హైదరాబాద్ లో రంజాన్‌ శోభ (ఫొటోలు)

1/18
హైదరాబాద్: నెలవంక దర్శనంతో సైరన్లు మోగించి రంజాన్ (Ramadan 2026) నెల ప్రారంభమైనట్లు మత గురువులు ప్రకటించారు. ముస్లింలు పరస్పరం ఆత్మీయ శుభాకాంక్షాలు తెలుపుకుంటూ పవిత్ర రంజాన్ మాసానికి ఆహ్వానం పలికారు.
2/18
నగరంలోని మసీదులన్నీ ముస్తాబయ్యాయి. గురువారం తెల్లవారుజాము నుంచి ఉపవాస దీక్షలకు సమాయత్తమయ్యారు. పవిత్ర ప్రార్థనలతో నగరం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకోనుంది. నెలరోజుల పాటు మసీదులు కళకళలాడుతూ కనిపించనున్నాయి.
3/18
4/18
5/18
6/18
7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18