించని వారికి, సమర్పించిన వివరాలు తప్పుగా ఉన్నాయని గుర్తించినా వారికి నోటీసులు జారీ చేస్తారు. నోటీసు అందుకున్న వారు ఎన్నికల కమిషన్ పేర్కొన్న 11 రకాల డాక్యుమెంట్లతో ఎన్నికల అధికారులకు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అభ్యంతరాలు, క్లయిమ్లతో పాటు నో మ్యాపింగ్కు నోటీసులు ఇచ్చిన వారు వారి వివరాలను సెప్టెంబరు 28వ తేదీలోగా ఎన్నికల అధికారులు పరిశీలించి పరిష్కరించటం జరుగుతుంది. అనంతరం అక్టోబరు 3వ తేదీన తుది ఓటర్ల జాబితాను విడుదల చేయనున్నారు. నియోజకవర్గం పురుషులు సీ్త్రలు ఇతరులు మొత్తం 2026 మే జాబితా వ్యత్యాసం గన్నవరం 1,22,001 1,33,168 9 2,55,178 2,81,945 26,767 గుడివాడ 87,376 95,606 11 1,82,993 2,04,963 21,970 పెడన 78,504 80,163 – 1,58,667 1,67,955 9,288 మచిలీపట్నం 86,075 92,776 9 1,78,860 1,96,889 18,029 అవనిగడ్డ 97,322 1,00,405 8 1,97,735 2,10,873 13,138 పామర్రు 83,555 89,177 3 1,72,735 1,83,444 10,709 పెనమలూరు 1,24,438 1,34,971 3 2,59,412 2,97,173 37,761 మొత్తం 6,79,271 7,26,266 43 14,05,580 15,43,242 1,37,662 ‘వరి’ వద్దంటున్న పాలకులు..
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ఇంద్రకీలాద్రిపై ‘ఆషాఢ’ వైభవంఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆషాఢ మాసోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. శుక్రవారం సాధారణ భక్తులతో పాటు సారె సమర్పణకు ఉభయ కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ట్రాక్టర్లు, ఆటోలపై ఇంద్రకీలాద్రికి తరలివచ్చారు. భక్తుల వాహనాలతో కెనాల్రోడ్డు, సీతమ్మ వారి పాదాలు, వీఎంసీ ఎదుట పార్కింగ్తో పాటు హెడ్ వాటర్ వర్క్స్ పరిసరాలు రదీగ్దా కనిపించాయి. మేళతాళాలు, మంగళవాయిద్యాలతో.. మేళతాళాలు, మంగళవాయిద్యాలు, తీన్మార్ డప్పులు, అమ్మవారి ప్రతిమలతో ఊరేగింపుగా కనకదుర్గనగర్కు చేరుకున్నారు. అక్కడ బలిపీఠం వద్ద అమ్మవారికి నమస్కరించి మహామండపం మీదగా కొండపైకి చేరుకున్నారు. భక్తుల రద్దీతో మహా మండపం నాలుగో అంతస్తు వరకు క్యూలైన్లు కిటకిటలాడుతూ కనిపించాయి. మరో వైపున ఘాట్రోడ్డు మీదగా కొండపైకి చేరుకున్న భక్తులతో క్యూ దేవస్థాన సమాచార కేంద్రం వరకు చేరింది. రద్దీ పెరగడంతో అధికారులు అంతరాలయ దర్శనం రద్దు చేశారు. శుక్రవారం అయినా మహా నివేదన ముందు వరకు భక్తులకు అంతరాలయ దర్శనం కల్పించారు. మధ్యాహ్న సమయానికి మహా మండపం లిప్టు, మెట్ల మార్గాల్లో అడుగు తీసి అడుగు వేసే పరిస్థితి లేక భక్తులు పాత మెట్ల మార్గం ద్వారా కొండపైకి చేరుకున్నారు. దీంతో క్యూలైన్లు త్వరత్వరగా ముందుకు కదిలేలా ఆలయ అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. మరో వైపున సాయంత్రం అమ్మవారి పంచహారతుల సేవ అనంతరం రద్దీ మరింత పెరిగింది.
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‘డీఎస్సీ నియామకాల్లో క్రీడా కోటా పేరిట భారీ అక్రమాలు’మచిలీపట్నం: కూటమి ప్రభుత్వంలో చేపట్టిన ఉపాధ్యాయ నియామకాల ప్రక్రియలో స్పోర్ట్స్ కోటా పేరిట అనర్హులకు, పచ్చ చొక్కాల అనుచరులకు అడ్డదారిలో ఉద్యోగాలు కట్టబెడుతూ భారీ కుంభకోణానికి పాల్పడ్డారని వైఎస్సార్సీపీ కృష్ణా జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. డీఎస్సీలో అక్రమాలపై నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. దీంతోపాటు నియామాకల్లో అక్రమాలపై సమగ్ర దర్యాప్తు కోసం తక్షణమే సీబీఐ తో విచారణ జరిపించాలని జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ కు వినతిపత్రం సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఇంకా ఏమన్నారంటే...జీవోల రద్దు – అడ్డదారిలో సరికొత్త 'పచ్చ' క్రీడలు..ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అనాదిగా అమలవుతున్న జీవో నెంబర్ 74, 75 ల ప్రకారం ఉద్యోగ నియామకాలలో 2% స్పోర్ట్స్ కోటా అమలు జరిగేది. కానీ, సరిగ్గా డిఎస్సీ ప్రకటన వెలువడే ఏప్రిల్ 19వ తేదీన ఆ పాత జీవోలను రద్దు చేసి, స్పోర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా జీవో నెంబర్ 4, జఏడీ ద్వారా జీవో నెంబర్ 47 తీసుకొచ్చారు. ఈ రెండు జీవోల ముఖ్య సారాంశం ఏంటంటే... స్పోర్ట్స్ కోటా కింద ఉద్యోగం రావడానికి ఎలాంటి డిగ్రీ చదవక్కర్లేదు, టెట్ (TET) రాయక్కర్లేదు, ఆఖరికిడీఎస్సీ పరీక్ష కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు.టీడీపీ నాయకుల చేతుల్లో క్రీడా సంఘాలు – సర్టిఫికెట్ల విక్రయంఈ జీవోల ప్రకారం క్రీడల్లో పాల్గొన్నట్లు ఇచ్చే పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికెట్ ఉంటే చాలు ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టేస్తున్నారు. ఇలా మొత్తం 400 చిల్లర పోస్టుల్లో ఇప్పటికే 380 కి పైగా ఉద్యోగాలను నియామకం చేశారు. ఈ సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చే క్రీడా సంఘాలు, అసోసియేషన్ల అధ్యక్షులుగా ఉన్నది ఎవరయ్యా అంటే... కూటమి ప్రభుత్వంలోని ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, లోకేష్ గారి అనుచరులు, టీడీపీ జెండాలు మోసిన నాయకులే! జూడో, సాఫ్ట్ బాల్ వంటి క్రీడా సంఘాల నుంచి ఒక్కో దానికి 38, 39 చొప్పున సర్టిఫికెట్లు ఇప్పించుకుని తమ సొంత మనుషులకు టీచర్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చుకున్నారు.అంతర్జాతీయ మెడలిస్టులకు సున్నామన దేశం, రాష్ట్రం గర్వపడేలా జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మెడల్స్ సాధించిన క్రీడాకారులకు ఉద్యోగాలు ఇస్తే ఏమాత్రం తప్పులేదు. కానీ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటి? అసలు గ్రౌండ్లో అడుగుపెట్టకుండా, కేవలం నాలుగు కాలేజీలు కలిసి ఆడుకున్న ఆటల్లో బయట కూర్చుని నీళ్ల సీసాలు, బాల్స్ అందించిన పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికెట్ ఉంటే చాలు టీచర్ ఉద్యోగం ఇచ్చేశారు. జాతీయ స్థాయిలో గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన క్రీడాకారుడు ఉద్యోగం రాక కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటుంటే, అడ్డదారిలో వచ్చిన కూటమి కార్యకర్తలకు మాత్రం ఉద్యోగాలు పంచిపెట్టడం అత్యంత దారుణం.ద్వంద్వ నీతి..30-35 ఏళ్లుగా విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పి, మరో రెండేళ్లలో రిటైర్ అయ్యే 60 ఏళ్ల వయసున్న ఉపాధ్యాయులను మాత్రం నైపుణ్య పరీక్షల పేరిట 'టెట్ రాయండి' అని వేధిస్తున్నారు. మరి విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ నాయుడు గారు మాత్రం తన కంటి సైగలతో డిఎస్సీలో 400 చిల్లర మందికి టెట్ లేదు, డిఎస్సీ పరీక్షా లేదు అని అడ్డదారి ఉద్యోగాలు ఎలా ఇస్తారు? ఇది నిరుద్యోగ యువతను, కష్టపడి చదివిన అభ్యర్థులను తీవ్రంగా మోసం చేయడమే. దొడ్డిదోవన పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికెట్లతో పొందిన 380కి పైగా నియామకాలను వెంటనే రద్దు చేసి, అర్హులైన ప్రతిభావంతులకు, నిజమైన క్రీడాకారులకు న్యాయం చేయాలి.వైఎస్సార్సీపీ డిమాండ్లివే... ఈ నేపధ్యంలో జీవో నెంబర్ 4, 47 ల మరుగున జరిగిన ఉపాధ్యాయ నియామకాల అక్రమాలపై తక్షణమే సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించడంతో పాటు.. విద్యావ్యవస్థను, నిరుద్యోగుల జీవితాలను నాశనం చేసినందుకు విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని పేర్ని నాని డిమాండ్ చేశారు.
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ఏపీవ్యాప్తంగా జిల్లా కలెక్టరేట్లలో వైఎస్సార్సీపీ వినతి పత్రాలుసాక్షి, కృష్ణా జిల్లా: డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని డిమాండ్ చేశారు. డీఎస్సీలో అవకతవకలపై విచారణ జరిపించాలని కోరుతూ.. ఏపీవ్యాప్తంగా జిల్లా కలెక్టరేట్లలో వైఎస్సార్సీపీ వినతి పత్రాలు సమర్పించింది.ఈ సందర్భంగా మచిలీపట్నంలో పేర్ని నాని మాట్లాడుతూ.. డీఎస్సీలో అనర్హులలకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని... లోకేష్ రికమండ్తో కొంత మంది ఉద్యోగం పొందారని.. నిజాయితీగా కష్టపడి చదువుకున్న వారి పరిస్థితి ఏంటి? అంటూ ఆయన నిలదీశారు. స్పోర్ట్స్ కోటా పేరుతో ఉద్యోగాలు లూటీ చేశారన్న పేర్ని నాని.. 16 వేల మందిలో దొంగ టీచర్లు కూడా ఉన్నారన్నారు.అన్నమయ్య జిల్లా: డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలను సీబీఐ ద్వారా విచారణ జరిపించాలని వైఎస్సార్సీపీ నిరసనలు చేపట్టింది. లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ.. మదనపల్లి జాయింట్ కలెక్టర్కు మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షులు ఆకేపాటి అమరనాథ్ రెడ్డి వినతిపత్రం అందజేశారు. కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాథ్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే రామచంద్రారెడ్డి, నిస్సార్ అహ్మద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ‘‘డీఎస్సీలో అభ్యర్థులకు అన్యాయం జరిగిందన్నారు. స్పోర్ట్స్ కోటా పేరుతో ఉద్యోగాలు కావలసిన వారికి ఇచ్చుకున్నారు. అది కూడా యూనివర్సిటీ, కాలేజీ స్థాయిలో ఆడిన వారికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. జాతీయ స్థాయిలో ఆడిన వారిని పక్కన పెట్టారు. మెగా డీఎస్సీ అని చెప్పి కేవలం 16 వేల ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. మొత్తం 3 లక్షల మంది అభ్యర్థులు హాజరైన పరీక్షను కూడా సరిగ్గా నిర్వహించలేని పరిస్థితిలో కూటమి ప్రభుత్వం ఉంది’’ అని ఆయన మండిపడ్డారు.అనంతపురం జిల్లా: డీఎస్సీ అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ ఏపీ విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ వెంటనే రాజీనామా చేయాల్సిందేనని వైఎస్సార్ సీపీ అనంతపురం జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే అనంత వెంకటరామిరెడ్డి, మాజీ మంత్రి శైలజానాథ్, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు విశ్వేశ్వరరెడ్డి, కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి, మాజీ ఎంపీ తలారి రంగయ్య, మాజీ ఎమ్మెల్సీ నరేష్ కుమార్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు.డీఎస్సీ అక్రమాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్కు వినతి పత్రం అందజేశారు. స్పోర్ట్స్ కోటా ఉద్యోగాలన్నీ టీడీపీ నేతలు అమ్ముకున్నారని.. లక్షల మంది నిరుద్యోగుల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతున్న మంత్రి నారా లోకేష్కు పదవిలో కొనసాగేందుకు ఒక్క క్షణం కూడా అర్హత లేదని వైఎస్సార్ సీపీ నేతలు మండిపడ్డారు.వైఎస్సార్ జిల్లా: కడపలో డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ కోరుతూ కలెక్టర్కు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వినతి పత్రం అందజేశారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై ప్రభుత్వం ఎందుకు మౌనం పాటిస్తోందని రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. సాక్ష్యాలు ఇచ్చినా చర్యలు తీసుకోకపోవడం ప్రభుత్వ వైఫల్యమని విమర్శించారు. ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీపై పూర్తి స్థాయి సీబీఐ విచారణ జరపాలి. అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగితో ప్రశ్నపత్రాల అప్లోడ్ చేయించడం అక్రమాలకు నిదర్శనం. డబ్బులు ఇచ్చిన వారికే డీఎస్సీ ఉద్యోగాలు వచ్చాయని వైఎస్సార్సీపీ నిలదీసింది. లక్షలాది నిరుద్యోగ యువత భవిష్యత్తుతో ప్రభుత్వం చెలగాటమాడిందని మండిపడ్డారు.
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4 నుంచి కార్తికేయుని పవిత్రోత్సవాలుమోపిదేవి: స్థానిక శ్రీ వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవ సహిత ఆషాఢ కృత్తిక మహోత్సవాలు ఆగస్టు నాలుగు నుంచి ఏడో తేదీ వరకు జరుగుతాయని ఆలయ ఈఓ దాసరి శ్రీరామ వరప్రసాదరావు గురువారం తెలిపారు. ఆలయలో రోజూ నిర్వహించే శాంతి కల్యాణం, రుద్రాభిషే కాలను నాలుగు నుంచి ఎనిమిదో తేదీ వరకు నిలిపివేశామని పేర్కొన్నారు. ఏడో తేదీ సాయంత్రం ఐదు గంటలకు స్వామి వారి కల్యాణం వైభవంగా జరుగుతుందని వివరించారు. స్వామివారి జన్మనక్షత్రం ఆషాఢ కృత్తిక (ఆడికృత్తిక)ను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తామన్నారు. ఏడో తేదీ ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు శ్రీ వల్లీదేవ సేన అమ్మవార్లకు శాకంబరీ అలంకరణ, ఏకాదశ రుద్రాభిషేకాలు జరుగుతాయని వివరించారు.
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సకల శుభాల మాసం శ్రావణంఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రీదుర్గామల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో ఆగస్టు 13వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ వరకు శ్రావణ మాసోత్సవాలు జరగనున్నాయి. దుర్గమ్మ సన్నిధిలో శ్రావణ మాసంలో పవిత్రోత్సవాలు, వరలక్ష్మి వ్రతం, సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతాలు, శ్రీకృష్ణా ష్టమి వేడుకలు జరుగునున్నాయి. సకల శుభాల మాసం శ్రావణంలో అమ్మవారి ఆల యంలో వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని పురస్కరించుకుని ఆగస్టు 21న మూలవిరాట్ను వరలక్ష్మీదేవిగా అలంకరిస్తారు. 27వ తేదీ నుంచి పవిత్రోత్స వాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. శ్రావణ మాసం నాల్గో శుక్రవారం అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలోని మహామండపం ఆరో అంతస్తులో సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతాలు ఆచరిస్తారు. 21న వరలక్ష్మీదేవిగా దుర్గమ్మ దర్శనం శ్రావణ మాసం రెండో శుక్రవారమైన ఆగస్టు 21వ తేదీన ఆలయంలో మూలవిరాట్ను వరలక్ష్మీదేవిగా అలంకరిస్తారు. ఆగస్టు 27 నుంచి 29వ తేదీ వరకు పవిత్రోత్సవాల నిర్వహించేందుకు వైదిక కమిటీ నిర్ణయించింది. పవిత్రోత్సవాల మూడు రోజుల పాటు ఆలయంలో జరిగే అన్ని ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేశారు. సెప్టెంబర్ నాలుగో తేదీన సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతాలను మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తి ఎదుట భక్తులు ఆచరించొచ్చు. తొలుత ఆర్జిత సేవగా, అనంతరం ఉచితంగా వ్రతాలకు భక్తులను అనుమతిస్తారు. సెప్టెంబర్ నాలుగో తేదీన దుర్గగుడిలో కృష్ణాష్టమి వేడుకలు నిర్వహించేందుకు దేవస్థానం నిర్ణయించింది.
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సమస్యలుంటే ‘కాల్ టు కలెక్టర్’తిరువూరు: జిల్లాలో ఖరీఫ్ సాగుకు అవసరమైన ఎరువులు సమృద్ధిగా ఉన్నాయని, రైతులు ఏవైనా సమస్యలుంటే తనకు నేరుగా ఫోన్ చేయవచ్చని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశ సూచించారు. గురువారం తిరువూరులో ఎరువుల దుకాణాల్లో స్టాకును ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. జిల్లాలో ఎరువులకు ఎటువంటి ఇబ్బందీ లేదని, ఏపీ ఎయిమ్స్ యాప్ ద్వారా పారదర్శకంగా పంపిణీ జరుగుతోందని కలెక్టర్ వెల్లడించారు. క్షేత్రస్థాయిలో నిరంతర పర్యవేక్షణ, తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నామని, ఇంకా ఏవైనా ఇబ్బందులు ఉంటే 91549 70454 నంబరుకు నేరుగా ఫోన్ చేస్తే తాను పరిశీలిస్తానన్నారు. జిల్లాలో సహకార సంఘాల ద్వారా 3,319టన్నులు, ప్రైవేటు డీలర్ల ద్వారా 4,866టన్నుల యూరియా అందుబా టులో ఉందని కలెక్టర్ తెలిపారు. పీఏసీఎస్లలో 816 టన్నులు, ప్రైవేటు డీలర్ల వద్ద 773 టన్నుల డీఏపీ సరఫరా చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. వరి పైర్ల పరిశీలన.. వామకుంట్ల(తిరువూరురూరల్): మండలంలోని వామకుంట్లలో గురువారం కలెక్టర్ లక్ష్మీశ ఖరీఫ్ వరి పైర్లను పరిశీలించి రైతులతో మాట్లాడారు. ఆరుతడి పంటలు, తక్కువ నీటితో అధిక దిగుబడినిచ్చే పంటలను సాగు చేసుకోవాలని కలెక్టర్ సూచించారు. ఎరువుల వినియోగంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. నానో యూరియాకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని పేర్కొ న్నారు. కార్యక్రమంలో తిరువూరు ఆర్డీవో కుమార్, తహసీల్దారు చంద్రమౌళి తదితరులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ లక్ష్మీశఎరువుల సరఫరాలో ఎటువంటి లోపాలు లేకుండా మండల వ్యవసాయాధికారులు ప్రతి రోజూ రెండు మూడు దుకాణాలను తనిఖీ చేయాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. తిరువూరు సమీపంలో తెలంగాణ సరిహద్దు చెక్పోస్టు వద్ద ఎరువుల అక్రమ రవాణా నిరోధానికి వ్యవ సాయ మార్కెటింగ్ శాఖ నిర్వహిస్తున్న తనిఖీలను ఆయన పరిశీలించారు. రైతులు కూడా అవసరం మేరకే యూరియా, డీఏపీ కొనుగోలు చేయాలని సూచించారు. వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో రైతులు వేయాల్సిన పంటలపై అధికారులు అవగాహన కల్పించాలన్నారు. రైతులతో కూడా కలెక్టర్ మాట్లాడి వారి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. ఆయన వెంట తిరువూరు ఆర్డీవో ఏ కుమార్, తహసీల్దార్ చంద్రమౌళి, వ్యవసాయ, రెవెన్యూ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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పొలం ఎండి..కంచికచర్ల/కోడూరు: సాగు కాలం పూర్తికావస్తున్నా నీటి తడి అందక ఎండుముఖం పట్టిన అపరాల పైర్లను చూసి రైతులకు గుండె మండింది. ట్రాక్టర్లతో పంటను గురువారం దున్నించారు. కంచికర్ల మండలంలో ఈ ఘటన జరిగింది. నందిగామ నియోజకవర్గంలో ఏటా ఖరీఫ్ సీజన్లో 17,900 ఎకరాల్లో వరి, 6,552 ఎకరాల్లో పెసర, 2,218 ఎకరాల్లో మినుము సాగవుతాయి. ఈ ఖరీఫ్లో సుమారు 300 ఎకరాల్లో వరి, 3,920 ఎకరాల్లో పెసర, 3,590 ఎకరాల్లో మినుము సాగయ్యాయి. మినుము, పెసర పంటకాలం రెండు నెలలు. ఇప్పటికే అపరాల సాగు చేపట్టి 45 రోజులు గడిచాయి. వర్షాలు కురవకపోవడంతో పైర్లు అన్నీ ఎండుముఖం పట్టాయి. పొలం ఎండి గుండె మండిన రైతులు కంచికచర్ల మండలంలోని మోగులూరు, ఎస్.అమరవరం, కంచికచర్ల, పరిటాల గనిఆత్కూరు తదితర గ్రామాల్లో పంటలను ట్రాక్టర్తో దున్నుతున్నారు. చెరువులు సైతం అడుగంటడంతో వాటి కింద సాగు చేపట్టిన వరికి సైతం నీటి తడులు అందక పైర్లు ఎండు ముఖం పట్టాయి. పశువుల మేతగా.. ఒకవైపు నారుమళ్లు ఎండకుండా ఆయిల్ ఇంజిన్లతో నీరు తోడుతున్న రైతులు.. మరోవైపు నీటి కోసం ఎదురుచూస్తూ ఖాళీ ఉన్న పొలాలు.. కోడూరు మండలంలో కనిపిస్తున్న ఈ దృశ్యాలు ఖరీఫ్ సీజన్ దుస్థితికి అద్దం పడుతున్నాయి. ఏటా జూలై చివరి నాటికి కోడూరు మండలంలోని పొలాలు పచ్చని నారుమళ్లు, వరి నాట్లతో కళకళలాడుతాయి. ఈ సారి సాగు నీరు లేక బీడువారిన పొలాల్లో పశువులు, గొర్రెలు, మేకలు మేతకు వెళ్తున్నాయి. సాగు చేపట్టింది 20 శాతం రైతులే.. ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమై నెల రోజులు దాటుతున్నా మండలంలో వరి సాగు ముందుకు కదలడం లేదు. సాగునీరు అందక రైతులు నారుమడి కూడా వేయలేని దుస్థితి నెలకొంది. మండలంలో దాదాపు 80 శాతం మంది రైతులు ఇంకా సాగు ప్రారంభించలేదు. 20 శాతం మంది రైతులు నారుమడులు పోయగలిగారు. నీరు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియక రైతులు ఆశగా కాలువల వైపు చూస్తూ రోజులు గడుపుతున్నారు. ఎగువ ప్రాంతాల్లోని వి.