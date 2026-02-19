గత నెలలో 'గత వైభవం' అనే కన్నడ డబ్బింగ్ సినిమా రిలీజైంది.
ఈ వారం ఓటీటీల్లో చెప్పుకోదగ్గ తెలుగు రిలీజులు అయితే లేవు. ఉన్నవి కూడా డబ్బింగ్, హిందీ చిత్రాలే.
రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమాలు కాకుండా అప్పుడప్పుడు ప్రయోగాత్మక చిత్రాలు కూడా వస్తుంటాయి.
టీమిండియా హెడ్కోచ్గా గౌతం గంభీర్ త్వరలోనే తప్పుకోనున్నాడా?
మలయాళ నటుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సౌబిన్ షాహిర్..
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణలో కీలక పర�...
ఓ భారతీయుడి నమ్మి.. ప్రేమించి.. అతడిని �...
క్విక్-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ బ్లింకిట�...
ప్రముఖ న్యాయవాది (87) కోటీశ్వరుడు, దాత ర...
బాలీవుడ్ చిత్ర నిర్మాత కిరణ్ రావు �...
లక్నో: ఆకాశమంత మందిరి, భూదేవి అంత పీట �...
లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్లోని బారాబంకిలో ...
తిరువనంతపురం: కేరళలోని శబరిమల అయ్యప్...
అమెరికాలో ఉండే మన భారతీయులు ఏ రేంజ్�...
లక్నో: రాబోయే 2027 ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్ల�...
ముస్లింల పవిత్ర మాసం రంజాన్ వచ్చేసి...
థాయిలాండ్లో అరుదైన దృశ్యం నమోదైంది...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని భ�...
న్యూఢిల్లీ: రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ...
చదవుకునే వయసులో..చదువు అంతగా నచ్చదు, బ...
న్యూఢిల్లీ: గూగుల్, ఆల్ఫాబెట్ సంస్థల �...
కొన్ని విలాసవంతమైన పెళ్లిల్లు తమ విల...
Feb 19 2026 11:06 AM | Updated on Feb 19 2026 11:18 AM
స్టన్నింగ్ ఔట్ఫిట్తో సమంత.. వైరల్ ఫోటోలు
విశాఖ సాగరతీరంలో సాహస గర్జన (ఫొటోలు)
హైదరాబాద్ లో రంజాన్ శోభ (ఫొటోలు)
శ్రీకాళహస్తిలో అంగరంగ వైభవంగా శివపార్వతుల కల్యాణం (ఫొటోలు)
‘విష్ణు విన్యాసం’ మూవీ టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
అజిత్ పవార్ ప్రమాదం వెనుక టీడీపీ!
బిల్ గేట్స్ కు నో ఎంట్రీ !
బాబుకు బిగ్ షాక్.. ఏపీ ఎన్నికల్లో రిగ్గింగ్.. ది వైర్ సంచలన కథనం
పోలీసుల అత్యుత్సాహం.. కాన్వాయ్ ఆపుదాం అని చూసారు దెబ్బకి ఇచ్చిపడేసిన అంబటి
రాజమండ్రిలో హైటెన్షన్.. అంబటి ర్యాలీకి అడ్డంకులు