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Narayanpet
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ఐదు రాస్తే.. రెండే ఇస్తారు!పాలమూరు జిల్లా ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిలో మందుల కొరత ఇక్కడ కనిపిస్తున్న అతడి పేరు రమేశ్. అతడు చర్మ సమస్యలతో జిల్లా జనరల్ ఆస్పత్రికి వచ్చారు. ఓపీ తీసుకుని వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్తే.. ఐదు రకాల మందులు, ఒక అయింట్మెంట్ రాశారు. వాటిలో రెండు రకాల మందులతో పాటు అయింట్మెంట్ లేదని చెప్పడంతో జనరిక్ దుకాణంలో అయిట్మెంట్, మిగతా మందులను బయట కొనుగోలు చేశారు. వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోటకు చెందిన రాఘవేందర్ ముక్కులో కండ పెరగడంతో ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి వెళ్లాడు. అక్కడ సర్జరీ చేయాలని చెప్పడంతో రెండు వారాల నుంచి జిల్లా జనరల్ ఆస్పత్రికి తిరుగుతున్నాడు. ఈఎన్టీ విభాగంలో కేవలం మందులు రాసి పంపుతున్నారని.. అవి కూడా ఇక్కడ దొరకడం లేదని అతడు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముక్కులో కొట్టుకోవడానికి అవసరమైన స్ప్రే, మందుల కోసం రూ.2 వేల వరకు ఖర్చవుతుందని వాపోతున్నారు. పాలమూరు: ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాతో పాటు వికారాబాద్కు చెందిన పేదలకు పెద్ద దిక్కుగా ఉన్న ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిలో మందుల కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. పేరుకు మాత్రం 650 పడకలతో సేవలు అందిస్తున్నారే తప్ప.. అరకొర వసతులతో రోగులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. ముఖ్యంగా రోగులకు కావాల్సిన మందులు లేక నిత్యం అవస్థలు పడుతున్నారు. సీజనల్ వ్యాధుల నేపథ్యంలో ఆస్పత్రి రోగులతో కిటకిటలాడుతుంది. వాతావరణలో వస్తున్న మార్పుల కారణంగా జ్వరం, దగ్గు, జలుబు వంటి సమస్యలతో నిత్యం ఆస్పత్రిలో 1500 నుంచి 1700 మంది వరకు వస్తున్నారు. అదేవిధంగా 150 నుంచి 200 మంది ఆడ్మిట్ అవుతున్నారు. అయితే వైద్యులు రాసే మందుల్లో కొన్ని రకాలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. మిగతా వాటిని బయట తీసుకోవాలని సిబ్బంది సూచిస్తున్నారు. కొందరు చేసేదిలేక ప్రైవేటులో మందులను కొనుగోలు చేస్తుండగా.. నిరుపేదలు ఇచ్చిన అరకొర మందులు తీసుకొని వెళ్లిపోతున్నారు. కొన్నింటికి అసలే దొరకవు.. ఆస్పత్రిలో రోజువారి ఓపీలో 20 శాతం మంది గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యతో వస్తున్నారు. సంబంధిత వైద్యుడు రాసిచ్చే మందుల కోసం కౌంటర్ వద్దకు వెళ్తే కనీసం ఒక్క రకం ట్యాబ్లెట్లు, సిరాప్లు కానీ అందుబాటులో ఉండటం లేదు. ఇక బీపీలో కేవలం రెండు రకాలు మాత్రమే ఉండగా.. అవి రోగులకు ఉపయోగకరంగా ఉండటం లేదు. బీపీ రోగుల పరిస్థితి మేరకు వైద్యులు కాంబినేషన్లో మందులు రాస్తుంటారు. అలాంటి మందులు కూడా ఆస్పత్రిలో ఉండటం లేదు. షుగర్కు సంబంధించి కేవలం రెండు రకాల ట్యాబ్లెట్స్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇన్సూలిన్ అయితే ఇక అడుగొద్దని చెబుతున్నారు. ప్రధానంగా చర్మ వ్యాధులకు సంబంధించి ఎలాంటి ట్యాబ్లెట్లు కానీ, అయింట్మెంట్లుకానీ ఉండటం లేదు. మానసిక వైద్యానికి మందులు రాస్తే.. నేరుగా ప్రైవేటు మెడికల్ దుకాణాలకే వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. సూది మందులు సైతం.. ఆస్పత్రిలో ఆడ్మిట్ అయిన రోగులకు అత్యవసరమైన ఇంజక్షన్లు ఉండటం లేదు. పాముకాటు విరుగుడు కంటే ముందు ఇచ్చే ఇంజక్షన్లతో పాటు ఫిట్స్ వచ్చిన సందర్భంలో ఇచ్చేవి, అలర్జీకి సంబంధించినవి ఇలా అతి ముఖ్యమైనవి కూడా ఉండకపోవడంతో రోగులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇక ఆస్పత్రి నిర్వహణలో అత్యంత కీలకమైన సిరంజీలు జనరల్ ఆస్పత్రిలో అందుబాటులో ఉండటం లేదు. కేవలం 10ఎంఎల్ సిరంజీలు తక్కువ స్టాక్తో సర్దుబాటు చేస్తున్నారు. రోగులకు 2 ఎంఎల్, 5 ఎంఎల్ సిరంజీలు కీలకం కాగా, కొన్ని రోజుల నుంచి సరఫరా కావడం లేదు. దీంతో పాటు ఒక ఎంఎల్ సిరంజీలు కూడా స్టాక్ లేవు. అత్యవసరమైన రోగులు మెడికల్ దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేసి తీసుకెళ్తున్నారు. కొరత లేకుండా చర్యలు.. జనరల్ ఆస్పత్రిలో కొన్ని రకాల మందులు ఉండటం లేదు. ఈ విషయంపై వారం క్రితం జరిగిన ఉన్నతస్థాయి సమావేశంలో డీఎంఈ, ఇతర ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. అవసరమైన మందుల కోసం ఇండెంట్ కూడా పెట్టాం. సర్జరీ సమయంలో, గర్భిణులకు ఇచ్చే వాటితో పాటు అత్యవసరమైన వాటిని బయట కొనుగోలు చేస్తున్నాం. రెగ్యులర్గా ఓపీలో ఇచ్చే ట్యాబ్లెట్స్, ఇతర డ్రగ్స్ను తీసుకోవడం లేదు. – డా.రంగా ఆజ్మీరా, జనరల్ ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ ఖాళీగా 194 పోస్టులు.. జనరల్ ఆస్పత్రిలోని 22 విభాగాల్లో మొత్తం 340 పోస్టులకు గాను ప్రస్తుతం 138 మంది విధుల్లో ఉన్నారు. 194 పోస్టులు ఖాళీ ఉండటంతో రోగులకు మెరుగైన సేవలు అందడం లేదు. ఇటీవల 15 మంది బదిలీ కాగా.. 12 మంది మాత్రమే విధుల్లో చేరారు. ఇక టెక్నీకల్ విభాగంతో పాటు నర్సింగ్, ఫార్మసిస్ట్, రేడియోగ్రాఫర్ విభాగాల్లో ఖాళీల కొరత వేధిస్తోంది. దీనికి తోడు ఉన్న వైద్యులు, సిబ్బంది సమయపాలన పాటించకపోవడం, కొందరు నిత్యం హైదరాబాద్ నుంచి రాకపోకలు సాగించడం కూడా సమస్యగా మారింది. గ్యాస్ట్రిక్, బీపీ, షుగర్, చర్మ సమస్యలకు బయటి మందులే దిక్కు ఇంజక్షన్లు సైతం లేక రోగుల అవస్థలు ఒకవైపు వైద్యులు లేరు.. ఉన్నవారు సమయానికి రారు పర్యవేక్షణ కరువు.. పట్టించుకోని ఉన్నతాధికారులు
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ఆధునిక సాగుతో అధిక దిగుబడులుకోస్గి: రైతులు మూస పద్ధతులను పక్కనబెట్టి వ్యవసాయ అధికారులు, నిపుణులు సూచించిన విధంగా అధునిక పద్ధతులు పాటించడంతో తక్కువ ఖర్చుతో నాణ్యమైన అధిక దిగుబడులు పొందవచ్చని వ్యవసాయ బహుళ శాఖల నిపుణుల బృందం ప్రతినిధులు సూచించారు. వ్యవసాయ, ఉద్యాన, మార్కెటింగ్ అభివృద్ధి ప్రణాళికలు రూపొందించే కార్యక్రమంలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ప్రత్యేక ఆదేశాల మేరకు గురువారం గుండుమాల్లోని రైతువేధికలో కోస్గి వ్యవసాయ డివిజన్ పరిధిలోని కోస్గి, గుండుమాల్, మద్దూర్, కొత్తపల్లి మండలాల రైతులతో బృందం సభ్యులు సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వ్యవసాయ అభివృద్ధికి సంబంధించి రైతుల ప్రధాన అవసరాలు, వారి డిమాండ్లు, సూచనలను నిపుణుల బృందం నమోదు చేసుకుంది. ముఖ్యంగా సోలార్ కంచె, సూక్ష్మ, బిందు సేద్యం పరికరాల రాయితీ, టార్పాలిన్లు, పవర్ స్పేయర్లు, పుట్టగొడుగుల సాగు యూనిట్లు, వర్మీ కంపోస్ట్ యూనిట్లు, వ్యవసాయ గిడ్డంగులు, డైయిరీ యూనిట్లు, కోల్డ్ స్టోరేజీ సౌకర్యాలు ఇవ్వాలని సూచించారు. వ్యవసాయంతో పాటు వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలకు సైతం సమ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంతో రైతులు ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించే అవకాశం ఉందని పలువురు రైతులు నిపుణులకు సూచించారు. వ్యవసాయ, ఉద్యాన అభివృద్ధి ప్రణాళిక రూపకల్పనలో భాగంగా రైతుల అభిప్రాయాలను నమోదు చేసుకొని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లనున్నట్లు నిపుణుల బృందం తెలిపింది. కార్యక్రమంలో డీడీఏ రేఖ, డీఏఓ సక్రియానాయక్, ఇక్రిశాట్ ప్రిన్సిపాల్ డా. హరికిషన్, శాస్త్రవేత్తలు సుధాకర్, భగవాన్, స్టేట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అధికారి డా. సుష్మా, సెర్ప్ అధికారి రజిత, జిల్లా ఉద్యాన అధికారి సాయిబాబా, డీఆర్డీఓ వెంకట్రాములు, ఏడీఓ రామకృష్ణ, ఏఈఓలు, రైతులు పాల్గొన్నారు.
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పేట పట్టుకు ప్రత్యేక గుర్తింపువందేళ్లకు పైగా చరిత్ర.. పెరుగుతున్న డిమాండ్ 125 ఏళ్ల చరిత్ర.. నారాయణపేట చేనేత కార్మికులు 1900 సంవత్సరం నుంచే మగ్గాలపై పట్టు చీరలు నేస్తూ వస్తున్నాయి. తరం మారినా.. మగ్గం మారలేదు. డిజైన్న్ మారినా.. నాణ్యత మాత్రం తగ్గలేదు. నారాయణపేట పేరు చెబితే పట్టు చీర గుర్తొచేలా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. పాత డిజైన్లకు చెక్.. కాలం మారింది.. మహిళల అభిరుచులు మారాయి.. ఫ్యాషనన్ ట్రెండ్లు మారాయి. దీంతో నేతన్నలు తమ డిజైన్లను మార్చుకుంటున్నారు. టెంపుల్, చెక్స్, ప్లెయిన్, బార్డర్, బుట్టా, ఫుల్ టర్నింగ్ తదితర డిజైన్లలో చీరలను రూపొందిస్తున్నారు. సాంప్రదాయ రూపాన్ని కోల్పోకుండా ఆధునిక రంగులు, డిజైన్లను జోడిస్తున్నారు. యువతకు నచ్చే రంగులు, తేలికపాటి డిజైన్లకు ప్రస్తుతం డిమాండ్ పెరుగుతోంది. నారాయణపేట: ఆధునిక డిజైన్లు, ఫ్యాషన్కు అనుగుణంగా కాటన్, పట్టు చీరలు తయారు చేయడం పేట చేనేత కార్మికుడి ప్రత్యేకత. చేతిలోని నూలును మగ్గంపై నడిపిస్తూ రంగుల్ని కలగలిపి కళ్లు చెదిరే డిజైన్లను రూపొందిస్తూ పేట పట్టు చీరకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొస్తున్నారు. ఒకప్పుడు సంప్రదాయ డిజైన్లతో అలరించిన చీరలు.. ప్రస్తుత ఫ్యాషనన్ ప్రపంచానికి తగ్గట్టుగా కొత్త రూపాన్ని సంతరించుకుంటున్నాయి. నాడు అగ్గిపెట్టెలో ఇమిడేంత చీర నేసి, నేడు యువతను ఆకట్టుకునే ట్రెండీ డిజైన్లతో మగువల మనసు దోచేవిధంగా పట్టు చీరలను తయారు చేసి పేటెంట్ హక్కులు సాధించుకున్న ఘనత నారాయణపేటకు దక్కింది. ఈ ప్రాంతానికి వచ్చిన అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, వీఐపీలు చీరను కొనుగోలు చేసి తీసుకెళ్లడం ఓ ప్రత్యేకత. ‘నారాయణపేటలో చేనేత కేవలం ఓ వృత్తి కాదు.. తరతరాలుగా వస్తున్న జీవన విధానం. ఒక ఇంట్లో మగ్గం కదిలితేనే ఆ కుటుంబానికి ఉపాధి దొరుకుతుంది. ఒక చీర పూర్తయితే.. నేతన్న కళకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. నూలుపోగుతో మొదలై.. మగువ ధరించే వరకు పేట పట్టు చీర వెనుక ఎందరో కార్మికుల శ్రమ దాగి ఉంది.’ నారాయణపేట పట్టు చీరను కట్టుకున్న దివంగత ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ (ఫైల్) ప్రత్యేక డిజైన్లు.. నారాయణపేట పట్టు చీరలకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ప్రసిద్ధ డిజైన్లు నీవాళి ధనవతి ప్లెయిన్, నీవాళి ధనవతి కడ్డి, నీవాళి శివశంభు ప్లెయిన్న్, నీవాళి శివశంభు కడ్డి, నిపాణి ప్లెయినన్, బార్డర్, టెంపుల్ డిజైన్లు వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కొనుగోలుదారుల అభిరుచికి అనుగుణంగా ప్రత్యేక ఆర్డర్లపై కూడా చీరలను తయారు చేస్తున్నారు. ఫ్యాషనన్, యువత అభిరుచులకు అనుగుణంగా నేత కార్మికులు కొత్త డిజైన్లను రూపొందిస్తున్నారు. పేట పట్టు చీరలు స్థానిక మార్కెట్తో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతున్నాయి. సరికొత్త ప్రయోగాలు.. మహిళల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నేతన్నలు కొత్త డిజైన్ల రూపకల్పనకు ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. సాంప్రదాయ బార్డర్లకు ఆధునిక టచ్లిస్తూ.. తక్కువ బరువు, ఆకర్షణీయమైన రంగులు, కొత్త నమూనాలతో చీరలను తయారు చేస్తున్నారు. ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ ద్వారా విక్రయాలు కొనసాగుతున్నాయి. మాజీ ప్రధానిని మురిపించిన పేట పట్టు.. 1983లో నాగ్పూర్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో నారాయణపేటకు చెందిన వ్యాపారి విశ్వనాథ్ కళ్యాణి అప్పటి ప్రధాని ఇందిరాగాంధీకి పేట పట్టు చీరను బహూకరించినట్లు స్థానిక చేనేత వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఆ చీర ఆమెకు ఎంతగానో నచ్చి అప్పటికప్పుడే ధరించి ఫొటోలు దిగినట్లు చెబుతారు. ఆ చీర నారాయణపేట పేరును దేశవ్యాప్తంగా పరిచయం చేసింది. తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న నేతన్నల నైపుణ్యం కాలంతో పాటు మారుతున్న డిజైన్లు నాడు అగ్గిపెట్టెలో ఇమిడేంత చీర తయారీ పెళ్లిళ్లు, పండుగల్లో ప్రత్యేక స్థానం నేడు జాతీయ చేనేత దినోత్సవం
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ప్రొ. జయశంకర్ ఆలోచనలే దిక్సూచినారాయణపేట: తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనకు జీవితాంతం పోరాడిన మహనీయుడు ప్రొ. కొత్తపల్లి జయశంకర్ అని కలెక్టర్ ప్రియాంక అన్నారు. గురువారం కలెక్టరేట్లోని ప్రజావాణి మందిరంలో బీసీ సంక్షేమశాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన జయశంకర్ జయంతి వేడుకల్లో ఆమె పాల్గొని ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. ప్రత్యేక రాష్ట్ర సాధనకు ఆయన చేసిన కృషి, అందించిన స్ఫూర్తి ఎప్పటికీ మరువలేనివని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితులపై జయశంకర్ చేసిన అధ్యయనాలు, పరిశోధనలు రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమానికి దిశానిర్దేశం చేశాయని తెలిపారు. తెలంగాణ సాధనకు చేసిన త్యాగాలు, ఆయన ఆలోచనా విధానం నేటి తరానికి ఆదర్శమని చెప్పారు. ఆయన ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడమే నిజమైన నివాళి అని పేర్కొన్నారు. ఆయన రచనలు, ఆలోచనలు భవిష్యత్తరాలకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయని తెలిపారు. తెలంగాణ సాధించిన అనంతరం రాష్ట్ర అభివృద్ధి, ప్రజల సంక్షేమం కోసం అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రజలు సమష్టిగా కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. జయశంకర్ కలలుగన్న సమానత్వం, అభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమ తెలంగాణ నిర్మాణానికి ప్రతి ఒక్కరూ తమవంతు బాధ్యత నిర్వర్తించాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఎస్డీసీ రాజేందర్గౌడ్, ఏఓ అనిల్కుమార్, బీసీ సంక్షేమశాఖ అధికారి అబ్దుల్ ఖలీల్, డీపీఆర్వో రషీద్ పాల్గొన్నారు.
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క్షతగాత్రులకు సత్వర సేవలు అందించాలినారాయణపేట: క్షతగాత్రులు, రోగులను గోల్డెన్ అవర్లోపే ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు తరలించి ప్రాణాలు కాపాడేలా సిబ్బంది అప్రమత్తంగా పనిచేయాలని 108 వాహనాల స్టేట్ ఫ్లీట్ హెడ్ వరప్రసాద్రాజు సూచించారు. గురువారం జిల్లాలోని 108, 102 అంబులెన్సులను ఆయన తనిఖీ చేసి అత్యవసర వైద్య పరికరాల పనితీరు, మందుల నిల్వలు, రికార్డుల నిర్వహణ, సిబ్బంది పనితీరు తదితర అంశాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. కాల్ వచ్చిన వెంటనే స్పందించి బాధితులను సకాలంలో సమీప ఆస్పత్రులకు తరలించాలన్నారు. వాహన సామర్థ్యాలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించాలని, నిర్వహణ సక్రమంగా ఉండాలని సూచించారు. సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. అనంతరం జిల్లా ఆస్పత్రి సమావేశ మందిరంలో 108, 102 సిబ్బందితో సమావేశమై అత్యవసర వైద్యసేవలపై పలు సూచనలు, సలహాలు చేశారు. ప్రజలకు వేగవంతమైన, నాణ్యమైన వైద్యసేవలు అందించడమే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని ఉమ్మడి జిల్లా ప్రోగ్రాం మేనేజర్ రవికుమార్ పేర్కొన్నారు. క్షతగాత్రులను వీలైనంత త్వరగా ఆస్పత్రికి చేర్చడంతో ప్రాణాపాయం నుంచి కాపాడే అవకాశం ఉంటుందని జిల్లా మేనేజర్ సునీల్కుమార్ తెలిపారు. తనిఖీల్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉదయ్కుమార్, సునీల్కుమార్ పాల్గొన్నారు. జాగిలంతో విస్తృత సోదాలు నారాయణపేట: ఎస్పీ డా. వినీత్ ఆదేశాల మేరకు గురువారం జిల్లాకేంద్రంలో పట్టణ ఎస్ఐ వెంకటేశ్వర్లు ఆధ్వర్యంలో ఈగల్ ఫోర్స్ బృందం ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన నార్కోటిక్స్ స్నిపర్ డాగ్ ‘విక్కి’తో బస్టాండ్ పరిసరాలు, పాన్షాపులు, రెస్టారెంట్లు, అనుమానాస్పద ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. మత్తు పదార్థాల విక్రయాలు, వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు జిల్లా పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపడుతున్నారని ఎస్ఐ తెలిపారు. యువత మత్తుకు దూరంగా ఉండాలని, డ్రగ్స్ వ్యక్తి భవిష్యత్తో పాటు కుటుంబాన్ని, సమాజాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుందని హెచ్చరించారు. ఎవరైనా గంజాయి, డ్రగ్స్, ఇతర మత్తు పదార్థాలు విక్రయిస్తున్నా, రవాణా చేస్తున్నా, వినియోగిస్తున్నా గుర్తిస్తే వెంటనే టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1908, డయల్ 100కు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. సమాచారం ఇచ్చిన వారి వివరాలను పూర్తిగా గోప్యంగా ఉంచుతామని తెలిపారు. పెసర క్వింటా రూ.9,429 నారాయణపేట: స్థానిక వ్యవసాయ మార్కెట్యార్డులో గురువారం పెసర క్వింటా గరిష్టంగా రూ.9,429, కనిష్టంగా రూ.6,032 ధర పలికింది. మొత్తం 398 బస్తాల్లో 195.02 క్వింటాళ్ల పెసర మార్కెట్కు వచ్చింది. రీ–ట్రైనింగ్ రోబోటిక్స్ వర్క్షాప్ నారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్ : మండలంలోని జాజాపూర్ ఉన్నత పాఠశాలలో గురువారం సోహం అకాడమీ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్స్లెన్స్కు చెందిన రోబోటిక్స్ ఇన్ అకాడమిక్స్, ఏఎండీ సహకారంతో రీ–ట్రైనింగ్ వర్క్షాప్ నిర్వహించారు. పాఠశాల ఇన్చార్జ్ ప్రిన్సిపాల్ విజయ మాట్లాడుతూ.. గతంలో నేర్చుకున్న రోబోటిక్స్ అంశాలను మరోసారి ప్రాక్టికల్గా గుర్తు చేస్తూ ఎలక్ట్రానిక్స్, సెన్సర్లు, మోటార్లు, సర్క్యూట్ బిల్డింగ్, రోబోటిక్ పార్ట్స్ వినియోగం వంటి అంశాలపై విద్యార్థులకు ప్రత్యేక శిక్షణనిచ్చినట్లు తెలిపారు. శిక్షణలో విద్యార్థులు స్వయంగా సర్క్యూట్లు తయారు చేయడం, రోబోటిక్ మోడళ్లను రూపొందించడం, వివిధ యాక్టివిటీలో పాల్గొనడంతో తమ నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగుపర్చుకుంటారన్నారు. రీ ట్రైనింగ్ వర్క్షాప్తో రోబోటిక్స్ క్లబ్ కార్యకలాపాలు మరింత చురుగ్గా కొనసాగేందుకు అవసరమైన ప్రోత్సాహం అందిందని.. అదేవిధంగా విద్యార్థులకు రాబోయో ఆర్ఐఏ ఇన్నోవేషన్ మేళా వివరాలు తెలియజేసి ఛాలెంజ్లో పాల్గొనాలన్నారు. అనంతరం పాల్గొన్న విద్యార్థులకు ధ్రువపత్రాలు అందజేశారు. శిక్షణలో 31 మంది బాలికలు, 17 మంది బాలురు, సోహం అకాడమీ ట్రైనర్లు అజయ్కుమార్, స్వప్న, విజయలక్ష్మి, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.
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అందరికీ ఆదర్శం..తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పిన ప్రొ. కొత్తపల్లి జయశంకర్ ప్రతి ఒక్కరికీ ఆదర్శమని ఎస్పీ డా. వినీత్ అన్నారు. గురువారం జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో నిర్వహించిన జయంతి వేడుకలకు ఆయన హాజరై జయశంకర్ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ ప్రజల హక్కులు, ఆత్మగౌరవం, సామాజిక న్యాయం, సమాన అభివృద్ధికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారని పేర్కొన్నారు. ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆయన అందించిన మేధోపరమైన మార్గదర్శకత్వం, నిబద్ధత, త్యాగం చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతాయన్నారు. జయశంకర్ కేవలం ఉద్యమకారుడే కాదని.. గొప్ప విద్యావేత్త, ఆలోచనాపరుడు, సమాజ సంస్కర్త అని కొనియాడారు. యువత ఆయన నిజాయితీ, క్రమశిక్షణ, సేవాభావం, విలువలను ఆదర్శంగా తీసుకొని సమాజ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో డీసీఆర్బీ డీఎస్పీ మహేష్, ఆఫీస్ సూపరింటెండెంట్ శ్యాంసుందర్రాజు, ఎస్ఐలు పురుషోత్తం, శ్రీనివాసులు, శ్వేత, శిరీష, వివిధ విభాగాల అధికారులు, పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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ఇతర రాష్ట్రాలకు..పేట పట్టుకు స్థానిక మార్కెట్తో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ డిమాండ్ ఉంది. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, బెంగళూరు, రాయిచూర్, కలబుర్గి, యాద్గిర్, ముంబై, పుణే, సాంగ్లీ, సోలాపూర్, నాగ్పూర్, అహ్మదాబాద్ తదితర నగరాలకు చీరలు సరఫరా చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని స్టాక్ పాయింట్ల నుంచి దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు సరఫరా అవుతున్నాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోనూ పేట పట్టుకు డిమాండ్ ఉండటం విశేషం. ● పట్టు చీర వెనుక నేతన్నల శ్రమ ఎంతో ఉంటుంది. బెంగళూరు, హైదరాబాద్ తదితర నగరాల నుంచి ముడిసరుకు తెప్పిస్తారు. వాటికి అవసరమైన రంగులద్ది నేత కార్మికులకు అందిస్తారు. తర్వాత మగ్గంపై చీరను నేస్తారు. ఒక్క పట్టు చీర తయారీకి రెండురోజుల సమయం పడుతుంది. నూలుపోగును సరిచేయడం నుంచి డిజైనన్ను కుదరించడం వరకు ప్రతి దశలో నేతన్న నైపుణ్యం కనిపిస్తుంది. పెళ్లిళ్లు, పండుగలు, సారెలు, ఇతర శుభకార్యాల్లో పేట పట్టు చీరకు ప్రత్యేక ఆదరణ ఉంది. జిల్లాతో పాటు కర్ణాటక ప్రాంతాల నుంచి కూడా కొనుగోలుదారులు ఇక్కడికి వస్తున్నారు.
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గొప్పతనం చాటుతాం..పీయూ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ సెమినార్ మొదటిరోజు కన్హా శాంతివనంలో ప్రారంభం కాగా.. రెండోరోజు పీయూలో పలు సెషన్లు నిర్వహించి.. అనంతరం సాయంత్రం ముగింపు కార్యక్రమం శాంతి వనంలోనే చేపడుతాం. పీయూకు ఈ అవకాశం రావడం గొప్ప విషయం. యూనివర్సిటీ గొప్పతనం చాటేలా కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులు, వీసీలు హాజరుకానున్నారు. – రమేష్బాబు, రిజిస్ట్రార్, పీయూ అరుదైన అవకాశం.. పీయూకు దక్కిన అరుదైన అవకాశంతో యూనివర్సిటీ గొప్పతనం చాటేలా జాతీయ సెమినార్ నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. దీని ద్వారా యూనివర్సిటీకి అనేక ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. వచ్చిన అతిథులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. అందరి సహకారంతో శాంతివనం, పీయూలో నిర్వహించే కార్యక్రమాలను విజయవంతం చేస్తాం. – మధుసూదన్రెడ్డి, సెమినార్ కన్వీనర్ ●
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ఎల్ఆర్ఎస్కు మరో చాన్స్నారాయణపేట: ఎల్ఆర్ఎస్ (లే–అవుట్ రెగ్యులరైజేషన్న్ స్కీం) దరఖాస్తుదారులకు ప్రభుత్వం మరో అవకాశం కల్పించింది. మూడో సవరణలో భాగంగా 25 శాతం రిబేట్తో ఫీజు, చార్జీల చెల్లింపునకు 2026, నవంబర్ 30 వరకు పొడిగిస్తూ మెట్రోపాలిటనన్ ఏరియా అండ్ అర్బనన్ డెవలప్మెంట్శాఖ జూలై 31న జీఓ జారీ చేసింది. ఆగస్టు 1 నుంచి న వంబర్ 30 వరకు ఈ అవకాశం అందుబాటులో ఉంటుంది. జిల్లాలోని 13 మండలాలు, నాలుగు పు రపాలికల పరిధిలో మొత్తం 37,110 దరఖాస్తులు రాగా.. 5,311 దరఖాస్తులు ఆమోదం పొందగా.. 25,039 దరఖాస్తులు సిటిజన్న్స్థాయిలోనే పెండింగ్లో ఉన్నాయి. మరో 6,706 దరఖాస్తులు అధికారు ల స్థాయిలోని ఎల్–1, ఎల్–2, ఎల్–3 దశల్లో పెండింగ్లో ఉన్నాయి. జిల్లాలో భారీ సంఖ్యలో ద రఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉన్న నేపథ్యంలో తాజా ని ర్ణ యం దరఖాస్తుదారులకు కాస్త ఊరటనిచ్చినట్లు అ యింది. నిర్ణీత గడువులో ఫీజు చెల్లింపులు పూర్తి చేసుకునేందుకు అవకాశం లభించడంతో పెండింగ్ దర ఖాస్తుల పరిష్కారానికి మార్గం సుగమం కానుంది. సిటిజనన్స్థాయిలో 25 వేల దరఖాస్తులు.. ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తుల పరిష్కారంలో ప్రధాన సమస్య సిటిజన్ స్థాయిలోనే కనిపిస్తోంది. 25,039 దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉండగా.. 18,309 దరఖాస్తులకు ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంది. మరో 400 దరఖాస్తులకు ఫీజు సమాచారం అందలేదు. 4,706 దరఖాస్తులు ఐజీఆర్ఎస్ కేటగిరీలో ఉన్నాయి. మరో 1,624 దరఖాస్తులకు ఫీజు చెల్లింపు జరిగినట్లు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. సిటిజన్ స్థాయితో పాటు అధికారుల వద్ద కూడా భారీగా ఫైళ్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఎల్–1 వద్ద 3,124, ఎల్–2 వద్ద 3,247, ఎల్–3 వద్ద 335 దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. మొత్తం 6,706 ఫైళ్లు అధికారుల స్థాయిలో పరిష్కారం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి. పురపాలికల్లో జోరు.. పురపాలికల్లో ఎల్ఆర్ఎస్ లేఅవుట్ల క్రమబద్ధీకరణకు భారీ స్పందన లభించింది. ఆగస్టు 4 నాటికి జిల్లాలోని నాలుగు పురపాలికల పరిధిలో 5,641 దరఖాస్తులకు ఫీజు చెల్లింపు జరిగింది. ఇందులో 3,525 దరఖాస్తులు ఆమోదం పొందగా.. 15 తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. మరోవైపు ఎల్–1, ఎల్–2, ఎల్–3 స్థాయిలో 433 దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. పురపాలికల వారీగా చూస్తే నారాయణపేటలో అత్యధికంగా 1,310 దరఖాస్తులు ఆమోదం పొందాయి. తర్వాత మక్తల్లో 1,153, కోస్గిలో 757, మద్దూర్లో 305 దరఖాస్తులకు ఆమోదం లభించింది. ● కోస్గిలో ఎల్–1లో 212, ఎల్–2లో 5, ఎల్–3లో 66 దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఫీజు సమాచారం అందని విభాగంలో ఎల్–1లో 325, ఎల్–2లో ఏకంగా 571 దరఖాస్తులు ఉన్నాయి. మక్తల్లో ఎల్–1లో 21, ఎల్–2లో 7, ఎల్–3లో 57 దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉండగా.. నారాయణపేటలో ఎల్–1లో 16, ఎల్–2లో 4, ఎల్–3లో 15 దరఖాస్తులు ఉన్నాయి. గ్రామపంచాయతీల్లో రూ.5.07 కోట్లే.. జిల్లాలోని గ్రామపంచాయతీలు, పురపాలికల్లో ఎల్ఆర్ఎస్ ద్వారా రూ.25 కోట్ల ఆదాయం సమకూరుతుందని అధికారులు అంచనా వేయగా ఇప్పటి వరకు కేవలం రూ.16 కోట్ల మేర ఆదాయం వచ్చింది. ఇందులో పురపాలికల్లో రూ.11 కోట్లు ఉండగా.. నారాయణపేట రూ.5.19 కోట్లతో ముందంజలో ఉంది. మక్తల్ రూ.3.12 కోట్లు, కోస్గి రూ.2.30 కోట్లు, మద్దూర్ రూ.0.39 కోట్ల ఫీజు వసూలు చేశాయి. అదేవిధంగా జిల్లాలోని 13 మండలాల్లో 3,916 దరఖాస్తులు రాగా.. రూ.5.07 కోట్లు వసూలైంది. అనధికార లేఅవుట్లు, ప్లాట్లను క్రమబద్ధీకరించేందుకు చేపట్టిన ఎల్ఆర్ఎస్ ప్రక్రియ జిల్లాలో నత్తనడకన సాగుతోంది. లే–అవుట్ల క్రమబద్ధీకరణకు గ్రామపంచాయతీలు, 412 దరఖాస్తులు రాగా.. ఇప్పటి వరకు 40 దరఖాస్తులు మాత్రమే ఆమోదం పొందాయి. 294 దరఖాస్తులు అధికారుల వద్ద పెండింగ్లో ఉన్నాయి. నాలుగు పురపాలికల పరిధిలో 282 దరఖాస్తులు రాగా.. ఇందులో 34 ఆమోదం పొందగా.. 203 దరఖాస్తులు అధికారుల వద్ద పెండింగ్లో ఉన్నాయి. మరో 14 దరఖాస్తులు షార్ట్ఫాల్లో ఉండగా.. 10 నిషేధిత కేటగిరీలో ఉన్నాయి. గ్రామపంచాయతీల పరిధిలో 130 దరఖాస్తులు అందగా.. కేవలం 6 దరఖాస్తులు ఆమోదం పొందాయి. 91 దరఖాస్తులు అధికారుల వద్ద పెండింగ్లో ఉండగా.. 12 షార్ట్ఫాల్, ఒకటి నిషేధిత కేటగిరీలో ఉంది. నవంబర్ 30 వరకు గడువు పొడిగింపు 25 శాతం రిబేట్తో చెల్లింపునకు అవకాశం జూలై 31న ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం లక్ష్యం రూ.25 కోట్లు... వసూలైంది రూ.16 కోట్లే..
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పల్లెల పాలన దేశానికే ఆదర్శంకొత్తపల్లి: రాష్ట్రంలోని పల్లెల్లో పాలన బాగుందని.. ఇలాంటి వ్యవస్థ ఏ రాష్ట్రంలో లేదని, పంచాయతీల అభివృద్ధి, గ్రామాల్లోని కొందరికి ఉపాధి కల్పించడం నచ్చిందని ఢిల్లీ ఇన్స్ట్యూట్ ఆఫ్ ఎకానమిక్ గ్రోత్ ప్రొఫెసర్ల బృందం సరోజ్ కుమార్, రవిరంజన్, మాధవన్ కొనియాడారు. బుధవారం కొత్తపల్లి మండలం భూనీడు, గుండుమాల్ మండలంలోని అమ్లికుంట గ్రామాల్లో బృందం సభ్యులు పర్యటించి వ్యక్తిగత, సామూహిక ఇంకుడు గుంతలు, సెగ్రికేషన్ షెడ్లు, చెత్త సేకరణకు వినియోగించే ట్రాక్టర్ల నిర్వహణ, గ్రామాల్లో నిర్మించిన సామూహిక మరుగుదొడ్ల నిర్వహణను పరిశీలించి రైతువేధికల్లో అధికారులు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు, సర్పంచులతో సమావేశమయ్యారు. గ్రామపంచాయతీల్లో ట్రాక్టర్ల నిర్వహణ, మల్టీపర్పస్ ఉద్యోగులకు ఇచ్చే వేతనాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. కార్మికుల సంఖ్య పెంచేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని, రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎస్బీఎం ఫేస్–3 నిధుల మంజూరుతో గ్రామాల రూపురేఖలు మారబోతాయని వివరించారు. జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులతో కాసేపు మాట్లాడారు. ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని తగ్గించి పర్యావరణాన్ని కాపాడే దిశగా పయనించాలని సూచించారు. అనంతరం పాఠశాల ఆవరణలో జిల్లా, మండల అధికారులతో కలిసి మొక్కలు నాటారు. వారి వెంట డీఆర్డీఓ వెంకట్రాములు, ఎస్బీఎం జిల్లా కన్సల్టెంట్ మాలిక్, డీఎల్పీఓ ఉదయ్శంకర్, మిషన్ భగీరథ డీఈ శిరీష, ఎంపీడీఓ కొండన్న, తహసీల్దార్ జయరాములు, పంచాయతీరాజ్ ఏఈ రాఘవేందర్ సర్పంచ్ పుష్ఫ శ్రీనివాస్, ఆయా గ్రామాల పంచాయతీ కార్యదర్శులు ఉన్నారు.
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‘సైబర్’ నియంత్రణకు అవగాహనే ఆయుధంనారాయణపేట: సైబర్ నేరాలు జరిగిన తర్వాత చర్యలు తీసుకోవడం కంటే.. ముందస్తుగా ప్రజలకు విస్తృత అవగాహన కల్పించడమే అత్యంత ఉత్తమ మార్గమని కలెక్టర్ సీహెచ్ ప్రియాంక, ఎస్పీ డా. వినీత్ అన్నారు. బుధవారం జిల్లాకేంద్రంలోని ఓ ఫంక్షన్హాల్లో నిర్వహించిన సైబర్ అవగాహన సదస్సుకు వారు ముఖ్యఅతిథులుగా హాజరయ్యారు. కలెక్టర్ ప్రియాంక తను విధుల్లో ఉన్న సమయంలో ఎదురైన సైబర్ మోసాలను ప్రస్తావించారు. సైబర్ మోసానికి గురైన వారు భయపడకుండా, సిగ్గుపడకుండా వెంటనే కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పి పోలీసులను సంప్రదించాలని సూచించారు. ప్రతి గ్రామంలో సైబర్ భద్రతపై అవగాహన కల్పించడం ప్రజాప్రతినిధుల సామాజిక బాధ్యతగా భావించాలని పేర్కొన్నారు. మహిళా సంఘాలు, వీఓలు, స్వయం సహాయక సంఘాల సమావేశాల్లోనూ సైబర్ భద్రతపై చర్చించాలని సూచించారు. విద్యార్థులు తాము నేర్చుకున్న విషయాలను తల్లిదండ్రులకు వివరించి కుటుంబ సభ్యులను అప్రమత్తం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎవరూ ఉచితంగా డబ్బు ఇవ్వరనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలన్నారు. భయం.. ఆశే నేరగాళ్ల ఆయుధాలు.. సైబర్ నేరాలు కేవలం ఆర్థిక నష్టానికే పరిమితం కావడం లేదని, బాధితుల జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయని ఎస్పీ డా. వినీత్ తెలిపారు. సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రధానంగా భయం, ఆశ అనే రెండు ఆయుధాలతో ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగాల పేరుతో నకిలీ లింకులు పంపడం, వ్యక్తిగత ఫొటోలను మార్ఫింగ్ చేసి బ్లాక్మెయిల్ చేయడం, బిట్కాయిన్ వంటి డిజిటల్ కరెన్సీల ద్వారా డబ్బులు డిమాండ్ చేయడం వంటి పద్ధతులతో యువతను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని వివరించారు. కుటుంబ భవిష్యత్కు ఆధారమైన సొమ్మును కోల్పోతే పరిస్థితి ఎంత విషాదంగా ఉంటుందో ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలని సూచించారు. గ్రామస్థాయిలో పోలీసు సేవలను మరింత చేరువ చేసేందుకు గ్రామపంచాయతీల్లో పోలీసు సమాచారం, ఫిర్యాదు పెట్టెలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఎస్పీ తెలిపారు. కేసుల పురోగతి, అత్యవసర హెల్ప్లైన్ నంబర్లు, సైబర్ భద్రత సమాచారాన్ని గ్రామస్థాయిలోనే ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచుతున్నామన్నారు.అనంతరం ‘సురక్ష కా తిరంగా’, సైబర్ అవగాహన వాల్పోస్టర్లను కలెక్టర్, ఎస్పీ ఆవిష్కరించారు. సైబర్ బారిన పడకుండా జాగ్రత్తలు పాటిస్తామని పాల్గొన్న వారితో ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. డీఎస్పీలు మహేష్, నల్లపు లింగయ్య, డీఎంహెచ్ఓ డా. జయచంద్రమోహన్, సీఐలు శివశంకర్, రాంలాల్, భగవంత్రెడ్డి, సైదులు, ఎస్ఐ వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పెండింగ్లో 15 నెలల వేతనాలుఆపరేటర్ల ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగం ఏటా మార్చి, ఏప్రిల్ నెలలో రెన్యువల్ చేసేవారు. అయితే ఈ ఏడాది అలా చేయలేదని ఆపరేటర్లు వాపోతున్నారు. ఈ విషయాన్ని పలుమార్లు సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లగా దాటవేత ధోరణితో వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. పైగా తమకు 15 నెలల నుంచి వేతనాలు సైతం ఇవ్వడం లేదని పేర్కొంటున్నారు. అన్యాయం చేయొద్దు ఏడేళ్లుగా పనిచేస్తున్న ఆపరేటర్లకు అన్యాయం చేయవద్దు. మా ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి. అన్యాయంగా తొలిగించి కుటుంబాలను రోడ్డు పాలు చేయవద్దని ప్రభుత్వానికి విన్నవిస్తున్నాం. మొదట 300 మందిని తొలిగిస్తామని చెప్పి ఇప్పుడు అందరినీ తొలిగించే కుట్ర చేస్తుంది. వెంటనే తమకు పెండింగ్లో ఉన్న 15 నెలల వేతనాలు ఇవ్వాలి. – రాంబాబు, భూ భారతి ఆపరేటర్ల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు, నాగర్కర్నూల్ ●
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భూ భారతి ఆపరేటర్లకు మంగళం?నాగర్కర్నూల్/ జెడ్పీసెంటర్ (మహబూబ్నగర్): తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో భూ రిజిస్ట్రేషన్ ఆపరేటర్లుగా పనిచేస్తున్న వారికి ప్రభుత్వం ఉద్వాసన పలకనుందా.. వారి స్థానంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్లుగా పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులను నియమించనున్నారా.. అన్న అనుమానాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తుంటే.. అవుననే అనిపిస్తున్నాయి. బుధవారం ఏకంగా కలెక్టరేట్లలో జిల్లాలోని జూనియర్ అసిస్టెంట్లకు రిజిస్ట్రేషన్ విధానంపై ఒకరోజు శిక్షణ ఇచ్చారు. నాగర్కర్నూల్లో స్వయంగా కలెక్టర్ హేమంత కేశవ్ పాటిల్ పాల్గొని సూచనలు, సలహాలు ఇవ్వగా.. ఇతర అధికారులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసే విధానంపై అవగాహన కల్పించారు. దీంతో ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న ఆపరేటర్ల స్థానంలో వీరిని నియమించే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 632 మంది.. గత ప్రభుత్వం ధరణి పోర్టల్ తీసుకువచ్చి తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో భూముల రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలని 2018లో నిర్ణయించింది. రిజిస్ట్రేషన్ ఆపరేటర్లుగా ఔట్సోర్సింగ్ ద్వారా తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు. ఈ–సెన్ట్రిక్ సంస్థ ద్వారా ఆపరేటర్లు 2018 మే 23న విధుల్లో చేరారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 632 మంది ఆపరేటర్లను చేర్చుకోగా.. వీరిని ప్రతి ఏటా మార్చి, ఏప్రిల్ మధ్యలో రెన్యువల్ చేసేవారు. ముందుగా రూ.11 వేల వేతనం ఇవ్వగా ఆ తర్వాత రూ.13 వేలకు పెంచారు. గత ప్రభుత్వంలో చివర్లో నెలవారి వేతనం రూ.21,500 పెంచుతామని హామీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆపరేటర్లను టీజీటీఎస్ కింద తీసుకొని.. నెలకు రూ.21,500 వేతనం ఇస్తున్నారు. అయితే ఇది నెలవారిగా ఇవ్వకుండా మూ డు, ఆరునెలలకు ఒకసారి విడుదల చేస్తున్నారు. రెండు రోజులుగా ఆందోళన భూ భారతి ఆపరేటర్ల స్థానంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్లను నియమిస్తున్నారని అనుమానంతో గత రెండు రోజుల నుంచి ఆపరేటర్లు ఆందోళన బాటపట్టారు. సోమవారం ఆర్డీఓ కార్యాలయాల ఎదుట నిరసన వ్యక్తం చేసి అధికారులకు వినతిపత్రాలు అందజేశారు. మంగళవారం రాష్ట్రంలోని ఆపరేటర్లందరూ హైదరాబాద్లోని గాంధీభవన్కు వెళ్లి నిరసన చేపట్టి తమగోడు వినిపించారు. సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు వీహెచ్, జగ్గారెడ్డిని సైతం కలిసి తమకు న్యాయం చేయాలని, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని, పెండింగ్ వేతనాలు ఇవ్వాలని విన్నవించారు. వీరి స్థానంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్ల నియామకం ఇప్పటికే కలెక్టర్ల పర్యవేక్షణలో ప్రత్యేక శిక్షణ ఆందోళనలో ఔట్సోర్సింగ్ ఆపరేటర్లు.. 15 నెలల వేతనాలు పెండింగ్ రెండు రోజులుగా నిరసన చేపడుతున్నా స్పందించని ప్రభుత్వం
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భూ నిర్వాసితులను ఆదుకుంటాం : ఆర్డీఓకోస్గి: మక్తల్–నారాయణపేట–కొడంగల్ ఎత్తిపోత ల పథకంలో భాగంగా కాల్వల నిర్మాణంలో భూ ములు కోల్పోతున్న రైతులను ఆదుకుంటామని నారాయణపేట ఆర్డీఓ రమేష్ తెలిపారు. బుధవా రం మండలంలోని ముక్తిపాడ్లో కొనసాగుతున్న హస్నాబాద్ – మాసాయిపల్లి కాల్వ భూ సర్వే పనులను అడ్డుకున్న రైతులతో ఆయన మాట్లాడారు. ఇప్పటికే కాల్వల హద్దులు గుర్తించామని.. గ్రామంలో సుమారు 30 మంది రైతులు భూమి కోల్పోతున్నారని, వారి భూములను సర్వే చేసి నివేదికలను అధికారులకు అందజేస్తామని తెలిపారు. ప్రభుత్వం నిర్వాసితులకు నష్ట పరిహారం అందించి ఆదుకుంటుందని చెప్పారు. సాగునీటి కాల్వల నిర్మాణంతో ఈ ప్రాంతం సస్యశ్యామలం అవుతుందని, నీటి వనరులతో పంటలు ఎక్కువగా పండి ఆర్థికంగా లబ్ధి పొందుతారని సహకరించాలని కోరారు. ఆయన వెంట తహసీల్దార్ శ్రీనివాసులు, ఇరిగేషన్ ఏఈ నిర్మల, పలువురు సర్వేయర్లు ఉన్నారు. ఈ–నామ్ టెండర్లో సాంకేతిక సమస్య ● 19 మంది రైతులకు మాన్యువల్గా ధరల నమోదు నారాయణపేట: జిల్లాకేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్యార్డ్లో మంగళవారం నిర్వహించిన ఈ–నామ్ టెండర్ ప్రక్రియలో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తి కొందరు రైతుల లాట్లకు ఆన్లైన్లో ధరలు నమోదు కాలేదు. దీంతో మార్కెట్ అధికారులు మాన్యువల్గా ధరలు నిర్ణయించి రైతులకు నష్టం వాటిల్లకుండా తగిన చర్యలు చేపట్టారని మార్కెట్ చైర్మన్ ఆర్.శివారెడ్డి బుధవారం తెలిపారు. లాట్ నంబర్ 107కు ఈ–నామ్లో రూ.8,169 ధర నమోదు కాగా, మాన్యువల్గా రూ.9,307.. లాట్ నంబర్ 106కు రూ.9,259 నమోదు కాగా, మాన్యువల్గారూ.9,267.. లాట్ నంబర్ 9కు రూ.8,639 నమోదు కాగా, మాన్యువల్గారూ.9,177.. లాట్ నంబర్ 10కు రూ.6,269 నమోదు కాగా, మాన్యువల్గా రూ.9,007 ధర లభించిందన్నారు. ఇదేవిధంగా మొత్తం 19 మంది రైతులకు క్వింటాకు సుమారు రూ.600 నుంచి రూ.2,700 వరకు అదనపు ధరలు లభించినట్లు వివరించారు. ఈ–నామ్ ప్రక్రియలో ఎలాంటి అవకతవకలు, అక్రమాలు చోటుచేసుకోలేదని, సాంకేతిక సమస్యల కారణంగానే మాన్యువల్ విధానంలో ధరలు నమోదు చేసినట్లు స్పష్టం చేశారు. సాంకేతిక సమస్యను ఆధారంగా చేసుకొని మార్కెట్ సిబ్బందిపై దుష్ప్రచారం చేయడం సరికాదని వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ అధికారులు పేర్కొన్నారు. పెసర క్వింటా రూ.9,611 నారాయణపేట: జిల్లాకేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్యార్డులో బుధవారం పెసరకు గరిష్ట ధర నమోదైంది.మార్కెట్ కమిటీ విడుదల చే సి న వివరాల ప్రకారం 430 బస్తాల్లో 210.70 క్వింటాళ్ల పెసర రాగా..గరిష్టంగా క్వింటా రూ. 9, 611, కనిష్టంగా రూ.6,120, సరాసరి ధర రూ. 9,027 పలికింది. పంట నాణ్యత, తేమశా తం ఆధారంగా ధరల్లో వ్యత్యాసం కనిపించింది.
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సర్.. తుది దశకుజిల్లాలో 98.72 శాతం ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల పరిశీలన ● మూడు నియోజకవర్గాల్లో 7.46 లక్షల మంది ఓటర్లు ● 7.37 లక్షల ఈఎఫ్ల వెరిఫికేషన్ ● కొడంగల్, మక్తల్లో 99.8 శాతానికిపైగా.. ● నారాయణపేటలో 96.39 శాతం ● డిజిటలైజేషన్లో 6.26 లక్షలు.. 83.84 శాతం నమోదు ఊట్కూరులో ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను పరిశీలిస్తున్న బీఎల్వో (ఫైల్)
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నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలుకోస్గి: రైతులకు విక్రయించే ఎరువులు, విత్తనాలు, పురుగుమందులు నిర్ణీత ధరలకు విక్రయించాలని, నిబంధనలు ఉల్లంఘించే డీలర్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి సక్రియానాయక్ హెచ్చరించారు. మంగళవారం పట్టణంతో పాటు మండలంలోని ఉన్న పలు ఎరువుల దుకాణాలను ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. క్రయ విక్రయాలకు సంబంధించిన రికార్డులు, ఎరువుల నిల్వలను పరిశీలించారు. దుకాణాలు, గోదాంలోని నిల్వ ఎరువులను తప్పకుండా స్టాక్ రిజిస్టర్లో నమోదు చేయాలన్నారు. రైతులు కొనుగోలు చేసే విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగుమందులకు విధిగా రసీదులు ఇవ్వాలని సూచించారు. ఎవరైనా నకిలీ విత్తనాలు, ఎరువులు విక్రయిస్తే లైసెన్స్ రద్దు చేయడంతో పాటు కేసులు నమోదు చేస్తామన్నారు. ఆయన వెంట ఏడీఏ రామకృష్ణ, ఏఈఓలు ఉన్నారు. ఆధునిక సాగుతో అధిక దిగుబడులు.. కోస్గి రూరల్: ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రైతులు ఆధునిక పద్ధతుల్లో సేద్యం చేస్తే అధిక దిగుబడి పొందవచ్చని జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి సక్రియానాయక్ అన్నారు. మంగళవారం మండలంలోని ముక్తిపాడ్లో ఈశ్వరయ్య వ్యవసాయ క్షేత్రంలో డ్రిప్ పద్ధతిలో సాగు చేస్తున్న పత్తి, కంది పంటను పరిశీలించారు. పత్తితో పాటు కందిని అంతరపంటగా సాగు చేయడంతో రైతులకు కలిగే ప్రయోజనాలను క్షేత్రస్థాయిలో వివరించారు. అంతర పంటల నిర్వహణ, ఎరువుల సమతుల వినియోగం, కలుపు నివారణ, పురుగు, తెగుళ్ల నియంత్రణపై వ్యవసాయ అధికారుల సూచనలు పాటించాలన్నారు. ఆయన వెంట ఏడీఏ రామకృష్ణ, వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి వినోద్కుమార్, పలువురు రైతులు ఉన్నారు.
