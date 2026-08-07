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Annamayya
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పట్టువస్త్రాల సమర్పణసదుం: స్థానిక వళ్లీదేవసేన సమేత సుబ్రమణ్య స్వామి ఆలయంలో ఆడికృత్తిక ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. భరణి కావిళ్లను పురస్కరించుకుని పలువురు భక్తులు ఆలయాన్ని దర్శించారు. పుష్పకావిళ్లతో మొక్కులు చెల్లించారు. ప్రతిఏటా ఆడికృత్తిక ఉత్సవాలకు ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి దంపతులు స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలను సమర్పించడం ఆనవాయితీ. ఇందులో భాగంగా గురువారం పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు. అర్చకులు వారికి పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీ రెడ్డెప్ప, మాజీ ఎంపీపీ పెద్దిరెడ్డి ఇందిరమ్మ, జెడ్పీటీసీ సభ్యుడు సోమశేఖర్ రెడ్డి, ఆలయ కమిటీ అధ్యక్షుడు కృష్ణారెడ్డి, వైఎస్సార్ సీపీ ఐటీ వింగ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు ప్రకాశ్ రెడ్డి, మండల కన్వీనర్ రెడ్డెప్ప రెడ్డి, వెంకటరమణారెడ్డి, మల్రెడ్డి, నారాయణరెడ్డి, బాబురెడ్డి, కమిటీ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎర్రాతివారిపల్లె అయ్యప్పస్వామి ఆలయంలోని ఆంజనేయస్వామి నూతన వెండి కడియాలను ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి దంపతులు గురువారం అందించారు. కార్యక్రమంలో పెద్దిరెడ్డి ఇందిరమ్మ, కవితమ్మ, సుధీర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు.భట్టువారిపల్లె వద్ద తిరుమలకు పాదయాత్ర చేసే భక్తుల కోసం నూతన షెడ్ నిర్మిస్తున్నారు. పనులను ఎమ్మెల్యే పరీశీలించారు.
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గ్యాస్ లీకేజీతో అగ్నిప్రమాదంతంబళ్లపల్లె: గ్యాస్ సిలిండర్ లీకేజీ కావడంతో మంటలు చెలరేగిన ఘటనలో అక్కా తమ్ముడు సహా దంపతులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. తంబళ్లపల్లె మండలం గోపిదిన్నె గ్రామంలో గురువారం ఉదయం ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఎస్ఐ అనిల్ కుమార్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం వివరాలు.. గోపిదిన్నెకు చెందిన ప్రకాష్, పవిత్ర అనే అక్కా తమ్ముళ్లు వంట గదిలో గ్యాస్ వాసన రావడంతో అప్రమత్తమయ్యారు. సిలిండర్ ఆఫ్ చేసేందుకు వెళ్లి తలుపు తెరవగానే ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. అక్కా తమ్ముడు మంటల్లో చిక్కుకుని కాలిపోయారు. మంటలను ఆర్పేందుకు వెళ్లిన స్థానిక దంపతులు కూడా గాయపడ్డారు. వెంటనే 108 అంబులెన్స్ ద్వారా నలుగురిని మదనపల్లె జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ అత్యవసర విభాగం డాక్టర్లు ప్రథమ చికిత్స అందించారు. అక్కా తమ్ముడి పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం తిరుపతి రుయా ఆస్పత్రికి రిఫర్ చేశారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఎస్సై తెలిపారు. క్షతగాత్రులను పరామర్శించిన ఎమ్మెల్యే ద్వారకానాథ్రెడ్డి గ్యాస్ లీక్ అయి గాయపడిన బాధితులను, కుటుంబీకులు తిరుపతి రుయా ఆసుపత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న తంబళ్లపల్లె ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాథ్రెడ్డి రుయా ఆసుపత్రికి వెళ్లి క్షతగాత్రులను పరామర్శించి వారికి రూ. 10 వేలు ఆర్థిక సాయాన్ని అందజేశారు. అలాగే వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు నల్లగుడ్ల మల్లికార్జున రెడ్డి బాధితులకు రూ. ఐదువేలు ఆర్థిక సాయం అందించారు. మంటల్లో చిక్కి అక్కా తమ్ముడు, దంపతులకు తీవ్ర గాయాలు గాయపడిన అక్కా తమ్ముడు
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నేతన్న నేస్తంతో ఆర్థిక ఉపశమనంచేనేత వృత్తిలో ఉన్నవారికి గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వం నేతన్న నేస్తం పథకంతో ఆర్థిక ఉపశమనం కలిగించింది. కరోనా సమయంలో కూడా ఆర్థిక సహాయం అందించి ఆదుకుంది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక చేనేతలపై శీతకన్ను వేసింది. ముడిపట్టు ధరలు పెరిగిపోయాయి. పాలకులు స్పందించకపోతే అందమైన చేనేత సంప్రదాయం కనుమరుగవుతుంది. – శీలం రమేష్, వైఎస్సార్సీపీ చేనేత విభాగం అధ్యక్షులు పథకంపై స్పష్టత లేదు నేతన్న భరోసా పథకంపై స్పష్టత లేదు. చేనేత కార్మికుల నుంచి ఆయా సచివాలయాల్లో దరఖాస్తులు తీసుకుంటున్నారు. వీరిలో ఎంతమంది అర్హత ఉందో,అనర్హులు ఎవరో చెప్పలేదు. చేనేత దినోత్సవం రోజు లబ్దిదారులకు సొమ్ము అందిస్తారనేది నమ్మకం లేదు. – సుధాకర్, చేనేత సమాఖ్య అధ్యక్షుడు
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వేలిముద్ర వేయించుకుని భూమి కాజేశారుమదనపల్లె టౌన్: చదువురాని తన తల్లి దగ్గర వేలిముద్రలు వేయించుకుని తమ భూమిని కాజేయడమేకాకుండా ఆ భూమిలోకి తమను రానీయకుండా అడ్డుకుంటున్నారని ఓ బాధితురాలు చంటి బిడ్డలతో జిల్లా ఎస్పీ కార్యలయానికి వచ్చింది. తమకు జరుగుతున్న అన్యాయంపై గురువారం మదనపల్లె జిల్లా ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లికి ఫిర్యాదు చేసింది. బాధితుల కథనం మేరకు.. పుంగనూరు మండలం, చిన్ననల్లూరుపల్లెకు చెందిన కౌసల్య భూమిలో అదేగ్రామానికి చెందిన సుబ్బిరెడ్డి దౌర్జన్యంగా కట్టడాల కోసం తవ్వకాలు చేపట్టాడని బాధితురాలు తెలిపింది. దశాబ్దాల కిందట నుంచే సర్వే నంబర్ 248–6లో 43 సెంట్ల భూమి తమ ఆధీనంలో ఉందన్నారు. ఇటీవల తన తల్లి ధనలక్ష్మీ దగ్గర వేలిముద్రలు తీసుకొని, విక్రయించిందనే సాకుతో సుబ్బిరెడ్డి తమపై దౌన్జన్యాలకు పాల్పడుతున్నాడని పేర్కొంది. ఇటీ వల న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించడంతో తమకు ఇంజెక్షన్ ఆర్డరు కూడా ఇచ్చారని, అయినా అతను భూమిలోకి రావద్దని బెదిరిస్తున్నాడని, న్యాయం చేయాలని తల్లీ బిడ్డ కోరారు.
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మదనపల్లెను జిడ్డు కృష్ణమూర్తి జిల్లాగా ప్రకటించాలిమదనపల్లె టౌన్ : మదనపల్లెను జిడ్డు కృష్ణమూర్తి జిల్లాగా మార్చాలి. అన్నమయ్యను కరువు జిల్లాగా ప్రకటించాలని సీపీఐ జాతీయ నాయకులు నారాయణ డిమాండ్ చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈ నెల 15వ తేదీ వరకు చేపట్టిన పాదయాత్ర గురువారం జిల్లా కేంద్రం మదనపల్లె, ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ నుంచి ప్రారంభించారు. ఈ ర్యాలీ బెంగళూరు బస్టాండ్ మీదుగా చిత్తూరు బస్టాండ్ వరకు సాగింది. ఈ సందర్భంగా నారాయణ మాట్లాడుతూ.. దేశంలో నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఏర్పడి 12 సంవత్సరాలైన ఉద్యోగ, ఉపాధి కల్పించకపొగా, నిత్యావసరాలకు రేట్లు పెంచి సామాన్య ప్రజల నడ్డి విరుస్తున్నారని ఆరోపించారు. దేశంలో నిరుద్యోగులకు ఏడాదికి కోటి ఉద్యోగాలు ఇస్తానన్న మాట మరచి ఉన్న ఉద్యోగాలు తొలగించి ఇళ్లకు పంపిస్తున్నారని విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రశ్నించడానికి పార్టీ పెట్టిన పవన్ కళ్యాణ్ మోదీకి భజన తప్పితే ప్రశ్నించడం లేదన్నారు. మదనపల్లెకు అన్నమయ్య పేరుపెట్టడం సబబు కాదని జిడ్డు కృష్ణమూర్తి పేరు పెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు ఏ.రామానాయుడు మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు పూర్తవుతున్న ఇంత వరకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడంలో వైఫల్యం చెందిందన్నారు. మెడికల్ కళాశాలలను ప్రైవేటుపరం చేయడం దుర్మార్గమని ప్రభుత్వమే వైద్య విద్యను అందించాలని డిమాండ్ చేశారు. అన్నమయ్య జిల్లాను కరువు జిల్లాగా ప్రకటించాలన్నారు.బీటీ కళాశాలను యూనివర్సిటీగా మార్చాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి పి.మహేష్, తోపు కృష్ణప్ప, కార్యవర్గ సభ్యులు సాంబశివ, నియోజకవర్గ కార్యదర్శి కే.మురళి, నాయకులు రెడ్డిశేఖర్, నరేష్, ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా కార్యదర్శి కే.మాధవ్, ఏఐవైఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్షులు విజయన్, డిహెచ్పిఎస్ జిల్లా కార్యదర్శి హరి, తిరుమల, దేవా, సురేష్, బాలు, భార్గవి, నవ్య, రెడ్డప్ప కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.సీపీఐ జాతీయ నాయకులు నారాయణ
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ఖాకీ వనం.. అవినీతికి నిలయం!● వీఆర్కు మరో కానిస్టేబుల్ ● ప్రైవేట్ వ్యక్తి కీలకపాత్ర సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ : వైఎస్సార్ కడప జిల్లా కలసపాడు పోలీసుస్టేషన్లో అవినీతి మితిమీరిపోయింది. జిల్లా సరిహద్దు స్టేషన్ కావడం, జిల్లా పోలీసు అధికారుల పర్యవేక్షణ కొరవవడంతో స్టేషన్ అధికారితో పాటు సిబ్బంది విచ్చలవిడిగా అవినీతికి పాల్పడుతున్నారు. స్టేషన్కు వచ్చిన చిన్నాచితక జనాలను కూడా వదలకుండా ప్రైవేట్ వ్యక్తిని ఏర్పాటు చేసుకుని ముక్కు పిండి వసూలు చేస్తున్నారు. పోరుమామిళ్ల సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ పలుమార్లు సిబ్బందిని, అధికారిని హెచ్చరించినా వారి ప్రవర్తనలో మార్పు రాకపోగా ఓ చిన్న కేసు విషయంలో రూ.లక్ష డిమాండ్ చేసి రూ.80 వేలు వసూలు చేసిన విషయం జిల్లాలో చర్చనీయాంశమైంది. ఈ నెల 2వ తేదీన జిల్లా సరిహద్దులోని నీలాపురం సమీపంలోని కంపచెట్లలో కలసపాడు మండలానికి చెందిన కొందరు పేకాట ఆడుతున్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. స్టేషన్ అధికారితో పాటు ఒకే సామాజిక వర్గానికి చెందిన సిబ్బంది పేకాట స్థావరంపై దాడి నిర్వహించి ఏడుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిలో కలసపాడుకు చెందిన ఓ మాజీ ప్రజాప్రతినిధి బంధువు ఉండటంతో కొందరు అతన్ని తప్పించేందుకు పోలీసులను సంప్రదించారు. ఇదే అవకాశంగా భావించిన పోలీసులు రూ.లక్ష డిమాండ్ చేయగా రూ.80 వేలకు బేరం కుదిరినట్లు తెలిసింది. ఆ వ్యక్తి పేరు స్థానంలో మరొకరి పేరు చేర్చి ఈ నెల 2వ తేదీన కేసు నమోదు చేశారు. రూ.80 వేలలో రూ.20 వేలు ప్రైవేట్ వ్యక్తికి ఫోన్పే ద్వారా చెల్లించారు. మిగిలిన రూ.60 వేలు నగదును ఓ కానిస్టేబుల్కు అందజేశారు. ఈ విషయం 3వ తేదీన చర్చాంశనీయం కావడంతో పోరుమామిళ్ల సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ పోలీసు సిబ్బందిని మందలించారు. పోలీసులు హుటాహుటిన కలసపాడుకు చెందిన ఆ వ్యక్తి పేరును తిరిగి ఎఫ్ఐఆర్లో చేర్చి చేతులు దులుపుకున్నారు. స్టేషన్లో విషయం బయటికి చెప్పడానికి కారణం రాజ్కుమార్ అనే కానిస్టేబుల్ అని భావించి బుధవారం కడపలో రిపోర్టు చేసుకోవాలని ఆదేశించారు. పేకాటలో వసూలు చేసింది కొందరైతే మరో కానిస్టేబుల్ బలి కావడం జిల్లా పోలీసు వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చాంశమైంది. కలసపాడు పోలీసుస్టేషన్లో ప్రైవేట్ వ్యక్తి గత కొంత కాలంగా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. పోలీసు అధికారితో పాటు సిబ్బందికి అనుకూలంగా ఉంటూ స్టేషన్కు వచ్చిన ప్రజలను వివిధ రూపాలుగా వేధించి వసూళ్లపర్వం మొదలుపెట్టాడు. పోలీసు ఉన్నతాధికారులు కలసపాడు పోలీసుస్టేషన్లో సమర్ధవంతమైన సిబ్బందిని నియమించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ఆ కానిస్టేబుల్ కీలకపాత్ర కలసపాడు పోలీసుస్టేషన్లో జరిగే అవినీతి, అక్రమాలలో కడప స్పెషల్ బ్రాంచ్కు చెందిన ఓ కానిస్టేబుల్ కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాడు. పాస్పోర్టు తనిఖీలు నిర్వహించి గ్రామాల్లో ఎప్పటికప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ముందుగానే పసిగట్టి జిల్లా పోలీసు అధికారులకు సమాచారం అందించాల్సిన కానిస్టేబుల్ తమ విధిని మరించి అసాంఘీక కార్యకలాపాలకు పాల్పడే వారికి వెన్నుదన్నుగా ఉంటే అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ విషయం స్టేషన్ అధికారికి తెలిసినప్పటికీ స్పెషల్ బ్రాంచ్ కానిస్టేబుల్ను వెనకేసుకుని రావడం కలసపాడు ప్రాంతంలో చర్చాంశనీయమైంది.
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కొనసాగుతున్న టెట్ పరీక్షలుమదనపల్లె సిటీ : ఏపీ టెట్ పరీక్షలు రెండవ రోజు గురువారం జిల్లాలో ప్రశాంతంగా జరిగాయి. మదనపల్లె సమీపంలోని ఆదిత్య ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో 89 మంది, మిట్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో 88 మంది, సాయి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో 134 మంది, భాస్కర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో 85 మంది హాజరయ్యారు. మిట్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జరిగిన టెట్ పరీక్ష కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర విద్యాశాఖ పరిశీలకులు డాక్టర్ డి.మధుసూదనరావు పరిశీలించారు.అభ్యర్థులకు కల్పించిన మౌలిక వసతులు, కంప్యూటర్ సిస్టమ్ లభ్యతను తనిఖీ చేశారు. ఆయన వెంట డీఈఓ సుబ్రమణ్యం ఉన్నారు. ప్రభుత్వ భూములు గుర్తించాలిమదనపల్లె సిటీ : పీకేఎంయూడీఏ పరిధిలో ప్రభుత్వ భూములను గుర్తించాలని పీకేఎంయూడీఏ వైస్ చైర్మన్, జాయింట్ కలెక్టర్ శివనారాయణశర్మ అన్నారు. గురువారం స్థానిక పలమనేరు, కుప్పం, మదనపల్లె పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ కార్యాలయంలో పట్టణ ప్రణాళిక, ఇంజనీరింగ్ శాఖల ప్రగతిపై సమీ క్షా సమావేశం జరిగింది. అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించి పురోగతిపై ఇంజనీరింగ్ సిబ్బందితో సమీక్షించి పనులను త్వరగా పూర్తి చేయా లని ఆదేశించారు. పీకేఎంయూడీఏ సెక్రటరీ మనోహర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వెలగనున్న హైవే లైట్లు కురబలకోట : మదనపల్లి– అంగళ్లు మార్గంలో హైవేపై పెండింగ్లో ఉన్న వీధి లైట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు మండల ట్రాన్స్కో ఏఈ శంకర్రెడ్డి తెలిపారు. రెండు రోజుల క్రితం సాక్షి దినపత్రికలో హైవేలో వెలగని లైట్లు అనే వార్త ప్రచురితమైన విషయం తెలిసిందే. దీంతో కాంట్రాక్టర్ నుంచి డిపాజిట్ కట్టించి వీటిని వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. మండలంలోని సర్కారుతోపు నుంచి విశ్వం సర్కిల్ వరకు అదే విధంగా కడప క్రాస్, కాండ్లమడుగు క్రాస్ వరకు వీటిని వేయడానికి చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఇందుకు సంబంధించి పనులు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. ఈ హైవేపై నిత్యం వేలాది మందితోపాటు పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. దీంతో ఇన్నాళ్లు పెండింగ్లో ఉన్న హైవే పై వేధి లైట్లు వేయడానికి అధికారులు చర్యలు చేపట్టడంతో ప్రయాణీకులు, వాహనదారులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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వివాదాస్పద భూమిలోకి చొరబడి దౌర్జన్యం● కోర్టు ఇంజెక్షన్ ఉత్తర్వుల ధిక్కరణ ● అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించిన భూయజమానులకు బెదిరింపులు మదనపల్లె టౌన్: వివాదాస్పద భూమిలోకి చొరబడి దౌర్జన్యం చేస్తూ, కోర్టు ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్ ధిక్కరించి, భూ యజమానులను బెదిరిస్తున్నారని బాధితులు భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గురువారం బాధితులు గాలిపూర్ణానంద చౌదరి, గుండ్లూరి నారాయణ రెడ్డి తెలిపిన వివరాల మేరకు... మదనపల్లె మండలం, పొన్నూటిపాళ్యం రెవెన్యూ గ్రామపరిధిలోని సర్వే నంబర్.420–12కు సంబంధించి...ఏ లో 4.32 ఎకరాలు, బీ లో 3 ఎకరాలు మొత్తం కలిపి 7.32 ఎకరాలు 1975లో సబ్ డివిజన్న్ చేశారు. ఈ భూమిని 2013–14లో బాసాని రెడ్డిగోపాల్నాయుడు, కుటుంబసభ్యుల పేరుమీద 2.22 ఎకరాల భూమిని మొత్తం 8 డాక్యుమెంట్లలో ఒకే హద్దులు కనపరుస్తూ రిజిస్టర్ చేసుకున్నారన్నారు. మిగిలిన భూమిని హక్కుదారురాలైన కోనేటి సులోచన వద్ద 2023లో గాలిపూర్ణానంద చౌదరి, గుండ్లూరి నారాయణరెడ్డి తదితరులు రిజిస్టర్డ్ విక్రయపత్రం ద్వారా కొనుగోలు చేసి స్వాధీనంలో ఉంచుకున్నామని పేర్కొన్నారు. భూమికి రక్షణగా ప్రహరీ గోడ కూడా నిర్మించుకున్నట్లు తెలిపారు. అయితే ప్రహరీగోడ నిర్మాణసమయంలో గోపాల్నాయుడు, భూ విక్రయదారుడు మార్పూరి వెంకటేశులు...కోనేటి సులోచనకు తాము భూమి విక్రయించలేదని, అప్పటి డీఎస్పీ కేశప్పతో లోపాయికారి ఒప్పందం కుదుర్చుకుని, తమపై స్టాంప్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఐజీకి ఫిర్యాదుచేశారన్నారు. దీంతో ఏపీ సీఐడీ అధికారులు కేసు విచారించి, డాక్యుమెంట్లోని,వేలిముద్రలు మార్పూరి వెంకటేశులుదేనని ధృవీకరించారన్నారు. అయితే తమ ప్రత్యర్థులు తమకున్న రాజకీయ పలుకుబడితో నివేదిక బయటకు రానీవకుండా ఏడాదిపాటు అడ్డుకున్నారన్నారు. 2024లో అప్పటి స్టాంప్స్ ఐజీ నివేదిక ఆధారంగా భూమిని రిజిస్టర్ చేసి, ఉద్దేశపూర్వకంగా చేయలేదని ఫిర్యాదుచేసినందుకు మార్పూరి వెంకటేశ్పై ప్రభుత్వం తరపున కేసు పెట్టాల్సిందిగా పులివెందుల, పాకాల సబ్ రిజిస్ట్రార్లను ఆదేశించారన్నారు. దీనిపై ఆయా ప్రాంతాల్లో కేసులు నమోదుచేశారన్నారు. తర్వాత ఈ భూమికి సంబంధించి మదనపల్లె ప్రధాన జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టులో ఓఎస్.నెం.354/2026 దాఖలు చేస్తే , తమ స్వాధీనంలో ఉన్న భూమిపై జోక్యం చేసుకోకుండా ప్రతివాదులను ఆదేశిస్తూ కోర్టు తాత్కాలిక ఇంజెక్షన్ మంజూరు చేసిందన్నారు. ఆ ఉత్తర్వులు ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్నప్పటికీ, ఏమాత్రం లెక్కచేయకుండా ప్రత్యర్థులు దౌర్జన్యానికి పాల్పడుతున్నట్లు తెలిపారన్నారు. గురువారం ఉదయం జేసీబీ వాహనాన్ని తీసుకువచ్చి బి.రెడ్డిగోపాల్ నాయుడు తదితరులు ప్రహరీగోడను కూల్చివేసి భూమిలోకి ప్రవేశించారన్నారు. తాము అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించి, కోర్టు ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్ ఉందని చెపుతున్నా పట్టించుకోకుండా బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఈ విషయంలో జోక్యంచేసుకుని, చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.ఈ విషయంపై తాలూకా పోలీస్స్టేషన్న్లో సీఐకు ఫిర్యాదుచేశామని, శుక్రవారం ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లిని కలిసి తమ వద్ద ఉన్న పత్రాలు, ఆధారాలతో సహా వివరించి న్యాయం కోరుతామన్నారు.
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చోరీ నెపం, విధుల నుంచి తొలగింపుగాలివీడు : తూముకుంట సోలార్లో ఇలియాస్ సోలార్ కంపెనీలో ఇంట్లో దొంగను ఈశ్వరుడు పట్టని వైనంగా మారింది. కంపెనీ ప్రముఖులు చోరీలకు పాల్పడి ఏమీ తెలియని గిరిజనులపై నెపం నెట్టి విధులు నుంచి తొలగించిన సంఘటన చోటు చేసుకుంది. ప్రకాష్నగర్కు చెందిన గిరిజనులు వలస వెళ్లకుండా చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించుకునేవారు. ఈ క్రమంలో కంపెనీలోని పెద్దలు, అధికారులు చేతివాటం ప్రదర్శించి అక్కడ విలువైన వస్తువులు చోరీకి పాల్పడిన సంఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. వాస్తవాలను పక్కనపెట్టి చిరు ఉద్యోగం చేసుకుంటున్న తమపై నెపం నెట్టి ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించడం ఏమిటని గిరిజనులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బుక్కే రామానాయక్, బుక్కే రూపేష్ నాయక్, మూడే లోకేష్ నాయక్, మూడే పవన్ కుమార్ నాయక్, బి రామాంజనేయులు తదితరులను విధులనుంచి తొలగించారని, కంపెనీలో బాధ్యత గల ప్రతి ఒక్కరిని పోలీసులు విచారిస్తే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. గిరిజనుల ఆవేదనఉద్యోగ బాధ్యతలు చిత్తశుద్ధితో నిర్వర్తిస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకునేవాళ్లం. ఎవరో చేసిన చోరీ సంఘటన మాపైన నెట్టి అన్యాయంగా విధుల నుంచి తొలగించారు. క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ జరిపి మమ్మల్ని తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవాలి. – రూపేష్ నాయక్, ప్రకాష్ నగర్ కాలనీ ఇలియాస్ కంపెనీలో హెచ్ఆర్ను పోలీసులు విచారిస్తే చోరీ విషయాలు బయటకు వస్తాయి. నీతి, నిజాయితీగా చిరు ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నా మాపై చోరీ నెపం నెట్టడం బాధాకరం. సోలార్ అధికారులు వాస్తవాలను వెలుగులోకి తెచ్చేందుకు చర్యలు చేపట్టాలి. మమ్మల్ని తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవాలి. – ఎం.లోకేష్ నాయక్, ప్రకాష్ నగర్ కాలనీ
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ఊరూరా.. ఉద్యమ హోరు!సాక్షి, మదనపల్లె : డీఎస్సీ–2025 నియామకాల్లో జరిగిన అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ చేయాలని.. దీనికి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని యువత డిమాండ్ చేసింది. ఈ మేరకు ఊరూరా ఉద్యమబాట పట్టింది. గురువారం వైఎస్సార్సీపీ జిల్లాలో చేపట్టిన నిరాహార దీక్షలకు మద్దతుగా విద్యార్థి, యువజనులు తరలివచ్చారు. అక్రమాలను ఇంకెన్నాళ్లు దాచి పెడ్తారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తమ కష్టాన్ని మరొకరు దోచుకున్నారని ప్రశ్నిస్తే ప్రభుత్వం ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ప్రశ్నించారు. బాధిత డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు అండగా, మద్దతుగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుపుమేరకు ఆ పార్టీ నేతలు నియోజకవర్గ స్థాయిలో చేపట్టిన తొలి రోజు నిరాహార దీక్షలు విజయవంతమయ్యాయి. తొలిరోజు ఇలా.. డీఎస్సీ అక్రమాలపై చర్యలను కోరుతూ జిల్లాలోని ఐదు నియోజకవర్గాల్లో గురువారం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరాహార దీక్షలను ప్రారంభించింది. తొలిరోజు నిరాహార దీక్ష విజయవంతంగా సాగింది. ర్యాలీలతో ఆయా నియోజకర్గ కేంద్రాల్లో నిరాహార దీక్షలు మొదలవగా పార్టీ శ్రేణులు హజరై ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి, సీబీఐ విచారణ జరపాలంటూ నినాదాలతో హోరెత్తించారు. ఈ దీక్షలు ఆదివారం వరకు నాలుగురోజులపాటు కొనసాగుతాయి. కాగా మదనపల్లెలో తొలుత చిత్తూరు బస్టాండ్లో దీక్షలు చేసేందుకు నిర్ణయించగా అనుమతి లేదని పోలీసులు నిరాకరించారు. దాంతో పార్టీ కార్యాలయం వద్ద దీక్షలు ప్రారంభించారు. ఈ దీక్షలకు సంఘాలు, విద్యార్థి, యువజనులు, ప్రజలు మద్దతు తెలిపారు. పుంగనూరు : పుంగనూరులో మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే, రీజనల్ కో–ఆర్డినేటర్ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఎంబీటీ రోడ్డు నుంచి ఇందిరా సర్కిల్ వరకు ర్యాలీ జరిగింది. ఇందిరా సర్కిల్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన నిరాహార దీక్ష శిబిరాన్ని పెద్దిరెడ్డి ప్రారంభించి, స్థానిక నేతలతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ లోకేష్ రాజీనామా చేసి నైతికత నిరూపించుకోవాలన్నారు. అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరిపి అక్రమాల నిగ్గు తేల్చాలని డిమాండ్ చేశారు. మాజీ ఎంపీ రెడ్డప్ప, రాయలసీమ మైనార్టీ విభాగం ఇంచార్జ్ ఫక్రుద్దీన్ షరీఫ్, ఎంపీపీ భాస్కర్ రెడ్డి, యువజన విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి కొత్తపల్లి చెంగారెడ్డి, విద్యార్థి విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి హేమంత్ కుమార్ రెడ్డి, వక్ఫ్ బోర్డు జిల్లా మాజీ అధ్యక్షులు అమ్ము పాల్గొన్నారు. రాయచోటి : రాయచోటిలో నేతాజీ సర్కిల్లో స్థానిక నేతలు నిరాహారదీక్ష ప్రారంభించారు. మాజీ ఎమ్మె ల్యే గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ ఫయాజ్ బాషా, విద్యార్థి విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు కిషోర్ దాస్, యువజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు రెడ్డి కుమార్, మైనార్టీ విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు బేపారి మహమ్మద్ ఖాన్, ఎస్సీ సెల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు అంజనప్ప పాల్గొన్నారు. తంబళ్లపల్లె : తంబళ్లపల్లె నియోజకవర్గం బి.కొత్తకోటలో ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాఽథరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో దీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు పాగొండ ఖలీల్, ఎంపీపీ మొహమూద్, మండల అధ్యక్షులు ఎన్.ప్రదీప్రెడ్డి పాల్గొనగా సీపీఐ నియోజకవర్గ కార్యదర్శి మనోహర్రెడ్డి, నాయకులు మద్దతు తెలిపి దీక్షలో పాల్గొన్నారు.డీఎస్సీ స్కాంపై ‘దీక్షా’స్త్రం జిల్లాలో ప్రారంభమైన వైఎస్సార్సీపీ నిరాహార దీక్షలు తరలివచ్చిన విద్యార్థులు, యువకులు లోకేష్ రాజీనామా, సీబీఐ విచారణకు డిమాండ్ పుంగనూరు దీక్షలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి
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ఆరుతడి పంటలే మేలురామసముద్రం : ఎల్నినో ప్రభావం, తీవ్ర వర్షాభావంతో రామసముద్రం మండలంలో పంటలు ఎండుముఖం పడుతుండటంపై వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గురువారం కలికిరి వ్యవసాయ విజ్ఞాన కేంద్రం (కేవీకే) సీనియర్ శాస్త్రవేత్త, హెడ్ డాక్టర్ కె. మంజుల నేతృత్వంలోని బృంద సభ్యులు మండలంలోని కె.సి.పల్లి, మినికి, గుంతయంబాడి, వనగానిపల్లి గ్రామాల్లో పర్యటించి క్షేత్రస్థాయిలో పంటలను పరిశీలించారు. రైతులతో నేరుగా మాట్లాడి వారి సమస్యలను తెలుసుకుని, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అనుసరించాల్సిన సాగు విధానాలపై పలు సూచనలు చేశారు. బోరుబావుల కింద ఆరుతడి పంటలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ, తోటల్లో మల్చింగ్ వాడకంతో నేలలో తేమ ఎక్కువకాలం నిల్వ ఉండి నేల సారం కూడా పెరుగుతుందన్నారు. పొలాల వద్ద గుంతలు, చిన్న కాలువలు ఏర్పాటు చేసి వర్షపు నీటిని నిల్వ చేసుకోవాలని, ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల కలిగే నష్టాల నుంచి రక్షణ పొందేందుకు రైతులు పంట బీమా చేయించుకోవాలని సూచించారు. శాస్త్రవేత్తలు ఠాగూర్, సహజదేవి, బి. సంతోష్ సోమశేఖర బాబు పాల్గొన్నారు.
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జూదరుల అరెస్టుపెద్దతిప్పసముద్రం: మండలంలోని దూలంవారిపల్లి సమీపంలో పేకాట సాగుతోందని పలువురు గురువారం ఎస్ఐ పరమేష్ నాయక్కు ఫోన్ ద్వారా సమాచారం అందించారు. దీంతో ఎస్ఐ సిబ్బందితో కలసి పేకాట స్థావరంపై దాడులు నిర్వహించారు. 9 మందిని అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి రూ.6,600 నగదు, 9 సెల్ఫోన్లు, ఐదు ద్విచక్ర వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎస్ఐ వెల్లడించారు. రైలు కింద పడి వ్యక్తి మృతి పీలేరురూరల్ : రైలు కింద పడి వ్యక్తి మృతి చెందిన సంఘటన మండలంలోని దొడ్డిపల్లె పంచాయతీ ఫిరోజ్ ఫంక్షన్ హాల్ సమీపంలో చోటు చేసుకుంది. మండలంలోని తలపుల పంచాయతీ మేకలవారిపల్లెకు చెందిన రెడ్డెప్ప (65) నాలుగు రోజుల క్రితం ఇంటి నుంచి వెళ్లి కనపడలేదు. గురువారం మధ్యాహం్న గుంతకల్లు – తిరుపతి ప్యాసింజర్ రైలు కింద మృతి చెందాడు. స్థానికులమేరకు రైల్వే అధికారులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీ కొని కృష్ణజింక మృతి ములకలచెరువు: గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీ కొనడంతో కృష్ణ జింక మృతిచెందిన సంఘటన గురువారం మండలంలో చోటుచేసుకుంది. స్థానికులు, ఫారెస్టు భీటు అధికారి శ్రీనివాసులు కథనం మేరకు... మండలంలోని కదిరినాథునికోట క్రాస్ జాతీయ రహదారిపై జింకల మంద రోడ్డు దాటుతుండగా గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో జింక మృత్యువాతపడింది. అనంతరం అక్కడే ఉన్న కుక్కలు జింక కళేబరాన్ని పీక్కుతింటుండగా స్థానికులు గమనించి ఫారెస్టు అధికారులకు సమాచారం అందించారు. జింకను స్వాధీనం చేసుకున్న వారు సండ్రడవిలో ఖననం చేశారు. అట్రాసిటీ కేసుపై విచారణ రామసముద్రం: మండలంలోని ఎరపశెట్టిపల్లి గ్రామంలో ఇటీవల నమోదైన ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసుపై గురువారం డీఎస్పీ బుచ్చిబాబు విచారణ చేపట్టారు. కేసుకు సంబంధించిన బాధితులు, గ్రామస్తుల నుంచి వివరాలు సేకరించి, సంఘటన జరిగిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ, కేసును అన్ని కోణాల్లో నిష్పక్షపాతంగా విచారించి, వాస్తవాలను నిర్ధారించిన అనంతరం చట్టప్రకారం అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
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అంజన్న ఉత్సవాలకు వేళాయె● ఏర్పాట్లలో ఆలయ అధికారులు ● భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలుచక్రాయపేట : పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం గండిలో శ్రావణ మాస ఉత్సవాలకు సమయం ఆసన్నమైంది. ఏడాదికోసారి నెల రోజుల పాటు జరిగే ఉత్సవాల్లో అంజన్న వైభవం చూసేందుకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు తమిళనాడు, కర్ణాటకకు చెందిన భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివస్తారు. ఇప్పటి వరకు చిన్నగుడిలో అంజన్నను దర్శించుకున్న భక్తులు నేడు ఆలయాన్ని విస్తరించడంతో ఆలయంలోకి అడుగు పెట్టగానే సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా, భక్తి భావం ఉప్పొంగేలా కనిపించే భక్తులకు అంజన్న మూలవిరాట్ దర్శనం కలగనుంది. ఈ ఏడాది భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉంటుందని భావించిన ఆలయ వర్గాలు అందుకు తగ్గట్లుగా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది శ్రావణ మాసంలో నాలుగు శనివారాల పాటు ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఈ నెల 13న శ్రావణ మాసం మొదలవనుండటంతో 15న తొలి శనివారోత్సవం, 22న రెండు, 29న మూడు, సెప్టెంబరు 5న చివరి శనివారోత్సవం జరుగుతుంది. ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను అధికారులు, పాలకమండలి సభ్యులు ముమ్మరంగా చేపట్టారు. ఇప్పటికే ఆలయ ప్రాంగణంలో చలువ పందిళ్ల ఏర్పాట్లకు శ్రీకారం చుట్టారు. అద్దాలమర్రి క్రాస్తో పాటు వేంపల్లెలోని ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద స్వాగత ఆర్చీలు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పోలీసు ఔట్పోస్టు. మెడికల్ క్యాంప్ ఏర్పాట్లకు సంబంధించి ఏర్పాట్లను మొదలు పెట్టారు. పాపాఘ్ని నదిలో నీరు లేనందున భక్తులు స్నానాలు చేసేందుకు స్నాన ఘట్టాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఆలయ సహాయ కమిషనర్ సి.విశ్వనాథ్ తెలిపారు. నదిలో ఏపుగా పెరిగిన పిచ్చి మొక్కలు, జమ్మును యంత్రాలతో తొలగించినట్లు ఆయన తెలిపారు. స్వామి దర్శనానికి వెళ్లేందుకు ప్రత్యేక క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. తాగునీటి వసతి కల్పిస్తున్నామన్నారు. విద్యుత్తు దీపాలంకరణ నిమిత్తం టెండర్లు కూడా పూర్తి చేశారు. భక్తులకు సరిపడా లడ్డూ, పులిహోర ప్రసాదాలను సిద్ధం చేయిస్తున్నారు. ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఆలయ పాలకవర్గం సమష్టి కృషితో ఏర్పాట్లను చేపట్టింది. పోలీసు, పారిశుద్ధ్య, వైద్యం, విద్యుత్, ఇంజనీరింగ్, రవాణా, అగ్నిమాపక శాఖ తదితర శాఖల అధికారులతో ససమన్వయ సమావేశం నిర్వహించి ఆ మేరకు తగిన ఏర్పాట్లను చేపట్టడమే కాకుండా అందరి సహకారం తీసుకుంటామని ఛైర్మన్ వెంకటస్వామి తెలిపారు. రాత్రి బస చేసే భక్తుల కోసం హరికథలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. వీఐపీ పాసులు ఉండవు దేవదాయ శాఖ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు ఉత్సవాల సందర్భంగా స్వామి దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులకు ఈ ఏడాది వీఐపీ పాసులు ఇవ్వబోమని ఆలయ అధికారి విశ్వనాథ్ తెలిపారు. ఈ విషయంపై భక్తులు, దాతలు సహకరించాలని కోరారు.
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అర్హున్ని కాదటనేను ఎమ్మెస్సీ ఫిజిక్స్ చదివితే అర్హున్ని కాదట. ఇంటర్లో ఫిజిక్స్ చేసిన వాళ్లు అర్హత ఉందంటే ఇంతకంటే దగా డీఎస్సీ మరొకటి లేదు. అర్హతలపై కోర్టును ఆశ్రయిస్తే కేసు కొట్టేశారు. పరీక్ష రాశాక న్యాయం జరుగుతుందనుకుంటే నార్మలైజేషన్ వల్ల అన్యాయం జరుగుతుందని తెలిసినా ప్రభుత్వం ముందుకే వెళ్లింది. టెట్, డీఎస్సీలో ఎన్నేసీ మార్కులు వచ్చాయో చెప్పరు. రెండు కలిపి మార్కులు చెప్పి ర్యాంకులు ఇచ్చారు. ఇప్పటివరకు జరిగిన డీఎస్సీల్లో 80 పైగా మార్కులు వచ్చిన వారి సంఖ్య 40కి దాటలేదు. ఈ డీఎస్సీలో 400 మందికి 80 మార్కులు ఎలా దాటాయో. మనోవేదనతో నాకు గుండెపోటు వచ్చి రెండు స్టెంట్లు వేశారు. తూతూ మాత్రంగా డీఎస్సీ నిర్వహించి కావాల్సిన వారికి పోస్టులు ఇచ్చేశారు. అర్హతలేని వారికి టీచర్ పోస్టులు ఇచ్చి విద్యావ్యవస్థను ఏం చేయాలని చూస్తున్నారు. – ఎస్.బయ్యారెడ్డి, డీఎస్సీ అభ్యర్థి, తుంగవారిపల్లె, (కురబలకోట)
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నా ఉద్యోగం వేరొకరికిరాయచోటికి చెందిన నేను మెగా డీఎస్సీ 2025లో స్కూల్ అసిస్టెంట్(బయలాజికల్ సైన్న్స్, ఉర్దూమీడియం) పరీక్ష రాశాను. స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయలాజికల్ సైన్న్స్ విభాగంలో రెండు పోస్టులు ఉండగా, రెండో పోస్టు ఈడబ్ల్యూఎస్కు రిజర్వ్ చేశారు. ఆ పోస్టుకు నేను అర్హుడిని. అయితే, నాకు ఇవ్వాల్సిన పోస్టును బీసీ–ఈ కేటగిరీకి చెందిన వనం మునవ్వర్ రసూల్కు ఇచ్చారు. ముస్లిం బీసీ షేక్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ రిజర్వేషన్కు అనర్హుడు. ఇతను గత నాలుగు డీఎస్సీల్లో తనను బీసీగా నమోదుచేసుకుని పరీక్షలకు హాజరయ్యాడు. 2025 డీఎస్సీలో తప్పుడు కులఽధ్రువీకరణ పత్రాలతో ఉద్యోగం పొంది మడితాడు జెడ్పీ ఉర్దూ ఉన్నతపాఠశాలలో పనిచేస్తున్నాడు. ఈ అక్రమ నియామకంపై అన్ని ఆధారాలతో గ్రీవెన్సెల్కు, ప్రజాప్రతినిధులు, మంత్రుల దృష్టికి తెచ్చినా స్పందన లేదు. మునవర్ రసూల్ సర్టిఫికెట్లు తప్పుడువని తహసీల్దార్తో రద్దు చేయించుకుని రా..అప్పుడు నీ ఉద్యోగం గురించి ఆలోచిస్తామని నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇచ్చారు. నాకు న్యాయం చేయాలి. – సయ్యద్ జమీల్, డీఎస్సీ అభ్యర్థి, రాయచోటి
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నింద మోపారని ఆత్మహత్యాయత్నంమదనపల్లె టౌన్ : ఎలాంటి తప్పు చేయక పోయినా, అన్యాయంగా తనపై దొంగతనం నింద మోపారన్న బాధతో ఓ యువకుడు ఎలకల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. బుధవారం పుంగనూరు మండలంలో జరిగిన ఘటనపై బాదితుని కుటుంబీకులు తెలిపిన వివారాలు.. మండలంలోని నేతిగుట్లపల్లి పంచాయితీ, దిగువ కొండమీద పల్లెకు చెందిన జానకిరామ్ కుమారుడు ఎన్. హరీష్ (27) బాడుగ ఆటో నడుపుకొని భార్యనాగరత్న, కుమారునితో పాటు తల్లి దండ్రులను పోషించుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో తన భార్య నాగరత్న బంధువు ఒకరు హరీష్పై సిమెంట్ దొంగలించాడని నింద మోపడంతో గ్రామంలో హేళన చేస్తున్నారని, తలెత్తుకు తిరుగులేక తీవ్ర అవమానంగా భావించాడు. తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా దొంగతనం నింద మోపారని ఆవేదనకు లోనై, ఇంట్లో ఉన్న ఎలకల మందు తాగాడు. కుటుంబీకులు గమనించి వెంటనే బాధితుడిని మదనపల్లి జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పుంగనూరు పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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చిత్తూరు, నెల్లూరు జట్ల విజయంవాల్మీకిపురం : స్థానిక జీవీఎస్సీఎస్ క్రీడా మైదానంలో గ్రౌండ్–1లో అనంతపురం క్రికెట్ జట్టు, చిత్తూరు జట్టు తలపడ్డాయి. బ్యాటింగ్ చేపట్టిన అనంతపురం జట్టు 50 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్లకు 219 పరుగులు చేసింది. అనంతరం బ్యాటింగ్కు దిగిన చిత్తూరు జట్టు 42.3 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది. చిత్తూరు స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ శుభశ్రీ 126 బంతుల్లో 122 పరుగులు చేసింది. గ్రీష్మ 86 బంతుల్లో 58 పరుగులు చేసింది. అలాగే గ్రౌండ్ 2లో కడప, నెల్లూరు జిల్లాల జట్లు తలపడ్డాయి. నెల్లూరు జట్టు 50 ఓవర్లల్లో మూడు వికెట్లు కోల్పోయి 403 పరుగులు చేసింది. అనంతరం బ్యాటింగ్ చేపట్టిన కడప జట్టు 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 200 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. నెల్లూరు జట్టుకు చెందిన జెస్సికా 103 బంతుల్లో 107 పరుగులు మహాలక్ష్మి 121 బంతుల్లో 167 పరుగులు చేయడంతో నెల్లూరు జట్టు 203 పరుగులు చేసి విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీనివాసమూర్తి, శ్రీధర్కుమార్, సునీల్ కుమార్, సతీష్యాదవ్, అనిత, మౌనిక, యామిని, శేఖర్, మాధవి, తదితరులు పాల్గొన్నారు.167 పరుగులు చేసిన మహాలక్ష్మీ 107 పరుగులు చేసిన జెస్సికా
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ఎరువుల దుకాణాల తనిఖీగుర్రంకొండ: మండలకేంద్రమైన గుర్రంకొండలో ఎరువుల దుకాణాల్లో కేంద్ర ఆడిట్ బృందం ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించింది బుధవారం స్థానిక బస్టాండులోని ఎరువుల్లో దుకాణాల్లో కేంద్రబృందం సభ్యులు అశోక్మీనా, నవీన్, సోమయాజులులు రికార్డులను తనిఖీ చేశారు. దుకాణాల లైసెన్స్లు, స్టాక్ బోర్డు, స్టాకు వివరాల రిజిష్టర్లను పరిశీలించి వివరాలు ఆరా తీశారు. ఈసందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ధరలకే ఎరువులు విక్రయించాలన్నారు. దుకాణాల్లో ఎరువులను కొనుగోలు చేసే ప్రతి రైతుకు తప్పనిసరిగా బిల్లులు ఇవ్వాలన్నారు. లేని పక్షంల్లో దుకాణాల లైసెన్స్లు రద్దు చేస్తామని హెచ్చరించారు. ప్రతి దుకాణం ఎదుట ధరలను సూచించే బోర్డులను తప్పనిసరిగా రైతులకు అందుబాటులో ఉంచాలన్నారు. అనంతరం ఎరువుల దుకాణాలకు సంబందించిన గోడౌన్లను తనీఖీ చేశారు. అక్కడ స్టాకు ఉంచిన ఎరువుల బస్తాలను పరిశీలించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మదనపల్లె వ్యవసాయశాఖ ఏడీఏ మజీద్అహ్మాద్, టెక్నికల్ ఏవో నవంత్బాబు, ఏవో రత్నమ్మ తదితరులు పాల్గోన్నారు. రికార్డుల పరిశీలన ములకలచెరువు: స్థానిక మండల కేంద్రంలోని ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సంవృద్ధి కేంద్రాలను కేంద్ర బృందం బుధవారం తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్బంగా రికార్డులు, ఎరువులను పరిశీలించారు. అనంతరం కేంద్ర బృందం మాట్లాడుతూ... కాలం చెల్లిన ఎరువులు రైతులకు విక్రయించరాదని ఆదేసించారు. కార్యక్రమంలో కేంద్ర బృందం అశోక్కుమార్, నవీన్, సోమయాజులు, మస్జిద్ అహ్మద్, ఏఓ శ్రవంతి తదితరులు ఉన్నారు.
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రోడ్డుప్రమాదంలో మహిళ మృతిపుంగనూరు : ద్విచక్రవాహనంలో వెళ్తున్న ఓ మహిళ నడిచి వెళ్తున్న మరో మహిళను ఢీకొనడంతో వాహనం నడుపుతున్న మహిళ మృతిచెందిన సంఘటన బుధవారం మధ్యాహ్నం మండలంలోని శాంతినగర్ వద్ద జరిగింది. వివరాలిలా ఉన్నాయి. ఈడిగపల్లెకి చెందిన సుబ్బరాం కుమారై లక్ష్మీ(37), తన అక్క కుమారుడు సురేంద్ర (21)తో కలసి ద్విచక్రవాహనంలో పుంగనూరులో పని నిమిత్తం వస్తూ శాంతినగర్ వద్దకు చేరుకున్నారు. ఆ సమయంలో ఆగ్రామానికి చెందిన మీనా(35) రోడ్డు పై వెళ్తుండగా వాహనం అదుపుతప్పి ఢీకొని పక్కన ఉన్న ఇంటిలోనికి దూరి గోడను ఢీకొన్నారు. ఈ ప్రమాదంలో లక్ష్మీ తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడిక్కడే మృతి చెందింది. మీనాకు తీవ్రంగా, సురేంద్రకు స్వల్పగాయాలయ్యాయి.. ఇరువురిని స్థానిక ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. మీన పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం తిరుపతికి తీసుకెళ్లారు. ఈ మేరకు ఎస్ఐ అన్సర్బాషా కేసు నమోదు చేశారు.
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షార్ట్ సర్క్యూట్తో ఇళ్లు దగ్ధంపీలేరురూరల్ : విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్తో ఇళ్లు దగ్ధమై సుమారు రూ. 6 లక్షలు ఆస్థినష్టం వాటిల్లిన సంఘటన బుధవారం పీలేరు పట్టణం బండ్లవంకలో చోటు చేసుకుంది. వివరాలిలా ఉన్నాయి. బండ్లవంక నడివీధిగంగమ్మ ఆలయం సమీపంలో నివాసం ఉంటున్న కె. గోవిందస్వామి ఇంటి కిందభాగంలో నివాసం ఉంటూ పై అంతస్తులో మెకానిక్ షాపు నిర్వహిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్తో మంటలు వ్యాపించి ఆరు ఎల్ఈడీ టీవీలు, పది ఫ్యాన్లు, వాషింగ్ మిషన్లు, గీసర్లు, బీరువా కాలిపోయాయి. వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలు అదుపు చేశారు. అప్పటికే వస్తువులు కాలిపోయాయి. జరిగిన నష్టాన్ని రెవెన్యూ సిబ్బంది బాధితుని ద్వారా తెలుసుకున్నారు. నిందితుడికి జైలు శిక్షకలికిరి : పాల ట్యాంకరు నిర్లక్ష్యంగా నడిపి వ్యక్తి మృతికి కారణమైన కేసులో పాల ట్యాంకరు డ్రైవరుకు జైలు శిక్షతో పాటు జరిమానా విధిస్తూ వాల్మీకిపురం జూనియర్ సివిల్ కోర్టు జడ్జి తీర్పునిచ్చారు. పోలీసుల కథనం మేరకు... 2018 లో కలికిరి క్రాస్ రోడ్డు నందు రాజస్థాన్కు చెందిన చైత్రపాల్కుమార్ సుందేష్(14) ద్విచక్రవాహనంలో వెళుతుండగా పాలట్యాంకర్ డ్రైవర్ తమిళనాడు రాష్ట్రం నమ్మక్కల్కు చెందిన ఎం.వూవరసన్(30) ఢీ కొట్టాడు. ప్రమాదంలో చైత్రపాల్కుమార్ సుందేష్ మృతి చెందాడు. అప్పట్లో కలికిరి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. కేసు పూర్వాపరాలను పరిశీలించిన వాల్మీకిపురం జడ్జి నిందితునికి ఏడాది జైలు శిక్ష, రూ.15వేలు జరిమానా విధిస్తూ తీర్పునిచ్చారు. ఈ మేరకు కలికిరి పోలీసులు అతన్ని మదనపల్లి సబ్ జైలుకు తరలించారు. తక్కువ ధరకే బంగారం అంటూ మోసం జమ్మలమడుగు : తక్కువ ధరకే బంగారం వస్తోందని ఆశపడిన ఓ వ్యక్తి మోసపోయిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఘటన బుధవారం చోటు చేసుకుంది. మండల పరిధిలోని మోరగుడిలో భార్యాభర్తలు అద్దె ఇంట్లో ఉంటూ జీవనం సాగించేవారు. ఈ నేపథ్యంలో మోరగుడిలోని సుబ్బరాయుడు అనే వ్యక్తికి చెందిన ఇంటిని బాడుగకు ఇవ్వాలని ఆయనను కోరారు. ఇంటికి మరమ్మతులు జరుగుతున్నాయని తర్వాత చూద్దాం అంటూ ఆయన చెప్పారు. దీంతో వారు తమ వద్ద బంగారు బిస్కెట్లు ఉన్నాయని, వాటిని తక్కువ ధరకే ఇస్తామని సుబ్బరాయుడును నమ్మబలికారు. ముందుగా బంగారం బిస్కెట్లను పగులగొట్టి అందులోని రెండు గ్రామాల బంగారం తీసి టెస్టింగ్ చేసుకోమని సుబ్బరాయుడుకు ఇచ్చారు. బంగారు దుకాణంలోకి వెళ్లిన ఆయన నిజమైన బంగారం అని తేల్చుకున్నారు. మొదట రెండు బిస్కెట్లకు రూ.12 లక్షలు డిమాండ్ చేయగా చివరకు రూ.4.30 లక్షలకు బేరం కుదుర్చుకుని ఏక మొత్తంగా డబ్బులు ఇచ్చారు. ఆ డబ్బులు తీసుకుని ఆ దంపతులు పరారయ్యారు. బిస్కట్లను తీసుకుని బంగారు దుకాణంలో చూపించగా అవి నకిలివని తెలడంతో బాధితుడు తన కుటుంబంతో కలిసి పోలీసుస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. అర్బన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
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ప్రకృతి వ్యవసాయ సాగును పెంచాలిరాయచోటి (చిన్నమండెం) : ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని మరింత విస్తృతంగా రైతులకు చేరువ చేయడమే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని అన్నమయ్య జిల్లా ప్రాజెక్టు మేనేజర్ వెంకటమోహన్ పేర్కొన్నారు. తక్కువ ఖర్చుతో అధిక దిగుబడులు సాధించేలా రైతులకు సూచనలు, సలహాలను అందజేయాలని ప్రకృతి వ్యవసాయ శాఖ క్షేత్రస్థాయి అధికారులకు సూచనలు చేశారు. బుధవారం చిన్నమండెం మండలంలోని వండాడి గ్రామంలో నిర్వహించిన క్షేత్రపర్యటనలో భాగంగా ప్రకృతి వ్యవసాయ కార్యక్రమాలను వారు పరిశీలించారు. రైతు రంజిత్ నాయక్ అమలు చేస్తున్న పీఎండీఎస్ క్షేత్రంలో సాగులో ఉన్న పంటలను పరిశీలించారు. పీఎండీఎస్ విధానం ద్వారా సాగు ఖర్చులు, నీటి వినియోగం, పంటల పెరుగుదల దిగుబడులపై రైతును వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. తక్కువ నీటితో కూడా మెరుగైన దిగుబడులు సాధించేందుకు పీఎండీఎస్ విధానం రైతులకు ఎంతగానో ఉపయోగకరమని వారు రైతులకు వివరించారు. ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా వర్షపాతం తగ్గే అవకాశం ఉన్నందున రైతులు స్థానిక వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుకూలమైన ఆరుతడి పంటల సాగును ప్రోత్సహించాలని సూచించారు.
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లారీ, కారు ఢీ..● మరో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలు మదనపల్లె టౌన్ : లారీ కారును ఢీకొట్టిన ఘటనలో ఒ మహిళ అక్కడికక్కడే మృతి చెంది, మరో నలుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. బుధవారం వేకువజామున అన్నమయ్య జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాద ఘటనపై పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు.. అనంతపురానికి చెందిన అన్వర్ బాష (60) కొంతకాలంగా పక్షవాతంతో బాధపడుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతనికి పలమనేరు మండలం, విరూపాక్షిపురంలో మందు పోయించుకుని రావడానికి కుటుంబ సభ్యులతో కారులో మంగళవారం రాత్రి 10 గంటలకు అనంతపురంలో బయలుదేరారు. కారులో అన్వర్బాష, అతని భార్య జుబేదా(42), కూతురు కౌసర్(20) అల్లుడు బబ్లు(24), ఇమ్రాన్ బాష (28) ఉన్నారు. కారు కురబలకోట మండలం, అంగళ్ళు విశ్వం కళాశాల వద్దకు రాగానే, వేగంగా వచ్చిన లారీ ఢీకొట్టి ఆగకుండా వెళ్లి పోయింది. ఈ ప్రమాదంలో అన్వర్ బాషా భార్య జుబేదా (42) అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందింది. కారులో ఉన్న మరో నలుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వారిలో కౌసర్ (20) పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.సమాచారం అందుకున్న ముదివేడు పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పరారీలో ఉన్న లారీ డ్రైవర్ కోసం గాలిస్తున్నారు.
