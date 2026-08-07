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Khammam
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రైలు కిందపడి వృద్ధుడు ఆత్మహత్యచింతకాని: చింతకాని రైల్వేస్టేషన్ సమీపాన గుర్తుతెలియని వృద్ధుడు(70) రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. జీఆర్పీ పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు... సదరు వృద్ధుడు గురువారం ఉదయం విజయవాడ వైపు వెళ్తున్న వందేభారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు కిందపడడంతో వృద్ధుడి శరీరం నుజ్జునుజ్జయి గుర్తు పట్టలేని విధంగా మారింది. ఆయన వద్ద చేతికర్ర ఉండగా, గోధుమ, గులాబీ రంగులతో ఉన్న కండువా, మెరూన్, నలుపు, తెల్లటి చుక్కలతో ఉన్న లుంగీ లభించాయని జీఆర్పీ హెడ్కానిస్టేబుల్ శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. మృతదేహాన్ని అన్నం ఫౌండేషన్ చైర్మన్ శ్రీనివాసరావు సహకారంతో ఖమ్మం ఆస్పత్రి మార్చురీకి తరలించగా, ఆయన వివరాలు తెలిసిన వివరాలు 98481 14202, 87125 58589 నంబర్లలో సంప్రదించాలని సూచించారు. అనారోగ్యంతో డిప్యూటీ జైలర్ మృతి సత్తుపల్లి టౌన్: సత్తుపల్లి సబ్జైలులో డిప్యూటీ జైలర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న శ్రీనివాసరావు(56) మృతి చెందారు. ఏపీలోని ఏలూరు జిల్లా ఉంగుటూరుకు చెందిన ఆయన కడప, హైదరాబాద్, ఖమ్మం, సత్తుపల్లి సబ్ జైళ్లలో పనిచేశారు. కొన్నాళ్ల నుంచి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న శ్రీనివాసరావు గురువారం మృతి చెందారు. ఆయనకు భార్య, కుమార్తె, కుమారుడు ఉన్నారు. కాగా, శ్రీనివాసరావు మృతిపై సబ్ జైల్ సూపరింటెండెంట్ ఉబ్బల కుటుంబరాజు, ఉద్యోగులు సంతాపం తెలిపారు. చెల్లని చెక్కు కేసులో ఏడాది జైలు ఖమ్మంలీగల్: అప్పు చెల్లించే క్రమాన జారీ చేసిన చెక్కు చెల్లకపోవడంతో నేలకొండపల్లి మండలం చెరువుమాధారానికి చెందిన నందిగామ ఆనంద్బాబుకు ఏడాది జైలుశిక్ష విధిస్తూ ఖమ్మం ఒకటో అదనపు ప్రథమ శ్రేణి న్యాయమూర్తి బెక్కం రజిని గురువారం తీర్పు చెప్పారు. ఖమ్మం శ్రీనగర్కాలనీకి చెందిన బండి శివరంజని వద్ద ఆనంద్ 2022 జనవరిలో రూ.6 లక్షల అప్పు తీసుకున్నాడు. తిరిగి 2023 జనవరిలో రూ.7 లక్షలకు చెక్కు జారీ చేసిన ఆయన ఖాతా అప్పటికే మూసివేయడంతో తిరస్కరణకు గురైంది. దీంతో న్యాయవాది ద్వారా శివరజంని లీగల్ నోటీస్ జారీ చేసి కోర్టులో ప్రైవేట్ కేసు దాఖలు చేశాడు. ఈ మేరకు విచారణ అనంతరం ఆనంద్కు జైలుశిక్ష విధించడమే కాక ఫిర్యాదికి రూ.8 లక్షలు చెల్లించాలని న్యాయాధికారి తీర్పు చెప్పారు.
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కేఎంసీలో ‘అవినీతి’ కలకలం● ఇటీవలే బయటపడిన డీజిల్ దోపిడీ ● ఇప్పుడు ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారుల నుంచి వసూళ్లు ● వరుస ఘటనలతో విచారణకు ఆదేశించిన ప్రభుత్వం?ఖమ్మంమయూరిసెంటర్: ఖమ్మం నగర పాలక సంస్థ (కేఎంసీ) అవినీతి, అక్రమాలకు కేరాఫ్గా మారిందనే ఆరోపణలు నానాటికీ పెరుగుతున్నాయి. అధికారిక కూపన్లతో సంబంధం లేకుండా.. కేవలం ఫోన్ కాల్తో వాహనాల్లో వందల లీటర్ల డీజిల్ కొట్టించే దందాపై విమర్శలు వస్తుండగా.. ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి సంబంధించి లబ్ధిదారుల నుంచి వసూళ్లు బయటపడ్డాయి. ఒకదాని వెనుక ఒకటి అవినీతి ఆరోణలు వస్తుండడం చర్చకు దారి తీయగా.. అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు కేఎంసీపై కన్నేసినట్లు తెలిసింది. సోషల్ మీడియాలో.. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరు, బిల్లుల చెల్లింపు కోసం కొందరు సిబ్బంది లబ్ధిదారులను ఇబ్బంది పెట్టడమే కాక లంచాలు డిమాండ్ చేసినట్లు సోషల్ మీడియాలో ఆడియోలు, వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. తొలుత ఆడియోలు బయటకు రాగా.. మరుసటి రోజే లంచం తీసుకుంటున్న వీడియోలు రావడం అధికార యంత్రాంగాన్ని షాక్కు గురిచేసింది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా, రికార్డులు లేకుండా డీజిల్ పక్కదారి పట్టిస్తారనే విమర్శలు వచ్చిన కొన్నాళ్లకు ఇందిరమ్మ పథకంలో అవినీతి బయటపడడం గమనార్హం. డీజిల్ పక్కదారి పట్టించిన ఘటనలో కొందరు ఉద్యోగులపై చర్యలు తీసుకున్న ఉన్నతాధికారులు.. ఆ తర్వాత ఉత్తర్వులను వెనక్కి తీసుకోవడంపై అనుమానాలను వ్యక్తయమవుతున్నాయి. పాలకులు, అధికారుల అండదండలు? అధికార పార్టీకి చెందిన ఓ ముఖ్య నేత, మంత్రి అనుచరుల అండదండలతోనే దందాలు యథేచ్ఛగా సాగుతున్నాయని ప్రతిపక్షాలు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నాయి. అధికారులకు విషయం తెలిసినా రాజకీయ ఒత్తిళ్ల వల్ల మౌనం వహిస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం, కొందరు సిబ్బందితో ఉన్న లోపాయికారీ ఒప్పందాలతో పాలనపై పట్టు సడలిపోయిందని విమర్శిస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారం రాజకీయ దుమారానికి తెరతీయడం, ప్రభుత్వంపై బురదజల్లేలా ప్రతిపక్షాలకు ఆయుధంగా మారడంతో జిల్లా ఉన్నతాధికారులు, మంత్రి క్యాంప్ కార్యాలయ ప్రతినిధులు రంగంలోకి దిగినట్లు సమాచారం. కేఎంసీలో జరుగుతున్న అంశాలపై వివరాలు ఆరా తీస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఆడియో, వీడియో ఆధారాల లీకేజీల వెనుక ఎవరున్నారు, డీజిల్ దోపిడీ వెనుక ఎవరి హస్తం ఉందనే అంశంపై వివరాలు సేకరిస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రక్షాళన దిశగా చర్యలు.. కేఎంసీ ప్రతిష్ట దిగజారిన నేపథ్యాన, త్వరగా చక్కదిద్ది, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకునేందుకు అటు అధికారులు, ఇటు పాలకులు కసరత్తు మొదలుపెట్టినట్లు తెలిసింది. కేఎంసీ పాలనను వెంటనే గాడిన పెట్టకుంటే భవిష్యత్లో ఆరోపణలు పెరుగుతాయనే భావనతో యంత్రాంగం, పాలకులు ముందుడుగు వేసినట్లు సమాచారం.ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంలో లబ్ధిదారుల నుండి ఓ వార్డ్ ఆఫీసర్ నగదు డిమాండ్ చేశారని ఉన్నతాధికారులకు అందిన ఫిర్యాదుతో విచారణ చేపట్టినట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే సదరు వార్డ్ ఆఫీసర్ను సస్పెండ్ చేయగా.. విచారణ కోసం త్రిసభ్య కమిటీని నియమించారు. కమిటీ సభ్యులు గురువారం విచారణకు హాజరుకావాలని సూచించగా ఉద్యోగి వచ్చినా ఫిర్యాదుదారుడు రాలేదని తెలిసింది. దీంతో శుక్రవారం రావాలని మరోసారి నోటీసు పంపినట్లు సమాచారం. అయితే, కలెక్టరేట్లోని ఉద్యానశాఖ కార్యాలయంలో చేపట్టిన విచారణలో సదరు ఉద్యోగి మాత్రం తానెలాంటి తప్పు చేయలేదని, కావాలనే ఇరికిస్తున్నారని చెప్పినట్లు తెలిసింది.
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రవాణా శాఖపై ఏసీబీ కన్ను● తొమ్మిది మంది ఉద్యోగులకు నోటీసులు ● త్వరలోనే పూర్తిస్థాయిలో విచారణ ఖమ్మంక్రైం: జిల్లా రవాణా శాఖ ఉద్యోగులను ఏసీబీ భయం వీడడం లేదు. ఏసీబీ అధికారులు తనిఖీలు, దాడులతో ఏడాది కాలంగా ఈ పరిస్థితి నెలకొంది. గత సంవత్సరం డిసెంబర్ 20వ తేదీన జిల్లా రవాణాశాఖాధికారి కార్యాలయంలో ఏసీబీ అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీలు చేయడమే కాక కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న తొమ్మిది మంది ఉద్యోగులతోపాటు కొందరు ప్రైవేట్ వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇందులో పలువురిపై కేసులు కూడా నమోదయ్యాయి. రవాణాశాఖలో అవినీతి పెరిగిందని పలువురు నేరుగా హైదరాబాద్లోని ఏసీబీ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేయగా ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు జిల్లాలో తనిఖీలు చేపట్టిన విషయం విదితమే. ఉద్యోగులకు నోటీసులు గత ఏడాది చేపట్టిన తనిఖీల సందర్భంగా తొమ్మిది మంది ఉద్యోగులు.. ఏజెంట్లతో కుమ్మక్కయ్యారని తేల్చారు. ఈ మేరకు ఆధారాలు కూడా లభించడంతో పూర్తి స్థాయిలో విచారణ అనంతరం సదరు ఉద్యోగులకు ఏసీబీ జారీ చేసిన నోటీసులు గురువారం జిల్లా రవాణా శాఖ కార్యాలయానికి అందాయి. దీంతో వారు హైదరాబాద్ లేదా వరంగల్లో త్వరలో జరిగే విచారణకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. రవాణా శాఖ కార్యాలయంలోని తొమ్మిది మంది ఉద్యోగులకు నోటీసులు జారీ చేయడం కలకలం రేపింది. అందులో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగి అయిన డీబీ (డేటాబేస్ ఆపరేటర్) యాకూబ్పాషాను ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు తొలగిస్తూ డీటీఓ శ్రీనివాస్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆయన స్థానంలో మరొకరిని ఒకటి, రెండు రోజుల్లో నియమించే అవకాశముంది.
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సీపీ గెట్లో డిగ్రీ కళాశాల విద్యార్థినుల ప్రతిభరఘునాథపాలెం: రాష్ట్రంలోని పీజీ కాలేజీల్లో ప్రవేశాలకు కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యాన నిర్వహించిన సీపీ గెట్ ఫలితాలు ఇటీవల విడుదలయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా రఘునాథపాలెంలోని మహాత్మా జ్యోతిబాపూలే మహిళా డిగ్రీ కళాశాల విద్యార్థినులు రాష్ట్రస్థాయి ర్యాంకులు సాధించారని ప్రిన్సిపాల్ వై.నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. 2025–26లో డిగ్రీ పూర్తి చేసిన ఓర్సు స్రవంతి తెలుగులో రాష్ట్రస్థాయి 28వ ర్యాంకు, అల్లి అఖిల గణితశాస్త్రంలో 66వ ర్యాంకు సాధించగా, మరో పది మంది విద్యార్థినులు500లోపు ర్యాంకులు సాధించారని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థినులను ప్రిన్సిపాల్తో పాటు ఆర్సీఓ సీహెచ్.రాంబాబు, అధ్యాపకులు అభినందించారు. ఆరు జిల్లాల మత్స్యకారులకు శిక్షణ కూసుమంచి: కూసుమంచి మండలం పాలేరులోని మత్స్య పరిశోధనా కేంద్రంలో మత్స్యకారులకు మూడు రోజుల పాటు జరిగే శిక్షణ గురువారం ప్రారంభమైంది. ఖమ్మం, సిద్ది పేట, వరంగల్, రంగారెడ్డి, నల్లగొండ, కరీంనగర్ జిల్లాల మత్స్యకారులు పాల్గొనగా తొలి రో జు బయోప్లాక్ విధానంలో చేపల పెంపకంపై అవగాహన కల్పించారు. మత్స్యకారులు నూత న సాంకేతిక పద్ధతులను అవలంభిస్తూ చేపల పెంపకంతో లాభాలు సాధించాలని కేంద్రం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ సూచించారు. గ్రోవెల్ ఫార్ములేషన్ ఫీడ్ సీనియర్ టెక్నీషియన్ డాక్టర్ జగదీష్, శాస్త్రవేత్త దివ్య వివిధ అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు. వేణుకుమార్కు రూ.లక్ష ఆర్థికసాయం ●అండగా నిలిచిన ఎంపీ రవిచంద్ర ముదిగొండ: ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు రావడం లేద ని ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన మండలంలోని న్యూలక్ష్మీపురానికి చెందిన గడ్డం వేణుకుమార్ ఇటీవల ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యా రు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు రాజ్య సభ సభ్యుడు వద్దిరాజు రవిచంద్ర రూ.లక్ష ఆర్థికసాయాన్ని ప్రకటించారు. ఈ మేరకు చెక్కును జెడ్పీ మాజీ చైర్మన్ లింగాల కమల్రాజు, బీఆర్ఎస్ నాయకులు గురువారం వేణుకుమార్కు అందజేశారు. అనంతరం వారు నిరుద్యోగులను విస్మరించి పాలన సాగిస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి యువతే తగిన గుణపాఠం చెబుతుందని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు లక్ష్మారెడ్డి, వెంకట్గౌడ్, సర్పంచ్ సలీమున్నీసాబేగం, నాయకులు రమేశ్, సీతారామ య్య, కిరణ్, హరీశ్, ఖాసీం, వెంకటేశ్వర్లు పాల్గొన్నారు. బియ్యం లారీ స్వాధీనం ఏన్కూరు: అక్రమంగా బియ్యం తరలిస్తున్న లారీని ఏన్కూరు పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మండల కేంద్రంలో పోలీసులు గురువారం వాహనాల తనిఖీ చేపడుతుండగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఒడిశాకు బియ్యం లోడ్తో వెళ్తున్న లారీని గుర్తించారు. ఇందులో 250 క్వింటాళ్ల దొడ్డు బియ్యం ఉండగా, లారీని పోలీస్స్టేషన్ తరలించి సివిల్ సప్లయీస్ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పరిశీలన అనంతరం పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామని ఎస్ఐ నారబోయిన సంధ్య తెలిపారు.
