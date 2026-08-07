breaking news
Bhadradri
-
పోడు రైతులకు పట్టాలు ఇవ్వాలిపినపాక/మణుగూరు రూరల్: పోడు రైతులకు పట్టాలు ఇవ్వాలని సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి, కొత్తగూడెం ఎమ్మెల్యే కూనంనేని సాంబశివరావు డిమాండ్ చేశారు. పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చేపడుతున్న ప్రజా చైతన్య యాత్రను గురువారం ఆయన మండల పరిధిలోని బయ్యారం క్రాస్ రోడ్లో జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ సీతారామ ఎత్తిపోతల పథకం నిర్మాణ పనులు త్వరితగతిన పూర్తిచేయాలన్నారు. దశాబ్దాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న పోడు సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరారు. మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణంతో ఆటో డ్రైవర్లు ఉపాధి కోల్పోతున్నారని, వారికి ప్రభుత్వం అండగా ఉండాలన్నారు. అనంతరం మహిళలతో మాట్లాడి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం మణుగూరు మండల పరిధిలోని రామానుజవరంలో సీపీఐ నేత బొల్లోజు అయోధ్యాచారి స్మారక స్తూపాన్ని ఆవిష్కరించారు. ప్రజా ఉద్యమాల్లో విశేష కృషి చేశారని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి ఎస్కే సాబీర్పాషా, నాయకులు సరెడ్డి పుల్లారెడ్డి, ముత్యాల విశ్వనాథం, కమటం వెంకటేశ్వరరావు, కల్లూరు వెంకటేశ్వరరావు, మున్నా లక్ష్మీకుమారి, వై.రాంగోపాల్, తోగాటి కుమార్, గడ్డం మనోహర్ ఆచారి, పత్తిపాటి నాగేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు. ప్రజా చైతన్య యాత్రలో ఎమ్మెల్యే కూనంనేని
-
చెరువుల్లోకి చేరుతున్న నీరుపాల్వంచరూరల్: ప్రస్తుతం ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అయితే అడపాదడపా కురుస్తున్న వర్షాలకు చెరువులు, కుంటల్లోకి వరద నీరు చేరుతోంది. కొన్ని నిండి జలకళ సంతరించుకున్నాయి. జిల్లాలో మొత్తం 2,144 చెరువులు ఉండగా, ఇందులో 53 చెరువులు నిండి అలుగు పోస్తున్నాయి. మరికొన్ని నిండేదశకు చేరుకున్నాయి. ఎక్కువ చెరువుల్లో సగానికి మించి నీరు చేరింది. పాల్వంచ మండలంలోని జోగారావు చెరువు, ఎర్రసాని చెరువు, మందెరకలపాడు వద్ద రాళ్లవాగు పిక్డ్యామ్ అలుగుపోస్తున్నాయి. జగన్నాథపురం, రంగాపురం, నాగారం, దంతలబోరు చెరువుల్లో 75శాతానికి పైగా నీళ్లు చేరాయి. కిన్నెరసాని వాగుచెక్ డ్యామ్లు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. రైతుల హర్షం కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులు, వంకలు, చెరువుల్లోకి వరద నీరు చేరుతుండటంతో రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అరకొరగా నిండిన చెరువుల కింద పంటలు సాగు చేసిన రైతులు ఆందోళన చెందుతున్న తరుణంలో ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలు ఊరటనిస్తున్నాయి. కిన్నెరసాని ప్రాజెక్ట్, ఎర్రసాని చెరువు, రాళ్లవాగు ప్రాజెక్ట్ ఆయకట్టు రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా వర్షభావ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. భారీ వర్షాలు కురువని కారణంగా జిల్లాలో చెరువులు, కుంటలు ఇంకా పూర్తిగా నిండలేదు. ఈనెలలోనైనా భారీ వర్షాలు కురిస్తే చెరువులు నిండుతాయని భావిస్తున్నాం. ప్రస్తుతం ఉన్న నీళ్లు పంటల సాగుకు సరిపోవు. –శ్రీనివాసరెడ్డి, జిల్లా జలవనరులశాఖ సీఈమొత్తం చెరువులు 2,144 అలుగు పోస్తున్నవి 53 25 శాతం వరకు నిండినవి 588 25 నుంచి 50శాతం వరకు నిండినవి 763 50నుంచి75శాతం వరకు నిండిననవి 436 75 నుంచి 100శాతం నిండినవి 304
-
జయశంకర్ సేవలు చిరస్మరణీయంసూపర్బజార్(కొత్తగూడెం)/భద్రాచలం: తెలంగాణ సాధనలో ప్రొఫెసర్ కొత్తపల్లి జయశంకర్ సేవలు చిరస్మరణీయమని కలెక్టర్ అంకిత్, ఐటీడీఏ పీఓ బి.రాహుల్, ఎస్పీ బి.రోహిత్రాజు, అదనపు కలెక్టర్ వేణుగోపాల్ అన్నారు. తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ జయంతి కార్యక్రమాన్ని గురువారం కలెక్టరేట్, ఐటీడీఏ, ఎస్పీ కార్యాలయాల్లో నిర్వహించారు. జయశంకర్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా వారు తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చేందుకు ఆయన చూపిన మార్గం, ఆలోచనలు భావితరాలకు స్ఫూర్తిదాయకమని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధికారులు, వివిధ ప్రజా సంఘాల నాయకులు, ఉద్యోగులు తదితరులు పాల్గొని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్కు నివాళులర్పించారు.
-
కనుల పండువగా రామయ్య కల్యాణంభద్రాచలం: భద్రాచలం శ్రీ సీతారామ చంద్రస్వామి దేవస్థానంలో రామయ్య నిత్యకల్యాణం కనుల పండువగా జరిగింది. తొలుత తెల్లవారుజామున గర్భగుడిలో స్వామివారికి సుప్రభాత సేవ, సేవా కాలం, ఆరాధన తదితర పూజలు చేశారు. అనంతరం నిత్యకల్యాణానికి బేడా మండపంలో కొలువుదీరిన స్వామివారికి విశ్వక్సేన పూజ, పుణ్యావాచనం చేశారు. స్వామివారికి కంకణధారణ, యజ్ఞోపవీత ధారణ, అమ్మవారికి కంకణధారణ, యోక్త్రధారణ గావించి నిత్యకల్యాణ మహోత్సవాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు. పెద్దమ్మతల్లికి సువర్ణ పుష్పార్చనపాల్వంచరూరల్: పెద్దమ్మతల్లి అమ్మవారికి వైభవంగా సువర్ణ పుష్పార్చన పూజలు జరిపారు. మండలంలోని శ్రీకనకదుర్గ (పెద్దమ్మతల్లి) ఆలయంలో గురువారం అర్చకులు అమ్మవారికి 108 సువర్ణ పుష్పాలతో అర్చన, హారతి, మంత్రపుష్పం, నివేదన తదితర పూజలు నిర్వహించారు. అర్చకులు పద్మనాభశర్మ, రవికుమార్ శర్మ పాల్గొన్నారు. వైద్య పోస్టులకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానంచుంచుపల్లి: తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ పరిధిలోని మణుగూరు ప్రాంతీయ ఆస్పత్రిలో గైనకాలజిస్ట్, చర్ల సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో గైనకాలజిస్ట్ పోస్టుతోపాటు పిల్లల వైద్య నిపుణుడి పోస్టుకు కాంట్రాక్టు పద్ధతిన వైద్యులను నియమించేందుకు దరఖాస్తులు కోరుతున్నట్లు గురువారం డీసీహెచ్ఎస్ డాక్టర్ జి.రవిబాబు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. వేతనం రూ.2 లక్షలు, రూ.2.50 లక్షలు చెల్లిస్తామని పేర్కొన్నారు. అభ్యర్థులు ఈ నెల 13వ తేదీలోగా కలెక్టరేట్లోని తమ కార్యాలయంలో దరఖాస్తులను అందించాలని తెలిపారు. నాణ్యమైన ధార్మిక సేవలురామాలయ ఈఓ దామోదర్రావు భద్రాచలంటౌన్: ధార్మిక సేవల నాణ్యత పెంపే లక్ష్యంగా దేవాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ‘సీత’ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆలయ ఈఓ దామోదర్రావు తెలిపారు. గురువారం అంబాసత్రంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. అర్చకులు, సిబ్బంది, ధార్మిక సేవకుల సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు తరగతులు దోహదపడతాయన్నారు. సీత సంస్థ డైరెక్టర్ చిలకపాటి రాఘవాచార్యులు మాట్లాడుతూ శిక్షణలో ఆగమశాస్త్రం, ఆలయ నిర్వహణ, పూజా విధానాలు, ఆధ్యాత్మిక విలువలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు వివరించారు. శ్రీరామ చక్రవర్తి, కృష్ణమాచార్యులు, భవాని రామకృష్ణ పాల్గొన్నారు.
-
ఆర్టీసీలో ‘గుర్తింపు’ సమరం!● రెండు, మూడు రోజుల్లో నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ● దశాబ్ద కాలం తర్వాత ఎన్నికల నిర్వహణకు కసరత్తు ● జిల్లాలో 879 మంది ఆర్టీసీ కార్మికులుచుంచుపల్లి: దశాబ్ద కాలం తర్వాత టీజీఎస్ ఆర్టీసీలో గుర్తింపు కార్మిక సంఘం ఎన్నికల నిర్వహణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుముఖత వ్యక్తం చేసింది. ఇందుకోసం కార్మిక శాఖ, ఆర్టీసీ యాజమాన్యం సన్నద్ధమవుతున్నాయి. రెండు, మూడు రోజుల్లో నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఆర్టీసీలో రెండేళ్లకొకసారి గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి ఉంది. చివరిసారిగా 2016లో నిర్వహించారు. 2018లో ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉండగా, అప్పటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నిర్వహించలేదు. 2019లో చేపట్టిన ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె కారణంగా ప్రభుత్వం సంఘాల గుర్తింపును పూర్తిగా రద్దు చేసింది. దీంతో కార్మిక సంఘాలు ప్రాధాన్యం కోల్పోయాయి. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చాక తిరిగి ఎన్నికల నిర్వహణకు హామీ ఇచ్చింది. ఆగస్టులోనే ఎన్నికల నిర్వహిస్తామని ప్రభుత్వం ఇటీవల స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో రెండు దఫాలుగా లేబర్ కమిషన్తో చర్చలు జరిపిన ఆర్టీసీ సంఘాల జేఏసీ నాయకులు గత మంగళవారం మరోసారి ఎన్నికలపై సమావేశమయ్యారు. అన్ని విధాలా అనుకూలిస్తే ఈ నెల చివరి వారంలో ఎన్నికలు పూర్తిచేసే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. నోటిఫికేషన్ విడుదలైతే ఆయా డిపోల పరిధిలో ఎన్నికల వేడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రచారంపై కార్మిక సంఘాల దృష్టి ఎన్నికలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ రావడంతో కార్మిక సంఘాలు ప్రచారంపై దృష్టి సారించాయి. ఈయూ, ఎస్డబ్ల్యూఎఫ్, టీఎంయూ, టీజేఎంయూ, ఐఎన్టీయూసీ తదితర కార్మిక సంఘాలు అస్త్రశస్త్రాలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి. కాగా, గుర్తింపు సంఘాలు రీజియన్, రాష్ట్రస్థాయిలో ఉంటాయి. రెండింటికి వేర్వేరు బ్యాలెట్ పత్రాలతో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు. ఒక్కో కార్మికుడు రెండు ఓట్లను వేయాల్సి ఉంటుంది. గెలిచిన యూనియన్ కార్మిక సమస్యల పరిష్కారంలో, కార్మికుల తరఫున ఆర్టీసీ, యాజమాన్యం, ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, ఇతర కార్మికులకు పని ఒత్తిడి తదితర సమస్యలు, సంక్షేమ పథకాలపై యాజమాన్యంతో చర్చించే అవకాశం ఉంటుంది. ఆర్టీసీలో దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చింది. గుర్తింపు సంఘం ఉంటే కార్మిక సమస్యలు ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఇప్పటికే డిపోల పరిధిలో సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నాం. నోటిఫికేషన్ కోసం ఆసక్తిగా చూస్తున్నాం. –కె.భాస్కర్రావు, రాష్ట్ర సహాయకార్యదర్శి, ఈయూడిపో పేరు సిబ్బంది కొత్తగూడెం 204 భద్రాచలం 362మణుగూరు 210ఇల్లెందు 103
-
సహకారంలో కాక!సాక్షి ప్రతినిధి, ఖమ్మం: నామినేటెడ్ ప్రాతిపదికన ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాల్లో (పీఏసీఎస్) పాలకవర్గాలు త్వరలో కొలువుదీరబోతున్నాయి. చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్, డైరెక్టర్ పదవులన్నీ నామినేటెడ్ విధానంలో కాంగ్రెస్ విధేయులకు అప్పగించనున్నారు. ఈ మేరకు ఆశావహుల జాబితా సిద్ధం చేయాలని బుధవారం హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన సమీక్షలో మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి, వాకిటి శ్రీహరి ఉమ్మడి జిల్లాలోని ఎమ్మెల్యేలకు సూచించారు. ఈ నేపథ్యాన ఎమ్మెల్యేలు తమ పరిధి పీఏసీఎస్ల్లో పదవులు ఆశిస్తున్న నేతలపై ఆరా తీస్తుండగా.. ఆశావహులు జాబితాలో చోటు దక్కించుకునేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించనున్నారు. తొలిసారి పీఏసీఎస్ పదవులను నామినేటెడ్ విధానంలో భర్తీ చేయనుండడంతో అధికార పార్టీలో హడావుడి మొదలైంది. పీఏసీఎస్ టు డీసీసీబీ.. జిల్లాలోని పీఏసీఎస్లకు చివరిసారిగా 2020 ఫిబ్రవరిలో ఎన్నికలు జరిగాయి. పీఏసీఎస్, డీసీసీబీ పాలకవర్గాల కాలపరిమితి ఐదేళ్లు కాగా, 2020లో డీసీసీబీ చైర్మన్గా ఎన్నికై న కూరాకుల నాగభూషణంను రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చాక తప్పించింది. 2024 జనవరిలో వైస్ చైర్మన్గా ఉన్న దొండపాటి వెంకటేశ్వరరావును చైర్మన్గా నియమించారు. ఆతర్వాత 2025 డిసెంబర్ 19తో డీసీసీబీ పదవీకాలం పూర్తయింది. అనంతరం ప్రభుత్వం ఆరు నెలల చొప్పున రెండుసార్లు పొడిగించి చివరకు పాలకవర్గాన్ని రద్దు చేసింది. ప్రస్తుతం డీసీసీబీకి పర్సన్ ఇన్చార్జ్గా కలెక్టర్ వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇక పీఏసీఎస్ల పదవీ కాలం ఐదేళ్లకు ముగిసినా ఎన్నికలు జరిగే వరకు తమనే కొనసాగించాలని పాలకవర్గాలు కోర్టును ఆశ్రయించాయి. కోర్టు అనుకూలంగా తీర్పునివ్వడంతో వారు కొనసాగుతున్నా, పది రోజుల్లో గడువు ముగియనున్నట్లు సమాచారం. అంతా నామినేటెడే... పీఏసీఎస్లతో పాటు డీసీసీబీ పాలకవర్గాన్ని సైతం నామినేటెడ్ పద్దతిన భర్తీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది. గతంలో పీఏసీఎస్ల్లో సభ్యులైన రైతులు డైరెక్టర్లను ఎన్నుకున్నాక.. వారిలో నుంచి చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ల ఎన్నిక జరిగేది. ఇక సొసైటీల చైర్మన్లు డీసీసీబీ డైరెక్టర్లను.. ఆపై డైరెక్టర్లలో చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్గా ఎన్నుకునే విధానం ఉండేది. ప్రభుత్వం దీనికి స్వస్తి పలికి పీఏసీఎస్ల నుంచి డీసీసీబీ వరకు పాలకవర్గాలను నామినేటెడ్ విధానంలో నియమించాలని భావిస్తోంది. చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్తో సహా డీసీసీబీకి మొత్తం 22 మంది డైరెక్టర్లు ఉంటారు. సుమారు 5లక్షల మంది రైతులు పీఏసీఎస్ల్లో సభ్యులుగా ఉండడంతో చైర్మన్ పదవులను నామినేటెడ్ పద్దతిన భర్తీ చేసే ప్రక్రియను ప్రభుత్వం కీలకంగా పరిగణిస్తోంది. ఇదే సమయాన ఆశావవహుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండడంతో ఎంపిక చేయడం జిల్లా మంత్రులు, ఇన్చార్జి మంత్రి, ఎమ్మెల్యేలకు కత్తిమీద సాములా మారనుంది. ఇప్పటికే అధికార పార్టీకి చెందిన ప్రజాప్రతినిధులు కసరత్తు ప్రారంభించినట్లు తెలిసింది. 2023 ఎన్నికల సందర్భంగా పార్టీలో చేరిన వారు కాకుండా గత కొన్నేళ్లుగా పార్టీకి విధేయులుగా ఉంటూ.. పార్టీనే నమ్ముకున్న సీనియర్లకు అవకాశం కల్పించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు సమాచారం.
-
696.1 కిలోల గంజాయి దహనంతల్లాడ/కొత్తగూడెంఅర్బన్: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని పలు పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో సీజ్ చేసిన గంజాయిని తల్లాడ మండలం గోపాలపేట ఏడబ్ల్యూఎం కన్సల్టింగ్ (వ్యర్థ పదార్థాల నివారణ పరిశ్రమ)లో దహనం చేశారు. భద్రాద్రి జిల్లాలో పలు పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో 32 కేసులకు సంబంధించి 696.1 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీని విలువ రూ.3.50 కోట్లు కాగా, ఎకై ్సజ్ డిప్యూటీ కమిషనర్ వి.సోమిరెడ్డి ఆదేశాలతో గురువారం దహనం చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఖమ్మం అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆర్.కిషన్, కొత్తగూడెం డీపీఈఓ ఎ.శ్రీనివాసరెడ్డి, సీఐ జయశ్రీ, ఎస్ఐలు రమేశ్, గౌతమ్, ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు.
-
కూల్చారు గానీ..● భద్రగిరిలో శిథిలాల తరలింపు ఆలస్యం ● అరకొర యంత్రాలతో నెమ్మదిగా సాగుతున్న ప్రక్రియ ● పనులు వేగం పుంజుకోక అధికారుల అసహనం ● రాములోరి దర్శనంపై ప్రచార లోపం.. భద్రాచలం: శ్రీసీతారామ చంద్రస్వామి దేవస్థానం వద్ద జరుగుతున్న ఆలయ అభివృద్ధి పనుల్లో శిథిలాల తొలగింపే పెనుభారంగా కనపడుతోంది. భవనాలు, ప్రాకారాలు కూల్చివేతలు జరుగుతున్నప్పటికీ వాటి శిథిలాల తొలగింపు మరింత ఆలస్యమవుతోంది. ఆలయ పనుల పరిశీలనకు వచ్చిన దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ హనుమంతురావు, జిల్లా కలెక్టర్ అంకిత్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే తెల్లం వెంకట్రావు యంత్రాలను పెంచి రాత్రింబవళ్లు పనులు షిఫ్ట్ల వారీగా చేపట్టాలని ఆదేశించినప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో అది కనిపించటం లేదు. దీంతో నిర్దేశిత సమయంలో పనులు జరిగేనా అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. రాళ్ల గుట్టల్లా శిథిలాలు ఆలయ పునరుద్ధరణలో భాగంగా ఉపాలయాలు, ఇతర కట్టడాల కూల్చివేత పనులు జూన్ 27వ తేదీన ప్రారంభమయ్యాయి. తొలుత రంగనాయకుల గుట్ట పైన ఉన్న కుసుమ హరనాథబాబా, ప్రసాదాల తయారీ భవనం, ఆ తరువాత చిత్రకూట మండపం, దక్షిణం వైపు మెట్లు, గదులను కూల్చారు. ఉత్తరం దిక్కున ద్వారం, మెట్లను పడేశారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో తాజాగా యాగశాల, భద్రుని గుడి లక్ష్మీతాయారు అమ్మవారి ఉపాలయం, అద్దాల మండపాలను కూల్చారు. ఇలా మూడు పక్కల పనుల కూల్చివేత పనులు వేగంగా జరుగుతున్నప్పటికీ వాటి తాలూకు రాళ్లు, ఇతరాల తొలగింపు మాత్రం ఆలస్యమవుతోంది. ముక్కోటి నాటికి నూతన ఉత్తర ద్వారం పనులు పూర్తి కావాలని ఆదేశాలు జారీ చేయటంతో ఆ వైపు హడావుడిగా నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించారు. ఐతే నెలరోజుల క్రితం కుసుమ హరనాథబాబ ఆలయం, వంటశాల వైపు శిథిలాల తొలగింపు ప్రక్రియ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉండటం విశేషం. రాళ్లు గుట్టలు గుట్టలుగా దర్శనమిస్తున్నాయి. ప్రచార లోపం, భక్తులకు ఇక్కట్లు శిథిలాల తొలగింపు ఆలస్యమవుతుండటంతో భక్తులు తీవ్ర ఇక్కట్లు పడుతున్నారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో సైతం పనులు జరుగుతుండటంతో భక్తుల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం కేవలం తూర్పు మెట్ల ద్వారానే దర్శనాలకు భక్తులకు అనుమతినిస్తున్నారు. దీనిపై అధికారులు తగిన ప్రచారం చేయకపోవడంతో భక్తులు అయోమయానికి గురవుతున్నారు. గోదావరి నుంచి పుణ్యస్నానాలు ఆచరించిన అనంతరం తూర్పు మెట్ల వైపు రావడానికి తగు సూచిక బోర్డులు లేకపోవడంతో వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై మైకుల ద్వారా ప్రధాన కూడళ్లలో, ఆలయం చుట్టుపక్కల ప్రచారం చేయాలని పలువురు సూచిస్తున్నారు. పనులను పరిశీలించిన ఈఓ దేవస్థానం పరిధిలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులు గురువారం ఆలయ ఈఓ దామోదర్రావు పరిశీలించారు. పడమర మెట్లను తొలగిస్తున్న నేపథ్యంలో తూర్పు వైపు కౌంటర్ల ఏర్పాటుకు వేస్తున్న షెడ్ను, ఉత్తరం, దక్షిణ భాగంలో జరుగుతున్న పనులను పరిశీలించారు. పనుల్లో వేగం పెంచాలని సూచించారు. ఆయన వెంట దేవస్థానం ఈఈ రవీందర్, ఆలయ అధికారులు ఉన్నారు. పనులు ఆలస్యంగా జరుగుతుండడంపై అధికారులు సదరు నిర్మాణ సంస్థ భాధ్యులపై అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వ్యవధి తక్కువగా ఉండటం, పనులు నెమ్మదిగా జరుగుతుండటంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అరకొర యంత్రాలతో శిథిలాల తొలగింపునకే నెలలు పడుతోందని, ఈ ప్రకారం నిర్దేశిత సమయంలో అభివృద్ధి పనులు పూర్తి కావని వారు చెబుతున్నారు. షిఫ్ట్ల వారీగా కార్మికులతో, రాత్రింబవళ్లు పనులు జరిగేలా చూడాలని ఆదేశిస్తున్నారు. ఇప్పటికీ పూర్తిస్థాయిలో భవనాల కూల్చివేత, శిథిలాల తొలగింపు పూర్తి కాకపోవడంతో పనుల పురోగతిపై తాజా నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందజేస్తున్నారు.
-
మద్యం మత్తులో లారీడ్రైవర్ బీభత్సందుమ్ముగూడెం: మండలంలోని కేశపట్నం సమీపంలోని చిన్ననల్లబల్లి వద్ద గురువారం లారీడ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం భారీ ప్రమాదానికి దారితీసింది. స్థానికుల కథనం మేరకు.. మద్యం మత్తులో ఉన్న లారీడ్రైవర్ ఇసుక లోడుతో ఉన్న లారీని వేగంగా నడుపుతూ రోడ్డుకు దూరంగా పార్క్ చేసిన ఆటోను ఢీకొట్టడంతో ధ్వంసమైంది. ఆటోలో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణనష్టం తప్పింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని లారీని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు. దాడి ఘటనపై కేసు నమోదు ములకలపల్లి: ప్రైవేట్ సైట్ ఇంజనీర్పై దాడికి పాల్పడిన ఘటనలో ఒకరిపై కేసు నమోదైంది. ఎస్ఐ మధుప్రసాద్ కథనం మేరకు.. కమలాపురం శివారు సీతారామ పంప్హౌస్–3 సమీపంలో ప్యాకేజ్–6లో ఓ కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో కాంట్రాక్ట్ పనులు సాగుతున్నాయి. అక్కడ సైట్ ఇంజనీర్గా తరుణ్ పని చేస్తున్నాడు. ములకలపల్లి శివారుకు చెందిన మహేశ్ గురువారం వర్క్సైట్కు వెళ్లి తరుణ్తో వాగ్వాదానికి దిగాడు. గతంలో తాము చేసిన కాంట్రాక్ట్ పనులకు సంబంధించి పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లించాంటూ అడిగాడు. తరుణ్పై చేయి చేసుకుని, చంపేస్తామని బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. తరుణ్ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు.
-
అమృత భాండాగారంఖమ్మంవైద్యవిభాగం: తల్లి పాలు శిశువుకు అమృతం వంటివి. బిడ్డ పుట్టిన గంట లోపు ముర్రుపాలు పట్టిస్తే ఆ శిశువు ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం చేకూరడమే కాక ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడుతాయి. అయితే, కొందరు తల్లులకు సరిపడా పాలు రాక ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంటాయి. మరికొందరు తల్లులకు పాలు లభించినా శిశువుకు పట్టలేని పరిస్థితి ఎదురవుతోంది. ఫలితంగా ఆయా శిశువులకు డబ్బా పాలు పట్టిస్తే జీర్ణ వ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. ఈ సమస్యలను అధిగమించేందుకు ఖమ్మం జనరల్ ఆస్పత్రిలో 2022 మే నెలలో ‘అమృతం’ పేరిట తల్లిపాల కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. పాలు ఎక్కువగా వచ్చే తల్లుల నుంచి సేకరించి భద్రపరుస్తూ పాలు రాని తల్లుల పిల్లలకు అందిస్తున్నారు. అలాగే పాలు వచ్చినా పట్టించలేని తల్లులు కూడా ఈ కేంద్రంలో పాలను డబ్బాల్లో సేకరించి శిశువులకు పట్టించే అవకాశం కల్పించారు. నాలుగేళ్లుగా సేవలు పెద్దాస్పత్రిలోని మాతా శిశు ఆరోగ్య కేంద్రంలో తల్లిపాల సేకరణ కేంద్రం నాలుగేళ్లుగా విస్తృత సేవలు అందిస్తోంది. నిత్యం 20 – 25 వరకు ప్రసవాలు జరుగుతుండగా, బరువు తక్కువగా, ఇతర అనారోగ్య సమస్యలతో పుట్టిన వారికి ఎస్ఎన్సీయూలో చికిత్స అందిస్తారు. ఇక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో జన్మించి అనారోగ్య సమస్యలకు గురైన శిశువులను కూడా ఎంసీహెచ్ఎస్కు తీసుకొస్తున్నారు. వీరిలో చాలామంది శిశువులకు తల్లి నేరుగా పాలు పట్టించడం సాధ్యం కాక డబ్బా పాలపై ఆధారపడుతున్నారు. ఈ క్రమాన మిల్క్ బ్యాంక్లో పాలు ఎక్కువ పడే తల్లులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొస్తుండగా సేకరించి అవసరమైన శిశువులకు అందిస్తున్నారు. గత నాలుగేళ్లలో ఈ కేంద్రం ద్వారా 10,861 మంది తల్లుల నుంచి 2,969 లీటర్ల పాలు సేకరించి శిశువులకు అందించారు. పెద్దాస్పత్రిలో చికిత్స పొందే శిశువులకే కాక శిశుగృహలో ఉండే పిల్లలకు 159 లీటర్ల పాలు సరఫరా చేయడం విశేషం.నాకు వారం క్రితం బిడ్డ పుట్టింది. శిశువుకు పాలు ఇచ్చాక కూడా మిగులుతున్నాయి. ఇక్కడి సిబ్బంది మిల్క్ బ్యాంక్ సేవలను వివరించారు. దీంతో అవసరమైన శిశువులకు ఉపయోగపడతాయని పాలు ఇస్తున్నా. –ఎన్.అనూష, జూలూరుపాడు నాకు మొదటి కాన్పులో ఇద్దరు శిశువులు జన్మించారు. వీరు బరువు తక్కువగా ఉండటంతో ఎస్ఎన్సీయూలో చికిత్స చేస్తున్నారు. పాలు పట్టే పరిస్థితి లేక మిల్క్ బ్యాంక్లో సేకరించి డబ్బాల ద్వారా పిల్లలకు పడుతున్నా. –బి.అశ్విని, కారేపల్లి గర్భిణులు, బాలింతలకు వారోత్సవాల సందర్భంగా తల్లిపాల ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్నాం. మిల్క్ బ్యాంక్ ద్వారా సేకరించిన పాలను అవసరమైన వారికి అందిస్తున్నాం. తల్లి పాలే శిశువు ఆరోగ్యానికి సంజీవనిలా నిలుస్తాయి. –బాబురత్నాకర్, చిన్న పిల్లల వైద్య నిపుణులు పాలు అందించిన తల్లులు 10,681 మంది స్వచ్ఛందంగా వచ్చిన వారు 5,299 మంది ఇప్పటి వరకు సేకరించిన పాలు 2,969 లీటర్లు లబ్ధి పొందిన శిశువులు 12,494 మంది
-
ప్రీ ప్రైమరీ విద్య కీలకండీఈఓ వాసంతి కొత్తగూడెంఅర్బన్: ప్రాథమిక స్థాయిలో విద్యార్థుల్లో అభ్యాస సామర్థ్యాలను పెంపొందించేందుకు ప్రీ ప్రైమరీ విద్య కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి డి.వాసంతి తెలిపారు. కొత్తగూడెంలోని ఆనందఖని జెడ్పీహెచ్ఎస్లో నిర్వహిస్తున్న జిల్లా స్థాయి ప్రీ ప్రైమరీ శిక్షణ కార్యక్రమం గురువారం ముగిసింది. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ పాఠశాలల్లో చిన్నారుల ఆసక్తిని పెంచేలా వినూత్నమైన యాక్టివిటిస్, నాణ్యమైన టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్, కృత్యధార బోధన పద్దతుల్లో ముందస్తు ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలని సూచించారు. కాగా ఇన్స్ట్రక్టర్లు తయారు చేసిన నమూనాలు, చార్టులు, డ్రాయింగ్లు, కాగితపు వస్తువులు, వినూత్న బోధన పరికరాల ప్రదర్శన విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఏఎంఓ మాధవరావు, ఆర్పీలు స్వరూప్కుమార్, శ్రీశైలం, ప్రవీణ్కుమార్, మోహన్కుమార్ పాల్గొన్నారు. క్యారమ్స్ పోటీలు ప్రారంభం సూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): జిల్లా బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఇండోర్ క్రీడలు–2026లో భాగంగా క్యారమ్స్ పోటీలను ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి జి.ప్రేమలత గురువారం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. న్యాయవాదులు వృత్తి నైపుణ్యాలతో పాటు క్రీడాస్ఫూర్తిని పెంపొందించుకోవాలని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి క్రీడా పోటీలు పరస్పర స్నేహభావం, ఐక్యత, ఆరోగ్యకరమైన పోటీ తత్వాన్ని పెంపొందిస్తాయన్నారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కిరణ్కుమార్, సంయుక్త కార్యదర్శి గడదాసు నాగరాజు, కోశాధికారి జి.సంధ్యారాణి, క్రీడా, సాంస్కృతిక కార్యదర్శులు బానోత్ దేవదాస్, ఎన్.ఉమ, గ్రంథాలయ కార్యదర్శి దొడ్డ ప్రసాద్, సీనియర్, జూనియర్ న్యాయవాదులు పాల్గొన్నారు. ఇంట్లోకి చొరబడి విద్యార్థినిపై దాడి బాలిక ఫిర్యాదుతో వెలుగులోకి ఘటన భద్రాచలంఅర్బన్: భద్రాచలం పట్టణంలోని జగదీశ్కాలనీలో ఇంటర్ విద్యార్థినిపై ఇద్దరు మహిళలు ఇంట్లోకి చొరబడి దాడి చేసిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. జుట్టు పట్టుకుని రోడ్డుపైకి ఈడ్చుకెళ్లి కొట్టడంతో పాటు చంపేస్తామని బెదిరించినట్లు బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. భద్రాచలం టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. ములుగు జిల్లా లక్కవరం మోడల్ కళాశాలలో ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్న ఓ విద్యార్థిని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఈ నెల 1న భద్రాచలంలోని తన నివాసంలో ఉంది. మధ్యాహ్నం సుమారు 2.30 గంటల సమయంలో బూర్గంపాడు మండలానికి చెందిన స్వరూప, పాల్వంచకు చెందిన రజిత(స్వరూప చెల్లి) ఇంట్లోకి బలవంతంగా ప్రవేశించి, విద్యార్థినితో వాగ్వాదానికి దిగి, అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తూ జుట్టు పట్టుకుని ఇంటి నుంచి రోడ్డుపైకి ఈడ్చుకెళ్లి దాడి చేశారు. ఈ క్రమంలో దాడి ఘటనను అడ్డుకునేందుకు వచ్చిన బాధితురాలి తల్లి, పెద్దమ్మ, సోదరుడినీ కూడా దూషించి బెదిరించి, చంపేస్తామని వారు హెచ్చరించారని విద్యార్థిని తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. కాగా, దాడి చేసిన ఇద్దరు మహిళలపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఖమ్మం మార్కెట్కు సెలవులు ఖమ్మంవ్యవసాయం: వారాంతం, బోనాలు, అమావాస్య సందర్భంగా ఖమ్మం వ్యవసాయ మార్కెట్కు సెలవులు ప్రకటించారు. ఈనెల 8వ తేదీ శనివారం, 9న ఆదివారం వారాంతపు సెలవులు కాగా, 10వ తేదీన సోమవారం బోనాల సందర్భంగా ప్రభుత్వం సెలవుప్రకటించింది. ఇక 11వ తేదీ మంగళవారం మార్కెట్ కార్యకలాపాలు జరగనుండగా, 12వ తేదీ బుధవారం అమావాస్య కావడంతో సెలవు అమలవుతుంది. తిరిగి 13వ తేదీ గురువారం నుంచి మార్కెట్ యార్డులో కార్యకలాపాలు జరుగుతాయని, ఈ విషయాన్ని రైతులు, వ్యాపారులు గమనించాలని ఉన్నత శ్రేణి కార్యదర్శి పి.ప్రవీణ్కుమార్ ఒక ప్రకటనలో సూచించారు.
-
మాతృ మరణాలను నివారించాలిసూపర్బజార్(కొత్తగూడెం)/పాల్వంచ/పాల్వంచరూరల్: మాతృ మరణాలను పూర్తిగా నివారించాలని కలెక్టర్ అంకిత్ ఆరోగ్య శాఖాధికారులను ఆదేశించారు. ఇటీవల జరిగిన మాతృ మరణాలపై కలెక్టరేట్లో గురువారం సమీక్ష నిర్వహించారు. గర్భిణులకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించాలని, 108 అంబులెన్స్ సేవలను సమర్థవంతంగా వినియోగించాలని ఆదేశించారు. అనంతరం ఎల్వీ ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ‘యూనివర్సల్ న్యూ బోర్న్ బేబీస్ ఐ స్క్రీనింగ్ – ఆర్క్ లైట్ ఎగ్జామినేషన్’ శిక్షణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. నవజాత శిశువులకు కంటి పరీక్షలు నిర్వహించి, పుట్టుకతో వచ్చే కంటి లోపాలకు చికిత్స అందించాలని సూచించారు. ఆర్క్ లైట్ పరికరం వినియోగం నిపుణులు అవగాహన కల్పించారు. ఆ తర్వాత భూ భారతి రిజిస్ట్రేషన్, సక్షేషన్ మాడ్యూళ్లపై నిర్వహించిన శిక్షణకు హాజరై పలు సూచనలు చేశారు. రికార్డుల నిర్వహణలో పారదర్శకత ఉండాలని చెప్పారు. అదనపు కలెక్టర్ డి.వేణుగోపాల్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ అనంత రామకృష్ణ భూ భారతి రిజిస్ట్రేషన్, సక్సేషన్ మాడ్యూళ్ల అమలు విధానం, పత్రాల పరిశీలన, భూ భారతి వ్యవస్థలో అనుసరించాల్సిన విధానాలపై అధికారులకు మార్గనిర్దేశం చేశారు. ఇందిరమ్మ దరఖాస్తులను పారదర్శకంగా పరిశీలించాలి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల దరఖాస్తులను పారదర్శకంగా పరిశీలించాలని కలెక్టర్ అంకిత్ ఆదేశించారు. పాల్వంచ మండలం లక్ష్మీదేవిపల్లి, జగన్నాథపురం గ్రామాల్లో దరఖాస్తుదారుల అర్హతలను పరిశీలించారు. దరఖాస్తుదారుల ఇళ్లకు వెళ్లి వివరాలు ఆరా తీశారు. ప్రతీ దరఖాస్తును నిష్పక్షపాతంగా పరిశీలించాలని అధికారులకు సూచించారు. అనంతరం బస్వతారాకకాలనీలో ప్రభుత్వ పాఠశాలను తనిఖీ చేశారు. మధ్యాహ్న భోజనాల నాణ్యతను పరిశీలించారు. ఆ తర్వాత పాల్వంచ ప్రభుత్వాస్పత్రిని తనిఖీ చేశారు. ఇన్ పేషెంట్, ఔట్ పేషెంట్ వార్డులు, రక్త పరీక్ష సెంటర్, ఫార్మసీ, మందుల నిల్వ గదులను పరిశీలించి, బాధితులతో మాట్లాడి వైద్య సేవలపై ఆరా తీశారు. విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తే సహించేది లేదని అధికారులు, సిబ్బందిని హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో ఆర్డీఓ మధు, డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ తుకారాం రాథోడ్, ప్రోగ్రాం ఆఫీసర్లు డాక్టర్ రాందాస్, డాక్టర్ దినేష్, పాల్వంచ తహసీల్దార్ దారా ప్రసాద్, ఎంపీడీఓ పి.రాజారావు, హౌసింగ్ పీడీ రామ్, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రత్యేకాధికారి శ్రీనివాస్, మాస్టర్ ట్రైనర్లు ఎన్.దిలీప్కుమార్, రాజేష్, సత్యేంద్రకుమార్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.కలెక్టర్ అంకిత్
-
ఆ విద్యుత్ స్తంభాలను తొలగించండి..పాల్వంచరూరల్: వైల్డ్లైఫ్ పరిధిలో విద్యుత్శాఖ అధికారులు అనుమతులు లేకుండా గిరిజన రైతుల వ్యవసాయ కనెక్షన్ల్కోసం వేసిన విద్యుత్ స్తంభాలను వెంటనే తొలగించాలని వైల్డ్లైఫ్ శాఖ రేంజర్ కనకమ్మ ఆ శాఖ ఏడీఈ, ఏఈలకు ఇటీవల నోటీసులు జారీ చేశారు. మండలంలోని బంజర గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఎస్టీఎఫ్సీ స్కీమ్ కింద రెండు నెలల క్రితం ఎన్పీడీసీఎల్ అధికారులు 32 విద్యుత్ స్తంభాలు ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ కనెక్షన్లు ఇవ్వలేదు. ఈ క్రమంలో అనుమతి లేకుండా వైల్డ్లైఫ్ పరిధిలో విద్యుత్ స్తంభాలు ఎలా వేస్తారని, వెంటనే తొలగించాలని వైల్డ్లైఫ్ చాతకొండ రేంజర్ కనకమ్మ ఎన్పీడీసీఎల్ ఏడీఈ, రూరల్ ఏఈలకు నోటీసులు జారీ చేశారు. వైల్డ్లైఫ్ పరిధిలో విద్యుత్ స్తంభాలు ఏర్పాటు చేయాలంటే ఢిల్లీ బోర్డు నుంచి, స్థానిక వైల్డ్లైఫ్ డివిజన్ ద్వారా క్లియరెన్స్ అనుమతులు పొందాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. కాగా, ఐటీడీఏ ద్వారా అనుమతులు ఇచ్చిన తర్వాత స్తంభాలు ఏర్పాట్లు చేశామని ఏఈ రవీందర్ తెలిపారు. విద్యుత్ స్తంభాల నిర్మాణం వివాదాస్పదంగా మారిన నేపథ్యంలో గురువారం ఎన్పీడీసీఎల్ ఏడీఈ హుస్సేన్ బంజర గ్రామాన్ని సందర్శించారు. సర్పంచ్, రైతులతో మాట్లాడి విద్యుత్ స్తంభాలు తొలగించాల్సి ఉందని వివరించారు. విద్యుత్ అధికారులకు వైల్డ్లైఫ్ రేంజర్ నోటీసులు
-
భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే కారును ఢీ కొట్టిన లారీతెలంగాణ, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం: భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ తెల్లం వెంకట్రావు ప్రయాణిస్తున్న కారు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైంది. అయితే, హైదరాబాద్కు వెళ్తున్న సమయంలో పతంగి టోల్గేట్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం.టోల్గేట్ వద్ద ఆగి ఉన్న ఎమ్మెల్యే వెంకట్రావు కారును వేగంగా వచ్చిన లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో వెంకట్రావు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. దీంతో ఒక్కసారిగా ఈ ప్రమాదం సంభవించడంతో ఎమ్మెల్యే కొంత అస్వస్థతకు గురైనట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
-
న్యాయం చేయాలని ఆందోళనటేకులపల్లి: టేకులపల్లి మండలం కోయగూడెం పంచాయతీ పరిధి హనుమతండాకు చెందిన గుగులోతు శ్రీకాంత్(25) ఇటీవల ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఆయన కొన్నేళ్లుగా ఖమ్మం కస్నానాయక్ తండాకు చెందిన యువతిని ప్రేమించినట్లు తెలిసింది. ఈక్రమాన యువతి బావలు హాము, సచిన్ బెదిరించడం, యువతి కూడా దూరం కావడంతో శ్రీకాంత్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని ఆయన తల్లి జ్యోతి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో గత నెల 21న వారిపై కేసు నమోదు చేసినా ఇప్పటికీ అరెస్ట్ చేయకపోవడంపై బుధవారం మృతుడి తల్లిదండ్రులు రవి, జ్యోతి, బంధువులు టేకులపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట ఆందోళనకు దిగారు. రోడ్డుపై బైఠాయించడంతో ట్రాఫిక్ నిలిచిపోగా ఎస్ఐ తిరుపతి, సిబ్బంది వారితో మాట్లాడారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నామని.. త్వరలోనే అరెస్ట్ చేస్తామని ఎస్సై నచ్చచెప్పడంతో ఆందోళనను విరమించారు. పోలీసుస్టేషన్ ఎదుట యువకుడి కుటుంబీకుల ధర్నా
-
ఎమ్మెల్యేలు, డీసీసీ అధ్యక్షులతో మంత్రుల భేటీఖమ్మంమయూరిసెంటర్: ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని పలువురు ఎమ్మెల్యేలతో జిల్లా ఇన్చార్జ్ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి, రాష్ట్ర రెవెన్యూ, సమాచార శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి బుధవారం హైదరాబాద్లో సమావేశమయ్యారు. పినపాక, ఇల్లెందు, అశ్వారావుపేట, సత్తుపల్లి ఎమ్మెల్యేలు పాయం వెంకటేశ్వర్లు, కోరం కనకయ్య, జారె ఆదినారాయణ, డాక్టర్ మట్టా రాగమయి, ఖమ్మం డీసీసీ అధ్యక్షుడు సత్యనారాయణ తదితరులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా త్వరలో ఖాళీ కానున్న గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ, గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు అభ్యర్థుల ఎంపికపై చర్చించారు. పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ఆదేశాలతో సమావేశాలు నిర్వహించి అభిప్రాయాలు సేకరిస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఇందులో భాగంగా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని ఆశావహులపై చర్చించడమే కాక ఎమ్మెల్యేలు నుంచి పేర్లు సేకరించారు.ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థుల ఎంపికపై చర్చ
-
అవగాహనతోనే సైబర్ నేరాల కట్టడిసూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): ప్రతీఒక్కరు అవగాహన పెంపొందించుకుంటేనే సైబర్ నేరాల కట్టడి సాధ్యమవుతుందని ఎస్పీరోహిత్ రాజ్ తెలిపారు. ‘సురక్ష కా తిరంగా – సైబర్ స్వతంత్ర తెలంగాణ’ కార్యక్రమంలో భాగంగా కొత్తగూడెంలోని సింగరేణి ఉమెన్స్కళాశాలలో బుధవారం ఏర్పాటుచేసిన అవగాహన సదస్సులో ఆయన మాట్లాడారు. నానాటికీ సైబర్ నేరాలు పెరుగుతున్నందున విద్యార్థినులకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపారు. డిజిటల్ అరెస్ట్, పెట్టుబడులు, యాప్లు, మ్యూల్ అకౌంట్ల ద్వారా నిందితులు నమ్మించి నేరాలకు పాల్పడుతున్నారని తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని తక్కువ సమయంలో అధిక లాభాలు, ఉద్యోగ, సినిమా అవకాశాలు, తక్కువ వడ్డీ రుణాలు వంటి ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లతో వచ్చే మెసేజ్లు, లింక్లను నమ్మొద్దని సూచించారు. బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, గోప్యమైన సమాచారాన్ని ఎవరికీ వెల్లడించవద్దని ఎస్పీ తెలిపారు. ఎవరైనా సైబర్ మోసానికి గురైన వెంటనే 1930 సైబర్ హెల్ప్లైన్కు ఫిర్యాదు నమోదు చేయాలని సూచించారు. అలాగే విద్యార్థులు మాదకద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండాలని చెప్పారు. ఈ సదస్సులో కొత్తగూడెం డీఎస్పీ ఆదినారాయణ, సీఐలు జితేందర్, శ్రీనివాస్, ప్రిన్సిపాళ్లు శారద, సంధ్యారాణి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎస్పీ రోహిత్రాజ్
-
ఈనెల రెండో వారంలోగా యూనిఫామ్ములకలపల్లి: జిల్లాలోని ట్రైబల్ వెల్ఫేర్, గురుకులాల విద్యార్థులకు ఈనెల 10వ తేదీలోగా, ఏకలవ్య విద్యార్థులకు 13లోగా ఒక జత యూనిఫామ్ అందించాలని అదనపు కలెక్టర్ విద్యాచందన సూచించారు. ములకలపల్లి మండలం మూకమామిడిలోని యూనిఫామ్ హబ్ను బుధవారం ఆమె పరిశీలించి మాట్లాడారు. ఆతర్వాత గ్రామసమాఖ్య భవన నిర్మాణాన్ని ఆమె పరిశీలించారు. అలాగే, అన్నపురెడ్డిపల్లి మండల కేంద్రంతో పాటు పెట్లం గ్రామంలో గ్రామసమాఖ్య నిర్మాణాలు, యూని ఫామ్ ెంసటర్లను ఆమె పరిశీలించారు. సర్పంచ్ కొర్సా ఆదిలక్ష్మి, ఎంపీడీఓలు సత్యనారాయణ, రాజేశ్వరి, ఈజీఎస్ ఏపీఓ హుస్సేన్, ఏపీఎం రామ్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
ఆలయ మర్యాదలపై అవగాహన తప్పనిసరిభద్రాచలం: దేవాదాయ శాఖలో పనిచేసే అధికారులు, సిబ్బంది దేవస్థానం, ఆలయ మర్యాదలపై తప్పనిసరి అవగాహన కలిగి ఉండాలని స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెంపుల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్(సీత) డైరెక్టర్గా చిలకపాటి విజయరాఘవాచార్యులు పేర్కొన్నారు. ‘సీత’ఆధ్వర్యాన భద్రాచలంలోని అంబసత్రంలో మూడు రోజుల పాటు ఉద్యోగులకు జరగనున్న వర్క్షాప్ బుధవారం మొదలైంది. ఈ సందర్భంగా విజయరాఘవచార్యులు మాట్లాడుతూ దేవాదాయ శాఖ సిబ్బందికి ప్రభుత్వ పాలన, వ్యవస్థలు, సిబ్బంది కార్యదర్శకత, సంప్రదాయం, ఆగ మ శాస్త్రం, ఆలయ ఆచారాలపై శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. దేవాలయాల నిర్వహణను ఆధునికంగా, పారదర్శకంగా, శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించేందుకు ఈ శిక్షణ ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి ఆలయ ఈఓ దామోదర్రావు మాట్లాడుతూ సుమారు 15ఏళ్ల అనంతరం శిక్షణ పునఃప్రారంభం కావడం సంతోషకరమని తెలిపారు. శిక్షణలో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల ఉద్యోగులు 120 మంది పాల్గొన్నా రు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఈఓ భవానీ రామకృష్ణ, స్థానాచార్యులు స్థలశాయి, రామాయణ పారాయణదారు ఎస్టీజీ అంతర్వేది కృష్ణమాచార్యులు, అకా డమీ నుంచి శ్రీరామ చక్రదర్ పాల్గొన్నారు. ‘సీత’వర్క్షాప్లో డైరెక్టర్ విజయరాఘవులు
-
అవన్నీ మరిచారా?!సాక్షి ప్రతినిధి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం: కొత్తగూడెం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అభివృద్ధికి తొలి పాలకవర్గం తెరపైకి తీసుకొచ్చిన ట్రాన్సిట్ ఓరియెంటెండ్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్పై మిశ్రమ స్పందన వస్తోంది. నగర అభివృద్ధికి ఆయువు పట్టయిన మాస్టర్ ప్లాన్, ప్రణాళికాయుతమైన అభివృద్ధికి దిక్సూచి వంటి ‘కుడా’ భాగస్వామ్యం లేకుండా ప్లాన్ తీసుకురావడంపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అలాగే, రుణాల రూపంలో కాకుండా ప్రభుత్వ గ్రాంట్గానే పనులు చేపట్టాలనే సూచనలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే డీపీఆర్ తయారీ టెండర్లపై అవినీతి ఆరోపణలు వస్తున్నందున భవిష్యత్లో చేపట్టే పనులైనా విమర్శలకు తావివ్వకుండా చేపట్టాలని నగరవాసులు సూచిస్తున్నారు. ట్రాన్సిట్ ప్లాన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది మే నెలలో కొత్తగూడెం – పాల్వంచ– సుజాతనగర్ గ్రోత్ కారిడార్ ప్రకటించడంతో అనూహ్యంగా ట్రాన్సిట్ ఓరియెంటెండ్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ తెరపైకి వచ్చింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతో పాటు విదేశీ బ్యాంకు రుణంతో మొత్తంగా రూ.600 కోట్లతో నగర పరిధిలో అభివద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రణాళిక సిద్ధమైంది. ఊహించనిస్థాయిలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టడంపై ప్రజల నుంచి సానుకూలత వస్తున్నా, అభివృద్ధికి అప్పులతో లంకె పెట్టడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. అదే విధంగా నగర అభివృద్ధి ప్రణాళికలో కీలకమైన మాస్టర్ ప్లాన్, కుడా వంటి అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. కదలిక లేని మాస్టర్ ప్లాన్, ‘కుడా’ ఒక పట్టణం లేదా నగరంలో నివసించే ప్రజలకు అన్ని రకాల మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడంతో పాటు ఆ నగర లేదా పట్టణం ఆదాయం పెరిగేలా, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేలా అభివృద్ధి పనులు ప్రణాళికాయుతంగా చేపట్టేందుకు మాస్టర్ ప్లాన్ అవసరం. పక్కా మాస్టర్ ప్లాన్లు ఉన్న పట్టణాలు/నగరాలు శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందాయి. కొత్తగూడెం, పాల్వంచ వేర్వేరు మున్సిపాలిటీలుగా ఉన్నప్పటి నుంచి ఈ రెండు పట్టణాలకు మాస్టర్ ప్లాన్లు లేవు. ఈ రెండు పట్టణాలను ఒక్కటిగా చేసి, అందులో సుజాతనగర్ మండలంలో ఏడు గ్రామపంచాయతీలను విలీనం చేస్తూ గతేడాది మేలో కొత్తగూడెం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటైంది. అంతకు ముందే 2024 అక్టోబర్ 28న కొత్తగూడెం అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (కుడా) ఏర్పాటు చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అయితే, ఇప్పటి వరకు ‘కుడా’కు పాలకవర్గాన్ని నియమించలేదు. కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్కు మాస్టర్ ప్లాన్ రూపకల్పన విషయంలోనూ కదలిక లేదు. ట్రాన్సిట్ ప్లాన్ పట్టాలెక్కించే ముందు మాస్టర్ప్లాన్, ‘కుడా’పైనా కూడా కసరత్తు చేయాలని నగర వాసులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 90వ దశకం తర్వాత కొత్తగూడెం, పాల్వంచలో అభివృద్ధికి బ్రేకులు పడ్డాయి. 2016లో కొత్తగూడెం జిల్లా కేంద్రమైన తర్వాత ఈ పరిస్థితిలో కొంత మార్పు వచ్చినా ఖమ్మం, కరీంనగర్, మంచిర్యాల వంటి నగరాలతో పోల్చితే అభివృద్ధి ఆశించిన వేగంతో లేదు. ఈ సమయాన ట్రాన్సిట్ ప్లాన్ను కార్పొరేషన్ తలకెత్తుకుంది. ఈ ట్రాన్సిట్ ప్లాన్ బడ్జెట్ రూ.600 కోట్లలో రూ.300 కోట్లు విదేశీ బ్యాంకు నుంచి రుణం రూపంలో సమీకరిస్తున్నారు. ఈ రుణానికి సాలీనా 13 శాతం వడ్డీరేటుతో ఏటా రూ.39 కోట్లు తిరిగి చెల్లించాలని తెలుస్తోంది. కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్కు అధిక ఆదాయం సమకూర్చే ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఏడాది సుమారు రూ.13 కోట్లుగా ఉంది. ఈ విషయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని కార్పొరేషన్కు వచ్చే ఆదాయం.. చేయబోయే అప్పులను బేరీజు వేసుకుని ట్రాన్సిట్ ప్లాన్ను ముందుకు తీసుకెళ్లడం నగర భవిష్యత్కు మేలు చేస్తుంది. అభివృద్ధికి ఖర్చయే నిధులను అప్పు రూపంలో కాకుండా డిస్ట్రిక్ట్ మినరల్ ఫండ్ (డీఎంఎఫ్), కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్సాన్సిబులిటీ (సీఎస్ఆర్) వంటి ఇతర మార్గాల ద్వారా, ప్రభుత్వ గ్రాంట్ల రూపంలో పొందేందుకు ప్రయత్నించాలని నగర వాసులు కోరుతున్నారు. మాస్టర్ ప్లాన్ మరిచి.. ట్రాన్సిట్ తెచ్చారు..