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శ్రీశైలం నీటితోనే ఎల్నినోకు చెక్కడప సెవెన్రోడ్స్ : ఎల్నినో ప్రభావంతో నైరుతి రుతుపవనాలు వర్షించలేదు. అధిక వర్షపాతలోటుతో జిల్లాలో తీవ్ర అనావృష్టి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రిజర్వాయర్లలో నీటిమట్టం రోజురోజుకు పడిపోతోంది. ఖరీఫ్ పంటల సాధారణ సాగు దారుణంగా పడిపోయింది. పలు గ్రామాల్లో తాగునీటికి కటకటలాడాల్సిన దుస్థితి దాపురించింది. భూగర్భ జలాలు వేగంగా అడుగంటుతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఎల్నినో విసిరిన సవాలును సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి ముందస్తు చర్యలు చేటప్టకుండా కంటి తుడుపు చర్యలకే పరిమితమవుతోందన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. శ్రీశైలం జలాశయం నుంచి తాగు, సాగునీటిని విడుదల చేయడమే పరిష్కారమనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. వికటించిన నైరుతి ఎల్నినో ప్రభావంతో నైరుతి రుతు పవనాలు ముఖం చాటేశాయి. అక్కడక్కడా చిన్నపాటి వర్షం నమోదవడం మినహా ప్రయోజనం లేదు. జూన్లో సాధారణ వర్షపాతం 69,1 మిల్లీమీటర్లు నమోదు కావాల్సి ఉండగా, 47.9 మి.మీ. మాత్రమే నమోదు కావడంతో –30.7 శాతం లోటు ఏర్పడింది. జులైలో 96.5 మి.మీ. సాధారణ వర్షపాతానికి 21.6 మి.మీ. మాత్రమే నమోదై –77.6 శాతం లోటు ఏర్పడింది. మొత్తం మీద జూన్, జులై నెలల్లో జిల్లా సగటు వర్షపాతాన్ని పరిశీలిస్తే 165.6 మిల్లిమీటర్లకు 69.5 మి.మీ. మాత్రమే నమోదైంది. అంటే 58 శాతం వర్షపాత లోటు ఏర్పడింది. ఇది ఖరీఫ్ పంటల సాగుపై తీవ్ర ప్రభావం నెరిపింది. జిల్లాలో వేరుశనగ, జొన్న, మొక్కజొన్న, పత్తి, కంది, ఆముదం, కొర్ర, సజ్జ, పెసర, పొద్దుతిరుగుడు, మినుము, వరి తదితర పంటలు ఖరీఫ్లో సాగు చేస్తారు. సాధారణ సాగు విసీ్త్రర్ణం 76,496 హెక్టార్లు కాగా, 13,086 హెక్టార్లలోనే వివిధ పంటలు సాగయ్యాయి. అంటే మొత్తం సాధారణ సాగులో 17.1 శాతం మాత్రమే పంటలు వేశారు. తాగునీటికి కటకట! జిల్లాలోని చక్రాయపేట, లింగాల, వేముల, వేంపల్లె, వీరబల్లి, సుండుపల్లె, కాశినాయన, పోరుమామిళ్ల, మైలవరం మండలాల్లో భూగర్బ జలమట్టాలు గణనీయంగా తగ్గిపోయాయి. పలు గ్రామాల్లో తాగునీటి ఎద్దడి తీవ్రంగా ఉంది. మైలవరం, వీరబల్లి, చక్రాయపేట మండలాల్లోని పలు గ్రామాల్లో తాగునీటిని రవాణా చేస్తున్నారు. మిగతా మండలాల్లో వ్యవసాయ బోరుబావులను అద్దెకు తీసుకుని ప్రజలకు తాగునీరు అందిస్తున్నారు. కడప నగరానికి తాగునీరు అందించేందుకు మైలవరం నుంచి 200 క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల చేశారు. వర్షభావ పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే తాగునీటి సమస్య మరిన్ని మండలాలకు విస్తరిస్తుందని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఆందోళన కల్గిస్తున్న రిజర్వాయర్ల నీటిమట్టం జిల్లాలో తెలుగుగంగ, గాలేరు–నగరి, సీబీఆర్, కేసీ కెనాల్ కింద ప్రధానంగా నీటి పారుదల సౌకర్యం ఉంది. అయితే, వర్షాలు లేకపోవడంతో రిజర్వాయర్లలో నీటిమట్టం వేగంగా తగ్గిపోతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తెలుగుగంగలో అంతర్బాగమైన బ్రహ్మంసాగర్ రిజర్వాయర్లో 17.740 టీఎంసీలకుగాను 9.109 టీఎంసీల నీరు ఉంది. ప్రస్తుత లెవెల్ 672.169 అడుగులు ఉంది. ఫ్లడ్ కుషన్ 8.631 టీఎంసీ. ఇన్ఫ్లో లేదు. టీజీపీలో అంతర్బాగమైన ఎస్ఆర్–1లో 2.135 టీఎంసీకిగాను 0.672, ఎస్ఆర్–2లో 2.405కుగాను 0.893 టీఎంసీలు ఉన్నాయి. చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్లో 10.229 టీఎంసీలకుగాను 3.322 టీఎంసీలు ఉన్నాయి. గాలేరు–నగరిలో అంతర్బాగమైన గండికోట రిజర్వాయర్లో 26.850 టీఎంసీలకుగాను 15.813, మైలవరంలో 6.500కుగాను 2.427, పైడిపాలెంలో 6.000 టీఎంసీలకుగాను 3.171 టీఎంసీ, వామికొండలో 1.660 టీఎంసీలకుగాను 0.657 టీఎంసీలు, సర్వరాయసాగర్లో 1.060కుగాను 0.411 టీఎంసీలు ఉన్నాయి. గ్రాస్ కెపాసిటీ ప్రస్తుత లెవెల్ ప్రస్తుత స్టోరేజీ ఫ్లడ్కుషన్ ఇన్ఫ్లో (టీఎంసీలలో) (అడుగుల్లో) (టీఎంసీలలో) (టీఎంసీలు) (క్యూసెక్కుల్లో) 215 864.701 121.246 94.564 2,41,779 ఎల్నినో పరిస్థితులపై చర్చించి ఎదుర్కొనే చర్యలు చేపట్టేందుకు కలెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీధర్చెరుకూరి అధ్యక్షతన గురువారం కలెక్టరేట్ పీజీఆర్ఎస్ హాలులో ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులతో సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో శ్రీశైలం నీటి విడుదల అంశాన్ని ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకు వెళ్లేందుకు ఎమ్మెల్యేలు కృషి చేయాలని జిల్లా వాసులు కోరుతున్నారు. బుధవారం శ్రీశైలం జలాశయంలో నీటిమట్టం ఇలా ఉంది దారుణంగా పడిపోయిన పంటల సాగు పలు గ్రామాల్లో తాగునీటికి కటకట కంటి తుడుపు చర్యలతో సరిపెట్టాలని చూస్తున్న ప్రభుత్వం
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పాఠశాలల్లో స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేయాలిమదనపల్లె సిటీ : ప్రతి పాఠశాలలో స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ యూనిట్లును ఏర్పాటు చేయాలని డీఈఓ సుబ్రమణ్యం తెలిపారు. స్థానిక జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో బుధవారం స్కౌట్స్ ప్రవేశాల పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు. బాలురకు స్కౌట్స్ యూనిట్, బాలికలకు గైడ్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. విద్యాశాఖ అకడమిక్ క్యాలెండర్లో పొందుపరిచిన క్యాలెండర్లో స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్ కార్యక్రమాలు సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. మార్చ్పాస్ట్కు 64 మంది ఎంపిక స్వాతంత్య్ర దినోతవ్స వేడుకల సందర్భంగా మదనపల్లె పోలీసు పరేడ్ మైదానంలో నిర్వహించనున్న జిల్లా స్థాయి మార్చ్ పాస్ట్లో పాల్గొనే విద్యార్థుల ఎంపిక కార్యక్రమం కూడా నిర్వహించారు. 32 మంది స్కౌట్స్, 32 మంది గైడ్స్ ఎంపిక చేశారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా సెక్రటరీ మడితాటి నరసింహారెడ్డి, అడ్వాన్స్డ్ స్కౌట్ మాస్టర్ నాగరాజు, మహమ్మద్ఖాన్, హర్షవర్ధన్రెడ్డి, ఎంఈఓ రెడ్డిశేఖర్, జిల్లా సైన్సు అధికారి శ్రీధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. జైలు భరో, ధర్నా జయప్రదం చేయండి మదనపల్లె (కురబలకోట) : క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ఈనెల 10న నిర్వహించే జైలు భరో కార్యక్రమం, ఆగస్టు 18న జిల్లా కలెక్టరేట్ల వద్ద చేపట్టే ధర్నాను జయప్రదం చేయాలని ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కేతారి రాధాకృష్ణ కోరారు. బుధవారం మదనపల్లెలో జరిగిన జిల్లా సమితి సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్మిక, రైతు వ్యతిరేక విధానాలు అవలంభిస్తోందన్నారు. వ్యవసాయ పంటలకు చట్టబద్ధమైన కనీస మద్దతు ధర హామీ, రైతులకు రుణమాఫీ, నాలుగు లేబర్ కోడ్ల రద్దు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ప్రైవేటీకరణ నిలిపివేత, నిరుద్యోగులకు ఉపాధి,కూలి రేట్లు పెంపు వంటి ప్రధాన డిమాండ్లతో ఉద్యమాలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు.ఆగస్టు 6 నుండి 9 వరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా బైక్ జాతాలు, ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహించి, ఈనెల 10న అన్ని నియోజక వర్గ కేంద్రాల్లో జరిగే జైలు భరో కార్యక్రమంలో రైతులు, కార్మికులు, యువత, మహిళలు పాల్గొనాలని కోరారు. నాయకులు టి.కృష్ణప్ప, సాంబశివ, సలీంబాషా, సరేష్కుమార్, వేణుగోపాల్రెడ్డి, నరసింహులు, దేవా, తిరుమల తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రాయచోటిలో యూరియా దందా● ప్రభుత్వ ధర బస్తా రూ. 270 ఉండగా రూ. 350 వరకు విక్రయం ● రైతుల ఫిర్యాదుపై స్పందించిన అగ్రికల్చర్ అధికారులు ● ఏపీ ఆగ్రోస్ రైతు సేవాకేంద్రం లైసెన్సు రద్దు, గోదామ్ సీజ్ రాయచోటి: వ్యవసాయ సాగుకు అవసరమైన ఎరువులు, మందుల విక్రయాలలో వ్యాపారుల దోపిడీ సాగుతోంది. ఫలితంగా ఆరుగాలం కష్టపడుతన్న రైతులకు ఎరువుల దుకాణాదారులు అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నారు. వ్యవసాయ అధికారులు సైతం అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు చేపట్టకపోవడంతో చెప్పిన ధరలకు కొనుగోలు చేయాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ప్రైవేటు వ్యాపారుల నుంచి రైతులకు విముక్తి కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఆగ్రోస్ సంస్థ ద్వారా డిపోలను ఏర్పాటు చేయించి తక్కువ ధరలతో ఎరువులను అందించాలనే ప్రయత్నాలకు డిపోల యజమానులు తూట్లు పొడుస్తున్నారు. అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో యూరియా బ్లాక్ మార్కెట్ విక్రయాలు విక్రయిస్తూ దోపిడీ పర్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఆగ్రోస్ సేవా కేంద్రం, గ్రామాల్లోని రైతు సేవా కేంద్రాల ద్వారా బస్తా యూరియా రైతుకు రూ. 269.50కి అందాల్సి ఉంది. యూరియాను కొంతమంది వ్యాపారులు బ్లాక్ మార్కెట్లో రూ. 350 నుంచి రూ. 450 వరకు విక్రయిస్తున్నట్లు రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. పంటలు సాగు చేసి, యూరియాకోసం సచివాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నా కేవలం ఒక ప్యాకెట్ మాత్రమే ఇస్తూ చేతులు దులుపుకుంటున్నారని వాపోతున్నారు. రాయచోటిలోని ఆగ్రోస్ రైతు డిపోలో ఒకబస్తా రూ. 350లకు విక్రయించడంపై అన్నదాతలు ప్రశ్నించారు. రైతుల మాటలను ఖాతరు చేయని డిపో యజమాని తమకు ఇష్టం వచ్చిన ధరలకు విక్రయిస్తూ నచ్చితే కొనండి లేదంటే పక్కన కొనుగోలు చేయాలని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు మీడియాలో రికార్డు అయ్యింది. ఇదే విషయంపై వ్యవసాయసాఖ అధికారులకు రైతులు ఫిర్యాదు చేశారు. లైసెన్సు రద్దు, ఎరువులు సీజ్...... ఫిర్యాదుపై స్పందించిన వ్యవసాయశాఖ రాయచోటి డివిజనల్ అధికారి శ్రీలత రెడ్డి, స్థానిక ఏఓలు అధిక ధరల విక్రయాలపై బుధవారం విచారణ చేశారు. అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నట్లు నిర్ధారణ కావడంతో 15 రోజులుపాటు గోదామును సీజ్ చేసి డీలర్ లైసెన్సు రద్దు చేశారు. గోదాంలో రూ. 50037 విలువచేసే 244.63 మెట్రిక్ టన్నుల ఎరువులను సీజ్ చేసినట్లు వ్యవసాయ అధికారులు తెలిపారు. నిరంతరం నిఘా ఉండాలి ఎరువుల విక్రయాలపై సంబంధిత శాఖ అధికారుల నిరంతరం నిఘా సాగాలని రైతులు కోరుతున్నారు. ఎరువులు దుకాణాదారులతో వ్యవసాయశాఖ అధికారులు కుమ్మకై అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నా సకాలంలో స్పందించడం లేదనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికై నా సంబంధిత జిల్లా వ్యవసాయశాఖ అధికారులు స్పందించి బ్లాక్ మార్కెట్ విక్రయాలను అరికట్టి ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధరలకు యూరియా అందేలా చూడాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం రైతులకు అవసరమయ్యే యూరియా ఉందని ప్రకటనలు ఇస్తున్నా అవి ప్రకటనలు లాగే మిగిలిపోయాయని వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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హత్య కేసులో నిందితుడు అరెస్ట్వాల్మీకిపురం : హత్యకేసులో నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు పంపినట్లు సీఐ రాఘవ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో సీఐ మాట్లాడుతూ.. గత నెల 29వ తేదీ మండలంలోని చింతపర్తి సమీపంలో నివాసం ఉంటున్న లక్ష్మీదేవి హత్యకు గురైంది. ఈ విషయం గత నెల 31న వెలుగులోకి వచ్చింది. సంఘటనాస్థలంలో లభించిన వస్తువుల ఆధారంగా సీఐ కేసు దర్యాప్తు చేపట్టారు. కడప, నెల్లూరు జిల్లాలకు చెందిన దాదాపు 30 మంది బొగ్గు కాల్చే కార్మికులు చింతపర్తి సమీపంలోని ఓబులేశుని కొండ వద్ద బొగ్గు కాల్చుకొని జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఇక్కడే నివాసం ఉంటున్న కూలీ మన్యం నాగరాజు (22) ఇక్కడే కూలీగా ఉన్న నల్లోల్లు లక్ష్మీదేవి (55)తో గత కొంతకాలంగా అక్రమ సంబంధం కొనసాగిస్తున్నాడు. వీరిద్దరు మద్యానికి బానిసయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో లక్ష్మీదేవి తరచూ నాగరాజును డబ్బులు ఇవ్వాలని, లేనిపక్షంలో అక్రమ సంబంధం విషయాన్ని బయటపెడతానని బెదిరించేది. దీంతో నాగరాజు లక్ష్మీదేవిపై కక్షపెంచుకొని ఎలాగైనా ఆమెను అంతం చేయాలని పథకం వేశాడు. ఈ క్రమంలో గత నెల 29న మద్యం తాగుదామని నమ్మించి ఆమెను ద్విచక్రవాహనంపై చింతపర్తి సమీపంలో ఎవ్వరూ లేని ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి అక్కడే ఉన్న బండరాయితో బాది చంపేసి, ద్విచక్రవాహనాన్ని అక్కడే వదిలేసి పారిపోయాడు. ఈ కేసుకు సంబంధించి నాగరాజును బుధవారం పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు పంపినట్లు సీఐ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్సై తిప్పేస్వామి, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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పదో తరగతి విద్యార్థులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలిమదనపల్లె సిటీ : పదో తరగతి విద్యార్థులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి డాక్టర్ సుబ్రమణ్యం అన్నారు. బుధవారం స్థానిక జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో జిల్లాలోని ప్రభుత్వ,ప్రైవేట్,ఇతర యాజమాన్యాల పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులకు సమావేశం నిర్వహించారు. పదో తరగతి విద్యార్థులు అందరూ ఉత్తీర్ణత సాధించే విధంగా ఇప్పటి నుంచి సన్నద్ధం చేయాలన్నారు. సీ,డీ గ్రేడ్ ఉన్న విద్యార్థులను గుర్తించాలన్నారు. వారిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలన్నారు. మధ్యాహ్నభోజన పథకం సక్రమంగా అమలయ్యే విధంగా చూడాలన్నారు. కార్యక్రమంలో డిసీఈబీ కార్యదర్వి గంగాధరం, జిల్లా సైన్సు అధికారి శ్రీధర్కుమార్, రాయచోటి డైట్ లెక్చరర్ నరసింహారెడ్డి, ప్రధానోపాధ్యయుల సంఘం అధ్యక్షులు రామకృష్ణ, మండలాల విద్యాశాఖ అఽధికారులు, ప్రధానోపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.
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తమ్మునిపై అన్న దాడిమదనపల్లె టౌన్ : ఇంటి వివాదం తలెత్తి తమ్ముడిపై అన్న కరత్రో దాడి చేసిన సంఘటన బుధవారం కురబలకోట మండలంలో జరిగింది. ఘటనపై బాధితుడు ముదివేడు పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు వివరాలు.. మండలంలోని నల్లగుట్లపల్లి కు చెందిన శంకర (44) ఇంటిని అన్న ఆక్రమించేందుకు ప్రయత్నించాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య జరిగిన గొడవలో శంకర పై అన్న కరత్రో దాడి చేసి గాయపరిచాడు. కుటుంబీకులు గమనించి బాధితుడిని వెంటనే మదనపల్లి జిల్లా ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. ముదివేడు పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పొలం వద్ద ఘర్షణ: వ్యక్తికి గాయాలు మదనపల్లె టౌన్ : పొలం వద్ద చోటుచేసుకున్న ఘర్షణలో ప్రత్యర్థులు ఓ వ్యక్తి పై కర్రలతో దాడి చేశారు. ఘటనపై బాధితుడు గుర్రంకొండ పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు వివరాలు.. గుర్రంకొండ మండలం, నడిమి కండ్రిగ పంచాయతీ, గరికుంటపల్లికి చెందిన బి . వెంకటేష్ (55) భూమిని అదే ఊరికి చెందిన ఓ వ్యక్తి బుధవారం కబ్జా చేయడానికి యత్నించడంతో వెంకటేష్ వెళ్లి అడ్డుకున్నాడు. దీంతో ప్రత్యర్థి వర్గంలోని ఓ వ్యక్తి కరత్రో వెంకటేష్ పై దాడి చేయడంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. కుటుంబీకులు గమనించి బాధితుడిని మదనపల్లె జిల్లా ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. దాడికి పాల్పడ్డ వ్యక్తి వివరాలు ను పోలీసులు వెల్లడించాల్సి ఉంది.
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లోకేష్ తీసిన డీఎస్సీ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ2025 డీఎస్సీ మంత్రి లోకేష్ తీసిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ. ప్రారంభం నుంచి చివరి దాకా సస్పెన్స్పెట్టి కై ్లమాక్స్లో షాక్ ఇచ్చారు.దీంతో 600 మంది జీవితాలు నాశనమయ్యాయి. డీఎస్సీలో నాకు 70.6 మార్కులతో రెండో ర్యాంకు వచ్చింది. బీసీఈ కేటగిరిలో ఉద్యోగానికి ఎంపికై నట్టు ఆగస్టు 27న కాల్ లెటర్ వచ్చింది. వారంలో ఉద్యోగంలో జాయిన్ కావాలి అని శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రెండు వారాల తర్వాత రిజల్ట్ లిస్టులో పేరు లేదని అధికారులను కలిసి మొరపెట్టుకున్నా. 1:1 రేషియోలో అర్హులకే ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని చెబుతున్న ప్రభుత్వం నేను ఎంపికై నట్టు ఎందుకు చెప్పింది. నా పోస్టును ఎవరికో ఇచ్చి మెరిట్ను తొక్కేసి, రిజర్వేషన్కు ఉద్యోగం ఇచ్చారు. ఏడేళ్లు చిన్న బిడ్డ ఆలనా పాలనకు దూరమై చదివాను. స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని చెబుతున్న ప్రభుత్వం..ఈ కోటాలో ఎంపికై న వ్యక్తి విద్యార్థులకు బయాలజీ బోధించగలరా, ఇలాంటి వారికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి పాఠశాలలకు పంపితే విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఏం కావాలి. – ఎస్.షర్మిల, తురకపల్లి (మదనపల్లె)
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పిచ్చికుక్క దాడిలో నలుగురికి తీవ్ర గాయలుగుర్రంకొండ : పిచ్చికుక్క దాడిలో నలుగురికి తీవ్రగాయాలైన సంఘటన మండలంలోని నడిమికండ్రిగలో జరిగింది. గత మంగళవారం రాత్రి గ్రామంలో ఆరుబయట పలువురు మంచాలు వేసుకొని నిద్రిస్తున్నారు. ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన పిచ్చికుక్క ఒక్కసారిగా వీధుల్లో ఆరుబయట కూర్చొన్న, నిద్రిస్తున్న వారిపై దాడులు చేసి ఇష్టానుసారం కరిచింది. ఈ దాడుల్లొ గ్రామానికి చెందిన చిన్నరెడ్డెమ్మ(80), లక్ష్మీదేవి(55), వెంకటరమణ(60), రెడ్డెమ్మ(60)లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వీరిలో చిన్నరెడ్డెమ్మకు కాలు, చేతిపైన, ముఖంపైన కరిచింది. బాధితురాలిని కుటుంబసభ్యులు గుర్రంకొండలొని ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ ప్రథమ చికిత్స చేసిన అనంతరం పరిస్థితి విషమించడంతో మదనపల్లె ప్రభుత్వాస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడి వైద్యుల సూచన మేరకు తిరుపతి స్విమ్స్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మిగిలిన ముగ్గురు మదనపల్లెలోని ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. గత వారం రోజులుగా పిచ్చికుక్క మూడు మార్లు దాడులు చేసినట్లు గ్రామస్తులు పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికై నా సంబంధిత అధికారులు స్పందించి తగిన చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు.
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కత్తులు దూస్తున్న స్థానిక కురుక్షేత్రం!సాక్షి, మదనపల్లె : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ముచ్చట తెరపైకి రాగానే ఉమ్మడి జిల్లాలోని ఆశావాహుల్లో ఒక్కసారిగా ఉత్సాహం నెలకొంది. టికెట్ ఆశిస్తున్న నేతలు అప్పుడే ముఖ్య నాయకులను, ముఖ్యంగా ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో బిజీగా మారిపోయారు. క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృత పర్యటనలు చేస్తూ.. గ్రామస్థాయిలోని చోటా లీడర్లను ఎలాగైనా తమ వైపు తిప్పుకునేందుకు సామ దాన బేధ దండోపాయాలను ప్రయోగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అధికార తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు తమ అభ్యర్థులను గెలిపించుకునేందుకు అప్పుడే శక్తికి మించిన హామీలు గుప్పిస్తున్నారు. వీలైనన్ని చోట్ల బెదిరింపులతోనో, ప్రలోభాలతోనో ఏకగ్రీవాలు చేసుకోవాలని ఇప్పటి నుంచే తెరవెనుక పావులు కదుపుతుండటం గమనార్హం. నోటిఫికేషన్ రాకముందే క్షేత్రస్థాయిలో ఈ రేంజ్ పొలిటికల్ హీట్ ఉంటే, ఇక నోటిఫికేషన్ వెలువడ్డాక ఇంకెంత సందడి నెలకొంటుందోనని ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు. కోర్టు మొట్టికాయలతోనే ‘స్థానిక’ చలనంరాష్ట్రంలో అక్టోబరులో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామంటూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేసిన హఠాత్ ప్రకటన వెనుక అసలు గుట్టు ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. నిబంధనల ప్రకారం.. స్థానిక సంస్థల పాలకవర్గాలు రద్దు కాగానే నిర్దిష్ట గడువులోగా ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. కానీ, రాష్ట్రంలోని కూటమి ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఎన్నికలకు వెళితే ఘోరమైన ప్రతికూల ఫలితాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ముందే ఊహించి, రకరకాల కుంటిసాకులతో ఎన్నికలను ఇన్నాళ్లూ వాయిదా వేయిస్తూ వచ్చింది. అయితే, రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం (హైకోర్టు) తీవ్రంగా జోక్యం చేసుకుని గడువు విధించడంతో.. ఇప్పుడు కూటమి సర్కారుకు ఎన్నికలకు వెళ్లక తప్పని సరిస్థితి ఏర్పడిందని రాజకీయ విశ్లేషకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.అసలు అక్టోబర్లో ఎన్నికలు సాధ్యమేనా?స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని ప్రభుత్వం ఓవైపు చెబుతున్నప్పటికీ.. ఆచరణలో అది ఇప్పట్లో సాధ్యం కాదనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఎన్నికలు నిర్వహించాలంటే మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ ఖరారు కావాల్సి ఉంది. దీనికి తోడు ఓటర్ల జాబితాకు ఇంకా తుది రూపమే రాలేదు. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) కార్యక్రమంలో భాగంగా ముసాయిదా జాబితాను గత నెల 31న విడుదల చేశారు. ఈ ప్రక్రియ ప్రకారం రాబోయే అక్టోబరు 3 న మాత్రమే ఓటర్ల తుది జాబితా వెలు వడనుంది. ఆ తర్వాతే పంచాయతీల వారీగా ఓటర్ల సంఖ్యను విడదీసి తేల్చాల్సి ఉంటుంది. అంతవరకు అసలు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేందుకే వీలుపడదు.సాంకేతిక అవరోధాల నడుమ చంద్రబాబు ‘స్థానిక’ రాజకీయంరాష్ట్రంలో అక్టోబరులో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలంటూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెప్తున్న మాటలు ఆచరణలో సాధ్యం కాదని రాజకీయ విశ్లేషకులు తేలి్చచెబుతున్నారు. ఎన్నికల నిర్వహణకు ముందు పూర్తి కావాల్సిన మున్సిపల్ చైర్మన్లు, వార్డుల రిజర్వేషన్ల ఖరారు ప్రక్రియ ఇంకా ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయింది. మరోవైపు వచ్చే సెప్టెంబరులో మండల పరిషత్ల పదవీ కాలం ముగియనుంది. ఆ తర్వాతే ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, మండల పరిషత్ అధ్యక్ష పదవులకు రిజర్వేషన్లు తేల్చాల్సి ఉంది. ఇవన్నీ కాకుండా ఓట్ల సవరణ (సర్) ప్రక్రియ కూడా ఇంకా పూర్తి కాలేదు. పంచాయతీల కాలపరిమితి ఎప్పుడో ముగిసినప్పటికీ, ఓట్ల జాబితా తేలకుండా ఎన్నికల సంఘం అనుమతితో ప్రక్రియ చేపట్టడం కూడా అంత సులువు కాదు. ఈ నేపథ్యంలో, అక్టోబరులో ఎన్నికలు జరగడం అసాధ్యమనే స్పష్టత వస్తోంది.ఇదంతా కేవలం ‘క్యాడర్’ కోసమే?చంద్రబాబు గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో ఎప్పుడూ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను సకాలంలో నిర్వహించిన దాఖలాలు లేవని విశ్లేషకులు గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కూడా ఇన్ని సాంకేతిక, న్యాయపరమైన అవరోధాలు అడ్డుగా ఉన్నాయని తెలిసి కూడా.. ‘అక్టోబరులో ఎన్నికలు’ అంటూ ఆయన పదేపదే హడావుడి చేయడం వెనుక అసలు రహస్యం వేరే ఉందనే చర్చ తమ్ముళ్లలోనే నడుస్తోంది. కూటమి సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చాక తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న తమ పార్టీ క్యాడర్లో ఎలాగైనా పొలిటికల్ జోష్ నింపేందుకే బాబుగారు ఈ ఎన్నికల పల్లవి అందుకున్నట్లు విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఎన్నికల ప్రక్రియకు అవసరమైన ప్రాథమిక కసరత్తు కూడా మొదలు పెట్టకుండా, కేవలం బహిరంగ ప్రకటనల ద్వారా పార్టీ శ్రేణులను మభ్యపెట్టేందుకే కూటమి సర్కార్ ఈ సరికొత్త రాజకీయ డ్రామాకు తెరలేపిందని రాజకీయ వర్గాలు నిప్పులు చెరుగుతున్నాయి.కరువు కోరల్లో సీమ.. తుఫాన్ల ముప్పు..ప్రస్తుతం ఎన్నికలకు వెళితే అధికార తెలుగుదేశం కూటమికి తీవ్ర ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురుకానున్నాయి. ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల జిల్లావ్యాప్తంగా తాగునీటికి కటకటలాడాల్సిన దారుణమైన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఖరీఫ్లో ఎక్కడా పంటలు సాగు కాక రైతాంగం అల్లాడుతోంది. శ్రీశైలంలో సరిపడా నీరు ఉన్నప్పటికీ సీమ తాగునీటి అవసరాలకు సైతం విడుదల చేయని దుస్థితి నెలకొంది. పాలకుల నిర్లక్ష్యంపై ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి వెల్లువెత్తుతోంది. మరోవైపు అక్టోబరు నెలలో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని ముఖ్యమంత్రి అంటున్నా.. ఆ సమయంలో రాష్ట్రంలో తుఫాన్ల ప్రభావం అత్యంత అధికంగా ఉంటుందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సాంకేతిక, ప్రకృతి అవరోధాల నేపథ్యంలో ఈ ఏడాదిలో స్థానిక ఎన్నికలు జరగడం అసాధ్యమని, ఇవన్నీ జనాన్ని నమ్మించడానికి ఆడుతున్న డ్రామాలేనని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.జిల్లా స్థానిక సంస్థల వివరాలుమదనపల్లె (సెలక్షన్ గ్రేడ్), రాయచోటి, పుంగనూరు మున్సిపాలిటీలు, బి.కొత్తకోట నగర పంచాయతీ ఉన్నాయి.వీటిలో బి.కొత్తకోట నగర పంచాయతీ పై హైకోర్టులో కేసు నడుస్తోంది. ఇది క్లియర్ అయితే గాని ఎన్నిక జరగదు. మిగతా మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించి కొత్తగా వార్డుల సంఖ్య పెంపు, తిరిగి కొత్తగా వార్డుల ఏర్పాటు జరిగింది. దీనికి ప్రభుత్వం నుంచి ఇంకా ఆమోదం లభించలేదు. జిల్లాలో 25 మండలాలు ఉండగా, 25 మంది జెడ్పీటీసీలు ఉన్నారు. 25 మంది ఎంపీపీలు ఉన్నా రు. వీరి పదవీకాలం సెపె్టంబర్ లో ముగుస్తుంది.జిల్లాలో 411 గ్రామపంచాయతీలు, వాటిలో 4,230 వార్డులు ఉన్నాయి. (వీరి పదవి కాలం ముగిసింది, పంచాయతీలు ప్రత్యేక అధికారుల పాలనలో ఉన్నాయి)ఈ నేపథ్యంలో మున్సిపాలిటీలతో పాటు జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ మరియు గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలను కూడా ఒకేసారి నిర్వహించాలని ఎన్నికల కమిషన్ యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ నెల 6వ తేదీన (గురువారం) రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఉన్నతాధికారులతో జరగబోయే కీలక సమావేశంలో దీనిపై స్పష్టత రానుంది.
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మామిడి తోటలపై గొడ్డలివేటుసంబేపల్లె : అన్నమయ్య జిల్లాలో మామిడి సాగుకు తీవ్ర కష్టకాలం ముంచుకొచ్చింది. ప్రతి ఏటా ధరలు దారుణంగా పతనమవుతున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడంతో పల్ప్ ఫ్యాక్టరీలు, ర్యాంపుల నిర్వాహకులు సిండికేట్గా మారి మామిడి రైతుల నోట్లో మట్టి కొడుతున్నారు. జిల్లావ్యాప్తంగా దాదాపు 30 వేల ఎకరాలలో సాగు చేసిన తోతాపురి రకం మామిడి ధరలు దారుణంగా పడిపోవడంతో.. కాయల కోత, కూలీలు, మందులు, రవాణా ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు రాని దయనీయ స్థితి దాపురించింది. తోటల నిర్వహణ భారం కావడంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో రైతన్నలు చేత గొడ్డలి పట్టి, జేసీబీల సహాయంతో చెట్లను నేలమట్టం చేస్తున్నారు.ఈ క్రమంలోనే సంబేపల్లె మండల పరిధిలోని నారాయణరెడ్డిపల్లె (బంగారువాండ్లపల్లె) సమీపంలో దాదాపు 13 ఎకరాల మామిడి తోటను పూర్తిగా నరికివేసి భూమిని చదును చేస్తున్నారు. కళ్లముందే పచ్చని తోట నేలమట్టం అవుతుంటే రైతులు పడుతున్న బాధ వర్ణనాతీతంగా మారింది. మామిడి సాగుతో అప్పులపాలు కావాల్సి వస్తోందని, అందుకే ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నామని కన్నీటిపర్యంతమవుతున్నారు.
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మదనపల్లిలో చిరు జల్లులుమదనపల్లె టౌన్ : అన్నమయ్య జిల్లాలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారింది. మంగళవారం సాయంత్రం మదనపల్లెలో చిరు జల్లులు పడ్డాయి. ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు ఎండ కాసినప్పటికీ, సాయంత్రానికి వాతావరణంలో మార్పులు చోటు చేసుకుని వర్షం మొదలైంది. అకస్మాత్తుగా కురిసిన వర్షం కారణంగా వాహనదారులు, చిరు వ్యాపారులు కాస్త అవస్థలు పడ్డారు. గత రెండు రోజులుగా జిల్లాలో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రాయచోటి నియోజకవర్గంలోని చిన్నమండెం, సంబేపల్లె, రాయచోటి, రామాపురంలో వర్షం కురిసింది. అలాగే పీలేరు నియోజకవర్గంలోని కలకడ, కేవిపల్లె, పీలేరు, కలికిరి, వాల్మీకిపురం, సదుం మండలాల్లో ఓ మోస్తారు వర్షం కురిసింది. రాబోయే రోజుల్లోనూ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ముద్దచర్మ వ్యాధి నివారణ టీకాలను పశువులకు వేయించాలిరాయచోటి (చిన్నమండెం) : రైతులు పశువులకు ముద్దచర్మ వ్యాధి నివారణ టీకాలను వేయించాలని జిల్లా పశు సంవర్థకశాఖాధికారి డాక్టర్ గుణశేఖర్ పిళ్లై అన్నారు. చిన్నమండెం మండల పరిధిలో జరుగుతున్న ముద్దచర్మ వ్యాధి నివారణ టీకాల పనితీరును మంగళవారం ఆయన పరిశీలించారు. దిగువగొట్టివేడు, చాకిబండ, మల్లూరు, చిన్నమండెం గ్రామాలలో క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేసి పలు సూచనలు, సలహాలు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఈనెల 1వ తేది నుంచి 31వ తేది వరకు రైతు సేవా కేంద్రాల పరిధిలో పశువులకు ఉచితంగా టీకాలు వేస్తామన్నారు. పర్యటనలో భాగంగా చిన్నమండెం మండల కేంద్రంలో జరుగుతున్న నూతన పశువైద్యశాల నిర్మాణాన్ని పరిశీలించారు. ఓపెన్ స్కూల్ ప్రవేశాలను సద్వినియోగం చేసుకోండి రాయచోటి టౌన్ : ఓపెన్ స్కూల్ ప్రవేశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ (ఏపీఓఎస్ఎస్) జిల్లా కో– ఆర్డినేటర్ కొండూరు శ్రీనివాస రాజు సూచించారు. మంగళవారం బాలికోన్నత పాఠశాల ఆవరణంలో ఓపెన్ స్కూల్ ప్రవేశాలపై అవగాహన కల్పించాలని కరపత్రాలను విడుదల చేశారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఏదైనా కారణాల చేత బడిని మధ్యలో మానేసిన వారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలిపారు. ఓపెన్ స్కూల్ పద్ధతి ద్వారా 10వ తరగతి, పదవ తరగతి పాస్ అయిన వారు ఇంటర్మీడియ్ కోర్సులో చేరేందుకు అర్హులని తెలిపారు. అలాగే ఈ ఓపెన్ పరీక్షలు తెలుగు, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ, ఒరియా భాషలలో ప్రవేశాలు ఉన్నా యని తెలిపారు. ఈ అవకాశాలను అర్హత కలిగిన వారు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. ఇస్రో శాస్త్రవేత్తగా సచివాలయ ఉద్యోగికలసపాడు : మండలంలోని శంఖవరం గ్రామానికి చెందిన సచివాలయ ఉద్యోగి సి.వి.రమేష్కుమార్ భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ఇస్రో) పరిధిలోని విక్రమ్ సారాభాయి స్పేస్ సెంటర్ (వీఎస్ఎస్సీ – తిరువనంతపురం)కు శాస్త్రవేత్తగా ఎంపికయ్యారు. మంగళవారం విడుదలైన ఫలితాల్లో ఆయన ఈ అరుదైన ఘనత సాధించారు. రమేష్కుమార్ గతంలో కలసపాడు మండలంలోని పిడుగుపల్లె, కలసపాడు సచివాలయాల్లో ఇంజినీరింగ్ అసిస్టెంట్గా విధులు నిర్వహించారు. రైతు కుటుంబంలో పుట్టి కఠిన శ్రమ, నిరంతర కృషితో ఇస్రోలో శాస్త్రవేత్త ఉద్యోగం సాధించడం తన జీవితంలో మరువలేని అనుభూతిని ఇచ్చిందని రమేష్కుమార్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.పీఆర్టీయూ రాష్ట్ర అసోసియేట్ అధ్యక్షుడిగా కందుల కడప ఎడ్యుకేషన్ : ప్రోగ్రెసివ్ రికగ్నైజ్డ్ టీచర్ యూనియన్ (పీఆర్టీయూ) రాష్ట్ర అసోసియేట్ అధ్యక్షుడిగా జిల్లాకు చెందిన సీనియన్ ఉపాధ్యాయులు కందుల వెంకటసుబ్బారెడ్డి నియమితులయ్యారు. ఈ మేరకు పీఆర్టీయూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మిట్టా క్రిష్ణయ్య, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గిరిప్రసాద్లు నియామక ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కందుల వెంకటసుబ్బారెడ్డి మాట్లాడుతూ పీఆర్టీయూ బలోపేతానికి మరింత కృషి చేస్తానన్నారు.
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సరికొత్త సాగు సందడి!సండ్రడివిలోములకలచెరువు : ప్రపంచంలోనే అత్యంత అరుదైన, ఖరీదైన లగ్జరీ కలప ‘ఎర్రచందనం’ శేషాచలం అడవుల సరిహద్దులు దాటి అన్నమయ్య జిల్లా పశ్చిమ ప్రాంత కరువు నేలలోనూ పచ్చగా వేళ్లూనుకుంటోంది. ములకలచెరువు మండలం, సండ్రడివి ప్రాంతంలో అటవీ శాఖ శాస్త్రవేత్తలు, అధికారులు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ప్రయోగాత్మక ఎర్రచందనం సాగు ఊహించని రీతిలో ఘన విజయం సాధించింది. కరువు కోరల్లో చిక్కుకునే ఈ ప్రాంత వాతావరణం, నేలలు కూడా ఈ ఎర్రబంగారం పెంపకానికి వంద శాతం అనుకూలమని క్షేత్రస్థాయి ఫలితాలు నిరూపించాయి. ఎర్రచందనంతో పాటు ఔషధ వనం.. అన్నీ సురక్షితం సండ్రడివి అటవీ ప్రాంతంలో కేవలం ఎర్రచందనం మాత్రమే కాకుండా.. విభిన్న రకాల ప్రాణరక్షక ఔషధ మొక్కల పెంపకం కూడా అద్భుతంగా విజయవంతమైంది. 2015 సంవత్సరంలో ఇక్కడ 6వేల ఎర్రచందనం మొక్కలను నాటిన తరుణంలోనే, వాటితో పాటు పలురకాల విలువైన ఔషధ మొక్కల పెంపకాన్ని కూడా అటవీ శాఖ అధికారులు ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించారు. అధికారుల పర్యవేక్షణ, సిబ్బంది నిరంతర శ్రమతో ఇక్కడ నాటిన అలోవీర (కలబంద), అడవిగంధి, ఉసిరి, శ్రీగంధం, వేప, అల్లనేరేడు, వెలగ, తపసి, కుంకుడు మొక్కలన్నీ కరువు వాతావరణాన్ని తట్టుకుని ఏపుగా పెరిగి పెద్ద చెట్లుగా మారాయి. వనమూలికల సంరక్షణకు సండ్రడివి క్షేత్రం ఒక సరికొత్త ఆయుర్వేద కేంద్రంగా విరాజిల్లుతోంది. 500 ఎకరాలలో నీలగిరి వృక్షాల పండుగ ఈ అడవిలో పదకొండేళ్ల నాటి మొక్కలతో పాటు, 20 ఏళ్ల క్రితం నాటిన నీలగిరి చెట్లు ప్రస్తుతం ఆకాశాన్నంటేలా భారీ వృక్షాలుగా రూపాంతరం చెందాయి. అటవీ సముదాయం పరిధిలోని సుమారు 500కు పైగా ఎకరాల అత్యంత విస్తారమైన అటవీ భూములలో నాటిన ఈ నీలగిరి మొక్కలు కూడా అధికారుల కృషితో వంద శాతం బతికి దట్టమైన అడవిలా మారాయి. పదేళ్ల శ్రమ.. ట్యాంకర్లతో నీటి సరఫరా ములకలచెరువు మండలం సండ్రడివి ప్రాంతంలో నాటిన ఈ అటవీ సంపద సంరక్షణను సవాల్గా తీసుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు, సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో నిరంతరం ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నారు. పశ్చిమ కరువు ప్రాంతం కావడంతో కఠినమైన వేసవి కాలంలో ఈ మొక్కలు ఎండిపోకుండా ఉండేందుకు ప్రత్యేకంగా ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని సరఫరా చేశారు. వీటికి సమయానికి అవసరమైన ప్రకృతి సిద్ధమైన సేంద్రియ ఎరువులను వేసి అద్భుతంగా కాపాడారు. అధికారుల అకుంఠిత దీక్ష, కష్టానికి తగ్గట్టుగానే అటవీ శాఖ ఆశించిన విధంగా సాగు చేసిన ఆ 6వేల ఎర్రచందనం మొక్కలతో పాటు ఔషధ, నీలగిరి తోటలలో ఒక్కటి కూడా ఎండిపోకుండా ప్రతి ఒక్క మొక్కా క్షేమంగా బతికి బట్టకట్టింది. కందకాల ప్రయోగం.. ఇంకిన వర్షపు నీరు వృక్షాలు నాటిన ప్లాంటేషన్ క్షేత్రంలో అటవీ శాఖ అధికారులు అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా చిన్న చిన్న కందకాలను తవ్వించారు. వర్షాకాలంలో కురిసే ప్రతి చినుకు వృధా కాకుండా ఈ కందకాలలో వర్షపు నీరు సమృద్ధిగా నిలిచిపోయేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ కందకాల వల్ల భూమిలో తేమ శాతం ఎక్కువ కాలం నిలిచి ఉండటంతో, చాలా రోజుల వరకు చెట్లకు సహజ సిద్ధంగా నీరందుతూ వృక్షాల వేగవంతమైన ఎదుగుదలకు ఎంతో దోహదపడింది. భవిష్యత్తులో ఈ కరువు మండల పరిధిలో మరిన్ని ప్రాంతాల్లో సామాజిక అడవుల కింద ఎర్రచందనం, ఆయుర్వేద మొక్కల పెంపకాన్ని విస్తరింపజేస్తే అటవీ సంపద పెరగడమే కాకుండా ప్రభుత్వానికి భారీగా ఆదాయం సమకూరుతుందని పర్యావరణ ప్రేమికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కరువు నేలలోనూ పచ్చగా వేళ్లూనుకున్న ఎర్రబంగారం, ఔషధ వనాలు 2015లో నాటిన 6వేల మొక్కలూ సురక్షితం అటవీ శాఖ ప్రయోగం సూపర్ హిట్ 500 ఎకరాలలో భారీ వృక్షాలుగా మారిన నీలగిరి తోటలతో సరికొత్త రికార్డుకంటికి రెప్పలా కాపాడుకున్నాం సండ్రడివిలో నాటిన ఎర్రచందనం మొక్కలను కంటికి రెప్పలాగా కాపాడుకున్నాం. మొదట మూడేళ్లు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని ట్యాంకర్ల ద్వారా మొక్కలకు నీరు పట్టాం. ప్రస్తుతం చెట్లయ్యాయి. ఇక వర్షాధారంగా చెట్లు పెరుగుతున్నాయి. ఉన్నతాధికారుల దష్టికి తీసుకెళ్లి మరిన్ని మొక్కలు నాటేందుకు చర్యలు తీసుకుంటాం. – శ్రీనివాసులు, అటవీశాఖ అధికారి, బురకాయకోట సెక్షన్
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ఎల్నినో దెబ్బకు ఎండిపోతున్న పంటలుసాక్షి, మదనపల్లె : తీవ్రమైన ఎల్నినో వాతావరణ ప్రభావం వల్ల వర్షాలు లేక మదనపల్లె మండలంలో పంటలు దారుణంగా దెబ్బతిన్నాయని కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం సీనియర్ సైంటిస్ట్, హెడ్ కె.మంజుల ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మంగళవారం వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం, కేవీకే, అగ్రి పాలిటెక్నిక్ శాస్త్రవేత్తల బృందం మదనపల్లె మండలంలోని మిట్టపల్లి, జంగంపల్లి, కొత్తవారిపల్లి, దయ్యాలవారిపల్లి గ్రామాల్లో విస్తృతంగా పర్యటించి ఎండిపోతున్న పంటలను పరిశీలించింది. ఈ సందర్భంగా శాస్త్రవేత్తలు మాట్లాడుతూ.. తీవ్ర వర్షాభావం వల్ల వేరుశనగ పంట అస్సలు పెరగకుండా ఎండిపోయిందని, అంతర పంటలైన అలసంద, అనుములు కూడా వాడిపోయాయని గుర్తించారు. చివరకు బోర్ల కింద నీరు తగ్గిపోవడంతో సూపర్ నేపియర్, జొన్న లాంటి పశుగ్రాస పంటలు సైతం నిలువునా ఎండిపోతున్నాయన్నారు. ప్రస్తుత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కొద్దిపాటి నీటి వసతి ఉన్న కూరగాయలు, పండ్ల తోటలు, పూల తోటల్లో పంట వ్యర్థాలు, ఎండి రాలిన ఆకులు, చిరుకొమ్మలతో నేలపై ’మల్చింగ్’ (కప్పి ఉంచడం) చేసుకోవాలని శాస్త్రవేత్తలు రైతులకు సూచించారు. రైతులంతా తప్పనిసరిగా పంట బీమా చేయించుకోవాలని కోరారు. ఈ పర్యటనలో ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్ శాంతి ప్రియ, డాక్టర్ పి.నాగమణి, శ్రీనివాసులు పాల్గొన్నారు.గ్రామాల్లో వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తల బృందం పరిశీలన
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మదనపల్లెలో అత్యవసర చికిత్సా కేంద్రంసాక్షి, మదనపల్లె : జాతీయ రహదారి సమీపంలో ఉన్న మదనపల్లె వద్ద అత్యాధునిక అత్యవసర చికిత్సా కేంద్రం (ట్రామా కేర్ సెంటర్) ఏర్పాటు కోసం తక్షణమే పక్కా ప్రతిపాదనలు సమర్పించాలని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారిని ఇంచార్జి కలెక్టర్ శివ్ నారాయణ శర్మ ఆదేశించారు. మంగళవారం నిర్వహించిన జిల్లా రహదారి భద్రత కమిటీ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. జిల్లాలోని గ్రామీణ, జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులకు అనుసంధానమయ్యే అన్ని ప్రధాన కూడళ్లలో రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు పటిష్టమైన చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. రహదారులపై వేగ నిరోధకాలు, హెచ్చరిక బోర్డులు, రాత్రి వేళల్లో వీధి దీపాలు వంటి మౌలిక భద్రతా ఏర్పాట్లను తక్షణమే పూర్తి చేయాలని సూచించారు. జూన్, జూలైలలో పెరిగిన ముప్పు.. ఎస్పీ వెల్లడి! ఈ సమావేశంలో అన్నమయ్య జిల్లా ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి పవర్ పాయింట్ ప్రదర్శన ద్వారా రోడ్డు భద్రతకు సంబంధించి పోలీసు శాఖ క్షేత్రస్థాయిలో చేపడుతున్న చర్యలను సమగ్రంగా వివరించారు. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి మే వరకు గత ఏడాదితో పోలిస్తే జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదాలు 20 శాతం తగ్గినప్పటికీ.. జూన్, జూలై నెలల్లో ప్రమాదాల సంఖ్య మళ్లీ పెరిగిందని ఎస్పీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వాహనాల అతివేగం, అడ్డగోలు ఓవర్టేకింగ్, భారీ వాహనాల రద్దీతో పాటు ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో తిరిగే ట్రాక్టర్లపై కాంతిని ప్రతిబింబించే పట్టీలు (రిఫ్లెక్టివ్ టేపులు), హెచ్చరిక లైట్లు లేకపోవడమే ఈ ప్రమాదాల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమన్నారు. జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులపై తిరిగే ప్రతీ ట్రాక్టర్కు తప్పనిసరిగా రేడియం పట్టీలు, వెనుక లైట్లు ఏర్పాటు చేసేలా రవాణా శాఖ చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగే బ్లాక్స్పాట్ల వద్ద శాశ్వత పరిష్కారాలు చేపట్టడంతో పాటు ద్విచక్ర వాహనదారులు తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ ధరించేలా కఠిన తనిఖీలు నిర్వహించాలని పేర్కొన్నారు. సహాయకులను వేధించొద్దు! రహదారులపై ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు బాధితులను సకాలంలో ఆసుపత్రులకు తరలించి ప్రాణాలు కాపాడే మంచి సహాయకులను (గుడ్ సమారిటన్లను) పోలీసులు కానీ, కోర్టుల పేరిట ఇతరులు కానీ ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలిగించరాదని ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి స్పష్టం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలను జిల్లాలోని అన్ని ఆసుపత్రులు మరియు పోలీసు అధికారులు తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని సూచించారు. జిల్లావ్యాప్తంగా మొత్తం 236 ప్రమాద ప్రాంతాలను గుర్తించగా, వాటిలో ఇప్పటికే 108 చోట్ల వేగ నిరోధకాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు, మిగిలిన 128 అత్యంత ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో పనులను యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని ఇంచార్జ్ కలెక్టర్ ఆదేశించారు. ఈ ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో అడిషనల్ ఎస్పీ వెంకటాద్రి, జిల్లా రవాణా శాఖ అధికారి ప్రతాప్, ఆర్ అండ్ బి, జాతీయ రహదారుల విభాగం, వైద్యారోగ్య, మున్సిపల్ కమిషనర్లు, డీఎస్పీలు, స్టేషన్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఇంచార్జ్ కలెక్టర్ ఆదేశం! గత ఏడాదితో పోలిస్తే జనవరి–మే మధ్య 20 శాతం తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు జూన్, జూలైలలో పెరిగిన ఘోరాలు ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి పవర్ పాయింట్ ప్రదర్శన
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ట్యాంక్పై నుంచి పడి సెక్యూరిటీ గార్డు మృతికడప అర్బన్ : కుటుంబ పోషణ కోసం వాచ్మెన్గా చేరిన ఓ వ్యక్తి విధి నిర్వహణలోనే ప్రమాదానికి గురై ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన కడపలో చోటుచేసుకుంది. ఖాజీపేట మండలం మిడుతూరు దళితవాడకు చెందిన గుండుగాళ్ల బాలుడు(40) కొద్ది కాలంగా కడపలో అరవింద్ నగర్లోని దుర్గా విల్లాస్ అపార్ట్మెంట్లో సెక్యూరిటీ గార్డుగా పని చేస్తున్నాడు. నెల రోజుల క్రితమే అక్కడ ఉద్యోగంలో చేరిన ఆయన, మంగళవారం అపార్ట్మెంట్లోని నీటి ట్యాంకును శుభ్రం చేసేందుకు పైకి ఎక్కాడు. ఈ క్రమంలో ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి కిందపడటంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. స్థానికులు వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించినప్పటికీ, అప్పటికే బాలుడు మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. మృతుడికి భార్య గంగాదేవి, ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. కుటుంబానికి ఏకై క ఆధారంగా ఉన్న బాలుడు ఆకస్మికంగా మృతి చెందడంతో భార్య, చిన్నారులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. కుటుంబ పోషణ కోసం ఇంటి నుంచి దూరంగా వచ్చి ఉద్యోగంలో చేరిన నెల రోజుల్లోనే ఆయన మృత్యువాత పడడం అందరినీ కలచి వేసింది. సమాచారం అందుకున్న చిన్న చౌక్ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం రిమ్స్ ఆస్పత్రికి తరలించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
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వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడనే..● భర్తపై భార్య హత్యాయత్నం ● ముగ్గురు నిందితుల అరెస్ట్ గుర్రంకొండ : వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడనే భర్తపై.. భార్య మరో ఇద్దరితో కలసి అంతమెందించాలని ప్రయత్నించింది. ఈ కేసులో ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వాల్మీకిపురం సీఐ రాఘవరెడ్డి, గుర్రంకొండ ఎస్ఐ రవీంద్రబాబుల కథనం మేరకు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. గుర్రంకొండ మండలం రామాపురం గ్రామానికి చెందిన టి.శ్రీనివాసులు కుమార్తె వనజకు కురబలకోట గ్రామానికి చెందిన తరిగొండ రఘనాథ్తో 22 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. వీరికి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు. గత కొంత కాలంగా భార్య ప్రవర్తనపై అనుమానం కలిగి తీరు మార్చుకోవాలని భర్త పలుమార్లు హెచ్చరించారు. అయితే లెక్కచేయకుండా వనజ అలాగే ప్రవర్తించింది. దీంతో భార్యభర్తల మధ్య గొడవలు జరిగి వనజ పుట్టినిల్లు అయిన రామాపురానికి వచ్చేసింది. చనిపోయాడని.. పొదల్లో పడేసి.. గత నెల 30న రఘనాథ్ భార్య పిల్లలను తనతో తీసుకురావడానికి గానూ రామాపురం వెళ్లాడు. దీంతో తన వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని భావించిన వనజ(38).. ప్రియుడు కావలి రామ్మోహన్(50), తండ్రి టి.శ్రీనివాసులు(56)తో కలిసి ముందస్తు పథకం ప్రకారం రఘనాథ్ను ద్విచక్రవాహనంపై గుర్రంకొండకు సమీపంలో విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ వద్దకు తీసుకెళ్లారు. అక్కడ కట్టెలు, రాళ్లతో విచక్షణా రహితంగా రఘనాథ్పై దాడి చేశారు. తీవ్ర గాయాల పాలైన రఘనాథ్ అపస్మారక స్థితికి చేరుకొన్నాడు. దీంతో అతడు మృతి చెంది ఉంటాడని భావించి సమీప పొదల్లో పడేసి వెళ్లిపోయారు. అటు వైపు వెళుతున్న కొందరు వ్యక్తులు అతన్ని గమనించి 108 వాహనం ద్వారా మదనపల్లె ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు ముగ్గురిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో నిందితులు మంగళవారం వాల్మీకిపురంలో ముందస్తు బెయిల్ కోసం న్యాయవాదిని కలిసేందుకు వెళుతుండగా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అలాగే నేరానికి వినియోగించిన ద్విచక్రవాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిఽందితులను వాల్మీకిపురం కోర్టులో హాజరు పరిచినట్లు సీఐ, ఎస్ఐ తెలిపారు.
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ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొని యువకుడికి తీవ్ర గాయాలుమదనపల్లె టౌన్ : ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టడంతో ఓ యువకుడు తీవ్రంగా గాయపడి అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్నాడు. మంగళవారం రాత్రి గుర్రంకొండ వద్ద చోటు చేసుకున్న ఘటనపై ఎస్ఐ రవీంద్ర తెలిపిన వివరాలు.. చిన్నమండెం మండలం పడమటకొనకు చెందిన సురేష్ కుమారుడు రామ్మూర్తి నాయుడు(24), బైకుపై గుర్రంకొండకు వచ్చాడు. తిరిగి స్వగ్రామానికి వెళుతుండగా మార్గమధ్యంలోని గుర్రంకొండ దవలప్కాన్పల్లె వద్ద ఆగిపోయిన లారీని ఢీ కొట్టి తీవ్రంగా గాయపడి కోమాలోకి వెళ్ళాడు. స్థానికులు గమనించి బాధితున్ని వెంటనే మదనపల్లి జిల్లా ఆస్పత్రికి తరలించారు. కేసు దర్యాప్తులో ఉంది. గ్యాస్ సిలిండర్లు మీద పడి.. మదనపల్లె టౌన్: టెంపోలో ఉన్న గ్యాస్ సిలిండర్లను కిందకు దింపే క్రమంలో అవి మీదపడి ఓ డెలివరీ బాయ్ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. మంగళవారం గుర్రంకొండలో జరిగిన ఘటనపై వివరాలు.. గుర్రంకొండ ఇండేన్ గ్యాస్లో పనిచేసే విజయ్కుమార్ కస్టమర్లకు గ్యాస్ సిలిండర్లను సరఫరా చేసే క్రమంలో టెంపోలో ఉన్న సిలిండర్లను కిందకు దించేటప్పుడు అవిమీద పడి కాళ్లు విరిగి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. బాధితుడిని మదనపల్లి జిల్లా ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. మదనపల్లె టౌన్ : దొంగతనం కేసులో నిందితుడికి ఏడాది జైలు శిక్ష విధిస్తూ మదనపల్లె కోర్టు మంగళవారం తీర్పు వెలువరించింది. పుంగనూరు మండలం, చండ్రమాకులపల్లికి చెందిన పులి వెంకటరెడ్డి(33) తండ్రి చనిపోవడంతో ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా దొంగతనాలు చేయడం అలవాటు చేసుకున్నాడు. మదనపల్లి మండలం, కొండమారిపల్లి పంచాయతీలోని టిట్కో ఇంట్లో జరిగిన చోరీ కేసులో తాలూకా పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ కేసును విచారించిన ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కమ్ ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు, నిందితుడిపై నేరం రుజువు కావడంతో ఒక సంవత్సరం జైలు శిక్ష విధించినట్లు సీఐ కళా వెంకటరమణ మీడియాకు తెలిపారు. కోర్టు తీర్పు అనంతరం నిందితుడిని మదనపల్లె సబ్ జైలుకు తరలించినట్లు తెలిపారు. బావిలో పడి వృద్ధుడి మృతి లక్కిరెడ్డిపల్లి : లక్కిరెడ్డిపల్లిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర జూనియర్ కళాశాల సమీపంలో వంక బజారులో నివసిస్తున్న వెంకటయ్య(72) అనే వృద్ధుడు బావిలో పడి మృతి చెందినట్లు బంధువులు తెలిపారు. వెంకటయ్య రోజూ కూలీ పనులకు వెళ్లి సాయంత్రం ఇంటికి తిరిగి వచ్చే వాడని, గత నెల 31వ తేదిన ఉదయం పనికి వెళ్లి సాయంత్రానికి ఇంటికి రాలేదని వారు పేర్కొన్నారు. ఆగస్టు 1వ తేదీన పెన్షన్ తీసుకోకపోవడంతో చుట్టుపక్కల గాలింపు చర్యలు చేపట్టగా కనిపించలేదని, మంగళవారం గొల్లపల్లి సమీపంలోని ఓ బావిలో పడి మృతి చెందినట్లు వివరించారు. ఈ మేరకు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని వెంకటయ్య మృతదేహాన్ని బయటకు తీసి పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. కేసు నమోదు చేసి మృతదేహాన్ని బంధువులకు అప్పచెప్పారు. మున్సిపల్ ఆర్ఐ తొలగింపు ప్రొద్దుటూరు : మున్సిపాలిటీలోని రెవెన్యూ విభాగంలో పని చేస్తున్న రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ రమేష్ను రెవెన్యూ విధుల నుంచి తదుపరి విచారణ పూర్తయ్యే వరకు తాత్కాలికంగా తొలగించినట్లు మున్సిపల్ కమిషనర్ తూతిక శ్రీనివాస విశ్వనాథ్ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. రూ.20 లక్షలు తీసుకుని పూజా స్కూల్ ఆస్తిని బదలాయించినట్లు ఆర్ఐపై ఆరోపణలు రావడంతో విచారణకు ఆదేశించామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇందుకు సంబంధించి విచారణ అధికారిని నియమించామని తెలిపారు. మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఎవరు అవినీతికి పాల్పడినా తనకు గానీ, నేరుగా ఏసీబీకి ఫిర్యాదు చేయవచ్చునని వివరించారు.
