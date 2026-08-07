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Dr B R Ambedkar Konaseema
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మెడికో ప్రియాంక పరిస్థితి అత్యంత విషమంసాక్షి, హైదరాబాద్: మెడికో ప్రియాంక పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. నాలుగు రోజుల క్రితం రాజమండ్రిలో కారు ప్రమాదంలో ప్రియాంక గాయపడిన సంగతి తెలిసిందే. మద్యం మత్తులో ప్రియాంక బైక్ను యువకులు కారుతో ఢీకొట్టారు. ప్రియాంకపై నుంచి కారు దూసుకెళ్లడంతో బ్రెయిన్ డెడ్ అయ్యింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం వైద్య విద్యార్థిని ప్రియాంక ప్రమాద ఘటన సంచలనం రేపింది.ఘటనకు సంబంధించి లభ్యమైన సీసీ టీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలిస్తే ఇది ప్రమాదం కాదని.. ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసినదేనని స్పష్టమవుతోంది. ప్రమాదానికి కారణమైన యువకులు సూరారపు ధస్వంత్, ఆండ్రు జోసెఫ్ ఈ నెల మూడో తేదీ రాత్రి రాజమహేంద్రవరంలోని ఏవీ అప్పారావు రోడ్డులో ఉన్న ప్రసాద్ ఆదిత్యమాల్కు సినిమా చూసేందుకు కారులో వచ్చారు. వారు మద్యం మత్తులో ఉన్నట్టు అనుమానించిన మాల్ సిబ్బంది బ్రీత్ ఎనలైజర్తో పరిశీలించగా, ఆ యువకులు వారిపై దురుసుగా ప్రవర్తించారు.మద్యం తాగినట్టు నిర్ధారణ కావడంతో వారిని థియేటర్ లోపలికి అనుమతించలేదు. దీంతో ఆ యువకులు బయటకు వెళ్లే క్రమంలో నియంత్రణ లేకుండా కారును నడిపినట్టు సీసీ టీవీ ఫుటేజీల్లో నిర్ధారణ అయ్యింది. వారి కారు ఆదిత్య మాల్ గేటు దాటుతున్న సమయంలోనే... వైద్య విద్యార్థిని ప్రియాంక, ఆమె స్నేహితుడు మల్లి వెంకటదుర్గసాయి కూడా బైక్పై మాల్ గేటు దాటుతున్నారు. ఈ క్రమంలో యువకుల కారు వారి బైక్ని ఢీకొట్టింది. ప్రియాంక వారి వైపు కోపంగా చూడటంతో మరోసారి కారుతో వారి బైక్ను ఢీకొట్టారు. అలా మూడుసార్లు వెంటవెంటనే బైక్ని ఢీకొట్టారు. దీంతో బైక్ పైనుంచి ప్రియాంక కింద పడిపోయింది.ఇది చూసిన మాల్ సిబ్బంది కేకలు వేయడంతో యువకులు కారును వేగంగా దూసుకువెళ్లారు. ఈ క్రమంలో కిందపడిన ప్రియాంక తల పైనుంచి కారు ఎక్కి వెళ్లడం సీసీ టీవీ ఫుటేజీలో కనిపించింది. ప్రియాంకను ఆమె స్నేహితుడు, థియేటర్ సిబ్బంది హుటాహుటిన కంబాలచెరువులోని స్వతంత్ర ఆస్పత్రిలో చేర్చారు. పరిస్థితి అత్యంత విషమించడంతో అక్కడి నుంచి ఆమెను హైదరాబాద్కు తరలించారు. అక్కడి కిమ్స్ ఆస్పత్రి వైద్యులు ఆమెకు బ్రెయిన్ డెడ్ అయిందని, మృత్యువుతో పోరాడుతోందని వెల్లడించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.ప్రమాద ఘటనపై థియేటర్ మేనేజర్ విజయ్ ఫిర్యాదు మేరకు ఒక కేసు, ప్రియాంక తండ్రి కనికే వెంకటేష్ ఫిర్యాదు మేరకు మరో కేసు నమోదయ్యాయి. సీసీ టీవీ ఫుటేజీల్లో నమోదైన కారు నంబర్ ఆధారంగా యువకులను పోలీసులు గుర్తించారు. వారిద్దరూ చింతల నామవరానికి చెందినవారుగా గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ చేస్తున్నారు. అయినా ప్రకాశ్నగర్ పోలీసులు మాత్రం ఇది మద్యం మత్తులో జరిగిన ప్రమాదమేనని, ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగింది కాదని హడావిడిగా ప్రకటించ డం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది.
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పంట కాలువలో పడి కౌలురైతు మృతికాజులూరు: పంట కాలువలో పడి ఓ కౌలురైతు మృతి చెందాడు. స్థానికులు, గొల్లపాలెం పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. కోలంకకు చెందిన బండారు శ్రీనివాస్ (37) అదే గ్రామానికి చెందిన ఓ రైతు వద్ద కొంత పొలం కౌలుకు తీసుకుని వరి సాగు చేస్తున్నాడు. బుధవారం సాయంత్రం పొలానికి వెళ్తున్నానని కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పి బయటకు వెళ్లాడు. రాత్రి 10 గంటలు దాటినా తిరిగి రాలేదు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు గ్రామంలోని పలుచోట్ల వెతికినా ఆచూకీ దొరకలేదు. చివరకు రాత్రి సమయంలో పొలానికి వెళ్లి క్షుణంగా పరిశీలించగా, శ్రీనివాస్ పొలాల మద్య ఉన్న పంట కాలువలో విగతజీవిగా పడి ఉన్నాడు. అప్పటికే అతను మృతి చెందినట్టు స్థానికులు గుర్తించారు. సమాచారం అందుకున్న గొల్లపాలెం పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కాకినాడ జీజీహెచ్కు తరలించారు. మృతుడు శ్రీనివాస్కు భార్య, ఒక కుమారుడు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. కుటుంబాన్ని పోషించే పెద్ద దిక్కును కోల్పోవటంతో ఆ కుటుంబం కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తోంది. గొల్లపాలెం ఇన్చార్జ్ ఎస్సై ఆర్వీఎస్ మూర్తి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. యువకుడి మృతదేహం లభ్యం జగ్గంపేట: భావవరం గ్రామంలోని ఏలేరు నదిలో స్నానానికి దిగి గల్లంతైన వడ్డి ప్రశాంత్ కుమార్ మృతదేహాన్ని పోలీసులు గజ ఈతగాళ్ల సహాయంతో వెలికి తీయించారు. పోస్ట్మార్టం అనంతరం మృతదేహాన్ని బంధువులకు అప్పగిస్తామని జగ్గంపేట ఎస్సై రఘునాథరావు తెలిపారు. ఈ ఘటనతో విహార యాత్రకు వచ్చిన విద్యార్థులు విషాదంలో మునిగిపోయారు. మృతుడి తండ్రి కొద్దికాలం కిందట మరణించగా, అతని తల్లి ఉపాధి నిమిత్తం దుబాయిలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం అతను అమ్మమ్మ దగ్గర ఉంటూ ఓ ప్రైవేట్ కళాశాలలో డిప్లమో చేస్తున్నాడు. మోటారు సైకిళ్ల ఢీ ఒకరి మృతి, మరొకరికి తీవ్ర గాయాలు కాట్రేనికోన: మండలంలోని ఎస్.సావరం సమీపంలో మహిపాల చెరువు –పల్లంకుర్రు ప్రధాన రహదారిపై గురువారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. రహదారిపై ఎదురెదురుగా వస్తున్న రెండు మోటారు సైకిళ్లు ఢీకొట్టుకోవడంతో గెద్దనాపల్లి పంచాయతీ బక్కివారిపేటకు చెందిన చిల్లా కుమార్ (35) మృతి చెందాడు. అలాగే మరో మోటారు సైకిల్పై ఉన్న పల్లంకుర్రు శివారు లైన్పేటకు చెందిన ఇసుకపట్ల హరి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఎదురెదురుగా వస్తున్న మోటారు సైకిళ్లు వేగంగా ఢీకొట్టుకోవడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. గాయపడిన హరిని 108 అంబులెన్స్లో అమలాపురం ఆసుపత్రికి తరలించగా, చికిత్స పొందుతున్నాడు. కాట్రేనికోన ఎస్సై ఐ.అవినాష్ కేసు నమోదు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కారు, లారీ ఢీశంఖవరం: కత్తిపూడి జాతీయ రహదారి ఫ్లై ఓవర్పై గురువారం లారీ, కారు ఢీకొట్టుకున్నాయి. స్థానికుల కథనం మేరకు.. రాజమంద్రవరం నుంచి వస్తున్న కారు, వైజాగ్ నుంచి వస్తున్న లారీ అదుపుతప్పి ఢీకొట్టుకున్నాయి. దీంతో కారు డివైడర్ను ఢీకొని ఆగింది. ఈ ప్రమాదంలో ప్రయాణికులకు గాయాలు తప్ప ఎటువంటి ప్రమాదం జరగనట్లు తెలిసింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులను వివరాలు అడగగా, ఎటువంటి సమాచారం లేదన్నారు.
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అడుగు పెట్టాలంటే ఆంక్షలా!● హాస్టళ్లలోకి మీడియా, ప్రజా సంఘాలకు నో ఎంట్రీ ● సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ సర్క్యులర్పై విమర్శలు ఇది ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేక చర్య సాంఘిక సంక్షేమ హాస్టళ్లలోకి మీడియా, ప్రజా సంఘాలు, విద్యార్థి సంఘాల ప్రతినిధులు ముందస్తు అనుమతి లేకుండా ప్రవేశించరాదంటూ జారీ చేసిన సర్క్యులర్ని వెంటనే రద్దు చేయాలి. హాస్టళ్లలో విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను వెలుగులోకి తీసుకురావడం, ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లడం, పరిష్కారం కోసం పోరాడడం విద్యార్థి సంఘాల రాజ్యాంగబద్ధమైన హక్కు. అలాంటి హక్కులను కాలరాస్తూ విద్యార్థి సంఘాల ప్రవేశాన్ని నిషేధించడం ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధం. హాస్టళ్లలో ఆహారం, తాగునీరు, పరిశుభ్రత, భద్రత, మౌలిక వసతులు, విద్యార్థుల సంక్షేమం వంటి అంశాలపై పర్యవేక్షణ చేసే హక్కు ప్రజాస్వామ్య సంఘాలకు ఉంది. రాజమహేంద్రవరం మెడికల్ కాలేజ్ హాస్టల్లో మొన్న భోజనంలో బొద్దింకలు కనిపిస్తే ఇప్పటికీ చర్యలు తీసుకున్న దాఖలాలు లేవు. –ఎస్.కిరణ్కుమార్, పీడీఎస్యూ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సీటీఆర్ఐ (రాజమహేంద్రవరం): పారదర్శకతకు పాతరేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో వివాదాస్పద నిర్ణయం తీసుకుంది. సాంఘిక సంక్షేమ హాస్టళ్లలో లోపాలను గుర్తించే అవకాశం లేకుండా, ఇటీవల విడుదల చేసిన సర్క్యులర్ ఉంది. ఇటీవల ప్రభుత్వ వసతి గృహాల్లో సౌకర్యాల లేమి, ఆహార నాణ్యత లోపం, విద్యార్థుల అనారోగ్యం వంటి ఘటనలు ప్రభుత్వ డొల్లతనాన్ని బహిర్గతం చేస్తున్నాయి. వాటిని మీడియా, విపక్ష నేతలు, విద్యార్థి సంఘాలు వెలుగులోకి తెస్తుండటంతో, కలవరపడిన ప్రభుత్వం ఏకంగా హాస్టల్లోకి నో ఎంట్రీ అని సర్క్యులర్ ఇవ్వడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ సర్క్యులర్ను ఉపసంహరించుకోవాలనే డిమాండ్ బలపడుతోంది. హాస్టళ్లలో విద్యార్థుల భద్రత, గోప్యతను కాపాడటం ప్రభుత్వ బాధ్యతని, ఆ పేరుతో మీడియా, ప్రజా సంఘాలు, విద్యార్థి సంఘాలు, సామాజిక సంస్థల ప్రతినిధులు ముందస్తు అనుమతి లేకుండా వాటిలోకి వెళ్లకూడదనే ఆంక్షలు పెట్టడం ప్రజాస్వామ్య పర్యవేక్షణను అడ్టుకోవడమేననే వాదన వినిపిస్తోంది. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన సర్క్యులర్ను అడ్డుపెట్టుకుని హాస్టళ్లలో విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, కుల వివక్ష, అవినీతి, నాసిరకం ఆహారం, మౌలిక వసతుల లోపాలు, అధికారుల నిర్లక్ష్యం వంటి అంశాలు బయటపడకుండా చేసే ప్రమాదం ఉంది. ప్రభుత్వ నిధులతో నడిచే సాంఘిక సంక్షేమ హాస్టళ్ల పనితీరును పర్యవేక్షించి ప్రశ్నించే అధికారం మీడియాకు, ప్రజలకు ఉందనే స్పృహను ప్రభుత్వం విస్మరిస్తోందనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఉత్తర్వుల్లో ఏముందంటే.. సాంఘిక సంక్షేమ వసతి గృహాల్లోకి అనధికార వ్యక్తులు ముందస్తు అనుమతి లేకుండా ప్రవేశించడాన్ని నిషేధిస్తూ ఆ శాఖ కార్యదర్శి ఎంఎం నాయక్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వివిధ సంఘాల నాయకులతో పాటు ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, సామాజిక మాధ్యమ ప్రతినిధులకూ ఇది వర్తిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ ఆయా వసతి గృహాలను సందర్శించాలంటే జిల్లా కలెక్టర్తో ముందస్తు లిఖిత పూర్వక అనుమతి తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
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మెరుగైన వైద్య సేవలందించాలిఅమలాపురం రూరల్: ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలందించాలని ముమ్మిడివరం కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ (సీహెచ్సీ) వైద్యాధికారులను కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్ కుమార్ ఆదేశించారు. వివిధ అంశాలపై సీహెచ్సీ వైద్యాధికారులతో కలెక్టరేట్లో గురువారం నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన సమీక్షించారు. ట్రామా కేర్ సెంటర్ సేవలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలన్నారు. సీహెచ్సీ అభివృద్ధికి థర్డ్ పార్టీ ప్రపోజల్పై జిల్లా ప్రభుత్వాస్పత్రుల సమన్వయ అధికారి(డీసీఓ)తో సమన్వయం చేసుకుని తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. శాఖలవారీగా అవసరమైన పరికరాలపై రెండు మూడు రోజుల్లో ప్రతిపాదనలు సమర్పించాలని ఆదేశించారు. వైద్యులు, సిబ్బంది హాజరు, ఖాళీ పోస్టులు, విధుల నిర్వహణ, ఔట్ పేషెంట్, ఇన్ పేషెంట్, ప్రసూతి సేవలు, అత్యవసర వైద్య సేవల పని తీరుపై సమీక్షించారు. తమ విధుల సమయంలో వైద్యులు తప్పనిసరిగా అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశించారు. అవసరమైన అన్ని రకాల మందులు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. వర్షాకాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అత్యవసర వైద్య సేవలను మరింత బలోపేతం చేయాలని సూచించారు. సమావేశంలో డీసీఓ కార్తీక్, ఏపీ ఎంఎస్ఐపీసీ ఈఈ సీహెచ్ రత్నరాజు, ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ అధికారులు పి.కృష్ణ నవీన్, ముమ్మిడివరం సీహెచ్సీ వైద్యులు ఎస్ఏకే జిలానీ, నితీష్ కుమార్, సాయిశృతి సూపరింటెండెంట్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మాదకద్రవ్యాల నిర్మూలనపై అవగాహన కార్యక్రమాలు అమలాపురం టౌన్: మాదక ద్రవ్యాల నిర్మూలనపై యువతకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్ కుమార్, ఎస్పీ రాహుల్ మీనా తెలిపారు. స్థానిక రవణం వీధిలోని ఓంశాంతి కేంద్ర కార్యాలయం హార్మోనీ హౌస్లో బ్రహ్మకుమారీస్ సంస్థ ఆధ్వర్యాన నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్, మిషన్ స్పందన్ సంయుక్తంగా గురువారం నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో వారు మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా 10 కోట్ల డ్రగ్–ఫ్రీ–ప్లెడ్జ్ మెగా క్యాంపెయిన్ను ప్రారంభించారు. సంబంధిత పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. వికసిత భారత్ నిర్మాణంలో భాగంగా ఈ నెల 20వ తేదీ వరకూ నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమంలో మాదక ద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉంటామని దేశవ్యాప్తంగా 10 కోట్ల మందితో ప్రతిజ్ఞ చేయించడమే లక్ష్యమని కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ వివరించారు. ఎస్పీ మీనా మాట్లాడుతూ, జిల్లాలో గంజాయి, డ్రగ్స్, ఇతర మాదకద్రవ్యాల వినియోగం, అక్రమ రవాణాపై నిఘా పెట్టామని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో ఆర్డీఓ సరళావతి, ఏఎస్పీ మహేంద్ర మత్తే, బ్రహ్మకుమారీల జిల్లా ఇన్చార్జి బీకే శ్రీదేవి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇక నుంచి ‘మైగ్రేషన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్‘ అమలాపురం రూరల్: కోనసీమ సెంటర్ ఫర్ మైగ్రేషన్ పేరు ఇక నుంచి మైగ్రేషన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్గా మారుస్తున్నట్లు కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్ కుమార్ తెలిపారు. ఈ సెంటర్ పనితీరు, విదేశీ వలసదారుల సమస్యలపై జాయింట్ కలెక్టర్ వైఖోమ్ నైదియాదేవి, ఎస్పీ రాహుల్ మీనాతో కలసి కలెక్టరేట్లో గురువారం ఆయన సమీక్షించారు. ఉద్యోగాల పేరుతో నిరుద్యోగులను మోసం చేస్తూ లక్షల రూపాయలు వసూలు చేస్తున్న నకిలీ, రిజిస్టర్ కాని ఏజెంట్లపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయాలని ఆదేశించారు. మైగ్రేషన్ సెంటర్ ద్వారా ఇప్పటి వరకూ 370 కేసులు నమోదు కాగా, వివిధ దేశాల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న 106 మందిని సురక్షితంగా స్వదేశానికి రప్పించారు. విదేశాల్లో మృతి చెందిన 14 మంది మృతదేహాలను స్వగ్రామాలకు చేర్చారు. పారిశ్రామిక పార్కుల ఏర్పాటుకు చర్యలు అమలాపురం రూరల్: జిల్లాలోని ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోనూ ఎంఎస్ఎంఈ, ఎఫ్ఎఫ్సీ, నానో పార్కుల ఏర్పాటుకు సత్వర చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ ఆదేశించారు. పారిశ్రామికాభివృద్ధిపై కలెక్టరేట్లో గురువారం నిర్వహించిన సమీక్షలో ఆయన మాట్లాడారు. ద్రాక్షారామ, ఉప్పలగుప్తంలో ఎఫ్ఎఫ్సీ పార్కుల నిర్మాణ పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయని తెలిపారు. కొత్తపేట నియోజకవర్గం దేవరపల్లిలో ప్రతిపాదించిన ఎఫ్ఎఫ్సీ పార్కుకు ఒప్పంద ప్రక్రియ పూర్తయిందని, తదుపరి పనుల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. ముమ్మిడివరం కొత్తలంకలో ప్రతిపాదిత భూమి అనుకూలంగా లేదని, ప్రత్యామ్నాయ ప్రభుత్వ భూమిని గుర్తించి, ప్రతిపాదనలు సమర్పించాలని సూచించారు. రాజోలు, ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గాల్లో పదెకరాల ప్రభుత్వ భూమిని గుర్తించి, పారిశ్రామిక పార్కుల ఏర్పాటుకు సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు.
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ప్రభుత్వ వైఫల్యం వల్లే..రైతులు సాగుకు దూరంసాక్షి, అమలాపురం/అల్లవరం: ‘మురుగు నీరు దిగేలా డ్రెయిన్లలో పూడిక తీయడం, పంట కాలువల ద్వారా శివారుకు సాగునీరు అందేలా చేయడం.. ఈ రెండూ ఖరీఫ్ సాగుకు ముందే వేసవి కాలంలో ప్రభుత్వం చేయాల్సి ఉంది. అలా చేయనందువల్లనే రైతులు సాగుసమ్మె ప్రకటిస్తున్నారు’ అని వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, కొత్తపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే చిర్ల జగ్గిరెడి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కోనసీమలో రైతులు వరి సాగు చేయలేమని చెప్పడానికి ముమ్మాటికీ చంద్రబాబు ప్రభుత్వ వైఫల్యమే కారణమని అన్నారు. అల్లవరం మండలంలో సాగుసమ్మె ప్రకటించిన తాడికోనలో వైఎస్సార్ సీపీ బృందం గురువారం పర్యటించింది. స్థానికంగా పూడుకుపోయిన డ్రెయిన్లు. ఆక్రమణలను, రైతులు సాగు చేయకుండా వదిలేసిన పంట పొలాలను పరిశీలించింది. ముంపునకు గల కారణాలను డ్రెయినేజీ శాఖ సిబ్బందిని, సాగు చేయకపోవడానికి గల కారణాలను రైతులను అడిగి తెలుసుకుంది. రైతులు సాగు చేయకపోవడానికి కారణాలు, తరువాత జరిగిన పరిణామాలను వైఎస్సార్ సీపీ రైతు విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జిన్నూరి రామారావు (బాబీ) వివరించారు. సాగు సమ్మెకు దిగిన రైతులకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని వైఎస్సార్ సీపీ వెలుగులోకి తెచ్చిందన్నారు. రైతులతో కలిసి కలెక్టర్ను కలసి సమస్యను వివరించామన్నారు. దీనిపై స్పందించిన కలెక్టర్ అమలాపురం ఆర్డీఓ ఆధ్వర్యాన రెవెన్యూ, ఫిషరీస్, వ్యవసాయం, డ్రెయిన్స్, ఇరిగేషన్ శాఖలతో ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారని తెలిపారు. రాజకీయాల కోసం రాలేదు అనంతరం జగ్గిరెడ్డి మాట్లాడుతూ, ముంపు నీరు దిగక కొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ.. నీరందక మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో రైతులు నష్టపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రైతుల సమస్యను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలని, సాగు చేయకుంటే ఇక్కడి భూములు చౌడుబారిపోయే ప్రమాదముందని అన్నారు. రైతులకు సాగుకు అవకాశం కల్పించాలన్నారు. ‘మేం రాజకీయాలు చేయడానికి రాలేదు. రైతులు రోడ్డెక్కడంతో వచ్చాం. అధికారులు కనీసం ఇప్పటికై నా స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలి. ఎక్కువమంది కౌలు రైతులున్నారు. సాగు చేయకపోయినా వారు శిస్తులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికైనా రైతుల సమస్యలు పరిష్కరించి, సాగు చేపట్టేలా చూడాలి. రైతుకు న్యాయం చేయకపోతే నష్టపరిహారం చెల్లించాలి’ అని డిమాండ్ చేశారు. రీల్స్ మంత్రిగా కాదు.. రియల్ మంత్రిగా పేరు తెచ్చుకోండి ‘రాష్ట్ర జల వనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు రీల్స్ మంత్రిగా కాకుండా రియల్ (పని చేసే) మంత్రిగా పేరు తెచ్చుకోవాలి’ అని జగ్గిరెడ్డి అన్నారు. నారుమడులకు నీరందని సమయంలో వైఎస్సార్ సీపీ పోరాటం తర్వాతే ప్రభుత్వంలో చలనం వచ్చిందన్నారు. ఆ తర్వాతే కాలువల మీద మెషీన్లతో పని చేయించారని గుర్తు చేశారు. రాష్ట్రంలో ఏ రైతూ సంతోషంగా లేడని, ఆక్వా, పొగాకు, మొక్కజొన్న రైతులు దళారుల వల్ల నష్టపోతున్నారని విమర్శించారు. లోకేష్ యాప్ ద్వారా యూరియా తెచ్చుకోవాల్సి వస్తోందని ఆరోపించారు. యూరియా వాడితే తిన్న వారికి క్యాన్సర్ వస్తోందని, బియ్యం ఎక్కువ తింటే షుగర్ వస్తోందని అంటూ ఇటు పండించే వారిని, అటు తినే వారిని చంద్రబాబు భయపెడుతున్నారని దుయ్యబట్టారు. తద్వారా రాష్ట్రంలో వరి సాగుకు ఉరి వేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారని అన్నారు. కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ బొమ్మి ఇజ్రాయిల్, వైఎస్సార్ సీపీ రైతు విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జిన్నూరి రామారావు (బాబీ), పార్టీ నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్ డాక్టర్ పినిపే శ్రీకాంత్, మాజీ ఎంపీ చింతా అనురాధ, రైతు విభాగం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు కొవ్వూరి త్రినాథరెడ్డి, జిల్లా అధ్యక్షుడు జిన్నూరి వెంకటేశ్వరావు, ఎంపీపీ ఇళ్ల శేషగిరిరావు, పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు కొనుకు బాపూజీ, పార్టీ సీనియర్ నాయకులు నిమ్మకాయల హనుమంత శ్రీనివాసరావు, మోటూరి సత్యం కాపు, చింతా రామకృష్ణ శిరంగు వీరబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సాగుకు ముందే డ్రెయిన్లు శుభ్రం చేయాల్సింది కోనసీమలో ఖరీఫ్లో ఇటువంటి దుస్థితి ఎప్పుడూ లేదు వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి తాడికోనలో డ్రెయిన్లు, వరి పొలాలను పరిశీలించిన వైఎస్సార్ సీపీ బృందం గోడు వెళ్లబోసుకున్న రైతులు తమ వద్దకు వచ్చిన వైఎస్సార్ సీపీ బృందం ఎదుట తాడికోన రైతులు తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. డ్రెయిన్లు ఆక్రమణలకు గురవడం వల్లే పొలాల్లో నీరు దిగడం లేదని వాపోయారు. ముంపు నీటితో పాటు ఆక్వా చెరువుల నుంచి వస్తున్న నీరు కూడా చేలను ముంచెత్తుతోందని, సుమారు 200 ఎకరాల్లో పంట చేలు దెబ్బ తింటున్నాయని తెలిపారు. 2011 సాగు సమ్మె తర్వాత ఇంత పెద్ద సమస్య రాలేదని, ఈసారి పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉందని చెప్పారు. ఆక్రమణలపై సర్వేకి వచ్చినా, వాటిని తొలగించేందుకు ప్రయత్నించినా స్థానికంగా ఉన్న పెద్ద రైతులు అడ్డుకుంటున్నారని వివరించారు.
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డీఎస్సీ అక్రమాలపై రిలే గర్జన● సీబీఐ విచారణ జరపాలి ● లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలి ● వైఎస్సార్ సీపీ నేతల డిమాండ్ ● నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో రిలే దీక్షలు సాక్షి, అమలాపురం: డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగిన అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరపాలని వైఎస్సార్ సీపీ నేతలు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు జిల్లాలోని ఆరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో గురువారం ఒకేసారి రిలే నిరాహార దీక్షలకు శ్రీకారం చుట్టారు. డీఎస్సీలో అన్యాయానికి గురైన అభ్యర్థులకు న్యాయం చేయాలని, ఈ అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ తక్షణం రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ● అమలాపురం బాలుర ఉన్నత పాఠశాల వద్ద దీక్షా శిబిరాన్ని పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి, పార్లమెంటరీ కో ఆర్డినేటర్, మాజీ మంత్రి పినిపే విశ్వరూప్ ప్రారంభించారు. నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్ డాక్టర్ పినిపే శ్రీకాంత్ అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీలు కుడుపూడి సూర్యనారాయణరావు, బొమ్మి ఇజ్రాయిల్, మాజీ ఎంపీ చింతా అనురాధ, రైతు విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జిన్నూరి రామారావు (బాబీ) ప్రసంగించారు. దీక్షల్లో నేతలు కుడుపూడి భరత్ భూషణ్, చెల్లుబోయిన శ్రీనివాసరావు, వంటెద్దు వెంకన్నాయుడు, కొవ్వూరి త్రినాథరెడ్డి, కొల్లు త్రినాథవర్మ, మట్టపర్తి నాగేంద్ర, షేక్ అబ్దుల్ ఖాదర్, జిన్నూరి వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ● రావులపాలెం సెంటర్లోని వైఎస్సార్ సీపీ కార్యాలయం వద్ద జరిగిన దీక్షల్లో ఆలమూరు యువత, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఈ శిబిరాన్ని కొత్తపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే, పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి ప్రారంభించారు. పీఏసీ సభ్యుడు గొల్లపల్లి సూర్యారావు, పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కర్రి నాగిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ● ఐ.పోలవరం తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు పిన్నమరాజు వెంకటపతిరాజు అధ్యక్షతన జరిగిన రిలే దీక్షల్లో మాజీ ఎమ్మెల్యే, ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్ పొన్నాడ వెంకట సతీష్ కుమార్, సీఈసీ సభ్యుడు పితాని బాలకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ● పి.గన్నవరం మూడు రోడ్ల జంక్షన్లో దీక్షా శిబిరా న్ని పార్టీ పార్లమెంటరీ కో ఆర్డినేటర్ పినిపే విశ్వరూప్ సందర్శించారు. నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్ గన్నవరపు శ్రీనివాసరావు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి చింతలపాటి శ్రీనివాసరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ● రామచంద్రపురం మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదురుగా చేపట్టిన దీక్షలను పార్టీ కో ఆర్డినేటర్, యువజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు పిల్లి సూర్యప్రకాశ్ ప్రారంభించారు. ● మలికిపురం సెంటర్లో రాజోలు కో ఆర్డినేటర్ పాముల రాజేశ్వరీదేవి ఆధ్వర్యాన రాజోలు, మలికిపురం, మామిడికుదురు, సఖినేటిపల్లి మండలాల నాయకులు దీక్షలు చేపట్టారు. పార్టీ, వివిధ విభాగాల నేతలు పాటి శివకుమార్, కటకంశెట్టి ఆదిత్య కుమార్, రుద్రరాజు చినరాజా, తెన్నేటి కిషోర్, సీనియర్ నాయకుడు కంచెర్ల శేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.లోకేశ్ తప్పుకోవాల్సిందే డీఎస్సీ అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహించి విద్యా శాఖ మంత్రి లోకేశ్ రాజీనామా చేయాల్సిందే. డీఎస్సీ ఆరోపణలపై పారదర్శకంగా సమాధానం చెప్పాలి. మెరిట్ జాబితా మార్పులు, ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తి వివరాలను ప్రజల ముందుంచాలి. – చిర్ల జగ్గిరెడ్డి, వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, కొత్తపేట నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్ సీబీఐ విచారణ చేపట్టాలి నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంలో కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మాదిరిగానే డీఎస్సీలో అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ రాష్ట్ర విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలి. డీఎస్సీపై సీబీఐ విచారణ జరపాలి. – పినిపే విశ్వరూప్, మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ అమలాపురం పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్ అవకతవకలు జరిగాయి కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన 16 వేల డీఎస్సీ పోస్టుల్లో అడుగడుగునా అవతవకలు జరిగాయి. పోస్టులను అమ్ముకుని సొమ్ము చేసుకున్నారు. ఇందుకు తప్పుడు జీఓలు ఇచ్చారు. లోకేశ్ రాజీనామా చేసే వరకూ పోరాటం కొనసాగుతుంది. – డాక్టర్ పినిపే శ్రీకాంత్, వైఎస్సార్ సీపీ అమలాపురం నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పేందుకు సిద్ధం యువత ముఖ్యంగా నిరుద్యోగ యువత కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న అక్రమాలు, అన్యాయాలపై అక్కసుతో ఉన్నారు. ప్రభుత్వానికి తగిన బుద్ధి చెప్పేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. – కుడుపూడి సూర్యనారాయణరావు, ఎమ్మెల్సీ నిరుద్యోగ భృతి ఎప్పుడు? కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లయినా ఇప్పటి వరకూ నిదుద్యోగ భృతి ఎందుకివ్వలేదు. వారిని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నిలువునా మోసం చేసింది. ఉద్యోగాల కల్పనలో కూడా వారికి అన్యాయమే జరిగింది. – బొమ్మి ఇజ్రాయిల్, ఎమ్మెల్సీ అమలాపురం రిలే దీక్షా శిబిరంలో పాల్గొన్న చిర్ల జగ్గిరెడ్డి, పినిపే విశ్వరూప్, బొమ్మి ఇజ్రాయిల్, కుడుపూడి సూర్యనారాయణరావు, పినిపే శ్రీకాంత్, చింతా అనురాధ తదితరులుపేద విద్యార్థులు నష్టపోయారు డీఎస్సీ అక్రమాలతో పేద విద్యార్థులు నష్టపోయారు. ధనవంతుల కోసం పేపర్ లీకులు చేశారు. తప్పుడు జీఓలు ఇచ్చారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వాన్ని సాగనంపాల్సిందే. – పాముల రాజేశ్వరీదేవి, వైఎస్సార్ సీపీ రాజోలు నియోజకవర్గం కో ఆర్డినేటర్ సమాధానం చెప్పరేం? డీఎస్సీ అక్రమాలపై ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకూ స్పష్టమైన సమాధానం ఇవ్వడం లేదు. ఏళ్ల తరబడి కష్టపడి చదివిన నిరుద్యోగ యువత భవిష్యత్తుతో చెలగాటమాడుతున్నారు. – పొన్నాడ వెంకట సతీష్ కుమార్, మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్ సీపీ ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్ చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకోవాలి డీఎస్సీ అక్రమాలపై కూటమి ప్రభుత్వం సీబీఐ విచారణ జరిపించి, చిత్తశుద్ధి నిరూపించుకోవాలి. వైఎస్సార్ సీపీ సాక్ష్యాలు చూపిస్తున్నా ప్రభుత్వం మౌనం పాటించడం భావ్యంగా లేదు. – చింతా అనూరాధ, మాజీ ఎంపీ లోకేశ్ను బర్తరఫ్ చేయండి చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే డీఎస్సీ అక్రమాలను అంగీకరించాలి. జరిగిన మోసాలకు నైతిక బాధ్యత వహించి విద్యా శాఖ మంత్రి లోకేశ్ను చంద్రబాబు బర్తరఫ్ చేయాలి. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు చెల్లించకపోవడంతో విద్యార్థులకు విద్యా సంస్థలు హాల్ టికెట్లు నిరాకరిస్తున్నాయి. దీనివల్ల వారి భవిష్యత్తు నాశనమవుతోంది. – పిల్లి సూర్యప్రకాశ్, వైఎస్సార్ సీపీ యువజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు, రామచంద్రపురం నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్ అనుకూలంగా ఉన్నవారికే ఉద్యోగాలు టీడీపీకి అనుకూలంగా ఉన్నవారికి డీఎస్సీలో ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. లోకేశ్ రాజీనామా చేసేంత వరకూ ఆందోళన కొనసాగుతుంది. ప్రభుత్వం తన విశ్వసనీయతను నిరూపించుకోవాలి. – గన్నవరపు శ్రీనివాసరావు, వైఎస్సార్ సీపీ పి.గన్నవరం నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్
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అంబాజీపేట కొబ్బరి మార్కెట్కొబ్బరి రకం ధర (రూ.ల్లో) కొత్త కొబ్బరి (క్వింటాల్) 20,000 – 22,500 కొత్త కొబ్బరి (రెండో రకం) 10,500 – 12,000 కురిడీ కొబ్బరి (పాతవి) గండేరా (వెయ్యి) 26,500 గటగట (వెయ్యి) 23,500 కురిడీ కొబ్బరి (కొత్తవి) గండేరా (వెయ్యి) 25,500 గటగట (వెయ్యి) 22,500 నీటికాయ పాత (ముక్కుడు)కాయ (వెయ్యి) 19,000 – 20,000 కొత్త (పచ్చి)కాయ (వెయ్యి) 19,000 – 20,000 కొబ్బరి నూనె (15 కిలోలు) 5,000 కిలో 350
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మగ్గం.. మగ్గిపోతోంది!● రెండేళ్లుగా అమలు కాని ‘నేతన్న నేస్తం’ ● చంద్రన్న ప్రభుత్వంలో అమలుకు గ్రహణం ● సహకార సంఘాలకు తీరని బకాయిలు ● నేడు జాతీయ చేనేత దినోత్సవం లబ్ధిదారుల సంఖ్య తగ్గిస్తే అన్యాయమే ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం తొలి రెండేళ్లు రూ.25 వేల సాయం అందిస్తామని చెప్పి నేతన్న సేవా పథకం అమలు లేదు. ఇప్పుడు ఇస్తామంటున్నప్పటికీ లబ్ధిదారుల సంఖ్య తగ్గిస్తారన్న ఆందోళన ఉంది. అదే జరిగితే నేతన్నలకు అన్యాయం చేసినట్టే అవుతుంది. –ముప్పన వీర్రాజు, మాజీ ఆప్కో డైరెక్టర్, పెద్దాపురం కపిలేశ్వరపురం: సంప్రదాయ కళకు ఆదరణ కరవైంది.. చేనేత మగ్గం కష్టాల్లో మగ్గిపోతోంది.. చంద్రబాబు ప్రభుత్వ విధానాలతో ‘నేతన్న నేస్తం’ పథకం రెండేళ్లుగా ఆ కార్మికులకు దూరమైంది.. ఇప్పటికే ఆధునికత నేపథ్యంలో చేనేత వస్త్ర పరిశ్రమ ఒడిదొడుకులను ఎదుర్కొంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో మగ్గాన్ని నమ్ముకుని సంప్రదాయ వృత్తిని కొనసాగిస్తున్న చేనేతలకు సహకారం లేకపోయింది. గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వం నేతన్న నేస్తం పథకం ద్వారా ఏడాదికి ఒక్కో కుటుంబానికి రూ. 24 వేల చొప్పున ఐదేళ్లూ సాయమందించింది. ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం ఏడాదికి రూ.25 వేల అందిస్తామని చెప్పి, తొలి రెండేళ్లూ ఎగ్గొట్టింది. శుక్రవారం జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా ‘సాక్షి’ ప్రత్యేక కథనం ఇది. గతమెంతో ఘనం అనే నానుడి చేనేత కార్మికులకు సరిగ్గా సరిపోతుంది. 2019 డిసెంబర్ 21న నేతన్న నేస్తం పథకాన్ని అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి అనంతపురం జిల్లా ధర్మవరంలో ప్రారంభించారు. పాలనాకాలం ఇంకా పది నెలల కాలం ఉండగానే హామీ తాలూకు ఐదు విడతల సాయాన్ని అందించారు. ఒక్కో కుటుంబానికి ఐదేళ్లూ రూ.24 వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయాన్ని అందించారు. ఐదేళ్ల సాయం ఇలా.. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో 4,256 కుటుంబాలకు రూ.47.13 కోట్లు, కాకినాడ జిల్లాలో 2,778 కుటుంబాలకు రూ. 31.58 కోట్లు, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 916 కుటుంబాలకు రూ.10.21 కోట్లు మొత్తం ఉమ్మడి జిలాలో రూ. 88.94 కోట్ల సాయం అందజేశారు. చేనేత వస్త్రాలకు ఆన్లైన్ ద్వారా అంతర్జాతీయ మార్కెటింగ్ సౌకర్యం కల్పించే ప్రయత్నం చేశారు. చేనేత ప్రత్యేక పథకాలతో పాటు వైఎస్సార్ ఆరోగ్య ఆసరా, జగనన్న వసతి దీవెన, తదితర పథకాలు నేతన్న కుటుంబాలకు పలు విధాలా భరోసాగా నిలిచాయి. ఉమ్మడి జిల్లా ఉద్యమాలతో... చేనేత సంఘాల బకాయిలు చెల్లించాలని, 2018 జీఓ ప్రకారం కొనుగోలు చేసే నూలుపై 40 శాతం, వస్త్రాల అమ్మకాలపై 30 శాతం డిస్కౌంట్ చెల్లించాలని, ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉమ్మడి జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున నేతన్నలు ఉద్యమించారు. 2025 సెప్టెంబర్, అక్టోబర్లలో అంగరలో రిలే దీక్షలు చేశారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 22న మంగళగిరిలో చేనేత గర్జన పేరుతో నిర్వహించిన రాష్ట్ర వ్యాప్త ఆందోళనలో భాగస్తులయ్యారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 13న కాకినాడ జిల్లా కలెక్టరేట్ వద్ద ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్త నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. దీంతో ప్రభుత్వం దిగివచ్చింది. చేనేత వృత్తిదారుని కుటుంబానికి రూ.200 యూనిట్లు వరకూ ఉచిత విద్యుత్ అమలు చేస్తుంది. నేతన్నల సేవా పథకం ద్వారా రూ.25 వేలు ఇస్తామన్న హామీ అమలు చేయబోతున్నామంటూ ప్రకటన ఇచ్చింది. రెండేళ్ల పాలనలో దగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వచ్చి రెండేళ్లయినా చేనేతల కోసం చేసిందేమీ లేదు. మగ్గం వృత్తినే నమ్ముకుని జీవిస్తున్న కార్మికులను కనీసం పట్టించుకోలేదు. గత ఎన్నికల ముందు కూటమి నేతలు ఏటా రూ.25 వేల సాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చినా, ఇప్పటికీ కార్యరూపం దాల్చలేదు. తామే దగాకు గురయ్యామని చేనేతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హామీ ఇచ్చి.. అమలు మరిచి ప్రభుత్వం, ఆప్కో సంస్థల నుంచి తమ సంఘానికి రావాల్సిన సుమారు రూ.3.85 కోట్ల బకాయిలు చెల్లించాలంటూ 2025 సెప్టెంబర్, అక్టోబర్లలో 14 రోజులు పాటు అంగరలోని శ్రీగణపతి చేనేత పారిశ్రామికుల సహకార సంఘం ఎదుట కార్మికులు రిలే నిరాహార దీక్షలు చేశారు. అక్టోబర్ నెలాఖరు నాటికి బకాయిలు చెల్లించేలా సీఎం చంద్రబాబుతో మాట్లాడుతానంటూ జిల్లాకు చెందిన కార్మిక శాఖా మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ అక్టోబర్ 11న నిరసన శిబిరానికి స్వయంగా వచ్చి దీక్షను విరమింపజేశారు. పాక్షిక చెల్లింపులు తప్ప నేటికీ బకాయిలు అలానే ఉన్నాయి. ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో చేనేత పరిశ్రమ ఇలా... అంశం తూర్పుగోదావరి కాకినాడ కోనసీమ మొత్తం చేనేత సంఘాలు 16 18 16 50 చేనేత మగ్గాలు 1,510 2,809 4,570 8,889 చేనేత కార్మికులు 3,890 4,430 8,010 16,330
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‘నన్నయ’లో బోధనేతర సిబ్బంది నిరసనరాజానగరం: యూనివర్సిటీ ఏర్పడినప్పటి నుంచి 20 ఏళ్లుగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న తమను యూనివర్సిటీ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని, అప్పటి వరకు ఎటువంటి నియామకాలు చేపట్టరాదని డిమాండ్ చేస్తూ ఆదికవి నన్నయ వర్సిటీలోని ఔట్ సోర్సింగ్ బోధనేతర సిబ్బంది రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు. గురువారం యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కార్యాలయం నుంచి ప్రధాన గేటు వరకు ర్యాలీగా వచ్చి రిలే నిరాహార దీక్షలకు దిగారు. తమకు అన్యాయం జరిగేలా ఈనెల 1న విడుదల చేసిన టెండర్ నోటీసును తక్షణమే రద్దు చేయాలన్నారు. తమ డిమాండ్లు సాధించే వరకు రిలే దీక్షలను విరమించేది లేదని స్పష్టం చేశారు.
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డిగ్రీ ప్రవేశాలకు వేళాయె..● ఈ నెల 11 వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ ● 26న సీట్ల కేటాయింపు ● 27 నుంచి తరగతులు రాయవరం: ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ డిగ్రీ కళాశాలల్లో ప్రవేశాలకు ఎట్టకేలకు ఉన్నత విద్యా మండలి షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా పరిధిలోని డిగ్రీ కళాశాలల్లో 2026–27 విద్యా సంవత్సరంలో ప్రవేశానికి దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభమైంది. గతేడాది మాదిరిగానే ఆన్లైన్ విధానంలో అడ్మిషన్లు జరగనున్నారు. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ డిగ్రీ కళాశాలల్లో సైన్స్, ఆర్ట్స్, కామర్స్, ఒకేషనల్ కోర్సుల్లో సుమారు 35 వేల వరకు సీట్ల భర్తీకి అవకాశముంది. షెడ్యూల్ ఇలా.. ఈ నెల 11వ తేదీ వరకు విద్యార్థులు ఆన్లైన్లో పేర్లను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. 5 నుంచి 20వ తేదీ వరకు సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది. 12 నుంచి 13వ తేదీ వరకు ప్రత్యేక కేటగిరీ సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్ చేపడతారు. ఈ నెల 15 నుంచి 19వ తేదీ వరకు కోర్సులను ఎంపికకు వెబ్ ఆప్షన్లకు అవకాశం ఇస్తారు. వెబ్ ఆప్షన్ల మార్పునకు 20న తేదీ అవకాశం కల్పించారు. 26న సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. ఈ నెల 27 నుంచి 29వ తేదీలోగా ఎంపికై న కళాశాలలో విద్యార్థులు రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ నెల 27 నుంచి తరగతులు ప్రారంభమవుతాయి. ప్రతి జిల్లాలో ఒక నోడల్ కళాశాలలను ఏర్పాటు చేశారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ కళాశాల, కాకినాడ జిల్లాలో పీఆర్ డిగ్రీ కళాశాల, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో కొత్తపేట వీకేవీ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల నోడల్ కళాశాలలుగా ఉన్నాయి.
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హిజ్రాల దాడిలో గే మృతికాకినాడ క్రైం: హిజ్రాల దాడిలో గే మృతి చెందిన ఘటన కాకినాడలో చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. రాగంపేటకు చెందిన రాజు శివ (45) ఒక గే. ఇతను కూలి పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. పలువురు హిజ్రాలతో కలిసి భిక్షాటన చేసేవాడు. ఈ క్రమంలో జ్యోతుల కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న కిరణ్మయి, అజయ్ అనే హిజ్రాలతో సోమవారం మధ్యాహ్నం మద్యం మత్తులో డబ్బుల విషయమై గొడవ పడ్డాడు. ఇరువురు బీరు సీసాతో శివ తలపై కొట్టి ఎడమ దవడ చీల్చేశారు. ఈ దాడిలో తీవ్ర రక్తస్రావమై శివ అచేతన స్థితిలో కుప్పకూలిపోయాడు. అతడిని గమనించిన దూరపు బంధువులు జీజీహెచ్లో చేర్చారు. చికిత్స పొందుతూ శివ మృతి చెందాడు. నిందితులు కిరణ్మయి, అజయ్లు పోలీసుల అదుపులో ఉన్నారు. హత్య అనంతరం వీరిద్దరు, హత్యోదంతం నమోదైన స్థానిక ఇళ్లలో సీసీ టీవీ ఫుటేజీలను బలవంతంగా డిలీట్ చేయించి, ఎవరైనా తమకి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెబితే, తీవ్ర పర్యావసానాలు ఉంటాయని స్థానికులను బెదించారని మృతుడి బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు. హత్య ఘటనపై కాకినాడ త్రీ టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి సీఐ సత్యనారాయణ ఆధ్వర్యంలో దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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సరిహద్దులు దాటిన క్రేజ్కాకినాడ: రాష్ట్రాలకు సరిహద్దులున్నా.. ప్రజాదరణ ముందు అవన్నీ తల వంచాల్సిందేనని ఖమ్మం యువకులు నిరూపించారు. వైఎస్ జగన్ దేవరపల్లి పర్యటనలో ఖమ్మం నుంచి ప్రత్యేకంగా వచ్చిన యువకులు దాసరి మధు, రాజేష్ అరుణ్, రఘు సందడి చేశారు. వైఎస్ జగన్, కేటీఆర్, తమిళనాడు సీఎం దళపతి విజయ్ ఫొటోలతో.. ‘జన నాయకులు’ అని రాసి ఉన్న ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ, దేవరపల్లిలో జరిగిన భారీ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. రెండు రాష్ట్రాల ప్రజల దశాబ్దాల కలను నిజం చేస్తూ.. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఖమ్మం – దేవరపల్లి గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ వే నిర్మాణానికి జగన్ ఘనతే కారణమని చెప్పారు. జగన్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడే భూసేకరణ చేయడంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సమన్వయం చేసుకుని ఈ ప్రాజెక్టును వేగంగా ముందుకు తీసుకువెళ్లారని, అందువల్లనే ఈ రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తయిందని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో తమ అభిమాన నేతకు కృతజ్ఞతలు చెప్పేందుకే ఇక్కడకు వచ్చామంటూ ఆ యువకులు హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేశారు.
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జగన్ వెంట జనవాహినిఆంక్షల వలయాన్ని దాటిన అభిమానం పొగాకు రైతులకు మద్దతుగా రైతుపోరులో పాల్గొనేందుకు బుధవారం ఉదయం 7 గంటల నుంచే యువత, అభిమానులు, వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులు దేవరపల్లి బయలుదేరారు. వారు ఏలూరు, రాజమహేంద్రవరం, జంగారెడ్డిగూడెం, కొవ్వూరు నుంచి దేవరపల్లికి చేరుకునే అన్ని మార్గాల్లోనూ పోలీసులు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. హెలిప్యాడ్, పొగాకు వేలం కేంద్రం వద్దకు వెళ్లకుండా అందరినీ ఊరి పొలిమేరల్లోనే అడ్డుకున్నారు. అయినప్పటికీ ప్రజలు ఏమాత్రం వెనక్కు తగ్గలేదు. పొలాలు, తోటల్లోని మార్గాల ద్వారా దేవరపల్లి జంక్షన్కు చేరుకున్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్కు భద్రత కల్పించడంలో విఫలమైన పోలీసులు.. ఆయన పర్యటనకు తరలివచ్చే వారిని అడ్డుకోవడంలో అత్యుత్సాహం చూపించారని అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఫ బుధవారం ఉదయం 9 గంటలకే దేవరపల్లిలోని హెలిప్యాడ్ ప్రాంతం, బస్టాండ్, వై జంక్షన్, పొగాకు వేలం కేంద్రం జనసంద్రంగా మారాయి. ఫ ఉదయం 10:30 గంటలకు వైఎస్ జగన్ హెలికాప్టర్లో హెలిప్యాడ్కు చేరుకున్నారు. అభిమాన నేతను చూడగానే అందరూ ఉత్సాహంతో కేరింతలు కొట్టారు. ఫ ఉదయం 11 గంటలకు బస్టాండ్ వద్దకు ర్యాలీ చేరుకోగానే వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు భారీ గజమాలతో జగన్ను సత్కరించారు. ఫ 12 గంటలకు వై జంక్షన్కు చేరుకోగా.. ఓ కార్యకర్త ఉప్పొంగిన అభిమానంతో కారుపైకి చేరుకుని చొక్కా విప్పి.. జగన్తో కరచాలనం చేశారు. ఫ ప్రేమతో ఓ అభిమాని అందించిన వాటర్ బాటిల్ తీసుకుని జగన్ మంచినీరు తాగారు. ఫ ఓ యువతి జగన్ 2.0 అంటూ ప్రదర్శించిన ఫొటో ఆకట్టుకుంది. ఫ ఒంటరిగా ఎమ్మెల్యే.. ఒంటరిగా ఎంపీ.. ఒంటరిగా సీఎం.. అంటూ అభిమానులు ప్రదర్శించిన ప్లకార్డు విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఫ జగన్ను కన్నులారా చూసేందుకు పొగాకు వేలం కేంద్రం చుట్టూ ఉన్న భవనాల పైకి మహిళలు, యువత చేరుకుని మండుటెండలో నిరీక్షించారు. ఫ జగన్ ప్రసంగం సాగినంతసేపూ సీఎం.. సీఎం.. అనే నినాదాలు మిన్నంటాయి.
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పుష్కరాలకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలిఅమలాపురం రూరల్: వచ్చే ఏడాది జూన్ 26 నుంచి జూలై 7వ తేదీ వరకూ జరిగే గోదావరి పుష్కరాలను విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని శాఖలూ ముందస్తు కార్యాచరణ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్ కుమార్ ఆదేశించారు. పుష్కరాల నిర్వహణపై ఆరు జిల్లాల కలెక్టర్లు, జాయింట్ కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి.సాయిప్రసాద్ రాష్ట్ర సచివాలయం నుంచి బుధవారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. పుష్కరాలకు లక్షలాదిగా భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున మౌలిక సదుపాయాలు, భద్రత, పారిశుధ్యం, రవాణా, వైద్యం, తాగునీరు, ఘాట్ల నిర్వహణ, అభివృద్ధి వంటి అంశాల పురోగతిపై సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ, పుష్కరాలకు వివిధ శాఖల సమన్వయంతో ఏర్పాట్లు చేపట్టామని చెప్పారు. అంతర్వేది, అప్పనపల్లి, కోటిపల్లి, కుండలేశ్వరం పుష్కర ఘాట్ల నిర్వహణ, అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని అన్నారు. పుష్కర ఘాట్ల నిర్వహణతో పాటు పర్యాటకాభివృద్ధిలో జల క్రీడల ఏర్పాటుపై దృష్టి పెట్టాలన్నారు. సమావేశంలో ఎస్పీ రాహుల్ మీనా, డీఆర్ఓ వి.సుబ్బారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అన్నదాతలకు అండగా.. తాడికోనలో నేడు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి పర్యటన రావులపాలెం: అల్లవరం మండలంలో క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించిన తాడికోన గ్రామ రైతులకు వైఎస్సార్ సీపీ అండగా ఉంటుందని ఆ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, కొత్తపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే చిర్ల జగ్గిరెడ్డి తెలిపారు. బాధిత రైతులకు పార్టీ తరఫున భరోసా ఇవ్వడానికి ఆ గ్రామంలో గురువారం ఉదయం 11 గంటలకు పర్యటించనున్నామని పేర్కొన్నారు. బాధిత రైతుల సమస్యలు తెలుసుకోవడంతో పాటు వారికి న్యాయం జరిగేలా వారి పక్షాన పోరాడతామన్నారు. ప్రభుత్వం దిగివచ్చి రైతుల సమస్యలు పరిష్కరించేంత వరకూ తమ పోరాటం ఆగదని జగ్గిరెడ్డి స్పష్టం చేశారు. మంత్రి మల్లాడికి పలు శాఖల కేటాయింపు యానాం: మూడు నెలల కిందట మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఐదుగురికి ఎట్టకేలకు శాఖలు కేటాయిస్తూ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కై లాషనాథన్ బుధవారం రాత్రి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. యానాం ఎమ్మెల్యే మల్లాడి కృష్ణారావుకు పబ్లిక్ వర్క్స్ (పీడబ్ల్యూడీ), పర్యాటక, పౌర విమానయానం, పోర్టు, మత్స్యకారుల సంక్షేమం, పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం, కార్మిక, ఉపాధి శాఖలు కేటాయించారు. నమశ్శివాయానికి హోం, విద్యుత్, విద్య తదితర శాఖలు, రాజవేలుకు ఆదిద్రావిడ, హౌసింగ్, సమాచార, సాంకేతికత, శివకొళిందుకు పౌర సరఫరాలు, సామాజిక సంక్షేమం, బీసీ సంక్షేమం, రాజశేఖరన్కు వ్యవసాయం, రైతు సంక్షేమం, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖలను కేటాయించారు. ఆర్థిక, పరిపాలనా సంస్కరణలు, రెవెన్యూ, ఎకై ్సజ్, ఆరోగ్యం తదితర శాఖలు సీఎం రంగసామి వద్ద ఉన్నాయి. మధ్యవర్తిత్వంతో కోర్టు కేసుల పరిష్కారం కంబాలచెరువు (రాజమహేంద్రవరం): సుదీర్ఘ కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న కోర్టు కేసులను మధ్యవర్తిత్వంతో పరిష్కరించుకోవడానికి ఇరు పక్షాలు, వారి తరఫు న్యాయవాదులు ముందుకు రావాలని జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి జునేద్ అహ్మద్ మౌలానా పిలుపునిచ్చారు. జిల్లా న్యాయ సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యాన మీడియేషన్ 3.0 ప్రచార కార్యక్రమంలో భాగంగా నగరంలో బుధవారం నిర్వహించిన ర్యాలీ, వన్ కే వాక్ను ఆయన జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా పరిష్కారమైన కేసులపై మళ్లీ పైకోర్టుకు అప్పీల్ చేసుకునే అవకాశం ఉండదని, దీంతో వివాదం శాశ్వతంగా పరిష్కారమవుతుందని వివరించారు. సివిల్ కోర్టుల్లో రాజీ కుదిరిన కేసుల్లో కోర్టు ఫీజు తిరిగి పొందే అవకాశం కూడా ఉంటుందని తెలిపారు. గతంలో ఇరు పక్షాలు రాజీకి వచ్చినప్పుడు కేసులను లోక్ అదాలత్కు మాత్రమే పంపేవారని, ప్రస్తుతం కక్షిదారులు, న్యాయవాదులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి తమ కేసులను మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా పరిష్కరించుకోవడానికి ఆసక్తి చూపడం శుభపరిణామమని మౌలానా అన్నారు. కార్యక్రమంలో మొదటి అదనపు సివిల్ జడ్జి కె.రత్నప్రసాద్, జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి వై.శ్రీలక్ష్మి, జిల్లా బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు సీహెచ్వీ ప్రసాద్, లీగల్ ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ సభ్యులు, న్యాయవాదులు, శిక్షణ పొందిన మీడియేటర్లు, పారా లీగల్ వలంటీర్లు పాల్గొన్నారు.
