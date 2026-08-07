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Mancherial
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బస మరిచారు..!మంచిర్యాలఅర్బన్: పేద విద్యార్థులు విద్య కోసం ఆశ్రయం పొందుతున్న సంక్షేమ గురుకులాలు, వసతిగృహాల్లో పర్యవేక్షణ కొరవడింది. గతంలో ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఆదేశాల ప్రకారం.. అదనపు కలెక్టర్, జిల్లా ఉన్నతాధికారులు ప్రతీ పదిహేను రోజులకోసారి ఏదో వసతిగృహాన్ని సందర్శించి రాత్రి బస చేయాల్సి ఉంది. విద్యార్థులు తమ సమస్యలు, ఆహారం, వసతులు, వేధింపులు వంటి వాటిపై నేరుగా ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లే అవకాశం లభిస్తుంది. రాత్రివేళల్లో తనిఖీల వల్ల నిర్వాహకుల్లో జవాబుదారీతనం పెరిగి మెనూ పక్కాగా అమలవుతుంది. కానీ అధికారులు రాత్రి బస చేయకపోవడం వల్ల డైట్ మెనూ సక్రమంగా అమలు కాకపోవడం, సరైన పరిశుభ్రత లేక విద్యార్థులు తరచూ అస్వస్థతకు గురవుతున్నారు. విద్యార్థులు పారిపోయిన ఘటనల నేపథ్యంలో భద్రతపై తల్లిదండ్రుల్లో ఆందోళన పెరుగుతోంది. కొన్నిచోట్ల భవనాలు శిథిలావస్థకు చేరడం, ఇతరత్రా సమస్యలు నెలకొన్నాయి. గురుకులాలు, వసతిగృహాల్లో రాత్రి బస చేయడం ద్వారా సమస్యల పరిష్కారంతోపాటు విద్యార్థులు ఆత్మస్థైర్యం పెరుగుతుంది. అభద్రతాభావం తొలగిపోతుంది. పరిసరాల పరిశుభ్రత, మెనూ పక్కాగా అమలయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. వరుస ఘటనలతో కలవరం సంక్షేమ గురుకులాలు, వసతిగృహాల్లో నిరంతర తనిఖీలు లేకపోవడంతో అనేక సమస్యలు ఉత్పన్నం అవుతున్నాయి. అల్పాహారం, భోజనం ఎలా అమలవుతుందో తెలియకుండా పోతోంది. మెనూ అమలుపై విద్యార్థులు ఆందోళనబాట పడుతున్నారు. బదిలీల ప్రక్రియ ముగియగానే వార్డెన్ల మధ్య కోల్డ్వార్ నడుస్తోంది. బదిలీపై వచ్చిన వార్డెన్లపై ఒత్తిడి పెంచి వెళ్లిపోయేలా.. మరోచోట వార్డెన్ను తొలగించేలా పావులు కదిపినట్లు తెలుస్తోంది. విద్యార్థులు హాస్టల్ నుంచి పారిపోవడం, ఫుడ్ పాయిజన్తో అస్వస్థతకు గురైన సంఘటనలు కలవరపెడుతున్నాయి. గురుకులాల వసతిగృహాలు సంఖ్య విద్యార్థులు మైనార్టీ 04 1,114 ఎంజేపీటీబీసీడబ్ల్యూఆర్ఈఐఎస్ 08 4,010 సోషల్ వెల్ఫేర్ 09 5,017 ఎస్సీ వసతిగృహాలు 25 2,282 బీసీ వసతిగృహాలు 18 1,420 కేజీబీవీ 18 5,850 ఎస్టీ వసతి, ఆశ్రమ పాఠశాలలు 16 2,600 మోడల్స్కూళ్ల హాస్టళ్లు 04 400
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కోతుల దాడిలో వృద్ధురాలికి గాయాలుదిలావర్పూర్: మండలంలోని న్యూలోలంలో వృద్ధురాలిపై కోతులు దాడి చేయడంతో గాయాలయ్యాయి. నిర్మల్ మండలంలోని తల్వేద గ్రామానికి చెందిన అడ్డిగ గంగవ్వ దిలావర్పూర్ మండలంలోని న్యూలోలంలో ఉన్న బంధువుల ఇంటికి వ చ్చింది. గురువారం ఆరుబయట ఉండగా ఒక్కసారిగా వచ్చిన కోతుల గుంపు దాడి చేసింది. అందులో రెండు కోతులు చేతిపై కొరకడంతో తీవ్రగాయాలయ్యాయి. కుటుంబ సభ్యులు చికిత్స నిమిత్తం నిర్మల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మండలంలోని పలు గ్రా మాల్లో కో తుల బెడద రోజు రోజుకూ అదికం అ వ్వడంతో ప్రజలు తీ వ్ర భ యాందోళనకు గురవుతున్నారు. కోతుల సంచారంపై అధికారులు చర్యలు తీసుకో వాలని కోరుతున్నారు.
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తొలుత సంతోషపడ్డాంనేతన్న భరోసా పథకం ప్రవేశపెట్టినప్పుడు సంతోష పడ్డాం. తొలుత డబ్బులు సక్రమంగా వచ్చాయి. కానీ ఏడాదిగా డబ్బులు రావడం లేదు. కులవృత్తిని నమ్ముకుని జీవిస్తున్నాం. పథకాలు సక్రమంగా అమలు చేస్తే చేనేత పరిశ్రమకు పూర్వవైభం వస్తుంది. – బుద్దారపు రాజేశ్వరి, కార్మికురాలు, చెన్నూర్ నేతన్నను బతికించాలి 40 ఏళ్లుగా చేనేత వస్త్రాలను వినియోగిస్తున్నా. ఆరోగ్యంతో పాటు కులవృత్తిని నమ్ముకుని జీవనం సాగిస్తున్న నేతన్నకు మేలు చేసినట్లు అవుతుంది. ఏటా సుమారు పది వేల కంటే ఎక్కువగా చేనేత వస్త్రాలను కొనుగోలు చేస్తా. ఉద్యోగులు, విద్యావంతులు చేనేత వస్త్రాలు ధరించి నేతన్నను బతికించాలి. – పోటు సత్యనారాయణరెడ్డి, ప్రముఖ వ్యాపారి, చెన్నూర్
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అభివృద్ధికి ‘దారేది’..!మంచిర్యాలటౌన్: జిల్లా కేంద్రమైన మంచిర్యాల నగరంలో అభివృద్ధి పనులకు అవరోధాలు ఏర్పడుతున్నాయి. రోడ్డు నిర్మాణ స్థలాలపై ఏళ్ల తరబడి కోర్టు కేసుల కారణంగా పనులు నిలిచిపోతున్నాయి. రోడ్లు, బ్రిడ్జిల నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరైనా కేసులతో పనులు నిలిపివేయాల్సి వస్తోంది. మంచిర్యాల కార్పొరేషన్గా మారడం, జిల్లా కేంద్రంగా ఉండడం వల్ల ప్రజలు, వాహనాల రద్దీకి అనుగుణంగా రోడ్లు లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ● రాళ్లవాగుపై గతంలో నిర్మించిన కాజ్వే ప్రతియేటా భారీ వర్షాలకు కొట్టుకుపోవడం, వర్షాకాలం తర్వాత మరమ్మతులు చేసి రాకపోకలు పునరుద్ధరించడం చేస్తున్నారు. రెండేళ్ల క్రితం రూ.13.50కోట్లతో కాజ్వే స్థానంలో నూతన బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమ్సాగర్రావు శంకుస్థాపన చేయగా.. పనుల ప్రారంభంలో ఆలస్యమైంది. అనంతర పరిణామాల్లో రంగంపేట్ వైపు ఐటీ హబ్, ఇండస్ట్రీయల్ పార్కు ఏర్పాటు చేస్తున్న నేపథ్యంలో లక్ష్మి టాకీస్ నుంచి రంగంపేట్ వరకు రాళ్లవాగు కాజ్వే మీదుగా ఆరు వరుసల రోడ్డు ఏర్పాటుకు రూ.195కోట్లు కేటాయించి బ్రిడ్జి పనులు ప్రారంభించారు. స్థానికంగా ఉండే సన్సిటీ కాలనీవాసులు ఆరు వరుసలతో బ్రిడ్జి, రోడ్డు వద్దని ఆందోళనకు దిగుతుండడంతో పనుల్లో జాప్యం జరుగుతోంది. బ్రిడ్జి పూర్తయితే పవర్సిటీ, సన్సిటీ, రంగంపేట్, పాతమంచిర్యాల ప్రజలకు రవాణా సౌకర్యం మెరుగవుతుంది.
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రాష్ట్ర సాధనలో జయశంకర్ పాత్ర కీలకంమంచిర్యాలఅగ్రికల్చర్: తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమంలో ఆచార్య కొత్తపల్లి జయశంకర్ కీలకపాత్ర పోషించారని జిల్లా కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ అన్నారు. గురువారం ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ జయంతిని పురస్కరించుకుని కలెక్టరేట్లో జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ పి.చంద్రయ్య, జిల్లా డీఆర్డీవో మోతిరాం, ట్రైనీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ మహమ్మద్ విలాయత్ అలీ, జిల్లా అధికారులతో కలిసి జయశంకర్ చిత్రపటానికి పూలమాలవేసి నివాళులు అర్పించారు. అంతకుముందు కలెక్టరేట్లో ఆవరణలో వన మహోత్సవం కార్యక్రమంలో భాగంగా మొక్కలు నాటారు. పోర్టల్పై శిక్షణ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి మంచిర్యాలఅగ్రికల్చర్: భూభారతి ఆపరేటర్లుగా ఎంపికై న జూనియర్ సహాయకులు భూభారతి పోర్టల్పై శిక్షణను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ అన్నారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ వి.రాములుతో కలిసి రెవెన్యూ శాఖ ఆధ్వర్యంలో భూభారతి పోర్టల్ వినియోగం, విధివిధానాలపై జూనియర్ సహాయకులకు శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ పోర్టల్లోని అన్ని మాడ్యూళ్లపై పూర్తి అవగాహన పెంపొందించుకోవాలని సూచించారు. నిబంధనలకు అనుగుణంగా ప్రజలకు నాణ్యమైన సేవలు అందించాలని తెలిపారు.
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18 క్వింటాళ్ల రేషన్ బియ్యం పట్టివేతమందమర్రిరూరల్: మందమర్రి పట్టణంలోని వి ద్యానగర్ కాలనీలో అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన రేషన్ బియ్యం పట్టుకున్నట్లు ఆర్ఐ అంజన్కుమార్ తెలి పారు. తమకు అందిన సమాచారం మేరకు కాలనీకి చెందిన టేకి కనుకయ్య ఇంట్లో పోలీసులతో కలిసి తనిఖీ నిర్వహించగా 18 క్వింటాళ్ల 45 కిలోల (41 బ్యాగుల) రేషన్ బియ్యం పట్టుబడినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్ఐ మాట్లాడుతూ నిందితుడిపై పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడంతో పాటు పట్టుకున్న రేషన్ బియ్యాన్ని ఊరు రామకృష్ణాపూర్కు చెందిన 62వ నంబర్ రేషన్ షాపు డీలర్కు అప్పగించినట్లు తెలిపారు. ఈ దాడిలో జీఈపీవో తిరుమల, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఆర్వి అద్భుత ప్రతిభఆదిలాబాద్టౌన్: పట్టణంలోని హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీకి చెందిన ఆరేళ్ల నెమ్మని ఆర్వి తన అసాధారణ జ్ఞాపకశక్తితో ప్రతిభ చాటుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రసాయన శాస్త్రంలో ఉపయోగించే పీరియాడిక్ టేబుల్లోని మొత్తం 118 మూలకాల పేర్లను ఎలాంటి చార్ట్ లేదా పుస్తకం చూడకుండా కంఠస్థంగా వరుసగా చెబుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. చిన్నారి ప్రతిభపై కుటుంబ సభ్యులు, ఉపాధ్యాయులు, స్థానికులు అభినందనలు తెలిపారు. ఈ అరుదైన విజయం ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు గర్వకారణమని పేర్కొంటూ, చిన్నారుల్లో విజ్ఞానంపై ఆసక్తిని పెంపొందించే స్ఫూర్తిదాయక ఉదాహరణగా నిలిచిందని కొనియాడుతున్నారు.
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సంప్రదాయానికి పట్టం!నిర్మల్ఖిల్లా: మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలిచే చేనేత కళను గౌరవించుకుంటూ ఏటా ఆగస్టు 7న జాతీయ చేనేత దినోత్సవం నిర్వహించుకోవడం ఆనవాయితీగా మారింది. భారత్లో వ్యవసాయ రంగం తర్వాత అత్యధిక మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న రంగం చేనేతే. తరతరాల నైపుణ్యాన్ని వేళ్ల కొనలతో మగ్గంపై ఆవిష్కరించే నేతన్నల శ్రమను స్మరించుకోవడానికి ఈ రోజు ప్రత్యేక సందర్భం. కేంద్ర ప్రభుత్వం 2015 నుంచి ఏటా ఆగస్టు 7ను జాతీయ చేనేత దినోత్సవంగా అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ వస్తోంది. యువతలో ఆసక్తి ఒకప్పుడు పండుగలు, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకే ప రిమితమైన చేనేత దుస్తులు ఇప్పుడు యువత, ఉ ద్యోగులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఉపాధ్యాయులు, సా మాజిక కార్యకర్తల దైనందిన జీవితంలోనూ చోటు సంపాదిస్తున్నాయి. వేసవిలో చల్లదనం, చలి కాలంలో వెచ్చదనం అందించే సహజ గుణాలు చేనే త వ స్త్రాల ప్రత్యేకత. రాజకీయ నాయకులు, సంఘాల నాయకులు, సీనియర్ సిటిజన్లతో పాటు వివిధ వ ర్గాల వారు కూడా వీటిపై ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఖాదీ భండార్కు ఆదరణ టెస్కో(తెలంగాణా హ్యాండ్లూమ్ వీవర్స్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ లిమిటెడ్) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఖాదీ భండార్ చేనేత వస్త్ర దుకాణం ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు కేంద్రంగా నిర్మల్ పట్టణంలో కొనసాగుతోంది. చేనేత వస్త్రాలపై మక్కువ ఉన్న వినియోగదారులు ఇప్పటికీ పెద్ద సంఖ్యలో ఇక్కడ కొనుగోళ్లు చేస్తుండటం గమనార్హం. ఎగ్జిబిషన్లో ఆదరణ ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకొని నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలోని ఆర్కే కన్వెన్షన్ హాల్లో నిర్వహిస్తున్న చేనేత–హస్తకళల ఎగ్జిబిషన్కు విశేష స్పందన లభి స్తోంది. వివిధ రాష్ట్రాల చేనేత కార్మికులు తయారు చేసిన ఖాదీ, చేనేత వస్త్రాలు, హస్తకళ ఉత్పత్తులు వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.చేనేతకు తొలి ప్రాధాన్యం.. చేనేత దుస్తులను ప్రత్యేక రోజుల్లో మాత్రం తప్పకుండా ధరిస్తాం. సంక్రాంతి, ఉగాది, దీపావళి వంటి పండుగలతో పాటు వివాహాలు, శుభకార్యాల్లో చేనేత వస్త్రాలనే ఎక్కువగా ఎంపిక చేసుకుంటాం. మన సంస్కృతికి ప్రతీకగా నిలిచే చేనేతను ప్రోత్సహించడం ద్వారా నేత కార్మికుల జీవనోపాధి లభిస్తుంది. – కే.గంగయ్య, పోలీస్ కానిస్టేబుల్, నిర్మల్
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● వంద ఫీ(పా)ట్లుమంచిర్యాల చుట్టూ వంద ఫీట్ల రోడ్డుకు 2012లో మాస్టర్ప్లాన్ రూపొందించారు. లక్ష్మీటాకీస్ నుంచి హమాలీవాడకు వెళ్లే దారి మధ్యలో రైల్వేట్రాక్ వరకు ఉన్న భూమిలో ఎలాంటి రోడ్డు వేయవద్దని ఎంసీసీ యాజమాన్యం కోర్టుకు వెళ్లడంతో పనులు నిలిచిపోయాయి. రైల్వే ట్రాక్ ఉండడంతో రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి నిర్మించాల్సి ఉంది. దీనిపై మంచిర్యాల కార్పొరేషన్ దృష్టి సారించినా ఫలితం ఉండడం లేదు. ఈ రోడ్డును వినియోగంలోకి తీసుకువచ్చి రైల్వే ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జి వేస్తే గోపాల్వాడ, హమాలీవాడ, రాజీవ్నగర్, దొరగారిపల్లె, తిలక్నగర్ వెళ్లే టూటౌన్ ప్రజలకు రవాణా భారం తగ్గుతుంది.
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చేనేత కళ చెదురుతోంది..!చెన్నూర్: చేనేత పరిశ్రమకు ప్రభుత్వం చేయూత కరువైంది. నాడు ఒక వెలుగు వెలిగిన పరిశ్రమ నేడు డీలాపడింది. నేతన్నలకు చేయూత నిచ్చేందుకు ప్రభుత్వం నేతన్న చేయూత, నేతన్న బీమా, నేతన్న భరోసా పథకాలు ప్రవేశపెట్టింది. కానీ అమలుతీరు అధ్వానంగా మారింది. ఫలితంగా కులవృత్తిని నమ్ముకుని జీవనం సాగిస్తున్న చేనేత కార్మికులు దీనస్థితిలో మగ్గాల్సి వస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా పథకాలు ప్రవేశపెట్టడంతో తమను ఆదుకుంటుందని ఆశపడ్డ కార్మికులకు నిరాశే మిగిలింది. పథకాలు సక్రమంగా అమలు కాకపోవడంతో రోజువారి కూలి నమ్ముకుని బతుకు వెల్లదీస్తున్నారు. శుక్రవారం జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా కథనం. స్వాతంత్య్రానికి ముందు నుంచీ.. స్వాతంత్య్రానికి ముందు నుంచీ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వేలాది మంది చేనేత కార్మికులు కులవృత్తిపై ఆధారపడి జీవించారు. 1949లో తొలుత చెన్నూర్లో చేనేత సొసైటీ ఏర్పడింది. ఆ సమయంలో ఈ సొసైటీ పాత తాలూకా కింద ఉండేది. తాలూకా పరిధిలోని 40 గ్రామాల్లో సుమారు 4 వేల మంది పద్మశాలి కులస్తులు చేనేత వస్త్రాలను తయారు చేసి ఉపాధి పొందారు. ఆ తర్వాత ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మరో తొమ్మిది సొసైటీలు ఏర్పడ్డాయి. మొత్తంగా పది సొసైటీల్లో పది వేల కుటుంబాలు మగ్గం నేస్తూ బతుకుబండి సాగించారు. ప్రోత్సహిద్దాం ఆసిఫాబాద్అర్బన్: చేనేత వస్త్రాలను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా లక్షలాది నేత కార్మికుల కుటుంబాలకు ఉపాధి కల్పించిన వారమవుతాం. చేనేత వస్త్రం వెనుక ఒక కుటుంబం శ్రమ, జీవనాధారం దాగి ఉంటుంది. పండుగలు, శుభకార్యాల్లో చేనేత వస్త్రాలను ఉపయోగించే అలవాటు చేసుకోవాలి. – గాజర్ల శైలేందర్, కార్యదర్శి 14 నెలలుగా అందడం లేదు... చెన్నూర్: నేతన్న చేయూత(త్రిఫ్ట్) పథకం కింద కార్మికులు రోజుకు రూ.100 చెల్లిస్తే ప్రభుత్వం మరో వంద కలిపి అందించాల్సి ఉంది. నెలకు రూ.2వేలు జమ చేస్తే ప్రభుత్వం రూ.4 వేలు ఇవ్వాల్సి ఉంది. కాగా 14 నెలలుగా పథకం పెండింగ్లో ఉంది. పెండింగ్ డబ్బులు చెల్లిస్తే కార్మికులకు మేలు జరుగుతుంది. – ఆలకాటి నారాయణ, కార్మికుడు, చెన్నూర్ ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి ఆసిఫాబాద్అర్బన్: చేనేత వస్త్రాల వినియోగం పెరిగేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి. మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీక అయిన చేనేత వస్త్రాలను ప్రోత్సహించడం మనందరి బాధ్యత. చేనేత అనేది ఒక వస్త్రం కాదు..లక్షలాది నేత కార్మికుల జీవనాధారం. చేనేత కార్మికులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి. – గడ్డం జగన్నాథం, ఆసిఫాబాద్ చేనేత సంఘం అధ్యక్షుడు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి ఆదిలాబాద్: సాధారణంగా పండుగల సమయంలో మాత్రమే చేనేత దుస్తులు ధరిస్తుంటాం. అలాకాకుండా వారంలో కనీసం ఒక్కసారైనా చేనేత వస్త్రాలు ధరించాలి. రెడీమేడ్ దుస్తులతో పోలిస్తే చేనేత వస్త్రాలు ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కరూ చేనేత వస్త్రాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి – బాలూరి గోవర్ధన్రెడ్డి, ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షుడుయువత ఆదరించాలి ఆదిలాబాద్: చేనేత వస్త్రాలను ప్రోత్సహిస్తే నేతన్నల కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా ఎంతో అండగా నిలిచినట్లవుతుంది. తెలంగాణకు ఎంతో పేరు తీసుకొచ్చిన సిరిసిల్ల చేనేత వస్త్రాలు దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందాయి. నేటితరం యువత కూడా చేనేత వస్త్రాలను వినియోగించాలి. ప్రతీ ఇంటా చేనేతకు ప్రాధాన్యం కల్పించడం అందరి బాధ్యత. – బండారి అనూష , మున్సిపల్ చైర్పర్సన్సంస్కృతిని రక్షించుకున్నట్టే.. ఆదిలాబాద్: చేనేతను కాపాడుకోవడం అంటే మన సంస్కృతిని, సంప్రదాయాన్ని, నేతన్నల బతుకులను కాపాడుకున్నట్టే. యువత కూడా చేనేత దుస్తులు ధరించేలా అవగాహన పెంచాలి. ప్రభుత్వం కూడా చేనేత కార్మికులకు మరింత అండగా నిలిచి వస్త్రాలకు మంచి మార్కెట్ కల్పించాలి. ప్రతీ కుటుంబం ఏడాదికి కనీసం ఒక్క చేనేత వస్త్రం అయినా కొనుగోలు చేస్తే వేలాది నేతన్నల కుటుంబాలకు అండగా నిలిచినట్టే. – మల్లెపూల నర్సయ్య, జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్సిల్క్ రంగప్రవేశంతో...సిల్క్, పాలిస్టర్ రంగ ప్రవేశంతో హ్యాండ్లూమ్ పరిశ్రమపై దెబ్బపడింది. దీంతో కార్మికులు నేసిన వస్త్రాలు అమ్ముడుపోకపోవడంతో కుటుంబ పోషణ భారంగా మారింది. దీంతో ఇతర పనులకు వెళ్లడం ప్రారంభించారు. రెండో తరం విద్యను అభ్యసించి ఇతర రంగాల్లో చేరడంతో సొసైటీలు నడవలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఫలితంగా ఉమ్మడి జిల్లాలోని ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, లక్సెట్టిపేట, నిర్మల్, బెల్లంపల్లి, బెజ్జూరు, ఆసిఫాబాద్, ఉట్నూర్, కాగజ్నగర్, చెన్నూర్లో పది సొసైటీలు ఉండగా కాలక్రమేణా ఏడు మూతపడ్డాయి. ప్రస్తుతం చెన్నూర్, బెజ్జూరు, ఆసిఫాబాద్లో మాత్రమే ఉన్నాయి. బెజ్జూర్, ఆసిఫాబాద్లో కార్మికులు అంతంత మాత్రంగా ఉన్నప్పటికీ చెన్నూర్లో 100 కుటుంబాలు చేనేతను నమ్ముకుని జీవిస్తున్నారు. సొసైటీలో 40 మగ్గాలు పని చేస్తుండగా మరో 60 మంది ఇంటివద్దే మగ్గాలు నేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం చేనేతను బతికించేందుకు ప్రవేశపెట్టిన నేతన్న భరోసా, పావలా వడ్డీ రుణాలు, నేతన్న చేయూత పథకాలు సక్రమంగా అమలు చేయాలని కోరుతున్నారు.
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చేనేతకు ప్రకృతి రంగులు అద్దారుచెన్నూర్: సామాన్య చేనేత కార్మికుడు తన ప్రతిభతో దారానికి ప్రకృతి రంగులు అద్దాడు. వస్త్రాలు నేసి రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందాడు. ప్రకృతిలో లభించే చెట్లతో సహజసిద్ధ రంగుల తయారీలో తనకున్న ప్రతిభతో నేత కార్మికులకు, అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ శిక్షణ ఇచ్చే స్థాయికి ఎదిగాడు. మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూర్ పట్టణంలోని పద్మనగర్ కాలనీకి చెందిన ఉరగొండ ఓదెలు చెన్నూర్ చేనేత సొసైటీలో కార్మికుడిగా పని చేశాడు. దస్తకార్ స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రకృతిసిద్ధమైన రంగుల తయారీపై సొసైటీ కార్మికులకు శిక్షణ ఇచ్చింది. ఓదెలు అందరిలా శిక్షణ పొంది వదిలేయలేదు. రంగుల తయారీపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాడు. చేనేత వస్త్ర తయారీలో కుటుంబ పోషణ భారం కావద్దంటే రంగుల తయారీయే మార్గమని భావించాడు. అటవీ ప్రాంతంలో లభించే మోదుగ, తంగేడు, కరక్కాయ, ఇండిగో చెట్ల బెరడుతో రంగుల తయారీలో పట్టు సాధించాడు. ఆయన ప్రతిభను గుర్తించిన హైదరాబాద్లోని దస్తకార్ సంస్థ సహజ సిద్ధ రంగుల తయారీపై నేత కార్మికులకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు అవకాశం కల్పించింది. అనంతరం మల్కా ట్రస్టులో చేరి ఆ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలోని పలు సొసైటీల్లో ప్రకృతి రంగుల తయారీపై శిక్షణ ఇస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లిలో చేనేత కార్మికులకు ప్రకృతి సిద్ధమైన రంగుల తయారీపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఓదెలు ప్రతిభను గుర్తించిన మల్కా సంస్థ ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో ప్రకృతిసిద్ధమైన రంగులపై జర్మనీలో జరిగిన అంతర్జాతీయ సెమినార్కు పంపించింది. రంగుల తయారీ, దారానికి రంగులు వేసి సెమినార్లో విదేశీయుల ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. రాష్ట్ర, జాతీయ అవార్డులు.. అప్పటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డును అప్పటి ఉప ముఖ్యమంత్రి మహమూద్ అలీ అందజేశారు. 2023లో జాతీయ స్థాయి అవార్డును కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్రెడ్డి చేతుల మీదుగా అందుకున్నారు.
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హైరిస్క్ గర్భిణులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలిమంచిర్యాలటౌన్: జిల్లాలోని హైరిస్క్ గర్భిణులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలని జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ నరేందర్ రాథోడ్ అన్నారు. జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయంలో గురువారం మాతాశిశు సంరక్షణపై ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు రీ ఓరియంటేషన్ ట్రైనింగ్ నిర్వహించారు. కమిషనర్ వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ నుంచి వచ్చిన ఆర్మాన్, డాక్టర్ కే.విద్యాసాగర్, డాక్టర్ పవన్రెడ్డి జిల్లాలోని 75 మంది ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు శిక్షణ ఇచ్చారు. తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, చిన్న వయస్సులో గర్భం దాల్చడం, 35 ఏళ్ల పైబడి గర్భం దాల్చిన వారు, అధిక రక్తపోటు, అధిక మధుమేహం, రక్తహీనత వంటి వాటి విషయంలో ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాతాశిశు సంరక్షణ డాక్టర్ అరుణశ్రీ, ఉప జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ అధికారి సుధాకర్నాయక్, జిల్లా మాస్ మీడియా అధికారి బుక్క వెంకటేశ్వర్ పాల్గొన్నారు.
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అత్యవసర సేవలకు ‘పంక్చర్’నార్నూర్: ప్రాణాపాయస్థితుల్లో ఉన్న వారి వద్దకు క్షణాల్లో చేరుకుని ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన 108 అంబులెన్స్ దారి మధ్యలో మొరాయిస్తే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో గాదిగూడ మండలానికి చెందిన ఓ గర్భిణి అనుభవించిన ప్రసవ వేదన చెబుతోంది. గాదిగూడ మండలంలోని కొలమా ఎస్సీగూడకు చెందిన జామ్లే ఆర్తికి గురువారం ఉదయం పురిటి నొప్పులు రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు 108కు సమాచారం అందించారు. అంబులెన్స్లో ఆదిలా బాద్లోని రిమ్స్ ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా సాత్నాల మండలం జామ్ని వద్ద వాహనం ముందుటైరు పంక్చర్ అయ్యింది. దీంతో అరగంట పాటు వాహనం అక్కడే నిలిచిపోవడంతో గర్భిణి పురిటినొప్పులతో విలవిలలాడింది. సిబ్బంది వెంటనే మరో అంబు లెన్స్కు సమాచారం అందించగా అరగంట తర్వాత అక్కడికి చేరుకుంది. దీంతో సదరు గర్భిణిని అందులో రిమ్స్కు తరలించగా వైద్యులు సురక్షితంగా ప్రసవం చేశారు. తల్లీబిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఉండటంతో కుటుంబ సభ్యులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా అధికారులు తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదివాసీ సంక్షేమ పరిషత్ జిల్లా నాయకుడు కనక ప్రభాకర్ కోరారు.
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‘ధరల నియంత్రణలో విఫలం’శ్రీరాంపూర్: కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కారు ధరల నియంత్రణలో పూర్తిగా విఫలమైందని సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యుడు కలవేన శంకర్ అన్నారు. ఆ పార్టీ చేపట్టిన ప్రజాపోరు యాత్రను గురువారం శ్రీరాంపూర్ బస్టాండ్లో ఆయన ప్రారంభించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరిసిస్తూ యాత్ర చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 14 వరకు యాత్ర కొనసాగుతుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ మండల కార్యదర్శి జోగుల మల్లయ్య, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు మేకల దాసు, రేగుంట చంద్రశేఖర్, లింగం రవి, చంద్రకళ, జిల్లా సమితి సభ్యులు మిర్యాల రాజేశ్వరరావు, కొట్టే కిషన్ రావు, డీ.రవీందర్, ఇలవేణి సారంగపాణి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఉన్నత లక్ష్యాలతో బంగారు భవిష్యత్మంచిర్యాలరూరల్(హాజీపూర్): విద్యార్థులు ఉన్న త లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడం ద్వారానే బంగారు భవిష్యత్ సాద్యమవుతుందని ట్రెయినీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ మహ్మద్ విలాయత్ అలీ అన్నారు. గురువారం మంచిర్యాల మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని గుడిపేట మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే బీసీ సంక్షేమ గురుకుల బాలుర పాఠశాలను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులతో మాట్లాడుతూ ఎంచుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకునేలా కష్టపడి కాకుండా ఇష్టపడి చదవాలని సూచించారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధం కావడం, ప్రభుత్వ సేవల్లోని అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం, సమయపాలన, క్రమశిక్షణ వంటి అంశాలపై విలువైన సూచనలు చేశారు. విద్యార్థులతో కలిసి కాసేపు పలు క్రీడలు ఆడి అందరిలో ఉత్సాహాన్ని నింపారు. గురుకులంలోని వసతులు పరిశీలించిన ఆయన విద్యార్థులతో కలిసి భోజనం చేసి రాత్రి వేళ అక్కడే బస చేశారు. కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపాల్ శిరీష, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.
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పెండింగ్ స్కాలర్షిప్లు విడుదల చేయాలిమంచిర్యాలటౌన్: పెండింగ్లో ఉన్న రూ.14 వేల కోట్ల స్కాలర్షిప్, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్లను విడుదల చేయాలని బీజేపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు రఘునాథ్ వెరబెల్లి డిమాండ్ చేశారు. పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు గురువారం ఫీజుల బకాయిలు, బీజేపీ లడాయి పేరిట మంచిర్యాలలో వివిధ డిగ్రీ, జూనియర్ కళాశాలల విద్యార్థులతో కలిసి నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రఘునాథ్, బీజేపీ యువ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గణేష్ కుండె, పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు నగునూరి వెంకటేశ్వర్గౌడ్ మాట్లాడుతూ పదేళ్లు అధికారంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, ఇప్పుడున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు ఫీజు బకాయిలు చెల్లించకపోవడంతో మనోవేదనకు గురవుతున్నారని అన్నారు. యువ మోర్చా నాయకులు ఏతం శివకృష్ణ, బొలిశెట్టి అశ్విన్, దుర్గం అశోక్, తుల ఆంజనేయులు, గాజుల ముఖేష్గౌడ్, బొట్ల అనిత, కస్తూరి నాగరాజు, బేర సత్యనారాయణ, పెద్దపల్లి పురుషోత్తం, జోగుల శ్రీదేవి, ఎనగందుల కృష్ణమూర్తి పాల్గొన్నారు.
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ట్రాక్టర్ ట్రాలీ బోల్తా.. వలస కార్మికుడు దుర్మరణంలోకేశ్వరం: ఇటుకల లోడ్తో వెళ్తున్న ట్రాక్టర్ ట్రాలీ బోల్తాపడి వలస కార్మికుడు మృతి చెందిన సంఘటన మండలంలో చోటు చేసుకుంది. ఎస్సై ప్రదీప్ తెలిపిన వివరాల మేరకు మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్ జిల్లా భోకర్ తాలూకాలోని సమతానగర్ కాలనీకి చెందిన నితిన్ (23) మండలంలోని రాజూరలో ఓ ఇటుకబట్టీలో ఏడాది నుంచి పనిచేస్తున్నాడు. గురువారం రాజూర నుంచి ఇటుక లోడ్ చేసుకుని బిలోలి గ్రామానికి వెళ్తుండగా లోకేశ్వరం శివారులో ట్రాక్టర్ అదుపుతప్పి ట్రాలీ బోల్తాపడింది. ఘటనలో ట్రాలీ కింద చిక్కుకున్న నితిన్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మృతుని కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
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కేసుల దర్యాప్తులో ప్రమాణాలు పాటించాలి● రామగుండం సీపీ అంబర్కిషోర్ఝా ● బెల్లంపల్లి ఏసీపీ కార్యాలయం తనిఖీ బెల్లంపల్లి: కేసుల దర్యాప్తులో నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించాలని రామగుండం పోలీసు కమిషనర్ అంబర్ కిషోర్ ఝా అన్నారు. గురువారం బెల్లంపల్లి ఏసీపీ కార్యాలయాన్ని డీసీపీ ఎగ్గడి భాస్కర్తో కలిసి తనిఖీ చేశారు. రికార్డులు, దర్యాప్తులో ఉన్న కేసులు, పురోగతి, నిందితుల అరెస్టు, ఎస్సీ, ఎస్టీ చట్టం కింద నమోదైన కేసుల స్థితిగతులు, పెండింగ్ కేసులపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీపీ మాట్లాడుతూ శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో నిర్లక్ష్యాన్ని సహించబోమని అన్నారు. రౌడీ, హిస్టరీషీటర్లపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచి వారి కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని తెలిపారు. అనంతరం కార్యాలయ ఆవరణలో మొక్కలు నాటారు. బెల్లంపల్లి ఏసీపీ కిరణ్కుమార్, తదితరులు పాల్గొన్నారు. జీవితాన్ని అంకితం చేసిన మహనీయుడు మంచిర్యాలక్రైం: తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం జీవితాన్ని అంకితం చేసిన మహనీయుడు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ అని సీపీ అంబర్ కిషోర్ ఝా కొనియాడారు. గురువారం కమిషనరేట్లో జయశంకర్ జయంతి వేడుకలను పురస్కరించుకుని ఆయన చిత్రపటానికి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. కార్యక్రమంలో అదనపు డీసీపీ(అడ్మిన్) కే.శ్రీనివాస్, ఏఓ శ్రీనివాస్, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్లు పాల్గొన్నారు.
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● గుంతలూ పూడ్చరా..!బెల్లంపల్లి చౌరస్తా నుంచి తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం బైపాస్ రోడ్డు వరకు 60 ఫీట్ల రహదారి ఉంది. బెల్లంపల్లి చౌరస్తా వద్ద ఓ వ్యక్తి కోర్టుకు వెళ్లడంతో 300 మీటర్ల మేర రోడ్డు పనులు నిలిచిపోయాయి. దీనిపై గతంలోనే పలుమార్లు చర్చలు జరిగినా కొలిక్కి రాలేదు. ఈ ప్రాంతంలోనే ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు 30కి పైగా ఉండగా, నిత్యం వేలాది మంది వెళ్తుంటారు. గుంతలు కూడా పూడ్చకపోవడంతో రోగులు, గర్భిణులు వెళ్లలేని పరిస్థితి. భూసేకరణ సమస్య తీర్చి రోడ్డు వేస్తే గౌతమినగర్, రాళ్లపేట్, బైపాస్ రోడ్డు, సంజీవయ్య కాలనీలకు వెళ్లే ప్రజలకు సౌకర్యంగా ఉంటుంది.
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ఒంటరి మహిళ ఆత్మహత్యజన్నారం: ఒంటరిగా జీవిస్తున్న మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన మండలంలోని కిష్టాపూర్లో చోటు చేసుకుంది. ఎస్సై ఉదయ్కిరణ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కిష్టాపూర్కు చెందిన వెలుమల జయ (56) కూలీ పనులు చేసుకుంటూ ఒంటరిగా జీవిస్తోంది. మహిళ సోదరుడి కుమార్తె అయిన సింధూజ గురువారం జయ ఇంటికి వచ్చిచూడగా దుర్వాసన వచ్చింది. అనుమానంతో తలుపులు పగులకొట్టి చూడగా ఉరేసుకుని కనిపించింది. స్థానికుల సమాచారంతో సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని పరిశీలించి నాలుగు రోజుల క్రితమే ఉరేసుకుని ఉండవచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు. మద్యం మత్తులో ఒకరు...కుభీర్: మద్యం మత్తులో ఒకరు ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన మండలంలో చోటు చేసుకుంది. ఎస్సై క్రిష్ణారెడ్డి తెలిపిన వివరాల మేరకు మండలంలోని రంజనితండాకు చెందిన జాదవ్ కై లాస్ (42) మద్యానికి బానిసయ్యాడు. గురువారం ఉదయం మద్యం మత్తులో పంట పొలానికి వెళ్లి ఉరేసుకున్నాడు. మృతుని భార్య అనిత ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
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● నిలిచిన పనులుఈ బ్రిడ్జి ఎంసీసీ క్వారీ నుంచి క్వారీ మీదుగా గఢ్పూర్ గ్రామ పంచాయతీకి వెళ్లేందుకు ఉపయోగిస్తారు. రాళ్లవాగుపై ఎప్పుడో నిర్మించిన ఈ బ్రిడ్జిపై నుంచి ఒకే వాహనం వెళ్లేందుకు దారి ఉంది. నిత్యం వందలాది వాహనాలు వెళ్తుండడం, శిథిలావస్థకు చేరడంతో నూతన వంతెన నిర్మాణానికి రూ.10కోట్లు విడుదల చేశారు. పాత బ్రిడ్జి పక్కనే పనులు ప్రారంభించి పిల్లర్లు వేశారు. ఎంసీసీ యాజమాన్యం బ్రిడ్జి నిర్మాణంపై కోర్టుకు వెళ్లడం, స్టే ఆర్డర్తో పనులు నిలిచిపోయాయి. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు వరద ఉధృతి పెరిగి బ్రిడ్జి అప్రోచ్ రోడ్డు కోతకు గురైంది. దీంతో వాహనాల రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. బ్రిడ్జి నిర్మాణం పూర్తయితేనే ఆండాళమ్మ కాలనీ, రంగంపేట్, గఢ్పూర్కు వెళ్లే ప్రజలకు రవాణా సౌకర్యం మెరుగవుతుంది.
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పెండింగ్ పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలిమంచిర్యాలరూరల్(హాజీపూర్): హాజీపూర్ రెవె న్యూ పరిధిలో పెండింగ్ పనులు త్వరగా పూర్తి చే యాలని అదనపు కలెక్టర్ రాములు అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం హాజీపూర్ తహసీల్దార్ కార్యాలయాన్ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. రెవె న్యూ రికార్డులు, సాదాబైనామాలు, భూభారతి, రె వెన్యూ సదస్సుల దరఖాస్తుల పురోగతిని సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. పెండింగ్లో ఉన్న వివిధ ధ్రువపత్రాల దరఖాస్తులను పరిశీలించి త్వరగా జారీ చేయాలని సూచించారు. తహసీల్దార్ పుష్పలత, నాయబ్ తహసీల్దార్ అతీశ్, గిర్దావర్లు ప్రభు, మంగ పాల్గొన్నారు. కోటపల్లి: జిల్లాలో రెవెన్యూ, పౌర సరఫరాల పెండింగ్ పనులు గడువులోపు పూర్తి చేయాలని అదనపు కలెక్టర్ రాములు సూచించారు. మండల కేంద్రంలో డిప్యూటీ తహసీల్దార్తో కలిసి తహసీల్దార్ కార్యాలయ నిర్మాణానికి కేటాయించిన స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. కోటపల్లి శివారులోని సర్వే నంబర్ 389లో 1.12 ఎకరాలను గుర్తించినట్లు తెలిపారు. కార్యాలయ నిర్మాణానికి అవసరమైన తదుపరి చర్యలను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
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సింగరేణి ఉద్యోగి దుర్మరణంరామగుండం: మిత్రులతో కలిసి సరదాగా నదిలో చేపలు పడుతూ, స్విమ్మింగ్ చేసే క్రమంలో ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో పడి సింగరేణి ఉద్యోగి మృతిచెందిన ఘటన పెద్దపల్లి జిల్లా అంతర్గాం మండలం గోలివాడ శివారులో బుధవారం జరిగింది. ఎస్సై వెంకటస్వామి కథనం ప్రకారం.. గోదావరిఖని వకీల్పల్లిగనిలో విధులు నిర్వహించే సింగరేణి ఉద్యోగి కూన రాజ్కుమార్(32) బుధవారం తన మిత్రులతో కలిసి గోలివాడ శివారులోని గోదావరినది వద్దకు వచ్చాడు. మిత్రులతో కలిసి సరదాగా చేపలు పడుతూ నీటిలో స్విమ్మింగ్ చేస్తున్న క్రమంలో నీటిలో మునిగి కనిపించకుండా పోయాడు. మిత్రులు ఆందోళన చెంది పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఎస్సై వెంటనే రెస్క్యూ టీంతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టగా మృతదేహం లభ్యమైంది. రాజ్కుమార్ ప్రస్తుతం మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రిలోని గణేశ్నగర్లో నివాసం ఉంటున్నాడు. ఆయన స్వగ్రామం పెద్దపల్లి జిల్లా నందిమేడారం. మృతుడికి భార్య అఖిల, కుమారుడు హరీశ్ ఉన్నారు. మృతుడి భార్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై పేర్కొన్నారు.