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అనంతపురం, నెల్లూరు జట్ల జయకేతనంవాల్మీకిపురం : స్థానిక జీవీఎస్సీఎస్ క్రీడా మైదానంలో ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్, చిత్తూరు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న సౌత్ జోన్ ఉమెన్స్ వన్డే క్రికెట్ అంతర్ జిల్లా పోటీల్లో భాగంగా మంగళవారం రెండు వన్డే మ్యాచ్ల్లో అనంతపురం, నెల్లూరు జిల్లాల క్రికెట్ జట్లు జయకేతనం ఎగురవేశాయి. గ్రౌండ్ 1లో నెల్లూరు, చిత్తూరు టీంలు తలపడ్డాయి. టాస్ గెలిచిన చిత్తూరు జట్టు 47.4 ఓవర్లలో 252 పరుగులు చేసింది. అనంతరం నెల్లూరు జట్టు 49.2 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి 253 పరుగులతో విజయాన్ని కై వసరం చేసుకుంది. ఇందులో నెల్లూరు జట్టుకు చెందిన సాయిలక్ష్మీ ఆల్రౌండర్గా 29 పరుగులు ఇచ్చి రెండు వికెట్లు, 70 బంతుల్లో 69 పరుగులు చేసింది. ఇదే జట్టుకు చెందిన ఆలాసహార్ సైతం 122 బంతుల్లో 84 పరుగులు చేసి జట్టు విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించారు. గ్రౌండ్ 2లో కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లా జట్లు తలపడ్డాయి. అనంతపురం జట్టు టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ చేపట్టి 49 ఓవర్లలో 296 పరుగులు చేసింది. అనంతరం కర్నూలు జట్టు 49 ఓవర్లలో 214 పరుగులు చేసి ఓటమిపాలైంది. దీంతో 82 పరుగుల తేడాతో అనంతపురం జట్టు జయకేతనం ఎగురవేసింది. అనంతపురానికి చెందిన బ్యాట్స్మెన్ మహిత 80 బంతుల్లో 74 పరుగులు చేయగా ఇదే జట్టుకు చెందిన బౌలర్ తరన్నుమ్ బేగం 65 పరుగులు ఇచ్చి కీలకమైన నాలుగు వికెట్లు తీసుకొని జట్టు విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించింది. ఈ పోటీలను శ్రీనివాసమూర్తి, శ్రీధర్ కుమార్, సతీష్యాదవ్, సునీల్ కుమార్, తదితరులు పర్యవేక్షించారు. తరన్నుమ్ బేగం (4 వికెట్లు) మహిత (74 పరుగులు)
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మార్చురీలో కుళ్లిపోతున్న మృతదేహాలు– పురుగులు బయటికి వస్తున్నాయని స్థానికుల ఆందోళన మదనపల్లె టౌన్ : అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంలోని మదనపల్లె జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మార్చురీ అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మార్చురీలో ఉన్న గుర్తు తెలియని రెండు మృతదేహాలు గత 10 రోజులుగా అలాగే ఉన్నాయని, వాటి నుంచి పురుగులు బయటకు వస్తూ తీవ్ర దుర్వాసన వస్తోందని స్థానికులు మంగళవారం ఉదయం ఆరోపించారు. బంధువులు ఎవరూ వచ్చి మృతదేహాలను తీసుకెళ్లకపోవడంతో అవి కుళ్లిపోయాయని, ఇప్పుడు శవాలను తొలిచే పురుగులు బయటకు వస్తున్నాయని స్థానికంగా కాపురముంటున్న ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆస్పత్రి అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లనే ఇలా మృతదేహాలు కుళ్లిపోయాయని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే సంబంధిత అధికారులు స్పందించి మృతదేహాలను తరలించి, నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఘటనతో ఆస్పత్రి పరిసర ప్రాంతాల్లో దుర్వాసన వ్యాపించడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ విషయమై ఆస్పత్రి సూరింటెండెంట్ను వివరణ కోరేందుకు ఫోన్ చేయగా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడం లేదు. కరాటే పోటీల్లో ప్రతిభ మదనపల్లె సిటీ : విజయవాడలో జరిగిన 23వ ఏపీ రాష్ట్ర కరాటే ఛాంపియన్షిప్ పోటీల్లో మదనపల్లె విద్యార్థులు ప్రతిభ కనబరిచారు. కటా, కుమితే, జూనియర్, సీనియర్ విభాగాల్లో పాల్గొని పతకాలు సాధించారు. ఇలాహ్ బంగారు పతకం, తహ రెండు కాంస్య పతకాలు, సాత్విక బంగారు, వెండి పతకాలు, లైకర్ వెండి, కాంస్య పతకాలు, సాధ్వి వెండి పతకం, నైతిక్ కాంస్య పతకం సాధించినట్లు కరాటే గ్రాండ్ మాస్టర్ ఇస్మాయిల్ తెలిపారు. వీరిని కరాటే మాస్టర్ ఖాదర్బాషా, ఉపాధ్యాయులు అభినందించారు.
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జింక మృతిరాయచోటి : మండల పరిధిలోని కొత్తపల్లి పంచాయతీ బంగారువాండ్లపల్లి సమీపంలో మృతి చెందిన జింకను జిల్లా పశువైద్యాధికారి గుణశేఖర్ పిళ్లై మంగళవారం పరిశీలించారు. గ్రామ సమీపంలోని మామిడి తోటల్లో సంచరిస్తున్న జింకపై కుక్కలు దాడి చేయడంతో మృతి చెందినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. అటవీ శాఖ అధికారుల సమాచారం మేరకు చిన్నమండెం పశువైద్యాధికారులు జింక మృతదేహానికి పంచనామా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో చిన్నమండెం మండల పశువైద్యాధికారి డాక్టర్ గణేష్, పశు వైద్య సహాయకులు ఎ.సిద్దార్థ బాబు, పశు సంవర్థకశాఖ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. టిప్పర్ను ఢీకొన్న బొలెరో ములకలచెరువు : ములకలచెరు వు నుంచి నలుగురు విద్యార్థులతో వెళ్తున్న బొలెరో వాహనం టైరు పగిలి.. ఎదురుగా వస్తున్న టిప్పర్ను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో బొలెరో వాహనం డ్రైవర్కు తీవ్ర గాయా లు కాగా మిగిలిన నలుగురు విద్యార్థులకు ఎటువంటి ప్రమాదం జరగకుండా బయటపడ్డారు. ఈ సంఘటన మంగళవారం మండల కేంద్రంలో చోటు చేసుకుంది. స్థానికులు, పోలీసుల కథనం మేరకు... సత్యసాయి జిల్లా త నకల్లు మండలం నారేవాండ్లపల్లెకు చెందిన సో ముశేఖర్ తన బొలెరో వాహనంలో.. అదే గ్రామానికి చెందిన విద్యార్థులు శిరీషా, పల్లవి, రెడ్డిప్రసన్న, సులోచనతో ఇంటికి బయలుదేరారు. మండల సరిహద్దులోకి వెళ్లే సరికి బొలెరో టైరు పగిలి ఎదురుగా వస్తున్న టిప్పర్ను ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో బొలెరో డ్రైవర్ సోముశేఖర్(25)కి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. స్థాని కులు గమనించి 108 సహాయంతో బాధితుడిని మదనపల్లె ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కు తరలించారు. పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కారు షెడ్లో అగ్నిప్రమాదం – రూ.7 లక్షల ఆస్తి నష్టం మదనపల్లె టౌన్ : పట్టణంలోని నిమ్మనపల్లి రోడ్డులో గల నౌషాద్ కార్ మెకానిక్ షెడ్లో సోమవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత 1 గంట సమయంలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. అగ్నిమాపక అధికారి శివప్ప మంగళవారం మీడియాకు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. పట్టణంలోని నిమ్మనపల్లె రోడ్డు బసినికొండలో ఉన్న కార్ల షెడ్డులో.. ప్రమాదవశాత్తు అగ్నిప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక కేంద్రాధికారి, సిబ్బంది సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. వారు మంటలను ఆర్పి వేశారు. అయితే అప్పటికే కార్ ఇంజన్లు, స్పేర్ పార్ట్స్, ఒక కారు పాక్షికంగా, ఇతర సామగ్రి పూర్తిగా కాలిపోయాయి. షెడ్ యజమాని షేక్ నౌషాద్ మాట్లాడుతూ సుమారు రూ.7 లక్షల ఆస్తి నష్టం జరిగిందని తెలిపారు. ప్రమాదానికి గల కారణం తెలియాల్సి ఉంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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పెట్టుబడి కూడా రాలేదుఈ సంవత్సరం రూ. 2 లక్షలు అప్పు చేసి మామిడి తోటకు మందులు కొట్టాము. కానీ రేట్లు లేకపోవడంతో పెట్టుబడి రాకపోగా, రవాణా ఖర్చులు కూడా మా చేతి నుంచే పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇకపై ఈ పంటకు ఎంత పెట్టుబడి పెట్టినా లాభం లేదు. దీనికి తోడు వర్షాలు లేక ఉన్న చెట్లు ఎండిపోతున్నాయి. అందుకే దిక్కుతోచని స్థితిలో ఇప్పటికే నాకున్న మూడు ఎకరాలలోని మామిడి చెట్లను పూర్తిగా తొలగించేశాను. ఇప్పటికై నా కూటమి ప్రభుత్వం స్పందించి తీవ్రంగా నష్టపోయిన మామిడి రైతులను తక్షణమే ఆదుకోవాలి. – సుబ్రమణ్యం, బంగారువాండ్లపల్లె
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రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు పటిష్ట చర్యలుమదనపల్లె టౌన్ : అన్నమయ్య జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదాలను అరికట్టేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం కఠిన చర్యలు తీసుకోనుంది. మంగళవారం మదనపల్లె కలెక్టరేట్లో జిల్లా రోడ్డు సేఫ్టీ కమిటీ(డీఆర్ఎస్సీ) ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి జిల్లా ఇన్చార్జి కలెక్టర్ శివ్ నారాయణశర్మ, జిల్లా ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి అధ్యక్షత వహించారు. సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి జేసీ శివ్ నారాయణ శర్మ మాట్లాడుతూ విద్యాసంస్థలు, రద్దీ ప్రాంతాల వద్ద జీబ్రా క్రాసింగ్లు ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపారు. జాతీయ రహదారులపై దుమ్ము, ధూళిని ఎప్పటికప్పుడు తొలగించాలన్నారు. రహదారులపై వీధి దీపాలు వెలిగేలా చూడాలని చెప్పారు. బ్లాక్ స్పాట్స్ గుర్తించి సంయుక్త తనిఖీలు చేసి తక్షణ భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని పేర్కొన్నారు. ప్రమాద బాధితులకు తక్షణ వైద్యం కోసం జిల్లాకు ప్రత్యేక ట్రామా కేర్ సెంటర్ ఏర్పాటు, రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు కాపాడిన రహ్ వీర్లను ఆగస్టు 15 నాటికి గుర్తించి సత్కరించాలన్నారు. జాతీయ రహదారుల వెంబడి వాహనదారుల విశ్రాంతి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. ట్రాఫిక్కు అడ్డంగా ఉన్న చెత్త కుండీలు, అడ్డంకులను వెంటనే తొలగించాలని తెలిపారు. వాహన తనిఖీలు పెంచాలి ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి మాట్లాడుతూ వ్యవసాయ ట్రాక్టర్ల వెనుక రేడియం రిఫ్లెక్టర్లు అతికించాలన్నారు. రహదారిపైకి వచ్చే పశువుల మెడలకు రిఫ్లెక్టివ్ కాలర్ టేపులు ఉండేలా చూడాలని తెలిపారు. సాయంత్రం 6 నుండి రాత్రి 9 మధ్య ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నందున ఆ సమయంలో పోలీస్ నిఘా, వాహన తనిఖీలు పెంచాలని సూచించారు. అనధికార పార్కింగ్ ప్రాంతాల్లో నో పార్కింగ్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేసి నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని దేశించారు. మదనపల్లెలో అనవసర స్పీడ్ బ్రేకర్లను వెంటనే తొలగించాలని చెప్పారు. ఆటోల కోసం ప్రత్యేక స్టాండ్లు గుర్తించి ప్రత్యామ్నాయం ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ ప్రమీళ, రాయచోటి డీఎస్పీ ఎం.ఆర్ కృష్ణమోహన్, రవాణా, వైద్య, పంచాయతీరాజ్ అధికారులు, మదనపల్లె, రాయచోటి ట్రాఫిక్ సీఐలు పాల్గొన్నారు.
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నెలలో వివాహం.. అంతలోనే విషాదంబద్వేలు అర్బన్ : ఆ యువకుడికి మరో నెల రోజుల్లో వివాహం జరిపించాలని పెద్దలు నిర్ణయించారు. పెళ్లి పత్రికలు కూడా ముద్రించారు. అంతలోనే విధికి కన్ను కుట్టినట్లుంది. పెళ్లిపీటలు ఎక్కాల్సిన యువకుడు రోడ్డు ప్రమాదంలో దుర్మరణం చెందాడు. ఈ హృదయ విషాదకర ఘటన బద్వేలు పట్టణంలో మంగళవారం చోటు చేసుకుంది. మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. మండల పరిధిలోని కొత్తచెరువు గ్రామానికి చెందిన మల్లేష్, లక్షుమ్మలకు యమ్మని శివశంకర్(25) ఏకై క కుమారుడు. కొన్నేళ్ల క్రితం మల్లేష్ మృతి చెందడంతో శివశంకర్ ఇంటి పెద్దదిక్కుగా వ్యవహరిస్తూ గోపవరం సమీపంలోని సెంచూరీ పానెల్స్ పరిశ్రమలో పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటుండే వాడు. రోజూ మాదిరే మంగళవారం తన ద్విచక్ర వాహనంలో డ్యూటీకి వెళ్లి సాయంత్రం తిరిగి ఇంటికి వెళుతున్న సమయంలో సిద్దవటం రోడ్డులోని అబ్బుసాహెబ్పేట క్రాస్రోడ్డు – బయనపల్లె సబ్స్టేషన్ నడుమ ఎదురుగా వస్తున్న ట్రాక్టర్ ఢీకొనడంతో తలకు తీవ్ర గాయాలై శివశంకర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. స్థానికులు 108 సహాయంతో మృతదేహాన్ని ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. పెళ్లి కుమారుడిగా చూడాలనుకుంటే అప్పుడే నూరేళ్లు నిండాయా అంటూ శివశంకర్ కుటుంబ సభ్యులు విలపించిన తీరు అక్కడి వారిని కలచివేసింది. అర్బన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.రోడ్డు ప్రమాదంలో యువకుడి దుర్మరణం
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11 నుంచి బాస్కెట్ బాల్ పోటీలువాల్మీకిపురం : అమరావతి క్రీడోత్సవాల్లో భాగంగా అన్నమయ్య జిల్లా స్థాయిలో ఈ నెల 11వ తేదీ నుంచి బాస్కెట్ బాల్ అండర్ 17, అండర్ 23 బాలబాలికల పోటీలను జిల్లా స్పోర్ట్స్ స్కూల్ గేమ్స్ ఆధ్వర్యంలో వాల్మీకిపురంలో నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం సీఎస్ఆర్ సంస్థల అధినేత, జిల్లా బాస్కెట్ బాల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు చింతల శ్రీధర్రెడ్డిని విద్యాశాఖ అధికారులు మర్యాద పూర్వకంగా కలిసి జిల్లా స్థాయి బాస్కెట్ బాల్ టోర్నమెంట్, జిల్లా సెలెక్షన్స్ను నిర్వహించేందుకు సహాయ సహకారాలు అందించాలని కోరారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన బాస్కెట్ బాల్ పోటీల నిర్వహణలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూసుకోవాలని, తమ వంతుగా ఎటువంటి సహాయ సహకారాలైనా అందిస్తామని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పీడీలు నాగరాజు, కిరణ్, రెడ్డి వరప్రసాద్, సీనియర్ బాస్కెట్ బాల్ క్రీడాకారుడు సాయిభార్గవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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దివిసీమ గాంధీ మండలి వెంకటకృష్ణారావుమదనపల్లె టౌన్ : దివిసీమ గాంధీ మండలి వెంకటకృష్ణారావు అని అదనపు ఎస్పీ (పరిపాలన) ఎం.వెంకటాద్రి అన్నారు. మండలి జయంతి వేడుకలను అన్నమయ్య జిల్లా పోలీసు ప్రధాన కార్యాలయంలో మంగళవారం ఘనంగా నిర్వహించారు. జిల్లా ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి ఆదేశాల మేరకు మదనపల్లె పోలీసులు ఆయన చిత్రపటానికి నివాళులర్పించి మాట్లాడారు. ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్నా సామాన్యుడిలా జీవిస్తూ, 1977 తుఫాను సమయంలో కృష్ణారావు చేసిన నిస్వార్థ సేవలు చిరస్మర ణీయమని కొనియాడారు. కార్యక్రమంలో ఆర్ఐ (అడ్మిన్) యు.రంగనాథ్బాబు, ఆర్ఎస్ఐలు చంద్రశేఖర్, మగ్బుల్, కార్యాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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నకిలీ పాస్ పుస్తకాల కేసులో మరో ముగ్గురి అరెస్ట్మదనపల్లె టౌన్ : నకిలీ పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు సృష్టించి కోట్ల రూపాయల విలువైన భూముల్లో మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠాపై మదనపల్లె తాలూకా పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకున్నారు. ఈ కేసులో మండలంలోని మొలకలదిన్నెకు చెందిన ఉప్పుతోల్ల శేఖర్బాబు సహా మరో నలుగురిని పోలీసులు ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. మంగళవారం నకిలీ డాక్యుమెంట్లు తయారు చేసిన ముగ్గురు డాక్యుమెంట్ రైటర్లను అరెస్ట్ చేసినట్లు తాలూకా సీఐ కళా వెంకటరమణ మీడియాకు తెలిపారు. సీఐ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మదనపల్లె మండలం బసినికొండ పంచాయతీ గంగన్నగారిపల్లె పరిధిలోని సుమారు రూ.5 కోట్ల విలువైన 2.52 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిని తక్కువ ధరకు ఇప్పిస్తామని మొలకలదిన్నెకు చెందిన ఉప్పుతోళ్ల శేఖర్ బాబు, గంగన్నగారిపల్లెకు చెందిన మరో నలుగురు బసినికొండకు చెందిన శోభారాణిని నమ్మించారన్నారు. ఆమె వద్ద రూ.14 లక్షలు తీసుకుని, అనంతరం నకిలీ పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు, ఇతర తప్పుడు పత్రాలు అందజేసి మోసం చేయడంతో ఆ కేసులో ఉన్న డాక్యుమెంట్లు రైటర్లు ఎ6 మినహా సొసైటీ కలనీకి చెందిన ఏ7 నిందితుడు ఏనుగు హరిబాబు నాయుడు (65), ఈశ్వరమ్మ కాలనీకి చెందిన ఏ–8 మత్తెపు సుబ్రమణ్యం(72), పెద్దమండ్యం మండలం కలిచర్లకు చెందిన ఏ–9: సయ్యద్ మస్తాన్ (56)లను అరెస్టు చేశారు. జిల్లా ఎస్పీ దీరజ్ కునుబిల్లి ఆదేశాలతో ఈ అరెస్టులు జరిగాయని సీఐ తెలిపారు. మిగిలిన నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నామని, భూ మోసాల్లో ఎవరైనా పాల్గొంటే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
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ప్రారంభమైన ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్మదనపల్లె సిటీ : మదనపల్లె మండలం ఆరోగ్యవరంలో జెసోడియన్ ఫుట్బాల్ మైదానంలో నిర్వహిస్తున్న ఆడమ్ మెమోరియల్ సౌత్ ఇండియా ఫుట్ బాల్ టోర్నమెంటు మంగళవారం ప్రారంభమైంది. ఈ పోటీలను శానిటోరియం చర్చి పాస్టర్ అబ్రహంబాబు ప్రారంభించారు. మొదటి రోజు బీటీ కాలేజీ జట్టు, డీజే వారియర్స్ (కేరళ) జట్టుపై విజయం సాధించారు. రెండవ మ్యాచ్ గోల్డెన్ సిటీ(చైన్నె) జట్టు నల్లమండ్లపల్లె జట్టును ఓడించి తదుపరి దశకు అర్హత సాధించింది. ఈ పోటీలు 8వ తేదీ వరకు జరుగుతాయని నిర్వాహకులు జాంటీ, సుదర్శన్, న్యాషీ తెలిపారు. కార్యక్రమంలో రాజేష్, స్టాన్లీ, ప్రమోద్, పీడీ సుదాకర్ పాల్గొన్నారు.
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ఆరు సెటిల్మెంట్లు!మూడు నక్షత్రాలు..సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ : ఆయన భుజాలపై మూడు నక్షత్రాలు మోస్తున్న ఉన్నతాధికారి. నేషనల్ హైవే రహదారిలో జిల్లా కేంద్రానికి ప్రక్కనే ఉన్న అత్యంత సున్నితమైన మండలంలో బాధ్యతాయుతమైన సీటులో ఉన్నారు. నిబద్ధతతో పనిచేస్తూ అసాంఘిక శక్తుల పాలిట సింహస్వప్నంగా మారాల్సిన ఆ పోలీసు అధికారి.. వారితోనే చెట్టాపట్టాల్ వేసుకొని తిరుగుతుండటం గమనార్హం. ఉన్నతాధికారులు నిత్యం పర్యవేక్షించే కడప సబ్డివిజన్ పరిధిలోనే ఈ ‘ఖతర్నాక్’ అధికారి ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరించడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. తెలుగుతమ్ముళ్ల నీడలో బెట్టింగ్, మట్కాల జాతర సదరు మండల పరిధిలో గత కొంతకాలంగా క్రికెట్ బెట్టింగ్, జూదం, మట్కా వ్యవహారాలు విచ్చలవిడిగా ఈ త్రిబుల్ స్టార్ అధికారి కనుసన్నుల్లోనే నడుస్తోంది. బెట్టింగ్ రాయుళ్లంతా అధికార కూటమికి చెందిన ’తెలుగుతమ్ముళ్లు’ కావడంతో వారిపై ఎలాంటి చర్యలూ లేవు సరికదా, సదరు అధికారికి వారే సకల మర్యాదలు చేస్తున్నారు. ఇటీవల పొరుగు జిల్లా కేంద్రానికి వెళ్లేందుకు సదరు పోలీసు అధికారి ఏకంగా ఒక బెట్టింగ్ రాయుడి లగ్జరీ వాహనాన్ని వాడటం పోలీస్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. ఇక్కడ స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్న సదరు బుకీలు ఇటీవల జిల్లా కేంద్రంలోని తాలుకా పోలీసులకు పట్టుబడటం ఇక్కడి అధికారి లాలూచీని తేటతెల్లం చేస్తోంది. పెన్నా ఇసుక దోపిడీపై పక్షం రోజుల ఒప్పందం పెన్నానది ఒడ్డున ఉన్న ఈ ప్రాంతం నుంచి సాగే ఇసుక అక్రమ రవాణా సదరు అధికారికి భారీ ఆదాయ వనరుగా మారింది. ఇసుక తరలించే వాహనాల నుంచి రోజువారీ కప్పం వసూలు చేస్తున్నారు. రెండు రోజుల క్రితమే 15 ట్రాక్టర్ల ఇసుక దందాకు సంబంధించి, ఒక్కో ట్రాక్టర్కు రూ.4 వేల చొప్పున పక్షం రోజులకు రూ.60 వేల ముడుపుల ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ లావాదేవీలను ఇద్దరు హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు దగ్గరుండి నడిపిస్తూ, ’సందట్లో సడేమియా’ అన్నట్లుగా తాము కూడా కొంత సొమ్ము చేసుకుంటున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ఇక నగదు లేని ఇసుక వ్యాపారుల కోసం లంచం డబ్బును నేరుగా తన జీపు డ్రైవర్ మొబైల్ నంబర్కు ’ఫోన్పే’ చేయిస్తుండటం గమనార్హం. ఎవరైనా నిరాకరిస్తే అక్రమ కేసులతో నరకం చూపిస్తున్నారు.కేసులు.. రాజీ సెటిల్మెంట్లే ప్రధాన దందా అసాంఘిక శక్తులతో చెట్టాపట్టాల్ వేసుకుని తిరుగుతున్న పోలీసు అధికారి కూటమి నాయకుల నీడలో క్రికెట్ బెట్టింగ్, మట్కాల జాతర కేసులు నమోదు చేయడం.. ఆపై రాజీ పేరిట దండుకోవడం నిత్యకృత్యం పెన్నా ఇసుక దోపిడీపై రెండు రోజుల క్రితమే ’పక్షం రోజుల’ ఒప్పందం లంచం డబ్బులు డ్రైవర్కు ‘ఫోన్పే’ లావాదేవీలు నడుపుతున్న ఇద్దరు హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు ఉన్నతాధికారులు కట్టడి చేయాలని స్థానికుల డిమాండ్!స్టేషన్ మొత్తం తన హుకుం ప్రకారమే నడవాలంటూ ఈ అధికారి ఏకపక్ష చర్యలకు దిగుతున్నారు. కేసులు నమోదు చేయడం, ఆపై రాజీ ప్రయత్నాల పేరిట ఇరువర్గాల నుంచి దండుకోవడం ఇక్కడ నిత్యకృత్యమైంది. ఇటీవల ఒక అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేసి, అందులో ఉన్నతాధికారుల పేర్లు చెప్పి భారీగా వసూలు చేసినట్లు సమాచారం. ఆపై తానే లోక్అదాలత్లో కేసు పెట్టి కొట్టివేయిస్తానంటూ నిందితులకు హామీలు ఇస్తున్నారు. ఈ ఏకపక్ష వైఖరి వల్ల విపక్ష పార్టీల వారు న్యాయం కోసం స్టేషన్కు వెళ్లే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. అత్యంత సున్నితమైన ప్రాంతంలో ఉన్న ఆ త్రిబుల్స్టార్ అధికారి చట్టవ్యతిరేక చర్యలను ఉన్నతాధికారులు తక్షణమే కట్టడి చేయాలని పలువురు కోరుతున్నారు.
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హార్సిలీహిల్స్ ఘాట్రోడ్డు పనులు మొదలుసాక్షి, మదనపల్లె : బి.కొత్తకోట మండలంలోని పర్యాటక కేంద్రం హార్సిలీహిల్స్ ఘాట్రోడ్డుకు తారురోడ్డు పనులు మొదలయ్యాయి. ఘాట్రోడ్డు ప్రమాదకంగా మారడం, రోడ్డంతా దెబ్బతిని పర్యాటకులు ప్రమాదాలకు గురవుతుండటం, రహదారి పనులు ప్రారంభం కాకపోవడంపై ‘సాక్షి’ పలు కథనాలు ప్రచురించింది. దీనిపై స్పందించిన రహదారి భవనాలశాఖ అధికారులు కాంట్రాక్టర్తో పనులు చేయించేందుకు కృషి చేశారు. దాంతో రూ.4.5 కోట్ల వ్యయంతో తారురోడ్డు పనులు చురుగ్గా జరుగుతున్నాయి. నూతన రాష్ట్ర కమిటీ ఎన్నికకడప వైఎస్ఆర్ సర్కిల్ : ఏపీ ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ నూతన రాష్ట్ర కమిటీని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నట్లు సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గుంటి వేణుగోపాల్ తెలిపారు. సోమవారం కడప నగరంలోని హోచిమిన్ భవన్లో జరిగిన విలేకర్ల సమావేశంలో ఆయన వివరాలు వెల్లడించారు. 11 మంది ఆఫీస్ బేరర్లు, 60 మంది సమితి సభ్యులతో కలిపి మొత్తం 71 మందితో ఈ రాష్ట్ర సమితి ఏర్పాటయింది. యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా గుంటి వేణుగోపాల్, ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎల్.శాంతి, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా రమీజాబి (కర్నూలు), డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రెటరీగా చాముండేశ్వరి (తిరుపతి), కోశాధికారిగా యు.మరియమ్మ (కడప) ఎన్నికయ్యారు. పీజీఆర్ఎస్ అర్జీలను సత్వరమే పరిష్కరించండి: ఎస్పీమదనపల్లె టౌన్ : ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికలో సోమవారం మదనపల్లె జిల్లా ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి 62 ఫిర్యాదులను స్వీకరించారు. ఫిర్యాదులను సత్వరమే పరిష్కరించాలని సంబంధిత పోలీసులను ఆదేశించారు. పీజీఆర్ఎస్కు మొత్తం 62 ఫిర్యాదులు రాగా అధికంగా భూవివాదాలు 19, ఆర్థిక లావాదేవీలు 7, కుటుంబ కలహాలు 12, చీటింగ్ 4, న్యూసెన్న్స్ 3, ఇతర సమస్యలు 17 ఉన్నాయి. భూకబ్జాలు, వడ్డీ వేధింపులపై తక్షణమే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత పోలీసు అధికారులను ఎస్పీ ఆదేశించారు. బాధితులకు సత్వర న్యాయం అందించాలని, సమస్యల పరిష్కారంలో అధికారుల నిర్లక్ష్యాన్ని ఏ మాత్రం ఉపేక్షించేది లేదని హెచ్చరించారు.
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ఆదాయానికి పాతరఇన్చార్జీల జాతర..సాక్షి, మదనపల్లె : జిల్లాలో వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ శాఖ పాలన పూర్తిగా గాడి తప్పుతోంది. మార్కెట్ యార్డుల సమర్థవంతమైన నిర్వహణలో, రైతులకు అండగా నిలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాల్సిన కమిటీ కార్యదర్శుల పోస్టులు దశాబ్దాలుగా ఖాళీగా దర్శనమిస్తున్నాయి. ఏళ్ల తరబడి జిల్లాలోని ప్రధాన మార్కెట్లన్నీ ఇన్చార్జీల పాలనలోనే కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద టమోటా మార్కెట్గా పేరుగాంచిన మదనపల్లె యార్డుకు పూర్తిస్థాయి కార్యదర్శి లేకపోవడంతో మార్కెటింగ్ శాఖ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ స్థాయి అధికారే ఇక్కడ అదనపు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. అటు పుంగనూరు మార్కెట్ కార్యదర్శిగా కూడా ఏడీ స్థాయి అధికారే ఇన్చార్జ్గా కొనసాగుతున్నారు. పూర్తిస్థాయి బాధ్యతలు లేకపోవడం, బదిలీ భయాలు, స్థానిక రాజకీయ ఒత్తిళ్లు పెరగడంతో ఇన్చార్జ్ అధికారులు నామమాత్రంగా విధులు నిర్వహిస్తూ చేతులెత్తేస్తున్నారు. మదనపల్లె అంటేనే హడల్! మార్కెటింగ్ శాఖలో మదనపల్లె పోస్టింగ్ అంటేనే అధికారులు హడలిపోతున్నారు. ఇక్కడి వ్యాపారుల సిండికేట్ దందా, అక్రమాలు, రాజకీయ జోక్యాన్ని తట్టుకో లేక ఏ అధికారీ ఇక్కడ రెగ్యులర్ బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు ముందుకు రావడం లేదు. వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల క్రయవిక్రయాల పర్యవేక్షణ, మార్కెట్లో ధరల పరిస్థితుల నియంత్రణ, రైతులకు అవసరమైన కనీస సౌకర్యాల కల్పనలో అధికారులు పూర్తిగా విఫలమవుతు న్నారు. పంట ఉత్పత్తులకు ధరలు పడిపోయినప్పుడు రైతులను ఆదుకోవడంలో, వ్యాపారుల చేతిలో అన్నదాతలు మోసపోకుండా చూడటంలో ఇన్చార్జ్ పాలన శాపంగా మారింది. ఏటా మార్కెట్ పరిధి పెరుగుతున్నా, పూర్తిస్థాయి పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో మార్కె ట్ యార్డుల ఆదాయానికి భారీగా గండిపడుతోంది. ఇన్చార్జీల జాతర.. ఉన్నతాధికారుల ’రివర్స్’ పాలన సాధారణంగా ఉన్నతాధికారులు అదే స్థాయిలోని పదవులు, లేదంటే ఆపై స్థాయి పోస్టులకు ఇన్చార్జిలుగా వ్యవహరించడం చూస్తూ ఉంటాం. కానీ మార్కెటింగ్ శాఖలో మాత్రం ఇందుకు పూర్తి భిన్నంగా ’రివర్స్’ పాలన సాగుతోంది. పుంగనూరు కమిటీకి ఇన్చార్జ్ కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న గోపి మార్కెటింగ్ శాఖ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్. ఈయన జిల్లాస్థాయి అధికారిగా సేవలు అందించాల్సి ఉండగా కేవలం ఒక మార్కెట్ కమిటీకే పరిమితం చేశారు. అన్నమయ్య జిల్లా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్న త్యాగరాజును ఇప్పుడు మదనపల్లె మార్కెట్ ఇన్చార్జి కార్యదర్శిగా నియమించారు. ఈయనకు జిల్లా బాధ్యతలతో పాటు మదనపల్లె కార్యదర్శి బాధ్యతలను కూడా అప్పగించారు. దాంతో ఆయన ఎక్కువ సమయం మదనపల్లె మార్కెట్లోనే ఉంటూ విధులు నిర్వహించాల్సి వస్తోంది. ఫలితంగా జిల్లా స్థాయిలో మార్కెట్ల పర్యవేక్షణ తీవ్రంగా దెబ్బతింటోంది. రాయచోటి మార్కెట్ కార్యదర్శి గత జూన్ నుంచి, కలికిరి మార్కెట్ కార్యదర్శి చాన్నాళ్లుగా ఇన్చార్జ్లుగా పనిచేస్తున్నారు. లక్కిరెడ్డిపల్లి మార్కెట్ కమిటీ, వాల్మీకిపురం మార్కెట్ యార్డ్ కార్యదర్శి పరిస్థితి కూడా ఇదే! 2024 నుంచి పీలేరు మార్కెట్ కమిటీ కార్యదర్శి ఇన్చార్జ్ పాలనలో ఉంది. జిల్లా మొత్తంలో కేవలం సోమల, బి.కొత్తకోట, ములకలచెరువు మార్కెట్లకు మాత్రమే రెగ్యులర్ కార్యదర్శులు కొనసాగుతున్నారు. ‘సాక్షి’ కథనంతో వెల్లడైన అసలు రంగు! మదనపల్లె మార్కెట్కు ఇన్చార్జ్ కార్యదర్శిగా ఎవరు వచ్చినా రాజకీయ ఒత్తిళ్లు తట్టుకోలేకపోతున్నారు. అధికార పార్టీ నేతలు చెప్పినట్లు వినకపోతే, వారు కేవలం ఇన్చార్జ్లు మాత్రమేనన్న చులకన భావంతో పైస్థాయి అధికారులపై ఒత్తిళ్లు తెచ్చి రాత్రికి రాత్రే బది లీలు చేయిస్తున్నారు. చాలా ఏళ్లుగా ఇదే తంతు కొనసాగుతుండటంతో, ఇన్చార్జ్ అధికారులు కూడా ‘ఉన్నన్ని రోజులు ఉండి వెళ్ళిపోతాం‘ అనే నిర్లిప్త ధోరణితో, అంటీముట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇన్చార్జ్ పాలన వల్ల ఎలాంటి దారుణ పరిస్థితులు ఉంటాయనడానికి మార్కెట్లో తాజాగా చోటుచేసుకున్న టమాట ధరల పతనమే ఉదాహరణ. ప్రస్తుతం ఇన్చార్జ్ కార్యదర్శిగా వ్యవహరిస్తున్న ఏడీ త్యాగరాజు పర్యవేక్షణ లోపంపై ఇటీవల ’సాక్షి’ దినపత్రికలో ప్రచురితమైన టమాట ధరల పతనం కథనం సంచలనం సృష్టించింది. ఈ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్పై ప్రభుత్వం తీవ్రస్థాయిలో స్పందించింది. ‘సాక్షిలో వార్త వచ్చేవరకు క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు తమ దృష్టికి ఎందుకు తీసుకురాలేదు? మార్కె ట్లో ధరలు పడిపోవడానికి ఎందుకు అడ్డుకట్ట వేయలేదు?‘ అంటూ ఉన్నతాధికారులు సదరు ఇన్చార్జ్ అధికారిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ చివాట్లు పెట్టారు. ధరలు పతనమైనప్పుడు ముందస్తు చర్యలను ఎందుకు విస్మరించారని నిలదీశారు. ఈ ఒక్క సంఘటనే జిల్లాలో ఇన్చార్జీల పాలన ఎంత దారుణంగా ఉందో, వారు రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు ఎలా బలి అవుతున్నారో తేటతెల్లం చేస్తోంది. ప్రభుత్వం జిల్లాలోని మార్కెట్ యార్డుల్లో రెగ్యులర్ కార్యదర్శులను నియమించాల్సిన అవసరం ఉంది. మార్కెట్ కమిటీలకు రెగ్యులర్ కార్యదర్శుల నియామకంపై సర్కార్ ఘోర నిర్లక్ష్యం ఆసియాలోనే అతిపెద్ద టమోటా యార్డు మదనపల్లెకు ఇన్చార్జీలే దిక్కు జిల్లా మొత్తంలో కేవలం మూడు చోట్లే పూర్తిస్థాయి అధికారులు
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ఎంపీ పీవీ మిథున్రెడ్డి నిరంతర కృషిరైల్వేకోడూరు స్టేషన్ను అప్గ్రేడ్ చేయాలని, ప్రయాణికులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించాలంటూ స్థానిక ప్రజల నుంచి వచ్చిన వినతులపై రాజంపేట ఎంపీ పీవీ మిథున్రెడ్డి తక్షణమే స్పందించారు. ఆయన స్వయంగా రంగంలోకి దిగి రైల్వే ఉన్నతాధికారులకు వరుస లేఖలు రాయడంతో పాటు నిరంతరం పర్యవేక్షించారు. ఎంపీ చొరవకు గుంతకల్ రైల్వే డీఆర్ఎం సానుకూలంగా స్పందించి ఉన్నతాధికారుల బృందాన్ని క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనకు పంపారు. ఎంపీ ప్రతిపాదనలన్నింటికీ రైల్వే బోర్డు ఆమోదం తెలపడంతో పాటు, రూ.1.50 కోట్ల నిధులు మంజూరయ్యేలా మిథున్రెడ్డి చేసిన కృషి క్షేత్రస్థాయిలో సత్ఫలితాలనిచ్చింది.
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కనుపాపకు బ్రెయిన్ క్యాన్సర్.. కన్నీటి సుడిగుండంలో పేద కుటుంబం!రాజంపేట: రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని ఆ పేద గూటిలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న ఆ చిన్నారి.. అందరిలాగే నవ్వుతూ, ఆడుతూ భవిష్యత్తుపై ఎన్నో ఆశలు పెంచుకున్నాడు. కానీ, విధి ఆ కనుపాపపై కనికరం చూపలేదు. లక్షల్లో ఒకరికి వచ్చే అరుదైన, అత్యంత ప్రమాదకరమైన ‘బ్రెయిన్ క్యాన్సర్’ ఆ పసి ప్రాణాన్ని కబళిస్తోంది. రాజంపేట పట్టణం నూనివారిపల్లెకు చెందిన కొత్త ఎల్లమ్మ, రాజా దంపతుల రెండో కుమారుడు కె.పవన్ ప్రస్తుతం మృత్యువుతో పోరాడుతూ ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు. గడిచిన ఆరు నెలలుగా ఆ చిన్నారి శరీరంపై వరుసగా జరిగిన శస్త్రచికిత్సలు ఆ పేద తల్లిదండ్రుల గుండెలను పిండేస్తున్నాయి. మాట పడిపోయింది.. గాలి పీల్చడమూ నరకమే! క్యాన్సర్ మహమ్మారి తీవ్రత వల్ల పవన్కు కాళ్లు, చేతులు పూర్తిగా పడిపోయాయి. కనీసం నోరు తెరిచి అమ్మా అని పిలిచే భాగ్యానికి కూడా ఆ బాలుడు దూరమయ్యాడు. కంటిముందే కొడుకు జీవచ్ఛవంలా మారుతుంటే ఆ తల్లిదండ్రులు పడుతున్న వేదన వర్ణనాతీతం. కనీసం శ్వాస పీల్చుకోవడం కూడా కష్టంగా మారడంతో.. వైద్యులు గొంతు భాగంలో ఆపరేషన్ చేసి, అక్కడ అమర్చిన పైపు ద్వారా కృత్రిమంగా ఆక్సిజన్ అందిస్తున్నారు. ఆ పసి ప్రాణం నిలవాలంటే ప్రతిరోజూ ఏకంగా 26 మాత్రలు మింగాల్సి వస్తోంది. మనసున్న దాతలు సహకరించండి ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న చిన్నారి పవన్ను కాపాడుకునేందుకు ఆర్థిక సహాయం అందజేయాలని ఆ బాలుడి తల్లిదండ్రులు వేడుకుంటున్నారు. సహాయం చేయదలచిన వారు ఫోన్పే / గూగుల్పే నంబరు: 8886350998 (బ్యాంక్ ఖాతాదారు పేరు: కె.ఎల్లమ్మ, అకౌంట్ నంబరు: 602010016830975, ఐఎఫ్ఎస్సీ కోడ్: UBIN0 CG7999, బ్యాంక్ పేరు: ఏపీజీబీ, పొందలూరు శాఖ)కు డబ్బు పంపించాలని కోరుతున్నారు. ఆరునెలలుగా నరకయాతన కాళ్లు, చేతులు పడిపోయి చిన్నారి విలవిల గొంతుకు ఆపరేషన్ చేసి ఆక్సిజన్ సరఫరా రోజుకు 26 మాత్రలు మింగాల్సిన దుస్థితి మందులకూ డబ్బుల్లేక దాతల సాయం కోసం ఎదురుచూపు
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ఆటంకాలు లేకుండా టెట్ నిర్వహణసాక్షి, మదనపల్లె : ఈనెల 5 నుంచి 16వ తేదీ వరకు జిల్లాలో నిర్వహించనున్న ఏపీటెట్ ఆన్లైన్ పరీక్షలకు ఆటంకాలు లేకుండా పారదర్శకంగా, పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని ఇన్న్చార్జి జిల్లా కలెక్టర్ శివ్ నారాయణ్ శర్మ అధికారులను ఆదేశించారు. పరీక్షల ఏర్పాట్లపై జరిగిన సమీక్షలో ఆయన మాట్లాడుతూ జిల్లాలో మదనపల్లెలో రెండు, రాయచోటిలో రెండు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయగా 5,470 మంది అభ్యర్థులు పరీక్షలకు హాజరుకానున్నట్లు తెలిపారు. ప్రతి కేంద్రంలో తగిన సంఖ్యలో కంప్యూటర్లు, నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా కోసం పవర్ బ్యాకప్, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ, సీసీ కెమెరాలు, బయోమెట్రిక్ సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంచాలని ఆదేశించారు. అభ్యర్థుల రాకపోకలకు రవాణా సౌకర్యాలు కల్పించాలని, వైద్య బృందాలు, అంబులెన్స్ సేవలు సిద్ధంగా ఉంచాలన్నారు. అదనపు ఎస్పీ వెంకటాద్రి, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి డాక్టర్ కె.సుబ్రహ్మణ్యం, జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారి నరసయ్య, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. యువత భాగస్వామ్యం కావాలి జిల్లాలో అర్హులైన యువతను ’మై భారత్’ పోర్టల్లో నమోదు చేయించేలా అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఇన్చార్జ్ జిల్లా కలెక్టర్ శివ నారాయణ్ శర్మ ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో మై భారత్ కేంద్రం–యువ అంశంపై జిల్లా సలహా మండలి సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ పోర్టల్ ద్వారా యువతకు ప్రభుత్వ పథకాలు, స్వచ్ఛంద సేవలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి, నాయకత్వ వికాసం మరియు జాతీయ స్థాయి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే గొప్ప అవకాశాలు లభిస్తాయన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసేందుకు విద్యా, యువజన, నైపుణ్యాభివృద్ధి, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖలు సమన్వయంతో ప్రత్యేక డ్రైవ్లు నిర్వహించాలని సూచించారు. సమావేశంలో సబ్ కలెక్టర్ చల్లా కళ్యాణి, డీఆర్ఓ వెంకటేష్, కేఆర్సీసీ ఎస్డీసీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, జిల్లా యువజన అధికారి దీపక్ జేమ్స్, మరియు సలహా మండలి సభ్యులు పాల్గొన్నారు.ఇన్చార్జ్ కలెక్టర్ శివ్ నారాయణ్ శర్మ
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భూమి విక్రయం పేరుతో మోసగించారని ఫిర్యాదుమదనపల్లె టౌన్ : భూమి విక్రయిస్తామని చెప్పి డబ్బులు తీసుకుని, మోసం చేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. చిత్తూరు జిల్లా తవణంపల్లె మండలం పట్నం గ్రామానికి చెందిన రాజమాణిక్యం సోమవారం మదనపల్లె జిల్లా ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లికి ఫిర్యాదు చేశారు. కురబలకోట మండలం సర్కారుతోపునకు చెందిన రవీంద్ర 2025 సంవత్సరంలో తనకు భూమి విక్రయిస్తానని చెప్పి రూ.3.70 లక్షల నగదు తీసుకున్నాడని తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు భూమి ఇవ్వలేదు, డబ్బు కూడా తిరిగి ఇవ్వలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రవీంద్రను డబ్బు అడిగినందుకు అతడి అనుచరుడు సత్యారెడ్డి తనపై దాడి చేశారని కన్నీటి పర్యంతమయ్యాడు. తన ద్విచక్రవాహనాన్ని కూడా రవీంద్ర లాక్కున్నారని ఆరోపించారు. ఇప్పుడు తన అనుచరులతో కలిసి చంపుతామని బెదిరిస్తున్నారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. తనకు న్యాయం చేసి రక్షణ కల్పించాలని బాధితుడు ఎస్పీని కోరారు. ఫిర్యాదు అందుకున్న ఎస్పీ ముదివేడు పోలీసులతో మాట్లాడి రవీంద్రపై తక్షణమే చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. నేటి నుంచి సౌత్ జోన్ ఫుట్బాల్ టోర్నీమదనపల్లె టౌన్ : మదనపల్లె ఆరోగ్యవరంలో ఆడమ్ మెమోరియల్ సౌత్ జోన్ ఇండియా ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ ఆగస్టు 4 నుండి 8వ తేదీ వరకు నిర్వహించనున్నట్లు నిర్వాహకులు జాంటీ, సుదర్శన్, నాషీ, రాజేష్ తెలిపారు. సోమవారం వారు వివరాలు వెల్లడిస్తూ ఈ ప్రతిష్టాత్మక టోర్నమెంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాల నుంచి మొత్తం 16 ప్రముఖ జట్లు పాల్గొంటున్నాయన్నారు. లీగ్, నాకౌట్ విధానంలో మ్యాచ్లు జరుగుతాయని, ఆగస్టు 8వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలకు ఫైనల్ మ్యాచ్ నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. జెడ్పీ కారుణ్య నియామకాల అక్రమాలపై కేసు కడప అర్బన్:కడప జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయంలో కారుణ్య నియామకాల పేరుతో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా 15 మందికి అక్రమంగా ఉద్యోగాలు ఇప్పించిన వ్యవహారంపై కేసు నమోదైంది. జెడ్పీ సీఈవో సుబ్రహ్మణ్యం ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ప్రధాన నిందితుడు మస్తాన్ వల్లీతో పాటు మరో నిందితుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డిపై సోమవారం కేసు నమోదు చేసినట్లు కడప వన్ టౌన్ సీఐ తిమ్మారెడ్డి తెలిపారు. అక్రమంగా ఉద్యోగాలు పొందిన 15 మందిలో ఇద్దరు ప్రస్తుతం జెడ్పీ సీఈవో కార్యాలయంలోనే పనిచేస్తున్నట్లు గుర్తించామన్నారు. ఈ కుంభకోణంపై సమగ్రంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నామని, భవిష్యత్తులో ఈ వ్యవహారంతో సంబంధమున్న మరికొంతమందిని విచారించి బాధ్యులైన అందరిపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సీఐ పేర్కొన్నారు. గాయపడిన వ్యక్తి మృతి మైదుకూరు : మైదుకూరు మండలం శివపురం సమీపంలో ఆదివారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన షేక్ మహబూబ్ బాషా(50) చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. బళ్లారి– కృష్ణపట్నం జాతీయ రహదారి బైపాస్పై పొట్టేలు అడ్డం రావడంతో బైక్పై నుంచి కిందపడిన విషయం తెలిసిందే. సంఘటనపై మృతుడి బావమరిది గోపవరం మండలం కాలువపల్లెకు చెందిన షేక్ ఖాజావలి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు సోమవారం పోలీసులు తెలిపారు.
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మైనర్ బాలికకు ప్రసవం● పసికందు మాయం ● కర్నాటకలో పోక్సో కేసు నమోదు ● ఆర్ఎంపీ ఈశ్వరమ్మ అరెస్ట్ ● 2 లక్షలు ఇచ్చి బాధితులను బెదిరించిన వైనం ● మెడికల్ ఆఫీసర్ పాత్రపై దర్యాప్తు పుంగనూరు: వైద్యవృత్తిని దిగజార్చి, మైనర్ బాలికకు రహస్యంగా ప్రసవం చేసి పసికందును మాయం చేసిన హేయమైన సంఘటన పుంగనూరులో ఆలస్యంగా వెలుగుచూసింది. బెంగళూరు సుబ్రమణ్యపుర పోలీస్స్టేషన్ పరిధికి చెందిన ఓ మైనర్ బాలికను ఆమె అక్క కొడుకు మాయమాటలతో లోబరుచుకుని గర్భవతిని చేశాడు. కుటుంబ పరువు పోతుందనే భయంతో తల్లిదండ్రులు గత నెల 2న ఆమెను పుంగనూరుకు తీసుకువచ్చారు. ఇక్కడి ఆర్ఎంపీ ఈశ్వరమ్మ సాయంతో ఒక ప్రభుత్వ వైద్యాధికారికి చెందిన స్కానింగ్, సర్జికల్ సెంటర్లో వ్యాపారం కుదుర్చుకున్నారు. ఆపై బాలికను స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి గుట్టుచప్పుడు కాకుండా ప్రసవం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అనంతరం గత నెల 5న సదరు వైద్యుడు, ఆర్ఎంపీ కలిసి బాధితులకు బలవంతంగా రూ.2 లక్షలు ఇచ్చి, విషయం బయటపెడితే కేసు పెడతామని బెదిరించి పసికందును లాక్కుని వారిని పంపించేశారు. బెంగళూరు వెళ్లిన బాలికకు గత నెల 7న తీవ్ర కడుపునొప్పి రావడంతో అక్కడి ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రసవ వివరాలు తెలుసుకున్న వైద్యులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో సుబ్రమణ్యపుర పోలీసులు క్రైమ్ నంబరు: 179/2026గా పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. దర్యాప్తులో భాగంగా పుంగనూరుకు వచ్చిన కర్ణాటక పోలీసులు సోమవారం రాత్రి ఆర్ఎంపీ ఈశ్వరమ్మను అదుపులోకి తీసుకుని బెంగళూరుకు తరలించారు. వైద్యాధికారి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి, సర్జికల్ సెంటర్ను పరిశీలించారు. చట్టప్రకారం మైనర్లకు ప్రసవం చేసినప్పుడు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాల్సి ఉండగా, కాసులకు కక్కుర్తి పడి నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లు తేలింది. నిందితులు ఆ పసికందును భారీ లాభాలకు ఒక వ్యక్తికి విక్రయించినట్లు సమాచారం అందడంతో, ప్రస్తుతం ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ చేసుకుని పరారైన సదరు కొనుగోలుదారుడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. ఈ కేసుతో సంబంధమున్న వైద్యాధికారితో పాటు అందరిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
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మంటలు వ్యాపించి తల్లీకుమార్తెలకు గాయాలుమదనపల్లె టౌన్: గ్యాస్ లీకై మంటలు చెలరేగడంతో తల్లి, కుమార్తె తీవ్రంగా గాయపడిన సంఘటన సోమవారం ఉదయం మదనపల్లె మండలంలో చోటు చేసుకుంది. మండలంలోని కొత్తపల్లి పంచాయతీ కొత్తఇండ్లలో ఉంటున్న జ్యోతి సోమవారం (26) తన కుమార్తె లహరి (08) ని స్కూల్కు పంపేందుకు సిద్ధం చేస్తుండగా గీజర్కు అమర్చిన గ్యాస్ సిలిండర్ను ఆన్ చేయగానే ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ప్రమాదంలో తల్లీబిడ్డలు మంటల్లో చిక్కుకున్నారు. వారి కేకలు విన్న స్థానికులు వెంటనే మంటలను అదుపు చేశారు. బాధితులను వెంటనే మదనపల్లె జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రమాదంపై తాలూకా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. గీజర్లు, గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉపయోగించే సమయంలో లీకేజీ ఉందో లేదో పరిశీలించి, జాగ్రత్తలు పాటించాలని అధికారులు సూచించారు. గంజాయి విక్రేత అరెస్టు రాయచోటి టౌన్ : రాయచోటి పట్టణంలోని మదనపల్లె రోడ్డులో గంజాయి విక్రయిస్తున్న బిబబిహార్లోని మాధేపూరా జిల్లా అభిరంపురా తులసీపూర్ టోల చౌసా గ్రామానికి చెందిన హార్మోద్ కుమార్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. సోమవారం అర్బన్ సీఐ బీవీ చలపతి మాట్లాడుతూ.. రాయచోటిలో గంజాయి విక్రయిస్తున్నట్లు సమాచారం రావడంతో ఎస్ఐ విష్ణువర్థన్, సిబ్బందితో వెళ్లి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకొని 1.100 కిలలో గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. జీవనోపాధికి రాయచోటికి వచ్చి కూలీలకు గంజాయి అమ్మి అక్రమంగా డబ్బులు సంపాదనకు అలవాటు పడ్డాడని వివరించారు. కేసు నమోదు చేసి కోర్టులో హాజరుపరుస్తున్నట్లు తెలియచేశారు. చికిత్స పొందుతున్న జ్యోతి, లహరి
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పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలిపై లైంగిక దాడికి యత్నంమదనపల్లె టౌన్ : మదనపల్లెలో సోమవారం మధ్యాహ్నం ఒంటరి మహిళపై ఓ యువకుడు లైంగిక దాడికి యత్నించాడు. ఒకటో పట్టణ పోలీసుల వివరాల ప్రకారం.. పట్టణంలోని అమ్మినేని వీధికి చెందిన మహిళ (22) జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కాంట్రాక్టు ప్రాతిపదికన పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. విధులు ముగించుకుని మధ్యాహ్నం ఇంటికి వెళుతుండగా స్థానికంగా ఉన్న ఓ హోటల్ యజమాని కుమారుడు ఆమెను వెంబడించాడు. ఆమె ఇంట్లోకి వెళ్లగానే అతను కూడా వెళ్లి అఘాయిత్యానికి యత్నించాడు. ఆమె కేకలు పెట్టడంతో స్థానికులు అక్కడికి చేరుకుని బాధితురాలిని కాపాడారు. నిందితుడిని పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. బాధితురాలు 1వ పట్టణ పోలీస్స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశారు. తనపై జరిగిన అఘాయిత్యానికి సంబంధించి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది. పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ విషయమై సీఐ రాజారెడ్డిని వివరణ కోరగా.. విచారించి చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. ఆలయంలో చోరీ పీలేరు : మండలంలోని తలపుల పంచాయతీ శ్రీ ఉలవల గంగమ్మ ఆలయంలో చోరీ జరిగిన సంఘటన ఆదివారం రాత్రి చోటు చేసుకుంది. దుండగులు ఆలయ గేటు తాళాలు పగులగొట్టి చోరీకి పాల్పడినట్లు స్థానికులు గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు, వేలిముద్ర నిపుణులు ఆలయాన్ని పరిశీలించి వివరాలు సేకరించారు. రెండు ముక్కుపుడకలతో పాటు 25 గ్రాముల బంగారం చోరీ జరిగినట్లు నిర్వాహకులు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ లోకేష్ తెలిపారు. ద్విచక్రవాహనం అదుపుతప్పి వ్యక్తికి తీవ్రగాయాలు ములకలచెరువు : ద్విచక్రవాహనం అదుపుతప్పి కిందపడటంతో ఓ వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడిన సంఘటన సోమవారం మండలంలో చోటు చేసుకుంది. మండలంలోని బురకాయలకోట పంచాయతీ నల్లగుట్లపల్లెకు చెందిన రఘునాథ్ వైఎస్సార్ కడప జిల్లా పులివెందులలో పానీపూరి బండి నిర్వహిస్తున్నాడు. సోమవారం పులివెందుల నుంచి బురకాయలకోటకు ద్విచక్రవాహనంపై బయలుదేరాడు. బురకాయలకోట విద్యుత్తు సబ్స్టేషన్ వద్దకు రాగానే ద్విచక్రవాహనం అదుపుతప్పి రొడ్డు పక్కన గుంతలోకి దూసుకెళ్లింది. స్థానికులు 108 వాహనానికి సమాచారం అందించారు. వాహనం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని బాధితుడికి చికిత్స అందించారు. అనంతరం బాధితుడి వద్ద ఉన్న రూ.60 వేల నగదును వారి కుటుంబ సభ్యులకు సిబ్బంది మధుసూదన్రెడ్డి, శబరి అందించి నిజాయితీని చాటుకున్నారు.
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కేబుల్ వైర్ల దొంగల అరెస్ట్పెద్దమండ్యం : వ్యవసాయబోర్ల వద్ద కేబుల్ వైర్లు చోరీలకు పాల్పడుతున్న ముగ్గురిని సోమవారం అరెస్ట్ చేసినట్లు ఎస్ఐ హరిహరప్రసాద్ తెలిపారు. మండలంలోని కోటకాడపల్లె పంచాయతీ తాటిమాకులపల్లె, పెద్దమండ్యం పంచాయతీ బిక్కావాండ్లపల్లె, చెరువుకిందపల్లెలకు సమీపంలోని వ్యవసాయబోర్ల వద్ద కేబుల్ వైర్లు చోరీ జరిగిన విషయం తెలిసిందే. వ్యవసాయబోర్లకు సమీపంలో బిక్కావాండ్లపల్లె వద్ద ఉన్న ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో ఆంప్లిఫైర్లు, రెండు మైకులు, హుండీ చోరీ జరిగాయి. ఈ మేరకు రైతులు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో పోలీస్ ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు సోమవారం వాహనాల తనిఖీ చేపడుతుండగా ద్విచక్రవాహనంలో వెళుతున్న ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. వీరు మదనపల్లె మండలం బికె పల్లె కాలనీకి చెందిన ఆవుల రాజు (30), కావడి బాలరాజు (25), కోనేటి వెంకటేశు (43)గా గుర్తించినట్లు తెలిపారు. వీరి నుంచి కేబుల్ వైరు, ఆంప్లిఫైర్, రెండు మైక్లు, ఖాళీ హుండీని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. 19 వ్యవసాయబోర్ల వద్ద వీరు కేబుల్ వైరు చోరీ చేసినట్లు విచారణలో తేలినట్లు చెప్పారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. వ్యవసాయ బోర్లు, పొలాల వద్ద అనుమానితులు ఎవరైనా కనబడితే వెంటనే రైతులు స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు.