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గోపాలపురం పాఠశాల నిర్మాణానికి రూ.30లక్షలుతిరుమలాయపాలెం: మండలంలోని గోపాలపురం పాఠశాల శిథిల దశకు చేరడంతో ఉపాధ్యాయురాలు సొంత ఖర్చులతో షెడ్డు ఏర్పాటు చేయించి విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధిస్తోంది. ఈ విషయం తెలియడంతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్. గురువారం పాఠశాలను సందర్శించారు. ఈమేరకు పాఠశాల భవన నిర్మాణానికి రూ.30లక్షలు మంజూరు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అంతేకాక సొంత నగదుతో షెడ్డు వేయించిన ఉపాధ్యాయురాలు ఇందిరను అభినందించారు. తహసీల్దార్ విల్సన్ ఎంపీడీఓ సిలార్ సాహెబ్, పంచాయతీ రాజ్ ఎస్ఈ వెంకట్రెడ్డి, విద్యాశాఖ ప్లానింగ్ కోఆర్డినేటర్ సీ.హెచ్.రామకృష్ణ, ఏఎంఓ పెసర ప్రభాకర్రెడ్డి ఎంఈఓ బాబు, సర్పంచ్ నల్లమల కీర్తి పాల్గొన్నారు.షెడ్డు వేయించిన ఉపాధ్యాయురాలికి కలెక్టర్ సన్మానం
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అమృత భాండాగారం● జనరల్ ఆస్పత్రిలో మిల్క్ బ్యాంక్కు నాలుగేళ్లు ● స్వచ్ఛందంగా పాలు ఇచ్చేందుకు ముందుకొస్తున్న తల్లులు ● వేలాది మంది నవజాత శిశువులకు మేలు ఖమ్మంవైద్యవిభాగం: తల్లి పాలు శిశువుకు అమృతం వంటివి. బిడ్డ పుట్టిన గంట లోపు ముర్రుపాలు పట్టిస్తే ఆ శిశువు ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం చేకూరడమే కాక ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడుతాయి. అయితే, కొందరు తల్లులకు సరిపడా పాలు రాక ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంటాయి. మరికొందరు తల్లులకు పాలు లభించినా శిశువుకు పట్టలేని పరిస్థితి ఎదురవుతోంది. ఫలితంగా ఆయా శిశువులకు డబ్బా పాలు పట్టిస్తే జీర్ణ వ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. ఈ సమస్యలను అధిగమించేందుకు ఖమ్మం జనరల్ ఆస్పత్రిలో 2022 మే నెలలో ‘అమృతం’ పేరిట తల్లిపాల కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. పాలు ఎక్కువగా వచ్చే తల్లుల నుంచి సేకరించి భద్రపరుస్తూ పాలు రాని తల్లుల పిల్లలకు అందిస్తున్నారు. అలాగే పాలు వచ్చినా పట్టించలేని తల్లులు కూడా ఈ కేంద్రంలో పాలను డబ్బాల్లో సేకరించి శిశువులకు పట్టించే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. నాలుగేళ్లుగా సేవలు పెద్దాస్పత్రిలోని మాతా శిశు ఆరోగ్య కేంద్రంలో తల్లిపాల సేకరణ కేంద్రం నాలుగేళ్లుగా విస్తృత సేవలు అందిస్తోంది. నిత్యం 20 – 25 వరకు ప్రసవాలు జరుగుతుండగా, బరువు తక్కువగా, ఇతర అనారోగ్య సమస్యలతో పుట్టిన వారికి ఎస్ఎన్సీయూలో చికిత్స అందిస్తారు. ఇక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో జన్మించి అనారోగ్య సమస్యలకు గురైన శిశువులను కూడా ఎంసీహెచ్ఎస్కు తీసుకొస్తున్నారు. వీరిలో చాలామంది శిశువులకు తల్లి నేరుగా పాలు పట్టించడం సాధ్యం కాక డబ్బా పాలపై ఆధారపడుతున్నారు. ఈ క్రమాన మిల్క్ బ్యాంక్లో పాలు ఎక్కువ పడే తల్లులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొస్తుండగా సేకరించి అవసరమైన శిశువులకు అందిస్తున్నారు. గత నాలుగేళ్లలో ఈ కేంద్రం ద్వారా 10,861 మంది తల్లుల నుంచి 2,969 లీటర్ల పాలు సేకరించి శిశువులకు అందించారు. పెద్దాస్పత్రిలో చికిత్స పొందే శిశువులకే కాక శిశుగృహలో ఉండే పిల్లలకు 159 లీటర్ల పాలు సరఫరా చేయడం విశేషం.పాలు అందించిన తల్లులు 10,681 మంది స్వచ్ఛందంగా వచ్చిన వారు 5,299 మంది ఇప్పటి వరకు సేకరించిన పాలు 2,969 లీటర్లు లబ్ధి పొందిన శిశువులు 12,494 మంది
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బొమ్మ సత్యప్రసాద్కు పలువురి నివాళిఖమ్మంఅర్బన్: అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ మృతి చెందిన బొమ్మ విద్యాసంస్థల వైస్ చైర్మన్ బొమ్మ సత్యప్రసాద్కు పలువురు నివాళులర్పించారు. ఆయన నివాసంలో మృతదేహం వద్ద నివాళులర్పించి బొమ్మ విద్యాసంస్థల అధినేత బొమ్మ నాగేశ్వరరావు, కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. రాష్ట్ర విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్ రాయల నాగేశ్వరరావు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ పువ్వాడ నాగేశ్వరరావు, కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు నూతి సత్యనారాయణ, మాజీ ఎమ్మెల్యే సండ్ర వెంకటవీరయ్య, నాయకులు దొబ్బల సౌజన్య, తుపాకుల ఎలగొండ స్వామి, మాజీ మేయర్లు పునుకొల్లు నీరజ, డాక్టర్ పాపాలాల్ తదితరులు నివాళులర్పించిన వారిలో ఉన్నారు. అలాగే, పలు పార్టీలు, ప్రజా సంఘాల నాయకులు, విద్యాసంస్థల బాధ్యులు బాగం హేమంతరావు, రాజా, వాసిరెడ్డి నాగేంద్రకుమార్, మల్లెంపాటి శ్రీధర్, గుండాల కృష్ణ, మేళ్లచెరువు వెంకటేశ్వర్లు, కొప్పు నరేశ్కుమార్, దొడ్డ రవి, చావా రాము, బయ్యన బాబు, కమర్తపు మురళి, మందడపు మనోహర్ కూడా నివాళులర్పించారు. కాగా, శుక్రవారం ఉదయం సత్యప్రసాద్ అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు.
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గొలుసు చోరీ కేసులో నిందితుడి అరెస్ట్ఖమ్మంక్రైం: బంగారు గొలుసు చోరీకి పాల్పడిన నిందితుడిని ఖమ్మం టూటౌన్ పోలీసులు గురువారం అరెస్ట్ చేశారు. ఈ మేరకు సీఐ బాలకృష్ణ వెల్లడించిన వివరాలు.. సహకారనగర్కు చెందిన పూటగోకర్ల రమాదేవి కిరాణం సరుకులు తీసుకుని వెళ్తుండగా కొణిజర్ల మండలం గోపవరానికి చెందిన బంటు రాము ఆమె మెడలోని రెండు తులాల బంగారు గొలుసు లాక్కుని పారిపోయాడు. ఆ తర్వాత గొలుసును గాంధీచౌక్లో బంగారం దుకాణంలో విక్రయించాడు. గురువారం వాహనాల తనిఖీ సందర్భంగా అనుమానాస్పదంగా కనిపించిన రామును అదుపులోకి విచారించగా చోరీ విషయం బయటపడింది. ఆయన నుంచి బైక్, బంగారు గొలుసు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కాగా, జల్సాలకు అలవాటు పడిన రాము చోరీకి పాల్పడ్డాడని సీఐ తెలిపారు. బాలికను పెళ్లాడిన వ్యక్తిపై పోక్సో కేసు తిరుమలాయపాలెం: దంపతుల నడుమ గొడవలతో భార్య కుమారులతో కలిసి వేరే ఉంటుండగా, ఆమె భర్త 17 ఏళ్ల బాలికను వివాహం చేసుకున్నాడు. మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన వంగా సతీశ్ గత నెల 20న బాలికను వివాహం చేసుకుని ఇంట్లోనే జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఈ విషయమై ఐసీడీఎస్ అధికారి లక్ష్మి ఫిర్యాదు మేరకు కూసుమంచి సీఐ సంజీవ్ గురువారం విచారణ చేపట్టి నిందితుడిపై పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు. 696.1 కిలోల గంజాయి దగ్ధం తల్లాడ : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని పలు పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో సీజ్ చేసిన గంజాయిని తల్లాడ మండలం గోపాలపేట ఏడబ్ల్యూఎం కన్సల్టింగ్ (వ్యర్థ పదార్థాల నివారణ పరిశ్రమ)లో దహనం చేశారు. భద్రాద్రి జిల్లాలో పలు పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో 32 కేసులకు సంబంధించి 696.1 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీని విలువ రూ.3.50 కోట్లు కాగా, ఎకై ్సజ్ డిప్యూటీ కమిషనర్ వి.సోమిరెడ్డి ఆదేశాలతో గురువారం దహనం చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఖమ్మం అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆర్.కిషన్, కొత్తగూడెం డీపీఈఓ ఎ.శ్రీనివాసరెడ్డి, సీఐ జయశ్రీ, ఎస్ఐలు రమేశ్, గౌతమ్ పాల్గొన్నారు.
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ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ తనిఖీలుముదిగొండ: ముదిగొండలోని పలు హోటళ్లు, స్వీట్షాప్లలో జిల్లా ఇన్చార్జ్ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ శరత్ ఆధ్వర్యాన గురువారం తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా పలు దుకాణాల్లో శాంపిళ్లు సేకరించడమే కాక లైసె న్స్ లేని దుకాణాదారులకు హెచ్చరిక జారీ చేశారు. హోటళ్లలో శుభ్రత లేకపోయినా, నాణ్యత పాటించకున్నా కేసులు నమోదు చేస్తామని తెలిపారు. ఫోన్తో స్పందన నేలకొండపల్లి: నేలకొండపల్లిలో పలువురు హోటళ్ల నిర్వాహకులు నాణ్యత పాటించడం లేదని, కాలం చెల్లిన ఆహార పదార్థాలు విక్రయిస్తున్నట్లు స్థానికులు ఫోన్ చేయగా.. జిల్లా పుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ వి.శరత్ ఆధ్వార్యన తనిఖీలు చేపట్టారు. పలు హోటళ్లు, బేకరీల్లో శాంపిళ్లు సేకరించడమే కాక నాణ్యత, తయారీ తేదీలు, ఇతర వివరాలను పరిశీలించారు. వైద్య పోస్టులకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానంచుంచుపల్లి: తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ పరిధిలోని మణుగూరు ప్రాంతీయ ఆస్పత్రిలో గైనకాలజిస్ట్, చర్ల సీహెచ్సీలో గైనకాలజీ పోస్టుతో పాటు పిల్లల వైద్య నిపుణుల పోస్టుకు కాంట్రాక్టు పద్ధతిన వైద్యులను నియమించనున్నట్లు డీసీహెచ్ఎస్ జి.రవిబాబు తెలిపారు. ఆసక్తి ఉన్న వారు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు.