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రసాభాసగా దుకాణాల రీ–టెండర్మరికల్: స్థానిక గ్రామపంచాయతీ పరిధిలో ఉన్న దుకాణాలకు 5 నెలల కిందట టెండర్లు వేశారు. ఇందులో 11 దుకాణాలు కోర్టు కేసులో ఉండటంతో అగ్రిమెంట్ చేసుకోలేదు. ఎట్టకెలకు అధికారులు కోర్టు కేసు గెలవడంతో డీపీఓ ఆదేశాల మేరకు మంగళవారం రీ–టెండర్ వేలం వేశారు. అయితే 11 దుకాణాలకుగాను అధికారులు 10 దుకాణాలకు రీ–టెండర్ ప్రకటన జారీ చేయడంతో గతంలో టెండర్పాడిన వారు ఆందోళనకు దిగారు. 38వ దుకాణం కూడా కలుపుకొని వేలం వేయాలని, అలాగే గతంలో ఈ దుకాణాలను వేలంలో దక్కించుకున్న వారికి డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వకుండానే తిరిగి ఎలా వేలం వేస్తారని ఎంపీడీఓ, కార్యదర్శి, సర్పంచ్తో వాగ్వాదానికి దిగారు. తమ డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాతే టెండర్లు వేయాలని ఆందోళన చేశారు. చివరకు 38 నంబర్ దుకాణం తాళం వేసి రీ–టెండర్ వేలం ప్రారంభించారు. పది దుకాణాలకు టెండర్ వేయగా తక్కువగా 7 నంబర్ దుకాణం రూ.1,900లకు పెంటమీది రాఘవేందర్, ఎక్కువగా 16 నంబర్ దుకాణం రూ.15,500 గోవర్ధన్ దక్కించుకున్నారు. టెండర్ దక్కించుకున్న వారు ఈ నెల 10 వరకు అగ్రిమెంట్ చేసుకోవాలని.. లేకుంటే రెండోస్థానంలో ఉన్న వారికి అవకాశం కల్పిస్తామని ఎంపీడీఓ పృథ్వీరాజ్ తెలిపారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ చెన్నయ్య, కార్యదర్శి మల్లేష్, అఖిలపక్షం పార్టీల నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిద్దాంనారాయణపేట: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని కలెక్టర్ సీహెచ్ ప్రియాంక ఆదేశించారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్లోని సమావేశ మందిరంలో సంబంధిత అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షలో ఆమె పాల్గొని పలు కీలక సూచనలు చేశారు. గతేడాది మాదిరిగానే ఈసారి కూడా పరేడ్ గ్రౌండ్లోనే వేడుకలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించా రు. ప్రతి శాఖ తమ ముఖ్య విజయాలు, ప్రత్యేక కా ర్యక్రమాలు, అభివృద్ధి పనులు, సంక్షేమ పథకాల వివరాలను రెండ్రోజుల్లో అందజేయాలని.. పాత నివేదికలు కాకుండా తాజా సమాచారం, ముఖ్యమైన అంశాలను పంపాలని ఆదేశించారు. జాతీయ పతాక ఆవిష్కరణ, పరేడ్, వేదిక, వీఐపీ ఏర్పాట్లు, భద్రత, ట్రాఫిక్, పార్కింగ్ తదితర అంశాలను అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో చేపట్టాలన్నారు. పోలీస్శాఖ గార్డ్ ఆఫ్ హానర్, డ్రిల్, భద్రత, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వ హించాలని సూచించారు. డీపీఆర్వో ఆధ్వర్యంలో నాణ్యమైన సౌండ్ సిస్టమ్, మైక్ ఏర్పాట్లు చేయాలని.. అతిథుల ప్రొటోకాల్, సీటింగ్ ఏర్పాట్లను ఆర్డీవోలు, తహసీల్దార్లు పర్యవేక్షించాలన్నారు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాలు, సబ్సిడీలు, సేవలను ప్రజలకు తెలియ జేసేలా ప్రభుత్వ శాఖలు స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేయా లని సూచించారు. ప్రతి శాఖ లో అత్యుత్తమంగా పనిచేసిన ముగ్గురు ఉద్యోగుల పేర్లను మాత్రమే పరిశీలనకు పంపాలన్నారు. మున్సిపల్శాఖ ఆ ధ్వర్యంలో పారిశుద్ధ్యం, తాగునీరు, వ్యర్థాల తొలగింపు చేపట్టాలని, విద్యుత్శాఖ నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. వైద్యశాఖ వైద్య శిబిరం, అంబులెన్స్,న్విద్యాశాఖ, క్రీడల శాఖలు స్థానిక విద్యార్థులను పెద్ద సంఖ్యలో సమీకరించాలని, విద్యార్థులతో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని డీఈవోను ఆదేశించారు. వేడుకలకు జిల్లా అధికారులు తప్ప నిసరిగా హాజరుకావాలని కలెక్టర్ స్ప ష్టం చేశారు. రెడ్క్రాస్ సభ్యత్వ నమోదు జిల్లాలో ఆశించినస్థాయిలో లేదని.. నాలుగు రోజుల్లో కనీసం 500 సభ్యత్వాలు పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించారు. సమావేశంలో రెవెన్యూ అదనపు కలెక్టర్ శ్రీను, డీఆర్వో రాజేశ్వరి, జెడ్పీ సీఈఓ శ్రీనివాసరావు, డీఆర్డీఓ వెంకట్రాములు, డీఎస్పీ నల్లపు లింగయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నీటికబురురైతన్నకు తీపికబురు.. స్థానికంగా పెద్దగా వానలు కురవకపోయినా.. ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో కృష్ణానదికి వరద ప్రవాహం పోటెత్తుతోంది. వారం రోజులుగా వరద జలాల రాక స్థిరంగా కొనసాగుతుండటంతో జూరాల ప్రాజెక్టు పరిధిలోని సాగునీటి రిజర్వాయర్లకు ఎత్తిపోతలు చేపట్టారు. ఆయకట్టులోని సుమారు 3 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు వదిలేందుకు అధికారులు నిర్ణయించారు. దీంతో ఇన్నాళ్లు ఎల్నినో ప్రభావంతో వరి వేయాలా.. వద్దా.. అన్న మీమాంసలో కొట్టుమిట్టాడిన అన్నదాతలు సాగు పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. గద్వాల: వానాకాలం మొదలై రెండు నెలలు గడిచినా వరద నీరు లేక ఒట్టిపోయిన జూరాల జలాశయం.. వారం రోజులుగా కృష్ణమ్మ పరవళ్లు తొక్కుతుండడంతో జలకళ సంతరించుకుంది. ఈ వానాకాలం సీజన్లో గరిష్టంగా మంగళవారం 2 లక్షల పైచిలుకు క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో జూరాలకు చేరింది. దీంతో అధికారులు ప్రాజెక్టులోని 30 గేట్లు ఎత్తి వరద నీటిని దిగువన శ్రీశైలానికి విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జూరాలకు భారీగా వరద కొనసాగుతుండడంతో మొన్నటి వరకు ప్రాజెక్టు కింద ఆయకట్టుకు ఆరుతడి పంటలకు మాత్రమే నీటిని ఇస్తామని చెప్పిన అధికారులు తాజాగా పూర్తిస్థాయి పంటల సాగుకు నీటిని విడుదల చేస్తామని ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలోనే మంగళవారం కలెక్టర్ రిజ్వాన్బాషా షేక్ జూరాలను సందర్శించి వరద నీటి వివరాలు తెలుసుకుని అధికారులతో సమీక్షించారు. కలెక్టర్ సమీక్ష.. జూరాల ప్రాజెక్టుకు స్థిరంగా వరద నీరు కొనసాగుతుండడంతో కలెక్టర్ రిజ్వాన్బాషా షేక్ మంగళవారం ప్రాజెక్టును సందర్శించారు. ఈ సీజన్లో ప్రాజెక్టుకు ఎంతమేర వరద వచ్చింది.. కర్ణాటక ప్రాంతంలోని ఆల్మట్టి, నారాయణపూర్ ప్రాజెక్టుల వరద నీటి స్థితిగతులు వంటి వివరాలను ప్రాజెక్టు అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రాజెక్టు నీటిమట్టం, గేట్ల పనితీరు, హైడల్ పవర్ హౌజ్లో విద్యుదుత్పత్తి వంటి వివరాలపై ఆరాతీశారు. అదేవిధంగా కుడి కాల్వ పరిధిలో లైనింగ్ మరమ్మతులను పర్యవేక్షించారు. ఈ క్రమంలోనే జూరాల– ఆర్డీఎస్ లింక్ కెనాల్కు నీటి విడుదల వంటి అంశాలపై అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. వరి పండించే రైతులు పంటకాల పరిమితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని నీటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. అదేవిధంగా నెట్టెంపాడు ప్రాజెక్టు కింద 1.40 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీటిని అందించేలా అధికారులు అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవాలని, ఇందుకోసం ఎక్కడికక్కడ రిజర్వాయర్లు, చెరువులను కృష్ణాజలాలతో నింపుకోవాలని సూచించారు. అదేవిధంగా జూరాలకు వచ్చే పర్యాటకులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అవసరమైన రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. పెండింగ్ ప్రాజెక్టుల కింద సేకరించాల్సిన భూ సేకరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలన్నారు. సమీక్షలో ఎస్ఈ కేశవరావు, డీఈ నాగేశ్వరరావు, తహసీల్దార్ నందిని తదితరులున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా వరప్రదాయిని.. ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా వరప్రదాయినిగా ప్రియదర్శిని జూరాల ప్రాజెక్టు వెలుగొందుతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రాజెక్టు ద్వారా లక్షలాది ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతుంది. జూరాల ప్రాజెక్టు కింద ఎడమ, కుడి ప్రధానకాల్వల పరిధిలో 1.09 లక్షల ఎకరాలు, నెట్టెంపాడు కింద 1.40 లక్షల ఎకరాలు, ఆర్డీఎస్ కింద 50 వేల ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది. అయితే ఈసారి ఎల్నినో ప్రభావంతో దాదాపు నెలన్నర రోజులపాటు వర్షాలు కురవక.. కృష్ణానదిలో నీరు పారక జూరాల ప్రాజెక్టు అడుగంటింది. దీంతో అధికారులు జలాశయంలో అందుబాటులో ఉన్ననీటిని తాగునీటి అవసరాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ప్రాజెక్టు కింద ఉన్న ఆరుతడి పంటలకు మాత్రమే సాగునీటిని అందిస్తామని ప్రకటించారు. కానీ, జూరాల కింద అప్పటికే సుమారు 60వేలకుపైగా ఎకరాల్లో నారు మళ్లు పోసుకున్న రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశా రు. ఇదిలా ఉండగా.. కృష్ణాబేసిన్ పరిధిలో మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో జూరాల ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయకట్టుకు నీటి విడుదల చేసేలా అధికారులు చర్యలు చేపడుతున్నారు. కృష్ణానదికి పోటెత్తుతున్న భారీ వరద వారం రోజులుగా జూరాల స్థిరంగా ప్రవాహం ఆయకట్టుకు సాగునీటి విడుదలకు నిర్ణయం నెట్టెంపాడు, ఆర్డీఎస్, జూరాల పరిధిలో సుమారు 3 లక్షల ఎకరాలు అన్నదాతల హర్షం.. సాగు పనుల్లో నిమగ్నం
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టెక్నికల్గా తగ్గించారా!లెక్కింపు సమయంలోనే. రైస్ మిల్లుల్లో విజిలెన్స్ బృందం తనిఖీల సందర్భంగా జిల్లాస్థాయి సిబ్బంది సహకారం తీసుకోవడం సహజం. ఈ మేరకు విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు, సీఐ గణేష్ తదితర అధికారులు చేరుకుని ఇబ్రహీంబాద్లోని శ్రీ బాలాజీ మిల్లులో ఉన్న వడ్ల బస్తాల లెక్కింపు కోసం ఇద్దరు జిల్లాస్థాయి సిబ్బంది సహకారం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు సదరు సిబ్బంది వడ్ల బస్తాల నిల్వలను గడ (స్టాక్) ఆధారిత భౌతిక లెక్కింపు (ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్) విధానంలో లెక్కగట్టారు. గోదాంలో వడ్ల బస్తాలను చట్రంలా ఒక పద్ధతి ప్రకారం అమర్చిన మేర పొడవు, వెడల్పు, ఎత్తులను కొలిచి మిల్లులో ఉన్న బస్తాల సంఖ్యను తేల్చారు. గోనె సంచుల్లో బరువు ఆధారంగా ఎన్ని మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం ఉందనేది నిర్ధారించారు. అయితే ఇక్కడే మాయాజాలం జరిగినట్లు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సాక్షి ప్రతినిధి, మహబూబ్నగర్: కస్టం మిల్లింగ్ రైస్ (సీఎమ్మార్) పెట్టని, బకాయిలు చెల్లించని మిల్లర్లపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజిలెన్స్ అస్త్రం ప్రయోగించగా.. జిల్లాస్థాయిలో కొందరు అధికారులు, సిబ్బంది దీన్ని తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. మహబూబ్నగర్ జిల్లా హన్వాడ మండలం ఇబ్రహీంబాద్ సమీపంలోని శ్రీ లక్ష్మీబాలాజీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ తనిఖీలకు సంబంధించి వెలుగులోకి వచ్చిన కొత్తకోణం ఇందుకు ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. పలువురు జిల్లా స్థాయి సిబ్బంది చాకచక్యంగా వ్యవహరించి.. వడ్ల బస్తాల లెక్కింపులో మాయాజాలం ప్రదర్శించినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. సివిల్ సప్లయ్ శాఖ వర్గాలతో పాటు రైస్ మిల్లర్లలో ఈ చర్చ జోరుగా సాగుతుండగా.. కలకలం సృష్టిస్తోంది. లోపాయికారిగా సర్దుబాటు? మిల్లుల్లో భారీగా ఉండాల్సిన ధాన్యం కొరతను సిబ్బంది నామమాత్రంగా తక్కువ చేసి చూపే ప్రయత్నం జరిగినట్లు జిల్లా పౌరసరఫరాల శాఖ వర్గాల్లోనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దాదాపు 3 లక్షల బస్తాలు లేకున్నా.. కేవలం 1,26,772 బస్తాలు మాయమైనట్లు తేల్చడం వెనుక ఏదో మతలబు ఉందనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. లెక్కించిన సిబ్బందికి ఆ మిల్లర్తో గత పరిచయాలు ఉన్నాయని.. ఈ మేరకు సహకరించినట్లు గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. లోపాయికారి ఒప్పందంలో భాగంగా ఓ అధికారి చక్రం తిప్పి తక్కువ బస్తాలు చూపించేలా సర్దుబాటు చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇరువురి మధ్య ‘పంచనామా’ లొల్లి.. నిబంధనల ప్రకారం వడ్ల బస్తాల లెక్కింపు పూర్తయి న వెంటనే అక్కడికక్కడే స్థల పంచనామా రికార్డులు రాస్తారు. బస్తాలు లెక్కించిన వివరాలు, కేటాయింపులతో పోలుస్తూ వ్యత్యాసాలు స్పష్టంగా నమోదు చేస్తారు. ఆ తర్వాత తనిఖీ చేసిన అధికారులు, మిల్లు యజమాని లేదంటే సదరు మిల్లు ప్రతినిధి, సాక్షులు (రెవెన్యూ, సివిల్ సప్లయ్ సిబ్బంది) సంతకాలు తీసుకుంటారు. ఇక్కడ సివిల్ సప్లయి డీఎస్ ఓ గంప శ్రీనివాస్ మిల్లు యజమాని లేదా సదరు మిల్లు ప్రతినిధి సంతకం లేకుండానే రిపోర్ట్ను జిల్లా మేనేజర్ రవినాయక్కు పంపించినట్లు సమాచారం. దీన్ని డీఎం ధ్రువీకరించారు. దీనిపై వివరణ కో సం డీఎస్ఓతో ఫోన్లో మాట్లాడేందుకు ‘సాక్షి’ సంప్రదించగా.. అందుబాటులోకి రాలేదు. ఆ శాఖలోని మరో అధికారిని సంప్రదిస్తే.. మిల్లు యజమాని లేదా ప్రతినిధి సంతకాలు అవసరం లేదని, విజిలెన్స్ అధికారులకు ఒక కాపీ ముందుగానే అందజేస్తారని తెలిపారు. రైస్ మిల్లర్లలో ముదిరిన పోరు.. తనిఖీలు నిర్వహించిన మిల్లుకు సంబంధించిన నిర్వా హకుడు ప్రస్తుతం మిల్లర్ల అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతున్నారు. 2022–23 రబీకి సంబంధించిన సీఎమ్మార్ ధాన్యం అంశంపై ఆయన కొంత మంది మిల్లర్లతో కోర్టులో పిటీషన్ దాఖలు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకుందని.. విజిలెన్స్ తనిఖీలు చేపట్టిందని.. సయోధ్యతో పోతే ఇలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండేవని జిల్లాలోని పలువురు మిల్లర్లు అభిప్రాయా లు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొందరైతే ఉన్నతాధికారులకు వ్యతిరేకంగా ఆయన నోటి దురుసుతో మాట్లాడడమే చేటు తెచ్చిందని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రైస్ మిల్లర్లలో పోరు ముదురుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. విచారణ జరిపిస్తేనే వెలుగులోకి.. శ్రీబాలాజీ మిల్లుకు సంబంధించి 2022–23 రబీ సీజ న్ బకాయిలు సుమారు రూ.19.50 కోట్లు ఉండగా.. ఇప్పటికి మూడు దఫాలుగా రూ.2.60 కోట్లు చెల్లించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయితే విజిలెన్స్ తనిఖీల్లో బస్తాల సంఖ్యను సరిగ్గా లెక్కించలేదని.. మళ్లీ లెక్కించాలని సదరు మిల్లు నిర్వాహకుడు మీడియా తో మాట్లాడడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రభు త్వం స్పందించి ఉన్నతస్థాయి విచారణ జరిపిస్తే.. ఈ మాయాజాలం వెనుక ఉన్న అసలు సూత్రధారులు, అధికారుల వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ‘శ్రీ లక్ష్మీబాలాజీ’లో విజిలెన్స్ తనిఖీల్లో కొత్తకోణం వడ్ల బస్తాల లెక్కింపులో మాయాజాలం పౌర సరఫరాల శాఖపై అనుమానాలు లోపాయికారి ఒప్పందంలో ఓ అధికారి హస్తం ? సివిల్ సప్లయ్ డీఎస్ఓ, డీఎం మధ్య పంచనామా లొల్లి రైస్మిల్లర్స్ అసోసియేషన్లో ముదురుతున్న పోరు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2022–23 రబీ ధాన్యం పంచాయితీ మూడేళ్లుగా కొనసాగుతుండగా.. మిల్లర్లు బకాయి పడిన మొత్తం చెల్లించాలని ప్రభుత్వ ఇటీవల అల్టిమేటం జారీ చేసింది. నిర్దేశిత గడువు సమీపిస్తున్నప్పటికీ.. స్పందన లేకపోవడంతో విజిలెన్స్ తనిఖీలకు ఆదేశించింది. ఇందులో భాగంగా విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ హైదరాబాద్ సిటీ యూనిట్–2, జిల్లా పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు సంయుక్తంగా గత నెల 29న రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు గుబ్బా అశోక్కు చెందిన ఇబ్రహీంబాద్లోని రైస్ మిల్లులో సోదాలు నిర్వహించారు. 2022–23 రబీకి సంబంధించి రూ.11.34 కోట్ల విలువైన 5,070 మెట్రిక్ టన్నుల (1,26,772 బస్తాలు) ధాన్యం బస్తాలు పక్కదారి పట్టినట్లు గుర్తించారు. రూ.14.84 లక్షల విలువైన సీఎమ్మార్ ధాన్యాన్ని అనుమతులు లేకుండా ఏపీకి తరలిస్తున్న రెండు లారీలను సైతం సీజ్ చేశారు.
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అర్జీలు.. సత్వరం పరిష్కరించాలి● ప్రజావాణిలో 30 ఫిర్యాదులు నారాయణపేట: వివిధ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రజలు ఆశతో ప్రజావాణిని ఆశ్రయిస్తారని, అలాంటి వాటిని సత్వరం పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ ప్రియాంక అన్నారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన ప్రజావాణిలో ఆమె 30 ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ప్రజావాణి అర్జీలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చి, శాఖల వారీగా ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ప్రజలు తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితి రాకుండా అధికారులు బాధ్యతతో వ్యవహరించాలని సూచించారు. సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్ శ్రీను, డీఆర్ఓ రాజేశ్వరి పాల్గొన్నారు. సమగ్ర సర్వే చేయాలి మరికల్ మండలం కన్మనూర్ గ్రామంలో ఇంటి స్థలాల వ్యవహారం వివాదాస్పదంగా మారింది. సర్వే నం.461లోని భూమిని సుమారు 20 ఏళ్ల క్రితం ఇంటి స్థలాల కోసం విక్రయించారని, ప్రస్తుతం అదే స్థలాలపై దామోదర్రెడ్డి, తండ్రి నారాయణరెడ్డి మళ్లీ దౌర్జన్యంగా కబ్జాకు ప్రయత్నిస్తున్నారని గ్రామ పంచాయతీ పాలకవర్గం, గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తూ సోమవారం కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. సర్వే నం.461ను పూర్తిస్థాయిలో సర్వే చేసి వాస్తవ పరిస్థితులను తేల్చాలని సర్పంచ్ అంకిత, ఉప సర్పంచ్ ఎండీ కైఫ్, గ్రామస్తులు కోరారు.
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అత్యవసర వేళల్లో వేగంగా స్పందించాలి● పోలీసులకు మూడురోజులపాటు ప్రత్యేక శిక్షణ నారాయణపేట: విధి నిర్వహణలో ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదురైనా సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు పోలీసు సిబ్బందిని సన్నద్ధం చేస్తున్నారు. ఒకవైపు శారీరక దారుఢ్యం.. మరోవైపు ఆయుధాల వినియోగంలో పూర్తి పట్టు.. ఇంకోవైపు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించే నైపుణ్యం.. ఇలా పోలీసు సిబ్బంది వృత్తి నైపుణ్యాన్ని పెంచేందుకు జిల్లా పోలీసు శాఖ ప్రత్యేక శిక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. ఎస్పీ వినీత్ ఆదేశాల మేరకు జిల్లా పోలీసు పరేడ్ గ్రౌండ్లో మూడు రోజుల ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. డ్రిల్.. ఫైరింగ్.. వెపన్ హ్యాండ్లింగ్ శిక్షణలో భాగంగా పోలీసు సిబ్బందికి డ్రిల్, ఫైరింగ్, వెపన్ హ్యాండ్లింగ్, క్రమశిక్షణ, శారీరక దారుఢ్యంపై శిక్షణ ఇచ్చారు. ఆయుధాన్ని వినియోగించడం మాత్రమే కాకుండా.. అవసరమైన సమయంలో అప్రమత్తతతో, బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించేలా అవగాహన కల్పించారు. నిరంతర సాధనతో విధి నిర్వహణలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ప్రజలతో స్నేహపూర్వకంగా.. పోలీసు విధుల్లో అనుకోని పరిస్థితులు ఎప్పుడైనా ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి సమయంలో ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా వేగంగా, సమర్థంగా స్పందించేందుకు శారీరక, మానసిక దృఢత్వం అవసరం. అందుకే సిబ్బంది క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడంతోపాటు డ్రిల్, ఫైరింగ్, వెపన్ హ్యాండ్లింగ్లో నిరంతరం సాధన చేయాలని ఆర్ఐ విజయ్భాస్కర్ సూచించారు. అలాగే పోలీసు శాఖలో క్రమశిక్షణ, సమయపాలన, బాధ్యతాయుతమైన విధి నిర్వహణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని పేర్కొన్నారు. ప్రజలతో మర్యాదపూర్వకంగా, స్నేహపూర్వకంగా వ్యవహరించడం ద్వారా పోలీసులపై విశ్వాసాన్ని మరింత పెంచవచ్చన్నారు. ఆధునిక పోలీసింగ్కు అనుగుణంగా చట్టాలపై అవగాహన, దర్యాప్తు విధానాలు, ప్రజా సంబంధాలు, ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలని చెప్పారు. శిక్షణలో ట్రైనర్ రాములు సిబ్బందికి డ్రిల్, వెపన్ హ్యాండ్లింగ్, క్రమశిక్షణ, శారీరక దారుఢ్యంపై శిక్షణ అందించారు.
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తుర్క కాషా ముస్లింల సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యంకొత్తకోట రూరల్: రాష్ట్రంలోని తుర్క కాషా ముస్లిం కమ్యూనిటీ అభ్యున్నతి, ఆర్థిక స్వావలంబనకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతోందని రాష్ట్ర మైనార్టీ సంక్షేమశాఖ మంత్రి మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ అన్నారు. సోమవారం తెలంగాణ మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో కొత్తకోటలోని ఓ కన్వెన్షన్ హాల్లో తుర్క కాషా ముస్లిం వర్గాలకు యాంత్రిక పనిముట్ల పంపిణీ పథకాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా దేవరకద్ర నియోజకవర్గానికి చెందిన 90 మంది లబ్ధిదారులకు రూ. 54లక్షల వ్యయంతో (ఒక్కో లబ్ధిదారుడికి రూ. 60వేల విలువైన యూనిట్) వందశాతం రాయితీపై జనరేటర్లు, టూల్ కిట్లను పంపిణీ చేశారు. అనంతరం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2వేల మంది లబ్ధిదారులకు రూ. 12కోట్ల వ్యయంతో పనిముట్ల పంపిణీని స్థానిక ఎమ్మెల్యే జి.మధుసూదన్రెడ్డి, రాష్ట్ర మైనార్టీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఒబేదుల్లా కొత్వాల్, అదనపు కలెక్టర్ ఎన్.ఖీమ్యానాయక్లతో కలిసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ.. తుర్క కాషా కమ్యూనిటీ సభ్యులు అత్యంత కష్టమైన వృత్తి తో జీవనోపాధి పొందుతున్నారన్నారు. ప్రభు త్వం అందిస్తున్న జనరేటర్లు, టూల్ కిట్లు వారి ఉపాధికి ఎంతో ఉపయోగపడతాయన్నారు. లబ్ధిదారులు సద్వినియోగం చేసుకుని ఆర్థికంగా ఎదగాలని సూచించారు. నిర్వాసితులకు పరిహారం అందించాలి నారాయణపేట: మక్తల్–పేట–కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకం కోసం భూములు కోల్పోయిన నిర్వాసిత రైతులకు వెంటనే నష్టపరిహారం అందించాలని డిమాండ్ చేస్తూ రైతులు సోమ వారం ఆర్డీఓ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వ హించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వాసితుల సంఘం జిల్లా నాయకులు వెంకట్రాంరెడ్డి, ధర్మరాజ్, గోపాల్రెడ్డి మాట్లాడారు. ఊట్కూరు, పేరపల్లి రిజర్వాయర్ల పరిధిలో భూములు కోల్పోయిన రైతులకు పరిహారం చెల్లింపులో అధికారుల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారన్నారు. నిధులు మంజూరైనా అధికారులు నెల రోజులుగా వాయిదాలు వేస్తూ రైతులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని ఆరోపించారు. రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలోనే ఈ నిర్లక్ష్యం ఎక్కువగా ఉందని, ఇకనైనా అధికారులు స్పందించి పరిహారం చెల్లింపులను వేగవంతం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. భూముల పరిహారంతోపాటు బోరుబావులు, మోటార్లు, పైపులైన్లు, భారీ వృక్షాలు, పామాయిల్ తోటలకు సంబంధించిన నష్టపరిహారం కూడా చెల్లించలేదని తెలిపారు. అదనంగా భూములు వినియోగిస్తున్న మట్టి కాంట్రాక్టర్లపై చర్యలు తీసుకోవాలని నినదించారు. ధర్నా అనంతరం రైతుల నుంచి ఆర్డీఓ రమేష్ మెమొరాండం స్వీకరించారు. వారం రోజుల్లో పూర్తిస్థాయిలో పరిహారం చెల్లించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. రీజియన్కు 12 మంది అప్రెంటిస్ ఇంజినీర్లు మహబూబ్నగర్ మున్సిపాలిటీ: మహబూబ్నగర్ రీజియన్ పరిధిలోని పది డిపోలకు గాను 12 మంది శిక్షణ ఇంజినీర్ అప్రెంటిస్లను కేటాయించారు. ఇటీవల వీరు నియమితులు కాగా.. బుధవారం ఆయా డిపోలలో చేరనున్నారు. వీరికి మూడేళ్ల పాటు ఆర్టీసీ తరఫున స్కాలర్షిప్ ఇవ్వనున్నారు. మొదటి ఏడాదిలో నెలకు రూ.18 వేల చొప్పున, రెండో ఏడాదిలో రూ.20 వేల చొప్పున, మూడో ఏడాదిలో రూ.22 వేల చొప్పున పారితోషికంఅందుకుంటారు. 434 మెగావాట్ల విద్యుదుత్పత్తి ఆత్మకూర్: ప్రియదర్శిని జూరాల ప్రాజెక్టు దిగువ, ఎగువ జలవిద్యుదుత్పత్తి కేంద్రాల్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి కొనసాగుతోంది. సోమవారం 11 యూనిట్ల ద్వారా 44.925 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుదుత్పత్తి చేపట్టినట్లు ఎస్ఈ శ్రీధర్ తెలిపారు. ఎగువలో 6 యూనిట్ల ద్వారా 234, దిగువలో 5 యూనిట్లలో 200 మెగావాట్ల విద్యుదుత్పత్తి చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఎగువ, దిగువ కేంద్రాల్లో 44.925 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుదుత్పత్తిని విజయవంతంగా చేపట్టినట్లు ఎస్ఈ తెలిపారు.
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‘సర్’ పెండింగ్ ప్రక్రియ పూర్తిచేయాలినారాయణపేట: ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ (ఎస్ఐఆర్)లో మ్యాపింగ్ పూర్తయిన ఓటర్లు నేరుగా డ్రాఫ్ట్ ఓటరు జాబితాలో చేరుతారని కలెక్టర్ ప్రియాంక తెలిపారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో సర్ పురోగతిపై నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. అన్మ్యాప్డ్ కేసులను ప్రత్యేకంగా పరిశీలించి, పెండింగ్ పనులను వేగంగా పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల సమర్పణకు ఎన్నికల సంఘం గడువు పొడిగించినందున వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. బీఎల్ఓలకు ప్రక్రియపై పూర్తి అవగాహన కల్పించి, మిగిలిన పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలన్నారు. ఏఎస్డీ, డీఎస్ఈ జాబితాలను మరోసారి పరిశీలించి మిగిలిన వాటిని రెండు రోజుల్లో పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. అనంతరం పాత, శిథిల భవనాల్లో కొనసాగుతున్న పోలింగ్ కేంద్రాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా కొత్త భవనాలు అందుబాటులో ఉంటే వెంటనే ప్రతిపాదనలు పంపాలని చెప్పారు. 1,200 మందికి పైగా ఓటర్లు ఉన్న పోలింగ్ కేంద్రాలు, జనాభా మార్పులు అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాలను రేషనలైజేషన్కు ప్రతిపాదించాలన్నారు. 1,657 ఓటర్లతో వందశాతం.. అన్ని ఎన్రోల్మెంట్ ఫారాలు పంపిణీ అయ్యాయా లేదా మరోసారి పరిశీలించాలని, రాజకీయ పార్టీల నుంచి పెండింగ్ అభ్యంతరాలు లేదా లోపాలు ఉంటే ఫోన్ ద్వారా ద్వారా రీవెరిఫికేషన్ చేయాలని, తప్పులు గుర్తిస్తే వెంటనే సరిదిద్దాలని కలెక్టర్ సూచించారు. అంతకు ముందు అదనపు కలెక్టర్ శ్రీను మాట్లాడుతూ మక్తల్, నారాయణపేట నియోజకవర్గాలకు చెందిన 1,657 ఓటర్ల పత్రాల పరిశీలన పూర్తయితే జిల్లాలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ 100 శాతం పూర్తవుతుందన్నారు. సమావేశంలో కలెక్టరేట్ ఎన్నికల విభాగం అధికారి జయసుధ, రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు శ్రీను, మహమ్మద్ సలీమ్, రాఘవ చౌదరి, రాములు, నారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వరద వస్తే.. దారి సాగదుజడ్చర్ల: వర్షాకాలంలో చెరువులు, కంటలు అలుగు పారిన సందర్భాలతో పాటు దుందుభీ వాగు పరువళ్లు తొక్కితే నియోజకవర్గంలోని కొన్ని గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలచిపోతాయి. చుట్టూ కిలోమీటర్ల మేర తిరిగి వెళ్తే తప్ప ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లలేని పరిస్థితి నియోజకవర్గంలోని పలు గ్రామాలు, తండాల ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్నారు. సాహసం చేసి వరద ప్రవాహాన్ని దాటేద్దామనుకున్న వారి ప్రాణా లు గాల్లో తేలే పరిస్థితి నెలకొంది. గతేడాది ఇలాగే ధైర్యం చేసి కిష్టారం, అంబటాపూర్ రోడ్డుపై పారుతున్న అలుగును దాటబోయిన భార్యాభర్తలు వరద ఉధృతిలో కొట్టుకుపోయి మృత్యువాత పడ్డారు. నియోజకవర్గంలో.. దుందుభీ వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తే కొండేడు–తుపుడగడ్డతండా, లింగంపేట–నల్లకుంటతండా, ఎక్వాయపల్లి–లింగందన, రాజాపూర్ మండలంలోని దొండ్లపల్లి–ఇప్పటూరు, రాయపల్లి–కుచ్చర్కల్, కొత్తూరు–వెలుగొమ్ముల గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోతాయి. కిష్టారం–అంబటాపూర్ మధ్య కూడా బ్రిడ్జి లేకపోవడంతో రాకపోకలు ఇబ్బందిగా మారింది. పోలేపల్లి, కిష్ట్రాం మధ్య చెరువు అలుగు పారిన సమయంలో రాకపోకలు నిలిచిపోయి ఉదండాపూర్, వల్లూరు మీదుగా జడ్చర్లకు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. నసరుల్లాబాద్ చెరువు అలుగు పారితే లోతట్టు ప్రాంతంలోని అల్వాన్పల్లి, తంగెళ్లపల్లి గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయి ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. నెక్కొండ–బైరంపల్లి, నవాబ్పేట మండలంలోని వీరశట్పల్లి నుంచి దయాపంతులపల్లి మీదుగా హాజీపూర్ వెళ్లే మార్గంలో, నవాబ్పేట–దయాపంతులపల్లి, మల్లారెడ్డిపల్లి–కారూర్ మధ్యన బ్రిడ్జిల నిర్మాణం చేపట్టాల్సి ఉంది. మిడ్జిల్ మండలంలో వల్లభురావుపల్లి నుంచి చౌటకుంటతండా మీదుగా వేముల మార్గంలో బ్రిడ్జి నిర్మాణం చేపడితే రాకపోకలకు సౌకర్యంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా దొడ్డిపల్లి, రుద్రారం సమీపంలోని రాజమోని వంపు, కూచూర్ వద్ద ఆకులోనికుంట, చెన్నారెడ్డిపల్లి వద్ద లెంకల చెరువు అలుగు, చెన్నారెడ్డిపల్లి–రుక్కంపల్లి, కారూరు–ఇప్పటూర్ మధ్య కల్వర్టులు, కారూరు ఆంజనేయస్వామి ఆలయం ఎదుట అలుగులు ప్రమాదభరింతగా ఉన్నాయి. ప్రతిపాదనలకే పరిమితం నియోజకవర్గంలో వంతెనల నిర్మాణం చేపట్టేందుకు గతేడాది ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్రెడ్డి సంబంధిత రాష్ట్ర పంచాయత్రాజ్ శాఖకు ప్రతిపాదనలు పంపించారు. జడ్చర్ల మండలంలోని కొండేడు–తుపుడగడ్డతండా బ్రిడ్జికి రూ.4.50 కోట్లు, బాలానగర్ మండలంలోని శేరిగూడ–బోడ జానంపేట బ్రిడ్జికి రూ.6 కోట్లు, నవాబ్ేపేట మండలంలోని వీరశట్పల్లి నుంచి దయాపంతులపల్లి మీదుగా హాజీపూర్ వెళ్లే మార్గంలో బ్రిడ్జి ఏర్పాటుకు రూ.2.40 కోట్లు, రాజాపూర్ మండలంలోని రాయపల్లి–కుచ్చర్కల్ రోడ్డు బ్రిడ్జికి రూ.6 కోట్లు మంజూరుకు ప్రతిపాదించారు. కలెక్టర్ ప్రతిపాదించినా.. గతేడాది కిష్టారం–అంబటాపూర్ గ్రామాల మధ్య అలుగు పారుతున్న సమయంలో అంబటాపూర్కు చెందిన భార్యాభర్తలు తానెం బాలయ్య, రాములమ్మ కిష్టారం నుంచి స్వగ్రామానికి వెళ్తుండగా వరద ప్రవాహాన్ని దాటుతు ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయి మృత్యువాత పడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో సంఘటన స్థలానికి వచ్చిన అప్పటి కలెక్టర్ విజయేందిర బోయికి వంతెన నిర్మించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని గ్రామస్తులు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇందుకు సంబంధించి ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపుతామని చెప్పినా నేటి వరకు హామీ నెరవేరకపోవడం గమనార్హం రాకపోకలు బంద్ అవుతాయి దుందుభీ వాగు ఉధృతి పెరిగిన ప్రతిసారి రాకపోకలు నిలిచిపోయి ఇబ్బందులు పడుతున్నాము. దుందుభీ వాగుపై బ్రిడ్జి నిర్మాణం చేపట్టాలని కొన్నేళ్లుగా కోరుతున్నా ఇప్పటి వరకు పట్టించుకోలేదు. గత ప్రభుత్వం హయాంలోనూ బ్రిడ్జి నిర్మిస్తామంటూ ప్రకటించినా.. కార్యరూపం దాల్చలేదు. ఇప్పటికై నా బ్రిడ్జి నిర్మించేందుకు పాలకులు చర్యలు తీసుకోవాలి. – జర్పుల హరిలాల్, తుపుడగడ్డతండా తాజాగా కొన్నింటికి నిధులు.. జడ్చర్ల, మిడ్జిల్ మండలాల పరిధిలోని కొన్ని వంతెనల నిర్మాణానికి ఇటీవల సీఎం రేవంత్రెడ్డి మిడ్జిల్కు వచ్చిన సందర్భంగా నిధులు మంజూరు చేశారు. దుందుభీ వాగుపై నెక్కొండ–బైరంపల్లి బ్రిడ్జికి రూ.4.50 కోట్లు, వస్పుల చెక్డ్యాం, బ్రిడ్జికి రూ.8.50 కోట్లు మంజూరు చేయగా.. ఎక్వాయపల్లి–లింగందన బ్రిడ్జికి రూ.3 కోట్లు, లింగంపేట–నల్లకుంటతండా బ్రిడ్జికి రూ.4.50 కోట్లు, వల్లభురావుపల్లి–వేముల బ్రిడ్జికి రూ.10.20 కోట్లు మంజూరు చేశారు.
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బాల్యానికి స్వేచ్ఛ..!జిల్లాలో ముగిసిన ఆపరేషన్ ముస్కాన్ ‘చేతిలో పుస్తకం.. స్నేహితులతో ఆటలాడాల్సిన ప్రాయం.. కానీ పరిస్థితులు వారిని ఇటుక బట్టీలు, పొలాలు, హోటళ్లు, దుకాణాలు, వర్క్షాపుల వైపు అడుగులు వేస్తున్నాయి. తల్లిదండ్రులతో కలిసి కూలీ పనులకు వెళ్తున్న వారు కొందరైతే.. కుటుంబానికి దూరమై అనాథలుగా, తప్పిపోయి భిక్షాటన చేస్తూ కనిపిస్తున్న వారు మరికొందరు. ఇలా బాల్యాన్ని కోల్పోతున్న చిన్నారులకు చదువు, ఆటలు, భద్రత కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం ఏటా నిర్వహించే ఆపరేషన్న్ స్మైల్, ఆపరేషన్ ముస్కాన్న్ ఆశాకిరణంగా మారుతోంది.’ నారాయణపేట: చిన్నారుల భద్రతకు అధికారులు పెద్దపీట వేస్తున్నారు. కుటుంబాలకు దూరమైన పిల్లలను గుర్తించడం.. బాలకార్మిక వ్యవస్థ నుంచి విముక్తి కల్పించడం.. అక్రమ రవాణా, దుర్వినియోగం బారిన పడకుండా కాపాడటమే లక్ష్యంగా ఆపరేషనన్ స్మైల్, ఆపరేషన్ ముస్కాన్న కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. 2019 నుంచి 2026 వరకు నిర్వహించిన ప్రత్యేక డ్రైవ్లలో జిల్లావ్యాప్తంగా 1,274 మంది బాలకార్మికులను గుర్తించినట్లు పోలీసుశాఖ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. బడి దూరమై.. బతుకు పోరులోకి... పేదరికం, కుటుంబ పరిస్థితులు, తల్లిదండ్రుల అవగాహన లోపం.. కారణం ఏదైనా నష్టపోతున్నది మాత్రం చిన్నారులే. చదువుకోవాల్సిన వయసులో కూలీ పనులు చేస్తూ విద్యకు దూరమవుతున్నారు. బాలకార్మికులుగా మారడంతో వారి భవిష్యత్పైనా ప్రభావం పడుతోంది. ఇలాంటి పిల్లలను గుర్తించి పనుల నుంచి విముక్తి కల్పించడమే కాకుండా వారి కుటుంబ నేపథ్యాన్ని తెలుసుకోవడం, తల్లిదండ్రులను గుర్తించడం, అవసరమైన చోట సంరక్షణ కేంద్రాలకు తరలించడం, చదువుకు దూరమైన వారిని ఆర్బీసీ సెంటర్లు, పాఠశాలల్లో చేర్పించడం వంటి చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన పిల్లలను గుర్తిస్తే వారి కుటుంబాల చెంతకు చేర్చేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఏడాది ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ మొత్తం స్మైల్ ముస్కాన్ 2019 53 106 159 2020 75 – 75 2021 125 61 186 2022 57 166 223 2023 170 105 275 2024 64 38 102 2025 66 56 122 2026 71 61 132 ఏడాదిలో రెండుసార్లు.. బాలకార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలనకు జనవరి 1 నుంచి 31 వరకు ఆపరేషనన్ స్మైల్, జూలై 1 నుంచి 31 వరకు ఆపరేషన్ ముస్కానన్్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో ఆపరేషనన్ స్మైల్ ద్వారా 71 మంది, ప్రస్తుతం ముగిసిన ఆపరేషన్ ముస్కానన్లో 61 మంది చిన్నారులకు విముక్తి కల్పించారు. మొత్తంగా 2026లో ఇప్పటి వరకు 132 మంది చిన్నారులను రక్షించారు. 2019 నుంచి 2026 వరకు మొత్తంగా 1,274 మంది చిన్నారులను గుర్తించి రక్షించారు. అత్యధికంగా 2023లో 275 మంది చిన్నారులకు విముక్తి లభించింది. బాలల భద్రతే లక్ష్యంగా చిన్నారులు బాలకార్మికులుగా మారకుండా, అక్రమ రవాణా లేదా ఇతర దుర్వినియోగాలకు గురికాకుండా ప్రత్యేక బృందాలు ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నాయి. తప్పిపోయిన పిల్లల ఆచూకీ గుర్తించడం, అనుమానాస్పద ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించడం, కుటుంబాలకు దూరమైన చిన్నారులను గుర్తించి వారి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించడం వంటి చర్యలు చేపడుతున్నారు. బాలల హక్కుల పరిరక్షణలో భాగంగా తనిఖీలు, అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. బాలకార్మికులు, అనాథలు, భిక్షాటన చేస్తున్న బాలలకు విముక్తి తల్లిదండ్రులకు అవగాహన.. చిన్నారులు తిరిగి పాఠశాలలకు... జిల్లావ్యాప్తంగా 61 మంది గుర్తింపు ఎనిమిదేళ్లలో 1,274 మంది బాలలు ఏడాది వారీగా పట్టుబడిన చిన్నారులు..
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గుట్టుగా గుట్టలు ఖాళీ..!ధన్వాడ: చూసేందుకు రాళ్లను పగలకొట్టి జీవనోపాధి పొందుతున్నారు అన్నట్లు కనిపిస్తోంది.. సరిగా పరిశీలిస్తేగాని తెలియదు ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండిపడుతున్నట్లు. మండలంలోని రామకిష్టాయిపల్లి సమీపంలో ఉన్న గుట్టలపై మరికల్ మండలానికి చెందిన కొందరు అక్రమార్కుల కన్నుపడింది. గుట్టపై వరకు యంత్రాల సాయంతో రోడ్డు నిర్మించుకొని రోజు రాత్రిళ్లు బాంబులతో పేలుళ్లు జరుపుతున్నారు. తర్వాత వాటిని యంత్రాలతో కట్చేసి ఇంటి నిర్మాణానికి వినియోగించే రాళ్లుగా మారుస్తున్నారు. యంత్రాల వినియోగానికిగాను పక్కనే ఉన్న వ్యవసాయ పొలాల నుంచి విద్యుత్ను వినియోగిస్తున్నారు. ఒకరినిచూసి మరొకరు.. వడ్డెర కులానికి చెందిన ఒకరిద్దరు సుత్తెలతో గుండ్లను పగులగొట్టి రాళ్లుగా మార్చి అమ్మకాలు జరిపేవారు. ట్రాక్టర్లో 250 రాళ్లు పడుతాయి. వీటిని చేసేందుకు నెల సమయం పట్టేది. ప్రస్తుతం అక్రమార్కులు ఇక్కడ సుమారు 50 మంది కూలీలు, యంత్రాలతో పనులు చేయిస్తున్నారు. ట్రాక్టర్ రాయికి రూ.7 వేలు తీసుకుంటున్నారు. ఇలా రోజుకు 10 ట్రాక్టర్ల వరకు రాయిని అక్రమంగా విక్రయించుకుంటూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. దీంతో ప్రభుత్వానికి ఆదాయం సమకూరకపోగా కేవలం కాంట్రాక్టర్లు మాత్రమే బాగుపడుతున్నారు. మరికల్కు చెందిన కొందరు కాంట్రాక్టర్లుగా మారి కూలీలకు నామమాత్రపు డబ్బులిస్తూ వారితో పనులు చేయించుకుంటున్నారు. ప్రధాన రహదారి పక్కనే ఈ దందా కొనసాగుతున్నా అటుగా వెళ్లే అధికారులకు కనిపించడం లేదా అని గ్రామస్తులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. రాయికి రూ.25.. ధన్వాడ, మరికల్ మండలాల్లో జరిగే ఇంటి నిర్మాణాలకు ఇక్కడి నుంచే రాళ్లు వెళ్తాయి. ఒక్కో రాయిని రూ.25కు విక్రయిస్తున్నారు. రోజుకు వెయ్యి రాళ్ల వరకు యంత్రాలకు కట్చేసి అమ్మకాలు సాగిస్తున్నారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలు కొనసాగుతుండటంతో గిరాకీ జోరుగా సాగుతోంది. మరికల్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి 20 మంది కూలీలతో పనులు చేయిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇది చూసిన మరికొందరు దానికి పక్కనే ఉన్న మరోగుట్టకు రాళ్లను తవ్వడం ప్రారంభించారు. గుట్ట నుంచి రాయిని తరలించాలంటే మైనింగ్ అధికారులు, స్థానిక రెవెన్యూ అధికారుల నుంచి అనుమతులు పొందాల్సి ఉంటుంది. కాని ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా గుట్టను తవ్వడం పట్ల గ్రామస్తులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విద్యుత్ అధికారుల పర్యవేక్షణ కరువు.. గుట్టలను పగులగొట్టిన రాయిగా మార్చేందుకు గతంలో సుత్తెతో కొట్టేవారు. కాని ఇప్పుడు యంత్రాలను వినియోగిస్తున్నారు. ఇందుకు పక్కనే ఉన్న వ్యవసాయ బోరుబావుల నుంచి విద్యుత్ కనెక్షన్లు వాడుకుంటున్నారు. ఉచిత విద్యుత్ను దుర్వినియోగం చేస్తున్నా సంబంధిత అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. గుట్టను పేల్చే సమయంలో పెద్ద శబ్ధాలు వస్తున్నాయని గ్రామస్తులు భయాందోళన చెందుతున్నారు. అధికారులు పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. యంత్రాలతో తొలిచి అమ్మకాలు రైతుల పొలాల నుంచి ఉచిత విద్యుత్ వినియోగం పట్టించుకోని మైనింగ్, రెవెన్యూ అఽధికారులు ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి
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ప్రత్యేక బృందాలుగా..పోలీసులు, కార్మిక, విద్య, సీ్త్ర, శిశు సంక్షేమశాఖ, చైల్డ్లైన్, సఖి, బాలరక్షక్ తదితర విభాగాలు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయి. ఇటుక బట్టీలు, వ్యవసాయ క్షేత్రాలు, హోటళ్లు, దుకాణాలు, పరిశ్రమలు, వర్క్షాపులల్లో తనిఖీలు నిర్వహిస్తూ ఆరు నుంచి 14 ఏళ్లలోపు పిల్లలు పనులు చేస్తున్నట్లు గుర్తిస్తే వారికి విముక్తి కల్పించడంతో పాటు పనిలో పెట్టుకున్న యజమానులపై కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. బాలకార్మికులను గుర్తించి విముక్తికల్పించిన ఆపరేషన్ ముస్కాన్ బృందం
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ప్రమాదపుటంచున పర్యాటకులుఎలాంటి అనుమతి లేదు.. మండలంలోని రాంకిష్టాయిపల్లి సమీపంలో ఉన్న గుట్టలో రాళ్లను కొట్టేందుకు ఎవరికి ఎలాంటి అనుమతులు ప్రభుత్వం నుంచి జారీ చేయలేదు. సోమవారం సిబ్బందిని పంపించి పరిశీలించి అక్రమంగా పనులు చేపడితే చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. – సింధూజ, తహసీల్దార్, ధన్వాడ ●వివరాలు 9లో..●పోలీసుల పహారా అవసరం.. జూరాలకు వరద వస్తుండటంతో క్రస్ట్ గేట్లను ఎత్తి దిగువకు నీటిని వదలుతున్నారు. ఈ సమయంలో పోలీసుల పహార లేక పర్యాటకులు దిగువ నది వద్ద పరవళ్లను చూసేందుకు దిగువ నదిలోకి వెళ్తున్నారు. ఉధృతంగా పారుతున్న నీటితో ఆడుకుంటున్నారు. ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున పోలీసులు రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి. – వెంకటేష్, నందిమళ్ల భద్రత చర్యలు చేపడతాం.. జూరాల ప్రాజెక్టు వద్ద వరద ఎక్కువగా ఉండటంతో భద్రత చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ఆదివారం అధికసంఖ్యలో పర్యాటకులు రావడంతో దిగువ పుష్కరఘాట్ రోడ్ను మూసివేసి నదిలోకి వెళ్లకుండా పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశాం. సూచిక బోర్డుల ఏర్పాటుతో పాటు ప్రాజెక్టుపై వాహనాలు నిలుపకుండా తగిన చర్యలు చేపడుతున్నాం. – శివకుమార్, సీఐ, ఆత్మకూర్ అమరచింత: ప్రియదర్శిని జూరాల జలాశయానికి ఎగువ నుంచి వరద భారీగా వస్తుండటంతో క్రస్ట్గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటిని వదులుతున్నారు. ఈ సమయంలో కృష్ణమ్మ పరవళ్లను తిలకించేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న పర్యాటకులతో ప్రాజెక్టు దిగువ భాగం కళకళలాడుతున్నా.. ఎప్పుడు ఎలాంటి ప్రమాదం జరుగుతుందోనన్న భయాందోళనలు నెలకొంటున్నాయి. క్రస్ట్ గేట్ల నుంచి నురగలు కక్కుతూ దిగువకు పారుతున్న నీటి దృశ్యాలను చూసేందుకు, నది అంచునకు వెళ్లి సెల్ఫోన్లలో సెల్ఫీలు తీసుకోవడం, స్నానాలు చేస్తూ కేరింతలు కొడుతుండటంతో ప్రమాదం ఏ రూపంలో వస్తుందో ఉహించలేని పరిస్థితి నెలకొంది. నిత్యం పోలీసు పహార ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నా.. కేవలం నామమాత్రపు గస్తీ నిర్వహిస్తూ వెళ్తుండటంతో పర్యాటకులు నది అంచున వరకు వెళ్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టు 32 గేట్లను ఎత్తి దిగువకు సుమారు 1.80 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువన శ్రీశైలానికి వదులుతున్నారు. కృష్ణమ్మ ఉగ్రరూపంలో దిగువన ప్రవహిస్తుండటంతో పరీవాహక ప్రదేశాల్లోకి ఎవరూ వెళ్లకుండా నియంత్రించేందుకు ముళ్లకంచె ఏర్పాటు చేయాల్సిన అధికారులు.. ఇప్పటి వరకు అలాంటి చర్యలు చేపట్టకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కేవలం ప్రాజెక్టు పైభాగం నుంచే పర్యాటకులను తిలకించేలా పోలీసు అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. ఎడమ కాల్వ వద్ద మరీ డెంజర్.. జూరాల ఎడమ కాల్వ వద్ద నీటి ప్రవాహం ఉధృతిని గుర్తించలేని యువత ఈతకు వెళ్లి గల్లంతైన ఘటనలు ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ దొరికే చేప ఫ్రైని తిని ఆస్వాదించేందుకు రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచేగాక కర్ణాటక రాయచూర్ నుంచి కూడా పర్యాటకులు భా రీగా వస్తుంటారు. చేప వంటకాలతో పాటు మద్యం అమ్ముతుండటంతో తాగిన మైకంలో యువకులు కాల్వలో ఈతకు వెళ్లి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఆకలితో చదువుకోవాల్సిందే! కళాశాలల్లో అమలుకాని ‘మధ్యాహ్న భోజనం’ జిల్లాలో 4 కళాశాలల్లో మాత్రమే ప్రారంభం ఇంకా ప్రారంభానికి నోచుకోని 6 కళాశాలలు గతంలో చోటు చేసుకున్న ఘటనలు.. రెండేళ్ల కిందట మహబూబ్నగర్కు చెందిన ఐస్క్రీం విక్రయదారు జూరాల సందర్శనకు వచ్చి నదిలో స్నానం చేస్తూ గల్లంతై ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నాడు. అదే ఏడాది మహబూబ్నగర్కు చెందిన ముస్లిం యువకుడు సైతం కుటుంబ సభ్యుల కళ్లముందే నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయాడు. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు మాత్రమే రెవెన్యూ, పోలీసు అధికారులు స్పందిస్తున్నారే తప్ప వరద వస్తుందని తెలిసిన మరుక్షణమే దిగువ నదిలోకి పర్యాటకులు వెళ్లకుండా రక్షణ కంచె ఏర్పాటు చేయడం లేదు. జూరాల వద్ద పరవళ్లు తొక్కుతున్న కృష్ణమ్మ చూసేందుకు తరలివస్తున్న జనం దిగువ నదిలో సెల్ఫీ ఫోజులు అదుపుతప్పితే ప్రవాహంలో గల్లంతయ్యే ప్రమాదం సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటుచేయని ప్రాజెక్టు అధికారులు
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30 పోలీస్ యాక్ట్ అమలు : ఎస్పీనారాయణపేట: జిల్లాలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు ఆగస్టు 31 వరకు 30 పోలీస్ యాక్ట్–1861 అమలులో ఉంటుందని ఎస్పీ డా. వినీత్ ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. పోలీసు అధికారుల ముందస్తు అనుమతి లేకుండా ధర్నాలు, ర్యాలీలు, బహిరంగ సభలు, నిరసన కార్యక్రమాలు, భారీ సమావేశాలు, ఊరేగింపులు నిర్వహించడం పూర్తిగా నిషేధమన్నారు. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించే చర్యలను ఏ మాత్రం ఉపేక్షించబోమని.. 30 పోలీస్ యాక్ట్ ఉల్లంఘించిన వారిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఏ సంస్థ, సంఘం, వ్యక్తి బహిరంగ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలనుకుంటే సంబంధిత పోలీసు అధికారులను ముందుగానే సంప్రదించి అనుమతి పొందాలన్నారు. చట్టాలను గౌరవించడం ప్రతి పౌరుడి బాధ్యతని.. ప్రజలందరూ పోలీసుశాఖకు సహకరించి శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో భాగస్వాములు కావాలని సూచించారు. 11 యూనిట్లలోవిద్యుదుత్పత్తి ఆత్మకూర్: ప్రియదర్శిని జూరాల ప్రాజెక్టుకు ఎగువ కర్ణాటక నుంచి వరదనీరు భారీగా చేరుతుండడంతో దిగువ, ఎగువ జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుదుత్పత్తి కొనసాగుతుంది. ఈ మేరకు ఆదివారం 11 యూనిట్ల ద్వారా విద్యుదుత్పత్తి చేపట్టినట్లు ఎస్ఈ శ్రీధర్ తెలిపారు. ఎగువలో 6 యూనిట్ల ద్వారా 234 మెగావాట్లు, దిగువలో 5 యూనిట్ల ద్వారా 200 మెగావాట్లు చేపట్టారు. ఎగువ, దిగువ జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాల్లో ఇప్పటి వరకు 37.781 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుదుత్పత్తి విజయవంతంగా చేపట్టామన్నారు. ప్రస్తుతం 33 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని వినియోగించి దిగువ శ్రీశైలానికి వదులుతున్నామని చెప్పారు. మెరిసిన జిల్లా క్రీడాకారులు నారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్: నేపాల్లోని ఖాట్మండులో ఉన్న బుద్ద నీలకంఠ మితేరి స్పోర్ట్స్హబ్లో గత నెల 29 నుంచి 31వ తేదీ వరకు జరిగిన 3వ అంతర్జాతీయ మిక్స్డ్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్–2026లో జిల్లా క్రీడాకారులు పతకాలు సాధించినట్లు కోచ్ నానక్రామ్ ఆదివారం తెలిపారు. జిల్లాకేంద్రానికి చెందిన విశాల్కుమార్ అండర్–14/70, ధన్వాడ మండలం మడిగెలమూలతండాకు చెందిన సంతోష్ అండర్–18/55, ఉట్కూర్కు చెందిన విజయ్కుమార్ అండర్–17/62, ఉట్కూర్ మండలం లక్ష్మీపల్లికి చెందిన శ్రీరాం అండర్–17/50 విభాగంలో రజత పతకాలు సాధించారన్నారు. అదేవిధంగా తనకు బెస్ట్ రిఫరీ అవార్డు లభించిందని.. పతకాలు, ప్రశంసాపత్రాలను ఖాట్మాండు మేయర్ మిఠారాం చేతుల మీదుగా అందుకున్నామని వివరించారు.