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బాసర లాడ్జీల్లో తనిఖీలుబాసర: ఎస్పీ జానకి షర్మిల ఆదేశాల మేరకు భైంసా ఏఎస్పీ సాయి కిరణ్ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం బాసరలోని ప్రైవేట్ లాడ్జీలపై ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. లాడ్జీల్లోని గదుల రిజిస్టర్లు, అతిథుల వివరాలు, నిర్వహణ విధానాన్ని క్షుణ్నంగా పరిశీలించారు. గదులు కేటాయించే ముందు ప్రతీ అతిథి ఆధార్ కార్డు, ఇతర చెల్లుబాటు అయ్యే గుర్తింపు కార్డును తప్పనిసరిగా పరిశీలించి, దాని జిరాక్స్ ప్రతిని తీసుకోవాలని లాడ్జి నిర్వాహకులకు ఏఎస్పీ సూచించారు. అతిథుల పూర్తి వివరాలను రిజిస్టర్లో నమోదు చేయడంతో పాటు బస చేసిన వారి వివరాలు, ఆధార్ జిరాక్స్ ప్రతులను ప్రతిరోజూ సాయంత్రం స్థానిక పోలీస్స్టేషన్లో అందజేయాలని ఆదేశించారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులకు, అనుమానాస్పద వ్యక్తులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ గదులు ఇవ్వొద్దని హెచ్చరించారు. లాడ్జీల్లో ఎలాంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అవకాశం కల్పించినా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ముధోల్ సీఐ రవీందర్ నాయక్, బాసర సీఐ దీపక్తో పాటు పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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రైలు కిందపడి వ్యక్తి ఆత్మహత్యరామకృష్ణాపూర్: స్థానిక రవీంద్రఖని రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో మంగళవారం రాత్రి గుర్తుతెలియని రైలు కింద పడి పట్టణంలోని బీజోన్ నవభారత్కాలనీకి చెందిన కుమ్మరి రాజనర్సు(60) ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు జీఆర్పీ హెడ్ కానిస్టేబుల్ జస్పాల్సింగ్ తెలిపారు. ఇంట్లో గొడవ జరగడంతో మనస్తాపం చెంది ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడని, ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు. కాగా మృతుడికి భార్య, కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. కాలువలోపడి సెక్యూరిటీ సూపర్వైజర్ మృతిరామగుండం: స్థానిక ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఐవోసీఎల్)లో సె క్యూరిటీ సూపర్వైజర్గా పనిచేసే నయీం(50) పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం అక్బర్నగర్లోని ఎన్టీపీసీ బూడిద కాలువలో బుధవారం ప్రమాదవశాత్తు పడి మృతిచెందా డు. ఎస్సై సంధ్య కథనం ప్రకారం.. కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కాగజ్నగర్కు చెందిన నయీం స్థానిక ఐవోసీలో సెక్యూరి టీ సూపర్వైజర్గా పనిచేస్తున్నాడు. అక్క డి నుంచి రోజూ రైలులో వచ్చి వెళ్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో బుధవారం విధులు ముగించుకొని ద్విచక్ర వాహనంపై రైల్వేస్టేషన్కు వెళ్తుండగా అక్బర్నగర్లోని బూడిదకాలువలో బైక్ అదుపుతప్పి పడి మృతి చెందాడు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గోదావరిఖని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుడి భార్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై సంధ్య తెలిపారు. పీడీ యాక్ట్ నమోదు.. జైలుకు తరలింపుఉట్నూర్రూరల్: ప్రజలను బెదిరించడం, రౌడీయిజానికి పాల్పడడం, మోసాలు చేయడం, దాడులు చేయడం వంటి పలు నేరాలకు పాల్పడుతూ ప్రజల్లో భయాందోళనలు సృష్టిస్తున్న ఆదిలాబాద్ పిట్టలవాడకు చెందిన జాదవ్ గోపాల్ అనే నిందితుడిపై పీడీ యాక్ట్ నమోదు చేసి చర్లపల్లి కేంద్ర కారాగారానికి తరలించినట్లు ఉట్నూర్ సీఐ మడవి ప్రసాద్ తెలిపారు. బుధవారం ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. నిందితుడిపై ఇప్పటివరకు బెదిరింపులు, రౌడీయిజం, మోసాలు, దోపిడీలు, దాడులు తదితర నేరాలకు సంబంధించి మొత్తం 16 క్రిమినల్ కేసులు నమోదయ్యాయని తెలిపారు. ప్రజల భద్రతను పరిరక్షించేందుకు ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ సిఫార్సు మేరకు కలెక్టర్ రాజర్షి షా నిందితుడిపై పీడీ యాక్ట్ నమోదు చేసినట్లు వెల్లడించారు. నిందితుడిని చర్లపల్లి కేంద్ర కారాగారానికి తరలించినట్లు తెలిపారు.
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భర్తను హత్య చేసిన భార్య అరెస్టుభైంసా: నిర్మల్ జిల్లా కుంటాల మండలం లింబా –బి గ్రామంలో సంచలనం సృష్టించిన దోతరే బాలాజీ (35) హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ కేసులో మృతుడి భార్య దోతరే పీరాబాయిని అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు బుధవారం వెల్లడించారు. భైంసా ఏఎస్పీ సాయికిరణ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బాలాజీ మద్యానికి బానిసై తరచూ భార్యను వేధించేవాడు. ఆగస్టు 3న మద్యం మత్తులో తన తాత పీరాజీతో గొడవపడి దాడి చేసి ఇంటికి వెళ్లాడు. అనంతరం ఇంట్లో భార్యాభర్తల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఈక్రమంలో మద్యం మత్తులో ఉన్న భర్త గొంతును అతని చొక్కాతో బిగించి ఊపిరాడకుండా చేసి పీరాబాయి హత్య చేసింది. హత్య అనంతరం బాలాజీ మద్యం మత్తులో గ్యాస్ సిలిండర్పై పడి గాయాలతో మృతి చెందినట్లు నమ్మించే ప్రయత్నం చేసింది. ఘటనకు సంబంధించిన ఆనవాళ్లను తొలగించి, సహజ మరణంగా చిత్రీకరించి అంత్యక్రియలకు సిద్ధం చేసింది. కానీ మృతుడి బంధువులకు అనుమానం రావడంతో పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. కేసు నమోదు చేసి శాసీ్త్రయ ఆధారాలతో విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు నిందితురాలి ప్రమేయాన్ని నిర్ధారించి అరెస్టు చేశారు. సమావేశంలో భైంసారూరల్ సీఐ ప్రవీణ్ ఉన్నారు.
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దేశ సేవే యువత లక్ష్యం కావాలిభైంసా: దేశాభివృద్ధికి యువతే ప్రధాన శక్తి అని, ప్రతీ యువకుడు దేశ సేవనే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ముందుకు సాగాలని తెలంగాణ ప్రాంత సేవా ప్రముఖ్ శివశంకర్ పిలుపుని చ్చారు. బుధవారం పట్టణంలోని శ్రీవివేకా నంద ఆవాసంలో సేవా భారతి, శ్రీరామకృష్ణ సేవా సమితి, ఆవాసం సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఎస్సై ఉద్యోగాల ఎంపిక కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. శివశంకర్ మాట్లాడుతూ సమాజ సేవతో పాటు యువతలో దేశభక్తి, క్రమశిక్షణ, సేవాభావం పెంపొందించే లక్ష్యంతో సే వా భారతి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోందన్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల సాధనకు ఆర్థికంగా వెనుకబడిన యువతకు ఉచితంగా శిక్షణ అందిస్తున్నట్లు తెలిపా రు. కార్యక్రమంలో సేవా భారతి, శ్రీరామకృష్ణ సేవా సమితి ప్రతినిధులు, శ్రీవివేకానంద ఆవాసం నిర్వాహకులు, శిక్షకులు, పలువురు ప్రముఖులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. కోల్వాషరీని సందర్శించిన అధికారుల బృందంరామకృష్ణాపూర్: మందమర్రి ఏరియా పరిధి రామకృష్ణాపూర్ కోల్వాషరీని బుధవారం కార్పొరేట్ స్థాయి బొగ్గు ధ్రువీకరణ కమిటీ ప్రతినిధులు సందర్శించారు. వాషరీలోని స్లర్రీ, రిజెక్ట్స్ స్టాక్ కోల్ నిల్వలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి సమగ్రంగా ధ్రువీకరించారు. అనంతరం బొగ్గు నిల్వలు, నాణ్యత ప్రమాణాలు, నిర్వహణ తీరుపై అధికారుల బృందం సమీక్ష నిర్వహించింది. కార్యక్రమంలో జీఎం సీపీ అండ్పీ మనోహర్, జీఎం క్వాలిటీ రవికుమార్, జీఎం సర్వే రాఘవేంద్రరావు, జీఎం ఎఫ్అండ్ఏ చక్రవర్తి, జీఎం క్వాలిటీ బెల్లంపల్లి రీజియన్ వీరభద్రరావు, మందమర్రి జీఎం రాధాకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పట్టు వదలం!చెన్నూర్: దసలి పట్టు కాయలు సాగు చేసే ఆదివాసీ గిరిజన రైతులు పోరుబాట పడుతున్నారు. సాగుకు అటవీశాఖ అనుమతివ్వకుంటే జిల్లాను దిగ్బంధిస్తామని హెచ్చరిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో మంచిర్యాలతో పాటు కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, ములుగు, జయశంకర్ భూపాల్పల్లి జిల్లాల్లో రైతులు పట్టు కాయలు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారని, మిగతా జిల్లాల్లో లేని అట వీశాఖ ఆంక్షలు ఈ జిల్లాపై ఎందుకంటున్నారు. తమకు ఉపాధి కల్పించాల్సిన సర్కారు ఇలా వ్యవహరించడమేమిటని ఆవేదన వ్యక్తంజేస్తున్నారు. చెన్నూర్ పట్టు కాయలకు డిమాండ్ రైతులు మూడు నెలలకో పంట చొప్పున ఏడాదికి మూడు పంటలు పండిస్తారు. నాలుగు జిల్లాల్లో 10 వేల హెక్టార్లలో సుమారు 5వేల మంది రైతులు ప ట్టు కాయలు ఉత్పత్తి చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. నాలుగు జిల్లాల్లో సుమారు 90లక్షల కాయలు ఉత్పత్తి అవుతుండగా, ఒక మంచిర్యాల జిల్లాలోనే రైతులు 60–70 లక్షలు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ఈ లెక్కన జిల్లాలోని చెన్నూర్ పట్టు పరిశ్రమ ఆధ్వర్యంలో ఏ డాదికి రైతులు రూ.3.75కోట్ల ఆదాయం గడిస్తున్నా రు. పైగా, ఇక్కడ ఉత్పత్తి అవుతున్న పట్టుకాయల కు మంచి డిమాండ్ ఉంది. దేశంలోనే చెన్నూర్ ప ట్టుకాయలు ప్రత్యేకగుర్తింపు పొందడం గమనార్హం. ఆంక్షలతో తగ్గిన ఆదాయం భూములు లేని గిరిజన రైతులు అనాదిగా వస్తున్న వృత్తితో జీవనం సాగిస్తుండగా ఫారెస్ట్ అధికారులు ఆంక్షలు విధిస్తున్నారు. మూడేళ్ల క్రితం చెన్నూర్ పట్టు పరిశ్రమ పరిధిలో 60–70 లక్షల కాయలు ఉత్పత్తి చేసిన రైతులు గతేడాది ఫారెస్ట్ అధికారుల ఆంక్షలతో 60వేలకే పరిమితమయ్యారు. మూడేళ్ల క్రితం ఒక్కో రైతు రూ.లక్ష నుంచి రూ.లక్షన్నర వరకు ఆదాయం పొందారు. గతేడాది ఉత్పత్తి తగ్గడంతో ఒక్కొక్కరికి రూ.20వేలు కూడా రాక కుటుంబ పోషణకు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. ప్రాణహిత వైల్డ్లైఫ్ సెంచురీ ఏరియాలోనే.. ప్రస్తుతం ఫారెస్ట్ అధికారులు చెబుతున్న కోటపల్లి, వేమనపల్లి మండల్లాలోని ప్రాణహిత సెంచురీ గ్రామాలైన ముల్కలపేట, బొప్పారం, నాగంపేట, లింగన్నపేట, ఎదుల్లబంధం, కొండంపేట, పారుపల్లి, కావర్ కొత్తపల్లి, రాజారాం గ్రామాల్లో 60 ఏళ్లుగా గిరిజన రైతులు దసలి పట్టు కాయలు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. నల్లమద్ది చెట్లు ఎక్కువ శాతం డీప్ ఫా రెస్ట్ ప్రాంతాల్లో కాకుండా అటవీ ప్రారంభంలోనే విరివిగా ఉంటాయి. ఇప్పటివరకు దసలి పట్టు రైతులు ఏనాడు వన్యప్రాణులకు హాని తలపెట్టిన దా ఖలాలు లేవు. తాము పట్టు కాయలు ఉత్పత్తి చేసే తొమ్మిది నెలల కాలంలో కలప స్మగ్లర్లు, వన్యప్రాణుల వేటగాళ్లు అడవిలోకి వచ్చేందుకు భయపడతారని రైతులు చెబుతున్నారు. తాము అటవీ సంరక్షకులుగా నిలిచామే గాని ఏనాడు ఫారెస్ట్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తించలేదని పేర్కొంటున్నారు. ఫారెస్ట్ రికార్డులు పరిశీలిస్తే ఈ విషయం స్పష్టమవుతుందని చెబుతున్నారు. ప్రజాప్రతినిధులు దసలి పట్టు కాయలు ఉత్పత్తి చేసేందుకు తమకు ఫారెస్ట్ అనుమతి ఇప్పించి ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. లేకుంటే ఆందోళనలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు.
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అర్హులందరికీ పథకాలు వర్తింపజేయాలిచెన్నూర్: అర్హులందరికీ సంక్షేమ పథకాలు వర్తింపజేయాలని రాష్ట్ర కార్మికశాఖ మంత్రి గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామి సూచించారు. చెన్నూర్ పట్టణంలో మంత్రి బుధవారం మార్నింగ్ వాక్ నిర్వహించారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్తో కలిసి జిల్లాలోని వివిధ శాఖల అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించి మాట్లాడారు. జి ల్లాలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు వేగవంతం చే యాలని సూచించారు. నియోజకవర్గంలో రూ.100 కోట్లతో అమృత్ 2.0 పనులు చేపడుతున్నామని తెలిపారు. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేయాలని అ ధికారులకు సూచించారు. ప్రజల సౌకర్యార్థం సో లార్ సెంట్రల్ లైటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పా రు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాల్లో ఎలాంటి అవినీతి, అక్రమాలకు తావు లేకుండా చూడాలని తెలిపారు. 2027లో నిర్వహించనున్న గోదావరి పుష్కరాల ఏ ర్పాట్ల విషయంలో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. పుష్కర ఘాట్ల నుంచి చేపట్టిన రోడ్లు, సుందరీకరణ పనులు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పూర్తి చేసేలా చూడాలని సూచించారు. కొమురంభీమ్ విగ్రహావిష్కరణ జైపూర్: మండల కేంద్రంలో ఆదివాసీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కొమురం భీమ్ విగ్రహాన్ని రాష్ట్ర మంత్రి గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామి బు ధవారం కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్తో కలిసి ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ.. క మ్యూనిటీ హాళ్ల నిర్మాణానికి రూ.20లక్షల చొప్పున నిధులు మంజూరు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. గిరిజనుల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని తెలిపారు. అధికా రులు, ఆదివాసీ సంఘాల ప్రతినిధులున్నారు. పీఏసీఎస్ ఏర్పాటు చేయాలని వినతి భీమారం: మండల కేంద్రంలో పీఏసీఎస్ను ఏర్పా టు చేయాలని రాష్ట్ర మంత్రి వివేక్ను బుధవారం మండల ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు జైపూర్లో కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఇందుకు మంత్రి సానుకూలంగా స్పందించినట్లు వారు తెలిపారు. కాంగ్రెస్ మండలాధ్యక్షుడు పొడేటి రవి, భీమారం, దాంపూర్ సర్పంచులు ఉస్కమల్ల విజయలక్ష్మి, చేగొండ కొమురయ్య తదితరులున్నారు.
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‘కొత్త బ్లాకులతో సింగరేణికి మహర్దశ’శ్రీరాంపూర్: కేంద్రం కొత్తగా కేటాయించిన బొగ్గు బ్లాకులతో సింగరేణికి మహర్దశ పట్టనుందని బీజీ పీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు వెరబెల్లి రఘునాథరావు పే ర్కొన్నారు. బుధవారం శ్రీరాంపూర్లోని ఆర్కే 7గనిపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేశారు. ఈ సందర్భంగా కార్మికులనుద్దేశించి మాట్లాడారు. తాజాగా మణుగూరు పీకే ఓసీ–2 డీప్ సైడ్ బ్లాక్ను ఎలాంటి టెండర్ లేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం సింగరేణికి కేటాయించిందని పేర్కొన్నా రు. ఇందుకు కృషి చేసిన కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్రెడ్డికి, బ్లాక్ కేటాయించినందుకు ప్ర ధాని నరేంద్ర మోదీకి కార్మికుల పక్షాన ధన్యవాదా లు తెలిపారు. కొత్త బ్లాక్లతో సింగరేణి మరిన్ని లా భాలు గడించనుందని పేర్కొన్నారు. ఈ డీప్ సైడ్ బ్లాక్తో నేడు 180 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి జరగబోతోందని, కంపెనీకి రూ.42వేల కోట్ల ఆదా యం సమకూరనుందని తెలిపారు. దీనికి 30ఏళ్ల జీవితకాలం ఉందని, 2వేల మందికి ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయని పేర్కొన్నారు. గతంలోనూ ఒ డిశాలోని నైనీ బ్లాక్, తాడిచర్ల బ్లాక్–2ను సింగరేణికి కేటాయించడంపై కార్మికులు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎల్లవేళలా అండగా ఉండాలని కోరారు. పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు నగునూరి వెంకటేశ్వర్గౌడ్, నాయకులు సత్రం రమేశ్, కుర్ర చక్రవర్తి, కమలాకర్రావు, ఎనగందుల కృష్ణమూర్తి, పట్టి వెంకటకృష్ణ, ఆనంద్ కృష్ణ, సదానందం, కాదాసీ భీమయ్య, గొల్ల మహేందర్, అట్కపురం సమ్మయ్య తదితరులున్నారు.
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పట్టు పరిశ్రమపై ఆంక్షలు ఎత్తివేయాలిచెన్నూర్: చెన్నూర్ పట్టు పరిశ్రమాభివృద్ధికి అడ్డంకిగా మారిన ఫారెస్ట్ ఆంక్షలు ఎత్తివేయాలని కోరుతూ పరిశ్రమ జాయింట్ డైరెక్టర్ లత, ఏడీ పార్వతి, శాస్త్రవేత్త కిరణ్కుమార్, క్లస్టర్ ప్రతినిధులు బుధవారం సీఎం రేవంత్రెడ్డిని కలిసేందుకు హైదరాబాద్కు వెళ్లారు. బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా సీఎంను కలిసేందుకు వీలు కాకపోవడంతో కొడంగల్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ ఇన్చార్జి తిరుపతిరెడ్డిని కలిశారు. తెలంగాణలో అటవీ ప్రాంతాల్లో పట్టు పురుగుల పెంపకం, డీఎఫ్ఎల్ల పంపిణీ, రైతుల జీవనోపాధిపై ఏర్పడిన ఇబ్బందులను ఆయన దృష్టికి తీసుకువెళ్లినట్లు పట్టు పరిశ్రమ అధికారులు తెలిపారు. సానుకూలంగా స్పందించిన తిరుపతిరెడ్డి పట్టు పరిశ్రమ ఇబ్బందులను సీఎం దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. పట్టు రైతుల ఉపాధి, జీవనోపాధి విషయంలో త్వరలోనే సీఎంను కలుస్తామని పట్టు పరిశ్రమ అధికారులు తెలిపారు.
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గుడుంబా తయారీ స్థావరాలపై దాడులుఖానాపూర్: గుడుంబా నిర్మూలనలో భాగంగా ఎకై ్సజ్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్, అటవీశాఖ అధికారులు సంయుక్తంగా ఖానాపూర్ మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో బుధవారం దాడులు నిర్వహించారు. ఆదిలాబాద్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, డీటీఎఫ్, నిర్మల్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎకై ్సజ్ సిబ్బంది, ఖానాపూర్ అటవీశాఖ అధికారుల సమన్వయంతో ఈ దాడులు చేపట్టారు. సింగాపూర్ తండా, రాజూరా తండా, రాజూరా, ఇక్బాల్పూర్ గ్రామాల్లో నిర్వహించిన దాడుల్లో 6 కేసులు నమోదు చేసి, ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 25 లీటర్ల ఐడీ మద్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని, సుమారు 3వేల లీటర్ల బెల్లం పానకం ధ్వంసం చేశారు. అలాగే అటవీశాఖ అధికారుల సహకారంతో ఇక్బాల్పూర్ శివారు అటవీ ప్రాంతంలో మరో 2వేల లీటర్ల బెల్లం పానకం గుర్తించి ధ్వంసం చేశారు. గుడుంబా తయారీ, నల్లబెల్లం అక్రమ రవాణా, నిల్వ, విక్రయాలకు పాల్పడే వారిపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ రంగస్వామి హెచ్చరించారు. దాడుల్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సీఐ గంగారెడ్డి, ఎస్సై అభిషేక్, ఎస్సై సింధు, ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ నరేందర్తో పాటు ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎకై ్సజ్, అటవీ శాఖ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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నేరాల నియంత్రణకు కార్డెన్ సెర్చ్ఆదిలాబాద్టౌన్: నేరాల నియంత్రణ, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, ప్రజల్లో భద్రతా భావం పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ అన్నారు. బుధవారం జిల్లా కేంద్రంలోని అంబేడ్కర్నగర్లో కార్డెన్ సెర్చ్ నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. తెల్లవారుజామున 5 గంటల నుంచి సుమారు 150 మంది పోలీసు అధికారులు, సిబ్బందితో కాలనీలో విస్తృతంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. 220 ద్విచక్ర వాహనాలు, 29 ఆటోలు, ఒక కారును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నంబర్ ప్లేట్ లేని, నకిలీ నంబర్ ప్లేట్లతో ఉన్న 6 వాహనాలను గుర్తించి సీజ్ చేశారు. అక్రమంగా మద్యం విక్రయిస్తున్న ముగ్గురి నుంచి 46 క్వార్టర్ బాటిళ్లు, 28 చిన్న మద్యం బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకుని కేసులు నమోదు చేశారు. మట్కా ఆడుతున్న షేక్ ఖలీల్, రంజిత్, దినేష్లపై కేసులు నమోదు చేసి వారి మొబైల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వివరించారు. గంజాయి, మట్కా, అక్రమ మద్యం, పీడీఎస్ బియ్యం అక్రమ రవాణా వంటి చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాలను సహించబోమని హెచ్చరించారు. కాలనీ ప్రజలు సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు. ఆదిలాబాద్ డీఎస్పీ ఎల్.జీవన్రెడ్డి, ఏఆర్ డీఎస్పీ కమతం ఇంద్రవర్ధన్, వన్టౌన్ సీఐ సునీల్కుమార్, సీఐలు రహీం పాషా, కె.నాగరాజు, నైలు, చంద్రశేఖర్, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్లు టి.మురళి, ఎన్.చంద్రశేఖర్, ఎస్సైలు నాగనాథ్, వి.విష్ణువర్ధన్, అశోక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మాదకద్రవ్యాల నిర్మూలనకు ప్రత్యేక చర్యలు మాదకద్రవ్యాల నిర్మూలనకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నట్లు ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ అన్నారు. వన్టౌన్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని ధన్గర్ మొహళ్లలో బుధవారం నార్కోటిక్ జాగిలం రోమా సహాయంతో తనిఖీలు నిర్వహించగా, 15 గ్రాముల గంజాయి లభ్యమైనట్లు పేర్కొన్నారు. నిందితుడు షేక్ వాజిద్ ఇంట్లో 4 గంజాయి ప్యాకెట్లు ఉన్నట్లు గుర్తించామన్నారు. నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేశామని తెలిపారు. సీసీఎస్ సిబ్బంది రమేశ్ పాల్గొన్నారు.
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జిల్లాను దిగ్బంధం చేస్తాంపట్టు కాయల ఉత్పత్తికి విఘాతం కల్పిస్తున్న చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అధికారి శాంతరావు ఏ జిల్లాలో లేని ఆంక్షలు విధించి గిరిజనులకు ఉపాధి లేకుండా చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాంత రైతుల కోసం గిరిజనశాఖ మంత్రిని కలిశాం. ఈ నెలాఖరులోపు ఫారెస్ట్ అధికారులు పట్టు సాగుకు అనుమతివ్వకుంటే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ గిరిజన సంఘాల అధ్వర్యంలో జిల్లాను దిగ్బంధం చేస్తాం. – జేక శేఖర్, ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట, తుడుం దెబ్బ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి
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ఎస్సార్పీ–1 గని గోల్డెన్ జూబ్లీ వేడుకలకు ఏర్పాట్లుశ్రీరాంపూర్: ఎస్సార్పీ–1 గని 50 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంటున్నందున గోల్డెన్ జూబ్లీ వేడుకలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. జీఎం శ్రీనివాస్ బుధవారం గనిని సందర్శించి వేడుకల నిర్వహణపై అధికారులతో చర్చించారు. ఏరియాలోని అన్ని విభాగాల అధికా రులు కలిసి గని పరిసరాలు పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. సె ప్టెంబర్ 2, 1976లో అప్పటి సీఎం జలగం వెంగళరావు గనిని ప్రారంభించారని తెలిపా రు. ఈగనిలో ఇప్పటికి వేలాదిమంది పని చేశారని పేర్కొన్నారు. బొగ్గు ఉత్పత్తి, రక్షణ, ఉత్పాదకతో అనేక రికార్డులు నమోదు చేసుకుందని తెలిపారు. వేడుకలకు ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న ఉద్యోగులు, అధికారులు, రిటైర్డ్ ఉ ద్యోగులు, అధికారులనూ భాగస్వాములను చేయాలని సూచించారు. ఆయన వెంట ఏరి యా ఎస్వోటూ జీఎం కృష్ణప్రసాద్, ఏజెంట్ రవికుమార్, ఏరియా ఇంజినీర్ సురేశ్, మేనేజర్ ఆత్మారాం సహాని, డీజీఎంలు అనిల్కుమార్, కృష్ణారెడ్డి, హరినారాయణ, ఆనంద్కుమార్, డీవైపీఎం క్రాంతికుమార్, సంక్షేమాధికారి అరుణ్తేజ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఫిర్యాదులు పరిష్కరించాలిలక్సెట్టిపేట: పోలీస్స్టేషన్కు వచ్చే పిర్యాదులను తక్షణమే పరిష్కరించాలని డీసీపీ భాస్కర్ సూచించారు. మండల కేంద్రంలోని పోలీస్స్టేషన్ బుధవారం పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. పోలీస్స్టేషన్కు వచ్చే ఫిర్యాదుదారులతో మర్యాదగా ప్రవర్తించాలని, ప్రతి ఒక్కరూ క్రమశిక్షణ కలిగి ఉండాలని తెలిపారు. రోడ్డు భద్రత, సైబర్ నేరాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని, ఓపెన్ డ్రంక్, పేకాటలను అరికట్టాలని పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు శాంతిభద్రతలపై అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. అనంతరం పోలీస్స్టేషన్ పరిసరాలు, రికార్డులు పరిశీలించారు. సీఐ రమణమూర్తి, ఎస్సై సురేశ్ పాల్గొన్నారు. గాంధారి జాతర ఏర్పాట్ల పరిశీలన రామకృష్ణాపూర్: ఈ నెల 9న నిర్వహించనున్న బొక్కలగుట్ట గాంధారి బోనాల జాతర ఏర్పాట్ల ను మంచిర్యాల డీసీపీ భాస్కర్, బెల్లంపల్లి ఏసీ పీ కిరణ్కుమార్ బుధవారం పరిశీలించారు. జాతీయ రహదారి పక్కనే జాతర నిర్వహించనుండగా వాహనాల రాకపోకలు, ట్రాఫిక్ ని యంత్రణ, భక్తుల భద్రత కోసం తీసుకోవాల్సి న చర్యలపై సమీక్ష నిర్వహించారు. జాతరకు వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించా రు. ట్రాఫిక్ నియమాలు పాటిస్తూ జాతర ప్ర శాంతంగా నిర్వహించేందుకు భక్తులు సహకరించాలని డీసీపీ కోరారు. ఆయన వెంట మందమర్రి సీఐ రమేశ్, కాసిపేట ఎస్సై ఆంజనేయులు, పట్టణ ఎస్సై శ్రీధర్, మున్సిపల్ కమిషనర్ మురళీకృష్ణ తదితరులున్నారు.
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కారు దగ్ధంలక్ష్మణచాంద: గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు నిప్పు పెట్టడంతో కారు దగ్ధమైన సంఘటన మండలంలోని వడ్యాల్ గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. మండలంలోని వడ్యాల్ మా జీ సర్పంచ్ అట్ల లలిత భర్త అట్ల రాంరెడ్డి మంగళవారం తన ఇంటి ముందు కారును నిలిపి ఉంచారు. అర్ధరాత్రి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కారుకు నిప్పు పెట్టడంతో మంటలు అంటుకున్నాయి. ఆ సమయంలో రోడ్డుపై వెళ్తున్న వాహనదారులు చూసి వెంటనే ఇంటి వారిని అప్రమత్తం చేశారు. వారు వచ్చి బోరు మోటర్ ఆన్ చేసి మంటలను ఆర్పి వేశారు. బుధవారం రాంరెడ్డి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా వారు సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు.
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‘108’లో ప్రసవాలుఇంద్రవెల్లి: 108 అంబులెన్స్ సిబ్బంది అప్రమత్తతతో ఇద్దరు గర్భిణులకు క్షేమంగా పురుడు పోసిన ఘటన బుధవారం మండలంలో చోటుచేసుకుంది. 108 సిబ్బంది, కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మండలంలోని ముత్నూర్ గ్రామానికి చెందిన కుమ్ర సత్యశ్రీ అనే గర్భిణీకి బుధవారం తెల్లవారుజామున పురిటి నొప్పులు రాగా కుటుంబ సభ్యులు మండలకేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన వైద్యాధికారులు రిమ్స్కు రెఫర్ చేశారు. 108లో తరలిస్తుండగా గర్భిణీకి నొప్పులు ఎక్కువ కావడంతో మావల సమీపంలో ఈఎంటీ సిద్ధేశ్వర్ ఆధ్వర్యంలో సిబ్బంది పురుడు పోశారు. తల్లీ, బిడ్డ క్షేమంగా ఉన్నారు. హైరిస్క్ పేరుతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల వైద్యులు ఇతర ఆసుపత్రులకు రెఫర్ చేస్తుండగా 108 సిబ్బంది మాత్రం క్షేమంగా వైద్యం అందించడం గమనార్హం. అలాగే సిరికొండ మండలం లక్ష్మీపూర్ గ్రామానికి చెందిన రేవతికి పురిటి నొప్పులు రాగా కుటుంబ సభ్యులు 108 అంబులెన్స్కు సమాచారం అందించి ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా, దస్నాపూర్ సమీపంలో పురిటి నొప్పులు ఎక్కువయ్యాయి. దీంతో ఈఎంటీ ప్రవీణ్ వైద్యం అందించగా మగశిశువుకు జన్మనిచ్చింది. కార్యక్రమంలో అంబులెన్స్ పైలెట్లు షేక్ సాహిద్, రాజ్కుమార్ ఉన్నారు.
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గంజాయి విక్రయించిన వారిపై కఠిన చర్యలుమంచిర్యాలక్రైం: గంజాయి విక్రయదారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిషోర్ ఝా అన్నారు. మంచిర్యాల, పెద్దపెల్లి జిల్లాల పరిధిలో ఇదివరకు పట్టుబడిన రూ.17లక్షల 9వేల విలువైన గంజాయిని కోర్టు అనుమతితో బుధవారం ధ్వంసం చేశారు. సీపీ మాట్లాడుతూ రెండు జిల్లాల పరిధిలో నమోదైన పాత 81 కేసుల్లో స్వాధీనం చేసుకున్న 40కిలోల 173 గ్రాముల గంజాయితో పాటు 26 గంజాయి మొక్కలను ధ్వంసం చేశామన్నారు. న్యా యాధికారుల సమక్షంలో ఎఫ్ఎస్ఎల్ పరీక్షల కోసం నమునాలు సేకరించి ధ్వంసం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో పెద్దపెల్లి డీసీపీ రాంరెడ్డి, అడిషనల్ డీసీపీ శ్రీనివాస్, ఏసీపీలు వెంకటేశ్వర్లు, నాగేంద్రగౌడ్, సీసీఆర్బీ సీఐ అనిల్, ఎస్సై వినిత తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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‘బీఎంఎస్ కృషి ఫలితంగానే బొగ్గు బ్లాక్’శ్రీరాంపూర్: బీఎంఎస్ కృషి ఫలితంగానే మణుగూరు పీకే ఓసీపీ –2 డీప్ సైడ్ బ్లాక్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం సింగరేణికి కేటాయించిందని ఆ యూనియన్ రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ యాదరిగి సత్తయ్య తెలిపారు. బుధవారం ఆర్కే 5 గనిపై నిర్వహించిన గేట్ మీటింగ్లో మాట్లాడారు. ఈ బొగ్గు బ్లాక్తో సింగరేణికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందన్నారు. తాడిచెర్ల –2 బ్లాక్, పీకే ఓసీపీ –2 డీప్ సైడ్ బ్లాక్తో పాటు ఒడిస్సాలోని నైనీ బ్లాక్ల్లో బొగ్గు తవ్వకాలు సింగరేణి సంస్థనే చేపట్టాలని, ఇతర సంస్థలకు కేటాయించి ఉపాధి అవకాశాలు దెబ్బతీయొద్దన్నారు. కార్యక్రమంలో ఆ యూనియన్ ఏరియా ఉపాధ్యక్షుడు నాతాడి శ్రీధర్రెడ్డి, కార్యదర్శి రాజారాం, కిరణ్కుమార్, నాయకులు బీరయ్య, ప్రశాంత్, రాజు, చంద్రశేఖర్, ప్రభాకర్, శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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భీమారం పీహెచ్సీ తనిఖీభీమారం: మండల కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ప్రా థమిక ఆరోగ్యకేంద్రాన్ని బుధవారం డీఎంహెచ్వో నరేందర్ రాథోడ్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశా రు. రోగులకు అందుతున్న సేవలను పరిశీలించారు. మందుల స్టాక్ వివరాలు తెలుసుకున్నా రు. ఆరోగ్య ఉపకేంద్రాల పరిధిలోని గ్రామాల్లో వైద్యసిబ్బంది అందుబాటులో ఉండి వైద్యశిబి రాలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. 14ఏళ్లు నిండిన బాలికలకు హెచ్పీవీ టీకా ఇప్పించాలని సూచించారు. వైద్యాధికారి వంశీకృష్ణ, జిల్లా మాస్ మీడియా అధికారి వెంకటేశ్వర్లు, సీహెచ్వో నాందేవ్ తదితరులున్నారు.
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ప్రమాదాల నివారణకు కృషి చేయాలిమంచిర్యాలక్రైం: రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ఆర్టీ వో, పోలీస్ అధికారులు సమన్వయంతో కృషి చే యాలని రామగుండం సీపీ అంబర్ కిషోర్ ఝా సూచించారు. బుధవారం కమిషనరేట్ సమావేశ మందిరంలో మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి జిల్లాల ఆర్టీవో, పోలీస్ అధికారులతో రోడ్డు ప్రమాదాలపై సమన్వయ సమావేశం నిర్వహించి మాట్లాడారు. రోడ్డు భద్రతా నిబంధనలు కట్టుదిట్టంగా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. ఇసుక, బొగ్గు, యాష్ తరలించే వాహనాలపై తప్పనిసరిగా టార్పాలిన్లు కప్పాలని సూచించారు. నిబంధనలు పాటించని డ్రైవర్లపై చ ట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. ఆటోలు, ఇతర వాహనాల్లో పరిమితికి మించి ప్రయాణికులు, విద్యార్థులను తరలించరాదని పేర్కొన్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహించి కఠినచర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. హె ల్మెట్ లేకుండా ద్విచక్ర వాహనాలు, సీట్ బెల్ట్ ధరించకుండా ఇతర వాహనాలు నడపడం, వాహనాల పై నంబర్ ప్లేట్ లేక పోవడం, మైనర్లతో వాహనా లు నడిపించడం, నిర్లక్ష్య (ర్యాష్) డ్రైవింగ్, ట్రిపుల్ రైడింగ్, రాంగ్ రూట్ డ్రైవింగ్, సిగ్నల్ జంపింగ్ లాంటి ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘనపై రాజీ లే కుండా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అధి కారులను ఆదేశించారు. అనంతరం రహ్–వీర్పై అవగాహన కల్పించారు. సమావేశంలో రామగుండం ట్రాఫిక్ ఏసీపీ శ్రీనివాస్, మంచిర్యాల డీటీవో గోపీకృష్ణ, ట్రాఫిక్ సీఐలు రాజేశ్వర్రావు, శ్రీనివాస్, ఎండీ హన్నన్, ఎంవీఐలు పాల్గొన్నారు.
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పాఠశాలలకు మూలస్తంభాలు పీఈటీలుఉట్నూర్రూరల్: పాఠశాలల అభివృద్ధి, విద్యార్థుల సర్వాంగీణ వికాసంలోను వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు (పీఈటీలు) మూలస్తంభాల వంటి వారని ఐటీడీఏ పీవో మంద మకరందు అన్నారు. మంగళవారం ఉట్నూర్ కేజీబీవీ కాంప్లెక్స్ పీఎంఆర్సీ సమావేశ మందిరంలో జరుగుతున్న ఆశ్రమ పాఠశాలల పీఈటీల శిక్షణా తరగతులను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యార్థి జీవితంలో ఏ ఉపాధ్యాయుడు గుర్తులేకపోయినా వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు మాత్రం ఎప్పటికీ గుర్తుంటాడన్నారు. ప్రతీ విద్యార్థి ‘ఫిట్’గా ఉండేలా చూడాల్సిన బాధ్యత వారిదేనన్నారు. ప్రతీ వారం ఒక నిర్దిష్టమైన అంశాన్ని ఇచ్చి పిల్లలు దాని చుట్టూ ఆలోచించేలా చేయాలని సూచించారు. జిల్లా క్రీడల అధికారి పార్థసారథి, బూక్యా రమేశ్, ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఆర్.ఉత్తం పాల్గొన్నారు.
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ఐస్క్రీమ్లో ఈగతాండూర్: మండల కేంద్రంలోని ఓ స్వీట్హౌస్లో కొనుగోలు చేసిన ఐస్క్రీమ్లో ఈగ రావడం కలకలం సృష్టించింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే...కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా గోలేటికి చెందిన తిరుపతి మంగళవారం తన కుమారుడికి మండల కేంద్రంలోని బాలాజీ దేవ్నారాయణ స్వీట్హౌజ్లో శివశక్తి కంపెనీకి చెందిన చాకోబార్ ఐస్క్రీమ్ కొనిచ్చాడు. దానిని ఆ బాలుడు తింటుండగా అందులో చనిపోయిన ఈగ కనిపించింది. దుకాణ యజమానిని నిలదీయడంతో తమకేం సంబంధం లేదని నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇచ్చాడు. దీంతో బాధితుడు ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్, స్థానిక పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. తరచూ స్వీట్హౌజ్లు, హోటళ్లతో పాటు ఇతర దుకాణాలపై నిత్యం తనిఖీలు చేయకపోవడం వల్లే ఇలాంటి ఘటనలు వెలుగు చూస్తున్నాయని, అధికారులు ఇప్పటికై నా తనిఖీలు చేసి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. రాగి తీగ, ఆయిల్ చోరీముధోల్ : మండలంలోని ఎడ్బిడ్ గ్రామం నుండి ఎడ్బిడ్ తండాకు వెళ్లే రహదారిలో చెరువు సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన 25 కేవీ విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ను సోమవారం రాత్రి గుర్తుతెలియని దుండగులు ధ్వంసం చేసి అందులోని రాగి తీగ, ఆయిల్ దొంగిలించారు. ఈ ఘటనతో రైతులు, గ్రామస్తులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిందితులను గుర్తించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.