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మార్పు కోసమే పోరాటం● జాతీయ సమితి సభ్యుడు హేమంతరావు ● జిల్లాలో ప్రారంభమైన ప్రజాచైతన్య యాత్రఖమ్మంరూరల్: దేశం సంక్లిష్ట ఆర్థిక పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోందని, కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాలతో ప్రజాస్వామ్యం ముప్పులో పడిందని సీపీఐ జాతీయ సమితి సభ్యుడు బాగం హేమంతరావు అన్నారు. కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఆర్థిక విధానాలు సంపన్న వర్గాలకు సానుకూలంగా మారడంతో పేదలు మరింత ఇబ్బంది పడుతున్నారని తెలిపారు. ఈనేపథ్యాన ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ, మార్పు కోసం కమ్యూనిస్టులు పోరాడాల్సిన అవసరం ఏర్పడిందని చెప్పారు. పార్టీ జాతీయ సమితి పిలుపు మేరకు చేపట్టిన ప్రజా చైతన్య యాత్ర గురువారం ఖమ్మం రూరల్ మండలం తల్లంపాడులో ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కార్యదర్శి దండి సురేష్ అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో హేమంతరావు మాట్లాడుతూ దేశంలో సంపద కొద్దిమంది కార్పొరేట్ శక్తుల చేతుల్లో బందీ కాగా, ఆర్థిక అసమానతలు పెరిగిపోయాయని తెలిపారు. దేశం ఆర్థికంగా పతనం అంచున ఉన్నప్పటికీ, నాలుగో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా చూపిస్తూ ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ధరల నియంత్రణ, ఏటా రెండు కోట్ల ఉద్యోగాల కల్పన హామీలను మోదీ విస్మరించారని విమర్శించారు. ఈనెల 15 వరకు ప్రజా చైతన్య యాత్రలు జరగనుండగా, వచ్చేనెల 1న ఢిల్లీలో లక్షలాదిమందితో భారీ ప్రదర్శన నిర్వహిస్తామని వెల్లడించారు. కార్యక్రమంలో సీపీఐ రాష్ట్ర కంట్రోల్ కమిషన్ చైర్మన్ మహ్మద్ మౌలానా, నాయకులు జమ్ముల జితేందర్రెడ్డి, సిద్ధినేని కర్ణకుమార్, అజ్మీరా రామ్మూర్తి, చిన్న వెంకటరెడ్డి, పుచ్చకాయల సుధాకర్, ఉన్నం బంగారం, చెరుకుపల్లి భాస్కర్, బానోతు రామ్కోటి, పగిళ్ల వీరభద్రం తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సంక్షేమం, అభివృద్ధే ప్రభుత్వ ధ్యేయంఖమ్మంరూరల్: పేదల సంక్షేమంతో పాటు గ్రామాలు, కొత్తగా ఏర్పడిన మున్సిపాలిటీల సమగ్ర అభివృద్ధే ప్రభుత్వ ధ్యేయమని రాష్ట్ర రెవెన్యూ, గృహ నిర్మాణ, సమాచార శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి వెల్లడించారు. ఏదులాపురం మున్సిపాలిటీ, ఖమ్మంరూరల్ మండలాల్లో కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్.. పోలీసు కమిషనర్ సునీల్దత్తో కలిసి గురువారం ఆయన పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు. గుదిమల్లలో రూ.5 కోట్లతో నిర్మించే రహదారి, కామంచికల్ నుంచి కోయచెలక వరకు రూ.2.10కోట్లతో రహదారి నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి పొంగులేటి మాట్లాడారు. గడిచిన 32 నెలల్లో ఏదులాపురం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో రూ.21.61 కోట్లవిలువైన అభివృద్ధి పనులు చేపట్టామని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం గ్రామాలు, కొత్త మున్సిపాలిటీల అభివృద్ధిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే తాము అధికారంలోకి వచ్చాక ఆ లోటు పూడుస్తున్నామని వెల్లడించారు. సంక్షేమ పథకాల జోరు మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం, అర్హులైన కుటుంబాలకు రేషన్ కార్డుల పంపిణీ, పేదలకు సంక్షేమ పథకాల అమలులో తెలంగాణ దేశానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తోందని పొంగులేటి తెలిపారు. గత పదేళ్లలో పేదలకు ఇళ్లు ఇవ్వకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తే తాము మాత్రం తొలి విడతలో 4.5 లక్షలు, రెండో విడతలో 2.5 లక్షలు, హైదరాబాద్కు మరో లక్ష కలిపి మొత్తం 8 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు చేశామని చెప్పారు. అర్హులందరికీ ఇళ్లు దక్కే వరకు మంజూరు చేస్తామని తెలిపారు. అలాగే, ఈనెల 15 నుంచి కొత్తగా వృద్ధాప్య, వితంతు పెన్షన్లు కూడా మంజూరు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. కలెక్టర్ దివాకర మాట్లాడుతూ ఏదులాపురంలో చేపడుతున్న అభివృద్ధి పనులు ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని తెలిపారు. ప్రతీ పనిలో నాణ్యతను పర్యవేక్షిస్తూ గడువులోగా పూర్తయ్యేలా అధికారులు పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు. ఈకార్యక్రమాల్లో ఏదులాపురం మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పోకబత్తిని అనిత, కమిషనర్ ఆళ్ల శ్రీనివాసరెడ్డి, ఆర్డీఓ శ్రీనివాస్, వివిధ శాఖల అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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పూర్వ ఉమ్మడి జిల్లా పరిధిలోని డీసీసీబీలో పీఏసీఎస్లు, సభ్యుల వివరాలుమహబూబాబాద్ 02 13,241భద్రాద్రి 21 1,11,534ఖమ్మం 75 3,63,311ములుగు 02 10,403జిల్లాపీఏసీఎస్లురైతులు100 శాతం ప్లేస్మెంట్లునర్సరీల్లో నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించాలి ఖమ్మం రూరల్/తిరుమలాయపాలెం: నర్సరీల యజమానులు మిర్చి నారు విషయంలో నాణ్యత పాటిస్తూ రైతులకు నష్టం జరగకుండా చూడాలని జిల్లా ఉద్యాన శాఖాధికారి మధుసూదన్ సూచించారు. ఖమ్మం రూరల్ మండలం పొన్నేకల్, తిరుమలాయపాలెం రైతు వేదికల్లో మిరప నర్సరీల యజమానులకు నర్సరీ చట్టంపై గురువారం ఏర్పాటుచేసిన అవగాహన సదస్సుల్లో ఆయన మాట్లాడారు. యజమానులు అనుమతి తీసుకోవడమే కాక నాణ్యమైన మిరప నారు మాత్రమే విక్రయించాలని తెలిపారు. కాగా, ఎల్నినో పరిస్థితుల కారణంగా రైతులు మిరప సాగు విషయంలో ఆలోచించాలని సూచించారు. లైసెన్స్ కలిగిన నర్సరీల్లో 45 – 55 రోజుల నాణ్యమైన నారు మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలని తెలిపారు. పాలేరు డివిజన్ ఉద్యాన అధికారి అపర్ణ, ఏఈఓ విజయలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు.ఖమ్మం సహకారనగర్: ఖమ్మంలోని ఐటీఐ(అడ్వాన్స్డ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ – ఏటీసీ)లో గురువారం ప్లేస్మెంట్, అప్రెంటిస్షిప్ మేళా నిర్వహించారు. మేళాలో 250మంది విద్యార్థులు పాల్గొనగా పది ప్రముఖ పరిశ్రమలు, సంస్థల బాధ్యులు పాల్గొని ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ప్రతిభ కనబరిచిన వారిని ఎంపిక చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏటీసీ విద్యార్థులు 98మందికి గాను అందరికీ ప్లేస్మెంట్లు లభించడం విశేషం. ఈ మేరకు అభ్యర్థులకు ట్రెయినీ కలెక్టర్ పరాస్కుమార్ ప్రిన్సిపాల్ సక్రుతో కలిసి నియామక పత్రాలు అందజేశాక మాట్లాడారు. విద్యార్థులు పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకుని అప్రెంటిస్షిప్ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. ప్రిన్సిపాల్ సక్రు మాట్లాడుతూ కోర్సు చేస్తుండగానే విద్యార్థులకు పరిశ్రమల్లో ఉపాధి అవకాశాలు దక్కడం ఆనందంగా ఉందని తెలిపారు. భవిష్యత్లో మరిన్ని పరిశ్రమలను భాగస్వామ్యం చేస్తూ మేళాలు నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. జిల్లా ఉపాఽధి కల్పన అధికారి మాధవి, మధిర ఐటీఐ ప్రిన్సిపాల్ ఏ.శ్రీనివాసరావుతో పాటు అధ్యాపకులు, ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు.సత్తా చాటిన ఖమ్మం ఏటీసీ విద్యార్థులు
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నేడు మంత్రి పొంగులేటి పర్యటనఖమ్మంమయూరిసెంటర్: రాష్ట్ర రెవెన్యూ, గృహ నిర్మాణ, పౌర సంబంధాల శాఖల మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి శుక్రవారం జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఉదయం ఏదులాపురం మున్సిపాలిటీ 22, 23 వార్డుల్లో అభివృద్ధి, పారిశుద్ధ్య పనులను పరిశీలిస్తారు. ఆతర్వాత ఖమ్మంరూరల్ మండలం మంగళగూడెంలో అంబేడ్కర్ విగ్రహం ఆవిష్కరించనున్నారు. అనంతరం తిరుమలాయపాలెం మండలం తిప్పారెడ్డిగూడెం, హైదరసాయిపేట, పాతర్లపాడు, రాజారం గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులకు మంత్రి శంకుస్థాపన చేస్తారు. ఖమ్మం మార్కెట్కు సెలవులు ఖమ్మంవ్యవసాయం: వారాంతం, బోనాలు, అమావాస్య సందర్భంగా ఖమ్మం వ్యవసాయ మార్కెట్కు సెలవులు ప్రకటించారు. ఈనెల 8వ తేదీ శనివారం, 9న ఆదివారం వారాంతపు సెలవులు కాగా, 10వ తేదీన సోమవారం బోనాల సందర్భంగా ప్రభుత్వం సెలవుప్రకటించింది. ఇక 11వ తేదీ మంగళవారం మార్కెట్ కార్యకలాపాలు జరగనుండగా, 12వ తేదీ బుధవారం అమావాస్య కావడంతో సెలవు అమలవుతుంది. తిరిగి 13వ తేదీ గురువారం నుంచి మార్కెట్ యార్డులో కార్యకలాపాలు జరుగుతాయని, ఈ విషయాన్ని రైతులు, వ్యాపారులు గమనించాలని ఉన్నత శ్రేణి కార్యదర్శి పి.ప్రవీణ్కుమార్ గురువారం విడుదలచేసిన ఒక ప్రకటనలో సూచించారు. విద్యార్థులకు నాణ్యమైన బోధనే లక్ష్యం ఖమ్మం సహకారనగర్: నూతన పాఠ్యపుస్తకాల ఆధారంగా విద్యార్థులకు మరింత నాణ్యమైన విద్య అందించడమే లక్ష్యంగా అధ్యాపకులు కృషి చేయాలని జిల్లా ఇంటర్మీడియట్ విద్యాశాఖాధికారి కె.రవిబాబు సూచించారు. రెండు రోజుల పాటు కొనసాగే అధ్యాపకుల శిక్షణ తరగతులు ఖమ్మంలోని నయాబజార్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో గురువారం మొదలయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా రవిబాబు మాట్లాడుతూ రసాయన శాస్త్రం, వృక్షశాస్త్రం, అర్థశాస్త్రం, చరిత్ర పాఠ్యపుస్తకాల రూపకల్పనలో పాలుపంచుకున్న నిపుణులతో శిక్షణ కొనసాగుతుందని తెలిపారు. జూనియర్ కాలేజీల్లో డిజిటల్ బోర్డులు ఏర్పాటుచేసినందున బోధనలో మార్పు రావాలని పేర్కొన్నా రు. శిక్షణ ఆధారంగా పాఠాలు బోధిస్తూ మెరుగైన ఫలితాలు నమోదుచేయాలని తెలిపారు. నయాబజార్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ ధనమ్మ, రిసోర్స్ పర్సన్లు విజయలక్ష్మి, టి.కిరణ్, సీహెచ్.వెంకటేశ్వర్లు, జె.వెంకన్న, రామయ్య, కె.శ్రీని వాస్, లక్ష్మయ్య, టి.శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు.
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ప్రారంభంలోనే ప్రమాదంచింతకాని /ఖమ్మంరూరల్: అధికారుల అనాలోచిత ధోరణి.. వ్యక్తుల నిర్లక్ష్యం వెరసి ఇటీవలే ప్రారంభమైన ఖమ్మం – దేవరపల్లి గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేపై జరిగిన ప్రమాదంలో రెండు ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. భవిష్యత్లో గొప్పగా ఎదగాలని కుమారుడిని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చేర్పించేందుకు తల్లిదండ్రులు వెళ్తుండగా తల్లీకుమారుడు మృతి చెందారు. కారు నడుపుతున్న కుటుంబ పెద్ద తీవ్రగాయాల పాలయ్యాడు. ప్రమాదానికి ఇరువైపులా తప్పు కనిపిస్తున్నా... హైవేపై రాకపోకలకు అనుమతించిన రోజుల వ్యవధిలోనే ఇద్దరిని పోగొట్టుకున్న కుటుంబానికి విషాదం మిగిలింది. గాంధీనగర్ నుంచి హైదరాబాద్కు చింతకాని మండలం మండలం గాంధీనగర్ కాలనీకి చెందిన పాపబత్తిని నరసింహారావు దళితబంధు పథకంలో వచ్చిన కారు నడుపుతూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఆయనకు భార్య సుజాత(40)తో పాటు కుమారులు ఉమేష్, పవన్కుమార్(19) ఉన్నారు. పెద్దకుమారుడు హైదరాబాద్లో బీటెక్ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతుండగా.. ఇటీవల ఇంటర్ పాసైన పవన్కు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కాలేజీలో ఇంజనీరింగ్ సీటు వచ్చింది. ఆయనను కాలేజీలో చేర్పించేందుకు భార్యతో కలిసి నరసింహారావు బయలుదేరాడు. హడావుడిగా ప్రారంభించడంతో... ఖమ్మం – దేవరపల్లి గ్రీన్ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారిపై వైరా మండలం సోమవారం వద్ద చాన్నాళ్లుగా అనుమతిస్తున్నారు. అయితే, ధంసలాపురం బ్రిడ్జి ఇటీవల పూర్తయినా, ఇంకా ఎగ్జిట్ వద్ద ఇరువైపులా అప్రోచ్ రోడ్డు పనులు జరుగుతున్నాయి. అయినప్పటికీ హడావుడిగా మూడు రోజుల క్రితం రాకపోకలకు అనుమతించారు. ఈవిషయమై విస్తృత ప్రచారం జరగడంతో వాహనదారులు హైవేను ఎంచుకుంటున్నారు. కాగా, హైదరాబాద్ వైపు వెళ్లేందుకు ఎక్కాల్సిన అప్రోచ్ రోడ్డును పనుల దృష్ట్యా అధికారులు మూసేశారు. ఇదే సమయాన దేవరపల్లి వెళ్లే మార్గంలో హైవే ఎక్కే రోడ్డును మూసివేయలేదు. అంతేకాక హెచ్చరిక బోర్డులు కూడా పెట్టలేదు. దీంతో హైదరాబాద్ వైపు వెళ్లాల్సిన వారు కూడా దేవరపల్లి వైపు ఉన్న రోడ్డుపైకి ఎక్కి రాంగ్రూట్లో ప్రయాణిస్తున్నారు. ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలను అంచనా వేయకపోవడంతో గురువారం నాటి ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదం జరగగానే తేరుకున్న అధికారులు హైదరాబాద్ వైపు ఎంట్రీ పాయింట్ను మూసివేసి దేవరపల్లి వైపు ఎంట్రీ పాయింట్ను మాత్రం వదిలేయడం గమనార్హం. ఈ అంశంపై ఎన్హెచ్ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ దివ్యను వివరణ కోరగా.. అప్రోచ్ రోడ్డు పనుల సామగ్రి తీసుకొచ్చే వాహనాల కోసం ఓ పక్క తెరిచి ఉంచామే తప్ప ఇతర వాహనాల రాకపోకలకు అనుమతి ఇవ్వలేదని చెప్పడం గమనార్హం. చదువులో టాప్.. మృతుడు పవన్ ఇంటర్మీడియట్ హైదరాబాద్లోని గౌలిదొడ్డిలో పూర్తిచేయగా 932 మార్కులు వచ్చాయి. అనంతరం ఎప్సెట్లో మంచి ర్యాంకు సాధించడంతో ఓయూ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో సీటు వచ్చింది. చిన్నప్పటి నుంచి చదువులో ముందుండే పవన్తో పాటు ఆయన తల్లి మృతితో బంధువులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. ఘటనపై నరసింహారావు తండ్రి చంద్రయ్య ఫిర్యాదుతో ఖమ్మంరూరల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.గాంధీనగర్ కాలనీ నుంచి ఉదయం 7–30 గంటలకు బయలుదేరిన వీరు ధంసలాపురం వద్దకు చేరుకున్నారు. హైదరాబాద్ వైపు వెళ్లేందుకు గ్రీన్ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారి ఎక్కేలా అవకాశం లేకపోవడంతో.. దేవరపల్లి వైపు వెళ్లే రోడ్డు నుంచి జాతీయ రహదారిపైకి ఎక్కారు. సమీపాన ఎక్కడా యూటర్న్ లేకపోవడంతో వీరు హైదరాబాద్ వెళ్లేందుకు రాంగ్రూట్లో ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చింది. కొద్దిదూరం తర్వాత మూలమలుపు వద్ద ఎదురుగా ద్రాక్ష పండ్ల లోడుతో హైదరాబాద్ వైపు నుంచి వస్తున్న డీసీఎం వ్యాన్ ఢీకొట్టి కారును 30 అడుగుల దూరం లాక్కెళ్లడంతో తల్లి సుజాత, కొడుకు పవన్కుమార్ అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. అంతేకాక డ్రైవింగ్ చేస్తున్న నరసింహారావు కారులో ఇరుక్కుపోవడంతో క్రేన్ సాయంతో బయటకుతీశారు. ఆయన వైపు బెలూన్ ఓపెన్ కావడంతో గాయాలతో బయటపడ్డాడు. అయితే, పక్కనే ఉన్న పవన్కుమార్ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోవడంతో బెలూన్ తెరుచుకోకపోవడం వల్ల తీవ్రగాయాలైనట్లు తెలుస్తోంది.
