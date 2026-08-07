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Palnadu
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పల్నాడులో వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ నాయకుడి దారుణ హత్యఆంధ్రప్రదేశ్: పల్నాడు జిల్లా రెంటచింతల మండలం రెంటాలలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ నాయకుడు నవులూరి చెన్నారెడ్డిని కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అత్యంత దారుణంగా నరికి చంపారు. ఈ ఘటనతో స్థానికంగా భయాందోళన వాతావరణం నెలకొంది. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
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రూ.65 లక్షలకు మోసంతెనాలిరూరల్: పట్టణ రైల్వేస్టేషన్ రోడ్డులోని ఓ మార్ట్లో స్టోర్ మేనేజర్గా పనిచేసిన వ్యక్తి సుమారు రూ.65 లక్షల సరుకు మాయం చేసిన ఘటనపై కేసు నమోదైంది. విజయవాడ కొత్తపేటకు చెందిన మల్లివాడ అవినాష్ ఇక్కడి మార్ట్లో స్టోర్ మేనేజర్గా పనిచేశాడు. సుమారు రూ.65 లక్షల సరుకు మాయమైనట్లు నిర్వాహకుల ఆడిట్లో కొద్ది కాలం క్రితం వెల్లడైంది. అప్పటి నుంచి విధులకు రాకుండా, లెక్కలు చెప్పకుండా పరారీలో ఉన్నాడు. దీనిపై కోర్టు నుండి వచ్చిన ఆదేశాల మేరకు త్రీ టౌన్ పోలీసులు గురువారం కేసు నమోదు చేశారు. నకిలీ పత్రాలతో మోసం చేసిన వారిపై కేసు పట్నంబజారు: నకిలీ పత్రాలతో స్థలం కొనుగోలు చేసేలా ప్రేరేపించిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు, ఆమె భర్తపై కేసు నమోదైంది. లాలాపేట పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం దాచేపల్లి మండలం తక్కెళ్లపాడుకు చెందిన మిర్చి వ్యాపారి కిచ్చంశెట్టి వెంకటేశ్వర్లుకు గుంటూరులో గుండుబోయిన అశోక్ ద్వారా ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తున్న నల్లపనేని రత్నమాల, ఆమె భర్త శివరామ్ప్రసాద్తో పరిచయం ఏర్పడింది. ఒక ఖాళీ స్థళాన్ని చూపించి వారిదేనని నమ్మించి నకిలీ పత్రాలు, నకిలీ సర్వే నంబర్లతో స్థలం చూపించి రూ.25 లక్షలకు విక్రయించారు. అప్పటి నుంచి స్థలం సరిహద్దులు చూపించమని పలుమార్లు అడిగినప్పటికీ స్థలాన్ని చూపించడం లేదు. స్థలానికి చెంది న హక్కు పత్రం, స్వాధీనం, వి క్రయం కాని రత్నమాల, శివప్రసా ద్, అశోక్లకు ఆభూమితో ఎలాంటి సంబంధం లేదని బాధితుడు గుర్తించాడు. నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి తనను మోసం చేశారని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.
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ప్రజా వ్యతిరేక పాలనపై పోరాటాలకు సిద్ధం కావాలినరసరావుపేట ఈస్ట్: కేంద్రంలో ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలోని బీజేపీ ఎన్డీఏ, రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయకత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వ ప్రజావ్యతిరేక పాలనపై ప్రజలు పోరాడాల్సిన తరుణం ఆసన్నమైందని సీపీఐ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యురాలు అక్కినేని వనజ పిలుపునిచ్చారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిరంకుశ పాలనపై సీపీఐ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ప్రచార జాతాలు, ప్రచార పాదయాత్రలలో భాగంగా గురువారం పట్టణంలో కూడళ్ల సమావేశాలు నిర్వహించారు. ఏంజెల్ టాకీస్ కూడలిలో అక్కినేని వనజ మాట్లాడుతూ కేంద్రంలో మోదీ అధికారంలోకి వచ్చి 12 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా ఎన్నికల హామీలను నెరవేర్చటంలో విఫలమయ్యారని విమర్శించారు. కుల,మతాలు, భాష ప్రాంతాలు, దేవుని పేరుతో వైషమ్య రాజకీయాలకు పాల్పడుతూ పబ్బం గడుపుకుంటున్నాడని విమర్శించారు. దేశ సంపదను అంబానీ, అదానీలకు దోచిపెట్టడానికే పరిమితమయ్యారని అన్నారు. రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఎన్నికల హామీలను తుంగలో తొక్కి డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ అంటూ కేంద్రానికి, మోడీ భజనకే పరిమితమయ్యారని విమర్శించారు. ప్రత్యేక హోదా, రాయలసీమ, ఉత్తరాంధ్రకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ, పోలవరం, ఉక్కు పరిశ్రమలు వంటి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కేంద్రానికి తాకట్టు పెట్టారని విమర్శించారు. చలో ఢిల్లీని జయప్రదం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కార్యక్రమంలో సీపీఐ జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి కాసా రాంబాబు, గిరిజన సమాఖ్య రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి బి.శ్రీనునాయక్, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి వైదన వెంకట్, మహిళా సమాఖ్య నేతలు ఎస్.దేవి, విజయ, పాలపర్తి లక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు. సీపీఐ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యురాలు వనజ
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గురజాలలో టెంట్ వేయనివ్వని వైనండీఎస్సీ అక్రమాలపై గురజాలలో వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు గురువారం బ్రహ్మనాయుడు విగ్రహాం సెంటర్లో నిరాహారదీక్ష చేపట్టారు. దీక్ష కోసం టెంట్ వేసేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తుండగా పోలీసులు అత్యుత్సాహం చూపించారు. టెంట్ వేయకుండా అడ్డుకున్నారు. అనంతరం బ్రహ్మనాయుడు సెంటర్లో రోడ్డు పక్కనే నిరాహారదీక్షకు దిగారు. పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని దీక్ష చేసేందుకు అనుమతులు లేవని, ఇక్కడ నుంచి ఖాళీ చేసి వెళ్లాలని బెదిరింపులకు దిగారు. అంతటితో ఆగకుండా దీక్షలో కుర్చున్న వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులను బలవంతంగా అక్కడ నుంచి బయటకు పంపారు. గురజాల ఆర్డీఓకి వినతిపత్రం ఇచ్చేందుకు వెళతామని అడిగినా పోలీసులు అంగీకరించలేదు. దీక్ష చేస్తున్న వారి వివరాలను సేకరిస్తూనే డ్రోన్ కెమెరాతో వైఎస్సార్ సీపీ నేతలను చిత్రీకరించారు. అనంతరం వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు గురజాల పట్టణంలో ర్యాలీ చేసి కూటమి ప్రభుత్వానికి, చంద్రబాబు, లోకేష్లకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.
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ఆస్పత్రి యాజమాన్యంపై చర్యలు తీసుకోవాలినరసరావుపేట: గ్యాస్ ట్రబుల్తో చికిత్స కోసం వెళ్లిన తన భర్త శ్రీనివాసరావుకు ఆపరేషన్ చేసి ప్రాణంమీదకు తెచ్చిన సత్తెనపల్లి బసవ గ్యాస్ అండ్ లివర్ హాస్పిటల్ లైసెన్స్ రద్దుచేసి నిర్వాహకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకొని తమ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని భార్య లక్ష్మీ నరసమ్మ కోరారు. ఎంఐఎం నాయకుల సహకారంతో కలెక్టర్ కార్యాలయంలో గురువారం కలెక్టర్ను కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. లక్ష్మీనరసమ్మ మీడియాతో మాట్లాడుతూ తన భర్త శ్రీనివాసరావు గ్యాస్ ట్రబుల్తో బాధపడుతూ చికిత్స కోసం సత్తెనపల్లిలోని హాస్ప టల్ వారిని సంప్రదించామన్నారు. కడుపులో చిన్న గడ్డ ఉందని, ఆ గడ్డను తొలగిస్తే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదని డాక్టర్ చెప్పి వైద్య ఖర్చులు రూ.20 వేలు అవుతుందని చెప్పగా తాము తమ వద్ద రూ.12వేలు మాత్రమే ఉన్నాయని చెప్పామన్నారు. అందుకు అంగీకరించి ఎండోస్కోపీ ద్వారా చికిత్స చేసి ఇక ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదని చెప్పి డిశ్చార్జ్ చేశారన్నారు. తన భర్త పొట్ట రెండింతలుగా ఉబ్బరమై కిందపడిపోయారన్నారు. వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించగా ఏమీ కాదు మీరు ఇంటికి వెళ్ళండని చెప్పారన్నారు. ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత తన భర్తకు శ్వాస అందక బాధపడుతుండగా స్థానికంగా ఓప్రైవేటు హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్లగా అక్కడ డాక్టర్ అన్ని పరీక్షలు చేసి 20 రోజులు ఆస్పత్రి ట్రీటెమెంట్ చేయటంతో రూ.2లక్షలు వైద్య ఖర్చులు అయ్యాయని తెలిపారు. ఆ తర్వాత అతను కూడా నా వల్ల కాదని చెప్పటంతో మంగళగిరి ఏయిమ్స్కు తీసుకెళ్లగా అక్కడ ఉన్న డాక్టర్లు తామేమి చేయలేమని, ఇంటికి తీసుకెళ్లమని చెప్పారన్నారు. మళ్లీ గుంటూరు జీజీహెచ్కు తీసుకెళ్లగా నెల రోజుల నుంచి వైద్యం అందించినా మనిషి స్పందించటంలేదన్నారు. ఈ విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఆపరేషన్ చేసిన సత్తెనపల్లి హాస్పిటల్ యాజమాన్యంతోపాటు తమ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని కోరారు. ఎంఐఎం నాయకుడు షేక్ కరిముల్లా, షేక్ మస్తాన్వలీ మాట్లాడుతూ ఆ కుటుంబానికి న్యాయం జరిగే వరకు పోరాటం కొనసాగిస్తామని చెప్పారు. కలెక్టర్ను కోరిన లక్ష్మీనరసమ్మ, ఎంఐఎం నాయకులు
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అక్టోబరులో పాస్ పుస్తకాల పంపిణీకి చర్యలుఈపూరు: కొచ్చర్ల గ్రామ రైతులకు అక్టోబర్ నెలలో పాస్ పుస్తకాలు పంపిణీ చేసేలా చర్యలు చేపడుతున్నామని పల్నాడు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ సంజనా సింహ చెప్పారు. స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో కొచ్చర్ల భూ రీసర్వేపై వచ్చిన అభ్యంతరాలపై ఆరా తీశారు. సమస్యలను వేగవంతంగా పరిష్కరించేలా రెవెన్యూ సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేశారు. అనంతరం గ్రామానికి చేరుకొని రైతు బొందిలి సుబ్బిసింగ్ పొలాన్ని పరిశీలించారు. తన పొలం 0.75 సెంట్లకుగాను రీ సర్వేలో 0.41 సెంట్లుగా చూపారని జేసీ వద్ద వాపోయాడు. రెవెన్యూ రికార్డుల ప్రకారం సర్వే చేపడతామని అదే ప్రామాణికమని రైతుకు జేసీ నచ్చజెప్పారు. జేసీ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ కొచ్చర్ల గ్రామంలో నెలకొన్న భూ రీసర్వే సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు పది బృందాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు. భూమి హెచ్చుతగ్గులు, మ్యుటేషన్, ఎల్పిఎం మిస్సింగ్, పేరులో మార్పులు చేర్పులు, నోషనల్ ఖాతా, భూమి సబ్ డివిజన్ సమస్యలను సెప్టెంబర్ 7 కల్లా పూర్తిచేసేలా అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశామన్నారు. గ్రామ సభ నిర్వహిస్తామన్నారు. ఆమెతోపాటు జిల్లా సర్వేయర్ శ్రీనివాసరావు, డివిజనల్ సర్వేయర్ శ్రీనివాసరావు, తహసీల్దార్ నళిని ఉన్నారు. జాయింట్ కలెక్టటర్ సంజనా సింహ
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డీఎస్సీ అక్రమాలకు లోకేష్దే బాధ్యతమాచర్ల: డీఎస్సీ అక్రమాలపై రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ బాధ్యత వహించి సత్వరమే రాజీనామా చేయాలని, చిత్తశుద్ధి ఉంటే అక్రమాలపై సీబీఐకి విచారణ అప్పగించాలని వైఎస్సార్ సీపీ పల్నాడు జిల్లా అధ్యక్షుడు పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి (పీఆర్కే) పేర్కొన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ అధ్యక్షులు, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు మాచర్ల పట్టణం తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షలకు గురువారం ఆయన ప్రారంభించారు. తొలుత పార్టీ నియోజకవర్గ కార్యాలయంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో పీఆర్కే మాట్లాడారు. డీఎస్పీ అక్రమాలపై పోరాడుతున్న వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులు, యువత, నిరుద్యోగుల ధాటికి తట్టుకోలేని టీడీపీ రౌడీ మూకలు పోలీసులను అడ్డుపెట్టుకుని దాడులు చేయించి ఎక్కడిక్కడ టెంటులు పీకివేసి అడ్డగించే ప్రయత్నాలు చేయడం దారుణమన్నారు. ఎన్ని ఆటంకాలు కల్పించినా, ఎంతమందిని అరెస్టు చేసినా, నిరసన కార్యక్రమాన్ని ఆపలేరన్నారు. శిబిరాలను తీసివేస్తే రోడ్డుపై దీక్షలు చేస్తామని, అక్కడ అడ్డగించి అరెస్టు చేస్తే పోలీసు స్టేషన్లో సైతం నిరసన కొనసాగిస్తామని పేర్కొన్నారు. పోలీసులను అడ్డుపెట్టుకుని నిరసన కార్యక్రమాన్ని నీరుగార్చే పని చేస్తే రానున్న రోజుల్లో ఇబ్బందులు ఎదుక్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ఎన్ని ఆటంకాలు సృష్టించినా ఉద్యమం ఆగదు.. ఇప్పటికై నా మంత్రి నారా లోకేష్ తను చేసిన తప్పులను ఒప్పుకుని రాజీనామా చేయాలన్నారు. లేకుంటే మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ ఉద్యమాన్ని తీవ్రరూపం దాల్చుతామన్నారు. ఎన్ని ఆటంకాలు సృష్టించినా ఉద్యమం ఆగదని మాచర్లలో పోలీసులు తను సొంత స్థలంలో దీక్షా శిబిరాన్ని ఏర్పాటుచేస్తే అడ్డుకున్నారని, అయినా యువకులు, విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు స్వచ్ఛందంగా తరలివచ్చి నిరసన కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేశారన్నారు. ఇదే స్పూర్తితో ముందుకు సాగాలన్నారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి మీరాజ్యోత్ హనుమంతునాయక్, మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్లు బత్తుల ఏడుకొండలు, కామనబోయిన కోటయ్య, బోయ రఘురామిరెడ్డి, అబ్దుల్ జలీల్, మార్కెట్ యార్డు మాజీ చైర్మన్ వై.శ్రీనివాసరావు, టి.వెంకటేశ్వరరెడ్డి, గురుబ్రహ్మం, జడ్పీటీసీలు మల్లు స్వామి, బాలు నాయక్, నవులూరి భాస్కర్రెడ్డి, జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్ శొంఠిరెడ్డి నర్సిరెడ్డి, మాజీ జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ సలహా అధ్యక్షుడు కుర్రి సాయిమార్కొండారెడ్డి, మాచర్ల పట్టణ అధ్యక్షుడు పోలా శ్రీను తదితరులున్నారు.
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పల్నాడుశుక్రవారం శ్రీ 7 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026డీఎస్సీ పరీక్షతో దగా పడ్డ యువత కోసం వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులు గళమెత్తగా.. నిరుద్యోగులు, మహిళలు, ప్రజలు వారితో గొంతు కలిపారు. కదం కలిపి.. అవినీతి సర్కారు నిద్రమత్తు వదిలేలా నిరసన గళం వినిపించారు. శాంతియుతంగా జరుగుతున్న నిరసనలు అడ్డుకోవాలని పోలీసుల ద్వారా ప్రభుత్వం శతధా ప్రయత్నించింది. నిరసన శిబిరాల టెంట్లు పీకేయడం, మైకులు లాక్కోవడం, బెదిరించడం వంటి చర్యల ద్వారా పోలీసులు తీవ్ర ఆటంకాలు కల్పించారు. అయినా మొక్కవోని దీక్షతో వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులు నిరసన దీక్షలు కొనసాగించారు. పల్నాడు జిల్లావ్యాప్తంగా రిలే నిరసన దీక్షలు విజయవంతంగా సాగాయి.
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బైక్ దొంగలను పట్టించిన రోడ్డు ప్రమాదంసుమారు 15 బైకులను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు పిడుగురాళ్ల: రోడ్డు ప్రమాదం బైక్ దొంగలను పట్టించిందని గురజాల డీఎస్పీ మహేశ్వరరావు తెలిపారు. గురువారం విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ... చెన్నాయిపాలెం గ్రామానికి చెందిన చింతలపూడి సాగర్, మీసాల శివయ్యలు బైక్ను దొంగలించుకొని వెళుతుండగా రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించిందని, అందులో మీసాల శివయ్య మృతి చెందాడని, బైక్ను స్వాధీనం చేసుకొని, చింతలపూడి సాగర్బాబును విచారించగా బైక్ను దొంగలించుకొని వస్తున్నట్లు తెలిపాడన్నారు. అంతేకాకుండా అతను దొంగలించిన మరో 14 బైక్ల వివరాలు కూడా తెలియజేయగా వాటిని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ బైక్లకు సంబంధించి పిడుగురాళ్ల, దాచేపల్లి, కారంపూడి వంటి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులు నమోదైనట్లు తెలిపారు. బైక్లను దొంగలించి రూ.15 వేలు, రూ. 20 వేలకు అమ్ముకొని మద్యం సేవించటం జలసాలు చేస్తుంటాడని తెలిపారు. సాగర్బాబుపై గతంలో కూడా కొన్ని కేసులు ఉన్నాయని, సాగర్బాబును అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు పంపనున్నట్లు తెలిపారు. కేసును ఛేదించిన సీఐ శ్రీరాం వెంకట్రావు, ఎస్ఐలు ఎం.మోహన్, శివనాగరాలజును ఆయన అభినందించారు. సమావేశంలో సీఐ శ్రీరాం వెంకట్రావు, ఎస్ఐలు ఎం. మోహన్, శివనాగరాజు, పోలీస్ సిబ్బంది తదితరులు ఉన్నారు.
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నేతన్నకు గుండె కోత‘నేతన్నల సేవలో’ పథకంలోనూ కోత సత్తెనపల్లి: అద్భుత కళతో రంగుల వస్త్రాలను నేసే మగ్గం నేడు ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య ధోరణితో మూగబోతోంది. పడుగు గంజి లేక పేక దారంలా నూలు పోగు తెగి చేనేత పరిశ్రమ పడకేసింది. కడుపు నింపే పని ఆకలి తీర్చలేక పోతుండడంతో కులవృత్తిని వదిలి వలస వెళ్లే పరిస్థితి దాపురించింది. చేనేత పరిశ్రమను, కార్మికులను ఆర్థికంగా ఆదుకుంటామంటూ ఊదరగొట్టిన చంద్రబాబు అధికారం చేపట్టాక చేతులెత్తేశారు. గత రెండున్నరేళ్లుగా ఒక్క పైసా కూడా విదల్చకుండా చేనేత కార్మికులను మోసం చేశారు. గత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అమలు చేసిన వైఎస్సార్ నేతన్న నేస్తం పథకానికి పేరు మార్చారు తప్ప గత రెండేళ్లుగా అమలు మాత్రం చేయలేదు. చేనేత కార్మికుల శ్రమను గుర్తించి, స్వదేశీ వస్త్రాల ప్రాధాన్యాన్ని చాటి చెప్పేందుకు ప్రతి ఏడాది ఆగస్టు 7న జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. లబ్ధిదారుల సంఖ్యలో కోత చేనేత రంగానికి అన్ని విధాలా అండగా ఉంటామని, నేతన్నలకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహం అందిస్తామని ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో టీడీపీ నేతలు హామీ ఇచ్చారు. అయితే ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండున్నరేళ్లు అయినా చేనేత కుటుంబాల సమస్యలు పరిష్కారం కాలేదు. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 7న ‘నేతన్న సేవలో’ పథకాన్ని అమలు చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా కేవలం 359 మందికి మాత్రమే నేతన్న సేవలో పథకానికి అర్హులుగా అధికారులు గుర్తించారు. కొర్రీలు పెట్టి అర్హులను సైతం అనర్హులుగా చేశారనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. విడుదల కాని రూ. 230 కోట్లు... చేనేత వస్త్రాలు, రంగు రసాయనాలపై జీఎస్టీని తొలగిస్తామని, కేంద్ర ప్రభుత్వం తొలగించకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఆ భారం భరిస్తుందని ఎన్నికల సమయంలో టీడీపీ ముఖ్యనేతలు చెప్పినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు ఆ దిశగా ఎలాంటి చర్యలు కనిపించడం లేదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేనేత సొసైటీలకు ప్రభుత్వం నుంచి రూ.230 కోట్లు విడుదల కావాల్సి ఉంది. దీనిలో యారన్ సబ్సిడీ, పావలా వడ్డీ, రిబేటు కింద రూ. 203 కోట్లు, త్రిఫ్ట్ఫండ్ స్కీం కింద రూ. 27 కోట్లు రావాల్సి ఉన్నాయి. ఇవి రాకపోవడంతో చేనేత సొసైటీలో పనులు లేక రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 250కి పైగా చేనేత సహకార సంఘాలు మూతపడ్డాయి. ఇది ఇలా ఉంటే మహానేత వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి హయాంలో రూ.310 కోట్లు చేనేత సహకార సంఘాల రుణాలను రద్దు చేశారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన బకాయిలు రాకపోవడంతో ఓవర్ డ్యూ, వడ్డీలు చెల్లించలేక చేనేత సహకార సంఘాలకు చెందిన సుమారు రూ.150 కోట్లు రద్దు చేయాలని 16 చేనేత సహకార సంఘాలు ఇటీవల మంగళగిరిలో నిర్వహించిన చేనేతగర్జన సందర్భంగా అడిగినప్పటికీ ప్రభుత్వం పెడచెవిన పెట్టి పట్టించుకోవడం లేదనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వంలో మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రారంభించిన వైఎస్సార్ నేతన్న నేస్తం పథకం ఎంతో మందిని ఆదుకుంది. సొంత మగ్గం కలిగిన చేనేత కుటుంబాలకు ఆధునిక పరికరాల కొనుగోలు, ఉపాధి మెరుగుదల కోసం ప్రతి ఏడాది ఆర్థిక సాయం అందించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 81,700 మందికి, జిల్లాలో 422 మంది చేనేత కార్మికులకు డీబీటీ ద్వారా నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఏడాదికి రూ. 24 వేలు చొప్పున ఐదేళ్లు నగదు జమ చేశారు. కరోనా సమయంలో ఒక ఏడాదికి సంబంధించిన రెండు విడతల్లో నగదు మొత్తాన్ని ఒకేసారి విడుదల చేశారు. కానీ టీడీపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కేవలం 51,952 మందిని మాత్రమే నేతన్నల సేవలో పథకానికి ఎంపిక చేసింది. రాష్ట్రంలో 29,775 మందిని, జిల్లాలో 63 మంది చేనేత కార్మికులను ఈ పథకానికి దూరం చేసిందనే విమర్శలు ఉన్నాయి. అంతేగాక రెండేళ్ల పాటు పథకం వర్తింప చేయకుండా మూడో ఏడాది మాత్రం ఇస్తామంటూ ఊదరగొడుతున్నారు.
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పరిశ్రమల ప్రతినిధులతో కలెక్టర్ సమావేశంనరసరావుపేట: పల్నాడు జిల్లాలో పారిశ్రామిక వృద్ధి, పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాలను వేగవంతం చేసేందుకు రాబోయే ఆరు నెలల్లోగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించాలని పలువురు పరిశ్రమల అధిపతులను జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ కృతికా శుక్లా కోరారు. భూసేకరణ మరియు మైనింగ్ లీజులు జారీ చేసిన సిమెంట్ పరిశ్రమ ప్రాజెక్టుల స్థితిని అంచనా వేసేందుకు గురువారం కార్యాలయంలో అంబుజా, ఎమామీ, సంఘీ సిమెంట్స్, మై హోమ్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రతినిధులు, అధికారులతో కలెక్టర్ సమావేశమయ్యారు. జాయింట్ కలెక్టర్ సంజనా సింహ పాల్గొన్నారు.
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తప్పిన ప్రమాదంబొల్లాపల్లి: మండలంలోని గండిగనుమల గ్రామ సమీపంలో రోడ్డు రవాణాకు చెందిన బస్సు గురువారం రోడ్డుకు ఒక వైపు ఒరగటంతో ప్రయాణికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. మాచర్ల డిపోకు చెందిన రోడ్డు రవాణా బస్సు మాచర్ల నుంచి పుల్లలచెరువు వెళ్తుండగా మార్గంమధ్యలోని గండిగనుమల గ్రామ సమీపంలో ఉలిందకుంట వద్ద ప్రమాదానికి గురైందని, ఈ ప్రమాదంలో బస్సు ఒకవైపు ఒరగడంతో డ్రైవర్ చాకచక్యంతో ప్రమాదం నుంచి తప్పించాడు. ఈ ప్రాంతంలో మలుపు వద్ద ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని స్థానికులు అంటున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడటంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఆర్టీసీ సిబ్బంది అనుభవంతో ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారని ప్రయాణికులు తెలిపారు. నల్లమలలో పులుల మరణాలపై డెప్యూటీ సీఎంకు నివేదిక మంగళగిరి రూరల్: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు నల్లమలలో పులుల మృతిపై ఉన్నతస్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు చేసి విచారణ చేపట్టామని ప్రభుత్వ సలహాదారు మల్లికార్జున్, అదనపు పీసీసీఎఫ్ రాహుల్ పాండే, పీసీసీఎఫ్ చలపతిరావు తెలిపారు. మంగళగిరిలోని అరణ్య భవనన్లో గురువారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో నల్లమలలో చోటుచేసుకున్న రెండు పులుల మరణాల ఘటనలపై కీలక వివరాలు వెల్లడించారు. ఆత్మకూరు పరిధిలో జులై 28న ముళ్లపందితో జరిగిన ఘర్షణలో పులి చనిపోయినట్లు నిర్ధారణ అయిందన్నారు. గిద్దలూరు పరిధిలోని రాచర్ల–గుడ్లకమ్మ ప్రాంతంలో మృతి చెందిన మరో పులిని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వేటాడినట్లు ప్రత్యేక బృందం దర్యాప్తులో తేలిందని చెప్పారు. పులి మృతదేహం రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో లభించిందని, అది సుమారు మూడు వారాల క్రితమే మృతి చెందినట్లు పంచనామాలో వైద్యులు పేర్కొన్నారని తెలిపారు. విచారణ నివేదికను ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కు సమర్పించామని అధికారులు వెల్లడించారు. క్రీడలతో మానసిక వికాసం ఏఎన్యూ(పెదకాకాని): క్రీడలు మానసిక, శారీరక వికాసానికి దోహదపడతాయని గుంటూరు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ అశుతోష్ శ్రీవాస్తవ అన్నారు. అమరావతి చాంపియన్షిప్ పోటీల్లో భాగంగా జిల్లా స్థాయి ఎంపిక పోటీలు గురువారం ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం ప్రాంగణంలో ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమానికి జేసి ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ క్రీడలు శారీరక, మానసిక వికాసానికి దోహదపడుతాయన్నారు. గెలుపోటములు ముఖ్యం కాదని, క్రీడా స్ఫూర్తి ముఖ్యమని చెప్పారు. అమరావతి చాంపియన్షిప్లో భాగంగా జిల్లా నుంచి ఎక్కువ మంది పాల్గొని పతకాలు సాధించాలని ఆకాక్షించారు. జిల్లా క్రీడల అభివృద్ధి అధికారి అఫ్రోజ్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ 12 విభాగాల్లో జిల్లా స్థాయి ఎంపిక పోటీలు జరుగుతున్నాయన్నారు. అనంతరం జేసీ, క్రీడాశాఖ అధికారులు జెండా ఊపి క్రీడాపోటీలను ప్రారంభించారు. అన్ని విభాగాల్లో క్రీడాకారులు, నిర్వాహకులు మొత్తం 2500 మంది పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. నెఫ్రో ప్లస్ సంస్థ ప్రతినిధులకు నోటీసులు తెనాలిఅర్బన్: తెనాలి జిల్లా వైద్యశాలలోని డయాలసిస్ వార్డులో నిలిచిన సేవలపై జిల్లా కలెక్టర్ సీఎం.సాయికాంత్ వర్మ ఆరా తీశారు. ఎందుకు అలా జరిగింది. దీనిపై విచారణ జరిపి నివేదిక అందజేయాలని సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ సౌభాగ్యవాణిని గురువారం ఆదేశించారు. విద్యుత్ అంతరాయం వలన తెనాలిలోని జిల్లా వైద్యశాలలో బుధవారం డయాలసిస్ సేవలు నిలిచిపోవడం, రోగులు పడిన ఇబ్బందులపై ‘సాక్షి’లో వార్త ప్రచురితమైన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై జిల్లా కలెక్టర్ స్పందించి వివరణ కోరడంతో.. వైద్యశాల సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ సౌభాగ్యవాణి డయాలసిస్ వార్డును నిర్వహిస్తున్న నెఫ్రో ప్లస్ సంస్థ ప్రతినిధులకు నోటీసులు అందజేసి వివరణ ఇవ్వాలని సూచించారు. రేపటి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి చెస్ పోటీలు గుంటూరు వెస్ట్ (క్రీడలు): నైట్ క్యాజిల్స్ చెస్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో శని, ఆదివారాలు ( 8, 9 తేదీల్లో) అమరావతి రోడ్డులోని లాం సమీపంలోని ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్లో ఏపీ రాష్ట్ర స్కూల్ టీమ్స్ అండర్–12, 18 చెస్ పోటీలు నిర్వహిస్తామని పోటీల నిర్వహకుడు వైవికె చక్రవర్తి గురువారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. పోటీల్లో ప్రతిభకనబరచిన వారిని ఎంపిక చేసి జాతీయ చెస్ పోటీలకు పంపిస్తామన్నారు. పోటీలకు ఉదయం 8–30 గంటలకు హాజరుకావాలన్నారు. వివరాలకు 90631 42105 నెంబర్కు సంప్రదించాలని కోరారు.
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బీసీ రిజర్వేషన్ బిల్లుపై బాబుకు శ్రద్ధ లేదునరసరావుపేట: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడికి మహిళా రిజర్వేషన్, డీలిమిటేషన్ బిల్లులపై ఉన్న శ్రద్ధ చట్టసభల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ కల్పించే బిల్లుపై ఎందుకు లేదని గురజాల మాజీ శాసనసభ్యుడు కాసు మహేష్రెడ్డి ప్రశ్నించారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వెంటనే చట్టసభల్లో బీసీలు అడుగుతున్న రిజర్వేషన్ను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నరసరావుపేటలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో గురువారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మహేష్రెడ్డి మాట్లాడారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లులు రాబోతున్నాయన్నారు. దీనికోసం ప్రత్యేక పార్లమెంటు సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారన్నారు. వీటిని తీసుకొస్తున్నప్పుడు బీసీలు ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్న రిజర్వేషన్ బిల్లు ఎందుకు పెట్టడంలేదని ప్రశ్నించారు. భారత రాజ్యాంగం ఎస్సీ, ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్ కల్పించిందని, 1970లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి ఉద్యోగాలు, విద్యలో బీసీలకు రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ జీఓ జారీచేయగా దానిని హైకోర్టు కొట్టివేసిందని, అయినప్పటికీ సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లి అమలు చేశారన్నారు. ఇప్పటివరకు ఆ జీఓ ఆధారంగానే రిజర్వేషన్ అమలౌతుందన్నారు. వైఎస్సార్ ఉండగా ముస్లింలకు ఐదుశాతం రిజర్వేషన్ కల్పించారని, వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా అన్నీ నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో రిజర్వేషన్ తీసుకొచ్చారన్నారు. ఇప్పటివరకు బీసీలకు తామే న్యాయం చేశామని చెప్పుకునే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు గడిచిన 30 ఏళ్లలో ఏమి చేశారని ప్రశ్నించారు. ఇప్పుడు బీసీల రక్షణ చట్టం తీసుకొస్తారని చెబుతున్నారని, బీసీలకు కావాల్సింది చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్ అన్నారు. పాలనలో జనాభా ప్రాతిపదికన సీట్లు కావాలని కోరుతున్నారన్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వద్ద బీసీలకు రిజర్వేషన్ బిల్లు పెడితేనే తాము ఆ రెండింటికి మద్దతు ఇస్తామని చెబితే చచ్చినట్లుగా బిల్లు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఉందన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్తోపాటు బీసీ రిజర్వేషన్ తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేశారు. వారు ఎప్పటి నుంచో కోరుకుంటుంది అట్టడుగు వర్గాలకు రాజ్యాధికారమే అన్నారు. ప్రత్యేక అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఏర్పాటుచేసి తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి ఎందుకు పంపట్లేదని ప్రశ్నించారు. ఢిల్లీకి పదే పదే వెళ్లే ముఖ్యమంత్రి, డిప్యూటి సీఎంలు బీసీ రిజర్వేషన్ బిల్లుపై ఎందుకు బీసీ బిల్లు పెట్టించట్లేదని ప్రశ్నించారు. అవసరమైతే ఆల్పార్టీల సమావేశం నిర్వహించి మాట్లాడి అందరినీ ఢిల్లీ తీసుకెళ్లాలన్నారు. ఈనెల 17 నుంచి నిర్వహించే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో బీసీల రక్షణ చట్టంతో పాటు రిజర్వేషన్ బిల్లు కూడా పెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. లేనిపక్షంలో నిరాహారదీక్షలు చేస్తామని హెచ్చరించారు.
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వైఎస్సార్ సీపీ దీక్షలకు పోలీసుల అడ్డంకులుడీఎస్సీలో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయాక నాకు సెక్రటేరీయెట్ నుంచి అంటూ ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. రూ.15లక్షలు లంచం ఇస్తే ఉద్యోగం ఇస్తామన్నారు. జిల్లాలో ఐదు పోస్టులు స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఉండగా, నాది మొదటి పేరు. 15 జాతీయ క్రీడా పోటీల్లో రాష్ట్రం తరఫున పాల్గొని రెండు సార్లు పతకాలు సాధించాను. లంచం ఇవ్వకపోవడంతో ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు. – ఊసా శబరీనాధ్, డీఎస్సీ అభ్యర్థి, చిలకలూరిపేటనాకు కాల్ లెటర్ వచ్చింది. వన్ ఈస్ట్టు వన్ ప్రాతిపదికన లెటర్ వచ్చాక చరిత్రలో తొలిసారి ఉద్యోగం ఇవ్వకుండా మోసం చేశారు. డీఎస్సీ 2025 నిర్వహణే పెద్ద స్కామ్. పోస్టు వచ్చిందని ఆనంద పడ్డాను. అయితే తుది జాబితాలో నా పేరు తొలగించారు. ఈ స్కామ్పై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలి. – కొమ్మతోటి అశోక్, కావూరు గ్రామం, చిలకలూరిపేట మండలంసాక్షి, నరసరావుపేట, చిలకలూరిపేట: డీఎస్సీలో అక్రమాలు చేసి నిరుద్యోగ యువతను మోసం చేసిన కూటమి ప్రభుత్వానికి నిరసనగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పిలుపు మేరకు పల్నాడు జిల్లావ్యాప్తంగా రిలే నిరసన దీక్షలు నిర్వహించారు. మెగా డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపె తక్షణమే సీబీఐచే విచారణ చేయించాలని, దోషులను శిక్షించాలని, మెగా డీఎస్సీని దగా డీఎస్సీగా మార్చిన విద్యాశాఖా మంత్రి నారా లోకేష్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని యువజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో జిల్లావ్యాప్తంగా రిలేదీక్షలు నిర్వహించారు. డౌన్డౌన్ లోకేష్.. అసమర్థ కూటమి ప్రభుత్వం అంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. నిరసన దీక్షలలో ఆయా నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తలు పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి, విడదల రజని, డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి, డాక్టర్ సుధీర్ భార్గవ్రెడ్డిలు, ఇతర పార్టీ సీనియర్ నేతలు పాల్గొన్నారు. అక్రమ కేసులు బనాయిస్తామంటూ... అక్రమ డీఎస్సీ పోరు రోజురోజుకు ప్రజల్లోకి వెళుతుండటంతో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పోలీసు వ్యవస్థను వినియోగించి అడ్డుకునే కుట్రలకు తెరలేపింది. ఎక్కడిక్కడ పోలీసులను ప్రయోగించి రిలేదీక్షలను భగ్నం కలిగించేందుకు కుట్రలకు తెరలేపారు. అందులో భాగంగా పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలో మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి తన సొంత స్థలంలో ఏర్పాటు చేసుకున్న నిరసన దీక్ష టెంట్ వేయకూడదని పోలీసులు దౌర్జన్యం చేశారు. బుధవారం రాత్రి 10 గంటల తరువాత సీఐ నబీర్బేగ్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద సంఖ్యలో పోలీసులు చేరుకుని వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులపై బెదిరింపులకు దిగారు. విషయం తెలుసుకున్న పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి దీక్ష జరిగే స్థలానికి వెళ్లగా పోలీసులు బెదిరించే ప్రయత్నాలు చేశారు. దీక్షలు చేస్తే కేసులు నమోదు చేస్తామని చెప్పగా అంతే దీటుగా పిన్నెల్లి బదులిచ్చారు. అక్రమ కేసులకు భయపడేది లేదని, మా అధినేత జగనన్న పిలుపు మేరకు నిరసన దీక్ష చేపట్టి తీరుతామని శిబిరం తొలగిస్తే రోడ్డుపై, రోడ్డుపై అరెస్టు చేస్తే పోలీసు స్టేషన్లో సైతం నిరసన తెలియజేస్తామని తేల్చిచెప్పారు. మైక్ లాక్కెళ్లిన పోలీసులు చిలకలూరిపేటలో పోలీసులు ఎన్ని ఆటంకాలు సృష్టించినా మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి విడదల రజని ఆధ్వర్యంలో నిరసన దీక్ష చేపట్టారు. తొలుత మాజీ మంత్రి పార్టీ శ్రేణులు, నిరుద్యోగులు, యువతతో కలిసి నివాసం నుంచి ర్యాలీగా బయలుదేరి సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన నిరసన దీక్ష శిబిరం వద్దకు చేరుకున్నారు. అక్కడ దివంగత మహానేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే సోమేపల్లి సాంబయ్య విగ్రహాలకు నివాళులర్పించారు. అనంతరం దీక్ష శిబిరంలో ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ వైఎస్సార్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించారు. ఈక్రమంలో నిరాహార దీక్షను ఉద్దేశించి మాజీ మంత్రి మాట్లాడబోతుండగా పట్టణ ఎస్ఐ పి.హజరతయ్య తన సిబ్బందితో వచ్చి మైక్ పర్మిషన్ లేదంటూ శిబిరంలో ఉన్న మైక్సెట్ను బలవంతంగా లాక్కొని వెళ్లారు. ఈ సందర్బంగా మాజీ మంత్రి రజని మాట్లాడుతూ నిరుద్యోగ సమస్యపై శాంతియుతంగా పోరాడుతుంటే ఎందుకు మైకులు తొలగిస్తున్నారు? పర్మిషన్కు దరఖాస్తు చేస్తే అనుమతి ఇస్తున్నారా అంటూ నిలదీశారు. అయినప్పటికీ పోలీసులు మొండిగా మైక్సెట్ను తొలగించి తమతో తీసుకువెళ్లారు. ఈ సమయంలో పోలీసుల జులుం నశించాలి అంటూ వైఎస్సార్ సీపీ కార్యకర్తలు పెద్దఎత్తున నినాదాలు చేశారు. దీంతో మాజీ మంత్రి మైక్ లేకుండానే ప్రసంగించాల్సి వచ్చింది. నిరసన దీక్షల వద్ద అప్రజాస్వామిక ఆంక్షలు
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8,9 తేదీల్లో గుంటూరులో ‘అమరావతి చిత్రకళా వీధి’నెహ్రూనగర్: ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ క్రియేటివిటీ, కల్చర్ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 8, 9 తేదీల్లో రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద కళా ఉత్సవం ‘అమరావతి చిత్రకళా వీధి’ గుంటూరులో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా జరగనుంది. గురువారం నగర కమిషనర్ కె.మయూర్ అశోక్, క్రియేటివిటీ, కల్చర్ కమిషన్ చైర్పర్సన్ తేజస్వి పొడపాటితో కలిసి గుజ్జనగుండ్ల సెంటర్ నుంచి విద్యానగర్ వరకు వేదికల ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. సందర్శకులు, కళాకారులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రోడ్లపై గుంతలు తక్షణమే పూడ్చాలని, నాలుగు చోట్ల మొబైల్ టాయిలెట్లు, ఉచిత తాగునీటి సదుపాయం కల్పించాలని సూచించారు. ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య బృందాలతో చెత్త తొలగింపు, ఫ్లెక్సీలు, బ్యానర్ల తొలగింపు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. డిప్యూటీ కమిషనర్ బి.శ్రీనివాసరావు, ఎస్ఈ సుందర్రామిరెడ్డి, డీసీపీ సూరజ్ కుమార్, సిటీ ప్లానర్ రాంబాబు, ఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ సురేష్ పాల్గొన్నారు. స్వామివారికి పవిత్రములు సమర్పణ పెదకాకాని: శివాలయంలోని భ్రమరాంబ సమేత మల్లేశ్వరస్వామి వారికి, పరివార దేవతలకు గురువారం శాస్త్రోక్తంగా పవిత్రములు సమర్పించారు. మల్లేశ్వరస్వామి సన్నిధిలో పవిత్రోత్సవాల్లో భాగంగా చివరి రోజు గురువారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి పలు రకాల పూజలు నిర్వహించారు. ఏర్పాట్లను ఆలయ ఉప కమిషనర్ గోగినేని లీలాకుమార్ పర్యవేక్షించారు. భక్తులందరికీ తీర్థ ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు. గంగా భ్రమరాంభ సమేత మల్లేశ్వరస్వామి వారికి పవిత్ర సమర్పణ క్రతువును ఆలయ స్థానాచార్యులు పొత్తూరి సాంబశివరావు, ప్రధాన అర్చక పొత్తూరి లక్ష్మీనారాయణ వరప్రసాద్ ఆధ్వరంలో నిర్వహించారు. పవిత్రోత్సవాల సందర్భంగా సాయంత్రం గంగా భ్రమరాంబ సమేత మల్లేశ్వరస్వామి వార్లను ప్రత్యేకంగా పూలతో అలంకరించారు. పెదకాకాని పురవీధులలో గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు. భక్తులు, గ్రామస్తులు అధిక సంఖ్యలో భ్రమరాంబ సమేత మల్లేశ్వరస్వామి వార్ల ఉత్సవ మూర్తులను దర్శించుకుని పూజా ద్రవ్యాలు సమర్పించారు. కార్యక్రమాలలో కంభంపాటి మల్లికార్జునరావు, కొమ్మూరి మల్లికార్జునరావు, భైరపనేని ధనలక్ష్మి, ధూపాటి శివశంకరరావు, వుల్లం రాజేశ్వరి, బండారు మల్లేశ్వరి, పేటేటి ధనమహేశ్వరప్రసాదు, గ్రామస్తులు, భక్తులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. మంగళగిరి రూరల్: మంగళగిరిలోని ఎయిమ్స్లో ప్రత్యేక ప్లాస్టిక్ సర్జరీ బ్లాక్ను ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ ప్రొఫెసర్ అహంతేం శాంతాసింగ్ గురువారం ప్రారంభించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ కొత్త విభాగంలో కాలిన గాయాల చికిత్స, పునర్నిర్మాణ శస్త్ర చికిత్సలు, మైక్రోసర్జరీ, హ్యాండ్ సర్జరీ, అవయవాల పునఃప్రతిస్థాపన, క్యాన్సర్ పునర్నిర్మాణం, పుట్టుకతో వచ్చే వైకల్యాల సవరణ వంటి ప్రత్యేక సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయని చెప్పారు. ప్రస్తుతం రోజుకు సగటున 4,500 మంది ఔట్పేషెంట్లు, వారపు పని దినాల్లో 5 వేల మందికిపైగా వైద్య సేవలు పొందుతున్నారని, 2025–26లో 10 లక్షలకు పైగా ఔట్పేషెంట్ సేవలు, 30 వేలకుపైగా ఇన్ పేషెంట్ చికిత్సలు అందించినట్లు వివరించారు. ఐసీయూ పడకలను 118కు, ఎమర్జెన్సీ విభాగం పడకలను 60కు పెంచినట్లు తెలిపారు. త్వరలో 256–స్లైస్ సీటీ స్కానర్ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు వెల్లడించారు. కార్యక్రమంలో మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ ప్రొఫెసర్ రాజశేఖర్ మోహన్, డీన్ దేశు రామ మోహన్, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కల్నల్ శశికాంత్ తుమ్మల, అధ్యాపకులు, అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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రాష్ట్రంలో క్షీణించిన శాంతిభద్రతలుమాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు ధ్వజం వినుకొండ: రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా క్షీణించాయని, పోలీసు యంత్రాంగం వైఫల్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని వినుకొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు విమర్శించారు. స్థానిక వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో గురువారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. వైఎస్సార్ సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, నాయకులు, మాజీ మంత్రులను లక్ష్యంగా చేసుకుని అరెస్టులు చేస్తూ ప్రభుత్వం ’రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగాన్ని’ అమలు చేస్తోందని, పరిపాలనను పూర్తిగా గాలికి వదిలేసిందని తీవ్రంగా విమర్శించారు. ముస్తఫా అరెస్ట్ ఘోరం గుంటూరు తూర్పు మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా అరెస్టును తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు బ్రహ్మనాయుడు తెలిపారు. వ్యాపార లావాదేవీల్లో డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన వారిపై ఫిర్యాదు చేయడానికి పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్తే, ఎదురు ముస్తఫాపైనే తప్పుడు కిడ్నాప్ కేసులు బనాయించి అరెస్టు చేయడం దారుణమన్నారు. ఇటీవల పొగాకు రైతుల వద్దకు వెళ్లిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డికి పోలీసులు కనీస భద్రత కల్పించడంలో విఫలమయ్యారని మండిపడ్డారు. రైతులను నిండా ముంచిన ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో రైతుల పరిస్థితి అయోమయంగా తయారైందని బొల్లా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టులు నిండే పరిస్థితి ఉన్నా, వరి సాగు చేయడానికి వీలులేదని అధికారులు రైతులకు చెప్పడం ఏంటని ప్రశ్నించారు. సరైన పద్ధతులు లేక రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చారని అన్నారు. వినుకొండ హత్యలపై సీబీఐ విచారణ జరపాలి వినుకొండలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితి మరింత ఘోరంగా తయారైందని బొల్లా పేర్కొన్నారు. ఇటీవల జరిగిన రాజు హత్య కేసులో సంబంధం లేని వ్యక్తులను అరెస్టు చేసి కేసు మూసివేసేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారని, కనీసం మృతుడి సెల్ఫోన్ ఎక్కడుందో కూడా కనిపెట్టలేకపోయారని ఎద్దేవా చేశారు. పట్టపగలే హత్యలు, దోపిడీలు జరుగుతుంటే డీఎస్పీ సమాధానం చెప్పకుండా, కార్డన్ సెర్చ్ పేరుతో వందలాది మంది పోలీసులతో హంగామా చేస్తున్నారని విమర్శించారు. వినుకొండలో హత్యలు, దోపిడీలపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎమ్మెల్యే ప్రజలకు చేసిందేమీ లేదు స్థానిక ఎమ్మెల్యే జీవీ ఆంజనేయులు కేబినెట్ హోదాలో ఉంటూ వినుకొండ ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందించలేకపోయారని అన్నారు. తమ హయాంలో వినుకొండలో జగనన్న కాలనీ ఏర్పాటు చేస్తే ప్రస్తుతం జగనన్న కాలనీలో ప్రజాధనం లూటీ జరుగుతుంటే పోలీసులు, అధికార యంత్రాంగం చోద్యం చూస్తుందని అన్నారు. సమావేశంలో పార్టీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ఎన్. ప్రసాద్, ముస్లిం మైనార్టీ నాయకులు ఆసనం కరీం సెట్ పాల్గొన్నారు.
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ట్రాక్టర్ కింద పడి మహిళ మృతినూజండ్ల: మండల పరిధిలోని అన్నవరం గ్రామ సమీపంలో గురువారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నూజండ్ల గ్రామానికి చెందిన చలంచర్ల ధనలక్ష్మి (45) ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఐనవోలు పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు... నూజండ్ల యానాది కాలనీకి చెందిన చలంచర్ల ముత్యాలు, ధనలక్ష్మిలు ప్రతి రోజూ చీకటీగలపాలెం అడ్డరోడ్డు వద్ద సిమెంట్ ఇటుకల బట్టీలో పనికి వెళ్తుంటారు. రోజూలాగే పని ముగించుకుని ద్విచక్ర వాహనంపై భార్యాభర్తలు ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నారు. అన్నవరం, పమిడిపాడు గ్రామం మధ్యలో ముళ్ల కంపను తప్పించబోయి ఎదురుగా వస్తున్న ట్రాక్టర్ను ఢీకొన్నారు. ప్రమాదంలో భర్త ముత్యాలు ఒకవైపు పడిపోగా ధనలక్ష్మి ట్రాక్టర్ ట్రక్కు టైరు కింద పడిపోయింది. ప్రమాద తీవ్రతకు తల ఛిద్రం కావటంతో సంఘటనా స్థలంలోనే ఆమె మృతి చెందింది. వీరికి ఇరువురు సంతానం. ఇద్దరికీ వివాహాలు జరిగాయి. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఇన్చార్జి ఎస్సై మోర్ల వెంకటేష్బాబు తెలిపారు. గుంటూరు జిల్లాలో వాహన తనిఖీలునగరంపాలెం: జిల్లాలోని టోల్గేట్, జాతీయ రహదారులు, ప్రధాన కూడళ్లు, రద్దీ ప్రాంతాలు, ప్రమాదాలు జరిగే ప్రాంతాలలో పోలీసులు ప్రత్యేక వాహన తనిఖీలు చేశారు. జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ ఆదేశాల మేరకు బుధవారం రాత్రి నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు హైవే పెట్రోలింగ్ బృందాలు వాహన తనిఖీలు చేపట్టారు. రాత్రిళ్లు ఎక్కువసేపు వాహనాలు నడిపే లారీ, బస్, ఇతర వాహనాల డ్రైవర్లకు అలసట వల్ల ప్రమాదాలు జరగకుండా స్టాప్ – వాష్ అండ్ గోను అమలు చేశారు. డ్రైవర్లను కాసేపు నిలిపి విశ్రాంతి తీసుకునేలా, నీటితో ముఖం శుభ్రం చేసుకునేలా చేశారు. అలసటగా ఉంటే రహదారుల వెంట కాకుండా, గుర్తించిన పార్కింగ్ ప్రదేశాలు/ సురక్షిత విశ్రాంతి కేంద్రాల్లో వాహనాలను నిలిపాలని సూచించారు. అతివేగం, వక్రమార్గంలో ప్రయాణించడం, మద్యం తాగి వాహనాలు నడపడం, పరి మితికి మించి ప్రయాణికులతో వెళ్లే వారిపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని తెలిపారు.
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మాచర్లలో పోలీసుల ఓవరాక్షన్.. పిన్నెల్లితో వాగ్వాదంసాక్షి, పల్నాడు: మాచర్లలో ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటుచేసుకుంది. డీఎస్సీ పరీక్షల్లో అవకతవకలు, పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారంపై విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ వైఎస్సార్సీపీ ఇవాళ రాష్ట్రవ్యాప్త నిరాహార దీక్షల్లో నిర్వహించనుంది. ఇందులో భాగంగా మాచర్లలో ఏర్పాటు చేసిన దీక్షా శిబిరాన్ని గతరాత్రి పోలీసులు అడ్డుకున్నారు.మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి సొంత స్థలం వద్ద దీక్ష నిర్వహించేందుకు వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ఏర్పాట్లు చేపట్టారు. అయితే శిబిరం ఏర్పాటు చేస్తున్న సమయంలో పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని అనుమతి లేదంటూ అడ్డుకున్నారు. దీంతో పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి, పోలీసుల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది.“సొంత స్థలంలో దీక్ష చేసుకునే హక్కు కూడా లేదా?”ఈ సందర్భంగా పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి పోలీసులను ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైఎస్సార్సీపీ నిరసన దీక్షలు చేపడుతుంటే మాచర్లలో మాత్రమే ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారని నిలదీశారు. తన సొంత స్థలంలో శాంతియుతంగా దీక్ష నిర్వహించుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. అయితే పోలీసులు మాత్రం అనుమతులు లేకుండా దీక్ష నిర్వహించేందుకు వీల్లేదని తేల్చి చెప్పారు. సొంత స్థలమైనప్పటికీ శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా అనుమతి అవసరమని పేర్కొంటూ ఏర్పాట్లను నిలిపివేశారు.నేడు వైఎస్సార్సీపీ నిరసనలుడీఎస్సీ నియామకాల్లో అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరాహార దీక్షలకు పిలుపునిచ్చింది. ఈ వ్యవహారంపై నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని ఆ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తోంది. అయితే ఇటు మాచర్లలో దీక్షా శిబిరం ఏర్పాట్లను పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కింది. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు దీనిని ప్రభుత్వ అణచివేతగా మండిపడుతున్నారు.
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అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్లు రద్దు చేయాలినరసరావుపేట: పట్టణంలోని సత్తెనపల్లి రోడ్డులోని సాయిరాం టౌన్షిప్–2లో టీఎస్ నెంబర్ 35లోని 1.28 ఎకరాలపై హైకోర్టులో కేసు నడుస్తుండగా చేసిన రిజిస్ట్రేషన్లు రద్దు చేయాలని ప్రజాసంఘాల నాయకులు, రైతులు కోరారు. ఈ మేరకు ప్రకాష్నగర్లోని జిల్లా రిజిష్ట్రార్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా చేసి, రిజిస్ట్రార్ శ్రీరామకుమార్కు బుధవారం వినతిపత్రం అందజేశారు. ప్రజా సంఘాల నాయకులు మీడియాతో మాట్లాడుతూ వెంచర్ యజమానులు కోర్టులో పెండింగ్లో ఉన్న భూములు అమ్మడమే గాక అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి కొనుగోలుదారులను మోసం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ యొక్క అనధికార వెంచర్పై చర్యలు తీసుకొని ఇప్పటికే జరిగిన రిజిస్ట్రేషన్లు రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రైతులు చిరుమెళ్ల బసవేశ్వరరావు, సాంబయ్య, వెంకాయమ్మ, కాళీ చరణ్, గిరిజన సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు వి.కోట నాయక్, పీడియం నాయకులు వై.వెంకటేశ్వరరావు, నల్లపాటి రామారావు, జి.రామకృష్ణ, షేక్ మస్తాన్ వలి, ప్రసాదు పాల్గొన్నారు.
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ప్రజల భాగస్వామ్యంతోనే గ్రీన్ నరసరావుపేటనరసరావుపేట: గ్రీన్ నరసరావుపేట లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే ప్రజలందరి భాగస్వామ్యం అవసరమని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ కృతికా శుక్లా అన్నారు. కలెక్టరేట్లో బుధవారం నిర్వహించిన జిల్లా ఫారెస్ట్ కమిటీ మీటింగ్కు అధ్యక్షత వహించి మాట్లాడారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ, హరితాభివృద్ధి, పరిశుభ్రమైన పరిసరాల కల్పనలో అందరూ కీలక పాత్ర పోషించాలని పిలుపునిచ్చారు. నరసరావుపేటను పచ్చదనంతో తీర్చిదిద్దేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం సమగ్ర కార్యాచరణ చేపట్టిందని తెలిపారు. సెప్టెంబర్ చివరి నాటికి 1.24 లక్షల మొక్కలను నాటేందుకు ప్రత్యేక ప్రణాళిక రచించామన్నారు. కుంకుడు, మహాగని, వెదురు, సీతాఫలం, ఖర్జూరం వంటి మొక్కలను అందిస్తామని, ప్రతి పౌరుడు కనీసం ఒక మొక్కను నాటి సంరక్షించాలని సూచించారు. అడవుల్లో డ్రోన్ ద్వారా వెదజల్లేందుకు 12 లక్షల సీడ్ బాల్స్ను సిద్ధం చేశామని డీఎఫ్ఓ తెలిపారు. వినుకొండ, మాచర్ల, పిడుగురాళ్ల, నరసరావుపేట రేంజిలోని 34.80 లక్షల హెక్టార్లలో జారవిడిచే ప్రక్రియ చేపడతామన్నారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ అడవిలో అనధికార బోర్ బావులను నియంత్రించాలని, డీకే పట్టాలు ఇచ్చినచోట అక్రమ మైనింగ్ జరగకుండా చూడాలని అధికారులకు తెలిపారు. ప్రతి గ్రామంలో మూడు నుంచి ఐదెకరాలలో తాటితోపు పెంచేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. డీఎఫ్ఓ కృష్ణప్రియ, సోషల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ అశోక్ కుమార్ జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. పకడ్బందీగా హ్యాండ్ బుక్ ప్రచురణ పల్నాడు జిల్లాలో జిల్లా జనగణన హ్యాండ్ బుక్ ప్రచురణలో తప్పులు జరగకుండా చూసుకోవాలని శిక్షణ పొందుతున్న అధికారులకు జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు. కలెక్టర్ కార్యాలయంలో శిక్షణ తరగతులు బుధవారం నిర్వహించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ గ్రామ, జిల్లా కేంద్రాలలో సమగ్ర సర్వే నిర్వహించాలని శిక్షణ పొందుతున్న అసిస్టెంట్ స్టాటికల్ ఆఫీసర్లకు సూచించారు. ఏఎస్ఓలకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జనగణన విభాగం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాసరావు తరగతులు నిర్వహించారు. ఆలయం అభివృద్ధికి రూ.10 కోట్లు చిలకలూరిపేట మండలం బొప్పూడి గ్రామంలోని ఆంజనేయస్వామి దేవాలయం అభివృద్ధి పనులు వేగవంతం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు. బుధవారం దీనిపై సమీక్ష నిర్వహించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బొప్పూడి ఆలయానికి రూ.10 కోట్లు మంజూరు చేసిందన్నారు. ఆర్ అండ్ బీ అధికారులు కొండపైకి రోడ్డు వేయుటకు నివేదిక తయారు చేయాలని సూచించారు. బొప్పూడి పంచాయతీ నుంచి కొండ వరకు ప్లాంటేషన్ చేయాలని అధికారులు ఆదేశించారు. దేవదాయ శాఖ ఇన్చార్జి ఈవో టి.సుభద్ర, ఆ శాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శ్రీనివాసరావు, చిలకలూరిపేట తహసీల్దార్ వేణుగోపాల్, జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. సోషల్ వర్కర్లకు నియామక పత్రాలు అందజేత నరసరావుపేట: జిల్లాలో సోషల్ వర్క్ పోస్టులకు ఎంపికై న వారికి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ కృతికా శుక్లా తన కార్యాలయంలో బుధవారం నియామక పత్రాలు అందజేశారు. ఈ ఏడాది జూలై 22న నిర్వహించిన మౌఖిక పరీక్షల ద్వారా వీరిని ఎంపిక చేశారు. మాచర్లలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేయబడిన సఖి వన్ స్టాప్ సెంటర్లో సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వర్కర్, సైకో సోషల్ కౌన్సిలర్, మూడు సెక్యూరిటీ నైట్ గార్డ్ పోస్టులు, మూడు మల్టీ పర్పస్ వర్కర్ పోస్టులు, నరసరావుపేట వన్స్టాప్ సెంటర్లో ఖాళీగా ఉన్న మల్టీ పర్పస్ పోస్ట్, బాలసదనం పిడుగురాళ్లలో ఖాళీగా ఉన్న హెల్పర్ పోస్ట్, ఎస్ఏఏలో ఖాళీగా ఉన్న సోషల్ వర్కర్ పోస్టులకు నియామకాలు జరిగాయి. వీరందరూ తమ ఉద్యోగ బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
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కూటమి నాయకులు కాలక్షేపంఅక్రమ కేసులతో నరసరావుపేట: రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను అమలుచేయలేక ప్రశ్నిస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపై రెడ్బుక్ మేరకు అక్రమ కేసులు పెట్టి కాలక్షేపం చేస్తున్నారని పార్టీ జిల్లా కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు, మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి పేర్కొన్నారు. నియోజకవర్గ పార్టీ కార్యాలయంలో పలువురు మైనార్టీ నాయకులతో కలసి బుధవారం సాయంత్రం విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఇటీవల రాష్ట్రంలో తమ పార్టీకి చెందిన మాజీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలపై అక్రమ కేసులు పెట్టి వేధించటం ఎక్కువైందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండున్నరేళ్లు అవుతున్నా సూపర్సిక్స్ అమలుపై లేని పట్టుదల రెడ్బుక్ అమలుపై చూపిస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. ఇదేమిటని ప్రశ్నిస్తున్న నాయకుల గొంతు నొక్కటంపైనే దృష్టి సారించారన్నారు. గుంటూరులోని మైనార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యే మొహమ్మద్ ముస్తాఫా, అతని కుటుంబ సభ్యులు, కర్నూలు జిల్లా ఆలూరు బీసీ ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షిపై అక్రమ కేసులు పెట్టి అరెస్టు చేసి జైలు పాలు చేశారన్నారు. పొగాకు వ్యాపారం చేసే ముస్తాఫా తన కంపెనీ తరఫున నూజివీడు చెందిన శ్యాంసుందరావు అనే మధ్యవర్తికి పొగాకు కొనుగోలు నిమిత్తం రూ.36 లక్షలు బయానాగా ఇచ్చాడన్నారు. డబ్బులు తీసుకున్న అతను వీరికి పొగాకు సరఫరా చేయకుండా వేరే కంపెనీ వారికి సరఫరా చేయటం గమనించి అతడిని పట్టుకొని కాకాని పోలీసుస్టేషన్లో అప్పగించి ఫిర్యాదు చేశారన్నారు. పోలీసులు ఆ ఫిర్యాదు నమోదు చేయకుండా శ్యాంసుందరరావు నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకొని ముస్తాఫా, అతని కుమారుడి, మరి కొంత మంది కంపెనీ ప్రతినిధులపై కిడ్నాప్ కేసు నమోదు చేయడం, నూజివీడులో ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసు రెండోది నమోదు చేశారన్నారు. టీడీపీ నాయకుల మాటలు విని కొంతమంది పోలీసులు మరీ బరితెగించి దారుణంగా వ్యవహరిస్తున్నారన్నారు. ఆ విధంగా వ్యవహరిస్తున్న పోలీసుల తీరు వల్ల మన రాష్ట్ర పోలీసు విభాగానికి నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో వారు 28వ అట్టడుగు స్థానం ఇచ్చారన్నారు. మంత్రి కొలుసు పార్ధసారధి నైతిక విలువలు మరిచి ఇష్టంవచ్చినట్లుగా మాట్లాడటం సిగ్గుచేటు అన్నారు. సకల శాఖ మంత్రి లోకేష్ ఆధ్వర్యంలో హోంమంత్రి అనిత పనిచేస్తోందో లేదో తెలియకుండా ఉందన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు మేలు చేసిన పార్టీ వైఎస్సార్సీపీనే అనేది ప్రజలకు తెలుసునన్నారు.. 17 మెడికల్ కళాశాలల నిర్మాణం చేపడితే వాటిని పూర్తిచేయట్లేదని, పిడుగురాళ్ల కళాశాలలో వంద ఎంబీబీఎస్ సీట్లు కేటాయించి మళ్లీ వాటిని 50కు కుదించారన్నారు. సమావేశంలో పట్టణ అధ్యక్షులు షేక్ కరిముల్లా, మైనార్టీ విభాగ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు సయ్యద్ ఖాదర్బాషా, నరసరావుపేట, రొంపిచర్ల మైనార్టీ కన్వీనర్లు షేక్ శిలార్, షేక్ కరిముల్లా పాల్గొన్నారు.