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స్నేహం.. ఓ వరంమంచి స్నేహితుడు మనసుకు, జీవితానికి ఓ భరోసా ● చదువులో సహకారం.. ఒత్తిడిలో ఉపశమనం.. లక్ష్య సాధనలో మార్గదర్శనం ● ఒకరికి ధైర్యం.. మరొకరికి మార్గదర్శి ● స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా ‘సాక్షి’ టాక్షో ● ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న స్ఫూర్తి డిగ్రీ కళాశాల విద్యార్థులు ● ‘స్నేహం అంటే కలిసి తిరగడం.. సరదాగా మాట్లాడుకోవడం మాత్రమే కాదు.. అవసరమైనప్పుడు అండగా నిలవడం, కష్టాల్లో ధైర్యం చెప్పడం, తప్పు దారిలో వెళ్తుంటే హెచ్చరించడం, రక్త సంబంధం లేకపోయినా తోడుగా నిలిచి మన భావాలను అర్థం చేసుకొని ధైర్యం చెప్పే బంధమే నిజమైన స్నేహం. చదువు, వ్యక్తిత్వ వికాసం, మానసిక ప్రశాంతత, నాయకత్వ లక్షణాల పెంపులో స్నేహం కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. విద్యార్థి జీవితంలో స్నేహం ఇలాంటి ఎన్నో రూపాల్లో కనిపిస్తుంది. శనివారం జిల్లాకేంద్రంలోని స్ఫూర్తి డిగ్రీ కళాశాలలో నిర్వహించిన ‘సాక్షి’ టాక్ షోలో విద్యార్థులు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.’ – నారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్ ●అమ్మే నా స్నేహితురాలు.. స్నేహం అంటే వయసు, సంబంధం, రక్తబంధం అవసరం లేదు. మా అమ్మ నాకు సమాజంలో జరిగే మంచి చెడులను వివరిస్తూ, ఎలా మెలగాలో నేర్పిస్తూ స్నేహితురాలిలా అండగా నిలుస్తోంది. చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మే నాకు స్నేహితురాలు. ఏ విషయాన్ని అయినా ఆమెతో పంచుకుంటా. – శ్రీలత, బీజెడ్సీ, ప్రథమ సంవత్సరం
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రెండోరోజు కొనసాగిన నిరసననారాయణపేట: పేస్కేల్ అమలు చేయాలనే ప్రధాన డిమాండ్తో వీబీజీ రాంజీ ఉద్యోగులు చేపట్టిన ఆందోళనబాట రెండోరోజు శనివారం కొనసాగాయి. రాష్ట్ర జేఏసీ పిలుపు మేరకు శనివారం అన్ని మండలాల ఉద్యోగులు జిల్లా డీఆర్డీఏ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా సంఘం ఉద్యోగుల జిల్లా జేఏసీ చైర్మన్న్ సత్యప్రకాష్ మాట్లాడుతూ.. ఉపాధిహామీ ఉద్యోగులకు పేస్కేల్ అమలు చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి 2024, ఫిబ్రవరి 2న ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయకుండా కాలయాపన చేయడం సరికాదన్నారు. పేస్కేల్ సాధించే వరకు శాంతియుత నిరసనలు కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. సోమవారం హైదరాబాద్లోని గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ కమిషనర్ కార్యాలయానికి పెద్దసంఖ్యలో తరలివెళ్లి అధికారులకు వినతిపత్రం అందజేస్తామని ఆయన తెలిపారు. కార్యక్రమంలో జేఏసీ ప్రధానకార్యదర్శి శంకరయ్య, కార్యవర్గ కార్యదర్శులు మొగులప్ప, ఉషన్న, సర్ఫరాజ్, మన్యం, హర్షవర్ధనన్, ప్రసన్న, జయమ్మ, అనిత తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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‘నవోదయ’ దరఖాస్తు గడువు పొడిగింపునారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్: జవహార్ నవోదయ విద్యాలయాల్లో 2027–28 విద్యాసంవత్సరానికిగాను 6వ తరగతిలో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే పరీక్ష దరఖాస్తు గడువును ఆగస్టు 7వ తేదీ వరకు పొడిగించినట్లు కలెక్టర్ సీహెచ్ ప్రియాంక శనివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. https://cbseitms.rcil.gov.in. /nvs/. వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని.. ఆసక్తిగల విద్యార్థలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. జిల్లాలో మోస్తరు వర్షం నారాయణపేట: జిల్లాలో శనివారం పలుచోట్ల ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసింది. మొత్తం 13 మండలాలు ఉండగా.. 11 మండలాల్లో వర్షం కురవగా.. సగటు వర్షపాతం 4.1 మి.మీ.గా నమోదైంది. మక్తల్లో అత్యధికంగా 10 మి.మీ. కోస్గిలో 8.6, మద్దూరులో 8.0, మాగనూరులో 7.2, గుండుమాల్లో 5.3, ధన్వాడలో 4.4, దామరగిద్దలో 4.2 మి.మీ., నారాయణపేట, కొత్తపల్లిలో 1.8 మి.మీ., నర్వ, మరికల్లో 1.0 చొప్పున వర్షం కురిసింది. పంటల సాగుకు ఈ వర్షాలు దోహదపడతాయని రైతులు చెబుతున్నారు. జిల్లాస్థాయి అథ్లెటిక్స్ క్రీడాకారుల ఎంపిక నారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్: క్రీడాకారులు రాష్ట్రస్థాయిలో పతకాలు సాధించి జిల్లాకు మంచి పేరు తీసుకురావాలని జిల్లా అథ్లెటిక్ అసోసియేషన్ ప్రధానకార్యదర్శి రమణ కోరారు. శనివారం జిల్లాకేంద్రంలోని మినీ స్టేడియంలో నిర్వహించిన అండర్–6, 8, 10, 12 మరియు అండర్ 18 జిల్లాస్థాయి సబ్ జూనియర్ యూత్ ఛాంపియన్ పోటీలను జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. క్రీడలతో శారీరకంగా, మానసికంగా దృఢంగా ఉంటామని తెలిపారు. పోటీలకు జిల్లా నలుమూలల నుంచి సుమారు 200 మంది విద్యార్ధులు తరలివచ్చారు. ఎంపికై న విద్యార్థులు ఈ నెల 7, 8 తేదీల్లో హన్మకొండలో జరిగే తెలంగాణ రాష్ట్రస్థాయి 5వ జావెలిన్ డే అథ్లెటిక్స్–2026 మీట్ పోటీల్లో పాల్గొంటారన్నారు. కార్యక్రమంలో ఖేలో ఇండియా అథ్లెటిక్స్ కోచ్ హారికదేవి, పీడీ బీరప్ప, రాజశేఖర్, విద్యాసాగర్, సరిత తదితరులు పాల్గొన్నారు. పెసర క్వింటా రూ.9,652 నారాయణపేట: పెసర రైతులకు మార్కెట్ ధరలు ఊరటనిస్తున్నాయి. జిల్లాకేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్యార్డుకు శనివారం 41.65 క్వింటాళ్ల పెసర రాగా.. క్వింటాకు గరిష్టంగా రూ.9,652, కనిష్టంగా రూ.8,069 ధర పలికింది.
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భూ సేకరణ మరింత వేగవంతంనారాయణపేట: మక్తల్–నారాయణపేట–కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకంలో భాగంగా నారాయణపేట, దామరగిద్ద, కోస్గి మండలాల్లో గుర్తించిన గ్రామాల్లో భూ సేకరణ సర్వేను మరింత వేగవంతంగా చేపట్టాలని కలెక్టర్ ప్రియాంక అధికారులను ఆదేశించారు. శనివారం సాయంత్రం కలెక్టరేట్లోని తన ఛాంబర్లో రెవెన్యూ అదనపు కలెక్టర్ శ్రీను, నీటిపారుదలశాఖ అధికారులు, తహసీల్దార్లతో ఎంఎనన్కేఎల్ ప్రాజెక్టు భూ సేకరణ పురోగతిపై సమీక్ష నిర్వహించారు. దామరగిద్ద మండలంలోని ఇట్లాపూర్, గత్ప, కానుకుర్తి, అన్నాసాగర్, ఉల్లిగుండం గ్రామాల్లో సర్వే, భూ సేకరణ ఎంతవరకు పూర్తయిందని అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అలాగే కోస్గి మండలం నాచారం, తోగాపూర్ గ్రామాల్లో సర్వేపై సర్వే ల్యాండ్ ఏడీని ఆరా తీశారు. ఈ రెండు గ్రామాల్లో రెండ్రోజుల్లో సర్వే పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. ముశ్రీఫా, మీర్జాపూర్లో ఎంజాయ్మెంట్ సర్వేను వేగవంతం చేయాలని సూచించారు. అలాగే చంద్రవంచ, ముక్తిపాడ్, చెన్నారం గ్రామాల్లోనూ వారం రోజుల్లో సర్వే పూర్తి చేసి భూ సేకరణ వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. అవసరమైతే ఆయా గ్రామాల సర్పంచుల సహకారం తీసుకోవాలని ఆర్డీఓ రమేష్కు సూచించారు. భూ నిర్వాసితులకు నష్టపరిహారాన్ని వెంటనే చెల్లించేలా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వచ్చే శనివారం సర్వే, భూసేకరణ పురోగతిపై మరోసారి సమీక్ష నిర్వహిస్తానని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు.
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కష్టాల్లో క్షేమం కోరేవారే..స్నేహితుడంటే తన సంతోషాన్ని మాత్రమే పంచుకునే వారు కాదు.. కష్టసుఖాలను అర్థం చేసుకొని ఎల్లప్పుడూ మన క్షేమాన్ని కోరేవారు. ఇలాంటి స్నేహితుడి ఉనికి విద్యార్థి జీవితంలో ఒక భరోసాను కల్పిస్తుంది. – ఆంజనేయులు, బీజెడ్సీ, ద్వితీయ సంవత్సరం నేను ఉన్నా అనే ధైర్యం.. జీవితంలో అనుకోని సంఘటనలు ఎదురైనప్పుడు మనిషికి మొదట కావాల్సింది నేను ఉన్నానంటూ ధైర్యం చెప్పే వాడే నిజమైన స్నేహితుడు. సమస్య వచ్చినప్పుడు భయపడొద్దు.. అండగా ఉండే స్నేహితుడు ఉంటే కొండంత ధైర్యం. – భవిత, బీజెడ్సీ, ద్వితీయ సంవత్సరం పదేళ్లుగా.. ఓ మార్గదర్శిగా... భవ్యతో పదేళ్లుగా కొనసాగుతున్న స్నేహం కేవ లం అనుబంధం మా త్రమే కాదు.. చదువులో నూ మార్గదర్శిగా నిలుస్తోంది. సందేహాలు వ చ్చినప్పుడు నివృత్తి చేస్తోంది. ఆమె నా నాకు స్నేహితురాలు మాత్రమే కాదు.. చదువులో మంచి మార్గదర్శి కూడా. – నిఖిత, బీకాం, ప్రథమ సంవత్సరం
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రూ.1,000 కోట్ల గోల్మాల్..!జిల్లా పౌరసరఫరాల శాఖలోనూ.. 2022–23 రబీ సీఎమ్మార్ డబ్బులను త్వరగా చెల్లించేలా.. ధాన్యాన్ని నిబంధనల ప్రకారం అమ్ముకునేందుకు ప్రభుత్వం గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది. చాలామంది మిల్లర్లు ఇప్పటికే ధాన్యాన్ని విక్రయించినప్పటికీ డబ్బులు చెల్లించకపోవడం.. మిల్లుల్లో ధాన్యం, బియ్యం లేకపోవడాన్ని ప్రభుత్వం మరింత సీరియస్గా తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఉన్నతాధికారులకు ప్రత్యేక ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు తెలిసింది. సదరు మిల్లర్లపై రెవెన్యూ రికవరీ (ఆర్ఆర్) యాక్ట్ ప్రయోగించాలని సూచించినట్లు సమాచారం. అంతేకాదు.. డీఫాల్టు మిల్లులకు సీఎమ్మార్ కేటాయింపులు చేసిన వారిపై క్రిమినల్ కేసుల నమోదుకు విజిలెన్స్ ఉన్నతాధికారులు సమాయత్తమవుతుండడం జిల్లా పౌర సరఫరాల శాఖలో కలకలం సృష్టిస్తోంది. సాక్షి ప్రతినిధి, మహబూబ్నగర్: ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు.. సుమారు రూ.వెయ్యి కోట్లకు పైగా గోల్మాల్ చోటుచేసుకుంది. 2022–23 యాసంగికి సంబంధించి ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో కస్టం మిల్లింగ్ రైస్ (సీఎమ్మార్)లో అక్రమాలకు అంతే లేకుండా పోయింది. మిల్లర్ల మాయాజాలం, పౌర సరఫరాల శాఖ ఉదాసీనత, పలువురు సిబ్బంది ధనదాహం వెరసి ప్రభుత్వానికి పెట్టిన పెట్టుబడి సైతం అందకుండాపోయింది. ఎట్టకేలకు దృష్టి సారించిన సర్కార్.. విజిలెన్స్ తనిఖీలకు శ్రీకారం చుట్టడంతో మిల్లర్లలో వణుకు మొదలైంది. సోదాల్లో ఒక్కో మిల్లు బాగోతం వెలుగులోకి వస్తుండగా.. ఉమ్మడి జిల్లాలో ఈ అంశం హాట్టాపిక్గా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో అసలు అప్పట్లో ఏం జరిగింది, ప్రస్తుత పరిణామాలపై ‘సాక్షి’ ఫోకస్.. ఎక్సెస్.. టెండర్.. ఆ వెంటనే రద్దు.. యాసంగికి సంబంధించి మిల్లులకు కేటాయించిన సీఎమ్మార్ ధాన్యాన్ని ప్రజా అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని అవసరమైతే మర ఆడించి బియ్యం ఇచ్చేలా.. లేదంటే టెండర్ ద్వారా ధాన్యం విక్రయించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. అయితే 2022–23 యాసంగిలో ఎక్సెస్ ధాన్యం రావడం, అంతగా నాణ్యత లేకపోవడం (తడిసిన ధాన్యం)తో మిల్లర్లు వద్దని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మేరకు టెండర్ ద్వారా వేలం వేసినా.. పలు కారణాలతో రద్దయింది. కొన్ని మిల్లులు కొంత మేర సీఎమ్మార్ బియ్యం పెట్టడం, వేలంలో కొంత మేర విక్రయించింది పోనూ.. 90 శాతానికి పైగా ధాన్యం ఆయా మిల్లుల వద్దే ఉన్నాయి. మూడేళ్ల తర్వాత తేల్చిచెప్పిన సర్కార్.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2022–23 రబీ ధాన్యం పంచాయితీ మూడేళ్లుగా కొనసాగుతుండగా.. ఇటీవల సర్కారు సీరియస్గా దృష్టి సారించింది. మిల్లర్లు బకాయి పడిన సీఎమ్మార్ మొత్తం అందజేయాలని, లేకుంటే తీసుకున్న ధాన్యం తిరిగి ఇవ్వాలని.. లేదంటే క్వింటాల్కు రూ.2,260 చొప్పున డబ్బులు చెల్లించాలని తేల్చిచెప్పింది. ఈ మేరకు జిల్లాల వారీగా అధికారులు మిల్లర్లతో సమావేశం నిర్వహించగా.. మెజార్టీ సభ్యులు డబ్బులు కట్టేందుకే మొగ్గు చూపారు. దీంతో నిర్దేశిత గడువు (ఈనెల ఐదో తేదీ లోగా 50 శాతం, సెప్టెంబర్లో 25 శాతం, అక్టోబర్లో మిగిలిన 25 శాతం)లోపు చెల్లించేలా మిల్లర్లతో సంతకాలు తీసుకున్నారు. స్పందన లేకపోవడంతో విజి‘లెన్స్’.. సీఎమ్మార్ చెల్లించని డీఫాల్టర్ల నుంచి క్రమక్రమంగా డబ్బుల వసూలుకు ఈ ఏడాది మే నెలలో శ్రీకారం చుట్టింది. నిర్దేశిత గడువు విధిస్తూ.. ఆ లోపు చెల్లించాలని సూచించింది. తొలి గడువు ఆగస్టు 5 సమీపిస్తున్నా.. మిల్లర్ల నుంచి స్పందన లేకపోవడంతో విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ తనిఖీలకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగా జూలై చివరి వారంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మిల్లుల్లో సోదాలు నిర్వహించింది. ఒక్కో మిల్లులో కోట్లాది రూపాయల విలువైన ధాన్యం లేకపోవడంతో పాటు పలువురు మిల్లర్ల దందా వెలుగులోకి రాగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. మిల్లర్లలో వణుకు.. జిల్లాలోని హన్వాడ మండలపరిధిలో ఉన్న ఎంఎస్ శ్రీలక్ష్మి బాలాజీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో జూలై 29న విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్, హైదరాబాద్ సిటీ–2 యూనిట్ అధికారులు.. జిల్లా సివిల్ సప్లయ్ సిబ్బందితో కలిసి ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. 2022–23 యాసంగి సీజన్కు సంబంధించి రూ.11.34 కోట్ల విలువైన 1,26,772 ధాన్యం బస్తాలు లేవని నిర్ధారించారు. అంతేకాదు.. రూ.14.84 లక్షల విలువైన సీఎమ్మార్ ధాన్యాన్ని అనుమతి లేకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్కు తరలిస్తున్న రెండు లారీలను మిల్లు సమీపంలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ దాడుల నేపథ్యంలో మిల్లర్లలో వణుకు మొదలైనట్లు తెలుస్తోంది. 2022–23 రబీ సీఎమ్మార్లో మాయాజాలం ఎక్సెస్ పేరిట మిల్లర్ల అక్రమాల పర్వం టెండర్ రద్దుతో మిల్లుల వద్దే లక్షలాది మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం ప్రభుత్వానికి బియ్యం అప్పగించకపోవడంతో పంచాయితీ సీరియస్గా తీసుకున్న సర్కార్.. డీఫాల్టర్లపై చర్యలకు ఆదేశాలు విజిలెన్స్ తనిఖీలతో మిల్లర్లలో వణుకు.. పౌర సరఫరాల శాఖలో సైతంగడువులోగా కట్టాల్సిందే.. 2022–23 యాసంగి సీఎమ్మార్ బకాయిలను వసూలు చేస్తున్నాం. ఆ సీజన్కు సంబంధించి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో 71,060 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం బస్తాలు మిల్లుల్లో ఉన్నాయి. వీటి విలువ రూ.152 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. ఇప్పటికే ఆయా మిల్లర్లకు నోటీసులు అందజేశాం. అందరూ నిర్దేశిత గడువులోగా కట్టాల్సిందే. లేకుంటే ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం చర్యలు తప్పవు. ఈ రెండు రోజుల్లో రూ.21 కోట్లు వసూలయ్యాయి. – రవినాయక్, సివిల్ సప్లయ్ డీఎం, మహబూబ్నగర్
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క్రమశిక్షణతోనే ఉన్నత లక్ష్యాలు సాధ్యంకోస్గి: ప్రతి విద్యార్థి క్రమశిక్షణతో చదువుకొని లక్ష్యాన్ని సాధించి జీవితంలో ఉన్నతస్థాయికి చేరుకోవాలని కోస్గి జూనియర్ సివిల్ న్యాయమూర్తి వడ్లూరి సుస్మిత కోరారు. శనివారం మద్దూర్ జెడ్పీ బాలుర ఉన్నత పాఠశాల, గురుకుల పాఠశాల, గీతాంజలి పాఠశాల, మండలంలోని పెదిరిపాడు కేజీబీవీ బాలికల పాఠశాలల్లో ఆమె పర్యటించి పోక్సో చట్టంపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు. నేటి సమాజ పరిస్థితుల దృష్ట్యా విద్యార్థి దశ నుంచే విద్యతో పాటు చట్టాలపై అవగాహన ఎంతో అవసరమన్నారు. బాలలపై లైంగిక వేధింపులు, దాడులు అరికట్టేందుకు న్యాయవ్యవస్థలో పోక్సో చట్టం ఉందని.. తమతో ఎవరైనా అనుచితంగా ప్రవర్తించినా, వేధింపులకు గురిచేసినా భయపడకుండా వెంటనే తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు. బాలికలు తమ హక్కులు తెలుసుకొని అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఎలాంటి ఘటనలు ఎదురైనా దాచకుండా ధైర్యంగా ఫిర్యాదు చేయాలన్నారు. విద్యార్థుల భద్రత, హక్కుల పరిరక్షణలో పాఠశాలల యాజమాన్యం, ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు సమష్టిగా బాధ్యత వహించాలని సూచించారు. అంతకుముందు ఆయా పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సమస్యలు, మౌలిక వసతులు, అవసరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆమె వెంట ఏఎస్ఐ ఉస్మాన్, పోలీసు సిబ్బంది, ఆయా పాఠశాలల హెచ్ఎంలు, ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు.
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ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగాగుర్తించాలి..సొసైటీ ఫర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసులో భాగంగా వీబీజీ రాంజీ పథకంలో 20 ఏళ్లుగా తాత్కాలిక ఉద్యోగులుగా కొనసాగుతున్నాం. సరైన సమయానికి వేతనం రాదు.. పనికి తగిన వేతనం చెల్లించడం లేదు. అయినా ఎప్పటికై నా క్రమబద్ధీకరిస్తారనే ఆలోచనతో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నా నేటికీ సమస్యలు పరిష్కరించడం లేదు. ఇక చేసేది లేక హక్కుల సాధన కోసం ఆందోళన బాట పట్టడం తప్పడం లేదు. – బాలయ్య, జిల్లా అధ్యక్షుడు, వీబీజీ రాంజీ తాత్కాలిక ఉద్యోగుల సంఘం ఉన్నతాధికారులకు విన్నవించాం.. రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉద్యోగుల ఆందోళన ఉండటంతో సమస్యను ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకేళుతున్నాం. ప్రస్తుతం కొత్తగా ఇంచార్జి తీసుకోవడం ద్వార పూర్తి స్థాయిలో ఉద్యమం గురించి తెలుసుకోని, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వీబీజీ రాంజీ పనులు కొనసాగేలా చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రణాళికలతో ముందుకు వెలుతాం. – రాంమహేశ్వరరావు, ఇన్చార్జి డీఆర్డీఓ ●
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చినుకు రాలినా.. చింత తీరలే!జిల్లాలో లోటు వర్షపాతమే నమోదు ● నాలుగు మండలాల్లో మాత్రమే సాధారణం ● రెండేళ్లుగా అదే పరిస్థితి ● వానలు కురిసినా.. ముందుకుసాగని పంటల సాగు కొన్ని మండలాల్లో సాధారణం.. మద్దూర్లో సాధారణం కంటే 6 శాతం అధికంగా నమోదై సాధారణ స్థాయికి చేరింది. కృష్ణాలో 2 శాతం, కోస్గిలో 12 శాతం లోటు ఉంది. మక్తల్, కొత్తపల్లి మండలాల్లో కూడా సాధారణ వర్షపాతం పరిధిలోకి వచ్చాయి. ధన్వాడలో అత్యధిక లోటు.. ధన్వాడలో 45 శాతం, నారాయణపేటలో 41 శాతం, మరికల్లో 40 శాతం, గుండుమాల్లో 33 శాతం, నర్వలో 26 శాతం, మాగనూర్లో 27 శాతం, దామరగిద్ద, ఊట్కూర్లో 24 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. రైతులకు కాస్త ఊరట.. జూలై 30న జిల్లావ్యాప్తంగా కురిసిన వర్షంతో రైతులకు కాస్త ఊరట లభించింది. వర్షాభావంతో మందగించిన వ్యవసాయ పనులకు ఈ వర్షం ఊతమిచ్చింది. అయితే జిల్లాలో నెలకొన్న లోటు పూర్తిగా పుడవాలంటే రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని వర్షాలు అవసరమని పరిస్థితులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఫ జిల్లాలో చెరువులు, ఇతర నీటి వనరులు మొత్తం 769 ఉండగా ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు ఏ చెరువుకు 25 శాతం నీరు చేరలేదని ఇరిగేషన్ అధికారులు చెబుతున్నారు. నారాయణపేట: అడపాదడపా కురుస్తున్న వర్షాలు అన్నదాతలకు కాస్త ఊరటనిస్తున్నా.. విస్తారంగా కురవకపోవడంతో పంటల సాగు నెమ్మదిగానే సాగుతోంది. నీటివసతి ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు వరి నాట్లు వేస్తుండగా.. వర్షంపై ఆధారపడిన రైతులు మాత్రం ఆకాశం వైపే చూస్తున్నారు. వానాకాలం సీజన్లో జిల్లావ్యాప్తంగా 1.80 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగవుతుందని అధికారులు అంచనా వేయగా.. ఇప్పటి వరకు సుమారు 60 వేల ఎకరాల్లో వరి నాట్లు పూర్తయినట్లు అంచనా. జిల్లాలో 23 శాతం లోటే.. జిల్లాలో వర్షాభావ పరిస్థితులు పూర్తిగా తొలగలేదు. జూలై చివరి వారంలో వరుణుడు కాస్త కరుణించినా.. లోటు మాత్రం కొనసాగుతోంది. జూలై 31 నాటికి 23 శాతం లోటు ఉన్నట్లు అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. 13 మండలాల్లో 9 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతం పరిధిలో ఉండగా.. నాలుగు మండలాల్లో మాత్రమే సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. 29వ తేదీన అంతంతే.. జూలై 29న జిల్లాలో వర్షపాతం అంతంత మాత్రంగానే నమోదైంది. కృష్ణా మండలంలో 7.4 మి.మీ., కోస్గిలో 6.2 మి.మీ., ఉట్కూర్లో 2.5 మి.మీ., నారాయణపేటలో 1.9 మి.మీ. వర్షం కురిసింది. దామరగిద్దలో 0.8 మి.మీ., మద్దూర్, గుండుమల్లో 0.5 మి.మీ., మాగనూర్, మక్తల్లో 0.3 మి.మీ. నమోదైంది. ధన్వాడ, నర్వ, మరికల్, కొత్తపల్లిలో వర్షపాతం నమోదు కాలేదు. ఈ ఫొటోలో కనిపిస్తున్న రైతు పేరు మంగన్న. నర్వ మండలం పెద్దకడ్మూర్. వరి సాగు చేసేందుకు నారుమడి సిద్ధం చేసుకున్నారు. పొలాన్ని కూడా చదును చేసి భూత్పూర్ రిజర్వాయర్ నుంచి సాగునీరు ఎప్పుడు వదులుతారా అని ఎదురుచూస్తున్నారు. రోజులు గడిచేకొద్ది నారు ముదిరిపోయే ప్రమాదం ఉందని.. సకాలంలో నీరు అందకపోతే సాగు కాలం కూడా దాటిపోయే అవకాశం ఉందని ఆందోళన చెందుతున్నారు.
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ఉత్సాహంగా గోగేమ్క్రీడాకారుల ఎంపికలుమహబూబ్నగర్ క్రీడలు: జిల్లాకేంద్రంలోని మాస్టర్ మైండ్స్ స్కూల్లో శుక్రవారం తెలంగాణ రాష్ట్రస్థాయి గోగేమ్ క్రీడాకారుల ఎంపికలు నిర్వహించారు. వివిధ జిల్లాల నుంచి దాదాపు 60 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొన్నట్లు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గులాం అఫ్రోజ్, సీనియర్ ఉపాధ్యక్షులు మహ్మద్ షకీల్ అహ్మద్ తెలిపారు. వీరికి సబ్ జూనియర్, జూనియర్, సీనియర్ విభాగాల్లో గోగేమ్ క్రీడాకారుల ఎంపికలు నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. ఎంపికయ్యే క్రీడాకారులు మహారాష్ట్ర షిరిడీలో సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ నుంచి 10వ తేదీ వరకు జరిగే జాతీయస్థాయి గోగేమ్ టోర్నమెంట్లో పాల్గొంటారని తెలిపారు.
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వేగవంతమైన సేవల్లో వాహనాలు కీలకంనారాయణపేట: అత్యవసర సమయాల్లో వేగవంతమైన సేవలు అందించడంలో వాహనాలు కీలకమని ఏఎంవీఐ గౌతమ్ తెలిపారు. వార్షిక తనిఖీల్లో భాగంగా శుక్రవారం నారాయణపేట సర్కిల్ పోలీస్స్టేషన్న్ పరిధిలోని పోలీసు వాహనాలను ఎంటీఓ ఆర్ఐ విజయభాస్కర్ ఆధ్వర్యంలో క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. వాహనాల సాంకేతిక స్థితి, భద్రతా ప్రమాణాలు, నిర్వహణ తీరును తనిఖీ చేశారు. ఇంజిన్, బ్రేకులు, స్టీరింగ్, టైర్లు, బ్యాటరీ, హెడ్లైట్లు, ఇండికేటర్లు, సైరనన్, ఎమర్జెన్సీ లైట్లు, హారన్ తదితరాలను పరిశీలించారు. ఫిట్నెస్, కాలుష్య నియంత్రణ ధ్రువీకరణ పత్రాలు, బీమా, రిజిస్ట్రేషనన్ తదితర పత్రాలను కూడా చూశారు. లోపాలున్న వాహనాలకు వెంటనే మరమ్మతు చేయించి వినియోగంలోకి తీసుకురావాలని సూచించారు. వాహనాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచడంతో పాటు రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్, ఇంధన వినియోగం, నిర్వహణ రికార్డులను ఎప్పటికప్పుడు నవీకరించాలన్నారు. డ్రైవర్లు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటిస్తూ అప్రమత్తంగా, సురక్షితంగా వాహనాలు నడపాలని సూచించారు. పోలీసు వాహనాలు సాంకేతికంగా పటిష్టంగా ఉంటే నేర నియంత్రణ, గస్తీ, బందోబస్తు, అత్యవసర స్పందనలో మరింత సమర్థవంతంగా సేవలందించవచ్చని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
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వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుల పాత్ర గొప్పదినారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్: పాఠశాల నిర్వహణలో వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుల పాత్ర గొప్పదని, ప్రతి ఒక్కరూ దైనందిన జీవితంలో యోగాను భాగం చేసుకోవాలని జిల్లా విద్యాధికారి గోవిందరాజు, జిల్లా వైద్యాధికారి డా. జయంచంద్రమోహన్ అన్నారు. మండలంలోని జాజాపూర్ ఉన్నత పాఠశాలలో జిల్లాలోని వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులకు మూడురోజుల ప్రత్యేక శిక్షణ ముగింపు కార్యక్రమం శుక్రవారం నిర్వహించగా.. వారు ముఖ్యఅతిథులుగా హాజరై మాట్లాడారు. విద్యార్థులు రోజు యోగా, వ్యాయామం చేసే లా వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు ప్రోత్సహించాలన్నారు. విద్యార్థులు శారీరకంగా ధృఢంగా కా వాలన్నా, క్రీడారంగంలో వారికంటూ ఓ గుర్తింపు రావాలన్నా వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుల పాత్రే కీలకమన్నారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా వైద్యశాఖ ప్రోగ్రాం కో–ఆర్డినేటర్ విజయ్కుమార్, డిస్ట్రిక్ రిసోర్సుపర్సన్ బాలరాజు, నర్సింహారెడ్డి, వెంకటేష్, స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ కార్యదర్శి శ్రీనివాస్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. పాత పింఛన్ పునరుద్ధరించాలి నర్వ: ఉపాధ్యాయుల సామాజిక భద్రతతో ముడిపడి ఉన్న పాత పింఛన్ పునరుద్ధరించాలని పీఆర్టీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు యాదగిరి జనార్దన్రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. శుక్రవారం స్థానిక ఉన్నత పాఠశాల, కేజీబీవీ, పెద్దకడ్మూర్, కల్వాల్, పాతర్చేడ్, ఉందేకోడ్ ఉన్నత పాఠశాలల్లో నిర్వహించిన సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాలకు ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై ఉపాధ్యాయులకు సభ్యత్వ నమోదు పత్రాలు అందించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. ఆగస్టు 31లోపు ప్రధాన డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని లేనిపక్షంలో జిల్లావ్యాప్తంగా ఉపాధ్యాయులను ఏకం చేసి పెద్దఎత్తున ఉద్యమ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామన్నారు. కార్యక్రమంలో సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి పల్లె వెంకట్రెడ్డి, మండల అధ్యక్షుడు సూరం వెంకటేష్, కార్యదర్శి హరీశ్, గౌరవ అధ్యక్షుడు రాఘవరెడ్డి, నాయకులు మల్లేష్, సత్యనారాయణరెడ్డి, సదన్రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఉపాధి సిబ్బంది పోరుబాటఅమరచింత: గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూలీలను ఉపాధి పనులకు తీసుకెళ్లి గ్రామాభివృద్ధిలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్న వీబీజీ రాంజీ పథకం తాత్కాలిక ఉద్యోగులు డిమాండ్ల సాధనకు పెన్డౌన్–షట్డౌన్ కార్యక్రమంతో ఈ నెల 27 నుంచి సమ్మెబాట పట్టారు. దీంతో ప్రస్తుతం యుద్ధప్రాతిపదికన చేపట్టాల్సిన వన మహోత్సవ కార్యక్రమానికి ఆటంకాలు ఎదురైనట్లు అయింది. 20 ఏళ్లుగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న సిబ్బందిని ప్రభుత్వం నేటికీ క్రమబద్ధీకరించకపోవడం, పనికి తగిన వేతనం చెల్లించకపోవడం తదితర సమస్యలతో సతమతమవుతున్న ఉద్యోగులు వీబీజీ రాంజీ పథకం అమలైనా.. తమ సమస్యలను ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని ఆందోళనబాట పట్టారు. ఈ నెల 27 నుంచి ఆగస్టు 4 వరకు వివిధ రకాల ఆందోళనతో తమ సమస్యను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకొని రోజువారీ కార్యాచరణను అమలు చేస్తున్నారు. ఈ నెల 27న ఎంపీడీఓలు, డీఆర్డీఓ, కలెక్టర్కు వినతిపత్రాలు సమర్పించి ఆందోళనకు దిగిన తాత్కాలిక ఉద్యోగులు తమ హక్కుల సాధనకు విడతల వారీగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ముందుకు సాగుతున్నారు. మండలస్థాయిలో కేవలం కార్యాలయానికి మాత్రమే పరిమితమవుతూ పెన్డౌన్.. షట్డౌన్ చేస్తున్నారు. దామరగిద్దలో నల్లబ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన తెలుపుతున్న వీబీజీ రాంజీ ఉద్యోగులువీబీజీ రాంజీ తాత్కాలిక ఉద్యోగుల పెన్డౌన్.. షట్డౌన్ కార్యాలయాలకే పరిమితమైన సిబ్బంది ముందుకుసాగని వన మహోత్సవం ఆగస్టు 15 నాటికి సమస్యలుపరిష్కరించాలని డిమాండ్ ఉమ్మడి జిల్లాలో 653 మంది ఉద్యోగులు
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పోలీస్స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు చర్యలు : ఎస్పీకొత్తపల్లి: కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో కొత్తగా ఏర్పడిన కొత్తపల్లి, గుండుమాల్ మండలాల పోలీస్స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని ఎస్పీ వినీత్ సూచించారు. శుక్రవారం మద్దూరు పోలీస్స్టేషన్లో కడా ప్రత్యేక అధికారి వెంకట్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఎస్పీతో పాటు నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్పార్టి ఇన్చార్జ్ తిరుపతిరెడ్డి, ఇతర పోలీసు అధికారులు పాల్గొన్నారు. మద్దూరు కేంద్రంగా మూడు పోలీస్స్టేషన్ల భవనాలు, సౌకర్యాల కల్పన, సిబ్బంది, అవసరాలు, ప్రజలకు మరింత మెరుగైన పోలీసు సేవలు అందించే అంశాలపై చర్చించారు. అనంతరం మద్దూరు ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం పాత భవనాన్ని ఎస్పీ పరిశీలించారు. పోలీసుశాఖలో ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ నియామకాల నోటిఫికేషన్ వెలువడినందున నిరుద్యోగ యువత ఉచితంగా చదువుకొనేందుకు లైబ్రరీతో పాటు పరీక్షలకు సంబంధించిన స్టడీ మెటీరియల్, రోజువారి వార్తాపత్రికలు అందుబాటులో ఉండేలా స్టడీ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. పోలీసు ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధమవుతున్న యువత ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, క్రమశిక్షణతో చదివి ఉద్యోగాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. కార్యక్రమంలో మద్దూరు, కొత్తపల్లి మండలాల నాయకులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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స్థల పరిశీలన చేశాం..శంషాబాద్, ఫ్యూచర్ సిటీ, ఆమనగల్, మన్ననూర్, సోమశిల మీదుగా కర్నూలు, బెంగళూరు హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్కు సంబంధించి సాధ్యాసాధ్యాల అధ్యయనం జరిగింది. పర్యాటక ప్రాంతాలుగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నల్లమల గుండా రూట్ మ్యాప్ను ఖరారు చేసిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రుణపడి ఉంటాం. సీఎం ఆదేశాల మేరకు శ్రీశైలం ఎలివేటెడ్ కారిడార్ ప్రారంభమయ్యే బ్రాహ్మణపల్లి వద్ద హైస్పీడ్ రైల్వే స్టేషన్కు స్థల పరిశీలన చేశాం. తుది అలైన్మెంట్ ఖరారు చేశారు. రావిర్యాల– ఆమనగల్ రతన్టాటా గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే నుంచి ప్రతిపాదించడం వల్ల భూసేకరణ సమస్య కూడా లేదు. – వంశీకృష్ణ ఎమ్మెల్యే, అచ్చంపేట
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నల్లమలకు బుల్లెట్ రైల్● శంషాబాద్, ఫ్యూచర్ సిటీ, సోమశిల, కర్నూలు నుంచి బెంగళూరుకు.. ● గతంలో ప్రతిపాదించిన మార్గంలో కీలక మార్పులు ● సవరించిన వాటిని ఖరారు చేయాలని కేంద్రానికి రాష్ట్రం వినతి ● సాకారమైతే పర్యాటకంగా.. అభివృద్ధి పరంగా కీలక ముందడుగు ●అచ్చంపేట: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన హైదరాబాద్– బెంగళూరు బుల్లెట్ రైల్ మార్గం నల్లమల మీదుగా ప్రతిపాదిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బెంగళూరు మార్గంలో హైస్పీడ్ రైలులైన్ల అలైన్మెంట్లో కీలక మార్పులు చేస్తూ వాటినే ఖరారు చేయాలని కేంద్రానికి విన్నవించింది. మొదట కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖరారు చేసిన రూట్ మ్యాప్ ప్రకారం శంషాబాద్, మహబూబ్నగర్, కర్నూలు మీదుగా 218 కి.మీ., మార్గంలో 3 స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రతిపాదించారు. తాజాగా ఈ మార్గాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శంషాబాద్, భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ, ఆమనగల్, మన్ననూర్, సోమశిల, కర్నూలు మీదుగా రైల్వే లైన్ అలైన్మెంట్ను నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్(ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్)కు కీలక సవరణలు చేస్తూ నివేదించినట్లు తెలిసింది. ఈ ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలుపుతూ మార్పులు చేసిన అలైన్మెంట్ ఖరారు చేయాలని కోరింది. దీంతో హైదరాబాద్– బెంగుళూరు హైస్పీడ్ రైల్వే లైన్ అలైన్మెంట్ ఖరారయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇదే జరిగితే నల్లమల ప్రాంతానికి మంచి రోజులు రాబోతున్నారు. మూడు హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్లకు శంషాబాద్ ప్రాంతం హబ్గా మారనుండటంతో భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ, మన్ననూర్, సోమశిలలో నల్లమల హైస్పీడ్ రైలు స్టేషన్లుగా మార్చనున్నారు. పర్యాటకానికి ఊతమిచ్చేలా.. నల్లమలను పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు వీలుగా హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ ప్రణాళికలు ఉండాలన్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ఈ అలైన్మెంట్ మార్పులు చేసినట్లు తెలిసింది. భూ సేకరణలో తలెత్తే సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే వంద మీటర్ల వెడల్పుతో రూ.4,030 కోట్లతో ప్రారంభమైన ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు ఎగ్జిట్ రావిర్యాల– ఆమనగల్ (ఆకుతోటపల్లి) 41.5 కి.మీ., గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే రోడ్డుకు సమాంతరంగా హైస్పీడ్ రైల్వేలైన్ నిర్మిస్తే కొత్త ప్రాంతాలకు రైలు కనెక్టివిటీ ఏర్పడుతుందని భావిస్తోంది. ఈ మార్గాన్ని ఆకుతోటపల్లి నుంచి మన్ననూర్– శ్రీశైలం ఎలివేటెడ్ కారిడార్ అనుసంధానం కానుంది. ప్రాథమిక ప్రతిపాదనల ప్రకారం ఈ కారిడార్ శంషాబాద్, భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ, ఆమనగల్, మన్ననూర్, సోమశిల జాతీయ రహదారి–167కేలోని మల్లేశ్వరం– సిద్ధేశ్వరం ఐకానిక్ వంతెన మీదుగా కర్నూలు వెళ్లనుంది. ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా ఈ రైల్వేలైన్ అలైన్మెంట్ను కర్నూలు నుంచి ధర్మవరం, పుట్టపర్తి మీదుగా ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరినట్లు తెలిసింది. హైదరాబాద్– బెంగళూరు హైస్పీడ్ రైలు మార్గానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే డీపీఆర్ రూపకల్పనకు ప్రైవేట్ సంస్థకు అప్పగించినట్లు తెలుస్తోంది. హైస్పీడ్ రైలు మార్గాన్ని గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే మార్గంలోనే అధిక భాగం వచ్చేలా చేయడం వల్ల భూ సేకరణ, పర్యావరణ సమస్యలను అధిగమించేలా ఈ మార్గం ఉత్తమమైనదిగా ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ రైలు మార్గం నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కార్పొరేషన్కు పంపించి.. అలైన్మెంట్, స్టేషన్ల స్థానాలను ఖరారు చేసే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.
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అక్రమ కేసులు ఎత్తివేయాలినారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్: జిల్లాలో కార్మికు లు, రైతులు, వ్యవసాయ కూలీల కోసం పనిచేస్తున్న ఉద్యమ నాయకులపై నాటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పెట్టిన అక్రమ కేసులను బేషరతుగా ఎత్తివేయాలని సీఐటీయూ రాష్ట్ర నాయకురాలు పి.జయలక్ష్మి డిమాండ్ చేశారు. గురువారం ఉద్యమ నాయకులతో కలిసి జిల్లా కోర్టులో హాజరైన అనంతరం కోర్టు వెలుపల మాట్లాడారు. 2024లో అంగన్వాడీ, ఆశా, మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు, మున్సిపల్, గ్రామపంచాయతీ తదితర రంగాల కార్మికుల హక్కులు, కనీస వేతనాల కోసం ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు చేశామన్నారు. ఆ సమయంలో కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించకుండా అక్రమ కేసులు నమోదు చేశారని.. ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రద్దు చేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి వెంకట్రామిరెడ్డి, సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు గోవిందరాజు, జిల్లా కార్యదర్శి బలరాం, తెలంగాణ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి గోపాల్, తెలంగాణ రైతు సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు దస్తప్ప పాల్గొన్నారు.
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అవగాహన కల్పిస్తున్నాం..వీబీజీ రాంజీ అమలులో భాగంగా జలసిరికి ప్రభు త్వం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. గ్రామాల్లో నిర్మించనున్న ఇంకుడు గుంతలు, బోరుబావుల రీచార్జి, నీటి, ఊటకుంటల గురించి ప్రజలతోపాటు రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. జిల్లావ్యాప్తంగా ప్రతి పంచాయతీకి రెండు చొప్పున 272 గ్రామాల్లో 544 పాంపాండ్లు.. ఆగస్టు 14 వరకు నిర్మించుకునేలా చర్యలు తీసుకుంటాం. ఇందులో ప్రజాప్రతినిధులు, స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రజలు, అన్నదాతలు భాగస్వామ్యులు కావాలి. – వెంకట్రాములు, డీఆర్డీఓ, నారాయణపేట ●
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ఉమ్మడి జిల్లాలో ‘జలసిరి’ స్వరూపం నిర్దేశిత లక్ష్యం ఇలా..నర్వ: ఎల్నినో ప్రభావంతో వానలు పడక.. పల్లెలు, పట్టణాలు ఆకాశం వైపు చూస్తున్నాయి. సమీప భవిష్యత్లో ఇలాంటి ముప్పును సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖలు మేల్కొన్నాయి. నీటి సంరక్షణతోపాటు భూగర్భజలాల పెంపునకు ప్రతి చుక్క– ప్రజల కోసం నినాదంతో ‘జలసిరి’కిశ్రీకారం చుట్టింది. ప్రభుత్వం వీబీ జీ రాంజీ పథకంలో ఇళ్ల వద్ద వ్యక్తిగత, గ్రామాల్లో సామూహిక ఇంకుడు గుంతలు, బోర్వెల్ రీచార్జి కుంట, ఓపెన్ వెల్, పొలాల్లో నీటికుంటల నిర్మాణానికి కార్యాచరణ రూపొందించింది. ఈ క్రమంలో ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా 3.9 లక్షల ఇంకుడు గుంతలు, 6,776 పాంపాండ్ల నిర్మాణం.. ఆగస్టు 14 వరకు పూర్తిచేసేలా అధికారులు లక్ష్యం నిర్దేశించారు. సామూహిక ఇంకుడు గుంతలు గ్రామాల్లో ప్రతి ఇంటి ఆవరణలో వ్యక్తిగత ఇంకుడు గుంత నిర్మాణం చేపట్టాలి. ఈ నిర్మాణం వీలుకాని చోట సామూహిక ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణం చేసుకోవచ్చు. వాటి నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం నిర్దిష్ట కొలతలు రూపొందించింది. పరిమాణం 1.2 మీటర్ల పొడవు, 1.2 మీటర్ల వెడల్పుతో 1.8 మీటర్ల లోతు ఉండాలి. నిర్మాణ వ్యయంగా రూ.7,500 ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. సామూహిక ఇంకుడు గుంత నిర్మాణం కోసం పొడవు, వెడల్పు 2.4 మీటర్లు, లోతు 2 మీటర్లు ఉండాలి. నిర్మాణం వ్యయం రూ.13 వేలుగా నిర్ణయించింది. పాంపాండ్స్ నిర్మాణం వ్యవసాయ భూముల వద్ద నీటి సామర్థ్యం పెంపొందించడానికి పాంపాండ్స్ నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం నిధులు మంజూరు చేయనుంది. వాటిని రెండు రకాల కొలతలతో ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. గుంట భూమి కేటాయించి.. 12 మీటర్ల పొడవు, వెడల్పుతో నిర్మిస్తే రూ.80 వేలు, 5 గుంటల భూమి కేటాయిస్తే 20 మీటర్ల పొడవు, వెడల్పు ఉండాలి. దీని ఏర్పాటుకు రూ.4 లక్షలు ఖర్చు చేయనుంది. గ్రామానికో ఊటకుంట ప్రతి గ్రామంలో ఒక ఊటకుంట తప్పనిసరిగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. గ్రామ నీటి అవసరాల కోసం భూగర్భ జలాలను పెంపొందించడమే ప్రధాన ఉద్దేశం. ఊటకుంట నిర్మాణం కోసం రూ.5 లక్షల నిధులు ప్రభుత్వం కేటాయించనుంది. అలాగే వ్యవసాయ అవసరాలు బోరు బావుల రీచార్జి కోసం రూ.25 వేలు మంజూరు చేయనుంది. వ్యవసాయ అవసరాల కోసం బావులు తవ్వుకోవడానికి సైతం రూ.3.50 లక్షలు ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. జలసిరి కార్యక్రమాన్ని వేగవంతం చేసేలా జిల్లా, మండల స్థాయి అధికారులను కలెక్టర్లు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నారాయణపేట జిల్లాలో కృష్ణా, మాగనూర్, మక్తల్, నర్వ, ఊట్కూర్ మండలాల నియోజకవర్గానికి ఇన్చార్జిగా జెడ్పీ సీఈఓ కృష్ణ, మండలాల ఇన్చార్జిలుగా కిశోర్కుమార్, శ్రీనివాస్, రమేష్, శ్రీనివాస్, పావనిలను నియమించారు. అలాగే దామరగిద్ద, ధన్వాడ, నారాయణపేట, మరికల్ మండలాలకు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జిగా డీఆర్డీఓ వెంకట్రాములు, మండలాలకు షేక్అప్జల్, విజయకుమారి, పృథ్వీరాజ్లను నియమించారు. గుండుమాల్, కోస్గి, కొత్తపల్లి, మద్దూరులకు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జిగా జెడ్పీ డిప్యూటీ సీఈఓ, మండలాలకు వేణుగోపాల్, శ్రీధర్, కొండన్న, భార్గవ్లను కేటాయించారు. జిల్లా నీటికుంటలు ఊటకుంటలు ఇంకుడు గుంతలు బావుల బోర్వెల్ రీచార్జి వ్యక్తి/సామూహిక తవ్వకం నారాయణపేట 1,144 210 42,000 210 13 మహబూబ్నగర్ 1,408 415 83,000 415 30 నాగర్కర్నూల్ 1,760 460 92,000 460 40 వనపర్తి 1,320 220 44,000 220 15 జోగుళాంబ గద్వాల 1,144 240 48,000 240 20 శాసీ్త్రయంగా ఇంటి పైకప్పు నుంచి 50 చదరపు అడుగుల వైశాల్యంలో వర్షపు నీరు పడి ఒక్క ఇంకుడు గుంత ద్వారా 25 వేల లీటర్ల నీటిని భూమిలో నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఇంకుడు గుంత ఏర్పాటును తమకు నచ్చినట్లుగా కాకుండా.. శాసీ్త్రయంగా నిర్మిస్తే ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇంటి పైకప్పును బట్టి ఇంకుడు గుంత పొడవు, వెడల్పు నిర్ణయించుకోవాలని, ఇంటి వృథా నీరు ఇందులో చేరేలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఇంకుడు గుంత 4 అడుగుల పొడవు, 6 అడుగుల లోతున ఉండాలి. మూడు అడుగుల కింద భాగాన్ని పెద్ద, పెద్ద రాళ్లతో నింపాలి. ఒక సిమెంట్ గొళ్లెం తీసుకొని పైభాగంలో సరిపడా రంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి గుంత మధ్య భాగంలో అమర్చాలి. ఇక గుంతలో మిగిలిన ఖాళీ భాగాన్ని మూడు ఫీట్లు (45ఎంఎం) కంకర నింపాలి. వృథాగా పారే వర్షపు నీటిని పైపు ద్వారా గొళ్లెంలోకి వెళ్లేలా చూసుకోవాలి. ఇంటికో గుంత, పంటకో కుంట, గ్రామానికి ఊటకుంట నిర్మాణానికి చర్యలు భూగర్భ జలాల పెంపే లక్ష్యంగా ప్రణాళిక ఖరారు ప్రజలు, రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్న అధికారులు వచ్చేనెల 14 నాటికి పూర్తిచేసేలా గడువు విధింపు
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సీఎంఆర్ డెలివరీలను వేగవంతం చేయాలిజెడ్పీసెంటర్(మహబూబ్నగర్): 2025–26కు సంబంధించిన వానాకాలం, యాసంగికి చెందిన సీఎంఆర్ డెలివరీలను వేగవంతం చేయాలని రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ డైరెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్లాల్ మిల్లర్లను ఆదేశించారు. గురువారం కలెక్టరేట్లోని వీసీహాల్లో ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలకు చెందిన జిల్లా పౌర సరఫరాల అధికారులు (డీసీఎస్ఓలు), జిల్లా మేనేజర్లు (డీఎంలు), ఎఫ్సీఐ అధికారులు, ఎన్న్ఫోర్స్మెంట్ విభాగం అధికారులు, రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులతో సమావేశం నిర్వహించారు. మిల్లింగ్ ప్రక్రియను సకాలంలో పూర్తి చేసి భారత ఆహార సంస్థ (ఎఫ్సీఐ)కి బియ్యం సరఫరాను నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. నాణ్యత ప్రమాణాలను తప్పనిసరిగా పాటిస్తూ ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా పనిచేయాలని స్పష్టం చేశారు. పెండింగ్లో ఉన్న డెలివరీలను వెంటనే పూర్తి చేయాలని అధికారులకు, రైస్ మిల్లర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రభుత్వ లక్ష్యాలను నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేసేందుకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పని చేయాలని, ఎప్పటికప్పుడు పురోగతిని పర్యవేక్షిస్తూ సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని సూచించారు. మహబూబ్నగర్ డీఎస్ఓ గంప శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు.
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నేడు రాష్ట్రస్థాయి గోగేమ్ క్రీడాకారుల ఎంపికలుమహబూబ్నగర్ క్రీడలు: తెలంగాణ రాష్ట్రస్థాయి సబ్ జూనియర్, జూనియర్, సీనియర్ గోగేమ్ క్రీడాకారుల ఎంపికలను శుక్రవారం ఉదయం 10.30 గంటలకు జిల్లాకేంద్రంలోని మాస్టర్ మైండ్స్ స్కూల్లో నిర్వహిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గులాం అఫ్రోజ్, సీనియర్ ఉపాధ్యక్షులు మహ్మద్ షకీల్ అహ్మద్ గురువారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. క్రీడాకారులు తమ ఆధార్కార్డు, జనన ధ్రువీకరణ పత్రం, జిరాక్స్ కాపీలతోపాటు తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరి ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్ తీసుకురావాలని కోరారు. మిగతా వివరాల కోసం 98857 04173, 98852 42848 నంబర్లను సంప్రదించాలని సూచించారు.