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సహకారంలో కాక!సాక్షి ప్రతినిధి, ఖమ్మం: నామినేటెడ్ ప్రాతిపదికన ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాల్లో (పీఏసీఎస్) పాలకవర్గాలు త్వరలో కొలువుదీరబోతున్నాయి. చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్, డైరెక్టర్ పదవులన్నీ నామినేటెడ్ విధానంలో కాంగ్రెస్ విధేయులకు అప్పగించనున్నారు. ఈ మేరకు ఆశావహుల జాబితా సిద్ధం చేయాలని బుధవారం హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన సమీక్షలో మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి, వాకిటి శ్రీహరి ఉమ్మడి జిల్లాలోని ఎమ్మెల్యేలకు సూచించారు. ఈ నేపథ్యాన ఎమ్మెల్యేలు తమ పరిధి పీఏసీఎస్ల్లో పదవులు ఆశిస్తున్న నేతలపై ఆరా తీస్తుండగా.. ఆశావహులు జాబితాలో చోటు దక్కించుకునేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించనున్నారు. తొలిసారి పీఏసీఎస్ పదవులను నామినేటెడ్ విధానంలో భర్తీ చేయనుండడంతో అధికార పార్టీలో హడావుడి మొదలైంది. పీఏసీఎస్ టు డీసీసీబీ.. జిల్లాలోని పీఏసీఎస్లకు చివరిసారిగా 2020 ఫిబ్రవరిలో ఎన్నికలు జరిగాయి. పీఏసీఎస్, డీసీసీబీ పాలకవర్గాల కాలపరిమితి ఐదేళ్లు కాగా, 2020లో డీసీసీబీ చైర్మన్గా ఎన్నికై న కూరాకుల నాగభూషణంను రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చాక తప్పించింది. 2024 జనవరిలో వైస్ చైర్మన్గా ఉన్న దొండపాటి వెంకటేశ్వరరావును చైర్మన్గా నియమించారు. ఆతర్వాత 2025 డిసెంబర్ 19తో డీసీసీబీ పదవీకాలం పూర్తయింది. అనంతరం ప్రభుత్వం ఆరు నెలల చొప్పున రెండుసార్లు పొడిగించి చివరకు పాలకవర్గాన్ని రద్దు చేసింది. ప్రస్తుతం డీసీసీబీకి పర్సన్ ఇన్చార్జ్గా కలెక్టర్ వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇక పీఏసీఎస్ల పదవీ కాలం ఐదేళ్లకు ముగిసినా ఎన్నికలు జరిగే వరకు తమనే కొనసాగించాలని పాలకవర్గాలు కోర్టును ఆశ్రయించాయి. కోర్టు అనుకూలంగా తీర్పునివ్వడంతో వారు కొనసాగుతున్నా, పది రోజుల్లో గడువు ముగియనున్నట్లు సమాచారం. అంతా నామినేటెడే... పీఏసీఎస్లతో పాటు డీసీసీబీ పాలకవర్గాన్ని సైతం నామినేటెడ్ పద్దతిన భర్తీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది. గతంలో పీఏసీఎస్ల్లో సభ్యులైన రైతులు డైరెక్టర్లను ఎన్నుకున్నాక.. వారిలో నుంచి చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ల ఎన్నిక జరిగేది. ఇక సొసైటీల చైర్మన్లు డీసీసీబీ డైరెక్టర్లను.. ఆపై డైరెక్టర్లలో చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్గా ఎన్నుకునే విధానం ఉండేది. ప్రభుత్వం దీనికి స్వస్తి పలికి పీఏసీఎస్ల నుంచి డీసీసీబీ వరకు పాలకవర్గాలను నామినేటెడ్ విధానంలో నియమించాలని భావిస్తోంది. చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్తో సహా డీసీసీబీకి మొత్తం 22 మంది డైరెక్టర్లు ఉంటారు. సుమారు 5లక్షల మంది రైతులు పీఏసీఎస్ల్లో సభ్యులుగా ఉండడంతో చైర్మన్ పదవులను నామినేటెడ్ పద్ధతిన భర్తీ చేసే ప్రక్రియను ప్రభుత్వం కీలకంగా పరిగణిస్తోంది. ఇదే సమయాన ఆశావవహుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండడంతో ఎంపిక చేయడం జిల్లా మంత్రులు, ఇన్చార్జి మంత్రి, ఎమ్మెల్యేలకు కత్తిమీద సాములా మారనుంది. ఇప్పటికే అధికార పార్టీకి చెందిన ప్రజాప్రతినిధులు కసరత్తు ప్రారంభించినట్లు తెలిసింది. 2023 ఎన్నికల సందర్భంగా పార్టీలో చేరిన వారు కాకుండా గత కొన్నేళ్లుగా పార్టీకి విధేయులుగా ఉంటూ.. పార్టీనే నమ్ముకున్న సీనియర్లకు అవకాశం కల్పించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు సమాచారం.పీఏసీఎస్లకు తొలిసారి నామినేటెడ్ సారథులు
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త్వరలోనే విడుదల!● చేప పిల్లల పంపిణీకి నిధుల మంజూరు ● జిల్లాలో 882 జలాశయాలు ఎంపిక ● 3.47 కోట్ల చేపపిల్లల విడుదలకు ఏర్పాట్లు ఖమ్మంవ్యవసాయం: మత్స్యకారుల జీవనోపాధిని మెరుగుపర్చేందుకు రూపొందించిన ఉచిత చేప పిల్లల పంపిణీ పథకంలో కదలిక వచ్చింది. కొద్ది రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలు, ఎగువన కురిసిన వానలకు జలాశయాల్లోకి నీరు చేరుతుండడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకానికి రూ.116 కోట్ల్ల నిధులు మంజూరు చేసింది. దీంతో చెరువులు, రిజర్వాయర్లలో చేపలు, రొయ్య పిల్లలను వదిలేలా మత్స్యశాఖ అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు. మత్స్యకారుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని 2018–19 నుంచి ఉచితంగా చేప పిల్లల పంపిణీని ప్రారంభించగా.. ఏటా వేసవిలో టెండర్ల పూర్తి చేసి జూలై, ఆగస్టుల్లో చేప పిల్లలను వదిలేవారు. కానీ పథకంలో అక్రమాలు, గత ఏడాది కాంట్రాక్టర్లు ముందుకు రాకపోవటంతో సెప్టెంబర్లో టెండర్లు నిర్వహించారు. ఈసారి ఎల్నినో ప్రభావంతో అసలు పథకం ఉంటుందా, లేదా అని భావిస్తుండగా.. ఇటీవల పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురవడంతో మోక్షం లభించింది. ప్రతిపాదనలు సిద్ధం జిల్లాలో ఉచిత చేప పిల్లల పంపిణీ పథకానికి మత్స్యశాఖ అధికారులు ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఇందుకోసం 882 జలాశయాలను ఎంపిక చేశారు. అంతేకాక ఆయా జలాశయాల్లోని నీటి వనరులు, విడుదల చేయాల్సిన చేప పిల్లల రకాల ఆధారంగా ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. ఇప్పటికే గుర్తించిన జలాశయాల్లో పాలేరు, వైరా, బేతుపల్లి, లంకాసాగర్ వంటి రిజర్వాయర్లతో పాటు పెద్ద చెరువులు, కుంటలు ఉన్నాయి. జిల్లాకు రూ.4.60 కోట్లు పథకానికి రాష్ట్రప్రభుత్వం రూ.116 కోట్లు కేటాయించగా జిల్లాకు రూ.4.60 కోట్లు మంజూరు చేశారు. ఈ నిధులతో 3.47 కోట్ల చేప పిల్లల పంపిణీకి అధికారులు నిర్ణయించారు. జిల్లాలోని 551 జలాశయాల్లో 35–40 మి.మీ. సైజు కలిగిన 1.11 కోట్ల చేపపిల్లలు, మరో 331 జలాశయాల్లో 80–100 మి.మీ. సైజు కలిగిన 2.36 కోట్ల చేప పిల్లలను వదలనున్నారు. చిన్న చేప పిల్ల ఖరీదు రూ.0.60, పెద్ద చేప పిల్ల ధర రూ.1.50 వరకు ఉంటుంది. ఇందులో బొచ్చ, రవ్వ, బంగారు తీగ, బొచ్చ, రవ్వ తదితర రకాల చేపలు ఉంటాయి. టెండర్ ప్రక్రియ ప్రారంభం ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలతో జిల్లా మత్స్యశాఖ గురువారం టెండర్ల ప్రక్రియ ప్రారంభించింది. ఆన్లైన్లో టెండర్ల దాఖలుకు ఈ నెల 17వరకు అవకాశం కల్పించారు. అదనపు కలెక్టర్ శ్రీనివాసరెడ్డి చైర్మన్గా ఉన్న పర్చేజింగ్ కమిటీ ఆధ్వర్యాన టెండర్ల ప్రక్రియ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈమేరకు రెండెకరాల చేపల చెరువులు కలిగి, అనుభవం ఉన్న వారిని టెండర్ దాఖలు చేసేందుకు అర్హులుగా ప్రకటించారు. కాగా, జలాశయాల్లో చేపల పెంపకం ద్వారా జిల్లాలో 220 మత్స్య పారిశ్రామిక సహకార సంఘాలకు చెందిన 16 వేల మత్స్యకార కుటుంబాలకు ప్రతక్ష్యంగా ఉపాధి లభిస్తుంది. పరోక్షంగా వేల కుటుంబాలకు కూడా లబ్ధి జరగనుంది. అయితే, ప్రభుత్వం మరింత ఆలస్యం చేయకుండా త్వరగా చేపపిల్లలు పంపిణీ చేయాలని వారు కోరుతున్నారు. జిల్లాలో నీటి లభ్యత ఉన్న జలాశయాల్లో చేప పిల్లలు వదిలేందుకు ప్రణాళిక రూపొందించాం. ఇప్పటికే ఆన్లైన్ టెండర్ల ప్రక్రియ ప్రారంభించాం. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు పరిశీలన, ఖరారు ఉంటుంది. వీలైనంత త్వరగా ప్రక్రియ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. – ఏ.మల్లేశం, జిల్లా మత్స్య శాఖ అధికారి
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పారదర్శకంగా ఎస్ఐఆర్ నిర్వహణఖమ్మం సహకారనగర్: జిల్లాలో ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ(ఎస్ఐఆర్) కార్యక్రమాన్ని పూర్తి పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తున్నామని కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్. తెలిపారు. కలెక్టరేట్లో బుధవారం ఆయన వివిధ పార్టీల ప్రతినిధులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 86.98 శాతం ఎన్యుమరేషన్ ఫారాల డిజిటలైజేషన్ పూర్తయిందని తెలిపారు. జిల్లాలో 95,740 మంది ఓటర్లు శాశ్వతంగా ఇతర ప్రాంతాలకు మారినట్లు, 33,134 మంది మరణించినట్లు గుర్తించామని, మరో 42,814 మంది ఓటర్లు మ్యాపింగ్ పూర్తి కాలేదన్నారు. కొత్త షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ నెల 10నాటికి ఓటర్ల వివరాల డిజిటలైజేషన్ చేయాల్సి ఉండగా, కొత్తగా 19 పోలింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదించామని చెప్పారు. ఈనెల 17న ముసాయిదా ఓటరు జాబితా విడుదల చేసి అభ్యంతరాల స్వీకరణ, పరిష్కారం అనంతరం అక్టోబర్ 19న తుది ఓటరు జాబితా విడుదల చేస్తామని కలెక్టర్ తెలిపారు. అనంతరం కలెక్టరేట్ ఆవరణలోని ఈవీఎం గోదాంను కలెక్టర్ దివాకర పరిశీలించి భద్రతపై ఉద్యోగులకు సూచనలు చేశారు. ఈ సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్ శ్రీనివాసరెడ్డి, ఆర్డీఓ శ్రీనివాస్, ఎస్డీసీ సదానందం, ట్రైనీ అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ పరాస్ కుమార్, ఎన్నికల విభాగం ఉద్యోగులు రాజు, అన్సారీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.కలెక్టర్ దివాకర
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గోదావరి రెండో బ్రిడ్జిపై త్వరలోనే రాకపోకలురాష్ట్ర మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావుబూర్గంపాడు/భద్రాచలం: గోదావరి నదిపై సారపాక – భద్రాచలం మధ్య నిర్మించిన రెండో బ్రిడ్జిపై రాకపోకలను ఈ నెలలోనే పునరుద్ధరిస్తామని రాష్ట్ర వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు వెల్లడించారు. రెండవ బ్రిడ్జి అప్రోచ్ కుంగడంతో ఇటీవల రాకపోకలను నిలిపివేసి మరమ్మతులు చేపట్టారు. ఈ పనులను బుధవారం మంత్రి పరిశీలించి నేషనల్ హైవే అధికారులకు సూచనలు చేశారు. బ్రిడ్జి అప్రోచ్కు పటిష్టమైన రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మాణాలు త్వరగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. పనులు పూర్తిచేసి రాకపోకలకు అనుమతిస్తే భద్రాచలం వచ్చే భక్తులతో పాటు ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా, ఏపీ ప్రజలకు కూడా సౌకర్యంగా ఉంటుందని తెలిపారు. భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే తెల్లం వెంకట్రావు, సారపాక సర్పంచ్ కిశోర్నాయక్, ఉపసర్పంచ్ కన్నెదారి రమేష్, నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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రోడ్డు విస్తరణ పనులకు మోక్షంమధిర: మధిరలో రోడ్డు విస్తరణ పనులకు ఎట్టకేలకు మోక్షం కలిగింది. ‘సాక్షి’లో జూలై 27న ‘కాలక్షేపమా... నిర్లక్ష్యమా’ శీర్షికన కథనం ప్రచురితమైంది. మధిరలోని ఆర్వీ కాంప్లెక్స్ నుంచి ఆత్కూరు క్రాస్ వరకు, మధిర నుంచి ఎర్రుపాలెం వరకు రహదారి విస్తరణ పనులకు 2024 డిసెంబర్ 15న శంకుస్థాపన చేసినా నేటికీ పనులు చేపట్టకపోవడాన్ని ఈ కథనంలో ప్రస్తావించగా ఆర్అండ్బీ అధికారులు స్పందించారు. ఈమేరకు బుధవారం ఇల్లెందులపాడు నుంచి ఆత్కూరు సర్కిల్ వరకు రోడ్డుకిరువైపులా ఆక్రమణలు, దుకాణాల ముందు ఏర్పాటుచేసిన షెడ్లును తొలగించే పనులు మొదలుపెట్టారు. మున్సిపల్ కమిషనర్ శామ్యూల్, ఆర్అండ్ బీ ఏఈ రాంబాబు, టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ భాస్కర్ తదితరుల సమక్షాన తొలగింపు చేపడుతుండగా, సీపీఎం, బీఆర్ఎస్, టీడీపీ నాయకులు అడ్డుకున్నారు. ముందస్తు సమాచారం లేకుండా తొలగించడం సరికాదని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంపై మున్సిపల్ కమిషనర్ శామ్యూల్ స్పందిస్తూ డివైడర్ నుంచి 50 అడుగుల మేర ఆర్అండ్ బీ రోడ్డు ఉంటుందని, ఆ పరిధిలో కట్టడాలను ఈనెల 10లోగా స్వచ్ఛందంగా తొలగించాలని, లేనిపక్షంలో నోటీసులు లేకుండా తామే తొలగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. అనుమతులు ఎలా ఇచ్చారు? మధిర ఆక్రమణల తొలగింపును వివిధ పార్టీల నాయకులు అడ్డుకున్నారు. అధికారులు అనుమతి ఇచ్చే సమయాన నిబంధనలను పరిశీలించి ఉంటే ప్రస్తుత పరిస్థితి వచ్చేది కాదని పేర్కొన్నారు. నిర్మాణాల కోసం ప్రజలు రూ.