కొత్తపాలెం, మాచవరం, జయపురం, లింగారెడ్డిపాలెం, కోడూరు గ్రామాలకు చెందిన కొద్దిమంది రైతులు కాలువల్లో వస్తున్న అరకొర నీటి ఆధారంగా నారుమడులు పోశారు. వర్షాలు కురవక, కాలువల్లో నీరు లేక నారుమడులు ఎండిపో కుండా ఉండేందుకు రైతులు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. కాలువల్లో మిగిలిన కొద్దిపాటి నీటిని ఆయిల్ ఇంజన్ల సహాయంతో పొలాలకు ట్యూపుల ద్వారా తోడుకుని నారుమడిని రక్షించుకుంటున్నారు. ఖర్చులు పెరిగిన పంటను కాపాడుకొనేందుకు తప్పడం లేదని రైతులు వాపోతున్నారు. దిగువ కాలువకు చుక్క నీరు చేరలేదు దిగువ ప్రాంతాలైన రామకృష్ణాపురం, ఇరాలి, ఊటగుండం, ఉల్లిపాలెం, హంసలదీవి, మందపాకల, పోటుమీద, పిట్టల్లంక, సాలెంపాలెం, విశ్వనాథపల్లి, వేణుగోపాలపురం గ్రామాలకు సంబంధించిన పంట కాలువల్లో ఇప్పటి వరకు చుక్క నీరు కూడా చేరలేదు. దీంతో ఆ గ్రామాల రైతులు నారుమడులు వేయలేక పూర్తిగా నిరాశలో మునిగిపోయారు. నీరు వచ్చే పరిస్థితి కనిపించకపోవడంతో కొందరు రైతులు ఈ ఏడాది సాగు చేయాలా వద్దా అనే సందిగ్ధంలో ఉన్నారు. ఒకవేళ నీరు విడుదల చేయడం సాధ్యం కాకపోతే పంట సాగు చేయలేక నష్టపోయే రైతులకు ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం ప్రకటించాలని అన్నదాతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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దుర్గగుడికి రూ.2.50 లక్షల విరాళంఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివార్ల దేవస్థానం అభివృద్ధి పనులు, ఉచిత ప్రసాద వితరణకు భీమవరానికి చెందిన భక్తులు గురువారం రూ.2.50 లక్షల విరాళం సమర్పించారు. భీమవరం ఏఎస్ఆర్నగర్కు చెందిన వెంకట దుర్గాశిరీష కుటుంబం అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు ఇంద్రకీలాద్రికి విచ్చేసింది. ఆలయ అధికారులను కలిసి ఉచిత ప్రసాద వితరణ, ఆలయ అభివృద్ధి పనుల నిమిత్తం రూ.2.50 లక్షల విరాళాన్ని ఆలయ అధికారులకు అందజేసింది. అనంతరం దాతలకు ఆలయ మర్యా దలతో అమ్మవారి దర్శనం కల్పించారు. వ లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): వైద్య విద్య, పరిశోధనలను ఈ–రీసోర్సులు మరింత బలోపేతం చేస్తాయని డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విశ్వ విద్యాలయం ఉపకులపతి డాక్టర్ పులాల చంద్ర శేఖర్ అన్నారు. వర్సిటీ పరిధిలోని ఎన్టీఆర్ మెడ్ నెట్ కన్సార్టియం– డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆధ్వర్యంలో ప్రముఖ అంతర్జాతీయ ప్రచురణ సంస్థల సహకారంతో గురువారం ఈ–రీసోర్సులపై శిక్షణ, అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కార్య క్రమాన్ని వీసీ డాక్టర్ చంద్రశేఖర్, రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ టి.సాయిసుధీర్ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. అనంతరం వీసీ చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ.. ఆధునిక వైద్య విద్య, పరిశోధన, సాక్ష్యాధార ఆధారిత వైద్య సేవలకు నాణ్యమైన ఈ–రీసోర్సులు ఎంతో కీలకమని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ మెడ్నెట్ ఈ–రీసోర్సులను సమర్థంగా వినియోగించిన కళాశాలలకు ప్రశంసా పత్రాలు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో రీసెర్చ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.లక్ష్మీసూర్యప్రభ, సీఓఈ శ్రీకాంత్, కన్సార్టియం కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ కె.సుధ పాల్గొన్నారు. మొగల్రాజపురం(విజయవాడ తూర్పు): ఏపీఈ ఏపీసెట్ స్పెషల్ కేటగిరీ విద్యార్థుల సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన ప్రక్రియ గురువారం సాయంత్రంతో ముగిసింది. ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ఆవరణలో హెల్ప్లైన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసి ఈ నెల 26వ తేదీ నుంచి సర్టిఫికెట్ల పరిశీలనను చేపట్టారు. సాధారణ కేటగిరీ విద్యార్థుల సర్టిఫికెట్ల పరిశీలనను ఆన్లైన్లోనే పూర్తి చేశారు. స్పెషల్ కేటగిరికి చెందిన సీఏపీ, స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్, స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్, ఆంగ్లో ఇండియన్స్, ఎన్సీసీ, దివ్యాంగ విద్యార్థులు ఈ హెల్ప్లైన్ సెంటర్కు స్వయంగా హాజరై సర్టిపికెట్ల పరిశీలన చేయించుకున్నారు. ఎన్సీసీ 179, దివ్యాంగ 143, స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ 71 మంది చొప్పున మొత్తం 393 మంది సర్టిఫికెట్లను గురువారం పరిశీలించామని హెల్ప్లైన్ సెంటర్ కో–ఆర్టినేటర్ ఎం.విజయసారథి తెలిపారు. గాంధీనగర్(విజయవాడసెంట్రల్): తాగునీటికే తొలి ప్రాధాన్యమని, రైతులు ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేసుకోవాలని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ జి.లక్ష్మీశ సూచించారు. కలెక్టరేట్లో జిల్లా సాగునీటి సలహా మండలి చైర్మన్, డాక్టర్ జి.లక్ష్మీశ అధ్యక్షతన ఐదో సాగునీటి సలహా మండలి సమావేశం గురువారం జరిగింది. కలెక్టర్ లక్ష్మీశ మాట్లాడుతూ.. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు కురవక కృష్ణా నదిపై ఎగువన ఉన్న శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు అత్యల్ప స్థాయికి చేరాయని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో జలాశయాలకు వచ్చే నీటిని తొలి ప్రాధాన్యతగా తాగునీటి అవసరాల కోసం నిల్వ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. గోదావరి నదిలోనూ నీటి ప్రవాహం తగ్గిపోవడంతో పట్టిసీమలోని 24 పంపులను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించే పరిస్థితి లేదన్నారు. రైతులు వరికి బదులు ప్రత్యామ్నాయ పంటలను సాగు చేయాలని సూచించారు. అనంతరం వ్యవసాయ శాఖ రూపొందించిన ‘వేసిన ప్రతి పంటకూ బీమా చేయాల్సిందే’ పోస్టర్ను జలవనరుల శాఖ అధికారులతో కలిసి కలెక్టర్ ఆవిష్కరించారు. సమావేశంలో జలవనరుల శాఖ ఎస్ఈ జి.గుణకరరావు, కేఈ డివిజన్ ఈఈ బి.ఆంజనేయప్రసాద్, కేసీ డివిజన్ ఈఈ ఆర్.రవికిరణ్, స్పెషల్ డివిజన్ ఈఈ కె.బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కోలాహలం.. సారె సంబరంఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో ఆషాఢ మాసోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా గురువారం ఉదయం నుంచి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు, భక్తబృందాల సభ్యులు ఇంద్రకీలాద్రికి తరలివచ్చి అమ్మవారికి సారె సమర్పించారు. ఈ ఏడాది సారె సంబరానికి బంధువులు, చుట్టాలను సారె సంబరానికి ఆహ్వా నించడంతో భక్తుల ఇంట పండుగ వాతావరణం కనిపిస్తోంది. ఉత్తరాంధ్రలో గ్రామదేవతలకు ఏడాదికి ఒక సారి ఊరు పండుగ చేసుకోవడం ఆనవాయితీ. అదే రీతిలో ఈ ఏడాది ఆషాఢ సారె ఉత్సవాన్ని ఊరి పండుగలా భక్తులు జరుపుకోవడం విశేషం. ఉత్తరాంధ్ర నుంచి విచ్చేసిన భక్తులతో ఆలయ ప్రాంగణంలో కళకళలాడుతూ కనిపించింది. ఉచితంగా రూ.100 క్యూలోకి.. గురువారం సాయంత్రం వరకు 39 భక్త బృందాలతో పాటు మొత్తం 17 వేల మందికి పైగా భక్తులు అమ్మవారికి సారెను సమర్పించారు. మహామండపం లిఫ్టు, మెట్ల మార్గంతో పాటు ఘాట్రోడ్డులో కొండపైకి విచ్చేసిన సారె బృందాలకు రూ.100 టికెట్ క్యూలైన్లోకి ఉచితంగా అనుమతించారు. అమ్మవారి దర్శనం అనంతరం భక్తులు మహామండపం ఆరో అంతస్తుకు చేరుకుని ఉత్సవ మూర్తిని దర్శించుకుని సారె సమర్పిస్తున్నారు. అక్కడే ఉన్న చీరల కౌంటర్లో అమ్మవారికి చీర సమర్పించిన అనంతరం భక్తులందరూ తమ కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులతో కలిసి అమ్మవారికి సమ ర్పించిన పసుపు, కుంకుమ, గాజులు, మిఠాయిలను తాంబూలంగా ఇచ్చి పుచ్చుకున్నారు. బాలాజీ కోలాట బృందం ఆధ్వర్యంలో... భవానీపురంలోని టెలిఫోన్ కాలనీ, బాలాజీ టవ ర్స్కు చెందిన శ్రీ బాలాజీ కోలాట భక్త బృందం సభ్యులు గురువారం అమ్మవారికి సారెను సమ ర్పించారు. మేళతాళాలు, మంగళవాయిద్యాల నడుమ అమ్మవారి నామస్మరణతో, భక్తి కీర్తనలతో కాలినడకన ఇంద్రకీలాద్రికి చేరుకున్నారు. సాంప్రదాయం ప్రకారం పసుపు, కుంకుమ, గాజులు, పట్టువస్త్రాలను సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపించుకున్నారు. కేఎల్రావు పార్కు లోని అబ్దుల్ కలామ్ వాకర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో గురువారం అమ్మవారికి ఆషాఢ సారె సమర్పించారు. కేఎల్రావు నగర్ నుంచి సారెతో వాకర్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు ఊరేగింపుగా బయలుదేరి ఇంద్రకీలాద్రికి చేరుకున్నారు. ప్రధాన ఆలయంలో అమ్మవారిని దర్శించుకున్న అనంతరం మహామండపం ఆరో అంతస్తులో ప్రత్యేక పూజలు జరిపించుకున్నారు.
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సాయికృష్ణ కేసు.. సిట్ కస్టడీకి సీఐ నాగరాజుసాక్షి, విజయవాడ: సీఐ నాగరాజును సిట్ అధికారులు కస్టడీకి తీసుకున్నారు. రాజమండ్రి నుండి విజయవాడకు తరలిస్తున్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సీఐ నాగరాజును విజయవాడ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టులో హాజరుపరచనున్నారు. విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైద్య పరీక్షలకు తరలించే అవకాశం ఉంది. అనంతరం సీట్ కార్యాలయంలో సీఐ నాగరాజును విచారించేందుకు సిట్ సిద్ధమైంది.కాగా, సాయికృష్ణ లాకప్డెత్పై నమోదు చేసిన కేసులో దర్యాప్తు పురోగతికి సంబంధించిన వివరాలను తమ ముందుంచాలని హైకోర్టు బుధవారం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (సిట్) ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న కృష్ణలంక పోలీస్స్టేషన్ అప్పటి ఇన్స్పెక్టర్ నాగరాజును పోలీసు కస్టడీకి అప్పగించే విషయంలో సుప్రీంకోర్టు ఏం ఉత్తర్వులిచ్చిందో వాటిని తమ ముందుంచాలని కూడా ఆదేశించింది.ఈ మేరకు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజే) జస్టిస్ లీసా గిల్, న్యాయమూర్తి జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్ ధర్మాసనం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సాయికృష్ణ లాకప్డెత్ కేసు దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగించాలని కోరుతూ సెంటర్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ అధ్యక్షుడు గోచిపాత శ్రీనివాసరావు హైకోర్టులో ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిల్) దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
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మానసిక వికాసానికి దోహదం చేసే క్రీడలుఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి.లక్ష్మీశ గాంధీనగర్(విజయవాడసెంట్రల్): క్రీడలు శారీరక దృఢత్వంతో పాటు మానసిక వికాసానికి దోహదం చేస్తాయని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి.లక్ష్మీశ అన్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు విఽధి నిర్వహణలో ఎదురయ్యే మానసిక ఒత్తిడిని అధిగమించేందుకు ప్రతిరోజూ కొంత సమయాన్ని ఏదో ఒక క్రీడకు కేటాయించాలని ఆయన సూచించారు. కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఇగ్నైట్ సెల్లో జిల్లా క్రీడల అభివృద్ధి శాఖ ఏర్పాటు చేసిన క్రీడా పరికరాల ప్రదర్శనను కలెక్టర్ తిలకించారు. అనంతరం అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన క్యారమ్స్, చదరంగం ఆడారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా క్రీడల అభివృద్ధి శాఖ అధికారి కె.కోటేశ్వరరావు, క్రీడా శిక్షకులు, శాఖ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. సిబ్బంది అప్రమత్తతతో తప్పిన పెను ప్రమాదం నందిగామ టౌన్: ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకుని ఓ మహిళ ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన ఘటన నందిగామలో బుధవారం చోటుచేసుకుంది. బాధితురాలి కథనం మేరకు చందర్లపాడు మండలం తోటరావులపాడు గ్రామానికి చెందిన కోట శైలజ, భర్త ఆనందరావు, ఇద్దరు కుమార్తెలతో కలిసి గ్రామంలో నివాసముంటున్నారు. పదేళ్లే కిందట గ్రామానికి చెందిన కోట రాజు వద్ద ఇళ్ల స్థలాన్ని కొనుగోలు చేశారు. ఆ స్థలంలో ఇల్లు కట్టుకుంటుండగా రెవెన్యూ అధికారులు రెండు రోజుల కిందట ఇల్లు కడుతున్న స్థలంలో సుమారు రెండు సెంట్ల మేర పోరంబోకు స్థలం ఉందని, నిర్మాణం చేయడానికి వీల్లేదంటూ పనులు నిలుపుదల చేశారు. కనీసం నోటీసులు కూడా ఇవ్వకుండా పనులు నిలుపుదల చేయటమేంటని ప్రశ్నించగా ఏదైనా ఉంటే మండల అధికారులతో మాట్లాడుకోవాలని సూచించారు. దీంతో వీరు బుధవారం తహసీల్దార్ సురేష్బాబును కలువగా ఆ స్థలం పోరంబోకులో ఉందని, గట్టిగా మాట్లాడితే పట్టా రద్దు చేస్తామని హెచ్చరించారు. అదే సమయంలో ఈ మహిళ కుటుంబం వైఎస్సార్ సీపీ సానుభూతిపరులనే నెపంతో గ్రామ అధికార పార్టీ నేతలు ఇంటి నిర్మాణానికి ఏర్పాటు చేసిన పిల్లర్లను కూలదోశారు. దీంతో మనస్తాపం చెందిన కోట శైలజ రైతుబజార్ సమీపంలో వంటిపై పెట్రోల్ పోసుకుని నిప్పంటించుకుని ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. గమనించిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆత్మహత్యాయత్నాన్ని అడ్డుకుని ఆమెను పోలీస్స్టేషన్కు తరలించారు. వివరాలు సేకరించిన అనంతరం వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. బాధితురాలి వద్ద స్టేట్మెంట్ రికార్డు చేశారు.
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భక్తాంజనేయ ఆలయంలో భారీ చోరీగూడూరు: గూడూరు మండలం మల్లవోలు శివారు కుమ్మరిపాలెంలోని శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో మంగళవారం రాత్రి భారీ చోరీ జరిగింది. గూడూరు పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం కుమ్మరిపాలెంలోని శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామి ఆలయం ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటలకు తెరచి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. మంగళవారం రాత్రి 9.30 గంటల వరకు ఆలయంలో భక్తులు భజన కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన అనంతరం పూజారి గర్భగుడికి తాళాలు వేసుకుని వెళ్లిపోయారు. బుధవారం ఉదయం యథావిఽధిగా గుడికి వచ్చిన పూజారి గర్భగుడికి వేసిన తాళాలు పగలగొట్టినట్లు గుర్తించి. ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ ముంగర హరినాఽథ్కు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో ఘటనా స్థలానికి వచ్చిన హరినాఽథ్, కమిటీ సభ్యులు ఆలయంలో చోరీ జరిగినట్లు నిర్ధారించి గూడూరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ హరినాథ్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు గూడూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. స్వామి వారి వెండి కిరీటంతో పాటుగా వెండితో చేసిన స్వామి వారి చిన్న విగ్రహం, మకరతోరణం, శఠగోపం, ప్లేటు తదితర వెండి ఆభరణాలు అపహరణకు గురైనట్లు వారు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీనిలో దాదాపు 3 కిలోల వెండి ఉంటుందని వారు చెబుతున్నారు. వీటి విలువ రూ.10లక్షల వరకు ఉంటుందని అంచనా. కమిటీ చైర్మన్ ఫిర్యాదుతో ఘటనా స్థలానికి వచ్చిన పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. క్లూస్ టీమ్, డాగ్ స్క్వాడ్లను రంగంలోకి దించి నిందితులను పట్టుకునే పనిలో పడ్డారు. ఆలయంలో చోరీ జరగక ముందు వెండి ఆభరణాలతో కూడిన స్వామి వారి విగ్రహం చోరీ జరిగిన తర్వాత బోసిపోతున్న స్వామి వారి విగ్రహం 3కిలోల వెండి ఆభరణాలు అపహరణ
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రచ్చకెక్కిన తెలుగు తమ్ముళ్ల విభేదాలుచందర్లపాడు(నందిగామ టౌన్): చందర్లపాడు మండలం తుర్లపాడు గ్రామ టీడీపీలో నివురుగప్పిన నిప్పులా ఉన్న వర్గ విభేదాలు ఒక్కసారిగా భగ్గుమన్నాయి. టీడీపీ జెండా దిమ్మె విషయంలో అర్ధరాత్రి సమయంలో ఇరువర్గాలు పరస్పర దాడులకు పాల్పడటంతో గ్రామంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో ఐదుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వివరాల్లోకి వెళితే... తుర్లపాడు గ్రామంలో 1984లో తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా దిమ్మెను ఏర్పాటు చేశారు. ఆ దిమ్మె పక్కనే గ్రామానికి చెందిన నందనపాటి పూర్ణయ్య ఏడాది క్రితం అర సెంటు స్థలం కొనుగోలు చేసి రేకుల షెడ్డు నిర్మించి, అందులో కిరాణా దుకాణం నడుపుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో టీడీపీ జెండా దిమ్మె దుకాణానికి ఈశాన్యంలో ఉందని గ్రామ టీడీపీ నాయకుడు దాసరి ఏసుప్రభుతో చర్చించి తొలగించేందుకు యత్నించాడు. గ్రామ టీడీపీలోని మరో వర్గానికి చెందిన ఆదిమూలం నరేంద్ర, ఆదిమూలం అప్పారావు అభ్యంతరం చెప్పడంతో ఆ ప్రయత్నం విరమించాడు. పాత దిమ్మెకు పక్కనే దాసరి ఏసుప్రభు వర్గం మరో దిమ్మె నిర్మించి పది రోజుల క్రితం ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే తంగిరాల సౌమ్యతో ప్రారం భోత్సవం చేయించింది. అంతేకాకుండా పాత దిమ్మెను తొలగించింది. ఈ విషయం ఆదిమూలం వర్గానికి తెలియటంతో మంగళవారం రాత్రి పాత జెండా దిమ్మె స్థానంలో మరో దిమ్మె నిర్మించేందుకు యత్నించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఆదిమూలం వర్గానికి సర్ది చెప్పి ఇంటికి పంపించారు. వారు ఇంటికి వెళ్లగానే ఏసుప్రభు వర్గం ఆదిమూలం వర్గం కట్టించిన దిమ్మెను తొలగించి రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో ఆదిమూలం వర్గానికి చెందిన 20 మంది బుల్డోజర్తో వచ్చి ఇటీవల ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించిన నూతన జెండా దిమ్మెను తొలగించారు. ఐదుగురు వ్యక్తులకు తీవ్ర గాయాలు జెండా దిమ్మె తొలగించటంపై ఆగ్రహించిన ఇరువర్గాలు పోలీసుల సమక్షంలోనే కర్రలతో ఒకరిపై ఒకరు విచక్షణా రహితంగా దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు వ్యక్తులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గ్రామానికి చెందిన పొల్లా పుల్లారావు, దాసరి చిన్నప్రభు, దాసరి అశోక్, ఆదిమూలం నరేంద్ర, ఆదిమూలం అప్పారావులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనటంతో నందిగామ రూరల్ సీఐ వై.వి.ఎల్.నాయుడు, ఎస్ఐ ధర్మరాజు సిబ్బందితో కలిసి ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు. గ్రామంలో అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా 144 సెక్షన్ విధించారు. ఇరు వర్గాలకు చెందిన 23 మందిని గుర్తించి కేసు నమోదు చేసేందుకు ఉపక్రమించగా అధికార పార్టీ నేతల వత్తిడితో రాజీ యత్నాలు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. తుర్లపాడు టీడీపీలో ఇరువర్గాల పరస్పర దాడులు ఐదుగురికి తీవ్ర గాయాలు టీడీపీ జెండా దిమ్మె విషయంలో ఉద్రిక్తత రాత్రి వరకు కేసు నమోదు చేయని పోలీసులు
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టీడీపీ ర్యాలీ.. దారిలేక వెనుదిరిగిన అంబులెన్స్● రాకపోకలకు ఇబ్బందులు పడిన ప్రయాణికులు ● చల్లపల్లి సెంటర్లో తెలుగు తమ్ముళ్ల బలప్రదర్శనచల్లపల్లి: తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు బుధవారం నిర్వహించిన ర్యాలీతో కృష్ణాజిల్లా చల్లపల్లి సెంటర్లో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్ప డింది. గంటల తరబడి ప్రధాన సెంటర్లో డీజేలు పెట్టుకుని తెలుగు తమ్ముళ్లు గుమిగూడటంతో పలువురు ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడ్డారు. అదే సమయంలో స్కూళ్లు, కళాశాలలు వదలడంతో కొంతమేర రద్దీ ఏర్పడింది. ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త విక్కుర్తి శ్రీనివాసరావును టీడీపీ అవనిగడ్డ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జిగా నియమించిన సందర్భంగా బుధవారం ర్యాలీ నిర్వహించారు. శ్రీకాకుళంలో ప్రారంభమైన ర్యాలీ కొడాలి మీదుగా చల్లపల్లికి చేరుకుంది. ర్యాలీలో పాల్గొనని కొందరు టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలను కూడగట్టుకుని చల్లపల్లి ప్రధాన సెంటర్లో బల ప్రదర్శనకు పూనుకున్నారు. దీంతో వాహనాలను పడమర వీధి నుంచి పాగోలు శ్రీనగర్ మీదుగా మళ్లించారు. రోగిని ఆస్పత్రికి తీసుకువెళుతున్న ఓ మినీ అంబులెన్స్ పామర్రు నుంచి పులిగడ్డ వెళ్లేందుకు చల్లపల్లి ప్రధాన సెంటర్కు వచ్చింది. ర్యాలీ కారణంగా ప్రధాన సెంటర్ నుంచి అవనిగడ్డ వైపు మార్గం వాహనాలతో నిండిపోవటంతో అంబులెన్స్కు ముందుకు వెళ్లే దారిలేకుండా పోయింది. వాహనంలోని పేషెంటును పులిగడ్డలోని ఓ ఆస్పత్రికి తీసుకువెళుతున్నట్లు అందులో ఉన్న వారు తెలిపారు. ముందుకు వెళ్లే దారి లేక అంబులెన్స్ను వెనుకకు తిప్పి నడకుదురు రోడ్డులో నుంచి శ్రీనగర్ మీదుగా తీసుకెళ్లారు.