-
9న శాకంబరీ అవతారంలో పెద్దమ్మతల్లిపాల్వంచరూరల్: మండంలోని కేశవాపురం – జగన్నాధపురం మధ్య కొలువైన శ్రీకనకదుర్గ(పెద్దమ్మతల్లి) ఆలయంలో అమ్మవారు ఈనెల 9న శాకంబరీ అవతారంలో భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నారు. అమ్మవారి అలంకరణ కోసం కావాల్సిన పండ్లు, వివిధ రకాల కూరగాయలు, పూలను దాతలు వితరణ చేయొచ్చని ఈఓ విజయ్కుమార్ తెలిపారు. ఆసక్తి ఉన్న భక్తులు ఈనెల 8వ తేదీ శనివారం నాటికి ఆలయంలో అందజేయాలని ఆయన ఓ ప్రకటనలో కోరారు. గుండాల గురుకులం ప్రిన్సిపాల్కు పదోన్నతి గుండాల: గుండాల గిరిజన గురుకుల కళా శాల ప్రిన్సిపాల్ నారా యణనాయక్కు ఆర్సీఓగా పదోన్నతి లభించింది. ఏడాది కాలంగా ఆయన ఇక్క డ విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈమేరకు నారాయణకు పదోన్నతి కల్పించడమే కాక మహబూబాబాద్ ఆర్సీఓగా నియమిస్తూ గురుకులాల సొసైటీ కార్యదర్శి సీతాలక్ష్మి ఉత్తర్వులు జారీచేశారు. దీంతో ఆయన మహబూబాబాద్లో బుధవారం బాధ్యతలు స్వీకరించగా, గుండాల కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ బాధ్యతలను వైస్ ప్రిన్సిపాల్ విప్పా సత్యనారాయణకు అప్పగించారు. నేడు ఆర్ఎల్సీతో ఏఐటీయూసీ చర్చలు రుద్రంపూర్: సింగరేణిలో గుర్తింపు సంఘమైన ఏఐటీయూసీ 30 డిమాండ్లతో సమ్మె నోటీసు ఇచ్చిన నేపథ్యాన ఆర్ఎల్సీ సమక్షాన గురువా రం చర్చలు జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే ఓసారి చర్చలు జరిగినా ఒప్పందం కుదరకపోవడంతో 6వ తేదీన హైదరాబాద్లోని ఆర్ఎల్సీ కార్యాలయంలో రెండోసారి చర్చలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ చర్చల్లో ఒప్పందాలు కుదిరితే సమ్మె నోటీసు వెనక్కి తీసుకుంటామని, లేనిపక్షంలో సమ్మె తప్పదని ఏఐటీయూసీ నాయకులు చెబుతున్నారు. కాగా, గుర్తింపు సంఘమైన ఏఐటీయూసీ కార్మికుల సమస్యలపై చాన్నాళ్లు ఉదాసీనంగా వ్యవహరించి, సెప్టెంబర్లో కాలపరిమితి ముగుస్తుండగా సమ్మె నోటీసు ఇవ్వడంపై కార్మికుల్లో అనుమానాలు నెలకొన్నా యి. ఏదేమైనా గురువారం నాటి చర్చల్లో 30 డిమాండ్లకు గాను కనీసం 20 సాధించినా ఫర్వాలేదని భావిస్తున్నారు. మార్షల్ ఆర్ట్స్లో పతకాలురుద్రంపూర్: హైదరాబాద్లో ఈనెల 1, 2వ తేదీల్లో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ మార్షల్ ఆర్ట్స్ చాంపియన్ షిప్లో భారత్ తరఫున పాల్గొన్న కొత్తగూడెం సింగరేణి మహిళా జూని యర్ కళాశాల విద్యార్థిని భూక్యా శ్రీవిద్య ప్రతి భ కనబరిచింది. ఆమె కరాటే కటాస్ విభాగంలో స్వర్ణం, కుమిటే విభాగంలో మరో పతకం సాధించింది. ఈ సందర్భంగా శ్రీవిద్యను సింగరేణి కాలరీస్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ జనరల్ మేనేజర్ జి.రాజేంద్రప్రసాద్, కరస్పాండెంట్ పి.కాంతారావు, ప్రిన్సిపాల్ టి.సంధ్యారాణి, పీఈటీ ఏ.లావణ్య బుధవారం అభినందించారు. టీసీ సీపీగెట్లో రాష్ట్ర స్థాయి ర్యాంక్ మణుగూరు రూరల్: రాష్ట్రంలోని పీజీ కళాశాలల్లో ప్రవేశానికి కాకతీయ యూ నివర్సిటీ ఆధ్వర్యాన నిర్వహించిన టీజీసీపీ గెట్ ఫలితాలు ఇటీవల విడుదలయ్యాయి. ఇందులో మణుగూరుకు చెందిన భూక్యా భరత్ రాష్ట్ర స్థాయి 19వ ర్యాంక్ సాధించాడు. మణుగూరు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో బీఏ పూర్తిచేసిన ఆయన సీపీ గెట్లో రాష్ట్ర స్థాయి ర్యాంక్ సాధించడంపై ప్రిన్సిపాల్ ప్రొఫెసర్ యర్నం చిన్నప్పయ్యతో పాటు అధ్యాపకులు బుధవారం అభినందించారు. బాల పురస్కార్ దరఖాస్తు గడువు పెంపు ఖమ్మంమయూరిసెంటర్: ప్రధాన మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ అవార్డుల కోసం దరఖాస్తు గడువును పొడిగించినట్లు జిల్లా మహిళా, శిశు, వికలాంగుల, వయోవృద్ధుల సంక్షేమ అధికారి ఏ.ప్రమీల తెలిపారు. గతంలో ఉన్న గడువు జూలై 31తో ముగియగా, ఆగస్టు 15 వరకు పొడిగించారని పేర్కొన్నారు. నూతన ఆవిష్కరణలు, అసాధారణ ప్రతిభాపాటవాలు, ఆటలు, కళలు, సాహిత్యం, సామాజిక సేవ, ధైర్యసాహసాలు తదితర అంశాల్లో విశేష ప్రతిభ కనబరిచిన 5 – 18 ఏళ్ల లోపు బాలబాలికలు ఈ అవార్డులకు అర్హులని తెలిపారు. ఆపదలో ఉన్న బాలబాలికలను రక్షించిన వారు, బాలల జీవితాల్లో మార్పు తెచ్చేలా ఏడేళ్లకు పైగా సేవలు అందించిన స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా అవార్డుకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని వివరించారు. ఆసక్తి, అర్హతలు ఉన్నవారు https:// awards. gov. in వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకుని, ఆ పత్రాలను తమ కార్యాలయంలో అందజేయాలని సూచించారు.
-
ఇల్లెందు న్యాయమూర్తికి డాక్టరేట్ఇల్లెందు: ఇల్లెందు కోర్టు న్యాయమూర్తి స్వరూప కాటం న్యాయశాస్త్రంలో డాక్టరేట్ సాధించారు. ‘రైట్ టూ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లా అండర్ ది కాన్స్ట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా’అనే అంశంపై ఆమె సమర్పించిన పరిశోధనాత్మక సిద్ధాంత గ్రంథానికి డాక్టరేట్ లభించగా, బుధవారం న్యాయవాదులు, బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు అభినందించారు. అనంతరం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి డాక్టరేట్ సాధించిన స్వరూప మాట్లాడుతూ తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం వల్లే తాను ఈ స్థితికి చేరానని తెలిపారు. ఎల్ఎల్బీ, ఎల్ఎల్ఎం చదివే సమయాన మూడు బంగారు పతాకాలు సాధించినట్లు వెల్లడించారు. కష్టపడి చదివితే ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించవచ్చని తెలిపారు. రూ.5.43 లక్షల విలువైన గంజాయి స్వాధీనంభద్రాచలంఅర్బన్: భద్రాచలం ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో పోలీసులు చేపట్టిన తనిఖీల్లో రూ.5.43లక్షల విలు వైన గంజాయి పట్టుబడింది. భద్రాచలం టౌన్ ఎస్ఐ రామకృష్ణ ఆధ్వర్యాన ఈనెల 2వ తేదీన రాత్రి తనిఖీ చేస్తుండగా ఇద్దరు అనుమానాస్పదంగా కనిపించారు. వీరిని అదుపులోకి తీసుకుని ప్ర శ్నించగా ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన వివేక్ విరాట్నాగ్, ఒడిశాకు చెందిన గంజాయి వ్యాపారి నితీష్కుమార్గా తేలింది. ఈమేరకు హైదరాబాద్ తరలించేందుకు సిద్ధం చేసిన 10.870 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకుని విరాట్నాగ్ను అరెస్ట్ చేయగా నితీష్ పరారయ్యాడు.
-
అట్రాసిటీ కేసుల పరిష్కారంపై దృష్టివిజిలెన్స్, మానిటరింగ్ కమిటీ సమావేశంలో కలెక్టర్ అంకిత్సూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): జిల్లాలో ఎస్సీ, ఎస్టీ చట్టం కింద నమోదైన కేసుల దర్యాప్తును వేగంగా పూర్తిచేసి బాధితులకు సత్వర న్యాయం అందేలా అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని కలెక్టర్ అంకిత్ ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో బుధవారం జరిగిన జిల్లా స్థాయి విజిలెన్స్ అండ్ మానిటరింగ్ కమిటీ సమావేశంలో ఆయన ఎస్పీ రోహిత్రాజ్తో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ 2014 నుంచి 2026 జూలై వరకు నమోదైన 1,104 అట్రాసిటీ కేసులకు 859 కేసుల్లో చార్జిషీట్లు దాఖలు చేయగా, 12 కేసుల్లో శిక్షలు నమోదయ్యాయని తెలిపారు. కేసుల విచారణలో నిర్లక్ష్యానికి తావులేకుండా బాధితులకు త్వరగా న్యాయం అందేలా అధికారులు కృషి చేయాలని సూచించారు. ఎస్పీ రోహిత్రాజ్ మాట్లాడుతూ అట్రాసిటీ కేసుల దర్యాప్తును నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నామని తెలిపారు. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైన 949 కేసుల్లో 823 కేసులకు పరిహారం మంజూరైందని, 105 కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని చెప్పారు. గ్రామాలు, విద్యాసంస్థల్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ హక్కులు, పోక్సో చట్టం, మహిళలు, బాలల రక్షణ, సైబర్ నేరాల నివారణపై అవగాహన కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు ఈ సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్ వేణుగోపాల్, ఆర్డీఓ మధు, జిల్లా ఎస్సీ అభివృద్ధి శాఖ అధికారి శ్రీలత, డీఎంహెచ్ఓ తుకారాం రాథోడ్తో పాటు సామ్యా నాయక్, లకావత్ వెంకటేశ్వర్లు, లక్ష్మీబాయి, కోలూరి రామ్మూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు. సూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ పకడ్బందీగా జరిగేలా రాజకీయ పార్టీల నాయకులు సహకరించాలని కలెక్టర్ అంకిత్ సూచించారు. మరణించిన, శాశ్వతంగా ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన, నివాసం మార్చుకున్న ఓటర్ల వివరాలను క్షేత్రస్థాయిలో ధ్రువీకరించి కచ్చితమైన ఓటరు జాబితా రూపొందించడంతో సిబ్బందికి సహకారం అందించాలని తెలిపారు.కలెక్టరేట్లో బుధవారం ఆయన ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణపై సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ 9,96,198 మంది ఓటర్లకు సంబంధించి 8,60,051 ఎన్యుమరేషన్ ఫారాల డిజిటలైజేషన్ పూర్తయిందని తెలిపారు. మరో 1,29,263 ఫారాలు అందలేదని చెప్పారు. ఈ సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్ వేణుగోపాల్, ఎన్నికల విభాగం ఉద్యోగులు రంగప్రసాద్, నవీన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
ఫిర్యాదు చేయాలా.. వద్దా ?● నగదు మోసపోయిన బాధితుల్లో ఆవేదన ● పెట్టుబడుల పేరిట మోసం విలువ రూ.52కోట్లు ● ఇప్పటి వరకు ఫిర్యాదు చేసింది ఇద్దరే..భద్రాచలంఅర్బన్: నెలకు నాలుగు శాతం వడ్డీ... సురక్షిత పెట్టుబడి... కాంట్రాక్టుల్లో భాగస్వామ్యం... ఇలా నమ్మకంగా చెప్పిన మాటలతో డబ్బు అప్పగించిన పలువురు ఇప్పుడు తాము మోసపోయామని తెలియడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. భద్రాచలానికి చెందిన భరత్ రకరకాల పేర్లతో పలువురి నుంచి సుమారు రూ.52 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే, బాధితులు పెద్దసంఖ్యలో ఉన్నా ఇప్పటివరకు పోలీసులకు ఇద్దరు మాత్రమే ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదు చేస్తే అధిక వడ్డీకి ఆశ పడినట్లు తెలిసి పరువు పోతుందని కొందరు వెనకడుగు వేస్తున్నారని సమాచారం. మరికొందరు మాత్రం ఎప్పటికై నా డబ్బు తిరిగి వస్తుందనే ఆశతో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా, ఇటీవల భరత్ను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు పెద్దసంఖ్యలో వాహనాలను సీజ్ చేశారు. అలాగే, భద్రాచలం రాజీవ్నగర్లోని ఇంటిని కూడా సీజ్ చేసినా బాధితులు పెద్దగా ముందుకు రాకపోవడం గమనార్హం. చెల్లింపులు ఆగాక వెలుగులోకి... కొంతకాలం తర్వాత భరత్ వడ్డీ చెల్లింపులు నిలిచివేయడమే కాక బిల్లులు రావాల్సి ఉందని, కాంట్రాక్ట్ చెల్లింపులు పెండింగ్ ఉన్నాయని నమ్మబలికినట్లు తెలిసింది. నెలలు వేచి చూసినా ఫలితం లేకపోవడమే కాక భరత్, ఆయన కుటుంబీకులు అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఇద్దరు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. కొందరు బాధితులు ఆయన ఇంటి వద్ద ఉన్న వాహనాలను తీసుకెళ్లారు. అనంతరం లక్ష్మీదేవిపల్లి పోలీసులు విచారణ చేపట్టి కేరళలో భరత్ను అరెస్ట్ చేశారు. ఏపీలోనూ బాధితులు భరత్ పెట్టుబడుల సేకరణ వ్యవహారం భద్రాచలాన్ని దాటి ఏపీలోని చింతూరుకు చేరినట్లు సమాచారం. అయితే అక్కడి బాధితులు ఇప్పటికీ ఫిర్యాదు చేయకపోగా, డబ్బు తిరిగి వస్తుందనే భావనతో ఉన్నట్లు తెలిసింది. దీంతో పోలీసులే చింతూరు సహా పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ బాధితుల వివరాలు సేకరిస్తున్నట్లు సమాచారం. కొందరు అప్పులు చేసి, మరికొందరు భూములు అమ్మి, బంగారం తాకట్టు పెట్టి భరత్ చేతిలో పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. కాగా, లక్ష్మీదేవిపల్లి మండలం బంగారుచెలకకు చెందిన ఓ వ్యక్తి రూ.8.95 కోట్లు వడ్డీకి ఇవ్వగా విడతల వారీగా రూ.4.07 కోట్లు తిరిగి చెల్లించినా ఇంకా రూ.4.87 కోట్లు బాకీ ఉందని పోలీసులకు చేసిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నాడు. అలాగే, పాల్వంచ రూరల్ మండలం యానంబైల్కు ఓ మహిళ మూడేళ్ల క్రితం భరత్కు విడతల వారీగా రూ.1.46 కోట్లు ఇచ్చి లాభం చెల్లించకపోవడంతో ఇంటికి వెళ్లగా తాళం ఉండడంతో పోలీసులను ఆశ్రయించింది. అలాగే, పాల్వంచ మండలంలోనే మరో 10 మంది బాధితులు ఉన్నట్లు సమాచారం. లావాదేవీలపై ఆరా నిందితుడైన భరత్ను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు ఆయన బ్యాంకు ఖాతాలు, యూపీఐ లావాదేవీలు, చెక్కులు, డిజిటల్ రికార్డులు, ఆస్తుల కొనుగోళ్లు, వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లను పరిశీలిస్తున్నారు. నేరార్జిత ఆస్తులుగా భావిస్తున్న 35 వాహనాలు, ఒక భవనం, ఫ్లాట్ను ఇప్పటికే సీజ్ చేశారు. మరికొందరి బాధితుల వాంగ్మూలాలు, ఆర్థిక లావాదేవీల విశ్లేషణ అనంతరం ఈ మోసం పూర్తి వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశముంది. ఒకప్పుడు చిన్నస్థాయి లేబర్ కాంట్రాక్టర్గా ఉన్న భరత్ కాలక్రమేణా ఆర్థికంగా ఎదిగి ఖరీదైన ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లు, బస్సులకు యజమానిగా మారాడు. విలాసవంతమైన జీవనశైలి, రాజకీయ, వ్యాపార వర్గాల్లో పరిచయాలతో నమ్మకమైన వ్యాపారవేత్తగా గుర్తింపు పొందినట్లు తెలుస్తోంది. అదే నమ్మకంతో మొదట బంధువులు, స్నేహితులు, వ్యాపార పరిచయాలున్న వారినే లక్ష్యంగా చేసుకొని పెట్టుబడులు సేకరించినట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఐటీసీ కాంట్రాక్ట్ పనుల్లో భాగస్వామ్యం కల్పిస్తా, నెలకు నాలుగు శాతం వడ్డీ వస్తుందని చెబుతూ ఆయన పెట్టుబడులు సేకరించినట్లు తెలిసింది. ప్రారంభంలో కొందరికి వడ్డీ సకాలంలో చెల్లించడంతో నమ్మకం పెరగగా ఇంకొందరు ముందుకొచ్చారు. అంతేకాక వారి స్నేహితులు, పరిచయస్తుల ద్వారా కూడా పెట్టుబడి పెట్టించగా రశీదులు, ఒప్పంద పత్రాలు ఇవ్వడంతో నమ్మకం బలిపడిందని తెలుస్తోంది.
-
గోదావరి రెండో బ్రిడ్జిపై త్వరలోనే రాకపోకలురాష్ట్ర మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావుబూర్గంపాడు/భద్రాచలం: గోదావరి నదిపై సారపాక – భద్రాచలం మధ్య నిర్మించిన రెండో బ్రిడ్జిపై రాకపోకలను ఈ నెలలోనే పునరుద్ధరిస్తామని రాష్ట్ర వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు వెల్లడించారు. రెండవ బ్రిడ్జి అప్రోచ్ కుంగడంతో ఇటీవల రాకపోకలను నిలిపివేసి మరమ్మతులు చేపట్టారు. ఈ పనులను బుధవారం మంత్రి పరిశీలించి నేషనల్ హైవే అధికారులకు సూచనలు చేశారు. బ్రిడ్జి అప్రోచ్కు పటిష్టమైన రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మాణాలు త్వరగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. పనులు పూర్తిచేసి రాకపోకలకు అనుమతిస్తే భద్రాచలం వచ్చే భక్తులతో పాటు ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా, ఏపీ ప్రజలకు కూడా సౌకర్యంగా ఉంటుందని తెలిపారు. భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే తెల్లం వెంకట్రావు, సారపాక సర్పంచ్ కిశోర్నాయక్, ఉపసర్పంచ్ కన్నెదారి రమేష్, నాయకులు పాల్గొన్నారు.
-
‘కోడ్’ దందా..కొత్తగూడెంఅర్బన్: జిల్లా రవాణా శాఖ కార్యాలయంలో ఏజెంట్ల హవా కొనసాగుతోంది. దాదాపు అన్ని రవాణా శాఖ కార్యాలయాల్లో ఇదే పరిస్థితి ఉంటున్నా కొత్తగూడెం కార్యాలయంలో మాత్రం ఏజెంట్లు ఓ అడుగు ముందుకేస్తున్నట్లు తెలిసింది. వాహనదారులకు అన్ని సేవలను ఆన్లైన్లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చామని ప్రభుత్వం చెబుతు న్నా.. ఇక్కడ అందుకు భిన్నమైన పరిస్థితి నెలకొంది. ఎవరికి ఏ అవసరం కావాలన్నా ఏజెంట్లను కలవకుండా నేరుగా వెళ్తే ముప్పుతిప్పలు ఎదురవుతున్నాయి. ఇదే సమయాన ఏజెంట్లను కలిసి వారు చెప్పినంత చెల్లిస్తే లైసెన్స్లు, వాహనాలకు సంబంధించిన ధ్రువపత్రాలు, రిజిస్ట్రేషన్, రెన్యూవల్ ఇలా ఏ పనైనా క్షణాల్లో పూర్తవుతుంది. ఈక్రమాన వారు అన్ని వివరాలను నింపి ప్రత్యేక కోడ్ వేసి ఇచ్చే పత్రాన్ని కార్యాలయంలో సమర్పిస్తే దాని ఆధారంగా అంతా సాఫీగా సాగిపోతుందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నేరుగా వెళ్తే తిరగాల్సిందే... సామాన్యులు లైసెన్స్, ఇతర పనుల కోసం నేరుగా అన్ని పత్రాలతో వెళ్లినా కార్యాలయంలో పనులు కావడం లేదని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా ఏజెంట్ను ఆశ్రయిస్తే ఒకటి, రెండు రోజుల్లోనే లైసెన్స్, ఇతర ధ్రువీకరణ పత్రాలు అందుతున్నాయి. అయితే, డ్రైవింగ్ రాని వారు, నిబంధనలు తెలియని వారికి డబ్బులు తీసుకుని.. కనీస పరీక్షలు చేయకుండా లైసెన్స్ ఇప్పిస్తుండడంతో ప్రమాదాలు జరిగితే ఎవరు కారణమన్న ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. మరోపక్క తనిఖీల సందర్భంగా పర్మిట్ లేని వాహనాలు కంటపడితే ఇష్టారాజ్యంగా డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారనే విమర్శలు ఉన్నాయి. ఎవరైనా డబ్బులు ఇచ్చేందుకు నిరాకరిస్తే వారికి రూ.వేలు, రూ.లక్షకు పైగా జరిమానా విధించిన ఘటనలు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. ఈక్రమాన అధికారులు – వాహనదారుల నడుమ కొందరు సిబ్బంది మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్నట్లు సమాచారం.ఆర్టీఓలో ఏజెంట్లదే హవా
-
కల్యాణం... కమనీయంభద్రాచలం: భద్రాచలంలోని శ్రీ సీతారామ చంద్రస్వామి దేవస్థానంలో బుధవారం రామయ్య కల్యాణం కమనీయంగా సాగింది. తెల్లవారుజామునే గర్భగుడిలో స్వామి వారికి సుప్రభాత సేవ, సేవాకాలం, ఆరాధన తదితర పూజలు చేశారు. అనంతరం బేడా మండపంలో కొలువుదీరిన స్వామికి విశ్వక్సేన పూజ, పుణ్యావాచనం చేశారు. ఆతర్వాత స్వామికి కంకణధారణ, యజ్ఞోపవేత ధారణ, అమ్మవారికి కంకణధారణ, యోక్త్రధారణ గావించి నిత్యకల్యాణ మహోత్సవాన్ని అర్చకులు పూర్తిచేశారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో బీఎస్ఎన్ఎల్ 4జీ, 5జీ సేవలు ఖమ్మంమయూరిసెంటర్: భారత్నెట్ ద్వారా తెలంగాణలో బ్రాడ్బ్యాండ్ సేవలు, మొబైల్ నెట్వర్క్ విస్తరణపై కేంద్ర ప్రభుత్వం లోక్సభలో కీలక వివరాలను వెల్లడించింది. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో భాగంగా ఖమ్మం ఎంపీ రామసహాయం రఘురాంరెడ్డి బుధవారం లోక్సభలో అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ల శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా డిజిటల్ పాలన, విద్య, వైద్యం, ఆర్థికాభివృద్ధిని ప్రోత్సహించేందుకు టెలికాం మౌలిక వసతులను వేగవంతం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఖమ్మం జిల్లాలో 356 గ్రామాలు మొబైల్ నెట్వర్క్ కలిగి ఉండగా, 355 గ్రామాలు 4జీ, 5జీ పరిధిలోకి వచ్చాయని వెల్లడించారు. అలాగే, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని 361 గ్రామాల్లో మొబైల్ నెట్వర్క్ ఉండగా.. అందులో 357 గ్రామాల్లో 4జీ, 5జీ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు. తల్లిపాలతో శిశువుకు ఆరోగ్యం ‘లాక్టేషన్ యూనిట్’ను ప్రారంభించిన ఐటీడీఏ పీఓ భద్రాచలంఅర్బన్: నవజాత శిశువుల ఆరోగ్యానికి తల్లిపాలే ఉత్తమమైన ఆహారమని, ప్రతీ శిశువుకు తల్లి పాలు పట్టేలా వైద్యులు, సిబ్బంది అవగాహన కల్పించాలని ఐటీడీఏ ప్రాజెక్టు అధికారి బి.రాహుల్ సూచించారు. ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాల సందర్భంగా భద్రాచలం ఏరియా ఆస్పత్రిలో ఏర్పాటు చేసిన లాక్టేషన్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ను బుధవారం ఆయన ప్రారంభించి మాట్లాడారు. ప్రతీ బాలింత శిశువుకు తల్లి పాలు మాత్రమే అందించేలా ప్రోత్సహించాలని వైద్యులకు సూచించారు. ఆస్పత్రిలో ఏర్పాటుచేసిన యూనిట్ ద్వారా తల్లులకు పాలు ఇచ్చే విధానంపై కౌన్సెలింగ్, పాల సేకరణ, సురక్షితంగా భద్రపరచడం వంటి సేవలు అందుతాయని తెలిపారు. అలాగే, పాల నిల్వ గది, దుస్తులు మార్చుకునే గది ఏర్పాటుచేయాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీఎంహెచ్ఓ తుకారం రాథోడ్, డీసీహెచ్ఎస్ రవిబాబు, డీడబ్ల్యూఓ తెనినా, ఏడీఎంహెచ్ఓ సైదులు, ఏరియా ఆస్పత్రి పర్యవేక్షకుడు రాజశేఖర్రెడ్డి, ఆర్ఎంఓలు సంతోష్, మల్లేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నెల్లిపాక పీఏసీఎస్లో అక్రమాలు నిజమే... రూ.22 లక్షలు పక్కదారి, చైర్మన్, సీఈఓ నుంచి రికవరీకి ఆదేశాలు అశ్వాపురం: మండలంలోని నెల్లిపాక ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘంలో రూ.22,07,441 మేర అవకతవకలు నిజమేనని నిర్ధారణ అయింది. ఆడిట్లో ఈ విషయాన్ని గుర్తించినట్లు జిల్లా సహకార అధికారి శ్రీనివాస్ బుధవారం వెల్లడించారు. పీఏసీఎస్ పరిధిలో 2021–22లో అవకతవకలు జరిగాయని చైర్మన్, సీఈఓపై పాలకవర్గ బాధ్యులు డీసీఓకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో విచారణ చేయించగా నిధులు దుర్వినియోగం జరిగినట్టు తేలింది. ఈమేరకు నగదు రికవరీ కోసం డీసీఓ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. తెలంగాణ సహకార సంఘాల చట్టం 1964లోని సెక్షన్ 60 ప్రకారం చైర్మన్, సస్పెన్షన్లో ఉన్న సీఈఓ నుంచి ఉమ్మడిగా రూ.20,30,122, సీఈఓ నుంచి రూ.1,77,319ను ఏటా 18శాతం వడ్డీతో వసూలు చేయాలని ఆ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
-
నేటి నుంచి జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రజా చైతన్య యాత్రలుపాల్వంచ: కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేఖ విధానాలను ఎండగడుతూ, ప్రజలను చైతన్యవంతం చేసేందుకు పార్టీ జాతీయ సమితి పిలుపు మేరకు గురువారం నుంచి వారం పాటు జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రజా చైతన్య యాత్రలు నిర్వహిస్తున్నట్లు సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి ఎస్.కే.సాబీర్ పాషా తెలిపారు. పాల్వంచలోని చండ్ర రాజేశ్వరరావు భవన్లో బుధవారం జరిగిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను అదుపు చేయడంలో పాలకులు విఫలం కాగా సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలపై ఆర్థిక భారం పడుతోందని తెలిపారు. అంతేకాక పేదలకు నాణ్యమైన ఉచిత విద్య, వైద్యం, పంటలకు కనీస మద్దతు ధర లేక నష్టం ఎదురవుతోందని చెప్పారు. ఈ సమస్యలతో పాటు బ్యాలెట్ పద్ధతిలో ఎన్నికల నిర్వహణ, ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఖాళీల భర్తీ, కేటీపీఎస్లో 800 మెగావాట్ల యూనిట్ల ఏర్పాటు, పోడు భూములకు పట్టాలు, సీతారామ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి, భూ నిర్వాసితులకు పరిహారం చెల్లింపు తదితర అంశాలను ప్రజలకు ఈ యాత్రలో వివరిస్తామని సాబీర్పాషా తెలిపారు. ఈసమావేశంలో కొత్తగూడెం మేయర్ మూడ్ గణేష్, నాయకులు ముత్యాల విశ్వనాధం, అడుసుమిల్లి సాయిబాబా, వీసంశెట్టి పూర్ణచందర్ రావు, రాహుల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి సాబీర్ పాషా
-
డిప్సైడ్–2 బ్లాక్ ఎవరి ఘనతా కాదు..రుద్రంపూర్: మణుగూరు ఏరియాలోని డిప్సైడ్–2 బ్లాక్ సింగరేణి దక్కడాన్ని ఎవరికి వారు తమ ఘనతా చెప్పుకోవడం గర్హనీయమని తెలంగాణ బొగ్గుగని కార్మిక సంఘం(టీబీజీకేఎస్) అధ్యక్షుడు మిరియాల రాజిరెడ్డి పేర్కొన్నారు. కొత్తగూడెంలోని యూనియన్ కార్యాలయంలో బుధవారం ఆయన మాట్లాడుతూ బొగ్గు బ్లాక్ల వేలంలో ప్రైవేట్ సంస్థలు పోటీ పడకపోవడంతో సింగరేణి కేటాయించగా కొన్ని యూనియన్లు వారి ఘనతగా చెప్పుకోవడం, కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి కూడా ఇదే ప్రకటన చేయ డం సరికాదన్నారు. ఒకవేళ కిషన్రెడ్డికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే శ్రావణపల్లి ఓసీ, గోల్లేటి, ఆర్కే, పూజపల్లి, మణుగూరు ఎక్స్టెన్షన్ గనులకు అటవీ అనుమతులు ఇప్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. కాగా, మణుగూరు డిప్సైడ్–2 బ్లాక్ కోసం జెన్కో టెండర్లో పాల్గొనడం వల్ల సింగరేణికి 4శాతంకు బదులు 6.5 రాయల్టీతో వచ్చిందని, తద్వారా సంస్థపై రూ.కోట్ల బారం పడనుందని రాజిరెడ్డి తెలిపారు. కాగా, నాడు కేసీఆర్ వేలం లేకుండానే బ్లాక్లను సింగరేణికి ఇవ్వాలని, ప్రైవేట్కు ఇస్తే అడ్డుకుంటామని చెప్పడంతో అప్పుడు ఎవరూ పాల్గొనలేదని చెప్పారు. ఈ సమావేశంలో ప్రధాన కార్యదర్శి కాపు కృష్ణ, నాయకులు శంకర్, విజయ్కుమార్, మహిధర్, వెంకటేశ్వర్లు, నవీన్, రాజేష్, వినీత్, శంకర్, తిరుపతి, దేవ్సింగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. టీబీజీకేఎస్ అధ్యక్షుడు మిరియాల రాజిరెడ్డి
-
డీజిల్ క్యాన్ కోసం వెళ్లి తిరిగిరాని లోకాలకు..కరకగూడెం: రోడ్డుపై పడిపోయిన డీజిల్ క్యాన్ తీసుకునేందుకు బైక్ దిగిన ఆ యువకుడికి అదే చివరి క్షణమైంది. వెనుక నుంచి అతివేగంగా దూసుకొచ్చిన గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొట్టడంతో ప్రాణాలు గాలిలో కలిశాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించి కరకగూడెం ఎస్సై పీవీఎన్.రావు తెలిపిన వివరాలు... మండలంలోని వెంకటాపురం గ్రామానికి చెందిన కొమరం రాంగోపాల్(24) తన స్నేహితుడు పూనేం సందీప్తో కలిసి మంగళవారం అర్ధరాత్రి కరకగూడెం బంక్కు వెళ్లి క్యాన్లో డీజిల్ తీసుకుని బైక్పై వస్తున్నాడు. మార్గమధ్యలో డీజిల్ క్యాన్ కిందపడగా దానిని తీసుకునేందుకు బైక్ దిగాడు. అదే సమయాన వెనుక నుంచి వేగంగా వచ్చిన గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొట్టి వెళ్లిపోయింది. తీవ్రంగా గాయపడిన రాంగోపాల్ను భద్రాచలం ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ బుధవారం ఉదయం మృతి చెందాడు. ఆయన మృతితో తల్లిదండ్రులు కొమరం సుబ్బారావు, లక్ష్మీభాయి, కుటుంబీకులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. ఘటనపై రాంగోపాల్ సోదరుడు సురేష్ ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వేధింపుల కేసు నమోదుభద్రాచలంఅర్బన్: భర్త, అత్తమామ వేధిస్తున్నారని వివాహిత ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసినట్లు భద్రాచలం టౌన్ ఎస్ఐ రామకృష్ణ తెలిపారు. అశోక్నగర్ కాలనీకి చెందిన మహేశ్వరి – సుధీర్బాబు 2019లో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఎర్రుపాలెం మండలం గుంటుపల్లి గోకవరంలో నివాసం ఉంటున్న భర్తతో పాటు అత్తమామ వేధిస్తున్నారని మహేశ్వరి ఫిర్యాదు చేయగా బుధవారం కేసు నమోదు చేశారు. భూ వివాదంలో ముగ్గురిపై... ములకలపల్లి: భూమిలోకి అక్రమంగా ప్రవేఽశించి, దున్నిన ఘటనపై పోలీస్స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. జగన్నాథపురంకు చెందిన షేక్ మౌలానా భూమిలోకి గత నెల 31న అర్ధరాత్రి ముత్యాలంపాడు గ్రామానికి చెందిన కొందరు ప్రవేశించి దున్నారు. ఈమేరకు మౌలానా బుధవారం ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో ముగ్గురిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై మధుప్రసాద్ తెలిపారు. యువకుడిని బలితీసుకున్న వాహనం
-
నేటి నుంచి జేఎంఈటీల దీక్షలురుద్రంపూర్: ఓవర్మెన్ ప్రమోషన్ కోసం వివిధ ఏరియాల్లో పనిచేస్తున్న జేఎంఈటీలు ఈ నెల 5,6,7 తేదీల్లో సింగరేణి ప్రధాన కార్యాలయం ఎదుట దీక్షలు చేపట్టనున్నారు. 2016–17 బ్యాచ్కు చెందిన వీరు సంస్థలో షార్ట్పైరర్, మైనింగ్ సర్దార్, సీనియర్ మైనింగ్ సర్దార్లుగా పనిచేస్తున్నారు. గతంలో పలుమార్లు వినతి పత్రాలు అందజేసి, సింగరేణి ప్రధాన కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా చేసినా యాజమాన్యం స్పందించకపోవడంతో దీక్షలు చేపడుతున్నట్లు జేఎంఈటీలు తెలిపారు. నేడు తల్లిపాల బ్యాంక్ ప్రారంభంభద్రాచలంఅర్బన్: భద్రాచలం ఏరియా ఆస్పత్రిలో ఏర్పాటు చేసిన తల్లిపాలను భద్రపరిచే బ్యాంకు (హ్యూమన్ మిల్క్ బ్యాంక్)ను బుధవారం ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ తెల్లం వెంకట్రావు ప్రారంభించనున్నారు. ఆస్పత్రిలో ప్రతీ నెల 200 నుంచి 300 వరకు ప్రసవాలు జరుగుతుండగా, తల్లి లేదా శిశువు ఆరోగ్య పరిస్థితుల కారణంగా వెంటనే పాలివ్వలేని సందర్భాల్లో తల్లి నుంచి ప్రత్యేక పరికరాల ద్వారా పాలను సేకరించి భద్రపరిచి తిరిగి అదే శిశువుకు అందించనున్నారు. ముర్రుపాలను కూడా ప్రత్యేకంగా నిల్వ చేసే ఏర్పాట్లు చేశారు. ఒకేసారి పది మంది బాలింతల పాలను భద్రపరిచే సామర్థ్యం ఈ బ్యాంకుకు ఉండగా, నిర్వహణ కోసం నర్సింగ్ సిబ్బందికి ప్రత్యేక శిక్షణ అందించారు. నవజాత శిశువులకు తల్లిపాలు సకాలంలో అందించేందుకు మిల్క్ బ్యాంక్ ఉపయోగపడుతుందని ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు. రెండో రోజు కిన్నెరసాని పరిశీలనపాల్వంచరూరల్: కిన్నెరసాని ప్రాజెక్ట్ను రెండో రోజు మంగళవారం ప్రాజెక్టుల భద్రత, స్థిరత్వ, సమర్థత(సీడీఎస్ఈ) బృందం పరిశీలించింది. చైర్మన్ రామారావు, సభ్యులు వెంకటరమణ, శ్రీకాంత్, లక్ష్మణ్రావు మొండికట్ట మార్గం వైపు కరకట్టను పరిశీలించారు. లీకులపై ఆరా తీశారు. తుది నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందజేస్తామని తెలిపారు. కేటీపీఎస్ 5వ దశ ఈఈ వెంకటేశ్వరరావు, ఏడీఈ రామకృష్ణ, ఏఈ సురేష్ ఉన్నారు. ‘సురక్ష కా తిరంగా’ పోస్టర్లు ఆవిష్కరణసూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): స్వాతంత్య్ర వేడుకల సందర్భంగా తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ఆధ్వర్యంలో సురక్ష కా తిరంగా – సైబర్ స్వతంత్ర, తెలంగాణ సైబర్ అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన పోస్టర్లను ఎస్పీ రోహిత్రాజు మంగళవారం ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఈనెల 5 నుంచి జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రజల భాగస్వామ్యంతో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. ఏఆర్ డీఎస్పీ సత్యనారాయణ, సీఐలు జితేందర్, శ్రీనివాస్, ఆర్ఐ కృష్ణారావు, ఎస్సై జుబేదా బేగం, పాల్గొన్నారు. మండలాల్లోనూ ప్రజావాణిమార్గదర్శకాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం భద్రాచలంఅర్బన్: మండలస్థాయిలోనూ ప్రజావాణి నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు మంగళవారం జీఓ ఎంఎస్ నంబర్4ను విడుదల చేసింది. ఇక నుంచి ప్రతీ సోమవారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో ప్రజావాణి నిర్వహించనున్నారు. ఎంపీడీఓతో పాటు తహసీల్దార్, వివిధ శాఖల మండల స్థాయి అధికారులు ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోనున్నారు. భద్రాచలం ప్రాంతంలో ఇప్పటికే ఐటీడీఏ పీవో, సబ్ కలెక్టర్, తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో ప్రజావాణి కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి. తాజా జీవోతో మండల స్థాయిలోని ఎంపీడీఓ కార్యాలయం కూడా ప్రజావాణి వేదికగా మారనుంది. దీంతో గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు చిన్నచిన్న సమస్యల కోసం డివిజన్ లేదా జిల్లా కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం తగ్గనుంది.అధికారులు ఒకే వేదిక పై అందుబాటులో ఉండటంతో ఫిర్యాదుల పరిష్కారం వేగవంతంకానుంది.
-
ప్రజారోగ్యంపై పట్టింపేది?అశ్వారావుపేటరూరల్: సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలుతున్న సమయంలో ప్రభుత్వ వైద్య ఆరోగ్య సేవలు కుంటుపడుతున్నాయి. ఈసారి వానాకాలంలో మలేరియా, డెంగీ వంటి విష జ్వరాలు వ్యాపించకుండా ముందస్తు చర్యలు కూడా చేపట్టలేదు. దీనికితోడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో వైద్యులు, సిబ్బంది కొరత వేధిస్తోంది. కొన్ని రకాల మందులు కూడా అందుబాటులో లేవు. సబ్ సెంటర్ల పరిధిలో ఏఎన్ఎం పోస్టులు ఖాళీగా ఉండటంతో వ్యాక్సినేషన్ సక్రమంగా సాగడంలేదు. జిల్లా వ్యాప్తంగా 63 మంది వైద్యాధికారుల పోస్టులు ఉండగా, ప్రస్తుతం 24 మంది మాత్రమే విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. మరో 39 వైద్యాధికారుల పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఆయుష్మాన్, యునాని వైద్యులకు ఇన్చార్జి బాధ్యతలెలా..? మెడికల్ ఆఫీసర్ల స్థానంలో పలుచోట్ల తాత్కాలికం పేరుతో ఆయుష్మాన్, యునాని వైద్యులకు ఇన్చార్జి బాధ్యతలు కేటాయించారు. పీహెచ్సీల్లో ఆయుష్మాన్, యునాని వైద్యులతో డెంగీ, మలేరియా, విష జ్వరాలకు వైద్య సేవలు అందించడం అంటే ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడటమేనని పలువురు పేర్కొంటున్నారు. తమది కానీ శాఖలో ఆయుష్మాన్, యునాని వైద్యులతో చికిత్స ఎలా చేస్తారని రోగులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దోమల మందు స్ప్రే మరిచిపోయారు.. జిల్లాలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఏటా ఆయా గ్రామాల్లో వర్షాకాలం సీజన్కు ముందే దోమల మందు స్ప్రే చేస్తారు. పదేళ్లుగా ఈ కార్యక్రమం చేపడుతున్నారు. ఈ ఏడాది కూడా జిల్లాలో 292 గ్రామాలను ఎంపిక చేసి ఉన్నతాధికారులకు ప్రతిపాదనలు పంపించారు. కానీ ఇప్పటివరకు స్ప్రే చేయలేదు. ఏటా అశ్వారావుపేట, దమ్మపేట మండలాల్లోని కావడిగుండ్ల, కొత్త కావడిగుండ్ల, చెన్నాపురం, కన్నాయిగూడెం, కంట్లం, రేగళ్ల, గోగులపూడి, దురదపాడు, ఉడుములబండ, మొద్దులమడ, పెద్దమిద్దె, రెడ్డిగూడెం, బండారుగుంపు, సుద్దగోతులగూడెం, తోగూడెం, తిరుమలకుంట ఎస్టీ కాలనీ గ్రామాలతోపాటు భద్రాచలం, గుండాల ఏజెన్సీలోని పలు గ్రామాల్లో ఏటా మలేరియా కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి. దోమల మందు స్ప్రే చేయకపోవడంతో గ్రామీణులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అలాగే ఈ ఏడాది దోమ తెరలు కూడా పంపిణీ చేయలేదు. మొబైల్ వైద్యానికి మంగళం పీహెచ్సీల పరిధిలో మొబైల్ వైద్యుల బృందం, సిబ్బంది గిరిజన గ్రామాలకు నిత్యం వెళ్లి వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించేవారు. మొబైల్ వైద్య బృందాల్లోని డాక్టర్లను పీహెచ్సీల్లో నియమించడంతో.. మొబైల్ వైద్య సేవలు కొన్ని నెలలుగా నిలిచిపోయాయి. బడ్జెట్ లేని కారణంగా కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించడం లేదనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. జిల్లాలోని పలు పీహెచ్సీల్లో వైద్యాధికారుల పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. భర్తీకి కలెక్టర్ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఆయుష్మాన్, యునాని వైద్యులకు ప్రత్యేకంగా శిక్షణ ఇచ్చి పీహెచ్సీలకు తాత్కాలికంగా కేటాయించారు. దోమల మందు స్ప్రే కొద్ది రోజుల్లో ప్రారంభమవుతంది. బడ్జెట్ లేకపోవడంతో మొబైల్ వైద్య సేవలకు క్షేత్రస్థాయిలో ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. –డాక్టర్ రాందాస్ నాయక్, జిల్లా ప్రోగ్రాం ఆఫీసర్అశ్వారావుపేట మండలాన్ని పరిశీలిస్తే వినాయకపురం పీహెచ్సీలో ఇద్దరు, గుమ్మడవల్లి పీహెచ్సీ ఇద్దరు చొప్పున వైద్యాధికారులు ఉండాలి. కానీ ఈ రెండు చోట్ల ఒక్క వైద్యాధికారి కూడా లేరు. దమ్మపేట మండలంలోని దమ్మపేట, పట్వారీగూడెం, ములకలపల్లి మండలంలోని మంగపేట పీహెచ్సీ, చండ్రుగొండ, అన్నపురెడ్డిపల్లి పీహెచ్సీల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. వినాయకపురం పీహెచ్సీ వైద్యాధికారిని డిప్యూటేషన్పై జిల్లా బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఆయన స్థానంలో ఎవరినీ నియమించలేదు. మరికొందరు వైద్యులు మూడు నెలల క్రితమే పీజీ, ఉన్నత విద్య కోసం వెళ్లగా, ఆ స్థానాల్లో సర్దుబాటు చేయలేదు. పీహెచ్సీ మే–2026 జూన్–2026 జూలై 27వరకు ఓపీ జ్వరాలు ఓపీ జ్వరాలు ఓపీ జ్వరాలు వినాయకపురం 921 117 1,169 153 1,435 264 గుమ్మడవల్లి 979 106 1,029 123 1,369 196 దమ్మపేట 1,154 79 806 85 1,024 100 పట్వారీగూడెం 921 88 964 94 1,037 136 మొత్తం 3,975 390 3,868 455 4,865 696
-
వైఎస్సార్ కలల ప్రాజెక్ట్ రాజీవ్సాగర్అశ్వాపురం: దివంగత మహానేత వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి కలల ప్రాజెక్ట్ రాజీవ్ సాగర్ అని పినపాక ఎమ్మెల్యే పాయం వెంకటేశ్వర్లు అన్నారు. మండల పరిధిలోని బీజీ కొత్తూరు పంప్ హౌస్ సమీపంలో సీతారామ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా సాగునీరు అందించే మారెళ్లపాడు ఎత్తిపోతల పథకానికి మోటార్లు అమర్చే ప్రక్రియను ఆయన మంగళవారం పూజలు చేసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. వైఎస్సార్ చేపట్టిన రాజీవ్సాగర్ ప్రాజెక్న్టు రీడిజైన్ చేసి సీతారామ ప్రాజెక్ట్గా గత ప్రభుత్వం చేపట్టిందన్నారు. రాజశేఖరరెడ్డికి పేరు రాకూడదనే ఉద్దేశంతో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రీడిజైన్ పేరుతో ప్రాజెక్ట్ వ్యయం భారీగా పెంచిందని ఆరోపించారు. ప్రాజెక్ట్ పేర్లు మారినా రైతులకు నీళ్లు అందుతున్నాయంటే అంతా వైఎస్సార్ చలవేనని అన్నారు. మారెళ్లపాడు లిఫ్ట్ ఎడమ కాలువ ద్వారా 8 వేల ఎకరాలకు, కుడి కాలువ ద్వారా 11,915 ఎకరాలకు సాగు నీరు అందుతుందని వివరించారు. నీటిపారుదల శాఖ ఈఈ వెంకటేశ్వరరావు, ఇతర అధికారులు శ్రీనివాస్, సూర్యప్రకాష్, ముత్యాలరావు, కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఓరుగంటి రమేష్ పాల్గొన్నారు.పినపాక ఎమ్మెల్యే పాయం వెంకటేశ్వర్లు
-
భవిష్యత్కు భరోసామణుగూరు టౌన్: మణుగూరులోని పీకేఓసీ–2డిప్ సైడ్ బ్లాక్ సింగరేణికి దక్కడంతో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మణుగూరు ఏరియా మనుగడకు మరో 25 ఏళ్లు భరోసా లభించింది. మణుగూరు ఏరియాలో కొండాపురం భూగర్భగని, మూడు ఓపెన్కాస్ట్లు ఉన్నాయి. వాటి నుంచి ఏటా 10 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. సింగరేణితో ముడిపడిన భవిష్యత్ విస్తరణ నేపథ్యంలో మణుగూరు ఓసీలో ప్రస్తుతం ఉత్పత్తి నిలిచిపోయిది. పీకేఓసీలోని ఓసీ–2, ఓసీ–4ల్లోనే వార్షికంగా 9 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. ఇంకా 55 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు నిల్వలు ఉండగా, మరో ఐదేళ్ల వరకు వెలికితీసే అవకాశం ఉంది. మరో రెండేళ్లలో మణుగూరు ఓసీలో ఉత్పత్తి ప్రారంభమైనా ఏటా రెండు మిలియన్ టన్నులే వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో మణుగూరు మనుగడకు పీకేఓసీ–2డిప్ సైడ్ బ్లాక్ కీలకంగా మారింది. ఇక్కడ పనిచేసే సుమారు 2,300 మంది పర్మనెంట్, 3,600 మంది కాంట్రాక్ట్ కార్మికులతోపాటు పరోక్షంగా ఆధార పడే కుటుంబాల భవి ష్యత్ సింగరేణితో ముడిపడి ఉంది. ఈ క్రమంలోనే బొగ్గు బ్లాకులకు కేంద్ర బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ వేలం వేయడంతో సింగరేణి పాల్గొని దక్కించుకుంది. 2050 వరకు ఢోకా లేదు ప్రస్తుతం ఉన్న ఓసీలను కొనసాగిస్తే మరో ఐదేళ్ల తర్వాత మణుగూరు ఓసీ, కేపీయూజీల నుంచి వచ్చే బొగ్గు కేవలం ఏడాదికి మూడు మిలియన్ టన్నులకే ఏరియా పరిమితంకానుంది. పీకేఓసీ–2 బ్లాక్ సింగరేణి సిగలో చేరడంతో భవిష్యత్కు భరోసా లభించింది. బ్లాక్లో 110 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నాయని అధికారికంగా చెబుతుండగా, 180 మిలియన్ టన్నుల వరకు ఉండొచ్చని అధికారవర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. ఇక్కడ లభ్యమయ్యే జీ–8 గ్రేడ్ బొగ్గుకు బహిరంగ మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉంది. ఏటా 60 లక్షల టన్నులు వెలికితీసినా సుమారు 25 ఏళ్లపాటు కార్మిక కుటుంబాలకు జీవనోపాధి లభిస్తుంది. పీకేఓసీ–2 డిప్ సైడ్ బ్లాక్ సింగరేణికే లభించడం శుభపరిణామం. సమష్టి కృషితోనే సాధ్యమైంది. మణుగూరు మనుగడ కోసం సింగరేణికే రావాలని కార్మికులు, పట్టణ ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులు బలంగా డిమాండ్ చేశారు. సింగరేణిపై ఆధారపడి ఎంతో మంది ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. –దుర్గం రాంచందర్, మణుగూరు ఏరియా జీఎం
-
ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడాలిభద్రాచలం: శ్రీ సీతారామ చంద్రస్వామి దేవస్థానం పునరుద్ధరణ పనుల్లో ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడాలని కలెక్టర్ అంకిత్ అన్నారు. మంగళవారం భద్రాచలం సబ్ కలెక్టర్ మృణాల్ శ్రేష్టతో కలసి దేవస్థానంలో జరుగుతున్న పనులను పరిశీలించారు. నిర్మాణాల రూపక ల్పనలో ఆలయ ప్రాచీనతకు భంగం కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. ఉత్తర ద్వార నిర్మాణ పనులను ముక్కోటి ఏకాదశి లోగా, పునరుద్ధరణ పనులు గోదావరి పుష్కరాలలోగా పూర్తిచేయాలని ఆదేశించారు. ఆలయం నుంచి గోదావరి ఘాట్ వరకు కాలినడకన వెళ్తూ పరిశీలించారు. రోడ్డు విస్తరణ, డ్రెయినేజీ వ్యవస్థ, తాగునీటి సౌకర్యంపై పలు సూచనలు చేశారు. పనుల పర్యవేక్షణకు ఆర్అండ్బీ శాఖ నుంచి ప్రత్యేకంగా అధికారిని నియమించినట్లు వెల్లడించారు. అనంతరం అంతరాలయంలోని మూలమూర్తులకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. తొలుత ఆలయ అభివృద్ధి మ్యాప్ను పరిశీలించారు. అధికారులు శ్రావణ్కుమార్, రవికుమార్, శ్రీనివాసరావు, నాగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈవీఎం గోదాం తనిఖీసూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): కొత్తగూడెం ఆర్డీఓ కార్యాలయ ప్రాంగణంలోని ఈవీఎం గోదాంను కలెక్టర్ అంకిత్ మంగళవారం తనిఖీ చేశారు. ఈవీఎంలు, వీవీ ప్యాట్లు భద్రపరిచిన స్ట్రాంగ్ రూమ్ను పరిశీలించారు. భద్రతా సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అనంతరం తనిఖీ రిజిస్టర్లను పరిశీలించి సంతకం చేశారు. ఈ కొత్తగూడెం ఆర్డీఓ మధు, ఎన్నికల సూపరింటెండెంట్ రంగా ప్రసాద్, ఎన్నికల సిబ్బంది నవీన్, అశోక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ అంకిత్
-
ప్రతిపాదనలపైనా అభ్యంతరాలుఅంచనా వ్యయం (రూ.కోట్లలో)45 కి.మీ మేరకు 6 లేన్ల ఆధునిక రోడ్డు కార్పొరేషన్ ప్రాంగణంలో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కొత్తగూడెంలో కార్పొరేషన్ నూతన భవనం కార్పొరేషన్ ప్రాంగణంలో ఆడిటోరియం పాల్వంచ కార్పొరేషన్ ఆఫీస్లో ఆడిటోరియం కొత్తగూడెం రైతుమార్కెట్ దగ్గర మల్టీప్లెక్స్ కొత్తగూడెం, పాల్వంచ బస్స్టేషన్ల కొత్త భవనాలు పాల్వంచ డంపింగ్ యార్డ్ దగ్గర షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ పాల్వంచ శ్రీనివాస కాలనీలో క్రికెట్ స్టేడియం బృందావన కాలనీలో స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ కొత్తగూడెం ప్రగతి మైదాన్ అభివృద్ధి సుజాతనగర్ తాగునీటి పథకం పార్కుల అభివృద్ధి రాతి చెరువు, మేడికుంట చెరువుల అభివృద్ధి కొత్తగూడెంలో మల్టీ పర్పస్ హాల్ కొత్తగూడెంలో డిజిటల్ లైబ్రరీమొత్తం
-
బూర్గంపాడు వైపూ కరకట్ట● మొదటి దశలో బూర్గంపాడు, నాగినేనిప్రోల వద్ద నిర్మాణం ● రూ.33.72 కోట్లతో 280 ఎకరాల భూసేకరణకు అనుమతిబూర్గంపాడు: గోదావరి వరదలతో ఏటా తీవ్రంగా నష్టపోతున్న బూర్గంపాడు మండలానికి వరద ముప్పు తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు ప్రారంభించింది. కిన్నెరసాని వైపు నుంచి కూడా నీళ్లు రాకుండా ఫేస్–1లో సంజీవరెడ్డిపాలెం నుంచి బూర్గంపాడు మీదుగా నాగినేనిప్రోలు వరకు గోదావరికి కరకట్ట నిర్మించేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఇందుకోసం సుమారు 280 ఎకరాల భూసేకరణ చేయాలని ఇరిగేషన్ అధికారులు నివేదించగా, రూ.33.72 కోట్లతో ప్రభుత్వం పరిపాలన అనుమతులు మంజూరు చేసింది. వచ్చే ఏడాది గోదావరి వరదల నాటికి పనులు పూర్తిచేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. భూసేకరణ ప్రక్రియ వారం రోజుల్లో ప్రారంభించేలా అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఫేస్–2లో.. గోదావరి వరదలతో ముంపునకు గురయ్యే సారపాక, మోతె పట్టీనగర్, ఇరవెండి, దుమ్ముగూడెం మండలంలోని కొన్ని గ్రామాలకు ఫేస్–2లో కరకట్టలు నిర్మించనుంది. అశ్వాపురం, దుమ్ముగూడెం, చర్ల మండలాల్లో ఫేస్–3లో కరకట్టలు నిర్మించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. భద్రాచలం పట్టణానికి చుట్టూ కరకట్ట ఉండటంతో ఈ ఏడాది గోదావరి వరద ఎదురుగా ఉన్న బూర్గంపాడు మండలంపై పడింది. బూర్గంపాడు, నాగినేనిప్రోలు, సారపాకలపై ప్రభావం పెరిగింది. గతంలో 60 అడుగుల వరద వచ్చినప్పుడు ఏ మేరకు ముంపునకు గురైందో.. మూడురోజుల క్రితం వచ్చిన 56 అడుగుల వరదతో అదేస్థాయిలో ముంపునకు గురైందని స్థానికులు, రైతులు చెబుతున్నారు. భద్రాచలం వైపు గోదావరికి కరకట్ట పొడవు పెంచటంతో బూర్గంపాడు వైపు పంటలు ఎక్కువగా నీట మునిగాయని ఆవేదన చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రభుత్వం కరకట్టల నిర్మాణానికి చర్యలు చేపట్టింది.
-
విద్యుదాఘాతంతో రైతు మృతిటేకులపల్లి: మండల పరిధిలోని టేకులపల్లి పంచాయతీ ఏ కాలనీ తండాకు చెందిన రైతు మంగళవా రం విద్యుదాఘాతానికి గురై మృతి చెందాడు. స్థాని కుల కథనం ప్రకారం.. ఇంట్లోని ఫ్యాన్ పని చేయకపోవడంతో రైతు ధారావత్ తులిశ్యా (55) మరమ్మతులు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా విద్యుదాఘాతానికి గురై స్పృహ కోల్పోయాడు. చికిత్స నిమిత్తం 108లో కొత్తగూడెం ఏరి యా ఆస్పత్రికి తరలించారు. మార్గమధ్యలో ఈఎంటీ రాధ, పైలట్ వెంకట రామారావు సీపీఆర్ చేశారు. కాగా, ఆస్పత్రి వైద్యులు పరీక్షించి, అప్పటికే మృతి చెందాడని తెలిపారు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు కుమారులుఉన్నారు. కాగా, ఈ ఘటనపై ఫిర్యాదు అందలేదని ఎస్ఐ తిరుపతి తెలిపారు. వివాహిత ఆత్మహత్యదుమ్ముగూడెం: మండలంలోని భీమవరం గ్రామానికి చెందిన వివాహిత పూనెం సంధ్య పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన ఆలస్యంగా మంగళవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. సీఐ వెంకటప్పయ్య తెలిపిన వివరాలు.. సంధ్యకు 6 నెలల క్రితం సాయి అనే యువకుడితో వివాహం జరిగింది. వివాహం జరిగిన నెల రోజులకు రోడ్డు ప్రమాదం జరగ్గా, సాయి మృతి చెందాడు. సంధ్యకు కాలు విరిగింది. అప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రుల వద్దే ఉంటోంది. భర్త చనిపోవడం, తాను గాయపడటంతో మనస్తాపం చెంది గత నెల 27న ఇంట్లో ఉన్న పురుగుల మందు తాగింది. గమనించిన కుటుంబసభ్యులు ఆస్పత్రికి తరలించగా, చికిత్స పొందుతూ ఈ నెల 2న మృతి చెందింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. గడ్డి మందు తాగి కూలీ..అశ్వారావుపేటరూరల్: గడ్డి మందు తాగి ఓ కూలీ సోమవారం రాత్రి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఎస్ఐ టీ యయాతీ రాజు కథనం ప్రకారం.. మండలంలోని పాత నారంవారిగూడేనికి చెందిన సత్తినపల్లి పెంటయ్య(53) కొద్ది కాలంగా అతిగా మద్యం తాగుతున్నాడు. సోమవారం రాత్రి కూడా మద్యం తాగడంతో కుటుంబీకులు మందలించారు. దీంతో మనస్తాపం చెంది మద్యంలో గడ్డి మందు కలుపుకుని తాగాడు. కుటుంబ సభ్యులు చికిత్స నిమిత్తం ఖమ్మం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే మృతి చెందాడని తెలిపారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు.