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విస్తారంగా వర్షాలునారాయణపేట: జిల్లాలో గురువారం విస్తారంగా వర్షాలు కురిశాయి. జిల్లా సగటు వర్షపాతం 29.4 మి.మీ. నమోదైంది. అత్యధికంగా నర్వ మండలంలో 42.6 మి.మీ. నమోదుకాగా.. నారాయణపేటలో 40.4 మి.మీ., మక్తల్లో 40 మి.మీ., కోస్గిలో 39.6 మి.మీ., మరికల్లో 35.8 మి.మీ,. ఊట్కూర్, ధన్వాడలో 35.6 మి.మీ., మద్దూర్లో 30.8 మి.మీ., దామరగిద్దలో 29.6 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. గుండుమల్లో కేవలం 5.3 మి.మీ.., కృష్ణాలో 9.6 మి.మీ. వర్షమే కురిసింది. చట్టాలపై అవగాహన అవసరం నారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్: ప్రతి ఒక్కరూ చట్టాలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలని జూనియర్ సివిల్ న్యాయమూర్తి అవినాష్ సూచించారు. గురువారం జిల్లాకేంద్రం సమీపంలో ఉన్న దత్త బృందావన్ కళాశాలలో జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి వింధ్యానాయక్ ఆదేశాల మేరకు నిర్వహించిన న్యాయ అవగాహన సదస్సుకు ఆయన హాజరై మాట్లాడారు. ఐక్యరాజ్యసమితి జూలై 30న మానవ అక్రమ రవాణా వ్యతిరేక దినోత్సవంగా పాటిస్తుందన్నారు. ఉద్యోగం, విద్య పేరిట జరిగే మోసాలపై మహిళలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలు కనిపిస్తే చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 1098, మహిళా హెల్ప్లైన్ నంబర్ 181, ఉచిత న్యాయ సాయం 15100, అత్యవసర సేవ 112 నంబర్లకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు. సమాచారం ఇచ్చిన వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో చీఫ్ లీగల్ ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ లక్ష్మీపతిగౌడ్, సఖి కేంద్రం సిబ్బంది, కళాశాల ప్రిన్సిపాల్, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మహాధర్నాను విజయవంతం చేయాలి నారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్: ఉపాధ్యాయ, విద్యారంగ సమస్యల సాధనకు హైదరాబాద్లోని ఇందిరాపార్కు వద్ద ఆగస్టు 1న తపస్ ఆధ్వర్యంలో మహాధర్నా నిర్వహిస్తున్నట్లు సంఘం రాష్ట్ర అదనపు కార్యదర్శి షేర్ కృష్ణారెడ్డి, జిల్లా అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు నర్సింహ, రవీందర్ తెలిపారు. గురువారం జిల్లాకేంద్రంలో వారు మాట్లాడుతూ.. పెండింగ్ సమస్యలను పలుమార్లు ప్రభుత్వానికి విన్నవించినా స్పందించకపోవడంతో మండల, జిల్లాస్థాయి ధర్నాలు నిర్వహించామని, ఇప్పుడు రాజధానిలో మహాధర్నా చేపడుతున్నట్లు వివరించారు. పీఆర్సీ ప్రకటించి ఆరు డీఏల విడుదల, సీపీఎస్ను రద్దుచేసి పాత పింఛన్ విధానం అమలు, జీఓ నంబర్ 317 బాధితులకు న్యాయం, కేజీబీవీ ఉపాధ్యాయులకు ఎంటీఎస్ అమలు, సమగ్రశిక్ష ఉద్యోగులకు ఉద్యోగ భద్రత, పెండింగ్ బిల్లుల మంజూరు, మోడల్ స్కూల్ ఉపాధ్యాయుల సమస్యలు తీర్చి టెట్ నుంచి ఇన్ సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులకు మినహయింపు ఇవ్వాలనే తదితర డిమాండ్లతో మహా ధర్నా చేపడుతున్నామన్నారు. ఉపాధ్యాయులు అధికసంఖ్యలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. వైభవం.. శతమాస కల్యాణోత్సవం కొత్తకోట రూరల్: కొత్తకోట సమీపంలోని వెంకటగిరి క్షేత్రంలో వెలిసిన భూలక్ష్మీ వేంకటేశ్వరస్వామివారి శ్రావణ నక్షత్ర శతమాస కల్యాణోత్సవం గురువారం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. ఆలయ అర్చకులు విష్ణునారాయణస్వామి, కన్నయ్యస్వామి, సింగారాచార్యుల వేద మంత్రోచ్ఛారణలు, మేళతాళాల నడుమ కల్యాణ క్రతువు కనులపండువగా సాగింది. ఈ సందర్భంగా ఉత్సవమూర్తులను పట్టువస్త్రాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి గర్భగుడి నుంచి పల్లకీలో ఊరేగింపుగా తీసుకొచ్చారు. అనంతరం అర్చకులు జీలకర్ర–బెల్లం, మంగళసూత్ర ధారణ తదితర సంప్రదాయ కార్యక్రమాలు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. కల్యాణోత్సవానికి కొత్తకోటతో పాటు పరిసర గ్రామాల నుంచి అధికసంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. కార్యక్రమ అనంతరం నిర్వాహకులు భక్తులకు తీర్థప్రసాదాలు అందజేయడంతో పాటు అన్నదానం చేశారు. కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే రావుల రవీంద్రనాథ్రెడ్డి, శ్రీనివాస్రెడ్డి, శ్రీనివాసులు, నరోత్తంరెడ్డి, వెంకటేష్, ఎన్.శ్రీనివారెడ్డి, మోహన్యాదవ్, మేడిశెట్టి జ్యోతి, ప్రసన్నలక్ష్మి, బీమా రజిని, రాణి, అనిత, విజయలక్ష్మి, రాజేశ్వరి, వసంత తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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భూగర్భజల సంరక్షణలో భాగస్వాములు కావాలిమరికల్: గ్రామాల్లో భూగర్భ జలాల సంరక్షణలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని కేంద్ర జలశక్తి మంత్రిత్వశాఖ జల్శక్తి అభియాన్ నోడల్ అధికారి, శాస్త్రవేత్త యాదయ్య కోరారు. గురువారం మండలంలోని పెద్దచింతకుంట, పూసల్పహాడ్, బూడెగానితండా, ఇబ్రహీంపట్నం, పస్పులలో జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధిహామీ పథకం కింద చేపట్టిన ఇంకుడు గుంతలు, నీటి గుంతలు, నర్సరీలు, ప్లాంటేషన్, భూగర్భ జలాల సంరక్షణకు తీసుకుంటున్న పనుల తీరును కేంద్ర జలశక్తి బృందం క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించింది. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. భూగర్భ జలాలను పెంచేందుకు అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో గ్రామస్తులకు అవగాహన కల్పించి ఇంకుడు గుంతలు నిర్మించుకునేలా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. ఇబ్రహీంపట్నంలో మ్యాజిక్ డ్రైనేజీతో పాటు ఇంటింటికి ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణ పనులను పరిశీలించి సర్పంచ్ను అభినందించారు. ఇతర గ్రామాల సర్పంచులు ఆదర్శంగా తీసుకొని భూగర్భ జలాల సంరక్షణ పనులు చేపట్టాలని సూచించారు. గ్రామాల్లో చేపట్టిన పనులపై కేంద్ర జలశక్తి బృందం సభ్యులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. వారి వెంట ఎంపీడీఓ పృథ్వీరాజ్, ఏపీఓ ఉషన్న, సర్పంచ్ నాగరాణిరఘు, ఈసీలు వినయ్, ప్రసన్న, సురేష్, రాజారెడ్డి పాల్గొన్నారు.
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సస్యరక్షణ చర్యలతో అధిక దిగుబడికోస్గి: సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టి అధిక దిగుబడిని పొందాలని జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి సక్రియానాయక్ సూచించారు. గురువారం మద్దూరు మండలంలోని పలు గ్రామాల శివారులో సాగు చేసిన జొన్న, పత్తి పంటలను మండల వ్యవసాయ అధికారి ప్రవీణ్కుమార్తో కలిసి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. పంట ఎదుగుదల, మొక్కల ఆరోగ్య పరిస్థితి, తెగుళ్ల ఉధృతిని పరిశీలించారు. జొన్నలో కాండం తొలుచు, ఆకులను నష్టపర్చే పురుగు ఉధృతిని గుర్తించామని తెలిపారు. రైతులు తరచూ పంటలను పరిశీలిస్తూ పురుగు ఉధృతిని ప్రారంభ దశలోనే నియంత్రించాలని సూచించారు. థైమోతాక్సమ్ 0.2 గ్రాములు లేదా పిప్రోనిల్ 3 గ్రాములు లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేయాలని.. లేదా కార్బోఫామ్ 3జి గుళికలు 4 కిలోలు ఎకరాకు సిఫారసు చేసిన మోతాదులో ఉపయోగించాలని తెలిపారు. పురుగు మందులను విచక్షణా రహితంగా వినియోగించకుండా వ్యవసాయ అధికారుల సలహాలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అనంతరం దోరేపల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లోని ఎరువుల దుకాణాలను తనిఖీ చేశారు. ఎరువుల నిల్వలు, రికార్డులు, ధరల వివరాలు, సంబంధిత పత్రాలను పరిశీలించారు. అధిక ధరలకు విక్రయించినా, ఎరువుల నియంత్రణ ఉత్తర్వులు ఉల్లంఘించినట్లు గుర్తిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.
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మత్తు రహిత జిల్లాగా తీర్చిదిద్దుదాంనారాయణపేట: మాదక ద్రవ్యాలను సమూలంగా నిర్మూలించి పూర్తిస్థాయి డ్రగ్స్ రహిత జిల్లాగా తీర్చిదిద్దేందుకు అందరూ సహకరించాలని తెలంగాణ ఈగల్ఫోర్స్ ఎస్పీ పీవీ పద్మజ, కలెక్టర్ సీహెచ్ ప్రియాంక, ఎస్పీ డా. వినీత్ కోరారు. గురువారం జిల్లాకేంద్రంలోని ఎస్ఆర్ గార్డెన్స్లో తెలంగాణ ఈగల్ ఫోర్స్, జిల్లా పోలీసుశాఖ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన డ్రగ్స్ వ్యతిరేక కార్యక్రమంలో వారు పాల్గొని విద్యార్థులు, యువతకు మాదకద్రవ్యాల దుష్పరిణామాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఈగల్ఫోర్స్ ఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈగల్ ఫోర్స్ డ్రగ్స్ నిర్మూలనకు విస్తృత చర్యలు చేపడుతోందన్నారు. ప్రభుత్వం మాత్రమే కాకుండా ప్రతి పౌరుడు కూడా బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని, డ్రగ్స్ విక్రయం లేదా వినియోగంపై సమాచారం తెలిసిన వెంటనే టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1908 లేదా పోలీసులకు తెలియజేయాలని సూచించారు. ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థుల ప్రవర్తనపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచాలని, వ్యసనాలకు గురైన వారిని డీ–అడిక్షన్ కేంద్రాలకు తరలించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. కలెక్టర్ సీహెచ్ ప్రియాంక మాట్లాడుతూ.. మాదక ద్రవ్యాలపై విద్యార్థులే అవగాహన కల్పించాలని, అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలు గమనిస్తే వెంటనే తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు లేదా పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు. ఎస్పీ డా. వినీత్ మాట్లాడుతూ.. డ్రగ్స్ దేశ భవిష్యత్తును దెబ్బతీసే మహమ్మారి అని, యువతను లక్ష్యంగా చేసుకొని మాదక ద్రవ్యాల వ్యాప్తి జరుగుతోందని హెచ్చరించారు. ఒక్కసారి డ్రగ్స్కు అలవాటు పడితే వ్యక్తిగత, కుటుంబ, సామాజిక జీవితం తీవ్రంగా దెబ్బతింటుందని చెప్పారు. ప్రతి విద్యార్థి యాంటీ నార్కోటిక్ డ్రగ్ వారియర్గా మారి సమాజంలో అవగాహన కల్పించాలని పిలుపునిచ్చారు. అనంతరం అధికారులు అప్పక్పల్లి ప్రభుత్వ జిల్లా ఆస్పత్రిలోని డీ–అడిక్షన్ (రీహాబిలిటేషన్) కేంద్రాన్ని పరిశీలించి అక్కడ చికిత్స పొందుతున్న యువకులకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించారు. తర్వాత ఎస్పీ కార్యాలయంలో జిల్లా పోలీసు అధికారులతో డ్రగ్స్ నిర్మూలనపై సమీక్ష నిర్వహించి అక్రమ రవాణా, విక్రయం, వినియోగంపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో డీఎస్పీలు నల్లపు లింగయ్య, తెలంగాణ ఈగల్ఫోర్స్ ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ ఇనన్చార్జి డీఎస్పీ బుచ్చయ్య, డీఎంహెచ్ఓ డా. జయచంద్రమోహన్, సీఐలు శివశంకర్, రాంలాల్, సైదులు, భగవంత్రెడ్డి, ఎస్ఐలు వెంకటేశ్వర్లు పాల్గొన్నారు.
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పేట చీరలకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపే లక్ష్యంనారాయణపేట: జిల్లా మహిళా సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో డిజిటల్ మార్కెటింగ్, ఆనన్లైన్ విక్రయాలు చేపట్టి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నారాయణపేట చీరలకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకురావాలని కలెక్టర్ సీహెచ్ ప్రియాంక అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం సాయంత్రం కలెక్టరేట్లోని తన చాంబర్లో డీఆర్డీఏ, చేనేత, జౌళి శాఖ అధికారి, జిల్లా మహిళా సమాఖ్య అధ్యక్ష, కార్యదర్శులతో నిర్వహించిన ప్రత్యేక సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. మహిళా పెట్రోల్బంక్ విజయవంతమైన నమూనాను చేనేత రంగంలోనూ అమలు చేసి చేనేత కార్మికులు, స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు స్థిరమైన ఆదాయం కల్పించడమే లక్ష్యమన్నారు. పేట చీరలకు సంప్రదాయ గుర్తింపు ఉన్నప్పటికీ ఆధునిక డిజైన్లు, సమర్థవంతమైన బ్రాండింగ్, మార్కెటింగ్ లోపాలతో విక్రయాలు తగ్గాయని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. ఈ పరిస్థితిని మార్చేందుకు మహిళలకు ఆధునిక డిజైన్లు, ఉత్పత్తి అభివృద్ధి, బ్రాండింగ్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్పై ప్రత్యేక శిక్షణనిస్తున్నట్లు తెలిపారు. జిల్లా మహిళా సమాఖ్యకు రూ.5 లక్షల రుణం మంజూరు చేసి చీరలు కొనుగోలు చేసి ప్రత్యేక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్ విక్రయాలు చేపట్టాలని సూచించారు. వినియోగదారుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా కొత్త మోడళ్లను రూపొందించి వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలని సూ చించారు. సమావేశంలో డీఆర్డీఓ వెంకట్రాము లు, చేనేత, జౌళిశాఖ ఏడీ ద్వారక్, జిల్లా సమాఖ్య అధ్యక్షురాలు అరుంధతి, డీపీఎంలు గోవింద్, మాసన్న, యాస్పిరేషన్ బ్లాక్ సమన్వయకర్త బాలాజీ, జిల్లా సమాఖ్య ఓబీలు పాల్గొన్నారు. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ సీహెచ్ ప్రియాంక ఆదేశించారు. గురువారం హైదరాబాద్ నుంచి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు, డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో కలెక్టర్, సంబంధిత శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. వరదలు, వాగులు, వంకలు, లోతట్టు ప్రాంతాలపై నిరంతర పర్యవేక్షణ కొనసాగించాలని, కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. అవసరమైతే లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను ముందస్తుగా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని సూచించారు. శిథిలావస్థలో ఉన్న భవనాలు, గోడలు, చెట్ల కింద ఆశ్రయం పొందవద్దని, విద్యుత్ స్తంభాలకు దూరంగా ఉండాలని, ఉరుములు–మెరుపుల సమయంలో రైతులు పొలాల్లో పనిచేయవద్దని సూచించారు. సమావేశంలో డీఆర్డీఓ వెంకట్రాములు, ఆర్అండ్బీ ఈఈ వెంకటరమణయ్య, డీఎంహెచ్ఓ డా. జయచంద్రమోహన్, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి సక్రియానాయక్, నీటిపారుదలశాఖ ఈఈ సామ్యూల్, ఉద్యాన అధికారి సాయిబాబా, పీఆర్ ఏఈ రాజారాం, సెక్షన్ అధికారి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అడ్డంకులు తొలగేనా?●65 శాతం పూర్తి.. జిల్లాలోని నెట్టెంపాడు, ఆర్డీఎస్, గట్టు ఎత్తిపోతల పథకాలకు భూసేకరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేశాం. సేకరించాల్సిన భూమిలో ఇప్పటికే 65శాతం భూమిని సేకరించాం. మల్లమ్మకుంట రిజార్వాయర్కు సంబంధించి రైతులతో ఇప్పటికే రెండు పర్యాయాలు సమావేశం ఏర్పాటుచేశాం. కాని రైతుల నుంచి సానుకూలత రాలేదు. మరోసారి సమావేశం ఏర్పాటుచేసి మలమ్మకుంట రిజర్వాయర్కు ఇబ్బందులను తొలగిస్తాం. – రిజ్వాన్ బాషా షేక్, కలెక్టర్, జోగుళాంబ గద్వాల ప్రాజెక్టు సేకరించాల్సిన ఎస్డీఆర్ నోటిఫికేషన్ డిక్లరేషన్ అవార్డు భూమి నెట్టెంపాడు 389.88 103.55 91.59 75.34 9.90 గట్టు 462.66 – 9.71 – 212.94 తుమ్మిళ్ల 3.44 – – – 3.44 మల్లమ్మకుంట 567.45 – 67.44 – – భూ సేకరణ పరిస్థితి ఇలా.. ఉమ్మడి జిల్లాలోని సాగునీటిప్రాజెక్టులకు భూసేకరణ సమస్య భూ సేకరణ పూర్తయితేనేపెండింగ్ పనులు ముందుకు పాలమూరు ప్రాజెక్టుల పూర్తిపైసీఎం ప్రత్యేక దృష్టి అధికారులతో ఆర్అండ్ఆర్ కమిషనర్ వరుస సమీక్షలు గద్వాల: ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలోని బీడు భూముల్లో సాగునీటిని పారించి సస్యశ్యామలం చేయాలనే సంకల్పంతో చేపట్టిన సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పనులు దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. పాలమూరు–రంగారెడ్డి, ఎంజీకేఎల్ఐ, భీమా, నెట్టెంపాడు, గట్టు ఎత్తిపోతలతో పాటు ఆర్డీఎస్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా 10 లక్షల ఎకరాలకు నీరందాల్సి ఉండగా.. అసంపూర్తి పనులతో కేవలం 6–7 లక్షల ఎకరాలకు మాత్రమే సాగునీరు అందుతోంది. పెండింగ్ పనులకు నిధుల లేమితో పాటు భూసేకరణ ప్రక్రియ ప్రధాన అడ్డంకిగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో భూ సేకరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. ఈ మేరకు ఆర్అండ్ఆర్ కమిషనర్ శివకుమార్నాయుడు జిల్లాల వారీగా ఇరిగేషన్, రెవెన్యూ తదితర శాఖల అధికారులతో ప్రత్యేకంగా సమీక్షిస్తూ.. భూ సేకరణ ప్రక్రియపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఎక్కడెక్కడ ఎలా అంటే.. నడిగడ్డలోని గద్వాల, అలంపూర్ నియోజకవర్గాల పరిధిలో 2లక్షల ఎకరాలకు సాగునీటిని అందించాల్సిన నెట్టెంపాడు ప్రాజెక్టు ద్వారా కేవలం 1.45లక్షల ఎకరాలకే నీరందుతోంది. రెండు దశాబ్దాల క్రితం ప్రారంభించిన ఈ ప్రాజెక్టుకు పదేళ్లుగా నిధులు లేకపోవడంతో పాటు 99, 100 ప్యాకేజీల పరిధిలో 541 ఎకరాల భూమిని సేకరించాల్సి ఉంది. ఎనిమిదేళ్ల క్రితం చేపట్టిన గట్టు ఎత్తిపోతల పథకం కుడి, ఎడమ కాల్వల పరిధిలో 249 ఎకరాలు, రిజర్వాయర్ నిర్మాణానికి మరో 283 ఎకరాలు అవసరం ఉండటంతో పనులు ముందుకు సాగడం లేదు. ఆర్డీఎస్ ద్వారా 87,500 ఎకరాలకు సాగునీరు అందించాల్సి ఉండగా.. అంతర్రాష్ట్ర జలవివాదం కారణంగా వానాకాలంలో గరిష్టంగా 50వేల ఎకరాలకు మించి సాగునీరు అందిన పరిస్థితి లేదు. దీంతో గత ప్రభుత్వం రాజోళి మండలంలో మలమ్మకుంట రిజర్వాయర్ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టింది. రిజర్వాయర్ నిర్మాణానికి 567 ఎకరాల భూమి సేకరించాల్సి ఉండగా.. స్థానిక రైతులు అభ్యంతరం తెలుపుతుండటంతో పనులకు అడ్డంకిగా మారింది. పాలమూరు–రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం పనులు సైతం వివిధ దశల్లో పెండింగ్లోనే కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టు కింద సివిల్, మెకానికల్ పనులతో పాటు, భూ సేకరణ ప్రక్రియ ముందుకు సాగడం లేదు. కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా 4.50 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీటిని అందించాల్సి ఉండగా.. రెండు దశాబ్దాలుగా పనులు పెండింగ్లోనే కొనసాగుతున్నాయి. ఇక్కడ సుమారు 130 ఎకరాల వరకు భూమిని సేకరించి పనులను పూర్తిచేయాల్సి ఉంది. అసంపూర్తి పనులతో కేవలం 2.50లక్షల ఎకరాలకు మాత్రమే సాగునీరు అందుతోంది. భీమా ఎత్తిపోతల పథకం కింద 4 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీటిని అందించాల్సి ఉండగా.. రెండు దశాబ్దాలుగా పనులు పెండింగ్లోనే కొనసాగుతున్నాయి.
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సన్న బియ్యానికి కన్నం!బస్తాలో రెండు నుంచి ఐదు కిలోల వరకు తక్కువ మరికల్: ప్రభుత్వం పేదలకు అందిస్తున్న రేషన్ బియ్యం పంపిణీలో అక్రమాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. పేదల ఆకలి తీర్చాల్సిన సన్న బియ్యం పంపిణీ కేంద్రాలకు చేరకముందే మాయమవుతున్నాయి. గోదాం స్థాయి నుంచే పక్కదారి పడుతున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం నిబంధనల ప్రకారం బస్తాలో 50 కిలోల బియ్యం ఉండాల్సి ఉండగా.. కొన్ని నెలలుగా 45 నుంచి 48 కిలోల మధ్య మాత్రమే ఉంటోంది. ● పౌరసరఫరాలశాఖ అధికారులు గోదాముల నుంచి చౌకధర దుకాణాలకు కేటాయించిన బియ్యాన్ని తూకం వేయకుండా 50 కిలోల బస్తా అంటూ లెక్క వేసి పంపిస్తున్నారు. పర్యవేక్షణ లేక ఒక్కో బస్తాలో రెండు నుంచి ఐదు కిలోల వరకు బియ్యం తక్కువ ఉంటున్నాయి. తూకం తక్కువగా ఉంటుందని అధికారులు, డీలర్లు, లబ్ధిదారుల మధ్య నిత్యం గొడవలు జరుగుతున్నాయి. కొందరు గోదాం నిర్వాహకుల కనుసన్నల్లో ఆ ప్రాంతాల్లో తిష్ట వేసిన దళారులు గోదాముల్లో మిగిలిన బియ్యాన్ని దొడ్డి దారిన విక్రయిస్తూ రూ.లక్షల్లో సొమ్ము చేసుకుంటున్నారన్న ఆరోపణలున్నాయి. ఎవరు దొంగలు.. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం 480 గ్రాముల బస్తా బరువు, 50 కిలోల బియ్యం తూకం వేసి ఇవ్వాలి. గోదాముల్లో 50 క్వింటాళ్ల సామర్థ్యం కలిగిన తూకపు యంత్రాలున్నా.. తూకం వేయకుండా బస్తాలను లెక్కవేసి చౌకధర దుకాణాలకు పంపిస్తున్నారు. డీలర్లు బస్తాలను తీసుకెళ్లి తూకం వేస్తే బస్తాలో రెండు కిలోల నుంచి ఐదు కిలోల వరకు తక్కువగా ఉంటున్నాయి. ఇదేమిటని ప్రశ్నిస్తే రవాణాలో తరుగంటూ సాకులు చెబుతున్నారు. మిల్లర్లు, గోదాం ఇన్చార్జుల మాయజాలంతో తక్కువ బియ్యం సరఫరా చేస్తున్నారు. గోదాము వద్ద తూకం వేసినట్లు హమాలీ చార్జీల పేరిట కూడా క్వింటాకు రూ.34 స్వాహా చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. రేషన్ దుకాణాలు కార్డులు నెలకు కేటాయించే కోట డీలర్లకు నష్టం రావడంతో లబ్ధిదారులకు కోత అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా ఫలితం శూన్యం జిల్లాలో ఇలా.. మూడు పాయింట్ల నుంచి.. జిల్లాలోని మక్తల్, నారాయణపేట, కోస్గి పాయింట్ల నుంచి 303 రేషన్ దుకాణాలకు బియ్యం సరఫరా అవుతాయి. ప్రతి నెల 4,016,667 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం అధికారులు కేటాయిస్తారు. కొందరు చేతివాటం ప్రదర్శించి బస్తా నుంచి ఒకట్రెండు కిలోల బియ్యం తీస్తున్నట్లు పలువురు చెబుతున్నారు. అంతేగాకుండా గోదాంలో సరిగా తూకం వేయకపోవడం, ప్యాకింగ్ సమయంలో బస్తాలు చిరిగిపోవడం, రవాణా సమయంలో బియ్యం కారిపోవడం వంటి కారణాలతో ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతోందని డీలర్లు చెబుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని పలుమార్లు సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా పట్టించుకోవడం లేదనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. లబ్ధిదారులకు నష్టం.. రవాణాలో తరుగంటూ కిలో, రెండు కిలోల బియ్యం తక్కువ ఇస్తున్నట్లు డీలర్లతో లబ్ధిదారులు గొడవ పడుతున్నారు. గోదాముల నుంచే తక్కువ వస్తున్నాయి.. అదనంగా ఎక్కడ తెచ్చి ఇవ్వాలంటూ డీలర్లు ఎలక్ట్రానిక్ కాంటాలను సాంకేతికంగా సర్దుబాటు చేసి తూకమేస్తున్నా చివరకు మాత్రం లబ్ధిదారులే నష్టపోతున్నారు.
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శాంతిభద్రతల పరిరక్షణే ప్రధాన లక్ష్యంఊట్కూర్: శాంతిభద్రతల పరిరక్షణే పోలీసుల లక్ష్యమని డీఎస్పీ నల్లపు లింగయ్య అన్నారు. బుధవారం పట్టణంలోని మెయిన్ బజార్, గుంతల్గేరి, అయోధ్యనగర్, కల్వాల్ వీధి, సర్ధార్నగర్ తదితర ప్రాంతాల్లో కార్డెన్ సెర్చ్ నిర్వహించారు. మొత్తం 180 ఇళ్లలో తనిఖీలు చేపట్టి పత్రాలు లేని 43 వాహనాలు సీజ్ చేశారు. 39 ద్విచక్ర వాహనాలు, 2 ఆటోలు, ఒక ట్రాక్టర్ను స్వాధీనం చేసుకొని పోలీస్స్టేషన్కు తరలించారు. ఈ సందర్భగా డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. నేరాల నియంత్రణ, అనుమానాస్పద వ్యక్తుల కదలికలపై నిఘా ఉంచడమే లక్ష్యంగా కార్డెన్ సెర్చ్ నిర్వహించామని తెలిపారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనబడితే వెంటనే డయల్ 100కు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు. ప్రతి కాలనీలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి నిర్వహణపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని కోరారు. రహదారి నియమాలు, సైబర్ నేరాల నివారణ, ఆన్లైన్ మోసాలు, నకిలీ ఫోన్కాల్స్, అనుమానాస్పద లింకులు, ఓటీపీలు తదితర అంశాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాములను నిరంతరం నిర్వహిస్తామని.. ప్రజలు పూర్తిస్థాయిలో సహకరిస్తే నేరాలను మరింతగా అరికట్టవచ్చని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో సీఐలు రాంలాల్, శివశంకర్, ఎస్ఐలు రమేశ్, నవీద్, సతీష్రెడ్డి, గాయత్రి, 70 మంది పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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బస్టాండ్లోకి ప్రైవేట్ వాహనాలొస్తే సీజ్నారాయణపేట: ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తూ ప్రవేశించిన ప్రైవేట్ వాహనాలపై అధికారులు కొరడా ఝుళిపించారు. బుధవారం నిర్వహించిన స్పెషల్ డ్రైవ్లో మొత్తం 50 ప్రైవేట్ వాహనాలను గుర్తించారు. నిబంధనలు తీవ్రంగా ఉల్లంఘించిన 9 వాహనాలను సీజ్ చేసి పోలీస్స్టేషన్కు తరలించారు. మరో 41 వాహనాలకు మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం జరిమానాలు విధించారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్టీసీ డీఎం ఆర్. రామ్మోహన్, ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ కృష్ణచైతన్య, ఏఎంవీఐ గౌతమ్ మాట్లాడుతూ.. బస్టాండ్లోకి ప్రైవేట్ వాహనాలను అనుమతించేది లేదని స్పష్టం చేశారు. వాహనాల రాకపోకలతో బస్సులకు అంతరాయం కలగడంతో పాటు ప్రయాణికుల భద్రతకు ముప్పు వాటిలే ప్రమాదం ఉందన్నారు. బస్టాండ్లో ఇష్టానుసారంగా వాహనాలు నిలిపినా, అనుమతి లేకుండా వాహనాలను లోపలికి తీసుకొచ్చినా కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వాహనాలను సీజ్ చేసి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. వాహనదారులు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటిస్తూ ప్రత్యామ్నాయ పార్కింగ్ స్థలాలను వినియోగించాలని సూచించారు.
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కోయిల్సాగర్కు కృష్ణమ్మ పరుగులుమరికల్: తీలేర్ పంపుహౌస్ దగ్గర ఇరిగేషన్ అధికారులు, పేట మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సదాశివారెడ్డి బుధవారం ఒక మోటార్ను ప్రారంభించి కోయిల్సాగర్కు నీటిని విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భగా వారు మాట్లాడుతూ.. జూరాలకు ఎగువ నుంచి వరద వచ్చి చేరుతుండటంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఉంద్యాల స్టేజీ–1 మోటార్ను ప్రారంభించి అక్కడి నుంచి నుంచి పర్ధీపూర్ రిజర్వాయర్ నింపిన తర్వాత తీలేర్ స్టేజీ–2 నుంచి కోయిల్సాగర్కు నీటిని విడుదల చేశామన్నారు. ప్రస్తుతం ఒక పంపు ద్వారా రోజుకు 315 క్యూసెక్కుల నీరు కోయిల్సాగర్కు చేరుతుందని.. జూరాలకు వరద కొనసాగితే మరికల్ మండలంలో ఉన్న చెరువులు నింపేందుకు 150 క్యూసెక్కులు లింకు కెనాల్కు విడుదల చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. కోయిల్సాగర్ ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయిలో నిండితే రెండు పంటలకు సాగునీరు అందుతుందని తెలిపారు. ప్రస్తుత వానాకాలం సీజన్లో సాగునీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని రైతులకు సూచించారు. కార్యక్రమంలో నాయకులు వీరన్న, కృష్ణయ్య, హరీశ్, రామకృష్ణ, రామకృష్ణారెడ్డి, రఘు, హర్షవర్ధన్రెడ్డి, నరహరి, శ్రీకాంత్రెడ్డి, ఆంజనేయులు, చిన్నబాలు, హన్మంతు తదితరులు పాల్గొన్నారు. తీలేర్ వద్ద ఒక మోటారు ప్రారంభించిన అధికారులు
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గర్భిణులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలినారాయణపేట: గర్భిణులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని కలెక్టర్ సీహెచ్ ప్రియాంక ఆదేశించారు. బుధవారం కోటకొండ పీహెచ్సీని ఆమె ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి మహిళా వార్డు, ప్రయోగశాల, ఫార్మసీ, టీకాల నిల్వ గది, వ్యాక్సినేషన్ విభాగాలను పరిశీలించారు. గర్భిణితో మాట్లాడి వైద్య పరీక్షల నివేదికను పరిశీలించగా.. రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నట్లు గుర్తించారు. వెంటనే ఆమెను జిల్లా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని వైద్యసిబ్బందిని ఆదేశించారు. జిల్లా ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్తో ఫోన్లో మాట్లాడి అవసరమైన టీఫా స్కానింగ్ నిర్వహించి నివేదికను తనకు పంపాలని సూచించారు. పీహెచ్సీకి బయో మెడికల్ వ్యర్థాల సేకరణ వాహనం రావడం లేదని, విద్యుత్ సరఫరా లేక వ్యాక్సినేషన్ సేవలకు అంతరాయం కలుగుతోందని వైద్యసిబ్బంది కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. బయో మెడికల్ వ్యర్థాల సేకరణ ఎందుకు నిలిచిపోయిందని.. సంబంధిత ఏజెన్సీకి వెంటనే నోటీసులు జారీ చేసి అన్ని పీహెచ్సీల నుంచి వ్యర్థాలు క్రమం తప్పకుండా సేకరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా వైద్యాధికారిని ఆదేశించారు. విద్యుత్ సమస్యను తక్షణమే పరిష్కరించాలని విద్యుత్శాఖ ఎస్ఈకి సూచించి డీఈఈని వెంటనే పీహెచ్సీకి పంపాలని కోరారు. విధుల్లో లేని ఎంఎల్హెచ్పీపై సంబంధిత అధికారులను వివరణ కోరారు.
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గ్రామాల అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలికోస్గి రూరల్: గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధిపై ప్రజాప్రతినిధులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని కడా చైర్మన్ వెంకట్రెడ్డి కోరారు. బుధవారం కోస్గి ఎంపీడీఓ కార్యాలయ సమావేశ మందిరంలో జరిగిన మండల సర్వసభ్య సమావేశానికి ఆయన హాజరై మాట్లాడారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన వీబీజీ రాంజీ పథకానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 60 శాతం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 40 శాతం నిధులు మంజూరు చేస్తుందన్నారు. ఈ పథకం కింద పాఠశాల ప్రహరీలు, కిచెన్షెడ్, వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్లు, అదనపు తరగతి గదులు, హెల్త్ సెంటర్లు, ఇంకుడుగుంతలు, చెక్డ్యాంలు, గ్రామపంచాయతీ, అంగన్వాడీ భవనాలు నిర్మించుకోవచ్చని వివరించారు. నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని.. లేకుంటే నిధుల విడుదలలో ఇబ్బందులు తప్పవన్నారు. మండల కేంద్రానికి అనుసంధానంగా ఉన్న గ్రామాల్లో సీసీ, బీటీ రోడ్లు వేగంగా చేపట్టాలని కోరారు. గ్రామాలను ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రతి సర్పంచ్ శ్రద్ధ వహించాలన్నారు. అనంతరం వివిధ శాఖల అధికారులు తమ ప్రగతి నివేదికలను చదివి వినిపించారు. సమావేశంలో జెడ్పీ సీఈఓ శ్రీనివాసులు, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ వార్ల విజయ్కుమార్, ఎంపీడీఓ శ్రీధర్, తహసీల్దార్ శ్రీనివాసులు, పీఏసీఎస్ చైర్మన్ భీంరెడ్డి, ఏపీఓ జయప్రకాశ్రెడ్డి, పీఆర్ ఏఈ రాజేంద్రచౌహాన్, సర్పంచ్ల సంఘం మండల అధ్యక్షుడు సుధాకర్గౌడ్, వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు.
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ఆర్అండ్ఆర్ సెంటర్కు 67.19 ఎకరాలుమక్తల్: భూ నిర్వాసితులకు చట్టబద్ధ హక్కులు, పునరావాస సౌకర్యాలు కల్పించే దిశగా ప్రభుత్వం అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటుందని రెవెన్యూ అదనపు కలెక్టర్ శ్రీను తెలిపారు. బుధవారం మండలంలోని అంకెన్పల్లిలో ఆర్అండ్ఆర్ సెంటర్ కోసం నిర్వాసితులకు సంబంధించి సామాజిక–ఆర్థిక సర్వే నివేదికను సర్పంచ్ అధ్యక్షతన నిర్వహించిన గ్రామసభలో వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ పాల్గొని మాట్లాడుతూ.. ప్రియదర్శిని జూరాల ప్రాజెక్టు ప్రభావిత గ్రామమైన అంకెన్పల్లి నిర్వాసితులకు పునరావాసం కల్పించేందుకు అనుగొండ శివారులో ఆర్అండ్ఆర్ సెంటర్ ఏర్పాటుకు భూ సేకరణ ప్రక్రియ వేగంగా కొనసాగుతోందన్నారు. ఇందుకు అవసరమైన 67.19 ఎకరాల భూ సేకరణకు సంబంధించి ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ ఇప్పటికే జారీ అయిందని తెలిపారు. గ్రామసభలో సభ్యులు సర్వే నివేదికను పరిశీలించి తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించిన అనంతరం ఆమోదిస్తూ గ్రామసభ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసింది. ఈ ప్రక్రియతో అంకెన్పల్లి ఆర్అండ్ఆర్ సెంటర్ భూ సేకరణ మరింత ముందుకు సాగేందుకు కీలక ముందడుగు పడినట్లయింది. జల సంరక్షణ.. అందరి బాధ్యత నారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్: భూగర్భ జలాలు పెంచేందుకు ప్రతి విద్యార్థి, తల్లిదండ్రులు బాధ్యత తీసుకోవాలని ప్రిన్సిపాల్ డా. మెర్సీ వసంత కోరారు. బుధవారం జిల్లాకేంద్రంలోని చిట్టెం నర్సిరెడ్డి స్మారక ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఎన్ఎస్ఎస్, మున్సిపాలిటీ, ఫారెస్ట్ అధికారుల సమన్వయంతో జలసిరి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడుతూ.. భవిష్యత్తరాల కోసం భూగర్భ జలాల పెంపునకు జలసిరి కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు కావాలని సూచించారు. నీటిని పొదుపుగా వినియోగించడంతో ప్రతి నీటిబొట్టును ఒడిసిపట్టే దిశగా పాటుపడాలన్నారు. కార్యక్రమంలో పుర టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారి రాజేష్, కళాశాల ఎన్ఎస్ఎస్ అధికారులు శ్రీనివాస్, సంగీత, నిర్మలాదేవి, అధ్యాపకులు భాస్కర్రెడ్డి, కురుమయ్య పాల్గొన్నారు. ధర తగ్గని ఉల్లి దేవరకద్ర: స్థానిక మార్కెట్ యార్డులో బుధవారం జరిగిన వేలంలో ఽఉల్లి ధర మరింత పెరిగింది. నాణ్యమైన ఉల్లి ధర గరిష్టంగా రూ.3,300 నుంచి రూ.2,800 వరకు పలికింది. మధ్యరకం ఉల్లి రూ.2,600 నుంచి రూ.2,400, చిన్నసైజు ఉల్లి గరిష్టంగా రూ.2,000 వరకు పలికింది. దిగుబడులు లేకపోవడం వల్ల గత యాసంగి సీజన్లో పండించిన ఉల్లిని నిల్వ చేసుకున్న రైతులు మార్కెట్కు అమ్మకానికి తెచ్చారు.
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కల్యాణ వైభోగం..మహబూబ్నగర్ రూరల్: మన్యంకొండ శ్రీ లక్ష్మీ వేంకటేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో బుధవారం స్వామివారి కల్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈ పవిత్ర కార్యక్రమాన్ని కనుల పండువగా నిర్వహించారు. శోభాయమానంగా అలంకరించిన పల్లకిలో స్వామి దంపతులను గర్బగుడి నుంచి దేవస్థానం సమీపంలోని మండపం వరకు ఊరేగింపుగా తీసుకొచ్చారు. ప్రత్యేక పూజలతో కల్యాణం వేడుకను జరిపించారు. అనంతరం స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను తిరిగి పల్లకిలో గర్భగుడి వద్దకు తీసుకెళ్లి పూజలు చేశారు. కార్యక్రమంలో దేవస్థానం చైర్మన్ అళహరి మధుసూదన్కుమార్, అళహరిరామకృష్ణ, ఈఓ శ్రీనివాసరాజు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కల్లుగప్పించి నిఘా!కబోదిలా ఎకై ్సజ్ శాఖ నటన సాక్షి ప్రతినిధి, మహబూబ్నగర్: ఉమ్మడి పాలమూ రు జిల్లాలో ఆబ్కారీ శాఖ అధికారుల వైఖరి చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆల్ఫ్రాజోలం వంటి ప్రమాదకర మత్తు పదార్థాల రవాణా, తయారీపై నిఘా కట్టుదిట్టం చేశామని గొప్పలు చెప్పుకొంటున్న వారు.. తమ కళ్ల ముందే జరుగుతున్న కల్తీ కల్లు విక్రయాలను మాత్రం చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈత, తాటి చెట్ల ఆనవాళ్లే లేకుండా మందుకల్లు పారిస్తున్న మాఫియాకు ముకుతాడు వేయాల్సింది పోయి.. కేవలం మూలాలు తొలగిస్తున్నామంటూ చేతులు దులుపుకొంటున్నారు. నెలనెలా అందుతున్న మామూళ్ల మత్తుతో ఈ దందాకు అడ్డుకట్ట వేయడం లేదనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఫలితంగా ఉమ్మడి జిల్లాలో యథేచ్ఛగా సాగుతున్న కృత్రిమ కల్లు విక్రయాలు.. నాశనమవుతున్న పేద కూలీలు, కార్మికుల బతుకులపై ‘సాక్షి’ కథనం.. అనధికారిక దుకాణాలు.. కృత్రిమ కల్లు నిబంధనల ప్రకారం తాటి, ఈత, ఖర్జూర వనాల నుంచి సేకరించిన స్వచ్ఛమైన కల్లు విక్రయించాలి. కానీ ఉమ్మడి పాలమూరులోని మహబూబ్నగర్, నారాయణపేట, వనపర్తి, జోగుళాంబ గద్వాల, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో 75 శాతం వరకు మందు కల్లు విక్రయాలే జరుగుతున్నాయి. అంతేకాదు అన్ని జిల్లాల్లోనూ అధికారికంగా లైసెన్స్ కలిగిన కల్లు దుకాణాలకు మించి 50 శాతం మేర అనధికారికంగా నడుస్తున్నాయి. ● గద్వాల పట్టణ పరిధిలో ఒక డిపో ఉంది. దీని పరిధిలో అధికారికంగా ఎనిమిది దుకాణాలు ఉన్నాయి. నిబంధనల ప్రకారం సదరు డిపోలో తయారు చేసిన కల్లును ఆయా షాపులకు మాత్రమే సరఫరా చేయాలి. ప్రస్తుతం ఆ డిపో అంశం కోర్టులో పెండింగ్లో ఉండగా.. కల్లు తయారీ నిలిచిపోయింది. కానీ అనధికారికంగా దాని పరిధితో పాటు చుట్టుపక్కల మండలాల్లోని సుమారు 17 గ్రామాల్లో దుకాణాలు ఏర్పాటు చేసి సరఫరా చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆమ్యామ్యాలతో ఎర.. ఆయా జిల్లాల్లో ఏర్పాటు చేసిన కల్లు డిపోల నిర్వాహకులు తమ అక్రమ వ్యాపారానికి అడ్డుతగలకుండా ఆమ్యామ్యాలు ఎర వేస్తున్నారు. డిపోకు సమకూరిన ఆదాయంలో ప్రాంతాన్ని బట్టి గీత వృత్తి, సొసైటీ దారులకు 40 నుంచి 50 శాతం, పోలీసులకు 3 నుంచి 5 శాతం, ఎకై ్సజ్ శాఖకు 10 శాతం, రాజకీయ నేతలకు 10 శాతం చొప్పున నెలనెలా వాటాలు ముట్టచెబుతున్నట్లు సమాచారం. దీంతో కళ్ల ఎదుటే దందా జరుగుతున్నా.. ఎకై ్సజ్ శాఖ పట్టించుకోవడం లేదనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. కళ్ల ఎదుటే కల్తీ కల్లు విక్రయిస్తున్నా మౌనం మత్తు పదార్థాల రవాణా, తయారీ కట్టడికే పరిమితం మామూళ్లే కారణమని అధికారులపై విమర్శలు అనారోగ్య సమస్యలతో కూలీల బతుకులు ఛిద్రం ఆల్కహాలిక్ విత్డ్రాయల్ సిండ్రోమ్తో సతమతం
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అర్హుల ఓటు కాపాడే బాధ్యత బీఎల్ఏలదేమక్తల్: అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరి ఓటు హక్కు కాపాడే బాధ్యత బీఎల్ఏలదేనని రాష్ట్ర పశుసంవర్ధకశాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి అన్నారు. మంగళవారం పట్టణంలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో నిర్వహించిన నియోజకవర్గ బీఎల్ఏల సమావేశానికి ఆయన హాజరై మాట్లాడారు. బీఎల్ఏలు క్షేత్రస్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని.. ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందజేయడమేగాకుండా తప్పులు లేకుండా పూరించి తిరిగి సేకరించాలని సూచించారు. ఓటరు జాబితా పారదర్శకంగా, తప్పులు లేకుండా రూపొందించడంలో బీఎల్ఏల పాత్ర ఎంతో కీలకమన్నారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి నియోజకవర్గం తర్వాత మక్తల్ నియోజకవర్గమే ముందంజలో ఉందని తెలిపారు. దేశంలో పేదోడు ఓటు హక్కు కోల్పోరాదని.. ఓటరు జాబితాలో పేరు ఉందా లేదా చూసుకోకపోతే భవిష్యత్లో చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయని తెలిపారు. కాంగ్రెస్పార్టీ అధ్యక్షులు, నాయకులు ఎస్ఐఆర్పై అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. బీఎల్ఏలు చివరి 6 రోజులు కష్టపడి పని చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. నియోజకవర్గంలో అధికంగా కాంగ్రెస్పార్టీకి చెందిన సర్పంచులే గెలుపొందారని.. 7 మండలాలు, 3 పురపాలికలను కాంగ్రెస్ కై వసం చేసుకుందని వివరించారు. నియోజకవర్గంలో రూ.1,890 కోట్ల అభివృద్ధి పనులు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. సమావేశంలో కాంగ్రెస్పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్గౌడ్, జిల్లా కార్యదర్శి ఆనంద్గౌడ్, పట్టణ అధ్యక్షుడు రవికుమార్, చెన్నయ్యసాగర్, శ్రీనివాస్రెడ్డి, వాకిటి హన్మంతు, కట్టా సురేష్, గోవర్ధన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పెట్టుబడిదారులకు వేగవంతమైన సేవలునారాయణపేట: జిల్లాలో పరిశ్రమల స్థాపనకు వచ్చే దరఖాస్తుల పరిష్కారంలో జాప్యం లేకుండా చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్ ప్రియాంక అధికారులను ఆదేశించారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్లోని సమావేశ మందిరంలో జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో జిల్లా పారిశ్రామిక ప్రోత్సాహక కమిటీ, టీఎస్–ఐపాస్ సమీక్ష నిర్వహించారు. శాఖల వారీగా దరఖాస్తుల పురోగతి, అనుమతుల జారీ పరిస్థితిని కలెక్టర్ పరిశీలించి పెండింగ్ అంశాలను త్వరగా పరిష్కరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పరిశ్రమల స్థాపనకు అవసరమైన అనుమతుల ప్రక్రియ సులభతరం చేయడం, వివిధ శాఖల వద్ద పెండింగ్లో ఉన్న దరఖాస్తులను త్వరితగతిన పరిష్కరించి పెట్టుబడిదారులకు అనుకూల వాతావరణం కల్పించాలని సూచించారు. పరిశ్రమల అభివృద్ధితో జిల్లాలో పెట్టుబడులు పెరగడంతో పాటు స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడే అవకాశం ఉండటంతో అనుమతుల ప్రక్రియలో సమన్వయంతో పనిచేయాల్సిన అవసరాన్ని అధికారులకు వివరించారు. టీఎస్–ఐపాస్ చట్టం ప్రకారం పరిశ్రమలకు సంబంధించిన దరఖాస్తులను అన్ని శాఖలు నిర్దేశిత గడువులోగా పరిశీలించాలని స్పష్టం చేశారు. సమావేశంలో జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం జనరల్ మేనేజర్ రామలింగేశ్వర్గౌడ్, వివిధ శాఖలన అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్కు రైతుల సమ్మతి.. కోస్గి మండలం తోగాపూర్లో ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఏర్పాటుకు అవసరమైన 209 ఎకరాల భూములను అప్పగించేందుకు రైతులు అంగీకరించారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్లోని వీసీ హాల్లో కలెక్టర్ ప్రియాంక అధ్యక్షతన జిల్లాస్థాయి నెగోషి యేషన్ కమిటీ సమావేశం జరిగింది. భూ సేకరణ, సమ్మతి అవార్డు, పరిహారం అంశాలపై రైతులతో అధికారులు చర్చించారు. తొలుత అధికారులు నిర్ణయించిన పరిహారం రేటుపై రైతులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. పరిహారం పెంచాలని కలెక్టర్ను కోరారు. మార్కెట్ విలువకు అనుగుణంగా భూ పరిహారం అందజేస్తామని కలెక్టర్ హామీ ఇవ్వడంతో సమావేశానికి హాజరైన 43 మంది రైతులు సమ్మతి తెలిపారు. అనంతరం అంగీకార పత్రాలపై సంతకాలు చేశారు. మిగిలిన రైతులను కూడా ఒప్పించి భూములు అప్పగించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని తోగాపూర్ సర్పంచ్ తెలిపారు. కొందరు రైతులు తమకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు చేయాలని కోరారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరు విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన నిబంధనల ప్రకార మే నిర్ణయం తీసుకుంటామని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశా రు. ముందుగా నష్టపరిహారం స్వీకరించి మూడురోజుల్లో సమ్మతి అవార్డుకు అంగీకారం తెలపాలని సూచించారు. భూమికి చెల్లించే నష్టపరిహారంతో పాటు చెట్లు, పంటలు, బోర్లు, షెడ్లు తదితర ఆస్తులకు నిబంధనల మేరకు అదనపు పరిహారం అందజేస్తామని వివరించారు. సమావేశంలో రెవెన్యూ అదనపు కలెక్టర్ శ్రీను, టీజీఐఐసీ జోనల్ మేనేజర్ రఫీక్, ఆర్అండ్బీ ఈఈ వెంకటరమణ, తహసీల్దార్ బక్క శ్రీను, తోగాపూర్ రైతులు పాల్గొన్నారు.
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కృష్ణానదిపై మరో వారధి‘కొల్పూర్–కొర్తికొండ’ బ్రిడ్జ్ కం బ్యారేజ్ నిర్మాణానికి అడుగులు ● కర్ణాటక మాజీ మంత్రితో రాష్ట్ర మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి భేటీ ● రూ.780 కోట్ల అంచనాలతో ప్రతిపాదనలు ● డిసెంబరులో భూమిపూజకు సన్నాహాలు? ● రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దు గ్రామాలకు సాగు, తాగునీటి ప్రయోజనం నారాయణపేట/మాగనూరు: తెలంగాణ–కర్ణాటక సరిహద్దు ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కీలకంగా భావిస్తున్న కొల్పూర్–కొర్తికొండ బ్రిడ్జ్ కం బ్యారేజ్ నిర్మాణంలో మరోమారు కదలిక వచ్చింది. కృష్ణానదిపై ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తయితే రెండు రాష్ట్రాల మధ్య రవాణా సౌకర్యం మెరుగుపడటంతో పాటు సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో సాగు, తాగునీటి సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంది. సోమవారం రాష్ట్ర పశుసంవర్ధకశాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి కర్ణాటక మాజీ మంత్రి బోసు రాజుతో రాయిచూరులో భేటీ అయి ప్రాజెక్టు నిర్మాణంపై విస్తృతంగా చర్చించారు. కొల్పూర్–రాయిచూర్ రాకపోకలు సుగమం.. బ్రిడ్జ్ కం బ్యారేజ్ నిర్మాణం పూర్తయితే తెలంగాణ–కర్ణాటక సరిహద్దు ప్రాంతాల ప్రజలకు రవాణా సౌకర్యం మరింత మెరుగుపడనుంది. కొల్పూర్ నుంచి టైరోడ్డు మీదుగా కొర్తికొండకు ప్రస్తుతం 29 కిలోమీటర్ల దూరం ఉండగా.. ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తయితే కేవలం 3 కిలోమీటర్లే కానుంది. అదేవిధంగా ప్రస్తుతం కొల్పూర్ నుంచి టైరోడ్డు మీదుగా రాయిచూరుకు 40 కిలోమీటర్లు ప్రయా ణించాల్సి ఉండగా.. బ్రిడ్జ్ కం బ్యారేజ్ వినియోగంలోకి వస్తే 19 కిలోమీటర్ల దూరం తగ్గుతుంది. దీంతో సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలకు సమయం, ప్రయాణ ఖర్చులు ఆదా కావడంతో పాటు రాయిచూరుకు రాకపోకలు మరింత సులభతరం కానున్నాయి. డిసెంబరులో భూమిపూజకు సన్నాహాలు? సుమారు రూ.780 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టనున్న రోడ్డు కం బ్యారేజ్ నిర్మాణ పనులకు ఈ ఏడాది డిసెంబరులో భూమిపూజ చేసి పనులు ప్రారంభించేలా భేటీలో చర్చించినట్లు సమాచారం. రెండు రాష్ట్రాలు పరస్పర సహకారంతో ముందుకు సాగాలని ఇరువురు నేతలు నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే భూమిపూజ, పనుల ప్రారంభ తేదీలపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది. తెలంగాణ గ్రామాలకు ప్రయోజనం.. రాష్ట్రంలోని నారాయణపేట జిల్లా మాగనూరు మండలంలోని అడవి సత్యావార్, మందపల్లి, గజరందొడ్డి, కొల్పూర్, పుంజనూర్, పెగడబండ, చిట్యాల తదితర గ్రామాలకు సాగునీటి వసతి మెరుగుపడటంతో పాటు తాగునీటి సమస్యకు పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా కృష్ణానది పరీవాహక ప్రాంతంలోని రైతులకు సాగునీటి లభ్యత పెరిగితే వ్యవసాయంపై ఆధారపడిన కుటుంబాలకు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనం చేకూరనుంది. కర్ణాటకలోని మెయిగడ్డ, చిన్నకురం, రాంపురం, వడ్డేపల్లి, యాపల్దిన్నె, రాళ్లదొడ్డి, అప్పదొడ్డి, మామిడిదొడ్డి, ఎర్రకుంట, సగంకుంట, కుర్తికొండ, కరివాళ్లు, గంజిపల్లి, ఇబ్రహీంపురం, హను మాన్దొడ్డి, షాకోలి తదితర గ్రామాలకు సాగు, తాగునీటి ప్రయోజనాలు అందే అవకాశం ఉందని చర్చల్లో ప్రస్తావించినట్లు సమాచారం. కొల్పూర్–కొర్తికొండ బ్రిడ్జ్ కం బ్యారేజ్ కేవలం రవాణా సౌకర్యాన్ని మెరుగుపర్చడమే కాకుండా రెండురాష్ట్రాల సరిహద్దు ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధికి కీలక మౌలిక వసతిగా మారే అవకాశం ఉంది. సాగు, తాగునీరు, రవాణాపరంగా ప్రయోజనాలు చేకూరితే సరిహద్దు గ్రామాల్లోనూ ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తయితే రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దు ప్రాంతాల ప్రజలకు దీర్ఘకాలికంగా మేలు చేకూరుతుందని స్థానికులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మంత్రి వాకిటి, కర్ణాటక మాజీ మంత్రి బోసురాజు మధ్య జరిగిన చర్చతో సరిహద్దు ప్రాంతాల ప్రజల్లో మరోసారి ఆశలు చిగురించాయి. ప్రా జెక్టు అనుమతులు, సాంకేతిక అంశాలు, నిధు ల సమీకరణ తదితర ప్రక్రియలను వేగవంతం చేసి నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించాల్సిన అవసరం ఉందని స్థానికులు కోరుతున్నారు. బ్రిడ్జి కం బ్యారేజ్ నిర్మాణంతో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో సాగునీరు, వేసవి లో తాగునీటి ఇబ్బందులకు శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందని భావిస్తున్నాం. పనులు త్వరగా ప్రారంభించి పూర్తి చేయాలి. – తిమ్మప్ప, కొర్తికొండ, కర్ణాటక
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30 నుంచి 40 శాతం వరకు బాధితులే..మందు కల్లుతో అనర్థాలు చాలా ఉన్నాయి. మోతాదు మించి మత్తు కల్పితే ప్రాణం పోయే అవకాశం ఉంటుంది. మహబూబ్నగర్ జనరల్ ఆస్పత్రికి వస్తున్న పేద రోగుల్లో దాదాపు 30 నుంచి 40 శాతం మంది ఆల్కహాలిక్ విత్డ్రాయల్ సిండ్రోమ్తో బాధపడుతున్న వారే. – డా. బాలశ్రీనివాస్, ఫిజీషియన్, జీజీహెచ్, మహబూబ్నగర్ ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా పెద్దమొత్తంలో ఈత వనాలు పెంచుతున్నాం. మందు కల్లు తయారీ పై నిఘా పెట్టాం. తరచుగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాం. ప్రభుత్వ నిషేధిత ఆల్ఫ్రాజోలం ఇతరత్రా మత్తు పదార్థాలు కలిపితే కఠిన చర్యలు తప్పవు. – విజయ్భాస్కర్రెడ్డి, ఎకై ్సజ్ శాఖ డీసీ, మహబూబ్నగర్ ●
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నదీతీర ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలికృష్ణా: కర్ణాటకలోని నారాయణపూర్ జలాశయం నుంచి అధిక మొత్తంలో నీటిని విడుదల చేస్తుండటంతో మండలంలోని కృష్ణానది తీరప్రాంత ప్రజలు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఏస్పీ డా. వినీత్ సూచించారు. మంగళవారం మండలంలోని వాసూనగర్ తీర ప్రాంతాన్ని మక్తల్ సీఐ రాంలాల్, ఎస్ఐ నవీద్తో కలిసి సందర్శించారు. వరద ఉధృతికి అనుగుణంగా ప్రజలను జాగృతం చేయాలని సిబ్బంది ఆదేశింరు. కృష్ణానదితో పాటు భీమానదికి కూడా వరద వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో నిఘా ఉంచాలని సూచించారు. ఆయన వెంట వాసూనగర్ గ్రామ ప్రజలు, పోలీస్ సిబ్బంది ఉన్నారు. జల సంరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి మరికల్: జలసిరి పథకం కింద మండలంలోని అన్ని గ్రామాల్లో జల సంరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని డిప్యూటీ సీఈఓ సుజాత కోరారు. మంగళవారం ఎంపీడీఓ కార్యాలయ ఆవరణలో నిర్వహించిన మండలస్థాయి సమీక్షలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు. జలసిరి కింద గ్రామాల్లో పంటకుంట, ఊటకుంట, ఇంకుడు గుంతలు తవ్వుకోవాలని.. దీంతో భూగర్భ జల వనరులు పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. అనంతరం వెంకటాపూర్, అప్పంపల్లి గ్రామాల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు ఏర్పాటు చేయాలని విద్యుత్ ఏఈ దృష్టికి పలుమార్లు తీసుకెళ్లినా పట్టించుకోవడం లేదని ఆయా గ్రామాల సర్పంచులు సభలో అధికారుల దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ఈ విషయంపై స్పందించిన ఏఈ నివేదిక ఇస్తే ఉన్నతాధికారులకు పంపించి పరిష్కరిస్తామన్నారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల చివరి బిల్లు మంజూరుపై సర్పంచులు ఆందోళన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. శాఖల వారీగా వచ్చిన సమస్యలను అధికారులు బాధ్యతగా తీసుకొని పరిష్కరించాలని సూచించారు. తహసీల్దార్ రాంకోటి, ఎంపీడీఓ పృథ్వీరాజ్, సర్పంచులు పాల్గొన్నారు. పెసర క్వింటా రూ.9,269 నారాయణపేట: స్థానిక వ్యవసాయ మార్కెట్యార్డులో మంగళవారం పెసర క్వింటా గరిష్టంగా రూ.9,269, కనిష్టంగా రూ.9,040 ధర పలికింది.