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కాంట్రాక్టు కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించండిగుణదల(విజయవాడ తూర్పు): దీర్ఘకాలంగా ఉన్న తమ సమస్యల పరిష్కారానికి ఉన్నతాధికారులు కృషి చేయాలని ఏపీ ఎలక్ట్రిసిటీ వర్కర్స్ యూనియన్ రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ చంద్రశేఖర్ అన్నారు. గుణదలలోని విద్యుత్ సౌథ ఆవరణలో గల ఏపీ జెన్కో కార్యాలయంలో బుధవారం జరిగిన కార్యక్రమంలో జెన్కో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎస్.నాగలక్ష్మికి ఈ మేరకు వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ విద్యుత్ శాఖలో ఎంతో కాలంగా పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్టు కార్మికుల సమస్యకు పరిష్కారం చూపాలని కోరారు. పని అనుభవం, విద్యార్హతలకు అనుగుణంగా గ్రేడ్ను మార్చాలని కోరారు. కారుణ్య నియామకాల ద్వారా విధుల్లో చేరిన కార్మికులకు జీఓ నంబరు 129 ప్రకారం వేతనాలు చెల్లించాలని తెలిపారు. జీవిత బీమా, ఈఎస్ఐ వంటి సౌకర్యాలను కల్పించాలని కోరారు. ఉన్నతాధికారులతో చర్చించి తగిన పరిష్కారం చూపే ప్రయత్నం చేస్తామని నాగలక్ష్మి హామీ ఇచ్చినట్టు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో యూనియన్ ప్రధాన కార్యదర్శి నారుబోయిన రాము, రీజనల్ కార్యదర్శి సాంబశివారెడ్డి. వి.శాంతకుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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గాలిలో దీపంలా సాగు!ప్రతి రైతుకూ బీమా గాంధీనగర్(విజయవాడసెంట్రల్): ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ప్రధాన మంత్రి ఫసల్బీమా యోజన పథకం నూరు శాతం నమోదు లక్ష్యంగా కార్యచరణ చేపట్టాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ జి. లక్ష్మీశ అధికారులకు సూచించారు. బుధవారం కలెక్టర్ లక్ష్మీశ.. జాయింట్ కలెక్టర్ ఎస్.ఇలక్కియ, జిల్లాస్థాయి అధికారులతో కలసి కలెక్టర్ కార్యాలయం నుంచి ఆర్డీవోలు, తహసీల్దార్లు, ఎంపీడీవోలు, వివిధ శాఖల క్షేత్రస్థాయి అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన కింద విత్తనం నాటిన ప్రతి రైతును తప్పనిసరిగా పంటల బీమా పరిధిలోకి తీసుకురావాలని స్పష్టం చేశారు. పంట మార్పిడిపై ప్రతి మండల వ్యవసాయ అధికారి ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలని, ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది రైతులు ఎంత విస్తీర్ణంలో పంట మార్పిడి చేపట్టారో సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశించారు. ఎరువుల సమస్యలపై కాల్ సెంటర్.. ఎరువుల విషయంలో రైతులకు సమస్యలు ఎదురైతే కలెక్టరేట్ యూనిఫైడ్ కాల్ సెంటర్ (91549 70454)ను సంప్రదించే విధంగా అన్ని ఎరువుల దుకాణాల వద్ద హెల్ప్లైన్ నంబర్ను స్పష్టంగా ప్రదర్శించాలని సూచించారు. సాక్షి, విజయవాడ: ఎల్నినో ప్రభావం ఒకవైపు.. ప్రభుత్వ సహాయ నిరాకరణ మరోవైపు.. వెరసి ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా రైతులు విలవిల్లాడుతున్నారు. ఇప్పటికే తీవ్ర వర్షాభావంతో అల్లాడుతున్న అన్నదాతలను కాపాడాల్సిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా వర్తింపజేసే పంటల బీమాకు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రీమియం నగదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చెల్లించి ఆదుకోవాల్సి ఉండగా.. రైతులే ప్రీమియం కట్టాలని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. అసలే కష్టనష్టాలతో ఇబ్బంది పడుతున్న అన్నదాత ఇప్పుడు ప్రీమియం చెల్లించడానికి మొగ్గు చూపడం లేదు. ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో ఇక్కడ అధికశాతం వరి సాగు అవుతోంది. అయితే ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేసుకోవాలని, వరి సాగు చేయొద్దని ప్రభుత్వం రైతులకు చెబుతోంది. ఏదీ నాటి భరోసా? గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వంలో సీఎంగా ఉన్న వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి రైతులకు అండగా పంటల బీమా ప్రీమియం ప్రభుత్వమే చెల్లించేది. తద్వారా రైతులకు పంట నష్టం జరిగినప్పుడు, ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల పంట నష్టపోతే ఆ సీజన్లోనే పరిహారం రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేసేవారు. అయితే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం బీమా ప్రీమియం రైతులే చెల్లించాలని చెబుతోంది. గత్యంతరం లేక కొందరు ప్రీమియం చెల్లిస్తుండగా, మరికొందరు మాత్రం కనీసం ఆసక్తి చూపడం లేదు. మరోవైపు బస్తా యూరియా కోసం తాము అగచాట్లు పడుతున్నామని, ఇంక పంట నష్టపోతే పరిహారం ఇస్తారన్న నమ్మకం లేదని రైతులు చెబుతున్న పరిస్థితి. అసలే ఎల్నినో ప్రభావంతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న అన్నదాతలకు అండగా నిలవాల్సిన తరుణంలో ప్రభుత్వం మొండిచేయి చూపుతోంది. రేపటితో ఆఖరు.. వాతావరణ ఆధారిత, పీఎం ఫసల్ బీమా పథకాల కింద ప్రభుత్వం నోటిఫై చేసిన పంటలకు ప్రీమియం చెల్లించేందుకు ఈ నెల 31తో గడువు ముగియనుంది. వరి పంటకు మాత్రం ఆగస్టు 15 వరకు గడువు ఉంది. క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి రైతులు సాగు చేసిన పంటను పరిశీలించి బీమా ప్రీమియం కట్టించేలా అవగాహన కల్పించాల్సిన వ్యవసాయ అధికారులు, కిందిస్థాయి సిబ్బంది రైతు సేవా కేంద్రాల్లోనే నమోదు చేయిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఉమ్మడి జిల్లాలో 2022 అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం 3.76 లక్షల హెక్టార్లలో పంటలు సాగవుతాయి. ఇందులో సాగు నీరు కింద 2.42లక్షల హెక్టార్లు ఉంది. కొన్ని పంటలకు ప్రీమియం ఎక్కువగా ఉండడంతో ప్రభుత్వమే బీమా ప్రీమియం చెల్లించాలని రైతులు కోరుతున్నా.. చంద్రబాబు సర్కారు నుంచి కనీస స్పందన లేదు. ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో పీఎంఎఫ్బీవై కింద వరి(అత్యధిక విస్తీర్ణం)కి ఎకరాకు రూ.850(ఆగస్టు 15 వరకు గడువు ఉంది), ఎర్రమిరపకు రూ.1800, మొక్కజొన్నకు ఎకరాకు రూ.370, పత్తికి రూ.1900(ఈ నెల 24వ తేదీకి గడువు ముగిసింది), పెసలుకు రూ.360 చొప్పున బీమా కట్టాల్సి ఉంది. కానీ ఉమ్మడి జిల్లాలో బీమా నమోదు శాతం చాలా తక్కువగా ఉంది. గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వం క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ చేయించేందుకు నగదు చెల్లించేది. పంట నష్టపోయినప్పుడు రైతులకు ఇన్సూరెన్స్ నగదు అందేది. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వచ్చాక ప్రభుత్వం చెల్లించే ప్రీమియం ఎత్తి వేయడంతో రైతులకు ఇన్సూరెన్స్ చేయించడం ఆర్థిక భారంగా మారి ఆసక్తి చూపడం లేదు. దీనివల్ల పంట నష్టపోయినప్పుడు రైతులు అప్పులపాలవుతున్నారు. ప్రభుత్వం ఇకనైనా తీరు మార్చుకొని ఉచితంగా ఇన్సూరెన్స్ చేయించాలి. – చెరుకూరి శ్రీనివాసరావు, రైతు సంఘం నాయకుడు, కవులూరు
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సాగునీరు ఇవ్వలేంకలెక్టర్ డీకే బాలాజీ చిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): జిల్లాలో ఖరీఫ్– 2026 సీజన్కు సంబంధించి తూర్పు డెల్టా ఆయకట్టుకు నీటి లభ్యత తక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో రైతులకు సాగునీరు ఇవ్వలేమని కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ అన్నారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లోని సమావేశపు హాలులో 44వ సాగునీటి సలహామండలి సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో సూపర్ ఎల్నినో తీవ్ర ప్రభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని కృష్ణ తూర్పు డెల్టా ఆయకట్టుకు నీటి లభ్యత, తాగునీటి సరఫరాపై సమీక్షించారు. అడుగంటిన జలాశయాలు.. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ జలాశయాలకు ఇన్ఫ్లో లేదన్నారు. ఒక వేళ నీరు వస్తే ప్రథమ ప్రాధాన్యంగా తాగునీటి కోసం నిల్వ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. పులిచింతల ప్రాజెక్టులో 45 టీఎంసీలకు గానూ 29 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉందని, అందులో వినియోగించుకోగలిగిన నీరు 25 టీఎంసీలు మాత్రమే ఉంటుందన్నారు. అంతేకాకుండా పట్టిసీమ నుంచి పోలవరం కుడికాలువ ద్వారా నీటిని విడుదల చేస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ గోదావరిలో కూడా ఎప్పుడూ చూడని విధంగా నీటి ప్రవాహం తగ్గుముఖం పట్టిందన్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో రైతులు ప్రస్తుతం వరిసాగు వైపు మరలకుండా అవకాశం ఉన్న చోట్ల ఆరుతడి పంటలకు మాత్రమే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నారు. పరిహారం ఇవ్వండి.. కొంత మంది సభ్యులు రైతులు ఇప్పటికే నాట్లు పూర్తి చేశారని వారి పరిస్థితి ఏమిటని కనీసం ఆ రైతులకు నష్టపరిహారమైనా ఇప్పించాలని కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. దీనిపై కలెక్టర్ స్పందిస్తూ సభ్యుల విజ్ఞప్తి మేరకు తాము ప్రభుత్వానికి లేఖ రాస్తామన్నారు. ఇరిగేషన్ ఎస్ఈ జె. గుణకరరావు, జిల్లా వ్యవసాయశాఖ అధికారి జ్యోతిరమణి, కృష్ణ తూర్పు డెల్టా ప్రాజెక్టు కమిటీ అధ్యక్షుడు దేవనబోయిన వెంకటేశ్వరరావు, ఉపాధ్యక్షుడు వల్లూరిపల్లి గణేష్, డిస్ట్రిబ్యూటరీ కమిటీ అధ్యక్షుడు, నీటి వినియోగదారుల సంఘాల అధ్యక్షులు పాల్గొన్నారు.
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విజయవాడ డివిజన్ ఉద్యోగికి జీఎం సేఫ్టీ అవార్డురైల్వేస్టేషన్(విజయవాడపశ్చిమ): విధుల్లో అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తూ అవాంఛనీయ ఘటనలను నివారించడంలో కృషి చేసిన విజయవాడ డివిజన్ ఉద్యోగి ఎం.రమేష్ బాబు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జీఎం సందీప్ మాథ్యర్ చేతుల మీదుగా ‘మ్యాన్ ఆఫ్ ద మంత్ సేఫ్టీ అవార్డు’ అందు కున్నారు. జోనల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ విశాఖపట్నంలో జరిగిన అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమంలో జోన్ వ్యాప్తంగా విధుల్లో అప్రమత్తత చూపించిన ఉద్యోగులకు అవార్డులను అందించారు. అందులో విజయవాడ డివిజన్కు చెందిన ఎం.రమేష్బాబు జూన్ 2న మధ్యాహ్నం 12.05 గంటల సమయలో గూడ్స్ రైలు చీరాల స్టేషన్ దాటుతుండగా అందులోని రెండు వ్యాగన్లలో ఐరన్ కాయిల్స్ను పట్టి ఉంచే ఇనుప పట్టీలు విరిగిపోయి ఉండటాన్ని గమనించాడు. వెంటనే స్పందించి.. లోకోపైలెట్, స్టేషన్ మాస్టర్, సంబంధిత కంట్రోల్ సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశాడు అనంతరం రైలును వేటపాలెంలో నిలిపి సత్వర చర్యలు చేపట్టారు. ఐటీఐలో అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం మొగల్రాజపురం(విజయవాడ తూర్పు): జిల్లా పరిధిలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఐటీఐ కళాశాలల్లో ప్రవేశానికి రెండో విడత అడ్మిషన్ల ప్రక్రియను ప్రారంభించామని ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్, ఐటీఐ కౌన్సెలింగ్ ఎన్టీఆర్ జిల్లా కన్వీనర్ ఎం. కనకారావు ప్రకటనలో తెలిపారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 3వ తేదీలోగా ఐటీఐఅడ్మిషన్స్.ఏపీ.జీవోవీ.ఇన్ వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని, ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులకు ఆగస్టు 6వ తేదీన విజయవాడ రమేష్ ఆస్పత్రి రోడ్డులోని ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాల ఆవరణలో కౌన్సెలింగ్ నిర్వహిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లతో కౌన్సెలింగ్కు హాజరుకావాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు పూర్తి చేసేందుకు విజయవాడలోని ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాల ఆవరణలో ప్రత్యేకంగా హెల్ప్ డెస్క్ను ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. వివరాలకు 0866–2475575, 94906 39639, 77804 29468లో సంప్రదించాల్సిందిగా ఆయన కోరారు. అనుమతులు లేని భవనాల కూల్చివేత పెనమలూరు: తాడిగడప మునిసిపాలిటీలో అనుమతులు లేకుండా నిర్మించిన భవనాలపై బుధవారం అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. మునిసిపాలిటీ కమిషనర్ షేక్ నజీర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కానూరు డాక్టర్స్ కాలనీ, తాడిగడప డొంక రోడ్డులో అనుమతులు లేకుండా భవనాల నిర్మాణం చేశారన్నారు. మునిసిపాలిటీ చట్టానికి విరుద్ధంగా భవనాలు నిర్మాణం చేసినందున నోటీసులు జారీ చేశామని అన్నారు. నిర్ణీత సమయంలో యజమానులు అక్రమ కట్టడాలు తొలగించకపోవటంతో టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు భవనాలను కూల్చారని అన్నారు. తాడిగడప మునిసి పాలిటీలో నిర్మాణాలు చేపట్టే యజమానులు ముందస్తుగా ప్లాన్లు మంజూరు చేసుకోవాలని తెలిపారు. మంజూరైన ప్లాన్ల ప్రకారం భవనాల నిర్మాణం చేయాలని సూచించారు. నిబంధనలు అతిక్రమించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. వైద్య కళాశాలకు విరాళంగా గోల్డ్ మెడల్ లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): ప్రభుత్వ సిద్ధార్థ వైద్య కళాశాలలో విద్యార్థులను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో ఆ కళాశాల పూర్వ విద్యార్థి(1987 బ్యాచ్), రేడియాలజిస్ట్ డాక్టర్ వీఎన్ వరప్రసాద్ గోల్డ్మెడల్ విరాళాన్ని కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఆలపాటి ఏడుకొండలరావుకు అందజేశారు. ఏటా బెస్ట్ అవుట్గోయింగ్ విద్యార్థికి ఈ గోల్డ్మెడల్ను అందించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఏడుకొండలరావు మాట్లాడుతూ వైద్య విద్యార్థుల ప్రతిభను మరింత ప్రోత్సహించేలా గోల్డ్మెడల్ విరాళం అందజేయడం అభినందనీయం అన్నారు. డాక్టర్ వీఎన్ వరప్రసాద్ విరాళం మరెందరో పూర్వ విద్యార్థులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తుందన్నారు.
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ప్రకృతి మాతా ప్రణామంపూర్ణాహుతితో ముగిసిన శాకంబరీ ఉత్సవాలు గిరిప్రదక్షిణలో పాల్గొన్న భక్తజనం వివిధ ఫలాలతో ఉత్సవమూర్తిఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): దుర్గమ్మ సన్నిధిలో మూడు రోజులుగా జరుగుతున్న శాకంబరీ ఉత్సవాలు బుధవారంతో ముగిశాయి. ఉత్సవాలలో మూడో రోజున అమ్మవారికి డ్రై ఫ్రూట్స్తో అలంకరించగా, అమ్మవారి ప్రధాన ఆలయాన్ని వివిధ రకాల పండ్లు, కాయలతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు. మరో వైపున ఆషాఢ పౌర్ణమి నేపథ్యంలో తెల్లవారుజామున దుర్గగుడి ఘాట్రోడ్డులోని కామథేను అమ్మవారి ఆలయం నుంచి ఇంద్రకీలాద్రి గిరి ప్రదక్షిణ ప్రారంభమైంది. సుమారు 8 కిలోమీటర్ల మేర సాగిన ఇంద్రకీలాద్రి గిరిప్రదక్షిణలో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు, అమ్మవారి సేవకులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. 45 టన్నుల కూరగాయలు, 2.5 లక్షల మంది భక్తులు శాకంబరీ ఉత్సవాలలో మూడు రోజులలో 45 టన్నుల కూరగాయలను ఇంద్రకీలాద్రిపై అమ్మవారి ఆలయం, ఇతర ఉపాలయాల అలంకరణకు వినియోగించినట్లు ఆలయ అధికారులు పేర్కొన్నారు. మూడు రోజుల ఉత్సవాలలో మొత్తం 2.50 లక్షల మంది భక్తులు అమ్మవారికి శాకంబరీగా దర్శించుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఉత్సవాలలో మొదటి రెండు రోజులు ఆకు కూరలు, కాయగూరలతోనూ, మూడో రోజున డ్రైఫ్రూట్స్తో అలంకరించారు. బంగారు గోపుర ప్రాకారం చుట్టూ బత్తాయిలు, కమలాలు, పైనాపిల్, డ్రాగన్ ఫ్రూట్స్, యాపిల్, ఆల్బక్రా, ద్రాక్షలతో అలంకరించారు. శాకంబరీ ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని మూడు రోజుల పాటు జరిగిన కదంబ ప్రసాద వితరణపై భక్తులు సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. ఉదయం 8 గంటల నుంచి రాత్రి 9.30గంటల వరకు నిర్విరామంగా కదంబ ప్రసాదాన్ని భక్తులకు అందించామని ఆలయ ఈవో శీనానాయక్ పేర్కొన్నారు. రాజగోపురం ఎదుట మంచుతో ఏర్పాటు చేసిన శివలింగం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. వైభవంగా గిరి ప్రదక్షిణ.. ఆషాఢ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకొని బుధవారం తెల్లవారుజామున ఇంద్రకీలాద్రి గిరిప్రదక్షిణ ఘాట్రోడ్డులోని కామథేను అమ్మవారి ఆలయం నుంచి ప్రారంభమైంది. కామథేను అమ్మవారి ఆలయం వద్ద దేవస్థాన ప్రచార రథానికి ఆలయ ఈవో శీనానాయక్, చైర్మన్ రాధాకృష్ణలతో పాటు ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు, ఆలయ అర్చకులు రంగావజ్జుల శ్రీనివాసశాస్త్రి, ఇతర అర్చకులు పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహించి గిరిప్రదక్షిణను ప్రారంభించారు. ఘాట్రోడ్డు నుంచి ప్రారంభమైన గిరిప్రదక్షిణ కుమ్మరిపాలెం, విద్యాధరపురం, సితారా, కబేళా, పాలప్రాజెక్టు, కేఎల్రావు నగర్, చిట్టినగర్, బ్రాహ్మణ వీధి మీదుగా ఆలయానికి చేరుకుంది. ఆషాఢ మాసం, గురు పౌర్ణమి వేళ ఆదిదంపతులైన శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్లు మేళతాళాలు, మంగళవాయిద్యాల నడుమ తమ ఇంటి ముంగిటకు విచ్చేయడం ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చిందంటూ భక్తులు పూజా సామగ్రి సమర్పించి పూజలు జరిపించుకున్నారు. పౌర్ణమి వేళ.. ఆర్జిత సేవా భాగ్యం ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): ఆషాఢ పౌర్ణమి, శాకంబరీగా దుర్గమ్మ దర్శనం, ఆషాఢ సారె ఉత్సవాల నేపథ్యంలో బుధవారం ఆదిదంపతులకు నిర్వహించిన ఆర్జిత సేవలకు డిమాండ్ ఎక్కువగా కనిపించింది. తెల్లవారుజామున ప్రధాన ఆలయంలో సుప్రభాత సేవ, మూలవిరాట్కు నిర్వహించే ఖడ్గమాలార్చనకు పెద్ద ఎత్తున ఉభయదాతలు పాల్గొన్నారు. అమ్మవారి ఖడ్గమాలార్చనలో 27 మంది ఉభయదాతలు రెండు షిఫ్టులలో పూజను జరిపించుకున్నారు. ఇక ఆలయ ప్రాంగణంలోని నూతన పూజా మండపంలో నిర్వహించిన లక్ష కుంకుమార్చనలో 11 మంది, శ్రీచక్రనవార్చనలో 17 మంది, యాగశాలలో చండీహోమంలో 174 టికెట్లకు విక్రయించారు. దీంతో సుమారు మూడువందల మంది భక్తులు యాగశాలలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని తమ నామగోత్రాలతో హోమం జరిపించుకున్నారు. ఇక సాయంత్రం అమ్మవారికి జరిగిన పంచహారతుల సేవలో పాల్గొనేందుకు నగరానికి చెందిన పలువురు ప్రముఖులు పోటీ పడ్డారు. శాకంబరీ ఉత్సవాల ముగింపును పురస్కరించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలోని యాగశాలలో ఆలయ వైదిక కమిటీ పర్యవేక్షణలో పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఆలయ ఈవో శీనానాయక్ దంపతులు, చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ దంపతులతో పాటు ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు పాల్గొనగా, ఆలయ స్థానాచార్య శివప్రసాద్ శర్మ, ప్రధాన అర్చకులు ఎల్డీ, ప్రసాద్, ఇతర వేద పండితులు పాల్గొన్నారు.
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గాయపడిన వృద్ధుడు మృతిగుణదల(విజయవాడ తూర్పు): మితిమీరిన వేగంతో వెళుతున్న ఓ వాహన చోదకుడి నిర్లక్ష్యానికి ఓ వృద్ధురాలు మృతి చెందిన ఘటన మాచవరం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో బుధవారం జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గుంటూరుజిల్లా మంగళగిరికి చెందిన దాసరి సత్యనాగ కుమారి (63) గృహిణి. వ్యక్తిగత పనుల నిమిత్తం బుధవారం విజయవాడ నగరానికి చేరుకుంది. బందరురోడ్డు పీవీపీ మాల్ వద్ద రోడ్డు దాటుతున్న క్రమంలో ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం నుంచి బెంజి సర్కిల్ వైపు వేగంగా వెళుతున్న మట్టా భాను ప్రకాష్ తన ద్విచక్రవాహనంతో ఢీకొట్టాడు. దీంతో రోడ్డుపై పడిపోయిన సత్యనాగ కుమారి తలకు బలమైన గాయమై అపస్మారక స్థితికి చేరుకుంది. స్థానికులు మాచవరం పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వివరాలు సేకరించిన పోలీసులు ఆమెను ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యుల కోరిక మేరకు మెరుగైన వైద్యం కోసం ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ నుంచి తాడేపల్లి మణిపాల్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. పరీక్షలు చేసిన వైద్యులు ఆ వృద్ధురాలు అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు మృతదేహాన్ని పంచనామా నిమిత్తం మార్చురీకి తరలించారు. ప్రమాదానికి కారణమైన వాహన చోదకుడిని అదుపులోకి తీసుకుని బైక్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సత్యనాగకుమారి మృతితో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు శోక సంద్రంలో మునిగిపోయారు.