-
సీజనల్ వ్యాధుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలిమణుగూరు టౌన్/కరకగూడెం: వానాకాలంలో సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా వైద్య అరోగ్యశాఖాధికారి తుకారాం రాథోడ్ సూచించారు. మంగళవారం శివలింగాపురం పీహెచ్సీని సందర్శించిన ఆయన ఆశా డే సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మాట్లాడారు. ప్రతి శుక్రవారం ఫ్రైడే డ్రైడే కార్యక్రమాన్ని సమర్ధవంతంగా నిర్వహించాలన్నారు. కాచి చల్లార్చిన నీటినే తాగాలని చెప్పారు. గర్భిణులు, బాలింతలకు పౌష్టికాహారం తీసుకునేలా అవగాహన కల్పించాలన్నారు. అనంతరం కరకగూడెం, పినపాక, జానంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలను తనిఖీ చేశారు. రికార్డులు పరిశీలించి, ఆశా డే కార్యక్రమంలో మాట్లాడారు. వైద్య సేవల్లో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. వైద్యాధికారులు రవితేజ, అనిల్, వేణు, సిబ్బంది నాగభూషణం, పోలెబోయిన కృష్ణయ్య పాల్గొన్నారు. ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించాలిభద్రాచలంటౌన్: ఆగస్టు 9న ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించాలని పీఓ బి.రాహుల్ పేర్కొన్నారు. మంగళవారం ఐటీడీఏ సమావేశ మందిరంలో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా ఆదివాసీ సంఘాల నాయకులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో మాట్లాడారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ర్యాలీ, సభ నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమాల విజయవంతానికి అధికారులు, ఆదివాసీ సంఘాల ప్రతి నిధులతో ఐక్య కార్యాచరణ కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. అధికారులు డేవిడ్ రాజ్, విజయ్ కుమార్, శ్రీనివాస్, ఆదినారాయణ పాల్గొన్నారు. హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ క్లాసులు నిర్వహించాలిబూర్గంపాడు: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో రోజూ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ క్లాసులు నిర్వహించాలని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి వాసంతి సూచించారు. బూర్గంపాడులోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలను మంగళవారం తనిఖీ చేశారు. పాఠశాల రికార్డులను, విద్యాబోధన తీరు, మధ్యాహ్న భోజనం అమలు తీరు, పాఠశాల పరిసరాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు ఆరోగ్యంపై అవగాహన కల్పించాలన్నారు. హెచ్ఎం రవిలాదేవి, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. సైకిల్పై ఆధ్యాత్మిక యాత్రభద్రాచలంఅర్బన్: ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బులంద్షహర్ జిల్లా బటవాపూర్ గ్రామానికి చెందిన హేమంత్ వత్స్ అనే వ్యక్తి సైకిల్పై ఆధ్యాత్మిక యాత్ర చేపట్టాడు. భద్రాచలం చేరుకున్న సందర్భంగా మంగళవారం ఇక్కడ వివరాలు వెల్లడించాడు. ఇప్పటివరకు సుమారు దేశవ్యాప్తంగా 67 వేల కిలోమీటర్ల దూరం సైకిల్పై ప్రయాణించినట్లు తెలిపాడు. 2023 జూలై 18న యాత్ర ప్రారంభించానని, అనేక ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకున్నానని వివరించాడు. భద్రాచలంలోని శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకోవడం ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించిందని తెలిపాడు. కరోనా సమయంలో తన కుటుంబ సభ్యులందరినీ కోల్పోయానని, ఆ విషాదం నుంచి బయటపడేందుకు ఆధ్యాత్మిక యాత్ర చేపట్టానని వివరించాడు. యాత్రలో ఎవరైనా ఆహారం అందిస్తే స్వీకరిస్తానని, లేకపోతే స్వయంగా వండుకుంటానని చెప్పాడు. నేపాల్, శ్రీలంక దేశాల్లోని ఆలయాలను సందర్శించనున్నట్లు తెలిపాడు.
-
●పెదవాగు నీళ్లు వృథా..అశ్వారావుపేటరూరల్: పెదవాగు ప్రాజెక్టు మధ్యతరహా ప్రాజెక్టులో వరదనీరు కొద్ది రోజు లుగా వృథాగాపోతోంది. రెండేళ్ల క్రితం కురిసి న భారీ వర్షాలతో అశ్వారావుపేట మండలంలోని గుమ్మడవల్లి వద్దగల పెదవాగు ప్రాజెక్టు ప్రధాన ఆనకట్టకు భారీ గండ్లు పడిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ నాటి నుంచి ప్రాజెక్టు మరమ్మతులకు నోచుకోవడం లేదు. తాత్కాలి కంగా రింగ్బండ్ నిర్మించి చేతులు దులుపుకున్నారు. కొద్ది రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో ఎగువ ప్రాంతాల్లో వాగుల నుంచి వస్తున్న వరదనీరు ప్రాజెక్టు మూడు గేట్ల నుంచి వృథాగా బయటకు వెళ్లి దిగువలో ఉన్న గోదావరిలో కలుస్తోంది. దీంతో ఆయకట్టు రైతాంగం ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తోంది.
-
పర్యాటక ప్రాంతంగా మార్చండి..● తుమ్మలచెరువులో బోటు షికారుకే పరిమితం ● కార్యరూపం దాల్చని ప్రతిపాదనలు ● బోటింగ్కు వచ్చే వారికి కనీస సౌకర్యాలు కరువు గత కలెక్టర్ హయాంలో.. గత కలెక్టర్ జితేశ్ వి.పాటిల్ హయాంలో తుమ్మలచెరువు పర్యాటక అభివృద్ధిపై ప్రతిపాదనలు చేశారు. భద్రాచలం సీతారామచంద్ర స్వామి దేవాలయానికి వచ్చే భక్తులు ప్రత్యేకించి సందర్శించేలా బోట్ షికారుతో పాటు పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దాలని ప్రతిపాదించారు. పర్ణశాల, భద్రాచలం, సీతారామ, సీతమ్మసాగర్లను కలుపుతూ తుమ్మలచెరువును పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దాలని ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. రెండేళ్లు గడుస్తున్నా ప్రతిపాదనలు అమలుకు నోచుకోలేదు. తుమ్మలచెరువును పర్యాటక ప్రాంతంగా అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం, ఉన్నతాధికారులు, జిల్లా మంత్రులు దృష్టి సారించాలని పర్యాటక అభివృద్ధి ప్రతిపాదనలకు నిధులు మంజూరు చేయాలని ఈ ప్రాంత ప్రజలు కోరుతున్నారు. సౌకర్యాలు ఏవి? గత కలెక్టర్ ప్రతిపాదనల మేరకు తుమ్మలచెరువులో డబుల్ పెడల్ బోట్లు, స్కల్లింగ్ బోట్లు, ఫ్లోటింగ్ జెట్టి వంటివి తెప్పించారు. చుట్టుపక్కల మండలాల నుంచి వందలాది మంది వచ్చి బోటు షికారు చేస్తుంటారు. గతేడాది ముమ్మరంగా బోటు షికారు కొనసాగింది. నిర్వహణ బాధ్యతలను గ్రామంలోని స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు అప్పగించారు. జిల్లాలోని యువతకు ప్రత్యేకమైన బోటింగ్పై శిక్షణ ఇచ్చారు. అయితే, తుమ్మలచెరువు వద్ద బోటింగ్కు వచ్చే ప్రజలకు కనీస సౌకర్యాలు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు. బోటు కోసం వేచి ఉండే పర్యాటకులు నీడ లేక ఎండలో, వర్షంలో తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నారు. బోటింగ్ వద్దకు రావడానికి తుమ్మలచెరువు వరకు సరైన రహదారి సౌకర్యం లేదు. ప్రాథమికంగా తుమ్మలచెరువుకు రహదారి నిర్మాణానికి రూ.3 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు పంపారు. బోట్ షికారుకు వీలుగా చెరువు కట్టకు పలుచోట్ల మెట్ల నిర్మాణం, క్యాంటీన్, విశ్రాంతి కోసం హాలు, ఉద్యానవనం ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు రూపొందించినా కార్యరూపం దాల్చలేదు. బోటింగ్కు తగిన సౌకర్యాలు కల్పించాలని పర్యాటకులు కోరుతున్నారు. మండలంలోని కాకతీయులకాలంలో నిర్మించిన తుమ్మల చెరువును పర్యాటక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేయాలన్న ప్రతిపాదనలు అమలుకు నోచుకోవడం లేదు. ఎన్నో ఏళ్లుగా తుమ్మలచెరువును పర్యాటకంగా తీర్చిదిద్దాలనే ప్రతిపాదనలు చేస్తున్నా అవి కార్యరూపం దాల్చడం లేదు. – అశ్వాపురం
-
కారేపల్లి మండల వాసికి డాక్టరేట్ఖమ్మం సహకారనగర్: కారేపల్లి మండలం గుడితండాకు చెందిన భూక్యా వెంకటేష్కు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి డాక్టరేట్ లభించింది. ఆయన ఫిజిక్స్ విభాగంలో ‘సింథసిస్, క్వారటరైజేషన్, ఫొటో క్వాటిలిటిక్ డై డిగరడేషన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రేర్ – ఎర్త్ మెటల్ ఆయాన్ కో సబ్స్టిట్యూటెడ్ క్వాడమియం కోబాల్ట్ స్పినల్ నానో ఫైరెట్స్’ అంశంపై ప్రొఫెసర్ జె.లక్ష్మణ్ నాయక్ పర్యవేక్షణలో పరిశోధనాపత్రం సమర్పించారు. ఈమేరకు ఓ యూ నుంచి డాక్టరేట్ ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం సైఫాబాద్ కళాశాలలో పార్ట్ టైం లెక్చరర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న వెంకటేష్ను పలువురు అభినందించారు. వేట కేసులో మరో ఇద్దరి అరెస్ట్ తల్లాడ: విద్యుత్ తీగలు అమర్చి ఎలుగుబంటిని హతమార్చిన కేసులో పరారీ లో ఉన్న ఇద్దరు నిందితులను అటవీ శాఖాదికారులు మంగళవారం అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు ముగ్గురు అరెస్ట్ చేయగా, కొత్త బోడుమల్లెకు అజ్మీరా కృష్ణ, లోకారానికి చెందిన ఏనుగంటి రామకృష్ణ పట్టుబడ్డారని తల్లాడ ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ ఉమ తెలిపారు. తల్లాడలో మంగళవారం ఆమె మాట్లాడుతూ నిందితులను సత్తుపల్లి కోర్టులో హాజరుపర్చి, న్యాయస్థానం ఆదేశాలతో రిమాండ్ నిమిత్తం ఖమ్మం జిల్లా జైలుకు తరరలించామని పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశంలో అటవీ శాఖ ఉద్యోగులు పి.సురేష్కుమార్, ఆఫీసర్, రమేష్, అజమ్ ఆలీ, తెనాలి శ్రీను, తేజావత్ కృష్ణ, అమ్జద్పాషా, నాగరాజు పాల్గొన్నారు. 4.25 కేజీల గంజాయి స్వాధీనంఖమ్మంక్రైం: ఖమ్మం రైల్వేస్టేషన్లోని రెండో ప్లాట్ఫామ్ వెనకాల ఎకై ్సజ్ పోలీసులు మంగళవారం చేపట్టిన తనిఖీల్లో గంజాయి లభించింది. ఒడిశాలోని బెర్హంపూర్ నుంచి హైదరాబాద్కు గంజాయి తరలిస్తున్న నలు గురు పట్టుబడగా, వారి నుంచి 4.25 కిలోల గంజా యి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ మేరకు నిందితులను రిమాండ్కు తరలించి నట్లు ఖమ్మం–2 ఎకై ్సజ్ ఇన్స్పెక్టర్ బి.చంద్రమోహన్ తెలిపారు.
-
లాభాల పేరుతో మోసగిస్తున్న కేటుగాడి అరెస్టుఅశ్వారావుపేటరూరల్: బ్లాక్ మనీ, లాభాల పేరిట అమాయకులను మోసం చేస్తున్న ఓ కేటుగాడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుడి నుంచి బ్లాక్ పేపర్లు, లిక్విడ్ బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకోగా అశ్వారావుపేటలోని సీఐ కార్యాలయంలో పాల్వంచ డీఎస్పీ సతీష్కుమార్ మంగళవారం వివరాలు వెల్లడించారు. ఏపీలోని ఏలూరు జిల్లా ఉంగుటూ రు మండలం చేబ్రోలు గ్రామానికి చెందిన పత్తిపాటి ప్రేమ్చంద్ ప్రస్తుతం అశ్వారావుపేట ఫైర్ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నాడు. కొన్నేళ్లుగా జల్సాలకు అలవాటు పడిన ఆయన నకిలీ నోట్లు, తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక లాభాలు వస్తాయని పలువురిని నమ్మిస్తున్నాడు. ఈక్రమాన అశ్వారావుపేటకు చెందిన వ్యాపారి మధుబాబును గతేడాది డిసెంబర్లో కలిసి తనకు రూ.15 లక్షలు ఇస్తే కొద్ది రోజుల్లోనే రూ.కోటి ఇస్తానని చెప్పాడు. ఇందులో భాగంగా బ్లాక్ పేపర్లను ద్రావణంలో ముంచితే అసలు కరెన్సీగా మారుతాయని (అసలైన నోట్లను వేళ్ల మధ్య దాచి తీస్తూ) నమ్మించాడు. ఆపై సదరు వ్యాపారి నుంచి తొలుత రూ.11లక్షలు, ఆతర్వాత ద్రావణం కొనుగోలుకు మరో రూ.2లక్షలు తీసుకుని ముఖం చాటేశాడు. నెలలు గడుస్తున్నా రూ.కోటి ఇవ్వకపోవడంతో మోసపోయినట్లు గుర్తించిన వ్యాపారి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా దర్యాప్తు చేపట్టి మంగళవారం ఫైర్ కాలనీలోని నివాసంలో ప్రేమ్చంద్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆయన నుంచి రూ.500 నోట్ల పరిమాణంలో కట్ చేసిన బ్లాక్ పేపర్ల కట్టలతోపాటు, రెండు లిక్విడ్ బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సదరు నిందితుడు ఇదే తరహాలో హైదరాబాద్లోని బాచుపల్లి, కూకట్పల్లి, రామచంద్రాపురం ప్రాంతాల్లో పలువురి మోసం చేయడమే కాక ద్విచక్రవాహనాల చోరీ కేసుల్లో జైలుకు వెళ్లి వచ్చాడని డీఎస్పీ తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో సీఐ నాగరాజు రెడ్డి, ఎస్ఐలు టి.యయాతీ రాజు, దేవ్ సింగ్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. బ్లాక్ పేపర్లు, లిక్విడ్ బాటిళ్లు స్వాధీనం
-
పట్టా ఇప్పిస్తానని మోసంన్యాయం చేయాలని బాధితుడి వేడుకోలు దమ్మపేట: వ్యవసాయ భూమికి పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం మంజూరు చేయిస్తానని రూ. లక్ష డిమాండ్ చేసినట్లు బాధితుడు ఆరోపిస్తున్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. వీడియోలో బాధితుడు తెలిపిన వివరాలు... మండలంలోని ముష్టిబండ గ్రామానికి చెందిన వృద్ధ రైతు గండిపూడి వెంకటేశ్వరరావుకు సర్వే నంబర్ 143లో అర ఎకరం వ్యవసాయ భూమి ఉంది. ఈ భూమికి పట్టా ఇప్పిస్తానని, అదే గ్రామానికి చెందిన ఓ యువకుడు నమ్మబలికి రూ.50 వేలు వసూలు చేశాడు. కొంతకాలం తర్వాత మరో రూ.50 వేలు కావాలని, లేకపోతే పాస్ బుక్ రాదని తెలిపాడు. దీంతో మోసపోయనని బాధిత రైతు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తహసీల్దార్ జోక్యం చేసుకుని న్యాయం చేయాలని కోరాడు.
-
మక్కలకు యమ డిమాండ్!ఖమ్మంవ్యవసాయం: ‘ఎల్నినో’ నేపథ్యాన మక్కలకు డిమాండ్కు పెరిగింది. పౌల్ట్రీ పరిశ్రమలు, ఇంధన(ఇథనాల్) కంపెనీలు ఆసక్తి చూపడంతో మార్క్ఫెడ్ ద్వారా వేలంలో మెరుగైన ధర పలికింది. గత యాసంగి సీజన్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన మద్దతు ధర రూ.2,400 కన్నా తక్కువ ధర పలుకుతుండడంతో రైతులు నష్టపోకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసింది. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో 3.31 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులను రూ.795 కోట్లను వెచ్చించి కొనుగోలు చేయగా, దాదాపు 50 వేల మె.టన్నులను ఓపెన్ షెడ్లలో, మిగిలిన పంట క్లోజ్డ్ షెడ్లలో నిల్వ చేశారు. తొలుత ఓపెన్ షెడ్లలో మక్కలకు రక్షణ లేకపోవడంతో టెండర్లు నిర్వహించగా క్వింటాకు రూ. 2,200 ధరే పలకడంతో నష్టం ఎదురైంది. ఆతర్వాత క్లోజ్డ్ షెడ్లలో ఉన్న మక్కల అమ్మకానికి ఈ–వేలం వేయగా క్వింటాకు రూ.2,490 నుంచి రూ.2,560 ధర పలికింది. ఫలితంగా మార్క్ఫెడ్ కొనుగోలు చేసిన దాని కంటే అధిక ధర వచ్చినట్లయింది. ఓపెన్ షెడ్లలో ఉన్న మక్కలను తొలుత పంపిస్తుండగా, ఆ తర్వాత మిగతా సరుకు పంపిస్తామని మార్క్ఫెడ్ ఉమ్మడి జిల్లా మేనేజర్ బత్తుల నరసింహారావు తెలిపారు. కొన్న ధర కంటే వేలంలో అధికం
-
వివాదాస్పద భూమిలో ప్లాంటేషన్..● పనులు ప్రారంభించిన అటవీశాఖ అధికారులు ● సస్పెండైన అధికారిని విధుల్లోకి తీసుకునే అవకాశంఅశ్వాపురం: రాష్ట్రస్థాయిలో చర్చనీయాంశమైన మండల పరిధిలోని మనుబోతులగూడెం గ్రామ పంచాయతీ వేములూరులోని వివాదాస్పద భూమి లో సోమవారం ప్లాంటేషన్ పనులు చేపట్టారు. అధికారులు ఇరువర్గాలతో విచారణ జరిపి 20 హెక్టార్లలో మణుగూరు ఎఫ్డీఓ బాబు, రేంజర్ ఉపేందర్ పర్యవేక్షణలో అటవీ సిబ్బంది పనులు చేపట్టారు. పోడు భూముల విషయమై గత నెల 17న ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి, ఆదివాసీలకు ఘర్షణ జరి గింది. దీంతో అటవీ సిబ్బంది, ఆదివాసీ మహిళలు గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనలో బీట్ ఆఫీసర్ను తాత్కాలికంగా సస్పెండ్ చేశారు. ప్రత్యేకంగా కమి టీ వేసి విచారణ చేపట్టారు. డీఎఫ్ఓ, ఐటీడీఏ పీఓ, సబ్ కలెక్టర్ గ్రామాన్ని సందర్శించి వివరాలు సేకరించారు. సస్పెండైన అధికారి నుంచి కూడా వివరణ తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఐటీడీఏ కార్యాలయంలో ఏపీఓ, అధికారులు ఆదివాసీలతో మా ట్లాడి పూర్తి వివరాలు సేకరించారు. 20 హెక్టార్లలో ప్లాంటేషన్.. వేములూరులో 269 ఎకరాల అటవీ భూమి ఆది వాసీల పోడు సాగులో ఉన్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు. ఒక్కో కుటుంబానికి 10 ఎకరాలకు పైగా ఉందని, నిబంధనల ప్రకారం పదెకరాలకు లోపే ఉండాలని ఫారెస్ట్ అధికారులు చెబుతున్నారు. 269 ఎకరాల భూముల్లో 120 ఎకరాలు గత ఏడాది క్రితం ప్లాంటేషన్ వేశారు. తాజాగా మరో 20 హెక్టార్లలో ప్లాంటేషన్ పనులు ప్రారంభించారు. కాగా తాత్కాలికంగా సస్పెండ్ చేసిన బీట్ అధికారిని విధుల్లోకి తీసుకోనున్నట్టు సమాచారం. వేములూరు ఘటనపై నిజనిర్ధారణ కమిటీ విచారణ చేసి నివేదిక అందజేసింది. బీట్ అధికారి సంపత్ను తాత్కాలికంగానే సస్పెండ్ చేశాం. ఆయనకు ఏఓసీ ఇచ్చారు. దానిపై వివరణ ఇచ్చాక తదుపరి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. అటవీ భూముల్లో ప్లాంటేషన్ పనులు ప్రారంభించాం. –బి.బాబు, ఎఫ్డీఓ మణుగూరు
-
మీకు ఆహ్లాదం..మాకు ఆకలి!పాల్వంచరూరల్: కిన్నెరసానిలో పర్యాటకులను అలరించే చుక్కల దుప్పులు(జింకలు) అర్ధాకలితో అలమటిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం నుంచి ప్రత్యేకంగా నిధులు రాకపోవడంతో ఆహారం సరిపడా అందడంలేదు. అటవీశాఖ వైల్డ్లైఫ్ విభాగం అధికారులు ఉన్న నిధులతో నెట్టుకొస్తున్నారు. 1974లో సెప్టెంబర్ 29న ఇక్కడ సింగరేణి ఆధ్వర్యంలో డీర్ పార్కు ఏర్పాటు చేశారు. 1999లో నిర్వహణనకు వైల్డ్లైఫ్ శాఖకు అప్పగించారు. పార్కు 14.50 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో ఉండగా, ప్రారంభంలో మూడు జింకలను వదిలారు. సంతానం పెరిగి ప్రస్తుతం 160 జింకలు ఉన్నాయి. వీటికి తోడు మరో మూడు మూషిక జింకలు, మరికొన్ని కొండ గొర్రెలు కూడా ఉన్నాయి. కిన్నెరసాని వచ్చే పర్యాటకులు తప్పనిసరిగా డీర్ పార్కులోని జింకలను వీక్షిస్తారు. జింకల కోసం రెండు హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో గడ్డి పెంచుతున్నారు. అధికారులు పచ్చిగడ్డిపాటు ఫీడింగ్ను మేతగా వేస్తున్నారు. రోజూ ఉదయం 50 కేజీలు, సాయంత్రం 50 కేజీల ఫీడింగ్, 250 కేజీల గడ్డిని అందిస్తున్నట్లు వైల్డ్లైఫ్ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. 11 రకాల పోషకాలు కలిగిన ఫీడింగ్ను ఛతీస్గఢ్లోని రాయచూర్ నుంచి తెప్పిస్తున్నారు. ఫీడింగ్తోపాటు పచ్చిగడ్డి వేసినా వాటికి సరిపోవడంలేదు. దీంతో పర్యాటకులు ఆహ్లాదం పంచే జింకలు బక్కచిక్కిపోతున్నాయి. అదనంగా ఫీడింగ్ ఇవ్వాలంటే ఆర్థిక భారం పెరుగుతోంది. అటవీశాఖ నుంచి ప్రత్యేకంగా నిధులు కూడా రావడంలేదు. వీక్షకులకు టికెట్లు విక్రయించడం ద్వారా వచ్చిన సొమ్మునే ఇందుకు వినియోగిస్తున్నారు. పార్కులో 9 మంది వాచర్లకు, సీసీ కెమెరాల రీచార్జీలకు, శానిటేషన్, ఇతర నిర్వహణకు ప్రతీ నెల రూ.3 లక్షల వరకు ఖర్చవుతోందని అంచనా. ఇటీవల ఫీడింగ్ ధర కూడా పెరిగిపోయిందని వైల్డ్లైఫ్ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఫీడింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా నిధులు మంజూరు చేయాలని పర్యాటకులు కోరుతున్నారు. కడుపు నిండా తిండిలేక బక్కచిక్కిపోతున్న జింకలను జంతు ప్రేమికులు, వితరణశీలురు, స్వచ్ఛంద సంస్థలవారు దత్తత తీసుకోవాలని పలువురు కోరుతున్నారు. పర్యాటకులకు ఆహ్లాదం పంచే దుప్పుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారిందని పేర్కొంటున్నారు. మూగ జీవులకు మూడు పూటలా తిండి పెట్టే ఏర్పాట్లు చేయాలని చెబుతున్నారు. వీక్షకులు అందించే ఆహారం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వన్యప్రాణులుదానశీలురు దత్తతైనా తీసుకోండిజింకల పోషణకు ప్రభుత్వం నుంచి ప్రత్యేకంగా నిధులు రావడంలేదు. పర్యాటకుల ద్వారా లభించే ఆదాయం ద్వారానే నెట్టుకొస్తున్నాం. వన్యప్రాణులను దత్తత తీసుకోవాలని ఐటీసీ, నవభారత్, సింగరేణి, జెన్ సంస్థలను కోరాం. ఇంకా ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. – బి.బాబు, వైల్డ్లైఫ్ ఎఫ్డీఓ
-
మనోహరం.. రామయ్య కల్యాణంభద్రాచలం: శ్రీ సీతారామ చంద్రస్వామి దేవస్థానంలో సోమవారం శ్రీ సీతారాముల నిత్యకల్యాణ మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. తొలుత తెల్లవారుజామున గర్భగుడిలో స్వామి వారికి సుప్రభాత సేవ, సేవా కాలం, ఆరాధన తదితర పూజలు చేశారు. అనంతరం నిత్యకల్యాణానికి బేడా మండపంలో కొలువుదీరిన స్వామివారికి విశ్వక్సేన పూజ, పుణ్యావాచనం చేశారు. స్వామివారికి కంకణధారణ, యజ్ఞోపవీత ధారణ, అమ్మవారికి కంకణధారణ, యోక్త్రధారణ గావించి నిత్యకల్యాణ ఘట్టాన్ని ఆలయ అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు. పథకాలు అర్హులందరికీ చేరాలిఐటీడీఏ ఏపీఓ డేవిడ్ రాజ్ భద్రాచలం: ప్రభుత్వ పథకాలు అర్హులైన గిరిజ నులకు అందాలని ఐటీడీఏ ఏపీఓ(జనరల్) డేవిడ్ రాజ్ అన్నారు. సోమవారం ఐటీడీఏలో నిర్వహించిన గిరిజనదర్బార్లో ఆయన వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారినుంచి దరఖా స్తులను స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా మా ట్లాడుతూ అర్హతల మేరకు అర్జీలను పరిష్కరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గిరిజన దర్బార్లో 150 దరఖాస్తులు వచ్చాయని తెలి పారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు చందన, ఆనంద్కుమార్, అరుణకుమారి, సైదులు, ఉదయ్కుమార్, రాంబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. దక్షిణ ప్రాకారం కూల్చివేతశరవేగంగా రామాలయ పునరుద్ధరణ పనులు భద్రాచలం: శ్రీ సీతారామ చంద్రస్వామి దేవస్థానం పునరుద్ధరణ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే యాగశాల, లక్ష్మీ తాయారు అమ్మవారి ఆలయ గ్రిల్స్ తొలగించారు. దక్షిణం వైపు ప్రాకారాన్ని సోమవారం కూల్చివేశారు. దీంతో యంత్రాలు వెళ్లేందుకు మార్గం ఏర్పడగా, అమ్మవారి ఉపాలయం, భద్రుని గుడిని తొలగించనున్నారు. ఉత్తరం ప్రాకా రాన్ని కూడా ఇటు నుంచే తొలగించనున్నారు. దక్షిణం వైపు మెట్ల పక్కనున్న పూర్వ ఈఓ కార్యాలయం, లిఫ్ట్ మినహా ప్రొటోకాల్ గదులను నేలమట్టం చేశారు. విస్తా కాంప్లెక్ష్క్స్ సముదాయాన్ని తొలగించేందుకు ఈ నెల 15 లోపుగా ఖాళీ చేయాలని దుకాణదారులకు అధికారులు ఆదేశాలను జారీ చేశారు. బాలుడి మృతిపై విచారణగుండాల: సింగారంలో 9 సంవత్సరాల బాలుడి మృతిపై జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో విచారణ నిర్వహించారు. డిప్యూటీ డీఎంహెచ్ఓ ప్రతాప్, మలేరియా అధికారి శ్రీధర్ ఆళ్లపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం పరిధిలోని సింగారం గ్రామాన్ని సోమవారం సందర్శించారు. బాలుడి కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్తులను కలిసి వివరాలు సేకరించారు. నివేదికను ఉన్నతాధికారులకు అందిస్తామని తెలిపారు. కాగా, గ్రామంలో వ్యాధులు ప్రబలకుండా పారిశుద్ధ్య చర్యలు చేపట్టారు. సుమారు 170 మంది గ్రామస్తులకు ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించి, అవసరమైనవారికి మందులు అందజేశారు. సిబ్బంది గోపీలాల్, నాగభూషణం, గొంది వెంకటేశ్వర్లు, పాయం శ్రీనివాసరావు, సర్పంచ్ ఉమ పాల్గొన్నారు.
-
● ప్రత్యేక అధికారుల పాలనలో సమావేశాలూ నిర్వహించలేని దుస్థితి ● ప్రాభవం కోల్పోతున్న మండల పరిషత్లు ● స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోసం ఎదురుచూపులుచుంచుపల్లి: గ్రామాల అభివృద్ధిలో కీలకమైన జిల్లా, మండల పరిషత్లు ప్రస్తుతం పాలకవర్గాల లేమి, నిధుల కొరతతో వాటి ప్రాభవం కోల్పోతున్నాయి. ఒకప్పుడు గ్రామాల్లో ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి కేంద్ర బిందువుగా ఉన్న మండల పరిషత్లు ఇప్పుడు ప్రత్యేక అధికారుల పరిపాలనకే పరిమితమవుతున్నాయనే విమర్శలున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జిల్లా, మండల పరిషత్లకు సకాలంలో ఎన్నికలు నిర్వహించక పోవడంతో పాలన పూర్తిగా గాడి తప్పింది. రెండేళ్లుగా పరిషత్లకు పాలకవర్గాలు లేకపోవడంతో స్థానిక పాలనపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. కనీసం మూడు నెలలకు ఒకసారి కూడా మండల పరిషత్ సాధారణ సమావేశాలు సైతం సక్రమంగా నిర్వహించలేకపోతున్నారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తున్నాయి. గ్రామాల్లో అమలవుతున్న అభివృద్ధి పనులపై సమీక్షలు తగ్గడం, ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించడంలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోందని ప్రజలు వాపోతున్నారు. ప్రజాప్రతినిధులు అందుబాటులో లేకపోవడంతో గ్రామాల్లో నెలకొన్న ప్రధాన సమస్యలను పరిష్కరించలేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. మండల పరిషత్ పాలకవర్గాలు ఉంటే ప్రతి మూడు నెలలకోసారి సర్వసభ్య సమావేశాలను నిర్వహించి సమస్యలను ప్రస్తావించేవారు. ప్రజలకు కావాల్సిన అత్యవసర పనులు చేపట్టేందుకు తీర్మానాలు చేసివారు. కానీ, మండల, జిల్లా పరిషత్ల పాలకవర్గాల ఎన్నికలు నిర్వహించకపోవడంతో ప్రత్యేకాధికారుల పాలన కొనసాగుతోంది. గ్రామ పంచాయతీలకు సర్పంచులను ఎన్నుకోగా, వారు సైతం సమస్యలను ఎవరి వద్ద ప్రస్తావించాలో తెలియక తలలు పట్టుకుంటున్నారు. రెండేళ్లుగా ఎన్నికలు లేవు.. జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీలకు రెండేళ్లుగా ఎన్నికలను నిర్వహించకపోవడంతో సమస్యలు ఎక్కడికక్కడే మూలుగుతున్నాయి. జిల్లా ప్రజా పరిషత్తోపాటు 21 మండల పరిషత్ల పాలకవర్గాలకు గడువు 2024 ఆగస్టు మొదటి వారంతో ముగిసింది. అప్పటి నుంచి పాలన ప్రత్యేకాధికారుల చేతుల్లోకి వెళ్లింది. గతేడాది డిసెంబర్లో గ్రామ పంచాయతీల్లో పాలకవర్గాలు కొలువుదీరినా, మండల పరిషత్ పాలకవర్గాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించడంలో జాప్యం జరుగుతోంది. ఈ పాలకవర్గాల పదవీకాలం ముగిసి దాదాపు రెండేళ్లు అవుతున్నా ఇప్పటి వరకు ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం ముందుకు రాలేదు. గతేడాది సెప్టెంబర్, అక్టోబర్లో ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు సిద్ధమైనా కోర్టు ఆదేశాలతో బ్రేక్ పడిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో పాలకవర్గాలు లేకపోవడంతో మండల పరిషత్ సర్వసభ్య సమావేశాలు నిర్వహించలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. సమస్యలను ఎవరికి చెప్పు కోవాలో తెలియడం లేదని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మండలానికి ఒకరు చొప్పున ప్రత్యేకాధికారులను నియమించినా వారు ఎక్కడా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండటం లేదు. ప్రత్యేకాధికారులు పనిభారం, ఇతర కారణాలతో మండల పాలనను పూర్తిగా పట్టించుకోవడం లేదు. తమ సొంత శాఖ విధులతోనే సరిపోతోందని కొందరు అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ప్రతి మండల పరిషత్ పరిధిలో గ్రామ పంచాయతీలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, గ్రామీణ రహదారులు, తాగునీటి పథకాల సమన్వయం వంటి బాధ్యతలు ఉంటాయి. గ్రామీణ రహదారుల మరమ్మతులు, తాగునీటి పథకాలు, పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలు, విద్య, ఆరోగ్య రంగాలకు సంబంధించిన పలు ప్రతిపాదనలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి. మండల పరిషత్ సమావేశాలు క్రమం తప్పకుండా జరగాల్సి ఉన్నా, పాలకవర్గాలు లేకపోవడం వల్ల నిర్ణయాల ప్రక్రియ మందగిస్తున్నట్లు ప్రజలు పేర్కొంటున్నారు. స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికలు నిర్వహించడంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైంది. రెండేళ్లుగా పట్టించుకోకపోవడంతో ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీలకు ఎన్నికలు జరగలేదు. దీంతో జిల్లా, మండల పరిషత్లలో పాలన అధ్వానంగా మారింది. ప్రత్యేక అధికారుల పాలనలో కనీసం సమావేశాలు సైతం సక్రమంగా నిర్వహించ లేకపోతున్నారు. –బాదావత్ శాంతి, మాజీ ఎంపీపీ
-
‘కిన్నెరసాని’కి ఢోకా లేదుపాల్వంచరూరల్: కిన్నెరసాని ప్రాజెక్ట్కు మరో 50 ఏళ్ల వరకు ఢోకాలేదని ప్రాజెక్టుల భద్రత, స్థిరత్వ, సమర్థత పరిశీలన(సీడీఎస్ఈ) బృందం చైర్మన్ రామరాజు తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టుల పరిశీలనలో భాగంగా సోమవారం సభ్యులు వెంకటరమణ, శ్రీకాంత్, లక్ష్మణ్రావుతో కలిసి ఆయన కిన్నెరసాని ప్రాజెక్ట్ను సందర్శించారు. నీటి నిల్వ సామర్థ్యం, పారిశ్రామిక, సాగు, తాగునీటి అవసరాలకు సరఫరాపై ఆరా తీశారు. అనంతరం విలేకరులతో మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో 175 ప్రాజెక్టులు ఉండగా, ఇప్పటివరకు 60 ప్రాజెక్టులను పరిశీలించామని తెలిపారు. 1962లో నిర్మించిన కిన్నెరసాని ప్రాజెక్ట్ చెక్కుచెదరలేదన్నారు. లోపాలు, జాగ్రత్తలపై ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇస్తామన్నారు. గేట్ల లీకేజీల వంటి చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయని అన్నారు. గేట్లు ఎత్తే క్రమంలో రోప్వేలు తెగినా లాక్ పడేలా స్పింగ్ బాల్స్ విధానంతో ప్రత్యామ్నాయం ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు. కేటీపీఎస్ విద్యుత్ను జెన్కో సంస్థ నేషనల్ గ్రిడ్కు అనుసంధానం చేస్తున్నందున, కేటీపీఎస్కు ఇక్కడి నుంచి నీరు వెళ్తుందని, ఈ నేపథ్యంలో ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా గ్రిడ్పై ప్రభావం పడకుండా చూడాలన్నారు. కాగా బృందం మంగళవారం కూడా పరిశీలించనుంది. కేటీపీఎస్ ఎస్ఈ మొక్షవీర్, ఈఈ వెంకటేశ్వర్లు, ఏడీఈ రామకృష్ణ, ఏఈ సురేష్ పాల్గొన్నారు. సీడీఎస్ఈ బృందం చైర్మన్ రామరాజు
-
‘సీత’ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణభద్రాచలం: స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెంపుల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ (సీత) ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజులపాటు శిక్షణకు భద్రగిరి వేదిక కానుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భావం అనంతరం తొలిసారిగా ఈ శిక్షణ భద్రాచలంలో జరగనుంది. దేవాలయాల నిర్వహణపై శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. సీత సంస్థను ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. ఇటీవల పలువురు విన్నవించగా ఈ ఏడాది పునరుద్ధరించింది. డైరెక్టర్గా చిలకపాటి విజయరాఘవాచార్యులును నియమించి, గత నెలలో శిక్షణా కార్యక్రమాలను అధికారికంగా ప్రా రంభించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దేవాలయాల్లో పనిచేసే 12 వేల మంది సిబ్బంది, అర్చకులు, అధికారులు, ట్రస్టు బోర్డు సభ్యులకు శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఆగమ శాస్త్రాలు, దేవాలయ సంప్రదాయాలు, నిత్య పూజా విధానాలు, దేవాలయ పరిపాలన, ఆర్థిక నిర్వహణ, అకౌంట్స్, ఆస్తుల సంరక్షణ, భక్తులకు మెరుగైన సేవలు, డిజిటల్ రికార్డుల నిర్వహణ, చట్టపరమైన నిబంధనలు, పారదర్శక పాలనపై శిక్షణలో వివరిస్తారు. కాగా, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని దేవాదాయ శాఖ ఉద్యోగులకు ఈ నెల 5వ తేదీ నుంచి మూడు రోజులపాటు శిక్షణ నిర్వహించనున్నారు. 26 మంది శిక్షణలో పాల్గొననుండగా, దేవస్థానం తరఫున ఉచిత బస, భోజన వసతి కల్పించనున్నారు. ఈ నెల 5వ తేదీ నుంచి మూడు రోజులపాటు కార్యక్రమం
-
గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేపై గజిబిజి ప్రయాణంవైరా: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలను కలుపుతూ ఖమ్మం – దేవరపల్లి మధ్య నిర్మించిన గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేపై రాకపోకలు పూర్తిస్థాయిలో మొదలయ్యాయి. ఇప్పటికే వైరా మండలం సోమవరం వద్ద ఎగ్జిట్, ఎంట్రీ నుంచి వాహనాలను అనుమతిస్తుండగా తాజాగా ప్రారంభ స్థానమైన ఖమ్మం రూరల్ మండలం తల్లంపాడు వద్ద నుంచి రాకపోకలకు అనుమతించారు. అయితే, తల్లంపాడు వద్ద టోల్గేట్లు మాత్రం మొదలుకాలేదు. దీంతో తల్లంపాడు నుంచి సోమవరం వరకు హైవేపై ఉచితంగానే ప్రయాణిస్తున్నారు. అలాగే ముందుకెళ్తే దేవరపల్లి వద్ద దిగే సమయాన టోల్ఫీజుకు ఇక్కట్లు రానుండడంతో సోమవరం వద్ద కిందకు దిగి తిరిగి హైవేపైకి చేరాల్సి వస్తోంది. దేవరపల్లి నుంచి వచ్చే వాహనదారులకు కూడా ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతోంది. రెండు వైపులా వాహనదారులు సోమవరం టోల్ పాయింట్ వద్ద దిగి నమోదు చేయించుకుని వెళ్లాల్సి రావడం, కొత్తగా వచ్చే వాహనదారులు, భారీ వాహనాల డ్రైవర్లకు మలుపు తీసుకోవడం ఇబ్బందిగా మారింది. ఇకనైనా అధికారులు త్వరగా తల్లంపాడు వద్ద టోల్గేట్ అమల్లోకి తీసుకురావాలని వాహనదారులు కోరుతున్నారు.
-
బొగ్గు టిప్పర్ బోల్తాచండ్రుగొండ : మండలంలోని మద్దుకూరు గ్రామంలో జాతీయ రహదారిపై మలుపు వద్ద సోమవారం తెల్లవారుజామున బొగ్గు టిప్పర్ బోల్తా పడింది. జిల్లా పారిషత్ పాఠశాల గోడకు ఆనుకుని టిప్పర్ ఆగింది. డ్రైవర్ స్వల్ప గాయాలతో బయట పడ్డాడు. కాగా ఇదే ప్రాంతంలో అనేక సార్లు బొగ్గుటిప్పర్లతోపాటు జామాయిల్ లోడ్లతో వెళ్లే లారీలు సైతం బోల్తా పడ్డాయి. రెండేళ్ళకిత్రం ఓ పామాయిల్ లోడ్ లారీ అదుపుతప్పి పాఠశాల గదిలోకే దూసుకెళ్లింది. కాగా, మలుపు వద్ద రోడ్డు విస్తరించి, ప్రమాదాలను నివారించాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు. బాల కార్మికుల గుర్తింపుభద్రాచలంఅర్బన్: ఆపరేషన్ ముస్కాన్లో భాగంగా సోమవారం పట్టణంలో బాలల సంక్షేమ శాఖ అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. రెండు వాణిజ్య దుకాణాల్లె బాలలు పనులు చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. అనంతరం బాలలను తల్లిదండ్రులకు అప్పగించి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చా రు. దుకాణం నిర్వాహకులపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఏఎస్ఐ నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. చిరుత కాదు.. అడవి కుక్కచుంచుపల్లి: లక్ష్మీదేవిపల్లి మండలం బంగారుచెలక అటవీ ప్రాంతంలో చిరుతపులి సంచరిస్తోందని వచ్చిన వదంతుల్లో నిజం లేదని ఫారెస్ట్ సిబ్బంది సోమవారం తెలిపారు. అటవీ ప్రాంతంలో గేదెలపై దాడి చేసినట్లు ప్రచారం జరిగిన నేపథ్యంలో అటవీ అధికారులు, సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఆనవాళ్లను పరిశీలించి, స్థానిక ప్రజల నుంచి వివరాలు సేకరించారు. కాలి గుర్తులు అడవి కుక్కవని, చిరుతపులి సంచరించినట్లు ఆధారాలు లేవని తెలిపారు. గంజాయి స్వాధీనంభద్రాచలంఅర్బన్: ఆర్టీసీ బస్సులో అనుమానాస్పదంగా వెళ్తున్న ఇద్దరు యువకులను ఆదివారం రాత్రి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని, ఠాణాకు తరలించిన విషమం విదితమే. ఇద్దరు యువకుల వద్ద ఆరు ప్యాకెట్ల గంజాయి ఉన్నట్లు తేలగా, డీఎస్పీ అరుణ్కుమార్ సిబ్బందితో కలిసి విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. నిందితులు, గంజాయి తరలింపు వివరాలు వెల్లడించాల్సి ఉంది. రైలు కిందపడి యువకుడు ఆత్మహత్య ఎర్రుపాలెం: ఎర్రుపాలెం మండలం పెగళ్లపాడు ఆర్వోబీ వద్ద ఓ యువకుడు రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఏపీలోని ఎన్టీఆర్ జిల్లా అల్లూరు గ్రామానికి చెందిన రామిశెట్టి వేణుకుమార్(21) వ్యక్తిగత కారణాలతో సోమవారం మధ్యాహ్నం సాయినగర్ – కాకినాడ వెళ్లే షిర్టీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు కిందపడి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. ఈమేరకు సమాచారం అందుకున్న జీఆర్పీ హెడ్ కానిస్టేబుల్ వేణుగోపాల్రెడ్డి చేరుకుని అన్నం ఫౌండేషన్ చైర్మన్ శ్రీనివాసరావు సహకారంతో మృతదేహాన్ని మధిర ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఘటనపై ఖమ్మం జీఆర్పీ ఎస్ఐ సీహెచ్.వెంకటేశ్వరరావు కేసు నమోదు చేశారు.
-
పని మనిషే నిందితురాలుఇల్లెందు: పోలీసులు భారీ చోరీ కేసును ఛేదించారు. పని మనిషే నిందితురాలిగా తేలడంతో అరెస్ట్ చేశారు. ఇల్లెందు పోలీస్ స్టేషన్లో డీఎస్పీ వెంకన్నబాబు సోమవారం వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. పట్టణంలోని కాకతీయ నగర్లో పెద్దబోయిన శంకర్ వృద్ధ దంపతులు నివాసం ఉంటున్నారు. గత నెల 18న ఆయన అనారోగ్యంతో మృతి చెందాడు. మరుసటి రోజు అంత్యక్రియల సమయంలో తండ్రి చేయించిన బంగారు ఆభరాణాలను తల్లి మెడలో వేయాలని కుమారుడు, కుటుంబీకులు భావించారు. బీరువా తెరిచి చూడగా ఆభరణాలు కనిపించలేదు. అంత్యక్రియలు, సంస్మరణ కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యాక గత నెల 30న మృతుడి కుమారుడు నగేష్కుమార్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో అనుమానం వచ్చి పనిమనిషి, కారేపల్లి మండలం టేకులగూడెం గ్రామానికి చెందిన వేమూరి సీతను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. దీంతో చోరీ చేసినట్లు అంగీకరించింది. జూన్ 7న మధ్యాహ్నం ఇంటి యజమానులు నిద్రిస్తున్న సమయంలో బీరువా తెరిచి ఆభరణాలు దొంగిలించినట్లు తెలిపింది. గొలుసు ఇల్లెందులోని సీఎస్పీ బ్యాంకులో తాకట్టు పెట్టింది. మిగిలిన ఆభరణాలను సైతం ఖమ్మంలో విక్రయించేందుకు ప్రయత్నం చేసింది. విచారణ పూర్తి చేసిన పోలీసులు సుమారు 11 తులాలు బంగారు ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసు సిబ్బందిని డీఎస్పీ అభినందించారు. విలేకరుల సమావేశంలో సీఐ సురేష్కుమార్, ఎస్ఐ ఉమ పాల్గొన్నారు. బంగారం చోరీ కేసును ఛేదించిన పోలీసులు
-
సమస్యలకు సత్వర పరిష్కారంకలెక్టర్ అంకిత్ కొత్తగూడెం ప్రగతి మైదానంలో నిర్వహించనున్న స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయాలని కలెక్టర్ అంకిత్ ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో జిల్లాస్థాయి అధికారులతో సోమవారం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మా ట్లాడారు. వాటర్ప్రూఫ్ టెంట్లు, వేదిక, విద్యుత్ అంతరాయం లేకుండా జనరేటర్లు సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. వేడుకల ప్రాంగణంలో 108 అంబులెన్స్, వైద్య బృందాలు, ప్రథమ చికిత్స కేంద్రం ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. శాఖలవారీగా ప్రగతి స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. అదనపు కలెక్టర్లు డి.వేణుగోపాల్, విద్యా చందన, డీఆర్ఓ పద్మావతి పాల్గొన్నారు.సూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): ప్రజాసమస్యలకు సత్వర పరిష్కారం చూపాలని కలెక్టర్ అంకిత్ ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో ఆయన బాధితుల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించారు. పరిశీలించి, సంబంధిత అధికారులకు ఎండార్స్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ప్రజాసమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం కల్పించిన ఉత్తమ వేదిక ప్రజావాణి కార్యక్రమమని అన్నారు. కాగా, ఈ వారం కూడా ప్రజా వాణికి వచ్చే ప్రజల సంఖ్య తగ్గింది. వ్యవసాయ పనుల సమయం కావడంతో ఎక్కువ మంది రాలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. అదనపు కలెక్టర్లు వేణుగోపాల్, విద్యాచందన, డీఆర్ఓ పద్మావతి పాల్గొన్నారు. ప్రజావాణిలో స్వీకరించిన దరఖాస్తుల్లో కొన్ని ఇలా.. తమ గ్రామంలో శిథిలావస్థకు పాఠశాల భవనంలో కొత్త భవనం నిర్మించాలని పాల్వంచ మండలం ఉల్వనూరు గ్రామపంచాయతీ కొత్తూరు గ్రామస్తులు విన్నవించారు. అదనపు తరగతి గదులు మంజూరు చేయాలని కోరగా, డీఈఓకు ఎండార్స్ చేశారు. చేతి పంపునకు మరమ్మతులు చేపట్టాలని అన్నపురెడ్డిపల్లి మండలం పెంట్లం గ్రామంలోని కురుమబజార్ కాలనీ ప్రజలు విన్నవించగా, ఎంపీడీఓకు ఎండార్స్ చేశారు. సబ్ స్టేషన్ 132/33 కేవీ విద్యుత్లైన్ను గ్రామం మధ్యలో కాకుండా, శివారు నుంచి నిర్మించాలని అన్నపురెడ్డిపల్లి గ్రామంలోని బాలాజీనగర్ కాలనీవాసులు ఫిర్యాదు చేశారు. పరిశీలించిన కలెక్టర్ విద్యుత్ ఎస్ఈకి ఎండార్స్ చేశారు. తనకు వారసత్వంగా వచ్చిన మూడు ఎకరాల భూమిలో అధికారులు సర్వే నిర్వహించినా పట్టా మంజూరు కాలేదని గుండాల మండలం కొడవటంచ గ్రామానికి చెందిన బొమ్మల లాలుప్రసాద్ వినతిపత్రం ఇచ్చాడు. దీంతో తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఐటీడీఏ పీఓకు ఎండార్స్ చేశారు. మార్క్ఫెడ్కు మొక్కజొన్న విక్రయించిన మొక్కజొన్న రైతుల ఖాతాలో పూర్తిస్థాయిలో నగదు జమ కాలేదని, పెట్టుబడుల అవసరాలు పెరిగిన దృష్ట్యా రైతులకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ ఆదివాసీ సంక్షేమ పరిషత్ నాయకులు సోమవారం గ్రీవెన్స్లో కలెక్టర్ అంకిత్కు వినతిపత్రం అందజేశారు. ఆస్తి కోసం కొడుకు, కోడలు వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని, తగిన చర్యలు తీసుకోవా లని కోరుతూ పాల్వంచలోని గట్టాయిగూడేనికి చెందిన ఆర్.వీరయ్య కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశాడు.