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కాలువులు, పైపులైన్ వేయకుండా రోడ్డు పనులా..?మురికినీటి కాలువలు, పైపులైన్ పనులు చేపట్టాకే సదుం కాలేజీ మార్గంలో రోడ్డుపనులు చేపట్టేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సదుం జడ్పీటీసీ సభ్యులు సోమశేఖర్ రెడ్డితో పాటు స్థానికులు పీజీఆర్ఎస్లో జిల్లా ఇన్చార్జి కలెక్టర్ను కోరారు. కాలేజీ రోడ్డుకు ఇరువైపులా 400కు పైగా కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయన్నారు. ఈ మార్గంలో గుడి, బడి, జగనన్న కాలనీ, హాస్టల్, సీఎల్ఆర్సీ కార్యాలయం, వెలుగు, వ్యవసాయ, పాలిటెక్నిక్, ఆసుపత్రితో పాటు వివిధ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా ఉన్నాయన్నారు. ఇలాంటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన రోడ్డుకు మురికినీటి కాలువలు, పైపులైన్ వేయకుండా రోడ్డు పనులు సాగిస్తే ఆతర్వాత మురికినీరు రోడ్డుపైకి వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. దీనిపై తగు చర్యలు తీసుకునేలా అధికారులను ఆదేశించాలని కోరారు.
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ఎల్లమ్మా.. దీవించమ్మా !● శ్రీ కలికిరి ఎల్లమ్మ సర్వదర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తజనం ● రమణీయంగా విద్యుత్ చాందినీ బండ్ల ప్రదక్షిణలు ● రాత్రి లంకాదహనం ● మూకాంబికా దేవి రూపంలో దివ్య విహారం కలికిరి: ‘కోరిన కోర్కెలు తీర్చే మా చల్లని తల్లీ.. ఎల్లమ్మా దీవించమ్మా’ అంటూ భక్తకోటి కీర్తనలతో కలికిరి పుణ్యక్షేత్రం ఆధ్యాత్మిక జైత్రయాత్రను తలపించింది. ప్రసిద్ధ శ్రీ కలికిరి ఎల్లమ్మ జాతర మహోత్సవాల్లో భాగంగా మూడవ రోజైన సోమవారం క్షేత్రమంతా భక్తుల జనసందోహంతో కిక్కిరిసిపోయింది. ఉదయం నుంచే అమ్మవారు భక్తుల కోర్కెలు తీర్చే కల్పవల్లిగా, విశేష అలంకరణలో భక్తులకు దివ్యదర్శనమిచ్చారు. నయనానందకరం.. చాందినీ బండ్ల ప్రదక్షిణలు జాతరలో అత్యంత ప్రధాన ఘట్టమైన చాందినీ బండ్ల ఊరేగింపు ఆదివారం అర్ధరాత్రి నుంచి సోమవారం తెల్లవారుజాము వరకు వైభవంగా సాగింది. కలికిరి మండలంతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన చాందినీ బండ్లు వినూత్న హంగులు, రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలంకరణలతో దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతూ ఆలయ ప్రదక్షిణలు చేశాయి. చాందినీ బండ్ల ముందు భక్తులు లయబద్ధంగా చేసిన పిల్లనగ్రోవి వాయిద్యాలు, కోలాటాలు, సాంప్రదాయ చెక్క భజనలు భక్తజనాన్ని మైమరపించాయి. జాతర మహోత్సవానికి వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా నిర్వాహకులు ఆలయం వద్ద బారికేడ్లు, ప్రత్యేక క్యూలైన్లను ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే రాత్రి 7.30 గంటలకు ఆలయ ఆవరణలో భక్తిశ్రద్ధలతో ఏర్పాటు చేసిన ‘లంకాదహనం’ ఘట్టం భక్తులను విశేషంగా అలరించింది. మూకాంబికగా పుష్పపల్లకీ సేవ.. పురవీధుల్లో దివ్య విహారం సోమవారం రాత్రి అమ్మవారు జగన్మాత ‘శ్రీ మూకాంబికా దేవి’ అవతారంలో నయనమనోహరంగా అలంకరించిన పుష్పపల్లకీపై అధిష్టించి, భక్తకోటి నడుమ పురవీధులలో దివ్య విహారం చేశారు. ఆలయం నుంచి వైభవంగా ప్రారంభమైన ఈ పుష్పపల్లకీ వాహన సేవ ఆర్ఎస్ రోడ్డు, బ్రాహ్మణ వీధి, మెయిన్ రోడ్డు, రైల్వే బ్రిడ్జి వరకు సాగి.. తిరిగి ఆలయానికి చేరుకుంది. పురవీధుల్లో అమ్మవారు విహరిస్తున్న వేళ ఇంటింటి వద్ద భక్తులు కర్పూర హారతులు ఇస్తూ, కొబ్బరికాయలు, ఫలహారాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. జగన్మాత కరుణాకటాక్షాల కోసం భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. ఈ దివ్య మహోత్సవంలో ఆలయ ధర్మకర్త రెడ్డివారి అశోక్కుమార్ రెడ్డి, ఆలయ నిర్వాహకులు మధుసూదన్రెడ్డి, సురేంద్రరెడ్డి, వెంకటరెడ్డి, యోగేష్రెడ్డి, భక్తులు పాల్గొన్నారు.
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సమస్యలు తీరవు.. అర్జీలు మారవుమదనపల్లి (కురబలకోట) : ఎంత బాగా పప్పు చేసినా అందులో ఉప్పు లేకపోతే రుచి ఉండదు. అలాగే ఎంత ఘనంగా పీజీఆర్ఎస్ నిర్వహించినా ఆశించిన స్థాయిలో ప్రజల సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోతే ఫలితం ఉండదన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అంతేకాదు పీజీఆర్ఎస్కు సార్థకత కూడా ఉండదు. ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రతి సోమవారం నిర్వహించే పీజీఆర్ఎస్కు జిల్లా నలుమూలల నుంచి వందలాది మంది ఆశతో వస్తున్నా ఆశించిన స్థాయిలో సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవడంతో అర్జీదారులు ఉసూరుమంటున్నారు. పీజీఆర్ఎస్ అర్జీలకు చిరునామాగా మారిందన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి. అదే సమయంలో పరిష్కారాలు కూడా ప్రశ్నార్థకంగా మారాయి. అర్జీలు మారవు. సమస్యలు తీరవన్నట్లుగా సాగుతోంది. ఉన్నతాధికారులు కిందిస్థాయి అధికారులకు ఆదేశించడం వారు ఒత్తిడి ఉన్నవి మాత్రం పట్టించుకోవడం మిగిలిన వాటిని క్షేత్ర స్థాయిలో చర్యలు పూర్తయినట్లు నమోదు చేస్తూ చేతులు దులుపుకొంటున్నారని అసహనం వ్యక్తం అవుతోంది. సకాలంలో పరిష్కారం కాక పీజీఆర్ఎస్ అంటే పెదవి విరుస్తున్నారు. అదే సమస్యతో మళ్లీ అర్జీ పట్టుకుని రావాల్సిన పరిస్థితి నెలకొందని నిట్టూరుస్తున్నారు. దీంతో పీజీఆర్ఎస్ అంటే ప్రజలకు పరేషాన్ సర్వీస్ సెంటర్గా మారిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎక్కువు అర్జీలు వీటిపైనే భూ వివాదాలు, రెవెన్యూ సమస్యలు, ఆక్రమణలు, ఫెన్షన్లు, సంక్షేమ పథకాలు, తాగునీరు, రోడ్లు వంటి సమస్యలపై పరిష్కారం కోరుతూ అర్జీలు వస్తున్నాయి. సోమవారం 348 మంది వివిధ సమస్యలపై అర్జీలు ఇచ్చారు. జిల్లా ఇన్చార్జి కలెక్టర్ శివ్ నారాయణ శర్మ, సబ్ కలెక్టర్ చల్లా కళ్యాణి తదితరులు ఆర్జీలు స్వీకరించారు. నిర్దేశిత గడువులోగా పరిష్కరించాలని సంబంధిత అదికారులను ఆదేశించారు. నేతన్నలందరికీ రూ. 25 వేలు ఇవ్వాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి చేనేత కుటుంబానికి నేతన్న సేవ కింద రూ.25 వేలు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని జాతీయ చేనేత ఐక్య వేదిక సంఘం నాయకులు పీజీఆర్ఎస్లో ఇన్చార్జి జిల్లా కలెక్టర్కు వినతి పత్రం ఇచ్చారు. గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వంలో నేతన్న నేస్తం కింద జిల్లాలో ఏడు వేల మందికి పైగా లబ్దిపొందారన్నారు. ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం ఉచిత విద్యుత్ పథకం ఉన్నవారికి మాత్రమే అమలు పరుస్తున్నట్లు ఉత్తర్వులు వచ్చాయన్నారు. దీని వల్ల చేనేత కార్మికులు తీవ్రంగా నష్టపోతారన్నారు. అందరికీ నేతన్న సేవ అందేలా చర్యలు తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని కోరారు. ఆర్టీసీ సమస్యలను పరిష్కరించాలి ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న వివిధ సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఆ సంఘం జేఏసీ పీజీఆర్ఎస్లో జిల్లా ఇన్చార్జి కలెక్టర్ శివ్ నారాయణ శర్మకు వినతి పత్రం సమర్పించారు. సీ్త్ర శక్తి పథకం కింద గతంలో కన్నా 15 లక్షల మంది ప్రయాణికులు పెరిగినా ఒక్క బస్సు కూడా అదనంగా పెంచకుండా సిబ్బందిని కూడా నియమించకున్నా విధులు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. కొత్తగా ప్రవేశ పెడుతున్న ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ఆర్టీసీ ద్వారానే నిర్వహించేలా చూడాలన్నారు. రానున్న కృష్ణా గోదావరి పుష్కరాలకు అదనంగా కొత్త బస్సులు కొనుగోలు చేయాలని కోరారు. ప్రైవేటీకరణ అపోహలను తొలగించాలన్నారు. 03 టిబిపి 41సి : ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన
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ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో.. పీచు మురిపెం!స్కూళ్లు తెరిచారంటే చాలు.. రోడ్లపై పిల్లలు పీచు మిఠాయి తింటూ సందడి చేయడం సాధారణమే. అయితే మైదుకూరులో శనివారం రాజస్థాన్కు చెందిన గబ్బర్ సింగ్ అనే యువకుడు సరికొత్త ప్యాకింగ్తో పీచు మిఠాయిలు అమ్ముతూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. సాధారణంగా పీచు మిఠాయిని పుల్లకు చుట్టి లేదా పాలిథిన్ కవర్లలో అమ్ముతుంటారు. కానీ, అలా అమ్మితే గాలికి దుమ్ము చేరడం లేదా మిఠాయి కరిగిపోవడం జరుగుతుందని గబ్బర్ సింగ్ తెలిపాడు. అందుకే ఒక్కొక్కటి రూ.4 చొప్పున ప్లాస్టిక్ డబ్బాలను కొనుగోలు చేసి, వాటిలో నీలం, ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, ఆరెంజ్, పసుపు, తెలుపు వర్ణాల పీచు మిఠాయిలను నింపి విక్రయిస్తున్నాడు. ఈ రంగురంగుల సరికొత్త ప్యాకింగ్ పిల్లలను ఇట్టే ఆకర్షిస్తోంది. ఈ వినూత్న వ్యాపార శైలి స్థానికంగా ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. – మైదుకూరు
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బొలెరో ఢీకొని మహిళకు తీవ్ర గాయాలుమదనపల్లె టౌన్ : ఆటో కోసం రోడ్డు పక్కన నిలిచి ఉన్న మహిళను బొలెరో ఢీకొట్టడంతో తీవ్రంగా గాయపడింది. ఆదివారం రాత్రి మదనపల్లి మండలంలో జరిగిన ఘటనపై బాధితురాలి కుటుంబీకులు తెలిపిన వివరాలు.. పుంగనూరు మండలం చండ్రమాకులపల్లికి చెందిన పార్వతమ్మ సొంత పనిపై మదనపల్లెకు వచ్చింది. పని ముగించుకుని వలసపల్లి నవోదయ ఆర్చి వద్ద దిగి ఆటో కోసం వేచి ఉండగా బొలెరో ఢీకొట్టి వెళ్లిపోయింది. ప్రమాదంలో కాళ్లు రెండు విరిగి తీవ్రంగా గాయపడ్డ బాధితురాలని 108 సిబ్బంది చికిత్స కోసం స్థానిక జిల్లా ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. ప్రథమ చికిత్స అనంతరం ఆమె పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉందని డాక్టర్ల సలహా పై వెంటనే తిరుపతి రుయాకు తరలించారు. కేసు దర్యాప్తులో ఉందని తాలూకా సిఐ కళా వెంకటరమణ తెలిపారు. మదనపల్లె టౌన్ : ఆటో ఢీకొని తండ్రి, కుమార్తె తీవ్రంగా గాయపడిన సంఘటన ఆదివారం మదనపల్లిలో చోటు చేసుకుంది. తంబళ్లపల్లె మండలం కోసివారిపల్లి పంచాయతీ దిగువ ముట్రవారిపల్లికి చెందిన రామలింగారెడ్డి తన కుమార్తె అములును బెంగుళూరులో వదిలేందుకు మదనపల్లి ఆర్టీసీ బస్టాండ్కు బైకులో బయలుదేరాడు. మదనపల్లి పట్టణం అమ్మచెరువు మిట్ట వద్దకు రాగానే ఆటో వెనక నుంచి వచ్చి బైక్ను ఢీ కొట్టింది. రామలింగారెడ్డి, అతని కుమార్తె తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. స్థానికులు వారిని జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించి ప్రధమ చికిత్స అనంతరం రామలింగారెడ్డిని తిరుపతికి రెఫర్ చేశారు. మదనపల్లె టౌన్ : వేర్వేరు కారణాలతో ఇద్దరు ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన సంఘటన ఆదివారం చోటు చేసుకుంది. పట్టణంలోని చంద్రాకాలనీకి చెందిన అనిత (27)ను కుటుంబ విషయమై అత్త మందలించడంతో మనస్తాపానికి గురైన ఆమె నిద్రమాత్రలు మింగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు. కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఫ రామారావుకాలనీకి చెందిన విష్ణుప్రియ (21) కుటుంబ సమస్యలతో ఆదివారం ఇంట్లో ఉన్న నెయిల్ పాలిష్ తాగి ఆత్మహత్యకు యత్నించింది. కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను మదనపల్లె ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. రెండోపట్టణ పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. పీలేరు రూరల్ : మండలంలోని కాకులారంపల్లె పంచాయతీ చిన్నగాండ్లపల్లెలో చింతచెట్ల నరికివేతపై పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని బాధితుడు జి.వి. రమణ అన్నారు. ఆదివారం ఆయన స్థానికి విలేకరులతో మాట్లాడుతూ చిన్నగాండ్లపల్లెలో తమకు చెందిన చింత చెట్లను అదే గ్రామానికి చెందిన వారు ఉద్దేశపూర్వకంగా నరికివేయడం జరిగిందని తెలిపారు. చింతచెట్లను నరకడంతో పాటు కుల వివక్షత చూపినట్లు గత నెల 31న పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశామన్నారు. ఫిర్యాదు చేసి రెండు రోజులైనా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదన్నారు. ఇప్పటికై నా పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు స్పందించి తాము ఇచ్చి ఫిర్యాదుపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి న్యాయం చేయాలని కోరారు.
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తాళ్లపాకలో ఘనంగా ధ్వజావరోహణంతాళ్లపాక శ్రీ చెన్నకేశవస్వామికి చక్రస్నానం చేస్తున్న అర్చకులుతాళ్లపాక శ్రీ సిద్దేశ్వరాలయంలో ధ్వజావరోహణం చేస్తున్న అర్చకులురాజంపేట : పద కవితా పితామహుడు తాళ్లపాక అన్నమాచార్య జన్మస్థస్థలిలో శ్రీ సిద్దేశ్వరస్వామి, శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవస్వామి ఆలయాల్లో తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానం చేపట్టిన వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఆదివారం ధ్వజావరోహణ కార్యక్రమంను ఘనంగా నిర్వహించారు. కాగా సోమవారం పుష్పయాగం కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. ఇది ఇలా ఉండగా శ్రీ కామాక్షి సమేత శ్రీ సిద్దేశ్వరాలయంలో త్రిశూలస్నానం, శ్రీదేవి, భూదేవిలతో శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవస్వామి ఆలయంలో చక్రస్నానం నిర్వహించారు. టీటీడీ డిప్యూటీ ఈవో ప్రశాంతి పర్యవేక్షణలో తాళ్లపాక బ్రహ్మోత్సవాలకు వైభవంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో తాళ్లపాక ఆలయాల ఇన్స్పెక్టర్ బాలాజీ, అన్నమయ్య శ్రీవారి ఆలయం ఇన్స్పెక్టర్ వినోద్, అర్చకులు సుదర్శన్, శ్రీ సిద్దేశ్వరాలయం ప్రధాన అర్చకులు భక్తవత్సలం, శ్రీ చెన్నకేశవస్వామి ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు నరేష్, మాజీ సర్పంచ్ శ్యామనబోయిన గౌరీ శంకర్, టీటీడీ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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తెలుగు నాటక రంగ పితామహుడు బళ్లారి రాఘవమదనపల్లె టౌన్: తెలుగు నాటక రంగ పితామహుడు బళ్లారి రాఘవకు మదనపల్లెలో ఆదివారం పోలీసు శాఖ ఘన నివాళి అర్పించింది. జిల్లా పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో బళ్ళారి రాఘవ జయంతిని పురస్కరించుకుని ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి ఆదేశాల మేరకు, జిల్లా పోలీసు ప్రధాన కార్యాలయంలో బళ్ళారి రాఘవ జయంతి వేడుకలు జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అదనపు ఎస్పీ (పరిపాలన)యం.వెంకటాద్రి పాల్గొని బళ్ళారి రాఘవ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి, పుష్పగుచ్ఛాలతో అంజలి ఘటించారు. ఈ సందర్భంగా అదనపు ఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. బళ్ళారి రాఘవ కేవలం ఒక నాటక కళాకారుడు మాత్రమే కాదని, తన కళ ద్వారా సమాజంలో నెలకొన్న దురాచారాలను ప్రశ్నించిన గొప్ప సంస్కర్త అని కొనియాడారు. ఆయన ప్రదర్శనలు కేవలం వినోదానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, ప్రజల్లో ఆలోచనలు రేకెత్తించి, నైతిక విలువలను పెంపొందించేలా ఉండేవని గుర్తుచేశారు. న్యాయం, ధర్మం, మానవత్వం వంటి ఉన్నత విలువలను తన జీవితాంతం పాటించిన బళ్ళారి రాఘవ జీవితం యువతకు ఎంతో ఆదర్శప్రాయమని అదనపు ఎస్పీ పేర్కొన్నారు. జిల్లాలోని యువ కళాకారులందరూ ఆయనను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని, తెలుగు సంస్కతిని, కళలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాటి చెప్పాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఒక బాధ్యతాయుతమైన పౌరుడిగా తమ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ, సమాజానికి మేలు చేయడమే ఆయనకు మనం అర్పించే నిజమైన నివాళి అని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్ యు. రంగనాథ్ బాబు ఆర్ఎస్ఐ లు శ్రీనివాస్, రవి, చంద్రశేఖర్ మరియు ఇతర పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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మిల్లర్ల సిండి కే వాళ్లు చెప్పిందే రేబద్వేలు : అంతర్జాతీయ యుద్ధాలు, ప్రకృతి విపత్తులు సామాన్యుడి కడుపు కొడుతుంటే.. బియ్యం మాఫియా, బడా మిల్లర్లకు మాత్రం కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి. ఉమ్మడి వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో బియ్యం మాయగాళ్లు సిండికేట్గా మారి రేట్లను ఇష్టారీతిగా పెంచేస్తూ పేదవాడి నడ్డి విరుస్తున్నారు. అటు పశ్చిమాసియా యుద్ధాన్ని, ఇటు ఎల్నినో కరువు పరిస్థితులను బూచిగా చూపిస్తూ జిల్లా వ్యాప్తంగా క్వింటా ధరలను ఆమాంతం పెంచేసి కోట్లకు కోట్లు పోగేసుకుంటున్నారు. ఆ పదిమందే బడా వ్యాపారులు.. 30 లక్షల క్వింటాల నిల్వలు! జిల్లాలో ప్రధానంగా ఆరుగురు బడా రైస్ మిల్లర్లు, కొందరు వ్యాపారులు కలిసి ఇక్కడి బియ్యం, ధాన్యం వ్యాపారాన్ని పూర్తిగా శాసిస్తున్నారు. పోరుమామిళ్ల, బద్వేలు, మైదుకూరు, ప్రొద్దుటూరు, కడప, రాజంపేట ప్రాంతాలకు చెందిన వీరు.. ఎక్కడికక్కడ ముందే ధాన్యాన్ని కొనేసి తమ భారీ మిల్లులు, గోదాముల్లో దాచేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వీరి వద్ద 30 లక్షల క్వింటాళ్లకు పైగా ధాన్యం, బియ్యం నిల్వలు ఉన్నట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మార్కెట్లో కృత్రిమ కొరత సృష్టించి, కొద్దికొద్దిగా సరుకును బయటకు వదులుతూ ధరలు పెంచుతున్నారు. పెరిగిన బియ్యం ధరలతో జనాన్ని అల్లాడిస్తూ కేవలం ఆ పదిమందే కోట్లు కూడబెట్టుకుంటున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. రెండు నెలల్లో రూ.10 కోట్లు పిండేశారు! గత రెండు నెలల వ్యవధిలోనే బియ్యం ధరలను క్వింటాకు ఏకంగా రూ.2,000లకు పైగా పెంచేసిన మాఫియా, జనం సొమ్ము రూ.10 కోట్లకు పైగా పిండేసింది. రెండు నెలల కిందట క్వింటా రూ.4,800–5,100 ఉండగా, ఇప్పుడు ఏకంగా రూ.6,700–7,000కు పెంచేశారు. రిటైల్ మార్కెట్లో నెల రోజుల కిందట రూ.1,200 ఉన్న 25/26 కిలోల సన్న బియ్యం బస్తా (టిక్కీ) ధర నేడు ఏకంగా రూ. 1,800లకు చేరింది. రాయచోటిలోని శరవణ బిగ్బజార్ మాల్లో పది కేజీల బియ్యం ధరను ఏకంగా రూ. 749లకు అమ్ముతున్నారంటే దోపిడీ ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడితో ఆగకుండా వచ్చే నెలలో క్వింటాకు మరో రూ.700లు పెంచి, ఇంకో రూ.10 నుంచి రూ.12 కోట్లు గుంజేందుకు అప్పుడే పన్నాగం పన్నారు. రైతులకు టోకరా.. కూటమి సర్కార్ కొమ్ముకాపు! జిల్లాలోని మిల్లర్లు ఖరీఫ్, రబీ సీజన్లలో సిండికేట్గా మారిపోయి ధరలను పూర్తిగా నియంత్రించారు. వర్షాల భయంతో ఉన్న రైతుల నుంచి కర్నూల్ సోనా, జిలకర మసూర, ఎన్డీఎల్ సన్న రకాల ధాన్యం (75 కిలోల బస్తా)ను ప్రభుత్వం ప్రకటించిన మద్దతు ధర రూ.1,770కే కొనుగోలు చేశారు. తీరా రైతుల దగ్గర ధాన్యం అయిపోగానే, అదే బస్తా ధరను మిల్లర్లు రూ.2,200 వరకు పెంచేశారు. రైతుల వద్ద కొనుగోలు చేసిన ధర ప్రకారం కిలో సన్న రకం బియ్యం రూ.35–40 ఉండాలి. కానీ రిటైల్ మార్కెట్లో ఏకంగా రూ.65 నుంచి రూ.75 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. పడకేసిన పౌరసరఫరాల, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ శాఖలు! ధరలను నియంత్రించాల్సిన పౌరసరఫరాల శాఖ, విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు గుడ్లప్పగించి చూస్తున్నారే తప్ప బియ్యం మాఫియాపై చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. గతంలో బియ్యం ధరలు పెరిగితే సన్నరకాల బియ్యాన్ని ప్రత్యేక కౌంటర్ల ద్వారా విక్రయించడంతో పాటు అక్రమ నిల్వలు ఉన్న మిల్లర్లపై తక్షణ చర్యలు తీసుకునేవారు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక పాలకులే మిల్లర్లకు, బడా వ్యాపారులకు కొమ్ముకాస్తుండటంతో వారి ఇష్టారాజ్యమైందని, బ్లాక్ మార్కెట్ యథేచ్ఛగా సాగుతోందని ప్రజలు మండిపడుతున్నారు. ఇప్పటికై నా ప్రభుత్వం స్పందించి పెరిగిన బియ్యం ధరలు తగ్గించి సామాన్యుల కడుపు నింపాలని జనం కోరుతున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వ అండతో మిల్లర్ల అడ్డగోలు దోపిడీ ఎల్నినో, యుద్ధం పేరుతో ధరల అడ్డగోలు పెంపు 30 లక్షల క్వింటాళ్ల సన్న బియ్యం నిల్వలు బ్లాక్ మార్కెట్లో కృత్రిమ కొరత సృష్టించిన బియ్యం మాఫియా రెండు నెలల్లోనే రూ.10 కోట్లు స్వాహా వచ్చే నెలలో మరో దోపిడీకి పౌరసరఫరాల శాఖ నీడలోనే పక్కా పన్నాగం
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మీరు సూపర్.. సర్!నందలూరు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు లోక్ అదాలత్ సభ్యుడైన ఫైజుల్లాఖాన్ లోడి పాత రికార్డులను పదిలంగా దాచి భవిష్యత్తుకు ఎలా ఉపయోగపడతాయో నిరూపించారు. చరిత్రను, పాత జ్ఞాపకాలను ప్రేమించే ఆయన నాటి తరం రికార్డులను భద్రపరిచి అందరి చేత ‘భేష్’ అనిపించుకుంటున్నారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ‘సర్’ కార్యక్రమం కింద ప్రస్తుతం ఉన్న ఓట్లను 2002 నాటి పాత రికార్డులతో ‘మ్యాపింగ్’ చేయాల్సి వచ్చింది. దీంతో పాత ఓటర్ల జాబితా కోసం జిల్లావ్యాప్తంగా జనం ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగినా రికార్డుల జాడ దొరకక అల్లాడిపోయారు. ఈ తరుణంలో ఫైజుల్లాఖాన్ లోడి జనానికి ఆపద్బాంధవుడిగా మారారు. ఆయన 2002 నాటి జాబితానే కాకుండా, ఏకంగా 1959 నాటి ఓటర్ల జాబితాను భద్రంగా దాచారు. తాత ముత్తాతల వివరాలున్న ఈ లిస్టు ఇప్పుడు ఓట్ల మ్యాపింగ్కు అమూల్యమైన నిధిలా ఉపయోగపడుతోంది. – రాజంపేట
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బోయకొండకు పోటెత్తిన భక్తజనంచౌడేపల్లె: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం బోయకొండ ఆదివారం భక్తులతో కిటికిటలాడింది. వేకువజామునే ఆలయ అర్చకులు అమ్మవారిని సుప్రభాత సేవతో మేల్కొలిపి, పంచామృతాలతో అభిషేకించారు. ఆంధ్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు రద్దీ కొనసాగింది. ఆదివారం సుమారు 50 వేల మందికి పైగా అమ్మవారిని దర్శించుకొన్నట్లు ఆలయ ఈఓ ఏకాంబరం తెలిపారు. ఆషాడమాసంలో కర్ణాటక భక్తులు అమ్మవారిని అత్యంత శుభకరమైన నెలగా భావించి వేల సంఖ్యలో తరలిరావడం గమనార్హం. ఈ సఽందర్భంగా అమ్మవారిని ఆలయ అర్చకులు సుందరంగా అలంకరణ చేసి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు. అమ్మవారి దర్శనం కోసం గంటల తరబడి క్యూలైన్లలో నిరీక్షించాల్సి వచ్చింది. స్తంభించిన ట్రాఫిక్ వేలాది వాహనాలు బోయకొండకు తరలిరావడంతో ట్రాఫిక్ సమస్య నెలకొంది. ఎక్కడి వాహనాలు అక్కడే ముందస్తుగా సీఐ సాయిప్రసాద్ ఆదేశాలమేరకు ఎస్ఐ చిన్నరెడ్డప్ప, సిబ్బంది పర్యవేక్షించినా తిప్పలు తప్పలేదు. కొండపైకి వెళ్లే మార్గంలో ట్రాఫిక్ స్తంభించడంతో వాహనదారులు, భక్తులు అవస్థలు పడ్డారు. వివిధ సేవా టికెట్ల ద్వారా రూ. 24.10 లక్షల ఆదాయం సమకూరినట్లు ఆలయ ఈఓ ఏకాంబరం తెలిపారు. వేలాది మందితో కిటకిటలాడిన ఆలయ పరిసరాలు క్యూలైన్లలో గంటల తరబడి నిరీక్షణ ఆలయ ఆదాయం రూ. 24.10 లక్షలు
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కొత్త పింఛన్లకు మోక్షమెప్పుడో..?పులివెందుల రూరల్ : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తయినప్పటికీ అర్హులకు కొత్త పింఛన్లకు మోక్షం కలగడం లేదు. వృద్ధాప్య, వితంతు, వికలాంగ పింఛన్ల కోసం దరఖాస్తులు చేసుకునేందుకు అర్హులైన వారు గ్రామీణ ప్రాంతాలతో పాటు పట్టణంలోని సచివాలయాల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు. కొత్త పింఛన్లు ఇంకా ఇవ్వడంలేదని అధికారులు చెబుతుండటంతో నిరాశతో వెనుతిరిగి వెళ్లిపోతున్నారు. రేషన్కార్డుల పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. గతంలో వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రభుత్వ హయాంలో పింఛన్లు, రేషన్ కార్డులు దరఖాస్తుల పక్రియ నిరంతరంగా కొనసాగేది. ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లవుతున్నా ప్రభుత్వ వెబ్సైట్ తెరవకుండా కాలయాపన చేస్తున్నారు. కొత్త పింఛన్ల కోసం అర్హులు, కొత్తగా రేషన్ కార్డులు దరఖాస్తు చేసుకుని కూటమి ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ప్రకటిస్తుందా అని ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లవుతున్నా ఇంకా వెబ్సైట్ ఓపెన్ కాకపోవడంతో కొత్త పింఛన్ల మంజూరు కోసం అర్హులందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు. 50 ఏళ్లకే పింఛన్ ఎక్కడ సారూ : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే ఎస్సీ ఎస్టీ, బీసీలకు 50 ఏళ్లకే పింఛన్ ఇస్తామని మేనిఫెస్టోలో హామీ ఇచ్చారు. అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తవుతున్నా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు పింఛన్ ఇప్పటికీ ఒక్క పైసా కూడా ఇవ్వలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సైట్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుందో 60 ఏళ్లు పైబడిన వారికి, ఒంటరి మహిళలకు, వితంతు పింఛన్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాని ప్రభుత్వం చెప్పింది. దీంతో పింఛన్లకు అర్హులైన వారు దరఖాస్తులు తీసుకుని సచివాలయాలకు పరుగులు పెట్టారు. సిబ్బంది మాత్రం ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు రాలేదని, పింఛన్ల సైట్ ఓపెన్ కావడంలేదని చెబుతుండటంతో నిరాశగా వెనుతిరిగి వెళ్లిపోతున్నారు. జగనన్న ప్రభుత్వంలో నిరంతర ప్రక్రియ : గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఉన్నప్పుడు వలంటరీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి ఇంటివద్దకే వచ్చి అర్హులను గుర్తించి వారికి దరఖాస్తు చేసి పింఛన్లు, రేషన్కార్డులు ఇచ్చే సౌకర్యం అందుబాటులో ఉండేది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొత్త పింఛన్లు, రేషన్కార్డులకు దరఖాస్తుకు అవకాశాలు ఇవ్వకపోవడంతో అర్హులైన ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో తెరుచుకోని వెబ్సైట్ సచివాలయాల చుట్టూ అర్హుల ప్రదక్షిణలు
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వెలుగులోకి శాసనంగాలివీడు : గాలివీడు మండలం నూలివీడులో రెండవ వెంకటపతి రాయల కాలం నాటి ఒక ఆసక్తికరమైన చెరువు శాసనం లభించింది. నూలివీడు గ్రామం వెలుపల పొలాల్లో ఒక పెద్ద బండరాయిపై ఈ శాసనం చెక్కబడి ఉంది. ఇది తెలుగు లిపిలో రాయబడింది. ఈ శాసనంలో క్రీ.శ. 1605, నవంబర్ 15 అని ఉంది. ఈ శాసనం పెనుగొండ రాజ్యంలోని మర్జేవాడ–సీమలో, నూలివీడు సమీపంలో ఉన్న మెరుగుల చెరువు పునరుద్ధరణ పనులు, దానికి ఒక కలుప (ఆనకట్ట) నిర్మాణం, అలాగే దశవంద భూముల దానం గురించి తెలియజేస్తోంది. మహామండలేశ్వర కదిరి నరసింహ రాజు ఆ ప్రాంతాన్ని పరిపాలిస్తున్నప్పుడు, రామదుర్గ వెంకటపతి నాయ మరియు కదిరి నాదనాయ ఈ చెరువు అడుగు భాగం నుండి నిర్మించి, రెడ్డి మరియు కరణాల ఆధ్వర్యంలో నిర్మించి, భూమి శిస్తులో 1/10 వంతు వసూలు చేసి నీటిపారుదల సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఇందులో ఉంది. దశవంద – మాన్య అనగా చెరువుల నిర్వహణ, వాటి నిర్మాణం మరియు నీటిపారుదల సౌకర్యాల కోసం కేటాయించిన భూమి లేదా శిస్తు (ఉత్పత్తిలో 1/10వ వంతు) అని అర్థం.
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మదనపల్లె ప్రైమరీ స్కూల్లో అన్యమత బోధనల కలకలంమదనపల్లె టౌన్: అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రం మదనపల్లెలోని ఓ ప్రైమరీ స్కూల్లో చిన్న పిల్లలకు అన్యమత బోధనలు చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలతో స్థానికంగా కలకలం రేగింది. మదనపల్లె ఎస్బిఐ కాలనీ ఉన్న ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో విద్యార్థులకు అన్యమత ప్రచారాలు, మతపరమైన బోధనలు చేస్తుండటం ఆదివారం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. పాఠశాలలో చిన్నపిల్లలకు మత బోధనలు చేస్తున్నాడని స్థానికులు గుర్తించి, మతబోధనలు వీడియోలలో చిత్రీకరించారు. విషయం తెలుసుకున్న తల్లిదండ్రులు స్కూల్ వద్దకు చేరుకుని, స్కూల్ యాజమాన్యంతో గొడవకు దిగారు. విద్యాలయాలు జ్ఞానాన్ని పంచే దేవాలయాలుగా ఉండాలి తప్ప మత ప్రచార కేంద్రాలుగా మారకూడదని, పసిపిల్లల మనస్సులలో ఇటువంటి విత్తనాలు నాటడం విద్యాశాఖ నిబంధనలకు విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. జిల్లా విద్యాశాఖాధికారితో పాటు మండల విద్యాశాఖాధికారుల పట్టింపులేని తనంతోనే ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం అవుతున్నాయని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. డిఈఓ, ఎంఈఓలు తక్షణమే స్పందించి, జరిగిన సంఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ప్రస్తుతం ఈ ఆరోపణలపై విద్యాశాఖ అధికారుల నుంచి అధికారిక స్పందన రావాల్సి ఉంది. నిబంధనల ప్రకారం పాఠశాలల్లో మతపరమైన బోధనలకు అవకాశం లేదు. విచారణలో వాస్తవాలు తేలిన తర్వాతే తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని విద్యాశాఖ వర్గాలు తెలిపాయి. పాఠశాల యాజమాన్యంపై తల్లిదండ్రుల ఆగ్రహం
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‘ఆకుపచ్చని’ ఆశలపై దళారీల నీలినీడలు● ఆకుకూరల సాగు ● శ్రమ ఎక్కువ.. ఫలితం తక్కువ! ● రైతులే చిరువ్యాపారులుగా మారుతున్న వైనంరాయచోటి టౌన్: మనం తినే రోజువారీ ఆహారంలో ఆకుకూరల ప్రాధాన్యత విపరీతంగా పెరిగింది. మంచి ఆరోగ్యం కోసం, రక్తహీనత వంటి సమస్యల నుంచి బయటపడాలన్నా మాంసానికి బదులుగా ఎక్కువగా ఆకుకూరలు తినాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. దీంతో మార్కెట్లో చిర్రాకు, గోంగూర, పాలకూర, కొత్తిమీర, పుదీనా, మెంతాకు, బచ్చలకూర, చుక్కాకు వంటి వివిధ రకాల ఆకుకూరలకు అంతకంతకూ డిమాండ్ పెరుగుతోంది. రైతులు బోరుబావుల కింద ఉన్న కొద్దిపాటి భూమిలోనే ఆకుకూరలు సాగు చేస్తున్నారు. రాయచోటి నియోజకవర్గంలోని చెన్నముక్కపల్లె, నక్కవాండ్లపల్లె, ఎగువ అబ్బవరం తదితర గ్రామా ల్లో ఇది ప్రధాన జీవనాధారంగా మారింది. అయితే, పండించిన పంటను మార్కెటింగ్ చేసుకునే క్రమంలో రైతుల కష్టాలు రెట్టింపవుతున్నాయి. దళారులు, మధ్యవర్తులను నమ్ముకోలేక రైతులే నేరుగా మార్కెట్లకు వెళ్లి అమ్ముకోవాల్సి వస్తోంది. అన్నమయ్య జిల్లావ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం సుమారు 2 వేల ఎకరాలలో ఆకుకూరల సాగు జరుగుతోంది. జిల్లాలో ఎక్కువగా రామసముద్రం, గుర్రంకొండ, మదనపల్లె, చిన్నమండెం, రాయచోటి ప్రాంతాలలో రైతులు ఈ పంటలను ఎక్కువగా సాగు చేస్తున్నారు. కర్నాటక బార్డర్లో కూడా వీటి సాగు బాగుంది. అయితే మన ప్రాంతంలో పండించే ఆకుకూరలు ఇతర ప్రాంతాలకు ఎగుమతి చేసి మార్కెటింగ్ చేసేంత భారీ స్థాయిలో పండటం లేదు. మన ప్రాంత అవసరాలకే ఇవి సరిపోతున్నాయి. కర్ణాటకలో ఉండే వాతావరణ ప్రభావం వల్ల అక్కడి ఆకుకూరల్లో నాణ్యత ఎక్కువగా ఉండటంతో బార్డర్ ఏరియాలో వీటికి మంచి డిమాండ్ ఉంటోంది. – సుభాషిణి, అన్నమయ్య జిల్లా ఉద్యానశాఖ అధికారిణి
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15 రోజులవుతున్నా కానరాని ఆచూకీపెద్దమండ్యం: మండలంలోని వెలిగల్లు పంచాయతీ పాపదాతగారిపల్లెకు చెందిన ఇరగమ్మ అదృశ్యమై 15 రోజులు అవుతున్నా ఆమె ఆచూకీ తెలియరాలేదు. అదృశ్యంపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులకు ఆచూకీ కనుక్కోవడం సవాల్గా మారింది. పాపదాతగారిపల్లెకు చెందిన కొంకల రెడ్డెప్పరెడ్డి రెండో భార్య ఇరగమ్మ (53) తల్లితో కలిసి నివసిస్తోంది. అదే పల్లెలో ఉన్న భర్త ఇంటి దగ్గరికి వెళ్లి వస్తూ ఉండేది. ఆర్థికంగా బాగానే ఉన్న ఇరగమ్మ గ్రామ పరిధిలోనే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాలలో ఉన్న పలువురు వ్యాపారస్థులు, రైతులకు డబ్బులు వడ్డీకి ఇచ్చేదని సమాచారం. పెద్ద మొత్తంలోనే ఈమెకు ఆర్థిక లావాదేవీలు ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఇంటి నుంచి గ్రామానికి సమీపంలో ఉన్న ఓ పల్లెకు వెళుతున్నట్లు చెప్పారని భర్త పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఆర్థిక లావాదేవీల నేపథ్యంలో ప్రామిషరీ నోట్ రాయించుకొనేందుకు పల్లెకు వెళ్లి అదృశ్యమైందని తెలిసింది. ఆర్థిక లావాదేల నేపథ్యంలో ఆమెను ఎవరైనా ఏమైనా చేశారా అనే అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇరగమ్మ ఆచూకీ కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. మదనపల్లె టౌన్ : అన్న కుటుంబంపై తమ్ముడు కరల్రతో దాడికి పాల్పడి ముగ్గరిని గాయపరిచాడు. ఆదివారం సాయంత్రం మదనపల్లి మండలంలో జరిగిన ఘటనపై బాధితులు తాలూకా పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై వివరాలు.. మండలంలోని వలసపల్లె పంచాయతీ గుట్టకిందపల్లికు చెందిన గంగులప్పకు, కృష్ణమూర్తికి ఉమ్మడిగా పూర్వీకుల ఆస్తి ఐదు ఎకరాలు ఉంది. ఇటీవల ఆ భూమిని అన్నదమ్ములు భాగపరిష్కారం చేసుకున్నారు. గంగులప్ప గతంలో వేసిన బోరును, పంటల సాగుకోసం తమ్ముడు కృష్ణమూర్తి మరమ్మతు చేయిస్తుండగా గంగులప్ప అడ్డుకున్నాడు. దీంతో అన్నదమ్ముల మధ్య గొడవ తలెత్తి పరస్పర దాడులు చేసుకున్నారు. ఈ దాడుల్లో గంగులప్ప అతని కుమారుడు శివ, కోడలు భాగ్యలక్ష్మి గాయపడ్డారు. ఎదురుదాడిలో కృష్ణమూర్తి కూడా స్వల్పంగా గాయపడ్డాడు. బాధితులను కుటుంబీకులు స్థానిక జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించగా డాక్టర్లు వైద్యం అందించడంతో కోలుకుంటూ ఉన్నారు. కేసు దర్యాప్తులో ఉందని తాలూకా పోలీసులు తెలిపారు.
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కూలీలను పెడితే చేతికి ఏమీ రాదుఆకుకూరల కోతకు బయటి కూలీలను పెడితే.. ఆకుకూరలు అమ్మగా వచ్చిన కాస్త డబ్బులను వారికే కూలి కింద ఇచ్చేయాలి. అప్పుడు మా చేతికి ఏమీ మిగలదు. అందుకే తెల్లవారుజాము నుంచే మా కుటుంబమే పొలానికి వచ్చి మధ్యాహ్నం వరకు ఆకుకూరలు కోసి, కట్టలు కట్టి సొంతంగా అమ్ముతాము. అంత కష్టపడ్డా అక్కడ దక్కేది తక్కువే. – మేకల లక్ష్మిదేవి, కుమ్మరపల్లె ఆటోలకే సగం పోతోంది రైతుల దగ్గర నుంచి ఆకుకూరలు సేకరించుకుని, వాటిని సంతలకు తీసుకెళితే అక్కడ ‘గేట్ ఫీజు’ పేరు చెప్పి రూ.300 వసూలు చేస్తున్నా రు. ఆటో ఛార్జీలు మరో రూ.300 ఖర్చు అవుతోంది. ఒక ఆకుకూర కట్ట అమ్మితే మాకు వచ్చేది కేవలం రూ.3 నుంచి రూ.5 మాత్రమే. రోజువారీ కూలి రూ.300 నుండి రూ.500 కూడా చేతికి రావడం లేదు. – లక్ష్మిదేవి, చిరువ్యాపారి
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జాతీయ జట్టులో రాణించాలివాల్మీకిపురం : జాతీయ జట్టులో రాణించే విధంగా మహిళా క్రీడాకారిణులు నైపుణ్యాలను పెంచుకోవాలని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి సుబ్రహ్మణ్యం అన్నారు. ఆదివారం స్థానిక జీవీఎస్సీఎస్ క్రీడామైదానంలో ఆంధ్రక్రికెట్ అసోసియేషన్, చిత్తూరు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న సౌత్జోన్ అండర్ 23 ఉమెన్స్ వన్డే క్రికెట్ అంతర్ జిల్లా పోటీలను ఆయన సందర్శించి, క్రీడాకారులను పరిచయం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా వన్డే టోర్నమెంట్కు హాజరైన చిత్తూరు, కడప, నెల్లూరు, అనంతపురం జిల్లా మహిళా క్రికెటర్లను ఉద్ధేశించి డిఈవో మాట్లాడుతూ చదువుతో పాటు యువత క్రీడల్లో రాణిస్తే ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందన్నారు. మహిళలు సైతం తమ నైపుణ్యాలను పెంచుకుంటే రాష్ట్రానికి, దేశానికి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు తీసుకురావచ్చునన్నారు. కార్యక్రమంలో హెడ్కోచ్ సునీల్, సీడీసీఏ ఉపాధ్యక్షులు శ్రీధర్, సీడీసీఏ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస మూర్తి, సెక్రటరీ సతీష్యాదవ్, సునీల్, హర్ష, కిషోర్, గోపి, భాస్కర్రెడ్డి, మనోజ్, మౌళి, నాగరాజు, నరేష్, మురళీ, పవన్, భరత్, తదితరులు పాల్గొన్నారు. వ్యక్తి దుర్మరణం మదనపల్లె టౌన్: బి.కొత్తకోట మండల కేంద్రంలో శనివారం అర్ధరాత్రి జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. పోలీసుల కథనం మేరకు.. అనంతపురం జిల్లా తలుపుల గ్రామం సిద్దగురుపల్లికి చెందిన వీరాంజనేయులు(33) భార్య మల్లీశ్వరితో కలిసి బి.కొత్తకోటలో నివసిస్తూ, స్థానిక పాల డైరీలో పనిచేస్తున్నాడు. శనివారం రాత్రి ఆయన బైక్పై పిటీఎం రోడ్డులో వెళ్తుండగా ప్రమాదానికి గురై అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మదనపల్లె జిల్లా ఆస్పత్రి మార్చురీకి తరలించారు. బి.కొత్తకోట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. వీరాంజనేయులు అకాల మృతితో ఆ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.
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రమ్యశ్రీ చికిత్సకు విరాళాల జోరు!పుంగనూరు : ఊపిరితిత్తుల వ్యాధితో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న పేద సీఏ విద్యార్థిని రమ్యశ్రీని కాపాడుకునేందుకు దాతృత్వం పోటెత్తుతోంది. ఆమె వైద్య ఖర్చుల దీనగాథపై గత నెల 18న ’సాక్షి’ పత్రికలో ప్రచురితమైన ‘పేద... ఆపై పెద్దబాధ‘ అనే ప్రత్యేక కథనానికి అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది. రమ్యశ్రీ ఊపిరితిత్తుల మార్పిడి ఆపరేషన్కు రూ.50 లక్షలు అవసరం కాగా.. ’సాక్షి’ కథనం చూసి స్పందించిన దాతలు ఇప్పటివరకు రూ.24 లక్షల ఆర్థిక సాయాన్ని అందించారు. రూ.10 లక్షల భారీ విరాళం రమ్యశ్రీని ఆదుకునేందుకు తిరుపతి బాలాజీ కాలనీలోని ’ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా’ కళాశాల చైర్మన్ సీఏ మన్నెం సింహాద్రి ముందుకు వచ్చారు. ఆయన తన అకాడమీ తరఫున ఏకంగా రూ.10 లక్షల భారీ విరాళాన్ని పుంగనూరులో రమ్యశ్రీ తల్లిదండ్రులు వెంకట్రమణ, లక్ష్మీ దంపతులకు స్వయంగా అందజేశారు. అలాగే పెద్దపంజాణి మండలం రేషన్ డీలర్లు సైతం తమ వంతుగా రూ.25 వేల ఆర్థిక సాయాన్ని బాధిత కుటుంబానికి అప్పగించారు. స్నేహితుల అండ.. ’సాక్షి’కి కృతజ్ఞతలు సాధారణ రైతు కుటుంబంలో పుట్టి, ఎంతో కష్టపడి సీఏ చదువుతున్న రమ్యశ్రీ అకాల వ్యాధి బారిన పడటంతో ఆమె స్నేహితులు రాజారెడ్డి, ఆవుల హరిప్రసాద్ కూడా రంగంలోకి దిగారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా విరాళాల సేకరణను వేగవంతం చేశారు. తమ బిడ్డ ప్రాణాలు కాపాడేందుకు అండగా నిలిచిన దాతలకు, సమస్యను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పిన ’సాక్షి’ పత్రికకు రమ్యశ్రీ తల్లిదండ్రులు కన్నీటి పర్యంతమవుతూ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. విద్యార్థిని ఊపిరితిత్తుల మార్పిడికి రూ.10 లక్షలు ఇచ్చిన తిరుపతి సీఏ అకాడమీ ఇప్పటివరకు రూ.24 లక్షలు జమ.. దాతలకు తల్లిదండ్రుల కృతజ్ఞతలు
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నాటి ధర్మపీఠం.. నేడు చారిత్రక పాఠం!చిత్రంలో కనిపిస్తున్నది బ్రిటిష్ కాలం నాటి నందలూరు ఫస్ట్క్లాస్ మున్సిఫ్కోర్టుకు చెందిన చారిత్రక న్యాయపీఠం. నాణ్యమైన టేకు చెక్కతో తయారైన ఈ కుర్చీపై బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ అధికారిక చిహ్నమైన ‘విక్టోరియా మహారాణి కిరీటం‘ గుర్తు నేటికీ స్పష్టంగా ఉంది. నాడు ఉమ్మడి జిల్లాలోని దాదాపు 30 మండలాల ప్రజలకు న్యాయం అందించిన ఈ పీఠంపై తెల్లదొరలతో పాటు, దేశ విభజన క్రమంలో పాకిస్తాన్కు తరలివెళ్ళిన ఒక ప్రముఖ న్యాయమూర్తి కూడా కూర్చుని కీలక తీర్పులు ఇచ్చేవారు. రవాణా సౌకర్యాలు లేని ఆ రోజుల్లో కక్షిదారులు గూడుబండ్లు కట్టుకుని, ముందు రోజే వచ్చి కోర్టు షెడ్ల కింద రాత్రిళ్ళు బస చేసేవారు. 2003లో ఈ కోర్టు శతాబ్ది ఉత్సవాలు జరిగాయి. 2000 లో ప్రభుత్వం నిర్వహించిన వేలంలో నాగిరెడ్డిపల్లె మసీదు కమిటి మాజీ అధ్యక్షులు షౌకత్అలీ లోడి ఈ కుర్చీని దక్కించుకోగా, అది నేటికీ ఆయన వద్దే భద్రంగా ఉంది. – రాజంపేట
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తేరుపై ఎల్లమ్మ చిద్విలాసం!కలికిరి: కలికిరి గ్రామదేవత శ్రీ ఎల్లమ్మ జాతర మహోత్సవాల్లో భాగంగా రెండో రోజైన ఆదివారం అమ్మవారు పుష్పాలంకృత తేరుపై (రథం) పురవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులను కటాక్షించారు. ఆర్ఎస్ రోడ్డు, మెయిన్ బజారు మీదుగా సాగిన రథోత్సవంలో భక్తులు కర్పూర హారతులతో మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. అమ్మవారికి బోనాలు మధ్యాహ్నం నుంచి చుట్టుపక్కల గ్రామాల మహిళలు సంప్రదాయ వాయిద్యాలు, బళ్ళారి డ్రమ్స్ నడుమ ఊరేగింపుగా వచ్చి అమ్మవారికి దీపాలు, బోనాలు, చీర, సారె సమర్పించారు. ఆదివారం అర్ధరాత్రి నుంచి సోమవారం ఉదయం వరకు చాందినీ బండ్ల ప్రదర్శన, అనంతరం బలిదాన కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. మూడో రోజైన సోమవారం ఎల్లమ్మ సర్వదర్శనం, రాత్రి 8 గంటలకు లంకాదహనం, అనంతరం పుష్పపల్లకీ వాహనంపై అమ్మవారి ఊరేగింపు జరగనున్నాయి. ఉత్సవాల్లో ఆలయ ధర్మకర్త ఆశోక్కుమార్ రెడ్డి, నిర్వాహకులు పాల్గొన్నారు. రాయచోటి డీఎస్పీ కృష్ణమోహన్ పర్యవేక్షణలో కలికిరి సీఐ అనీల్కుమార్ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు చేపట్టారు.
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మైనింగ్ను వ్యతిరేకిస్తూ భక్తులు సాధుకొండ అధిరోహణసాక్షి, మదనపల్లె: మల్లన్న కొలువైన అన్నమయ్య జిల్లా తంబళ్లపల్లె సమీపంలో ఉన్న మల్లయ్యకొండ సముదాయంలోని సాధుకొండను మైనింగ్ పేరుతో నాశనం చేయకుండా కాపాడాలని కోరుతూ భక్తులు, వృద్ధులు, మహిళలు కొండపైకెక్కి శివయ్యకు పూజలు చేశారు. భక్తుల శివనామ స్మరణతో సాధు కొండ మార్మోగింది. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఈ ఆధ్యాత్మిక కొండను మైనింగ్కు ఇవ్వడంపై వృద్ధులు, మహిళలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మైనింగ్ ఆగాలని, వర్షాలు కురవాలని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం భక్తుల విశ్వాసాలు, మనోభావాలను పట్టించుకోకుండా సాధుకొండలో మైనింగ్కు ఏపీఎండీసీకి కాంపోజిట్ లైసెన్స్ కట్టబెట్టింది. దీన్ని నిరసిస్తూ భక్తులు ఇప్పటికే పలు రకాలుగా నిరసనలు తెలిపారు. కొండపై మైనింగ్ నిలిపివేయాలని కోరుతూ శనివారం ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాథ్ రెడ్డి, మల్లికార్జున స్వామి అన్నదాన ట్రస్ట్ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో సమీపంలోని బోరెడ్డివారికోట నుంచి మహిళలు, యువకులు, వృద్ధులు పెద్ద సంఖ్యలో 1,500 అడుగుల ఎత్తున్న సాధుకొండ ఎక్కారు. దారిలేని కొండపైకి బండరాళ్లు, చెట్ల మధ్య అనేక ఇబ్బందులు పడి పైకి చేరుకున్నారు. వారిలో వందమంది వరకు అక్కడే రాత్రి బస చేస్తున్నారు. వీరిలో పెద్దమండ్యం సింగిల్ విండో మాజీ చైర్మన్, వైఎస్సార్సీపీ నేత, 84 ఏళ్ల వయసున్న కడప సుధాహర రెడ్డి ఉన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు దేవరింటి రామకృష్ణారెడ్డి (పెదబాబు), దేవరింటి రవిశంకర్రెడ్డి కూడా అక్కడే బసచేశారు.
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సౌత్ జోన్ అండర్ 23 ఉమెన్స్ వన్డే క్రికెట్ అంతర్ జిల్లా పోటీలువాల్మీకిపురం : స్థానిక జీవీఎస్సీఎస్ క్రీడామైదానంలో ఆంధ్ర క్రికెట్, చిత్తూరు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న సౌత్జోన్ అండర్ 23 ఉమెన్స్ వన్డే క్రికెట్ అంతర్ జిల్లాల పోటీలను శనివారం ప్రారంభించారు. శనివారం గ్రౌండ్ 1లో కర్నూల్ టీం, నెల్లూరు అండర్ 23 ఉమెన్స్ క్రికెట్ టీంలు తలపడ్డాయి. మొదట టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న నెల్లూరు జట్టు నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్లు నష్టపోయి 312 పరుగులు చేసింది. అనంతరం 313 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన కర్నూల్ జట్టు నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు నష్టపోయి 283 పరుగులు మాత్రమే చేసి ఓడిపోయింది. దీంతో 29 పరుగుల తేడాతో నెల్లూరు జట్టు విజయదుందుభి మోగించింది. నెల్లూరు జట్టుకు చెందిన స్వాత్విక రెడ్డి 85 బంతుల్లో 77 పరుగులు, ఆలాసహార్ 58 బంతుల్లో 48 పరుగులు, సాయిలక్ష్మీ 35 బంతుల్లో 47 పరుగులు చేసి జట్టు విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించారు. నెల్లూరు జట్టు బౌలర్లు శారద, రేష్మ కర్నూలు జట్టుకు 47 పరుగులు ఇచ్చి రెండు కీలకమైన వికెట్లు అందుకున్నారు.గ్రౌండ్ 2లో చిత్తూరు, కడప జిల్లా జట్టు తలపడ్డాయి. తొలత టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న చిత్తూరు జట్టు నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 342 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసి ప్రత్యర్థి జట్టుకు సవాల్ విసిరింది. అనంతరం 348 పరుగుల లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్ దిగిన కడప జిల్లా జట్టు 46 ఓవర్లలోనే 180 పరుగులు మాత్రమే చేసి ఆలౌటైంది. దీంతో చిత్తూరు జిల్లా జట్టు 162 పరుగులతో భారీ విజయం అందుకుంది. చిత్తూరు జిల్లా జట్టుకు చెందిన గ్రీష్మ 64 బంతుల్లో 64 పరుగులు, ప్రణితయాదవ్ 57 బంతుల్లో 62 పరుగులు నాటౌట్, రుష్మిత 44 బంతుల్లో 34 పరుగులు నాటౌట్తో ఆడి జట్టు విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించారు. అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు శ్రీనివాసమూర్తి, ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీధర్ కుమార్, సెక్రటరీ సతీష్యాదవ్, ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా చీఫ్ కోచ్ సునీల్కుమార్, కోచ్లు అనిత, మౌనిక, యామిని, శేఖర్, మాధవి, రాఘవేంద్ర, తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఉద్యోగం పేరిట మోసం: రూ. 7.30 లక్షలు స్వాహా ఒంటిమిట్ట : బీటెక్ చదివిన యువతికి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని నమ్మించి రూ.7,30,000 నగదు వసూలు చేసి మోసగించిన దంపతులపై ఒంటిమిట్ట పోలీసులు శనివారం కేసు నమోదు చేశారు. ఎస్ఐ శ్రీనివాసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. ఒంటిమిట్ట సమీప గ్రామానికి చెందిన ఓ యువతి ఉద్యోగం కోసం తన బయోడేటాను ఆన్లైన్లో ఉంచింది. దీనిని ఆసరాగా చేసుకున్న వైజాగ్కు చెందిన భార్యాభర్తలు సురేష్, కావ్య ఆమెకు ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని నమ్మబలికారు. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి విడతలవారీగా రూ.7.30 లక్షలు తీసుకున్నారు. ఉద్యోగం గురించి అడిగితే సమాధానం చెప్పకపోగా, కట్టిన డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వమంటే చంపేస్తామని బెదిరించారు. బాధిత యువతి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. హోటల్కని వెళ్లిన వ్యక్తి అదృశ్యం శంషాబాద్ రూరల్ : ఇంటి యజమానితో కలిసి భోజనం తేవడానికి హోటల్కు వెళ్లిన ఓ వ్యక్తి అదృశ్యమయ్యాడు. శంషాబాద్ ఇన్స్పెక్టర్ వై.సురేందర్రెడ్డి కథనం ప్రకారం.. ఏపీలోని కడప వాసి పలగిరి రాజమోహన్రెడ్డి(29) భార్య దామిని, కొడుకుతో కలిసి ముచ్చింతల్లో కొంత కాలంగా అద్దెకు ఉంటున్నారు. దామిని జిమ్స్ ఆస్పత్రిలో వైద్య విద్య అభ్యసిస్తోంది. జూలై 31న రాత్రి ఇంటి యజమాని శివప్రసాద్తో కలిసి రాజమోహన్రెడ్డి తన కారులో భోజనం తేవడానికి పాల్మాకులలోని ఓ హోటల్కు వెళ్లి తిరిగి వచ్చారు. భోజనం పార్సిల్ను ఇంట్లో ఇవ్వడానికి వెళ్లగా రాజమోహన్ బయట నిలబడి ఉన్నారు. శివప్రసాద్ తిరిగి వచ్చి చూసేసరికి అతడు కనిపించలేదు. అన్నిచోట్ల వెతికినా ఆచూకీ తెలియకపోవడంతో శనివారం దామిని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. బ్లేడుతో దాడి కేసులో ఇద్దరు అరెస్ట్వేంపల్లె : వేంపల్లెలోని రాజీవ్ కాలనీలో జరిగిన బ్లేడుతో దాడి కేసులో సాయికిరణ్, ఆంజనేయులును అరెస్టు చేసినట్లు సీఐ నరసింహులు తెలిపారు. కూలీ పనికి రానందుకు మేసీ్త్రలు వెంకటరమణ, నరసింహులు గత నెల 30వ తేదీన తమ డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని ఇంటి దగ్గరికి వెళ్లగా.. ఇరివురి మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఈ దాడిలో సాయి కిరణ్, ఆంజనేయులు బ్లేడుతో దాడి చేయడంతో వెంకటరమణ, నరసింహులుకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ విషయంపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేసి సాయికిరణ్, ఆంజనేయులును అరెస్టు చేసి శనివారం పులివెందుల కోర్టుకు హాజరు పరిచినట్లు సీఐ తెలిపారు.