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తమ్ముళ్ల నడుమ ఆధిపత్య పోరు● ‘‘ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం’’లో రచ్చకెక్కిన విభేదాలు ● ఎమ్మెల్యే ముందే ఒకరిపై ఒకరు దూషణలు ఉయ్యూరు: టీడీపీలో అంతర్గతంగా ఉన్న కుమ్ములాటలు బట్టబయలయ్యాయి. కృష్ణాజిల్లా ఉయ్యూరుపై ఆధిపత్యం కోసం తమ్ముళ్లు తన్నుకునే వరకూ వెళ్లారు. పెనమలూరు ఎమ్మెల్యే బోడె ప్రసాద్ ఎదుటే ఒకరిపై ఒకరు వాదులాటకు దిగి దుర్భాషలాడుకున్నారు. నువ్వెంత...నీ స్థాయెంత అంటూ తోపులాటకు దిగారు. మంగళవారం రాత్రి టీడీపీ చేపట్టిన ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం కార్యక్రమం వేదికగా తమ్ముళ్ల మధ్య పోరు నెలకొంది. ఉయ్యూరు టీడీపీలో గత కొంతకాలంగా ఆధిపత్య పోరు నడుస్తోంది. అధికారం, కాంట్రాక్టులు, ఆదాయ వనరుల అజెండాగా కూటమి ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టిన దగ్గర నుంచి తమ్ముళ్ల మధ్య అంతర్గత యుద్ధం జరుగుతోంది. పార్టీ నాయకులు రెండు వర్గాలుగా చీలిపోయారు. కార్యక్రమాలు కూడా ఒంటెత్తు పోకడలుగా సాగుతుండటంతో శ్రేణుల్లో అసంతృప్తి నెలకొంది. మున్సిపాలిటీ వేదికగా సాగుతున్న ఈ తంతు ఇంటింటికీ తెలుగుదేశంలో బహిర్గతమైంది. కాపుల రామాలయం సెంటరులో ఎమ్మెల్యే బోడె ప్రసాద్, మాజీ ఎమ్మెల్సీ వైవీబీ రాజేంద్రప్రసాద్ సమక్షంలోనే పార్టీ నాయకులు వంగవీటి శ్రీనివాసప్రసాద్, కూనపరెడ్డి వాసు మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ క్రమంలో ఇరువురు నేతలు ఒకరిపై ఒకరు తీవ్ర స్థాయిలో దూషణలకు దిగి తోపులాట వరకూ వెళ్లారు. అధికారం, పదవులు, కాంట్రాక్టులు అన్నీ ఒకరిద్దరికే ఎలా కట్టబెడతారంటూ వంగవీటి ఆరోపించారు. ఆరోపణలపై వాసు అదే స్థాయిలో స్పందించి పార్టీలో కష్టపడ్డ వారికే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అదుపుతప్పే పరిస్థితి నెలకొనటంతో అక్కడే ఉన్న ఎమ్మెల్యే బోడె ప్రసాద్ జోక్యం చేసుకుని ఇరువురికీ సర్దిచెప్పి కార్యక్రమం ముగించుకుని వెళ్లిపోయారు. జనసేన గళం టీడీపీ నేతల వ్యవహార తీరుపై జనసేన నేతలూ తమ అసంతృప్తి వెళ్లగక్కారు. జనసేన నేత బొప్పన శివప్రసాద్ తమ పార్టీకి సరైన ప్రాధాన్యం లేదని ఎమ్మెల్యే ఎదుటే టీడీపీ నేతలను నిలదీయటంపై చర్చ జరుగుతోంది. జనసేనకు సముచిత స్థానం కల్పించటం లేదని బొప్పన ఆరోపించటం గమనార్హం.
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లారీని ఢీకొన్న వ్యాను : ఒకరు మృతికోనేరుసెంటర్: వ్యాను డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం ఓ నిండు ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. మరో నలుగురిని తీవ్రగాయాలతో ఆసుపత్రిపాలు చేసింది. ఆగి ఉన్న లారీని అతి వేగంగా వెళ్లి ఢీకొనటంతో ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. జరిగిన ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. లారీ కింద ఇరుక్కుపోయిన క్షతగాత్రులను అతికష్టం మీద బయటికి లాగి చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. జిల్లా కేంద్రమైన మచిలీపట్నం – రేపల్లె హైవేపై బుధవారం తెల్లవారుజామున ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి కేసు నమోదు చేసిన బందరు రూరల్ ఎస్ఐ రమేష్ తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. గుంటూరు జిల్లా రేపల్లెకు చెందిన తూముగుంటల వెంకటరమణ (61) స్థానికంగా అకౌంటెంట్గా పనిచేస్తుంటాడు. అతని భార్య మాధవి మరికొంత మంది మహిళలతో కలిసి హిందూ దేవాలయాల్లో భజనలు చేస్తూ ఉంటుంది. ఇదిలా ఉండగా వెంకటరమణ దంపతులు మిగిలిన భక్తబృందం (మహిళలు)తో కలిసి వాడపల్లి వెంకటేశ్వరస్వామివారిని దర్శించుకుని భజన కార్యక్రమం నిర్వహించేందుకు నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకోసం మిగిలిన 11 మంది మహిళల బృందంతో కలిసి బుధవారం తెల్లవారుజామున రేపల్లె నుంచి టెంపో వ్యానులో వాడపల్లికి బయలుదేరారు. వ్యాను మచిలీపట్నంలోని కాలేఖాన్పేట మీదుగా బైపాస్రోడ్డులోకి చేరుకున్న సమయంలో రోడ్డుకు పక్కగా ఆగి ఉన్న లారీని వ్యాను అతివేగంగా వెళ్లి ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో వ్యాను లారీ వెనుకభాగం కిందికి దూసుకుపోవటంతో డ్రైవర్ పక్క సీటులో కూర్చున్న వెంకటరమణ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. వ్యానులో ఉన్న మరో నలుగురు మహిళలు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాదాన్ని గమనించిన తోటి ప్రయాణికులు బందరు రూరల్ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. విషయం తెలుసుకున్న ఎస్ఐ రమేష్ సిబ్బందితో కలిసి ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. వెంకటరమణ మృతదేహాన్ని బయటికి లాగి ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన నలుగురు మహిళలను చికిత్స నిమిత్తం మచిలీపట్నం సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించారు. వీరిలో ఓ మహిళకు తీవ్రగాయాలు కావటంతో వైద్యుల సలహా మేరకు మెరుగైన చికిత్స కోసం విజయవాడకు తరలించారు. మృతుని భార్య మాధవి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ రమేష్ తెలిపారు. పోస్టుమార్టం అనంతరం వెంకటరమణ మృతదేహాన్ని బంధువులకు అప్పగించారు. మరో నలుగురికి గాయాలు
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సాయికృష్ణ కేసులో అనూహ్య పరిణామంసాక్షి, విజయవాడ: సాయికృష్ణ కేసులో అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సాయికృష్ణ కేసులో హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ విత్ డ్రా చేసుకుంటున్నట్లు పిటిషన్ వేశారు. సీబీఐ విచారణ పిటిషన్ వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు వేసిన పిటిషన్లోనే హెబియస్ కార్పస్ అంశం పెట్టారు. సీబీఐ విచారణ పిటిషన్ వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు విజయలక్ష్మితో సంతకం పెట్టించారు అడ్వకేట్.హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్పై సాయికృష్ణ పిన్ని కనకదుర్గ.. హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకుని వెళ్లారు. పిటిషనర్కు తెలియకుండా హెబియస్ పిటిషన్ ఏ విధంగా వెనక్కి తీసుకుంటారంటూ అడ్వకేట్ కనకదుర్గ ప్రశ్నించారు. పిటిషనర్కు తెలియకుండా సంతకం తీసుకున్నారని కనకదుర్గ.. హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. పిటిషనర్కు తెలియకుండా హెబియస్ను విత్ డ్రా చేసుకుంటున్నట్లు పిటిషన్ ఎలా ఫైల్ చేస్తారని న్యాయమూర్తి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.పిటిషన్ ఫైల్ చేసిన అడ్వకేట్కి నోటీసులు ఇవ్వాలని న్యాయమూర్తి ఆదేశించారు. న్యాయవాది లైసెన్స్ రద్దుకు బార్ కౌన్సిల్కు రిఫర్ చేస్తామని న్యాయమూర్తి హెచ్చరించారు. విచారణను రేపటి(గురువారం)కి కోర్టు వాయిదా వేసింది.
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కూటమి సర్కార్కు బిగ్ షాక్.. టాటా పవర్ గుడ్బై!సాక్షి, విజయవాడ: ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వానికి మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. రాష్ట్రం నుంచి టాటా పవర్ భారీ పెట్టుబడి ప్రాజెక్టు ఒడిశాకు తరలిపోతున్నట్టు ఎకనామిక్ టైమ్స్లో కథనం పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో కూటమి ప్రభుత్వ పనితీరుపై వైఎస్సార్సీపీ తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. రాష్ట్రానికి రావాల్సిన రూ.6,675 కోట్ల పెట్టుబడి చేజారిపోవడం పారిశ్రామిక విధానాల్లో ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిదర్శనమని ఆరోపించింది.నెల్లూరులో ఏర్పాటు చేయాల్సిన టాటా పవర్ ఇంగాట్-వేఫర్ యూనిట్ (10 గిగావాట్ల సామర్థ్యం) కోసం గతంలో ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసింది. అయితే ఆ ప్రాజెక్టు ఇప్పుడు ఒడిశాకు తరలిపోతున్నట్లు వార్తలు రావడం ఆందోళన కలిగిస్తోందని వైఎస్సార్సీపీ పేర్కొంది. అలాగే, పెట్టుబడులు తీసుకురావడంలో గొప్పలు చెప్పుకున్న కూటమి ప్రభుత్వం.. ఇలా వచ్చిన పెట్టుబడులను నిలబెట్టుకోవడంలో విఫలమైందని మండిపడింది.గతంలో టాటా పవర్ ప్రాజెక్టును రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చిన ఘనత టీడీపీదే అంటూ పచ్చ పార్టీ నేతలు ప్రచారం చేసుకున్నారని, ఇప్పుడు అదే ప్రాజెక్టు ఇతర రాష్ట్రానికి వెళ్లే పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందో ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలని వైఎస్సార్సీపీ డిమాండ్ చేసింది. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల వాతావరణాన్ని మెరుగుపరుస్తామని చెప్పిన ప్రభుత్వం, వాస్తవంగా ఉన్న పరిశ్రమలను నిలబెట్టడంలో విఫలమవుతోందని విమర్శించింది.ఏపీ కంటే ఒడిశా పారిశ్రామిక విధానాలు మెరుగ్గా ఉండటంతో కంపెనీలు అక్కడికి వెళ్లే పరిస్థితి ఏర్పడిందని వ్యాఖ్యలు చేసింది. పారిశ్రామిక విధానాల్లో ఏపీ కంటే ఇతర రాష్ట్రాలు ముందుకు వెళ్తున్నాయన్న సంకేతాలు వస్తున్న నేపథ్యంలో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన విధానాలను సమీక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని వైఎస్సార్సీపీ పేర్కొంది. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ వంటి అంశాల్లో రాష్ట్ర స్థానం దిగజారడం పెట్టుబడిదారుల నమ్మకాన్ని దెబ్బతీస్తోందని ఆరోపించింది. అయితే, ప్రాజెక్టు మార్పునకు కారణాలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
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దగా డీఎస్సీపైబుధవారం శ్రీ 29 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026చిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): విద్యారంగ, విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య ధోరణిపై విద్యార్థులు, యువజనులు కదం తొక్కారు. నీట్ అవకతవకలపై ఢిల్లీలో జెన్ జీ ఆధ్వర్యంలో ఇటీవల జరిగిన ఆందోళనల తరహాలో మచి లీపట్నం నగరాన్ని నిరసనలతో హోరెత్తించారు. వైఎస్సార్ సీపీ యువజన, విద్యార్థి విభాగాల ఆధ్వ ర్యంలో మంగళవారం భారీ ర్యాలీ, నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. తొలుత లక్ష్మీటాకీస్ సెంటర్ వద్ద ఉన్న అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి నాయకులు, కార్యకర్తలు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం భారీ ర్యాలీగా కలెక్టరేట్ వద్ద ఉన్న ధర్నా చౌక్కు చేరుకున్నారు. యువత, విద్యార్థులు ప్లకార్డులు చేబూని దగా డీఎస్సీ అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని నినాదాలతో హోరెత్తించారు. నిిస్సిగ్గుగా టీచర్ పోస్టులను అమ్ముకున్నారు రాష్ట్రంలో ఇటీవల నిర్వహించిన డీఎస్సీలో నిస్సిగ్గుగా మంత్రి నారా లోకేష్ ఆధ్వర్యంలో టీచర్ పోస్టులను అమ్ముకున్నారని మాజీ మంత్రి, వైఎ స్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పేర్ని వెంకట్రామయ్య (నాని) విమర్శించారు. ధర్నా చౌక్ వద్ద ఆయన మాట్లాడారు. దగా డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి సాక్ష్యాలు, ఆధారాలు చూపిస్తే సమాధానం చెప్పలేక మంత్రి లోకేష్ ఉత్తర కుమార ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారని ఎద్దేవాచేశారు. డీఎస్సీపై చర్చకు రావాలని లోకేష్ విసిరిన సవాల్కు ఆయన అమ్మమ్మ లక్ష్మీ పార్వతి స్పందించి వస్తే పారిపోయారని విమర్శించారు. తాను చర్చకు వస్తానన్నా ఇంత వరకు సమాధానం చెప్పలేదని పేర్కొ న్నారు. నీట్ పేపరు లీకేజీపై ఢిల్లీ లోని జంతర్మంతర్ వద్ద విద్యార్థుల ఆందోళనకు తలొగ్గి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారని గుర్తుచేశారు. రాష్ట్రంలో జరిగిన డీఎస్సీ అక్రమాలపై నీతి, నిజాయితీ ఉంటే నారా లోకేష్ తక్షణమే మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రతి ప్రాంతంలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తామని, నిరుద్యోగాన్ని పార దోలుతామని యువతకు మాయమాటలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిన టీడీపీ నాయకులు సందుసందులో పేకాట శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశారని వైఎస్సార్ సీపీ మచిలీపట్నం నియోజకవర్గం ఇన్చార్జ్ పేర్ని కృష్ణ మూర్తి (కిట్టు) విమర్శించారు. సంక్రాంతి కోడిపందేలు, జూదాలు నిర్వహించటమే జాబ్క్యాలెండర్గా భావించేలా ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోందన్నారు. వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి హయాంలో సచివాలయాలు ఏర్పాటు చేసి 1.50 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినప్పటికీ ఒక్క ఆరోపణ కూడా రాలేదన్నారు. తాము అధికారంలోకి రాగానే డీఎస్సీలో జరిగిన అవకతవకలను బయటకు తీస్తామన్నారు. చదువుతోనే పేద కుటుంబాల్లో వెలుగులు నింపాలనే ఉద్దేశంతో వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి తాను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఐదేళ్ల కాలంలో ఎటువంటి బకా యిలు లేకుండా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ చెల్లించారని వైఎస్సార్ సీపీ పెడన నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త ఉప్పాల రాము తెలిపారు. నాడు – నేడు పథకంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలను అభివృద్ధి చేసి ప్రైవేటు పాఠశాలలకు దీటుగా తీర్చిదిద్దారని గుర్తుచేశారు. ప్రస్తుత చంద్రబాబు ప్రభుత్వం విద్యార్థుల భవిష్యత్తును అంధకారంలోకి నెట్టిందన్నారు. నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. చంద్రబాబు ఎన్ని సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినా ఇంత వరకు విద్యార్థులు, యువత కోసం ఒక్క పథకమైనా ప్రవేశపెట్టారా అని వైఎస్సార్ సీపీ పెనమలూరు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ దేవభక్తుని చక్రవర్తి ప్రశ్నించారు. ప్రతి విద్యార్థీ ఉన్నత చదువులను అభ్యసించాలని ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టిన వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి మహానుభావుడని పేర్కొన్నారు. లక్షల మంది విద్యార్థులకు మేలు చేసిన ఘనత ఆయనకే దక్కిందన్నారు. ఆయన తనయుడు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి అమ్మఒడి పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టి సమర్థవంతంగా అమలు చేశారని వివరించారు. నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాలు లేక జోమాటా, ఫ్లిప్కార్ట్ డెలివరీ బాయ్లుగా మారుతున్నా రని వైఎస్సార్ సీపీ స్టూడెంట్ విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు చైతన్య పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులకు మేలు చేయా ల్సింది పోయి తమ మందీ మార్బలం, కాంట్రాక్టర్లను కూటమి పాలకులు బాగు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు చెల్లించకుండా ఐటీ కంపెనీలు తీసుకొస్తున్నా మని కల్లబొల్లి మాటలు చెబుతున్నారని పేర్కొన్నారు. తాము వచ్చే ఎన్నికల్లో అధికారంలోకి వస్తామని, ఇప్పటి దగా డీఎస్సీలో జరిగిన అవకతవకలను బయటకు తీస్తామని వైఎస్సార్ సీపీ యువజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు మేరుగుమాల కాళేశ్వరరావు అన్నారు. గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వంలో విద్యాదీవెన, వసతి దీవెన వంటి పథకాలతో విద్యార్థులకు బంగారు భవిష్యత్తును అందించిన ఘనత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డిదేనని అన్నారు.
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తాగునీటి సరఫరాపై అప్రమత్తత అవసరంచిలకలపూడి (మచిలీపట్నం): రగామీణ ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సరఫరా విషయంలో అధికారులు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండి ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలని కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ డి.కె.బాలాజీ అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లోని తన చాంబర్లో ఆర్డబ్ల్యూఎస్, ఐసీడీఎస్, పంచా యతీరాజ్శాఖ అధికారులతో ఆయన మంగళ వారం సమీక్ష నిర్వహించారు. అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. జిల్లాలో వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల రానున్న రోజుల్లో నీటి కొరత ఏర్పడే అవకాశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పక్కా ప్రణాళికతో వ్యవహరించాలన్నారు. కాలువల ద్వారా వచ్చే నీటి ప్రవాహాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ అవసరమైన ప్రాంతాల్లో మోటార్లు, పంపులు, ట్యాంకర్ల ద్వారా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని సూచించారు. తాగునీటి సరఫరా విషయంలో రెవెన్యూ, పోలీస్, ఇరిగేషన్ తదితర శాఖలతో సమన్వయం చేసుకోవాలన్నారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో తాగునీటి వసతి, మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం పనులను త్వరితగతిన చేపట్టాలన్నారు. నిధుల కొరత కారణంగా ఎక్కడా పనులు నిలిచిపోకుండా అవసరమైతే పంచా యతీ నిధులను వెచ్చించి పూర్తి చేయాలన్నారు. సీఎస్ఆర్, ఇతర అభివృద్ధి పనులు వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలన్నారు. ఈ సమావేశంలో గ్రామీణ నీటి సరఫరా విభాగం ఎస్సీ సోమశేఖర్, ఈఈ నటరాజ్, ఐసీడీఎస్ పీడీ ఎం.ఎన్.రాణి, డీపీఓ ఎం.ధనలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఉపకారంలో కోతలు .. విద్యార్థుల వెతలుబీసీ విద్యార్థులకు మొండిచేయి చదువులపై ఆర్థిక భారం బీసీ విద్యార్థులకు : రూ.27.68 కోట్లు ముస్లిం మైనార్టీలకు : రూ.5.32 కోట్లు క్రిస్టియన్ మైనారిటీ విద్యార్థులకు : రూ.0.76 కోట్లు ఈబీసీ విద్యార్థులకు : రూ.4.47 కోట్లు కాపు విద్యార్థులకు : రూ.1.34 కోట్లు ఎస్టీ విద్యార్థులకు : రూ.0.77 కోట్లు
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బదిలీల్లో ఆన్ డ్యూటీమచిలీపట్నంఅర్బన్: చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు జూనియర్, డిగ్రీ విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతున్నాయి. ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ పూర్తికాక ముందే జూనియర్ కళాశాలల్లో బోధిస్తున్న లెక్చరర్లకు ఉద్యోగోన్నతులు కల్పించి డిగ్రీ లెక్చరర్లుగా పోస్టింగ్లు ఇచ్చింది. వారంతా 15 రోజుల్లోగా బదిలీ అయిన స్థానాల్లో విధుల్లో చేరాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇప్పటికే ఇంటర్ విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమై తరగతులు కొనసాగుతున్న సమయంలో అధ్యాపకులను డిగ్రీ కళాశాలలకు తరలించడంతో జూనియర్ కళాశాలల్లో బోధన దెబ్బతింటోందన్న ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. దీంతో ఆయా లెక్చరర్లు అందరినీ తిరిగి పాత స్థానాలకు వచ్చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. 75 మందికి బదిలీలు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో లెక్చరర్లుగా జోన్–2కు చెందిన 75 మంది జూనియర్ లెక్చరర్లు ఉద్యోగోన్నతి పొందారు. రాష్ట్రంలోని నాలుగు జోన్లలో జోన్–4 తర్వాత అత్యధికంగా జోన్–2లోనే ఉద్యోగోన్నతులు కల్పించారు. జోన్–2 పరిధిలోని ఉమ్మడి కృష్ణా, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల నుంచి 75 మంది అధ్యాపకులు డిగ్రీ కళాశాలలకు బదిలీ అయ్యారు. ఫలితంగా ఇంటర్ కళాశాలల్లో అధ్యాపకుల కొరత ఏర్పడింది. సబ్జెక్టుల వారీగా చూస్తే కామర్స్లో 11 మంది, తెలుగు 9, ఎకనామిక్స్ 8, ఇంగ్లిష్ 8, ఫిజిక్స్ 7, పొలిటికల్ సైన్స్ 6, జువాలజీ 5, కెమిస్ట్రీ 5, హిస్టరీ 5, హిందీ 4, బోటనీ 3, లైబ్రేరియన్లు 3, మ్యాథమెటిక్స్లో ఒకరు ఉద్యోగోన్నతి పొందారు. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సంస్కృతం, తమిళం, ఫిజికల్ డైరెక్టర్ విభాగాల్లో ఒక్కరికి కూడా ప్రమోషన్ దక్కలేదు. ఈ బదిలీలతో ప్రధాన సబ్జెక్టుల్లో అధ్యాపకుల కొరత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని విద్యావేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. భిన్న ఉత్తర్వులతో గందరగోళం తొలుత జూనియర్ లెక్చరర్లకు డిగ్రీ కళాశాలల్లో లెక్చరర్లుగా ఉద్యోగోన్నతులు కల్పించి అక్కడ విధుల్లో చేరాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. అనంతరం మరో ఉత్తర్వు జారీచేసి, ఉద్యోగోన్నతి పొందిన వారు తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు తాము పని చేసిన ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లోనే ‘ఆన్ డ్యూటీ’ ప్రాతిపదికన విధులు నిర్వహించాలని స్పష్టం చేసింది. డిగ్రీ కళాశాలల ప్రిన్సిపాళ్లు వారిని రిలీవ్ చేసి జూనియర్ కళాశాలలకు పంపాలని, అక్కడి ప్రిన్సిపాళ్లు హాజరు ధ్రువీకరణ పత్రాలు పంపగా, వేతనాలు మాత్రం డిగ్రీ కళాశాలల నుంచే చెల్లించాలని ఆదేశించింది. కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే పరస్పర భిన్నమైన ఉత్తర్వులు రావడంతో అధ్యాపకులు, కళాశాలల యాజమాన్యాల్లో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. బోధనపై ప్రతికూల ప్రభావం ముందుగా జూనియర్ కళాశాలల్లో ఏర్పడే అధ్యాపకుల ఖాళీలను భర్తీ చేసి, ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసిన అనంతరమే ఉద్యోగోన్నతులు కల్పిస్తే సమస్య ఉండేది కాదు. అలాకాకుండా డిగ్రీ కాలేజీలకు అధ్యాపకులను బదిలీచేసింది. జూనియర్ కళాశాలల్లో ఖాళీలు ఏర్పడి బోధన దెబ్బతింటుందని గుర్తించి పాత స్థానాల్లో విధులు నిర్వహించాలని వారికి సూచించింది. భవిష్యత్తులో వారిని తిరిగి డిగ్రీ కళాశాలలకు పంపితే, ఇంటర్ విద్యార్థుల పరి స్థితి ఏమిటని విద్యావేత్తలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. డిగ్రీ కళాశాలల్లోనూ ఇప్పటికే తరగతులు ప్రారంభమయ్యాయి. అక్కడ అధ్యాపకుల కొరతను ఎలా భర్తీ చేస్తారనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. స్పష్టత ఇవ్వాల్సిందే.. డిగ్రీ కళాశాలల్లో అడ్మిషన్లు పూర్తికాకముందే ఇంటర్ కళాశాలల నుంచి అధ్యాపకులను తరలించడం, అనంతరం మళ్లీ జూనియర్ కళాశాలల్లోనే బోధించా లని ఆదేశించడం ప్రభుత్వ నిర్ణయాల్లో స్థిరత్వం లోపించిందనే విమర్శలకు కారణమైంది. ఒకవైపు జూనియర్, డిగ్రీ కళాశాలల్లో ఏర్పడిన అధ్యాపకుల కొరతను భర్తీ చేసే చర్యలు చేపట్టకుండా, ఉన్న అధ్యాపకులనే అటూ ఇటూ తిప్పడం వల్ల సమస్య మరింత జటిలమవుతుందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. విద్యార్థుల విద్యా ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఉద్యోగోన్నతులు, పోస్టింగ్లు, బోధనా బాధ్యతలపై స్పష్టమైన విధానాన్ని ప్రభుత్వం ప్రకటించాలని విద్యార్థులు, తల్లి దండ్రులు, అధ్యాపక సంఘాల ప్రతినిధులు కోరుతున్నారు.