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నగరంలో తాగునీటి కటకటమంచిర్యాలటౌన్: రాళ్లవాగు కాజ్వేను ఆనుకుని ఉన్న మంచిర్యాల నగరానికి తాగునీరు సరఫరా చేసే ప్రధాన పైప్లైన్ గత నెల 30న కురిసిన వర్షానికి కొట్టుకు పోయింది. దీంతో ఆరు రోజులుగా నగరంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు తాగునీటి సరఫరా నిలిచిపోయింది. రాళ్లవాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండడంతో పైప్లైన్ పునరుద్ధరణ పనుల్లో జాప్యం జరుగుతోంది. ట్యాంకర్ల ద్వారా అన్ని ప్రాంతాలకు నీటి సరఫరా సాధ్యం కావడం లేదు. ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమ్సాగర్రావు పైప్లైన్ పునరుద్ధరణ పనులను పరిశీలించి వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కానీ రాళ్లవాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండడంతో పైప్లైన్ మరమ్మతు పనులకు అడ్డంకిగా మారుతోంది. బోరు నీరే దిక్కు ఆరు రోజులుగా తాగునీటి సరఫరా నిలిచిపోవడంతో మంచిర్యాలలోని ప్రజలు ఇళ్లలోని బోరు నీటినే తాగుతున్నారు. 11 ట్యాంకర్ల ద్వారా తాగునీరు సరఫరా చేస్తున్నామని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు చెబుతున్నా అందరికీ అందడం అందడంలేదని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొందరు కార్పొరేటర్లు వారికి నచ్చిన చోటుకు మాత్రమే ట్యాంకర్లను పంపిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. కార్పొరేషన్ నల్లా నీటిపైనే ఆధారపడ్డ మాతాశిశు ఆరోగ్య కేంద్రం, మంచిర్యాల ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రికి కూడా నీటి సరఫరా నిలిచిపోయింది.పనులు త్వరగా పూర్తి చేస్తాం రాళ్లవాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండడంతో మరమ్మతు పనులకు ఇబ్బందిగా మారింది. ప్రస్తుతం పనులు వేగవంతంగా సాగుతున్నాయి. వీలైనంత త్వరగా పనులు పూర్తిచేసి, తాగునీటి సరఫరా పునరుద్ధరిస్తాం. వరద ఉధృతి లేకుంటే ఇప్పటికే పైప్లైన్ మరమ్మతులు పూర్తయ్యేవి. – జి.అన్వేష్, మంచిర్యాల కార్పొరేషన్ కమిషనర్
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ఆగని అంబులెన్స్ల ఆగడాలుమంచిర్యాలటౌన్: జిల్లా కేంద్రంలో ప్రైవేటు అంబులెన్సుల ఆగడాలు మితిమీరుతున్నాయి. రోగులను తరలించడంలో వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై ఇప్పటికే నిర్వాహకులపై పోలీసులకు ఫిర్యాదులు అందుతుండగా, సోమవారం రాత్రి జరిగిన సంఘటన అమానుషంగా ఉంది. బాధితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మంచిర్యాల మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సమీపంలో నివాసం ఉంటున్న వెలగపూడి నాగభూషణం (65) సోమవారం రాత్రి తీవ్ర అస్వస్థతకు గురికాగా, తమకు తెలిసిన అంబులెన్సులో ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించగా పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. బాధిత కుటుంబ సభ్యులు అదే అంబులెన్సులో మంచిర్యాల ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చి శవపరీక్ష అనంతరం మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్తుండగా ఆసుపత్రి వద్ద ఉన్న అంబులెన్సు సిబ్బంది మార్గమధ్యలో అడ్డుకున్నారు. సీరియల్ నంబర్ తమదని, తమ అంబులెన్సులోనే మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లాలని, వాగ్వాదానికి దిగారు. అంబులెన్సును తిరిగి ఆసుపత్రికి రప్పించి, వారి అంబులెన్సులో మృతదేహాన్ని ఇంటికి తరలించినట్లు బాధిత కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. చనిపోయిన బాధలో ఉన్న వారితో అంబులెన్సు నిర్వాహకులు ప్రవర్తించిన తీరు జిల్లా కేంద్రంలో చర్చనీయాంశం కాగా, ఈ ఘటనపై పోలీసులను సంప్రదించగా, ఘటనపై ఎలాంటి ఫిర్యాదు అందలేదన్నారు.
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‘ఎల్లంపల్లి’కి జలకళమంచిర్యాలరూరల్(హాజీపూర్): ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టానికి చేరుకుని జలకళను సంతరించుకుంది. మంగళవారం ప్రాజెక్ట్ నీటి మట్టం వివరాలు.. 148 మీటర్ల క్రస్ట్ లెవెల్ కాగా, 147.60 మీటర్లుగా ఉంది. 20.175 టీఎంసీలకు గాను 19.010 టీఎంసీల నీటి మట్టానికి చేరగా ఇన్ఫ్లో కింద ఎగు వ ప్రాంతాల నుంచి 9వేల క్యూసెక్కులు, కడెం ప్రాజెక్ట్ నుంచి 5వేల క్యూసెక్కుల వరదనీరు ప్రాజెక్ట్లోకి చేరుతోంది. అవుట్ ఫ్లో కింద హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ పథకానికి 280 క్యూసెక్కులు, నంది పంప్హౌస్ కు 12,600 క్యూసెక్కులు తరలిస్తున్నారు.
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యాప్సోపాలే..!మంచిర్యాలఅగ్రికల్చర్: పంటల సాగుకు అవసరమైన ఎరువుల కోసం అన్నదాతలకు అవస్థలు తప్పడంలేదు. ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యూరి యా కోసం ఆన్లైన్ బుకింగ్ను అమలు చేయగా ఈ అవకాశం బుధవారంతో ముగుస్తోంది. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రకాల ఎరువులను బుక్ చేసుకునేందుకు అవసరమైన యాప్ను గురువారం నుంచి అందుబాటులోకి తెస్తోంది. నిరక్షరాస్యులు, స్మార్ట్ఫోన్ లేని కొంతమంది రైతులు ఇప్పటివరకు యూరియా బుకింగ్ కోసం చాలా తిప్పలు పడ్డారు. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ పెర్టిలైజర్ సేల్ (ఎఫ్ఎఫ్ఎస్) యాప్లోనే డీఏపీ, కాంపెక్స్ తదితర ఎరువులన్నీ బుక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ యాప్ వినియోగంపై ఇప్పటికే ఏఈవోలకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా రెండ్రోజుల పాటు వ్యవసాయశాఖ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ ఇచ్చింది. ఎరువుల కొరత, బ్లాక్ మార్కెటింగ్ను అరికట్ట డంతో పాటు రైతులు క్యూలో నిలబడే ఇబ్బందులు తప్పించేలా కేంద్రం చర్యలు చేపట్టింది. యూరి యా, డీఏపీ, పొటాష్, 20–20–0–13, 28– 28–0 తదితర కాంపెక్స్ ఎరువులన్నీ యాప్ లో బుక్ చేసుకుని కొనుగోలు చేసేలా కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రిత్వశాఖ నిర్ణయించింది. ఒకే డీలర్ వద్ద అన్ని ఎరువులు అందుబాటులో లేకపోతే వేర్వేరు ఎరువులకు వేర్వేరు డీలర్లను సంప్రదించే సౌకర్యాన్ని కూడా యాప్లో కల్పించింది. జిల్లాకు 89మెట్రిక్ టన్నులు అవసరంజిల్లాలో 3.52 లక్షల ఎకరాల్లో వివిధ పంటల సాగవుతాయని వ్యవసాయశాఖ అధికారులు అంచనా వేశారు. ఇప్పటివరకు 2.05 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేశారు. సాగుకు 89,010 మెట్రిక్ టన్నుల ఎరువులు అవసరమని గుర్తించారు. ఇందులో 28,620 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా, డీఏపీ 13,305, ఎంవోపీ 8,352, ఎస్ఎస్పీ 3,308, ఎన్పీకే 35,425 మెట్రిక్ టన్నుల వినియోగం ఉంటుందని తేల్చారు. ఇప్పటివరకు 17,760 వేల మెట్రిక్ టన్నులు రైతులు సేకరించడంతో పాటు అందుబాటులో ఉంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న పీఎం కిసాన్, రైతు భరోసా, రాయితీ పథకాలు, ఎరువులు, పంటల బీమా పొందాలంటే ప్రతీ రైతు ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ (రైతు నమోదు) చేసుకుని ఉండాలి. దీని నంబర్ ఆధారంగానే యాప్లో లాగిన్ కావాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ నంబర్ లేకుంటే రైతు ఆధార్కార్డుతో లింకై ఉన్న మొబైల్ నంబర్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఈ రెండింటిలో ఏది లేకపోయినా ఎరువులు బుకింగ్ చేసుకునే అవకాశం లేదు. జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 79శాతం మంది మాత్రమే ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నెల 6నుంచి ఎరువులు కొనుగోలు చేయాలంటే ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ నంబర్ లేదా ఆధార్ నంబర్కు లింకై న ఫోన్ నంబర్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ ఉంటేనే.. ఆందోళనలో రైతులుకేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన కొత్త విధానం సరిగా లేదని రైతులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొత్త యాప్ అందుబాటులోకి వచ్చి న వెంటనే పాత ఫెర్టిలైజర్ బుకింగ్ యాప్ పూ ర్తిగా నిలిపివేసే అవకాశముంది. రేపటి నుంచి రానున్న కొత్త యాప్లో రైతులకు మరిన్ని సేవలు లభించనున్నాయి. పాత యాప్ ద్వారా ఎకరానికి గరిష్టంగా రెండు బస్తాలే ఇవ్వగా, కొత్త యాప్లో ఎన్ని బస్తాలు ఇస్తారో అధికారిక సమాచారం లేక రైతుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. పంట లకు అవసరమైన ఎరువులు సమయానికి కొత్త యాప్తో అందుతాయో లేదోనని భయపడుతున్నారు. కాగా, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై అవగాహ న లేని సామాన్య రైతులకు యాప్తో ఇబ్బంది తప్పదనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
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బాల ఆధార్కు బాలారిష్టాలు!సాక్షి ప్రతినిధి, మంచిర్యాల: ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ఉచితంగా పొందే ‘బాల ఆధార్’ సేవల బాలారిష్టాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. అప్పుడే పుట్టిన శిశువు నుంచి ఐదేళ్లలోపు చిన్నారుల వరకు ఎలాంటి బయోమెట్రిక్ నమోదు లేకుండానే బాల/శిశు ఆధా ర్ జారీ చేయాలనే ఉద్దేశంతో యూఐడీఏఐ(యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా) ప్రత్యేకంగా ఈ వీలు కల్పించింది. మొదట పిల్లలకు పేర్లు పెట్టకముందే బేబీ ఆఫ్తోనే తల్లిదండ్రుల ఆధార్తో కార్డులు జారీ చేశారు. కానీ కొన్ని చోట్ల ఈ సేవను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని గుర్తించారు. దీంతో మీ సేవ కేంద్రాల్లో జనన ధ్రువీకరణ పత్రం ఉంటేనే బాల ఆధార్ నమోదు చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పరిధిలో ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో ఈ సేవలు అందడం లేదు. మంచిర్యాల, ఆసిఫా బాద్, కాగజ్నగర్, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్ ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో అరకొరగా సేవలు అందుతున్నాయి. గత కొన్ని నెలలుగా ఈ సేవలు కూడా అందడం లేదు. దీంతో తల్లిదండ్రులు చిన్నారులకు ఆధార్ కోసం తిప్పలు పడుతున్నారు. ఆధార్ చిన్నారుల నివాస రుజువు, తల్లిదండ్రుల ఆధార్తో అనుసంధానం, టీకాలు, ‘అభా’ కార్డు, రేషన్కార్డుతోపాటు ఇతర అనేక చోట్ల తప్పనిసరిగా మారింది. ప్రతీరోజు సాంకేతిక సమస్యలే..రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రసవాలు అధికంగా జరిగే పీహెచ్సీలు, సీహెచ్సీలు, మాతాశిశు సంరక్షణ కేంద్రాల్లో కేసీఆర్ కిట్ నిర్వహణ చూసే సిబ్బందికే బాల ఆధా ర్ జారీ బాధ్యతలు అప్పగించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 140మంది వరకు సిబ్బందికి ప్రత్యేకంగా ట్యాబ్లు అందజేశారు. ఈ యాప్లో శిశు ఫొటో, తల్లిదండ్రు ల వివరాలు నమోదు చేసి, కార్డు జారీ చేయవచ్చు. ఈ సేవలు అవకాశం ఉన్నా ఏ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి లోనైనా ఉచితంగా పొందవచ్చు. చాలా చోట్ల ఈ కార్డు జారీపై అవగాహన లేక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఉచితంగా పొందే సేవలకు దూరం అవుతున్నా రు. ఇక ఎవరైన ఆధార్ కోసం వెళ్లినా యాప్ సరిగా పని చేయకపోవడంతో రోజుల తరబడి సేవలు ని లుస్తున్నాయి. దీనిపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సిబ్బంది రాష్ట్ర ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు వాట్సాప్ వేదికగా సాంకేతిక సమస్యలు తీర్చాలని ఎప్పటికప్పుడు గ్రూప్లో పోస్టు చేస్తున్నా పట్టించుకునే వారే లేరు. ఓటీపీలు రాక, సర్వర్ ఎర్రర్, వివరాలు అప్ లోడ్ కాక అవస్థలు పడుతున్నారు. సాంకేతిక సమస్యలను హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఈ యాప్లో ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించాల్సి ఉన్నా పట్టింపు కరువైంది. దీంతో పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలు ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో తల్లి, బిడ్డ ఒకే చోట ఉన్న సమయంలోనే ఉచితంగా సులువుగా పొందే ఆధార్ కార్డు ప్రైవేటు ఆధార్ కేంద్రాల వద్దకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది.
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అడవి పందులను తరలిస్తున్న బొలెరో పట్టివేతబాసర: బాసర గోదావరినది వద్ద ఉన్న అటవీశాఖ చెక్పోస్ట్లో మంగళవారం నిర్వహించిన తనిఖీల్లో అడవి పందులను తరలిస్తున్న బొలెరో వాహనాన్ని పట్టుకున్నట్లు అటవీశాఖ అధికారులు తెలిపారు. మహారాష్ట్రలోని నాందే డ్ నుంచి సిద్దిపేటకు సుమారు 23 అడవి పందులను బొలెరో వాహనంలో తరలిస్తున్నట్లు గుర్తించిన అధికారులు వాహనంతో పాటు ఇద్దరిని భైంసా అటవీశాఖ కార్యాలయానికి తరలి ంచినట్లు డిప్యూటీ రేంజ్ అధికారి ఎం.శంకర్ పే ర్కొన్నారు. తనిఖీల్లో ఫారెస్ట్ బీట్ అధికారులు శివ, సంజయ్, చెక్పోస్ట్ వాచర్లు సద్దాం, న రేంద్ర, అనిమల్ ట్రాకర్ శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు. చేపల వలలో కొండచిలువలక్సెట్టిపేట: మండలంలోని తిమ్మాపూర్ గ్రామ శివారులోని వాగులో చేపలు పడుతుండగా కొండచిలువ పడడంతో మత్స్యకారులు స్నేక్ క్యాచర్కు, ఫారెస్టు అధికారులకు సమాచారం అందించారు. అటవీశాఖ అధికారులు కొండచిలువను పట్టుకుని తలమల సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో వదిలిపెట్టారు. పెద్ద కొండచిలువ చిక్కడంతో స్థానికులు పెద్దఎత్తున వచ్చి తిలకించారు. ఫారెస్టు బీట్ ఆఫీసర్ సుమలత, అల్తాఫ్, స్నేక్ క్యాచర్ అబుషేక్ పాల్గొన్నారు. మందమర్రిరూరల్: మందమర్రి మున్సిపాలిటి పరిధిలోని ఊరు రామకృష్ణాపూర్లో వేల్పుల చంద్రమ్మ ఇంటి సమీపంలో మంగళవారం కొండచిలువ కనిపించింది. స్నేక్ క్యాచర్ శ్రీనివాస్కు సమాచారం అందించడంతో పట్టుకుని అటవీప్రాంతంలో వదిలిపెట్టాడు.
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రాయితీ బియ్యం స్వాధీనంఆదిలాబాద్టౌన్: రాయితీ బియ్యం అక్రమంగా మహారాష్ట్రకు తరలిస్తున్న నలుగురిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు సీఐ సునీల్కుమార్ తెలి పారు. మంగళవారం పోలీస్స్టేషన్లో వివరా లు వెల్లడించారు. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని ఎ రోడ్రామ్ ప్రాంతంలో అనుమానాస్పదంగా వె ళ్తున్న మ్యాక్స్ వాహనాన్ని తనిఖీ చేయగా, అందులో 6 క్వింటాళ్ల ప్రభుత్వ రాయితీ బియ్యం లభ్యమైనట్లు తెలిపారు. నిందితులు ప్రజల వద్ద నుంచి బియ్యం సేకరించి అక్రమంగా మ హారాష్ట్రకు తరలిస్తున్నట్లు ఒప్పుకున్నారు. ప్ర స్తుతం రాంనగర్లో నివాసం ఉంటున్న మహా రాష్ట్రలోని చంద్రపూర్ జిల్లా జివితికి చెందిన అరవింద్ కాశీనాథ్ జవాలే, ఆదిలాబాద్ పట్ట ణంలోని అంబేడ్కర్నగర్కు చెందిన పంకజ్ కుష్వాహా, కోలిపూరకు చెందిన షేక్ కబీర్ను అరెస్టు చేయగా, మరో నిందితుడు పరారీలో ఉన్నట్లు వివరించారు. విద్యుదాఘాతంతో కౌలురైతు మృతిమంచిర్యాలరూరల్(హాజీపూర్): విద్యుదాఘాతంతో బావిలో పడి కౌలు రైతు మృతి చెందిన సంఘటన మండలంలో చోటు చేసుకుంది. ఎస్సై కిరణ్కుమార్ తెలిపిన వివరాల మేరకు హాజీపూర్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని నర్సింగాపూర్కు చెందిన సీపెల్లి రాజయ్య (48) మంగళవారం తన భార్యతో కలిసి కౌలుకు తీసుకుని సాగు చేస్తున్న పొలం వద్దకు వెళ్లాడు. పొలంలో ఉన్న బావిలో ఏర్పాటు చేసిన మోటార్ తక్కువ నీళ్లు పోస్తుందని అందులోకి దిగి మోటార్ను పరిశీలిస్తుండగా షాక్కు గురై నీటిలో పడిపోవడంతో మృతి చెందాడు. మృతుని భార్య నర్సమ్మ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు. హోంగార్డు ఆత్మహత్యమందమర్రిరూరల్: పట్టణంలోని మూడవ జోన్లో నివసించే హోంగార్డు వేముల లక్ష్మణ్(46) మంగళవారం ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఎస్సై గోపతి నరేష్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. లక్ష్మణ్కు భార్య స్రవంతితో గొడవలు ఉండగా కేసు నమోదైంది. నాలుగు రోజుల క్రితం భార్య పుట్టింటికి వెళ్లింది. ఇంటి వద్ద ఒక్కడే ఉంటున్నాడు. జీవితంపై విరక్తితో ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్లు తన మిత్రుడికి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. అతడు పోలీసులకు తెలియజేయగా సంఘటన స్థలానికి వెళ్లి చూడగా ఉరివేసుకుని విగతజీవిగా కనిపించాడు. అతడికి భార్య భార్య, కుమారుడు ఉన్నారు.
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నకిలీ దందా C/0 ఇచ్చోడ!ఇచ్చోడ: నకిలీ ధ్రువీకరణ పత్రాల పర్వం ఆది లా బాద్ జిల్లాలో కొనసాగుతూనే ఉంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రతీరోజు ఏదో ఒకచోట సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొంతకాలంగా పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నా నకిలీల జోరు మాత్రం తగ్గడంలేదు. ఇచ్చోడ మండలంలో పంచాయతీ కార్యదర్శి పేరుతో నకిలీ రబ్బర్ స్టాంప్ తయారు చేసి అతని సంతకాన్ని ఫోర్జరీ చేసి వివిధ రకాల పత్రాలు సృష్టించిన ముఠాను పోలీసులు సోమవారం అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన కొంతమంది వ్యక్తుల ప్రమేయంతోనే దందా కొనసాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 2020లో ప్రారంభం.. ఇచ్చోడ కేంద్రంగా మొదటిసారిగా 2020లో తప్పుడు పత్రాలు సృష్టించి ఆధార్కార్డులో వయస్సును మార్పింగ్ చేసి కల్యాణలక్ష్మి పథకం కింద డబ్బులు డ్రా చేసుకున్న సంఘటన అప్పట్లో రాష్ట్రంలోనే సంచలనం కలిగించింది. అప్పటి బీజం నేటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది. రెండేళ్ల క్రితం ఇచ్చోడ మండల కేంద్రంలో ఆధార్ కార్డులో ఫొటో, పుట్టినతేదీ మార్పింగ్ చేస్తున్న కొంతమందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలిచారు. అప్రమత్తంతో ఆగిన తంతు.. ఇచ్చోడ మండలంలోని ఇస్లాంనగర్లో నివాసముంటున్నట్లు నకిలీ ధ్రువీకరణ పత్రాలతో ముగ్గురు ఉద్యోగాలు పొందడంతో 2024 జూలై నుంచి 2025 ఫిబ్రవరి వరకు ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు 189 మంది నివాస ధ్రువీకరణ పత్రాలకోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. దీంతో అప్రమత్తమైన రెవె న్యూ అధికారులు దరఖాస్తులన్నింటినీ తిరస్కరించడంతో నకిలీల తంతు అక్కడితోనే ఆగిపోయింది. పొంచి ఉన్న ప్రమాదం ఇచ్చోడ కేంద్రంగా కొన్నేళ్లుగా కొనసాగుతున్న నకిలీ ధ్రువీకరణ పత్రాలతో భవిష్యత్లో ప్రమాదం పొంచి ఉందని కొందరు మేధావులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కేసులు నమోదు చేయాలని కోరుతున్నారు.కఠినచర్యలు తీసుకుంటాం నకిలీ ధ్రువీకరణ పత్రాలు సృష్టించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. నకిలీ పత్రాలు సృష్టించే వారు ఎంతటి వారైనా ఉపేక్షించేది లేదు. జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు కేసులు నమోదు చేశాం. – అఖిల్ మహాజన్, ఎస్పీ, ఆదిలాబాద్ 2024లో తప్పుడు పత్రాలతో ఉద్యోగాలు..మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కొంతమంది నిరుద్యోగ యువకులు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడ మండలంలోని ఇస్లాంనగర్లో నివాసం ఉంటున్నట్లు నివాస ధ్రువీకరణ పత్రాలు సృష్టించి ముగ్గురు బీఎస్ఎఫ్లో ఉద్యోగంలో చేరారు. ఇంద్రవెల్లి, సిరికొండ, నేరడిగొండ మండలాల్లో మరో ఆరుగురు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. ఇందుకు సహకరించిన ఇస్లాంనగర్కు చెందిన ఇద్దరు, కేశవపట్నంకు చెందిన మరోవ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. తాజాగా జరిగిన సంఘటనలో సైతం కేశవపట్నం, గుండాల, ఇస్లాంపుర కాలనీలకు చెందిన నిందితులు ఉండడం గమనార్హం
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రాష్ట్రస్థాయి అథ్లెటిక్స్ పోటీలకు ఎంపికబెల్లంపల్లి: బెల్లంపల్లి ప్రభుత్వ సాంఘిక సంక్షేమ బాలుర గురుకుల సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్సీ (సీవోఈ) కళాశాల విద్యార్థి రాష్ట్రస్థాయి అథ్లెటిక్స్ పోటీలకు ఎంపికయ్యాడు. ఎంపీసీ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్న బండారి వినయ్ ఇటీవల జిల్లా అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో మంచిర్యాల ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో నిర్వహించిన పోటీల్లో పాల్గొని సత్తా చాటాడు. 400 మీటర్ల పరుగుపందెం పోటీల్లో పాల్గొని బంగారు పతకం సాధించి రాష్ట్రస్థాయికి ఎంపికయ్యాడు. ఈ నెల 7నుంచి హన్మకొండలోని జేఎన్ఎస్ స్టేడియంలో జరిగే రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో వినయ్ పాల్గొననున్నట్లు ప్రిన్సిపాల్ ఆకిడి విజయ్సాగర్ తెలిపారు. సదరు విద్యార్థిని మంగళవారం కళాశాలలో అభినందించారు. ఈకార్యక్రమంలో వైస్ ప్రిన్సిపాల్ తన్నీరు గోపి, అధ్యాపకులు కమలాకర్, వర్మ, శ్రీనివాస్, పీఈటీలు అల్లూరి వామన్, ఎం.రాజశేఖర్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఇందన్పల్లి రేంజ్ అధికారి సస్పెన్షన్జన్నారం: జన్నారం అటవీ డివిజన్ ఇందన్పల్లి ఇన్చార్జి రేంజ్ అధికారి లక్ష్మీనారాయణను సస్పెండ్ చేస్తూ కాళేశ్వరం జోన్ సీసీఎఫ్ ప్రభాకర్ మంగళవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. మంగళవారం మండల కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు పటేల్ మాట్లాడుతూ ఎఫ్డీపీటీని ఇక్కడి నుంచి పంపించేంత వరకు మా ఉద్యమం కొనసాగుతుందన్నారు. రేంజ్ అధికారిపై చర్యలకు ఉన్నతాధికారులు స్పందించడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ లక్ష్మీనారాయణ, మాజీ జెడ్పీటీసీ ఎర్ర చంద్రశేఖర్, కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షుడు నందునాయక్, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు మోహన్రెడ్డి, రియాజొద్దీన్, శంకరయ్య, సోహేల్, అజ్మత్ పాల్గొన్నారు.
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అన్న మృతిపై చెల్లెలి అనుమానం..!ఆలోచింపజేసిన నాటక ప్రదర్శనకుంటాల: మండలంలోని లింబా(బి) గ్రామానికి చెందిన దోత్రె బాలాజీ (36) సోమవారం రాత్రి ఇంట్లో భార్యతో గొడవకు దిగాడు. ఇరువురి మధ్య మాట మాట పెరిగి గొడవ కాస్త పెద్దదిగా కావడంతో కుటుంబ సభ్యులు బాలాజీని ఇంట్లో ఉంచి బయటనుంచి గడియ పెట్టారు. కొద్దిసేపటికి ఇంట్లో నుంచి ఎలాంటి శబ్ధం రాకపోవడంతో గడియ తీసి చూడగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు గుర్తించారు. మంగళవారం మృతుని సోదరి పల్లెపు లక్ష్మి ఫిర్యాదు మేరకు అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసినట్లు భైంసా రూరల్ సీఐ ప్రవీణ్కుమార్ తెలిపారు. ఘటనా స్థలాన్ని భైంసా ఏఎస్పీ పత్తిపాక సాయికిరణ్ పరిశీలించారు.సింగరేణి ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం రాత్రి బెల్లంపల్లి సింగరేణి కళావేదికలో నిర్వహించిన నాటక ప్రదర్శన ఆద్యంతం ఆలోచింపజేసింది. హైదరాబాద్ అభ్యుదయ ఆర్ట్స్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో సంఘం శరణం గచ్చామీ నాటకాన్ని ప్రదర్శించారు. కుల వివక్షతో అంబేడ్కర్ తన బాల్యంలో, చదువుకునే రోజుల్లో అనుభవించిన కష్టాలు, అవమానాలను కళాకారులు కళ్లకు కట్టినట్లు ప్రదర్శించారు. – బెల్లంపల్లి
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పట్టు పట్టొద్దు.. పొట్ట కొట్టొద్దు!చెన్నూర్: పట్టు పరిశ్రమపై అటవీశాఖ ఆంక్షలు విధి స్తోంది. ఆరు దశాబ్దాలుగా సాగునే నమ్ముకున్న రైతుల పొట్ట గొడుతోంది. తెలంగాణకే తలమానికంగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని చెన్నూర్ పట్టు పరిశ్రమ ఓ వెలుగు వెలిగింది. 1982నుంచి అధికారికంగా సాగు చేస్తున్నా చెన్నూర్ డివిజన్లోని చెన్నూర్, కోటపల్లి మండలాల్లోని భూమి లేని గిరిజన రైతులు సుమారు 60 ఏళ్లుగా పట్టు సాగుతోనే జీవనం సాగిస్తున్నారు. 1982లో పట్టు పరిశ్రమ అధికారులు చెన్నూర్, కోటపల్లి, వేమనపల్లి మండలాల్లోని తెల్లమద్ది, నల్లమద్ది చెట్లపై పట్టు సాగు చేసుకునేందుకు అనుమతించారు. గిరిజన ఆదివాసీ రైతులు అధికారికంగా సుమారు 44ఏళ్లుగా పట్టు పురుగులను నల్లమద్ది, తెల్లమద్ది చెట్లపై వేసి కాయలు పండిస్తూ జీవిస్తున్నారు. మూడేళ్లుగా ఫారెస్ట్ అధికారులు ప్రాణహిత సెంచూరి ఏరియాలోకి రావద్దని, టైగర్ జోన్ పరిధిలోకి వచ్చే ప్రాంతాల్లో పట్టు సాగు చేయొద్దని ఆంక్షలు విధించారు. పట్టు పరిశ్రమ అధికారులు అభ్యర్థించినా.. ఆరు దశాబ్దాలుగా పట్టు సాగుతో జీవనం సాగిస్తున్న ఆదివాసీ గిరిజన రైతులను ఇప్పుడు సా గు చేయొద్దంటే తీవ్రంగా నష్టపోతారని, పరిశ్రమ క నుమరుగయ్యే ప్రమాదముందని పట్టుపరిశ్రమ అ ధికారులు ఫారెస్ట్ అధికారులకు లేఖలు పంపించా రు. సాగుకు అనుమతించాలని కోరారు. వీరి అభ్యర్థనతో అటవీశాఖ అధికారులు 2వేల హెక్టార్లలో మాత్రమే సాగుకు నిబంధనలతో కూడిన పర్మిషన్ ఇచ్చారు. చెట్టుకు రూ.10చొప్పున మైక్రోప్లాన్ ప్రకా రం నిబంధనలు విధించి రైతులతో ఒప్పంద పత్రం రాసుకున్నారు. దీంతో రైతులు పట్టు సాగు చేశారు. రూ.3.50 లక్షల రాయల్టీ చెల్లించినా.. ఫారెస్ట్ అధికారులు ఇచ్చిన 2వేల హెక్టార్ల భూమికి సంబంధించిన రూ.3.50 లక్షల రాయల్టీని పట్టు పరిశ్రమ అధికారులు చెల్లించారు. ఈ ఏడాది ఆ నిబంధనల మేరకే కోటపల్లి మండలం కావర్ కొత్తపల్లి అటవీ ప్రాంతంలోని మద్ది చెట్లకు రైతులు పట్టు పురుగులు వేశారు. కానీ, ఫారెస్ట్ అధికారులు రంగప్రవేశం చేసి పట్టు పురుగులను నేలపాలు చేశారు. దీంతో గిరిజన ఆదివాసీ రైతులకు ఫారెస్ట్ అఽధికారుల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది.
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బాలుడిపై వీధికుక్క దాడిఖానాపూర్: పట్టణంలోని శివాజీనగర్ కాలనీకి చెందిన రంజిత్ కుమారుడు రుద్రాన్ష్ (2)పై వీధికుక్క దాడి చేయడంతో తీవ్రగాయాలయ్యాయి. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఖానాపూర్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించి చికి త్స అందించారు. కాలనీలో వీధికుక్కల బెడద పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అధికారులు స్పందించి తగిన చర్యలు చేపట్టాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. పిచ్చికుక్కల దాడిలో ఒకరికి గాయాలు ఉట్నూర్రూరల్: మండల కేంద్రానికి చెందిన లియాకథ్పై మంగళవారం పిచ్చికుక్కలు దాడి చేయడంతో గాయాలయ్యాయి. పట్టణంలోని చికెన్ సెంటర్ల నిర్వాహకులు కోళ్ల వ్యర్థాలను రోడ్డుపక్కన పడేయడంతో కుక్కలు సమూహాలుగా చేరి ఒకదానిపై ఒకటి దాడి చేసుకోవడంతో పాటు, ఆ దారిన వెళ్లే బాటసారులు, వాహనదారులు, చిన్నారులపై దాడులు చేసి గాయపరుస్తున్నాయని స్థానికులు వాపోతున్నారు. కొలాంగూడలో యువకుడిపై.. లింగాపూర్: మండలంలోని జాముల్ధర గ్రామ పంచాయతీలోని కొలాంగూడకు చెందిన భీంరావ్పై కుక్క దాడి చేయడంతో గాయాలయ్యాయి. గ్రామానికి చెందిన భీంరావ్ మంగళవారం ఏల్లాపటార్ గ్రామ సమీపంలో పొలం పనులు ముగించుకుని ఇంటికి వస్తుండగా కుక్క దాడికి పాల్పడింది. గాయాలు కావడంతో లింగాపూర్ ఆస్పత్రికి, అక్కడి నుంచి ఉట్నూర్ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందించినట్లు బాధితుడి తండ్రి తెలిపారు.
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అంగన్వాడీ పోస్టుల భర్తీ ఎప్పుడో!మంచిర్యాలటౌన్: జిల్లాలోని అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ఖాళీగా ఉన్న టీచర్, ఆయా పోస్టులు భర్తీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. కానీ, నోటిఫికేషన్ జారీలో జాప్యం చేస్తోంది. దీంతో ఆశావహులు ఎదురుచూస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని పలు జి ల్లాల్లో ఇప్పటికే ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు విడుద ల చేసి నియామక ప్రక్రియ చేపడుతున్నారు. కానీ, జిల్లాలో ఖాళీ పోస్టులను గుర్తించి ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక పంపించినా ఇప్పటికీ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయలేదు. టీచర్, ఆయాలు లేని అంగన్వాడీ కేంద్రాల పరిధిలోని బాలింతలు, గర్భిణులు, చిన్నారులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. టీచర్ పోస్టులు ఖాళీ గా ఉన్న కేంద్రాల నిర్వహణ బాధ్యతను పక్క కేంద్రాల టీచర్లకు అప్పగించడంతో వారిపై అదనపు పనిభారం పడుతోంది. దీంతో అంగన్వాడీ కేంద్రాలు సమస్యలకు నిలయాలుగా మారాయి. నోటిఫికేషన్ కోసం నిరీక్షణజిల్లాలో ఖాళీగా టీచర్, ఆయా పోస్టులను స్థానికులతోనే భర్తీ చేయనుండగా ఆశావహులు ఆశగా నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. గతంలో పదో తరగతి చదివినవారికి అంగన్వాడీ పోస్టులు ఇవ్వగా ప్రస్తుతం విద్యార్హత ఇంటర్మీడియెట్కు పెంచారు. ఆయాలకు పదోతరగతి విద్యార్హతగా నిర్ణయించారు. ఇంటర్ చదివి స్థానికంగా నివాసముండే అర్హులైన మహిళలను టీచర్గా నియమించనున్నారు. గతంలో మాదిరిగానే కమిటీ చైర్మన్గా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలోనే ఎంపిక ప్రక్రియ చేపట్టనున్నారు. ఇంటర్లో సాధించిన మార్కులకు మెరిట్ ఆధారంగానే ఎంపిక ప్రక్రియ చేపట్టనుండగా, నోటిఫికేషన్ వస్తే దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు పలువురు ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నారు. టీచర్లు, ఆయాలదే కీలక పాత్రజిల్లా మహిళా, శిశు, దివ్యాంగులు, వృద్ధుల సంక్షేమశాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లాలోని నాలుగు ప్రాజెక్ట్ల పరిధిలో 975 అంగన్వాడీ కేంద్రాలున్నాయి. 87 టీచర్ పోస్టులు, 467 ఆయా పోస్టులు ఖాళీగా ఉ న్నాయి. అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో గర్భిణులు, బాలింతలు, చిన్నారులకు పౌష్టికాహారంతోపాటు పలు ర కాల సేవలు అందించడంలో అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆయా ల పాత్ర కీలకం. కేంద్రాల నిర్వహణతో పా టు వైద్యారోగ్యశాఖ కార్యక్రమాలు, బూత్ లెవల్ అధికారులుగా ఎన్నికల విధుల్లోనూ వీరు సేవలందించాలి. మూడు రకాల విధులు నిర్వహిస్తున్న అంగన్వాడీ టీచర్లపై అదనపు భారం పడుతోంది. పై గా, టీచర్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్న కేంద్రాలకు పక్కనున్న కేంద్రం టీచర్కు అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించగా వారిపైనా పని భారం అధికమవుతోంది.
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అభివృద్ధి పనుల్లో వేగం పెంచాలిమందమర్రిరూరల్: నియోజకవర్గంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల్లో వేగం పెంచాలని, అర్హులందరికీ ప్రభుత్వ ఫలాలు అందేలా చూడాలని రాష్ట్ర మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి సూచించారు. మంగళవారం పట్టణంలోని సీఈఆర్ క్లబ్ పక్కనగల మంత్రి క్యాంపు కార్యాలయంలో కలెక్టర్ కుమార్దీపక్, మందమర్రి తహసీల్దార్ సతీశ్కుమార్, మందమర్రి, క్యాతన్పల్లి మున్సిపల్ కమిషనర్లు రాజలింగు, మురళీకృష్ణ, ఎంపీడీవో రాజేశ్వర్తో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో మంత్రి మాట్లాడారు. జిల్లాలో సీఎస్ఆర్, డీఎంఎఫ్టీ నిధులతో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని తెలిపారు. ఇందులో భాగంగానే అమృత్ 2.0 పథకంలో భాగంగా చెన్నూర్ నియోజకవర్గం పరిధిలో రూ.100కోట్ల వ్యయంతో నీటి ట్యాంక్లు, పైపులైన్ల నిర్మాణం చేపట్టి ప్రతీ ఇంటికి సురక్షిత తాగునీరు అందిస్తామని తెలిపారు. ఇంతవరకు మందమర్రిలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించి 95శాతం చెల్లింపులు జరిగాయని పేర్కొన్నారు. కమ్యూనిటీ హాళ్ల నిర్మాణం, సెంట్రల్ లైటింగ్ ఏర్పాటుకు నిధులు కేటాయించి పనులు చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. నియోజకవర్గానికి 3,500 ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరైనట్లు పేర్కొన్నారు. వైకుంఠధామాలు, ఖబ్రస్థాన్ ఏర్పాటు పనులు కొనసాగుతున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. వివిధ శాఖలు చేపడుతున్న అభివృద్ధి పనుల గురించి అధికారులను అడిగి తెలుసుకుని, జాప్యం లేకుండా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. వివిధ సమస్యలపై పలువురు వినతి పత్రాలు ఇవ్వగా సకాలంలో పరిష్కరించాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. అభివృద్ధి పనుల విషయంలో అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. అంతకుముందు ఏటీసీ సెంటర్ను సందర్శించి జర్మన్ భాష నేర్చుకునే వారి పురోగతిని పరిశీలించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగ కల్పనలో చిత్తశుద్ధితో ఉందని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో కమీషన్ల పేరిట దోపిడీ జరిగిందని ఆరోపించారు. మందమర్రి ఏరియాలో కేకే–6 గని అనుమతుల కోసం కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డిని కలిశామని తెలిపారు. ఆర్కే ఓసీ అనుమతుల కోసం కృషి చేస్తున్నట్లు వివరించారు.