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గురువారం శ్రీ 6 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026జగనన్నను చూసిన వేళ.. ఆనందహేలనిన్నమొన్నటి వరకూ లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీటితో పావన గోదావరి పరవళ్లు తొక్కింది. ఆ నదీమతల్లి పరవళ్లను తలపించేలా.. రహదారిపై జనగోదారి వెల్లువెత్తింది. వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి అడుగు పెట్టిన వేళ.. దేవరపల్లిలో ప్రభం‘జనం’ ఎగసిపడింది. అంతటా అంధకారం అలముకున్న వేళ.. వెలుగులు నింపే సూర్యుడిలా.. చీకట్లు నిండిన పొగాకు రైతుల బతుకుల్లో భరోసా నింపేందుకు.. పుట్టెడు కష్టాల్లో ఉన్న వారికి వెన్నుదన్నుగా నిలిచేందుకు వచ్చిన ఆయనకు.. ఉప్పెనలా కదలి వచ్చిన ప్రజలు ఘన స్వాగతం పలికారు. దారి పొడవునా అభిమానులు, కార్యకర్తలు కేరింతలు కొడుతూ.. తమ ప్రియనేతతో కరచాలనం చేసేందుకు ఉత్సాహతరంగమై కదం తొక్కారు. ఆత్మీయతతో కదలివచ్చిన ఆ జనకెరటాలు.. జననేతపై ప్రజల్లో చెరగని ప్రేమాభిమానాలకు సజీవ సాక్ష్యాలుగా నిలిచాయి. సాక్షి, రాజమహేంద్రవరం: సిండికేట్ అయిన కంపెనీలు ఏకపక్షంగా ధర తగ్గించేస్తున్నాయి.. ఆర్డర్లు ఖరారు కాలేదనే సాకుతో అంతంత మాత్రంగానే కొనుగోళ్లు జరుపుతున్నాయి.. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా బేళ్లను భారీగా తిరస్కరిస్తున్నాయి.. ఈపాటికే కొనుగోళ్లు పూర్తి కావాల్సి ఉండగా.. కంపెనీల మాయాజాలంతో రైతుల వద్దనే వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన పొగాకు ఉండిపోయింది.. కొనుగోళ్లలో జాప్యం, వాతావరణ ప్రభావంతో దాని నాణ్యత దెబ్బ తింటున్న దుస్థితి.. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇటు ప్రభుత్వం, అటు పొగాకు బోర్డు పట్టించుకోకపోవడంతో ఈసారి తీవ్ర నష్టాలు చవి చూడాల్సి వస్తుందంటూ రైతులు తల్లడిల్లిపోతున్నారు. వారికి అండగా నిలిచేందుకు, భరోసా నింపేందుకు వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి వచ్చిన వేళ దేవరపల్లి బుధవారం జనసాగరాన్ని తలపించింది. ఈ రైతుపోరులో రైతులు, యువత, వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులు ఉత్సాహతరంగాలై కదం తొక్కడంతో రోడ్లన్నీ కోలాహలంగా మారాయి. ఉమ్మడి తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల నుంచి వేలాదిగా తరలివచ్చిన జనం.. అభిమాన నేతకు అడుగడుగునా ఘన స్వాగతం పలికారు. బ్రహ్మరథం పట్టారు. పూలవర్షం కురిపించి అపూర్వంగా స్వాగతించారు. సీఎం.. సీఎం.. నినాదాలతో హోరెత్తించారు. 2 కిలోమీటర్లు.. 2.30 గంటలు దేవరపల్లి శివారు సంతమార్కెట్ సమీపాన ఏర్పాటు చేసిన హెలిప్యాడ్ వద్దకు బుధవారం ఉదయం 10:30 గంటలకు వైఎస్ జగన్ చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి 2 కిలోమీటర్ల దూరంలోని పొగాకు వేలం కేంద్రానికి చేరుకునేందుకు 2.30 గంటల సమయం పట్టింది. వేలాదిగా తరలివచ్చిన రైతులు, యువత, అభిమానులు, వైఎస్సార్ సీపీ శ్రేణులు దారి పొడువునా ప్లకార్డులు, ఫ్లెక్సీలతో జగన్కు స్వాగతం పలికారు. మార్గం మధ్యలో భారీ గజమాలతో సత్కరించారు. ఓవైపు ఎండ మండిపోతున్నా.. చెక్కు చెదరని చిరునవ్వుతో వారందరికీ అభివాదం చేస్తూ జగన్ ముందుకు సాగారు. హెలిప్యాడ్ నుంచి దేవరపల్లి బస్టాండ్, వై జంక్షన్ మీదుగా మధ్యాహ్నం 12:50 గంటలకు పొగాకు వేలం కేంద్రానికి చేరుకున్న జగన్.. అక్కడి రైతులతో మాట్లాడారు. త్వరలోనే మన ప్రభుత్వం వస్తుందని.. అప్పుడు మంచి రోజులొస్తాయని భరోసా ఇచ్చారు. మండుటెండలోనూ నిండైన అభిమానంతో.. తమ అభిమాన నేత జగన్ను చూసేందుకు తరలివచ్చిన ప్రజలు మండుటెండను సైతం లెక్క చేయలేదు. నడినెత్తిన సూర్యుడు చండప్రచండంగా నిప్పులు కురిపిస్తున్నా.. రెండున్నర గంటలపాటు దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా ‘జై జగన్’ నినాదాలు చేస్తూ ముందుకు సాగారు. యువకులైతే జగన్ను చూసేందుకు చెట్ల పైకి ఎక్కి నిరీక్షించారు. మహిళలు, యువతులు, ఇతర ప్రజలు దారి పొడవునా మేడల పైకి చేరుకుని అభిమాన నేతకు స్వాగతం పలికారు. స్వాగతం పలికిన నేతలు పొగాకు రైతులకు మద్దతుగా రైతుపోరుకు దేవరపల్లి వచ్చిన వైఎస్ జగన్కు వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు హెలిప్యాడ్ వద్ద ఘన స్వాగతం పలికారు. వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి చెల్లుబోయిన శ్రీనివాస వేణుగోపాలకృష్ణ, మాజీ మంత్రి, పార్టీ ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా రీజినల్ కో ఆర్డినేటర్ గుడివాడ అమర్నాథ్, వైఎస్సార్ సీపీ ఉమ్మడి విశాఖ, విజయనగరం జిల్లాల కో ఆర్డినేటర్, మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు, గోపాలపురం నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్, మాజీ మంత్రి తానేటి వనిత, ఎమ్మెల్సీలు తోట త్రిమూర్తులు, కౌరు శ్రీనివాస్, ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ విప్పర్తి వేణుగోపాలరావు, పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి, మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్రామ్, యువజన విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, రాజానగరం మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా, మాజీ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు తలారి వెంకట్రావు, జి.శ్రీనివాసనాయుడు, డాక్టర్ సత్తి సూర్యనారాయణరెడ్డి, కొఠారు అబ్బయ్య చౌదరి, తెల్లం బాలరాజు, ముదునూరు ప్రసాదరాజు, రాజమండ్రి పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి డాక్టర్ గూడూరి శ్రీనివాస్, విశాఖ స్మార్ట్ సిటీ కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్మన్ గన్నమని వెంకటేశ్వరరావు (జీవీ), అమలాపురం పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ పరిశీలకురాలు జక్కంపూడి విజయలక్ష్మి, మాజీ ఎమ్మెల్సీ మేకా శేషుబాబు, రాజ్యసభ మాజీ సభ్యుడు పిల్లి సుభాష్చంద్రబోస్, పార్టీ కోనసీమ, ఏలూరు జిల్లాల అధ్యక్షులు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి, దూలం నాగేశ్వరరావు, భీమవరం ఇన్చార్జి చిన్నమిల్లి వెంకటరాయుడు, తాడేపల్లిగూడెం కో ఆర్డినేటర్ వడ్డి రఘురాం, చింతలపూడి నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి విజయరాజు, జెట్టి గురునాథరావు, పార్టీ వివిధ విభాగాల అధ్యక్షులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.దేవరపల్లిలో పోటెత్తిన జనగోదారి పొగాకు రైతులతో మాట్లాడి సమస్యలు తెలుసుకుంటున్న జగన్అధినేత జగన్కు స్వాగతం పలుకుతున్న మాజీ హోం మంత్రులు తానేటి వనిత, చెల్లుబోయిన వేణుచంద్రబాబు పాలనలో రైతులకు అన్యాయమే ప్లకార్డులతో యువకుల జోష్...ఫ దేవరపల్లిలో జనగోదారి ఫ రైతుపోరుకు వేలాదిగా తరలివచ్చిన రైతులు, ప్రజలు ఫ జననేతకు అడుగడుగునా బ్రహ్మరథం ఫ వైఎస్ జగన్ పర్యటనతో పొగాకు రైతులకు భరోసా
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కౌలు చెల్లించలేని పరిస్థితినాణ్యమైన పొగాకును కూడా గేడ్రింగ్ పేరిట దోచుకుంటున్నారు. కనిష్ట ధర రూ.170కే ఎక్కువ సరకు కొంటున్నారు. సగటు ధర రూ.230 మాత్రమే చెల్లిస్తున్నారు. కౌలు రైతులయితే పెట్టుబడి తీసేసి.. కౌలు చెల్లించలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రభుత్వం ఇప్పటికై నా గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చి రైతులను ఆదుకోవాలి. – కూచిపూడి గంగాధరరావు, పల్లంట్ల, దేవరపల్లి మండలం గరిష్ట ధర నిర్ణయించాలి వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వంలో కిలో పొగాకును గరిష్టంగా రూ.385కు కొనుగోలు చేశారు. ప్రస్తుతం కిలో రూ.270 దాటడం లేదు. ఆ ధరకు కూడా చాలా తక్కువ సరకే కొనుగోలు చేస్తున్నారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తక్షణమే గరిష్ట ధర నిర్ణయించి, ఆ రేటుకు మాత్రమే కొనుగోళ్లు జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. అప్పుడే రైతులకు న్యాయం జరుగుతుంది. – మద్దిపాటి శ్రీనివాసరావు, పల్లంట్ల, దేవరపల్లి మండలం చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో నష్టమే.. చంద్రబాబు పాలనలో రైతులకు ఎప్పుడూ నష్టమే. ఏ పంటకూ గిట్టుబాటు ధర దక్కక అన్నదాతలు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పెట్టుబడి కూడా దక్కని దుస్థితి నెలకొంది. పొగాకు రైతులను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడమే లేదు. వైఎస్ జగన్ పాలనలోనే మేలు జరిగింది. – సుంకర రాంబాబు, వైఎస్సార్ సీపీ రైతు విభాగం అధ్యక్షుడు, దేవరపల్లి కిలోకు రూ.50 పెంచాలి ప్రస్తుతం నాణ్యమైన పొగాకును కూడా కిలో రూ.170 నుంచి రూ.260 మధ్య కొనుగోలు చేస్తున్నారు. గ్రేడింగ్ పేరిట అన్యాయం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుత గరిష్ట ధరకు అదనంగా ప్రతి కిలోపై రూ.50 ప్రభుత్వమే చెల్లించాలి. అప్పుడే మాకు కొంతలోకొంత గిట్టుబాటవుతుంది. – ఉండవల్లి రామారావు, రామన్నపాలెం, దేవరపల్లి మండలం
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సరిహద్దులు దాటిన క్రేజ్నిడదవోలు రూరల్/చాగల్లు: రాష్ట్రాలకు సరిహద్దులున్నా.. ప్రజాదరణ ముందు అవన్నీ తల వంచాల్సిందేనని ఖమ్మం యువకులు నిరూపించారు. వైఎస్ జగన్ దేవరపల్లి పర్యటనలో ఖమ్మం నుంచి ప్రత్యేకంగా వచ్చిన యువకులు దాసరి మధు, రాజేష్, అరుణ్, రఘు సందడి చేశారు. వైఎస్ జగన్, కేటీఆర్, తమిళనాడు సీఎం దళపతి విజయ్ ఫొటోలతో.. ‘జన నాయకులు’ అని రాసి ఉన్న ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ, దేవరపల్లిలో జరిగిన భారీ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. రెండు రాష్ట్రాల ప్రజల దశాబ్దాల కలను నిజం చేస్తూ.. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఖమ్మం – దేవరపల్లి గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ వే నిర్మాణానికి జగన్ ఘనతే కారణమని చెప్పారు. జగన్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడే భూసేకరణ చేయడంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సమన్వయం చేసుకుని ఈ ప్రాజెక్టును వేగంగా ముందుకు తీసుకువెళ్లారని, అందువల్లనే ఈ రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తయిందని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో తమ అభిమాన నేతకు కృతజ్ఞతలు చెప్పేందుకే ఇక్కడకు వచ్చామంటూ ఆ యువకులు హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేశారు. ఫ దేవరపల్లి – ఖమ్మం గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ వే జగన్ ఘనతే ఫ కృతజ్ఞత చాటుకునేందుకు వచ్చిన ఖమ్మం యువత
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సుకృతం.. శ్రీకృత్ గీతా పఠనంయూఎస్లో స్వర్ణ పతకం సాధించిన ఐదేళ్ల చిన్నారి యానాం: పిట్ట కొంచెం.. కూత ఘనం అన్నట్టు కేవలం ఐదేళ్ల వయసులోనే భగవద్గీతలోని 700 శ్లోకాలను కంఠస్థం చేసి వినిపిస్తున్న శ్రీకృత్ అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకున్నాడు. బుధవారం అమెరికాలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ భగవద్గీత పారాయణ మహాయజ్ఞంలో ఆ చిన్నారి ప్రదర్శించిన అసాధారణ ప్రతిభకు పరమపూజ్య గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ స్వయంగా స్వర్ణ పతకాన్ని అందజేసి సత్కరించారు. అమెరికాలో వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వేలాదిగా చిన్నారులు, భక్తులు పాల్గొన్న ఆ కార్యక్రమంలో శ్రీకృత్ స్పష్టమైన ఉచ్చారణ, అసాధారణ జ్ఞాపకశక్తి, భక్తిశ్రద్ధలు అందరి ప్రశంసలు అందుకున్నాయి. స్థానిక నవోదయ విద్యాలయ మాజీ ప్రిన్సిపాల్ టీవీఎస్ ప్రకాశరావు మనుమడు శ్రీకృత్ తల్లిదండ్రులు శరణ్, శృతి అమెరికాలోని టెక్సాస్లో ఆస్టిన్ నగరంలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లుగా పనిచేస్తున్నారు. ఉద్యోగ బాధ్యతలతో పాటు తమ కుమారుడికి భారతీయ సంస్కృతి, భగవద్గీత బోధనలను చిన్ననాటి నుంచే చెప్పడం ఈ విజయానికి బలమైన పునాది అయినట్టు వారు తెలిపారు.
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అంబాజీపేట కొబ్బరి మార్కెట్కొబ్బరి రకం ధర (రూ.ల్లో) కొత్త కొబ్బరి (క్వింటాల్) 20,000 – 22,500 కొత్త కొబ్బరి (రెండో రకం) 10,500 – 12,000 కురిడీ కొబ్బరి (పాతవి) గండేరా (వెయ్యి) 26,500 గటగట (వెయ్యి) 23,500 కురిడీ కొబ్బరి (కొత్తవి) గండేరా (వెయ్యి) 25,500 గటగట (వెయ్యి) 22,500 నీటికాయ పాత (ముక్కుడు)కాయ (వెయ్యి) 19,000 – 20,000 కొత్త (పచ్చి)కాయ (వెయ్యి) 19,000 – 20,000 కొబ్బరి నూనె (15 కిలోలు) 5,000 కిలో 350
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బస్సును ఢీకొని వ్యక్తి మృతిగోకవరం: మండలం గుమ్మళ్లదొడ్డి వద్ద బుధవారం ఉదయం ఆర్టీసీ బస్సును బైక్ ఢీకొన్న ప్రమాదంలో ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. వివరాల్లోకి వెళితే స్థానిక ఆర్టీసీ డిపోకు చెందిన సింగిల్స్టాప్ బస్సు ఉదయం రాజమమహేంద్రవరం నుంచి గోకవరం వస్తుండగా గుమ్మళ్లదొడ్డిలో ఎదురుగా వస్తున్న బైక్ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో బైక్ నడుపుతున్న రంపయర్రంపాలేనికి చెందిన కాళ్ల వీరవెంకట సత్యనారాయణ (50) అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మృతునికి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. విషయం తెలుసుకున్న ఎస్సై నాగమణి ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం స్థానిక ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. ఆర్టీసీ బస్సును పోలీస్స్టేషన్కు తరలించారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఆమెతెలిపారు.
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డీఎస్సీనా.. ఔట్ సోర్సింగా..!సాక్షి, అమలాపురం: మరో డీఎస్సీపై నిరుద్యోగులు పెంచుకున్న ఆశలు క్రమంగా ఆవిరవుతున్నట్టు ఉంది పరిస్థితి. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సబ్జెక్టు టీచర్ల కొరత తీర్చేందుకు ఉపాధ్యాయుల శాశ్వత నియామకాల స్థానే ఔట్ సోర్సింగ్ విధానంలో తీసుకునేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇదే అమలైతే నిరుద్యోగులకు అశనిపాతమేనని చెప్పక తప్పదు. జిల్లాలో ప్రభుత్వ, జెడ్పీ, మండల పరిషత్ పాఠశాలల్లో మొత్తం 136 అకాడమిక్ ఇన్స్ట్రక్టర్ పోస్టుల భర్తీకి ప్రతిపాదనలు పంపినట్టు సమాచారం. ఆ ప్రకారం స్కూల్ అసిస్టెంట్లకు నెలకు రూ.12,500, ఎస్జీటీలకు రూ.10 వేల చొప్పున గౌరవ వేతనం చెల్లించే అవకాశం ఉంది. జిల్లాలో గణితం, భౌతిక, జీవశాస్త్రాలు, ఇంగ్లిష్, సాంఘిక శాస్త్రం వంటి సబ్జెక్టుల్లో ఉపాధ్యాయుల కొరత చాలా కాలంగా సాగుతోంది. ప్రభుత్వ తాజా ప్రతిపాదనలపై విద్యాశాఖ వర్గాల్లో నాణ్యమైన విద్యపై సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాల కోసం డీఎస్సీ అభ్యర్థులు ఎదురుతెన్నులు చేస్తున్నారు. గత ఏడాది డీఎస్సీలో ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 1,349 పోస్టులు భర్తీ అయ్యాయి. చాలా మంది ఆశావహులకు అవకాశాలు రాకపోవడంతో ప్రభుత్వం మరో డీఎస్సీ ప్రకటిస్తుందని ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇందుకు తగినట్టుగానే త్వరలో మరో డీఎస్సీ ప్రకటిస్తామని ప్రభుత్వం చేసిన ప్రకటన వారిలో ఆశలు రేకెత్తించింది. కానీ తాజాగా ఔట్సోర్సింగ్పై ఉపాధ్యాయులను నియమించనున్నారన్న కబుర్లు వినిపిస్తుండడంతో తమ ఉపాధి అవకాశాలు దెబ్బతింటాయని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ ఉద్యమబాట చంద్రబాబు ప్రభుత్వం గత ఏడాది చేపట్టిన మెగా డీఎస్సీ ప్రక్రియలో అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆ అక్రమాలకు సంబంధించిన సాక్ష్యాలతో ఇప్పటికే వైఎస్సార్ సీపీ దశలవారీగా ఉద్యమిస్తోంది. జిల్లాలో సైతం నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. గురువారం నుంచి మండలాల వారీగా రిలే దీక్షలు చేపట్టనున్నారు. తరువాత నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ర్యాలీ చేయనున్నారు. సబ్జెక్టు టీచర్ల భర్తీకి ప్రభుత్వం కొత్త ఎత్తుగడ అకడమిక్ ఇన్స్ట్రక్టర్ల నియామకానికి ప్రతిపాదనలు కోనసీమ జిల్లాలో 136 ఖాళీల భర్తీకి అవకాశం ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న ఉద్యోగార్థులు
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శాకంబరిగా మురుగులమ్మ తల్లిఅమలాపురం రూరల్: మండలం బండారులంక గ్రామ దేవత గంగాదేవి మురులమ్మ తల్లి బుధవారం శాకంబరిగా దర్శనమిచ్చారు. గ్రామ ఆడపడుచులు అమ్మవారికి చీర, సారె సమర్పించారు. కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందారు. దోపిడీ కేసులో వ్యక్తి అరెస్టుసఖినేటిపల్లి: మండల పరిధిలోని ఉయ్యూరువారి మెరక గ్రామంలో మంగళవారం రాత్రి జరిగిన దోపిడీ ఘటనకు సంబంధించి బుధవారం నిందితుడు కొప్పాడి నాగరాజును అరెస్ట్ చేసి రాజోలు న్యాయ ప్రధమ శ్రేణి మేజిస్ట్రేట్ ఎదుట హాజరు పరిచినట్టు ఎస్సై కె.దుర్గా శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. దోపిడీ ఘటనపై గ్రామానికి చెందిన పేరిచర్ల రంగరాజు ఈ మేరకు ఫిర్యాదు చేసినట్టు ఎస్సై అన్నారు. కేసు విచారణలో భాగంగా నిందితుడు కొప్పాడి నాగరాజును అదుపులోకి తీసుకుని, అతడి వద్ద నుంచి ఒక సెల్ ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి మరో నిందితుడిని పట్టుకోవాల్సి ఉందన్నారు. ఆర్టీసీ బస్సుకు తప్పిన ప్రమాదంసఖినేటిపల్లి: అంతర్వేది రోడ్డు సెంటర్కు సమీపంలో బుధవారం రాజోలు ఆర్టీసీ బస్సుకు తృటిలో ప్రమాదం తప్పింది. సఖినేటిపల్లి నుంచి అమలాపురం వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు ఒకటి, ద్విచక్ర వాహనాన్ని తప్పించే క్రమంలో అదుపు తప్పి రోడ్డుపక్కన ఉన్న టీ దుకాణం వైపు దూసుకువెళ్లింది. బస్సు డ్రైవర్ చాకచక్యంగా వ్యవహరించడంతో బస్సులోని ప్రయాణికులకు ఏమీ కాలేదు. అయితే ఈ ప్రమాదంలో ఒక వ్యక్తికి గాయాలైనట్టు సమాచారం. నాగంపల్లిలో చోరీ కేసు నమోదుసీతానగరం: మండలంలోని నాగంపల్లిలో ఉద్దగిరి అనంతలక్ష్మి ఇంట్లో చోరీ జరిగిందని, కేసు నమోదు చేశామని ఎస్సై ఎల్.శ్రీను నాయక్ బుధవారం తెలిపారు. కొంతకాలంగా ఆమె కాకినాడలో నివసిస్తోందని, పెన్షన్ కోసం నాగంపల్లి వచ్చి తన ఇంటి తలుపులు బద్దలు కొట్టి ఉండడాన్ని చూసి లోపల గమనించగా ధాన్యం బస్తాలు, రాగి, ఇత్తడి సామాన్లు, తులం బంగారు ఉంగరం, అరకాసు దుద్దులు, లక్ష రూపాయలు చోరీకి గురైనట్టు గుర్తించారు. మంగళవారం రాత్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో క్లూస్ టీమ్ వచ్చి ఆధారాలు సేకరించారని, కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఎస్సై తెలిపారు.
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డ్రగ్స్ రహిత కోనసీమే లక్ష్యంఅమలాపురం రూరల్: మాదకద్రవ్యాల నిర్మూలనకు సమష్టి కృషి అవసరమని యువత డ్రగ్స్ బారిన పడకుండా చూడాలని కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్కుమార్ పేర్కొన్నారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఎస్పీ రాహుల్ మీనా, వివిధ శాఖల అధికారులతో కలిసి మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణ చర్యల పురోగతిపై సమీక్షించారు. ఆగస్టు 6 నుంచి 20 వరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రత్యేక డ్రగ్స్ నిరోధక అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. ఎస్పీ మాట్లాడుతూ గంజాయి, ఇతర మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా, విక్రయాలపై పోలీసు శాఖ ప్రత్యేక నిఘా కొనసాగిస్తోందన్నారు. ఆక్రమణలపై దృష్టి పెట్టాలి నీటిపారుదల వనరుల ఆక్రమణల తొలగింపుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని కలెక్టర్ మహేష్కుమార్ జిల్లా అధికారులను టెలీ కాన్ఫెరెన్స్ ద్వారా ఆదేశించారు. జిల్లాలోని కాలువలు, చెరువులు, డ్రైన్లు, ఇతర నీటిపారుదల వనరులపై జరిగిన ఆక్రమణలను గుర్తించి తొలగించాలని ఆదేశించారు. అందుబాటు ధరల్లో పశువుల మేత పాడి రైతులకు నాణ్యమైన పశువుల మేతను అందుబాటు ధరల్లో సకాలంలో అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. బుధవారం కలెక్టర్ చాంబర్లో సాయి శివ హోమ్ ఫీడ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు, పీఏసీఎస్ కార్యదర్శులతో కలెక్టర్ సమీక్షించారు. జిల్లాలో 150 టన్నుల పశుదాణా ఉత్పత్తి చేశామని, ఎంఓయూ ప్రకారం సెప్టెంబర్ నెల నాటికి గడువు పూర్తవుతుందని కలెక్టర్ తెలిపారు. 7న మినీ ఉద్యోగ మేళాజిల్లాలోని నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే లక్ష్యంతో ఈ నెల 7వ తేదీన కలెక్టరేట్లో వికాస కార్యాలయంలో మినీ ఉద్యోగ మేళా నిర్వహిస్తునట్లు కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ తెలిపారు. ఉదయం 10 నుంచి ఇంటర్వ్యూలు ప్రారంభమవుతాయని ఆయన తెలిపారు. వికాస జిల్లా మేనేజర్ గోళ్ల రమేష్ మాట్లాడుతూ జాబ్మేళాలో ఎన్ఐఐటీ–ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్కు సంబంధించిన రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ ఉద్యోగాలకు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు.కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్
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బ్యాడ్మింటన్ స్టేట్ మీట్లో ‘తూర్పు’ క్రీడాకారుల ప్రతిభ● పురుషుల డబుల్స్.. మహిళల సింగిల్స్.. మిక్స్డ్ డబుల్స్లో పతకాల కై వసంశ్రీకాకుళం న్యూకాలనీ: శ్రీకాకుళంలో నాలుగు రోజుల పాటు సాగిన సీనియర్స్ బ్యాడ్మింటన్ స్టేట్మీట్ బుధవారంతో ముగిసింది. శాంతినగర్కాలనీలోని డీఎస్ఏ ఇండోర్ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన పోటీల్లో విశాఖపట్నం, కృష్ణ, తూర్పుగోదావరి, గుంటూరు, చిత్తూరు, ప్రకాశం షట్లర్లు సత్తా చాటి జయకేతనం ఎగురవేశారు. విజేతల వివరాలు ఇవీ ● పురుషుల డబుల్స్ విభాగంలో వి.హరికృష్ణ (తూర్పుగోదావరి)–టి.చరణ్రామ్ (చిత్తూరు) జంట విజేతగా నిలవగా, సాయిపవన్ కర్రి (తూర్పుగోదావరి)–ఎం.ధర్మాఘ్న (గుంటూరు) జంట రన్నరప్గా నిలిచారు. ● ఇక మహిళల సింగిల్స్ చాంపియన్గా కందేరి నవ్య (చిత్తూరు) నిలవగా, కె.దుర్గా ఇషా (తూర్పుగోదావరి) రన్నరప్గా నిలిచింది. ● మిక్స్డ్ డబుల్స్ విభాగంలో కర్రి సాయి పవన్ (తూర్పుగోదావరి)–దండు పూజ (చిత్తూరు) జంట విజేతగా నిలవగా, బి.అభిషేక్ (తూర్పుగోదావరి)–గగనశ్రీ చౌదరి కె (కృష్ణ) రన్నరప్తో సరిపెట్టుకున్నారు. జాతీయ పోటీల్లో సత్తా చాటాలి.. ఏపీ సీనియర్స్ బ్యాడ్మింటన్ పోటీల్లో విజేతలుగా నిలిచిన క్రీడాకారులంతా సౌత్జోన్ నేషనల్స్, ఆలిండియా నేషనల్స్ పోటీల్లోనూ ఇదే స్ఫూర్తితో రాణించి విజయదుందుభి మోగించాలని ఏపీ బ్యాడ్మింటన్ సీఈఓ, విశాఖ ఈగల్ టీం ఏఎస్పీ చుక్కా శ్రీనివాసరావు పిలుపునిచ్చారు. అనంతరం ఆయన విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు.
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గల్లంతైన మత్స్యకారుడి మృతదేహం లభ్యంకాకినాడ రూరల్: సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లి గల్లంతైన మత్స్యకారుడు ఓసుపల్లి అనిల్కుమార్ (26) మృతదేహం గురువారం ఉదయం లభ్యమైంది. మండలంలోని సూర్యారావుపేట గ్రామానికి చెందిన అనిల్కుమార్ మరో ఐదుగురితో ఈ నెల 2న చేపల వేటకు వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా వాకలపూడి ఫిషింగ్ హార్బర్ సమీపంలో సముద్రంలో పడి గల్లంతైన విషయం తెలిసిందే. గురువారం ఉదయం చేపల వేటకు వెళుతున్న మత్స్యకారులకు సూర్యారావుపేట – ఉప్పాడ మధ్య స్పెక్ట్రామ్ ఎదురుగా అనిల్కుమార్ మృతదేహం తేలియాడుతూ కనపడింది. ఈ మేరకు అతడి సమాచారాన్ని అతడి కుటుంబ సభ్యులకు, పోలీసులకు తెలియజేశారు. మృతదేహాన్ని ఒడ్డుకు చేర్చాక సర్పవరం పోలీసులు పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కాకినాడ ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. అనంతరం అతడి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.
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క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించిన కోనసీమ రైతులుఅమలాపురం: డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అల్లవరం మండలం తాడికోన గ్రామ రైతులు క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించారు. సుమారు 250 ఎకరాల్లో ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో వరి సాగు చేయకూడదని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆక్వా చెరువుల నుంచి కలుషిత నీరు వ్యవసాయ పొలాల్లోకి చేరుతోందని, తమ పొలాలు వ్యవసాయానికి పనికిరాకుండా పోతున్నాయని రైతుల ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ మేరకు తాడికొన గ్రామ రైతులు జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్. మహేష్ కుమార్కు వినతిపత్రం సమర్పించారు.గడచిన 20 ఏళ్లుగా సాగు నీరు కలుషితమవుతోందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. డ్రైనేజీ వ్యర్థాలు, ఆక్వా వ్యర్ధాలు నేరుగా పంటకాల్వల్లో చేరి సారం తగ్గిపోతుందంటూ ఆందోళన వెలిబుచ్చారు. పంట కాలువలను శుభ్రపరచి, డ్రైనేజీ, ఆక్వా వ్యర్థాలు కాలువల్లోకి రాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు స్పందించి సమస్యను పరిష్కరించాలని తాడికొన గ్రామ రైతులు కోరుతున్నారు. ఆక్రమణల నివారణకు శాశ్వత చర్యలు చేపట్టాలిఅమలాపురం రూరల్: ‘పీకలేరు డ్రెయిన్ పూర్తిగా ఆక్రమణలకు గురవడంతో పాటు స్థానిక ఆక్వా చెరువుల నుంచి వెలువడుతున్న వ్యర్థాలు పంట పొలాల్లోకి చేరుతున్నాయి. దీనివల్ల పంటల దిగుబడి గణనీయంగా తగ్గి ఆర్థికంగా నష్టపోతున్నాం’ అని అల్లవరం మండలం తాడికోన గ్రామ రైతులు కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ వద్ద ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పంట సాగు విరామం ప్రకటించిన నేపథ్యంలో వారు వైఎస్సార్ సీపీ రైతు విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జిన్నూరి రామారావు (బాబీ) ఆధ్వర్యాన అమలాపురంలోని కలెక్టరేట్లో కలెక్టర్ను మంగళవారం కలిశారు.ఈ సందర్భంగా బాబీ మాట్లాడుతూ, పీకలేరు డ్రెయిన్పై ఆక్రమణలు తొలగించేందుకు, ఆక్వా చెరువుల వ్యర్థాలు పంట పొలాల్లో చేరకుండా శాశ్వత చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు. ఈ సమస్య పరిష్కారం కాని పరిస్థితుల్లో సాగు చేయడం వల్ల మరింత నష్టపోవాల్సి వస్తుందనే ఉద్దేశంతోనే రైతులు క్రాప్ హాలిడే నిర్ణయం తీసుకున్నారని వివరించారు. దీనిపై స్పందించిన కలెక్టర్.. అధికారుల బృందాన్ని పరిశీలనకు పంపించి, సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.రైతులకు అండగా ఉంటాం క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించిన తాడికోన గ్రామ రైతులకు వైఎస్సార్ సీపీ అండగా ఉంటుందని ఎమ్మెల్సీ కుడుపూడి సూర్యనారాయణరావు అన్నారు. కలెక్టరేట్ వద్ద ఆయనను తాడికోన రైతులు కలిసి తమ సమస్యను వివరించి, వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ మాట్లాడుతూ, గ్రామ పరిధిలో పీకలేరు డ్రెయిన్ ఆక్రమణలతో వస్తున్న ఇబ్బందులను రైతులు తెలియజేసినప్పటికీ అధికా రులు స్పందించలేదని, అందువల్లనే రైతులు పంట విరామం ప్రకటించారని అన్నారు. అధికారులు ఇప్పటికైనా స్పందించకపోతే రైతులతో కలిసి వరి చేల వద్ద నిరసన తెలుపుతామని కుడుపూడి స్పష్టం చేశారు. వైఎస్సార్ సీపీ రైతు విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు జిన్నూరి వెంకటేశ్వరరావు, నాయకులు గుత్తుల ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కారుతో మహిళ బీభత్సంతూర్పుగోదావరి: మండలంలోని పెరుమాళ్లపురంలో ఓ కారు రెండు బైకులను ఢీకొట్టి బీభత్సం సృష్టించిన ఘటనపై కేసు నమోదు చేసినట్టు ఎస్సై జగన్మోహనరావు తెలిపారు. స్థానికులు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు రాజమహేంద్రవరం వద్ద బొమ్మూరుకు చెందిన విప్పర్తి మాధవికి తొండంగి మండలం పెరుమాళ్లపురం పంచాయతీ బుచ్చియ్యపేట గ్రామానికి చెందిన అంబుజాలపు బాబ్జీ తన స్నేహితురాలి ద్వారా కొన్నేళ్ల క్రితం పరిచయం ఏర్పడింది. మూడేళ్ల క్రితం బాబ్జీ మాధవి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం వారు కాకినాడలో నాలుగు నెలలుగా ఉంటున్నారు. సోమవారం రాత్రి బాబ్జీ కాకినాడ నుంచి తనకు చెప్పకుండా వచ్చేయడంతో మంగళవారం ఉదయం మాధవి బుచ్చియ్యపేటకు తన కారులో వచ్చింది. దీంతో అతని కుటుంబ సభ్యులు ఆమెపై దాడి చేసి కారును సైతం ధ్వంసం చేశారు. దీంతో ఆమె ప్రాణభయంతో కారుతో అతివేగంగా రాజమహేంద్రవరం వైపు బయలుదేరింది. కారు అద్దాలు పగిలిపోవడం, దారి స్పష్టంగా లేకపోవడంతో పెరుమాళ్లపురం మెయిన్ సెంటర్లో రెండు బైకులను ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురికి గాయాలయ్యయి. దీంతో స్థానికులు కారును అడ్డుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మాధవి తనపై జరిగిన దాడిపై ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపైనా, కారు ఢీకొన్న ప్రమాదంలో గాయపడిన వారు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపైనా పోలీసులు రెండు కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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సర్కారు వారి పగాకుప్రపంచంలో ప్రతి ఉత్పత్తికీ ధర నిర్ణయించుకునే హక్కు ఉత్పత్తిదారుకు ఉంటుంది. కానీ, రైతు పరిస్థితి మాత్రం దీనికి భిన్నం. ఆరుగాలం రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని, భారీగా పెట్టుబడి పెట్టి.. చంటిబిడ్డలా పంటను సాకి.. దండిగా దిగుబడులు సాధించినా.. దానికి ధర నిర్ణయించుకునే హక్కు మాత్రం అతడి చేతిలో లేకుండా పోతోంది. దళారులు, మార్కెట్ శక్తులు పంట ధరలను శాసిస్తూ రైతన్న బతుకుతో చెలగాటమాడుతున్నాయి. కళ్ల ముందే ఇంత జరుగుతున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడంతో రైతులు చిత్తవుతున్నారు. సాక్షి ప్రతినిధి, కాకినాడ: పొగాకుకు కంపెనీలు గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వడం లేదు.. రకరకాల సాకుల తో అంతంత మాత్రంగానే కొనుగోళ్లు చేస్తున్నాయి.. వేలం కేంద్రానికి తీసుకెళ్తున్న బేళ్లను తిరస్కరి స్తున్నాయి.. రైతుల వద్ద భారీగా నిల్వలు పేరుకుపో తున్నాయి.. వాతావరణ మార్పులతో ఆకు నాణ్యత దెబ్బ తింటోంది.. ఆదుకునేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముందుకు రావడం లేదు.. గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా పొగాకు రైతులు పుట్టెడు కష్టాల్లో చిక్కుకుని కన్నీరు పెట్టుకుంటున్నారు.ఏటా ఆగస్టు నెలాఖరుకే పొగాకు కొనుగోళ్లు పూర్తవుతూండగా.. ఈ ఏడాది ఆగస్టు మొదటి వారం వచ్చినా అంతంతమాత్రంగానే ఉన్నాయి. మరోవైపు రైతులకు గిట్టుబాటు ధర దక్కడం లేదు. అయినప్పటికీ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కంటితుడుపు చర్యలతోనే సరిపెడుతున్నాయి తప్ప, రైతుకు లాభసాటి ధర దక్కేలా ఎటువంటి చర్యలూ తీసుకోవడం లేదు. దీనిపై రైతులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పొగాకు బోర్డు రాజమహేంద్రవరం రీజియన్ పరిధిలోని ఏలూరు, తూర్పు గోదావరి జిల్లాల్లోని ఉత్తర తేలిక నేలల్లో (ఎన్ఎల్ఎస్) 2025–26 పంటకాలంలో 12,938 మంది రైతులు 30,145 హెక్టార్లలో పొగాకు సాగు చేస్తున్నారు. రీజియన్లోని జంగారెడ్డిగూడెం–1, 2, కొయ్యలగూడెం, గోపాలపురం, దేవరపల్లిల్లోని వేలం కేంద్రాల్లో మార్చి 25న పొగాకు కొనుగోళ్లు ప్రారంభించారు. ఇప్పటి వరకూ 96 రోజులు వేలం నిర్వహించగా 11 శాతం మాత్రమే పొగాకు విక్రయాలు జరిగాయంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థమవుతోంది. ప్రస్తుతం కిలో సగటు ధర రూ.237 మాత్రమే పలుకుతోంది. ఈ ధర రూ.350 పలికితే కనీసం పెట్టుబడి అయినా దక్కుతుందని రైతులు ఆశ పడుతున్నారు. కానీ, ఆ సూచనలు ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. రైతుల వద్ద భారీగా నిల్వ ఈ పరిస్థితుల్లో ఒక్కో రైతు వద్ద ఉన్న రూ.30 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల వరకూ పొగాకు నిల్వ ఉండిపోవడంతో సర్వత్రా తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. మరోవైపు ఎగుమతి ఆర్డర్లు ఇప్పటి వరకూ ఖరారు కాలేదని ట్రేడర్లు చెబుతున్నారు. ప్రధాన ఎగుమతి సంస్థలు పొగాకు శాంపిల్స్ తీసి, వివిధ దేశాల్లోని సిగరెట్ల తయారీ సంస్థలకు పంపించినప్పటికీ ఆర్డర్లు ఖరారు కాలేదు. దీంతో, కొనుగోళ్ల ప్రక్రియ వచ్చే జనవరి వరకూ నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం. కొనుగోళ్ల ప్రక్రియ నెలల తరబడి సాగితే పొగాకు నాణ్యత మరింత దెబ్బ తిని, నష్టాల్లో కూరుకుపోతామని గగ్గోలు పెడుతున్నారు. మార్కె ట్లో సంక్షోభం నెలకొని, రైతులు నష్టపోతున్నా ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోకపోవడంపై రైతులు మండిపడుతున్నారు. వెంటనే గిట్టుబాటు ధరకు మొత్తం పొగాకు కొనుగోళ్లు జరిగేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.ఎకరాకు రూ.3 లక్షల పెట్టుబడి ఎకరం విస్తీర్ణంలో పొగాకు సాగుకు అన్ని ఖర్చులూ కలిపి రూ.2.70 లక్షల నుంచి రూ.3 లక్షల వరకూ రైతులు పెట్టుబడి పెట్టారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అంతంత మాత్రంగానే ధర లభిస్తూండటంతో ఎకరాకు రూ.1.60 లక్షల వరకూ నష్టం వస్తుందని వారు ఆవేదన చెందుతున్నారు. రైతులు వేలానికి తెచ్చిన బేళ్లను కూడా ట్రేడర్లు పూర్తిగా కొనుగోలు చేయకుండా తిరస్కరిస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో, సాగుకు తెచ్చి న అప్పులకు నెలల తరబడి వడ్డీలు చెల్లించలేక రైతు లు సతమతమవుతున్నారు. కౌలు రైతులైతే మరింత కుదేలయ్యారు. ఎకరం కౌలు రూ.70 వేలు కాగా, బ్యారన్ అద్దె రూ.2.50 లక్షలు, పెట్టుబడి రూ.1.50 లక్షలు కలిపి వారికి రూ.4.70 లక్షలు ఖర్చవుతోంది.అండగా నిలిచిన తండ్రీతనయులు2004లో పాదయాత్ర చేపట్టిన అప్పటి ప్రతిపక్ష నేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి దేవరపల్లి పొగాకు వేలం కేంద్రాన్ని సందర్శించి, రైతుల ఇబ్బందులు తెలుసుకున్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే గిట్టుబాటు ధర కలి్పంచి, ఆదుకుంటానని హామీ ఇచ్చారు. చెప్పినట్టుగానే ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అనంతరం 2005–06 పంట కాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా గిట్టుబాటు ధరకు పొగాకు కొనుగోలు చేయించారు. వైఎస్సార్ తనయుడు, 2014లో నాటి ప్రతిపక్ష నేత, వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి దేవరపల్లి పొగాకు వేలం కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. రైతులకు గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వకపోతే గుంటూరులోని బోర్డు కార్యాలయం వద్ద ధర్నా చేస్తానని ప్రకటించారు. అనంతరం కిలోకు రూ.10 నుంచి రూ.17 వరకూ ధర పెరగడంతో రైతులకు మేలు జరిగింది. పొగాకు రైతులకు గత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి, గతంలో 2021 పంట కాలంలో పొగాకు మార్కెట్ సంక్షోభంలో పడి, రైతుల వద్ద లో గ్రేడ్ పొగాకు కొనుగోలుకు ట్రేడర్లు ముందుకు రాని పరిస్థితి ఏర్పడింది. నాడు పొగాకు రైతుల ఇబ్బందులను గుర్తించిన అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి మార్క్ఫెడ్కు ఏకంగా రూ.500 కోట్లు మంజూరు చేసి, సుమారు 16 మిలియన్ కిలోల పొగాకు కొనుగోలు చేయించారు.నేడు దేవరపల్లిలో జగన్ పర్యటన పొగాకు రైతుల సమస్యలు తెలుసుకునేందుకు వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి తూర్పు గోదావరి జిల్లా దేవరపల్లిలో బుధవారం పర్యటించనున్నారు. అక్కడి పొగాకు వేలం కేంద్రాన్ని సందర్శించి, కొనుగోళ్ల తీరును పరిశీలిస్తారు. పొగాకు సాగు, గిట్టుబాటు ధర, కొనుగోళ్లు, తదితర సమస్యలపై రైతులతో నేరుగా మాట్లాడతారు. జగన్ తాడేపల్లిలో ఉదయం 9.30 గంటలకు బయలుదేరి, 10.30 గంటలకు దేవరపల్లి చేరుకుంటారు. పురుగులు పడుతున్నాయి నెలల తరబడి పొగాకు ఇంటి వద్ద నిల్వ ఉండిపోవడంతో నాణ్యత దెబ్బ తిని, బేలు మధ్య బూజు పట్టి పురుగులు పడుతున్నాయి. 50 ఎకరాల్లో పొగాకు సాగు చేశాను. 10 శాతం అమ్మగా, ఇంకా 90 శాతం ఇంటి వద్దనే ఉంది. 20 శాతం లో గ్రేడ్, 40 శాతం మీడియం, 40 శాతం బ్రైట్ గ్రేడ్ పొగాకు పండుతుంది. లో, మీడియం గ్రేడ్ పొగాకు అమ్ముడు పోవడం లేదు. – పరిమి రాంబాబు, పొగాకు రైతు సంఘం అధ్యక్షుడు, జంగారెడ్డిగూడెం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యం పొగాకు రైతుల సమస్యలపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యం చూపుతున్నాయి. 80 ఎకరాల్లో పొగాకు పంట వేశాను. గిట్టుబాటు ధర లేదు. ఎక్కడి పొగాకు అక్కడే ఉంది. కిలో సగటు ధర రూ.350 ఇస్తే కనీసం ఖర్చులు వస్తాయి. – వల్లభనేని సత్యనారాయణ, వైఎస్సార్ సీపీ రైతు విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు, వెదుళ్లకుంట, గోపాలపురం మండలం
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బాలికపై టీడీపీ నేత అసభ్య ప్రవర్తనరావులపాలెం: డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా రావులపాలెం కొత్త కాలనీలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఐదో తరగతి చదువుతున్న పదేళ్ల బాలికపై అదే పాఠశాల పేరెంట్స్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ చైర్మన్, టీడీపీ కొత్తపేట నియోజకవర్గ మైనార్టీ చైర్మన్ రహ్మతుల్లా షరీఫ్ అసభ్యంగా(బ్యాడ్ టచ్) ప్రవర్తించినట్టు బాలిక బంధువులు ఆరోపించారు. ఈ మేరకు సోమవారం రావులపాలెం పోలీసులకూ ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదు కాపీని మీడియాకు చూపించారు.బాలిక నాలుగో తరగతి చదువుతున్నప్పటి నుంచే షరీఫ్ బాలికతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడని, బాలిక బుగ్గలు, నడుము, గుండెలపై చేతులు వేస్తూ వేధిస్తున్నాడని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. నిందితుడు అధికార పారీ్టకి చెందిన కీలక నేత కావడంతో రావులపాలెం పోలీసులు కేసు నమోదు చేయడానికి వెనకడుగు వేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. రాజకీయంగా పైనుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతోందనే చర్చ స్థానికంగా జరుగుతోంది. ఇదిలా ఉంటే ఘటనపై పాఠశాలకు పోలీసులు, విద్యాశాఖ అధికారులు వెళ్లి విచారణ జరిపారు. దీనిపై డీఈఓకు నివేదిక పంపించామని ఎంఈఓ ఆర్.నాగకుమార్ చెప్పారు. ఈ ఘటనపై తమకు ఫిర్యాదు అందలేదని, కేవలం రిప్రజెంటేషన్ మాత్రమే వచి్చందని, ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు కాలేదని రావులపాలెం ఎస్హెచ్ఓ రమే‹Ùబాబు తెలిపారు. పోలీసులతోనూ నిందితుడికి సాన్నిహిత్యం పోక్సో చట్టం ప్రకారం లైంగిక వేధింపులపై సమాచారం అందిన వెంటనే పోలీసులు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలి. కానీ, ఇక్కడ అలా జరగలేదు. గతంలో మావోయిస్టు అగ్రనేత మాద్వి హిడ్మా ముఖ్య అనుచరుడు, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రానికి చెందిన సరోజ్ మాడవిని రావులపాలెం పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఆ సమయంలో నిందితుడు షరీఫ్ పోలీసులకు ట్రాన్స్లేటర్గా పని చేశాడు. ఆ కారణంగా షరీఫ్కు పోలీసులతో సాన్నిహిత్యం ఉందనే ప్రచారమూ ఉంది. అధికార పార్టీ నేతపై ఆరోపణలు రావడంతోనే కేసు నమోదులో జాప్యం జరుగుతోందన్న విమర్శలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి.
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శాంతిస్తున్నదిసాక్షి, అమలాపురం: వరద గోదావరి నెమ్మదిగా శాంతిస్తోంది. జిల్లాలో ఆదివారం రాత్రి వరకు పెరిగిన వరద ముంపు... ఆ తరువాత నుంచి వేగంగా తగ్గుముఖం పడుతోంది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు తగ్గడంతో ధవళేశ్వరం బ్యారేజీకి వరద ఇన్ఫ్లో తగ్గింది. బ్యారేజీ వద్ద నుంచి సోమవారం సాయంత్రం ఐదు గంటల సమయానికి 9,96,402 క్యూసెక్కుల వరదను దిగువకు విడుదల చేశారు. ఈ ప్రభావం కోనసీమపై కూడా కనిపిస్తోంది. వరద ముంపునకు గురైన లంక గ్రామాలు తేరుకుంటున్నాయి. ఇళ్లను శుభ్రం చేసుకుంటున్న ప్రజలు గత రెండు రోజులుగా మునిగిన దిగువ కోనసీమ మత్స్యకార కాలనీల్లో నుంచి నెమ్మదిగా నీరు వీడుతోంది. ఇళ్లలోకి చేరిన నీరు తగ్గడంతో ప్రజలు ఇళ్లను శుభ్రం చేసుకుంటున్నారు. వరద తగ్గడంతో ముంపునకు గురైన గ్రామీణ రోడ్లు, లంక రహదారులు నెమ్మదిగా బయటకు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి మంగళవారానికి గోదావరి నది పూర్తిగా సాధారణ స్థాయికి చేరుకుంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. పి.గన్నవరం మండలం కె.ఏనుగుపల్లి వెళ్లే రోడ్డు మీద వరద వీడింది. కాజ్వేలను వీడని వరద కనకాయలంక కాజ్వే మీద మంగళవారం సాయంత్రం నుంచి రాకపోకలు సాగే అవకాశం ఉంది. మానేపల్లి శివారు శివాయిలంకకు స్థానికులు ఇంకా ట్రాక్టర్ మీదే రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ఊడిమూడిలంక ఏటిగట్టు మీదే సంచార జాతుల వారు కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. మామిడికుదురు మండలం అప్పనపల్లి కాజ్వే వరద నీటిలోనే ఉంది. కొర్లగుంట నుంచి మొల్లేటివారిపాలెం వెళ్లే సీసీ రోడ్డు మీద రెండు చోట్ల వరద నీటిలో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. అప్పనపల్లి, పెదపట్నంలంక, బి.దొడ్డవరం గ్రామాలకు ఆటోలు, మోటారు సైకిళ్లు మాత్రమే వెళుతున్నాయి. ముమ్మిడివరం మండలం లంకాఫ్ ఠాణేల్లంక మత్స్యకార కాలనీతో పాటు గురజాపులంక, కమిని, కె.గంగవరం మండలం కోటిపల్లి, కాట్రేనికోన మండలం పల్లంకుర్రు రేవు, సఖినేటిపల్లి మండలం రామరాజులంక వద్ద వరద ముంపు నెమ్మదిగా తగ్గుతోంది. అయితే ఆయా లంక గ్రామాలకు చెందిన పశువులు, గొర్రెలు ఇంకా ఏటిగట్ల మీదే ఉన్నాయి. అప్పనపల్లి కాజ్వే రోడ్డును వీడని వరద ముంపు జిల్లాలో వరద తగ్గుముఖం మత్స్యకార కాలనీల నుంచి వీడుతున్న వరద ముంపు నుంచి బయటపడుతున్న రోడ్లు నేటి నుంచి సాధారణ పరిస్థితులు కూరగాయ పంటలకు నష్టం ఉద్యాన పంటలకు నష్టం కోనసీమలోని అనేక గ్రామాల్లో వేసిన కూరగాయ పంటలు నీట మునిగాయి. టమాటా, బెండ, కాకర, సొరకాయ వంటి పంటలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. ప్రధానంగా పి.గన్నవరం, ముమ్మిడివరం, అయినవిల్లి, ఐ.పోలవరం, మామిడికుదురు, మలికిపురం, కె.గంగవరం మండలాల్లో వరదలకు లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని లంక గ్రామాల్లో కూరగాయ పంటలు మునిగిపోయాయి. ఉద్యాన శాఖ అధికారులు ముంపులో ఉన్న పంట మీద ప్రాథమిక అంచనాలు రూపొందిస్తున్నారు. వరద నీరు మొత్తం వీడిన వారం రోజుల్లోపు పూర్తి నష్టం అంచనాలు రూపొందిస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఐ.పోలవరం మండలంలో సుమారు 300 ఎకరాల వరి చేలు నీట మునిగాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఐ.పోలవరం, కాట్రేనికోన, అల్లవరం, మామిడికుదురు తదితర మండలాల్లో ఏటిగట్టు దిగువన ఉన్న ఆక్వా చెరువులు నీట మునిగాయి. వరద వీడితే కాని నష్టం అంచనా వేయలేమని మత్స్యశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.
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303 టీఎంసీలు.. కడలి పాలుధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి సముద్రంలోకి విడుదలవుతున్న మిగులు జలాలు● మూడు రోజుల్లోనే సముద్రంలోకి పయనం ● వృథాగా పోయిన గోదావరి నీరు ● జూన్ 1 నుంచి జూలై 31 వరకు కలిసింది 75.527 టీఎంసీలే సాక్షి, అమలాపురం: రెండు నెలల పాటు వట్టిపోయిన గోదావరి.. మూడు రోజులు ఉగ్రరూపం దాల్చింది. దీంతో జులై 31వ తేదీ ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి ఆగస్టు 3వ తేదీ ఉదయం ఆరు గంటల వరకు ఏకంగా 303 టీఎంసీల నీరు గోదావరి నుంచి సముద్రంలోకి వృథాగా పోయింది. రెండు నెలల కాలంలో ఉన్న సర్ప్లస్ మూడు రోజుల సమయంలో ఐదు రెట్లు పెరిగింది. కాటన్ బ్యారేజీ వద్ద గోదావరి వరద ఉధృతి గత నెల 31 నుంచి పెరిగిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటి వరకు 136.034 టీఎంసీల నీరు బ్యారేజీకి రాగా, 60.507 టీఎంసీలను గోదావరి డెల్టాలోని తూర్పు, మధ్య, పశ్చిమ డెల్టా కాలువలకు వదిలారు. మిగిలిన 75.527 టీఎంసీలను సముద్రంలోకి విడిచిపెట్టారు. జూలై 31 నుంచి 3వ తేదీ వరకు మొత్తం 441.986 టీఎంసీల నీరు బ్యారేజీకి చేరింది. దీనిలో 62.805 టీఎంసీలను మాత్రమే మూడు కాలువలకు ఇచ్చారు. మిగిలిన 379.181 టీఎంసీలను సముద్రంలోకి వదిలేశారు. ఈ మూడు రోజులు కాలువలకు 2.298 టీఎంసీలు విడుదల చేయగా, సముద్రంలోకి 303.654 టీఎంసీలు వదిలేశారు. వరద ప్రవాహం ఇంకా కొనసాగుతున్న కారణంగా ఇంకా పెద్ద ఎత్తున వరద జలాలను సముద్రంలోకి వదిలేయనున్నారు. కాలువ పేరు జూలై 31 వరకు ఆగస్టు 3 వరకు ఇచ్చింది ఇచ్చింది తూర్పుడెల్టా కాలువ 19.606 20.712మధ్యడెల్టా కాలువ 10.736 11.064 పశ్చిమ డెల్టా కాలువ 30.165 31.029సముద్రంలోకి వదిలింది 75.527 379.181ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి జూన్ 1 నుంచి జూలై 31 వరకు, జూలై 31 ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి ఆగస్టు 3వ తేదీ ఉదయం ఆరు గంటల వరకు కాలువలకు... సముద్రంలోకి నీరు విడుదల ఇలా (టీఎంసీలలో)
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విద్యుత్ బస్సులను ఆర్టీసీయే నిర్వహించాలిఅమలాపురం రూరల్: విద్యుత్ బస్సులను నేరుగా ఆర్టీసీ సంస్థ ద్వారానే నిర్వహించాలని కోరుతూ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు సంతకాలతో కూడిన విజ్ఞాపన పత్రాన్ని కలెక్టర్ మహేష్కుమార్కు జిల్లా జేఏసీ నాయకులు సోమవారం అందించారు. విద్యుత్ బస్సుల పాలసీ పేరుతో ఆర్టీసీని ప్రైవేటు వ్యక్తులకు కట్టబెట్టాలని చూస్తున్న ప్రభుత్వ విధానాలను నిరసిస్తూ రాష్ట్ర జేఏసీ పిలుపులో భాగంగా జిల్లాలో అమలాపురం, రాజోలు, రావులపాలెం, రామచంద్రాపురం డిపోలకు చెందిన కార్మికులందరి సంతకాలతో కూడిన వినతిపత్రాన్ని జిల్లా ఆర్టీసీ జేఏసీ నాయకులు నేషనల్ మజ్దూర్ యూనియన్ జిల్లా కార్యదర్శి పందిరి రాంబాబు, ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ జోనల్ కార్యదర్శి కేవీవీఎస్ నారాయణ, యునైటెడ్ వర్కర్స్ యూనియన్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు కె.రంగప్రసాద్ కలెక్టర్ అందించారు. వారు మాట్లాడుతూ విద్యుత్ బస్సుల పాలసీ పేరుతో ఆర్టీసీ ఆస్తులను ప్రైవేటు వ్యక్తులకు లీజుకు ఇవ్వడం మానుకోవాలని, పినాకిల్ సంస్థ కొరకు రాష్ట్రంలో మూసివేసిన విద్యాధరపురం, నెల్లూరు–2, మంగళం డిపోలను వెంటనే తెరవాలని కోరారు. జిల్లాలోని నాలుగు డిపోల అన్ని యూనియన్ల అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు పి.మణిరాజు, జంగా నాగేశ్వరరావు, పీవీ రమణ, ఎస్.శ్రీనివాస్, జి.ప్రసాదరావు, డి.మల్లికార్జునరావు, నారాయణ, నాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రైస్ కౌంటర్ల ఏర్పాటు అమలాపురం టౌన్: జిల్లాలోని రైతు బజార్లు, అన్ని తహసీల్దార్ కార్యాలయాల వద్ద ప్రత్యేక బియ్యం విక్రయ కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్కుమార్ అన్నారు. స్థానిక రైతు బజార్లో ప్రత్యేక బియ్యం విక్రయ కౌంటర్ను ఆయన సోమవారం ప్రారంభించి ప్రసంగించారు. ఈ కౌంటర్ల ద్వారా విక్రయించే సన్న బియ్యాన్ని మార్కెట్లో ప్రసుత్తం ఉన్న ధరలతో పోల్చితే రూ.10 వరకూ ధర తగ్గింపుతో లభిస్తుందని కలెక్టర్ వివరించారు. జిల్లా పౌర సరఫరాల సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైన ఈ కార్యక్రమంలో కలెక్టర్తో పాటు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ వైఖోమ్ నైదియా దేవి, స్థానిక ఎమ్మెల్యే అయితాబత్తుల ఆనందరావు, అముడా చైర్మన్ అల్లాడ స్వామినాయుడు, అమలాపురం ఆర్డీవో సరళావతి, జిల్లా పౌర సరఫరాల అధికారి ఎం.బాలసరస్వతి, జిల్లా మార్కెటింగ్ శాఖ ఏడీ కె.విశాలాక్షి, తహసీల్దార్ వీఎస్ దివాకర్, ఏఎస్వో ఆర్.శరత్, రైతు బజార్ సిబ్బంది, వినియోగదారులు పాల్గొన్నారు. పీజీఆర్ఎస్లో 351 అర్జీల స్వీకరణ అమలాపురం రూరల్: దూర ప్రాంతాల నుంచి వ్యయ ప్రయాసలతో కూడి వచ్చిన అర్జీదారుల అర్జీలను పూర్తి పారదర్శకంగా నాణ్యత ప్రమాణాలతో పరిష్కార మార్గాలు చూపాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్కుమార్ తెలిపారు. సోమ వారం గోదావరి కలెక్టరేట్ భవనంలో నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్కు 351 ప్రజా వినతులు రాగా వాటిని స్వీకరించారు. అమలాపురం పట్టణంలో సూర్య నగర్ దుర్గా స్ట్రీట్ ఎంఎన్ మూర్తి నీటి సమస్యపై, అయినవిల్లి మండలం జగన్నాథపు రం పిచ్చుక జ్యోతిక తమ తల్లి మానసిక దివ్యాంగురాలని పింఛన్ ఇప్పించమని, ఐ.పోలవరం మండలం టి.కొత్తపల్లి అర్జీదారుడు వి.సత్యనారాయణ తన ఇంటి ముందు కమ్యూనిటీ భవనం నిర్మిస్తారని, ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లడానికి రహదారి రాకపోకలకు లేకుండా కమ్యూనిటీ భవ నం నిర్మించడం సరికాదని జాయింట్ కలెక్టర్ వై ఖోం నైదియాదేవికి తమ సమస్యను విన్నవించా రు. ఈ సమస్యలపై చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో డీఆర్వో వి.సుబ్బారావు, డిప్యూటీ కలెక్టర్ డి.అచ్యుత కు మారి, డీఆర్డీఏ పీడీ రాంబాబు సమగ్రశిక్ష పీడీ జి.మమ్మీ, డ్వామా పీడీ రామగోపాల్, జీఎస్డబ్ల్యూఎస్ అధికారి విజయలకి్ష్మ్, డీఎల్డీవో పి. విజయ భాస్కర్, కలెక్టరేట్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. పోలీస్ గ్రీవెన్స్కు 31 అర్జీలు అమలాపురం టౌన్: స్థానిక జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో సోమవారం జరిగిన ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికకు 31 అర్జీలు వచ్చాయి. జిల్లా ఏఎస్పీ మహేంద్ర మత్తే నిర్వహించిన ఈ పోలీస్ గ్రీవెన్స్కు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి అర్జీదారులు తమ సమస్యలతో ఎస్పీ కార్యాలయానికి వచ్చి ఏఎస్పీకి ఫిర్యాదు పత్రాలు అందించారు. తీసుకున్న ఫిర్యాదులను తక్షణమే ఆయా పోలీస్ స్టేషన్లకు పంపించారు. గ్రీవెన్స్కు వచ్చిన ఫిర్యాదులపై క్షేత్ర స్థాయిలో నిష్పక్షపాతంగా విచారించి బాధితులకు న్యాయం చేయాలని ఏఎస్పీ మహేంద్ర జిల్లాలోని డీఎస్పీలు, సీఐలు, ఎస్సైలను ఆదేశించారు. వచ్చిన అర్జీల్లో ఎక్కువగా ఆస్తి తగాదాలు, కుటుంబ వివాదాలకు సంబంధించినవే ఉండడంతో ఆ అర్జీదారులకు ఏఎస్పీ కౌన్సెలింగ్ చేసి వారి సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రయత్నించారు.
