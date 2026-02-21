 విపత్తు హెచ్చరికలు.. ఆ జీవులకు చిటికెలో పని! | Some Animals may Predict the Storm before it Hits | Sakshi
విపత్తు హెచ్చరికలు.. ఆ జీవులకు చిటికెలో పని!

Feb 21 2026 9:54 AM | Updated on Feb 21 2026 10:10 AM

Some Animals may Predict the Storm before it Hits

ఈ ఆధునిక యుగంలో వాతావరణ మార్పులను తెలుసుకునేందుకు మనం శాటిలైట్లు, రాడార్లు, మొబైల్ యాప్‌లపై ఆధారపడుతున్నాం. అయితే మానవ నిర్మిత సాంకేతికత అందుబాటులోకి రాకముందే, ప్రకృతిలోని కొన్ని జీవులు రాబోయే తుపానులను, వర్షాలను అత్యంత కచ్చితత్వంతో అంచనా వేస్తూ వస్తున్నాయి. శతాబ్దాలుగా రైతులు, పశుపోషకులు జంతువుల ప్రవర్తనను గమనించి, వాతావరణాన్ని అంచనా వేస్తున్నారు. జీవశాస్త్ర పరంగా కొన్ని జంతువులు పర్యావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా ప్రతిస్పందిస్తుంటాయి. అలాంటి ఏడు అద్భుత జీవుల గురించి తెలుసుకుందాం..

1. కప్పలు: వర్షానికి బెకబెకలు
కప్పల బెకబెకలు మరింతగా పెరిగాయంటే వర్షం రాబోతున్నదని అర్థం. వాతావరణంలో పీడనం తగ్గడం, గాలిలో తేమ శాతం పెరగడాన్ని కప్పలు త్వరగా గుర్తిస్తాయి. తేమతో కూడిన వాతావరణం వాటి ప్రత్యుత్పత్తికి అనుకూలం కనుకనే, వర్షానికి ముందు ఇవి చేసే శబ్దాల తీవ్రత పెరుగుతుంది.

2. పక్షులు: ముందస్తు హెచ్చరికలు
పక్షులు వాటి ప్రవర్తన ద్వారా వాతావరణాన్ని అంచనా వేయడాన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ గుర్తిస్తుంటారు.

గాలిపటాలు/పిట్టలు: ఇవి భూమికి దగ్గరగా ఎగురుతున్నాయంటే వర్షం వస్తుందని అర్థం. ఎందుకంటే గాలిలో తేమ పెరిగినప్పుడు కీటకాలు నేలకు దగ్గరగా సంచరిస్తాయి. వాటిని వేటాడేందుకు పక్షులు కూడా కిందికి వస్తాయి.

నిశ్శబ్దం: తుపాను వచ్చే ముందు పక్షులు అకస్మాత్తుగా నిశ్శబ్దంగా మారిపోతాయి లేదా అయోమయంగా ఎగురుతాయి. ఇవి బారోమెట్రిక్ ఒత్తిడిని సులువుగా పసిగట్టగలవు.

3. పిల్లులు: తుపానును పసిగట్టే నేస్తాలు
పిల్లులు వాతావరణ మార్పుల విషయంలో చురుకుగా స్పందిస్తాయి. తుపాను వచ్చే ముందు ఇవి ఆందోళన చెందడం లేదా సురక్షిత ప్రాంతాల్లో దాక్కునే ప్రయత్నం చేస్తాయి. వీటి మీసాలు గాలి పీడనంలోని స్వల్ప మార్పులను కూడా గుర్తిస్తాయి. అలాగే వర్షానికి ముందు వాతావరణంలో పెరిగే స్థిర విద్యుత్ (Static Electricity) విషయంలో ఇవి అత్యంత సున్నితంగా వ్యవహరిస్తాయి.

4. ఆవులు: నిలకడతో వర్ష సూచన
ఆవులు వర్షం పడటానికి ముందు నేలపై పడుకుంటాయనేది ఒక పాత నమ్మకం. దీని వెనుక శాస్త్రీయ కారణం లేకపోలేదు. గాలిలో తేమ పెరిగి చల్లబడినప్పుడు, గడ్డి త్వరగా తడిసిపోతుంది. అందుకే తమ శరీర వెచ్చదనాన్ని కాపాడుకోవడానికి, పొడిగా ఉన్న చోట అవి ముందుగానే విశ్రాంతి తీసుకుంటాయి.

5. చీమలు: భూస్థాయి వాతావరణ వేత్తలు
వర్షం రాకముందే చీమలు తమ పుట్టలను పటిష్టం చేసుకుంటాయి. బారోమెట్రిక్ పీడనం పడిపోవడాన్ని గమనించి, వరద నీరు లోపలికి రాకుండా తమ గూళ్లను సిద్ధం చేసుకుంటాయి. హఠాత్తుగా ఇంట్లోకి బారులు కట్టి చీమలు వస్తున్నాయంటే భారీ వర్షం పడబోతోందని సంకేతం.

6. సొరచేపలు: పీడన మార్పులను పసిగట్టి..
సముద్రంలోని సొరచేపలు తుపానులు లేదా హరికేన్లు వచ్చే ముందు లోతైన జలాల్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. వీటి శరీరంలో ఉండే ‘ఆంప్యుల్లే ఆఫ్ లోరెంజినీ’ (Ampullae of Lorenzini) అనే అవయవాలు నీటిలోని విద్యుత్, పీడన మార్పులను పసిగట్టడంలో వీటికి సహాయపడతాయి.

7. తేనెటీగలు: సూర్యరశ్మికి సూచికలు
తేనెటీగలు ఎప్పుడూ ఆకాశం నిర్మలంగా ఉన్నప్పుడే సంచరిస్తాయి. ఒకవేళ ఇవి తమ గూటి పరిసరాల్లోనే తిరుగుతూ, తక్కువ ఎత్తులో ఎగురుతున్నాయంటే త్వరలో వర్షం కురవబోతున్నదని అర్థం. గాలిలో తేమ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, గాలి వేగంగా వీస్తున్నప్పుడు ఇవి సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లడానికి ఇష్టపడవు. ప్రకృతిలో ప్రతి జీవికి ఒక ప్రత్యేకమైన మనుగడ నైపుణ్యం ఉంటుంది. ఈ జంతువుల ప్రవర్తనను గమనించడం ద్వారా రాబోయే ప్రకృతి వైపరీత్యాల విషయంలో మనం అప్రమత్తంగా ఉండవచ్చు.