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ఇంటర్ కళాశాలల్లో క్వాలిటీ ఫుడ్..మంచిర్యాలఅర్బన్: విద్యార్థుల ఆరోగ్య భద్రతపై ఇంటర్ విద్యాశాఖ దృష్టి సారించింది. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం భోజనం అమలు చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. ఆహార నాణ్యత ప్రమాణాలు, పరిశుభ్రమైన క్యాంపస్ వైపు అడుగులు వేస్తోంది. విద్యార్థులకు పోషకాహర పథకాన్ని పకడ్బందీగా అమలు చేసేందుకు న్యూట్రిషన్ కమిటీలు, పరిశుభ్రత, పారిశుద్ధ్యంపై శానిటేషన్ కమిటీలు ఏర్పాటు చేయాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కమిటీల ఏర్పాటు ఇలా.. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా 47 ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో 19,950 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ఇక నుంచి ఇంటర్ కళాశాలల్లో న్యూట్రిషన్, శానిటేషన్ నిర్వహణ బాధ్యతలు అధ్యాపకులు, విద్యార్థులకు అప్పగించనున్నారు. ఫుడ్ కమిటీలో ఇద్దరు అధ్యాపకులు, పది మంది విద్యార్థులు, శానిటేషన్లో ఒక అధ్యాపకుడు (నోడల్ లెక్చరర్), ఇద్దరు విద్యార్థులు ఉండనున్నారు. ఫుడ్ కమిటీ విద్యార్థుల ఆరోగ్యం, పౌష్టికాహారంపై పరిశుభ్రత, పారిశుద్ధ్యం పనులపై శానిటేషన్ కమిటీ పర్యవేక్షించనుంది. ఆహారంలో నాణ్యత, రుచి లేకుంటే ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపనుంది. ఈ నేపథ్యంలో మెనూ మార్చడం, ఫుడ్ క్వాలిటీ చెక్ చేయడంలో ఫుడ్ కమిటీలు ఎక్కువగా దృష్టి సారించనున్నాయి. ఫుడ్ (న్యూట్రిషన్) కమిటీల బాధ్యతలు విద్యార్థులకు అందించే ఆహార నాణ్యత పర్యవేక్షణలో ఫుడ్ కమిటీలు కీలకం కానున్నాయి. ప్రతీ రోజు అందించే ఆహార వివరాలు, విద్యార్థుల సంఖ్య, లోపాలు, ఆలస్యాలను న్యూట్రిషన్ స్కీం రిజి ష్టర్లో నమోదు చేస్తారు. తాగునీటి నాణ్యతపై దృష్టి సారిస్తారు. పరిశుభ్రత పర్యవేక్షణకు.. విద్యార్థులు, సిబ్బంది ఆరోగ్యం, పరిశుభ్రతను పరిరక్షించడానికి శానిటేషన్ కమిటీలు అత్యంత కీలకం. తరగతి గదులు, ల్యాబ్లు, లైబ్రరీ, కళాశాల ప్రాంగణం పరిశుభ్రంగా ఉంచడం. డస్ట్బిన్ల ఏర్పాటు, విద్యార్థులకు వ్యక్తిగత శుభ్రత, పరిశుభ్రమైన అలవాట్లపై అవగాహన సదస్సులు ఏర్పాటు చేయడం. విద్యార్థుల సంఖ్యను బట్టీ ఇందుకు అవసరమైన స్వీపర్, స్కావెంజర్ను నియమించుకునే వీలుంటుంది. ఇందుకు కళాశాల ఫెసిలిటీ మెయింటనెన్స్ గ్రాంటు కింద రూ.12 వేల నుంచి రూ.20 వేల వరకు నిధులు వెచ్చించే వెసులుబాటు కల్పించారు. ఆరోగ్యకరమైన క్యాంపస్కు విద్యార్థుల భాగస్వామ్యంతో కమిటీలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు డీఐఈవో అంజయ్య తెలిపారు.
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తల్లిపాలే బిడ్డకు శ్రేయస్కరంమంచిర్యాలటౌన్: పుట్టిన నాటి నుంచే తల్లి పాలు ఇస్తే బిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని, రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని జిల్లా వైద్యారోగ్యశాఖ అధికారి నరేందర్ రాథోడ్ పేర్కొన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలోని మాతాశిశు ఆరోగ్యకేంద్రంలో తల్లిపాల వారోత్సవాలను పురస్కరించుకుని మంగళవారం జిల్లా సంక్షేమశాఖ అధికారి రౌఫ్ఖాన్తో కలిసి బాలింతలకు తల్లిపాల విశిష్టతపై అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా డీఎంహెచ్వో మాట్లాడుతూ.. ఈ నెల 7వరకు జిల్లాలోని అన్ని గ్రామపంచాయతీలు, ఆరోగ్యకేంద్రాలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో తల్లిపాల విశిష్టతపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని తెలి పారు. లయన్స్ క్లబ్ మంచిర్యాల ఆధ్వర్యంలో గర్భిణులు, బాలింతలకు పండ్లు, బ్రెడ్ పంపిణీ చేశారు. అనంతరం తల్లిపాల విశిష్టతను తెలిపే అవగాహన పోస్టర్ ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో మంచిర్యాల ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ అశోక్కుమార్, ఆర్ఎంవో శ్రీధర్, జిల్లా ఉప వైద్యాధికారి సుధాకర్నాయక్, వైద్యులు సృజన, సతీశ్, సీడీపీవోలు, సూపర్వైజర్లు, లయన్స్ క్లబ్ మంచిర్యాల అధ్యక్షుడు వెంకటేశ్వర్లు, సెక్రటరీ శ్రీనివాస్, వెంకటేశ్వర్రావు, మధుసూదన్రెడ్డి, డెమో వెంకటేశ్వర్, వైద్యసిబ్బంది సత్తయ్య, నాందేవ్, శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు. రేపు జాబ్మేళా పాతమంచిర్యాల: జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభు త్వ ఐటీఐ క్యాంపస్, మోడల్ కెరీర్ సెంటర్లో ఈ నెల 6న మినీ జాబ్మేళా నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా ఉపాధి కల్పనాధికారి రవికృష్ణ మంగళవారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. జేవీ ఆర్యన్ మోటార్స్ (రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సర్వీస్ సెంటర్ మంచిర్యాల)లో సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్, పికర్, సూపర్వైజర్ టెక్నీషియన్, వాషింగ్ బాయ్స్, కస్టమర్ కేర్ మేనేజర్, ఫ్లోర్ మేనేజర్లు 19ఖాళీ లు, భారత్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్క్లూజన్ లిమిటెడ్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు 28, బ్రాంచ్ ఆపరేటింగ్ మేనేజర్లు 10పోస్టుల కోసం ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నా రు. ఎస్సెస్సీ, ఇంటర్, డిగ్రీ, ఐటీఐ, డిప్లొ మా, బీటెక్ ఉత్తీర్ణులైన 18–35 ఏళ్ల వారు హాజరు కావాలని సూచించారు.
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దళారులను ఆశ్రయించొద్దుమంచిర్యాలక్రైం: వివిధ సమస్యలతో పోలీస్స్టేషన్కు వచ్చేవారు దళారులను ఆశ్రయించకుండా నేరుగా అధికారులను కలవాలని రామగుండం సీపీ అంబర్ కిశోర్ ఝా అన్నారు. కమిషనరేట్ సమావేశ హాలులో ప్రజా ఫిర్యాదుల విభాగం నిర్వహించారు. ప్రజల నుంచి నేరుగా ఫిర్యాదులను స్వీకరించి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సీపీ మాట్లాడుతూ ప్రతీ ఫిర్యాదును నమోదు చేసి, పారదర్శకంగా విచారణ చేసి తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. చట్ట పరిధిలో బాధితులకు న్యాయం చే యడం పోలీసు శాఖ బాధ్యత అన్నారు.
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ఇంటికి చేరకముందే కబళించిన మృత్యువుజ్యోతినగర్: బంధువు ల ఇంట జరిగిన కార్యక్రమానికి హాజరై తిరి గి వస్తున్న క్రమంలో రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన చోటుచేసుకుంది. కుటుంబ సభ్యులు, పోలీసుల కథ నం ప్రకారం.. మంచిర్యాల జిల్లా శ్రీరాంపూర్లో నివసిస్తున్న కోండ్ర లింగమూర్తి ఎన్టీపీసీ లోని సీహెచ్పీ విభాగంలో హౌస్కీపింగ్ పనులు చేస్తున్నాడు. ఆదివారం పెద్దపల్లిలో తమ బంధువుల ఇంటిలో జరిగిన కార్యక్రమానికి హాజరై రాత్రి బస్సులో తిరిగి వస్తున్నాడు. ఎఫ్సీఐ క్రాస్రోడ్డులోని తన స్నేహితుడు ముల్కల శ్రవణ్కుమార్ను కలుసుకునేందు కు అక్కడే దిగాడు. ఇద్దరూ కలిసి రోడ్డు దా టుతుండగా గుర్తుతెలియని వాహనం అతివేగంతో ఢీకొట్టింది. తీవ్రంగా గాయపడిన అతడిని గోదావరిఖని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ అర్ధరాత్రి మృతి చెందాడు. లింగమూర్తి సోదరుడు నర్సయ్య ఫిర్యాదు మేరకు ఏఎస్సై బుచ్చిన్నాయుడు కేసు నమోదు చేశారు. సదాశయ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మృతుడి నేత్రాలను సేకరించారు. మృతుడికి భార్య స్వర్ణలత, కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు.
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అర్జీలు పెండింగ్లో ఉంచొద్దుమంచిర్యాలఅగ్రికల్చర్: ప్రజావాణిలో వచ్చిన అర్జీలు పెండింగ్లో ఉంచకుండా పూర్తిస్థాయిలో పరిశీలించి పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్లు చంద్రయ్య, రాములు, డీఆర్వో మోతీరాం, ట్రెయినీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ విలాయత్ అలీతో కలిసి వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా భూ సమస్యలు, పెన్షన్, తదితర సమస్యలపై 70 ఫిర్యాదులు అందినట్లు కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు.పింఛన్ మంజూరు చేయాలినాకు గతంలో దివ్యాంగ పింఛన్ వచ్చేది. 2019లో నిలిపి వేశారు. పింఛన్ మంజూరు చేయాలని పలుమార్లు దరఖాస్తు చేసుకున్నా. ఇప్పటి వరకు రాకపోవడంతో ఇబ్బందిగా ఉంది. అధికారులు ఇప్పటికై నా పింఛన్ అందించి ఆదుకోవాలి. – గుర్రాల రాజవ్వ, వెంకట్రావ్పేట్, లక్సెట్టిపేట
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అటవీ.. లాఠీన్యంజన్నారం: వెనక నుంచి ఏనుగులు పోయినా పర్వాలేదు కానీ.. ముందు నుంచి చీమ కూడా పోవద్దు అన్న చందంగా మారింది ఉమ్మడి జిల్లా అటవీ అధికారుల తీరు. కలప స్మగ్లర్లు లక్షల విలువైన కలపను అక్రమంగా నరికి తరలించుకుపోతున్నా పట్టించుకోని అటవీ అధికారులు.. అడవినే నమ్ముకుని జీవనం సాగించే ఆదివాసీలు తమ అవసరాలకు చిన్న పుల్ల తీసుకెళ్లినా వారిపై తమ ప్రతాపం ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఆదివాసీలపై అటవీ అధికారులు వ్యవహరిస్తున్న తీరు తీవ్ర విమర్శలకు దారి తీస్తోంది. అటవీ సంపదను కాపాడటం, వన్యప్రాణులను సంరక్షించడం, అక్రమ కలప రవాణా, ఆక్రమణలను అరికట్టడం కోసం అటవీశాఖ కఠినంగా వ్యవహరించడం అవసరమే. అయితే చట్టాల అమలు పేరుతో ప్రజలను ఇబ్బందులు పెడుతూ, ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తే అటవీశాఖ, ప్రజల మధ్య దూరం పెరుగుతుంది. జన్నారం అటవీ డివిజన్ పరిధిలో జరుగుతున్న ఘటనలు ఇందుకు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియా వేదికగా అటవీ అధికారులపై ఆరోపణలు మొదలయ్యాయి. తలనొప్పిగా మారుతున్న సంఘటనలు.. ఇటీవల జరుగుతున్న పలు ఘటనలు అటవీశాఖ ఉన్నతాధికరులకు తలనొప్పిగా మారుతున్నాయి. జన్నారం మాజీ సర్పంచ్ జక్కు భూమేశ్పై కేసు నమోదు చేసి, ఆయనను అరెస్ట్ చేయడానికి సుమారు 50 మంది వరకు అటవీ అధికారులు ఇంటికి వెళ్లి కుటుంబ సభ్యులను భయబ్రాంతులకు గురి చేయడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు పటేల్ ఈ విషయాన్ని సీరియస్గా తీసుకుని ఉన్నత అధికారులపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. ఉట్నూర్ డివిజన్ ఉడుంపూర్ రేంజ్లో అటవీ అధికారుల తీరుపై గ్రామస్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రేంజ్ కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళన చేశారు. ఇసుక తరలింపు విషయంలో చట్ట పరంగా వ్యవహరిస్తున్నా కొంతదూకుడు పెంచడంపై స్థానికుల నుంచి వ్యతిరేకత వచ్చింది. ఇందన్పల్లి ఘటనతో అటవీశాఖ అధికారులపై ప్రజల్లో తీవ్రస్థాయిలో వ్యతిరేకత ఏర్పడింది. ఆదివాసీ గిరిజనులతో పాటుగా గిరిజనేతరులు, వివిధ నాయకులు వారికి మద్దతుగా నిలిచారు. ప్రజల హక్కులు, అటవీ సంరక్షణ ఈ రెండింటి మధ్య సమతుల్యత పాటిస్తూ వ్యవహరిస్తేనే సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందని స్థానికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ అంశంపై ఉన్నతాధికారులు దృష్టి సారించి, ప్రజల అభ్యంతరాలను పరిశీలించి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోకుంటే సమస్య మరింత జఠిలమయ్యే ప్రమాదం ఉంది. గిరిజన యువకుడిని కొడుతున్న రేంజ్ అధికారిసంచలనం రేపిన ఇందన్పల్లి ఘటన..జన్నారం అటవీ డివిజన్ పరిధిలోని ఇందన్పల్లి అటవీ రేంజ్లో వాగులో చేపలు పడుతున్న ఆదివాసీ గిరిజన యువకులను ఇన్చార్జి రేంజ్ అధికారి లాఠీతో కొట్టి గాయపర్చడం అటవీశాఖ ఉన్నతాధికారులకు తలనొప్పిగా మారింది. అధికారి లాఠీతో కొడుతుండగా తోటి యువకుడు వెనుకవైపు నుంచి వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా వైరల్గా మారింది. దీంతో ఆదివాసీ గిరిజన సంఘాల నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి ఆదివారం రాత్రి ఇందన్పల్లి రేంజ్ కార్యాలయంలోకి చొరబడి ఫర్నిచర్ ధ్వంసం చేశారు. ఈ విషయం ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు పటేల్ దృష్టికి వెళ్లడంతో ఆయన రాత్రి 10 గంటల ప్రాంతంలో ఇందన్పల్లికి చేరుకుని ఆదివాసీ గిరిజనులకు బాసటకు నిలిచారు. రాత్రి 11.30 గంటల తర్వాత ఐటీడీఏ పీవో అక్కడికి చేరుకుని ఎఫ్డీపీటీతో మాట్లాడించడంతో ఆయన 24 గంటల్లో సంబంధిత అధికారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. దీంతో ఎమ్మెల్యే శాంతించారు. గిరిజన యువకులను తిరిగి అప్పగించడంతో రాస్తారోకో విరమించారు.
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పెట్రేగుతున్న వీధికుక్కలు..!శస్త్ర చికిత్సలు చేయిస్తున్నాంమంచిర్యాల నగరంలో వీధికుక్కలను పట్టుకుని వాటికి సంతతి కలుగకుండా శస్త్ర చికిత్సలు చేయిస్తున్నాం. ఇటీవల చేపట్టిన ఈ ప్రక్రియలో 194 వీధికుక్కలకు శస్త్ర చికిత్సలు చేసి, ఎక్కడి నుంచి తీసుకువచ్చారో అక్కడే వదిలేస్తున్నారు. వీధికుక్కలను ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు అవకాశం లేదు. పారిశుద్ధ్యం మెరుగుపర్చి, జంతు కళేబరాలు పడేయకుండా చర్యలు తీసుకుంటాం. – అన్వేష్, మంచిర్యాల నగర పాలకసంస్థ కమిషనర్ మంచిర్యాలటౌన్: జిల్లాలో నిత్యం ఏదో ఒకచోట వీధి కుక్కల దాడిలో చిన్నారులు గాయపడిన సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. పల్లె, పట్టణం అనే తేడా లేకుండా గుంపులుగా తిరుగుతూ ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నాయి. గతేడాది కాసిపేట మోడల్ స్కూల్లో వీధి కుక్కలు చిన్నారిపై చేసిన దాడిని జిల్లా ప్రజలు ఇప్పటికీ మర్చిపోలేదు. ఈ ఏడాది జూన్ 3న పోచమ్మ గుడి సమీపంలో నాలుగేళ్ల చిన్నారి యశ్వంత్పై ఒకేసారి నాలుగు వీధికుక్కలు దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచాయి. ఆగస్టు 3న హైటెక్సిటీ కాలనీలోని ఓపెన్ జిమ్ పార్కు వద్ద తొమ్మిదేళ్ల చిన్నారి మారం సుదీక్షపై ఒకేసారి మూడు వీధికుక్కలు దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచాయి. చిన్నారులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని స్వైర విహారం చేస్తున్నా వాటిని నియంత్రించలేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ ఏడాది జూలై వరకు 433 మంది కుక్కకాటుకు గురైనట్లు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. మంచిర్యాల ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలోనే కేవలం 15 రోజుల్లో 160 కుక్కకాటు కేసులు నమోదు కావడం గమనార్హం. రోజుకు దాదాపు ఐదుగురు కుక్కకాటుకు గురై చికిత్స కోసం మంచిర్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వస్తున్నారు. శస్త్ర చికిత్సలు చేస్తున్నా.. మంచిర్యాల నగరంలో కుక్కలకు శస్త్ర చికిత్సలు చేసేందుకు ఆండాళమ్మ కాలనీలో అనిమల్ కేర్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేశారు. వీధి కుక్కలను అక్కడికి తరలించి కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్ర చికిత్స చేస్తున్నారు. ఇటీవల మంచిర్యాల నగరంలోని 194 వీధి కుక్కలకు శస్త్ర చికిత్సలు చేసి, తిరిగి వాటిని తీసుకువచ్చి కాలనీల్లోనే వదిలేశారు. దీంతో గుంపులుగా వీధుల్లో సంచరిస్తూ, చిన్నారులు, వృద్ధులపై దాడులకు దిగుతున్నాయి. నగరంలోని హైటెక్సిటీ కాలనీలో వీధి కుక్కల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండడంతో, తరచూ ఈ ప్రాంతంలోనే కుక్కల దాడిలో గాయపడుతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. మంచిర్యాల నగరంలోనే.. మంచిర్యాల నగరంలో పారిశుద్ధ్యం సక్రమంగా చేపట్టక పోవడంతో ఈ ప్రాంతంలోనే వీధికుక్కలు ఎక్కువగా సంచరిస్తున్నాయి. ఏ వీధిలో చూసినా 20కి పైగా కుక్కలు సంచరిస్తూ ప్రజలను భయబ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నాయి. శివారు ప్రాంతాల్లో చెత్తా చెదారం వేయడం, మాంసం దుకాణాదారులు వేస్టేజీలను, మృతి చెందిన జంతు కళేబరాలను వేస్తుండడంతో వీధికుక్కల సంఖ్య పెరుగుతోంది. మంచిర్యాల నడిబొడ్డున ఉన్న హైటెక్సిటీ కాలనీ, శ్రీనివాస కాలనీ, లక్ష్మీనగర్, వికాస్నగర్, మారుతి నగర్, ఎంసీసీ కాలనీ, తిలక్నగర్, హమాలివాడ, చున్నంబట్టి వాడ, శ్రీశ్రీనగర్, మజీద్వాడ, ఎడ్లవాడ, పాతమంచిర్యాలలో వీధికుక్కల బెడద తీవ్రంగా ఉంది. వీధి కుక్కలు రోడ్లపై నడుస్తూ వెళ్లే వారి వెంట పడుతుండడంతో, గుంపులుగా కలిసి రావాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.జిల్లాలో కుక్కకాటుకు గురైన వారి వివరాలుసంవత్సరం బాధితులు 2019 3,048 2020 2,400 2021 2,168 2022 1,685 2023 2,277 2024 657 2025 1,165 2026(జూలై) 433
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రూ.15.70 కోట్ల సీఎంఆర్ పక్కదారిదండేపల్లి: ప్రభుత్వం సేకరించిన రూ.15.70 కోట్ల విలువైన వరి ధాన్యాన్ని సీఎంఆర్ (కస్టమ్స్ మిల్లింగ్) కోసం రైస్మిల్కు అప్పగిస్తే సదరు మిల్లు యజమానిపై పక్క దారి పట్టించాడు. జిల్లా సివిల్ సప్లయ్ డీఎం శ్రీకళ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు మిల్లు యజమానిని సోమవారం అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. లక్సెట్టిపేట సీఐ రమణమూర్తి, ఎస్సై రాజవర్ధన్తో కలిసి విలేకరులకు వివరాలు వెల్లడించారు. దండేపల్లి మండలం లింగాపూర్ సమీపంలోని రామ్ లక్ష్మణ్ రైస్మిల్కు 2022–23, 2023–24 సీజన్లలో యాసంగిలో ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వార కనీస మద్దతు ధరకు ధాన్యం కొనుగోలు చేసింది. అందులో రామ్ లక్ష్మణ్ మిల్లుకు 9,244.206 మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యాన్ని సీఎంఆర్ కోసం అప్పగించింది. అందులో 6,286.206 మెట్రిక్ టన్నుల సీఎంఆర్ అప్పగించాల్సి ఉండగా, కేవలం 1,833.511 మెట్రిక్ టన్నులు మాత్రమే అప్పగించాడు. వీటితో పాటు గత సీజన్లకు సంబంధించిన సీఎంఆర్ను ప్రభుత్వానికి అందించకుండా, వరిధాన్యంతో పాటు, బియ్యాన్ని అక్రమంగా పక్కదారి పట్టించి రూ.15.70 కోట్ల ప్రభుత్వ ఆస్తిని దుర్వినియోగం చేసినట్లు విచారణలో తేలిందన్నారు. మిల్లువద్ద తనిఖీలు నిర్వహించగా, ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వరిధాన్యం, బియ్యం నిల్వలు లభించలేదన్నారు. దీంతో మిల్లు యజమాని గంప సంతోష్ను అరెస్టు చేసి లక్సెట్టిపేట కోర్టులో హాజరు పర్చగా రిమాండ్ విధించినట్లు సీఐ పేర్కొన్నారు.
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రైలు కిందపడి వ్యక్తి మృతిమందమర్రిరూరల్: మందమర్రి రైల్వేస్టేషన్ సమీ పంలో గుర్తు తెలియని రైలు కిందపడి సుమారు 50 –60 సంవత్సరాల వయస్సు గల వ్యక్తి మృతి చెంది నట్లు జీఆర్పీ ఎస్సై మహేందర్ తెలిపారు. సోమవారం తెల్లవారుజామున సుమారు 1గంట సమయంలో ప్రమాదం జరిగి ఉంటుందని, మృతి చెందిన వ్యక్తి కుడి చేతి మీద ‘లక్ష్మీదేవి రాజన్న’ అనే ప చ్చబొట్టు ఉందని, తెలుపురంగు ధోతి, షర్ట్లు ధరించి, పక్కనే ఓ చేతి కర్ర కూడా ఉందని తెలిపా రు. మృతదేహాన్ని మంచిర్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు పేర్కొన్నారు. మృతుడికి సంబంధించిన వారు 9701112343, 9618689879 నంబర్లలో సంప్రదించాలని ఎస్సై తెలిపారు. చేపలు పట్టేందుకు వెళ్లి ఒకరు.. లక్సెట్టిపేట: మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని తిలక్నగర్కు చెందిన రాపల్లి రమేశ్ (45) అనే వ్యక్తి చేపలు పట్టేందుకు చెరువుకు వెళ్లి నీటిలో పడి మృతిచెందినట్లు ఏఎస్సై అన్వర్ తెలిపారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం రమేశ్ ఈనెల 2న ఇంటి నుంచి చేపలు పట్టేందుకు వెళ్లి సాయంత్రం తిరిగి రాలేదు. కుటుంబ సభ్యులు ఎక్కడ వెతికినా ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు. ఈక్రమంలో ఆదివారం ఉదయం చెరువులో మృతదేహం కనిపించింది. కాలుకు చేపలు పట్టే వల చిక్కుకుని మృతి చెందినట్లు ఏఎస్సై తెలిపారు. రమేశ్ తల్లి బుచ్చవ్వ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. నీటి కుంటలోపడి యువకుడు.. ముధోల్: మండలంలోని చింతకుంట గ్రామానికి చెందిర అర్శల బాబు (18) అనే యువకుడు నీటి కుంటలో పడి మృతి చెందినట్లుగా ఎస్సై బిట్లా పె ర్సిస్ తెలిపారు. ఎస్సై తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. చింతకుంటలోని తన ఇంటి వెనకాల నీటి గుంటలో పడి బాబు మృతి చెందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడికి గత కొంత కాలం నుంచి ఫిట్స్ వ్యాధి ఉన్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు పేర్కొన్నారు. మృతుడి తండ్రి ముత్తన్న ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు. కడుపునొప్పి భరించలేక ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య లోకేశ్వరం: మండలంలోని మన్మద్ గ్రామానికి చెందిన బోత్తోల్ల నడిపి ముత్తన్న(45) అనే వ్యక్తి తన ఇంట్లో సోమవారం ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. లోకేశ్వరం ఎస్సై ప్రదీప్ తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. మన్మద్ గ్రామానికి చెందిన బోత్తోల్ల నడిపి ముత్తన్న కొంత కాలంగా కడుపునొప్పితో బాధపడుతుండేవాడు. ఎన్ని ఆసుపత్రులు తిరిగినా నయం కాలేదు. సోమవారం మధ్యాహ్నం కడుపునొప్పి తీవ్రం కావడంతో నొప్పి భరించలేక ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ముత్తన్నకు భార్య లక్ష్మి ఉన్నారు. ముత్తన్న సోదరుడు గంగన్న ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
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● పాఠ్యపుస్తకాల్లో మార్పులు ● పూర్తిగా మారిన తెలుగు పుస్తకం ● కొత్త సిలబస్, డిజిటల్ బోధన ● ఏఐ, డిజిటల్ లెర్నింగ్ బోధనపై లెక్చరర్లకు శిక్షణమంచిర్యాలఅర్బన్: ఇంటర్ విద్యలో మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాలను పెంచడమే లక్ష్యంగా ఇంటర్మీడియెట్ విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. 2026–27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి నూతన కరికులమ్, సవరించిన పాఠ్యపుస్తకాలు, డిజిటల్ బోధన పద్ధతులు అమలు చేయనుంది. ఇంటర్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్(ఏఐ) ఆధారిత విద్యపై అధ్యాపకులకు జిల్లాస్థాయిలో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఇంటర్మీడియెట్ స్థాయిలో ఏఐ బోధన ద్వారా ఇంజినీరింగ్లో చేరే విద్యార్థులకు ఎంతగానో ప్రయోజనం కలుగనుంది. ఉన్నత విద్యతోపాటు భవిష్యత్లో ఉద్యోగ అవకాశాలకు పునాది పడనుంది. పాఠ్యాంశాల్లో మార్పులు.. ఇంటర్మీడియెట్ తెలుగు పుస్తకాన్ని మొత్తం మార్చేశారు. సబ్జెక్టుల వారీగా అనేక మార్పులు చేశారు. జంతుశాస్త్రంలో ప్రోటోజోవాలో గమనం, ప్రత్యుత్పత్తి తొలగించగా.. ఫస్టియర్లో ప్రాక్టికల్స్కు 15 మార్కులు, భౌతికశాస్త్రంలో ఫిజిక్స్ ఆఫ్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ చేర్చడంతో పాటు ప్రాక్టికల్స్కు 15 మార్కులు, వృక్షశాస్త్రంలో ఆర్థిక వృక్షశాస్త్రం చేర్చి ప్రాక్టికల్స్కు 15 మార్కులు కేటాయించారు. గణితంలో అనుక్రమాలు, శ్రేణులు, సమితుల సిద్ధాంతం అధ్యాయాలు చేర్చారు. రసాయనశాస్త్రంలో పదార్థాల స్థితులు, పర్యావరణ రసాయన శాస్త్రం, స్టోయికియోమెట్రీ పాఠంలో మెలారిటీ భావన తొలగించారు. మొదటి సంవత్సరం ప్రాక్టికల్ పరీక్షల కోసం క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్ నుంచి 15 లవణాలు కొత్తగా చేర్చారు. హిస్టరీలో యూనిట్–6లో దక్షిణ భారతదేశం, దక్కన్రాజ్యాలు, యూనిట్–8లో ప్రాంతీయ రాజ్యాలు కొత్తగా చేర్చగా మరాఠాలు, ప్రాంతీయ శక్తుల ఎదుగుదల తొలగించారు. సుల్తానేట్ రాజవంశీయుల అంశం యూ నిట్–7లో కలిపారు. యూరో పియన్ల రాక, బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన తొలి తిరుగుబాటు, జాతీయోద్యమం (తొలిదశ, మలిదశ) యూనిట్లు విలీనం చేశారు. ఎకనామిక్స్లో పాజిటివ్ ఎకనామిక్స్, నార్రేటివ్, నార్మేటివ్ ఎకనామిక్స్ చేర్చారు. స్టాటిస్టిక్స్ సూచీ సంఖ్యలు కొత్తగా చేర్చారు. తెలుగులో పాఠ్యాంశాలు మార్పులు చేశారు. రాష్ట్రస్థాయిలో శిక్షణ ఇలా.. నూతన విధానాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో సమర్థవంతంగా అమలు చేసేందుకు హైదరాబాద్లో పలు వేదికలపై జూలై 31 నుంచి ఆగస్టు 5వరకు మూడు విడుతల్లో రాష్ట్రస్థాయి మాస్టర్ ట్రైనర్లు, డిస్ట్రిక్ రిసోర్స్ పర్సన్లకు (డీఆర్పీ) రెండు రోజుల శిక్షణ నిర్వహిస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా 11 సబ్జెక్టుల్లో ఇంగ్లిష్ మినహాయిస్తే సబ్జెక్టుకు ఒక్కరి చొప్పున 10 మంది అంటే దాదాపు 40 మంది అధ్యాపకులను డీఆర్పీలుగా ఎంపిక చేసి శిక్షణ ఇస్తున్నారు. డీఆర్పీలు జూనియర్ లెక్చరర్లకు ఇదే తరహాలో రెండు రోజుల శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఏఐ నిర్వచనం, చరిత్ర, రోజువారీ జీవితంలో దాని అప్లికేషన్, ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్, డిప్ లెర్నింగ్ మధ్య తేడాలు, గణిత శాస్త్రానికి ఏఐ, ప్రోగ్రామింగ్ పునాదులు, తదితర అంశాలపై శిక్షణ ఇస్తున్నారు.శిక్షణ అనంతరం..రాష్ట్రస్థాయిలో శిక్షణ పొందిన డీఆర్పీలు జిల్లాల వారీగా అధ్యాపకులకు శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. మారిన సిలబస్లో కెమిస్ట్రీ, హిస్టరీ, ఎకనామి క్స్ సబ్జెక్టుల్లో తీసివేసిన, కొత్తగా చేర్చిన పాఠ్యాంశాలను సులభంగా ఎలా బోధించాలో అవగాహన కల్పించనున్నారు. క్లాస్రూమ్లలో టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటలిజెన్స్(ఏఐ) సాధనాలు, డిజిటల్ పద్ధతులను ఉపయోగించి పాఠాలను ఆకర్షణీయంగా ఎలా చెప్పాలో శిక్షణ ఇస్తారు. 2026–27 విద్యాసంవత్సరం నుంచి అమల్లోకి వచ్చే నూతన అసెస్మెంట్, పరీక్షల ప్యాట్రన్పై స్పష్టతనిస్తారు. కేవలం సబ్జెక్టు బోధన మాత్రమే కాకుండా విద్యార్థులకు ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందేలా గైడెన్స్ ఇచ్చేందుకు మాస్టర్ ట్రైనర్లను సిద్ధం చేయనున్నారు.
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చిన్నారిపై అడవిపంది దాడిభీమారం: మండలంలోని కాజిపల్లి గ్రామానికి చిన్నారిపై అడవిపంది సోమవారం ఉదయం దాడి చేసింది. తీవ్ర గాయాలు కాగా కరీంనగర్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. వివరాలిలా ఉన్నాయి. గ్రామానికి చెందిన చెందిన గోదావరి పురుషోత్తం కూతురు స్పూర్తిరాణి(4) ఉదయం 8.30గంటల ప్రాంతంలో ఇంటి బయట ఆడుకుంటోంది. ఒక్కసారిగా బోరున ఏడుస్తుండడంతో తల్లి రాజమణి బయటకు వచ్చి చూసింది. అప్పటికే అడవిపంది దాడి చేయగా చిన్నారి ఇటుకలపై పడి కనిపించింది. తలకు తీవ్ర గాయం కాగా.. మరోసారి పంది దాడికి యత్నిస్తుండగా కుటుంబీకులు ప్రతిఘటించారు. పంది హాహాకారాలు చేస్తూ ఇంటి పెరడుకు వేసిన ఇనుప కంచెను ధ్వంసం చేస్తూ పత్తి చేనులోకి పారిపోయింది. చిన్నారిని 108లో మంచిర్యాల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. తీవ్రగాయాలు కావడంతో వైద్యుల సూచన మేరకు కరీంనగర్ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. కాగా, జైపూర్ సెక్షన్ అటవీ ఆఫీసర్ రామకృష్ణ సర్కారు ఆస్పత్రిలో చిన్నారిని పరిశీలించి ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు తెలిపారు. కాగా, ఇళ్ల పక్కనే గల పత్తి చేనుల్లో అడవి పందులు అడ్డా వేస్తున్నాయి.
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తమ్ముడిని హత్య చేసిన అన్నమామడ: భూవివాదం అన్నదమ్ముల మధ్య గొడవ కు దారి తీసింది. మాటమాట పెరిగి తోడబుట్టిన వాడు అని కూడా చూడకుండా క్షణికావేశంలో కత్తి తో విచక్షణ రహితంగా అన్న దాడి చేయడంతో త మ్ముడు మృతి చెందాడు. నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో డీఎస్పీ శ్రీనివాస్ సోమవారం వివరాలు వెల్లడించా రు. మామడ మండలం పోతారం గ్రామానికి చెంది న పెద్దోళ్ల బావన్న, పెద్దోళ్ల లింబాద్రిలు అన్నదమ్ములు. వీరి మధ్య భూపంపకాలు జరిగినప్పటికీ బోరుబావి, గట్టు, పొలాలకు వెళ్లే దారి విషయంలో తర చూ గొడవలు జరుగుతున్నాయి. మూడు నెలల క్రితం కూడా గొడవ జరగడంతో పెద్దల సమక్షంలో పంచాయితీ నిర్వహించి సర్దుబాటు చేశారు. భూవి వాదం కారణంగా తమ్ముడిపై కక్ష పెంచుకున్న అన్న హత్య చేయాలని నిర్ణయించుకుని అదను కోసం వేచి చూశాడు. ఆదివారం రాత్రి పోతారంలో బంధువుల ఇంట్లో గొడవ జరగ్గా లింబాద్రి అక్కడకు వెళ్లి వారిని సముదాయించి ఒంటరిగా ఇంటికి వెళ్తున్నాడు. ఇదే సమయంలో ఒంటరిగా వెళ్తున్న తమ్ముడిని చూసిన అన్న ఇదే అదునుగా భావించి కత్తితో దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపర్చాడు. దాడిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించిన వారి బంధువు నైని రాధ చేతికి గాయమైంది. అనంతరం నిందితుడు అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. లింబాద్రిని వెంటనే నిర్మల్ ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ సోమవారం తెల్లవారు జామున మృతి చెందాడు. కాగా ఘటన జరిగిన వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు బృందాలుగా ఏర్పడి నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. సాంకేతిక ఆధారాలతో నిందితుడిని సంఘటన జరిగిన 12 గంటలలోపు అరెస్ట్ చేసి న్యాయంస్థానంలో హాజరుపర్చి రిమాండ్కు తరలించారు. హత్య కేసులో వేగంగా స్పందించి నిందితుడిని పట్టుకోవడంలో కృషి చేసిన సోన్ సీఐ గోవర్దన్రెడ్డి, పోలీస్ సిబ్బందిని ఎస్పీ జానకీ షర్మిల అభినందించారు.
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రైస్మిల్లర్ల ఆస్తులు జప్తు చేయాలిసీఎంఆర్ ఎగవేత దారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీపీఐ ఎంఎల్ న్యూడెమోక్రసీ ఆధ్వర్యంలో అదనపు కలెక్టర్ చంద్రయ్యకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కార్యదర్శి లాల్కుమార్ మాట్లాడుతూ 2022–25 వరకు జిల్లాలోని రైస్ మిల్లర్లు రూ.200 కోట్లు ఎగవేశారని ఆరోపించారు. బాధ్యులపై పీడీయాక్టు నమోదు చేసి ఆస్తులను జప్తు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కార్యదర్శులు తాళ్లపల్లి శ్రీనివాస్, డి.బ్రహ్మనందం, నాయకులు మేకల రాములు, తిరుపతిరెడ్డి, ప్రభాకర్, శ్రీకాంత్, చంద్రయ్య, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అంతర్జాతీయ దొంగల ముఠా అరెస్ట్ఆదిలాబాద్టౌన్: అంతర్జాతీయ, అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాను అరెస్ట్ చేసినట్లు ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ అన్నారు. సోమవారం పోలీసు ముఖ్య కార్యాలయంలో వివరాలు వెల్లడించారు. మావల పోలీస్స్టేషన్ పరిధి కై లాస్నగర్లో గల రాజకీయ నాయకుడి ఇంట్లో జరిగిన చోరీ కేసును ఛేదించినట్లు తెలిపారు. అంతర్జాతీయ, అంతర్రాష్ట్ర స్థాయిలో ఇళ్లల్లో చోరీలు, ద్విచక్ర వాహనాల దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న ముఠాలోని బంగ్లాదేశ్లోని దినాజ్పూర్ జిల్లాకు చెందిన ఎలక్ట్రీషియన్లు మొహమ్మద్ జానీ అలీ, మొహమ్మద్ రుమాన్ అలీతో పాటు పండ్ల వ్యాపారి మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్కు చెందిన తరుణ్ సింగ్లను అరెస్ట్ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రధాన నిందితుడు మొహమ్మద్ జానీ అలీ గత తొమ్మిదేళ్లుగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో సంచరిస్తూ ఇళ్ల తాళాలు పగులగొట్టి, ద్విచక్ర వాహనాల చోరీలకు పాల్పడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అక్రమంగా భారత్లోకి ప్రవేశించి నకిలీ ఆధార్ కార్డు పొందినట్లు దర్యాప్తులో తేలిందన్నారు. నిందితులు పగటిపూట కుక్కర్లు, గ్రైండర్లు విక్రయిస్తున్నట్లు నటిస్తూ కాలనీల్లో సంచరించి ఇళ్లను రెక్కీ నిర్వహించి, రాత్రివేళల్లో తాళాలు పగులగొట్టి చోరీలకు పాల్పడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రధాన నిందితుడిపై పలు రాష్ట్రాల్లో ఎనిమిదికి పైగా కేసులు, తరుణ్ సింగ్పై ఆరు కేసులు నమోదైనట్లు వివరించారు. నిందితుల వద్ద నుంచి 73.05 గ్రాముల బంగారం, 151.30 గ్రాముల వెండి, రూ.4,270 నగదు, ఐదు ఐఫోన్లు, రెండు సామ్సంగ్ మొబైల్ ఫోన్లు, ఒక ఆపిల్ ఐప్యాడ్, ద్విచక్ర వాహనం స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తుల మొత్తం విలువ సుమారు రూ.8లక్షలు ఉంటుందన్నారు. మిగిలిన సభ్యుల కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగిస్తున్నట్లు వివరించారు. కేసు ఛేదనలో కీలకపాత్ర పోషించిన మావల సీఐ ప్రేమ్కుమార్, సైబర్ క్రైమ్ ఎస్సై గోపీకృష్ణ, త్రిశూల్ క్రైమ్ సిబ్బంది శ్రీనివాస్తో పాటు దర్యాప్తు బృందాన్ని అభినందించారు. ఆదిలాబాద్ డీఎస్పీ ఎల్.జీవన్రెడ్డి, సీసీఎస్ ఇన్స్పెక్టర్ చంద్రశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నకిలీ ధ్రువపత్రాల ముఠా అరెస్ట్ఆదిలాబాద్టౌన్: ప్రభుత్వ రికార్డులను నకిలీగా సృష్టించి ప్రజలను, ప్రభుత్వాన్ని మోసం చేస్తు న్న ముఠా గుట్టును రట్టు చేసినట్లు ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ తెలిపారు. సోమవారం జిల్లా కేంద్రంలోని పోలీసు ముఖ్య కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వివరాలు వెల్ల డించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ఇచ్చోడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నకిలీ జనన, మరణ, వివాహ ధ్రువపత్రాలు, ఆధార్, ఓటర్, పాన్ కార్డులు తయారు చేస్తున్న ముఠాకు చెందిన ఐదుగురిని అరెస్ట్ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. గుండాల గ్రామపంచాయతీ కార్యదర్శి మహ్మద్ లుక్మాన్ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టామన్నారు. నిందితులు గ్రామపంచాయతీ కార్యదర్శి పేరుతో నకిలీ రబ్బర్ స్టాంపు తయారు చేసి, ఆయన సంతకాన్ని ఫోర్జరీ చేసి ధ్రువపత్రాలు, ఇంటి పన్ను, తదితర ప్రభుత్వ పత్రాలను కంప్యూటర్ల ద్వారా రూపొందించినట్లు గుర్తించామని తెలిపారు. నిందితుల వద్ద నుంచి ల్యాప్టాప్లు, కంప్యూటర్ సీపీయూలు, మానిటర్లు, ప్రింటర్లు, హార్డ్ డిస్క్లు, మొబైల్ ఫోన్లు, ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్, కెమెరాలు, నకిలీ రబ్బర్ స్టాంపు, నకిలీ ధ్రువపత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు చెప్పారు. ఈకేసులో షేక్ హరూన్, అబ్దుల్ షఫీక్, షేక్ దిల్షాద్ అహ్మద్, అబ్దుల్ రహమాన్ ఖాన్, సయ్యద్ నౌషాద్లను అరెస్ట్ చేయగా, అబ్రార్ అలీ పరారీలో ఉన్నట్లు వివరించారు. ఉట్నూర్ ఏఎస్పీ రుత్వీక్ సాయి కొట్టే, ఇచ్చోడ సీఐ కె.నరేశ్కుమార్, సీసీఎస్ ఇన్స్పెక్టర్ చంద్రశేఖర్, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అటవీ అధికారిపై కేసు నమోదు చేయాలిజన్నారం: ఆదివాసీ నాయకపోడ్ గిరిజన యువకులపై దాడి చేసి గాయపర్చిన ఇన్చార్జి అటవీ రేంజ్ అధికారితో పాటు ఇతర అధికారులపై కేసు నమోదు చేసి సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సోమవారం 9 తెగల ఆదివాసీ సంఘాల నాయకులు పోలీస్స్టేషన్ ఎదుట రాస్తారోకో చేపట్టారు. చేపలు పడుతున్న ఆదివాసీ యువకులను విచక్షణరహితంగా కొట్టిన రేంజ్ అధికారి లక్ష్మీనారాయణపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. నాయక్పోడు సేవా సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గంజి రాజన్న మాట్లాడుతూ యువకులు తప్పు చేస్తే చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలే తప్పా లాఠీతో కొట్టి కాళ్లు మొక్కమని బెదిరించడం దారుణమన్నారు. ఆదివాసీ నాయక్పోడ్ సేవా సంఘం కార్యదర్శి తట్ర భీమ్రావు, యువజన సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు అర్జున్, తుడుందెబ్బ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి శేఖర్, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు సోయం జంగు, పీవీటీజీ ఐక్యవేదిక వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు కె.తిరుపతి, తుడుందెబ్బ మండల అధ్యక్షుడు కాళికంకలి, నాయకులు బాపు, భూపతి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కేజీబీవీ విద్యార్థినులకు అస్వస్థతదండేపల్లి: మండలంలోని కర్ణపేట సమీపంలో గల కేజీబీవీకి చెందిన ఏడుగురు విద్యార్థి నులు సోమవారం అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వాంతులు, విరేచనాలు చేసుకోవడంతో ఎస్వో వెంటనే సిబ్బందితో కలిసి విద్యార్థుల ను దండేపల్లి పీహెచ్సీకి తరలించి చికిత్స అందించారు. ఫుడ్ పాయిజన్ జరిగి ఉండొచ్చని పీహెచ్సీ డాక్టర్ లక్ష్మి తెలిపారు. ఈవిషయమై కేజీబీవీ ఎస్వో లక్ష్మిని సంప్రదించగా ఆదివారం సెలవురోజు కావడంతో తల్లిదండ్రులు విద్యార్థులను కలిసేందుకు వచ్చిన సమయంలో బయటి నుంచి తెచ్చిన ఆహార పదార్థాలు తినడం వల్లే ఇలా జరిగి ఉండొచ్చన్నారు. కాగా పలువురు విద్యార్థులకు వైరల్ జ్వరాలు కూడా వస్తున్నట్లు సమాచారం.