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10న కేంద్ర ప్రభుత్వంపై నిరసనలుఅమలాపురం టౌన్: కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న పలు ప్రజా, రైతు, కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలపై క్విట్ ఇండియా స్ఫూర్తితో ఈనెల 10న జైలు భరోతో పాటు పలు నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు దడాల సుబ్బారావు పిలుపునిచ్చారు. స్థానిక ఎంప్లాయిస్ హోమ్లో సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు జి.దుర్గాప్రసాద్ అధ్యక్షతన పలు ప్రజా సంఘాలు, కార్మిక సంఘాల ప్రతినిధులతో సోమవారం జరిగిన సమావేశంలో సుబ్బారావు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈనెల 10న జిల్లా, నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో పెద్ద ఎత్తున నిరసన తెలుపాలని, అవసరమైతే అరెస్ట్లు, జైళ్లకు వెళ్లేందుకు కూడా వెనకాడకూడదని సుబ్బారావు సూచించారు. పెరుగుతున్న నిరుద్యోగం, నిత్యావసరాల ధరలు, గ్యాస్, పెట్రోలు, డీజిల్ ధరల పెంపు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ప్రైవేటీకరణను నిరసిస్తూ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సీఐటీయూ, రైతు సంఘం, కౌలు రైతు సంఘం, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం నాయకులు కారెం వెంకటేశ్వరరావు, టి.నాగ వరలక్ష్మి, మలకా సుభాషిణి, పీతల రామచంద్రరావు, సఖిలే సూర్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వాడపల్లి ఆలయ అభివృద్ధికి పక్కా ప్రణాళికలుఅమలాపురం రూరల్: వాడపల్లి వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ అభివృద్ధికి రీసర్వే నిర్వహించి పక్కా ప్రణాళికలతో పనులు చేపట్టాలని కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్కుమార్ అధికారులకు దిశా నిర్దేశం చేశారు. కలెక్టరేట్ సోమవారం ఆయన జాయింట్ కలెక్టర్ వైఖోమ్ నైదియాదేవి, శ్రీవత్స ఫౌండర్ అండ్ సీఈవో కిరణ్ బమ్మిడిపాటితో కలిసి కాడాస్ట్రాల్ సర్వే నిర్వహణ, ఆలయ అభివృద్ధి మౌలిక వసతుల రూపకల్పన, మాడవీధుల విస్తరణ, తాగునీరు, ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ వంటి అంశాల పురోగతిపై సంబంధిత అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. వాడపల్లి వేంకటేశ్వరస్వామి దేవస్థానం ప్రాంగణాన్ని సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు రూపొందిస్తున్న మాస్టర్ప్లాన్పై సంబంధిత అధికారులు పక్కా ప్రణాళికలతో సత్వర చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ తెలిపారు. మాడ వీధుల ప్రస్తుత వెడల్పు భవిష్యత్తు రద్దీకి సరిపోదని పేర్కొంటూ, వాటిని 11 నుంచి 13 మీటర్ల వరకు విస్తరించేలా చర్యలు చేపట్టాలని, భక్తుల సౌకర్యార్థం పాదచారుల మార్గాలను కూడా అభివృద్ధి చేయాలని ఆదేశించారు. దేవస్థానంలో తాగునీటి అవసరాలను తీర్చేందుకు ఐదు జోన్లలో 200 కిలోలీటర్ల సామర్థ్యం గల ఓవర్హెడ్ ట్యాంకులను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు, సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. సమావేశంలో జేసీ వైఖోమ్ నైదియాదేవి, కొత్తపేట ఆర్డీఓ జీవీవీ సత్యనారాయణ, ఈవో చక్రధరరావు, ఆత్రేయపురం తహసీల్దార్ రామచంద్రమూర్తి, డీపీవో శాంతకుమారి, డిస్ట్రిక్ట్ టూరిజం ఆఫీసర్ అన్వర్, జిల్లా ఆరోగ్య శాఖాధికారి దుర్గారావు, జీఐఎస్ కోఆర్డినేటర్ కీర్తి, జిల్లా అధికారులు దేవదాయ శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలంటూ ధర్నాఅమలాపురం రూరల్: స్కీం వర్కర్లుగా ఉన్న అంగన్వాడీ, ఆశ, మధ్యాహ్న భోజన పథకం శానిటేషన్ వర్కర్ల కుటుంబ సభ్యులకు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు ఆమలు చేయాలని కలెక్టరేట్ వద్ద సోమవారం స్కీం వర్కర్లు ధర్నా నిర్వహించారు. తల్లికి వందనం, మత్స్యకార భృతి, వాహన మిత్ర, ఇండ్లు, ఇళ్ల స్థలాలు, ఒంటరి మహిళ పెన్షన్, తదితర సంక్షేమ పథకాల అమలు చేయాలని కోరారు. శ్రామిక మహిళా సీఐటీయూ జిల్లా కన్వీనర్ కె.కృష్ణవేణి మాట్లాడుతూ.. గతంలో ఎన్నికల సమయంలో కూటమి ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చి మాట తప్పిందన్నారు. ధరల ఆకాశాన్నంటుతుంటే అంగన్వాడీలకు, ఆశాలకు రూ.10 వేలు వేతనం ఉందని చెప్పి సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయకపోవడం అత్యంత దారుణమని, రూ.10 వేలతో ఒక కుటుంబం ఎట్లా బతకాలని ఆమె ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. అలాగే కొన్నిచోట్ల శానిటేషన్ వర్కర్లు మధ్యాహ్న భోజన పథకం కార్మికులను అక్రమంగా తొలగిస్తున్నారని తక్షణమే రాజకీయ వేధింపులు ఆపాలని ఆమె ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం సంక్షేమ పథకాలకు సంబంధించి ఎవరైతే అర్హులు ఉండి వారికి ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాలు మంజూరు చేయలేదో అలాంటి వారిని గుర్తించి సంక్షేమ పథకాల అమలు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్కు వినతిపత్రాలు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో మధ్యాహ్న భోజన పథకం జిల్లా కార్యదర్శి టి.నాగవరలక్ష్మి, ఆశవర్కర్స్ యూనియన్ సుభాషిణి, ఈశ్వరి, అంగన్వాడీ కార్మికులు వరలక్ష్మి, చంద్రకళ, వెంకటలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఉద్యమానికి యువతను సిద్ధం చేద్దాంరామచంద్రపురం రూరల్: ’మెగా డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యా శాఖ మంత్రి లోకేశ్ రాజీనామా చేసే వరకు వైఎస్సార్ సీపీ విశ్రమించదని, అప్పటి వరకు ఉద్యమం చేస్తూనే ఉంటోంది’ అని వైఎస్సార్ సీపీ యువజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు, రామచంద్రపురం కో ఆర్డినేటర్ పిల్లి సూర్యప్రకాశ్ ప్రకటించారు. పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈనెల ఈ నెల 6 నుంచి 10వ తేదీ వరకు రిలే నిరాహార దీక్షలు, 10న భారీ ర్యాలీలో యువత, విద్యార్ధులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరారు. పార్టీ యువజన విభాగం నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు మాదిరెడ్డి పృథ్వీరాజ్ ఆధ్వర్యంలో హసన్బాద్లో సోమవారం టౌన్హాల్ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ప్రకాశ్ మాట్లాడుతూ మెగా డీఎస్సీ పేరుతో ఉపాధ్యాయ నియామకాల్లో జరిగిన అక్రమాలను విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకుని వెళ్లాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో యువకులు, విద్యార్థులు, పార్టీ యువజన విభాగం ప్రతినిధులు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. సీబీఐ విచారణ చేపట్టాలి: కోఆర్డినేటర్ గన్నవరపు డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని, అభ్యర్థులకు న్యాయం చేయాలని పి.గన్నవరం నియోజకవర్గ వైఎస్సార్ సీపీ కోఆర్డినేటర్ గన్నవరపు శ్రీనివాసరావు పిలుపునిచ్చారు. అయినవిల్లి మండలంలోని తొత్తరమూడిలో వీవర్స్ కమ్యూనిటీ హాల్లో సమావేశం పార్టీ మండల శాఖ అధ్యక్షుడు మేడిశెట్టి శ్రీనివాస్బాబు అధ్యక్షతన నిర్వహించారు. శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరిపించి, అభ్యర్థులకు న్యాయం చేయాలని, అక్రమాలకు కారకుడైన విద్యా శాఖ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని, నిరుద్యోగ భృతి వెంటనే ఇవ్వాలని వారు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. పార్టీ నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు చింతలపాటి శ్రీనివాసరాజు, జిల్లా విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షుడు శిరీష్ నారాయణస్వామి, అంబాజీపేట ఎంపీపీ, జెడ్పీటీసీ సభ్యులు డి.వెంకటేశ్వరరావు, బి.వరలక్ష్మి, పార్టీ నాయకులు ఎం.కిరణ్కుమార్, కె.విద్యాసాగర్, ఎం.శ్రీనివాస్, జె.వాసు, టి.గోపాలకృష్ణ పాల్గొన్నారు.
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మార్షల్ఆర్ట్స్లో మెరిసిన అన్నాచెల్లెళ్లుమామిడికుదురు: హైదరాబాద్లో జరిగిన రెండవ ఇంటర్నేషనల్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ చాంపియన్ షిప్ 2026 పోటీల్లో మాకనపాలెం గ్రామానికి చెందిన అన్నాచెల్లెళ్లు పతకాలు కొల్లగొట్టారు. కరాటే కుంగ్ ఫూ వెపన్ విభాగంలో నాలుగో తరగతి విద్యార్థి మద్దాల గణకార్తికేయ గోల్డ్ మెడల్, కటాస్ విభాగంలో మూడో తరగతి విద్యార్థిని దక్షజ సిల్వర్ మెడల్ గెలుచుకున్నారు. అన్న బంగారు పతకం సాధించగా, చెల్లి వెండి పతకం సాధించారు. వీరిని స్థానికులు, స్కూల్ యాజమాన్యాలు సోమవారం ఘనంగా సత్కరించారు. క్రీడలతో పాటు విద్యలోనూ ప్రతిభ చూపాలని అభిలషించారు. డీఈవోగా మహబూబ్ బాషా ముమ్మిడివరం: జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి (డీఈవో)గా డాక్టర్ షేక్ మహబూబ్ బాషా సోమవారం ముమ్మిడివరం డీఈఓ కార్యాలయంలో బాధ్యత లు చేపట్టారు. ఆయన కాకినాడ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్గా విధులు నిర్వహిస్తూ బదిలీ పై ఇక్కడకు వచ్చారు. ఇప్పటివరకు డీఈవోగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన పి.నాగేశ్వరరావు జిల్లా విద్యాశాఖ కార్యాలయంలో ఏడీ–1గా బాఽధ్యతలు నిర్వహించనున్నారు. బాధ్యతలు స్వీకరించే ముందు బాషా కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్కుమార్ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు. బాధ్యతలు స్వీకరించిన బాషాను పలువురు అభినందించారు.
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ముంచెత్తిన గోదావరిసాక్షి, అమలాపురం: అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో గోదావరి వరద ఉధృతి పెరుగుతోంది. ధవళేశ్వరం ఎగువ ప్రాంతాల్లో వరద తగ్గుముఖం పట్టినా.. దిగువన కోనసీమలో మాత్రం నీరు చేరుతోంది. జిల్లాలోని పది మండలాల్లో సుమారు 19 గ్రామాలు వరద తాకిడికి గురయ్యాయి. రహదారులు, కాజ్వేలు నీటమునిగి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మత్స్యకార గ్రామాల్లోని ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది. వరద ముంపులోనే... » పి.గన్నవరం, మామిడికుదురు, అయినవిల్లి, ముమ్మిడివరం మండలాల్లో వరద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. వీటితో పాటు మలికిపురం, సఖినేటిపల్లి, ఐ.పోలవరం, అల్లవరం, కాట్రేనికోన, కె.గంగవరం మండలాల్లోని గౌతమి, వైనతేయ, వశిష్ట నదీపాయలను ఆనుకుని ఉన్న లోతట్టు గ్రామాల్లోకి నీరు చేరింది. » పి.గన్నవరం మండలంలో జి.పెదపూడిలంక, బూరుగులంక, ఉడిముడిలంక, అరిగెలవారిపేట, కె.ఏనుగుపల్లి, జొన్నలంక, శివాయిలంక, పల్లెపాలెం ప్రాంతాలు ఆదివారం మధ్యాహ్నం నుంచి ముంపులో ఉన్నాయి. » ముమ్మిడివరం మండలం లంకాఫ్ ఠాన్నేల్లంక శివారు పల్లెపాలెం, గురజాపులంక, చింతపల్లి లంకలను వరద చుట్టుముట్టింది. గురజాపులంక రోడ్డు పూర్తిగా నీట మునిగి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. » అయినవిల్లి మండలం ఎదురుబిడియం, పి.గన్నవరంలో గంటి పెదపూడి కాజ్వేలు మునిగిపోవడంతో ప్రజల రాకపోకల కోసం పడవలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. » వైనతేయ, వశిష్ట, గౌతమి, వృద్ధ గౌతమి నదీపాయలను ఆనుకుని ఉన్న మత్స్యకార గ్రామాలు ముంపునకు గురయ్యాయి. » ముమ్మిడివరం లంకాఫ్ ఠాన్నేల్లంక మత్స్యకార కాలనీ, అల్లవరం బోడసుకుర్రు పల్లిపాలెం, కోటిపల్లి గ్రామాల్లో ఇళ్ల మధ్యకు నీరు చేరింది. తగ్గుముఖం పట్టిన గోదావరి ఉధృతి ధవళేశ్వరం: ధవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజీ వద్ద గోదావరి వరద ఉధృతి ఆదివారానికి తగ్గుముఖం పట్టింది. బ్యారేజీæ వద్ద ఆదివారం రాత్రి 7 గంటలకు 14.60 అడుగులకు నీటిమట్టం చేరింది. 14,11,474 క్యూసెక్కులను సముద్రంలోకి విడుదల చేశారు. ఎగువన నీటిమట్టాలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో సోమవారం ధవళేశ్వరం వద్ద నీటి ఉధృతి మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని ఇరిగేషన్ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. సోమవారం రాత్రికి ధవళేశ్వరం వద్ద ప్రమాద హెచ్చరికలను పూర్తిగా ఉపసంహరించే అవకాశం ఉంది. గోదావరి డెల్టా కాలువలకు 8,400 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేశారు. ఇందులో తూర్పు డెల్టాకు 4,400, మధ్య డెల్టాకు 1,000, పశ్చిమ డెల్టాకు 3,000 క్యూసెక్కుల నీటిని వదిలారు. ఎగువ భద్రాచలంలో 42.70 అడుగులకు నీటి మట్టం చేరడంతో ప్రమాద హెచ్చరికలను పూర్తిగా ఉపసంహరించారు. ఎగువ ప్రాంతాలకు సంబంధించి కాళేశ్వరంలో 9.88 మీటర్లు, పేరూరులో 14.25 మీటర్లు, దుమ్ముగూడెంలో 11.25 మీటర్లు, కూనవరంలో 20.42 మీటర్లు, కుంటలో 11.59 మీటర్లు, పోలవరంలో 13.10 మీటర్లు, రాజమహేంద్రవరం రైల్వే బ్రిడ్జ్ వద్ద 16.94 మీటర్ల వద్ద నీటి మట్టాలు నెలకొన్నాయి.
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అంబాజీపేట కొబ్బరి మార్కెట్కొబ్బరి రకం ధర (రూ.ల్లో) కొత్త కొబ్బరి (క్వింటాల్) 20,000 – 22,500 కొత్త కొబ్బరి (రెండో రకం) 10,500 – 12,000 కురిడీ కొబ్బరి (పాతవి) గండేరా (వెయ్యి) 26,500 గటగట (వెయ్యి) 23,500 కురిడీ కొబ్బరి (కొత్తవి) గండేరా (వెయ్యి) 24,000 గటగట (వెయ్యి) 21,500 నీటికాయ పాత (ముక్కుడు)కాయ (వెయ్యి) 16,000 – 18,000 కొత్త (పచ్చి)కాయ (వెయ్యి) 17,000 – 18,000 కొబ్బరి నూనె (15 కిలోలు) 5,000 కిలో 350
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పశువుల రక్షణకు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలుఐ.పోలవరం: గోదావరికి రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేయడంతో కోనసీమ జిల్లాలోని లంక గ్రామాల్లో పశువుల రక్షణపై అధికారులు దృష్టి సారించారు. ధవళేశ్వరం వద్ద ఉన్న వరద ఉధృతి లంకలకు చేరడానికి కనీసం 8 నుంచి 12 గంటల సమయం పడుతుంది. దీంతో రైతులు ఇప్పటికే తమ పశువులు, మేకలు, గొర్రెలను మెరక ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. కోనసీమ జిల్లాలో పశు పోషణ అధికంగా గోదావరి లంక గ్రామాల్లోనే జరుగుతుంది. ఐ.పోలవరం మండలం మురమళ్ల, గుత్తినదీవి, గోగుల్లంక, పశువుల్లంక, కేశనకుర్రుపాలెం, జి.మూలపొలంతో పాటు ముమ్మిడివరం, అయినవిల్లి, కొత్తపేట, రావులపాలెం, మామిడికుదురు, ఆలమూరు తదితర మండలాల లంక గ్రామాల్లో వందలాది పశువులు ఉన్నాయి. లంకల్లో నివసించే వారి ఇళ్ల వద్ద కూడా పశుపోషణ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వరద సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వరద ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్న ఈ సమయంలో గోదావరి లంకలకు గోదావరి పోటెత్తుతుంది. అందువలన పశువులను రైతులు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని ఐ.పోలవరం మండలం ఎదుర్లంకకు చెందిన పశువైద్యాధికారి డా.ప్రవీణ్ పలు సూచనలు చేశారు. ● సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలి ●వరద తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు పశువులను తాళ్లతో కట్టకుండా వదిలివేయాలి. తద్వారా ఒకవేళ అనుకోని పరిస్థితులలో గోదావరి ఉధృతి పెరిగి పరిసరాలను ముంచెత్తినా ప్రాణాలతో బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది. ●తడిచిపోయిన గడ్డి, మేతను పశువులకు మేపకూడదు. దీనివల్ల అనారోగ్యం వస్తుంది. ●వరదల సమయంలో గొంతువాపు వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. కాబట్టి పశువులకు గొంతువాపు టీకాలు తప్పనిసరిగా చేయించాలి. ప్రభుత్వం తరఫున సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండి అన్ని సేవలు అందిస్తున్నారు. వరద తీవ్రమైతే సమీకృత దాణాను ఉచితంగా అందిస్తారు. వ్యాధులు సోకిన పశువులకు అన్ని రకాల మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు. రైతులు తమ గ్రామ పరిధిలోని పశు సంవర్ధక సహాయకుడిని సంప్రదించి ప్రభుత్వ సహాయం పొందాలని సూచించారు. రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండి పశువులను కాపాడుకోవాలని అధికారులు కోరారు. ఎత్తయిన ప్రదేశాలకు తరలించాలి వరద తీవ్రంగా ఉంటే కట్టేసి ఉంచవద్దు తడిచిన గడ్డి మేపొద్దు గొంతువాపు టీకాలు చేయించాలి పశుసంవర్ధక సహాయకులను సంప్రదించాలి
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జలవరపాటుమత్స్యకార గ్రామాల్లోకి..సాక్షి, అమలాపురం: ధవళేశ్వరం ఎగువ ప్రాంతాల్లో గోదావరి ఉధృతి క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతున్నప్పటికీ.. దిగువనున్న కోనసీమ జిల్లాలో మాత్రం వరద పెరుగుతోంది. జిల్లావ్యాప్తంగా పది మండలాల్లోని సుమారు 19 గ్రామాలు వరద ప్రభావానికి గురయ్యాయి. రహదారులు, కాజ్వేలు నీట మునగడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మత్స్యకార గ్రామాల్లోని ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరగా, లంకల్లోని ఉద్యాన, ఆక్వా పంటలకు ముప్పు ఏర్పడింది. పాడి రైతులు తమ పశువులను ఏటిగట్ల పైకి తరలించగా, సంచార కుటుంబాలు గుడారాలు వేసుకుని తలదాచుకుంటున్నాయి. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద ఆదివారం ఉదయం 8 గంటల వరకూ పెరుగుతూ వచ్చిన వరద.. అక్కడి నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకూ నిలకడగా ఉంది. ఆ తరువాత నుంచి తగ్గుముఖం పడుతోంది. బ్యారేజీ నుంచి రాత్రి 9 గంటల సమయానికి ===== క్యూసెక్కుల వరద నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు. దీంతో, జిల్లాలో వరద ఉధృతి పెరుగుతూ లంక గ్రామాలను ముంచుతోంది. పి.గన్నవరం, మామిడికుదురు, అయినవిల్లి, ముమ్మిడివరం మండలాల్లో వరద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. వీటితో పాటు మలికిపురం, సఖినేటిపల్లి, ఐ.పోలవరం, అల్లవరం, కాట్రేనికోన, కె.గంగవరం మండలాల్లోని గౌతమి, వైనతేయ, వశిష్ట నదీపాయలను ఆనుకుని ఉన్న లోతట్టు గ్రామాల్లోకి వరద చేరింది. ఫ పి.గన్నవరం మండలం జి.పెదపూడిలంక, బూరుగులంక, ఊడిమూడిలంక, అరిగెలవారిపేటతో పాటు కె.ఏనుగుపల్లి, జొన్నలంక, శివాయిలంక, పల్లిపాలెం ప్రాంతాలు ఆదివారం మధ్యాహ్నం నుంచి వరద ముంపులో చిక్కుకున్నాయి. కె.ఏనుగుపల్లి లంకలోకి వరద నీరు చేరడంతో రోడ్లు నీట మునిగాయి. ఫ ముమ్మిడివరం మండలం లంకాఫ్ ఠాణేలంక శివారు పల్లిపాలెం, గురజాపులంక, చింతపల్లిలంకలను వరద చుట్టుముట్టింది. గురజాపులంక రోడ్డు పూర్తిగా నీట మునగడంతో రాకపోకలు నిలిపివేశారు. ఫ మలికిపురం మండలం రామరాజులంక, దిండిలోకి వరద నీరు చేరే అవకాశం ఉంది. సఖినేటిపల్లి మండలం టేకిశెట్టిపాలెం నుంచి అప్పనరామునిలంక వెళ్లే రోడ్డు ముంపులో చిక్కుకుంది. ఫ ఎగువన తగ్గినా.. జిల్లాలో పెరుగుతున్న వరద ఫ నేటి ఉదయం వరకు ఉధృతి కొనసాగే అవకాశం ఫ నీట మునిగిన లంక, మత్స్యకార గ్రామాలు ఫ 10 మండలాల్లోని 19 గ్రామాలపై ప్రభావం ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి ఆదివారం మిగులు జలాల విడుదల (క్యూసెక్కులలో) సమయం విడుదలైన జలాలు ఉదయం 6.00 14,40,381 7.00 14,52,149 8.00 14,61,222 9.00 14,61,222 10.00 14,61,222 11.00 14,61,222 మధ్యాహ్నం 12.00 14,61,222 1.00 14,61,222 2.00 14,61,222 3.00 14,55,258 సాయంత్రం 4.00 14,40,621 5.00 14,29,124
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‘బళ్లారి’ సేవలు చిరస్మరణీయంఅమలాపురం రూరల్: తెలుగు చలనచిత్ర నాటక రంగానికి బళ్లారి రాఘవాచార్యులు అందించిన సేవలు చిరస్మరణీయమని జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి(డీఆర్వో) వి.సుబ్బారావు పేర్కొన్నారు. బళ్లారి రాఘవాచార్యులు జయంతి సందర్భంగా ఆదివారం కలెక్టరేట్లో డీఆర్వో అధికారులతో కలసి చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. డీఆర్వో మాట్లాడుతూ బళ్లారి సహజ నటనకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉండేదని, తెలుగు నాటక రంగంలో ఆధునిక నటనా పద్ధతులకు మార్గదర్శకులయ్యారని, సామాజిక అంశాలను నాటకాల ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకు వెళ్లేవారని, తెలుగు రంగస్థల అభివృద్ధికి విశేష కృషి చేశారని డీఆర్వో తెలిపారు. త్యాగయ్య, యోగి వేమన, పోతన వంటి చిత్రాల్లో ఆయన నటన తరతరాలకు ఆదర్శంగా నిలిచిందని తెలిపారు. నటుడిగానే కాకుండా సంగీత విద్వాంసుడిగా కూడా విశిష్ట గుర్తింపు పొందిన ఆయన జీవితం యువతకు ఆదర్శవంతమని తెలియజేశారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా పరిపాలన అధికారి నాగలకి్ష్మ్, వీఆర్వో శ్రీనుబాబు, ప్రజాప్రతినిధులు, కలెక్టరేట్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొని బళ్లారి నాగయ్యకు ఘన నివాళులు అర్పించారు..
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వేపచెట్టు కనకదుర్గమ్మకు ఆషాఢం సారెఅమలాపురం టౌన్: పట్టణంలోని కల్వకొలనువీధిలో వేంచేసిన వేపచెట్టు కనకదుర్గ ఆలయంలో అమ్మవారి ఆషాఢ మాసోత్సవాలు ఆదివారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. అమ్మవారికి ఆషాఢం సారెను భక్తులు అధిక సంఖ్యలో సమర్పించారు. అమ్మవారి ఆలయానికి మహిళా భక్తులు పోటెత్తారు. చల్లగా చూడు తల్లీ అంటూ భక్తులు 1000 కూల్డ్రింక్స్ బాటిళ్లతో వినూత్నంగా అలంకరించారు. బాటిళ్లను తోరణాలుగా కట్టి అమ్మవారి మెడలోనూ, ఆలయంలోనూ అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. సారె కావళ్లతో భక్తులు తొలుత పురవీధుల్లో మేళ తాళాలు, మంగళవాయిద్యాలతో వైభవంగా ఊరేగిస్తూ అమ్మవారి ఆలయానికి వచ్చారు. సారె తెచ్చిన మహిళలు పసుపు, ఎరుపు రంగుచీరలు ధరించి సారెను స్థానిక వెంకటేశ్వరస్వామి దేవస్థానం నుంచి చెన్నమల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానం మీదుగా నల్లావీధి, వంటెద్దు వీధుల్లో అమ్మవారి సారెతో ఊరేగింపుగా భక్తులు కల్వకొలనువీధిలోని వేప చెట్టు కనకదుర్గమ్మ సన్నిధికి వచ్చి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. కల్వకొలనువీధి ఆడపడుచులు శనివారం రాత్రికే మెట్టింట నుంచి పుట్టింటికి వచ్చి అమ్మవారికి సారె సమర్పణలో పాల్గొన్నారు. పలు రకాల మిఠాయిలు, వివిధ రకాల పువ్వులు, చలివిడి, పానకాల కావళ్లతో అమ్మవారికి మహా నివేదన చేశారు. శతాబ్దాల చరిత్ర ఉన్న అమ్మవారికి కల్వకొలను వీఽధి భక్తులే కాకుండా పట్టణంలోని పలు వీధులకు చెందిన భక్తులు కూడా అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతిపి.గన్నవరం: స్థానిక మూడు రోడ్ల సెంటర్లో ఆదివారం సుమారు 55 ఏళ్లు వయసున్న గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతి చెందినట్టు పి.గన్నవరం ఎస్సై ఈ.నరసింహమూర్తి తెలిపారు. మృతుడు నలుపు రంగు నిక్కరు, సిమెంటు రంగు టీషర్టు ధరించి ఉన్నట్టు ఆయన వివరించారు. మృతదేహాన్ని రాజోలు ప్రభుత్వాస్పత్రి మార్చురీకి తరలించామన్నారు. మృతుడి ఆచూకీ తెలిస్తే పి.గన్నవరం పోలీస్స్టేషన్కు సమాచారం అందించాలని కోరారు. స్థానిక వీఆర్వో ఫిర్యాదుతో కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఎస్సై వివరించారు. ఒకరు దుర్మరణం ప్రత్తిపాడు: స్థానిక జాతీయ రహదారిపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి మృతి చెందాడు. స్థానిక పోలీసుల కథనం మేరకు కిర్లంపూడి మండలం చిల్లంగికి చెందిన మళ్ల కృష్ణబాబు (36) శనివారం రాత్రి వ్యవసాయ పనులు చేయించేందుకు కూలీల కోసం బైక్పై ఏలేశ్వరం మండలం సిరిపురం వెళ్లాడు. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత తిరిగి స్వగ్రామానికి వస్తుండగా పోలవరం వంతెన వద్దకు వచ్చేసరికి బైక్ అదుపుతప్పి డివైడర్ను ఢీకొని జరిగిన ప్రమాదంలో అతడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మృతదేహానికి ఆదివారం స్థానిక సీహెచ్సీలో శవ పరీక్ష చేసి, అనంతరం బంధువులకు అప్పగించారు. కృష్ణబాబు తండ్రి మళ్ల శివబాబు ఫిర్యాదుతో స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ ఎం.గోవిందుబాబు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. వాహనం ఢీకొని.. పిఠాపురం రూరల్: స్థానిక బైపాస్ రోడ్డులో గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొని వృద్ధుడు మృతి చెందాడు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు కరివేపాకుపేటకు చెందిన ఇండుగపల్లి నూకరాజు (72) శనివారం ఉదయం సుమారు 5.30 నుంచి 6 గంటల మధ్య కాలినడకన కాకినాడ వైపు జగ్గయ్య చెరువు ప్రాంతంలోని తన కుమారుడి ఇంటికి వెళ్తున్నాడు. నాగార్జున రెసిడెన్సీ సమీపంలో గుర్తుతెలియని వాహనం అతడిని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో నూకరాజు తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఘటనపై పోలీసులు హిట్ అండ్ రన్ కేసు నమోదు చేసి, ప్రమాదానికి కారణమైన వాహనాన్ని గుర్తించే దిశగా దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు తెలిపారు.
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● బురదలో పోసిన పన్నీరురూ.కోట్లు ఖర్చు చేసిన పనులు ‘బురద’లో పోసిన పన్నీరుగా మారాయి. వాడపల్లి వేంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం వద్ద కొత్త వంతెన రోడ్డు పక్కన పార్కింగ్ స్థలం చదును పనులు చూస్తే ఎవరైనా ముక్కున వేలేసుకోవాల్సిందే. ఇక్కడ సర్వే నంబర్ 36/బీలోని సుమారు ఎనిమిదెకరాల 88 సెంట్ల విస్తీర్ణం ఉన్న ఉపాలయం భూమిని మెరక చేసి, అభివృద్ధి చేయడానికి రూ.1.75 కోట్లు వెచ్చించారు. దీనికి గాను ఏప్రిల్లో దేవదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఇటీవల ఈ పనులు పరిశీలించిన దేవదాయ శాఖ కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్, సలహాదారు సుబ్బారావు, ఇతర అధికారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో నిధులు వెచ్చించి చివరికి బురదే మిగిల్చారు. ఎర్రమట్టి వేయడంతో చిన్నపాటి వర్షానికి బురదగా మారుతోంది. భక్తులు నడవడానికి నరకంగా మారింది. – ఆత్రేయపురం
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రామకృష్ణారెడ్డి సేవలు అభినందనీయంఅమలాపురం టౌన్: అమలాపురం పంచాయతీరాజ్ (పీఆర్) ఈఈగా పులి రామకృష్ణారెడ్డి అందించిన సేవలు అభినందనీయమని జిల్లా పీఆర్ ఇంజినీర్లు, ఉద్యోగులు, పీఆర్ కాంట్రాక్టర్లు కొనియాడారు. అమలాపురం ఈఈగా పనిచేస్తూ పదోన్నతిపై కాకినాడ జిల్లా ఎస్ఈగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన రామకృష్ణారెడ్డికి స్థానిక పీఆర్ అతిధి గృహంలో జిల్లాలోని పీఆర్ ఇంజినీర్లు, ఉద్యోగులు, కాంట్రాక్టర్లు ఆదివారం ఘనంగా వీడ్కోలు చెప్పారు. అమలాపురం పీఆర్ ఈఈ సీతంనాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన వీడ్కోలు సభకు డీఆర్వో సుబ్బారావు, డీఎం అండ్ హెచ్వో డాక్టర్ దుర్గారావు దొర, ఆర్డీవో సరళావతి, డీఎస్పీ టీఎస్ఆర్కే ప్రసాద్లు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. తొలుత ఎస్ఈ రామకృష్ణారెడ్డి దంపతులకు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం జిల్లా పీఆర్ కార్యాలయం ప్రాంగణంలోని ఇంజినీరింగ్ ప్రదాత మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య విగ్రహానికి ఎస్ఈ రామకృష్ణారెడ్డి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం రామకృష్ణారెడ్డి దంపతులను అమలాపురం పీఆర్ ఈఈ సీతంనాయుడు, డీఈఈలు అన్యం రాంబాబు, పి.రాజ్కుమార్లతో పాటు జిల్లాలోని ఏఈలు, ఉద్యోగులు ఘనంగా సత్కరించి వీడ్కోలు పలికారు. కార్యక్రమంలో కాకినాడ పీఆర్ ఈఈ రఘురామరెడ్డి, కాంట్రాక్టర్ అల్లాడి వెంకటరమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కుమారుడి మృతిపై ఫిర్యాదు రంగంపేట: మండలం వడిశలేరు సమీపంలో గత జూన్ నెలలో జరిగిన ఆటో ప్రమాదంలో గాయపడి చికిత్స పొందుతూ యువకుడు మృతి చెందిన ఘటనపై కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు కోరుకొండ మండలం దోసకాయలపల్లి గ్రామానికి చెందిన కత్తి దుర్గ తన కుమారుడు వెంకట్ (21) మృతి విషయంలో అనుమానాలు ఉన్నాయని పేర్కొంటూ పోలీసులకు ఆదివారం ఫిర్యాదు చేశారు. జూన్ 2న కత్తి వెంకట్ తన స్నేహితుడు గంధం అరుణ్ కుమార్తో కలిసి ఆటోలో వడిశలేరు గ్రామానికి వెళ్తున్నట్లు చెప్పి దోసకాయలపల్లి నుంచి బయలుదేరాడు. అదే రోజు మధ్యాహ్నం అరుణ్ కుమార్ ఫోన్ చేసి తాము ప్రయాణిస్తున్న ఆటో బోల్తా పడటంతో వెంకట్ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడని, అతడిని రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు వెంకట్కు చికిత్స చేయిస్తున్నారు. జూన్ 7న అతడు మృతి చెందాడు. అనంతరం మృతదేహాన్ని స్వగ్రామానికి తీసుకెళ్లి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. అయితే తన కుమారుడి మృతి అనుమానాస్పదంగా ఉందని భావించిన అతడి తల్లి దుర్గ ఈ ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపి బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
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వరద ప్రభావిత గ్రామాల్లో ఏర్పాట్లు శూన్యంఅయినవిల్లి: వరద ప్రభావిత గ్రామాల్లో సహాయక చర్యలు చేపట్టడంలో కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని వైఎస్సార్ సీపీ పి.గన్నవరం నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్ గన్నవరపు శ్రీనివాసరావు ఆరోపించారు. ముక్తేశ్వరం – అయినవిలంక మధ్య ఎదురుబిడెం కాజ్వే వద్ద వరద పరిస్థితిని ఆయన ఆదివారం పరిశీలించారు. నాయకులతో కలసి నాటు పడవపై లంక గ్రామాలను సందర్శించి, అక్కడి ప్రజలకు భరోసా కల్పించారు. వరద ప్రభావిత గ్రామాల్లో పార్టీ తరఫున తన వంతు సహాయం అందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. కార్యక్రమంలో పార్టీ మండల శాఖ అధ్యక్షుడు మేడిశెట్టి శ్రీనివాసబాబు, విద్యార్థి విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు మిండగుదిటి శిరీష నారాయణ స్వామి, గుత్తుల నాగబాబు, దాసరి వీరాస్వామి, కోనే చంద్రశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కిక్కిరిసిన విఘ్నేశ్వర ఆలయంఅయినవిల్లి: విఘ్నేశ్వర స్వామి ఆలయం ఆదివారం భక్తులతో కిక్కిరిసింది. స్వామివారికి ప్రధానార్చకుడు అయినవిల్లి సూర్యనారాయణమూర్తి విశేష పూజలు నిర్వహించారు. పంచామృత, లఘున్యాస అభిషేకాల్లో పలువురు భక్తులు పాల్గొన్నారు. ఇద్దరు గరిక పూజ, నలుగురు ఉండ్రాళ్ల పూజ, 61 మంది లక్ష్మీగణపతి హోమం నిర్వహించుకున్నారు. ఓ చిన్నారికి నామకరణం, ఒకరికి అన్నప్రాశన, తులాభారం నిర్వహించారు. నూతన వాహనాలకు పూజలు జరిపారు. అన్నప్రసాదం 2,885 మంది భక్తులు స్వీకరించారు. అన్నప్రసాద విరాళాలు, ప్రసాదాలు, పూజా టికెట్ల విక్రయం ద్వారా రూ.3,74,580 ఆదాయం లభించినట్లు ఆలయ ఈఓ, సహాయ కమిషనర్ ముదునూరి సత్యనారాయణరాజు తెలిపారు. కొబ్బరి కార్మికులకు గుర్తింపు కార్డులివ్వాలిరాజోలు: కొబ్బరి దింపు, ఒలుపు కార్మికులకు కార్మిక శాఖ ద్వారా గుర్తింపు కార్డులు అందజేయాలని రాష్ట్ర కొబ్బరి దింపు, ఒలుపు కార్మిక సంఘ అధ్యక్షుడు బొడ్డపల్లి నాగేశ్వరరావు కోరారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ కమిషనర్ గంధం చంద్రుడును విజయవాడలో కలసి కొబ్బరి కార్మికుల సమస్యలపై ఆయన వినతిపత్రం అందజేశారు. రాజోలు నియోజకవర్గం కేశనపల్లిలో ఏర్పాటు చేస్తున్న కొబ్బరి బోర్డులో కొబ్బరి దింపు, ఒలుపు కార్మికులను విలీనం చేసి, ఒక ప్రత్యేక విభాగం ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. 50 ఏళ్ల వయస్సు నిండిన కొబ్బరి కార్మికులకు పింఛన్ అందజేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో ఎస్సీ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షుడు పొనుగుపాటి శ్రీనివాస్ కూడా పాల్గొన్నారు. ‘పింగళి’ ఆశయాలు ఆదర్శం అమలాపురం టౌన్: భారత జాతీయ పతాక రూపకర్త పింగళి వెంకయ్య ఆశయాలు నేటి యువతకు ఆదర్శనీయమని కోనసీమ రచయితల సంఘం అధ్యక్షుడు బీవీవీ సత్యనారాయ ణ అన్నారు. కోనసీమ రచయితల సంఘం, పి.గన్నవరం మమతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల సంయుక్త ఆధ్వర్యాన స్థానిక ప్రథమ శ్రేణి గ్రంథాలయంలో ఆదివారం జరిగిన పింగళి వెంకయ్య జయంతి సభలో ఆయన మాట్లాడారు. శ్రీశ్రీ కళావేదిక జిల్లా అధ్యక్షుడు నల్లా నరసింహమూర్తి, విశ్రాంత డీఐఈవో వనుము సోమశేఖరరావు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. తొలుత పింగళి వెంకయ్య చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి, నివాళులర్పించారు. కార్యక్రమంలో మమతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు కోరుకొండ జాన్, దివ్యాంగుల మహా సంఘటన్ అధికార ప్రతినిధి నిమ్మకాయల సురేష్, గ్రంథాలయ అసిస్టెంట్ పోలిశెట్టి సత్యనారాయణ, కవులు, రచయితలు పాల్గొని, పింగళి వెంకయ్య సేవలను కొనియాడారు. యానాంలో.. యానాం: సమాచార శాఖ ఆధ్వర్యాన ఆదివారం పింగళి వెంకయ్య జయంతి ఘనంగా నిర్వహించారు. స్థానిక ఫెర్రీ రోడ్డులోని ఆ మహనీయుని విగ్రహానికి యానాం ప్రాంతీయ పరిపాలనా అధికారి శివరాజ్మీనా, సీఐ డి.సురేష్బాబు, ఎస్సై కుమరన్ తదితరులు పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. నేడు పీజీఆర్ఎస్ అమలాపురం రూరల్: జిల్లా స్థాయి ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్ఎస్), రెవిన్యూ క్లినిక్ కార్యక్రమాలు కలెక్టరేట్లో సోమవారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి యథాతథంగా జరగనున్నాయి. కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్ కుమార్ ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో ఈ విషయం తెలిపారు. ప్రజలు తమ అర్జీలను వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవచ్చన్నారు. నమోదైన అర్జీల ప్రస్తుత స్థితి, ఇతర వివరాలకు క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి తెలుసుకోవచ్చని తెలిపారు.
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సహకారం అందక గగ్గోలు● మూడు నెలలుగా అందని జీతాలు ● తామెలా బతకాలంటూ ఉద్యోగుల ఆవేదన ● ఇప్పటికే మూడు పీఆర్సీలు పెండింగ్ ● నమ్మించి నట్టేట ముంచిన మంత్రి అచ్చెన్న రామచంద్రపురం రూరల్: రాష్ట్రంలో సహకార సంఘాల్లో ఉద్యోగులుగా పనిచేస్తున్నవారు తమకు ప్రభుత్వ సహకారం అందట్లేదని గగ్గోలు పెడుతున్నారు. రెండు నెలలుగా జీతాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో 2052 ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాల్లో రమారమి 6,800 మంది రెగ్యులర్ సిబ్బంది, 3,800 మంది కాంట్రాక్ట్ సిబ్బంది విధుల్లో ఉన్నారు. ఇప్పటికీ మూడు పీఆర్సీలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. 2019లో అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో సహకార సంఘాల ఉద్యోగుల యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో అనేక ధర్నాలు, సమ్మెలు, ప్రజాప్రతినిధులకు, రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులకు మొర పెట్టుకోగా హెచ్ఆర్ పాలసీల అమలు కోసం ప్రభుత్వం జీఓ నెం.36 విడుదల చేసిందని, అయితే ఆ జీఓ ఇప్పటికీ అమలు కాక ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలు నెరవేరని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని యూనియన్ నాయకులు మండిపడుతున్నారు. జీఓ విడుదలతో తమ జీవితాలు మారిపోతాయని ఆశతో ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు రాత్రనక, పగలనక కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉంటే ఇప్పటికీ జీఓ అమలు చేయకుండా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం తమను మోసగిస్తూనే ఉందని ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తరువాత కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం లేకున్నా, కనీసం ఏ విధమైన ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వకుండా తమపై ఒత్తిడి చేసి సంఘాల కంప్యూటరీకరణ పనులు చేయిస్తే మానసిక ఒత్తిడి అనుభవిస్తూ అనారోగ్యం పాలైనా కూడా పూర్తి స్థాయిలో పనిచేసి కంప్యూటరీకరణ పనులు పూర్తి చేయడం జరిగిందని యూనియన్ నాయకులు అంటున్నారు. ఇన్నాళ్లూ ఉపయోగించుకుని మహాజన సభకు ఉన్న విశేష అధికారాలతో నియమించుకున్న సిబ్బందితోనే తాత్కాలిక ఉద్యోగులుగా కొత్తగా తీర్మానాలు ఇవ్వమని అడగటం దుర్మార్గమైన చర్యగా చెబుతున్నారు. ముందుగా రెండు నెలల జీతాలు వెంటనే ఇవ్వకపోతే మూకుమ్మడిగా ఉద్యమానికి సిద్ధమని హెచ్చరిస్తున్నారు.మొండి చేయి చూపించారు ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాల ఉద్యోగులను టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎప్పటికప్పుడు ఆశలు చూపించి పనులు చేయించుకోవడం ఆ తర్వాత మొండి చేయి చూపడం పరిపాటిగా మారింది. కంప్యూటరీకరణ, ఆడిట్ పూర్తయితే మంచి రోజులు వస్తాయని ఆశ చూపి పని పూర్తయిన తరువాత మొంటి చేయి చూపించారు. – తోట వెంకటరామయ్య, యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మంత్రి హామీ కూడా నీటి బుడగేనా? సహకార సంఘ ఉద్యోగుల న్యాయమైన డిమాండ్ల కోసం చేపట్టిన ఉద్యమ కార్యాచరణలో ఉండగా రాష్ట్ర సహకార శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు మార్చి 23న స్వయంగా జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో మీ న్యాయమైన డిమాండ్లను రెండు రోజుల్లో జీఓ ఇచ్చి పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఏరు దాటాక తెప్ప తగలేశారు. – యర్రంశెట్టి రామచంద్రరావు, యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు జీతాలైనా సమయానికి ఇవ్వరా! ఇప్పటికే మూడు పీఆర్సీలు బకాయి ఉన్నాయి. హెచ్ఆర్ పాలసీ అమలు కోసం జీఓ నెం.36 విడుదల చేశారు. అమలుకు నోచుకోలేదు. 2019 తరువాత ఉద్యోగాల్లో చేరిన వారిని కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులుగా మారుస్తూ తీర్మానాలు చేయాలని ఆదేశాలిస్తున్నారు. వారికి ఉద్యోగ భద్రత లేకుండా చేస్తున్నారు. – పెంకే సత్యనారాయణ, యూనియన్ రాష్ట్ర కోశాధికారి
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జీతమో ‘నారాచంద్రా!’సాక్షి, అమలాపురం: జీతాలు చెల్లించండి మహాప్రభో అంటూ జిల్లాలోని ఆర్డబ్ల్యూఎస్, సీపీడబ్ల్యూఎస్ కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులు చంద్రబాబు ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నారు. ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాదాపు అన్ని శాఖల్లోని అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు నెలల తరబడి వేతనాలు చెల్లించడం లేదు. దీంతో, వారందరూ రోడ్డున పడి ఆకలి కేకలు పెడుతున్నారు. అంగన్వాడీ వర్కర్లు, ఆయాలు, పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీలు, వాటిలో పని చేసే కార్మికులు.. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్కరికీ నెలల తరబడి జీతాలు బకాయి పెడుతోంది. నెలల తరబడి బకాయి జిల్లాలోని 32 రక్షిత మంచినీటి సరఫరా పథకాల్లో సుమారు 250 మంది కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు పని చేస్తున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం వీరికి ప్రతి నెలా కనీస వేతనం, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ సదుపాయాలు కల్పించాలి. కానీ బిల్లులు విడుదల కాలేదనే సాకుతో కాంట్రాక్టర్లు నెలల తరబడి జీతాలు చెల్లించడం లేదు. జిల్లాలోని పి.గన్నవరం, రామచంద్రపురం, ముమ్మిడివరం, అమలాపురం, రాజోలు సబ్ డివిజన్ల పరిధిలోని పలు స్కీముల్లో పని చేస్తున్న కార్మికులకు ఒక్కొక్కరికి 6 నుంచి 11 నెలలుగా జీతాలు బకాయి పెట్టారు. ముఖ్యంగా పి.గన్నవరం సబ్ డివిజన్లోని మాచవరం స్కీమ్లో 11 నెలలుగా, రామచంద్రపురం సబ్ డివిజన్లోని దంగేరు స్కీమ్లో 7 నెలలుగా జీతాలు చెల్లించలేదు. గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో అప్పులు చేసి, కుటుంబాలను పోషించుకుంటున్నామని, పిల్లల చదువులకు ఫీజులు చెల్లించలేక నానా కష్టాలూ పడుతున్నామని వారు వాపోతున్నారు. అనారోగ్యాల బారిన పడితే అప్పుల కోసం తాము పడుతున్న బాధలు వర్ణనాతీతమని వాపోతున్నారు. తమ వేతనాలను బకాయిలు సహా వెంటనే చెల్లించాలని ప్రభుత్వాన్ని కొన్నాళ్లుగా వేడుకుంటున్నారు. అయినప్పటికీ ఫలితం లేకపోవడంతో ఈ నెల 5 నుంచి జిల్లాలోని 32 రక్షిత మంచినీటి పథకాలను బంద్ చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ మేరకు యూనియన్ నాయకులు కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్ కుమార్కు ఇప్పటికే వినతిపత్రం సమర్పించారు. అమలుకు నోచని నిబంధనలు నిబంధనల ప్రకారం ఎస్ఎస్ఆర్ కేటగిరీ–3 ప్రకారం రూ.19 వేల నుంచి రూ.24 వేల వరకూ వేతనాలు చెల్లించాల్సి ఉంది. కానీ, ప్రస్తుతం సెమీ స్కిల్డ్ కార్మికులకు రూ.15,500, అన్స్కిల్డ్ కార్మికులకు రూ.14,500 మాత్రమే చెల్లిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు. పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ వంటి కనీస సదుపాయాలు కూడా అమలు చేయడం లేదు. ఇస్తున్న వేతనమే తక్కువ కాగా, అది కూడా నెలల తరబడి చెల్లించకపోవడంతో తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని వీరు వాపోతున్నారు. పరిపాలన ఆమోదం ఉంటేనే జీతాలు ఇదిలా ఉండగా విజయవాడలోని ఆర్డబ్ల్యూఎస్ సీఈ కార్యాలయంలో కాంట్రాక్టర్లు, ఉద్యోగ సంఘాలతో శనివారం చర్చలు జరిగాయి. అంతకుముందు అమలాపురంలో డీఈఈ రాజన్తో ఉద్యోగులు, కాంట్రాక్టర్లు శుక్రవారం చర్చించారు. బిల్లులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని, 2026–27 సంవత్సరానికి కాంట్రాక్టర్లతో ఒప్పందం చేసుకోవాలని, అప్పటి వరకూ జీతాలు ఇవ్వలేమని అధికారులు ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు. ఈ నెల 10వ తేదీలోపు సమస్య పరిష్కరించాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరగా, 15వ తేదీ వరకూ డీఈఈ సమయం కోరారు. ఈ సమస్యను ఆర్డబ్ల్యూఎస్ సీఈ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇదే సమస్య ఉందని తెలిపారు. ఈ పరిస్థితుల్లో తమకు జీతాలు, పాత బకాయిలు ఎప్పుడిస్తారో తెలియక ఉద్యోగులు అయోమయానికి గురవుతున్నారు. ఫ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల ఆకలి కేకలు ఫ జిల్లాలో 250 మంది కార్మికులు ఫ ఒక్కొక్కరికి 6 నుంచి 11 నెలల వేతనాలు బకాయి ఫ 5లోగా చెల్లించకపోతే 32 పథకాలు బంద్ చేస్తామని హెచ్చరిక జీతాలు చెల్లించాలి ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ప్రాజెక్టుల్లో 27 సంవత్సరాలుగా పని చేస్తున్న కార్మికులకు ఉద్యోగ భద్రత లేదు. కనీస వేతనాలివ్వడం లేదు. కాంట్రాక్టర్లు సక్రమంగా జీతాలివ్వకపోవడంతో కార్మికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం టెండర్ విధానంలో ప్రాజెక్టు నిర్వహిస్తోంది. ఎస్ఎస్ఆర్ రేటులో 20 శాతం మినహాయించి జీతాలు చెల్లిస్తున్నారు. దీంతో, రూ.14,500 నుంచి రూ.15,500 వరకూ మాత్రమే వస్తోంది. వెంటనే జీతాలు చెల్లించాలి. – నాగిరెడ్డి పోశయ్య, ఆర్డబ్ల్యూఎస్, సీబీడబ్ల్యూఎస్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు డిప్యూటీ సీఎం న్యాయం చేయాలి ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా శాఖలో చాలా నెలలుగా జీతాలు చెల్లించకపోవడంతో మేం ఆకలితో అలమటిస్తున్నాం. అప్పులు చేసి బతుకుతున్నాం. కాంట్రాక్టర్లలకు ప్రభుత్వం బడ్జెట్ కేటాయించి, మా జీతాలు పెంచి, సక్రమంగా చెల్లించాలి. ఒక రోజు నీటి సరఫరా ఆపితే ప్రజలు, అధికారులు ఇబ్బంది పడతారు. మాకు పవన్ కల్యాణే న్యాయం చేయాలి. – చిట్టూరి శ్రీనివాసరావు, ఆర్డబ్ల్యూఎస్, సీబీడబ్ల్యూఎస్ కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి
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ముగిసిన కోనసీమ నాట్యోత్సవంరావులపాలెం: స్థానిక సీఆర్సీలో కోనసీమ నాట్యోత్సవం–2026 పేరుతో నిర్వహిస్తున్న కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు ఆదివారం సాయంత్రంతో ముగిశాయి. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన నృత్య కళాకారులు రెండు రోజుల పాటు వివిధ ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. అనంతరం ప్రతిభ కనబరిచిన కళాకారులకు సీఆర్సీ ప్రధాన కార్యదర్శి నల్లమిల్లి వీరరాఘవరెడ్డి, డైరెక్టర్ నడింపల్లి సుబ్బరాజువర్మ జ్ఞాపికలు, సర్టిఫికెట్లు అందజేశారు. రెండు రోజులపాటు సుమారు 400 మంది కూచిపూడి కళాకారులు నాట్య ప్రదర్శనలు చేసినట్టు నిర్వాహకురాలు శారదారమణి తెలిపారు.
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వరద ప్రాంతాల్లో ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలిమామిడికుదురు: జిల్లాలో వరద ముప్పు ఉన్న ప్రాంతాల్లో ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని జాయింట్ కలెక్టర్ వైఖోమ్ నైదియాదేవి అధికారులను ఆదేశించారు. అప్పనపల్లి కాజ్వే వద్ద వరద పరిస్థితిని ఆదివారం ఆమె క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. వరద ముంపు పరిస్థితులు, నీటి ప్రవాహం, రహదారుల పరిస్థితిపై సమీక్షించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులు విషమిస్తే ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని పేర్కొన్నారు. నీటి మట్టం పెరుగుదలను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని చెప్పారు. తాగునీరు, విద్యుత్, వైద్యం, రవాణా వంటి మౌలిక సదుపాయాలపై ప్రత్యేక దృష్టి కేంద్రీకరించాలన్నారు. వృద్ధులు, చిన్నారులు, మహిళలకు ప్రత్యేక సహాయం అందించాలని చెప్పారు. అత్యవసర సేవల సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రజలు కూడా అధికారుల సూచనలు పాటిస్తూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, వరద ప్రాంతాల్లో అనవసర రాకపోకలు నివారించాలని జాయింట్ కలెక్టర్ సూచించారు. ఈ పర్యటనలో తహసీల్దార్ సీఎస్ రాజు, ఎంపీడీవో జి.భవాని, పలు శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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ఏటిగట్ల మీదనే..పి.గన్నవరం మండలం ఊడిమూడిలంక సమీపాన ఏటిగట్టు దిగువన తాత్కాలిక నివాసాల్లో ఉంటున్న సంచార జాతుల ఇళ్లు నీట మునిగాయి. వరద నీరు ఒక్కసారిగా వారి తాత్కాలిక గుడిసెల్లోకి చేరడంతో ఇళ్లలోని సామగ్రి, బట్టలు తడిసిపోయాయి. ఆ గుడిసెల్లో నివాసం ఉండేందుకు వీలు లేకపోవడంతో వారు ఏటిగట్టుపై తాత్కాలికంగా గుడారాలు వేసుకుని కాలం గడుపుతున్నారు. పిల్లలు, మహిళలు, వృద్ధులు వరదలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు గోదావరి లంకల్లోని పశువులు, గొర్రెలు, మేకలు వరదలో కొట్టుకుపోకుండా రైతులు ఏటిగట్ల మీదకు తరలించారు. వరదలకు ఎండు, పచ్చగడ్డి కొట్టుకుపోవడంతో వాటికి మేత కొరత పీడిస్తోంది. ప్రభుత్వం నుంచి దాణా అందడం లేదని రైతులు వాపోతున్నారు.
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ఉప్పొంగినది..● గోదావరి ఉగ్రరూపం ● లంకల్లోకి చేరిన వరదనీరు ● బాహ్య ప్రపంచంతో తెగిన సంబంధాలు ● రాత్రికి మరింత పెరగనున్న ఉధృతి సాక్షి, అమలాపురం: గోదావరి ఉప్పొంగుతోంది.. వరద ఉధృతి గంట గంటకూ పెరుగుతోంది. జిల్లాలో లంక గ్రామాల్లో నీరు చొచ్చుకువస్తోంది. తాత్కాలిక మట్టి రోడ్లు కొట్టుకుపోవడం, రేవు ప్రయాణాలు నిలిపివేయడంతో లంక గ్రామాలకు బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి. దీనితో అక్కడి ప్రజలకు కష్టాలు రెట్టింపయ్యాయి. ధవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజీ నుంచి వరద నీరు పెద్దఎత్తున విడుదల చేస్తుండడంతో ఆది, సోమవారాల్లో వరద మరింత పెరిగి లంక గ్రామాలను చుట్టుముట్టనుంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటల సమయంలో 13,07,821 క్యూసెక్కుల నీరు దిగువనకు విడుదల చేశారు. రాత్రి అక్కడ రెండో ప్రమాదకర హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఈ వరద నీరు జిల్లాలో లంక గ్రామాలను చుట్టుముడుతోంది. వరద పి.గన్నవరం పాత అక్విడెక్టును తాకుతూ ప్రవహిస్తోంది. మురమళ్ల రాఘవేంద్ర వారిధి కింద ఉన్న లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అధికారులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. ప్రమాకరంగా రాకపోకలు గోదావరి ఉధృతి ఆది, సోమవారాల్లో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఇరిగేషన్ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనివల్ల లంక వాసుల రాకపోకలు మరింత ప్రమాదకరంగా మారనున్నాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వెళ్లేందుకు, వృద్ధులు, మహిళలు, గర్భిణులు వైద్య సేవల కోసం, రైతులు వ్యవసాయ పనుల కోసం, అనారోగ్య పీడితులు ఆస్పత్రులకు వెళ్లేందుకు పడవలను ఆశ్రయించాల్సి వస్తోంది. వరద ఉధృతిలో పడవ ప్రయాణాలు ప్రమాదంగా మారడంతో ఆందోళన నెలకొంది. కె.గంగవరం మండలం కోటిపల్లి వద్ద పుష్కర మెట్లను దాటి వరద ప్రవహిస్తోంది. రాత్రికి స్థానిక మత్స్యకార కాలనీ ముంపు బారిన పడనుంది. ముమ్మిడివరం మండలం లంకాఫ్ ఠాన్నేల్లంక, అల్లవరం మండలం బోడసుకుర్రు పల్లెపాలెం మత్స్యకార కాలనీలు, గురజాపులంక, కమిని గ్రామాలు నీట మునగనున్నాయి. నిలిచిపోయిన రాకపోకలు వరద పెరగడంతో లంక గ్రామాలు బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి. ఐ.పోలవరం మండలం జి.మూలపొలం– పల్లంకుర్రు, జి.వేమవరం – గోగుల్లంక, కొత్తలంక – కేశనకుర్రు మధ్య పడవ ప్రయాణాలను రెవెన్యూ అధికారులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. దీనితో గోగుల్లంక, భైరవలంక గ్రామాల ప్రజలకు బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు నిలిచిపోయాయి. పి.గన్నవరం మండలం జి.పెదపూడిలంకలో శుక్రవారం మట్టి కట్ట తెగిపోవడంతో ఇప్పటికే జి.పెదపూడిలంక, ఊడుమూడిలంక, బూరుగులంక, అరిగెలవారిపేటకు రహదారి ప్రయాణం నిలిచిపోయిన విషయం తెలిసిందే. లంక రైతుల్లో ఆందోళన పెరుగుతున్న వరద లంక రైతులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. రాత్రి నుంచి లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని తోటల్లో వరద నీరు చేరుతోంది. దీర్ఘకాలిక పంటలైన కొబ్బరి, కోకో, పోక వంటి పంటలకు నష్టం ఉండదు కాని, కూరగాయ, ఆకుకూర పంటలు ధ్వంసం కానున్నాయి. అరటి, పసుపు, కంద, బొప్పాయి, తమలపాకు తోటలకు నష్టం జరగనుంది. వరద పెరుగుతుండడంతో పశువులను, ఇంటి సామాన్లను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు రైతులు అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు. కొబ్బరి రాశులు, పశువులను, పశుగ్రాసాలను మెరక ప్రాంతాలకు, ఏటిగట్ల మీదకు తరలిస్తున్నారు. నదీపాయల్లో ఉన్న ఆక్వా చెరువులు ముంపుబారిన పడే అవకాశం ఉండడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రధానంగా ఐ.పోలవరం, ముమ్మిడివరం, కాట్రేనికోన, అల్లవరం, పి.గన్నవరం, మలికిపురం, మామిడికుదురు మండలాల్లో ఆక్వా చెరువులు పెద్దఎత్తున దెబ్బతిననున్నాయి. పి.గన్నవరం మండలం చాకలిపాలెం శివారు కనకాయలంక కాజ్ వేపై వరద నీటిలో వస్తున్న ట్రాక్టర్ ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద నీటి విడుదల క్యూసెక్కుల్లో.. సమయం నీటి విడుదల ఉదయం 6.00 8,50,534 ఉదయం 7.00 8,50,534 ఉదయం 8.00 8,93,607 ఉదయం 9.00 9,38,780 మధ్యాహ్నం 12.00 10,27,777 మధ్యాహ్నం 3.00 11,21,224 సాయంత్రం 6.00 11,98,238 సాయంత్రం 7.00 12,37,173 జిల్లాలో కంట్రోల్ రూమ్స్ నంబర్లు కలెక్టరేట్ : 08856 – 293104 అమలాపురం : 08856 – 233208 రామచంద్రపురం: 08857 – 245166 కొత్తపేట : 85002 – 38258, 08855 – 244299 మునిగిన కాజ్వే పి.గన్నవరం మండలం చాకలిపాలెం వద్ద ఉన్న కనకాయలంక కాజ్వేపైకి వరద నీరు చేరింది. సాయంత్రం సమయానికి కాజ్వేపై ఐదారు అడుగుల ఎత్తున నీరు ప్రవహిస్తోంది. రాత్రికి ముంపు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాజ్వే నీట మునగడంతో పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ జిల్లాల సరిహద్దు ప్రాంతమైన కనకాయలంకకు వాహనాల రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. దీంతో ప్రజలు ప్రత్యామ్నాయంగా పడవలపై ప్రయాణాలు సాగిస్తున్నారు. మామిడికుదురు మండలం అప్పనపల్లి కాజ్వే, అయినవిల్లి మండలం ఎదురుబిడియం కాజ్వేలు నీట మునిగే అవకాశముంది. ముక్తేశ్వరం తొగరపాయలోకి వరద నీరు ఉధృతంగా వస్తోంది. ముక్తేశ్వరం పాత వంతెనపైకి నీరు చేరింది. బాధితులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించండి అమలాపురం రూరల్: వరద బాధితులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్ నుంచి వరద పరిస్థితులపై జిల్లా స్థాయి అధికారులతో ఆయన శనివారం టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. వరద ప్రభావిత గ్రామాల్లో సహాయక శిబిరాలు, అవసరమైన సామగ్రి, సిబ్బందిని సిద్ధంగా ఉంచాలని సూచించారు. విద్యార్థుల భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ నీటి ప్రవాహం ఉన్న ప్రాంతాల్లో స్థానిక యంత్రాంగం, విద్యాశాఖ అధికారులు సమన్వయంతో సురక్షిత రవాణా ఏర్పాట్లు చేయాలని అన్నారు. మామిడికుదురు మండలం అప్పనపల్లి బాలబాలాజీ ఆలయంతో పాటు స్నాన ఘట్టాల వద్ద భక్తుల భద్రతకు తగిన ప్రత్యేక బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. ఫ ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక నేపథ్యంలో అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జాయింట్ కలెక్టర్ వైఖోం నైదియాదేవి అన్నారు. జాయింట్ కలెక్టర్ చాంబర్లో అధికారులతో ఆమె సమీక్షించారు. ఫ పి.గన్నవరం మండలంలో నాలుగు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయిన నేపథ్యంలో సుమారు 310 కుటుంబాలకు అవసరమైన నిత్యావసర వస్తువులను ముందుగానే అందుబాటులో ఉంచామని తెలిపారు. కలెక్టరేట్లో 24 గంటల పనిచేసే కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. కంట్రోల్ రూమ్ ఫోన్ నంబర్ 08856–293104కు ఫోన్ చేయవచ్చన్నారు. పాడి రైతులు తమ పశువులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించుకోవాలని కోరారు.
