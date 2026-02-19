 హైదరాబాద్ లో రంజాన్‌ శోభ (ఫొటోలు) | Ramadan 2026 in Hyderabad | Sakshi
హైదరాబాద్ లో రంజాన్‌ శోభ (ఫొటోలు)

Feb 19 2026 8:36 AM | Updated on Feb 19 2026 9:15 AM

Ramadan 2026 in Hyderabad1
హైదరాబాద్: నెలవంక దర్శనంతో సైరన్లు మోగించి రంజాన్‌ (Ramadan 2026) నెల ప్రారంభమైనట్లు మత గురువులు ప్రకటించారు. ముస్లింలు పరస్పరం ఆత్మీయ శుభాకాంక్షాలు తెలుపుకుంటూ పవిత్ర రంజాన్‌ మాసానికి ఆహ్వానం పలికారు.

Ramadan 2026 in Hyderabad2
నగరంలోని మసీదులన్నీ ముస్తాబయ్యాయి. గురువారం తెల్లవారుజాము నుంచి ఉపవాస దీక్షలకు సమాయత్తమయ్యారు. పవిత్ర ప్రార్థనలతో నగరం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకోనుంది. నెలరోజుల పాటు మసీదులు కళకళలాడుతూ కనిపించనున్నాయి.

Ramadan 2026 in Hyderabad3
Ramadan 2026 in Hyderabad4
Ramadan 2026 in Hyderabad5
Ramadan 2026 in Hyderabad6
Ramadan 2026 in Hyderabad7
Ramadan 2026 in Hyderabad8
Ramadan 2026 in Hyderabad9
Ramadan 2026 in Hyderabad10
Ramadan 2026 in Hyderabad11
Ramadan 2026 in Hyderabad12
Ramadan 2026 in Hyderabad13
Ramadan 2026 in Hyderabad14
Ramadan 2026 in Hyderabad15
Ramadan 2026 in Hyderabad16
Ramadan 2026 in Hyderabad17
Ramadan 2026 in Hyderabad18
# Tag
Ramadan Ramadan Month Ramadan celebration Hyderabad makkah masjid photo gallery