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క్రీడలతో ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిఎర్రవల్లి: క్రీడలతో ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి అలవడుతుందని కమాండెంట్ జయరాజు అన్నారు. స్థానిక పదో బెటాలియన్లో సోమవారం వార్షిక స్పోర్ట్స్ మీట్–2027లో భాగంగా పలు క్రీడా పోటీలను ఆయన ప్రారంభించి మాట్లాడారు. క్రీడలతో కలిగే శారీరక దృఢత్వం, మానసిక స్థైర్యం పోలీస్ జీవితానికి అత్యంత అవసరమన్నారు. అదే విధంగా సిబ్బందికి క్రమశిక్షణ, సమన్వయం ఉంటుందన్నారు. మూడు రోజులపాటు జరిగే క్రీడా పోటీల్లో పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది ఉత్సాహంగా క్రీడల్లో పాల్గొని తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించాలని సూచించారు. క్రీడలతో స్నేహభావం పెరుగుతుందన్నారు. స్పోర్ట్స్ మీట్లో భాగంగా 100, 400 మీటర్ల పరుగుపందెం, 4.400 రిలే, లాంగ్ జంప్, హైజంప్, షాట్పుట్, జావెలిన్ త్రో, 5కే రన్, క్రికెట్ వంటి క్రీడలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో అసిస్టెంట్ కమాండెంట్లు పార్థసారధిరెడ్డి, పాణి వెంకటరమణ, ఆర్ఐలు రాజు, ఆర్పీ సింగ్, నరసింహరాజు, శ్రీనివాసులు, లక్ష్మణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సేవలు మరింత చేరువప్రతి పోలీస్స్టేషన్లో సిటిజన్ చార్టర్ ● ఏ సేవకు ఎంత గడువు.. బాధ్యులెవరు.. అన్నీ బహిరంగమే... ● మధ్యవర్తుల ప్రమేయానికి స్వస్తి ● ఎఫ్ఐఆర్ నుంచి ఆర్టీఐ వరకు.. –8లో uనారాయణపేట: పోలీస్స్టేషన్న్కు వెళ్తే ఏ సమస్యకు ఎవరిని కలవాలి? పోలీస్ క్లియరెనన్స్ సర్టిఫికెట్ కోసం ఎక్కడ దరఖాస్తు చేయాలి? పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్న్ ఎప్పుటిలోగా పూర్తవుతుంది? తదితర ప్రశ్నలు చాలామందిలో తలెత్తుతుంటాయి. ఇలాంటి సందేహాలను నివృత్తి చేయడంతో పాటు పోలీసు సేవలను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయాలనే ఉద్దేశంతో జిల్లా పోలీసుశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎస్పీ డా. వినీత్ ఆదేశాల మేరకు జిల్లాలోని ప్రతి పోలీస్స్టేషన్లో‘ సిటిజనన్ చార్టర్ బోర్డులను ప్రదర్శిస్తోంది. ఫిర్యాదుదారుల స్పష్టత కోసమే.. పోలీసుశాఖ అందించే సేవలు, ఆయా సేవలకు నిర్దేశించిన గడువు, సంబంధిత సేవకు బాధ్యత వహించే అధికారుల వివరాలతో చార్టర్ను స్పష్టంగా ప్రదర్శించారు. ప్రజల్లో పోలీసుశాఖపై నమ్మకం పెంచేందుకు ఇది దోహదపడుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఆయా సేవలు పొందేందుకు ప్రజలు మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించాల్సిన అవసరం లేదని.. తమ సమస్యలు, అవసరాలకు అనుగుణంగా నేరుగా సంబంధిత పోలీస్స్టేషనన్లో సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు. సేవల విషయంలో జాప్యం, నిర్లక్ష్యం లేదా ఇతర సమస్యలు ఎదురైతే నేరుగా ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లొచ్చు. దీంతో ఓవైపు ప్రజలకు సులభ సేవలు అందుతుండగా.. మరోవైపు అధికారులు కూడా నిర్దిష్ట గడువులోగా స్పందించాల్సిన బాధ్యత మరింత పెరుగుతుంది. మార్పునకు శ్రీకారం.. ప్రజలకు పోలీసు సేవలు అందించడం మాత్రమే కాకుండా.. ఆ సేవలు ఎలా పొందాలనే దానిపైనా అవగాహన కల్పించడం సిటిజన్ చార్టర్ ప్రత్యేకత. పోలీసు వ్యవస్థను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయడం, ప్రతి పౌరుడికి పోలీసు సేవలపై అవగాహన కల్పించడం, సేవల్లో పారదర్శకత తీసుకురావడం ప్రధాన లక్ష్యం.
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తనిఖీ చేశారు.. చర్యలు మరిచారు!● చర్చనీయాంశంగా మారిన డీఎంహెచ్ఓ పరిశీలన నారాయణపేట: జిల్లాలోని ధన్వాడలో ఉన్న ధన్వంతరి ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో ఓ ఆర్ఎంపీ రోగులకు చికిత్స అందిస్తున్నారన్న సమాచారంతో సోమవా రం జిల్లా వైద్యాధికారి డా. జయచంద్రమోహన్ తనిఖీ చేయగా ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. స్థానికుల కథనం మేరకు.. ఆస్పత్రిని తనిఖీ చేసిన సమయంలో రోగులకు ఆర్ఎంపీ వైద్యం అందిస్తున్నట్లు డీఎంహెచ్ఓ గుర్తించి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారని, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా చికిత్స అందిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారని, చికిత్స పొందుతున్న రోగులను వెంటనే ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించి సీజ్ చేయాలని ఆదేశించినట్లు సమాచారం. ఇదే సమయంలో ఓ పోలీసు అధికారి సైతం చేరుకొని ధ్రువపత్రాలు కూడా పరిశీలించారని, ఆస్పత్రిని సీజ్ చేసేందుకు తహసీల్దార్ను పిలిపించేందుకు సిద్ధమవగా ఇంతలో డీఎంహెచ్ఓకు ఫోన్కాల్్ రావడంతో పరిస్థితి ఒక్కసారిగా మారినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఫోనన్ మాట్లాడిన అనంతరం తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకొని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. సీజ్ చేయాలని భావించిన అధికారులు.. చివరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడంపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ ఘటనపై వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ ఉన్నతాధికారులు స్పందించి తనిఖీల్లో ఏం గుర్తించారు? ఆస్పత్రిని ఎందుకు సీజ్ చేయలేదు? తదుపరి చర్యలు ఏమిటి? అనే విషయాలపై స్పష్టత ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. ఈ విషయంపై డీఎంహెచ్ఓ డా. జయచంద్రమోహన్ను వివరణ కోరేందుకు సోమవారం రాత్రి ఫోన్ చేయగా ఆయన అందుబాటులోకి రాలేదు.
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విత్తనమేళాను వినియోగించుకోవాలినారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్: రైతులు విత్తనమేళాను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి సక్రియానాయక్ సూచించారు. సోమవారం మండలంలోని జాజాపూర్ రైతువేదికలో మూడురోజుల పాటు కొనసాగే విత్తనమేళాను మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సదాశివారెడ్డితో కలిసి ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలు అందుబాటులో ఉంచాలనే లక్ష్యంతో మేళాను నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. అదేవిధంగా ఎల్నినో ప్రభావం, వానాకాలం పంటల సాగులో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, కంది, పెసర తదితర వంగడాలను రైతులకు పరిచయం చేశారు. రైతులకు ఉపయోగపడే నానో యూరియా, నానో డీఏపీ, కొత్త కూరగాయల వంగడాలు, పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజలు తదితర వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల స్టాళ్లపై అవగాహన కల్పించారు. కార్యక్రమంలో ఏఓ దినకర్, మండల ఉద్యాన అధికారి సమీన, జాజాపూర్ సర్పంచ్ సంగీత, ఉప సర్పంచ్ లక్ష్మణ్, వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులు రాజేష్, ప్రకాష్, అంజమ్మ, అనిల్కుమార్, సుధాకర్, తార, బి.అనిల్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రేపు స్పాట్ అడ్మిషన్లు మహబూబ్నగర్ ఎడ్యుకేషన్: జిల్లాలోని ప్రభుత్వ డైట్, ప్రైవేటు కళాశాలల్లో డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సులో అడ్మిషన్లు పొందేందుకు ఆసక్తి గల విద్యార్థులకు రెండో దశ స్పాట్ అడ్మిషన్లు కల్పిస్తున్నట్లు కళాశాల ప్రిన్సిపల్ మెరాజుల్లాఖాన్ సోమవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ మేరకు బుధవారం ప్రభుత్వ డైట్ కళాశాల, గురువారం ప్రైవేటు కళాశాలలకు స్పాట్ కౌన్సెలింగ్ మెట్టుగడ్డ డైట్ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పా రు. పూర్తి వివరాల కోసం సెల్ నం.99499 93714ను సంప్రదించాలని సూచించారు. జూరాల–గద్వాల రాకపోకలు నిలిపివేత అమరచింత(ఆత్మకూర్): ఆత్మకూర్ మండలంలోని జూరాల గ్రామ సమీపంలో ఉన్న కృష్ణానది నుంచి గద్వాలకు వెళ్లే కచ్చా రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలను సోమవా రం నుంచి నిలిపివేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ జయన్న తెలిపారు. జూరాల పవర్ ప్లాంట్ నుంచి నీటిని విడుదల చేస్తున్నందున జూరాల గ్రామం మీదుగా గద్వాలకు వెళ్తే మార్గాన్ని మూసివేసినట్లు వెల్లడించారు. ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకొని తమ ప్రయాణాలను కొనసాగించుకోవాలని సూచించారు. పల్లీ క్వింటా రూ.7,302 గద్వాలవ్యవసాయం: జిల్లా కేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్యార్డుకు సోమవారం 3,204 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ అమ్మకానికి వచ్చింది. క్వింటాకు గరిష్టంగా రూ. 7,302, కనిష్టంగా రూ. 2,019, సరాసరి రూ. 5,890 ధరలు పలికాయి.
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హే.. కృష్ణా!గద్వాల: కృష్ణా బేసిన్లో రాష్ట్రంలోనే తొలి ప్రాజెక్టు ప్రియదర్శిని జూరాలకు ఎగువ నుంచి వరద తాకిడి ఎట్టకేలకు మొదలైంది. కృష్ణమ్మ పరవళ్లను చూసిన అన్నదాతల్లో రేకెత్తిన ఆశలు.. ఎక్కువసేపు నిలవలేదు. కేవలం రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే నిరాశగా మారాయి. ఎగువ ప్రాంతంలోని నారాయణపూర్ ప్రాజెక్టు నుంచి వరద ఉధృతి తగ్గింది. ఆదివారం రాత్రి 33వేల క్యూసెక్కుల వరద రాగా.. సోమవారానికి 27వేల క్యూసెక్కులకు పడిపోయింది. దీంతో వచ్చిన వరద నీటిని జూరాల జలాశయం ఎఫ్ఆర్ఎల్ 3,018 మీటర్ల వరకు నింపి.. తాగునీటి అవసరాలకు వినియోగించేలా అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. వరద జలాలతో వానాకాలంలో పంటలు సాగుచేసుకోవచ్చని ఆశపడిన రైతన్నలకు నిరాశే ఎదురైంది. అగమ్యగోచరంగా ఆయకట్టు సాగు.. వానాకాలం ప్రారంభమై రెండు నెలలు గడిచినా ఎల్నిన్ ప్రభావంతో వరుణుడు మోహం చాటేశాడు. దీంతో ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా సరైనా వర్షాలు లేక పంట పొలాలు బీడుపడ్డాయి. జూరాల ప్రాజెక్టు ఆయకట్టులో కూడా అదే పరిస్థితి నెలకొంది. గతేడాది మే నెలలోనే వరద జలాలు జూరాలకు చేరగా.. ఈసారి పరిస్థితి పూర్తి భిన్నంగా ఉంది. వర్షాకాలంలో జూరాల జలాశయం అడుగంటిందంటే.. పరిస్థితి తీవ్రతను స్పష్టం చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో జూరాల ప్రధాన ఎడమ కాల్వ పరిధిలోని 69వేల ఎకరాలు, కుడి కాల్వ పరిధిలోని 37,400 ఎకరాల ఆయకట్టు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే జూరాలకు తగ్గిన వరద వరద జలాల్లో తాగునీటి అవసరాలకే ప్రాధాన్యం ప్రశ్నార్థకంగా 1.9లక్షల ఆయకట్టు సాగు ఆందోళనలో అన్నదాతలు ఆరుతడి పంటల వైపు.. రాష్ట్రంలో తలెత్తిన ఎల్నినో పరిస్థితులను గుర్తించిన అధికారులు.. వానాకాలంలో తక్కువ నీటి వినియోగం ఉన్న పంటలు సాగుచేయాలని రైతులకు సూచిస్తున్నారు. ఆరుతడి పంటలైన మినుములు, పెసలు, చిరుధాన్యాలు, మొక్కజొన్న వంటి పంటల సాగుతో కలిగే లాభాలను వివరిస్తున్నారు. అయితే జూరాల ఆయకట్టులో చాలా వరకు వరిసాగు తప్ప.. ఇతర పంటలను సాగుచేయడానికి రైతులు మొగ్గు చూపడం లేదు. 80 వేల ఎకరాల్లో నారుమళ్లు.. ఏటా వానాకాలంలో జూరాల ఆయకట్టు రైతులు వరిసాగు చేస్తూ వస్తున్నారు. అయితే ఈసారి పరిస్థితులు పూర్తి భిన్నంగా ఏర్పడ్డాయి. అయితే రైతులు మాత్రం వరుణ దేవుడు కరుణించకపోతాడా అన్న భరోసాతో యథావిధిగానే వరిపంట సాగుచేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఎడమ, కుడి కాల్వల పరిధిలో సుమారు 80వేల ఎకరాలకు పైగా నారుమళ్లు పోసుకున్నారు. అయితే మూడు రోజులుగా జూరాలకు వరద వచ్చి చేరుతుండటంతో రైతుల్లో ఆశలు రేకెత్తాయి. అయితే రెండు రోజులకే వరద తగ్గిపోవడంతో అన్నదాతల్లో తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
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ప్రజావాణికి వినతుల వెల్లువనారాయణపేట: కలెక్టరేట్లో సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజావాణికి జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ప్రజలు తమ సమస్యలపై 27 అర్జీలు సమర్పించారు. వినతులను స్వీకరించిన కలెక్టర్ సీహెచ్ ప్రియాంక పెండింగ్లో ఉంచకుండా ప్రాధాన్యత క్రమంలో పరిశీలించి వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. శాఖల వారీగా ఫిర్యాదులను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించి సత్వర చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ శ్రీను, డీఆర్ఓ రాజేశ్వరి, డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఫణికుమార్, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. 2005లో నాటి ప్రభుత్వం గ్రామ శివారులోని సర్వేనంబర్లు 348, 374, 342, 412, 402లో భూములు కేటాయిస్తూ పట్టాలు జారీ చేసింది. కొత్త పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలు కూడా ఇచ్చా రు. సుమారు 20 ఏళ్లు గడుస్తున్నా.. నేటికీ ఆ భూములు ఎక్కడున్నాయో చూపించలేదు. అప్పటికై నా అధికారులు స్పందించి హద్దులు చూపించాలి. – 50 మంది పట్టాదారులు, గుడెబల్లూరు, కృష్ణా మండలం
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పారదర్శకత కోసమే..ప్రజలకు పారదర్శక, నా ణ్యమైన,వేగవంతమైన సే వలు అందించడమే జిల్లా పోలీసుశాఖ లక్ష్యం. ప్రతి పౌరుడు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పోలీసు సే వలు పొందేందుకు సిటిజన్ చార్టర్ ఉపయోగపడుతుంది. ప్రజలు మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించకుండా నేరుగా సంబంధిత పోలీస్స్టేషన్లో సంబంధిత అధికారులను సంప్రదించాలి. సేవల విషయంలో ఏవైనా సమస్యలు ఎదురైతే ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకురావాలి. నేటిని మెరుగ్గా.. రేపటిని మరింత ఉత్తమంగా తీర్చిదిద్దాలనే విజన్తో ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తున్నాం. – డా. వినీత్, ఎస్పీ, నారాయణపేట ●
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పేట–కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పనుల్లో వేగం పెంచాలిమక్తల్: మక్తల్–నారాయణపేట–కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకం పనుల్లో వేగం పెంచాలని ప్రిన్సిపల్ కార్యదర్శి శ్రీధర్, సంయుక్త కార్యదర్శి శ్రీనివాసులు, సీఈ సత్యనారాయణరెడ్డి ఆదేశించారు. సోమవారం స్టేజీ–1 పంప్హౌజ్ వద్ద మూడోపంపు ఏర్పాటును వారు పరిశీలించారు. ఫేజ్–1 పనులు డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి చేసేలా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని.. అవసరమైతే ప్రత్యేక బృందాలతో భూ సేకరణ వేగవంతం చేయాలని కోరారు. నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. కాట్రేవ్పల్లి, బాపూర్, పేరపళ్ల ఎత్తిపోతల పంప్హౌజ్ల వద్ద మూడోపంపును స్పేర్గా అందుబాటులో ఉంచాలని.. ఏదేని పంపు సాంకేతిక కారణాలతో నిలిస్తే మూడోపంపును వినియోగించవచ్చని సూచించారు. దీంతో ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్ణీత లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా నీటి సరఫరా జరిగే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. రూ.4,725 కోట్లతో ఎత్తిపోతల పనులు చేపడుతున్నట్లు వివరించారు. భూ పరిహారం అందరికి అందించేందుకు కృషి చేయాలని ఆదేశించారు. వారి వెంట ఎస్ఈ శ్రీధర్, నాగశివ, ఈఈ గోపాలచారి, నీటిపారుదలశాఖ అధికారులు ఉన్నారు.
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ఉత్సవాల నాటికి రాజగోపురం పూర్తి కావాలిమక్తల్: డిసెంబర్లో జరిగే ఉత్సవాల నాటికి రాజగోపురం నిర్మాణ పనులు నాణ్యతగా పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర పశుసంవర్ధకశాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి ఆదేశించారు. సోమవారం పట్టణంలోని శ్రీ పడమటి ఆంజనేయస్వామి ఆలయం వద్ద కొనసాగుతున్న రాజగోపురం పనులను ఆయన పరిశీలించి పురోగతిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. రూ.50 లక్షలు మంజూరయ్యాయని.. నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని కోరారు. ఆలయ అభివృద్ధికి తనవంతు కృషి చేస్తానని తెలిపారు. ఆయన వెంట ఆలయ చైర్మన్ ప్రాణేష్చారి, కాంగ్రెస్పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్గౌడ్, రవికుమార్ తదితరులు ఉన్నారు.
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అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలినారాయణపేట: జిల్లాలో వివిధ శాఖల ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ సమన్వయంతో పనిచేయాలని కలెక్టర్ ప్రియాంక ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లోని ప్రజావాణి సమావేశ మందిరంలో నిర్వహించిన సమీక్షలో ఆమె పలు సూచనలు చేశారు. ఓటరు ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో భాగంగా పూరించిన ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల డిజిటలైజేష్ ప్రక్రియను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని సూచించారు. రెండ్రోజుల పాటు తహసీల్దార్లు ఈ పనిపైనే పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి సారించాలని, సూపర్వైజర్లు క్షేత్రస్థాయిలో ఉండి పనులను పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు. అర్హులైన ఏ ఒక్క ఓటరు పేరు జాబితా నుంచి తొలగిపోకుండా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. అదేవిధంగా గ్రామాల్లో కొనసాగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై పంచాయతీల వారీగా సమీక్ష నిర్వహించాలని, పనుల పురోగతిపై రోజువారీ నివేదికలు సమర్పించాలని వీడియో కాన్ఫరెనన్స్ ద్వారా ఎంపీడీఓలను ఆదేశించారు. జిల్లాకు నిర్దేశించిన 1,144 ఫాంపాండ్ల లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేయడంతో పాటు ప్రతి గ్రామపంచాయతీలో కనీసం రెండు ఫాంపాండ్ల గ్రౌండ్ చేయాలని సూచించారు. అవసరమైతే వెంటనే పరిపాలనా అనుమతులు మంజూరు చేయాలని తెలిపారు. వీబీజీ రాంజీ కార్యక్రమాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ఆదేశించారు. పకడ్బందీగా ఫ్రైడే.. డ్రైడే... అడపాదడపా కురుస్తున్న వర్షాలతో దోమల వ్యాప్తికి అవకాశం ఉన్నందున.. లార్వా నిర్మూలన కు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ఫ్రైడే డ్రైడే పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని, మన ఇల్లు.. మన ఆరోగ్యం కార్యక్రమాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని తెలిపారు. ఫీవర్ సర్వేపై వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు నివేదిక అందించాలని సూచించారు. సీఎం ప్రజావాణి నుంచి వచ్చిన అన్ని ఫిర్యాదులను సంబంధిత అధికారులు వారంలోపు పరిష్కరించాలని రెవెన్యూ అదనపు కలెక్టర్ శ్రీను ఆదేశించారు. సమావేశంలో డీఆర్ఓ రాజేశ్వరి, డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఫణికుమార్, జెడ్పీ సీఈఓ శ్రీనివాసరావు, డీఆర్డీఓ, డీపీవో వెంకట్రాములు, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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జూరాలకు కృష్ణమ్మ పరవళ్లుగద్వాల: ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో కృష్ణానదికి వరద ప్రవాహం మొదలైంది. ఈ క్రమంలో గత రెండు రోజుల క్రితం కర్ణాటకలోని ఆల్మట్టి, నారాయణపూర్ ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద నీటిని దిగువకు వదలడంతో కృష్ణమ్మ పరవళ్లు ఆదివారం జూరాలకు చేరాయి. ఈ క్రమంలో ఎగువ నుంచి 33,900 క్యూసెక్కుల కొత్త నీరు వచ్చింది. జూరాల జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 318.356 మీటర్లు కాగా.. ప్రస్తుతం 316.710 మీటర్ల 5.653 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. ఎల్నినో ప్రభావంతో వరిపంట సాగుపై ఆశలు వదులుకున్న రైతులు కృష్ణానదిలో క్రమంగా నీటిమట్టం పెరుగుతుండటంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జూరాల జలాశయంలో ప్రస్తుత నీటిమట్టం
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సొంతూరులోనే ఓటుపట్టణాల్లో మందకొడిగా.. సర్ డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ గ్రామాల్లో జోరుగా.. పట్టణాల్లో మందకొడిగా సాగుతోంది. కొందరు ఓటర్లు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు తిరిగి ఇవ్వడంలో జాప్యం చేస్తుండటంతో అధికారులు పాట్లు పడుతున్నారు. ఓటర్లకు స్వయం ఫోన్చేసి అడుగుతున్నా అప్పుడు, ఇప్పుడు అని అంటున్నారని బీఎల్ఓలు వాపోతున్నారు. అచ్చంపేట: ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సవరణ (సర్) ప్రక్రియ ఉమ్మడి జిల్లాలో వేగంగా సాగుతోంది. గ్రామాల్లో బీఎల్ఓలు ప్రతి ఇంటిని జల్లెడ పడుతూ, ఓటర్ల వివరాలను ధ్రువీకరిస్తుండగా.. సూపర్వైజర్లు, రెవెన్యూ, పంచాయతీరాజ్ అధికారులు, సిబ్బంది సమన్వయంతో డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది. అయితే ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగాలు, జీవనోపాధి కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన వారిలో ఎక్కువ మంది పుట్టిన ఊరిలో ఓటు ఉంచుకునేందుకే మక్కువ చూపుతున్నారు. స్వయంగా స్వగ్రామానికి వచ్చి ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు నింపి బీఎల్ఓలకు అందిస్తున్నారు. అసలైన ఓటర్లు 75 – 85 శాతమే.. ఉమ్మడి జిల్లాలోని పట్టణాలు, గ్రామాల్లో అసలైన ఓటర్లు 75 నుంచి 85శాతం మాత్రమే మిగలనున్నారు. మిగతా ఓటర్లు మరణించిన వారు, ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లినవారు, మరికొందరు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఓట్లు కలిగి ఉన్నట్లు లెక్కలు తేలుతున్నాయి. అయితే ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు బీఎల్ఓలకు ఇచ్చిన ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలన్నింటిని వందశాతం డిజిటలైజేషన్ చేయాల్సి ఉంది. ఇందులో అసలైన ఓటర్లను గుర్తిస్తూనే.. మిగిలిన వారిని నాలుగు కేటగిరీల్లో నమోదు చేయాలి. బీఎల్ఓల విచారణలో ఓటరు మరణించినట్లు తేలితే మృతుల కేటగిరీలో, శాశ్వతంగా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోతే పర్మినెంట్గా షిఫ్ట్ అయినట్లుగా, ఒకే వ్యక్తి రెండు చోట్ల ఓటరుగా నమోదైతే సదరు ఓటరు ఎంపిక చేసుకున్న చోట జాబితాలో ఉంచి.. రెండో దాని డూప్లికెట్గా, ఫారాలు తీసుకోని వారు, తిరిగి ఇవ్వని వారి పేర్లను ఇతర కేటగిరీలో చేరుస్తున్నారు. ఇలా నమోదైన వారి పేర్లను ముసాయిదా జాబితా నుంచి తొలగించే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. వందశాతం పూర్తికి.. క్షేత్రస్థాయిలో బీఎల్ఓలకు ఓటర్ల నుంచి ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు పూర్తిస్థాయిలో అందక డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ ఆలస్యమవుతోంది. ఒకవైపు గడువులోగా డిజిటలైషన్ ప్రక్రియ వందశాతం పూర్తి చేయాలని ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుండటం.. మరోవైపు టెక్నికల్ అధికారుల నుంచి పూర్తి సహకారం అందకపోవడంతో బీఎల్ఓలు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఆన్లైన్లో డిజిటలైజేషన్ చేసుకున్న వారు సైతం ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందజేయాల్సి ఉండగా.. చాలామంది ఇవ్వడం లేదని బీఎల్ఓలు పేర్కొంటున్నారు. ఎన్యూమరేషన్ ఫారం డిజిటలైషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తుండగా.. సాంకేతిక సమస్యతో ‘నో మ్యాపింగ్’ అని వస్తుండటంతో మరోసారి సరిచేయాల్సి రావడం తలనొప్పిగా మారింది. ఇంకా ఓటర్ల నుంచి 10 నుంచి 15 శాతం ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందాల్సి ఉందని చెబుతున్నారు. పల్లెల్లోనే ఓటరు నమోదుకు ప్రజల మొగ్గు స్వయంగా ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అప్పగిస్తున్న జనం సర్ ప్రక్రియలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఓట్లకు చెక్ ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగింపు దిశగా చర్యలు అర్హులందరికీ ఓటు హక్కు.. అర్హులైన ప్రతి ఓటరు పేరు జాబితాలో నమోదయ్యేలా బీఎల్ఓలు చొరవ చూపాలి. ఆగస్టు 3 వరకు ఇంటింటి సర్వే చేపట్టి.. పోలింగ్ కేంద్రాల క్రమబద్ధీకరణ చేపట్టాక 10న ముసాయిదా ఓటరు జాబితాను విడుదల చేస్తాం. ఆపై అభ్యంతరాలు స్వీకరించి.. పరిశీలన అనంతరం 12న తుది ఓటరు జాబితా విడుదలవుతుంది. డిజిటలైజేషన్ వందశాతం పూర్తయ్యేలా రాజకీయ పార్టీల నాయకుల సహకరించాలి. – హేమంత కేశవ పాటిల్, కలెక్టర్
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పారని జలం.. సాగని హలం● 30 ఏళ్లలో ఇదే మొదటిసారి ● బీడుగా మారుతున్న ఆయకట్టు ● వానాకాలం సాగు కష్టమే.. వెలవెలబోతున్న సంగంబండ, భూత్పూర్ రిజర్వాయర్లు మక్తల్: నియోజకవర్గంలోని సంగంబండ, భూత్పూర్ రిజర్వాయర్ల నిర్మాణం చేపట్టి సుమారు 30 ఏళ్లు పూర్తవుతోంది. నాటి నుంచి ఏటా వర్షాకాలంలో కృష్ణానది నుంచి నీటిని ఎత్తిపోయడంతో నీరు సమృద్ధిగా ఉండటంతో ఆయకట్టు రైతులు ఏడాదికి రెండు పంటలు సాగు చేసేవారు. ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో వానాకాలంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవక రిజర్వాయర్లలో నీటిమట్టం గణనీయంగా పడిపోయింది. సంగంబండ రిజర్వాయర్ను 3 టీఎంసీలు, భూత్పూర్ను టీఎంసీ సామర్థ్యంతో నిర్మించారు. కృష్ణానది నుంచి నీటి సరఫరా లేకపోవడంతో నీటిమట్టం అడుగంటడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. రిజర్వాయర్లు నిండితే సాగునీటి కష్టాలు తీరుతాయమని నమ్మకంతో ఉన్న రైతుల ఆశలు అడియాశలయ్యాయి. ప్రస్తుతం రిజర్వాయరు వట్టిపోయి ఎడారిని తలపిస్తున్నాయి. సంగంబండ రిజర్వాయర్ కింద సుమారు 65 వేల ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీరు అంది వరి సాగు చేసేవారు. ప్రస్తుతం వర్షాలు లేక ఈ ఏడాది సుమారు 10 వేల ఎకరాలు కూడా నాటు వేయలేదని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. కేవలం బోరుబావులు రైతులు మాత్రమే వరి సాగు చేపడుతున్నారు. రిజర్వాయర్లలో నీరుంటే భూగర్భ జలాలు పెరిగి బోరుబావుల నుంచి పుష్కలంగా నీరు అవుతుండేది. అయితే బోర్లలో నీటిమట్టం తక్కువ కావడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. నీరు లేక వెలవెలబోతున్న భూత్పూర్ రిజర్వాయర్ భూత్పూర్ రిజర్వాయర్ను 1 టీఎంసీ నీటినిల్వ సామర్థ్యంతో నిర్మించారు. ఈ రిజర్వాయర్ కింద 45 వేల ఎకరాల ఆయకట్టు ఉండగా.. ఈ ఏడాది వర్షాలు లేక రిజర్వాయర్లో నీటిమట్టం తగ్గింది. గేట్ల నుంచి విడుదల చేసేందుకు సరిపడా నీరు లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ రిజర్వాయర్ నుంచి నర్వ, అమరచింత మండలాలకు సాగునీరు సరఫరా చేస్తారు. ప్రస్తుతం రిజర్వాయర్లలో గుంతలు ఉన్న చోట్ల నీరు నిల్వ ఉంది.
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ఫోన్లో వివరాలు చెబుతున్నారు..ఓటరు మ్యాపింగ్లో స్థానికంగా లేని వారి ఓట్లు తీయాల్సి వస్తుందని అనుకున్నాం. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఇచ్చిన తర్వాత గ్రామం విడిచి వెళ్లిన వారు, ఉద్యోగ నిమిత్తం వెళ్లిన వారు ఫోన్లు చేసి వివరాలు చెబుతున్నారు. కొందరు స్వయంగా గ్రామానికి వచ్చి ఫారాలు నింపి ఇస్తున్నారు. – ఆప్పోజు పద్మ, బీఎల్ఓ, ఉప్పునుంతల పుట్టిన ఊర్లో ఉండాలని.. నేను ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నా. ఊరిలో ఏ కార్యక్రమం జరిగినా వస్తుంటాం. అక్కడ ఓ టు వద్దని.. ఇక్కడే ఉంచుకున్నా. ఏ ఎన్నిక వచ్చినా సొంత ఊరుకు వచ్చి ఓటు వేయడం ఇష్టం. అందుకోసం ఎన్యూమరేషన్ ఫారం నింపి వెళ్లాను. మా ఓటు మా ఊరిలో ఉంటేనే ఆనందం. – కట్టా జనార్దన్రెడ్డి, ఉప్పునుంతల
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కర్ణాటక అక్రమ ప్రాజెక్టుల వల్లే.. పాలమూరులో సాగు, తాగునీటి ఇబ్బందులుమక్తల్/ కృష్ణా: కర్ణాటక ప్రభుత్వం చేస్తున్న జలదోపిడిని అరికట్టకపోతే ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో సాగు, తాగునీటికి తీవ్ర ఇబ్బందులు తప్పవని మాజీ మంత్రులు లక్ష్మారెడ్డి, శ్రీనివాస్గౌడ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆదివారం బీఆర్ఎస్ బృందంతో కలిసి ప్రాజెక్టుల పరిశీలనలో భాగంగా వారు కృష్ణానదిపై ఉన్న గూగల్ ప్రాజెక్టు సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఆల్మట్టి ప్రాజెక్టు ఎత్తు పెంచడంతో దిగువకు వచ్చే నీరు తగ్గిపోతుందని, ప్రస్తుతం వర్షాలు తక్కువగా కురుస్తున్నందున తీవ్ర ఇబ్బందులు ఏర్పడుతాయన్నారు. ఆల్మట్టి ప్రాజెక్టు ఎత్తు పెంచే చర్యలు తక్షణమే నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే జూరాలలో పూడిక పేరుకుపోవడంతో 11 టీఎంసీల నీటిని మాత్రమే నిల్వ చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. 33 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ ఉంచేందుకు ప్రాజెక్టు నిర్మిస్తే.. కేవలం 6 నుంచి 11 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ ఉంచుతున్నామన్నారు. ఈ విషయం గ్రహించే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో పాలమూరు–రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు నిర్మించి, ఎక్కడికక్కడ నీటిని నిల్వలు పెంచేందుకు ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు తెలిపారు. పాలమూరు– రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు నిర్మాణాన్ని వేగంగా పూర్తి చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మక్తల్ ఎమ్మెల్యేగా చిట్టెం నర్సిరెడ్డి ఉన్న సమయంలో నియోజకవర్గంలో కృష్ణా, భీమానదులపై ఎత్తిపోతల పథకాలు నిర్మించారని, ప్రస్తుతం నదిలో నీళ్లులేక అవి మూతపడ్డాయన్నారు. మాజీమంత్రులు లక్ష్మారెడ్డి, శ్రీనివాస్గౌడ్
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మధ్యాహ్న భోజనంలో ఎగ్వేతమరికల్: పెరిగిన కోడిగుడ్ల ధరలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని మధ్యాహ్న భోజన నిర్వహణపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. నెల కిందట గుడ్డు ధర రూ.6.50 ఉండగా.. ప్రస్తుతం హోల్సేల్లో రూ.8, చిల్లరగా రూ.8.50 వరకు పలుకుతోంది. గుత్తేదారులు, ఏజెన్సీలకు మాత్రం ప్రభుత్వం రూ.6 మాత్రమే చెల్లిస్తోంది. పెరిగిన ధరల ప్రకారం మూడురోజులు గుడ్డు అందించాలంటే ఏజెన్సీలే భారం మోయాల్సి వస్తోంది. కోడిగుడ్డు, నిత్యావసరాల ధరల పెరుగుదలతో మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్నారు. మెనూపై ప్రభావం.. పెరుగుతున్న నిత్యావసర సరుకుల ధరల ప్రభావం మధ్యాహ్న భోజనంపై చూపుతున్నాయి. పప్పులు, నూనె, కోడిగుడ్డు తదితరాల ధరలు పెరుగుతుండటంతో నిర్వహణ భారంగా మారుతోంది. పప్పు పలుచగా ఉంటోందని విద్యార్థులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వారంలో మూడు రోజులు గుడ్డు వడ్డించాల్సి ఉండగా ఒకటి రెండుసార్లు ఇస్తున్నారు. వీటికితోడు కూరగాయలతో పాటు ఉల్లి ధర మండుతోంది. వెజ్ బిర్యానీ వండేందుకు పదార్థాల ధరలు సైతం ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కొన్ని పాఠశాలల్లో పర్యవేక్షణ లోపంతో ఇష్టారీతిన తయారు చేస్తున్నారు. దీంతో పలువురు విద్యార్థులు భోజనం చేయకుండా ఇంటి నుంచి బాక్సులు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఏజెన్సీలకు భారం.. నిబంధన ప్రకారం సోమ, బుధ, శుక్రవారం కచ్చితంగా ఉడకబెట్టిన గుడ్లు విద్యార్థులకు ఇవ్వాలి. కొన్ని పాఠశాల్లలో రెండుసార్లే అందిస్తున్నారు. ఒక గుడ్డు వెంట అదనంగా రూ.3 అదనపు భారం నిర్వహకులపై పడుతోంది. మరికొన్ని పాఠశాల్లలో వారానికి రెండురోజులు కోడిగుడ్డు.. మరోరోజు అరటి పండు ఇస్తున్నారు. ఏజెన్సీలపై భారం పడకుండా, విద్యార్థులు నష్టపోకుండా హెచ్ఎంలు నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు. తరగతుల వారీగా ఇచ్చే బిల్లులు (రూ.లలో..) 6–8 10.171–5 6.789–10 13.17● గుడ్డు ఉన్న రోజు రూ.6 అదనం సర్కారు ఇచ్చేది రూ.6..మార్కెట్లో రూ.8.50 ధరల పెరుగుదలతో నిర్వాహకుల బేజారు కోడిగుడ్డు స్థానంలో అరటిపండు అందిస్తున్న వైనం
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సైబర్ మోసగాళ్లతో జాగ్రత్త : ఎస్పీనారాయణపేట: సాంకేతిక పరిజ్ఞానం విస్తరిస్తున్నకొద్ది సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త మార్గాల్లో ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని.. అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎస్పీ డా. వినీత్ శనివారం ఒక ప్రకటనలో సూచించారు. ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, యూపీ ఐ లావాదేవీలు, సోషల్ మీడియా, ఫేక్కాల్స్, లింకుల ద్వారా మోసాలు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. బ్యాంకు అధికారులు, పోలీసు లు, కస్టమర్ కేర్ ప్రతినిధులమంటూ ఫోన్ చేసి ఓటీపీ, ఏటీఎం పిన్, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు అడిగితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెల్లడించరాదని హెచ్చరించారు. ఉద్యోగం వచ్చిందని చెప్పే ఫేక్ మెసేజ్లు, లింకులను నమ్మవద్దన్నారు. తెలియని లింకులపై క్లిక్ చేయడం, అనుమానాస్పద యాప్లను ఇన్స్టాల్ చేయడంతో బ్యాంకు ఖాతాల్లోని నగదు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. ఆన్లైన్న్ షాపింగ్ చేసేటప్పుడు అధికారిక వెబ్సైట్లు, నమ్మకమైన యాప్లనే వినియోగించాలని సూచించారు. సైబర్ మోసానికి గురైన వెంటనే ఆలస్యం చేయకుండా టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1930కు ఫిర్యాదు చేయాలని, సమీప పోలీస్స్టేషన్లో కూడా సమాచారం అందించాలన్నారు. సైబర్ భద్రత ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతని, అప్రమత్తతే సైబర్ మోసాలను అడ్డుకునే ప్రధాన ఆయుధమని పేర్కొన్నారు.
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అంధుల ఆశ్రమ పాఠశాలలో ప్రవేశాలునారాయణపేట: తెలంగాణ రాష్ట్ర దివ్యాంగులు, వయోవృద్ధులు, ట్రాన్న్స్జెండర్ల సాధికారతశాఖ ఆధ్వర్యంలో మహబూబ్నగర్ పిల్లలమర్రి రోడ్లో ఉన్న ప్రభుత్వ అంధుల ఆశ్రమ పాఠశాల/కళాశాలలో 2026–27 విద్యాసంవత్సరానికి ప్రవేశాలు ప్రారంభమయ్యాయని పాఠశాల/కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ రాములు శనివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. 1వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు అన్ని తరగతుల్లో ఖాళీలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. 6 నుంచి 14 ఏళ్లలోపు 40 శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అంధత్వం ఉన్నట్లు ధ్రువీకరణ పత్రం కలిగిన విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని సూచించారు. ప్రవేశాలు పొందిన విద్యార్థులకు ఉచిత వసతి, భోజనంతో పాటు ఒక్కో విద్యార్థికి నాలుగు జతల దుస్తు లు, ప్రభుత్వం కల్పించే ఇతర సౌకర్యాలు ఉచితంగా అందిస్తామని తెలిపారు. ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు నేరుగా సంప్రదించవచ్చని.. మరిన్ని వివరాలకు సెల్నంబర్ 96182 43794 సంప్రదించాలని సూచించారు. పచ్చిరొట్టతో భూసారం మెరుగు : డీఏఓ నారాయణపేట: నేల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతూ పంట దిగుబడులను పెంచేందుకు పచ్చిరొట్ట సాగు ఎంతో ప్రయోజనకరమని జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి సక్రియానాయక్ తెలిపారు. శనివారం మండల కేంద్రం శివారులో రైతు భాస్కర్ సాగు చేస్తున్న పచ్చిరొట్ట పంటను ఆయన పరిశీలించి రైతులకు సాగు విధానంపై పలు సూచనలు చేశారు. వరి వేసే రైతులు పచ్చిరొట్టను సాగు చేసి భూమిలో కలియదున్నడంతో భూసారం మెరుగుపడుతుందని తెలిపారు. వరి నాట్లు వేసే సుమారు 40 రోజుల ముందు జీలుగ, పిల్లి పెసర, జనుము తదితర పచ్చిరొట్ట పంటలను సాగు చేయాలని సూచించారు. పంట పూత దశకు చేరుకున్న సమయంలో కలియ దున్నాలని.. ఇలా చేయడంతో నేలలో నత్రజని, భాస్వరం తదితర పోషకాలు అందుబాటులోకి వస్తాయని తెలిపారు. ఫలితంగా రైతులకు ఎకరాకు సుమారు రూ.6 వేల నుంచి రూ.8 వేల వరకు పెట్టుబడి వ్యయం తగ్గే అవకాశం ఉందన్నారు. ‘యువత ఐక్య పోరాట ఫలితమే రాజీనామా’ నారాయణపేట: అధికారం ఎంత బలంగా ఉన్నా.. చైతన్యవంతమైన యువత సంకల్పం ముందు తలవంచక తప్పదని జెన్జీ ఉద్యమం మరోసారి నిరూపించిందని బీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్.రాజేందర్రెడ్డి శనివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. నీట్ నిర్వహణలో చోటుచేసుకున్న అవకతవకలకు వ్యతిరేకంగా యువత చేపట్టిన ప్రజాస్వామ్య ఉద్యమం ఫలితంగానే కేంద్రం స్పందించాల్సి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా దేశ యువత పోరాట స్ఫూర్తికి దక్కిన విజయమని అభివర్ణించారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా విద్యార్థులు తమ భవిష్యత్కు, పరీక్షల వ్యవస్థలో పారదర్శకతకు దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమించారని తెలిపారు. విద్యార్థుల ఆందోళనను అణచివేసేందుకు కేంద్రం ప్రయత్నించినా.. యువత వెనక్కి తగ్గకుండా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిరసన కొనసాగించిందన్నారు. సమస్య ప్రారంభమైనప్పుడే ప్రభుత్వం బాధ్యతాయుతంగా స్పందిస్తే పరిస్థితి ఇంతదూరం వచ్చేది కాదని తెలిపారు. పరీక్షల అవకతవకల కారణంగా భవిష్యత్లో ఏ విద్యార్థి నష్టపోకుండా కఠినమైన, పారదర్శకమైన పరీక్షల విధానాన్ని అమలు చేయాలని కోరారు. దేశ యువత సాధించిన ఈ విజయం మరింత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతుందన్నారు.
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‘పది’ ఫలితాల్లో అగ్రస్థానంలో నిలవాలిమరికల్: పదోతరగతి వార్షిక పరీక్షల ఫలితాల్లో రాష్ట్రంలో జిల్లా మొదటి స్థానంలో నిలవాలని.. ఆ దిశగా ఉపాధ్యాయులు ఇప్పటి నుంచే కసరత్తు ప్రారంభించాలని కలెక్టర్ సీహెచ్ ప్రియాంక ఆదేశించారు. మండల కేంద్రంలోని ఎమ్మార్సీలో ఉపాధ్యాయులకు మూడురోజుల పాటు ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ సర్వీస్ శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. శనివారం శిక్షణా తరగతుల ముగింపు కార్యక్రమానికి ఆమె హాజరై శిక్షణ ఎలా జరిగింది.. ఉపాధ్యాయులు ఎలా బోధిస్తున్నారనే విషయాలను జిల్లా విద్యాధికారిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. వచ్చే ఏడాది మెరుగైన ఫలితాలు సాధించేందుకు ఉపాధ్యాయుల పాత్ర ఎంతో ముఖ్యమని.. ఇప్పటి నుంచే అందరం కలిసి కృషి చేస్తేనే లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటామని తెలిపారు. విద్యార్థులు నేర్చుకున్న విషయాలను గుర్తుంచుకునేలా బోధించాలని.. ముఖ్యంగా ఎఫ్ఎల్ఎన్ కార్యక్రమంలో ఆంగ్లం, గణితం ప్రాథమిక అంశాలు ఎంతో కీలకమన్నారు. డిజిటల్ పాఠాలు, ఆన్లైన్ బోధనతో త్వరగా అర్థం చేసుకొని ఎక్కువ కాలం గుర్తుంచుకుంటారన్నారు. రోజు ఒకేవిధంగా కాకుండా కొత్త ఆలోచనలు, వినూత్న బోధనా పద్ధతులు, బోధనా సామగ్రిని వినియోగించడంతో ఉపాధ్యాయులకు కూడా సంతృప్తి కలుగుతుందని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో డీఈఓ గోవిందరాజు, తహసీల్దార్ రాంకోటి, ఎంఈఓ కరిమూల్లా, విద్యాసాగర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. గడువులోగా పనులు పూర్తికావాలి.. నారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్: మండలంలోని లింగంపల్లికి వెళ్లే దారిలో రూ.200 కోట్లతో కొనసాగుతున్న యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాల పనులను శనివారం కలెక్టర్ సీహెచ్ ప్రియాంక పరిశీలించారు. 4 అకాడమిక్ బ్లాక్లు, ఒక సీనియర్ డార్మిటరీ, ఒక జూనియర్ డార్మిటరీ, వంటగది, భోజనశాల, ప్రధాన నివాస గృహం, రెండు సింగిల్ క్వార్టర్లు, ఆరు డబుల్ మరియు సంప్లు, తల్లిదండ్రుల లాంచ్లు ఉంటాయని టీజీఈడబ్ల్యూ ఐడీసీ మ్యాప్ ద్వారా కలెక్టర్కు వివరించారు. అగ్రిమెంట్ ప్రకారం 2027, జూన్ నాటికి పనులు పూర్తి చేయాలని, అందుకు అనుగుణంగా వేగం పెంచాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
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సెప్టెంబర్ 12న జాతీయ లోక్ అదాలత్నారాయణపేట: రాజీమార్గంలో కేసులు పరిష్కరించుకునేందుకు లోక్ అదాలత్ దోహదపడుతుందని జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి బోయ శ్రీనివాసులు తెలిపారు. శనివారం జిల్లాకేంద్రంలోని జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కో–ఆర్డినేషన్ సమావేశానికి ఆయన హాజరై మాట్లాడారు. సెప్టెంబర్ 12న నిర్వహించే జాతీయ లోక్ అదాలత్ను విజయవంతం చేసేందుకు అన్ని విభాగాల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయా లని సూచించారు. జూన్ 20న నిర్వహించిన జాతీ య లోక్ అదాలత్లో 5,300 కేసులను పరిష్కరించి రాష్ట్రంలో 18వ స్థానంలో నిలిచామని.. ఇందుకు కృషి చేసిన న్యాయమూర్తులు, పోలీసు అధికారులు, సిబ్బందిని ఆయన అభినందించారు. సెప్టెంబర్ 12న జరిగే లోక్ అదాలత్లో రాజీ పడదగిన కేసుల ను పరిష్కరించేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవా లని ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా జైళ్లలో ఉన్న ఖైదీల కేసులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని పోలీసు అధికారులకు సూచించారు. డ్రంకెన్ డ్రైవ్ కేసులపై చర్యలు యథావిధిగా కొనసాగించాలని స్పష్టం చేశారు. పోక్సో కేసులపై ఆరా.. భరోసా, సఖికేంద్రాల సిబ్బందితో మాట్లాడిన జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి పోక్సో కేసుల్లో తప్పనిసరి నివేదికలు, బాధితుల గుర్తింపు రక్షణ, ఫాస్ట్ ట్రయల్స్ తదితర అంశాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. జాతీయ లోక్ అదాలత్ ద్వారా కేసులను త్వరితగతిన పరిష్కరించుకునే అవకాశాన్ని కక్షిదారులు సద్వినియోగం చేసుకునేలా విస్తృత అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. సమావేశంలో డీఎల్ఎస్ఏ కార్యదర్శి కం సీనియర్ సివిల్ న్యాయమూర్తి వింధ్యానాయక్, ప్రిన్సిపాల్ జూనియర్ సివిల్ న్యాయమూర్తి బి.సాయిమనోజ్, జూనియర్ సివిల్ న్యాయమూర్తి సుష్మిత, అడిషనల్ జూనియర్ సివిల్ న్యాయమూర్తి అవినాష్, డీఎస్పీ లింగయ్య, డీఈఈ రాములు, సీడబ్ల్యూసీ సభ్యురాలు రాధా ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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ఎన్టీఆర్ కళాశాలలో గెస్టు లెక్చరర్ పోస్టులుమహబూబ్నగర్ ఎడ్యుకేషన్: జిల్లాకేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఎన్టీఆర్ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో ఖాళీగా ఉన్న గెస్టు లెక్చరర్ పోస్టుల భర్తీకి ఆసక్తి గల అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులే స్వీకరిస్తున్నట్లు ఇన్చార్జి ప్రిన్సిపల్ ముంతాజ్ జహాన్ శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇంగ్లిష్, హిందీ, సంస్కృతం, అరబిక్, తెలుగు, కామర్స్, బీఎస్ఐ కంప్యూటర్స్, సైన్స్ అండ్ అప్లికేషన్, అప్లైడ్ న్యూట్రీషన్, బయోటెక్నాలజీ, స్టాటస్టిక్స్, ఫిజిక్స్, జువాలజీ, హెల్త్కేర్, హిస్టరీ, పొలిటికల్ సైన్స్, ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయని, ఆసక్తి గలవారు ఈ నెల 28లోగా కళాశాలలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు.
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గుడిసెల్లో ఉన్నవారికి మొదటి ప్రాధాన్యంఊట్కూర్: ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరులో గుడిసెల్లో ఉన్నవారికి మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తామని ప్రత్యేక అధికారి, హౌసింగ్ పీడీ శంకర్నాయక్ తెలిపారు. శుక్రవారం స్థానిక ఎంపీడీఓ కార్యాలయ సమావేశ మందిరంలో ఎంపీడీఓ పావని అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కమిటీలో ఒకే పార్టీకి చెందిన వారు ఉన్నారని, తమ పార్టీ కార్యకర్తలనే లబ్ధిదారులుగా గుర్తిస్తున్నారని కొత్తపల్లి సర్పంచ్ నర్సింహులు, మొగ్దుంపూర్ సర్పంచ్ తిరుమలేశ్ ఆరోపించారు. అర్హులైన వారిని పక్కనబెట్టి వారికి సంబంధించిన వారి పేర్లను సిఫారస్ చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఇందుకు ప్రత్యేక అధికారి స్పందిస్తూ అర్హులైన వారి జాబితాను తయారుచేసి నేరుగా మంత్రి వాకిటి శ్రీహరికి ఇవ్వాలని సూచించారు. గతంలో మంత్రికి జాబితాను అందజేస్తే పక్కన పెట్టారని.. ప్రభుత్వం అర్హులకే ఇళ్లు కేటాయించాలని చెబుతుంటే మంత్రి సిఫారస్ ఉంటేనే మంజూరు చేస్తామనడం ఎంతవరకు సమంజసమని నిలదీశారు. అధికారులు సర్పంచ్లకు సమాచారం ఇవ్వకుండా ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నారని మొగ్దుంపూర్ సర్పంచ్ తెలుపగా ఇకముందు అలాంటివి జరగకుండా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు. చిన్నపొర్ల పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుల కొరత ఉందని, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులకు తెలిపినా పట్టించుకోవడం లేదని సర్పంచ్ నిఖిత ప్రశాంత్ తెలుపగా ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి సమస్యను పరిష్కరిస్తామని వివరించారు. కొత్తపల్లి బీటీ రోడ్డు పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయని.. కాంట్రాక్టర్ నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని సర్పంచ్ నర్సింహులు ఆరోపించారు. కార్యక్రమంలో సింగిల్విండో అధ్యక్షుడు బాల్రెడ్డి, తహసీల్దార్ అశోక్కుమార్, సర్పంచ్లు కతలప్ప, వెంకటేశ్, రాములు, జయప్రకాశ్రెడ్డి, కొల్లంపల్లి ఆంజనేయులు, జాఫర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పొలాలు బీళ్లు.. రైతన్న కన్నీళ్లు● కోయిల్సాగర్లోకి చుక్క నీరు చేరని వైనం ● జీరోకు పడిపోయిన ఆయకట్టు సాగు ● ఇప్పటికే ముదురుతున్న నారు మడులు ● అదును ముంచుకొస్తుండటంతో సర్వత్రా ఆందోళన ● అడుగంటిన బోరుబావులు.. వట్టిపోయిన వాగులు కోయిల్సాగర్ ప్రాజెక్టు దిగువన బీడుగా కనిపిస్తున్న ఆయకట్టు భూములు – దేవరకద్ర – వివరాలు 10లో..