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నిస్వార్థ నేతకు నీరాజనం● ముద్రగడ సంస్మరణ సభకు ఉవ్వెత్తున అభిమాన తరంగం ● కిక్కిరిసిన సభా ప్రాంగణం ● మహానేతకు అంజలి ఘటించిన ప్రముఖులు కిర్లంపూడి: మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ పీఏసీ సభ్యుడు దివంగత ముద్రగడ పద్మనాభం సంస్మరణ సభ శనివారం కిర్లంపూడిలోని ముద్రగడ నివాస ప్రాంగణంలో జరిగింది. దీనికి మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ జగ్గంపేట కోఆర్డినేటర్ తోట నరసింహం అధ్యక్షత వహించారు. తొలుత జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి సభను వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు దాడిశెట్టి రాజా ప్రారంభించారు. ముద్రగడ కుమారుడు, వైఎస్సార్ సీపీ ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ ముద్రగడ గిరిబాబు పార్టీ శ్రేణులతో కలసి ముద్రగడ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు. సభకు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైన వైఎస్సార్ సీపీ శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ ముద్రగడ చేపట్టిన ప్రతి ఉద్యమంలో ప్రజల, జాతి సంక్షేమం ఉందన్నారు. రాజ్యసభ సభ్యుడు వైవీ సుబ్బారెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రజలకు ఏ కష్టం వచ్చినా, ముద్రగడ అండగా నిలిచేవారన్నారు. మాజీ మంత్రి తోట నరసింహం మాట్లాడుతూ ప్రజల అభివృద్ధే ధ్యేయంగా పనిచేసిన గొప్ప నాయకుడు ముద్రగడ మన మధ్యలో లేకపోవడం బాధాకరమన్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే అంబటి రాంబాబు మాట్లాడుతూ ముద్రగడ ఏ ఉద్యమం తలపెట్టినా, గుండె నిండా దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు సాగేవారన్నారు. మాజీ ఎంపీ వంగా గీత మాట్లాడుతూ ముద్రగడ ఆశయ సాధనకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ ఎవరికి ఇచ్చారో.. కాపులకు 5 శాతం రిజర్వేషన్ ఇచ్చామంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రచారం చేసుకుంటుందని, ఏ రూపంలో ఆ రిజర్వేషన్ ఇచ్చిందో చెప్పాలంటూ మాజీ మంత్రి తోట త్రిమూర్తులు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు. మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు మాట్లాడుతూ దివంగత ముద్రగడ పద్మనాభం మృతి తీరని లోటు అని అన్నారు. అమలాపురం పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పార్టీ పరిశీలకురాలు జక్కంపూడి విజయలక్ష్మి మాట్లాడుతూ జాతి కోసం, తను నమ్ముకున్న సిద్ధాంతాల కోసం అలుపెరగని పోరాటం చేసిన గొప్ప నాయకుడు ముద్రగడ అన్నారు. కోనసీమ జిల్లా వైఎస్సార్ సీపీ అధ్యక్షుడు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి మాట్లాడుతూ ముద్రగడ తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి పనిచేశారన్నారు. మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్రామ్ మాట్లాడుతూ నేటితరం రాజకీయాల్లో ముద్రగడ లాంటి నాయకుడిని మళ్లీ చూడలేమన్నారు. రాజమహేంద్రవరం పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ గూడూరి శ్రీనివాస్, చోడవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే కరణం ధర్మశ్రీ మాట్లాడుతూ నీతి నిజాయతీలకు మారుపేరుగా ముద్రగడ నిలిచారని కొనియాడారు.
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వంతెన పనులు పూర్తి చేయండిపి.గన్నవరం: మండలంలోని నాలుగు లంక గ్రామాల ప్రజల కష్టాలు తీర్చేందుకు వశిష్ట నదీపాయపై గత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రారంభించిన ఊడిమూడిలంక వంతెన పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ఊడిమూడిలంక, జి.పెదపూడిలంక, అరిగెలవారిపేట, బూరుగులంక గ్రామాల ప్రజలు వశిష్ట నదీపాయలో ఏర్పాటు చేసుకున్న తాత్కాలిక రహదారి వరద ఉధృతికి కొట్టుకుపోయిన నేపథ్యంలో బూరుగులంక రేవును పి.గన్నవరం నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ గన్నవరపు శ్రీనివాసరావుతో కలిసి ఆయన శనివారం పరిశీలించారు. లంక గ్రామాల ప్రజలతో జగ్గిరెడ్డి మాట్లాడి, వారి కష్టాలు తెలుసుకున్నారు. గోదావరిలో వరద ఉధృతి పెరిగి సుమారు 17 లంక గ్రామాలు జల దిగ్బంధనంలో చిక్కుకున్నాయని ఆయన అన్నారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఊడిమూడిలంక, జి.పెదపూడిలంక ప్రజలు వశిష్ట నదిపై వంతెన నిర్మించాలని కోరిన నేపథ్యంలో దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి గతంలో ఈ బ్రిడ్జికి నిధులు మంజూరు చేసి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారని, అనంతరం వచ్చిన ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేయడంతో పనులు ముందుకు సాగలేదన్నారు. తర్వాత గత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించి, ప్రజల విన్నపం మేరకు వంతెన నిర్మాణానికి అన్ని క్లియరెన్స్లు ఇచ్చి, మళ్లీ పనులు వేగవంతం చేశారని గుర్తు చేశారు. ఆయన చొరవతో ఇప్పటికి 80 శాతం నిర్మాణం పూర్తయ్యిందని చెప్పారు. ప్రస్తుత చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అలసత్వం ప్రదర్శించకుండా, వెంటనే నిధులు విడుదల చేసి మిగిలిన పనులు పూర్తి చేయాలన్నారు. పలు లంక గ్రామాల్లోకి వరద నీరు ప్రవేశించి ఇప్పటికే 24 గంటలు దాటిందని, బాధితులకు వెంటనే వరద సహాయం అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందన్నారు. గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వంలో వరద ప్రభావిత కుటుంబాలకు తక్షణమే బియ్యం, కిరోసిన్, వంటనూనె, ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపలు వంటి నిత్యావసర వస్తువులు అందించేవారని గుర్తు చేశారు. లంక గ్రామాల్లో వ్యవసాయంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న రైతులను అన్నివిధాలా ఆదుకోవాలని జగ్గిరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. కోఆర్డినేటర్ గన్నవరపు మాట్లాడుతూ వరదలు తగ్గే వరకూ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. అనంతరం తహసీల్దార్ పి.శ్రీపల్లవితో జగ్గిరెడ్డి మాట్లాడి, ప్రజలకు సహాయక చర్యలు అందించాలని కోరారు. పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు పితాని నరసింహరావు, వాసంశెట్టి తాతాజీ, మిండగుదిటి శిరీష్, దంగేటి అన్నవరం తదితరులు పాల్గొన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి
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ఆదివారం శ్రీ 2 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026● ఇన్నాళ్లూ అలక.. నేడు మునక అయినవిల్లి: ఇన్నాళ్లూ అలక బూనిన గోదారి నేడు ఉరుకులు, పరుగులు పెడుతోంది.. ముక్తేశ్వరంలోని వృద్ధ గౌతమి పాయ (తొగరపాయ) శుక్రవారం ఉదయం వరకూ నీరులేక ఒట్టిపోయింది. శనివారం ఒక్కసారిగా వరద నీటితో ఇలా ఉధృతంగా కనిపించింది. శుక్రవారం: చుక్కా నీరు లేకుండా గౌతమి తొగర పాయ నేడు: ముక్తేశ్వరంలో వరద నీటితో ఉధృతంగా తొగరపాయ
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వైఎస్ జగన్ కృషితోనే భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణంఅల్లవరం: భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి కృషిని మరుగనపరుస్తూ, క్రెడిట్ మొత్తాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకునేందుకు చంద్రబాబు ప్రయత్నిస్తున్నారని మాజీ ఎంపీ చింతా అనురాధ శనివారం ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఈ విమానాశ్రయం వైఎస్ జగన్ దూరదృష్టికి, సంకల్పానికి ప్రతీక అని కొనియాడారు. ఉత్తరాంధ్ర భవిష్యత్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 2023లో ఈ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేశారన్నారు. విమానాశ్రయానికి అవసరమైన భూసేకరణ, రూ.1,200 కోట్ల నిధులు, అనుమతులన్నీ వైఎస్ జగన్ హయాంలోనే సాఽధించి నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించారన్నారు. భోగాపురం నిర్వాసితులకు పరిహారం ఇవ్వడమే కాకుండా, రూ. 80 కోట్లతో టౌన్షిప్లను తలపించే విధంగా కాలనీని నిర్మించి ఇచ్చారన్నారు. రెండేళ్ల కూటమి పాలనలో భోగాపురం విమానాశ్రయానికి కనీసం రోడ్లు వేయలేని దుస్థితి నెలకొందన్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి చేసిన అభివృద్ధిని చంద్రబాబు తన ఖాతాల్లో వేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ, ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని అనురాధ ధ్వజమెత్తారు. విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించినంత మాత్రాన చరిత్ర మార్చలేరని, పునాది నుంచి నిర్మాణం వరకు ప్రతి కీలక అడుగు వైఎస్ జగన్తోనే సాధ్యమైందని తెలిపారు. ఆయన కృషిని ప్రజలు ఎప్పటికీ మరిచిపోరని అనురాధ అన్నారు. శ్రీనివాసా.. చిద్విలాసా ఆత్రేయపురం: వాడపల్లి వేంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం శనివారం భక్తులతో కిక్కిరిసింది. సుమారు 82వేల మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారని ఆలయ ఈఓ, దేవదాయ శాఖ ఉప కమిషనర్ నల్లం సూర్యచక్రధరరావు తెలిపారు. ఏడు శనివారాల స్వామివారి దర్శనం.. ఏడేడు జన్మల పుణ్యఫలంగా భక్తులు భావించి వర్షం పడినా అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఆలయంలో వేకువ జామునే సుప్రభాత సేవ, తొలి హారతి, నీరాజనం, ఐశ్వర్య లక్ష్మీ హోమం, బాలభోగం వంటి పూజలు నిర్వహించారు. అలాగే ఆర్యవైశ్య సేవా ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ ఒక్కరోజు రూ.73.79 లక్షల ఆదాయం వచ్చింది. కేంద్ర మలేరియా బృందం పర్యటన కొత్తపేట: కేంద్ర మలేరియా బృందం జిల్లాలో పర్యటించింది. మలేరియా కేసుల తీవ్రతను అంచనా వేయడానికి, నిర్దిష్ట జిల్లాలను మలేరియా రహిత ప్రాంతాలుగా ప్రకటించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే అధికారిక తనిఖీలో భాగంగా ముగ్గురు సభ్యులు పాల్గొన్నారు. మూడేళ్లుగా ఇక్కడ ఒక్క మలేరియా కేసు కూడా నమోదు కాలేదని, ‘మలేరియా రహిత‘ జిల్లాగా ప్రకటించాలని జిల్లా అధికారులు కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపించారు. ఆ ప్రతిపాదనను పరిశీలించి, క్షేత్రస్థాయిలో ధ్రువీకరించడానికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ నుంచి డాక్టర్ దెబాసిస్ (ఢిల్లీ), ఎయిమ్స్ నుంచి డాక్టర్ అమిత్ (ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం రాయ్పూర్), డీఎంఓ నుంచి డాక్టర్ రియాస్కై తా (కేరళ) అనే ముగ్గురు కేంద్ర బృంద సభ్యులు జిల్లా మలేరియా (డీఎంఓ) డాక్టర్ కేఎన్ శ్రీనివాస్తో కలిసి జిల్లాలో మూడు రోజుల నుంచి ద్రాక్షారామ, హసన్బాద, రామచంద్రపురం, అమలాపురం, కొత్తపేట, ఊబలంక, కాట్రేనికోన పీహెచ్సీలు, సీహెచ్సీలు, ఏరియా ఆస్పత్రులను సందర్శించారు. కొత్తపేట సీహెచ్సీలో గతంలో మలేరియా కేసుల వివరాలతో పాటు రోగుల వార్డులను పరిశీలించారు. డీఎంఓ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలిశనివారం శ్రీ 1 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026అమలాపురం రూరల్: ‘చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నిర్వహించిన డీఎస్సీలో అక్రమాలు జరిగాయి. వీటిని వైఎస్సార్ సీపీ సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపించింది. ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఈ అక్రమాలపై తక్షణం సీబీఐ విచారణ జరిపించాలి. కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మాదిరిగానే డీఎస్సీ అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహించి రాష్ట్ర విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి’ అని వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు ఎమ్మెల్సీ కుడుపూడి సూర్యనారాయణరావు, అమలాపురం, ముమ్మిడివరం, రాజోలు, పి.గన్నవరం, రామచంద్రరావు నియోజకవర్గాల కో ఆర్డినేటర్లు డాక్టర్ పినిపే శ్రీకాంత్, పొన్నాడ వెంకట సతీష్ కుమార్, పాముల రాజేశ్వరీదేవి, గన్నవరపు శ్రీనివాసరావు, పిల్లి సూర్యప్రకాష్, మాజీ ఎంపీ చింతా అనురాధ, పీఏసీ సభ్యులు గొల్లపల్లి సూర్యారావుతో కలసి కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్ కుమార్కు శుక్రవారం వినతిపత్రం అందజేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా డీఎస్సీలో చోటు చేసుకున్న అక్రమాలకు సంబంధించిన సాక్ష్యాధారాలు కూడా సమర్పించారు. జిల్లాలోని విద్యార్థులకు రూ.250 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు వెంటనే విడుదల చేయాలని, కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం రూ.3 వేల నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వాలని కూడా కోరారు. ఈ సందర్భంగా జగ్గిరెడ్డి విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ, 21 మంది విద్యార్థుల మృతికి కారణమైన నీట్ ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ ఘటనలో ఆందోళనలు వెల్లువెత్తడంతో కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసినట్లుగానే డీఎస్సీ అక్రమాలకు సంబంధించి లోకేష్ ఎందుకు రాజీనామా చేయడం లేదని ప్రశ్నించారు. కేవలం ముఖ్యమంత్రి తనయుడైనందున ఆయన చేసిన తప్పులకు స్పందించరా? అని నిలదీశారు. పేకాట ఆడుకున్న వారికి స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఉద్యోగాలిచ్చారని దుయ్యబట్టారు. పరీక్షలు రాయకుండానే ఉద్యోగాలివ్వడం దారుణమని మండిపడ్డారు. 421 ఉద్యోగాలు కావాల్సిన వారికి ఇచ్చారని, దీనికోసం జీఓ ఇచ్చారని, ఉద్యోగాలిచ్చిన తరువాత ఆ జీఓ వెనక్కు తీసుకున్నారని అన్నారు. స్పోర్ట్స్ కోటాలో స్వర్ణ పతకం వచ్చిన వారికి ఉద్యోగాలు ఎందుకు రాలేదని ప్రశ్నించారు. సుమారు 3.5 లక్షల మంది అభ్యర్థుల భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన డీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియపై వచ్చిన ఆరోపణలపై స్వతంత్ర దర్యాప్తు నిర్వహించి, వాస్తవాలను ప్రజల ముందుంచాలని జగ్గిరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై ఆగస్టు 4 నుంచి నియోజకవర్గ స్థాయి సమావేశాలు నిర్వహించి, మండల స్థాయిల్లో రిలే నిరాహార దీక్షలు, ర్యాలీలు చేసి, ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచుతామని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్ సీపీ రైతు విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జిన్నూరి రామారావు (బాబీ), సీఈసీ సభ్యులు పితాని బాలకృష్ణ, పి.కె.రావు, ఎస్ఈసీ సభ్యులు సాకా మణికుమారి, ప్రసన్న కుమార్, కాశి బాల మునికుమారి, కుడుపూడి వెంకటేశ్వరబాబు, ఆర్టీఐ విభాగం జోన్–2 అధ్యక్షుడు కొల్లు త్రినాథవర్మ, రాష్ట్ర కార్యదర్శులు కటకంశెట్టి ఆదిత్య కుమార్, పాటి శివకుమార్, వంటెద్దు వెంకన్నాయుడు, గ్రంధి రవి, రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి రుద్రరాజు, చిన్నరాజా, పట్టణ, అల్లవరం మండలాల అధ్యక్షులు సంసాని చంద్రశేఖర్ (నాని), కొనుకు బాపూజీ, జెడ్పీటీసీ సభ్యులు పందిరి శ్రీహరి రామ్గోపాల్, కొనుకు గౌతమి, జిల్లా అధికార ప్రతినిధులు సూదా గణపతి, కాశీ రామకృష్ణ, పార్టీ వివిధ విభాగల నేతలు సలాది సతీష్, జిల్లెల రమేష్, మిండగుదిటి శిరీష్, జిన్నూరి వెంకటేశ్వరరావు, తోరం గౌతమ్రాజా, చీకట్ల కిషోర్, దూడల ఫణి, దేవరపల్లి నంద గౌతమ్, బడుగు మోహన్, మందపాటి కిరణ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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జీతాలు పెంచకపోతే ఎలా బతకాలి?● స్కీమ్ వర్కర్ల ఆందోళన ● కనీస వేతనం రూ.26 వేలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ అమలాపురం రూరల్: ఏళ్ల తరబడి జీతాలు పెంచకపోతే ఎలా బతకాలని అంగన్వాడీ, ఆశా, వీఓఏ, మధ్యాహ్న భోజనం, ఆర్పీలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని శానిటేషన్ తదితర స్కీమ్ వర్కర్లు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. కనీస వేతనం రూ.26 వేలు చెల్లించాలని, తమను నాలుగో తరగతి ఉద్యోగులుగా గుర్తించి, రెగ్యులర్ చేయాలని ముక్తకంఠంతో డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు సీఐటీయూ ఆధ్వర్యాన కలెక్టరేట్ వద్ద వేలాదిగా స్కీమ్ వర్కర్లు శుక్రవారం భారీ ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీఐటీయూ రాష్ట్ర ఉపాధ్యాక్షుడు రాయ్ మాట్లాడుతూ, స్కీమ్ వర్కర్లకు కూడా ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలన్నీ అమలు చేయాలని, యాప్ల పేరుతో పెంచిన పని భారం తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు. మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఇళ్ల వెంకటేశ్వరరావు, సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు జి.దుర్గాప్రసాద్, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు కె.వెంకటేశ్వరరావు, అంగన్వాడీ వర్కర్స్, హెల్పర్స్ యూనియన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కె.కృష్ణవేణి,, ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మలక సుభాషిణి మాట్లాడుతూ, స్కీమ్ వర్కర్లకు ఏడేళ్ల నుంచి వేతనాలు పెంచడం లేదని, ఈ పరిస్థితుల్లో కుటుంబాలను ఎలా పోషించుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. ఈ ఏడేళ్లలో నిత్యావసర సరకులు ధరలు ఆకాశాన్నంటాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. స్కీమ్ వర్కర్లపై రాజకీయ వేధింపులు తక్షణం ఆపాలని, అక్రమ తొలగింపులు మానాలని, స్మార్ట్ కిచెన్ల పేరుతో మధ్యాహ్న భోజన పథకం కార్మికులందరినీ తొలగించే ఆలోచన విరమించుకోవాలని, రకరకాల యాప్ల పేరుతో అంగన్వాడీ, ఆశా, వీఓఏలతో సంబంధం లేని పనులు చేయిస్తున్నారని, పెంచిన పనిభారం వెంటనే తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు. గౌరవ వేతనం వంటి పేర్లతో శ్రామిక మహిళల కష్టాన్ని దోచుకోవడం ఆపి, స్కీమ్ వర్కర్లందరికీ రూ.26 వేల కనీస వేతనం తక్షణం చెల్లించాలని, రూ.10 లక్షల బీమా వర్తింపజేయాలని, ప్రమోషన్లు, రెగ్యులర్ నియామకాల్లో సర్వీస్ ఆధారంగా వెయిటేజీ ఇవ్వాలని కోరారు. తమ డిమాండ్లు నెరవేర్చకపోతే సెప్టెంబర్లో మరో జంతర్మంతర్ ఉద్యమం ఏపీలో ప్రారంభమవుతుందని సీఐటీయూ నేత రాయ్ హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో ఏపీ అంగన్వాడీ వర్కర్స్, హెల్పర్స్ యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు బండి వెంకటలక్ష్మి, కోశాధికారి అమూల్య, ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షులు బీర ఎస్తేరురాణి, మధ్యాహ్న భోజనం వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా కార్యదర్శి నాగ వరలక్ష్మి, వీఓఏల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు పాము వెంకటలక్ష్మి, సీఐటీయూ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు భాస్కరరావు, ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కన్వీనర్ శంకర్, వివిధ సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు. ధర్నా అనంతరం డీఆర్ఓకు వినతిపత్రం అందజేశారు. వైఎస్సార్ సీపీ మద్దతు స్కీమ్ వర్కర్లకు ఆందోళనకు వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే చిర్ల జగ్గిరెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ కుడు పూడి సూర్యనారాయణరావు, పార్టీ అమలాపురం, ముమ్మిడివరం, రాజోలు, పి.గన్నవరం, రామచంద్రపురం నియోజకవర్గాల కో ఆర్డినేటర్లు డాక్టర్ పినిపే శ్రీకాంత్, పొన్నాడ వెంకట సతీష్ కుమార్, పాముల రాజేశ్వరీదేవి, గన్నవరపు శ్రీనివాసరావు, పిల్లి సూర్య ప్రకాష్, మాజీ ఎంపీ చింతా అనురాధ, పీఏసీ సభ్యు డు గొల్లపల్లి సూర్యారావు, రైతు విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జిన్నూరి రామారావు (బాబీ) తదితరులు మద్ద తు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా జగ్గిరెడ్డి మాట్లాడుతూ, స్కీమ్ వర్కర్ల న్యాయమైన డిమాండ్లను ప్రభుత్వం వెంటనే నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు.
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4 గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలుపి.గన్నవరం: మండలంలోని బూరుగులంక రేవు వద్ద వశిష్ట గోదావరి నదీపాయలో గత ఏడాది ఏర్పాటు చేసుకున్న తాత్కాలిక రహదారి శుక్రవారం తెల్లవారుజామున వరద ఉధృతికి కొట్టుకుపోయింది. దీంతో ఊడిమూడిలంక, జి.పెదపూడిలంక, బూరుగులంక, అరిగెలవారిపేట గ్రామాలకు బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి. దీంతో, అధికారులు శుక్రవారం లైప్ జాకెట్లతో రెండు ఇంజిన్ పడవలు ఏర్పాటు చేశారు. ఆయా లంక గ్రామాల ప్రజలు, విద్యార్థులు ఇబ్బందుల నడుమ రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. వరదల సీజన్ ముగిసేంత వరకూ వీరు పడవల పైనే రాకపోకలు సాగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ గ్రామాల్లో సుమారు 850 కుటుంబాలకు చెందిన 3,500 మంది నివసిస్తున్నారు. ఏటా వరదల సీజన్ ముగిసిన తరువాత నదీపాయలో తాత్కాలిక రహదారి నిర్మించుకుని రాకపోకలు సాగిస్తూంటారు. వరదల సీజన్లో వీరు పడుతున్న కష్టాలు తెలుసుకున్న గత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి అప్పట్లో వశిష్ట నదీపాయపై వంతెన మంజూరు చేసి, పనులు కూడా ప్రారంభించారు. ఈ వంతెన నిర్మాణం పూర్తయితే ఈ నాలుగు లంక గ్రామాల ప్రజలకు కష్టాలు తీరుతాయి. కాగా, ప్రస్తుత వరద ఉధృతికి మండలంలోని యర్రంశెట్టివారిపాలెం లంక వద్ద ఏర్పాటు చేసిన రహదారి కూడా కొట్టుకుపోయింది. దీంతో, ఆ గ్రామాన్ని ఆనుకుని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆచంట మండలంలో ఉన్న అనగర్లంక, పెదమల్లంక, సిర్రావారిలంకలకు కూడా రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. రహదారిపై వరద ఉధృతంగా ప్రవహిస్తూండటంతో ప్రజలు పడవలపై రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.
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నవజాత శిశువు ఘటనలో ఇద్దరిపై పోక్సో కేసుఐ.పోలవరం: గుత్తెనదీవి గ్రామంలో చెత్తకుప్పలో దొరికిన నవజాత శిశువుకు 17 ఏళ్ల బాలిక జన్మనిచ్చినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబానికి చెందిన ఆ బాలికను అదే గ్రామానికి చెందిన ఇద్దరు యువకులు మాయమాటలు చెప్పి మోసం చేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. ఈ ఇద్దరిలో ఒకరు బాలుడు, మరొకరు వివాహమైన యువకుడు ఉన్నారు. బాధిత బాలిక ఫిర్యాదు మేరకు ఇద్దరు నిందితులపై మైనర్పై తీవ్ర లైంగిక దాడి, పోక్సో చట్టం, భారతీయ న్యాయ సంహిత నిబంధనల కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేపట్టారు. వైద్య పరీక్షల నివేదికలు, డీఎన్ఏ పరీక్షలు తదితర శాసీ్త్రయ ఆధారాల సేకరణతో పాటు నిందితులపై తదుపరి చట్టపరమైన చర్యలకు పోలీసులు ఉపక్రమిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తల్లీబిడ్డలిద్దరూ కాకినాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు. శిశువు ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని వైద్యులు చెప్పారు. నిందితులిద్దరిపై శుక్రవారం పోక్సో కేసు నమోదు చేసినట్లు ఐ.పోలవరం ఎస్సై రవీంద్రబాబు తెలిపారు. ఎవరి వల్ల ఆ బాలిక గర్భం దాల్చిందనే విషయంపై విచారణ కొనసాగుతోంది. లేఖర్ల సమస్యను జగన్ దృష్టికి తీసుకెళ్తాం అమలాపురం టౌన్: రిజిస్ట్రేషన్ సేవలను ప్రైవేటీకరించేందుకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీఓ–396ని తక్షణమే రద్దు చేయాలని వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, కొత్తపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే చిర్ల జగ్గిరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. దస్తావేజు లేఖర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను, వారి డిమాండ్లను పార్టీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి దృష్టికి తీసుకుని వెళ్తామని ఆయనతో పాటు ఆ పార్టీ జిల్లా నేతలు హామీ ఇచ్చారు. అమలాపురంలోని రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం వద్ద దస్తావేజు లేఖర్లు చేస్తున్న పెన్డౌన్ నిరసన శిబిరాన్ని జగ్గిరెడ్డి వివిధ నియోజకవర్గాల కో ఆర్డినేటర్లు, పొన్నాడ వెంకట సతీష్ కుమార్ (ముమ్మిడివరం), పాముల రాజేశ్వరీదేవి (రాజోలు), డాక్టర్ పినిపే శ్రీకాంత్ (అమలాపురం), గన్నవరపు శ్రీనివాసరావు (పి.గన్నవరం). మాజీ ఎంపీ చింతా అనురాధ శుక్రవారం సందర్శించి, సంఘీభావం ప్రకటించారు. కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు పలువురు పాల్గొన్నారు. అమలాపురం దస్తావేజు లేఖర్ల సంఘం అధ్యక్షుడు జిన్నూరి సురేష్, కన్వీనర్ మట్టపర్తి రాము తదితరులు తమ ఇబ్బందులను వైఎస్సార్ సీపీ నేతలకు వివరించారు. లైసెన్సులు పునరుద్ధరించాలి అమలాపురం టౌన్: తమ లైసెన్సులను తక్షణమే పునరుద్ధరించాలని, జీవనోపాధికి, వృత్తి భద్రతకు స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వాలని జిల్లాలోని 15 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలకు చెందిన దస్తావేజు లేఖర్లు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. అమలాపురంలోని శ్రీ సత్యసాయి కల్యాణ మండపంలో శుక్రవారం సాయంత్రం జిల్లా దస్తావేజు లేఖర్లు, సహాయకులు, టైపిస్టుల సమావేశం నిర్వహించారు. జీఓ–396 రద్దు చేయాలనే డిమాండుతో జూలై 20 నుంచి 31 వరకూ చేపట్టిన పెన్డౌన్ సమ్మె విజయవంతమైందని ఈ సందర్భంగా నాయకులు పేర్కొన్నారు. శనివారం నుంచి జిల్లాలోని 15 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల వద్ద పని చేస్తున్న దస్తావేజు లేఖర్లు యథావిధిగా విధులకు హాజరవుతారని తెలిపారు. తమ సమస్యపై ఇప్పటికే రాష్ట్ర సంఘం కోర్టులో రిట్ పిటిషన్ వేసిందని సంఘం కన్వీనర్ మట్టపర్తి రాము తెలిపారు. త్వరలోనే తదుపరి ఆందోళనల కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో దస్తావేజు లేఖర్ల సంఘాల ప్రతినిధులు జిన్నూరి సురేష్, గుంటు ఫణి ప్రసాద్, పందిరి శ్రీహరి రామగోపాల్, వెలుతురుపల్లి సుబ్బు తదితరులు ప్రసంగించారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు అభ్యంతరకరం అల్లవరం: భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి వస్తున్న ప్రధాని మోదీ సభకు జనాన్ని సమీకరించడమే లక్ష్యంగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు తీవ్ర అభ్యంతకరమని ఎమ్మెల్సీ బొమ్మి ఇజ్రాయిల్ శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో విమర్శించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును పక్కన పెట్టి విద్యా సంస్థలకు రెండు రోజుల పాటు సెలవులు ఇవ్వడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని, ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్న ప్రభుత్వం అనాలోచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటోందన్నారు. ప్రభు త్వ, ప్రైవేటు కళాశాలల బస్సులను స్వాధీనం చేసుకుని, ప్రజలను విశాఖపట్నం తరలిస్తున్నార ని దుయ్యబట్టారు. ఇకనైనా తుగ్లక్ పాలన మానుకోవాలని ఇజ్రాయిల్ హితవు పలికారు.
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గోదావర్రీజిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తం కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ గోదావరి వరదలపై జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉందని కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్ కుమార్ శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. జిల్లాలోని 19 మండలాల్లో వరద ప్రభావం ఉంటుందని, ప్రత్యేకంగా సెంట్రల్ డెల్టాలోని 16 నుంచి 17 మండలాలు ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. మోటరైజ్డ్ బోట్లు, లైఫ్ జాకెట్లు, ఈతగాళ్లను సిద్ధం చేశామని, అన్ని శాఖల అధికారులనూ అప్రమత్తం చేశామని తెలిపారు. అధికారులకు మూడు నాలుగు రోజుల పాటు సెలవులు రద్దు చేశామన్నారు. లంక గ్రామాల్లో బియ్యం, నిత్యావసరాలు, తాగునీరు, పింఛన్ల పంపిణీకి చర్యలు తీసుకున్నామని, గర్భిణులు, వృద్ధులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నామని తెలిపారు. కోటిపల్లి, నరసాపురం, సోంపల్లి వద్ద పడవ రవాణా నిలిపివేసినందున ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వాడుకోవాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.సాక్షి, అమలాపురం: ఎల్నినో ప్రభావంతో నిన్నటి వరకూ కళ తప్పిన గోదావరికి.. ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో వరద పోటెత్తుతోంది. ధవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజీ దిగువన కోనసీమ జిల్లాలో నిన్నటి వరకూ ఇసుక తిప్పలుగా కనిపించిన గోదావరి నదీపాయల్లో క్రమేపీ వరద పెరుగుతోంది. గంటగంటకూ పెరుగుతున్న వరద గోదారి.. సుడులు తిరుగుతూ సముద్రం వైపు పరుగులు తీస్తోంది. ఇసుక ర్యాంపుల కోసం, లంక వాసుల వాహనాల రాకపోకల కోసం ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక రహదారులను తెగ్గొడుతోంది. భద్రాచలం వద్ద సాయంత్రం 6 గంటల సమయానికి గోదావరి నీటిమట్టం 49.50 అడుగులకు చేరింది. దిగువకు 12,24,69 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వస్తోంది. అక్కడ రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక ప్రకటించారు. మరోవైపు గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతాల్లో జోరుగా వర్షాలు కురుస్తూనే ఉండటంతో వచ్చే రెండు రోజుల్లో గోదావరి వరద మరింత పెరుగుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. పెరిగిన ఇన్ఫ్లో ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో నిన్నమొన్నటి వరకూ గోదావరిలో ఇన్ఫ్లో కనిష్ట స్థాయిలోనే ఉంది. ఈ నెల 28న అత్యధికంగా 1.13 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో మాత్రమే నమోదైంది. తరువాత అది మరింత తగ్గింది. కానీ, రెండు రోజులుగా గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతాలైన మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్లలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో ఆ పరిస్థితి మారిపోయింది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి శుక్రవారం ఉదయం 6 గంటలకు 2,25,370 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు. ఇది మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు 4,37,545 క్యూసెక్కులకు పెరిగింది. రాత్రి 9 గంటల సమయానికి 5,36,467 క్యూసెక్కులకు పెరిగింది. వరద ఉధృతి మరింత పెరుగుతోందని అధికారులు తెలిపారు. ఎగువన భద్రాచలం వద్ద శుక్రవారం ఉదయం 40 అడుగులుగా ఉన్న గోదావరి నీటిమట్టం రాత్రి 10 గంటలకు ఏకంగా 51.70 అడుగులకు పెరిగింది. మొత్తం 13,55,586 క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు వస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాలపై ప్రభావం ఎగువన వర్షాలు కొనసాగుతూండటంతో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి వరద ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకుంది. ఇప్పటికే రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ అయ్యింది. జిల్లాలోని గౌతమి, వృద్ధ గౌతమి, వైనతేయ, వశిష్ట గోదావరి నదీపాయలో వరద నీరు పోటెత్తుతోంది. వచ్చే 24 గంటల నుంచి వరద ప్రభావం మరింత ఎక్కువ కానుంది. లంక గ్రామాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి శని, ఆదివారాల్లో వరద నీరు ప్రమాదకర స్థాయికి చేరే అవకాశముందని అధికారులు హెచ్చరించారు. ఇక్కడి అరటి, కొబ్బరి, ఇతర ఉద్యాన పంటలు నీట మునిగే ప్రమాదం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే కొన్నిచోట్ల పొలాల్లోకి నీరు చేరింది. వరద మరింత పెరిగితే రైతులు నష్టపోయే ప్రమాదముంది. ఇప్పటికే తమ పశువులను మెరక ప్రాంతాలకు, ఏటిగట్ల మీదకు తరలించేందుకు పాడి రైతులు చర్యలు మొదలు పెట్టారు. కోనసీమను తాకిన వరద రెండు రోజుల్లో ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకునే అవకాశం జి.పెదపూడిలంక వద్ద కొట్టుకుపోయిన తాత్కాలిక రహదారి పడవల పైనే ప్రయాణాలు
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73,218 ఓట్ల తొలగింపు● ఓటర్ల జాబితా ముసాయిదా విడుదల ● 73,218 అసాధారణత ఓట్లు ● 24,880 డూప్లికేట్గా గుర్తింపు సాక్షి, అమలాపురం: ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణ ప్రక్రియ(ఎస్ఐఆర్)లో భాగంగా ముసాయిదా జాబితాను జిల్లా యంత్రాంగం శుక్రవారం విడుదల చేసింది. జిల్లాలోని మొత్తం 6 శాసనసభ నియోజకవర్గాల పరిధిలో 13,15,700 మంది ఓటర్ల వివరాలను బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్ఓ) సేకరించారు. 869 మంది బీఎల్ఓలు ఇంటింటికీ వెళ్లి ఓటరు ధ్రువీకరణ పత్రాలు నింపారు. సేకరించిన 13,15,700 పత్రాలను ఎన్నికల సంఘం వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేశారు. ఈ ప్రక్రియను వంద శాతం పారదర్శకంగా నిర్వహించామని అధికారులు చెప్పారు. ఏకంగా 73,218 అసాధారణత ఓట్లను గుర్తించారు. ఇవీ అసాధారణతలు వాస్తవానికి సర్ ప్రక్రియలో భాగంగా జిల్లావ్యాప్తంగా 1,03,741 అసాధారణత ఉన్న ఓట్లు గుర్తించారు. వీటిలో 30,523 మంది ఓటర్లు చనిపోయినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. మిగిలిన 73,218 ఓట్లు తొలగించారు. వీటిలో ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లినవారు 18,940 మంది, డూప్లికేట్ ఓట్లు 12,860, ఇతర అడ్రస్ సరిగా లేకపోవడం లేదా దొరకకపోవడం, ఒకే వ్యక్తికి రెండుచోట్ల ఓట్లు ఉండటం, 18 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయస్సు, విదేశాల్లో స్థిరపడటం, ఫారాలు సరిగ్గా నింపని, అందించని, సంతకాలు చేయని వంటి అసాధారణ ఓట్లు 41,418 ఉన్నాయి. అయితే, ఈ తరహా ఓట్ల తొలగింపు పైనే విపక్షాల్లో అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అభ్యంతరాల స్వీకరణ ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాపై ఆగస్టు 30వ తేదీ వరకూ అభ్యంతరాలు తీసుకుంటామని అధికారులు చెబుతున్నారు. దీనిపై జాయింట్ కలెక్టర్ వైఖోమ్ నైదియాదేవితో కలసి కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో శుక్రవారం సమావేశం నిర్వహించారు. కొత్త ఓటరు నమోదు, పేర్ల తొలగింపు, వివరాల మార్పు, చిరునామా మార్పులకు దరఖాస్తులు తీసుకుంటామపిన్నారు. విదేశాల్లో ఉంటున్న భారతీయులు కూడా ఓటరుగా పేరు నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. మండలాల పునర్విభజన, పరిధి మార్పులకు సంబంధించిన సాంకేతిక విషయాలను పరిశీలిస్తామన్నారు. నియోజకవర్గాల వారీగా ఓటర్లు.. అసాధారణతల వివరాలు నియోజకవర్గం మొత్తం అసాధారణ ఓటర్లు ఓటర్లు రామచంద్రపురం 2,53,164 10,415 ముమ్మిడివరం 2,09,690 7,602 అమలాపురం 2,47,860 6,029 రాజోలు 2,14,221 4,448 పి.గన్నవరం 1,98,931 4,322 కొత్తపేట 2,53,164 7,402
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పంటు ప్రయాణానికి బ్రేక్జిల్లాలోని గోదావరి నదీపాయల్లో రేవు ప్రయాణాలు అధికంగా ఉంటాయి. ముక్తేశ్వరం – కోటిపల్లి, సఖినేటిపల్లి – నర్సాపురం, జి.మూలపొలం – పల్లంకుర్రు, బెండమూర్లంక – గోగన్నమఠం, ఓడలరేవు – కరవాక, సోంపల్లి – అబ్బిరాజుపాలెం రేవుల్లో పడవల పైనే ప్రయాణాలు సాగుతాయి. వరద నేపథ్యంలో కోటిపల్లి – ముక్తేశ్వరం, సఖినేటిపల్లి – నరసాపురం, సోంపల్లి – అబ్బిరాజుపాలెం రేవుల మధ్య పంటు ప్రయాణాలను అధికారులు ఇప్పటికే నిలిపివేశారు. పరిస్థితిని బట్టి మిగిలిన చోట్ల కూడా అవసరమైతే పంటు ప్రయాణాలను నిలిపివేయాలని భావిస్తున్నారు.
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తీర రక్షణకు అటవీ అనుమతులు వేగవంతం చేయాలిఅల్లవరం: ఓడలరేవు తీర రక్షణ, ఓఎన్జీసీ ప్రాజెక్టులకు అటవీ అనుమతుల ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఓడలరేవు తీర ప్రాంత రక్షణపై అమరావతి నుంచి అదనపు ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్ గురువారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇందులో కలెక్టర్, ఓఎన్జీసీ ప్రతినిధులు, రాజమహేంద్రవరం అటవీ అధికారులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, ఓఎన్జీసీ ప్రతిపాదనకు సంబంధించి ఆన్లైన్ పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేసిన ఆథంటికేటెడ్ కేఎంఎల్ షేప్ ఫైల్స్లో లోపాలను వెంటనే సరిదిద్దాలని ఆదేశించారు. సంబంధిత నివేదికను రెండు రోజుల్లో ఆన్లైన్ చేయాలన్నారు. ఓడలరేవు తీర ప్రాంత రక్షణకు నిర్మాణంలో ఉన్న గ్రోయిన్లు, పైపులైన్ డ్రైన్ల నిర్మాణాలు ఎంతో కీలకమని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా ఫారెస్టు అధికారి ఎంవీ ప్రసాదరావు, ఓఎన్జీసీ ప్రతినిధులు ఆర్.వెంకటయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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చంద్రబాబు కపట నిద్ర నటిస్తున్నారు● వైఎస్సార్ సీపీ నేత చెల్లుబోయిన వేణు ● జగన్ పర్యటన ఏర్పాట్ల పరిశీలనదేవరపల్లి: ప్రజల పట్ల చంద్రబాబు కపట నిద్ర నటిస్తున్నారని వైఎస్సార్ సీపీ తూర్పు గోదావరి జిల్లా అధ్యక్షుడు చెల్లుబోయిన శ్రీనివాస వేణుగోపాలకృష్ణ విమర్శించారు. వచ్చే నెల 5న దేవరపల్లి పొగాకు వేలం కేంద్రం సందర్శనకు వస్తున్న వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పర్యటన ఏర్పాట్లు, హెలిప్యాడ్ నిర్మాణాన్ని మాజీ హోం మంత్రి, గోపాలపురం నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త తానేటి వనితతో కలసి గురువారం ఆయన పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, జవాబుదారీతనం లేని పాలకుల కళ్లు తెరిపించడానికి, కపట నిద్ర నటిస్తున్న చంద్రబాబును లేపడానికి, ప్రజల పక్షాన వైఎస్ జగన్ ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తున్నారని అన్నారు. జగన్ మాట్లాడితేనే చంద్రబాబు కేంద్రానికి ఉత్తరం రాస్తారని, జగన్ వస్తేనే పంటలకు గిట్టుబాటు ధర పెంచుతారని వివరించారు. రైతుల మేలు కోసం వస్తున్న జగన్కు అందరూ స్వాగతం పలకాలని కోరారు. మాజీ హోం మంత్రి వనిత మాట్లాడుతూ, పొగాకు రైతుల కష్టాలు తెలుసుకుని వారికి భరోసా కల్పించడానికి జగన్ వస్తున్నారని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి పార్టీ నాయకులు, శ్రేణులు, రైతులు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు. ప్రోగ్రాం పరిశీలకులు రజని ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్ సీపీ కొవ్వూరు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త తలారి వెంకట్రావు, విశాఖపట్నం స్మార్ట్ సిటీ మాజీ చైర్మన్ గన్నమని వెంకటేశ్వరరావు (జీవీ), ఎంపీపీ కేవీకే దుర్గారావు, పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు కూచిపూడి సతీష్, వైస్ ఎంపీపీ సాదే సుబ్బారావు, గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షుడు దుగ్గిన గంగాధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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చేపల్లా ఈదేసి.. పతకాలు పట్టేసి..యానాం: ది పుదుచ్చేరి స్విమ్మింగ్ డ్రైవింగ్ వాటర్ పోలో అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యాన పుదుచ్చేరిలో నిర్వహించిన రెండో రాష్ట్ర స్థాయి ఆక్వాటిక్ చాంపియన్షిప్–2026లో యానానికి చెందిన అక్కాచెల్లెళ్లు హేమవర్షిణి, మృద్విక వర్షిణి విశేష ప్రతిభ కనబరిచారు. ఈ మేరకు సీఎం రంగసామి చేతుల మీదుగా గురువారం పతకాలు అందుకున్నారు. సీనియర్ లెవెల్ రిలే పోటీలో హేమవర్షిణి రాష్ట్ర స్థాయి ద్వితీయ స్థానం సాధించి రజత, మృద్విక వర్షిణి జూనియర్ స్థాయిలో 25 మీటర్ల బ్యాక్ స్ట్రోక్లో రాష్ట్ర స్థాయి తృతీయ స్థానంలో నిలిచి కాంస్య పతకాలు అందుకున్నారు. స్థానిక రీజెన్సీ పబ్లిక్ స్కూల్లో చదువుతున్న వీరిద్దరిని, పీఈటీ బి.శ్రీనివాస్ను ప్రధానోపాధ్యాయుడు టీవీఎస్ఎస్వీ ప్రసాదరావు, సంస్థ అధినేత సత్యేంద్ర ప్రసాద్, రాధిక, బిందునాయుడు అభినందించారు.● స్విమ్మింగ్లో యానాం అక్కాచెల్లెళ్ల ప్రతిభ ● పతకాలు అందజేసిన సీఎం రంగస్వామి
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కనీస వేతనం కోసం కార్మికుల ధర్నాఅమలాపురం రూరల్: కాంట్రాక్టు, అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు రూ.26 వేల కనీస వేతనం చెల్లించాలనే డిమాండుతో సీఐటీయూ ఆధ్వర్యాన కలెక్టరేట్ వద్ద గురువారం ధర్నా నిర్వహించారు. సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు జి.దుర్గాప్రసాద్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్ష ఉపాధ్యక్షులు రమాదేవి, కారెం వెంకటేశ్వరరావు, ఏపీ రైతు సంఘం రాష్ట్ర కార్యదర్శి బి.బలరాం, మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఇళ్ల వెంకటేశ్వరరావు, రాష్ట్ర కాంట్రాక్ట్, అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల జిల్లా జేఏసీ చైర్మన్ బత్తుల శ్రీనివాస్,ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలోని 71 రకాల షెడ్యూల్ పరిశ్రమల్లో వేతనాలను సవరించి 15 ఏళ్లు గడుస్తోందని అన్నారు. ఇప్పటికీ 2011లో నిర్ణయించిన వేతనాలనే చెల్లిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇదే కాలంలో నిత్యావసర సరకుల ధరలు ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారమే 300 శాతం పెరిగాయన్నారు. పంజాబ్, ఒడిస్సా, హర్యానా, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో లక్షల మంది కాంట్రాక్టు, అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను రెగ్యులర్ చేస్తూంటే మన రాష్ట్రంలో ఎందుకు చేయడం లేదని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణలో కాంట్రాక్ట్ విద్యుత్ కార్మికులను సంస్థలో విలీనం చేసి, రెగ్యులర్ చేసిన విషయం గుర్తు చేశారు. రిటైర్మెంట్ వయస్సును 62 ఏళ్లకు పెంచి, సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల్లో సమాన పనికి సమాన వేతనం అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇటీవల 8 గంటల పనిని 10.30 గంటలకు పెంచుతూ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయడం ద్వారా కార్మికుల ప్రయోజనాలను దెబ్బ తీశారన్నారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం తెచ్చిన లేబర్ కోడ్లు ఫలితంగా పరిశ్రమల్లో అధికారుల తనిఖీలను నిలిపివేయడంతో.. యజమానులు లాభాల కోసం కార్మికుల భద్రత గాలికి వదిలేశారని ఆరోపించారు. అందువల్లనే పరిశ్రమల్లో ప్రమాదాలు పెరుగుతున్నాయన్నారు. పవన్ కల్యాణ్ బాధ్యత వహిస్తున్న పంచాయతీరాజ్ శాఖలోని కార్మికులకు ఇప్పటికీ రూ.6 వేలు మాత్రమే వేతనాలు చెల్లిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ధర్నాలో సీఐటీయూ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు బండి వెంకటలక్ష్మి, భాస్కరరావు, కోశాధికారి కె.కృష్ణవేణి, వివిధ ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు, పెద్ద సంఖ్యలో కార్మికులు పాల్గొన్నారు, ధర్నా అనంతరం నాయకులు కలెక్టర్కు వినతిపత్రం అందించారు.
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న్యాయవాదుల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలిఅమలాపురం రూరల్: తాము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను తక్షణం పరిష్కరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని పలువురు న్యాయవాదులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు అమలాపురం బార్ అసోసియేషన్ ప్రాంగణంలో వారు గురువారం నినాదాలు చేశారు. ఇండియన్ లాయర్స్ అసోసియేషన్ ఉమ్మడి జిల్లా అధ్యక్షుడు టి.పృథ్వీరాజ్ మాట్లాడుతూ, న్యాయవాదులకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కార్డులు మంజూరు చేయాలని, న్యాయవాదుల రక్షణ చట్టం రూపొందించి, అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అమలాపురం బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు కాశి శేషారావు మాట్లాడుతూ, జూనియర్ న్యాయవాదులకు నెలకు రూ.10 వేల చొప్పున స్టైపెండ్ ఇవ్వాలని కోరారు. అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు దాకారపు చిరంజీవి మాట్లాడుతూ, అర్హులైన న్యాయవాదులకు ఇళ్ల స్థలాలు మంజూరు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అనంతరం, న్యాయవాదులు కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ను కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. తమ డిమాండ్లను ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తానంటూ కలెక్టర్ హామీ ఇచ్చారని న్యాయవాదులు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో అమలాపురం బార్ అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి నల్లా సురేష్ కుమార్, మాజీ అధ్యక్షుడు నల్లా ప్రభాకర్ రావు, అసోసయిఏషన్ జిల్లా నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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కూలుతున్న బొమ్మరిల్లుసాక్షి ప్రతినిధి, కాకినాడ: అప్పుడు బొమ్మ వేశారు.. ఇప్పుడు మూసేశారు.. అన్నట్టు కూటమి రెండేళ్ల పాలన ప్రచార కరపత్రంలో పవన్ కల్యాణ్ చిత్రం లేకపోవడంతో కుంపటి రాజుకుంది. దీంతోచ ప్రస్తుతం ‘కూటమి ప్రభుత్వం సంక్షేమ విజయాలు’ పేరుతో నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమం అతీగతి లేకుండా సాగుతోంది. ఈ రెండేళ్ల పాలనలో అమలు చేసిన పథకాలను ప్రజలకు వివరించేందుకు ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ప్రచారానికి జనసేన, బీజేపీ శ్రేణులు దూరం కావడం ఇందుకు నిదర్శనం. దీనిని ఏకాకిలా టీడీపీ ఒక్కటే నిర్వహిస్తోంది. ఇప్పటికే ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ శ్రేణులు చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం మొక్కుబడిగా సాగుతోంది. చిత్రం.. లేక గరంగరం కూటమి ప్రభుత్వ సంక్షేమ విజయాల పేరుతో ప్రతి ఇంటికీ వెళ్లి అవగాహన కల్పించేందుకు, పథకాలతో కూడిన కరపత్రం రూపొందించారు. కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ప్రస్తావిస్తూ తీసుకొచ్చిన కరపత్రంలో సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, బీజేపీ ప్రధాన నేతల ఫొటోలు ఉండాలి. ఇక్కడ మాత్రం చంద్రబాబు, ఆయన తనయుడు లోకేష్ ఫొటోలు ప్రముఖంగా ప్రచురించారు. కూటమిలో ప్రధాన భాగస్వామి అయిన జనసేన అధినేత, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఫొటో లేకపోవడం ఆ పార్టీ నేతలకు మింగుడు పడటం లేదు. సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో టీడీపీ విజయానికి శక్తివంచన లేకుండా పాటు పడిన తమ నేత ఫొటో లేకపోవడంపై వారు మండిపడుతున్నారు. జనసేన, బీజేపీ శ్రేణులు కలిసికట్టుగా అందలం ఎక్కిస్తే.. తమనే విస్మరిస్తారా అంటూ మండిపడుతున్నారు. మరోవైపు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫొటో సైతం లేకపోవడంతో బీజేపీ శ్రేణులు కూడా మండిపడుతున్నాయి. ఎన్నికల సమయంలో ‘బాబు ష్యూరిటీ – భవిష్యత్తు గ్యారెంటీ’ పేరుతో నిర్వహించిన ప్రచారంలో కరపత్రాల్లో పవన్ ఫొటో ప్రముఖంగా ముద్రించారని, అధికారంలోకి వచ్చాక పక్కన పెట్టేస్తున్నారన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అదే కారణమా? ఇటీవల జనసేన కీలక నేత, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహన్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమకు పట్టున్న స్థానాల్లో పోటీ చేస్తామని చెప్పారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల సర్దుబాట్లు ఇందులో ఉండవంటూ ఆయన కుండ బద్దలుగొట్ట డం టీడీపీలో కలవరం నింపింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటి నుంచే జనసేనకు మరింత ప్రాధాన్యం తగ్గించాలన్న ఉద్దేశంతో ఉన్నట్లు విమర్శలున్నాయి. ఇలా వచ్చి.. అలా వెళ్లి.. ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 22 నియోజకవర్గాలున్నాయి. ఇందులో 15 నియోజకవర్గాల్లో టీడీపీ, 6 జనసేన, ఒకచోట బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ‘కూటమి ప్రభుత్వం సంక్షేమ విజయాలు’ కార్యక్రమాన్ని టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలే అడపాదడపా నిర్వహిస్తున్నారు. జనసేన ఎమ్మెల్యేలు, కార్యకర్తలు దూరంగా ఉంటున్నారు. కొందరు ఎమ్మెల్యేలు ఓ గ్రామంలో 10 నుంచి 20 ఇళ్లను సందర్శిస్తున్నారు. ఓ గంట పాటు అటు ఇటు కలియ తిరిగి వాహనం ఎక్కి వెళ్లిపోతున్నారు. అనంతరం వార్డు, గ్రామ స్థాయి నాయకులు మిగిలిన తంతు కానిచ్చేస్తున్నారు. ఆ సందర్భంగా ప్రజలు అనేక సమస్యలు ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఎక్కువగా రేషన్ కార్డులు, వృద్ధాప్య పింఛన్లు, పక్కా ఇళ్లు, వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా తదితర సమస్యలు లేవనెత్తుతూండటంతో సమాధానం చెప్పలేక మెల్లగా జారుకుంటున్నారనే విమర్శలున్నాయి.మొక్కుబడి తంతులా.. ఫ పిఠాపురం ఎమ్మెల్యేగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఉన్నారు. ఆయన నియోజకవర్గానికి ఎప్పుడొస్తారో తెలియని పరిస్థితి. టీడీపీ ఇన్చార్జి అయినా నిర్వహిస్తారా అంటే.. ఆ పదవి నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మను ఇటీవల తప్పించారు. దీంతో, జనసేన నిర్వహించక, టీడీపీ కార్యకర్తలు పట్టించుకో ఈ కార్యక్రమం అమలు ఇక్కడ అగమ్యగోచరంలా మారింది. ఫ తూర్పు గోదావరి జిల్లా నిడదవోలు నియోజకవర్గంలో జనసేన ఎమ్మెల్యే, మంత్రిగా ఉన్న కందుల దుర్గేష్కు, మాజీ ఎమ్మెల్యే, టీడీపీ ఇన్చార్జి బూరుగుపల్లి శేషారావుకు మధ్య విభేదాలు నడుస్తున్నాయి. దీంతో, ఈ కార్యక్రమానికి దుర్గేష్ దూరమవగా.. శేషారావు ఒక్కరే నిర్వహిస్తున్నారు.ఫ కూటమిలో రాజుకున్న కుంపటి ఫ రెండేళ్ల పాలనపై ప్రచారానికి జనసేన, బీజేపీ దూరం ఫ కరపత్రంలో పవన్ ఫొటో లేకపోవడంపై ఆగ్రహం ఫ తూతూమంత్రంగా కానిచ్చేస్తున్న టీడీపీ
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1న ముద్రగడ పద్మనాభం సంస్మరణ సభ● పార్టీలకు అతీతంగా నిర్వహణ ● మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా కిర్లంపూడి: మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ పీఏసీ సభ్యుడు దివంగత ముద్రగడ పద్మనాభం సంస్మరణ సభను కిర్లంపూడిలోని ఆయన నివాస ఆవరణలో ఆగస్టు 1న నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆ పార్టీ యువజన విభా గం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, రాజానగరం మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా తెలిపారు. పార్టీలకు, కులమతాలకు అతీతంగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుందన్నారు. ఆ సభ ఏర్పాట్లను మాజీ ఎంపీ వంగా గీత, మాజీ ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల చంటిబాబు, వైఎస్సార్ సీపీ పెద్దాపురం కో ఆర్డినేటర్ దవులూరి దొరబాబు, యువజన విభాగం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి తోట శ్రీరాంజీతో కలిసి గురువారం ఆయన పరిశీలించారు. సభా వేదిక, వాహనాల పార్కింగ్, భోజనాల ఏర్పాట్లపై సూచన లు, సలహాలు అందజేశారు. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచీ వచ్చే ముద్రగడ అభిమానులకు ఎటువంటి ఇబ్బందీ కలగకుండా చేపట్టాల్సిన చర్యలపై చర్చించారు. ఆ రోజు ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమ య్యే సంస్మరణ కార్యక్రమానికి ముద్రగడ అభిమాను లు, నాయకులు, కార్యకర్తలు హాజరవాలని కోరారు.