లక్షల్లో వెచ్చించినందున ముందస్తు సమాచారం, నోటీసులు లేకుండా కొలతలు వేసి కూల్చివేయడం సరికాదని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు పాపినేని రామనర్సయ్య, బిక్కి కృష్ణప్రసాద్, చేకూరి శేఖర్బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఎమ్మెల్యేలు, డీసీసీ అధ్యక్షులతో మంత్రుల భేటీఖమ్మంమయూరిసెంటర్: ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని పలువురు ఎమ్మెల్యేలతో జిల్లా ఇన్చార్జ్ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి, రాష్ట్ర రెవెన్యూ, సమాచార శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి బుధవారం హైదరాబాద్లో సమావేశమయ్యారు. పినపాక, ఇల్లెందు, అశ్వారావుపేట, సత్తుపల్లి ఎమ్మెల్యేలు పాయం వెంకటేశ్వర్లు, కోరం కనకయ్య, జారె ఆదినారాయణ, డాక్టర్ మట్టా రాగమయి, ఖమ్మం డీసీసీ అధ్యక్షుడు సత్యనారాయణ తదితరులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా త్వరలో ఖాళీ కానున్న గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ, గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు అభ్యర్థుల ఎంపికపై చర్చించారు. పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ఆదేశాలతో సమావేశాలు నిర్వహించి అభిప్రాయాలు సేకరిస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఇందులో భాగంగా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని ఆశావహులపై చర్చించడమే కాక ఎమ్మెల్యేలు నుంచి పేర్లు సేకరించారు.ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థుల ఎంపికపై చర్చ
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డిప్సైడ్–2 బ్లాక్ ఎవరి ఘనతా కాదు..రుద్రంపూర్: మణుగూరు ఏరియాలోని డిప్సైడ్–2 బ్లాక్ సింగరేణి దక్కడాన్ని ఎవరికి వారు తమ ఘనతా చెప్పుకోవడం గర్హనీయమని తెలంగాణ బొగ్గుగని కార్మిక సంఘం(టీబీజీకేఎస్) అధ్యక్షుడు మిరియాల రాజిరెడ్డి పేర్కొన్నారు. కొత్తగూడెంలోని యూనియన్ కార్యాలయంలో బుధవారం ఆయన మాట్లాడుతూ బొగ్గు బ్లాక్ల వేలంలో ప్రైవేట్ సంస్థలు పోటీ పడకపోవడంతో సింగరేణి కేటాయించగా కొన్ని యూనియన్లు వారి ఘనతగా చెప్పుకోవడం, కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి కూడా ఇదే ప్రకటన చేయ డం సరికాదన్నారు. ఒకవేళ కిషన్రెడ్డికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే శ్రావణపల్లి ఓసీ, గోల్లేటి, ఆర్కే, పూజపల్లి, మణుగూరు ఎక్స్టెన్షన్ గనులకు అటవీ అనుమతులు ఇప్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. కాగా, మణుగూరు డిప్సైడ్–2 బ్లాక్ కోసం జెన్కో టెండర్లో పాల్గొనడం వల్ల సింగరేణికి 4శాతంకు బదులు 6.5 రాయల్టీతో వచ్చిందని, తద్వారా సంస్థపై రూ.కోట్ల బారం పడనుందని రాజిరెడ్డి తెలిపారు. కాగా, నాడు కేసీఆర్ వేలం లేకుండానే బ్లాక్లను సింగరేణికి ఇవ్వాలని, ప్రైవేట్కు ఇస్తే అడ్డుకుంటామని చెప్పడంతో అప్పుడు ఎవరూ పాల్గొనలేదని చెప్పారు. ఈ సమావేశంలో ప్రధాన కార్యదర్శి కాపు కృష్ణ, నాయకులు శంకర్, విజయ్కుమార్, మహిధర్, వెంకటేశ్వర్లు, నవీన్, రాజేష్, వినీత్, శంకర్, తిరుపతి, దేవ్సింగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. టీబీజీకేఎస్ అధ్యక్షుడు మిరియాల రాజిరెడ్డి
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భూభారతి ఆపరేటర్ల ధర్నాఖమ్మం సహకారనగర్: రెవెన్యూ శాఖలో భూభారతి(ఎఫ్టీఎస్, ఫీల్డ్ టెక్నికల్ స్టాఫ్) ఆపరేటర్లుగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని తెలంగాణ భూభారతి ఫీల్డ్ టెక్నికల్ స్టాఫ్ అసోసియేషన్ నాయకులు జమ్మి ప్రవీణ్కుమార్, ఎం.డీ.ఇజాజ్ అలీ డిమాండ్ చేశారు. కలెక్టరేట్ ధర్నాచౌక్ వద్ద బుధవారం వారు ధర్నా చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రవీణ్, ఇజాజ్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో 636మంది భూభారతి ఉద్యోగులను యథావిధిగా కొనసాగించాలే తప్ప ఎవరినీ తొలగించవద్దని కోరారు. అంతేకాక పెండింగ్లో ఉన్న 15 నెలల వేతనం విడుదల చేసి, ఇక నుంచి ప్రతీనెల 1వ తేదీన వేతనం చెల్లించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆపరేటర్లు దొడ్డా రాజు, రవికుమార్, జ్యోతి, శ్రీహరి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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చికిత్స పొందుతున్న యువకుడు మృతి●అవయవాలు దానం చేసిన కుటుంబం కారేపల్లి: మండలంలోని ఎర్రబోడులో ఈనెల 2వ తేదీన జరి గిన జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన పాయం సాయి(20) మృతిచెందాడు. కోయగుంపు గ్రామానికి చెందిన పాయం సాయి, వజ్జా సునీల్ బైక్పై ఇంటికి వస్తున్న క్రమంలో వాహనం అదుపుతప్పి పడటంతో సునీల్ అక్కడికక్కడే మృతిచెందగా, పాయం సాయికి తీవ్ర గాయాలై అపస్మారకస్థితిలోకి వెళ్లాడు. దీంతో హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స చేయిస్తుండగా బ్రెయిన్ డెడ్ అయిందని వైద్యులు బుధవారం ప్రకటించా రు. అంతేకాక అవయవ దానంతో మరికొందరి జీవితా ల్లో వెలుగు నింపొచ్చని వైద్యులు, గ్రామానికి చెందిన సొసైటీ మాజీ చైర్మన్ ఈసాల నాగేశ్వరరావు అవగాహన కల్పించడంతో తల్లిదండ్రులు ముందుకొచ్చారు. ఈమేరకు సాయి అవయవాలను సేకరించి హైదరాబాద్లోని వివిధ ఆస్పత్రుల్లో పాణా పాయ స్థితిలో ఉన్న వారికి అమర్చగా వారి కుటుంబీకులు, వైద్యులు.. సాయి కుటుంబీకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కాగా, సాయి ఇంటర్ పూర్తి చేసి చిన్నచిన్న పనులతో తల్లిదండ్రులు పాయం ఎర్రయ్య, చంద్రకళకు ఆసరాగా నిలుస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ఆయన మృతితో కుటుంబీకులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. రైలు ఢీకొని గుర్తుతెలియని వ్యక్తి.. ఖమ్మంక్రైం: ఖమ్మం–పందిళ్లపల్లి స్టేషన్లమధ్య బుధవారం రైలు ఢీకొనడంతో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి (35) మృతి చెందాడు. సదరు వ్యక్తి పట్టాలు దాటే క్రమాన రైలును గమనించకపోవడంతో ఢీకొట్టగా శరీరం ముక్కలైంది. ఆయన కుడిచేతిపై ‘ఏ ప్లస్ బీ’అని పచ్చబొట్టు ఉండగా కడియంఉందని జీఆర్పీ పోలీసులు తెలిపారు. తొలు త ఆత్మహత్యగా భావించినా, లోకోపైలట్ ఇచ్చిన సమాచారంతో ప్రమాదంగా గుర్తించారు. కాగా, సదరు వ్యక్తి మృతదేహాన్ని అన్నం ఫౌండేషన్ చైర్మన్ శ్రీనివాసరావు సహకారంతో మార్చురీకి తరలించినట్లు జీఆర్పీ పోలీసులు తెలిపారు. క్వారీలో షాక్తో యువకుడు .. నేలకొండపల్లి: మండలంలోని కోరట్లగూడెం వద్ద ఉన్న గ్రానైట్ క్వారీలో ఓ యువకుడు ప్రమాదవశాత్తు విద్యుత్ షాక్తో మృతి చెందాడు. మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన మనోజ్కుమార్ రావత్(19) క్వారీలో పనిచేసే బాబాయి వద్దకు ఇటీవల వచ్చాడు. ఆయన కూడా పనిచేస్తుండగా, బుధవారం గ్రానైట్ రాయిని తొలగించేందుకు వైర్ జరుపుతుండగా షాక్కు గురయ్యాడు. ఆయన ఖమ్మం ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స చేయిస్తుండగా పరిస్థితి విసమించి మృతి చెందాడు. ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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యూనియన్ బ్యాంకులో అగ్ని ప్రమాదం● రూ.30లక్షల మేర ఆస్తినష్టం ● ఆభరణాలు, నగదు నిల్వ చేసిన లాకర్లు సేఫ్మధిర: మధిరలోని యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(యూబీఐ)శాఖలో బుధవారం అగ్ని ప్రమా దం జరిగింది. ఉదయాన్నే బ్యాంకు నుంచి కాలిన వాసన వస్తుండడంతో సమీపంలోని దుకాణదారులు బ్యాంకు సిబ్బంది, అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది చేరుకుని తాళాలు తెరిపించగా పొగలు కమ్మేసి మంటలు వస్తుండడంతో అదుపు చేశారు. అప్పటికే ఏసీలు, ఫర్నిచర్, సీలింగ్ దగ్ధమయ్యా యి. క్యాష్ కౌంటర్ పరిసరాల్లోని సీలింగ్, కంప్యూటర్లు, ఫర్నిచర్ పూర్తిగా కాలిపోయాయి. అయితే, ఖాతాదారుల లాకర్లు, బ్యాంక్ నగదు నిల్వ చేసే లాకర్ భద్రంగా ఉండడంతో అధికారులు, ఖాతాదారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. బ్యాంకులోని ఫైళ్లకు నష్టం జరగలేదని, ఖాతాదారులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని యూబీఐ శాఖ మేనేజర్ నవీన్ తెలిపారు. అయితే, ఘటనలో రూ.30లక్షల మేర ఆస్తినష్టం జరిగిందని పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈమేరకు మధిర టౌన్ ఎస్ఐ కిషోర్ సిబ్బందితో కలిసి పరిశీలించారు. ప్రమాద సమాచారం తెలియని గ్రామీణ ప్రాంతాల ఖాతాదారులు రోజు మాదిరిగా 10 గంటలకు బ్యాంకు వద్దకు చేరుకోగా, లావాదేవీలు నిలిచిపోవడంతో వెనుదిరిగారు.
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ఇంకుడు గుంతలతోనే నీటి సంరక్షణముదిగొండ: వర్షపునీటిని ఒడిసి పట్టి భూగర్భజలాలను పెంపొందించడంలో ఇంకుడు గుంతలు కీలకంగా నిలుస్తాయని కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్. తెలిపారు. ముదిగొండ మండలం యడవల్లి లక్ష్మీపురంలో ఆయన పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా బైక్పై ప్రయాణించిన కలెక్టర్.. పంట పొలాల్లో పంట కుంటలు, ఊట కుంటలు, గ్రామంలో ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణాన్ని పరిశీలించి మాట్లాడారు. గ్రామాల్లో ఇంకుడు గుంతలు, పంట కుంటలు, బోరుబావుల రీచార్జ్ నిర్మాణాలను చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ విషయమై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని తెలిపారు. వీటి నిర్మాణంలో భూగర్భ జలాలు పెరిగి రైతులకు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనం ఉంటుందని చెప్పారు. అనంతరం గ్రామపంచాయతీ కార్యాలయం పక్కన వీఓ భవన నిర్మాణ పనులను కలెక్టర్ పరిశీలించారు. ఎంపీడీఓ విజయ, తహసీల్దర్ రవికుమార్, సర్పంచ్ చెరుకుపల్లి స్వాతి, ఉపసర్పంచ్ మన్నేపల్లి శంకర్, రైతులు పాల్గొన్నారు.
