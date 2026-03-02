 17 ఏళ్లయినా చెక్కుచెదరని బాలిక మృతదేహం! | 17 Year After Burial Girls Body Found Intact In Illendu bhadradri | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

17 ఏళ్లయినా చెక్కుచెదరని బాలిక మృతదేహం!

Mar 2 2026 10:34 AM | Updated on Mar 2 2026 10:34 AM

17 Year After Burial Girls Body Found Intact In Illendu bhadradri

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా: 2009లో అనారోగ్యంతో పదేళ్ల బాలిక మృతిచెందగా ముస్లింల సంప్రదాయం ప్రకారం ఖబరస్తాన్‌లో ఖననం చేశారు. అయితే ఆ మృతదేహం ఇప్పటికీ చెక్కుచెదరకుండా ఉన్న వీడియో ప్రస్తు తం వైరల్‌ అవుతోంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లెందు నంబర్‌–2 బస్తీకి చెందిన అబ్దుల్‌ అజమ్‌ఖాన్‌ నాలుగు రోజుల కిందట గుండెపోటుతో మృతిచెందాడు. 

ఆయన భౌతికకాయాన్ని 17 ఏళ్ల క్రితం మృతిచెందిన తన అన్న కూతురు నస్రీన్‌ సమాధి పక్కన ఖననం చేసేందుకు గోతి తవ్వుతుండగా బాలిక మృతదేహం కనిపించింది. సహజంగా ఖననం చేసిన ఏడాదిలోపే మృతదేహం మట్టిలో కలిసిపోతుంది. కానీ 17 ఏళ్లయినా మృతదేహం అలాగే ఉండగా, పైన కప్పిన వస్త్రం రంగు మారకుండా, చెదలు పట్టకుండా ఉండటంతో అంతా షాక్‌ అయ్యారు. ఇదేదో మహిమగా భావించిన కుటుంబీకులు, మత పెద్దలు మరోమారు ప్రార్థన చేసి ఖననం చేశారు. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచి్చన ఈ ఘటన ఇల్లెందులో చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అల్లు అర్జున్‌ ఇంటికి విజయ్‌, రష్మిక జోడీ (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో బ్రహ్మానందం కొడుకు (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ టీటీడీ ఆలయంలో విజయ్-రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 4

శిరీష్ ప్రీ వెడ్డింగ్ పార్టీలో అల్లు అర్జున్-స్నేహ (ఫొటోలు)
photo 5

ఇరాన్‌: ఖమేనీ మృతి.. మద్దతుదారుల కన్నీరుమున్నీరు (ఫొటోలు)

Video

View all
Kodali Nani Mass Warning To Lokesh Over His Redbook Politics 1
Video_icon

జగన్ కు ఎదురు రావాలని చూడకు.. తట్టుకోలేవు
Attacks On Iran Britain Opens Military Bases 2
Video_icon

మూడో ప్రపంచ యుద్ధం? రంగంలోకి ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్, జర్మనీ
Kodali Nani Meets Ambati Rambabu At His Residence 3
Video_icon

అంబటి రాంబాబును కలిసిన కొడాలి నాని
KSR Live Show On Analyst Ramnath Comments On BR Naidu Inside Room Video 4
Video_icon

BR నాయుడు బ్లాక్ మెయిల్.. బయటపడ్డ కిచెన్ రాసలీలల వీడియోలు
Iran Attacks Emergency Declared In Dubai 5
Video_icon

టెన్షన్ టెన్షన్.. దుబాయ్ లో ఎమర్జెన్సీ..
Advertisement
 