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పనితీరు మెరుగుపడకుంటే చర్యలునారాయణపేట: మహిళా సంఘాల కార్యకలాపాలు, స్వయం సహాయక సంఘాల (ఎస్హెచ్జీ) ఏర్పాటు, బ్యాంక్ లింకేజీ, నిధుల సమీకరణ, ఎన్పీఏల తగ్గింపు వంటి కీలక సూచికల్లో జిల్లా వెనుకబడటంపై కలెక్టర్ ప్రియాంక తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. శుక్రవారం జిల్లాకేంద్రం సమీపంలోని వృత్తి నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రంలో జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధిసంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఏపీఎంలు, సీసీలు, ఎంఎంఎస్ఓబీలు, జెడ్ఎంఎస్ఓబీలతో నిర్వహించిన జిల్లాస్థాయి సోషల్ మొబైలైజేషనన్ సమీక్షలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో జిల్లాను ఆదర్శంగా నిలపాలన్న లక్ష్యానికి అనుగుణంగా అధికారులు, సిబ్బంది పనిచేయడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మాటలు కాదు.. ఫలితాలే ప్రామాణికమని, పనితీరు మెరుగుపర్చుకోకపోతే శాఖాపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. వారం రోజుల్లోనే స్పష్టమైన మార్పు కనిపించాలని.. లక్ష్యాలను చేరుకోని ఏపీఎంలు, సీసీలపై చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు అవసరమైతే వారి స్థానంలో ఇతరులను ఇనన్చార్జీలుగా నియమిస్తామని తేల్చి చెప్పారు. ఐబీ కార్యకలాపాల పనితీరు రాష్ట్రంలో చివరి స్థానంలో ఉండటం ఏ మాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదన్నారు. అర్హులైన వారి జాబితా సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ కొత్త స్వయం సహాయక సంఘాల ఏర్పాటు ఆశించిన స్థాయిలో ఎందుకు జరగడం లేదని ప్రశ్నించారు. ఒక్కో కమ్యూనిటీ కో–ఆర్డినేటర్ (సీసీ) పరిధిలో వాస్తవంగా ఎలాంటి ఫలితాలు వచ్చాయో స్పష్టంగా కనిపించాలన్నారు. పనితీరు నివేదికను వెంటనే ఇవ్వడంతో పాటు 15 రోజుల తర్వాత అదే ఫార్మాట్లో పురోగతి నివేదిక సమర్పించాలని స్పష్టం చేశారు. పర్యవేక్షణ బాధ్యత అధికారులదే.. కిందిస్థాయి సిబ్బంది పనితీరును పర్యవేక్షించాల్సిన బాధ్యత ఉన్నతాధికారులపై ఉందని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తున్న సిబ్బంది పనితీరును డీఆర్డీఓ నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు. డీపీఎంలు, ఏపీఎంలు నిర్దేశించిన లక్ష్యాలను చేరుకోకపోతే వారిపైనే ముందుగా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఇకపై జరిగే ప్రతి సమీక్షకు అధికారులందరూ విధిగా హాజరుకావాలని ఆదేశించారు. జిల్లాలోని అన్ని కీలక సూచికల్లో పురోగతిని నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు కంప్యూటరైజ్డ్ విధానాన్ని అమలు చేయాలన్నారు. ఉపాధి నిధుల వినియోగంపై క్షేత్రస్థాయిలో అవగాహన కల్పించాలని కలెక్టర్ సూచించారు. జిల్లాకు వచ్చి రెండు నెలలు మాత్రమే అయినప్పటికీ పరిస్థితులపై తనకు పూర్తి అవగాహన ఏర్పడిందని తెలిపారు. ఏళ్ల తరబడి పనిచేస్తున్న అధికారులు, సిబ్బంది ఇప్పటికీ నిర్దేశిత లక్ష్యాలను చేరుకోలేకపోవడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. సమావేశంలో డీఆర్డీఓ వెంకట్రాములు, జిల్లా మహిళా సమాఖ్య అధ్యక్షురాలు అరుంధతి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అడ్మిషన్లు ఓపెన్– వివరాలు 9లో..మహబూబ్నగర్ ఎడ్యుకేషన్: ఆర్థిక ఇబ్బందులు.. కుటుంబ పరిస్థితులతో చదువు మధ్యలో ఆపేసిన వారికి దిక్సూచిగా నిలుస్తోంది ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ. ఒకవైపు సొంత పనులు లేదా ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూనే.. మరోవైపు పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్ పూర్తిచేసేలా తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ (టాస్) అడ్మిషన్ల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ కోర్సుల ద్వారా వచ్చే సర్టిఫికెట్లు రెగ్యులర్ విద్యతో సమానమైన గుర్తింపు కలిగి ఉంటాయి. ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లావ్యాప్తంగా వి ద్యార్థుల సౌకర్యార్థం 104 స్టడీ సెంటర్లు ఉన్నాయి. ఆసక్తి గల అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. ఎంపిక చేసిన మండలాల్లో.. ప్రభుత్వం ఓపెన్ స్కూల్ విధానాన్ని 2008–09 సంవత్సరంలో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. మొదట కేవలం ఎస్సెస్సీ చదివే విద్యార్థులకు మాత్రమే అవకాశం ఉండగా.. 2011 నుంచి ఇంటర్ చదివే వారికి కూడా అవకాశం కల్పించారు. అయితే ఉమ్మడి జిల్లాలో అక్షరాస్యత శాతం తక్కువగా ఉన్న మండలాల్లో ఓపెన్ స్కూల్ స్టడీ సెంటర్లు (అధ్యయన కేంద్రాలు) ఏర్పాటు చేశారు. ఇలా ఉమ్మడి పాలమూరులో మొత్తం 104 స్టడీ సెంటర్లలో విద్యార్థులు చేరేందుకు అవకాశం ఉంది. వారంలో మొత్తం వారికి అవసరం ఉన్న పనులు చేసుకుంటూ ఆదివారం స్టడీ సెంటర్లలో నిర్వహించే తరగతులకు హాజరుకావాల్సి ఉంది. నారాయణపేట, గద్వాల, నాగర్కర్నూల్ వంటి కొన్ని అక్షరాస్యత తక్కువగా ఉన్న మండలాల్లో వీటిని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. అందుబాటులో ఉన్న కోర్సులు.. ఓపెన్ స్కూల్ ద్వారా ఎస్సెస్సీ, ఇంటర్ చదివిన వారికి రెగ్యులర్ కోర్సులకు సమానంగా సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు. ఈ సర్టిఫికెట్తో అన్ని ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎస్సెస్సీ బోధన అంశాలను మూడు గ్రూపులుగా విభజించి బోధిస్తారు. గ్రూప్–ఏలో భాషలు, గ్రూప్–బీలో ప్రధాన అంశాలు, గ్రూప్–సీలో వృత్తి విద్యకు సంబంధించిన కోర్సులు ఉంటాయి. మొదటి రెండింటిని కలిపి కనీసం రెండు సబ్జెక్టుల చొప్పున ఐదింటిని ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తెలుగు, ఇంగ్లిష్, హిందీ, ఉర్దూ, ఒరియా భాషల్లో కొనసాగిస్తారు. ఇంటర్లో గ్రూప్–ఏలో భాషలు, బీలో ఆప్షనల్స్, సీలో వృత్తి విద్యా కోర్సులు ఉండగా.. తెలుగు, ఇంగ్లిష్, హిందీ, ఉర్దూ భాషలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. గ్రూప్–ఏలో ఇంగ్లిష్తోపాటు నచ్చిన ఏదో ఒక భాషను ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బీ, సీలో నచ్చిన ఆప్షనల్స్, వృత్తి విద్య కోర్సులను ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఎంపీసీ, బైపీసీ, సీఈసీ వంటి కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇలా.. ఆన్లైన్ విధానంలో WWW.TELANGA NAOPENSCHOOL.ORG వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చు. ఎస్సెస్సీలో జనరల్ వారికి రూ.1,400, మహిళలు ఇతర రిజర్వేషన్ వారు రూ.వెయ్యి చెల్లించాల్సి ఉంది. వీటితోపాటు రిజిస్ట్రేషన్కు రూ.150 సాధారణంగా చెల్లించాలి. ఇంటర్లో పురుషులు జనరల్ వారు రూ.1,500, మిగతా వారికి రూ.1,200తోపాటు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు రూ.300 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఫీజులు చెల్లించిన రశీదు, అడ్మిషన్ ఫాం భర్తీ చేసి స్టడీ సెంటర్లో అందజేయాలి. చెల్లించిన ఫీజులోనే పుస్తకాలు, స్టడీ మెటీరియల్స్ అందిస్తారు. ఉమ్మడి పాలమూరులో 104 స్టడీ సెంటర్లు ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ పరిస్థితులతో మధ్యలో ఆపేసిన వారికి సదావకాశం ఇతరత్రా పనులు చేసుకుంటూనే చదివేందుకు అవకాశం సర్టిఫికెట్కు రెగ్యులర్ కోర్సులతోసమాన ప్రాధాన్యం ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులుచేసుకోవాలంటున్న అధికారులు అనుమతి వచ్చింది.. డిస్టెన్స్ విధానంలో ఓపెన్ ఎస్సెస్సీ, ఇంటర్ చదవాలనుకునే విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వం అడ్మిషన్లకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఆసక్తి గల విద్యార్థులు సూచించిన ఫీజులను చెల్లించి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. విద్యార్థులు తమకు ఇష్టమైన సబ్జెక్టును.. తమకు అనుకూలమైన సమయంలో చదువుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. ఆది, రెండో శనివారాల్లో తరగతులు నిర్వహిస్తాం. – శివయ్య, ఉమ్మడి జిల్లా ఓపెన్ స్కూల్ కోఆర్డినేటర్
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‘కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలి’నారాయణపేట: నీట్ పేపర్ లీకేజీతో ఎంతోమంది విద్యార్థులు తమ బంగారు భవిష్యత్ను కోల్పోయారని.. మరికొందరు ప్రాణాలు సైతం వదిలారని, పరీక్షల నిర్వహణలో విఫలమైన కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని, లేదంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయనను భర్తరఫ్ చేయాలని సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యుడు టి.సాగర్ డిమాండ్ చేశారు. శుక్రవారం జిల్లాకేంద్రంలోని సీపీఎం కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. పరీక్షలను పారదర్శకంగా నిర్వహించి విద్యార్థుల భవిష్యత్కు భరోసా కల్పించాల్సిన నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ అక్రమాలు, లీకేజీలకు కేంద్రంగా మారడం దురదృష్టకరమన్నారు. ఎన్న్టీఏను వెంటనే రద్దు చేయాలని, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని ఢిల్లీలో యువత శాంతియుతంగా ఆందోళన చేస్తుంటే.. వారిపై లాఠీఛార్జి, టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించడం దారుణమని తెలిపారు. విద్యార్థులు, యువతపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు. సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి జి.వెంకట్రామిరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. గతంలో రైతుల ఉద్యమం విషయంలోనూ కేంద్రం ఇదేవిధంగా వ్యవహరించిందని విమర్శించారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో దేశ ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారన్నారు. పంటలకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించడం లేదని, శ్రామికులకు శ్రమకు తగిన వేతనాలు అందడం లేదని ఆరోపించారు. బడా పారిశ్రామికవేత్తలు, సంపన్నులకు మేలు చేసేలా కేంద్రం పనిచేస్తోందని విమర్శించారు. కార్యక్రమంలో సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శివర్గ సభ్యులు ఉడ్మల్గిద్ద గోపాల్, బండమీది బలరాం, అంజిలయ్యగౌడ్, గోవిందరాజు, అశోక్, గుండెగారి దస్తప్ప, నరహరి, శివకుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఈ–కేవైసీ 74.22%బోగస్ రేషన్ కార్డులకు చెక్ పెట్టేందుకే.. నర్వ: బోగస్ రేషన్కార్డుల ఏరివేతతో పాటు ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థను పారదర్శకంగా నిర్వహించాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండున్నర ఏళ్ల కిందట ఈ–కేవైసీ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభంలో వేగంగా కొనసాగినా.. కొన్నాళ్ల తర్వాత అధికారులపై ఒత్తిడి పెరగడంతో మందగించింది. దీంతో చాలామంది లబ్ధిదారుల ఈ–కేవైసీ ఇంకా పూర్తి కాలేదు. జిల్లాలో 1,71,778 రేషన్ కార్డులుండగా.. ఇప్పటి వరకు 74.22 శాతం మాత్రమే పూర్తయినట్లు అధికారుల లెక్కలు చెబుతున్నాయి. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయితేనే మరిన్ని బోగస్ కార్డులు, మరణించిన వారి సంఖ్య తేలనుంది. ఆహార భద్రతకార్డులోని సభ్యులందరూ రేషన్ దుకాణాలకు వెళ్లి ఈకేవైసీ చేయించుకోవాలని పౌరసరఫరాల అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ నెల 31వ వరకు పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం గడువు విధించింది. కొనసాగుతున్న ప్రక్రియ.. జిల్లావ్యాప్తంగా రేషన్ డీలర్లు లబ్ధిదారుల వేలిముద్రలు సేకరించే ప్రక్రియను ఇప్పటికే ప్రారంభించారు. ఇప్పటి వరకు చౌకధర దుకాణాల్లో ఉన్న పాత ఈ–పాస్ యంత్రాల్లో వేలిముద్రలు, ఐరిష్ సరిగా నమోదు కాకపోవడంతో లబ్ధిదారులు రోజుల తరబడి తిరిగే పరిస్థితి ఉండేది. ఈ సమస్యలకు చెక్ పెట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 4జీ సదుపాయంతో కొత్త యంత్రాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. జిల్లాలోని 323 మంది డీలర్లకు గతంలోనే ఈ యంత్రాలను అధికారులు అందజేశారు. వై–ఫై, బ్లూటూత్ అందుబాటులో ఉండే ఈ యంత్రాల్లో ఐరిష్, వేలిముద్రలు క్షణాల్లో క్యాప్చర్ కావడంతో లబ్ధిదారులకు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా రేషన్ సరుకులు అందుతున్నాయి. కృష్ణాలో అతి తక్కువగా.. జిల్లాలోని కృష్ణా మండలంలో ఇప్పటి వరకు 71 శాతమే ఈ–కేవైసీ పూర్తయింది. కోస్గి, మాగనూర్, మక్తల్, నారాయణపేటలో 73 శాతం పూర్తయినందున అధికారులు ప్రక్రియను వేగవంతం చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. త్వరలో స్మార్ట్ కార్డులు.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులను లబ్ధిదారులకు అందించేందుకు ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసింది. ఆగస్టులో వీటి పంపిణీకి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. కార్డ్పై ఉండే క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయగానే కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు కనిపించేలా రూపొందించారు. నెలాఖరుకు ముగియనున్న గడువు అతి తక్కువగా కృష్ణా మండలంలో 71 శాతం త్వరలోనే స్మార్ట్కార్డుల పంపిణీ.. సిద్ధం చేస్తున్న అధికారులు
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వంట కార్మికులకు షోకాజ్ నోటీసులునారాయణపేట: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు అందించే మధ్యాహ్న భోజనంలో మెనూ విధిగా పాటించాలని కలెక్టర్ సీహెచ్ ప్రియాంక ఆదేశించారు. గురువారం ‘సాక్షి’ దినపత్రికలో ‘మధ్నాహ్నంలో ఇష్టారాజ్యం’ శీర్షికన ప్రచురితమైన కథనానికి కలెక్టర్ స్పందించారు. శుక్రవారం ధన్వాడ మండలం మందిపల్లి ప్రభుత్వ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. మధ్యాహ్న భోజనంలో మెనూ ప్రకారం కూర, సాంబారు వడ్డించాల్సి ఉండగా.. వంట కార్మికులు కేవలం సాంబారు మాత్రమే తయారు చేసినట్లు గుర్తించారు. కూర ఎందుకు వండలేదని ప్రశ్నించారు. విద్యార్థులకు అందించే ఆహారం విషయంలో నిర్లక్ష్యం ఏ మాత్రం ఆమోద యోగ్యం కాదని, మెనూ పాటించని నిర్వాహకులకు వెంటనే షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేయాలని ప్రధానోపాధ్యాయుడిని ఆదేశించారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
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తరగతి గదుల్లో సమర్థంగా అమలు చేయాలిదామరగిద్ద: ప్రత్యేక శిక్షణలో నేర్చుకున్న అంశాలను తరగతి గదుల్లో సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని జిల్లా విద్యాధికారి గోవిందరాజు అన్నారు. శుక్రవారం మండల కేంద్రంలోని ఎమ్మార్సీలో కొనసాగుతున్న ఉపాధ్యాయుల రెండోవిడత ఇండిగ్రేడెట్ శిక్షణను ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. చదవడం, రాయడం, ప్రాథమిక గణిత నైపుణ్యాల అభివృద్ధి, విద్యార్థి కేంద్రీకృత అభ్యాసనం వంటి అంశాలను తరగతి గదిలో విధిగా అమలు చేయాలన్నారు. ప్రతి విద్యార్థి అభ్యాసన సామర్థ్యాన్ని గుర్తించి స్థాయికి తగిన బోధన అందించాలని సూచించారు. ఆయన వెంట జీహెచ్ఎం సురేష్, ఆర్పీలు జానకిరాములు, బాలమురళి, ప్రీతి, ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. ఆరుతడి పంటలతో అధిక లాభాలు నారాయణపేట: వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రైతులు వానాకాలంలో వరికి బదులు ఆరుతడి పంటలు సాగు చేసుకుని అధిక లాభాలు పొందాలని జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి సక్రియానాయక్ సూచించారు. శుక్రవారం మండలంలోని శాసనపల్లిలో నిర్వహించిన రైతు అవగాహన సదస్సుకు ఆయన హాజరై మాట్లాడారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవక జిల్లాలోని కుంటలు, చెరువుల్లో నీటి లభ్యత తక్కువగా ఉందన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నీటి అవసరం అధికంగా ఉండే వరికి బదులు పత్తి, కంది, పెసర, మినుములు, జొన్న తదితర ఆరుతడి పంటలను సాగు చేయాలన్నారు. తక్కువ నీటితో సాగయ్యే పంటలను ఎంచుకోవడం ద్వారా పెట్టుబడులు తగ్గించుకుని మెరుగైన ఆదాయం పొందవచ్చని సూచించారు. అనంతరం గ్రామంలో సాగు చేస్తున్న విత్తన పత్తి పంటను ఆయన పరిశీలించారు. విత్తనోత్పత్తిలో పాటించాల్సిన మెళకువలు, సస్యరక్షణ చర్యలపై సూచనలు చేశారు. కార్యక్రమంలో మండల వ్యవసాయ అధికారి బాల దినకర్, వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి ప్రకాశ్, రైతులు చిన్న నర్సింహులు, వెంకటేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పక్కా కొలతలతో యూనిఫాం ● ప్రతి విద్యార్థి నుంచి కుట్టు కొలతలు ● మహిళ టైలర్లకు ప్రత్యేక శిక్షణ ● సైజు సరిపోదనే సమస్యకు స్వస్తి
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అప్రమత్తతతోనే సైబర్ నేరాలకు అడ్డుకట్టనారాయణపేట: సైబర్ నేరగాళ్లు రోజురోజుకు కొత్త పద్ధతులతో ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని.. అప్రమత్తతతోనే వాటిని అడ్డుకోగలమని ఎస్పీ డా. వినీత్ గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్, ఇతర సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా వచ్చే గుర్తుతెలియని ఏపీకే ఫైల్స్ను డౌనన్లోడ్ చేయవద్దని.. వాటిని ఇన్న్స్టాల్ చేయడంతో మొబైల్ ఫోన్ నియంత్రణ సైబర్ నేరగాళ్ల చేతుల్లోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా యువత మాయమాటలకు ఆకర్షితులు కావద్దని సూచించారు. సైబర్ నేరానికి గురైనట్లు గుర్తించిన వెంటనే ఆలస్యం చేయకుండా జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైనన్ నంబర్ 1930కు ఫిర్యాదు చేయాలన్నారు. సైబర్ నేరం జరిగిన వెంటనే ఫిర్యాదు చేయడంతో బాధితుల డబ్బును నిలిపివేసే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. ప్రజలకు సైబర్ నేరాలపై విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించేలా జిల్లాలో కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు. శుభ్రత లోపిస్తే చర్యలు నారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్: ఆహార పదార్థాల తయారీలో పాడైపోయిన దినుసులు వాడితే చర్యలు తప్పవని ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ మౌనిక, పుర కమిషనర్ శంకర్ హెచ్చరించారు. గురువారం జిల్లాకేంద్రంలోని భవాని సమోసా పాయింట్, మయూరి, బావర్చి రెస్టారెంట్లను వారు తనిఖీ చేశారు. ఆహార పదార్థాల తయారీలోవాడే మసాలాలు, నూనెలు తదితర సామగ్రిని పరిశీలించారు. హోటళ్లలో పరిశుభ్రత పాటించాలని, ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసేటప్పుడు సిబ్బంది కిట్లు వినియోగించాలన్నారు. భవాని సమోసా పాయింట్లో కుళ్లిన ఆలుగడ్డతో సమోసా విక్రయించారని ఓ వ్యక్తి మంగళవారం పుర కమిషనర్కు ఫిర్యాదు చేయడంతో గురువారం తనిఖీలు నిర్వహించారు. జిల్లా కబడ్డీ అసోసియేషన్ చైర్మన్గా బాలకృష్ణారెడ్డి మక్తల్: జిల్లా కబడ్డీ అసోసియేషన్ చైర్మన్గా పట్టణానికి చెందిన సీనియర్ నాయకుడు, బీకేఆర్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ బాలకృష్ణారెడ్డి ఎంపికయ్యారు. గురువారం జిల్లాకేంద్రంలో జరిగిన కబడ్డీ అసోసియేషన్ సర్వసభ్య సమావేశంలో నూతన కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. తనపై నమ్మకం ఉంచి చైర్మన్గా ఎన్నుకున్న సభ్యులు, క్రీడాకారులు, పీఈటీలు, ఉపాధ్యాయులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి సహకారంతో క్రీడల అభివృద్ధికి అవసరమైన నిధులు తీసుకొస్తానన్నారు. జిల్లాకేంద్రంతో పాటు మక్తల్లోనూ స్టేడియంల నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరైనట్లు తెలిపారు. అదేవిధంగా మండల కేంద్రాల్లోనూ క్రీడా మైదానాల కోసం ప్రత్యేకంగా నిధులు మంజూరు చేయించేందుకు కృషి చేస్తానన్నారు.
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వరదల సమయంలోనే..జూరాల జలాశయానికి ఎగువ నుంచి వరద వచ్చి చేరుతున్న సమయంలోనే సమాంతర కాల్వ ద్వారా నీటిని తరలించాల్సి ఉంటుంది. వరద నిలిచిన వెంటనే ప్రధాన కాల్వ షట్టర్లను మూసి ఉంచేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి. గతంలో షట్టర్ల లీకేజీతో నీరంతా వృథాగా పారేది. ప్రస్తుతం షట్టర్ల మరమ్మతులు చేపడుతున్న అధికారులు నీటి వృథాను అరికట్టాలి. – వెంకటేష్, రైతు, నందిమళ్ల సమాంతర కాల్వ ప్ర ధాన షట్టర్ల మరమ్మ తుకు రూ.60 లక్షలు మంజూరయ్యాయి. మరో పదిరోజుల్లో పూర్తి చేయడానికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేసి షట్టర్లు మూసిన సమయంలో నీరు వృథాగా పారకుండా చూస్తాం. – కేశవరావు, ఈఈ, భీమా ఫేజ్–2 ●
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చిరుజల్లు.. హరివిల్లుజిల్లాలో మూడురోజులుగా కురుస్తున్న వర్షం 15 రోజుల కిందట పడితే.. ఇదే వర్షం 15 రోజుల కిందట పడి ఉంటే చాలా బాగుండేది. పత్తి పంటకు ఈపాటికే రెండుసార్లు ఎరువులు వేయాల్సి ఉండింది. ఒక్కసారి మాత్రమే వేయగలిగాం. ఇప్పుడు వర్షం పడుతున్నా.. పంట ఎదుగుదల, దిగుబడి ఎలా ఉంటుందో చెప్పలేని పరిస్థితి. పెట్టిన పెట్టుబడి వస్తే గగనమే. – నక్క చిన్న తాయప్ప, రైతు, ఊట్కూర్ ప్రత్యామ్నాయ పంటలు మేలు.. రైతులు వాతావరణ పరిస్థితుల ఆధారంగా పంటలు ఎంపిక చేసుకోవాలి. ప్రస్తుతం తక్కువ నీటి అవసరం ఉన్న పంటలను సాగు చేయడంతో వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో నష్టాలను తగ్గించుకోవచ్చు. రైతులు వ్యవసాయశాఖ అధికారుల సలహాలు తీసుకొని పంటల సాగుపై నిర్ణయం తీసుకోవాలి. – సక్రియానాయక్, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి నారాయణపేట: జిల్లాలో మూడురోజులుగా ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తుండటంతో అన్నదాత కళ్లల్లో ఆనందం కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే సాగుచేసిన పంటలకు కొంత ఊరట లభించినట్లయింది. నేలలో తేమ పెరగడంతో మొక్కలు ఏపుగా పెరుగుతున్నాయి. వర్షాలు ఇలాగే కురిస్తే పంట చేతికందుతుందన్న నమ్మకంతో రైతులు సాగు పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. వర్షం పడిన వెంటనే రైతులు దృష్టి పొలాల బాట పట్టారు. పత్తి చేలల్లో కలుపు తొలగించే పనుల్లో వ్యవసాయ కూలీలు నిమగ్నమయ్యారు. అదేవిధంగా పంట ఎదుగుదలకు అవసరమయ్యే ఎరువులు వేయడంతో పాటు అంతర సేద్యం చేపడుతున్నారు. మరోవైపు వ్యవసాయ కూలీలకు కూడా చేతినిండా పని దొరికింది. దీంతో గ్రామాల్లో ఉదయం నుంచే వ్యవసాయ పనుల సందడి కనిపిస్తోంది. లోటు వర్షపాతమే.. ఇప్పటికీ జిల్లాలో లోటు వర్షపాతమే నమోదైంది. జూన్ 1 నుంచి జూలై 23 వరకు 9 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతం, మరో 4 మండలాల్లో సాధారణ వర్షపా తం నమోదైనట్లు అధికారుల గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. జిల్లా సగటు వర్షపాతం 134.1 మి.మీ. కాగా.. సాధారణ వర్షపాతం 192.1 మి.మీ.గా ఉండాల్సి ఉంది. 30 శాతం లోటు కొనసాగుతోంది. మండలాల వారీగా వర్షపాతం నమోదు (మి.మీ.లలో..) పచ్చదనంతో కళకళలాడుతున్న కంది, పత్తి అన్నదాతల కళ్లలో ఆనందం వరి నాట్లకు సిద్ధమవుతున్న రైతులు జిల్లాలో 2.60 లక్షల ఎకరాల సాగు
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ప్రాథమిక విద్య బలోపేతం కావాలినారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్: ప్రాథమిక విద్యను బలోపేతం చేయడంలో ప్రధానోపాధ్యాయుల పాత్ర కీలకమని జిల్లా విద్యాధికారి గోవిందరాజు అన్నారు. గురువారం మండలంలోని జాజాపూర్ ఉన్నత పాఠశాలలో కొనసాగుతున్న ప్రాథమిక పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయుల శిక్షణ తరగతులకు ఆయన హాజరై మాట్లాడారు. పాఠశాలలో నాణ్యమైన బోధన, విద్యార్థుల అభ్యసన ఫలితాల మెరుగుదల, క్రమశిక్షణ, పరిశుభ్రత, తల్లిదండ్రులతో సమన్వయం, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల సమర్థవంతమైన అమలు వంటి అంశాల్లో ప్రధానోపాధ్యాయులు నాయకత్వం వహించాలన్నారు. అదేవిధంగా ఉపాధ్యయ బృందాన్ని సమన్వయం చేసుకుంటూ ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై ప్రజలకు నమ్మకం కలిగేలా కృషి చేయాలన్నారు. ఏఎంఓ విద్యాసాగర్, జిల్లా సైన్స్ అధికారి భానుప్రకాష్, తిమ్మన్న, దండు శేఖర్, వేణుగోపాల్, వెంకటేష్ పాల్గొన్నారు.
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ఎట్టకేలకు మోక్షం..జూరాల సమాంతర కాల్వ షట్టర్ల మరమ్మతు ప్రారంభం ● 17 కిలోమీటర్ల మేర కాల్వ ● మూడేళ్ల కిందటే రూ.60 లక్షలు మంజూరు ● స్పందించిన నీటిపారుదలశాఖ అధికారులు మహబూబ్నగర్ క్రీడలు: పాఠశాల, కళాశాలల విద్యార్థులను క్రీడల్లో ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల భాగస్వామ్యంతో ప్రతి ఏడాది స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో క్రీడాపోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పాఠశాల స్థాయిలో అండర్ 14, అండర్–17 విభాగాల్లో బాలబాలికలకు వేర్వేరుగా మండలస్థాయి నుంచి మొదలుకొని జిల్లా, ఉమ్మడి జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిల్లో క్రీడాపోటీలను నిర్వహిస్తారు. ఎంతో మంది పాఠశాల, కళాశాలల విద్యార్థులు ఎస్జీఎఫ్ క్రీడల్లో రాష్ట్ర, జాతీయస్థాయికి ఎదిగి తమ ప్రతిభను చాటుతున్నారు. ఈ స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ క్రీడలు విద్యార్థులకు ఒక వేదికలా ఉపయోగపడుతున్నాయి. ● ప్రతి ఏడాది పాఠశాల విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభం అనంతరం జిల్లాలోని పీఈటీలతో సమావేశం నిర్వహించి, ఎస్జీఎఫ్ పోటీల ఎంపికలపై నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆగస్టు నుంచి ఈ ఏడాది స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ క్రీడాపోటీలు ప్రారంభంకానున్నాయి. రాష్ట్రంలోని ఎస్జీఎఫ్ క్రీడా పోటీలకు 2026–27 సంవత్సరానికి సంబంధించి డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ క్రీడా షెడ్యూల్ను ఇటీవల విడుదల చేశారు. నాలుగు దశల్లో ఎస్జీఎఫ్ క్రీడాపోటీలు జరగనున్నాయి. ఆగస్టు మొదటి వారం నుంచి సెప్టెంబర్ నాలుగో వారం వరకు నాలుగు దశల్లో ఎస్జీఎఫ్ క్రీడలు జరగనున్నాయి. మండల, జిల్లా, ఉమ్మడి జిల్లా (జోనల్), రాష్ట్రస్థాయిల్లో ఎస్జీఎఫ్ క్రీడాపోటీలు జరగనున్నాయి. జిల్లాల ఎంపిక పోటీలను నిర్వహించుకొని పాత ఉమ్మడి జిల్లా జట్టుగా ఏర్పడి రాష్ట్ర పోటీలకు హాజరుకానున్నారు. స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ క్రీడా షెడ్యూల్ విడుదలకావడంతో ఇక క్రీడల సందడి నెలకొనుంది. మహబూబ్నగర్లో జరిగిన ఎస్జీఎఫ్ రాష్ట్రస్థాయి హ్యాండ్బాల్ టోర్నీ (ఫైల్) అమరచింత: జూరాల జలాశయానికి అనుసంధానంగా ఏర్పాటు చేసిన సమాంతర కాల్వ (సూపర్ ఫాస్ట్) షట్టర్ల మరమ్మతులు ఎట్టకేలకు ప్రారంభమయ్యాయి. మూడేళ్ల కిందటే రూ.60 లక్షలు మంజూరుకాగా.. పనులు దక్కించుకున్న కాంట్రాక్టర్ ఎట్టకేలకు మరమ్మతులు చేపడుతున్నారు. కేవలం వరదలు వచ్చినప్పుడు జూరాల వెనుక జలాల నుంచి వరదను ముందుకు తరలించేందుకు నిర్మించిన సమాంతర కాల్వ షట్టర్లకు లీకేజీలు ఏర్పడి నిత్యం నీరు వృథాగా పారుతుండటంపై వచ్చిన ఫిర్యాదులకు సంబంధిత అధికారులు స్పందించారు. ఏడాది పొడవునా జలాశయంలోని నిల్వ నీరు కాల్వ వెంట పారుతుండటంతో ఆయకట్టు రైతులు, ప్రాజెక్టుపై ఆధారపడిన గ్రామాల ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తుండటంతో త్వరితగతిన మరమ్మతులకు శ్రీకారం చుట్టారు. ప్రస్తుతం వానాకాలం వచ్చినా ఎగువన వర్షాలు కురవక జలాశయం పూర్తిగా అడుగంటింది. దీంతో సమాంతర కాల్వ షట్టర్ల మరమ్మతులు చేపట్టాలని సంబంధిత కాంట్రాక్టర్పై భీమా ఫేజ్–2 అధికారులు ఒత్తిడి పెంచడంతో పనుల్లో పురోగతి కనిపిస్తోంది. ‘రామన్పాడు’ వరకు.. జూరాల ప్రాజెక్టు నుంచి రామన్పాడ్ రిజర్వాయర్ వరకు 17 కిలోమీటర్ల పొడవునా సమాంతర కాల్వ నిర్మించారు. ఈ కాల్వ అమరచింత, ఆత్మకూర్ మండలాల మీదుగా రామన్పాడ్ రిజర్వాయర్కు చేరుకుంటుంది. ఇక్కడి నుంచి నీటిని భీమా ఫేజ్–2కు తరలిస్తారు. భీమా ఫేజ్–2 నుంచి జూరాల వరద కొల్లాపూర్ మండలం వరకు పారుతూ అక్కడక్కడ నిర్మించిన రిజర్వాయర్లు, చెరువులు, నీటికుంటలు నింపుతోంది. ఐదేళ్లుగా నీటి వృథా.. సమాంతర కాల్వ ప్రధాన షట్టర్ల లీకేజీలతో ఐదేళ్లుగా నిత్యం 150 క్యూసెక్కులకు పైగా నీరు వృథాగా పారుతున్నా పట్టించుకునే అధికారులే కరువయ్యారు. ప్రతి వేసవిలో వరదలు లేకపోయినా షట్టర్ల లీకేజీతో పాటు 15 రోజులకు ఓసారి మూడురోజుల పాటు షట్టర్లను తెరిచి ఉన్న నీటిని తరలించుకుపోతున్నా సంబంధిత అధికారులు చూసీచూడనట్లు వ్యవహరించే వారని జూరాల ఆయకట్టు రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. మూడేళ్ల కిందటే మంజూరు.. సమాంతర కాల్వ షట్టర్ల మరమ్మతుకు మూడేళ్ల కిందట ప్రభుత్వం 60 లక్షలు మంజూరు చేసింది. అధికారులు టెండర్లు నిర్వహించగా.. పనులు దక్కించుకున్న కాంట్రాక్టర్ మరమ్మతులు మాత్రం చేపట్టలేదు. గతేడాది వేసవిలోనే మరమ్మతులు పూర్తవుతాయని వెల్లడించిన భీమా ఫేజ్–2 అధికారులు.. ఈ వేసవిలో పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. కాగా ప్రస్తుతం వర్షాలు లేనందున షట్టర్ల మరమ్మతులు చేపడుతున్నారు. ఈవెంట్ క్రీడలు నిర్వహించే సమయం మండలస్థాయిలో టోర్నీలు ఆగస్టు మొదటి, రెండో వారం జోనల్ టోర్నీ కమ్ సెలక్షన్స్(అంతర్ మండలాలు) ఆగస్టు మూడో వారం ఉమ్మడి (జోన్) జిల్లాస్థాయి టోర్నీకమ్ సెలక్షన్స్ సెప్టెంబర్ రెండో వారం రాష్ట్రస్థాయి పోటీలు (పది ఉమ్మడి జిల్లాలస్థాయి) సెప్టెంబర్ నాలుగో వారం పకడ్బందీగా నిర్వహిస్తాం... ఈ ఏడాది అండర్–14, అండర్–17 స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ క్రీడాపోటీలను వ్యాయా మ ఉపాధ్యాయుల సహకారంతో పకడ్బందీగా నిర్వహిస్తాం. డీఈఓ ఆదేశాల మేరకు త్వరలో జిల్లాలోని పీడీ, పీఈటీలతో సమావేశం నిర్వహిస్తాం. గత ఏడాది వనపర్తి జిల్లాలో నాలుగు ఎస్జీఎఫ్ హాకీ టోర్నీలు నిర్వహించాం. ఈ ఏడాది కూడా జిల్లాకే ఏమైనా రాష్ట్రస్థాయి టోర్నీలు కేటాయిస్తే విజయంతంగా నిర్వహిస్తాం. – బి.కుమార్, జిల్లా ఎస్జీఎఫ్ కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి, వనపర్తి
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స్వల్పకాలిక పంటలపై దృష్టి సారించాలినారాయణపేట: ఎల్నినో ప్రభావంతో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, వర్షాలు కురవడంలో అసమానతలు చోటు చేసుకునే ప్రమాదం ఉన్నందున రైతులు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పంటల ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలని కలెక్టర్ సీహెచ్ ప్రియాంక సూచించారు. గురువారం జిల్లాకేంద్రంలోని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లో కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో ఎల్నినో పరిస్థితులపై రైతులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. వర్షాలు ఆలస్యమైతే స్వల్పకాలిక, కరువును తట్టుకునే పంటలను సాగు చేయడంతో పాటు పంటల వైవిధ్యీకరణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని తెలిపారు. వాతావరణశాఖ అంచనాలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ వ్యవసాయ పనులను ముందస్తు ప్రణాళికతో నిర్వహించాలని సూచించారు. వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎదురైతే నష్టాలను తగ్గించుకునేందుకు ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు దృష్టి సారించాలన్నారు. తక్కువ కాలవ్యవధిలో చేతికొచ్చే పంట రకాలను ఎంపిక చేసుకోవాలని, నీటి లభ్యతను బట్టి పంటలను ఎంచుకోవాలన్నారు. వాతావరణ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసుకుంటూ సాగు నిర్ణయాలు తీసుకోవడంతో రైతులు ఆర్థిక నష్టాలను కొంతవరకు నివారించవచ్చని వివరించారు. అనంతరం పలువురు రైతులు తమ సమస్యలను కలెక్టర్కు విన్నవించగా.. పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. రైతులకు అవసరమైన సాంకేతిక సూచనలు, వ్యవసాయశాఖ సహకారం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
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సురక్షిత ప్రయాణమే లక్ష్యంనారాయణపేట: స్టీరింగ్ పట్టుకున్న డ్రైవర్ వందలాది మంది ప్రయాణికుల ప్రాణాలకు రక్షణ కవచంలా నిలవాలని ఆర్టీసీ రీజినల్ డిప్యూటీ మేనేజర్ (మెకానికల్) జగనన్ కోరారు. గురువారం స్థానిక ఆర్టీసీ డిపోలో నిర్వహించిన గేట్ మీటింగ్లో ఆయన పాల్గొని డ్రైవర్లు, మెకానిక్లకు పలు సూచనలు చేశారు. డ్రైవర్లు, మెకానిక్లు సంస్థకు రెండు కళ్లలాంటి వారని.. బస్సుల సురక్షిత నిర్వహణలో మెకానిక్ల పాత్ర ఎంతో కీలకమని పేర్కొన్నారు. ప్రయాణికులతో డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు మర్యాదగా, ఆప్యాయంగా మెలగాలని, డ్రైవింగ్ సమయంలో పూర్తి అప్రమత్తతతో వ్యవహరించాలని, మానసికంగా, శారీరకంగా దృఢంగా ఉండాలని సూచించారు. చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం చేసినా ప్రయాణికుల భద్రత ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉందని, డ్రైవింగ్ సమయంలో సెల్ఫోన్న్, మద్యానికి పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలన్నారు. ప్రయాణికులను సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేర్చడమే ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల ప్రధాన బాధ్యతని పేర్కొన్నారు. అంతకుముందు డిపోలో తిరిగి బస్సులను తనిఖీ చేసి కండీషన్ను పరిశీలించారు. మెకానిక్లకు పలు సూచనలు చేశారు. ఆయన వెంట డిపో మేనేజర్ రామ్మోహనన్ ఉన్నారు.
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బియ్యం నిల్వల్లో లోటు..నర్వ మండల ప్రాథమిక పాఠశాలలో మ ధ్యాహ్న భోజన పథకం గాడి తప్పిందనే విమ ర్శలు వ్యక్తమవుతున్నా యి. బుధవారం మెనూ లో పప్పు, సాంబార్తో పాటు గుడ్డు ఉండగా.. విద్యార్థులకు గుడ్డు అందలేదని పరిశీలనలో వెల్లడైంది. మరోవైపు పాఠశాలలో బియ్యం నిల్వలు లేకపోవడంతో పక్క పాఠశాల నుంచి తీసుకొచ్చి చేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఒక్కో విద్యార్థికి 100 గ్రాముల చొప్పున మొత్తం 7 కిలోల బియ్యంతోనే భోజనం వండారు. పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్యకు సరిపడా బియ్యం నిల్వలు ఎందుకు అందుబాటులో లేవన్న ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.
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ఆధునిక బోధన పద్ధతులు వినియోగించాలినారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్: ఆధునిక బోధన పద్ధతులను తరగతి గదితో వినియోగించినప్పుడే శిక్షణకు సార్థకత లభిస్తుందని జిల్లా విద్యాధికారి గోవిందరాజు అన్నారు. బుధవారం నారాయణపేట మండలం జాజాపూర్ ఉన్నత పాఠశాలలో మూడురోజుల పాటు కొనసాగిన ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్సర్వీస్ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ముగింపు కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. శిక్షణలో నేర్చుకున్న యాక్టివిటీ బేస్డ్ లర్నింగ్, ఎఫ్ఎల్ఎన్ కిట్ల వినియోగాన్ని ప్రతి తరగతి గదిలో తప్పనిసరిగా అమలుచేయాలన్నారు. అదేవిధంగా సాంప్రదాయ బ్లాక్బోర్డు బోధనకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా విద్యార్థుల భాగస్వామ్యంతో బోధించినప్పుడే మెరుగైనా అభ్యసన ఫలితాలు సాధ్యమవుతాయని తెలిపారు. ప్రతి విద్యార్థి చదవడం, రాయడం నేర్చుకునేలా ఉపాధ్యాయులు కృషి చేయాలని, అదేవిధంగా వెనుకబడిన విద్యార్థులకు ప్రత్యేక రెమిడియల్ తరగతులు నిర్వహించాలని సూచించారు. శిక్షణలో నేర్చుకున్న ఆధునిక బోధన విధానాలను పాఠశాలలో సమర్థవంతంగా అమలుచేయడంతో విద్యార్థుల్లో ఆలోచన శక్తి, సృజనాత్మకత, ఆసక్తి పెంపొందుతాయని చెప్పారు. నిబద్దత, అంకితభావంతో పనిచేసే ఉపాధ్యాయులే సమాజ నిర్మాణాకి మూలం అన్నారు. శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న వారు దీక్షయాప్లో QLT-TCT కోర్సును పూర్తిచేసి సర్టిఫికేట్ పొందాలని సూచించారు. శిక్షణలో 77 మంది జీవశాస్త్ర, 38 మంది సాంఘిక, 65 మంది తెలుగు ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా సైన్స్ అధికారి భానుప్రకాష్, వివిధ సబ్జెక్ట్ల డీఆర్పీలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పారదర్శక సేవలు అందించాలినారాయణపేట: పోలీస్స్టేషనన్కు వచ్చే ప్రతి ఫిర్యాదును వెంటనే నమోదు చేసి నిర్దిష్ట సమయంలో విచారణ పూర్తిచేసి బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఎస్పీ డా. వినీత్ ఆదేశించారు. బుధవారం నారాయణపేట పట్టణ పోలీస్స్టేషన్ను ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. స్టేషన్న్లోని అన్ని విభాగాలను పరిశీలించి రికార్డులు, పెండింగ్ పిటిషన్లు, కేసుల దర్యాప్తు, పురోగతి, సిబ్బంది విధుల నిర్వహణపై సమీక్షించారు. ప్రతి పిటిషనన్కు సంబంధించిన వివరాలను స్పష్టంగా నమోదు చేయాలని, పెండింగ్లో ఉన్న వాటికి కారణాలను రికార్డుల్లో పొందుపర్చాలని ఆదేశించారు. పిటిషన్లను అనవసరంగా పెండింగ్లో ఉంచితే సహించేది లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలకు వేగవంతమైన, పారదర్శకమైన సేవలు అందించడంతో పాటు పోలీస్శాఖపై నమ్మకం మరింత పెరిగేలా సిబ్బంది విధులు నిర్వర్తించాలని సూచించారు. స్టేషన్లో నమోదయ్యే ప్రతి కేసు వివరాలను సీసీటీఎనన్ఎస్ ఆన్లైనన్్ పోర్టల్లో ఎప్పటికప్పుడు నమోదు చేయాలని, ఎలాంటి కేసు ఎంట్రీ పెండింగ్లో ఉండకూడదని స్పష్టం చేశారు. ఫిర్యాదుదారులకు తప్పనిసరిగా రసీదు అందజేయాలని, ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైన వెంటనే ఉచితంగా కాపీ ఇవ్వాలని సూచించారు. అవసరమైన చోట ఆన్సైట్ ఎఫ్ఐఆర్ విధానాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రజల భద్రతే పోలీసుల ప్రధాన బాధ్యతని .. స్టేషనన్ పరిధిలో నిరంతర పెట్రోలింగ్ నిర్వహించాలని ఎస్పీ సూచించారు. సైబర్ నేరాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం, అనుమానాస్పద వ్యక్తులపై నిఘా, రాత్రివేళల్లో ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ చేపట్టాలని ఆదేశించారు. రోజు విధులు ప్రారంభానికి ముందు రోల్కాల్ నిర్వహించి సిబ్బందికి విధుల కేటాయింపు, చట్టాలు, క్రమశిక్షణ, ప్రజలతో మర్యాదపూర్వకంగా వ్యవహరించే విధానంపై సూచనలు ఇవ్వాలన్నారు. పోలీసులు క్రమశిక్షణ, సమయపాలన, బాధ్యతాయుతమైన విధి నిర్వహణ పాటిస్తూ ప్రజలతో స్నేహపూర్వకంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. ఎస్పీ వెంట డీఎస్పీ నల్లపు లింగయ్య, టౌన్ సీఐ శివశంకర్, ఎస్ఐ వెంకటేశ్వర్లు, పోలీసు అధికారులు, సిబ్బంది ఉన్నారు.
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సెప్టెంబర్లోగా భూ సేకరణ పూర్తి చేయాలినారాయణపేట: మక్తల్–నారాయణపేట–కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకానికి సంబంధించి జిల్లాలో చేపడుతున్న భూ సేకరణ ప్రక్రియను సెప్టెంబర్ 30లోగా పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ సీహెచ్ ప్రియాంక అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం సా యంత్రం కలెక్టరేట్లోని వీసీ హాల్లో రెవెన్యూ అదనపు కలెక్టర్ శ్రీనుతో కలిసి రెవెన్యూ అధికారులతో భూ సేకరణపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. భూ సేకరణలో రెవెన్యూ అదనపు కలెక్టర్, ఆర్డీవోలు, ప్రత్యేక అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాల ని సూచించారు. పెండింగ్లో ఉన్న కోర్టు కేసులను త్వరగా పరిష్కరించాలని, రైతుల నుంచి కన్సెంట్ తీసుకుని అవార్డుల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. అవసరమైతే ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి పనులను వేగంగా పూర్తి చేయాలన్నారు. లక్ష్మీపూర్ ట్యాంక్ ప్రాంతానికి సంబంధించిన పనులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని, దామరగిద్ద మండలంలోని గత్ప, విఠలాపూర్, అన్నాసాగర్ తదితర గ్రామాల్లో భూ సేకరణను వేగవంతం చేయాలని సూచించారు. ఆర్ఐలు తమ పరిధిలో పట్టాల పరిశీలన పూర్తిచేసి నాలుగు రోజుల్లో సర్వేను ముగించాలని, ఇందుకోసం నాలుగు సర్వే బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. రోజూ గ్రామాల వారీగా ఎన్ని ఎకరాల భూసేకరణ పూర్తయిందనే ప్రగతిని తానే స్వయంగా సమీక్షిస్తానని కలెక్టర్ తెలిపారు. సాకులు చెప్పకుండా నిర్దేశించిన లక్ష్యాల మేరకు పనిచేయాలని, పని చేయలేని వారు తప్పుకోవాలని హెచ్చరించారు. గుండుమాల్, కోస్గి మండలాల్లో భూ సేకరణ ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేయాలని తహసీల్దార్లను ఆదేశించారు. పీఏ్ సూచనల మేరకు రోజూ ప్రగతిని సమీక్షిస్తామని పేర్కొన్నారు. సమీక్షలో డీఆర్ఓ రాజ్యలక్ష్మి, ఆర్డీఓ రమేష్, ఎస్డీసీ రాజేందర్గౌడ్, ఆయా మండలాల తహసీల్దార్లు పాల్గొన్నారు.
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ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల డిజిటలైజేషన్ వేగవంతంనారాయణపేట: పేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలో కొనసాగుతున్న ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై బుధవారం ఆర్డీఓ రమేష్ ఆధ్వర్యంలో అఖిలపక్ష సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల డిజిటలైజేషన్న్లో పురోగతిని వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులకు ఆర్డీఓ వివరించారు. మొత్తం 2,42,773 మంది ఓటర్లు ఉండగా.. ఇప్పటి వరకు 1,88,944 మంది ఓటర్ల డిజిటలైజేషనన్ పూర్తయిందని వివరించారు. యూఈఎఫ్లతో కలిపి మొత్తం 84.78 శాతం దరఖాస్తుల పరిశీలన ముగిసిందని.. ఇంకా 36,944 దరఖాస్తుల పరిశీలన పెండింగ్లో ఉందని పేర్కొన్నారు. మిగిలిన ప్రక్రియను వేగంగా పూర్తి చేసేందుకు అధికారులు, రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. డిజిటలైజేషనన్ను సకాలంలో పూర్తి చేసి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసేందుకు సహకరించాలని కోరారు. వినియోగదారుల చెంతకే బ్యాంకు సేవలు నారాయణపేట: వినియోగదారుల అవసరాలను నేరుగా తెలుసుకొని మెరుగైన బ్యాంకింగ్ సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో ‘షాప్ టు షాప్’ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. మహబూబ్నగర్ ప్రాంతీయ కార్యాలయం పరిధిలోని కస్టమర్ సర్వీస్ ఎక్సలెన్న్స్ కార్యక్రమంలో భాగంగా బుధవారం నారాయణపేటలోని వ్యాపార సంస్థలు, దుకాణాలను స్థానిక బ్రాంచి మేనేజర్ బి.నర్సప్ప సిబ్బందితో కలిసి సందర్శించారు. వ్యాపారులు, వినియోగదారులతో నేరుగా మాట్లాడి వారి అవసరాలను తెలుసుకున్నారు. బ్యాంకు ద్వారా అందించే పొదుపు, కరెంట్ ఖాతాలు, వ్యక్తిగత, గృహ, ఎంఎస్ఎంఈ, వ్యవసాయ రుణాలు, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు, బీమా, పెట్టుబడి పథకాలు తదితర సేవలపై అవగాహన కల్పించారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను వివరించారు. సురక్షితమైన, సులభమైన డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలను వినియోగించుకోవాలని ఖాతాదారులకు సూచించారు. కార్యక్రమంలో బ్యాంకు శాఖ మేనేజర్లు, అధికారులు, క్లరికల్, సబార్డినేట్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. బీసీ స్టడీ సర్కిల్లో ఉచిత శిక్షణ మహబూబ్నగర్ ఎడ్యుకేషన్: జిల్లాకేంద్రంలోని బీసీ స్టడీసర్కిల్లో గ్రూప్స్, ఆర్ఆర్బీ, ఎస్సెస్సీ, బ్యాకింగ్ వంటి పోస్టులకు ఉచిత శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు జిల్లా బీసీ సంక్షేమశాఖ అధికారి విష్ణునందన్, స్టడీ సర్కిల్ డైరెక్టర్ స్వప్న ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆసక్తి గల నారాయణపేట, మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాల అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో వచ్చే నెల14లోగా దరఖాస్తులు చేసుకోవాలని సూచించారు. గతంలో శిక్షణ పొందిన వారు అనర్హులని, మరింత సమాచారం కోసం 74167 31371 నంబర్ను సంప్రదించాలని కోరారు. సమాజ సేవలో పీయూ ముందుంటుంది మహబూబ్నగర్ ఎడ్యుకేషన్: సమాజ సేవలో పీయూ ముందుంటుందని వీసీ శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ధర్మాపూర్లో పీయూఎంఎస్డబ్ల్యూ విభాగం, ఎస్వీఎస్ ఆస్పత్రి ఆధ్వర్యంలో మెడికల్ క్యాంపును ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకు ఆరోగ్యం విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించేందుకు పీయూ తనవంతుగా సేవలు అందిస్తుందన్నారు. ఎక్కడికో వెళ్లి వైద్యపరీక్షలు చేయించుకోకుండా గ్రామానికి వచ్చిన వైద్యులతో పరీక్షలు చేయించుకుని మందులు తీసుకోవాలని కోరారు. ఎంఎస్డబ్ల్యూ విద్యార్థులు పుస్తక విజ్ఞానంతోపాటు సామాజిక అంశాలపై అవగాహన పెంచుకోవాలని, కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన అధ్యాపకులు, విద్యార్థులను అభినందించారు. కార్యక్రమంలో రి జిస్ట్రార్ రమేష్బాబు, సర్పంచ్ రాజుగౌడ్, డాక్టర్లు పవన్కుమార్, సింధు, మణికంఠరాజు, ఆప్రీన్, విజయ, అంజని, మనోహర్, అధ్యాపకుడు గాలెన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వీడని మరమ్మత్తుఎంజీకేఎల్ఐలో ఐదేళ్ల క్రితం పాడైన పంపు మోటార్లు కొల్లాపూర్: నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి జిల్లాల్లోని లక్షలాది ఎకరాలకు సాగునీరు, ఉమ్మడి పాలమూరు– రంగారెడ్డి జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాలకు తాగునీరు అందించే ఉద్దేశంతో మహాత్మగాంధీ కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల (ఎంజీకేఎల్ఐ) పథకం చేపట్టారు. ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన 5 మోటార్ల ద్వారా ఏటా కృష్ణానదికి వరదలు వచ్చిన సమయంలో నీటిని ఎత్తిపోసి.. కాల్వల ద్వారా రిజర్వాయర్లు, చెరువులు నింపుతూ సాగు, తాగునీటిని అందించాల్సి ఉంటుంది. ఇంతటి ప్రాధాన్యం గల ఎత్తిపోతల పథకం అడుగడుగునా నిర్లక్ష్యానికి గురవుతోంది. గత ఐదేళ్ల క్రితం పాడైన రెండు మోటార్లు నేటికీ మరమ్మతుకు నోచుకోవడం లేదంటే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవచ్చు. వివిధ రకాల కారణాలు చెబుతూ అధికారు లు కాలయాపన చేస్తుండటంతో.. మిగతా మూడు మోటార్లతోనే నిరంతరం నీటిని ఎత్తిపోయాల్సి వస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ దీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతుండటంతో వాటిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఇదీ పరిస్థితి.. కేఎల్ఐ ప్రాజెక్టులోని ఎల్లూరు పంప్హౌజ్ నుంచి నీటిని ఎత్తిపోసి.. ఎల్లూరు, సింగోటం, జొన్నల బొగుడ, గుడిపల్లి గట్టు రిజర్వాయర్లతో పాటు వాటికి అనుసంధానంగా ఉన్న చెరువులను నింపుతున్నారు. ఎల్లూరు పంప్హౌజ్లో నీటి ఎత్తిపోతల కోసం 5 మోటార్లను ఏర్పాటుచేశారు. వీటిలో రెండు మోటార్లు పాడయ్యాయి. ఐదేళ్ల క్రితం పంప్హౌజ్లోకి నీరు చేరుకోవడంతో ఒక మోటార్, రెండున్నర ఏళ్ల క్రితం మరో మోటార్ దెబ్బతింది. వీటికి మరమ్మతు చేపట్టడంలో ఆలస్యం అవుతుండటంతో మూడు మోటార్లతోనే నీటి ఎత్తిపోతలు కొనసాగుతున్నాయి. వివిధ రకాల కారణాలతో సమస్య పరిష్కరించని అధికారులు ఎల్లూరు పంప్హౌజ్లో మూడు పంపులతోనే ఎత్తిపోతలు దీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతుండటంతో ప్రాజెక్టుపై తీవ్రభారం తాజాగా వరదలు వచ్చే సీజన్ కావడంతో ఈసారి అదే పరిస్థితి పూర్తిగా నిలిపివేస్తేనే.. ప్రాజెక్టులో మోటార్ల మరమ్మతుకు పలు రకాల సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్, రంగారెడ్డి జిల్లాలకు తాగునీటిని సరఫరా చేసే మిషన్ భగీరథ స్కీం కేఎల్ఐ ప్రాజెక్టుకు అనుసంధానంగా ఉండటంతో రెగ్యులర్గా నీటి ఎత్తిపోతలు కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో మోటార్ల మరమ్మతుకు ఆటంకాలు ఏర్పడుతున్నాయి. మోటార్లకు మరమ్మతు చేయాలంటే నీటి ఎత్తిపోతలు కొంతకాలం పాటు పూర్తిగా నిలిపివేయాల్సి ఉంటుంది. పాలమూరు ప్రాజెక్టు పూర్తిగా అందుబాటులోకి వస్తేనే.. కేఎల్ఐ ప్రాజెక్టు ద్వారా నీటి ఎత్తిపోతలు నిలిపివేసేందుకు వీలు ఏర్పడుతుంది. పాలమూరు ప్రాజెక్టు ద్వారా నీటి సరఫరా ప్రారంభమయ్యే వరకు మోటార్లకు మరమ్మతు చేపట్టడం కష్టమేనని అధికారులు చెబుతున్నారు.