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వివాహిత దారుణ హత్య● ఆధార్ కార్డు తనిఖీ పేరిట వచ్చి దంపతులపై హత్యాయత్నం ● తొలుత భర్తపై కత్తితో దాడి.. ఆపై భార్య గొంతు కోసిన దుండగుడు ● భార్య మృతి.. భర్త పరిస్థితి విషమం పెదకూరపాడు: పట్టపగలు ఇంట్లోకి ప్రవేశించి దంపతులపై కత్తితో దాడి చేసిన ఘటనలో భార్య మృతి చెందింది. భర్త పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఈ ఘటన పెదకూరపాడు గ్రామంలో సంచలనం సృష్టించింది. స్థానికులు, పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. పెదకూరపాడు గ్రామంలోని దామచర్ల పాలెం కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న అవ్వారి బాల గురవయ్య, అరుణ దంపతుల ఇంటికి ఆధార్ కార్డు వెరిఫికేషన్ నిమిత్తం అంటూ గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు వచ్చారు. ఇంట్లోకి ప్రవేశించి ఆధార్ కార్డు తీసుకురావాలని చెప్పారు. బాల గురవయ్య తెస్తున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా కత్తితో దాడి చేశారు. తలపై గట్టిగా మోదగా అక్కడికక్కడే స్పృహ తప్పి పడిపోయారు. అనంతరం ఓ దుండగుడు ఇంట్లోకి వెళ్లి అరుణ (45)పై దాడి చేసి కత్తితో గొంతు కోశాడు. ఆమె కేకలు వేసుకుంటూ ఇంటి బయటకి పరుగులు తీసుకుంటూ వచ్చి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. స్థానికులు కొందరు బాల గురువయ్యను పెదకూరపాడు సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తరలించారు. పెదకూరపాడు డీఎస్పీ కృష్ణ చైతన్య, సీఐ నాగరాజు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని డాగ్స్క్వాడ్, క్లూస్ టీమ్ను పిలిపించారు. ఇటీవల బాల గురవయ్య తన పొలం అమ్మినట్టు స్థానికులు తెలిపారు. బాల గురవయ్య మొదటి భార్య పదిహేను సంవత్సరాల క్రితమే మృతి చెందింది. అనంతరం కృష్ణా జిల్లా నర్తనశాలకు చెందిన అరుణను రెండో వివాహం చేసుకున్నారు. అరుణకు కూడా ఇది రెండో పెళ్లి. అప్పటికే ఆమెకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. బాల గురవయ్య మొదటి భార్య, ఆమె కుమార్తె కూడా పాము కాటుకు గురై గతంలో మృతి చెందారు. పెదకూరపాడులో గతంలో ఇదే ప్రాంతంలో దంపతులను కట్టేసి వారి ఒంటిపై ఉన్న బంగారాన్ని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దోచుకున్నారు. దామచర్లపాలెం నిత్యం రద్దీగా ఉండే ప్రాంతమైనా ఈ ఘటన జరగడంతో ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నామని సీఐ సురేష్ తెలిపారు.
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రాళ్లగుట్టపై పల్నాడు జిల్లా జైలు..యడ్లపాడు: మండలంలోని కొండవీడు రెవెన్యూ పరిధి చౌడవరం సమీపాన జిల్లా జైలు ప్రతిపాదిత స్థలాన్ని జాయింట్ కలెక్టర్ సంజనా సింహ, నరసరావుపేట ఆర్డీఓ వి.బాలకృష్ణ బుధవారం క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. జైలు నిర్మాణానికి ప్రతిపాదించిన రాళ్లగుట్ట సర్వే నంబర్ 414/1లోని 44 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి, భౌగోళిక స్వరూపం, వాటి స్థితిగతులు, మ్యాప్ పాయింట్లు, నిర్మాణానికి అనుకూలత తదితర అంశాలను గురించి తెలుసుకున్నారు. ఆయా అంశాలపై సంబంధిత శాఖ అధికారులతో చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతిపాదిత భూములు అటవీశాఖ పరిధిలోకి వస్తాయా అనే అంశంపై జేసీ ఆరా తీశారు. దీనికి తహసీల్దార్ జెట్టి విజయశ్రీ స్పందిస్తూ.. ఇప్పటికే అటవీశాఖ అధికారులతో సంప్రదింపులు జరిపామని, ఈ భూములకు అటవీశాఖతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని నిర్ధారణ చేసుకున్నట్లు వివరించారు. అదే విధంగా గతంలో ఈ ప్రాంతంలో మైనింగ్ కార్యకలాపాలు జరిగాయా అనే అంశంపై కూడా జాయింట్ కలెక్టర్ వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల పరిస్థితులపై సమగ్ర విచారణ నిర్వహించి నివేదిక సమర్పించాలని జాయింట్ కలెక్టర్ ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో మండల ఆర్ఐ సుబ్బారావు, కొండవీడు విలేజ్ సర్వేయర్ సందీప్, వీఆర్వో చైతన్య పాల్గొన్నారు.
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జావీలిన్ త్రో మీట్కు విశేష స్పందనగుంటూరు వెస్ట్ (క్రీడలు): అథ్లెటిక్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ గుంటూర్ జిల్లా ఆధ్వర్యంలో స్థానిక బీఆర్ స్టేడియంలో బుధవారం నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి జావలిన్ త్రో పోటీలకు విశేష స్పందన లభించింది. ఈ పోటీల్లో పలు పలు ప్రాంతాలకు చెందిన సుమారు 50 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు. ఈ నెల 7న నేషనల్ జావీలిన్ డేను పురస్కరించుకుని ఈ పోటీలు నిర్వహించామని జిల్లా అథ్లెటిక్స్ సంఘం కార్యదర్శి జీవీఎస్ ప్రసాద్ తెలిపారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం అథ్లెటిక్ అసోసియేషన్ గుంటూరు జిల్లా ఆధ్వర్యంలో ఈ పోటీలు అత్యంత ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. జిల్లాకు జాతీయ స్థాయిలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని తెచ్చేందుకు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు రావడానికి జిల్లా అథ్లెటిక్స్ సంఘం ఫౌండర్ జాతీయ హమ్మర్ త్రోయర్ గారా శేషయ్య చేసిన కృషి ఎనలేనిదని తెలిపారు. అనంతరం ఈ పోటీల్లో గెలుపొందిన క్రీడాకారులకు ప్రసాద్తోపాటు అంతర్జాతీయ మాస్టర్ అథ్లెటిక్ క్రీడాకారుడు జీజే కిషోర్, శాప్ అథ్లెటిక్ కోచ్ వెంకటేశ్వరరావులు సర్టిఫికెట్లను అందజేశారు. శిక్షకులు శివారెడ్డి, కె.రవి, దీపు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అక్రమంగా కోడెదూడలు తరలింపు పెదకాకాని: అక్రమంగా కోడె దూడలను తరలిస్తున్న వారిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం శ్రీకాకుళం జిల్లా కోటబొమ్మాళి సంత నుంచి మంగళవారం కోడె దూడల లోడుతో కంటైనర్ లారీ నెల్లూరు జిల్లా సూళ్ళూరుపేట బయలు దేరింది. ఈ లారీ రాత్రి 9 గంటలకు పెదకాకాని వై జంక్షన్కు చేరుకునే సరికి అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు తనిఖీ చేయడంతో అక్రమంగా 35 కోడె దూడలను తరలిస్తున్నట్లు గుర్తించి లారీని పోలీసుస్టేషన్కు తరలించారు. ప్రాథమిక విచారణలో మణికంఠ, జమి రాజశేఖర్, ఐనవోలు హరిప్రసాద్లు గత కొంతకాలంగా అక్రమంగా పశువులను తరలిస్తున్నట్లు వెల్లడైంది. జిల్లెళ్లగూడెంకు చెందిన డ్రైవర్ సింహాద్రిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మానవతా ధృక్పదంతో స్పందించిన పోలీసులు బుధవారం మధ్యాహ్నం కంటైనర్ లారీలో ఉన్న కోడె దూడలను కాళీగార్డెన్స్ సమీపంలో ఉన్న గేదెల షెడ్డుకు తరలించి పశుగ్రాసం, నీరు అందించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. కోడెదూడలను తరలిస్తున్న మణికంఠ, జమి రాజశేఖర్, ఐనవోలు హరిప్రసాద్లతో పాటు మరికొందరిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పెదకాకాని సీఐ టీపీ నారాయణస్వామి తెలిపారు. రైల్వే ట్రాక్పై మృతదేహం తాడేపల్లి రూరల్: తాడేపల్లి కృష్ణాకెనాల్ పరిధిలో గుంటూరు వెళ్లే రైల్వే మార్గంలో ఓ వ్యక్తి మృతదేహం ఉందనే సమాచారంతో బుధవారం తాడేపల్లి కృష్ణాకెనాల్ జీఆర్పీ అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. ట్రాక్పై రెండు ముక్కలుగా పడిఉన్న మృతదేహాన్ని పక్కకు తీశారు. ఏఎస్ఐ రత్తయ్య తెలిపిన వివరాల ప్రకారం రైల్వేట్రాక్పై 50 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న ఓ వ్యక్తి రెండు ముక్కలుగా పడి ఉన్నాడని, అతని జేబులో వెతగ్గా ఆధార్ కార్డు లభించిందని, అయితే ఆధార్కార్డులో ఉన్న వ్యక్తి ఇతను ఒకటేనా అన్నది అనుమానంగా ఉందని తెలిపారు. ఆధార్కార్డులో వీర్ల గురవయ్య, ప్రకాశం జిల్లా, దొనకొండ మండలం, పోలేపల్లి గ్రామం అని ఉందని, ఆ గ్రామంలో విచారణ చేస్తే తప్ప ఆధార్ కార్డులో ఉన్న వ్యక్తి, మృతి చెందిన వ్యక్తి ఒక్కరా కాదా అనేవిషయం తెలియదన్నారు. మృతదేహాన్ని గుంటూరు కోవిడ్ ఫైటర్స్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సహాయంతో గుంటూరు రైల్వే ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు ఆయన తెలిపారు. గుర్తుతెలియని వృద్ధుడి మృతదేహం లభ్యం తాడేపల్లి రూరల్: మంగళగిరి–తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని పెనుమాక శివారులో చిగురు ఆశ్రమం దగ్గర అమరావతి కరకట్ట దిగువ ప్రాంతంలో తాడేపల్లి పోలీసులు బుధవారం గుర్తుతెలియని మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. ఘటనపై తాడేపల్లి ఎస్ఐ ఖాజావలి మాట్లాడుతూ.. పెనుమాక శివారులోని చిగురు ఆశ్రమం ఎదురుగా కరకట్ట దిగువ ప్రాంతంలో ఓ చెట్టుకింద సుమారు 65 సంవత్సరాల వయస్సు కలిగిన గుర్తుతెలియని వృద్ధుడి మృతదేహం ఉందని, మృతుడి వద్ద ఎటువంటి ఆధారాలు లభించలేదని, నెరిసిన జుట్టు, తెల్లని గడ్డం ఉన్నాయని, ఎవరైనా ఈ మృతదేహాన్ని గుర్తిస్తే 8688831364 నెంబరుకు ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇవ్వాలని ఆయన కోరారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మంగళగిరి ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు తెలిపారు.
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శాసీ్త్రయ పద్ధతులతో అధిక దిగుబడులు సాధ్యంనరసరావుపేట రూరల్: శాసీ్త్రయ పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా ఆయిల్ పామ్ సాగులో మెరుగైన దిగుబడులు పొందవచ్చని ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయిల్ పామ్ రీసెర్చ్ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ కె.రామచంద్రుడు తెలిపారు. ఆయిల్పామ్ సాగులో ఆధునిక పద్ధతులు, యాజమాన్య చర్యలపై క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందికి నిర్వహిస్తున్న రెండు రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమం బుధవారంతో ముగిసింది. ఇందులో భాగంగా నాదెండ్ల మండలం కనపర్రులో ఆయిల్ పామ్ పంటను సందర్శించి, అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ రామచంద్రుడు మాట్లాడుతూ మొదటి సంవత్సరం నుంచి ప్రతి మొక్కకు ఎరువుల వినియోగం యూరియా 870 గ్రాములు, సింగిల్ సూపర్ పాస్ఫేట్ 1250 గ్రాములు, మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ 667 గ్రాములు, బోరాన్ 25 గ్రాములు చొప్పున అందించాలని తెలిపారు. రెండవ నుంచి నాలుగో సంవత్సరం వరకు ఏటా ఎరువులు రెట్టింపు వాడాలని తెలిపారు. మొక్క నాటిన 14 నుంచి 18 నెలల తరువాత పూతకు వస్తుందని వివరించారు. వేరు వ్యవస్ధ బాగా అభివృద్ధి చెంది నీరు, పోషకాలు గ్రహించి చెట్టు బాగా పెరగాలంటే పూల గుత్తులను తొలగించాలని సూచించారు. జిల్లా ఉద్యాన అధికారి వెంకట్రావు మాట్లాడుతూ ఆయిల్పామ్ రైతులకు సాగులో శాసీ్త్రయ, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని చేరవేయడంలో క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది కీలకపాత్ర పోషించాలని తెలిపారు. ఆయిల్పామ్ పంటకు సంబంధించిన రాయితీలను రైతులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. చికిత్స పొందుతూ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతి గుంటూరు రూరల్: వ్యక్తి తీవ్రగాయాలతో రోడ్డు పక్కన పడి ఉండి, అనంతరం చికిత్స పొందుతూ మృతిచెందిన సంఘటన బుధవారం జరిగింది. నల్లపాడు పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. బుడంపాడు గ్రామ శివారులో గల పోగాకు గోడౌన్ వద్ద సుమారు 35 నుంచి 40 సంవత్సరాల వయసు గల వ్యక్తి గుర్తు తెలియని వ్యక్తి తీవ్ర రక్తగాయాలతో ఉన్నట్లు స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు ఘటనస్థలానికి వెళ్లి పరిశీలించినట్లు తెలిపారు. ఏదైనా గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొనడం వల్ల గాయాలైనట్లు భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. చికిత్స నిమిత్తం జీజీహెచ్కు తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడన్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం జీజీహెచ్ మార్చురీకి తరలించామని, మృతుడు బ్లాక్ కలర్ చొక్కా, బ్లాక్ ప్యాంట ధరించి ఉన్నాడన్నారు. చుట్టుపక్కల వారిని విచారించగా ఇతను భిక్షాటన చేస్తూ ఉంటాడని తెలిసింది. మృతుడి ఆచూకీ తెలిసినవారు నల్లపాడు పోలీస్ స్టేషన్కు గానీ లేదా 8688831376, 8688831607 సెల్ నంబర్లలో గానీ సంప్రదించాలన్నారు.
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నెలలో జానపాడు రైల్వే వంతెన నిర్మించాలి● లేకుంటే ప్రజా ఉద్యమం తప్పదు ● గురజాల మాజీ ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్రెడ్డి పిడుగురాళ్ల: జానపాడు రైల్వే బ్రిడ్జి నిర్మాణం వెంటనే పూర్తి చేయాలని, లేకుంటే ఉద్యమం చేపడతామని గురజాల మాజీ ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్రెడ్డి అన్నారు. పట్టణంలోని జానపాడు రోడ్డులోని రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి వద్ద విలేకరుల సమావేశంలో బుధవారం ఆయన మాట్లాడుతూ... 2019లో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా, తాను గురజాల ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు పిడుగురాళ్ల పట్టణంలోని రైల్వే గేటు సమస్యను పరిష్కరించాలని నిర్ణయించామని అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లి రూ.50 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేయించామని తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చి రెండేళ్లు అవుతున్నా పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయని విమర్శించారు. ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయులు, ఎమ్మెల్యే యరపతినేని శ్రీనివాసరావులు పర్యవేక్షించలేకపోయారని అన్నారు. రూ.50 కోట్లు మంజూరు చేయిస్తే రెండేళ్లలో కూటమి ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసింది సుమారు రూ.10 కోట్లేనని పేర్కొన్నారు. గతంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రూ.400 కోట్లతో దాచేపల్లి – మాచర్ల హైవే, సుమారు రూ.70 కోట్లతో బైపాస్ పూర్తి చేశామని తెలిపారు. రూ.215 కోట్లతో మెడికల్ కాలేజీ హాస్పిటల్లో 90 శాతం, మెడికల్ కాలేజీ నిర్మాణంలో 60 శాతం పూర్తి చేశామని అన్నారు. సుమారు రూ.70 కోట్లతో ’నాడు–నేడు’ కార్యక్రమం ద్వారా నియోజకవర్గంలోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలను అభివృద్ధి చేశామని తెలిపారు. నెల రోజుల్లో ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే సమీక్ష నిర్వహించి పనులను వేగవంతం చేయకపోతే ప్రజా ఉద్యమం చేపడతామని హెచ్చరించారు. అవసరమైతే కోర్టును ఆశ్రయిస్తామని తెలిపారు. ఈ బ్రిడ్జి పూర్తయి ఉంటే సెంటు విలువ ఐదు రెట్లు పెరిగేదని అన్నారు. సర్వీస్ రోడ్డే కాకుండా జానపాడు గ్రామం వరకు సీసీ రోడ్డు నిర్మాణం కూడా చేపట్టామని తెలిపారు. పనులు పూర్తయ్యే వరకు తాత్కాలిక రోడ్లన్నింటినీ తారు రోడ్లుగా మార్చాలన్నారు. దోచుకోవడమే టీడీపీ లక్ష్యం ఎంతసేపు దోచుకుందామా, దాచుకుందామా అనే ఆలోచనే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు ఉందని విమర్శించారు. తాము వేసిన పునాది రాయిని తీసేసి వారు వేసినట్లు చెప్పడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. రెండు సంవత్సరాల్లో రూ.10 కోట్లు ఖర్చు చేసి ఇప్పటి వరకు ఒక్క స్లాబ్ అయినా వేశారా అని నిలదీశారు. పట్టణ, మండల కన్వీనర్లు మాదాల కిరణ్కుమార్, చింతా సుబ్బారెడ్డి, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ముడేల వెంకటేశ్వరరెడ్డి, వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర బీసీ సెల్ జాయింట్ సెక్రటరీ శెట్టుపల్లి పూర్ణ, నియోజకవర్గ అధికార ప్రతినిధి చల్లా పిచ్చిరెడ్డి, వైస్ ఎంపీపీ సాతులూరి బాబు, మండల మైనార్టీ కన్వీనర్ మోర్జంపాడు ఖాసీం, మండల మాజీ మైనార్టీ కన్వీనర్ షేక్ మస్తాన్వలి, జానపాడు గ్రామ కన్వీనర్ దమ్మా హనుమయ్య, మాజీ ఎంపీపీ సూరాబత్తుని శ్రీను, మాజీ గ్రామ కన్వీనర్ సాంబశివరావు, గ్రామ మహిళా కన్వీనర్ పి. నీలిమ, మండల బీసీ సెల్ అధ్యక్షుడు బుజ్జి, బూత్ కన్వీనర్ ఆదాం, నాయకులు పలపాల లక్ష్మయ్య, సూరాబత్తుని మణి, వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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మైనారిటీ యువకులకు ఆన్లైన్ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్లక్ష్మీపురం: రాష్ట్ర మైనారిటీస్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో 18 నుంచి 25 సంవత్సరాల వయస్సు కలిగిన నిరుద్యోగ మైనారిటీ (ముస్లిం, క్రిస్టియన్, జైనులు, బౌద్ధులు, సిక్కులు, పార్శీ) యువకులకు ఉపాధి కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఆన్లైన్ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా మైనారిటీస్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ షేక్ సాబిరా బేగం తెలిపారు. గుంటూరు నగరంపాలెంలోని కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో ఈ వివరలు వెల్లడించారు. అభ్యర్థులు డిగ్రీ చదివి, 25 సంవత్సరాల వయస్కులై ఉండాలని తెలిపారు. వివరాలకు రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ద్వారా లేదా, 94499 01142, 96529 60367 ఫోన్ నంబర్లలో సంప్రదించాల్సిందిగా కోరారు. తాడికొండ: అమరావతిలో ప్రపంచ బ్యాంక్– ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంక్ బృందం మూడు రోజుల పర్యటన బుధవారం ముగిసింది. ఏపీ సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయంలో అడిషనల్ కమిషనర్ జి.సూర్యసాయి ప్రవీణ్ చంద్, సోషల్ డెవలప్మెంట్ స్ట్రాటజీ విభాగ ముఖ్య అధికారులతో బృందం సమావేశమైంది. రాజధాని నగర పరిధిలో సామాజిక, పర్యావరణ అంశాలకు సంబంధించి అమలవుతున్న కార్యాచరణపై చర్చించి పలు సూచనలు చేశారు. రాజధాని నగర నిర్మాణ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ప్రస్తుత పీపీఆర్ స్థితిగతులు, సంబంధిత అంశాలపై చర్చించారు. తెనాలి అర్బన్: ప్రజలు చెల్లించిన కరెంటు బిల్లుల మొత్తాన్ని తన అవసరాలకు వినియోగించుకున్న సచివాలయ ఉద్యోగిపై మున్సిపల్ కమిషనర్ సస్పెన్షన్ వేటు వేశారు. సంబంధిత ఉత్తర్వులను బుధవారం సాయంత్రం జారీ చేశారు. పట్టణ గంగానమ్మపేట–3 స్వర్ణ వార్డు (సచివాలయం)లో ఎడ్యుకేషన్ అండ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ సెక్రటరీగా ఎం.మల్లేశ్వరరావు పనిచేస్తున్నారు. తన వార్డు పరిధిలోని కొందరు వినియోగదారులు విద్యుత్ బిల్లులు చెల్లించారు. అందుకు సంబంధించిన రూ.28,082 నగదును ప్రభుత్వ ఖాతాకు జమ చేయకుండా సొంత అవసరాలకు వాడుకున్నారు. ఈ విషయం ‘సాక్షి’ దినపత్రికలో ఆగస్టు 1న ‘ప్రభుత్వ నిధులు స్వాహా’ శీర్షికన ప్రచురితమైంది. దీనిపై స్పందించిన మున్సిపల్ కమిషనర్ జె.రామ అప్పలనాయుడు విచారణ జరిపారు. ఆరోపణలు నిర్ధారణ కావటం, గత నెల 23వ తేదీ నుంచి సదరు ఉద్యోగి ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా గైర్హాజరు కావటంతో క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకున్నారు. చెంచుపేట స్వర్ణ వార్డులో పనిచేసే వార్డు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ ఉయ్యూల శ్రీనుపై బుధవారం రాత్రి ఇంటి పన్ను పేరు మార్పు విషయమై నగదు వసూలుచేసినట్టు కొందరు లబ్ధిదారులు కమిషనర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ విషయాన్ని కూడా ఆ కథనంలోనే ‘సాక్షి’ వెలుగులోకి తెచ్చింది. దీనిపై వెంటనే విచారణ జరపాలని కూడా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ జాస్తి రామారావును ఆదేశిస్తూ కమిషనర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. గుంటూరు లీగల్: గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న న్యాయవాదుల క్రికెట్ నాకౌట్ టోర్నమెంట్లో భాగంగా బుధవారం రెండు మ్యాచ్లు ఉత్కంఠభరితంగా జరిగాయి. మొదటి మ్యాచ్లో హబీబుల్లా జట్టు, వీసీకే–11 జట్టుపై విజయం సాధించి సెమీ ఫైనల్కు అర్హత సాధించింది. ప్రతిభ కనబరిచిన వి. మనోజ్కుమార్ ‘మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’గా ఎంపికయ్యారు. రెండో మ్యాచ్లో చందు–11 జట్టు.. శ్రీను జట్టును ఓడించి విజేతగా నిలిచింది. ఆటతో ఆకట్టుకున్న సాజిద్ ‘మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. ఈ జట్టు సెమీ ఫైనల్కు చేరుకుంది. సహకరిస్తున్న న్యాయవాదులకు గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్ స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ సెక్రటరీ కుప్పాల హనుమంతరావు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అతిథిగా బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు కొల్లి శంకరరావు హాజరయ్యారు.
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నాదెండ్ల ఎంఈఓ నియామకంపై ఫ్యాప్టో అభ్యంతరంనరసరావుపేట ఈస్ట్: నాదెండ్ల మండల విద్యాశాఖాధికారిగా కె.లక్ష్మీబాయిని నియమిస్తూ పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆర్జేడీ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను ఉపసంహరించుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపాధ్యాయ సంఘాల సమాఖ్య (ఫ్యాప్టో) నేతలు డిమాండ్ చేశారు. ఈమేరకు ఆర్జేడీ కార్యాలయంలో వినతిపత్రం అందజేసినట్టు ఫ్యాప్టో పల్నాడు జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎల్.వి.రామిరెడ్డి(ఎస్టీయూ), బి.సంపత్బాబు(ఏపీటీఎఫ్) బుధవారం తెలిపారు. గతంలో ఆర్థిక పరమైన అవినీతి అంశంలో ఏసీబీకి పట్టుబడి విద్యాశాఖ గౌరవాన్ని తగ్గించేలా లక్ష్మీబాయి వ్యవహరించారనీ, సదరు కేసు కోర్టు పరిధిలో ఉన్నట్టు తమ దృష్టికి వచ్చిందని తెలిపారు. అయితే సదరు కేసులో తుది తీర్పు వెలువడ కుండానే ఎక్కడైతే అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న నాదెండ్ల మండలంలో తిరిగి అదే పోస్టులో నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు ఇవ్వటం ఎంతవరకు సమంజసమని ప్రశ్నించారు. దీనిపై అధికారులు పునరాలోచించి తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరారు. ఆర్జేడీని కలసిన వారిలో ఫ్యాప్టో నాయకులు మద్దుకూరి మోహనరావు, ఎ.ఏమండీ, మక్కెన శ్రీనివాసరావు, వెంకటరెడ్డి, బల్ల శ్రీనివాసరావు ఉన్నారు.
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దీక్ష శిబిరం ఏర్పాట్లను అడ్డుకున్న పోలీసులునిలదీసిన వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు మాచర్ల: డీఎస్సీలో అక్రమాలపై గురువారం నిర్వహించ తలపెట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షల శిబిరం ఏర్పాటు పనులను పోలీసులు బుధవారం రాత్రి అడ్డుకున్నారు. పట్టణంలో ఏర్పాటు చేస్తున్న శిబిరం వద్దకు పట్టణ సీఐ నజీర్బేగ్, ఎస్ఐ స్వర్ణలత చేరుకుని పనులు అడ్డగించారు. ప్రజలకు, ట్రాఫిక్కు అంతరాయం లేకుండా వైఎస్సార్ సీపీ పల్నాడు జిల్లా అధ్యక్షుడు పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డికి చెందిన సొంత స్థలంలో శిబిరం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అలా ఏర్పాటు చేయడానికి వీల్లేదని శిబిరం వద్ద ఉన్న వారిని అదుపులోకి తీసుకునేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నం చేశారు. సమాచారం అందుకున్న పీఆర్కే ఆ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. ‘శాంతియుతంగా , ట్రాఫిక్కు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా మా సొంత స్థలంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నామని’ సీఐకి ఆయన వివరించారు. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలుగుతుందని సీఐ చెప్పారు. ప్రశాంతంగా దీక్ష నిర్వహిస్తామని, శిబిరాన్ని అడ్డుకోవడం సమంజసం కాదని పీఆర్కే తెలిపారు. పోలీసులతో పీఆర్కే చర్చించారు. ఆ ప్రాంతానికి నాయకులు, కార్యకర్తలు చేరుకున్నారు. తమ పోరాటం ఆపే ప్రసక్తే లేదని పీఆర్కే తెలిపారు. దీక్షలు నిర్వహిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
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ఇంకేం తినాలి.. బాబోయ్!గురువారం శ్రీ 6 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026● మూడు నెలల్లోనే 25 కేజీల బస్తాపై భారీగా పెంపు ● ధరల నియంత్రణకు చర్యలు చేపట్టని సర్కారు ● ఎల్నినో, యుద్ధాల సాకుతో అమాంతం పెంచిన వ్యాపారులు ● నిఘా లేక, తనిఖీలు చేపట్టకుండా అధికారుల చోద్యం ● సామాన్యుల నెలవారీ బడ్జెట్పై తీవ్ర ప్రభావం అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉన్న బియ్యం బస్తాలు బియ్యం ధర దడ పుట్టిస్తోంది. కనీసం నూకలు కొందామన్నా బాబోయ్ అనిపిస్తోంది. ధరలన్నీ మండిపోతుంటే సామాన్య ప్రజలు ఏం కొంటాం, ఏం తింటాం అంటూ నిట్టూరుస్తున్నారు. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా బియ్యం ధరలు పెరిగాయని సామాన్యులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. 25 కేజీల బియ్యం బస్తాపై రూ.300 నుంచి రూ.400కుపైగా పెరిగిందని, దీంతో సామాన్యుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ధరల నియంత్రణపై పాలకులు ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టకపోవడంతో సామాన్యుల నెలవారీ బడ్జెట్పై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది.
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మిర్చి డబ్బులు ఇప్పించి.. మాకు న్యాయం చేయండి..కారెంపూడి: దయచేసి మిర్చి అమ్మిన డబ్బులిప్పించి తమ కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని గాదెవారిపల్లె, బట్టువారిపల్లె తదితర గ్రామ రైతులు సుమారు 40 మంది వేడుకుంటున్నారు. బుధవారం తమ ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు. గాదెవారిపల్లె గ్రామానికి చెందిన చల్లా అయ్యప్పకు తాము మిర్చి అమ్మినట్లు చెప్పారు. అయితే ఆయన భార్య లక్ష్మి ఎస్ఐ వేధిస్తున్నాడని పురుగు మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిందని దీంతో మాకు రావాల్సిన డబ్బులు విషయంలో ఆందోళన చెందాల్సి వస్తుందని చెప్పారు. పొలం కౌలు డబ్బులివ్వమని భూ యజమానులు పెట్టుబడులకు తెచ్చిన బాకీలు తీర్చమని వ్యాపారులు అడుగుతున్నారని వాపోయారు. దిక్కుతోచక మేము కూడా పురుగుమందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సి వస్తుందమోనని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. డబ్బు ఇవ్వమంటే ఇవ్వకుండా తప్పించుకుని తిరుగుతున్నాడని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశామని, దీంతో అయ్యప్పపై చీటింగ్ కేసు నమోదు చేశారన్నారు. తర్వాత కోర్టు నుంచి అయ్యప్ప బెయిలు పొందాడన్నారు. అయ్యప్ప భార్య లక్ష్మి ఎస్ఐ తనను, తన భర్తను వేధింపులకు గురి చేస్తున్నాడని సోమవారం పురుగు మందు తాగిందని దీంతో ఇక తమకు డబ్బులు విషయంలో ఆందోళన ఎక్కువైందని పేర్కొన్నారు. తమను ఆదుకోకపోతే తమ కుటుంబాలు అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకుపోతాయని, న్యాయం చేయాలని రైతులు అధికారులను వేడుకుంటున్నారు.
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కీలక జిల్లా... ఎన్నాళ్లిలా..?పల్నాడు జిల్లాలో ఎస్పీని కూడా నియమించలేని స్థితిలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఉంది. చిలకలూరిపేట, సత్తెనపల్లిలో వెలసిన పేకాట క్లబ్.. పెదకూరపాడులోనూ షో తిప్పేందుకు సిద్ధమవుతోంది. నెత్తుటి కత్తి నడివీధిలో చిందులేస్తూ రౌడీరాజ్యాన్ని తలపిస్తోంది. పట్టపగలే పగిలిన ఇళ్ల తాళాలు.. భద్రతను గాలిలో దీపంలా మారుస్తున్నాయి. మైనింగ్ వాహనాలు అడ్డదారుల్లో దూసుకెళ్తున్నాయి. బాస్ లేక అత్యధిక భాగం పోలీసు స్టేషన్లలో న్యాయం గుమ్మం వద్దే నిలిచిపోతోంది. సివిల్ పంచాయితీలు, అక్రమ కేసుల దందా చట్టం కళ్లకు అవినీతి గంతలు కడుతోంది. అన్యాయాలు, అక్రమాలు, అభాగ్యుల ఆక్రందనలతో జిల్లా విలవిల్లాడుతోంది.సాక్షి, నరసరావుపేట: శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా ఎంతో కీలకమైన పల్నాడు జిల్లాకు పోలీస్బాస్ లేక పరిస్థితి అదుపు తప్పుతోంది. ప్రజల బాగోగుల కోసం నియామకానికి చర్యలు తీసుకోవడంలో ప్రభుత్వం కూడా నిర్లక్ష్యంగా ఉంది. సార్వత్రిక ఎన్నికల నాటి నుంచి బిందుమాధవ్, మల్లికా గార్గ్, కంచి శ్రీనివాసరావులు పనిచేసి బదిలీపై వెళ్లగా, తాజాగా విధులు నిర్వహించిన బి. కృష్ణారావు ఇప్పటికే రాష్ట్ర సరీ్వసు నుంచి కేంద్ర సరీ్వసులోకి వెళ్లి సీబీఐలో సేవలు అందిస్తున్నారు. ఆయన బదిలీపై వెళ్లి నెల రోజులవుతున్నా, నేటికీ ఆయన స్థానంలో కొత్త ఎస్పీని ప్రభుత్వం నియమించలేదు. అధికార పార్టీ ఒత్తిళ్లు, అక్రమాలకు వత్తాసు పలకాలన్న ప్రచారం నేపథ్యంలో కొందరు అధికారులు పల్నాడు జిల్లాకు ఎస్పీగా రావడానికి వెనుకాడుతున్నారని ప్రచారం నడుస్తోంది. అత్యంత సమస్యాత్మక జిల్లా అయిన పల్నాడులో ఎస్పీ కుర్చీ ఖాళీగా ఉండటం సరికాదన్న వాదన వినిపిస్తోంది. కొంతకాలంగా పల్నాడు జిల్లా పోలీసు వ్యవస్థ గాడితప్పింది. ముఖ్యంగా సివిల్ పంచాయితీలతో విసిగిన బాధితులు పోలీసు స్టేషన్ల వద్ద ఆత్మహత్యాయత్నాలకు పాల్పడుతున్నారు. జిల్లాలో వరుస దొంగతనాలు, దోపిడీలు పోలీసు వ్యవస్థ పనితీరుకు సవాల్ విసురుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు, సానుభూతిపరులపై అక్రమ కేసులతో వేధించి రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తున్నారనే భావన ప్రజల్లో నెలకొంది. ఐదో ఎస్పీ ఎవరో...?సార్వత్రిక ఎన్నికల సమయంలో ఎస్పీగా పనిచేస్తున్న బిందుమాధవ్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కౌంటింగ్కు ముందే సస్పెండ్ చేసింది. ఆ తర్వాత ఆయన స్థానంలో 2024 మే 18న మల్లికాగార్గ్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ముక్కుసూటి అధికారిణిగా పేరున్న మల్లికాగార్గ్ను కొందరు ప్రజాప్రతినిధులు ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చి బదిలీ చేయించారని ప్రచారం నడిచింది. అదే ఏడాది జూలై 13 వరకు, అంటే ఆమె కేవలం రెండు నెలలు మాత్రమే విధులు నిర్వహించారు. ఆమె స్థానంలో కొత్త ఎస్పీగా పల్నాడు జిల్లాకు కంచి శ్రీనివాసరావు బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన హయాంలో జిల్లాలో రాజకీయ హత్యలు జరిగాయి. వీటి దర్యాప్తులో అధికార పార్టీ నేతల నుంచి తీవ్ర ఒత్తిడి ఎదుర్కొన్నట్లు సమాచారం. కేవలం 14 నెలలు మాత్రమే విధులు నిర్వహించిన అనంతరం ఆయన బదిలీపై వెళ్లిపోయారు. 2025 సెపె్టంబర్ 14న బి. కృష్ణారావును ఎస్పీగా నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇప్పుడు ఆయన కేంద్ర సరీ్వసులకు వెళ్లడానికి కారణాలపై తీవ్ర చర్చ నడుస్తోంది. అధికార పార్టీ నేతల ఒత్తిళ్లతో చట్టానికి విరుద్ధంగా పనిచేయడం ఇష్టం లేక వెళ్లారని సమాచారం. ఎస్పీ చాంబర్లోకి నరసరావుపేట ఎమ్మెల్యే చదలవాడ అరవిందబాబు వెళ్లి గడియ పెట్టుకొని రోజంతా హైడ్రామా నడిపిన విషయం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. కారణాలు ఏవైతేనేం, పట్టుమని పది నెలలు కూడా పనిచేయకుండానే నిజాయతీ గల అధికారి జిల్లాను వదిలి వెళ్లడం విచారకరమని పోలీసు వర్గాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఆయన స్థానంలో ఎవరు వస్తున్నారంటూ తీవ్ర చర్చ నడుస్తోంది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో జిల్లా ఏర్పడినప్పటి నుంచి తొలి ఎస్పీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన రవిశంకర్రెడ్డి రెండేళ్లకుపైగా సమర్థంగా విధులు నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. కొత్తగా వచ్చే ఎస్పీ అయినా రవిశంకర్రెడ్డిలా ఎక్కువకాలం పనిచేస్తే జిల్లాపై పూర్తి అవగాహన వచ్చి శాంతిభద్రతలను పర్యవేక్షించడానికి వీలు పడుతుందని ప్రజలు తమ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.అనుకూల అధికారి కోసం ప్రయత్నాలు? సత్తెనపల్లిలో గత కొంతకాలంగా అధికార పార్టీ నేతల అండదండలతో పేకాట క్లబ్ యథేచ్ఛగా నిర్వహిస్తున్నారు. నిత్యం వందల మంది పేకాట రాయుళ్లు జిల్లాతోపాటు గుంటూరు, ప్రకాశం, తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి వస్తున్నారు. సత్తెనపల్లి క్లబ్ దెబ్బకు చిలకలూరిపేట, గుంటూరు క్లబ్లకు సైతం తాకిడి తగ్గిందని సమాచారం. నిత్యం భారీ మొత్తంలో ఆర్జిస్తున్న పేకాట నిర్వాహకులు తమకు అనుకూలంగా ఉండే అధికారికి ఎస్పీ పోస్టింగ్ వేయించుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని స్థానికంగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఇందులో భాగంగా ప్రభుత్వంలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్న ఓ యువనేత వద్ద ఈ ప్రతిపాదన ఉంచారని తెలుస్తోంది. తమకు అనుకూలంగా అధికారి వస్తే త్వరలో ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమవుతున్న పెదకూరపాడు నియోజకవర్గంలోని పేకాట క్లబ్కు సైతం ఇబ్బందులు తలెత్తవని వారి పన్నాగంగా సమాచారం.
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బాబు సర్కారు ‘స్టెత్’గోపంసాక్షి, అమరావతి: రాష్ట్రంలో వైద్య విద్యను అభ్యసించాలని ఆశలు పెట్టుకున్న విద్యార్థుల పాలిట చంద్రబాబు పాలన పెనుశాపంగా మారింది. ప్రభుత్వ రంగంలో వైద్య విద్యపై ఆయన చూపుతున్న నిర్లక్ష్యంతో మన విద్యార్థుల అవకాశాలకు గండిపడుతోంది. నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్(ఎన్ఎంసీ) పిడుగురాళ్ల వైద్య కళాశాలకు 100 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు మంజూరు చేసిందని ఇటీవల ప్రభుత్వం ఆర్భాటపు ప్రకటనలు చేసింది. అయితే వాస్తవానికి ఈ కళాశాలకు కేవలం 50 సీట్లనే ఎన్ఎంసీ మంజూరు చేసింది. 100 ఎంబీబీఎస్ సీట్లకు సరిపడా మౌలిక సదుపాయాలు, వసతులు కల్పించడంలో ప్రభుత్వం విఫలం అవ్వడంతో 50 సీట్లనే ఎన్ఎంసీ మంజూరు చేసినట్టు తెలుస్తోంది. రాష్ట్రంలో 17 కొత్త ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల ఏర్పాటులో భాగంగా వైఎస్ జగన్ హయాంలోనే పిడుగురాళ్ల కళాశాల నిర్మాణం ప్రారంభించారు. పిడుగురాళ్ల మండలం కామేపల్లిలో రూ.500 కోట్లతో అధునాతన వసతులతో కళాశాల, బోధనాస్పత్రి నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించి సార్వత్రిక ఎన్నికల నాటికి దాదాపు రూ.300 కోట్ల విలువైన మెజార్టీ పనులు పూర్తి చేశారు. అయితే చంద్రబాబు గద్దెనెక్కాక పీపీపీలో ప్రైవేట్కు కొత్త వైద్య కళాశాలలు కట్టబెట్టే క్రమంలో ఏడాదిన్నరపాటు ఈ కళాశాల నిర్మాణ పనులను నిలిపివేశారు. విద్యార్థిలోకంతోపాటు ప్రజల నుంచి వెల్లువెత్తిన విమర్శల నేపథ్యంలో గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో 100 సీట్లతో 2026–27 విద్యా సంవత్సరంలో కళాశాల ప్రారంభించడానికి దరఖాస్తు చేశారు. మొక్కుబడి దరఖాస్తుతో సరి మొక్కుబడిగా వైద్య కళాశాల ప్రారంభానికి దరఖాస్తు చేసి బాబు సర్కారు చేతులెత్తేసింది. వైద్య కళాశాలను పూర్తిగా అభివృద్ధి చేయకుండా నరసరావుపేట ప్రభుత్వాస్పత్రిని బోధనాస్పత్రిగా చూపి తొలుత దరఖాస్తు చేసింది. దీంతో పరిశీలన దశలోనే ఎన్ఎంసీ దరఖాస్తును పక్కన పడేసింది. ఈ క్రమంలో వైద్య శాఖ అప్పీల్కు వెళ్లడంతో దరఖాస్తును ఎన్ఎంసీ అనుమతించింది. ఇదిలా ఉండగా ఎన్ఎంసీ బృందం తనిఖీలకు వచ్చే సమయానికి ప్రభుత్వం పిడుగురాళ్ల బోధనాస్పత్రి, వైద్య కళాశాల, హాస్టళ్లు, ఇతర సదుపాయాలను 100 సీట్లకు సరిపడా చూపించలేకపోయింది. తనిఖీల అనంతరం 100 సీట్లు మంజూరు చేసినట్టు ఎన్ఎంసీ నుంచి లెటర్ ఆఫ్ పర్మిషన్(ఎల్ఓపీ) వచ్చిందని వైద్య శాఖ ప్రకటించింది. అయితే గత నెలలో విడుదల చేసిన 2026–27 సీట్మ్యాట్రిక్స్లో పిడుగురాళ్ల వైద్యశాలకు కేవలం 50 సీట్లనే ఎన్ఎంసీ చూపింది. వంద సీట్లు చూపకపోవడంపై ఎన్ఎంసీని వైద్య శాఖ సంప్రదించగా 50 సీట్లే మంజూరు చేశామని ఎన్ఎంసీ తేల్చి చెప్పినట్టు వెల్లడైంది.కేంద్రం, రాష్ట్రంలో ఒకే ప్రభుత్వమున్నా జనాభా, స్థూల ఉత్పత్తి, తలసరి ఆదాయం ఇలా అనేక అంశాల్లో ఏపీ కంటే ఎంతో చిన్నదైన ఛత్తీస్గఢ్ ఈ విద్యా సంవత్సరం ఏకంగా ఐదు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలను ప్రారంభిస్తోంది. ఇటు రాష్ట్రం, అటు కేంద్రం రెండు చోట్లా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాలున్నప్పటికీ దరఖాస్తు చేసిన వంద శాతం ఎంబీబీఎస్ సీట్లను రాబట్టుకోలేని దుస్థితి ఆంధ్రరాష్ట్రానికి దాపురించింది. అదే విధంగా ఏపీ కంటే ఎంతో చిన్న రాష్ట్రాలు సైతం ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలను ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రజలకు ఉచిత సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యం, విద్యార్థులకు వైద్య విద్య అవకాశాలు పెంచేందుకు కృషి చేస్తున్నాయి. సీఎం చంద్రబాబు మాత్రం మన విద్యార్థుల వైద్య విద్య కలను ఛిద్రం చేస్తూ ఏకంగా 10 ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలను ప్రైవేటుకు కట్టబెట్టేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా గతంలోనూ ఎన్ఎంసీకి లేఖ రాసి మంజూరైన మెడిసిన్ సీట్లను సైతం రద్దు చేయించి విద్యార్థులకు వెన్నుపోటు పొడిచారు. ఈ తరహా కుట్రపూరిత విధానాలతో బాబు అధికారం చేపట్టాక రెండేళ్లలో రాష్ట్ర విద్యార్థులు ఏకంగా 2,450 ఎంబీబీఎస్ సీట్లను కోల్పోయి తీవ్రంగా నష్టపోయారు.
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వైభవంగా పవిత్రోత్సవాలుపెదకాకాని: శ్రీ మల్లేశ్వరస్వామి వారి సన్నిధిలో పవిత్రోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. పెదకాకాని శివాలయంలో మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకలకు మంగళవారం ఆలయ స్థానాచార్యులు, ప్రధాన అర్చకులు, అర్చకస్వాములు, వేదపండితుల పర్యవేక్షణలో శ్రీకారం చుట్టారు. కార్యక్రమాలను ఆలయ ఉప కమిషనర్ గోగినేని లీలాకుమార్, చైర్మన్ కోసూరి పూర్ణచంద్రరావు, ధర్మకర్తలు పర్యవేక్షించారు. మొదటి రోజు ఉదయం పవిత్రములు గల వెదురుపేటికలతో యజ్ఞశాల ప్రదక్షిణ పూర్వకంగా యాగశాల ప్రవేశం, శివానుజ్ఞ, శ్రీ విఘ్నేశ్వరపూజ, పుణ్యాహవాచనం, పంచగవ్య పూజ, ప్రాశనం, రక్షాసూత్ర పూజ, ధారణ, బృత్విగ్వరణం, దీక్షాధారణ, అఖండ దీపస్థాపన, యాగేశ్వర కుంభస్థాపన పూజ, వాస్తు కుంభస్థాపన పూజ, వాస్తు శాంతి హోమం, బలి పర్య గ్నీకరణ, బలిహరణ, తీర్థప్రసాద వినియోగం జరిగింది. సాయంత్రం 5.30 గంటల నుంచి మంగళవాయిద్యాలు, చతుర్వేద పారాయణాలు, గోపూజ అనుజ్ఞ, విఘ్నేశ్వరపూజ, పుణ్యాహవాచనం, పంచగవ్యం, వాస్తుశాంతి, వాస్తు పర్యగ్నీకరణ, మృత్సంగ్రహణం, అంకురార్పణం, రక్షాబంధనం, మంత్రపుష్పం, హారతి, విభూతి, కుంకుమ ప్రసాద వితరణ జరిగాయి. ఎక్స్అఫీషియో సభ్యుడు పేటేటి ధన మహేశ్వరప్రసాద్, ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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మిర్చి బస్తాల చోరీ ముఠా అరెస్ట్లక్ష్మీపురం: మిర్చి బస్తాల వరుస చోరీలకు పాల్పడుతున్న 10 మంది సభ్యుల ముఠాను అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి నాలుగు వాహనాలు, రూ. లక్ష నగదు, పది మిర్చి బస్తాలను స్వాధీనం చేసుకున్న ఘటన మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. నగరంపాలెం సీఐ మునిపల్లి రాజేష్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... హౌసింగ్ బోర్డు, నల్లపాడు ప్రాంతానికి చెందిన బత్తుల శంకరావు మిర్చి యార్డులో మేసీ్త్రగా పని చేస్తున్నారు. జూలై 30వ తేదీన గురజాల నుంచి కొనుగోలు చేసిన 120 మిర్చి బస్తాలను ట్రాక్టర్లో గుంటూరు మిర్చి యార్డుకు తీసుకొస్తుండగా, యార్డులో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో మధ్యాహ్నం సుమారు 2 గంటల సమయంలో ట్రాక్టర్ను రామిరెడ్డి నగర్ శ్మశానవాటిక ఎదురుగా నిలిపి విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. అనంతరం మిర్చి యార్డులో రద్దీ తగ్గిన తర్వాత ట్రాక్టర్ను యార్డు లోపలికి తీసుకెళ్లి లోడును దించారు. అదే సమయంలో 38 మిర్చి బస్తాలు చోరీకి గురైనట్లు గుర్తించి నగరంపాలెం పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఎస్పీ ఆదేశాలతో గుంటూరు వెస్ట్ డివిజన్ ఇన్చార్జి డీఎస్పీ బెల్లం శ్రీనివాసరావు పర్యవేక్షణలో నగరంపాలెం సీఐ మునిపల్లి రాజేష్ ఆధ్వర్యంలో దర్యాప్తు చేపట్టారు. రూ. లక్షకు విక్రయం ఈ క్రమంలో అందిన విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు మంగళవారం గుంటూరు నగరంలో పది మంది మిర్చి బస్తాల చోరీలకు పాల్పడుతున్నట్లు గుర్తించారు. విచారణలో జూలై 30వ తేదీన ట్రాక్టర్ నుంచి 38 మిర్చి బస్తాలను కాజేసి మూడు టాటా ఇన్ట్రా వాహనాల్లో తరలించారని వెల్లడైంది. అనంతరం ప్రత్తిపాడు మండలం యనమదల గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తికి రూ. లక్షకు విక్రయించినట్లు ఒప్పుకొన్నారు. వారి నుంచి రూ. లక్ష నగదు, చోరీకి వినియోగించిన మూడు టాటా ఇన్ట్రా వాహనాలు, ఒక ద్విచక్ర వాహనం, పది మిర్చి బస్తాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులైన కృష్ణబాబు కాలనీకి చెందిన మోచర్ల దుర్గారావు, కొండేటి దుర్గారావు, బాపట్ల జిల్లా చుండూరు గ్రామానికి చెందిన (ప్రస్తుతం కృష్ణబాబు కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న) నాగిపోగు రాజేష్, మోటమర్రి మరియదాసు, కట్టా ఆనందరావు, పొన్నాల నరసింహారావు, షేక్ నాగూర్, షేక్ మున్నా బాషా, దేవళ్ల లక్ష్మీనారాయణ, షేక్ సంజీత్లను అరెస్ట్ చేశారు. ప్రధాన నిందితుడు ఆవుల గణేష్ పరారీలో ఉండగా, ప్రత్యేక బృందాలతో గాలిస్తున్నట్లు సీఐ వెల్లడించారు. రూ.లక్ష నగదు, 4 వాహనాలు, 10 మిర్చి బస్తాలు స్వాధీనం
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నిరుద్యోగులను మోసగించిన బాబుమాచర్ల: డీఎస్సీ అభ్యర్థులను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం దగా చేసిందని, దీనికి బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి నారా లోకేష్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్పార్టీ పల్నాడు జిల్లా అధ్యక్షుడు పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై మాచర్ల పట్టణంలోని పిన్నెల్లి లక్ష్మారెడ్డి కల్యాణ మండపంలో టౌన్ హాలు సదస్సు నిర్వహించారు. ఇందులో పిన్నెల్లి మాట్లాడుతూ నిరుద్యోగులను మోసం చేసిన వారిని వదలబోమన్నారు. క్రీడా కోటా జీవో మార్చి అక్రమంగా ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టారన్నారు. ప్రశ్నిస్తే దౌర్జన్యాలకు పాల్పడుతూ అక్రమ కేసులు నమోదు చేయించడం సమంజసం కాదన్నారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ చేయించాలని డిమాండ్ చేశారు. డీఎస్సీ అక్రమాలు, నిరుద్యోగ భృతి పెండింగ్, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలతోపాటు సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయకుండా ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. రూ. లక్షల కోట్లు రుణాలు తెచ్చి ప్రజల సొమ్మును దోచుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. వైఎస్సార్ సీపీ నేతలపై అక్రమ కేసులు రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులపై పోలీసులు అక్రమ కేసులు నమోదు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం ఇలా వ్యవహరిస్తున్న వారిని వదలబోమని హెచ్చరించారు. రానున్న కాలంలో అక్రమ కేసులు నమోదు చేసిన వారిని నిందితులుగా చేర్చి జైలుకు పంపుతామని తెలిపారు. నియోజకవర్గంలో కీలకంగా పనిచేస్తున్న పార్టీ నాయకులపై అక్రమ కేసులు నమోదు చేసి, అంబేడ్కర్ రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా లోకేష్ రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. సదస్సులో మాచర్ల నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు కొమ్మినేని వెంకటేశ్వర్లు, రాష్ట్ర నాయకుడు కొమ్మారెడ్డి చలమారెడ్డి, జిల్లా నాయకుడు బొమ్మిరెడ్డి సుబ్బారెడ్డి, నువ్వులూరి చెన్నారెడ్డి, చల్లా కాశయ్య, మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్లు బత్తుల ఏడుకొండలు, కామనబోయిన కోటయ్య, అబ్దుల్ జలీల్, బోయ రఘురామిరెడ్డి, మంద సంతోష్, ఎంఆర్ఎఫ్ రామారెడ్డి, పిల్లి కొండలు, బాలమ్మ, ప్రసాద్, రాజు, కొమ్ము వెంకటేశ్వర్లు, మైనార్టీ నాయకులు అబ్దుల్ సత్తార్, నాగూర్ కిజర్, చిల్లంచర్ల సత్య, ట్రాక్టర్ కరీముల్లా, కొత్తపల్లి కొండలు, హనిమిరెడ్డి, వేల్పుల గురవయ్య, హైట్ వీరారెడ్డి, కారంపూడి అంజిరెడ్డి, మార్కెట్ యార్డు మాజీ చైర్మన్లు తాడి వెంకటేశ్వరరెడ్డి, ఎరబోతుల శ్రీనివాసరావు, గువరమ్మ, వెలిదిండి గోపాల్, వైఎస్సార్సీపీ పల్నాడు జిల్లా విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షుడు ఆకాష్, మైనార్టీ విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు షేక్ మస్తాన్, మాచర్ల సుందరరావు, బి.మరియమ్మ, రత్నకుమారి, కుర్రి సాయి మార్కెండేయరెడ్డి, నాగ అంజి, జి.శ్రీను, జెడ్పీటీసీలు ఎం.స్వామి, బాలునాయక్, భాస్కర్రెడ్డి, మాజీ ఎంపీపీలు సంపూర్ణమ్మ, చౌడేశ్వరి, ఎస్టీ జిల్లా నాయకులు జాన్పాల్, పట్టణ, మండల అధ్యక్షులు కోలా శ్రీనివాసరావు, యు.వెంకటేశ్వర్లు, జి.బ్రహ్మారెడ్డి, కె.సుబ్రహ్మణ్యం, కె.శివలింగరాజులు ఉన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ విద్యార్థి విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పానుగంటి చైతన్య మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగులను మోసం చేయడం లక్ష్యంగా టీడీపీ పాలన కొనసాగిస్తోందన్నారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ దర్యాప్తు చేపట్టాలన్నారు. ప్రజలు, నిరుద్యోగులు, డీఎస్సీ అభ్యర్థులను దగా చేయడమే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం వ్యవహారం ఉందన్నారు. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తన ప్రభుత్వ హయాంలో 1.30 లక్షల మందికి సచివాలయ ఉద్యోగాలు పారదర్శకంగా ఇచ్చాన్నారు. టీడీపీ ప్రభుత్వం మెగా డీఎస్సీ పేరుతో 16 వేల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామని చెప్పి, తమ కార్యకర్తలను ఉద్యోగులుగా నియమించుకుందన్నారు. దీనిపై మంత్రి లోకేష్ చర్చకు రావాలన్నారు.
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మండలికి ఘనంగా నివాళులునరసరావుపేట: స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు, విద్యావేత్త, తెలుగు భాషా సంస్కృతి పరిరక్షకుడు, మాజీ విద్యాశాఖ మంత్రి మండలి వెంకట కృష్ణారావుకు మంగళవారం కలెక్టరేట్లో ఘనంగా నివాళులర్పించారు. శత జయంతి ఉత్సవాలు సందర్భంగా రాష్ట్ర సాంస్కృతిక శాఖ ఆదేశాల మేరకు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ కృతికా శుక్లా మండలి చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీఆర్ఓ కె.అద్దెయ్య, జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి పీవీజే రామారావు, టూరిజం అధికారి నాయుడమ్మ, అధికారులు పాల్గొన్నారు. నరసరావుపేట ఈస్ట్: శాప్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న అమరావతి చాంపియన్షిప్– 2026 పోటీల్లో భాగంగా జిల్లాస్థాయి క్రీడాకారుల ఎంపిక పోటీలను ఈనెల 7 నుంచి 9వ తేదీ వరకు నిర్వహిస్తున్నట్లు జిల్లా క్రీడాభివృద్ధి అధికారి పి.నరసింహారెడ్డి మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే ఎంపిక చేసిన నియోజకవర్గస్థాయి క్రీడాకారులు ఈ పోటీల్లో పాల్గొంటారని తెలిపారు. ఎంపిక చేసిన 12 క్రీడాంశాలలో పోటీలు కొనసాగుతాయని వివరించారు. జిల్లాస్థాయిలో ఎంపికై న క్రీడాకారులు రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొంటారని తెలిపారు. క్రీడాకారులు తమ ఆధార్, జనన ధ్రువీకరణ, రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలతో 7వ తేదీ ఉదయం 9గంటలకు హాజరు కావాలని తెలిపారు. క్రీడాకారులకు ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం భోజన వసతి కల్పిస్తున్నామన్నారు. వివరాలకు 87126 22574 నెంబరులో సంప్రదించాలని కోరారు.