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క్రెడిట్ చోరీ చంద్రబాబు నైజంఅల్లవరం: భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణానికి ఒక్క ఇటుక రాయి కూడా వేయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు.. దీని నిర్మాణమంతా తానే చేయించినట్లుగా క్రెడిట్ చోరీ చేస్తున్నారని ఎమ్మెల్సీ బొమ్మి ఇజ్రాయిల్ విమర్శించారు. ఏమి చేయకపోయినా గొప్పలు చెప్పుకోవడం ఆయనకు వెన్నతో పెట్టిన విద్యని గురువారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు నిర్మాణానికి 2023 మే 3న అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి శంకుస్థాపన చేసి, దానికి కావల్సిన అన్ని అనుమతులూ తీసుకోచ్చారని గుర్తు చేశారు. ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణానికి సంబంధించి నాలుగు గ్రామాల నిర్వాసితులకు పునరావాసం కల్పించారన్నారు. భూసేకరణ, నీటి సరఫరా, మౌలిక సదుపాయాలు, రహదారుల వంటి వాటికి మొత్తం రూ.1,200 కోట్లు ఖర్చు చేశారని ఆయన వివరించారు. అటువంటిది ప్రస్తుత సీఎం చంద్రబాబు ఈ రెండేళ్లలో విశాఖపట్నం నుంచి భోగాపురం వరకూ కనీసం రోడ్డు కూడా నిర్మించలేకపోయారని ఎద్దేవా చేశారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు నుంచి 2026లో విమానాలు ఎగురుతాయని వైఎస్ జగన్ అప్పుడే ప్రకటించారని గుర్తు చేశారు. ఆయన చేసిన అభివృద్ధిని తన ఖాతాలో వేసుకొని క్రెడిట్ చోరీకి పాల్పడటం చంద్రబాబు నైజమని ఇజ్రాయిల్ విమర్శించారు. ఆస్పత్రుల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలి అమలాపురం రూరల్: ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్ కుమార్ ఆదేశించారు. సెకండరీ హెల్త్ సర్వీసెస్, హాస్పిటల్ సర్వీసెస్, ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్టు అధికారులతో కలెక్టరేట్లోని తన చాంబర్లో గురువారం జిల్లా స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఆగస్టు మొదటి వారం నుంచి సెప్టెంబర్ నెలాఖరు వరకూ జిల్లాలోని బోధనాస్పత్రులతో పాటు అనుబంధ జనరల్ ఆస్పత్రుల పని తీరుపై వారానికో ప్రత్యేక సమీక్ష నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. ప్రతి వారం ఒక ఆస్పత్రిని ఎంపిక చేసి, కన్సల్టెంట్లతో సంబంధిత సూపరింటెండెంట్లు, విభాగాధిపతులు సమీక్షించాలని సూచించారు. డయాలసిస్ సేవలు, ఆస్పత్రుల పరిశుభ్రత, ఉచిత వైద్య పరీక్షల నిర్వహణ, ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన నిధుల మంజూరుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని కలెక్టర్ అన్నారు. సమావేశంలో జిల్లా ఆస్పత్రి సేవల కో ఆర్డినేటర్ డాక్టర్ కె.కార్తీక్, ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ జిల్లా కో ఆర్డినేటర్ పి.రాధాకృష్ణ, జిల్లాలోని సెకండరీ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఆస్పత్రుల సూపరింటెండెంట్లు పాల్గొన్నారు. సమన్వయంతో పని చేయాలి అమలాపురం రూరల్: పింఛన్ల పంపిణీ, వరదలు, నేతన్నల సేవలో ముందస్తు ఏర్పాట్లపై జిల్లా యంత్రాంగం సమన్వయంతో పని చేయాలని కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్ నుంచి గురువారం నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ఆయన మాట్లాడారు. జిల్లాలోని 1,93,301 మంది లబ్ధిదారులకు మొత్తం రూ.83.95 కోట్ల పింఛను సొమ్మును శనివారం ఉదయం నుంచే వారి ఇళ్ల వద్దకు వెళ్లి పంపిణీ చేయాలని చెప్పారు. వరదల నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులూ కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని రెవెన్యూ సిబ్బందిని ఆదేశించారు. వరద నియంత్రణకు అన్ని శాఖల అధికారులూ సమన్వయంతో చర్య లు తీసుకోవాలని సూచించారు. నేతన్నల సేవలో పథకం కింద దారిద్య్ర రేఖకు దిగువన ఉన్న చేనేత కుటుంబానికి సంవత్సరానికి రూ.25 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేయనున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. ఈ పథకానికి అర్హులైన చేనేత కార్మికుల డేటా ఇప్పటికే సిద్ధమైందని, సంబంధిత సచివాలయాలకు వెళ్లి ఆ వివరాలు చూసుకోవాలని అన్నారు. సమావేశంలో డీఆర్ఓ వి.సుబ్బారావు, కొత్తపేట, రామచంద్రపురం ఆర్డీఓలు జీవీవీ సత్యనారాయణ, సరళావతి, డీఆర్డీఏ పీడీ డి.రాంబాబు, చేనేత, జౌళి సంక్షేమ శాఖ ఏడీ శ్రీనివాసరావు జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ అధికారి దుర్గారావు, ఇరిగేషన్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. 3 నుంచి సన్నబియ్యం పంపిణీ అమలాపురం రూరల్: జిల్లాలోని రైతుబజార్లలో వచ్చే నెల 3 నుంచి సన్నబియ్యం పంపిణీకి ఏర్పాట్లు చేయాలని జాయింట్ కలెక్టర్ వైఖోమ్ నైదియాదేవి ఆదేశించారు. పేర్కొన్నారు. రైస్ మిల్లర్లు, పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులతో గురువారం తన చాంబర్లో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. రైతుబజార్లలో సన్నబియ్యం కిలో రూ.50కి, స్టీమ్డ్ రైస్ రూ.52కు విక్రయించేందుకు ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. మిల్లర్లు తగినంత బియ్యం సరఫరా చేయాలని కోరారు. సమావేశంలో జిల్లా పౌర సరఫరాల అధికారి అడపా ఉదయ భాస్కర్, జిల్లా రైస్ మిల్లర్ల అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు దేశంశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ, కొత్తపేట రైస్ మిల్లర్ల సంఘం అధ్యక్షుడు ఒ.పాపారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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చెత్తకుప్పే.. అమ్మ ఒడియై..నవమాసాలు మోసిన బంధం.. కళ్లు తెరిచీ తెరవక ముందే.. ఏ కారణం చేతనో నడివీధిలో చెత్తపాలైపోయింది. కన్నతల్లి నును వెచ్చని పొత్తిళ్లలో పెరిగి.. లోకాన్ని చూడాల్సిన ఆ పురిటికందుకు.. చెత్తకుప్పే అమ్మ ఒడియైంది. అమ్మ లాలనలో సేద తీరాల్సిన ఆ పసికందు.. పుట్టుకతోనే నా అనే దిక్కు లేక.. చలిగాలి కౌగిలిలో విలవిలలాడింది. క్యార్ క్యార్మంటూ ఆ బిడ్డ ఏడ్చిన ఏడుపు.. విన్నవారి గుండెల్ని పిండేసింది. రక్తబంధం, మానవత్వం ఎందుకిలా ముక్కలయ్యాయంటూ సమాజం సిగ్గుతో తలదించుకుంది.ఐ.పోలవరం మండలం గుత్తినదేవి గ్రామంలో గుండెల్ని కలచివేసే ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. గ్రామంలోని ఓ చెత్తకుప్ప నుంచి బుధవారం ఉదయమే ఓ పసికందు ఏడుపు వినిపించింది. అదే సమయంలో అటువైపుగా వెళ్తున్న స్థానికుడు మందపాటి వీర వెంకట సత్యనారాయణ.. అక్కడే ఉన్న చెత్తకుప్పలో నుంచి ఆ ఏడుపు వస్తోందని గుర్తించి, పరిశీలించగా.. నవజాత మగ శిశువు అక్కడ ఉన్నట్లు గుర్తించాడు. ఆందోళన చెందిన అతడు వెంటనే ఆ శిశువును టి.కొత్తపల్లిలోని ప్రభుత్వ సామాన్య ఆసుపత్రికి తరలించాడు. ఆ శిశువు మంగళవారం జన్మించి ఉండవచ్చని, ప్రస్తుతం ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు నిర్ధారించారు. వెంటనే తగిన వైద్య సదుపాయం అందించి, అబ్జర్వేషన్లో ఉంచామని ఆసుపత్రి ఇన్చార్జి డాక్టర్ దినేష్ తెలిపారు. మరింత మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు ఆ శిశువును కాకినాడ జీజీహెచ్కు తరలించనున్నామని చెప్పారు. ఆ శిశువు తమదేనంటూ ఇప్పటి వరకూ ఎవరూ రాలేదని తెలిపారు. ఈ సంఘటనపై ఐ.పోలవరం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఐసీడీఎస్ అధికారులకు కూడా సమాచారం అందించారు. శిశువును వదిలిపెట్టిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు. – ఐ.పోలవరం
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భక్తుల భద్రతకు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లుకంబాలచెరువు(రాజమహేంద్రవరం): రానున్న గోదావరి పుష్కరాల్లో భక్తుల భద్రతకు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు ఏలూరు రేంజ్ ఐజీ జీవీజీ అశోక్ కుమార్ తెలిపారు. ఆయన బుధవారం ఎస్పీ డి.నరసింహ కిశోర్తో కలిసి జిల్లాలోని ప్రధాన గోదావరి ఘాట్లను పరిశీలించారు. కోటిలింగాల రేవు, పుష్కర ఘాట్, గౌతమి ఘాట్, కొవ్వూరులోని గోష్పాద క్షేత్రం, దండగండ రేవులను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి పలు సూచనలు చేశారు. అనంతరం జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ప్రతి ఘాట్ వద్ద భారీ పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయనున్నామన్నారు. ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గాలు, బ్యారికేడింగ్, వాహనాల పార్కింగ్, బస్ బేలు, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ, సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు, డ్రోన్ నిఘా, వాచ్ టవర్లు, పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్, కంట్రోల్ పాయింట్లు, అత్యవసర స్పందన బృందాల ఏర్పాటు వంటి అంశాలపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు.
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అంబాజీపేట కొబ్బరి మార్కెట్కొబ్బరి రకం ధర (రూ.ల్లో) కొత్త కొబ్బరి (క్వింటాల్) 20,000 – 22,500 కొత్త కొబ్బరి (రెండో రకం) 10,500 – 12,000 కురిడీ కొబ్బరి (పాతవి) గండేరా (వెయ్యి) 26,500 గటగట (వెయ్యి) 23,500 కురిడీ కొబ్బరి (కొత్తవి) గండేరా (వెయ్యి) 24,000 గటగట (వెయ్యి) 21,500 నీటికాయ పాత (ముక్కుడు)కాయ (వెయ్యి) 15,000 – 16,000 కొత్త (పచ్చి)కాయ (వెయ్యి) 15,000 – 16,000 కొబ్బరి నూనె (15 కిలోలు) 5,000 కిలో 350
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గల్లంతైన వారి జాడ లేదు..చింతూరు: ఘాట్రోడ్లో వ్యూ పాయింట్ వద్ద సోకిలేరు వాగులో గల్లంతైన ఇద్దరి ఆచూకీ ఇంకా లభ్యం కాలేదు. మన్యం అందాలు తిలకించేందుకు వచ్చిన పశ్చిమగోదావరి జిల్లా వీరంపాలేనికి చెందిన పెండెం కల్యాణ్, పెండెం బాబి మంగళవారం వ్యూ పాయింట్ వద్ద సోకిలేరు వాగులో గల్లంతైన సంగతి విదితమే. మంగళవారం రాత్రి వరకు వారి ఆచూకీ లభ్యం కాకపోవడంతో బుధవారం ఉదయం నుంచి తిరిగి వాగులో వెతుకులాట ప్రారంభించారు. చింతూరు సీఐ గోపాలకృష్ణ, మోతుగూడెం ఎస్సై అబ్దుల్ నాసిర్హుస్సేన్ పర్యవేక్షణలో ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు తాళ్లు, కర్రల సాయంతో సాయంత్రం వరకు వెతికినా గల్లంతైన వారి ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు. మంగళవారం రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న ఎడతెరిపి లేని వర్షానికి వాగు ఉధృతి మరింత పెరగడంతో గల్లంతైన వారు దిగువకు కొట్టుకుపోయే అవకాశముందని పలువురు అనుమానిస్తున్నారు.
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కూటమి నిర్ణయం.. ప్రయాణ సంకటం● అక్టోబరు ఒకటిన భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభం ● ప్రధాని సభ కోసం జిల్లా నుంచి వంద ఆర్టీసీ బస్సుల మళ్లింపు ● రెండు రోజుల పాటు ప్రయాణిలకు ఇక్కట్లే! సాక్షి, అమలాపురం: విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో ఆగస్టు 1న జరిగే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సభను విజయవంతం చేయాలనే పేరుతో టీడీపీ ప్రభుత్వం జిల్లాలోని ఆర్టీసీ బస్సులను పెద్దఎత్తున మళ్లిస్తుండటంతో సాధారణ ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోనున్నారు. భోగాపురంలో నిర్మించిన అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ఆ రోజు ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించనున్న విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పార్టీ శ్రేణులను సభకు తరలించే ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇందుకోసం ఆర్టీసీ బస్సులతో పాటు ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల బస్సులను కూడా వినియోగిస్తున్నారు. చంద్రబాబు ప్రచార యావ, కార్యకర్తల తరలింపునకు ప్రభుత్వ వనరులను వినియోగిస్తుండటంతో జూలై 31, ఆగస్టు 1 తేదీల్లో ప్రయాణికులు గంటల తరబడి బస్సుల కోసం నిరీక్షించాల్సిన దారుణమైన పరిస్థితి నెలకొంది. జిల్లాలోని రావులపాలెం, అమలాపురం, రాజోలు, రామచంద్రపురం డిపోల పరిధిలో సుమారు 300 ఆర్టీసీ బస్సులు ఉండగా, వాటిలో దాదాపు 100 బస్సులను ప్రధాని సభకు కేటాయించినట్లు సమాచారం. వీటిలో సుమారు 30 బస్సులను ఇప్పటికే ఇతర జిల్లాలకు తరలించడం గమనార్హం. అమలాపురం డిపో పరిధిలో మొత్తం 130 బస్సులు ఉండగా, వాటిలో 40 బస్సులను సభకు వినియోగిస్తున్నారు. రామచంద్రపురం డిపోలో 52 బస్సులకు ఐదు ఇప్పటికే వినియోగంలో లేవు. మిగిలిన వాటిలో 20 బస్సులను సభ విధులకు కేటాయించారు. రావులపాలెం, రాజోలు డిపోల నుంచి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో తరలిస్తున్నట్లు తెలిసింది. వాడపల్లి భక్తులకు అవస్థలే! అమలాపురం నుంచి రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, భీమవరం మార్గాల్లో సాధారణంగా ప్రతి అరగంటకో బస్సు అందుబాటులో ఉండగా, ఈ రెండు రోజుల పాటు ఆ పరిస్థితి కనిపించదని ఆర్టీసీ వర్గాలే చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా జూలై 31వ తేదీ శనివారం వాడపల్లి వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయానికి వెళ్లే వేలాది మంది భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడక తప్పదని తెలుస్తోంది. భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా శనివారం అదనపు బస్సులు అవసరమైన సమయంలో, ఉన్న బస్సులనే సభకు మళ్లించడం వల్ల ప్రయాణికులు అష్టకష్టాలు పడాల్సి వస్తుందనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.అమలాపురం డిపోలో బస్సు ఎక్కుతున్న ప్రయాణికులు
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ఉప్పొంగని గోదారి● ఈ ఏడాది తగ్గిపోయిన వరద ప్రవాహం ● పెరిగినట్టే పెరిగి, పడిపోయిన ఇన్ఫ్లో ● మరింత తగ్గుతుందని అధికారుల అంచనా ● గడిచిన పదేళ్లలో ఇదే అత్యల్పం సాక్షి అమలాపురం: ఒకప్పుడు జూలై నెల వచ్చిందంటే ఉప్పొంగే గోదావరి.. ఈసారి మాత్రం ఎల్నినో ప్రభావంతో నిస్తేజంగా కనిపిస్తోంది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో సాధారణ స్థాయిలో కూడా వర్షాలు కురవకపోవడంతో గోదావరిలో వరద ప్రవాహం ఆశించిన స్థాయికి చేరడం లేదు. మంగళవారం వరకు కొంత పెరిగినట్టే కనిపించిన వరద.. బుధవారం నాటికి మళ్లీ తగ్గుముఖం పట్టింది. ఎగువన నెలకొన్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మరో రెండు, మూడు రోజులు ఇన్ఫ్లో కొనసాగి మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని జలవనరుల శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. తగ్గిన ఇన్ఫ్లో ధవళేశ్వరం సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజ్ వద్ద మంగళవారం నమోదైన 1.13 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో బుధవారం ఉదయానికి 80,918 క్యూసెక్కులకు పడిపోయింది. కేవలం 24 గంటల్లోనే 32 వేల క్యూసెక్కులకు పైగా ప్రవాహం తగ్గడం గోదావరిలో ఈ సీజన్ పరిస్థితిని స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది. మంగళవారం డెల్టా పంట కాలువలకు పోగా మిగిలిన 98,006 క్యూసెక్కులను సముద్రంలోకి వదిలారు. ఇక మంగళవారం ఉదయం 66,218 క్యూసెక్కులు మాత్రమే దిగువకు విడిచిపెట్టారు. ఎగువన మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్, తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు లేకపోవడం, అడపాదడపా కురుస్తున్నా అవి సాధారణ వర్షాలు కావడంతో వరద నీటి రాక కూడా బాగా తగ్గిపోయింది. గతేడాది ఉధృతం గత ఏడాది ఇదే సమయానికి గోదావరి ఉధృతంగా ప్రవహించింది. ధవళశ్వరం వద్ద గత ఏడాది ఇదే రోజు (29వ తేదీ) సాయంత్రం ఆరు గంటలకు 6.01 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం నమోదైంది. తర్వాత రోజుల్లో వరద మరింత పెరగడంతో లంక గ్రామాలు, లోతట్టు ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తత చర్యలు చేపట్టాల్సి వచ్చింది. అయితే ఈసారి ఆ పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే వరద ప్రవాహం లక్షల క్యూసెక్కుల మేర తగ్గిపోవడం గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతాల్లో వర్షాభావ తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది. పదేళ్లలో అత్యల్ప వరద జలవనరుల శాఖ గణాంకాల ప్రకారం గడిచిన పదేళ్లలో జూలైలో నమోదైన అత్యల్ప వరద ప్రవాహాల్లో ఇదొకటి. సాధారణంగా జూలై చివరి వారానికి గోదావరి ఉధృతంగా ఉంటుంది. జూలై నెలాఖరు మొదలయ్యే వరద ఆగస్టులో ఊగ్రరూపం దాల్చుతుంది. అక్టోబరు వరకు వరద ఉరవడి కొనసాగుతుంది. అక్టోబరు నెలాఖరు సమయంలో కూడా గోదావరి నుంచి 30 వేల క్యూసెక్కులకు పైగా వరద నీటిని దిగువకు వదులుతుంటారు. కానీ ఈ ఏడాది ఆ పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. వరద రాకపోవడంతో ప్రస్తుత ఖరీఫ్కు సాగునీటి పరంగా ఇబ్బందులు లేకపోయినా, గోదావరి డెల్టా వ్యవసాయం, భూగర్భ జలాల నింపుదల, నదీ పర్యావరణ వ్యవస్థపై దీని ప్రభావం ఉంటుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. 2022లో భారీగా ఇదే సమయంలో 2022లో నమోదైన గోదావరి వరదను స్థానికులు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. ఆ ఏడాది జూలైలో ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలతో ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వద్ద 25.60 లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా వరద ప్రవాహం నమోదైంది. అది 1986, 2006 తర్వాత గోదావరి చరిత్రలో మూడో అతి పెద్ద వరదగా నిలిచింది. సాధారణంగా గోదావరికి ఆగస్టుల్లో భారీ వరద రావడం సహజం. కానీ ఆ ఏడాది మూడో అతి పెద్ద వరద జూలైలోనే వచ్చింది. వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం ఎగువ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదైతే తప్ప సమీప రోజుల్లో గోదావరిలో పెద్దగా వరద పెరిగే అవకాశం కనిపించడం లేదు. సంవత్సరం గరిష్ట ప్రవాహం (లక్షల క్యూసెక్కులు) 1986 35.06 చరిత్రలోనే అతిపెద్ద వరద 2006 28.51 రెండో అతి పెద్ద వరద 2022 25.60 మూడో అతి పెద్ద వరద
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బైక్ దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తి అరెస్ట్ఆత్రేయపురం: కోనసీమ తిరుమల వాడపల్లి వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం వద్ద ఇటీవల మోటార్ సైకిళ్ల దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తిని ఆత్రేయపురం పోలీసులు బుధవారం అరెస్ట్ చేశారు. బొబ్బర్లంక సెంటర్లో ఎస్సై ఎస్.రాము బుధవారం ఉదయం తమ సిబ్బందితో వాహనాల తనిఖీ నిర్వహించారు. తనిఖీ చేస్తున్న విషయం గమనించి నిందితుడు సబ్బు వీరబాబు దొంగిలించిన మోటార్సైకిల్ వేసుకుని పారిపోతుండగా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుడు దేవీపట్నం మండలం ఇందుకూరుపేటకు చెందిన వీరబాబు (27గా గుర్తించారు. అతడిని విచారించి గత కొన్ని రోజులుగా వాడపల్లి వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం వద్ద పార్కింగ్ ఏరియాలో దొంగిలించిన రూ.మూడు లక్షలు విలువైన నాలుగు మోటార్ సైకిళ్లను అతడి వద్ద నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేసి, కొత్తపేట కోర్టులో ప్రవేశపెట్టగా మెజిస్ట్రేట్ ముద్దాయికి 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించినట్లు ఆత్రేయపురం ఎస్ఐ తెలిపారు.
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1న రాజమహేంద్రవరంలో జాబ్మేళారాజమహేంద్రవరం సిటీ: నగరంలోని మంజీరా కన్వెన్షన్ సెంటర్లో ఆగస్టు 1వ తేదీన మెగా జాబ్ మేళా నిర్వహిస్తున్నామని వైఎస్సార్ సీపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి, మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్ రామ్ అన్నారు. రాజమహేంద్రవరం సిటీ కార్యాలయంలో పార్టీ శ్రేణులతో బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో జాబ్ మేళా పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ మేళాకు ఐటీ, నాన్ ఐటీ, ఫైనాన్స్, ఫార్మా, నర్సింగ్, హాస్పిటల్స్, మేనేజ్మెంట్, బ్యాంకింగ్, ఈ–కామర్స్, రిటైల్, ప్రొడక్షన్, టెక్నికల్, నాన్ టెక్నికల్ రంగాలకు చెందిన 70 కంపెనీలు హాజరైన సుమారు రెండు వేల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తాయన్నారు. ఆసక్తి కలవారు ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలని, అలాగే జాబ్ మేళా హెల్ప్ డెస్క్ వద్ద కూడా రిజిస్టర్ చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించామన్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగనన్న స్ఫూర్తితో తాను యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించడానికి కృషి చేస్తున్నానని, ఆయన లక్షా 20 వేల ఉద్యోగాలు కల్పించారని, తాను కనీసం 10 వేల ఉద్యోగాలు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో పనిచేస్తున్నానన్నారు. కార్యక్రమంలో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల బీసీ సంఘాల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ గౌరవ అధ్యక్షుడు మార్గాని నాగేశ్వరరావు, జిల్లా మహిళా అధ్యక్షురాలు మార్తి లక్ష్మి, మార్గాని సురేష్, యువజన విభాగం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఆరే చిన్ని, ఎస్సీ సెల్ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి కాటం రజనీకాంత్, వివిధ విభాగాల అధ్యక్షులు వట్టికుటి కృష్ణవేణి, బిల్డర్ చిన్నా, పీత రామకృష్ణ, మజ్జి అప్పారావు, దాది గౌరీ శంకర్, మార్తి నాగేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు.
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సర్కారు తీరుపై సమరానికి సై..● చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై శ్రామికుల కన్నెర్ర ● రెండేళ్లుగా దగా పడుతున్నామంటూ ఆవేదన ● ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆందోళనకు సన్నద్ధం ● నేడు, రేపు కలెక్టరేట్ల వద్ద నిరసన కపిలేశ్వరపురం: సంపద సృష్టిస్తాను, ప్రజలకు పంచుతాను, ధరలను నియంత్రిస్తాను, యువతకు ఉద్యోగాలిస్తాను అంటూ గత సార్వత్రిక ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు విపరీతంగా ప్రచారం చేశారు. వీటికి తోడు సూపర్ సిక్స్ పథకాలతో పాటు మరిన్ని హామీలు ఇచ్చారు. ఆయనను నమ్మి ఓట్లు వేసిన ప్రజలు ఇప్పుడు తీవ్ర నిరాశలో ఉన్నారు. ఇసుక, మట్టి అక్రమ తవ్వకాలు, మద్యం సిండికేట్లతో కూటమి నాయకులకు మాత్రమే చంద్రబాబు సంపద అందించారు. సామాన్య ప్రజలను నట్టేట ముంచారు. పెరిగిన నిత్యావసరాల ధరలు, అందని సంక్షేమ పథకాలతో వారందరూ తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా పరిశ్రమల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులు, వివిధ శాఖల్లోని కాంట్రాక్ట్, అవుట్ సోర్సింగ్ విధానంలో పనిచేస్తున్న సిబ్బంది అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గురు, శుక్రవారాల్లో కలెక్టరేట్ కార్యాలయాలను ముట్టడించనున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా.. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ పరిశ్రమల్లో వేల మంది కార్మికులు పని చేస్తున్నారు. వీరితో పాటు వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల పరిధిలో కాంట్రాక్టు, అవుట్ సోర్సింగ్ పద్ధతిలో పనిచేసే శ్రామికులున్నారు. ప్రభుత్వ స్కీం విభాగాల్లో అంగన్వాడీ, ఆశ కార్యకర్తలు, పారా మెడికల్, నర్సింగ్ ఉద్యోగులు, 108, 104 సిబ్బంది, శానిటరీ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. వీరిలో కాంట్రాక్టు, అవుట్ సోర్సింగ్ పద్ధతిలో పని చేస్తున్న కార్మికులు గురువారం ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్ కార్యాలయాలు వద్ద నిరసన తెలపనున్నారు. ప్రభుత్వ స్కీం వర్కర్లు శుక్రవారం ధర్నా చేసేందుకు సన్నద్ధమయ్యారు. ప్రధాన డిమాండ్లు ● సుప్రీం కోర్టు తీర్పు మేరకు ప్రతి కార్మికుడికి కనీస వేతనంగా రూ.26 వేలు ఇవ్వాలి. ● ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలన్నింటినీ కార్మికుడి కుటుంబానికి వర్తింపజేయాలి, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి. ● పూర్తి స్థాయి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మాదిరిగా పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ సదుపాయం కల్పించాలి, ఉద్యోగులు, సిబ్బందిపై రాజకీయ వేధింపులు అరికట్టాలి. చంద్రబాబు పాలనలో సమస్యలివీ.. ● ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నైట్ వాచ్మన్లకు నెలకు కేవలం రూ.ఆరు వేలు మాత్రమే ఇస్తున్నారు. అది కూడా గత ఏడు నెలలుగా బకాయి ఉంది. ● అంగన్వాడీలకు వేతనాలను పెంచుతామంటూ 2024 జూలైలో ప్రభుత్వ మినిట్స్లో రాసినప్పటికీ అమలు చేయడం లేదు. ఐదేళ్ల సీనియారిటీ ఉన్న అంగన్వాడీలకు మాత్రమే పదోన్నతి కల్పిస్తామనడంతో తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. నవచేతన తదితర యాప్లతో వారు అవస్థలు పడుతున్నారు. ● గిరిజన ప్రాంతాల్లోని ఐటీడీఏ, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్, జీసీసీ, ఫారెస్ట్, ఏపీ గురుకులాల్లో విద్య, వైద్య శాఖల్లోని కార్మికులకు టైమ్ స్కేల్ అమలు చేయడం లేదు. వైద్య సేవలు, ఫీవర్, ఫైలేరియా, టీబీ, నాన్ కమ్యూనిస్టుబుల్ డిసీజెస్ (ఎన్సీడీసీడీ) తదితర సర్వేల్లో నిత్యం ఒత్తిడికి గురవుతున్న ఆశ కార్యకర్తలపై స్పెషల్ ఇన్టెన్సివ్ రివిజన్ కార్యక్రమంతో అదనపు భారం మోపారు. గతంలోనూ ఆందోళనలు కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం, పోలవరం, అమలాపురం కలెక్టరేట్ల వద్ద అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు తమ డిమాండ్ల సాధనకై ఈ నెల 10న నిరసన తెలిపారు. తమ ఉద్యోగాలను క్రమబద్ధీకరించాలంటూ స్టేట్ సివిల్ సప్లయీస్ కార్పొరేషన్ ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు ఈ నెల 23న కాకినాడ కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా చేశారు. ఈ నెల 13న ధవళేశ్వరం పర్యటనకు వచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుకు వినతి పత్రం అందజేయాలనుకున్న అంగన్వాడీ కార్యకర్తలను పోలీసులు నిర్బంధించారు. అధికారుల వేధింపులకు నిరసనగా ఈ ఏడాది జూన్ 10న బండారులంక పీహెచ్సీ ఎదుట ఆశ కార్యకర్తలు ధర్నా చేశారు. తమ వేతనాలు పెంచాలంటూ ఈ ఏడాది జూన్ 9న కాకినాడ కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట మధ్యాహ్న భోజన పథకం నిర్వాహకులు, నైట్ వాచ్మన్లు, పాఠశాలల ఆయాలు ధర్నా చేశారు. రామచంద్రపురం ఏరియా ఆసుపత్రి వద్ద ఆసుపత్రి పారిశుధ్య కార్మికులు తమకు పెంచిన వేతనాలను అమలు చేయాలంటూ ఈ ఏడాది జూన్ 5న నిరసన తెలిపారు.ఆ ఊసే ఎత్తడం లేదు గతంలో 42 రోజులు సమ్మె చేసినప్పుడు టీడీపీ నాయకులు తాము అధికారంలోకి రాగానే డిమాండ్లను అమలు చేస్తామన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లయినా హామీల ఊసెత్తడం లేదు. అదేమిటని అడుగుతుంటే నిర్భంధిస్తున్నారు. – జి.బేబీరాణి, ఉపాధ్యక్షురాలు, సీఐటీయూ అఖిల భారత సంఘం, కాకినాడ
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యానాంలో వైనాట్ షోరూమ్ ప్రారంభంయానాం: పట్టణంలో ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ హోమ్అప్లయన్స్స్స్టోర్ వైనాట్ షోరూం 45వ బ్రాంచ్ను బుధవారం ఘనంగా ప్రారంభించారు. పుదుచ్చేరి మంత్రి మల్లాడి కృష్ణారావు సతీమణి ఉదయలక్ష్మి చేతులమీదుగా షోరూమ్ను ప్రారంభించారు. సంస్థ అధినేత జుజ్జవరపు వెంకటరాయుడు మాట్లాడుతూ ఉభయగోదావరి జిల్లాల్లో 44 షోరూమ్లు నెలకొల్పామని కస్టమర్ల ప్రోత్సాహంతో యానాంలో మరో షోరూం ప్రారంభించడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. 2022 నుంచి 2025 వరకు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వారి బెస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ స్టోర్గా ఎంపిక కావడం సామాన్య విషయం కాదన్నారు. షోరూమ్లో మొదటి కొనుగోలుదారుడు యానాం వర్తకసంఘం అధ్యక్షుడు మాజేటి సత్యభాస్కర్గా వ్యవహరించారు. జ్యోతిప్రజ్వలనను ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ రీజినల్ బిజినెస్ హెడ్ కరాటం వెంకటకృష్ణాజీ, సేల్స్ను హవెల్స్ ఏపీ స్టేట్ హెడ్ జాయింట్ జనరల్ మేనేజర్ బి.హేమసుందర్ ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో వివిధ సంస్థల వ్యాపార ప్రతినిధులు యుగంధర్, నాగవాసు, సుమన్, జీవన్, సుధీర్, రామకృష్ణ, కృష్ణ, ప్రకాష్, కిషోర్ పాల్గొన్నారు.
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అతి వేగం.. తీసింది ప్రాణంకొత్తపల్లి: అతి వేగమే ఉప్పాడ–పిఠాపురం రోడ్డులో ప్రమాదానికి కారణమైంది. ఈ ప్రమాదంలో ఒక వ్యక్తి మృతి చెందగా మరో వ్యక్తికి గాయాలయ్యాయి. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పిఠాపురం–ఉప్పాడ రోడ్డులో కొండయ్యకాలువ వద్ద బుధవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒక వ్యక్తి మృతి చెందగా, మరో వ్యక్తికి గాయాలైనట్లు తెలిపారు. మండలంలోని ఎండపల్లికి చెందిన విజ్జపురెడ్డి రామస్వామి (64), అదే గ్రామానికి చెందిన కామేశ్వరరావు మోటార్సైకిల్పై పిఠాపురం వెళుతున్నారు. పిఠాపురం నుంచి ఉప్పాడ వస్తున్న కారు కొండయ్య కాలువ వద్ద ప్రమాదవశాత్తూ ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో రామస్వామి, కామేశ్వరరావు గాయపడ్డారు. చికిత్స నిమిత్తం వారిని పిఠాపురం ప్రభుత్వాసుత్రికి తరలించారు. రామస్వామి చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. కారు డ్రైవర్ అతివేగంగా రావడంతో పాటు ఆటోని తప్పించబోయి ఎదురుగా వస్తున్న మోటార్సైకిల్ను ఢీకొన్నట్లు స్థానికులు తెలిపారు. దీనిపై ఎస్సై వెంకటేష్ కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
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ఆదుర్రులో బౌద్ధ భిక్షువుల సందడిమామిడికుదురు: ఆదుర్రు గ్రామంలో చారిత్రక ప్రాధాన్యత కలిగిన ఆది బౌద్ధ స్తూపం వద్ద బుధవారం అంతర్జాతీయ బౌద్ధ భిక్షువులు, ప్రముఖులు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. మహారాష్ట్రకు చెందిన సినీ నటుడు గగన్ మాలిక్, శ్రీలంక బౌద్ధ భిక్షువులు, థాయిలాండ్ బౌద్ధ ప్రతినిధులు వీటిలో పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్కు చెందిన కేకే ఫౌండేషన్ డైరెక్టర్ లతా రాజా, అమలాపురం పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన పలువురు బౌద్ధ సంఘాల అధ్యక్షులు, నాయకులు భాగస్వాములయ్యారు. స్తూపం పరిసరాల్లో బౌద్ధ భిక్షువులు సంప్రదాయ పద్ధతిలో శాంతి మంత్రాలను పఠిస్తూ, విశ్వశాంతి కోసం ధ్యానం చేశారు. ఆదుర్రు బౌద్ధ స్తూపానికి ఉన్న చారిత్రక ప్రాధాన్యతను కొనియాడారు. కార్యక్రమంలో ఎస్ఎస్ఆర్ భూపతి, తాడి సురేష్, బళ్ల శ్రీనివాసరావు పినిశెట్టి శేఖర్, సింధు స్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఉద్యోగ మేళాలో 29 మంది ఎంపిక అమలాపురం రూరల్: కలెక్టరేట్లోని వికాస కార్యాలయంలో బుధవారం నిర్వహించిన ప్రత్యేక ఉద్యోగ మేళాలో 29 మంది అభ్యర్థులు వివిధ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలకు ఎంపికయ్యారు. వీరందరికీ జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి వీర్ల సుబ్బారావు నియామక పత్రాలు అందజేశారు. వికాస జిల్లా మేనేజర్ గొళ్ల రమేష్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ నాగలక్ష్మి, మేజిస్ట్రియల్ సెక్షన్ సూపరింటెండెంట్ రమణ కుమారి, లీగల్ సెల్ సూపరింటెండెంట్ సుబ్బలక్ష్మి పాల్గొన్నారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమస్యలను ప్రస్తావిస్తా అల్లవరం: ఆర్టీసీ సంక్షేమానికి సంబంధించి 12వ వేతన సంఘం అమల్లో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోందని, మూడేళ్లు దాటినా కమిటీ ఏర్పాటు చేయకపోవడంతో పాటు డీఏ, ఐఆర్ తదితర అంశాలపై శాసన మండలి సమావేశాల్లో ప్రస్తావించి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తానని ఎమ్మెల్సీ బొమ్మి ఇజ్రాయిల్ హామీ ఇచ్చారు. ఏపీ ఆర్టీసీ ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు అల్లవరం మండలం గోడిలో బుధవారం ఆయనను కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. జేఏసీ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ ఆర్టీసీలో 16 వేల పోస్టులు భర్తీ చేయకపోవడంతో సిబ్బంది కొరత తీవ్రంగా ఉందన్నారు. సీ్త్ర శక్తి పథకం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి రోజు 15 లక్షల మంది ప్రయాణిస్తున్నారని, ఆ రద్దీకి తగినట్టు బస్సులు సమకూర్చలేదన్నారు. వచ్చే ఏడాది పుష్కరాల అవసరాల నిమిత్తం నాలుగు వేల అదనపు బస్సులు కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంద న్నారు. ఆర్టీసీ ఆస్తులను ప్రైవేటు వ్యక్తుల అప్పగించే చర్యలను నిలిపి వేయించాలని, మూసివేసిన డిపోలను తెరిపించాలని కోరారు. చిక్కని పులి.. ఆగని వేట దేవరపల్లి: గోపాలపురం మండలం కరిచర్లగూడెం, తొక్కిరెడ్డిగూడెం, గుడ్డిగూడెం, కరగపాడు, బుచ్చియపాలెం, నందిగూడెం గ్రామాల ప్రజలకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్న పెద్ద పులి మంగళవారం రాత్రి అధికారులకు చిక్కినట్టే చిక్కి తప్పించుకుని పారిపోయింది. కరిచర్లగూడెం శివారులోని మెట్టపై రిజర్వుడు ఫారెస్ట్లో పెద్దపులి ఉన్నట్టు అటవీ శాఖ అధికారులు డ్రోన్, ట్రాకర్ ద్వారా గురించారు. దాన్ని పట్టుకునేందుకు శ్రీశైలం టైగర్ టీం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా హనుమాన్ టీం, ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నుంచి 60 మంది సిబ్బందిని ఐదు బృందాలుగా ఏర్పాటు చేశారు. పులి దాగి ఉన్న కొబ్బరి, కోకో తోటను అధికారులు చుట్టుముట్టారు. మత్తు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చే సమయంలో గన్ మిస్ఫైర్ కావడంతో పులి అక్కడ నుంచి తప్పించుకుని, కరగపాడు, తొక్కిరెడ్డిగూడెం వైపు పారిపోయింది. మార్గం మధ్యలో గేదె దూడపై దాడి చేసి హతమార్చింది.
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అదనపు కట్నం వేధింపులపై కేసుఅమలాపురం రూరల్: పెళ్లి సమయంలో ఇచ్చిన కట్నకానుకలు సరిపోవడం లేదని అదనపు కట్నం కోసం వేధిస్తున్న అత్తమామలు, భర్తపై బుధవారం కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం అమలాపురం రూరల్ మండలం కామనగరువు బాలయోగి కాలనీకి చెందిన మహమ్మద్ షకీలా (22)ను 2022లో కొవ్వూరు మండలం చాగల్లు గ్రామానికి చెందిన మహమ్మద్ ఇస్మాయిల్కు ఇచ్చి వివాహం చేశారు. ఆ సమయంలో రూ.15 లక్షల నగదుతో పాటు 15 కాసుల బంగారాన్ని కట్నంగా ఇచ్చారు. పైళ్లెన నాటి నుంచి అదనపు కట్నం కోసం వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని మహమ్మద్ షకీలా అమలాపురం తాలూకా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. అత్తమామలు అబ్దుల్ ఆయుబ్, రషీద్లతో పాటు భర్త ఇస్మాయిల్ శారీరకంగా, మానసికంగా హింసిస్తున్నారని ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో తాలూకా హెచ్సీ బీఎం కృష్ణ కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు తెలిపారు. కొబ్బరి గోదాంలో అగ్నిప్రమాదంరూ.90 లక్షల ఆస్తి నష్టం ముమ్మిడివరం: మండలంలోని కొత్తలంకలో బుధవారం షార్ట్సర్క్యూట్ కారణంగా జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో కొబ్బరి గోదాం దగ్ధమై రూ.90 లక్షల ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. ఆ గ్రామానికి చెందిన గుత్తుల మల్లికార్జునరావుకు చెందిన కొబ్బరి గోదాంలో అదే గ్రామానికి చెందిన పెద్దిరెడ్డి సత్యనారాయణ 2.50 లక్షల కురిడీ కొబ్బరికాయలను నిల్వ చేశారు. విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల మంటలు చెలరేగి కొబ్బరికాయలు దగ్ధమయ్యాయి. ఈ ప్రమాదంలో రూ.80 లక్షల విలువైన కొబ్బరికాయలు కాలి బూడిద కాగా రూ.10 లక్షల విలువైన గోదాం ధ్వంసమైంది. ముమ్మిడివరం అగ్నిమాపక అధికారి ఎస్.నాగేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు. స్థానిక తహసీల్దార్ టి.సుభాష్, వీఆర్ఓ రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని సమీక్షించి నష్టాలను నమోదు చేశారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతదేహంపిఠాపురం రూరల్: స్థానిక రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గొల్లప్రోలు టోల్ ప్లాజా సమీపాన గొరిఖండి కాలువలో బుధవారం గుర్తుతెలియని ఓ వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యమైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడి వయస్సు 35 నుంచి 40 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుందన్నారు. అతడు జీన్స్ ఫ్యాంటు, ఫుల్ హ్యాండ్ షర్ట్ ధరించి, ఫ్యాంటుకు బెల్టు ధరించి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మృతుడి కుడి చేతిపై ‘ఎస్ఆర్’ అని ఇంగ్లీషులో టాటూ, అలాగే ఎడమ చేతిపై ‘అమ్మ నాన్న‘ అని తెలుగులో, ‘శిరీషా‘ అని ఇంగ్లీషులో టాటూ గుర్తులు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం పిఠాపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మార్చురీలో భద్రపరిచారు. మృతుడి వివరాలు తెలిసిన వారు లేదా అతని ఆచూకీ గుర్తించగలిగిన వారు పిఠాపురం సీఐ–9440796523 లేదా పిఠాపురం రూరల్ పోలీస్ ఎస్సై 9490760765 నంబర్లకు సమాచారం అందించాలని కోరారు. సత్యదేవుని దర్శించుకున్న జిల్లా జడ్జి అహ్మద్అన్నవరం: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన అన్నవరంలోని వీర వేంకట సత్యనారాయణ స్వామిని బుధవారం తూర్పుగోదావరి జిల్లా (రాజమహేంద్రవరం) ప్రిన్సిపల్ జడ్జి మౌలానా జునైద్ అహ్మద్ కుటుంబ సభ్యులతో కలసి దర్శనం చేసుకుని పూజలు చేశారు. ఆలయం వద్ద వారికి పండితులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. స్వామివారి దర్శనం అనంతరం వేదపండితులు వేదాశీస్సులు అందజేసి స్వామివారి ఫొటో, ప్రసాదాలు అందజేశారు.
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అమరావతి చాంపియన్షిప్కు జిల్లా స్థాయి ఎంపికలుఅమలాపురం రూరల్: క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఆగస్టు 16, 17, 23 తేదీల్లో జరిగే అమరావతి రాష్ట్ర స్థాయి చాంపియన్షిప్ పోటీల కోసం బాలయోగి స్టేడియంలో మంగళవారం జిల్లా స్థాయి ఎంపికలు నిర్వహించారు. జిల్లా క్రీడా అభివృద్ధి అధికారి ఎల్ఆర్ రుద్ర ఆధ్వర్యంలో కబడ్డీ, వాలీబాల్, ఖోఖో, బాస్కెట్బాల్, ఆర్చరీ, బ్యాడ్మింటన్, యోగా, వెయిట్లిఫ్టింగ్, బాక్సింగ్ తదితర క్రీడాంశాల్లో ఎంపికలు జరిగాయి. నియోజకవర్గం స్థాయిలో అర్హత కలిగిన క్రీడాకారులను జిల్లా స్థాయి పోటీలకు ఎంపిక చేశారు. రెండు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ పోటీల్లో 100 బాలురు, 80 మందికి బాలికలు జిల్లా స్థాయి పోటీలకు ఎంపిక చేశారు. కార్యక్రమంలో జెడ్పీటీసీలు పందిరి శ్రీహరిరామ్గోపాల్, గెడ్డం సంపదరావు, ఎంపీడీఈఓ ఉండ్రు బాబ్జీరాజు, రూరల్ సీఐ ప్రశాంతకుమార్, పీఈటీలు, గణేష్, ఈశ్వరరావు, భీమేశ్వరరావు, కామన మధుసూదనరావు, ఫణీంద్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అమ్మ పాలుకరింపు మంచిదే..రాయవరం: తల్లి పాలు అమృతంతో సమానం. పుట్టిన మరుక్షణం నుంచి కనీసం ఆరు నెలలైనా బిడ్డకు తల్లిపాలు పట్టాలి. పిల్లల సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అందుకే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ, యునిసెఫ్ తదితర అంతర్జాతీయ సంస్థలతో పాటు, జాతీయ సంస్థలు తల్లిపాల ప్రాధాన్యాన్ని తెలియజెప్పేందుకు ఏటా ఆగస్టు 1 నుంచి 7 వరకు తల్లిపాల వారోత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నాయి. సీ్త్ర, శిశు సంక్షేమ శాఖ, వైద్యశాఖలు సంయుక్తంగా ‘బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఫర్ ఏ సస్టైనబుల్ స్టార్ట్ ఇన్ లైఫ్’ అనే నినాదంతో తల్లిపాల వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. జిల్లాలో పరిస్థితి ఇదీ.. కోనసీమ జిల్లాలో 1,484 అంగన్వాడీ కేంద్రాలున్నాయి. ఈ కేంద్రాల పరిధిలో 5,846 మంది గర్భిణులు, 7,725 మంది బాలింతలు, 0–6 నెలల లోపు చిన్నారులు 5,840, ఆరు నెలల నుంచి మూడేళ్ల లోపు చిన్నారులు 32,173, మూడేళ్ల నుంచి ఆరేళ్ల లోపు చిన్నారులు 20,504 మంది ఉన్నారు.తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో.. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 1,798 అంగన్వాడీ కేంద్రాలున్నాయి. ఈ కేంద్రాల పరిధిలో 9,419 మంది గర్భిణులు, 7,373 మంది బాలింతలు, 0–6 సంవత్సరాల చిన్నారులు 6,704, ఆరు నెలల నుంచి మూడేళ్ల లోపు చిన్నారులు 42,964, మూడేళ్ల నుంచి ఆరేళ్ల లోపు చిన్నారులు 27,182 మంది ఉన్నారు. కాకినాడ జిల్లాలో.. కాకినాడ జిల్లాలో 1,986 అంగన్వాడీ కేంద్రాలున్నాయి. ఈ కేంద్రాల పరిధిలో 10,121 మంది గర్భిణులు, 7,856 మంది బాలింతలు, 0–6 నెలల్లోపు చిన్నారులు 7,567, ఆరు నెలల నుంచి మూడేళ్ల లోపు చిన్నారులు 46,301, మూడేళ్ల నుంచి ఆరేళ్ల లోపు చిన్నారులు 21,851 మంది ఉన్నారు. ఏటా అవగాహన కల్పిస్తున్నాం తల్లిపాల విశిష్టతను తెలియజేసేందుకే తల్లులకు ఏటా అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. తల్లిపాల వారోత్సవాల్లోనే కాకుండా సాధారణ రోజుల్లో కూడా తల్లిపాల విశిష్టతను గర్భిణులుగా ఉన్నప్పుడే వివరిస్తున్నాం. తల్లిపాల వారోత్సవాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు ఆదేశాలు ఇస్తున్నాం. – కె.నాగమణి, పీడీ, డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా బిడ్డకు తల్లి పాలే తొలి టీకా పుట్టిన వెంటనే బిడ్డకు పడితే ఆరోగ్యం శిశు మరణాల నియంత్రణకు చెక్ ఆగస్టు 1 నుంచి 7 వరకు తల్లిపాల వారోత్సవాలు జిల్లాలో 9,479 మంది గర్భిణులు, 7,373 మంది బాలింతలు
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మందపల్లి పార్వతీదేవికి సారె సమర్పణ● వాడపల్లి దేవస్థానం నుంచి రాక ● ఘనంగా స్వాగతం పలికిన పండితులు, భక్తులు కొత్తపేట: ఆషాఢమాసంలో అమ్మవార్లకు సారెను అందించే ఆనవాయితీని అనుసరించి మందపల్లి మందేశ్వర (శనైశ్చర) క్షేత్రంలో పార్వతీదేవి అమ్మవారికి వాడపల్లి శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత వేంకటేశ్వరస్వామి క్షేత్రం నుంచి బుధవారం సారెను సమర్పించారు. మందపల్లి క్షేత్రంలో దేవదాయ ధర్మాదాయ శాఖ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్, దేవస్థానం ఈఓ దారపురెడ్డి సురేష్ బాబు ఆధ్వర్యంలో ఆషాఢమాసం కార్యక్రమాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. పార్వతీదేవిని శాకంబరిగా అలంకరించారు. శనైశ్చరస్వామితో పాటు క్షేత్రంలో కొలువైన బ్రహ్మేశ్వర, నాగేశ్వరస్వామివార్లను కూరగాయలు, ఆకు కూరలు, పండ్లతో విశేషంగా అలంకరించారు. ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు. క్షేత్ర పాలకుడు వేణుగోపాలస్వామిని పుష్పాలతో విశేషంగా అలంకరించారు. మేళతాళాలతో ఊరేగింపు దేవదాయ ధర్మాదాయ శాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్, వాడపల్లి దేవస్థానం ఈఓ నల్లం సూర్యచక్రధరరావు ఆధ్వర్యంలో ఆ దేవస్థానం తరపున సూపరింటెండెంట్ పి.రాంబాబు, పాలకమండలి తరఫున కో ఆప్టెడ్ సభ్యుడు వాడపల్లి శేషావతారం, దేవస్థానం సిబ్బంది, పండితులు చీర, పసుపు కుంకుమలు, సారె తీసుకు వచ్చారు. వారికి రావులపాలెం – అమలాపురం ప్రధాన రహదారిలో శనైశ్చరస్వామి దేవస్థాన ముఖ ద్వారం వద్ద ఈఓ సురేష్బాబు ఆధ్వర్యంలో గ్రామ పెద్దలు, గ్రామస్తులు, మహిళలు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. మేళతాళాలు, కోలాటం ప్రదర్శన, బాణసంచా కాల్పులతో భారీ ఊరేగింపుగా ఆలయానికి సారెను తీసుకువచ్చి అమ్మవారికి సమర్పించారు. మందపల్లి, ఏనుగుల మహల్, పరిసర గ్రామాల నుంచి అత్యధిక సంఖ్యలో మహిళా భక్తులు కూడా సారెను సమర్పించారు. కార్యక్రమాల్లో ఎంపీటీసీ సభ్యుడు సిద్దంశెట్టి వీవీ సత్యనారాయణ, దేవస్థానం మాజీ చైర్మన్లు చింతం విజయకృష్ణ మోహన్, సలాది బాబ్జీ, పాలకమండలి సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
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ఇన్వర్టర్ పేలి రేకులషెడ్డు దగ్ధంఅల్లవరం: దేవగుప్తం పంచాయతీ పరిధిలోని బీఎస్ఎన్ఎల్ సెల్ టవర్ ఎదురుగా ఉన్న విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి హైఓల్టేజీ రావడంతో బుధవారం పద్మనాభం సూరిబాబు ఇంట్లోని ఇన్వర్టర్ పేలి రేకుల షెడ్డు దగ్ధమైంది. ఈ ప్రమాదంలో సూరిబాబుకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. కిచెన్లో వంట చేస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఇన్వర్టర్ పేలి షెడ్డలో మంటలు వ్యాపించడంతో సూరిబాబు మంటలు ఆర్పే ప్రయత్నం చేశాడు. ఆ మంటల ధాటికి అతడికి గాయాలయ్యాయని స్థానికులు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంలో షెడ్డులోని గృహోపకరణాలు కరిగిపోయాయి. మంటల వేడికి పైకప్పు రేకులు ధ్వంసం కాగా, కిటీకి అద్దాలు, డోర్లు కాలి బూడిదగా మిగిలాయి. అమలాపురం ఫైర్ ఇంజిన్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేసింది. అగ్ని ప్రమాదంతో రూ.2 లక్షల వరకు నష్టం ఉంటుందని బాధితుడు వాపోయాడు. సూరిబాబు భార్య అనారోగ్యంతో మరణించగా, ముగ్గురు కుమార్తెలకు పెళ్లిళ్లు చేశారు. ఇంట్లో ఆయనొక్కరే నివాసం ఉంటున్నారు. చిన్నపాటి కిరాణాషాపుతో జీవనం సాగిస్తున్నారు. అగ్నిప్రమాదంలో గాయపడిన సూరిబాబుని పలువురు పరామర్శించారు. బీఎస్ఎన్ఎల్ సెల్ టవర్కు ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్తో పలుమార్లు గృహోపకరణాలు ధ్వంసమయ్యాయని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. బాఽధితుడికి వైఎస్సార్ సీపీ నాయకుల పరామర్శ ఇన్వర్టర్ పేలి గాయాల పాలై అల్లవరం సీహెచ్సీలో చికిత్స పొందుతున్న సూరిబాబుని వైఎస్సార్ సీపీ కోఆర్డినేటర్ పినిపే శ్రీకాంత్, మాజీ ఎంపీ చింతా అనురాధ బుధవారం పరామర్శించారు. సూరిబాబు ఆరోగ్యంపై వైద్యులతో మాట్లాడి చికిత్స అందించాలని కోరారు. వారి వెంట ఎంపీపీ ఇళ్ల శేషగిరిరావు, జెడ్పీటీసీ కొనుకు గౌతమి, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు యల్లమిల్లి బోసు, మండల పార్టీ అధ్యక్షులు కొనుకు బాపూజీ, వాసంశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు, బర్రే సీతారత్నం తదితరులు పరామర్శించారు.
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సాగునీటి పంపిణీకి ప్రత్యేక ప్రణాళికఅమలాపురం రూరల్: జిల్లాలోని చివరి ఆయకట్టు వరకు సాగునీటి అందేలా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నామని కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్ కుమార్ తెలిపారు. ఆయన మంగళవారం కలెక్టరేట్లో ఇరిగేషన్ అధికారులు, రైతు నీటి సంఘాల నాయకులు, ప్రజా ప్రతినిధులతో ఖరీఫ్ పంటకు సంబంధించి సాగు నీటి యాజమాన్యం, పంట కాలువల నిర్వహణ, నీటి విడుదల ప్రణాళికలపై సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రవాహం అధికంగా ఉన్నచోట నీటిని మళ్లించి, దిగువ ప్రాంతాలకు చేరేలా ఇరిగేషన్ అధికారులు, నీటి సంఘ నాయకులు సమన్వయం చేసుకోవాలన్నారు. ఎమ్మెల్సీలు కుడుపూడి సూర్యనారాయణ, బొమ్మి ఇజ్రాయిల్, పి.గన్నవరం ఎమ్మెల్యే గిడ్డి సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ ఎల్నినో ప్రభావం, ఇతర సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలన్నారు. జిల్లాలో రీ సర్వే కార్యక్రమాన్ని వేగవంతం చేసి, లక్ష్యాలను గడువులోపు పూర్తి చేయాలని రెవెన్యూ అధికారులను కలెక్టర్ ఆదేశించారు. రీ సర్వే పురోగతి, పట్టాదారు పాస్పుస్తకాల పంపిణీ, ఈకేవైసీ నమోదు, మ్యూటేషన్లు, సబ్డివిజన్ల పరిష్కారం తదితర అంశాలపై కలెక్టరేట్లో సమీక్షించారు. జిల్లాలో చేనేత రంగాన్ని బలోపేతం చేసే దిశగా చేనేత సహకార సంఘాల క్యాష్ క్రెడిట్ పరిమితుల పునరుద్ధరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను కలెక్టర్ ఆదేశించారు. ఆ సంఘాల ఆర్థిక పరిస్థితి, నాబార్డ్ నిబంధనల మేరకు క్యాష్ క్రెడిట్ పునరుద్ధరణపై చర్చించారు.