-
రాష్ట్రస్థాయి చెస్ పోటీలకు ఎంపికసూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): కొత్తగూడెంలో సోమవారం నిర్వహించిన చెస్ పోటీల్లో ప్రతిభ చూపినవారిన రాష్ట్రస్థాయికి ఎంపిక చేశారు. త్రీ టౌన్ సీఐ ఇంద్రసేనారెడ్డి విజేతలకు బహుమతులను అందజేశారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, నల్గొండ జిల్లాల నుంచి 60 మంది క్రీడాకారులు హాజరుకాగా, అండర్–13, అండర్–10 విభాగాల్లో ఎంపికలు నిర్వహించారు. ఎంపికై నవారిలో తోట జిజ్ఞాస, మోక్షిత, పీ సాధిక, బీ జెస్సీ, ఇష్హిత, రేయాన్ష్, పీ జస్విక్, శ్రీహిమా న్షు, ఉజ్వల్, యస్విక్ యువన్, గౌతం చంద్ర మోక్షిత్, సుహాస్, సిహెచ్ గౌతంకృష్ణ,, దారా తన్మయ కృతి, సుభా హిమజ ఉన్నారు. వీరు ఈ నెల 6న హైదరాబాద్లో నిర్వహించే రాష్ట్రస్థాయి చెస్ పోటీల్లో పాల్గొననున్నారు. నిర్వాహకులు, అసోసియేషన్ బాధ్యులు డాక్టర్ శ్రీని వాస్, జ్యోత్స్న, సీహెచ్ గోపీకృష్ణ, రంజిత్ రాజు పాల్గొన్నారు. పీకేఓసీ–2 బ్లాక్ దక్కడం హర్షణీయంసూపర్బజార్(కొత్తగూడెం)/రుద్రంపూర్: కార్మికుల ఐక్య పోరాటాల ఫలితంగానే మణుగూరు పీకేఓసీ–2 డీప్ సైడ్ బొగ్గు బ్లాక్ను సింగరేణి కేటాయించారని ఎమ్మెల్యే, సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూనంనేని సాంబశివరావు, ఐఎన్టీయూసీ సెక్రటరీ జనరల్ బి.జనక్ ప్రసాద్ సోమవారం వేర్వేరు ప్రకటనల్లో తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగివచ్చి గని కేటాయించడం హర్షణీయమని పేర్కొన్నారు. సీపీఐ, ఏఐటీయూసీ, ఐఎన్టీయూసీ ఆధ్వర్యంలో ఉద్యమాలు నిర్వహించామని వారు తెలిపారు. భజన పోటీలు ప్రారంభంభద్రాచలంటౌన్: భద్రాచలంలోని శ్రీ కల్పవృక్ష నరసింహస్వామి ఆలయంలో రాష్ట్రస్థాయి భజన పోటీలు సోమవారం ప్రారంభమయ్యా యి. పలు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భజన బృందాల హరినామ సంకీర్తనలు, సంప్రదా య కీర్తనలు ఆలపించారు. మూడు రోజులపాటు పోటీలు సాగనుండగా, తొలిరోజు భజన బృందాల ప్రదర్శనలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. నిర్వాహకులు కృష్ణచైతన్య స్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు. చారిత్రక కట్టడాల పరిరక్షణకు పెద్దపీట ఖమ్మంమయూరిసెంటర్: దేశవ్యాప్తంగా చారిత్రక సంపద పరిరక్షణతో పాటు, ఆధునిక సాంకేతికతను జోడించి విద్యార్థులను భావిభారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి జయంత్ చౌదరి, కేంద్ర సాంస్కృతిక, పర్యాటక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ వెల్లడించారు. ఖమ్మం ఎంపీ రామసహాయం రఘురాంరెడ్డి లోక్సభలో సోమవారం అడిగిన ప్రశ్నలకు వారు సమాధానాలు ఇచ్చారు. తెలంగాణలోని చారిత్రక కట్టడాల పరిరక్షణకు హైదరాబాద్ సర్కిల్ ద్వారా గడిచిన ఐదేళ్లలో కేటాయింపులు పెరిగాయని తెలిపారు. ‘అడాప్ట్ ఏ హెరిటేజ్ – 2.0’ కింద చారిత్రక ప్రదేశాల్లో వసతులు మెరుగుపరిచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. కాగా, రాష్ట్రంలో ఎంపిక చేసిన 41,762 పాఠశాలలకు గాను 2,104 స్కూళ్లలో స్మార్ట్ క్లాస్రూమ్లు ఏర్పాటయ్యాయని తెలిపారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని 20,490 పాఠశాలల్లో కంప్యూటర్ సౌకర్యం అందుబాటులోకి రాగా, 15,535 పాఠశాలలకు ఇంటర్నెట్ సేవలు సమకూర్చామని చెప్పారు. అంతేకాక రాష్ట్రంలో డిజిటల్ బోధనపై శిక్షణ పొందిన ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తోందని వివరించారు. కృష్ణా ఎక్స్ప్రెస్ ఏసీ బోగీలో పొగ, మంటలు మధిర: తిరుపతి నుంచి ఆదిలాబాద్ వైపు వెళ్లే కృష్ణా ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఏసీ బోగీలో సోమవారం మంటలు వ్యాపించాయి. కృష్ణా ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఎర్రుపాలెం రైల్వేస్టేషన్ దాటగానే బీ4 ఏసీ బోగీలో కంప్రెషన్ బెల్టులు కాలిపోయి పొగ వ్యాపించింది. ప్రయాణికులు గమనించి చైన్ లాగడంతో తొండల గోపవరం రైల్వేస్టేషన్ వద్ద నిలిచిపోయింది. అప్పటికే పొగకు తోడు మంటలు వ్యాపిస్తుండడంతో ఆందోళనకు గురైన ప్రయాణికులు కిందకు దిగారు. ఏసీ మెకానిక్ వచ్చి మరమ్మతులు చేపట్టి కాలిపోతున్న ఏసీ కంప్రెషర్ బెల్ట్లను తొలగించాక సుమారు 20 నిమిషాల అనంతరం రైలు తిరిగి బయలుదేరింది. ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకపోవడంతో ప్రయాణికులు, అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
-
ఏం.. ప్లాన్ వేశారు!ట్రాన్సిట్ ఓరియెంటెడ్ డెవలప్మెంట్–2026 కార్పొరేషన్ ఏర్పాడి ఏడాది దాటగా, గత ఫిబ్రవరిలో నూతన పాలకవర్గం కొలువుదీరింది. ఇప్పటివరకు నగరపాలక సంస్థ హోదాకు తగిన అభివృద్ధి పనులేమీ చేపట్టలేదు. ఈ క్రమంలోనే ట్రాన్సిట్ ఓరియెంటెండ్ డెవలప్మెంట్–2026 ప్రణాళికను పాలకవర్గం తెరమీదకు తెచ్చింది. ఇందుకోసం రూ.600 కోట్లు వెచ్చించనుండగా, రూ.300 కోట్లను రుణం రూపంలో ఓ విదేశీ బ్యాంకు/సంస్థ సమకూరుస్తుందని, మరో రూ.300 కోట్లను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి మ్యాచింగ్ గ్రాంట్గా వస్తాయని చెబుతున్నారు. కాగా, ట్రాన్సిట్ ప్లాన్ను గత జూన్ 6న కౌన్సిల్ ఆమోదించింది. ఒక్కటే టెండర్ చేపట్టనున్న అభివృద్ధి పనుల డీపీఆర్ తయారీకి జూన్ 19న నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. ఒకే కంపెనీ టెండరు దాఖలు చేసింది. పోటీ లేనప్పుడు టెండర్లను రద్దు చేసి మళ్లీ పిలవాల్సి ఉంది. అందుకు విరుద్ధంగా ఆ కంపెనీతో కార్పొరేషన్ తరఫున చర్చలకు సన్నద్ధం అవుతుండటంతో ప్లాన్ రూపకల్పన, అమలుపై అనేక సందేహాలు వస్తున్నాయి. సందేహాలు చిన్న డ్రెయినేజీ పనులకు శంకుస్థాపన జరిగితేనే వివరాలను ఘనంగా ప్రకటిస్తుంటారు. ఏకంగా రూ.600 కోట్లతో అమలు చేయబోయే ప్రణాళికపై గోప్యంగా వ్యవహరించమేంటని పలువురు కార్పొరేటర్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీనికి తోడు కౌన్సిల్లో ప్లాన్ ఆమోదం పొందిన రెండు వారాల వరకు టెండర్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయకపోవడం, ఆ తర్వాత టెండర్ల దాఖలుకు కేవలం రెండే రోజుల సమయం ఇవ్వడమూ అనుమానాలకు తావిస్తోంది. డీపీఆర్ రూపకల్పన కోసం మొత్తం ప్రాజెక్టు వ్యయంలో 0.50 శాతం వరకు వెచ్చించడం పరిపాటి. కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లోనే 1 శాతం/1.50 శాతం వరకు పెంచుతుంటారు. కార్పొరేషన్ పాలక వర్గం కేవలం డీపీఆర్ కోసమే 1.50 శాతం అంటే రూ.9 కోట్లను కేటాయించడం కూడా అనుమానాలకు దారితీస్తోంది. ఇప్పుడు ఆ మొత్తాన్ని రూ.12 కోట్లకు పెంచేందుకు పావులు కదుపుతున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏ పద్దు కింద మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇస్తున్నాయి ? రుణం ఇచ్చేందుకు ఏ విదేశీ బ్యాంకు/సంస్థ ముందుకు వచ్చింది? తీసుకున్న రుణాన్ని ఎలా తీరుస్తారు? అనే ప్రశ్నలకు కార్పొరేషన్ అధికార, పాలకవర్గం నుంచి సమాధానం లేదు. దీంతో పక్కా ప్రణాళిక, పారదర్శకత పాటించకుండా కేవలం కమీషన్ల కోసమే ఈ తతంగం నడిపిస్తున్నారనే ఆరోపణలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. కొత్తగూడెం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పాలకవర్గం చేపట్టిన ట్రాన్సిట్ ఓరియెంటెడ్ డెవలప్మెంట్–2026 ప్రణాళికపై సందేహాలు ముసురుకుంటున్నాయి. అభివృద్ధి పేరుతో కమీషన్ల రూపంలో కాసులు రాబట్టుకునేందుకే ప్లాన్ రూపొందిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. టెండర్ ప్రక్రియ తీరు, డీపీఆర్కు అధిక కేటాయింపులు ఇందుకు బలాన్ని చేకూర్చుతున్నాయి. –సాక్షి ప్రతినిధి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెంట్రాన్సిట్ ప్లాన్పై లేవనెత్తిన ప్రశ్నలకు పాలక, అధికార వర్గాల నుంచి సమాధానం కరువైంది. కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్ పేరుతో తీసుకున్న రుణా న్ని తిరిగి ఎలా చెల్లిస్తారనే అనే అంశంపై స్పష్టత లేదు. – కే. దుర్గాప్రసాద్, స్వతంత్ర కార్పొరేటర్ విదేశీ సంస్థ నుంచి నిధుల మంజూరు లేఖ ఇంకా రాలేదు. ఆ ఆర్డర్ రావడానికి ఐదు నెలలకు పైగా సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. అభివృద్ధి పనుల ప్లానింగ్కు సంబంధించి టెండర్ కూడా పిలవలేదు. – సుజాత, కార్పొరేషన్ కమిషనర్,
-
మద్యం విక్రయాలు ఫుల్!పాల్వంచరూల్: జిల్లాలో ఆదివారం జోరుగా మద్యం విక్రయాలు సాగాయి. పలుచోట్ల మద్యం కొరత నెలకొంది. కొత్తగూడెం, పాల్వంచ పట్టణాలతోపాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో బీర్లు దొరకలేదు. ఫ్రెండ్షిప్ డే సందర్భంగా బీర్లు, ఇతర మద్యం విక్రయాలు జోరుగా సాగినట్లు తెలుస్తోంది. రూ. 3 వేలకు పైగా ధర ఉన్న లిక్కర్ మాత్రమే ఉన్నట్లు, మిగతావి అన్ని విక్రయమైనట్లు సమాచారం. ఆదివారం జిల్లాలో ఏ మద్యం దుకాణం ముందు చూసినా సందడి వాతావరణం కనిపించింది. వైన్స్తోపాటు బెల్ట్షాపుల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. పలువురు మద్యంబాబులు పొరుగునే ఉన్న ఏపీలోని కుక్కునూరు, వేలేరుపాడు మండలాలకు వెళ్లి మద్యం తెచ్చుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దసరా, నూతన సంవత్సర వేడుకల రోజు విక్రయాలు అధికంగా ఉంటాయని, ఈసారి స్నేహితుల దినోత్సవం రోజూ రెట్టింపు విక్రయాలు జరిగాయని ఓ వ్యాపారి తెలిపారు. నెలలో మొదటి ఆదివారం, ఫ్రెండ్షిప్ డే, పలుచోట్ల బోనాల పండుగ నిర్వహించడంతో అమ్మకాలు పెరిగాయని పేర్కొన్నారు. కాగా, జిల్లావ్యాప్తంగా ఆదివారం సుమారు రూ. 6 కోట్ల వరకు మద్యం విక్రయాలు జరిగినట్లు పాల్వంచ ఎకై ్సజ్ సీఐ ప్రసాద్ తెలిపారు. ఎకై ్సజ్ శాఖకు ఒక్కరోజే రూ. 6 కోట్ల ఆదాయం
-
గోదారి వరదతో మేత కరువుబూర్గంపాడు: గోదావరి వరదలతో ప్రజలు మాత్రమే కాకుండా పశువులు, జీవాలకు కూడా ఇబ్బందులు తప్పటం లేదు. గోదావరి వరదలతో వాగులు, వంకలు నీటమునిగాయి. బూర్గంపాడు, నాగినేనిప్రోలు, మోతె పట్టీనగర్, ఇరవెండి గ్రామాల్లో మేకలు, గొర్రెలు మేతకు బయటకు వెళ్లేందుకు వీలు లేని దుస్థితి ఎదురైంది. శనివారం గోదావరి వరద పెరగడంతో పెంపకందారులు మేకలు, గొర్రెలను మేతకు తోలలేదు. ఆదివారం వరద తగ్గినా గడ్డిపై బురద ఉండటంతో జీవాలు మేతకు అలమటించాయి. వారం రోజులపాటు దూరప్రాంతాలకు వెళ్తే తప్ప జీవాలకు మేత దొరకదని చెబుతున్నారు. ఆపదలో ఉన్న మిత్రుడికి చేయూత ● రూ.2.25 లక్షలు అందించిన పూర్వ విద్యార్థులు నేలకొండపల్లి/ఏన్కూరు: నేలకొండపల్లి మండలం గువ్వలగూడెంనకు చెందిన తాళ్లూరి గురుబ్రహ్మాచారికి ఆయన మిత్రులు అండగా నిలిచారు. కొన్నాళ్లుగా ఆయన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడని తెలుసుకున్న ఆయనతో కలిసి ఏన్కూరు గురుకులంలో చదువుకున్న 1992 బ్యాచ్ మిత్రులు.. రూ.2.25 లక్షలు సేకరించి స్నేహితుల దినోత్సవమైన ఆదివారం అందజేశారు. కార్యక్రమంలో అర్పినేని కృష్ణ, తిరునగిరి అనిల్, వంగూరి మల్లేశ్, పగిడిపల్లి పుల్లయ్య, చిప్పలపల్లి వెంకన్న, వేల్పుల సురేశ్బాబు, గుడిపూడి కృష్ణయ్య, బండి సతీశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. గ్రీన్ఫీహైవేపై రాకపోకలకు అనుమతి ఖమ్మం – దేవరపల్లి హైవేను పరిశీలించిన మంత్రి తుమ్మలఖమ్మంఅర్బన్: ఖమ్మం – దేవరపల్లి గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేపై వాహనాల రాకపోకలు పూర్తిస్థాయిలో ప్రారంభమయ్యాయి. ఖమ్మం రూరల్ మండలం తల్లంపాడు ఎంట్రీ పాయింట్ వద్ద ఆదివారం నుంచి వాహనాలకు అనుమతి ఇచ్చినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. విద్యుత్ లైట్లు అమర్చే పనులు జరుగుతుండడంతో భారీ వాహనాలు మినహా మిగతా వాహనాలను అనుమతిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యాన రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఆదివారం హైవేపై కొంతదూరం ప్రయాణించి పరిశీలించారు. కాగా, హైవేపై వాహనాల రాకపోకలను అనుమతించినా, ఎలాంటి అధికారిక ప్రారంభ కార్యక్రమం మాత్రం ఉండదని జాతీయ రహదారుల ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ దివ్య తెలిపారు. ఢిల్లీ నుంచి అనుమతులు వచ్చాక టోల్ఫీజు వసూలు మమొదలవుతుందని వెల్లడించారు. ఇన్నాళ్లు సోమవరం వద్ద... హైవే పనులు కొద్ది నెలల క్రితమే పూర్తయినా ధంసలాపురం వద్ద రైల్వే బ్రిడ్జి నిర్మాణం మాత్రం ఆలస్యమైంది. దీంతో వైరా మండలం సోమవరం వద్ద హైవేపైకి అనుమతిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ధ్వంసలాపురం వద్ద బ్రిడ్జితో పాటు ఎగ్జిట్ నిర్మాణ పనులు, ఇతరత్రా అన్ని పూర్తవడంతో తల్లంపాడు ఎంట్రీ పాయింట్ నుంచి అనుమతిస్తున్నారు. ఖమ్మం – దేవరపల్లి హైవే పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రావడంతో హైదరాబాద్ నుంచి రాజమండ్రి, విశాఖపట్నం వైపు ప్రయాణించే వారికి దూరం, సమయం తగ్గనున్నాయి. వాగులోకి దిగిన కార్మికుడికి ఫిట్స్ గుండాల: బహిర్భూమికని కిన్నెరసాని వాగులో దిగిన ఓ కార్మికుడికి ఫిట్స్ రావడంతో మృతిచెందిన ఘటన ఆళ్లపల్లి మండలంలో ఆదివారం చోటుచేసుకుంది. రామచంద్రయ్యగుంపు గ్రామానికి చెందిన తుమ్మ రాంబాబు (34) గ్రామపంచాయతీ ట్రాక్టర్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. అతడికి మూర్చవ్యాధి ఉంది. శనివారం విధులు ముగించుకుని స్థానిక కిన్నెరసాని వాగు వద్దకు బహిర్భూమికని వెళ్లాడు. వాగులో దిగగానే ఫిట్స్ రావడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. రాంబాబు ఇంటికి రాకపోవడంతో కటుంబసభ్యులు ఎక్కడ వెతికినా ఆచూకీ దొరకలేదు. కిన్నెరసానివాగులో విగతజీవిగా పడి ఉండగా ఆదివారం గుర్తించి, బోరున విలపించారు. కుటుంబ సభ్యుల పిర్యాధు మేరకు ఎస్ఐ సోమేశ్వర్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతుడికి భార్య, కుమారుడు, కూతురు ఉన్నారు. గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.
-
అమ్మపాలు.. అమృతంభద్రాచలంఅర్బన్/అశ్వాపురం: నవజాత శిశువుల ఆరోగ్యానికి, ఎదుగుదలకు తల్లిపాలు ఎంతో ముఖ్యమని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పిల్ల లకు అవే అమృతమని, శిశువు జన్మించిన వెంటనే ముర్రుపాలు తాగిస్తే రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. తల్లిపాల ఆవశ్యకత తెలిపేలా ఐసీడీఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 1 నుంచి 7 వరకు తల్లిపాల వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు రోగ నిరోధశ శక్తికి దోహదం.. మహిళలు గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచి తల్లిపాల ఆవశ్యకత, బిడ్డ పోషణ, ఆరోగ్యంపై అవగాహన కల్పించాలి. బిడ్డకు తొలి అరగంటలోపే తాగిస్తే చాలా రోగాల నుంచి రక్షించుకోవచ్చు. ముర్రుపాలలో విటమిన్ ఏ, బీ, ఐరన్ ఉండటంతో పేగులకు బలాన్నిచ్చి, జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది. కామెర్లు, విరేచనాలు వంటి రుగ్మతల నుంచి కాపాడుతాయి. శ్వాసకోశ, అలర్జీ, ఆస్తమా, చర్మ వ్యాధుల నుంచి పిల్లలకు రక్షణనిస్తాయి. అలాగే, రాత్రుళ్లు పాలివ్వడం వల్ల తల్లి మెదడు నుంచి ప్రొలాక్టిన్ ఎక్కువగా స్రవిస్తుంది. కాగా, జిల్లావ్యాప్తంగా ఉన్న 11 ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్ట్ పరిధిలో అంగన్వాడీల వారీగా వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. 2,061 అంగన్వాడీల్లో 7,274 మంది గర్భిణులు, 3,101 మంది బాలింతలు ఉన్నారు. తల్లికీ ఉపయోగం.. బిడ్డకు పాలివ్వడం ద్వారా తల్లికీ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. బిడ్డకు పాలిచ్చే తల్లులకు బ్రెస్ట్, అండాశయ కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు తక్కువ. రక్తహీనత, ఎముకల బలహీనత వంటి జబ్బులు రావని పేర్కొంటున్నారు. అయితే, కొందరు బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే తల్లి పాల కంటే ఆవు పాలే పడతారు. ఇది మంచిది కాదని వైద్యులు చెబుతున్నారు. 100 గ్రాముల ఆవు పాలల్లో ఉండే కేలరీలు, 100 గ్రాముల తల్లి పాలల్లో ఉండే కేలరీలతో సమానం. అంతకు మించి తల్లి పాలకు, ఆవు పాలకు సారూప్యత లేదు. 100 మిల్లీ లీటర్ల తల్లిపాలలో పోషకాలు 100 మిల్లీ లీటర్ల తల్లిపాలలో కొవ్వు 4.2 గ్రాములు, ప్రొటీన్లు 1.1 గ్రాములు, లాక్టోజ్ 7 గ్రాములు, ఒలిగో శాఖరైడ్ 0.5 గ్రాములు, కాల్షియం 0.3 గ్రాములు, ఫాస్పరస్ 0.014 గ్రాములు, సోడియం 0.015 గ్రాములు, పొటాషియం 0.055 గ్రాములు, క్లోరిన్ 0.043 గ్రాములు ఉంటాయి. మదర్ మిల్క్ బ్యాంక్.. భద్రాచలం ఏరియా ఆస్పత్రిలో మదర్ మిల్క్ బ్యాంక్ను అందుబాటులో తీసుకురానుండగా, మరో నాలుగు, ఐదు రోజుల్లో ప్రారంభించనున్నారు. ఇప్పటికే ఖమ్మంలో ఒక మదర్ మిల్క్ బ్యాంక్ అందుబాటులో ఉంది.బిడ్డకు ఆరు నెలల వరకు తల్లిపాలివ్వాలి. రోజుకు 10 నుంచి 12 సార్లు బిడ్డకు పాలు ఇవ్వాలి. బిడ్డ ఏడ్చిన ప్రతిసారీ పాలు పట్టించవచ్చు. అవి ఎంతో ఆరోగ్యం. తల్లి పాలు ఇస్తే ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందనేది అపోహ మాత్రమే. –డాక్టర్ రాజశేఖర్రెడ్డి, సూపరింటెండెంట్, భద్రాచలం ఆస్పత్రిపుట్టిన బిడ్డకు వెంటనే ముర్రుపాలు పట్టించాలి. 6 నెలల తరువాత తల్లిపాలతో పాటు ఇంట్లో తినే ఆహారం మాత్రమే ఇవ్వాలి. అంగన్వాడీ కేంద్రాల ఆధ్వర్యంలో గర్భిణులకు, బాలింతలకు తల్లిపాల విశిష్టతను తెలియజేస్తూ, ర్యాలీలు, అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నాం. –స్వర్ణలత లేనినా, జిల్లా సీ్త్ర, శిశు సంక్షేమ అధికారి
-
వరదలు తగ్గాయి.. ఇంటికి పంపండిభద్రాచలంఅర్బన్: వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి ముందస్తు చర్యగా గర్భిణులను భద్రాచలం ఏరియా ఆస్పత్రికి చేర్చగా.. గర్భిణుల అటెండెంట్లలో కొందరు ఇళ్లకు వెళ్లేందుకు సుముఖత చూపుతున్నారు. వరదలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో ఇంటికి పంపాలని పట్టుబడుతున్నారు. ఇందుకు ఆస్పత్రిలో అందిస్తున్న భోజనం బాగాలేదని కారణంగా చెబుతున్నారు. ఆస్పత్రి అధికారులు, వైద్యులు మాత్రం ఆస్పత్రి నుంచి కదలడం ఎంతమాత్రం సురక్షితం కాదని తేల్చిచెబుతున్నారు. వరదలు తగ్గినా వాతావరణ పరిస్థితులు ఎప్పుడు మారతాయో చెప్పలేమని, అకస్మాత్తుగా నొప్పులు వస్తే రవాణా అత్యంత ఇబ్బందికరంగా మారుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ మేరకు వారికి అవగాహన కల్పించారు.
-
ఎరువులన్నీ యాప్ ద్వారానే..ఖమ్మంవ్యవసాయం: ఎరువుల కొరత, బ్లాక్ మార్కెటింగ్ను అరికట్టడంతో పాటు రైతులు క్యూలో నిలబడే ఇబ్బందులను తప్పించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా ఎరువుల కొనుగోళ్లకు డిజిటల్ విధానాన్ని అమలు చేయనుంది. ఇందుకోసం యాప్ను రూపొందించింది. అంతర్జాతీయ పరిణామాలతో ముడి పదార్థాల ధరలు పెరగగగా గత ఏడాది వానాకాలం సీజన్ నుంచి యూరియా కొరత ఏర్పడింది. ఈ ఏడాది డీఏపీ (డై అమ్మోనియం పాస్ఫేట్)కి కూడా అదే పరిస్థితి ఎదురవుతోంది. ఈ ఎరువులను కేంద్రం సబ్సిడీపై సరఫరా చేస్తుండడం, ఇతర కాంప్లెక్స్ ఎరువుల ధరలు పెరగడంతో ఇబ్బందులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ క్రమాన గత యాసంగి సీజన్ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యూరియా పంపిణీకి ‘ఫెర్టిలైజర్ బుకింగ్ యాప్’ను అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. తాజాగా కేంద్రం యూరియాతో పాటు అన్ని ఎరువులను డిజిటల్ విధానంలో బుకింగ్ చేసుకునేలా చర్యలు చేపట్టింది. భూమి ధ్రువీకరణతో.. ఎరువుల కొనుగోలును సులభం చేసేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ఫెర్టిలైజర్ సేల్’బుకింగ్ యాప్ను తీసుకొస్తోంది. రైతులు స్మార్ట్ ఫోన్లలో ప్లే స్టోర్ నుంచి ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆపై భూమి విస్తీర్ణాన్ని ధ్రువీకరించుకుని, రైతు ఆధార్ నంబర్ను నమోదు చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది. అది నమోదు చేసి లాగిన్ అయ్యాక ఎరువులను బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ నెల 6 నుంచి ఉమ్మడి జిల్లాలో.. కేంద్రం ఎరువుల కొనుగోళ్లకు నూతనంగా అమలు చేస్తున్న డిజిటల్ విధానాన్ని రాష్ట్రంలో దశల వారీగా అమలు చేయనుంది. ప్రయోగాత్మకంగా మేడ్చల్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో అమలు చేశారు. ఆపై మొదటి దశలో పది జిల్లాల నుంచి ఎంపిక చేయగా, ఇందులో ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ నెల 6 నుంచి పది జిల్లాల్లో ‘ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ఫెర్టిలైజర్ సేల్’యాప్ ద్వారా ఎరువుల బుకింగ్ మొదలవుతుంది. యూరియా, డీఏపీ, కాంప్లెక్స్, పొటాష్ వంటి అన్ని రకాల ఎరువులను ఈ యాప్ ద్వారా బుకింగ్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. ఈ విధానంలో ఎరువుల బుకింగ్, కొనుగోలు సులభమవుతుందని ఖమ్మం జిల్లా వ్యవసాయాధికారి ధనసరి పుల్లయ్య వెల్లడించారు. రైతులకు సందేహాలు ఉంటే అందుబాటులోని వ్యవసాయాధికారులు, డీలర్లను సంప్రదించాలని ఆయన సూచించారు.
-
రామయ్యకు సువర్ణ పుష్పార్చనభద్రాచలం/భద్రాచలంటౌన్: శ్రీ సీతారామ చంద్రస్వామి దేవస్థానం అంతరాలయంలో మూలమూర్తులకు ఆదివారం అభిషేకం, సువర్ణ పుష్పార్చన జరిపారు. నిత్యకల్యాణం ఘనంగా జరిపారు. స్వామివారిని మహబూబాబాద్ ఎంపీ పోరిక బలరాం నాయక్ దర్శించుకుని పూజలు చేశారు. సాయంత్రం అర్చకులు గోదావరి మాతకు నదీహారతి నిర్వహించారు. భద్రాచలం డీఎస్పీ ఎం.అరుణ్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రెడీమేడ్ బట్టల షాపుల అసోసియేషన్ పూజా సామగ్రిని సమకూర్చారు. కాగా, హైదరాబాద్కు చెందిన భక్తులు శ్రీనివాసరావు, పద్మప్రియ దంపతులు అన్నదానం నిమిత్తం రూ.లక్ష విరాళం అందించారు. కరీంనగర్కు చెందిన మంత్రాలయ ఫ్లోరింగ్స్, విరాజ్ మార్కెటింగ్ కంపెనీల నిర్వాహకులు దేవస్థానానికి రాతి, వెండి గిన్నెలను విరాళంగా అందించారు.
-
కాల్వలో పడి యువకుడు మృతిపాల్వంచరూరల్: కిన్నెరసాని కెనాల్లో పడి యువకుడు మృతిచెందిన ఘటన ఆదివారం మండలంలో చోటుచేసుకుంది. కిన్నెరసాని డ్యామ్ దిగువన గల కేటీపీఎస్కు నీరు సరఫరా జరిగే కాల్వ వద్దకు కొత్తగూడెం మేదరబస్తీకి చెందిన, బార్బర్ పనిచేసే తంగళ్లపల్లి సంతోష్ (24), తంగళ్లపల్లి నవీన్, ప్రవీణ్కుమార్, రాజేశ్ వచ్చారు. కెనాల్ వద్దకు సంతోష్ వెళ్లగా జారి నీటిలో పడ్డాడు. అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో కాల్వలో నీటి ప్రవాహాన్ని తగ్గించారు. సమీపంలోని కానిస్టేబుల్ రాంబాబు, డీర్ పార్కు వాచర్లు కల్యాణ్, ఇబ్ర హీం కాల్వలో దూకి సంతోష్ను బయటకు తీసుకొచ్చారు. కానీ, అప్పటికే మృతి చెందాడు. ఎస్ఐ సురేశ్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పాల్వంచ ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుడి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు. కాగా, స్నేహితుల దినోత్సవం నాడు మిత్రులతో కలిసి వెళ్లిన యువకుడు విగతజీవిగా తిరిగి రావడంతో కుటుంబం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. స్నేహితుల దినోత్సవం నాడు విషాదం
-
రైతులను ముంచింది..● గోదావరి వరదలకు దెబ్బతిన్న పత్తిచేలు ● ఎకరాకు రూ. 20 వేల వరకు నష్టంబూర్గంపాడు: నిన్నటి వరకు చినుకు కోసం ఎదురుచూసిన రైతులను ఒక్కసారిగా వచ్చిపడిన గోదావరి వరద నిండా ముంచింది. భద్రాచలం రెవెన్యూ డివిజన్లో సుమారు ఐదువేల ఎకరాల్లో పంటలు నీటమునిగాయి. ఇందులో సుమారు 2400 ఎకరాల పత్తి చేలు, 1400 ఎకరాల వరి మాగాణులు, 800 ఎకరాలలో జామాయిల్, మిగతా 400 ఎకరాలలో ఇతర పంటలున్నాయి. వరి, జామాయిల్ పంటలకు గోదావరి వరదల వల్ల పెద్దగా నష్టం జరగలేదు. ఒక్కసారి నీటమునిగితే చచ్చిపోయే పత్తికి మాత్రం వరదతో తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. శనివారం సాయంత్రం నుంచి నీటమునిగిన పత్తిచేలలోని వరదనీరు ఆదివారం తెల్లవారుజాము వరకు నిల్వ ఉంది. దీంతో పత్తిమొక్కల ఆకులపై ఒండ్రు పేరుకుపోయి మొక్కలు వడలిపోతున్నాయని, అవి ఎండిపోతాయని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఇప్పటికే ఎకరాకు రూ.20వేల వరకు పెట్టుబడులు పెట్టామని, మళ్లీ ఇప్పుడు పత్తి గింజలు వేసుకోవాలంటే పెట్టుబడులు పెరిగిపోతాయని వాపోతున్నారు. అప్పులు చేసి పత్తిగింజలు వేయాలనుకున్న అదును దాటిపోయిందని పేర్కొంటున్నారు. సస్యరక్షణ తరుణంలో.. ఈ ఏడాది వర్షాభావ పరిస్థితులతో పత్తిగింజలు రెండు, మూడు విడతలుగా వేసుకోవాల్సి వచ్చింది. పత్తిగింజలకే రైతులు ఎకరాకు రూ.6 వేల వరకు ఖర్చు చేశారు. వానలు సకాలంలో కురవకపోవటంతో మొక్కలు సరిగా మొలవక రైతులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. మొలిచిన మొక్కలకు ఇటీవల కురిసిన తేలికపాటి వానలతో రైతులు తొలివిడత ఎరువులు వేసుకున్నారు. పత్తిలో సస్యరక్షణ చర్యలు చేపడుతున్న తరుణంలో ఒక్కసారిగా వచ్చిన గోదావరి వరద రైతులను నట్టేట ముంచింది. దెబ్బతిన్న పంటలను వ్యవసాయశాఖ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి పంట నష్టాన్ని అంచనా వేయాలని రైతులు కోరుతున్నారు. ప్రభుత్వం పరిహారం చెల్లించాలని వేడుకుంటున్నారు.
-
శాంతించిన గోదావరి● భద్రాచలం వద్ద మూడు ప్రమాద హెచ్చరికల ఉపసంహరణ ● నాలుగు గంటలపాటు గరిష్ట స్థాయిలోనే నిలకడగా ప్రవాహం ● రాకపోకల పునరుద్ధరణ.. ఊపిరి పీల్చుకున్న ముంపు గ్రామాల ప్రజలుభద్రాచలంటౌన్: రెండు రోజులపాటు ఉధృతంగా ప్రవహించిన గోదావరి నది శాంతించింది. ఎగువన ఉన్న ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలతో గోదావరి ఉపనదులు ఒక్కసారిగా పొంగిపొర్లాయి. ఉపనదుల నుంచి భారీగా వరద రావడంతో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చింది. శనివారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు 56.1 అడుగుల స్థాయికి చేరిన వరద సమారు నాలుగు గంటలపాటు నిలకడగా కొనసాగింది. వేగంగా పెరిగిన వరద ఉధృతి నెమ్మదిగా తగ్గుతోంది. ప్రమాద హెచ్చరికల ఉపసంహరణ గోదావరి నీటిమట్టం శనివారం రాత్రి 11.16 గంటలకు 52.9 అడుగులకు చేరడంతో అధికారులు మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను ఉపసంహరించారు. ఆదివారం ఉదయం 7.45 గంటలకు 47.9 అడుగులకు, సాయంత్రం 5.12 గంటలకు 47.9 అడుగులకు తగ్గడంతో రెండో, మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికలను కూడా ఎత్తివేశారు. ప్రస్తుతం ప్రవాహం ప్రమాద స్థాయి కంటే కిందకు పడిపోవడంతో అధికారులు, ముంపు ప్రభావిత, ఏజెన్సీ ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. రహదారులపై తగ్గిన నీరు వరద ఉధృతి తగ్గడంతో ప్రధాన రహదారులపై నుంచి వరద నీరు తొలగిపోయింది. దీంతో ఆదివారం మధ్యాహ్నం నుంచి రాకపోకలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. అంతర్గత రహదారులపై కొన్నిచోట్ల బురద పేరుకుపోయి ఉండటంతో వాహనదారులు జాగ్రత్తగా వెళ్లాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. స్నానఘట్టాలపై పేరుకుపోయిన బురద వరద తగ్గినా భద్రాచలం వద్ద స్నానఘట్టాలు, కల్యాణకట్టలపై బురద, వ్యర్థాలు పేరుకుపోయాయి. పారిశుద్ధ్య పనులు పూర్తయి ఘాట్లు సాధారణ స్థితికి వచ్చే వరకు భక్తులు ఎవరూ నదీ తీరానికి రావొద్దని అధికారులు ఆంక్షలు కొనసాగిస్తున్నారు. ముంపు గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. గోదావరి నీటిమట్టం శనివారం రాత్రి ఒంటిగంటలకు 52 అడుగులకు తగ్గింది. ఆదివారం ఉదయం 6 గంటలకు 49 అడుగులు, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు 44 అడుగులు, రాత్రి 11 గంటలకు 40.90 అడుగులకు నీటిమట్టం పడిపోయింది.
-
చిరుతపులి కలకలంచుంచుపల్లి: లక్ష్మీదేవిపల్లి మండలం బంగారుచెలుక అటవీ ప్రాంతంలో ఆదివారం గేదెలపై ఒక్కసారిగా అటవీ జంతువు దాడి చేసింది. ఓ గేదె స్వల్పంగా గాయపడటంతో కాపరి వెళ్లి చూడగా ఏదో జంతువు అడవిలోకి వెళ్లిపోయినట్లు స్థానికులకు తెలిపాడు. అయితే వాగు ఒడ్డున కొన్ని చిరుత పులి అడుగుజాడలు ఉన్నట్లు అనుమానం రావడంతో అటవీ శాఖ అధికారులతో పాటు గ్రామస్తులకు సమాచారం అందించాడు. విషయం తెలుసుకున్న అటవీ శాఖ సిబ్బంది చిరుత పులియేనా..? లేక ఇతర అటవీ జంతువా అనేది నిర్ధారించే పనిలో పడ్డారు. వదంతుల నేపథ్యంలో చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చాటింపు వేయిస్తున్నారు. బొటిక్ సెంటర్లో చోరీ జూలూరుపాడు: మండలంలోని వెంగన్నపాలెం ప్రధాన రహదారి పక్కన ఉన్న స్ఫూర్తి బొటిక్ టైలరింగ్ సెంటర్లో ఆదివారం చోరీ జరిగింది. గుండ్లరేవు గ్రామానికి చెందిన భూక్యా రమేశ్, కవిత దంపతులు కొంతకాలంగా వెంగన్నపాలెంనకు చెందిన సాయిల గోపాలరత్నం ఇంటిని అద్దెకు తీసుకొని నివాసం ఉంటూ మొదటి అంతస్తులో స్ఫూర్తి బొటిక్ టైలరింగ్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఆదివారం దంపతులు రమేశ్, కవితలు ఇంటి తలుపులకు తాళం వేసి, వినోభానగర్లోని చర్చికి వెళ్లారు. తిరిగి ఇంటికి రాగా తలుపులు తీసి ఉండటాన్ని దంపతులు గమనించి, బీరువా తీసి చూడగా అందులో ఉన్న రూ.లక్ష నగదు, రెండు తులాల బంగారు పుస్తె బిళ్లలు కన్పించకపోవడంతో చోరీకి గురైనట్లు గుర్తించారు. బొటిక్ సెంటర్లో కొన్ని రోజులుగా పని చేస్తున్న పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన వ్యకితోపాటు, మరొకరు కలిసి చోరీకి పాల్పడి ఉంటారని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ భూక్యా రమేశ్ స్థానిక పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని, విచారణ చేపట్టారు.
-
బోదకాలు.. తీవ్ర అవస్థలు● జిల్లాలో వెలుగుచూస్తున్న వ్యాధి కేసులు ● ఫైలేరియా రహిత జిల్లాగా గుర్తింపునకు ఇంకా దూరమే ● త్వరలో 14 జిల్లాల జాబితాతో కేంద్ర ప్రభుత్వంప్రకటన ● జిల్లాలో మాత్రం భిన్నమైన పరిస్థితి.. ప్రస్తుతం 3,577 కేసులు ఖమ్మంవైద్యవిభాగం: బోదకాలు రహితంగా జిల్లాను తీర్చిదిద్దాలని వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ ఏళ్లుగా చేస్తున్న కృషికి ఫలితం దక్కడం లేదు. ఎక్కడో ఓ చోట కేసులు వెలుగు చూస్తుండడంతో పూర్తిస్థాయిలో నిర్మూలన అసాధ్యంగానే మారుతోంది. ఒకప్పుడు రాష్ట్రాన్ని వణికించిన బోదకాలు (ఫైలేరియా) పలు జిల్లాల్లో పూర్తిస్థాయిలో నిర్మూలన దశకు చేరింది. రాష్ట్రంలోని 14 జిల్లాల్లో ఆరేళ్ల కాలంగా మూడుసార్లు ‘ట్రాన్స్మిషన్ ఎసెస్మెంట్ సర్వే’చేయగా ఒక కొత్త కేసు కూడా నమోదు కాలేదు. దీంతో ఆయా జిల్లాలను ఫైలేరియా రహితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలో ప్రకటించనుంది. అయితే, ఈ జాబితాలో ఖమ్మం జిల్లాకు చోటు కోసం ఇంకొన్నాళ్లు వేచి ఉండక తప్పని పరిస్థితి ఎదురైంది. జిల్లాలో బిన్నమైన పరిస్థితులు ఫైలేరియా కేసులు పలు జిల్లాల్లో క్రమంగా తగ్గిపోతున్నా, ఖమ్మం జిల్లాలో మాత్రం భిన్నమైన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. వరుసగా ఆరేళ్లు ఒక్క కేసు నమోదు కాకపోతే ఫైలేరియా రహిత జిల్లాగా ప్రకటిస్తారు. కానీ, జిల్లాలో అడపాదడపా కేసులు వెలుగు చూస్తున్నాయి. జిల్లాలో ప్రస్తుతం 3,577 మంది ఫైలేరియా వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు. అందులో 1,396 మంది ప్రభుత్వం అందించే రూ.2,016 పింఛన్ తీసుకుంటున్నారు. సహజంగా ఫైలేరియా కేసులను వ్యాధి తీవ్రత ఆధారంగా మూడు గ్రేడ్లుగా విభజిస్తారు. మొదటి గ్రేడ్ బాధితులు జిల్లాలో 905 మంది ఉండగా, వీరికి వ్యాధి తీవ్రత నామమాత్రంగానే ఉంటుంది. దీంతో వీరికి పింఛన్ లభించదు. గ్రేడ్–2లో 1,302, గ్రేడ్–3లో 1,370 మంది ఉండగా.. పింఛన్ అందుతోంది. వీరిలో వృద్ధాప్య, వితంతువు పింఛన్లు తీసుకునే వారు ఉండడంతో 1,396 మంది మాత్రం ఫైలేరియా పింఛన్ పొందుతున్నారు. అందని కిట్లు జిల్లాలో గత రెండున్నరేళ్లలో ఆరు ఫైలేరియా కేసులు నమోదయ్యాయి. వాధి బాధితులకు గతంలో ఎంఎండీపీ ప్రోగ్రామ్ కింద కిట్లు ఇచ్చేవారు. అందులో బకెట్, మగ్గు, టవల్, సబ్బు, క్రీమ్ ఉండేవి. కానీ, చివరిసారి 2023లో 3,500 కిట్లు సరఫరా చేయగా.. ఆ తర్వాత ఊసే లేకపోవడంతో బాధితులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అవగాహనతోనే నిర్మూలన బోదకాలు(ఫైలేరియా) అనేది పరాన్నజీవి పురుగుల వల్ల వచ్చే వ్యాధి. ఈ వ్యాధి కారక జీవులు కలిగిన క్యూలెక్స్ దోమలు కుట్టడం ద్వారా మనుషులకు వ్యాపిస్తుంది. ఇది శరీరంలోని శోషరస వ్యవస్థను దెబ్బతీసి, చేతులు, కాళ్లు, వృషణాలు, ఇతర అవయవాల్లో వాపు కలిగిస్తుంది. తీవ్రమైన నొప్పి, కాళ్లు, చేతులు అసాధారణంగా పెద్దవిగా మారతాయి. తద్వారా కొందరిలో శాశ్వత వైకల్యం, నడవడం, పనిచేయడం కష్టంగా మారడమే కాక తరచూ ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయి.జిల్లాలో ఫైలేరియా నిర్మూలనకు కృషి చేస్తున్నాం. 2024లో నాలుగు కేసులు, 2025లో రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ ఏడాది ట్రాన్స్మిషన్ ఎసెస్మెంట్ సర్వే ద్వారా 3,150 మందికి పరీక్షలు చేయగా ఒక్క కేసూ రాలేదు. ఇలా వరుసగా ఆరేళ్ల పాటు ఒక్క కేసు నమోదు కాకపోతే జిల్లాను ఫైలేరియా రహితంగా ప్రకటిస్తారు. ఇది సాధించేలా ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. –వెంకట్లేశ్వర్లు, జిల్లా మలేరియా అధికారి
-
కాన్పు కష్టం కావొద్దనీ..భద్రాచలంఅర్బన్: ఏటా వరదల సమయంలో గర్భిణులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ ముందస్తు కార్యాచరణ చేపడుతోంది. గర్భిణులను ముందుగానే గుర్తించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం, అవసరమైన వైద్య సేవలు అందించడం ద్వారా తల్లి, శిశువు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతోంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతాలు, వరద ప్రభావిత గ్రామాల్లో నివసించే గర్భిణుల వివరాలను వైద్యాధికారులు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల సిబ్బంది, ఆశా కార్యకర్తలు, ఏఎన్ఎంలు ముందుగానే సేకరించడంతో పాటు ప్రసవ తేదీ సమీపంలో ఉన్న మహిళలను ప్రత్యేకంగా గుర్తించి, వరద ఉధృతి పెరగక ముందే సమీప ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులు లేదా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. ప్రతి గర్భిణి ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ రక్తపోటు, హిమోగ్లోబిన్, ఇతర ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. అవసరమైన మందులు, పోషకాహారం అందించడంతో పాటు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వెంటనే వైద్య సహాయం అందేలా 108 అంబులెన్స్ సేవలను సిద్ధంగా ఉంచడంతో పాటు, రహదారి మార్గాలు నిలిచిపోయే ప్రాంతాల్లో ప్రత్యామ్నాయ రవాణా సౌకర్యాలను కూడా ముందుగానే ఏర్పాటు చేశారు. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ప్రసూతి వైద్యులు, సిబ్బంది, ఆపరేషన్ థియేటర్లు, రక్త నిల్వలు, అత్యవసర మందులు, నవజాత శిశువులకు అవసరమైన పరికరాలను సిద్ధంగా ఉంచి 24 గంటల పాటు సేవలు అందించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. క్లిష్ట గర్భధారణ ఉన్న మహిళలను ఉన్నత వైద్య కేంద్రాలకు ముందుగానే రిఫర్ చేసి ప్రత్యేక పర్యవేక్షణలో ఉంచారు. కుటుంబ సభ్యులకు కూడా అవగాహన కల్పిస్తూ పురిటి నొప్పులు ప్రారంభమైన వెంటనే ఆలస్యం చేయకుండా ఆస్పత్రికి తరలిస్తున్నారు. జిల్లా యంత్రాంగం, రెవెన్యూ, పోలీస్, విపత్తు నిర్వహణ శాఖలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ వైద్య శాఖ పనిచేయడం వల్ల వరదల సమయంలో కూడా గర్భిణులకు సకాలంలో వైద్య సేవలు అందుతున్నాయి. ఏటా చేపడుతున్న ఈ ముందస్తు చర్యలతో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మాతా, శిశు మరణాలు తగ్గుతున్నాయని వైద్యాధికారులు పేర్కొంటున్నారు. జిల్లాలో ఇదీ పరిస్థితి.. గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతంలోని కరకగూడెం, పినపాక, జానంపేట, మోరంపల్లి బంజర, నర్సాపురం, దుమ్ముగూడెం, చర్ల, మణుగూరు, అశ్వాపురం, పర్ణశాల, సత్యనారాయణపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకు గర్భిణులను తొలి ప్రమాద హెచ్చరిక సమయానికి చేరుస్తున్నారు. సాధారణ ప్రసవం సాధ్యమవుతుందని భావించిన గర్భిణులను అక్కడే ఉంచుతున్నారు. వరదల సమయంలో 24 గంటల పీహెచ్సీతోపాటు సాధారణ పీహెచ్సీలు కూడా 24 గంటలూ వైద్య సేవలందించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక 48 అడుగులకు చేరగానే హైరిస్క్ గర్భిణులను భద్రాచలం, మణుగూరు ఏరియా వైద్యశాలలకు తరలిస్తున్నారు. వరదల వల్ల రాకపోకలు నిలిచిపోతాయేమో అనుకున్నాం. కానీ ఆశా కార్యకర్తలు, ఏఎన్ఎంలు ప్రసవ తేదీ దగ్గర పడగా భద్రాచలం ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. సాధారణ ప్రసవం ద్వారా ఆడ శిశువు జన్మించగా ప్రకృతి అని పేరు పెట్టాలనుకుంటున్నాం. –పెనుబల్లి వసంత, చెరుపల్లి వరద నీరు పెరుగుతుండటంతో ప్రసవం ఎలా జరుగుతుందో తెలియక కుటుంబంతా ఆందోళనలో ఉన్న సమయంలో వైద్యాధికారులు భద్రాచలం ఏరియా ఆస్పత్రికి తలించారు. వైద్యులు సాధారణ ప్రసవం చేయగా ఆడ శిశువు జన్మించింది. ముందస్తు చర్యలతో ప్రమాదం తప్పింది. –భవాని, పైడాకులమడుగు వరదల గురించి ఆలోచిస్తే భయమేసేది. వైద్యాధికారులు అవసరమైన సూచనలు ఇవ్వడంతో ఇప్పుడు ప్రసవంపై ఎలాంటి ఆందోళన లేదు. 4వ తేదీన వైద్యులు కాన్పు చేయనున్నారు. తల్లి కాబోతున్న ఆనందాన్ని ప్రశాంతంగా ఆస్వాదిస్తున్నా. భయం పోయింది. –సంకీర్తన, బూర్గంపాడు కలెక్టర్ అంకిత్, పీఓ రాహుల్ సూచనల మేరకు గోదావరి వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రసవానికి రెండు నెలలు ఉన్న గర్భిణుల వివరాలు సేకరించి, సురక్షిత ప్రాంతాల్లోని ఏరియా ఆస్పత్రులకు తరలించాం. వారి ఆరోగ్య భద్రతకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. –సైదులు, ఏడీఎంహెచ్ఓ, భద్రాచలం నెల ప్రసవాలు హైరిస్క్ జూలై 216 51 ఆగస్ట్ 324 103 సెప్టెంబర్ 275 101నదీ పరీవాహ ప్రాంతాల్లోని పీహెచ్సీల పరిధిలో 900 మందికి పైగా గర్భిణులు జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్లలో ప్రసవించనున్నట్లు వైద్యశాఖ గుర్తించింది. ఇందులో 250 మందికి పైగా హైరిస్క్ గర్భిణులు ఉండగా వీరిని భద్రాచలం, మణుగూరు ఏరియా ఆస్పత్రులకు తరలించగా.. కొందరు ప్రసవించారు. భద్రాచలం ఏరియా వైద్యశాలలో గర్భిణులు, జ్వరపీడితులకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించారు. 23 మంది గర్భిణులను తరలించగా వారిలో 8 మంది.. డివిజన్స్థాయిలో 18 మంది సురక్షితంగా ప్రసవించారని వైద్యాధికారులు తెలిపారు.
-
పెద్దమ్మతల్లికి విశేషపూజలుపాల్వంచరూరల్: పెద్దమ్మతల్లికి అర్చకులు విశేష పూజలు నిర్వహించారు. మండలంలోని శ్రీకనకదుర్గ(పెద్దమ్మతల్లి) ఆలయానికి ఆదివారం రెండు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఆలయ ప్రాంగణం కిటకిటలాడగా, క్యూలైన్ ద్వారా అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. అన్నప్రాసనలు, ఒడిబియ్యం, పసుపు కుంకుమలు, చీరలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. నేడు ప్రజావాణిసూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): ప్రజాసమస్యల పరిష్కారం కోసం కలెక్టరేట్లో సోమవారం ఉదయం 10 గంటలకు నిర్వహించే ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి జిల్లా అధికారులు సకాలంలో హాజరు కావాలని కలెక్టర్ అంకిత్ ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ప్రజలు తమ సమస్యలకు సంబంధించిన అంశాలపై లిఖితపూర్వక దరఖాస్తులను అందజేయాలని సూచించారు. కొత్తగూడెం ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో కూడా ప్రజావాణి నిర్వహించనున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. నేడు గిరిజన దర్బార్ భద్రాచలంటౌన్: భద్రాచలం ఐటీడీఏ కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించనున్న గిరిజన దర్బార్ కార్యక్రమానికి అన్ని శాఖల ఐటీడీఏ యూనిట్ అధికారులు సకాలంలో హాజరుకావాలని ఐటీడీఏ పీఓ బి. రాహుల్ ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఉదయం 10.30 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే దర్బార్లో గిరిజనులు తమ సమస్యలపై అర్జీలను అందజేయాలని పీఓ పేర్కొన్నారు. సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో... భద్రాచలంటౌన్: సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో నిర్వహించే డివిజన్ స్థాయి ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి అన్ని శాఖల అధికారులు సకాలంలో హాజరు కావాలని సబ్ కలెక్టర్ మృణాల్ శ్రేష్ఠ ఆదివారం ఓ ప్రకటనలో సూచించారు. సోమవారం ఉదయం 10:30 గంటలకు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. సింగరేణి ఫార్మసిస్ట్ పోస్టుల భర్తీకి రాతపరీక్షసూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): సింగరేణిలో ఖాళీగా ఉన్న ఫార్మసిస్ట్, టీఅండ్ఎస్ గ్రేడ్డీ పోస్టులను అంతర్గత అభ్యర్థులతో భర్తీ చేసేందుకు యాజమాన్యం చర్యలు చేపట్టింది. 19 ఖాళీ పోస్టులకు ఆదివారం రాత పరీక్ష నిర్వహించగా, 196 మంది అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు. రాత పరీక్ష విజిలెన్స్, సెక్యూరిటీ సిబ్బంది పర్యవేక్షణలో, సీసీ కెమెరాల నిఘా మధ్య నిర్వహించారు. పరీక్షను జీఎం(పర్సనల్) ఈఈ అండ్ఆర్పీ ఏజేఎం మురళీధరరావు, ఏజీఎం(విజిలెన్స్) ఎస్వీ మురళీధరరాజు పర్యవేక్షించారు. కేయూ దూరవిద్యలో ప్రవేశాల గడువు పొడిగింపు ఖమ్మంసహకారనగర్: కాకతీయ యూనివర్సిటీ పరిధి సెంటర్ ఫర్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్లో డిగ్రీ, పీజీ, డిప్లమా కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ గడువు పొడిగించారు. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఈనెల 30వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని ఖమ్మం యూనివర్సిటీ పీజీ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్, అధ్యయన కేంద్రం కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ టి.గోపి సూచించారు. పూర్తి వివరాలకు 80088 11998 నంబర్లో సంప్రదించాలని తెలిపారు. రేక్ పాయింట్కు 2,520 మె.టన్నుల యూరియా చింతకాని: చింతకాని మండలం పందిళ్లపల్లిలోని రేక్ పాయింట్కు ఆదివారం ఎన్ఎఫ్ఎల్ కంపెనీకి చెందిన 2,520 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా, 127.6 అమ్మోనియం సల్ఫేట్ చేరింది. యూరియాను ఖమ్మం జిల్లాకు 1,020 మె.టన్నులు, భద్రాద్రి జిల్లాకు 600 మె.టన్నులు, మహబూబాబాద్ జిల్లాకు 800 మె.టన్నులు సరఫరా చేసినట్లు ఖమ్మం డీఓఏ డి.పుల్లయ్య తెలిపారు. మిగతా 100 మె. టన్నుల యూరియా బఫర్ స్టాక్గా నిల్వ చేశామని వెల్లడించారు.
-
స్నేహం.. సేవగుండాల: కలిసి చదువుకున్న స్నేహితులు ఏడాదికోసారి సమావేశం కావడం సాధారణమే. కానీ, సమాజ సేవచేస్తూ.. సమస్యలపై పోరాడుతున్న ఈ బృందం ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. గుండాలకు చెందిన ఆజాద్, వినోద్, వినయ్, సంతోష్, ప్రణయ్, శశి, శివ, ప్రసాద్, ఉదయ్, సతీశ్ 2009 – 10లో పదో తరగతి పూర్తిచేశారు. వీరు 2020లో నవచైతన్య యువజన సంఘంగా ఏర్పడి పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఏటా మండల కేంద్రంతో పాటు పలు గ్రామాల్లో ఉచిత చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కరోనా సమయాన పలువురి దహన సంస్కారాలు నిర్వహించారు. అలాగే, కరోనా బాధితులకు అవగాహన కల్పించి, మాస్క్లు, కిట్లు, నిత్యావసర సరుకులు అందించారు. ఇక 2024లో ఉచిత కంటివైద్య శిబిరం నిర్వహించి పలువురికి ఆపరేషన్ చేయించారు. నిరుపేదలు చనిపోతే వారికి ఆర్థిక సాయం అందించడంతో పాటు స్థానిక సమస్యలను ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తూ పరిష్కారానికి పాటుపడుతున్నారు. పలుమార్లు రక్తదాన శిబిరాలు సైతం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇటీవల ప్రధానమంత్రి మోదీ నిర్వహించిన యువజన సంఘం వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో బృందం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
-
వైద్యుల పర్యవేక్షణ ఉందా?భద్రాచలంఅర్బన్: ఆస్పత్రిలో వైద్యుల పర్యవేణ ఎలా ఉంది? పేషంట్ల వద్దకు వచ్చి ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలుసుకుంటున్నారా? అంటూ భద్రాచలం ఐటీడీఏ పీఓ రాహుల్ ఏరియా ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారిని ఆరాతీశారు. శనివారం ఆయ న ఆస్పత్రిని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. రోగులు, గర్భిణుల వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆస్ప త్రిలో ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా? అని ఆరా తీశారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న గర్భిణులను ఓ వార్డులో ఉంచాలని, జ్వర పీడితలను ఎన్ఆర్సీ వార్డు ఎదురుగా ఉన్న 10 బెడ్ల వార్డులో ఉంచి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని, నిత్యం వైద్యుల పర్యవేక్షణ ఉండాలని, రోగులతో పాటు వచ్చిన అటెండర్లు, ఆశా కార్యకర్తలకు వసతి కల్పించడంతో పాటు ఆహారం అందజేయాలని ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ రాజశేఖర్రెడ్డిని ఆదేశించారు. వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి తెలియజేసేలా భద్రాచలం డిప్యూటీ డీఎంహెచ్ఓ కార్యాలయ సిబ్బందిని విధుల్లో ఉంచాలని అడినల్ డీఎంహెచ్ఓ సైదులుకు చెప్పారు. కార్యక్రమంలో డాక్టర్ శ్రీధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆరా తీసిన ఐటీడీఏ పీఓ రాహుల్
-
భక్తుల నిరాశ..భద్రాచలంటౌన్: వారాంతం కావడంతో శనివారం పలు ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు భద్రాచలం తరలివచ్చారు. నదిలో వరద ఉధృతి ఉండటంతో భక్తులు, పర్యాటకులను స్నాన ఘాట్ల వైపు వెళ్లకుండా పోలీసులు, రెస్క్యూ సిబ్బంది నిలిపివేశారు. కనీసం కరకట్టపైకి అనుమతించకపోవడంతో ఉధృత గోదావరిని చూడలేకపోయామని పలువురు భక్తులు పేర్కొన్నారు. దీంతో నేరుగా ఆలయానికి వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకుని తిరుగుముఖం పట్టారు. దెబ్బతింటున్న కరకట్ట భద్రాచలం: భద్రాచలంలోని వరదనీటితోపాటు మురుగు నీరును స్లూయిస్ల ద్వారా గోదావరిలోకి డంప్ చేస్తున్నారు. పైపులు కరకట్టపై వరకు మాత్రమే ఉంచారు. దీంతో నీటి ప్రవాహం ధాటికి కరకట్ట దెబ్బతింటోంది. పైపులు లీకవడంతో కట్టపై గుంతలు ఏర్పడుతున్నాయి. గతంలో సైతం ఇదే రీతిన చేయటంతో మట్టి కొట్టుకుపోయి రాళ్లు తేలాయి.
-
ఐదుగురు గర్భిణుల ప్రసవంభద్రాచలంఅర్బన్: ముంపు ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి ముందస్తుగా తరలించిన 25 మంది హైరిస్క్ గర్భిణుల్లో ఐదుగురు శనివారం భద్రాచలం ప్రభుత్వ ఏరియా ఆస్పత్రిలో సాధారణ ప్రస వం పొందారు. తల్లీబిడ్డలు క్షేమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు ప్రమీలరాణి, పూజ తెలిపారు. గోదావరి వరదల నేపథ్యంలో గర్భిణులను ముందస్తుగా ఆస్పత్రికి తరలించి, సకాలంలో వైద్య సేవలు అందించడంతో వైద్యాధికారులను పలువురు అభినందించారు. శనివారం ఐటీడీఏ పీఓ రాహుల్, అడిషనల్ డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ సైదులు ఆస్పత్రిని సందర్శించి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు.