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కేసుల సత్వర పరిష్కారానికి మధ్యవర్తిత్వం మేలుగుంటూరు లీగల్: కేసుల సత్వర పరిష్కారానికి మధ్యవర్తిత్వం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని.. కక్షిదారులకు సమయం, డబ్బు ఆదా అవుతాయని జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి, గుంటూరు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్మన్ బి.సాయి కల్యాణ్ చక్రవర్తి అన్నారు. మధ్యవర్తిత్వంపై ప్రజల్లో మరింత అవగాహన పెంపొందించడానికి కృషి చేయాలని అన్నారు. దేశం కోసం మధ్యవర్తిత్వం 3.0 కార్యక్రమంలో భాగంగా జిల్లాలోని స్టేక్ హోల్డర్స్ (బ్యాంకు, ఫైనాన్సియల్ సంస్థలు, బీమా కంపెనీల అడ్వకేట్లు)కు మంగళవారం జిల్లా కోర్టులో అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. మధ్యవర్తిత్వం, స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ గురించి అవగాహన కల్పించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సయ్యద్ జియాఉద్దీన్, బ్యాంకు, ఫైనాన్సియల్ సంస్థలు, బీమా కంపెనీ అడ్వకేట్లు, పిటిషనర్ అడ్వకేట్లు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ సంస్థ ఎండీ నరసరావుపేట: పీఎంఏవై.20 కింద గృహ నిర్మాణాలు చేపట్టిన లబ్ధిదారులకు వెంటనే బిల్లులు చెల్లించాలని రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పి.అరుణ్బాబు ఆదేశించారు. నరసరావుపేట, వినుకొండ ప్రాంతాల్లో అధికారులతో కలిసి నిర్మాణంలో ఉన్న గృహాలను మంగళవారం పరిశీలించారు. స్థానిక 33వ వార్డులో లబ్ధిదారులు ఇళ్లను త్వరగా నిర్మాణం పూర్తి చేసి అధికారులతో బిల్లులు పెట్టించుకోవాలని సూచించారు. అనంతరం వినుకొండ పట్టణంలోని 10వ వార్డులో గృహాలను తనిఖీ చేశారు. జాప్యం లేకుండా బిల్లులు చెల్లించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గృహ నిర్మాణశాఖ ఎస్ఈ ఎం.కృష్ణయ్య, జిల్లా అధికారి యూవీఎన్వీ ప్రసాద్, నరసరావుపేట కార్యనిర్వాహక శాఖ అధికారి బి.శివలింగం, ఉపకార్యనిర్వాహక ఇంజినీరు కె.సాంబయ్య, అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్లు, వార్డు ఎమినిటీలు పాల్గొన్నారు. ప్రత్తిపాడు: గుంటూరు ఐజీ సర్వ శ్రేష్ట త్రిపాఠి మంగళవారం సాయంత్రం ప్రత్తిపాడు పోలీస్ స్టేషనును ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. స్టేషన్లో రికార్డులను పరిశీలించారు. పెండింగ్లో ఉన్న కేసులు, వాటి పురోగతి వివరాలను ఎస్ఐ కె.నరహరిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. స్టేషన్ పరిసరాలతోపాటు రిసెప్షన్ సెంటర్ను పరిశీలించారు. సిబ్బంది, మహిళా పోలీస్లతో మాట్లాడి మెరుగైన పోలీసింగ్పై దిశానిర్దేశం చేశారు. తదనంతరం ప్రత్తిపాడు సర్కిల్ కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు. ఐజీ మీడియాతో మాట్లాడారు. పోలీస్ స్టేషనులో పబ్లిక్కు ఫ్రెండ్లీ ఓరియెంటెడ్ ఉందా, ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుందా, పోలీస్ అధికారులు ఎలా పనిచేస్తున్నారనే అంశాలను పరిశీలించేందుకు ఆకస్మిక తనిఖీ చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ఐజీ వెంట గుంటూరు సౌత్ జోన్ డీఎస్పీ జి.పూర్ణచంద్రరావు, ప్రత్తిపాడు సీఐ పి.సుబ్బారావు తదితర అధికారులు ఉన్నారు. వినుకొండ: అప్పుల బాధ, పోలీసుల వేధింపులు తాళలేక ఓ యువకుడు సెల్ఫీ వీడియో తీసుకొని ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన ఘటన పల్నాడు జిల్లా బొల్లాపల్లి మండలం గంగులపాలెంలో చోటుచేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన సూరిబోయిన వెంకటేశ్వర్లు తండ్రి, తల్లి, తమ్ముడు అప్పులు చేసి ఊరు విడిచి వెళ్లిపోయారు. గ్రామంలో ఉన్న వెంకటేశ్వర్లును పోలీసులు స్టేషన్కు పిలిపించి వేధిస్తుండడంతో, మనస్తాపానికి గురై ఎలుకల పేస్ట్ తిని ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడు. అంతకుముందు తన బాధను సెల్ఫీ వీడియోలో తెలిపాడు. బంధువులు అతడిని మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం గుంటూరు తరలించారు.
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ఇంటర్ విద్యార్థి బలవన్మరణంయడ్లపాడు: ఒక్కగానొక్క కొడుకే ఆ దంపతులకు లోకమైంది. ఎదుగుతున్న ఆ బిడ్డను ఉన్నత చదువుల కోసం గుంటూరు పంపితే... నాలుగు రోజుల కిందట సెలవుపై వచ్చి, చివరికి కానరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయాడు. కొండవీడు ఎస్సీ కాలనీకి చెందిన కట్టా ఐజాక్ వెస్లీపాల్ (17) మంగళవారం ఉదయం తన నివాస సమీపంలోని ఓ దుకాణంలో ఉరివేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. మండలంలోని కొండవీడుకు చెందిన థామస్, కెజియా దంపతుల కుమారుడు వెస్లీపాల్. గుంటూరు నారాయణ జూనియర్ కళాశాలలో ఈ ఏడాది ఫస్టియర్ చదువుతున్నాడు. నాలుగు రోజుల క్రితం హోమ్సిక్ లీవ్పై స్వగ్రామానికి వచ్చాడు. సోమవారమే హాస్టల్కు వెళ్లాల్సి ఉండగా, ‘రేపు వెళ్తానులే’ అని తల్లిదండ్రులకు చెప్పాడు. మంగళవారం ఉదయం స్నానం చేసి, కొత్త దుస్తులు ధరించి బయటకు వెళ్లాడు. ఎంతసేపటికీ రాకపోవడంతో ఆందోళనతో వెతికిన తల్లికి... ఇంటి సమీపంలోని దుకాణం వద్ద కొడుకు ఉరివేసుకుని విగతజీవిగా వేలాడుతూ కనిపించాడు. దీంతో ఆ తల్లి గుండెలు అవిసేలా రోధించిన తీరు స్థానికులను సైతం కన్నీళ్లు పెట్టించింది. బిడ్డే లోకంగా జీవిస్తున్న థామస్కు ఏడాదిన్నర క్రితం మెదడు శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ఈ తరుణంలో తన బిడ్డ మరణం ఆ దంపతుల్ని నిలువున కుంగదీసింది. సమాచారం అందుకున్న యడ్లపాడు ఎస్ఐ టి.శివరామకృష్ణ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. చదువులో వెనుకబడుతున్నాననే మనస్తాపమే ఈ దారుణానికి కారణమై ఉండవచ్చని ప్రాథమికంగా తెలిసిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఇతర కోణాల్లోనూ దర్యాప్తు చేస్తామని ఎస్ఐ చెప్పారు. తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. చిలకలూరిపేట ఏరియా ప్రభుత్వాసుపత్రిలో పోస్టుమార్టం పూర్తి చేసి మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. కొండవీడు గ్రామంలో అంత్యక్రియలు పూర్తి అయ్యాయి. ఈ ఘటనతో ఎస్సీ కాలనీలో విషాదం నెలకొంది. కొండవీడు ఎస్సీ కాలనీలో విషాద ఘటన
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9న గిరిజన దినోత్సవం నిర్వహించాలినరసరావుపేట ఈస్ట్: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో ఈనెల 9వ తేదీన ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజన సమాఖ్య రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి బి.శ్రీనునాయక్ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అరండల్పేటలోని సీపీఐ కార్యాలయంలో మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన గిరిజన సమాఖ్య ముఖ్యనేతల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, ఐక్యరాజ్యసమితి ఆగస్ట్ 9వ తేదీని అంతర్జాతీయ గిరిజన దినోత్సవంగా ప్రకటించిన విషయాన్ని గుర్తు చేసారు. గిరిజనుల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను కాపాడుకోవలసిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందన్నారు. ప్రభుత్వం ప్రతి జిల్లా కేంద్రానికి రూ.2లక్షలు కేటాయించి గిరిజన దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేసారు. గిరిజనులు మన్యం ప్రాంతంలో వ్యవసాయం, అటవీ ఉత్పత్తులపై ఆధారపడుతూ చిన్న చిన్న తండాలు, గూడెంలను ఏర్పాటు చేసుకొని జీవనం సాగిస్తున్నారని తెలిపారు. రాజ్యాంగంలోని 5, 6 షెడ్యూలు గిరిజనులకు భూమిపై హక్కును కల్పిస్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వాలు వాటిని నిర్వీర్యం చేస్తున్నాయని తెలిపారు. ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికై నా గిరిజనుల జీవనశైలిని గుర్తించి వారి అభ్యున్నతి, సంక్షేమానికి కృషి చేయాలని కోరారు. సమావేశంలో గిరిజన సమాఖ్య పట్టణ ప్రధాన కార్యదర్శి కోయ శ్రీను, సహాయ కార్యదర్శి పాలపర్తి వెంకటలక్ష్మి, ఉపాధ్యక్షులు పాలపర్తి శ్రీనివాసరావు, మొగిలి అనూరాధ పాల్గొన్నారు. సత్తెనపల్లి: చెక్కు బౌన్స్ కేసులో ఆరు నెలలు జైలు శిక్ష, రూ.10 వేలు జరిమాన విధిస్తూ పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి పట్టణంలోని ఒకటో అదనపు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి న్యాయస్థాన న్యాయమూర్తి పి.ప్రియదర్శిని మంగళవారం తీర్పు చెప్పారు. కేసు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి... పట్టణంలోని బోయ కాలనీలో నివాసం ఉండే బంటుపల్లి సూర్యనారాయణ అనే వ్యక్తి దగ్గర విజయవాడ దుర్గాపురం పున్నయ్య కాలనీ నివాసి అయిన తుమ్మల నాగేంద్ర ప్రసాద్ తన కుటుంబ, వ్యాపార అవసరాల నిమిత్తం రూ. 1.30 లక్షలు అప్పుగా తీసుకోని 2017 మే 15న ఒక ప్రామిసరీ నోటు రాసి ఇచ్చాడు. సదరు బాకీ తీర్చమని సూర్యనారాయణ కోరగా నాగేంద్రప్రసాద్ సింగ్ నగర్ బ్రాంచి ఎస్బీఐ కి చెందిన చెక్కును రూ. 1.30 లక్షలకు 2018 జూన్ 27న ఇచ్చాడు. ఆ చెక్కును కలక్షన్ నిమిత్తం ఫిర్యాది తన బ్యాంక్ అకౌంట్ అయిన సత్తెనపల్లి విజయబ్యాంక్ లో ప్రెజెంట్ చేయగా ముద్దాయి అకౌంట్ బ్లాక్డ్ అని చెక్కుబౌన్స్ అయ్యింది. దీంతో సూర్యనారాయణ న్యాయస్థానంలో చెక్కుబౌన్స్ కేసు వేయగా సుధీర్ఘ విచారణ అనంతరం న్యాయమూర్తి ప్రియదర్శిని తీర్పువెలువరించారు. జరిమానా రూ. 10 వేలు చెల్లించటంతో ఆరు నెలలు జైలు శిక్ష విధించారు. చెక్ బౌన్స్ కేసులో నిందితుడికి నాలుగు నెలల జైలు.. మాచర్ల: వెల్దుర్తి మండల పరిధిలోని శిరిగిరిపాడు గ్రామానికి చెందిన జవిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు వద్ద బొల్లాపల్లి మండల పరిధిలోని గండిగనుముల గ్రామానికి చెందిన దేవయ్య 2019లో రూ.5,40,000లు అప్పుగా తీసుకున్నాడు. ఈ మేరకు బాకీ తీర్చేందుకు వెంకటేశ్వర్లుకు అదే సంవత్సరంలో చెక్కు ఇచ్చాడు. చెక్కు బౌన్స్ కాగా బాధితుడు మాచర్ల కోర్టును ఆశ్రయించాడు. దీనిపై కోర్టు విచారణ జరిపి మంగళవారం అదనపు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు న్యాయమూర్తి శ్రీనివాస్ కల్యాణ్ తీర్పునిస్తూ కిన్నెర దేవయ్యకు నాలుగు నెలల శిక్షతోపాటు రూ.10,80,000 చెల్లించాలని తీర్పునిచ్చారు. దీంతో పాటు నష్టపరిహారంగా మరో రూ.2,70,000 చెల్లించాలని లేదా మరో రెండు నెలలు జైలు శిక్ష అనుభవించాలని తీర్పునిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
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చెరువులను చెరబట్టారు!బొల్లాపల్లి: తాగు, సాగునీరు, భూగర్భ జలాల వృద్ధికి ఉపయోగపడే చెరువులు ఆక్రమణలకు గురవుతున్నాయి. బొల్లాపల్లి మండలంలోని మేళ్లవాగు గ్రామ పరిధిలో గురప్ప, లక్ష్మక్క చెరువులకు చెందిన భూమి ఆక్రమణలకు గురైందని, ఆక్రమణ దారులు పంట సాగుతో పాటు చెరువులో బోర్లు వేశారని స్థానికులు వాపోతున్నారు. గ్రామానికి సమీపంలోని గురప్ప చెరువు సుమారు 80 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో, వినుకొండ – కారంపూడి ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న లక్ష్మక్క చెరువు సుమారు 130 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అప్పట్లో విస్తరించి ఉన్నాయి. అయితే నేడు ఆయా చెరువులు ఆక్రమణలకు గురవటంతో పాటు చెరువు మట్టి అక్రమ తరలింపునకు గురవుతోంది. మట్టి అక్రమ తరలింపు నేడు గురప్ప చెరువు 50 – 60 ఎకరాలు, లక్ష్మక్క చెరువు 90 – 100 ఎకరాల్లో ఆక్రమణలకు గురైందని స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఆయా చెరువులకు చెందిన భూమిని కొందరు అక్రమార్కులు సాగు చేయడంతో పాటు చెరువులో బోర్లు వేసి దర్జాగా అనుభవిస్తున్నారని, ఆక్రమణల విషయం సంబంధిత శాఖల అధికారులకు తెలియజేసినా పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవని స్థానికులు వాపోతున్నారు. ఈ చెరువుల వల్ల మేళ్లవాగు గ్రామంతో పాటు చుట్టుపక్కల జయంతి రామాపురం, రెడ్డిపాలెం గ్రామాల భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోయి.. బోర్లు ఎండిపోయే దశకు చేరాయని రైతులు వాపోతున్నారు. చెరువుల భూమిని అక్రమంగా సాగు చేసుకోవడంతో పాటు మట్టిని అక్రమంగా తరలిస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా పంచాయతీ, రెవెన్యూ, మైనర్ ఇరిగేషన్ శాఖలకు చెందిన అధికారులు స్పందించి ఆక్రమణల నుంచి చెరువుల భూమిని కాపాడాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. చెరువుల భూముల ఆక్రమణల విషయంపై దృష్టి సారిస్తాం. పంచాయతీ, రెవెన్యూ, మైనర్ ఇరిగేషన్ శాఖల సమన్వయంతో చెరువులను కాపాడాల్సిన అవసరం ఉంది. చెరువు భూ అక్రమలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు ఉంటాయి. మట్టి అక్రమంగా తరలించినా చర్యలు తీసుకుంటాం.. – జె.చిన్నా నాయక్, మైనర్ ఇరిగేషన్ ఏఈ
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మాతా శిశు మరణాలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలిడీఎంహెచ్ఓ రత్నమన్మోహన్నాదెండ్ల: ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో మాతా శిశు మరణాలు జరగకుండా తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలని పల్నాడు జిల్లా డీఎంహెచ్వో డాక్టర్ రత్నమన్మోహన్ చెప్పారు. నాదెండ్ల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని మంగళవారం ఆయన సందర్శించారు. సుమారు గంట సేపు ఆసుపత్రిలోని అన్ని విభాగాలు పరిశీలించి సిబ్బందితో సమావేశమయ్యారు. ఆయన మాట్లాడుతూ గర్భిణులకు మెరుగైన సేవలందించాలని కోరారు. చిన్నారులకు వ్యాక్సినేషన్, ప్రభుత్వ పథకాల లక్ష్యాలు నెరవేరేలా పనిచేయాలన్నారు. ఏఎన్ఎంలు, ఆశావర్కర్లు తమ విధుల్లో ఎలాంటి లోపం లేకుండా బాధ్యతలు నిర్వర్తించాలన్నారు. కిల్కారి సేవలు, ప్రసవాలపై వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. పీహెచ్సీ వైద్యులు సాయిశ్వేత, ఆశాలత మాట్లాడుతూ ఆసుపత్రిలో 14 మంది సిబ్బంది విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారన్నారు. ప్రతి రోజూ 50 మందికి పైగా ఓపీ సేవలు వినియోగించుకుంటున్నారన్నారు. ఆసుపత్రిలో అన్ని రకాల మందులు అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలిపారు.
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10న దేశవ్యాప్త నిరసనలను జయప్రదం చేయాలిరైతు సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వి.కృష్ణయ్య నరసరావుపేట: క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం స్ఫూర్తితో ఈ ఏడాది ఆగస్టు 10న దేశ వ్యాప్తంగా నిర్వహించే నిరసన కార్యక్రమాలను జయప్రదం చేయాలని రైతు సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వి.కృష్ణయ్య పిలుపునిచ్చారు. స్థానిక కోటప్పకొండ రోడ్డులోని పల్నాడు విజ్ఞాన కేంద్రంలో రైతు సంఘం పల్నాడు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఏపూరి గోపాలరావు అధ్యక్షతన మంగళవారం నిర్వహించిన రైతు, కార్మిక, కౌలు రైతు, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాల సమన్వయ సమితి సమావేశంలో కృష్ణయ్య మాట్లాడారు. నియోజకవర్గ, జిల్లా కేంద్రాల్లో జరిగే ఆందోళనల్లో రైతులు, కార్మికులు, కౌలు రైతులు, వ్యవసాయ కార్మికులు, ప్రజాస్వామ్య వాదులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని కోరారు. కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం రైతాంగ వ్యతిరేక విధానాలను అనుసరిస్తోందని విమర్శించారు. పంటలకు గిట్టుబాటు ధరలు లేక రైతులు తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోతున్నారన్నారు. కౌలు రైతులకు రుణాలు, పంటల కొనుగోళ్లు, ఉపాధి హామీ పథకాన్ని బలోపేతం చేయడం అత్యవసరమన్నారు. రాష్ట్రంలోని కౌలు రైతులందరికీ గుర్తింపు కార్డులు జారీ చేసి, బ్యాంకుల ద్వారా పంట రుణాలు అందించే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు వంకాయలపాటి శివ నాగరాణి మాట్లాడుతూ, గ్రామీణ పేదల జీవన పరిస్థితులు రోజురోజుకూ దయనీయంగా మారుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రైతు సంఘం పల్నాడు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఏపూరి గోపాలరావు, కౌలు రైతు సంఘం నాయకులు వై.రాధాకృష్ణ, సీఐటీయు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్.ఆంజనేయులు నాయక్, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి జి.రవిబాబులు మాట్లాడారు. శ్రామిక మహిళా సమన్వయ కమిటీ జిల్లా కన్వీనర్ డి.శివకుమారి, అంగన్వాడీ వర్కర్స్ అండ్ హెల్పర్స్ యూనియన్ జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షులు జి.మల్లీశ్వరి, సీఐటీయూ నాయకుడు షేక్ సిలార్ మసూద్, రైతు కూలీ సంఘం నాయకుడు ఎన్.రాంబాబు, ఏఐటీయూసీ నాయకుడు రంగయ్య, నాగేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు.
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మానవ అక్రమ రవాణాపై కఠిన చర్యలునరసరావుపేట రూరల్: మానవ అక్రమ రవాణాను అరికట్టడం ద్వారా మనిషి స్వచ్ఛను కాపాడవచ్చని జిల్లా అదనపు ఎస్పీ రోహిత్కుమార్ చౌదరి తెలిపారు. జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో మంగళవారం మానవ అక్రమ రవాణా, వెట్టిచాకిరి కేసులను సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు పోలీసు అధికారులకు ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అదనపు ఎస్పీ మాట్లాడుతూ మానవ అక్రమ రవాణా, వెట్టి చాకిరి బాధితులను గుర్తించి సమర్ధవంతంగా దర్యాప్తు నిర్వహించాలని తెలిపారు. కేసులో అవసరమైన సాక్ష్యాలను సేకరించడంతో పాటు నేరస్తులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. మానవ అక్రమ రవాణా సంబందించిన కేసుల్లో చటాలపై అవగాహన కల్పించారు. కార్యక్రమంలో హ్యాండ్ ఆఫ్ కంపేషన్ ఎన్జీవో డైరెక్టర్ ఆనంద్ బెంజిమన్, పోలీసు అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. జిల్లా అదనపు ఎస్పీ రోహిత్ కుమార్ చౌదరి
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తల్లులకు నయవంచననరసరావుపేట: అధిక విద్యుత్ బిల్లులు, ఇతర కారణాలతో వేలమందికి ఈ ఏడాది తల్లికి వందనం పథకం అమలు చేయకుండా పేద తల్లులకు కూటమి ప్రభుత్వం అన్యాయం చేసిందని వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నియోజకవర్గంలో పథకం కోల్పోయిన లబ్ధిదారులందరికీ న్యాయం చేయాలని పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం కలెక్టర్ డాక్టర్ కృతికా శుక్లాను ఆమె చాంబర్లో కలిసి పథకం కోల్పోయిన లబ్ధిదారుల వివరాలతో కూడిన వినతిపత్రం అందజేశారు. డాక్టర్ గోపిరెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఒక్క నరసరావుపేట నియోజకవర్గంలోనే 5929 మంది నిరుపేదలకు అధిక విద్యుత్ బిల్లులు, 1000 గజాల స్థలం, ఆదాయపు పన్ను చెల్లించారనే కారణాలు చూపిస్తూ తల్లికి వందనం పథకాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం ఎగ్గొట్టిందని పేర్కొన్నారు. దీనిని బట్టి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎన్ని వేలమందికి ఈ పథకం రద్దు చేశారో అర్థం అవుతుందన్నారు. మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి హయాంలో ఆదాయం పన్ను పరిమితిని తల్లికి వందనం పథకానికి వర్తింప చేయలేదని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ఇన్కమ్ టాక్స్ కారణంగా చూపుతూ పథకాన్ని ఎగవేయటం జరిగిందన్నారు. అధికారులు చేసే తప్పిదాలకు పేదలు బలి.. దుర్గ అనే నిరుపేద కుటుంబానికి చెందిన తల్లికి ముగ్గురు పిల్లలని, గత ప్రభుత్వంలో వీరికి అమ్మఒడి పథకం అందిందని, కానీ ఇప్పుడు గత రెండేళ్లుగా తల్లికి వందనం పథకం రద్దు చేశారని అన్నారు. ఈమె ఆధార్ కార్డుకు బదులుగా బండారు సత్యనారాయణ అనే ఎన్ఆర్ఐ ఆధార్ లింక్ చేసి అతను ఇన్కమ్ టాక్స్ చెల్లిస్తుండటంతో ఆమె కూడా ఇన్కమ్ టాక్స్ చెల్లింపుదారు కింద జమకట్టి పథకం రద్దు చేశారని అన్నారు. ఆమెకు ఉండటానికి ఇల్లు కూడా లేదని, కానీ హౌసింగ్ రుణం కూడా తీసుకున్నట్లు చూపిస్తూ పథకం అమలు చేయలేదన్నారు. ఆమె భర్త కాలికి గాయమై ఏ పని చేసుకోలేని దుస్థితిలో ఉన్నారని, రెండేళ్ల నుంచి పీజీఆర్ఎస్లో అర్జీ అందజేసి కలెక్టర్ కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతున్నా ఇప్పటివరకు సమస్య పరిష్కారం కాలేదని చెప్పారు. అధికారులు చేసే తప్పిదాలకు నిరుపేదలు బలవుతున్నారని, తక్షణమే ఆతప్పును సరిచేసి ఆ నిరుపేదకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. నియోజకవర్గంలో పథకం రద్దయిన లబ్ధిదారుల జాబితా మొత్తం కలెక్టర్కు అందజేయడం జరిగిందని, తక్షణమే వాటిపై విచారణ చేసి లబ్ధిదారులందరికి తిరిగి పథకం నిధులు పడేటట్లు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. లేనిపక్షంలో లబ్ధిదారులతో కలిసి కలెక్టరేట్ ముందు ధర్నా చేస్తామని హెచ్చరించారు. పట్టణ అధ్యక్షులు షేక్ కరిముల్లా, వర్కింగ్ అధ్యక్షులు నిడమానూరి సురేంద్ర, అచ్చి శివకోటి, నరసరావుపేట, రొంపిచర్ల మండల కన్వీనర్లు తన్నీరు శ్రీనివాసరావు, కురుగుంట్ల శ్రీనివాసరెడ్డి, ఇంటలెక్చ్యువల్ ఫోరం రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఇయం.స్వామి, సీనియర్ నాయకులు షేక్ ఖాజావలి మాష్టారు, రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శులు పాలపర్తి వెంకటేశ్వరరావు, గంటెనపాటి గాబ్రియేలు, మైనార్టీ విభాగ నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు షేక్ శిలార్, మాజీ కౌన్సిలర్ కారుమంచి మీరావలి, నియోజకవర్గ సోషల్ మీడియా, బీసీ సెల్ విభాగ అధ్యక్షులు బూదాల కల్యాణ్, మర్రిపూడి రాంబాబు, బాధిత తల్లి దుర్గ, ఆమె పిల్లలు పాల్గొన్నారు.
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‘జైల్ భరో’ జయప్రదం చేయండినరసరావుపేట: ఉపాధి హామీ పథకం కింద వెంటనే పనులు కల్పించి, పెండింగ్లో ఉన్న వేతన బకాయిలను సత్వరమే చెల్లించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు వంకాయలపాటి వి.శివనాగరాణి డిమాండ్ చేశారు. ఈ నెల 10న నిర్వహించనున్న జైల్ భరో కార్యక్రమాన్ని ఉపాధి హామీ వేతనదారులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. స్థానిక కోటప్పకొండ రోడ్డులోని పల్నాడు విజ్ఞాన కేంద్రంలో మంగళవారం వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం పల్నాడు జిల్లా కమిటీ సమావేశం జిల్లా అధ్యక్షురాలు దుగ్గి సుజాత అధ్యక్షతన నిర్వహించారు. శివ నాగరాణి మాట్లాడుతూ జిల్లాలో వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా వ్యవసాయ పనులు లేక వేలాది మంది కూలీలు ఉపాధి హామీ పనులపై ఆధారపడుతున్నప్పటికీ అధికారులు పనులు కల్పించడంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని విమర్శించారు. పనులు కోరితే ‘పనులు లేవు‘, ‘నిధులు వస్తాయో రావో తెలియదు‘, ‘వారానికి రూ.100 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది’ వంటి సాకులు చెబుతున్నారని అన్నారు. ఉపాధి హామీ పనులు చేసి ఎనిమిది వారాలు గడిచినా వేతనాలు చెల్లించకపోవడంతో కూలీలు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారన్నారు. యుద్ధప్రాతిపదికన ఉపాధి హామీ పనులు ప్రారంభించి, పెండింగ్ వేతనాలను వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. అధికారులు స్పందించకపోతే మరింత ఉధృతమైన ఆందోళనలకు వేతనదారులను సిద్ధం చేయాలని సంఘం కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి జి.రవిబాబు మాట్లాడారు. సంఘం జిల్లా నాయకులు నాగేశ్వరావు, ఎస్.లూథర్, పి.ఆశీర్వాదం, బి.బాలకోటయ్య, కెకె వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఏపీ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు శివ నాగరాణి
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7న చీరాలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాకబాపట్ల: జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా ఈనెల 7వ తేదీన బాపట్ల జిల్లా చీరాల మండలంలో జరిగే కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొంటారని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వి.వినోద్కుమార్ సోమవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. చేనేత దినోత్సవంలో పాల్గొని ప్రసంగిస్తారని ఆయన తెలిపారు. సీఎం పర్యటన ఏర్పాట్లు పరిశీలన చీరాల: జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా చేనేత సేవా పథకం ద్వారా మండలంలోని నేతన్నలకు ఆర్థిక సహాయం అందించేందుకు ఈ నెల 7వ తేదీ సీఎం చంద్రబాబునాయుడు చీరాల రానున్నారు. సీఎం పాల్గొనే సభా ప్రాంగణం, హెలిప్యాడ్ కోసం స్థలాలను సోమవారం కలెక్టర్ వి.వినోద్కుమార్, ఎస్పీ బి.ఉమామహేశ్వర్, చీరాల ఎమ్మెల్యే ఎంఎం కొండయ్య పరిశీలించారు. చీరాల బైపాస్, వేటపాలెం మండలం, జాండ్రపేట పరిసర ప్రాంతాల్లో అనువైన స్థలం కోసం పరిశీలన చేశారు. అయితే సీఎం సభ నిర్వహించే స్థలాన్ని ఇంకా ఖరారు చేయలేదు. కలెక్టర్ వెంట ఆర్డీఓ కె.నరసింహారావు, ఏపీఎస్సీడీసీఎల్ ఎస్ఈ ఆంజనేయులు, ఆర్అండ్బీ ఈఈ వేణుగోపాల్, డీఈ నళిని, డీఎస్పీ ఎండీ మోయిన్, చీరాల, వేటపాలెం తహసీల్దార్లు గోపీకృష్ణ, గీతారాణి పాల్గొన్నారు.
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ఆర్టీసీ ప్రైవేటీకరణ చర్యలు ఉపసంహరించాలికలెక్టరేట్ పీజీఆర్ఎస్లో వినతిపత్రం సమర్పించిన జేఏసీ నాయకులునరసరావుపేట: విద్యుత్ బస్సులను ఆర్టీసీ యాజమాన్యమే నిర్వహించాలని, ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అప్పగించి సంస్థను ప్రైవేటు పరంచేసే ఆలోచనను విరమించుకోవాలని ఆ సంస్థ జేఏసీ నాయకులు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ రాష్ట్ర జేఏసీ పిలుపు మేరకు పల్నాడు జిల్లాలోని ఆరు డిపోల ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల నుంచి సేకరించిన సంతకాలతో సోమవారం జేఏసీ జిల్లా నాయకులు, ఉద్యోగులు పీజీఆర్ఎస్లో అధికారులకు వినతిపత్రం సమర్పించారు. జిల్లా నాయకులు జీటీ రావు, బి.నాగార్జున మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రైవేటు ఆపరేటర్లకు విద్యుత్ బస్సులు అప్పగించి ఒక కిలోమీటర్కు రూ.72.06లకు అనుమతించి ఆర్టీసీని నిర్వీర్యం చేయాలని చూస్తున్నారన్నారు. విద్యుత్ బస్సుల నిర్వహణ సంస్థ నిర్వహించటాన్ని స్వాగతిస్తున్నామన్నారు. మూడేళ్లుగా పీఆర్సీ కమిషనర్ నియమించలేదని, ఐఆర్, పెండింగ్లో ఉన్న ఐదు డీఏలు ఇవ్వలేదన్నారు. కమిషనర్ను నియమించి ఐఆర్, డీఏలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. సీ్త్రశక్తి పథకం వలన ఉద్యోగులు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని, ఈ పథకం అమలు చేయకముందు 60 శాతం ఉండే ఆక్యుఫెన్సీ రేషియో ఇప్పుడు 90 శాతానికి చేరిందన్నారు. అవసరమైన ఉద్యోగులు, బస్సులు లేకపోవటంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నామన్నారు. గోదావరి పుష్కరాలు రానుండటంతో ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు తక్షణమే నాలుగు వేల కొత్త బస్సులు ప్రవేశ పెట్టాలని, ఖాళీగా ఉన్న 15 వేల మంది సిబ్బందిని నియమించాలని కోరారు. అమరావతి పల్నాడు జిల్లా జేఏసీ అద్యక్షులు ఎన్.నాగమల్లేశ్వరావు, ఎన్.మురారి, కె.రామారావు, నరసరావుపేట, వినుకొండ, చిలకలూరిపేట, సత్తెనపల్లి డిపోల నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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రైతుల్లో పెరుగుతున్న ఆశలుశ్రీశైలం నిండితే సాగర్కు నీటి విడుదల అమరావతి: అమరావతిలోని అమరేశ్వరునికి సోమవారం శాస్త్రోక్తంగా సహస్ర ఘటాభిషేకం నిర్వహించారు. దేవదాయశాఖ ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి సైదమ్మబాయ్ ఆధ్వర్యంలో అర్చకులు, వేదపండితులు సంకల్పం మహాన్యాసం, వరుణజపం, సూర్యనమస్కారాలు నిర్వహించారు. తొలుత ఆలయ స్థానాచార్యుడు కౌశిక చంద్రశేఖరశర్మ మహాన్యాసం నిర్వహించిన అనంతరం ఆలయ అర్చకులు, గ్రామంలోని బ్రాహ్మణులు పవిత్ర కృష్ణానది నుంచి ఊరేగింపుగా ఘటాలతో జలాలను తీసుకువచ్చి స్వామివారికి ప్రదక్షిణం నిర్వహించి అభిషేకించారు. అనంతరం రుత్విక్లు వరుణ జపాలు, సూర్యనమస్కారాలు చేయగా వేదపండితులు పూజలు నిర్వహించారు. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటవరకు సహస్ర రుద్రాలతో స్వామివారికి కృష్ణ జలాలతో అభిషేకించిన అనంతరం అమరేశ్వరునికి ప్రత్యేక అలంకారం చేసి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు. భక్తులకు ఉచిత ప్రసాదాలను పంపిణీ చేశారు. సహస్ర ఘటాభిషేకం కార్యక్రమంలో మండల పరిధి గ్రామాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. డీఎంహెచ్వో చుక్కా రత్నమన్మోహన్ శావల్యాపురం: ఆసుపత్రికి వచ్చే ప్రతి రోగి వివరాలను ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డులో తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాలని జిల్లా వైద్యాదికారి చుక్కా రత్నమన్మోహన్ అన్నారు. సోమవారం స్థానిక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని డీఎంహెచ్వో ఆకస్మికంగా సందర్శించారు. డీఎంహెచ్వో మాట్లాడుతూ ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో కాన్పుల సంఖ్యను పెంచేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. గ్రామాల్లోని ఆరోగ్యకర్తలు, ఆశలు గర్భిణులు కాన్పుల కోసం ప్రైవేటు వైద్యశాలకు వెళ్లకుండా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షణ చేస్తూ వారికి మరింత భరోసా కల్పించాలన్నారు. అనంతరం వైద్యశాలలోని లేబొరేటరీ, ఔషదాలు, పంపిణీ విభాగం, ప్రసూతి గది, ఆపరేషన్ థియేటర్, వార్డులు, కంప్యూటర్ విభాగం క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. వైద్యశాల పరిసరాలు పరిశీలించి పనితీరును నిర్వహణ బాగుందుని ప్రశంసించారు. ఆయనతోపాటు డెప్యూటీ డీఎంహెచ్వో డాక్టరు మురళీకృష్ణ, డీసీ ఆరోగ్యశ్రీ చంద్రశేఖర్, వైద్యాధికారులు మాణ్యం రాధాకృష్ణన్, రావిపూడి రమ్య, సూపర్వైజర్లు నారాయణమ్మ, ఏడుకొండలు, ఉమాదేవి, స్టాఫ్నర్సు ధనలక్ష్మి, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ సతీష్, ఫార్మాసిస్ట్ లక్ష్మీనారాయణఉన్నారు. నూజండ్ల: చేపలు పట్టేందుకు వెళ్లి సమీపంలో విద్యుత్ తీగలు తగిలి బాలుడు మృతి చెందిన సంఘటన మండలంలోని కొత్త త్రిపురాపురంలో సోమవారం జరిగింది. ఐనవోలు పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. గ్రామంలోని ఎస్సీ కాలనీకి చెందిన అమృతపూడి శాంసన్ కుమారుడు నీరజ్(17) తన బాబాయితో కలిసి సమీపంలోని గుండ్లకమ్మవాగులో చేపలు పట్టేందుకు వెళ్లాడు. చేపలు వేగంగా పట్టేందుకు నీటి గుంతల్లో విద్యుత్ తీగలు వేస్తారు. విద్యుత్ తీగలు గమనించని బాలుడు నీటిలో దిగటంతో షాక్కు గురయ్యాడు. ఇది గమనించిన సమీపంలోని వారు ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. అయినా ఫలితం లేక నీరజ్ మృతి చెందాడు. శాంసన్కు ఇరువురు సంతానం. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు ఐనవోలు ఎస్సై కృష్ణారావు అన్నారు.
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గురువుల పరీక్షకు వేళాయె..!రేపటి నుంచి టెట్ పరీక్షలు అభ్యర్థులకు సూచనలు టెట్ పరీక్షకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసాం. అభ్యర్థులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చర్యలు తీసుకున్నాం. పరీక్ష కేంద్రాల్లో అవసరమైన సదుపాయాలను కల్పించాం. అభ్యర్థులు పరీక్ష కేంద్రాలకు గంట ముందుగా చేరుకోవటం ద్వారా సమయపాలన పాటించాలి. నిర్ణీత సమయానికి మించి ఒక నిమిషం ఆలస్యమైనా అనుమతించం. అభ్యర్థులు ప్రశాంత వాతావరణంలో పరీక్ష రాసి విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నా. – పీవీజే రామారావు, జిల్లా విద్యాశాఖాధికారినరసరావుపేట ఈస్ట్: ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్) ఉపాధ్యాయులను పరేషాన్కు గురిచేస్తుంది. ఇప్పటివరకు నిరుద్యోగ బీఈడీ, డీఈడీ అభ్యర్థులు హాజరయ్యే టెట్ పరీక్షకు నేడు ఇన్సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులు కూడా హాజరు కావలసి రావటంతో వారిలో టెన్షన్ నెలకొంది. ఈనెల 5 నుంచి 16వ తేదీ వరకు టెట్ పరీక్ష జరగనుంది. సర్వీసులో ఉన్న ఉపాధ్యాయులు సైతం టెట్ అర్హత సాధించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు ఇవ్వటంతో ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు సైతం పరీక్షకు సన్నద్ధమవుతున్నారు. 5 కేంద్రాలు.. 9,194 మంది అభ్యర్థులు పల్నాడుజిల్లా పరిధిలో టెట్ పరీక్షకు 5 పరీక్ష కేంద్రాలను సిద్ధం చేశారు. ఆయా కేంద్రాలలో 9,194 మంది అభ్యర్థులు పరీక్షకు హాజరు కానున్నారు. నరసరావుపేట ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో 1794 మంది, నరసరావుపేట ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో 1327 మంది, ఏఎం రెడ్డి ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో 4,334 మంది, తిరుమల ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో 1420 మంది, ఎంఏఎం కళాశాల కేంద్రంలో 319 మంది అభ్యర్థులు హాజరు కానున్నారు. టీచర్లకు టెన్షన్..! ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయులుగా ఏన్నో యేళ్లుగా కొనసాగుతూ, విద్యార్థులకు ఎన్నో రకాల పరీక్షలు నిర్వహించి వారి సామర్థ్యాలను అంచనా వేసిన ఉపాధ్యాయులు నేడు ఇతర అభ్యర్థులతో కలిసి టెట్ రాయాల్సి వస్తోంది. ఉద్యోగ విరమణకు దగ్గర పడుతున్న ఉపాధ్యాయులు సైతం టెట్ అర్హత కోసం కష్టపడుతున్నారు. ఇప్పటివరకు కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం ఏమాత్రం లేని ఉపాధ్యాయులు నేడు టెట్ కోసం శిక్షణ తీసుకున్నారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పాఠశాలలోనే ఉంటూ విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పటంతో పాటు పాలనా పరమైన పనులు, రికార్డుల నిర్వహణ, పరీక్షలు వాటి మూల్యాంకనం, యాప్ల అప్లోడ్ తదితర పనులతో రోజంతా గడిపే ఉపాధ్యాయులు ఇంటికి వచ్చి టెట్ పరీక్షకు సిద్ధం కావటం తలకు మించిన భారంగా మారింది. ప్రతిరోజు ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు, తిరిగి మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పరీక్ష ఉంటుంది. అభ్యర్థులను ఉదయం 8.30 గంటల నుంచి 9.30 గంటల వరకు, మధ్యాహ్నం 1.30 గంటల నుంచి 2.30 గంటల వరకు కేంద్రాలలోకి అనుమతిస్తారు. నిర్ణీత సమయం దాటిన తరువాత ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ కేంద్రం లోకి అనుమతించరు. అలాగే అభ్యర్థులు తమ వెంట హాల్టికెట్తో పాటు ఏదైనా గుర్తింపు కార్డు తెచ్చుకోవాలి. హాల్టికెట్, గుర్తింపు కార్డు పరిశీలించిన తరువాతే కేంద్రంలోకి అనుమతిస్తారు. ఒకవేళ హాల్టికెట్లో ఫొటో లేకపోయినా, సరిగా కనిపించక పోయినా, అసంపూర్తిగా ఉన్నా గుర్తింపు కార్డును పరిశీలించి రెండు ఫొటోలు, డిక్లరేషన్ పత్రం తీసుకొని అనుమతిస్తారు. దివ్యాంగులకు సహాయకులను విద్యాశాఖ అధికారులే ఏర్పాటు చేస్తారు. అలాగే 50 నిమిషాలు అదనపు సమయం కేటాయిస్తారు.
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మధ్యవర్తిత్వంపై వన్ కే వాక్గుంటూరు లీగల్: జాతీయ, రాష్ట్ర న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆదేశాల మేరకు, జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి, న్యాయ సేవాధికార సంస్థ జిల్లా చైర్మన్ బి.సాయి కల్యాణ్ చక్రవర్తి సూచనల మేరకు సోమవారం వన్ కే వాక్ నిర్వహించారు. జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సయ్యద్ జియాఉద్దీన్ మాట్లాడుతూ మధ్యవర్తిత్వం అనేది కేసుల సత్వర పరిష్కారానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని అన్నారు. కక్షిదారులకు సమయం, డబ్బు వృథా కాకుండా కేసులను సులభ మార్గంలో పరిష్కరించుకోవచ్చని పేర్కొ న్నారు. మధ్యవర్తిత్వంపై ప్రజల్లో మరింత అవగాహన పెంపొందించడానికి ఈ వన్ కే వాక్ నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. వన్ కే వాక్ జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యాలయం నుంచి మెడికల్ కాలేజీ రోడ్డు, పోలీస్ పెరేడ్ గ్రౌండ్ మీదుగా సంస్థ కార్యాలయం వరకు సాగింది. మధ్యవర్తిత్వంపై అవగాహన కలిగించారు. కార్యక్రమంలో ప్యానెల్ అడ్వకేట్స్, పారా లీగల్ వలంటీర్స్, లీగల్ ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ సిబ్బంది, జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. నరసరావుపేట రూరల్: కోటప్పకొండ త్రికోటేశ్వరస్వామి దేవస్ధానంలో సహస్ర ఘటాభిషేకాన్ని సోమవారం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలని కోరుతూ సహస్ర ఘటాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు. ఉదయం స్వామి వారికి విశేష పూజలు, అభిషేకాలు అర్చక స్వాములు జరిపారు. గణపతి పూజ, వరుణ జప సంకల్పం, నవగ్రహ మండపారాధన అనంతరం సహస్ర ఘటాభిషేకం నిర్వహించారు. ఉదయం 10గంటలకు ప్రారంభమైన ఘటాభిషేకం మధ్యాహ్నం 2గంటల వరకు కొనసాగింది. గర్భాలయంలోని మూలవిరాట్ పూర్తిగా నీటమునిగే వరకు ఘటాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ చదలవాడ అరవిందబాబు, ఈవో డి.చంద్రశేఖరరావు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. మంత్రి నారాయణ గుంటూరు వెస్ట్: రాజధాని ప్రాంత రైతుల ప్రయోజనాలే పరమావధిగా వివిధ ప్రాజెక్టులు చేపట్టడం జరుగుతుందని రాష్ట్ర మున్సిపల్ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు. సోమవారం స్థానిక కలెక్టరేట్లోని శంకరన్ సమావేశ మందిరంలో జిల్లా కలెక్టర్ సాయికాంత్ వర్మ, సీఆర్డిఏ అడిషనల్ కమిషనర్ భార్గవ తేజ, తాడికొండ శాసనసభ్యులు తెనాలి శ్రావణ్ కుమార్ తదితరులతో కలిసి తాడికొండ, మోతడక, కంతేరు గ్రామ రైతులతో మంత్రి నారాయణ సమావేశమయ్యారు. మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ రైతుల ప్రయోజనాలను కాపాడుతూనే ప్రాజెక్టులను చేపడుతున్నామన్నారు. తాడికొండ, మోతడక గ్రామాల రైతులు ల్యాండ్ పూలింగ్కు ముందుకు వచ్చారని, కంతేరు గ్రామ రైతులతో మరోసారి మాట్లాడి తెలియజేస్తామని అన్నారని వివరించారు. రైతులు కోరిన విధంగా ల్యాండ్ ఫూలింగ్కు కాలవ్యవధి నిర్ణయిస్తామన్నారు. సమావేశంలో మూడు గ్రామాల రైతులతోపాటు సీఆర్డీఏ అడిషనల్ కమిషనర్ కార్తీక్, జాయింట్ కలెక్టర్ అశుతోష్ శ్రీ వాస్తవ, డీఆర్వో ఖాజావలి, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): దుర్గమ్మకు విజయవాడకు చెందిన భక్తులు సోమవారం రూ.17 లక్షల విలువైన లక్ష్మీకాసుల హారాన్ని కానుకగా సమర్పించారు. దొండేటి ఐశ్వర్య జ్యోతి, కుటుంబ సభ్యులు అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు ఇంద్రకీలాద్రికి విచ్చేసి సుమారు 108 గ్రాముల బంగారంతో తయారు చేయించిన కాసుల హారాన్ని అందజేశారు.
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పల్నాడుమంగళవారం శ్రీ 4 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026గజిబిజి అక్షరాలతో మందుల చీటీలు వైద్యుల చేతి రాత రోగికి పెద్ద పరీక్షగా మారింది.. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పూర్తయిన తర్వాతే అసలు కష్టాలు మొదలవుతున్నాయి. వైద్యుడు రాసిన గజిబిజీ చేతిరాత బయట మెడికల్ షాపుల సిబ్బందికి అర్థంకావటంలేదు. దీంతో ఒక మెడికల్ షాపు నుంచి మరో షాపునకు తిరుగుతూ చివరకు అధిక ధరలకు సదరు వైద్యుడికి అనుబంధంగా ఉన్న మెడికల్ షాపులోనే మందులు కొనాల్సి వస్తుంది. ఇది కేవలం చేతిరాత సమస్యే కాదు. రోగుల ప్రాణాలతో ముడిపడి ఉన్న అత్యంత తీవ్రమైన అంశం. జాతీయ వైద్య కమిషన్ పదేపదే చెబుతున్నా వైద్యుల తీరు మాత్రం మారటంలేదు. 7తెనాలి: తెనాలి మార్కెట్యార్డులో సోమవారం క్వింటా నిమ్మకాయలు కనిష్ట ధర రూ.4000, గరిష్ట ధర రూ.7600, మోడల్ ధర రూ.5400 వరకు పలికింది.అచ్చంపేట: పులిచింతల ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుత నిల్వ 28.9183 టీఎంసీలు. విద్యుత్ ఉత్పత్తి నిమిత్తం ప్రాజెక్టు దిగువకు 400 క్యూసెక్కులు వదులుతున్నారు.మాచర్ల: నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు నీటిమట్టం సోమవారం 513.10 అడుగులుగా ఉంది. తెలంగాణ లోని ఎస్ఎల్బీసీకి 900 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు.మందుల వివరాలను వైద్యులు స్పష్టంగా రాయాల్సిందేనని నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఇటీవల మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల వైద్య విద్య సంచాలకులతోపాటు అన్ని వైద్య కళాశాలల ప్రిన్సిపాళ్లు, డైరెక్టర్లకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. ప్రతి బోధనాసుపత్రిలో తప్పనిసరిగా ‘డ్రగ్స్ థెరప్యూటిక్స్ కమిటీ’ (డీటీసీ) ఏర్పాటు చేసి తాము జారీ చేసిన ఆదేశాలు అమలయ్యేలా చూడాలని అందులో సూచించింది. వైద్యులు స్పష్టమైన చేతిరాతతో చీటీపై మందులు రాయాలని, ఈ మేరకు గత ఏడాది ఆగస్టులో పంజాబ్, హరియాణా హైకోర్టు తీర్పునిచ్చిన అంశాన్ని గుర్తు చేసింది. మందుల చీటీపై స్పష్టమైన రాత అన్నది రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 21కి లోబడి రైట్ టు హెల్త్ కిందకు వస్తుందని కోర్టు పేర్కొందని వివరించింది. ఎన్ఎంసీ, ఎంసీఐలు వైద్యుల చేతిరాత గురించి పదేపదే ఆదేశించినా కొందరు డాక్టర్లలో మార్పు రావడం లేదు.
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వినుకొండలో ప్రజాదర్బార్వినుకొండ: వినుకొండ పట్టణంలోని తిమ్మాయపాలెం రోడ్డులోగల వై కన్వెన్షన్ హాల్లో సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం ప్రజాదర్బార్ కార్యక్రమంలో ప్రజలు అర్జీలు సమర్పించారు. కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా జిల్లా కలెక్టర్ కృతికా శుక్లా పాల్గొని ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించారు. పట్టణంలోని 30 పడకల ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో గైనకాలజిస్ట్, సివిల్ సర్జన్ వైద్యులను కేటాయించాలని కోరుతూ సీపీఐ పట్టణ కమిటీ, ఏఐవైఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్కు వినతిపత్రం అందజేశారు. అదేవిధంగా వినుకొండలో ప్రభుత్వ పీజీ, ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీ కళాశాలలు ఏర్పాటు చేయాలని, నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి కోసం పరిశ్రమను మంజూరు చేయాలని వారు కోరారు. పట్టణంలోని జామియా మసీదుకు చెందిన మసీదు మాన్యంలో అక్రమంగా నివాసం ఉంటున్న వారిని వెంటనే ఖాళీ చేయించాలని కలెక్టర్కు ముస్లిం మత పెద్దలు వినతిపత్రం అందజేశారు. అదేవిధంగా మసీదు మాన్యంలో నివాసం ఉంటున్న పలువురు తాము ఏళ్లుగా 2వేల మందికి పైగా అక్కడ నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్నామని విద్యుత్, తాగునీరు వంటి మౌలిక వసతులు కల్పించాలని వారు కోరారు. అదేవిధంగా వినుకొండ రూరల్ మండలం ఉప్పరపాలేనికి తాగునీటి వసతి కల్పించాలని గ్రామస్తులు కలెక్టర్ను కలిసి విన్నవించారు. అర్జీలు స్వీకరించిన జిల్లా కలెక్టర్ కృతికా శుక్లా
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కుటుంబ కలహాలతో వ్యక్తి ఆత్మహత్యరాజుపాలెం: కుటుంబాల కలహాల నేపథ్యంలో భర్త ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన రాజుపాలెంలోని పులిచింతల నిర్వాసిత కేంద్రంలో సోమవారం చోటుచేసుకుంది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కొంత కాలం నుంచి భార్యాభర్తలు ఇరువురి మధ్య గొడవులు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మనస్తాపానికి గురైన నూన్సావత్ పవన్కుమార్నాయక్(32) ఇంటిలో పెట్రోలు పోసుకుని నిప్పుఅంటించుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఆ సమయంలో భార్య సంధ్య ఇంటి వెనుక వైపు ఉండి కేకలు వేయడంతో చుట్టుప్రక్కల యువకులు తలుపు పగులగొట్టి చూడగా అప్పటికే శరీరం పూర్తిగా కాలిపోయి తీవ్ర గాయాలతో పడిఉన్నాడు. 108 సహాయంతో సత్తెనపల్లి ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. ప్రథమ చికిత్స చేసిన అనంతరం మెరుగైన చికిత్స కోసం గుంటూరు ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. మృతుడికి ఐదేళ్లు, రెండేళ్ల బాలురు ఉన్నారు. మాచర్ల: విజయపురిసౌత్ గ్రామంలో ఐదురోజుల కిందట దేచవరపు క్యాంపు తండాలో పాతకక్షల నేపథ్యంలో ఇరువర్గాలు ఘర్షణ పడ్డాయి. పోలీసులు రామచంద్రనాయక్, అతని కుటుంబ సభ్యులు దాడికి పాల్పడ్డారంటూ అరెస్టుచేసి సోమవారం సివిల్ అదనపు జూనియర్ న్యాయమూర్తి కోర్టులో హాజరుపర్చారు. న్యాయమూర్తి రిమాండ్ విధించారు. మాచర్ల రూరల్: మాచర్ల మండలం కంభంపాడు గ్రామానికి చెందిన రైతు కొరట రాజశేఖర్ (27) పురుగుమందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పోలీసుల సమాచారం మేరకు, సాగు చేసిన మొక్కజొన్న పంట ఆశించిన స్థాయిలో దిగుబడి ఇవ్వకపోవడం, అమ్మిన పంట డబ్బులు ఇంతవరకు రాకపోవడంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన రాజశేఖర్ పురుగుమందు తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. మూడు రోజుల కిందటే పురుగుమందు తాగిన రాజశేఖర్ను కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే మాచర్ల ఆసుపత్రికి, ఆ తరువాత గుంటూరు హాస్పిటల్ కు తరలించినప్పటికీ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. రూరల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రముఖ గాయని ఎస్పీ శైలజ ఏఎన్యూ (పెదకాకాని): సంగీతం శ్రద్ధగా నేర్చుకుని సాధన చేయడం ద్వారా సంగీత రంగంలో రాణించవచ్చని ప్రముఖ గాయని డాక్టర్ ఎస్పీ శైలజ అన్నారు. ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో స్వర్ణోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా సోమవారం డాక్టర్ శైలజ దంపతులు విచ్ఛేశారు. తొలుత జ్యోతి ప్రజ్వలన, ప్రముఖ గాయకుడు, నటుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. శైలజ మాట్లాడుతూ సంగీతంనపై ఆసక్తి ఉంటే సాధన ద్వారా ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవచ్చన్నారు. వీసీ కె.గంగాధరరావు మాట్లాడుతూ సంగీతం, పాటలు ఒత్తిడిని దూరం చేస్తాయన్నారు. కార్యక్రమంలో సినీనటుడు సుధాకర్ తదితరులుపాల్గొన్నారు.
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శివాలయంలో శాకంబరి ఉత్సవాలుపెదకాకాని: పెదకాకానిలోని భ్రమరాంబ మల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో ఆషాఢ మాసం పురస్కరించుకుని భ్రమరాంబ అమ్మవారిని ఆదివారం శాకంబరీదేవిగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అమ్మవారిని కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లు, డ్రై ఫ్రూట్స్, సుగంధ ద్రవ్యాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు. అంతరాలయం, ఆలయ ప్రాంగణం, ధ్వజస్తంభం వద్ద పండ్లు, ఆకుకూరలు, కూరగాయల తోరణాలతో తీర్చిదిద్దారు. ఆలయ డిప్యూటీ కమిషనర్ గోగినేని లీలాకుమార్ పర్యవేక్షణలో స్థానాచార్యులు, ప్రధాన అర్చకులు, అర్చకులు, వేదపండితులు శాకంబరి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆయా ప్రాంతాల నుంచి అధికసంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చి భ్రమరాంబ సమేత మల్లేశ్వరస్వామి వారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారుతాలయంలోని విఘ్నేశ్వరుణ్ణి, నందీశ్వరుడిని, ప్రసన్నాంజనేయస్వామి వారిని, భద్రకాళి సమేత వీరభద్ర స్వామివారిని కూడా కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లతో చక్కగా అలంకరించారు. ఆలయ ప్రాంగణమంతా పచ్చని ఆకుకూరలు, కూరగాయల తోరణాలతో కళకళలాడింది. ఆలయానికి తరలి వచ్చిన భక్తులందరికీ ప్రత్యేక దర్శనం, అన్న ప్రసాదం ఏర్పాట్లు చేసినట్లు డీసీ తెలిపారు. ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ కోసూరి పూర్ణచంద్రరావు దంపతులు, పాలకవర్గం సభ్యులు పెదకాకాని ప్రధాన సెంటర్ నుంచి ఆషాఢ సారెతో ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేరుకుని అమ్మవారికి సమర్పించారు. ఆలయానికి విచ్చేసిన భక్తులందరికీ కదంబ ప్రసాదం, తీర్థ ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమంలో పాలకవర్గం సభ్యులు, ఎక్స్అఫీషియో సభ్యులు పేటేటి ధన మహేశ్వరప్రసాద్, ఆలయ సిబ్బంది, భక్తులు పాల్గొన్నారు. సోమవారం కూడా అమ్మవారు భక్తులకు శాకంబరీదేవిగానే దర్శనమిస్తారని ఆలయ డీసీ తెలిపారు. భక్తులు పెద్దసంఖ్యలో హాజరు కావాలని ఆయన కోరారు.
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మనసారె అర్పించి..ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మ సన్నిధిలో జరుగుతున్న ఆషాఢ మాసోత్సవాలలో ఆదివారం రికార్డు స్థాయిలో భక్తులు, భక్త బృందాలు అమ్మవారికి సారెను సమర్పించాయి. ఆలయానికి చేరుకునే కుమ్మరి పాలెం, బ్రాహ్మణ వీధి, కెనాల్రోడ్డు, ప్రకారం బ్యారేజీ ఇలా ఏ రోడ్డు చూసినా అమ్మవారికి సారె సమర్పించేందుకు విచ్చేస్తున్న భక్త బృందాలే దర్శనమిచ్చాయి. మేళతాళాలు, మంగళవాయిద్యాల నడుమ భక్తులు కుటుంబ సమేతంగా తరలిరావడం కనిపించింది. 8 గంటలకే క్యూలైన్లు కిటకిట.. ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమైన సారె సంబరాలు రాత్రి 9 గంటల వరకు ఏకధాటిన కొనసాగాయి. ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన భక్తులు ఆదివారం తెల్లవారుజామునే నగరానికి చేరుకుని పవిత్ర కృష్ణానదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. దీంతో దుర్గాఘాట్ భక్తులతో కిటకిటలాడింది. దుర్గగుడి ఈవో శీనానాయక్ దుర్గాఘాట్, కేశఖండనశాలను పరిశీలించి భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా సిబ్బందికి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఉదయం 8 గంటలకే భక్తుల వాహనాలతో హెడ్ వాటర్ వర్క్స్, సీతమ్మవారి పాదాలు, వీఎంసీ కార్యాలయ పరిసరాలు కిటకిటలాడాయి. భక్తుల రద్దీ నేపథ్యంలో ఉదయం 9 గంటల నుంచి అంతరాలయ దర్శనం, పది గంటల నుంచి అన్ని దర్శన టికెట్ల విక్రయాలను దేవస్థానం రద్దు చేసింది. అన్ని క్యూలైన్లలో భక్తులు త్వరత్వరగా ముందుకు కదిలేలా ఆలయ అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. మొత్తం 5 క్యూలైన్ల ద్వారా భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని సారెను సమర్పించారు. మహామండపం మొదటి అంతస్తుకు క్యూ.. ఆదివారం కావడంతో తెల్లవారుజాము నుంచే పెద్ద ఎత్తున భక్తులు ఇంద్రకీలాద్రికి తరలిరావడంతో అటు ఘాట్రోడ్డులోని క్యూలైన్లు ఓం టర్నింగ్ వరకు కిటకిటలాడాయి. ఇక మహామండపం 7వ అంతస్తు నుంచి మొదటి అంతస్తు వరకు అన్ని క్యూలైన్లు కిటకిటలాడుతూ కనిపించడం విశేషం. గతంలో భక్తుల క్యూ లైన్ మహా మండపం మొదటి అంతస్తుకు చేరిన సందర్భాలు లేవని ఆలయ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. అటు ఘాట్రోడ్డు, ఇటు మహా మండపం మొదటి అంతస్తు వరకు క్యూలైన్లు కిటకిటలాడుతూ కనిపించడంతో భక్తులు అమ్మవారి పాత మెట్ల మార్గం ద్వారా కొండపైకి చేరుకోవడం కనిపించింది. మధ్యాహ్నం మహా నివేదన సమయానికి పాత మెట్లు కూడా పూర్తిగా నిండిపోవడంతో భక్తుల మధ్య తోపులాట జరగకుండా పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు. పాత మెట్లపై వచ్చిన వారికి గాలిగోపురం మెట్ల మార్గం ద్వారా స్కానింగ్ పాయింట్కు మళ్లించారు. వందకు పైగా భక్తి బృందాలు ఆదివారం రికార్డు స్థాయిలో వందకు పైగా భక్తి బృందాలు, సుమారు 35వేల మంది భక్తులు అమ్మవారికి సారె సమర్పించినట్లు ఆలయ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఆషాఢ మాసోత్సవాలలో ఇంత భారీ స్థాయిలో భక్తులు అమ్మవారికి సారె సమర్పించడం ఇదే తొలిసారని అధికారులు పేర్కొన్నారు. సారె సమర్పించేందుకు విచ్చేసిన భక్తులతో ఆలయ ప్రాంగణంలో ఎక్కడ చూసినా రద్దీనే కనిపించింది. మహామండపం, రాజగోపురం, లక్ష్మీగణపతి ప్రాంగణం, ఘాట్రోడ్డు ఇలా ఎక్కడ చూసినా భక్తులు కనిపించారు.