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12 నుంచి హెల్త్ వర్సిటీ కల్చరల్ మీట్లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): విద్యతో పాటు సృజనాత్మకత, నాయకత్వం, వ్యక్తిత్వ వికాసానికి సమాన ప్రాధాన్యత ఇస్తూ డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యంలో తొలిసారిగా ఇంటర్ కాలేజియేట్ కల్చరల్ మీట్ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఉపకులపతి డాక్టర్ పి.చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. కల్చరల్ మీట్ పోస్టర్ను యూనివర్సిటీలో మంగళవారం ఆవిష్కరించారు. చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ.. కల్చరల్ మీట్ను ఆగస్టు 12 నుంచి 14 వరకూ మంగళగిరిలోని ఎన్ఆర్ఐ వైద్య కళాశాలలో నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని యూనివర్సిటీ అనుబంధ వైద్య, దంత వైద్య కళాశాలల విద్యార్థులు పాల్గొంటారని పేర్కొన్నారు. రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ టి.సాయిసుధీర్, యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సూర్యప్రభ, పబ్లికేషన్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ కె.సుధ, ఎన్ఆర్ఐ కళాశాల అధ్యాపకులు పాల్గొన్నారు. లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో జరిగిన మాతాశిశు మరణాలపై మంగళవారం సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. పాత ప్రభుత్వాస్పత్రిలోని సెమినార్ హాలులో జరిగిన ఈ సమీక్షలో డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ ఎ.శ్రావణ్బాబు, జీజీహెచ్ పిడియాట్రిక్ విభాగాధిపతి డాక్టర్ పి.అనీల్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జి.కొండూరు, ఎ.కొండూరు, చంద్రాల, ఉట్కూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలతో పాటు, సింగ్నగర్ యూపీహెచ్సీలో జరిగిన నవజాత శిశు మరణాలపై చర్చించారు. జీజీహెచ్ పిడియాట్రిక్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ బి.సునీత, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ వై.సౌజన్య, డాక్టర్ మొబిన్ అహ్మద్, సీహెచ్ గంగాదేవి, ఎం.సబిత తదితరులు పాల్గొన్నారు. లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): తమకు జీతాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ విజయవాడ ప్రభుత్వాస్పత్రి (జీజీహెచ్) పారిశుద్ధ్య కార్మికులు మంగళవారం మరోసారి ఆందోళనకు దిగారు. రెండు నెలల పెండింగ్ జీతాలు ఇవ్వాలని, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ బకాయిలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ విధులు బహిష్కరించి క్యాజువాలిటీ బ్లాక్ ఎదుట బైఠాయించారు. జీతాలు ఇచ్చేంత వరకూ పని బంద్ చేసి ఆందోళన కొనసాగిస్తామని స్పష్టంచేశారు. పలువురు కార్మకులు మాట్లాడుతూ.. ఇంటి అద్దెలు, పిల్లలకు ఫీజులకు అప్పులు చేసి, వడ్డీలు సైతం కట్టలేని స్థితిలో ఉన్నట్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కొత్త కాంట్రాక్టర్ వచ్చిన తొమ్మిది నెలల్లో ఏ ఒక్క నెలలోనూ కచ్చితంగా జీతాలు వేసిన దాఖలా లేదన్నారు. ఆరు నెలలుగా పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ చెల్లించడం లేదన్నారు. రాష్ట్ర వైద్య విద్య సంచాలకులు, ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ పలు దఫాలుగా చర్చలు జరిపినా కాంట్రాక్టు సంస్థ స్పందించలేదన్నారు. సీఐటీయూ తూర్పు కృష్ణ కార్యదర్శి పి.కృష్ణ, నగర కమిటీ సభ్యుడు కోటబాబు, యూనియన్ నాయకులు తిరపతమ్మ, భాస్కరమ్మ, అఖిత, పద్మ పాల్గొన్నారు.
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ఇంద్రకీలాద్రికి హరిత శోభఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): ‘వరి కంకుల మధ్య మా దుర్గమ్మా.. నిను చూచిన కనులదే భాగ్యం కదమ్మా..’ అంటూ భక్తులు పులకించారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో శాకంబరీ ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభ వంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం అమ్మవారిని వివిధ రకాల కూరగాయలతో అలంకరించారు. ప్రధాన ఆలయంలో మూలవిరాట్కు వరి కంకులనే ఆభరణాలుగా తీర్చిదిద్దారు. ముగ్ధ మనోహరమైన అమ్మవారి రూపాన్ని చూసిన భక్తులు మైమరిచారు. తెల్లవారు జాము నుంచి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు ఇంద్రకీలాద్రికి తరలివచ్చి శాకంబరీగా అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణాన్ని కరివేపాకు తోటగా మలిచిన తీరు అందరికీ ముగ్ధులను చేసింది. మరో వైపు ఆషాఢ మాసోత్సవం నేపథ్యంలో అమ్మవారికి సారె సమర్పించేందుకు భక్తులు విశేషంగా తరలివచ్చారు. భక్తుల రద్దీ నేపథ్యంలో ఆలయ ప్రాంగణంలో క్యూలైన్లు కిటకిటలాడాయి. అమ్మవారి దర్శనంలో భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలుగకుండా ఆలయ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. మహా నివేదన అనంతరం రద్దీ అంతకంతకు పెరుగుతూ ఉండటంతో అన్ని క్యూలైన్లలోనూ భక్తులను ఉచి తంగా అనుమతించారు. రూ.500 టికెట్ల విక్రయా లను నిలిపివేసిన దేవస్థాన అధికారులు బంగారు వాకిలి ద్వారా భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు. ఉదయం పది నుంచి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు, సాయంత్రం ఆరు నుంచి రాత్రి 9.30 గంటల వరకు భక్తుల రద్దీ అధికంగా కనిపించింది. ఆకట్టుకున్న ప్రధాన ఆలయ అలంకరణ శాకంబరీ ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని అమ్మ వారి ప్రధాన ఆలయానికి చేసిన కూరగాయల అలంకరణ భక్తులకు విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. కరివేపాకు, వంకాయలు, దొండ, బెండ, కాకర, టమాట, క్యారెట్, క్యాప్సికమ్లతో ఆలయ ప్రాంగణాన్ని హరిత వనంగా తీర్చిదిద్దారు. ఇక ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉపాలయాలతో పాటు మల్లేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని కూడా ఆకుకూరలు, కాయ గూరలతో విశేషంగా అలంకరించారు. వేద విద్యార్థులకు దివ్య దర్శనం శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో పోరంకిలో నిర్వహిస్తున్న వేద పాఠశాల విద్యార్థులకు ఇకపై అమ్మవారి దివ్య దర్శనం కలగనుంది. ఈ మేరకు మంగళవారం పోరంకి వేద పాఠశాల విద్యార్థులకు ప్రత్యేకంగా దర్శనం కల్పించారు. ఈ నూతన పాలసీకి ఆలయ ఈఓ శీనానాయక్ సోమ వారం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇకపై ప్రతి పండుగ దినాలు, పౌర్ణమి, అమావాస్య వంటి విశేష రోజుల్లో అమ్మవారి దర్శనం కల్పించడం చాలా ఆనందంగా ఉందని వేద విద్యార్థులు పేర్కొన్నారు. నేడు పూర్ణాహుతి సోమవారం ప్రారంభమైన శాకంబరీ ఉత్సవాలు బుధవారం ముగియనున్నాయి. ఉదయం ఆలయ ప్రాంగణంలోని యాగశాలలో సప్తశతీ పారాయణం, మహా విద్యా పారాయణం, హోమాలు, శాంతి పౌష్టిక హోమాలు, మంటప పూజలను నిర్వహిస్తారు. అనంతరం 9.30 గంటలకు మహా పూర్ణాహుతితో ఉత్సవాలు పరిసమాప్తమవుతాయి. పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని బుధవారం ఉదయం 5.55 గంటలకు ఇంద్రకీలాద్రి గిరి ప్రదక్షిణ ప్రారంభం కానుంది. అమ్మవారి ఆలయ ఘాట్రోడ్డులోని కామథేను అమ్మవారి ఆలయం నుంచి ప్రారంభమయ్యే గిరిప్రదక్షిణ కుమ్మరి పాలెం, విద్యాధరపురం, సితార, కబేళా, పాలప్రాజెక్టు, కేఎల్రావు నగర్, చిట్టినగర్, కేటీరోడ్డు, బ్రాహ్మణ వీధి మీదగా తిరిగి ఆలయానికి చేరుకుంటుంది.
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జూనియర్ అధ్యాపకులు తిరిగొచ్చారుజిల్లాలో మొత్తం ఎనిమిది ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ఇంటర్మీడియెట్ ఫస్టియర్లో 1,271 మంది, సెకండ్ ఇయర్లో 1,731 మంది చొప్పున 3,002 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ఉమ్మడి కృష్ణా నుంచి 22 మంది జూనియర్ లెక్చరర్లు డిగ్రీ కళాశాలల లెక్చరర్లుగా ఉద్యోగోన్నతులు ఈ నెల 12వ తేదీన కొత్త విధుల్లో చేరారు. అయితే ప్రభుత్వం తాజాగా జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం వారు ఒక సంవత్సరం పాటు తిరిగి జూనియర్ కళాశాలల్లోనే ‘ఆన్ డ్యూటీ’ ప్రాతిపదికన బోధనా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు. బదిలపై వెళ్లిన వారు ఇప్పటికే పాత స్థానాలకు వచ్చి యథావిధిగా పాఠాలు బోధిస్తున్నారు. ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల బోధనకు ఎలాంటి అంతరాయం లేదు. – కె.సరళ కుమారి, జిల్లా ఇంటర్మీడియెట్ విద్యాధికారి
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పోలవరం కాలువ ద్వారా సాగునీటిని పునరుద్ధ్దరించాలిగన్నవరం: నియోజకవర్గంలోని మెట్ట ప్రాంతంలో నెలకొన్న తీవ్ర దుర్భిక్ష పరిస్థితుల కారణంగా ఖరీఫ్ పంటలు ఎండిపోయి, రైతుల జీవనోపాధి ప్రమాదంలో పడుతున్న నేపథ్యంలో పోలవరం కాలువ నుంచి విద్యుత్ మోటర్ల ద్వారా సాగునీటి సరఫరాను వెంటనే పునరుద్ధరించాలని సీఎం చంద్రబాబునాయుడును మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ వల్లభనేని వంశీమోహన్ కోరారు. ఈ మేరకు సీఎంకు నియోజకవర్గానికి చెందిన 500 మంది రైతుల సంతకాలతో కూడిన లేఖను ఆయన రాశారు. నియోజకవర్గంలోని సుమారు 30కు పైగా గ్రామాల ప్రజలు సాగు, తాగునీటి అవసరాల నిమిత్తం పోలవరం కాలువపై ఆధారపడ్డారని చెప్పారు. పోలవరం కాలువ అందుబాటులోకి రాకముందు వర్షపాతం, భూగర్భజలాలపై ఆధారపడిన రైతాంగం తీవ్ర నీటి ఎద్దడిని, ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారని చెప్పారు. ఈ పరిస్థితుల్లో పోలవరం కుడి కాలువ నిర్మాణం కోసం ఇక్కడి రైతులు నీటి సౌకర్యం కల్పిస్తారనే నమ్మకంతో తమ సారవంతమైన భూములను ప్రభుత్వానికి అప్పగించారని గుర్తుచేశారు. 2015లో తాను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడి భౌగోళిక సమస్యను వివరించగా, మెట్ట భూములకు నీటిని లిఫ్ట్ చేయడానికి ప్రభుత్వం అంగీకరించిందన్నారు. దీంతో గత 12 ఏళ్లుగా పోలవరం కాలువ నుంచి మోటర్ల ద్వారా గోదావరి జలాలను తోడుకుని తమ పొలాలకు, చెరువులకు మళ్లించుకుంటున్నారని తెలిపారు. ఈ విధానం జలవనరులు, రెవెన్యూ, విద్యుత్ శాఖల పర్యవేక్షణ, సమ్మతితోనే కొనసాగుతోందన్నారు. ఈ వ్యవస్థపై నమ్మకంతోనే చాలా మంది రైతులు బ్యాంక్ రుణాలు, ప్రైవేట్ అప్పుచేసి మరీ ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సాగును ప్రారంభించారని, అయితే హఠాత్తుగా ఇప్పుడు విద్యుత్ కనెక్షన్లు తొలగించి మోటర్ల ద్వారా నీటి సరఫరా నిలిపివేయడంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారన్నారు. కరెంట్ సరఫరాను నిలిపివేసే ముందు రైతులకు ఎలాంటి ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వలేదని, కనీసం వారి సమస్యలు చెప్పుకునే అవకాశం కూడా ఇవ్వలేదన్నారు. రైతుల ఆర్థిక పరిస్థితిని, జీవనోపాధిని దెబ్బతీసే ఇలాంటి కఠిన నిర్ణయాన్ని ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను పరిశీలించకుండా అమలు చేయడం సరికాదన్నారు. రైతులు పొలం దుక్కులు, నారుమడులు, నాట్లు వేసేందుకు భారీగా ఖర్చుపెట్టారని తెలిపారు. ఇప్పటికై నా ప్రభుత్వం స్పందించి డెల్టా ఆయకట్టు నీటి అవసరాలకు భంగం కలగకుండా మెట్ట ప్రాంత రైతులకు సాగునీటి సరఫరాకు విద్యుత్ కనెక్షన్లను పునరుద్ధరించాలని కోరారు. పోలవరం కాలువ ద్వారా ఎగువ భూములకు నీటిని ఎత్తిపోసేందుకు వీలుగా శాశ్వత విధానాన్ని రూపొందించాలని ఆ లేఖలో సీఎంను కోరారు.
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బస్సు ఢీకొని కార్మికుడు మృతికంకిపాడు: బస్సు ఢీకొని కార్మికుడు మృతి చెందిన సంఘటనపై స్థానిక పోలీసుస్టేషన్లో మంగళవారం కేసు నమోదైంది. ఎస్ఐ కేవై దాసు తెలిపిన కథనం మేరకు...కంకిపాడు పట్టణంలోని పద్మావతి నగర్లో నివాసం ఉంటున్న గుడివాడ విష్ణువర్థన్రావు (62) పట్టణంలోని పొగాకు కొట్టులో కార్మికుడుగా పనిచేస్తున్నాడు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం తన ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లేందుకు స్థానికంగా ఉన్న అపార్టుమెంట్ వద్ద నిలబడ్డాడు. రవీంద్ర భారతి పాఠశాలకు చెందిన స్కూల్ బస్సు డ్రైవరు నిర్లక్ష్యంగా బస్సును వెనక్కి రివర్స్ చేయటంతో విష్ణువర్థన్రావును బస్సు ఢీకొని కిందపడ్డాడు. అతని తలకు బలమైన గాయాలయ్యాయి. వెంటనే స్థానికులు వైద్యం నిమిత్తం పట్టణంలోని ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే విష్ణువర్థన్రావు మృతి చెందారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలాన్ని సందర్శించి వివరాలు సేకరించారు. మృతుడి కుమారుడు శ్రీనివాసరావు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు. కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఎస్ఐ దాసు తెలిపారు. మొగల్రాజపురం(విజయవాడ తూర్పు): నగరంలోని రమేష్ ఆసుపత్రి రోడ్డులో ఉన్న స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ కళాశాల 10వ స్నాతకోత్సవం కళాశాల ఆవరణలోని కృష్ణవేణి సభాగర్ ఆడిటోరియంలో బుధవారం జరుగనుంది. పుణేలోని నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సెల్ సైన్స్ సంస్థ మాజీ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ శేఖర్ సి.మాండే ఈ స్నాతకోత్సవానికి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరు కానున్నారు. స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ ఆమోఘ్కుమార్ గుప్తాతో పాటుగా స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ కళాశాల విజయవాడ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రమేష్ శ్రీకొండ విద్యార్థులకు డిగ్రీలను ప్రదానం చేస్తారు. 2026వ విద్యా సంవత్సరంలో పట్టభద్రులైన 262 మంది విద్యార్థులకు డిగ్రీలు ప్రదానం చేయనున్నారు. విద్యార్థులతో పాటుగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఈ స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొంటారు.
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మెగా డీఎస్సీ అక్రమాలపై హైకోర్టులో ఎమ్మెల్సీ చంద్రశేఖర్రెడ్డి పిల్విజయవాడ: మెగా డీఎస్సీ అక్రమాలపై ఏపీ హైకోర్టులో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ చంద్రశేఖర్రెడ్డి పిల్ దాఖలు చేశారు. డీఎస్సీ-2025 నియామకాలపై సీబీఐ దర్యాప్తు కోరారు. మెగా డీఎస్సీ మొత్తం నియామక ప్రక్రియపై స్వతంత్ర దర్యాప్తు జరపాలని పిటిషన్ వేశారు. పేపర్ లీక్, స్పోర్ట్స్ కోటా అక్రమాలు, మెరిట్ జాబితాలపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. డీఎస్సీకి సంబంధించిన అన్ని డిజిటల్ రికార్డులు, సర్వర్లు, ఫైళ్లను భద్రపరచాలని హైకోర్టుకు విజ్ఞప్తి చేశారు. స్పోర్ట్స్ కోటాలో జరిగిన నియామకాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపి అక్రమ నియామకాలు రద్దు చేయాలని కోరారు. లక్షలాది నిరుద్యోగుల భవిష్యత్తుతో చెలగాటమాడారని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఆర్టికల్స్ 14, 16 ఉల్లంఘన జరిగిందని ఏపీ హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
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నారా లోకేష్కు మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని సవాల్సాక్షి, కృష్ణాజిల్లా: డిఫాక్టో సీఎం లోకేష్ ఉత్తర కుమార ప్రగల్భాలు కట్టిపెట్టాలంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని మండిపడ్డారు. మంగళవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. దమ్ముంటే చర్చకురండని సవాల్ చేయడం కాదు.. చంద్రబాబు చర్చకు వస్తే వైఎస్ జగన్ వస్తారు. లోకేష్ చర్చకు వస్తే నేనే వస్తా’’ అంటూ ఆయన సవాల్ విసిరారు.‘‘విద్యాశాఖ మినహా అన్ని శాఖల్లో లోకేష్ వేలు పెడతాడు. కంపెనీలు తెచ్చా, ఉద్యోగాలు కల్పించా అంటాడు. రెడ్ బుక్ రుచి చూశారా అంటాడు. చీమ చిటుక్కుమన్నా తనవల్లే అంటాడు. కార్యకర్తలతో చప్పట్లు కొట్టించడానికి వైఎస్ జగన్ను నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడాడు. లోకేష్ మాటలు కోటలు దాటుతాయి. దేనికైనా సమవుజ్జీ కావాలి. తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచావ్. నీకు సత్తా ఉంటే డీఎస్సీ అక్రమాల పై నాతో చర్చకు రా. నీ వెంట తిరిగిన కార్యకర్తలకు ఉద్యోగాలిచ్చి ఇప్పుడు నీతి కబుర్లు చెబుతున్నారు’’ అంటూ పేర్ని నాని దుయ్యబట్టారు.‘‘పవిత్రమైన టీచర్ ఉద్యోగాల్లో పాపాలు చేశారు. ఈ డీఎస్సీ దిక్కుమాలిన డీఎస్సీ. తప్పులు కప్పిపుచ్చుకోవడానికి అన్ని పాత్రలు మీరే పోషిస్తారు. జిల్లా కలెక్టరేట్లలో ఎందుకు మెరిట్ లిస్ట్లు పెట్టలేకపోయారు. గోల్డ్ మెడల్ కొట్టినోడికి కాకుండా పాల్గొన్నవారికి పోస్టులు ఇచ్చారు. స్పోర్ట్స్ కోటా రిక్రూట్మెంట్పై కోర్టు విచారణ చేయమని చెప్పింది. దమ్ముంటే విచారణ జరిపించండి. మీలో నిజాయితీ ఉంటే రాజీనామా చేయండి. మంత్రి పదవి కోసం బోండా ఉమా ముచ్చట పడుతున్నారు కదా. మీరు రాజీనామా చేసి ఇవ్వండి ఆయనకు మంత్రి పదవి’’ అంటూ పేర్ని నాని వ్యాఖ్యానించారు.
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ఏం జరిగిందో..? విషం తాగి దంపతుల బలవన్మరణంవిజయవాడ: చూడ ముచ్చటైన జంట.. అనురాగం.. ప్రేమ, ఆప్యాయతలతో సంతోషంగా సాగుతున్న సంసారం.. ఏడేళ్ల ఆ బంధానికి ఇద్దరు మగపిల్లల సంతానం.. అంతా బాగుందని అనుకున్న ఆ చిన్న కుటుంబంలో ఒక్కసారిగా పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఏం కష్టమొచ్చిందో.. ఏమో కానీ భార్యాభర్తలిద్దరూ విషం తాగి మృత్యువు ఒడికి చేరిపోయారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా విజయవాడలోని అజిత్సింగ్నగర్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని దేవీనగర్లో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన సోమవారం కలకలం సృష్టించింది. ఏం జరిగిందంటే.. దేవీనగర్ ప్రాంతానికి చెందిన తాడిశెట్టి బాజీ సైదులు(30), జలసూత్రం మానస(27)కు పెద్దల సమక్షంలో 2019లో వివాహమైంది. వీరికి సంజయ్(5), సంతోష్ (ఏడాదిన్నర) కుమారులు ఉన్నారు. సైదులు విజయవాడ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్లో అవుట్ సోర్సింగ్ విభాగంలో డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. మానస ఇంటి వద్దే ఉంటూ టెట్ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతోంది. ఆదివారం ఉదయం సైదులు తన పిల్లలిద్దరినీ ఇందిరా నాయక్నగర్లోని తన సోదరుడు నాగుల్మీరా వద్ద దింపి పనులకు వెళ్లగా మానస వారి ఇంటి సమీపంలోని చర్చికి ఉదయం పది గంటలకు వెళ్లి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల తిరిగి ఇంటికి వచ్చింది. సాయంత్రం ఐదు గంటల సమయంలో సైదులు తన మావయ్య వీరభద్రరావుకు ఫోను చేసి దంపతులిద్దరం విషం తాగేశామని.. ఆస్పత్రికి తీసుకువెళ్లమని చెప్పాడు. దీంతో అతను తన వియ్యంకుడు ఏడుకొండలు, సైదులు సోదరుడు నాగుల్మీరాకు ఫోను చేసి హూటాహూటిన వారి ఇంటికి వెళ్లి తలుపులు పగలకొట్టి అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉన్న భార్యాభర్తలిద్దరినీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతున్న భార్యాభర్తలిద్దరూ పరిస్థితి విషమించి సోమవారం మృతిచెందారు. దీంతో వారి ఇళ్లల్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఆన్లైన్లో ఆర్డరు పెట్టుకొని.. సైదులు, మానస ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉంటారని, వారికి ఆర్థిక సమస్యలు కూడా ఏమీ లేవని వారి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు చెబుతున్నారు. భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలతో మాటామాటా పెరిగి క్షణికావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకొని ఉండొచ్చని పోలీసులు, కుటుంబ సభ్యులు భావిస్తున్నారు. ఆన్లైన్లో గడ్డిమందు, కూల్డ్రింక్ను ఆర్డర్ పెట్టుకొని డ్రింక్లో దానిని కలుపుకొని ఇద్దరూ తాగినట్లుగా తెలుస్తోంది. అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేశామని, అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేపట్టామని త్వరలోనే పూర్తి వివరాలను వెల్లడిస్తామని అజిత్సింగ్నగర్ సీఐ దాడి చంద్ర శేఖర్ తెలిపారు.