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నకిలీ పాసుపుస్తకాల కేసులో ఐదుగురు అరెస్ట్మదనవల్లె టౌన్ : మదనపల్లె మండలంలో నకిలీ పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలు సృష్టించి, తక్కువ ధరకే రూ. 5 కోట్ల భూమి విక్రయం పేరుతో రూ.14 లక్షలకు టోకరా వేసిన ఐదుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు జిల్లా ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి తెలిపారు. ఈ కేసులో అరెస్టయిన నిందితుల వివరాలను ఎస్పీ శనివారం పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో మీడియాకు వెల్లడించారు. మదనవల్లె మండలం బసినికొండ పంచాయతీ, డ్రైవర్ కాలనీకి చెందిన పొన్నంరెడ్డి శోభారాణి, ఆమె భర్త వుల్లారెడ్డికి గంగన్నగారిపల్లె వరిధిలో 2.52 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి తమదేనని, తక్కువ ధరకే విక్రయిస్తామని మొలకదిన్నెకు చెందిన ఉప్పుతోళ్ల శేఖర్ బాబు, గంగన్నగారివల్లెకు చెందిన గడియారం మురళి, ఎర్రప్ప, మణి, రెడ్డెప్ప నమ్మబలికారన్నారు. ఈ కేసులో బాధితులు 2025 సెప్టెంబర్ 1న రూ.13 లక్షలు శేఖర్కు చెల్లించి మదనవల్లె సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో విక్రయ ఒప్పందం చేసుకున్నారు. అనంతరం పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలు ఇప్పిస్తామని మరో రూ.లక్ష తీసుకున్న నిందితులు తహసీల్దార్ సంతకాన్ని ఫోర్జరీ చేసి నకిలీ పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలను బాధితులకు అందజేసినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత అవి నకిలీవని తేలడంతో బాధితులు శేఖర్ను నిలదీయగా, ఆ భూమిని అప్పటికే ఇతరులకు విక్రయించినట్లు నిందితులు అంగీకరించి, రూ.13 లక్షలను తిరిగి చెల్లిస్తామని 2026 ఏప్రిల్ 10న ఒప్పంద వత్రం రాసిచ్చినా ఇప్పటి వరకు డబ్బు తిరిగి ఇవ్వలేదన్నారు. బాధితురాలు శోభారాణి తాలూకా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదు మేరకు నకిలీ వత్రాలు సృష్టించి మొత్తం రూ.14 లక్షలు మోసం చేసిన కేసులో ఐదుగురిపై తాలూకా సిఐ కళా వెంకటరమణ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు అనంతరం నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు. నకిలీ పాస్ పుస్తకాలు సృష్టించి ప్రజలను మోసం చేస్తుంటే నేరుగా తమను సంప్రదించాలని ఎస్పీ సూచించారు. నకిలీ సీళ్లను సంబంధిత అధికారుల అనుమతి లేకుండా ఎవరైనా తయారు చేస్తే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. సమావేశంలో రిజినల్ ఎస్పీ వెంకటాద్రి, డి.ఎస్.పి బుచ్చిరాజు, సీఐ, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.తక్కువ ధరకే రూ.5 కోట్ల భూమంటూ రూ.14 లక్షలకు టోకరా
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కలుషిత నీరు తాగి నలుగురు విద్యార్థినులకు అస్వస్థతకేవీపల్లె : కలుషిత నీరు తాగి నలుగురు విద్యార్థినులు అస్వస్థతకు గురైన సంఘటన మండలంలోని చిన్నకమ్మపల్లె జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో చోటు చేసుకుంది. శనివారం చిన్నకమ్మపల్లె జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో ఓ బాటిల్లోని నీరు తాగిన పదో తరగతికి చెందిన నలుగురు విద్యార్థినులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. విషయం తెలుసుకున్న హెచ్ఎం రహంతుల్లా సమాచారాన్ని విద్యార్థినుల తల్లిదండ్రులకు తెలియజేశారు. నలుగురు విద్యార్థినులను చికిత్స నిమిత్తం మహల్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తరలించారు. చికిత్స అనంతరం కోలుకోవడంతో తిరిగి చిన్నకమ్మపల్లెకు చేరుకున్నారు. విద్యార్థినులు పెనుప్రమాదం నుంచి బయటపడటంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న ఎంఈవో రెడ్డిబాషా హుటాహుటిన మహల్ పీహెచ్సీకి చేరుకుని విద్యార్థినుల పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. అనంతరం పాఠశాలలో విచారణ జరిపారు. కొందరు విద్యార్థులు ఓ వాటర్ బాటిల్లో ఉద్దేశపూర్వకంగా ఏదో కలిపినట్లు ప్రాథమికంగా తెలిసిందని ఎంఈవో తెలిపారు. జరిగిన సంఘటనపై డీఈవోకు నివేదిక సమర్పించినట్లు చెప్పారు.
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మిట్స్తో కాంగో డేనియల్ అకాడమీ ఒప్పందంకురబలకోట : మదనపల్లి సమీపంలోని మిట్స్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ కాంగోకు చెందిన డేనియల్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీతో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ ప్రదీప్కుమార్ తెలిపారు. ఈ ఒప్పందం ద్వారా బోధన, ఫలితాల ఆధారిత సిలబస్ రూపకల్పన, కోర్సు మెటీరియల్ అభివృద్ధి, అధ్యాపకుల శిక్షణ, అకడమిక్ మెంటరింగ్ వంటి సేవలను మిట్స్ అందించనుందని తెలిపారు. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఒప్పందం ఉన్నట్లు వివరించారు. యువతి అదృశ్యంపై కేసు నమోదుపుంగనూరు : మండలంలోని కంటేపల్లికి చెందిన 19 ఏళ్ల బాలిక అదృశ్యమైంది. శనివారం బాలిక తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు హెడ్కానిస్టేబుల్ గణేష్ కేసు నమోదు చేశారు. బీఎస్సీ చదువుతున్న విద్యార్థిని మూడు రోజుల కిందట కళాశాలకు వెళ్లి తిరిగి రాకపోవడంతో తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అప్పుల బాధతో రైతు ఆత్మహత్యాయత్నం మదనపల్లె టౌన్ : అప్పుల బాధతో ఓ రైతు విషం తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన సంఘటన శనివారం బి.కొత్తకోట మండలం కుర్రోళ్లపల్లెలో చోటు చేసుకుంది. బాధితుడి భార్య రత్నమ్మ వివరాల ప్రకారం.. బి కొత్తకోట మండలంలోని కుర్రోళ్లపల్లెకు చెందిన శంకరప్ప (51) వ్యవసాయం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. పాడి ఆవులు, వ్యవసాయం కోసం చేసిన అప్పులు సుమారు రూ.5 లక్షల వరకు పేరుకుపోయాయి. రుణదాతల ఒత్తిళ్లు అధికంకావడంతో జీవితంపై విరక్తితో చెంది వ్యవసాయ పొలంలొనే విషం తాగాడు. సాయంత్రం వరకు భర్త ఇంటికి రాలేదని భార్య రత్నమ్మ పొలం వద్దకు వెళ్లి చూడగా, భర్త అప్పటికే విషం తాగేసి ఉండటం చూసి వెంటనే మదనపల్లె జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఘటనపై కొత్తకోట పోలీసులు కేసు విచారణ చేస్తున్నారు. ప్రమాద సంఘటనపై కేసుమైదుకూరు : మైదుకూరు మండలం టి.కొత్తపల్లె వద్ద గురువారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాద సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసినట్టు పోలీసులు శనివారం తెలిపారు. తిప్పిరెడ్డిపల్లెకు చెందిన కశెట్టి సుబ్బరాయుడు తన మనవడు యాపరాల శివతో కలిసి మోటార్ బైక్పై వెళుతూ రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన విషయం తెలిసిందే. ఈ సంఘటనపై సుబ్బరాయుడు అల్లుడు యాపరాల సుబ్బారావు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్టు పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
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ఆలోచించు.. ఆవిష్కరించు● బాల శాస్త్రవేత్తలకు ఇన్స్పైర్ ఆహ్వానం ● నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభంమదనపల్లె సిటీ : దేశంలో శాస్త్రవేత్తల కొరత నేపథ్యంలో బాల్యం నుంచే పిల్లల్లో సైన్స్పై ఆసక్తిని పెంపొందించి శాస్త్రవేత్తలుగా తీర్చిదద్దాలనే లక్ష్యంతో ఇన్స్పైర్ మనక్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోంది. నవీన ఆలోచనలు, ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహిస్తోంది. సమాజాన్ని ప్రభావితం చేసే ఆవిష్కరణలతో ప్రతిభ చాటిన విద్యార్థులు నేరుగా రాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రిని కలిసే అవకావం కల్పిస్తోంది.ఇన్స్పైర్ మనక్ అవార్డు 2026–27కి సమయం ఆసన్నమైంది. భావి శాస్త్రవేత్తలు తమ చిట్టి మెదళ్లకు పని చెప్పాల్సిన తరుణం వచ్చింది. రాష్ట్రపతి భవన్కు రాజమార్గం ఇన్స్పైర్ మనక్లో ప్రతిభ కనబరిచి, సమాజాన్ని ప్రభావితం చేసే అత్యుత్తమ ఆవిష్కరణలు రూపొందించే విద్యార్థులకు రాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రిని స్వయంగా కలిసి తమ ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించే అరుదైన అవకాశం లభిస్తుంది. అలాగే జాతీయ సాంకేతిక ప్రదర్శనరల్లో పాల్గొనే వెసులుబాటు కూడా దక్కుతుంది. అర్హులు వీరే 10–17 ఏళ్ల మధ్య వయసు కలిగి ప్రస్తుతం 6 నుంచి 10వ తరగతి చదువుతున్న ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, గురుకుల, ఏపీ మోడల్ స్కూళ్లు, కేజీబీవీల విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ప్రతి పాఠశాల నుంచి గైడ్టీచర్తో కలిసి విద్యార్థులు పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది. దరఖాస్తు ఇలా.. ఔత్సాహిక విద్యార్థులు తమ పాఠశాల సైన్స్ ఉపాధ్యాయుడి సహాయంతో www. inrpireawaardrd& rt. gov. in వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి. పాఠశాలకు సంబంధించిన వివరాలు నమోదు చేసి సేవ్ చేయాలి. ఆ దరఖాస్తు జిల్లా ఆథారిటీకి వెళుతుంది. అక్కడ ఆమోదం తర్వాత విద్యార్థి మెయిల్కు యూజర్ ఐడీతో కూడిన లింక్ వస్తుంది. విద్యార్థి సమాచారంతో పాటు బ్యాంకు ఖాతా, ఆధార్ నంబర్ నమోదు చేయాలి. విద్యార్థి ప్రదర్శించాలని అనుకుంటున్న ప్రాజెక్టు వివరాలను సంక్షిప్తంగా వెబ్సైట్లో నమోదు చేస్తే దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. ఆన్లైన్లోదరఖాస్తులు సమర్పించేందుకు సెప్టెంబర్ 15వతేదీ వరకు గడువుఉంది. 2023–24లో 294 మంది విద్యార్థుల నుంచి 20 మంది, 2024–25 సంవత్సరానికి 238 మంది పోటీపడగా 19 మంది రాష్ట్ర స్థాయి ఇన్స్పైర్ మనాక్కు ఎంపికయ్యారు. ప్రోత్సాహకాలు విద్యార్థులు ఆన్లైన్లో పంపించే ప్రాజెక్టుల వివరాలు డిపార్టుమెంట్ ఆఫ్ సైన్సు,టెక్నాలజీ, కేంద్ర మంతిత్వశాఖ ప్రతినిధులు పరిశీలిస్తారు. ఎంపికై న ప్రాజెక్టు ప్రయోగం కోసం విద్యార్థి ఖాతాలో రూ.10వేలు జమ చేస్తారు.రాష్ట్రస్థాయి ప్రదర్శనకు ఎంపికై తే రూ.25 వేలు, జాతీయ స్థాయికి వెళితే రూ.40వేల నుంచి 60 వేల వరకు అందజేస్తారు. జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిభావంతులకు రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా అవార్డు ప్రదానం చేస్తారు.నవీన ఆవిష్కరణపై పేటెంట్తో పాటు ఐఐటీ, ఎయిమ్స్ వంటి ప్రవేశాల్లో రిజర్వేషన్ కల్పిస్తారు.ప్రతి పాఠశాల నుంచి నామినేషన్ తప్పనిసరి విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికితీసేందుకు ఇన్స్పైర్ మనక్ ఒక అద్భుతమైన వేదిక. ప్రతి ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, ప్రైవేట్ పాఠశాలల హెచ్ఎంలు, ఉపాధ్యాయులు నమోదుపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థుల్లో సైతం అద్భుతమైన ఆలోచనలు ఉంటాయి. వాటిని గుర్తించి ఆన్లైన్ పోర్టల్లో నమోదు చేయించాలి. జిల్లాను రాష్ట్రంలోనే ముందంజలో నిలిపేలా పని చేయాలి. డాక్టర్ సుబ్రమణ్యం, డిఈఓ
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ట్రిపుల్ ఐటీలో నాలుగో విడత కౌన్సెలింగ్ పూర్తివేంపల్లె: ఇడుపులపాయ ఆర్కే వ్యాలీ ట్రిపుల్ ఐటీలో నాలుగో విడత అడ్మిషన్ల కౌన్సెలింగ్ శనివారం విజయవంతంగా పూర్తయినట్లు క్యాంపస్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ విజయ్ ప్రకాష్ తెలిపారు. ట్రిపుల్ ఐటీ క్యాంపస్లోని సెంట్రల్ లైబ్రరీలో మిగిలిపోయిన సీట్ల భర్తీ కోసం ఈ కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించారు. ఆర్కే వ్యాలీ ట్రిపుల్ ఐటీ పరిధిలోని ఖాళీలకు 13 మంది, ఒంగోలు ట్రిపుల్ ఐటీ పరిధికి 142 మంది విద్యార్థులను కౌన్సెలింగ్కు పిలిచారు. వీరిలో ఆర్కే వ్యాలీకి సంబంధించి పిలిచిన 13 మంది విద్యార్థులూ హాజరై అడ్మిషన్లు పొందారు. ఒంగోలు ట్రిపుల్ ఐటీకి సంబంధించిన సీట్ల భర్తీ ప్రక్రియ ఇంకా కొనసాగుతోంది. ఆర్కే వ్యాలీలో అడ్మిషన్లు పొందిన విద్యార్థులకు వెనువెంటనే తరగతి గదులు, వసతి గృహాలను కేటాయించామని, వారు అప్పుడే క్లాసులకు కూడా హాజరవుతున్నారని డైరెక్టర్ వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ట్రిపుల్ ఐటీ పరిపాలనాధికారి డాక్టర్ పెనుకొండ రవికుమార్, డీన్ అకడమిక్స్ డి.రమేష్ కై లాష్, డీన్ స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ డాక్టర్ జి.వెంకటేష్, పీఆర్ఓ డాక్టర్ తిరుపతిరెడ్డి, అధ్యాపకులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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ఏకమై మల్లయ్యకొండలను రక్షించుకుందాం!● భక్తుల మనోభావాలు చంద్రబాబుకు పట్టడం లేదు ● ఖనిజదోపిడీ కోసం విధ్వంసం సృష్టిస్తారా ● ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాథరెడ్డి సాక్షి, మదనపల్లె/ తంబళ్లపల్లె: ఖనిజ సంపద దోపిడీ కోసం చంద్రబాబు సర్కార్ మల్లయ్యకొండల్లో చేపట్టిన మైనింగ్ నుంచి కొండలను రక్షించుకుందామని తంబళ్లపల్లె ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాథరెడ్డి భక్తులు, ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. శనివారం ఆయన పెద్దమండ్యం సింగిల్ విండో మాజీ చైర్మన్, వైఎస్సార్ సీపీ నేత కడప సుధాహరరెడ్డి, తంబళ్లపల్లె నియోజకవర్గానికి చెందిన భక్తులు, ప్రజలతో కలిసి సాధుకొండ అధిరోహణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. తంబళ్లపల్లె మండలం బోరెడ్డివారికోట వద్ద ప్రారంభించి భక్తులతో కలిసి పాదయాత్ర నిర్వహించారు. అనంతరం భక్తులు అధిరోహణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. మల్లయ్యకొండల్లో ఖనిజ దోపిడీ కోసం పవిత్ర కొండల్లో విధ్వంసం సృష్టించేందుకు చంద్రబాబు మైనింగ్ అనుమతులు ఇచ్చారని ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాథరెడ్డి అన్నారు. ప్రకృతి అందాలకు, పురాతన ఆలయాలతో ఆధ్యాత్మిక నిలయమైన కొండలను అందరం ఏకమై కాపాడుకుందామని అన్నారు. భక్తుల అభిప్రాయాలు, వారి మనోభావాలను పరిగణలోకి తీసుకోకుండా చంద్రబాబు ఏకపక్షంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారని విమర్శించారు. జగనన్న పాలనలో మల్లయ్య కొండ ఎంత అభివృద్ధి జరిగిందో భక్తులు కల్లారా చూస్తున్నారని అన్నారు. జగనన్న పాలనలో మైనింగ్ అన్నమాట లేకుండా భక్తుల మనోభావాలకు పెద్దపీట వేసిందని గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం దోపిడీ కోసం ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడుతోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చంద్రబాబు సర్కార్ జారీ చేసిన మూడు మైనింగ్ ఉత్తర్వులను రద్దుచేసి, భవిష్యత్తులో మైనింగ్ ప్రస్తావన లేకుండా మల్లయ్య కొండలను నో మైనింగ్ జోన్ ప్రాంతంగా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ చర్య ద్వారా చంద్రబాబు తన చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకోవాలని కోరారు. పర్యావరణ విధ్వంసమే మైనింగ్ తో చంద్రబాబు పర్యావరణ విధ్వంసానికి సిద్ధమయ్యారని సింగిల్ విండో మాజీ చైర్మన్, వైఎస్సార్ సీపీ నేత కడప సుధాహరరెడ్డి విమర్శించారు. మైనింగ్ వల్ల గ్రామాలు ఖాళీ అవుతాయని, ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని, వ్యవసాయం నాశనమవుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి విధ్వంసం సృష్టించే మైనింగ్ చర్యలను అడ్డుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన మూడు జీవోలను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అఖండ జ్యోతి వెలిగించి.. డమరుకం మోగిస్తూ సాధుకొండపైకి చేరుకున్న భక్తులు శనివారం రాత్రి అక్కడే బస చేశారు. ఈ సందర్భంగా సాధు మల్లేశ్వరస్వామి ఆలయం ఎదుట ఉన్న ధ్వజస్తంభంపై అఖండ జ్యోతిని వెలిగించారు. ఆలయం ఎదుట ధూపం వేసి హర హర మహాదేవ శంభో శంకర అని భక్తి పరవశంతో ఉచ్చరిస్తూ, డమరుకం మోగించారు. దేవుడా మైనింగ్ విధ్వంసం నుంచి నీ కొండలను నీవే కాపాడుకో అంటూ వేడుకున్నారు. వర్షాభావంతో ప్రజలు, రైతులు అల్లాడిపోతున్నారు నీ కృపతో పుష్కలంగా వర్షాలు కురిపించు అంటూ ప్రార్థించారు. బండరాళ్లపైనే నిద్ర తంబళ్లపల్లె, పెద్దమండ్యం మండలాల నుంచి సాధుకొండపైకి చేరిన భక్తులు శనివారం రాత్రి చిమ్మ చీకట్లో, బండరాళ్లపైనే సేద తీరుతూ నిద్రించారు. నీళ్లు, భోజనం భక్తులకు వడ్డించారు. పురాతన మహిమాన్విత సాధుమల్లేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో భక్తులు మైనింగ్ వద్దంటూ పూజలు చేశారు. వీరితోపాటు 84 ఏళ్ల వయసులో చలాకీగా కొండెక్కిన సింగిల్ విండో మాజీ చైర్మన్, వైఎస్సార్ సీపీ నేత కడప సుధాహర రెడ్డి కోసం కొండపై భక్తులు ప్రత్యేకంగా టెంట్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో దేవరింటి రామకృష్ణారెడ్డి (పెదబాబు), దేవరింటి రవిశంకర్రెడ్డి (చినబాబు), కోటిరెడ్డి, రాజశేఖర్రెడ్డి, భాస్కర్రెడ్డి, కిశోర్కుమార్రెడ్డి, చౌడేశ్వర, చంద్రశేఖర్, కరీముల్లా, పద్మనాభరెడ్డి, చంద్రశే ఖర్, మల్లికార్జున, వేమారెడ్డి, రామశంకర్రెడ్డి, సురేంద్రనాధ్, రవిచంద్రారెడ్డి, కాలువపల్లె మధుసూదనరెడ్డి, రామ్మూర్తి, ప్రభాకర్రెడ్డి, గొర్ల మల్రెడ్డి, సుధాకర్రెడ్డి, భద్ర, రఘ, భక్తులు, ప్రజలు పాల్గొన్నారు. భక్తులతో కలిసి పాదయాత్ర చేస్తున్న ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాధరెడ్డి, సాధుకొండపైకి వెళ్తున్న భక్తులు
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ఎద్దుల గంటలు మోగాల్సిన చేలల్లో.. మౌనం ఆవహించింది... పచ్చగా నవ్వాల్సిన పొలాల్లో.. దుఃఖం రాజ్యమేలుతోంది.. చినుకు రాలుతుందేమోనని ఆశగా చూసిన నేల కల చెదిరింది.. కరి మబ్బులు జడిపట్టి కురుస్తాయేమోనని.. నింగికేసి చూసిన రైతు గుండె నిలువునా కరిగింది.. ‘ఎల్నినో’ పడ● నీడలా వెంటాడుతున్న ఎల్ నినో ● వర్షాలు ఎప్పుడు కురుస్తాయో తెలియని పరిస్థితి ● జిల్లాలో ఖరీఫ్ సాగు విస్తీర్ణం 8.28 శాతమే సాక్షి, మదనపల్లె: అన్నమయ్య జిల్లాపై కరువు మేఘాలు ముంచుకొస్తున్నాయి. గతంలో ఎన్నడూలేని దుర్భర పరిస్థితులు ఎల్నినో రూపంలో వెంటాడుతున్నాయి. మేలో ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురవగా జూన్లో సగం, జూలైలో సగటు పూర్తి వర్షపాత లోటు నమోదైంది. దీని ఫలితంగా జిల్లా అంతటా పంటలతో పచ్చగా కళకళలాడాల్సిన పొలాలను బీళ్లుగా మార్చాయి. కరువుకు నిదర్శనంగా పోలాలు బీళ్లతో, పెట్టిన పంటలు ఎండుతూ రైతు కళ్లలో దైన్యం కనిపిస్తోంది. వర్షాధార పంటపై ఆధారపడిన జిల్లా కావడంతో భవిష్యత్తు పరిస్థితులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. ఖరీఫ్లో జిల్లాలో 46,055 హెక్టార్లలో పంటలు సాగు కావాల్సి ఉండగా..జూలై 30 నాటికి కేవలం 8.28 శాతం విస్తీర్ణంలో 3,814 హెక్టార్లకే పరిమితమైంది. 42,241 హెక్టార్లు బీళ్లుగా మిగిలాయి. సాగైనా పంటల్లో పెద్దమండ్యం మండలం 380 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంతో మొదటి స్థానంలో ఉంది. జిల్లాలో అత్యధికంగా బి.కొత్తకోటలో 316, గాలివీడులో 284, కేవీ పల్లిలో 459, లక్కిరెడ్డిపల్లెలో 126, పెద్దతిప్పసముద్రంలో 201, పీలేరులో 371, రామసముద్రంలో 208 హెక్టార్లు పంటలు సాగయ్యాయి. వందలోపు హెక్టార్లలో 10 మండలాల్లో సాగయ్యాయి. అతి తక్కువగా గుర్రంకొండ లో 12, చిన్నమండ్యంలో 26, రాయచోటిలో 43 హెక్టార్లలో పంటలు సాగు చేశారు. ● ఇంకా విత్తనం ప్రారంభం కాని పంటలు (సున్నా శాతం) బాజ్రా, కొర్ర, సామలు, మినుము, పత్తి, ఆవాలు, నువ్వులు, సోయాబీన్, పొగాకు, ఇతర చిరుధాన్యాలు. ● జిల్లా ఆర్థిక వ్యవస్థకు కీలకమైన వేరుశనగ, వరి రెండూ 10 శాతం లోపే ఉన్నాయి. 48 రోజులు చినుకు లేదు జూలైలో 90.5 మిల్లీమీటర్ల సగటు వర్షపాతం కురవాల్సి ఉండగా ఒక్క మిల్లీమీటర్ వర్షం కూడా కురవలేదు. జూన్లో 35 మిల్లీమీటర్ల లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. జూన్ 14వ తేదీ నుంచి జూలై 31 వరకు వర్షం మాటే లేదు. ఇక ఖరీఫ్లో పంటలసాగు పూర్తిగా పడకేసినట్టే. ఆగస్టులో కూడా వర్షాలు కురిసే అవకాశాలపై వ్యవసాయశాఖ స్పష్టంగా చెప్పలేకపోతోంది. దీంతో జిల్లాలో వ్యవసాయం పూర్తిగా కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఏర్పడింది. ఇప్పటికే విత్తన పంటలు చేతికొస్తాయన్న ఆశ ఏమాత్రం లేదు. పెట్టిన పంటలు, పెట్టుబడి పూర్తిగా కోల్పోవాల్సిన పరిస్థితులు కళ్లముందు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. పంట సాగు వివరాలు ఇలా... పంట రకం సాగు (హెక్టార్లలో) వరి 737 మొక్కజొన్న 313 రాగి 118 కంది 126 వేరుశనగ 2317 పశుగ్రాసం 96 అనుములు 67 జిల్లా సాగుభూమి స్థితి సాధారణం విస్తీర్ణం: 46,055 హెక్టార్లు విత్తినది : 3,814 హెక్టార్లు ఇంకా 91.72 శాతం భూమి మిగిలి ఉంది
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చేతికి గింజ కూడా రాదునాలుగు ఎకరాల్లో వేరుశేనగ సాగు చేశా. విత్తనాలు, ఎరువులు, కూలీల ఖర్చులకు ఒకటిన్నర లక్ష ఖర్చయింది. వర్షాలు లేక చేతికి గింజ కూడా దక్కదు. పశువుల మేతకు కూడా దక్కని దయనీయ పరిస్థితి ఇప్పుడొచ్చింది. టమాటాకు ధరలేక పంట పోయింది. రైతులకు దెబ్బ మీద దెబ్బ పడుతోంది. తీవ్ర నష్టాలను భరించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రభుత్వం వెంటనే నష్టపరిహారం చెల్లించాలి. – కేశవరెడ్డి, వేరుశెనగ రైతు, ములకలచెరువు రూ.6 లక్షలు ఖర్చుపెట్టి మూడు ఎకరాల్లో టమాటా సాగు చేశా. పంట వేసిన తొలి రోజుల్లో ధర పలికింది. అప్పట్లకే బోరులో నీళ్లు తగ్గిపోయాయి. రీబోరు కూడా వేయించా. కొన్నాళ్లు నీళ్లు వచ్చి మళ్లీ నిలిచిపోయాయి. కళ్లముందే పచ్చని పంట వాడి ఎండిపోయింది. పెట్టిన పెట్టుబడిలో సగం కూడా రాలేదు. నష్టాలను భరించాల్సి వస్తోంది. ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం చెల్లించాలి. – శివరామిరెడ్డి, టమాట రైతు, తంబళ్లపల్లి
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డీఎస్సీ అక్రమాలను నిగ్గు తేల్చాల్సిందే !● సీబీఐతో విచారణ జరపాలి ● మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి సాక్షి, మదనపల్లె: అవినీతి, అక్రమాలు, నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు జరిగిన అన్యాయంపై నిజాలు నిగ్గు తేల్చేందుకు డీఎస్సీ–2026పై విచారణకు ఆదేశించాల్సిందేనని మాజీమంత్రి, పుంగనూరు ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ పిలుపుమేరకు శుక్రవారం డీఎస్సీ అక్రమాలపై జిల్లా అధ్యక్షుడు, రాజంపేట ఎమ్మెల్యే ఆకేపాటి అమరనాథ్ రెడ్డి, తంబళ్లపల్లె ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాథరెడ్డి, పీలేరు మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతల రామచంద్రారెడ్డి, మదనపల్లె సమన్వయకర్త నిసార్ అహ్మద్లతో కలిసి కలెక్టరేట్ వచ్చారు. జాయింట్ కలెక్టర్ శివ్ నారాయణ్ శర్మకు డీఎస్పీ అక్రమాలపై తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై వినతిపత్రం అందజేశారు. తర్వాత ఆయనతో సమావేశమై డీఎస్సీ అక్రమాలు, వాటిపై జరగాల్సిన విచారణకు సంబంధించి వివరించారు. ఈ విషయమై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరగా, ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తామని జాయింట్ కలెక్టర్ వారికి వివరించారు. అనంతరం పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి మీడియాతో పలు విషయాలపై మాట్లాడారు. వాళ్లు పరీక్ష రాశారా లేదా 16 వేల పోస్టులతో నిర్వహించిన డీఎస్సీలో క్రీడా విభాగం కోటా కింద 450 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని చెబుతున్నారు, వీరు పరీక్షలు రాశారా, ఎలా ఎంపిక అయ్యారు అన్నది తెలియడం లేదు. ఈ విషయమై తమపార్టీ తరపున పోరాటాలు చేస్తుంటే ప్రభుత్వం అక్రమాలను కప్పిపుచ్చేందుకే ప్రయత్నిస్తోంది. సీబీఐ ద్వారా విచారణ జరిపి అక్రమాలను నిగ్గు తేల్చాలని కోరుతుంటే తప్పించుకుంటోందని అన్నారు. గత ప్రభుత్వంలో జగనన్న 1.25 లక్షల మంది యువతకు సచివాలయ ఉద్యోగాలు ఇస్తే ఒక చిన్న తప్పిదం లేకుండా పరీక్షల నిర్వహణ, నియామక ప్రక్రియ సాజావుగా సాగిందన్నారు. ఇప్పుడు కేవలం 16 వేల పోస్టులను పారదర్శకంగా భర్తీ చేయలేకపోయారని పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి విమర్శించారు. ఇంగ్లీషు విద్య దూరం చేశారు జగనన్న పాలనలో ప్రతి పేద విద్యార్థి ఇంగ్లీషు మీడియం చదివి ఉన్నత స్థానాలకు చేరాలని ఉన్నత ఆశయంతో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రారంభిస్తే కూటమి ప్రభుత్వం పేద విద్యార్థులపై కక్షతో వేధిస్తోందని అన్నారు. తమ బిడ్డలు తప్ప పేదలు ఇంగ్లీషు విద్య చదవకూడదని పాఠశాలల్లో ఇంగ్లీషు మీడియం ఎత్తివేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆంగ్ల విద్య మీ బిడ్డలు చదివితే చాలని అనుకున్నారా అని కూటమి పాలకులను ఆయన ప్రశ్నించారు. వైద్యం ప్రైవేట్ పరం చేస్తారా దేశంలో, ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా జగనన్న ఏకకాలంలో 17 మెడికల్ కళాశాలను మంజూరు చేశారు. వీటి ద్వారా నిరుపేదలకు ఉచితంగా కార్పొరేట్ వైద్యం అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం వైద్య కళాశాలలపై కాలకూట విషం కక్కుతోంది. వాటిని ప్రైవేట్ పరం చేయాలని నిరంతరం ప్రయత్నిస్తోంది. పేదల కోసం వైఎస్సార్సీపీ అడ్డుకుంటున్నప్పటికీ చంద్రబాబు ప్రైవేటీకరణ ప్రయత్నాలను ఆపడం లేదని అన్నారు. వీటి అసంపూర్తి పనులను తక్షణమే పూర్తి చేసి కళాశాలలను ప్రారంభించాలని పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. 50 వేల ఉద్యోగాలు ఊడాయి జగనన్న పాలనలో ఎంఎస్ఎంఈలకు మహర్దశ కల్పించారు. వాటికి ప్రోత్సాహకాలు అందించారు. కూటమి ప్రభుత్వం రాకతో రాష్ట్రంలో 2,400 ఎంఎస్ఎంఈలు మూతపడ్డాయి. దీని ఫలితంగా 50 వేల మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయి వీధిన పడ్డారు. వారి జీవన భృతి కోల్పోయేలా చంద్రబాబు సర్కార్ పని చేసిందని విమర్శించారు. నిరుద్యోగులు, యువతకు 20 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని ఎన్నికల్లో చెప్పిన చంద్రబాబు ఇప్పుడు 16 వేల అక్రమ నియామకాల డీఎస్సీ పోస్టులు ఇచ్చారని విమర్శించారు. కనీసం నిరుద్యోగ భృతి కూడా ఇవ్వడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రశ్నిస్తే పోలీసు పాలన ప్రభుత్వ పనితీరు, అవినీతి అక్రమాలను ఎవరు ప్రశ్నించిన పోలీసు పాలన రుచి చూపిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. ప్రశ్నించిన వారిపై కేసులు పెట్టి వేధిస్తున్నారని అన్నారు. ఇది ప్రభుత్వ పాలనగా లేదని పోలీసుల ద్వారా చంద్రబాబు పాలన సాగిస్తున్నారని విమర్శించారు. ఫలితంగా రాష్ట్రంలో కష్టతరమైన పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ పరిశీలకులు అనీషారెడ్డి, జింకా వెంకటా చలపతి, బాబ్జాన్, ఉదయకుమార్, సీనియర్ నాయకులు శ్రీనాథ్రెడ్డి, మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ మనూజ, మాజీ వైస్ చైర్మన్ బిఏ.నూర్ ఆజం, యువజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షులు శివప్రసాద్రెడ్డి, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మిద్దింటి కిశోర్, సంయుక్త కార్యదర్శి కిశోర్కుమార్రెడ్డి, మస్తాన్ఖాన్, హేమంత్, నాగరాజరెడ్డి, ఎస్ఏ.కరీముల్లా, మంజుల, శారదరెడ్డి, సుగుణ, కాలువపల్లె మధుసూదనరెడ్డి, ఇర్ఫాన్, శ్రీనివాసులు, ప్రసాద్, ఖాజా, ధనలక్ష్మి, నాగమణీ పాల్గొన్నారు.
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అభివృద్ధి ప్రణాళికలో జిల్లా కీలకం కావాలిసాక్షి, మదనపల్లె: తిరుపతి ఆర్థిక ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రణాళికలో అన్నమయ్య జిల్లా కీలకం అయ్యేలా కార్యాచరణ ప్రణాళికలను రూపొందించాలని పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం (గనులు) శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి, తిరుపతి ఎకనామిక్ రీజన్ సీఈవో ముఖేష్ కుమార్ మీనా జిల్లా అధికారులకు సూచించారు. శుక్రవారం కలెక్టరేట్లో జాయింట్ కలెక్టర్ శివ్ నారాయణ్ శర్మతో కలిసి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మీనా మాట్లాడుతూ స్వర్ణ ఆంధ్ర–2047 విజన్ అమలులో భాగంగా రాష్ట్రాన్ని విశాఖపట్నం, అమరావతి, తిరుపతి అనే మూడు ఆర్థిక ప్రాంతాలుగా ప్రభుత్వం విభజించిందని తెలిపారు. తిరుపతి ఆర్థిక ప్రాంతంలో తొమ్మిది జిల్లాలు ఉన్నాయని, అందులో అన్నమయ్య జిల్లా ఒకటన్నారు. 2047 నాటికి ఈ ప్రాంతాన్ని 0.9 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. భౌగోళికంగా జిల్లా బెంగళూరు, తిరుపతి నగరాలకు సమీపంలో అభివృద్ధి అవకాశాలు ఉన్నట్టు తెలిపారు. జిల్లాలో పరిశ్రమలు, వ్యవసాయ ఆధారిత విలువవృద్ధి, పరిశ్రమలు, ఆహార ప్రాసెసింగ్, పర్యాటకం, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగం, విద్యా–నైపుణ్యాభివృద్ధి రంగాల్లో ఉన్న అవకాశాలను గుర్తించి, వాటిని దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధి ప్రణాళికల్లో చేర్చాలని సూచించారు. పరిశ్రమల స్థాపనకు అవసరమైన నీటి లభ్యత, విద్యుత్ సరఫరా, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన వంటి అంశాలపై సమగ్ర ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్లాలని సూచించారు. జాయింట్ కలెక్టర్ శివ్ నారాయణ శర్మ మాట్లాడుతూ విజన్కు అనుగుణంగా జిల్లాను అన్ని రంగాల్లో వేగంగా అభివృద్ధి దిశగా తీసుకెళ్తున్నామని వివరించారు. శాఖల ద్వారా నియోజకవర్గాల వారీగా అమలు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు, జిల్లాలో ఉన్న వనరులు, పెట్టుబడి అవకాశాలు, సామర్థ్యంపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. అక్రమ మద్యం నిర్మూలనకు చర్యలు చేపట్టండి మదనపల్లె టౌన్: జిల్లాలో అక్రమ మద్యం నిర్మూలన, బహిరంగ మద్యపాన నియంత్రణ, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి అక్రమంగా మద్యం రవాణాను అరికట్టేందుకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, రెవెన్యూ (ఎకై ్సజ్), పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం గనులశాఖ టిఈఆర్ విభాగం సీఈఓ ముఖేష్ కుమార్ మీనా అధికారులను ఆదేశించారు. శుక్రవారం మదనపల్లె జిల్లా కలెక్టరేట్లో జిల్లా ఎకై ్సజ్ శాఖ,మైనింగ్ శాఖ పనితీరుపై నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. జిల్లాలో ఐడీ లిక్కర్ కు సంబంధించిన నేరాలను గణనీయంగా తగ్గించేలా ప్రత్యేక కార్యాచరణ చేపట్టాలని సూచించారు.
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వైఎస్ ఆనందరెడ్డికి అంతిమ వీడ్కోలునివాళులర్పించిన మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి, కుటుంబ సభ్యులుపులివెందుల : వైఎస్ కుటుంబానికి అత్యంత ఆప్తుడిగా, దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డితో సుదీర్ఘకాలం అడుగులో అడుగువేసి నడిచిన వైఎస్ ఆనందరెడ్డి ఇకలేరనే వార్త తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఆయన భౌతికకాయానికి వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి, సతీమణి వైఎస్ భారతిరెడ్డి, తల్లి వైఎస్ విజయమ్మలు శుక్రవారం నివాళులర్పించారు. పుష్పాంజలి ఘటించి, కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన జగన్.. ఆనందరెడ్డి సేవలను స్మరించుకుంటూ ఆయన మరణం వైఎస్ కుటుంబానికి, పార్టీకి తీరని లోటని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డి భౌతిక కాయానికి వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రవీంద్రనాథరెడ్డి, బద్వేలు, రాజంపేట ఎమ్మెల్యేలు డాక్టర్ సుధ, ఆకేపాటి అమరనాథరెడ్డి, ఎమ్మెల్సీలు రామచంద్రారెడ్డి, రామసుబ్బారెడ్డి, రమేష్ యాదవ్, డీసీ గోవిందరెడ్డి, టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్రెడ్డి, మాజీ డిప్యూటీ సీఎం అంజద్ బాషా, ఆర్టీసీ మాజీ చైర్మన్ దుగ్గాయపల్లె మల్లికార్జునరెడ్డి, అంబటి మురళి, పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు నివాళులర్పించారు. వైఎస్ ఆనంద్ రెడ్డి అంత్యక్రియలు శుక్రవారం సాయంత్రం జరిగాయి. ఆనందరెడ్డి భౌతిక కాయాన్ని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, పార్టీ అభిమానులు సందర్శించి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా వారు ఆనంద రెడ్డితో తమకు ఉన్న అనుబంధాలను గుర్తుకు తెచ్చుకున్నారు. పులివెందులలోని డిగ్రీ కాలేజీ రోడ్డులో గల వైఎస్ఆర్ సమాధుల తోటలో వైఎస్ కుటుంబీకుల సమక్షంలో ఆనందరెడ్డి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. నివాళులర్పిస్తున్న వైఎస్ విజయమ్మ, వైఎస్ భారతిరెడ్డి నివాళులర్పిస్తున్న పి.రవీంద్రనాథ్రెడ్డి, అంజద్బాష, ఆకేపాటి అమర్నాథరెడ్డి, డాక్టర్ సుధ, డీసీ గోవిందరెడ్డి, రామసుబ్బారెడ్డి, రామచంద్రారెడ్డి, రమేష్ యాదవ్
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శ్రీరెడ్డెమ్మతల్లికి వెండి వస్తువులు బహూకరణగుర్రంకొండ: మండలంలోని చెర్లోపల్లె గ్రామంలో వెలసిన సంతాన దేవత శ్రీ రెడ్డెమ్మతల్లి ఆలయానికి రాయచోటికి చెందిన చింతం అభీషేక్, తేజస్విని దంపతులు వెండివస్తువులను బహూకరించారు. శుక్రవారం దాతలకు ఆలయ సంప్రదాయల ప్రకారం అర్చకులు, సిబ్బంది స్వాగతం పలికి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేయించారు. అమ్మవారి శేషవస్త్రంతో వారిని సన్మానించారు. దాతలు ఒక కేజి బరువు గల వెండిజ్వాలా కిరీటం, శఠారీ, ప్రసాదం గిన్నె, కర్ణకవచాలను ఈవో మంజులకు అందజేశారు. అమ్మవారి సేవలకు వీటిని వినియోగించనున్నట్లు ఈవో పేర్కొన్నారు. నాణ్యమైన విద్యుత్ సరఫరా చేయడమే లక్ష్యం పీలేరు : వినియోగదారులకు నాణ్యమైన విద్యుత్ సరఫరా చేయడమే లక్ష్యమని ఏపీ ఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీ శివశంకర్ అన్నారు. శుక్రవారం పీలేరు 33/11 కేవీ సబ్స్టేషన్ను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడం తోపాటు వినియోగదారులకు నాణ్యమైన సేవలు అందించేందుకు చేపడుతున్న ఆర్డీఎస్ఎస్ పనులు వేగవంతం చేయాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు. విద్యుత్ బిల్లులు డిజిటల్ చెల్లింపులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి వినియోగదారులకు అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పీలేరు ఈఈ వై. చంద్రశేఖర్రెడ్డి, అధికారులు శ్రీనివాసులురెడ్డి, అమీర్బాషా, శివయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వైభవంగా కల్యాణోత్సవం● ఒకే వేదికపై శివ, కేశవుల కల్యాణం ● గోవిందనామస్మరణాలతో మార్మోగిన తాళ్లపాక తాళ్లపాకలో జరిగిన కల్యాణోత్సవానికి హాజరైన భక్తులు, శివ, కేశవుల కల్యాణోత్సవంలో పాల్గొన్న రాజంపేట ఎమ్మెల్యే ఆకేపాటి అమర్నాథరెడ్డి రాజంపేట: పదకవితాపితామహుడు తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల జన్మస్థలిలో శ్రీ లక్ష్మీచెన్నకేశవ, భూదేవి, శ్రీదేవిల కల్యాణం, శ్రీ కామాక్షి సమేత శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామి కల్యాణోత్సవం వైభవంగా నిర్వహించారు. గురువారం అన్నమాచార్య ధ్యానమందిర ఆవరణలో ఉన్న ఒక వేదికపై శివ, కేశవుల కల్యాణోత్సవం నిర్వహించడం విశేషం. తిరుమల తిరుపతి దేవస్ధానం ఆధ్వర్యంలో ఆర్జిత కల్యాణోత్సవానికి వందలాది భక్తులు పెద్దఎత్తున తరలివచ్చారు. ముందుగా ఉత్సవమూర్తులను సుందరంగా అలంకరించారు. అనంతరం టీటీడీ వేదపండితులు మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య శివ, కేశవుల కల్యాణోత్సవం ఘట్టాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. గోవిందనామస్మరణాలతో తాళ్లపాక మార్మోగిపోయింది. మరోవైపు అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టులు కళాకారులు అన్నమాచార్య కీర్తనలు ఆలపించారు. కల్యాణమూర్తులను దర్శించుకున్న రాజంపేట ఎమ్మెల్యే కల్యాణమూర్తులను రాజంపేట ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఆకేపాటి అమర్నాధరెడ్డి దర్శించుకున్నారు. ఎమ్మెల్యేను టీటీడీ ఈఏవో రవి ఆధ్వర్యంలో స్వాగతం పలికారు. ఆయన వెంట పలువురు నేతలు హాజరయ్యారు.
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‘సీమ’ ప్రాజెక్టులకు నీరు ఇవ్వాలిరాయలసీమలో 90 శాతం వర్షాధారంపై పంటలు సాగు చేస్తారు. ఎల్నినో పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి గనుక జూన్, జులైలో వర్షాలు రాక సీజన్ ముగిసింది. ఒకవేళ అక్టోబరులో తుఫాన్లు సంభవిస్తే మెట్ట ప్రాంతాల్లో శనగ తదితర పంటలు సాగు చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది. ఇక మిగిలిన పది శాతం భూమికి ప్రాజెక్టుల కింద నీటిపారుదల సౌకర్యం ఉంది. శ్రీశైలంలో 865 అడుగుల నీటిమట్టాన్ని నిర్వహించడం ద్వారా రాయలసీమ ప్రాజెక్టులకు సాగునీరు అందించాలి. ఖరీఫ్ కాకపోయినా రబీలోనైనా పంటలు సాగు చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. – దేవగుడి చంద్రమౌళీశ్వర్రెడ్డి, రైతు నాయకుడు, కడప
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విద్యుదాఘాతంతో బాలుడు మృతిమైదుకూరు: సులువైన మార్గంలో చేపలు పట్టాలనే ప్రమాదకర ప్రయత్నం ఓ బాలుడి ప్రాణాన్ని బలిగొంది. చెరువు నీటిలో కరెంట్ తీగ ముంచుతుండగా షాక్ కొట్టి ‘చందా అఖిల్ (15)’ అనే పదో తరగతి విద్యార్థి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఈ విషాద సంఘటన గురువారం మైదుకూరు మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని కోనాయపల్లెలో చోటుచేసుకుంది. లింగాలదిన్నె చెరువు గుంతల్లో తండ్రి పెద్ద వెంకటస్వామితో కలిసి అఖిల్ చేపల వేటకు వెళ్లాడు. సమీపంలోని ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి దొంగతనంగా లాగిన కరెంట్ తీగను నీటిలో ముంచి, చేపలు పైకి తేలగానే పట్టడం తండ్రికి అలవాటు. గురువారం ఉదయం అఖిల్ ఆ విద్యుత్ తీగను నీళ్లలోకి ముంచే క్రమంలో, తీగకు అతుకులు ఉన్న చోట పట్టుకోవడంతో తీవ్ర విద్యుదాఘాతానికి గురై ప్రాణాలు విడిచాడు. కళ్లముందే కుమారుడు మరణించడంతో తండ్రి తీవ్ర అస్వస్థతకు గురవగా ఆసుపత్రికి తరలించారు. మైదుకూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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టీడీపీ నేతల వల్లే అవినీతి, అక్రమాలు● అవినీతికి కర్మ, కర్త, క్రియ ఎమ్మెల్యే వరద కుమారుడే ● మాజీ ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివప్రసాదరెడ్డి ప్రొద్దుటూరు: రాష్ట్రంలో ప్రొద్దుటూరు మొదలుకుని ఇచ్ఛాపురం వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల అండదండల వల్లే అవినీతి, అక్రమాలు మిన్నంటాయని వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి, మాజీ ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివప్రసాదరెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. ప్రొద్దుటూరులోని తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో గురువారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే వరదరాజులరెడ్డి అధికారులపై చేసిన విమర్శల వీడియోను ఆయన ప్రదర్శించారు. కూటమి నేతల ప్రత్యక్ష ప్రమేయం, ఒత్తిళ్ల వల్లే అధికారులు స్వతంత్రంగా పనిచేయలేకపోతున్నారని, శాంతిభద్రతల వైఫల్యానికి ఎమ్మెల్యే వరదరాజులరెడ్డి పూర్తి బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న అవినీతి, లంచగొండితనానికి కర్మ, కర్త, క్రియ ఎమ్మెల్యే కుమారుడు కొండారెడ్డి అని రాచమల్లు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. తప్పులన్నీ ఇంట్లో పెట్టుకుని అధికారులను బాధ్యులను చేయడం తగదన్నారు. చౌడూరు ఇసుక రీచ్ నుంచి సాగుతున్న అక్రమ ఇసుక రవాణా ద్వారా కొండారెడ్డి రోజుకు ఏకంగా రూ.25 లక్షలు ఆర్జిస్తున్నారని రాచమల్లు ఆరోపించారు. పీఎన్ఆర్ కాంప్లెక్స్కు సంబంధించిన 4.36 ఎకరాల స్థలాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి వచ్చిన తిరుపతి వ్యాపారులను కేవలం భారీ వాటా ఇవ్వలేదనే కారణంతో కొండారెడ్డి బెదిరించి వెనక్కి పంపారని ఆరోపించారు. మార్కెట్యార్డులో శనగల కొనుగోలు అక్రమాల్లో పూజ చైర్మన్ది అయితే, తీర్థప్రసాదాలన్నీ కొండారెడ్డికే అందుతున్నాయన్నారు. చౌక డిపోలకు చేరాల్సిన రేషన్ బియ్యం గోడౌన్ల నుంచే బ్లాక్ మార్కెట్కు తరలిపోవడంలో ప్రధాన వాటా ఆయనదేనన్నారు. ఇటీవల పోలీసులు పట్టుకొచ్చిన ఒక పెద్ద క్రికెట్ బుకీని స్టేషన్ నుంచి కొండారెడ్డి ఒత్తిడి తెచ్చి తప్పించాడని, కేవలం ధనార్జన కోసమే క్రికెట్ బుకీలైన కౌన్సిలర్లను టీడీపీలో చేర్చుకున్నారని దుయ్యబట్టారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో తాము మూసివేయించిన జార్జ్ క్లబ్ను మళ్లీ తెరిపించి, ఇంజినీరింగ్ ఫీజు కంటే ఎక్కువగా రూ.1.20 లక్షలు మెంబర్షిప్ ఫీజు వసూలు చేస్తున్నారన్నారు. నియోజకవర్గంలో కాంట్రాక్టులన్నీ కొండారెడ్డే చేస్తున్నాడని, నాసిరకంగా నిర్మించిన పొట్టిపాడు రోడ్డుకు 1868 పగుళ్లు ఏర్పడినా చర్యలు లేవన్నారు. బొల్లవరంలోని మహర్షి స్కూల్ స్థలాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులను బెదిరించి రాయించుకున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ప్రజలు తిరుగుబాటు చేయాల్సింది నిరుపేదల పొట్టగొడుతున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపైన, కూటమి ఎమ్మెల్యేలపైన మాత్రమేనన్నారు. పాలకులే అడ్డగోలు దోపిడీలకు తెరలేపి, చివరకు తమ తప్పులను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై నిందలు వేస్తున్నారన్నారు. ఇటీవల మంత్రి నారా లోకేష్ ‘పార్టీ నుంచి వెళ్లడానికి గేట్లు ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయి‘ అని అనడంతో ఎమ్మెల్యే వరదరాజులరెడ్డి మానసిక ప్రశాంతత కోల్పోయి ఇష్టారీతిన మాట్లాడుతున్నారని రాచమల్లు శివప్రసాదరెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు.
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పథకం ఎత్తిపోత.. సీమకు గండెకోత● శ్రీశైలానికి భారీ వరద ప్రవాహం ● 865 అడుగుల నీటిమట్టం నిర్వహించాలి ● ఆపైనే తెలంగాణ విద్యుత్ ఉత్పాదన చేపట్టేలా చూడాలి ● పోతిరెడ్డిపాడు ద్వారా ‘సీమ’ ప్రాజెక్టులకు నీరివ్వాలి కడప సెవెన్రోడ్స్ : ఎగువ రాష్ట్రాలైన కర్ణాటక, మహరాష్ట్రలో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా అల్మట్టి, నారాయణపూర్, జూరాల ప్రాజెక్టులు నిండి పారుతున్నాయి. జూరాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున వరద ప్రవాహం దిగువనున్న శ్రీశైలం జలశయానికి చేరుతున్నాయి. నిన్నటిదాకా ఉన్న 40 వేల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో గురువారం నాటికి లక్షా 10 వేలకు చేరుకుంది. ఈ వరద ప్రవాహం మరింత పెరిగి రెండు లక్షల క్యూసెక్కులకు చేరుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం జలాశయంలో నీటిమట్టం 825 అడుగులు ఉంది. ఇదే ప్రవాహం మరో 10 రోజులు కొనసాగితే శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిగా నిండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సహజంగానే ఈ పరిణామం సీమ రైతుల్లో ఆశలు రెకెత్తిస్తోంది. ఎల్నినో ప్రభావం ఎల్నినో ప్రభావంతో జూన్, జులై నెలల్లో వర్షాలు అక్కడక్కడ నామమాత్రంగాను కురిశాయి. వర్షపాతలోటు అధికంగానే ఉంది. దీంతో ఖరీఫ్ పంటలు సాగుకు నోచుకోలేదు. ఎటుచూసినా బీడు పొలాలే దర్శనమిస్తున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో కూడా తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే జిల్లాలో సుండుపల్లె, వీరబల్లి, చక్రాయపేట మండలాల్లోని పలు గ్రామాల్లో తాగునీటి కొరత తీవ్రంగా ఉంది. పలు గ్రామాల్లో తాగునీరు రవాణా, వ్యవసాయ బోరు బావులను అద్దెకు తీసుకోవడం వంటి చర్యలు జిల్లా యంత్రాంగం చేపట్టింది. ఈ పరిస్థితి మరిన్ని మండలాలకు వ్యాపించే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆర్డబ్ల్యుఎస్ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. భూగర్బ జలమట్టం క్రమేపీ తగ్గిపోతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తున్న అంశం. ఈ పరిస్థితుల్లో శ్రీశైలానికి వరద నీరు పోటెత్తడం వల్ల తాగునీరు, ఆరుతడి పంటల సాగుకు అవకాశం ఉంటుందని రైతులు భావిస్తున్నారు. 865 అడుగుల తర్వాతే విద్యుత్ ఉత్పాదన 1986లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు శ్రీశైలం జలాశయం విద్యుత్ ఉత్పాదన చేసే ప్రాజెక్టు కాదని, బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్టు అంటూ ప్రభుత్వ పరంగా ప్రకటన చేశారు. అప్పటి నుంచి శ్రీశైలం బహు ళార్థ సాధక ప్రాజెక్టుగానే కొనసాగుతోంది. తొలుత ఈ ప్రాజెక్టు నీటిని సాగు అవసరాలకే వినియోగించాలి. ఆ తర్వాతే విద్యుత్ ఉత్పాదన చేపట్టాలి. కరువు పరిస్థితులు తీవ్రరూపం దాల్చిన సందర్బాల్లో తొలుత తాగునీటి అవసరాలను తీర్చాల్సి ఉంటుంది. వీటన్నింటి తర్వాతే పరిశ్రమలకు నీరివ్వాలని ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యతలను నిర్ణయించింది. ఈ నేపధ్యంలో శ్రీశైలం జలాశయంలో 865 అడుగులకు నీటిమట్టం చేరే వరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్యుత్ ఉత్పాదన చేపట్టకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఉంది. ఎందుకంటే శ్రీశైలం ఎడమగట్టు కాలువ వద్ద విద్యుత్ ఉత్పాదన చేపడితే వచ్చిన నీరు వచ్చినట్లే కిందికి వెళ్లిపోతుంది. ఇందువల్ల నిత్య క్షామపీడిత ప్రాంతమైన రాయలసీమ తాగు, సాగునీటి అవసరాలు నెరవేరవు. అందుకే శ్రీశైలంలో 865 అడుగుల నీటిమట్టాన్ని నిర్వహించాలని, ఆపైన వచ్చే నీటిని ఆధారంగా చేసుకుని మాత్రమే విద్యుత్ ఉత్పాదన చేప ట్టాలని రాయలసీమ రైతాంగం కోరుతోంది. విద్యుత్ ఉత్పాదన ద్వారా నాగార్జున సాగర్కు, అదే సమయంలో పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ ద్వారా వెలుగోడు, బ్రహ్మంగారిమఠం, గోరకల్లు, అవుకు, గండికోట రిజర్వాయర్లకు నీటిని మళ్లించాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ ప్రాంత వాసులు కోరుతున్నారు. ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల ద్వారా 2000 క్యూసెక్కుల నీటిని మళ్లిస్తోంది. రాష్ట్రంలోని కూటమి ప్రభుత్వం కూడా మల్లేల ఎత్తిపోతల పథ కం ద్వారా శ్రీశైలం నీటిని హంద్రీ–నీవాకు లిఫ్ట్ చేస్తే కరువు ప్రాంతమైన అనంతపురం జిల్లాకు ఈ సమయంలో ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. ‘సీమ’ ఎత్తిపోతలు పూర్తి చేసి ఉంటే... రాష్ట్రంలోని కూటమి ప్రభుత్వం రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని పూర్తి చేసి ఉంటే శ్రీశైలంలో 800 అడుగుల నీటిమట్టం నుంచే రాయలసీమ ప్రాజెక్టులకు నీరు ఇప్పటికే అంది ఉండేది. కానీ, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డిపై ఉన్న వ్యక్తిగత కక్ష కారణంగా పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అటకెక్కించారు. ఎల్నినో లాంటి పరిస్థితులు తలెత్తినపుడు సీమ ఎత్తిపోతల పథకం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండేదని రైతులు అంటున్నారు.