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అటవీ అధికారులకు సహకరించొద్దని తీర్మానంకడెం: మండలంలోని ఉడుంపూర్ గ్రామస్తులకు, అటవీశాఖ అధికారులకు మధ్య పోడుభూముల సాగు వివాదం తీవ్రంగా మారుతోంది. కోర్టు తీర్పు మేరకు పోడు భూముల్లో ట్రాక్టర్లతో పనులు చేయకూడదని ఇటీవలే అటవీ అధికారులు అడ్డుకోవడంతో అగ్రహించిన రైతులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేశారు. అటవీశాఖ తీరును ఖండిస్తూ వారికి గ్రామస్తులు సహకరించొద్దని, అధికారులకు నీళ్లు, కరెంటు, దుకాణాల్లో సామగ్రి ఇవ్వద్దని సహాయనిరాకరణకు సోమవారం పిలుపునిచ్చారు. 17 మంది గ్రామస్తులపై అటవీ అధికారులు పెట్టిన కేసులను తక్షణమే ఎత్తివేయాలని, గిరిజన, గిరిజనేతరులను ఇబ్బందులను పెడుతున్న ఆటవీశాఖ అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని సర్పంచ్ జొన్నల చంద్రశేఖర్ డిమాండ్ చేశారు. ఆందోళనల నేపథ్యంలో కొందరు అటవీ సిబ్బంది విధులకు హాజరై తిరిగి వెళ్లిపోవడంతో ఉడుంపూర్ అటవీ కార్యాలయం మూసి ఉంచారు. ఉడుంపూర్, మిద్దెచింత, గండిగోపాల్పూర్కు చెందిన గ్రామస్తులు ఆందోళనలో పాల్గొన్నారు.
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పర్యావరణాన్ని కాపాడాలిమంచిర్యాలటౌన్: పర్యావరణాన్ని కాపాడుకునే బాధ్యత ప్రతీ ఒక్కరిపై ఉందని కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ అన్నారు. వనమహోత్సవం కార్యక్రమంలో భాగంగా సోమవారం జిల్లా కేంద్రంలోని రాముని చెరువు కట్టపై ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్సాగర్రావుతో కలిసి మొక్కలు నాటారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా మొక్కలను నాటాలన్నారు. ప్రభుత్వం చేపట్టిన వనమహోత్సవం కార్యక్రమంలో భాగంగా వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలకు కేటా యించిన లక్ష్యాలను సాధించేందుకు కృషి చేస్తున్నామన్నారు. ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ కాలుష్య నియ ంత్రణకు సమష్టిగా కృషి చేయాలని పిలు పునిచ్చారు. కమిషనర్ అన్వేష్, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ రాజు, మేయర్ ధర్ని మధుకర్, డిప్యూటీ మేయర్ సల్ల రమ్య, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ రామగిరి బానేష్, కార్పోరేటర్ స్రవంతి, కాంగ్రెస్ కార్పొరేషన్ అధ్యక్షుడు తూముల నరేష్, అధికార ప్రతినిధి హరికృష్ణ పాల్గొన్నారు.
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కేయూ పరీక్షల ఫలితాలు విడుదలకేయూక్యాంపస్: కాకతీయ యూనివర్సిటీ పరిధిలో ని ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో ఈ ఏడాది మేలో నిర్వహించిన డిగ్రీ బీఏ, బీకాం, బీబీఏ, బీఎస్సీ తదితర కోర్సుల మొదటి, రెండో, మూడో, నాల్గవ సెమిస్టర్ పరీక్షల ఫలితాలను కేయూ రిజిస్ట్రార్ ఆచార్య రామచంద్రం పరీక్షల ని యంత్రణాధికారి ఆచార్య రాజేందర్తో కలిసి సో మవారం విడుదల చేశారు. మొదటి సెమిస్టర్లో 25,461మంది హాజరు కాగా 7,112మంది(27.93 శాతం) ఉత్తీర్ణత సాధించారు. రెండో సెమిస్టర్లో 50,292 మందికి 16,386 మంది(32.58శాతం) ఉత్తీర్ణులయ్యారు. మూడో సెమిస్టర్లో 18,286 మందికి 6,991మంది(38.23శాతం) ఉత్తీర్ణత సా ధించారు. నాల్గవ సెమిస్టర్లో 38,033మందికి 14,619మంది విద్యార్థులు(38.44శాతం) పాసయ్యారని పరీక్షల నియంత్రణాధికారి రాజేందర్ వెల్లడించారు. విద్యార్థులు ఫలితాలను ‘కాకతీయ. ఏసీ.ఇన్’లో చూసుకోవచ్చని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు పరీక్షల నియంత్రణాధికారులు పాల్గొన్నారు. కాగా, రీవాల్యూయేషన్ కోసం విద్యార్థులకు పది రోజులపాటు అవకాశం కల్పించినట్లు తెలిపారు. ఆన్లైన్లో నిర్దేశిత ఫీజు చెల్లించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. బీఏ జర్నలిజం ఫలితాలు వెల్లడించలేదు..బీఏ జర్నలిజం పేపర్(ఒక సబ్జెక్టు) ఫలితాలను సాంకేతిక కారణాలతో వెల్లడించలేదని పరీక్షల నియంత్రణాధికారి రాజేందర్ తెలిపారు. యూనివర్సిటీ పరిధిలో తొమ్మిది డిగ్రీ కళాశాలల మొదటి, రెండు, మూడు, నాల్గవ సెమిస్టర్ పరీక్షల ఫలితాలను నిలిపివేశామని తెలిపారు. యూనివర్సిటీ వివిధ ఫీజులు(సీడీసీడీన్, అకాడమిక్ డీన్ ఆఫీస్లకు) చెల్లించలేదని, దీంతో ఫలితాలను నిలిపివేసినట్లు స్పష్టం చేశారు. ఆయా ఫీజులు చెల్లిస్తేనే ఫలితాలను విడుదల చేస్తామన్నారు.
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వ్యాపారి ఇంటి ఎదుట ధర్నాలక్సెట్టిపేట: మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని బీట్బజార్కు చెందిన వడ్ల వ్యాపారి శ్రీధర్ ఇంటి ఎదుట దండేపల్లి, లక్సెట్టిపేట మండలాల రైతులు, వ్యాపారులు సోమవారం ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కొన్నేళ్లుగా వడ్ల వ్యాపారం చేస్తూ పలువురిని నమ్మించి సుమారు రూ.10 కోట్లకు పైగా అప్పులు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. కొనుగోలు చేసిన ధాన్యానికి డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతో గతేడాది పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపట్టగా పోలీస్స్టేషన్లో కేసు నమోదైనట్లు తెలిపారు. డబ్బులు చెల్లిస్తానని కొంతమంది ప్రజాప్రతినిధుల మధ్య హామీ ఇవ్వడంతో శాంతించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికీ డబ్బులు చెల్లించకపోవడంతో సోమవారం ఇంటి ఎదుట ఆందోళన చేపట్టారు. ఇంటి సామగ్రి బయట పడేసి కాలబెట్టారు. గాంధీ చౌక్ వద్ద నల్లబ్యాడ్జీలతో నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం వెంటనే పట్టించుకుని డబ్బులు ఇప్పించాలని కోరారు.
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‘స్పందించకుంటే సహాయ నిరాకరణే’జన్నారం: ఆదివాసీ యువకులపై దాడికి పా ల్పడిన ఇన్చార్జి ఎఫ్ఆర్వో లక్ష్మీనారాయణపై చర్యలు తీసుకోవడానికి ఉన్నతాధికారులు 24 గంటల సమయం అడిగారని, చర్యలు తీసుకోకుంటే అటవీ అధికారులకు సహాయ నిరాకరణ చేయక తప్పదని ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు పటేల్ హెచ్చరించారు. టైగర్జోన్ అంక్షలతో పడుతున్న బాధలు, అటవీశాఖ అధికారులు తీరుపై మండలలోని వివిధ కుల సంఘాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, వ్యాపార, వాణిజ్య సంఘాలు, ట్రాక్టర్ యూనియన్ నాయకులతో సోమవా రం హరిత రిసార్ట్లో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ కొందరు అటవీశాఖ అధికారుల అత్యుత్సాహం వల్ల అటవీశాఖకు చెడ్డపేరు వస్తుందన్నారు. అధికారిపై చర్యలు తీసుకోకుంటే బేస్క్యాంపులో పని చేస్తున్న స్థానిక యువకులను వెనక్కి పిలవాలన్నారు. అటవీ అధికారులకు కిరాణా దుకాణాల్లో వస్తువులు, ఇళ్లు కిరాయికి ఇవ్వకూడదన్నారు. తాను పార్టీకి, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకం కాదని, ప్రజల పక్షాన పోరాడుతున్నానన్నారు. కుల సంఘాల నాయకులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, వ్యాపార, వర్తక సంఘం, ఒడ్డెర సంఘం, ట్రాక్టర్ల యూనియన్ నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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టైగర్ జోన్ రద్దుకు ఉద్యమిద్దాంజన్నారం: కవ్వాల్ టైగర్ జోన్ పేరుతో ఆదివాసీ, గిరిజనులపై అటవీశాఖ అధికారుల వికృత చేష్టలు నిజాం ప్రభుత్వాన్ని తలపిస్తున్నాయని బీజేపీ నిర్మల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు రితేష్ రాథోడ్ విమర్శించారు. కవ్వాల్ టైగర్జోన్ రద్దు కోసం పార్టీలకతీతంగా ఉద్యమించి ఆదివాసీ, గిరిజనుల అస్థిత్వాన్ని కాపాడుకుందామని పిలుపునిచ్చారు. జన్నారం అటవీ డివిజన్ ఇందన్పల్లి రేంజ్ పరిధిలో నాయకపోడ్కు చెందిన యువకులను అటవీశాఖ అధికారులు చితకబాదడంపై విచారం వ్యక్తం చేస్తూ సొమవారం గ్రామానికి వెళ్లి బాధితులతో మాట్లాడారు. ఎమ్మెల్యే, ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులతో మాట్లాడి, అసెంబ్లీలో కవ్వాల్ టైగర్ జోన్ రద్దుకు తీర్మానం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అటవీశాఖ అధికారులకు సహకరించకూడదని, సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంతో, ఆస్థిత్వాన్ని కాపాడుకుందామని పిలుపునిచ్చారు. మండల అధ్యక్షుడు మధుసూదన్ రావు, రాష్ట్ర ఎస్టీ మోర్చ కార్యవర్గ సభ్యుడు అజ్మీర బద్రి నాయక్, నిర్మల్ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యుడు శంకరయ్య, గోపాల్ తదితరులు ఉన్నారు. కడెం: కవ్వాల్ టైగర్జోన్ రద్దుకు పార్టీలకతీతంగా పోరాడుదామని బీజేపీ నిర్మల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు రితేశ్రాథోడ్ పిలుపునిచ్చారు. సోమవారం ఉడుంపూర్ గ్రామంలో మాట్లాడారు. బీజేపీ మండలాధ్యక్షుడు కా శవేని శ్రీనివాస్, గ్రామస్తులు ఉన్నారు.
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పనులు వేగవంతం చేయాలిజైపూర్: సోలార్ పవర్ ప్లాంటు పనులు వేగవంతం చేసి ఈ నెల 25లోగా పూర్తి చేయాలని సింగరేణి డైరెక్టర్(ఈఅండ్ఎం) ఎం.తిరుమలరావు ఆదేశించారు. దేవులవాడ 2టీఎంసీల పంపుహౌస్లో నిర్మిస్తున్న సోలార్ పవర్ ప్లాంటు పనులను సోమవారం జీఎం(ఈఅండ్ఎం) డబ్ల్యూఎస్ అండ్ ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ కొండారెడ్డి శ్రీనివాస్, ఎస్టీపీపీ ఈడీ సీహెచ్.చిరంజీవితో కలిసి పరిశీలించారు. పంపింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు, వోఅండ్ఎం పనితీరును పరిశీలించారు. డీవైఎస్ఈ (సోలార్) సందీప్, తదితరులు ఉన్నారు. ఆడిట్ పారదర్శకంగా నిర్వహించాలిమంచిర్యాలఅర్బన్: ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఆడిట్ ప్రక్రియ పారదర్శకంగా నిర్వహించాలని జిల్లా అదనపు కలెక్టర్, డీఈవో చంద్రయ్య అన్నారు. సోమవారం స్థానిక జిల్లా పరిషత్ బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో కొనసాగుతున్న ఆడిట్ ప్రక్రియను పరిశీలించారు. పాఠశాలలో నిర్వహిస్తున్న ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన రికార్డులు, నగదు పుస్తకాలు, స్టాక్ రిజిస్టర్లు, విద్యార్థుల ప్రవేశ రికార్డులు, ప్రభుత్వ పథకాల అమలు, మౌలిక వసతుల నిర్వహణ, మధ్యాహ్న భోజనం, నిధుల వినియోగం, ఇతర పరిపాలనా రికార్డులను పరిశీలించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడు తూ జిల్లా విద్యాశాఖకు సంబంధించి రికార్డులు, రిజిస్టర్లు సక్రమంగా నిర్వహించాలని సూచించారు.
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రూ.15 వేల పింఛన్ ఇవ్వాలితలసేమియా, సికిల్సె ల్, హిమోఫీలియా వ్యాధిగ్రస్తులకు ఆరో గ్యశ్రీ వర్తింపుతోపాటు వికలాంగులుగా గుర్తించాలని ఎన్నో ఏళ్లుగా చేసిన పోరాటానికి గతంలో ప్రభుత్వం వికలాంగ ధ్రువీకరణ పత్రాలు అందించేందుకు ముందుకు వచ్చింది. పింఛన్ డిమాండ్కు ప్రభుత్వం స్పందించి దివ్యాంగులకు ఇస్తున్న పింఛన్ ఆగస్టు 15నుంచి ఇవ్వనున్నట్లు సీఎం రేవంత్రెడ్డి చేసిన ప్రకటన హర్షణీయం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తలసేమియా, సికిల్సెల్ వ్యాధిగ్రస్తులకు ప్రతీ నెల రూ.15 వేల పెన్షన్ను ఇచ్చినట్లే ఇక్కడ కూడా ఇవ్వాలి. – కాసర్ల శ్రీనివాస్, తలసేమియా వెల్ఫేర్ సొసైటీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు
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మంత్రి అడ్లూరిని కలిసిన ఐటీడీఏ పీవోఉట్నూర్రూరల్: ఉట్నూర్ ఐటీడీఏ పీవో మంద మకరందు ఆదివారం జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురిలో రాష్ట్ర గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతా ల్లో అమలవుతున్న సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల పురోగతిపై మంత్రికి వివరించారు. మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గిరిజన ప్రజల సంక్షేమానికి, సమగ్రాభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తోందన్నారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో విద్య, వైద్య రంగాలు మరింత బలోపేతం కావాలన్నారు. ప్రభుత్వ ఫలా లు ప్రతీ గిరిజనుడికి చేరేలా చూడాలన్నారు.
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వంతెనలు పునరుద్ధరించాలిమంచిర్యాలటౌన్: భారీ వర్షాలకు కూలిన వంతెనలు పునరుద్ధరించేలా చర్యలు చేపట్టాలని ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమ్సాగర్రావు అధికా రులను ఆదేశించారు. జిల్లా కేంద్రంలోని రాళ్లవాగుపై ఉన్న క్వారీ రోడ్డు బ్రిడ్జి అప్రోచ్రోడ్డు కోతకు గురైన ప్రాంతాన్ని, రంగంపేట్ వెళ్లే దారిలో కాజ్వేను ఆదివారం పరిశీలించారు. అనంతరం రాళ్లవాగు వద్ద జరుగుతున్న పైప్లైన్ పునరుద్ధరణ పనులను పరిశీలించారు. త్వరగా పూర్తిచేసి ప్రజలకు తా గునీటికి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలన్నా రు. ఈ కార్యక్రమంలో కమిషనర్ జి.అన్వేష్, మేయర్ దర్ని మధుకర్, డీఈ రాజేందర్, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్పొరేషన్ అధ్యక్షుడు తూముల నరేష్, కార్పొరేటర్లు, నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఎంసీసీ యాజమాన్యంపై ఆగ్రహంమంచిర్యాలరూరల్(హాజీపూర్): క్వారీ దుర్గాదేవి జాతర విషయంలో ఎంసీసీ యాజమాన్యం వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్సాగర్రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. భక్తులకు కలిగిన ఇబ్బందులను గుర్తించిన ఎమ్మెల్యే గఢ్పూర్ గ్రామ పంచాయతీతో పాటు ఎంసీసీ యాజమాన్యం కూడా సంయుక్తంగా కనీస వ సతులు కల్పించాల్సి ఉండగా ఎంసీసీ నిర్లక్ష్యంపై మండిపడ్డారు. హుండీ ఆదాయాన్ని పంచా యతీ స్వాధీనం చేసుకోవాలని సూచించారు. ఎంసీసీ భూములను అవసరమైతే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి వినియోగిస్తామని హెచ్చరించారు. ఎమ్మెల్యే వెంట మేయర్ ధర్ని మధుకర్, కార్పోరేటర్ తూముల నరేశ్ ఉన్నారు.
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దశాబ్దాల కల సాకారం..జైపూర్: మండలంలోని వివిధ గ్రామాల్లో వాగులపై వంతెనల నిర్మాణానికి ఎట్టకేలకు ప్రభుత్వం రూ.11 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేసింది. దీంతో ఆయా గ్రామాల ప్రజల దశాబ్దాల కల నెరవేరనుంది. హైదరాబాద్ రాజీవ్ రహదారి నుంచి టేకుమట్ల క్రాస్ రోడ్డు ద్వారా ఇందారం, టేకుమట్ల, షెట్పల్లి మీదుగా కుందారం, కిష్టాపూర్, వేలాల, పౌనూర్, శివ్వారంతో పాటు పలు గ్రామాల ప్రజలు నిత్యం ఈ రోడ్డు మార్గంలో రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ప్రధానంగా టేకుమట్ల పెద్ద వాగు, కుందారం, కిష్టాపూర్ వద్ద ఏళ్ల క్రితం నిర్మించిన లోలెవల్ వంతెనలపై వర్షాకాలం వాగులు ఉప్పొంగి ప్రవహించడంతో రాకపోకలు స్తంభించిపోతున్నాయి. ఎట్టకేలకు మూడు వాగులపై వంతెనల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం రూ.11కోట్లు మంజూరు చేసింది. దీంతో దశాబ్దాలుగా ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్న బ్రిడ్జిల నిర్మాణ కల సాకారం కానుంది. 15 గ్రామాల ప్రజలకు రవాణా సౌకర్యం మెరుగు పడడంతో పాటు వర్షాకాలం వరద కష్టాలు తొలగనున్నాయి. రవాణా సౌకర్యం మెరుగు.. జైపూర్ మండలంలోని టేకుమట్ల క్రాస్ రోడ్డు మీదుగా షెట్పల్లి నుంచి శివ్వారం రోడ్డు మార్గంలో మంచిర్యాల, గోదావరిఖని, కరీంనగర్, హైదరాబాద్కు నిత్యం రాకపోకలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. టేకుమట్ల పెద్ద వాగుపై ఏళ్ల క్రితం లోలెవల్ వంతెన నిర్మించారు. కాలక్రమేనా రోడ్డు ఎత్తుకావడం బ్రిడ్జి కిందకు ఉండడంతో భారీ వర్షాలకు వాగు ఉపొంగి ప్రవహించడంతో రాకపోకలు స్తంభించిపోతున్నాయి. ఇదేమార్గంలో కుందారం సమీపంలో చిన్నకల్వర్టు, కిష్టాపూర్ వద్ద మరో కల్వర్టు నిర్మించారు. చిన్నపాటి వర్షానికి వరద నీరు వాటిపై నుంచి ప్రవహించడంతో గంటల తరబడి రాకపోకలు నిలిచిపోతున్నాయి. మూడు చోట్ల వంతెనల నిర్మాణంతో రవాణా సౌకర్యం మెరుగు పడనుంది.
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‘జైల్భరో విజయవంతం చేయాలి’పాతమంచిర్యాల: క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ఈ నెల 10న సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించనున్న జైల్భరో కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని సీఐటీయూ జిల్లా కార్యదర్శి దుంపల రంజిత్ కోరారు. ఆదివా రం జిల్లా కేంద్రంలోని యూనియన్ కార్యాలయంలో రైతు కార్మిక సంఘాల సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బీజేపీ ప్రభుత్వం కార్మిక చట్టాలను రద్దు చేసి కార్పొరేట్లు, పెట్టుబడిదారుల కోసం లేబర్ కోడ్లు తీసుకువచ్చిందన్నారు. అందులో భాగంగానే 10 గంటల పని విధానం జీవో తీసుకువచ్చిందన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న ప్రజా, కార్మిక, వ్యతిరేక విధానాలను తిప్పికొట్టేందుకు చేపట్టిన కార్యక్రమానికి రైతులు, కూలీలు, కార్మికులు అధిక సంఖ్యలో హాజరు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం, రైతు సంఘం నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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సదరం శిబిరాలు నిర్వహించాలిమంచిర్యాల, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్లోని తలసేమియా, సికిల్సెల్ బాధ/తులకు అత్యంత అవసరమైన హైడ్రాక్సీ యూరియా ట్యాబ్లెట్లను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చి ఊరట కల్పించింది. పెన్షన్ ఇస్తున్నట్లు చేసిన ప్రకటనతో బాధితులపై కొంత వరకై నా ఆర్థిక భారం తగ్గుతుంది. బాధితుల సమస్యలను త్వరగా పరిష్కరించాలి. సదరం ద్వారా సర్టిఫికేట్ల జారీలోనూ ప్రత్యేక శిబిరాలు నిర్వహిస్తే న్యాయం జరుగుతుంది. – రంజిత్ కుమార్, తలసేమియా వెల్ఫేర్ సొసైటీ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి
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దులీప్ ట్రోఫీకి హిమతేజ ఎంపికఆదిలాబాద్: తనదైన ఆటతీరుతో సత్తా చా టుతూ జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన కొడిమె ల హిమతేజ మరో అరుదైన ఘనత సా ధించాడు. గతంలో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి రంజీ ట్రోఫీకి ఎంపికై న తొలి క్రికెటర్గా నిలిచిన ఈ యువ ఆటగాడు విజయ్ హజారే, బుచ్చిబాబు టోర్నీల్లోనూ అత్యధిక పరుగులు సాధించి ప్రతిభ చాటాడు. తాజాగా నిర్వహించిన టీజీ–20 టోర్నీలోనూ పరుగుల వరద పారించి బెస్ట్ ప్లేయర్గా నిలిచాడు. తాజాగా ప్రతిష్టాత్మక దులీప్ ట్రోఫీకి సౌత్ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నాడు. ఈ జట్టుకు తిలక్ వర్మ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు. జేసీ అ కాడమీ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం జిల్లాకేంద్రంలో కేక్ కట్ చేసి హిమతేజకు వీడియోకాల్ ద్వా రా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు బాలూరి గోవర్ధన్రెడ్డి మా ట్లాడుతూ జిల్లా క్రికెటర్.. దులీప్ ట్రోఫీకి ఎంపిక కావడం గర్వకారణమని కొనియాడా రు. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని జాతీయ, అంతర్జాతీయ టోర్నీల్లో రాణించాలని ఆకాంక్షించారు. కోచ్ జయేంద్ర పటాస్కర్, కౌన్సిలర్ గంట జీవన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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● సత్ఫలితాలిస్తున్న ఆపరేషన్ స్మైల్/ ముస్కాన్ ● నాలుగేళ్లలో 586 మందికి విముక్తిమంచిర్యాలక్రైం: బాల కార్మిక వ్యవస్థను నిర్మూలించేందుకు ప్రభుత్వం ఏటా ప్రతిష్టాత్మకంగా జనవరిలో ఆపరేషన్ స్మైల్, జూలైలో ఆపరేషన్ ముస్కాన్ పేరుతో ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా బందీగా ఉన్న బాలకార్మికులకు విముక్తి కల్పిస్తున్నారు. కార్మిక శాఖ, పోలీస్, రెవెన్యూ, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీలు, స్వచ్ఛంద సంస్థల సమన్వయంతో బాల కార్మికులను గుర్తించి చెరలో ఉన్న బాల బాలికలను విడిపించి వారి భవిష్యత్కు బాటలు వేస్తున్నారు. జిల్లాలో నాలుగేళ్ల కాలంలో 586 మంది బాలబాలికలకు బాసటగా నిలిచారు. ఇందులో 451 మంది బాలురు, 135 మంది బాలికలు ఉన్నారు. ఇందులో కొందరిని తల్లిదండ్రుల చెంతకు, మరికొంతమందిని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, వసతి గృహాల్లో చేర్పించి విద్యాబోధన చేస్తున్నారు. బాల కార్మికులు ఎక్కడ ఉన్నారంటే.. చిన్నతనంలో తల్లిదండ్రుల ఆలనా పాలనకు నోచుకోని చిన్నారులతో పాటు తప్పిపోయిన పిల్ల లు, అనాఽథలు బాల కార్మికులుగా మారి..దుర్భరమైన జీవితాలను సాగిస్తున్నారు. అలాంటి వారికి ఆపరేషన్ స్మైల్/ముస్కాన్ ద్వారా ప్రభుత్వం బాసటగా నిలుస్తోంది. ప్రధానంగా వస్త్ర దుకాణాలు, ఇటుక బట్టీలు, బేకరీలు, హోటళ్లు, భవన నిర్మాణ ప్రదేశాలు, సినిమా హాళ్లు, కిరాణా దుకాణాలు, ఇళ్లల్లో బాలలతో పనులు చేయిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. 41 కేసులు నమోదు కాగా 38 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. నిరంతర పర్యవేక్షణ అవసరం.. ఆపరేషన్ స్మైల్/ముస్కాన్ ద్వారా కాకుండా మిగతా అన్నిరోజుల్లో బాలకార్మిక వ్యవస్థపై నిఘా ఉంచాలని పలువురు కోరుతున్నారు. అంతేకాకుండా బాలకార్మికులుగా గుర్తించిన వారి తల్లిదండ్రులకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి పాఠశాలల్లో చేర్పించి వదిలేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత వారు సక్రమంగా బడికి వెళ్తున్నారా? లేదా? అనేది పర్యవేక్షించడం లేదని పలువురు పేర్కొంటున్నారు. ప్రత్యేక తనిఖీలతో సరిపెట్టకుండా నిరంతరం బాలలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తే ఉత్తమ ఫలితాలు ఉంటాయని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మారని తీరుబాలలను పనిలో పెట్టుకుంటే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిశోర్ ఝా హెచ్చరిస్తున్నా.. ఆపరేషన్ స్మైల్/ముస్కాన్ కార్యక్రమం ద్వారా ఏటా రెట్టింపు సంఖ్యలో బాలకార్మికులు పట్టుబడడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని పోలీస్ శాఖ ఒక్కటే కాకుండా కార్మిక, మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ అఽధికారులు కూడా కృషి చేయల్సిన అవసరం ఉంది.
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ప్రాణాంతక వ్యాధిగ్రస్తులకు ‘చేయూత’మంచిర్యాలటౌన్: తలసేమియా, సికిల్సెల్ ప్రాణా ంతక వ్యాధిగ్రస్తులకు ప్రభుత్వం ‘చేయూత’ అందించనుంది. బాధితులు ప్రతీ పక్షం రోజులకోసారి రక్తం ఎక్కించుకోవడంతోపాటు ప్రతీరోజు మందులు వాడాల్సి ఉంటుంది. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా 1500 మందికిపైగా బాధితులు ఉండగా.. మంచి ర్యాల ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రి, ఆదిలాబాద్లోని రిమ్స్లో ఉచితంగా రక్తం ఎక్కిస్తారు. ఈ వ్యాధుల బారిన పడిన వారిని కాపాడేందుకు రక్తంతోపాటు మందులు అత్యవసరం. ప్రతీ నెల ఒక్కో వ్యాధిగ్రస్తుడికి రూ.6వేల నుంచి రూ.10వేల వరకు ఖర్చవుతుంది. తమను దివ్యాంగులుగా గుర్తించి పింఛన్లు ఇవ్వాలని ఎన్నో ఏళ్లుగా బాధితులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తలసేమియా, సికిల్సెల్, హిమోఫీలియా వ్యాధులను దివ్యాంగుల జాబితాలో చేర్చి సదరం ద్వారా సర్టిఫికెట్లు ఇస్తుండగా.. పింఛన్లపై ప్రభుత్వం నుంచి ఎట్టకేలకు ప్రకటన వెలువడింది. దీంతో బాధితుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది. ఇప్పటి కే ఉమ్మడి జిల్లాలో వ్యాధిబారిన పడిన వారు చికిత్స పొందుతుండగా.. సదరం ద్వారా దివ్యాంగుల ధ్రు వీకరణ పత్రం పొందిన వారు కొందరే ఉన్నారు. సరైన అవగాహన లేక ధ్రువీకరణ పత్రాలు తీసుకోవడం లేదని తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వం పింఛన్ ప్రకటనతో సదరం శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి త్వరగా ధ్రు వీకరణ పత్రాలు మంజూరు చేయాలని బాధితులు కోరుతున్నారు. మంచిర్యాల జిల్లాలో 600 మందికిపైగా బాధితులు ఉండగా, దివ్యాంగుల ధ్రువీకరణ పత్రం పొందిన వారిలో తలసేమియా వ్యాధి గ్రస్తులు 11మంది, సికిల్సెల్ 215, హిమోఫీలియా వ్యాధిగ్రస్తులు 11 మంది మాత్రమే ఉన్నారు.
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పర్యాటకంపై పట్టింపేది?ఇచ్చోడ: ప్రకృతి అందాలు, పచ్చని అడవులు, జాలువారే జలపాతాలకు ఆదిలాబాద్ జిల్లా పేరుగాంచింది. ఇక్కడ సహజసిద్ధంగా ఏర్పడినవి ఎన్నో ఉన్నాయి. వర్షాకాలంలో కుంటాల, గాయత్రి, పొచ్చెర, కోర్టికల్, పెద్దగుండం జలపాతాల అందాలు చూసేందుకు దూరప్రాంతాల నుంచి పర్యాటకులు వస్తుంటారు. చాలాచోట్ల రోడ్లు, సౌకర్యాలు లేవు. బస చేయడానికి వసతులు లేక ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తోంది. పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేసి స్థానికులకు ఉపాధి కల్పిస్తామని ప్రభుత్వం చెబు తున్నా నిధులు మంజూరులో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవ హరిస్తోంది. గతంలో రాష్ట్ర పర్యాటక, అటవీశాఖల ప్రిన్సిపాల్ సెక్రెటరీలు కుంటాల జలపాతాన్ని సందర్శించారు. రోప్వే ఏర్పాటు, కుంటాల దిగువ భాగం కడెం నదిలో పర్యాటకులకు బోటింగ్ సౌకర్యం ఏర్పాటు చేస్తామన్న హామీ ఇచ్చారు. ఇప్పటికి నిధులు మంజూరు కాలేదు. సరైన రోడ్లు లేక..పొచ్చెర మినహా గాయత్రి, కనకాయి, కొర్టికల్, పెద్దగుండం, ఘన్పూర్ జలపాతాలకు వెళ్లడానికి సరైన రోడ్లు లేవు. గాయత్రి వద్ద 2016, 2022లో రెండు సార్లు హైదరాబాద్ అడ్వంచర్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో రాపెల్లింగ్ పోటీలు నిర్వహించారు. సరైన రోడ్డు సౌకర్యం లేకపోవడంతో పర్యాటకులు రావడం లేదు. దాదాపు 4 కి.మీ కాలినడకన వెళ్తే కానీ అక్కడికి చేరుకోలేం. కనకాయి, పెద్దగుండం, ఘన్పూర్ జలపాతాలకు రోడ్లు లేకపోవడంతో సందర్శించడానికి రావడం లేదు. కుంటాల జలపాతం వద్ద పర్యాటకులు ఇలా వచ్చి అలా వెళ్తూ..రాష్ట్రంలో ఎత్తైన జలపాతంలో కుంటాల ఒ కటి. రెండు ఎత్తయిన కొండల మధ్య ఉన్న జలపాతం అందాలు చూడాలంటే దాదాపు 408 మెట్లు కాలినడకన కిందికి దిగాలి. వ యస్సుపైబడినవారు జలపాతాన్ని చూడకుండా వెనుదిరుగుతున్నారు. రోప్వే ఏర్పా టు చేస్తేనే వీటిని అందాలు చూడవచ్చు. గైడ్లు, జలపాతం వద్ద ప్రమాద హెచ్చరికబోర్టు లేకపోవడంతో ప్రమాదాలకు గురైన ఘటనలున్నాయి. గత రెండేళ్ల క్రితం రూ.2 కోట్లతో పర్యాటకుల బస చేయడానికి రిసార్టుల నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు. రెండేళ్లు కావస్తున్న పనులు పూర్తికాలేదు. హైదరా బాద్తోపాటు దూరప్రాంతాల నుంచి వచ్చేవారు నిర్మల్ లేదా ఆదిలాబాద్లో హోటళ్లలో బస చేసి కుంటాలకు రావాల్సి ఉంటుంది. ఇలా వచ్చి అలా వెళ్లిపోతున్నారు.
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చీకటి దందాకు తెరఆదిలాబాద్టౌన్: ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు రిటైర్డ్ ఆర్మీ ఉద్యోగులు గత కొన్నేళ్లుగా అక్రమ దందాకు తెరలేపారు. ఆర్మీ క్యాంటీన్ల నుంచి తక్కువ ధరకు మద్యం తీసుకువచ్చి జిల్లా కేంద్రంతోపాటు ఆయా మండలాల్లో వాటిని అధిక ధరకు విక్రయిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఈ విషయం ఎకై ్సజ్ అధికారులకు తెలిసినప్పటికీ వారికి చిక్కకుండా చీకటి దందాను కొనసాగిస్తుండగా, ఎట్టకేలకు ఎకై ్సజ్ టాస్క్ఫోర్స్ అధికారులు ఇద్దరు నిందితులను పట్టుకున్నారు. వారి నుంచి 97 బాటిళ్లతోపాటు వాహనం సీజ్ చేశారు. వారిని రిమాండ్కు తరలించేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు ఆ శాఖాధికారులు చెబుతున్నారు. గుట్టుచప్పుడు కాకుండా దందాపట్టణంలోని వికలాంగుల కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న రిటైర్డ్ ఆర్మీ ఉద్యోగి ఇచ్చోడ మండలంలోని జున్ని గ్రామానికి చెందినవాడు. గుడిహత్నూర్ మండలం కొల్హారి గ్రామానికి చెందిన మరో రిటైర్డ్ ఉద్యోగి అక్రమ మద్యం వ్యాపారం చేస్తున్నట్లు స మాచారం. జిల్లాకేంద్రంలో నివాసం ఉండే వ్యక్తి గత పదేళ్లుగా ఈ వ్యాపారం కొనసాగిస్తున్నాడు. ఇంటి వద్ద బాటిళ్లను డంప్ చేయడం, గాంధీ పార్క్ రెండో గేటు వద్ద అవసరం ఉన్నవారికి తీసుకువచ్చి విక్రయిస్తుంటాడు. ఎవరికి తెలియకుండా తన బైక్ డిక్కీలో తెచ్చి వాటిని రెండింతలకు అమ్ముతాడు. మద్యం షాపులకు సెలవు ఉన్నరోజు సదరు వ్యక్తికి ఫుల్ గిరాకీ. దీంతో వైన్స్షాపుల యజమానులతో పాటు ఎకై ్సజ్ శాఖకు ఆదాయం నష్టం వాటిల్లుతుంది. నిబంధనల ప్రకారం డిఫెన్స్ బాటిళ్లను ఆర్మీ, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు క్యాంటీన్లో విక్రయిస్తారు. వీటిపై కూడా అమ్మవద్దని రాసి ఉంటుంది. ఈ బాటిళ్లపై ట్యాక్స్, జీఎస్టీ మినహాయింపు ఉంటుంది. సదరు వ్యక్తులు తెలిసిన ఆర్మీ ఉద్యోగుల నుంచి ఐడీకార్డులు తీసుకుని మహారాష్ట్ర, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వాటిని అక్రమంగా తరలిస్తారు. వీరు తీసుకువచ్చే బాటిళ్లు సగం ధరకు అక్కడ లభిస్తే జిల్లా కేంద్రంలో వైన్స్షాపుల్లో లభించే ధరకు వాటిని విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.ఎలా పట్టుబడ్డారంటే..గత కొన్నిరోజులుగా వీరిపై ఎకై ్సజ్ అధికారులు నిఘా పెట్టారు. భోరజ్ మండలంలోని భోరజ్ చెక్పోస్టు వద్ద మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్ నుంచి అక్రమంగా కారులో 97 బాటిళ్లు తీసుకువస్తున్నారు. వీటిలో ఆఫ్టర్డార్క్, డివార్స్, బ్లాక్డాగ్, పీటర్స్కాచ్ వివిధ బ్రాండ్స్ బాటిళ్లు ఉన్నాయి. టాస్క్ఫోర్స్ అధికారు ల వాహనతనిఖీల్లో వీరి బండారం బయటపడింది. ఇద్దరు నిందితులపై కేసు నమోదు చే శారు. అయితే ప్రస్తుతం వారికి స్టేషన్ బెయి ల్ ఇవ్వడంపై జిల్లా కేంద్రంలో చర్చ సాగుతోంది. ఎకై ్సజ్ సీఐ.. వారిని సోమవారం రిమాండ్కు పంపుతామని చెబుతున్నారు. అక్రమంగా మద్యం విక్రయిస్తే చర్యలు నిబంధనల ప్రకారం ఫారెన్, ఆర్మీ, ఇతర రాష్ట్రాల మద్యం జిల్లాలో అమ్మడానికి అనుమతి లేదు. డిఫెన్స్ బాటిళ్లు ఆర్మీ ఉద్యోగులతో పాటు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు మాత్రమే క్యాంటీన్లో విక్రయిస్తారు. వీటిని వీరు మాత్రమే వినియోగించాలి. అమ్మడానికి వీలులేదు. ఎక్కడైన నిబంధనలు ఉల్లంఘించి అమ్మితే కేసులు నమోదు చేస్తాం. – ఎల్.జీవన్రెడ్డి, ఆదిలాబాద్ డీఎస్పీ
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వసూళ్లకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలుచెన్నూర్: ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల వద్ద నుంచి అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడితే చర్యలు తప్పవని అదనపు కలెక్టర్ చంద్రయ్య అన్నారు. ఆదివారం పట్టణంలోని 1, 8 వార్డుల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలను పరిశీలించారు. బిల్లులు మంజూరు చేయిస్తామని ఎవరైనా డబ్బులు అడుగుతున్నారా? అని లబ్ధిదారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఇళ్ల నిర్మాణంలో అవినీతి, అక్రమాలకు తావులేకుండా అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. ఆయన వెంట మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పెద్దింటి పద్మ, తహసీల్దార్ మల్లికార్జున్, డిప్యూటీ తహసీల్దార్ సనత్ కుమార్, ఎంఈవో సత్యనారాయణ, వైస్ చైర్మన్ వినయ్కుమార్, కౌన్సిలర్లు, మున్సిపల్ సిబ్బంది ఉన్నారు.