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జంట హత్యలు ‘వీఆర్ బాయ్స్’ పనే!కృష్ణాజిల్లా: కృత్తివెన్ను మండలం చినగొల్లపాలెం జంటహత్యల కేసులో నమ్మశక్యం కాని నిజాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఒక సామాజిక వర్గానికి తలనొప్పిగా మారడమే కాకుండా భవిష్యత్తులో వారి జీవనాధారమైన చేపలవేటలోనూ తీవ్ర పోటీదారులవుతారని భావించి శెట్టి సుబ్బన్న, గొలుసు అయ్యప్పలను అదే సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారు సుపారి ఇచ్చి హత్య చేయించినట్లు నిర్ధారౖణెంది. సుపారీ గ్యాంగ్గా ‘వీఆర్ బాయ్స్’.. జూన్ 27 రాత్రి చినగొల్లపాలెం ఎస్టీ కాలనీకి చెందిన శెట్టి సుబ్బన్న, గొలుసు అయ్యప్పలను దారుణంగా హత్య చేశారు. ఎవరు చేశారనే దానిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. స్థానికంగా ఉండే శంకరపు శ్రీను, హత్యకు గురైన సుబ్బన్న, అయ్యపలతో చేపల వేట వద్ద హత్యకు ముందు ఘర్షణ జరిగింది. శ్రీను అదే గ్రామానికి చెందిన జల్లా నాగరాజుతో కలిసి గుడివాడకు చెందిన వీఆర్ బాయ్స్ అని పిలిచే నలుగురు స్నేహితుల ద్వారా సుబ్బన్న, అయ్యప్పలను హత్య చేశారు. వీరి మృతదేహాలను వారి బైక్కే కట్టి నీటిలో వదిలేశారు. లావాదేవీలపై నిఘా.. దీనిపై నిఘా పెట్టిన పోలీసులు వీఆర్ బాయ్స్ సుపారీ లావాదేవీలతో ఫోన్ల ద్వారా జరిగిన సంభాషణలు ద్వారా హత్య చేసిన వారిని పోలీసులు గుర్తించినట్లుగా విశ్వసనీయ సమాచారం. చినగొల్లపాలెంకు చెందిన ఏ1 శంకరపు శ్రీను, ఏ2 జల్లా నాగరాజులున్నారు. వీరు కాకుండా సుపారి గ్యాంగ్ అయినటు వంటి వీఆర్బాయ్స్గా పిలువబడే ముగ్గురు యలవర్తిపాడుకు చెందిన డొక్కుమాల శ్రీకాంత్, పెదఎరుకపాడుకు చెందిన కటికల కల్యాణ్, గుడివాడ కారి్మకనగర్కు చెందిన అబ్దుల్ఖాదర్ జిలానీలతో పాటు మరొక వ్యక్తి అబ్బూరి విజయరత్నం (దాస్)లను అరెస్ట్ చేశారు. ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము అనుచరులే.. గుడివాడ నుంచి వచ్చిన నిందితులు వీఆర్ బాయ్స్.. గుడివాడ ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము ముఖ్య అనుచరులు కాగా వారిలో డొక్కుమాల శ్రీకాంత్పై ఇప్పటికే రౌడీ షీట్ ఉంది. మృతదేహాలను వెలికి తీసే సమయంలో వీఆర్ బాయ్స్ కూడా అక్కడే ఉన్నారనే వాదనలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. భారీ మొత్తంలో సుపారీ జరిగిందంటే.. దీనిలో అధికార పారీ్టలోని కీలక నాయకుల ప్రమేయం తప్పకుండా ఉంటుందనే అనుమానాలకు తావిస్తోంది. కేసు ఛేదన సమయంలో ఒకానొక సందర్భంలో కృత్తివెన్ను పోలీసులను గుడివాడ ఎమ్మెల్యే బెదరించినట్లుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇలాంటి సంఘటనలు గుడివాడ నియోజకవర్గంలో వీఆర్ బాయ్స్ చేసిన ఆగడాలు, ఆకృత్యాలు అనేకం ఉన్నాయనే విషయాలపై అక్కడి అధికార పారీ్టకి చెందినవారు, ముఖ్యనాయకులు చర్చించుకోవడం గమనార్హం.
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స్థిరమైన మార్కెట్తో ఆదాయం పెంపుకలెక్టర్ డీకే బాలాజీచిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): మహిళా సంఘాల ఉత్పత్తులకు స్థిరమైన మార్కెట్ కల్పించడం ద్వారా ఆదాయాన్ని పెంచే దిశగా సమన్వయంతో పనిచేయాలని కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం తన చాంబర్లో డీఆర్డీఏ, జిల్లా పశుసంవర్ధక, మత్స్యశాఖ, ఆర్అండ్బీ, పంచాయతీరాజ్ శాఖల అధికారులు, జిల్లా సమాచార శాఖ తదితర అధికారులతో సమావేశమై జీవనోపాధి కార్యక్రమాల పురోగతిపై సమీక్షించారు. ప్రస్తుతం మహిళా సంఘాలకు లభిస్తున్న ఆర్డర్లు, అవసరమైన ముడి పదార్థాల కొనుగోలుకు అవసరమైన నిధులు, ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారులతో చర్చించారు. మరిన్ని ఆర్డర్లు తీసుకురండి.. అవసరానికి అనుగుణంగా రూ.5లక్షల లోపు రివాల్వింగ్ ఫండ్ ప్రతిపాదనలు సమర్పించాలని, అనంతరం రీయింబర్స్మెంట్ ప్రాతిపదికన నిధులు విడుదల చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని డీఆర్డీఏ పీడీని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. లేపాక్షి, ఇతర ఈ–కామర్స్ ఆన్లైన్ వంటి సంస్థలతో నిరంతరం సమన్వయం కొనసాగిస్తూ మహిళా సంఘా ల ఉత్పత్తులకు మరిన్ని ఆర్డర్లు తీసుకురావాలన్నారు. విజయవాడలో మహిళల ఉత్పత్తుల విక్రయాల కోసం ప్రత్యేక షోరూమ్ ఏర్పాటు అంశంపై కూడా సమావేశంలో చర్చించారు. గొర్రెల యూనిట్ల ఏర్పాటు కార్యక్రమాన్ని వేగవంతం చేయాలని, ఇప్పటికే గుర్తించిన లబ్ధిదారులకు త్వరితగతిన యూనిట్లు మంజూరు చేసి గ్రౌండింగ్ పూర్తి చేయాలన్నారు. ఈ–మార్కెటింగ్పై దృష్టి.. గ్రీన్ కై ్లమేట్ ఫండ్ (జీసీఎఫ్) కార్యక్రమాల పురోగతి, ఇంపాక్ట్ స్టడీ, స్వయం సహాయక సంఘాల ఉత్పత్తుల ఈ–మార్కెటింగ్, మహిళలకు సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్పై విజయవాడలో ప్రత్యేక శిక్షణ కల్పించే అంశాలపై కూడా సమీక్షించి, కార్యాచరణను వేగవంతం చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. డీఆర్డీఏ పీడీ హరిహరనాథ్, పశుసంవర్ధకశాఖ అధికారి ఎం. శ్రీనివాసరావు, మత్స్యశాఖ అధికారి అయ్యా నాగరాజా, ఉద్యానశాఖ అధికారి జె. జ్యోతి, ఆర్అండ్బీ ఈఈ లోకేశ్వరావు, లీడ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ రవీంద్రారెడ్డి, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ఈఈ శ్రీనివాసరావు, జిల్లా సమాచార పౌర సంబంధాల అధికారి పి. జయరావు, ఏడీఐఓ సెల్వినా తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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శాకంబరీ..కృష్ణాజిల్లామంగళవారం శ్రీ 28 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026ప్రణామమమ్మా అంటూ భక్తితో కొలిచిన భక్తజనం 7మంత్రి నారా లోకేష్ కంకిపాడు మండల పర్యటన ప్రజలకు ట్రాఫిక్ కష్టాలు తెచ్చిపెట్టింది. గంటల తరబడి ట్రాఫిక్ ఎక్కడికక్కడే స్తంభించింది.గంపలగూడెం: నెమలిలోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి దేవస్థానంలో ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు టి. గోపాలచార్యులు ఆధ్వర్యంలో వరుణజపం, వరుణయాగం నిర్వహించారు. చిలకలపూడి(మచలీపట్నం): భారత ఎన్నికల సంఘం నిబంధనల మేరకు కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలోని ఈవీఎం గోడౌన్ను సోమవారం కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ తనిఖీ చేశారు. రైల్వేస్టేషన్(విజయవాడపశ్చిమ): రైలు టికెట్ రిజర్వేషన్ చేసుకునేటప్పుడే తమ వ్యక్తిగత లగేజీని కూడా బుక్ చేసుకునేందుకు వీలుగా భారతీయ రైల్వే కొత్త ఆన్లైన్ సదుపాయం కల్పించింది. ఈ సదుపాయం ద్వారా ప్రయాణికులు టికెట్ రిజర్వేషన్ చేసుకునే సమయంలోనే నిర్ధేశించిన పరిమితి వరకు తమ అదనపు లగేజీలను కూడా బుక్ చేసుకునే వీలుంటుంది. ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతంగా మార్చడమే లక్ష్యంగా భారతీయ రైల్వే ఈ సదుపాయాన్ని ఈ నెల 31 నుంచి ప్రయాణికులకు అందు బాటులోకి తీసుకురానుంది. ఇప్పటి వరకు ఉచిత పరిమితి మించి లగేజీలను తీసుకువెళ్లే ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణానికి ముందు స్టేషన్లోని బుకింగ్ కార్యాలయానికి వెళ్లి అదనపు లగేజీలను బుక్ చేసుకుని అవసరమైన రుసుం చెల్లించాల్సి వచ్చేది. ఒక వేళ ప్రయాణికుడు పరిమితికి మించి లగేజీ బుక్ చేయకుండా ప్రయాణం చేస్తే టీటీఈ ద్వారా జరిమానా విధించేవారు. కొత్త విధానంతో ప్రయాణికులు ఐఆర్సీటీసీ ద్వారా ధ్రువీకరించిన రిజర్వ్డ్ టికెట్తో పాటు అర్హత కలిగిన వ్యక్తిగత లగేజీని ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు. బుకింగ్ పక్రియలో ప్రయాణికులకు కావాల్సిన పూర్తి సమాచారం అందుబాటులో ఉంచారు. వారు తీసుకువెళ్లాల్సిన ఉచిత లగేజీ బరువు, నిషేధిత లగేజీల వివరాలతో పాటు బుక్ చేయని లగేజీలను తీసుకువెళితే వర్తించే జరిమానా వంటి వివరాలు అందులో ఉంటాయి. దీని వలన ప్రయాణికులు నిర్ధేశించిన పరిమితులకు అనుగుణంగా తమ లగేజీలను ప్లాన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. లగేజీల వివరాలు.. ● ఏసీ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉచిత లగేజీ 70 కేజీలు ఉండగా అదనంగా 150 చేజీల వరకు బుక్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. ● ఏసీ 2టైర్లో ఉచిత లగేజీ 50 కేజీలు ఉండగా 100 కేజీలకు వరకు బుక్ చేసుకోవచ్చు. ● 3 టైర్/ఏసీ 3 ఎకానమీ/ ఏసీ చైర్ కార్లో ఉచిత లగేజీ పరిమితి 40 కేజీలు మాత్రమే. ● స్లీపర్ క్లాస్లో ఉచిత లగేజీ 40 కేజీలు ఉండగా దాన్ని 80 కేజీల వరకు పెంచారు. ● సెకండ్ క్లాస్లో ఉచిత లగేజీ 35 కేజీలు ఉండగా అదనంగా 70 కేజీల వరకు అనుమతించారు. ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో శాకంబరీ ఉత్సవాలు సోమవారం వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఉత్సవాలలో అమ్మవారిని ఆకుకూరలు, కాయగూరలు, డ్రైఫ్రూట్స్తో అలంకరిస్తారు. తొలి రోజున అమ్మవారి ప్రధాన మూలవిరాట్తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తు, ఘాట్రోడ్డులోని కామథేను అమ్మవారి ఆలయంతో పాటు ఉపాలయాల్లోని పరివార దేవతలకు ఆకుకూరలు, కాయగూరలతో అలంకరించారు. ఆలయ పరిసరాలను అలంకరించేందుకు సుమారు 20 టన్నుల కూరగాయలను వినియోగించినట్లు ఆలయ అధికారులు పేర్కొన్నారు. పూజా సామగ్రిగా కూరగాయల దండలు.. శాకంబరీ ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని భక్తులు పూజా సామగ్రికి బదులుగా ఆకుకూరలు, కాయగూరలతో తయారు చేసిన దండలను అమ్మవారికి సమర్పించడం కనిపించింది. సారె, పూజా సామగ్రితో పాటు ఆకుకూరలు, కాయగూరలను మూల విరాట్తో పాటు ఉత్సవ మూర్తికి సమర్పించారు. ఆకట్టుకున్న కూరగాయల ప్రతిమలు.. రాజగోపురం ఎదుట కూరగాయలతో చేసిన ఆకృతులు, ప్రతిమలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. రాజగోపురం ఎదుట చిన్న అమ్మవారి ఉత్సవ మూర్తి వద్ద కరివేపాకుతో భారీ చెట్లను తీర్చిదిద్దారు. ఇక ట్రస్ట్బోర్డు సభ్యుల చాంబర్ ఎదుట, చైర్మన్ చాంబర్ ఎదుట ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిమలు అలరించాయి. ఆయా ప్రతిమల వద్ద భక్తులు సెల్ఫీలు, ఫొటోలు దిగుతూ కనిపించారు. పలు జిల్లాల నుంచి వితరణగా.. పలు జిల్లాల నుంచి ఆకుకూరలు, కాయగూరలను రైతులు, హోల్సేల్ వ్యాపారులు అమ్మవారికి సమర్పించారు. విజయవాడ నున్నలోని శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర హోల్సేల్ కూరగాయల మార్కెట్, కేదారేశ్వరపేట హోల్సేల్ ఫ్రూట్స్ మార్కెట్, గుంటూరు ఆకుకూరల మార్కెట్, నారా కోడూరులోని కూర గాయల వ్యాపారులు, యడ్లవల్లి రైతులు, సంగం జాగర్లమూడి రైతులు, వట్టిగుడిపాడు, కొత్తపేట, ఏలూరు, తణుకు, సిద్ధాంతం, మడికి, నూజివీడు, చిన్న ఓగిరాల, పెద్ద ఓగిరాలకు చెందిన రైతులు కూరగాయలను అందజేశారు. కొంత వరకే అలంకరణలు.. శాకంబరీ ఉత్సవాలతో రాజగోపురం, ఆలయ పరిసరాల్లో పెద్ద ఎత్తున కూరగాయల దండలను అలంకరించారు. అయితే భక్తులు ఎక్కువగా కొండపైకి నడుచుకుంటూ వచ్చే ఘాట్రోడ్డు మార్గంలోని లక్ష్మీగణపతి ప్రాంగణం, చిన్న గాలిగోపురం, నటరాజస్వామి వారి ఆలయం, నాగేంద్ర పుట్ట పరిసరాల్లో కూరగాయల దండలు కనిపించలేదు. మరో వైపున ఆయా పరిసరాల్లో ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు, అరుగుపై సిద్ధం చేసిన కూరగాయల దండలను వదిలేయడంతో భక్తులు వాటిని తీసుకునేందుకు పోటీ పడ్డారు. ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరిస్తున్న జాయింట్ కలెక్టర్ నవీన్, ఇతర అధికారులు సీఎం చంద్రబాబునాయుడుతో డొక్కుమాల శ్రీకాంత్(ఫైల్) గుడివాడ ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాముతో కటికల కల్యాణ్(ఫైల్) ఆషాఢ మాసం నేపథ్యంలో సారె సంబరం కొనసాగుతోంది. సోమవారం 27కు పైగా భక్త బృందాలు, సుమారు 15 వేల మందికి పైగా భక్తులు ఇంద్రకీలాద్రికి తరలివచ్చి అమ్మవారికి సారెను సమర్పించారు. అమ్మవారిని దర్శించుకున్న అనంతరం నూతన పూజా మండపం వద్ద భక్తులకు కదంబ ప్రసాదం పంపిణీ చేశారు. ఆలయ ఈవో శీనానాయక్, ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు ఎల్డీ ప్రసాద్ కదంబ ప్రసాదాలను భక్తులకు పంపిణీ చేశారు. అమ్మవారి దర్శనం అనంతరం నూతన పూజా మండపం వద్దకు చేరుకున్న భక్తులు కదంబ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు. కుటుంబ సభ్యులతో పిల్లాపాపలతో కలిసి కదంబ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడం కనిపించింది.
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పోలీస్ పీజీఆర్ఎస్లో 84 ఫిర్యాదులులబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీస్ కమిషనరేట్ కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్లో ప్రజల నుంచి 84 ఫిర్యాదులు అందాయి. పోలీస్ కమిషనర్ ఎస్వీ రాజశేఖరబాబు ఆదేశాల మేరకు డీసీపీ ఎబీటీఎస్ ఉదయరాణి ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులు తీసుకున్నారు. వారి వినతుల్లోని సమస్యలు తెలుసుకుని, ఆయా స్టేషన్ల ఎస్హెచ్ఓలతో పాటు, సత్వరమే సమస్య పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. ఈ సందర్భంగా భూ, ఆస్తి తగాదాలకు సంబంధించి 39, భార్యభర్తలు, కుటుంబ కలహాలపై 5, వివిధ మోసాలపై 3, మహిళా సంబంధిత నేరాలపై 7, కొట్లాటలపై 2, దొంగతనాలపై 4, ఇతర వివిధ సమస్యలపై 24 ఫిర్యాదులు అందాయి. చోరీకి వచ్చిప్రమాదవశాత్తు మృతి రైల్వేస్టేషన్(విజయవాడపశ్చిమ): విజయవాడ డివిజన్ కోచింగ్ డిపోలోని ఐఓహెచ్ షెడ్డులో రైల్వే సొత్తు చోరీ చేసేందుకు వచ్చిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తి షెడ్డుపై నుంచి జారిపడి మృతి చెందిన ఘటనపై విజయవాడ ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వారు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సోమవారం ఉదయం విధులకు వచ్చిన సిబ్బంది షెడ్డులో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి రక్తపు గాయాలతో బోర్లాపడి మృతిచెంది ఉండటాన్ని చూసి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు వివరాలు సేకరించారు. మృతుని వయస్సు సుమారు 40–45 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుందని, వంటిపై నీలం, తెలుపు బనియన్, పచ్చరంగు షార్ట్ ధరించి ఉన్నాడని, ఇతర ఎటువంటి ఆధారాలు లభ్యం కాలేదని తెలిపారు. మృతుడు కోచింగ్ డిపోలో చోరీ చేసేందుకు వచ్చి ప్రమాదవశాత్తు షెడ్డు పైనుంచి జారిపడి మృతిచెంది ఉంటాడని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మృతుడు ఒడిశాకు చెందిన వ్యక్తిగా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మృతుని ఆచూకీ తెలిసిన వారు విజయవాడ జీఆర్పీ పోలీసులకు సమాచారం అందించాల్సిందిగా కోరారు.
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సాగునీరు రాదని ముందే చెప్పాలి కదా..!గన్నవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీమోహన్ గన్నవరం రూరల్: సాగునీరు రాదంటే రైతులు ఎలా బతుకుతారని, ఖరీఫ్ సాగు చేపట్టిన తర్వాత నీరివ్వనంటే ఎలాగని మాజీ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీమోహన్ ప్రశ్నించారు. కృష్ణాజిల్లా గన్నవరం మండలంలోని తెంపల్లె, వీరపనేనిగూడెం, కొత్తగూడెం గ్రామాల్లో ఆయన సోమవారం పోలవరం కెనాల్ సందర్శించి సాగు భూములను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ పోలవరం కాలువ నీటిని నమ్ముకుని పదేళ్లుగా రైతులు వ్యవసాయం చేస్తున్నారని, ఈ సంవత్సరం మోటార్లు తొలగించటంతో వారిలో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోందన్నారు. కాలువ తవ్వకం సమయంలో కొందరు రైతులు కోర్టు కేసులు వేస్తే వారితో మాట్లాడి భూములు ఇప్పించామని గుర్తుచేశారు. రైతులు మొదట్లో ఒప్పుకోలేదని, ఒక ఎకరం పోయినా మిగిలినది బాగా పండుతుందని వారిని తాము ఒప్పించామని వివరించారు. ఈ ప్రాంతంలో డ్రాపులు పూర్తికాకపోవటంతో సాగునీటి కోసం రైతులు మోటార్లు ఏర్పాటు చేయగా అప్పట్లోనే ఇరిగేషన్, విద్యుత్ అధికారులు వ్యతిరేకించారన్నారు. అప్పటి సీఎం చంద్రబాబును కలసి సమస్య విన్నవించగా రైతులకు నీరు ఇచ్చారన్నారు. ఎవరైతే పోలవరం కాలువకు భూములిచ్చారో వారికి తప్పకుండా నీరు ఇవ్వాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. డెల్టా స్థిరీకరణ కోసం ఆలోచన చేసి పోలవరం ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టింది మాజీ ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి అని వంశీ చెప్పారు. ప్రస్తుతం సాగునీటి సమస్య పరిష్కారానికి ముఖ్యమంత్రి అపాయింట్మెంట్ అడుగుతానన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు చొరవ తీసుకుని, గతంలో మాదిరిగా రైతుల ప్రయోజనాల కోసం మోటార్లు ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం కల్పించాలని కోరారు. వైఎస్సార్ సీపీ రైతు నాయకుడు కందిమళ్ల శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ ఈ ప్రాంత సాగు, తాగు అవసరాల కోసం చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఎంపీపీ అనగాని రవి మాట్లాడుతూ ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. జెడ్పీటీసీ సభ్యురాలు ఎలిజబెత్ రాణి, నాయకులు పడమట సురేష్, కొలుసు శిరీష, గిరీష్రాజ్, బండి నాగసాంబిరెడ్డి, తూంపాటి రాంబాబు, షేక్ సలాం పాల్గొన్నారు.
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రాష్ట్రంలో కనుమరుగైన శాంతి భద్రతలుకృత్తివెన్ను: రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు కనుమరుగైపోయాయని, ఇద్దరు గిరిజనులు దారుణంగా హత్యకు గురైతే కనీసం గిరిజన శాఖ మంత్రి గానీ, హోంశాఖ మంత్రి గాని స్పందించకపోవడం దారుణమని వైఎస్సార్ సీపీ ఎస్టీ సెల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, ట్రైకర్ మాజీ చైర్మన్ సురేంద్ర అన్నారు. సోమవారం ఆయన కృత్తివెన్ను మండలం చినగొల్లపాలెంలో హత్యకు గురైన శెట్టి సుబ్బన్న, గొలుసు అయ్యప్పల కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ధైర్యం చెప్పారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ యానాదులు ఎంతో ధైర్యంగా సముద్రంలో వేటాడి ఒడ్డుకు రాగలుగుతున్నారు కానీ ఒడ్డు నుంచి ఇంటికి క్షేమంగా చేరలేకపోతున్నారని, దీనికి నిదర్శనమే ఈ జంట హత్యలు అని అన్నారు. నిరుపేద కుటుంబానికి ఇంత అన్యాయం జరిగితే కనీసం ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడం సిగ్గుచేటన్నారు. ఈ హత్యల్లో స్థానికంగా ఉన్న వారితో పాటు, అధికారపార్టీ నాయకుల ప్రమేయం ఉందన్న అనుమానాలు ఆయన వ్యక్తం చేశారు. కారకులైన వారందరినీ చట్టం ముందు నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యతను పోలీసులు నిష్పక్షపాతంగా తీసుకోవాలన్నారు. ఈ ఘటనలో బాధితులకు న్యాయం జరగకపోతే వారి తరఫున, వైఎస్సార్ సీపీ ఎంతటి ఉద్యమానికై నా సిద్ధంగా ఉందన్నారు. కార్యక్రమంలో ఆయనతో పాటు యానాది గిరిజన ఫెడరేషన్ యూత్ స్టేట్ అధ్యక్షుడు ఎందేటి వెంకటసుబ్బయ్య, పల్నాడు జిల్లా ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ పొట్లూరి శివయ్య, బాపట్ల జిల్లా యానాది యూత్ అధ్యక్షులు చౌటు రమేష్, గుంటూరు జిల్లా కార్యదర్శి కొమరగిరి సూరిబాబు, కందుకూరి శేషయ్య, కిరణ్, యాకసిరి వెంకటేశ్వర్లు పాల్గొన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ ఎస్టీ సెల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సురేంద్ర
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పట్టుబడిన స్కూటీల దొంగజి.కొండూరు: స్థానికంగా స్కూటీలను చోరీ చేస్తున్న దొంగను జి.కొండూరు పోలీసులు సోమవారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం...జి.కొండూరుకు చెందిన అజయ్బాబు అనే యువకుడు వాహన చోదకులు రోడ్డుపై పార్క్ చేసి వాహనాలకు తాళపు చెవి వదిలేసి వెళ్లగానే ముందుగా ఆ తాళపు చెవులను చోరీ చేసేవాడు. అవే తాళపు చెవులతో రాత్రి సమయాలలో స్కూటీలను చోరీ చేసేవాడు. ఈ విధంగా ఇటీవల జి.కొండూరులో మూడు స్కూటీలను ఎత్తుకెళ్లాడు. ఈ స్కూటీలను విక్రయించేందుకు వేరే ప్రాంతానికి తరలించే యత్నంలో భాగంగా గెయిల్ కంపెనీ ప్రాంతంలో అనుమానాస్పదస్థితిలో సంచరిస్తుండగా అజయ్బాబుని జి.కొండూరు పోలీసులు సోమవారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతని నుంచి మూడు స్కూటీలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అజయ్బాబుపై కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
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జాతీయ స్థాయిలో ప్రకాశించిన జ్యోతిశ్రావణిబంటుమిల్లి జెడ్పీ విద్యార్థినికి ద్వితీయ బహుమతి బంటుమిల్లి: స్థానిక జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థిని పక్షి గూళ్లు తయారీ విధానంలో ప్రతిభ కనబరచి జాతీయ స్థాయిలో ద్వితీయ బహుమతి సాధించినట్లు హెచ్ఎం జేవీ పద్మజ సోమవారం తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ శాఖ, కాకినాడ డివిజన్ వారు పక్షి గూడు తయారీ విధానంపై జాతీయ స్థాయిలో ఆన్లైన్ పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ పోటీలో పాల్గొన్న స్థానిక జెడ్పీ పాఠశాల 7వ తరగతి విద్యార్థిని ముత్యాల జ్యోతిశ్రావణి ద్వితీయ బహుమతి సాధించింది. శ్రావణికి బోటనీ టీచరు కోళ్ల మాధవీప్రియదర్శిని గైడ్గా వ్యవహరించారు. ఈ నెల 26న కాకినాడలో జరిగిన ప్రపంచ మడ అడవుల దినోత్సవ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర అటవీశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి కాంతిలాల్ దండే, రాజమండ్రి చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ టి.జ్యోతి చేతుల మీదుగా శ్రావణికి బహుమతి ప్రదానం చేశారు. టీచర్ మాధవి ప్రియదర్శినికి ఉత్తమ గైడ్టీచర్గా ప్రశంసాపత్రం అందజేశారు. వీరిని ఎంఈఓ 1,2 బి.ఆదినారాయణ, ఎ.వెంకటేశ్వరరావు, హెచ్ఎం జేవీ పద్మజ, ఉపాధ్యాయులు పండు, గోపయ్య అభినందించారు.