-
ఎస్డీఆర్ఎఫ్ పహారాభద్రాచలంటౌన్: ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది భద్రాచలంలో 24 గంటలూ అప్రమత్తంగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. కరకట్ట, స్నాన ఘాట్లు, ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో నిరంతర పహారా కాస్తున్నారు. జిల్లాలోని ఆరు ఫైర్ స్టేషన్ల నుంచి వచ్చిన 25 మంది ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు. రెస్క్యూ పరికరాలు, లైఫ్ జాకెట్లు, తాళ్లు, బోట్లు అందుబాటులో ఉంచారు. మూడు రోజులుగా గోదావరిలో స్నానాలకు వచ్చే భక్తులను నదిలోకి దిగకుండా అధికారులు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టారు. జిల్లా ఫైర్ అధికారి క్రాంతికుమార్, భద్రాచలం ఫైర్ అధికారి శ్రీనివాసరావు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
-
నిజాయితీ చాటుకున్న ఆటోడ్రైవర్జూలూరుపాడు: మండలంలోని కాకర్ల గ్రామానికి చెందిన ఆటోడ్రైవర్ చెంగల నాగేశ్ తనకు దొరికిన సెల్ఫోన్, నగదును స్థానిక పోలీస్స్టేషన్లో శనివారం అప్పగించాడు. నాగేశ్ కాకర్ల నుంచి గుండెపుడి మీదుగా తన ఆటో నడుపుకుంటూ జూలూరుపాడు వస్తుండగా మార్గ మధ్యలో వెంగన్నపాలెం శ్రీముత్యాలమ్మ గుడి సమీపంలో రోడ్డుపై సెల్ఫోన్ పడి ఉండటాన్ని గమనించాడు. ఆటో ఆపి సెల్ఫోన్ను పరిశీలించగా దాని పౌచ్లో రూ.1,500 నగదుఉన్నట్లు గుర్తించాడు. ఏమాత్రం ఆశపడకుడా జూలూరుపాడు పోలీస్స్టేషన్కు వెళ్లి హెడ్కానిస్టేబుల్ రాజేశ్వరరావుకు సెల్ఫోన్, నగదును అప్పగించాడు. పోలీస్ సిబ్బంది విచారణ చేపట్టివెంగన్నపాలెంకు చెందిన దుద్దుకూరి నాగేశ్వరరావు ఫోన్గా గుర్తించి, ఆయనకు అందించారు. నిజాయితీని చాటిన ఆటోడ్రైవర్ను పోలీసులు అభినందించారు.
-
అటు వెళ్లలేక.. ఇటు రాలేకభద్రాచలం టౌన్: భద్రాచలం–కూనవరం ప్రధాన రహదారిపై లారీలు, కార్లు వరద నీటిలో చిక్కుకుపోయాయి. ఏపీ నుంచి వస్తున్న వాహనాలు తెలంగాణలోకి ప్రవేశించాక నిలిచిపోయాయి. గోదావరి వరద నీరు భద్రాచలంలోకి రాకుండా ప్రధాన రహదారిపై అధికారులు అడ్డంగా మట్టికట్టను ఏర్పాటు చేశారు. వెనక్కి వెళ్దామంటే అప్పటికే వెనుక ఉన్న పురుషోత్తపట్నం వద్ద వరద నీరు రోడ్డును ముంచెత్తింది. అటు వెళ్లలేక ఇటు రాలేక వాహనదారులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. దీంతో కలెక్టర్ చొరవతో మట్టికట్టను కొద్దిగా తొలగించి, లారీలు, కార్లను పొక్లెయినర్ సహాయంతో సురక్షితంగా బయటకు తరలించారు.
-
నెమ్మదించి..56కు చేరుకుని..ఉదయం 11 గంటలకు 56.10 అడుగులుగా నమోదైన గోదావరి నీటిమట్టం రెండు గంటలు నిలకడగా.. ఆ తర్వాత తగ్గుముఖం పట్టిన వరద ఉధృతి రోడ్లపైకి వరద నీరు చేరి ఏజెన్సీ గ్రామాల్లో నిలిచిన రాకపోకలు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తున్న అధికారులు.. కరువైన మంత్రుల ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణగోదావరి వరద శనివారం ఉదయం 11 గంటలకు 56.10 అడుగులకు చేరుకుంది. అనంతరం 2 గంటలపాటు ప్రవాహం నిలకడగా కొనసాగి, ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా తగ్గుతోంది. సాయంత్రం 5 గంటలకు 55.50 అడుగులకు తగ్గింది. రాత్రి 11.16 గంటలకు 52.90 అడుగులకు తగ్గడంతో అధికారులు మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను ఉపసంహరించారు. రాత్రి 12 గంటలకు...... అడుగులుగా నమోదైంది. స్నానఘట్టాలు, శివాలయం, ఆంజనేయస్వామి గుడి, కల్యాణ కట్టలు ఇంకా వరదలోనే ఉన్నాయి. విస్తా కాంప్లెక్స్ స్లూయిస్ల వద్ద నీటిని తోడే యంత్రాలను అధికారులు పర్యవేక్షించారు. మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక దాటి ప్రవహిచటంతో భద్రాచలం నుంచి ఏజెన్సీ గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచాయి. దుమ్ముగూడెం మండలంలో తూరుబాక, గంగోలు ప్రధాన రోడ్డుపై, సున్నం బట్టి, బైరాగులపాడు గ్రామాల నడుమ, పర్ణశాల వద్ద రోడ్డుపైకి నీరు చేరటంతో శనివారం సైతం రాకపోకలు సాగలేదు. చర్ల మండలంలో కుదునూరు, దండుపేట గ్రామాల వద్ద రోడ్లపైకి వరద చేరటంతో చర్లకు రాకపోకలు ఆగిపోయాయి. కూనవరం వైపు నూతనంగా నిర్మిస్తున్న కరకట్ట వైపు జాతీయ రహదారి ఎన్హెచ్ 30పైకి నీరు వస్తుండటంతో విజయవాడ–జగ్దల్పూర్ మార్గంలో ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. అంతకు ముందు కొన్ని వాహనాలు వరదలో చిక్కుకుపోగా యంత్రాల ద్వారా బయటకు తరలించారు. కొత్తగా మూడు స్లూయిస్ నిర్మించగా, అందులో ఒకటి లీకవుతోంది. దీంతో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న జామాయిల్, పామాయిల్, ఇతర పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. కలెక్టర్ అంకిత్, సబ్ కలెక్టర్ మృణాళ్ శ్రేష్ఠ, ఎస్పీ రోహిత్రాజు భద్రాచలంలో ఉండి వరద ప్రాంతాలను పరిశీలించారు. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి వరకు దుమ్ముగూడెం, బూర్గంపాడు మార్గాల్లో బారికేడింగ్ను పరిశీలించారు. శనివారం ఉదయం కూనవరం రోడ్డులో జాతీయ రహదారిపై వేసిన మట్టి అడ్డుకట్టను పరిశీలించారు. స్నానఘాట్లు, కరకట్ట, భద్రాచలం–కూనవరం ప్రధాన రహదారి వెంట వరద పరిస్థితులను పరిశీలించారు. అనంతరం అధికారులతో సమీక్ష జరిపారు. ప్రజల భద్రతే ప్రథమ లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. ఉధృతంగా ప్రవహించిన గోదావరి తగ్గుముఖం పట్టింది. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి వరకు వేగంగా పెరిగిన వరద శనివారం ఉదయం నుంచి నెమ్మదించింది. మధ్యాహ్నం 56 అడుగులకు చేరుకున్న నదీ నీటిమట్టం క్రమంగా తగ్గుతోంది. శనివారం రాత్రి 11.16 గంటలకు 52.90 అడుగులకు తగ్గడంతో అధికారులు మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను ఉపసంహరించారు. కాగా, 14 గంటల వ్యవధిలోనే ఒకటి, రెండో, మూడో ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ కావడం ఇదే ప్రథమంగా ప్రజలు భావిస్తున్నారు. –భద్రాచలంసాధారణంగా ఉమ్మడి జిల్లా మంత్రులు గోదావరి వరదల సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉంటారు. ఈసారి కూడా సీజన్ ఆరంభంలో తుమ్మల, పొంగులేటి భద్రాచలంలో పర్యటించి వరదల విషయంలో సూచనలు చేశారు. రెండు రోజులుగా హైదరాబాద్ నుంచే పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఖమ్మం ఎంపీ రఘురామిరెడ్డి సైతం వరద సహాయక చర్యలపై ఆరా తీశారు. ఎంపీ బలరాంనాయక్ స్థానికంగా లేకపోవడంపై విమర్శలు వస్తున్నాయి.
-
స్నేహంతో పాటు సమాజహితంఖమ్మంగాంధీచౌక్: ఖమ్మం త్రీటౌన్ ప్రాంతానికి చెందిన పలు వృత్తుల్లో కొనసాగుతున్న స్నేహితులు 30 ఏళ్ల క్రితం శ్రీ స్తంభాద్రి సేవా సమితిని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమితి ద్వారా పరస్పర సహకారాలు అందించుకోవడమేకాక సమాజహితం కోసం కూడా పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. పేద పిల్లలకు నోట్బుక్స్ పంపిణీ, ఉన్నత చదువులకు వెళ్లే పేద విద్యార్థులకు ఆర్థిక సాయం చేస్తున్నారు. అలాగే, బధిర విద్యార్థులకు నిత్యావసరాలు అందిస్తున్నారు. ఖమ్మంరూరల్ మండలం మంగళగూడెం హైస్కూల్ విద్యార్థులకు నోట్బుక్స్, పరీక్షల సామగ్రి, అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో మంచినీటి ఫిల్టర్లు అందించారు. ఓ దుకాణంలో గుమస్తాగా పనిచేస్తున్న హరిప్రసాద్ ఇద్దరు కూతుళ్ల చదువులకు రూ.5 వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయం చేశారు. గోశాలలకు దాణా, వరిగడ్డి కూడా అందిస్తున్నారు. ఈ బృందంలో తూములూరి లక్ష్మీనరసింహారావు, పల్లా లింగయ్య, సూరినేటి మల్లేశం, దేవరశెట్టి రామారావు, పెనుగొండ సాయికుమార్, మోతుకూరి భద్రయ్య, సుంకరి యల్లారావు, జి.సూర్యనారాయణ, జంగిలి రమణ, వంగవీటి నవీన్ తదితరులు ఉన్నారు.
-
సింగరేణికే కేటాయించాలిమణుగూరు డీప్సైడ్ బ్లాక్ గన్ఫౌండ్రీ(హైదరాబాద్): మణుగూరులోని పీకేఓసీ–2 డీప్సైడ్ బొగ్గు బ్లాక్ను జెన్కోకు కాకుండా సింగరేణికే కేటాయించాలని సింగరేణి కాలరీస్ వర్కర్స్ యూనియన్ (ఏఐటీయూసీ) అధ్యక్షుడు వాసిరెడ్డి సీతారామయ్య డిమాండ్ చేశారు. హైదరాబాద్ బషీర్బాగ్లో శనివారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. బొగ్గు వెలికితీతకు కనీస పరిజ్ఞానం, యంత్రాలు కూడా లేని జెన్కో ఈ వేలంలో పాల్గొనడం వల్ల మణుగూరు ఏరియాకు అన్యాయం చేయడమేనని తెలిపారు. ఈ నెల 3న జరగనున్న బొగ్గు బ్లాక్ వేలం నుంచి జెన్కో తప్పుకుని, డీప్సైడ్ బ్లాక్ను నేరుగా సింగరేణికే కేటాయించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఇందుకోసం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క చొరవ చూపాలన్నారు. బొగ్గు వెలికితీతల్లో ఎంతో పరిజ్ఞానం ఉన్న ప్రైవేట్ సంస్థలే ముందుకు రాకున్నా ఏ మాత్రం పరిజ్ఞానం లేని జెన్కో టెండర్లో పాల్గొనడం వెనుక ఇంధన శాఖలోని కొందరు అధికారుల హస్తం ఉందని ఆరోపించారు. మణుగూరు డీప్సైడ్ బ్లాక్ సింగరేణికి దక్కకపోతే ఈ ఏరియాకు అన్యాయం జరగనున్నందున ప్రభుత్వం స్పందించాలని, లేనిపక్షంలో బీఆర్ఎస్కు పట్టిన గతే కాంగ్రెస్కు పడుతుందని హెచ్చరించారు. సమావేశంలో సంస్థ ప్రధాన కార్యదర్శి కొరిమి రాజ్కుమార్, ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి బి.వెంకటేశం, నాయకుడు వేణుమాధవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సింగరేణి కాలరీస్ వర్కర్స్ యూనియన్ డిమాండ్
-
ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిన రైతు మృతిమణుగూరుటౌన్: కుటుంబ కలహాలతో ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిన రైతు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతిచెందాడు. రైతు సున్నం శ్రీను (43) మద్యానికి బానిసై ఇంట్లో ఖాళీగా ఉంటూ కూలీ పనులకు వెళ్లకుండా నిత్యం భార్యతో గొడవపడుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో కుటంబ సభ్యులు మందలించడంతో ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో గత జూలై 30న పురుగులమందు తాగాడు. కుటుంబీకులు మణుగూరు ఆస్పత్రికి.. అక్కడి నుంచి భద్రాచలం ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించగా.. శనివారం మృతి చెందాడు. మృతుడికి భార్య పిల్లలు ఉండగా, తండ్రి వీరయ్య ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. గంజాయి హాట్స్పాట్లలో తనిఖీలుపాల్వంచ: పట్టణంలోని గంజా యి హాట్స్పాట్లలో పోలీసులు తనిఖీ లు నిర్వహించారు. కాంట్రాక్టర్స్కాలనీ, పాతపాల్వంచ, సీతారాంపట్నం తదితర ప్రాంతాల్లో శనివారం తనిఖీలు చేపట్టారు. స్థానికులు, కళాశాల, పాఠశాల విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులతో మాట్లాడారు. తనిఖీల్లో పట్టణ ఎస్ఐ టి.నాగరాజు, ఎస్ఐవిజయ, ఏఎస్ ఐ హరిబాబు, హెడ్ కానిస్టేబుల్ రఘురాంరెడ్డి, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఏకలవ్య పాఠశాలలో కలకలం.. విద్యార్థిని చితకబాదిన ఉపాధ్యాయుడు సూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): రామవరంలోని ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో శనివారం ఓ విద్యార్థిపై ఉపాధ్యాయుడు దాడి చేసి కొట్టాడనే ఆరోపణలు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. ఏడో తరగతి చదువుతున్న భుక్యా తమన్తేజ్ను తెలుగు ఉపాధ్యాయుడు రాజేందర్రెడ్డి చితకబాదినట్లు విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు ఆరోపించారు. ఉపాధ్యాయుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు టూటౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా.. పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. పాఠశాల యాజమాన్యం కూడా ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను సేకరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. వివరణ కోసం టూటౌన్ పోలీసులను సంప్రదించగా స్పందించ లేదు.
-
42 ఏళ్లుగా కలిసిమెలసి..దుమ్ముగూడెం: ప్రైవేట్ బస్సు కండక్టర్లుగా మొదలైన వారి పరిచయం ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలోనూ, తర్వా త వ్యాపార రంగంలోనూ కొనసాగుతోంది. మండలంలోని లక్ష్మీనగరానికి చెందిన వాకచర్ల గౌరీశంకర్, భద్రాచలానికి చెందిన సారథి రమేశ్ 1984లో ప్రైవేట్ బస్సులో కండక్టర్లుగా పనిచేస్తుండగా మొదలైన పరిచయం స్నేహంగా మారింది. 1988లో ఆర్టీసీలో కండక్టర్లుగా ఇద్దరూ ఉద్యోగాలు సాధించారు. గౌరీశంకర్ 1999లో ఉద్యోగాన్ని వదులుకుని వ్యాపార రంగంలోకి అడుగుపెట్టగా రమేశ్ సైతం 2002లో ఉద్యోగాన్ని వీడి వ్యాపారంలో ప్రవేశించారు. 1984లో మొదలైన వీరి స్నేహం ఇప్పటికీ అంతే బలంగా కొనసాగుతోంది.
-
శిశువులకు తల్లిపాలే పట్టించాలికొత్తగూడెంఅర్బన్: పుట్టిన శిశువులకు తల్లిపాలనే పట్టించాలని, ముర్రుపాలు బిడ్డకు వ్యాధినిరోధక శక్తిని ఇస్తాయని ఐసీడీఎస్ పీడీ స్వర్ణలత లెనినా, కార్పొరేటర్ జల్లి శ్రీలక్ష్మి తెలిపా రు. శనివారం కొత్తగూడెం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధి 28వ డివిజన్లో తల్లిపాల వారోత్సవాలను వారు ప్రారంభించి మాట్లాడారు. పుట్టిన బిడ్డకు తల్లిపాలు అమృతంలాంటివని, పిల్లల మానసిక, శారీరక అభివృద్ధికి తల్లిపాలు ఎంతో ప్రధానమని తెలిపారు. శిశువు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉండాలన్నా, రోగ నిరోధక శక్తిని పొందాలన్నా తల్లిపాలు పట్టించాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. అనంతరం సీడీపీఓ పద్మశ్రీ మాట్లాడుతూ.. వారం రోజులపాటు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని వెల్లడించారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మెరుగైన సేవలుదుమ్ముగూడెం: గోదావరి వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించా లని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖాధికారి డాక్టర్ తుకారాం రాథోడ్ సూచించారు. శనివారం మండలంలోని పర్ణశాల, దుమ్ముగూడెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానలు తనిఖీ చేశారు. రికా ర్డుల నిర్వహణను తనిఖీ చేశారు. బాధితులతో మాట్లాడి వైద్య సేవలపై ఆరా తీశారు. ప్రసవ తేదీలో సమీపంలో ఉన్న గర్భిణులను డెలివరీ వెయిటింగ్ హాల్కు తరలించాలని సూచంచా రు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. పంచా యతీ సిబ్బందితో సమన్వయం చేసుకొని పారి శుద్ధ్య చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. డాక్టర్ రుక్మాకర్రెడ్డి, వైద్య సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. 95 మంది బాలకార్మికులకు విముక్తి సూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): బాలకార్మిక వ్యవస్థను నిర్మూలించడంలో భాగంగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఆపరేష న్ ముస్కాన్లో జిల్లావ్యాప్తంగా 95 మంది బాలలను గుర్తించి వారి తల్లిదండ్రుల వద్దకు చేర్చారని, అన్ని శాఖల సమన్వయంతో ఇది సాధ్యమైందని ఎస్పీ రోహిత్రాజ్ శనివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆపరేషన్ ముస్కాన్ విజయవంతం కోసం జిల్లాలో 5 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశామని, జూలై 1 నుంచి 31 వరకు నెల రోజుల పాటు కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశామని పేర్కొన్నారు. 95 మందిలో 89 మంది బాలురు, ఆరుగురు బాలికలు ఉన్నారని, 48 మంది వ్యక్తులపై కేసులు నమోదు చేశామని, 38 మందికి నోటీసులు ఇచ్చామని వివరించారు. బాలలను పనిలో పెట్టుకున్నట్లు తెలిస్తే వెంటనే డయల్ 100, 112 నంబర్లకు ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించాలని ఎస్పీ కోరారు. తగ్గిన పామాయిల్ గెలల టన్ను ధర అశ్వారావుపేటరూరల్: పామాయిల్ గెలల టన్ను ధర తాజాగా రూ.295 తగ్గింది. శనివారం హైదరాబాద్లోని ఆయిల్ఫెడ్ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఆయిల్ఫెడ్ ఎండీ యాస్మిన్బాషా ఆధ్వర్యంలో సమావేశం జరిగింది. పామాయిల్ గెలల టన్ను ధరను రూ.23,488గా ఖరారు చేసి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. గత నెలలో టన్ను ధర రూ.23,783 ఉండగా, తాజా ధరతో పోల్చితే టన్నుకు రూ.295 తగ్గినట్లయింది. ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో తల్లిపాలు ఇచ్చే గది షురూసూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): బిడ్డ పుట్టిన మొద టి ఆరు నెలలు తల్లిపాలు తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలని, ఆ తర్వాత మరో ఏడాది పాటు తల్లిపాలు ఇవ్వడం తల్లీబిడ్డల ఆరోగ్యానికి రక్షణ కవచం లాంటిదని జిల్లా సంక్షేమ అధికారి జె.స్వర్ణలతలెనినా అన్నారు. కొత్తగూడెం బస్టాండ్లో తల్లి పాలిచ్చే గదిని శనివారం ప్రారంభించి బాలింతలకు తల్లిపాల అవశ్యకతపై అవగాహన కల్పించారు. ప్రసవించిన మొదటి గంటలోపే తల్లిపాలు ఇవ్వడాన్ని ప్రారంభించాలని, ఆరు నెలల నిండే వరకు కేవలం తల్లిపాలు మాత్ర మే పట్టించాలని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో కొత్తగూడెం అర్బన్ సీడీపీఓ, సూపర్వైజర్లు, పోషణ అభియాన్ సిబ్బంది, మహిళా సాధికారిత జిల్లా బృందం, ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్, ఆర్టీసీ సిబ్బంది, బాలింతలు పాల్గొన్నారు.
-
అత్యవసర సేవలకు కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్రూంసూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): వర్షాకాల పరిస్థితుల దృష్ట్యా కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూం ఏర్పాటు చేసినట్లు కలెక్టర్ అంకిత్ తెలిపారు. నిరంతరం సేవలు అందుతాయని, సోమవారం నుంచి మూడు షిఫ్టుల్లో అధికారులు విధులు నిర్వరిస్తారని పేర్కొన్నా రు. ఫిర్యాదులు, సమాచారం, వర్షాల కారణంగా తలెత్తే అత్యవసర పరిస్థితులను వెంటనే నమోదు చేసి సంబంధిత శాఖలకు సమాచారం అందించాలని సూచించారు. వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. రహదారులు దెబ్బతినడం, లోతట్టుప్రాంతా ల్లో నీరు నిల్వ ఉండటం, వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లడం వంటి పరిస్థితులు తలెత్తితే సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. ప్రజలు 08744–241950 నంబరులో సంప్రదించాలని కోరారు.పురాతన విగ్రహాలు లభ్యంఅశ్వారావుపేటరూరల్: మండలంలోని ఊట్లపల్లి సమీపంలో ఉన్న వెంకమ్మ చెరువు అలుగులో కాకతీయుల కాలం నాటి పురాతన విగ్రహాలు శనివా రం వెలుగు చూశాయి. వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో చెరువు అడుగంటింది. దీంతో అలుగు ప్రాంతంలో పురాతన కాలం నాటి రాతి నంది, వినాయక విగ్రహంతోపాటు శివలింగం బయటపడ్డాయి. అటుగా వెళ్లిన స్థానికులు గుర్తించారు. కాగా, గుప్త నిధుల తవ్వకాల్లో పురాతన కాలం నాటి విగ్రహాలు బయటపడి ఉంటాయా.? అక్రమార్కులు విగ్రహాలను తీసుకొచ్చి చెరువు నీళ్లలో వది లి వెళ్లారా..అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పశువుల అక్రమ రవాణా గుట్టురట్టు.. రెండు వాహనాలు స్వాధీనం.. నలుగురిపై కేసు నమోదు కరకగూడెం: మండలంలో అక్రమంగా పశువులను తరలిస్తున్న ముఠాను కరకగూడెం పోలీసులు శనివారం తెల్లవారుజామున పట్టుకున్నారు. విశ్వ సనీ య సమాచారంతో మండల కేంద్రంలో వాహన తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా రెండు వాహనాలను తనిఖీ చేయగా అనుమతి పత్రాలు లేకుండా తరలిస్తున్న 11 పశువులు ఉన్నాయి. వాటిని స్వాధీనం చేసుకుని పాల్వంచ గోశాలకు తరలించామని ఎస్ఐ పీవీఎన్రావు తెలిపారు. వరంగల్ జిల్లా ఖానాపూర్ మండలం వదినేపల్లి గ్రామానికి చెందిన బానోతు మొగిలి, బానోతు శ్రీకాంత్, అంగోతు విజేందర్, కాసుమంచి శ్రీకాంత్పై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ వెల్లడించారు. పేకాట స్థావరంపై దాడి జూలూరుపాడు(సుజాతనగర్):మండలంలోని సర్వా రం గ్రామ పంచాయతీ పరిధి గోపాతండా శివారు రైల్వే ట్రాక్ సమీపంలో పేకాట స్థావరంపై సీసీఎస్, సుజాతనగర్ పోలీసులు శనివారం దాడి చేశారు. సు జాతనగర్ ఎస్ఐరమాదేవి కథనం ప్రకారం.. సర్వా రం గ్రామపంచాయతీ గోపాతండా శివారు రైల్వే ట్రాక్ సమీపంలో పేకాట ఆడుతున్న ఆరుగురి అరెస్ట్ చేశారు. మరో ఐదుగురు పారిపోయారు. పట్టుబడిన వారి నుంచి రూ.52,100 నగదు, రెండు ద్విచక్రవాహనాలు, 5 సెల్ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకొని, కేసు నమోదు చేశామని ఎస్ఐ పేర్కొన్నారు.
-
భద్రాచలం వద్ద మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీభద్రాచలంటౌన్: ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చింది. భద్రాచలం వద్ద ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. గురువారం రాత్రి 11 గంటల సమయంలో 29 అడుగుల వద్ద ఉన్న నీటిమట్టం శుక్రవారం ఉదయానికి ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. రాత్రి 55 అడుగులు దాటి ప్రవహించింది. ఎగువన ఉన్న సమ్మక్క బ్యారేజీ నుంచి సుమారు 15 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తుండటంతో భద్రాచలం వద్ద ఉధృతి పెరుగుతోంది. ఎగువ ప్రాజెక్టులన్నీ నిండిపోయి ఉండటంతో వరద మరింత పెరుగుతోంది. రాత్రి 12 గంటలకు అధికారులు మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. వరద పరిస్థితిని రాష్ట్ర మంత్రులు నిరంతరం సమీక్షిస్తూ అధికారులను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.స్తంభించిన రాకపోకలుగోదావరి ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో ఏజెన్సీలోని పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. భద్రాచలం నుంచి లక్ష్మీనగరం వెళ్లే దారిలో తూరుబాక వద్ద, భద్రాచలం నుంచి చర్ల వెళ్లే రోడ్డులో కుదునూరు వద్ద ప్రధాన రహదారిపైకి వరద నీరు చేరింది. చర్ల నుంచి వెంకటాపురం వెళ్లే రోడ్డులో ఆలుబాక వద్ద సైతం వరద నీరు రోడ్డుపైకి చేరటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. భద్రాచలం నుంచి కూనవరం వెళ్లే రోడ్డులో మురుమూరు, పోలిపాక గ్రామాల వద్ద రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. భద్రాచలం దిగువన ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ సరిహద్దు ప్రాంతాల గ్రామాలకు కపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. పరీవాహక ప్రాంత ప్రజలు నది వైపు వెళ్లవద్దని, భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున అత్యవసరమైతే తప్ప ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.యుద్ధప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలుఅధికారులు యుద్ధప్రాతిపదికన వరద సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. కలెక్టర్ అంకిత్, ఎస్పీ రోహిత్ రాజు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షిస్తున్నారు. భద్రాచలం కరకట్టతో పాటు స్లూయిస్ల వద్ద నీటి లీకేజీలు లేకుండా చేపట్టిన ముందస్తు చర్యలను పరిశీలించారు. అత్యవసర సమాచారం కోసం భద్రాచలం ఐటీడీఏ కార్యాలయంలో హెల్ప్లైన్ ఏర్పాటు చేశారు. సమాచారం, సహాయం కోసం 79952 68352 నంబర్లో సంప్రదించాలని ఐటీడీఏ పీఓ రాహుల్ సూచించారు.గంటల వ్యవధిలోనే మూడో ప్రమాద హెచ్చరికగోదావరి నీటిమట్టం శుక్రవారం ఉదయం నుంచి గంటగంటకూ పెరిగింది. ఉదయం 9 గంటలకు 41.70 అడుగులుగా ఉన్న నీటిమట్టం, 10 గంటలకు 42.80 అడుగులకు చేరింది. ఉదయం 10.14 గంటలకు 43 అడుగులకు చేరడంతో అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఆ తర్వాత ఐదు గంటల వ్యవధిలోనే వరద నీరు 48 అడుగులకు చేరింది. దీంతో మధ్యాహ్నం 3.48 గంటలకు రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. రాత్రి 12 గంటలకు వరద 55 అడుగులకు చేరడంతో మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
-
ఉగ్ర గోదావరిసాక్షి ప్రతినిధి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం/ అశ్వాపురం/మంచిర్యా ల రూరల్/ కాళేశ్వరం/ఏటూరునాగారం/వాజేడు: నిన్నమొన్నటి వరకు నీటి ప్రవాహం లేక ఇసుక తిన్నెలతో దర్శనం ఇచ్చిన గోదావరి నది ఒక్కసారిగా ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ఎగువన కురుస్తున్న వానలతో బుధవారం రాత్రి నుంచి క్రమంగా గోదావరిలో వ రద పెరుగుతూ వచ్చింది. శుక్రవారం ఉదయం 10:14 గంటలకు భద్రాచలం గోదావరి నీటిమట్టం 43 అడుగులకు చేరడంతో మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక, మధ్యాహ్నం 3:48 గంటల సమయాన 48 అడుగులకు చేరడంతో రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి లేదా శనివారం తెల్లవారుజామున మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయికి వరద వచ్చే అవకాశముంది. దీంతో లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను సహాయక శిబిరాలకు తరలించేందుకు ప్రభుత్వ విభాగాలు సన్నద్ధంగా ఉండాలని కలెక్టర్ అంకిత్, ఎస్పీ రోహిత్రాజు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. నదిలో చిక్కుకున్న కూలీలు చర్ల మండలం వీరాపురం ఇసుక స్టాక్ పాయింట్ దగ్గర పనికి వెళ్లిన 44 మంది కూలీలు శుక్రవారం వరదలో చిక్కుకున్నారు. ఉదయం కూలీలు పనికి వెళ్లినప్పుడు గోదావరి ప్రవాహం సాధారణంగా ఉంది. ఆ తర్వాత ఆ ప్రాంతాన్ని ఒక్కసారిగా వరద చుట్టు ముట్టింది. ఒడ్డున ఉన్న ఇతర కూలీలు పరిస్థితిని గమనించి జిల్లా అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్టీఆర్ఎఫ్ బృందాలు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు కూలీలను క్షేమంగా ఒడ్డుకు చేర్చాయి. అయితే పోలీసులు ప్రయాణించిన పడవ తిరగబడడంతో ఉత్కంఠ నెలకొంది. కానీ ఆ ప్రాంతంలో లోతు తక్కువగా ఉండటంతో ఎవరికీ ఏమీ కాలేదు. ఎల్లంపల్లికి కొనసాగుతున్న వరద ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న భారీ వరద నీటితో ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ జలకళను సంతరించుకుంది. ప్రాజెక్ట్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 20.175 టీఎంసీలకుగాను 18.680 టీఎంసీల మేర నీరుంది. గోదావరి– ప్రాణహితకు పోటెత్తిన ప్రవాహం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని మేడిగడ్డ బరాజ్కు గోదావరి, ప్రాణహిత నదుల వరద పోటెత్తింది. కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద 12.300 మీటర్ల ఎత్తున నీటిమట్టం చేరడంతో మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. బరాజ్ వద్ద ఇన్ఫ్లో 10,62,240 క్యూసెక్కుల వరద రాగా, మొత్తం 85 గేట్లు ఎత్తి ఔట్ఫ్లో రూపంలో దిగువకు అదేస్థాయిలో నీటిని వదిలారు. రామన్నగూడెం వద్ద మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీవర్షాలకు గోదావరి బ్యాక్ వాటర్తో ములుగు జిల్లా ఏటూరునాగారం మండలంలోని జంపన్నవాగు, దయ్యాలవాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి గోదావరి వరద నీరు పెద్ద ఎత్తున వస్తుండడంతో రామన్నగూడెం వద్ద మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను అధికారులు శుక్రవారం జారీ చేశారు. కన్నాయిగూడెం మండలం తుపాకులగూడెం వద్ద ఉన్న సమ్మక్క సాగర్ బరాజ్ వద్ద గోదావరి ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఎగువ నుంచి 14,60,500 క్యూసెక్కుల నీరు చేరుతుండడంతో బరాజ్ వద్ద ఉన్న 59 గేట్లను ఎత్తి అదే స్థాయిలో నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. దేవాదులలో నిలిచిన పంపింగ్ గుట్టలగంగారం వద్ద ఉన్న దేవాదుల జె.చొక్కారావు ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టులో అధికారులు పంపింగ్ నిలిపివేశారు. 10 మోటార్లలో 9 మోటార్లతో భీంఘన్పూర్లోని రిజర్వాయర్కు ఎత్తిపోసిన అధికారులు శుక్రవారం పంపింగ్ను నిలిపివేశారు. తెలంగాణ– ఛత్తీస్గఢ్ మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు ములుగు జిల్లా వాజేడు మండలం పేరూరు వద్ద 19.49 మీటర్లకు నీటిమట్టం చేరింది. టేకులగూడెం వద్ద జాతీయ రహదారిపైకి చేరిన గోదావరి వరదతో ఛత్తీస్గఢ్–తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్యన రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.సురక్షిత ప్రాంతాలకు గర్భిణులుగోదావరి వరద పెరగడంతో నెలలు నిండిన గర్భిణులను ముందస్తుగానే ఆస్పత్రులకు చేరుస్తున్నారు. అశ్వాపురం మండలం రాంనగర్లో ఇద్దరు గర్భిణులు ఉండగా, శుక్రవారం ఉదయం ఒకరిని మణుగూరు ఆస్పత్రికి తరలించారు. మరో గర్భిణి సోడె లక్ష్మిని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతుండగానే రాంనగర్–బట్టి గుంపు రహదారిపైకి వరద చేరి రాకపోకలు నిలిచాయి. దీంతో ఆమెను స్థానికులు థర్మకోల్ షీట్తో చేసిన తెప్పపై కూర్చోబెట్టి వరద ప్రాంతం దాటించారు.
-
ఒకేసారి మూడు నెలల రేషన్పాల్వంచరూరల్/భద్రాచలం టౌన్: మూడు నెలల రేషన్ బియ్యం ఒకేసారి పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలలకు సంబంధించి ఒక్కో లబ్ధిదారుడికి 18 కిలోల చొప్పున బియ్యం అందించనుంది. వాతావరణ మార్పులు, ఎల్నినో ప్రభావంతో తలెత్తే వర్షాభావ పరిస్థితులను, తద్వారా ఏర్పడే రవాణా ఇబ్బందులను అధిగమించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. జిల్లాలో 443 రేషన్ దుకాణా ల పరిధిలో 3,26,606 రేషన్కార్డులు ఉన్నాయి. ఇందులో ఆహార భద్రత కార్డులు 3,05,511, అంత్యోదయ కార్డులు 2192, అన్నపూర్ణ కార్డులు 3 ఉన్నాయి. నెలకు 5,808 టన్నుల సన్న బియ్యం పంపిణీ చేయనుండగా, మూడు నెలలకు కలిపి 17,425 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని పౌరసరఫరాల శాఖ గోదాం నుంచి రేషన్ దుకా ణాలకు తరలించారు. కాగా, శనివారం నుంచి డీలర్లు బియ్యం పంపిణీ చేయనున్నారు. వర్షాకాలంలో ఏజెన్సీ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రవా ణాకు అంతరాయం లేకుండా మూడు నెలల రేషన్ బియ్యం ఒకేసారి పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. నేటి నుంచి బియ్యం పంపణీ ప్రారంభమవుతుంది. వచ్చే నెల చివరి వారం వరకు బియ్యాన్ని తరలింపు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. పంపిణీలో అక్రమాలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. –త్రినాథ్బాబు, ప్రేమ్కుమార్, పౌరసఫరాల శాఖ అధికారులునేటి నుంచి బియ్యం పంపిణీ చేయనున్న డీలర్లు
-
●వరదలో చిక్కుకున్న 44 మంది డ్రైవర్లు, కూలీలుచర్ల: వరద ఉధృతి పెరగడంతో మండలంలోని వీరాపురం ఇసుక ర్యాంపులో ఇసుక లోడింగ్ కోసం వచ్చిన లారీల డ్రైవర్లు, అక్కడ పని చేస్తున్న సిబ్బంది 44 మంది వరదనీటిలో చిక్కుకున్నారు. వీరాపురం సమీపంలో నది మధ్యలో ఇసుక డంపింగ్యార్డు ఉంది. గురువారం సాయంత్రం వచ్చిన లారీలన్నీ లోడింగ్ పాయింట్ వద్ద నిలిపి ఉంచారు. తెల్లవారుజామున మరో పక్కన ఉన్న పాయ నుంచి గోదావరి వరదనీరు వచ్చి చేరింది. దీంతో తెల్ల వారుజామున కొందరు లారీ డ్రైవర్లు ధైర్యం చేసి ఇసుక పాయలో నుంచి నడుచుకుంటూ బయటకు రాగా, మరి కొందరు అక్కడే ఉండిపోయారు. దీంతో ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు, చర్ల సీఐ రాజువర్మ, ఎస్సై, నర్సిరెడ్డి తహసీల్దార్ శ్రీనివాస్ తెప్పలపై వారి వద్దకు చేరుకుని, జేసీబీపై వారిని నది నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చారు. ఈ క్రమంలో సీఐ వెళ్తున్న తెప్ప ఒక్కసారిగా తిరగబడడంతో ఆయన తెప్పను నీటిలోనే విడిచిపెట్టి ఈదుకుంటూ ఒడ్డుకు చేరుకున్నారు. నీట మునిగిన రహదారులు మండలంలోని కుదునూరు దేవరాపల్లి గ్రామాల మధ్య ప్రధాన రహదారిపై వరదనీరు చేరడంతో రాకపోకలను నిలిపివేశారు. ఆర్ కొత్తగూడెం నుంచి బోదనెల్లి, కొండెవాయి, పులిగుండాల మీదుగా సీతానగరం వైపు ట్రాఫిక్ మళ్లించారు. వీరాపురం, చింతకుంట, కొత్తపల్లి, దండుపేట, జీపీపల్లి తదితర గ్రామాలను వరదనీరు చుట్టుముట్టడంతో ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు.
-
●నిలిచిన రాకపోకలుఅశ్వాపురం: మండలంలో గోదావరి వరదతో శుక్రవారం గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతాలైన రాంనగర్–బట్టీగుంపు, అమ్మగారిపల్లి–అమెర్ద, చింతిర్యాల–చింతిర్యాల కాలనీ, ఇరవెండి–నెల్లిపాక రహదారులపై వరదనీరు చేరి రాకపోకలు నిలిచాయి. తహసీల్దార్ సూర్యప్రకాష్, ఎంపీడీఓ ముత్యాలరావు, సీఐ ఎల్లయ్య గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతాల్లో పర్యటించి ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. ముంపు గ్రామాల ప్రజలను తరలించేందుకు మిట్టగూడెం, సీతారాంపురం జెడ్పీఎస్ఎస్ పాఠశాలలు, అశ్వాపురంలో ఎస్కేటీ, ఓం శక్తి పంక్షన్హాల్, బీసీ హాస్టల్లో పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు.
-
●క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించిన కలెక్టర్, ఎస్పీబూర్గంపాడు/భద్రాచలంఅర్బన్/దుమ్ముగూడెం: వరద ఉధృతి నేపథ్యంలో కలెక్టర్ అంకిత్, భద్రాచలం సబ్ కలెక్టర్ మృణాల్ శ్రేష్ఠ, ఎస్పీ రోహిత్ రాజు విస్తా కాంప్లెక్స్ స్లూయిస్, గోదావరి కరకట్ట, స్నాన ఘాట్లు, లోతట్టు ప్రాంతాలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. పరిస్థితిని సమీక్షించి అధికారులకు సూచనలు చేశారు. గోదావరి స్నాన ఘాట్లు, నదీ తీర ప్రాంతాలు, లోతట్టు గ్రామాలు, పర్యాటక ప్రాంతాల్లో గస్తీని మరింత ముమ్మరం చేయాలన్నారు. వరద తగ్గే వరకు మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లకుండా అవగాహన కల్పించాలని ఆదేశించారు. డీడీఆర్ఎఫ్ బృందాలతో నిరంతరం సమన్వయం కొనసాగిస్తూ పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని చెప్పారు. ప్రతీ పోలీసు వాహనంలో లైఫ్ జాకెట్లు, టార్చ్ లైట్లు, పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్తో పాటు విపత్తు నిర్వహణ పరికరాలు సిద్ధంగా ఉంచాలన్నారు. అనంతరం ఎస్పీ శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి దేవస్థానం పరిసరాల్లో కొనసాగుతున్న ఆలయ నిర్మాణ పనులను పరిశీలించారు. నిర్మాణ సామగ్రి, యంత్రాలు, విద్యుత్ పరికరాలను సురక్షితంగా ఉంచాలని ఆదేశించారు. కలెక్టర్ అంకిత్ శుక్రవారం రాత్రి దుమ్ముగూడెం మండలం తూరుబాక దగ్గర ప్రధాన రహదారి పైకి వరద చేరిన ప్రాంతాన్ని సందర్శించారు. ముంపు ప్రాంతాల్లో.. గోదావరి వరద ముంపు ప్రాంతాలను శుక్రవారం రాత్రి కలెక్టర్ అంకిత్ పరిశీలించారు. సారపాక–రెడ్డిపాలెం మధ్య రాష్ట్రీయ రహదారిపైకి నీరు చేరుతున్న నేపథ్యంలో కలెక్టర్ ఆ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. రోడ్డుపైకి నీరు చేరితే రాకపోకలను నిలిపివేయాలని అధికారులకు సూ చించారు. పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో తహసీలార్లు అశోక్కుమార్, కేఆర్కేవీ ప్రసా ద్, ఎంపీడీఓలు వివేక్రామ్,జమలారెడ్డి, భద్రాచలం డీఎస్పీ అరుణ్కుమార్, సీఐలు వెంకటప్పయ్య, నాగరాజు, శ్రీనివాస్, ఎస్ఐలు మేడ ప్రసాద్, నాగబిక్షం తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
●సీతమ్మ నారచీరల ప్రాంతంలోకి వరదదుమ్ముగూడెం: మండలంలోని పర్ణశాల, కాశీనగరం, దుమ్ముగూడెం, సున్నంబట్టి గ్రామాల వద్ద గోదావరి ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. సున్నంబట్టి, బైరాగులపాడు గ్రామాల మధ్య, తూరుబాక ప్రధాన రహదారి పైకి వరద నీరు చేరడంతో రాకపోకలు నిలిపివేశారు. పర్ణశాల ప్రధాన రహదారిపైకి వరద చేరడంతోపాటు సీతమ్మ విగ్రహం పూర్తిగా నీట మునిగింది. నారచీరల ప్రాంతంలోని దుకాణాదారులు తమ సామగ్రిని బయటకు తరలించారు. మంగ్వాయిబాడ్వ ఆశ్రమ పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కేంద్రాన్ని ఎంపీడీఓ వివేక్రామ్, తహసీల్దార్ అశోక్కుమార్, ఎంపీఓ వీరారెడ్డి సందర్శించి ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు.
-
●నీట మునిగిన పంటలుబూర్గంపాడు: అసలే వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో ఆలస్యంగా పంటలు సాగు చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు అవి కూడా వరదపాలయ్యాయి. గోదావరి వరద ఉధృతితో పరీవాహక ప్రాంతాల్లోని బూర్గంపాడు, దుమ్ముగూడెం, చర్ల, భద్రాచలం, అశ్వాపురం, మణుగూరు, పినపాక మండలాల్లో పంటచేలు నీటమునిగాయి. బుధవారం 18 అడుగులు ఉన్న గోదావరి వరద శుక్రవారం రాత్రి 50 అడుగులకు చేరింది. కేవలం 36గంటల వ్యవధిలోనే గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చింది. దీంతో పత్తి చేలు, వరి మాగాణులు, జామాయిల్ తోటల్లోకి వరదనీరు చేరింది. విద్యుత్ మోటార్లు, డీజిల్ ఇంజన్లు, వ్యవసాయ పనిముట్లు నీటమునిగాయి. భద్రాచలం రెవెన్యూ డివిజన్లో సుమారు 1800 ఎకరాల్లో పంటలు నీట మునిగినట్లు అంచనా. వాగులు, వంకల్లోకి నీరు పొలాలకు వెళ్లే దారులు మూసుకుపోయాయి. వరద పెరుగుతుండటంతో మేతకు వెళ్లిన పశువులు, జీవాలను కాపరులు శుక్రవారం మధ్యాహ్ననికే ఇంటిదారి పట్టించారు. చేపలు పట్టేందుకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు పడవలు, వలలతో ఒడ్డుకు చేరుకున్నారు. బూర్గంపాడు–సారపాక రహదారిపైకి వరద నీరు బూర్గంపాడు–సారపాక రహదారిపైకి వరద నీరు చేరుతోంది. ప్రస్తుతానికి రాకపోకలు కొనసాగుతున్న మరో రెండు అడుగుల మేర వరద పెరిగితే రాకపోకలు నిలిచిపోనున్నాయి. వరద మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక 53 అడుగులకు సమీపిస్తుండటంతో అధికారులు లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. రోడ్లపైకి నీరు చేరే ప్రాంతాల్లో రాకపోకలను నియంత్రిస్తున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.
-
వైభవంగా పంచామృతాభిషేకంపాల్వంచరూరల్: పెద్దమ్మతల్లికి వైభవంగా పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించారు. మండలంలోని శ్రీకనకదుర్గ (పెద్దమ్మతల్లి) ఆలయంలో శుక్రవారం అర్చకులు అమ్మవారి జన్మస్థలం వద్ద పంచామృతం, పసుపు, కుంకుమ, గాజు లు, హారతి సమర్పించారు. అనంతరం ఆలయంలోని మూలవిరాట్కు పంచామృతంతో అభిషేకం, పంచహారతులు, నివేదన, నీరాజనం, మంత్రపుష్పం పూజలతోపాటు కుంకుమపూజ, గణపతిహోమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఈఓ విజయ్కుమార్ పాల్గొన్నారు. 17 లోగా ‘ఓపెన్’ పరీక్షల ఫీజు చెల్లించాలికొత్తగూడెంఅర్బన్: తెలంగాణ సార్వత్రిక విద్యాపీఠం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షల ఫీజు చెల్లింపు షెడ్యూల్ శుక్రవారం విడుదలైందని డీఈఓ, డి.వాసంతి, ఏసీజీఈ ఎస్.మాధవరావు, ఉమ్మ డి జిల్లా ఓపెన్ స్కూల్ కోఆర్డినేటర్ కూరపాటి మంగపతిరావు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. పదో తరగతి అభ్యర్థులు సబ్జెక్ట్కు రూ.100, ఇంటర్ అభ్యర్థులు సబ్జెక్టుకు రూ.150 చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 1 నుంచి 17వ తేదీ వరకు ఫీజు చెల్లించవచ్చని తెలిపారు. నవోదయ ప్రవేశాల గడువు పొడిగింపుకరకగూడెం: జవహర్ నవోదయ విద్యాలయలో 2027–28 విద్యా సంవత్సరానికి ఆరో తరగతి ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే ఎంపిక పరీక్ష ఆన్లైన్ దరఖాస్తు గడువును ఈ నెల 7వ తేదీ వరకు పొడిగించినట్లు జవహర్ నవోదయ విద్యాలయం ప్రిన్సిపాల్ రత్నయ్య శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. జూలై 31తో గడువు ముగియగా, ఉన్నతాధికారులు పొడిగించారని పేర్కొన్నారు. ఓడి చెరువులో 20 కేజీల చేపఅశ్వారావుపేటరూరల్: మండలంలోని తిరుమలకుంట గ్రామ శివారు ఓడి చెరువులో శుక్రవారం మత్స్యకారులు చేపల వేట సాగించారు. దీంతో 20 కేజీల బరువు ఉన్న అరుదైన చేప వలకు చిక్కింది. కొనుగోలుకు పలువురు పోటీపడగా, చివరకు రూ.2500కు అమ్ముడైంది. యూడైస్ను పరిశీలించాలిజిల్లా విద్యాధికారి వాసంతి కొత్తగూడెంఅర్బన్: కాంప్లెక్స్ ప్రధానోపాధ్యాయులు యూడైస్ వివరాలను పరిశీలించాలని జిల్లా విద్యాధికారి డి.వాసంతి తెలిపారు. శుక్రవారం కొత్తగూడెం ఆనందఖని ఉన్నత పాఠశాలలోని జిల్లా ట్రైనింగ్ సెంటర్లో నిర్వహించిన ప్రధానోపాధ్యాయుల సమావేశంలో ఆమె పీజీఐ ర్యాంకింగ్పై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చేశారు. గత సంవత్సరంలో జిల్లా ర్యాంకింగ్ చాలా తక్కువగా ఉందని, మెరుగుపరచుకోవడానికి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలు అన్నింటిని నమోదు చేయాలని సూచించారు. సెక్టోరియల్ అధికారులు మాధవరావు, సతీష్ కుమార్, జానకి, జిల్లా సైన్స్ అధికారి బి.సంపత్కుమార్ పాల్గొన్నారు. బియ్యం నిల్వల పరిశీలనపాల్వంచరరూల్: గిరిజన సహకార సంస్థ బ్రాంచి కార్యాలయ సముదాయంలోని గోదా ముల్లో బియ్యం నిల్వలను జిల్లా పౌరసరఫరాలశాఖ అధికారి ప్రేమ్కుమార్ శుక్రవారం తనిఖీ చేశారు. సన్నబియ్యం నిల్వలతోపాటు దొడ్డు బియ్యం నిల్వలను, స్టాక్ రికార్డులను పరిశీలించారు. గోదాం ఇన్చార్జి రాము ఉన్నారు.
-
గోదావరి ఉగ్రరూపం.. భద్రాచలం వద్ద తొలి ప్రమాద హెచ్చరికసాక్షి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం: గత నాలుగు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో గోదావరి నదికి వరద ఉధృతి కొనసాగుతోంది. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం గంట గంటకూ పెరుగుతుండటంతో అధికారులు శుక్రవారం మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.ఈ ఉదయం భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం 43 అడుగులకు చేరుకుంది. ఎగువ నుంచి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుండటంతో ప్రవాహం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. సాయంత్రంకల్లా 48 అడుగులకు చేరొచ్చని భావిస్తున్నారు.9.30 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద విడుదలగోదావరి ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి భారీగా వరద ప్రవాహం వస్తుండటంతో దిగువకు సుమారు 9.30 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. దీంతో నది పరివాహక ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరమైతే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని సూచించారు.మరో రెండ్రోజులు భారీ వర్షాలుతెలంగాణలో మరో రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కొనసాగితే వరద ఉధృతి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.ఎగువన మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల ప్రభావంతో గోదావరిలోకి భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది. నది ప్రవాహాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తున్న అధికారులు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు.అధికారులు అప్రమత్తంభద్రాచలం పరిసర ప్రాంతాల్లో రెవెన్యూ, విపత్తు నిర్వహణ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. నది పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు గోదావరి వైపు వెళ్లొద్దని, ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో సంచరించవద్దని సూచించారు.
-
తూర్పు వైపు నుంచే రామయ్య దర్శనం● ఏకకాలంలో ఉత్తర, దక్షిణ, పడమర దిక్కుల్లో అభివృద్ధి పనులు ● విస్తా కాంప్లెక్స్ తొలగింపునకు ప్రణాళికలు భద్రాచలం: శ్రీ సీతారామ చంద్రస్వామివారిని ఇకనుంచి తూర్పు వైపు నుంచే దర్శనం చేసుకోవాలి. ఇప్పటికే దక్షిణం, ఉత్తరం వైపు అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆ దారులను మూసివేశారు. ఉత్తరం ద్వార దర్శన వేదిక, మెట్లను ఇప్పటికే పడగొట్టగా, ప్రాకారం సైతం కూల్చివేయనున్నారు. పడమర వైపు మెట్లను తొలగించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. పడమర వైపు భక్తులు భద్రపర్చుకునే సెల్ఫోన్, చెప్పులు స్టాండ్లను తూర్పు వైపునకు మార్చనున్నారు. ఇందుకోసం ఖాళీ స్థలంలో తాత్కాలిక షెడ్ ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఉత్తరం, దక్షిణం, పడమర మూడు దిక్కుల్లో ఏకకాలంలో పనులు జరగనున్నాయి. చిత్రకూట మండపం తొలగింపు ప్రక్రియ మరో రెండు రోజుల్లో పూర్తి కానుంది. మిథిలా స్టేడియంలో నిర్మిస్తున్న తాత్కాలిక నిత్యకల్యాణ వేదిక పనులు పూర్తి కావొస్తున్నాయి. విస్తా కాంప్లెక్స్ తొలగింపు పనులపై అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. విస్తా కాంప్లెక్స్ తొలగిస్తే తమ జీవనోపాధికి ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయని గదులను వేలం పాట పాడుకున్న దుకాణదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీంతో వారికి తాత్కాలికంగా పరిసర ప్రాంతాల్లోనే దుకాణాలకు వెసులుబాటు కల్పించాలనే ప్రయత్నంలో అధికారులు ఉన్నారు.
-
అప్రమత్తంగా ఉండాలి● మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ అయ్యే అవకాశం ● కలెక్టర్ అంకిత్ సూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): గోదావరి నదికి వరద ప్రవాహం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో శుక్రవారం ఉదయం వరకు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ అయ్యే అవకాశం ఉందని, అన్ని శాఖల అధికారులు పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉండి ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్ అంకిత్ ఆదేశించారు. జిల్లా అధికారులతో గురువారం రాత్రి టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ వరద ఉధృతిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ ఉండాలన్నారు. పరీవాహక, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని, అవసరమైతే ముందుగానే సురక్షిత పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని ఆదేశించారు. పునరావాస కేంద్రాల్లో సౌకర్యాలు కల్పించాలని సూచించారు. మత్స్యశాఖ అధికారులు గజ ఈతగాళ్లు, బోట్లు, లైఫ్ జాకెట్లను సిద్ధంగా ఉంచాలని, అగ్నిమాపక శాఖ, పోలీసు, రెవెన్యూ, వైద్య ఆరోగ్య, పంచాయతీరాజ్, విద్యుత్ తదితర శాఖలు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వెంటనే స్పందించేలా సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచాలని చెప్పారు. గోదావరి స్నాన ఘాట్లు, పర్యాటక ప్రాంతాలు, నది తీర ప్రాంతాల్లో బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి ప్రజలు నదిలోకి వెళ్లకుండా చూడాలన్నారు. గురువారం సాయంత్రం 6 గంటలకు గోదావరి నీటిమట్టం 28.40 అడుగులుగా నమోదైందని, నీటి ప్రవాహం 3,88,452 క్యూసెక్కులుగా ఉందని తెలిపారు. మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయి 43 అడుగులు కాగా ఆ సమయంలో సుమారు 9,32,288 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు.