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వినుకొండలో హత్యలపై సీబీఐ దర్యాప్తు చేయాలివినుకొండ: కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వినుకొండ నియోజకవర్గంలో శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా కుప్పకూలిపోయాయని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పీఏసీ సభ్యుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు ఆరోపించారు. వరుస హత్యలు, దోపిడీలతో ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారని పేర్కొన్నారు. నియోజకవర్గంలో జరిగిన అన్ని హత్యలపై వెంటనే సీబీఐ దర్యాప్తు జరిపించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఆదివారం పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలో రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలవుతోందనడానికి వినుకొండే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ అని విమర్శించారు. హత్యల పరంపరపై చర్యలు శూన్యం రషీద్ హత్య, ఏబీఎం కాంపౌండ్లో యువకుడి హత్య, ముట్లకుంట కాలనీలో హత్య, కొత్తపేటలో బంగారం కోసం వెంకటరత్నం అనే మహిళతోపాటు ఆలపాటి పుష్పలత, కొప్పరపు సావిత్రి హత్యలపై పోలీసులు ఇప్పటికీ పూర్తిస్థాయి చర్యలు తీసుకోలేదని విమర్శించారు. వినుకొండలో నేరస్తులు స్వేచ్ఛగా తిరుగుతుంటే, ప్రశ్నించే వారిపై పోలీసులు అక్రమ కేసులు నమోదు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్ సీపీ సోషల్ మీడియా పల్నాడు జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు సన్నపనేని వెంకట్రావును చట్టవిరుద్ధంగా అదుపులోకి తీసుకుని ఐదు మండలాలు తిప్పుతూ చిత్రహింసలకు గురి చేశారని ఆరోపించారు. పట్టణంలో పేకాట, బెట్టింగ్, వ్యభిచారం, గంజాయి వ్యాపారం యథేచ్ఛగా సాగుతున్నా పోలీసులు చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. తనిఖీల పేరుతో ప్రజలను లంచాల కోసం వేధిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. మక్కెనపై విమర్శలు ఇటీవల గోనుగుంట్లవారిపాలెం గ్రామానికి చెందిన పాలడుగు రాజు హత్య కేసు, అనంతర పరిణామాలను ప్రస్తావిస్తూ మాజీ ఎమ్మెల్యే, జీడీసీసీ బ్యాంక్ చైర్మన్ మక్కెన మల్లికార్జునరావు తీరును బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. వినుకొండలో సంచలనం సృష్టించిన పాలడుగు రాజు హత్య కేసులో పోలీసులు ముక్కూముఖం తెలియని వ్యక్తులను అరెస్టు చేసి లోతైన దర్యాప్తు లేకుండానే కేసును మూసివేశారని ఆరోపించారు. మక్కెన మల్లికార్జునరావు డ్రైవర్ అయ్యన్న కుమారుడు రాజు హత్యకు గురైతే, న్యాయం కోరిన ఆ కుటుంబానికి అండగా నిలవాల్సింది పోయి బెదిరింపులకు గురిచేశారని విమర్శించారు. కుమారుడు హత్యకు గురైన పది రోజుల వ్యవధిలోనే బెదిరింపులు, మానసిక వేదన తట్టుకోలేక రాజు తండ్రి అయ్యన్న గుండెపోటుతో మృతి చెందారని అన్నారు. భర్త, కుమారుడిని కోల్పోయిన అయ్యన్న భార్య భయంతో గ్రామం విడిచి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు. ఎవరు బెదిరించారో పోలీసులు ఫోన్లలో కాల్ డేటా పరిశీలిస్తే తెలుస్తుందన్నారు. భూ అక్రమాలపై ఆరోపణలు నూజెండ్ల మండలంలో యూరప్ దేశాల పారిశ్రామికవేత్తలు కొనుగోలు చేసిన తిరుమల డెయిరీ భూముల రికార్డులను ఆన్లైన్లో అక్రమంగా మార్చి రిజిస్ట్రేషన్లు చేశారని ఆరోపించారు. రాజకీయ భూ అక్రమాలను తాను ఆధారాలతో నిరూపిస్తానని, నిరూపించలేకపోతే రాజకీయ సన్యాసం తీసుకోవడానికి సిద్ధమని సవాల్ విసిరారు. ప్రభుత్వ అనుమతులు, ల్యాండ్ కన్వర్షన్ లేకుండా ప్లాట్లు విక్రయించి ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని తెలిపారు. పన్నులు ఎగవేస్తూ అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారని మండిపడ్డారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే జీవీ ఆంజనేయులు నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కాకుండా కేవలం టీడీపీ నాయకులకు మాత్రమే ఎమ్మెల్యేగా వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే వినుకొండలో జరుగుతున్న హత్యలు, భూ అక్రమాలపై స్పందించి విదేశీ పెట్టుబడిదారులకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
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ఏపీజీఈఏ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా రాఘవరెడ్డి ఎన్నికబాపట్ల: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులుగా జీవీవీ రాఘవరెడ్డి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. సంఘం జిల్లా సమావేశం స్థానిక సూర్యకాళి ఫంక్షన్న్హాలులో ఆదివారం నిర్వహించారు. సమావేశంలో జిల్లా అధ్యక్షులుగా జీవీవీ రాఘవరెడ్డిని ఎన్నుకోవటంతోపాటు కార్యకవర్గాన్ని ప్రకటించారు. రాష్ట్ర ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ నాగ సాయి ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఉద్యోగుల సమస్యలపై పోరాటాలు చేసిన ఏకై క సంఘం ఇదేనని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎన్నికలకు అధికారిగా రాష్ట్ర కార్యదర్శి జి కిషోర్కుమార్, పరిశీలకులుగా జి నాగసాయి, అసిస్టెంట్ ఎన్నికల అధికారిగా సిహెచ్ కిరణ్కుమార్రెడ్డి వ్యవహరించారు. 18 మందితో జిల్లా కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకున్నారు. రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కె.ఆర్.సూర్యనారాయణకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జిల్లా కార్యదర్శి జి.రవికుమార్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర నాయకత్వ ఆదేశాలను సంఘ నాయకులు తప్పకుండా పాటించాలని పేర్కొన్నారు. సంఘం బలోపేతానికి ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. నూతన జిల్లా కమిటీ .. జిల్లా అధ్యక్షులుగా జీవీవీ రాఘవరెడ్డి, కార్యదర్శిగా జి రవికుమార్, అసోసియేట్ ప్రెసిడెంట్గా మారుతీప్రసాద్, ఉపాధ్యక్షులుగా జె.శ్రీలక్ష్మి, పి తులసీరామ్, కె.వి రమణమ్మ, కే జయరామిరెడ్డి, కే శ్రీనివాసరెడ్డి, సీహెచ్ జనార్దన్రెడ్డి, కార్యనిర్వహక కార్యదర్శిగా జి జ్యోతి, సంయుక్త కార్యదర్శిగా నజరీన్, ఎం శ్రీనివాసులు, బి శ్రీకాంత్రెడ్డి, పుల్లారావు, రవిచంద్ర, రోశయ్య, పి భానుప్రకాష్, కోశాధికారిగా సందీప్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. వీరికి అతిథులు, తోటి ఉద్యోగులు, శ్రేయోభిలాషులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
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రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలిసాక్షి, నరసరావుపేట: రాష్ట్రంలో సామాన్యులపై దౌర్జన్యాలు, దాడులు చేస్తూ రెడ్బుక్ పేరిట ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వాన్ని తక్షణమే దింపి, రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్ సీపీ పల్నాడు జిల్లా అధ్యక్షుడు పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. పెరిగిపోతున్న రెడ్ బుక్ అరాచకాలపై ఆయన విరుచుకుపడ్డారు. కర్నూలు జిల్లా ఆలూరు ఎమ్మెల్యే విరూపాక్ష, ఆయన కుమారుడిని పోలీసులు అర్ధరాత్రి ఇంటి తలుపులు పగులగొట్టి అరెస్ట్ చేయడం దారుణమన్నారు. కర్నూలు జిల్లా చిప్పగిరి మండలం సంగాల గ్రామానికి చెందిన వైఎస్సార్సీపీ నేత గిరి ఇంటిపై టీడీపీ నాయకుడు నాగరాజు, అతని అనుచరులు దాడికి పాల్పడగా బాఽధితులను పరామర్శించడానికి ఎమ్మెల్యే వెళ్లారన్నారు. టీడీపీ గూండాలు ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షపై సైతం దాడికి పాల్పడగా ఎమ్మెల్యే సోదరుడు చంద్రశేఖర్కు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయన్నారు. నిందితులను వదిలేసి బీసీ వర్గానికి చెందిన ఎమ్మెల్యే విరూపాక్ష, ఆయన కుమారుడిని అరెస్టు చేశారని, బేషరుతుగా విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీ ఫుటేజ్, వీడియో రికార్డింగ్లను న్యాయస్థానాల్లో భద్రపరచాలని కోరారు. దాడికి పాల్పడిన టీడీపీ నాయకులను తక్షణమే అరెస్ట్ చేసి చట్టప్రకారం కఠినంగా శిక్షించాలన్నారు. రెడ్బుక్ పేరిట ఈరోజు చేస్తున్న దారుణాలకు రానున్న రోజుల్లో తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని హెచ్చరించారు. అక్రమ అరెస్టులు, దాడులతో వైఎస్సార్సీపీ క్యాడర్ను భయపెట్టలేరని, వారిని మరింత ఇబ్బంది పెడితే రానున్న రోజుల్లో వారు తమ మాట కూడా వినే పరిస్థితి ఉండదన్నారు. ఇప్పుడు చేస్తున్న దాడులకు పదింతల సమాధానం చెప్పే ప్రమాదముందని హెచ్చరించారు. రాష్ట్రంలో ప్రజాప్రతినిధులకు రక్షణ లేకపోతే సామాన్యుల పరిస్థితి ఏంటని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో పోలీసులు కూడా కూటమి ప్రభుత్వానికి ఓ ప్రైవేట్ సైన్యంలా వ్యవహరిస్తూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తున్నారన్నారు. ప్రజల్లో ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంటే తిరగబడి ఈ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని కుప్పకూలుస్తారని హెచ్చరించారు.
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పది మండలాల్లో 77.6 మి.మీ వర్షపాతంనరసరావుపేట: గడిచిన 24 గంటల వ్యవధిలో జిల్లాలోని 28 మండలాలకుగాను పది మండలాల్లో 77.6 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు ఆదివారం సంబంధిత అధికారులు వెల్లడించారు. రెంటచింతల 3.6 మి.మీ, గురజాల 9.8, దాచేపల్లి 1.6, నరసరావుపేట, మాచవరం మండలాల్లో 1.8 చొప్పున, అచ్చంపేట 15.2, క్రోసూరు 2.6, అమరావతి 12.8, పెదకూరపాడు 22.0, రాజుపాలెం 2.2, ముప్పాళ్ల 4.2, మీ.మీ వర్షం కురిసింది. రొంపిచర్ల: స్థానిక జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల్లో ఆదివారం ఆంధ్రప్రదేశ్ బేస్బాల్ సంఘం ఆధ్వర్యంలో పల్నాడు జిల్లా కార్యవర్గ ఎన్నికలు నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి గౌరవ అధ్యక్షులు చిరంజీవి, సురేష్, చిన్నరామయ్య, ఎస్ఏఏపీ అబ్జర్వర్ పి.నరసింహారెడ్డి, ఆంధ్రప్రదేశ్ బేస్బాల్ అబ్జర్వర్ చి.శ్రీనివాసరావు, ఎన్నికల అధికారి రమణారెడ్డి, ముఖ్య అతిథి వై.సైదయ్య పాల్గొన్నారు. ఎన్నికల్లో పి. మణికంఠ వరప్రసాద్ రెడ్డి అధ్యక్షుడిగా, జి.వేమారెడ్డి కార్యదర్శిగా, చి.నాగేంద్రం ఖజాంచీగా, వి.అంజిరెడ్డి ఉపాధ్యక్షుడిగా, పి.కృష్ణారెడ్డి సంయుక్త కార్యదర్శిగా, వి. శివారెడ్డి, ఎ.కమలమ్మ కార్యవర్గ సభ్యులుగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. నూతన కమిటీ సభ్యులకు పలువురు అభినందనలు తెలిపారు. కొరిటెపాడు(గుంటూరు): గుంటూరు జిల్లాలో శనివారం ఉదయం నుంచి ఆదివారం ఉదయం వరకు ఆరు మండలాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసింది. అత్యధికంగా మంగళగిరి మండలంలో 13.2 మిల్లీమీటర్లు వర్షం కురవగా, అత్యల్పంగా గుంటూరు పశ్చిమలో 1.2 మి.మీ వర్షం కురిసింది. సగటున 2 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. వివిధ మండలాల్లో నమోదైన వర్షపాతం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. దుగ్గిరాల మండలంలో 12.4 మి.మీ., పెదకాకాని 5, తాడేపల్లి 3.6, తుళ్లూరు మండలంలో 1.4 మి.మీ చొప్పున వర్షం కురిసింది. మార్టూరు: రోడ్డు దాటుతున్న వృద్ధురాలిని ఆటో ఢీకొట్టిన ప్రమాదంలో ఆమె మృతి చెందిన సంఘటన జాతీయ రహదారిపై కోలలపూడి వద్ద ఆదివారం సాయంత్రం జరిగింది. హైవే అంబులెన్సు సిబ్బంది నాయక్, స్థానికుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. కోలలపూడికి చెందిన యార్లగడ్డ ఆదెమ్మ(70) ముప్పవరం నుంచి కోలలపూడి కూడలి వద్ద బస్సు దిగి ఇంటికి వెళ్లడం కోసం రహదారి దాటుతోంది. ఈ క్రమంలో అదే మార్గంలో కోలలపూడి వైపు వెళ్తున్న ఆటో ఆదెమ్మను వెనుక నుంచి బలంగా ఢీకొట్టింది. ప్రమాద తీవ్రతకు తీవ్రగాయాలై అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న ఆదెమ్మను హైవే అంబులెన్స్ సిబ్బంది నాయక్ మార్టూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమించి ఆదెమ్మ అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని ఆదెమ్మ మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. మృతురాలు ఆదెమ్మకు భర్త, ముగ్గురు కుమారులు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. ఇదిలా ఉండగా ప్రమాదానికి కారణమైన ఆటో డ్రైవర్ను స్థానికులు పోలీసులకు పట్టించినట్లు సమాచారం. వేటపాలెం: బైక్ పై వెనుక కూర్చొన్న వ్యక్తి కిందపడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. వేటపాలెం–చీరాల రోడ్డులో ఆమోదగిరిపట్నం వద్ద ఆదివారం ఈ సంఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. వేటపాలెం మార్కెట్ సెంటర్ వద్ద గోలి గోపి(36) నివాసం ఉంటున్నాడు. మధ్యాహ్నం గుండెల్లో నొప్పిగా ఉందని చెప్పి తన పక్కింటి అతని సహాయంతో మోటార్ బైక్ పై చీరాల హాస్పిటల్కి వెళుతున్నాడు. ఆమోద గిరిపట్నం వద్దకు వెళ్లే సరికి బైక్ వెనుక వైపు కూర్చునొని ఉన్న గోపీకి ఫిట్స్ వచ్చి బైక్ పై నుంచి కింద పడి పోయాడు. బైక్ ఆపి చూడగా గోపీ మృతి చెంది ఉన్నాడు. బైక్ వెనకూర్చుని ఉన్న సమయంలో ఫిట్స్ రావడంతో కింద పడి మృతి చెందాడని భావిస్తున్నారు. గోపీ వేటపాలెం సెంటర్లో కర్రీ పాయింట్ నిర్వహిస్తుంటాడు. భార్య, ఒక కూతురు ఉంది. సంఘటనా స్థలాన్ని ఎస్సై పి.జనార్దన్ పరిశీలించి దర్యాప్తు చేస్తున్నాడు.
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అభయ ప్రదాయినిగా బగళాముఖిచందోలు(కర్లపాలెం): చందోలు గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న బగళా ముఖి అమ్మవారు ఆదివారం అభయప్రదాయిని అలంకరణలో పూజలు అందుకున్నారు. ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా చందోలు, కుంచలవారిపాలేనికి చెందిన భక్తులు పొంగళ్లు చేసుకుని మంగళవాయిద్యాలతో ఊరేగింపుగా తరలివచ్చారు. అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకుని ప్రదక్షిణలు చేశారు. అనంతరం అమ్మవారికి సారె, ఇతర నైవేద్యాలు సమర్పించారు. అమరావతి: అమరావతి గ్రామ దేవత పెద్దింటమ్మకు ఆషాఢ మాసం బోనాలను ఆదివారం సమర్పించారు. ఆదివారం ఉదయాన్నే అమ్మవారికి పంచామృత అభిషేకం, అనంతరం వివిధ రకాల కూరగాయలతో శాకంబరీదేవి అలంకారం చే శారు. భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు. గ్రామంలోని భక్తులు పొంగళ్లు చేసుకుని మేళాతాళాలతో ఊరేగింపుగా పెద్దింటమ్మ గుడికి చేరుకున్నారు. అనంతరం అమ్మవారికి ఆషాఢ మాస బోనాలు సమర్పించారు. కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులు పెద్దసంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. భక్తులకు నిర్వాహకులు తీర్థ్ధప్రసాదాలు అందజేశారు. నరసరావుపేట రూరల్: కోటప్పకొండ త్రికోటేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో సోమవారం సహస్ర ఘటాభిషేకం నిర్వహిస్తున్నట్టు ఆలయ ఈవో డి.చంద్రశేఖరరావు ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని దేవదాయ శాఖ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు ఈ సహస్ర ఘటాభిషేకం నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిపారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని వేడుకను విజయవంతం చేయాలని కోరారు. గుంటూరు లీగల్: బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఏపీ సభ్యుడు వట్టిజొన్నల బ్రహ్మారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో గుంటూరులోని ఆఫీసర్ క్లబ్లో జరిగిన పురుష న్యాయవాదుల షటిల్ డబుల్స్ పోటీలు ఆదివారం ముగిశాయి. విన్నర్గా జె.మాధవరావు–సుదర్శన్, రన్నర్గా బి.ప్రభాకర్ వర్మ–జి.శ్రీనివాస్ జోడీ నిలిచారు. గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ మధిర నాగేశ్వరరావు డ్రా తీసి పోటీలు తొలుత ప్రారంభించారు. స్పోర్ట్స్, కల్చరల్ సెక్రటరీ కుప్పాల హనుమంతరావు పర్యవేక్షించారు. రాయపూడి శ్రీను, షేక్ సుభాని, పాలపర్తి అనిల్, మైలా జాన్ జాబేజ్, బండ్ల కృష్ణ, కొప్పుల కిరణ్, సతీష్ సహకారం అందించారు. దుర్గమ్మకు కానుకగా బంగారు వస్తువులు ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడ పశ్చిమ): ఇంద్ర కీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న దుర్గమ్మకు విజయనగరానికి చెందిన భక్తులు ఆదివారం బంగారపు నత్తు, బొట్టు, బొల్లాకిని కానుకగా సమర్పించారు. విజయనగరం జిల్లా గాజుల రేగకు చెందిన కె. సత్యనారాయణ, అప్పాయమ్మ దంపతులు కుటుంబ సమేతంగా అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు విచ్చేశారు. రూ. 2.50 లక్షల వ్యయంతో సుమారు 19 గ్రాముల బంగారాన్ని వినియోగించి బొట్టు, నత్తు, బొల్లాకిని తయారు చేయించి ఆలయ అధికారులకు అందజేశారు. దాతలకు ఆలయ మర్యాదలతో అమ్మవారి దర్శనభాగ్యం కల్పించారు. వేద పండితుల ఆశీర్వచనం అనంతరం దాతలకు ఆలయ పర్యవేక్షకులు నాగేశ్వరరావు తదితరులు అమ్మవారి చిత్రపటం,ప్రసాదాలు, శేష వస్త్రాలను బహూకరించారు.
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బంగారం చోరీ కేసులో నిందితురాలి అరెస్ట్● రూ.6 లక్షల విలువ చేసే బంగారం స్వాధీనం ● వివరాలు వెల్లడించిన డీఎస్పీ పూర్ణచంద్రరావుగుంటూరు రూరల్: మహిళ చనిపోగా ఆ ఇంట్లో మృతురాలికి చెందిన నగదు చోరీ కేసులో మరోమహిళను అరెస్ట్ చేసిన ఘటన కాకుమాను పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. నగరంలోని సౌత్ సబ్ డివిజన్ డీఎస్పీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో నిందితుల వివరాలను డీఎస్పీ పూర్ణచంద్రరావు తెలిపారు. డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ కాకుమాను మండలం పాండ్రపాడులో దేవిరెడ్డి సుబ్బాయమ్మ(75) అనారోగ్యంతో గత నెల 12వ తేదీన మృతి చెందారు. మృతురాలికి పెదనందిపాడు మండలం రావిపాడులో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. అనంతరం అందరూ పాండ్రపాడుకు చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో మృతురాలికి చెందిన బంగారు వస్తువులు కనిపించకపోవటంతో ఇల్లంతా వెతికారు. ఎంతకి దొరకకపోవటంతో వెంటనే మృతురాలి మనుమడు వెంకటేష్, కాకుమాను పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు జిల్లా ఎస్పీ వకుల్జిందాల్ ఆదేశాల మేరకు కేసు దర్యాప్తు చేశారు. దర్యాప్తులో మృతురాలికి చెందిన బంగారు వస్తువులను ఆమె బంధువు పాండ్రపాడుకు చెందిన దేవిరెడ్డి నాంచారమ్మ దొంగిలించినట్లు గుర్తించారు. నిందితురాలిని ఏటుకూరు బైపాస్వద్ద ఆదివారం అరెస్ట్ చేశారు. నిందితురాలి వద్ద నుంచి సుమారు రూ.6 లక్షలు విలువ చేసే బంగారు చైన్, బంగారు తాడు, ఉంగరం, మంగళసూత్రం సుమారు 57 గ్రాములు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితురాలిని కోర్టుకు అప్పగించగా రిమాండ్కు తరలించారు. కేసు దర్యాప్తులో ప్రతిభ చూపిన ప్రత్తిపాడు సీఐ పీ సుబ్బారావు, ఎస్ఐ హరికృష్ణ, కానిస్టేబుల్స్ నరసింహారావు, చిరంజీవి, సంసోన్, శ్రీకాంత్, శివపార్వతిలను అభినందించి రివార్డులు అందజేశారు.
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బళ్లారి రాఘవ జీవితం యువతకు ఆదర్శంబాపట్ల న్యాయ శాస్త్రాన్ని అభ్యసించి, న్యాయవాదిగా పేరు గడించినా నటనే తన జీవిత లక్ష్యంగా నాటక రంగానికి సేవలందించి, మహాత్మాగాంధీ, ఠాగూర్ లాంటి మహనీయుల ప్రశంసలు పొందిన బళ్లారి రాఘవ యువతకు ఆదర్శమని సీనియర్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ జి.శివనారాయణ పేర్కొన్నారు. బళ్లారి రాఘవ జయంతి సందర్భంగా స్థానిక వ్యవసాయ కళాశాలలో ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ తన 12ం ఏట నుంచే నటనను ప్రారంభించిన రాఘవాచార్యులు ఆ వయసులోనే బళ్లారిలో షేక్స్ఫియర్ క్లబ్ను స్థాపించి, ఆంగ్ల నాటక ప్రదర్శనలను జనరంజకంగా ప్రదర్శించారని, కేవలం 27 ఏళ్ల వయసులోనే సునందినీ పరిణయం అనే నాటకంలో 70 ఏళ్ల వృద్ధుని పాత్ర పోషించి ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు పొందారన్నారు. హరిశ్చంద్ర, బృహన్నల, పాదుకా పట్టాభిషేకం, సావిత్రి, రామరాజు చరిత్ర, రామదాసు, మొదలైన నాటకాలలో విభిన్న పాత్రలను పోషించారని, ప్రతినాయక పాత్రలైన హిరణ్యకశిప, దుర్యోధన, మాయలఫకీర్ మున్నగు పాత్రలను అత్యత్భుతంగా పోషించారని, ద్రౌపదీ మాన సంరక్షణం, మాలపల్లి వంటి సినిమాలలో కూడా నటించి అక్కడ కూడా రాణించారని, సీ్త్రలను రంగస్థలంపైన అభినయించటానికి ప్రోత్సహించారన్నారు. నవరసాలనూ ఒకేసారి ముఖంలో చూపించగల బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతులని కొనియాడారు. ఆయన జయంతిని జరుపుకోవడమంటే తెలుగు కళామతల్లికి నీరాజనాలు అర్పించడమేనని అన్నారు. తొలుత బళ్లారి రాఘవ చిత్రపటానికి ఘన నివాళులర్పించారు. కార్యక్రమంలో ఎన్.ఎస్.ఎస్. ప్రోగ్రాం అధికారులు డాక్టర్ డి.వి.సాయిరాంకుమార్, డాక్టర్ బి.అపర్ణ, డాక్టర్ పులి మోహన్రావు, బోధన, బోధనేతర సిబ్బంది, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సీనియర్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ జి.శివనారాయణ
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ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొని వ్యక్తి మృతి● కూతురు నిశ్చితార్ధం కబుర్లు చెప్పి వస్తుండగా తండ్రి మృతి ● కోటనెమలిపురిలో విషాదం రాజుపాలెం: కూతురు నిశ్చితార్ధానికి బంధువులను పిలిచేందుకు వెళ్లి తిరిగి వస్తూ తండ్రి అనంతలోకాలకు చేరుకోవడంతో శుభకార్యం జరుపుకోవాల్సిన కుటుంబంలో విషాదం నిండింది. మండలంలోని అనుపాలెం సమీపంలో ఈ దుర్ఘటన ఆదివారం జరిగింది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి... మండలంలోని కోటనెమలిపురి గ్రామానికి చెందిన ఆదిమూలం కాశియ్య (45) భార్య పూజితతోపాటు ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. పెద్ద కుమార్తెకు సోమవారం నిశ్చితార్ధం కావడంతో అంచులవారిపాలెం గ్రామంలోని బంధువులను ఆహ్వానించి తిరిగి ద్విచక్ర వాహనంపై కోటనెమలిపురికి బయలుదేరాడు. మార్గంమధ్యంలో మాచర్ల–గుంటూరు రహదారిపై అనుపాలెం సమీపంలోని కోల్డ్స్టోరేజ్ వద్ద మాచర్ల నుంచి గుంటూరు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు ఎదురుగా ఢీకొనడంతో తీవ్రగాయాలై అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. తెల్లవారితే శుభకార్యం జరుపుకోవాల్సిన కుటుంబంలో తీరని విషాదం మిగిలింది. కుటుంబసభ్యులు విలపిస్తున్న తీరు చూపరులను కంటతడి పెట్టిస్తుంది. ఎస్ఐ మణికృష్ణ ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మృతదేహానికి పంచనామా నిర్వహించి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం సత్తెనపల్లి ఏరియా వైద్యశాలకు తరలించారు.
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ఆటో అడ్డగించి దంపతులపై దాడిచిలకలూరిపేట టౌన్: బంధువుల పెళ్లి కార్యక్రమానికి వెళ్లి తిరిగి వస్తున్న దంపతుల ఆటోను అడ్డగించి దాడికి పాల్పడిన ఘటన మండలంలోని పసుమర్రు గ్రామ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం.. చిలకలూరిపేట పట్టణంలోని గుర్రాల చావిడికి చెందిన షేక్ కాలేషా వలి ప్రస్తుతం చీరాలలో నివాసం ఉంటున్నారు. ఆయన తన భార్య షర్మిలతో కలిసి బంధువుల వివాహానికి యడ్లపాడు మండలం తిమ్మాపురం గ్రామానికి ఆటోలో వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా, మార్గంమధ్యలో పసుమర్రు గ్రామ సమీపంలో శీతలపానీయం తాగేందుకు ఆగారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి బయలుదేరుతుండగా పసువర్రు గ్రామానికి చెందిన షేక్ జాఫర్ సాదిఖ్ తన బైకును ఆటోకు అడ్డుగా నిలిపి గొడవకు దిగాడు. అనంతరం తన స్నేహితులతో కలిసి కాలేషా వలి దంపతులపై దాడి చేసి, దుర్భాషలాడుతూ బెదిరించాడు. స్థానికులు జోక్యం చేసుకుని వారిని రక్షించినట్లు తెలిసింది. దాడిలో గాయపడిన కాలేషా వలి, షర్మిల దంపతులు చిలకలూరిపేట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందారు. అనంతరం పోలీసులను ఆశ్రయించారు. షర్మిల ఫిర్యాదు మేరకు రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐ జి.అనిల్ కుమార్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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ఆశా వర్కర్ల సమస్యలపై రాష్ట్రవ్యాప్త ఉద్యమంలక్ష్మీపురం: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆశా వర్కర్లతో వెట్టిచాకిరి చేయిస్తూ కనీస వేతనాలు అమలు చేయకుండా అన్యాయంగా వ్యవహరిస్తోందని ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్.వెంకటసుబ్బయ్య పేర్కొన్నారు. గుంటూరు, కొత్తపేట, మల్లయ్యలింగంభవన్లో ఆదివారం ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. సమావేశానికి యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు ఎల్.శాంతి అధ్యక్షత వహించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ఆశా కార్యకర్తలు ఎన్నో ఏళ్లుగా ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నప్పటికీ వారికి కనీస వేతనాలు అమలు చేయడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ లాంటి సామాజిక భద్రత సౌకర్యాలు లేవని చెప్పారు. గత ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు అధికారంలోకి వస్తే వేతనాలు పెంచుతామని హామీ ఇచ్చారని, కానీ ఇంతవరకు వారి సమస్యలు వినడానికి కూడా ఇష్టపడడం లేదని విమర్శించారు. ఏఐటీయూసీ సీనియర్ నాయకులు వెలుగురి రాధా కృష్ణమూర్తి మాట్లాడారు. ఏపీ ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్(ఏఐటీయూసీ) గౌరవ అధ్యక్షుడిగా ఎస్.వెంకటసుబ్బయ్య, రాష్ట్ర అధ్యక్ష, కార్యదర్శులుగా గుంటి వేణుగోపాల్, ఎల్.శాంతి, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రమీ జాబి, డెప్యూటీ జనరల్ సెక్రెటరీ చాముండేశ్వరి, కోశాధికారి యు.మరియమ్మ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఉపాధ్యక్షులుగా వేదవతి, చందా మరై, సహాయ కార్యదర్శులుగా రత్న, కె.కల్పన, కుమారి జిల్లాల నుంచి ఐదు మంది చొప్పున ఎన్నికయ్యారు. సమావేశంలో సీపీఐ గుంటూరు జిల్లా కార్యదర్శి కోట మాల్యాద్రి, రావుల అంజిబాబు పాల్గొన్నారు. ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి వెంకటసుబ్బయ్య
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పత్తిపైనా సన్నగిల్లిన రైతుల ఆశలునాదెండ్ల: ఖరీఫ్ సీజన్లో పత్తి సాగుపైనా రైతుల ఆశలు సన్నగిల్లుతున్నాయి. పత్తికి బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఎన్నినో ప్రభావంతో వర్షపాతం తక్కువగా ఉండనుందని వాతావరణ శాఖ అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్ధితులు, వేసవిని తలపించేలా ఎండలు, వడగాల్పులతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. గతేడాది ఇదే సమయంలో వర్షాలు సకాలంలో కురవటంతో రైతులు వివిధ రకాల పంటలు సాగు చేశారు. ఈ ఏడాది అందుకు భిన్నంగా వాతావరణం ఉండనుండటంతో సాగుపై సందిగ్ధంలో ఉన్నారు. గణపవరం గ్రామానికి చెందిన రైతు తొండెపు వెంకటేశ్వర్లు రెండు ఎకరాలతోపాటు ఆరెకరాలు కౌలుకు తీసుకుని పత్తి సాగు చేశారు. రెండు నెలల క్రితం కురిసిన వర్షానికి విత్తనాలు నాటారు. అప్పటి నుంచి వర్షాలు లేకపోవటంతో పత్తి మొక్కలు అరకొరగా మొలిచాయి. అడుగు మేర పెరిగి గిడసబారిపోయాయి. వాస్తవానికి ఈ సమయానికి పూత, పిందె దశకు రావాల్సి ఉంది. భిన్నమైన వాతావరణంతో పత్తి సాగుకు అనుకూలంగా లేదని భావించి ఒక సాలును నేలలో దున్ని వీటి స్థానంలో కంది విత్తనాలు ఎదబెట్టారు. పత్తిపై ఆశలు వదులుకున్న రైతు కందితోనైనా నష్టం తప్పుతుందని ఆశిస్తున్నారు. నియోజకవర్గ పరిధిలోని చాలామంది పత్తి రైతుల పరిస్థితి ఇలాగే ఉండటంతో వాపోతున్నారు.
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పింగళి, బళ్లారి చిరస్మరణీయులునరసరావుపేట: జాతీయ పతాక రూపకర్త పింగళి వెంకయ్య, ప్రముఖ రంగస్థల కళాకారుడు బళ్లారి రాఘవ చిరస్మరణీయులని జిల్లా అధికారులు పేర్కొన్నారు. వారి జయంతిని పురస్కరించుకొని కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఆదివారం చిత్రపటాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. జిల్లా రవాణా అధికారి జి.సంజీవ్కుమార్, పశుసంవర్ధక శాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాసరావు, జిల్లా పర్యాటక శాఖ అధికారి గంగినేని నాయుడమ్మ మాట్లాడుతూ దేశానికి విశిష్ట సేవలు అందించిన మహనీయులను వారిని స్మరించుకోవడం స్ఫూర్తిదాయకం అన్నారు. కళారంగంలో బళ్లారి రాఘవ తమ నటనా వైభవంతో బ్రిటీష్ ప్రభుత్వ ప్రశంసలు పొందారని, అలాగే జాతీయ పతాకాన్ని రూపొందించిన పింగళి వెంకయ్య దేశానికి చిరస్మరణీయమైన సేవ చేసిన మహనీయుడని కొనియాడారు. కలెక్టర్ కార్యాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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రోడ్డు ప్రమాదం విషయంలో ఘర్షణతెనాలిరూరల్: రోడ్డు ప్రమాదం దాడికి దారి తీసింది. పట్టణ ఐతానగర్కు చెందిన వల్లభాపురపు మాణిక్యరావు(రౌడీషీటర్), సుబ్బారావు రాత్రి వేళల్లో ఆటో నడుపుతున్నారు. శనివారం అర్ధరాత్రి దాటాక ఇస్లాంపేట/ముత్తెంశెట్టిపాలేనికి బాడుగ రాగా వెళ్లారు. తిరిగి వచ్చే క్రమంలో కబేళా వంతెన మార్గంలో అప్పుడే నరసరావుపేట నుంచి వచ్చి కారుకు కవర్ వేస్తున్న సుల్తాన్(రౌడీషీటర్)ను ఢీకొట్టారు. ముందుకు పడిన సుల్తాన్ ముక్కుకు తీవ్ర గాయమైంది. ఆటోను ఆపకుండా వెళ్లిపోవడంతో సుల్తాన్, అతడి మిత్రులు, బంధువులు బైక్లపై వెంబడించారు. ఐతానగర్ వద్ద ఆటోను అడ్డగించి మాణిక్యరావు, సుబ్బారావులపై కర్రలు, రాడ్డులతో దాడి చేశారు. దాడిలో ఇద్దరికీ గాయాలు కాగా తెనాలి జిల్లా ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. అక్కడ నుంచి మాణిక్యరావును గుంటూరు వైద్యశాలకు పంపారు. ఈ ఘటనపై వన్ టౌన్ పోలీస్స్టేషన్లో మాణిక్యరావుపై సెక్షన్ 279 కింద ఆదివారం రాత్రి కేసు నమోదైంది. అలానే సుల్తాన్, మరి కొందరిపై టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేశారు. కాగా మాణిక్యరావు, సుబ్బారావు మద్యం తాగి ఉన్నట్టు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. గుంటూరు ఎడ్యుకేషన్: సమాజానికి వినోదాత్మకంగా మంచి సందేశాన్ని అందించాలనే సంకల్పంతో అమీర్ లోగ్ చిత్ర బృందం చేసిన ప్రయత్నం ఎంతో అభినందనీయమని రాజ్యసభ సభ్యుడు భాష్యం రామకృష్ణ అన్నారు. ఆదివారం గోరంట్లలోని భాష్యం టెన్త్ క్యాంపస్ థియేటర్లో అమీర్ లోగ్ చిత్రంలోని కాసుల కళ గీతాన్ని భాష్యం రామకృష్ణ ఆవిష్కరించారు. రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ చిత్ర దర్శకుడు రమణారెడ్డికి ఒక ఆర్కిటెక్చర్గా భాష్యం విద్యాసంస్థలతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేశారు. ఆయనలోని సృజనాత్మకతను వెలికితీస్తూ చిత్రాన్ని నిర్మించడం ఎంతో ఆశ్చర్యానికి గురి చేసిందని, సీని రంగంలో విజయవంతంగా రాణించాలని ఆకాంక్షించారు. కార్యక్రమంలో చిత్ర నటీనటులు, కో–ప్రొడ్యూసర్ మనోహర్ రెడ్డి, సంగీత దర్శకులు స్మరణ్ సాయి, సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్, కొరియోగ్రాఫర్ యానీ మాస్టర్, డీఓపీ ఎస్వీకే, గీత రచయిత మనోజ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో తృతీయ స్థానం సాధించిన రవీంద్ర రెడ్డి ప్రత్తిపాడు: క్యారమ్స్ పోటీల్లో ప్రత్తిపాడు కుర్రాడు సత్తా చాటాడు. నెల్లూరులో జూలై 31 నుంచి ఆగస్టు 2 వరకు ఏపీ 1వ ర్యాంకింగ్ క్యారమ్ టోర్నమెంట్ – 2026 రాష్ట్ర స్థాయి క్యారమ్స్ పోటీలు నిర్వహించారు. ఏపీ క్యారమ్స్ అసోసియేషన్, జిల్లా క్యారమ్స్ అసోసియేషన్ పర్యవేక్షణలో నిర్వహించిన చాంపియన్ షిప్ పోటీల్లో ప్రత్తిపాడుకు చెందిన క్యారమ్స్ ప్లేయర్ బాపతు రవీంద్ర రెడ్డి గుంటూరు జిల్లా నుంచి పాల్గొని ఉత్తమ ఆటతీరును కనబరిచాడు. రాష్ట్ర స్థాయిలో తృతీయ స్థానం సాధించాడు. అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు రవీంద్ర రెడ్డికి ట్రోఫీ, సర్టిఫికెట్ అందజేశారు. గతంలోనూ రవీంద్ర రెడ్డి అనేక జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో బహుమతులు సాధించాడు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్తిపాడు క్యారమ్స్ ఆటగాళ్లు, యువత, గ్రామస్తులు రవీంద్ర రెడ్డికి అభినందనలు తెలిపారు. రేపల్లె: పట్టణంలోని ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న టైప్రైటింగ్ పరీక్షలు ఆదివారంతో ముగిశాయి. ఎగ్జామినేషన్ చీప్ సూపరింటెండెంట్ కే.మల్లికార్జునరావు మాట్లాడుతూ శని, ఆదివారాలలో జరిగిన పరీక్షకు నూరువాతం విద్యార్థులు హాజరయ్యారన్నారు. రెండవ రోజు పరీక్షకు ఇంగ్లీష్ జూనియర్ గ్రేడ్కు ఏడు, లోయర్ గ్రేడ్కు 16, హయ్యర్ గ్రేడ్కు ఏడు, తెలుగు హయ్యర్కి ఇరువురు మొత్తం 32 మంది హాజరైనట్లుపేర్కొన్నారు.
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వేధింపులే లక్ష్యంగత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా సర్కారు సేవలన్నీ ప్రజల ముంగిటకే అందేవి. ఏ పని కావాలన్నా, ఏ సర్టిఫికెట్ పొందాలన్నా ఊరిలోనే లభించేది. పారదర్శక పాలన, సత్వర స్పందనతో ప్రజల మన్ననలు పొందిన ఆ వ్యవస్థ నేడు సమస్యలకు నిలయంగా మారింది. సచివాలయ ఉద్యోగులను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నిత్యం వివిధ రకాల సర్వేలు, కార్యక్రమాల పేరిట లక్ష్యాలు విధించి వేధిస్తోంది. ప్రజలకూ నిర్దేశిత సేవలు అందడం లేదు.సచివాలయ వ్యవస్థపై చంద్రబాబు సర్కార్ కక్షసాధింపు సత్తెనపల్లి: ప్రభుత్వ సేవలు వేగంగా అందించాలని, అర్హులందరికీ సంక్షేమ పథకాలు చేరేలా చేయాలని 2019లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సచివాలయ వ్యవస్థకు శ్రీకారం చుట్టారు. ప్రజల చెంతకే పాలనను తీసుకొచ్చారు. వ్యవసాయం, విద్య, వైద్యం, రెవెన్యూ తదితర అన్ని రకాల ప్రభుత్వ సేవలను సచివాలయాల పరిధిలోనే అందుబాటులోకి తెచ్చారు. జిల్లాలో 404 గ్రామ సచివాలయాలు, 134 వార్డు సచివాలయాలు ఉన్నాయి. వీటిలో మొత్తం 3,947 మంది ఉద్యోగులు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. గతంలో చిన్నచిన్న పనుల కోసం ప్రజలు మండల, జిల్లా కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. సచివాలయ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి రావడంతో ఆ పరిస్థితి మారింది. అనతికాలంలోనే ఈ వ్యవస్థకు ప్రజల్లో మంచి గుర్తింపు లభించింది. ఈ వ్యవస్థ ఇలాగే కొనసాగితే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి మంచి పేరు వస్తుందనే అక్కసుతో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం గ్రామ సచివాలయాలను ‘స్వర్ణ గ్రామ’, పట్టణ సచివాలయాలను ‘స్వర్ణ వార్డు’ సచివాలయాలుగా పేరు మార్చింది. అయితే పేరు మార్చడంపై చూపిన శ్రద్ధ, సేవలను మెరుగుపరచడంపై చూపలేదనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఎప్పుడూ తిరగాల్సిందే... ప్రభుత్వం వివిధ రకాల సర్వేలు చేపట్టాలని సచివాలయ ఉద్యోగులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీంతో ఉద్యోగులు సచివాలయంలో కంటే ఫీల్డ్లోనే ఎక్కువ సమయం గడపాల్సి వస్తోంది. పని మీద సచివాలయాలకు వచ్చే ప్రజలకు అక్కడ ఖాళీ కుర్చీలే కనిపిస్తుండటంతో నిరాశతో వెనుదిరుగుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా జిల్లాలోని అనేక సచివాలయాల్లో ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. కొన్ని చోట్ల ఒకరు, ఇద్దరు మాత్రమే కార్యాలయంలో కనిపిస్తున్నారు. కావాలనే ఇలా... దిగువ స్థాయి అధికారుల నుంచి ఉన్నతాధికారుల వరకు అందరూ లక్ష్యాల పేరుతో తమను వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారని సచివాలయ ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జనగణన, యూనిఫైడ్ ఫ్యామిలీ సర్వే, ఈ–కేవైసీ, స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్, ’సర్’ తదితర పనులతో సతమతమవుతున్నారు. స్మార్ట్ఫోన్లు చేతబట్టి ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని, అలాగే మనమిత్ర కార్యక్రమాలను వార్డుల్లో ప్రచారం చేయాలని ఒత్తిడి చేస్తున్నారని చెబుతున్నారు. కొంతమంది అధికారులు వింత పోకడలతో ప్రోగ్రెస్ చూపించాలని తీవ్రంగా వేధిస్తున్నారని ఉద్యోగులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పరిపాలనా కార్యదర్శులకు గత జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలల్లో ప్రాపర్టీ టాక్స్ వసూళ్లకు టార్గెట్లు విధించారు. ఇలా సచివాలయ ఉద్యోగులపై వారి విధులతో సంబంధం లేని ఇతర శాఖల పనులను కూడా నెత్తిన రుద్దుతూ మానసిక ఒత్తిడికి గురిచేస్తున్నారని వారు వాపోతున్నారు. గతంలో వలంటీర్లు చేసే పనులను కూడా ఇప్పుడు సచివాలయ ఉద్యోగులతోనే చేయిస్తున్నారు. సెలవు రోజుల్లోనూ పనిచేయిస్తూ ఆరోగ్యాలతో చెలగాటమాడుతున్నారని ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిర్దేశిత పనులే తమతో చేయించాలని వారు సర్కార్ను డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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తాడికొండలో వైఎస్సార్సీపీ నేతపై హత్యాయత్నంసాక్షి, గుంటూరు: తాడికొండ నియోజకవర్గంలో దారుణం జరిగింది. మేడికొండూరు మండలం డోకిపర్రులో వైఎస్సార్సీపీ నేత రత్తయ్యను చంపేందుకు జనసేన నేతలు యత్నించారు. రత్తయ్య తల, ముఖంపై రాళ్లతో దాడి చేసిన జనసేన మూకలు.. ఆయన చనిపోయాడనుకుని వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. స్థానికులు గుర్తుపట్టి.. రత్తయ్యను ఆసుపత్రికి తరలించారు.20 రోజుల క్రితం రత్తయ్య ఇంటిపై జనసేన మూకలు దాడి చేశారు. రత్తయ్య తన ఇంటి ముందు వైఎస్సార్సీపీ బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఆ బ్యానర్ తీసేయాలని రత్తయ్యను జనసేన నేతలు హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలో జనసేన నేతలపై ఫిర్యాదు చేసినా కానీ పోలీసులు పట్టించుకోలేదు. దీంతో జనసేన నేతలపై గ్రీవెన్స్లో రత్తయ్య ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో రత్తయ్యపై రాత్రి విచక్షణారహితంగా రాళ్లు, కర్రలతో దాడి చేశారు. రత్తయ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
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పంటల బీమా గడువు పెంపుకొరిటెపాడు(గుంటూరు): ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజన్కు సంబంధించి ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన కింద వరి పంట మినహా నోటిఫై చేసిన అన్ని ఖరీఫ్ పంటలకూ పంటల బీమా నమోదు గడువును ఆగస్టు 15వ తేదీ వరకు పొడిగించినట్లు గుంటూరు జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి ఎం.పద్మావతి శనివారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. జూలై 31వ తేదీతో ముగిసిన గడువును రైతుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మరో 15 రోజులపాటు పొడిగించినట్లు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న ఎల్నినో ప్రభావం, వర్షాభావ పరిస్థితులు, రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను కేంద్ర వ్యవసాయశాఖ దృష్టికి తీసుకువెళ్లడంతోపాటు బీమా సంస్థలతో చర్చించిన అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. వరి పంటలకు యథావిధిగా ఆగస్టు 15వ తేదీ వరకు బీమా ప్రీమియం చెల్లించేందుకు గడువు ఉందని తెలిపారు. చివరి తేదీ వరకు వేచి ఉండకుండా, రైతులు వీలైనంత త్వరగా బీమా నమోదు చేసుకోవాలని ఆమె సూచించారు. తాడేపల్లి రూరల్: చారిత్రక సంపదను భవిష్యత్ తరాలకు భద్రంగా అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపైనా ఉందని అఖిల భారత పంచాయతీ పరిషత్ (ఢిల్లీ) జాతీయ అధ్యక్షుడు అశోక్సింగ్ జాదోన్ పేర్కొన్నారు. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి నియోజకవర్గంలోని ఉండవల్లి గుహలను ఆయన శనివారం సందర్శించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ చారిత్రక, సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక వైభవానికి ప్రతీకగా ఉండవల్లి గుహలు అత్యంత అద్భుతంగా ఉన్నాయని అశోక్సింగ్ జాదోన్ పేర్కొన్నారు. రెండవ అంతస్తులో శయనిస్తున్న అనంత పద్మనాభస్వామి విగ్రహం అత్యంత అద్భుతంగా ఉందని ప్రశంసించారు. ఉండవల్లి గుహలను సందర్శించిన వారిలో అఖిల భారత పంచాయతీ పరిషత్ (ఢిల్లీ) జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ పరిషత్ రాష్ట్ర చైర్మన్ డాక్టర్ జాస్తి వీరాంజనేయులు, పరిషత్ సంయుక్త కార్యదర్శి గొల్ల మాల్యాద్రి తదితరులు ఉన్నారు. నరసరావుపేట ఈస్ట్: శ్రీ సరస్వతి శిశుమందిర్ విద్యాసంస్థల గుంటూరు విభాగ్ స్థాయిలో రెండు రోజులపాటు నిర్వహించిన ఖేల్ కూద్ పోటీలు శనివారం ముగిశాయి. గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల పరిధిలోని శిశుమందిర్ పాఠశాలల నుంచి దాదాపు 270 మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. అథ్లెటిక్స్తోపాటు వివిధ క్రీడాంశాలలో పోటీలు నిర్వహించి విజేతలకు బహుమతులు అందచేశారు. కార్యక్రమంలో గుంటూరు విభాగ్ కార్యదర్శి సి.హెచ్.గోపీకృష్ణ, పాఠశాల కార్యదర్శి కొత్త రాము, పాఠశాల సమితి అధ్యక్షుడు మిరియాల నాగప్రసాదరావు, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొని విజేతలను అభినందించారు. తాడికొండ: ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వ అంతర్జాతీయ విద్య, పౌరసత్వం, కస్టమ్స్, బహుళ సాంస్కృతిక వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి జూలియన్ హిల్ తమ ప్రతినిధి బృందంతో కలిసి శనివారం రాజధాని ప్రాంతంలో పర్యటించారు. ఆస్ట్రేలియా బృందం రాయపూడిలోని ఏపీ సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని సందర్శించింది. ఆస్ట్రేలియా ప్రతినిధి బృందానికి రాష్ట్ర పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్, ఏపీ సీఆర్డీఏ కమిషనర్ వి.విజయ రామరాజు, ఇతర ఉన్నతాధికారులు స్వాగతం పలికారు. పర్యటనలో భాగంగా, వారు అమరావతి అభివృద్ధి ప్రణాళికలను తెలుసుకున్నారు. ముఖ్యంగా విద్యా రంగంలో భవిష్యత్ సహకార అవకాశాలపై సీఆర్డీఏ అధికారులతో ఆస్ట్రేలియా బృందం చర్చలు జరిపింది. ప్రపంచ స్థాయి రాజధానిగా అమరావతిని తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం చేపడుతున్న చర్యలను అడిషనల్ కమిషనర్ టి.రాహుల్ కుమార్రెడ్డి బృంద సభ్యులకు వివరించారు.
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చిట్ఫండ్ నిర్వాహకులపై చర్యలు తీసుకోండిఈశ్వర్ చిట్ఫండ్ కార్యాలయం ఎదుట బాధితుల ఆందోళన నరసరావుపేట టౌన్: చిట్ఫండ్ నిర్వాహకులపై చర్యలు తీసుకోవటంతో పాటు తమకు రావాల్సిన సొమ్మును ఇప్పించాలని బాధితులు శనివారం నరసరావుపేటలోని అరండల్పేటలోని ఈశ్వర్ చిట్ఫండ్ ఎదుట ఆందోళనకు దిగారు. ఈ సందర్భంగా బాధితులు మాట్లాడుతూ ఈశ్వర్ చిట్ఫండ్లో సభ్యులుగా చేరి ప్రతినెలా క్రమం తప్పకుండా డబ్బులు చెల్లించామన్నారు. చిట్టీ పాట పాడిన వారికి నేటికి డబ్బులు చెల్లించలేదన్నారు. అదే విధంగా చిట్టీపాట గడువు పూర్తి అయినప్పటికీ సభ్యులకు ఇవ్వాల్సిన నగదు ఇవ్వటంలేదన్నారు. 2019లో ప్రారంభమైన రూ.25 లక్షల చిట్టీపాట 2024లో ముగిసిందన్నారు. ఆ చిట్టీపాటలో తాము సభ్యులుగా చేరి ప్రతినెలా రూ.50 వేలు సంస్థకు చెల్లించామన్నారు. గత రెండేళ్లుగా తమకు రావాల్సిన డబ్బులు ఇవ్వకుండా కార్యాలయం చుట్టూ తిప్పుతున్నారన్నారు. చిట్ఫండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సర్తాజ్ ఆలీ విదేశాలకు వెళ్లాడని వంక చూపి అతని తండ్రి షౌకత్ ఆలీ డబ్బులు ఎగ్గొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని ఆరోపించారు. ఇప్పటికే చిట్ఫండ్ మోసంపై పల్నాడు జిల్లా ఎస్పీతో పాటు వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశామన్నారు. తమకు న్యాయం జరిగే వరకు ఆందోళన విరమించేది లేదంటూ నినాదాలు చేశారు. సమాచారం అందుకున్న వన్టౌన్ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, ఆందోళనకారులతో చర్చించారు. జరిగిన సంఘటనపై ఫిర్యాదు ఇస్తే న్యాయం జరిగేలా చూస్తామని హామీ ఇవ్వటంతో ఆందోళన విరమించారు.
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విద్యుత్ వైర్లు తెగిపడి ఏడు గేదెలు మృతివినుకొండ: పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ మండలం పెరుమాళ్లపల్లి గ్రామంలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. విద్యుత్ అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణమో, లేదా అకస్మాత్తుగా వైర్లు తెగిపడడమో తెలీదు కానీ.. పొలాల మీదుగా వెళ్తున్న హైటెన్షన్ విద్యుత్ వైర్లు తెగిపడి ఏడు పాడి గేదెలు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాయి. సేకరించిన వివరాల ప్రకారం.. పెరుమాళ్లపల్లి గ్రామానికి చెందిన రైతు లగడపాటి శ్రీనివాసరావు తన గేదెలను మేతకోసం పొలాల వైపు తోలుకెళ్లగా, అక్కడ అప్పటికే తెగిపడి ఉన్న విద్యుత్ వైర్లను గమనించకపోవడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. వైర్లకు తగలగానే విద్యుదాఘాతానికి గురై ఏడు గేదెలు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాయి. కన్నీటి పర్యంతమైన రైతు ‘నా కుటుంబానికి ఈ గేదెలే ప్రధాన జీవనాధారం. పాడి అమ్మగా వచ్చిన డబ్బులతోనే ఇల్లు గడిచేది. ఒక్కసారిగా ఏడు గేదెలు చనిపోవడంతో లక్షల రూపాయల ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది. ఇప్పుడు మా కుటుంబాన్ని ఎలా పోషించుకోవాలో అర్థం కావడం లేదు’ అని బాధితుడు, గేదెల యజమాని శ్రీనివాసరావు కన్నీరు మున్నీరయ్యాడు. ఈ ప్రమాదంపై గ్రామస్తులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదానికి గురైన రైతును ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి నష్టపరిహారం అందించి ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే, పరిసర ప్రాంతాల్లో వదులుగా ఉన్న విద్యుత్ లైన్లను సరిచేసి, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా విద్యుత్ శాఖ అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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పల్నాడుఆదివారం శ్రీ 2 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026దర్శనం పేరుతో వసూళ్ల దందాడీఎంహెచ్ఓగా రత్నమన్మోహన్ బాధ్యతల స్వీకారం ● టీటీడీ బ్రేక్ దర్శనాల పేరుతో టీడీపీ నేతల భారీ దోపిడీ ● నకిలీ సిఫార్సు లేఖలతో భక్తులను దగా చేసిన జనసేన నేత ● గుంటూరు మిర్చి వ్యాపారుల నుంచి రూ. 4.22 లక్షలు వసూలు ● గురజాల, వినుకొండ నియోజకవర్గాలలో భక్తులకు టోకరా సాక్షి ప్రతినిధి, గుంటూరు: వీఐపీ దర్శనాలు, సుప్రభాత సేవలకు అవకాశం ఇప్పిస్తామంటూ నకిలీ సిఫార్సు లేఖలతో భక్తులను కూటమి నేతలు నిండా ముంచేస్తున్నారు. దేవుళ్లంటే భయం కూడా లేకుండా వారు ధనార్జనే ధ్యేయంగా టీటీడీ లేఖలను సైతం అమ్ముకుంటున్న దుర్మార్గపు ఘటనలు జిల్లాలో అనేకం వెలుగుచూస్తున్నాయి. వీరిని పట్టుకుని దందా వెనుక ఉన్న ముఠాను అరెస్టు చేసి, అసలు సూత్రధారులను బయటకు లాగాల్సిన పోలీసులు కనీసం కేసులు కూడా నమోదు చేయలేదు. అధికార పార్టీ నేతలు ఏం చేసినా చూసీచూడనట్లు మిన్నకుండటం పోలీసులకు అలవాటుగా మారిపోయిందనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ● శావల్యాపురం మండలం కొత్తలూరు గ్రామానికి చెందిన 26 మంది భక్తులు తిరుమల స్వామివారిని దర్శించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. వీరికి ఈపూరు మండలం కొండ్రముట్ల గ్రామానికి చెందిన పాపిశెట్టి శ్రీనివాసరావు అనే టీడీపీ నాయకుడు సేవా టిక్కెట్లతో పాటు రూములు కూడా సమకూరుస్తానంటూ సుమారు రూ.60 వేలు వసూలు చేశాడు. తీరా దర్శనం సమయానికి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేశాడు. గ్రామస్తులు సిఫార్సు లేఖలను టీటీడీ సిబ్బందికి చూపించగా, అవి నకిలీవని నిర్ధారించారు. దీంతో చేసేదేమీ లేక ఉచిత దర్శనం చేసుకుని వెనుదిరగాల్సి వచ్చింది. అదే గ్రామానికి చెందిన ఓ ఎన్నారై నుంచి కూడా ఇతను రూ.26 వేలు వసూలు చేశాడనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. గ్రామస్తులు దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా ఎలాంటి కేసు నమోదు చేయలేదని చెబుతున్నారు. టీడీపీ నాయకుడు కావడంతోనే పోలీసులు చూసీచూడనట్లు వదిలేశారని ఆరోపిస్తున్నారు. ● గుంటూరు నగరానికి చెందిన సుమారు 67 మంది మిర్చి వ్యాపారులు గత నెలలో తిరుమల వెళ్లి దర్శనం చేసుకునేందుకు సిఫార్సు లేఖల కోసం ప్రయత్నించారు. నిమ్మల శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి టీటీడీ ఉద్యోగులతో విస్తృత పరిచయాలు ఉన్నాయని వారిని నమ్మించాడు. సుప్రభాత సేవ దర్శన టిక్కెట్లు ఇప్పిస్తానంటూ నమ్మబలికి రూ.4.22 లక్షలు కాజేశాడు. భక్తులు గత నెల 22న తిరుమల చేరుకున్నారు. సిఫార్సు లేఖలు పెడతానంటూ డబ్బులు తీసుకున్న నిమ్మల శ్రీనివాస్ కొద్దిసేపు మాట్లాడి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయడంతో బాధితులకు అనుమానం వచ్చింది. అతను ఇచ్చిన లేఖలను టీటీడీ అధికారులకు చూపించగా, అవి నకిలీవని తేలింది. దీంతో టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారుల సూచన మేరకు తిరుమల–2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసినప్పటికీ, నిందితుడిని పట్టుకుని నకిలీ సిఫార్సు లేఖలపై లోతుగా దర్యాప్తు జరపకుండా వదిలేశారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. వ్యాపారులంతా గుంటూరుకు చెందినవారు కావడంతో నల్లపాడు పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లగా... తిరుపతిలో ఇప్పటికే కేసు నమోదు అయినందున ఇక్కడ మరో కేసు పెట్టలేమని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుడు జనసేన నాయకుడు కావడంతో అతనిపై చర్యలు తీసుకునేందుకు పోలీసులు వెనుకాడుతున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ● గురజాల కేంద్రంగా టీడీపీ నేతల సిఫార్సు లేఖలు ఇప్పిస్తానంటూ భక్తుల నుంచి భారీగా డబ్బులు దండుకున్న వైనం ఆలస్యంగా బయటపడింది. వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనానికి రూ.25 వేల నుంచి రూ.30 వేల వరకు వసూలు చేస్తున్నారని, దీని వెనుక టీడీపీ ముఖ్య నేతల హస్తం ఉందనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. పోలీసులు ఈ దందా వెనుక ఉన్న పెద్దల పాత్రను వెలికితీయలేదనే విమర్శలు ఉన్నాయి. దీనిపై మాజీ ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్రెడ్డి పలు మార్లు విమర్శలు గుప్పించినా ప్రభుత్వం నుంచి స్పందించకపోవడం గమనార్హం. ఇవి కేవలం వెలుగులోకి వచ్చిన సంఘటనలు మాత్రమే. కూటమి నేతలు తమ అక్రమ దందాకు దేవుళ్లను సైతం వాడుకుంటున్నారనే విమర్శలు తీవ్రంగా వినిపిస్తున్నాయి. వినుకొండ నియోజకవర్గంలోనూ టీటీడీ దర్శనాల పేరుతో టోకరా వేశారు. అచ్చంపేట: పులిచింతల ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుత నిల్వ 28.99 టీఎంసీలు. విద్యుత్ ఉత్పత్తి నిమిత్తం ప్రాజెక్టు దిగువకు 400 క్యూసెక్కులు వదులుతున్నారు. అక్రమాలకు, అవినీతికి అలవాటు పడిన కూటమి నేతలు అందుకు దేవుడిని సైతం వదలడం లేదు. టీటీడీ వీఐపీ దర్శనాల పేరుతో భక్తుల నుంచి భారీగా డబ్బులు వసూలు చేసి వారిని ముంచారు. గుంటూరు జిల్లాలోనూ కూటమి నేతలు దర్శనాల దందా కొనసాగిస్తూ భక్తుల మనోభావాలతో ఆటలాడుకుంటున్నారు. పల్నాడు జిల్లా గురజాల, వినుకొండలో ఇదే దందా కొనసాగుతోంది.