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జాతీయ స్థాయి కరాటే పోటీల్లో పేట విద్యార్థుల ప్రతిభజగ్గయ్యపేట అర్బన్: పట్టణానికి చెందిన వారియర్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ విద్యార్థులు ఈనెల 25,26 తేదీల్లో మైసూరు లోని చాముండి విహార్ ఇండోర్ స్టేడియంలో జరిగిన 29 వ ఆలిండియా షిటోర్యో కరాటే–డో చాంపియన్షిప్లో అద్భుత ప్రతిభ కనపరిచారు. అకాడమీకి చెందిన ఎ.దైనిక, పి.జితేంద్ర జాతీయ స్థాయిలో ప్రథమ స్థానం సాధించి త్వరలో జపాన్లో సెప్టెంబర్ 20 నుంచి 27 వరకు జరగనున్న 11 వ ఇంటర్నేషనల్ షిటోర్యో కరాటే–డో చాంపియన్షిప్ పోటీలో పాల్గొనే భారత జట్టుకు ఎంపికయ్యారు. టి.లోహిత తృతీయ స్థానం సాధించగా, పి.అభిషిక్త్ మంచి ప్రతిభ కనపరిచాడు. ఈ సందర్భంగా సోమవారం అకాడమీలో జరిగిన అభినందన కార్యక్రమంలో అకాడమీ కోచ్ ఎరుగురాల పూజ విద్యార్థుల కృషిని అభినందిస్తూ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా వారు అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనపరచి దేశానికి, జగ్గయ్యపేటకు మంచిపేరు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించారు.
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చేపల వేట కోసమే హత్య ?కృత్తివెన్ను:జిల్లాలోనే సంచలనం కలిగించిన కృత్తివెన్ను మండలం చినగొల్లపాలెం జంట హత్యల కేసు మిస్టరీ వీడినట్లు తెలుస్తోంది. అత్యంత విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు స్థానికుల ప్రమేయంతోనే హత్య జరిగినట్లు సమాచారం. హత్యలో స్థానికులైన ఇద్దరు వ్యక్తులు కీలకపాత్ర పోషించగా మరింత ఎక్కువ మందికి హత్యలో ప్రమేయం ఉండవచ్చే అనుమానాలున్నాయి. ఇప్పటికే పోలీసు యంత్రాంగం దీనిపై ముమ్మర కసరత్తు చేయగా వివరాలు త్వరలో బయటకు రానున్నాయి. హత్యకు గురైన సుబ్బన్న, అయ్యప్పలు చేపల వేటలో దిట్టగా ఉండటంతో పాటు అధికంగా చేపలను వేటాడుతున్నారు. వారితో పోటీ పడలేక వారినే లేకుండా చేసేస్తే తమకు వేటలో పోటీ ఉండదనే అభిప్రాయంతో ఈ హత్యకు రూపకల్పన చేసి ఉంటారని స్థానికులు అనుమానిస్తున్నారు. సుఫారీ గ్యాంగ్ పనేనా ? హత్యలో స్థానికులతో పాటు గుడివాడకు చెందిన కొందరు కిరాయి హంతకులను ఉపయోగించి హత్య చేయించినట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి గాను ముందుగానే పకడ్భందీగా ప్లాన్ వేసుకుని మాట్లాడుకున్నారని ఈ వ్యవహారం అంతా స్థానికంగా ఉన్న ఒక ప్రజాప్రతినిధి కనుసన్నల్లో జరిగినట్లు గ్రామస్తులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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ఉత్సాహంగా రాష్ట్రస్థాయి రోయింగ్ పోటీలుచింతలపూడి(జంగారెడ్డిగూడెం): ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెంలోని ఎర్రకాలువ వాటర్ స్పోర్ట్స్ సెంటర్లో రాష్ట్రస్థాయి రోయింగ్ చాంపియన్షిష్–2026 పోటీలు ఆదివారం ఉత్సాహంగా జరిగాయి. ఎస్ఆర్ఏఏపీ, శాప్, డీఎస్ఏ ఏలూరు సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో పోటీలు నిర్వహించారు. శాప్ డైరెక్టర్ జగదీశ్వరి, శాప్ డీఎస్డీఓ అజీజ్ సిరాజ్, ఎస్ఆర్ఏఏపీ అధ్యక్షుడు తరుణ్ కాకాని ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. బాలురు, బాలికలకు సబ్ జూనియర్, జూనియర్, సీనియర్ విభాగాల్లో సింగిల్, డబుల్ స్కల్స్ అంశాలపై ఎంపిక పోటీలు నిర్వహించారు. ప్రధాన కోచ్ కృష్ణమూర్తి, టెక్నికల్ అఫీషియల్ విజయ్ రోవర్ పర్యవేక్షించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా ప్రతినితి ఎన్.పవన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. విజేతల్లో ఎన్టీఆర్ జిల్లా వాసులు జూనియర్ మహిళల విభాగంలో ఎస్.యమున కాంస్యం, జూనియర్ బాలుర విభాగంలో జి.మాధవ్ స్వర్ణం, ఐ.జగదీష్ కాంస్యం, సీనియర్ పురుషుల విభాగంలో జి.సాయిరామ్ స్వర్ణ పతకాలు సాధించారు.
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ప్రతిపక్ష నేతలపై విచక్షణా రహితంగా దాడులుచందర్లపాడు(నందిగామ రూరల్): చంద్రబాబు సర్కారు అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి ప్రతిపక్ష నేతలు, కార్యకర్తలపై టీడీపీ గూండాలు విచక్షణా రహితంగా దాడులకు పాల్పడుతున్నారని శాసన మండలి సభ్యుడు డాక్టర్ మొండితోక అరుణకుమార్ పేర్కొన్నారు. టీడీపీ మూకల దాడిలో గాయపడిన చందర్లపాడు మండలం ముప్పాళ్ల గ్రామానికి చెందిన రావూరి చిన్నా, మద్దిపట్ల సాంబశివరావులను ఆదివారం ఆయన పరామర్శించి దాడి ఘటన వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అరుణకుమార్ మాట్లాడుతూ యావత్ దేశం మొత్తం భారత రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేస్తేంటే రాష్ట్రంలో మాత్రం రెడ్బుక్ రాజ్యాంగం అమలవుతుందన్నారు. దాడులకు పాల్పడుతున్నా పోలీసులు సైతం అధికార పార్టీ నేతల వత్తిళ్లతో కనీస చర్యలు తీసుకోవటం లేదని మండిపడ్డారు. చర్యలు తీసుకోకుంటే న్యాయ పోరాటం.. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులపై దాడికి పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అరుణకుమార్ డిమాండ్ చేశారు. అధికార వత్తిళ్లకు తలొగ్గి చర్యలు తీసుకోకుంటే పోలీస్ ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తామన్నారు. అప్పుడు కూడా స్పందించకుంటే న్యాయ పోరాటం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు అధైర్య పడొద్దని పార్టీ అండగా ఉంటుందని ధైర్యం చెప్పారు. కార్యక్రమంలో పార్టీ మండల కన్వీనర్ కందుల నాగేశ్వరరావు, నాయకులు వెలగపూడి వెంకటేశ్వరరావు, వైఎస్ఎన్ ప్రసాద్, చింతోటి ప్రసాద్, నల్లాని సాయి, మద్దుకూరి సాయిబాబు, ఓర్సు కొండ, షేక్ కరిముల్లా పాల్గొన్నారు.
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విద్యావ్యవస్థలో మార్పులు తేవాలిసోమవారం శ్రీ 27 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026● ధూమ్ ధామ్ జాతర● వేడుకగా సాగిన ఊరేగింపు ● కొనసాగిన ఆషాఢ సారె సంబరాలు ● ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు భక్తుల తాకిడి ● అన్ని దర్శన టికెట్ల విక్రయాలు రద్దు ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న దుర్గమ్మకు తెలంగాణ తరఫున హైదరాబాద్లోని భాగ్యనగర్ శ్రీమహంకాళీ జాతర బోనాల ఉత్సవాల ఉమ్మడి దేవాలయాల కమిటీ ఆదివారం బంగారు, వెండి బోనాలను సమర్పించింది. ఈ ఏడాది నెలకొన్న వర్షాబావ పరిస్థితులు తొలగిపోయి, వర్షాలు పుష్కలంగా కురవాలని, ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలలో పాడి పంటలతో రైతులు, ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుతూ అమ్మవారికి బోనం సమర్పించినట్లు జోగిని అవికా పేర్కొన్నారు. 17 ఏళ్లగా ఏటా ఆషాఢ మాసంలో దుర్గమ్మకు బంగారు బోనం సమర్పించడం ఆనవాయితీగా వస్తోందని ఉమ్మడి దేవాలయాల కమిటీ పేర్కొంది. బ్రాహ్మణ వీధిలోని జమ్మిదొడ్డి ఆవరణలోని రావిచెట్టు వద్ద అమ్మవారి ఉత్సవ మూర్తి వద్ద తెలంగాణ బంగారు బోనంకు కమిటీ ప్రతినిధులు, దుర్గగుడి ఈవో శీనానాయక్, చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. అనంతరం మేళతాళాలు, మంగళవాయిద్యాలు, తీన్మార్ డప్పులు, బేతాళ నృత్యాలు, కళాకారులు విన్యాసాలు, వివిధ వేషధారణలు, పోతురాజుల విన్యాసాలతో వైభవంగా ఊరేగింపు ప్రారంభమైంది. తెలంగాణ సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ సుమారు 5 వందల మంది కళాకారులు తమ కళలను ప్రదర్శిస్తూ ఇంద్రకీలాద్రికి వైపు సాగారు. జోగిని అవికా బంగారు బోనంను తలపై పెట్టుకుని ఊరేగింపులో ముందుకు సాగగా వెండి తదితర బోనాలతో మిగిలిన వారు ముందుకు సాగారు. బంగారు బోనంను దర్శించుకునేందుకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు బ్రాహ్మణ వీధి, రథం సెంటర్, ఇంద్రకీలాద్రి పరిసరాలను తరలివచ్చారు. దుర్గాఘాట్కు చేరుకున్న ఊరేగింపు కృష్ణమ్మకు గంగ తెప్ప, పట్టుచీర, పూలు, పండ్లు, పూజా సామగ్రిని సమర్పించారు. దుర్గాఘాట్, ఘాట్రోడ్డు మీదగా ఊరేగింపు ఆలయ ప్రాంగణానికి చేరుకుంది. ఆలయ ప్రాంగణానికి సుమారు 700 మంది కళాకారులు, కమిటీ ప్రతినిధులు చేరుకోవడంతో ఘాట్రోడ్డుపై పండుగ వాతావరణం కనిపించింది. ఆలయ ప్రాంగణంలోని గాలి గోపురం వద్ద బంగారు బోనంకు ఆలయ ఈవో,చైర్మన్, ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు, అర్చకులు స్వాగతం పలికారు. కమిటీ ప్రతినిధులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు జరిపించుకున్న అనంతరం బంగారు, వెండి బోనంతో పాటు పూజా సామగ్రి, పట్టువస్త్రాలు, పసుపు, కుంకుమలను ఆలయ ఈవో, ఆలయ అర్చకులకు అందజేశారు. అమ్మవారి దయతో ఇరు రాష్ట్రాల ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నారని ఉత్సవ కమిటీ అధ్యక్షుడు బుల్లెట్ శ్రీధర్, మాజీ అధ్యక్షులు పేర్కొన్నారు. ఆదివారం రికార్డు స్థాయిలో భక్త బృందాలు ఇంద్రకీలాద్రికి తరలివచ్చి అమ్మవారికి ఆషాఢ సారెను సమర్పించాయి. అమ్మవారి దర్శనానికి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి విచ్చేసిన భక్తులతో తెల్లవారుజామున 5 గంటల నుంచి ఆలయ ప్రాంగణం రద్దీగా కనిపించింది. ఉదయం 8 గంటల కల్లా ఆలయ పరిసరాలతో పాటు మహామండపం, ఘాట్రోడ్డులో భక్తుల రద్దీ కనిపించడంతో దర్శనానికై విక్రయించే అన్ని టికెట్ల విక్రయాలను అధికారులు రద్దు చేశారు. బంగారు వాకిలి, రూ. 300, రూ. 100టికెట్ క్యూలైన్లలో భక్తులను ఉచితంగా దర్శనానికి అనుమతించగా, సర్వ దర్శనం రెండు లైన్ల ద్వారా భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆదివారం ఒక్క రోజే సుమారు 70వేల మంది భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారని ఆలయ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. బేతాళ నృత్యం చేస్తున్న కళాకారుడువిస్తరిస్తోంది.. విస్మరించొద్దు! బెజవాడ జెన్ జీ యూత్ ఆధ్వర్యాన ధర్నాచౌక్లో వినూత్న నిరసన దుర్గమ్మను ఏపీ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు, తెలంగాణ స్పీకర్ జి. ప్రసాద్కుమార్, ఏపీ డెప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణంరాజు, మాజీ ఎంపీ, సినీనటుడు మురళీమోహన్, తెలంగాణ మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాసయాదవ్ దర్శించుకున్నారు. వేద పండితులు ఆశీర్వచనం అందజేయగా, ఆలయ ఈవో, చైర్మన్లు అమ్మవారి చిత్రపటం, ప్రసాదాలను అందజేశారు.
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టిప్పర్ ఢీకొని వృద్ధుడు దుర్మరణంకోనేరుసెంటర్: టిప్పర్ ఢీకొని వృద్ధుడు దుర్మరణం చెందిన ఘటన జిల్లా కేంద్రమైన మచిలీపట్నం మండలం మంగినపూడి బీచ్ రోడ్డులో ఆదివారం తెల్లవారుజాము చోటుచేసుకుంది. రూరల్ ఎస్ఐ జి.రమేష్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం బందరు మండలం పోతిరెడ్డిపాలెం పంచాయతీ శివారు శ్రీనివాసనగర్కు చెందిన కాగిత పాండురంగారావు (80) అనే వృద్ధుడు కొబ్బరికాయల వ్యాపారం చేస్తుంటాడు. ప్రతి రోజులానే ఆదివారం తెల్లవారుజామున ఊరి బయట ఉన్న నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో బహిర్భూమికి వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా మంగినపూడి రోడ్డులోని శ్రీనివాస్నగర్ ప్రధాన కూడలి వద్ద బందరు పోర్టు వైపునకు లోడుతో వెళ్తున్న టిప్పర్ వృద్ధుడి ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో పాండురంగారావు టిప్పర్ కింద పడిపోయాడు. టిప్పర్ మధ్యలో ఇరుక్కున అతనిపై నుంచి టిప్పర్ వెళ్లింది. తీవ్రంగా గాయపడిన బాధితుడిని కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటినా మచిలీపట్నం సర్వజన ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ పాండురంగారావు మృతి చెందాడు. కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ప్రమాదానికి కారణమైన టిప్పర్ను స్వాధీనం చేసుకుని పోలీస్స్టేషన్కు తరలించారు. అలాగే డ్రైవర్ను అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్ట్ చేసినట్లు ఎస్ఐ రమేష్ తెలిపారు. మృతదేహానికి సోమవారం పోస్టుమార్టం నిర్వహించిన అనంతరం కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగిస్తామని ఎస్ఐ చెప్పారు. లక్ష్మీపురం(తిరువూరురూరల్): ఇబ్రహీంపట్నం – జగదల్పూర్ జాతీయ రహదారిపై ఆదివారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. మంగళగిరి నుంచి తిరువూరు వస్తున్న కారు అదుపు తప్పి రోడ్డు పక్కనున్న విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొనడంతో డ్రైవింగ్ చేస్తున్న కారుమంచి హరికృష్ణ ప్రసాద్(60)కి తీవ్ర గాయాలై అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఆయన భార్య భవానికి కూడా తీవ్రగాయాలవడంతో ఆస్పత్రికి తరలించారు. తిరువూరు మండలం చింతలపాడుకు చెందిన హరికృష్ణ ప్రసాద్ మంగళగిరిలో నివసిస్తూ స్వగ్రామానికి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఆయనకు ఇద్దరు కుమారులున్నారు. తిరువూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గాంధీనగర్(విజయవాడసెంట్రల్): రాజకీయాలు, కులం వేర్వేరని, రాజకీయంగా ఏ పార్టీలో ఉన్నా కుల ప్రయోజనాల కోసం యాదవులంతా ఏకతాటిపైకి రావాలని మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ పిలుపునిచ్చారు. విజయవాడలోని విజయ నర్సింగ్ కాలేజీలో యాదవ సంఘం మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్కు ఆత్మీయ సత్కార కార్యక్రమం ఆదివారం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ.. యాదవులు లేనిదే చరిత్ర లేదన్నారు. యాదవులు శ్రీ కృష్ణుడి వారసులని... నీతి నిజాయితీకి మారుపేరు అని కొనియాడారు. కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని మొదట తెరిచేది కూడా మన గొల్ల మిరాశిలేనన్నారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో అత్యధిక జనాభా కలిగిన బలమైన సామాజిక వర్గం యాదవ సామాజిక వర్గం అన్నారు. యాదవులంతా ఐక్యంగా ఉంటేనే అభివృద్ధి సాధ్యమని చెప్పారు. ఎవరి దయా దాక్షిణ్యాల కోసం ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. విజయవాడ వంటి నగరంలో కార్పొరేషన్లో యాదవ కుల ప్రాతినిధ్యం చెప్పుకోతగిన స్థాయిలో ఉందన్నారు. ఇది గర్వించదగిన విషయమని ఆయన పేర్కొన్నారు. యాదవుల కుల దైవం శ్రీ కృష్ణుడి జన్మదినం కృష్ణాష్టమిని ఘనంగా నిర్వహించాలని సూచించారు. ‘ఎవరికి ఏ అవసరమొచ్చినా నేను ఉన్నానని గుర్తు పెట్టుకోండి.. నా పూర్తి అండదండలు ఉంటాయి’ అంటూ యాదవ సామాజిక వర్గానికి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ భరోసా ఇచ్చారు. అనంతరం ఆయనను యాదవ సంఘం ప్రతినిధులు ఘనంగా సత్కరించారు. కార్యక్రమంలో మాజీ కార్పొరేటర్ అరవ వెంకట సత్యనారాయణ(అరవ సత్యం), విజయ నర్సింగ్ కాలేజీ అధినేతి తట్టి అర్జునరావు, డాక్టర్ వెంకట్ చరణ్ తేజ, ఐతా కిషోర్, నాగరాజు, ఎల్లయ్య, జోగారాజు, ఆగిరిపల్లి రాజు, యాదవ సంఘం ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
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సాగునీరివ్వకుంటే.. పరిహారం చెల్లించండి !కోడూరు: కృష్ణా డెల్టాలో వరిసాగు చేసిన వేలాది మంది రైతులు ప్రస్తుతం తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారని, ప్రభుత్వం ఇకనైనా రాజకీయాలను పక్కనబెట్టి అన్నదాతలను ఆదుకునేందుకు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని వైఎస్సార్ సీపీ అవనిగడ్డ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త, మాజీ శాసనసభ్యుడు సింహాద్రి రమేష్బాబు కోరారు. ఆదివారం కోడూరు మండలంలోని ఉల్లిపాలెం ప్రాంతంలో పర్యటించిన రమేష్బాబు సాగునీరు అందక బీడువారిన వరి పొలాలను పరిశీలించారు. ప్రస్తుతం పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకంలో 20 పంపులు పని చేస్తున్నాయని, వాటి ద్వారా 700 క్యూసెక్కుల నీటిని కాలువలకు విడుదల చేస్తున్నారని రమేష్బాబు తెలిపారు. ఆ నీరు విజయవాడకు చేరుకునే సమయానికి సుమారు 5,500 క్యూసెక్కులుగా మారుతుందని, ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద ఉన్న మరో 700 క్యూసెక్కులు కలిపి ప్రస్తుతం డెల్డాకు సుమారు 6,200 క్యూసెక్కుల నీరు మాత్రమే అందుతోందని చెప్పారు. అయితే పులిచింతల ప్రాజెక్టులో 29 టీఎంసీల మేర నీటి నిల్వలు ఉన్నాయని, అందులో నుంచి రోజుకు 4 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేసినా డెల్టాకు మరో 50 రోజుల పాటు సాగునీరు అందుతుందని రమేష్బాబు తెలిపారు. ఇటీవల ప్రభుత్వం ఘనంగా పూజలు నిర్వహించి, కాలువల్లో నీళ్లు వస్తున్నాయని ప్రచారం చేసి రైతులను నారుమడులు పోసుకునేలా ప్రోత్సహించిందని, నేడు అదే రైతులు నీటి కోసం ఎదురుచూస్తుంటే నారుమళ్లు ఎందుకు పోశారని తిరిగి వారే ప్రశ్నిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. సాగునీరు ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉంటే రైతులు చేసిన ఖర్చుకు పూర్తి నష్ట పరిహారం చెల్లించాలని రమేష్బాబు డిమాండ్ చేశారు. రైతులతో కలిసి పాదయాత్ర చేస్తా.. ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించకపోతే రైతు సంఘాలు, ప్రజాసంఘాలతో కలిసి ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని రమేష్బాబు హెచ్చరించారు. సాగునీటిపై స్పష్టత ఇవ్వకపోతే విజయవాడ ప్రకాశం బ్యారేజీ వరకు రైతులతో కలిిసి పాదయాత్ర చేస్తానన్నారు. అవనిగడ్డ ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధప్రసాద్ తీరుపై రమేష్బాబు విమర్శలు గుప్పించారు. కోడూరు అవుట్ఫాల్ స్లూయిజ్ల వద్ద ప్రభుత్వం చేపట్టిన నిర్మాణ పనుల నాణ్యతతో జరిగాయని బుద్ధప్రసాద్ ప్రచారం చేస్తున్నారని, అయితే వాస్తవ పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉందన్నారు. స్లూయిజ్కు ఏర్పాటు చేసిన గేట్లు ఉపయోగంలో లేకపోతే రైతులు స్వచ్ఛందంగా రూ.2 లక్షలు సమకూర్చి కాంక్రీట్ పనులు చేస్తున్నారని చెప్పారు. ఎమ్మెల్యే కవులు, కళాకారులు, జయంతి ఉత్సవాలపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారని, రైతులకు సాగునీరు ఇప్పించడం, వారి సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి లేదని విమర్శించారు. పులిగడ్డ అక్విడేట్కు రంగులు వేయడం తప్ప నియోజవర్గ రైతాంగానికి చేసిందేమి లేదని ఆరోపించారు. అనంతరం రైతులు బాగు చేసుకున్న స్లూయిజ్ను పరిశీలించారు. పార్టీ మండల కన్వీనర్ పరిశె మాధవరావు, నాయకులు కోట పద్మావతి వరప్రసాద్, వెర్రీ శ్రీనివాసరావు, కొక్కిలిగడ్డ శ్రీమన్నారాయణ, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే సింహాద్రి రమేష్బాబు
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అశ్రద్ధ చేయొద్దు..మా సిబ్బంది ఇంటింటి సర్వే చేపట్టే సమయంలో జలుబు, జ్వరం, బాడీపెయిన్స్ ఉన్న వారిని గుర్తించి సమీపంలోని యూపీహెచ్సీ, పీహెచ్సీలకు వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. అక్కడి వైద్యులు వారిని పరీక్షించి కోవిడ్ లక్షణాలు ఉన్నట్లు గుర్తిస్తే జీజీహెచ్కి రిఫర్ చేస్తున్నారు. అక్కడ కోవిడ్ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేసి, అవసరాన్ని బట్టి ఆస్పత్రిలో చేర్చడం, లేదంటే హోం ఐసోలేషన్కు సిఫార్సు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ కోవిడ్ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది. – డాక్టర్ ఎ. శ్రావణ్బాబు, వైద్య ఆరోగ్యశాఖాధికారి, ఎన్టీఆర్ జిల్లా