-
సీతమ్మకు సుగమం!సాక్షి ప్రతినిధి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం: సీతమ్మ సాగర్ బరాజ్ నిర్మాణ పనులకు అడ్డంకులు ఒక్కొక్కటిగా తొలగిపోతున్నాయి. ఇప్పటికే టెక్నికల్ అప్రైజల్ కమిటీ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది. తాజాగా సుప్రీంకోర్టులో ఉన్న ప్రధాన అడ్డంకి తొలగిపోయింది. దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బరాజ్ నిర్మాణ పనులను తిరిగి పట్టాలెక్కించాల్సి ఉంది. అనుమతులు లేకుండా పనులు ప్రారంభం సీతారామ ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని 6.50 లక్షల ఎకరాలకు ఆయకట్టుకు గోదావరి జలాలు అందివ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందుకు సంబంధించిన సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ రిపోర్టు (డీపీఆర్)కు కేంద్రం నుంచి పర్యావరణ, ఇతర అనుమతులు రాకుండానే 2018లో నిర్మాణ పనులు మొదలుపెట్టింది. బరాజ్ను మినహాయించి మిగిలిన పంపుహౌస్లు, ప్రధాన కాలువ, టన్నెల్స్ తదితర పనులు 2022 నాటికి పూర్తయ్యాయి. ఆ తర్వాత గోదావరి నుంచి నీటిని ఎత్తిపోసే లక్ష్యంతో దుమ్ముగూడెం– అశ్వాపురం మధ్య పాత కాటన్ ఆనకట్టకు దిగువన 200 మీటర్ల దూరంలో సీతమ్మ సాగర్ బరాజ్ నిర్మాణ పనులు మొదలు పెట్టింది. ఎన్జీటీలో కేసు నమోదుతో ఆగిన పనులు బరాజ్ ప్రతిపాదిత స్థలంలో నది వెడల్పు 1.50 కి.మీ. ఉండగా, ఇందులో కుడి వైపున 200 మీటర్ల మేరకు జల విద్యుత్ కేంద్రం కోసం కేటాయించారు. మిగిలిన 1.30 కి.మీ నదిని ఆరు బ్లాకులుగా విభజించారు. 2022లో నిర్మాణం ప్రారంభించారు. 2023 మే చివరి నాటికి ఒకటి నుంచి నాలుగు వరకు బ్లాకుల్లో పిల్లర్లు, స్పిల్వేల నిర్మాణం జరిగింది. ఐదు, ఆరు బ్లాకుల్లో క్రస్ట్ గేట్లు బిగించే స్థాయి వరకు పనులు పూర్తయ్యాయి. ఈ సమయంలో పర్యావరణ అనుమతులు రాకుండా బరాజ్ పనులు సాగుతున్నాయంటూ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ (ఎన్జీటీ, చైన్నె)లో కేసు నమోదైంది. దీంతో ఎక్కడి పనులు అక్కడే ఆపేయాలంటూ ఎన్జీటీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. రూ.53 కోట్ల జరిమానా కూడా విధించింది. నిర్మాణ అంచనా వ్యయం పెరిగే అవకాశం సీతమ్మ సాగర్కు సంబంధించి బరాజ్, గైడ్వాల్స్, హెడ్ రెగ్యులేటరీ తదితర నిర్మాణాలను రూ.3,481 కోట్ల అంచనాలతో ప్రారంభించారు. మధ్యలో మూడేళ్లపాటు పనులు నిలిచిపోయాయి. దీంతో పనుల అంచనా వ్యయంలో భారీగా మార్పులు వచ్చినట్టు సమాచారం. ఇప్పటివరకు జరిగిన పనులకు బిల్లుల చెల్లింపులు కూడా జరగలేదు. మరోవైపు మూడేళ్లుగా ఎక్కడిపనులు అక్కడే ఆగిపోవడం వల్ల నిర్మాణ స్థలంలో నిలిపి ఉంచిన యంత్రాలు, నిర్మాణ సామగ్రి, వర్కింగ్ స్టాఫ్ క్వార్టర్స్ తదితర విషయాల్లోనూ కాంట్రాక్ట్ సంస్థ నష్టపోయినట్టు సమాచారం. వెరసి బరాజ్ నిర్మాణ పనులు మళ్లీ పట్టాలెక్కాలంటే ఆర్థికపరమైన అంశాలు కీలకంగా మారనున్నాయి. ఇప్పటికే సీతారామపై పెట్టిన వ్యయానికి వస్తున్న ప్రతిఫలంపై అనేక విమర్శలు ఉన్నాయి. ఈ తరుణంలో మరోసారి భారీగా పెరగనున్న నిర్మాణ వ్యయంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఖరి ఎలా ఉంటుందనే అంశంపైనే సీతమ్మ సాగర్ నిర్మాణ పనుల భవితవ్యం ఆధారపడి ఉంది.పర్యావరణ అనుమతులు తీసుకోకుండా నిర్మాణ పనులు చేపట్టిన ప్రాజెక్టులపై ఉన్న నిషేధం నుంచి సీతమ్మ సాగర్ బరాజ్కు సుప్రీం కోర్టు బుధవారం మినహాయింపు ఇవ్వడం సానుకూల అంశం. దీంతో నిర్మాణ పనుల ఆరంభం నుంచి ఎదురైన అతి పెద్ద అడ్డంకి తొలగిపోయింది. ఇక నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ విధించిన రూ.53 కోట్ల జరిమానా అంశం కొలిక్కి రావాల్సి ఉంది. ఎన్జీటీ నుంచి అనుమతి వస్తే సీతమ్మ సాగర్కు అడ్డుగా ఉన్న సాంకేతిక, న్యాయపరమైన చిక్కులన్నీ తొలగిపోతాయి. వానలు, గోదావరిలో వరద తగ్గిన తర్వాత బరాజ్ నిర్మాణ పనులు మళ్లీ మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఇక్కడే మరో కొత్త సమస్య ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. సీతమ్మ సాగర్ బరాజ్కు సుప్రీం కోర్టులో గ్రీన్ సిగ్నల్
-
గోదావరి దోబూచులాట● నదీ ప్రవాహంలో కొనసాగుతున్న హెచ్చుతగ్గులు ● రాత్రి 11 గంటలకు నీటిమట్టం 29 అడుగులుగా నమోదు భద్రాచలంటౌన్: ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షాలతో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. నదిలో నీటిమట్టం గంటగంటకూ మారుతూ దోబూచులాడుతోంది. గురువారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు 29 అడుగులకు చేరుకుని కొంతసమయం నిలకడగా ఉంది. అనంతరం తగ్గుముఖం పట్టి 27 అడుగులకు చేరింది. సాయంత్రం నుంచి మళ్లీ ప్రవాహం పెరుగుతోంది. రాత్రి 8 గంటలకు 28.70 అడుగులు, 11 గంటలకు 29 అడుగులుగా నీటిమట్టం నమోదైంది. బుధవారం రాత్రి కేవలం 17 అడుగులుగా ఉన్న నీటిమట్టం, గురువారం మధ్యాహ్ననికి 29 అడుగులకు పెరిగింది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి ఇంకా భారీగా వరద వచ్చే అవకాశం ఉందని, శుక్రవారం ఉదయం వరకు 40 అడుగులకు పెరిగే అవకాశం ఉందని జిల్లా ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు. వరద ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నందున తీర ప్రాంత, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. ముందస్తు జాగ్రత్తగా లోతట్టు ప్రాంతాల పరిస్థితిని రెవెన్యూ, ఇరిగేషన్ అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. రామయ్య దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు గోదావరిలో ఆచరించే సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. నదిలోకి ఎవరూ వెళ్లకుండా స్నానాల ఘాట్ల వద్ద తాళ్లు కట్టి రక్షణ చర్యలు చేపట్టారు. నదీ తీరంలో గజ ఈతగాళ్లను అందుబాటులో ఉంచారు. ● తాలిపేరుకు తగ్గిన వరద ఉధృతిచర్ల: ఎగువ ప్రాంతమైన ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో తాలిపేరు మధ్యతరహా ప్రాజెక్ట్కు వరద ఉధృతి కొనసాగుతోంది. బుధవారం అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు 99,915 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో ఉండగా, అదే స్థాయిలో దిగువన గోదావరి నదిలోకి వరదనీటిని విడుదల చేశారు. గురువారం తెల్లవారుజాము నుంచి వరద ఉధృతి తగ్గుముఖం పట్టింది. ఎగువ నుంచి వస్తున్న ప్రవాహం ఆధారంగా ఉదయం 9 గంటలకు 71,455 క్యూసెక్కులను విడుదల చేసిన అధికారులు రాత్రి 8 గంటలకు 15 గేట్లను రెండేసి అడుగుల మేర ఎత్తి ఉంచి 17,664 క్యూసెక్కులకు తగ్గించారు. ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటిమట్టం 74 మీటర్లుకాగా, నీటిమట్టాన్ని 72.26 మీటర్లుగా కొనసాగిస్తున్నారు. గురువారం ఉదయం ప్రాజెక్టు వద్ద 50 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ● పెరుగుతున్న కిన్నెరసాని నీటిమట్టంపాల్వంచరూరల్: మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు ఎగువ నుంచి వరద వచ్చి చేరుతుండటంతో కిన్నెరసాని జలాశయం నీటిమట్టం క్రమంగా పెరుగుతోంది. జలాశయం నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 407 అడుగులుకాగా, గురువారం నీటిమట్టం 398.80 అడుగులకు చేరింది. ఎగువ నుంచి 200 క్యూసెక్కుల వరదనీరు వచ్చి చేరుతోంది. కాగా గతేడాది ఇదే రోజున ప్రాజెక్ట్ నీటిమట్టం 404.30 అడుగులు ఉన్నట్లు డ్యామ్ పర్యవేక్షణ ఇంజనీర్ తెలిపారు.
-
కనుల పండువగా రామయ్య కల్యాణంభద్రాచలం: శ్రీ సీతారామ చంద్రస్వామి దేవస్థానంలో రామయ్య నిత్యకల్యాణం కనుల పండువగా సాగింది. తొలుత తెల్లవారుజామున గర్భగుడిలో స్వామివారికి సుప్రభాత సేవ, సేవాకాలం, ఆరాధన తదితర పూజలు చేశారు. అనంతరం నిత్యకల్యాణానికి బేడా మండపంలో కొలువుదీరిన స్వామివారికి విశ్వక్సేన పూజ, పుణ్యావాచనం చేశారు. స్వామివారికి కంకణధారణ, యజ్ఞోపవేత ధారణ, అమ్మవారికి కంకణధారణ, యోక్త్రధారణ గావించి నిత్యకల్యాణ మహోత్సవాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు. పెనగడప పీహెచ్సీలో తనిఖీచుంచుపల్లి: పెనగడప ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని గురువారం డీఎంహెచ్ఓ తుకారాం రాథోడ్ తనిఖీ చేశారు. రికార్డులను పరిశీలించారు. వైద్యాధికారులు, సిబ్బందితో సమావేశమై ఆరోగ్య సేవల వివరాలను తెలుసుకున్నారు. అనంతరం డిప్యూటీ డీఎంహెచ్ఓ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ప్రపంచ మానవ అక్రమ రవాణా వ్యతిరేక దినోత్సవ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ వైద్యులు, సిబ్బంది సమయపాలన పాటిస్తూ ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించాలని సూచించారు. అధికారులు స్వర్ణలత, రమాదేవి, తోటమళ్ల ప్రతాప్, హరీష్, మోహన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. గోదావరి జలాల ఎత్తిపోత నిలిపివేతఅశ్వాపురం: మండల పరిధిలోని బీజీ కొత్తూరులోని సీతారామ ప్రాజెక్ట్ ఫేస్–1 పంప్హౌస్ నుంచి గోదావరి జలాల ఎత్తిపోతను గురువారం రాత్రి నిలిపివేశారు. ఈ నెల 8న పంప్హౌస్ ఒక మోటారు నుంచి నీటి ఎత్తిపోతలు ప్రారంభించారు. 23 రోజులు పంప్హౌస్ ద్వారా సుమారు 3 టీఎంసీల నీరు విడుదల చేశారు. గోదావరికి గురువారం సాయంత్రం నుంచి వరద క్రమంగా పెరుగుతుండటంతో ఎత్తిపోతలను నిలిపివేశారు. అంకితభావంతో పనిచేయాలిచుంచుపల్లి: అటవీశాఖ సిబ్బంది అంకితభావంతో పనిచేయాలని జిల్లా అటవీ అధికారి సిద్ధార్థ్ విక్రమ్సింగ్ సూచించారు. రామవరం రేంజ్ పరిధిలోని సత్యంపేట బీట్లో ఏర్పాటు చేసిన 15 హెక్టార్ల రైజింగ్ ప్లాంటేషన్ను గురువారం పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ప్లాంటేషన్ నిర్వహణ సమర్థవంతంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. ప్రతి మొక్కను బాధ్యతగా సంరక్షించాలన్నారు. రామవరం ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ శ్రీనివాసరావు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. 17లోగా పరీక్ష ఫీజు చెల్లించండి ఖమ్మం సహకారనగర్: తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్లో పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్లో ప్రవేశాలు పొందిన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 1నుంచి 17వ తేదీ పరీక్ష ఫీజు చెల్లించాలని డీఈఓ సదానందం, ఓపెన్స్కూల్ ఉమ్మడి జిల్లా కో ఆర్డినేటర్ కూరపాటి మంగపతిరావు సూచించారు. పదో తరగతి అభ్యర్థులకు థియరీ, ప్రాక్టికల్ సబ్జెక్టులకు రూ.100చొప్పున ఇంటర్ అభ్యర్థులు రూ.150 ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. అయితే, సబ్జెక్టుకు రూ.25 అపరాధ రుసుంతో ఆగస్టు 18నుంచి 24వ తేదీ వరకు, రూ.50 అపరాధ రుసుంతో ఆగస్టు 25నుంచి 29వ తేదీ వరకు, తత్కాల్ స్కీమ్ ద్వారా సాధారణ పరీక్ష ఫీజుతో పాటు అదనంగా పదో తరగతి అభ్యర్థులు రూ.500, ఇంటర్ అభ్యర్థులైతే రూ.వేయి ఆగస్టు 30వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ వరకు చెల్లించే అవకాశముందని పేర్కొన్నారు. అభ్యర్థులు సంబంధిత సెంటర్లో సంప్రదించి www. telanganaopenschool.org వెబ్సైట్లో లేదా టీఎస్ ఆన్లైన్ / మీ సేవ కేంద్రాల్లో ఫీజు చెల్లించాలని సూచించారు.
-
పెద్దమ్మతల్లి హుండీ ఆదాయం రూ.38.98 లక్షలుపాల్వంచరూరల్: పెద్దమ్మతల్లి ఆలయంలో భక్తులు అమ్మవారికి సమర్పించిన కానుకలను గురువారం లెక్కించారు. 2026 మార్చి 21వ తేదీ నుంచి జూలై 29వ తేదీ వరకు నాలుగు నెలల పది రోజులకు హుండీ కానుకలను లెక్కించగా రూ.38,98,378 ఆదాయం లభించింది. అమెరికా డాలర్ నోట్లు 3, యూఏఈ 10 ధీరమ్స్, మిశ్రమ వెండి, బంగారం లభించగా వాటిని సీజ్చేసి తిరిగి హుండీలో వేశారు. దేవాదాయశాఖ కొత్తగూడెం డివిజన్ పరిశీలకుడు కె.ఆనంద్, ఈఓ విజయ్కుమార్ పర్యవేక్షించారు. సువర్ణ పుష్పార్చనశ్రీ వసంత నవరాత్రి మహోత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి వైభవంగా సువర్ణ పుష్పార్చన పూజలు నిర్వహించారు. హారతి, మంత్రపుష్పం, నివేదన తదితర పూజలు జరిపారు.
-
అభివృద్ధి, సంక్షేమమే లక్ష్యంములకలపల్లి(అన్నపురెడ్డిపల్లి): తెలంగాణ సమగ్రాభివృద్ధి, ప్రజల సంక్షేమమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని రాష్ట్ర రెవెన్యూ, గృహ నిర్మాణ, సమాచార శాఖల మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు. గురువారం ఆయన ఎమ్మెల్యే జారె ఆదినారాయణ, కలెక్టర్ అంకిత్తో కలిసి గుంపెన, నర్సాపురం, బీమునిగూడెం, కొండాయిగూడెం, పెద్దిగూడెం తదితర గ్రామాల్లో పర్యటించారు. రూ 2.77 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల గృహ ప్రవేశాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ ఇందిరమ్మ పథకం ద్వారా పేదల సొంతింటి కల నిజం చేస్తామన్నారు. సీతారామ ప్రాజెక్ట్ భూ నిర్వాసితుల సమస్యలను వారం రోజుల్లోగా పరిష్కరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఎస్పీ రోహిత్రాజు, డీపీఓ అనూష, అదనపు కలెక్టర్ వేణుగోపాల్, కొత్తగూడెం ఆర్డీఓ మధు, తహసీల్దార్ స్వర్ణ, ఎంపీడీఓ రాజేశ్వరి, కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షుడు పర్సా వెంకటేశ్వరరావు, రమణ, శివ, నరేష్, లక్ష్మారెడ్డి, రాము తదితరులు పాల్గొన్నారు. మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి
-
నాణ్యతతో న్యూట్రిమిక్స్ తయారీభద్రాచలం: తృణధాన్యాల న్యూట్రి మిక్స్ ఆహార పదార్థాలను తగు నాణ్యతతో తయారు చేయాలని భద్రాచలం ఐటీడీఏ ఏపీఓ జనరల్ డేవిడ్ రాజ్ అన్నారు. గురువారం ఆయన భద్రాచలం ఐటీడీఏ ఆధ్వర్యాన నిర్వహిస్తున్న శ్రీ దమ్మక్క జాయింట్ లియాబిలిటీ న్యూట్రిమిక్స్ యూనిట్ను ఉద్యానవన అధికారి ఉదయ్కుమార్, పీవీటీజీ అధికారి గన్యా నాయక్లతో కలిసి పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా వారు తృణధాన్యాల నాణ్యతను పరిశీలించాక వాటితో తయారు చేస్తున్న న్యూట్రిమిక్స్ ఆహార పదార్థాలను తనిఖీ చేశారు. ఈమేరకు వారు నాణ్యతతో ఆహారపదార్థాలను తయారు చేయాలని, భద్రతా ప్రమాణాలను పాటిస్తూ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని అన్నారు. మిల్లెట్ న్యూట్రిమోక్స్ సంబంధించిన ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసి నేరుగా భద్రగిరి మార్ట్కు ఎక్కువ శాతం సరఫరా అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. మహిళలు స్వయం ఉపాధితో రాణించటాన్ని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఐటీడీఏ ఏపీఓ జనరల్ డేవిడ్ రాజ్
-
అధ్యాపకుడిపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలిరుద్రంపూర్: చుంచుపల్లి మండల పరిధిలోని ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల అధ్యాపకుడిపై అవినీతి ఆరోపణలు వెల్లువెత్తిన నేపథ్యాన సమగ్ర విచారణ జరిపించి చర్యలు తీసుకోవాలని ఏబీవీపీ విద్యార్థి సంఘం నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. ఈమేరకు గురువారం కళాశాల ఎదుట ధర్నా చేపట్టారు. కళాశాలలో విధులు నిర్వహిస్తున్న ప్రభుత్వ లెక్చరర్ విద్యార్థుల నుంచి రూ. మూడు వేల చొప్పున డబ్బులు డిమాండ్ చేశాడని, బుధవారం నిర్వహించాల్సిన ల్యాబ్ పరీక్షను కూడా నిలివేసినట్లు విద్యార్థులు ఆరోపిస్తున్నారని చెప్పారు. ఈ విషయమై ఎవరికై నా ఫిర్యాదు చేస్తే వారి ఇంటర్నల్ మార్కులు తగ్గిస్తామని బెదిరింపులకు పాల్పడినట్లు తెలిపారు. ఈ విషయమై జిల్లా అధికారులు విచారణ జరిపి, సదరు ఉద్యోగిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
-
3 పోస్టులు.. 304 మందిఖమ్మం వైద్యవిభాగం: ఖమ్మం జిల్లా జనరల్ ఆస్పత్రిలో మూడు ఫార్మసిస్టు పోస్టులను ఔట్ సోర్సింగ్ విధానంలో భర్తీ చేసేందుకు ఇటీవల నోటిఫికేషన్ జారీ చేయగా, గురువారం ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించారు. అయితే, మూడు పోస్టులకు గాను 304 మంది నిరుద్యోగులు హాజరుకావడం గమనార్హం. సూపరింటెండెంట్ చాంబర్ వద్ద వీరు బారులు దీరడంతో మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు ఇంటర్వ్యూలు కొనసాగాయి. ఆస్పత్రిలో కొంత కాలంగా ఫార్మసిస్ట్ల కొరత వేధిస్తుండగా.. ఆరుగురితోనే నెట్టుకొస్తున్నారు. ఈ విషయమై ఇటీవల ‘సాక్షిలో’ ‘గంటల కొద్దీ క్యూలైన్లోనే’ శీర్షికన కథనం ప్రచురితం కాగా, స్పందించిన అదనపు కలెక్టర్ శ్రీజ సూచనలతో ఫార్మసిస్ట్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. అయితే, ఈ ఉద్యోగం తాత్కాలికంగా నాలుగు నెలల పాటే ఉంటుందని ఆస్పత్రి వర్గాలు చెబుతున్నారు. రాష్ట్రప్రభుత్వం ఇప్పటికే 2వేలకు పైగా ఫార్మసిస్ట్ పోస్టుల భర్తీకి పరీక్ష నిర్వహించగా ఎప్పుడైనా ఫలితాలు వచ్చే అవకాశముంది. అందులో కొందరిని ఖమ్మం జీజీహెచ్కు కేటాయిస్తే ఔట్ సోర్సింగ్ విధానంలో తీసుకునే వారే తప్పించనున్నారు. అయినా మూడు పోస్టులకు 304మంది హాజరు కావడంతో ఆస్పత్రి ఆవరణ కిటకిటలాడింది.ఖమ్మం జీజీహెచ్లో ఔట్ సోర్సింగ్ ఫార్మసిస్టు ఉద్యోగాలకు బారులు
-
హెచ్ఆర్ఎస్ను సందర్శించిన ఏపీ రైతులుఅశ్వారావుపేటరూరల్: ఏపీలోని గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి, బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరు ప్రాంతాలకు చెందిన రైతుల బృందం గురువారం అశ్వారావుపేటలోని హెచ్ఆర్ఎస్(ఉద్యాన పరిశోధనా స్థానం)ను సందర్శించారు. ఆయా జిల్లాలకు చెందిన రైతాంగం కొత్తగా ఆయిల్పాం పంటను సాగు చేసే నేపథ్యాన పంట సాగు విధానాలు, సమగ్ర పంట యాజమాన్య పద్ధతులపై స్వయంగా తెలుసుకునేందుకు రాగా స్థానిక హెచ్ఆర్ఎస్ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ మజ్జిగ శ్రీనివాస్ వారికి అవగాహన కల్పించారు. అదే విధంగా పంట సాగు నుంచి దిగుబడి వరకు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు, నాణ్యమైన మొక్కల ఎంపిక, ఎరువుల వినియోగంపై వివరించారు. కొత్తగా సాగు చేసే రైతులు తప్పనిసరిగా నేల స్వభావం, నీటి లభ్యత, మార్కెట్ సదుపాయాలపై సమగ్రంగా తెలుసుకోవాలని సూచించారు. పంట సాగు చేసిన తొలి నాలుగేళ్లలో సాగు చేయాల్సిన అంతర పంటల వివరాలు, వాటి ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని గురించి వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంగళగిరి ఉద్యాన అధికారిణి కె.దీపిక, కొల్లూరు ఉద్యాన అధికారి కల్యాణ్ చక్రవర్తి, సిబ్బంది, రైతులు పాల్గొన్నారు.
-
ఘాటెక్కుతున్న మిర్చి!● రూ.23వేలు దాటిన ‘తేజా’ మిర్చి ధర ● తగ్గుతున్న నిల్వలతో పెరుగుతున్న డిమాండ్ఖమ్మంవ్యవసాయం: మిర్చి ధర ఘాటెక్కుతుంది. మూడు రోజుల వ్యవధిలో క్వింటాకు రూ.350 పెరిగింది. గత వారం వరకు రూ.22 వేలు ఉన్న ‘తేజా’ మిర్చి ధర ప్రస్తుతం రూ.23 వేల మార్కును దాటింది. ఖమ్మం మార్కెట్లో సోమవారం రూ.22,700 పలికిన ధర మంగళవారం రూ.22,750, బుధవారం రూ.22,800కు చేరగా గురువారం ఏకంగా రూ. 23,050గా నమోదైంది. మిర్చి సీజన్ అయిన మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల్లో సగటున రూ.18వేలు పలికిన ధర ప్రస్తుతం రూ.5 వేలు పెరిగింది. కోల్డ్ స్టోరేజీల్లో నిల్వ చేసిన మిర్చి క్వింటాకు గరిష్ట ధర రూ.23,050, మోడల్ ధర రూ.22 వేలుగా, నాన్ ఏసీ మిర్చి గరిష్టంగా రూ.17,400, మోడల్ ధర రూ.16,500గా నమోదైంది. అలాగే, తాలు మిర్చి ధర రూ. 10 వేలుగా పలుకుతోంది. దేశ, విదేశాలకు ఆర్డర్లు తేజా రకం మిర్చికి దేశ, విదేశాల నుంచి ఆర్డర్లు పెరుగుతున్నాయి. గత ఏడాది పంట సాగు విస్తీర్ణం తగ్గడం, దిగుబడులు లేకపోవడంతో ఆశించిన విధంగా మిర్చి నిల్వలు లేవు. దీనికి తోడు ప్రస్తుతం వర్షాభావ పరిస్థితులు చోటు చేసుకుని మిరప సాగుపై రైతుల్లో ఆసక్తి చూపడం లేదు. ఫలితంగా ఈ ఏడాది కూడా మిరప దిగుబడులు తగ్గే అవకాశముంది. ఇలా రకరకాల కారణాలతో మిర్చి నిల్వ లకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. దేశీయంగా ఉత్తరాది రాష్ట్రాలతో పాటు బంగ్లాదేశ్, థాయ్లాండ్ నుంచి మిర్చి ఆర్డర్లు వస్తుండడంతో వ్యాపారులు ధర పెంచుతున్నారని తెలుస్తోంది. కరిగిపోతున్న నిల్వలు మిర్చి నిల్వలు తగ్గుతున్న సమయాన డిమాండ్ పెరుగుతుంది. జిల్లాలోని 48 కోల్డ్ స్టోరేజీల్లో దాదాపు 48 లక్షల బస్తాల మిర్చిని రైతులు, వ్యాపారులు సీజన్లో నిల్వ చేసినట్లు అంచనా. ప్రస్తుతం పంట పెట్టుబడుల కోసం రెండు నెలలుగా ఈ మిర్చిని విక్రయిస్తున్నారు. దీంతో కోల్డ్ స్టోరేజీల్లో కూడా నిల్వలు సగానికి చేరినట్లు వ్యాపారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
-
పదోన్నతి పొందిన దేవాదాయ శాఖ ఈఓలకు పోస్టింగ్లుఖమ్మంగాంధీచౌక్: దేవాదాయ, ధర్మాదాయ శాఖలో గ్రేడ్–3 ఈఓ(కార్యనిర్వహణాధికారులు)లుగా ఉద్యోగోన్నతి పొందిన వారికి గురువారం ఆన్లైన్లో కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించారు. దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ ఎం.హన్మంతరావు ఆధ్వర్యాన కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించడంతో పాటు పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఉద్యోగ్నోతి పొందిన ఐదుగురికి ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో పోస్టింగ్లు ఇచ్చారు. వీరిలో డి.శ్రీనివాసరెడ్డికి నేలకొండపల్లి మండలకేంద్రంలోని శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి దేవస్థానం, పి.బేబీసరోజనకు ఖమ్మం ఇందిరానగర్లోని బాలగణపతి సుబ్రమణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయం, డి.శ్రీనివాసరావుకు ఖమ్మం టేకులపల్లిలోని శ్రీభక్తాంజనేయ స్వామి ఆలయం గ్రేడ్–3 పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. అలాగే, చుండూరు రామకోటేశ్వరరావును భద్రాద్రి జిల్లా ఇల్లెందు జేకే కాలనీలోని హరిహరక్షేత్రం, డి.విజయలక్ష్మిని పాత పాల్వంచలోని శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం ఈఓగా నియమించారు. తొలుత ఐదుగురు ఉద్యోగులు ఉమ్మడి జిల్లా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ మేకల వీరస్వామిని కలిసి జాయినింగ్ రిపోర్టులు ఇవ్వగా, కొత్త స్థానాల్లో రెండు, మూడు రోజుల్లో చేరే అవకాశం ఉంది.
-
సీతారామతో ఉమ్మడి జిల్లా సస్యశ్యామలంఅశ్వాపురం: మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ హయాంలో చేపట్టిన సీతారామ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా సస్యశ్యామలం అవుతోందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర మహిళా నాయకురాలు పావనిగౌడ్ అన్నారు. మండల పరిధిలోని బీజీ కొత్తూరులో సీతారామ ప్రాజెక్ట్ పంప్హౌస్ను గురువారం ఆమె సందర్శించి మాట్లాడారు. స్థానిక రైతులకు కూడా సీతారామ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా సాగునీరు అందించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీపీ కొల్లు మల్లారెడ్డి, నాయకులు కోడి అమరేందర్, మర్రి మల్లారెడ్డి, జాలే రామకృష్ణారెడ్డి, గద్దల రామకృష్ణ, సర్పంచులు మర్రి సంధ్య, కోర్స అలివేలు, మండ్రు రామకృష్ణ. కోండ్రు సోమయ్య, మాజీ సర్పంచ్ కోడి కృష్ణవేణి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
వర్షంతో బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయంమణుగూరు టౌన్: సింగరేణి కాలరీస్ మణుగూరు ఏరియాలో రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు బొగ్గు ఉత్పత్తికి తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఓబీ వెలికితీత కూడా నిలిచిపోయింది. బుధవారం 24 వేల టన్నుల బొగ్గు వెలికితీయాల్సి ఉండగా, 12 వేల టన్నులే తీశారు. గురువారం కూడా వర్షం కొనసాగడంతో మొదటి, రెండు షిఫ్టుల్లో ఓబీ వెలికితీతకు, బొగ్గు వెలికితీతకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కాగా క్వారీల్లో నిలిచిన వరద నీటిని మళ్లించేందుకు సింగరేణి అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. 2న చెస్ ఎంపిక పోటీలుసూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): కొత్తగూడెం మేదరబస్తీలోని డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ ఐటీఐలో అండర్– 13, అండర్–10 చెస్ రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు ఎంపికలు నిర్వహిస్తున్నట్లు జిల్లా అసోసియేషన్ కార్యదర్శి సీహెచ్ గోపికృష్ణ, ప్రెసిడెంట్ చల్లా భాస్కరరావు గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆగస్టు 2న పోటీలు జరుగుతాయని పేర్కొన్నారు. సఖి సెంటర్కు ఛత్తీస్గఢ్ మహిళ ఇల్లెందురూరల్: మండలంలోని రాఘబోయినగూడెం గ్రామపంచాయతీ గోపాలపురం గ్రామానికి రెండు రోజుల క్రితం ఓ మహిళ రాగా మతిస్థిమితం కోల్పోయి దారితప్పి వచ్చిందని గ్రామస్తులు అనుమానించారు. ఇదే సమయాన గ్రామంలోని అంగన్వాడీ టీచర్ ఆమెను చేరదీసి ఆశ్రయం కల్పించి సర్పంచ్ ఈసాల సురేష్, ఐసీడీఎస్ అధికారులకు సదరు మహిళ సమాచారాన్ని అందించింది. ఈమేరకు వారు పోలీసు శాఖ సహకారంతో గురువారం కొత్తగూడెం పట్టణంలోని సఖి కేంద్రానికి తరలించారు. ఆమె మాటలను బట్టి ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రానికి చెందినదిగా సఖి అధికారులు నిర్థారించగా.. స్వరాష్ట్రానికి క్షేమంగా చేర్చాలని సర్పంచ్ అధికారులను కోరారు. ఎన్ఎండీసీ కర్మాగారాన్ని పునఃప్రారంభించాలి పాల్వంచ: పాల్వంచలో ఉత్పత్తి నిలిచిపోయిన ఎన్ఎండీసీ కర్మాగారాన్ని పునఃప్రారంభించాలని ఐఎన్టీయూసీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎస్.ఏ.జలీల్, పాల్వంచ ఐఎన్టీయూసీ అధ్యక్షుడు, కార్పొరేటర్ బాలు నాయక్లు కోరారు. ఈమేరకు వారు ఢిల్లీలో వారం రోజులుగా మకాం వేసి తెలంగాణ, కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రులు రేవంత్రెడ్డి, డీ.కే.శివకుమార్, రాజ్యసభ సభ్యురాలు రేణుకాచౌదరి, ఏఐసీసీ కేరళ ఇన్చార్జ్ దీపాదాస్ మున్షీ, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్కుమార్ గౌడ్, సీడబ్ల్యూసీ మెంబర్ గురుదీప్ సప్పల్తో పలువురు మంత్రులను కలిసి వినతి పత్రాలను అందించారు. అదేవిధంగా కేంద్ర ఉక్కు, గనుల శాఖ మంత్రి పీయుష్ గోయల్ను కలవనున్నారు. ఎన్ఎండీసీ కర్మాగారం తిరిగి ప్రారంభమైతే వేలాది మందికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కలగనున్నాయని, పాల్వంచ పారిశ్రామికంగా పూర్వవైభవం పొందే అవకాశం ఉందని వివరించారు. గోండి–కోయ భాష వర్క్షాప్ నిర్వహించాలిభద్రాచలంటౌన్: భద్రాచలంలో 12వ జాతీయ గోండి–కోయ భాష ప్రామాణికరణ వర్క్షాప్ను నిర్వహించేందుకు సహకరించాలని కోరుతూ గిరిజన ప్రతినిధుల బృందం గురువారం ఐటీడీఏ పీఓ బి.రాహుల్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఛత్తీస్గఢ్లో ఇటీవల జరిగిన 11వ జాతీయ వర్క్షాప్లో పాల్గొన్న భద్రాచలం ప్రతినిధులు స్థానిక ఐటీడీఏ కార్యాలయంలో పీఓను కలిశారు. ఈ సందర్భంగా గోండి–కోయ భాషకు అధికారిక గుర్తింపు కల్పించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా కేంద్రానికి సిఫార్సు చేయాలని వారు కోరారు. దీనిపై పీఓ సానుకూలంగా స్పందిస్తూ కోయ భాష అభివృద్ధికి, పరిరక్షణకు తన వంతు సహకారం అందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం ఛత్తీస్గఢ్ వర్క్షాప్లో పాల్గొన్న ప్రతినిధులకు ఆయన పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికెట్లు అందజేసి అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మడివి నెహ్రూ, పీసోడి కన్నయ్య, పాయం వెంకటరత్నం, ఇర్ప రాధాకృష్ణమూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు. వాహనాల వేలం @ రూ.8.45 లక్షలు భద్రాచలంటౌన్: భద్రాచలం ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎకై ్సజ్ స్టేషన్ పరిధిలో వివిధ కేసుల్లో పట్టుబడిన వాహనాల బహిరంగ వేలం ద్వారా ప్రభుత్వానికి రూ. 8.45 లక్షల ఆదాయం సమకూరినట్లు ఎకై ్సజ్ సీఐ రహిమున్నీ బేగం తెలిపారు. ఈ మేరకు గురువారం ఒక ప్రకటనలో వేలం వివరాలను ఆమె వెల్లడించారు. జిల్లా ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎకై ్సజ్ అధికారి ఎ. శ్రీనివాస్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 29న మొత్తం 54 వాహనాలకు బహిరంగ వేలం వేయగా.. అందులో 53 వాహనాలు విక్రయమయ్యాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ వేలం ప్రక్రియ అంతా అత్యంత పారదర్శకంగా జరిగిందని, దీని ద్వారా రూ. 8.45 లక్షల రాబడి వచ్చిందని వివరించారు.
-
జామాయిల్కే మొగ్గు..జిల్లాలో ఈ ఏడాది జామాయిల్ సాగు విస్తీర్ణం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఎల్నినో ప్రభావంతో రైతులు వరి, మొక్కజొన్న, పత్తి పంటలకు బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ పంటలైన అపరాలు, నూనె గింజల పంటలు, ఉద్యానవన పంటలు సాగు చేసుకోవాలని వ్యవసాయశాఖ అధికారులు విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నా.. ఆ దిశగా రైతులు అసక్తి చూపడం లేదు. దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా జామాయిల్ సాగుకే మొగ్గుచూపుతున్నారు. – బూర్గంపాడు ముందుగానే సిద్ధం. గత రెండేళ్లుగా పత్తి, వరి సాగులో వచ్చిన నష్టాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రైతులు చాలామంది ముందుగానే జామాయిల్ సాగుకు పూనుకున్నారు. దీనికి తోడు ఈ ఏడాది వర్షాభావ పరిస్థితులు కూడా జామాయిల్ సాగు విస్తీర్ణం పెరిగేందుకు కారణమైంది. జూన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో సుమారు 20వేల ఎకరాల వరకు జామాయిల్ సాగు కాగా ఇంకా 5వేల ఎకరాల వరకు సాగయ్యే అవకాశాలున్నాయి. గతంలో జిల్లాలో సుమారు 80వేల ఎకరాలకుపైగా సాగు కాగా రానున్న రోజులలో మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. ప్రతికూల పరిస్థితులు.. వరి, మొక్కజొన్న, పత్తి, మిర్చి పంటల సాగుకు ఏటికేడు పెట్టుబడులు పెరుగుతుండడంతో పాటు కూలీల కొరత, ఎరువుల ధరలు, గత సీజన్ నుంచి వచ్చిన ఆన్లైన్లో యూరియా బుకింగ్, ధాన్యం అమ్మకాలు తదితరాల కోసం రైతులు నానా అగచాట్లు పడాల్సి వస్తోంది. ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులతో కొందరు రైతులు జామాయిల్ సాగు వైపు మళ్లారు. ఒకసారి మొక్కలు నాటి పైపాట్లు చేసుకుని.. ఏడాదికి ఒకట్రెండు సార్లు ఎరువులు వేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా.. నీటి తడులు పెద్దగా అవసరం లేకపోగా మూడు, మూడున్నరేళ్లకు ఫలసాయమందుతుందని వీటి సాగుకే ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. అంతేకాక ఒకసారి ఎదిగిన పంటను నరికి విక్రయిస్తే మళ్లీ చిగురిస్తూ 12 ఏళ్ల వరకు ఫలసాయం పొందొచ్చు కదా, కూలీలు పెద్దగా అవసరముండదు అని చెబుతున్నారు. అయితే కర్ర నరికేటప్పుడు, కర్రను కొనుగోలు చేసిన వారే కూలీలకు నగదు చెల్లించుకుంటుండడంతో తక్కువ పెట్టుబడితో ఫలసాయమందే జామాయిల్ సాగుకు మొగ్గుచూపుతున్నారు. పేపర్కు ముడిసరుకుగా.. ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద పేపర్ పరిశ్రమ ఐటీసీ పీఎస్పీడీ సారపాకలో ఉంది. ఈ పరిశ్రమ నిర్వహణకు జామాయిల్ కర్రే అతి ముఖ్యమైన ముడిసరుకు కావడంతో ఐటీసీ పీఎస్పీడీకి వచ్చే కలపలో 95శాతం సరఫరా ఇక్కడే ఉంటుంది. ఈ పరిశ్రమతో జిల్లా రైతులకు మార్కెటింగ్ వసతులు మెరుగ్గా ఉండగా.. రైతులు నేరుగా తీసుకు రావడం లేదా ఐటీసీ పీఎస్పీడీ అనుమతి పొందిన కాంట్రాక్టర్లు నేరుగా జామాయిల్ తోటలకు వచ్చి రైతులతో మాట్లాడి కర్రను ఐటీసీకి తరలిస్తారు. మార్కెటింగ్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకపోవటంతో కర్ర అమ్మిన వెంటనే రైతుల ఖాతాల్లో నగదు జమవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితులు రైతులను జామాయిల్ సాగువైపు నడిపిస్తున్నాయి. పదిహేనేళ్ల క్రితం కూడా జిల్లాలో రైతులు విపరీతంగా జామాయిల్ సాగు చేశారు. అయితే ఐటీసీ పీఎస్పీడీ కర్ర ధరను తగ్గిస్తు వస్తుండటంతో రైతులు కూడా తోటలను తొలగిస్తూ వచ్చారు. గత ఐదారేళ్లుగా మళ్లీ జామాయిల్ కర్రకు ధరలు పెరగటం, ఐటీసీ పీఎస్పీడీతో పాటుగా ఫ్లైవుడ్ తయారీ కంపెనీలు కూడా కొనుగోలు చేస్తుండటంతో రైతులు మళ్లీ జామాయిల్ సాగు చేపడుతున్నారు.వ్యవసాయశాఖ అధికారులు పామాయిల్ సాగు చేపట్టాలని రైతులకు సూచిస్తున్నా.. వారు ప్రభుత్వం ఆశించిన స్థాయిలో సాగుకు ఆసక్తి చూపడం లేదు. పామాయిల్ గెలల ధరలు టన్నుకు రూ.23 వేల వరకు ఉన్నప్పటికీ తోటల నుంచి గెలల తరలింపు, మార్కెటింగ్ వసతులు సరిగా లేవని కొందరు రైతులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అశ్వారావుపేట నియోజకవర్గంలోనే పామాయిల్ క్రషింగ్ మిల్లులు, మొక్కల నర్సరీలున్నాయి. పలువురు రైతులు పామాయిల్ సాగు చేయాలని ఆలోచన ఉన్నా.. మార్కెటింగ్, రవాణాకు సరైన వసతులు లేని కారణంగా వెనకడుగువేస్తున్నారు. జిల్లాలో పినపాక, కొత్తగూడెం నియోజకవర్గాలలో పామాయిల్ పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేస్తే సాగు విస్తీర్ణం పెరిగే అవకాశాలున్నాయి.ప్రత్యామ్నాయ పంటగా జామాయిల్
-
‘దమ్మక్క’కు నీరాజనం● అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులు ● పూలు, పండ్లు సమర్పించిన గిరిజనులు ● వైభవంగా శోభాయాత్ర, నిత్యకల్యాణోత్సవం భద్రాచలం: రామయ్య స్వామికి ఆవాసం కల్పించి, కంచర్ల గోపన్న ద్వారా ఆలయ నిర్మాణానికి ఆద్యురాలుగా నిలిచిన దమ్మక్కకు భక్తులు నీరాజనం పలికారు. బుధవారం భద్రగిరి శ్రీ సీతారామ చంద్రస్వామి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో దమ్మక్క సేవా యాత్ర నిర్వహించారు. భక్తుల శ్రీరామనామస్మరణ, గిరిజనుల నృత్యాలు, సంప్రదాయ ఆట పాటల నడుమ వేడుక కనుల పండువగా సాగింది. జోరున వర్షం కురుస్తున్నా గిరిజనులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఆలయంలో 2014 నుంచి ఆషాఢ పూర్ణిమ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం జరుపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పలు గ్రామాల నుంచి తరలి వచ్చిన గిరిజనులు అధికారులతో కలిసి ఆలయ ప్రదక్షిణ చేశారు. అనంతరం మేళతాళాలు, కోలాటాలు, నృత్యాల నడుమ సీతారామ ఆఫీసర్స్ క్లబ్ వద్ద నున్న దమ్మక్క విగ్రహం వద్ద పూజలు జరిపారు. ఎమ్మెల్యే తెల్లం వెంకట్రావు దమ్మక్కకు పూలు, పండ్లను సమర్పించారు. అనంతరం రామదాసు కీర్తనలతో శోభాయాత్ర నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత తానీషా కల్యాణ మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన వేదిక వద్ద స్వామి వారి ఉత్సవ మూర్తులకు కల్యాణోత్సవం జరిపారు. ఈ సందర్భంగా గిరిజనులు పలు రకాల పండ్లు, పూలను సమర్పించారు. గిరిజన పెద్దలకు ఈఓ దామోదర్రావు వస్త్రాలను అందజేసి సత్కరించారు. ఏఈఓలు శ్రావణ్కుమార్, భవాని రామకృష్ణ, గిరిజన పెద్దలు ముర్ల రమేష్, రమణయ్య, ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు విజయరాఘవన్, అర్చకులు, పండితులు, సిబ్బంది, వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన గిరిజనులు పాల్గొన్నారు.
-
తాలిపేరుకు పోటెత్తిన వరద24 గేట్లను ఎత్తి 84,078 క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు విడుదల చర్ల: ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వరద ఉధృతి పెరగడంతో తాలిపేరు మధ్యతరహా ప్రాజెక్ట్ గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో తాలిపేరులోకి 79,821 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వస్తోంది. ప్రాజెక్ట్కు 25 గేట్లు ఉండగా, 13 గేట్లను 2 అడుగుల ఎత్తు మేర, మరో 11 గేట్లను పూర్తిగా ఎత్తి ఉంచి 84,078 క్యూసెక్కుల వరద నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. ప్రాజెక్ట్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 74 మీటర్లు కాగా ప్రస్తుతం 72.60 మీటర్ల వద్ద క్రమబద్ధీకరిస్తున్నారు. స్థూల నిల్వ సామర్థ్యం 730 మిలియన్ క్యూబిక్ అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 486 మిలియన్ క్యూబిక్ అడుగుల మేర నీరు నిల్వ ఉంది. ఉదయం 7 గంటలకు ప్రాజెక్టు వద్ద 70 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. పరిస్థితిని ప్రాజెక్ట్ డీఈ తిరుపతి ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
-
కార్యస్థానాలు వీడొద్దుసూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): రానున్న 36 గంటల్లో వాతావరణ శాఖ భారీ వర్షాల హెచ్చరికలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో అధికారులు కార్యస్థానాలను విడిచి వెళ్లొద్దని కలెక్టర్ అంకిత్ ఆదేశించారు. జిల్లా ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. బుధవారం కలెక్టర్ అధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేస్తూ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. వరద ముంపునకు గురయ్యే ప్రాంతాలను ముందుగానే గుర్తించి, ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలన్నారు. తాగునీరు కలుషితం కాకుండా, విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. లబ్ధిదారుల ఎంపిక ద్విచక్ర, మూడు చక్రాల వాహనాల లబ్ధిదారులను బుధవారం కలెక్టరేట్లో కలెక్టర్ అంకిత్ లాటరీ పద్ధతిలో ఎంపిక చేశారు. ప్రధాన మంత్రి జనజాతీయ గ్రామ ఉత్కర్ష్ అభియాన్ పథకం కింద ప్రభుత్వం మత్స్యకారులకు వాహనాలు మంజూరు చేసింది. ద్విచక్ర వాహనాలకు 274, త్రిచక్ర వాహనాలకు 26 దరఖాస్తులు రాగా, 51 ద్విచక్ర వాహనాలు, 12 మూడు చక్రాల వాహనాలు మంజూరయ్యాయని జిల్లా మత్స్యశాఖ అధికారి జి.శివప్రసాద్ తెలిపారు. 95శాతం డిజిటలైజేషన్ పూర్తిజిల్లాలో ఎన్యుమరేషన్ ఫారాల డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ 95 శాతం పూర్తయిందని, మిగిలిన ప్రక్రియను కూడా నిర్ణీత గడువులో పూర్తి చేస్తామని కలెక్టర్ అంకిత్ తెలిపారు. హైదరాబాద్ నుంచి ఎస్ఐఆర్ కార్యక్రమం పురోగతి, ఓటర్ల వివరాల డిజిటలైజేషన్, డేటా నమోదు, పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణ తదితర అంశాలపై బుధవారం కలెక్టర్లతో రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సి.సుదర్శన్ రెడ్డి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. కలెక్టరేట్ నుంచి కలెక్టర్ హాజరై జిల్లా స్థితిగతులను వివరించారు. అనంతరం సంబంధిత అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించి డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలన్నారు. పొరపాట్లకు తావులేకుండా ఈఆర్ఓలు, సూపర్వైజర్లు తనిఖీలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో అధికారులు నాగలక్ష్మి, వి.బాబూరావు, కె.మహేశ్వరరావు, వి.రామిరెడ్డి, టి.భరత్, నాగేశ్వరరావు, వెంకటరమణ, తుకారాం రాథోడ్, అనూష , రంగా ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ చేపట్టాలని కలెక్టర్ అంకిత్ అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో బుధవారం జిల్లా స్థాయి రహదారి భద్రతా కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ రహదారులపై పశువులను వదిలే యజమానులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘనలను అరికట్టేందుకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలన్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా గుర్తించిన 42 బ్లాక్ స్పాట్లలో భద్రతా చర్యలను వచ్చే నెలాఖరులోగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. బ్లాక్ స్పాట్ల వద్ద హెచ్చరికలు, సూచిక బోర్డులు, రిఫ్లెక్టర్లు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. రహదారుల వెంట ఏర్పడిన గుంతలను పూడ్చివేయాలని చెప్పారు. కాగా, జిల్లాలో జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకు 289 రోడ్డు ప్రమాద కేసులు నమోదయ్యాయని అధికారులు వివరించారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అధికారులకు కలెక్టర్ అంకిత్ ఆదేశాలు
-
పులుల సంతతి పెరగాలిపాల్వంచరూరల్: జిల్లాలోని అటవీ ప్రాంతంలో పులుల సంతతి పెరగాలని ఎమ్మెల్యే కూనంనేని సాంబశివరావు అన్నారు. ప్రపంచ పులుల దినోత్సవం సందర్భంగా బుధవారం వైల్డ్లైఫ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పాల్వంచ ఎఫ్డీఓ కార్యాలయం నుంచి కిన్నెరసాని డీర్పార్కు వరకు ద్విచక్ర వాహనాల ర్యాలీ నిర్వహించారు. అనంతరం డీర్ పార్కు వద్ద అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ పులులు సంచరించేలా జిల్లా అడవులను తయారు చేయాలన్నారు. కిన్నెరసాని పర్యాటక ప్రాంత అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని తెలిపారు. కిన్నెరసానిలో లక్నవరంలో మాదిరిగా తీగల వంతన నిర్మించాలని అధికారులను కోరారు. గిరిజన డిగ్రీ కళాశాల మంజూరుకు కృషి చేస్తానని తెలిపారు. సీపీఎఫ్ డాక్టర్ భీమానాయక్ మాట్లాడుతూ ఇక్కడి అడవిని పులులకు సేఫ్ జోన్గా మార్చేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. అడవుల నరికివేత, పోడు సాగు, వన్యప్రాణుల వేట కారణంగా పులులు జిల్లా అడవిలో ఆవాసం ఉండలేకపోతున్నాయని అన్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో ఎకో టూరిజం సర్క్యూట్ అభివృద్ధికి ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. జిల్లా అటవీ అధికారి సిద్ధార్థ్ విక్రమ్సింగ్ మాట్లాడుతూ వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు ప్రతీ ఒక్కరు కృషి చేయాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ వజ్జ రామకృష్ణ, ఎఫ్డీఓలు బి.బాబు, కృష్ణప్రసాద్, గిరిజన గురుకుల కళాశాల వైస్ ప్రిన్సిపాల్ వెంకటేశ్వర్లు, రేంజర్లు, అటవీశాఖ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.ఎమ్మెల్యే కూనంనేని
-
కాల్వ కనిపించదేమో..!అశ్వాపురం: మండలంలోని సీతారామ కాల్వ పూడుకుపోనుందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాల్వ రోడ్లపై లారీలు ఇష్టారాజ్యంగా వెళ్తుండటం.. ఆ రోడ్డు దెబ్బతింటుండటం.. మరమ్మతుల పేరుతో మిగులుతున్న మట్టి, రాళ్లను కాల్వ లోకి నెడుతుండటంతో కాల్వ కనమరుగుకానుందని వారు పేర్కొంటున్నారు. మండలంలో బట్టీలగుంపు, రాంనగర్ వద్ద అధికారికంగా గోదావరి ఇసుక రీచ్లు ఉన్నాయి. ఇసుక లారీలు అమ్మగారిపల్లి నుంచి గొల్లగూడెం వరకు సీతారామ ప్రాజెక్టు ప్రధాన కాల్వ పక్కన ఉన్న రహదారులపై రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. ఇటీవల వర్షాలు పడుతుండటంతో సీతారామ కెనాల్ కట్ట బురదమయం కావడంతో పాటు ఇసుక లారీల బరువుకు పూర్తిగా ధ్వసంమవుతున్నాయి. అప్పుడప్పుడూ ఇసుక లారీ లు దిగబడుతున్నాయి. ముందుకు కదిలే పరిస్థితి ఉండటం లేదు. ఛిద్రమైన రహదారి భాగాలకు మరమ్మతులు చేసే క్రమంలో మిగులుతున్న బురద, మట్టి, రాళ్లను పక్కనే ఉన్న సీతారామ కాల్వలోకి అడ్డదిడ్డంగా నెడుతున్నారు. దీంతో కాల్వ క్రమంగా పూడుకుపోయే ప్రమాదం ఏర్పడుతోంది. మరోవైపు కాల్వపై పలుచోట్ల డీఎల్ఆర్బీలను కట్టారు. ఇవి కేవలం సాధారణ వాహనాలు, ప్రజలు ప్రధాన కాల్వను దాటేందుకు కట్టినవి. రహదారులు బురదమయం కావడంతో లారీలన్నీ వీటి పైనుంచి వెళ్తున్నాయి. రోజుకు వందలాది లారీలు వాటిపై వెళ్తుండటం, అంతేకాకుండా అవి అధిక బరువు ఉంటుండంతో డీఎల్ఆర్బీలకు కూడా ముప్పు వాటిల్లే పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో స్థానికులు, రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కెనాల్లోకి నెడుతున్న మట్టి.. సీతారామ ప్రాజెక్టు కాల్వ కరకట్టలు భారీ యంత్రాలు, వాహనాల తాకిడితో ధ్వంసమవుతున్నాయి. తాత్కాలిక అనుమతులతో మొదలుపెట్టిన ఇసుక లారీల రవాణా వల్ల కెనాల్కు ఇరుపక్కలా పకడ్బందీగా నిర్మించిన కరకట్టలు ప్రస్తుతం తీవ్రంగా దెబ్బతింటున్నాయి. కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన ఈ నిర్మాణాల విధ్వంసానికి కారకులెవరు? అనుమతులు ఇచ్చిన అధికారులెవ్వరు? అంటూ స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సీతారామ కాల్వ కరకట్టలు ధ్వంసమై భారీ లోడుతో వెళ్తున్న లారీల టైర్లు మునిగే దాకా దిగబడుతున్నాయని, ఆ ప్రాంతంలో జేసీబీలు, భారీ యంత్రాల సాయంతో కెనాల్లోకి మట్టి, రాళ్లు నెట్టి పూడ్చివేస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. ఇంత జరుగుతున్నా అధికారులు మౌనంగా ఉండటంలో ఆంతర్యమేమిటని ప్రశ్నిస్తున్నారు. సీతారామ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో భాగంగా అధికారులు నిత్యం పర్యవేక్షించటానికి నిర్మించిన రోడ్లపై లారీలు వెళ్లడంతో గుంతలమయంగా మారాయి. తమ కార్యాలయాల నుంచి ప్రాజెక్టు జీరో పాయింట్ వద్దకు చేరుకోలేని విధంగా ప్రస్తుతం ఆ రోడ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. మరమ్మతులు చేసేందుకు కనీసం టూ వీలర్ కూడా అక్కడికి వెళ్లలేని దుస్థితి నెలకొన్నది. కాగా, ప్రాజెక్టు కెనాల్ ద్వారా గోదావరి జలాలు తరలిస్తున్న నేపథ్యంలో ఏదైనా అత్యవసర సమస్య ఏర్పడితే మరమ్మతులు ఎలా చేస్తారని రైతులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా సంబంధిత శాఖల అధికారులు స్పందించి రోడ్లను, కరకట్టను ధ్వంసం చేసిన వారిపై, ప్రాజెక్టు కెనాల్ను పూడ్చే వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు. ఇసుక లారీల వల్ల రహదారులు, వంతెన, సీతారామ కెనాల్ కట్ట ధ్వంసమవుతోందని అధికారులకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా పట్టించుకోలేదని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో రైతులే ఇసుక లారీలను అడ్డుకున్నారు. కరకట్టలను ఒక్కోచోట మీటర్ లోతు తవ్వి పైనఉన్న సిల్ట్ మొత్తాన్ని సీతారామ కెనాల్ వారిదే అన్నట్లు ప్రాజెక్టు కెనాల్లోకి నెడుతున్నారని ఇసుక రవాణాకు రాజమార్గాలు వేసుకుంటున్నారని, కెనాల్ను పూడ్చే అధికారం వారికి ఎవరిచ్చారని స్థానిక రైతులు అంటున్నారు. అధికారులు సీతారామ ప్రాజెక్టును కాపాడుతారో లేదా పూడ్చివేసే వారికి మద్దతు నిలుస్తారో తేల్చుకోవాలని వారి వల్ల కాని పక్షంలో ఈ ప్రాజెక్టుకు భూములు త్యాగం చేసిన తామే కాపాడుకుంటామని రైతులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
-
భద్రాచలంలో రష్మీ సందడిభద్రాచలంటౌన్/భద్రాచలంఅర్బన్: భద్రాచలం పట్టణంలో బుధవారం టాలీవుడ్ నటి రష్మీగౌతమ్ సందడి చేశారు. పట్టణంలోని కాసమ్ ఫ్యాషన్స్ షాపింగ్ మాల్ నిర్వాహకులు టూరిజం హోటల్లో నిర్వహించిన ఎగ్జిబిషన్ను ఆమె ప్రారంభించి మా ట్లాడారు. కాసం ఫ్యాషన్స్ సంబంధించి 30 బ్రాంచ్లు ఉన్నాయని, తొలిసారిగా ప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్నారని, తక్కువ ధరలకే దుస్తులను విక్రయిస్తున్నారన్నారు. తొలుత రష్మీగౌతమ్ భద్రాచలం శ్రీసీతారామచంద్ర స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. కార్యక్రమంలో భద్రాచలం సర్పంచ్ పూనెం కృష్ణ, కాసం నిర్వాహకులు నమఃశివాయ, యంసాని ప్రవీణ్, దీక్షిత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆస్పత్రి నుంచి శిశుగృహకు శాన్వీ.. భద్రాచలంఅర్బన్: పాప పుట్టిందని తెలిస్తే కులపెద్దలు బషిష్కరిస్తారనే భయంతో ఈ నెల 22న భద్రాచలం పట్టణంలోని రాములోరి అన్నదాన సత్రం వద్ద వదిలేసిన 45 రోజుల వయసున్న పాప శాన్వీని ఆస్పత్రిలో చేర్పించగా.. కోలుకోవడంతో మంగళవారం రాత్రి శిశుగృహకు తరలించారు. ఊపిరితిత్తులకు ఇన్ఫెక్షన్ సోకడంతో వైద్యులు చికిత్స అందించారు. వైద్యుడు విజయ్ పర్యవేక్షించగా.. పాప కోలుకుని, 400 గ్రాముల బరువు పెరిగిందని వైద్య సిబ్బంది తెలిపారు. దీంతో అధికారులు శాన్వీని బ్రిడ్జి సెంటర్లో గల శిశుగృహానికి తరలించారు. ర్యాకింగ్ సిస్టమ్ ప్రారంభంపాల్వంచ: సూపర్ క్రిటికల్ టెక్నాలజీ 800 మెగావాట్ల కేటీపీఎస్ 7వ దశ కర్మాగారంలోని స్టోరేజ్ షెడ్లో ర్యాకింగ్ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేశారు. ప్లాంట్లో నిత్యం అవసరమయ్యే స్పేర్ మెటీరియల్ను క్రమపద్ధతిలో ఉంచడటంతో పాటు అవసరానికి వినియోగించేందుకు లైట్, హెవీ.. రెండు వేర్వేరు స్టోరేజ్లను రూ.4.90 కోట్లతో ఏర్పాటు చేశారు. కాగా ఇందులో హేవీ స్టోరేజ్ షెడ్–1లో ర్యాకింగ్ సిస్టమ్ ను చీఫ్ ఇంజనీర్ బి.శివరామ్రెడ్డి బుధవారం ప్రారంభించారు. ఈ కర్మాగారంలో స్పేర్ పార్ట్స్ వినియోగాన్ని మరింత పటిష్టం చేయడానికి ఎంతో దోహదపడుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో ఎస్ఈలు యుగపతి, రాజ్కుమార్, కిరణ్కుమార్, హరిలాల్, జేఎస్ మల్లేశ్వరి, ఇంజనీర్లు, ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. కొట్టుకుపోయిన తాత్కాలిక రహదారిటేకులపల్లి : ఇటీవల కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. మండలంలోని రాంపురం గ్రామపంచాయతీ పరిధి పాత తండా నుంచి రాంపురం గ్రామానికి వెళ్లే మార్గంలో రాళ్లవాగుపై నిర్మిస్తున్న నూతన వంతెన వద్ద నిర్మించిన తాత్కాలిక దారి వరద ఉధృతికి పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. దీంతో రాంపురం గ్రామానికి బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి. ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఉన్నతాధికారులు స్పందించి రాకపోకలకు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రత్యామ్నాయ రహదారి నిర్మించాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.