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సెంట్రల్ డివైడర్ స్తంభాన్ని ఢీకొన్న లారీనరసరావుపేట: స్థానిక వినుకొండరోడ్డులోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సమీపంలో శనివారం పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఆ మార్గంలోని మాతాశ్రీ హాస్పిటల్కు ఎదురుగా ఉన్న రోడ్డు మధ్యలో ఏర్పాటుచేసిన వీధిలైట్ల స్తంభాన్ని ఓ లారీ ఢీకొట్టింది. దీంతో పోల్ దిమ్మె విరిగి పోల్ వంగి రెండోవైపున ఉన్న విద్యుత్లైన్పై పడింది. దీంతో వెంటనే వైర్లు ఒకదానితో ఒకటి కలిసి నిప్పరవ్వలు, మంటలు వ్యాపించి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. ఆ మార్గంలో బస్టాండ్ నుంచి బస్సులు, బస్టాండ్ ముందు నుంచి వినుకొండవైపుకు ప్రయాణీకులతో ఆటోలు ప్రయాణిస్తుంటాయి. అదే స్థంభం పూర్తిగా ఒరిగి వాటిపై పడినా ప్రయాణీకులకు గాయాలు తగిలేవి. సమాచారం రాగానే వెంటనే స్పందించి పోల్ను అక్కడిని తొలగించామని మున్సిపల్ డీఈ మహమద్ రఫీక్ వెల్లడించారు.
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జిల్లాలో ‘రెడ్ బుక్’ రాజ్యాంగం● వైఎస్సార్ సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు ధ్వజం ● పార్టీ సోషల్ మీడియా ఉపాధ్యక్షుడు వెంకట్రావు అరెస్ట్కు ఖండన వినుకొండ: పల్నాడు జిల్లాలో అధికార పార్టీ ‘రెడ్ బుక్’ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేస్తోందని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు విమర్శించారు. వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా సోషల్ మీడియా ఉపాధ్యక్షుడు సన్నపనేని వెంకట్రావు అరెస్టును ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. రాజకీయ కక్షసాధింపు చర్యల్లో భాగంగానే ప్రతిపక్ష నాయకులు, కార్యకర్తలపై అక్రమ కేసులు నమోదు చేసి వేధిస్తున్నారని బ్రహ్మనాయుడు ఆరోపించారు. కొందరు పోలీసు అధికారులు ఏకపక్షంగా, రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గి వ్యవహరించడం ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని అన్నారు. చట్టాన్ని నిష్పక్షపాతంగా అమలు చేయాలని, అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతున్న అధికారులు రానున్న రోజుల్లో చట్టం ముందు సమాధానం చెప్పక తప్పదని హెచ్చరించారు. వెంకట్రావు కుటుంబానికి పార్టీ ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని, న్యాయపోరాటం చేసి ఆయనను త్వరలోనే విడుదల చేయిస్తామని బ్రహ్మనాయుడు స్పష్టం చేశారు. నా భర్తను అక్రమంగా అరెస్టు చేశారు పార్టీలో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే కారణంతోనే తన భర్తపై పోలీసులు అక్రమ కేసులు బనాయించారని వెంకట్రావు భార్య రేణుక ఆరోపించారు. ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా కార్యాలయానికి వెళ్లిన తన భర్తను పోలీసులు తీసుకెళ్లారని తెలిపారు. పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి నాయన కనిపించడం లేదని ఫిర్యాదు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ పోలీసులు తిరస్కరించారని, రాత్రంతా స్టేషన్ ముందు వేచి చూశామని చెప్పారు. శనివారం పార్టీ నాయకులు పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చి ప్రశ్నించగా, అప్పుడే అరెస్టు చేసినట్లు చెబుతూ నోటీసులపై సంతకాలు తీసుకున్నారని కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. పోలీసులే ఈ విధంగా వ్యవహరించడం ఎక్కడా చూడలేదని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. న్యాయపోరాటం చేస్తాం వెంకట్రావు చౌదరి అక్రమ అరెస్ట్పై సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాల ఉల్లంఘన కింద న్యాయస్థానాల్లో పోరాటం చేస్తామని న్యాయవాది, వైఎస్సార్ సీపీ పల్నాడు జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ఎం.ఎన్.ప్రసాద్ తెలిపారు. వైఎస్సార్ సీపీ కార్యకర్తలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసేందుకే కూటమి ప్రభుత్వం ఇలా అక్రమ అరెస్టులకు పాల్పడుతోందని ఆరోపించారు. వెంకట్రావు వివరాలు తెలుసుకునేందుకు పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చిన నాయకులను కనీస మర్యాద లేకుండా బయటకు పంపించడాన్ని ఖండించారు. యాక్టివ్గా ఉండే వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులపై నాన్ బెయిలబుల్ తప్పుడు కేసులు అలవాటుగా మార్చుకున్నారని ఆరోపించారు. కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇవ్వకపోవడం తీవ్ర చట్ట వ్యతిరేక చర్య అని పేర్కొన్నారు.
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అర్హులను పెంఛన్!● చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో రెండేళ్లుగా మంజూరు కాని కొత్త పింఛన్లు ● తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న అర్హులు ● కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగినా ఫలితం శూన్యం ● కొత్త దరఖాస్తులకు అందుబాటులో రాని విధానం ● పైగా జిల్లాలోని లబ్ధిదారుల్లో 14,238 మందికి రద్దు సత్తెనపల్లి: జిల్లాలో కొత్త పింఛన్ల కోసం పలువురు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. పింఛన్లు ఎప్పుడు మంజూరు చేస్తారో తెలియక వృద్ధులు, వితంతువులు, దివ్యాంగులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కొత్తగా పింఛన్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. 2019–24 మధ్య వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పింఛన్ల నమోదు ప్రక్రియ నిరంతరాయంగా కొనసాగేదని పలువురు గుర్తుచేశారు. ప్రస్తుతం ఆ విధానం నిలిచిపోయిందని విమర్శిస్తున్నారు. రాజకీయ పైరవీలకే ప్రాధాన్యం గత ప్రభుత్వంలో పింఛన్ దరఖాస్తుదారుడు అర్హుడా, కాదా.. అనే విషయాన్ని స్థానిక సచివాలయ సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి నిర్ణయించేవారని చెబుతున్నారు. అనంతరం ఆన్లైన్ వ్యవస్థ ద్వారా వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల సమాచారంతో సరిపోల్చి పలు దశల్లో పరిశీలన అనంతరం పింఛన్ మంజూరు చేసేవారని పేర్కొంటున్నారు. ప్రస్తుతం వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియలో ఉద్యోగులే అర్హతను నిర్ణయిస్తున్నారని, ఈ ప్రక్రియపై అధికార కూటమి నాయకుల ప్రభావం, ఒత్తిడి ఉంటోందనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అర్హులైన కొందరిని కూడా అనర్హులుగా గుర్తిస్తున్నారని సమాచారం. నిరంతరాయంగా తొలగింపులు.. కొత్త పింఛన్లు మంజూరు చేయకపోగా, ఇప్పటికే ఉన్న వాటిని మాత్రం ప్రతి నెల తొలగిస్తున్నారని ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన సమయంలో 2024 జూన్ 1 నాటికి జిల్లాలో 2,80,568 పింఛన్లు ఉండేవి. ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య 2,66,330కు తగ్గింది. అంటే రెండేళ్లలో 14,238 పింఛన్లు తగ్గినట్లు గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. విద్యుత్ వినియోగం, ఆదాయపు పన్ను, నాలుగు చక్రాల వాహనం, ఇంటి స్థలం, వ్యవసాయ భూమి తదితర కారణాల పేరుతో వేలాది పింఛన్లు తొలగించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వలంటీర్ల వ్యవస్థ కొనసాగి ఉంటే సచివాలయ ఉద్యోగులతో సమన్వయం చేసి కొత్త పింఛన్ల నమోదు ప్రక్రియ సజావుగా సాగేదని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి రాష్ట్రంలో కొత్తగా పింఛన్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం లేకుండా పోయిందని అర్హులు చెబుతున్నారు. దరఖాస్తు చేసుకునే ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ సేవలు కూడా నిలిచిపోయినట్లు పేర్కొంటున్నారు. గతంలో గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల్లో ఏడాది పొడవునా దరఖాస్తులు స్వీకరించేవారని, ప్రస్తుతం జిల్లాలోని స్వర్ణ గ్రామ, స్వర్ణ వార్డు సచివాలయాల్లో ఆ సేవలు అందుబాటులో లేవని అంటున్నారు. ప్రతి సోమవారం జిల్లా కలెక్టరేట్లో నిర్వహించే ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్ఎస్), అలాగే ఎమ్మెల్యేలు నిర్వహించే ప్రజా వినతుల కార్యక్రమాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో పింఛన్ దరఖాస్తులు అందజేస్తున్నప్పటికీ ఫలితం కనిపించడం లేదని అర్హులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా ప్రభుత్వం స్పందించి అర్హులైన వారికి పింఛన్లు మంజూరు చేయాలని కోరుతున్నారు. అర్హులైన పలువురు కొత్త పింఛన్లు మంజూరు కాక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రెండేళ్లకు పైగా కొత్త పింఛన్లు లేకపోవడంతో కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతూ నిరాశ చెందుతున్నారు. కుటుంబ పెద్దను కోల్పోయిన వారు, ప్రమాదాల్లో దివ్యాంగులై వారు, వృద్ధాప్యంతో ఉపాధి కోల్పోయిన వారు పింఛన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. చంద్రబాబు సర్కారు నిర్వాకంతో వారికి తీవ్ర అవస్థలు తప్పడం లేదు. కొత్తవారికి ఇవ్వకపోగా ఉన్నవారి పింఛను రద్దు చేస్తుండటంపై ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
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45 సవర్ల బంగారం, నగదు చోరీనరసరావుపేట టౌన్: ఇంటికి వేసిన తాళం వేసినట్లుగానే ఉన్నా.. లోపలి రూ.70 లక్షల బంగారు ఆభరణాలు, రూ.20.50 లక్షల నగదు చోరీ అయ్యాయి. వన్టౌన్ సీఐ షేక్ ఫిరోజ్ కథనం ప్రకారం... రొంపిచర్ల మండలం ఆరేపల్లి ముప్పాళ్లకు చెందిన జక్కిరెడ్డి ఆదినారాయణరెడ్డి, కోటేశ్వరమ్మ దంపతులు ప్రకాష్నగర్ బాలాజీ ఆర్కెడ్ అపార్ట్మెంట్లో నివాసం ఉంటున్నారు. ఇంట్లో ఇనుప పెట్టెలో సుమారు 45 సవర్ల బంగారు ఆభరణాలు, రూ.20.50 లక్షల నగదు గురువారం భద్రపరిచి తాళం వేశారు. తాళం చెవిని డైనింగ్ హాల్ పక్కనే ఉన్న బీరువాపై ఉంచారు. శనివారం ఇనుప పెట్టె తెరిచి చూడగా ఆభరణాలు, నగదు కనిపించలేదు. వన్టౌన్ సీఐ ఫిరోజ్, ఎస్ఐ అరుణ సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. చోరీ జరిగిన తీరును పరిశీలించి పలు అనుమానాలను వ్యక్తం చేశారు. ఇనుప పెట్టె తాళం తెరిచి చోరీకి పాల్పడినట్లు గుర్తించారు. క్లూస్ టీం ఆధారాలను సేకరించింది. అపార్ట్మెంట్లో సీసీ ఫుటేజ్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ తెలిపారు.
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వినుకొండ స్టేషన్లో రైల్వే జీఎం పరిశీలనవినుకొండ: దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సందీప్ మాధుర్, గుంటూరు డీఆర్ఎం. సుదేష్ణసేన్లు శుక్రవారం వినుకొండ రైల్వే స్టేషన్ను సందర్శించారు. ‘అమృత్ భారత్’ పథకంలో భాగంగా స్టేషన్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులపై ఆరా తీశారు. పార్కు ప్రదేశాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా రూ.5 కోట్ల నిధులతో నూతనంగా నిర్మించిన సిబ్బంది 16 క్వార్టర్ల సముదాయాన్ని జీఎం ప్రారంభించారు. స్టేషన్ ఆవరణలో మొక్కలు నాటారు. కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ ఇంజినీర్ బీఎస్కే రాజకుమార్, ఈఈ తపన్ కుమార్ సింహ, అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఏఎన్యూ(పెదకాకాని): ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాయల పరిధిలో ఏప్రిల్లో నిర్వహించిన ఎంసీఏ, హార్టికల్చర్ అండ్ ల్యాండ్స్కేప్ గార్డెనింగ్ 4వ సెమిస్టర్ రెగ్యులర్ పరీక్ష ఫలితాలను విడుదల చేసినట్లు పరీక్షల నియంత్రణ అధికారి వెంకటేశ్వర్లు శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఎంసీఏలో 737 మంది పరీక్షలకు హాజరు కాగా, 724 మంది ... హార్టికల్చర్ కోర్సులో 16 మంది పరీక్ష రాయగా అందరూ ఉత్తీర్ణులయ్యారు.నరసరావుపేట: జాతీయ రహదారి (ఎన్హెచ్–167ఏ)కి సంబంధించిన 58 మధ్యవర్తిత్వ కేసులపై జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ కృతికా శుక్లా శుక్రవారం కలెక్టరేట్లో విచారణ చేపట్టారు. పలువురు రైతులు భూసేకరణ, పరిహారానికి సంబంధించిన అంశాలపై తమ న్యాయవాదులతో వచ్చి సమస్యలు వినిపించారు. కలెక్టర్ వాటి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకున్నారు. కోర్టు భవనాల కోసం స్థల సేకరణ రెవెన్యూ డివిజన్ కేంద్రాలలో కోర్టు భవనాల నిర్మాణం కోసం స్థల సేకరణ చేయాలని అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు. శుక్రవారం తన కార్యాలయంలో నరసరావుపేట, గురజాల, సత్తెనపల్లి రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారులు బాలకృష్ణ, మురళీకృష్ణ, గోపాలకృష్ణలతోపాటు తహసీల్దార్లతో వీసీ నిర్వహించారు. స్థల సేకరణ వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. గుంటూరులీగల్: పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు చిన్ననాటి నుంచే మంచి క్రమశిక్షణ, నైతిక విలువలు, బాధ్యతాయుతమైన ప్రవర్తనను నేర్పించాలని జువైనైల్ జస్టిస్ బోర్డు ప్రిన్సిపల్ మేజిస్ట్రేట్ మైలాబత్తుల శోభారాణి సూచించారు. గుంటూరు జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఆదేశాల మేరకు గురువారం గుంటూరు మహిళా ప్రాంగణంలో జువైనైల్ జస్టిస్ బోర్డు ఆధ్వర్యంలో బాల బాలికలు, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు ప్రత్యేక న్యాయ విజ్ఞాన అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. న్యాయమూర్తి శోభారాణి మాట్లాడుతూ పిల్లలపై తల్లిదండ్రులు నిరంతరం శ్రద్ధ చూపించాలన్నారు. వారి ఆలోచనలు, ప్రవర్తన, స్నేహాలు, విద్యాభ్యాసంపై తగిన పర్యవేక్షణ కలిగి ఉంటే వారు మంచి మార్గంలో ఎదగడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయని తెలిపారు. సదస్సులో చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ సభ్యులు, చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ విభాగం ప్రతినిధులు, జువైనైల్ జస్టిస్ బోర్డు సభ్యులు పాల్గొన్నారు. బాలల రక్షణ, హక్కులు, భవిష్యత్తు అభివృద్ధి, పునరావాసం తదితర అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు. బాల బాలికల తల్లిదండ్రులు, న్యాయవాదులు, సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు. నరసరావుపేట: పల్నాడు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి (డీఎంహెచ్ఓ)గా చుక్కా రత్న మన్మోహన్ నియమితులయ్యారు. బాపట్ల జిల్లా ఇమ్యూనైజేషన్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్న ఆయన్ను పల్నాడు జిల్లాకు డీఎంహెచ్ఓగా ఇన్చార్జిగా నియమిస్తూ శుక్రవారం ప్రజారోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ సంచాలకులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. గత నాలుగేళ్ల నుంచి డీఎంహెచ్ఓగా పనిచేస్తున్న డాక్టర్ బి.రవి పదవీ విరమణ చేయటంతో ఈ మేరకు నియామకం అవసరమైంది.
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మెగా కాదు.. దగా డీఎస్సీనరసరావుపేట: మెగా డీఎస్సీ పేరుతో కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులను దారుణంగా దగా చేసిందని వైఎస్సార్సీపీ కీలక నేతలు ఆరోపించారు. దీనిపై ఆడియా, వీడియా టేపులు స్పష్టంగా ఉన్నందున సీబీఐతో విచారణ చేయించాలని, అప్పటివరకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖా మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు కలెక్టరేట్లో ఆధారాలతో శుక్రవారం వినతిపత్రం సమర్పించారు. పార్టీ పిలుపు మేరకు జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి, పార్లమెంటు పరిశీలకుడు పూనూరి గౌతంరెడ్డి, జిల్లా కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి, గురజాల మాజీ ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్రెడ్డి, సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త డాక్టర్ గజ్జల సుధీర్భార్గవ రెడ్డి, పలు నియోజకవర్గాల పరిశీలకులు, వివిధ విభాగాల నాయకులు, కార్యకర్తలు భారీ సంఖ్యలో పార్టీ జిల్లా కార్యాలయం నుంచి కలెక్టరేట్ వరకు కాలి నడకన వచ్చారు. ‘ఇదేమి రాజ్యం – దోపిడీ రాజ్యం, దొంగల రాజ్యం’, ‘డౌన్ డౌన్ లోకేష్’ వంటి నినాదాలు చేశారు. డీఎస్సీ పేరిట కూటమి ప్రభుత్వం చేసిన మోసాన్ని నిరుద్యోగులు గుర్తించేలా, వారికి న్యాయం చేసేలా పార్టీ తరఫున పోరాటం చేస్తామని నాయకులు చెప్పారు. గేటు దాటి లోపలికి వెళ్లేందుకు పోలీసులు అందరినీ అనుమతించలేదు. దీంతో కొందరు మాత్రమే లోనికి వెళ్లారు. కలెక్టర్ డాక్టర్ కృతికా శుక్లాకు వినతిపత్రం ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నించగా... ఆమె సూచన మేరకు డీఆర్ఓ అద్దెయ్యకు వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్లమెంటు పరిధిలోని నియోజకవర్గాల పరిశీలకులు యెనుముల మురళీధరరెడ్డి, కొమ్మినేని వెంకటేశ్వర్లు, బాసు లింగారెడ్డి, పడాల శివారెడ్డి, చిట్టా విజయభాస్కరరెడ్డి, దొంతిరెడ్డి అంజిరెడ్డి, రేపాల శ్రీనివాసరావు, యువజన, విద్యార్థి విభాగాల జిల్లా అధ్యక్షులు కందుల శ్రీకాంతరెడ్డి, గుజ్జర్లపూడి ఆకాష్రెడ్డి, ఇంటలెక్చ్యువల్ ఫోరం రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఇయం.స్వామి, పట్టణ అధ్యక్షుడు షేక్ కరిముల్లా, నరసరావుపేట, రొంపిచర్ల మండల కన్వీనర్లు తన్నీరు శ్రీనివాసరావు, కురుగుంట్ల శ్రీనివాసరెడ్డి, రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శులు మద్దిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి, గంటెనపాటి గాబ్రియేలు, గెల్లి బ్రహ్మారెడ్డి, రాష్ట్ర అంగన్వాడీ విభాగ కార్యదర్శి జి.హెల్డా ఫ్లోరెన్స్, జిల్లా కార్యదర్శి ఎస్.సుజాతాపాల్, నకరికల్లు మండల కన్వీనర్ భవనం రాఘవరెడ్డి, పలు విభాగాల నాయకులు, కార్యకర్తలు, యువకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి మాట్లాడుతూ విద్యాశాఖ మంత్రి అంటేనే అవినీతి మంత్రిగా లోకేష్కు ముద్ర పడిందన్నారు. డీఎస్సీలో అనర్హులకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారన్నారు. ర్యాంకు తెచ్చుకున్న వారికి అన్యాయం జరిగిందన్నారు. స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఉద్యోగాలను తప్పుడు జీవో ఆధారంగా అమ్ముకున్నారని ఆరోపించారు. అవినీతికి ఇదే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ అన్నారు. సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్కి పిలిచిన వారికి కూడా ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా తర్వాత స్థానంలోని వారికి ఇచ్చారని తెలిపారు. జిల్లా అధ్యక్షుడు పిన్నెల్లి మీడియాతో మాట్లాడుతూ పారదర్శకంగా ఒకేసారి 1.30 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన ఘనత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికే దక్కిందన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగాలు అమ్ముకోవాలనే ఉద్దేశంతో జీఓ 47 రిలీజ్ చేశారని చెప్పారు. రూ.9,300 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు విడుదల చేయాల్సి ఉందన్నారు. సూపర్ సిక్స్ పేరుతో పేద, మధ్యతరగతి వారిని మోసగించారని ధ్వజమెత్తారు. డీఎస్సీ అభ్యర్థుల పక్షాన పోరాడతామన్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే కాసు మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలో దగాకోరు ప్రభుత్వం ఉందన్నారు. 20 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని, అవి ఇచ్చేవరకు ప్రతి నిరుద్యోగికి నెలకు రూ.3 వేల భృతి ఇస్తామని దగా చేశారన్నారు. లోకేష్ ఇంట్లో పనిచేసే కంప్యూటర్ ఆపరేటర్కు దొంగమార్గంలో డీఎస్సీలో ఉద్యోగం ఇచ్చారని ఆరోపించారు. సంక్షేమ పథకాలు అమలు కావడం లేదన్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో టీడీపీ నాయకులను గట్టిగా నిలదీయాలని ప్రజలకు సూచించారు. చంద్రబాబు సర్కారుపై తాము పోరాటం చేస్తామన్నారు. సత్తెనపల్లి సమన్వయకర్త డాక్టర్ గజ్జల సుధీర్భార్గవ రెడ్డి మాట్లాడుతూ డీఎస్సీ నిర్వహించి అవినీతికి పాల్పడ్డారని పాలకులపై ధ్వజమెత్తారు. కావాల్సిన వారికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చుకున్నారన్నారు. కష్టపడి చదివిన వారికి అన్యాయం జరిగినట్లు తెలిపారు. దొంగ ధ్రువపత్రంతో నిజమైన క్రీడాకారులను పక్కనపెట్టారని ఆరోపించారు. ఆర్చరీలో గోల్డ్మెడల్ సాధించిన వ్యక్తిని 1:1 నిష్పత్తిలో పిలిచి ఉద్యోగం ఇవ్వలేదని అన్నారు. డీఎస్సీ పెద్ద స్కాం అని, మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలన్నారు.
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ఖరీఫ్ ఆశలు ఆవరి!ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమై దాదాపు రెండు నెలలు పూర్తవుతున్నా పంటల సాగు రైతులు ముందుకు రావడం లేదు. సాధారణ సాగు లక్ష్యంలో కనీసం పావు వంతు కూడా పూర్తి కాలేదు. ఎల్నినో ప్రభావంతో తీవ్ర వర్షాభావం నెలకొనడం, జలాశయాల్లోకి నీరు చేరకపోవడంతో సాగుకు రైతన్నలు వెనుకడుగు వేస్తున్నారు. రెండు రోజులుగా తొలకరి చినుకులు కురుస్తున్నా, సాగుకు ఉపయోగపడేలా నేల పూర్తిస్థాయిలో తడిసేలా పడకపోవడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.సాక్షి, నరసరావుపేట: పల్నాడు జిల్లాలో వ్యవసాయ పంటల ఖరీఫ్ సాధారణ సాగు లక్ష్యం 1,57,932 హెక్టార్లు కాగా, ప్రస్తుతం కేవలం 35,923 హెక్టార్లలోనే సాగు పూర్తైంది. ఇది మొత్తం లక్ష్యంలో 22.70 శాతం మాత్రమే. ఇందులో అత్యధికంగా 34,490 హెక్టార్లలో పత్తి సాగు చేశారు. అది కూడా పత్తి సాగు లక్ష్యం 86,305 హెక్టార్లు కాగా, ఇప్పటివరకు సాగైనది కేవలం 40 శాతం మాత్రమే. ఆగస్టు నెల ప్రారంభం కానుండటంతో ఈ ఏడాది ఖరీఫ్లో పూర్తిస్థాయిలో పత్తి సాగు కష్టమేనన్న వాదన వినిపిస్తోంది. వానలు లేక ఆందోళన ఇప్పటికే సాగు చేసిన పత్తి పంటకు గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలు కొంతమేర ఉపయోగపడే అవకాశముంది. అయితే ఇప్పటికే కొందరు రైతులు ఎండిపోయిన మొక్కలను ట్రాక్టర్లతో దున్నేసి మరోసారి సాగుకు సిద్ధమవుతున్నారు. సాధారణంగా ఈ సమయానికి వరి నారుమళ్లు, కంది సాగు పుంజుకోవాలి. కానీ ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితుల్లో అది సాధ్యం కాలేదు. జిల్లాలోని 28 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతం నమోదు అవుతుండటంతో ఈ ఏడాది సాగు సాధ్యమవుతుందా అనే అనుమానం కర్షకుల్లో మొదలైంది. ఎల్నినో ప్రభావం పల్నాడు జిల్లాపై అధికంగా కనిపిస్తోంది. జిల్లాలో ఈ నెల 31వ తేదీ నాటికి సాధారణంగా 366.67 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు కావాల్సి ఉండగా, కేవలం 96.84 సెం.మీ. వర్షపాతం మాత్రమే నమోదైంది. ఈపూరు, చిలకలూరిపేట, యడ్లపాడు, శావల్యాపురం, బొల్లాపల్లి మండలాల్లో వర్షపాతం మరింత ఆందోళనకరంగా ఉంది. మరోవైపు, గత ఏడాది ఇదే సమయంలో శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ జలాశయాలు నీటితో కళకళలాడుతూ క్లస్టర్ గేట్ల నుంచి వరద నీరు ప్రవహించింది. అయితే ఈ ఏడాది సాగర్లోకి ఇప్పటివరకు కనీసం ఒక్క టీఎంసీ నీరు కూడా రాకపోవడం ఆందోళనకరంగా మారింది. నాగార్జునసాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 312 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం కేవలం 136.99 టీఎంసీలే ఉన్నాయి. ఇది డెడ్ స్టోరేజ్కు దాదాపు సమానంగా ఉంది. శ్రీశైలానికి నీటి ప్రవాహం మొదలైనా, నాగార్జునసాగర్ నిండాలంటే ఎగువ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురవాల్సి ఉంది. దీంతో వరి, ఇతర వాణిజ్య పంటల సాగుకు రైతన్నలు వెనుకడుగు వేస్తున్నారు. కొందరు రైతులు ముందస్తు రబీ సాగుపై ఆశలు పెట్టుకున్నారు. పత్తి పంట సాగు చేయాలనుకున్న వారిలోనే కొందరు మొక్కజొన్న వేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు. వర్షాకాలం రెండో భాగంలో అయినా సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిస్తే ముందస్తు రబీ పంట ఆశాజనకంగా ఉంటుందనే భావన వారిలో నెలకొంది.
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దర్శనాల పేరిట మోసాలు దారుణంగురజాల: టీటీడీ బ్రేక్ దర్శనం లెటర్లు అమ్ముకుంటున్న ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు మంచి బుద్ధిని ప్రసాదించు స్వామీ.. అంటూ గురజాల మాజీ ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్రెడ్డి వేంకటేశ్వర స్వామిని వేడుకున్నారు. పల్నాటి తిరుమలగా పేరుగాంచిన స్థానిక నగర పంచాయతీలోని జంగ మహేశ్వరపురంలో ఉన్న వేంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం వద్ద ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ధర్మాన్ని కాపాడాల్సిన వారే అధర్మం వైపు నడుస్తుంటే ఏమి చేయాలో అర్థం కావడం లేదన్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం లెటర్లు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు అమ్ముకోవడం ఏమిటన్నారు. ఇంతటి దుర్మార్గం ఎక్కడైనా ఉందా అని ప్రశ్నించారు. కార్యక్రమంలో పెదకూరపాడు నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు యెనుముల మురళీధర్రెడ్డి, మాచర్ల పరిశీలకుడు కొమ్మినేని వెంకటేశ్వర్లు (కేవి), మండల కన్వీనర్ కొమ్మినేని బుజ్జి, పట్టణ కన్వీనర్ కె.అన్నారావు, కర్రా చినకోటేశ్వరరావు, బండ్ల వెంకయ్య, షేక్ నాగులుమీరా, నాగులు, కర్రా గిరి, శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కదం తొక్కిన స్కీం వర్కర్లునరసరావుపేట: ఎన్నికల హామీలను అమలు చేయాలని అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, హెల్పర్లు, మధ్యాహ్న భోజన పథక కార్మికులు, ఆశా వర్కర్లు, వెలుగు వీఓఏలు భారీ ఆందోళన నిర్వహించారు. సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో గాంధీ పార్కు ధర్నా చౌక్ నుంచి కలెక్టరేట్ వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించిన అనంతరం కలెక్టరేట్ ఎదుట శుక్రవారం ధర్నా చేపట్టారు. జిల్లా నలుమూలల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో స్కీం వర్కర్లు పాల్గొని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. కలెక్టరేట్లోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన నాయకులు, స్కీం వర్కర్లను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన తోపులాటలో జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్. ఆంజనేయులు నాయక్పై పోలీసులు దాడి చేశారని నాయకులు ఆరోపించారు. దీనిని ఖండించిన నాయకులు ఉద్యమాలను అణచివేసే ప్రయత్నాలు మానుకోవాలని, దాడులకు తాము భయపడబోమని హెచ్చరించారు. అనంతరం యూనియన్ నాయకులు కలెక్టర్ డాక్టర్ కృతికా శుక్లాకు వినతిపత్రం అందజేశారు. ముందుగా శ్రామిక మహిళా సమన్వయ కమిటీ జిల్లా కన్వీనర్ డి. శివకుమారి అధ్యక్షతన జరిగిన ధర్నాలో రాష్ట్ర కార్యదర్శి ముజఫర్ అహ్మద్ మాట్లాడుతూ, ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ప్రస్తుత కూటమి నాయకులు స్కీం వర్కర్ల ఆందోళనలకు సంఘీభావం తెలిపి ఇప్పుడు పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్. ఆంజనేయులు నాయక్ మాట్లాడుతూ ఎన్నికల హామీలను తక్షణమే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రైతు సంఘం పల్నాడు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఏపూరి గోపాలరావు , కౌలు రైతు సంఘం పల్నాడు జిల్లా కార్యదర్శి వై. రాధాకృష్ణ , ఏపీడబ్ల్యూజేఎఫ్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు బి.ఎన్. ప్రసాదరావు, అంగన్వాడీ వర్కర్స్ అండ్ హెల్పర్స్ యూనియన్ జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షురాలు గుంటూరు మల్లీశ్వరి, శ్రామిక మహిళా సమన్వయ కమిటీ జిల్లా కన్వీనర్ డి. శివకుమారి, ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ అధ్యక్షురాలు కె. చంద్రకళ, ఎం. రత్నకుమారి పాల్గొన్నారు.
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పచ్చ చొక్కాలు వేసుకున్న పోలీసులువినుకొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు పాలనలో పోలీసులు పచ్చ చొక్కాలు వేసుకున్నారని ఆరోపించారు. అంబటి ఇంటిపై దాడి చేసిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి, ఆమె భర్తను అరెస్టు చేయాలన్నారు. మైనార్టీ నేత ముస్తఫాపై అక్రమ కేసులు పెట్టారని ఆరోపించారు. టీడీపీ రాక్షస పాలనలో వినుకొండ నియోజకవర్గంలో దారుణ హత్యలు చోటు చేసుకున్నాయని అన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ కార్యకర్త రషీద్ను నడిరోడ్డుపై నరికారని గుర్తుచేశారు. టీడీపీ ఎమ్మెల్యే జీవీ ఆంజనేయులు, మక్కెన హస్తం లేకుండా హత్యలు జరగవన్నారు.
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ఎన్నాళ్లీ వెట్టిచాకిరీ?చంద్రబాబును నమ్మి ఓట్లు వేసిన ప్రజలు ఇప్పుడు తీవ్ర నిరాశలో ఉన్నారు. ఇసుక, మట్టి అక్రమ తవ్వకాలు, పేకాట క్లబ్లు, మద్యం సిండికేట్లతో కూటమి నాయకులకు మాత్రమే చంద్రబాబు సంపద అందించారు. సామాన్య ప్రజలను నట్టేట ముంచారు. పెరిగిన నిత్యావసరాల ధరలు, అందని సంక్షేమ పథకాలతో వారందరూ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో కాంట్రాక్ట్, ఔట్సోర్సింగ్ విధానంలో పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి అష్టకష్టాలు తప్పడం లేదు. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం పల్నాడు జిల్లా కేంద్రమైన నరసరావుపేటలోని కలెక్టరేట్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించనున్నారు. సత్తెనపల్లి: జిల్లాలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖల్లో దశాబ్దాలుగా పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్, ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల పరిష్కారానికి నడుం బిగించారు. ఎన్నికల ముందు నారా లోకేష్ యువగళం పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలంటూ కూటమి ప్రభుత్వానికి మొర పెట్టుకుంటున్నా, తమ న్యాయమైన సమస్యల పరిష్కారానికి ఉద్యమం ఒక్కటే శరణ్యమని పేర్కొంటున్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా... జిల్లాలోని వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల పరిధిలో కాంట్రాక్ట్, ఔట్సోర్సింగ్ పద్ధతిలో, ప్రభుత్వ స్కీం విభాగాల్లో అంగన్వాడీ, ఆశ కార్యకర్తలు, పారామెడికల్, నర్సింగ్ ఉద్యోగులు, 108, 104 సిబ్బంది, శానిటరీ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. వీరిలో చాలామంది 20 నుంచి 30 ఏళ్ల సీనియారిటీ కలిగి ఉన్నారు. ఎప్పటికై నా రెగ్యులర్ కాకపోతామన్న ఆశతో అప్పటి నుంచి చాలీచాలని వేతనంతో ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ కుటుంబాలను లాక్కొస్తున్నారు. అయినప్పటికీ తమ తలరాతలు మారడం లేదంటూ నిట్టూరుస్తున్నారు. ఎన్నిమార్లు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లినా పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చంద్రబాబు పాలనలో సమస్యలివీ.... ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవీ... కనీస వేతనాలు అమలు కాక వివిధ శాఖల్లో పనిచేస్తున్న స్కీం ఉద్యోగులు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రస్తుతం నిత్యావసరాల ధరలు పెరిగిపోయాయి. ఆ మేరకు వేతనాలు పెరగక చాలీచాలని జీతాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దీనికి తోడు ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడం లేదు. ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండు సంవత్సరాలు గడిచినా హామీలు అమలు చేయకపోవడంతో ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. డిమాండ్ల పరిష్కారానికి ఈ నెల 31న కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించనున్నాం. – ఎస్. ఆంజనేయులు నాయక్, సీఐటీయూ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి, పల్నాడు
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కోటప్పకొండలో 3న ఘటాభిషేకంనరసరావుపేట రూరల్: కోటప్పకొండ త్రికోటేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో ఆగస్ట్ 3వ తేదీ ఘటాభిషేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్టు ఆలయ ఈవో డి.చంద్రశేఖరరావు శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. దేవదాయ శాఖ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు విస్తారంగా వర్షాలు కురిసి రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్టు వివరించారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామి వారి కృపకు పాత్రులు కావాలని కోరారు. అమరావతి: ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రమైన అమరావతిని గురువారం తైవాన్ ప్రతినిధుల బృందం సందర్శించింది. తహసీల్దార్ డానియేల్ పర్యవేక్షణలో చైన్నెలోని తైపే ఎకనామిక్ అండ్ కల్చరల్ సెంటర్ డైరెక్టర్ జనరల్ స్టీఫెన్ హ్సు, డైరెక్టర్ డెన్నిస్ త్సాయ్, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఎరిక్ చావోలు అమరావతి పురావస్తు మ్యూజియం, అమరావతి స్తూపాన్ని తిలకించారు. అనంతరం ధ్యానబుద్ధ విగ్రహాన్ని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా తైవాన్ ప్రతినిధులకు అమరావతి మెడిటేషన్ టెంపుల్ ప్రతినిధి ధర్మానంద.. ధ్యానబుద్ధ ప్రాజెక్టు విశిష్టతను, అమరావతి చారిత్రక నేపథ్యాన్ని వివరించారు. అనంతరం ధ్యానబుద్ధ ప్రాజెక్టులో బుద్ధునికి పూజలు నిర్వహించారు. బుద్ధుని జీవిత విశేషాలను తెలిపే శిల్పాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ధ్యానబుద్ధ విగ్రహాన్ని తిలకించిన స్టీఫెన్ హ్సు ప్రత్యేకంగా ఫొటోలు దిగడం విశేషం. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ భారతదేశ సాంస్కృతిక వైభవం ఎంతగానో ఆకట్టుకుందన్నారు. చారిత్రక విశేషాలను తైవాన్ దేశస్థులు తెలుసుకునేలా కృషి జరగాలన్నారు. ఇండియా, తైవాన్ల మధ్య సాంస్కృతిక సంబంధాలు మరింత బలపడాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ సందర్శనలో వారి వెంట పురావస్తు శాఖ అధికారులు సూర్యప్రకాశ్, నాగేంద్ర కుమార్, జిల్లా పర్యాటక అధికారి నాయుడమ్మ, ఎంపీడీవో శివపార్వతి, ఏపీటీడీసీ అమరావతి యూనిట్ మేనేజర్ అశోక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. గుంటూరు లీగల్. గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో గురువారం మహిళా న్యాయవాదులకు చెస్ పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ పోటీల్లో మొదటి స్థానంలో కె.దివ్య, రెండవ స్థానంలో ఎస్.తేజస్విని నిలిచారు. మహిళల క్యారమ్స్ సింగిల్స్ విభాగంలో మొదటి స్థానంలో కె.దివ్య, రెండవ స్థానంలో పి.కళ్యాణి, విజేతలుగా నిలిచారు. గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ మదిర నాగేశ్వరరావు విజేతలను అభినందించారు. క్రీడా పోటీలు మహిళా న్యాయవాదుల్లో ఐక్యత, ఆరోగ్యం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తాయని, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరిన్ని నిర్వహించాలని పలువురు సభ్యులు అభిప్రాయపడ్డారు. కార్యక్రమాన్ని స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ సెక్రటరీ కుప్పల హనుమంతరావు ఈసీ మెంబెర్ రాయపూడి శ్రీను, ట్రెజరర్ ఆకుల సుజాత, ఈసీ మెంబర్స్ ఈ పోటీలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఏఎన్యూ(పెదకాకాని): ఏఎన్యూలో జూన్ 2026న జరిగిన రెగ్యులర్ పరీక్షల ఫలితాలను విడుదల చేసినట్లు పరీక్షల నియంత్రణాధికారి ఎ. వెంకటేశ్వర్లు గురువారం పేర్కొన్నారు. బీ ఫార్మసీ పరీక్షలకు 1,591 మంది హాజరు కాగా 1,518 మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ఎంఈడీ 4వ సెమిస్టర్ పరీక్షలకు 187 మందికిగాను 133 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఎంబీఏ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ నాల్గవ సెమిస్టర్కు 52 మందికిగాను 51 మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ఎంఏ ఇంటెగ్రేటెడ్ పబ్లిక్ పాలసీ ఆరవ సెమిస్టర్, ఎంఏ ఎకనామిక్స్ 4వ సెమిస్టర్, సోషియాలజీ 4వ సెమిస్టర్, మాస్ట్టర్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్ 4వ సెమిస్టర్ పరీక్షలకు హాజరైన విద్యార్థులు అందరూ ఉత్తీర్ణత సాధించారు. రీవాల్యుయేషన్కు ఆగస్టు 10 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
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పోస్టు పెడితే కేసులా?నరసరావుపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ సీఎం చంద్రబాబు, డీసీఎం పవన్ కల్యాణ్పై సోషల్ మీడియాలో పోస్టు పెడితేనే కేసులు నమోదు చేస్తున్న పోలీసులు.. అంబటి ఇంటిపై దాడి చేస్తే కేసులు పెట్టలేదన్నారు. కారు యాక్సిడెంట్ కేసులో మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజుపై 307 కేసు పెట్టారని, గుంటూరులో మహిళను వివస్త్రను చేసిన టీడీపీ నేతపై సాధారణ కేసు నమోదు చేశారన్నారు. ప్రభుత్వాన్ని నిత్యం విమర్శిస్తున్నందుకు అంబటిపై దాడి చేసి కేసులు పెట్టారని, అన్నీ గుర్తుంచుకుంటామన్నారు.
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ప్రభుత్వంపై పోరుబాటగుంటూరు ఎడ్యుకేషన్: చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై ప్రశ్నిస్తే అక్రమ కేసులు పెట్టి వేధిస్తున్న తీరుపై వైఎస్సార్ సీపీ ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా నేతలు మండిపడ్డారు. పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పిలుపు మేరకు మెగా డీఎస్సీ స్కాంపై జూలై 31 నుంచి ఆగస్టు 10వ తేదీ వరకు నిరసన కార్యక్రమాలను విజయవంతం చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని సమష్టిగా నిర్ణయించారు. గురువారం గుంటూరు నగరంలో సిద్ధార్థనగర్లోని మాజీ మంత్రి, పార్టీ గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు అంబటి రాంబాబు క్యాంపు కార్యాలయానికి తరలివచ్చిన ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎంపీలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు ఈ నిరసన కార్యక్రమాలపై చర్చించారు. శుక్రవారం డీఎస్సీ స్కాంపై జిల్లా కలెక్టర్లకు విజ్ఞాపన పత్రాలు సమర్పించనున్నారు. ఆగస్టు 3, 4 తేదీల్లో నియోజకవర్గ స్థాయిలో టౌన్ హాల్ సదస్సులు, ఆగస్టు 6 నుంచి 9వ తేదీ వరకు రిలే నిరాహారదీక్షలు, 10న నిరసన ర్యాలీలు నిర్వహించాలని పార్టీ విడుదల చేసిన షెడ్యూల్కు అనుగుణంగా సన్నద్ధం కావాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆయా కార్యక్రమాల్లో డీఎస్సీ బాధిత అభ్యర్థులు, విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులను భాగస్వాములను చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. పోలీసులను వదిలే ప్రసక్తే లేదు ప్రభుత్వ మాజీ విప్, మాచర్ల మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ అంబటి ఇంటిపై టీడీపీ మూకల దాడి దుర్మార్గమని, ఎంపీ పెమ్మసాని ఆదేశాలతో ఈ దాడి జరిగిందన్నారు. ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలోని ముఖ్య నేతలందరిపై అక్రమ కేసులు పెట్టారని తెలిపారు. టీడీపీ వారికి వత్తాసు పలుకుతున్న పోలీసులను వదిలే ప్రసక్తి లేదన్నారు. రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగంలో పెడుతున్న అక్రమ కేసులను 20 ఏళ్లలో ఎన్నడూ చూడలేదన్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫాపై పెట్టిన కేసు పూర్తిగా చట్ట విరుద్ధమన్నారు. అక్రమ కేసులకు భయపడబోమన్నారు. రాజ్యమేలుతున్న అరాచకం సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త గజ్జెల సుధీర్ భార్గవ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కూటమి పాలనలో అరాచకం, అన్యాయం రాజ్యమేలుతున్నాయని ఆరోపించారు. పోలీసు యంత్రాంగం వైఫల్యంతో పాటు వ్యవస్థ పట్టాలు తప్పిందన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ నేతలతోపాటు అమాయకులపై తప్పుడు కేసులు పెడుతున్న ప్రభుత్వం, పోలీసులపై న్యాయ పోరాటం చేస్తామన్నారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్ సీపీ గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు అంబటి రాంబాబు, మాజీ ఎంపీ మోదుగుల వేణుగోపాల్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, మంగళగిరి, ప్రత్తిపాడు, వేమూరు, రేపల్లె, తెనాలి, గుంటూరు తూర్పు సమన్వయకర్తలు దొంతిరెడ్డి వేమారెడ్డి, బలసాని కిరణ్కుమార్, వరికూటి అశోక్బాబు, పీటా నాగమోహనకృష్ణ గౌతమ్రెడ్డి, తెనాలి శ్రావణ్కుమార్, నూరిఫాతిమా, వనమా బాలవజ్రబాబు, గుంటూరు పార్లమెంట్ పరిశీలకుడు పోతిన మహేష్, రాష్ట్ర ట్రేడ్ యూనియన్ విభాగ అధ్యక్షుడు గౌతంరెడ్డి, అసెంబ్లీ పరిశీలకులు నల్లమోతు రూత్రాణి, కాకుమాను సదాశివారెడ్డి, నిమ్మకాయల రాజనారాయణ, మదన్మోహన్ గౌడ్, నూతలపాటి హనుమయ్య, బాసు లింగారెడ్డి, చిట్టా విజయభాస్కర్రెడ్డి, కొమ్మినేని వెంకటేశ్వర్లు, గుత్తికొండ అంజిరెడ్డ, వై.మురళీధర్రెడ్డి, పడాల శివారెడ్డి, గడ్డేటి సురేంద్ర, మోపిదేవి శ్రీనివాసరావు, ఇతర నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
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జిల్లాలో ప్రత్యేక బియ్యం కౌంటర్లు ఏర్పాటునరసరావుపేట: జిల్లాలో పెరుగుతున్న బియ్యం ధరలను నియంత్రించేందుకు రైస్ మిల్లర్ల సహకారంతో నరసరావుపేట, వినుకొండ, సత్తెనపల్లి, చిలకలూరిపేట, దాచేపల్లి, పిడుగురాళ్ల, నకరికల్లు, మాచర్ల, గురజాలలో ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఆగస్టు ఒకటవ తేదీ నుంచి ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు జిల్లా పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారి ఎంవి.ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు. కలెక్టరేట్లో రైస్మిల్లర్లతో గురువారం సమావేశం నిర్వహించారు. సూపర్ పైన్ రైస్, స్టీమ్డ్ రైస్ (బీపీటీ) కేజీ రూ.52 చొప్పున, రా రైస్ బీపీటీ కేజీ రూ.50 ధరలపై విక్రయాలు జరుపుతారన్నారు. రైతు బజార్లు, రైస్ మిల్లుల్లో కూడా ఇదే ధరలపై లభిస్తాయన్నారు. జిల్లా ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. సమావేశంలో డీఆర్ఓ అద్దెయ్య, రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షులు ఊర భాస్కరరావు పాల్గొన్నారు. యడ్లపాడు: పల్నాడు జిల్లా యడ్లపాడు మండలం కొండవీడు రెవెన్యూ పరిధిలోని చౌడవరం కొండ పోరంబోకు భూముల్లో జిల్లా కారాగార ఏర్పాటుకు అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు జిల్లా కలెక్టర్ కృతికా శుక్లా, స్థానిక నాయకులతో కలిసి జైలు నిర్మాణానికి అనుకూల స్థలాన్ని పరిశీలించారు. 44 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిలో అందుబాటులో ఉన్న మౌలిక వసతులను అధికారులతో కలిసి సమీక్షించారు.
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ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణికుడు మృతినరసరావుపేట టౌన్: ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణికుడు మృతి చెందిన సంఘటన బుధవారం నరసరావుపేట ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో చోటుచేసుకుంది. వన్టౌన్ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కర్నూలు ఆర్టీసీ డిపోకు చెందిన ఏపీ జీరో జెడ్ 0456 నంబరు గల బస్సు విజయవాడ వెళ్తూ మార్గమధ్యంలో వినుకొండ మీదుగా నరసరావుపేటకు చేరింది. అందులో బొల్లాపల్లి మండలం సరిగొండపాలెం గ్రామానికి చెందిన బోయిన ఆదాము (55) ప్రయాణిస్తూ మృతి చెందాడు. నరసరావుపేట ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో ప్రయాణికుల గమనించి విషయాన్ని ఆర్టీసీ సిబ్బందికు తెలియజేశారు. సమాచారం అందుకున్న వన్టౌన్ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. చిలకలూరిపేటలో అనారోగ్యంతో ఉన్న తన భార్య మరియమ్మను చూసేందుకు వెళ్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. మృతుడి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై బంధువులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టు మార్టం నిమిత్తం ఏరియా వైద్యశాలకు తరలించారు. ఈ మేరకు అనుమానస్పద మృతి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ ఫిరోజ్ తెలిపారు. రొంపిచర్ల: మండలంలోని విప్పర్ల గ్రామ సమీపంలో కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి ఎక్స్ప్రెస్వేపై ఓ చూడిగేదెను బుధవారం రాత్రి లారీ ఢీకొట్టడంతో గేదె అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. గమనించిన స్థానికులు వెంటనే లారీని నిలుపుదలచేసి పోలీసులు సమాచారం అందించారు. మిన్నీ జాతికి చెందిన ఈ గేదె విలువ రూ.2లక్షల వరకు ఉంటుందని స్థానిక రైతులు చెబుతున్నారు. సమాచారం అందుకున్న రొంపిచర్ల పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. గురజాల: గురజాల పట్టణానికి చెందిన వంకాయల అక్షయ్ కుమార్ టీటీడీ శ్రీవారి దర్శన టికెట్లు ఇప్పిస్తానని నమ్మబలికి కొంతమంది వ్యక్తుల వద్ద నుంచి డబ్బులు తీసుకుని టికెట్లు ఇప్పించకుండా పలుమార్లు తప్పుడు హామీలు ఇస్తూ తప్పించుకొని తిరుగుతూ మోసానికి పాల్పడినట్లు సీఐ ఎం.మురళీ తెలిపారు. బుధవారం ఆయన మాట్లాడుతూ తమకు అందిన ఫిర్యాదు మేరకు గురజాల పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశామన్నారు. ఫిర్యాదులోని ఆరోపణలపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించామని, నిందితుడిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు గురజాల పోలీసులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ టీటీడీ దర్శన టికెట్లు, ప్రభుత్వ సేవలు లేక ఇతర సౌకర్యాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పే వ్యక్తులను నమ్మి నగదు చెల్లించవద్దని, ముందుగా వారి విశ్వసనీయతను నిర్ధారించుకోవాలన్నారు. వారు చెప్పే మోసపూరిత మాటలకు లొంగి నగదును ఇవ్వాల్సిన సంఘటనలు ఎదురైతే వెంటనే సమీప పోలీస్ స్టేషన్ను సంప్రదించి ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు. పిడుగురాళ్ల: భవన నిర్మాణ కార్మికుడు విద్యుత్ షాక్కు గురై మృతి చెందిన సంఘటన బుధవారం చోటు చేసుకుంది. సంఘటనకు సంబంధించిన పట్టణ సీఐ శ్రీరాం వెంకట్రావు తెలిపిన వివరాల మేరకు... పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం 24 పరగణాల జిల్లా షుతి గ్రామానికి చెందిన మనోజ్ బిశ్వాస్ (38) గత కొంత కాలంగా పట్టణంలోని రజక కాలనీకి సమీపంలోని ఎస్సీ స్మశాన స్థలంలో నిర్మిస్తున్న మురుగునీటిని శుద్ధి చేసే ప్రాజెక్టులో పనిచేసేందుకు వచ్చాడు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం రాత్రి కురిసిన వర్షానికి అక్కడ ట్యాంక్లో వర్షపునీరు నిల్వ ఉండటం, ఆ వర్షపు నీటిని మోటర్ ద్వారా బయటికి పంపించే క్రమంలో మోటార్ వైర్ జాయింట్ ఉండటంతో ఆ జాయింట్ మనోజ్ బిశ్వాస్కు తగిలి విద్యుత్ షాక్కు గురై అక్కడిక్కడే మృతి చెందాడు. తోటి కార్మికులు పట్టణ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. సమాచారం మేరకు పట్టణ సీఐ సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సంఘటనకు సంబంధించిన కారణాలను తెలుసుకున్నారు. మృతుడి స్నేహితుడు, తోటి కార్మికుడైన సుశాంత్ బిశ్వాస్ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ ఎస్.వెంకట్రావు పేర్కొన్నారు. కారెంపూడి: చారిత్రక ప్రసిద్ధి చెందిన మండలంలోని నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలోని సింగరుట్ల క్షేత్రంలో కొలువై ఉన్న స్వయంభు శ్రీనారసింహాస్వామి ఆలయ పునఃనిర్మాణానికి రూ.2 కోట్లు సీజీఎఫ్ నిధులు విడుదలైనట్లు దేవదాయ శాఖ కమిషనర్ ఉత్తర్వులిచ్చారని దేవాలయ వంశపారంపర్య ధర్మకర్త గుండాల శ్రీనివాసరావు బుధవారం రాత్రి విలేకర్లకు తెలిపారు. మ్యాచింగ్ గ్రాంటు కింద రూ. 20 లక్షలు జమ చేయాల్సి ఉందన్నారు. మ్యాచింగ్ గ్రాంటు మొత్తం జమ కాగానే సీజీఎఫ్ నిధులు దేవాలయ బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అవుతాయన్నారు. నెల రోజుల గడువు లోగా మ్యాచింగ్ గ్రాంటు జమ చేయాల్సి ఉందన్నారు. గుణదల(విజయవాడ తూర్పు): మితిమీరిన వేగంతో వెళుతున్న ఓ వాహన చోదకుడి నిర్లక్ష్యానికి ఓ మహిళ మృతి చెందిన ఘటన మాచవరం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో బుధవారం జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరికి చెందిన దాసరి సత్యనాగ కుమారి (63) గృహిణి. వ్యక్తిగత పనుల నిమిత్తం బుధవారం విజయవాడ నగరానికి చేరుకుంది. బందరురోడ్డు పీవీపీ మాల్ వద్ద రోడ్డు దాటుతున్న క్రమంలో ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం నుంచి బెంజి సర్కిల్ వైపు వేగంగా వెళుతున్న మట్టా భాను ప్రకాష్ తన ద్విచక్రవాహనంతో ఢీకొట్టాడు. దీంతో రోడ్డుపై పడిపోయిన సత్యనాగ కుమారి తలకు బలమైన గాయమై అపస్మారక స్థితికి చేరుకుంది. స్థానికులు మాచవరం పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వివరాలు సేకరించిన పోలీసులు ఆమెను ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యుల కోరిక మేరకు మెరుగైన వైద్యం కోసం ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ నుంచి తాడేపల్లి మున్సిపల్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. పరీక్షలు చేసిన వైద్యులు ఆ వృద్ధురాలు అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు మృతదేహాన్ని పంచనామా నిమిత్తం మార్చురీకి తరలించారు. ప్రమాదానికి కారణమైన వాహన చోదకుడిని అదుపులోకి తీసుకుని బైక్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సత్యనాగకుమారి మృతితో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు శోక సంద్రంలో మునిగిపోయారు.
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సామాన్యుడిపై ధరవుజిల్లాలో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు రోజురోజుకూ పెరుగుతుండటంతో సామాన్య, మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై తీవ్ర భారం పడుతోంది. బియ్యంతో పాటు వంటనూనెలు, పప్పుధాన్యాలు, వేరుశనగ గుళ్లు, పంచదార తదితర వస్తువుల ధరలు అమాంతం పెరగడంతో రెండు పూటలా కుటుంబాన్ని నెట్టుకొచ్చే పరిస్థితి కూడా కష్టంగా మారిందని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కూరగాయల ధరలు సైతం భారీగా పెరగడంతో పేద కుటుంబాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. సత్తెనపల్లి: ధరల నియంత్రణలో ప్రభుత్వం విఫలమైందన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. సన్న బియ్యం నుంచి దొడ్డ బియ్యం వరకు నెల రోజుల్లోనే 20 నుంచి 40 శాతం వరకు ధరలు పెరిగాయి. పెరిగిన ధరలతో పప్పుధాన్యాలు, అపరాలు, పంచదార వంటి వస్తువులు కొనలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందని వినియోగదారులు వాపోతున్నారు. ఈ వారం మార్కెట్ ధరలను పరిశీలిస్తే చాలా వస్తువులపై కిలోకు రూ.10 నుంచి రూ.30 వరకు పెరిగినట్లు కనిపిస్తోంది. వంటనూనెల ధరలు కూడా మరింత భారంగా మారాయని ప్రజలు చెబుతున్నారు. ఇష్టానుసారంగా విక్రయాలు జిల్లాలోని అనేక కిరాణా దుకాణాల్లో వ్యాపారులు ఇష్టానుసారంగా ధరలు నిర్ణయిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఒకే వస్తువు ఒక దుకాణంలో ఒక ధరకు, మరో దుకాణంలో మరో ధరకు విక్రయిస్తున్నారు. గతంలో రూ.1,350 ఉన్న 25 కిలోల సన్న బియ్యం బస్తా ప్రస్తుతం రూ.1,550కు చేరింది. కర్నూలు రకం బియ్యం గత నెలలో రూ.1,050 ఉండగా ప్రస్తుతం రూ.1,500కు విక్రయిస్తున్నారు. అంటే క్వింటాకు దాదాపు రూ.800 వరకు ధర పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. హోల్సేల్, రిటైల్ వ్యాపారులు సిండికేట్గా ఏర్పడి ఇష్టానుసారంగా ధరలు నిర్ణయిస్తున్నప్పటికీ పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించకపోవడంతో విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. జీఎస్టీ తగ్గినా పాత ధరలే నిత్యావసర వస్తువులపై జీఎస్టీ తగ్గించినప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో ఆ తగ్గింపు అమలు కావడం లేదని వినియోగదారులు ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన కొత్త జీఎస్టీ స్లాబులు మార్కెట్లో అమలు కావడం లేదు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా దుకాణాల్లో ఇప్పటికీ పాత ధరలకే విక్రయాలు కొనసాగుతున్నాయి. సరుకుల ధరలు, సబ్బులు, ఇతర వస్తువులపై జీఎస్టీ తగ్గింపును అమలు చేయాలని వినియోగదారులు ప్రశ్నిస్తే, వంటనూనెలకు జీఎస్టీ తగ్గలేదంటూ కొందరు వ్యాపారులు సమాధానం చెబుతున్నారు. ఆన్లైన్లో ఒక ధర, క్షేత్రస్థాయిలో మరో ధర ఉండటంతో వినియోగదారులు అయోమయానికి గురవుతున్నారు. ప్రతి దుకాణంలో నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పట్టికను తప్పనిసరిగా ప్రదర్శించాలని అధికారులు ఆదేశించినప్పటికీ, జిల్లాలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ నిబంధన అమలు కావడం లేదు. పట్టణాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ధరల పట్టికలు లేకుండానే వ్యాపారులు విక్రయాలు కొనసాగిస్తున్నారు. ధరలపై ప్రశ్నించిన వినియోగదారులకు ‘ఇంకా కొత్త ధరలు అమల్లోకి రాలేదు‘ అంటూ వ్యాపారులు సమాధానం ఇస్తున్నారని ప్రజలు చెబుతున్నారు. మరోవైపు, చౌకధరల దుకాణాల్లో రాయితీపై అందించే కందిపప్పు సరఫరాను 2025 ఫిబ్రవరి నుంచి ప్రభుత్వం నిలిపివేయడంతో ప్రజలు బహిరంగ మార్కెట్పైనే ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. పనులు లేక కూలీలు, పంటలకు గిట్టుబాటు ధరలు లేక రైతులు, వేతనాలు పెరగని స్కీం వర్కర్లు పెరిగిన ధరలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇప్పటికై నా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీలు నిర్వహించి నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను నియంత్రించే చర్యలు చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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వసూళ్ల రోగం.. ఫిర్యాదుల పర్వంగుంటూరు మెడికల్: గుంటూరు జీజీహెచ్ పరిపాలన కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులపై ఆస్పత్రి అధికారుల పర్యవేక్షణ పూర్తిగా కొరవడింది. కొంతమంది ఉద్యోగులపై లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదులు వస్తున్నా, సాక్షాత్తూ జిల్లా కలెక్టర్కు సైతం ఫిర్యాదులు వెళ్లినా, ఎలాంటి క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. ఆస్పత్రి ఉద్యోగులు వర్గాలుగా విడిపోయి పరస్పరం ఫిర్యాదులు చేసుకుంటూ ఆస్పత్రి పరువును బజారున పడేస్తున్నారు. మామూళ్ల మత్తులో... కార్యాలయ ఉద్యోగుల్లో కొంతమంది మామూళ్ల మత్తులో మునిగితేలుతున్నారు. సదరు ఉద్యోగులపై లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదులు కూడా వెళ్లాయి. జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాలతో కేవలం సీట్ల మార్పులతోనే సరిపెట్టేశారు. అవినీతి, అక్రమాలకు పాల్పడిన ఉద్యోగులపై ఆస్పత్రి అధికారులు ఎలాంటి క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోలేదు. దీంతో వారి తీరుపై విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఫిర్యాదులు వచ్చినప్పుడు విచారణ పేరుతో కమిటీలు వేసి కాలయాపన చేయడమే తప్ప, కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆరోపణలు అవినీతికి పాల్పడుతున్న కొంతమందిపై ఇటీవల సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆస్పత్రి ఉద్యోగులు చర్చించుకుంటున్నారు. కొంతమంది కార్యాలయంలోనే కూర్చొబెట్టి పంచాయితీలు పెడుతున్నారు. ఉద్యోగులు ఎన్ని గంటలకు వచ్చారు, ఎన్ని ఫైళ్లు క్లియర్ చేశారు, ఏవి ఎప్పటి నుంచి పెండింగ్లో ఉన్నాయి, వాటికి కారణాలేమిటి, త్వరగా క్లియర్ చేయాలని ఆదేశాలు ఇవ్వడం వంటి విధులు నిర్వర్తించాల్సిన అధికారులు తనిఖీలు కూడా చేయడం లేదు. తమ గదుల్లోనే కూర్చుండిపోవడంతో పరిపాలన కార్యాలయంలో ఫైళ్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. పాలన కుంటుపడుతోంది. అవినీతి వాటాల పంపకాల్లో తేడాల రావడం వల్లే సోషల్ మీడియా వేదికగా ఉద్యోగులు గ్రూపులుగా విడిపోయి ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు. అధికారులు ఇకనైనా స్పందించి క్రమశిక్షణ పెంచి, సకాలంలో ఫైళ్లు క్లియర్ అయ్యేలా చూడటంతోపాటు అవినీతిని నిర్మూలించాల్సి ఉంది.