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అప్రమత్తతతోనే సైబర్ నేరాల కట్టడిఖమ్మం సహకారనగర్: ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండడంతో పాటు అవగాహన పెంపొందించుకుంటేనే సైబర్ నేరాల కట్టడి సాధ్యమవుతుందని పోలీసు కమిషనర్ సునీల్దత్ తెలిపారు. సైబర్ క్రైమ్ విభాగం ఆధ్వర్యాన చేపడుతున్న ‘సురక్ష కా తిరంగా – సైబర్ స్వతంత్ర తెలంగాణ’ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఖమ్మంలోని ఎస్ఆర్ కాలేజీలో బుధవారం నిర్వహించిన అవగాహన సదస్సులో సీపీ మాట్లాడారు. ప్రస్తుత తరుణాన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం జీవితాలను సులభతరం చేసినా, అదే సాంకేతికతను దుర్వినియోగం చేస్తూ నేరగాళ్లు ప్రజల సొమ్ము, వ్యక్తిగత సమాచారం, గోప్యతపై దాడులు చేస్తున్నారని తెలిపారు. సైబర్ నేరాల నివారణకు పౌరులు బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, ఓటీపీలను ఇతరులకు చెప్పొద్దని సూచించారు. అంతేకాక నకిలీ వెబ్సైట్లు, యాప్లు, సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టుబడి ప్రకటనలు, డిజిటల్ అరెస్టులను నమ్మొద్దని తెలిపారు. సాధారణ ప్రజల్లో అవగాహన వేగంగా పెరగకపోవడం సమస్యను క్లిష్టతరం చేస్తున్నందున ప్రతీనెల వందల సంఖ్యలో సైబర్ మోసాలపై ఫిర్యాదులు నమోదవుతున్నాయని చెప్పారు. ఈమేరకు మోసపోయినట్లు గ్రహించగానే 24గంటలకు పనిచేసే టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1930కు ఫిర్యాదు చేయాలని సీపీ సూచించారు. ఈకార్యక్రమంలో సైబర్ క్రైమ్ డీఎస్పీ ఫణిందర్, ఇన్స్పెక్టర్లు కరుణాకర్, బాలకృష్ణ, మోహన్బాబు, భానుప్రకాష్, ఉస్మాన్ షరీఫ్, రవికుమార్, ఎస్సైలు రంజిత్కుమార్, విజయ్కుమార్ పాల్గొన్నారు.పోలీసు కమిషనర్ సునీల్దత్
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రాజకీయాల్లో యువత ప్రభావంమధిర: యువత ఏదైనా సాధించగలదని, దేశ రాజకీయాల్లో వారి ప్రభావం రోజురోజుకూ పెరుగుతోందని మాజీ ఎమ్మెల్సీ కేఎస్.లక్ష్మణ్రావు తెలిపారు. సీపీఎం నేత బోడేపూడి వెంకటేశ్వరరావు వర్ధంతి సందర్భంగా మధిరలో బుధవారం నిర్వహించిన సెమినార్లో ఆయన మాట్లాడారు. నేపాల్, తమిళనాడులో పాలకవర్గాల పరాజయానికి యువతే కారణమని పేర్కొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరంకుశంగా వ్యవహరిస్తున్నందున భవిష్యత్లో జాతీయ రాజకీయాలపై యువత ప్రభావం మరింత ఉంటుందని తెలిపారు. ఇంకా ఈ సదస్సులో సీపీఎం నాయకులు పొన్నం వెంకటేశ్వరరావు, చింతలచెర్వు కోటేశ్వరరావు, పాపినేని రామనర్సయ్య, శీలం నరసింహారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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భూ సమస్యలు వంద శాతం పరిష్కారం● రైతుల సమక్షాన పారదర్శకంగా రీసర్వే ● కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్.నేలకొండపల్లి: భూముల రీసర్వే ద్వారా భూ సమస్యలు వంద శాతం పరిష్కారమవుతాయని కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్. వెల్లడించారు. నేలకొండపల్లి మండలం కొంగరలో బుధవారం జరిగిన భూ భారతి... భూసర్వే గ్రామసభలో ఆయన పాల్గొన్నారు. రైతుల సందేహాలు నివృత్తి చేశాక కలెక్టర్ మాట్లాడారు. పాస్ పుస్తకంలో భూమి ఉండి, క్షేత్ర స్థాయిలో లేకున్నా.. తక్కువ, ఎక్కువగా నమోదైనా సర్వేతో పరిష్కారమవుతాయని తెలిపారు. సర్వే విషయమై 48గంటల ముందే సమాచారం ఇస్తున్నందున రైతులు సహకరించాలని సూచించారు. సర్వే అనంతరం అభ్యంతరాలు వ్యక్తమైనా పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు. ఆధునిక యంత్రాలతో రైతుల సమక్షాన సర్వే చేస్తున్నందున హద్దుల నిర్ధారణలో ఇబ్బంది రాదని చెప్పారు. ఈ సర్వేతో భూ వివాదాలు గణనీయంగా తగ్గి రైతుల భూమికి భద్రత కలుగుతుందని తెలిపారు. జిల్లాలోని బేతుపల్లి, కాకరవాయిలో సర్వే కొనసాగుతుండగా, కొంగరలో త్వరలోనే ప్రారంభిస్తామని వెల్లడించారు. అనంతరం బుద్ధారంలో గ్రామ సమాఖ్య భవన నిర్మాణాన్ని కలెక్టర్ పరిశీలించారు. మార్కెట్ చైర్మన్ వెన్నపూసల సీతారాములు, తహసీల్దార్ పి.రాంప్రసాద్, ఎంపీడీఓ ఎం.యర్రయ్య, సర్పంచ్ కృష్ణకుమారి, ఉద్యోగులు, నాయకులు కనకం నరసింహారావు, ఆలస్యం మధుసూధన్రావు, చిట్టూరి శ్రీనివాసరావు, నల్లాని మల్లికార్జున్రావు, ఈవూరి శ్రీనివాసరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నేడు మంత్రి పొంగులేటి పర్యటనఖమ్మంమయూరిసెంటర్: రాష్ట్ర రెవెన్యూ, గృహనిర్మాణ, సమాచార శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గురువారం జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఉదయం 11 గంటలకు కూసుమంచి మండలం రాజుపేట బజార్ తాళ్లగడ్డ తండాలో ఈశ్వరమాదారం – భద్రుతండా మధ్య నిర్మించే బీటీ రోడ్డు పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తారు. ఆతర్వాత చౌటుపల్లిలో బీరోలు వెళ్లే ఆర్అండ్బీ రోడ్డుపై హైలెవల్ బ్రిడ్జి, లింగారం తండాలో బీటీ రోడ్డు నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అలాగే, సాయంత్రం ఏదులాపురం మున్సిపాలిటీ పరిధి గుదిమళ్లలో ప్రకాష్నగర్ హైలెవల్ బ్రిడ్జి నుంచి గుదిమళ్ల వరకు బీటీ రోడ్డు, ఖమ్మంరూరల్ మండలం కామంచికల్లో కోయచెలక వరకు బీటీ రోడ్డు నిర్మాణానికి మంత్రి శంకుస్థాపన చేస్తారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో బీఎస్ఎన్ఎల్ 4జీ, 5జీ సేవలు ఖమ్మంమయూరిసెంటర్: భారత్నెట్ ద్వారా తెలంగాణలో బ్రాడ్బ్యాండ్ సేవలు, మొబైల్ నెట్వర్క్ విస్తరణపై కేంద్ర ప్రభుత్వం లోక్సభలో కీలక వివరాలను వెల్లడించింది. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో భాగంగా ఖమ్మం ఎంపీ రామసహాయం రఘురాంరెడ్డి బుధవారం లోక్సభలో అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ల శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా డిజిటల్ పాలన, విద్య, వైద్యం, ఆర్థికాభివృద్ధిని ప్రోత్సహించేందుకు టెలికాం మౌలిక వసతులను వేగవంతం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఖమ్మం జిల్లాలో 356 గ్రామాలు మొబైల్ నెట్వర్క్ కలిగి ఉండగా, 355 గ్రామాలు 4జీ, 5జీ పరిధిలోకి వచ్చాయని వెల్లడించారు. అలాగే, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో 361 గ్రామాల్లో మొబైల్ నెట్వర్క్ ఉండగా.. అందులో 357 గ్రామాల్లో 4జీ, 5జీ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు. నేటి నుంచి సీపీఐ ప్రజా చైతన్య యాత్రలు ఖమ్మంమయూరిసెంటర్: సీపీఐ జాతీయ సమితి పిలుపులో భాగంగా జిల్లా సమితి ఆధ్వర్యాన గురువారం నుంచి ప్రజా చైతన్య పాదయాత్రలు నిర్వహించనున్నా రు. తొలిరోజు పాదయాత్రను ఖమ్మం రూరల్ మండలం తల్లంపాడు హైవే జంక్షన్ వద్ద పార్టీ జాతీయ సమితి సభ్యుడు బాగం హేమంతరావు ప్రారంభిస్తారు. ఈనెల 13వ తేదీ వరకు 20 మండలాల్లో పాదయాత్రలు జరుగుతాయ ని జిల్లా కార్యదర్శి దండి సురేష్ తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజలకు వివరిస్తూ వారిని చైతన్యపరిచేందుకు పాదయాత్ర నిర్వహిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. అంతేకాక రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీల అమలులో చేస్తున్న తీవ్ర జాప్యాన్ని కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తామని తెలిపారు. డిగ్రీ కాలేజీల్లో ప్రవేశాలకు ‘దోస్త్’ రిజిస్ట్రేషన్లు ఖమ్మం సహకారనగర్: డిగ్రీ ప్రథమ సంవత్సరంలో ప్రవేశాలకు దోస్త్ స్పెషల్ డ్రైవ్ ఫేజ్–2 గురువారం మొదలుకానుందని ఖమ్మంలోని ఎస్ఆర్బీజీఎన్ఆర్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ మహ్మద్ జాకీరుల్లా తెలిపారు. ఈమేరకు గురువారం నుంచి 11వ తేదీ వరకు రిజిస్ట్రేషన్లకు అవకాశం ఉండగా, 12వరకు వెబ్ ఆప్షన్లు పెట్టుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. గతంలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయని వారికి ఇదే చివరి అవకాశమని, వివరాలకు కళాశాల హెల్ప్లైన్ సెంటర్లో సంప్రదించాలని సూచించారు. పాత మున్నేరు వంతెనపై రాకపోకలకు అనుమతి ఖమ్మంక్రైం: ఖమ్మం కాల్వొడ్డు–జలగంనగర్ మధ్య వంతెనపై మున్నేటి వరద ప్రవహించడంతో తాత్కాలికంగా నిర్మించిన చప్టాలు దెబ్బ తిన్నాయి. దీంతో ఈ మార్గంలో బుధవారం నుంచి వాహనాల రాకపోకలను నిలిపివేశారు. అయితే వాహనదారుల ఇబ్బందుల దృష్ట్యా ఇన్నాళ్లు రాకపోకలు నిలిపివేసిన పాత మున్నేరు వంతెనపై ద్విచక్రవాహనాలను వెళ్లేలా తాత్కాలికంగా అనుమతించాలని సీపీ సునీల్దత్ ట్రాఫిక్ పోలీసులను ఆదేశించారు. ఈమేరకు బుధవారం ఆయన పాత మున్నేరు బ్రిడ్జిని పరిశీలించి సూచనలు సైతం చేశారు. అయితే, కేవలం ద్విచక్రవాహనాలు మాత్రమే అనుమతి ఇవ్వాలని తెలిపారు. ట్రాఫిక్, త్రీటౌన్ సీఐలు సత్యనారాయణ, మోహన్బాబు పాల్గొన్నారు.
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విద్యార్థులపై ప్రత్యేక దృష్టిఖమ్మం సహకారనగర్: విద్యా ప్రమాణాల పెంపు, పరిశుభ్రమైన పాఠశాల వాతావరణం కల్పించడమే కాక విద్యార్థుల శ్రేయస్సుపై ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్. సూచించారు. ఖమ్మం రాజేంద్రనగర్లోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలను కలెక్టర్ బుధవారం తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల నిర్వహణ, విద్యార్థుల హాజరు, వసతులను పరిశీలించారు. అలాగే, 10వ తరగతి విద్యార్థులతో మాట్లాడి వారి ప్రగతి, భవిష్యత్ లక్ష్యాలు తెలుసుకున్నారు. అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఉపాధ్యాయులు బోధనతో సరిపెట్టకుండా విద్యార్థుల అభ్యాసన సామర్థ్యాలను పరిశీలిస్తూ నాణ్యమైన విద్య అందించేందుకు మరింత కృషి చేయాలని సూచించారు.కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్.
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రేపటి నుంచి యాప్ ద్వారా ఎరువుల విక్రయాలుఖమ్మంవ్యవసాయం: కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ఫర్టిలైజర్ సేల్(ఎఫ్ఎఫ్ఎస్ ) యాప్ ద్వారా శుక్రవారం నుంచి ఎరువుల విక్రయాలు జరుగుతాయని జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి(డీఏఓ) ధనసరి పుల్లయ్య తెలిపారు. ఇప్పటివరకు అమల్లో ఉన్న ఫర్టిలైజర్ బుకింగ్ యాప్ స్థానంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎఫ్ఎఫ్ఎస్ యాప్ను తీసుకురాగా, తొలి దశలో జిల్లాను అనుసంధానం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. రైతులు యూరియా, డీఏపీ, పొటాష్తో పాటు ఇతర కాంప్లెక్స్ ఎరువులను ఈ యాప్ ద్వారానే కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. పట్టాదారు రైతులు, ఎన్డీఎస్ రైతులు, కౌలు రైతులు తమ ఫార్మర్ ఐడీ లేదా ఆధార్ నంబర్ ఆధారంగా ఎరువులు బుక్ చేసుకుని, ఏ మండలంలోనైనా కొనుగోలు చేసే సౌకర్యం ఉంటుందని తెలిపారు. ఎవరికై నా ఇబ్బందులు వస్తే ఏఓలు, ఏఈఓలతో పాటు డీఏఓ కార్యాలయంలో సంప్రదించాలని సూచించారు. కాగా, ఇప్పటివరకు అమల్లో ఉన్న టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1800–123–7157 కూడా కొనసాగుతుందని ఆయన తెలిపారు. పోలీసు సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడిగా హేమనాథ్ ఖమ్మంక్రైం: జిల్లా పోలీసు సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడిగా హేమనాథ్ ఎన్నికయ్యారు. పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో బుధవారం రాత్రి జరిగిన ఎన్నికల్లో అన్ని పోలీసుస్టేషన్ల నుంచి ఎన్నికై న 44 మంది ఈసీ మెంబర్లు ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఈక్రమాన హేమనాథ్కు 26 ఓట్లు నమోదు కాగా, ఆయన ప్రత్యర్థి రమేష్కు 18 ఓట్లు రావడంతో ఎనిమిది ఓట్ల తేడాతో హేమనాథ్ విజయం సాధించారు. ఆయన ప్రస్తుతం సీసీ కార్యాలయంలోని ఐటీ కోర్లో హెడ్కానిస్టేబుల్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మిగతా కార్యవర్గాన్ని గురువారం ఎన్నుకోనున్నారు. కాగా, 13ఏళ్ల ఎన్నికలు జరగడంతో మొదటి నుంచి ఉత్కంఠగానే సాగాయి.