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విద్యుత్ షాక్తో హత్య కుట్ర భగ్నంఆదిలాబాద్రూరల్: విద్యుత్ షాక్తో ఒకరి హత్యకు చేసిన కుట్రను ఆదిలాబాద్రూరల్ పోలీసులు భగ్నం చేశారు. పోలీసుస్టేషన్లో సీఐ రహీం పాషా వివరాలు వెల్లడించారు. మండలంలోని అంకోలికి చెందిన సుడగొణి సుధాకర్గౌడ్ను వ్యక్తిగత కక్షతో హత్య చేయాలని ప్రధాన నిందితుడు మడిగం స్వామి కుట్ర పన్నాడు. బడే రమేశ్, పుల్లేడు గంగన్నలకు డబ్బు ఆశ చూపి సహకారం తీసుకున్నాడు. పథకం ప్రకారం అర్ధరాత్రి సమయంలో బాధితుడి ఇంటి పైకప్పు ద్వారా విద్యుత్ తీగను బెడ్ వరకు ఏర్పాటు చేసి, ప్లగ్కు కనెక్షన్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించారు. అదే సమయంలో సుధాకర్గౌడ్ బయటకు రావడంతో నిందితులు పరారయ్యారు. సాంకేతిక విచారణ ఆధారంగా రమేశ్, గంగన్నను అరెస్ట్ చేసి వారి నుంచి కరెంట్వైరు, నగదు, ఒక సెల్ఫోన్ను స్వా ధీనం చేసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. పరారీలో ఉన్న స్వామి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. కేసు ఛేదనలో కీలకపాత్ర పోషించిన ఎస్సై విష్ణువర్ధన్, అధికారులు, సిబ్బందిని అభినందించారు.
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మూడు గంటల్లో 32 కి.మీ పరుగునిర్మల్టౌన్: స్నేహితుల దినోత్సవం పురస్కరించుకుని నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ సైక్లింగ్ క్లబ్ నిర్వాహకుడు, ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ కిరణ్కుమార్ ఆదివారం వినూత్న రీతిలో రన్నింగ్ చేసి అందరిలో స్ఫూర్తి నింపారు. ఖానాపూర్ నుంచి నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రం వరకు ఉన్న 32 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఆ యన కేవలం 3 గంటల్లోనే పరుగెత్తి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ కిరణ్కుమార్ మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలని కోరారు. యువత చెడు వ్యసనాలకు దూరంగా ఉంటూ, రోజులో కొంత సమయాన్ని వాకింగ్, రన్నింగ్, సైక్లింగ్ లేదా వ్యాయామం కోసం కేటాయించాలని సూచించారు. ఈ సుదీర్ఘ పరుగును విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన డాక్టర్ కిరణ్కుమార్ను ఖానాపూర్, నిర్మల్ సైక్లింగ్ క్లబ్ సభ్యులు, స్థానిక యువత, క్రీడాకారులు అభినందించారు.
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తల్లిపాలే ఇవ్వాలితల్లిపాలను పట్టడం వల్ల బిడ్డలో రోగ నిరోధక శక్తి పెంపొంది, ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. పుట్టిన నాటి నుంచి బిడ్డ తాగినన్ని రోజులు తల్లి పాలు ఇవ్వాలి. ఆరు నెలల వరకు తల్లిపాలే ఇవ్వాలి. ఆతర్వాత పౌష్టికాహారం అందిస్తూ, తల్లిపాలు ఇవ్వాలి. – డాక్టర్ నరేందర్ రాథోడ్, డీఎంహెచ్వో ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్నాంఏటా ఆగస్టు మొదటి వారంలో తల్లిపాల వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. తల్లిపాల విశిష్టతను తెలిపేలా అన్ని అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. గర్భిణులు, బాలింతలు తల్లి పాల విశిష్టతను తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. – రౌఫ్ఖాన్, జిల్లా సంక్షేమాధికారి
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బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలిబెల్లంపల్లి: గిరిజన బాలుర ఆశ్రమ పాఠశాలలో ఫుడ్ పాయిజన్ ఘటనకు కారకులైన బా ధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని బీఆర్ఎస్వీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బడికెల శ్రావణ్ డిమాండ్ చేశారు. ఆదివారం ఆశ్రమ పాఠశాలకు వెళ్లి ఫుడ్ ఫాయిజన్తో అస్వస్థతకు గురైన విద్యార్థులను పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నాణ్యమైన ఆహారం, పరిశుభ్రమైన తాగునీరు అందించకపోవడం వల్లే ఫుడ్ పాయిజన్ జరిగిందన్నారు. ఇలాంటి ఘట నలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్వీ నాయకులు కొట్టే రాకేష్, యాసిన్, విజయ్, సుమంత్, అరుణ్, అఖిల్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అమ్మపాలు అమృతంమంచిర్యాలటౌన్: పుట్టినప్పటి నుంచే బిడ్డకు తల్లిపాలు ఇవ్వడం ఎంతో శ్రేయస్కరం. బిడ్డను ఆరోగ్యంగా ఉంచేందుకు, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచేందుకు తల్లిపాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.. ప్రతీ బాలింత తన బిడ్డకు తప్పనిసరిగా తల్లిపాలు ఇవ్వాలి.. అమ్మపాలు అమృతం..అని జిల్లా శిశు, మహిళా, వయోవృద్ధులు, దివ్యాంగుల సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో బాలింతలు, గర్భిణులకు అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఈనెల 1 నుంచి 7 వరకు తల్లిపాల వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. బిడ్డకు అమ్మ పాలు అమృతం. పోతపాల కంటే తల్లిపాలు తాగే పిల్లలు బలంగా, తెలివిగా ఉంటారన్నది నిరూపితమైన వాస్తవం. తల్లిపాలతో శిశువు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో, వజ్ర సమానమైన రోగ నిరోధక శక్తిని పొందాలంటే తల్లిపాలు పట్టించాల్సి ందే. పుట్టిన బిడ్డకు తల్లిపాటు పడితే శిశువుతో పాటు, తల్లికీ లాభాలున్నాయి. రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఇంతటి విశిష్టత కలిగిన తల్లిపాల ప్రాముఖ్యతను చాటేందుకు ఐసీడీఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఏటా తల్లిపాల వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. పుట్టిననాటి నుంచి ఆర్నెల్ల వరకు బిడ్డ పుట్టిన మొదటి అరగంటలోపు తల్లులకు వచ్చే ముర్రుపాలను కచ్చితంగా శిశువుకు పట్టాలి. దీనివల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరగడమే కాకుండా బిడ్డకు సమతుల్యమైన పోషకాహార పదార్థాలు అందుతా యి. ఇందులో మాంసకృత్తులు, విటమిన్ ‘ఏ’ ఉంటుంది. బిడ్డ పుట్టిన గంట నుంచి 6 నెలల వరకు తల్లిపాలు తప్ప మరే పదార్థాలూ ఇవ్వకూడదు. తల్లి పాలు తేలికగా అరుగుతాయి. శుభ్రంగా ఎటువంటి క్రిములు లేకుండా ఉంటాయి. శ్వాసకోశ, అలర్జీ, అస్తమా, చర్మవ్యాధుల నుంచి పిల్లలను రక్షిస్తాయి. బిడ్డ మానసిక, శారీరక వికాసానికి అవసరమైన పోషకాలు అందిస్తాయి. రోజులో బిడ్డకు 8 నుంచి 10 సార్లు పాలు ఇవ్వాలి. ఆరు మాసాల తర్వాత నుంచి బిడ్డకు తల్లిపాలతో పాటు అనుబంధ ఆహారం ఇవ్వాలి. రెండేళ్ల వరకు క్రమం తప్పకుండా పాలు పట్టాలి. దీనివల్ల ఎలాంటి వ్యాధులు దరిచేరకుండా బిడ్డ ఎదుగుదల సక్రమంగా ఉంటుంది. తల్లిపాలు పుష్కలంగా రావాలంటే గర్భిణిగా ఉన్నప్పటి నుంచే పోషక విలువలున్న ఆహారం, పాలు, చేపలు, గుడ్లు, తాజా కూరగాయలు, పండ్లు తగిన మోతాదులో తీసుకోవాలి. పాలివ్వడం వల్ల తల్లికి లాభమే... తల్లులు చనుబాలు ఇవ్వడం వల్ల గర్భధారణ తర్వాత రక్తస్రావ ప్రమాదం తగ్గడంతో పాటు త్వరగా కోలుకుంటారు. జీవితాంతం ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. చనుబాలు ఇచ్చినందు వల్ల ఊబకాయం వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. గర్భధారణకు పూర్వం ఉన్న బరువును తిరిగి పొందగలుగుతారు. బిడ్డకు పాలు పట్టించడం వల్ల రొమ్ము, గర్భ సంచి క్యాన్సర్లు రావు. తల్లులకు మలి వయసులో వచ్చే అస్టియో పొరొసిన్(ఎముకల బలహీనత) నుంచి కాపాడుతుంది. తల్లి శిశువుల మధ్య బంధాన్ని పెంపొందిస్తుంది.తల్లిపాలతోనే బిడ్డకు ఆరోగ్యంతల్లిపాలు శిశువుకు సంపూర్ణమైన సంతులిత ఆహారాన్ని అందిస్తాయి. నాణ్యమైన ప్రొటీన్లు, ఒమెగా 3,.6 అలాగే 9 బిడ్డ మెదడుకు వికాసానికి తోడ్పడుతాయి. ఈ పాలలో బిడ్డలకు అవసరమయ్యే విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులోని లాక్టోజ్ వల్ల క్యాల్షియం నిల్లలు పెరుగుతాయి. బిడ్డను రక్తహీనత నుంచి కాపాడుతాయి. తొలి నెలలో శిశువులను వివిధ రకాల అంటు వ్యాధుల బారినుంచి కాపాడుతాయి. బిడ్డ మనోవికాసానికి తోడ్పడుతాయి. బిడ్డ మృదువైన మల విసర్జనకు, మలబద్ధకం సమస్య నివారణకు తోడ్పడుతాయి. జీర్ణ మండలాన్ని వృద్ధి చేస్తాయి. తల్లిపాల ద్వారా బిడ్డలకు డయేరియా, నిమోనియా వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుండి కాపాడుకోవచ్చు. క్యాన్సర్, చెవికి సంబంధించిన వ్యాధులు, గుండె జబ్బులు వంటి వ్యాధుల బారి నుంచి కూడా రక్షణ కల్పిస్తాయి. ఎలర్జీ, అస్తమా, డయాబెటీస్ వంటి వ్యాధులు దరిచేరవు. బాల్యంలో, యవ్వనంలో ఊబకాయం వచ్చే ప్రమాదం తక్కువ.జిల్లాలోని అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, చిన్నారులు, గర్భిణులు, బాలింతల వివరాలుప్రాజెక్టు అంగన్వాడీ కేంద్రాలు చిన్నారులు గర్భిణులు బాలింతలు మంచిర్యాల 244 2,406 1,110 839 లక్సెట్టిపేట 203 2,165 642 502 చెన్నూర్ 245 2,976 901 764 బెల్లంపల్లి 283 2,974 996 856 మొత్తం 975 10,521 3,649 2,961
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లేబర్కోడ్ల రద్దుకు పోరాడాలిపాతమంచిర్యాల: కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన నాలుగు లేబర్ కోడ్లు రద్దు చేసేంత వరకు పోరాడాలని ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎస్.విలాస్ పిలుపునిచ్చారు. ఆదివారం జిల్లా కేంద్రంలో ఏఐటీయూసీ జిల్లా నాలుగో మహాసభ ని ర్వహించారు. ముందుగా సీనియర్ నాయకుడు చిప్ప నర్సయ్య జెండా ఆవిష్కరించారు. అనంత రం పట్టణంలోని వీధుల్లో ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వందేళ్ల పో రాటాల ఫలితంగా సాధించుకున్న కార్మిక చట్టాల ను కార్పొరేట్కు అనుకూలంగా మలిచారన్నారు. ఈ నెల 6 నుంచి 8 వరకు కరీంనగర్లో రాష్ట్ర మ హాసభ, డిసెంబర్లో బెంగళూర్లో జాతీయ మహా సభ నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. సమావేశంలో ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర గౌరవ అధ్యక్షుడు వాసిరెడ్డి సీతా రామయ్య, సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుడు కలవేన శంకర్, ఏఐటీయూసీ జిల్లా అధ్యక్షుడు అక్బర్ అలీ, ప్రధాన కార్యదర్శి మేకల దాసు, సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి రామడుగు లక్ష్మణ్, పట్టణ అధ్యక్షుడు ఖలిందర్ అలీఖాన్, తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఏఐటీయూసీ జిల్లా కార్యవర్గం ఎన్నిక ఈ సందర్భంగా ఏఐటీయూసీ జిల్లా కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకున్నారు. జిల్లా అధ్యక్షుడిగా అక్బర్ అలీ, ప్రధాన కార్యదర్శిగా మేకల దాసు, గౌరవ అధ్యక్షుడిగా మిట్టపల్లి వెంకటస్వామి, ఉపాధ్యక్షులుగా ముస్కె సమ్మయ్య, మిట్టపల్లి పౌలు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఖలిందర్ అలీఖాన్, కార్యదర్శులుగా తోక ల సరస్వతి, అఫ్రోజ్ఖాన్, కోశాధికారిగా దాగం మల్లేశ్ ఎన్నికయ్యారు. ఎన్నికయ్యారు.
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పెళ్లింట విషాదంకోటపల్లి: పక్షం రోజుల్లో కూ తురు పెళ్లి.. కుటుంబం ప నుల్లో బిజీగా ఉన్న తరుణంలో ఇంటి పెద్ద మరణం ఆ కుటుంబాన్ని తీవ్ర దుఃఖంలో నింపింది. మండలకేంద్రంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మండలకేంద్రానికి చెందిన కత్తర్ల శంకర్(49) గ్రామ పంచాయతీలో మల్టీపర్పస్ వర్కర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. ఆదివారం తెల్లవారు జామున కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని వచ్చి నిద్రపోయాడు. ఈ క్రమంలో ఆయనకు ఎవరో ఫోన్ చేస్తుండగా ఎంతకీ లిఫ్ట్ చేయలేదు. భార్య పద్మ వచ్చి గమనించి నిద్రలేపగా స్పందించడం లేదు. వెంటనే అందించిన సమాచారంతో అంబులెన్స్ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని శంకర్ను పరీక్షించి మృతిచెందినట్లు తెలిపారు. మృతుడికి ఇద్దరు కూతుళ్లు. ఈనెల 16న పెద్ద కూతురు సాయికీర్తన వివాహం జరగాల్సి ఉండగా ఇంటి పెద్ద మృతితో విషాదచాయలు అలుముకున్నాయి.
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ఉధృతంగా పెన్గంగ..సిర్పూర్(టి): ఎగువన మహారాష్ట్రలో నాలుగురోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు పెన్గంగ ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. వరద ప్రవాహం, మహారాష్ట్ర వార్ద నదిపై ఉన్న గేట్లు ఎత్తేయడంతో నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. శనివారం వరద ఉధృతి పెరుగుతుండడంతో మండలం మీదుగా ఉన్న రెండు అంతర్రాష్ట్ర రహదారిపై రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వెంకట్రావ్పేట్–పోడ్సా అంతర్రాష్ట్ర రహదారిలో హైలెవల్ వంతెనపై వరద చేరడం, సిర్పూర్(టి)–మాకిడి అంతర్రాష్ట్ర రహదారిలో హుడ్కిలి సమీపంలోని లోలెవల్ వంతెన వరద నీటిలో మునిగింది. దీంతో హుడ్కిలి, జక్కాపూర్, మాకిడి గ్రామాలతోపాటు మహారాష్ట్ర గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. రెవెన్యూ, పోలీసు అధికారులు వంతెనల వద్ద సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసి ప్రయాణాలు సాగించకుండా చర్యలు చేపట్టారు.
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నిందితులకు శిక్షపడేలా చూడాలిఆదిలాబాద్టౌన్: దర్యాప్తు పకడ్బందీగా నిర్వహించి బాధితులకు న్యాయం చేసి నిందితులకు శిక్షపడేలా చూడాలని ఎస్సీ, ఎస్టీ కోర్టు జడ్జి బి.సి శశికుమార్ అన్నారు. జిల్లాకేంద్రంలోని కోర్టు ప్రాంగణంలో ఉ మ్మడి జిల్లా పరిధిలోని ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసులకు సంబంధించిన దర్యాప్తు అధికారులతో శనివారం సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జడ్జి మాట్లాడుతూ ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసుల్లో బాధితులకు సత్వర న్యాయం అందేలా చూడాలన్నారు. ఆలస్యం జరిగితే ప్రజలకు కోర్టులపై విశ్వాసం కోల్పోతారని తెలిపారు. ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే నేరస్థలంలో సాక్ష్యాలు సేకరించి దర్యాప్తు చేపట్టాలన్నారు. నిర్దిష్ట సమయంలో చార్జిషీటు దాఖలు చేసి కోర్టులో సాక్షులను ప్రవేశపెట్టి నేరం రుజువు చేయాలన్నారు. బాధితులకు న్యాయం చేసి వారికి రావల్సిన నష్టపరిహారం అందేలా చూడాలన్నారు. సమావేశంలో పీపీ ముస్కు రమణారెడ్డి, అదనపు ఎస్పీ సురేందర్రావు, ఉమ్మడి జిల్లా పరిధిలోని ఏసీపీ, డీఎస్పీలు ఎల్.జీవన్రెడ్డి, ప్రకాశ్, వెంకటేశ్వర్లు, కిరణ్కుమార్, అశోక్, లైజన్ అధికారులు రమేశ్, ఈశ్వర్సింగ్, రాఘవేందర్, ఉమాదేవి, గంగాసింగ్, పరశురాం, పండరి, రవీందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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చెరవీడిన బాల్యంమంచిర్యాలక్రైం: పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ఆపరేషన్ ముస్కాన్ కార్యక్రమం సత్ఫాలితాలనిస్తోంది. ఈ ఏడాది జూలై 1న జిల్లాలో ప్రారంభమైన ఆపరేషన్ ముస్కాన్ 31తో ముగిసింది. కార్మిక శాఖ, చైల్డ్ వెల్ఫేర్, శిశు సంక్షేమ శాఖ, రెవెన్యూ, ఎన్జీవో అధికారుల సమన్వయంతో తనిఖీలు నిర్వహించారు. 127 మంది బాలబాలికలను చెరవిడిపించి విముక్తి కల్పించారు. ఇటుక బట్టీలు, బేకరీలు, ఆటోస్టోర్స్, ఇళ్లల్లో పని చేస్తున్న వారిని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, వసతిగృహల్లో చేర్పించారు. ఇందులో 102 మంది బాలలు, 25 మంది బాలికలు ఉన్నారు. ఆరు కేసులు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఏడుగురిని అరెస్టు చేశారు. బాలబాలికలను పనిలో పెట్టుకుంటే చర్యలు తీసుకుంటామని రామగుండం సీపీ అంబర్ కిషోర్ ఝా ప్రకటించారు.
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బాలల హక్కులపై అవగాహన ఉండాలిమంచిర్యాలఅగ్రికల్చర్: బాలల హక్కుల పరిరక్షణపై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన కలిగి ఉండాలని జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి, జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్మన్ వీరయ్య అన్నారు. శనివారం కలెక్టరేట్లో కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్, డీసీపీ ఏ.భాస్కర్, జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ పి.చంద్రయ్య, అదనపు సీనియర్ సివిల్ జడ్జి, జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి రామ్మోహన్రెడ్డి, అదనపు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కే.నిరోషా, స్పెషల్ జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్(ఎకై ్సజ్) బి.కృష్ణతేజలతో కలిసి జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో బాలల హక్కుల పరిరక్షణ, పోక్సో చట్టంపై ఏర్పాటు చేసిన ఒక్కరోజు అవగాహన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బాలల హక్కుల పరిరక్షణ అధికారులను నియమించినట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా సంక్షేమ శాఖ అధికారి రౌఫ్ఖాన్, బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు కొత్త సత్తయ్య, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రాష్ట్రస్థాయి అథ్లెటిక్స్ పోటీలకు ఎంపికమంచిర్యాలరూరల్(హాజీపూర్): ముల్కల్లలోని తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశా ల, జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులు రాష్ట్రస్థా యి కిడ్స్, జూనియర్, సీనియర్ అథ్లెటిక్స్ క్రీడా పోటీలకు ఎంపికయ్యారు. అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ జిల్లా కార్యదర్శి మారయ్య ఆధ్వర్యంలో ఇటీవల మంచిర్యాల ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల మైదానంలో నిర్వహించిన జిల్లాస్థాయి పోటీల్లో గురుకుల విద్యార్థులు అండర్–8 విభాగంలో గణేశ్, అండర్–10లో రిత్విక్, కార్తిక్, అండర్–12లో సాయిచరణ్, అండర్–16 విభాగంలో యశ్వంత్ ప్రతిభ కనబర్చా రు. ఈనెల 7, 8 తేదీల్లో హన్మకొండ జవహర్లాల్ నెహ్రూస్టేడియంలో జరిగే రాష్ట్రస్థాయి పో టీలకు అర్హత సాధించారు. ప్రిన్సిపాళ్లు, వైస్ ప్రిన్సిపాళ్లు, పీడీ, పీఈటీ వీరిని అభినందించారు.
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లోటు నుంచి అధికంమంచిర్యాలఅగ్రిలకల్చర్: జిల్లాలో గత మూడు రోజులుగా కురిసిన భారీ వర్షాలతో వర్షపాతం లోటు నుంచి ఒక్కసారిగా అధిక శాతానికి చేరింది. అల్పపీడన ప్రభావంతో కురిసిన వర్షాలు జిల్లా కరువు కోరల్లో నుంచి బయటపడేసినట్లు అయ్యింది. చెరువులు, కుంటలు, ప్రధాన ప్రాజెక్టుల్లో భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది. శుక్రవారం రాత్రి నుంచి శనివారం వరకు 8.7మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. వర్షాలు శనివారం కాస్త తెరిపి ఇవ్వడంతో రైతులు పొలం పనులు, కలుపు, ఎరువులు, చీడపీడల మందుల పిచికారీలో బిజీగా మారారు. జలాశయాల కింద వరిసాగుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ ఏడాది 3.51 లక్షల ఎకరాల్లో వివిధ పంటలు సాగవుతాయని అధికారులు అంచనా వేయగా.. సరైన సమయంలో వర్షాల్లేక ఆ అంచనాలు తారుమారయ్యాయి. ఇప్పటివరకు 1.86లక్షల ఎకరాల్లో మాత్రమే సాగయ్యాయి. జూలై 29న 80.6మిల్లీమీటర్లు, 30న 102.8, 31న 79.7మిల్లీమీటర్లు మొత్తంగా 263.1మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. జూలై 28వరకు జిల్లా సగటున 26శాతం లోటు ఉండగా.. 26శాతం అధికానికి చేరుకుంది. దండేపల్లి మండలం మినహా అన్ని మండలాల్లో సాధారణం నుంచి అధిక వర్షపాతం నమోదైంది. ఆరుతడి పంటలకు సరిపడా వర్షం కురువడంతో మొక్కజొన్న, పత్తి పంటలు జీవం పోసుకుని కళకళలాడుతున్నాయి. మరోవైపు వరినాట్లు జోరందుకున్నాయి. కొందరు రైతులు సేంద్రియ ఎరువులు కలియదున్నడం, పొలం గట్లు చెక్కడం, జంబుకొట్టి నాటు వేసేందుకు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే వరినార్లు ముదిరినా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో నాట్లు వేస్తున్నారు. మరికొందరు ఇప్పుడే నారుపోస్తున్నారు.
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వర్షపాతం వివరాలు(మిల్లీమీటర్లలో)నెల కురువాల్సింది కురిసింది శాతం జూన్ 160 140.9 16 లోటు జూలై 313.5 464.6 26 అధికం జిల్లాలో సాగైన పంటలు(ఎకరాల్లో) పంట సాగు పత్తి 1,69,344 వరి 14,762 కంది 1,178 పెసలు 175 మొక్కజొన్న 44 మినుము 04 కూరగాయలు 519 మొత్తం 1,86,026
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రహదారులతోనే గ్రామాల అభివృద్ధినెన్నెల: గ్రామాల సమగ్ర అభివృద్ధికి నాణ్యమైన రహదారుల నిర్మాణమే ప్రధాన ఆధారమని బెల్లంపల్లి ఎమ్మెల్యే గడ్డం వినోద్ అన్నారు. శనివారం జోగాపూర్ టీ రోడ్డు నుంచి మైలారం మత్తడి వాగు బ్రిడ్జి వరకు రూ.1.70 కోట్లతో బీటి రోడ్డు నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతీ హామీ నెరవేర్చే దిశగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పని చేస్తోందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు గట్టు మల్లేష్, డీసీసీ ఉపాధ్యక్షుడు హరీష్గౌడ్, నాయకులు తోట శ్రీనివాస్, మల్లాగౌడ్, శంకరయ్య, గట్టు శివలింగయ్య, రాజ్కుమార్, గజేందర్సింగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాగా, నార్వాయిపేట గ్రామ సర్పంచ్ కున్సోతు నారాయణ మాజీ ఎంపీపీ తారాచంద్ ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యే వినోద్ సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేశారు.
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నిషేధిత గడ్డిమందు తరలిస్తున్న నలుగురి అరెస్టుతాండూర్: భీమిని పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో రెండు వేర్వేరు చోట్ల నిషేధిత గడ్డిమందు తరలిస్తున్న నలుగురిని పోలీసులు శనివారం అరెస్ట్ చేశారు. తాండూర్ పోలీసు సర్కిల్ కార్యాలయంలో మంచిర్యాల డీసీపీ ఎగ్గడి భాస్కర్ వివరాలు వెల్లడించారు. ముందస్తు సమాచారంతో భీమిని ఎస్సై కోటేశ్వర్ తన సిబ్బందితో కలిసి భీమిని మండలం రాంపూర్ శివారులో తనిఖీ నిర్వహించారు. ఇన్నోవా కారులో తరలిస్తున్న గడ్డి మందును స్వాధీనం చేసుకుని ఇద్దరిని అదుపులో తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా వెంకటాపూర్ శివారులో తనిఖీ నిర్వహించగా రెండు బైక్లపై గడ్డి మందు తరలిస్తున్న ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసి వారి నుంచి నాలుగు క్యాన్ల, 10 ప్యాకెట్ల గడ్డి మందును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొత్తం 22 క్యాన్లలో రూ.1.04 లక్షల విలువ కలిగిన 210 లీటర్ల గడ్డి మందు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు డీసీపీ తెలిపారు. ఈ ఘటనలో నిందితులైన కాగజ్నగర్ మండలం అందవెల్లి గ్రామానికి చెందిన గుండ రాజు, బట్టుపల్లికి చెందిన పార్వతి కిరణ్, భీమిని మండలం వెంకటాపూర్కు చెందిన రుకుం వెంకటేశ్, పల్లె రవీందర్ను అరెస్ట్ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఇన్నోవా కారు, రెండు బైక్లు స్వా ధీనం చేసుకున్నామన్నారు. నిందితులు మహారాష్ట్రలోని రాజురాలో గడ్డి మందును కొనుగోలు చేసి భీమిని మండల పరిధిలోని రైతులకు అమ్మడానికి ప్రయత్నించగా వారిని చాకచక్యంగా పట్టుకుని కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. నిషేధిత పత్తి విత్తనాలు, గడ్డి మందును ఎవరైన విక్రయిస్తే పీడీ యాక్టు నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించారు. బెల్లంపల్లి ఏసీపీ కిరణ్కుమార్, సీఐ దేవయ్య, ఎస్సైలు కోటేశ్వర్, ప్రసాద్రావు పాల్గొన్నారు.
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స్నేహానికి గుర్తుగా.. పోస్టుకార్డుదండేపల్లి: సెల్ఫోన్లు అందుబాటులోకి రావడంతో దేశ, విదేశాల్లో ఉంటున్న మిత్రులు సైతం ప్రతీ రోజు మాట్లాడుకుంటున్నారు. కొన్నేళ్ల క్రితం దూర ప్రాంతాల్లోని మిత్రులు తమ యోగక్షేమాలను ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల ద్వారా తెలియజేసేవారు. దండేపల్లికి చెందిన బొమ్మెన మహేష్కు సంగారెడ్డిలో ఉండే తన చిన్ననాటి మిత్రుడు ప్రవీణ్కుమార్ 1996లో తన యోగాక్షేమాలతోపాటు మిత్రులు ఎలా ఉన్నారని తెలుసుకునేందుకు అప్పట్లో ఒక పోస్టుకార్డు రాశారు. ఆ పోస్టుకార్డును స్నేహానికి ప్రతీకగా ఇప్పటికీ భద్రపర్చానని, దానిని చూసిన ప్రతీసారి తన మిత్రుడితోపాటు బాల్యం గుర్తుకు వస్తుందని మహేష్ తెలిపాడు.
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జల్సాలకు అలవాటుపడి బైక్ల చోరీకాజీపేట: జల్సాలకు అలవాటుపడి ఈజీ మనీ కోసం బైక్ల చోరీకి పాల్పడుతు న్న అంతర్ జిల్లా నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసినట్లు సీఐ శ్యాంసుందర్ తెలిపారు. కాజీపే ట పీఎస్లో శనివారం ఈమేరకు వివరా లు వెల్లడించారు. మంచిర్యాల జిల్లా శ్రీరాంపూర్ మండలం మల్లికార్జుననగర్ కు చెందిన తోటపల్లి రాజు ఇటీవలి కాజీ పేట రైల్వే పరిసర ప్రాంతాల నుంచి వరుసగా బైక్ చోరీలకు పాల్పడుతున్నాడు. ఈ ఘటనలపై బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేపట్టారు. సీసీ ఫుటేజీలు, సాంకేతిక ఆధారాలు, స్థానికుల సమాచారంతో రాజును గు ర్తించి అరెస్ట్ చేసి, అతని నుంచి నాలుగు వాహనాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సీఐ తెలిపారు. ఎస్సైలు బి.శివ, తాళ్లపల్లి యాదగిరి, మౌనిక, క్రైం టీం సభ్యులు క్రాంతికుమార్, కుమారస్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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‘ఎల్లంపల్లి’ని సందర్శించిన మంత్రులుమంచిర్యాలరూరల్(హాజీపూర్): ఎల్లంపల్లి శ్రీపాదసాగర్ ప్రాజెక్ట్ను రాష్ట్ర నీటిపారుదల, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి శనివారం సందర్శించారు. ఆయన వెంట సమాచార, సాంకేతిక, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు, కార్మిక శాఖ మంత్రి వివేక్వెంకటస్వామి, ఎస్సీ, గిరిజన శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్కుమార్, ఎమ్మెల్యేలు మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే కే.ప్రేమ్సాగర్రావు, బెల్లంపల్లి ఎమ్మెల్యే వినోద్, రామగుండం ఎమ్మెల్యే రాజ్కుమార్ఠాకూర్ ఉన్నారు. ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ను సందర్శించి నీటిమట్టం వివరాలు తెలుసుకుని గేట్ల ఎత్తివేత సమయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, ప్రాజెక్ట్ దిగువ ప్రాంతంలో ప్రజలు ఎవరూ ఇబ్బందులు పడకుండా పరిస్థితులు సమీక్షించాలని మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి ఆదేశించారు. జలయజ్ఞంలో భాగంగా నిర్మించిన ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగపడుతోందని అన్నారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అందరూ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని తెలిపారు. నీటిమట్టం, పనితీరు, ఇన్ఫ్లో, అవుట్ ఫ్లో వివరాలను పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా ప్రాజెక్ట్ అధికారులు వివరించారు. మంత్రులకు ఘనస్వాగతంమంచిర్యాల జిల్లాకు విచ్చేసిన మంత్రులు ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి, దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబులకు జిల్లా కలెక్టర్ కుమార్దీపక్, డీసీపీ ఎగ్గడి భాస్కర్, మంచిర్యాల నగర మేయర్ ధర్ని మధుకర్ పుష్పగుచ్ఛాలు అందజేసి ఘన స్వాగతం పలికారు.
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‘ఎల్లంపల్లి’ గేట్లు మూసివేతమంచిర్యాలరూరల్(హాజీపూర్)/వేమనపల్లి: ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ గేట్లు మూసివేశారు. ప్రాజెక్ట్ పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 20.175 టీఎంసీలకు గాను శనివారం 19.950 టీఎంసీల నీటిమట్టంతో ఉంది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి ఇన్ఫ్లో 5 వేల క్యూసెక్కులు, కడెం ప్రాజెక్ట్ నుంచి 5వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు వస్తోంది. హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ పథకానికి 285 క్యూసెక్కులు, నంది పంప్హౌజ్కు 15,750 క్యూసెక్కుల నీటిని తరలిస్తున్నారు. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు గేట్లు మూసివేశారు. వేమనపల్లిలో ప్రాణహిత నది మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రాల సరిహద్దులను కలుపుతూ నిండుగా ప్రవహిస్తోంది.
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నేడు క్వారీ దుర్గాదేవి జాతరమంచిర్యాలరూరల్(హాజీపూర్): హజీపూర్ మండలం గఢ్పూర్ శివారు ఎంసీసీ క్వారీ గుట్టల్లో కొలువై ఉన్న దుర్గాదేవి జాతర ఆదివారం నిర్వహించనున్నారు. ఉదయం ప్రత్యేక పూజలు అనంతరం దుర్గాదేవి దర్శనాలతోపాటు కుంకుమార్చనలు, తీర్థప్రసాద వితరణ ఉంటుందని ఆలయ కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు. జాతర కోసం తరలివచ్చే భక్తుల కోసం ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతుందని పేర్కొన్నారు. డీసీపీ భాస్కర్, ఏసీపీ ప్రకాశ్, సీఐ ప్రమోద్ ఆధ్వర్యంలో బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ మార్గాలు..మంచిర్యాలటౌన్: క్వారీ జాతరకు వెళ్లే భక్తులు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రత్యేక రూట్ మ్యాప్ సిద్ధం చేసి, ట్రాఫిక్ మార్గాలను నిర్ణయించినట్లు మంచిర్యాల మేయర్ దర్ని మధుకర్ తెలిపారు. జిల్లా కేంద్రంలోని ఎంసీసీ నుంచి క్వారీకి వెళ్లేదారిలో రాళ్లవాగు బ్రిడ్జి వద్ద కోతకు గురైన అప్రోచ్ రోడ్డును సీఐ ప్రమోద్రావుతో కలిసి పరివీలించారు. మేయర్ మాట్లాడుతూ జాతరకు వెళ్లే భక్తులు డీసీపీ కార్యాలయం పక్క నుంచి కార్మెల్ స్కూల్, గ్రీన్సిటీ మీదుగా వెళ్లాలని, తిరిగివచ్చే వారు ఆండాళమ్మ కాలనీ, రంగంపేట మీదుగా పాతమంచిర్యాల నుంచి రావాలని సూచించారు. కార్పొరేటర్ కాకుల వరలక్ష్మి యువరాజ్, మంచిర్యాల మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ రామగిరి బానేష్, వైస్ చైర్మన్ జాలే రాయలింగు, మంచిర్యాల కార్పొరేషన్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు తూముల నరేశ్, మాజీ బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు పూదరి తిరుపతి ఉన్నారు.
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ఆపదలో ఆపన్నహస్తంజన్నారం: జన్నారం ప్రభుత్వ బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో 1991–92 విద్యాసంవత్సరం మండలంతోపాటు పరిసర గ్రామాల వారు చదివారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, వ్యాపారవేత్తలుగా స్థిరపడ్డారు. ఎక్కువ మంది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులుగా పని చేస్తున్నారు. ఇప్పటికీ విద్యార్థులంతా కలుస్తుంటారు. రేండ్లగూడకు చెందిన ఓ స్నేహితుడు రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించగా.. అతడి కూతురు వివాహానికి కొంత సహాయం అందించారు. చర్లపల్లి గ్రామంలో మరో స్నేహితుడు మృతిచెందగా కుటుంబ సభ్యులకు కొంత సహాయం చేశారు. ఇటీవల పొనకల్కు చెందిన స్నేహితుడు అనారోగ్యంతో మృతిచెందగా రూ.31 వేలు అందజేసి కుటుంబానికి ధైర్యం ఇచ్చారు.
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బస్సు కిందపడి ఒకరి ఆత్మహత్యమంచిర్యాలరూరల్(హాజీపూర్): బస్సు కింద పడి ఒకరు ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన హాజీపూర్ మండలం రాపల్లి స్టేజీ శివారులో చోటుచేసుకుంది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. హాజీపూర్కు చెందిన ఆసాది లింగయ్య(55) ప్రైవేట్ పాఠశాల బస్సు డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. శనివారం ఆటోలో మంచిర్యాల వైపు వెళ్తున్నాడు. మంచిర్యాల నుంచి లక్సెట్టిపేట వైపు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సును చూసిన లింగయ్య ఒక్కసారిగా బస్సు కిందకు దూకాడు. తల పగిలి అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు. మృతుడికి భార్య జయశీల, ప్రైవేట్ ఉద్యోగం చేస్తున్న కుమారుడు సునీల్, కుమార్తె సుజాత ఉన్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీస్స్టేషన్లో ఎలాంటి ఫిర్యాదు అందలేదు. లింగయ్య ఇటీవల అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ తీవ్ర మనస్థాపానికి గురై బస్సు కిందపడి ఆత్మహత్యకు పాల్పడి ఉండవచ్చని పలువురు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉరేసుకుని భర్త సిర్పూర్(టి): భార్యతో జరిగిన గొడవ కారణంగా మనస్తాపం చెందిన భర్త ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు సిర్పూర్(టి) ఎస్సై సాగర్ తెలిపారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మండలంలోని లోనవెల్లి గ్రామానికి చెందిన బెండారి పితాంబర్(53), పవిత్ర దంపతులు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె. వ్యవసాయం చేసుకుని జీవిస్తున్నారు. గ్రామంలో వారికి 12 ఎకరాల భూమి ఉంది. పదెకరాల భూమి కౌలుకు ఇస్తూ రెండెకరాలు సొంతంగా వ్యవసాయం చేసుకుంటుండేవాడు. ఈసారి 12 ఎకరాల భూమి తామే స్వతహాగా చేసుకుందామని భార్య..భర్త పితాంబర్కు చెప్పింది. తనకు ఆరోగ్యం బాగాలేదని 12ఎకరాల భూమి వ్యవసాయం చేయడం సాధ్యం కాదని చెప్పగా శుక్రవారం ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది. మనస్తాపం చెందిన పితాంబర్ శనివారం ఉదయం ఇంట్లో దూలానికి ఉరేసుకున్నాడు. భార్య ఫిర్యాదుతో కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
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మణుగూరు బ్లాక్ సింగరేణికి కేటాయించాలినస్పూర్: మణుగూరు డీప్ సైడ్ ఓపెన్ కాస్ట్ బొగ్గు బ్లాక్ను సింగరేణికి కేటాయించాలని ఐఎన్టీయూసీ సెక్రెటరీ జనరల్ జనక్ ప్రసాద్ డిమాండ్ చేశారు. ఐఎన్టీయూసీ నాయకులు శనివారం జీఎం కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు. జీఎం శ్రీనివాస్కు మెమొరాండం సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా జనక్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ మణుగూరు డీప్ సైడ్ ఓపెన్ కాస్ట్ బొగ్గు బ్లాక్ను సింగరేణికి కేటాయిస్తే సంస్థ, కార్మికుల భవిష్యత్, ఉద్యోగాల కల్పనకు మరింత భరోసా కలుగుతుందని అన్నారు. బొగ్గు బ్లాకును సింగరేణికి కేటాయించే వరకు పోరాటం ఆగదని హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీనియర్ కేంద్ర ఉపాధ్యక్షుడు జెట్టి శంకర్రావు, చీఫ్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రెటరీ రాంశెట్టి నరేందర్, కేంద్ర నాయకులు సీహెచ్.భీంరావు, గరిగ స్వా మి, పి.తిరుపతి రాజు, పేరం రమేశ్, జీవన్ జోయ ల్, రవీందర్రెడ్డి, ల్యాగాల శ్రీనివాస్, మల్లారెడ్డి, వెంకటేశ్వర్లు, జీవన్రావు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాల విద్యార్థులకు అస్వస్థతబెల్లంపల్లి: బెల్లంపల్లిలో మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే బాలికల గురుకుల విద్యాలయంలో ఫుడ్ ఫాయిజన్ ఘటన ఇంకా మరువకముందే శనివారం మరో ఘటన చోటు చేసుకుంది. గురిజాలకు వెళ్లేదారిలో ప్రభుత్వ గిరిజన బా లుర ఆశ్రమ పాఠశాలలో చదువుతున్న ఏడుగురు విద్యార్థులు, ఏఎన్ఎం సైతం అస్వస్థత కు గురైన ఘటన కలకలం రేపింది. మధ్యా హ్న భోజనం చేసిన విద్యార్థులు కొద్దిసేపటి తర్వాత వాంతులు చేసుకుని కడుపునొప్పితో బాధపడగా ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. కొద్దిసేపటికి ఏఎన్ఎం భవానీ చికిత్స తీసుకుని డిశ్చార్జీ కాగా విద్యార్థుఽలు చికిత్స పొందుతున్నారు. చికిత్స పొందుతున్న విద్యార్థుల్లో అకిరానందన్, రుషి , యశ్వంత్ ,నేశ్వంత్, విష్ణు, మణిచరణ్, విక్కీ ఉన్నారు. విషయం తెలుసుకున్న తల్లిదండ్రులు హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు.