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ఆర్టీసీ కండక్టర్పై ప్రయాణికులు, గ్రామస్తుల దాడినరసరావుపేట: స్థానిక ఆర్టీసీ డిపో కండక్టర్ జి.పూర్ణచంద్రరావుపై ఫిరంగిపురం మండలం మేరికపూడి గ్రామంలో బుధవారం దాడి జరిగింది. దీనిని నిరసిస్తూ డిపో జేఏసీ నాయకులు నరసరావుపేట–గుంటూరు మార్గంలో తిరిగే పల్లెవెలుగు బస్సులను గ్రామం నుంచి కాకుండా బైపాస్గుండా మాత్రమే తిప్పుతామని, దాడిచేసిన వారిపై హత్యాయత్నం కేసు నమోదుచేసి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ డీపీటీఓ టి.అజితకుమారికి వినతిపత్రం సమర్పించారు. దీనిపై యూనియన్ నాయకుడు నాగార్జున మీడియాతో మాట్లాడుతూ డిపోకు చెందిన పల్లెవెలుగు బస్సు గుంటూరు బస్టాండ్లో పాయింట్ లో నిలిపే సమయంలో బస్సుకు ఎదురుగా వచ్చి ఎక్కే ప్రయత్నం చేసిన ఏబు అనే ప్రయాణికుడిని కండక్టర్ పూర్ణచంద్రరావు వారించారన్నారు. దీంతో కండక్టర్పై వాగ్వివాదానికి దిగిన ఏబును అక్కడే ఉన్న బస్టాండ్ అవుట్ పోస్ట్ పోలీసులు తప్పని చెప్పి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి అదే బస్సు ఎక్కించి పంపారన్నారు. దారిపొడవునా కండక్టర్ను బెదిరిస్తూ తన స్వగ్రామమైన మేరికపూడిలోని తన మిత్రులు, బంధువులకు సమాచారం ఇచ్చాడన్నారు. బస్సు మేరికపూడి గ్రామానికి చేరుకునే సమయానికి సుమారు 50 మంది మహిళలు, పురుషులు బస్సుకు అడ్డు నిలబడి ఆపారన్నారు. గ్రామానికి చెందిన ముగ్గురు యువకులు బస్సులో వెనక భాగాన టిక్కెట్లు ఇస్తున్న కండక్టర్ పూర్ణచంద్రరావుపై విచక్షణారహితంగా దాడిచేసి టిక్కెట్లు ఇచ్చే టిమ్ మిషన్, క్యాష్ బ్యాగ్, ఫోన్ లాక్కొని కొట్టారన్నారు. ప్రయాణికుల నుండి వసూలు చేసిన క్యాష్ బ్యాగ్లోని డబ్బులు, ప్రభుత్వ ఆస్తిఅయిన టిక్కెట్లు ఇచ్చే మిషన్ను అపహరించారన్నారు. బస్సులోని ప్రయాణికుల సహాయంతో కండక్టర్, డ్రైవర్ ఫిరంగిపురం పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారని, క్షతగాత్రుడైన కండక్టర్ నరసరావుపేటలోని ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రిలో చేర్చారన్నారు. ఆర్టీసీ అన్ని యూనియన్ నాయకులు ఈ సంఘటనను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ దాడి చేసిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొని భవిష్యత్తులో ఇటువంటి చర్యలు పునరావృతం కాకుండా వారికి కఠిన శిక్షలు విధించాలని ఆర్టీసీ యాజమానం, పోలీసులు, ప్రభుత్వానికి నాయకులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
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పులిచింతలు తప్పవా?అచ్చంపేట: అచ్చంపేట మండల సరిహద్దులోని పులిచింతల ప్రాజెక్టు రిజర్వాయర్లో నీటి నిల్వలు రోజు రోజుకు తగ్గుతున్నాయి. ప్రాజెక్టు సామర్థ్యం 45.77 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 28 టీంసీలకు చేరింది. ప్రాజెక్టుకు దిగువకు తెలంగాణ వైపు ఉన్న జల విద్యుత్ ఉత్పత్తి యూనిట్కు రోజుకు 400 నుంచి 1000 క్యూసెక్కులు వదులుతున్నారు. జులై మాసం ముగుస్తున్నా సరైన వర్షాలు లేకపోవడంతో ఎగువన శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టులు నిండి, మిగులు నీరు వచ్చే పరిస్థితులు కనిపించడంలేదు. గతంలో పులిచింతల ప్రాజెక్టుకు దిగువ కృష్ణా, డెల్టా ప్రాంతాలలో ఉన్న 13 లక్షల హెక్టార్ల ఆయకట్టు భూములకు ప్రాజెక్టు నుంచే సమృద్ధికి సాగునీరు అందేది. ఆయా ప్రాంతాల రైతులు ఏడాదిలో రెండు పంటలు పండించుకున్నారు. కాని ఈ ఏడాది పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. ప్రతి ఏటా జులై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ మాసాలలో వర్షాలు పుష్కలంగా కురవడంతో ప్రాజెక్టులో నీటి నిల్వలు తగ్గేవి కావు. సాగునీటి కోసం రోజుకు 10,000 క్యూసెక్కులకు పైగా వదిలినప్పటికి ప్రాజెక్టులో 43 నుంచి 45 టీఎంసీల నిల్వ ఉండేది. ఈ ఏడాది ఇంత వరకు ఆయకట్టు భూములకు చుక్క నీటిని వదలలేదు. వరి పంట వేయకపోతే అన్నదాతలకు కష్టాలే... కృష్ణా, డెల్టా ప్రాంతాల రైతులు ఈ ఏడాది వరి వేయవద్దని సాక్షాత్తు సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించడంపై రైతులలో ఆందోళన తీవ్ర తరమైంది. ఒక వైపు ఎల్నినో ప్రభావం ముంచుకొస్తుంది. తీవ్ర సంక్షోభం ఏర్పడబోతుందని ముందే చెబుతున్న సీఎం ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయడంలో శ్రద్ధ చూపించలేక పోతున్నారని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వారు చెప్పిన ప్రకారం వరి పంట వేయకపోతే రైతుల పరిస్థితి ఏంటో అగమ్య గోచరంగా ఉంది. ఇప్పటికి బియ్యం క్వింటా రూ.6వేలకు చేరింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ నాటినుంచి నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. నిత్యావసర దినుసులు ఏవి కొనాలన్నా కిలో రూ.150 పైనా ఉన్నాయి. వీటికి తోడు బియ్యం ధరకూడా పెరిగితే అన్ని వర్గాలవారికి ఇబ్బందులు తప్పేటట్లు లేవు. నిల్వ డెడ్ స్టోరేజీకి చేరితే... ప్రాజెక్టు డెడ్ స్టోరేజీకి చేరితే భూగర్భ జలాలు అడుగంటుతాయి. ఇప్పటికే ప్రాజెక్టుకు సమీపంలో ఉన్న అచ్చంపేట, బెల్లంకొండ మండలాలలో భూగర్భ జలాలు అడుగంటాయి. ప్రాజెక్టు పూర్తిగా ఖాళీ అయితే 500 అడుగులలో బోరు వేసినా చుక్కనీరు పడే అవకాశాలుండవు. దీనివల్ల కృష్ణా డెల్టా ప్రాంత రైతాంగానికే కాకుండా పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడు నియోజకవర్గంలోని భూములకు సాగునీటి కష్టాలు తప్పవు. కృష్ణానదిలో నీటిలెవెల్స్ తగ్గిపోతే లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీములు, రక్షిత మంచి నీటి పథకాలు పనిచేయవు. కరవు విలయతాండవం చేయక మునుపే ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషించాలని రైతాంగం కోరుతోంది. పులిచింతల ప్రాజెక్టులో తగ్గిన నీటి నిల్వ నీటి నిల్వ 43 టీఎంసీలు
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రైతులు పంటల బీమా నమోదు చేసుకోవాలిస్వాతంత్య్ర వేడుకలకు ముమ్మర ఏర్పాట్లు.. నరసరావుపేట: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నిర్వహణకు అధికారులు సమన్వయంతో పగడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ కృతికా శుక్లా ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నిర్వహణకు సంబంధించి ముందస్తు ఏర్పాట్లపై బుధవారం అన్ని శాఖల అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఆగస్టు 15న స్థానిక పెరేడ్ గ్రౌండ్లో నిర్వహించే వేడుకల్లో.. జెండా వందన కార్యక్రమానికి అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లు, వేదికను అందంగా అలంకరించాలని పోలీస్ అధికారులను ఆదేశించారు. కార్యక్రమానికి హాజరయ్యే ప్రజాప్రతినిధులు, స్వాతంత్య్ర సమర యోధుల కుటుంబ సభ్యులు, ఇతర అతిథులను వేడుకలకు ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించాలని సంబందిత అధికారులను ఆదేశించారు. జాతీయ పతాక ఆవిష్కరణ, పోలీసుల మార్చిఫాస్ట్లో ఎన్సీసీ కేడెట్లను భాగస్వామ్యం చేయాలని సూచించారు. అదనపు ఎస్పీ జేవీ సంతోష్, డీఆర్ఓ అద్దెయ్య, ఇతర అన్ని శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రకృతి మాతా ప్రణామంఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): దుర్గమ్మ సన్నిధిలో మూడు రోజులుగా జరుగుతున్న శాకంబరీ ఉత్సవాలు బుధవారంతో ముగిశాయి. ఉత్సవాలలో మూడో రోజున అమ్మవారికి డ్రై ఫ్రూట్స్తో అలంకరించగా, అమ్మవారి ప్రధాన ఆలయాన్ని వివిధ రకాల పండ్లు, కాయలతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు. మరో వైపున ఆషాఢ పౌర్ణమి నేపథ్యంలో తెల్లవారుజామున దుర్గగుడి ఘాట్రోడ్డులోని కామథేను అమ్మవారి ఆలయం నుంచి ఇంద్రకీలాద్రి గిరిప్రదక్షిణ ప్రారంభమైంది. సుమారు 8 కిలోమీటర్ల మేర సాగిన ఇంద్రకీలాద్రి గిరిప్రదక్షిణలో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు, అమ్మవారి సేవకులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. శాకంబరీ ఉత్సవాలలో మూడు రోజులలో 45 టన్నుల కూరగాయలను ఇంద్రకీలాద్రిపై అమ్మవారి ఆలయం, ఇతర ఉపాలయాల అలంకరణకు వినియోగించినట్లు ఆలయ అధికారులు పేర్కొన్నారు. మూడు రోజుల ఉత్సవాలలో మొత్తం 2.50 లక్షల మంది భక్తులు అమ్మవారికి శాకంబరీగా దర్శించుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఉత్సవాలలో మొదటి రెండు రోజులు ఆకుకూరలు, కాయగూరలతోనూ, మూడో రోజున డ్రైఫ్రూట్స్తో అలంకరించారు. బంగారు గోపుర ప్రాకారం చుట్టూ బత్తాయిలు, కమలాలు, పైనాపిల్, డ్రాగన్ ఫ్రూట్స్, యాపిల్, ఆల్బక్రా, ద్రాక్షలతో అలంకరించారు. శాకంబరీ ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని మూడు రోజుల పాటు జరిగిన కదంబ ప్రసాద వితరణపై భక్తులు సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. ఉదయం 8 గంటల నుంచి రాత్రి 9.30 గంటల వరకు నిర్విరామంగా కదంబ ప్రసాదాన్ని భక్తులకు అందించామని ఆలయ ఈవో శీనానాయక్ పేర్కొన్నారు. రాజగోపురం ఎదుట మంచుతో ఏర్పాటు చేసిన శివలింగం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. వైభవంగా గిరి ప్రదక్షిణ ఆషాఢ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకొని బుధవారం తెల్లవారుజామున ఇంద్రకీలాద్రి గిరిప్రదక్షిణ ఘాట్రోడ్డులోని కామథేను అమ్మవారి ఆలయం నుంచి ప్రారంభమైంది. కామథేను అమ్మవారి ఆలయం వద్ద దేవస్థాన ప్రచార రథానికి ఆలయ ఈవో శీనానాయక్, చైర్మన్ రాధాకృష్ణలతో పాటు ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు, ఆలయ అర్చకులు పూజలు నిర్వహించి గిరిప్రదక్షిణను ప్రారంభించారు.
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గ్రానైట్ అక్రమ రవాణాపై క్రిమినల్ కేసులునరసరావుపేట: జిల్లాలో గ్రానైట్ అక్రమ రవాణా చేసే వారిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తామని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ కృతికా శుక్లా హెచ్చరించారు. గ్రానైట్ అక్రమ రవాణా, మైనింగ్ నివారణ దిశగా వివిధ శాఖల అధికారులతో బుధవారం కలెక్టరేట్లో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ... జీఎస్టీ చెల్లించకుండా రవాణా చట్టరీత్యా నేరమని అన్నారు. సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి, సిబ్బందితో నిరంతరం ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సంబంధిత వాహనాలను సీజ్ చేయడంతోపాటు ఆయా వ్యక్తులపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయాలని పోలీసు, గనుల శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. పోలీస్, రెవెన్యూ, రవాణా, జీఎస్టీ అధికారులు కమిటీగా ఏర్పడి రాష్ట్ర, జిల్లా సరిహద్దుల వద్ద పటిష్ట భద్రత ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. చెక్పోస్ట్ల వద్ద విస్తృత తనిఖీ చేయాలని, మూడు షిఫ్టుల్లో పని చేయాలని అన్నారు. గతేడాది జూలై నుంచి ఇప్పటివరకు మొత్తం ఎనిమిది కేసులు నమోదయ్యాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. అందులో దాచేపల్లి 4, కారంపూడి, నకరికల్లు, మాచెర్ల, మాచవరంలలో ఒక్కొక్కటి చొప్పున నమోదయ్యాయని చెప్పారు. వారిపై తీసుకున్న చర్యలను గురించి కలెక్టర్ వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అడిషనల్ ఎస్పీ సంతోష్, డీఆర్ఓ అద్దయ్య, అధికారులు పాల్గొన్నారు.అధికారులతో సమీక్షలో కలెక్టర్
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శాకంబరీదేవిగా బాల చాముండేశ్వరిఅమరావతి: ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన అమరావతి బాల చాముండికా సమేత అమరేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో బుధవారం బాలచా ముండేశ్వరి దేవిని శాకంబరి మాతగా అలంకరించారు. ఆషాఢ పౌర్ణమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారిని అన్నిరకాల కూరగాయలతో ఎంతో ఆకర్షణీయంగా అలంకరించారు. లోక కల్యాణార్థం పాడి పంటలతో రైతులంతా సుఖసంతోషాలతో జీవించాలని అమ్మవారిని ప్రకృతిలో దొరికె అన్నిరకాల కూరగాయలతో అలంకరించామని ఆలయ స్థానాచార్యుడు కౌశిక చంద్రశేఖరశర్మ తెలిపారు. అలాగే ఆలయంలోని జ్వాలాముఖి దేవి అమ్మ వారిని కూడా శాకబరీదేవిగా అలంకరించి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా బాల చాముండేశ్వరి దేవి అమ్మ వారిని భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో దర్శించుకున్నారు. నరసరావుపేట రూరల్: లింగంగుంట్ల కాలనీ రాజునగర్లోని మానసాదేవి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో బుధవారం అమ్మవారికి ఆషాఢం సారె సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రతేక అభిషేకాలు నిర్వహించారు. అమ్మవారికి చీర, పసుపు, కుంకుమ, గాజులు, గోరింటాకు ప్యాకెట్లు, స్వీట్లు, పండ్లు తదితరాలు సమర్పించారు. కార్యక్రమంలో మహిళలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. శ్రీ చక్రానికి కుంకుమ పూజ నిర్వహించారు. ఆలయ నిర్వాహకుడు రంగావజ్జుల కోటేశ్వర శాస్త్రి ఆధ్వర్యంలో పూజాది కార్యక్రమాలు జరిగాయి. అమరావతి: అమరావతి గ్రామ దేవత పెద్దింటమ్మకు ఆషాఢ పౌర్ణమి సారె సమర్పించే కార్యక్రమాన్ని బుధవారం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. ఉదయాన్నే అమ్మవారికి పంచామృత అభిషేకం చేశారు. అనంతరం గ్రామంలోని మహిళా భక్తులు అమ్మవారికి సారె సమర్పించేందుకు మేళాతాళాలతో ఊరేగింపుగా బయలుదేరారు. ఆలయానికి చేరుకుని అమ్మవారికి సారె సమర్పించారు. గ్రామస్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. భక్తులకు తీర్థప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు. తాడేపల్లి రూరల్: తాడేపల్లి పట్టణ రూరల్ పరిధిలోని పలు దేవాయాలలో బుధవారం గురుపూర్ణిమ వేడుకలను వైభవంగా నిర్వహించారు. సీతానగరం విజయకీలాద్రి దివ్యక్షేత్రంపై గురుపూర్ణిమ వేడుకల్లో భాగంగా ఉదయం 9 గంటలకు త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ పెద్ద జీయర్ స్వామి వారికి అభిషేకం, 10 గంటలకు విద్యామూర్తి శ్రీలక్ష్మీ హయగ్రీవ హోమం, 10.30 గంటలకు అస్మత్ ఆచార్య ఆరాధన, అష్టోత్తర శతనామార్చన, తీర్థ ప్రసాద గోష్టి కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. స్వామివారిని దర్శించుకుని అన్నప్రసాదాలు స్వీకరించారు. ● తాడేపల్లి పట్టణ పరిధిలోని సీతానగరం చెట్టుకింద ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో గురుపూర్ణిమ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. హనుమంతుడిని ఆయనకు ప్రీతిపాత్రమైన 5 వేల గారెలతో అలంకరించారు. భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని, తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు.
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బెదిరించి నగదు వసూలు చేసిన ముగ్గురు నిందితులు అరెస్టుమంగళగిరి రూరల్: మంగళగిరి మండలం యరబ్రాలెం గ్రామంలో సోషల్ మీడియా ద్వారా పరిచయం పెంచుకుని అనంతరం బెదిరింపులకు పాల్పడి నగదు వసూలు చేసిన ముగ్గురు నిందితులను మంగళగిరి రూరల్ పోలీసులు బుధవారం అరెస్ట్ చేశారు. వారి వద్ద నుంచి రూ.90 వేల నగదు, రెండు మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకుని, నేరానికి ఉపయోగించిన ద్విచక్ర వాహనాన్ని సీజ్ చేసినట్లు రూరల్ సీఐ చిరుమామిళ్ల వెంకట్ తెలిపారు. పోలీసులు తెలియజేసిన వివరాల ప్రకారం ఒడిశాకు చెందిన ఉదయ్ బెహరా యరబ్రాలెం పారిశ్రామికవాడ లో అల్యుమినియం కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు ఇతను సోషల్ మీడియాలో పోలో గే అనే డేటింగ్ యాప్ ద్వారా విజయవాడ కు చెందిన మహంకాళి కిషోర్, పచ్చిగోళ్ళ మోషే, పల్లేటి క్రాంతికుమార్లతో పరిచయం పెంచుకున్నారు. ఈ ముగ్గురు జూలై 26 అర్ధరాత్రి యరబ్రాలెంలోని ఉదయ్ బెహరా గదికి వెళ్లి బెదిరింపులకు పాల్పడి ఫోన్న్ పే ద్వారా రూ.90 వేలు, మరో బాధితుడి నుంచి రూ.800 బదిలీ చేయించుకున్నారని తెలిపారు. బాధితుడు ఫిర్యాదు మేరకు సాంకేతిక ఆధారాలు, సీసీటీవీ ఫుటేజీలతో నిందితులను గుర్తించి జూలై 28న అరెస్ట్ చేశారు. అనంతరం మంగళగిరి కోర్టులో హాజరుపరచగా, వారికి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. తాడేపల్లి రూరల్ : తాడేపల్లి రూరల్ పరిధిలోని ఉండవల్లి గ్రామంలో బుధవారం తెల్లవారుజామున తాడేపల్లి పోలీసులు ఎటువంటి అనుమతులు, బిల్లులు లేకుండా మట్టి తరలిస్తున్న నాలుగు లారీలను సీజ్ చేశారు. సాయంత్రం వరకు ఎటువంటి కేసు నమోదు చేయలేదు. కొంతమంది టీడీపీ నాయకులు విజయవాడ నుంచి తాడేపల్లి పోలీస్స్టేషన్కు వచ్చి తిష్టవేసి లారీలను వదలాలని పోలీసులను డిమాండ్ చేస్తున్నారు. లారీలు అతివేగంగా వెళుతున్నాయని ఒక కారును ఢీకొట్టారని స్థానికులు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ లారీలను సీజ్ చేశారు. సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పట్టుకున్న లారీలపై ఎటువంటి కేసు నమోదు చేయలేదు.
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భక్తిశ్రద్ధలతో వేదవ్యాసునికి ఆరాధనఅమరావతి: ప్రముఖ వైష్ణవక్షేత్రమైన వైకుంఠపురంలోని భవఘ్ని ఆరామంలో ఉన్న శ్రీ వేదవ్యాస సనాతన ధర్మక్షేత్రంలో నిర్వహిస్తున్న గురుపూర్ణిమ మహోత్సవాల రెండో రోజు కార్యక్రమాల్లో భాగంగా మంగళవారం వేకువజామున వ్యాసభగవానునికి సుప్రభాత సేవ, పంచామృతాభిషేకం, వ్యాసారాధన కార్యక్రమాలను భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భవఘ్ని గురూజీ భక్తులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఆధునికత, నాగరికత పేరుతో మానవాళి చెడు మార్గంలో పడకుండా వ్యాసభగవానుడు అందించిన భగవద్గీత శాశ్వత మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుందన్నారు. వ్యాసభగవానుడు ప్రసాదించిన వేదాలు, పురాణాలను భావితరాలకు అందించే బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపైనా ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ వేడుకల్లో చిన్నారులు ప్రదర్శించిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన భక్తులను విశేషంగా అలరించింది. అలాగే వ్యాసదేవులు ప్రసాదించిన జ్ఞానాన్ని ఆచరణలో పెట్టుకున్న తర్వాత తమ జీవితాల్లో వచ్చిన మార్పులను భక్తులు అందరితో పంచుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలు జిల్లాల నుంచి భారీ సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. సీతమ్మ వారికి సారె మంగళగిరి టౌన్: పట్టణంలోని కొప్పురావు కాలనీ 9వ లైన్లో ఉన్న అభయ ఆంజనేయస్వామి వారి దేవస్థానంలో మంగళవారం దేవస్థాన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక మహిళలు సీతమ్మ వారికి సారె సమర్పించారు. స్థానికంగా ఉన్న మహిళలు మేళ తాళాలతో సీతారాముల వారి నామాలను, హనుమాన్ చాలీసాను పారాయణం చేసుకుంటూ ఊరేగింపు నిర్వహించారు. భక్తులు అమ్మవారికి కుంకుమ, పసుపు, గాజులు, చీర, పూలు సమర్పించారు. విశ్వహిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో గురుపూజ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. దేవస్థానం కమిటీ అధ్యక్షుడు రాము, ప్రధాన కార్యదర్శి పంచుమర్తి చిన్న, కోశాధికారి రాజేంద్ర ప్రసాద్లతో పాటు సభ్యులు, మహిళా భక్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నరసరావుపేట రూరల్: కోటప్పకొండ త్రికోటేశ్వర స్వామి దేవస్థానానికి తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా రూ.12.02 లక్షల ఆదాయం లభించినట్టు ఆలయ ఈవో డి.చంద్రశేఖర రావు తెలిపారు. ఆలయ ఆవరణలో మంగళవారం హుండీ లెక్కింపు నిర్వహించారు. ప్రధాన హుండీల ద్వారా రూ.11,62,024, అన్నదానం హుండీ ద్వారా రూ.40,342 కలిపి మొత్తం రూ.12,02,366 నగదు కానుకగా వచ్చింది. బంగారం 500 మిల్లీ గ్రాములు, వెండి 78 గ్రాములు, కొంత విదేశీ కరెన్సీ వచ్చినట్లు వివరించారు. దేవదాయ శాఖ అధికారి కె.మంజూష లెక్కింపును పర్యవేక్షించారు. కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంక్ యల్లమంద శాఖ సిబ్బంది, ఆలయ సూపరిండెంటెంట్ చల్లా శ్రీనివాస్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. భట్టిప్రోలులో గురుపౌర్ణమి వేడుకలు భట్టిప్రోలు: భట్టిప్రోలు సాయిబాబా మందిరంలో సాయినాథ – దత్తాత్రేయ స్వామి వార్ల గురుపౌర్ణమి వేడుకలు మంగళవారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా స్వామి వారికి ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం, అష్టోత్తర పూజలు జరిగాయి. పూజా కార్యక్రమాలను వేద బ్రాహ్మణులు మురికిపూడి దుర్గాప్రసాద్ శర్మ నిర్వహించారు. సాయి నామ ప్రచార కార్యక్రమంలో భాగంగా భక్తులు పురవీధులలో భిక్షాటన నిర్వహించారు. కమిటీ అధ్యక్షుడు తమ్మన రమేష్బాబు కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కార్యదర్శి సాంబశివరావు, కోశాధికారి బి.కిరణ్కుమార్, కమిటీ సభ్యులు సీహెచ్ పాపారావు, బి. రమేష్బాబు, కె. రవి కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నాడు కళకళ.. నేడు వెలవెలయడ్లపాడు: సమాజ నిర్మాణంలో విద్య ఎంత ముఖ్యమో, వ్యక్తిత్వ వికాసంలో కళలు అంతే కీలకం. ఈ దూరదృష్టితో మహానేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి 2008 డీఎస్సీ ద్వారా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో సంగీత ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సంగీత విద్యకు బలమైన పునాది వేశారు. ఆ నిర్ణయం వేలాది మంది విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకత పెంపొందించడంతో పాటు సంగీత ఉపాధ్యాయులకు ఉపాధి కల్పించింది. శాసీ్త్రయ కళలకు ఆయన అందించిన రాజపోషణ సంగీత విద్యకు స్వర్ణయుగంగా నిలిచింది. అనంతరం పోస్టుల భర్తీ లేకపోవడంతో సంగీత విద్య నిర్లక్ష్యానికి గురై, కళాకారులు ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్లే పరిస్థితి ఏర్పడింది. వలస వెళ్లాల్సిన దుస్థితి తెలుగు నేల త్యాగరాజు, శ్యామశాస్త్రి, ముత్తుస్వామి దీక్షితులు, అన్నమాచార్య వంటి మహనీయుల సంగీత వారసత్వానికి నిలయం. కూచిపూడి, కర్ణాటక సంగీత సంప్రదాయాలు ఈ నేల గర్వకారణాలు. నాట్యశాస్త్ర పితమహుడు కొండవీటిరాజు కుమారగిరిరెడ్డి, శార్గదేవుడు వంటి మహనీయులు ఈ గడ్డకు చిరస్థాయి కీర్తిని తెచ్చిపెట్టారు. అయితే నేడు కళాకారులకు తగిన ప్రోత్సాహం లేక పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేటకు చెందిన నాదస్వర విద్వాంసుడు కలైమామణి చిన పీరు సాహెబ్ కుటుంబం వంటి వారు తమిళనాడుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అక్కడ కళాకారులకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహం లభిస్తుండగా, మన రాష్ట్రంలో ప్రణాళికాబద్ధమైన విధానాల కొరత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. డిజిటల్ యుగంలో సాంకేతికత పెరిగినా మానసిక ఒత్తిడి, వ్యసనాలు పెరుగుతున్నాయి. సంగీతం, నాట్యం వంటి కళలు క్రమశిక్షణ, సహనం, సృజనాత్మకత, మానవీయ విలువలను పెంపొందిస్తాయి. అందుకే కళలను జీవన విద్యగా చూడాలి. ప్రభుత్వం డీఎస్సీల్లో సంగీత ఉపాధ్యాయ పోస్టులను క్రమం తప్పకుండా భర్తీ చేయాలి. ప్రతి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో సంగీత విద్యను బలోపేతం చేయడంతో పాటు జిల్లా స్థాయిలో సంగీత, నాట్య అకాడమీలు, యువ కళాకారులకు ప్రోత్సాహక పథకాలు అమలు చేయాలి. తల్లిదండ్రులు, విద్యాసంస్థలు, కళా సంస్థలు, సమాజం కలిసి సంప్రదాయ కళల పరిరక్షణకు కృషి చేయాలి.
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నిరసన గళండీఎస్సీ అక్రమాలపై జిల్లా కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు, మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి మాట్లాడుతూ డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలు, అవినీతి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ చూశారన్నారు. నియామకాల్లో స్పోర్ట్స్ కోటాలో రూ.15 లక్షల లంచం తీసుకొని ఉద్యోగాలు అమ్ముకొని ప్రజలను మోసం చేసి బహిరంగ చర్చకు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డిని రమ్మని లోకేష్ అడగటంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బహిరంగ చర్చకు జగన్మోహన్రెడ్డి అవసరం లేదని, తామే వస్తామని, లోకేష్కు దమ్ముంటే బహిరంగ చర్చకు రావాలని సవాల్ విసిరారు. డీఎస్సీలో అవకతవకలపై లోకేష్ సమాధానం చెప్పాలని నిలదీస్తున్నట్లు చెప్పారు. నిరుద్యోగ భృతి, 20 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇంకా ఎందుకు ఇవ్వలేదని ప్రశ్నించారు. పార్లమెంటు సాక్షిగా ఎంపీ వైవీ సుబ్బారెడ్డికి రాష్ట్రంలో వచ్చిన పెట్టుబడులు కేవలం రూ.26 వేల కోట్లు మాత్రమేనని, ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు కేవలం 26 వేలే మాత్రమేనని కేంద్రం సమాధానమిచ్చిందని గుర్తుచేశారు. మీరు చెబుతున్నట్లుగా రూ.23 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు ఎక్కడని అన్నారు. ప్రభుత్వం ఏర్పడిన రెండేళ్ల కాలంలో ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ కింద విద్యార్థులకు కేవలం ఒక్క ఇన్స్టాల్మెంట్ మాత్రమే ఇచ్చారని, అసెంబ్లీలో రూ.వేయి కోట్లు విడుదల చేస్తున్నామని చెప్పారని, తమ పార్టీ ధర్నా అనగానే రూ.600 కోట్లు రిలీజ్ చేశామని ప్రకటన చేశారే కానీ ఇంతవరకు రూపాయి కూడా చెల్లించలేదని అన్నారు. ఈ ప్రభుత్వం యువతను, విద్యార్థులను పచ్చిగా మోసం చేస్తోందన్నారు. తల్లికి వందనం పథకంలో అర్హులైన విద్యార్థులు 84 లక్షల మంది ఉంటే కేవలం 64 లక్షల మందికే నగదు ఇచ్చారన్నారు. కరెంట్ బిల్లు ఎక్కువ వచ్చిందనే కారణంతోనే నియోజకవర్గంలో సుమారు ఐదు వేల మందికి తల్లికి వందనం ఎగ్గొట్టారని, ఇది ప్రజలను మోసం చేయడం కాదా అని ప్రశ్నించారు. నరసరావుపేట: డీఎస్సీలో అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహించి విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్ సీపీ నరసరావుపేట, వినుకొండ, పెదకూరపాడు సమన్వయకర్తలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి, బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు, నంబూరు శంకరరావు డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు చెల్లించాలని, డీఎస్సీ అక్రమాలపై పల్నాడు జిల్లా కేంద్రమైన నరసరావుపేటలో పార్టీ విద్యార్థి, యువత విభాగాల ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం నిర్వహించిన ర్యాలీ, ప్రదర్శనలో యువజనులు, విద్యార్థులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. గుంటూరు రోడ్డులోని పార్టీ కార్యాలయం నుంచి వందలాది మంది యువత, విద్యార్థులతో కలిసి ద్విచక్రవాహనాల ర్యాలీగా డాక్టర్ గోపిరెడ్డి, నంబూరు శంకరరావులు కలెక్టరేట్ రోడ్డులోని వైఎస్సార్ రహదారి వద్దకు చేరారు. అక్కడున్న వైఎస్సార్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. అక్కడకు చేరుకున్న పార్టీ పీఏసీ మెంబర్, వినుకొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడుతో కలిసి ముందుకు సాగారు. డీఎస్సీ స్కామ్కు బాధ్యత వహిస్తూ లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని బ్యానర్తో వందలాది మంది యువత వెంటరాగా కాలినడకన నిరసన ప్రదర్శనగా కలెక్టరేట్ ప్రవేశద్వారం వద్దకు చేరారు. లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని, ‘‘ఇదేమి రాజ్యం – దోపిడీ రాజ్యం – దొంగల రాజ్యం’’, ‘‘డౌన్ డౌన్ కూటమి ప్రభుత్వం’’, ‘‘ మెగా డీఎస్సీ కాదు.. దగా డీఎస్సీ’’ అంటూ నినాదాలు చేశారు. ‘డీఎస్సీలో స్కామ్ చేయకపోతే సీబీఐ విచారణకు భయమెందుకు?’’, ‘‘నేతల చేతిలో స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికెట్లు, అర్హులైన క్రీడాకారులకు కన్నీళ్లు’’ ‘‘పరీక్ష రాయకుండానే బాబు జమానాలో ఉద్యోగాలు’’, ‘‘రాత్రింబవళ్లు చదివిన వారు రోడ్డుపై, నిరుద్యోగుల జీవితాలతో చెలగాటమా?’’, ‘‘నిరుద్యోగ భృతి ఎప్పుడు?’’, ‘‘ఉద్యోగులకే కాదు నిరుద్యోగులకూ వెన్నుపోటు’’ అంటూ ప్లకార్డులు దారిపొడవునా ప్రదర్శించారు. పార్టీ జెండాలు చేబూని పార్టీ నాయకులు, యువత ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర కార్యదర్శి, గురజాల నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు పడాల శివారెడ్డి, పట్టణ అధ్యక్షుడు షేక్ కరిముల్లా, రొంపిచర్ల, నరసరావుపేట మండలాల కన్వీనర్లు కురుగుంట్ల శ్రీనివాసరెడ్డి, తన్నీరు శ్రీనివాసరావు, రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శులు కనకా పుల్లారెడ్డి, గంటెనపాటి గాబ్రియేలు, మోరబోయిన శ్రీనివాసరావు, విద్యార్థి విభాగ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఉప్పతాళ్ల వేణుమాధవ్, యువజన విభాగ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు ఆంజనేయులు యాదవ్, రాష్ట్ర అంగన్వాడీ విభాగ కార్యదర్శి హెల్డా ప్లోరెన్స్, నకరికల్లు మండల కన్వీనర్ భవనం రాఘవరెడ్డి, మాజీ ఎంపీపీ టి. మంగమ్మ, మాజీ కౌన్సిలర్ బత్తుల లక్ష్మీపద్మలత, బొగ్గరం మూర్తి, పలు నియోజకవర్గాల నాయకులు, కార్యకర్తలు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. పేదలకు విద్య దూరం విద్యార్థి విభాగ జిల్లా అధ్యక్షుడు గుజ్జర్లపూడి ఆకాష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో విద్యావ్యవస్థను మంత్రి లోకేష్ తుంగలో తొక్కుతున్నారని అన్నారు. ఈ విధంగా ఏ రాష్ట్రంలోనూ జరగట్లేదన్నారు. షాడో ముఖ్యమంత్రిగా వ్యవహరిస్తూ అనేక అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. రెండేళ్లుగా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇవ్వలేదన్నారు. పేద ప్రజలకు విద్యను దూరం చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. నిరుద్యోగులకు అన్యాయం చేసిన లోకేష్ వెంటనే తన మంత్రి రాజీనామా చేయాలని, లేనిపక్షంలో ఢిల్లీని తాకే విధంగా నిరసన చేపడతామని హెచ్చరించారు. విద్యావ్యవస్థ నాశనం యువజన విభాగ జిల్లా అధ్యక్షుడు కందుల శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ మెగా డీఎస్సీ పేరుతో ఆర్భాటపు ప్రచారం చేసి అనేక అవకతవకలకు పాల్పడ్డారన్నారు. స్పోర్ట్స్ కోటా కింద ఉన్న 400 ఉద్యోగాలను అర్హతలేని తమ అనుచరులకు మంత్రి ఇచ్చారన్నారు. విద్యావ్యవస్థను వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి మెరుగు పరిస్తే, కూటమి ప్రభుత్వంలో ఒక పథకం ప్రకారం నాశనం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలపై అక్రమ కేసులు పెట్టి వేధించటంలో ఉన్న ఆసక్తి పేద విద్యార్థులు, యువతకు న్యాయం చేయటంలో లేదని ధ్వజమెత్తారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు మాట్లాడుతూ కూటమి నాయకులు వెన్నుపోటు పొడవటంలో ఘనులని అన్నారు. ఎన్నికల సందర్భంగా చేసిన వాగ్దానాల అమలులో ప్రజలకు వెన్నుపోటు పొడిచారన్నారు. ప్రతి మహిళకు రూ.15 వేలు అని చెప్పి ఇప్పటివరకు ఇవ్వలేదని పేర్కొన్నారు. సచివాలయాలు, హెల్త్ సెంటర్లు, ఆర్బీకేలు తాము నిర్మిస్తే వాటికి వారు బోర్డులు పెట్టుకోవడం వెన్నుపోటేనన్నారు. పేద, మధ్యతరగతి వర్గీయులకు ఇవ్వాల్సినవి ఇవ్వకుండా వారి రక్తం తాగుతున్నారని తెలిపారు. ప్రతి దానిలో లంచాలు డిమాండ్ చేస్తూ కూటమి నాయకులు దోపిడీ చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే నంబూరు శంకరరావు మాట్లాడుతూ గతంలో వైఎస్ జగన్ ఒకేసారి 1.35 లక్షల సచివాలయ ఉద్యోగ నియామకాలను పారదర్శకంగా చేపట్టారన్నారు. కేవలం 16 వేల మెగా డీఎస్సీలో ఉద్యోగాలు ఇవ్వటానికి లోకేష్ అనేక అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. యువగళంలో తనతో తిరిగిన వారికి స్పోర్ట్స్ కోటాలో మంత్రి లోకేష్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చారన్నారు. ఇది దారుణమని పేర్కొన్నారు. చదువుకున్న విద్యార్థులు, మెరిట్ కలిగిన వారు ఏమైపోతారని ప్రశ్నించారు. దీనిపై వెంటనే సీబీఐతో విచారణ చేయించి నిజాలు నిగ్గుతేల్చాలన్నారు. లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
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టీటీలో స్ఫూర్తి..పేదరికమే అడ్డంకి● టేబుల్ టెన్నిస్లో స్ఫూర్తి నైనా ప్రతిభ ● స్టేట్ ర్యాంకింగ్స్లో వరుసగా తొమ్మిదిసార్లు నంబర్వన్ ● జాతీయస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు పేదరికం అడ్డంకి ● తండ్రి ప్రైవేటు స్కూల్లో పీఈటీ ● దాతలు స్పాన్సర్ చేస్తే జాతీయస్థాయిలో సత్తా చాటుతానంటున్న స్ఫూర్తికారెంపూడి: జాతీయ స్థాయి టేబుల్ టెన్నిస్ పోటీల్లో పాల్గొని సత్తా చాటాలని కారెంపూడి మండలంలోని ఒప్పిచర్ల గ్రామానికి చెందిన గిరిజన బాలిక చదల స్ఫూర్తి నైనా కలలు కంటోంది. అయితే ఆ చిన్నారి కలల సాకారానికి పేదరికం అడ్డువస్తోంది. ఇప్పటి వరకు 15 ఏళ్ల లోపు విభాగాలలో వరుసగా తొమ్మిది సార్లు స్టేట్ ర్యాంకింగుల్లో నంబర్ వన్ స్థానంలో ఆమె కొనసాగింది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 14 నుంచి పాండిచ్చేరిలో జరగనున్న జాతీయ క్రీడలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అవసరమయ్యే శిక్షణకు క్రీడా సామగ్రికి ఇతర ఖర్చులు ఆ కుటుంబాన్ని ఇబ్బందులు పెడుతున్నాయి. పాప తాత ఏడుకొండలు ఆటో డ్రైవర్. తండ్రి ప్రైవేటు స్కూల్లో పీఈటీ. వీరి సంపాదన కుటుంబాల పోషణకే అంతంతమాత్రంగా ఉన్నాయి. కుమార్తెకు మెరుగైన శిక్షణ ఇప్పించడానికి తండ్రి ఆర్థిక స్థోమత సరిపోవడం లేదు. తల్లి అనిత, తండ్రి ఏసుబాబుకు టేబుల్ టెన్నిస్లో ప్రవేశం ఉండడంతో వారే శిక్షణ ఇస్తూ కుమార్తెను ఈ స్థాయికి తీసుకువచ్చారు. ఇక జాతీయ పోటీలకు వెళ్లాలంటే గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉంటే కష్టమని మకాంను ఏసుబాబు హైదరాబాదుకు మార్చారు. అక్కడే మదీనాగూడలోని జనసిస్ స్కూల్లో 8వ తరగతిలో స్ఫూర్తి నైనాను చేర్చి తను కూడా ప్రైవేటు స్కూల్లో పీఈటీగా పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని నెట్టుకొస్తున్నారు. వచ్చే జీతంతో కుటుంబం గడవడం, శిక్షణ ఇప్పించడానికి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లోనే మరో వైపు జాతీయ పోటీలకు స్ఫూర్తి నైనా సిద్ధం అవుతోంది. తొమ్మిదిసార్లు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వరుసగా తొమ్మిది సార్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ర్యాంకింగ్స్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో నిలిచింది. ఇప్పటికే 2023లో 11 ఏళ్ల లోపు విభాగంలో జాతీయస్థాయిలో ప్రీ క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు చేరి రాణించింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర స్కూల్ గేమ్స్ 2025లో బంగారు పతకాన్ని స్ఫూర్తి సాధించింది. అంతకుముందు మన రాష్ట్రంలో 2023 నుంచి 2024 వరకు జరిగిన 9వ రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో తొమ్మిదిసార్లు కూడా ఫస్ట్ ర్యాంక్లో నిలిచి సత్తాచాటింది.
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జీజీహెచ్లో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారుల తనిఖీలుగుంటూరు మెడికల్: గుంటూరు జీజీహెచ్లోని షాపులను మంగళవారం ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు తనిఖీ చేశారు. ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్టర్ నరసింహుడు, జిల్లా విజిలెన్న్స్ కమిటీ సభ్యుడు డాక్టర్ చదలవాడ హరిబాబు, బీరాల నాగేశ్వరరావులు షాపులు తనిఖీ చేశారు. షాపుల్లో కాల పరిమితి దాటిన శీతల పానియాలు అమ్ముతున్నట్లు సోమవారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీంతో మంగళవారం వారు తనిఖీలు నిర్వహించి నాలుగు షాపుల్లో ఏ ఒక్కరికి ఫుడ్లైసెన్సు లేదనే విషయాన్ని గుర్తించారు. ప్యాకెట్లపై నిబంధనల ప్రకారం ఉండాల్సిన వివరాలు లేవని, ఫుడ్ లైసెన్సు లేకుండా వ్యాపారం చేస్తున్న నాలుగు షాపులకు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఒక దుకాణంలో టీ పొడిలో రంగు కలిపినట్లు గుర్తించి నమూనాలు సేకరించి ఆహార ప్రయోగశాలకు పంపించారు. పాల ఉత్పత్తులు, ఇతర వస్తువులు అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఆహార భద్రత ప్రమాణాల చట్ట ప్రకారం ఫుడ్లైసెన్సు తీసుకోకుండా వ్యాపారం చేయడం తీవ్రమైన ఉల్లంఘన అని, విజిలెన్స్ కమిటీ సభ్యుడు హరిబాబు తెలిపారు. జాయింట్ కలెక్టర్ కోర్టులో కేసు నమోదు చేసి హాజరు పరిస్తే రూ. 10 లక్షల వరకు జరిమానా విధించే అవకాశం ఉందన్నారు.
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గంజాయి,మత్తు పదార్థాల విక్రేతలు అరెస్టుపట్నంబజారు(గుంటూరు ఈస్ట్) :చెడు వ్యసనాలకు బానిసలు గా మారి గంజాయి, మత్తు పదా ర్థాలు విక్రయిస్తున్న ఇరువురిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరు పరిచారు. పాతగుంటూరు పోలీసు స్టేషన్లో మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడి యా సమావేశంలో ఈస్ట్ డీఎస్పీ తాండ్ర సీతారామ్, పాతగుంటూరు సీఐ కె.వెంకటప్రసాద్ వివరాలు వెల్లడించారు. పాతగుంటూరు ఆనందపేటకు చెందిన షేక్ మస్తాన్, అలీనగర్కు చెందిన షేక్ మస్తాన్ అలియాస్ మున్నా ఇరువురు స్నేహితులు. చెడు వ్యసనాలకు బానిసగా మారి అక్రమ సంపాదనకు అలవాటు పడి గంజాయి, మత్తు పదార్ధాల విక్రయాలు చేస్తున్నారు. వీరికి పాతగుంటూరు మాచిరాజువారివీధికి చెందిన బిలాల్తో పరిచయం ఏర్పడింది. గోవా, పలు ప్రాంతాల నుంచి తెచ్చిన గంజా యి, మత్తు బిళ్లలు రూ. 300 లకు విక్రయిస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు పాతగుంటూరు శివారు ప్రాంతంలోని ప్రగతినగర్లో ఇరువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నా రు. వారి వద్ద గంజాయి, మ త్తు బిళ్లలు ఉండటం గుర్తించా రు. 11 గ్రాముల గంజాయి, 90 మత్తు బిళ్లలు, రూ. 9వేలు నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీరికి సహకరిస్తున్న బిలాల్ పరారీలో ఉన్నట్లు సమాచారం. గుంటూరు రూరల్: ఆచార్య ఎన్జీరంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే వ్యవసాయ, విత్తన సాంకేతిక, సేంద్రియ వ్యవసాయ డిప్లమో కోర్సులు పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులకు నాలుగు సంవత్సరాల బీఎస్సీ అగ్రి కల్చర్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే అగ్రిసెట్– 2026 ప్రవేశ పరీక్షను 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి ఆగస్టు– 18వ తేదీన నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని విశ్వవిద్యాలయం రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ ఎ.మణి మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. అభ్యర్థులు హాల్ టికెట్లను ఆగస్టు 14వ తేదీనుంచి విశ్వవిద్యాలయం వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నారు. మరిన్ని వివరాలకు విశ్వవిద్యాలయం వెబ్సైట్ను సందర్శించాలని కోరారు. గుంటూరు జిల్లాలో ఐదు కేంద్రాలు గుంటూరు ఎడ్యుకేషన్: ఆగస్టు 5వ తేదీ నుంచి 16 వరకు జరగనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (ఏపీ టెట్–2026)కు గుంటూరు జిల్లాలో ఐదు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి షేక్ సలీమ్ బాషా మంగళవారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. రోజుకు రెండు విడతలుగా ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలు, మధ్యాహ్నం 2.30 నుంచి సాయంత్రం 5.00 గంటల వరకు కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షలు (సీబీటీ) జరగనున్నాయని తెలిపారు. చేబ్రోలులోని ఆర్వీ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, వట్టిచెరుకూరు మండలం కొర్నెపాడులోని ప్రియదర్శిని ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, మేడికొండూరు మండలం పేరేచర్లలోని ఎన్నారై ఇంజినీరింగ్ కళాశాల, మేడికొండూరు మండలం పేరేచర్లలో యూనివర్సల్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలోని అయాన్ డిజిటల్ జోన్, చిలకలూరిపేట హైవే మార్గంలోని తుమ్మలపాలెంలో మిట్టపల్లి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్లలో పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. అభ్యర్థులు అధికారిక సైట్ నుంచి హాల్ టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేసు కోవాలని, హాల్ టికెట్లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నా, సమాచారం కోసం డీఈవో కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన హెల్ప్లైన్ నంబర్లకు ఫోన్ చేసి నివృత్తి చేసుకోవాలని సూచించారు. అభ్యర్థులు సందేహాల నివృత్తి కోసం డీఈవో కార్యాలయంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు హెల్ప్ డెస్క్ను కార్యాలయ పనిదినాల్లో ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.00 గంటల వరకు 90521 52920, 93473 10671 నంబర్లలో సంప్రదించాలని పేర్కొన్నారు.
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6,7 తేదీల్లో కృత్రిమ చేతులు పంపిణీపోస్టర్ ఆవిష్కరించిన జిల్లా కలెక్టర్, ట్రస్ట్ నిర్వాహకులు నరసరావుపేట: చేతులు లేని దివ్యాంగులకు ప్రాణదానం ట్రస్ట్ ద్వారా ఉచితంగా చేయూత అందజేయటం అభినందనీయమని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ కృతికా శుక్లా పేర్కొన్నారు. ఆగస్టు 6, 7వ తేదీల్లో నరసరావుపేటలోని రాధా సుందర్ కల్యాణమండపంలో నిర్వహించే కృత్రిమ చేతుల పంపిణీలో అవసరమైన వారు పాల్గొని చేతులు పొందాలని సూచించారు. ఈ మేరకు కార్యాలయంలోని తన చాంబర్లో నిర్వాహకులతో కలిసి మంగళవారం పోస్టర్ ఆవిష్కరించారు. లక్షల ఖరీదుతో బ్యాటరీతో నడిచే ఆధునాతన కృతిమ చేతులను సుమారు 200 మందికి నరసరావుపేట ప్రాణదానం ట్రస్ట్ నిర్వాహకులు రావిపాటి శ్రీనివాస్( కిరణ్ ) ఉచితంగా అందచేయడం సంతోషకరమని కలెక్టర్ అన్నారు. విద్యుత్ షాకులు, రహదారి ప్రమాదాలు, కర్మాగారాలలో సంభవించే ప్రమాదాలలో చేతులు కోల్పోయిన బాధితులకు వీటి అవసరం చాలా ఉంటుందన్నారు. ప్రాణదానం ట్రస్ట్ గౌరవ సలహాదారులు కేపీ రంగారావు మాట్లాడుతూ చేతులు కోల్పోయి తమ జీవన మనుగడ కష్టంగా ఉన్నవారికి ఈ కృత్రిమ చేతుల అమరిక ద్వారా వారి జీవితాలలో నూతన వెలుగులు ఇచ్చినవారమవుతామన్నారు. ఈ సేవా కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి లక్షలాది రూపాయల వ్యయమవుతుందని, ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కోరారు. అవసరమైనవారు ఉచితంగా చేతులు పొందేందుకు 70134 63637 నెంబరులో సంప్రదించాలని కోరారు. వినుకొండ: మద్యం వ్యసనానికి బానిసైన ఓ యువకుడు ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకుని ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన సంఘటన వినుకొండ మండలం చాట్రగడ్డపాడులో చోటుచేసుకుంది. బాధితురాలి తల్లి (అత్త) సీతారావమ్మ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... గ్రామానికి చెందిన వంకాయలపాటి కోటయ్య నిత్యం మద్యం తాగి భార్య, పిల్లలను వేధించేవాడు. ఇటీవల ప్రభుత్వం నుంచి పిల్లల చదువుల కోసం భార్య ఖాతాలో జమ అయిన ‘తల్లికి వందనం’ నగదును దొంగిలించి మద్యానికి తగలేశాడు. ఈ విషయమై భార్య నిలదీయడంతో ఆమైపె కత్తితో దాడికి యత్నించాడు. అంతేకాకుండా మంగళవారం ఉదయం మద్యం కోసం ఇంట్లోని వాటర్ మోటార్ను అమ్ముకుని తాగాడు. అనంతరం ఇంటికి వచ్చి కుటుంబ సభ్యులను దుర్భాషలాడుతూ, వెంట తెచ్చుకున్న పెట్రోల్ను ఒంటిపై పోసుకుని నిప్పంటించుకున్నాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన కోటయ్య ప్రస్తుతం వినుకొండ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.
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ఇద్దరు విద్యార్థినులు పరారీనకరికల్లు: పాఠశాల గోడ దూకి విద్యార్థినులు పారిపోయిన సంఘటన పల్నాడు జిల్లావ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. సకాలంలో స్పందించిన పోలీస్ అధికారులు ఆధునిక టెక్నాలజీ ద్వారా విద్యార్థినుల ఆచూకీ కనుగొని తల్లిదండ్రుల వద్దకు క్షేమంగా చేర్చడంతో ఉత్కంఠకు తెరపడింది. వివరాలు... పల్నాడు జిల్లా నకరికల్లులోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల పాఠశాల నుంచి ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థిని, ఆరోతరగతి విద్యార్థిని కలిసి మంగళవారం ఉదయం 9 గంటల సమయంలో పాఠశాల గోడదూకి పారిపోయారు. కొద్దిసేపటికే గమనించిన ప్రిన్సిపల్ జి.జ్యోత్స్నదీప్తి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. విషయం తెలుసుకుని వచ్చిన తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు ఏమవుతుందోనని ఆందోళన చెందారు. క్షేమంగా పిల్లలను తీసుకురావాలని అధికారులు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. సత్తెనపల్లి రూరల్ సీఐ పి.కిరణ్ ఆధ్వర్యంలో నకరికల్లు ఎస్ఐ కె.సతీష్తోపాటు నాలుగు బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. పోలీస్ అధికారులు సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీల ఆధారంగా పాఠశాల నుంచి బయటకు వచ్చిన విద్యార్థినులు ఎటు వెళ్లారు, ఎక్కడ ఉన్నారనే సమాచారాన్ని సేకరించారు. చిలకలూరిపేట పట్టణంలో ఎన్ఆర్టీ సెంటర్లో వారి ఆచూకీని స్పష్టంగా గుర్తించారు. వెంటనే సిబ్బందితో బయలుదేరారు. విద్యార్థినులకు నచ్చజెప్పి వారిని వెంట తీసుకొని నకరికల్లు చేరుకున్నారు. తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. చదువుపై ఆసక్తి తగ్గడంతో ఇలా చేశారని గుర్తించారు. సత్తెనపల్లి రూరల్ సీఐ పి.కిరణ్, సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ అడిషనల్ ప్రాజెక్టు కో ఆర్డినేటర్ శ్యాంప్రసాద్, ఎస్ఐ కె.సతీష్, ప్రిన్సిపల్లు విద్యార్థినులకు, తల్లిదండ్రులకు కౌన్సెలింగ్ చేశారు. గంటల వ్యవధిలోనే విద్యార్థినుల ఆచూకీ కనుకొని క్షేమంగా తల్లిదండ్రుల వద్దకు చేర్చిన ఎస్ఐ కె.సతీష్ను, సిబ్బందిని రూరల్ సీఐ పి.కిరణ్ అభినందించారు.
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ఆలోచనకు పదును.. సృజనకు అదును● విద్యార్థుల ఉజ్వల భవితకు ఇన్స్పైర్ ● సెప్టెంబర్ 15 వరకు నమోదుకు గడువు సత్తెనపల్లి: పరిశోధనలపై విద్యార్థుల ఆసక్తిని పెంచి వారిని పాఠశాల స్థాయి నుంచే రేపటి శాస్త్రవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దడమే నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్, కేంద్ర ప్రభుత్వ ముఖ్య లక్ష్యం. దీనిలో భాగంగా భారత ప్రభుత్వ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగం (డీఎస్టీ) ప్రతి ఏటా పాఠశాల ఉన్నత స్థాయి విద్యార్థులకు ఇన్స్పైర్ మనాక్ పేరిట కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి ఇన్స్పైర్ మనాక్ అవార్డుల నామినేషన్స్ను ఆహ్వానిస్తోంది. జిల్లాలోని అన్ని యాజమాన్య పాఠశాలలకు సంబంధించిన ప్రభుత్వ, జిల్లా పరిషత్, ఎయిడెడ్, ప్రైవేట్ ప్రాథమికోన్నత, ఉన్నత పాఠశాలలో 6 నుంచి 10వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు ఇందుకు అర్హులు. వీరంతా తమ సైన్స్ టీచర్స్ను గైడ్గా ఏర్పాటు చేసుకొని పరిశోధనలో పాల్గొనాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి పాఠశాల నుంచి ఐదు ప్రాజెక్టులు ఎంపిక చేస్తారు. ప్రోత్సాహకాలు... జిల్లా స్థాయిలో ఇన్స్పైర్ మనాక్లో ప్రదర్శించిన ప్రాజెక్టుల్లో నుంచి 10 శాతం రాష్ట్ర స్థాయికి పంపుతారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో ఇన్స్పైర్ ఎగ్జిబిషన్లో నుంచి కూడా 10 శాతం ఎంపిక చేసి జాతీయ స్థాయికి పంపుతారు. అత్యుత్తమ ప్రాజెక్టుల్లో జిల్లా స్థాయి నుంచి జాతీయ స్థాయికి ఎంపికై తే రాష్ట్రపతి భవన్ సందర్శనతోపాటు జపాన్ దేశానికి వెళ్లే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ప్రాజెక్టులను మరింత అభివృద్ధి చేయడానికి కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ రూ.25 వేల నిధులు మంజూరు చేస్తుంది. ఈ దరఖాస్తుకు సెప్టెంబర్ 15 వరకు గడువు ఉంది. దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం ఇలా.. ఇన్స్పైర్ మనాక్ అవార్డులో పాల్గొనేందుకు విద్యార్థులు ముందుగా ఆన్లైన్లో డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ.ఇన్స్పైర్అవార్డ్స్.డీఎస్టీ.గౌ.ఇన్ ద్వారా వెబ్సైట్ తెరవాలి. స్కూల్ అథార్టీ ఆప్షన్ను ఎంపిక చేయాలి. అందులో న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్ను ఎంపిక చేయాలి. పాఠశాలకు సంబంధించిన వివరాలు పొందుపరిచి సేవ్ చేయాలి. సంబంఽధిత దరఖాస్తు జిల్లా అథారిటీకి చేరుతుంది. ఆమోదించిన తరువాత మనం ఇచ్చిన మెయిల్ ఐడీకి యూజర్ ఐడీతో కూడిన లింక్ వస్తుంది. ఆ ఐడీతో పాస్వర్డు క్రియేట్ చేయాలి. అనంతరం విద్యార్థుల ప్రాజెక్టు వివరాలను అందులో నమోదు చేయాలి. (లేదా) ఇన్స్పైర్ మనాక్ యాప్లో విద్యార్థి ఆధార్ నెంబర్,బ్యాంకు వివరాలు, పాస్పోర్టు సైజు ఫోటో ద్వారా స్కూల్ లాగిన్లో ఓపెన్ చేసి ప్రాజెక్టు వివరాలు నమోదు చేయాలి. అది కూడా 100 లోపు పదాలు ఉండేటట్లు చూసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.