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‘మధ్యాహ్నం’లో ఇష్టారాజ్యం..!● విద్యార్థులు గైర్హాజరు.. భోజన లెక్కల్లో మాత్రం హాజరు? ● బోర్డుకే పరిమితమైన మెనూ ● కలెక్టర్ చర్యలు తీసుకున్నా.. మారని తీరు! –8లో uనారాయణపేట: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల కు అందించాల్సిన మధ్యాహ్న భోజన పథకం మె నూ గాడి తప్పుతోంది. పాఠశాలల్లో రోజూ నిర్ణ యించిన మెనూ ప్రకారం భోజనం అందించాల్సి ఉన్నప్పటికీ కొన్నిచోట్ల వంట ఏజెన్సీలు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. పాఠశాలకు విద్యార్థులు రాకపోయినా.. వారి పేర్లతో భోజనం వండినట్లు లెక్కలు చూపుతున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. జిల్లాలోని 466 ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత, ఉన్నత పాఠశాలల్లో 52,188 మంది విద్యార్థులు చదువుతుండగా.. రోజువారీగా సగటున 85 శాతం మంది మాత్రమే హాజరవుతున్నట్లు అధికా రుల గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. విద్యార్థుల హాజ రును బట్టి బియ్యం కొలతలు వంట ఏజెన్సీలకు ఇస్తున్నప్పటికీ.. కొన్ని పాఠశాలల్లో మాత్రం గైర్హాజరైన విద్యార్థులకూ భోజనం వండినట్లు లెక్కలు చూపుతున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. రోజుకు 40 క్వింటాళ్లు.. విద్యార్థుల భోజనానికి అవసరమైన బియ్యాన్ని ముందుగానే పాఠశాలలకు సరఫరా చేస్తున్నారు. రోజుకు 40 క్వింటాళ్ల వరకు బియ్యం వినియోగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అసలు ఎంతమంది విద్యార్థులు భోజనం చేశారు? ఎంత బియ్యం వండారు? ఎంత మిగిలింది? అనే లెక్కలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. పర్యవేక్షణ కరువు.. మధ్యాహ్న భోజన సమయంలో మండల విద్యాశాఖ అధికారులు, సెక్టోరియల్ అధికారులు, హెచ్ఎంలు, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి పర్యవేక్షించాల్సి ఉన్నా.. పలుచోట్ల పర్యవేక్షణ కొరవడిందనే విమర్శలు ఉన్నాయి. దీంతో వంట ఏజెన్సీల నిర్వాహకులు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. విద్యార్థుల హాజరు, బియ్యం వినియోగం, వంట చేసిన పరిమాణంపై అధికారులు ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహించాలని తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు. మధ్యాహ్న భోజనం బుధవారం మెనూలో అన్నం, మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ కర్రీతో పాటు గుడ్డు ఇవ్వాలి. కానీ గుడ్డు ధర పెరిగిందని చెప్పి గుడ్డుకు బదులుగా అరటిపండు ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా అన్నంలో అప్పుడప్పుడు పురుగులు కూడా వస్తున్నాయి. భోజనం నాణ్యతపై అధికారులు దృష్టి సారించాలి. – శ్రీనివాస్, 9వ తరగతి విద్యార్థి, జడ్పీహెచ్ఎస్ దామరగిద్ద ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం మధ్యాహ్న భోజనం వండి విద్యార్థులకు వడ్డించకపోతే చర్యలు తప్పవు. ఎంఈఓలు, జీహెచ్ఎంలు, హెచ్ఎంలు, సెక్టోరియల్ అధికారులు పర్యవేక్షిస్తూ పరిశీలించాలి. వారంలో ఒక రోజు ఏదేని స్కూల్కు వెళ్లి మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పరిశీలిస్తా. విద్యార్థులకు నాణ్యమైన భోజనం అందించాలని వంట ఏజేన్సీలకు ఆదేశిస్తాం. ఎలాంటి పొరపాట్లు జరిగిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటాం. – గోవిందరాజు, జిల్లా విద్యాధికారి
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మైనర్లతో పనులు చేయించడం నేరంనారాయణపేట: జిల్లాకేంద్రంలో మైనర్ బాలుడి తో పనులు చేయిస్తున్న యజమానిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఆపరేషన్ ముస్కాన్ 12లో భాగంగా చైల్డ్ హెల్ప్లైన్, పోలీసులు, స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రతినిధులు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన తనిఖీల్లో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. వివ రాల ప్రకారం.. ఈ నెల16న మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల సమయంలో నారాయణపేట పట్టణంలో ని ఎంబీసీ చర్చి ఎదురుగా ఉన్న యాభైరోడ్డులో అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఓ ఆటో మెకానిక్ షెడ్డులో మైనర్ బాలు డు పనిచేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. విచారణలో బాలుడి వయసు 16 ఏళ్లు అని, అతడు పెద్దజట్రం గ్రామానికి చెందినవాడని అధికారులు నిర్ధారించారు. దీంతో బాలుడిని అక్కడి నుంచి రక్షించి, తదుపరి చర్యల కోసం సంబంధిత అధికారులకు అప్పగించారు. యజమానిపై కేసు నమోదు మైనర్ బాలుడిని పనిలో పెట్టుకున్న యజమానిని విచారించగా కర్ణాటకకు చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మైనర్ను పనిలో పెట్టుకున్న ఘటనపై మంగళవారం బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 146, జువైనల్ జస్టిస్ చట్టంలోని సెక్షన్ 79 తదితర నిబంధనల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. బాల కార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలనే లక్ష్యం బాలలను పనుల్లో పెట్టుకోకుండా, వారి హక్కులను కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం చేపడుతున్న చర్యల్లో భాగంగా ఆపరేషన్ ముస్కాన్ 12 కొనసాగుతోందని అధికారులు తెలిపారు. బాల కార్మికులను గుర్తించి, రక్షించేందుకు జిల్లావ్యాప్తంగా ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. బాలలతో పనులు చేయిస్తున్నట్లు సమాచారం ఉంటే సంబంధిత అధికారులకు తెలియజేయాలని సూచించారు. చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ సూపర్వైజర్ బాల్రాజ్, పోలీసు సిబ్బంది, విజయ్, ఎన్జీఓ ప్రతినిధులు ఈ తనిఖీల్లో పాల్గొన్నారు.
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ప్రయాణికులే రక్షణే ఆర్టీసీ బాధ్యతనారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్: ప్రయాణికుల ప్రా ణ రక్షణే మన ప్రధాన బాధ్యత అని, వారిని సురక్షితంగా గమ్య స్థానాలకు చేర్చడమే మన లక్ష్యమని నారాయణపేట డిపో మేనేజర్ ఆర్.రామ్మోహన్ అన్నారు. ఈ మేరకు మంగళవా రం ఆర్టీసీ డీపో సమావేశ మందిరంలో ప్రైవేట్ డ్రైవర్లకు అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ప్రయాణికులకు భద్రత, భరోసా కల్పిస్తూ సురక్షిత ప్రయా ణం అందించడంలో డ్రైవర్ల పాత్ర ఎంతో కీలకమన్నారు. డ్రైవర్లు మానసికంగా, శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, ఆర్టీసీ బస్సుల నిర్వహణ, ప్రయాణ నియమాలపై పూర్తి అవగాహ న కలిగి ఉండాలని సూచించారు. అప్పుడే ప్రయాణికులను ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సురక్షితంగా వారి గమ్యస్థానాలకు చేర్చే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. ముఖ్యంగా ప్రయాణికులు ఎక్కడ ఆపినా గౌరవంతో బస్సును ఎక్కించుకోవాలని, వారితో మర్యాదపూర్వకంగా మెలగాలన్నారు. 25న లక్ష్మీచెన్నకేశవుడికి లక్ష పుష్పార్చన జడ్చర్ల టౌన్: మండలంలోని గంగాపురం శ్రీలక్ష్మీచెన్నకేశవస్వామికి ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని శనివారం లక్ష పుష్పార్చన నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆలయ ఈఓ దీప్తిరెడ్డి మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఉదయం 10.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు వేడుక కొనసాగుతుందన్నారు. అనంతరం 4 గంటలకు అమ్మవారికి కుంకుమార్చన ఉంటుందన్నారు. తెల్లవారుజామన సుప్రభాత సేవతో ప్రారంభమయ్యే వేడుక 6.30 గంటలకు పంచామృతాభిషేకం, 9గంటలకు పుణ్యాహవాచనం, రుత్విక్వరణం, సాయంత్రం 5 గంటలకు ప్రదోశ పూజ, రాత్రి 9 గంటలకు శయనోత్సవం జరిపించి మరుసటి రోజు ఆదివారం 7 గంటలకు స్వామికి సహస్రనామార్చన, 8 గంటలకు మహానివేదన చేస్తామన్నారు. కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని ఆమె కోరారు. అతిథి అధ్యాపకులకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం మహబూబ్నగర్ ఎడ్యుకేషన్: దేవరకద్ర డిగ్రీ కళాశాలలో గెస్టు లెక్చరర్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ప్రిన్సిపల్ పద్మావతి తెలిపారు.వృక్షశాస్త్రం, రసాయనశాస్త్రం, కామ ర్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్, అర్థశాస్త్రం, ఇంగ్లిష్, చరిత్ర, గణితం, భౌతికశాస్త్రం, రాజనీతిశాస్త్రం, తెలుగు, జంతుశాస్త్రం సబ్జెక్టుల పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. నెట్, సెట్, పీహెచ్డీ అర్హత ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుందని, గురువారంలోగా కళాశాలలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని, శుక్రవారం ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తామని చెప్పారు.
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కరువు.. ఛాయలుప్రశ్నార్థకంగా మారుతున్న జూరాల ఆయకట్టు సాగు ● సాగునీటి కోసం అన్నదాత ఎదురుచూపు ● వర్షాలు కురవక నోరెళ్లబెట్టిన జలాశయం ● జిల్లాలో 85 వేల ఎకరాల ఆయకట్టుపై ప్రభావం అమరచింత: ప్రస్తుత ఖరీప్ సాగుపై అన్నదాతల్లో ఆందోళన మొదలయింది. వానాకాలం సీజన్ అర్ధభాగం ముగిసినా ఇప్పటికీ జలాశయాలు నోరెళ్లబెట్టి ఉన్నాయి. మునుపెన్నడు లేని విధంగా ఈ ఏడాది జూరాల ఆయకట్టు రైతులు సాగునీటి కోసం ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితులు దాపరించాయి. ఆరుద్ర కార్తీ నాటికి వరి నాడుమడులు సిద్ధం చేసుకుని వరినాట్లను వేసుకునే పనుల్లో నిమగ్నమయ్యే ఆయకట్టు రైతులు నేడు సాగునీటి కోసం కళ్లలో ఒత్తులు పెట్టుకుని మేఘాల వైపు ఆశగా చూసే దుస్థితి నెలకొంది. ప్రాజెక్టు ప్రారంభమైన నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వానాకాలంలో పంటలకు సాగునీరు అందని దాఖలాలు లేవని అన్నదాతలు అంటున్నారు. జూరాల ప్రాజెక్టు కుడి, ఎడమ కాల్వల పరిధిలో 1.20 లక్షల ఎకరాలు సాగులోకి వస్తున్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం వర్షాకాలంలో పూర్తి స్థాయిలో ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించి, యాసంగి సాగులో మాత్రం కొంత ఆయకట్టుకు కోతలు విధించేవారు. వారాబందీ పద్ధతిలో.. పదేళ్లుగా ప్రాజెక్టు అధికారులు సాగునీటి విడుదల విషయంలో పొదుపు చర్యలు పాటిస్తూ.. వారబందీ విధానం ప్రవేశపెట్టి వారంలో కేవలం 4 రోజులు మాత్రం నీరు ఆయకట్టుకు వదిలేవారు. మూడేళ్లుగా ప్రాజెక్టు బ్యాక్ వాటర్లో నీటి నిల్వలు పూర్తిగా తగ్గుతుండటంతో ఎడమ కాల్వ పరిధిలో 20 వేల ఎకరాలు, కుడికాల్వ పరిధిలో 15 వేల ఎకరాలకు మాత్రమే సాగునీటిని అందించి మిగిలిన ఆయకట్టుకు క్రాప్ హలీడే ప్రకటించేవారు. గత యాసంగిలో సైతం కుడి, ఎడమ కాల్వల పరిధిలో 35 వేల ఎకరాలకు మాత్రమే సాగునీటిని వదిలారు. ఎడమ కాల్వ పరిధిలోనే.. జూరాల ప్రధాన ఎడమ కాల్వ పరిధిలోనే 85 వేల ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది. అమరచింత, ఆత్మకూర్, మదనాపురం, కొత్తకోట, పెబ్బేరు, శ్రీరంగాపురం, చిన్నంబావి, వీపనగండ్ల మండలాల వరకు సుమారు 35 కిలోమీటర్ల పొడవునా ఎడమ కాల్వ విస్తరించి ఉంది. ఎడమ కాల్వ వెంట సాగునీటిని విడుదల చేస్తేనే వీపనగండ్ల మండలంలోని గోపల్దిన్నె రిజర్వాయర్కు సైతం నీరు చేరే అవకాశం ఉండడంతో అక్కడి రైతులు సాగుపై అయోమయంలో ఉన్నారు. భూములు కోల్పోయిన వారికే సాగునీరు లేదు జూరాల ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో భూమలను కొల్పోయిన నందిమల్ళ, ములమళ్ళ గ్రామాల రైతులకు సాగునీరును ఇవ్వడంలో అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సమాంతర కాల్వ పేరిట ప్రాజెక్టులో ఉన్న నీటిని ముందు మండలాలకు తరలించుకుని వెలుతున్న పట్టించుకునే పాలకులే కరువయ్యారు. నీటి తరలింపు వ్యవహరంలో తమ రైతుల పొట్టకొట్టి వ్యవసాయంకు దురం చేస్తున్నారు. – భాస్కర్రెడ్డి, రైతు, నందిమళ్ల
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అశ్వారావుపేటలో విక్రయించా..7 ఎకరాల్లో ఆయిల్పాం సాగుచేశా. ఇటీవల కోత ప్రారంభించి, గెలలను అశ్వారావుపేటలో విక్రయించా. టన్ను రూ.23 వేల వరకు ధర అందుతోంది. ఏడాదిలో 9 నెలలు పంట దిగుబడి వస్తుంది. స్థానికంగానే పరిశ్రమ ఉంటే రైతులకు మరింత ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లాలో పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేసేందుకు స్థానిక మంత్రి, అధికారులు కృషిచేయాలి. – సంతోష్రెడ్డి, ఆయిల్పాం రైతు, మాద్వార్, మక్తల్ మండలం జిల్లాలో ఆయిల్పాం పంట సాగు ప్రస్తుతం 7 వేల ఎకరాలకు చేరువలో ఉంది. మరో 2 నుంచి 3 వేల ఎకరాలు సాగుచేసేలా రైతులను ప్రోత్సహిస్తున్నాం. 10 వేల ఎకరాలు పూర్తిచేస్తే మన జిల్లాలోనే పరిశ్రమ ప్రారంభమవుతుంది. జిల్లాలో కోస్గి, మక్తల్లో పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు, నర్వ, మరికల్ మధ్య ప్రభుత్వ నర్సరీ, ఆయిల్పాం పరిశ్రమ ఏర్పాటు కోసం 40 ఎకరాలు భూ కేటాయింపు అయ్యింది. – సాయిబాబ, జిల్లా ఉద్యాన శాఖాధికారి, నారాయణపేట
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మోసగాళ్లతో అప్రమత్తంగా ఉండాలినారాయణపేట: ప్రస్తుత సమాజంలో వివి ధ రూపాల్లో జరుగుతున్న మోసాలపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల ని ఎస్పీ డాక్టర్ వినీత్ సూచించారు. మంగళవారం విలేకర్లతో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఎస్పీ మాట్లాడుతూ..అమాయకలను లక్ష్యంగా చేసుకు ని కేటుగాళ్లు ఉద్యోగాలు, పెట్టుబడులు, రుణాలు, బంగారం, స్థలాలు, ఆన్లైన్ వ్యాపా రాలు, లక్కీ డ్రాలు, విదేశీ ఉద్యోగాల పేరుతో మోసగిస్తున్నారని తెలిపారు. ఆశ చూపి.. వసూళ్లు తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక లాభాలు, సులభంగా రుణం, తక్షణ ఉద్యోగం, లక్కీ డ్రా వంటి ఆశాజనక మాటలతో ప్రజలను నమ్మించి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి ప్రకటనలు, సోషల్ మీడియా పోస్టులు, ఫోన్కాల్స్, మెసేజ్లను నమ్మి ఎవరూ మోసపోవద్దని కోరారు. నకిలీ పత్రాలతో మోసాలు నకిలీ రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు చూ పించి స్థలాలు, ఇళ్లు విక్రయిస్తున్నట్లు నటిస్తూ కొందరు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారన్నారున్నారు. ఆస్తుల కొనుగోలు సమయంలో సంబంధిత పత్రాలను పూర్తిగా పరిశీలించి, అధికారిక ధ్రువీకరణ తీసుకున్న తర్వాతే లావాదేవీలు జరపాలని సూచించారు. క్యూఆర్ కోడ్ పేరుతో దోపిడీ సోషల్ మీడియా ద్వారా పరిచయాలు పెంచుకుని డబ్బులు అడగడం, ఫేక్ అకౌంట్లతో మోసాలు చేయడం, క్యూ ఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయమని చెప్పి బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి నగదు కాజేయడం వంటి ఘటనలు పెరుగుతున్నా యని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఉద్యోగాల పేరుతో జాగ్రత్త విద్యార్థులు, యువత ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించే సమయంలో ప్రభు త్వ గుర్తింపు ఉన్న సంస్థలను మాత్రమే సంప్రదించాలని సూచించారు.ముందస్తు గా డబ్బులు చెల్లించాలని కోరే సంస్థలు, వ్యక్తుల తో అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపారు. మహిళలు బంగారం, చిట్ఫండ్లు, ఆన్లైన్ షాపింగ్ వంటి విషయాల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. పోలీసులకు సమాచారం ఎవరైనా మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే సమీప పోలీస్స్టేషన్కు సమాచారం ఇవ్వాలని ఎస్పీ కోరారు. చీటింగ్ కేసులపై జిల్లా పోలీస్ శాఖ కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందని, మోసగాళ్లపై చట్టపరంగా చర్యలు చేపడతామని స్పష్టం చేశారు. ప్రజల అప్రమత్తతే మోసాలకు అడ్డుకట్ట వేయగలదని, అనుమానం వచ్చిన వెంటనే పోలీసులను సంప్రదించాలని జిల్లా ఎస్పీ సూచించారు.
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ముందస్తు సమాచారం ఏది?పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాలిపోవడంతో ఎస్ఈ స్వయంగా మక్తల్కు వచ్చి పరిస్థితిని పరిశీలించడం, వెంటనే నూతన ట్రాన్స్ఫార్మర్ను ఏర్పాటు చేయడంపై సానుకూల స్పందన వ్యక్తమవుతోంది. కానీ 132 కేవీ విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేయాల్సి ఉంటుందని ట్రాన్స్కో అధికారులకు తెలిసినప్పటికీ రైతులు, వినియోగదారులకు సమాచారం అందించడంలో విఫలమయ్యారనే విమర్శ లు వినిపిస్తున్నాయి. కనీసం గ్రామాల వారీగా సరఫరా నిలిచే సమయం, పునరుద్ధరణ వివరాలను తెలియజేసి ఉంటే రైతులు కొన్ని పనులు వాయిదా వేసుకునేవారని, పొలాలకు కూలీలను తీసుకొచ్చేవారు కాదని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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చిగురించిన ‘ఆయిల్’ ఆశలుజిల్లాలో మూడు చోట్ల పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు ● చిత్తనూర్ వద్ద ఆయిల్పాం నర్సరీ, పరిశ్రమకు భూమి కేటాయింపు ● స్థానిక రైతులకు ప్రయోజనం ● ఇన్నాళ్లు ప్యాక్టరీ లేకపోవడంతో గెలల విక్రయానికి అవస్థలు ● జిల్లాలో 7 వేల ఎకరాల్లో సాగు –8లో u●నర్వ: దేశంలో నూనెగింజల ఉత్పత్తి తగ్గటం.. నూనెల వినియోగం గణనీయంగా పెరగడం కారణంగా ప్రతిఏటా రూ.70 వేల కోట్ల ఆయిల్ను దిగుమతి అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో డిమాండ్ మేర నూనె గింజల ఉత్పత్తిని పెంచాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయించి ఆయిల్పాం సాగును ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. ప్రారంభంలో ఆసక్తి చూపని రైతులు తదనంతరం ప్రభుత్వం అందిస్తున్న రాయితీలతో ముందుకు వస్తున్నారు. దీనికి తోడు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో టన్ను ఆయిల్పాం ధర రూ.24 వేల వరకు పలుకుతుండడంతో సాగుపై ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా పరిధిలో.. మొదట్లో పైలెట్ ప్రాజెక్టుగా నారాయణపేట జిల్లాలో 2020–21 ఏడాది ప్రారంభంలో 430 ఎకరాలు మాత్రమే ఆయిల్పాం సాగు ప్రారంభించిన అధికారులు 2021లో జిల్లాకు 4.60 లక్షల మొక్కలు దిగుమతి చేసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి 2025 వరకు ఉమ్మడి జిల్లాలో 33,999 ఎకరాల్లో విస్తరించగా.. నారాయణపేట జిల్లాలోనే 7 వేల ఎకరాల్లో ఆయిల్పాంను రైతులు సాగు చేస్తున్నారు. అయితే జిల్లాలో ఆయిల్పాం పరిశ్రమ అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఖమ్మం జిల్లాలోని అశ్వారావుపేటకు గెలలను తరలిస్తున్నారు. దీంతో రవాణా ఖర్చులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. గతేడాది జిల్లాలో ఆయిల్ఫెడ్ కార్పొరేషన్కు చైర్మన్ జంగా రాఘవరెడ్డి పర్యటించి రూ.300 కోట్లతో ఆయిల్పాం పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించగా.. మరికల్ మండలం చిత్తనూర్ వద్ద 80 ఎకరాల్లో పరిశ్రమ ఏర్పాటు కోసం స్థలం సేకరణలో భాగంగా దాదాపు 40 ఎకరాలు కేటాయింపు కొలిక్కివచ్చింది. కోస్గి, మక్తల్లో ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి సైతం సీఎం రేవంత్రెడ్డిని కోరడంతో ఆయిల్పాం రైతులకు ఆశలు రెట్టింపయ్యాయి. జిల్లాలు ఎకరాలు నారాయణపేట 6,907 వనపర్తి 6,400 జోగుళాంబ గద్వాల 7,700 నాగర్కర్నూల్ 7,692 మహబూబ్నగర్ 5,300 మొత్తం 33,999
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కాలిపోయిన పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్మక్తల్ 33 కేవీ సబ్స్టేషన్లో ఘటన ● 8 గంటలపాటు విద్యుత్ సరఫరా అంతరాయం ● 4 సబ్స్టేషన్లపై ప్రభావం ● త్రీఫేజ్ కరెంట్ లేక రైతుల అవస్థలు నారాయణపేట/మక్తల్: వర్షం.. ఈదురుగాలులు.. విద్యుత్ లైన్లు తెగిపడటంతో పెరిగిన లోడ్ వెరసి మక్తల్ 33 కేవీ సబ్స్టేషన్లో సోమవారం రాత్రి పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాలిపోయింది. దీంతో 8 గంటల పాటు విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. విషయం తెలిసిన వెంటనే ఎస్ఈ నవీన్కుమార్ మక్తల్ సబ్స్టేషన్ను సందర్శించి పరిస్థితిని పరిశీలించారు. మంగళవారం ఉదయం నుంచి విద్యుత్ శాఖ అధికారులు, సిబ్బంది యుద్ధప్రాతిపదికన పనులు చేపట్టి కాలిపోయిన ట్రాన్స్ఫార్మర్ను క్రేన్ సాయంతో తొలగించి, దాని స్థానంలో కొత్త పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ను ఏర్పాటు చేశారు. రైతులకు త్రీఫేజ్ కష్టాలు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో వ్యవసాయ బోర్లకు త్రీఫేజ్ కరెంట్ అందలేదు. సోమవారం సాయంత్రం నుంచి మంగళవారం ఉదయం వరకు పలు చోట్ల వానలు కురవడంతో పంటల సాగు పనులు ఊపందుకుంటున్న సమయంలో విద్యుత్ అంతరాయం రైతులను ఇబ్బందులకు గురిచేసింది. బోర్లు నడవకపోవడంతో కరిగెట చేసే పనులు నిలిచిపోయాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 8 గ్రామాలకు.. ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాలిపోవడంతో మక్తల్, చందాపూర్, దాసర్పల్లి, వన్నాయకుంట, తిర్మలాపూర్, సంగంబండ, గుర్లపల్లి, రుద్రసముద్రం, దండు తదితర గ్రామాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. సోమవారం రాత్రి 10 గంటల తర్వాత ఇతర పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ల నుంచి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో కొన్ని ప్రాంతాలకు విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. కొత్త ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏర్పాటు సమయంలో ప్రమాదం జరగకుండా ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా 132 కేవీ విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేశారు. దీంతో ఊట్కూర్, నేరడుగం, లింగంపల్లి, మక్తల్ సబ్స్టేషన్ల పరిధిలో ఉదయం 10.20 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6.30 గంటల వరకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది.
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నర్వ పెద్ద చెరువుకు ముప్పు..నర్వ పెద్ద చెరువు బఫర్ జోన్లో అక్రమంగా చేపల చెరువు నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఎలాంటి ప్రభుత్వ అనుమతులు లేకుండానే సర్వేనంబర్లు 107, 108లో సుమారు 30 ఎకరాల్లో భారీఎత్తున మట్టి పనులు చేపట్టి 70 శాతం నిర్మాణం పూర్తి చేశారు. నిర్మాణాలతో 300 ఎకరాల ఆయకట్టు, తాగునీటి వనరులు, పశువుల నీటి అవసరాలు, ఉందేకోడ్లోని సుమారు 100 ఎకరాల వ్యవసాయ భూములు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. చేపల చెరువు నుంచి వెలువడే కలుషిత నీరు యాంకీ చెరువులోకి చేరి నీటి నాణ్యత దెబ్బతింటుంది. సమగ్ర విచారణ జరిపి అక్రమ నిర్మాణాలు తొలగించడంతో పాటు బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అదనపు కలెక్టర్కు విన్నవించాం. – నర్వ, ఉందెకోడ్, యాంకి గ్రామాల ప్రజలు
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సరిహద్దులో తోడేళ్లు..!పేట్రేగుతున్న ఇసుకాసురులు –8లో uతెలంగాణ టు కర్ణాటక.. రాష్ట్ర సరిహద్దు నారాయణపేట జిల్లా మక్తల్ నియోజకవర్గం కృష్ణా మండలం టైరోడ్డు సమీపంలోని ఓ ఆశ్రమం వద్ద కృష్ణానది పరివాహకంలో గతేడాది ఇసుక మాఫియా ఆధ్వర్యంలో నదిలో సుమారు ఆరు కి.మీ.ల మేర మట్టి రోడ్డు వేశారు. ప్రస్తుతం దీన్ని వదిలేసిన ఇసుకాసురులు వాసునగర్ వద్ద రెండు, ముడుమాల్ వద్ద ఒకటి మొత్తంగా మూడు చోట్ల నదికి అడ్డంగా మట్టి రోడ్లు వేసి దందా కొనసాగిస్తున్నారు. వరద వచ్చినప్పడు నీరు సజావుగా వెళ్లేలా సిమెంట్ పైపులతో తూములు ఏర్పాటు చేశారు. నది ప్రవహిస్తున్న క్రమంలో తప్పితే మిగతా రోజుల్లో ఆయా ప్రాంతాల్లో జేసీబీ, హిటాచీలతో యథేచ్ఛగా ఇసుక తవ్వకాలు చేస్తున్నారు. పగలు నది నుంచి ఇసుకను తోడి సమీప పొలాల్లో డంప్ చేయడం.. రాత్రి 8 గంటల తర్వాత ఆయా ప్రాంతాల నుంచి కర్ణాటకకు చెందిన 12 చక్రాల బెంజ్ వాహనాల్లో యాద్గిరి, సైదాపూర్, గుల్బర్గా వంటి ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ఒక్కో బెంజ్ ఇసుకను దూరాన్ని బట్టి రూ.50 వేల నుంచి రూ.70 వేల వరకు విక్రయిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. ● తెలంగాణ సరిహద్దులోని నారాయణపేట జిల్లా కృష్ణా మండలంలో కృష్ణానది పరివాహకంలో దర్జాగా రోడ్లు వేసి నదీ గర్భాన్ని తోడుతున్నారు. భారీ యంత్రాలతో ఇసుక తవ్వకాలు చేపట్టి.. కర్ణాటకలోని పలు ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ● ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉచిత ఇసుకను వరంగా మార్చుకున్న ఆ రాష్ట్రంలోని ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా కూటమి నేతలు కొందరు తెలంగాణ బార్డర్ దాటిస్తూ దోపిడీకి తెగబడ్డారు. సరిహద్దులు దాటి రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాలకు రాత్రివేళల్లో ఇసుక రవాణా చేస్తున్నారు. ..రోజు, నెల వారీ మామూళ్లతో ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని కట్టిపడేసి, తెలంగాణ సరిహద్దు కేంద్రంగా దర్జాగా దందా కొనసాగిస్తున్నారు. ముఖ్యనేతల అండదండలతో ‘హద్దు’లు దాటిన ఇసుకాసురుల బాగోతంపై ‘సాక్షి’ ప్రత్యేక కథనం.. – సాక్షి ప్రతినిధి, మహబూబ్నగర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తాడిపత్రికి చెందిన ఓ అధికారిక రీచ్తో పాటు ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలోని కృష్ణా పరివాహకంలో ఇసుక తవ్వకాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. అక్కడి కూటమి నేతల సహకారంతో ఆయా ప్రాంతాల నుంచి అక్రమార్కులు ఇసుక వాహనాలను కర్నూలు మీదుగా జాతీయ రహదారి మార్గంలో గద్వాల జిల్లా పుల్లూరు టోల్ప్లాజా గుండా సరిహద్దు దాటిస్తున్నారు. తెలంగాణలోని ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్, రంగారెడ్డి జిల్లాలోని షాద్నగర్, హైదరాబాద్ తదితర ప్రాంతాలకు చేరవేస్తున్నారు. రాత్రివేళల్లో నిత్యం 50 నుంచి 60 వరకు బెంజ్ వాహనాల్లో ఇసుక రవాణా కొనసాగుతుండగా.. ఇందులో అధికంగా 16 టైర్ల లారీల్లోనే తరలిస్తున్నారు. అక్కడ రూ.10 వేలు.. ఇక్కడ రూ.లక్షఏపీ టు తెలంగాణ.. ఏపీలోని తాడిపత్రి, కర్నూలు నుంచి తెలంగాణకు ఉచిత ఇసుక.. నారాయణపేట జిల్లా కృష్ణానదిలో దర్జాగా రోడ్లు వేసి దందా భారీ యంత్రాలతో తోడి కర్ణాటకలో పలు చోట్లకు తరలింపు బార్డర్లో మాఫియాకు ముఖ్య నేతల అండదండలు కృష్ణా మండలంలో నిర్వాహకుల బరితెగింపు ప్రశ్నించిన వారికి బెదిరింపులు, పలువురిపై దాడులు ఏీపలో ఉచిత ఇసుక నేపథ్యంలో అక్కడ ఒక లారీ లేదా బెంజ్ లోడ్కు రూ.10 వేల నుంచి రూ.12 వేలు మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు. చౌకగా లభిస్తుండడంతో ఇసుక మాఫియా హైదరాబాద్ తదితర ప్రాంతాలకు తరలించి దూరాన్ని బట్టి టన్నుకు రూ.1,800 నుంచి రూ.2,200 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. మొత్తంగా 16 టైర్ల బెంజ్ ఇసుక (47 టన్నులు.. అయితే పరిమితి మించి అదనంగా 25 నుంచి 30 టన్నుల వరకు వేస్తారు)ను కనిష్టంగా రూ.84 వేలు, గరిష్టంగా రూ.లక్ష వరకు అమ్ముతూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నట్లు తెలిసింది.
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సీజనల్ వ్యాధులతో జాగ్రత్త : డీఎంహెచ్ఓనారాయణపేట: వర్షాకాలంలో డెంగీ, మలేరియా, చికున్గున్యా, విష జ్వరాలు, విరేచనాలు వంటి సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలే ప్రమాదం ఉన్నందున జిల్లా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ అధికారి డా. జయచంద్రమోహన్ సోమవారం ఒక ప్రకటనలో సూచించారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇంటి పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని, వారానికి ఒకరోజు ‘డ్రై డే‘ పాటించి ఇంటి లోపల, బయట నీరు నిల్వ ఉండకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. నీటిట్యాంకులు, డ్రమ్ములు, బకెట్లు, ఇతర నీటి నిల్వ పాత్రలపై తప్పనిసరిగా మూతపెట్టి ఉంచాలని, దోమ తెరలు, దోమ నివారణ సాధనాలను వినియోగించడంతో దోమ కాటుకు దూరంగా ఉండాలని పేర్కొన్నారు. తాగునీటిని మరిగించి లేదా శుద్ధిచేసి మాత్రమే వినియోగించాలని.. జ్వరం, తీవ్రమైన తలనొప్పి, కళ్ల వెనుక నొప్పి, ఒళ్లునొప్పులు, వాంతులు, విరేచనాలు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని, వారి సలహా లేకుండా మందులు వాడరాదన్నారు. సీజనల్ వ్యాధులపై సమాచారం, సలహాలు, సాయం కోసం జిల్లా ఆరోగ్యశాఖ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 76800 50297ను సంప్రదించాలని సూచించారు. వైద్య కళాశాలలో సీట్లు పెంచాలి : బీఆర్ఎస్ నారాయణపేట: జిల్లాకేంద్రంలోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో ప్రస్తుతం ఉన్న 50 ఎంబీబీఎస్ సీట్లను 150కు పెంచాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే, బీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎస్.రాజేందర్రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. సోమవారం జిల్లాకేంద్రంలో నిర్వహించిన విలేకర్ల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాలల్లో 150 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఉండగా.. నారాయణపేట కళాశాలను మాత్రం 50 సీట్లకే పరిమితం చేయడం జిల్లా విద్యార్థులకు తీవ్ర అన్యాయమని పేర్కొన్నారు. జిల్లాకు చెందిన పేద, మధ్యతరగతి విద్యార్థులు వైద్య విద్యను అభ్యసించాలనే ఆశతో ఉన్నప్పటికీ, పరిమిత సీట్ల కారణంగా అవకాశాలు కోల్పోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వెనుకబడిన నారాయణపేట జిల్లాలో విద్యా సౌకర్యాలను మరింత మెరుగుపర్చడం ప్రభుత్వ బాధ్యతన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, సంబంధిత అధికారులు వెంటనే స్పందించి మెడికల్ కౌన్సిల్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా అవసరమైన మౌలిక వసతులు కల్పించి సీట్ల సంఖ్య పెంపునకు తగిన చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్, జిల్లా అభివృద్ధిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ అంశాన్ని అత్యంత ప్రాధాన్యంతో పరిశీలించి త్వరితగతిన సానుకూల నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరారు. వైభవంగా జగన్నాథుడి రథయాత్ర నారాయణపేట: జిల్లాకేంద్రంలో సోమవారం పూరి జగన్నాథుడి రథయాత్రను వైభవంగా నిర్వహించారు. సరాఫ్బజార్లోని బసవేశ్వర ఆలయం నుంచి ప్రారంభమైన రథయాత్ర మెయిన్న్రోడ్, పాత బస్టాండ్, సత్యనారాయణ చౌరస్తా మీదుగా ఎస్ఆర్ గార్డెన్స్ వరకు సాగింది. వందలాది మంది భక్తులు రథాన్ని లాగుతూ భక్తిగీతాలు ఆలపించారు. కోలాట ప్రదర్శనలు, భజన బృందాల కీర్తనలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. మార్గమధ్యంలో భక్తులు పూల చల్లుతూ స్వాగతం పలికి పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం జగన్నాథుడు, బలరాముడు, సుభద్రాదేవి ఉత్సవ విగ్రహాలకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి 56 రకాల మహా నైవేద్యాలు సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమానికి హాజరైన భక్తులకు నిర్వాహకులు అన్నదానం చేశారు. పీయూలో పీజీ పరీక్షలు ప్రారంభం మహబూబ్నగర్ ఎడ్యుకేషన్: పాలమూరు యూనివర్సిటీలో పీజీ నాలుగో సెమిస్టర్ పరీక్షలు సోమవారం ప్రారంభమయ్యాయి. పీజీ కళాశాల పరీక్ష కేంద్రాన్ని వీసీ శ్రీనివాస్ తనిఖీ చేశారు. పరీక్షకేంద్రాల్లో పూర్తిస్థాయిలో వసతులు కల్పించాలని, మాస్ కాపీయింగ్కు అవకాశం లేకుండా పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. ఆయన వెంట కంట్రోలర్ ప్రవీణ, ప్రిన్సిపల్ మధుసూదన్రెడ్డి, కృష్ణయ్య, గౌస్ తదితరులు ఉన్నారు.
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బాధిత కుటుంబాలకు అండగా ఉంటాంనారాయణపేట: సిబ్బంది సంక్షేమానికి తెలంగాణ పోలీసుశాఖ అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తోందని.. విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన పోలీసుల కుటుంబాలకు అన్నివిధాలుగా అండగా ఉంటామని ఎస్పీ డా. వినీత్ తెలిపారు. దివంగత ఏఆర్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ కె.బాలనర్సింహులు సతీమణి భారతమ్మకు గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్న్స్ కింద మంజూరైన రూ.5 లక్షల చెక్కును సోమవారం తన కార్యాలయంలో అందజేసి మాట్లాడారు. ప్రజల భద్రత కోసం పోలీసు సిబ్బంది తమ ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా విధులు నిర్వర్తిస్తారని.. అలాంటి సిబ్బంది కుటుంబాల సంక్షేమాన్ని ప్రభుత్వం, పోలీసుశాఖ అత్యంత బాధ్యతగా భావిస్తోందని పేర్కొన్నారు. విధి నిర్వహణలో లేదా ఇతర పరిస్థితుల్లో మరణించిన పోలీసు సిబ్బంది కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అందించే బీమా, సంక్షేమ పథకాలు, ఆర్థిక సాయం సకాలంలో అందేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వివరించారు. బాధిత కుటుంబాలు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా అన్ని ప్రయోజనాలు త్వరితగతిన అందించేందుకు జిల్లా పోలీసు యంత్రాంగం కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. చెక్కు తీసుకున్న భారతమ్మ ప్రభుత్వం, పోలీసుశాఖకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఆర్ఐ విజయభాస్కర్, డీపీఓ సూపరింటెండెంట్ శ్యాంసుందర్రాజుతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
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బెదిరింపులు.. దాడులుఅక్రమ ఇసుక దందాతో వేసిన పంటకు నీరందించే పైపులైన్లు దెబ్బతింటున్నాయని రైతులు ప్రశ్నించగా.. వారిపై మాఫియా దాడులకు పూనుకుంటోంది. మూడుమాల్కు చెందిన ఓ రైతుపై 8 నెలల క్రితం దాడులకు తెగబడింది. దీంతోపాటు ప్రశ్నించిన పలువురిని బెదిరింపులకు గురిచేసినట్లు సమాచారం. దీనిపై కృష్ణా పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ పోలీసులు పట్టించుకోవడం లేదని బాధితులు చెబుతున్నారు. అడ్డొస్తే చంపేస్తామని దందా నిర్వాహకులు బెదిరించడంతో ఓ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి ఈ విషయాన్ని నారాయణపేట జిల్లా పోలీస్ ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా.. స్పందన కరువైందని తెలుస్తోంది.
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కష్టాల్లో కౌలు రైతు!● అందని ప్రభుత్వ ఫలాలు ● పెట్టుబడి సాయానికి వడ్డీ వ్యాపారులే దిక్కు ● ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతం మరికల్: సాగు భూములు లేని పలువురు ఇతరు ల భూములను కౌలుకు తీసుకొని పంటలు పండిస్తున్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతుల కు అందించే పలు సంక్షేమ పథకాలు వారికి వర్తించక పోవడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పంట పె ట్టుబడి సాయానికి వడ్డీ వ్యాపారులను ఆశ్రయి స్తూ ఆర్థికంగా నష్టపోతున్నారు. కౌలు రైతుల ను ఆదుకుంటామని కాంగ్రెస్పార్టీ ఎన్నికల సమయంలో హామీ ఇచ్చినా నేటికీ అమలు కావడం లేదు. గుర్తింపు కరువు.. కౌలు రైతులకు అధికారిక గుర్తింపు లేకపోవడంతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందజేస్తున్న పెట్టుబడి సాయం భూ యజమానుల ఖాతాల్లో నేరుగా జమవుతోంది. బ్యాంకు రుణాలు ఇవ్వకపోవడంతో పెట్టుబడికి వడ్డీ వ్యాపారులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. సకాలంలో వర్షాలు కురవక, పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర లభించక అప్పు ల పాలవుతున్నారు. యాసంగిలో ప్రభుత్వం ఆ న్లైన్ విధానంలో రైతులకు ఎరువులను సరఫరా చేస్తుండటంతో కౌలు రైతులకు అందక పంట దిగుబడి కూడా తగ్గిందనే చెప్పవచ్చు. పండిన కొద్దిపాటి పంటను విక్రయించేందుకు భూ యా జమాన్య హక్కులు లేకపోవడంతో దళారులకు తక్కువ ధరకు విక్రయించి నష్టాల పాలయ్యారు. కొందరు భూ యజమానులు, ఇతరులను ప్రాధేయపడి పంట ఉత్పత్తులను అమ్ముకున్నారు. భూ యజమానుల ఖాతాల్లో జమైన నగదును సకా లంలో కౌలు రైతులకు బదిలీ చేయకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న ఘటనలున్నాయి. పది ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకొని వరి సాగు చే స్తా. ప్రభుత్వం మా లాంటి కౌలు రైతులకు ప్రత్యేక గుర్తింపు కార్డు లు అందజేయాలి. నే రుగా మాకే పెట్టుబడి సాయం, బ్యాంకు రుణాలివ్వాలి. పంట ఉ త్పత్తులను విక్రయించేందుకు అవకాశం క ల్పిస్తే ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వం ఇచ్చి న హామీ మేరకు కౌలు రైతులను ఆదుకోవాలి. – మాసప్ప, కౌలు రైతు, మరికల్ రెండు ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకొని పత్తి వేశా. ప్రైవేట్లో రూ.3 వడ్డీకి రూ.30 వేలు అప్పు చేసి పెట్టుబడి పెట్టా. ప్రభు త్వం కౌలు రైతులకు గు ర్తింపు కార్డులిచ్చి పెట్టుబడి సాయం ఖాతాలో జమ చేస్తే కాస్త ఉప యోగంగా ఉంటుంది. కౌలు రైతుల కష్టాలు ఏ ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడంతో పెట్టుబడి మీదపడి నష్టాలను చవిచూస్తున్నాం. – బాలప్ప, కౌలు రైతు, కన్మనూర్ పెట్టుబడి సాయం కౌలు రైతులకు అందాలంటే ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు రావాలి. అప్పుడే గ్రామాల వారీగా కౌలు రైతులను గుర్తించి వారికి గుర్తింపు కార్డులు అందించి పెట్టుబడి సాయం అందేలా చూస్తాం. – సక్రియనాయక్, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి
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ఎలాంటి అనుమతులు లేవు..అనుమతులు లేకుండా అక్రమంగా ఇసుక రవాణ చేసే వారిపై చట్టరీత్య చర్యలు తీసుకుంటాం. అక్రమ ఇసుక రవాణను అడ్డుకునే వారిపై దాడులు చేసే వారిపై కేసులు నమోదు చేస్తాం. కర్ణాటకకు చెందిన రౌడీషీటర్ అక్రమ ఇసుక రవాణలో పాత్ర ఉన్నట్లు మా దృష్టికి రాలేదు. సీఐ రాంలాల్ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక టీంను ఏర్పాటు చేశాం. మక్తల్ నియోజకవర్గంలో కృష్ణ పరివాహక ప్రాంతంలో ఇసుకను రవాణా చేసేందుకు ప్రభుత్వ అధికారుల నుంచి ఎలాంటి అనుమతులు లేవు. – డా. వినీత్, ఎస్పీ, నారాయణపేట జిల్లా
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ప్రజావాణి అర్జీలు పరిష్కరించాలినారాయణపేట: అర్జీదారులు ఎన్నో ఆశలతో ప్రభు త్వ కార్యాలయాలకు వస్తారని, వారి ఫిర్యాదులను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా సంబంధితశాఖ అధికారి బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించి త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని రెవెన్యూ అదనపు కలెక్టర్ శ్రీను ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లోని ప్రజావా ణి సమావేశ మందిరంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన 32 మంది అర్జీదారులు తమ సమస్యలను అదనపు కలెక్టర్కు విన్నవించి వినతులు సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. అందిన అర్జీలను పెండింగ్లో ఉంచకుండా వెంటనే పరిశీలించి, నిబంధనల మేరకు త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఫిర్యాదుల పరిష్కార ప్రక్రియను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. కార్యక్రమంలో డీఆర్ఓ రాజేశ్వరి, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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నిర్మాణం.. వివాదాస్పదం!మార్కెట్యార్డులో సా..గుతున్న షెడ్ నిర్మాణం –8లో uపనులు నత్తనడకన సాగుతుండటంపై రైతులు, కమిషనన్ ఏజెంట్లు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పనులు ప్రారంభించి సుమారు రెండు నెలలు గడుస్తున్నా.. ఆశించిన స్థాయిలో సాగడం లేదని చెబుతున్నారు. వచ్చే సీజనన్ వరకు పనులు పూర్తవుతాయా లేదా అన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. షెడ్ కోసం పిల్లర్లు నిర్మించడంతో వ్యాపార కార్యకలాపాలు దెబ్బతింటాయని వ్యాపారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దుకాణాల ఎదుటే పిల్లర్లు ఉండటంతో రైతులు ధాన్యం తీసుకొచ్చిన వాహనాలు నిలపడం, ఉత్పత్తులు దించుకోవడం, రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడుతోందని చెబుతున్నారు. నిర్మాణంతో వ్యాపారం దెబ్బతినే పరిస్థితి రాకూడదని వారు కోరుతున్నారు. నారాయణపేట: జిల్లాకేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్యార్డులో రూ.2.40 కోట్లతో నిర్మిస్తున్న కవర్ షెడ్ నిర్మాణ పనులు నత్తనడకన కొనసాగుతున్నాయి. మరోవైపు నాణ్యతపైనా సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఒప్పందం ప్రకారం 9 నెలల్లో పనులు పూర్తి కావాల్సి ఉన్నా.. ప్రస్తుత పరిస్థితి చూ స్తే గడువులోగా కష్టమేనన్న అభిప్రాయాలు వెలువడుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా టెండర్ దక్కించుకున్న కాంట్రాక్టర్ పనులు చేపట్టాల్సి ఉండగా.. మార్కెట్ కమిటీ చైర్మనే సబ్ కాంట్రాక్టర్గా వ్యవహరిస్తున్నారన్న ప్రచారం సాగుతోంది. ఇప్పటికే పిల్లర్ల నిర్మాణం, డిజైనన్పై వివాదం కొనసాగుతుండగా.. పనుల నిర్వహణపై కూడా సందేహాలు వ్యక్తమవుతుండటం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఎత్తు తగ్గించారా..? షెడ్ ఎత్తు తగ్గించేందుకు నష్టపరిహారం పేరిట కమిషన్ ఏజెంట్ల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేశారన్న వ్యవహారం మార్కెట్యార్డులో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. షెడ్ నిర్మాణంతో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని పలువురు దుకాణదారులు జూన్ 6న మార్కెట్ కమిటీ చైర్మనన్ ఆర్.శివారెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఆయన పనులను పరిశీలించి ఇంజినీరింగ్ అధికారులతో చర్చించారు. సరి చేసేందుకు అయ్యే ఖర్చును దుకాణ యజమానులే భరించాల్సి ఉంటుందని.. ఒక్కొక్కరు రూ.5 వేలు ఇవ్వాలని కోరగా, చివరకు సుమారు 10 మంది దుకాణదారులు ఒక్కొక్కరు రూ.3 వేల చొప్పున ఇచ్చిన తర్వాతే ఎత్తు తగ్గించారనే చర్చ బహిరంగంగా సాగుతోంది. అధికారుల పర్యవేక్షణ కరువు.. రూ.2.40 కోట్లతో నిర్మిస్తున్న షెడ్ నిర్మాణ పనుల్లో పర్యవేక్షణ అధికారుల పాత్రపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. కేవలం పనులు చూసి వెళ్తున్నారే తప్ప క్షేత్రస్థాయిలో తలెత్తుతున్న సమస్యల పరిష్కారంపై చర్యలు కనిపించడం లేదని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దుకాణాల ఎదుటే పిల్లర్ల నిర్మాణం, ఎత్తులో మార్పులు, పనుల జాప్యం, డిజైన్పై అభ్యంతరాలు వస్తున్నా పట్టించుకోవడం లేదన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి. రూ.కోట్ల ప్రజాధనంతో చేపట్టిన పనుల్లో నాణ్యత, పారదర్శకత, వేగం అన్నింటినీ అధికారులు పర్యవేక్షించాల్సిన బాధ్యతను మరిచారన్నది కానవస్తుంది. రూ.2.40 కోట్లతో పనులు వ్యాపారానికి అడ్డంకిగా మారిందంటున్న ఏజెంట్లు సబ్ కాంట్రాక్టర్గా మారిన మార్కెట్ చైర్మన్? తూతూమంత్రంగా అధికారుల పర్యవేక్షణ
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పాత పింఛన్ అమలు చేయాలినారాయణపేట: దశాబ్దాల పాటు సేవ చేసిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి వృద్ధాప్యంలో కనీస జీవన భద్రత కూడా లేకపోవడం దురదృష్టకరమని సీపీఎస్ ఉద్యోగుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు స్థితప్రజ్ఞ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పాత పింఛన్ విధానం పునరుద్ధరించాలనే డిమాండ్తో సంఘం ఆధ్వ ర్యంలో నిర్వహించిన జన జాగరణ యాత్ర ఆదివారం జిల్లాకేంద్రానికి చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా లక్ష్మీగార్డెన్స్ వద్ద ప్రారంభమైన బైక్ ర్యాలీ అంబేడ్కర్ చౌరస్తా మీదుగా వీర సావర్కర్ చౌరస్తా వరకు కొనసాగింది. భారీ బైక్లో ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు అధికసంఖ్యలో పాల్గొని ‘సీపీఎస్ వద్దు–ఓపీఎస్ ముద్దు‘, ‘పాత పెన్షన్ మా హక్కు‘ అంటూ నినదించారు. ఈ సందర్భంగా వీరసావర్కర్ చౌరస్తాలో నిర్వహించిన కార్నర్ మీటింగ్లో ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఇటీవల నారాయణపేట జిల్లాలో రిటైర్డ్ అయిన ఉపాధ్యాయుడు వసంతరావుకు నెలకు రూ.3 వేలలోపే పింఛన్ రావడం సీపీఎస్ విధానం వైఫల్యానికి నిదర్శనమన్నారు. ఛత్తీస్గఢ్, రాజస్థాన్, ఝార్ఖండ్, హిమాచల్ప్రదేశ్ మాదిరిగా తెలంగాణలోనూ పాత పింఛన్ విధానాన్ని వెంటనే పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయానికి చేరుకొని డీసీసీ మాజీ అధ్యక్షుడు కంభం శివకుమార్రెడ్డికి వినతిపత్రం అందజేశారు. సమస్యను ఎమ్మెల్యే చిట్టెం పర్ణికారెడ్డితో కలిసి ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కారానికి తన వంతు కృషి చేస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆగస్టు 23న నిర్వహించే ’చలో హైదరాబాద్’ వాల్పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. కార్యక్రమంలో సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు కృపాకర్రెడ్డి, రాష్ట్ర అసోసియేట్ అధ్యక్షుడు మహదేవ్, జిల్లా ప్రధానకార్యదర్శి రాఘవేంద్రాచారి, జిల్లా కోశాధికారి సత్యపాల్, రాష్ట్ర నాయకులు, టి–జాక్ చైర్మన్ నర్సింహారెడ్డి, పీఆర్టీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు జనార్దన్రెడ్డి, తపస్ నాయకులు శేర్ కృష్ణారెడ్డి, ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు, సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
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సైక్లింగ్ పోటీలకు ఎంపికమక్తల్: రాష్ట్రస్థాయి సైక్లింగ్ పోటీలకు మక్తల్కు చెందిన విద్యార్థులు ఎంపికయ్యారు. ఆదివారం పట్టణంలోని ఎల్లమ్మకుంటలో నిర్వహించిన సైక్లింగ్ పోటీలను అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ జిల్లా ప్రధానకార్యదర్శి గోపాలం ప్రారంభించారు. పోటీల్లో 76 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు. మక్తల్కు చెందిన అర్జున్కుమార్, అక్షయ్కుమార్, వెంకటేష్, రమేష్, గోపీచంద్, లోకేష్, శ్రీనాథ్, జనార్ధన్, వేణుగోపాల్, విఘ్నేష్, మనోహర్, అభిలాష్, ఆకాష్, మహేష్, అశోక్, పురుషోత్తం, వెంకటేష్ ఎంపికయ్యారు. ఈ నెల 20న హైదరాబాద్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో జరిగే పోటీల్లో ఆయా క్రీడాకారులు పాల్గొంటారు. కార్యక్రమంలో పీడీ, పీఈటీలు రేణుక, మీనాకుమారి, అంబ్రేష్, చంద్రకళ, శివకుమార్, విష్ణువర్ధన్రెడ్డి, దామోదర్, స్వప్న, బోయ లలిత, అవంతి, యాదగిరి, బుడ్డప్ప తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రాజెక్టుల పూర్తికి సమష్టిగా కృషి● అసంపూర్తి పనులు పూర్తిచేస్తే బీడు భూములు సస్యశ్యామలం ● విస్తృత స్థాయి రౌండ్టేబుల్ సమావేశంలో వక్తల పిలుపు జెడ్పీసెంటర్ (మహబూబ్నగర్): ఉమ్మడి జిల్లాలో ని ప్రాజెక్టుల సాధన కోసం సమష్టిగా కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని వక్తలు పిలుపునిచ్చారు. ఆదివారం పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్ల సాధన జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో మహబూబ్నగర్లోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో ఉమ్మడి జిల్లాలోని బీడు భూముల సాగునీటి సమస్యలు, పెండింగ్ ప్రాజెక్టులపై విస్తృత స్థాయి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నాగర్కర్నూల్ ఎంపీ మల్లు రవి మాట్లాడుతూ.. ఉమ్మడి పాలమూరు రైతుల ప్రయోజనాలే తమకు ముఖ్యమన్నారు. పదేళ్లు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టుల పేరుతో రైతులను మోసం చేసిందని, ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయకుండానే పూర్తి చేసినట్లుగా హంగామా చేసిందన్నారు. పెండింగ్లో ఉన్న సాగునీటి ప్రాజెక్టులను త్వరితగతిన పూర్తిచేస్తే బీడు భూములను సస్యశ్యామలం చేయవచ్చన్నారు. ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్రెడ్డి మాట్లాడుతూ పాలమూరు వలసల జిల్లా, వెనకబడిన ప్రాంతంగా ఉండేదని, ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అన్నివిధాలా అభివృద్ధి దిశగా తీసుకెళ్లేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందన్నారు. పాలమూరు– రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసేందుకు కనీసం రూ.30 వేల కోట్లు కావాలన్నారు. నిజాలను నిర్భయంగా చెప్పాలని, నిజాయితీగా మాట్లాడితేనే సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుందన్నారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు నిర్వహించి ప్రజాప్రతినిధులను భాగస్వామ్యం చేయాలని జేఏసీ నాయకులకు సూచించారు. కృష్ణానది నీటి వినియోగంపై తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాలు కలిసి చర్చలు జరిపితేనే శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందన్నారు. మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్గౌడ్ మాట్లాడుతూ జిల్లా ప్రయోజనాల కోసం ఐక్యంగా పోరాటం చేద్దామని అన్నారు. జూరాల సామర్థ్యం 11 టీఎంసీలు ఉండగా ఇప్పుడు 6, 7 టీఎంసీల నీరు కూడా లేదని, పాలమూరు ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేస్తే రైతులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. కార్యక్రమంలో డీసీసీ అధ్యక్షుడు సంజీవ్ముదిరాజ్, మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్ బెక్కరి అనిత, ఆయా సంఘాలు, పార్టీల నాయకులు సాయిబాబా, షేక్ ఫరూఖ్ హుస్సేన్, బెక్కెం జనార్దన్, వీరబ్రహ్మచారి, జగపతిరావు, ప్రవీణ్కుమార్, రమేష్రెడ్డి, ప్రశాంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో మెరిసిన జిల్లా అథ్లెట్లునారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్: మెదక్లోని ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో శనివారం జరిగిన 4వ రాష్ట్రస్థాయి అథ్లెటిక్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీల్లో జిల్లా క్రీడాకారులు సత్తా చాటి పతకాలు సాధించినట్లు జిల్లా అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ ప్రధానకార్యదర్శి రమణ ఆదివారం తెలిపారు. మహిళా విభాగంలో ఐదువేల మీటర్ల పరుగుపందెంలో నిర్మల, అండర్–16 మహిళా విభాగం రెండు వేల మీటర్ల పరుగు పందెంలో పూజ రజత పతకం సాధించారన్నారు. అదేవిధంగా పురుషుల ఐదువేల మీటర్ల పరుగు పందెంలో వంశరాజ్ కిరణ్కుమార్, ట్రాయథ్లాన్ సి–గ్రూప్లో వేణుకుమార్ కాంస్య పతకం సాధించినట్లు చెప్పారు. పతకాలను తెలంగాణ రాష్ట్ర అథ్లెటిక్ అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి సారంగపాణి క్రీడాకారులకు అందజేసినట్లు వివరించారు.