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మాది యాభై ఏళ్ల స్నేహంచెన్నూర్: మాది యాభై ఏళ్ల స్నేహం. హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ల్లో నేను గస్తీ నూరియా అనే స్నేహితుడు ఇద్దరం కలిసి చదువుకున్నం. చిన్ననాటి నుంచి మా స్నేహం కొనసాగుతోంది. మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్న స్నేహాన్ని మాట ల్లో చెప్పాలేం. నూరియా నాకు ఏమైన సమస్య వస్తే భుజం మీద చెయ్యి వేయడమే కాదు. నీకు నేను ఉన్నాను అని ధైర్యం ఇచ్చి ముందు ఉండేవాడు. నూరియా ఇండస్ట్రీయలిస్ట్. నేను మంత్రి అయినా సమయం దొరికితే కలుసుకుంటాం. మేమిద్దరం కలిస్తే సమయం ఏర్పడదు. నేను రాష్ట్ర మంత్రి అయిన తర్వాత బాధ్యత పెరిగింది. పండుగ వేడుకలు, ఇతర శుభకార్యాల్లో కలుసుకుంటాం. మేమిద్దరం కలిస్తే చిన్ననాటి ముచ్చట్లే ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆ రోజులను గుర్తు చేసుకుని నవ్వుకుంటాం. స్నేహం మంచి కోరిదిగా ఉండాలే తప్ప స్వార్థంతో చేసేది కాదు. ప్రస్తుతం యువత స్నేహం పేరుతో మోసాలకు గురవుతున్నారు. వాట్సాప్, ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్షిప్తో మోసపోతున్నారు. ఫేస్బుక్లో ఆకర్షితులై స్నేహం చేసి మోసపోవద్దు. యువత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. భవిష్యత్తుపై దృష్టి పెట్టాలి.
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కిట్టు.. బోధన మెరుగయ్యేట్టులక్ష్మణచాంద: ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలల్లో 8, 9, 10వ తరగతుల విద్యార్థులకు ప్రయోగాత్మక బోధన, గణితం, సైన్స్ పాఠ్యాంశాలపై మరింత పట్టు సాధించేందుకు విద్యాశాఖ ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతోంది. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రీయ ఆవిష్కార్ అభియాన్ పథకం కింద గణితం, సైన్స్ పరికరాల కొనుగోలుకు పీఎంశ్రీ పాఠశాలలకు నిధులు మంజూరు చేసింది. ఒక్కో పాఠశాలకు గణితం కిట్లకు రూ.5 వేలు, సైన్స్ కిట్లకు రూ.5 వేల చొప్పున ఒక్కో పాఠశాలకు రూ.10 వేలు విద్యాశాఖ మంజూరు చేసింది. పరికరాల కొనుగోలుకు కమిటీ ప్రతీ పాఠశాలలో గణిత, సైన్స్ పరికరాల కొనుగోలు కోసం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. ఇందులో ప్రధానోపాధ్యాయుడు అధ్యక్షుడిగా, గణితం, సైన్స్ ఉపాధ్యాయులు, ఒక సీనియర్ ఉపాధ్యాయుడు ఉంటారు. పాఠశాలకు మంజూరైన నిధులతో కమిటీ అభిప్రాయం మేరకు గణితానికి రూ.5 వేలు, సైన్స్కు రూ.5 వేలు వెచ్చించి అవసరమైన కిట్లను కొనుగోలు చేస్తారు. విద్యార్థులకు ప్రయోజనం గణిత, సైన్స్ పరికరాలు కొనుగోలు చేయడం వల్ల ప్రయోగాత్మక బోధన జరిగి విద్యార్థులకు ఎంతో మేలు చేకూరుతుంది. విద్యార్థులలో సృజనాత్మక, శాసీ్త్రయ దృక్పథాలు పెంచడంలో కిట్లు కీలకంగా మారతాయి. ఈ నిధులతో పీఎంశ్రీ పాఠశాలల్లో గణిత, సైన్స్ క్లబ్లను మరింత బలోపేతం చేసి, ప్రాజెక్టు ఆధారిత విద్యను అమలు చేస్తారు. ప్రత్యక్ష బోధన సైన్స్, గణితం పాఠ్యాంశాలను ప్రత్యక్షంగా తరగతి గదిలో విద్యార్థులకు చూపిస్తూ ఉపాధ్యాయుడు బోధన చేయడంతో ఆ పాఠ్యాంశాలను విద్యార్థులు ఎక్కువ కాలం గుర్తుంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే పాఠశాలలకు వచ్చిన డిజిటల్ ప్యానెల్ బోర్డులతో ప్రతీ పాఠ్యాంశాన్ని వీడియోలు, చిత్రాలు, పటాలు చూపిస్తూ బోధించడానికే ఉపాధ్యాయులు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ప్రత్యక్షంగా బోధన పరికరాలు, ప్రయోగ పరికరాలు ఉపయోగిస్తూ బోధన చేయడంతో విద్యార్థులకు ఎక్కువ మేలు జరుగుతుంది. గణిత, సైన్స్ కిట్లను వినియోగిస్తూ ప్రయోగాత్మక, ప్రత్యక్ష బోధనను ఉపాధ్యాయులు చేస్తే ప్రభుత్వం కిట్లను అందించిన లక్ష్యం నెరవేరే అవకాశం ఉంటుంది. ఉమ్మడి జిల్లాలో పీఎంశ్రీ పాఠశాలలు, మంజూరైన నిధులు జిల్లా పాఠశాలలు మంజూరైన నిధులు మంచిర్యాల 22 రూ.2.20 లక్షలు ఆదిలాబాద్ 21 రూ.2.10 లక్షలు నిర్మల్ 19 రూ.1.90 లక్షలు కుమురంభీమ్ 16 రూ.1.60 లక్షలు
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● రాళ్లవాగుకు ఇరువైపులా నిర్మాణాలు ● తొలగింపు లేకపోవడంతో అడ్డగోలుగా కబ్జాలు ● కోర్, బఫర్ తేడా లేకుండా వెలిసిన కట్టడాలు ● వానొస్తే సమీప ప్రాంతాలకు వరదతో వణుకుసాక్షి ప్రతినిధి, మంచిర్యాల: జిల్లా కేంద్రం మంచిర్యాలలోని రాళ్లవాగు ఆక్రమణలతో కుంచించుకుపోతోంది. వరదల సమయంలో ఆక్రమణ నిర్మాణాలపై హడావుడి చేస్తూ ఆ తర్వాత అంతా మర్చిపోవడంతో ఇబ్బంది తలెత్తుతోంది. ఇప్పటికే ఈ వాగుకు ఇరువైపులా కోర్, బఫర్ జోన్ తేడా లేకుండా ఇష్టారీతిన నిర్మాణాలు చేపట్టారు. కొందరు తమ భూమి వాగు వరకు ఉందంటూ కాగితాలపై చూపిస్తూ వాగులోనే మట్టి, బండలతో నింపేస్తూ చదును చేస్తున్నారు. దీంతో వర్షాకాలంలో కొద్దిపాటి వరదకు లోతట్టు ప్రాంతాలకు ఇబ్బంది కలుగుతోంది. గోదావరి పూర్తి స్థాయిలో నిండితే రాళ్లవాగు వరద వెనక్కి తట్టే అవకాశాలు ఉంటాయి. ప్రస్తుతం గోదావరిలో వరద లేకపోవడంతో ఇంకా ముప్పు ఏర్పడలేదు. గతంలో వరదలు వచ్చినప్పుడు ఎన్టీఆర్ కాలనీ, రామ్నగర్, పద్మశాలీకాలనీ, గ్రీన్సిటీ, రంగంపేట, పాత మంచిర్యాల, రాళ్లపేట కాలనీలకు నీరు చేరింది. అనేకమంది తమ ఇళ్లు ఖాళీ చేసి పునరావాస కేంద్రాల్లో తలదాచుకోవాల్సి వచ్చింది. రూ.కోట్లలో ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది. మళ్లీ అలాంటి పరిస్థితి పునరావృత్తం కాకుండా ఉండాలంటే అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.
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పుట్టిన బిడ్డకు తల్లిపాలు శ్రేష్టమైనవిమంచిర్యాలటౌన్: అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డకు ఎదిగే వరకు తల్లిపాలు ఇవ్వడం ఎంతో శ్రేష్టమైనదని, ఆరోగ్యకరంతోపాటు రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందుతుందని జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ నరేందర్రాథోడ్ అన్నారు. జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయంలో శుక్రవారం తల్లిపాల వారోత్సవాల పోస్టర్లను ఆయన విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ తల్లిపాల ప్రాముఖ్యతపై ఈ నెల ఒకటి నుంచి ఏడు వరకు జిల్లాలోని అన్ని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, ఉపకేంద్రాలు, ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య కేంద్రాలతోపాటు, బస్తీ దవాఖానా, మాతాశిశు ఆరోగ్య కేంద్రం, ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి, సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా మాస్ మీడియా అధికారి బుక్క వెంకటేశ్వర్, సూపరింటెండెంట్ విశ్వేశ్వర్రెడ్డి, డీపీవో ప్రశాంతి, బసుమతి, సుమన్ పాల్గొన్నారు.
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డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలిమంచిర్యాలఅగ్రికల్చర్: ఎన్యూమరేషన్ ఫారా ల డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ అన్నారు. శుక్రవా రం కలెక్టరేట్లో జిల్లా అదనపు కలెక్టర్లు పి.చంద్రయ్య, వి.రాములుతో కలిసి గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ, ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల డిజిటలైజేషన్, పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణ అంశాలపై సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ డిజిటలైజేషన్ తర్వాత ఓటర్లకు నోటీసులు జారీ చేస్తామని, ధ్రువపత్రాలు సమర్పించడం ద్వారా ఓటు హక్కును పొందవచ్చని తెలిపారు. డబుల్, డెత్, షిఫ్ట్ అయిన వారి ఓట్లను నిబంధనల ప్రకారం తొలగిస్తామని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి మోతిరాం, స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ చంద్రకళ, ఎన్నికల విభాగం అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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‘ఇందూ గార్డెన్’ అక్రమమే!సాక్షి ప్రతినిధి, మంచిర్యాల/మందమర్రి రూరల్: ఏజెన్సీ పరిధిలో కొనసాగుతున్న మందమర్రి శివారు జాతీయ రహదారి పక్కనే ఉన్న ఇందూ గార్డెన్ యాజమాన్యానికి మరోసారి ఉట్నూరు ఐటీడీఏ పీవో కోర్టులో చుక్కెదురైంది. గతంలో ఫంక్షన్ హాల్ను స్వాధీనం చేసుకోవాలంటూ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను యథాతథంగా స్థానిక తహసీల్దార్ అమలు చేయాలంటూ ఆదేశాలిచ్చింది. 2016లో ఆదివాసీ నాయక్పోడ్ సేవా సంఘంతో సహా మొత్తం తొమ్మిది మంది వేర్వేరుగా గిరిజన సంక్షేమ శాఖ స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్(ఎస్డీసీ)కు ఫిర్యాదు చేశారు. విచారణ అనంతరం ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో గిరిజనేతరులు నిర్మాణాలు చేపట్టడం చట్ట విరుద్ధమని ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. ఈ ఉత్తర్వులపై ఫంక్షన్ హాల్ యాజమాన్యం హైకోర్టుకు వెళ్లగా, ఎస్డీసీకే మరోసారి విచారణ చేసి తేల్చాలంటూ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. మరోసారి విచారణ అనంతరం ఎస్డీసీ గతేడాది డిసెంబర్ 21న తుది ఉత్వర్వులు ఇచ్చారు. సర్వే నంబరు 350/2/4 పరిధిలో నిర్మాణాలతో సహా మొత్తం 2.10ఎకరాలను స్వాధీనం చేసుకోవాలంటూ స్థానిక రెవెన్యూ అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ ఉత్తర్వులపై మరోసారి అప్పీల్కు వెళ్లగా అప్పీల్దారు వాదనను తోసిపుచ్చుతూ ఫంక్షన్ హాల్ను స్వాధీనం చేసుకోవాలంటూ ఉట్నూర్ ఐటీడీఏ, పాజెక్ట్ ఆఫీసర్ కోట్టు, స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సమర్థించింది. అయితే ఈ కేసులో అప్పీలుదారుడు తన తండ్రి 1968లో సాదాబైనామాలో ఈ భూమిని కొనుగోలు చేశామని వాదించారు. కానీ రికారుల్లో ఆ భూమి దశాబ్దాలుగా గిరిజనుల పట్టాదారులుగా ఉన్నట్లు తేలింది. రిజిస్టర్డ్ సేల్ డీడ్తో కొనుగోలు చేసినట్లు మున్సిపల్ రికార్డుల్లో రుజువైంది. 1968నుంచే తన ఆధీనంలో ఉందని చెబుతూ మళ్లీ 2016లో కొనుగోలు చేసినట్లు చూపడం విరుద్ధంగా మారింది. దీంతో షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాల్లో గిరిజనేతరులు భూమిని ఆక్రమించడం లేదా బదిలీ చేసుకోవడం 1959/1970 నిబంధనలకు విరుద్ధంగా భావిస్తూ ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి. ట్రైబల్ కోర్టు తీర్పుపై స్పందిస్తూ గత పదేళ్లుగా తాము చేస్తున్న పోరాటానికి విజయం దక్కిందని ఆదివాసీ నాయక్ పోడ్ హక్కుల పరిరక్షణ కమిటీ అధ్యక్షుడు గంజి రాజన్న, తదితరులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అడ్డగోలుగా నిర్మాణాలు మందమర్రి పట్టణం, శివారు ప్రాంతాల్లో ఏజెన్సీ చట్టాన్ని తుంగలో తొక్కుతూ అడ్డగోలుగా నిర్మాణాలు వెలుస్తున్నాయి. స్థానికంగా రాజకీయ అండదండలు, పలుకుబడితో అనేక నిర్మాణాలు వెలుస్తున్నా పట్టించుకోవడం లేదు. మరోవైపు మున్సిపల్ పరిధిలోనూ అక్రమ నిర్మాణాలకు జరిమానాలు వేస్తూ ఇంటి నంబర్లు ఇస్తుండడంతో ప్లాట్లలో నిర్మాణాలు వెలుస్తున్నాయి. ఏజెన్సీలో రియల్ వ్యాపారులు సైతం అన్ని అనుమతులు ఇప్పిస్తామంటూ జాతీయ రహదారి పొడువునా ప్లాట్లు వేసి అమ్మేస్తున్నారు. అయితే కొనుగోలు చేశాక అనేక మంది చిక్కుల్లో పడుతున్నారు. మందమర్రిలో అక్రమంగా వెలుస్తున్న కట్టడాలను నియంత్రించాలని స్థానిక నాయకులు కోరుతున్నారు.
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త్వరలో టేకుమట్ల వాగుపై బ్రిడ్జి పనులుజైపూర్: టేకుమట్ల పెద్ద వాగుపై బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనులు త్వరలో ప్రారంభమవుతాయని, ఇప్పటికే రూ.7కోట్లతో టెండర్ పూర్తయిందని రాష్ట్ర కార్మికశాఖ మంత్రి గడ్డం వివేక్వెంకటస్వామి తెలిపారు. మండలంలోని టేకుమట్ల వాగు వద్ద శుక్రవారం వరద ఉధృతిని ఆయన పరిశీలించారు. నీటి ప్రవాహం, 11గ్రామాలకు రాకపోకలు సాగించే రోడ్డు మార్గంలో బ్రిడ్జి ప్రాముఖ్యతను స్థానిక నాయకులు మంత్రికి వివరించారు. డీసీసీ ఉపాధ్యక్షులు రిక్కుల శ్రీనివాస్రెడ్డి, జిల్లా కార్యర్శిఽ గోనె నర్సయ్య, సర్పంచ్ బల్ల వెంకటేశ్, సర్పంచ్లు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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తెరిపిచ్చిన వానమంచిర్యాలఅగ్రికల్చర్: జిల్లాలో మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షం శుక్రవారం కాస్త తెరిపినిచ్చింది. దీంతో రైతులు పొలం బాట పట్టగా.. సాధారణ ప్రజానీకానికి ఊరట లభించింది. గురువారం రాత్రి నుంచి శుక్రవారం ఉదయం వరకు 79.7 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. జిల్లా సాధారణ వర్షపాతం 473.2 మిల్లీమీటర్లు కాగా 596.8 మిల్లీమీటర్లు కురిసింది. 26శాతం అధికంగా నమోదైంది. దండేపల్లి మండలంలో 23శాతం లోటు నెలకొంది. కాసిపేట, బెల్లంపల్లి 60 నుంచి 83శాతం అత్యధికం, ఎనిమిది మండలాల్లో అధికం, ఏడు మండలాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. వర్షాలతో వేల ఎకరాల్లో మొలక దశలో ఉన్న పత్తి పంట నీట మునిగింది. పంట ఎదిగే దశలో ఉండడంతో వరద నీరు వెళ్తుందని తద్వార పంట నష్టం ఉండదని వ్యవసాయ అధికారులు తెలిపారు. కన్నెపెల్లి, కాసిపేట, బెల్లంపల్లి, కోటపల్లి, వేమనపల్లి మండలాల్లో 845 ఎకరాల్లో పత్తి పంటలోకి వరద నీరు చేరిందని ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. జన్నారం, దండేపల్లి, లక్సెట్టిపేట, బెల్లంపల్లి మండలాల్లో 53 విద్యుత్ స్తంభాలు, 2 ట్రాన్స్ఫార్మర్లు నెలకొరిగాయి. దీంతో విద్యుత్ శాఖకు రూ.15 లక్షల వరకు నష్టం వాటిల్లింది. ఇళ్లు, గోడలు కూలి రూ.45 లక్షల వరకు ఆస్తి నష్టం వాటిల్లినట్లు అధికారులు అంచనా వేశారు. ఉప్పొంగిన ప్రాణహిత వేమనపల్లి/కోటపల్లి/చెన్నూర్రూరల్/భీమారం: వేమనపల్లి, కోటపల్లి మండలాల్లో ప్రాణహిత నది ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. వేమనపల్లి పుష్కరఘాట్తోపాటు రోడ్డు పూర్తిగా మునిగిపోయింది. ముల్కలపేట బొందచేను ఒర్రె, కళ్లెంపల్లి రహదారి వరకు వరద నీరు పోటెత్తి ప్రవహిస్తోంది. లోతట్టు గ్రామాలైన కళ్లంపల్లి, ముక్కిడిగూడం, గాజులపేట, సుంపుటం, వేమనపల్లి, కల్మలపేట, రాచర్ల, కేతన్పల్లి శివారు, కోటపల్లి మండలంలో వేల ఎకరాల పత్తి పంట మునిగింది. మహారాష్ట్ర–తెలంగాణ సరిహద్దులో పడవల రాకపోకలు నిలిపివేశారు. చెన్నూర్ మండలం సుందరసాల గ్రామ సమీపంలో అన్నా రం బ్యారేజీ నీటితో కళకళలాడుతోంది. కత్తెరసాల గ్రామ సమీపంలో వాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది.
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గ్రామాల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యతకాసిపేట: గ్రామాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతనిస్తోందని బెల్లంపల్లి ఎమ్మెల్యే గడ్డం వినోద్ తెలిపారు. శుక్రవారం మండలంలోని పల్లంగూడ గ్రామ పంచాయతీలో రూ.20 లక్షలతో నిర్మించిన పంచాయతీ కార్యాలయ భవనాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదలకు ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ దుస్స విజయ, మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్ సుకుమారి, మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మహేష్, డీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి విక్రమ్రావు, ఆత్మ చైర్మన్ రౌతు సత్తయ్య, మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్ సత్తయ్య, యూత్ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రత్నం ప్రదీప్, ఉపసర్పంచ్ శేఖర్, పాల్గొన్నారు. సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుల నిరసన కాసిపేట: మండలంలోని మల్కెపల్లి గ్రామ పంచాయతీ నూతన కార్యాలయం వద్ద ఎమ్మెల్యే వినోద్ తీరును నిరసిస్తూ సర్పంచ్ కొట్నాక రఘు, వార్డు సభ్యులు నిరసన తెలిపారు. ఎన్నోసార్లు క్యాంపు కార్యాలయంలో కలిసి ప్రారంభానికి రావా లని కోరినా స్పందించని ఎమ్మెల్యే పక్కనే ఉన్న పల్లంగూడ గ్రామపంచాయతీ భవనాన్ని ప్రారంభించి వెళ్లడం తమ పంచాయతీ ప్రజలను అవమానించడమేనని తెలిపారు. ఉపసర్పంచ్ జంజిరాల సందీప్, వార్డు సభ్యులు పార్వతిబాయి, ప్రేమలత, అనూష, ప్రవీణ్, విద్యాసాగర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాగా, సర్పంచ్ సొంత పార్టీ అయినా ఎమ్మెల్యే ప్రేంసాగర్రావు వర్గం కావడంతో ప్రారంభోత్సవం చేయడం లేదనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
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టీచర్లకు మధ్యాహ్న భోజనంమంచిర్యాలఅర్బన్: పాఠశాల విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అమలవుతున్న టీజీ బ్రేక్ఫాస్ట్(అల్పాహారం), మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఇక నుంచి ఉపాధ్యాయులు, నాన్టీచింగ్ సిబ్బందికి కూడా వర్తింపజేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు శుక్రవారం డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సమగ్ర శిక్ష ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. అన్ని ప్రభుత్వ, స్థానిక సంస్థల పాఠశాలల్లో బోధన, బోధనేతర సిబ్బందికి విద్యార్థులతోపాటు అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం తక్షణమే విస్తరిస్తూ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. జిల్లాలోని 709 పాఠశాలల్లో 43,805 మంది విద్యార్థులతోపాటు 3,499 మంది టీచింగ్, నాన్టీచింగ్ సిబ్బందికి వర్తింపజేయనున్నారు. అవసరమైన మార్పులు చేయాలని మధ్యాహ్న భోజన పథకం(ఎండీఎం) అధికారులకు సూచించారు. ఉపాధ్యాయులకు సమయం ఆదాతోపాటు విద్యార్థులతో కలిసి భోజనం చేయడం వల్ల పాఠశాలల్లో మంచి వాతావరణం ఏర్పడుతుందని విద్యాశాఖ భావిస్తోంది. పోర్టల్లో మార్పులు ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది భోజనం, టిఫిన్ వినియోగ వివరాల నమోదుకు ఎండీఎం, టీజీ బ్రేక్ఫాస్ట్ పోర్టల్లో అవసరమైన మార్పులు చేయాలని ఆదేశించారు. రోజువారీ బ్రేక్ఫాస్ట్, తీసుకున్న సిబ్బంది సంఖ్య రోజువారీగా భోజనం చేసిన టీచర్లు, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఎంతమంది అనేది తేదీవారీగా వినియోగ రికార్డు పోర్టల్లో నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ నిర్ణయాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని ఆర్జేడీ, డీఈవో, ఎంఈవో, ప్రధానోపాధ్యాయులు, సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ ఏజెన్సీలకు మార్గదర్శకాలు ఇచ్చారు. పారదర్శకత కోసం.. టీచర్లు, నాన్టీచింగ్కు ఇవ్వడం వల్ల ఎలా ఉందని అంచనా వేయడానికి ఉపయోగపడనుంది. ఎవరు భోజనం చేస్తున్నారు, ఎంతమంది అనేది స్పష్టత రానుంది. ఎంతమందికి వండాలి అనేది తేలిపోనుంది. అవసరానికి మించి సరుకులు తీసుకోవడం లేదా లెక్కల్లో తేడాలు రావడం నివారణకు దోహదపడనుంది. పోర్టల్ లాగిన్లో మార్పులు చేసిన వెంటనే బయోమెట్రిక్, రోజువారీ వినియోగ రికార్డుల్లో ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది సంఖ్య ఆధారంగా బడ్జెట్, రేషన్ కేటాయింపులు ఉంటాయి.సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ పనులు వేగవంతంపాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయులకు మధ్యాహ్న భోజనం మొదట అందిస్తారు. బ్రేక్ఫాస్ట్ పథకం అమల్లోకి రాగానే విద్యార్థులు, టీచర్లు, సిబ్బందికి అందుబాటులోకి రానుంది. ఇప్పటికే జిల్లా కేంద్రమైన మంచిర్యాల మెడికల్ కాలేజీ ఆవరణలో పాఠశాలల్లో బ్రేక్పాస్ట్ అందించే సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. నిర్మాణం చివ రి దశకు చేరుకోవడంతో ఆగస్టులో విద్యార్థులకు అల్పాహారం అందించనున్నారు. అత్యాధునిక యంత్రాలతో పరిశుభ్రమైన వాతావారణంలో ప్రతిరోజూ వేలాది మంది పిల్లలకు నాణ్యమైన టిఫిన్ తయారీ, సరఫరా బాధ్యతలను హరేకృష్ణ మూవ్మెంటు చారిటబుల్ ట్రస్టు(ఇస్కాన్ సంస్థ)కు అప్పగించారు. పనులు పూర్తికాగానే అల్పాహార పథకం అమల్లోకి రానుంది. దీంతో ప్రభుత్వ పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులకు రోజువారీ పోషకాహార లోపం తీరడమే కాకుండా హాజరుశాతం కూడా పెరుగనుంది.
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పెండింగ్ సీఎంఆర్ పూర్తి చేయాలిమంచిర్యాలరూరల్(హాజీపూర్): జిల్లాలో పెండింగ్లో ఉన్న కస్టమ్ మిల్డ్ రైస్(సీఎంఆర్) సరఫరా సకాలంలో పూర్తి చేయాలని జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ వి.రాములు అన్నారు. శుక్రవారం హాజీపూర్లోని ఎస్ఆర్ఎం రైస్మిల్ను తనిఖీ చేశారు. పెండింగ్లో ఉన్న సీఎంఆర్ పురోగతిపై సమీక్షించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ పెండింగ్ సీఎంఆర్ను ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా పూర్తి చేసి ప్రభుత్వానికి అ ప్పగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని యాజమాన్యాన్ని ఆదేశించారు. నిర్ధేశించిన గడువులోగా పూర్తి చేయడం ప్రతీ మిల్లర్ బాధ్యతగా తీసుకోవాలని తెలిపారు. మండల గిర్దావర్ ప్రభు, మిల్లుల యాజమాన్యం పాల్గొన్నారు.
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అభ్యసన సామర్థ్యం మెరుగుపర్చాలిఉట్నూర్రూరల్: విద్యాజ్యోతి సమగ్ర ఉపాధ్యాయుల శిక్షణా కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉట్నూర్లోని స్థానిక బీఈడీ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న ఆంగ్ల ఉపాధ్యాయుల సామర్థ్య పెంపు శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని గురువారం ఐటీడీఏ పీవో మంద మకరందు సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల అభ్యాసన సామర్థ్యం మెరుగుపరచడంలో ఉపాధ్యాయుల పాత్ర కీలకమన్నారు. నాణ్యమైన విద్య అందించేందుకు ఆధునిక బోధనా విధానాలు, సృజనాత్మక కార్యకలాపాలు, సమర్థవంతమైన తరగతి నిర్వహణ, విద్యార్థులలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించే మార్గాలు అనుసరించాలన్నారు. క్యాంప్ అధికారి, స్థానిక బీ.ఎడ్. కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ రాథోడ్ మాణిక్ రావు, సహాయ క్యాంప్ అధికారి జాదవ్ విఠల్, ఏసీఎంవో జగన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.. భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున ఐటీడీఏ పరిధిలోని అన్ని శాఖల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పీవో మంద మకరందు అధికారులను ఆదేశించారు. కంట్రోల్ సెంటర్ సిబ్బంది, వైద్య బృందాలు 24 గంటలపాటు అందుబాటులో ఉండాలని, సర్పంచ్లు, పటేళ్లు, ఎంపీడీవోలతో నిరంతరం సమన్వయం కొనసాగిస్తూ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలను అన్ని సమాచార మాధ్యమాల ద్వారా అప్రమత్తం చేయాలన్నారు. అలాగే పారిశుద్ధ్య చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. అత్యవసర సహాయం కోసం టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800 425 5226 లేదా 08731 –275226 నంబర్లో సంప్రదించాలని సూచించారు.
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లోలెవల్ బ్రిడ్జిని పరిశీలించిన సీపీబెల్లంపల్లి: పట్టణంలోని రాంనగర్ లోలెవల్ బ్రిడ్జిని రామగుండం సీపీ అంబర్ కిశోర్ఝా, సబ్ కలెక్టర్ మనోజ్, డీసీపీ భాస్కర్, మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ దావ స్వాతి, కమిషనర్ రమేశ్, సీఐలు కె.శ్రీనివాసరావు, హనోక్ పరిశీలించి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. వరద నీటి ప్రవాహం పెరగడంతో ప్రమాదకరంగా మారిన జాతికుంట చెరువు కట్టను మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ సందర్శించి లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. 18 వార్డు కాంట్రాక్టర్ బస్తీలో మూడిళ్లు నేలమట్టమయ్యాయి. 13 వార్డులోని పలు ఇళ్లలోకి వరదనీరు వచ్చి చేరడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. పోశమ్మ చెరువు నిండి చంద్రవెళ్లికి వెళ్లే ప్రధాన రోడ్డుపై నుంచి వరద నీరు పోటెత్తడంతో గ్రామీణ ప్రాంతాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అత్యవసరమైతేనే బయటకు రావాలిమంచిర్యాలక్రైం: వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అత్యవసరమైతేనే బయటకు రావాలని రామగుండం సీపీ అంబర్ కిషోర్ ఝా గురువారం ఒక ప్రకటనలో కోరారు. ప్రమాదం పొంచి ఉందని తెలిస్తే 100కు సమాచారం అందించి పోలీసుల సహాయం పొందాలన్నారు. శిథిలావస్థకు చేరిన ఇళ్లతో ప్రమాదం పొంచి ఉందని, అలాంటి ఇళ్లలో ఉంటున్న వారు ముందస్తుగా సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలన్నారు. పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారు పోలీసుల హెచ్చరికలను పాటించాలన్నారు.మంచిర్యాలఅగ్రికల్చర్: మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షానికి జిల్లా జలమయం అయ్యింది. రికార్డు స్థాయిలో గురువారం ఒక్కరోజే 102.8 మిల్లిమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. అత్యధికంగా మందమర్రి, బెల్లంపల్లి, జైపూర్, నస్పూర్, మంచిర్యాల, కాసిపేట, నెన్నెల, వేమనపల్లి మండలాల్లో 100 నుంచి 160 మిల్లిమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. జిల్లా కేంద్రంతో పాటు పలు మండలాల్లో రహదారులు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. పలు కాలనీల్లోని డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లి మురుగునీరు ఇళ్లలోకి చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వాగులు, వంకలు ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో దిగువ ప్రాంతాల్లోని రోడ్లు, తాత్కాలిక వంతెనలు తెగిపోయాయి. కల్వర్టుల పైనుంచి వరదనీరు ప్రవహిస్తుండడంతో పలుచోట్ల జనజీవనం స్తంభించింది. వాగులు ఒర్రెలు ఉప్పొంగడంతో 39 గ్రామాలకు రాకపోకలకు నిలిచిపోయాయి. సింగరేణిలో బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం ఏర్పడింది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని పత్తి, కంది పంట చేలను వరద నీరు ముంచెత్తింది. ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరద నీటితో ర్యాలీవాగు, నీల్వాయి ప్రాజెక్టులు మత్తడి దుకుతున్నాయి. ప్రాణహిత వరద ప్రవాహం పెరిగింది. లోటు నుంచి అధికం జిల్లా సాధారణ వర్షపాతం ఇప్పటి వరకు 467.3 మిల్లిమీటర్లు కాగా 512.2 మిల్లిమీటర్లు నమోదైంది. సాధారణం కంటే 11 శాతం అధికంగా వర్షం కురిసింది. రెండు రోజుల్లో లోటు నుంచి అధికానికి చేరింది. ఒక్క దండేపల్లి మండలంలో 42 శాతం లోటు నెలకొనగా బెల్లంపల్లి మండలంలో 69 శాతం అత్యధికంగా, కాసిపేట, మందమర్రి, మంచిర్యాల, తాండూర్ మండలాల్లో 30 నుంచి 43 శాతం అధికంగా, మిగితా 8 మండలాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. అధికారులు అప్రమత్తం జిల్లాలో వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో రెవెన్యూ, పోలీసు అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుండడంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అలర్ట్ చేశారు. వాగులు, వంకలు దాటేందుకు సాహసించవద్దని సూచిస్తున్నారు. ఎల్లంపల్లి నుంచి గోదావరిలోకి నీటి విడుదలతో మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లరాదని ఆదేశిస్తున్నారు. మత్తడి దూకిన నీల్వాయి ప్రాజెక్ట్ వేమనపల్లి: ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షానికి నీల్వాయి ప్రాజెక్ట్ మత్తడి దూకి ప్రవహిస్తోంది. చామనపల్లి పెద్దవాగు, మామాడ ఒర్రె ప్రమాదకరంగా ప్రవహించాయి. ఎంపీడీవో కుమారస్వామి, సర్పంచ్ చెన్నూరి సమ్మయ్య, తహసీల్దార్ సాయికృష్ణ, ఒర్రెవద్ద ప్రమాద సూచికలు ఏర్పాటు చేశారు. వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహించడంతో లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని పంటచేలు చెరువులను తలపించాయి.
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వైష్ణవ్జీ.. రైలు వేయండినిర్మల్: జిల్లావాసుల రైలు కల సాకారమయ్యే దిశగా పట్టాలు పడుతున్నాయి. ఈ ప్రాంత ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులు ఇంకెన్ని దశాబ్ధాలు మొర పెట్టుకోవాలంటూ ‘విన్నపాలు.. ఎన్నిసార్లు..’ శీర్షికన ఈనెల 13న ‘సాక్షి’ దినపత్రిక ప్రచురించిన కథనం కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రజాప్రతినిధులను కదిలించింది. ఈమేరకు ఆ పార్టీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు గురువారం ఢిల్లీలో కేంద్ర రైల్వేశాఖమంత్రి అశ్వినీవైష్ణవ్ను కలిశారు. ఉత్తర తెలంగాణ ప్రజలు, ప్రధానంగా రైల్వేలైన్ లేని నిర్మల్వాసులు ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న ఆర్మూర్ –నిర్మల్ –ఆదిలాబాద్ రైల్వేలైన్ ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం తెలపాలని కోరారు. కలిసి వెళ్లి.. సుదీర్ఘంగా వివరించి.. జిల్లా మీదుగా రైల్వేలైన్ నిర్మాణం చేపట్టాలని ఎంపీ నగేశ్, బీజేఎల్పీనేత మహేశ్వర్రెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు పాయల్ శంకర్, రామారావుపటేల్ పలుమార్లు కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఇలా కలిసిన ప్రతిసారీ రైల్వేమంత్రి ఏదో నామమాత్రంగా సమాధానమిస్తూ వచ్చారు. ఈసారి మాత్రం పక్కాగా ప్రజాప్రతినిధులు ఢిల్లీకి వెళ్లారు. బీజేఎల్పీనేత మహేశ్వర్రెడ్డి, ఆదిలాబాద్ ఎంపీ నగేశ్ సారథ్యంలో నిజామాబాద్, మెదక్, మల్కాజ్గిరి, మహబూబ్నగర్ ఎంపీలు ధర్మపురి అర్వింద్, రఘునందన్రావు, ఈటెల రాజేందర్, డీకే అరుణ, ఆదిలాబాద్, ఆర్మూర్, నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్యేలు పాయల్ శంకర్, రాకేశ్రెడ్డి, ధన్పాల్ సూర్యనారాయణగుప్తా, బీజేపీ నిర్మల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు రితేశ్ రాథోడ్లు బృందంగా కలిసి వెళ్లారు. మంత్రి కార్యాలయంలోనే భేటీ అయ్యారు. ఈ రైల్వేలైన్ నిర్మాణ ఆవశ్యకతపై సుదీర్ఘంగా అశ్వినీవైష్ణవ్కు వివరించారు. ఈ ప్రాంతంలో వరుసగా బీజేపీ ఎంపీని గెలిపించడంతో పాటు ఈ లైన్ నిర్మాణం చేపట్టాల్సిన నియోజకవర్గాల్లోనూ బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించారన్న విషయాన్నీ మంత్రి దృష్టికి తీసుకువచ్చినట్లు సమాచారం. అశ్వినీవైష్ణవ్ గ్రీన్సిగ్నల్..! రైల్వేలైన్ కోసం బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు కలిసికట్టుగా వచ్చి చేసిన ప్రతిపాదనపై కేంద్ర రైల్వేమంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ సానుకూలంగా స్పందించారు. ప్రాజెక్టు పురోగతిపై అనుకూలంగా ఆయన సంకేతాలు ఇచ్చినట్లు ప్రజాప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు. కదిలించిన ‘సాక్షి’ కథనాలు.. దేశంలోని ఉత్తర –దక్షిణ ప్రాంతాలను కలుపుతున్న గ్రాండ్ట్రంక్ రైల్వేలైన్కు ప్రత్యామ్నాయంగానూ ఆర్మూర్ –నిర్మల్ –ఆదిలాబాద్ రైల్వేలైన్ ఉపయోగపడుతుందని, దాదాపు 7లక్షల మంది ప్రజలను ప్రభావితం చేస్తుందని చాలా సందర్భాల్లో ‘సాక్షి’ వి భిన్న కథనాలు ప్రచురించింది. కొన్నేళ్లుగా పదేపదే కేంద్రానికి వినతులు ఇవ్వడంపై ఈనెల 13న ప్రచురితమైన ‘విన్నపాలు.. ఎన్నిసార్లు..’ కథనం ప్రజా ప్రతినిధులను కదిలించింది. ఈమేరకు కలిసికట్టుగా బీజేపీ ప్రజాప్రతినిధుల బృందం నేరుగా కేంద్ర రైల్వేమంత్రిని కలిసి ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం కోరడంలో కీలకమైంది. సానుకూలంగా స్పందించారు.. రైల్వేలైన్ నిర్మాణం కోసం బీజేపీ ప్రజాప్రతినిధులంతా మంత్రి అశ్వినీవైష్ణవ్ను ఢిల్లీలో కలిశాం. ఈ ప్రాంత ప్రజల కోరికతో పాటు రైల్వేలైన్ ఆవశ్యకత వివరించాం. ఇందుకు మంత్రి సానుకూలంగా స్పందించారు. – గోడం నగేశ్, ఎంపీ, ఆదిలాబాద్
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ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలిచెన్నూర్/చెన్నూర్ రూరల్: జిల్లాలో భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి గడ్డం వివేక్ అన్నారు. చెన్నూర్ మండలంలోని అక్కెపల్లి వాగుపై ఉన్న లోలెవల్ కాజ్వే వద్ద వాగు ఉధృతిని ఆయన పరిశీలించారు. సమీప గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అఽధికారులపై మంత్రి ఆగ్రహం.. భారీ వర్షాలతో ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న మున్సిపాలిటీలోని 7 వార్డులో గల ఒడ్డెపల్లి కాల్వను మంత్రి గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామి పరిశీలించారు. అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడి కాల్వపై వంతెన నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని చెప్తే ఇప్పటి వరకు ఎందుకు పూర్తి చేయలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కోటి రూపాయల నగర పంచాయతీ నిధులతో వంతెన నిర్మాణం చేపడుతానని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. కూలిన ఇళ్ల గోడలు మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు మండలంలోని సుందరసాలలో గుండ భాస్కర్రెడ్డి, నర్సక్కపేటలో నగరం బుచ్చయ్య, వేముల రాజయ్య, పాగెపల్లిలో పాగె దాదయ్య ఇంటిగోడలు కూలి పోయాయి.