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వీఆర్ఓలుగా పదోన్నతులు కల్పించాలిగ్రామ రెవెన్యూ సహాయకుల(వీఆర్ఏ)కు వన్టైం సెటిల్మెంట్ ద్వారా అర్హులను గుర్తించి వీఆర్వోలుగా పదోన్నతులు కల్పించి, జిల్లాలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేయాలని ఏపీ గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకుల సంఘం (సీఐటీయూ) రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు షేక్ బందగీ సాహెబ్ కోరారు. ఈ మేరకు జిల్లా వీఆర్ఏల సంఘం ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్లో కలెక్టర్ డాక్టర్ కృతికా శుక్లాకు వినతిపత్రం అందజేశారు. బందగీ సాహెబ్ మాట్లాడుతూ గత ఎనిమిదేళ్లుగా వీఆర్ఏలకు జీతాలు పెరగలేదని, వెంటనే పే స్కేలు అమలు చేయాలని కోరారు. దీనిపై స్పందించిన కలెక్టర్ జీతాల పెంపు అంశాన్ని ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్తానని, డీఆర్ఓ అద్దెయ్యతో మాట్లాడి వీఆర్వో ప్రమోషన్ల భర్తీకి అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. సంఘం సత్తెనపల్లి, అమరావతి, నకరికల్లు, చిలకలూరిపేట, రొంపిచర్ల మండల అధ్యక్షులు రవి, రాజు, కాసులు, ఆనంద్ కుమార్, జీవమణి, ప్రధాన కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు.
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నవ్యాంధ్ర రాజధానిలో ఫిజియోథెరపీ కళాశాల ఏర్పాటు చేయాలిగుంటూరు మెడికల్: ఆర్థోపెడిక్ వైద్యుల ఆపరేషన్ల అనంతరం రోగికి పూర్తి స్వస్థత చేకూర్చే ఫిజియోథెరపిస్టుల గౌరవానికి తగ్గట్టు నవ్యాంధ్ర రాజధాని పరిధిలో ప్రభుత్వ ఫిజియోథెరపీ కళాశాలను ఏర్పాటు చేయాలని ది ఫిజియోథెరఫిస్ట్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు డాక్టర్ బి వి. హరికృష్ణ, డాక్టర్ షేక్ సుభాని పేర్కొన్నారు. స్థానిక అరండల్పేటలోని ది ఫిజియోథెరఫిస్ట్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఏపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో జరిగిన అత్యవసర కార్యవర్గ సమావేశంలో డాక్టర్ హరికృష్ణ, డాక్టర్ సుభాని మాట్లాడుతూ 2003లో స్థాపించిన ఫెడరేషన్ ద్వారా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గుర్తింపు పొందిందన్నారు. రాష్ట్ర విభజన అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్లో 98 కళాశాలలు ఉన్నాయన్నారు. ఏటా 2000 మంది విద్యార్థులు పట్టభద్రులై బయటకు వస్తున్నారని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 60 వేలకు పైగా ఫిజియోథెరపీ పట్టభద్రులు సరైన ప్రోత్సాహకాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సమావేశంలో రాష్ట్ర నాయకులు డాక్టర్ ఏడుకొండలు, డాక్టర్ రాజేంద్రప్రసాద్, డాక్టర్ దయాకర్, డాక్టర్ శిరీష, డాక్టర్ మహినా, డాక్టర్ అనీస్ గ్రేస్, డాక్టర్ రవి వర్మ, డాక్టర్ తిరుపతిరావు, డాక్టర్ జనార్దన్, డాక్టర్ దుర్గా వరప్రసాద్, డాక్టర్ నూర్ భాష బాజీ, షేక్ షరీఫ్ ఉస్మాన్, డాక్టర్ పసల వినయ్ కుమార్, వివిధ జిల్లాల నుంచి ప్రతినిధులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ది ఫిజియోథెరఫిస్ట్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఏపీ అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు
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క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్తో ఆరోగ్య రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులుచేబ్రోలు: భవిష్యత్ వైద్యరంగంలో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, కృత్రిమ మేధ(ఏఐ), మెషిన్ లెర్నింగ్ సమన్వయంతో మరింత సమర్థమైన వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయని, ఆ దిశగా యువ పరిశోధకులు పరిశోధనలు చేపట్టాలని ఏపీలోని ఐఐఐటీ శ్రీ సిటీ ఫ్యాకల్టీ అఫైర్స్ డీన్, ప్రొఫెసర్ పి.విశ్వనాథ్ సూచించారు. చేబ్రోలు మండలం వడ్లమూడిలోని విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీలో ‘నేషనల్ సెమినార్ ఆన్ నెక్ట్స్ జెన్ హెల్త్కేర్: బయో మెడికల్ ఇమేజింగ్ థ్రూ క్వాంటమ్ డ్రివెన్ డీప్ లెర్నింగ్’ అనే అంశంపై ఐదు రోజుల పాటు నిర్వహించనున్న జాతీయస్థాయి సదస్సు సోమవారం ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా ప్రొఫెసర్ విశ్వనాథ్ మాట్లాడుతూ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఆరోగ్య రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు నాంది పలుకుతోందన్నారు. సంప్రదాయ కంప్యూటర్లు పరిష్కరించడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకునే క్లిష్టమైన వైద్య సమస్యలను క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అత్యంత వేగంగా విశ్లేషించగలదని వివరించారు. వ్యక్తిగత వైద్య సేవలు, ఔషధాల రూపకల్పన, జీనోమిక్ డేటా విశ్లేషణ, క్యాన్సర్ వంటి క్లిష్ట వ్యాధుల నిర్ధారణలో క్వాంటమ్ సాంకేతికత కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని చెప్పారు. ఎన్ఐటీ వరంగల్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ప్రకాష్ కొడాలి మాట్లాడుతూ భారీ స్థాయిలో డేటా విశ్లేషణ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, బయోమెడికల్ ఇమేజింగ్ వంటి రంగాల్లో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ విశేష అవకాశాలను సృష్టిస్తోందని చెప్పారు. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీపై విద్యార్థులు ఇప్పటి నుంచే అవగాహన పెంచుకొని పరిశోధనల వైపు అడుగులు వేయాలని సూచించారు. రాజస్థాన్లోని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ప్రకాష్ చౌదరి మాట్లాడుతూ ఆసుపత్రుల్లో రోగ నిర్ధారణ, వైద్య చిత్రాల విశ్లేషణ, రోగుల ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ, చికిత్సా ప్రణాళికల రూపకల్పన, ఔషధాల అభివృద్ధి వంటి అనేక విభాగాల్లో ఏఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్లో ఏఐ, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ సమన్వయంతో ఆరోగ్యరంగంలో వినూత్న ఆవిష్కరణలు చోటుచేసుకుంటాయని, విద్యార్థులు పరిశోధనల ద్వారా ఈ మార్పుకు నాయకత్వం వహించాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో వైస్ చాన్స్లర్ కేవీ క్రిష్ణకిషోర్, రిజిస్ట్రార్ పీఎంవీ రావు పాల్గొన్నారు.ఐఐఐటీ శ్రీ సిటీ ఫ్యాకల్టీ అఫైర్స్ డీన్ విశ్వనాథ్
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ప్రాజెక్టు ఎంపికే కీలకంజిల్లా స్థాయి ఇన్స్పైర్ మనాక్లో ప్రదర్శించిన ప్రాజెక్టుల్లో 10 శాతం రాష్ట్ర స్థాయికి, రాష్ట్ర స్థాయి ఇన్స్పైర్ ఎగ్జిబిషన్ నుంచి 10 శాతం జాతీయ స్థాయికి ప్రాజెక్టులు వెళతాయి. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని విద్యార్థులను సైన్న్స్ ఉపాధ్యాయులు ప్రోత్సహిస్తూ ప్రాజెక్టుల నమోదులో కీలకంగా ఉండాలి. అన్ని పాఠశాలల నుంచి ప్రాజెక్ట్లు వెళ్లేలా సైన్న్స్ ఉపాధ్యాయు లు కృషి చేయాలి. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే జిల్లా సైన్స్ అధికారిని సంప్రదించాలి. – పీవీజే రామారావు, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి, పల్నాడు
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రిజిస్ట్రేషన్ చిక్కులుజీవో నంబర్ 396పై ఆగ్రహావేశాలుదస్తావేజు లేఖర్ల పొట్ట కొట్టే జీవో 396 ను ప్రభుత్వం తక్షణమే రద్దు చేయాలి. ఆర్ఎస్కేలతో ప్రైవేట్ సంస్థలకు లాభం చేకూర్చేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఈ వృత్తినే నమ్ముకుని జీవిస్తున్నాం. – పోతంశెట్టి వెంకటేష్, అధ్యక్షుడు, దస్తావేజు లేఖర్ల సంఘం, సత్తెనపల్లి సత్తెనపల్లి: రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఒక వేడుకే. కొనేవాళ్లకు ఆస్తి వస్తుందనే సంతోషం.. అమ్ముకొనే వాళ్లకు డబ్బు వస్తుందనే ఆనందం. అయితే ఈ ప్రక్రియ సంక్షిష్టంతో ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు దస్తావేజు లేఖర్లు ప్రతి అంశాన్ని పరిశీలించి ఎలాంటి తప్పొప్పులు లేకుండా సజావుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి ఆస్తి పత్రాలు చేతులకు అందించేవారు. కానీ నేడు టీడీపీ ప్రభుత్వం ప్రైవేటు వ్యక్తులకు ఈ పని అప్పగిస్తూ జీఓ నంబర్ 396 విడుదల చేసి ఆ దిశగా సన్నాహాలు మొదలు పట్టింది. ఇది ఎలాంటి ముసలం తెస్తుందోననే ఆందోళన అన్ని వర్గాల్లో నెలకొంది. 10 నిమిషాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియతో ప్రమాదం రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాలు (ఆర్ఎస్కే) ఇప్పుడు టెన్షన్ తెప్పిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం మాత్రం రూ. 2 వేలు రుసుము చెల్లిస్తే 10 నిమిషాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయిపోతుందని చెబుతోంది. అయితే రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలనుకునేవారు ఎంత పరపతి ఉన్నవారైనా ఒక పూటంతా సమయం వెచ్చించాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. అలాంటిది 10 నిమిషాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసేస్తామన్న కూటమి ప్రభుత్వం చెప్పే అబద్ధాలు నమ్మే పరిస్థితి లేదని క్రయ విక్రయదారులు చెబుతున్నారు. పోనీ ఈ వ్యవస్థను పూర్తిగా ప్రభుత్వ పరం చేసినా లబ్ధిదారులకు ఉపయోగం ఉండేది. కానీ రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాలను ఓ ప్రైవేటు ఏజెన్సీకి అప్పగించి కమీషన్ కొట్టేసి, తద్వారా డబ్బులు సంపాదించుకునేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో వందేళ్లకు పైగా ఉన్న వ్యవస్థను పూర్తిగా రద్దు చేయాలన్న కూటమి పాలకుల ఆలోచనలను విరమించుకోవాలని కోరుతూ దస్తావేజు లేఖర్లు ఈ నెల 6,7 తేదీల్లో ఆందోళనలు, శాంతియుత నిరసనలు చేపట్టారు. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం మొండి వైఖరితో ఉండడంతో ఈ నెల 20 నుంచి 30 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెన్డౌన్ నిరసన కార్యక్రమం కొనసాగిస్తున్నారు. జిల్లాలో రూ.36 కోట్ల ఆదాయానికి గండి నరసరావుపేట, చిలకలూరిపేట, వినుకొండ, సత్తెనపల్లి, పెదకూరపాడు, గురజాల, మాచర్ల, పిడుగురాళ్ల, క్రోసూరు, అమరావతి లోని సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల నుంచి నిత్యం ప్రభుత్వానికి రూ. 3 కోట్ల ఆదాయం వస్తోంది. ఈ నెల 20 నుంచి 25 వరకు ఆరు రోజులపాటు దస్తావేజు లేఖర్లు, స్టాంపు వెండర్లు, డీటీపీ ఆపరేటర్లు, దస్తావేజు లేఖర్ల సహాయకులు పెన్డౌన్ నిరసన చేపట్టడంతో రూ.30 కోట్ల పైగా ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి పడింది. ఈ నెల 6,7న నిరసనలతో రూ. 6 కోట్లు ప్రభుత్వం ఆదాయం కోల్పోయింది. న్యాయపరమైన చిక్కులు తప్పవు మెడికల్ కాలేజీలను పీపీపీ విధానంలో తీసుకొస్తామని ప్రకటించినట్లుగా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో పీపీపీ విధానంలో రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలను పాస్పోర్టు కార్యాలయాలుగా ఏర్పాటు చేస్తామని చెబుతోంది. ఈ విధానం ప్రకారం క్రయ, విక్రయదారులు ఇద్దరు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోయే రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాలకు (ఆర్ఎస్కేకి) వెళ్లి వారి దస్తావేజులు తయారు చేసుకొని, సబ్రిజిస్ట్రార్ దగ్గరకు వెళితే ఆయన పరిశీలించి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు. అయితే ఈ విధానం వలన భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు ఎదురుకానున్నాయని దస్తావేజు లేఖర్లు అంటున్నారు. క్రయ, విక్రయదారుల్లో ఎవరికై నా రిజిస్ట్రేషన్ విధానంపై సరైన అవగాహన లేకపోయినా, చట్టపరంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోయినా భవిష్యత్తులో చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుందని, న్యాయపరమైన చిక్కులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. వందేళ్ల చరిత్ర ఉన్న దస్తావేజు లేఖర్ల బతుకులు రోడ్డున పడేయడం సరికాదు. జీవో 396 అమలు చేస్తే కుటుంబాలను పోషించుకునేందుకు దస్తావేజు లేఖరులు ఇబ్బంది పడతారు. ప్రభుత్వం నిర్ణయాన్ని మార్చు కోవాలి. – డోగిపర్తి శివకేశవ, ట్రెజరర్, దస్తావేజు లేఖర్ల సంఘం, సత్తెనపల్లి జిల్లాలోని 10 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల పరిధిలో దస్తావేజు లేఖర్లు 300 మంది, స్టాంప్వెండర్లు 100 మంది, డీటీపీ ఆపరేటర్లు 200 మంది, దస్తావేజు లేఖర్ల సహాయకులు 600 మందికి పైగా ఉన్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా 1200 మంది ఉన్నారు. పరోక్షంగా వీరిపై వారి కుటుంబాలు ఆధారపడి జీవిస్తున్నాయి. ఒక్కో దస్తావేజు లేఖరు వద్ద ఐదు కుటుంబాలు పనిచేస్తుంటాయి. ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం 396 జీఓ తీసుకురావడం వలన ప్రత్యక్షంగా 1200 కుటుంబాలు, పరోక్షంగా మరో 200 కుటుంబాలకు పైగా రోడ్డున పడే ప్రమాదం ఉంది. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ సమస్య పెరిగిపోయి యువత పెడదారి పడుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రస్తుతం 396 జీవోను ప్రభుత్వం తీసుకు రావడంతో మొత్తం మీద జిల్లాలో రూ. 36 కోట్ల వరకు ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి పడిన పరిస్థితి నెలకొంది.
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పీజీఆర్ఎస్లో 90 ఫిర్యాదులునరసరావుపేట రూరల్: ౖరెల్వేలో ఉద్యోగం, సీఆర్డీఏలో రికార్డు అసిస్టెంట్ కొలువు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని మోసం చేసినట్టు పలువురు బాధితులు పీజీఆర్ఎస్లో ఫిర్యాదు చేశారు. సోమవారం జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్లో 90 ఫిర్యాదులు అందాయి. జిల్లా అదనపు ఎస్పీ(అడ్మిన్) రోహిత్ కుమార్ చౌదరి పాల్గొని ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు. డ్వాక్రా గ్రూప్ లీడర్ మోసం – సభ్యుల వద్ద నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసి బ్యాంక్కు చెల్లించకుండా డ్వాక్రా గ్రూపు లీడర్ మోసం చేసినట్టు వినుకొండకు చెందిన మహిళలు ఫిర్యాదు చేశారు. బ్యాంక్ నుంచి తీసుకున్న రుణాన్ని గ్రూప్ లీడర్ రుబీనా చెల్లించకుండా రూ.13 లక్షలు మోసానికి పాల్పడినట్టు వివరించారు. ఐదుగురి సభ్యుల పోర్జరీ సంతకాలతో పొదుపు డబ్బులు కూడా డ్రా చే సినట్టు తెలిపారు. తమకు న్యాయం చేయాలని అదనపు ఎస్పీని కోరారు. రేపల్లె: పట్టణ శివారులోని ఓ హోటల్లో సోమవారం ఉదయం అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఇన్చార్జి ఫైర్ ఆఫీసర్ పి.శ్రీనివాస్ వివరాల మేరకు పెనుమూడి రోడ్డులోని దేవగిరి రమేష్బాబుకు చెందిన పల్లె రుచులు హోటల్లో కట్టెల పొయ్యిపై వంట చేస్తున్న సమయంలో నిప్పురవ్వలు ఎగసిపడ్డాయి. హోటల్లోని తాటాకు పందిళ్లకు మంటలు వ్యాప్తి చెందాయి. నిర్వాహకుల సమాచారంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారని పేర్కొన్నారు.
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కూటమిలో భగ్గుమన్న విభేదాలురెంటచింతల: రెంటచింతలలో బీజేపీ జెండా దిమ్మె ధ్వంసం చేయడంపై ఆ పార్టీ నేతలు ఆగ్రహించారు. మాచర్ల–గుంటూరు రహదారిపై సోమవారం నిరసన తెలిపారు. టీడీపీ, బీజేపీ నాయకుల మధ్య వివాదానికి దారి తీసింది. జాతీయ రహదారి పక్కనే రెండు నెలల కిందట బీజేపీ మండల అధ్యక్షులు ఇగుటూరి రాజశేఖర్రెడ్డి ఏర్పాటుచేసిన బీజేపీ దిమ్మెను సోమవారం కొందరు ధ్వంసం చేశారు. దీనిపై బీజేపీ నాయకులు ఆగ్రహించారు. బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఏలూరి శశికుమార్ నేతృత్వంలో నాయకులు మాచర్ల–గుంటూరు ప్రధాన రహదారిపై కొంత సమయం నిరసన వ్యక్తం చేశారు. విద్యుత్ స్తంభాలు ఏర్పాటుకు జెండా దిమ్మెను తొలిగించినట్లు స్థానిక టీడీపీ నాయకులు బదులివ్వడంతో ఇరు పార్టీల నాయకులు వాగ్వాదానికి దిగారు. బీజేపీ మహిళానేత లక్ష్మి విద్యుత్ స్తంభం కోసం తీసిన గుంతలోకి దిగి నినాదాలు చేస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేసింది. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో కారంపూడి సీఐ శరత్బాబు, స్థానిక ఎస్ఐ నాగార్జున ఇరు పార్టీల నేతలతో చర్చలు జరిపారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ప్రధాన రహదారి విస్తరణ పనులు పూర్తి అయిన వెంటనే బీజేపీ జెండా దిమ్మె ఏర్పాటుకు రహదారి వెంబడే స్థలం కేటాయిస్తామని వారు హామినిచ్చి సమస్యను పరిష్కరించారు.
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పీజీఆర్ఎస్లో 154 అర్జీలునరసరావుపేట: కలెక్టర్ కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజాసమస్యల పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్ఎస్)కు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ కృతికా శుక్లా అధ్యక్షత వహించి జిల్లా నలుమూలల నుంచి వచ్చిన వారిచే 154 అర్జీలు స్వీకరించారు. వీటిలో రెవెన్యూ క్లినిక్ ద్వారా 38 అర్జీలను జాయింట్ కలెక్టర్ సంజనా సింహ స్వీకరించారు. నరసరావుపేట డివిజన్ నుంచి 21, సత్తెనపల్లి నుంచి 14, గురజాల నుంచి మూడు అర్జీలను బాధితులు అందజేశారు. భూసమస్యలు, గృహ హింస, అధికారుల చేతివాటం, ప్రభుత్వ పథకాలు అందలేదంటూ తదితర సమస్యలపై అర్జీదారులు అర్జీలు అందజేశారు. డీఆర్ఓ అద్దెయ్య, డీఆర్డీఏ పీడీ ఝాన్సీరాణి, మూడు డివిజన్లకు చెందిన ఆర్డీఓలు అర్జీల స్వీకరణలో పాల్గొన్నారు.
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పల్నాడులో గ్రానైట్ వార్సాక్షి, నరసరావుపేట: అక్రమ గ్రానైట్ దందాపై ఆధిపత్య పోరు పల్నాడు జిల్లాలో వీధికెక్కింది. గ్యాంగ్ వార్ తరహాలో రొడ్డుకెక్కి ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకునే స్థాయికి చేరింది. గ్రానైట్ మాఫియా పోరు సవాళ్ల స్థాయి దాటి భౌతికదాడులకు చేరింది. చంద్రబాబు ప్రభు త్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత గ్రానైట్ అక్రమ రవాణాపై అధిపత్యం కోసం పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాలకు చెందిన రెండు గ్రూప్లు పోటీపడ్డాయి. పక్క జిల్లాకు చెందిన ఓ మంత్రి అనుచరులు గత కొంతకాలంగా గ్రానైట్ అక్రమ రవాణాలో గుత్తాధిపత్యం చెలాయిస్తున్నారు. దీనిపై పల్నాడు జిల్లా అధికారపార్టీ నేతలు కొందరు గుర్రుగా ఉన్నారు. వీరి పోరు నేపథ్యంలో గ్రానైట్ యజమానులే ఇటీవల నేరుగా రవాణా వ్యవహారాలు చూస్తున్నారు. తమ ఆదాయ మార్గాలు దెబ్బతినడంతో ప్రకాశం జిల్లా గ్యాంగ్ ప్రత్యక్ష యుద్ధానికి తెరదీశారు. ఆయన సారధ్యంలోనే... గ్రానైట్ అక్రమ రవాణా దందా పక్క జిల్లాకు చెందిన ఓ మంత్రి వద్ద పనిచేసే వ్యక్తి సారధ్యంలోనే జరుగుతుందని సమాచారం. అయితే అక్రమ బిల్లులతో సరిహద్దులు దాటిస్తామని చెప్పి పెద్దమొత్తంలో వసూళ్లు చేస్తున్న ఈ గ్యాంగ్ అధికారులు పట్టుకుంటే తమకు సంబంధం లేదని చేతులెత్తుస్తున్నారట. ఇటీవల పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన మరో గ్యాంగ్ గ్రానైట్ అక్రమ రవాణా వ్యవహారాలు చూస్తున్నారు. దీంతో కొత్త గ్యాంగ్ పంపుతున్న అక్రమ గ్రానైట్ వాహనాల వివరాలను తెలంగాణ జీఎస్టీ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చి పట్టుకునేలా చేశారని సమాచారం. ఈ సమాచారం అందించిన వ్యక్తులపై దాడులు సైతం చేశారు. ఈ క్రమంలో గత వారం ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన అక్రమ రవాణా మాఫియాకు చెందిన వ్యక్తి పిడుగురాళ్లకు వచ్చి సినీ ఫక్కీలో సెల్పీలు తీసుకొని సవాళ్లు విసిరాడు. తిరుగుమార్గంలో బొప్పూడి వద్ద సదరు వ్యక్తిని ప్రత్యర్థులు పట్టుకొని తీవ్రంగా దేహశుద్ధి చేయడంతో ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నాడు. దీనిపై చిలకలూరిపేట రూరల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు సమాచారం. వీరిని పరామర్శించేందుకు వచ్చిన పిడుగురాళ్లకు చెందిన కారుపై ప్రకాశం జిల్లా గ్యాంగ్ ప్రతికారదాడి చేసి ధ్వంసం చేశారు. గ్రానైట్ ఆధిపత్య దాడులు హత్యల వరకు దారి తీస్తాయోమోనన్న ఆందోళనలు గ్రానైట్ పరిశ్రమ వర్గాల్లో నెలకొంది.
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గోమాతకు జాతీయ గౌరవం ఇవ్వాలినరసరావుపేట: ఆవులకు రాష్ట్ర మాత లేదా అంతర్జాతీయ ఆరాధ్య దేవత అనే రాజ్యాంగ హోదాను కల్పించి జాతీయ గౌరవం ఇవ్వాలని గో సన్మాన్ ఆహ్వాన్ అబియాన్ ప్రతినిధులైన ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన రాధారమణదాస్ కోరారు. ఈ మేరకు పీజీఆర్ఎస్లో కలెక్టర్ను కలిసి విన్నవించారు. గో వధను నిషేధించాలని, గోశాలలకు ప్రభుత్వ బడ్జెట్ కేటాయించి వాటిని పెంచి పోషించాలని కోరారు. నరసరావుపేట, చిలకలూరిపేట గోశాల ప్రతినిధులు శివనాగేశ్వరరావు, కృష్ణచంద్ర, ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. పెదకాకాని: శ్రీ మల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో సహస్ర ఘటాభి షేక పూజలు భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. సోమవారం ఉదయం 7 గంటల నుంచి ఆలయ అర్చకులు, వేదపండితులచే విశేష పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన మట్టి కుండలతో మల్లేశ్వరస్వామి వారికి మహన్యాసపూర్వక సహస్ర ఘటాభిషేకం నిర్వహించారు. పూజా కార్యక్రమంలో ఆలయ ఉప కమిషనరు గోగినేని లీలాకుమార్, పాలకమండలి చైర్మన్ కోసూరి పూర్ణచంద్రరావు దంపతులు, సభ్యులు బండారు మల్లేశ్వరి దంపతులు, భైరపనేని ధనలక్ష్మీ దంపతులు, ఉల్లం రాజేశ్వరి దంపతులు, ధూపాటి శివశంకరరావు, కొమ్మూరి మల్లిఖార్జునరావు, పలువురు భక్తులు పాల్గొన్నారు. భక్తులందరికీ తీర్ధ ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు. అమరావతి: ప్రపంచాన్ని సన్మార్గంలో నడిపించి అందరికీ మార్గదర్శకంగా నిలిచే గురువులను పూజించాలని భవఘ్నిగురూజీ అన్నారు. మండల పరిధిలోని వైకుంఠపుర భవఘ్ని అరామంలో గురిపూర్ణిమ మహోత్సవాలలో తొలిరోజు సోమవారం కార్యక్రమాలను భక్తిప్రపత్తులతో నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా భవఘ్ని గురూజీ మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సంపద భారతదేశం సొంతమన్నారు. ఋషులు, మునులు మనకు అందించిన మహోన్నతమైన జ్ఞాన సంపదను సామాన్యునికి సైతం అర్ధమయ్యే రీతిలో బోధించే గురువులను స్మరించుకోవటం అదృష్టంగా భావించాలన్నారు. తొలుత వేకువజామున వ్యాసభగవానులకు సుప్రభాతసేవ, వ్యాసభగవానుడి ఉత్సవమూర్తికి రథోత్సవం, అనంతరం ఆదిగురువు వ్యాసభగవానునికి ప్రత్యేకపూజలు నిర్వహించారు. ఈవేడుకలలో పలు జిల్లాల నుంచి భక్తులు భారీగా పాల్గొన్నారు. ఈసందర్భంగా భక్తులందరికీ నిర్వాహకులు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లను పరవ్యవేక్షించారు. నగరంపాలెం(గుంటూరు వెస్ట్): స్థానిక విద్యానగర్ శ్రీసాయినాధ సన్నిధానంలో నిర్వహిస్తోన్న గురుపూర్ణిమ మహోత్సవాలు సోమవారం ఐదో రోజుకి చేరాయి. సాయినాధునికి శ్రద్ధాసక్తులతో రుద్రాభిషేకం నిర్వహించారు. మహిళలు హాజరవ్వగా, సాప్తాహిక అఖండ సాయినామ సంకీర్తన కొనసాగించారు. ఆలయ గౌరవాధ్యక్షుడు యడ్లపాటి అశోక్కుమార్, అధ్యక్షుడు వడ్లమూడి శివ రామకృష్ణయ్య, స్వరూపరాణి, సంజీవరావు, అప్పారావు పాల్గొన్నారు.
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పేకాట స్థావరంపై పోలీసుల దాడినకరికల్లు: నకరికల్లు శివారు ఎస్సీ కాలనీలో కొంతమంది వ్యక్తులు కోతముక్క పేకాట ఆడుతుండగా ఎస్ఐ కె.సతీష్, సిబ్బందితో దాడి చేసి నలుగురు వ్యక్తులను సోమవారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారివద్ద నుంచి 3 మొబైల్ ఫోన్లు, రూ.5,770 నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నలుగురు వ్యక్తులపై కేసు నమోదు చేసి కోర్టులో హాజరు పరచనున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు. పిడుగురాళ్ల: రోడ్డుపై నడుస్తున్న మహిళను వెనుక నుంచి టిప్పర్ ఢీకొనటంతో మహిళ అక్కడిక్కడే మృతి చెందిన సంఘటన పట్టణంలోని బైపాస్ రజక కాలనీ వద్ద చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం....బుడిగందుల రమణ రజక కాలనీ నుంచి విజయవాడ వెళ్లేందుకు బైపాస్లో బస్టాండ్కు నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా పిడుగురాళ్ల నుంచి దాచేపల్లి వైపు వెళ్తున్న టిప్పర్ వెనుక నుంచి ఢీకొట్టింది. దీంతో రమణ (51) అక్కడిక్కడే మృతి చెందింది. రమణ కుమార్తె ప్రభావతి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పట్టణ ఎస్ఐ శివనాగరాజు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. రమణ గత కొంత కాలంగా భర్త చనిపోవటంతో కూలి పనులు చేసుకుంటూ జీవిస్తుంది. ఆమె కుమార్తె ప్రభావతి కూడా తల్లి రమణ వద్దనే ఉంటుంది. పిడుగురాళ్ల: లారీని రోడ్డు పక్కన ఆపి టైర్లు పరిశీలిస్తుండగా వెనుక నుంచి వచ్చిన మరో లారీ వేగంగా వచ్చి ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొనటంతో ఆగి ఉన్న లారీ డ్రైవర్ మృతి చెందిన సంఘటన పట్టణంలోని బైపాస్ రైల్వే బ్రిడ్జి సమీపంలో అర్థరాత్రి జరిగింది. పట్టణ ఎస్ఐ డి.శివనాగరాజు తెలిపిన వివరాల మేరకు...రాయపూర్ నుంచి చైన్నె వెళ్తున్న లారీని డ్రైవర్ నిద్ర రావటంతో రోడ్డు పక్కన ఆపాడు. ఆపిన తర్వాత టైర్లు పరిశీలిస్తుండగా హైదరాబాద్ నుంచి చైన్నె వెళ్తున్న మరో లారీ వేగంగా వచ్చి ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొంది. ఆగి ఉన్న లారీ డ్రైవర్ అక్కడిక్కడే మృతి చెందాడు. ఈ సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ పేర్కొన్నారు. మృతి చెందిన వ్యక్తి మహారాష్ట్రకు చెందిన వ్యక్తి కావటంతో పూర్తి వివరాలు అందాల్సి ఉందన్నారు. ప్రమాదానికి కారణమైన లారీ డ్రైవర్ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డాడని పేర్కొన్నారు. గద్వాల క్రైం: నిర్లక్ష్యంగా కారు నడుపుతూ బైక్ను ఢీకొట్టిన ప్రమాదంలో ఏపీకి చెందిన ఓ యువకుడు మృతి చెందిన ఘటన జోగుళాంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలో చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు..పల్నాడు జిల్లా మల్లాది గ్రామానికి చెందిన సునీల్ (24) మూడు నెలల క్రితం జోగుళాంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో టెక్నీషియన్గా చేరాడు. సోమవారం తెల్లవారుజామున సొంతూరు వెళ్లేందుకు రైల్వేస్టేషన్కు బైక్పై వెళ్తుండగా వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డు ప్రధాన గేట్ వద్ద ఎదురుగా వస్తున్న కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో సునీల్ తీవ్రంగా గాయపడగా గమనించిన స్థానికులు 108 వాహనంలో చికిత్స నిమిత్తం జిల్లా ఆస్పత్రికి తరలించారు. పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే మృతి చెందినట్లు ధ్రువీకరించారు. ఈ ఘటనపై సునీల్ తండ్రి రామారావు ఫిర్యాదు మేరకు పట్టణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. అయితే ప్రమాదానికి కారకుడైన వ్యక్తి గద్వాలకు చెందిన సత్యారెడ్డిగా గుర్తించినట్లు సమాచారం. మద్యం మత్తే కారణమా? మద్యం మత్తులో నిర్లక్ష్యంగా కారు నడుపుతూ అతి వేగంతో బైక్ను ఢీకొట్టినట్లు స్థానికులు పేర్కొంటున్నారు. కారులో ప్రమాదానికి కారకుడైన వ్యక్తితోపాటు మరో ఇద్దరు ఉన్నట్లు తెలిపారు. బైక్ను ఢీకొట్టిన అనంతరం కారు నిలపకుండా తప్పించుకున్నారని వివరించారు. సత్తెనపల్లి: రైల్వేట్రాక్ పై ఆత్మహత్యకు యత్నించిన వ్యక్తిని పట్టణ పోలీసులు కాపాడిన సంఘ టన సోమవారం రాత్రి పట్టణ శివారులో జరిగింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. సత్తెనపల్లి మండ లం పాకాలపాడు గ్రామానికి చెందిన పోతల మరియబాబు కుటుంబ సమస్యల నేపథ్యంలో రైల్వే ట్రాక్ పై ఆత్మహత్యకు యత్నిస్తుండగా డయల్ 100 ద్వారా వచ్చిన సమాచారం మేరకు పట్టణపోలీస్టేషన్లో విధి నిర్వహణలో ఉన్న కానిస్టేబుల్ రమేష్, హోంగార్డు రాజేష్ కన్నా హుటా హుటిన సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని మరియబాబును కాపాడారు. సత్వ రమే స్పందించి వ్యక్తి ప్రాణాలు కాపాడిన కానిస్టేబుల్ రమేష్, హోంగార్డు రాజేష్ కన్నాలను పట్టణ సీఐ నరహరి నాగమల్లేశ్వరరావు, సిబ్బంది ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. పట్నంబజారు(గుంటూరు ఈస్ట్): విద్యుత్ షాక్కు కేబుల్ ఆపరేటర్ మృతి చెందిన సంఘటనపై కేసు నమోదైంది. గుంటూరు లాలాపేట పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఏటీ అగ్రహారానికి చెందిన కావలి రామకృష్ణ (45) ఐపీడీ కాలనీ పరిసర ప్రాంతాల్లో కేబుల్ ఆపరేటర్గా పనిచేస్తున్నాడు. సోమవారం ఐపీడీ కాలనీలో కేబుల్ వైర్ల మరమ్మతులు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో విద్యుత్ వైర్ రామకృష్ణపై పడింది. విద్యుత్ షాక్కు గురైన రామకృష్ణ ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందాడు. మృతుడి భార్య అరుణకుమారి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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నిరసన విజయవంతం చేయండిమాచర్ల: రాష్ట్రంలో డీఎస్సీ పరీక్షలో జరిగిన అక్రమాలతో పాటు, రెండేళ్లుగా ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను అనుసరిస్తూ విద్యార్థులు, యువతను, ప్రజలను మోసం చేస్తున్న టీడీపీ ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు మంగళవారం నర్సరావుపేటలో భారీ స్థాయిలో నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి సోమవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. పార్టీ జిల్లా విద్యార్థి యువజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో జరిగే కార్యక్రమంలో జిల్లావ్యాప్తంగా విద్యార్థులు, యువత పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు. డీఎస్సీలో స్పోర్ట్స్ కోటా పేరుతో రూ.లక్షలు తీసుకుని అనర్హులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇచ్చి, రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద స్కామ్కు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ పాల్పడ్డారన్నారు. ఈకారణంగా అర్హులైన ఎంతో మంది యువత ఉద్యోగాలు రాక తీవ్రంగా నష్టపోయారన్నారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలను ఆధారాలతో సహా నిరూపించినా ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడం దారుణమన్నారు. నీట్ పరీక్ష పేపర్ల లీకేజీ వ్యవహారంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారని, అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో డీఎస్సీ అవకతవకలపై నారా లోకేష్ సైతం రాజీనామా చేయాలన్నారు. డీఎస్సీ అవకతవకలపై కేంద్రం స్పందించి సీబీఐతో విచారణ చేయించాలని డిమాండ్ చేశారు. అదేవిధంగా నిరుద్యోగ యువతకు నెలకు రూ. 3వేల చొప్పున నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని చెప్పి మూడేళ్లయినా దాని గురించి ప్రభుత్వం మాట్లాడడం లేదన్నారు. యువతకు లక్షల సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు అని చెప్పి, నేడు మొండిచేయి చూపించారన్నారు. వీటన్నిటికి నిరసనగా నర్సరావుపేటలో జరిగే ర్యాలీలో యువత, నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు, విద్యార్థులు తరలిరావాలని పిలుపునిచ్చారు.
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బియ్యం షాపులో విజిలెన్స్ అధికారుల తనిఖీగుంటూరు మెడికల్: పాత గుంటూరులోని శ్రీ దుర్గా భావన బెస్ట్ రైస్ షుగర్ ఫ్రీ రైస్ షాప్లో సోమవారం జిల్లా విజిలెన్న్స్ కమిటీ సభ్యులు, ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారి నరసింహుడు తనిఖీలు నిర్వహించారు. షాపు నిర్వాహకులు ఫుడ్ సేఫ్టీ లైసెన్స్ మున్సిపల్ ట్రేడ్ లైసెన్సు, లేబర్ లైసెన్సు లేకుండా విక్రయాలు జరుపుతున్నట్లు గుర్తించారు. ఎలాంటి లైసెన్సు లేకుండా అమెరికన్ జనరల్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఐ సీ ఎం ఆర్ ధ్రువీకరించినట్లుగా బియ్యాన్ని విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. అక్కడ ఉన్న బియ్యాన్ని శాంపిల్స్ తీసి షాపు నిర్వాహకులకు నోటీసులు ఇచ్చినట్టు అధికారులు తెలిపారు. షాపు తనిఖీ చేసిన వారిలో జిల్లా విజిలెన్న్స్ కమిటీ సభ్యులు డాక్టర్ చదలవాడ హరిబాబు మునిపల్లి కవిత, అధికారులు ఉన్నారు. బాపట్ల టౌన్: బాపట్ల మండలం వెదుళ్ళపల్లి గ్రామంలో గంజాయి తాగుతున్న నలుగురు వ్యక్తులు అరెస్ట్ చేశారు. సోమవారం వెదుళ్ళపల్లి పోలీస్స్టేషన్లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో సర్కిల్ సీఐ బి. హరికృష్ణ వివరాలను వెల్లడించారు. గంజాయి తాగుతున్న చీరాల పట్టణం, రామ్నగర్కు చెందిన పేరం సాయిచంద్, చిలకలూరిపేటటౌన్ ఎన్టీఆర్ కాలనీకి చెందిన దేవరకొండ హేమంత్కుమార్, కడప టౌన్ నాగరాజుపేటకు చెందిన రావినూతల అచ్యుత్సాయికుమార్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని పోలీసులు తనదైన శైలిలో విచారించగా వారికి మండలంలోని వెదుళ్ళపల్లి గ్రామానికి చెందిన దేవి ఏడుకొండలరెడ్డి గంజాయి సరఫరా చేశారన్నారు. మొత్తం నలుగురిని అరెస్ట్చేసి కోర్టుకు హాజరు పరిచామన్నారు. వారి వద్ద నుంచి 190 గ్రాముల గంజాయి, వివో రెడ్ హ్యాండ్రైడ్ ఫోన్, రెండు నోకియా కీబోర్డ్ ఫోన్లు, ఒక లావా కీప్యాడ్ ఫోన్, రూ. 600 నగదు, టీవీఎస్ జూపీటర్ స్కూటర్ స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. వెదుళ్ళపల్లి ఎస్ఐ ఎం. వెంకటేశ్వర్లు, విధుల్లో ప్రతిభ కనపరిచిన హెడ్కానిస్టేబుల్ తిరుపతిరాజు, అంకయ్య, కానిస్టేబుల్స్ రమేష్, రాజేష్లను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
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రైలు నుంచి జారిపడి గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతినరసరావుపేట టౌన్: ప్రమాదవశాత్తు రైలు నుంచి జారిపడి వ్యక్తి మృతి చెందిన సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు రైల్వే ఎస్ఐ రాజమోహన్రావు ఆదివారం తెలిపారు. రైల్వే పోలీస్ పరిధిలోని సంతమాగులూరు రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో రైలు పట్టాలు పక్కన సుమారు 40 సంవత్సరాల వయస్సు గల వ్యక్తి మృతి చెంది పడి ఉన్నాడన్నా సమాచారం మేరకు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నామన్నారు. మృతదేహం ఆనవాళ్లను బట్టి రైలు నుంచి జారిపడి మృతిచెంది ఉంటాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం నరసరావుపేట ఏరియా వైద్యశాలకు తరలించారు. మృతుడి ఆనవాళ్లు తెలిసిన వారు రైల్వే పోలీస్ స్టేషన్ లో సంప్రదించాలని ఎస్ఐ కోరారు. నాదెండ్ల: ప్రమాదవశాత్తూ కాలుజారి పడిన యువకుడు దుర్మరణం పాలైన సంఘటన కనపర్రు శివారు మల్లాయపాలెంలో ఆదివారం చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు.. మల్లాయపాలెం గ్రామానికి చెందిన దార్ల కిరణ్కుమార్ (31) నరసరావుపేటలో ట్రావెల్స్ ఏజెన్సీలో డ్రైవర్గా పనిచేస్తుంటాడు. ఆదివారం ఉదయం 11 గంటల సమయంలో బహిర్భూమికి వెళ్లిన కిరణ్ కాలుజారి చెరువులో పడ్డాడు. స్థానిక రైతులు చూసి చెరువులో పడిన కిరణ్ను బయటకు తీసి 108 వాహనంలో ఆసుపత్రికి తరలించేలోగా మార్గంమధ్యలో మృతి చెందాడు. మృతదేహాన్ని నరసరావుపేట ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. మృతుడికి భార్య వందన, నాలుగేళ్ల కుమారుడు మోహన్రాయ్, మూడు వారాల కిందట జన్మించిన కుమార్తె ఉన్నారు. భార్య వందన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఇద్దరు గన్మెన్లతో ఇన్నోవా కారులో తిరుగుతూ మోసాలు ఒంగోలు టౌన్: సైబర్ క్రైంలో డబ్బులు పోగొట్టుకున్న బాధితుడికి నేను డీఎస్పీగా పనిచేస్తున్నాను..నీ డబ్బులు ఇప్పిస్తానని నమ్మించి మోసం చేసిన ఒక నకిలీ డీఎస్పీ మీద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం...ఒంగోలు మండలం ముక్తినూతలపాడుకు చెందిన గ్రానైట్ వ్యాపారి ముంగులూరి రఘుపతికి ఇన్స్ట్రాగాంలో ఒక వ్యక్తి పరిచయమయ్యాడు. కొంతకాలం స్నేహంగా నటించిన సదరు వ్యక్తి ఆన్లైన్ యాప్లో పెట్టుబడులు పెడితే రెట్టింపు డబ్బులు వస్తాయని ఆశ చూపారు. అతడి మాయమాటలు నమ్మిన రఘుపతి విడతల వారీగా రూ.1.23 కోట్ల వరకు పెట్టుబడి పెట్టాడు. ఆ తరువాత ఫోన్ స్విచాఫ్ కావడంతో మోసపోయినట్లు గ్రహించిన రఘుపతి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ విషయంలో పోలీసుస్టేషన్ చుట్టూ తిరుగుతున్న క్రమంలో నరసరావుపేటకు చెందిన కొత్తపల్లి ప్రదీప్ పరిచయమయ్యాడు. తాను సైబర్ క్రైంలో డీఎస్పీగా చేస్తున్నానంటూ పరిచయం చేసుకున్న ప్రదీప్ నువ్వు పోగొట్టుకున్న డబ్బులు తిరిగి ఇప్పిస్తానంటూ నమ్మించాడు. ఇందుకుగాను రూ.5 లక్షల నగదు, బుల్లెట్ తీసుకున్నాడు. అయితే రోజులు గడుస్తున్నా తన డబ్బులు రాకపోవడంతో ప్రదీప్ మోసం చేసినట్లు గ్రహించిన రఘుపతి విచారించడంతో అసలు విషయం బయటపడింది. దాంతో ఒంగోలు తాలూకా పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. శనివారం రాత్రి ప్రదీప్ మీద కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసులకు శిక్షణ ఇచ్చిన ప్రదీప్... నరసరావుపేటకు చెందిన కొత్తపల్లి ప్రదీప్, అతడి సోదరుడితో కలిసి సైబర్ నేరాలు, క్రికెట్ బెట్టింగ్లకు పాల్పడుతుంటాడని సమాచారం. అంతేకాకుండా ఏడాది క్రితం ఒంగోలు పోలీసులకు నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొని పోలీసులకు శిక్షణ ఇచ్చినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో పరిచయాలు పెంచుకొని తెరవెనుక నేరాలకు పాల్పడుతున్నట్లు తెలుస్తుంది. పోలీసు శాఖలో సైబర్ డీఎస్పీగా చేస్తున్నట్లు నమ్మించి పలువురి దగ్గర నుంచి భారీగా డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఒక ఇన్నోవా కారులో ఇద్దరు ప్రైవేటు గన్మెన్లను పెట్టుకొని తిరుగుతుంటాడని చెబుతున్నారు.
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ప్రగడ కోటయ్యకు ఘననివాళినరసరావుపేట రూరల్: స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడిగానే కాకుండా చేనేత కార్మికుల హక్కులు, సంక్షేమ కోసం నిరంతరం పోరాడిన మహనీయుడు ప్రగడ కోటయ్య అని జిల్లా అదనపు ఎస్పీ (అడ్మిన్) రోహిత్ కుమార్ చౌదరి తెలిపారు. చేనేత ఉద్యమ స్ఫూర్తి ప్రధాత ప్రగడ కోటయ్య జయంతిని జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో ఆదివారం నిర్వహించారు. కోటయ్య చిత్రపటం వద్ద అదనపు ఎస్పీ రోహిత్ కుమార్ పూలమాలలు వేసి నివాళి అర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ చేనేత కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ప్రగడ కోటయ్య జీవితాన్ని అంకిత చేసారని తెలిపారు. చేనేత రంగాన్ని దేశవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు, కార్మికులకు గౌరవప్రదమైన జీవనోపాధి కల్పించేందుకు చిరస్మరణీయమైన కృషి చేసారని పేర్కొన్నారు. కలెక్టరేట్లో .. నరసరావుపేట: కలెక్టర్ కార్యాలయంలో చేనేత ఉద్యమ పితామహుడు ప్రగడ కోటయ్య జయంతి ఉత్సవాలు ఆదివారం నిర్వహించారు. జిల్లా పరిశ్రమల అధికారి జి.సురేష్ ఆధ్వర్యంలో అధికారులు, చేనేత నాయకులు కోటయ్య చిత్రపటానికి పూలు చల్లి నివాళులర్పించారు. ఫణిదం చేనేత సహకార సంఘం అధ్యక్షుడు కట్టా శివ దుర్గారావు సమక్షంలో జాతీయ చేనేత అవార్డు విజేత కర్నాటి మురళిని సత్కరించారు. చేనేత నాయకులు దండ కోటేశ్వరరావు, హ్యాండ్లూమ్, టెక్స్టైల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఉమామహేశ్వరరావు, అసిస్టెంట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ రాఘవరావు పాల్గొన్నారు. వినుకొండ: పట్టణంలోని ఏడీబీ బ్యాంక్ రోడ్డు డ్రైనేజీలో ఓ వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యం కావడం కలకలం రేపింది. మృతుడిని శృంగారపు వనానికి చెందిన నల్లగట్ల శేషాద్రిగా పోలీసులు గుర్తించారు. శేషాద్రి శరీరంపై ఎలాంటి గాయాలు లేవని పోలీసులు తెలిపారు. సీపీ టీవీ దృశ్యాలను పరిశీలించగా, ఉదయం 6:14 గంటల ప్రాంతంలో నిలబడి ఉన్న శేషాద్రి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి పక్కనే ఉన్న డ్రైనేజీలో పడిపోయినట్లు నమోదైంది. కిందపడిన తర్వాత ఆయనలో ఎలాంటి కదలిక లేదు. హఠాత్తుగా స్ట్రోక్, మూర్ఛ లేదా మద్యం మత్తు వల్ల పడిపోయి మృతి చెంది ఉండవచ్చని పోలీసులు ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోస్టుమార్టం నివేదిక వచ్చిన అనంతరమే మృతికి గల పూర్తి కారణాలు తెలుస్తాయని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఈపూరు: మండలంలోని బొమ్మరాజుపల్లి కనుమ వద్ద ఆదివారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందగా ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి. బొల్లాపల్లి మండలం జయంతిరామాపురం గ్రామానికి చెందిన కోసూరు శ్రీనివాసరావు(32), తోకల వెంకటేష్, చిన్నిలు ద్విచక్ర వాహనంపై ఈపూరు వైపు వస్తుండగా బొమ్మరాజపల్లి కనుమ వద్దకు రాగానే రోడ్డు పక్కనే ఉన్న ఫెన్సింగ్ స్తంభాన్ని వేగంగా ఢీకొట్టడంతో కోసూరు శ్రీనివాసరావు తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. తోకల వెంకటేష్, చిన్నికు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. 108 అంబులెన్స్లో క్షతగాతులను వినుకొండ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించగా కోసూరు శ్రీనివాసరావు మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. మిగిలిన ఇద్దరికీ చికిత్స అందిస్తున్నారు. పోలీసులు ప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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కృష్ణా–గుంటూరు జిల్లాల ఉపాధ్యాయ ఎస్టీయూ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి సుధీర్భాబుసత్తెనపల్లి: రానున్న శాసనమండలి ఎన్నికలలో కృష్ణా–గుంటూరు జిల్లాల ఉపాధ్యాయ నియోజక వర్గం నుంచి ఎస్టీయూ తరపున ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న తనను గెలిపిస్తే ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తానని ఎస్టీయూ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి సీహెచ్ జోసెఫ్ సుధీర్ బాబు అన్నారు. పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లిలోని ప్రజ్ఞ కాన్సెప్ట్ స్కూల్ ఆవరణలో శనివారం రాత్రి జరిగిన ఎస్టీయూ ప్రాంతీయ సమావేశంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హజరై మాట్లాడారు. సమావేశానికి ఎస్టీయూ సత్తెనపల్లి ఏరియా కార్యదర్శి వల్లూరి నాగరాజు అధ్యక్షత వహించారు. జోసెఫ్ సుధీర్బాబు మాట్లాడుతూ ఎస్టీయూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా, ఫ్యాప్టో రాష్ట్ర చైర్మన్గా, రాష్ట్ర ఏపీ జేఏసీ సెక్రటరీ జనరల్ గా వివిధ హోదాల్లో మూడు దశాబ్దాల పాటు ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ రంగ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఐదుగురు ముఖ్యమంత్రులకు ప్రాతినిధ్యాలు చేయడమే కాకుండా ఎన్నో ఉద్యమాలకు నాయకత్వం వహించి సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేశానన్నారు. ఎస్టీయూ పల్నాడు జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎల్.వి.రామిరెడ్డి మాట్లాడుతూ విద్యార్థి దశ నుంచి ఉద్యమ నేపథ్యం, విద్యారంగ సమస్యలపై పూర్తి అవగాహన ఉన్న సుధీర్ బాబును గెలిపిస్తే శాసనమండలిలో సైతం ఉపాధ్యాయ వాణిని వినిపించి ఉద్యోగుల హక్కులను పరిరక్షించగలరన్నారు. ఎస్టీయూ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఏ.ఏమండి, ఆర్థిక కార్యదర్శి షేక్ మహబూబ్ సుభాని, రాష్ట్ర కౌన్సిలర్ ఎస్.ఎం.సుభానీ, జిల్లా అదనపు ప్రధాన కార్యదర్శి కుంభా రామలింగయ్య, జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షుడు కోలా యేసయ్య, పెన్షనర్ల సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి కెబీఆర్జే .ప్రసాద్ , ఎస్టీయూ మాజీ నాయకుడు సలగాల మృత్యుంజయరావు, ఎస్టీయూ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు కె.సురేష్, కార్యదర్శి తురకా రాజు, జిల్లా సోషల్ మీడియా కన్వీనర్ జె.వెంకటేశ్వరరావు ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. ఒకరి పరిస్థితి విషమం చిలకలూరిపేటటౌన్: పట్టణంలోని విజయ బ్యాంక్ సెంటర్ సమీప హైవేపై శనివారం రాత్రి రెండు బైక్లు ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో భూక్యా శ్రీసాయితోపాటు మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ప్రమాద తీవ్రతకు శ్రీసాయి తలకు బలమైన గాయమై చెవుల్లోంచి రక్తం కారడంతో పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా మారింది. స్థానికులు వెంటనే స్పందించి బాధితులను ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కు తరలించి ప్రథమ చికిత్స అందించారు. అనంతరం మెరుగైన వైద్యం నిమిత్తం గుంటూరు ఆసుపత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న అర్బన్ పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని, ట్రాఫిక్ ప్రమాదానికి కారణమైన వాహనాల్ని తొలగించి ట్రాఫిక్ను నియంత్రించారు. ప్రమాదానికి గల పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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తల్లికి వందనం ఏది బాబూ..?బొల్లాపల్లి: ఆ కుటుంబంలో ఉద్యోగులు లేరు... పన్ను చెల్లింపుదారులు కానరారు. విద్యుత్ బిల్లులు అసలే లేవు. కానీ తల్లికి వందనం పథకం మాత్రం వర్తించదు. వివరాల్లోకి వెళితే.. పల్నాడు జిల్లా బొల్లాపల్లి మండలం గండిగనముల గ్రామానికి చెందిన నీనావతు బాలకోటి నాయక్, పద్మాబాయి దంపతులకు నలుగురు సంతానం. వీరు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. పెద్ద కుమార్తె హర్షిణి 6వ తరగతి, గోపిక, దీపిక లు (కవలలు) వినుకొండ పట్టణంలోని ఏపీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో 4వ తరగతి , కుమారుడు జోగేశ్వరరావు నాయక్ స్థానిక గండిగనుమల గ్రామంలో రెండో తరగతి చదువుతున్నారు. అయితే తల్లికి వందనం పథకం అర్హుల జాబితాలో ఒక్కరి పేరూ లేకపోవడం విస్మయం కలిగిస్తోంది. అదేమని అధికారులను అడిగితే పొంతనలేని సమాధానం చెబుతున్నారని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు వాపోతున్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో అమ్మ ఒడి పథకం ఇచ్చారని, అప్పట్లో లేని నిబంధనలు ఇప్పుడు ఎలా వచ్చాయని తల్లిదండ్రులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. మాది పేద కుటుంబం. రెక్కల కష్టంపై ఆధారపడి పిల్లలను చదివించుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాం. సొంతం అర ఎకరం పొలంతోపాటు మరో ఎకరన్నర పొలం కౌలుకు తీసుకొని సాగు చేసుకుంటూ పొట్ట పోసుకుంటున్నాం. ఉద్యోగుల కుటుంబం కాదు, ఇతరత్రా పన్ను చెల్లింపులు లేవు. 200 యూనిట్లలోపు ఎస్సీ, ఎస్టీ ఉచిత విద్యుత్ పథకం కింద ఉన్నాం కాబట్టి కరెంటు బిల్లులు లేవు. కానీ తల్లికి వందనం అర్హుల జాబితాలో పేరు లేదు. ప్రభుత్వం అర్హత గల ప్రతి విద్యార్థికి తల్లికి వందనం పథకం ఇస్తామన్నారు. పలుమార్లు అధికారులను దీనిపై అడిగితే పొంతన లేని సమాధానం చెబుతున్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో అమ్మఒడి పథకం వచ్చింది. ఇప్పుడెందుకు రాలేదో అర్ధం కావడం లేదు. అధికారులు న్యాయం చేయాలి. – నీనావతు బాలకోటి నాయక్, పద్మాబాయి
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కొండవీడుకోటపై ఉరుసు వైభవంమూడు దశాబ్దాల తర్వాత పురాతన హజరత్ సయ్యద్ షా ఔలియా రహమతుల్లా దర్గాలో ఉత్సవాలుయడ్లపాడు: చారిత్రక కొండవీడుకోట కొండలపై వెలసిన పురాతన హజరత్ సయ్యద్ షా ఔలియా రహమతుల్లా బాబా దర్గా ఆదివారం భక్తజన సందోహంతో కళకళలాడింది. కొండపైకి సరైన మార్గం లేక దాదాపు మూడు దశాబ్దాలుగా నిలిచిపోయిన ఉరుసు ఉత్సవాలు, మళ్లీ అత్యంత వైభవంగా పునఃప్రారంభం కావడం భక్తుల్లో ఆనందోత్సాహాలు నింపింది. చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యమున్న ఈ ఉత్సవాలు మతసామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలిచాయి. ఉదయం నుంచే ఉత్సవాలు.. ఉదయం నుంచే వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో కొండపైకి చేరుకుని బాబావారిని దర్శించుకున్నారు. ఫకీర్లు ఇస్లామీయ భక్తిగీతాలు ఆలపిస్తూ, మేళతాళాల నడుమ పూల చాదర్లతో నిర్వహించిన ఊరేగింపు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. అనంతరం దర్గా వద్దకు చేరుకుని బాబావారి సమాధిపై పూల చాదర్ కప్పి, గంధం సమర్పించి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. వివిధ గ్రామాల నుంచి భక్తులు తమ గ్రామాల తరఫున చాదర్లను సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. జుమ్మా మసీదు ఇమాంగా బాబావారి సేవలు ఉత్సవాలకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఏపీ మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మౌలానా ముస్తాఖ్ అహ్మద్ స్థానిక మతపెద్దలతో కలిసి ఖురాన్ పఠనం, దువా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, సయ్యద్ షా ఔలియా రహమతుల్లా బాబా జుమ్మా మసీదులో ఇమాంగా విశిష్ట ఆధ్యాత్మిక సేవలు అందించారని గుర్తు చేశారు. ఆ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ జుమ్మా మసీదు నుంచి సర్వాంగసుందరంగా అలంకరించిన గుర్రంపై గంధాన్ని ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి దర్గాలో సమర్పించినట్లు వివరించారు. ఉరుసు ఉత్సవాల సందర్భంగా భక్తులకు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. గుంటూరుకు చెందిన నౌ అవర్ హిస్టరీ సంఘం అధ్యక్షుడు సూఫీ ఇమ్రాన్ ఆధ్వర్యంలో దర్గా కమిటీ సభ్యులు షేక్ గౌస్, షేక్ అల్లాబక్షు, నూర్ అహ్మద్, అజ్హర్ తదితరులు ఉత్సవాల నిర్వహణలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
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మహంకాళి అమ్మవారికి గాజుల అలంకరణదుగ్గిరాల: దుగ్గిరాల మండలం కంఠంరాజు కొండూరు గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న మహంకాళి అమ్మవారిని ఆదివారం ప్రత్యేక గాజులతో అలంకరించారు. దేవస్థానం భక్తులతో కళకళలాడింది, ఆషాఢ మాసం రెండవ ఆదివారం కావడంతో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని, మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు. ఆలయానికి తరలివచ్చిన భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలుగకుండా ఏర్పాట్లను ఆలయ ఈఓ పర్యవేక్షించారు. పెదకాకాని: స్థానిక శ్రీ మల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో సహస్ర ఘటాభిషేక పూజలను ఆదివారం అర్చకులు, వేదపండితులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. వరుణ జపాలు, రుష్యశృంగ జపం,వరుణ మంత్ర హోమాలు నిర్వహించినట్లు ఆలయ ఉపకమిషనరు గోగినేని లీలాకుమార్, పాలకమండలి చైర్మన్ కోసూరి పూర్ణచంద్రరావు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా చివరి రోజు సోమవారం సహస్ర ఘటాభిషేకం, ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయన్నారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామి వారి కృపకు పాత్రులు కావలసినదిగా విజ్ఞప్తి చేశారు. సోమవారం అభిషేకాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. పాలకమండలి సభ్యులు కొమ్మూరి మల్లికార్జునరావు, ధూపాటి శివశంకరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నగరంపాలెం: గుంటూరు జిల్లాలోని అన్ని పోలీస్స్టేషన్లలో ఆదివారం రౌడీషీటర్లకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించారు. నేర నియంత్రణ, శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో భాగంగా జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ ఆదేశాల మేరకు ఈ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ చేపట్టారు. సత్ ప్రవర్తనతో జీవించాలని రౌడీషీటర్లకు డీఎస్పీలు, సీఐలు, ఎస్ఐలు సూచించారు. నేరప్రవృత్తికి దూరంగా ఉండాలన్నారు. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. నగరంపాలెం: సైబర్ నేరాలపై ప్రజలు అవగాహన ఉండాలని సీఐడీ ఎస్పీ డాక్టర్ కేవీ శ్రీనివాసరావు అన్నారు. ఆదివారం రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ గుంటూరు ఆధ్వర్యంలో బృందావన్ గార్డెన్స్లోని రోటరీ భవన్లో సైబర్ నేరాలపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. సీఐడీ ఎస్పీ డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ కష్టపడి సంపాదించిన సొమ్ము సైబర్ నేరాలతో క్షణాల్లో మాయమవుతుందని పేర్కొన్నారు. ఏటీఎం పిన్ నంబర్లు, ఓటీపీ, పాస్వర్డ్లు ఇతరులకు చెప్పొద్దని కోరారు. తెలియని లింకులపై క్లిక్ చేయవద్దని చెప్పారు. అనుమానిత ఫోన్కాల్స్పై అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. సైబర్ మోసం జరిగితే వెంటనే నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయాలని లేదా 1930 నంబర్కు కాల్ చేయాలని అన్నారు. అనంతరం ఎస్పీ శ్రీనివాసరావును సత్కరించారు. ఈ సదస్సులో క్లబ్ అధ్యక్షుడు పొందూరి శివప్రసాద్, కార్యదర్శి తుమ్మల శ్రీనివాసరావు, కోశాధికారి కొల్లి అరవింద్కుమార్, సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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చేనేత రంగానికి ప్రగడ సేవలు ఆదర్శంచీరాల: చేనేతల పితామహుడు ప్రగడ కోటయ్య అని రాష్ట్ర చేనేత, జౌళి, బీసీ సంక్షేమ, ఈడబ్ల్యూఎస్ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఎస్.సవిత అన్నారు. ఆదివారం స్థానిక పద్మశాలి బహూత్తమ సంఘ కల్యాణ మండపంలో ప్రగడ కోటయ్య 111వ జయంతి వేడుకలను నిర్వహించారు. చేనేత రంగ అభివృద్ధికి ఆయన చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో వేడుకలు జరిగాయి. ముఖ్య అతిథిగా మంత్రి ఎస్.సవిత హాజరయ్యారు. చేనేత వస్త్ర ప్రదర్శనను తిలకించారు. అనంతరం వేదికపై ఏర్పాటు చేసిన ప్రగడ కోటయ్య విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. చేనేత రంగానికి సహకార సంఘాలు ఎంతో ప్రయోజనం చేస్తాయని ప్రగడ కోటయ్య నమ్మారని అన్నారు. గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు వారి గళాన్ని వినిపించిన వ్యక్తి అని కొనియాడారు. రాష్ట్ర చేనేత కార్మికుల సొసైటీలు, సహకార సంఘాలు వ్యవస్థాపకులుగా ఆయన అందించిన సేవలను స్మరించుకున్నారు. రాష్ట్ర చేనేత, జౌళి ప్రత్యేక ముఖ్యకార్యదర్శి ఆర్పీ సిసోడియా, సంచాలకులు రేఖరాణి, ఉపసంచాలకులు బి.వెంకటేశ్వరరావు, సహాయ సంచాలకులు వెంకటేశ్వరరావు, జిల్లా కలెక్టర్ వి.వినోద్కుమార్, చీరాల ఎమ్మెల్యే ఎంఎం కొండయ్య, ఎమ్మెల్సీ పోతుల సునీత, పద్మశాలి కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అబద్దయ్య, ఆప్కో ఎండీ కన్నబాబు పాల్గొన్నారు.