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గుర్తింపు పొందిన దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేయాలి..పీఏసీఎస్లు, రైతు ఆగ్రో సేవాకేంద్రాలు, హాకా సెంటర్లు, ఫర్టిలైజర్ దుకాణాల్లో మాత్రమే ఎరువులు, విత్తనాలు అధికారికంగా సరఫరా చేస్తారు. ఈ–పాస్ యంత్రం సాయంతో పంపిణీ ఉంటుంది. అనధికారిక ఎరువులు, విత్తనాలను రైతులు విశ్వసించొద్దు. అపరిచితుల వద్ద ఎరువులు, విత్తనాలు కొనుగోలు చేయొద్దు. చిన్నంబావిలో పట్టుబడిన డీఏపీ నమూనాలను పరీక్షల నిమిత్తం ల్యాబ్కు పంపించాం. నివేదికలు వచ్చాక వివరాలు వెల్లడిస్తాం. అక్రమ విక్రయాలపై ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు చర్యలు తీసుకుంటాం. – ఆంజనేయులు, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి ●
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డూప్లికేటుగాళ్ల ఆగడాలు..!వనపర్తి: నకిలీ ఎరువులు, విత్తనాల కట్టడికి వ్యవసాయ, పోలీసు శాఖలు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా అక్రమార్కులు కొత్తదారులు వెదుక్కుంటున్నారు. మొన్న సూర్యాపేట.. నిన్న హైదరాబాద్.. నేడు వనపర్తి జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనలు వెలుగు చూస్తూనే ఉన్నాయి. కాగా.. ఫర్టిలైజర్ డీలర్లే అక్రమ దందాకు సూత్రదారులని పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైనట్లు సమాచారం. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఈ దందాకు బీజం పడినట్లు అఽధికారులు భావిస్తున్నారు. డీఏపీ కొరతను ఆసరాగా చేసుకొని అక్రమార్జనే లక్ష్యంగా ఈ దందాకు తెర తీశారు. జిల్లాలోని చిన్నంబావి మండలంలో ఏటా వర్షాకాలంలో మొక్కజొన్న ఎక్కువగా సాగు చేస్తారు. ఓ కంపెనీకి చెందిన డీఏపీ వాడితే అధిక దిగుబడులు వస్తాయని వ్యవసాయశాఖ అధికారుల సూచనల మేరకు ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు రైతులు మొక్కజొన్న విత్తేందుకు సిద్ధం చేసుకున్నారు. డీఏపీ కొరత తలెత్తడంతో వెల్టూరుకు చెందిన ఓ వ్యక్తిని ఆశ్రయించారు. ఆయన రైతులకేదో మేలు చేసినట్లుగా తనకు పరిచయం ఉన్న పెబ్బేరు మండలం గుమ్మడంకు చెందిన ఒక డీలర్, గద్వాలకు చెందిన వంశీధర్రెడ్డి అనే మరో డీలర్లతో సంప్రదింపులు జరిపారు. గద్వాల డీలర్ హైదరాబాద్ ఆటోనగర్ నుంచి గద్వాలకు చెందిన డీసీఎంలో 200 బస్తాల అదె కంపెనీకి చెందిన డీఏపీని వెల్టూరుకు శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటల ప్రాంతంలో తీసుకొచ్చారు. రైతులు వీరన్నగౌడ్ 60 బస్తాలు, ప్రవీణ్కు 20 బస్తాలు దించుకున్నారు. మార్కెట్లో కొరత కారణంగా ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధర రూ.1,350 ఉండగా రూ.1,550కి విక్రయించేందుకు ప్రయత్నించారు. ధర ఎక్కువగా ఉంది.. నాణ్యత ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకునేందుకు ఆయా రైతులు వ్యవసాయశాఖ అఽధికారులను అడిగే ప్రయత్నం చేశారు. తమకు తెలియకుండా మండలానికి డీఏపీ రావడం ఏమిటని ఏఓ డాకేశ్వర్గౌడ్ వెల్టూరుకు వెళ్లి చూడగా అక్కడ గద్వాలకు చెందిన డీసీఎం డ్రైవర్ పరశురాముడు డీఏపీ విక్రయిస్తూ కనిపించాడు. వే బిల్స్, ప్రభుత్వ అనుమతి పత్రాలు చూపించాలని ప్రశ్నించగా.. గద్వాలకు చెందిన వంశీధర్రెడ్డి సూచన మేరకు హైదరాబాద్లో లోడ్ చేసుకొని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినట్లు వివరించారు. ఏఓ పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో వారు రంగంలోకి దిగి 120 బస్తాల డీఏపీతో పాటు డీసీఎంను పోలీస్స్టేషన్కు తరలించారు. ఏఓ ఫిర్యాదు మేరకు ఛీటింగ్ కేసు నమోదు చేసి విచారణ ప్రారంభించారు. పట్టుబడిన డీఏపీ నకిలీదా, అసలుదా పరీక్షించేందుకు ల్యాబ్కు పంపించనున్నట్లు అధికారులు చెప్పారు. రైతులు డీఏపీ నాణ్యత కోసం చేసిన ప్రయత్నం ఓ పెద్ద అక్రమార్కుల ముఠా గుట్టును రట్టుచేసినట్లు అయింది. రాష్ట్ర ఎకై ్సజ్శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు సొంత నియోజకవర్గం, మండలంలో నకిలీ ఎరువుల విక్రయాల గుట్టురట్టు కావడంపై ఆయన సీరియస్గా స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ జిల్లాల్లో నమోదవుతున్న నకిలీ డీఏపీ ఘటనలపై ప్రభుత్వం, అధికారులు చిత్తశుద్ధితో విచారణ జరిపితే మరిన్ని ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొరతను ఆసరాగా చేసుకొని అక్రమార్జనే ధ్యేయంగా.. స్థానికులను మచ్చిక చేసుకొని ఇద్దరు డీలర్ల రహస్య దందా నాణ్యతన పరిశీలనకు అధికారులను పిలవడంతో విషయం వెలుగులోకి..
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తాగునీటి సరఫరాలో అంతరాయం వద్దునారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్: పుర ప్రజలకు తాగునీటి సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా సాఫీగా అందించేందుకు అధికారు లు, సిబ్బంది సమన్వయంతో పనిచేయాలని పుర చైర్పర్సన్ కొండా శ్వేత సత్యయాదవ్ కోరారు. ఆదివారం ఉదయం మండలంలోని సింగారం సమీపంలో ఉన్న మిషన్ భగీరథ నీటి పంపుహౌస్ను ఆమె పరిశీలించారు. పంపుహౌస్ సామర్థ్యం, పంపిణీ వ్యవస్థ గురించి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రసు ్తతం పట్టణానికి 606 ఎంఎల్డీ నీటి సరఫరా జరుగుతుందని.. ప్రజలకు తాగునీటి విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా పురపాలిక తరుఫున అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అధికారులు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. పంపుహౌస్ను ఎల్లప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచాలని, సరఫరాలో అంతరాయం కలగకుండా చూడాలన్నారు. టూడేలీగ్లో విజేతగా నిలవాలి మహబూబ్నగర్ క్రీడలు: హైదరాబాద్లో సోమవారం నుంచి జరిగే హెచ్సీఏ బీ–డివిజన్ టూడేలీగ్ చాంపియన్షిప్లో ఉమ్మడి జిల్లా జట్టు మెరుగైన ప్రతిభ కనబరిచి విజేతగా నిలవాలని ఎండీసీఏ ప్రధాన కార్యదర్శి రాజశేఖర్ అన్నారు. హెచ్సీఏ టూడేలీగ్లో పాల్గొనే ఉమ్మడి జిల్లా జట్టును ఆదివారం స్థానిక పిల్లలమర్రి రోడ్డులోని ఎండీసీఏ క్రికెట్ మైదానంలో రాజశేఖర్ ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ టూడేలీగ్లో క్రీడాకారులు తమ వ్యక్తిగత ప్రదర్శన చాటాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా సమష్టిగా, ఏకాగ్రతతో ఆడితే విజయం సాధించవచ్చన్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా క్రీడాకారులు రానున్న రోజుల్లో రంజీ, భారతజట్టుకు ఆడాలని ఆకాంక్షించారు. కార్యక్రమంలో ఎండీసీఏ ఉపాధ్యక్షుడు సురేష్కుమార్, సంయుక్త కార్యదర్శి వెంకటరామారావు, కోచ్ అబ్దుల్లా పాల్గొన్నారు. టూడే లీగ్ గ్రూప్–సీలో సోమవారం మహబూబ్నగర్ జిల్లా జట్టు తన తొలి మ్యాచ్లో చేతన్ ఆనంద్ సీఏ జట్టుతో తలపడనుంది. ఉమ్మడి జిల్లా జట్టు ఇదే.. ఎ.శ్రీకాంత్– కెప్టెన్ (మహబూబ్నగర్), సంజయ్ (నాగర్కర్నూల్), అభిలాష్గౌడ్ (నారాయణపేట), వర్షిత్రెడ్డి, కేతన్ (జడ్చర్ల), ఎన్.జశ్వంత్ (నాగర్కర్నూల్), శశాంక్ (మహబూబ్నగర్), జి.జశ్వంత్ (నాగర్కర్నూల్), ముఖిత్ (మహబూబ్నగర్), గగన్ (నాగర్కర్నూల్), వెంకట్సాగర్ (గద్వాల), సాయి ప్రమోద్, అరవింద్, అద్నాన్ (మహబూబ్నగర్), విగ్నేష్ (జడ్చర్ల), కేతేశ్వర్ (నాగర్కర్నూల్), అఖిల్ (వనపర్తి), హర్షిత్ (జడ్చర్ల) ఉన్నారు.
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పౌల్ట్రీ ఫాంపై ఈగల్ బృందం దాడి● రూ.20 లక్షల విలువచేసే 1.150 కిలోల ఆల్ఫాజోలం సీజ్ ● ఆల్ఫాజోలం డాన్తోపాటు మరో ముగ్గురి అరెస్టు మహబూబ్నగర్ క్రైం: గతంలో ఆల్ఫాజోలం తయారు చేసి పట్టుబడి జైలుకు వెళ్లి వచ్చాడు.. అయినా అతనిలో మార్పు రాకపోగా.. మళ్లీ అదే పద్ధతిని ఎంచుకొని ఆల్ఫాజోలం తయారు చేస్తూ.. చివరికి పోలీసులకు చిక్కి కటకటాల పాలయ్యాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి వివరాలిలా.. మహబూబ్నగర్ జిల్లా మూసాపేట మండలంలోని తుంకినీపూర్ గ్రామానికి చెందిన ఎం.జయప్రకాష్గౌడ్, అదే గ్రామానికి చెందిన బాల ఆంజనేయులు ఇద్దరూ కలిసి అన్నాసాగర్ గ్రామ శివారులో బోయ నర్సింహులు అనే వ్యక్తి దగ్గర నెల రోజుల కిందట లక్ష్మీనర్సింహ పౌల్ట్రీ ఫాంను అద్దెకు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత పౌల్ట్రీ ఫాంలో రూ.40 లక్షల విలువ చేసే మిషన్ ఏర్పాటు చేసి.. ఆల్ఫాజోలం తయారు చేయడానికి రూ.20 లక్షల విలువ చేసే మెటీరియల్ సమకూర్చారు. అనంతరం వికారాబాద్కు చెందిన కృష్ణయ్యగౌడ్తో కలిసి జయప్రకాష్గౌడ్ ఆల్ఫాజోలం తయారు చేస్తున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న హైదరాబాద్ ఈగల్ పోలీస్ బృందం ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఆకస్మిక దాడులు చేసి.. రూ.20.30 లక్షల విలువ చేసే 1.150 కిలోల ఆల్ఫాజోలంతోపాటు మరో రూ.20 లక్షల విలువ చేసే మెటీరియల్ను సీజ్ చేశారు. అలాగే ఆల్ఫాజోలం సూత్రధారి జయప్రకాష్గౌడ్తోపాటు కృష్ణయ్యగౌడ్, బాలాంజనేయులు, నర్సింహులును సైతం ఈగల్ ఫోర్స్ బృందం అదుపులోకి తీసుకుని హైదరాబాద్ తరలించింది. బీటెక్ చదివి.. తుంకినీపూర్కు చెందిన జయప్రకాష్గౌడ్ బీటెక్ చదువు మధ్యలో వదిలేశాడు. మొదట్లో వీఆర్ఐగా కొన్ని రోజులు పనిచేశాడు. ఆ తర్వాత సికింద్రాబాద్లోని ఓల్డ్ బోయినపల్లిలో మేధా హైస్కూల్ ఏర్పాటు చేసి దాదాపు తొమ్మిదేళ్లు నడిపాడు. ఇదే సమయంలో ఓ వ్యక్తితో ఆల్ఫాజోలం తయారు చేసే ఫార్ములాను నేర్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత స్వయంగా అతను నిర్వహిస్తున్న పాఠశాలను అడ్డాగా చేసుకొని ఆల్ఫాజోలం తయారు చేయడం మొదలుపెట్టాడు. పాఠశాలలో అయితే ఎవరికి అనుమానం రాదని భావించి అక్కడే రెండు గదుల్లో ఈ దందా సాగించాడు. ఈ క్రమంలోనే గతేడాది సెప్టెంబర్ 13న ఈగల్ ఫోర్స్ పోలీసులు దాడులు చేసి పట్టుకున్నారు. అతని నుంచి 8 కిలోల ఆల్ఫాజోలం, రూ.20 లక్షల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ కేసులో జైలుకు వెళ్లిన జయప్రకాష్గౌడ్ మళ్లీ ఈ ఏడాది మార్చి 16న జైలు నుంచి విడుదలయ్యాడు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచి స్వగ్రామానికి మకాం మార్చాడు. మూడురోజులుగా తనిఖీలు.. హైదరాబాద్కు చెందిన ఈగల్ ఫోర్స్ బృందాలు మూడు రోజుల నుంచి అన్నాసాగర్ శివారులో ఆల్ఫాజోలం తయారు చేస్తున్నట్లు సమాచారం తెలుసుకుని ఆయా ప్రాంతాల్లో గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది. చివరికి ఆదివారం ఆరు కారులలో దాదాపు 20 మంది ఈగల్ ఫోర్స్ పోలీసులు స్థావరంపై ఆకస్మిక దాడులు చేసింది. ఆల్ఫాజోలం తయారీలో మంచి పట్టుసాధించిన జయప్రకాష్గౌడ్ రెండేళ్ల వ్యవధిలో ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా అన్ని కల్లు దుకాణాలకు సుపరిచితుడిగా మారాడు. అతను తయారు చేసిన ఆల్ఫాజోలం ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉన్న పలు కల్లు దుకాణాలకు సరఫరా అవుతున్నట్లు సమాచారం. వీటిని సరఫరా చేయడానికి స్థానికంగా మంచి నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లు సమాచారం. వికారాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో సైతం ప్రత్యేకంగా కొందరిని ఏర్పాటు చేసుకొని కల్లు దుకాణాలకు వీటిని సరఫరా చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
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16 అధ్యాపక పోస్టులు మంజూరుమద్దూర్ (కోస్గి): కమిషనర్ ఆ్ఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు కోస్గి ప్రభుత్వ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలకు 16 పోస్టులు మంజూరయ్యాయని.. 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికిగాను అతిథి అధ్యాపకుల నియామకానికి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నామని కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ శ్రీనివాసులు తెలిపారు. శనివారం కళాశాలలో నిర్వహించిన విలేకర్ల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. సివిల్ ఇంజినీరింగ్–4, కంప్యూటర్ ఇంజినీరింగ్–3, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్–3, గణితం–2, భౌతికశాస్త్రం–2, రసాయన శాస్త్రం–2 ఖాళీలున్నాయని.. ఏఐసీటీఈ నిర్దేశించిన అర్హతలున్న అభ్యర్థులు బయోడేటా, విద్యార్హత పత్రాలతో ఈ నెల 20 నుంచి 22 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు. 23న ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందని చెప్పారు. అర్హత, ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. నేడు విద్యుత్ అంతరాయం నారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్: జిల్లాకేంద్రంలోని 33/11 కేవీ విద్యుత్ ఉప కేంద్రంలో మరమ్మతుల కారణంగా ఆదివారం ఉదయం 8 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 వరకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేస్తున్నట్లు పట్టణ ఏఈ మహేష్గౌడ్ శనివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. పట్టణంలోని యాద్గిర్ రోడ్, చిల్డ్రన్స్ ఆస్పత్రి, సివిల్–1, సివిల్–2, సత్యసాయి, వీఐపీ ఫీడర్ల ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడుతుందని.. గృహ, వాణిజ్య వినియోగదారులు సహకరించాలని పేర్కొన్నారు. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఓటుహక్కు కల్పించాలి మహబూబ్నగర్ మున్సిపాలిటీ: స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో సర్పంచ్లకు ఓటుహక్కు కల్పించాలని పంచాయతీరాజ్ చాంబర్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు పురుషోత్తంరెడ్డి అన్నారు. శనివారం జిల్లా కేంద్రంలో ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా సర్పంచ్ల సంఘం సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గ్రామాల్లో వివిధ కమిటీల పేరుతో ఇతరులను అధ్యక్షులుగా నియమించడం తగదన్నారు. జాయింట్ చెక్పవర్ను రద్దు చేసి, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి విడుదలైన ఎన్ఆర్జీసీ నిధులను ఆయా గ్రామాలకే కేటాయించాలన్నారు. సర్పంచ్ల గౌరవ వేతనం రూ.25 వేలకు పెంచాలని, కలెక్టర్ వెంటనే గ్రీన్ చానల్ను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందితేనే విజన్–2047, వికసిత్ భారత్ వంటి కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయన్నారు. కార్యక్రమంలో జోగుళాంబ గద్వాల జిల్లా సర్పంచ్ల ఫోరం కన్వీనర్ రాజశేఖర్, వనపర్తి జిల్లా కన్వీనర్ శేఖర్గౌడ్, నాగర్కర్నూల్ జిల్లా నాయకురాలు వీరోజు సుప్రియ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ–కేవైసీ తప్పనిసరి నారాయణపేట: జిల్లాలోని రేషన్ లబ్ధిదారులు ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన గడువులోగా ఈ–కేవైసీ ప్రక్రియను తప్పనిసరిగా పూర్తి చేసుకోవాలని జిల్లా పౌరసరఫరాల అధికారి వి.బాలరాజు శనివారం ఒక ప్రకటనలో కోరారు. రేషన్కార్డులో నమోదైన ప్రతి సభ్యుడు సమీపంలోని చౌకధర దుకాణానికి వెళ్లి ఆధార్ ఆధారిత బయోమెట్రిక్ ధ్రువీకరణ ద్వారా ఈ–కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. గడువులోగా ప్రక్రియ పూర్తి చేయని సభ్యులకు భవిష్యత్లో రేషన్ పంపిణీతో పాటు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల అమలులో ఇబ్బందులు తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నవారు లేదా ఇతర కారణాలతో వెళ్లలేని వారి వివరాలను ముందుగానే సంబంధిత చౌకధర దుకాణ డీలర్కు తెలియజేయాలని సూచించారు. అలాంటి వారి కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తుందని తెలిపారు. జిల్లాలోని రేషన్ కార్డుదారులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. వేరుశనగ క్వింటా రూ.9,041 గద్వాలవ్యవసాయం: జిల్లా కేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్యార్డుకు శనివారం 840 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ అమ్మకానికి వచ్చింది. క్వింటాకు గరిష్టంగా రూ. 9,041, కనిష్టంగా రూ. 4,369, సరాసరి రూ. 6,581 ధరలు లభించాయి. అదే విధంగా 7 క్వింటాళ్ల వరి (సోన) రాగా.. క్వింటా రూ. 2,711 ధర పలికింది.
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ఏళ్లుగా వెట్టిచాకిరే..26 ఏళ్లుగా మిషన్ భగీరథ పథకంలో పనిచేస్తున్నా. నేటికీ కనీస వేతనానికి ఆమడ దూరంలో ఉన్నాం. ఇచ్చే వేతనం కూడా రెండు, మూడునెలలకు ఓసారి చెల్లిస్తుండటంతో పాటు రెండేళ్లుగా పీఎఫ్ చెల్లించడం లేదు. దీంతో దుర్భర జీవితాలు గడుపుతున్నాం. ఇటీవల సవరించిన జీఓ నంబర్ 6 ప్రకారం వేతనాలు అందించి న్యాయం చేయాలి. – కె.రాజప్ప, మిషన్ భగీరథ కార్మికుడు, పారేవుల హెడ్వర్క్స్ రూ.9,500 మాత్రమే చెల్లిస్తున్నారు జిల్లాలోని 280 గ్రామపంచాయతీల్లో సుమారు 800 మందికిపైగా కార్మికులు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. వీరి వేతనాలు పెంచాలని పలుమార్లు ఉద్యమాలు చేసినా కేవలం రూ.9,500 మాత్రమే చెల్లిస్తున్నారు. జీఓనంబర్ 6 ప్రకారం స్కిల్డ్ వేతనాన్ని కార్మికులకు అందించాలి. దీంతోపాటు పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ, ప్రమాదబీమా వర్తింపజేయాలి – అరుణ్కుమార్, రాష్ట్ర కార్యదర్శి, ప్రగతిశీల గ్రామపంచాయతీ కార్మిక సంఘం ●
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నకిలీ.. మకిలీ● నాగర్కర్నూల్ జిల్లా బిజినేపల్లి మండలంలో వెలుగులోకి.. ● మహదేవునిపేటలో 117 ఎరువుల బస్తాలు స్వాధీనం ● రైతులు వినియోగించిన 39 ఖాళీ సంచులు సైతం.. ● కర్ణాటక నుంచి వచ్చి విక్రయించినట్లు అనుమానాలు ● గద్వాల, వనపర్తి జిల్లాల్లోనూ విక్రయాలు సాక్షి ప్రతినిధి, మహబూబ్నగర్: కరువు మేఘాలు కమ్ముకుని.. వానాకాలం సాగుపై ఇప్పటికే సందిగ్ధత కొనసాగుతోంది. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో రైతాంగంలో నిరాశ వ్యక్తమవుతోంది. దీనికి తోడు నకిలీ ఎరువులు కలకలం సృష్టిస్తుండడంతో వారికి కంటిమీద కునుకు లేకుండాపోయింది. ఇటీవల కరీంనగర్, నల్లగొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో నకిలీ డీఏపీ విక్రయాలు వెలుగుచూడగా.. తాజాగా శుక్రవారం నాగర్కర్నూల్ జిల్లా బిజినేపల్లి మండలంలో పట్టుబడ్డాయి. దీంతో ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా రైతుల్లో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. వెలుగులోకి ఇలా.. నాగర్కర్నూల్ జిల్లా బిజినేపల్లి మండలం మహదేవునిపేట గ్రామానికి గురువారం రాత్రి కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వచ్చి తక్కువ ధరకు డీఏపీ ఎరువు ఇస్తామని తొలుత ఓ ఇద్దరు రైతులకు ఆశ చూపారు. వారి సహకారంలో శుక్రవారం ఉదయం ఏడు గంటల ప్రాంతంలో మొత్తంగా ఎనిమిది మంది రైతులకు 156 బస్తాలు విక్రయించి వెళ్లిపోయారు. ఒక్కో బస్తాకు ఒక్కొక్కరి వద్ద ఒక్కో రకంగా రూ.1,300 నుంచి రూ.1,500 తీసుకున్నారు. వారు వెళ్లిన కొన్ని గంటలకు ఈ సమాచరం వెలుగులోకి రాగా పలువురు రైతులు నకిలీవనే అనుమానంతో ఏఈఓకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ విషయం కలెక్టర్, ఎస్పీ జిల్లా వ్యవసాయాధికారి దృష్టికి రాగా.. వారు వెంటనే గ్రామానికి చేరుకుని విచారించారు. 116 బస్తాల డీఏపీతో పాటు రైతులు వినియోగించిన 39 ఖాళీ సంచులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వారి విచారణలో అవి నకిలీ ఎరువు బస్తాలని తేలినట్లు సమాచారం. దీంతో శాంపిళ్లను పరీక్షల నిమిత్తం హైదరాబాద్లోని ల్యాబ్కు పంపించనున్నట్లు వెల్లడించారు. గద్వాల, వనపర్తి జిల్లాల్లోనూ.. నకిలీ డీఏపీ ఎరువులకు సంబంధించి కర్ణాటకకు చెందిన పలువురు దళారులు ఉన్నట్లు సమాచారం. నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో బిజినేపల్లిలో వెలుగులోకి రాగా.. సమీప మండలాల్లోని పలు గ్రామాలకు చెందిన రైతులు సైతం తీసుకెళ్లినట్లు తెలిసింది. అంతేకాదు.. వనపర్తి, గద్వాల జిల్లాల్లోని పలు మండలాల్లో తక్కువ ధర పేరిట వేలాది మంది రైతులకు అంటగట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఆయా జిల్లాల్లో పలు మండలాల్లోని మారుమూల గ్రామాల్లో అమాయక రైతులను టార్గెట్గా చేసుకుని కేటుగాళ్లు దందాకు పాల్పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. నకిలీ డీఏపీ ఎరువుల దందా వెలుగులోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో మోసపోయిన రైతులు కలవరపడుతున్నారు. తమ బాధను వెల్లగక్కలేక, మింగలేక మథనపడుతున్నారు. రైతుల్లారా బీ అలర్ట్.. డీఏపీ.. డై అమ్మోనియం ఫాస్పేట్. వ్యవసాయంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యత గల ఎరువు. విత్తనాలు విత్తే సమయంలో గానీ.. నాట్లు వేసేటప్పుడు గానీ దీన్ని బేసల్ ఎరువుగా వేస్తారు. వేరు వ్యవస్థ అభివృద్ధి, పంట ఎదుగుదల, అధిక దిగుబడికి ఇది దోహదం చేస్తుంది. అలాంటి ఈ ఎరువు అసలుదా.. నకిలీదా అని గుర్తు పట్టేందుకు మూడు రకాలుగా పరీక్షించాలని రైతులకు వ్యవసాయాధికారులు పలు సూచనలు చేశారు. డీఏపీ గింజను గోరుతో గట్టిగా నొక్కాలి. గింజ రాయిలా గట్టిగా ఉండి.. పగలకుంటే మంచిది. మట్టిగడ్డలా పొడిపొడిగా రాలిపోతే నకిలీది. కొన్ని డీఏపీ గింజలను చేతిలోకి తీసుకుని పాన్ (తాంబూలం)లో వేసే తడి సున్నం కలిపి బాగా రుద్దాలి. ఘాటైన వాసన (అమ్మోనియా) వస్తే అసలైన డీఏపీ. ఎలాంటి వాసన రాకపోతే రాతి పొడితో చేసిన నకిలీ ఎరువు అని గ్రహించవచ్చు. కొన్ని డీఏపీ గింజలను ఇనుప పెనం మీద వేసి వేడి చేయాలి. వేడికి ఉబ్బి కరిగిపోతే అసలైన డీఏపీ. కరగకుండా గట్టిగా ఉంటే నకిలీది. లైసెన్స్ ఉన్న ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ డీలర్ల వద్ద మాత్రమే ఎరువులు కొనాలి. కొన్న తర్వాత దుకాణాదారుడి నుంచి కచ్చితంగా రశీదు తీసుకోవాలి. రాత్రి వేళ లేదా అనుమానాస్పద వ్యక్తుల వద్ద తక్కువ ధరకే వస్తుందని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ కొనుగోలు చేయొద్దు. ఎరువుల నాణ్యతపై అనుమానం వస్తే వెంటనే వ్యవసాయాధికారికి సమాచారం అందించాలి. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో అనుమతి ఉన్న విత్తన, ఎరువుల దుకాణాల్లో ఈ సారి పత్తి విత్తనాలు తక్కువగా అమ్ముడుపోయాయి. రైతులు ఎక్కడి నుంచో పత్తి విత్తనాలు కొనుగోలు చేసినట్లు అనుమానం ఉంది. నిఘా పెట్టడంతో పలు చోట్ల నకిలీ విత్తనాలు దొరికాయి. కానీ నకిలీ డీఏపీ ఎరువులు పట్టుబడడం ఉమ్మడి జిల్లాలో ఇదే మొదటిసారి అనుకుంటా. కర్ణాటక, గద్వాల సరిహద్దుల నుంచి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. రైతులు విత్తనాలు, ఎరువులు కొనేటప్పుడు కచ్చితంగా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిందే. – చంద్రశేఖర్, జిల్లావ్యవసాయాధికారి, నాగర్కర్నూల్ నకిలీ విత్తనాలు, ఎరువుల విక్రయాలపై రైతులు అలర్ట్గా ఉండాలి. వీటిని విక్రయించిన వారు, ప్రోత్సహించిన వారికి చట్టప్రకారం శిక్ష తప్పదు. కొనుగోలు చేసిన రైతులు నకిలీ డీఏపీ ఎరువులను అంటగట్టిన వారి వివరాలు వెల్లడించకపోతే.. వారిపైనా చర్యలు తప్పవు. అవసరమైతే కేసులు పెట్టాల్సి వస్తుంది. – హేమంతకేశవ్ పాటిల్, కలెక్టర్, నాగర్కర్నూల్ నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో కలకలం సృష్టించిన నకిలీ డీఏపీ విక్రయాలకు సంబంధించి పోలీసులు కొందరు డీలర్లను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు తెలిసింది. శుక్రవారం బిజినేపల్లి మండలంలోని మహదేవునిపేటలో 111 బస్తాలు నకిలీ డీఏపీ దొరికిన వ్యవహారంపై పోలీసులు కొందరు అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకొని విచారించడంతో తిమ్మాజిపేట మండలంలోని అమ్మపల్లిలో సైతం విక్రయించినట్లు తెలిసింది. దీంతో మాహదేవునిపేట, అమ్మపల్లి గ్రామాల్లో ఫర్టిలైజర్ దుకాణాలు నడిపే కొందరు డీలర్లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని వివరాలు సేకరించి దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసినట్లు సమాచారం. ఇదిలా ఉండగా.. వ్యవసాయాధికారులు నకిలీ డీఏపీ నమూనాలను శనివారం టెస్టింగ్ కోసం హైదరాబాద్కు పంపించగా.. మంగళవారం నివేదిక రానుందని సంబంధిత అధికారి పేర్కొన్నారు.
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జీవితం.. దుర్భరంకనీస వేతనాలకు నోచుకోని కార్మికులు ● జూన్ 1 నుంచి అమలుపై ఆశ.. జూలైలోనూ రాక నిరాశ ● మూడు జోన్ల ప్రకటనతో అయోమయం ● ఏళ్లుగా మారని బతుకులు –8లో uనర్వ: కార్మికుల సంక్షేమానికి అనేక చట్టాలు తీసుకొచ్చామని ప్రభుత్వాలు ఊదరగొడుతున్నా.. నేటికీ సరిగా అమలుకావడం లేదు. మిషన్ భగీరథ, గ్రామపంచాయతీ, మున్సిపల్, అంగన్వాడీ, ఆశా కార్యకర్తలు, వీబీకే, స్కీం వర్కర్స్ ఏళ్లుగా వెట్టిచాకిరీ చేస్తూ అభద్రతతో జీవితం గడుపుతున్నారు. కనీస వేతన చట్టం ప్రస్తుత కాలానికి అనుగుణంగా సవరించకపోవడంతో చాలా నష్టపోతున్నారు. పోరాడి సాధించుకున్న తెలంగాణాలో కాంట్రాక్టు, ఔట్సోర్సింగ్ వ్యవస్థ సమూలంగా తీసేస్తామన్న పాలకులు ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాక ఆ ఊసే ఎత్తకపోవడంతో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్రంగాల్లోని కార్మికులు, కాంట్రాక్టు, ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు ఏళ్లుగా దుర్భర జీవితాలు గడుపుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా రెండునెలల కిందట రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేజ్కోడ్–2019కి అనుగుణంగా కొత్త కనీస వేతన చట్టాన్ని రూపొందిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జూన్ 1 నాటికి సవరించిన వేతనాలు జులై వేతనంతో అందుకుంటారని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నా.. నేటికీ ఏ ఒక్క రంగానికి పూర్తిస్థాయిలో వేతనాలు పెరగలేదు. తాజాగా సవరించిన వేతనాలు.. తాజాగా జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం వందల సంఖ్యలో ఉన్న పరిశ్రమలు వారి షెడ్యూళ్లను రద్దుచేసి నైపుణ్య స్థాయి, భౌగోళిక ప్రాంతాల ఆధారంగా ఏకీకృత వేతన వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టినట్లు ప్రభుత్వవర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. దీంతోపాటు వేతన చెల్లింపులో పారదర్శకత పెంచేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నగదు చెల్లింపులను పూర్తిగా రద్దుచేసింది. ఇకపై కార్మికులకు నెలవారీ వేతనాలు బ్యాంకుల ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ బదిలీ లేదా చెక్కురూపంలో మాత్రమే అందిస్తారు. కొత్త విధానంలో నెలవారీ వేతనాల లెక్కింపును 26 రోజుల పనిదినాల ఆధారంగా నిర్ణయించారు. వారాంతపు సెలవుల కారణంగా కార్మికులకు వేతన నష్టం జరగకుండగా ప్రభుత్వం రక్షణ కల్పిస్తున్నట్లు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. రోజుకు ఎనిమిది గంటలు పని చేయాలని.. అదనపు పనికి వేతనం రెట్టింపు చెల్లించాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. మూడు జోన్లుగా.. రాష్ట్రాన్ని మూడు జోన్లుగా విభజించింది. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు జోన్–1, మున్సిపాలిటీలు జోన్–2, ఇతర ప్రాంతాలు జోన్–3గా విభజించారు.
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భూ నష్టపరిహారం పెంచి ఇవ్వాలికోస్గి రూరల్: జాతీయ రహదారిని అనుసరించి ఉన్న నాచారం భూ నిర్వాసితులకు ఎకరాకు రూ.60 లక్షలు, తోగాపూర్ నిర్వాసితులకు రూ.40 లక్షలు ఇవ్వాలని బాధితులు ఆర్డీఓ రమేష్కు విన్నవించారు. శనివారం కోస్గిలోని మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో నారాయణపేట రేడియల్ రోడ్, ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ నిర్మాణంలో భూములు కోల్పోతున్న బాధితులతో ఐదోసారి గ్రామసభ నిర్వహించారు. నాచారంలో 70 మంది రైతులకు చెందిన 26 ఎకరాలు, తోగాపూర్లో 150 మంది రైతులకు చెందిన 67 ఎకరాల భూమి సేకరిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్డీఓ మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వం ఇతర ప్రాంతాల్లో ఎకరాకు రూ.20 లక్షలుగా నిర్ణయించిందని ఆ మేరకే చెల్లిస్తుందని తెలిపారు. ఈ నెల 21న నారాయణపేట కలెక్టరేట్లో సమావేశం ఉంటుందని.. బాధితులు పాల్గొని తమ అభిప్రాయాలను కలెక్టర్కు తెలియజేయాలన్నారు. గ్రామసభలో జిల్లా గ్రంథాలయాల సంస్థ చైర్మన్ వార్ల విజయ్కుమార్, తహసీల్దార్ శ్రీనివాసులు, ఆర్ఐ సుభాష్, సీనియర్ అసిస్టెంట్ భీమమ్మ, సర్పంచ్లు రేణుక, శ్రీనివాస్, జీపీఓలు సత్యనారాయణ, అంజప్ప తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులు చేయాలిజెడ్పీసెంటర్ (మహబూబ్నగర్): ప్రభుత్వ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వర్లుగా చేయాలని అందుకు బ్యాంకర్లు సహకరించాలని అదనపు కలెక్టర్ హరిప్రియ అన్నారు. శనివారం కలెక్టరేట్లోని మీటింగ్ హాల్లో మహబూబ్నగర్, నారాయణపేట, గద్వాల జిల్లాలకు చెందిన బ్యాంక్ మేనేజర్లు, ఫీల్డ్ ఆఫీసర్లకు ఒకరోజు ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో కోటి మందిని కోటీశ్వర్లుగా చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని అందుకు బ్యాంకర్లు విరివిగా రుణాలు ఇచ్చి లక్ష్యానికి చేరువ చేయాలన్నారు. గతంలో ప్రతి మహిళా సంఘం సభ్యురాలికి రూ.5 లక్షల వరకు రుణం ఇచ్చేవారని ప్రస్తుతం రూ.20 లక్షల వరకు రుణం ఇస్తున్నారని చెప్పారు. ఇందులో రూ.10 లక్షల వరకు వడ్డీ లేని రుణం వస్తుందన్నారు. మహిళలను పెద్ద పెద్ద వ్యాపారులుగా చేయడంతోపాటు ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడానికి బ్యాంకులు సహకరించాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో డీఆర్డీఓ నర్సింహులు, ఏపీడీ రేణుక, డీపీఎం లక్ష్మయ్య, డీజీఎం రామచంద్రరెడ్డి, ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ నర్సింహారెడ్డి, ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూటీవ్ దామోదర్, బ్యాంక్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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జీవ వైవిధ్యంపై అవగాహన ఉండాలినారాయణపేట ఎడ్యుకేషన్: ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు జీవ వైవిధ్యంపై అవగాహన కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యమని ఆర్జేడీ సోమిరెడ్డి అన్నారు. ఉపాధ్యాయ శిక్షణలో భాగంగా శనివారం జాజాపూర్ ఉన్నత పాఠశాలలో వివిధ సబ్జెక్టుల ఉపాధ్యాయులు, పాఠశాల విద్యార్ధులకు సాంఘికశాస్త్ర ఫోరం ఆలోచనతో జిల్లా విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో జీవవైవిధ్యంపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డా. సదాశివయ్య హాజరై ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్ధులకు వేర్వేరుగా జీవ వైవిధ్యంలో పాముల పాత్ర సవివరంగా తెలియజేశారు. అదేవిధంగా వాటి ప్రాముఖ్యత.. ఏవి విషపూరితం, ఏవి విషరహితమైనవి, వాటి ప్రవర్తన, కాటు వేసినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి తదితర విషయాలపై అవగాహన కల్పించారు. అనంతరం ఆర్జేడీ మాట్లాడుతూ.. ఇలాంటి కార్యక్రమం నిర్వహించడం హర్షించదగ్గ విషయమన్నారు.
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సమన్వయంతోనే రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణఈపాస్ యంత్రాలతో ఎరువులు విక్రయించాలి నారాయణపేట: జిల్లాలో పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలను అరికట్టి ప్రజలకు సురక్షిత ప్రయాణం కల్పించేందుకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని కలెక్టర్ సీహెచ్ ప్రియాంక ఆదేశించారు. శుక్రవారం కలెక్టరేట్లో కలెక్టర్ అధ్యక్షతన ఎస్పీ డా. వినీత్ సమక్షంలో జిల్లా రోడ్డు భద్రత కమిటీ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారులతో సమగ్రంగా సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగే బ్లాక్స్పాట్లను గుర్తించి వెంటనే సరిదిద్దే చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. రహదారులపై రిఫ్లెక్టర్లు, రంబుల్ స్ట్రిప్స్, పక్కనే హెచ్చరిక బోర్డులు, స్పీడ్ లిమిట్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. పాఠశాలల పరిసరాలను సేఫ్టీ జోన్లుగా అభివృద్ధి చేసి విద్యార్థుల భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని తెలిపారు. ఫుట్పాత్లపై ఆక్రమణలు తొలగించి పాదచారులకు సౌకర్యవంతమైన మార్గాలు కల్పించాలని, ప్రధాన రహదారులపై పార్కింగ్ నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ప్రతిశాఖ తమ పరిధిలో చేపట్టిన రోడ్డు భద్రత పనుల పురోగతిని సకాలంలో నివేదికల రూపంలో సమర్పించాలన్నారు. ప్రమాద సమయంలో బాధితులకు అత్యవసర వైద్యం వేగంగా అందేందుకు 108 అంబులెనన్స్ సేవలను బలోపేతం చేయాలని, జాతీయ రహదారులపై అవసరమైన చోట అదనపు అంబులెన్సులు, అత్యవసర స్పందన కేంద్రాల ఏర్పాటుపై పరిశీలన చేయాలని నిర్ణయించారు. అదేవిధంగా ప్రమాద బాధితులకు సాయం చేసే గుడ్ సమారిటన్ పథకంపై విస్తృత ప్రచారం నిర్వహించి సాయం చేసే వ్యక్తులను ప్రోత్సహించే చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అనంతరం ఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. ట్రాఫిక్ నిబంధనలను కచ్చితంగా అమలు చేయడంతో పాటు ప్రజలకు నిరంతర అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. అతివేగం, డ్రంకెన్ డ్రైవ్, హెల్మెట్, సీట్ బెల్ట్ నిబంధనల ఉల్లంఘనలు, మైనర్ల డ్రైవింగ్, ఫిట్నెస్ లేని వాణిజ్య వాహనాలపై ప్రత్యేక డ్రైవ్లు నిర్వహించాలన్నారు. గ్రామాలు, పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల్లో రోడ్డు భద్రతపై నిరంతర అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని కోరారు. సమావేశంలో రవాణా, పోలీసు, రోడ్లు, భవనాలు, జాతీయ రహదారులు, ఆర్టీసీ, 108 అంబులెన్స్ సేవలు, విద్యాశాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు. దామరగిద్ద: రైతులకు అవసరమైన ఎరువులను ఈ పాస్ యంత్రంలో ఆధార్ నమోదుతో విక్రయించాలని జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి సక్రియానాయక్ ఆదేశించారు. శుక్రవారం మండల కేంద్రంలోని ఆగ్రోస్, హాకా రైతు సేవాకేంద్రాలను ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి రికార్డులు, ఎరువులు, వరి నిల్వలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. ఎల్నినో ప్రభావంతో బెట్ట పరిస్థితులు నెలకొన్నందున వర్షాధారంగా సాగు చేసిన పెసర, కంది, పత్తి, జొన్న పంటలను సంరక్షించుకోవడంపై సూచనలు చేశారు. దుకాణాలకు వచ్చే రైతులకు వర్షాభావ పరిస్థితులు, పంటల సంరక్షణ, ప్రత్యామ్నాయ సాగుపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. వానాకాలం పంటలకు అవసరమైన ఎరువులు, విత్తనాలను అందుబాటులో ఉంచాలన్నారు. ఆయన వెంట మండల వ్యవసాయ అధికారి బాలాజీ ప్రసాద్, ఏఈఓ గోపాల్ ఉన్నారు. న్యాయవాదుల నిరసన మక్తల్: నర్వ మండలం ఉందేకోడ్కు చెందిన న్యాయవాది నీరజ్పై దాడికి నిరసనగా శుక్రవారం మక్తల్ న్యాయవాదులు విధులు బహిష్కరించి కోర్టు ఎదుట నిరసన తెలిపారు. న్యాయవాదిపై దాడి చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా విధులకు హాజరు కావడం లేదని జూనియర్ సివిల్ న్యాయమూర్తికి వినతిపత్రం అందజేశారు. కార్యక్రమంలో న్యాయవాదులు దత్తాత్రేయ, తిమ్మన్న, శ్రీనివాస్, సూర్యప్రకాశ్, ఆనంద్, రవికుమార్గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అర్హులకు రుణాలు ఇవ్వండి● ఎస్బీఐలోనే ఎందుకింత తిరస్కరణ? ● ఆగష్టు 15లోగా 100 శాతం గ్రౌండింగ్ పూర్తి చేయాలి ● కలెక్టర్ సీహెచ్ ప్రియాంక నారాయణపేట: స్వయం ఉపాధి పథకాల అమలులో బ్యాంకుల పాత్ర కీలకమని.. అర్హులైన లబ్ధిదారులకు రుణాలు మంజూరు చేయాలని కలెక్టర్ సీహెచ్ ప్రియాంక ఆదేశించారు. గురువారం కలెక్టరేట్లోని వీడియో కాన్ఫరెనన్స్ హాల్లో పీఎంఎఫ్ఎంఈ, పీఎం విశ్వకర్మ, ఎస్సీ కార్పొరేషన్ రుణాలు, పీఎం డీడీకేవై తదితర పథకాల పురోగతిపై బ్యాంకర్లతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇతర బ్యాంకులతో పోలిస్తే ఎస్బీఐ శాఖల్లో రుణ దరఖాస్తుల తిరస్కరణలు అధికంగా ఉండటంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ ప్రతి దరఖాస్తును నిబంధనల మేరకు నిష్పక్షపాతంగా పరిశీలించాలన్నారు. ఈ అంశంపై లీడ్ డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్ ప్రత్యేక చొరవచూపి సమస్యలను పరిష్కరించాలని సూచించారు. పీఎం విశ్వకర్మ పథకం కింద బ్యాంకుల వారీగా పెండింగ్, తిరస్కరణ దరఖాస్తులపై సమీక్షించి అర్హులైన వారికి వెంటనే రుణాలు మంజూరు చేయాలని ఆదేశించారు. ఎస్సీ కార్పొరేషన్ రుణ దరఖాస్తులను పెండింగ్లో ఉంచకుండా త్వరితగతిన పరిష్కరించాలన్నారు. బ్యాంకర్లు, ఏపీఎంలు, డీపీఎంలు సమన్వయంతో పనిచేయాలన్నాని సూచించారు. పీఎం డీడీకేవైపై కేంద్రం ప్రత్యేక సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నందున లక్ష్యాలను గడువులోగా పూర్తి చేయాలని కోరారు. ఇప్పటికే ఆమోదం పొందిన దరఖాస్తులను వెంటనే గ్రౌండింగ్ చేసి ఆగష్టు 15లోగా 100 శాతం పూర్తి చేయాలన్నారు. సీ్త్రనిధి రుణాలు, స్వయం సహాయక సంఘాల ఆర్థిక కార్యకలాపాల పురోగతిపైనా దృష్టి సారించాలని సూచించారు. సమావేశంలో డీఆర్డీఓ వెంకట్రాములు, ఎల్డీఎం విజయ్కుమార్, జిల్లా పరిశ్రమలశాఖ మేనేజర్ రామలింగేశ్వరగౌడ్, పుర కమిషనర్ శంకర్, వివిధ బ్యాంకుల మేనేజర్లు పాల్గొన్నారు.
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ఆరుతడి పంటలు సాగు చేయాలినారాయణపేట: తెలంగాణలో నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితులు, ఎల్నినో ప్రభావం వ్యవసాయరంగంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నందున రైతులు సంప్రదాయ సాగు విధానాలకు బదులు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పంటలు ఎంపిక చేసుకోవాలని జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి సక్రియానాయక్ సూచించారు. గురువారం మండలంలోని ఏక్లాస్పూర్లో ఎల్నినో, వర్షాభావ పరిస్థితులు.. ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై నిర్వహించిన అవగాహన సదస్సుకు ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. వర్షాలు ఆలస్యం కావడం, భూగర్భ జలాలు తగ్గిపోవడం, బోర్లలో నీటిలభ్యత తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో అధిక నీరు అవసరమయ్యే వరి సాగు రైతులకు భారంగా మారే అవకాశం ఉందన్నారు. బోర్ల కింద వరి విస్తీర్ణాన్ని తగ్గించి తక్కువ నీటితో సాగు చేయగల పంటలపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నువ్వులు, ఆముదం, సజ్జ, జొన్న, రాగులు తదతర చిరుధాన్యాలు సాగు చేయడంతో దిగుబడి సాధించవచ్చన్నారు. ఈ పంటలకు వర్షాభావ పరిస్థితులను తట్టుకునే సామర్థ్యం కలిగి ఉండటంతో పాటు రైతులకు ఆర్థికపరంగా కూడా భద్రత కల్పిస్తాయని పేర్కొన్నారు. పత్తి రైతులు మొక్కలు వాడిపోకుండా ఉండేందుకు 2 శాతం యూరియా ద్రావణాన్ని ఆకులపై పిచికారీ చేయాలని సూచించారు. నేలలో తేమ నిల్వ ఉంచేందుకు కలుపు నియంత్రణ, తేమ సంరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని అవగాహన కల్పించారు. ప్రభుత్వం అందించే రాయితీలు, పంట నష్టపరిహారం, బీమా, ఇతర సంక్షేమ పథకాల ప్రయోజనాలు పొందాలంటే ప్రతి రైతు ఫార్మర్ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోవాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో మండల వ్యవసాయ అధికారి దినకర్, వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి రాజేష్, సర్పంచ్ చంద్రశేఖర్గౌడ్, రాంరెడ్డి, తిమ్మప్ప, ఆనంద్, మహేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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మగ, ఆడ శిశువుల వారీగా జనన గణాంకాలు..జననాల్లో మహబూబ్నగర్ టాప్.. ఉమ్మడి పాలమూరులోని మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్, నారాయణపేట, వనపర్తి, గద్వాల జిల్లాల్లో సీఆర్ఎస్–24 నివేదిక ప్రకారం మొత్తంగా 86,288 జననాలు, 19,605 మరణాలు, 198 శిశు మరణాలు, 369 మృత శిశు (నిర్జీవ పుట్టుక) జననాలు నమోదయ్యాయి. లింగ నిష్పత్తి ప్రకారం పరిశీలిస్తే ఐదు జిల్లాల్లోనూ మహిళా జననాల వాటా 45.7 శాతం నుంచి 48.0 శాతం మధ్య ఉండగా, పురుష జననాల వాటా 52 నుంచి 54 శాతం మధ్య నమోదైంది. నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో మగశిశు జననాల శాతం అత్యధికంగా 54.30 శాతంగా నమోదైంది. మొత్తంగా ఆడపిల్లల జననాల శాతం 2022తో పోలిస్తే 0.68 శాతం తగ్గడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.