గుండెపోటు మరోసారి రాకూడదంటే..!

Feb 19 2026 4:38 PM | Updated on Feb 19 2026 4:38 PM

Health Tips: do not have second time heart attack

గుండెపోటు అనేది తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్య, ఒక్కోసారి  ప్రాణాంతకం కూడా. అందువల్ల గుండె పోటు నుంచి బయటపడ్డ రోగులు..మరోసారి ఆ పరిస్థితి రాకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అందుకోసం తప్పనిసరిగా ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అవేంటంటే..

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు..

కొద్ది మోతాదులో వ్యాయామాలు చేయడం

వేళకు భోజనం చేయాలి

అధిక కేలరీలు, కొలస్ట్రాల్‌తో కూడిన భోజనం నివారించాలి.

డైట్‌ ఎలా ఉండాలంటే..
1. తృణధాన్యాలు - ఓట్స్, బ్రౌన్ రైస్, మిల్లెట్లు, గోధుమలు తీసుకోవాలి. ఇవి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను నియంత్రించి,  రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచుతాయి.

2. తాజా కూరగాయలు, పండ్లు -  ఆకుకూరలు, టమోటాలు, క్యారెట్లు, బెర్రీలు, ఆపిల్స్‌, సిట్రస్ పండ్లు తీసుకోవాలి. వీటిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు మంటను తగ్గిస్తాయి  ధమనుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగ్గా ఉంచుతాయి.

3. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు మితంగా - నట్స్‌, ఆలివ్ నూనె, ఆవాల నూనె, కొద్ది మొత్తంలో తీసుకోవాలి. ఇవి మంచి HDL కొలెస్ట్రాల్‌ను అందించి గుండె ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉండేలా చేస్తాయి. 

4. ప్రోటీన్  కంటెంట్‌ కోసం - పప్పుధాన్యాలు, చిక్కుళ్ళు, టోఫు, తక్కువ కొవ్వు ఉన్న పాల ఉత్పత్తులు, చేపలు, స్కిన్‌లెస్‌ చికెన్‌. సాల్మన్ వంటి కొవ్వు చేపలు గుండెకు రక్షణ కల్పించే ఒమేగా-3 కొవ్వులను అందిస్తాయి.

5. ఇంట్లో వండిన భోజనానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఉప్పు వినియోగాన్ని తగ్గించాలి.

రోగులు ఖచ్చితంగా నివారించాల్సినవి..

1. అధిక ఉప్పు: ప్యాక్ చేసిన స్నాక్ ఫుడ్స్, ఊరగాయలు, పాపడ్‌లు, సాస్‌లు, తినడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఉత్పత్తులు తదితరాలు సోడియం ప్రధానంగా ఉండే ఆహారాలు. ఇవి రక్తపోటును పెంచి,  గుండెపై భారం పడేలా చేస్తాయి.

2. డీప్-ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్, బేకరీ ఉత్పత్తులు, ఫాస్ట్ ఫుడ్స్, నామ్‌కీన్లు, వేయించిన రుచికరమైన స్నాక్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతాయి. కాబట్టి వీటిని పూర్తిగా నివారించాలి.

3. శుద్ధి చేసిన చక్కెరలు, చక్కెర పానీయాలు - స్వీట్లు, డెజర్ట్‌లు, శీతల పానీయాలు, ప్యాక్ చేసిన జ్యూస్‌లు, తదితరాలు  అధిక బరువుకి, గుండె జబ్బులకు కారణమవుతాయి.

4. మటన్‌ వంటి ఎర్రటి మాంసం వినియోగాన్ని తగ్గించాలి

5. ఆల్కహాల్ - మద్యం వినియోగాన్ని నివారించాలి లేదా పరిమితం చేయాలి. ఆల్కహాల్ రక్తపోటును పెంచుతుంది,పైగా గుండెకు నేరుగా విషపూరితమైనది కూడా.

గుండె ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే..కొద్దిపాటి వ్యాయామాలు, మందులు, ఒత్తిడి నిర్వహణ, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకుంటే చాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
డాక్టర్ గిరీష్ గాడ్‌బోల్, డైరెక్టర్ అండ్‌ సీనియర్ కన్సల్టెంట్,ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజీ