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గేట్లు ఎత్తి.. దిగువకు నీటి విడుదలమామడ: మండలంలోని పొన్కల్ గోదావరి వద్ద ఉన్న సదర్మాట్ బ్యారేజీ పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టంతో జలకళ సంతరించుకుంది. గురువారం భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. దీంతో అధికారులు బ్యారేజీ రెండు గేట్లు ఎత్తి గోదావరి దిగువకు నీటిని వదులుతున్నారు. బ్యారేజీ పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం 1.580 టీఎంసీ కాగా ప్రస్తుతం 1.25 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. 10వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరుతుండగా 9300 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. అడ 6, వట్టివాగు 4 గేట్లు.. ఆసిఫాబాద్రూరల్: జిల్లాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఎగువ ప్రాంతం నుంచి వరద నీరు ప్రాజెక్టుల్లో చేరుతోంది. కుమురం భీం (అడ) ప్రాజెక్టు 6 గేట్లు ఎత్తి 40,238 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు వదులున్నారు. ప్రాజెక్టు నీటి మట్టం సామర్థ్యం 10.393 టీఎంసీలు (238 మీటర్లు) కాగా ప్రస్తుతం నీటి సామర్థ్యం 6.001 టీఎంసీలు వాటర్ లెవల్ 237.70 మీటర్లు ఉంది. వరద నీరు రావడంతో ఇన్ఫ్లో 30,423 క్యూసెక్కులు కాగా ఆరు గేట్లు 2 మీటర్లు ఎత్తి 40,238 క్యూసెక్కుల నీటిని కిందికి వదులుతున్నారు. వట్టివాగు ప్రాజెక్టు 4 గేట్లు ఎత్తి 43,333 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. ప్రాజెక్టు నీటి సామర్థ్యం 2.890 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం నీటి సామర్థ్యం 2.480 టీఎంసీలుగా ఉంది. ఇన్ఫ్లో 36,000 క్యూసెక్కులు కాగా 4 గేట్లు ఎత్తి 43,333 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. దీంతో గుండి, ఆసిఫాబాద్ వాగులు మరింత ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. మత్తడి వాగు ప్రాజెక్టు నాలుగు గేట్లు.. తలమడుగు: తాంసి, తలమడుగు మండలాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా మత్తడివాగు ప్రాజెక్టు ఐదు గేట్లు ఉండగా అధికారులు నాలుగు గేట్లు ఎత్తి నీటిని విడుదల చేశారు. మత్తడి వాగు ప్రాజెక్టు మొత్తం సామర్థ్యం 0.571 టీఎంసీలు కాగా ఇన్ఫ్లో 38,000 క్యూసెక్కుల నీరు వస్తుండగా, అధికారులు అవుట్ఫ్లో 38,000 క్యూసెక్కుల నీటిని వదులుతున్నారు.
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విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో మెలగాలిబాసర: విద్యార్థులు జీవితంలో ఉన్నత లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకొని, వాటి సాధన కోసం క్రమశిక్షణ, పట్టుదల, నిరంతర కృషి, సమయపాలన, నైతిక విలువలతో ముందుకుసాగాలని ప్రొఫెసర్ సాయికుమార్ పేర్కొన్నారు. గురువారం ఆర్జీయూకేటీ, బాసరలో నిర్వహిస్తున్న పీయూసీఐ ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమం 2026లో ఆయన వీసీ ప్రొఫెసర్ గోవర్ధన్తో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సాయికుమార్ మాట్లాడుతూ ఆర్జీయూకేటీలోని నాణ్యమైన విద్య, ఆధునిక ప్రయోగశాలలు, సాంకేతిక వనరులు, పరిశోధనా అవకాశాలను పూర్తిస్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. కేవలం అకాడమిక్ మార్కులకే పరిమితం కాకుండా కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు, నాయకత్వ లక్షణాలు, సృజనాత్మకత, సమస్య పరిష్కార సామర్థ్యం, సామాజిక బాధ్యతను పెంపొందించుకుంటూ ఉత్తమ పౌరులుగా ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు. వీసీ ప్రొఫెసర్ ఎ. గోవర్ధన్ మాట్లాడుతూ గ్రామీణ ప్రతిభను ప్రపంచ స్థాయి నైపుణ్యంగా తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతోనే ఆర్జీయూకేటీ కట్టుబడి పనిచేస్తోందని తెలిపారు. విద్యార్థులు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నత లక్ష్యాల వైపు అడుగులు వేస్తూ, అకాడమిక్స్తో పాటు సాంకేతిక ఆవిష్కరణల్లో చురుగ్గా పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు. విద్యార్థుల సర్వతోముఖాభివృద్ధికి, వారి కలల సాకారానికి యాజమాన్యం ఎల్లప్పుడూ సహకారం అందిస్తుందన్నారు. పీయూసీఐ ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమం 2026 సమన్వయకర్త డా. గుజ్జరి శంకర్ ఆధ్వర్యంలో నూతన విద్యార్థులకు విశ్వవిద్యాలయ విద్యా విధానం, క్యాంపస్ సౌకర్యాలు, విద్యార్థి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, క్లబ్లు, సాంకేతిక, వ్యక్తిత్వ వికాస అవకాశాలపై పూర్తి అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో అధికారులు, అధ్యాపకులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
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భారీ వర్షాలకు కూలిన పశువుల పాకలునేరడిగొండ: ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా మండలంలోని కుంటాల(కె) గ్రామంలో రైతు రాథోడ్ సచిన్ కుమార్కు చెందిన పశువుల పాక కుప్పకూలింది. ఈ ఘటనలో పాకలో ఉన్న ఓ ఎద్దుకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మండల పశువైద్యాధికారి రాథోడ్ జీవన్కు సమాచారం అందించగా గురువారం గాయపడిన ఎద్దుకు చికిత్స అందించారు. భారీ వర్షాల సమయంలో పశువులను సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉంచాలని రైతులకు సూచించారు. పశువుల కొట్టం కూలి మూగజీవాలు మృతినార్నూర్: గాదిగూడ మండలం పిప్రి గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని కొలాంగూడలో గురువారం కురిసిన భారీ వర్షాలకు పశువుల కొట్టం కూలిపోయింది. కొట్టంలో కట్టి ఉంచిన ఆవు, దూడ, మేక శిథిలాల కింద చిక్కుకుని మృతి చెందాయి. గ్రామానికి చెందిన కొడప మారు కుటుంబం జీవనోపాధికి ఆధారంగా ఉన్న పశువులను కొట్టంలో కట్టి ఉంచగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలకు పశువుల కొట్టం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. ఈ ఘటనతో బాధిత కుటుంబం కన్నీరుమున్నీరైంది.
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ఇంటర్లోనే ఉపాధికి బాటనిర్మల్ఖిల్లా: ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో చదివే విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్య, ఉపాధి అవకాశాలు చేరువ చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోని 430 ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో ప్లేస్మెంట్ విభాగాలు ఏర్పాటు చేసేందుకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఉమ్మడి జిల్లాలో మొత్తం 47 ప్రభుత్వ ఇంటర్ కాలేజీలు ఉండగా వీటిలో సుమారు 13వేలకు పైగా విద్యార్థులు అభ్యసిస్తున్నారు. అధ్యాపకులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చి విద్యార్థులకు నాణ్యమైన కెరీర్ మార్గదర్శనం అందించేలా చర్యలు చేపట్టనున్నారు. ఉపాధి అవకాశాలకు వారధిలా.. విద్యార్థులకు నైపుణ్యాలు నేర్పించి, ప్రాంగణ నియామకాలలో ఉద్యోగాలు దక్కేలా కళాశాలలో ఒక అధ్యాపకుడికి ప్లేస్మెంట్ కోఆర్డినేటర్గా బాధ్యతలు అప్పగించనున్నారు. ఈ మేరకు ఇంటర్ విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ అభిలాష అభినవ్ తాజాగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆసక్తి ఉన్న అధ్యాపకులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకుంటే జిల్లాస్థాయి కోఆర్డినేటర్లు వారికి ప్లేస్మెంట్ కోఆర్డినేటర్లుగా ఎంపిక చేస్తారు. కోఆర్డినేటర్లు తమ ప్రాంతంలోని పరిశ్రమల ప్రతినిధులతో సంబంధాలు కొనసాగించడం, నైపుణ్యాలను విద్యార్థులకు సమకూర్చడం, విద్యార్థులకు ఇంటర్న్షిప్ అందేలా చూడటం తదితర విధులు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. వారు ఆయా కళాశాలల్లో విద్యార్థుల వివరాలు, వారి ఆసక్తులు, ఉన్నత విద్య లక్ష్యాలు, ఉద్యోగ అవకాశాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరించి ప్రత్యేక డేటాబేస్ రూపొందిస్తారు. విద్యార్థులకు కెరీర్ ప్రణాళికపై నిరంతర మార్గదర్శనం అందించే బాధ్యత కూడా వారిదే. ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగావకాశాలపై అవగాహన ప్లేస్మెంట్ విభాగాల ద్వారా ఇంటర్మీడియెట్ పూర్తయ్యాక విద్యార్థులు ఎలాంటి కోర్సులు ఎంచుకోవాలి.. ఏ రంగంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.. పోటీ పరీక్షలకు ఎలా సిద్ధం కావాలి.. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాల్లో ఉన్న అవకాశాలపై అవగాహన కల్పించనున్నారు. అలాగే ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్, డిగ్రీ, పారామెడికల్, వ్యవసాయం, పాలిటెక్నిక్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ తదితర రంగాలపై నిపుణులతో ప్రత్యేక సదస్సులు నిర్వహించనున్నారు. పరిశ్రమలు, ఫార్మా వంటి కంపెనీల సమన్వయంతో ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించనున్నారు. ఇందుకు ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలను పరిశ్రమలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, ఉన్నత విద్యా సంస్థలతో అనుసంధానం చేయనున్నారు. విద్యార్థులకు శిక్షణా కార్యక్రమాలు, కెరీర్ గైడెన్స్, వ్యక్తిత్వ వికాసం, కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు, ఇంటర్వ్యూ పద్ధతులు, ఉపాధి అవకాశాలపై ప్రత్యేక శిక్షణ అందించేందుకు చర్యలు తీసుకోనున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా వివరాలు..ప్రయోజనం ఉమ్మడి జిల్లాలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో అధికంగా గ్రామీణ, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలకు చెందిన విద్యార్థులే చదువుతున్నారు. వీరిలో చాలా మందికి ఉన్నత విద్య, స్కాలర్షిప్లు, ఉద్యోగ అవకాశాలపై సరైన సమాచారం అందుబాటులో ఉండదు. ప్లేస్మెంట్ విభాగాలు ఏర్పాటు ద్వారా అలాంటి విద్యార్థులకు సరైన దిశానిర్దేశం లభించడంతో పాటు భవిష్యత్ కెరీర్ను ప్రణాళికాబద్ధంగా రూపొందించుకునే అవకాశం కలగనుంది.గ్రామీణ విద్యార్థులకు
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జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలిమంచిర్యాలఅగ్రికల్చర్: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు ఆదేశించారు. గురువారం హైదరాబాద్ నుండి డీజీపీ సి.వి.ఆనంద్, ఇతర ఉన్నతాధికారులతో కలిసి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్, పోలీసు ఉన్నతాధికారులు, అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జిల్లా స్థాయిలో 24/7 గంటలు పనిచేసే కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసి పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలన్నారు. శిథిల భవనాలను గుర్తించి అవసరమైన జాగ్రత్తలు చేపట్టాలన్నారు. జలాశయాలు, వాగులు, చెరువుల పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలన్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను ముందస్తుగా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలన్నారు. రహదారుల పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ రాకపోకలకు అంతరాయం కలగకుండా తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని, అత్యవసర పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధంగా ఉంచాలన్నారు. కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను గుర్తించి రక్షణ చర్యలు చేపట్టామన్నారు. వాగులు, నదులు, కల్వర్టుల వద్ద బందోబస్తు చర్యలు చేపట్టామన్నారు. డీసీపీ ఎ.భాస్కర్, సంబంధిత శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నదులుకౌటాల: జిల్లాతోపాటు మహారాష్ట్రలోని ఎగువ ప్రాంతంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు గురువారం కౌటాల మండలం తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద ప్రాణహిత నది వరదనీటితో పరవళ్లు తొక్కుతూ ప్రవహించింది. తాటిపెల్లి వద్ద వార్దా, గుండాయిపేట గ్రామానికి సరిహద్దులోని పెన్గంగ నది సైతం ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. ప్రాణహిత నది వరదతో పుష్కర ఘాట్లను తాకుతోంది. వరద పెరగడంతో గంగపుత్రులు చేపల వేట నిలిపివేశారు. వార్దా, పెన్గంగ నదులు ఉప్పొంగడంతో మహారాష్ట్రకు నాటు పడవల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కౌటాల సీఐ బి.సంతోష్కుమార్ సూచించారు.
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కాంపౌండ్ వాల్ను ఢీకొని ఒకరు మృతిమంచిర్యాలక్రైం: జిల్లా కేంద్రంలోని హమాలివాడకు చెందిన నిమ్మల విజయ్కుమార్ (39) బైక్పై వెళ్తూ స్కూల్ కాంపౌండ్ వాల్ను ఢీకొట్టి మృతి చెందినట్లు ఎస్సై రమేశ్ తెలిపారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం విజయ్ కుమార్ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసుకుంటూ జీవనం సాగించేవాడు. హమాలివాడలో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న ఇంటి వద్దకు వెళ్లి తిరిగి ఇంటికి వస్తుండగా భారీ వర్షంలో ప్రమాదవశాత్తు అదుపుతప్పి స్కూల్ కాంపౌండ్ వాల్ను ఢీకొట్టి పక్కనే ఉన్న కాలువలో పడిపోయాడు. తలకు తీవ్ర గాయం కావడంతో స్థానికులు వెంటనే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు పరిశీలించి అప్పటికే మృతి చెందినట్లు ధ్రువీకరించారు. విజయ్కుమార్కు భార్య కృష్ణవేణి, ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. అతని భార్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమెదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నామని ఎస్సై తెలిపారు.
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బడుల సెలవుపై గందరగోళం!మంచిర్యాలఅర్బన్: ‘భారీ వర్షాల కారణంగా జిల్లాలోని అన్ని యాజమాన్యాల పాఠశాలలకు సెలవు వర్తిస్తుంది.. సెలవుకు బదులుగా ఆగస్టు నెల రెండో శనివారం పాఠశాల పనిదినంగా నిర్వహించాలి.. ఉపాధ్యాయుల శిక్షణా కార్యక్రమాలు ఎలాంటి మార్పులేకుండా షెడ్యూల్ ప్రకారమే కొనసాగుతాయి..’అని గురువారం కలెక్టర్ ఉత్తర్వుల మేరకు ఇంచుమించుగా ఉదయం 9గంటల 8 నిమిషాలకు జిల్లా విద్యాశాఖ పంపిన సందేశం ఇది.. జరిగిందేమిటి? వర్షాల నేపథ్యంలో గురువారం పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ డీఈవో జారీచేసిన ఆదేశాలు గందరగోళానికి దారితీశాయి. విద్యాశాఖ ఆదేశాలను కచ్చితంగా పాటించాలని స్పష్టం చేసినప్పటికీ నిబంధనలు బేఖాతారు చేస్తూ క్షేత్రస్థాయిలో బడులు నడిపారు. జిల్లాలో 704 పాఠశాలలుంటే కేవలం 40 లోపు పాఠశాలలు మాత్రమే సెలవులు పాటించగా మిగిలిన బడులు నడిపినట్లు తెలుస్తోంది. సెలవుపై సందేశం ఆలస్యంగా వచ్చిందన్న సాకుతో విద్యార్థుల భద్రతను పక్కనబెట్టి మధ్యాహ్నం వరకు పాఠశాలలు నడిపారు. చివరకు సెలవు పాటించకుంటే చర్యలు తప్పవని అధికారుల సందేశాలతో దిగివచ్చి మధ్యాహ్నం తర్వాత కొన్ని మండలాల్లో సెలవులు ప్రకటించగా మరికొన్నింట్లో సాయంత్రం వరకు నడిపారంటే అధికారుల ఆదేశాలు ఏమేర పాటిస్తున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. టీచర్లు, సంఘాల అభ్యంతరం.. ఉపాధ్యాయులు ఇప్పటికే పాఠశాలలకు చేరుకుని ఎఫ్ఆర్ఎస్ అటెండెన్స్ పూర్తి చేసినందువల్ల సెలవు అవసరం లేదని టీచర్లు అభిప్రాయపడ్డారు. ఉదయం 9.15 గంటల ప్రాంతంలో సెల్ సందేశం ఆలస్యంగా వచ్చేసరికి మెజారిటీ పాఠశాలల్లో ఎఫ్ఆర్ఎస్ అటెండెన్స్ పూర్తయింది. వర్షంలో వచ్చిన పిల్లలను వెంటనే వెనక్కి పంపించడం సురక్షితం కాదని పేర్కొన్నారు.రెండో శనివారం బడి నడపడమే కారణమా? డీఈవో ఉత్తర్వుల ప్రకారం గురువారం ఇచ్చిన సెలవు భర్తీ చేసేందుకు ఆగస్టు నెల రెండో శనివారం పనిదినంగా ప్రకటించారు. ఆరోజు సెలవు కోల్పోవడం ఇష్టంలేని కొందరు హెచ్ఎంలు, ఉపాధ్యాయులు డీఈవో ఆదేశాలను పట్టించుకోకుండా ఉదయమంతా బడి నడిపారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
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జలపాతాల పరవళ్లుబజార్హత్నూర్: రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు మండలంలోని గిర్నూర్ గ్రామపంచాయతీ పరిధిలో గల కనకాయి జలపాతం, బండ్రేవ్ జలపాతాలు వరద నీటితో ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. నేరడిగొండ: మండలంలోని కుంటాల, కొర్టికల్ జలపాతాలు జలకళ సంతరించుకున్నాయి. గత మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతుండటంతో ఈ జలపాతాలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. కొండకోనల మధ్య నుంచి పాలధారల వలే జాలువారుతున్న జలపాతాల అందాలు పర్యాటకులను పరవశింపజేస్తున్నాయి. నార్నూర్: మండలంలోని మాన్కాపూర్ గ్రామపంచాయతీ పరిధిలోని పారాఖప్పి జలపాతం ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఉప్పొంగి పరవళ్లు తొక్కుతోంది. కొండల మధ్య నుంచి తెల్లని నురగలు చిమ్ముకుంటూ ఉధృతంగా కిందికి దూకుతున్న జలధార ప్రకృతి ప్రేమికులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటోంది. జలపాతం వద్ద వరద ప్రవాహం ఉధృతంగా ఉండటంతో ప్రజలు, యువకులు జలపాతం సమీపానికి వెళ్లకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
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కమిషనర్ వర్సెస్ చైర్పర్సన్రామకృష్ణాపూర్: మున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలోనే వివాదాలకు కేంద్ర బిందువైన క్యాతనపల్లి మున్సిపాల్టీలో మరోసారి రాజకీయ, పాలనపరమైన వివాదం తెరపైకి వచ్చింది. కమిషనర్, చైర్పర్సన్ వర్గం మధ్య బుధవారం తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగి పోలీసుస్టేషన్ వరకు వెళ్లింది. కమిషనర్, బీఆర్ఎస్ నాయకులు వేర్వేరుగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అనంతరం చైర్పర్సన్, బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కౌన్సిలర్లు మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళన చేపట్టారు. వివరాలిలా ఉన్నాయి. వర్షం కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై నీరు నిలవడం, నాలాలు పొంగిపొర్లడంతో కమిషనర్ మురళీకృష్ణ సిబ్బందితో కలిసి బుధవారం ఉదయం ఆయా వార్డుల్లో పర్యటించి పరిశీలించారు. ఈ పర్యటనపై చైర్పర్సన్కు ఎందుకు సమాచారం ఇవ్వలేదంటూ చైర్పర్సన్ గొడిసెల సంధ్యారాణి భర్త, బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకుడు డాక్టర్ రాజరమేష్ కమిషనర్ను ఫోన్లో ప్రశ్నించారు. సమాచారం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదంటూ నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇచ్చారని ఆరోపించారు. అనంతరం మొదటి వార్డులో ఓ ఇంటిని కమిషనర్ పరిశీలిస్తుండగా.. రాజరమేష్, రామిడికుమార్, బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లు అక్కడికి వెళ్లారు. తమ వార్డుల్లో పర్యటిస్తున్న సందర్భంలో సమాచారం ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని ప్రశ్నించగా.. ఇరువర్గాల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. చైర్పర్సన్ దళితురాలు కావడం వల్లే చిన్నచూపు చూస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలో కమిషనర్, బీఆర్ఎస్ నాయకుల మధ్య మాటమాట పెరిగి పరస్పర దూషణల వరకు వెళ్లింది. పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు తనను రాజరమేష్, నాయకులు రామిడికుమార్, మరికొందరు అనుచిత పదజాలంతో దుర్భాషాలాడారని, విధులకు ఆటంకం కలిగించారని కమిషనర్ పోలీసుస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. చైర్పర్సన్ దళితురాలు కావడం వల్లే సమాచారం ఇవ్వకుండా కమిషనర్ చిన్నచూపు చూస్తున్నారని, బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లను పట్టించుకోకుండా అనుచితంగా మాట్లాడారని బీఆర్ఎస్ నాయకులూ ఫిర్యాదు చేశారు. కాంగ్రెస్ నాయకుల కౌంటర్.. కమిషనర్ ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటుంటే చైర్పర్సన్ భర్త, బీఆర్ఎస్ నాయకులు అనుచితంగా ప్రవర్తించడమేమిటని కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు వొడ్నాల శ్రీనివాస్, పల్లె రాజు, యాకూబ్అలీ, గోపురాజం విలేకరుల సమావేశంలో ప్రశ్నించారు. కాగా, కమిషనర్ ఫిర్యాదు మేరకు విధులకు ఆటంకం కలిగించిన బీఆర్ఎస్ నాయకులు రాజరమేష్, రామిడికుమార్పై కేసు నమోదు చేసినట్లు మందమర్రి సీఐ పర్స రమేష్ తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ నాయకుల ఫిర్యాదుపై విచారణ చేపడుతామని తెలిపారు. మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళన కమిషనర్ వైఖరిని నిరసిస్తూ చైర్పర్సన్తోపాటు బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లు, నాయకులు మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళన చేపట్టారు. చైర్పర్సన్ సంధ్యారాణి మాట్లాడుతూ కమిషనర్ చెన్నూర్లో అక్రమాలకు పాల్పడడంతో ఇల్లందుకు బదిలీ చేస్తే పైరవీలు చేసుకుని మళ్లీ క్యాతనపల్లికి వచ్చారని అన్నారు. చెన్నూర్లో ఆయనను వ్యతిరేకించిన కాంగ్రెస్ నాయకులు మళ్లీ క్యాతనపల్లికి ఎందుకు తీసుకువచ్చారని ప్రశ్నించారు. ప్రతీ విషయంలో పాలకవర్గాన్ని, సిబ్బందిని కమిషనర్ చిన్నచూపు చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. కమిషనర్ వైఖరిపై త్వరలో ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తామని చెప్పారు.
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జ్వరం.. దగ్గు.. జలుబుమంచిర్యాలటౌన్: జిల్లాలో సీజనల్ వ్యాధులు చాపకింద నీరులా వ్యాపిస్తున్నాయి. డయేరియా, జ్వరాలతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మంచిర్యాల ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రికి వచ్చే రోగుల సంఖ్య 500 వరకు ఉండగా, ఈ నెల 20 నుంచి భారీగా పెరుగుతోంది. దగ్గు, జలుబు, గొంతునొప్పి, జ్వరంతో బాధపడుతున్న వారి సంఖ్యనే ఎక్కువగా ఉంటోంది. డయేరియా బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇంట్లో ఒకరికి వైరల్ జ్వరం వస్తే ఒకరి నుంచి మరొకరికి వస్తుండడంతో ఆసుపత్రులు రోగులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. జిల్లాలోని గ్రామాలు, పట్టణా ల్లో డ్రెయినేజీలు నిండిపోవడం, రోడ్ల పక్కన చెత్త వేసి రోజుల తరబడి ఉంచడం, వర్షపు నీరు లోత ట్టు ప్రాంతాల్లో నిలిచి ఉండడం వల్ల వ్యాధులకు కారణం అవుతున్నాయి. వర్షాలతో నీరు కలుషితం కావడం కూడా ఒక కారణంగా వైద్యులు చెబుతున్నారు. కొత్తనీరు విషయంలో ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, కాచి చల్లార్చిన నీరు తాగాలని, వేడిగా వండిన ఆహారం మాత్రమే తీసుకోవాలని, ఈగలు వాలకుండా చూడడం వంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. అపరిశుభ్ర వాతావరణం వల్లనే జ్వరాలు వస్తుండగా, కలుషిత నీరు, ఆహారంతో డయేరియా బారిన పడుతున్నారు. తేదీ రోగులు 20 1,180 21 778 22 1,027 23 1,060 24 956 25 747 27 1,302 28 951 29 730
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ఇదేం ఆస్పత్రి.. ఇలాగేనా ఉండేది..!● కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ ఆగ్రహం కోటపల్లి: ‘ఇదేం ఆసుపత్రి.. ఇలాగేనా ఉండేది. ఇలా ఉంటే రోగులు ఎవరు వస్తారు. ఆస్పత్రిలో ప్రసవాలు ఎందుకు కావడం లేదు. సిబ్బంది ఏం చేస్తున్నారు..’ అంటూ జిల్లా కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ కోటపల్లి ఆసుపత్రి నిర్వహణ తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బుధవారం ఆయన స్థానిక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. డాక్టర్ అందుబాటులో లేకపోవడం, ఆసుపత్రి అపరిశుభ్రంగా ఉండడంతో అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఆసుపత్రిలో నీరు నిల్వ ఉండడంతోపాటు సరైన సౌకర్యాలు కనిపించపోవడంతో సిబ్బందిని ప్రశించారు. బోర్డులో ప్రసవాల సంఖ్య, గర్భిణుల వివరాలు నమోదు చేయకపోవడంపై ప్రశ్నించారు. సరైన సమాచారం లేకుండా ఎలా పని చేస్తున్నారని నిలదీశారు. స్లాబ్ నుంచి నీరు లీక్ కావడంపై కాంట్రాక్టర్ ఎవరని ఆరా తీశారు. విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. అనంతరం కేజీబీవీని సందర్శించి సౌకర్యాలు పరిశీలించారు. మండలంలోని అర్జునగుట్ట సమీపంలో ప్రాణహిత నదిలో నీటి ప్రవాహం, సమీప పరిస్థితులు తెలుసుకున్నారు. వర్షాలతో ఏర్పడే పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు అధికారులు సిద్ధంగా ఉండాలని తెలిపారు. నదిలో నీటి ప్రవాహ తీవ్రతను పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ రాఘవేంద్రరావు, సీఐ కృష్ణ, ఎంపీడీవో నాగేశ్వర్రెడ్డి, ఎంపీఓ శ్రీనివాస్, పాఠశాల స్పెషల్ ఆఫీసర్ హరిత పాల్గొన్నారు.
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ప్రాజెక్టుల్లోకి భారీగా వరద నీరు..జిల్లాలో వర్షపాతం వివరాలు (మి.మీటర్లలో)మండలం వర్షపాతం కాసిపేట 123.5 హాజీపూర్ 107.4 చెన్నూర్ 105 మందమర్రి 104.4 మంచిర్యాల 103.1 బెల్లంపల్లి 96.5 నస్పూర్ 94.2 లక్సెట్టిపేట 93.7 జన్నారం 92.8 జైపూర్ 91.8 భీమారం 85.5 వేమనపల్లి 76.4 కోటపల్లి 72.2 దండేపల్లి 53.1 తాండూర్ 51 నెన్నెల 36.4 భీమిని 32.7 కన్నెపల్లి 31.3ఎల్లంపల్లి జలాశయంమంచిర్యాలఅగ్రికల్చర్: జిల్లాలో మంగళవారం రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షంతో వాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. వరద నీటి ధాటికి దిగువ ప్రాంతాల్లోని రోడ్లు, తాత్కాలిక వంతెనలు తెగిపోయాయి. కాజ్వే, కల్వర్టుపై నుంచి వరద నీరు ప్రవహిస్తుండడంతో వివిధ గ్రామాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. మంగళవారం రాత్రి నుంచి బుధవారం వరకు జిల్లాలో 80.6మిల్లీమీటర్ల సగటు వర్షపాతం నమోదైంది. అత్యధికంగా కాసిపేట, హాజీపూర్, మందమర్రి, మంచిర్యాల, చెన్నూర్ మండలాల్లో వంద మిల్లీమీటర్లకు పైబడి వర్షం కురిసింది. బుధవారం రోజంతా కురుస్తున్న వర్షంతో చెరువులు, కుంటలు, ప్రాజెక్టుల్లోకి భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది. జిల్లా సరిహద్దు ప్రాంతం వేమనపల్లి, కోటపల్లి అర్జునగుట్ట వద్ద ప్రాణహిత వరద ప్రవాహం పెరిగింది. కడెం ప్రాజెక్టు ఎగువ ప్రాంతం నుంచి వస్తున్న వరదతో ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులో నీటిమట్టం పెరుగుతోంది. నెన్నెల, వేమనపల్లి, చెన్నూర్, జైపూర్, కోటపల్లి, మందమర్రి మండలాల్లో వాగులు, ఒర్రెలు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండడంతో తాత్కాలిక వంతెన కొట్టుకుపోవడం, వరద తీవ్రతతో 30 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని పత్తి చేరులోకి నీరు చేరడంతో పత్తి మొలకలు నీట మునిగాయి. కోటపల్లి మండలం ఆలుగా మ గ్రామంలో ఇంటి పైకప్పు కూలి నలుగురు గాయపడ్డారు. శ్రీరాంపూర్, రామకృష్ణాపూర్, మందమర్రి ప్రాంతాల్లోని ఓపెన్ కాస్టుల్లోకి వరదనీరు చేరడంతో బొగ్గు ఉత్పత్తి పనులు నిలిచిపోయాయి. రూ.3కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లింది. అన్నదాతల్లో హర్షం గత రెండ్రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో అన్నదాతలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వానాకాలం ప్రారంభమై రెండు నెలలు కావస్తున్నా భారీ వర్షాలు లేక పంటల సాగు సమయం ఎత్తిపోతుండడంతో ఆందోళనకు గురయ్యారు. వరి పొలాలు బీడుగా వదిలేశారు. ఆలస్యమైనా వర్షం పడుతుండడంతో చెరువులు, కుంటల్లోకి నీరు చేరడంపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వర్షాకాలంలో ఇదే అత్యధిక వర్షం కావడం గమనార్హం. జలాశయాల్లోకి నీరు చేరుతుండడంతో వరినాట్లకు సిద్ధమవుతున్నారు. మొన్నటి వరకు జిల్లా సగటు 26శాతం లోటు నెలకొనగా ప్రస్తుతం 10శాతం లోటుతో సాధారణ స్థాయికి చేరింది. తాండూర్, బెల్లంపల్లిలో 22 నుంచి 36శాతం అధికంగా, ఐదు మండలాల్లో 20 నుంచి 56శాతం లోటు, 11 మండలాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది.మత్తడి దూకుతున్న ర్యాలీవాగు ‘ఎల్లంపల్లి’కి భారీగా వరదమంచిర్యాలరూరల్(హాజీపూర్): ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది. మొన్నటి వరకు 8టీఎంసీల నీటిమట్టంతో ఉండగా.. గత మూడు రోజుల్లో ఏకంగా రోజుకో టీఎంసీ చొప్పున మూడు టీఎంసీల నీటిమట్టం పెరిగింది. ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటిమట్టం 20.175 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 11.500టీఎంసీలకు చేరింది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి 76 వేల క్యూసెక్కుల నీరు ప్రాజెక్ట్లోకి చేరుతోంది. హైదరాబాద్ మెట్రోవాటర్ వర్క్స్ సుజల స్రవంతి పథకానికి 275 క్యూసెక్కులు, నంది పంప్హౌస్కు 12,600 క్యూసెక్కులు తరలిస్తున్నారు. జిల్లాలోని నీల్వాయి ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటిమట్టం 0.836 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 0.732 టీఎంసీలకు చేరింది. ఇన్ఫ్లో 1630 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. గొల్ల వాగు 155.50 మీటర్లు కాగా ప్రస్తుతం 140.6 మీటర్లకు చేరింది. ఇన్ఫ్లో 1125 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వస్తోంది. ర్యాలీవాగు పూర్తి స్థాయి నీటిమట్టం 151.5 మీటర్లు కాగా ప్రస్తుతం ఎగువ నుంచి వస్తున్న భారీ వరద నీటితో 151.7 మీటర్లు చేరి మత్తడి దూకుతోంది. ఇన్ఫ్లో 900 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది.కుంగిన ఏసీసీ క్వారీ బ్రిడ్జి మంచిర్యాలటౌన్: మంచిర్యాలలోని ఎంసీసీ(ఏసీసీ) నుంచి గఢ్పూర్కు వెళ్లే దారిలో ఉషోదయ స్కూల్ దాటిన తరువాత రాళ్లవాగుపై నిర్మించిన బ్రిడ్జి కుంగిపోతోంది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో వరద నీరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండడంతో బ్రిడ్జి కోతకు గురవుతూ ఒకవైపు కూలుతోంది. దీంతో అప్రమత్తమైన మంచిర్యాల సీఐ ప్రమోద్ బ్రిడ్జి మీద నుంచి రాకపోకలు నిలిపివేశారు. ఆండాళమ్మ కాలనీ నుంచి రంగంపేట్ మీదుగా మంచిర్యాలకు రావడం, మంచిర్యాల నుంచి అదే రోడ్డులో గఢ్పూర్కు వెళ్లాలని ప్రజలకు సూచించారు. పాతకాలం నాటి బ్రిడ్జి కావడంతో వరద ఉధృతి పెరిగితే కూలిపోయే ప్రమాదం ఉందని స్థానికులు భయాందోళన చెందుతున్నారు.ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలిమంచిర్యాలక్రైం: మరో రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రామగుండం సీపీ అంబర్ కిషోర్ ఝా అన్నారు. మంగళవారం రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తుండడంతో బుధవారం ఆయన జిల్లా కేంద్రంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలను స్థానిక డీసీపీ ఎగ్గడి భాస్కర్తో కలిసి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. రాళ్లవాగు కాజ్వేపై నుంచి నీరు ఉధృతంగా ప్రవహించడంతో రాళ్లవాగు నుంచి పాత మంచిర్యాల, రాళ్లపేటకు రాకపోకలు నిలిపివేశారు. నీల్వాయి, కోటపల్లి ప్రాంతాల వైపు ప్రాణహిత నదిలో నీటి ప్రవాహం పెరిగే అవకాశం ఉందని, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచామని, కమిషనరేట్ పరిధిలో 30 మంది ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన వారు ఉన్నారని తెలిపారు. ప్రజలకు ఇబ్బందులు ఎదురైతే 100 డయల్కు సమాచారం అందించాలని అన్నారు. పోలీస్ సిబ్బంది 24గంటలు సహాయక చర్యలకు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు. ఏసీపీ ప్రకాష్, సీఐ ప్రమోద్రావు, ఎస్సైలు, తహసీల్దార్ రైమతుల్ల హుస్సేన్ పాల్గొన్నారు.
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డీసీసీబీ సీఈవోగా విశ్వేశ్వరరావుకై లాస్నగర్: ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ నూతన సీఈవోగా చండా విశ్వేశ్వరరావు బుధవారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇది వరకు పని చేసిన శ్రీధర్రెడ్డి గతేడాది సెప్టెంబర్లో నిజామాబాద్ జిల్లాకు బదిలీపై వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటి నుంచి పలువురు ఇన్చార్జీలతో పాలన సాగింది. రెగ్యులర్ నియామకం కోసం ఇటీవల ప్రక్రియ నిర్వహించగా ఆరుగురు అధికారులు హాజరయ్యారు. వారిలో మెదక్ జిల్లా సహకార బ్యాంక్లో డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్న విశ్వేశ్వర్ను నియమిస్తూ ఆర్బీఐ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు ఇన్చార్జి సీఈవో రవి నుంచి బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఆయన కలెక్టర్ రాజర్షిషాను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్ఛం అందజేశారు.
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ఎడతెరిపి లేని వాన..సాక్షి ప్రతినిధి, మంచిర్యాల/ములుగు/ఖానాపూర్: తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాలలో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. ములుగు జిల్లాలో భారీ వర్షం కారణంగా పలు వాగులు ఉప్పొంగి ప్రవహించడంతో పలు ఏజెన్సీ గ్రామాలకు బాహ్య సంబంధాలు పూర్తిగా తెగిపోయాయి. వాజేడు మండల పరిధిలోని ఇసుక వాగు డైవర్షన్ రహదారిపై ప్రవహిస్తుండటంతో ఛత్తీస్గఢ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలతోపాటు వాగు ఆవతలి వైపున ఉన్న 25 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పేరూరు వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం బుధవారం సాయంత్రానికి 10 మీటర్లకు చేరుకుంది. ⇒ మేడారం సమ్మక్క, సారలమ్మల దర్శనానికి వచ్చిన హైదరాబాద్ ఘట్కేసర్కు చెందిన కారు డ్రైవర్ తిమ్మయ్య జంపన్నవాగులో వరద ఉధృతికి గల్లంతయ్యాడు. ⇒ వెంకటాపురం(కె) మండలంలోని పాలెం వాగు ప్రాజెక్టులోకి సామర్థ్యానికి మించి వరద చేరడంతో నాలుగు గేట్లను ఎత్తి దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రాణహితకు పోటెత్తిన వరద ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వాగులు, వంకలు పొంగుతున్నాయి. మహారాష్ట్ర నుంచి ప్రాణహితకు వరద పోటెత్తుతోంది. కడెం ప్రాజెక్టుకు ఇన్ఫ్లో పెరుగుతోంది. ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో వట్టివాగు ప్రాజెక్టు 6వేల క్యూసెక్కుల నీరు చేరడంతో మూడు గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. సింగరేణికి శ్రీరాంపూర్, మందమర్రి, బెల్లంపల్లిలో బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం కలిగింది. ⇒ మంచిర్యాల జిల్లా కోటపల్లి మండలం ఆలుగామలో మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల ప్రాంతంలో గోడ కూలడంతో నిద్రిస్తున్న ఆత్రం మాంతయ్య, ఆయన భార్య లక్షి్మ, కొడుకులు అజయ్, అనిల్కు గాయాలయ్యాయి. వీరు చెన్నూరు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ⇒ నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ మండలంలోని చామ న్పల్లి గూడేనికి చెందిన మర్సుకోల పారుబాయి తన భర్త మధుకు సంబంధించిన వృద్ధాప్య పింఛన్ తీసుకోవడానికి ఎర్వచింతల్లోని పంచాయతీ కార్యాలయానికి అతడితో కలిసి వాగు దాటి వెళ్లింది. పింఛన్ తీసుకున్న అనంతరం నిత్యావసర సరుకులు కొనుగోలు చేయడం కోసమని మధు గ్రామంలోకి వెళ్లాడు. ఈ సమయంలో భారీ వర్షం కురవడంతో అక్కడే ఆగిపోయాడు. భర్త గూడేనికి వెళ్లిపోయాడని భావించిన పారుబాయి ఒంటరిగా వాగు దాటేందుకు ప్రయతి్నంచింది. మధ్యలోకి వ చ్చిన తర్వాత ఒక్కసారిగా వరద ఉధృతి పెరగడంతో నీటిలో కొట్టుకుపోయి గల్లంతైంది. వర్షం తగ్గిన తర్వాత గూడేనికి చేరుకున్న మధు తన భార్య కనిపించకపోవడంతో గ్రామస్తులతో కలిసి బల్లివాగులో గాలింపు చేపట్టారు. కొంతసేపటి తర్వాత పారుబాయి(47) మృతదేహం లభ్యమైంది. ⇒ ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో భారీ వర్షం కురిసింది. నిజామాబాద్ పట్టణంలోని చంద్రశేఖరకాలనీలోగల ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రాంగణంలో నీరు నిలవడంతో విద్యార్థులు ఇబ్బందిపడ్డారు. శ్రీరాంసాగర్, నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులలోకి స్వల్పంగా ఇన్ఫ్లో వస్తోంది. ⇒ ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోనూ భారీ వర్షం కురి సింది. జగిత్యాల జిల్లాలో వాగులువంకలు పొంగిపొర్లాయి. జిల్లాకేంద్రం శివారులోని వెంకటాద్రినగర్కు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కాలనీవాసులను మున్సిపల్ అధికారులు జేసీబీ సహాయంతో సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
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ముగిసిన వ్యాస పౌర్ణమి ఉత్సవాలుబాసర: బాసర శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి దేవస్థానంలో మూడు రోజులుగా నిర్వహించిన వ్యాస పౌర్ణమి (గురుపూజ) ఉత్సవాలు బుధవారం పూర్ణాహుతితో ముగిశాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఉదయం వ్యాస మహర్షికి మహాభిషేకం, రుద్రాభిషేకం, బలిప్రదానం నిర్వహించారు. అనంతరం యాగశాలలో వేద పండితుల మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. గురు పరంపరను కొనసాగిస్తున్న మఠాధిపతులు, వేద పండితులను ఆలయ ఈవో అంజనీదేవి, స్థానాచార్యులు ప్రవీణ్ పాఠక్లు శాలువాలు, ఫలపుష్పాలతో ఘనంగా సత్కరించారు. ఉత్సవాల్లో భాగంగా ప్రవచనకర్త శశికాంత్ జోషి వ్యాస పౌర్ణమి వైభవం, బాసర క్షేత్ర విశిష్టతపై భక్తులకు ప్రవచనం అందించారు. అనంతరం శశికాంత్ జోషిని ఆలయ అధికారులు సత్కరించారు. ఎమ్మెల్యే రామారావు పటేల్ పూజలు.. వ్యాస పౌర్ణమి ఉత్సవాలకు ముధోల్ ఎమ్మెల్యే రామారావు పటేల్, మాజీ ఎమ్మెల్యే వేణుగోపాల్ చారి, భైంసా ఏఎంసీ చైర్మన్ ఆనందరావు పటేల్, సర్పంచ్ వెంకటేశ్ గౌడ్ తదితరులు హాజరై అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యే రామారావు పటేల్ దత్తాత్రేయ ఆలయాన్ని, శిశు మందిర్ పాఠశాలను సందర్శించారు. అనంతరం బాలాలయంలో ఆలయ అర్చకులు పూజలు నిర్వహించారు. వేద పండితులు, అర్చకులు కలిసి ఎమ్మెల్యేను శాలువాతో సన్మానించి, ఆశీర్వచనం అందజేశారు.