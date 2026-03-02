హైదరాబాద్ : నాలెడ్జి సిటీలో వింటేజ్‌ వెహికల్స్‌ సందడి (ఫొటోలు)

1/25
హైదరాబాద్ : ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) కాలంలోనూ ‘ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్’ అనే సామెతను గుర్తు చేసేలా..హైదరాబాద్ నాలెడ్జి సిటీలో ఐటీసీ కోహినూర్ హోటల్ సమీపంలో ఆర్ఎంజెడ్ నెగ్జిటీ వద్ద వింటేజ్ కార్ల ర్యాలీ, షో ఆదివారం నిర్వహించారు.
2/25
ఆర్ఎంజెడ్ నెగ్జిటీ, క్లాసిక్ మోటార్ వెహికిల్ అసోసియేషన్(సీఎంవీఏ) ఆధ్వర్యంలో.. 1920 – 1988 వరకు ఉపయోగించిన 55 రకాల కార్లు, మోటార్ సైకిళ్లను ప్రదర్శించారు. ఇందులో బిటిష్ ఐకానిక్, జర్మన్, యూరోపియన్, అమెరికన్ రవాణా సాధనాలు అబ్బురపరుస్తున్నాయి.
3/25
70 ఏళ్ల క్రితం వినియోగించిన 33 పురాతన కార్లు, 14 మోటారు సైకిళ్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. 200 మంది సీఎంవీఏ సభ్యులు, 100 మంది ఆర్ఎంజెడ్ కార్పొరేట్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
4/25
5/25
6/25
7/25
8/25
9/25
10/25
11/25
12/25
13/25
14/25
15/25
16/25
17/25
18/25
19/25
20/25
21/25
22/25
23/25
24/25
25/25