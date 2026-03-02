 హైదరాబాద్ : నాలెడ్జి సిటీలో వింటేజ్‌ వెహికల్స్‌ సందడి (ఫొటోలు) | Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos | Sakshi
హైదరాబాద్ : నాలెడ్జి సిటీలో వింటేజ్‌ వెహికల్స్‌ సందడి (ఫొటోలు)

Mar 2 2026 12:10 PM | Updated on Mar 2 2026 12:16 PM

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos1
1/25

హైదరాబాద్ : ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ (ఏఐ) కాలంలోనూ ‘ఓల్డ్‌ ఈజ్‌ గోల్డ్‌’ అనే సామెతను గుర్తు చేసేలా..హైదరాబాద్‌ నాలెడ్జి సిటీలో ఐటీసీ కోహినూర్‌ హోటల్‌ సమీపంలో ఆర్‌ఎంజెడ్‌ నెగ్జిటీ వద్ద వింటేజ్‌ కార్ల ర్యాలీ, షో ఆదివారం నిర్వహించారు.

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos2
2/25

ఆర్‌ఎంజెడ్‌ నెగ్జిటీ, క్లాసిక్‌ మోటార్‌ వెహికిల్‌ అసోసియేషన్‌(సీఎంవీఏ) ఆధ్వర్యంలో.. 1920 – 1988 వరకు ఉపయోగించిన 55 రకాల కార్లు, మోటార్‌ సైకిళ్లను ప్రదర్శించారు. ఇందులో బిటిష్‌ ఐకానిక్, జర్మన్, యూరోపియన్, అమెరికన్‌ రవాణా సాధనాలు అబ్బురపరుస్తున్నాయి.

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos3
3/25

70 ఏళ్ల క్రితం వినియోగించిన 33 పురాతన కార్లు, 14 మోటారు సైకిళ్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. 200 మంది సీఎంవీఏ సభ్యులు, 100 మంది ఆర్‌ఎంజెడ్‌ కార్పొరేట్‌ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos4
4/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos5
5/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos6
6/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos7
7/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos8
8/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos9
9/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos10
10/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos11
11/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos12
12/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos13
13/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos14
14/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos15
15/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos16
16/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos17
17/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos18
18/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos19
19/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos20
20/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos21
21/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos22
22/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos23
23/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos24
24/25

Vintage Exhibition In Hyderabad HD Photos25
25/25

# Tag
vintage Vintage Car Vintage car show Hyderabad photo gallery