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దగా డీఎస్సీపై నిరసన సెగఎన్నికల సమయంలో ఆచరణ సాధ్యం కాని హామీలిచ్చి, అధికారంలోకి వచ్చాక విస్మరించడం చంద్రబాబుకు అలవాటే. ఆ ప్రకారమే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ప్రజలను మోసం చేసి పీఠ మెక్కారు. ఇప్పుడు మెగా డీఎస్సీ పేరుతో నిరుద్యోగులకు ద్రోహం చేశారు. అనర్హులకు ఉద్యోగాలను అమ్ముకుని, కష్టబడి చదివిన అభ్యర్థులకు అన్యాయం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో దగా పడిన నిరుద్యోగులకు అండగా వైఎస్సార్ సీపీ నిలిచింది. కూటమి చేసిన అన్యాయంపై నిరసన గళమెత్తింది. దగా పడిన డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ అమలాపురంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించింది.● వైఎస్సార్ సీపీ ఆధ్వర్యంలో భారీ ప్రదర్శన ● కదం తొక్కిన యువత, విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు ● అమలాపురంలో ర్యాలీ ● హాజరైన ఎమ్మెల్సీలు, పార్టీ కో ఆర్డినేటర్లు ● కూటమి తీరును ఎండగడుతూ నినాదాలు సాక్షి, అమలాపురం/ అమలాపురం రూ రల్/ ఉప్పలగుప్తం: చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో యువత, విద్యార్థులు, నిరుద్యో గులకు జరుగుతున్న అన్యాయంపై వైఎస్సార్ సీపీ యువజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో పార్టీ శ్రేణులు, యువకులు, విద్యార్థులు కదం తొక్కారు. జిల్లా కేంద్రమైన అమలాపురంలో మంగళవారం భారీ ప్రదర్శన చేశారు. వందల మంది పార్టీ శ్రేణులు, యువజన, విద్యార్థి విభాగం ప్రతినిధులు నిరసన తెలిపారు. వైఎస్సార్ సీపీ చేపట్టిన ఈ ఆందోళనకు నిరుద్యోగ యువత, యువకులు, విద్యార్థులు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి సంఘీభావం తెలిపారు. నల్ల వంతెన నుంచి కలెక్టరేట్ వరకు ర్యాలీగా జరిగిన ఈ పాదయాత్రకు వందల మంది తరలి రావడంతో అమలాపురం – ముక్తేశ్వరం రహదారిపై భారీగా ట్రాఫిక్ నిలిచింది. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. డీఎస్సీలో అక్రమాలు జరిగాయని, దీనిపై ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే సీబీఐ విచారణ జరపాలని, నీట్ లీకేజీని నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసినట్టుగా, డీఎస్సీ అక్రమాలకు రాష్ట్ర విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ను కలిసేందుకు ప్రయత్నించారు. కార్యక్రమంలో సీఈసీ సభ్యులు పితాని బాలకృష్ణ, కేఎస్ఎన్ రాజు, ఎస్ఈసీ సభ్యులు కాశి బాల మునికుమారి, సాకా మణికుమారి, సాకా ప్రసన్న కుమార్, కుడుపూడి భారత్ భూషణం, కుడుపూడి వెంకటేశ్వర బాబు, తోరం భాస్కరరావు, రాష్ట్ర కార్యదర్శులు చెల్లుబోయిన శ్రీనివాసరావు, కటకంశెట్టి ఆదిత్య కుమార్, కర్రి నాగిరెడ్డి, దంగేటి రాంబాబు, కర్రి పాపారాయుడు, జక్కంపూడి వాసు, వంటెద్దు వెంకన్నాయుడు, పాటి శివకుమార్, రాష్ట్ర, జిల్లా వివిధ అనుబంధ విభాగాల అధ్యక్షులు, ప్రతినిధులు మిండుగుదిటి శిరీష్, తోరం గౌతమ్ రాజా, కొల్లు త్రినాథవర్మ, ఎస్కే ఖాదర్, సలాది సతీష్, సుదా గణపతి, పెమ్మిరెడ్డి మురళీకృష్ణ, జిన్నూరి వెంకటేశ్వరరావు, జిల్లేల రమేష్, వంగా గిరిజ కుమారి, చీకట్ల కిషోర్, ఉండ్రు వెంకటేష్, దొమ్మేటి సత్య మోహన్, ఉంగరాల సంతోష్ కుమార్, కుంచే రమణరావు, మందపాటి కిరణ్ కుమార్, పలివెల సుధాకర్, సరేళ్ల రామకృష్ణ, నల్లా వర ప్రసాద్, దంతులూరి రోహిత్ వర్మ, రుద్రరాజు, చిన్న రాజా, సుంకర సుధ, మద్దింశెట్టి ప్రసాద్, తాడి సహదేవ్, విత్తనాల మూర్తి, బళ్ల శ్యామ్, ములపర్తి శ్రీను, పందిరి రాజేష్, విత్తనాల మూర్తి, దొంగ బాలాజీ, తెన్నెటి కిశోర్, బడుగు మోహన్, చల్లా ప్రభాకరరావు, పెన్మెత్స చిట్టిరాజు, కొవ్వారి సుధాకరరెడ్డి, పొగాకు శ్రీను పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఫ్లకార్డులను చూపిస్తున్న యువజన , విద్యార్థి విభాగాలనాయకులువిచారణ జరపాలి కూటమి ప్రభుత్వం విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ఆడుకుంటోంది. విద్యను అందరికీ అందుబాటులోకి తేవాలి. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరపాలి. – విప్పర్తి వేణుగోపాలరావు, ఉమ్మడి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ చర్యలు తీసుకోవాలి డీఎస్సీ నియామకాల్లో అవకతవకలు జరిగాయి. నిరుద్యోగులకు కూటమి అన్యాయం చేసింది. దానిపై వెంటనే విచారణ జరిపించి, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలి. – గన్నవరపు శ్రీనివాసరావు, పి.గన్నవరం కోఆర్డినేటర్ లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలి డీఎస్సీ కుంభకోణానికి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యా శాఖ మంత్రి లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలి. యువత భవిష్యత్తుతో చెలగాటమాడుతున్న కూటమి ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తాం. – చింతా అనూరాధ, మాజీ ఎంపీ, వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర మహిళా విభాగం జోన్–2 అధ్యక్షురాలు అందరికీ అన్యాయం ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ చెల్లించలేదు. నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వలేదు. డీఎస్సీలో అవకతవకలు జరిగాయి. కూటమి పాలనలో అన్ని వర్గాలకు అన్యాయం జరిగింది. – డాక్టర్ పినిపే శ్రీకాంత్, అమలాపురం నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్ అంగడిలో పోస్టులు డీఎస్సీలో అర్హులకు అందజేయాల్సిన ఉద్యోగాలను కూటమి నాయకులు అంగడిలో అమ్ముకున్నారు. ఉద్యోగానికి వెలకట్టి, అనర్హులను అందలం ఎక్కించారు. – పొన్నాడ వెంకట సతీష్ కుమార్, ముమ్మిడివరం కోఆర్డినేటర్ భవిష్యత్తుతో చెలగాటం విద్యార్థులు, యువత, నిరుద్యోగుల భవిష్యత్తుతో కూటమి ప్రభుత్వం చెలగాటమాడుతోంది. డీఎస్సీలో జరిగిన అవకతవకలతో లక్షల మంది అర్హుల కలలు నాశనమయ్యాయి. – పాముల రాజేశ్వరీదేవి, రాజోలు కో ఆర్డినేటర్
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ఒకటి నుంచి పశు వైద్యశిబిరాలుఅమలాపురం టౌన్: జిల్లాలోని అన్ని గ్రామాల్లో ఆగస్టు ఒకటి నుంచి పశు వైద్యశిబిరాలు నిర్వహించనున్నట్టు జిల్లా పశు వైద్యాధికారి డాక్టర్ బి.నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. ఇదే సమయంలో పాడి రైతుల ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం మహిళా డెయిరీ సహకార సంఘాలు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ఈ మేరకు మంగళవారం అమలాపురంలోని పశు సంవర్ధక ఏరియా వైద్యాలయంలో సహాయ సంచాలకులు డాక్టర్ ఎల్.విజయరెడ్డి అధ్యక్షతన జిల్లాలోని వైద్యాధికారులు, సహాయకులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. వైద్య శిబిరాలతో పాటు ఆయా గ్రామాల్లోని ఆవులకు లంపి స్కిన్ వ్యాధి నిరోధక టీకాలు వేస్తామన్నారు. తెలుగుదేశమే ఫేక్ పార్టీ ● ఆ నిజం మంత్రి లోకేశ్ తెలుసుకోవాలి ● వైఎస్సార్ సీపీ నాయకురాలు జమ్మలమడక నాగమణి కాకినాడ రూరల్: తెలుగుదేశమే ఫేక్ పార్టీ అని, ఆ పార్టీ డీఎన్ఏ ఏమిటో విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ తెలుసుకోవాలని వైఎస్సార్ సీపీ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు జమ్మలమడక నాగమణి హితవు పలికారు. ఆమె మంగళవారం మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్ సీపీని ఉద్దేశించి లోకేశ్ చేసిన వ్యాఖ్యలను తప్పుబట్టారు. నందమూరి తారక రామారావు స్థాపించిన తెలుగుదేశం పార్టీని చంద్రబాబు ఎలా కబళించారో తెలుగు ప్రజలందరికీ తెలుసనన్నారు. ఆ విషయంపై లోకేశ్కు అవగాహన లేకపోవడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రజా సంక్షేమాన్ని ఆకాంక్షించి పార్టీని స్థాపించారని తెలిపారు. ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన తెలుగుదేశం పార్టీని దొడ్డి దారిన చేజిక్కుంచున్న వాళ్లే ఫేక్ అని స్పష్టం చేశారు. తాజాగా ప్రజలను మరోసారి మభ్యపెట్టేందుకు ఇంటింటికి తెలుగుదేశం అంటూ కొత్త డ్రామాకు చంద్రబాబు, లోకేశ్ తెరతీశారని మండిపడ్డారు. కానీ తెలుగు తమ్ముళ్లు మాత్రం ప్రజల వద్దకు ఏ ధైర్యంతో వెళ్లాలా అని ఆందోళన చెందుతున్నారన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత జగన్ ఇచ్చిన హామీలను కాపీ కొట్టినా, వాటిని ఆ స్థాయిలో అమలు చేయలేకపోతున్నారని మండిపడ్డారు. కూటమి పాలనలో అన్ని రంగాలు తిరోగమనంలో సాగుతున్నాయన్నారు. 31న కాకినాడలో జాబ్ మేళా బాలాజీచెరువు (కాకినాడ): కాకినాడలోని గవర్నమెంట్ ఐటీఐ కాలేజీ ఆవరణలో ఈ నెల 31న జాబ్ మేళా నిర్వహించనున్నారు. జిల్లా ఉపాధి అధికారి శ్రీనివాస్, జిల్లా నైపుణ్యాభివృద్ధి అధికారి ఎస్.గోపీకృష్ణ, గవర్నమెంట్ ఐటీఐ ప్రిన్సిపాల్ వర్మ మంగళవారం ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్, ఐటీఐ (ఎలక్ట్రికల్, ఫిట్టర్), ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తి చేసిన, 18 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న అభ్యర్థులు అర్హులన్నారు. ఆసక్తి కలవారు ఆ ఉదయం 10 గంటలకు కాకినాడ గవర్నమెంట్ ఐటీఐ కాలేజీకి హాజరుకావాలన్నారు. ముందుగా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ.నైపుణ్యం.ఏపీ.జీవోవి.ఇన్ వెబ్సైట్లో తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలని తెలిపారు. ఇతర వివరాలకు 86399 51441, 86398 46568 నంబర్లను సంప్రదించాలని కోరారు. ప్రధాని సభకు ఆర్టీసీ బస్సులుబోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవ సందర్భంగా నిర్వహించే ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ సభకు జిల్లాలో అర్టీసీ బస్సులు పంపుతున్నామని జిల్లా ప్రజారవాణాధికారి మనోహర్ అన్నారు. ఈ మేరకు మంగళవారం ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఈ నెల 30, 31, ఆగష్టు 1న పూర్తి స్థాయిలో బస్సులు అందుబాటులో ఉండవని తెలిపారు. ప్రయాణికులు ఈ విషయాన్ని గమనించాలని కోరారు. ఫ చెప్పినా వినకుండా.. రహదారులపై ప్రయాణించే వాహనాలు వెనుక వచ్చే వారికి ఇబ్బంది లేకుండా వెళ్లాలి. నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటిస్తూ ముందుకు సాగాలి. కానీ కొందరు డ్రైవర్లు పరిమితికి మించి లగేజీ వేసుకుని ప్రమాదకరంగా ప్రయాణిస్తున్నారు. రవాణా శాఖ అధికారులు అవగాహన కల్పిస్తున్నప్పటికీ, వారి మాటలను పట్టించుకోవడం లేదు. జాతీయ రహదారిపై గండేపల్లి మండలం మురారి శివారున మినీ వ్యాన్లో పరిమితికి మించి సామగ్రిని తరలిస్తున్నారు. – గండేపల్లి
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యువత తరఫున ఉద్యమండీఎస్సీలో జరిగిన అవకతవకలపై రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ రాజీనామా చేసేంత వరకు నిరుద్యోగ యువత తరఫున ఉద్యమం చేస్తాం. నిరుద్యోగ భృతికి ఇప్పటి వరకు పైసా నిధులు కేటాయించలేదు. – జక్కంపూడి రాజా, వైఎస్సార్ సీపీ యువజన విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నైతిక బాధ్యత లేదా? డీఎస్సీలో స్పోర్ట్స్ కోటాలో అనర్హులకు ఉద్యోగాలను అమ్ముకున్నారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీకి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారు. మరి లోకేశ్కు నైతిక బాధ్యత లేదా?. – చిర్ల జగ్గిరెడ్డి, వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు త్వరలో తిరుగుబాటు కూటమి పాలకుల అవినీతి, అక్రమాలపై ప్రజలు త్వరలోనే తిరగబడతారు. టీడీపీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు దోచిపెట్టడానికే చంద్రబాబు సంపద సృష్టి చేస్తున్నారు. – తోట త్రిమూర్తులు, ఎమ్మెల్సీ, మండపేట కో ఆర్డినేటర్ నిరుద్యోగ భృతి ఏది? కూటమి ప్రభుత్వం నిరుద్యోగ భృతి హామీని అమలు చేయలేదు. డీఎస్సీ 2025పై వచ్చిన ఆరోపణలపై స్వతంత్ర దర్యాప్తు జరిపించాలి. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు విడుదల చేయాలి. – బొమ్మి ఇజ్రాయిల్, ఎమ్మెల్సీ యువతకు మోసం నిరుద్యోగులకు నెలకు రూ.3 వేల భృతి ఇస్తామంటూ ఇచ్చిన హామీని కూటమి ప్రభుత్వం నిలబెట్టుకోలేదు. యువతను మోసం చేసిన ఈ ప్రభుత్వం.. పాలించే అర్హత కోల్పోయింది. – కుడుపూడి సూర్యనారాయణరావు, ఎమ్మెల్సీ అవకతవకలు చంద్రబాబు అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలో రూ.13 వేల కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్లో కేవలం రెండు వేల కోట్లు మాత్రమే చెల్లించారు. మెగా డీఎస్సీలో అవకతవకలు జరిగాయి. – పిల్లి సూర్యప్రకాష్, వైఎస్సార్ సీపీ యువజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు,కో ఆర్డినేటర్
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కరిచర్లగూడెంలో పెద్దపులి!● పామాయిల్ తోటలో మకాం ● పొలాల్లో ప్రత్యేక బృందాల రిస్క్యూ ఆపరేషన్ దేవరపల్లి: ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల ప్రజలకు కొంత కాలంగా దడ పుట్టిస్తున్న పెద్ద పులి ఎట్టకేలకు గోపాలపురం మండలం కరిచర్లగూడెం, తొక్కిరెడ్డిగూడెం గ్రామాల మధ్య పొలా లకు చేరుకుంది. సోమవారం మండలంలోని కరగపాడు, బుచ్చియపాలెం, నందిగూడెం ప్రాంతాల్లో పెద్దపులి సంచరించినట్టు పాదముద్రల ద్వారా గుర్తించిన అటవీ, పోలీస్ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. జిల్లా అటవీ శాఖ రాజమహేంద్రవరం రేజ్ అధికారి దావీద్ రాజు ఆధ్వర్యంలో అక్కడి ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. 60 మంది సిబ్బందిని 5 బృందాలుగా పంపి గాలింపు చేపట్టారు. పులి మెడలోని ట్రాకర్ ద్వారా దాని కదలికలను గమనిస్తున్నారు. మంగళవారం ఉదయం నందిగూడెం అటవీ ప్రాతం నుంచి తొక్కిరెడ్డిగూడెం మీదుగా కరిచర్లగూడెం బొల్లేరు చెరువు సమీపంలోకి చేరుకున్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు. ఆవుదూడను చంపి సమీపంలోని కొబ్బరి, కోకో, ఆయిల్పామ్ తోటల్లోకి లాక్కెళ్లినట్టు గుర్తించిన అధికారులు తోటను చుట్టిముట్టి అక్కడ బోను ఏర్పాటు చేశారు. మత్తు ఇంజక్షన్, డ్రోన్ సహాయంతో పులిని పట్టుకోవడానికి అధికారులు సిద్ధమయ్యారు. దీని కోసం శ్రీశైలం టైగర్ టీం, జిల్లా హనుమాన్ టీం, ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నుంచి 60 మంది సిబ్బందిని ఐదు బృందాలుగా ఏర్పాటు చేశారు.
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పీజీఆర్ఎస్కు 271 అర్జీలుఅమలాపురం రూరల్: కలెక్టరేట్లో సోమవారం నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్ఎస్) కార్యక్రమంలో ప్రజలు 271 అర్జీలు సమర్పించారు. వారి నుంచి కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్ కుమార్, జాయింట్ కలెక్టర్ వైఖోమ్ నైదియాదేవి తదితరులు అర్జీలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ, జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పీజీఆర్ఎస్ సిటిజన్ క్యూఆర్ కోడ్లను తప్పనిసరిగా ప్రదర్శించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వీటిని ప్రజలు స్కాన్ చేసి, ప్రభుత్వ సేవలపై తమ అభిప్రాయాలు తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో డీఆర్ఓ వి.సుబ్బారావు, వివిధ శాఖల జిల్లా స్థాయి అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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రూ.50 వేల అప్పు.. 5 సెంట్ల భూమి కబ్జాపిల్లల చదువుల కోసం 2017 జనవరి 8న ఉట్రుమిల్లి గ్రామానికి చెందిన నున్న సూరిబాబు వద్ద రూ.50 వేలు అప్పుగా తీసుకున్నాను. ఆ సమయంలో ప్రామిసరీ నోటుతో పాటు ఆధార్ కార్డు ప్రతులు, ఖాళీ పేపర్పై సంతకాలు తీసుకున్నారు. 2017 జనవరి 28న అసలు, వడ్డీ పూర్తిగా చెల్లించేందుకు వెళ్లగా దుర్భాషలాడి తనను అక్కడి నుంచి పంపించేశారు. ఖాళీ పేపర్పై తనతో చేయించుకున్న సంతకాన్ని దుర్వినియోగం చేసి, ఉట్రుమిల్లిలో తనకు చెందిన 5 సెంట్ల భూమి కబ్జా చేశారు. సూరిబాబుపై చర్యలు తీసుకోవాలి. నాకు న్యాయం చేయకుంటే ఆత్మహత్యే శరణ్యం. – బలభద్రుని వెంకటేశ్వరరావు, కుమ్మర్ల వీధి, రామచంద్రపురం (ఈ సమస్యపై ఎస్పీ రాహుల్ మీనాకు వెంకటేశ్వరరావు ఫిర్యాదు చేశారు.)
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మంగళవారం శ్రీ 28 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026ఫ అదిరేలా ఆషాఢం సారె అమలాపురం సుబ్బారాయుడి చెరువు సెంటర్లో వెలసిన శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరీ సమేత చంద్రమౌళీశ్వరస్వామి ఆలయంలో అమ్మవారు సోమవారం శాకంబరీదేవిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. సీనియర్ న్యాయవాది కూచిమంచి మల్లపరాజు, నాగమణి, వారి కుమారుడు, మరో న్యాయవాది శశిధర్ శ్రీరామ్, సుజాత దంపతుల ఆధ్వర్యాన ఆ ప్రాంత మహిళలు అమ్మవారికి ఆషాఢం సారె వైభవంగా సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా పెద్ద సంఖ్యలో మహిళలు సారెతో పట్టణంలో ఊరేగింపు నిర్వహించి, అమ్మవారి సన్నిధిలో నివేదించారు. ఈ సంప్రదాయాన్ని ఇక నుంచి ఏటా కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు. ఈ సందర్భంగా మహిళలు ఆలయంలో గోరింటాకు పెట్టుకుని సందడి చేశారు. – అమలాపురం టౌన్ఫ పసుపు నీళ్లతో బోనం వేడుకఆషాఢ మాసం సందర్భంగా ఆలమూరు మండలం మూలస్థాన అగ్రహారంలో గ్రామ దేవతలకు సోమవారం పసుపు నీళ్లతో బోనం వేడుక కోలాహలంగా నిర్వహించారు. రాజమహేంద్రవరానికి సమరసత సేవా ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యాన స్థానిక శ్రీ ఉమా మూలేశ్వరస్వామి ఆలయం నుంచి మహిళలు లలిత, విష్ణు సహస్రనామ పారాయణలు చేస్తూ ఊరేగింపు నిర్వహించి, బిందెలతో పసుపు నీళ్లు తెచ్చి బోనాలు సమర్పించారు. సమరసత సేవా ఫౌండేషన్ గోదావరి విభాగం మహిళా కన్వీనర్ పద్మశ్రీ, ధర్మ ప్రచారక్ మల్లేశ్వరరావు, మండల కో కన్వీనర్ రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. – ఆలమూరు
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పోలీస్ గ్రీవెన్స్కు 27 అర్జీలుఅమలాపురం టౌన్: ఎస్పీ కార్యాలయంలో సోమవారం జరిగిన ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్ఎస్) కార్యక్రమానికి 27 అర్జీలు వచ్చాయి. జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ప్రజల నుంచి ఎస్పీ రాహుల్ మీనా, ఏఎస్పీ మహేంద్ర మత్తే తమ తమ చాంబర్లలో ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు. మొత్తం 27 అర్జీలు రాగా.. అధికంగా ఆస్తి తగాదాలు, కుటుంబ వివాదాలకు సంబంధించిన సమస్యలే ఉన్నాయి. వారికి ఎస్పీ, ఏఎస్పీలు కౌన్సెలింగ్ చేశారు. ఆక్వా అక్రమ సాగుతో పర్యావరణానికి విఘాతం ఎమ్మెల్సీ సూర్యనారాయణరావు అమలాపురం టౌన్: ఆక్వా అక్రమ సాగుతో జిల్లాలో ప ర్యావరణానికి విఘాతం కలుగుతోందని ఎమ్మెల్యే కుడుపూ డి సూర్యనారాయణరావు అన్నారు. ఈ సమస్య ను పరిష్కరించాలని కోరుతూ కలెక్టరేట్లో సోమ వారం జరిగిన ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్ఎస్) కార్యక్రమంలో ఆయన ఫిర్యాదు చేశారు. అనంతరం విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ, గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతాలు, మడ అడవు లు, డి–పట్టా భూముల్లో సైతం ఆక్వా అక్రమ సాగు యథేచ్ఛగా జరుగుతోందని అన్నారు. కోనసీమలో దశాబ్దాలుగా చమురు, గ్యాస్ నిక్షేపాల ను వెలికి తీస్తున్న చమురు సంస్థలు తమ లాభా ల్లో కొంత భాగాన్ని ఆయా ప్రాంతాల అభివృద్ధికి, పర్యావరణ పరిరక్షణకు కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్స్బిలిటీ (సీఎస్ఆర్) కింద వెచ్చించాలనే నిబంధన ఉందని గుర్తు చేశారు. అయితే, చమురు సంస్థలు నోరున్న ప్రజాప్రతినిధులకు తాయిలాలుగా ఇచ్చేసి, అరకొరగా విదిలిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. అందువల్లనే ప్రజాప్రతినిధులు పర్యావరణం, ఆక్వా అక్రమ సాగు గురించి మాట్లాడటం లేదని ఆయన ఆరోపించారు. సీఎస్ఆర్ నిధుల ను సద్వినియోగం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఐ.పోలవరం మండలంలో 200 ఎకరాల మడ అడవులను నరికేసి, ఆక్వా చెరువులు అక్రమంగా తవ్వేశారని ఆరోపించారు. ఇవన్నీ డి–పట్టా భూములన్నారు. జిల్లాలో సహజ వనరులను ధ్వంసం చేసి, ఆక్వా అక్రమ సాగు చేస్తున్న చోట్ల స్థానికులు స్పందించి, తన వద్దకు వస్తే ప్రభుత్వానికి ఫిర్యాదు చేసేలా సహాయపడతానని ఎమ్మెల్సీ సూర్యనారాయణరావు చెప్పారు. కోనసీమ మహిళా రచయిత్రిల సంఘం ఆవిర్భావం అమలాపురం టౌన్: కోనసీమ రచయితల సంఘానికి అనుబంధంగా కోనసీమ రచయిత్రిల సంఘం ఆవిర్భవించింది. దీనికి గౌరవాధ్యక్షులుగా డాక్టర్ ప్రభల జానికి (అంబాజీపేట మండలం పుల్లేటికుర్రు. ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో ఉంటున్నారు), పోలిశెట్టి అనంతలక్ష్మీదేవి (అమలాపురం) సోమవారం ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. జిల్లాలోని 23 మంది రచయిత్రులతో త్వరలో సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుని పూర్తి కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకుంటామని అనంతలక్ష్మీదేవి తెలిపారు.
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యువత పోరాటం స్ఫూర్తిదాయకంఉరి వేసుకుని యువకుడి ఆత్మహత్య కాకినాడ రూరల్: రమణయ్యపేట ఇందిరా కాలనీలో సోమవారం ఉదయం సిరిమల్లి పవన్ కుమార్ (21) ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. సర్పవరం పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పాలిటెక్నిక్ డిప్లమో పూర్తి చేసిన పవన్ కుమార్ ఇంటి వద్దే ఉంటున్నాడు. తండ్రి ట్రావెల్స్లోను, తల్లి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కార్యాలయంలో స్వీపర్గా పనిచేస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులిద్దరూ ఉదయం విధులకు వెళ్లిన తర్వాత పవన్ కుమార్ ఇంట్లో ఫ్యాన్కు ఉరి వేసుకుని మృతి చెందాడు. తల్లి సిరిమల్లి దుర్గాభవాని ఫిర్యాదు మేరకు ఎస్సై లక్ష్మణరావు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండడంతోనే ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడి ఉంటాడని కుటుంబ సభ్యులు భావిస్తున్నారు. పవన్కుమార్ కుటుంబం 2004లో కరీంనగర్ నుంచి కాకినాడకు వచ్చి స్థిరపడింది. బోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): నీట్ పరీక్ష కోసం చనిపోయిన 93 మంది విద్యార్థులకు ఉద్యమాన్ని అంకితమిస్తున్నామని జై భీమ్రావ్ భారత్ పార్టీ రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, ప్రముఖ న్యాయవాది జగ్గారపు మల్లికార్జున అన్నారు. కాకినాడలోని పార్టీ కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద యువత నిర్వహించిన పోరాటం అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలిచిందన్నారు. ఆ నిరసనకు తమ పార్టీ అధ్యక్షుడు జడ శ్రావణ్ కుమార్ మద్దతు తెలిపారన్నారు. యువతతో పెట్టుకుంటే ఏం జరుగుతుందో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ తెలుసుకోవాలన్నారు. ఈ కారు ఎవరిదో! కాట్రేనికోన: పల్లంకుర్రు శివాలయం సమీపంలోని చింతల చెరువు రోడ్డులో అనుమానాస్పద కారు కలకరం లేపుతోంది. ఏపీ 05 ఈడబ్ల్యూ 0123 నంబర్ గల కారును కొన్ని నెలలుగా రోడ్డు పక్కనే గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పార్కు చేసి వదిలేశారు. ఆ కారు సుదీర్ఘ కాలం ఉండటంతో కుట్ర కోణం ఏమైనా ఉందానే అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసులు స్పందించి కారు నంబర్ ఆధారంగా సమాచారం సేకరించి అపరిచితులను గుర్తించాలన్నారు.
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ప్రకృతి సంపద పరిరక్షణలో ఎఫ్బీవోలు కీలకంరాజానగరం: దేశంలోని ప్రకృతి సంపదను పరిరక్షించడంలో ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ల (ఎఫ్బీవో)ల పాత్ర కీలకమని డాక్టర్ వైఎస్సార్ ఉద్యాన యూనివర్సిటీ వీసీ డాక్టర్ ధనుంజయరావు అన్నారు. అటవీ సంపదను కాపాడుతూ ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు మధ్య వారధిలా గురుతర బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తున్నారన్నారు. లాలాచెరువులోని ఏపీ స్టేట్ ఫారెస్ట్ అకాడమీలో శిక్షణ పూర్తి చేసిన ఎఫ్బీవోలకు సోమవారం నిర్వహించిన స్నాతకోత్సవంలో సర్టిఫికెట్లు ప్రదానం చేశారు. ధనుంజయరావు మాట్లాడుతూ పర్యావరణ స్థిరత్వానికి, వాతావరణ సహనశీలతకు వ్యవసాయం, ఉద్యానం, అడవులు అనుసంధానమైన మూలస్తంభాలన్నారు. ఈ క్రమంలో అటవీ శాఖతో తమ యూనివర్సిటీ ఎంవోయూ కుదుర్చుకోవాలని భావిస్తుందన్నారు. అకాడమీ డైరెక్టర్ బి.విజయ కుమార్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర విభజనతో ఆంధ్రప్రదేశ్కి నూతనంగా ఫారెస్ట్ అకాడమీని ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి వచ్చిందన్నారు. అలా 2017 నుంచి ఇప్పటివరకు అకాడమీలో 878 మంది అటవీ ఫ్రంట్లైన్ సిబ్బందికి శిక్షణ ఇచ్చామని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో అటవీ శాఖ అధికారులు, అకాడమీ అధ్యాపకులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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విద్యుత్ తీగల దొంగలు దొరికారుఫ రెండు కేసుల్లో 9 మంది అరెస్ట్ ఫ వివరాలు వెల్లడించిన సీఐ వీరయ్య గౌడ్ రాజానగరం: వెలుగుబంద, పాలచర్ల తదితర ప్రాంతాల్లోని లేఅవుట్లలో ఉన్న విద్యుత్ స్తంభాల నుంచి తీగలను, పొలాల్లో బోర్ల వద్ద ఉన్న విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లలోని కాపర్ వైర్ను చోరీ చేస్తున్న రెండు ముఠాలను పట్టుకున్నామని రాజానగరం సీఐ వీరయ్య గౌడ్ తెలిపారు. ఆయన సోమవారం విలేకరులతో మాట్లాడుతూ విజయనగరం జిల్లా కొత్తవలసకు చెందిన మంగి సుధాకరరెడ్డి, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా రంగినిగూడకు చెందిన కిల్లో రాజు, బోండాంకు చెందిన పొంగి విజయ్, బసికి చెందిన కొర్రా ప్రహ్లాదలను ఒక కేసులో అరెస్ట్ చేశామన్నారు. వీరు గత ఏడాది నుంచి రాజానగరం, సీతానగరం, కొవ్వూరు మండలాల్లోని విద్యుత్ స్తంభాల నుంచి తీగలను కత్తిరించి అపహరిస్తున్నారని, వీరిపై జిల్లాలోని వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో తొమ్మిది కేసులు ఉన్నాయన్నారు. నిందితుల నుంచి రూ.3,57,500 విలువైన 1,430 కిలోల అల్యూమినియం కండక్టింగ్ వైరును స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు తెలిపారు. ఫ మరో కేసులో కాకినాడ జిల్లా గండేపల్లికి చెందిన శివగంగ బాబూరావు, నేమవరపు మురళీకృష్ణ, మేడిశెట్టి మణికంఠ, బసమని వీరబాబు, శివగంగ రాజులను అరెస్ట్ చేశారని సీఐ తెలిపారు. వీరు కూడా రాజానగరం, సీతానగరం మండలాల్లోని పొలాల వద్ద ఉన్న విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లను పగలకొట్టి, దానిలోని కాపర్ వైర్ను దొంగిలిస్తున్నారన్నారు. తోటల్లో ఉండే గెస్ట్ హౌస్ల వద్ద, లేఅవుట్లలోని విద్యుత్ స్తంభాల నుంచి తీగలను కత్తిరించి అపహరిస్తున్నారని తెలిపారు. వీరిపై జిల్లాలో 9 కేసులు నమోదు కాగా రాజానగరం పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలో ఏడు కేసులు ఉన్నాయన్నారు. వీరి నుంచి 361 కేజీల అల్యూమినియం తీగలను కరిగించి తయారు చేసిన దిమ్మలు, 23 కేజీల రాగి దిమ్మలతో పాటు దొంగతనానికి ఉపయోగించిన ఒక ఆటో, రెండు బైకులను స్వాధీనపర్చుకున్నామని వివరించారు. ఎస్సై ప్రియకుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఈ రెండు కేసులలో చోరులనుచాకచక్యంగా పట్టుకున్నారని సీఐ తెలిపారు.
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84,800 సీట్లకు అనుమతిబాలాజీ చెరువు (కాకినాడ సిటీ): జేఎన్టీయూ –కాకినాడకు అనుబంధంగా ఉన్న 103 కళాశాలల్లో ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో ఇంజినీరింగ్ అడ్మిషన్ల నిమిత్తం 84,800 సీట్ల భర్తీకి అనుమతిచ్చారు. అలాగే, జేఎన్టీయూకేలోని ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో ఈ ఏడాది నుంచి మరిన్ని సీట్ల పెంపుదలకు కూడా అనుమతి వచ్చింది. సీఎస్ఈ, మెకానికల్, ఈసీఈ, ఈఈఈ, సివిల్ వంటి విభాగాల్లో ఇప్పటి వరకూ ఒక్కో దానికి ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటాతో కలిపి 55 సీట్లు మాత్రమే ఉండేవి. ఆలిండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ (ఏఐసీటీఈ) నుంచి కొత్తగా వచ్చిన అనుమతితో ఒక్కో సెక్షన్కు 60, ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటా కింద 6 కలిపి మొత్తం 66 సీట్లు ఇచ్చారు. ఒక్కో కోర్సుకు రెండు సెక్షన్ల చొప్పున ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఉన్నత విద్యా మండలికి నివేదిక రాష్ట్రంలోని అన్ని వర్సిటీల నుంచి సీట్ల సంఖ్య నివేదికను ఉన్నత విద్యా మండలికి నివేదిస్తేనే అక్కడి నుంచి ఆన్లైన్లో కళాశాలల వివరాలు విద్యార్థులకు కనబడతాయి. రాష్ట్రంలో అత్యధిక అనుబంధ కళాశాలలు కలిగి ఉండటంతో పాటు సాంకేతిక విద్యలో కీలకంగా ఉన్న జేఎన్టీయూకే ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేసి, ఉన్నత విద్యా మండలికి నివేదిక పంపించింది. ఈ నెల 21 నుంచి వెబ్ కౌన్సెలింగ్ ప్రారంభం కాగా.. కళాశాల, కోర్సు ఎంపికకు కీలకమైన వెబ్ ఆప్షన్లకు ఈ నెల 31 వరకూ అవకాశముంది. ఉన్నత విద్యా మండలి సూచనల మేరకు సాంకేతిక విద్యలో ఉన్నత ప్రమాణాలున్న కళాశాలలకే గుర్తింపు ఇచ్చామని జేఎన్టీయూకే రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ ఆర్.శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. అటువంటి కళాశాలల్లో చదివిన వారికి మాత్రమే మంచి అవకాశాలు దక్కుతాయని చెప్పారు. జేఎన్టీయూ–కాకినాడ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో ఈ ఏడాది అన్ని విభాగాల్లో సీట్లు పెంచి కొత్తగా మరో సెక్షన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని ప్రిన్సిపాల్ కొప్పిరెడ్డి పద్మరాజు తెలిపారు. దీంతో, మరింత మంది విద్యార్థులకు కళాశాలలో చేరే అవకాశం లభిస్తుందని, ర్యాంకు ఆధారంగా అర్హులైన వారు వెబ్ ఆప్షన్లు పెట్టుకోవాలని సూచించారు.
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చెత్త వ్యాన్ ఢీకొని యువకుడి మృతిపెరవలి: కట్టుకున్న భర్త మృతి చెందాడు, చేతికంది వచ్చిన కుమారుడు తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లిపోవడంతో ఆ తల్లి రోదిస్తున్న తీరు కంటతడి పెట్టించింది. కొవ్వూరు పట్టణంలో చెత్త వ్యాన్ ఢీకొన్న ఘటనలో యువకుడు మృతి చెందాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. పట్టణానికి చెందిన మోస మణికంఠ (19) పెయింటింగ్, కూలి పనులు చేసుకుంటూ తల్లిని పోషించుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో సోమవారం పని ముగించుకుని మోటారు సైకిల్పై ఇంటికి వస్తున్న అతడిని మున్సిపాలిటీకి చెందిన చెత్త వ్యాన్ ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో తీవ్ర గాయాలపాలైన మణికంఠను స్థానికులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా అక్కడ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. విషయం తెలిసిన తల్లి నాగమణి విలపిస్తూ ఆసుపత్రికి చేరుకుని కుమారుడి మృతదేహాన్ని చూసి కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించింది. తండ్రి లేకపోయినా ఎంతో ప్రేమగా పెంచి పెద్ద చేసిన కుమారుడు ఆసరాగా ఉన్న సమయంలో భగవంతుడు తీసుకుపోయాడని, తాను ఎవరి కోసం బతకాలి అంటూ దీనంగా రోదించింది. డ్రైవర్ లేకపోవడంతో.. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మున్సిపాలిటీ చెత్త వ్యాన్ను అనుభవం ఉన్న డ్రైవర్ కాకుండా మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది నడిపినట్టు తెలిస్తోంది. ఆ వ్యాన్కు శాశ్వత డ్రైవర్ లేకపోవటంతో పారిశుధ్య కార్మికులే నడుపుతున్నారని, అందుకే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ఆరోపిస్తున్నారు.
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కొండంత భారం తగ్గాల్సిందే!చెక్కుల బౌన్స్పై ఆగ్రహం వివిధ వ్యాపారస్తులు ఇచ్చిన సుమారు 20 చెక్కులు బౌన్స్ కావడంపై ట్రస్ట్బోర్డు సభ్యులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చెక్కు బౌన్స్ అయిన సందర్భంగా ఆ వ్యాపారులు డబ్బును జమ చేయకపోతే వారిపై కేసులు వేయాలని సూచించారు. దేవస్థానం ఈఓ నల్లం సూర్య చక్రధరరావు, ట్రస్ట్బోర్డు సభ్యులు, దేవస్థానం అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఫ అన్నవరం ట్రస్ట్బోర్డు సమావేశంలో సభ్యుల తీర్మానం ఫ ‘సాక్షి’లో ప్రచురితమైన కథనంపై చర్చ ఫ లీజు బకాయి ఫైళ్ల పరిశీలన అన్నవరం: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన అన్నవరంలోని వీర వెంకట సత్యనారాయణస్వామివారి దేవస్థానంలో షాపుల లీజుదారులు బకాయిలు చెల్లించకపోతే వెంటనే షాపులను మూసివేయించాలని దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో సభ్యులు ఆదేశించారు. చైర్మన్ ఐవీ రోహిత్ అధ్యక్షతన సోమవారం ఉదయం 11 నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం నిర్వహించారు. దేవస్థానంలో వివిధ షాపులను టెండర్ కం బహిరంగ వేలం ద్వారా లీజుకు తీసుకున్న వ్యాపారస్తులు దేవస్థానానికి రూ.నాలుగు కోట్లు బకాయి పెట్టారని ‘సాక్షి’ పత్రికలో కొండంత భారం శీర్షికన శనివారం ప్రచురితమైన వార్త ఆధారంగా చర్చ జరిపారు. కాఫీ మెషీన్ల షాపుల నుంచి పూజా ద్రవ్యాల దుకాణాల వరకు అన్ని వ్యాపారాల బకాయిలుపై ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు సమీక్షించారు. వచ్చే సమావేశం నాటికి బకాయిలన్నీ వసూలు చేయాలని ఆదేశించారు. కాగా.. ఈ నెలలో రూ.2.60 కోట్ల బకాయిలు వసూలు చేశామని అధికారులు తెలిపారు. ఆ మొత్తంలో కొత్తగా వేలం జరిగిన రెండో నెంబర్ పూజా ద్రవ్యాల షాపు పాడిన నిర్వాహకుడు జమ చేసిందే రూ.1.20 కోట్లు ఉండడం విశేషం. ఇతర తీర్మానాలు ఫ సత్యగిరిపై విష్ణుసదన్ ఉత్తరం వైపుగల ఖాళీ స్థలంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిధులతో 300 గదుల సత్రం నిర్మాణానికి టీటీడీ ఈవోను కోరుతూ తీర్మానం చేశారు. ఫ దేవస్థానం కళాశాల విద్యార్థులకు దేవస్థానం నిధులతో మధ్యాహ్న భోజనం పెట్టాలని తీర్మానించారు. సత్యదేవుని నిత్యాన్నదాన పథకానికి దాతలు ఇచ్చిన విరాళాల నుంచి మధ్యాహ్న భోజనం పెట్టడానికి గతంలో తీర్మానించి ఈ నెల రెండో తేదీ నుంచి మూడు రోజులు అమలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే అన్నదానం నిధుల వినియోగంపై విమర్శలు రావడంతో నిలిపివేశారు. ఫ రత్నగిరిపై 23 అడుగుల ఎత్తు కలిగిన గరుడ విగ్రహాన్ని కాంక్రీట్తో నిర్మించేందుకు కాకినాడకు చెందిన దాత లింగంగుంట సుమలత ముందుకు వచ్చినందున, దీనిపై నిర్ణయాన్ని వచ్చే సమావేశానికి వాయిదా వేశారు. ఫ ప్రముఖ దాతలు, దేవస్థానం ట్రస్ట్బోర్డు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు మట్టే సత్యప్రసాద్, ఎంఎస్ రెడ్డిలకు ట్రస్ట్బోర్డు సమావేశం అజెండా పంపకపోవడంపై సభ్యుడు రావిపాటి సత్యనారాయణ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై నిబంధనలను అనుసరించి చర్యలు తీసుకుంటామని ఈవో తెలిపారు. ఫ ఆలయ ప్రాకారంలో అగరవత్తుల విక్రయ షాపు, నిర్మాల్య పత్రితో తయారు చేసే ఉత్పత్తుల విక్రయించే షాపుతో భక్తులకు అసౌకర్యంగా ఉన్నందున వీటి లీజు రద్దు చేసే విషయాన్ని తదుపరి సమావేశానికి వాయిదా వేశారు. ఫ ఈఓ కార్యాలయం దిగువన గల పాత మెయిన్ క్యాంటీన్ను సేవా కార్యకర్తలకు వసతి కల్పించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని సభ్యులుతీర్మానించారు.
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సర్కారుపై సమరశంఖంసాక్షి, అమలాపురం: ఏదో ఒక విధంగా అధికారాన్ని దక్కించుకునేందుకు ఎన్నికల వేళ అలవిగాని హామీలిచ్చిన చంద్రబాబు అండ్ కో.. గద్దెనెక్కిన తర్వాత ఆ వాగ్దానాలను షరా మామూలుగా తుంగలో తొక్కేశారు. చంద్రబాబు చెప్పిన ఉద్యోగాల కల్పన, నిరుద్యోగ భృతి వంటి మాటలు నమ్మి తాము మోసపోయామని నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులు మండిపడుతున్నారు. మరోవైపు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు చెల్లించకపోవడంతో పేద, మధ్య తరగతి విద్యార్థులు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అడుగడుగునా దగా చేసిన సర్కారుపై వారు పిడికిలి బిగిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ తీరుకు నిరసనగా వైఎస్సార్ సీపీ యువజన, విద్యార్థి విభాగాల ఆధ్వర్యాన జిల్లా కేంద్రం అమలాపురంలో మంగళవారం భారీ నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్నారు. అడుగడుగునా దగా ● నిరుద్యోగ యువతకు నెలకు రూ.3 వేల చొప్పున భృతి ఇస్తామని ఎన్నికల వేళ చంద్రబాబు గొప్పగా డప్పేశారు. అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు గడిచినా భృతిపై కనీసం ప్రకటన కూడా చేయలేదు. అధికారిక లెక్కల ప్రకారమే జిల్లాలో సుమారు 10 వేల మంది నిరుద్యోగులు భృతికి అర్హులుగా ఉన్నారని అంచనా. నిరుద్యోగ భృతి నెలకు రూ.3 వేల చొప్పున లెక్కిస్తే ఏడాదికి రూ.3 కోట్లు అవుతుంది. రెండేళ్లకు కలిపి రూ.6 కోట్ల మేర నిరుద్యోగులకు చెల్లించాల్సి ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు. కాగా, జిల్లాలో 4.50 లక్షలకు పైగా కుటుంబాలున్నాయి. ప్రతి కుటుంబంలోనూ కనీసం ఒక్కరైనా నిరుద్యోగిగా ఉన్నారు. దీని ప్రకారం జిల్లాలో 4.50 లక్షలకు పైగా నిరుద్యోగులున్నట్లు అనధికార అంచనా. ఆవిధంగా లెక్కిస్తే ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సిన నిరుద్యోగ భృతి ఏడాదికి రూ.135 కోట్లు పైగా ఉంటుంది. దీని ప్రకారం జిల్లాలోని నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం రెండేళ్లకు కలిపి రూ.270 కోట్లకు పైగా నిరుద్యోగ భృతి బకాయి పడింది. ● ఇంటింటికీ రేషన్ పంపిణీ చేసే లక్ష్యంతో గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన మొబైల్ డిస్పెన్సింగ్ యూనిట్ల (ఎండీయూ) వ్యవస్థను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నిలిపివేసింది. తద్వారా జిల్లాలోని సుమారు 1,065 మంది యువతను రోడ్డున పడేసింది. ● జిల్లాలో పరిశ్రమలు స్థాపించడం ద్వారా స్థానిక యువతకు ఉద్యోగావకాశాలు కల్పిస్తామని ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చారు. అయితే అమరావతి, అడపాదడపా విశాఖకు తప్ప జిల్లాకు ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా రాలేదు. మరోవైపు స్థానికంగా ఏర్పాటు చేసిన సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు (ఎంఎస్ఎంఈ) మూత పడుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఉపాధి లేక యువత ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస పోతున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ● జిల్లాలో డిగ్రీ, ఐటీఐ, డిప్లొమా, ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు చెల్లించాల్సిన ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు రూ.17 కోట్లకు చేరాయి. ఈ ఏడాది సుమారు 27 వేల నుంచి 32 వేల మంది విద్యార్థులు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. సకాలంలో సొమ్ము పడకపోవడంతో ముఖ్యంగా ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఒక్కో క్వార్టర్కు రూ.15 వేల వరకూ రావాల్సి ఉండగా, కొందరు విద్యార్థులకు నాలుగు నుంచి ఏడు క్వార్టర్ల వరకూ బకాయిలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అంటే ఒక్కో విద్యార్థికి రూ.60 వేల నుంచి రూ.1.05 లక్షల వరకూ రావాల్సి ఉంది. ● 2025–26 విద్యా సంవత్సరానికి ఇంకా ఇంజినీరింగ్, డిగ్రీ, ఐటీఐల్లో అడ్మిషన్లు పూర్తి కాలేదని, అందుకే తొలి క్వార్టర్ ఇవ్వలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే పాత బకాయిలపై మాత్రం ఎలాంటి స్పష్టతా ఇవ్వకపోవడం గమనార్హం. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఆర్టీఎఫ్ నిధులు తక్షణమే విడుదల చేయాలనే డిమాండుతో జిల్లాలోని 49 ప్రైవేటు డిగ్రీ కళాశాలలు గతంలో ఆందోళన చేసినా ప్రభుత్వం స్పందించలేదు. వెనుక దగా ముందు దగా.. కుడి ఎడమల దగా దగా అంటూ మహాకవి శ్రీశ్రీ తన మహాప్రస్థానంలో అక్షరీకరించిన ‘చేదుపాట’.. చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో అక్షర సత్యంగా నిలుస్తోంది.నేటి నిరసన ఇలా.. యువత, నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చేస్తున్న మోసాన్ని నిరసిస్తూ వైఎస్సార్ సీపీ యువజన, విద్యార్థి విభాగాల ఆధ్వర్యాన మంగళవారం ఉదయం 9 గంటలకు అమలాపురంలో నిరసన ప్రదర్శన జరగనుంది. స్థానిక నల్లవంతెన వద్ద నుంచి కలెక్టరేట్ వరకూ పాదయాత్రగా ఈ ప్రదర్శన సాగుతుంది. డీఎస్సీ అక్రమాలపై తక్షణం సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, వసతి దీవెన బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని, నిరుద్యోగ భృతి తక్షణమే చెల్లించాలనే ప్రధాన డిమాండ్లతో ఈ నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. జిల్లా నలుమూలల నుంచీ పార్టీ, యువజన, విద్యార్థి విభాగాల నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రజాప్రతినిధులు, విద్యార్థులు, యువత పెద్ద సంఖ్యలో ఈ ర్యాలీలో పాల్గొననున్నారు. విజయవంతం చేయాలి చంద్రబాబు ప్రభుత్వ దగాకోరు విధానాలతో రాష్ట్రంలోని యువత, విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై వైఎస్సార్ సీపీ యువజన, విద్యార్థి విభాగాల ఆధ్వర్యాన జిల్లా కేంద్రం అమలాపురంలో మంగళవారం భారీ నిరసన ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నాం. అమలాపురం నల్ల వంతెన వద్ద వంటెద్దు వెంకన్నాయుడు కాంప్లెక్స్ నుంచి కలెక్టరేట్ వరకూ ఈ ర్యాలీ జరుగుతుంది. పార్టీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పిలుపు మేరకు జరుగుతున్న ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని జిల్లావ్యాప్తంగా యువత, విద్యార్థులు, పార్టీ శ్రేణులు అత్యధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి, విజయవంతం చేయాలి. నీట్ ప్రశ్న పత్రం లీకేజీని నిరసిస్తూ లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఉద్యమించడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం సీబీఐ విచారణ వేసింది. ఈ ఘటనకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. రాష్ట్రంలోనూ డీఎస్సీ పేపర్ లీకై ంది. స్పోర్ట్స్ కోటాలో అవకతవకలు జరిగాయి. టాప్ ర్యాంకర్లను చివరిలో పెట్టారు. తద్వారా అర్హులకు అన్యాయం జరిగింది. దీనిపై సీబీఐ విచారణ చేయడంతో పాటు, దీనికి బాధ్యత వహిస్తూ రాష్ట్ర విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి. ఫీజు రీయింబర్స్మెంటు, నిరుద్యోగ భృతి, వసతి దీవెన బకాయిలు చెల్లించకుండా యువత, విద్యార్థుల పట్ల చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తీవ్ర నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోంది. – చిర్ల జగ్గిరెడ్డి, వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, కొత్తపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పిడికిలి బిగిస్తున్న నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులు నేడు అమలాపురంలో భారీ నిరసన ప్రదర్శన విజయవంతం చేయాలని వైఎస్సార్ సీపీ నేతల పిలుపు డీఎస్సీలో అక్రమాలతో అన్యాయం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం గత ఏడాది నిర్వహించిన డీఎస్సీలో భారీ అక్రమాలు జరిగాయనే విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ కోటాలో భారీ అవకతవకలు వెలుగు చూశాయి. మెరిట్ ఉన్న అభ్యర్థులను పక్కన పెట్టి, అక్రమాలకు పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలున్నాయి. నష్టపోయిన అభ్యర్థులు తమకు జరిగిన అన్యాయాన్ని సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపిస్తున్నారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీకి బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఇటీవల రాజీనామా చేసినట్లుగానే.. డీఎస్సీ అక్రమాలకు బాధ్యత వహించి రాష్ట్ర విద్యా శాఖ మంత్రి లోకేష్ కూడా రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్ జోరందుకుంది. యువత, విద్యార్థులు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ట్రోల్ చేస్తూ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగడుతున్నారు. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు.
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రాష్ట్ర స్థాయిలో రంగంపేట విద్యార్థినుల సత్తాఫ క్లే మోడలింగ్ పోటీల్లో ప్రథమ స్థానం ఫ అభినందించిన హెచ్ఎం, ఉపాధ్యాయులు రంగంపేట: రాష్ట్ర స్థాయి క్లే మోడలింగ్ పోటీల్లో రంగంపేట ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థినులు రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రతిభ చాటారు. కాకినాడ జిల్లా కోరింగ వన్యప్రాణి అభయారణ్యంలో ఈ నెల 26న వరల్డ్ వైల్డ్ ఫారెస్ట్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ మ్యాంగ్రోవ్ పరిరక్షణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ పోటీలు నిర్వహించారు. పాఠశాలకు చెందిన సత్య, జ్ఞాన, లక్ష్య, కార్తీక, సంతోషిణితో కూడిన బృందం ఆ పోటీల్లో ప్రథమ బహుమతి సాధించిందని ప్రధానోపాధ్యాయుడు వి.పార్థసారథి తెలిపారు. ఈ మేరకు సోమవారం పాఠశాలలో నిర్వహించిన అభినందన సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ తమ విద్యార్థినులు అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి ప్రథమ స్థానాన్ని సాధించడం గర్వకారణమన్నారు. విద్యార్థినులకు శిక్షణ అందించిన జీవశాస్త్ర ఉపాధ్యాయురాలు రమ్యసుధ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి సుమారు 300 మంది విద్యార్థులు ఈ పోటీల్లో పాల్గొన్నారని తెలిపారు. తమ విద్యార్థినులు కోరింగ ఆవరణ వ్యవస్థ అంశంపై క్లే మోడల్ను రూపొందించి న్యాయనిర్ణేతల ప్రశంసలు అందుకుని ప్రథమ బహుమతిని సాధించారని వివరించారు. విజేత విద్యార్థినులను, గైడ్ టీచర్ రమ్యసుధను మండల విద్యాశాఖ అధికారులు కె.శ్రీనివాసరావు, పి.మధుసూదనరావు, పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు ఘనంగా అభినందించారు.
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మోదీ పాలనలో 152 సార్లు పేపర్ల లీక్సీటీఆర్ఐ (రాజమహేంద్రవరం): ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని ఎన్డీయే 12 ఏళ్ల పాలనలో 152 సార్లు పేపర్లు లీక్ అయ్యాయని, అయితే ఏ ఒక్కదానిలో ఒక్కరిపై కూడా చర్యలు తీసుకోలేదని పీసీసీ మాజీ అధ్యక్షుడు ఎన్.రఘువీరారెడ్డి విమర్శించారు. రాజమహేంద్రవరంలోని ధర్మంచర కమ్యూనిటీ హాల్లో సోమవారం కాంగ్రెస్ సీడబ్ల్యూసీ సభ్యుడు గిడుగు రుద్రరాజుతో కలసి ఆయన విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. చనిపోయిన విద్యార్థుల కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని, వారి ఇళ్లలో అర్హులకు ఉద్యోగం ఇవ్వాలని, అక్రమంగా పెట్టిన కేసులు ఎత్తివేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఎన్డీయే విధానాలను నిరసిస్తూ ఆగస్టు 9న ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ భారీ ర్యాలీ తలపెట్టిందని రుద్రరాజు అన్నారు. జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు బోడా వెంకట్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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డివైడర్ను ఢీకొని లారీ బోల్తారావులపాలెం: జాతీయ రహదారిపై రావులపాలెంలోని కళా వెంకట్రావు సెంటర్లో సోమవారం తెల్లవారుజామున లారీ బోల్తా పడింది. కోల్కతా నుంచి భీమవరానికి బీఎస్ఎన్ఎల్కు సంబంధించిన గొట్టాలను ఈ లారీలో తీసుకువెళుతున్నారు. రావులపాలెం వద్ద డ్రైవర్కు నిద్రమత్తు వచ్చి, డీవైడర్ను ఢీకొనడంతో లారీ బోల్తా కొట్టింది. ఆ సమయంలో అక్కడ ట్రాఫిక్ లేకపోడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ఘటనలో డైవరుకు స్వల్ప గాయాలు అయ్యాయి. హైవే, పోలీసులు అధికారులు గొట్టాలను వేరే లారీపైకి లోడ్ చేయించి క్రేన్ సాయంతో లారీని తొలగించారు.
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ముంపు సమస్యకు తాత్కాలిక పరిష్కారంఆత్రేయపురం: లొల్ల, వాడపల్లి, ఆత్రేయపురం గ్రామాల్లో పంట పొలాల ముంపు సమస్యకు తాత్కాలిక పరిష్కారం లభించింది. ముంపు బారిన పడిన పంట పొలాలను వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే చిర్ల జగ్గిరెడ్డి ఈ నెల 20న పరిశీలించి, ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ విప్పర్తి వేణుగోపాలరావుతో కలసి నిరసన తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. తక్షణం ఈ సమస్యను పరిష్కరించకపోతే ఇరిగేషన్ ఎస్ఈ కార్యాలయాన్ని ముట్టడిస్తామని జగ్గిరెడ్డి ఆ సందర్భంగా హెచ్చరించారు. దీంతో కూటమి ప్రభుత్వం దిగి వచ్చింది. ముంపులో ఉన్న పంట పొలాలను కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్ కుమార్, జాయింట్ కలెక్టర్ వైఖోమ్ నైదియాదేవి, ఇరిగేషన్, డ్రైనేజీ ఈఈలు వెంకటేశ్వరరావు, కిషోర్ తదితరులు ఈ నెల 22న స్వయంగా పరిశీలించారు. ముంపునకు గల కారణాలను డ్రైనేజీ ఉన్నతాధికారిని అడిగి కలెక్టర్ తెలుసుకున్నారు. జిల్లాలో విచిత్రమైన పరిస్థితి నెలకొందని, ఒకవైపు శివారు భూములకు సాగునీరు అందడం లేదని, మరోవైపు ఆత్రేయపురం, వాడపల్లి, లొల్ల గ్రామాల్లో వరి పంటలు నీట మునిగి రైతులు నష్టపోయారని చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో అమలాపురం బ్యాంకు కాలువకు సోమవారం నీటి విడుదలను తగ్గించారు. ముంపు పొలాల్లోని నీటిని బ్యాంకు కాలువలోకి తరలిస్తున్నారు. మంగళవారం ఉదయానికి చాలా వరకూ ముంపు తగ్గింది. ఈ సమస్య పరిష్కారానికి శాశ్వత చర్యలు చేపట్టాలని ఎంపీపీ కుండ అన్నపూర్ణ, జెడ్పీటీసీ సభ్యుడు బోనం సాయిబాబు, మాజీ జెడ్పీటీసీ సభ్యుడు చిలువూరి రామకృష్ణంరాజు, వైఎస్సార్ సీపీ మండల కన్వీనర్ కనుమూరి శ్రీనురాజు తదితరులు కోరారు.
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ఏడు నెలల పసిపాపతో ప్రియుడి ఇంటి ముందు ధర్నా..దేవరపల్లి: న్యాయం కోసం ప్రియుడి ఇంటి ముందు ప్రియురాలు ధర్నాకు దిగిన సంఘటన నల్లజర్ల మండలం దూబచర్లలో ఆదివారం జరిగింది. తన ఏడు నెలల పసిపాపతో ప్రియుడి ఇంటి ముందు కుటుంబ సభ్యులతో ఆమె బైఠాయించి పోరాటం చేస్తుంది. పెళ్లి చేసుకుంటానని తనను శారీరకంగా వాడుకుని, ముఖం చాటేస్తున్న అనిల్ కుమార్కు డీఎన్ఏ పరిక్ష చేసి తనకు, తన బిడ్డకు న్యాయం చేయాలని ఆమె డిమాండ్ చేసింది.సంఘటనకు సంబంధించి బాధితురాలి కథనం ప్రకారం ఏలూరు జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం గొల్లగూడేనికి చెందిన అడబాల హేమలత నల్లజర్ల మండలం దూబచర్లలో ఓ జీడిగింజల ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే సమయంలో ఫ్యాక్టరీ యజమాని కుమారుడు అనిల్కుమార్ తనకు మాయమాటలు చెప్పి ప్రేమిస్తున్నానని లొంగదీసుకున్నట్టు ఆమె తెలిపారు. తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని అడగ్గా అలాగేనని నమ్మించి ముఖం చాటుశాడని ఆమె తెలిపారు. దీనిపై ఏడాది క్రితం నల్లజర్ల పోలీసులను ఆశ్రయించి జరిగిన సంఘటనపై ఫిర్యాదు చేసింది.అయినప్పటికి తనకు ఇప్పటి వరకు న్యాయం జరగలేదని ఆమె వాపోయారు. తనను మోసం చేసిన వ్యక్తికి ఇంతవరకు డీఎన్ఏ పరీక్ష చేయించలేదని ఆమె తెలిపారు. ఆమె తల్లి అడబాల లక్ష్మి కుమార్తెకు అండగా ఉన్నారు. దీనిపై నల్లజర్ల సీఐ రవికుమార్ను ‘సాక్షి’ వివరణ కోరగా ఈ సంఘటన 2025లో జరిగిందన్నారు. బాధితురాలు హేమలత ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై కేసు దర్యాప్తు పూర్తయిందని ఆయన తెలిపారు. అయితే అనిల్కుమార్కు డీఎన్ఏ పరీక్ష చేయించాలని హేమలత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించడం వల్ల కోర్టు ఉత్తర్వుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్టు ఆయన తెలిపారు.
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పాత నోట్లకు గుడ్బై?.. కొత్త కరెన్సీపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం!ఇప్పటికే ప్రపంచంలోని పలు దేశాలు పాలిమర్ (ప్లాస్టిక్) నోట్లు ముద్రించి చెలామణి చేస్తున్నాయి. ఈ నోట్లు నీటిలో నానవు, చింపినా చిరగవు. అందుకే ప్రపంచ దేశాలు ఒక్కొక్కటిగా పాలిమర్ నోట్ల ముద్రణ వైపు అడుగులు వేస్తున్నాయి. మన దేశం కూడా త్వరలోనే పాలిమర్ కరెన్సీ నోట్లను చెలామణిలోకి తీసుకురావాలని యోచిస్తోంది. ఈ సంవత్సరాంతానికి తొలుత రూ.10, రూ.20 ప్లాస్టిక్ నోట్లను ముద్రించి చెలామణిలోకి తీసుకువస్తామని కేంద్రం ఇటీవల ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో అమలాపురానికి చెందిన కరెన్సీ నోట్ల సేకరణకర్త పుత్సా కృష్ణ కామేశ్వర్ ప్రపంచంలోని పలు దేశాలు ముద్రించిన పాలిమర్ నోట్లను సేకరించారు. ఆయన ఇప్పటికే 68 దేశాలకు చెందిన 144 పాలిమర్ కరెన్సీ నోట్లు సేకరించారు. మన దేశంలో వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా దాదాపు పుష్కర కాలం కిందటే పాలిమర్ నోట్లు ప్రవేశపెట్టాలని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆలోచన చేసిందని, అది మనకు సరిపడదని భావించి ఆ ఆలోచనను పక్కన పెట్టిందని సేకరణకర్త కృష్ణ కామేశ్వర్ తెలిపారు. ఆయన సేకరించిన తన ఖజానాలో భద్రపరుచుకున్న పలు దేశాల పాలిమర్ కరెన్సీ నోట్లను ఆయన మీడియాకు చూపారు. కృష్ణ కామేశ్వర్ సేకరించిన పలు దేశాల పాలిమర్ కరెన్సీ నోట్లు అమలాపురం టౌన్:
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నానవు.. చిరగవు● త్వరలో మనకూ ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ ● 68 దేశాలకు చెందిన పాలిమర్ నోట్లు ● సేకరించిన కృష్ణ కామేశ్వర్ అమలాపురం టౌన్: ఇప్పటికే ప్రపంచంలోని పలు దేశాలు పాలిమర్ (ప్లాస్టిక్) నోట్లు ముద్రించి చెలామణి చేస్తున్నాయి. ఈ నోట్లు నీటిలో నానవు, చింపినా చిరగవు. అందుకే ప్రపంచ దేశాలు ఒక్కొక్కటిగా పాలిమర్ నోట్ల ముద్రణ వైపు అడుగులు వేస్తున్నాయి. మన దేశం కూడా త్వరలోనే పాలిమర్ కరెన్సీ నోట్లను చెలామణిలోకి తీసుకురావాలని యోచిస్తోంది. ఈ సంవత్సరాంతానికి తొలుత రూ.10, రూ.20 ప్లాస్టిక్ నోట్లను ముద్రించి చెలామణిలోకి తీసుకువస్తామని కేంద్రం ఇటీవల ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో అమలాపురానికి చెందిన కరెన్సీ నోట్ల సేకరణకర్త పుత్సా కృష్ణ కామేశ్వర్ ప్రపంచంలోని పలు దేశాలు ముద్రించిన పాలిమర్ నోట్లను సేకరించారు. ఆయన ఇప్పటికే 68 దేశాలకు చెందిన 144 పాలిమర్ కరెన్సీ నోట్లు సేకరించారు. మన దేశంలో వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా దాదాపు పుష్కర కాలం కిందటే పాలిమర్ నోట్లు ప్రవేశపెట్టాలని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆలోచన చేసిందని, అది మనకు సరిపడదని భావించి ఆ ఆలోచనను పక్కన పెట్టిందని సేకరణకర్త కృష్ణ కామేశ్వర్ తెలిపారు. ఆయన సేకరించిన తన ఖజానాలో భద్రపరుచుకున్న పలు దేశాల పాలిమర్ కరెన్సీ నోట్లను ఆయన మీడియాకు చూపారు.