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మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలినరసరావుపేట: డీఎస్సీ నియామకాల్లో అవకతవకలకు సంబంధించి రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ యువజన, విద్యార్థి విభాగాల జిల్లా అధ్యక్షులు కందుల శ్రీకాంత్, గుజ్జర్లపూడి ఆకాష్కుమార్లు డిమాండ్ చేశారు. పార్టీ యువజన, విద్యార్థి విభాగాల ఆధ్వర్యంలో నరసరావుపేటలో ఈ నెల 28వ తేదీన నిర్వహించే నిరసన ర్యాలీని విజయవంతం చేయాలని వారు కోరారు. జిల్లా పార్టీ కార్యాలయంలో కార్యక్రమ పోస్టర్ను పలువురు నాయకులతో కలసి ఆదివారం వారు ఆవిష్కరించారు. దగా డీఎస్సీ, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్లపై సీఐడీ విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. నిజాలు నిగ్గు తేల్చి యువజనులు, విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగేంతవరకు పార్టీ తరఫున పోరాటం చేస్తామని హెచ్చరించారు. విద్యార్థి విభాగ రాష్ట్ర జనరల్ సెక్రెటరీ ఉప్పుతోళ్ల వేణుమాధవ్, జిల్లా యువజన విభాగ ఉపాధ్యక్షుడు వెంకట యాదవ్, నియోజకవర్గ, పట్టణ విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షులు విజయరెడ్డి, మణీంద్రరెడ్డి, నరసరావుపేట, రొంపిచర్ల మండలాల విద్యార్థి విభాగ అధ్యక్షులు శాంత కుమార్ (బంటి), గెల్లి తేజరెడ్డి, జిల్లా విద్యార్థి విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శులు షోయబ్ అక్తర్, జానీబాషా, నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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సంక్షేమంలోనూ పొరుగు వారే!ఒకటో తేదీ వచ్చిందంటే అకౌంట్లో పడే జీతానికి, అయ్యే ఖర్చులకు లెక్క సరిపోదు. ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఉద్యోగమంటూ పెదవులపై ప్లాస్టిక్ నవ్వులు పులుముకుని ప్రతి ఒక్కరికీ సమాధానం చెప్పే ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల ఇంట అప్పుల కుంపటి ఆరదు. వేతనాలు పెంచండని వేడుకున్నా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మనసు కరగడం లేదు. ఏళ్ల తరబడి ప్రభుత్వ శాఖల్లో కీలకమైన విధులు నిర్వర్తిస్తున్నా, అరకొర వేతనాలతో కుటుంబాలను కన్నీటితో వారు నెట్టుకొస్తున్నారు. కనీసం సంక్షేమం కూడా దరి చేరడం లేదు. తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తల్లికి వందనం పథకాన్ని అంగన్వాడీలకు సైతం అమలు చేసి, చిరు ఉద్యోగులకు మాత్రం ఇవ్వకపోవడంతో వారు ఆవేదన చెందుతున్నారు.నరసరావుపేట టౌన్: ఒకవైపు ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఏళ్ల తరబడి సేవలందిస్తున్నారు... మరోవైపు అదే ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలకు మాత్రం అనర్హులుగా మిగిలిపోతున్నారు. ఇదే రాష్ట్రంలో వేలాది మంది పొరుగు సేవల సిబ్బంది దీనస్థితి. దాదాపుగా అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు, కార్పొరేషన్లు, సొసైటీలలో ఔట్సోర్సింగ్ సిబ్బంది విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం తాజాగా తల్లికి వందనం పథకం కింద అర్హులైన తల్లుల ఖాతాల్లో పిల్లల చదువుల కోసం నగదు జమ చేసింది. తమకు మాత్రం సంక్షేమ పథకాల ప్రయోజనాలు అందడం లేదని ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల్లో ఆవేదన మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. సీఎఫ్ఎంఎస్ ఐడీ మెడలో వేలాడుతుండగా కనీస వేతనాలు గానీ, సంక్షేమం గానీ అమలు కాక ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల జీవితం డీలా పడిపోతోంది. ఇప్పటికై నా మా జీతాలు చూసి జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురావాలని వేడుకుంటున్నారు. పేరుకే ప్రభుత్వ కొలువు.. ప్రభుత్వంలోని వివిధ శాఖల్లో పనిచేస్తున్న ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు నెలకు రూ.15 వేల వేతనం చెల్లిస్తున్నప్పటికీ, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ మినహాయింపుల తర్వాత చేతికి అందేది కేవలం రూ.13,087 మాత్రమే. పెరుగుతున్న ధరలు, అద్దె, పిల్లల చదువులు, వైద్య ఖర్చుల మధ్య ఈ మొత్తంతో కుటుంబాన్ని పోషించడం భారంగా మారిందని ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి శాశ్వత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కాకపోయినా, సీఎఫ్ఎంఎస్ పోర్టల్లో మాత్రం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా నమోదై ఉందని అంటున్నారు. అదే ఇప్పుడు పెద్ద సమస్యగా మారిందని వాపోతున్నారు. సీఎఫ్ఎంఎస్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా నమోదవడంతో తల్లికి వందనంతో పాటు ఇతర సంక్షేమ పథకాలకు కూడా అనర్హులుగా పరిగణిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. తాజాగా ప్రభుత్వం తల్లికి వందనం పథకం కింద అర్హులైన తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నగదు జమ చేసింది. అయితే ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల కుటుంబాల్లో కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ, సీఎఫ్ఎంఎస్ నమోదును కారణంగా చూపుతూ పథకం వర్తింపజేయడం లేదని వారు చెబుతున్నారు. తక్కువ వేతనం పొందుతున్న తమలాంటి కుటుంబాలకు ఈ సాయం అత్యంత అవసరమని పేర్కొంటున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు లభించే వేతనాలు, ఉద్యోగ భద్రత, ఇతర సౌకర్యాలు తమకు లేవని ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. పేద కుటుంబాలకు అందించే సంక్షేమ పథకాలూ అందక నష్టపోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పల్నాడు జిల్లా కలెక్టర్ కృతికా శుక్లాను గత సోమవారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఔట్సోర్సింగ్ పారామెడికల్ అసోసియేషన్ సభ్యులు పీజీఆర్ఎస్లో కలసి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఆర్థిక పరిస్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకుని తల్లికి వందనం సహా అన్ని అర్హత ఆధారిత సంక్షేమ పథకాలను వర్తింపజేయాలని కోరారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించి సంక్షేమ పథకాలను నిలిపివేస్తున్నారని వాపోయారు. శాశ్వత ఉద్యోగులకు ఉండే వేతనాలు, డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, ఉద్యోగ భద్రత, పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు కల్పించాలని కోరారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం దృష్టికి తమ సమస్యను తీసుకెళ్లి న్యాయం చేయాలని విన్నవించారు.
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ఏకపక్షంగా వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభ తొలగింపుఅనుమతులు తీసుకున్నా ఇదేంటని నేతల ఆవేదన మేడికొండూరు: మేడికొండూరు మండలం పేరేచర్ల గ్రామంలోని వరదరాజస్వామి ఆలయం సమీపంలో తొలి ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఏర్పాటు చేసిన ప్రభను తొలగించిన వ్యవహారం ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. ఎంపీటీసీ మదమంచి శ్రీనివాసరావు, పలుకూరి రామకృష్ణారావు పేరేచర్ల గ్రామంలో దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఘటనపై వారు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. అధికార పార్టీ ఒత్తిళ్లతోనే పోలీసులు ఈ చర్య తీసుకున్నారని ఆరోపించారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా భక్తులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సంప్రదాయబద్ధంగా ప్రభను ఏర్పాటు చేయాలని ముందుగానే నిర్ణయించామన్నారు. ప్రభ ఏర్పాటుకు సంబంధించి పోలీసు శాఖతోపాటు సంబంధిత అధికారుల నుంచి అన్ని అనుమతులు తీసుకున్నామని తెలిపారు. నిబంధనలను పాటించామని చెప్పారు. ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలగకుండా, ప్రజలకు అసౌకర్యం లేకుండా ప్రభను ఏర్పాటు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. అనుమతులు మంజూరైన తర్వాత భారీ వ్యయంతో ప్రభ నిర్మాణం చేపట్టి విద్యుత్ అలంకరణలు, ఆధ్యాత్మిక సందేశాలతో సిద్ధం చేసినట్లు నాయకులు తెలిపారు. ఏర్పాట్లు ముగిసిన అనంతరం పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని ప్రభను తొలగించాలని ఆదేశించారని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఆరోపించారు. అనుమతులు ఇచ్చి, ఇలా అకస్మాత్తుగా తొలగించాలని చెప్పడం వెనుక కారణం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. టీడీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రతిపక్ష పార్టీల సామాజిక, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపైనా పోలీసుల ద్వారా వివక్ష చూపుతోందని ఆరోపించారు. అధికార పార్టీ ఒత్తిళ్ల కారణంగానే పోలీసులు నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నారని వారు విమర్శించారు. ఇది ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. పండుగలు రాజకీయాలకు అతీతమని, తొలి ఏకాదశి వంటి పవిత్ర పర్వదినాల్లో ప్రజల ఆధ్యాత్మిక భావాలను గౌరవించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందని నాయకులు అన్నారు. దీనిపై భక్తులు, స్థానిక ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమైందని తెలిపారు. ఈ ఘటనపై పూర్తి స్థాయి విచారణ జరపాలని, వాస్తవాలు ప్రజలకు వెల్లడించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇకపై ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
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జీవో 396 ఉపసంహరించుకునే వరకు పోరాటంనరసరావుపేట: దస్తావేజు లేఖరుల పనిని ప్రైవేటుపరం చేస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో 396ను ఉపసంహరించుకువరకు తమ పోరాటం కొనసాగిస్తామని ఏపీ రాష్ట్ర దస్తావేజు లేఖరుల సంఘం నాయకులు, నరసరావుపేట సీనియర్ డాక్యుమెంట్ రైటర్లు సింగం యోగాంజనేయశర్మ, పిల్లుట్ల వెంకటరమణమూర్తి తెలిపారు. దస్తావేజుల లేఖరుల పెన్డౌన్ సందర్భంగా ప్రకాష్నగర్లోని రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం ఎదుట ఆదివారం జిల్లా స్థాయి కార్యాచరణ సమావేశం నిర్వహించారు. యోగాంజనేయశర్మ మాట్లాడుతూ ఈ నెల 31వ తేదీ వరకు కార్యక్రమం కొనసాగుతుందన్నారు. జీవో రద్దు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. దీనివల్ల సామాన్య ప్రజలకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతుందని, ఆస్తి గొడవలు, శాంతిభద్రతల సమస్యలు తలెత్తుతాయన్నారు. జిల్లాలోని సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయ పరిధిలోని దస్తావేజు లేఖరులు ఆయా స్థానిక ఎమ్మెల్యేలను కలిసి వినతిపత్రలు సమర్పిస్తామన్నారు. ఆరు రోజులుగా సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో సేవలు నిలిచిపోయాయని తెలిపారు. ప్రజలు తమకు సంపూర్ణంగా మద్దతు ప్రకటించారన్నారు. పిల్లుట్ల రమణమూర్తి మాట్లాడుతూ ఇప్పటివరకు రిజిస్ట్రేషన్ విభాగంలో ప్రభుత్వాలు తీసుకొచ్చిన ప్రతి మార్పునకు సహకరించామన్నారు. ఈ జీవో అమల్లోకి వస్తే రిజిస్ట్రేషన్ వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తం అవుతుందని హెచ్చరించారు. నరసరావుపేట సంఘ అధ్యక్షుడు నాగభూషణరావు, ప్రధాన కార్యదర్శి జేవీ సుబ్బాచార్యులు, జిల్లాలోని నియోజకవర్గాలకు చెందిన దస్తావేజు లేఖరులు పాల్గొన్నారు.
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వైభోగ బోనం● కనుల పండువగా ఊరేగింపు ● కొనసాగిన ఆషాఢ సారె సంబరాలు ● ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు భక్తుల తాకిడి ● అన్ని దర్శన టికెట్ల విక్రయాలు రద్దు ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న దుర్గమ్మకు తెలంగాణ తరఫున హైదరాబాద్లోని భాగ్యనగర్ శ్రీమహంకాళి జాతర బోనాల ఉత్సవాల ఉమ్మడి దేవాలయాల కమిటీ ఆదివారం బంగారు, వెండి బోనాలను సమర్పించింది. ఈ ఏడాది నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితులు తొలగిపోయి, వానలు పుష్కలంగా కురియాలని, ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలలో పాడి పంటలతో రైతులు, ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని కోరుతూ అమ్మవారికి బోనం సమర్పించినట్లు జోగిని అవికా పేర్కొన్నారు. 17 ఏళ్ల్లుగా ఏటా ఆషాఢ మాసంలో దుర్గమ్మకు బంగారు బోనం సమర్పించడం ఆనవాయితీగా వస్తోందని ఉమ్మడి దేవాలయాల కమిటీ పేర్కొంది. భక్తితో బయలెల్లి.. బ్రాహ్మణ వీధిలోని జమ్మిదొడ్డి ఆవరణలోని రావిచెట్టు వద్ద అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తి వద్ద తెలంగాణ బంగారు బోనానికి కమిటీ ప్రతినిధులు, దుర్గగుడి ఈవో శీనానాయక్, చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. అనంతరం మేళతాళాలు, మంగళవాయిద్యాలు, తీన్మార్ డప్పులు, బేతాళ నృత్యాలు, కళాకారులు విన్యాసాలు, వివిధ వేషధారణలు, పోతరాజుల విన్యాసాలతో వైభవంగా ఊరేగింపు ప్రారంభమైంది. తెలంగాణ సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ సుమారు 5 వందల మంది కళాకారులు తమ కళలను ప్రదర్శిస్తూ ఇంద్రకీలాద్రికి వైపు సాగారు. అమ్మవారికి ప్రణమిల్లి.. జోగిని అవికా బంగారు బోనాన్ని తలపై పెట్టుకుని ఊరేగింపులో ముందుకు సాగగా.. వెండి తదితర బోనాలతో మిగిలిన వారు అనుసరించారు. బంగారు బోనాన్ని దర్శించుకునేందుకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు బ్రాహ్మణ వీధి, రథం సెంటర్, ఇంద్రకీలాద్రి పరిసరాలను తరలివచ్చారు. దుర్గాఘాట్కు చేరుకున్న తర్వాత కృష్ణమ్మకు గంగ తెప్ప, పట్టుచీర, పూలు, పండ్లు, పూజా సామగ్రి తదితరాలను సమర్పించారు. దుర్గాఘాట్, ఘాట్రోడ్డు మీదగా ఊరేగింపు ఆలయ ప్రాంగణానికి చేరుకుంది. సుమారు 700 మంది కళాకారులు, కమిటీ ప్రతినిధులు చేరుకోవడంతో ఘాట్రోడ్డుపై పండుగ వాతావరణం కనిపించింది. ఆలయ ప్రాంగణంలోని గాలి గోపురం వద్ద బంగారు బోనానికి ఆలయ ఈవో, చైర్మన్, ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు, అర్చకులు స్వాగతం పలికారు. కమిటీ ప్రతినిధులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల అనంతరం బంగారు, వెండి బోనాలతోపాటు పూజ సామగ్రి, పట్టువస్త్రాలు, పసుపుకుంకుమలను ఆలయ ఈవో, ఆలయ అర్చకులకు అందజేశారు. అమ్మవారి దయతో ఇరు రాష్ట్రాల ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నారని ఉత్సవ కమిటీ అధ్యక్షుడు బుల్లెట్ శ్రీధర్, మాజీ అధ్యక్షులు పేర్కొన్నారు. కొనసాగిన సారె సంబరం ఆదివారం రికార్డు స్థాయిలో భక్త బృందాలు ఇంద్రకీలాద్రికి తరలివచ్చి అమ్మవారికి ఆషాఢ సారెను సమర్పించాయి. భక్తుల రద్దీ కనిపించడంతో దర్శనానికై విక్రయించే అన్ని టికెట్ల విక్రయాలను అధికారులు రద్దు చేశారు. ఆదివారం 70 వేల మంది అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారని భావిస్తున్నారు.
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టీడీపీ మట్టి మాఫియాకు మరో డ్రైవర్ బలిపెదనందిపాడు: టీడీపీ కూటమి నేతల మట్టి మాఫియాకు మరో డ్రైవర్ బలయ్యాడు. కూలి కోసం, కుటుంబం గడవడం కోసం మట్టి సిండికేట్ ఇచ్చే డబ్బులకు ఆశపడి పగలూరాత్రీ పని చేస్తున్న డ్రైవర్లు ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు. పల్నాడు జిల్లా నకరికల్లు మండలం కుంకులగుంటలో మంగళవారం టిప్పర్ డ్రైవర్ మరణించిన విషయం మరువకముందే గుంటూరు జిల్లా పెదనందిపాడు మండలంలో శనివారం మరో డ్రైవర్ అసువులుబాశాడు. ఈ దుర్ఘటనలు మట్టిమాఫియా అరాచకాలకు అద్దం పడుతున్నాయి.గుంటూరు జిల్లా పెదనందిపాడు మండలం నాగులపాడు గ్రామ పరిధిలోని ఉన్న నల్లమడ వాగులో అక్రమంగా మట్టి తవ్వకాలు యథేచ్ఛగా సాగుతున్నాయి. పగలూరాత్రీ తేడా లేకుండా అక్రమ రవాణా జరుగుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. బాపట్ల జిల్లా, పర్చూరు మండలం అడుసుమల్లి గ్రామానికి చెందిన ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ రావి సతీష్ (36) ఇక్కడ కొన్నాళ్లుగా మట్టి రవాణా చేస్తున్నాడు. పగలూరాత్రీ పనిచేస్తే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయని సిండికేట్ ఆశ పెట్టడంతో మట్టి తోలుతున్నాడు.శుక్రవారం అర్ధరాత్రి మట్టి తరలిస్తుండగా వేకువజామున 3 గంటలకు నాగులపాడు సమీపంలోని నల్లమడవాగు బ్రిడ్జి వద్ద ట్రాక్టర్ అదుపుతప్పి పక్కనున్న పొలాల్లోకి బోల్తాకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో సతీష్ ట్రాక్టర్ కింద పడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. సతీ‹Ùకు భార్య, కుమార్తె, కుమారుడు ఉన్నారు. ఈ దుర్ఘటనతో మట్టి సిండికేట్ సభ్యులు నల్లమడ వాగు వద్ద ఉన్న జేసీబీలు, ట్రాక్టర్లను వెంటనే తరలించేశారు. మృతుని బంధువుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గుంటూరు జీజీహెచ్కు తరలించారు.టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బూర్ల అండతోనే.. !ఇదిలా ఉంటే పెదనందిపాడు మండలంలోని ఓగేరువాడు, నల్లమడ వాగు, నక్కవాడు, మేకల వాగుల్లో యథేచ్ఛగా మట్టి మాఫియా తవ్వకాలకు పాల్పడుతోంది. ప్రత్తిపాడు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బూర్ల రామాంజనేయులు అండతో చెలరేగిపోతోంది. పొలాల మెరక కోసం అంటూ రైతుల ముసుగులో మట్టిని యథేచ్ఛగా తవ్వేసి ట్రక్కు మట్టి రూ.800 నుంచి రూ.1,200 వరకు అమ్మి అక్రమార్కులు సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. దీనికోసం చీరాలలోని డ్రెయినేజీ అధికారులకూ మామూళ్లు సమరి్పంచినట్టు తెలుగుదేశం కూటమి నేతలు బాహాటంగానే చెబుతున్నారు.
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విజయకీలాద్రిపై తొలి ఏకాదశి వేడుకలునరసరావుపేట రూరల్: గురుపౌర్ణమి సందర్భంగా ఈనెల 29వ తేదీ ప్రముఖ శైవక్షేత్రం కోటప్పకొండలో మేధాదక్షిణామూర్తి హోమం, గిరి ప్రదక్షిణ, అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్టు ఆలయ ఈవో డి.చంద్రశేఖరరావు శనివారం తెలిపారు. ఆలయ అవరణలో నిర్వహించే అక్షరాభ్యాసం, ఇతర కార్యక్రమాల్లో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని విజయ వంతం చేయాలని కోరారు. తెనాలిటౌన్: స్థానిక చినరావూరు ఐటీఐ ప్రాంగణాన్ని శనివారం గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ సీఎం సాయికాంత్ వర్మ పరిశీలించారు. తెనాలి పర్యటనలో భాగంగా ఐటీఐ కళాశాలను సందర్శించినట్లు చెప్పారు. ప్రాంగణంలోని మౌలిక వసతులు పరిశీలించి అధికారుల నుంచి సమాచారం తెలుసుకున్నారు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు చేపట్టి ప్రాంగణంలో మంచి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని కల్పించాలని అధికారులకు సూచించారు. ఈ ఆవరణంలో ఎంఎస్ఎంఈ పార్కు వంటి ఏర్పాట్లకు సాధ్యసాధ్యాలను పరిశీలించారు. ఆయన వెంట ఆర్డీవో కె.శ్రీరమణి, తహసీల్దార్ కేవీ గోపాలకృష్ణ, మండల సర్వేయర్ ఎం.శ్రీనివాసరావు, ఐటీఐ ప్రిన్సిపల్ చిన వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు ఉన్నారు. తాడేపల్లిరూరల్ : ఉండవల్లి గుహల వద్ద రాష్ట్ర సృజనాత్మక సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో శనివారం తెలుగు మహోత్సవం కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన తెలుగు, సంస్కృత అకాడమి చైర్మన్ ఆర్.డి.విల్సన్ మాట్లాడుతూ తెలుగు భాషను కాపాడుకునే బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందన్నారు.ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశా, సాంస్కృతిక శాఖ అధ్యక్షులు తేజస్వి, ఎడిమల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చైర్మన్ శ్రీనివాస్, ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ అధ్యక్షులు గజల్ శ్రీనివాస్, డీసీపీ సరిత, జిల్లా పరిషత్ మాజీ చైర్మన్ గద్దె అనూరాధ, సాంస్కృతిక శాఖ డైరెక్టర్ మల్లికార్జున తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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మైదవోలు యువకుడికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపువాలీబాల్ కోచ్గా ప్రత్యేకత చాటుతున్న శ్రీనివాసరావు యడ్లపాడు: పల్నాడు జిల్లా యడ్లపాడు మండలం మైదవోలు గ్రామానికి చెందిన వాలీబాల్ కోచ్ నక్కా శ్రీనివాసరావు అరుదైన గుర్తింపు దక్కించుకున్నాడు. దేశం తరఫున చైనాలో నిర్వహించిన కోచ్ల శిక్షణ కోర్సు పూర్తి చేసి అంతర్జాతీయ కోచ్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. లింగారావుపాలెం జెడ్పీహైస్కూల్ పూర్వ విద్యార్థి నక్కా శ్రీనివాసరావుకు చిన్ననాటి నుంచి క్రీడలంటే ఆసక్తి మెండు. వాలీబాల్ క్రీడాకారుడిగా జాతీయస్థాయిలో గుర్తింపు పొందాడు. కోచ్గా తర్ఫీదు ఇస్తుంటాడు. ఈ నేపథ్యంలో జూలై 16 నుంచి 24వ తేదీ వరకు చైనాలో ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ వాలీబాల్ డెవలప్మెంట్ లెవెల్–3 కోచెస్ కోర్సు కోసం దేశవ్యాప్తంగా దరఖాస్తులు ఆహ్వానించారు. ఈ కోర్సుకు సంబంధించి శ్రీనివాసరావును వాలీబాల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా స్టీరింగ్ కమిటీ ఎంపిక చేసింది. చైనా వాలీబాల్ అసోసియేషన్ వద్దకు పంపింది. చైనా నుంచి అధికారిక ఆహ్వానం పొందిన శ్రీనివాసరావు కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు, వాలీబాల్ అభిమానుల సహకారంతో చైనాకు వెళ్లాడు. ఇంటర్నేషనల్ కోచ్గా శిక్షణ విజయవంతంగా పూర్తి చేశాడు. ఆ మేరకు ధ్రువీకరణ పత్రం పొందాడు. ఆయన్ను గ్రామప్రజలు అభినందించారు.
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రెండు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదుగుంటూరు మెడికల్: గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన ఇరువురికి కరోనా నిర్ధారణ అయింది. తుళ్లూరు మండలం ఉద్దండరాయనిపాలెంకు చెందిన 18 ఏళ్ల యువతికి, తాడేపల్లికి చెందిన 32 సంవత్సరాల మహిళకు విజయవాడ జీజీహెచ్ వైద్యులు శనివారం కరోనా ఉన్నట్లు నిర్ధారించారు. దీంతో జిల్లాలో బాధితుల సంఖ్య 8కి చేరింది. గుంటూరు జీజీహెచ్లో నలుగురికి కరోనా పరీక్షలు చేయగా, ఒకరికి కూడా నిర్ధారణ కాలేదు. జీజీహెచ్లో కరోనా టెస్టింగ్ కిట్లు 330, ఎన్ 95 మాస్క్లు 9,650, పీపీఈ కిట్లు 1,865 అందుబాటులో ఉన్నట్లు జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ గిరిజవోలు దుర్గాప్రసాద్ తెలిపారు. బాపట్ల జిల్లా గుండిపాలెంకు చెందిన 32 ఏళ్ల మహిళకు విజయవాడ గర్నమెంట్ జనరల్ ఆసుపత్రిలో కరోనా పాజిటివ్ వచ్చినట్లు శనివారం నిర్ధారించారు.
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మరో ప్రాణం బలిఖాకీ కావరానికి కూటమి పాలనలో ఖాకీల ఇష్టారాజ్యం నడుస్తోంది. పోలీసుల వేధింపులకు మరో నిండు ప్రాణం బలైంది. ప్రేమ వ్యవహారంలో టీపీపీ నేతలకు వత్తాసు పలుకుతూ ఓ సీఐ వేధించడంతో పల్నాడు జిల్లా, అచ్చంపేట మండలం, కొండూరు పంచాయతీ శివారు నిండుజర్లకు చెందిన కడివెళ్ల నాగరాజు (50) సెల్ఫీ వీడియో తీసుకుని పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. శనివారం ఉదయం ఈ వీడియో వైరల్ అయింది. మృతుని బంధువులు తమకు న్యాయం చేసేదాకా మృతదేహాన్ని తీసుకునేది లేదంటూ సత్తెనపల్లి ప్రభుత్వం వైద్యశాల వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు కొండమోడు – పేరేచర్ల జాతీయ రహదారిపై శనివారం ఆందోళన నిర్వహించడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. – అచ్చంపేట /సత్తెనపల్లి
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కోటప్పకొండలో తొలి ఏకాదశి సందడి● త్రికోటేశ్వరునికి విశేష అభిషేకాలు, ప్రత్యేక అలంకరణ ● స్వామి వారిని దర్శించుకున్న వేలాది మంది భక్తులు నరసరావుపేట రూరల్: తొలి ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని శనివారం ప్రముఖ శైవక్షేత్రం కోటప్పకొండలో భక్తుల సందడి నెలకొంది. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి వేలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చి త్రికోటేశ్వరుడిని దర్శించుకొని తరించారు. తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు ఆలయ అర్చకస్వాములు బిందెతీర్థంతో స్వామి వారికి తొలి అభిషేకాలను నిర్వహించారు. పంచామృతాలు, ఫలాలు, విశేష ద్రవ్యాలతో స్వామి వారికి మహాన్యాస పూర్వక రుద్రాభిషేకం వైభవంగా జరిపారు. అనంతరం ప్రత్యేక అలంకరణ చేసి భక్తులను దర్శనానికి అనుమతించారు. ఉదయం భక్తుల రద్దీ నెలకొంది. ఉచిత, శీఘ్ర, ప్రత్యేక, అభిషేక దర్శనాన్ని కల్పించారు. ఉచిత, శీఘ్ర దర్శనం క్యూలైన్లు రద్దీగా కనిపించాయి. మూలవిరాట్ అభిషేకాలను నిలిపివేశారు. అభిషేక మండపంలో ప్రత్యేక అభిషేకాలను నిర్వహించారు. సోపాన మార్గంలో మెట్ల పూజ చేసుకుంటూ కొండ మీదకి చేరుకొని భక్తులు మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. మహిళలు ఆలయం వెనుక రావిచెట్టు, మహనందీశ్వరుడి వద్ద దీపాలు వెలిగించారు. ధ్యానశివుడు, నాగేంద్రుడి పుట్ట వద్ద భక్తులు పూజలు నిర్వహించారు. నరసరావుపేట నుంచి ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులను నడిపింది. కొండ మీద పార్కింగ్ స్థలం వాహనాలతో నిండిపోయింది. స్వచ్ఛంద సంస్థలు, దిగువ సత్రాల వద్ద ఉచిత ప్రసాద పంపిణీ నిర్వహించారు. ఆలయ ఈవో డి.చంద్రశేఖరరావు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ చదలవాడ అరవిందబాబు తొలిపూజలో పాల్గొన్నారు.
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దుర్గమ్మకు మనసారె సమర్పణఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): ఇంద్రకీలాద్రిపై జరుగుతున్న ఆషాఢ మాసోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా శనివారం ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు, ఉత్తరాంధ్ర నుంచి భారీగా భక్త బృందాలు అమ్మవారికి సారె సమర్పించారు. శనివారం ఉదయం ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ, ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు, కుటుంబ సభ్యులు మహా మండపం నుంచి ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేరుకున్నారు. మేళతాళాలు, మంగళవాయిద్యాల నడుమ అమ్మవారి సన్ని ధికి చేరుకున్న బోర్డు సభ్యులకు ఈవో శీనానాయక్, అర్చకులు సాదరంగా స్వాగతం పలికారు. ప్రత్యేక పూజల అనంతరం మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవమూర్తికి సారెను సమర్పించారు. ఉత్తరాంధ్ర నుంచి భారీగా భక్త బృందాలు విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, గజపతి నగరం, శ్రీకాకుళం నుంచి శనివారం భారీగా భక్తులు బృందాలుగా అమ్మవారికి సారె సమర్పించారు. భక్తులతో ఆలయ ప్రాంగణంలోని క్యూలైన్ల కిటకిటలాడాయి. రద్దీ నేపథ్యంలో ఉదయం పది గంటల నుంచి అంతరాలయ దర్శనం, మధ్యాహ్నం 12 గంటల తర్వాత నుంచి అన్ని టికెట్ల విక్రయాలు నిలిపివేశారు. దీంతో భక్తులు బంగారు వాకిలి, రూ. 300, 100 టికెట్ క్యూలైన్లతో పాటు రెండు సర్వ దర్శనం క్యూలైన్ల ద్వారా అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. నేడు వీఐపీ దర్శనాలు రద్దు తెలంగాణ నుంచి దుర్గమ్మకు ఆదివారం బంగారు బోనం, ఆషాఢ సారె నేపథ్యంలో అన్ని వీఐపీ, ప్రొటోకాల్ దర్శనాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు దుర్గగుడి ఈఓ శీనానాయక్ శనివారం ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ బోనం సమర్పణకు సుమారు మూడు వేల మంది కళాకారులు, ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు వస్తారని తెలిపారు. గత ఆదివారం ఒక్క రోజే సుమారు 85 వేల మంది భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఈ ఆదివారం కూడా భక్తుల రద్దీ కొనసాగే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నామని వివరించారు. మరో వైపున కొండపైకి ఎటువంటి ప్రయివేటు వాహనాలను అనుమతించేది లేదని, దేవస్థానం బస్సులను పూర్తి స్థాయిలో నడుపుతామని తెలిపారు. దివ్యాంగులు, వృద్ధులు, చంటి బిడ్డల తల్లులు ఉదయం ఎనిమిది గంటల్లోపు, మధ్యాహ్నం మూడు నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల లోపు రావాలని సూచించారు. భక్తులందరూ సహకరించాలని ఆయన కోరారు.
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వ్యవసాయాభివృద్ధికి శాసీ్త్రయ పరిశోధనలు అవసరంబాపట్ల టౌన్: వ్యవసాయాభివృద్ధికి శాసీ్త్రయ పరిశోధనలు అవసరమని, సహజ సాగు పద్ధతులు భవిష్యత్కు మార్గమని రాష్ట్ర గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ తెలిపారు. బాపట్ల వ్యవసాయ కళాశాలలో శనివారం ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 58వ స్నాతకోత్సవానికి అధ్యక్షత వహించిన గవర్నర్, పట్టభద్రులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ వ్యవసాయ రంగం ఎదుర్కొంటున్న వాతావరణ మార్పులు, సహజ వనరుల క్షీణత వంటి సవాళ్లను అధిగమించేందుకు శాసీ్త్రయ పరిశోధనలు, సుస్థిర వ్యవసాయ విధానాలు, సహజ సాగు విధానాలు అత్యంత అవసరమన్నారు. ఆరు దశాబ్దాలుగా వర్సిటీ వ్యవసాయ విద్య, పరిశోధనలు, విస్తరణ సేవల ద్వారా రైతులకు, సాగులో ప్రగతికి విశేష సేవలు అందిస్తోందన్నారు. ఈ స్నాతకోత్సవం విద్యార్థుల కృషి, పట్టుదల, అంకితభావానికి నిదర్శనమని చెప్పారు. వారి విజయాల్లో తల్లిదండ్రులు, అధ్యాపకులు, శాస్త్రవేత్తల పాత్ర అమూల్యమన్నారు. ప్రధాన అతిథిగా విచ్చేసిన ఐసీఏఆర్ భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం సంచాలకులు డాక్టర్ సీహెచ్ శ్రీనివాసరావును గవర్నర్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. సహజ వనరుల నిర్వహణ, సుస్థిర వ్యవసాయం, వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణమైన వ్యవసాయ విధానాల అభివృద్ధిలో ఆయన చేసిన కృషి దేశానికి మార్గదర్శకమన్నారు. పత్తి సాగు అభివృద్ధికి విశేష సేవలు అందించి పదవీ విరమణ పొందిన పత్తి శాస్త్రవేత్త కె. రవీంద్రనాథ్కు విశ్వవిద్యాలయం గౌరవ డాక్టరేట్ (హానోరిస్ కాజా) ప్రదానం చేయడం అభినందనీయమన్నారు. వ్యవసాయం కేవలం ఆర్థిక కార్యకలాపం మాత్రమే కాదన్నారు. దేశ సంస్కృతి, ఆహార భద్రత, సమాజ శ్రేయస్సుకు పునాదిగా నిలుస్తుందన్నారు. సవాళ్లు పరిష్కరించాలి ప్రస్తుతం సాగు రంగం ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోందని, వాటిని పరిష్కరిస్తూ సుస్థిర వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. లక్షలాది మంది రైతులు తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక ఆదాయం పొందుతున్నారని తెలిపారు. రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించేలా, వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా పరిశోధనలు చేయాలని విద్యార్థులకు సూచించారు. 50 మందికి డాక్టరేట్, 240 మంది పీజీ విద్యార్థులు, 1385 మంది గ్రాడ్యుయేట్లతోపాటు పలువురికి పతకాలు, ధ్రువీకరణ పత్రాలు అందజేశారు. విశ్వవిద్యాలయం వీసీ డాక్టర్ పి.వి. సత్యనారాయణ, కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ప్రసన్న రాణి, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వి.వినోద్ కుమార్, బాపట్ల శాసనసభ్యులు వేగేశన నరేంద్ర వర్మ రాజు, జిల్లా ఎస్పీ బి.ఉమామహేశ్వర్, కళాశాల అధ్యాపకులు, పెద్దసంఖ్యలో విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర గవర్నర్ జస్టిస్ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్
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విద్యాసంస్థల బంద్ విజయవంతంశనివారం శ్రీ 25 శ్రీ జూలై శ్రీ 20261,559 పాఠశాలల్లో మెగా పీటీఎం నరసరావుపేట ఈస్ట్: జిల్లా విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం 1,584 పాఠశాలలకు గాను 1,559 బడుల్లో మెగా పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ నిర్వహించారు. మొత్తం 1.41 లక్షల మంది విద్యార్థులకుగాను 1.21 లక్షల మంది హాజరయ్యారు. అలాగే 1.26 లక్షల మంది తల్లిదండ్రులు, 19,862 మంది స్కూల్ కమిటీ ప్రతినిధులు, 1,303 మంది ప్రజాప్రతినిధులు, 1,117 మంది పూర్వ విద్యార్థులు, 959 మంది దాతలు, 985 మంది అధికారులు హాజరైనట్టు సంబంధిత వర్గాల తెలిపాయి. జిల్లా కలెక్టర్ కృతికా శుక్లా, జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి పీవీజే రామారావు, ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ జీవీ ఆంజనేయులు తదితరులు మండల కేంద్రమైన ఈపూరులోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికా విద్యాలయంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. కాగా, నరసరావుపేట నియోజకవర్గంలో నిర్వహించిన మెగా పీటీఎం కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ చదలవాడ అరవిందబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. పట్టణంలోని పలు మున్సిపల్ పాఠశాలలతో పాటు మండలంలోని యలమంద, కోటప్పకొండ జెడ్పీ పాఠశాలల్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో మాట్లాడారు. అలాగే శ్రీసుబ్బరాయ అండ్ నారాయణ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన మెగా పీటీఎంలో పాల్గొన్నారు. నరసరావుపేట: పల్నాడు జిల్లా వ్యాప్తంగా శుక్రవారం నిర్వహించిన విద్యాసంస్థల బంద్ విజయవంతం అయిందని విద్యార్థి సంఘాల నేతలు తెలిపారు. ఎస్ఎఫ్ఐ, ఏఐవైఎఫ్, డీవైఎఫ్ఐ, ఎన్ఎస్యూఐ వంటి సంస్థల ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసన తెలిపిన విద్యార్థులపై పోలీసుల దాడిని ఖండిస్తూ ఈ బంద్ చేపట్టినట్లు వారు గుర్తుచేశారు. పలుచోట్ల ద్విచక్ర ర్యాలీలు నిర్వహించారు. అంబేడ్కర్ విగ్రహం వద్ద చేపట్టిన మోదీ దిష్టిబొమ్మ దహనాన్ని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. విద్యాసంస్థల యాజమాన్యాలు స్వచ్ఛందంగా బంద్ పాటించాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా నరసరావుపేట, వినుకొండ, చిలకలూరిపేట, సత్తెనపల్లి, పెదకూరపాడు, గురజాల, మాచర్ల ప్రాంతాలలో బంద్ విజయవంతమైందని ఏఐవైఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు మహంకాళి సుబ్బారావు, ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు మేకపోతుల నాగేశ్వరరావు, ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కన్వీనర్ సాయి, డీవైఎఫ్ఐ జిల్లా కన్వీనర్ ఆంజనేయరాజులు పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ పట్టణంలో ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలు, విద్యాసంస్థల బంద్ చేయించామన్నారు. కళాశాల నుంచి అంబేడ్కర్ విగ్రహం వరకు విద్యార్థులతో ర్యాలీ నిర్వహించామని తెలిపారు. సీపీఐ జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి కాసా రాంబాబు, రైతు సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి ఈవూరి గోపాల్రావు మద్దతు తెలిపారు. పీడీఎం సీనియర్ నేత నల్లపాటి రామారావు, ఎంఐఎం కార్యదర్శి షేక్ మస్తాన్వలి, బాదుగున్నల శ్రీనివాసరావు, విద్యార్థి నాయకులు జగదీష్, హేమంతు, శ్రీనివాస్, సన్నీ, అంజిరెడ్డి, రాజు, ఆనంద్, కొయ్య శీను, జిల్లా కార్యదర్శి ఆంజనేయ నాయక్ పాల్గొన్నారు. న్యాయవాదుల మద్దతు నరసరావుపేట టౌన్: ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద విద్యార్థులపై జరిగిన దాడిని ఖండిస్తూ శుక్రవారం విద్యార్థులు చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమానికి నరసరావుపేట న్యాయవాద సంఘ సభ్యులు సంఘీభావం తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా విధులకు గైర్హాజరయ్యారు. కోర్టు ప్రాంగణం నుంచి అంబేడ్కర్ విగ్రహం వరకు ప్రదర్శనగా వెళారు. అక్కడ బైఠాయించి ఢిల్లీ ఘటనను ఖండిస్తూ నినాదాలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో న్యాయవాద సంఘ అధ్యక్షుడు జీవి సుబ్బారావు, న్యాయవాదులు కట్టా నారపరెడ్డి, జి అలెగ్జాండర్ సుధాకర్, బి సలీం, షేక్ అబ్దుల్ రజాక్, కె. విజయకుమార్, పలువురు సీనియర్, జూనియర్ న్యాయవాదులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు
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కోటప్పకొండలో తొలి ఏకాదశి ఏర్పాట్లునరసరావుపేట రూరల్: తొలి ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని కోటప్పకొండ త్రికోటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో ఏర్పాట్లు చేశారు. తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా శనివారం తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు ఆలయాన్ని తెరిచి స్వామి వారికి విశేష అభిషేకాలు, ప్రత్యేక అలంకరణలు నిర్వహించనున్నారు. అనంతరం భక్తులను స్వామివారి దర్శనానికి అనుమతిస్తారు. స్వామి వారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల కోసం ప్రత్యేక క్యూలైన్లను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. ఉచిత, ప్రత్యేక, శీఘ్ర, అభిషేక దర్శనాలు కల్పించనున్నారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని మూలవిరాట్ అభిషేకాలను నిలిపివేశారు. అభిషేక మండపంలో ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించనున్నారు. ఎండ తీవ్రత దృష్ట్యా ఆలయ ప్రాంగణంలో షామియానాలు ఏర్పాటు చేశారు. తాగునీరు అందుబాటులో ఉంచారు. స్వామి వారి ప్రసాదాలైన లడ్డూ, అరిసెలను సిద్ధం చేశారు. భక్తుల కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్టు ఆలయ ఈఓ డి.చంద్రశేఖరరావు తెలిపారు. నరసరావుపేట నుంచి ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులను కోటప్పకొండకు నడిపేందుకు సిద్ధమైంది. పోలీసు సిబ్బందితో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
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సత్తెనపల్లిలో అరాచక పర్వంసత్తెనపల్లి: టీడీపీ పాలనలో నియోజకవర్గంలో అరాచక పర్వం కొనసాగుతోందని వైఎస్సార్ సీపీ సత్తెనపల్లి సమన్వయకర్త డాక్టర్ గజ్జల సుధీర్భార్గవ్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పాలకుల అండదండలతో యథేచ్ఛగా సాగుతున్న పేకాట క్లబ్ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో శుక్రవారం వైరల్గా మారింది. దీనిపై డాక్టర్ గజ్జల ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. అందులోని వివరాల మేరకు... పేకాట క్లబ్ నడుస్తున్న తీరును పక్కా ఆధారాలతో అధికారుల ముందు ఉంచినా చర్యలు తీసుకోకపోవడంలో ఆంతర్యమేంటి? అని ప్రశ్నించారు. బహిరంగంగానే పేకాట క్లబ్లు నడుపుతుంటే శాంతిభద్రతలను కాపాడాల్సిన పోలీసు ఉన్నతాధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరించడం శోచనీయమన్నారు. జూదానికి బానిసలై సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలు తమ కష్టార్జితాన్ని కోల్పోతున్నట్లు తెలిపారు. గంజాయి మత్తుకు యువత బలవుతోందని పేర్కొన్నారు. మహిళలు, విద్యార్థినులతో వారు అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తున్నా చర్యలు తీసుకునే వారే కరువయ్యారని ఆరోపించారు. ఆధారాలతో ఫిర్యాదు చేసినా కఠిన చర్యలు తీసుకోకపోవడం వెనుక ఏ రాజకీయ ఒత్తిళ్లు ఉన్నాయని నిలదీశారు. ప్రజల ప్రాణాల కంటే రాజకీయ ప్రయోజనాలే ముఖ్యమా అని ప్రశ్నించారు. పేకాట అడ్డాలను మూసివేసి, గంజాయి ముఠాలను వెంటనే అణచివేయాలని డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్సార్ సీపీ ఆధ్వర్యంలో ప్రజల పక్షాన పోరాటాన్ని ఉద్ధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు.
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వినుకొండలో దొంగల హల్చల్వినుకొండ: వినుకొండ పట్టణ పరిధిలోని జగనన్న కాలనీలో దొంగలు తీవ్రస్థాయిలో రెచ్చిపోతున్నారు. రాత్రి వేళల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు ఎక్కి వైర్లను దొంగిలిస్తుండటంతో స్థానికులతోపాటు విద్యుత్ శాఖ అధికారులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సబ్స్టేషన్ సమీపంలోనే దుండగులు ఈ దౌర్జన్యానికి ఒడిగడుతుండటం గమనార్హం. విద్యుత్ తీగలను తెంచేయడమే కాకుండా, విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లను కిందకు తోసివేసి వాటిలోని విలువైన రాగి (కాపర్) పరికరాలను దోచుకెళ్తున్నారు. అంతేకాకుండా కాలనీలోని ఇళ్ల విద్యుత్ మీటర్లు, నీటి బోర్లకు సంబంధించి అమర్చిన వైర్లను కూడా చోరీ చేస్తున్నారు. దొంగల భయంతోపాటు విద్యుత్, తాగునీటి సరఫరా నిలిచిపోవడంతో పలువురు బాధితులు తమ ఇళ్లను ఖాళీ చేసి అద్దె ఇళ్లకు వెళ్లిపోవాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికై నా సంబంధిత అధికారులు, పోలీసులు స్పందించి కాలనీలో పోలీసు గస్తీ (పెట్రోలింగ్) పెంచి, దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. విద్యుత్ వైర్లు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లలో రాగి చోరీ..
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మెడికల్ కాలేజీని పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్పిడుగురాళ్ల రూరల్ పిడుగురాళ్లలోని ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాలను జిల్లా కలెక్టర్ కృతికా శుక్లా గురువారం సందర్శించారు. అభివృద్ధి పనులు, వైద్య సేవలను పరిశీలించి అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. మెడికల్ కాలేజీలో జరుగుతున్న పనుల పురోగతిని పరిశీలించిన కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఆగస్టు 15 నాటికి ఇన్–పేషెంట్ బ్లాక్, బ్లడ్ బ్యాంక్, ఆపరేషన్ థియేటర్లతోపాటు, విండోస్, సీలింగ్, ఎలక్ట్రికల్ పనులన్నీ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రావాలని ఆదేశించారు. విద్యార్థులకు అత్యంత కీలకమైన అనాటమీ, ఫిజియాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. మెడికల్, నర్సింగ్ విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం వెంటనే మెస్ కోసం టెండర్లు పిలవాలని స్పష్టం చేశారు. పనుల్లో వేగం పెంచేందుకు అన్ని విభాగాల్లోనూ మ్యాన్ పవర్ను (సిబ్బందిని) మరింత పెంచాలని అన్నారు. ఆసుపత్రిలో అందుతున్న వైద్య సేవలు గురించి రోగులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కార్యక్రమంలో కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ గోవిందు, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ సుధాకర్, వైద్యశాల సూపరింటెండెంట్ గౌరీ, ఆర్డిఓ మురళి, విమల శాఖల అధికారులు, మెగా సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పారా లీగల్ వలంటీర్ల పాత్ర కీలకంశాశ్వత న్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్మన్ పీవీ రాజీవ్ గుంటూరు లీగల్: జాతీయ, రాష్ట్ర న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆదేశాల మేరకు పారా లీగల్ వలంటీర్లకు గురువారం న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సయ్యద్ జియాఉద్దీన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. తొలుత శాశ్వత న్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్మన్ పి.ఆర్.రాజీవ్, జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సయ్యద్ జియాఉద్దీన్లు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో శాశ్వత న్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్మన్ పి.వి.రాజీవ్ పారా లీగల్ వలంటీర్ల ముఖ్యమైన బాధ్యతల గురించి వివరించారు. వాటిలో ప్రత్యామ్నాయ వివాద పరిష్కారం అంశంపై అవగాహన కల్పించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రధానంగా మధ్యవర్తిత్వం, సంధానం, రాజీ విధానం ద్వారా న్యాయ పరంగా కేసుల పరిష్కారానికి ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. సమాజంలో పారా లీగల్ వలంటీర్ల పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనదన్నారు. న్యాయ సహాయం అవసరమైన వారిని గుర్తించి వారికి తగు సలహాలు, సూచనలు ఇచ్చి, చట్ట పరమైన సేవల గురించి కూడా అవగాహన కల్పించే బాధ్యత ఉందని తెలిపారు. చిన్న చిన్న ఉదాహరణలతో వలంటీర్లకు అర్ధమయ్యే రీతిలో సివిల్, క్రిమినల్ కేసులను ఎలా పరిష్కరించాలో వివరించారు. ప్యానెల్ అడ్వకేట్ కె.కాళిదాసు, సీనియర్ పారా లీగల్ వలంటీర్ షేక్ మొహమ్మద్ రఫీ మాట్లాడారు. సమన్వయంతోనే వినూత్న ఆవిష్కరణలు చేబ్రోలు: భవిష్యత్లో పరిశోధనలు ఇంటర్ డిసిప్లినరీ విధానంలో మరింత విస్తరించనున్నాయని, గణితం, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఇంజినీరింగ్, జీవశాస్త్రం, వైద్యశాస్త్రం వంటి విభిన్న రంగాల సమన్వయంతో వినూత్న ఆవిష్కరణలు సాధ్యమవుతాయని ఐఐటీ తిరుపతి ప్రొఫెసర్ ఎస్.బాలకృష్ణ తెలిపారు. చేబ్రోలు మండలం వడ్లమూడిలోని విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీలో మూడు రోజులపాటు నిర్వహిస్తున్న ‘కంప్యూటేషనల్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ సైన్సెస్ (ఐసీసీఎంఎస్ఎస్–2026)’ అంతర్జాతీయ సదస్సు గురువారం ప్రారంభమైంది. హైబ్రిడ్ విధానంలో (ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్) నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా సదస్సుకు సంబంధించిన కాన్ఫరెన్స్ సావనీర్ను ఆవిష్కరించారు. ప్రొఫెసర్ ఎస్.బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ అనువర్తిత గణితం, కంప్యూటేషనల్ సైన్సెస్ రంగాలు నేటి సాంకేతిక ప్రపంచానికి వెన్నెముకగా నిలుస్తున్నాయన్నారు. కృత్రిమ మేధస్సు, మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా అనలిటిక్స్, హై–పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్, శాసీ్త్రయ అనుకరణలు వంటి రంగాల్లో వేగంగా జరుగుతున్న పరిశోధనలను వివరించారు. ఐఐటీ పాట్నా ప్రొఫెసర్ ఓం ప్రకాశ్ మాట్లాడుతూ సంక్లిష్టమైన శాసీ్త్రయ సమస్యలను విశ్లేషించడంలో, వాటికి ఖచ్చితమైన పరిష్కారాలను రూపొందించడంలో అధునాతన గణిత భావనలు కీలకంగా మారాయని తెలిపారు.
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కోటప్పకొండ మండపంలోనే అభిషేకాలునరసరావుపేట: తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా కోటప్పకొండ త్రికోటేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో ఈనెల 25 శనివారం నుంచి 27 సోమవారం వరకు మూడురోజులపాటు అభిషేకాలు అభిషేక మండపంలోనే నిర్వహించటం జరుగుతుందని సహాయ కమిషనర్, కార్యనిర్వాహణాధికారి డి.చంద్రశేఖరరావు గురువారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. భక్తులు గమనించి సహకరించాలని కోరారు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్ కేసులో యువకుడికి బెయిల్ చిలమత్తూరు: మడకశిర ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజుపై సోషిల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టారన్న ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న గుంటూరు జిల్లా దాచేపల్లి మండలానికి చెందిన వీర ప్రతాప్రెడ్డికి హిందూపురం స్పెషల్ కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. మడకశిరకు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ప్రతాప్రెడ్డిని అరెస్ట్ చేసి హిందూపురంలోని స్పెషల్ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. బాధితుడికి వైఎస్సార్సీపీ హిందూపురం నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త టీఎన్ దీపిక అండగా నిలిచారు. ఆమె సూచన మేరకు వైఎస్సార్సీపీ లీగల్ సెల్ అధ్యక్షుడు వెంకటరెడ్డి బాధితుడి తరుఫున వాదనలు వినిపించారు. ఈ మేరకు న్యాయమూర్తి బాధితుడి సొంత పూచీకత్తుపై బెయిల్ మంజూరు చేశారు. కాగా బెయిల్ మంజూరు అయిన తర్వాత కూడా మడకశిర పోలీసులు బాధితుడిని పోలీసు జీపులో తీసుకెళ్లడంపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పోలీసులు వెంటనే బాధితుడిని విడుదల చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ సమన్వయకర్త టీఎన్ దీపిక డిమాండ్ చేశారు. రాగితీగల చోరీ ముఠా గుట్టురట్టు మంగళగిరిరూరల్: నిర్మాణంలో ఉన్న భవనాల్లో విద్యుత్ వైర్లను చోరీ చేసి వాటి నుంచి కాపర్ను వేరు చేసి విక్రయిస్తున్న ముఠాను మంగళగిరి రూరల్ పోలీసులు గురువారం అరెస్ట్ చేశారు. మొత్తం 10 మంది నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరిచారు. వారి వద్ద నుంచి 28 కిలోల రాగి తీగను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు మంగళగిరి రూరల్ సీఐ చిరుమామిళ్ల వెంకటేశ్వర్లు తెలిపా రు. స్వాధీనం చేసుకున్న రాగి తీగ విలువ సుమారు రూ.3 లక్షలు ఉంటుందన్నారు. మండలంలోని కాజా టోల్గేట్ సమీపంలోని ఓ టెక్ పార్క్లో భద్రపరిచిన 20 బండిళ్ల ఎలక్ట్రికల్ వైర్లు చోరీకి గురయ్యాయని జూన్ 6న నిర్మాణ కాంట్రాక్టర్ చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. దర్యాప్తులో కాజా, చినకాకాని ప్రాంతాల్లో నిర్మాణ భవనాల నుంచి వైర్లు చోరీ చేసి వాటిని కాల్చి కాపర్గా మార్చి పేరేచర్లకు చెందిన పాత సామాను వ్యాపారులకు విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. నిందితులు గండాలయ్యపేట, తాడికొండ, పేరేచర్లలకు చెందిన మొగిలి మధు, జగన్నాథం, ఏసుబాబు, సాంబయ్య, నాగ తేజ, ఉయ్యాల సతీష్ లపై సస్పెక్ట్ షీట్ ఓపెన్ చేయటం జరుగుతుందన్నారు.
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కొత్త బైపాస్లో రోడ్డు ప్రమాదంయడ్లపాడు: క్షణకాలపు నిద్రమత్తు... జీవితాన్నే చీకట్లోకి నెట్టేసేంత పెనుప్రమాదమై ముంచుకొచ్చింది. కనురెప్పల వెనుక చేరిన అలసట, వేగంగా వెళ్తున్న వాహనాన్ని ఆపలేకపోయింది సరే... ఏకంగా వాహనం ధ్వంసం కావడంతో పాటు దానిని నడుపుతున్న డ్రైవర్ను కూడా తీవ్రగాయాల పాలు చేసింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం..యడ్లపాడు మండలం తిమ్మాపురం పరిధిలోని నూతన పెట్రోల్ బంకు సమీపంలో వేగంగా వెళ్తున్న కారు ముందు వెళ్తున్న కంటైనర్ను వెనుక నుంచి బలంగా ఢీకొట్టింది. 16వ నంబర్ జాతీయ రహదారి కొత్త బైపాస్పై గురువారం మధ్యాహ్నం జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో కారు కంటైనర్ వెనుక భాగంలో ఇరుక్కుపోయింది. దానిని గమనించని కంటైనర్ డ్రైవర్ వాహనాన్ని కొద్దిదూరం ఈడ్చుకెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో కారు ముందు భాగం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జయి, టైర్లు వేడెక్కి అరిగిపోయాయి. స్థానికులు వెంటనే స్పందించి కంటైనర్ను నిలిపివేసి, కారులో చిక్కుకుపోయిన గుంటూరుకు చెందిన ఉప్పుటూరు హర్ష (33)ను ఎంతో శ్రమించి బయటకు తీశారు. ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన హర్షను మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం గుంటూరులోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. బాధితుడు గుంటూరు నుంచి బాపట్ల జిల్లా మార్టూరుకు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని, కారులో అతనొక్కడే ఉన్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. డ్రైవర్ నిద్రమత్తు కారణంగానే ప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న యడ్లపాడు పోలీసులు, హైవే సిబ్బంది వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, ధ్వంసమైన వాహనాన్ని రహదారిపై నుంచి తొలగించి ట్రాఫిక్ను పునరుద్ధరించారు.