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హద్దుల ఏర్పాటు త్వరగా పూర్తిచేయాలికామేపల్లి: సీతారామ ప్రాజెక్టు కెనాల్ ఉప కాల్వ నిర్మాణం కోసం భూసేకరణలో భాగంగా హద్దుల ఏర్పాటు వేగంగా చేపట్టాలని స్పె షల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ సదానందం ఆదేశించా రు. మండలంలోని పొన్నేకల్లో బుధవారం ఆయన హద్దుల ఏర్పాటు పనులను పరిశీలించి సర్వే సిబ్బందికి సూచనలు చేశారు. కాగా, సర్వేకు రైతులు సహకరించాలని కోరారు. ఇరి గేషన్ డీఈఈ మోతీలాల్, ఉద్యోగులు విజయభాస్కర్, బోలేషా, వెంకటరత్నం పాల్గొన్నారు. ఈనెల 9న ఆదివాసీ దినోత్సవంమాస్లైన్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పోటు రంగారావు ఖమ్మంమయూరిసెంటర్: ఆదివాసీ హక్కుల పరిరక్షణ కోసం ఈనెల 9న ఆదివాసీ దినోత్స వం నిర్వహిస్తున్నట్లు సీపీఐ (ఎంఎల్) మాస్ లైన్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పోటు రంగారావు తెలిపా రు. ఈ సందర్భంగా మాస్లైన్ ఆధ్వర్యాన వివిధ ప్రాంతాల్లో సదస్సులు, ప్రదర్శనలు నిర్వహించాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రకృతితో మమేకమై జీవిస్తున్న ఆధివాసీల హక్కులపై ఆంగ్లేయుల కాలం నుంచి దాడి జరుగుతుండగా, వారి వనరులను దోచుకుని జీవితాలను నాశనం చేస్తున్నారని తెలిపారు. కాగా, ఆది వాసీ దినోత్సవం అంటే జాతర కాదని, హక్కు ల కోసం నినదించడం, పోరాటానికి ప్రతిన బూనడమని పేర్కొన్నారు. పోడు భూములకు పట్టాలు, ప్రభుత్వ పథకాల వర్తింపు, పీసా చట్టం, రాజ్యాంగంలోని షెడ్యూల్ 5 అమలు, స్వయం పాలిత ప్రాంతాలుగా ప్రకటన కోసం ఉద్యమించనున్నట్లు తెలిపారు. అలాగే, అటవీ ప్రాంతాల్లో జీవిస్తున్న వారిపై ఫారెస్ట్ అధికారు ల దాడులు, దౌర్జన్యాలు నిలిపివేసి, అడవులను బొందల గడ్డలుగా మారుస్తున్న ఓపెన్ కాస్ట్లను రద్దు చేయాలని రంగారావు ఓ ప్రకట నలో డిమాండ్ చేశారు. బాల పురస్కార్ దరఖాస్తు గడువు పెంపు ఖమ్మంమయూరిసెంటర్: ప్రధాన మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ అవార్డుల కోసం దరఖాస్తు గడువును పొడిగించినట్లు జిల్లా మహిళా, శిశు, వికలాంగుల, వయోవృద్ధుల సంక్షేమ అధికారి ఏ.ప్రమీల తెలిపారు. గతంలో ఉన్న గడువు జూలై 31తో ముగియగా, ఆగస్టు 15 వరకు పొడిగించారని పేర్కొన్నారు. నూతన ఆవిష్కరణలు, అసాధారణ ప్రతిభాపాటవాలు, ఆటలు, కళలు, సాహిత్యం, సామాజిక సేవ, ధైర్యసాహసాలు తదితర అంశాల్లో విశేష ప్రతిభ కనబరిచిన 5 – 18 ఏళ్ల లోపు బాలబాలికలు ఈ అవార్డులకు అర్హులని తెలిపారు. ఆపదలో ఉన్న బాలబాలికలను రక్షించిన వారు, బాలల జీవితాల్లో మార్పు తెచ్చేలా ఏడేళ్లకు పైగా సేవలు అందించిన స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా అవార్డుకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని వివరించారు. ఆసక్తి, అర్హతలు ఉన్నవారు https:// awards. gov. in వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకుని, ఆ పత్రాలను తమ కార్యాలయంలో అందజేయాలని సూచించారు. కేఎంసీలో అవినీతిపై విచారణ జరిపించాలి ఖమ్మంమయూరిసెంటర్: ఖమ్మం కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారుల నుంచి ఉద్యోగులు డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు వచ్చిన ఆరోపణలపై తక్షణమే విచారణ జరిపించి, నిజనిజాలు నిగ్గు తేల్చాలని సీపీఎం డివిజన్ కార్యదర్శి వై.విక్రమ్ డిమాండ్ చేశారు. ఖమ్మంలోని సుందరయ్య భవనంలో బుధవారం నిర్వహించిన సీపీఎం టూ టౌన్ కమిటీ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కేఎంసీలో ఇటీవల వరుసగా చోటుచేసుకుంటున్న వివాదాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. పారిశుద్ధ్య వాహనాల డీజిల్ వినియోగంలో రూ.లక్షల దుర్వినియోగం, ఓ వార్డు ఆఫీసర్ ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారుల నుంచి డబ్బు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయని తెలిపారు. కార్పొరేషన్లోని కొందరు అధికారుల తీరు వల్ల వ్యవస్థకే చెడ్డపేరు వస్తున్నందున సమగ్ర విచారణ జరిపించి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఈసమావేశంలో నాయకులు బోడపట్ల సుదర్శన్, జె.వెంకన్న బాబు, సీహెచ్.భద్రం, డి.వీరబాబు, శెట్టి రవీంద్రర్, హుస్సేన్, నరకంటి కుమారి, బీబీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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‘ఔట్ సోర్సింగ్’ వేతనాల్లో కోత● మున్సిపల్ ఉద్యోగుల వేతనాలు తగ్గిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ ● ఆందోళన బాటలో ఉద్యోగులు, సంఘాలుసత్తుపల్లి టౌన్: అసలే నిత్యవసర ధరలు అమాంతంగా పెరిగాయి. వచ్చే జీతం ఖర్చులకు సరిపడక అవస్థలు పడుతుంటే ప్రభుత్వం మున్సిపల్ ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల వేతనాల్లో కోత విధించింది. ఈమేరకు జీఓ 1181 ఈనెల 12న సీడీఎంఏకు రాగా, మున్సిపల్ శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యా యి. దీంతో చిరు ఉద్యోగులకు కార్మిక సంఘాలు అండగా నిలిచి ఆందోళన బాట పట్టాయి. విధుల్లో కీలకం జిల్లాలో ఖమ్మం కార్పొరేషన్తో పాటు ఏదులా పురం, సత్తుపల్లి, మధిర, వైరా, కల్లూరు మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఔట్సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు, డ్రైవర్లు, ఎలక్ట్రికల్ వర్కర్లు, ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజనీర్లు, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు, శానిటరీ జవాన్లు, నీటి సరఫరా విభాగం సిబ్బంది, బిల్ కలెక్టర్లు, ఆఫీస్ సబార్డినేటర్లు, సిస్టం అసిస్టెంట్లు, సిస్టం మేనేజర్లు, వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్లు తదితరులు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. కోత ఇలా... కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లకు ప్రస్తుత వేతనం రూ. 23,750 ఉండగా రూ.19,500కు కుదించారు. డ్రైవర్లకు రూ.20,500 ఉన్న వేతనాన్ని రూ. 16,600కు, ఎలక్ట్రికల్ వర్కర్ల వేతనాలు రూ. 19,500 నుంచి రూ.15,600కు, శానిటరీ జవాన్ల వేతనాన్ని రూ. 20,500ల నుంచి రూ.16,600కు తగ్గించారు. అలాగే, తాగునీటి సరఫరా విభాగం సిబ్బంది, బిల్ కలెక్టర్లు, ఆఫీస్ సబార్డినేటర్ల వేతనం రూ.16,600 ఉండగా రూ.15,600కు తగ్గించడంతో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు, సిస్టం అసిస్టెంట్లు, సిస్టం మేనేజర్లకు ఒకే విధమైన విధులు నిర్వర్తిస్తుండగా వేతనంలో మాత్రం తేడా ఉన్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కార్మిక సంఘాల ఆందోళన.. జులై నెల వేతనాలు ఈనెల 1వ తేదీ నాటికి బిల్లులు చేయాల్సి ఉండగా తగ్గించిన వేతనాలు తీసుకునేందు కు ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు నిరాకరిస్తుండడంతో బ్రేక్పడింది. అయితే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్, సిస్టం అసిస్టెంట్లు, సిస్టం మేనేజర్లు వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్ల వేతనాల్లో మాత్రం మార్పు చేయలేదు. ఈనెల నుంచే కొత్త జీఓ అమల్లోకి వస్తుందని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొనడంతో ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు అండగా రాజకీయ, కార్మి క సంఘాల నాయకులు ఆందోళన బాట పట్టారు. చట్టవ్యతిరేకంగా ఉద్యోగుల వేత నాలు తగ్గిస్తూ మున్సిపల్ శాఖ జీఓ విడుదల చేయడం సరికా దు. ఈ జీఓ కారణంగా మున్సిపల్ ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు రూ.వేలల్లో వేతనం తగ్గుతోంది. ఈ జీఓ ఉపసంహరించే వరకు ఉద్యమాలు చేపడుతాం. – అమర్లపూడి శరత్, టీయూసీఐ నాయకుడు
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వచ్చినప్పుడు ఇస్తాం!సాక్షి ప్రతినిధి, ఖమ్మం: ఎల్నినో పరిస్థితుల నేపథ్యాన కేంద్ర ప్రభుత్వం మూడు నెలల రేషన్ బియ్యాన్ని ఈ నెలలోనే పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలల బియ్యం పంపిణీ చేయాల్సి ఉంది. ప్రతీనెల తొలి 15 రోజులు మాత్రమే బియ్యం పంపిణీ చేస్తుండగా, మూడు నెలల బియ్యం కావడంతో నెలాఖరు వరకు పంపిణీ చేస్తామని ప్రకటించారు. ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా జిల్లాలోని 748 రేషన్ దుకాణాలకు గాను ఇప్పటి వరకు కేవలం 443 షాప్లకే బియ్యం చేరింది. మిగతా 305 దుకాణాలకు రాకపోగా, లబ్ధిదారులు ప్రతీరోజు షాప్ల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు. 7,259 మెట్రిక్ టన్నులే.. మూడు నెలల రేషన్ పంపిణీ ఈనెల 1నుంచి అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. జిల్లాలో 4,73,271 రేషన్కార్డులపై ఉన్న లబ్ధిదారులకు మూడు నెలల కోటా పంపిణీ చేయాలంటే 24,359.342 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం అవసరమవుతాయి. అయితే, ఇప్పటివరకు జిల్లాలోని 443షాప్లకు కేవలం 7,259.981 మె.టన్నుల బియ్యమే చేరింది. ఇది మొత్తం బియ్యంలో 29.80 శాతం కాగా, కనీసం సగం బియ్యమైనా అన్ని షాపులకు చేరితే లబ్ధిదారుల కు పంపిణీ సాగేది. కానీ 305షాప్లకు 17,099.361 మె.టన్నుల బియ్యం ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్ల నుంచి చేరకపోవడంతో సమస్య ఎదురవుతోంది. ముందే క్యూ కడుతూ.. మూడు నెలల బియ్యం ఒకేసారి ఇస్తుండడంతో లబ్ధిదారులు మూడు సార్లు వేలిముద్ర వేయాల్సి ఉంటుంది. దీంతో ఆలస్యం అవుతుందనే భావనతో లబ్ధిదారులు చౌక ధరల దుకాణాల వద్ద ఉదయం నుంచే క్యూ కడుతున్నారు. అయితే 70 శాతం షాపులకు ఇంకా బియ్యమే చేరకపోవడంతో పంపిణీ అంతంత మాత్రంగానే సాగుతోంది. మిగతా షాప్లకు సైతం పూర్తిస్థాయిలో బియ్యం రాక ఆ దుకాణాల వద్ద రద్దీ ఉంటోంది. మిగతా షాపుల వద్ద లబ్ధిదారులు ఆరా తీస్తుండగా ‘స్టాక్ రాలేదు.. బియ్యం వస్తే ఇస్తాం’ అని డీలర్లు చెబుతున్నారు. ఇంకొందరు మాత్రం స్టాక్ లేదని బోర్డు ఏర్పాటుచేసి షాప్లు మూసేశారు.శాతంసరఫరా అయిన బియ్యందుకాణాలకు అందాల్సిన బియ్యం7,259.981 మె.టన్నులు29.8017,099.361 మె.టన్నులుబియ్యం చేరాల్సిన దుకాణాలు305748జిల్లాలో మొత్తం రేషన్షాప్లు4,73,27124,359.342 మె.టన్నులురేషన్కార్డులుమూడు నెలలకు అవసరమైన బియ్యంఇప్పటి వరకు సరఫరా అయిన షాప్లుమూడు నెలల బియ్యం ఒకేసారి పంపిణీకి ప్రభుత్వం నిర్ణయం బియ్యం కోసం వస్తే స్టాక్ లేవన్నారు. కూలీ పనికి వెళ్లొచ్చే సరికి స్టాక్ అయిపోవడంతో మళ్లీమళ్లీ తిరగడం ఇబ్బందిగా ఉంది. బియ్యం ఎప్పుడు వస్తాయో డీలర్లు సరిగ్గా చెప్పడం లేదు. అన్ని షాప్లకు బియ్యం కేటాయిస్తే బాగుంటుంది. – జి.కృష్ణ, యూపీహెచ్ కాలనీ, ఖమ్మంరేషన్ దుకాణాల్లో బియ్యం నిల్వలు ఉన్నాయి. గత నెలలో మిగిలిన బియ్యాన్నీ పంపిణీ చేయాలని డీలర్లకు సూచించాం. దుకాణాల్లో నిల్వ సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా చేరవేస్తున్నాం. జిల్లాలో జీరో స్టాక్ ఉన్న షాపులు ఎక్కడా లేవు. – మల్లికార్జున్బాబు, ఇన్చార్జి మేనేజర్, పౌర సరఫరాల సంస్థ
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వర్షం.. హర్షం● పలు మండలాల్లో ఓ మోస్తరు వాన ● సాగులో ఉన్న పంటలకు జీవంఖమ్మంవ్యవసాయం: జిల్లాలో కురుస్తున్న వానలు రైతుల్లో ఆశలు రేకెత్తిస్తున్నాయి. అల్పపీడనానికి రుతుపవనాలు తోడు కావడంతో సోమవారం రాత్రి నుంచి మంగళవారం ఉదయం వరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం కురిసింది. తల్లాడ, కారేపల్లి, ఖమ్మం రూరల్, కల్లూరు, కామేపల్లి మండలాల్లో 6 సెం.మీ.కు పైగా వర్షపాతం నమోదు కాగా, మధిర, కూసుమంచి, పెనుబల్లి, ఏన్కూరు, ఖమ్మం అర్బన్, తిరుమలాయపాలెం మండలాల్లో 3 నుంచి 6 సెం.మీ.ల మధ్య నమోదైంది. పంటలకు ప్రయోజనం జిల్లాలో సాగులో ఉన్న పంటలకు ప్రస్తుత వానలు ప్రయోజనాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. అన్నీ కలిపి వానాకాలం పంటల సాగు లక్ష్యం 5.53 లక్షల ఎకరాలకు గాను ఇప్పటికే 3.21 లక్షల ఎకరాల్లో సాగయ్యాయి. ఇందులో పత్తి 2.31 లక్షలు, పెసర 23 వేల ఎకరాల వరకు ఉంది. జలాశయాలకు నీరు చేరితే వరి సాగు విస్తీర్ణం పెరగనుందని చెబుతున్నారు. ఇక ప్రస్తుత వర్షాలతో పలుచోట్ల వాగుల్లో నీరు నిండి రహదారుపైకి చేరింది. కూసుమంచి మండలంలోని కొత్తూరు – నర్సింహులగూడెం మధ్య పాలేరు రిజర్వాయర్కు వచ్చే వాగు పొంగి ప్రవహించడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. వరద ప్రవాహంతో పాలేరు రిజర్వాయర్లోకి 800 క్యూసెక్కుల నీరు చేరుతోంది.
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పుస్తకాలొచ్చేశాయ్...● ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీల్లో విద్యార్థులకు ఊరట ● పాఠ్యపుస్తకాలతో పాటు నోట్స్ కూడా..ఖమ్మం సహకారనగర్: ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లోని విద్యార్థులకు అవసరమైన పాఠ్య పుస్తకాలతో పాటు ఈ విద్యాసంవత్సరం నుంచి నోట్ పుస్తకాలు కూడా అందిస్తున్నారు. జిల్లాలో 21 ప్రభుత్వ కాలేజీలు ఉండగా 5,989మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. వీరికి అవసరమైన 46,922 పాఠ్య పుస్తకాలే కాక 72వేల నోట్ పుస్తకాలు కూడా వచ్చాయి. రెండు నెలల అనంతరం విద్యాసంవత్సరం జూన్ 1న ప్రారంభం కాగా... ఇంగ్లిష్ మీడియం పుస్తకాలు సకాలంలోనే చేరాయి. కానీ తెలుగు మీడియం పుస్తకాలు రాక విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడ్డారు. ప్రస్తుతం అందరికీ సరిపడా పాఠ్యపుస్తకాలు రావడంతో పంపిణీ చేస్తున్నారు. డీఐఈఓ రవిబాబు బోనకల్ కాలేజీని మంగళవారం సందర్శించి నోట్ పుస్తకాల పంపిణీని ప్రారంభించారు. అందరికి సరిపడా పాఠ్య పుస్తకాలు రాగా, నోట్ పుస్తకాలు 95శాతం మేర వచ్చాయని ఆయన తెలిపారు.