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సాగునీటి కోసం రైతుల ఆందోళనపామర్రు: బల్లిపర్రు లాకులకు ఎగువనున్న ప్రాంతాల్లో సాగునీరు అందక పోవడంతో పంట పొలాలు ఎండిపోతున్నాయని లాకుల వద్ద రైతులు ఆదివారం ఆందోళన చేపట్టారు. లాకులకు ఎగువ ప్రాంతంలో సుమారు 2 వేల ఎకరాలకు పైగా పంట పొలాలు ఉన్నాయని వీటిలో నాట్లు వేశామని కానీ సాగుకు నీరు అందని కారణంగా నాట్లు ఎండిపోతున్నాయని వారు వాపోయారు. బల్లిపర్రు లాకుల నుంచి దిగువ ప్రాంతాలకు సాగునీరు విడుదల చేయటంతో తమ పంట పొలాలకు నీరు అందక ఎండిపోతున్నాయని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయమై జల వనరుల శాఖ డీఈ సూర్య భరత్ స్పందిస్తూ రీడింగ్ ప్రకారమే సాగునీటిని విడుదల చేస్తున్నామని, రైతులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): జీవితంలోనైనా, వ్యాపారంలోనైనా విజయాన్ని అందుకోవాలంటే పెద్ద లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగాలని ప్రముఖ బాడ్మింటన్ కోచ్, పద్మభూషణ్ పుల్లెల గోపీచంద్ అన్నారు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చుకుంటూ, ఆధునిక సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోవాలని వ్యాపార, పారిశ్రామిక వేత్తలకు ఆయన పిలుపునిచ్చారు. నగరంలోని ఎస్ఎస్ కన్వెన్షన్లో ఆదివారం జరిగిన బీఎన్ఐ ఆంధ్రప్రదేశ్ లార్జెస్ట్ నెట్వర్కింగ్ కాంక్లేవ్ 4.0లో పుల్లెల గోపిచంద్ ముఖ్యఅతిధిగా పాల్గొన్నారు. డిజిటల్ టెక్నాలజీ, కృత్రిమ మేధ(ఏఐ), డేటా ఆధారిత నిర్ణయాలు, వినూత్న మార్కెటింగ్ పద్ధతులు వంటి ఆధునిక సాధనాలను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా వ్యాపారాన్ని మరింత వేగంగా విస్తరించవచ్చని సూచించారు. ఒకరి అనుభవం మరొకరికి మార్గదర్శకంగా మారుతుందని, బలమైన నెట్వర్క్ ఉన్న వ్యాపారవేత్త ఎలాంటి సవాళ్లనైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలడని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో బీఎన్ఐ విజయవాడ చాప్టర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లు జై దేశాయ్, విశాల్ దేశాయ్, ఎంఎస్ఎంఈ ఎక్స్పో కమిటీ చైర్మన్ త్రినాథ్ నండూరి, కన్వీనర్ బి.దేవకుమార్, కార్యదర్శి లక్ష్మీశాంతి కోగంటి, కాంక్లేవ్ కమిటీ చైర్మన్ పి.యువకిషోర్, కన్వీనర్ ఎన్.నాగార్జున తదితరులు పాల్గొన్నారు. లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): పంచాయతీ రాజ్ ఈఎన్సీ నియామకంపై రగడ జరుగుతోంది. ప్రస్తుత ఈఎన్సీ బి.బాలునాయక్ ఈ నెలాఖారుకు ఉద్యోగ విరమణ చేయనున్నారు. అనంతరం ఎవరిని నియమిస్తారనేది ప్రస్తుతం ఆ శాఖలో వాడీవేడి చర్చ సాగుతోంది. ఉద్యోగ విరమణ చేసినా బాలునాయక్కు మరో రెండేళ్లు సర్వీసు పొడిగించి, ఆయన్నే ఈఎన్సీగా కొనసాగించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోందన్న ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ ప్రచారంపై ఆ పోస్టు చేపట్టేందుకు అర్హత ఉన్న ఇంజినీర్లతో పాటు ఇతర అధికారులు మండిపడుతున్నారు. తన సర్వీసులో అనేక అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న అధికారిని ఉద్యోగ విరమణ చేసినా అదే పోస్టులో ఎలా కొనసాగిస్తారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆ శాఖలో ఎస్ఈలు, ఈఈలు, డీఈలకు ఉద్యోగోన్నతులు కల్పించడంలో తీవ్ర జాప్యం నెలకొంది. తమకు ఉద్యోగోన్నతులు కల్పించకుండా, ఉద్యోగ విరమణ చేసే వారిని కొనసాగించేందుకు సంబంధించిన ఫైలును ఆగమేఘాలపై ఆమోదం కోసం పంపడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. ఉద్యోగ విరమణ అనంతరం బాలునాయక్ పునర్నియామకం జరిగితే ఆ ఖాళీ ఏర్పడకుండా ఉండటమే కాకుండా, సేవలో ఉన్న అర్హులైన అధికారుల, ముఖ్యంగా మహిళా అధికారుల ఉద్యోగోన్నతి అవకాశాలు మరింత కాలం వాయిదా పడే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. మహిళా అధికారికి అవకాశం కల్పించాలి.. ఇప్పటికే పంచాయతీ రాజ్ ఉద్యోగుల సంఘ ప్రతినిధులు ఆ శాఖ కమిషనర్ కృష్ణతేజను కలిసి అర్హత ఉన్న మహిళా అధికారిని ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్గా నియమించాలని వినతిపత్రం అందజేశారు. ఆమెకు ఇంకా పదేళ్లు సర్వీసు ఉందని ఉన్నతాధికారులు చెప్పడంపై వారు మండిపడుతున్నారు. ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన అర్హతలు, నియామక విధానాల ప్రకారం ఉద్యోగంలో చేరిన అధికారి, అదే కారణంతో తరువాత ఉన్నత పదవికి అవకాశాన్ని కోల్పోవడం న్యాయసమ్మతమేనా అని ఆ శాఖ ఇంజినీర్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. మహిళా సాధికారతకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ప్రకటిస్తున్న నేపథ్యంలో, అర్హత కలిగిన సేవలో ఉన్న మహిళా అధికారికి ఇంజినీర్–ఇన్–చీఫ్ పదవికి సముచిత అవకాశం కల్పించాలని ఆ శాఖ ఇంజినీర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో రెండు కోవిడ్ యాక్టివ్ కేసులు● తొలుత నమోదైన బాలికకు నెగిటివ్ ● కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించాలంటున్న వైద్యులు ● రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలకు వెళ్లేటప్పుడు మాస్క్ తప్పనిసరి ● ప్రస్తుతం అరకొరగానే నిర్ధారణ పరీక్షలు లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కోవిడ్ మళ్లీ విస్తరిస్తోంది. ఇప్పటి వరకూ మూడు పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా, వారిలో ఒకరికి నెగిటివ్ వచ్చింది. ఇంకా రెండు యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి. ఇవి కేవలం అధికారిక లెక్కలు మాత్రమే. అనధికారికంగా మరింత మంది కోవిడ్ సోకి ఉంటుందనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కావడంతో జలుబు, తీవ్రమైన బాడీపెయిన్స్, జ్వరం వంటి లక్షణాలు.. రెండు, మూడు రోజులు ఉండి తగ్గిపోతున్నాయి. దీంతో ఫ్లూ జ్వరంగా భావించి చికిత్స పొందడంతో నాలుగైదు రోజుల్లో సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటున్నారు. మరికొందరిలో వారం పది రోజుల పాటు నీరసం వేధిస్తోంది. అలాంటి వారికి కోవిడ్ సోకి ఉండవచ్చనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఏదేమైనా మళ్లీ కోవిడ్ జాగ్రత్తలు ప్రతి ఒక్కరూ తీసుకుంటే మంచిదని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. కేసుల వివరాలు.. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకూ ముగ్గురికి కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చింది. వారిలో తిరువూరుకు చెందిన బాలికకు ఇప్పటికే నెగిటివ్ రాగా, మరో రెండు యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి. వారిలో ఒకరు నగరంలోని ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతుండగా, మరొకరు హోం ఐసోలేషన్లోనే ఉన్నట్లు వైద్యాధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో కోవిడ్ విజృంభిస్తుండగా, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాల్లో సైతం కోవిడ్ కేసులు నమోదు కావడం ప్రజల్లో భయాందోళనలు ప్రారంభమయ్యాయి. జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి.. కోవిడ్ మహమ్మారి మరోసారి విజృంభిస్తున్న తరుణంలో ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. జనం రద్దీగా ఉన్న ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండటం, చేతులను తరచూ నీటితో కడుక్కోవడం, శానిటైజర్ రాసుకోవడం, భౌతిక దూరం పాటించడం, బయటకు వెళ్లేటప్పుడు మాస్క్ ధరిస్తే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా క్యాన్సర్, మధుమేహం, రక్తపోటు వ్యాధులతో బాధపడేవారు, వృద్ధులు, బాలింతలు, గర్భిణులు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. కోవిడ్ మహమ్మారి చాపకింద నీరులా వ్యాప్తి చెందుతున్నప్పటికీ ప్రభుత్వ పరంగా కోవిడ్ నిర్ధారణ పరీక్షలు అరకొరగానే చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వాస్పత్రికి అనారోగ్యంతో వచ్చే వారికి కోవిడ్ లక్షణాలు ఉంటే అక్కడ శ్యాంపిల్ తీసి పరీక్ష చేస్తున్నారు. ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లోనూ ర్యాపిడ్ పరీక్షలు చేస్తుండగా, జిల్లాలో ఇతర ప్రాంతాల్లో ఎక్కడా కోవిడ్ పరీక్షలు చేయడం లేదు. గతంలో పీహెచ్సీ, యూపీహెచ్సీల్లో కూడా కోవిడ్ ర్యాపిడ్ టెస్ట్లు చేసే వాళ్లు. ఇప్పుడు అక్కడ చేయడం లేదు. కేవలం లక్షణాలు ఉన్నట్లు గుర్తిస్తే వారిని ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించాలని మాత్రమే నిర్ణయిస్తున్నారు. దీంతో జిల్లాలో అరకొరగానే కరోనా పరీక్షలు చేస్తున్నారని ప్రజలు అంటున్నారు.
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685 మంది సర్టిఫికెట్ల పరిశీలనమొగల్రాజపురం(విజయవాడ తూర్పు): ఏపీ ఈఏపీ సెట్లో ర్యాంకులు పొందిన స్పెషల్ కేటగిరీ అభ్యర్థుల సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన విజయవాడలోని రమేష్ ఆస్పత్రి రోడ్డులో ఉన్న ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ఆవరణలో ఆదివారం ఉదయం నుంచి ప్రారంభమైంది. స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్–145, స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్–70 మంది, సీఏపీ–470 మంది మొత్తం 685 మంది విద్యార్థుల సర్టిఫికెట్లను ఆదివారం పరిశీలించారు. అలాగే సోమవారం ఉదయం సీఏపీ–60,001 నుంచి లక్ష లోపు ర్యాంకు, ఎన్సీసీ–1 నుంచి 50వేల లోపు ర్యాంకు, స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్–50,001 నుంచి 80 వేల లోపు ర్యాంకు, స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ 80,001 నుంచి చివరి ర్యాంకు పొందిన అభ్యర్థుల సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన చేస్తామని హెల్ప్లైన్ సెంటర్ కో–ఆర్డినేటర్ ఎం.విజయసారథి చెప్పారు. భద్రాచలంటౌన్: భద్రాచలంలోని శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి దేవస్థానానికి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం నిర్మించే జానకీ సదనం(సత్రం)లో గది నిర్మాణానికి ఓ భక్తుడు భారీ విరాళం అందజేశారు. విజయవాడకు చెందిన నరసింహారావు రూ.12లక్షల చెక్కును ఆదివారం ఆలయ అధికారులకు అందజేశారు. అనంతరం కుటుంబీకులతో కలిసి ఆయన స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. వీరికి దేవస్థాన అధికారులు, అర్చకులు తీర్థ ప్రసాదాలు, జ్ఞాపిక అందజేశారు. మొగల్రాజపురం(విజయవాడ తూర్పు): విద్యార్థులు నిర్ధేశించుకున్న లక్ష్యాలను చేరువ కావాలంటే పట్టుదల, క్రమశిక్షణతో చదవాలని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ జి.లక్ష్మిశ చెప్పారు. స్థానిక సున్నపుబట్టీల సెంటర్లోని ఆంధ్రా మోటార్ మర్చంట్స్ అసోసియేషన్ (అమ్మ) హాలులో ‘అమ్మ’ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనాల పంపిణీ కార్యక్రమం ఆదివారం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి కలెక్టర్ ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనాలను పంపిణీ చేశారు. ఆంధ్రా మోటార్ మర్చంట్స్ అసోసియేషన్(అమ్మ) అధ్యక్షుడు గారపాటి సతీష్ మాట్లాడుతూ తమ దగ్గర పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల పిల్లలకు ఏటా ఈ విధంగా ఉపకార వేతనాలను అందజేస్తున్నామని, ఈ ఏడాది 423 మంది విద్యార్థులకు రూ.23లక్షల విలువైన ఉపకార వేతనాలతో పాటుగా నోటు పుస్తకాలను అందజేస్తున్నామన్నారు. అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి సుంకర చంద్రశేఖర్, అసోసియేషన్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): సంతానలేమితో బాధపడుతున్న దంపతుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడంలో క్లినికల్ ఎంబ్రియాలజిస్టుల పాత్ర అత్యంత కీలకమైందనీ వెల్లూరులోని క్రిస్టియన్ మెడికల్ కళాశాల రీప్రొడక్టివ్ మెడిసిన్ విభాగాధిపతి డాక్టర్ మోహన్ ఎస్. కామత్ అన్నారు. నైపుణ్యం, అంకితభావం కలిగిన ఎంబ్రియాలజిస్టులే ఐవీఎఫ్ కేంద్రాలకు వెన్నెముక వంటివారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంబ్రియాలజిస్టుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ ఎంబ్రియాలజిస్టుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఆదివారం ఎంజీ రోడ్డులోని ఫార్చ్యూన్ మురళీపార్క్లో సదస్సు జరిగింది. ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్న డాక్టర్ మోహన్ ఎస్. కామత్ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. అనంతరం సావనీర్ ఆవిష్కరించారు. యువ ఎంబ్రియాలజిస్టులకు క్విజ్, శాసీ్త్రయ పోస్టర్ ప్రదర్శన పోటీలు నిర్వహించి, విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు. ఎంబ్రియాలజిస్టుల సంఘ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కిషోర్బాబు, కార్యదర్శి డాక్టర్ వి. లెనిన్ బాబు, ఉపాధ్యక్షుడు సురేష్ కుమార్, ప్రధాన కార్యదర్శి దిలీప్ కుమార్ పాల్గొన్నారు.
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స్వయం ఉపాధితో మహిళలకు ఆర్థిక భరోసాగుంటుపల్లి(జి.కొండూరు): మహిళలు నైపుణ్యం పెంచుకొని స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించుకోవడం వల్లన ఆర్థికంగా ఎదగొచ్చని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ జి.లక్ష్మీశ సూచించారు. జి.కొండూరు మండలంలోని గుంటుపల్లి రైజ్ కేంద్రంలో హస్తకళా ఉత్పత్తులపై శనివారం నిర్వహించిన వర్క్ షాపును కలెక్టర్ పరిశీలించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా శ్రావ్స్ ఎండ్ లెస్ క్రాఫ్టస్ వ్యవస్థాపకురాలు శ్రావణి 60 మంది స్వయం సహాయక సంఘ మహిళలకు బొకేలు, అలంకరణ వస్తువులు, ఆకర్షణీయ బహుమతుల తయారీలో శిక్షణ ఇచ్చారు. డీఆర్డీఏ పీడీ ఎ.ఎన్.వి.నాంచారరావు పాల్గొన్నారు. ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): తెలంగాణ నుంచి దుర్గమ్మకు ఆదివారం బంగారు బోనం, ఆషాఢ సారె నేపథ్యంలో అన్ని వీఐపీ, ప్రొటోకాల్ దర్శనాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు దుర్గగుడి ఈఓ శీనానాయక్ శనివారం ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ బోనం సమర్పణకు సుమారు మూడు వేల మంది కళాకారులు, ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు వస్తారని తెలిపారు. గత ఆదివారం ఒక్క రోజే సుమారు 85 వేల మంది భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఈ ఆదివారం కూడా భక్తుల రద్దీ కొనసాగే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నామని వివరించారు. మరో వైపున కొండపైకి ఎటువంటి ప్రయివేటు వాహనాలను అనుమతించేది లేదని, దేవస్థానం బస్సులను పూర్తి స్థాయిలో నడుపుతామని తెలిపారు. దివ్యాంగులు, వృద్ధులు, చంటి బిడ్డల తల్లులు ఉదయం ఎని మిది గంటల్లోపు, మధ్యాహ్నం మూడు నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల లోపు రావాలని సూచించారు. రద్దీ దృష్ట్యా దేవస్థ్ధానం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై భక్తులందరూ సహకరించాలని ఆయన కోరారు. ఘంటసాల: స్థానిక కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం సమన్వయకర్తగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న డాక్టర్ డి.సుధారాణి ఉత్తమ శాస్త్రవేత్త పురస్కారానికి ఎంపికయ్యారు. బాపట్లలో జరుగుతున్న వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 58వ వార్షిక స్నాతకోత్సవం సందర్భంగా విశ్వవిద్యాలయం పరి ధిలో ఉత్తమ శాస్త్రవేత్తగా గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ చేతుల మీదుగా శనివారం ఆమె పురస్కారం అందుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి డాక్టర్ పాలడగు సత్యనారాయణ, న్యూడిల్లీకి చెందిన ఐఏఆర్ఐ డైరెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు, రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ మణి తదితరులు పాల్గొన్నారు. సుధారాణిని కేవీకే శాస్త్రవేత్తలు, వ్యవసాయ శాఖ సిబ్బంది, కృష్ణాజిల్లాలోని శాస్త్రవేత్తలు, పలువురు రైతులు, ప్రజా ప్రతినిధులు అభినందనలు తెలిపారు.
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డీఎస్సీ అవకతవకలపై లోకేష్ రాజీనామా చేయాలివైఎస్సార్ సీపీ ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధ్యక్షుడు దేవినేని అవినాష్లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): రాష్ట్రంలో నిర్వహించిన డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగిన అవకతవకలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్ సీపీ ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధ్యక్షుడు దేవినేని అవినాష్ శనివారం ఓ ప్రకటనలో డిమాండ్ చేశారు. నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంలో దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర స్థాయిలో వెల్లువెత్తిన నిరసనల నేపథ్యంలో నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేసిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు. అవే ప్రమా ణాలను ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా పాటించాలని కోరారు. రాష్ట్రంలోని వేల మంది నిరుద్యోగ యువత భవిష్యత్తుతో ప్రభుత్వం చెలగాటం ఆడిందని, డీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియలో అనేక అవకతవకలు, అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయని విమర్శించారు. అభ్యర్థుల్లో తీవ్ర ఆందోళన, అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం వాటిని పట్టించుకోకుండా వ్యవహరిస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగిన లోపాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, నిరుద్యోగులకు న్యాయం చేయాలని దేవినేని అవినాష్ డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్ర యువత అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలని, డీఎస్సీ అవకతవకలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని అవినాష్ డిమాండ్ చేశారు.
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31న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాచిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): కృష్ణా జిల్లాలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ కార్యక్రమం (సర్) మొదటిదశ పూర్తయిందని కలెక్టర్ డి.కె.బాలాజీ తెలిపారు. కలెక్టరేట్లోని సమావేశపు హాలులో శనివారం సాయంత్రం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. జిల్లాలో 15,43,242 మంది ఓటర్లు ఉన్నారని వారిలో 14,05,580 మంది నుంచి ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు తీసుకున్నామని తెలిపారు. మిగిలిన 1,37,662 ఓటర్ల ఫారాలు తిరిగి సేకరించలేకపోవటంతో వారిని అన్కలెక్టబుల్గా నమోదు చేశామని పేర్కొన్నారు. వీరిలో 56,346 మంది మరణించగా, 24,603 మంది శాశ్వతంగా ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లారని వివరించారు. మరో 34,650 మంది ఇప్పటికే ఇతర చోట్ల నమోదు కావటంతో డూప్లికేట్గా గుర్తించామని తెలి పారు. 21,970 మంది ఇంటి వద్ద అందుబాటులో లేని వారుగా, మరో 93 మందికి ఇతర కారణాలు నమోదయ్యాయని వివరించారు. మొత్తం ఓటర్లలో 8.92 శాతం అన్కలెక్టబుల్గా గుర్తించామన్నారు. ఈ నెల 31వ తేదీన ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా విడుదల చేస్తామని కలెక్టర్ బాలాజీ తెలిపారు. ఫారం–6 ద్వారా మరో అవకాశం తుది జాబితాలో పేర్లు లేకపోయినా వారు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఫారం–6 ద్వారా తిరిగి ఓటర్లుగా చేరే అవకాశం ఉందని కలెక్టర్ బాలాజీ సూచించారు. ముసాయిదా ప్రచురణ అనంతరం ఆగస్టు 30వ తేదీ వరకు క్లయిమ్లు, అభ్యంతరాలు స్వీకరిస్తామని తెలిపారు. అనంతరం సంబంధిత వ్యక్తులకు నోటీసులు జారీ చేసి వారి వాదనలు, సమర్పించిన పత్రాలను పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. అన్ని ప్రక్రియలు పూర్తి చేసిన అనంతరం అక్టోబరు మూడో తేదీన తుది ఓటర్ల జాబితా ప్రచురిస్తామని కలెక్టర్ తెలిపారు. 14,05,580 మంది ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల్లో 13,82,660 మంది ఓటర్ల వివరాలు 2002 ఓటర్ల జాబితాలో ఉన్న వారి పేర్లు, తల్లిదండ్రులు లేక వారి కుటుంబ సభ్యుల పేరుతో మ్యాపింగ్ చేసినట్లు తెలిపారు. నో మ్యాపింగ్ కింద గుర్తించిన వారికి మాత్రమే నోటీసులు జారీ చేస్తామని, వారికి అవసరమైన పత్రాల జాబితాలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంబంధించిన ధ్రువపత్రాలు జతపరిస్తే పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రక్రియలో ప్రతి ఓటరుకు పూర్తి సహకారం అందించేలా బీఎల్వోలకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చామన్నారు. ప్రజలకు అవసరమైన వివరాలు తెలిపి ఇబ్బందులు కలగకుండా అవసరమైన పత్రాలు సేకరించే చర్యలు చేపడుతున్నట్లు కలెక్టర్ వివరించారు. ఈ సమావేశంలో ఇన్చార్జ్ డీఆర్వో ఎస్.పోతురాజు, కలెక్టరేట్ ఏఓ ఎ.ఎస్.ఎన్.రాధిక, ఎన్నికల విభాగం డెప్యూటీ తహసీల్దార్లు ఎం.వి.శ్యామ్నాథ్, వై.నారాయణ పాల్గొన్నారు.