-
కల్యాణం.. కమనీయంభద్రాచలం: భద్రాచలం శ్రీ సీతారామ చంద్రస్వామి దేవస్థానంలో బుధవారం రామయ్య కల్యాణం కమనీయంగా జరిగింది. తొలుత తెల్లవారుజామున గర్భగుడిలో స్వామి వారికి సుప్రభాత సేవ, సేవా కాలం, ఆరాధన తదితర పూజలు చేశారు. అనంతరం నిత్యకల్యాణానికి బేడా మండపంలో కొలువుదీరిన స్వామివారికి విశ్వక్సేన పూజ, పుణ్యావాచనం చేశారు. స్వామివారికి కంకణధారణ, యజ్ఞోపవీత ధారణ, అమ్మవారికి కంకణధారణ, యోక్త్రధారణ గావించి నిత్యకల్యాణ మహోత్సవాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు. వైభవంగా చండీహోమం పూజలుపాల్వంచరూరల్: గురుపౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని బుధవారం శ్రీకనకదుర్గ (పెద్దమ్మతల్లి) ఆలయంలో చండీ హోమం పూజలు వైభవంగా నిర్వహించారు. ముందుగా మేళతాళాలు, వేదమంత్రాలతో స్వామివారిని ఊరేగింపుగా తీసుకొచ్చారు. అనంతరం మండపారాధన, గణపతిపూజ గావించారు. చివరన పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. పూజల్లో పాల్గొన్న భక్త దంపతులకు అర్చకులు రమేష్ అమ్మవారి శేష వస్త్ర ప్రసాదాలను అందజేశారు. నేడు హుండీ కానుకల లెక్కింపు పెద్దమ్మతల్లి ఆలయ హుండీ కానుకలను గురువారం ఉదయం 9 గంటల నుంచి లెక్కించినున్నట్లు ఈఓ విజయ్కుమార్ తెలిపారు. నేడు ఉమ్మడి జిల్లాలో మంత్రి పొంగులేటి పర్యటన ఖమ్మంమయూరిసెంటర్: రాష్ట్ర మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గురువారం ఉమ్మడి జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఉదయం భద్రాద్రి జిలాల చంద్రుగొండ మండలంలోని మంగయ్య బంజర్, పోకలగూడెం, రవికంపాడు గ్రామాల్లో సీసీ రోడ్లు, కాజ్వే పనులను ప్రారంభిస్తారు. అనంతరం అన్నపురెడ్డిపల్లి మండలం కొత్తూరు, నర్సాపురం, ఊటుపల్లి, రంగపురం, ఎరగ్రుంట గ్రామాల్లో నిర్మించిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల గృహప్రవేశాలకు మంత్రి హాజరవుతారు. అలాగే, భీమునిగూడెంలో నూతన గ్రామ పంచాయతీ భవనాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. మధ్యాహ్నం 3గంటలకు కల్లూరులో జరిగే కల్లూరు, తల్లాడ మండలాల స్థాయి ప్రజాదర్బార్లో మంత్రి పాల్గొని ప్రజల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలిభద్రాచలంటౌన్: భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున గిరిజనులు, అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఐటీడీఏ పీవో బి. రాహుల్ బుధవారం ఒక ప్రకటనలో సూచించారు. గోదావరి ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలు నదులు, వాగులు, కాలువల వద్దకు వెళ్లొద్దని, రహదారులపై నీరు ప్రవహిస్తున్నప్పుడు కల్వర్టులను దాటే ప్రయత్నం చేయవద్దని హెచ్చరించారు. గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ఆశ్రమ పాఠశాలలు, వసతి గృహాల్లోని విద్యార్థుల భద్రతపై హెచ్ఎంలు, వార్డెన్లు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని ఆదేశించారు. ప్రసవానికి సిద్ధంగా ఉన్న గర్భిణులను ముందుగానే ఆస్పత్రులు, వసతి కేంద్రాలకు తరలించాలని వైద్యాధికారులకు సూచించారు. ఉచితంగా వృత్తి నైపుణ్య శిక్షణభద్రాచలంటౌన్: భద్రాచలం ఐటీడీఏ ఆధ్వర్యంలోని వైటీసీ శిక్షణా కేంద్రంలో గిరిజన యువతకు ఉచితంగా వృత్తి నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వనున్నట్లు ఐటీడీఏ పీఓ బి. రాహుల్ బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. 18 నుంచి 33 ఏళ్ల వయసు కలిగిన అభ్యర్థులకు జావా, పైథాన్, స్పోకెన్ ఇంగ్లిష్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్, బ్యూటీషియన్, టైలరింగ్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు కల్పిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 7వ తేదీ లోగా వైటీసీ కేంద్రానికి వచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలని, ఇతర 79931 02529 నంబర్లో సంప్రదించాలని సూచించారు. ‘ఉత్తమ’ అవార్డులకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానంకొత్తగూడెంఅర్బన్: 2026–27 విద్యా సంవత్సరంలో రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి డి.వాసంతి బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆసక్తి కలిగిన ఉపాధ్యాయులు ఆగస్టు 10వ తేదీలోగా డీఈఓ కార్యాలయంలో దరఖాస్తులను అందజేయాలని కోరారు.
-
నిధుల్లేక నిరుపయోగంగా..పాల్వంచరరూరల్: మరమ్మతులు చేయక నిరుపయోగంగా ఉన్న తొట్లను బాగుచేస్తే మరో పది లక్షల చేప పిల్లలను పెంచుకునే అవకాశం ఉన్నా అధికారులు మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. మండలంలోని కిన్నెరసానిలో గల చేపపిల్లల ఉత్పత్తి కేంద్రంలో 20 లక్షల చేప పిల్లల పెంపకం కోసం మొత్తం 12 నీటి తొట్లు ఉన్నాయి. వీటి మరమ్మతుల కోసం 2017లో రూ.53 లక్షల నిధులను అప్పటి పశు సంవర్ధకశాఖ, మత్స్య, పాల ఉత్పత్తుల అభివృద్ధి, సినిమాటోగ్రఫి మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్యాదవ్ మంజూరు చేసి అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ నిధుల ద్వారా 8 కొత్త తొట్లను నిర్మించి, మరో నాలుగు తొట్లకు మరమ్మతులు చేశారు. మొత్తం 12 తొట్ల మరమ్మతులకు మంజూరైన నిధులను ఖర్చుచేశారు. మిగిలిన, లీక్ అవుతున్న మరో నాలుగు తొట్లను నిధుల కొరత కారణంగా మరమ్మతులు చేయకుండా నిర్లక్ష్యంగా వదిలేశారు. దీంతో పది తొట్లలో ఏటా 10 లక్షల చేపపిల్లలను మాత్రమే పెంచుతున్నారు. ఇక్కడ పెంచిన చేప పిల్లలను పాల్వంచ, లక్ష్మీదేవిపల్లి, బూర్గంపాడు మండలాల్లో మత్స్యసహకార సొసైటీలకు పంపిణీ చేస్తుంటారు. ఉన్న నాలుగు తొట్లకు నిధులు మంజూరు చేసి మరమ్మతులు నిర్వహిస్తే ఏటా మరో పది లక్షల చేపపిల్లలను పెంచే అవకాశం ఉన్నా అధికారులు మాత్రం నిధులు మంజూరు చేయకుండా వదిలేశారు. స్పాన్ ద్వారా పిల్లల పెంపు కిన్నెరసానిలోని చేపపిల్లల ఉత్పత్తి కేంద్రంలో ఇతర ప్రాంతం నుంచి చేపపిల్లల గుడ్లు (స్పాన్) తీసుకొచ్చి ఇక్కడి నీటితొట్లలో పోసి, రెండు నెలలపాటు 35 – 40 ఎంఎం సైజు వరకు పెంచిన తర్వాతా మూడు మండలాల్లోని 46 సొసైటీలకు పంపిణీ చేస్తారు. చేపపిల్లల పెంపుకోసం ఉన్న తొట్లు సరిపోవడం లేదంటే ఇందులో మరో రెండు తొట్లను గంబూజ్ చేపల పెంపు కోసం ఐటీడీఏకు ఇచ్చారు. దీంతో ప్రస్తుతం పది తొట్లలో మాత్రమే నామమాత్రంగా చేపపిల్లలను పెంచి మత్స్య సొసైటీలకు అరకొరగా సరఫరా చేస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి కిన్నెరసాని చేపపిల్లల ఉత్పత్తి కేంద్రంలో నిరుపయోగంగా ఉన్న నీటితొట్ల మరమ్మతులకు నిధులు మంజూరు చేసి చేపపిల్లల ఉత్పత్తి సంఖ్యను పెంచాలని మత్స్య సొసైటీ సభ్యులు కోరుతున్నారు. మరమ్మతులకు గురైన చేపపిల్లల తొట్లను పునరుద్ధరించేందుకు గాాను రెండేళ్ల కిందట రూ.40 లక్షల అంచనాలతో ప్రతిపాదనలు పంపినా అమలుకు నోచుకోలేదు.
-
దేవాదాయ శాఖలో ఐదుగురికి ఉద్యోగోన్నతిఖమ్మంగాంధీచౌక్: ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా ఆలయాల్లో పనిచేస్తున్న ఐదుగురు ఉద్యోగులకు గ్రేడ్–3 ఈఓలుగా పదోన్నతి లభించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆలయాల్లో మేనేజర్లు, జూనియర్ అసిస్టెంట్లుగా పనిచేస్తున్న అర్హులైన ఉద్యోగులకు గ్రేడ్–3 ఈఓలుగా దేవాదాయశాఖ ఉద్యోగోన్నతి కల్పించింది. ఈ మేరకు హైదరాబాద్లోని దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ కార్యాలయంలో మంత్రి కొండా సురేఖ ఉత్తర్వులు అందజేశారు. ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండలం గొల్లగూడెం పులిగుండాల లక్ష్మీనరసింహ స్వామి దేవస్థానంలో పనిచేస్తున్న జూనియర్ అసిస్టెంట్ డి.శ్రీనివాసరావు, ఖమ్మం రూరల్ మండలం రెడ్డిపల్లి మారెమ్మ తల్లి ఆలయంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్న బేబీ సరోజన, ఖమ్మం కాల్వొడ్డు ఆలయంలో నియమితులైన జూనియర్ అసిస్టెంట్ శ్రీనివాసరెడ్డిలకు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో నియమితులై, ఖమ్మం శ్రీగుంటు మల్లేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మేనేజర్గా పనిచేస్తున్న చండూరు రామకోటేశ్వరరావు, భద్రాచలం అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్న విజయలక్ష్మికి గ్రేడ్–3 ఈఓలుగా పదోన్నతి కల్పించారు. వీరికి కౌన్సెలింగ్ ద్వారా పోస్టింగ్లు ఇవ్వనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో దేవాదాయ, ధర్మాదాయ శాఖ కమిషనర్ ఎం.హన్మంతరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.కౌన్సెలింగ్ ద్వారా కొద్ది రోజుల్లో పోస్టింగ్
-
ఇసుక ట్రాక్టర్ల పట్టివేతభద్రాచలంఅర్బన్: భద్రాచలం పట్టణంలోని కూనవరం రోడ్డలో బుధవారం ఉదయం జిల్లా టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు ఇసుక ట్రాక్టర్లను పట్టుకున్నారు. గంజాయి తరలిస్తున్నట్లు సమాచారం మేరకు వాహన తనిఖీలు చేపట్టగా.. ఐదు ట్రాక్టర్లలో ఇసుకను తరలిస్తుండగా ఆపి విచారించారు. వాటిలో రెండు ఖాళీ ట్రాక్టర్లను పక్కనే ఉన్న జామాయిల్ తోటలో వదిలిపెట్టి డ్రైవర్లు పారిపోతుండగా, వెంబడించి పట్టుకున్నారు. అనంతరం పట్టుబడిన ట్రాక్టర్లను, డ్రైవర్లను స్థానిక పోలీస్స్టేషన్కి తరలించి పోలీసులకు అప్పగించారు. టౌన్ పోలీసులు ఐదు ట్రాక్టర్లను సీజ్ చేసి ట్రాక్టర్ డ్రైవర్లతో పాటు ఓనర్లపై కేసు నమోదు చేశారు.
-
చికిత్స పొందుతున్న యువతి మృతిపాల్వంచరూరల్: తల్లి మందలించిందనే మనస్తాపంతో పురుగులమందు తాగిన యువతి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ బుధవారం మృతి చెందింది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. మండలంలోని ఉల్వనూరు జీపీ కొత్తూరు గ్రామానికి చెందిన కాలం బాబు, లక్ష్మి దంపతుల కుమార్తె కాలం రమ్య (20) నాలుగు రోజుల క్రితం పురుగులమందు తాగగా.. కుటుంబ సభ్యులు పాల్వంచ ఏరియా ఆస్పత్రికి.. అక్కడి నుంచి కొత్తగూడెంలోని ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది. తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ సురేశ్ తెలిపారు. నార్కోటిక్ డాగ్ స్క్వాడ్ తనిఖీలుఅశ్వాపురం: మండలంలో సీఐ ఎల్లయ్య ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు గంజాయి నిర్మూలనకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. గంజాయి సేవించడం, విక్రయించడం, అక్రమంగా నిల్వ చేయడం వంటి కార్యకలాపాలపై అనుమానిత ప్రాంతాలు, విద్యాసంస్థల పరిసరాలు, కిరాణా దుకాణాల్లో బుధవారం నార్కోటిక్ డాగ్ స్క్వాడ్ తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్ఐ రాజేశ్ మాట్లాడుతూ.. డాగ్ స్క్వాడ్ సాయంతో గంజాయిని ఎక్కడ దాచి ఉంచినా సులభంగా గుర్తించే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. మత్తు పదార్థాల అక్రమ రవాణా, విక్రయాలు, వినియోగాన్ని పూర్తిగా అరికట్టడమే ఈ ప్రత్యేక తనిఖీల ప్రధాన లక్ష్యమన్నారు. మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలని, గంజాయి విక్రయా లు లేదా వినియోగానికి సంబంధించిన సమాచారం తెలిసిన వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని, తెలిపినవారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో ఏఎస్ఐ రామచంద్రారెడ్డి, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. గంజాయి విక్రేతల అరెస్ట్ పాల్వంచరూరల్: గంజాయిని విక్రయించడానికి వచ్చిన ఇద్దరు వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మండలంలోని కిన్నెరసానిలోని కేటీపీఎస్ కెనాల్ వద్ద బుధవారం పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తున్న ఎస్ఐ సురేశ్కు ఇద్దరు వ్యక్తులు అనుమానాస్పదంగా కనిపించగా అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. వారి వద్ద సుమారు రూ.40 వేల విలువ గల ఎండు గంజాయి దొరికింది. గంజాయిని విక్రయించేందుకు ములకలపల్లి మండలం వడ్డురామవరానికి చెందిన గుగులోతు వినోద్, కిన్నెరసానికి చెందిన ఎస్కే ఆఫ్రీద్ ఇక్కడికి వచ్చారని తేలగా.. వారిపై కేసు నమోదు చేశామని ఎస్ఐ తెలిపారు.
-
ఇక పోలీసు ఉద్యోగాల జాతరఖమ్మంక్రైం: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలీసు శాఖలో నియామకానికి పచ్చజెండా ఊపింది. ఈక్రమాన ఒకేసారి భారీగా పోలీసు ఉద్యోగాల నియామకానికి బుధవారం నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాకు 621 ఉద్యోగాలను కేటాయించారు. విభాగాల వారీగా... రాష్ట్రప్రభుత్వం జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ఆధారంగా ఖమ్మం జిల్లాకు సివిల్ కానిస్టేబుల్ 309, ఏఆర్ కానిస్టేబుళ్లు 23, అగ్నిమాపక శాఖలో 18 కానిస్టేబుల్ పోస్టులు కేటాయించారు. ఇక భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో సివిల్ 139, ఏఆర్ 32 అగ్నిమాపక శాఖ కానిస్టేబుల్ పోస్టులు 25 కేటాయించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఇవికాక ఉమ్మడి జైళ్ల శాఖకు 75 పోస్టులతో పాటు స్పెషల్ పార్టీ, బెటాలియన్లకు సైతం పోస్టులు కేటాయించినట్లు నోటిఫికేషన్లో వెల్లడించారు.
-
సీజనల్ వ్యాధులపై అప్రమత్తంగా ఉండాలిచుంచుపల్లి: జిల్లాలో సీజనల్ వ్యాధుల పట్ల సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ తుకారంరాథోడ్ వైద్యాధికారులకు సూచించారు. బుధవారం ఆయన జూమ్ ద్వారా సమీక్ష నిర్వహించారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులు, ప్రాథమిక, కమ్యూనిటీ ఆరోగ్య కేంద్రాలు, ఏరియా, టీచింగ్ ఆస్పత్రులు, జిల్లా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులు, వైద్య కళాశాలల్లో కుక్క కాటు మందులు అందుబాటులో ఉంచాలని, వివరాలను ప్రజలకు స్పష్టంగా కనిపించే విధంగా నోటీస్ బోర్డుపై ప్రదర్శించాల న్నారు. వైద్యాధికారులు తమ పరిధిలో ఉన్న ప్రభు త్వ, ప్రైవేట్ హాస్టళ్లను రెండు వారాలకి ఒకసారి తప్పనిసరిగా తనిఖీ చేసి విద్యార్థులకు వైద్య శిబిరా లు నిర్వహించి ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయాలని, హాస్టల్ సిబ్బందికి ఆరోగ్య పరిరక్షణపై అవగాహన కల్పించాలని ఆదేశించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆశా కార్యకర్తలు, మహిళా ఆరోగ్య కార్యకర్తలు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి జ్వరం, విరేచనాలు, వాంతులు, దగ్గు, జలుబు తదితర లక్షణా లు ఉన్న వ్యక్తులను గుర్తించి వెంటనే సంబంధిత వైద్యాధికారికి సమా చారం అందించాలని తెలిపారు. అవసరమైన ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించి చికిత్స అందించాలని సూచించారు. ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల సిబ్బంది ప్రజలకు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండి సీజనల్ వ్యాధుల పట్ల అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని, ఆరోగ్య కార్యక్రమాలను పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని చెప్పారు. విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యం లేదా అలసత్వం ప్రదర్శించిన సిబ్బందిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు.
-
సేవలు బాగున్నాయి● కొన్ని విభాగాల్లో మరమ్మతులు చేపట్టాల్సి ఉంది ● భద్రాచలం ఏరియా ఆస్పత్రి పరిశీలనలో బీఎస్ఐ బృందం భద్రాచలంఅర్బన్: భద్రాచలం ఏరియా ఆస్పత్రిలో సేవలు బాగున్నాయి. అయితే కొన్ని విభాగాల భవనాలకు మరమ్మతులు కూడా చేపట్టాల్సి ఉందని బీఎస్ఐ బృందం అభిప్రాయపడింది. బుధవారం నలుగురు సభ్యులు డాక్టర్ ప్రశాంత్, డాక్టర్ ప్రియాంక, శ్రీకాంత్, రాధలతో కూడిన బీఎస్ఐ (బ్రిటిష్ స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్) బృందం ఆస్పత్రిని సందర్శించింది. సభ్యులు అన్ని వార్డులు, ఔట్ పేషెంట్, అత్యవసర సేవలు, ఇన్ పేషెంట్ వార్డు, ఆపరేషన్ థియేటర్లు, ఐసీయూ, లేబర్ రూమ్, స్పెషల్ న్యూబార్న్ కేర్ యూనిట్, ల్యాబ్, రక్తనిధి కేంద్రం, ఫార్మసీ తదితర విభాగాలను పరిశీలించారు. 10 విభాగాల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయి సదుపాయాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. పలు విభాగాల్లో సదుపాయాలు బాగున్నా భవనానికి సంబంధించిన సమస్యలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. నెల రోజుల తర్వాత మరోసారి బీఎస్ఐ బృందం సందర్శించనున్నారు. మూడేళ్లపాటు మెరుగైన సేవలందిస్తే ఐఎస్ఐ సర్టిఫికెట్ అందే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పాత భవనంలో ఏర్పాటు చేసిన ల్యాబ్, ఓటీ, దోబీ, ఇతర విభాగాల భవనానికి మరమ్మతులు చేయాలని సభ్యులు సూచించారు. తొలుత సమావేశం నిర్వహించి సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేశారు. డీసీహెచ్ఎస్ డాక్టర్ రవిబాబు నాయక్, ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
పెరుగుతున్న గోదావరిభద్రాచలంటౌన్: ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో గోదావరిలో వరద ప్రవాహం పెరుగుతోంది. భద్రాచలం వద్ద నది నీటిమట్టం బుధవారం 17 అడుగులకు చేరింది. ఈ నెల మొదటి వారం నుంచి ప్రవాహంలో హెచ్చుతగ్గులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఎగువన ఉన్న ప్రాజెక్టుల నుంచి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తుండటంతో వరద ఉధృతి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. నీటిమట్టం మరో మూడు అడుగుల మేర పెరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. కాగా గోదావరి వరద ఉధృతి నేపథ్యంలో కలెక్టర్ స్థానిక అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. ముంపు ప్రాంతాలు, నదీ పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, నదులు, వాగుల వద్దకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
-
ఆశల జల్లులు!బూర్గంపాడు: ఎల్నినో ప్రభావంతో ఇప్పటికే వరి సాగు ఆలస్యమైనా రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న జల్లులు ఆశలు రేపుతున్నాయి. వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వరిసాగు చేయవద్దని, ప్రత్యామ్నాయ పంటలైన కంది, పెసర, మినుము పంటలు సాగు చేసుకోవాలని వ్యవసాయశాఖ ప్రచారం చేస్తోంది. ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుకు ఆలోచన చేస్తున్న తరుణంలో కురుస్తున్న వర్షాలతో రైతులు మళ్లీ సందిగ్ధంలో పడ్డారు. కొందరు ధైర్యం చేసి వరిసాగుకు సమాయత్తమవుతున్నారు. అల్పపీడన ప్రభావంతో.. జిల్లావ్యాప్తంగా రెండురోజులుగా ఎడతెరిపిలేకుండా చిన్నపాటి జల్లులు పడుతున్నాయి. అల్పపీడన ప్రభావంతో మరో రెండు రోజులు కూడా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావారణ శాఖ చెబుతోంది. కాగా, ఈ వర్షాలకు చెరువులు, కుంటలకు పెద్దగా నీరు చేరలేదు. రైతులు దమ్ము చేసుకునేందుకు సరిపడా మాగాణులలో నీరు చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో రైతులు వరినాట్లకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇప్పటికే వరినారు ఎదిగి సిద్ధంగా ఉంది. దీంతో రైతులు మాగాణులను దమ్ము చేస్తున్నారు. మోటార్లు, లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ల కింద వరినాట్లు వేస్తున్నారు. ఈ వర్షాలకు వరినాట్లు వేసుకుంటే మళ్లీ ఏదో ఒక తుపాను రాకపోతుందా అనే ఆశతో రైతులు ముందుకు వెళ్తున్నారు. సగం మేర కూడా నిండని చెరువులు ఈ ఏడాది జిల్లాలో సుమారు 1.90 లక్షల ఎకరాల్లో రైతులు వరిసాగు చేస్తారని వ్యవసాయశాఖ ప్రాథమిక అంచనా వేసింది. వర్షాభావ పరిస్థితులతో సాగు విస్తీర్ణం 50వేల ఎకరాల వరకు తగ్గుతుందని అధికారులు భావించినా.. ప్రస్తుత వర్షాలతో కనీసం 30వేల ఎకరాల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. జిల్లాలో ఎక్కువ ఆయకట్టు ఉన్న తుమ్మలచెరువు, సింగభూపాలెం చెరువు, దోమలవాగు చెరువుల కింద వరినాట్లు ఇంకా మొదలుకాలేదు. 100 నుంచి 300 ఎకరాల ఆయకట్టు ఉన్న చెరువుల కింద కూడా వరినాట్లు ప్రారంభం కాలేదు. ఒకటి, రెండు రోజులు వేచి చూసి చెరువుల్లోకి కనీసం సగానికి నీరు చేరితే నాట్లు ప్రారంభించాలని రైతులు యోచిస్తున్నారు.అల్పపీడన ప్రభావంతో కురుస్తున్న తేలికపాటి వానలను నమ్ముకుని రైతులు వరిసాగు చేయవద్దని వ్యవసాయశాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా లేవని, వర్షాలు తక్కువగా ఉంటాయని, తొందరపడి వరిసాగు చేస్తే ఇబ్బందులు పడాల్సివస్తుందని సూచిస్తున్నారు. భూగర్భజలాలు అడుగంటుతున్నాయని, కొన్నిచోట్ల బోర్లలో నీరు రావటం లేదని, విద్యుత్ ఉత్పత్తికి కూడా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు రానున్నాయని, బోర్ల కింద కూడా వరిసాగు చేయకపోవటమే మేలని వివరిస్తున్నారు. రైతులు మాత్రం వరుణుడిపై నమ్మకంతో ముందుకు సాగుతున్నారు.రెండు రోజులుగా ఎడతెరిపిలేని వాన
-
పాఠశాల అభివృద్ధిలో హెచ్ఎంలు కీలకంకొత్తగూడెంఅర్బన్: పాఠశాల అభివృద్ధిలో ప్రధానోపాధ్యాయుల పాత్ర కీలకమని జిల్లా విద్యాధికారి బి.వాసంతి తెలిపారు. ప్రధానోపాధ్యాయుల మూడు రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని కొత్తగూడెంలోని విద్యా శిక్షణా కేంద్రంలో బుధవారం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ విద్యా ప్రమాణాలను పెంపొందించేందుకు కృషి చేయాలన్నారు. వెనుకబడిన విద్యార్థుల కోసం అమలు చేస్తున్న ఎల్ఐపీ, ఎఫ్ఎల్ఎన్ కార్యక్రమాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలని చెప్పారు. రోజూ కనీసం ఇద్దరు ఉపాధ్యాయుల బోధనను పరిశీలించి, లోటుపాట్లపై సూచనలు ఇవ్వాలన్నారు. అనంతరం ఫిజికల్ డైరెక్టర్ల శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించి మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు మాధవరావు, ఎస్కే సైదులు, జుంకీలాల్, బాలాజీ, ఉన్నత పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. జిల్లా విద్యాధికారి వాసంతి
-
దరఖాస్తులు మస్తు !● అంగన్వాడీ పోస్టులకు దరఖాస్తుల వెల్లువ ● 192 టీచర్ పోస్టులకు 4,648.. 1,011 ఆయా పోస్టులకు 1,725 ● సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన, త్వరలోనే ఇంటర్వ్యూలు భద్రాచలంఅర్బన్/పాల్వంచరూరల్: అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో టీచర్, ఆయా పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు వెల్లువెత్తాయి. కొన్నేళ్లుగా టీచర్, ఆయా పోస్టుల కోసం నిరీక్షిస్తున్న నిరుద్యోగులు పెద్ద ఎత్తున దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. జిల్లాలోని 23 మండలాలకు సంబంధించి ఇటీవల ఐసీడీఎస్ అధికారులు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు అందిన దరఖాస్తులను పరిశీలిస్తుండగా, త్వరలోనే ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించనున్నారు. ఇది పూర్తయ్యాక మైదాన ప్రాంతంలోని కేంద్రాల్లో పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తారు. భారీ సంఖ్యలో దరఖాస్తులు అంగన్వాడీల్లో టీచర్ పోస్టులకు ఈ నెల 2న, ఆయా పోస్టులకు 20న నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ మేరకు జిల్లాలోని 11 ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టు పరిధిలో 2,061 కేంద్రాల్లో ఖాళీగా ఉన్న టీచర్లు, ఆయాలు 1,203 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. అయితే, 1,203 పోస్టులకు గాను 6,373 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఈ మేరకు టీచర్లకు సంబంధించి దరఖాస్తుల పరిశీలన పూర్తి కాగా ఆయా పోస్టులకు వచ్చే నెల 1వ తేదీ వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు. ఆ తర్వాత దరఖాస్తులను పరిశీలించి జాబితా విడుదల చేస్తారు. అభ్యంతరాల స్వీకరణ అనంతరం మరోమారు సర్టిఫికెట్లు పరిశీలించాక, జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యాన ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తారు. ఈ కమిటీలో కలెక్టర్, ఐటీడీఏ పీఓ, అడిషనల్ కలెక్టర్, సబ్కలెక్టర్, డీఎంహెచ్ఓ, జిల్లా సంక్షేమ అధికారి ఉంటారు. పోస్టులు దక్కించుకునేలా.. అంగన్వాడీ పోస్టులు దక్కించుకునేందుకు కొందరు తమ పలుకుబడి ఉపయోగించి పైరవీలకు తెర లేపినట్లు సమాచారం. అలాగే తమ వారికే పోస్టు కేటాయించాలని కొందరు రాజకీయ నాయకులు సైతం ఐసీడీఎస్ అధికారులపై ఒత్తిడి తెస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఈ ప్రక్రియలో ఇంటర్మీడియట్లో 70 శాతం మార్కులు వచ్చినవారిని పరిగణనలోకి తీసుకోనున్నారు. అంతేకాక వితంతువులకు ఐదు, దివ్యాంగులకు ఐదు, అనాథలకు 10 మార్కులు ఇస్తూ, ఇంటర్వ్యూలకు 10 మార్కులు కేటాయిస్తారు. కుల ధ్రువీకరణతో సమస్య ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో అంగన్వాడీ పోస్టుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు కొందరు తమ భర్త కులాన్ని పేర్కొంటూ అదే సర్టిఫికెట్ సమర్పించారు. అయితే, అభ్యర్థుల కుల ధ్రువీకరణ పత్రమే సమర్పించాలని, అధికారులు సూచిస్తున్నా స్పందన రావడం లేదని సమాచారం. అంతేకాక భర్త కులం తమకు ఎందుకు వర్తించదని వాదిస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఏదిఏమైనా పోస్టుల భర్తీ మాత్రం పారదర్శకంగా చేపట్టాలని, మెరిట్ ఆధారంగానే ఎంపిక చేయాలని అభ్యర్థులు కోరుతున్నారు. అంగన్వాడీ టీచర్ పోస్టులకు సంబంధించి అందిన దరఖాస్తుల పరిశీలన చివరి దశకు చేరింది. ఈ క్రమాన అనర్హులు, సర్టిఫికెట్లు సరిగ్గా లేనివారి దరఖాస్తులను తిరస్కరించాం. ఇక ఆయా పోస్టులకు మాత్రం వచ్చేనెల 1వ తేదీలోపు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. – స్వర్ణలత లెనీనా, జిల్లా, సీ్త్ర శిశు సంక్షేమశాఖ అధికారి
-
ఆరుతడి పంటలే మేలు● రైతులకు విస్తృతంగా అవగాహన ● మండల సర్వసభ్య సమావేశంలో కలెక్టర్ అంకిత్జూలూరుపాడు: వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యాన రైతులు ఆరుతడి పంటలే సాగు చేసేలా అధికారులు విస్తృత అవగాహన కల్పించాలని కలెక్టర్ అంకిత్ సూచించారు. జూలూరుపాడు మండల ప్రజాపరిషత్ అభివృద్ధి కార్యాలయంలో జరిగిన సర్వసభ్య సమావేశానికి ఆయన హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ గత ఏడాదితో పోలిస్తే జిల్లాలో లోటు వర్షపాతం ఉన్నందున రైతులు వరికి బదులు మొక్కజొన్న, పప్పు ధాన్యాలు, కూరగాయాలతోపాటు, ఇతర ఆరుతడి సాగుపై దృష్టి సారించాలని తెలిపారు. మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉన్న పంటల సాగుకు రైతులను అధికారులు ప్రోత్సహించాలని చెప్పారు. అంతేకాక ప్రతీ ఇంట్లో ఇంకుడు గుంత, ప్రతీ పొలంలో పంట కుంట, ప్రతీ ఊరిలో ఊట కుంట, కమ్యూనిటీ కుంటలు నిర్మించేలా పర్యవేక్షించాలని తెలిపారు. జూలూరుపాడు మండలంలో 99 ఫారం పాండ్లు నిర్మించడం లక్ష్యం కాగా, ఇప్పటివరకు 29 ప్రాంతాలను గుర్తించామని జెడ్పీ సీఈఓ బి.నాగలక్ష్మి అన్నారు. మండల ప్రత్యేక అధికారి శ్రీలత, ఎంపీడీఓ తాళ్లూరి రవి, తహసీల్దార్ టి.శ్రీనివాస్, ఏఓ దీపక్ ఆనంద్, పీహెచ్సీ డాక్టర్ బి.వెంకటేశ్వర్లు, ఎంఈఓ బి.జుంకీలాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. భూసమస్యల పరిష్కారానికి జాయింట్ సర్వే సూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): జిల్లాలోని అటవీ, రెవెన్యూ శాఖలకు సంబంధించిన భూసమస్యలను కేటగిరీల వారీగా వర్గీకరించి, అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన అంశాలను ముందుగా పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ అంకిత్ ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో జరిగిన జిల్లా స్థాయి అటవీ సంరక్షణ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. నాగుపల్లి, లచ్చగూడెం, పాల్వంచ, ఉప్పుసాక, కరకగూడెం ప్రాంతాల్లో పెండింగ్ ఉన్న భూ సమస్యలను జాయింట్ సర్వే ద్వారా త్వరగా పరిష్కరించాలని సూచించారు. అలాగే, తాగునీటి సమస్య దృష్ట్యా బోర్లు, మిషన్ భగీరథ, తాగునీటి పథకాల అనుమతులను అత్యవసర ప్రాతిపదికన మంజూరు చేయాలని తెలిపారు. ఇప్పటికే గృహాలు ఉండి అదే స్థలంలో ఇందిరమ్మ గృహ నిర్మాణం చేపట్టేవారికి అటవీ అనుమతులు మంజూరు చేయాలని, కొత్తగా మాత్రం ప్రోత్సహించరాదని స్పష్టం చేశారు. అనంతరం మారుమూల ప్రాంతాల్లో రహదారి, ఇతర వసతుల కల్పన, సింగరేణి ఓసీల విస్తరణ అనుమతులపై సూచనలు చేశారు. అనంతరం జిల్లా అటవీ శాఖ అధికారి సిద్ధార్థ్ విక్రమ్ సింగ్ ఆర్ఓఎఫ్ఆర్కు దరఖాస్తులు, ఇతర అంశాలపై మాట్లాడగా భద్రాచలం సబ్ కలెక్టర్ మృణాల్ శ్రేష్ఠ, అదనపు కలెక్టర్ వేణుగోపాల్, ఆర్డీఓ మధు, అధికారులు పాల్గొన్నారు.ములకలపల్లి: అన్నదాతల సందేహాలు నివృత్తి చేయడం, సాగులో మెళకువలు వివరించేందుకు ‘రైతు నేస్తం’ చక్కటి అవకాశమని కలెక్టర్ అంకిత్ తెలిపారు. ములకలపల్లి మండలం పూసుగూడెం రైతువేదికలో మంగళవారం ‘రైతు నేస్తం’ వందో ఎపిసోడ్ను వీక్షించిన ఆయన మాట్లాడారు. రైతులందరూ భూసార పరీక్షలు చేయించుకోవాలని, వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యాన ఆరుతడి పంటలే సాగు చేయాలని సూచించారు. అనంతరం రైతునేస్తం కార్యక్రమాలకు క్రమం తప్పక హాజరైన రైతులు, ఏఈఓలను కలెక్టర్ సన్మానించారు. జిల్లా వ్యవసాయాధికారి బాబూరావు, ఉద్యానవన అధికారి కిషోర్, కేవీకే ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్ భరత్, ఎంఏఓ అరుణ్బాబు, సర్పంచ్లు ధర్మ, రవి ఆదిలక్ష్మి పాల్గొన్నారు.
-
కేఎంసీలో ‘డీజిల్’ దందా..ఖమ్మంమయూరిసెంటర్: ఖమ్మం నగర పాలక సంస్థ (కేఎంసీ)లో పారిశుద్ధ్య వాహనాలకు సంబంధించి డీజిల్ వినియోగం తీవ్ర వివాదాస్పదమవుతోంది. ఇంధన చోరీని అరికట్టడం, పారదర్శకత కోసం అధికారులు ఎన్నిచర్యలు తీసుకుంటున్నా అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట పడడం లేదు. డీజిల్ కూపన్ల జారీలో సిబ్బంది తీరుకు తోడు అధికారుల అలసత్వంతో అక్రమాలు నిత్యకృత్యమయ్యాయి. ఈక్రమాన డీజిల్ కుంభకోణం వెనుక కేఎంసీలోని ఓ ఉన్నతాధికారి హస్తం ఉందనే ప్రచారం చర్చనీయాంశం కాగా.. కమిషనర్ చర్యలకు ఉపక్రమించారు. ఫోన్ కాల్తో పక్కదారి.. కొంతకాలంగా డీజిల్ విభాగంలో పనిచేస్తున్న ఓ ఉద్యోగి కూపన్లు ఇవ్వకుండానే పెట్రోల్ బంక్ నిర్వాహకులకు ఫోన్ చేసి వాహనం నంబర్ చెప్పి ఇంధనం కొట్టాలని సూచించేవాడు. రెండు రోజుల తర్వాత వాహనాల నంబర్లతో కూపన్లు రాసి పంపించేవారని తెలుస్తోంది. ఫలితంగా ఒక వాహనానికి డీజిల్ కొట్టించి, మరో వాహనం పేరిట కూపన్లు సృష్టించి కేఎంసీ సొమ్మును పక్కదారి పట్టించినట్లు సమాచారం. అయితే, గతంలో కేఎంసీ పారిశుద్ధ్య వాహనాలకు రామన్నపేట సబ్జైలు వద్ద ఉన్న జైలు బంక్లో ఇంధనం కొట్టించగా.. అక్కడ నిబంధనలు కచ్చితంగా అమలయ్యాయి. ఆతర్వాత బైపాస్ రోడ్డు రాపర్తినగర్లోని ఒక ప్రైవేట్ బంక్కు మార్చాక అక్రమాలు జోరందుకున్నాయి. డబ్బాల్లో డీజిల్ వాహనాల ట్యాంకుల్లో నింపాల్సిన డీజిల్ను డబ్బాల్లో పోస్తున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈనెల 22న స్వీపింగ్ మిషన్కు డీజిల్ కొట్టించేందుకు వెళ్లిన ఓ డ్రైవర్ ట్యాంక్లో కొంత ఇంధనం పోయించి, మరికొంత డీజిల్ క్యాన్లలో పట్టించినట్లు తెలిసింది. ఈ వ్యవహారం కేఎంసీ కమిషనర్ అభిషేక్ అగస్త్య దృష్టికి వెళ్లడంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన ఆదేశాలతో శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ పి.శంకర్ ఫిర్యాదు చేయగా ఖమ్మం టూటౌన్ పోలీసులు మంగళవారం ఔట్ సోర్సింగ్ డ్రైవర్ కె.ప్రకాశ్పై కేసు నమోదు చేశారు. దందాపై పూర్తిస్థాయిలో విచారణ చేయించిన కమిషనర్.. కూపన్లు పంపకుండా ఫోన్ కాల్లో డీజిల్ కొట్టించిన ఉద్యోగి హేమంత్ సాయిని సస్పెండ్ చేశారు. ఇదే సమయాన లోపాలకు బాధ్యుడిగా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ అనిల్కుమార్పైనా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాక ఆయన సస్పెన్షన్కు సిఫారసు చేస్తూ ఉన్నతాధికారులకు లేఖ రాసినట్లు తెలిసింది. ఇక డీజిల్ విభాగంలో కూపన్లు రాసే బాధ్యతను సీనియర్ అసిస్టెంట్ సునీల్కు అప్పగించినట్లు సమాచారం. కాగా, అక్రమాల్లో అధికారుల పాత్ర ఉన్నా పట్టించుకోకుండా తమను బలిపశువులను చేస్తున్నారని డ్రైవర్లు, సిబ్బంది ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈమేరకు కమిషనర్ పూర్తిస్థాయిలో విచారణ చేపట్టాలని వారు కోరుతున్నారు.
-
పులిరాజా..నీ జాడేది?!జిల్లా అడవిలో పెద్దపులి జాడ కనిపించడం లేదు. అప్పుడప్పుడూ అతిథిలా వచ్చివెళ్తున్న పులి స్థిరనివాసం మాత్రం ఏర్పాటు చేసుకోవడం లేదు. జిల్లాలో కిన్నెరసాని అభయారణ్యంతో పాటు దట్టమైన అడవులు ఉండగా, వేలాదిగా వన్యప్రాణులు నివసిస్తున్నాయి. అయినా పులి మాత్రం ఆవాసం ఏర్పాటు చేసుకోవడం లేదు. గతేడాది కాలంగా ఏపీ నుంచి అశ్వారావుపేట రేంజ్లోకి, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి ఏటూరునాగారం మీదుగా మణుగూరు అటవీ ప్రాంతంలోకి పెద్దపులి వచ్చివెళ్లిన దాఖలాలు ఉన్నాయి. పెద్దపులి స్థిరని వాసానికి అనువైన పరిస్థితులు ఉన్నా ఇక్కడే ఎందుకు ఉండడం లేదనేది తేలడంలేదు. – పాల్వంచ రూరల్నేడు అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం కిన్నెరసాని అభయారణ్యంలోని మర్కోడు, రంగాపురం, అనంతోగు, మల్లేపల్లితోగు ప్రాంతాల్లోని దట్టమైన అడవిలో పెద్దపులుల సంచారం కొన్నేళ్ల క్రితం ఉండేది. ఎప్పుడైతే జిల్లా అటవీ ప్రాంతంలోకి ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి గొత్తికోయలు వలస వచ్చారో ఆనాటి పరిస్థితిలో మార్పు వచ్చింది. అడవిలో 2 లక్షల ఎకరాలకు పైగా పోడు సాగు చేయడం, దట్టమైన అడవిలో చెట్లను నరికివేయడం, ఇంకొంత ఆక్రమణలకు గురవడంతో దట్టమైన అడవి కాస్తా పలుచబడింది. ఫలితంగా పులులు ఇక్కడ నివాసం ఉండలేక వలసబాట పట్టాయి. 2018లో జరిగిన పులుల గణనలో ఉమ్మడి జిల్లా అటవీ ప్రాంతంలో పులి సంచారం నమోదు కాలేదు. మళ్లీ 2020 డిసెంబర్, 2021 జనవరిలో పెద్దపులి సంచారం కనిపించినా ఆవాసం ఏర్పాటు చేసుకోకుండానే తిరిగి వెళ్లిపోయింది. ఇక 2025 ఫిబ్రవరిలో జిల్లా అటవీ ప్రాంతానికి వచ్చిన పెద్దపులి ఆరు నెలలుగా ఇక్కడే సంచరించిందని అటవీ శాఖ అధికారులు గుర్తించి జిల్లా పేరు కలిసొచ్చేలా ‘భద్ర’అని నామకరణం చేశారు. అయితే, ప్రస్తుతం దాని జాడ కూడా లేదు.
-
సత్వర విచారణతోనే కేసుల్లో పురోగతిసూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): సైబర్ నేరాలు, సెల్ఫోన్ల చోరీ కేసుల్లో సత్వర విచారణతోనే ఫలితం ఉంటుందని ఎస్పీ రోహిత్రాజ్ వెల్లడించారు. జిల్లా కేంద్రంలోని ఐటీ కోర్, సైబర్ సెల్ విభాగాలను మంగళవారం ఆయన పరిశీలించారు. వివిధ విభాగాల పనితీరు, పెండింగ్ కేసులు, సాంకేతిక సమస్యలు, డేటా నమోదుపై ఆరా తీశాక ఎస్పీ మాట్లాడారు. సెల్ఫోన్లు పోగొట్టుకున్నవారు సీఈఐఆర్ పోర్టల్లో నమోదు చేశాక బ్లాక్ చేయడం, రికవరీ ప్రక్రియలో మరింత వేగం పెంచాలని తెలిపారు. అంతేకాక సైబర్ నేరాల నియంత్రణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తూ ఫిర్యాదులపై తక్షణ స్పందన ద్వారా బాధితుల డబ్బు రికవరీ చేయొచ్చని చెప్పారు. ఇందుకోసం సాంకేతికతను ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు. అలాగే, డిజిటల్ అరెస్ట్, సైబర్ మోసాల బారిన పడకుండా ప్రజలకు విస్తృ త అవగాహన కల్పించాలని తెలిపారు. ఇదేసమయాన అన్ని విభాగాల ఉద్యోగులు డేటా భద్రత, అధికారిక సమాచారం గోప్యత, సైబర్ భద్రతా నిబంధనలు కట్టుదిట్టంగా అమలుచేయాని ఎస్పీ ఆదేశించారు.ఈ కార్యక్రమంలో కొత్తగూడెం డీఎస్పీ ఆదినారాయణ, సైబర్ సెల్ సీఐ జితేందర్, ఐటీ కోర్ ఎస్సై గణేష్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
-
గుండెపోటుతో ఫిజికల్ డైరెక్టర్ మృతిజూలూరుపాడు: మండలంలోని కాకర్ల జెడ్పీహెచ్ఎస్ ఫిజికల్ డైరెక్టర్ చింతలపూడి యుగంధర్ (55) గుండెపోటుతో మంగళవారం మృతి చెందారు. కాకర్ల హైస్కూల్లో విధులు ముగించుకొని బైక్పై స్వగ్రామమైన సుజాతనగర్ వెళ్తుండగా డేగలమడుగు సమీప బంక్ వద్ద గుండెపోటు రావడంతో కిందపడ్డారు. ఈ విషయాన్ని వెనకాల ఆటోలో వస్తున్న ఉపాధ్యాయురాలు కల్యాణి, బంధువు కృష్ణ, స్థానికులు గుర్తించి యుగంధర్కు సీపీఆర్ చేసి 108 వాహనంలో కొత్తగూడెం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఆయనకు భార్య మాధవి, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఘటనపై పీడీ సోదరుడు రాజశేఖర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో సుజాతనగర్ ఎస్ఐ ఎం.రమాదేవి కేసు నమోదు చేశారు. కాగా, యుగంధర్ మృతిపై జూలూరుపాడు ఎంఈఓ బానోత్ జుంకీలాల్, కాకర్ల హైస్కూల్ హెచ్ఎం పి.సంజీవరావు, ఉపాధ్యాయులు సంతాపం తెలిపారు. విద్యుదాఘాతంతో యువకుడు.. పొట్టకూటి కోసం రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చి మృత్యువాత పినపాక: బతుకుదెరువు కోసం వచ్చిన ఆ యువకుడిని విద్యుత్షాక్ బలితీసుకుంది. కుటుంబానికి ఆసరాగా నిలిచేందుకు అహర్నిశలు కష్టపడుతున్న క్రమంలో ఊహించని ప్రమాదం దెబ్బతీసింది. మండలంలోని ఈ–బయ్యారం క్రాస్రోడ్డు వారపు సంతలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన స్థానికంగా విషాదాన్ని నింపింది. రాజస్థాన్కు చెందిన ముగ్గురు యువకులు పొట్టకూటి కోసం స్వ గ్రామాన్ని వదిలి మణుగూరులో నివాసముంటూ బాదంపాలు, ఐస్క్రీమ్స్ అమ్ము కుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. మంగళవా రం కూడా బయ్యారం క్రాస్రోడ్డులోని వారపు సంతకు టాటా ఏస్ వాహనంలో ఐస్క్రీమ్స్, బాదంపాలు తీసుకొచ్చా రు. జనరేటర్కు విద్యుత్ కనెక్షన్ ఇస్తుండగా.. ఒక్కసారిగా షాక్ కొట్టి శ్యామ్లాల్ (23) అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయాడు. స్థానికులు సీపీఆర్ చేసి, 108లో మణుగూరు 100 పడకల ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మృతిచెందాడు. గోదావరిలో పడి వ్యక్తి .. అశ్వాపురం: మండలంలోని బట్టీలగుంపు గ్రామపంచాయతీ పరిధి బట్టమల్లయ్య గుంపు గ్రామానికి చెందిన కలేటి వెంకటేశ్వర్లు (54) ప్రమాదవశాత్తు గోదావరిలో పడి మృతి చెందాడు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. సోమవారం పొలం పనులకు వెళ్లిన వెంకటేశ్వర్లు సాయంత్రం సయయాన బహిర్భూమికి వెళ్లి ప్రమాదవశాత్తు గోదావరిలో పడ్డాడు. ఒడ్డున చెప్పులు ఉండడంతో గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వగా మంగళవారం గాలించడంతో ఆయన మృతదేహం లభ్యమైంది. ఘటనపై వెంకటేశ్వర్లు పెద్ద కుమార్తె రమణ ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ సూర్యారావు తెలిపారు. రుణం ఆశ చూపి.. ఫొటోలు అశ్లీలంగా మార్ఫింగ్ చేసి..మహిళ నుంచి రూ.6.90 లక్షలు స్వాహా చేసిన నేరగాళ్లు బూర్గంపాడు: తక్కువ వడ్డీకి ఎక్కువ మొత్తంలో రుణం ఇప్పిస్తామని నమ్మించి బూర్గంపాడులోని గౌతమీపురానికి చెందిన ఓ మహిళ నుంచి సైబర్ నేరగాళ్లు డబ్బు స్వాహా చేశారు. ఆమె ఆధార్, బ్యాంక్ అకౌంట్, పాన్కార్డు వివరాలు తీసుకున్న నేరగాళ్లు ఆ తర్వాత ఫొటోలను అశ్లీలంగా మార్ఫింగ్ చేసి వాట్సాప్ చేశారు. అడిగినంత నగదు ఇవ్వకపోతే ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తామని బెదిరించడంతో బాధితురాలు సైబర్ నేరగాళ్ల అకౌంట్కు పలు ధపాలుగా రూ 6.90 లక్షలు పంపించింది. అయినా ఇంకా డబ్బు పంపించాలని ఒత్తిడి చేస్తుండడంతో చివరకు పోలీసులను ఆశ్రయించింది. ఈ మేరకు బాధిత మహిళ ఫిర్యాదుతో ఎస్ఐ మేడ ప్రసాద్ మంగళవారం కేసు నమోదు చేయడమే కాక, సైబర్ నేరగాళ్ల అకౌంట్లో ఉన్న రూ.3.30లక్షలను హోల్డ్ చేయించారు. కాగా, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉంటూ ఆధార్, బ్యాంక్ అకౌంట్, పాన్ కార్డు వివరాలను అపరిచిత వ్యక్తులకు ఇవ్వొద్దని ఎస్ఐ సూచించారు. కోడిగుడ్ల రిక్షాను ఢీకొట్టిన లారీభద్రాచలంఅర్బన్: భద్రాచలం పట్టణంలోని అంబేడ్కర్ సెంటర్లో మంగళవారం ఉదయం ఓ ఇసుక లారీ ప్రమాదవశాత్తు కోడిగుడ్లు తరలిస్తున్న రిక్షాను ఢీకొట్టింది. వివరాలిలా ఉన్నాయి.. వెంకటేశ్వర్లు అనే వ్యక్తి రిక్షాలో కోడిగుడ్లు తరలిస్తుండగా అంబేడ్కర్ సెంటర్లో ఇసుక లారీ ఢీకొట్టింది. దీంతో అతడికి స్వల్పగాయాలు కాగా, రిక్షా ధ్వంసమైంది. కోడిగుడ్లు మొత్తం పగిలిపోయాయి. లారీ ఇంకాస్త వేగంగా ఉండి ఉంటే రిక్షాను తొక్కుకుంటూ వెళ్లి ఉండేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు. సంబంధిత అధికారులు ఇసుక లారీల వేగాన్ని నియంత్రించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
-
ప్రత్యామ్నాయ పంటలే సాగు చేసుకోవాలిపాల్వంచరూరల్: ఎల్నినో కారణంగా వర్షాభా వ పరిస్థితులు నెలకొన్నందున రైతులు వరికి బదులు ప్రత్నామ్నాయ పంటలు సాగు చేయా లని జిల్లా వ్యవసాయశాఖ అధికారి బాబూ రావు సూచించారు. పాల్వంచ మండలం జగన్నాథపురం రైతువేదికలో మంగళవారం జరిగిన విత్తనమేళాలో ఆయన రైతులకు ఆరుతడి పంటల విత్తనాలను అందజేసి మాట్లాడారు. కందులు, మినుములు, పెసర, జొన్న, సజ్జ, ఆముదం విత్తనాలు అందుబాటులో ఉన్నందున సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో పీఏసీఎస్ చైర్మన్ కొత్వాల శ్రీనివాసరావు, ఏఓ పి.శంకర్, హెచ్ఈఓ శంకర్ రావు, ఏఈఓలు విశాల, పవన్, నరేశ్, సత్యం తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎస్ఏఎస్ఎస్ఏ కార్యవర్గం ఎన్నికఅశ్వాపురం: మండలంలోని మణుగూరు భారజల కర్మాగారం సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ల సూపర్వైజర్ స్టాఫ్ అసోసియేషన్ (ఎస్ఏఎస్ఎస్ఏ) కార్యవర్గం ఎన్నిక ఏకగ్రీవమైంది. ఈ నెల 25 తో నామినేషన్ల స్వీకరణ, 27న ఉపసంహరణ గడువు ముగిసింది. ఆఫీస్ బేరర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ పదవులకు ఒక్కో నామినేషన్ రావడంతో ఎన్నిక ఏకగ్రీవమైంది. అసోసియేషన్ అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులుగా మోహన్బాబు, రన్ను హుస్సేన్ ఎన్నికయ్యారు. ఉపాధ్యక్షులుగా ఎ.శ్రీనివాసులు, ఎం.నాగేంద్రకుమార్, సంయుక్త కార్యదర్శిగా డి.నవీన్కుమార్, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా సంకట ప్రసాద్, వెల్ఫేర్ సెక్రటరీగా ఎం.పాండు, ఆఫీస్ సెక్రటరీగా బీ.ఎం.వీ.నాగవేంద్రరావు, కోశాధికారిగా జయశంకర్ ఎన్నికయ్యారు. అలాగే, ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్లుగా ఎన్.డీ.జైసన్, సీహెచ్వీ.రమణ, జి.దిలీప్కుమార్, సముద్రాల శ్రీనివాస్ ఎన్నికయ్యా రని ఎన్నికల అధికారి అనిల్కుమార్ వెల్లడించారు. ఏకగ్రీవానికి సహకరించిన అన్ని యూని యన్ల నాయకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన కార్యవర్గ బాధ్యులు.. ఉద్యోగుల సమస్యలు పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని తెలిపారు. అధిక ధరలకు గ్యాస్ సిలిండర్ల విక్రయం 87 సిలిండర్లు స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు కామేపల్లి: నిబంధనలు ఉల్లంఘించి గ్యాస్ సిలిండర్లను అధికధరలకు విక్రయిస్తున్నట్లు సివి ల్ సప్లయీస్ అధికారులు మంగళవారం చేపట్టిన తనిఖీల్లోగుర్తించారు. మండలంలోని పాత లింగాలలో జిల్లా సివిల్ సప్లయ్ అధికారి మల్లి కార్జున్రావు నేతృత్వాన తనిఖీ చేయగా ఒక్కో సిలిండర్పై రూ.100 అదనంగా వసూ లు చేస్తున్నట్లు తేలింది. ఈ మేరకు భద్రాద్రి జిల్లా ఇల్లెందుకు చెందిన శ్రీ లక్ష్మీ గ్యాస్ ఏజెన్సీ కి సంబంధించి 52, తేజస్విని గ్యాస్ ఏజెన్సీకి సంబంధించి 35 సిలిండర్లను సీజ్ చేసి కామేపల్లి సాయి తిరుమల గ్యాస్ ఏజెన్సీ గోదాంలో నిల్వ చేసినట్లు వెల్లడించారు. అంతేకాక ఏజెన్సీలపై చర్యల నిమిత్తం భద్రాద్రి అదనపు కలెక్టర్కు నివేదిక పంపనున్నట్లు డీఎస్ఓ తెలిపారు. ప్రధానితో ముఖాముఖిలో ఎస్బీఐటీ విద్యార్థులుఖమ్మంసహకారనగర్: వికసిత్ భారత్–2047లో భాగంగా ప్రధానమంత్రి మోదీ మై భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా మంగళవారం విద్యార్థులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడారు. ఈ మేరకు ఖమ్మంలోని ఎస్బీఐటీ విద్యార్థులు 10 మందికి ప్రధా ని మోదీతో మాట్లాడే అవకాశం దక్కిందని కళా శాల చైర్మన్ గుండాల కృష్ణ తెలిపారు. ప్రధాని మోదీతో సంభాషించే అరుదైన అవకాశం తమ విద్యార్థులకు దక్కగా, దేశ నిర్మాణంలో యువ త పాత్ర, నాయకత్వ లక్షణాలు, సామాజిక బాధ్యతలు, దేశాభివృద్ధి దిశగా ఆలోచనలను పంచుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు విద్యార్థులను కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్., కళాశాల సెక్రటరీ, కరస్పాండెంట్ జి. ధాత్రి, వైస్ చైర్మన్ కె.శ్రీచైతన్య, అకడమిక్ డైరెక్టర్లు గుండాల ప్రవీణ్కుమార్, గంధం శ్రీనివాసరావు, ఏ.వీ.వీ.శివప్రసాద్, ప్రిన్సిపాల్ రాజ్కుమార్ అభినందించారు.