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గతి తప్పిన రుతురాగంసాక్షి, అమలాపురం: ‘వర్షాలు కురవాలని జిల్లాలోని పలు గ్రామాల్లో రైతులు, గ్రామస్తులు సంప్రదాయ పద్ధతిలో కప్పలకు పెళ్లిళ్లు చేసి, ఊరేగింపులు నిర్వహిస్తున్నారు. భజనలు చేస్తూ గ్రామ దేవతలను ప్రార్థించి వరుణుడు కరుణించాలని వేడుకుంటున్నారు. ఆకాశంలో మేఘాలు వస్తున్నాయి. కానీ, వాన జాడ మాత్రం కానరావడం లేదు. రాష్ట్రంలో నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించినప్పటి నుంచీ వాన కోసం ఆకాశం వైపు ఆశగా చూస్తున్న కోనసీమ రైతన్నకు నిరాశే ఎదురవుతోంది. చినుకు రాలకపోవడంతో కోనసీమలో వాతావరణం రెండో వేసవిని తలపిస్తోంది. ఎల్నినో ప్రభావంతో నైరుతి రుతుపవనాలు బలహీనపడటంతో పొలాలు బీటలువారుతుండగా, నారుమడులు ఎండిపోతున్నాయి. సాగు ప్రారంభ దశలోనే రైతుల్లో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. కానరాని వరద జాడ వర్షాభావం ప్రభావం జీవనది గోదావరి ప్రవాహంలోనూ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. గత ఏడాది ఇదే సమయానికి ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద వరద ఉధృతి కనిపించగా, ఈ ఏడాది ఆ జాడే లేదు. బ్యారేజీ నుంచి ఆదివారం 14,400 క్యూసెక్కుల మిగులు జలాలను మాత్రమే సముద్రంలోకి విడిచిపెట్టారు. గత ఏడాది ఇదే రోజున 2,16,302 క్యూసెక్కుల వరద నీరు సముద్రంలోకి వెళ్లింది. జూన్ 1 నుంచి జూలై 25 వరకూ ధవళేశ్వరం బ్యారేజీకి మొత్తం 85.151 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే చేరగా, గత ఏడాది ఇదే కాలవ్యవధిలో ఏకంగా 472.792 టీఎంసీలు వచ్చాయి. దాదాపు ఐదో వంతు కూడా నీటి లభ్యత లేకపోవడాన్ని బట్టి గోదావరి పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. మున్ముందు మరింత ఇబ్బందికరం వర్షాలు లేకపోవడంతో ఇప్పటికే డెల్టాలో వరి నారుమడులు ఎండిపోతున్నాయి. కొబ్బరి, అరటి, కూరగాయల వంటి ఉద్యాన పంటలు నీటి కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గోదావరి లంక ప్రాంతాలు, మోటార్ల సౌకర్యం లేని డెల్టా శివార్లలో కొబ్బరి తోటలు తలలు వాల్చేస్తున్నాయి. లంక గ్రామాల్లో పశుగ్రాసం కొరత మొదలై పశు పోషకులు కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద గత ఏడాది, ఈ ఏడాది జూన్ 1 నుంచి జూలై 25 వరకూ గోదావరిలో నీటి లభ్యత, వినియోగం వివరాలు (టీఎంసీలలో)గత నెల 17న కొత్తపేట మండలం వాడపాలెం గ్రామస్తులు పెళ్లి చేసిన కప్పలువరుణుడి కరుణ కోసం..: అమలాపురం రూరల్ రంగాపురంలో ఈ నెల 22న కప్పలతో ఊరేగింపుజిల్లాలో జూన్, జూలై నెలల్లో వర్షపాతం లోటు (మిల్లీమీటర్లలో)మండలం జూన్ జూలై (25 వరకూ) నమోదైనది సాధారణ లోటు నమోదైనది సాధారణ లోటు అయినవిల్లి 39.9 103.4 –61.4 30.2 247.7 – 87.8 రామచంద్రపురం 44.1 87.0 –49.3 37.7 224.3 – 83.2 ఆలమూరు 95.5 107.4 –11.1 169.0 225.0 – 24.9 రావులపాలెం 52.6 107.5 –51.1 21.8 227.5 – 90.4 కొత్తపేట 22.4 96.5 –76.8 38.1 223.4 – 82.9 కె.గంగవరం 45.0 102.6 –56.1 54.4 226.9 – 75.8 పి.గన్నవరం 62.8 113.0 –44.4 47.7 215.7 –78.1 ముమ్మిడివరం 51.5 126.0 –59.1 48.1 230.8 –79.1 ఐ.పోలవరం 73.4 114.1 –35.7 37.8 219.9 –82.4 అంబాజీపేట 21.1 122.7 –82.8 27.3 220.2 –87.5 మామిడికుదురు 69.7 121.4 –42.6 21.2 192.7 –89.0 రాజోలు 41.3 126.4 –67.4 27.4 203.4 –86.5 మలికిపురం 97.9 90.9 +7.7 64.8 185.9 –65.1 సఖినేటిపల్లి 100.3 140.3 –28.5 31.6 204.3 –84.3 అల్లవరం 58.3 117.3 –50.3 15.2 210.3 –92.8 అమలాపురం 54.3 118.0 –54.0 82.5 215.1 –61.7 ఉప్పలగుప్తం 60.4 111.1 –40.2 42.2 203.5 –79.3 కాట్రేనికోన 105.9 134.8 –10.5 52.7 218.2 –75.9 జిల్లా సగటు వర్షపాతం జూన్ 57.9 112.5 48.5 శాతం జూలై 25 వరకూ 40.6 218.9 81.4 శాతం ఫ ఎల్నినోతో జిల్లాలో రెండో వేసవి వాతావరణం ఫ కప్పలకు పెళ్లిళ్లు చేసినా.. కరుణించని వరుణుడు ఫ జూన్లో వర్షపాతం లోటు 48.5 శాతం ఫ జూలై 81.4 శాతం లోటు ఫ ఎండిపోతున్న నారుమడులు ఫ నీటి కోసం రైతన్న ఎదురుచూపులు ఫ డెల్టాపై ఆందోళన నీడ గత ఏడాది ఈ ఏడాది తూర్పు డెల్టా కాలువకు 14.995 17.109 మధ్య డెల్టా కాలువకు 7.901 9.448 పశ్చిమ డెల్టా కాలువకు21.504 26.727 డెల్టా కాలువలకు మొత్తం వినియోగం 44.400 53.284 సముద్రంలోకి విడిచిపెట్టిన జలాలు 430.392 31.867 బ్యారేజీకి వచ్చిన మొత్తం నీరు 472.792 85.151గత, ఈ ఏడాది జూలై 26న కాలువలకు విడుదల చేసిన నీరు 9,100 (క్యూసెక్కులు) 14,700 (క్యూసెక్కులు) గత, ఈ ఏడాది జూలై 25న సముద్రంలోకి విడిచిపెట్టిన నీరు 2,16,302 (క్యూసెక్కులు) 14,900 (క్యూసెక్కులు)
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ఒక్క ప్రమాదమూ జరగకపోవడమే లక్ష్యంరోడ్డు ప్రమాదాలు నివారిద్దాం – ప్రాణాలు కాపాడదాం, సున్నా ప్రమాదాలే మన లక్ష్యం, సురక్షిత ప్రయాణమే ఉత్తమ సేవ అనే భావనతో ప్రతి ఒక్కరూ విధులు నిర్వహించాలి. అదే ప్రమాద రహిత వారోత్సవాల ముఖ్యోద్దేశం. దీనిలో భాగంగా డిపోలో డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, సాంకేతిక సిబ్బందికి రహదారి భద్రతపై అవగాహన కార్యక్రమాలు, వాహనాల తనిఖీలు, ట్రాఫిక్ నిబంధనలపై క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన నిర్వహిస్తున్నాం. – వైవీవీఎన్ కుమార్, ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ రావులపాలెం డిపో మేనేజర్
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శాకంబరిగా ఉప్పాలమ్మకరప: గ్రామదేవత ఉప్పాలమ్మ తల్లిని ఆదివారం శాకంబరిగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని వైస్ ఎంపీపీ పాట్నీడి సత్యభీమేశ్వరరావు(భీమన్న) సమకూర్చిన వివిధ రకాల కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లు, వేపకొమ్మలు, మామిడి తోరణాలతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు. కరప పరిసర గ్రామాల నుంచి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చి ఉప్పాలమ్మను దర్శించుకుని, మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. ఆలయ అభివృద్ధి కమిటీ చైర్మన్ చిన్నారి మురళీకృష్ణ, గొర్రెల శ్రీనివాస్, మాజీ సర్పంచ్ పోలిశెట్టి తాతీలు తదితర కమిటీ సభ్యులు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. ఈనెల 29న పౌర్ణమి రోజున అమ్మవారికి సామూహిక కుంకుమ పూజలు నిర్వహించి, ఈ కాయకూరలతో అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తామని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
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త్వరలో ఓరియంటేషన్ తరగతులుఇన్స్పైర్ మనక్ ప్రాజెక్టుల రూపకల్పనపై త్వరలోనే సైన్స్ ఉపాధ్యాయులకు ఓరియంటేషన్ తరగతులు నిర్వహిస్తాం. విద్యార్థులు తమ ప్రతిభను నిరూపించుకుని బాల శాస్త్రవేత్తలుగా ఎదగడానికి నేందుకు ఇన్స్పైర్ మనక్ పోటీలు ఒక చక్కటి అవకాశం. – జి.నాగమణి, ఆర్జేడీ, పాఠశాల విద్యాశాఖ, కాకినాడ ఆ బాధ్యత సైన్స్ ఉపాధ్యాయులదే.. జిల్లాలో ఉన్న ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు యాజమాన్యాల పరిధిలోని పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులు, సైన్సు ఉపాధ్యాయులు ప్రాజెక్టులు తయారు చేసే విధంగా విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాలి. రాష్ట్ర స్థాయిలో పోటీ పడే విధంగా ప్రాజెక్టులకు రూపకల్పన చేయాలి. – గిరజాల వెంకట సత్య సుబ్రహ్మణ్యం, జిల్లా సైన్స్ అధికారి, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ●
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సున్నాయే మిన్నకొత్తపేట: ప్రయాణికుల ప్రాణాలకు రక్షణ కల్పించడమే ప్రతి డ్రైవర్ లక్ష్యంగా ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఏటా జూలై 25 నుంచి 31వ తేదీ వరకూ ప్రమాద రహిత వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా జిల్లాలోని రావులపాలెం, అమలాపురం, రాజోలు ఆర్టీసీ డిపోల అధికారులు శనివారం నుంచి ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల డ్రైవర్లు, గతంలో ప్రమాదాలు చేసిన వారు, ఔట్సోర్సింగ్ డ్రైవర్లకు గ్యారేజీల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు, శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రమాద నివారణ చర్యలు తెలియజేస్తూ, డిపో పరిధిలో గతంలో ప్రమాదాలు జరిగిన స్థలాలకు తీసుకువెళ్లి స్వయంగా చూపించి, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. జీరో యాక్సిడెంట్లే లక్ష్యమంటూ డ్రైవర్లు, కండక్టర్లకు భద్రతా కార్డులు ఇస్తున్నారు. డ్రైవర్లకు జాగ్రత్తలు ఫ బస్సు బయలుదేరడానికి 20 నిమిషాల ముందు వచ్చి గ్యారేజీలో బస్సు కండిషన్ సరిచూసుకోవాలి. బ్రేకులు, స్టీరింగ్, లైట్లు, టైర్లు తదితర సాంకేతిక అంశాలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి. బస్సు నడిపే రూటుపై పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండాలి. ఫ బస్టాండు లోపలకు వెళ్లే, బయటకు వచ్చే ప్రాంతాలు, గ్రామ/పట్టణ కూడళ్లు, స్కూల్, ఆఫీస్ జోన్ల వద్ద పాదచారులు, ద్విచక్ర వాహనాల కదలికలను గమనిస్తూ బస్సును నెమ్మదిగా నడపాలి. ఫ బస్సు నడిపే ముందు బ్లైండ్ స్పాట్లలో పాదచారులు, ఇతర వాహనాల కదలికలను గమనించాలి. ఫ ఆరు లేదా నాలుగు వరుసల జాతీయ, రాష్ట్రీయ రహదారులపై ఎడమ లేన్లోనే బస్సు నడపాలి. మలుపుల వద్ద తప్పనిసరిగా ఇండికేటర్లు వాడాలి. ఫ సెల్ఫోన్ డ్రైవింగ్ వద్దు. ఫ ప్రయాణికులు, సిబ్బంది బోనెట్పై కూర్చోవడానికి అనుమతించరాదు. వారితో మాట్లాడుతూ బస్సు నడపరాదు. ఫ బస్సు రివర్స్ చేసేటప్పుడు కండక్టర్ లేదా బస్సు స్టేషన్ సిబ్బంది సహాయం పొందాలి. ఫ స్టేజీలో ప్రయాణికులు దిగి, ఎక్కిన తరువాత కండక్టర్ సూచనల మేరకు మాత్రమే బస్సును కదల్చాలి. ఫ ముందు వెళ్తున్న వాహనాలను అధిగమించేటప్పుడు ఎదురుగా లేదా వెనుక వస్తున్న వాహనాలను కూడా గమనించి, సరైన సిగ్నల్ ఇవ్వాలి. ఫ ట్రాఫిక్ నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ఫ అతి వేగం, అసహనంతో నిర్లక్ష్య డ్రైవింగ్, మద్యం తాగి బస్సు నడపడం వంటివి మానాలి. ఫ డ్రైవింగ్ సమయంలో అలసటగా అనిపిస్తే వెంటనే బస్సు ఆపి, సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలి. ఫ తడి రోడ్లపై మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఫ ఘాట్ రోడ్లు, పాఠశాలలు, ఆస్పత్రులు, జనసంచారం అధికంగా ఉండే ప్రాంతాల్లో వేగాన్ని నియంత్రించాలి.ఫ ఆర్టీసీలో ప్రమాద రహిత వారోత్సవాలు ఫ సురక్షిత డ్రైవింగ్పై డ్రైవర్లకు శిక్షణ
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మడ అడవుల సంరక్షణ అందరి బాధ్యతతాళ్లరేవు: దేశంలోనే రెండో అతి పెద్ద మడ అటవీ ప్రాంతం కోరింగా అభయారణ్యం, మడ అడవుల సంరక్షణ ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతని పర్యావరణ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కాంతిలాల్ దండే అన్నారు. అంతర్జాతీయ మడ అడవుల దినోత్సవం సందర్భంగా కోరింగా అభయారణ్యంలో ఆదివారం జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. రాజమహేంద్రవరం చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్ టి.జ్యోతి మాట్లాడుతూ, కోరింగా ప్రాంతంలో విస్తారంగా ఉన్న మడ అడవులు ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ఎదుర్కోవడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని చెప్పారు. జిల్లా అటవీ అధికారి ఎన్.రామచంద్రరావు ఆధ్వర్యాన ఫారెస్ట్ రేంజర్ ఎస్ఎస్ఆర్ వరప్రసాదరావు అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు అటవీ అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన వివిధ పోటీల్లో ప్రతిభ చూపిన విద్యార్థులకు బహుమతులు అందజేశారు.
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అంబాజీపేట కొబ్బరి మార్కెట్కొబ్బరి రకం ధర (రూ.ల్లో) కొత్త కొబ్బరి (క్వింటాల్) 20,000 – 22,500 కొత్త కొబ్బరి (రెండో రకం) 10,500 – 12,000 కురిడీ కొబ్బరి (పాతవి) గండేరా (వెయ్యి) 23,000 గటగట (వెయ్యి) 20,000 కురిడీ కొబ్బరి (కొత్తవి) గండేరా (వెయ్యి) 22,000 గటగట (వెయ్యి) 19,000 నీటికాయ పాత (ముక్కుడు)కాయ (వెయ్యి) 15,000 – 16,000 కొత్త (పచ్చి)కాయ (వెయ్యి) 15,000 – 16,000 కొబ్బరి నూనె (15 కిలోలు) 5,000 కిలో 350
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ఉద్యమాలకు పెద్ద దిక్కు ముద్రగడఅమలాపురం టౌన్: మాజీ మంత్రి, కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం ఉద్యమాలకు పెద్ద దిక్కు అని వివిధ రాజకీయ పార్టీల నేతలు కొనియాడారు. ఆయన మరణంతో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలు.. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల ప్రజలు ఉద్యమాల పరంగా ఓ పెద్ద దిక్కును కోల్పో యినట్లయ్యిందని అన్నారు. రాష్ట్ర కాపు రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు నల్లా విష్ణుమూర్తి ఆధ్వర్యాన అమలాపురం గడియారం స్తంభం సెంటర్లో ఆదివారం దివంగత ముద్రగడ పద్మనా భం జిల్లా స్థాయి సంతాప సభ నిర్వహించారు. సమి తి రాష్ట్ర నాయకుడు నల్లా పవన్ కుమార్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సభలో నేతలు ముద్రగడ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, చిర్ల జగ్గిరెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఉద్యమ స్ఫూర్తి, నిజాయితీ, ముక్కుసూటితనం ఉన్న ముద్రగడను కోల్పోవడం దురదృష్టకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎమ్మెల్సీలు కుడుపూడి సూర్యనారాయణరావు, బొమ్మి ఇజ్రాయిల్ మాట్లాడుతూ, ముద్రగడ మరణంతో ఉద్యమాల ఊపిరి ఆగిందా అనే సందేహం కలుగుతోందని అన్నారు. ఎంపీ గంటి హరీష్ మాధుర్ మాట్లాడుతూ, తన తండ్రి దివంగత బాలయోగి, ముద్రగడ ఒకేసారి ఎంపీలుగా పని చేశారని చెప్పారు. ముద్రగడతో తమకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుని వైఎస్సార్ సీపీ ముమ్మిడివరం, రాజోలు నియోజకవర్గాల కో ఆర్డినేటర్లు పొన్నాడ వెంకట సతీష్ కుమార్, పాముల రాజేశ్వరీదేవి కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. అమలాపురం అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (అముడా) చైర్మన్ అల్లాడ స్వామినాయుడు, కాపు జేఏసీ నాయకులు కల్వకొలను తాతాజీ, ఆకుల రామకృష్ణ, వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శులు చెల్లుబోయిన శ్రీనివాసరావు, వంటెద్దు వెంకన్నాయుడు, బీసీ సెల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు మట్టపర్తి నాగేంద్ర, పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు సంసాని బులినాని, జిల్లా అధికార ప్రతినిఽధి సూదా గణపతి, మాజీ కౌన్సిలర్ చిట్టూరి పెదబాబు, టీడీపీ, బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు గుత్తుల సాయి, అడబాల సత్యనారాయణ, టీడీపీ, జనసేన నాయకులు మెట్ల రమణబాబు, నల్లా శ్రీధర్, ఏడిద శ్రీను తదితరులు కూడా ప్రసంగించారు. ఫ ఘనంగా నివాళులర్పించిన అఖిలపక్ష నేతలు ఫ కాపు రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి ఆధ్వర్యాన సంతాప సభ
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బాల శాస్త్రవేత్తలకు ఆహ్వానంరాయవరం: విద్యార్థులకు కేవలం పుస్తక విజ్ఞానమే కాకుండా, ప్రయోగాత్మక పరిశోధనలపై మక్కువ పెంచేందుకు సరికొత్త వేదిక సిద్ధమైంది. ఏపీ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆధ్వర్యంలో 32వ జాతీయ బాలల సైన్స్ కాంగ్రెస్ 2026కు సన్నాహాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని 10–17 ఏళ్ల వయస్సు ఉన్న విద్యార్థుల్లో శాసీ్త్రయ దృక్పథం, పరిశోధనా నైపుణ్యాలను వెలికి తీసేందుకు జాతీయ బాలల సైన్స్ కాంగ్రెస్ వేదిక కానుంది. ఈ ఏడాది ‘సుస్థిరత కోసం సైన్న్స్, ఆవిష్కరణలు’ ప్రధాన ఇతివృత్తంతో పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, ఎయిడెడ్ అన్ని యాజమాన్యాల పాఠశాలల విద్యార్థులు పోటీల్లో పాల్గొనవచ్చు. ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు తమ గైడ్ టీచర్ల సాయంతో ఈనెల 31లోగా పోర్టల్లో తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలి. రిజిస్ట్రేషన్ ఇలా.. జాతీయ బాలల సైన్స్ కాంగ్రెస్ అధికారిక పోర్టల్ ఎస్సీఎస్సీ పోర్టల్లో వివరాలు నమోదు చేయాలి. విద్యార్థి పేరు, వయసు, ఈ మెయిల్ ఐడీ, ఫొటోగ్రాఫ్తో పాటు ప్రాజెక్ట్ శీర్షిక అవసరం. ఈ మెయిల్కు వచ్చే ఓటీపీ నమోదు చేసి వివరాలు పరిశీలించి ఓకే చేయాలి. ఈ నెల 1 నుంచి దేశ వ్యాప్తంగా ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. విద్యార్థులు ఒంటరిగా గానీ లేదా ఇద్దరు కలిసి ఒక టీమ్ గానీ ప్రాజెక్టు సిద్ధం చేయవచ్చు. విద్యార్థులు తయారు చేసిన నివేదికను తెలుగు లేదా ఇంగ్లిష్ భాషలో సమర్పించవచ్చు. ఐదు ఉప అంశాలు ప్రతి పాఠశాల 5 ముఖ్యమైన ఉప అంశాల నుంచి కనీసం ఒక ప్రాజెక్ట్నైనా తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి. ● వ్యర్థాల నిర్వహణ కోసం ఆర్–5 సూత్రం: (రెడ్యూస్, రీయూజ్, రీట్రైవ్, రీడిజైన్, రీసైకిల్) ● ఇంధనం/శక్తి(ఎనర్జీ)కోసం ఈ–4 సూత్రం (ఎక్స్ప్లోర్, ఎక్స్పరిమెంట్, ఎన్హేన్స్, ఎవాల్వ్) ● జల సంరక్షణలో భాగంగా నీరు (హార్వెస్టింగ్, రీసైక్లింగ్, కన్జర్వేషన్) ● ఆహారం, వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం, సంస్కృతి, సంప్రదాయం, ఆరోగ్యకర ఆచరణలు అనే అంశాలు ఉంటాయి. ● అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ ఫర్ సస్టైనబిలిటీపోటీలు ఎప్పుడంటే? జిల్లా స్థాయిలో పోటీలు అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో నిర్వహిస్తారు. రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలు డిసెంబరు నెలలో, జాతీయ స్థాయి పోటీలు వచ్చే ఏడాది జనవరి తర్వాత నిర్వహిస్తారు. జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో విజేతలకు రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా పురస్కారాలు అందజేస్తారు. జిల్లా నుంచి అధిక శాతం మంది విద్యార్థులు ఈ పోటీల్లో పాల్గొనేలా ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
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మమ అనిపింఛెన్..రాజమహేంద్రవరం సిటీ: దశాబ్దాల తరబడి జీవితాన్ని విధులకు అర్పించిన ఆర్టీసీ రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల వృద్ధాప్య జీవితం అగమ్యగోచరంగా తయారైందని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఏపీఎస్ఆర్టీసీ)లో 34–38 ఏళ్ల పాటు తమ ఉద్యోగ జీవితంలో అహర్నిశలు శ్రమించి పని చేసిన తమకు మందుల కొనుగోలుకు సైతం సరిపోని పెన్షన్ ఇస్తున్నారని దీని వలన జీవితం దుర్భరంగా మారిందని ఆర్టీసీ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు తీవ్ర మనోవేదన చెందుతున్నారు. 2014కు పూర్వం ఏపీఎస్ఆర్టీసీలో పనిచేసి ఉద్యోగ విరమణ చేసిన వారికి ఈపీఎఫ్ఓ ద్వారా రూ.వెయ్యి పెన్షన్ వచ్చేది. 2014 తర్వాత ఉద్యోగ విరమణ చేసిన వారికి రూ.వెయ్యి నుంచి మూడు వేలు పెన్షన్ మాత్రమే వచ్చే అవకాశం ఉందని ఈ విధమైన పెన్షన్తో ఎలా బతకాలని ప్రశ్నిస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సామాజిక పింఛన్కు అనర్హులే.. తాము ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సంస్థలో ఉద్యోగులుగా చేయడం వల్ల ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించే ఎన్టీఆర్ సామాజిక భద్రత పింఛన్ సైతం పొందేందుకు అనర్హులమయ్యామని వారు ఆవేదన చెందుతున్నారు. పెరిగిన నిత్యావసరాల ధరలు, ఆరోగ్య పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వృద్ధాప్యంలో జీవితాన్ని కొనసాగించాలంటేనే ఇబ్బందిగా ఉందని వాపోతున్నారు. ఈపీఎఫ్ఓ కార్యాలయం ఎదుట ఎన్నిసార్లు నిరసనలు చేపట్టినా ఏ విధమైన చర్యలు కనిపించడం లేదన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికై నా స్పందించి ప్రతి రిటైర్డ్ ఉద్యోగికి మినిమం పెన్షన్ రూ.9000 పెంచడంతో పాటు, రెండు డీఏలు ప్రకటించి రిటైర్డ్ ఉద్యోగి కుటుంబానికి వైద్య సౌకర్యం కల్పించాలని కోరుతున్నారు. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో.. జిల్లా పింఛన్దారులు కాకినాడ 615 తూర్పుగోదావరి 365 డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ 380 మొత్తం 1360 ప్రభుత్వ పింఛన్ కన్నా తక్కువ పింఛన్ సంస్థ, ప్రభుత్వం నుంచి రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు నిరాదరణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 27 వేల మంది పింఛన్దారులు
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పందిరి సాగు.. లాభాలు బాగు● లంక భూముల్లో ఎంతో అనుకూలం ● విత్తనశుద్ధి, జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి ● విత్తన కొనుగోలుకు హెక్టార్కు రూ.మూడు వేల సాయం ఆలమూరు: వర్షాకాలం ప్రారంభమైనందున లంక భూముల్లో పందిరిపై సాగు చేసే కూరగాయల సాగుకు సమయం ఆసన్నమైంది. వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకోవడంతో పాటు నీటిని నిలుపుకొనే లంక మట్టి నేలలు ఈ పంటల సాగుకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. అసలు ఈ సమయంలో ఏయే పంటలు సాగు చేయవచ్చు, విత్తనాలు కొనుగోలు, తెగుళ్ల నివారణకు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలను కొత్తపేట డివిజన్ ఉద్యాన శాఖాధికారి జి.కోటేశ్వరరావు వివరించారు. జూలై నుంచి సెప్టెంబర్ వరకూ పందిరి కూరగాయలైన బీర, ఆనప, కాకర, పొట్ల, గుమ్మడి, బూడిద గుమ్మడితో పాటు వంగ, బెండ, టమాటా తదితర రకాలను సాగు చేసి అధిక దిగుబడులను సాధించవచ్చు. అన్ని సీజన్లలో వివిధ వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకునే దొండ సాగును ఏడాది పొడవునా సాగు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆనప, బీర, పొట్ల, కాకర పంటను పందిరిపై పెంచితే మంచి నాణ్యమైన దిగుబడి వచ్చి అధిక లాభాలను పొందే అవకాశం ఉంటుంది. 25 వేల ఎకరాల్లోనే సాగు ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో సుమారు 3.75 లక్షల హెక్టార్లలో ఉద్యాన పంటలు సాగు చేస్తుండగా కేవలం 25 వేల ఎకరాల్లో మాత్రమే కూరగాయలు సాగు చేస్తున్నట్లు ఉద్యానశాఖ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఉద్యానశాఖ గతంలో రాయితీపై విత్తనాలను పంపిణీ చేయడగా ప్రస్తుతం ఆ పథకం నిలిచిపోయింది. విత్తనాల కొనుగోలు కోసం ఉద్యానశాఖ కేవలం హెక్టార్కు రూ.మూడు వేలు మాత్రమే ఆర్థికసాయం అందిస్తుంది. వంగ, క్యాబేజీ, కాలీఫ్లవర్ నారును ఉద్యానశాఖ సూచనలకు అనుగుణంగా రైతులే తయారు చేసుకుంటే పెట్టుబడి ఆదా అవుతుంది. కూరగాయలు సాగు చేసే రైతులు తమ భూమి పాస్బుక్, ఆధార్కార్డు, విత్తనాల బిల్లును ఉద్యానశాఖకు అంందజేస్తేనే ఈ రాయితీ అందుతుంది. విత్తే ముందు ఇలా.. కూరగాయల సాగుకు తొలుత విత్తనశుద్ధి తప్పనిసరి. కిలో విత్తనానికి మూడు గ్రాముల ధైరమ్, ఐదు గ్రాముల ఇమిడా క్రోఫిన్ మందును ఒక దాని తరువాత మరొకటి కలిపి విత్తనశుద్ధి చేస్తే కూరగాయ మొక్కలు తెగుళ్లను తట్టుకునే శక్తి ఉంటుంది. విత్తే ముందు ఎకరానికి ఆరుటన్నుల పశువుల ఎరువు, 35 కిలోల భాస్వరం, 18 కిలోల పొటాష్ మిశ్రమాన్ని విత్తన గుంటల్లో వేయాలి. విత్తిన 25–30 రోజుల్లో లేదా పిందె దశలో సుమారు 30 కిలోల నత్రజనిని రెండు సమపాళ్లుగా చేసి మొక్కలకు అందించాలి. కూరగాయల సాగు వేయాలని నిశ్చయించుకుంటే వేసవిలోనే దుక్కి దున్ని ఉంచుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు కలుపు మొక్కలు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కూరగాయ తోటలకు ఈ సీజన్లో పెంకు పురుగు, బూడిద తెగుళ్లు సోకే అవకాశం ఉంది. నులిపురుగు కూడా పంటను దెబ్బతీసే అవకాశం ఉండటంతో రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
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నీవెంటే.. నేనంటూ..మలికిపురం: కొంగుముడులు వేసుకుని.. కొత్త జీవితం ప్రారంభించిన వేళ.. చేసిన ప్రమాణాలను ఆ దంపతులు కడవరకూ గుర్తు పెట్టుకునే పయనించారు. అగ్ని సాక్షిగా ఏడడుగులు వేయడంతో మొదలైన వారి జీవిత ప్రయాణం.. చివరి అడుగు వరకూ కలిసే సాగింది. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఒకరికొకరు తోడుగా నిలిచిన వారు.. వీడని నీడలా.. ఒకరి వెంట మరొకరంటూ కలిసే వెళ్లిపోయారు. భర్త తుదిశ్వాస విడిచిన రెండు రోజుల్లోనే భార్య కూడా మరణించిన సంఘటన మలికిపురం మండలం విశ్వేశ్వరాయపురంలో చోటు చేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన కానేటి తాతారావు (87), ఝాన్సీలక్ష్మి (74) భార్యాభర్తలు. ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉండేవారు. తాతారావు అండమాన్ – నికోబార్ దీవుల్లో పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారిగా పని చేసి రిటైరయ్యారు. సుమారు 20 ఏళ్ల కిందట సొంతూరికి వచ్చేశారు. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె. పెద్ద కుమారుడు డాక్టర్ రామ్మోహన్ హైదరాబాద్లో వైద్య వృత్తిలో ఉన్నారు. కుమార్తె శైలజ, చిన్న కుమారుడు రవికుమార్ అండమాన్లోనే ఉంటున్నారు. తాతారావుకు కొన్నాళ్లుగా ఆరోగ్యం బాగుండటం లేదు. దీంతో, ఆయనను చూసేందుకు పెద్ద కుమారుడు డాక్టర్ రామ్మోహన్ దంపతులు, కుమార్తె శైలజ దంపతులు ఇటీవల విశ్వేశ్వరాయపురం వచ్చారు. వారి సమక్షంలోనే తాతారావు ఈ నెల 24న గుండెపోటుతో మృతి చెందారు. అండమాన్లో ఉన్న చిన్న కుమారుడు రవికుమార్ రాక కోసం తాతారావు మృతదేహాన్ని ఇంటి వద్దనే ఉంచారు. ఆయన అంత్యక్రియలకు కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఆదివారం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అంతలోనే ఉదయం 10.30 గంటల సమయంలో హఠాత్తుగా గుండెపోటు రావడంతో తాతారావు భార్య ఝాన్సీలక్ష్మి ప్రాణాలు విడిచిపెట్టారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా జీవన సహచరుడిగా ఉన్న భర్త మరణాన్ని భరించలేక ఆమె కూడా చనిపోవడంతో అందరూ పెద్ద పెట్టున విలపించారు. కుటుంబ సభ్యు లు గుండె దిటవు చేసుకుని, దంపతులిద్దరి అంత్యక్రియలనూ కన్నీటి వేదన నడుమ ఒకేసారి నిర్వహించారు. కేవలం రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే.. అందునా భర్త మృతదేహం ఉండగానే భార్య మరణించడంతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి.ఫ 24న గుండెపోటుతో భర్త మృతి ఫ ఆయన వెనుకే తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయిన భార్య ఫ విశ్వేశ్వరాయపురంలో విషాదం
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పశుగ్రాసంపై ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ఐ.పోలవరం: ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు ఆశించినంత మేర కురవకపోవడంతో జిల్లాలో ఈ ఏడాది పశుగ్రాసానికి కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ముందస్తు ప్రణాళికతో పశుగ్రాసాన్ని నిల్వ చేసుకుంటే ఈ పరిస్థితిని అధిగమించవచ్చని పశు సంవర్ధక శాఖ అధికారులు పాడి రైతులకు సూచిస్తున్నారు. ఆ సూచనలివీ.. ఫ కరవు పరిస్థితులను తట్టుకునే జొన్న, సజ్జ, మొక్కజొన్న, స్టైలో, హెడ్జ్ లూసెర్న, గినియా గడ్డి వంటి పశుగ్రాస పంటలు సాగు చేయాలి. ఇవి తక్కువ నీటితో పెరుగుతాయి. నీటి వసతి ఉన్న రైతులు సీఓ–4, సీఓ–5 హైబ్రిడ్ నేపియర్, గినియా గడ్డి, పారా గడ్డి సాగు చేస్తే ఏడాది పొడవునా పచ్చి మేత అందుబాటులో ఉంటుంది. బహు సంవత్సరాల రకాలను పెంచడం వల్ల ప్రతి 45 రోజులకు ఒకసారి కోత తీసుకోవచ్చు. ఫ వరి కోత తర్వాత మిగిలే గడ్డిని వృథా చేయకుండా యూరియా, ఖనిజ మిశ్రమంతో శుద్ధి చేసి, పశువుల మేతగా ఉపయోగించాలి. దీనివలన గడ్డి పోషక విలువ 30 శాతం వరకూ పెరుగుతుంది. అలాగే, మొక్కజొన్న కాండాలు, వేరుశనగ తొక్కు వంటి పంట అవశేషాలను కూడా దాణాగా మార్చుకోవచ్చు. ఫ గ్రామాల్లోని సామూహిక మేత భూములను సంరక్షించి, వర్షాలు కురిసిన వెంటనే గడ్డి విత్తనాలు జల్లి పునరుద్ధరించుకోవాలి. నియంత్రిత మేత విధానం పాటించడం ద్వారా గడ్డి తిరిగి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. పొలాల గట్లపై సుబాబుల్, అగస్త్య, గ్లిరిసిడియా, మునగ వంటి పశుగ్రాస చెట్లను నాటితే ఆకు మేతతో పాటు నీడ కూడా లభిస్తుంది. లంక గ్రామాల వాసులు ఏటిగట్ల మీద కూడా పశువుల మేత పెంచుకునే అవకాశముంది. ఫ నీటి కొరత ఉన్న ప్రాంతాల్లో అజోల్లా, హైడ్రోపోనిక్ పద్ధతిలో పచ్చిమేత ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించాలి. 20 చదరపు అడుగుల స్థలంలో అజోల్లా పెంచితే రోజుకు 2 కిలోల వరకూ మేత వస్తుంది. దీనిలో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండటంతో పాల దిగుబడి పెరుగుతుంది. హైడ్రోపోనిక్ పద్ధతిలో 7 రోజుల్లోనే మొక్కజొన్న, జొన్న గింజల నుంచి పచ్చి మేత తయారు చేయవచ్చు. ఫ రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థలు భూమిని లీజుకు తీసుకుని గ్రామ స్థాయిలో పచ్చి పశుగ్రాసం సాగు చేసి, సభ్యులైన రైతులకు తక్కువ ధరకే నిరంతరం సరఫరా చేయాలి. దీనివల్ల మధ్యవర్తుల ప్రమేయం తగ్గి, రైతులకు ఆర్థిక భారం తగ్గుతుంది. ఫ పశుగ్రాసం కొరత ఉన్న సమయంలో అధిక ఉత్పాదకత కలిగిన పశువులకు మాత్రమే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. అవసరానికి మించి పశువులను పెంచవద్దు. కరవును బాగా తట్టుకునే గొర్రెలు, మేకలు, దేశీ పెరటి కోళ్ల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహించాలి. పంటలు దెబ్బ తిన్నా ఇవి రైతులకు స్థిరమైన ఆదాయాన్నిస్తాయి. వేసవి తీవ్రత, వర్షాభావం వల్ల పశువులకు వేడి ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే వాటికి ఎల్లప్పుడూ పరిశుభ్రమైన తాగునీరు అందుబాటులో ఉంచాలి. పశువుల కొట్టాల్లో గాలి వెలుతురు, నీడ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఫ కరవు పరిస్థితులను తట్టుకునే రకాలు సాగు చేయాలి ఫ పంట అవశేషాలను వినియోగించుకోవాలి ఫ మేత భూములను పునరుద్ధరించుకోవాలి ఫ రైతులకు పశు సంవర్ధక శాఖ సూచన దాణా అందుబాటులో ఉంది పశువుల దాణా 50 కేజీల బస్తా రూ.1,020కే అందుబాటులో ఉంది. రైతులు పశుగ్రాస భద్రత కల్పించుకోవాలి. – డాక్టర్ ప్రవీణ్, పశు వైద్యాధికారి, ఎదుర్లంక, ఐ.పోలవరం మండలం
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బతుకు దుర్భరంగా ఉందినా వయస్సు 83 సంవత్సరాలు. 38 ఏళ్ల పాటు సీనియర్ ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ (ఎస్టీఐ) ఉద్యోగం చేసి రిటైర్డ్ అయ్యాను. నెలకు నాకు రూ.600 పెన్షన్ వస్తుంది. ఈ వృద్ధాప్యంలో ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి. ఉద్యోగ విరమణ తరువాత జీవితం దుర్భరంగా మారింది. – కస్తూరి రామచంద్రరావు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగి వైద్య ఖర్చులకు సరిపోవడం లేదు నా వయస్సు 71 సంవత్స రాలు. ఆర్టీసీలో 36 ఏళ్ల పాటు గ్రేడ్–3 ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్గా పని చేసి రిటైరయ్యాను. ప్రతి నెల నాకు ఈపీఎఫ్ఓ ద్వారా రూ.2475 మాత్రమే అందుతుంది. వైద్య ఖర్చులకు ఏ మాత్రం సరిపోని దుస్థితి. కేంద్ర ప్రభుత్వం కనీస పింఛన్ రూ.9 వేలకు పెంచి రిటైర్డ్ ఉద్యోగులను ఆదుకోవాలి. – ఓఆర్ బాబు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగి, రాజమహేంద్రవరం జీవితం దయనీయం ఆర్టీసీ రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల జీవితం దయనీయంగా ఉంది. నిత్యావసరాల కొనుగోలు మాట అటుంచితే ఆరోగ్యం కోసం మందులు కొనుగోలుకు సైతం ఉపయోగం లేని పెన్షన్ ఇస్తున్నారు. తక్కువ పెన్షన్ అందుతున్న ఉద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించే పింఛన్ మంజూరయ్యే విధంగా వెసులుబాటు కల్పించాలి. – యర్రంశెట్టి కొండలరావు, ఆర్టీసీ రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల అసోసియేషన్ ఉమ్మడి జిల్లా అధ్యక్షుడు●
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ఆర్డీఓగా ధర్మరాజు నియామక ఉత్తర్వుల నిలిపివేతఅమలాపురం రూరల్: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో కేఆర్ఆర్సీ స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్గా పని చేస్తున్న ఇ.ధర్మరాజును అమలాపురం ఆర్డీఓగా నియమిస్తూ ఈ నెల 21న జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను ప్రభుత్వం తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. తదుపరి ఉత్తర్వులు ఇచ్చేంత వరకూ ఆయన బదిలీని నిలుపు చేస్తున్నట్లు ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎ.సాయిప్రసాద్ తెలిపారు. దీంతో, ధర్మరాజు ప్రస్తుత పోస్టులోనే కొనసాగనున్నారు.ప్రగడ కోటయ్య సేవలు చిరస్మరణీయం అమలాపురం రూరల్: ప్రగడ కోటయ్య సేవలు చిరస్మరణీయమని జాయింట్ కలెక్టర్ వై.నైదియాదేవి అన్నారు. ప్రజాబంధువు ప్రగడ కోటయ్య జయంతి సందర్భంగా కలెక్టరేట్లో ఆయన చిత్రపటానికి జేసీ ఆదివారం పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్యేగా, ఏఐసీసీ సభ్యుడిగా, హ్యాండ్లూమ్స్ వీవర్స్ కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా కోటయ్య ఎంతో సేవ చేశారని అన్నారు. చేనేత కార్మికుల సంక్షేమం, సహకార ఉద్యమ బలోపేతానికి జీవితాంతం కృషి చేశారని చెప్పారు. చేనేత రంగంలో పని చేసిన వాసా సుబ్బారావు, మేరేటి సుబ్రహ్మణ్యం కాశిన బసవరాజు (బండారులంక), వరదా వీరన్న (మాగం), ఇమ్మంది సత్యనారాయణ(మూలపొలం)లను చేనేత, జౌళి శాఖ సహాయ సంచాలకుడు పప్పుల శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యాన సత్కరించారు. కార్యక్రమంలో డీఆర్ఓ వి.సుబ్బారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు 30న సప్తకళా వేడుకలు ఐ.పోలవరం: పుల్లెల తాతయ్య మెమోరియల్ అసోసియేషన్ (పీటీఎం), ప్రజ్ఞా సాహితి సంయుక్త ఆధ్వర్యాన ఈ నెల 30న ఐ.పోలవరంలో సప్తకళా వేడుకలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ వేడుకల్లో గిన్నిస్ బుక్ రికార్డు సాధించిన రావి బేబీ సత్యవాణి కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన, రంగస్థల నటి మహంతి రమణ బృందంతో తారామణి నాటక ప్రదర్శన, ప్రముఖ మెజీషియన్ వి.శ్రీరామారావు మ్యాజిక్ షో ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉంటాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఇంకా శాస్త్ర దిగ్గజాలు అనే అంశంపై వక్తృత్వం, పాటల పరిమళాలు, కవితా లహరి వంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నామని వివరించారు. ముఖ్య అతిథిగా పరిపాలనాధికారి బీహెచ్ఎస్ఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం, విశిష్ట అతిథిగా ఎంఈఓ ఎన్.ప్రసాద్ కుమార్ పాల్గొంటారన్నారు. కార్యక్రమాల బ్రోచర్ను నిర్వాహకులు ఆదివారం ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో రేవు యజ్ఞశ్రీ, ప్రత్తి సత్తిబాబు, ఎ.వెంకట నారాయణ, వి.లక్ష్మీనారాయణ, పల్లెపు వెంకటేశ్వరరావు, ఎస్.పుల్లారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఆగి ఉన్న వాహనాన్ని ఢీకొన్న వ్యాన్అమలాపురం రూరల్: ఈదరపల్లి నుంచి ముక్కామల వైపు వెళ్లే బైపాస్ రోడ్డులో ఆదివారం ఉదయం రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. పాలగుమ్మి సమీపాన రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న గూడ్స్ వ్యాన్ను ఎదురుగా ఈదరపల్లి వైపు వస్తున్న వ్యాన్ వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో వ్యాన్లో ఉన్న నలుగురికి గాయాలు కాగా అమలాపురం ఏరియా ఆసుపత్రికి చికిత్స నిమిత్తం తరలించారు. అయితే ఈ ఘటనపై ఏ విధమైన ఫిర్యాదు అందలేదని తాలూకా ఎస్సై తెలిపారు. పల్లెవెలుగు బస్సును.. దేవరపల్లి: రాజమహేంద్రవరం నుంచి జంగారెడ్డిగూడెం వెళుతున్న ఆర్టీసీ పల్లెవెలుగు అల్ట్రా బస్సును దేవరపల్లి మండలం గౌరీపట్నం వద్ద మహారాష్ట్ర నుంచి చాగల్లుకు కోళ్లమేత తీసుకు వెళుతున్న లారీ ఢీ కొట్టింది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం రాజమహేంద్రవరం–దేవరపల్లి పాత జాతీయ రహదారిలో 40 మంది ప్రయాణికులతో జంగారెడ్డిగూడెం వెళుతున్న పల్లెవెలుగు బస్సును ఆదివారం ఉదయం 10.30 గంటల సమయంలో ఎదురుగా వస్తున్న లారీ ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న వారిలో నలుగురికి గాయాలయ్యాయి. వీరిలో జంగారెడ్డిగూడేనికి చెందిన కుక్కల పద్మకు తీవ్రగాయాలు కాగా, మిగిలిన ముగ్గురు స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను చికిత్స కోసం కొవ్వూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు ఎస్సై పి.మనోహర్ తెలిపారు. క్వారీలు, క్రషర్ల నుంచి మెటల్ లారీలు ఎక్కువ సంఖ్యలో తిరగడం, ఆదివారం ఉదయం వర్షం కురవడమే ప్రమాదానికి కారణమని ప్రయాణికులు వాపోయారు. వేగంగా దూసుకొచ్చి.. గంగవరం: ఓ కారు వేగంగా దుకాణాల వైపు దూసుకువచ్చి.. పక్కనే బైక్తో ఆగి ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులను కారు ఢీకొట్టిన ఘటన గంగవరం పాతవీధిలో ఆదివారం సాయంత్రం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇరువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దుకాణాలపైకి కారు దూసుకురావడంతో దుకాణాలకు ఉన్న గోడలు, గేట్లు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో ద్విచక్ర వాహనంపై ఉన్న చోడి చిన్నబ్బాయిదొర, రామన్నదొరలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను స్థానికులు ఆటోలో గోకవరం తరలించి, అక్కడ నుంచి 108లో రాజమహేంద్రవరానికి తరలించారు. రాజవరం గ్రామానికి చెందిన చోడి చిన్నబ్బాయిదొరకు తలకు, కాళ్లకు తీవ్ర గాయం కాగా, గంగవరం గ్రామానికి చెందిన మడకం రామన్నదొరకు రెండు కాళ్లకు, నడుముకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. చిన్నబ్బాయిదొర ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
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నా సోదరి క్రాంతి చేసింది మహాపాపం: ముద్రగడ గిరిబాబుసాక్షి, కాకినాడ జిల్లా: ‘‘మా తండ్రి ముద్రగడ పద్మనాభం మరణం మా కుటుంబానికి తీరని లోటు’’ అని ఆయన కుమారుడు గిరిబాబు అన్నారు. ఆదివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ‘‘మా తండ్రికి నివాళులర్పించిన అందరికీ మా కృతజ్ఞతలు. నా తండ్రిని బతికించేందుకు వైఎస్ జగన్ చాలా ప్రయత్నం చేశారు. ముద్రగడ ఆరోగ్యం గురించి వైఎస్ జగన్ ఫోన్ చేసి తెలుసుకునేవారు. ముద్రగడను బతికించేందుకు వైద్యులతో ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడేవారు’’ అని గిరిబాబు తెలిపారు.నా తండ్రి పాడెను వైఎస్ జగన్ మోయడం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేం. ఇది రాజకీయ లబ్ధికాదు. కుమారుడు తండ్రికి ఇచ్చిన గౌరవం. వైఎస్ జగన్ పట్ల మా కుటుంబంలో మరింత గౌరవం పెరిగింది. ముద్రగడ చెప్పినట్టే నడుచుకున్నాం. మా సోదరి క్రాంతిని రానివ్వద్దని ముద్రగడ మాకు చెప్పారు. కానీ పోలీసులు బలవంతంగా క్రాంతిని తీసుకొచ్చారు. మేం క్రాంతిని తీసుకురావద్దని చెప్పినా పోలీసులు వినలేదు’’ అని ముద్రగడ గిరిబాబు చెప్పారు.అంబటి రాంబాబుపై కేసు పెట్టడం సరికాదు. అంత్యక్రియలకు అధికార లాంఛనాలు వద్దని మేమే చెప్పాం. మా తండ్రి అంత్యక్రియలు ప్రశాంతంగా చేసుకోనివ్వలేదు. నా సోదరి క్రాంతిని అడ్డుపెట్టుకుని జనసేన రాజకీయం చేస్తోంది. నా సోదరి క్రాంతి చేసింది మహాపాపం’’ అని గిరిబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
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మరమ్మతులకు ‘గుడిమెళ్లంక’ మోటార్లుమలికిపురం: గుడిమెళ్లంక సమగ్ర మంచినీటి సరఫరా పథకం పనులను కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్ కుమార్ శనివారం పరిశీలించారు. ఈ నెల 13వ తేదీన సాక్షిలో ‘కష్టాల కన్నీళ్లు’ శీర్షికన ప్రచురితమైన కథనానికి స్పందించిన అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకున్నారు. ఈ పథకంలో పాడైన మోటార్లను గుజరాత్కు మరమ్మతుల నిమిత్తం పంపారు. గత 15 రోజులుగా ఇక్కడి 38 గ్రామాలకు తాగునీరు అందని విషయం తెలిసిందే. ఈ మేరకు కలెక్టర్ నివారం ఎస్పీ రాహుల్ మీనాతో కలసి పథకం పనులను పరిశీలించి, తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థ పనితీరును పర్యవేక్షించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ, గుడిమెళ్లంక సీపీడబ్ల్యూ పథకం ద్వారా 4 మండలాలకు సంబంధించి 29 గ్రామ పంచాయతీల పరిధిలోని 97 ఆవాసాలకు, వాటిలోని సుమారు 1,18,983 మంది ప్రజలకు తాగునీరు సరఫరా అవుతోందని తెలిపారు. ప్రజలకు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా నిరంతర తాగునీటి సరఫరా జరిగేలా ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ఇన్టేక్ వెల్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన 50 హెచ్పీ మోటార్లు సక్రమంగా పనిచేస్తున్నాయని, అయితే 70 హెచ్పీ సామర్థ్యం గల రెండు మోటార్లు కాలిపోవడంతో ముడి నీటిని సమ్మర్ స్టోరేజీ ట్యాంకుకు పంపించడంలో అంతరాయం ఏర్పడిందని అధికారులు కలెక్టర్కు వివరించారు. ఇప్పటికే ఒక మోటారును రీవైండింగ్ చేసి తిరిగి అమర్చగా, మరో మోటారును ఈ నెల 27వ తేదీలోగా అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని తెలిపారు. అలాగే, గుడిమెళ్లంకలో నిర్మాణంలో ఉన్న 6.00 ఎంఎల్డీ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్ పనులను కలెక్టర్ పరిశీలించి, నిర్దేశిత గడువులోగా నాణ్యతతో పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ మీనా మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని ఎల్–నినో ప్రభావం వల్ల లోటు వర్షపాతం నమోదైందని వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా గ్రామీణ నీటి సరఫరా శాఖ అధికారి ఏవీఎస్ రాజన్, సంబంధిత ఇంజినీరింగ్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. తాగునీటి ప్రాజెక్టును పరిశీలించిన కలెక్టర్
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5న దేవరపల్లికి వైఎస్ జగన్దేవరపల్లి: వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఆగస్టు 5న తూర్పు గోదావరి జిల్లా దేవరపల్లిలో పర్యటిస్తారని మాజీ హోం మంత్రి, గోపాలపురం నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త తానేటి వనిత శనివారం తెలిపారు. దేవరపల్లిలోని పొగాకు వేలం కేంద్రాన్ని ఆయన సందర్శించి, వేలం ప్రక్రియను పరిశీలిస్తారని వెల్లడించారు. అనంతరం పొగాకు రైతులతో ముఖాముఖి చర్చించి వారి సమస్యలు తెలుసుకుంటారని చెప్పారు. యువత సమస్యలపై 28న వైఎస్సార్ సీపీ నిరసనరామచంద్రపురం రూరల్: ఈ నెల 28న వైఎస్సార్ సీపీ యువజన–విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పిలుపు మేరకు నిర్వహిస్తున్న నిరసన ర్యాలీ పోస్టర్ను మాజీ ఎంపీ పిల్లి సుభాష్చంద్రబోస్, పార్టీ నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్, జిల్లా యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు పిల్లి సూర్యప్రకాశ్ ఆవిష్కరించారు. స్థానిక పార్టీ కార్యాలయం వద్ద శనివారం ఈ మేరకు సూర్యప్రకాశ్ మాట్లాడుతూ దేశంలో నీట్ ప్రశ్నా పత్రాల అక్రమాలు, రాష్ట్రంలో ఫీజు రీయింబర్సుమెంటు, నిరుద్యోగ భృతి, వసతి దీవెన బకాయిలు, విద్యార్థులు, యువత పట్ల కూటమి ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న నిర్లక్ష్యాన్ని నిరసిస్తూ అమలాపురం నల్లవంతెన వద్ద వంటెద్దు వెంకయ్యనాయుడు కాంప్లెక్స్ నుంచి కలెక్టరేట్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నట్టు పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు చిర్ల జగ్డిరెడ్డి, యువజన విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జక్కంపూడి రాజా, జిల్లాలోని 7 నియోజకవర్గాల కో ఆర్డినేటర్లు పాల్గొంటారని పేర్కొన్నారు. పార్టీ అన్ని విభాగాల నాయకులు, కార్యకర్తలు, విద్యార్థి, యువజన సంఘాల నాయకులు పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరారు. ఇన్చార్జి నియామకంలో జాప్యం ఎందుకు?అధిష్టానం తీరుపై తెలుగు తమ్ముళ్ల ఆగ్రహం పి.గన్నవరం: నియోజకవర్గ టీడీపీకి ఇన్చార్జిని నియమించకపోవడంపై తెలుగు తమ్ముళ్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. శనివారం జరిగిన నియోజకవర్గ కార్యకర్తల సమావేశం రసాభాసగా మారింది. ఈనెల 27 నుంచి చేట్టాల్సిన ఇంటింటికీ టీడీపీ కార్యక్రమం సన్నాహక సమావేశం స్థానిక పార్టీ కార్యాలయంలో జరుగుతుండగా కొందరు కార్యకర్తలు లేచి ఇన్చార్జిని నియమించకుండా ఎన్నాళ్లు జాప్యం చేస్తారని నాయకులను నిలదీశారు. ఇన్చార్జి లేకుండా తాము కార్యక్రమాలకు ఎందుకు హాజరు కావాలని వారు ప్రశ్నించారు. దీంతో సమావేశం రసాభాసగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో పార్టీ జిల్లా అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు గుత్తుల సాయి, గంధం పల్లంరాజు శ్రేణులను వారించి సమస్యను అధిష్టానానికి వివరిస్తామని సముదాయించారు. ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొన్న ఆటో కరప: ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొన్న ఘటనలో ఆటో డ్రైవర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. కరప గ్రామంలోని అగ్నికుల క్షత్రియుల వీధికి చెందిన వాడ్రేవు నూకరాజు ఆటో నడుపుతూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఆటోలో ప్రయాణికులను ఎక్కించుకుని శనివారం కాకినాడ వెళ్లి తిరిగి వస్తున్నాడు. కరప పంచాయతీ కార్యాలయం వద్దకు వచ్చే సరికి రామచంద్రపురం వైపు నుంచి ఎదురుగా వస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొట్టాడు. ఈ ప్రమాదంలో ఆటో ముందుభాగం నుజ్జవ్వగా, డ్రైవర్ సీటులో నూకరాజు ఇరుక్కుపోయాడు. స్థానికులు స్పందించి రక్త గాయాలతో ఉన్న నూకరాజును ఆటో నుంచి బయటకు తీసి, 108లో చికిత్స కోసం కాకినాడ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. సమాచారం తెలుసుకున్న కరప పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, వివరాలు సేకరించి, కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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పచ్చని సీమకు..!రెక్కలు కట్టుకుని● వైనతేయ దీవుల్లో సైబీరియన్ పక్షుల స్థిర నివాసం ● ఐదేళ్లలో లక్షలకు చేరిన పక్షులు ● అటవీ శాఖకు సైతం చిక్కని ప్రదేశం మలికిపురం: ఆసియాలోనే అతి పెద్ద పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రం కొల్లేరు కొంప మునిగినట్టేనా.. వేసవి విడిదికి అక్కడికి వచ్చే విదేశీ జాతి పక్షులు మరో దారి వెతుక్కున్నాయా.. అంటే అవుననక తప్పదు. ఆక్వా చెరువులు, పరిశ్రమల వ్యర్థాలతో కాలుష్యం కోరల్లో చిక్కుకున్న కొల్లేరులో ఉండలేక సైబీరియన్ జాతి పక్షులు కోనసీమ జిల్లా వైనతేయ నదీ ద్వీపాలను ఆవాసయోగ్య ప్రాంతాలుగా ఎంచుకున్నాయి. రాష్ట్ర అటవీ శాఖ లెక్కల్లో లేని పక్షుల అడవి ఇది. ఇప్పటివరకు బయటి ప్రపంచానికి తెలియని పక్షుల ఆవాస ప్రాంతం ఇది. బయటి ప్రపంచంతో పోలిస్తే ఇక్కడ ఇన్ని పక్షులు ఉన్నాయనే విషయం నిత్యం చేపల వేట సాగించే మత్స్యకారులకు కూడా తెలియదు. అదే వైనతేయ నదీ తీరంలోని గోగన్నమఠం, కరవాక మధ్య వైనతేయ లంకలు. ఇక్కడ మడ అడవులు విస్తరించి ఉన్నాయి. ఐదేళ్ల క్రితం వరకు ఇక్కడ మడ అడవులను సైతం ఆక్రమించి రొయ్యల చెరువుల సాగు జరిగింది. ఐదేళ్ల కాలంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యల వల్ల ఇక్కడ చెరువుల సాగు నిలిచిపోయి మడ అడవులు మళ్లీ విస్తారమై యథాతథ స్థితికి రావడంతో విదేశీ పక్షులకు ఆవాసయోగ్యంగా మారింది. వలస పక్షుల శాశ్వత నివాసం ప్రస్తుతం వైనతేయ లంకలు సైబీరియా వలస పక్షుల శాశ్వత నివాసంగా మారాయి. స్థానికంగా పెద్ద బాతు అని పిలిచే ఈ పక్షులు ఇక్కడ లక్షల్లో ఉన్నాయి. ఈ పక్షి శాసీ్త్రయ నామం గద్వాల్ మారెకా స్ట్రేపెరా. ఐదేళ్ల క్రితం అరకొరగా కనిపించే ఈ పక్షులు నేడు లక్షల్లో కనిపిస్తున్నాయంటే ఆశ్చర్యమే. కొల్లేరు పక్షుల సంరక్షణ కేంద్ర అధికారుల సమాచారం ప్రకారం ఈ పెద్ద బాతు కొల్లేరులో లేదు. జూలై నెల ప్రాంతాల్లో వచ్చే వర్షాల సమయంలో చల్లని వాతావరణం కోసం ఈ పక్షులు సైబీరియా నుంచి ఇక్కడకు వస్తాయి. తిరిగి ఫిబ్రవరిలో ఎండల ధాటికి తట్టుకోలేక మళ్లీ సైబీరియా వెళ్లిపోతాయి. అయితే ఐదేళ్లుగా అవి ఇక్కడే ఉండిపోవడం గమనార్హం. సాధారణ బాతుల కంటే భిన్నంగా.. ఈ పెద్ద బాతులు స్థానికంగా పెంచుకునే బాతుల కన్నా భిన్నంగా ఉంటాయి. పోలిక సుమారు ఒకేలా ఉన్నా జీవన శైలి మాత్రం పూర్తి విభిన్నం. సాధారణ బాతు నీళ్లలో నెమ్మదిగా ఈదుతుంది. ఆపద వస్తే ఎగరలేదు. ఈ సైబీరియన్ బాతు మాత్రం నీటిలో ఎక్కువసేపు మునిగి ఉండగలదు.. వేగంగా ఈదగలదు.. ఆహారం కోసం వేటాడగలదు. అంతే కాదు గంటకు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎగురుతుంది. ఈ పక్షులు నాలుగు నుంచి రెండు వందలకు పైగా కలిసి గుంపులుగా వెళ్తుంటాయి. ఒక నెలలో పది వరకూ గుడ్లు పెట్టి పొదుగుతుంది. ఓ మాదిరిగా ఎగిరే వయసు వచ్చిన పిల్లలను దగ్గరలో వేటకు తీసుకువెళ్లడం, ఆపదలో సైతం వాటిని వదలకుండా అత్యంత వేగంగా కదులుతూ రక్షించుకుంటుంది. గోదారి నీరు పడినట్టుంది! గోదావరి జిల్లాల నుంచి అనేక మంది కవులు, నటులు తమ యాస, భాష, వ్యంగ్యంతో రాణించారు. కాస్త బాగున్నాడు అంటే గోదారి నీళ్లు పడ్డాయిరా వీడికి అని పూర్వీకులు అంటారు. అలా ఈ సైబీరియన్ పక్షులకు సైతం ఈ గోదావరి నీళ్లు పడినట్టున్నాయి. ఇక్కడే స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకుని సంతానోత్పత్తి చేసుకుంటున్నాయి. ఆహారం కోసం నిత్యం వంద కిలోమీటర్ల పయనంనిత్యం ఉదయం ఐదు గంటలకు ఇక్కడి పక్షులన్నీ ఒకేసారి గాల్లోకి లేచి సుమారు వంద కిలోమీటర్లు పైబడి పయనించి గోదావరి చప్పనీరున్న చోట మాత్రమే వాలి చేపలు, ఇతర జీవులను తీసుకుని మళ్లీ సాయంత్రానికి ఇక్కడి గూళ్లకు చేరుకుంటాయి. వాటిని చూడాలన్నా.. వాటి కిలకిలరవాలను విని ఆస్వాదించాలన్నా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ప్రత్యేక బోట్లలో ఆయా లంకల వద్దకు వెళ్లాల్సిందే. వైనతేయ నది బంగాళాఖాతంలో కలిసే ముందు శంకరగుప్తం మేజర్ డ్రెయిన్ సంగమ ప్రాంతంలో ఈ లంకలు ఉన్నాయి. ఐదేళ్లలో లక్షలకు చేరాయి గత ఐదేళ్లలో ఈ పక్షులు లక్షలకు పైబడి చేరాయి. నదిలో దీవుల మధ్య మడ అడవుల్లో వీటి శాశ్వత నివాసాలు ఉన్నాయి. ఉదయమే మేము బోట్లపై చేపల వేటకు వెళ్లేటప్పుడు ఇవన్నీ ఒకేసారి లేచి వేటకు వెళ్లి మళ్లీ సాయంత్రానికి గూటికి చేరుకుంటాయి. ఈ పక్షులను అటవీ శాఖ గుర్తించి సంరక్షించాలి. – అర్ధాని శ్రీను, గోగన్నమఠం
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విలువలు కలిగిన నేత ముద్రగడ● వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు జగ్గిరెడ్డి ● రావులపాలెంలో వైఎస్సార్ సీపీ నేతల సంతాపంరావులపాలెం: కులమతాలకు అతీతంగా విలువలతో కూడిన రాజకీయం చేసిన నాయకుడు మాజీ మంత్రి, స్వర్గీయ ముద్రగడ పద్మనాభం అని మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి తదితర నేతలు గుర్తు చేసుకున్నారు. స్థానిక కాస్మోపాలిటిన్ రిక్రియేషన్ క్లబ్ (సీఆర్సీ)లో ముద్రగడ పద్మనాభం సంస్మరణ సభను శనివారం జగ్గిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథులుగా ఎమ్మెల్సీ, పీఏసీ సభ్యుడు తోట త్రిమూర్తులు, మాజీ మంత్రి, పీఏసీ సభ్యుడు గొల్లపల్లి సూర్యారావు, రాష్ట్ర యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా, అమలాపురం పార్లమెంటరీ పరిశీలకురాలు జక్కంపూడి విజయలక్ష్మి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై ముద్రగడ చిత్రపటానికి నివాళులు అర్పించారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి ఆయన చేసిన పోరాటాలు, అంకితభావం చిరస్మరణీయమని కొనియాడారు. అనంతరం ముద్రగడ మృతికి వారంతా రెండు నిమిషాల పాటు మౌనం పాటించారు. కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కార్యదర్శి, రామచంద్రపురం నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు కర్రి నాగిరెడ్డి, కొత్తపేట నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు పాటి శివకుమార్, రాష్ట్ర కార్యదర్శులు గొల్లపల్లి డేవిడ్ రాజు, గంధం రవికుమార్, జెడ్పీటీసీ సభ్యులు కుడుపూడి శ్రీనివాసరావు, గూడపాటి రమాదేవి, బోణం సాయిబాబా, ఎంపీపీలు మార్గన గంగాధరరావు, తోరాటి లక్ష్మణరావు, మండల కన్వీనర్లు తమ్మన, శ్రీను, బొక్కా కరుణాకరం, కనుమూరి శ్రీనివాసరాజు, ముత్యాల వీరభద్రరావు, రాష్ట్ర ప్రచార కార్యదర్శి ముసునూరి వెంకటేశ్వరరావు, మండల కాపు సంఘం అధ్యక్షుడు సాధనాల శ్రీనివాసరావు, మాజీ జెడ్పీటీసీ సభ్యుడు సాకా ప్రసన్నకుమార్, బొక్కా వెంకటలక్ష్మి, డీసీసీబీ మాజీ డైరెక్టర్ బండారు రాజా, సీనియర్ నాయకుడు కామిశెట్టి అమ్మన్న, చల్లా ప్రభాకరరావు, పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి బండారు దొరబాబు, జిల్లా పార్టీ కార్యవర్గ సభ్యుడు షేక్ వల్లీబాబా, గొలకోటి సూర్యప్రకాష్, పార్టీ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి రుద్రరాజు చినరాజు, జిల్లా పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఈద రవిరెడ్డి, రాష్ట్ర ప్రచార కమిటీ కార్యదర్శి ఇందుకూరి నరసింహరాజు పాల్గొన్నారు.