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రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతిగుర్రంకొండ: మినిలారీ ద్విచక్రవాహనాన్ని ఢీకొనడంతో బైక్లో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్కడిక్కడే మృతి చెందిన సంఘటన మండలకేంద్రమైన గుర్రంకొండకు సమీపంలొ జరిగింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. రామసముద్రం మండలం అరికెల గ్రామానికి చెందిన ఆర్. రామాంజులు నాయుడు(57), ఎ. మధు(31) కోళ్ల ఫారాల వద్ద కోళ్ల లోడింగ్, అన్లోడింగ్ వంటి కూలీ పనులు చేసుకొంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. గురువారం గుర్రంకొండ పరిసరాల్లోని కోళ్ల ఫారాల వద్ద లోడింగ్ పనులు చేయడానికి అరికెల గ్రామం నుంచి ద్విచక్రవాహనంలో ఇద్దరు బయలు దేరారు. రాజంపేట నుంచి అరటికాయలలోడుతో మినిలారీ మదనపల్లెకు వెళుతోంది. గుర్రంకొండకు సమీపంలో ఇండియన్డాబా వద్ద ద్విచక్రవాహనాన్ని మినిలారీ ఢీకొంది. మినీలారీ కొద్దిదూరం వెళ్లి బోల్తాపడింది. కాగా బైక్లో ప్రయాణిస్తున్న రామాంజులు నాయుడు, మధులు తీవ్ర రక్తగాయాలతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ రవీంద్రబాబు తెలిపారు.
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కుష్టువ్యాధి రహిత సమాజానికి కృషికేవీపల్లె : కుష్టువ్యాధి రహిత సమాజ నిర్మాణానికి కృషి చేస్తామని జిల్లా లెప్రసీ అధికారిణి రాధిక అన్నారు. గురువారం మండలంలోని గ్యారంపల్లె ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని ఆమె ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. లెప్రసీ కార్యక్రమాలకు సంబంధించి రికార్డులు పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ కుష్టు వ్యాధి లక్షణాలు, వ్యాధి నిర్ధారణ, తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, ప్రభుత్వ సేవలపై క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని ఆదేశించారు. పీహెచ్సీ పరిధిలో లెప్రసీ కార్యక్రమాల అమలు, రోగులకు అందుతున్న సేవలు, పీహెచ్సీలో మందుల నిల్వ గూర్చి ఆరా తీశారు. వైద్యాధికారి డాక్టర్ హరి, పీహెచ్ఎన్ కృష్ణవేణి పాల్గొన్నారు. ఐఐటీకి నిరుపేద విద్యార్థిని బి.కొత్తకోట(పెద్దతిప్పసముద్రం): మండలంలోని సూరపువారిపల్లికి చెందిన టి.నవదీపిక అనే నిరుపేద యువతి ఐఐటీ వారణాసికి ఎంపికై ంది. యువతి తండ్రి రమేష్ రెవెన్యూ గ్రామ సహాయకుడిగా (వీఆర్ఏ) పని చేస్తుండగా, తల్లి ఆదిలక్ష్మి దినసరి కూలి పనులు చేస్తుంది. సదరు యువతి నామాలపల్లిలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రాథమిక విద్య, మదనపల్లి గురుకులంలో హైస్కూల్ వరకు, విజయవాడలోని గురుకులంలో ఇంటర్ పూర్తి చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో నవదీపికను ఉపాధ్యాయులు భాస్కర్రెడ్డి, జయచంద్రారెడ్డి, రెడ్డెప్పలు అభినందించారు. రెడ్డెమ్మకొండలో వరుణ యాగం గుర్రంకొండ: మండలంలోని చెర్లోపల్లె గ్రామంలో సంతాన దేవత శ్రీ రెడ్డెమ్మ కొండ ఆలయంలో వర్షాలు కురువాల కోరుకొంటూ ఆలయ పాలకమండలి సభ్యులు, అధికారులు వరుణ యాగం నిర్వహించారు. గురువారం ఉదయాన్నే ఆలయ మండపంలో శ్రీ మహాగణపతి పూజ నిర్వహించారు. మహాకలశస్థాపన కావించి శత కలశాభిషేకం నిర్వహించారు. వేదపండితుల మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య వైభవంగా యాగం నిర్వహించారు. ఆలయ పరిసరాల్లోని అమ్మవారి పుష్కరణిలో ఉన్న మండపం వద్ద కలశాలను ఉంచి వరుణ జపం భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. శతకలశాభిషేకం, మహపుర్ణాహుతి ఘనంగా నిర్వహించారు. అనంతరం ఆలయంలో భజన కళాకారులచేత పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఆలయకమిటీ ఛైర్మెన్ రాజన్న నా యుడు, ఆలయ ఈవో మంజుల పాల్గొన్నారు. నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులున్నా రెఫర్ ఎందుకు చేస్తున్నారు మదనపల్లె టౌన్: జిల్లాలో రూ.111 కోట్ల నిధులు మంజూరైనప్పటికీ రోగులను ఇతర జిల్లాలకు రెఫర్ చేయడం, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సిజేరియన్లు కొనసాగించడంపై జిల్లా ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ కో–ఆర్డినేటర్ డాక్టర్ లోకవర్ధన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గురువారం మదనపల్లె జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన ఆయన రికార్డులను పరిశీలించి వైద్యులు, సూపరింటెండెంట్లను నిలదీశారు. జిల్లావ్యాప్తంగా 21 నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులు ఉన్నాయని..ఇకపై అనవసర సిజేరియన్లు, ఇతర జిల్లాలకు రెఫర్లు చేయడం పునరావృతమైతే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. ఆసుపత్రి పరిస్థితిపై ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక ఇస్తామన్నారు. ఇసుక డంప్ సాక్షి టాస్స్ఫోర్స్: పుంగనూరు నియోజకవర్గం సదుం మండల కేంద్రంలో వెటర్నరీ ఆసుపత్రి సమీపంలో చాలా రోజులుగా ఇసుకను డంప్ చే సి ఉంచారు. ట్రాక్టర్ల ద్వారా పగటి వేళల్లో ఇసు కను తెచ్చి రాత్రి పూట టిప్పర్ల ద్వారా అక్రమంగా ఇసుకను తరలిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. అధికారులు చర్యలు తీసుకుని అక్రమ రవాణా అరికట్టాలని పలువురు కోరుతున్నారు.
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ప్రజలకు చేరువగా స్మార్ట్ పోలీసింగ్మదనపల్లె టౌన్ : జిల్లాలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణే ధ్యేయంగా స్మార్ట్ పోలీసింగ్ ద్వారా ప్రజలకు సమర్థ వంతంగా సేవలు అందించేందుకు పోలీసులు సమష్టిగా కృషి చేయాలని ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి పోలీసులను ఆదేశించారు. బుధవారం మదనపల్లె జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో అధికారులతో నేర సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ పలు కీలక సూచనలు, ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆధునిక సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుని ఈ–సాక్ష్య, ఈ–ప్రాసిక్యూషన్ తదితర మాడ్యూల్స్పై అధికారులు పూర్తి పట్టు సాధించాలన్నారు. పెండింగ్ కేసుల పరిష్కారాన్ని వేగవంతం చేయడంతో పాటు ’ఈ–ఆఫీస్’ను ప్రతి ఒక్కరూ సమర్ధవంతంగా వినియోగించుకోవాలన్నారు. బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్, కోడి పందేలకు పాల్పడే వారిపై కఠినంగా వ్యవహరించాలి. గంజాయి తదితర మత్తు పదార్థాల విక్రయాలు, బహిరంగ మద్యపానం అరికట్టేందుకు డ్రోన్ కెమెరాల ద్వారా నిఘా ఉంచి ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించాలని సూచించారు. నేర ప్రవృత్తి మానుకోని రౌడీషీటర్లు, పాతనేరస్తులు, ట్రబుల్ మాంగర్ల కదలికలపై నిరంతర ప్రత్యేక నిఘా ఉంచాలన్నారు. మహిళలపై నేరాల నియంత్రణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలన్నారు. స్కూళ్లు, కాలేజీలలో మహిళా భద్రత, సోషల్ మీడియా వేధింపులపై విద్యార్థినులకు విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించాలన్నారు. పోలీస్స్టేషన్కు వచ్చే ఫిర్యాదుదారుల పట్ల మర్యాదపూర్వకంగా వ్యవహరిస్తూ, నిర్ణీత వ్యవధిలో చట్టపరిధిలో వారి సమస్యలను పరిష్కరించాలన్నారు. ప్రాణనష్టం నివారించేందుకు రోడ్డు ప్రమాదాలకు గల కారణాలను విశ్లేషించి నివారణ చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. వాహనదారులు విధిగా హెల్మెట్, సీట్ బెల్ట్ ధరించేలా అవగాహన కల్పించాలని కోరారు. మైనర్ల డ్రైవింగ్, డ్రంకెన్ డ్రైవ్, ఓవర్ స్పీడ్ లాంటి ఉల్లంఘనలపై ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టి సంబంధిత నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై కేసులు నమోదు చేయాలన్నారు. డయల్ 100/112 కాల్స్ వచ్చినప్పుడు పోలీసులు తక్షణం స్పందించి, బాధితులకు అండగా నిలిచి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. జిల్లాలో వివిధ కేసులలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనపరిచిన పోలీసు అధికారులకు, పోలీసు సిబ్బందికి, హోంగార్డ్స్కు నగదు ప్రోత్సాహాలు, ప్రశంసాపత్రాలు అందించి అభినందించారు. సమావేశంలో అదనపు ఎస్పీ (పరిపాలన) ఎం. వెంకటాద్రి, రాయచోటి డీఎస్పీ ఎం.ఆర్. కృష్ణమోహన్ మదనపల్లె డీఎస్పీ ఎం.బుచ్చిరాజు డిఎస్పీ ఎస్.చంద్రశేఖర్ జిల్లా లోని సీఐలు, ఎస్ఐలు పాల్గొన్నారు.
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నిర్లక్ష్యానికి నిలయం... మైనారిటీ కార్పొరేషన్ కార్యాలయంమదనపల్లి (కురబలకోట) : మైనారిటీ వర్గాల సంక్షేమం కోసం కీలకంగా ఉండాల్సిన మైనారిటీ కార్పొరేషన్ నిర్లక్ష్యానికి నిలయంగా మారింది. జిల్లా కేంద్రం మదనపల్లికి తరలించి ఏడు నెలలు గడుస్తున్నా ఇప్పటికీ జిల్లా అధికారి, ఇతర అధికారులు ఈ కార్యాలయం వైపు కన్నెత్తి చూసిన దాఖలాలు లేవనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. వారు సీట్లో కూర్చోవడం ఒక్క రోజు కూడా చూడలేదని పలువురు చెబుతున్నారు. దీన్ని బట్టీ చూస్తే ఈ కార్యాలయ పనితీరు ఎలా ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ కార్యాలయంలో ఒకే ఒక్క జూనియర్ అసిస్టెంట్ మాత్రమే విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ముస్లిం మైనారిటీ, క్రిస్టియన్ మైనారిటీ, వక్ఫ్ బోర్డు వ్యవహారాలకు సంబంధించి విధులు నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పడు వెళ్లినా అధికారుల కనిపించరని స్థానికులు విమర్శిస్తున్నారు. చేసేది లేక వివిధ పనుల కోసం వచ్చిన వారు ఉసూరుమంటూ వెనుదిరిగి వెళుతున్నారు. ఒక అధికారి కడపలోని మైనారిటీ కార్పొరేషన్ ఆఫీసులోను, మరొకరు శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో ఉంటున్నట్లు చెబుతున్నారు. కనీసం ఫోన్లో కూడా స్పందించడం లేదు. అసలు వాళ్లు విధుల్లో ఉన్నారా.. లేదా సొంత పనుల్లో ఉన్నారో అర్థం కావడం లేదని చెబుతున్నారు. ఇలాంటి అధికారులు ఉన్నా లేనట్టేనని పలువురు నిట్టూరుస్తున్నారు. మైనారిటీ వర్గాల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా ఏర్పాటైన ఈ కార్యాలయం అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనంగా మారిందన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. పేరుకే జిల్లా కార్యాలయంగా ఉంది తప్ప ఎవరికీ ఎలాంటి ఉపయోగం లేదన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. అధికారులు అందుబాటులో ఉండేలా ఉన్నతాధికారులు చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంది.
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బెంగళూరులో పుంగనూరువాసి ఆత్మహత్యబనశంకరి (బెంగళూరు) : ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన యువకుడు బెంగళూరులో రైలు కిందపడి తలపెట్టి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన బైయప్పనహళ్లి రైల్వే పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో మంగళవారం రాత్రి జరిగింది. యువకుడిని పుంగనూరు పట్టణానికి చెందిన విశ్వనాథ్ (25)గా గుర్తించారు. అతను నగరంలో డెలివరీ బాయ్గా పనిచేస్తున్నాడు. అతను తన ప్రియురాలికి ఫోన్ చేసి కొంతసేపు మాట్లాడాడు. తరువాత హుస్కూరు రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో రైలు కింద తలపెట్టి ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. పోలీసులు చేరుకుని పరిశీలించగా మొండెం ఒక్కటే లభ్యమైంది. తల భాగం ఆచూకీ లేదు. బుధవారం ఉదయం దగ్గరిలోని వర్తూరు క్రికెట్ మైదానంలో తల పడి ఉంది. కుక్కలు ఎత్తుకెళ్లి పడేసినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ప్రేమ గొడవలే కారణమని అనుమానాలున్నాయి. మృతదేహాన్ని స్థానిక ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించి కుటుంబసభ్యులకు సమాచారం అందించారు. ఉరేసుకుని వ్యక్తి ఆత్మహత్యచౌడేపల్లె : చెట్టుకు ఉరేసుకుని ఓ వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన బుధవారం చౌడేపల్లె మండలం చిన్న యల్లకుంట్ల సమీపంలోని బసమ్మ చింతతోపులో చోటు చేసుకుంది. మృతుడి కుటుంబ సభ్యుల వివరాల ప్రకారం.. కుమ్మరవీధికి చెందిన వి.గంగాధర్ (42) కూలీ పనులు చేస్తూ జీవనం సాగించేవారు. ఆయన రెండు నెలలుగా అనారోగ్యానికి గురై పలు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందారు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం కడుపునొప్పి అధికం కావడంతో ఇంటి నుంచి బైక్పై వెళ్లారు. ఎంత సేపటికీ ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు చుట్టు పక్కల గాలించినా ఆచూకీ తెలియరాలేదు. బుధవారం ఉదయం పుంగనూరు మార్గంలోని చిన్నయల్లకుంట్ల సమీపంలోని చింతతోపు చెట్టుకు ఉరివేసుకుని ఉండటాన్ని గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు గంగాధర్గా గుర్తించి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారమిచ్చారు. గంగాధర్ మృతితో కుమ్మరవీధిలో విషాధఛాయలు అలముకొన్నాయి. మృతుడి భార్య యల్లమ్మ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం పుంగనూరు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. నందివాహనంపై శ్రీ సిద్దేశ్వరస్వామి ఊరేగింపురాజంపేట : తాళ్లపాక బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా గురుడవాహనంపై శ్రీ చెన్నకేశవస్వామి బుధవారం భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. మాడవీధుల్లో స్వామి వారికి గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు. దీంతో తాళ్లపాకలో అధ్యాత్మిక వాతవరణం నెలకొంది. కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఇన్స్పెక్టర్ బాలాజీ, టీటీడీ సిబ్బంది. విజిలెన్స్ సిబ్బంది, తాళ్లపాకకు చెందిన ఉద్దండం సుబ్రమణ్యం పాల్గొన్నారు.
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బెంగళూరు బస్టాండులో యువకుడిపై దాడిమదనపల్లి టౌన్ : మదనపల్లిలోని బెంగళూరు బస్టాండులో భూ వివాదం కారణంగా బుధవారం ఓ యువకుడిపై ప్రత్యర్థులు దాడికి పాల్పడ్డారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. స్థానిక అంకిశెట్టిపల్లికి చెందిన జాకీర్ (33)కు, సైదాపేటకు చెందిన మహమ్మద్ రఫీకి మధ్య భూవివాదం నడుస్తోంది. ఈ క్రమంలో జాకీర్ తమ్ముడు సుభాన్ వత్తి రీత్యా స్కూటర్ మెకానిక్ కావడంతో, పరికరాల కోసం బెంగళూరు బస్టాండుకు వచ్చాడు. అక్కడ మహమ్మద్ రఫీ సుభాన్ను గమనించి అతనిపై దాడి చేశాడు. విషయం తెలుసుకున్న జాకీర్ అక్కడికి వచ్చి గొడవను అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. దీంతో రఫీ, అతని అనుచరులు జాకీర్పై దాడి చేశారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. భూవివాదాల పేరుతో చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవద్దని, ఇలాంటి ఘటనలు పునరావతం కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు. కోడిపందెం ఆడుతున్న ఏడుగురు అరెస్ట్మదనపల్లె టౌన్ : కోడిపందెం ఆడుతున్న ఏడుగురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రూ.16 వేల నగదును సీజ్ చేశారు. మదనపల్లె తాలూకా సీఐ కళా వెంకటరమణ బుధవారం మీడియాకు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. మండలంలోని వలసపల్లి పంచాయతీ, బొగిటివారిపల్లికి దక్షిణ వైపున చింత చెట్టు కింద పెద్ద ఎత్తున జూదం ఆడుతున్నట్లు సమాచారం అందిందన్నారు. వెంటనే ఎస్ఐ రామకృష్ణా రెడ్డి సిబ్బందితో కలిసి దాడులు జరిపి కోడిపందెం ఆడుతున్న ఏడుగురుని అరెస్టు చేసి వారి నుంచి రూ.16 వేల నగదును సీజ్ చేసినట్లు తెలిపారు. పోలీసులు దాడి చేయడంతో కొందరు పారిపోయారని మూడు పందెం కోళ్లను, ఏడుగురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నామన్నారు. పరారైన వారితో కలిసి పదిమందిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దౌర్జన్యానికి పాల్పడిన నలుగురిపై కేసు నమోదు పెద్దతిప్పసముద్రం : తంబళ్లపల్లి కోర్టు ఆదేశానుసారం నలుగురిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ పరమేశ్నాయక్ బుధవారం తెలిపారు. మండలంలోని రాపూరివాండ్లపల్లి సచివాలయం ఎదుట గతంలో జరిగిన చేపల పెంపకం బహిరంగ వేలంలో తనను పాల్గొననీయకుండా దౌర్జన్యంగా నిర్బంధించి డిపాజిట్ సొమ్ము కూడా కట్టనీయలేదని ఆరోపిస్తూ పప్పు రాజారెడ్డి అనే వ్యక్తి న్యాయం కోసం తంబళ్లపల్లి కోర్టును ఆశ్రయించారు. కోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు దౌర్జన్యానికి పాల్పడిన ప్రతాప్రెడ్డి, శబరీష్, పాలక వెంకట్రమణ, బయన్నగారి నాగరాజులపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ వెల్లడించారు. దాడి చేసిన ఆరుగురిపై.. పెద్దతిప్పసముద్రం : మండలంలోని మడుమూరు సమీపంలో మురళీ అనే వ్యక్తి ఫిర్యాదు మేరకు ఆరుగురిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ పరమేశ్నాయక్ బుధవారం పేర్కొన్నారు. మురళిపై మడుమూరుకు చెందిన కేశవ్రెడ్డితో పాటు మరో ఐదుగురు దాడి చేయడంతో పాటు అతడి పొలంలో ఉన్న రాతి కూసాలను ధ్వంసం చేసి బోరు కేబుల్ వైరును తొలగించి తీవ్ర నష్టం కలిగించారని ఆరోపిస్తూ ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేశామని ఎస్ఐ తెలిపారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి మృతి చాపాడు : మండల పరిధిలోని నక్కలదిన్నే – అనంతపురం గ్రామాల మధ్య రోడ్డుపై బుధవారం రాత్రి జరిగిన రోడ్డుప్రమాదంలో తిప్పిరెడ్డిపల్లె గ్రామానికి చెందిన పామిడి రవి(42) అనే వ్యక్తి మృతి చెందాడు. పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. పామిడి రవి రాత్రి 7 గంటల ప్రాంతంలో బైకులో చాపాడు నుంచి తిప్పిరెడ్డి పల్లెకు వెళుతుండగా ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రోడ్డు పక్కన పడిపోయిన రవిని స్థానికులు గుర్తించి 108 వాహనంలో ప్రొద్దుటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ గంటలోపు మృతి చెందాడు. రవికి ఏ విధంగా ప్రమాదం జరిగిందని అంశంపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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జిల్లా స్థాయి పోటీలకు క్రీడాకారులు ఎంపికసదుం : స్థానిక జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో బుధవారం అమరావతి చాంపియన్షిప్ 2026 పోటీలు నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా అండర్–17 బాయ్స్, గర్ల్స్ వాలీబాల్, ఖోఖో, అండర్–23 బాయ్స్ వాలీబాల్, అండర్ –17 బాక్సింగ్, అండర్–23 బాక్సింగ్ పోటీలు జరిగాయి. ఇందులో అండర్ –17 ఖోఖోలో 13 మంది బాలురు, 13 మంది బాలికలు, అండర్ –17 వాలీబాల్లో 12 మంది బాలురు, 12 మంది బాలికలు, అండర్–23లో 12 మంది బాలురు జిల్లా జట్టుకు ఎంపికై నట్లు హెచ్ఎం సుబ్రమణ్యం తెలిపారు. కార్యక్రమంలో పీడీలు భాస్కర్, నౌషాద్ అలీ పాల్గొన్నారు. మనస్తాపంతో వ్యక్తి బలవన్మరణం సంబేపల్లె : మండల పరిధిలోని శెట్టిపల్లె గ్రామం బలిజపల్లెకు చెందిన మునగల శివయ్య (50) బుధవారం ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఏఎస్ఐ బాదుల్లా వివరాల ప్రకారం.. కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడేవారు. ఈ క్రమంలో మనస్తాపానికి గురై జలిజపల్లె సమీంలోని తమ పొలం వద్దకు వెళ్లి చెట్టుకు ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. అతడి భార్య కువైట్కు వెళ్లినట్లు సమాచారం. సంఘటనా స్థలాన్ని పోలీసులు పరిశీలించి కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. కుటుంబ సమస్యలతో వివాహిత ఆత్మహత్యాయత్నం మదనపల్లె టౌన్ : కుటుంబ సమస్యలతో వివాహిత పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన ఘటన బుధవారం చోటు చేసుకుంది. మదనపల్లె జిల్లా ఆసుపత్రి అవుట్ పోస్టు పోలీసుల కథనం మేరకు.. పుంగునూరు – ఆరడుగుంటకు చెందిన శ్రీనివాసులు భార్య రత్నమ్మ (36) కుటుంబ సమస్యలతో మనస్తాపం చెంది పురుగుల మందు తాగారు. కుటుంబ సభ్యులు గమనించి ఆమెను మదనపల్లె జిల్లా ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆమెకు వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు. పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్లు సమాచారం. పుంగనూరు పోలీసులు కేసు విచారణ చేస్తున్నారు.
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నకిలీ పాస్ పుస్తకంతో రూ.14 లక్షల మోసం● ఎస్పీ ఆదేశాలతో గంటల్లో మొదలైన ప్రక్షాళన ● మొలకలదిన్నె శేఖర్పై మొదటి కేసు నమోదుమదనపల్లె టౌన్ : నకిలీ పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం సృష్టించి రూ.14 లక్షల మోసానికి పాల్పడిన వ్యక్తిపై తాలూకా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. జిల్లా ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి మదనపల్లి పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో మంగళవారం మీడియా సమావేశంలో నకిలీ పాస్ పుస్తకాలు, డాక్యుమెంట్ రైటర్లు, మీడియేటర్లు తహసీల్దార్ సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని హెచ్చరించిన 24 గంటలు తిరగకనే పోలీసుల ప్రక్షాళన మొదలైంది. మదనపల్లె మండలం బసినికొండ పంచాయతీ డ్రైవర్స్ కాలనీకి చెందిన పి.శోభారాణి, పుల్లారెడ్డి దంపతులు టెంకాయల వ్యాపారం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. వీరి చెంత మొలకల దిన్నెకు చెందిన శేఖర్ అనే వ్యక్తి 2.52 ఎకరాల భూమిని తక్కువ ధరకు ఇప్పిస్తానని నమ్మించి, గంగన్నగారిపల్లె వద్ద ఉన్న భూమిని చూపిస్తూ రూ.13 లక్షలు తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం ఇప్పిస్తానని చెప్పి మరో రూ. లక్ష వసూలు చేశాడు. కొద్ది రోజుల తర్వాత 2.52 ఎకరాలు ఉన్నట్లు చూపిస్తూ నకిలీ పాస్ పుస్తకం వారికి ఇచ్చి, మరోసారి మోసం చేస్తూ ఈ పుస్తకం ఎవరికీ చూపవద్దని చెప్పాడు. ఏడాది తర్వాత కు టుంబ సభ్యులు పాస్ పుస్తకం పరిశీలించగా పట్టాదారు నంబర్ లేకపోవడం, సర్వే నంబర్లలో తేడాలు ఉండటంతో అనుమానం వచ్చింది. ఆనన్లైన్ రెవెన్యూ రికార్డులు చెక్ చేయగా ఆ సర్వే నంబర్లలో కేవలం 7 సెంట్ల భూమి మాత్రమే ఉందని తేలింది. దీంతో శోభారాణి వెళ్లి శేఖర్ను నిలదీయగా, డబ్బు తిరిగి ఇస్తానంటూ 6 నెలలుగా కాలయాపన చేశాడు. బాధితురాలు జిల్లా ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లికి సోమవారం జరిగిన పీజీఆర్ఎస్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదు స్వీకరించిన వెంటనే ఎస్పీ, తాలూకా పోలీసులను సమగ్ర విచారణ చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ఆదేశాలు వచ్చిన గంటల్లోనే తాలూకా పోలీస్స్టేషన్లో శేఖర్పై కేసు నమోదు చే శారు. ఇలాంటి ఫిర్యాదులు అమ్మినేని వీధికి చెందిన శ్రీవిద్య, లక్ష్మీతులసి, తదితరులు కూడా ఇవ్వడంతో ఈ వ్యవహారాల్లో రెవెన్యూ అధికారులు, డాక్యుమెంట్ రైటర్ల ప్రమేయం ఉన్నా వారిపైనా కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్పీ హెచ్చరించారు. ప్రస్తుతం తాలూకా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ మోసంలో ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారనే విషయం విచారణలో తేలనుంది.
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దుస్తులు కొనేందుకు వచ్చి అనంతలోకాలకు● బొలెరోను ఢీకొన్న బైక్ ● ఒకరు మృతి.. మరొకరికి తీవ్ర గాయాలురామసముద్రం : రామసముద్రం మండలం మినికి బండ మలుపు వద్ద బుధవారం ద్విచక్ర వాహనం అదుపుతప్పి ఎదురుగా వస్తున్న బొలెరో వాహనాన్ని ఢీకొనడంతో ఒకరు మృతి చెందగా, మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పుంగనూరు నుంచి రామసముద్రం వైపు వస్తున్న బొలెరో వాహనాన్ని, రామసముద్రం నుంచి పుంగనూరు వెళ్తున్న ద్విచక్రవాహనం మినికి బండ మలుపు వద్ద ఢీకొట్టింది. ప్రమాదం తీవ్రతకు ద్విచక్ర వాహనంపై వెళుతున్న విద్యార్థులు కలికిరి మండలం మరకుంటపల్లికి చెందిన సి.సాయితేజ (20) అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. అదే వాహనంపై ప్రయాణిస్తున్న పెద్దపంజాని మండలం లింగాపురం సమీపంలోని మత్తిగానిపల్లికి చెందిన తలారి గణేష్ (21) తీవ్రంగా గాయపడి అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్నాడు. ప్రమాదాన్ని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే 108కు సమాచారం అందించి బాధితుడిని పుంగనూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం గణేష్ను మెరుగైన వైద్యం కోసం తిరుపతి రుయా ఆసుపత్రికి రెఫర్ చేశారు. మృతుడు సాయితేజ, గాయపడిన గణేష్ ఇద్దరూ పుంగనూరు ప్రభుత్వ సుబారాం డిగ్రీ కళాశాలలో ప్రథమ, తృతీయ సంవత్సరం చదువుతూ, ఎస్సీ బాలుర హాస్టల్లో ఉంటున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. దుస్తులు కొనేందుకు వచ్చి ప్రమాదం వీరిద్దరూ రామసముద్రంలో దుస్తులు కొనుగోలు చేసి పుంగనూరుకు తిరుగు ప్రయాణంలో ప్రమాదానికి గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ప్రమాదానికి గురైన ద్విచక్ర వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం పుంగనూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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కలుషిత నీరు తాగి మేకల మృతిరామాపురం : గువ్వలచెరువులోని యానాది కాలనీలో ఇండ్ల లక్షుమయ్యకు చెందిన 10 మేకలు విషం కలిసిన నీరు తాగి మృతి చెందిన ఘటనపై పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు బుధవారం ఘటన స్థలాన్ని సందర్శించారు. లక్కిరెడ్డిపల్లి పశుసంవర్ధక శాఖ సహాయ సంచాలకుడు డా.సుధీర్నాథ్ బెనర్జీ, కడప పశువ్యాధి నిర్ధారణ కేంద్రం వైద్యాధికారి డా.సంధ్యారాణి, గువ్వలచెరువు పశువైద్యురాలు డా.శ్వేత, రామాపురం పశువైద్యుడు మధుసూదన్, మాజీ సర్పంచ్ శివయ్యతో పాటు సిబ్బంది ఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ఈ సందర్బంగా అధికారులు బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించి ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. మృతి చెందిన మేకలకు బీమా లేకపోవడంతో పశుసంవర్ధక శాఖ ద్వారా నష్ట పరిహారం అందించే అవకాశం లేదని తెలిపారు. బాధితులకు ఆర్థికంగా చేయూత అందేలా రుణ సౌకర్యం కల్పించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం కుంటలోని కలుషిత నీటి నమూనాలను సేకరించి ప్రయోగశాలకు పంపేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ల్యాబ్ నివేదికలు వచ్చిన వెంటనే కారణాలను నిర్ధారించి, అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర ఆందోళనకు గురి చేయడంతో గ్రామస్తులు కలుషిత నీటి మూలాలను గుర్తించి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను కోరారు.బాధితులను పరామర్శించిన పశుసంవర్ధక శాఖ అఽధికారులు
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కురబలకోట పట్టాలపై సీతామాలక్ష్మి జ్ఞాపకాలుకురబలకోట : కొన్ని ప్రాంతాలు కొన్ని ప్రత్యేకతలకు గుర్తుగా నిలుస్తాయి. కురబలకోట రైల్వేస్టేషన్ కూడా సీతామాలక్ష్మి సినిమాను గుర్తుకు తెస్తుంది. సాధారణంగా ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేర్చే కేంద్రాలుగా రైల్వేస్టేషన్లు ఉంటాయి. కానీ కురబలకోట రైల్వేస్టేషన్ మాత్రం సినీ అభిమానుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. 1978 జూలై 27న ఉమ్మడి ఏపీ అంతటా విడుదలైన సీతామాలక్ష్మి చిత్రం విజయ ఢంకా మోగించింది. చిన్న సినిమాగా విడుదలపై సూపర్ హిట్గా నిలిచింది. ప్రధానంగా ఈ సినిమాను కురబలకోట రైల్వేస్టేషన్, తెట్టు పరిసర ప్రాంతాల్లో షూటింగ్ చేశారు. కళాతపస్వి కె. విశ్వనాఽథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది. అప్పటి వరకు చిన్నస్టేషన్గా పెద్దగా గుర్తింపు లేని ఈ స్టేషన్ ఈ సినిమాతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలుగు ప్రజల దృష్టిని ఆకర్శించింది. భావోద్వేగాలతో కూడిన ఈ సినిమాలో ఈ ప్రాంత అందాలను అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. చంద్రమోహన్, తాళ్లూరి రామేశ్వరి జంటగా నటించిన ఈ చిత్రంలో వినసొంపైన పాటలతో అంతకు మంచి కథ, కథనంతో తెరకెక్కింది. ఈ చిత్రంలో కురబలకోట రైల్వేస్టేషన్న్లో కీలక సన్నివేశాలు చిత్రీకరించారు. మావి చిగురు తినగానే కోయిల పలికేనా..అనే పాటను ఇక్కడే తీశారు. ఆ రోజుల్లో సినిమా షూటింగ్ అంటే ఊర్లకు ఊర్లే తరలివచ్చేవి. ఆసక్తిగా చూసేవారు. ఆ తర్వాత ఈ సినిమాను తమిళం, హిందీలో కూడా తీశారు. దీంతో కురబలకోట స్టేషన్ గుర్తుకు వస్తే పరిసర ప్రాంతాల వారికి సీతామాలక్ష్మి సినిమా స్పురణకు వస్తుంది. దీనిని సీతామాలక్ష్మి స్టేషన్గానే సరదాగా పిలుచుకుంటారు. ఇప్పటికీ ఈ స్టేషన్ను చూస్తే మధ్య, పాతతరం వారికి ఆ సినిమా జ్ణాపకాలు గుర్తుకువస్తాయి. అప్పటి స్టేషన్ స్థానంలో కొత్తగా స్టేషన్ నిర్మించినా ఈ స్టేషన్ పేరు వినగానే సినీ అభిమానులకు సీతామాలక్ష్మి పేరు మాత్రం మనసుల్లో మెదలుతూనే ఉంటుంది. అంతేకాదు సీతాలు సింగారం.. మాలచ్చి బంగారం అనే పాట కూడా గుర్తుకువస్తుంది.
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తేరు కదిలె.. భక్తులు మురిసెనందలూరు : నందలూరు శ్రీ సౌమ్యనాథస్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా బుధవారం ఉదయం రథోత్సవం కన్నులపండువగా జరిగింది. ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు సాయికృష్ణ, సునీల్కుమార్, పాంచరాత్ర ఆగమ పండితులు మనోజ్, పవన్, పార్థసారథి, రంగనాథాచార్యులు, వేదపారాయణం, సంతోష కృష్ణశర్మ, లావణ్య రామశర్మలు పూజలు నిర్వహించారు. రాజంపేట ఎమ్మెల్యే ఆకేపాటి అమరనాథరెడ్డి పూజల్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం రథాన్ని లాగి ముందుకు నడిపించారు. భక్తుల గోవింద నామస్మరణలతో మాఢవీధులు మార్మోగాయి. రథాన్ని లాగేందుకు భక్తులు పోటీపడ్డారు. రాత్రి అశ్వవాహనంపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ సౌమ్యనాథస్వామి మాఢవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా ఒంటిమిట్ట సీఐ వెంకటేశ్వర్లు, ఎస్ఐ మల్లికార్జునరెడ్డి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ సూపరింటెండెంట్ హనుమంతయ్య, ఆలయ ఇన్స్పెక్టర్ దిలీప్కుమార్, తదితరులు పా ల్గొన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా గురువారం ఉదయం చక్రస్నానం, రాత్రి ధ్వజావరోహణం, మహా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలు ఉంటాయని ఆలయ ఇన్స్పెక్టర్ దిలీప్కుమార్ తెలిపారు.
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ప్రశ్నార్థకరంగా జనరల్ బోగీల పెంపు !రాజంపేట: కేంద్రంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రైల్వే శాఖను లాభాపేక్ష వైపు నడిపిస్తూ.. పేద, మధ్యతరగతి ప్రయాణికులకు రైలు ప్రయాణాన్ని నరకప్రాయం చేస్తోంది. ఇప్పుడు నడుస్తున్న ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్ల ఫార్మేషన్లో ఎటు చూసినా ఏసీ, స్లీపర్ కోచ్లే అధికంగా దర్శనమిస్తున్నాయి. లోకో ఇంజిన్ నుంచి అటు గార్డ్ బ్రేక్ వరకు త్రీటైర్ ఏసీ, వివిధ శ్రేణుల ఏసీ కోచ్లతోనే రైళ్లను నింపేస్తున్నారు. కానీ, సామాన్యుడు ఎక్కే జనరల్ బోగీలు మాత్రం ఒకటి లేదా రెండు మాత్రమే ఉంటున్నాయి. వాటిలోనూ మహిళల కోచ్ (లేడీస్ బోగీ) పోగా.. మిగిలిన సాధారణ ప్రయాణికులు రైలు ఎక్కాలంటే ప్లాట్ఫామ్పై ఊపిరిసెలవకుండా ఉరుకులు, పరుగులు తీయాల్సి వస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఎంతోమంది ప్రమాదాల బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నా రైల్వే బోర్డులో కదలిక లేదు. కడపకు వచ్చేసరికి కాలు మోపే స్థలమే లేదు కడప జిల్లా మీదుగా వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్, దూర ప్రాంత రైళ్లలో జనరల్ బోగీల సంఖ్యను వీలైనంత వరకు పెంచాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. అసలు రైళ్లలో జనరల్ బోగీలు ఉన్నాయా లేదా అనే అనుమానం సామాన్య ప్రయాణికులకు కలుగుతోంది. రైలు బయలుదేరే ప్రారంభ స్టేషన్ (స్టార్టింగ్ పాయింట్) నుంచే జనరల్ బోగీలు కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. ఫలితంగా రైలు కడప జిల్లా పరిధిలోకి వచ్చేసరికి ఆ బోగీలలో కాలు పెట్టేందుకు కూడా వీల్లేని దారుణమైన దుస్థితి నెలకొంటోంది. ప్లాట్ఫామ్పై జనరల్ బోగీ ఎక్కడ వస్తుందో తెలియక, దాని జాడ కనుక్కోలేక పేద ప్రయాణికులు సామాన్లతో ఊరుకులు, పరుగులు తీయాల్సి వస్తోంది. ఇసుక వేస్తే రాలనంతగా ప్రయాణికులు ఉండటంతో చాలామంది డోర్ల వద్ద వేలాడుతూ ప్రాణాలను గుప్పిట్లో పెట్టుకుని ‘డోర్ జర్నీ’ చేస్తున్నారు. నాటి ‘నందలూరు’ వైభవం ఏది? ముంబై–చైన్నె రైలు మార్గంలో అత్యంత కీలకమైన సెంటర్ పాయింట్గా ‘నందలూరు’ రైల్వే కేంద్రాన్ని అటు బ్రిటిష్ పాలకులు నాడే గుర్తించారు. ఇక్కడ రైళ్లకు నీటిని నింపే (వాటరింగ్) సౌకర్యాన్ని పునరుద్ధరిస్తే ప్రయాణికుల నీటి కష్టాలు పూర్తిగా తీరుతాయని క్షేత్రస్థాయి రైల్వే వర్గాలే స్పష్టం చేస్తున్నాయి. చైన్నె–ముంబై మధ్య నడిచే 22157/ 22158, 22159/22160, 12163/12164 వంటి సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లతో పాటు ఈ మార్గంలో నడిచే అన్ని రైళ్లను నందలూరు స్టేషన్లో కనీసం 15 నిమిషాల పాటు ఆపి నీళ్లు నింపితే శాశ్వత పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ప్రస్తుతం చైన్నె, ముంబై, తిరుపతి, కాచిగూడ, విజయవాడ, గుంటూరు, హుబ్లీ తదితర ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లలోని జనరల్ బోగీలలో నీటి సౌకర్యం లేక మరుగుదొడ్లు తీవ్ర దుర్వాసన వెదజల్లేలా కంపుకొడుతున్నాయి. మార్గమధ్యంలో వాటరింగ్ వ్యవస్థ లేకపోవడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. రైల్వే కార్పొరేట్ మాయ.. పేదవాడికి దక్కని ‘సాధారణ’ బోగీ! ఇంజిన్ వెనుక ఒకటి.. గార్డు ముందు ఒకటి.. ఎటు చూసినా ఏసీ, స్లీపర్ల హడావుడి! రైలెక్కితే ‘డోర్ జర్నీ’ ప్రాణాంతకం.. ఇసుక వేస్తే రాలనంత రద్దీతో నరకయాతన నీరుండదు.. క్లీనింగ్ ఉండదు.. ప్రధాన రైళ్లలో కంపుకొడుతున్న మరుగుదొడ్లు రైళ్లలో జనరల్ బోగీల కొరతపై ఇటీవల తిరుపతి ఎంపీ మద్దెల గురుమూర్తి లోక్సభలో గళమెత్తారు. దీనిపై కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ లిఖితపూర్వకంగా స్పందిస్తూ.. గత మూడేళ్లుగా రిజర్వేషన్ లేని సాధారణ ప్రయాణికుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతోందని స్వయంగా అంగీకరించారు. రద్దీ పెరుగుతోందని రికార్డుల సాక్షిగా ఒప్పుకున్న కేంద్రం మరి వందేభారత్ లాంటి ఖరీదైన రైళ్లను తీసుకురావడానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, సామాన్యుడి రైళ్లపై ఎందుకు నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందని మేధావి వర్గాలు మండిపడుతున్నాయి. ఇప్పటికై నా రైల్వే శాఖ కేవలం కార్పొరేట్ హంగులకే పరిమితం కాకుండా, ప్రతీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలులో సాధారణ బోగీల సంఖ్యను తక్షణమే పెంచాలని డిమాండ్ సర్వత్రా వెల్లువెత్తుతోంది. వైఎస్సార్ జిల్లా మీదుగా చైన్నెకి నడిచే పలు ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లలో పేదవాడు ఎక్కేందుకు సరిపడా జనరల్ బోగీలు ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. జిల్లా మీదుగా వెళ్లే అన్ని రైళ్లకు నీటి సరఫరా సక్రమంగా లేకపోవడంతో మరుగుదొడ్లు తీవ్ర దుర్వాసన వెదజల్లుతున్నాయి. కేంద్ర రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ జనరల్ బోగీలను పెంచడం కంటే వందేభారత్ లాంటి ఖరీదైన ప్రయాణాలపైనే ఎక్కువ దృష్టి సారిస్తోంది. దీనివల్ల రానురాను పేదవాడికి రైలు ప్రయాణం దూరమవుతోంది. చాలీచాలని బోగీలతో పేద, మధ్యతరగతి ప్రయాణికుల కష్టాలు దారుణంగా ఉన్నాయి. సామాన్యుల ఇబ్బందులు తీరాలంటే ప్రతి రైలులో సాధారణ బోగీల సంఖ్యను ఇంజిన్ ముందు 3, వెనుక 3 చొప్పున (మొత్తం 6) పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. – జె. కృష్ణారావు యాదవ్, వైఎస్సార్సీపీ రాజంపేట పట్టణ కన్వీనర్. కడప జిల్లా మీదుగా వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్, దూర ప్రాంత రైళ్లలో జనరల్ బోగీలను వీలైనంత వరకు పెంచేలా రైల్వే అధికారులు తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి. రైలు స్టార్టింగ్ నుంచే బోగీలు కిక్కిరిసిపోవడం వల్ల మన జిల్లాకు వచ్చేసరికి కాలు పెట్టే పరిస్థితి ఉండటం లేదు. అలాగే నందలూరులో వాటరింగ్ సౌకర్యం తక్షణమే ఏర్పాటు చేయాలి. దీనివల్ల చైన్నె, ముంబై, తిరుపతి, కాచిగూడ, విజయవాడ, గుంటూరు, హుబ్లీ తదితర ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లలో నీటి సమస్య తీరుతుంది. ఈ తీవ్రమైన సమస్యలపై ఎంపీలు వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి, పీవీ మిథున్ రెడ్డి, మేడా రఘునాథ్ రెడ్డిల దృష్టికి తీసుకెళ్లి రైల్వే బోర్డుపై ఒత్తిడి తెస్తాము. – తల్లెం భరత్ కుమార్ రెడ్డి, డీఆర్యూసీసీ సభ్యుడు.
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●2015లోనే జియో మైసూర్ కు జీ హుజూర్● గతనెల 29న మైనింగ్ జరగదని ప్రకటించిన ఎమ్మెల్యే కిశోర్ ● మల్లయ్యకొండ మైనింగ్పై లోకేష్, చంద్రబాబు మౌనం ● భక్తుల్లో పెరుగుతున్న ఆందోళన సాక్షి, మదనపల్లె: మల్లయ్యకొండపై మైనింగ్ జరగదు, భక్తుల విశ్వాసాలు, మనోభావాలను గౌరవిస్తున్నాం..అందుకనే చంద్రబాబు, లోకేష్లు తమ మాటగా ప్రకటించాలని ఆదేశించగా ఈ ప్రకటన చేస్తున్నట్టు పీలేరు ఎమ్మెల్యే కిశోర్కుమార్రెడ్డి మల్లయ్యకొండపై మల్లికార్జునస్వామి సాక్షిగా ప్రకటించారు. ఇది మల్లయ్య విన్నాడు, అయితే చంద్రన్న ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడం లేదని మల్లయ్య చూస్తున్నాడు. మైనింగ్పై మాట నిలబెట్టుకుంటారో లేదో అని భక్తులూ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు మాటలకు, చేతలకు సంబంధమే ఉండదన్నది రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం. ఇది తంబళ్లపల్లె సమీపంలోని మల్లయ్య కొండ మైనింగ్ విషయంలో స్పష్టంగా రుజువైంది. భక్తుల మనోభావాలు, విశ్వాసాలతో ముడిపడిన మల్లయ్య కొండల్లో మైనింగ్ పై చంద్రబాబు జీవోలు జారీచేసి..ఇప్పుడు మౌనం దాల్చారు.. ● 2011 ఫిబ్రవరి 12న కురబలకోట మండలం అంగళ్లు పర్యటనలో ప్రతిపక్షనేతగా చంద్రబాబు మల్లయ్య కొండ మైనింగ్పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మల్లయ్యకొండ జోలికి వస్తే శివుడు తాండవం చేస్తాడు.. ఏ ప్రభుత్వమైనా మాడి మసైపోతుంది.. మైనింగ్ కోసం కొండల్లోకి ఎవరు వచ్చినా తరిమి కొట్టండి అని చంద్రబాబు మల్లయ్య కొండపై తనకు భక్తి ఉందని ఇలా ప్రకటించుకున్నారు. ● తాజాగా సీఎం హోదాలో చంద్రబాబు ఆనాడు అన్న మాటలను తీసి గట్టుమీద పెట్టారు. భక్తుల మనోభావాలు, విశ్వాసాలను ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా మైనింగ్ కోసం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. 2026 మార్చి 30న శివపురంలో 626 హెక్టార్లు, 2026 ఏప్రిల్ 14న సాదుకొండలో 900 హెక్టార్లకు, 2026 జూన్ 23న ఎర్రకొండలో 300 హెకార్లకు మైనింగ్ అనుమతులు ఇస్తూ జీవోలు జారీ చేశారు. మల్లయ్య కొండల్లో మైనింగ్ కోసం ఏపీఎండీసీకి, మరో ప్రైవేట్ సంస్థకు చంద్రబాబు సర్కార్ కాంపోజిట్ లైసెన్స్ అనుమతులు ఇచ్చారు. ఈ సంస్థలు కొండల్లో ఖనిజాల అన్వేషణ కోసం చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంది. అయితే భక్తులు ఎదురు తిరిగారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సర్వే కానీ, మైనింగ్ అనుమతించమని తెగేసి చెప్పారు. దీంతో అధికారులు కొండల్లోకి వెళ్లేదుకు సాహసించలేదు. భక్తుల మనోభావాలను పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలపై చంద్రబాబుపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో జూన్ 29న పౌర్ణమి సందర్భంగా మల్లికార్జున స్వామి భక్తులు వందలాది వాహనాల్లో మహా గిరి ప్రదక్షిణ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంతో టీడీపీ నేతల్లో అలజడి మొదలైంది. పార్టీ, తమ ఉనికికే ప్రమాదం ఏర్పడుతుందన్న ఆందోళనతో ఉండగా ఈ విషయం చంద్రబాబు, లోకేష్ దృష్టికి వెళ్లింది. దీంతో మైనింగ్ పై అప్పటి పరిణామాలతో ప్రభుత్వం పునరాలోచనలో పడింది. మైనింగ్ జరగదని లోకేష్ కబురు జూన్ 29న జరిగిన మహా గిరి ప్రదక్షిణతో భక్తులు భారీ ఉద్యమానికి సిద్ధమయ్యారన్న సంకేతాలతో అదే రోజు పీలేరు, మదనపల్లె ఎమ్మెల్యేలు కిశోర్ కుమార్ రెడ్డి, షాజహాన్ బాషా, టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ప్రసాద్ మల్లయ్య కొండ చేరుకున్నారు. అలయం వద్ద కిశోర్ మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు, లోకేష్ వారి మాటగా నా ద్వారా కబురు పంపించారు. భక్తుల మనోభావాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మల్లయ్య కొండల్లో మైనింగ్ జరగదని, ఇక్కడి భక్తులకు తెలియజేయాలని వారు కోరిన మీదట..వారి తరఫున ఈ ప్రకటన చేస్తున్నట్టు మల్లయ్యకొండపై ఆలయం సాక్షిగా పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రకటనతో భక్తుల్లో కొంత ఊరట కనిపించింది. అయితే వాస్తవానికి తదుపరి చర్యలు చేపట్టేదాకా మైనింగ్ పై భయాందోళనలు వీడటంలేదు. రద్దు కాని జీవోలు.. కనీస ప్రకటన లేదు చంద్రబాబు, లోకేష్ మాటగా మైనింగ్ జరగదని నోటిమాట ప్రకటన వెలువడినా నెల గడిచినా ఆచరణలో మాత్రం పురోగతి లేదు. ప్రధానంగా భక్తులు చేస్తున్నది ప్రభుత్వం జారీ చేసిన మూడు జీవోలను వెంటనే రద్దు చేయాలి. ఈ కొండల ప్రాంతాన్ని నో మైనింగ్ జోన్ గా ప్రకటించాలి. అప్పుడే ప్రభుత్వ చిత్తశుద్ధి తెలుస్తుందని, భక్తుల మనోభావాలకు గౌరవించినట్లు భావించాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అయితే నెల రోజులైనా ప్రభుత్వంలో కానీ, చంద్రబాబు, లోకేష్ నుంచి కానీ మల్లయ్య కొండ మైనింగ్ విషయంలో ఒక ప్రకటన కూడా జారీ కాలేదు. . ● మల్లయ్య కొండల్లో మైనింగ్ జరిపేందుకే ప్రభుత్వం ముందుకు సాగే అవకాశం ఉందని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇలా ఉండగా ఇటీవల తిరుపతిలో పుంగనూరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన పార్టీ సమావేశంలో గొడవ జరిగింది. అదే రోజు చంద్రబాబు జిల్లాకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలతో ఫోన్లో మాట్లాడినట్టు సమాచారం. ఈ సందర్భంగా కిశోర్ కుమార్ రెడ్డి మల్లయ్య కొండలకు సంబంధించిన మైనింగ్ విషయాన్ని చంద్రబాబు దృష్టికి తీసుకురాగా ఆయన నుంచి స్పందన లేదని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.దీన్ని బట్టి మల్లయ్య కొండల్లో ఖనిజాల మైనింగ్ పేరుతో దోపిడీకి సిద్ధమైనట్లు అర్థమవుతోంది. చంద్రబాబు లోకేష్ మైనింగ్ జరగదని ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి జీవోలు రద్దుచేసి, నో మైనింగ్ జోన్ గా ప్రకటించాలని భక్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడే కాదు 2015లోనే చంద్రబాబు జియో మైసూర్ సంస్థకు జీ హుజూర్ అన్నారు. 2011లో మైనింగ్ను వ్యతిరేకించిన ఆయన 2014లో అధికారంలోకి రాగానే మల్లయ్య కొండల్లో మైనింగ్ కోసం జియో మైసూర్ సంస్థకు 2015ఆగస్తు ఐదున జారీ చేసిన జీవో ద్వారా తొమ్మిది చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఖనిజాన్వేషణ కోసం లైసెన్స్జారీ చేశారు. దీనికి మూడేళ్ల కాల పరిమితి ఇచ్చారు. అప్పట్లోనే చిత్తూరు డిఎఫ్ఓ ద్వారా కొండల్లోకి వెళ్ళేందుకు అనుమతులు కూడా మంజూరు చేశారు. అయితే ఆ తర్వాత భక్తుల వ్యతిరేకత కారణంగా జియో మైసూర్ సంస్థ ఇక్కడ కార్యకలాపాల నిర్వహణకు విముఖత వ్యక్తం చేసి వెళ్లిపోయింది. ఇప్పుడు ఏపిఎండీసీ, ప్రైవేటు సంస్థలకు కాంపోజిట్ లైసెన్స్లు కట్టబెట్టారు.
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రేపు ఓటర్ల జాబితా ప్రచురణరాజకీయ పార్టీలతో కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ సాక్షి, మదనపల్లె: జిల్లాలో ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటరు జాబితా సవరణ (సర్–2026) జాబితా శుక్రవారం ప్రచురణ జరుగుతుందని కలెక్టర్ నిశాంత్కుమార్ తెలిపారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లో గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో సమావేశం నిర్వహించారు. జిల్లాలో 2026 జూలై 24 నాటికి 12,32,439 మంది ఓటర్ల వివరాల ధ్రువీకరణ పూర్తి చేసినట్లు వెల్లడించారు. కుటుంబ సభ్యుల వివరాల మ్యాపింగ్లో 10,83,736 మంది ఓటర్ల వివరాలను ధ్రువీకరించి 85.06 శాతం పురోగతి సాధించినట్లు తెలిపారు. ఇంకా మ్యాపింగ్ జరగని 35,458 మంది ఓటర్ల వివరాలను ప్రత్యేకంగా పరిశీలించి ఽధ్రువీకరించినట్లు పేర్కొన్నారు. అలాగే మరణించిన, శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన వారు, గైర్హాజరైన వారు, డూప్లికేట్ నమోదులు తదితర కారణాల ఆధారంగా 1,48,703 (12.07%) మంది ఓటర్ల పేర్లను తొలగింపునకు ప్రతిపాదించినట్లు తెలిపారు. శుక్రవారం ముసాయిదా ఓటరు జాబితా ప్రచురించనున్నట్లు తెలిపారు. జూలై 31 నుంచి ఆగస్టు 31 వరకు క్లెయిమ్స్, అభ్యంతరాలు స్వీకరించి, సెప్టెంబర్ 28 నాటికి వాటిని పరిష్కార ప్రక్రియను పూర్తి చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ముసాయిదా జాబితాను పరిశీలించి, పేరు పొరపాటున తొలగించబడినా లేదా వివరాల్లో లోపాలు ఉన్నా వెంటనే క్లెయిమ్ దాఖలు చేయాలని సూచించారు. ఓటర్ల సంఖ్య పెరిగిన ప్రాంతాల్లో 90 కొత్త పోలింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు పంపినట్లు కలెక్టర్ చెప్పారు. సమావేశంలో డీఆర్ఓ వెంకటేశు, ఎస్డీసీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, సబ్ కలెక్టర్ చల్లా కళ్యాణి, రాయచోటి ఆర్డీవో శ్రీనివాస్, తహసీల్దార్లు, ఎన్నికల విభాగం అధికారులు, గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఆ వివరాలు ఇవ్వండి జిల్లాలోని ఐదు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన చనిపోయిన, డబుల్ ఓట్లు, వలసలు, చిరునామాలేని ఓటర్ల వివరాలు ఇవ్వాలని వైఎస్సార్సీపీ మేధావుల ఫోరం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వీఎస్.రెడ్డి కలెక్టర్కు వినతిపత్రం అందజేశారు. మౌలిక వసతులపై ప్రత్యేక చర్యలు విద్యార్థుల హాజరు శాతాన్ని పెంచడంతో పాటు పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలలు, హాస్టళ్లలో మౌలిక వసతులు, పారిశుద్ధ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ ఆదేశించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లో పాఠశాల విద్య, సమగ్ర శిక్ష, ఇంటర్మీడియట్ విద్య, ఐసీడీఎస్, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ, నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ తదితర శాఖల సమావేశం నిర్వహించారు. ఆయా శాఖల ద్వారా అమలవుతున్న కార్యక్రమాల పురోగతిని సమీక్షించి, తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. డీఈఓ సుబ్రమణ్యం, ఏసీపీ అనురాధ, ఇంటర్మీడియట్ జిల్లా కోఆర్డినేటర్ రవి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అధికారి దాసరి నాగార్జున పాల్గొన్నారు.
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అధ్యాపకుడికి అవార్డువాల్మీకిపురం : స్థానిక ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల జువాలజీ అధ్యాపకుడు గురుమూర్తి ప్రతిష్టాత్మక ‘ఇండియన్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు–2026’ అందుకున్నారు. కై ్లమేట్ యాక్షన్ ఛేంజ్, మదనపల్లె నగరవనం పరిధిలో మొక్కలు నాటడం, విత్తన బంతులు వెదజల్లడం, రక్తదాన శిబిరాల వంటి విస్తృత సేవా కార్యక్రమాలను ఆయన చేపట్టారు. గురుమూర్తి సేవలను గుర్తించిన ‘హోమ్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్’ సంస్థ ఏటా ఇచ్చే ఈ అవార్డును (అకడమిక్ ఎక్స్లెంట్ కేటగిరీ) ఆయనకు అందజేసింది. ఈ సందర్భంగా మంగళవారం కళాశాలలో అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు ఆయనను ఘనంగా అభినందించారు. 2న అథ్లెటిక్స్ పోటీలుప్రొద్దుటూరు కల్చరల్ : స్థానిక అనిబిసెంట్ మున్సిపల్ హైస్కూల్ మైదానంలో బాషా అథ్లెటిక్స్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆగస్టు 2న ఉదయం 9 గంటలకు అండర్ 18, 20 విభాగాల్లో సీ్త్ర, పురుషులకు అథ్లెటిక్స్ పోటీలు నిర్వహించనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. 16 ఏళ్లు నిండిన వారు ఆధార్, బర్త్ సర్టిఫికెట్లతో హాజరుకావాలన్నారు. వివరాలకు 99496 86586, 80198 80995 నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు. మదనపల్లె టౌన్ : చెక్, క్లీన్, కవర్ పాటిద్దాం, డెంగీ వ్యాప్తిని నియంత్రిద్దామని జిల్లా మలేరియా అధికారి రామచంద్రారెడ్డి, డీహెచ్ఈఓ మహమ్మద్ రఫీ తెలిపారు. డెంగీ వ్యతిరేక మాసోత్చావాల సందర్భంగా మదనపల్లి సొసైటీ కాలనీ, నెహ్రు మున్సిపల్ హైస్కూల్, హోప్ మున్సిపల్ హైస్కూల్లలో హెచ్ఎంలు శీనప్ప, రఘు ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు డెంగీపై అవగాహన కల్పించారు. డిప్యూటీ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ దోమ కాటు ద్వారా వ్యాప్తి చెందే మలేరియా, డెంగీ, మెదడువాపు, ఫైలేరియా, చికున్గున్యా వ్యాధుల నివారణకు మూడు పద్ధతులు ప్రతి ఒక్కరు పాటించాలన్నారు. పరిశీలించండి, శుభ్రపరచండి, మూతలు పెట్టండి ఈ పద్ధతులను పాటిస్తే డెంగీని ఒడించవచ్చని తెలిపారు. ప్రస్తుతం డెంగీ జ్వరాలు ఒక ప్రజా ఆరోగ్య సమస్యగా ఉందని ప్రజల్లో చైతన్యం, అవగాహన తోనే దోమల నియంత్రణ సాధ్యం అని అన్నారు. ప్రతీ శుక్రవారం డ్రైడేగా పాటిస్తూ, ఇంటి పరిసరాలు పరిశీలించి నీటి నిల్వలు లేకుండా శుభ్ర పరచుకోవాలని నీటి నిల్వల పైన మూతలు ఉంచాలన్నారు. అనంతరం డెంగీ వ్యతిరేక మాసోత్చవాలపై ప్రతిజ్ఞ చేయించారు.