-
అడవిని మింగేస్తున్న మాఫియా● సరిహద్దుల్లో అక్రమ కలప దందా.. ● భద్రాచలం కేంద్రంగా కోతలు, రవాణా ● చెక్పోస్టులకు చిక్కకుండా గోదావరి మార్గంలో తరలింపుభద్రాచలంటౌన్: ఒకప్పుడు అడవి అంటే భయం.. అన్నల(మావోలు) భయంతో అటవీ సంపద జోలికి వెళ్లాలంటేనే వణుకు పుట్టేది. కానీ ఇప్పుడు అన్నలు లేకపోగా అధికారులు సైతం సహకరిస్తుండడంతో అక్రమార్కులు పండుగ చేసుకుంటున్నారు. ఫలితంగా ఛత్తీస్గఢ్ – తెలంగాణ సరిహద్దు అటవీ ప్రాంతాల్లో విలువైన టేకు సంపద కనుమరుగవుతోంది. అడవుల్లో భారీ టేకు వృక్షాలను విచక్షణారహితంగా నరికి, అత్యాధునిక మిషన్లతో అక్కడికక్కడే దిమ్మెలుగా కోసి భద్రాచలం డివిజన్ కేంద్రంగా ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నట్లు తెలిసింది. తనిఖీలతో అక్రమార్కులను అడ్డుకోవాల్సిన భద్రాచలం సరిహద్దు చెక్ పోస్టు సిబ్బంది మామూళ్ల మత్తులో తూలుతున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. గోదావరి మీదుగా.. భద్రాచలం డివిజన్లోని చర్ల, దుమ్ముగూడెం, భద్రాచలం రేంజ్లకు ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దుగా ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతంలోని అడవుల్లో నరికిన భారీ టేకు వక్షాలను ఆధునిక రంపపు మిషన్ల సాయంతో అక్కడికక్కడే దిమ్మెలుగా మార్చి.. ట్రాక్టర్లు, ఇతర వాహనాల ద్వారా గోదావరి తీరానికి తరలిస్తున్నట్లు తెలిసింది. అనంతరం పడవలు, మోటార్ బోట్లలో నదిని దాటించి లారీలు, ఇతర వాహనాల ద్వారా కావాల్సిన చోట్లకు రవాణా చేస్తున్నట్లు సమాచారం. సరిహద్దు చెక్పోస్టుల్లో తనిఖీలను తప్పించుకోవడానికి గోదావరి నదిని మార్గంగా ఎంచుకున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఈ మార్గంలో పర్యవేక్షణ తక్కువగా ఉండడంతో రవాణా నిరాటంకంగా సాగుతోందని సమాచారం. తక్కువకు కొనుగోలు.. లాభాలతో విక్రయం ఛత్తీస్గఢ్ అడవుల్లో పెద్ద మొత్తంలో టేకు కలప లభిస్తుండడంతో అక్రమ వ్యాపారులు తక్కువ ధరతో కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. అనంతరం మార్కెట్లో అధిక ధరకు విక్రయించి భారీగా లాభాలు ఆర్జిస్తున్నారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ అక్రమ వ్యాపారం వెనుక పటిష్టమైన నెట్వర్క్ ఉందని తెలుస్తోంది. ఇటీవల అటవీ శాఖ అధికారులు పలు చోట్ల టేకు దిమ్మెలను స్వాధీనం చేసుకుని కేసులు నమోదు చేశారు. అయితే పట్టుబడుతున్నది స్వల్పమేనని... రోజూ పెద్ద మొత్తంలో కలప సరిహద్దులు దాటుతున్నా పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. కలప అక్రమ రవాణాను అరికట్టేలా ప్రత్యేక నిఘా కొనసాగిస్తున్నాం. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో పెట్రోలింగ్ బలోపేతం చేశాం. అక్రమ రవాణాకు పాల్పడిన వారిపై అటవీ చట్టాల ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. సిబ్బంది ప్రమేయంపై ఆధారాలతో ఫిర్యాదులు అందితే విచారణ చేపట్టి చర్యలు తీసుకుంటాం. ఎవరికై కా వృక్షాల నరికివేత, అక్రమ కలప రవాణా వివరాలు తెలిస్తే మాకు సమాచారం ఇవ్వాలి. – జస్వత్ ప్రసాద్, ఎఫ్ఆర్ఓ, భద్రాచలందశాబ్దాలుగా పెరిగిన విలువైన టేకు వృక్షాలను నరికేస్తుండడంతో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని టేకు ప్లాంటేషన్లు వేగంగా కనుమరుగవుతున్నాయి. అటవీ సంపద క్షీణిస్తుండడంతో జీవవైవిధ్యం, వర్షపాతం, భూగర్భ జలాలపై కూడా ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉందని పర్యావరణవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. కొందరు అవినీతి అధికారుల అండదండలతోనే దందా కొనసాగుతోందన్న ప్రచారం ఉంది. అక్రమ రవాణా మార్గాలు, నిల్వ కేంద్రాలపై సమాచారం ఉన్నా కఠిన చర్యలు తీసుకోకుండా అప్పుడప్పుడు లెక్కల కోసమే కేసులు పెడుతున్నారనే సమాచారం. ఛత్తీస్గఢ్–తెలంగాణ అటవీ శాఖలు, పోలీసులు సంయుక్తంగా ప్రత్యేక టాస్క్ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేస్తే తప్ప అక్రమ రవాణాకు అడ్డుకట్ట పడే అవకాశం కానరావడం లేదు. అంతేకాక గోదావరి తీరాన రాత్రివేళ గస్తీ పెంచడం, పడవల తనిఖీలతో ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
-
కమనీయం.. రామయ్య కల్యాణంభద్రాచలం: భద్రాచలంలోని శ్రీ సీతారామ చంద్రస్వామి దేవస్థానంలో మంగళవారం రామయ్య కల్యాణం కమనీయంగా సాగింది. తెల్లవారుజామున గర్భగుడిలో స్వామి వారికి సుప్రభాత సేవ, సేవా కాలం, ఆరాధన తదితర పూజలు చేశారు. అనంతరం బేడా మండపంలో కొలువుదీరిన స్వామికి విశ్వక్సేన పూజ, పుణ్యావాచనం జరిపించారు. అలాగే, స్వామికి కంకణధారణ, యజ్ఞోపవేత ధారణ, అమ్మవారికి కంకణధారణ, యోక్త్రధారణ గావించి నిత్యకల్యాణ మహోత్సవం పూర్తిచేశారు. మంగళవారం సందర్భంగా అభయాంజయనేయస్వామి ఉపాలయంలో అభిషేకం, తమలపాకార్చన జరిపారు. దమ్మక్క యాత్రకు ప్రత్యేక బస్సులు భద్రాచలంటౌన్: భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి దేవస్థానం ఆధ్వర్యాన బుధవారం దమ్మక్క సేవాయాత్ర జరగనుంది. ఇందులో పాల్గొనేలా వివిధ ప్రాంతాల గిరిజన భక్తులను తరలించేందుకు ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటుచేశారు. ఈమేరకు తొమ్మిది ప్రత్యేక బస్సులను మంగళవారం భద్రాచలం బస్టాండ్లో డిపో మేనేజర్ జంగయ్య ప్రారంభించారు. ఈ బస్సులు గిరిజన గ్రామాలకు వెళ్లి భక్తులను ఉచితంగా భద్రాచలం తీసుకురానున్నాయి. యాత్రకు వచ్చే భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా దేవస్థానం, ఆర్టీసీ సమన్వయంతో ఏర్పాట్లుచేసినట్లు డీఎం తెలిపారు. గిరిజన భక్తులు ఈ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకోవాలని ఆయన కోరారు. సమ్మె నోటీసుపై వచ్చేనెల 6న ఆర్ఎల్సీతో చర్చలు రుద్రంపూర్: సింగరేణిలో మెడికల్ బోర్డ్ నిర్వహణ, ఇతర సమస్యల పరిష్కారం కోసం గుర్తింపు సంఘం ఏఐటీయూసీ ఇచ్చిన సమ్మె నోటీసుపై మంగళవారం హైదరాబాద్లోని కేంద్ర కార్మిక శాఖ అసిస్టెంట్ లేబర్ కమిషనర్ డాక్టర్ సరస్వతి సమక్షాన యాజమాన్యంతో రెండో విడత చర్చలు జరిగాయి. ఇంకో విడత చర్చలు ఆగస్టు 6వ తేదీన జరగనుండగా, అప్పుడు కూడా ఫలితం రాకపోతే 16వ తేదీ నుంచి అన్ని సంఘాలను కలుపుకుని సమ్మెకు వెళ్తామని ఏఐటీయూసీ అధ్యక్షుడు వాసిరెడ్డి సీతారామయ్య తెలిపారు. ఇప్పటికే ఓసారి మెడికల్ బోర్డ్ నిర్వహించినట్లు యాజమాన్యం చెప్పగా.. పారదర్శకంగా జరగలేదన్న తమ వాదనకు స్పందించిన ఆర్ఎల్సీ మరోమారు నిర్వహణకు పరిశీలించాలని ఆదేశించిందని వెల్లడించారు. మిగతా అంశాలపై యాజమాన్యం, ఏఐటీయూసీ చర్చించి వచ్చేనెల 6న జరిగితే సమావేశంలో నివేదిక ఇవ్వాలని ఆర్ఎల్సీ ఆదేశించారని పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశంలో డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్(పర్సనల్) బి.రాజగోపాల్, ఏఐటీయూసీ నాయకులు పాల్గొన్నారని సీతారామయ్య తెలిపారు. నాణ్యమైన బోధనతో విద్యార్థులకు భవిష్యత్ ఇల్లెందు: నాణ్యమైన బోధన అందించడం ద్వారా విద్యార్థుల భవిష్యత్కు పటిష్టమైన పునాది వేయాలని జిల్లా ఇంటర్మీడియట్ విద్యాశాఖాధికారి హెచ్.వెంకటేశ్వర్లు సూచించారు. ఇల్లెందు ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీని మంగళవారం తనిఖీ చేసిన ఆయన విద్యార్థులు, అధ్యాపకుల హాజరును పరిశీలించారు. అనంతరం అధ్యాపకులతో సమావేశమైన డీఐఈఓ మాట్లాడుతూ కళాశాలలో ప్రవేశాలు పెంచేలా కృషి చేయాలని సూచించారు. అంతేకాక యూడైస్ వివరాలు సకాలంలో నమోదు చేసి బోధన, ప్రాక్టికల్స్పై దృష్టి సారించాలని తెలిపారు. అంతిమంగా అత్యుత్తమ ఫలితాల సాధనే అందరి లక్ష్యం కావాలని పేర్కొన్నారు. ఇన్చార్జ్ ప్రిన్సిపాల్ భానుప్రసాద్, అధ్యాపకులు ప్రసాదరావు, జాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
రామయ్య బంగారు, వెండి ఆభరణాల తరలింపుభద్రాచలం: భద్రాచలంలోని శ్రీ సీతారామ చంద్రస్వామి దేవస్థానంలో శ్రీ సీతారాముల బంగారు, వెండి ఆభరణాలు, ఇతర సామగ్రి, వాహనాలను మంగళవారం అధికారులు స్ట్రాంగ్ రూంకు తరలించారు. దేవాదాయ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శైలజా రామయ్యర్, కమిషనర్ హన్మంతరావు ఆదేశాలతో ఆలయ పునరుద్ధరణ పనుల్లో వేగం పెరిగింది. ఇందులో భాగంగా భక్తులు సమర్పించిన, శ్రీరామదాసు చేయించిన నగలతో పాటుగా వెండి వాహనాలు, సామగ్రిని మ్యూజియం నుంచి పటిష్ట భద్రత నడుమ ఈఓ దామోదర్రావు ఆధ్వర్యాన రంగనాయకుల గుట్టపై స్ట్రాంగ్ రూంకు తరలించారు. మరోపక్క చిత్రకూట మండపం ఎదుట ఉన్న గోశాల తొలగింపు పూర్తయింది. చిత్రకూట మండపంలోని స్తంభాల తరలింపు పనులు పూర్తికాగానే పడమర మెట్లను తొలగిస్తారు. ఇంకోపక్క మిథిలా స్టేడియంలో నిత్యకల్యాణ వేదిక నిర్మాణం కొనసాగుతోంది. నేడు దమ్మక్క శోభాయాత్ర, కల్యాణోత్సవం భద్రగిరిలో బుధవారం దమ్మక్క సేవా యాత్ర నిర్వహించనున్నారు. ఆషాఢ పూర్ణిమ సందర్భంగా గత 12ఏళ్లుగా జరుగుతున్న ఈ యాత్ర వేదికను పనుల నేపథ్యాన మార్చారు. ఉదయం 6–30గంటలకు దమ్మక్క చిత్రపటంతో శోభాయాత్ర, దమ్మక్క విగ్రహం వద్ద పూజలు, అనంతరం తానీషా కల్యాణ మండపం వెనకాల మారుతి సదనంలో ఉత్సవ మూర్తుల కల్యాణ మహోత్సవం నిర్వహిస్తారు. ఇప్పటికే వివిధ గ్రామాల గిరిజనులు చేరుకోగా, ఆలయంలో దర్శనం చేయించి పూజలు ముగిశాక అన్నప్రసాదం అందజేసి తిరిగి గ్రామాలకు బస్సుల ద్వారా పంపిస్తారు.
-
● అనారోగ్యంతో విద్యార్థిని మృతి ● పుట్టిన సమయంలోనే కవల సోదరి కన్నుమూతపీఎంఈజీపీ రుణాల్లో భారీగా అక్రమాలు ఖమ్మంవైరారోడ్: జిల్లాలో ప్రధానమంత్రి ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రాం (పీఎంఈజీపీ) రుణాల్లో భారీగా అక్రమాలు జరిగాయని మాజీ ఎమ్మెల్యే సండ్ర వెంకటవీరయ్య ఆరోపించారు. ఈ రుణాలతో పాటు ప్రీ ప్రైమరీ పాఠశాలల్లో ఇన్స్ట్రక్టర్లు, ఆయా పోస్టుల భర్తీలో జరిగిన అవకతవకలపై తక్షణమే విచారణ జరిపించి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఖమ్మంలోని బీఆర్ఎస్ కార్యాలయంలో మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. స్వయం ఉపాధి కల్పన లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పీఎంఈజీపీ పథకాన్ని జిల్లాలోని కొంద రు దళారులు, రాజకీయ నాయకులు, బ్యాంక్ అధికారులు కలిసి పక్కదారి పట్టించారని ఆరోపించారు. పలు ప్రాంతాల్లో 90 శాతానికి పైగా యూనిట్లు లేకుండానే రూ.10 కోట్లకు పైగా రుణ సబ్సిడీ తీసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఈ కుంభకోణంపై కలెక్టర్ విజిలెన్స్ విచారణచేయించి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అంతేకాక ప్రీ ప్రైమరీ పాఠశాలల్లో ఇన్స్ట్రక్టర్లు, ఆయాలుగా అనర్హులను నియమించినందున విచారణ చేపట్టి అర్హులకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. సమావేశంలో నాయకులు ఉప్పల వెంకటరమణ, బెల్లం వేణుగోపాల్, పగడాల నాగరాజు, బిచ్చాల తిరుమల్రావు, పగడాల నరేందర్, లింగనబోయిన సతీశ్, యలమద్ది రవి, బలుసు మురళీకృష్ణ, మహమ్మద్ రఫీ పాల్గొన్నారు. ఆ ఇల్లు బోసిపోయింది..ఖమ్మంరూరల్: ఓ విద్యార్థిని మర ణం ఆమె కుటుంబాన్నే కాదు... ఆ వీధి, పాఠశాల, స్థానికులను శోకసంద్రంలో ముంచెత్తింది. 14 ఏళ్ల క్రితం ఒక కుమార్తెను కోల్పోయిన తల్లిదండ్రులు ఇంకొకరికి కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు. కానీ విధి చిన్నచూపు చూడడంతో ఇంకో కుమార్తె కూడా మృత్యువాత పడింది. ఇందుకు సంబంధించి వివరాలు.. ఏదులాపురం మున్సిపాలిటీ 28వ వార్డుకు చెందిన రంగిశెట్టి ఉదయ్ – స్రవంతి దంపతులకు 14 ఏళ్ల క్రితం కవల కుమార్తెలు జన్మించారు. ఇందులో ఓ కుమార్తె పసిప్రాయంలోనే పేగు సంబంధిత సమస్యతో మృతి చెందింది. అదే సమస్యతో బాధపడుతున్న ఇంకో కుమార్తె వైదికకు తల్లిదండ్రులు చికిత్స చేయిస్తూ ఇన్నాళ్లు కంటికి రెప్పలా కాపాడారు. కానీ విధి మరోసారి అదే కుటుంబాన్ని పరీక్షించింది. హైదరాబాద్లో చికిత్స చేయిస్తుండగా వైదిక పరిస్థితి విషమించి మంగళవారం కన్నుమూసింది. దీంతో ఆమె తల్లిదండ్రులు, బంధువులు కన్నీరుమున్నీరుగా రోదించిన తీరు స్థానికులందరినీ కంట తడి పెట్టించింది. చివరిచూపు కోసం... ఏదులాపురం జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో వైదిక ఎనిమిదో తరగతి చదువుతోంది. ఆమె పాఠశాల స్నేహితులతోనే కాక స్థానికులతో కలివిడిగా ఉండేది. ఆమె మృతి చెందిన సమాచారం తెలియగానే స్నేహితులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. అంతేకాక వైదిక అంతిమయాత్ర పాఠశాల సమీపం నుంచి వెళ్తుండగా స్నేహితురాలికి వీడ్కోలు పలికారు. విద్యార్థులతో పాటు ఉపాధ్యాయులు సైతం కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయారు. మాజీ ఎమ్యెల్యే సండ్ర వెంకటవీరయ్య
-
పేరాయిగూడెం వాసికి సీఐడీ విభాగంలో ఉద్యోగంఅశ్వారావుపేటరూరల్: పోలీస్ శాఖలో కీలకమైన సీఐడీ విభాగంలోఅశ్వారావుపేట మున్సిపాలిటీ పరిధి పేరాయిగూడేనికి చెందిన రిటైర్డ్ సింగరేణి ఉద్యోగి కుమారుడు డాక్టర్ జుజ్జురపు క్రాంతికుమార్ ఉద్యోగం సాధించాడు. సీఐడీ విభాగంలో ఫోరెన్సిక్ సైంటిస్టుగా ఎంపికై న ఆయన మంగళవారం డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ చేతుల మీదుగా నియామక పత్రాన్ని అందుకున్నాడు. డాక్టర్ క్రాంతికుమార్ పదో తరగతి వరకు ఇల్లెందులోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో, డిగ్రీ ఎస్ఆర్బీజీఎన్ఆర్ ప్రభుత్వ కళాశాలలో పూర్తి చేశాడు. కాకతీయ విశ్వ విద్యాలయంలో ఐఐసీటీ (ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ) నుంచి పీహెచ్డీ అందుకోగా, సీఐడీ విభాగంలో ఉద్యోగానికి ఎంపికై న క్రాంతిని స్థానికులు అభినందించారు. ఫోరెన్సిక్ సైంటిస్ట్గా ఎంపికై న క్రాంతి
-
అంబులెన్స్లోనే గిరిజన మహిళ ప్రసవంబూర్గంపాడు: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా బూ ర్గంపాడు మండలం చింతకుంట గ్రామస్తుల రహదారి చింతలు తీరడం లేదు. గ్రామానికి 108 వాహనం వచ్చేందుకు కూడా వీల్లేని రహ దారితో గ్రామస్తులు నానా అవస్థలు పడుతు న్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ గర్భిణిని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లేందుకు అష్టకష్టాలపై అంబులెన్స్ వచ్చి నా ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లేలోగా మధ్యలోనే ప్రస వించింది. చింతకుంట గ్రామానికి చెందిన నిండు గర్భిణి సోడె మార్తకు సోమవారం ఉద యం పురిటినొప్పులు మొదలయ్యాయి. దీంతో ఆమె కుటుంబీకులు 108కు సమాచారమి చ్చారు.ఆ గ్రామానికి వెళ్లేందుకు సరైన రహ దారి లేకపోవడంతో 108 పైలట్ విజయ భాస్కర్ గోతులు, రాళ్లతో కూడిన మార్గంలోనే అష్టకష్టాలు పడుతూ గ్రామానికి వెళ్లాడు. అప్ప టికే తీవ్రమైన పురిటినొప్పులతో బాధపడు తున్న మార్తను వాహనంలో ఎక్కించి భద్రా చలం తీసుకెళ్తుండగా అడవిమార్గంలోనే పురి టినొప్పులు పెరిగాయి. దీంతో 108 ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్ రాధ పరిస్థితిని గమనించి మార్తకు ప్రసవం చేయగా మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఆపై తల్లీబిడ్డలను భద్రాచలం ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు.
-
మెరిసిన మిర్చి ధర● తేజా రకం క్వింటాకు రూ.22,700 ● క్వింటాకు రూ.700 అ‘ధనం’ఖమ్మంవ్యవసాయ: మిర్చి ధరకు రెక్కలొచ్చాయి. విదేశీ రకంగా పేరు గడించిన ‘తేజా’ రకం మిర్చికి డిమాండ్ పెరిగింది. కోల్డ్ స్టోరేజీల్లో నిల్వ చేసి ఖమ్మం వ్యవసాయ మార్కెట్కు సోమవారం తీసుకొచ్చిన మిర్చి క్వింటాకు జెండాపాటలో గరిష్టంగా రూ.22,700లు పలికింది. కొద్దిరోజులుగా రూ. 22 వేలు ఉన్న ధర రూ. 700 పెరగగా.. మోడల్ మిర్చి ధర రూ.21,800గా నమోదైంది. నాన్ ఏసీ మిర్చి ధర రూ.16వేల నుంచి 17 వేల వరకు పలుకుతుండగా, రూ.17,400కు చేరింది. ఇక రూ.9 వేలుగా ఉన్న తాలు మిర్చి ధర గరిష్టంగా రూ.10 వేలు, మోడల్ ధర రూ. 9.500లుగా పలికింది. ఖమ్మం మార్కెట్కు నిత్యం ఏసీ, నాన్ఏసీ మిర్చి కలిపి 10 వేల నుంచి 15 వేల బస్తాల వరకు విక్రయానికి వస్తోంది. జిల్లాలోని 48 కోల్డ్స్టోరేజీల్లో దాదాపు 30 లక్షల వరకు మిర్చి బస్తాలు నిల్వ ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తుండగా, ఈ సరుకంతా వ్యాపారులదేనని తెలుస్తోంది. సీజన్లో రైతుల నుంచి రూ.17 వేల నుంచి రూ.18 వేల చొప్పున కొనుగోలు చేసిన వ్యాపారులు నిల్వ చేయగా, ఇప్పుడు ధర పెరుగుతుండడంతో లబ్ధి పొందనున్నారు. ఎగుమతుల ప్రభావం ఖమ్మం మార్కెట్లో డిమాండ ఉన్న ‘తేజా’ రకం మిర్చిని చైనాకు ఎగుమతి చేస్తారు. కానీ గత రెండు సీజన్లుగా చైనా నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో ఆర్డర్లు లేక డిమాండ్ లభించడం లేదు. చైనాలో ఈ రకం పంట సాగు పెరగడం, నిల్వలు ఉండడం తదితర కారణాలతో ఎగుమతులు పడిపోయాయి. ఇదే సమయాన దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలతో పాటు బంగ్లాదేశ్ నుంచి కొన్నాళ్లుగా ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. దీంతో మిర్చిధర పుంజుకుంటున్న వేళ విక్రయాలు పెరిగాయి. వర్షాభావ పరిస్థితులు కూడా.. ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు కొలకొనగా, మిర్చి సాగు తక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. 2024–25లో సాగు విస్తీర్ణం అధికంగా ఉండగా గరిష్టంగా రూ. 15 వేలకు మించి ధర పలకలేదు. దీంతో 2025–26లో సాగు విస్తీర్ణం గణనీయంగా పడిపోయింది. జిల్లాలో కేవలం 33వేల ఎకరాల్లో మాత్రమే సాగు చేశారు. సీజన్లో మిర్చి ధర రూ.18 వేల వరకు ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ.22,700గా పలుకుతోంది. అయినా వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో మిర్చి సాగు పడిపోతుందనే అంచనాతో వ్యాపారులు కొనుగోలుకు ముందుకొస్తుండగా డిమాండ్ పెరుగుతోందని అంచనా వేస్తున్నారు.
-
దమ్మక్క సేవా యాత్రకు రారండి● గిరిజనులు, అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులకు దేవస్థానం నుంచి ఆహ్వానం ● రేపు భద్రాచలంలో శోభాయాత్ర, మారుతి సదనంలో పుష్పాంజలిభద్రాచలం: భద్రగిరి క్షేత్రంలో సీతారాముల విగ్రహాలకు నీడ కల్పించి, పూజించిన అపర భక్తురాలు దమ్మక్క సేవా యాత్రకు దేవస్థానం అధికారులు ఆహ్వానం పలుకుతున్నారు. 2014 నుంచి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తుండగా, గిరిజనులు, భక్తులను భాగస్వామ్యం చేస్తున్నారు. ఆషాఢ పూర్ణిమ రోజు పోకల దమ్మక్కను స్మరిస్తూ యాత్ర నిర్వహించటం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. గిరిజనుల సంప్రదాయ నృత్యాలతో వేడుకలు జరుపుతారు. ఈ నెల 29న దమ్మక్క యాత్రకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నా రు. దేవస్థాన పునరుద్ధరణ పనులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో సేవా యాత్రలో గిరి ప్రదక్షిణ కార్యక్రమాన్ని రద్దు చేశారు. ప్రచార రథంలో స్వా మివారి ఉత్సవ మూర్తులను ఉంచి శోభాయాత్ర జరపనున్నారు. ఏటా బేడా మండపంలో జరిగే నిత్యకల్యాణోత్సవం, పుష్పాంజలి వేడుకలను తానీషా కల్యాణ మండపం ప్రాంగణంలోని మారుతి సదనానికి మార్చారు. ఆర్టీసీ బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాల్లో తరలింపు దమ్మక్క సేవా యాత్రకు 9 ఆర్టీసీ బస్సులు, ఇతర ప్రైవేట్ వాహనాల్లో సుమారు 700 మంది గిరిజనులను భద్రాచలం తరలించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఇల్లెందు, అశ్వారావుపేట రూట్లలో రెండు చొప్పున, జూలూరుపాడు రూట్లో 3, వాజేడు, కూనవరం రూట్లో ఒక్కో బస్సును కేటాయించారు. ఆర్టీసీ బస్సులు వెళ్లలేని రూట్లలో ప్రైవేట్ వాహనా ల ద్వారా వచ్చినవారి రవాణా చార్జీలనూ దేవస్థానం భరించనుంది. మంగళవారం సాయంత్రానికి వీరిని తరలించనుండగా, ఇందుకోసం తొమ్మి ది మంది సిబ్బందికి విధులు కేటాయించారు. రెండు రోజులపాటు ఉచిత బస, భోజన వసతి కల్పించనున్నారు. కాగా, ఈఓగా రమాదేవి ఉన్న కాలంలో గిరిజన గ్రామంలో రామయ్య ప్రచార రథంతో శోభాయాత్ర, నిత్యకల్యాణం జరిపి, స్వామివారిని గిరిజనుల చెంతకే చేర్చేవారు. ఈఏడాది దేవస్థానం అధికారులు దీనికి ‘మంగళం’పాడారు. కాగా ఎమ్మె ల్యే తెల్లం వెంకట్రావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే పొదెం వీర య్య, ఐటీడీఏ పీఓ రాహుల్, సబ్ కలెక్టర్ మృణాళ్ శ్రేష్ఠ, సర్పంచ్ పూనెం కృష్ణ తదితరులకు సోమవా రం వేడుకల ఆహ్వాన పత్రాలను అందించినట్లు ఆలయ ఏఈఓ భవాని రామకృష్ణ తెలిపారు.
-
భద్రగిరిలో భారీ వినాయకుడు..భద్రాచలం: పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడ్పడేవిధంగా కొన్నేళ్లుగా మట్టి గణపతులను ప్రతిష్ఠిస్తున్నారు. భద్రాచలంలోని అశోక్నగర్ కాలనీకి చెందిన పవర్ బోయ్స్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మట్టితో 20 అడుగుల విగ్రహాన్ని తయారుచేస్తున్నారు. ఖైరతాబాద్ తరహాలో వేదిక వద్దనే భారీ వినాయకుడిని రూపొందిస్తున్నారు. 9 ఏళ్లుగా గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్న కమిటీ కోల్కతా కళాకారులతో విగ్రహం తయారీకి ఒప్పందం చేసుకున్నారు. టన్ను బరువు గల విగ్రహాన్ని రూ.2.5 లక్షలతో సిద్ధం చేయిస్తున్నట్లు తెలిపారు. మూడు రోజుల క్రితం పనులు ప్రారంభం కాగా, పూర్తిగా పర్యావరణ హితంగా తయారు చేస్తున్నారు. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వాడకుండే వెదురు బొంగులు, కర్రలు, బంక మట్టి, వరి పొట్టు వినియోగిస్తున్నారు. ఐదుగురు కళాకారులు ప్రస్తుతం మట్టి విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత రంగులను అద్దనున్నారు. సెప్టెంబర్ 27న వినాయక చవితి రోజున భారీ విగ్రహాన్ని కొలువుదీర్చనున్నారు. ప్రజల సహకారంతో 60 మందితో సభ్యుల కమిటీ వేడుకలకు ఏర్పాట్లు చేస్తోందని అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు, వల్లూపు ప్రేమ్చంద్, ఎప్పు సత్యకాంత్, కోశాధికారి రేగా సందీప్ తెలిపారు. 20 అడుగుల మట్టి విగ్రహం తయారీ..
-
రామయ్య కల్యాణం.. రమణీయంభద్రాచలం: శ్రీ సీతారామ చంద్రస్వామి దేవస్థానంలో సోమవారం స్వామివారి నిత్యకల్యా ణం రమణీయంగా జరిగింది. తొలుత తెల్ల వారుజామున గర్భగుడిలో స్వామివారికి సుప్రభాత సేవ, సేవాకాలం, ఆరాధన తదితర పూజలు చేశారు. అనంతరం నిత్యకల్యాణానికి బేడా మండపంలో కొలువుదీరిన స్వామివారికి విశ్వక్సేన పూజ, పుణ్యావాచనం చేశారు. స్వామివారికి కంకణధారణ, యజ్ఞోపవీత ధారణ, అమ్మవారికి కంకణధారణ, యోక్త్రధారణ గావించి నిత్యకల్యాణ ఘట్టాన్ని ఆలయ అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు. నేడు కేంద్ర బృందం పర్యటనభద్రాచలంఅర్బన్: భద్రాచలం ఏరియాఆస్పత్రి లో మంగళవారం కేంద్ర బృందం పర్యటించనుంది. ఆస్పత్రిలో రోగులకు అందుతున్న వైద్యం, నిర్వహణలో క్వాలిటీ, వైద్యులు, సిబ్బంది పనితీరు, మందుల లభ్యత తదితర అంశాలను పరిశీలించే అవకాశం ఉంది. మొక్కలు నాటి పరిరక్షించాలికొత్తగూడెంఅర్బన్: ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకోవాలని జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ పసుపులేటి వీరబాబు తెలిపారు. సోమవారం జిల్లా కేంద్ర గ్రంథాలయం ఆవరణంలో వన మహోత్సవం, శ్రమదానం కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ మొక్కలు పెంచి వాతావరణంలో ఉన్న కాలుష్యాన్ని, వేడిని తగ్గించేందుకు కృషి చేయాలన్నారు. అనంత రం మొక్కల రాజశేఖర్ను శాలువాతో సత్కరించి అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రంథ పాలకులు సూరేపల్లి లలిత కుమారి, మణిమృదుల, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. మాదకద్రవ్యాలను నిరోధించాలి ఎస్పీ రోహిత్ రాజుసూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): జిల్లాలో మాదకద్రవ్యాలను నిరోధించాలని ఎస్పీ రోహిత్రాజు ఆదేశించారు. సోమవారం జిల్లా పోలీసు అధికారులతో నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి సమీక్ష సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఎన్డీపీఎస్ చట్టం కింద నమోదైన కేసుల దర్యాప్తు వేగవంతం చేసి, చార్జిషీట్లను దాఖలు చేయాలని ఆదేశించారు. పరారీలో ఉన్న నిందితులను గుర్తించి అరెస్టు చేయాలన్నారు. మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాలో పాల్గొనే వ్యక్తుల ఆర్థిక లావాదేవీలు, అక్రమంగా సంపాదించిన ఆస్తులపై సమగ్ర ఆర్థిక దర్యాప్తు చేపట్టాలని చెప్పారు. మాదకద్రవ్యాల వినియోగదారులకు కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వాలని, బాధితులను డీ అడిక్షన్ కేంద్రాలకు పంపించాలని సూచించారు. మాదకద్రవ్యాల నిర్మూలనకు బాధ్యతతో పనిచేయాలని, విద్యాసంస్థలు, గ్రామాలు, పట్టణాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని చెప్పారు. ఈ సమావేశంలో డీఎస్పీలు ఆదినారాయణ, సతీష్ కుమార్, రవీందర్ రెడ్డి, వెంకన్న బాబు, మల్లయ్య స్వామి, అరుణ్ కుమార్, సీఐలు పాల్గొన్నారు. సమాజ సేవ చేయాలి సూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): సమాజ సేవకు యువత ముందుకు రావాలని ఎస్పీ రోహిత్రాజు సూచించారు. యంగ్ ఇండియన్ బ్లడ్ డోనర్స్ క్లబ్ ఫౌండేషన్ అవగాహన పోస్టర్ను సోమవారం తన చాంబర్లో ఆవిష్కరించి మాట్లాడారు. యంగ్ ఇండియన్ బ్లడ్ డోనర్స్ క్లబ్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు బాలు, సభ్యులు రాజేష్, జుబ్బు, రాజయ్య పాల్గొన్నారు.
-
ముక్కోటిలోగా ఉత్తర ద్వారం పనులు పూర్తి చేయాలిభద్రాచలం: భద్రాచలంలో డిసెంబర్లో జరిగే ముక్కోటిలోగా ఉత్తర ద్వారం పనులు పూర్తి చేయాలని దేవాదాయ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శైలజారామయ్యర్ ఆదేశించారు. శ్రీ సీతారామ చంద్రస్వామి దేవస్థాన పునరుద్ధరణ, అభివృద్ది పనులపై సోమవారం హైదరాబాద్లో సమీక్ష జరిపారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఉత్తర ద్వారం వైపు పనులను వెంటనే ప్రారంభించాలని ఆదేశించారు. గోదావరి పుష్కరాల నాటికి పనులన్నీ పూర్తయ్యే విధంగా ప్రణాళికలను రూపొందించాలన్నారు. ఉత్తర, పడమర మెట్లు తొలగించాం ఇప్పటికే ఉత్తరం ద్వారం, ఫుట్ బ్రిడ్జిలను తొలగించామని, మంగళవారం నుంచి ఉత్తరం, పడమర వైపు మెట్లను తొలగించే ప్రక్రియ చేపడతామని ఆలయ ఈఓ దామోదర్రావు సెక్రటరీకి వివరించారు. మూజియంలో ఉన్న, రోజువారి పూజా కార్యక్రమాల్లో వినియోగించే స్వామివారి బంగారు ఆభరణాలను బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేస్తామని, ఆ తరువాత ప్రాకారాల తొలగింపు పనులు చేపడతామని వివరించారు. యాగశాల తొలగింపు దేవస్థానంలో జరుగుతున్న ఆలయ పునరుద్ధరణ పనుల్లో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న యాగశాలను పూర్తిగా తొలగించారు. భద్రుని గుడి వెనుక ఉన్న యాగశాల, స్వామి వారికి ప్రసాదాలను తయారు చేసే వంటశాలలు ఉన్నాయి. యాగశాలను పూర్తిగా తరలించగా, వంటశాలను సైతం తొలగించేందుకు అందులో ఉన్న సామగ్రిని తరలించారు. భద్రుని శిల మినహా ఆలయ నిర్మాణం పూర్తిగా కూల్చనున్నారు. భద్రుని శిలకు భక్తులు పూజలు చేసే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు. ఈ ప్రాంగణంలో ఉన్న గ్రిల్స్, క్యూలైన్లను ఇప్పటికే తొలగించారు. దేవాదాయ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శైలజా రామయ్యర్
-
గిరిజనులు ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించాలిభద్రాచలం: గిరిజనుల ప్రభుత్వ పథకాలతో ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించాలని ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ అధికారి బి.రాహుల్అన్నారు. సోమవారం ఐటీడీఏలో నిర్వహించిన గిరిజన దర్బార్లో గిరిజనుల నుంచి అర్జీలను స్వీకరించారు. పరి శీలించి సంబంధిత అధికారులకు అప్పగించా రు. ఈ సందర్భంగా పీఓ మాట్లాడుతూ ప్రభు త్వ సంక్షేమ పథకాలు అర్హులకు చేరేలా అధికా రులు కృషి చేయాలన్నారు. ఐటీడీఏకు వచ్చే గిరిజనుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని సూ చించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీఓ(జనరల్) డేవిడ్ రాజ్, ఇతర అధికారులు ఆనంద్ కుమార్, చందన, అరుణకుమారి, మధుకర్, సైదులు, సున్నం రాంబాబు, గన్యా నాయక్, నారా యణరావు, సమ్మయ్య, మణిధర్ పాల్గొన్నారు. మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదగాలిభద్రాచలంటౌన్: గిరిజన మహిళలు స్వశక్తితో చిన్నతరహా పరిశ్రమలు నెలకొల్పి ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాలని ఐటీడీఏ ఏపీఓ డేవిడ్ రాజ్ సూచించారు. ఐటీడీఏ కార్యాలయంలో భద్రాచలం లంబాడీ కాలనీకి చెందిన ’ఓం శక్తి జాయింట్ లయబిలిటీ గ్రూప్’ మహిళలు ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్ను సోమవారం సందర్శించారు. మహిళలు ఇప్పపువ్వుతో తయారు చేసిన లడ్డూ, బర్ఫీ, నూనెతో పాటు రాగి, జొన్న జావలు, పచ్చళ్లు వంటి పోషకాహార ఉత్పత్తులను పరిశీలించి అభినందించారు. ప్రతీ వారం జరిగే గిరిజన దర్బార్లో ఈ ఉత్పత్తులను అధికారులకు అందించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఈఈ మధుకర్ పాల్గొన్నారు. ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ అధికారి రాహుల్
-
‘అటవీ’ ఆటంకం!సాక్షి ప్రతినిధి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం: బూర్గంపాడు మండలం మీదుగా వెళ్లే జాతీయ రహదారి (ఎన్హెచ్ 30) నుంచి కేవలం 3 కి.మీల దూరంలో చింతకుంట గ్రామం ఉంది. అత్యవసర పరిస్థితి ఎదురైతే గ్రామస్తులు సమీపంలోని సారపాకకు చేరుకునేందుకు సరైన రోడ్డు లేదు. సోమవారం ఈ గ్రా మానికి చెందిన ఓ గర్భిణి 108లోనే ప్రసవం పొందడం ఇందుకు నిదర్శనంగా చెప్పవచ్చు. 15 ఏళ్లుగా ఈ తరహా సమస్యలను జిల్లాలో అనేక గ్రామాలు ఎదుర్కొంటున్నాయి. అడవుల సంరక్షణ పేరుతో అటవీశాఖ రోడ్లు, కల్వర్టుల నిర్మాణానికి అనుమతులు ఇవ్వకపోవడంతో ఈ పరిస్థితి నెలకొంది. సమస్యల పరిష్కారానికి కనీసస్థాయిలో చొరవ కూడా లేదు. ఫలితంగా ఏటా వానాకాలంలో అనా రోగ్యంబారిన పడినవారు సకాలంలో ఆస్పత్రులకు వెళ్లలేకపోతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతున్నారు. యాక్షన్ ప్లాన్ ఏదీ? దండకారణ్యంలో నెలకొన్న విపత్కర పరిస్థితుల ప్రభావంతో భద్రాద్రి, ములుగు జిల్లాలకు ఛత్తీస్ గఢ్ నుంచి వలసలు పెరిగాయి. అప్పటికే ఉన్న ఏజెన్సీ గ్రామాలకు, వలస ఆదివాసీ గూడేలు జత కలవడంతో అడవులపై ఒత్తిడి పెరిగింది. ఈ ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు వలస ఆదివాసీ గూడేలపై ప్రత్యేక యాక్షన్ ప్లాన్ అమలు చేయడంలో తెలంగాణ అటవీశాఖ విఫలమైందనే ఆరోపణలు వస్తున్నా యి. ఇటీవల వరకు యాంటీ మావోయిస్టు ఆపరేషన్లకు కేంద్రం దండిగా నిధులు సమకూర్చింది. ఆ సమయంలో అడవులపై పడిన ఒత్తిడిని నివారించే అవకాశం ఉన్నా ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోలేదు. కేవలం అనుమతుల పేరుతో అడ్డుకోవడంతోనే ఫారె స్టుశాఖ సంతృప్తి చెందుతోంది. సమస్య మూ లాల్లోకి వెళ్లి పరిష్కారాలు వెతకడంలేదు. మావోయిస్టు ప్రభావిత నిధులు వచ్చేనా..? గతంలో మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాల అభివృద్ధి నిధుల కోటాలో ఆళ్లపల్లి –మామకన్ను మధ్య కిన్నెరసాని వాగుపై రూ.9 కోట్లతో 2019లో వంతెన పనులు చేపట్టారు. వంతెన పిల్లర్ ఒకటి అభయారణ్యం పరిధిలో ఉందంటూ అటవీశాఖ పనులను ఆపేసింది. ఇదే మండలంలో వీరాపురం క్రాస్రోడ్ నుంచి రేగళ్ల మీదుగా ఆళ్లపల్లి మండలం మర్కోడు వరకు రోడ్డుకు రూ. 4 కోట్లు కేటాయించారు. పాల్వంచ మండలంలో మొండికట్ట–కారెగట్టు రోడ్డుకు రూ.6కోట్లు మూడేళ్ల క్రితం మంజూరయ్యాయి. ఫారెస్టు శాఖ అభ్యంతరాలతో ఆ పనులన్నీ మధ్యలో ఆగిపోగా, నిధులు వెనక్కి మళ్లాయి. ప్రస్తుతం మావోయిస్టుల ప్రభావం తగ్గిపోవడంతో ఆ కోటాలో మళ్లీ నిధులు వచ్చేది అనుమానమే. కొండరెడ్ల తరహాలో.. ఇటీవల దమ్మపేట మండలం పుసుకుపల్లి విషయంలో జిల్లా యంత్రాంగం ఒక్కతాటిపై నడిచి ఫారెస్టు అభ్యంతరాలను పరిష్కరించాయి. దీంతో అక్కడి కొండరెడ్లకు రోడ్లు, వంతెనలతోపాటు ఇతర అభివృద్ధి పనులు చేరువయ్యాయి. ఏజెన్సీ ప్రజలకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు మరోసారి అదే స్ఫూర్తి చాటాలని జిల్లా వాసులు కోరుతున్నారు.అటవీ శాఖ అభ్యంతరాలతో జిల్లా వ్యాప్తంగా అనేక రోడ్ల నిర్మాణాలు జరగలేదు. అశ్వారావుపేట మండలంలో గాండ్లగూడెం–చెన్నాపురం రోడ్డు, ములకలపల్లి మండలం తిమ్మంపేట–గుండాలపాడు రోడ్డు, చండ్రుగొండ మండలంలో బెండాలపాడు–బ్రాహ్మలకుంట, ఇల్లెందు మండలం మొండితోగు–ధర్మాపురం తదితర రోడ్లకు నిధులు మంజూరయ్యాయి. కానీ అటవీశాఖ అభ్యంతరాలతో పనులన్నీ అర్ధంతరంగా ఆగిపోయాయి. నిలిచిపోయిన వంతెనలు, కల్వర్టుల సంఖ్య కూడా ఎక్కువగానే ఉంది.
-
ప్రజావాణికి తగ్గిన జనంసూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): ప్రజాసమస్యల పరి ష్కారం కోసం సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజా వాణి కార్యక్రమానికి ఈసారి జనం తగ్గారు. వ్యవసాయ సీజన్ ప్రారంభం కావడంతో రైతులు స్వల్ప సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. కలెక్టర్ అంకిత్, అదనపు కలెక్టర్లు వేణుగోపాల్, విద్యా చందనతో కలిసి దరఖాస్తులను స్వీకరించారు. భూ వివాదాలు, రెవె న్యూ అంశాలు, సంక్షేమ పథకాల అమలు, ఉపాధి, మౌలిక వసతులు, సామాజిక భద్రతతో పాటు ఇతర శాఖలకు సంబంధించిన సమస్యలపై ప్రజలు అందజేశారు. దరఖాస్తుల్లో కొన్నింటి వివరాలిలా.. ● 25 సంవత్సరాల క్రితం కొనుగోలు చేసిన ఇల్లు, స్థలానికి పట్టా మంజూరు చేయాలని కొత్తగూడెం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధికి చెందిన లక్ష్మి అర్జీ అందించగా, కొత్తగూడెం తహసీల్దార్కు ఎండార్స్ చేశారు. ● తన భర్త మృతి చెందాడని, ఆయన పేరు మీద ఉన్న ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ పట్టా తన పేరు మీద మార్చాలని ఇల్లెందు మండలం వేపలగడ్డ గ్రామ పంచాయతీ బొచ్చాయిగూడేనికి చెందిన బుగ్గ పద్మ ఫిర్యాదు చేశారు. ● ఇందిరమ్మ పథకంలో ఎల్–3లో ఉన్న పేరును ఎల్–1లోకి మార్చాలని అన్నపురెడ్డిపల్లి గ్రామానికి చెందిన వడ్డేపల్లి రత్నకుమారి వినతిపత్రం ఇవ్వగా, దరఖాస్తును ఐటీడీఏ ప్రాజెక్టు అధికారికి ఎండార్స్ చేశారు. ● ఆసుపాక రెవెన్యూ గ్రామ పరిధిలోని సర్వే నంబర్ 191/6లో ఉన్న 4 ఎకరాల 20 గుంటల భూమికి పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం మంజూరు చేయాలని అశ్వారావుపేట మండలం మల్లాయిగూడెం గ్రామానికి చెందిన బేతి వెంకాయమ్మ అర్జీ పెట్టుకోగా, అశ్వారావుపేట తహసీల్దార్కు ఎండార్స్ చేశారు. సకాలంలో వైద్య సేవలు అందించాలిచుంచుపల్లి: ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో బాధితులకు సకా లంలో నాణ్యమైన, మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని కలెక్టర్ అంకిత్ ఆదేశించారు. సోమవారం లక్ష్మీదేవిపల్లి మండలం రేగళ్ల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఆస్పత్రిలోని సౌకర్యాలను పరిశీలించారు. పారిశుద్ధ్యం మెరుగ్గా ఉండాలని సూచించారు. ఓపీ, పది రోజులుగా నమోదైన జ్వర కేసుల వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మలేరియా, డెంగీ, హెచ్ఐవీ నిర్ధారణకు అవసరమైన టెస్టింగ్ కిట్ల లభ్యత, నిర్వహిస్తున్న రక్త పరీక్షల వివరాలపై ఆరా తీశారు. అనంతరం సిబ్బంది హాజరు రిజిస్టర్ను పరిశీలించారు. మందుల నిల్వ గదిని సందర్శించారు. యాంటీ స్నేక్ వీనం ఇంజెక్షన్ల లభ్యత వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలోని ఆయుష్ క్లినిక్ను సందర్శించి సేవలు, ఔషధాల వివరాలను తెలుసుకున్నారు. బాధితులతో మాట్లాడి వైద్య సేవలు అందుతున్న తీరును తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ వర్షాకాలం సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తతంగా ఉండాలని వైద్యులు, సిబ్బందికి సూచించారు. గ్రామాల్లో జ్వరాల నివారణపై అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలన్నారు. తహసీల్దార్ శిరీష, వైద్యసిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
-
తోగ్గూడెంలో అక్రమ మైనింగ్పై విచారణ జరపాలిసూపర్బజార్(కొత్తగూడెం): పాల్వంచ మండలం తోగ్గూడెం గ్రామపంచాయతీ పరిధిలో కొనసాగుతున్న అక్రమ మైనింగ్ వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని, బాధ్యులపై చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ సేవాలాల్ సేన జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సోమవారం కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు. కలెక్టరేట్లో వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర కార్యదర్శి భూక్య శ్రీను నాయక్, జిల్లా అధ్యక్షులు ధరావత్ సురేష్ నాయక్ మాట్లాడుతూ గత జూన్ 29న ఇదే అంశంపై కలెక్టర్కు వినతిపత్రం అందజేసినా ఇప్పటివరకు చర్యలు తీసుకోలేదని ఆరోపించారు. తోగ్గూడెం అక్రమ మైనింగ్ కారణంగా ప్రభుత్వ ఖజానాకు రూ. వందల కోట్ల నష్టం జరుగుతోందన్నారు. సహజ వనరులు, పర్యావరణం తీవ్రంగా దెబ్బతింటున్నాయని అన్నారు. మైనింగ్ శాఖ అధికారులు తోగ్గూడెం ప్రాంతంలోని క్వారీలను మూడుసార్లు సీజ్ చేశారని, ప్రతీ సారి కొద్దిరోజులపాటు మాత్రమే సీజ్ చేసి తిరిగి తవ్వకాలు కొనసాగేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారని ఆరోపించారు. తవ్వకాల పరిమాణాన్ని నమోదు చేయకుండా తక్కువగా చూపించి ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన రాయల్టీని తగ్గిస్తున్నారని అన్నారు. సమాచార హక్కు చట్టం కింద కోరిన వివరాలకు వాస్తవాలను దాచిపెట్టి అన్ని క్వారీలకు అనుమతులు ఉన్నట్లు తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు లావుడ్యా వెంకటేష్, బోడ రమేష్, బానోత్ నాగరాజు, బాదావత్ సురేష్ నాయక్, జర్పుల లాలు, బట్టు హుస్సేన్, బోడ రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టరేట్ ఎదుట సేవాలాల్సేన ధర్నా
-
చెరువు నిండక!చినుకు రాలక..పాల్వంచరూరల్: వానాకాలం మొదలై రెండు నెలలు గడుస్తున్నా జిల్లాలో వర్షాలు మొహం చాటేశాయి. చెరువులు అడుగంటి వెలవెలబోతున్నాయి. జలాశయాలు వట్టిపోతున్నాయి. ఎల్నినో ప్రభా వంతో పంటల సాగుకు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయి. అడపాదడపా వర్షాలు కురుస్తున్నా వరి సాగుకు అనుకూలంగా లేవు. మెట్ట పంటలు కూడా వడలిపోతున్నాయి. మరోవైపు వరినా రు ముదిరిపోయే పరిస్థితి నెలకొనగా, రైతులు కిన్నెరసాని, మొర్రేడువాగు, బోర్ల కింద నాట్లు వేస్తున్నారు. వచ్చే నెలలోనైనా వర్షాలు కురుస్తాయేమోనని రైతులు ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వరిసాగు కంటే ఇతర ఆరుతడి పంటలు సాగు చేసుకోవాలని వ్యవసాయశాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ● గతేడాది ఇదే నెలలో చెరువులు, కుంటలు, జలాశయాలు నీటితో కళకళలాడాయి. కొన్ని అలుగు కూడా పోశాయి. కానీ ఈ ఏడాది మాత్రం చెరువుల్లో నీరు చేరలేదు. తాలిపేరు మినహా ఏ ప్రాజెక్ట్ నుంచీ దిగువకు నీటిని విడుదల చేసే పరిస్థితి లేదు. దీంతో రైతులతోపాటు మత్స్యకారులు కూడా కలవరం చెందుతున్నారు. ● పాల్వంచ మండలంలోని కిన్నెరసాని ప్రాజెక్ట్ నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 407 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 397.06 అడుగులకు చేరింది. ఆయకట్టు పదివేల ఎకరాలు ఉంది.● అశ్వారావుపేట మండలం పెద్దవాగు ప్రాజెక్ట్ పూర్తి స్థాయి నీటిమట్టం 21 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం అడుగంటింది. ఆయకట్టు 16వేల ఎకరాలు. ఇందులో 2,360 ఎకరాలు తెలంగాణలో ఉండగా, మిగతాది ఆంధ్రాలో ఉంది. 2024లో ప్రాజెక్ట్కు గండి పడటంతో రెండేళ్లుగా నీరు నిల్వ ఉండటంలేదు. ● చర్ల మండలంలోని తాలిపేరు ప్రాజెక్ట్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 74 మీటర్లు కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 73.65 మీటర్ల గరిష్ట స్థాయికి చేరడంతో, 15 గేట్లను ఎత్తివేసి నీటిని 22న దిగువకు విడుదల చేశారు. దీనికింద ఆయకట్టు 24,700 ఎకరాలు ఉంది. ● ములకలపల్లి మండలంలోని మూకమామిడి ప్రాజెక్టు నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 120 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం అడుగంటింది. ఆయకట్టు 3,250 ఎకరాలుగా ఉంది. సమయం సాధారణ నమోదు లోటు/ వర్షపాతం అధిక శాతం ఈ సీజన్లో.. 401 278.3 –31 గతేడాది జూన్ 169 134 –26 ఈ ఏడాది జూన్ 161 151 –6 గతేడాది జూలై 313 379 +17 ఈ నెలలో 23నాటికి 232 135 –71జిల్లాలో చెరువులు కుంటలు 2,384 ఉన్నాయి. వీటిల్లో 1,796, చెరువులు 25 శాతం మేర నిండాయి. 25 నుంచి 50శాతం నీరు చేరిన చెరువులు 557, 50 నుంచి 75 శాతం నీరు చేరినవి 5 ఉన్నాయి. రెండు చెరువులు మాత్రమే అలుగు పోశాయి. దీంతో చెరువుల ఆయకట్టు రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. గతేడాది ఈ సమాయానికి జిల్లాలోని జలాశయాలు నిండాయి. ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో ఆశించిన వర్షాలు కురవడంలేదు. దీంతో జలాశయాలు, చెరువులు, కుంటల్లోకి వరద నీరు చేరలేదు. ఆగస్టులో అనుకున్న స్థాయిలో భారీ వర్షాలు కురిస్తే అన్ని నిండే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రైతులు వరి కంటే ఇతర ఆరుతడి పంటలు సాగు చేసుకోవడమే మేలు. –శ్రీనివాసరెడ్డి, జలవనరులశాఖ సీఈ వర్షాలు లేకపోవడంతో జిల్లాలో భూగర్భ జలాలు కూడా పడిపోతున్నాయి. ఈ నెల 15వ తేదీ నాటికి భూగర్భ జలాలు 10.32 మీటర్ల లోతు కు పడిపోయాయి. గతేడాది ఇదే సమయానికి 6.79 మీటర్ల లోతులో ఉన్నాయి. గతేడాది కంటే 3.5 మీటర్ల లోతుకు అధికంగా పడిపోయాయి. వచ్చే నెలలో కూడా సాధారణ వర్షపాతం నమోదు కాకపోతే భూగర్భ జలాలు 11.20 అడుగుల లోతుకు పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. –ఎం.రమేష్, ఏడీ, భూగర్భ జలాల శాఖ