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అంతర్వేదికి పోటెత్తిన భక్తులుసఖినేటిపల్లి: అంతర్వేది లక్ష్మీ నృసింహస్వామి ఆలయం తొలి ఏకాదశి పర్వదినం సందర్భంగా భక్తులతో రద్దీగా మారింది. వేకువ జాము నుంచి స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులతో క్యూలైన్లు నిండిపోయాయి. ఆలయంలో నిత్యం నిర్వహించే స్వామివారి అభిషేకం, సుదర్శన హోమంలో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా ఆలయ ఈవో ఎంకేటీఎన్వీ ప్రసాద్ పర్యవేక్షించారు. కాగా ఎండోమెంట్స్ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు వర్షాభావ పరిస్థితులు, సస్యానుకూల వర్షాలు కురవాలని వరుణ సూక్త పారాయణం చేశారు. ఆలయ ఈవో ప్రసాద్, భక్తులు పాల్గొన్నారు. తొలి ఏకాదశి రద్దీకి తగ్గట్టుగా నిత్యాన్నదాన పథకంలో భక్తుల భోజన వసతికి దేవస్థానం భారీ ఏర్పాట్లు చేసింది.
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రత్నగిరిపై బారులు తీరిన భక్తులుఅన్నవరం: తొలి ఏకాదశి పర్వదినం, శనివారం కలిసి రావడంతో అన్నవరంలోని వీర వేంకట సత్యనారాయణస్వామివారి ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. రత్నగిరిపై సత్యదేవుని సన్నిధిన, ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఈ ఏడాది వివాహాలు చేసుకున్న దంపతులు, వారి బంధుమిత్రులు కూడా సత్యదేవుని దర్శనానికి తరలి వచ్చారు. వీరికి ఇతర భక్తులు కూడా తోడవడంతో తీవ్ర రద్దీ నెలకొంది. సుమారు 40 వేల మంది భక్తులు విచ్చేశారు. దేవస్థానానికి రూ.40 లక్షల ఆదాయం సత్యదేవుని దర్శనానికి రెండు గంటలు, అంతరాలయ దర్శనానికి గంట సమయం పట్టింది. భక్తుల రద్దీతో మధ్యాహ్నం వరకు అంతరాలయ దర్శనం నిలిపివేశారు. సత్యదేవుని వ్రతాలు 2,500 జరిగాయి. అన్ని విభాగాల ద్వారా దేవస్థానానికి రూ.40 లక్షలు ఆదాయం సమకూరింది. సుమారు ఆరు వేల మందికి అన్నదానంలో భోజనం సౌకర్యం కల్పించారు. కాగా.. ఆదివారం ఉదయం పది గంటలకు సత్యదేవుడు, అమ్మవారిని ఆలయ ప్రాకారంలో టేకు రథంపై ఊరేగించనున్నారు. తొలి ఏకాదశి పూజలు తొలి ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని సత్యదేవుడు, అనంతలక్ష్మీ సత్యవతీదేవి అమ్మవారికి ఘనంగా పూజలు నిర్వహించారు. ఉదయం ఏడు గంటలకు స్వామి, అమ్మవార్లకు 108 స్వర్ణ పుష్పాలతో అష్టోత్తర పూజ జరిపారు. తొమ్మిది నుంచి 11 గంటల వరకు స్వామి, అమ్మవారికి పుష్పార్చన, కుంకుమార్చన నిర్వహించారు. అనంతరం వేదపండితులు వేదాశీస్సులు అందచేసి ప్రసాదాలు నివేదించారు.
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గిడ్డంగుల అభివృద్ధికి చర్యలుఅమలాపురం రూరల్: జిల్లాలో గిడ్డంగుల మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని, రైతులకు పంటల బీమా అందేలా క్షేత్రస్థాయిలో ప్రచారం చేయాలని, క్వాయర్ పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించాలని కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్ కుమార్ ఆదేశించారు. శనివారం ఆయన చాంబర్లో మూడు వేర్వేరు సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహించారు.గిడ్డంగుల అభివృద్ధికి అమరావతి కేంద్ర గిడ్డంగుల సంస్థ, మార్కెటింగ్ అధికారులతో సమీక్షించారు. వరి, కోకో, కొబ్బరి ఉత్పత్తులకు డిమాండు పెరుగుతోందని, ఆక్వా కల్చర్ రంగానికి ప్రత్యేక నిల్వ సదుపాయాలు అవసరమన్నారు. సురక్షిత నిల్వతో పాటు రుణ సదుపాయం, రవాణా, పురుగుల నివారణ వంటి అదనపు సేవలు అందించాలని సంస్థకు సూచించారు. పంటల బీమా ప్రచారం వ్యవసాయ, ఉద్యాన, బ్యాంకు అధికారులతో ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన, వాతావరణ ఆధారిత పంటల బీమాపై సమీక్షించారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుండి రైతులను రక్షించడమే లక్ష్యమన్నారు. వరి బీమాకు ఆగస్టు 15, అరటికి జూలై 31 చివరి తేదీలని తెలిపారు. క్వాయర్ పరిశ్రమకు ప్రోత్సాహం ఉద్యాన, బ్యాంకు అధికారులతో క్వాయర్ పరిశ్రమలపై సమీక్షించారు. ప్లాస్టిక్కు ప్రత్యామ్నాయంగా తేనెపీచు ఉత్పత్తులను రోడ్లు, నీటిపారుదల శాఖల్లో వాడాలన్నారు. మార్కెటింగ్, సాంకేతికతపై ప్రత్యేక కమిటీలు, కేంద్ర, రాష్ట్ర సబ్సిడీ పథకాలపై అవగాహన, సూక్ష్మ పారిశ్రామికవేత్తల అభివృద్ధి కార్యక్రమం ద్వారా మహిళలకు శిక్షణ, ఎగుమతుల ప్రోత్సాహంపై దృష్టి పెట్టాలన్నారు.కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్
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వాడపల్లి.. భక్తజన సంద్రంఆత్రేయపురం: తొలి ఏకాదశి పర్వదినం సందర్భంగా శనివారం కోనసీమ తిరుపతి వాడపల్లి వేంకటేశ్వరుని దర్శనానికి లక్షకు పైగా భక్తులు తరలివచ్చారు. భక్తుల ప్రదక్షిణలతో మాడవీధులు కిక్కిరిసిపోయాయి. ఈ సందర్భంగా ఆదాయం భారీగా సమకూరినట్టు ఈఓ, దేవదాయశాఖ ఉప కమిషనర్ నల్లం సూర్య చక్రధరరావు తెలిపారు. కాలి నడకన సైతం భక్తులు భారీగా వచ్చారు. అధిక సంఖ్యలో వాహనాల రాతో ఆలయ కారు పార్కింగ్ వద్ద, కొత్త వంతెన, లొల్ల లాకులు వద్ద ట్రాఫిక్కు పలుమార్లు అంతరాయాలు ఏర్పడ్డాయి. ఏడు శనివారాల వ్రతానికి, ఏకాదశి సందర్భంగా, సాధారణ దర్శనాలకు వచ్చిన భక్తులతో ఆలయ ప్రాంగణం, క్యూలైన్లు నిండిపోయాయి. ఆలయం ఆవరణలో వెంకట్ అనే భక్తుడు మైక్లో చేసిన ప్రచారం ఆకట్టుకుంది. సుప్రభాత సేవ, తొలి హారతి, నిరాజనం, ఐశ్వర్య లక్ష్మీ హోమం, బాల భోగం తదితర కార్యక్రమాలను దర్శించిన భక్తులు అనంతరం మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. భక్తులు ఉచిత అన్న ప్రసాదం, తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు. ఆర్యవైశ్య సేవా ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు. ఆలయ చైర్మన్ ముదు నూరి వెంకటరాజు, కమిటీ సభ్యులు, ఆలయ సిబ్బంది భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు. విశేష సంఖ్యలో స్వామివారిని దర్శించిన భక్తులు తొలి ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు ఏడు శనివారాల వ్రత ప్రదక్షిణలు చేసిన భక్తులు
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ఆశలన్నీ జలసమాధిరామచంద్రపురం రూరల్: కాలువలో స్నానానికి వెళ్లి అన్నాచెల్లెళ్లు (ముగ్గురు) మృత్యువాత పడిన ఘటనతో రామచంద్రపురం మండలం వెలంపాలెంలో శుక్రవారం పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది. కాలువలో స్నానం చేయాలన్న ఆ చిన్నారుల సరదా ముగ్గురు తల్లులకు గర్భశోకం మిగిల్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. గ్రామానికి చెందిన పోతుల మధు సాల్మన్ రాజు, శాంతకుమారి దంపతులకు నలుగురు కుమార్తెలు. ఏడాది క్రితం మధు సాల్మన్ రాజు మృతి చెందడంతో గురువారం హైదరాబాద్లో ఉపాధి నిమిత్తం ఉంటున్న ముగ్గురు కుమార్తెలు, రావులపాలెం సమీపంలోని తాతపూడి వద్ద ఉంటున్న నాలుగో కుమార్తె తమ పిల్లలతో సహా వెలంపాలెం గ్రామానికి వచ్చి కార్యక్రమం నిర్వహించుకున్నారు. ఒకరిని కాపాడబోయి మరొకరుగా.. హైదరాబాద్ చందానగర్లో ఉంటున్న ముగ్గురు కుమార్తెలు, వారి పిల్లలు శనివారం తిరుగు ప్రయాణానికి టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు. శుక్రవారం కాకినాడ బీచ్కు, కోరంగి అభయారణ్యానికి వెళదామని అనుకున్నారు. కానీ వెళ్లకపోవడంతో సాయంత్రం పెద్ద కుమార్తె బొక్కే లత కుమారుడు వీరేంద్ర (18) మరో ఆరుగురు చిన్నారులను బైక్పై ఎక్కించుకుని సమీపంలోని వెంకటాయపాలెం కాలువ వద్దకు స్నానానికి తీసుకుని వెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో మూడో కుమార్తె వేమన మంజుప్రియ కుమార్తె వర్షిత పావని (15) నీటి మునిగి పోయింది. ఆమెను కాపాడే ప్రయత్నంలో వీరేంద్ర, రెండో కుమార్తె కనికెళ్ల కాంతి లత కుమారుడు రంజిత్ కుమార్ (15) కూడా నీట మునిగి మృత్యువాత పడ్డారు. వారితో పాటు వెళ్లిన మిగిలిన చిన్నారులు వెంటనే ఇంటిలోని వారికి, స్థానికులకు సమాచారం అందించారు. మృతదేహాల వెలికితీత ఆర్డీఓ సరళావతి ఆధ్వర్యంలో రెవెన్యూ సిబ్బంది, సీఐ ఎం. వెంకట నారాయణ, ద్రాక్షారామ ఎస్సై ఎం.లక్ష్మణ్ ఆధ్వర్యంలో పోలీస్ సిబ్బంది, ఫైర్ ఇన్స్పెక్టర్ వెంకటరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఫైర్ సిబ్బంది గజ ఈతగాళ్ల సహకారంతో రెస్య్సూ నిర్వహించి ముగ్గురు చిన్నారుల మృతదేహాలను వెలికి తీశారు. రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్, మాజీ ఎంపీ పిల్లి సుభాష్చంద్రబోస్ సంఘటనా స్థలానికి వచ్చి బాధితులకు అండగా నిలిచారు. బొక్కే వీరేంద్ర, వేమన వర్షిత పావని, కనికెళ్ల రంజిత్ కుమార్ మృతదేహాలుచిన్నారులను మింగేసిన కాలువరాఖీ కట్టించుకుని వెళతామన్నారుహైదరాబాద్కు శనివారం తిరుగు ప్రయాణం నిమిత్తం టికెట్లు తీసుకున్న నేపథ్యంలో తమ చెల్లెళ్లతో రాఖీలు కట్టించుకుని వెళతామని తన అక్కల కుమారులు చెప్పినట్టు కాళిదాసు రాజకుమారి (నాలుగో కుమార్తె) కన్నీటి పర్యంతమైంది. వారందరూ కాలువకు వెళ్లిన తర్వాత తాను తన చిన్న కుమార్తెకు చెవి పోగులు కుట్టించాలని బైక్ తీసుకుని రమ్మని పలుమార్లు ఫోన్ చేశానని తెలిపింది. అయితే ఫోన్ను వారితో పాటు వెళ్లిన తన పెద్ద కుమార్తెకు ఇచ్చేసి వారు స్నానానికి వెళ్లారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఫ కాలువలో స్నానానికి వెళ్లి ముగ్గురు చిన్నారుల మృతి ఫ వీరందరూ అక్కాచెల్లెళ్ల పిల్లలు ఫ తాతయ్య సంవత్సరీకానికి రాక ఫ తెల్లవారితే హైదరాబాద్కు బయలుదేరేవారే.. ఫ ఇంతలో కాటేసిన మృత్యువు ఫ మూడు కుటుంబాలకు తీరని శోకం పేద కుటుంబాలే.. ఫ పెద్ద కుమార్తె బొక్కే లత, గనిరాజు దంపతులది పసలపూడి. భర్త కర్ణాటకలో వెల్డింగ్ పని నిమిత్తం ఉంటుండగా లత తన తల్లి శాంతకుమారితో కలసి హైదరాబాద్ చందానగర్లో ఇళ్లల్లో పని చేసుకుంటూ కుమారుడు, కుమార్తెతో కలసి జీవిస్తోంది. చేతికి అందివచ్చిన కుమారుడిని పోగొట్టుకుని కన్నీరుమున్నీరు అవుతోంది. ఫ రెండో కుమార్తె కనికెళ్ల కాంతి లత, సత్యనారాయణ దంపతులది అంగర గ్రామం. హైదరాబాద్లో వాచ్మన్గా పనిచేసుకుంటున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె. ఈ ప్రమాదంలో పెద్ద కుమారుడిని పోగొట్టుకున్నారు. ఫ మూడో కుమార్తె వేమన మంజు ప్రియ, భర్త ఆనంద కుమార్లది అంగర సమీపంలోని పడమర ఖండ్రిగ గ్రామం. ఆనంద కుమార్ చనిపోవడంతో మంజు ప్రియ హైదరాబాద్ చందానగర్లో ఇళ్లలో పనిచేసుకుంటూ తన కుమారుడు, కుమార్తెలతో జీవిస్తోంది. ఈ ప్రమాదంలో కుమార్తెను కోల్పోయింది.
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విద్యా సంస్థల బంద్ విజయవంతంఅమలాపురం టౌన్: నీట్ పేపర్ లీకేజీకి బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలన్న ప్రధాన డిమాండ్తో విద్యార్థి సంఘాలు దేశ వ్యాప్తంగా శుక్రవారం నిర్వహించిన విద్యా సంస్థల బంద్ జిల్లాలోనూ విజయవంతమైంది. పీడీఎస్యూ, ఏఐఎస్ఎఫ్, ఎస్ఎఫ్ఐ తదితర విద్యార్థి సంఘాలతో పాటు పలు ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. స్థానిక గడియారం స్తంభం సెంటర్, మద్దాలవారిపేట అంబేడ్కర్ విగ్రహం వద్ద ధర్నాలు నిర్వహించారు. నీట్ పరీక్ష వంటి పోటీ పరీక్షలను నిర్వహించే నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ)ను తక్షణమే రద్దు చేయాలని నినాదాలు చేశారు. నీట్ పరీక్ష పేపరు లీకేజీని తట్టుకోలేక మృతి చెందిన 22 మంది విద్యార్థుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.కోటి చొప్పున పరిహారం చెల్లించాలన్నారు. పీడీఎస్యూ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు రేవు తిరుపతిరావు, ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా నాయకుడు కె.శంకర్, సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి కారెం వెంకటేశ్వరరావు, వీసీకే పార్టీ రాష్ట్ర డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీ బొంతు రమణ, పలు విద్యార్థి సంఘాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
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లీప్ స్కూల్గా ఐ.పోలవరం జెడ్పీహెచ్ఎస్ఐ.పోలవరం: లీప్ పాఠశాలగా ఐ.పోలవరం జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల గుర్తింపు పొందడం అభినందనీయమని ఎమ్మెల్యే, విప్ దాట్ల సుబ్బరాజు అన్నారు. ఆ పాఠశాలలో శుక్రవారం మెగా పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్ నిర్వహించారు. ముఖ్యఅతిథిగా విచ్చేసిన కలెక్టర్ కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ పాఠశాలల్లో నాణ్యమైన విద్య, ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలు, డిజిటల్ విద్యను అందిస్తున్నామని తెలిపారు. అనంతరం విద్యార్థులకు బ్యాగులు, పుస్తకాలు పంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు గుత్తుల సాయి, మాజీ ఎమ్మెల్యే చెల్లి వివేకానంద తదితరులు పాల్గొన్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ ఏర్పాట్లపై సమీక్ష అమలాపురం రూరల్: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలను జిల్లా వ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహించాలని అధికారులను కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్ కుమార్ ఆదేశించారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం కలెక్టరేట్లో జాయింట్ కలెక్టర్ వైఖోమ్ నైదియా దేవి, జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ మీనాలతో కలిసి ఏర్పాట్లపై సమీక్ష నిర్వహించారు. వేడుకల్లో ఎటువంటి లోటుపాట్లు లేకుండా అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. వివిధ సమస్యలపై 94 అర్జీలు ఐ.పోలవరం: ఒక నెల – ఒక గ్రామం – నాలుగు పర్యటనలు కార్యక్రమంలో స్థానిక మండల పరిషత్ కార్యాలయంలోని ఎంపీడీవో సమావేశం మందిరంలో శుక్రవారం ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదిక నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ సమస్యలపై 94 అర్జీలను కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్ కుమార్, జాయింట్ కలెక్టర్ వైఖోం నైదియాదేవి స్వీకరించారు. ఎమ్మెల్యే దాట్ల సుబ్బరాజు, ఆర్డీవో సరళావతి, డీఆర్డీఏ డి.రాంబాబు, డిప్యూటి కలెక్టర్ కె.అచ్యుత కుమారి పాల్గొన్నారు. మట్టి వాహనాల అడ్డగింపు అయినవిల్లి: మండలంలోని మడుపల్లి నుంచి చింతనలంక లాకులు మీదుగా అక్రమంగా మట్టిని తరలిస్తున్న వాహనాలను శుక్రవారం రాత్రి వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు అడ్డుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ దాదాపు 15 రోజులుగా అక్రమార్కులు ఇక్కడ మట్టి తవ్వకాలు చేస్తున్నారని, రాత్రి వేళల్లో అక్రమంగా తరలిస్తున్నారన్నారు. ఏటిగట్టు రోడ్డును ధ్వంసం చేయడంతో పాటు మట్టి వాహనాలను అతి వేగంగా నడుపుతూ స్థానికులను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారన్నారు. అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠా అరెస్టు ● 241 గ్రాముల బంగారుఆభరణాల స్వాధీనం ● జీఆర్పీ డీఎస్పీ ప్రమోద్ రాజమహేంద్రవరం సిటీ: రైళ్లలో చోరీలకు పాల్పడుతున్న పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠా సభ్యులు ఐదుగురిని అరెస్ట్ చేసి, వారి నుంచి 241 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకుని రిమాండ్కు తరలించినట్టు స్థానిక జీఆర్పీ డీఎస్పీ కె.ప్రమోద్ తెలిపారు. శుక్రవారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఈ ఏడాది ఏప్రిల్, జూలై నెలల్లో నమోదైన రెండు హ్యాండ్బ్యాగ్ చోరీ కేసులలో దర్యాప్తు అనంతరం వీరిని పట్టుకున్నట్టు తెలిపారు.
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ఆదాయానికి పెన్ముప్పు● లేఖర్ల పెన్డౌన్తో భారీగా తగ్గిపోయిన రిజిస్ట్రేషన్లు ● ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి ● వెలవెలబోతున్న రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాలు కొత్తపేట: భూములు, స్థిరాస్తుల రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన నూతన విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ దస్తావేజు లేఖర్లు పెన్డౌన్ పేరుతో చేపట్టిన నిరవదిక సమ్మెతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చేకూరే ఆదాయం గణనీయంగా పడిపోయింది. ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీఓ 396ను తక్షణమే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ, ఈ నెల 20 నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దస్తావేజు లేఖర్లతో పాటు రిజిస్ట్రేషన్లపై ఆధారపడిన డీటీపీ ఆపరేటర్లు, స్టాంప్ వెండర్లు సమ్మెలోకి దిగిన విషయం తెలిసిందే. జిల్లాలోని 15 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలపై ఆధారపడి సుమారు 600 మంది దస్తావేజు లేఖర్లు, డీటీపీ ఆపరేటర్లు, స్టాంప్ వెండర్లు, సహాయకులతో పాటు జిరాక్స్ సెంటర్ల నిర్వాహకుల కుటుంబాలు జీవనం సాగిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియలో ప్రైవేటీకరణ విధానాన్ని తీసుకురావడం వల్ల తమ జీవనోపాధి పూర్తిగా దెబ్బతింటుందని లేఖర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆదాయం వచ్చేది ఇలా.. జిల్లాలో 15 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలు ఉండగా, వాటిలో అమలాపురం, రామచంద్రపురం, రావులపాలెం, రాజోలు, ఆలమూరు కార్యాలయాల్లో అత్యధిక రిజిస్ట్రేషన్లు జరుగుతాయి. ఈ నెల 17న (శుక్రవారం) 336 రిజిస్ట్రేషన్లు కాగా రూ.82.05 లక్షల ఆదాయం వచ్చింది. 18న అత్యధికంగా 548 రిజిస్ట్రేషన్లు జరగ్గా, వాటి నుంచి రూ.3.56 కోట్లు సమకూరింది. ఆ విధంగా జిల్లాలో రోజుకు సరాసరి 250 రిజిస్ట్రేషన్లు జరుగుతుండగా రూ.2 కోట్లు ఆదాయం వస్తుంది. తగ్గిన రిజిస్ట్రేషన్లు ఈ నెల 20 నుంచి దస్తావేజు లేఖర్ల నిరవదిక సమ్మెతో రిజిస్ట్రేషన్లు తగ్గిపోయాయి. జిల్లాలో 20న ఒక్క (ఆత్రేయపురం) రిజిస్ట్రేషన్ జరగ్గా రూ.58,640, 21న 2 (కొత్తపేట, అంబాజీపేట) జరగ్గా రూ.14,760, 22న ఒకటి (ఆత్రేయపురం) రిజిస్ట్రేషన్తో పాటు ఇతర బాండ్లతో రూ.17,230, 23న ఐ.పోలవరంలో 2 రిజిస్ట్రేషన్లకు రూ.1,75,100 ఆదాయం వచ్చింది.
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2న విశాఖలో సాహిత్య, సాంస్కృతిక వైభవోత్సవాలుసఖినేటిపల్లి: విశాఖపట్నంలో ఆగస్టు 2న శ్రీశ్రీ కళావేదిక ఆధ్వర్యంలో సాహిత్య, సాంస్కృతిక వైభవోత్సవాలు ఏర్పాటు చేసినట్టు వేదిక అంతర్జాతీయ చైర్మన్ కత్తిమండ ప్రతాప్ తెలిపారు. శుక్రవారం సఖినేటిపల్లిలో ఆయన మాట్లాడుతూ 170వ జాతీయ స్థాయి సాహిత్య, సాంస్కృతిక వైభవోత్సవ నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. విశాఖ క్రాంతి కిరణాలు పేరిట నిర్వహించే ఈ సదస్సుకు దేశం నలుమూలల నుంచి కవులు, రచయితలు, అభిమానులు తరలిరానున్నట్టు ప్రతాప్ పేర్కొన్నారు. 9 ప్రైవేట్ బస్సులపై కేసులు రావులపాలెం: నిబంధనలు పాటించని తొమ్మిది ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులపై కేసులు నమోదు చేసినట్టు జిల్లా రవాణాఽశాఖ అధికారి డి.శ్రీనివాసరావు శుక్రవారం తెలిపారు. మండలంలోని ఈతకోట టోల్ ప్లాజా వద్ద 34 ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించగా నిబంధనలు పాటించని 9 బస్సులపై కేసులు నమోదు చేసి రూ.16 వేలు అపరాధ రుసుము విధించామన్నారు. యువతిని బెదిరించిన ఘటనపై ఫిర్యాదు సఖినేటిపల్లి: మండల కేంద్రంలో శుక్రవారం రోడ్డుపై వెళుతున్న యువతి ఓ ఇద్దరు యువకులు చెయ్యి పట్టుకుని బెదిరించినట్టు పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. గ్రామానికి చెందిన యువతిని అడ్డగించి ఎక్కడకు వెళుతున్నావ్, నిన్ను కిడ్నాప్ చేస్తాం, మీ తాత మాతో గొడవలు పెట్టుకుంటున్నాడు, ఈ విషయం ఎవరికై నా చెబితే మీ అంతు తేలుస్తాం అని బెదిరించినట్టు బాధితురాలి తల్లి ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎస్సై కె.దుర్గా శ్రీనివాసరావు యువతి ఇంటికి వెళ్లి కుటుంబ సభ్యులను విచారించారు.
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ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు డ్రైవర్, క్లీనర్కు జైలుతాళ్లరేవు: ఆటోను ఢీకొని ఎనిమిది మంది మహిళల మృతికి కారణమైన ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు డ్రైవర్, క్లీనర్కు నాలుగేళ్ల చొప్పున జైలు శిక్ష విధిస్తూ కాకినాడ జిల్లా అదనపు సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. కోరంగి ఎస్సై పి.సత్యనారాయణ శుక్ర వారం తెలిపిన వివరాల మేరకు.. 2023లో జాతీయ రహదారి 216పై కోరంగి పంచా యతీ సుబ్బారాయుని దిమ్మ వద్ద ఆటోను ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సు ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న 12 మంది మహిళల్లో ఎనిమిది మంది మృతి చెందగా, నలుగురికి గాయాలయ్యాయి. బస్సు డ్రైవర్, క్లీనర్ అయిన ముంగమూరి మహేష్ (సీతానగరం మండలం వంగలపూడి), వేగిరాజు సుధీర్ (తెలంగాణ)లను అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపా రు. కాకినాడ జిల్లా ఎస్పీ బిందు మాధవ్ ఆదేశాల మేరకు సీఐ డీఎస్ చైతన్యకృష్ణ 84 మంది సాక్షులను కోర్టు ముందు హాజరుపరచగా, పి.మురళీకృష్ణారెడ్డి దర్యాప్తు నిర్వహించి సాక్షులను విచారించారు. న్యాయమూర్తి కె.మోతీలాల్ ఆ సాక్ష్యాలను పరిశీలించి, ఇద్దరు నిందితులను దోషులుగా నిర్ధారించి నాలుగేళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించారు. ఈ కేసులో పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్లు ఎంవీఎస్ఎస్ ప్రకాశరావు, డి.నాగబాబులు వాదన వినిపించారు.
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నల్ల చొక్కాలతో దస్తావేజు లేఖర్ల నిరసనఅమలాపురం టౌన్: జిల్లాలోని 15 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల వద్ద దస్తావేజు లేఖర్లు చేపట్టిన పెన్డౌన్ నిరసనలు గురువారం నాలుగో రోజుకు చేరుకున్నాయి, అమలాపురం సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం వద్ద లేఖర్లు నల్ల చొక్కాలు ధరించి నిరసన తెలిపారు. రిజిస్ట్రేషన్లను ప్రైవేటు పరం చేసే నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వం విరమించుకోవాలని, ఇందుకోసం విడుదల చేసిన జీఓ–396ను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ నిరసనలతో జిల్లాలోని సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాయాల ద్వారా నాలుగో రోజు కూడా ప్రభుత్వం రూ.10 కోట్లు పైగా ఆదాయం కోల్పోయింది. మొత్తం నాలుగు రోజుల్లోనూ దాదాపు రూ.50 కోట్ల వరకూ రాబడికి బ్రేక్ పడింది. కక్షిదారులకు దస్తావేజు లేఖర్లు డాక్యుమెంట్లు రాసి ఇస్తే, వాటిపై అధికారులు రాజముద్ర వేసి అధికారికంగా జారీ చేస్తారు. దస్తావేజు లేఖర్ల నిరసనలతో కక్షిదారులకు రిజిస్ట్రేషన్ సేవలు అందడం లేదు. అమలాపురం సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం వద్ద లేఖర్లు, సహాయకులు, టైపిస్టులు చేపట్టిన నిరసనలో ఆ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు జిన్నూరి సురేష్, గౌరవాధ్యక్షుడు గుంటు ఫణి ప్రసాద్, కన్వీనర్ మట్టపర్తి రాము, కార్యదర్శి పందిరి శ్రీహరి రామ్గోపాల్, సంయుక్త కార్యదర్శులు వెలుతురుపల్లి సుబ్బు, గనిశెట్టి భోగిరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. తమ డిమాండ్ల సాధన కోసం నినాదాలు చేశారు.
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కూటమిలో ఉనికిపాట్లు!సాక్షి ప్రతినిధి, కాకినాడ: కూటమిలో ‘ఉనికి’పాట్లు మొదలుపెట్టారు.. ఎవరికి వారు మైలేజ్ పాలి‘ట్రిక్స్’కు తెరలేపారు. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూటమిలో టీడీపీ నేతల దందాలు పేట్రేగిపోతున్నాయి. మద్యం మాఫియాతో పాటు, ఇసుక, మట్టి తవ్వకాలు, అక్రమ రవాణా యథేచ్ఛగా సాగిస్తున్నారు. కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో జనసేన నేతలకు ప్రాతినిథ్యం ఇవ్వగా.. మరికొన్ని నియోజకవర్గాల్లో మిత్రపక్షమైన జనసేన, బీజేపీ నేతలకు మాత్రం ఎంట్రీ ఉండటం లేదు. ఈ పరిణామం బీజేపీ, జనసేన నేతల్లో మింగుడుపడని అంశంగా మారింది. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్ల నుంచీ ఇదే తంతు సాగుతోంది. కూటమంటే కేవలం టీడీపీ అనే భావన ప్రజల్లో కలుగుతుండటంతో మిత్రపక్ష పార్టీలు నయా పంథాకు తెర తీశాయి. కూటమిలో తామూ ఉన్నామంటూ ప్రజలకు తెలిపేందుకు పడుతున్న పాట్లు వర్ణనాతీతం. యాత్ర.. సొంత పాత్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి జీవనాడి పోలవరం ప్రాజెక్టును కేంద్రంగా చేసుకుని బీజేపీ ప్రత్యేక రాజకీయ వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోందనే చర్చ విస్తతంగా జరుగుతోంది. ఇటీవల రాజమహేంద్రవరం నుంచి బీజేపీ నేతలు పోలవరం ప్రాజెక్టు సందర్శనకు వెళ్లడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. కూటమి ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా ఉన్నా.. ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్, కేంద్ర మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాస్వర్మ, రాష్ట్ర మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్, ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి, ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు తదితరులతో భారీ ర్యాలీగా పోలవరం సందర్శనకు వెళ్లడం రాజకీయ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఇందులో టీడీపీ, జనసేన నేతలు లేకపోవడం చర్చకు దారితీసింది. దీనిని బట్టి చూస్తే రాష్ట్రంలో బీజేపీ మైలేజ్ పెంచుకోవడం కోసం ప్రయత్నిస్తోందన్న ప్రచారం జరుగుతుంది. ఇదేమని ప్రశ్నించిన రాజకీయ విశ్లేషకులకు బీజేపీ నేతలు వింతైన వాదన వినిపిస్తున్నట్లు సమాచారం. పోలవరం కేవలం ఒక సాగునీటి ప్రాజెక్టు కాదని.. రాష్ట్ర ప్రజల భావోద్వేగాలతో ముడిపడిన అంశంగా చెబుతున్నారు. పోలవరంతో బీజేపీకి దశాబ్దాలుగా ఎమోషనల్ బాండింగ్ ఉందని, జనతా పార్టీ కాలం నుంచే పోలవరం కోసం ఉద్యమాలు చేశామని ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. ఏపీ పునర్విభజన చట్టంలో పోలవరం చేర్చడంలో బీజేపీ కీలక పాత్ర పోషించిందని, జాతీయ ప్రాజెక్టుగా గుర్తించిన ఘనత మోదీ ప్రభుత్వానిదే అన్నట్లు ప్రచారం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని కూటమి ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా ఉన్న బీజేపీ ఒంటరిగా పోలవరం ప్రాజెక్టుపై ప్రచారం చేసుకోవడం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. స్థానిక సంస్థల్లో సై అంటూ.. కూటమిలో మరో భాగస్వామిగా ఉన్న జనసేన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తమకు పట్టున్న అత్యధిక స్థానాల్లో పోటీ చేస్తుందని జనసేన కీలక నేత, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాబోయే సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ, వార్డు సభ్యుల స్థానాల్లో అత్యధిక స్థానాల్లో పోటీ చేస్తామని ఇటీవల విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లడించారు. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఓట్లు చీలకుండా ఉండేందుకు, కూటమిని బలపర్చేందుకు తగ్గి పోటీ చేశామని, రాబోయే ఎన్నికల్లో అదే విధంగా పోటీ చేస్తామనడం అసంభవమన్నారు. భవిష్యత్తులో అలాంటి విధానం వర్తించదన్నారు. జనసేనకు పట్టున్న స్థానాల్లో పోటీ చేస్తామని, ఇందులో టీడీపీ ఆదేశాలు పాటించే పరిస్థితి లేదని నర్మగర్భంగా వెల్లడించారు. దీనిని బట్టి చూస్తే జనసేన, టీడీపీ మధ్య క్షేత్ర స్థాయిలోనే కాదు.. పై స్థాయిలో సైతం విభేదాలు ఉన్నాయన్న విషయం తేటతెల్లమవుతోంది. ఈ పరిణామం టీడీపీ నేతలకు మింగుడుపడని అంశంగా మారింది. ఇప్పటికే పార్టీ కోసం శ్రమించిన అనేక మంది టీడీపీ శ్రేణులు పదవుల కోసం నిరీక్షిస్తున్నారు. అలాంటి తరుణంలో జనసేన నేతలు పక్కలో బల్లెం తరహాలో తయారవుతుండటంతో టీడీపీ నేతలు అయోమయానికి గురవుతున్నారు. ఉమ్మడి తూర్పులో విభేదాలు ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ నేతల మధ్య వర్గ విభేదాలు తారాస్థాయికి చేరాయి. సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో సీట్ల సర్దుబాట్లలో భాగంగా ఎమ్మెల్యే స్థానాలు త్యాగం చేశారు. నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీలోనూ అత్యధిక శాతం పోస్టులు టీడీపీ నేతలకే కట్టబెట్టారు. బీజేపీ, జనసేన నేతలకు మాత్రం నామమాత్రంగా కేటాయించారు. ఇకపై ఆ విధానం ఉండదని చర్చించుకుంటున్నారు. ఫ నిడదవోలు నియోజకవర్గంలో జనసేన, టీడీపీ నేతల మధ్య వర్గ పోరు కొనసాగుతూనే ఉంది. మంత్రి కందుల దుర్గేష్, టీడీపీ ఇన్చార్జ్ బూరుగుపల్లి శేషారావు వర్గాల మధ్య ఆధిపత్య పోరు చల్లారడం లేదు. కూటమిలో భాగమైనా.. అధికారిక కార్యక్రమాలకు శేషారావు దూరంగా ఉంటున్నారు. నామినేటెడ్ పోస్టుల భర్తీలో జనసేన నేతలకు అందలం వేయడం, బీజేపీ, టీడీపీ నేతలను విస్మరించడంపై నేతలు గుర్రుగా ఉన్నారు. ఫ కొవ్వూరు నియోజకవర్గంలోనూ ఇదే తంతు సాగుతోంది. ఫ రాజానగరం నియోజకవర్గంలో జనసేన ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామకృష్ణ, టీడీపీ ఇన్చార్జ్ బొడ్డు వెంకటరమణ చౌదరి వర్గాల మధ్య విభేదాలు రాజుకున్నాయి. ఇరువర్గాలు ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు చేసుకునే స్థాయికి చేరాయి. ఫ పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో సైతం ఇదే పరిస్థితి ఉంది. టీడీపీ సీనియర్ నేత వర్మకు జనసేన నేతల మధ్య ఆధిపత్య పోరు తీవ్ర స్థాయికి చేరింది. ఎంతగా అంటే.. టీడీపీలో సీనియర్ నేత అయినా వర్మను ఇన్చార్జి పదవి నుంచి తొలగించే స్థాయికి చేరిందంటే ఏ స్థాయిలో వైషమ్యాలు ఉన్నాయో అర్థమవుతోంది. ఫ అమలాపురంలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఆనందరావు, జనసేన నేతలకు పచ్చగట్టి వేస్తే భగ్గుమంటోంది. కూటమిలో మిత్రపక్షమైన, ఎమ్మెల్యే విజయానికి కృషి చేసిన తమకు సరైన ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం లేదని జనసేన నేతలు గుర్రుగా ఉన్నారు. కేవలం ఈ నియోజకవర్గాల్లోనే కాదు.. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇదే తంతు సాగుతోంది. ఫ జనసేన, బీజేపీ, టీడీపీ మధ్య వర్గ విభేదాలు ఫ ప్రాధాన్యం చాటుకునేలా బీజేపీ పోలవరం యాత్ర ఫ స్థానిక సంస్థల్లో బలమున్న స్థానాల్లో పోటీ చేస్తామని నాదెండ్ల ప్రకటన ఫ ఈ పరిణామాలతో కూటమిలో ఏం జరుగుతుందోనని చర్చ
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మోడల్ స్కూలులో ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాల విలీనంఅమలాపురం టౌన్: మున్సిపాలిటీ పరిధి పేరమ్మ అగ్రహారంలోని ఆచార్య వినోభాభావే మున్సిపల్ ప్రా థమిక పాఠశాల ఒకే ఒక్క విద్యార్థితో కొనసాగుతోందంటూ ‘మూతబడులు’ శీర్షికన ‘సాక్షి’ గురువారం కథనం ప్రచురించింది. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా విద్యా శాఖ అధికారులు స్పందించారు. ఈ ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలో రెండో తరగతి చదువుతున్న బండారు అద్విత్ను అతడి సోదరి కీర్తన మూడో తరగతి చదువుతున్న స్థానిక సూర్య నగర్లోని గోపాలకృష్ణ గోఖలే మున్సిపల్ ప్రాథమిక పాఠశాల(మోడల్ స్కూలు)లో గురువారం చేర్చారు. పేరమ్మ అగ్రహారం పాఠశాల టీచర్ సత్యకుమార్ను భూపయ్య అగ్రహారం పాఠశాలలో డెప్యూటేషన్పై నియమించారు.
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26న ముద్రగడ సంస్మరణ సభఅమలాపురం టౌన్: కాపు ఉద్యమ నేత, మాజీ మంత్రి దివంగత ముద్రగడ పద్మనాభం సంస్మరణ సభ, అన్న సమారాధన స్థానిక గడియారం స్తంభం సెంటర్లో ఈ నెల 26వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు నిర్వహిస్తున్నట్లు కాపు రిజర్వేషన్ సమితి రాష్ట్ర వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు నల్లా విష్ణుమూర్తి తెలిపారు. స్థానిక రాతి బడి వద్ద గురువారం జరిగిన జిల్లా కాపు ముఖ్య నేతల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. జిల్లా స్థాయిలో నిర్వహించే ఈ సభకు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న కాపు నాయకులు, ముద్రగడ అభిమానులు తరలిరావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సంస్మరణ సభ, అన్న సమారాధన ఏర్పాట్లపై కాపు నాయకులు చర్చించారు. విష్ణుమూర్తి అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో కాపు నాయకులు కల్వకొలను తాతాజీ, నల్లా పవన్ కుమార్, సూదా గణపతి, నల్లా స్వామి, కర్రి రాఘవ, నల్లా అజయ్, నల్లా సంజయ్, కల్వకొలను ఉమ, చిక్కం కిట్టు, కంచిపల్లి అబ్బులు, బోణం సత్య వరప్రసాద్, పత్తి దత్తుడు, మామిడిపల్లి రాము, రంకిరెడ్డి రామలింగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ముద్రగడకు జోహార్లు అర్పించారు.
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అమలాపురం టీడీపీలో..శుక్రవారం శ్రీ 24 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026● జిల్లా కేంద్రంలో రసవత్తర రాజకీయం ● ‘నామినేటెడ్’ కోసం అడుగడుగునా ఆరాటం ● ‘స్థానిక’ ఎన్నికలు జరుగుతాయనే ప్రచారంతో ముదిరిన ఆధిపత్య పోరు ● కొత్త రక్తం పేరుతో పాత వారిని పక్కన పెడుతున్న లోకేష్ ముక్కలాట3సాక్షి, అమలాపురం: అమలాపురం టీడీపీలో మూడు ముక్కలాట మొదలైంది. పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచీ సాగుతున్న ఆధిపత్య పోరు.. రాజ్యసభ సభ్యుడు సానా సతీష్ జిల్లాలో నిర్వహించిన విజయోత్సవ ర్యాలీ తర్వాత పరాకాష్టకు చేరింది. సీనియర్ నాయకుడు మెట్ల రమణబాబు, ఇటీవల పార్టీలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్న గంధం పల్లంరాజు, లోకేష్ వర్గంగా చెప్పుకుంటున్న చెరుకూరి సాయిరామ్ల మధ్య సాగుతున్న పోరు టీడీపీ క్యాడర్కు తలనొప్పిగా మారింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రస్తావన తీసుకురావడంతో అధికార పార్టీ నేతల మధ్య ఆధిపత్య పోరు ముదిరింది. నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీ, పార్టీ సంస్థాగత నియామకాలు, స్థానిక వ్యవహారాల్లో ప్రాధాన్యం దక్కించుకునే ప్రయత్నాల్లో మూడు వర్గాల మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. ముఖ్యంగా అమలాపురం మున్సిపాలిటీలో తమ హవా చాటుకోవాలని, ఎక్కువ సీట్లు సాధించాలని ఎవరికి వారే పావులు కదుపుతున్నారు. పార్టీ అధిష్టానం యువ నాయకత్వానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూండటంతో స్థానిక సమీకరణాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. కొత్త రక్తం పేరుతో పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ లోకేష్ తమను పార్టీ, ప్రభుత్వ పదవులకు దూరంగా ఉంచుతున్న తీరును సీనియర్లు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ‘మెట్ల’కు ఉక్కపోత పార్టీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి మెట్ల రమణబాబుకు సొంత పట్టణం అమలాపురంలోనే ఉక్కపోత ఎదురవుతోంది. మాజీ మంత్రి డాక్టర్ మెట్ల సత్యనారాయణరావు రాజకీయ వారసుడైన రమణబాబుకు 2014–19లోను, తాజాగా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా నామినేటెడ్ పదవుల్లో న్యాయం జరగలేదని ఆయన వర్గం అసంతృప్తితో ఉంది. తొలుత ఆప్కాబ్ చైర్మన్, తర్వాత జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకు (డీసీసీబీ) చైర్మన్ పదవి ఆశించినా దక్కలేదు. కార్పొరేషన్ల కేటాయింపులోనూ మొండిచేయి చూపారు. దీంతో, ఎమ్మెల్సీ పదవిపై ఆశలు పెట్టుకున్నారు. అది కూడా దక్కే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు. కుటుంబంలో మూడో తరానికి చెందిన మెట్ల సత్యనారాయణరావు(సత్య)ను మున్సిపల్ చైర్మన్ చేయాలని ఆ వర్గం ఆశిస్తోంది. అయితే, ఆ పదవిని జనసేనకు ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. నామినేటెడ్ పదవుల కేటాయింపుల్లో, పార్టీ కార్యక్రమాల నిర్వహణలో తనకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం లేదనే అసంతృప్తి రమణబాబులో వ్యక్తమవుతోంది. Xపల్లంరాజు ఆధిపత్య ప్రదర్శన మరోవైపు పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి గంధం పల్లంరాజు తన వర్గాన్ని బలోపేతం చేసుకుంటూ జిల్లా కేంద్రంలో ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇటీవల రాజ్యసభ సభ్యుడు సానా సతీష్ కోనసీమలో ర్యాలీ నిర్వహించారు. జిల్లా రాజకీయాలతో సంబంధం లేకపోయినా, ఆయన తన వర్గాన్ని పోగు చేసి నిర్వహించిన ఈ ర్యాలీ కొత్త వివాదాలకు దారి తీసింది. ఈ ర్యాలీలో ఎమ్మెల్యేలు బండారు సత్యానందరావు, అయితాబత్తుల ఆనందరావు, దాట్ల సుబ్బరాజు, మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ పాల్గొన్నప్పటికీ వారికి పెద్దగా ప్రాధాన్యం దక్కలేదు. చివరకు పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు గుత్తుల సాయిని కూడా పక్కన పెట్టి పల్లంరాజు వ్యవహరిస్తూండడం టీడీపీలో వర్గపోరుకు ఆజ్యం పోస్తోంది. ఇక రాష్ట్ర తెలుగు యువత ఉపాధ్యక్షుడు చెరుకూరి సాయిరామ్ కూడా తనదైన శైలిలో పార్టీలో చురుగ్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. అమలాపురంలో తనకు ప్రత్యేక వర్గం లేకపోయినా లోకేష్ ఆశీస్సులున్నాయనే సంకేతాలిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. భవిష్యత్తులో పార్టీలో కీలక బాధ్యతలు లేదా నామినేటెడ్ పదవి తనకే దక్కుతుందని ఆయన అనుచరులు ధీమాగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. బయటకు అందరూ ఐక్యత ప్రదర్శిస్తున్నా, తెర వెనుక ప్రతి నిర్ణయంపై ఈ మూడు వర్గాల మధ్య పోటీ కొనసాగుతోంది. ఈ అంతర్గత ఆధిపత్య పోరు అమలాపురం రాజకీయాల్లో ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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ఆటంకాలు దాటేనా!నాగమల్లితోట జంక్షన్ (కాకినాడ సిటీ): అమరావతి చాంపియన్షిప్ పేరుతో ఆటల పోటీలను నిర్వహిస్తున్నట్టు కూటమి ప్రభుత్వం అట్టహాసంగా ప్రచారం చేసింది. 12 క్రీడాంశాల్లో పోటీలు జరుగుతాయని ప్రకటించింది. అయితే పోటీల నిర్వహణకు నియోజవర్గానికి కేవలం రూ.5 వేలు మాత్రమే కేటాయించింది. ఈ సొమ్ముతో ఎలా నిర్వహించాలో తెలియని పరిస్థితి నిర్వాహకులకు ఏర్పడింది. అలాగే క్రీడా పరికరాలు సమకూర్చకపోవడం, జూనియర్, డిగ్రీ కళాశాలల్లో తగినంత మంది వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు లేకపోవడంతో నిర్వహణ కత్తిమీద సాములా మారింది. వసతుల కొరత జాతీయ క్రీడా దినోత్సవాన్ని (ధ్యాన్చంద్ జయంతి, ఆగస్టు 29) పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కలసి రూ.90 లక్షల ప్రైజ్మనీతో అమరావతి చాంపియన్ షిప్ పేరుతో క్రీడా పోటీలకు సన్నాహాలు చేశాయి. ఈ టోర్నమెంట్ నియోజకవర్గం, జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిల్లో నిర్వహించాలని ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. క్రీడాప్రాధికార సంస్థతో పాటు విద్యాశాఖ సమన్వయంతో నిర్వహించాలని, పోటీల నిర్వహణకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలలు, డిగ్రీ కళాశాలల మైదానాలు, వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులను వినియోగించుకోవాలని ఇప్పటికే ఆయా యూనివర్సిటీలు, కళాశాలకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. కానీ డిగ్రీ, జూనియర్ కళాశాలల్లో వసతులు, మైదానాలు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి. వ్యాయామ అధ్యాపకులు లేకపోడంతో ఈ టోర్నమెంట్ నిర్వహణ క్రీడాభివృద్ధి ఽఅధికారులకు కత్తిమీద సాములా తయారైంది. మరో వైపు ఈ టోర్నమెంట్లో పాల్గొనే ప్రతి క్రీడాకారుడు క్రీడాయాప్లో తమ వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలి. కానీ రిజిస్ట్రేషన్ నత్తనడకగా సాగిందనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఈ నెల 27 నుంచి షెడ్యూల్ అమరావతి చాంపియన్ షిప్ను ఈ నెల 15 నుంచి ఆగస్టు 26 వరకు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం గతంలో నిర్ణయించింది. రాష్ట్రంలో వారం రోజులుగా వర్షాలు కురవడంతో నియోజకవర్గ స్థాయిలో ఈ నెల 27 నుంచి షెడ్యూలు ప్రకటించారు. అండర్ 17, 23 విభాగాల్లో ఆర్చరీ, అథ్లెటిక్స్, బ్యాడ్మింటన్, బాక్సింగ్, బాస్కెట్ బాల్, చెస్, హాకీ, కబడ్డీ, ఖోఖో, వెయిట్ లిఫ్టింగ్, వాలీబాల్, యోగాతో కలిపి 12 విభాగాల్లో పోటీలు జరుగుతాయి. ఈ నెల 27న తుని క్రీడా వికాస కేంద్రం, 28న ప్రత్తిపాడు జెడ్పీ పాఠశాల, 27న జగ్గంపేట ప్రభుత్వ పాఠశాల, 28న పెద్దాపురం లూథరన్ పాఠశాల, 29న పిఠాపురం ఆర్ఆర్బీహెచ్ఆర్ కళాశాల, 30న కాకినాడ ఆర్బన్ పరిధిలో, 31న కాకినాడ రూరల్ పరిధిలో కాకినాడ డీఎస్ఏలో నియోజకవర్గస్థాయిలో పోటీల నిర్వహణకు క్రీడాప్రాధికార సంస్థ అధికారులు షెడ్యూలు ప్రకటించారు. దాతలే ఆధారం నియోజకవర్గ స్థాయిలో పోటీల నిర్వహణకు కేవలం రూ.5 వేలను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు, దాతల సహకారంతో పోటీలు నిర్వహించాలని ఆదేశించింది. అవుట్ డోర్ గేమ్స్ అయిన వాలీబాల్, ఖోఖో, కబడ్డీ, హాకీ, అథ్లెటిక్స్, బాస్కెట్బాల్ పోటీలు నిర్వహించేందుకు అనువైన క్రీడా మైదానాలు లేకపోవడం, జిల్లాలో అన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురవడంతో వీటి నిర్వహణ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో పీడీల కొరత, మైదానాలు అంతంత మాత్రంగా ఉండడంతో పోటీల నిర్వహణకు ఇబ్బంది కలుగుతుందని క్రీడాసంఘాల ప్రతినిధులు భావిస్తున్నారు. పెద్దాపురం లూథరన్ హైస్కూల్ మైదానం కాకినాడ డీఎస్ఏలో వర్షం కారణంగా బురదగా మారిన మైదానం ఆదేశాలు ఇవే.. పోటీల్లో పాల్గొనే విద్యార్ధులకు మిడ్డే మీల్స్లో భోజన సదుపాయాలు కల్పించాలి. నియోజకవర్గ స్థాయి నుంచి జిల్లాకు వచ్చే క్రీడాకారుల్లో బాలికలు, మహిళలు ఫ్రీ బస్సు సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకోవాలి. పురుషులు, బాలురకు ఒక వైపు చార్జీలు మాత్రమే అందిస్తారు. ఇక ప్రైజ్ మనీ రూ.90 లక్షలు ప్రకటించినా ఏ స్థాయిలో ఎంత ఇస్తారనే దానిపై స్పష్టత లేదు. అమరావతి చాంపియన్ షిప్ నిర్వహణకు ప్రభుత్వం ఆదేశం పోటీల నిర్వహణకు షెడ్యూల్ విడుదల అరకొరగా నిధుల కేటాయింపు నిర్వాహకులకు కత్తిమీద సాము వేధిస్తున్న మైదానాల కొరత, వసతుల లేమి
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అంబాజీపేట కొబ్బరి మార్కెట్కొబ్బరి రకం ధర (రూ.ల్లో) కొత్త కొబ్బరి (క్వింటాల్) 20,000 – 22,500 కొత్త కొబ్బరి (రెండో రకం) 10,500 – 12,000 కురిడీ కొబ్బరి (పాతవి) గండేరా (వెయ్యి) 23,000 గటగట (వెయ్యి) 20,000 కురిడీ కొబ్బరి (కొత్తవి) గండేరా (వెయ్యి) 22,000 గటగట (వెయ్యి) 19,000 నీటికాయ పాత (ముక్కుడు)కాయ (వెయ్యి) 15,000 – 16,000 కొత్త (పచ్చి)కాయ (వెయ్యి) 15,000 – 16,000 కొబ్బరి నూనె (15 కిలోలు) 5,000 కిలో 350