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అంకాలమ్మ చెరువుకు హద్దులు లేవు..!● చెరువు విస్తీర్ణం తేల్చని అధికారులు ● నోటీసు బోర్డు పెట్టి చేతులు దులుపుకొన్న సిబ్బందికలకడ : కలకడ అంకాలమ్మ చెరువు ఆక్రమణలకు గురవుతోంది. అక్రమణను నుంచి కాపాడేందుకు అధికారులు చెరువు విస్తీర్ణాన్ని తేల్చాలని ప్రయత్నించారు. అయితే రోజుంతా శ్రమించిన రెవెన్యూ అధికారులు చెరువు హద్దులు తేల్చలేక చేతులెత్తేశారు. చెరువు ఆక్రమణను గురవుతోందని స్థానికులు రెవెన్యూ, కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఎంత ఆక్రమణకు గురైంది.. విస్తీర్ణం ఎంత ఉందో తేల్చాని మంగళవారం రెవెన్యూ అధికారులు సర్వే చేశారు. చెరువు ఆక్రమణపై 2018లో అప్పటి చిత్తూరు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేయగా.. అప్పటి నుంచి ఎవరూ చెరువు ఆక్రమించలేదు. తిరిగి 2022లో మరికొందరు ఆక్రమణకు ప్రయత్నించగా.. అప్పటి కలెక్టర్ ఆదేశాలతో తహసీల్దార్ ఆక్రమణ దారులకు నోటీసులు ఇచ్చి చెరువును కాపాడారని మంగళవారం తహసీల్దార్ మహేశ్వరిబాయి దృష్టి తెచ్చారు. అంకాలమ్మ చెరువు సర్వే నంబర్ 436లో 27 ఎకరాల 0–63 సెంట్లు విస్తీర్ణంలో ఉందని ఎవ్వరూ ప్రవేశించరాదని నోటీస్ బోర్డు ఏర్పాటు చేశారే తప్పా.. మొత్తం అంకాలమ్మ చెరువు విస్తీర్ణం కొలచి హద్దులు మాత్రం చూపలేదని స్థానికులు విమర్శిస్తున్నారు. చెరువు హద్దులు, కాలువలు చూపాలని కోరుతున్నారు.
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యువకుడిపై దాడిమదనపల్లె టౌన్: మదనపల్లి పట్టణంలో ఓ యువకుడిపై ప్రత్యర్థులు మూకుమ్మడిగా దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచారు. మంగళవారం చోటు చేసుకున్న ఘటనపై బాధితుడు వన్టౌన్ పట్టణ పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు వివరాలు.. స్థానిక త్యాగరాజ వీధిలో కాపురం ఉంటున్న సలీం (30) పట్టణంలోని ఇందిరానగర్లో ఉంటున్న ఓ యువతిని ప్రేమిస్తున్నాడని యువతి సంబంధీకులు దాడి చేశారని బాధితుడు ఆరోపించాడు. దాడి ఘటనపై వన్ టౌన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు టమాటా లారీ బోల్తా సంబేపల్లె : చిత్తూరు–కర్నూలు జాతీయ రహదారిపై మంగళవారం ఎర్రగుంట్ల సమీపంలో టమాటాలు తరలిస్తున్న లారీ బోల్తా పడింది. పోలీసుల వివరాల మేరకు.. కలకడ నుంచి హర్యానాకు టమాటా లోడుతో వెళుతున్న లారీ ఎర్రగుంట్ల బస్టాప్ దగ్గరకు రాగానే అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. లారీలో ఉన్న టమాటా బాక్స్లు చెల్లాచెదురుగా పడ్డాయి. లారీ రోడ్డుకు అడ్డంగా పడిపోవడంతో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతి మదనపల్లె టౌన్: మదనపల్లె టమాటా మార్కెట్ యార్డ్ ఆవరణలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతి చెందిన ఘటన మంగళవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. 2 టౌన్ ఏఎస్ఐ కథనం ప్రకారం, సుమారు 60 ఏళ్ల వయసు ఉన్న గుర్తు తెలియని వ్యక్తి వారం రోజులుగా మార్కెట్ యార్డులోని మండీల వద్ద ఉంటున్నట్లు మండి నిర్వాహకులు తెలిపారు. అనారోగ్యం కారణంగానో, లేదా సరిగా ఆహారం తీసుకోక పోవడం వల్లనో చనిపోయి ఉంటాడని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పంచనామా నిర్వహించి, మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం జిల్లా ఆస్పత్రి మార్చురీకి తరలించారు. మృతుడి వివరాలు తెలిసిన వారు వెంటనే 2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో సంప్రదించాలని పోలీసులు కోరారు. దొంగతనం నెపంతో వ్యక్తిపై దాడి మదనపల్లి టౌన్: మదనపల్లె పట్టణంలోని సంత గేటు వద్ద ఎరగ్రడ్డల వ్యాపారం చేస్తున్న ఎస్కేఎం ట్రేడర్స్ యజమాని కరీం బాషా దుకాణంలో చోరీకి పాల్పడ్డాడని ఒక యువకుడిని రాతి స్తంభానికి కట్టేసి కొట్టిన ఘటన కలకలం రేపింది. మంగళవారం రాత్రి మదనపల్లి మండలం, వేంపల్లి గ్రామానికి చెందిన సి. నాగేంద్ర అనే వ్యక్తిపై ఎస్కేఎం ట్రేడర్స్ యజమాని సిబ్బందితో కలసి రాతి స్తంభానికి కొట్టారు. దుకాణంలో రూ. 20 వేల అపహరించాడనే అనుమానంతో దాడి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మదనపల్లి టూటౌన్ పోలీసులు వెంటనే సంఘటన జరిగిన సంత వద్దకు చేరుకుని నాగేంద్ర విడిపించి, పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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పరిశ్రమల స్థాపనకు పూర్తి సహకారం: కలెక్టర్మదనపల్లె : జిల్లా పారిశ్రామికాభివృద్ధికి పూర్తి సహకారం అందిస్తామని కలెక్టర్ నిశాంత్కుమార్ తెలిపారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్లో దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ‘బూయంగ్’ కంపెనీ ప్రతినిధులు, జాయింట్ కలెక్టర్ శివ్నారాయణ్శర్మతో ఆయన సమావేశమయ్యారు. వాల్మీకిపురం మండలం తాటిగుంటపల్లి ఇండస్ట్రియల్ పార్కులో ఏర్పాటు చేయనున్న ఫుట్వేర్ పరిశ్రమపై సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. బూయంగ్ కంపెనీ, ఎస్కేఐ కార్ప్ గ్రూప్తో కలిసి మూడు దశల్లో ఎగుమతుల ఆధారిత ఫుట్వేర్ కాంపోనెంట్స్ (షూ లేసులు, వెబ్బింగ్స్) తయారీ పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఇక్కడ తయారయ్యే ఉత్పత్తులను అంతర్జాతీయ ప్రముఖ బ్రాండ్లకు సరఫరా చేస్తారని వెల్లడించారు. జిల్లాలోని భౌగోళిక అనుకూలత, విద్యుత్, నీటి లభ్యత, రవాణా సౌకర్యాలను ప్రతినిధులకు వివరించారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా, రెవెన్యూ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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రాష్ట్ర స్థాయి పారా ఒలింపిక్స్ స్పోర్ట్స్లో సత్తా● 15 పతకాలు సాధించిన విద్యార్థులు ● జాతీయ స్థాయికి ఐదుగురు విద్యారుల ఎంపిక మదనపల్లె సిటీ: జిల్లా ప్రత్యేక ప్రతిభావంతుల విద్యార్థులు రాష్ట్ర స్థాయి పారా ఒలింపిక్స్ స్పోర్ట్స్ మీట్లో విశేష ప్రతిభ కనబరిచి 15 పతకాలు సాధించారు. వీరిని మంగళవారం సమగ్ర శిక్ష ఏపీసీ డాక్టర్ అనురాధ ప్రత్యేక ప్రతిభావంతుల విద్యార్థులను అభినందించారు. జిల్లా సహిత విద్యా సమన్వయకర్త జనార్దన్ మాట్లాడుతూ ఈనెల 20వతేదీ నుంచి 22 తేదీ వరకు ఏలూరు జిల్లా అగిరిపల్లె హిల్ పార్యడైజ్లో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి పారా ఒలింపిక్స్ స్పోర్ట్స్ పోటీల్లో కలకడ మండలానికి చెందిన ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థి బి.దిలీప్కుమార్ 100 మీటర్ల పరుగు పందెం,షాట్ఫుట్లలో బంగారు పతకం సాధించారన్నారు. పెద్దమండ్యం జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల 9వ తరగతి విద్యార్థి హర్షవర్ధన్ 100 మీటర్ల పరుగుపందెంలో బంగారు,లాంగ్ జంప్ నందు వెండి పతకాలను సాధించినట్లు తెలిపారు. రాయచోటి మాసాపేట జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల 9వ తరగతి విద్యార్థి వెంకటమనోజ్ లాంగ్జంప్లో బంగారు, 100 మీటర్ల పరుగు పందెంలో వెండి, 2000 మీటర్ల పరుగుపందెంలో కాంస్య పథకం సాధించినట్లు తెలిపారు. ఐదుగురు విద్యార్థులు జాతీయ స్థాయి పోటీలకు ఎంపికై నట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ప్రత్యేక ఉపాధ్యాయులు వెంకటనారాయణ, రంగస్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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చెక్ బౌన్స్ కేసులో ఆరు నెలలు జైలుపుంగనూరు: చెల్లని చెక్కు ఇచ్చి మోసం చేసిన వ్యక్తికి ఆరు నెలలు జైలుశిక్ష, రూ.5.50 లక్షల జరిమానా విధిస్తూ పుంగనూరు అడిషినల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కృష్ణవంశి తీర్పునిచ్చారు. పట్టణానికి చెందిన పి.కేశవరెడ్డికి మదనపల్లెకి చెందిన కెనరాబ్యాంకు ఉద్యోగి నాగరాజు 2016లో రూ.5 లక్షలు బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉంది. అయితే నాగరాజు చెక్కును కేశవరెడ్డికి ఇచ్చి డబ్బులు డ్రా చేసుకోమని సూచించాడు. దీనిపై కేశవరెడ్డి పుంగనూరులోని తన ఖాతాలో చెక్కును డబ్బు వసూలుకు దాఖలు చేశాడు. నాగరాజు చెల్లని చెక్కు ఇవ్వడంతో కేశవరెడ్డి మనస్తాపానికి గురై నాగరాజుపై పుంగనూరు కోర్టులో సీసీ నంబరు 455/2016గా కేసు దాఖలు చేశారు. దీనిపై పదేళ్లపాటు కేసు సుధీర్ఘవిచారణ సాగింది. సోమవారం విచారణ ముగియడంతో న్యాయమూర్తి కృష్ణవంశి తీర్పును వెలువరించారు. ఈ తీర్పులో నాగరాజు ఇవ్వాల్సిన చెక్కు డబ్బు రూ.5 లక్షలతో పాటు రూ.5.50 లక్షలు జరిమానా చెల్లించాలని తీర్పునిచ్చారు. అలాగే చెల్లని చెక్కు ఇచ్చి మోసగించినందుకు 6 నెలల జైలుశిక్ష విధించారు. వ్యవసాయ మోటార్ల కేబుల్ వైర్ చోరీ గుర్రంకొండ: మండలంలోని సరిమడుగులో రైతుల వ్యవసాయ మోటార్ల వైర్ చోరీకి గురయ్యాయి. పంచాయతీ పరిధిలోని కృష్ణాపురం, సరిమడుగు గ్రామాల పరిధిలో సోమవారం రాత్రి గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు పదిబోర్ల వద్ద 250 మీటర్ల కేబుల్ను చోరీ చేశారు. మంగళవారం ఉదయాన్నే పొలాల వద్దకు బోరుమోటారు ఆన్చేయడానికి వెళ్లిన రైతులకు కేబుల్ కత్తిరించినట్లు గుర్తించారు. ప్రతి మోటర్కు రూ.4వేలు ఖర్చు చేసి కేబుల్ వైరు కొనాల్సి వస్తుందని, మళ్లీ ఏ రోజు దొంగలు ఎత్తుకెళ్తారో కూడా తెలియదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసులు నిఘా పెట్టి దొంగలను పట్టుకొని రైతులను కాపాడాలని వారు వేడుకుంటున్నారు. విగ్రహాల చోరీ కేసులో వ్యక్తి అరెస్ట్ పుంగనూరు: వివిధ ఆలయాల్లో ఇత్తడి, రాగి, పంచలోహాల విగ్రహాలను చోరీ చేసిన వ్యక్తిని పట్టుకుని, అతడి వద్ద నుంచి విగ్రహాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సీఐ సుబ్బరాయుడు తెలిపారు. మంగళవారం సీఐ కథనం మేరకు వివరాలిలా ఉన్నాయి. పీలేరు మండలం ఎర్రగుంట్లపల్లెకి చెందిన ఎలకపల్లి ప్రభాకర్ (39) అనే వ్యక్తి ఆలయాల్లో రాగి, ఇత్తడి, పంచలోహాల విగ్రహాలు, వస్తువులు చోరీ చేసుకుని బయట ప్రాంతాల్లో విక్రయించేవాడు. ఆటోలో విగ్రహాలను తరలిస్తుండగా పోలీసులు పట్టుకుని, ఆటోను సీజ్ చేశామని సీఐ తెలిపారు. నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించామని తెలిపారు.
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ఆటా మహాసభలకు ఆహ్వానంకడప సెవెన్రోడ్స్ : అమెరికా తెలుగు సంఘం (ఆటా) మహాసభలకు జిల్లాకు చెందిన ప్రముఖ వైమానిక అత్యవసర వైద్య చికిత్స నిపుణులు, ‘రియాక్ట్’ సంస్థ అధినేత డాక్టర్ నీల్ రోహిత్రెడ్డికి ఆత్మీయ ఆహ్వానం అందింది. ఈ నెల 31 నుంచి ఆగస్టు 2వ తేదీ వరకు అమెరికాలో జరగనున్న ఈ సభల్లో పాల్గొనేందుకు ఆయన మంగళవారం బయలుదేరి వెళ్లారు. చెన్నూరుకు చెందిన వైవీయూ తెలుగు ఆచార్యులు తప్పెట రాంప్రసాద్రెడ్డి, ఆచార్య రమాదేవి కుమారుడైన నీల్ రోహిత్రెడ్డి వైద్య రంగంలో విశేష గుర్తింపు పొందారు.
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వసతిగృహాలపై సవతిప్రేమ!హాస్టళ్ల మూసివేతకు రంగం సిద్ధంమదనపల్లె సిటీ : పేద, సామాన్య కుటుంబాల పిల్లల చదువుల కోసం వెలిసిన సంక్షేమ వసతి గృహాలు ఇప్పుడు మూతబాట పట్టాయి. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమై ఒకటిన్నర నెల గడుస్తున్నా కనీస వసతులు కల్పించకపోగా, జిల్లాలో ఏకంగా 14 బీసీ సంక్షేమ వసతి గృహాలను మూసివేసేందుకు హడావుడిగా రంగం సిద్ధం చేశారు. ఇప్పటికే హాస్టళ్లలో చేరిన నిరుపేద విద్యార్థులు ఇప్పుడు తమ భవిష్యత్తు ఏంటో తెలియక కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. విద్యార్థులు లేరనే సాకు.. జిల్లాలో బీసీ సంక్షేమ వసతి గృహాల్లో ఆశించిన సంఖ్యలో విద్యార్థులు లేరనే సాకు చూపిస్తూ అధికారు లు ఏకంగా 14 హాస్టళ్లను శాశ్వతంగా మూసివేసేందుకు వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. నిరుపేద విద్యార్థుల చదువులకు ఆసరాగా నిలవాల్సిన ఈ వసతి గృహాలకు తాళాలు వేయాలని చూడటంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.వాస్తవానికి తంబళ్లపల్లెలోని బీసీ సంక్షేమ బాలుర వసతి గృహాన్ని గత ఏడాది నుంచే మూసి ఉంచారు. అలాగే నిమ్మనపల్లెలోని వసతి గృహాన్ని గతంలోనే మదనపల్లెకు మార్చేశారు. ఈ క్రమంలో మిగిలిన హాస్టళ్లలోని విద్యార్థులను సమీపంలోని ఇతర హాస్టళ్లలో గానీ లేదా రాయచోటిలోని మహాత్మా జ్యోతిరావుపూలే బీసీ వెల్ఫేర్ గురుకుల హాస్టల్లో గానీ చేర్పించాల్సిందిగా అధికారుల నుంచి ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. స్థానికంగా ఉంటూ చదువుకునే పేద పిల్లలను కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రాయచోటి పంపమనడం అధికారుల బాధ్యతారాహిత్యానికి అద్దం పడుతోందని విద్యార్థి సంఘాలు మండిపడుతున్నాయి. సమీప హాస్టల్స్లో చేర్పిస్తాం!అధికారులు సిద్ధం చేసిన నివేదిక ప్రకారం జిల్లాలో తాళాలు పడనున్న 14 బీసీ వసతి గృహాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి తంబళ్లపల్లె (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) ములకలచెరువు (బీసీ బాలికల వసతి గృహం) బీ.కొత్తకోట (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) నిమ్మనపల్లె (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) మేడికుర్తి (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) రైల్వే కోడూరు (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) నందలూరు (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) తాళ్లపాక (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) లక్కిరెడ్డిపల్లె (బీసీ బాలికల వసతి గృహం) వగళ్ల (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) వాల్మీకిపురం (బీసీ బాలికల వసతి గృహం) రామసముద్రం (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) పీటీఎం (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) వీరబల్లి (బీసీ బాలుర వసతి గృహం)
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దొంగల చేతివాటం.. కేబుల్ వైర్లు మాయం● 15 బోరు మోటార్లు వద్ద కేబుల్ తీగలు అపహరణ ● ఆలయాలను సైతం వదలని దుండగులు ● పోలీసులు నిఘా పెంచాలంటున్న అన్నదాతలుపెద్దమండ్యం : పెద్దమండ్యం పంచాయతీలోని బిక్కావాండ్లపల్లె, చెరువుకిందపల్లె గ్రామాలలో శనివారం రాత్రి బోరు మోటార్ల వద్ద కేబుల్ వైర్ల చోరీ జరిగింది. కొన్ని రోజులుగా మండలంలోని ఆలయాలు, వ్యవసాయ బోర్ల వద్ద ఉన్న కేబుల్ వైర్లను టార్గెట్ చేసిన దొంగలు వాటిని అపహరిస్తున్నారు. రెండు గ్రామాల్లో సుమ ఆరు 15 వ్యవసాయ బోర్ల వద్ద కేబుల్ వైర్లు చోరీ కాగా, అక్కడికి సమీపంలోని ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో ఆంప్లిఫైర్, మైకులు, హుండీలు చోరీకి గురయ్యాయి. నెలరోజులుగా వరుస చోరీలు గత నెల రోజులుగా వ్యవసాయ బోర్ల వద్ద కేబుల్ వైర్లు చోరీలు జరుగుతున్నాయి. వ్యవసాయబోరు మోటారు నుంచి స్టార్టర్ వరకు ఉన్న కేబుల్ వైర్ను అందిన కాడికి కట్ చేసుకుని వెళుతున్నారు. దీంతో రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒక్క మీటరు కేబుల్ వైరు రూ. 210 వరకు పలుకుతోంది. కేబుల్ వైర్ రేటు ఎక్కువగా ఉండడంతో దొంగలు వ్యవసాయ బోర్లను టార్గెట్ చేశారు. రైతుల బోర్లే కాకుండా పంచాయతీ బోర్ల వద్ద కేబుల్ వైర్ను కట్ చేస్తున్నారు. ఒక్కో బోరు వద్ద కేబుల్ వైరు, స్టార్టర్ నుంచి పీజు క్యారియర్ల వరకు కనెక్షన్ ఇచ్చిన కాపర్ వైర్ చోరీ జరిగితే రైతుకు రూ.5 వేల వరకు నష్టం కలుగుతోంది. రోడ్డు పక్కనున్న మోటార్లే లక్ష్యం వ్యవసాయ బోర్ల వద్ద కేబుల్ వైర్లు చోరీ చేస్తున్న ముఠా రోడ్డు పక్కనున్న వాటినే వాటిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. మండలంలోని బండమీదపల్లె, వెలిగల్లు, శిద్దవరం, కలిచెర్ల, ఎన్వోపల్లె, పాపేపల్లె, పెద్దమండ్యం గ్రామాలలో నెల రోజులుగా కేబుల్ వైర్ల చోరీలు జరుగుతున్నాయి. పలువురు రైతులకు ఈ గ్రామాలలో రోడ్డుకు ఇరువైపులా వ్యవసాయబోర్లు వేశారు. ఆరుతడి పంటలు, టమోటా, వేరుశెనగ సాగు చేశారు. అయితే దొంగలు మోటార్లు వద్ద కేబుల్ వైరు చోరీ చేస్తుండడంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వర్షాభావంతో పంటలకు నీరు అంతంత మాత్రమే వస్తుంటే దొంగల బెడద ఎక్కువైందని ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఆలయాలను కూడా దొంగలు వదలడం లేదు. హుండీలు, ఆంప్లిఫైర్లు, మైక్లు ఇలా అందిన కాడికి దోచుకుంటున్నారు. పోలీసుల అదుపులో ద్విచక్రవాహనాలు..? వ్యవసాయ బోర్ల వద్ద కేబుల్ వైర్లు, ఆలయంలో ఆంప్లిఫైర్లు, మైకులు, హుండీ ఎత్తుకెళ్లిన దొంగలు ఉపయోగించిన ద్విచక్రవాహనాలు శనివారం అర్ధరాత్రి పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సమాచారం. దొంగలించిన వైర్లు, ఆలయంలోని హుండీ, ఆంప్లిఫైర్లు ద్విచక్రవాహనాలలో తీసుకెళుతుండగా పోలీసులను చూసిన దొంగలు ద్విచక్రవాహనాలు వదిలి పరారైనట్లు తెలిసింది. అర్ధరాత్రి బీట్ నిర్వహిస్తున్న కానిస్టేబుళ్లకు దొంగలు పెద్దమండ్యం–గుర్రంకొండ రహదారిలోని యర్రగుట్టపల్లె వద్ద కనిపించారు. పోలీసులను గుర్తించిన దొంగలు రెండు ద్విచక్రవాహనాలు (స్కూటీలు) అక్కడే వదిలి పారిపోయారు. దొంగలు వినియోగించిన ద్విచక్రవాహనాలలో ఒక్కటి కొత్తది కావడంతో నెంబర్ ప్లేటు ఉంది. మరో వాహనానికి నెంబర్ ప్లేటు లేదు. కేబుల్ వైరు చోరీ చేస్తున్న ముఠాను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవాల్సి ఉంది. ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో చోరీ చేసిన దుండగులు బిక్కావాండ్లపల్లె సమీపంలో వ్యవసాయ బోరు వద్ద కట్ చేసిన కేబుల్ వైరు
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కమనీయం.. రమణీయం.. సౌమ్యనాథుని కల్యాణం!● కిటకిటలాడిన భక్తజనం ● టీటీడీ తరపున ముత్యాల తలంబ్రాల సమర్పణనందలూరు : నందలూరు క్షేత్రంలో వెలసిన శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ సౌమ్యనాథ స్వామి కల్యాణ మహోత్సవం మంగళవారం అంగరంగ వైభవంగా సాగింది. స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా నిర్వహించిన ఈ కమనీయ వేడుకను తిలకించేందుకు వివిధ జిల్లాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలిరావడంతో ఆలయం కిటకిటలాడింది. కల్యాణోత్సవం నిమిత్తం వివిధ రకాల అరుదైన పుష్పాలతో వేదికను శోభాయమానంగా ముస్తాబు చేశారు. అభిజిత్ లగ్నంలో మాంగల్యధారణ ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు సాయికృష్ణ, సునీల్కుమార్, పాంచరాత్ర ఆగమ పండితులు మనోజ్, పవన్, పార్థసారథి, రంగనాథాచార్యుల ఆధ్వర్యంలో ఉదయం స్వామి, అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఉత్సవమూర్తులను పెళ్లి కుమారుడు, పెళ్లి కుమార్తెలుగా సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి, మంగళవాయిద్యాల మధ్య కల్యాణ వేదికపైకి వేంచేపు చేశారు. వేద పండితులు సంతోష్ కృష్ణశర్మ, లావణ్య రామశర్మల మంత్రోచ్ఛారణలు, భక్తుల గోవింద నామస్మరణల మధ్య ఉదయం ’అభిజిత్ లగ్నం’లో స్వామివారు అమ్మవార్ల మెడలో మాంగల్యధారణ చేశారు. టీటీడీ తలంబ్రాలు.. పారిశ్రామికవేత్త అన్నదానం ఈ దివ్య కల్యాణ వేడుకకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరఫున ఆలయ ఏఈఓ రవి విచ్చేసి, సంప్రదాయబద్ధంగా ముత్యాల తలంబ్రాలను అర్చకులకు అందజేశారు. అనంతరం ముత్యాల తలంబ్రాల క్రతువు కన్నులపండువగా సాగింది. కల్యాణానికి విచ్చేసిన వేలాది మంది భక్తులకు ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త సోమరాజు చంద్రశేఖర్ ఆధ్వర్యంలో భారీగా అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. పల్లకీ ఊరేగింపు.. గజవాహన సేవ కల్యాణ మహోత్సవం ముగిసిన తర్వాత శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత సౌమ్యనాథ స్వామిని ఆలయం ప్రదక్షిణగా పల్లకీలో వైభవంగా ఊరేగించారు. ఆ తర్వాత మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు దివ్య దర్శనమిచ్చారు. రాత్రి స్వామివారు విశేషమైన గజవాహనంపై మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులను అనుగ్రహించారు. భక్తులు స్వామివారికి కాయకర్పూరాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. వెల్లివిరిసిన మతసామరస్యం.. కల్యాణోత్సవానికి విచ్చేసిన భక్తులకు ఎస్.టి.ఖాన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ప్రతినిధి కలీముల్లాఖాన్ ఆధ్వర్యంలో మతసామరస్యం చాటుతూ శీతల పానీయాలు, తాగునీటి బాటిళ్లను పంపిణీ చేశారు. అలాగే ఆర్టీసీ రీజనల్ మేనేజర్ రాఘవేంద్ర, నందలూరు మేనేజర్ కల్యాణిల ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు మజ్జిగ ప్యాకెట్లు, వాటర్ బాటిళ్లు అందజేశారు.
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గంజాయి స్మగ్లర్పై పిట్ ఎన్డీపీఎస్ అస్త్రంమదనపల్లె టౌన్: గుర్రంకొండ కేంద్రంగా గంజాయి దందా సాగిస్తున్న ఓ కరుడుగట్టిన స్మగ్లర్ ఆటను పోలీసులు కట్టించారు. యువతే లక్ష్యంగా గంజాయి విక్రయిస్తున్న కలకడ ముబారక్ బాషా కుమారుడు కలకడ ఆదిల్ (22)పై ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇల్లిసిట్ ట్రాఫిక్ ఇన్ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్ స్టాన్సెస్– 1988 చట్టం (పిట్ ఎన్డీపీఎస్)ను ప్రయోగించారు. అలాగే గుర్రంకొండ పోలీస్ స్టేషన్లో సస్పెక్ట్ షీట్ ఓపెన్ చేశారు. మంగళవారం మదనపల్లె జిల్లా పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి, అడిషనల్ ఎస్పీ వేంకటాద్రితో కలసి అరెస్ట్ వివరాలను మీడియాకు వెల్లడించారు. కళాశాలల విద్యార్థులే లక్ష్యంగా గుర్రంకొండకు చెందిన కలకడ ముబారక్బాషా కుమారుడు కలకడ ఆదిల్ రహస్యంగా గంజాయి అమ్ముతున్నట్లు గుర్రంకొండ పోలీసుల విచారణలో తేలిందని ఎస్పీ వివరించారు. గతంలో నమోదైన కేసులివే.. ఆదిల్పై ఇప్పటివరకు 5 గంజాయి కేసులు నమోదయ్యాయని, గతంలో అతని నుంచి 28 కిలోల గంజాయిని పట్టుకున్నామని ఎస్పీ వివరించారు. ఇవే కాకుండా దొంగతనాలు, దాడులు, మహిళల పట్ల అసభ్య ప్రవర్తనకు సంబంధించి మరో 5 క్రిమినల్ కేసులు ఇతనిపై ఉన్నాయన్నారు. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల మేరకు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి కడప సెంట్రల్ జైలుకు తరలిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. నిందితుడిపై తరచూ కేసులు నమోదై అరెస్ట్ అవుతున్నా బెయిల్పై బయటకు వస్తున్నాడు. అయినా అతని తీరు మారకపోవడం, చట్టం అంటే ఏమాత్రం భయం లేకుండా వ్యవహరిస్తుండ డంతో అతని కార్యకలాపాలపై ఎస్పీ ప్రత్యేక నిఘా పెట్టారు. ఇతడు సరఫరా చేస్తున్న గంజాయి వల్ల యువత ఆరోగ్యం దెబ్బతింటోందని, సమాజానికి ముప్పుగా మారాడని పోలీసుల నివేదిక మేరకు అతడిని పక్కా ‘డ్రగ్ అఫెం డర్’గా పరిగణిస్తూ ఎస్పీ ప్రభుత్వానికి ప్రతి పాదనలు పంపారు. సాధారణ చట్టాలతో ఇతని నేరాలను తక్షణమే నిలువరించడం కష్టమని భావించిన ప్రభుత్వం పీడీ యాక్ట్కు సమాన మైన ‘పిట్ ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్–1988’లోని సెక్షన్ 3(1)ని ప్రయోగించింది. జిల్లాలో మాదక ద్రవ్యాలు, కూల్ లిప్స్ అమ్మినా, రవాణా చేసినా వదిలి పెట్టబోమని ఎస్పీ హెచ్చరించారు. రాయచోటి డీఎస్పీ ఎంఆర్ కష్ణమోహన్, వాయల్పాడు సీఐ రాఘవరెడ్డి, గుర్రంకొండ ఎస్ఐ, రవీంద్ర బాబు పాల్గొన్నారు. ఏటీఎం చోరీ నిందితులను పట్టుకుంటాం రాష్ట్రంలో సంచలనం రేకెత్తించిన మదనపల్లె ఏటీఎం చోరీ కేసులో నిందితులను త్వరలో పట్టుకుంటామని ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి తెలిపారు. మంగళవారం మదనపల్లి జిల్లా ఎస్పీ పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఈ కేసులో నిందితులు హర్యానాకు చెందిన వ్యక్తులే అయి ఉంటారని అనుమానిస్తున్నామని తెలిపారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. నిందితులు ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లోనూ ఏటీఎంల చోరీలకు పాల్పడినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిందన్నారు. ఏటీఎం చోరీ కేసులో ఐదుగురు నిందితులు ఉన్నారని స్పష్టం చేశారు. నిందితుల కోసం ప్రత్యేక బృందాలు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నాయని తెలిపారు. నకిలీ పాస్ పుస్తకాల గుట్టురట్టు నకిలీ పట్టాదారు పాసుపుస్తకాల తయారి గుట్టును పోలీసులు రట్టు చేశారు. మదనపల్లెలో కొందరు డాక్యుమెంట్ రైటర్లు, తహసీల్దార్ కార్యాలయ సిబ్బంది ఫేక్ సీళ్లతో ఎమ్మార్వో సంతకం ఫోర్జరి చేసి, నకిలీ పాస్ పుస్తకాలు తయారు చేస్తున్నట్లు గుర్తించామని ఎస్పీ ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి తెలిపారు. మంగళవారం ఎస్పీ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ మదనపల్లెలో విలువైన భూములను నకిలీ పాస్ పుస్తకాలు సృష్టించి చేస్తున్న మోసాలపై సోమవారం పీజీఆర్ఎస్కు ఫిర్యాదు అందినట్లు తెలిపారు. కొందరు బ్రోకర్లు, మధ్యవర్తులు చేస్తున్న మోసాలపై వస్తున్న ఫిర్యాదులను పరిశీలిస్తున్నామని తెలిపారు. మోసాలకు పాల్పడుతున్న వారిని గుర్తించి చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. రిజిస్ట్రేషన్ల పేరుతో ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నట్లు తేలితే రెవెన్యూ అధికారులపైన కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఇప్పటికే కొందరిపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. గంజాయి స్మగ్లర్ కలకడ ఆదిల్ అరెస్ట్ కడప సెంట్రల్ జైలుకు తరలింపు నిందితుడిపై గుర్రంకొండ పీఎస్లో సస్పెక్ట్ షీట్ ఓపెన్: ఎస్పీ
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నారమాకుల తండాలో ఇరువర్గాల ఘర్షణమదనపల్లె టౌన్: మదనపల్లి మండలంలోని నారమాకుల తండాలో ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. ఈ ఘటనలో గాయపడ్డ ఇరువర్గాలు మంగళవారం స్థానిక జిల్లా ఆస్పత్రిలో చేరి చికిత్స పొందుతున్నారు. తాలూకా సీఐ కళా వెంకటరమణ కథనం ప్రకారం నారమాకుల తండాకు చెందిన అప్పానాయక్, తావరే నాయక్ల మధ్య ఆర్థిక వ్యవహారాల విషయంలో వివాదం తలెత్తింది. మాట మాట పెరిగి ఇరువురు కర్రలతో పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు. ఘర్షణలో ఇరువర్గాలకు చెందిన వారు గాయపడ్డారు. కుటుంబీకులు వెంటనే వారిని స్థానిక జిల్లా ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స చేయిస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు.
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అక్రమంగా తరలిస్తున్న రేషన్ బియ్యం స్వాధీనంగుర్రంకొండ : అక్రమంగా తరలిస్తున్న 750 కేజీల రేషన్ బియ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని ఆటోను సీజ్ చేసిన సంఘటన గుర్రంకొండలో సోమవారం చోటు చేసుకుంది. గుర్రంకొండ పరిసరాల్లో ఎస్ఐ రవీంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో నాకాబందీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పెద్దమండ్యం నుంచి కలకడకు రేషన్ బియ్యంతో వెళుతున్న ఆటోను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకొన్నారు. వెంటనే ఆటోను పోలీస్స్టేషన్ వద్దకు తీసుకెళ్లి 750 కేజీల బియ్యాన్ని సీజ్ చేసినట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు. రేషన్ బియ్యం అక్రమ రవాణాకు పాల్పడుతున్న కలకడకు చెందిన అక్బర్బాషాపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ట్రాక్టర్ను ఢీకొన్న బస్సు – మహిళ మృతి సదుం : బస్సు ఢీకొని మహిళ మృతి చెందిన సంఘటన ఆదివారం చోటు చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. పీలేరు–కలికిరి రహదారిపై అంకాళమ్మ ఆలయ సమీపంలోని ఫ్లైఓవర్ వద్ద ఆదివారం రాత్రి ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు ట్రాక్టరును వెనుక నుంచి ఢీకొంది. ప్రమాదంలో తన కుమారుడు మదన్మోహన్రెడ్డితో కలిసి ట్రాక్టర్లో వెళుతున్న పులిచర్ల మండలం చెరుకువారిపల్లెకి చెందిన యశోదమ్మ (65) గాయపడ్డారు ఆమెను పీలేరులోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడి నుంచి మెరుగైన వైద్యం కోసం తిరుపతికి తరలిస్తుండగా మార్గంమధ్యలో మృతి చెందారు. పోలీసులు బస్సును స్వాధీనం చేసుకుని, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆస్తి వివాదంపై ఎస్పీకి ఫిర్యాదు మదనపలె టౌన్: తమ ఇంటిపైకి 20 మందితో కలిసి వచ్చి భౌతిక దాడులకు పాల్పడ్డారు. అంతటితో ఆగకుండా జేసీబీతో ఇల్లు కూల్చివేసి బంగారం, నగదు దోచుకెళ్లారని, సోమవారం చిన్నతిప్పసముద్రం గ్రామానికి చెందిన చాంద్ బాషా ఎస్పీ ధీరజ్కు ఫిర్యాదు చేశారు. మండలంలోని చిన్నతిప్పసముద్రంలో తాత ముస్తాన్ సాహెబ్ నుంచి వారసత్వంగా ఇచ్చిన ఆస్తిపై జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టులో కేసు పెండింగ్లో ఉందన్నారు. 2024 డిసెంబర్ 13న షేక్ వజీర్ బాషా మరికొందరితో కలిసి ఆయుధాలతో ఇంట్లోకి ప్రవేశించి తమ కుటుంబ సభ్యులపై దాడికి దిగారని ఆరోపించారు. వెంటనే 100కు కాల్ చేయగా, పోలీసులు వారందరినీ స్టేషన్న్కు పిలిచారన్నారు. తాము పోలీస్ స్టేషనన్లో ఉండగానే, ప్రత్యర్థులు జేసీబీతో వచ్చి ఇంటిని కూల్చివేసి, బంగారం, నగదు తీసుకెళ్లారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అప్పటి నుంచి తమకు న్యాయం చేయమని పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరుగుతున్నా న్యాయం జరగలేదన్నారు. తమపై దాడి చేసి, ఇల్లు కూల్చివేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుని న్యాయం చేయాలని ఆయన ఎస్పీని కోరారు. భూ ఆక్రమణలు అడ్డుకోవాలని వినతి మదనపల్లె టౌన్ : కబ్జాదారుల నుంచి తమ భూమిని ఇప్పించాలని ఓ శ్రీ విద్య అనే యువతి సోమవారం ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లికి పీజీఆర్ఎస్లో ఫిర్యాదు చేశారు. మదనపల్లె పట్టణం అమ్మినేని వీధికి చెందిన విశ్వనాథ్ 2004లో పొన్నెటిపాలెంలో జంగాల వెంకటస్వామి పేరున ఉన్న 11 సెంట్ల భూమిని కొనుగోలు చేసి రిజిస్టర్ చేయించుకున్నట్లు బాధితురాలు తెలిపారు. తండ్రి విశ్వనాథ్, తమకు భూమి అమ్మిన వ్యక్తి చనిపోయిన అవకాశాన్ని వాడుకుని చంద్రిశేఖర్ అనే వ్యక్తి నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి భూమిని కబ్జా చేసి ఇతరులకు విక్రయించారని ఆరోపించారు. తమ భూమిని కాపాడుకోవడానికి వెళితే తమనే భూమిని వదిలేసి వెళ్లాలని రఘుపతి నాయుడు మరికొందరు బెదిరిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంలో తమకు న్యాయం చేసి, కబ్జాదారుల నుంచి తమ భూమిని కాపాడాలని ఎస్పీని కోరారు. ఫిర్యాదు స్వీకరించిన ఎస్పీ, సంబంధిత అధికారులతో విచారణ జరిపి తగు చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.
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హార్టికల్చర్ హబ్కు భూముల పరిశీలనఈవీఎం గోడౌన్ల వద్ద పటిష్ట భద్రత ఉండాలి ● 90 శాతం పనులు పూర్తయినా కాలయాపన ● 1.6 కి.మీ. పైప్లైన్ వేయని సర్కార్ ● ఎండిపోయిన మున్సిపల్ బోర్లు సాక్షి, మదనపల్లె: నిత్యం కరువు రక్కసి కోరల్లో చిక్కుకుని, అడుగంటిన భూగర్భ జలాలతో తల్లడిల్లే మదనపల్లె పట్టణ తాగునీటి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపిన దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విజన్కు ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం చంద్రగ్రహణంలా చుట్టుకుంది. నాటి ప్రతిపక్ష నేతగా మదనపల్లె ప్రజల నీటి కష్టాలను కళ్లారా చూసిన వైఎస్సార్.. 2004లో ముఖ్యమంత్రి కాగానే ఈ ప్రాంత దాహార్తిని తీర్చడానికి అపర భగీరథుడిలా ప్రణాళికలు రచించారు. హంద్రీ–నీవా సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్టు ద్వారా మదనపల్లె పట్టణానికి కృష్ణా జలాలను తరలించే బృహత్తర కార్యాన్ని భుజానికెత్తుకున్నారు. 2005– 2009 మధ్యకాలంలోనే 59వ ప్యాకేజీ పరిధిలో చిప్పిలి (0.08 టీఎంసీ), గుంటివారిపల్లి(0.131 టీఎంసీ) సమ్మర్ స్టోరేజ్ (ఎస్ఎస్) ట్యాంకులు, నీటి శుద్ధి ప్లాంటు (ఫిల్టర్ బెడ్స్) నిర్మాణ పనులు దాదాపు 90 శాతం పూర్తి చేసి పరుగులెత్తించారు. కానీ, వైఎస్సార్ మరణానంతరం వచ్చిన చంద్రబాబు హయామంతా ఈ ప్రాజెక్టుపై నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శించడంతో మదనపల్లె ప్రజలకు నీటి కష్టాలు శాపంగా మారాయి. కుప్పంపై ఉన్న ప్రేమ.. మదనపల్లైపె లేదు! గత ఏడాది ఆగస్టు నుంచి ఈ ఏడాది మార్చి వరకు కృష్ణా జలాలను హంద్రీనీవా పుంగనూరు ఉప కాలువలోకి పారించారు. చెర్లోపల్లి రిజర్వాయర్ నుంచి దాదాపు ఆరు టీఎంసీల నీటిని అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల మీదుగా సాగే పుంగనూరు ఉపకాలువ ద్వారా చంద్రబాబు తన సొంత నియోజకవర్గమైన కుప్పానికి తరలించుకుపోయారు. కుప్పంలోని చెరువులు, కాలువలను నింపుకునేందుకు చూపిన శ్రద్ధ, ఆ కాలువ పక్కనే ఉన్న మదనపల్లె సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంకులను నింపడంపై చంద్రబాబుకు కలగలేదు. మదనపల్లె పట్టణ ప్రజలకు తాగునీటిని అందించాలన్న కనికరం కూడా చూపకుండా ట్యాంకులను నిలువునా ఎండబెట్టారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో చిప్పిలి సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంకును కృష్ణా జలాలతో నిండుగా నింపగా.. ప్రస్తుత కూట మి ప్రభుత్వం తాము కూడా నీళ్లిచ్చామని కేవలం బోర్డులు చెప్పుకోవడానికి కొద్దిపాటి నీటిని మళ్లించి చేతులు దులుపుకుంది. ఆ నీరు కనీసం దేనికీ వినియోగించుకోలేని పరిస్థితి నెలకొంది. 1.6 కిలోమీటర్ల పైప్లైన్ వేయలేక ..చిప్పిలి సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ నిండుగా ఉంటే చుట్టుపక్కల భూగర్భ జలాలు అద్భుతంగా వృద్ధి చెందుతాయి. అయితే, చిప్పిలి ట్యాంక్ నుంచి సమీపంలోని గుట్టపైకి నిర్మించాల్సిన కేవలం 1.6 కిలోమీటర్ల పైప్లైన్, ఇన్టెక్ బావి నిర్మాణ పనులను పూర్తి చేయడంలో చంద్రబాబు సర్కార్ పూర్తిగా విఫలమైంది. ప్రస్తుతం పనులు చేపట్టే అన్ని అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పటిదాకా ‘ప్రతిపాదనలు, డిజైన్లు’ చేస్తున్నారన్న సాకుతో కాలం గడిపేస్తున్నారు తప్ప పనులు ముందుకు కదలడం లేదు. ఫలితంగా కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనంతో వైఎస్సార్ నిర్మించిన ఆస్తులు వృధాగా పడి ఉన్నాయి. ఈ పనులు పూర్తి చేసి ఉంటే ప్రస్తుతం పట్టణ ప్రజలకు తాగునీటి సమస్య అనే మాటే వినబడేది కాదు. ఇప్పుడు దాహం కేకలు: సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంకులను సక్రమంగా వినియోగంలోకి తీసుకువచ్చి ఉంటే మదనపల్లె పట్టణంలో నీటి సమస్య అనే మాటే వినిపించేది కాదు. పాలకులు చేసిన పాపానికి ఇప్పుడు పట్టణంలో భూగర్భ జలాలు పాతాళానికి పడిపోయాయి. అధికారుల లెక్కల ప్రకారమే పట్టణంలో ఏకంగా 59 మున్సిపల్ బోర్లు పూర్తిగా ఎండిపోయాయి. బోర్లు ఎండిపోవడంతో ప్రజల దాహం కేకలను ఆసరాగా చేసుకుని కూటమి నేతలు ‘ప్రైవేట్ ట్యాంకర్ల దందా’కు తెరలేపారు. ప్రైవేట్ వ్యక్తుల నుంచి ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని కొనుగోలు చేసి మున్సిపల్ సంపులకు తరలిస్తున్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో తాగునీటి సమస్య తలెత్తకుండా ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరించడం వల్ల అసలు ట్యాంకర్లతో నీటి సరఫరా చేయాల్సిన అవసరమే రాలేదు. కానీ ఇప్పుడు ట్యాంకర్ల కొనుగోళ్ల వల్ల మున్సిపల్ ఖజానాకు భారీగా గండి పడుతోంది. పట్టణ అభివృద్ధి కోసం, రోడ్లు, డ్రైనేజీల కోసం ఖర్చు చేయాల్సిన ప్రజల పన్నుల డబ్బులను కాస్తా.. ఇప్పుడు ట్యాంకర్ల బిల్లుల రూపంలో ప్రైవేట్ వ్యక్తుల జేబుల్లోకి మళ్లిస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా అధికారులు, పాలకులు స్పందించి కాలయాపన ఆపి, చిప్పిలి మిగులు పనులను పూర్తి చేసి కృష్ణా జలాలతో మదనపల్లె దాహం తీర్చాలని పట్టణ ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పెద్దతిప్పసముద్రం: మండలంలోని పట్టెంవాండ్లపల్లి సమీపంలోని ఒకటో నంబర్ సర్వేలోని వ్యాసరాజ మఠం భూములను సోమవారం కలెక్టర్ నిశాంత్కుమార్ పరిశీలించారు. సదరు సర్వే నంబర్లో 727 ఎకరాల భూములు ఉండగా రైతులకు కేటాయించిన భూములు పోగా 500 ఎకరాల మిగులు భూములు ఉన్నాయి. కాగా వ్యాసరాజ మఠం భూములకు సంబంధించి క్రయ, విక్రయాలు జరిగినా తమకు వన్బీ, అడంగల్ రాలేదని పలువురు రైతులు కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఆయన వెంట సబ్ కలెక్టర్ చల్లా కళ్యాణి, తహశీల్దార్ శ్రీరాములు నాయక్, ఎంపీడీవో చంద్రశేఖర్రెడ్డి, మండల సర్వేయర్ శ్రీవాణి, ఆర్ఐ హుస్సేన్, వీఆర్వో శేఖర్ తదితరులు ఉన్నారు. రాయచోటి : ఈవీఎం గోడౌన్ల వద్ద పటిష్టమైన భద్రత ఉండాలని కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. ఎన్నికల కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు నెలవారీ తనిఖీలలో భాగంగా సోమవారం రాయచోటి మార్కెట్ యార్డులో ఉన్న ఈవీఎం గోదామును రాజకీయ పార్టీ ప్రతినిధులతో కలిసి కలెక్టర్ తనిఖీ చేశారు. వివిధ అంశాలలో రాజకీయ పార్టీ ప్రతినిధులు అడిగిన సందేహాలకు కలెక్టర్ సమాధానం ఇచ్చారు. వైఎస్సార్ తెచ్చిన భాగీరథిబాబుతో అధోగతివృధాగా నీటి శుద్ధి ప్లాంటు చిప్పిలి సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంకు సమీపంలో ముట్టపై నీటి శుద్ధి ప్లాంటును నిర్మించారు. 15 ఏళ్లుగా ఈ ప్లాంట్ వృథాగా ఉంది. యంత్రాలు, పరికరాల నిర్వహణ లేకపోవడంతో తిరిగి మరమ్మతులు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇక్కడికి నీటిని తరలించేందుకు చిప్పిలి సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ వద్ద ఇంటెక్ నుంచి 1.6 కిలోమీటర్ల పైప్ లైన్ నిర్మాణ పనులు జరగాల్సి ఉంది. ఈ పనులు చేపట్టేందుకు టెండర్లు పూర్తి చేసినప్పటికీ డిజైన్లు అప్రూవల్ కాలేదని తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టకపోవడం వల్ల ఈ దుస్థితి ఏర్పడింది.
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ఆటోను ఢీకొన్న బస్సు– ఒకరి మృతి, ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు పీలేరురూరల్ : బస్సు, ఆటో ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న ఘటనలో ఓ యువకుడు మృతి చెందగా మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడిన సంఘటన పీలేరు – చిత్తూరు మార్గం షఫీ ప్యారడైజ్ సమీపంలో చోటు చేసుకుంది. మండలంలోని కాకులారంపల్లె పంచాయతీ ఆర్బీఐ కాలనీకి చెందిన సింహాద్రి (18), శరత్నాయక్ (18), సాయి (27) గాండ్లపల్లె సమీపంలోని ఓ వాటర్ప్లాంట్లో పని చేసేవారు. సోమవారం ఉదయం ముగ్గురు ఆటోలో పీలేరుకు బయలుదేరారు. హైదరాబాద్ నుంచి కాణిపాకం వెళుతున్న ట్రావెల్ బస్సు ఎదురుగా వచ్చి ఆటోను ఢీకొంది. ప్రమాదంలో సింహాద్రి అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. తీవ్రంగా గాయపడిన శరత్నాయక్, ఆటో డ్రైవర్ సాయిని చికిత్స నిమిత్తం 108లో పీలేరు ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. శరత్నాయక్ పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం తిరుపతికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న ఆర్బీఐ కాలనీ వాసులు, బంధువులు పెద్దఎత్తున ఆసుపత్రి వద్దకు చేరుకుని విలపించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ లోకేష్ తెలిపారు. మనస్తాపంతో యువకుడి బలవన్మరణం రామసముద్రం : రామసముద్రం మండలం బీసీ కాలనీలోని శ్రీ దుర్గలమ్మ ఆలయం వెనుక ఉన్న దయ్యాలమడుగు వద్ద చెట్టుకు ఉరేసుకుని ఓ యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన సోమవారం చోటుచేసుకుంది. కుటుంబ సభ్యుల వివరాల మేరకు.. రామసముద్రంలోని వాల్మీకి వీధికి చెందిన సీవీ రెడ్డిశేఖర్ (33) కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. సోమవారం ఉదయం ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన ఆయన తిరిగి రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు పరిసర ప్రాంతాల్లో గాలించారు. ఈ క్రమంలో బీసీ కాలనీలోని శ్రీ దుర్గలమ్మ ఆలయం సమీపంలో చెట్టుకు ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు గుర్తించారు. రెడ్డిశేఖర్ మృతితో కుటుంబీకులు విలపించారు. ప్రమాదానికి గురైన ఆటో మృతి చెందిన సింహాద్రి
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పీజీఆర్ఎస్పై పెదవి విరుపు● ప్రతి సోమవారం అదే గోడు.. పరిష్కారం కాక వేదన ● భూ సమస్యల పరిష్కారంలో అలసత్వం ● సుదీర్ఘ కాలంగా కొత్త ఫించన్లు పెండింగ్ ● ప్రజల్లో సడులుతున్న నమ్మకం మదనపల్లి (కురబలకోట) : మదనపల్లి కలెక్టరేట్ పీజీఆర్ఎస్ సోమవారం వివిధ సమస్యలతో వచ్చిన అర్జీదారులతో కిక్కిరిసింది. అదేతీరు..అదే వరుస అన్నట్లుగా ప్రహసనంగా సాగింది. భూ సమస్యల పరిష్కారంలో తీవ్ర అలక్ష్యం ప్రదర్శించడం, కొత్త ఫించన్లు రాకపోవడం, వివిధ సమస్యలు సకాలంలో పరిష్కారం కాకపోవడంతో వచ్చిన అర్జీలే మళ్లీ ఇవ్వాల్సి రావడంతో అర్జీదారులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో పీజీఆర్ఎస్ అంటే క్రమంగా ప్రజల్లో నమ్మకం సడలుతోందా అనే సందేహం కలుగుతోంది. జిల్లా నలుమూలల నుంచి వ్యయ ప్రయాసలకు ఓర్చి అర్జీదారులు తమ సమస్యలపై ఏకరువు పెడుతున్నా ఆశించిన స్థాయిలో సమస్యలు పరిష్కారం కావడం లేదనే నిస్సహాయతను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎక్కువగా రెవెన్యూ, భూ వివాదాలు, ఫించన్లు, ఇతర సామాజిక సమస్యలపై అర్జీలు నమోదయ్యాయి. ఒక్కొక్కరు ఐదారు సార్లు అర్జీ ఇచ్చినా పరిష్కారం కాలేదని వాపోతున్నారు. అయినా ఏదో ఒక రోజు సమస్య తీరుతుందన్న చిన్న ఆశతో మళ్లీ మళ్లీ అర్జీలు ఇస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్, జాయింట్ కలెక్టర్ శివ్ నారాయణ శర్మ, సబ్ కలెక్టర్ చల్లా కళ్యాణి ఇతర ఉన్నతరాధికారులు ప్రజల నుంచి వివిధ సమస్యలపై 310 అర్జీలను స్వీకరించారు. క్షేత్ర స్థాయిలో విచారణ జరిపి నిర్ణీత గడువులోగా పరిష్కరించాలని అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు. 20 ఏళ్లుగా సేవలు అందిస్తున్నా కనికరం లేదు 20 ఏళ్లుగా కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులుగా ఉద్యోగ భద్రత కల్పించడం లేదు. వివిధ కేటగిరిలలో ఆరోగ్యశాఖలో సేవలు అందిస్తున్న తమను రెగ్యులర్ చేయాలని నూరు శాతం గ్రాస్ వేతనం చెల్లించేలా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని పీజీఆర్ఎస్లో వారు అర్జీ ఇచ్చారు. న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని కోరారు అంకాలమ్మ చెరువును కాపాడాలి హైవేకి ఆనుకుని ఉన్న కలకడ గ్రామ అంకాలమ్మ చెరువును కబ్జా చేస్తున్నారని వారి నుంచి సంరక్షించాలని ఆయకట్టుదారులు పీజీఆర్ఎస్లో నిరసన తెలిపారు. ఇదివరలో అర్జీ ఇవ్వగా సదరు స్థలంలో రెవెన్యూ అధికారులు హెచ్చరిక బోర్డు ఏర్పాటు చేసినా మళ్లీ కబ్బాదారు పది రోజులుగా చెరువులోకి ప్రవేశించి మట్టి తోలి చదును చేస్తున్నారన్నారు. దీనిని అడ్డుకోవాలని కోరారు. వెంటనే చెరువు దురాక్రమణను అడ్డుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు. దివ్యాంగుడి భూమి ఆక్రమణ కలకడ మండలం ముడివారిపల్లిలో 40 ఏళ్లుగా సాగుచేసుకుంటూ వారసత్వంగా సోదరులతో పాటు దివ్వాంగుడుకి వచ్చిన ఎకరా 91 సెంట్లు డికేటీ భూమిని అదే ఊరికి చెందిన ఒకరు ఇటీవల ఆక్రమించుకుని కంచె వేశారని భూమిలోకి రానియ్యకుండా దౌర్జన్యం చేస్తున్నారని పీజీఆర్ఎస్లో ఫిర్యాదు చేశారు. రెవెన్యూ అధికారులు కూడా ఈ భూమి తమదేనని చెప్పినా దురాక్రమణదారు భూమిని వదలడం లేదని తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. విచారించి వెంటనే తగు చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ రెవెన్యూ అధికారులను ఆదేశించారు.
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శేషవాహనంపై శ్రీ సిద్దేశ్వరుడురాజంపేట: తాళ్లపాక బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా సోమ వారం శేషవాహనంపై శ్రీ సిద్దేశ్వరస్వామి పురవీధుల్లో ఊరేగారు. అలాగే ఉదయం శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామివార్లకు పల్లకీ సేవ నిర్వహించారు. రాత్రికి శ్రీ చెన్నకేశవస్వామి సింహవాహనంపై గ్రామపురవీధుల్లో ఊరేగారు. సూర్య, చంద్రప్రభ వాహనంపై శ్రీ సౌమ్యనాథ స్వామి నందలూరు : శ్రీ సౌమ్యనాథ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా 7వ రోజు సోమవారం ఉదయం కూర్మాలంకారంలో సూర్యప్రభ వాహనంపై మాడవీధుల్లో తిరుగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. రాత్రి కృష్ణుడి అలంకారంలో చంద్రప్రభ వాహనంపై శ్రీ సౌమ్యనాధ స్వామి మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. నేడు సౌమ్యనాథ స్వామి కళ్యాణం సౌమ్యనాథాలయంలో మంగళవారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి 12 గంటలోపు శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ సౌమ్యనాథుడు (చొక్కనాథుడు) కల్యాణోత్సవం వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. ఈ వేడుకను తిలకించేందుకు జిల్లా నలుమూలల నుంచి వేలాది సంఖ్యలో భక్తులు తరలిరానున్నారు. ఈ మేరకు టీటీడీ దేవస్థానం అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. తూర్పుగాలిగోపురం ద్వారా మాత్రమే భక్తులు ఆలయంలోకి ప్రవేశించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
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దివ్యాంగుల భూమి ఆక్రమణపుంగనూరు మండలం చెదళ్లకు చెందిన విష్ణువర్ధన్, మునిలక్ష్మి దివ్వాంగులు. ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న వారికి వారసత్వంగా రావాల్సిన నాలుగు ఎకరాల భూమిని కూడా అతడి సోదరుడు ఆక్రమించేశాడని, తమపై దౌర్జన్యానికి రావడంతో పాటు భూమిలోకి వస్తే చంపేస్తానని బెదిరిస్తున్నాడని పీజీఆర్ఎస్లో జిల్లా కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. వారి నుంచి రక్షణ కల్పించడంతో పాటు తన వాటా భూమి వచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని పీజీఆర్ఎస్లో కోరారు. వీరికి రక్షణ కల్పించడంతో పాటు భూ సమస్య పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు.
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ఎంపీ కృషితో చిన్నారుల వైద్యానికి ఆర్థికసాయంసాక్షి, మదనపల్లె: పేదలకు వైద్య సహకారం అందించడంలో, కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఆర్థిక సహాయం మంజూరు చేయించడంలో మానవత్వంతో వ్యవహరించే రాజంపేట ఎంపీ పెద్దిరెడ్డి వెంకట మిథున్రెడ్డి ఇద్దరు చిన్నారుల వైద్యం కోసం ఒక్కొక్కరికి రూ.3 లక్షల చొప్పున 6 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయించారు. తంబళ్లపల్లె మండలం గోపిదిన్నెకు చెందిన వెంకటేశ్వర కుమారుడు శ్రీదర్శన్ తలసేమియా వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు. అలాగే పుంగనూరు పట్టణంలోని రహమత్నగర్కు చెందిన ఎస్.బావాజాన్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నారు. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న వీరి కుటుంబ పరిస్థితులను స్థానిక నేతల ద్వారా తెలుసుకున్న ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి ప్రధానమంత్రి జాతీయ సహాయ నిధి ద్వారా నిధుల మంజూరు కోసం ప్రధానమంత్రి కార్యాలయానికి నివేదించారు. అక్కడినుంచి వైద్యానికి అయ్యే ఖర్చు ఒక్కొక్కరికి రూ.3 లక్షలు మంజూరు చేయిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేయించారు. ఆస్పత్రి వైద్య ఖర్చుల కోసం ఇబ్బంది పడుతున్న పేద కుటుంబానికి ఈ నిధుల మంజూరు ఊరట కలిగించింది. తమకు ఆర్థిక సహాయం మంజూరు చేయించిన మిథున్ రెడ్డికి చిన్నారుల కుటుంబసభ్యులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కరాటే పోటీలకు ఎంపిక పుంగనూరు: జపాన్ దేశంలో సెఫ్టెంబర్లో జరిగే అంతర్జాతీయ కరాటే పోటీలకు పుంగనూరు నుంచి క్రీడాకారులు ఎంపికయ్యారని కరాటే మాస్టర్ మహేష్ తెలిపారు. సోమవారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఈనెల 25, 26 తేదీల్లో మైసూర్లో జరిగిన ఆల్ఇండియా షిటోర్యూ కరాటే చాంపియన్ పోటీల్లో పట్టణానికి చెందిన తాన్వేశ్వర్కుమార్రెడ్డి, శశాంత్, త్రివిక్రమ్, జుహాఫాతిమా, ఎం.రెడ్డిమహేష్ ప్రతిభ చూపి అంతర్జాతీయ పోటీలకు ఎంపికయ్యారని తెలిపారు.
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రోడ్డు ప్రమాదంలో మహిళకు తీవ్ర గాయాలుగాలివీడు : గాలివీడులోని ప్రధాన రహదారిపై సోమవారం రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. మల్లమ్మ అనే మహిళ రోడ్డు దాటుతుండగా బస్టాండ్ వైపు వెళ్తున్న ద్విచక్రవాహనం ఆమెను ఢీకొట్టింది. ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన అమెను స్థానికులు గాలివీడు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితిపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. చెట్లను నరికేస్తున్నారని ఆవేదన పుంగనూరు : మండల పరిధి రాగానిపల్లె సమీపంలోని మల్లుపల్లె క్రాస్లో సోమవారం రాత్రి చెట్లు నరికి తీసుకెళ్లారని గ్రామస్థులు తెలిపారు. కొందరు చెట్లను నరికి తీసుకెళ్తున్నారని, ఈ విషయమై రెవెన్యూ, అటవీ శాఖ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ స్థలాల్లో ఉన్న చెట్లను కాపాడి, పర్యావరణ కాలుష్యానికి ముప్పు వాటిల్లకుండా చూడాలని కోరారు.
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అంకాలమ్మ చెరువులో ఆక్రమణల జోరు● కలకడలో కాలువలు మాయం ● నిద్రావస్థలో రెవెన్యూశాఖ అధికారులు ● కోర్టులో ఉన్నా తేలని లెక్కలు కలకడ : కలకడలో ఆక్రమణలకు హద్దులేకుండా పోతోంది. అధికారి మన మాటవింటే చాలు రికార్డులు ఎక్కడ ఉన్నా భూమి మనదే అన్నట్లు కలకడ అంకాలమ్మ చెరువు, సిద్దేశ్వరస్వామి ఆలయం చెరువు కాలువను ఇష్టారాజ్యంగా ఆక్రమిస్తున్నట్లు మండల కేంద్రమైన కలకడలోని స్థానికులు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు. చెరువులు, కాలువలు, ఆలయ భూములు సైతం ఆక్రమణలకు గురవుతున్నట్లు గ్రామస్తులు తెలిపారు. కొంతమంది బడా నాయకులు చెరువుమట్టిని ఎత్తి వేసి ఇంటి స్థలాలుగా ప్లాట్లు వేస్తున్నారని వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. చిత్తూరు –కర్నూలు జాతీయ రహదారి ఆనుకుని ఉన్న కలకడ అంకాలమ్మ చెరువు రెవెన్యూ రికార్డుల మేరకు 27 ఎకరాల 50 సెంట్లు ఉన్నట్లు రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు తెలిపినా సగం చెరువు ఆక్రమణకు గురైనట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. దరఖాస్తు పట్టాలు ఉన్నట్లు కొందరు, కొనుగోలు చేసినట్లు మరికొందరు చెరువు పక్కన సర్వే నెంబర్లు చూపి చెరువును ఆక్రమించి ఇంటి స్థలాలకు విక్రయించడానికి సిద్ధపడినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆక్రమిస్తే అనుభవ పట్టా మొదట స్థలం ఆక్రమిస్తే చాలు, రాత్రికి రాత్రి రేకులషెడ్డు, అనంతరం సెలవు రోజుల్లో పునాది, ఇంటి నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. చిత్తూరు–కర్నూలు జాతీయ రహదారి ఆనుకుని ఉండటంతో మొదట స్థలంలో పాగా వేసి తర్వాత సొంతం చేసుకుంటున్నారు. కలకడ అంకాలమ్మ చెరువులో నిర్మాణాలు చేపట్టిన వారికి గతంలో అనేక మార్లు రెవెన్యూశాఖ అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చారు. కానీ ఆక్రమణలు తొలగించలేకపోయారు. నిర్మాణం చేపట్టే సమయంలో నిలువరించలేకపోతే చాలు ఎవరూ అడ్డుకోలేరు అనే చందంగా ఆక్రమణలు కొనసాగుతున్నాయి. కోర్టులో స్టే తీసుకుంటే చాలు చెరువు, కాలువలు ఆక్రమణకు గురైనా పూర్తిగా తొలగించిన దాఖలాలే లేవు. హడావుడి అంతా ఒక్క రోజే. మరుసటిరోజు మామూలే. నివేదికలకే పరిమితం. చెరువులు, కాలువలు, ఆలయ భూములు, చెరువు మనుగడ భూములు రెవెన్యూ రికార్డులకే పరిమితమయ్యాయి. కోర్టులో స్టే తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనుకునే ఽవారు అధికమయ్యారు. అంకాలమ్మ చెరువును సుందరీకరించాలి మండల కేంద్రమైన కలకడ ఆనుకుని ఉన్న అంకాలమ్మ చెరువును పూర్తిగా సర్వే చేసి ఆక్రమణలు తొలగించి చెరువు అభివృద్ధి, సుందరీకరణ పనులు చేపడితే కలకడ వాసులకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం కల్పించడంతో పాటు చెరువును కాపాడినట్లు అవుతుందని స్థానికులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికమౌతున్న ఆక్రమణలు అంకాలమ్మ చెరువులో చెరువుబండ నుంచి ఆక్రమణలు జరిగినట్లు అనేక మార్లు ఫిర్యాదులు అందినా నివాసులకు కూడా పట్టాలు మంజూరు కాలేదు. సాగుభూమి ఆయకట్టు దారులు ఫిర్యాదులు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆక్రమణలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. 2018లో అప్పటి చిత్తూరు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్కు, 2022లో జిల్లా కలెక్టర్కు కలకడ తహాసీల్దార్ వారికి ఫిర్యాదులు చేసినా ఆక్రమణలు జరగలేదని, పరిశీలించి చర్యలు తీసుకుంటామని నివేదికలు పంపారు తప్ప ఆక్రమణలు పూర్తిగా తొలగించిన దాఖలాలు లేవు. చెరువు మరింత ఆక్రమణకు గురవడంతో సోమవారం అన్నమయ్య జిల్లా వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు షావత్అల్లిఖాన్, పీలేరు నియోజకవర్గ మైనార్టీ సంఘం అధ్యక్షులు మస్తాన్ అహమ్మద్, నాయకులు సద్దాం, నాయకులు ఆక్రమణలపై కలకడ తహసీల్దార్కు, జిల్లా కలెక్టర్కు ఫిర్యాదులు చేశారు. చెరువులు, కాలువలు ఆక్రమణకు గురైతే అడ్డుకుంటామని, గతంలో హెచ్చరిక బోర్డులను అంకాలమ్మ చెరువులో ఏర్పాటు చేశాం. కాలువలు, కబ్జా స్థలాలపై ఎలాంటి ఫిర్యాదులు అందలేదు. రీ సర్వే జరుతుంది. మండలంలోని అన్ని పంచాయతీలలో రీ సర్వే పూర్తి కాగానే ప్రభుత్వ భూ ములు, చెరువులు, ఆక్రమణదారులపై చర్యలు తప్పవు. అంకాలమ్మ చెరువు, కాలువలు పరిశీలించి ఆక్రమణలపై జిల్లా కలెక్టర్కు నివేదికలు పంపుతాం. ఆక్రమణలకు అడ్డుకట్టవేస్తాం. – మహేశ్వరిభాయ్, తహసీల్దార్, కలకడ 2018లో జాయింట్ కలెక్టర్, కలకడ రెవెన్యూశాఖ అధికారులు ప్రభుత్వ స్థలంగా బోర్డు ఏర్పాటు చేశారు. ఆక్రమిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. కానీ నేడు బోర్డు ఉన్నా మట్టి మాత్రం చదును చేశారు. చెరువులోకి ఇతరులకు ప్రవేశం లేకుండా జెసీబీతో కాలువ తీశారు. కలకడ ప్రభుత్వ పశువుల ఆసుపత్రికి ఉన్న దారికి కంచె వేశారు. కలకడ రెవెన్యూ శాఖ కార్యాలయం ముందు ఉన్న కాలువ కలకడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వద్ద నుంచి సత్యవతి నదిలోకి వాననీరు చేరే కాలువ ఉన్నా పూర్తి ఆక్రమణకు గురైంది. జాతీయరహదారిపై ఉన్న కల్వర్టులు సైతం పూడ్చివేసి చదును చేస్తున్నా రెవెన్యూ కార్యాలయం ముందు ఆక్రమణ జరుగుతున్నా ఎవరూ అపడం లేదనే ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి. ఈ ఆక్రమణలపై తహసీల్దార్కు సోమవారం గ్రీవెన్స్ సెల్లో జిల్లా కలెక్టర్కు ఫిర్యాదులు చేసినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. పంచాయతీ స్కీంబోర్కు ఏర్పాటు చేసిన స్టాటర్, విద్యుత్ సర్వీసులు కూడా ఆక్రమించి, తొలగించినట్లు పంచాయతీ అధికారులు, సిబ్బంది తెలిపారు.
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విద్యాహక్కు చట్టం పక్కాగా అమలు చేయాలిపుంగనూరు : ప్రభుత్వం విద్యాహక్కు చట్టాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సోమవారం విద్యార్థులు కదం తొక్కారు. ఓబీసీ విద్యార్థి సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో పట్టణంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. తొలుత జ్యోతిరావుపూలే విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం ర్యాలీ ఇందిరా సర్కిల్ నుంచి ఎంబీటీ రోడ్డు, బస్టాండ్, గోకుల్ సర్కిల్ మీదుగా సాగింది. ఈ సందర్భంగా సంఘ జాతీయ అధ్యక్షుడు నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం విద్యాహక్కు చట్టాన్ని అమలు చేయడంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందన్నారు. దేశభవిష్యత్తు విద్యార్థుల చేతుల్లో ఉందని, ప్రతి చిన్నారి నాణ్యమైన విద్య పొందడం రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు అని తెలిపారు. ప్రైవేటు, కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల్లో విద్యార్థులకు కల్పించాల్సిన హక్కులను తక్షణమే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో భారత్ నేషనల్ పార్టీ అధ్యక్షుడు భార్గవ్సాయి, ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర ప్రతినిధులు కోటేశ్వరరావు, వెంకట్రమణారెడ్డి, రామమూర్తి, మున్న, ఓబీసీ విద్యార్థి సంఘ జిల్లా అధ్యక్షుడు వెంకటయాదవ్, సురేష్, పవన్, మునిసాయి తదితర నాయకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
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భక్తితో ప్రణమిల్లి.. భుక్తి లేక తల్లడిల్లి !● సౌమ్యనాథాలయంలో అన్న ప్రసాదం కరువు.. ● టీటీడీ చర్యలు తీసుకోవాలని భక్తుల విన్నపం చోళుల కాలంలో నిర్మించిన నందలూరు సౌమ్యనాథాలయం రాజంపేట: అక్కడ అడుగుపెట్టగానే రాజసం ఉట్టిపడే గోపురం కనువిందు చేస్తుంది.. మూలవిరాట్ను దర్శించుకోగానే మనసంతా భక్తిభావంతో నిండిపోతుంది.. చరిత్రకు నిలువుటద్దం ఆ ఆలయం.. దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద వైష్ణవాలయం.. అదే చోళుల కాలంలో నిర్మితమైన నందలూరు సౌమ్యనాథాలయం. ఈ ఆలయాన్ని దర్శించుకోవడానికి ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగానే కాకుండా కర్నూలు, తిరుపతి భక్తులు వేలాదిగా తరలివస్తారు. ఆలయంలో 108 ప్రదక్షిణలు చేసి నిండైన భక్తిభావంలో మునిగిపోతారు. పిడికెడు అన్న ప్రసాదం కరువు... చరిత్రకు ఘనకీర్తిగా... ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక వారసత్వానికి సజీవ సాక్ష్యంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో అన్న ప్రసాదం కరువైంది. నిండైన భక్తితో ప్రదక్షిణలు చేశాక.. చుట్టూ చూస్తే పిడికెడు భుక్తి కానరాక ఆకలితోనే వెనుదిరగాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థ్ధానం అనుబంధ ఆలయాల వద్ద ఆకలి అనే మాటకు చోటులేకుండా 56 ఆలయాల్లో మార్చి నుంచి రెండుపూటలా అన్నదానం చేయాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు అన్న ప్రసాదాలను వడ్డించడానికి కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తోంది. నందలూరులోని సౌమ్యనాథాలయంలో అన్నప్రసాదం మాటే కరువైంది. ఇదివరకు దేవదాయ శాఖ పరిధిలో ఉన్నప్పుడు స్థానికంగానే దాతలు, భక్తులు ట్రస్టు పేరిట ఆలయంలో అన్నప్రసాదం చేసేవారు. టీటీడీలోకి విలీనమైన తర్వాత బయటివారు అన్న ప్రసాదాలు చేయడానికి వీల్లేదన్న అధికారుల సంకేతాలతో ఆ కార్యక్రమాలు ఆగిపోయాయి. కేంద్ర పురావస్తుశాఖ అడ్డుపుల్ల! ఆలయానికి ప్రతి రోజూ వందలాది మంది భక్తులు వస్తారు. శనివారం రోజైతే ఆ సంఖ్య రెట్టింపవుతుంది. ఇక ప్రస్తుతం జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తజనంతో ఆలయ ఆవరణ కిటకిటలాడుతోంది. అన్నప్రసాదం లేకపోవడం భక్తకోటి ఆకలితోనే వెనుదిరుగుతోంది. కాగా సౌమ్యనాథాలయంలో ఒక్క పూటైనా అన్నప్రసాదం పంపిణీ చేయాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థ్ధానం ముందుకొచ్చినా కేంద్రపురావస్తు శాఖ అనుమతి ఇవ్వడం లేదని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే టీటీడీ ఉన్నతాధికారి ఒకరు కేంద్రపురావస్తుశాఖకు అన్నప్రసాదాల పంపిణీకి అనుమతి ఇవ్వాలని కోరినట్లు టీటీడీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మరి అక్కడి నుంచి అనుమతులు వచ్చి.. ఆపై టీటీడీ వెనువెంటనే అన్నప్రసాదాల పంపిణీకి చర్యలు చేపడితే భక్తులకు భుక్తి బాధలు తప్పినట్లే. సౌమ్యనాథుడే అనుగ్రహించాలని భక్తులు కోరుతున్నారు. సౌమ్యనాథాలయానికి వచ్చిన భక్తులు ఆకలితో వెనుదిరిగితే ఎలా. ఒంటిమిట్టలో మాదిరి ఒక పూట పెట్టినా భక్తుల ఆకలి తీరుతుంది. చాలా మంది భక్తులు నందలూరు బస్టాండుకెళ్లి భోంచేస్తున్నారు. అలా కాకుండా ఆలయంలో అన్నప్రసాదాలు పెడితే బాగుంటుంది. – వల్లకొండు పద్మావతి, భక్తురాలు ఆలయానికి వచ్చే వేలాది మంది భక్తులకు అన్నప్రసాదాలను అందచేయాలి. ఆలయంలో 108 ప్రదక్షిణలు చేసేందుకు జిల్లా నుంచే కా కుండా అనేక జిల్లాల నుంచి భక్తులు తరలివస్తున్నా రు. వారికి సకాలంలో ఆకలి తీర్చేందుకు అన్నప్రసాదాల పంపిణీ దోహదపడుతుంది. టీటీడీ చర్యలు తీసుకోవాలి. – శివపార్వతి, భక్తురాలు, ముద్దనూరు
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కురబలకోటలో జనసేన, టీడీిపీకి షాక్కురబలకోట: మండలంలోని మట్లివారిపల్లి గ్రామంలో జనసేన, టీడీపీకి చెందిన వివిధ క్రియాశీలక కుటుంబాలు ఆదివారం వైఎస్సార్ సీపీలో చేరాయి. ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాథరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పార్టీ కార్యాలయంలో వైఎస్సార్ సీపీలో చేరినట్లు తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే పార్టీ కండువాలు కప్పి వారిని పార్టీలోకి సాదరంగా ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీలో చేరిన నాయకులు, కుటుంబ సభ్యులు మాట్లాడుతూ ప్రజా సంక్షేమం కోసం పాటుపడిన వైఎస్సార్సీపీ పట్ల తాము ఆకర్షితులమైనట్లు తెలిపారు. రానున్న రోజుల్లో వివిధ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి పార్టీతో కలసి పని చేస్తామన్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూడా పార్టీ అభ్యర్థుల విజయానికి కృషి చేస్తామన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ప్రజల విశ్వాసాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేలా అందరూ ఐక్యంగా పనిచేయాలన్నారు. గ్రామాల అభివృద్ది, ప్రజా సంక్షేమమే పార్టీ ప్రధాన ధ్యేయమన్నారు. ప్రతి కార్యకర్త పార్టీకి వెన్నెముకలాంటి వారేనన్నారు. అధికార పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు వైఎస్సార్ సీపీలో చేరడంతో గ్రామంలో వైఎస్సార్ సీపీ మరింత బలోపేతమైందని అభిప్రాయపడ్డారు. వైఎస్సార్ సీపీలో పలువురి చేరిక
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రెడ్డెమ్మ ఆలయం.. భక్తజన సందోహంగుర్రంకొండ: మండలంలోని చెర్లోపల్లె గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ రెడ్డెమ్మతల్లి ఆలయంలో ఆదివారం భక్తుల రద్దీ నెలకొంది. సంతానాన్ని ప్రసాదించే చల్లని తల్లిగా ప్రఖ్యాతిపొందిన అమ్మవారి ఆలయానికి ఉదయం నుంచే భక్తుల రాక మొదలైంది.రెడ్డెమ్మతల్లీ చల్లంగా చూడమ్మ అంటూ వేడుకున్నారు. ఆలయ పరిసరాల్లోని దిగువ తొట్లివారిపల్లెలో అమ్మవారి అర్చకుల కుటుంబీకులు పంపిణీ చేసే ఆకు పసరును సేవించి మహిళలు అమ్మవారి కోనేట్లో పవిత్ర స్నానమాచరించిచారు. తడిబట్టలతోనే అమ్మవారి ఎదుట సంతానం కోసం వరపడ్డారు. పలువురు తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకొన్నారు. భక్తులు ఆలయంలో అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. కర్ణాటక, తమిళనాడుతో పాటు రాయలసీమ జిల్లాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు అమ్మవారి ఆలయానికి తరలిరావడం గమనార్హాం. నేడు కలెక్టరేట్లో పీజీఆర్ఎస్ సాక్షి, మదనపల్లె: ప్రజల సమస్యలకు సంబంధించిన వినతులు స్వీకరించి, వాటిని పరిష్కరించేందుకు సోమవారం కలెక్టరేట్లో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమాన్ని (పీజీఆర్ఎస్) నిర్వహిస్తున్నట్లు కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ప్రజలు తమ గ్రామ, మండల, డివిజన్ స్థాయిలో వినతులు అందించవచ్చని తెలిపారు. అక్కడ పరిష్కారం కాని సమస్యలను కలెక్టరేట్ పీజీఆర్ఎస్కు రావొచ్చని సూచించారు. ఆన్లైన్లోనూ ఆర్జీలను నమోదు చేసుకోవచ్చని, వాటి స్థితిని పరిశీలించుకునే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. అనంత వేరుశనగకు జీఐతో మరింత విలువ కురబలకోట: అనంతపురం వేరుశనగకు భౌగోళిక (జీఐ) ట్యాగ్ కోసం చైన్నె జీఐ రిజిస్ట్రీలో అధికారికంగా దరఖాస్తు సమర్పించినట్లు మిట్స్ డీమ్డ్ టుబీ యూనివర్సిటీ వీసీ యువరాజ్ తెలిపారు. మిట్స్,ఐపీఎఫ్సీ సాంకేతిక సహకారంతో అవని ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ ధరఖాస్తు నేతృత్వంలో అందజేసినట్లు తెలిపారు.అనంతపురంలో ప్రత్యేక భౌగోళిక పరిస్థితులు,ఎర్రనేలలు, తక్కువ వర్షపాతం, అధిక ఉష్ణోగ్రత కారణంగా అక్కడి వేరుశనగకు ప్రత్యేక నాణ్యత, 45–52 శాతం నూనె శాతం, విశిష్ట రుచి, ఎక్కువ కాలం నిల్వ సామర్థ్యం ఉండే లక్షణాలు ఉన్నాయన్నారు. జీఐ గుర్తింపు లభిస్తే అనంత వేరుశనగకు చట్టపరమైన సంరక్షణతో పాటు రైతులకు అధిక ఆదాయం, మార్కెటింగ్, జాతీయ స్థాయిలో అధిక విలువ పెరుగుతుందన్నారు. డాక్టర్ తులసీరామ్ నాయుడు, శివయ్య, పవన్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు జేఎన్టీయూలో అందుబాటులో ఏఐ కోర్సులు కలికిరి: కలికిరి జేఎన్టీయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో 2026–27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి కంప్యూటర్ సైన్స్, ఇంజినీరింగ్(ఏఐ) కోర్సు అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ వెంకటేశ్వరరావు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా విద్యార్థులకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, అత్యాధునిక పరి/్ఞానం, నైపుణ్యాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లు చెప్పారు. ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్ ఇంజినీరింగ్ విభాగానికి ఉన్న డిమాండ్తో సీట్ల సంఖ్యను రెట్టింపు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. కళాశాలల వివిధ విభాగాలకు సంబంధించి 528 సీట్లుం అందుబాటులో ఉన్నాయని, అభ్యర్థులు ఈఏపీసె ట్ కౌన్సెలింగ్లో సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. కడప వైఎస్ఆర్ సర్కిల్ : అమరావతి ఇన్ క్లూజివ్ క్రికెట్ కప్ – 2026 కోసం నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి దివ్యాంగ క్రికెటర్ల ఎంపికలు ఉత్సాహంగా జరిగాయి. వైఎస్ రాజారెడ్డి క్రికెట్ స్టేడియం నెట్స్లో డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్ర సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ ఎంపికలు నిర్వహించారు. ఈ ఎంపికలకు ఉమ్మడి జిల్లా నుంచి అధిక సంఖ్యలో దివ్యాంగ క్రికెటర్లు హాజరయ్యారని డీసీఏఏ జిల్లా కన్వీనర్ మనోహర్ రాజు తెలిపారు. అనంతరం క్రీడాకారుల నైపుణ్యం ఆధారంగా జట్టు ఎంపిక ప్రక్రియను నిర్వహించారు.
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చెరువులను మింగేస్తున్న కాసుల కక్కుర్తి● ఆక్రమణకు గురైన మురాద్బీ కుంట చెరువు ● యథేచ్చగా అక్రమ కట్టడాలు ● వంకనూ వదలని కబ్జాదారులు గుర్రంకొండ పరిసరాల్లో గుట్టలను చదును చేసి ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు ఆక్రమణలకు గురైన మురాద్బీ కుంటలో చేపట్టిన అక్రమ నిర్మాణం గుర్రంకొండ: మండలంలోని ఖండ్రిగ గ్రామంలోని మురాద్బీ కుంట చెరువు కబ్జాకోరల్లో చిక్కుకుంది.రూ. ఆరు కోట్లు విలువ చేసే రెండున్నర ఎకరాల కుంటచెరువు స్థలం యథేచ్చగా ఆక్రమణలకు గురైంది. మరోవైపు కబ్జాలతో మురాద్బీ కుంట వంక రూపురేఖలు కోల్పోయింది.రూ.2కోట్లు విలువచేసే వంకను చదును చేసి ప్లాట్లుగా మార్చేశారు. గుర్రంకొండ పరిసరాల్లోని గుట్టలను పలువురు ఆక్రమణ దారులు జేసీబీలతొ చదును చేసేసి ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం గమనార్హం. గుర్రంకొండ మార్కెట్యార్డుకు సమీపంలో మూడురోడ్ల కూడలి ఉంది. ఈ సర్కిల్ వ్యాపార వాణిజ్యపరంగా అభివృద్ధి చెందింది. ఈ సర్కిల్ పక్కనే కండ్రిగ గ్రామానికి చెందిన మురాద్బీ కుంట ఉంది. సర్వే నంబర్ 16/1లో 3.37 ఎకరాల్లో కుంట విస్తరించి ఉంది. గత మూడేళ్లుగా కుంట పరిసరాల్లోని స్థలాలకు విలువ పేరిగిపోయి రియల్ఎస్టేట్ బాగా పుంజుకొంది. ఈ పరిసరాల్లో కుంట(రెండుసెంట్లు) స్థలం విలువ రూ. 8లక్షల నుంచి రూ. 12లక్షల వరకు ధరలు పలుకుతోంది. ఈనేపథ్యంలో పలువురు ఆక్రమణదారుల కళ్లు ఈ కుంటపై పడింది. గత మూడేళ్లుగా కొద్దిగా కొద్దిగా చెరువును వ్యవసాయం, నిర్మాణాలపేరుతో ఆక్రమించేశారు. ఇప్పటికే సుమారు రెండు ఎకరాల చెరువును ఆక్రమించేశారు. దీని విలువ మార్కెట్లో సుమారు రూ. 6 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. ఎలాంటి పట్టాలు లేక పోయినా అందులోనూ ప్రకృతి సహజ సిద్ధమైన చెరువులో నిర్మాణాలు చేపట్టారు. ఓవైపు కబ్జాలు, మరోవైపు ఆక్రమణలతో మురాద్బీ కుంట చెరువు ఉనికి నామమాత్రంగా ఉండడం గమనార్హం రూపురేఖలు కోల్పోయిన వంక సర్వే నంబర్ 503లో మురాద్బీ కుంటకు వర్షపునీరు చేర్చే వంక ఉంది. కుంటకు ఎగువవైపు ఉన్న పొలాలు, గుట్టల్లో కురిసే వర్షపునీరు ఈ వంక ద్వారా మురాద్బీ వంకకు చేరుతుంది. అయితే ఆక్రమణదారులు వంకను వదలకుండా ఆక్రమించేశారు.ప్రస్తుతం వంక రూపురేఖలు కోల్పోయింది. వర్షపునీరు చేరే మార్గాలు మూసుకుపోయాయి. మురాద్బీ కుంటలో ఆక్రమించుకున్న స్థలాలకు ఏకంగా సరిహద్దు రాళ్లు నాటేశారు. కుంటను జేసీబీలతో చదునుచేసేశారు. ప్రస్తుతం మురాద్బీ కుంట ఆనవాళ్లు లేకుండా పోయాయి. మురాద్బీకుంట వంక 503–8లో వంక పోరంబోకు స్థలాన్ని కొంతమంది ఆక్రమించుకొని చదును చేసుకున్నారు. జేసీబీలతో వంకను ధ్వంసం చేసి ప్లాట్లు విక్రయించడానికి సిద్దం చేసుకొన్నారు. తహసీల్దార్ ఆదేశాల మేరకు వీఆర్వోలు, సర్వేయర్లు రెండునెలల క్రితం వంకస్థలాన్ని సర్వేచేశారు. రూ.2 కోట్లు విలువచేసే మొత్తం 50 సెంట్ల మేరకు ఆక్రమణకు గురైనట్లు రెవెన్యూ అధికారుల విచారణలో తేల్చారు. అయితే ఇంతవరకు రెవెన్యూ అధికారులు ఎలాంటి రక్షణ చర్యలు చేపట్టలేదు. గుట్టలను వదలలేదు.. గుర్రంకొండ పట్టణ పరిసరాల్లోని తలారివాండ్లపల్లె మార్గం, జీవనతోపు ప్రాంతాల్లో కబ్జాకోరులు ప్రకృతి సహజ సిద్ధమైన గుట్టలను వదలడంలేదు. ఆయ ప్రాంతాల్లో పలుచోట్ల ఇప్పటికే గుట్టలను ఆక్రమించుకుని జేసీబీలతో చదును చేసేశారు. అనుభవంలో ఉన్న పొలాలతో పాటు పక్కనున్న గుట్టలను కబ్జా చేసేస్తున్నారు. కొంతమంది రియల్ఎస్టేట్ వ్యాపారులు రైతుల దగ్గర డీకేటీ భూములను కొనుగోలు చేసి ఇష్టానుసారంగా గుట్టలను తవ్వేస్తున్నారు. పశువులకు గడ్డి, ఇతర పశుగ్రాసం అందించే గుట్టలు రియల్ఎస్టేట్ వ్యాపారుల కబ్జాలతో వాటి రూపురేఖలు కోల్పోతున్నాయి. కొంతమంది గుట్టపైన ఫెన్సింగ్లు ఏర్పాటు చేసి కబ్జా చేస్తున్నారు. అసలు గుట్టలు, కొండలకు రెవెన్యూ అఽధికారులు ఎలా పట్టాలు ఇచ్చారో అంతుచిక్కని ప్రశ్నగా మిగిలిపోతోంది. తూతూ మంత్రంగా చర్యలు ఓవైపు చెరువులు, కుంటలు, మరోవైపు గుట్టలు కబ్జాలకు గురువుతున్నా రెవెన్యూ అధికారులు తూతూ మంత్రంగా చర్యలు చేపట్టి చేతులు దులుపుకొంటున్నారనే విమర్శలున్నాయి. ఆక్రమణలపై ఎప్పటికప్పుడు రెవెన్యూ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా ఫలితం లేదని ఫిర్యాదు చేసినా రైతులు, గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు. అధికారుల ఆదేశాలను బేఖాతర్ చేస్తూ ఆక్రమణదారులు యథేచ్చగా తమ కార్యకలాపాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే గుట్టలను చదును చేసి అటువైపు ఎవరూ రాకుండా ఫెన్సింగ్లు ఏర్పాటు చేసుకోవడం గమనార్హం. మురాద్బీ కుంటలో చేపట్టిన అక్రమ నిర్మాణాలను ఇప్పటికే ఆడ్డుకున్నాం. ఆక్రమణలను పూర్తి స్థాయిలో తొలగిస్తాం. మురాద్బీ కుంటను, వంకను సర్వేచేసి సరిహద్దులుగా కందకాలు తవ్వించి రక్షణ చర్యలు చేపడతాం. చెరువులు, వంకలు, గుట్టలను ఆక్రమించే వారిపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. – ఫణీకుమార్, తహసీల్దార్, గుర్రంకొండ.
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రాత్రిళ్లు.. తోడేస్తున్నారు!● చెరువు మట్టి అక్రమంగా తరలింపు ● వారం రోజులుగా కొనసాగుతున్న తంతు ● ఫిర్యాదు చేసినా ప్రయోజనం శూన్యం గుర్రంకొండ : రాత్రిళ్లు జేసీబీలతో చెరువుల్లోని మట్టిని తోడేస్తున్నా సంబంధిత అధికారులు నిమ్మకునీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. గత వారం రోజులుగా గుర్రంకొండ, ఖండ్రిగ పరిసరాల్లోని చెరువులు, కుంటల్లో వ్యాపారులు, దళారులు మట్టిని తోడేసి ట్రాక్టర్లు, టిప్పర్ల ద్వారా బయటి ప్రాంతాలకు తరలిస్తూ భారీగా సొమ్ము చేసుకొంటున్నారు. ఈ విషయమై మూడు రొజుల కిందట గ్రామస్తులు పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో వారు చెరువుల వద్దకు చేరుకొని గ్రామస్తులు ఫిర్యాదు చేస్తేనే వచ్చామని లేకుంటే తమకు అభ్యంతరం లేదని సాకులు చెబుతూ చెరువుల్లో నుంచి వెళ్లిపోవాలని అభ్యర్థించడం గమనార్హం. దీంతో విరామం ఇచ్చిన దళారులు పగలు అయితే కదా ఫిర్యాదులు చేసేది అంటూ తమ కార్యకలాపాలు రాత్రికి మార్చుకొన్నారు. దీంతో రెండు రోజులుగా గుర్రంకొండ, కండ్రిగ పరిసరాల్లోని చెరువులు, కుంటల్లో లైట్లు వేసుకొని మరీ మట్టిని తోడేస్తున్నారు. ఈ విషయంపై ఫిర్యాదు చేద్దామంటే అధికారులు ఎవ్వరూ అందుబాటులో ఉండడం లేదని గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. గుర్రంకొండ, ఖండ్రిగ గ్రామాలకు ఏళ్ల తరబడి వీఆర్ఏలు ఒక్కరు కూడా నియమితులు కాలేదు. ఆర్వోలు, ఆర్ఐ, తహసీల్దార్లకు ఫిర్యాదు చేద్దామంటే వారు స్థానికంగా నివాసం ఉండడం లేదని గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో ఓవైపు ఇసుకాసురులు, మరో వైపు మట్టి మాఫియా ఇష్టానుసారంగా చెలరేగి పోతున్నారు. వీళ్ల దోపిడికి అడ్డుఆపూ లేకుండా పోతోందని గ్రామస్తులు విమర్శిస్తున్నారు. ఈవిషయమై తహసీల్దార్ ఫణీకుమార్ను వివరణ కోరగా ఆర్ఐను పంపించి మట్టిని తోడుతున్న జేసీబీలు, తరలిస్తున్న ట్రాక్టర్లపై కేసులు నమోదు చేస్తామన్నారు. ఇకపై వారం రోజుల పాటు ఇద్దరు వీఆర్ఏలను, ఇద్దరు పోలీసులను చెరువుల వద్ద కాపాలా ఉంచుతామని పేర్కొన్నారు.
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నియామకంసాక్షి, మదనపల్లె : బి.కొత్తకోటకు చెందిన బీజేపీ నాయకులు కావడి రవీంద్ర ఆ పార్టీ గిరిజన మోర్చా రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులుగా నియమితులయ్యారు. ఈ మేరకు పార్టీ అధ్యక్షులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఆయన నియామకంపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఆదివారం రవీంద్రను బీజేపీ సీనియర్ నేతలు గోల్డెన్వ్యాలీ రమణారెడ్డి, గోపాల్రెడ్డిలు సత్కరించారు. పీలేరు రూరల్ : గుర్తు తెలియని మృతదేహానికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. మృతదేహం పూర్తిగా కుళ్లిపోవడంతో పోలీసు, రెవెన్యూ అధికారుల సూచనలతో వైద్యులు హరీష్కుమార్ పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. అనంతరం మేము సైతం సమాజం కోసం స్వచ్ఛంద సంస్థ వారు దహనక్రియలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పంచాయతీ కార్యదర్శి దీపిక, వీఆర్ఏ మల్లికార్జున, స్వచ్ఛంద సంస్థ సభ్యులు మోదీన్బాషా, రిజ్వాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మదనపల్లె టౌన్ : కుటుంబ సమస్యలతో ఓ యువతి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డ సంఘటన ఆదివారం గుర్రంకొండ మండలంలో జరిగింది. కుటుంబీకుల కథనం మేరకు.. మండలంలోని ముట్టుకు చెందిన రోజా(25) కుటుంబ సమస్యల కారణంగా మనస్తాపానికి గురైంది. జీవితంపై విరక్తి చెందిన ఆమె ఇంట్లో ఉన్న పురుగుల నివారణ మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. తల్లిదండ్రులు బాధితురాలిని వెంటనే మదనపల్లి జిల్లా ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించగా డాక్టర్లు మెరుగైన వైద్యం అందించడంతో కోలుకుంటూ ఉంది. మదనపల్లె టౌన్ : మదనపల్లి పట్టణం ఎస్టేట్లో నిషేధిత కూల్ లిప్స్, గుట్కా, కై ని, పాన్ పరాగ్ వంటి మత్తు పదార్థాలను విక్రయిస్తున్న వ్యక్తిని పోలీసులు ఆదివారం రాత్రి అరెస్టు చేశారు. నిందితుడి అరెస్టుకు సంబంధించి టూ టౌన్ ఎస్ఐ నాగేశ్వరావు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. పట్టణంలోని ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ వద్ద పెద్ద ఎత్తున కూల్ లిప్స్, గుట్కా, కై ని, పాన్ పరాగ్ వంటివి విక్రయిస్తున్నట్లు సీఐ మహమ్మద్ రఫీకి సమాచారం అందిందన్నారు. వెంటనే ఎస్ఐ నాగేశ్వరరావు, సిబ్బందితో వెళ్లి స్థానిక ఎస్టేట్లో కాపురం ఉంటున్న వాల్మీకిపురం మండలం సాకిరేవుపల్లికి చెందిన వారాదిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. అతడి ఇంట్లో అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉన్న రూ.27 వేల విలువైన మూడు బస్తాలను సీజ్ చేసి, కేసు నమోదు అనంతరం అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు.
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ఫ్యాక్టరీ కోసం జనసేన నేత దౌర్జన్యంమదనపల్లె టౌన్: వలసపల్లి గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీ లీజు వివాదంలో తమపై దాడి చేసి చంపుతామని బెదిరించిన జనసేన నేత అతికారి దినేష్పై పోలీసులు చర్యలు తీసు కోవాలని బాధితురాలు లక్ష్మీదేవి డిమాండ్ చేశారు. ఆదివారం మదనపల్లె ప్రెస్క్లబ్లో వైఎస్ఆర్సీపీ నేత బీరంగి రేవతితో కలిసి ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు. మండలంలోని వలసపల్లి గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీకి తమకు ఇంకా 2 సంవత్సరాల పాటు లీజు గడువు ఉందని తెలిపారు. అయినా సరే బలవంతంగా ఫ్యాక్టరీని ఖాళీ చేయిస్తున్నారని ఆరోపించారు. దీనిపై ప్రశ్నించడానికి వెళ్లగా జనసేన నేత అతికారి దినేష్ 20 మంది అనుచరులతో వచ్చి తమపై దాడి చేశారని, చంపుతామని బెదిరించారని చెప్పారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు వెంటనే కేసు నమోదు చేసి దోషులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, తమకు న్యాయం చేయాలని ఆమె కోరారు. బి.కొత్తకోటకు చెందిన వైఎస్ఆర్సీపీ మహిళా విభాగం నాయకురాలు బీరంగి రేవతి కూడా బాధితురాలికి మద్దతుగా మాట్లాడి పోలీసు ఉన్నతాధికారులు జోక్యం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. చంపుతామని బెదిరిస్తున్నారని బాధితురాలు ఆవేదన పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి
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భర్తే హంతకుడు● అనుమానంతో భార్యను కడతేర్చిన వైనం ● నిందితుడి అరెస్ట్ ములకలచెరువు : అనుమానం పెను భూతంగా మారడంతో.. భర్తనే భార్యను హత్య చేశాడు. భార్య మరో వ్యక్తితో సంబంధం పెట్టుకుందని భావించి, అతిగా మద్యం తాగి కత్తితో గొంతు కోసి హత్య చేశాడు. ఈ సంఘటన గురువారం పెద్దతిప్పసముద్రం మండలం రాపూరివాండ్లపల్లె సమీపంలో చోటుచేసుకుంది. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు నిందితుడు భర్తే అనే తేల్చారు. విచారణలో పలు విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు సీఐ దస్తగిరి తెలిపారు. సీఐ కథనం మేరకు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. పీటీయం మండలం మల్లెల ఎస్సీ కాలనీకి చెందిన సురేష్(34)కు బి.కొత్తకోట మండలం దయ్యాలవారిపల్లెకు చెందిన రమాదేవి(28)తో 15 ఏళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. గత మూడేళ్లగా రమాదేవి ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చి వేళాపాళా లేకుండా మోబైల్లో మల్లెలకు చెందిన నరేష్ అనే వ్యక్తితో మాట్లాడుతూ ఉండగా.. గమనించిన భర్త పలుమార్లు మందలించాడు. రమాదేవి భర్త సురేష్తో గొడవపడి పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. పెద్దల సమక్షంలో రాజీ కుదిర్చి సంసారం చేసుకునేలా చేశారు. అనంతరం రాపూరివాండ్లపల్లెకు చెందిన ప్రతాప్రెడ్డి కొబ్బరితోటలో ఇద్దరూ పనిలో చేరి అక్కడే ఉండేవారు. గత గురువారం రాత్రి 11.30 గంటల సమయంలో ఫోన్లో మాట్లాడడాన్ని గమనించిన సురేష్ సహించలేక భార్య రమాదేవిని హత్య చేయాలని భావించి, కూరగాయలు కోసే కత్తితో ఆమె గొంతు కోసి గోడకు తల బాదాడు. కేకలు వేస్తుండగా తాడును మెడకు బిగుతుగా చుట్టి ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేసి పారిపోయాడు. దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు ఆదివారం నిందితుడిని రంగసముద్రం జెడ్పీ హైస్కూల్ వద్ద అరెస్టు చేశారు. విచారణ చేసిన అనంతరం అతన్ని ములకలచెరువు సర్కిల్ కార్యాలయంలో అరెస్టు చూపించారు. తంబళ్లపల్లె కోర్టుకు నిందితుడిని తరలించగా జడ్జి రిమాండ్కు ఆదేశించారు. ఈ కేసును ఛేదించిన సీఐ దస్తగిరి, ఎస్ఐలు పరమేష్నాయక్, ఉమామహేశ్వర్రెడ్డి, సిబ్బంది శంకర్నాయక్, వెంకటేష్, ఖదీర్, బావాజాన్లను జిల్లా ఎస్పీ అభినందించినట్లు సీఐ చెప్పారు.
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ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొని వృద్ధుడికి గాయాలుమదనపల్లె టౌన్ : తంబళ్లపల్లె మండలం రెడ్డికోట బస్టాండ్ వద్ద ఆదివారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ వృద్ధుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు.. మండలంలోని రెడ్డికోటకు చెందిన రైతు వెంకటప్ప(75) మదనపల్లెకు రావడానికి రెడ్డికోటలోని ఆర్టీసీ బస్టాండుకు వచ్చారు. అదే సమయంలో బస్టాండుకు వచ్చిన ఆర్టీసీ బస్సు అదుపు తప్పి వెంకటప్ప పైకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆయనకు రెండు కాళ్లు విరిగి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. స్థానికులు గమనించి వెంటనే 108కు సమాచారం ఇవ్వడంతో గుర్రంకొండ 108 సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, క్షతగాత్రున్ని చికిత్సల నిమిత్తం హుటాహుటిన మదనపల్లె జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రథమ చికిత్సల అనంతరం అతన్ని తిరుపతి రుయాకు తీసుకెళ్లాలని వైద్యులు రెఫర్ చేశారు. తంబళ్లపల్లె ఎస్ఐ అనీల్ కుమార్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. టిప్పర్ ఢీకొని రైతుకు గాయాలు మదనపల్లె టౌన్ : టిప్పర్ ఢీకొని రైతు తీవ్రంగా గాయపడ్డ సంఘటన ఆదివారం బి.కొత్తకోట మండలంలో జరిగింది. రోడ్డు ప్రమాదానికి సంబంధించి పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు.. మండలంలోని గందోళ్లపల్లికి చెందిన రైతు లక్ష్మినారాయణ(56) బైక్పై వస్తుండగా గుమ్మసముద్రం వద్ద టిప్పర్ ఢీకొట్టడంతో కాలు విరిగి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. బాధితున్ని 108లో వెంటనే మదనపల్లి జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రథమ చికిత్స అనంతరం డాక్టర్ల సలహా మేరకు బెంగళూరుకి తరలించారు. బి కొత్తకోట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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పూర్వ విద్యార్థుల ఆత్మీయ సమ్మేళనంతంబళ్లపల్లె : మండలంలోని కన్నెమడుగు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో 1978–79 సంవత్సరంలో పదో తరగతి చదివిన పూర్వ విద్యార్థులు 48 ఏళ్ల తరువాత ఆదివారం అదే పాఠశాలలో కలుసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఎక్కడెక్కడో స్థిరపడ్డవారు పూర్వ విద్యార్థుల సమావేశానికి హాజరయ్యారు. అలనాటి మధుర జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఒకరినొకరు ఆత్మీయంగా పలకరించుకుని యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. పాఠశాల పరిసరాలు కలియ తిరుగుతూ అనాడు చేసిన అల్లరిని నెమరు వేసుకున్నారు. తోటి మిత్రలతో పోటాపోటీగా సెల్పీలు తీసుకుని ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఉల్లాసంగా గడిపారు. దాదాపు నాలుగున్నర దశాబ్దాల క్రితం బడిలో చేసిన అల్లరిని, మధురానుభూతులను గుర్తు చేసుకున్నారు. తమకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన గురువులు తలచుకున్నారు. తమతోపాటు చదువుకుని మృతి చెందిన తమ బాలమిత్రుల ఆత్మశాంతి కోసం కొద్ది సేపు మౌనం పాటించారు. ప్రస్తుత పాఠశాల హెచ్ఎం మదన్మోహన్కు ఘనంగా సన్మానించారు. పాఠశాల అభివృద్ధికి తమ వంతు కృషి చేస్తామన్నారు. తిరుపతి, హైదరాబాదు, బెంగుళూరు తదితర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన పూర్వపు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
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పొరుగు రాష్ట్రాలకు ఏటీఎం దొంగలు పరారీమదనపల్లె టౌన్ : మదనపల్లెలో ఏటీఎంను అపహరించిన దొంగల ముఠా కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాలకు పారిపోయి తలదాచుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆదివారం జిల్లా ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి ‘సాక్షి’తో మాట్లాడుతూ.. మదనపల్లి పట్టణం సిటిఎం రోడ్డు శివాజీ నగర్లో ఉన్న ఎస్బీఐ ఏటిఎం యంత్రాన్ని చోరీ చేసిన ముఠా హర్యానాకు చెందినదిగా అనుమానిస్తున్నామని తెలిపారు. ఏటిఎం దొంగల మొదటి దొంగతనం బైక్ అన్నమయ్య జిల్లాలోకి ప్రవేశించిన దొంగలు జిల్లా అంతటా అన్వేషణ చేసినట్లు తెలుస్తోందన్నారు. దొంగల అన్వేషణ ఎంత కాలం నుంచి సాగుతుందో తెలుసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. మదనపల్లిలోనూ పక్కా రెక్కీ నిర్వహించిన తర్వాతనే పథకం ప్రకారం ఈ దొంగతనం జరిగినట్లు అనుమానిస్తున్నట్లు ఎస్పీ పేర్కొన్నారు. రెక్కి కోసం వెళ్లిన దొంగల ముఠా మొదటి కేవి పల్లిలో బైక్ను దొంగలించిందన్నారు. ఆ తరవాత బొలెరో వెంట బైక్పై దొంగల ముఠా పీలేరు, కందూర్, నిమ్మనపల్లె మీదుగా మదనపల్లెకు చేరుకుని ముందే వేసుకున్న పథకం ప్రకారం మదనపల్లెలో ఏటిఎం చోరీ చేశారన్నారు. ముందే దొంగలించిన బొలెరోలో పరారీ కందూరు నుంచి నిమ్మనపల్లికి వచ్చిన దొంగలు వశిష్ఠ స్కూల్ వద్ద సీసీ కెమెరాలో కనిపించారు. బైపాస్ నుంచి ఇసుకనూతిపల్లెకు వచ్చి, ఆ తరవాత బొలెరోలో సీటీఎం రోడ్డుకు చేరుకుని, రాత్రి గస్తీ పోలీసులు వెళ్లిన తరవాత దొంగలు ఏటిఎం చోరీ చేసినట్లు చుట్టుపక్కల సీసీటీవీ కెమెరాల్లో వారి కదలికలు రికార్డయ్యాయి. ఏటిఎం అపహరించిన అనంతరం వాల్మీకిపురం రోడ్డు మీదుగా వెళ్లి, తిరిగి నిమ్మనపల్లి మండలానికి చేరుకుని అక్కడ ఏటిఎంను ధ్వంసం చేసినట్లు నిర్ధారించామన్నారు. కెవిపల్లిలో దొంగలించిన బైక్ ను కూడా నిమ్మనపల్లెలోనే వదిలేసిన దొంగలు తమిళనాడు, కర్ణాటక సరిహద్దులకు పారిపోయారు. 5 ప్రత్యేక బృందాలు దొంగలను పట్టుకోవడానికి నిష్టాతులైన 5 ప్రత్యేక పోలీసు బృందాలను కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాలకు పంపినట్లు ఎస్పీ వెల్లడించారు. నిందితులు ఎక్కడ దాక్కున్నా వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని, త్వరలోనే అరెస్టు చేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. చోరీలో ఐదుగురు ఏటిఎంను దొంగలించిన ముఠాలో ఐదుగురు ఉన్నారని ఎస్పీ స్పష్టం చేశారు. ఘటన జరిగిన వెంటనే జిల్లాలోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లను అప్రమత్తం చేసి రోడ్లపై నాకాబందీ తనిఖీలు ముమ్మరం చేయడంతో దొంగలు రూట్ మార్చినట్లు చెప్పారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో దర్యాప్తు ప్రతి సీసీటీవి ఫుటేజ్ను పరిశీలించడంతోపాటు అనుమానిత వాహనాలను తనిఖీ చేస్తున్నామని తెలుకుని దొంగలు రూటు మార్చి ఏమార్చినట్లు తెలిపారు. టెక్నికల్ ఆధారాలతో దొంగల కదలికలను ట్రాక్ చేస్తున్నామన్నారు. ఇప్పటికే సెల్ఫోన్ల డంప్ తీసి ఆ దిశగా దర్యాప్తు కొనసాగుతోందన్నారు. సవాల్గా స్వీకరించాం మదనపల్లి ఏటిఎం చోరీ కేసును సవాల్గా తీసుకున్నామని, చురుకై న బృందాలు పని చేస్తున్నాయని ఎస్పీ తెలిపారు. పారిపోయిన నిందితులు ఎయిర్ పోర్టుల్లో ఉన్నట్లు తెలసుకుని అక్కడికి రెండు బృందాలు వెళ్లాయని, అనుమానితుల ఆచూకీ తెలిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని ప్రజలను కోరారు. రంగంలోకి పోలీస్ ప్రత్యేక బృందాలు త్వరలోనే పట్టుకుంటాం : ఎస్పీ ధీరజ్
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డిగ్రీ విద్యార్థిని అదృశ్యంపై ఫిర్యాదుకడప అర్బన్ : కడప నగరం టూ టౌన్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని బిస్మిల్లా నగర చెందిన ఓ యువతి (20) ఈ నెల 25వ తేదీ నుంచి కనిపించడం లేదని ఆమె తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆమె కడప నగరంలోని ఓ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతోంది. ఈ నెల 25వ తేదీ ఉదయం 8 గంటలకు కళాశాలకు వెళ్లి తిరిగి రాలేదు. ఆచూకీ తెలిసినవారు తమకు తెలియజేయాలని కడప టూ టౌన్ సీఐ శ్రీహరి తెలియజేశారు. మదనపల్లె టౌన్ : అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లె కొత్త ఇండ్లకు చెందిన రియల్టర్ షేక్ ఇస్మాయిల్(58) శ్రీకాకుళంలో ఆదివారం రైలు దిగే క్రమంలో కాలు జారి పడి మృతి చెందిన ఘటన విషాదం నింపింది. ఇస్మాయల్ మృతిపై కుటుంబీకులు తెలిపిన వివరాలు.. మదనపల్లె కొత్త ఇండ్లకు చెందిన ఇస్మాయిల్ తన స్నేహితులతో కలిసి శుక్రవారం మదనపల్లె మండలంలోని సిటిఎం రెల్వే స్టేషన్ నుంచి 8 మందితో కలిసి శ్రీకాకుళంలోని హరివిల్లి శివాలయానికి వెళ్లారు. ఆదివారం స్వామివారిని దర్శించుకున్న అనంతరం తిరుగు ప్రయాణానికి శ్రీకాకుళం రైల్వే స్టేషన్కు అందరూ వచ్చారు. స్నేహితులతో కలిసి రైలు ఎక్కే సమయంలో పొరపాటున వేరే రైలు ఎక్కిన ఇస్మాయిల్, చైన్ లాగి రైలు నుంచి దిగే క్రమంలో కిందపడి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. సహచరులు వెంటనే అతన్ని ఆస్పత్రికి తరలించినా చికిత్స ఫలించక ఇస్మాయిల్ మృతి చెందాడని కుటుంబీకులకు సమాచారం అందించారు. ఇస్మాయిల్ మరణ వార్త తెలిసి కొత్త ఇండ్ల ప్రాంతంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. మదనపల్లె టౌన్ : తండ్రిపై తనయుడు కత్తితో దాడి చేసి హత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డ సంఘటన ఆదివారం రాత్రి గుర్రంకొండ మండలంలో చోటుచేసుకుంది. మదనపల్లె జిల్లా ఆసుపత్రి అవుట్ పోస్ట్ పోలీసుల కథనం మేరకు.. గుర్రంకొండ మండలం మర్రిపాడుకు చెందిన అబ్దుల్ గనితో కుమారుడు గొడవపడి ఆవేశంలో కత్తితో దాడి చేశాడని తెలిసింది. తీవ్రంగా గాయపడి ప్రాణాపాయస్థితికి చేరుకున్న అబ్దుల్గనిని కుటుంబీకులు మదనపల్లి జిల్లా ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. అత్యవసర విభాగం డాక్టర్లు పరీక్షించి ప్రథమ చికిత్స అనంతరం అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉందని, తిరుపతి రుయాకు వెల్లాలని రెఫర్ చేశారు. ఘటనకు గల కారణాలు పోలీసుల దర్యాప్తులో తెలియాల్సి ఉంది.
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చెరువు మట్టి.. కొల్లగొట్టిటాస్క్ఫోర్స్ : ‘ఇప్పుడు కాకపోతే మరెప్పుడు సంపాదించుకుంటాం. దీపం ఉన్నప్పుడే ఇల్లు చక్కదిద్దుకోవాలి’ అన్నట్లుగా కొందరు కూటమి నేతలు రెచ్చిపోతున్నారు. ఎంతో విలువైన మట్టిని ఆదాయ వనరులుగా మార్చుకున్నారు. ‘మా ప్రభుత్వంలో మమ్మల్ని అడిగేదెవరు.. ఆపేదెవరు’ అంటూ ఇష్టారాజ్యంగా అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. సంబేపల్లె మండలంలోని కొండావాండ్లపల్లె చెరువు, మోటకట్ల చెరువు, లాభం చెరువులలో జేసీబీలు, ప్రొక్లెయిన్లతో యథేచ్ఛగా రాత్రి, పగలు మట్టి తవ్వకాలు చేపడుతున్నారు. నిబంధనలకు పాతర వేసి ప్రజాధనం దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. నిత్యం వందలాది ట్రాక్టర్లు, టిప్పర్లతో అక్రమంగా మట్టిని అమ్ముకొని జేబులు నింపుకొంటున్నారు. నారాయణరెడ్డిపల్లె గ్రామం అభం చెరువులో మట్టి తవ్వకాలతో.. 20 నుంచి 30 మీటర్ల లోతుతో వంద మీటర్ల వెడల్పుతో భారీగా గుంతలు పడ్డాయి. ఇలాంటి గుంతలు చెరువులలో తీస్తుంటే సంబంధిత అధికారులు అటువైపు కన్నెత్తి కూడా చూడటం లేదంటే.. పర్యవేక్షణ ఏ స్థాయిలో ఉందో ఇట్టే అర్థమవుతుంది. సంబేపల్లె మండలంలోని ఏపి కొండ సమీపం నుంచి గ్రావెల్, మోటకట్ల సమీపంలోని చెరువు నుంచి వందల సంఖ్యలో టిప్పర్లతో మట్టిని తరలించారు. లేవుట్ల వేస్తున్నారంటే ఈ ప్రాంతం నుంచి రాత్రిపూట మట్టిని తరలిస్తారు. ప్లాట్ల చదును కోసం దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇంత జరుగుతున్నా అధికారులు మాత్రం అటు వైపు చూడటం లేదంటే.. వారికి ఏ స్థాయిలో ముడుపులు వెళ్లుతున్నాయో నని ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా అధికారులు స్పందించి అక్రమంగా తరలిస్తున్న మట్టి మాఫియాను అడ్డుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు. మాఫియాగా మారిన కొందరు కూటమి నేతలు పట్టించుకోని అధికారులు
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డీసెట్ కౌన్సెలింగ్కు 51 మంది హాజరురాయచోటి : 2026–28 విద్యా సంవత్సరానికి డిప్లమో ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సులో ప్రవేశాల కోసం రాయచోటి డైట్లో నిర్వహిస్తున్న కౌన్సెలింగ్కు 51 మంది అభ్యర్థులు హాజరైనట్లు డైట్ ఇన్చార్జ్ ప్రిన్సిపాల్ మడితాటి నరసింహారెడ్డి తెలిపారు. ఆదివారం తొలి విడత కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. డైట్లో తెలుగు మాధ్యమంలో 50 సీట్లకు గాను 17 మంది, ఆంగ్ల మాధ్యమంలో 50 సీట్లకు గాను 9 మంది, ఉర్దూ మాధ్యమంలో 50 సీట్లకు గాను 16 మంది అభ్యర్థులు ప్రవేశం పొందారన్నారు. అలాగే బద్వేల్లోని ఎస్వీసీఎం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఆంగ్ల మాధ్యమం 50 సీట్లకు గాను 9 మంది అభ్యర్థులు ప్రవేశం పొందినట్లు తెలిపారు. తొలి విడత కౌన్సెలింగ్ ఈ నెల 29 వరకు నిర్వహిస్తామన్నారు. అర్హత కలిగిన వారు నిర్ణీత గడువులోగా హాజరై ధృవపత్రాల పరిశీలన పూర్తి చేసుకోవాలన్నారు. ధృవపత్రాల పరిశీలన అనంతరం అర్హులైన అభ్యర్థులకు ప్రవేశపత్రాలు అందజేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అధ్యాపకులు వెంకటసుబ్బారెడ్డి, శివప్రసాద్, గిరిబాబుయాదవ్, కేదార్నాథ్, వైసి రెడ్డప్పరెడ్డి, మోహన్నాయక్, కార్యాలయ సిబ్బంది జగదీష్, తిరుమలరావు, రవికిరణ్, వెంకటేష్, అనర్, శ్వేత తదితరులు పాల్గొన్నారు.