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శిథిలమైన క్వార్టర్లు కూల్చివేయించండికారేపల్లి: కారేపల్లిలో శిథిలావస్థకు చేరిన పోలీసు సిబ్బంది క్వార్టర్లను కూల్చివేసేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని సీపీ సునీల్దత్ ఆదేశించారు. కారేపల్లి పోలీసుస్టేషన్ను మంగళవారం తనిఖీ చేసిన ఆయన రికార్డులు, పెండింగ్ కేసులపై ఆరా తీశారు. అనంతరం స్టేషన్ ఆవరణలో శుభ్రత, వాహనాల పార్కింగ్ స్థలాలను పరిశీలించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఆతర్వాత సింగరేణి సర్కిల్ కార్యాలయాన్ని సందర్శించిన సీపీ.. రీమోడలింగ్పై సీఐ సాగర్ను అభినందించారు. అక్కడ శిథిలావస్థకు చేరిన క్వార్టర్లను పరిశీలించిన ఆయన కూల్చివేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఖమ్మం రూరల్ ఏసీపీ తిరుపతిరెడ్డి, కారేపల్లి, కామేపల్లి ఎస్ఐలు బి.గోపి, శ్రీకాంత్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.●‘దారి’ దొరకలే
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అన్ని వేళ్లూ ఇటువైపే...● సత్తుపల్లి నియోజకవర్గంలో సైబర్ నేరాల మూలాలు ● తాజాగా పట్టాభి అరెస్టుతో కల్లూరులో కలకలంసత్తుపల్లి: సైబర్ కేసుల్లో ఎక్కడ నిందితులు పట్టుబడినా అన్నివేళ్లూ సత్తుపల్లి వైపే చూపిస్తున్నాయి. రూ.వేల కోట్ల విలువైన నేరాలు బయటపడుతుండగా, నిందితులు సత్తుపల్లి నియోజకవర్గ వాసులై ఉండడంతో ఇక్కడ కలకలం రేగుతోంది. తాజాగా కల్లూరు మండలం లింగాలకు చెందిన దేవరపల్లి పట్టాభిని సైబరాబాద్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. రూ.వేల కోట్ల విలువైన సైబర్ నేరాల్లో ఆయన పాత్ర కీలకమని గుర్తించినట్లు సమాచారం. రెండేళ్ల క్రితం కల్లూరు మండలం లింగాలలో గృహప్రవేశానికి రాష్ట్రస్థాయి ఓ మహిళా నేతను తీసుకొచ్చిన ఆయన, ఎప్పుడు స్వగ్రామానికి వచ్చినా రాజకీయ నేతలు పట్టాభిని కలిసేందుకు బారులు దీరుతారని తెలిసింది. అంతేకాక ఖరీదైన కార్లలో వస్తూ చుట్టూ బౌన్సర్లతో హడావుడి చేస్తుంటాడని చెబుతున్నారు. తెలంగాణలో ఒక పార్టీ, ఆంధ్రాలో ప్రస్తుత అధికార పార్టీ నేతలతో అంటకాగుతూ నేర సామ్రాజ్యాన్ని నలుమూలలా విస్తరించాడని, ఎక్కువగా విదేశాల్లో ఉంటూ అనుచరులతో అంతా నడిపిస్తుంటాడని తెలిసింది. కేసు పాతదే... గతేడాది హైదరాబాద్లోని కాల్ సెంటర్పై ఎస్ఓటీ పోలీసులు దాడి చేసి రూ.90 కోట్ల విలువైన సైబర్ క్రైం కేసులో పట్టాభిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు పంపినట్లు తెలిసింది. తాజాగా సైబర్ మోసాలకు పాల్పడిన ముఠాలపై నమోదైన కేసుల విచారణకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా సైబర్ సెక్యూరిటీ సిట్ను ఏర్పాటుచేసింది. ఈక్రమాన వీఎం బంజర్, సత్తుపల్లి స్టేషన్లలో నమోదైన కేసులన్నీ బదిలీ అయ్యాయి. దీంతో సిట్ విచారణలో పట్టాభిని కీలక నిందితుడిగా గుర్తించి అదుపులోకి మళ్లీ తీసుకున్నట్లు సమాచారం. మూడు సైబర్ కేసుల్లో ఇప్పటికే 52 మంది అరెస్టు కాగా, రూ.90 కోట్లతో మొదలైన నేరాల స్థాయి రూ.వేయి కోట్లు దాటడం గమనార్హం. జియో ట్యాగింగ్.. ఈడీ నజర్ సైబర్ నేరస్తుల కదిలికలను గుర్తించేందుకు జియో ట్యాగింగ్తో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. నిందితులపై హిస్టరీ షీట్లు తెరిచి, నిందితుల ఇళ్లకు జియో ట్యాగింగ్తో తరచూ తనిఖీ చేస్తున్నారు. ఈక్రమాన కల్లూరు డివిజన్ పరిధిలో సైబర్ నేరాలు రూ.వేయి కోట్లు దాటడంతో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్(ఈడీ) అధికారులు కూడా దృష్టి సారించారని సమాచారం. ఓ వైపు ఈడీ నజర్, మరోవైపు సిట్ విచారణ నేపథ్యాన నిందితులతో పాటు కొద్దిపాటి నగదుకు ఆశపడి అకౌంట్లు ఇచ్చిన వారిపై చర్యలు ఉంటాయని తెలిసింది. ఇప్పటికే మ్యూల్ అకౌంట్లు తెరిచిన ముగ్గురు బ్యాంక్ అధికారులపై కేసు నమోదవడంతో జైలు పాలయ్యారు. ఒకరిని చూసి ఇంకొకరు తాజాగా పట్టుబడిన సురభి విలాసవంతమైన జీవితం చూసి సత్తుపల్లి, కల్లూరు పరిసర ప్రాంతాల యువకులు కొందరు సైబర్ క్రైమ్ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టినట్లు తెలిసింది. సైబర్ నేరాలతో సులువుగా రూ.కోట్లు కొల్లగొట్టి విలాసవంతమైన జీవితం గడపొచ్చనే భావనతో ఆ దిశగా దృష్టి పెట్టినట్లు సమాచారం. ఇటీవలే సత్తుపల్లికి చెందిన దోసపాటి కృష్ణసాయి, శివ నాగరాజు అలియాస్ నాని రూ.4.70 కోట్ల మేర సైబర్ నేరానికి పాల్పడడంతో అరెస్ట్ అయ్యారు. నిందితులకు రాజకీయ నేతలు ఆశ్రయం లభిస్తుండడంతో మార్పు రావడం లేదనే చర్చ సాగుతోంది. ఇందులో భాగంగానే వేంసూరు మండలానికి చెందిన ఓ నిందితుడు పాత నెట్వర్క్ను మళ్లీ పునరుద్ధరించినట్లు ప్రచారం మొదలైంది.
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మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో 11న స్పాట్ అడ్మిషన్లురఘునాథపాలెం: రఘునాథపాలెంలోని మహాత్మా జ్యోతిబాపూలే రెసిడెన్షియల్ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో ఖాళీల భర్తీకి 11వ తేదీన స్పాట్ కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించనున్నట్లు గురుకులాల ప్రాంతీయ సమన్వయ అధికారి సీహెచ్.రాంబాబు తెలిపారు. బీఎస్సీ(ఎంపీసీ, ఎంపీసీఎస్, ఎంఎస్డీఎస్, బీజెడ్సీ, ఎంబీజడ్సీ), బీఏ(హెచ్ఈపీ), బీకాం(సీఏ), బీకాం(బీఏ) కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. నాణ్యమైన విద్యతో పాటు వసతి, భోజనం సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నందున విద్యార్థినులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థినులు ఒరిజనల్ సర్టిఫికెట్లతో కౌన్సెలింగ్కు హాజరుకావాలని, వివరాలకు 90102 94015, 95338 88851 నంబర్లలో సంప్రదించాలని ఆయన తెలిపారు. హాజరు మరింత పెరగాలి కల్లూరు రూరల్: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు ప్రవేశాలు కల్పించడమే కాక వంద శాతం హాజరయ్యేలా ఉపాధ్యాయులు పర్యవేక్షించాలని అదనపు కలెక్టర్ డాక్టర్ పి.శ్రీజ సూచించారు. కల్లూరులోని మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలను మంగళవారం ఆమె తనిఖీ చేశారు. అలాగే, పాఠశాల ప్రాంగణంలో ప్రారంభమైన ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్ను కూడా పరిశీలించారు. బోధనా విధానాలు, ఉపకరణాలు, మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలు, హాజరుపై ఆరా తీశాక ఉపాధ్యాయులకు పలు సూచనలు చేశారు. ఆతర్వాత అదనపు కలెక్టర్ శ్రీజ కల్లూరులోని ప్రభుత్వ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ను కూడా తనిఖీ చేసి వైద్యులు, సిబ్బంది హాజరుపై ఆరా తీయడమే కాక చికిత్స వివరాలను తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఐకేపీ కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు యూనిఫామ్ కుడుతుండగా పరిశీలించి వేగం పెంచాలని సూచించారు. అలాగే, జలసిరి పథకంలో భాగంగా పంట కుంటలు, ఇంకుడు గుంతల ఏర్పాటుకు లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయాలని అదనపు కలెక్టర్ శ్రీజ ఉద్యోగులను ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో డీసీహెచ్ఓ రాజశేఖర్గౌడ్, ఎంఈఓ పొదిలి పద్మ, మెడికల్ ఆఫీసర్ రమేష్, హెచ్ఎం వరక రామారావు, వివిధ శాఖల ఉద్యోగులు అశోకరాణి, మెహరాజ్, తదితరులు పాల్గొన్నారు. డీజీపీ దృష్టికి ఎన్నికల వివాదం ఖమ్మంక్రైం: జిల్లాలో 13 ఏళ్ల తర్వాత పోలీసు కానిస్టేబుళ్ల, హెడ్కానిస్టేబుళ్ల సంక్షేమ సంఘానికి ఎన్నికలు జరుగుతుండగా ఏర్పడిన వివాదం డీజీపీ సీ.వీ.ఆనంద్ దృష్టికి వెళ్లినట్లు తెలిసింది. దీంతో ఆయన సంబంధిత పోలీసుస్టేషన్ అధికారిపై చర్యలు తీసుకోవా లని సీపీ సునీల్దత్ను ఆదేశించినట్లు సమాచారం. ఖమ్మంలోని మహిళా పోలీసుస్టేషన్కు సంబంధించి ఈసీ మెంబర్ను ప్రత్యేకంగా ఎన్నుకోవాల్సి ఉండగా, కమాండ్ కంట్రోల్ సిబ్బందితో కలిపి సోమవారం ఎన్నిక నిర్వహించడం వివాదానికి దారితీసింది. దీనికితోడు స్వీట్లు పంచుకోవడం, పార్టీలు చేయడం, విజే త వివరాలు ముందే ప్రకటించడంతో అధ్యక్ష స్థానానికి పోటీ చేస్తున్న ఓ ప్యానల్ బాధ్యులు డీజీపీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఇప్పటికే సీపీ బాధ్యులను మందలించగా, మంగళవారం డీజీపీ సైతం సంబంధిత స్టేషన్ అధికారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించడం గమనార్హం. రెండో రోజు పరిశీలనపాల్వంచరూరల్: మండలంలోని కిన్నెరసాని ప్రాజెక్ట్ను మంగళవారం కూడా ప్రాజెక్టుల భద్రత, స్థిరత్వ, సమర్థత(సీడీఎస్ఈ) బృందం పరిశీలించింది. చైర్మన్ రామారావు, సభ్యులు మొండికట్ట మార్గం వైపు కరకట్టను పరిశీలించారు. లీకేజీలపై ఆరా తీశారు. తుది నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందజేస్తామని తెలిపారు.
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మక్కలకు యమ డిమాండ్!ఖమ్మంవ్యవసాయం: ‘ఎల్నినో’ నేపథ్యాన మక్కలకు డిమాండ్కు పెరిగింది. పౌల్ట్రీ పరిశ్రమలు, ఇంధన(ఇథనాల్) కంపెనీలు ఆసక్తి చూపడంతో మార్క్ఫెడ్ ద్వారా వేలంలో మెరుగైన ధర పలికింది. గత యాసంగి సీజన్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన మద్దతు ధర రూ.2,400 కన్నా తక్కువ ధర పలుకుతుండడంతో రైతులు నష్టపోకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసింది. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో 3.31 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులను రూ.795 కోట్లను వెచ్చించి కొనుగోలు చేయగా, దాదాపు 50 వేల మె.టన్నులను ఓపెన్ షెడ్లలో, మిగిలిన పంట క్లోజ్డ్ షెడ్లలో నిల్వ చేశారు. తొలుత ఓపెన్ షెడ్లలో మక్కలకు రక్షణ లేకపోవడంతో టెండర్లు నిర్వహించగా క్వింటాకు రూ. 2,200 ధరే పలకడంతో నష్టం ఎదురైంది. ఆతర్వాత క్లోజ్డ్ షెడ్లలో ఉన్న మక్కల అమ్మకానికి ఈ–వేలం వేయగా క్వింటాకు రూ.2,490 నుంచి రూ.2,560 ధర పలికింది. ఫలితంగా మార్క్ఫెడ్ కొనుగోలు చేసిన దాని కంటే అధిక ధర వచ్చినట్లయింది. ఓపెన్ షెడ్లలో ఉన్న మక్కలను తొలుత పంపిస్తుండగా, ఆ తర్వాత మిగతా సరుకు పంపిస్తామని మార్క్ఫెడ్ ఉమ్మడి జిల్లా మేనేజర్ బత్తుల నరసింహారావు తెలిపారు. కొన్న ధర కంటే వేలంలో అధికం
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ఇన్స్టా రీల్స్ వివాదం.. టీచర్ సంచలన నిర్ణయం!ఖమ్మం జిల్లా: మామిళ్లగూడెం ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తున్న గౌతమి వివాదం ప్రస్తుతం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది.గిరిజన ప్రాంతానికి చెందిన గౌతమి ఎంతో కష్టపడి 12 ఏళ్ల క్రితం ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలిగా ఉద్యోగం సాధించారు. అయితే, ఇన్స్టాగ్రామ్లో చురుగ్గా ఉండే ఆమె, సోషల్ మీడియా రీల్స్ ద్వారా ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల అడ్మిషన్లను ప్రమోట్ చేశారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నారు. పాఠశాల వేళల్లో విధులను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ రీల్స్ చేస్తున్నారని, హెచ్చరించినా వైఖరి మార్చుకోలేదని పేర్కొంటూ జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి (DEO) ఆమెను 6 నెలల పాటు సస్పెండ్ చేశారు.సస్పెన్షన్ కాలం పూర్తికావడంతో ఇటీవలే ఆమెను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకున్నారు. అయితే, తిరిగి ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత పరిస్థితులు మరింత విషమించాయి. పోస్టింగ్ ఉత్తర్వుల కోసం వెళ్లినప్పుడు విద్యాశాఖ కార్యాలయంలో అధికారుల నుండి దారుణమైన అవమానాలు ఎదురయ్యాయని, పాఠశాలలో సహోద్యోగుల నుంచి తీవ్రమైన మానసిక వేధింపులు, కుట్రలు మొదలయ్యాయని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనికి తోడు సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల ట్రోలింగ్, వ్యక్తిగత విమర్శలు ఆమెను తీవ్ర మనస్తాపానికి గురిచేశాయి.సహోద్యోగుల వేధింపులు, అధికారుల కఠిన వైఖరి, సామాజిక మాధ్యమాల ఒత్తిడిని తట్టుకోలేకపోయిన గౌతమి, చివరకు తాను ఎంతగానో ప్రేమించి సాధించుకున్న ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు భావోద్వేగంతో ప్రకటించారు. తెలియక చేసిన చిన్న తప్పుకు దారుణమైన శిక్ష అనుభవించాల్సి వచ్చిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. View this post on Instagram A post shared by Bhukya Gowthami (@gouthamirathode)
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గ్రీన్ఫీల్డ్.. రయ్రయ్సాక్షి ప్రతినిధి, ఖమ్మం: ఖమ్మం–దేవరపల్లి నేష నల్ గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే పూర్తిస్థాయిలో అందు బాటులోకి వచ్చింది. ఖమ్మం నుంచి దేవరపల్లి వరకు 165 కి.మీ మేర నిర్మించిన ఈ రహదారి ఖమ్మం రూరల్ మండలం తల్లంపాడు వద్ద మొదలై ఏపీలోని రాజమండ్రి సమీపాన ఉన్న దేవరపల్లి వద్ద ముగు స్తుంది. 2017లో ఈ ప్రాజెక్టుకు రూ.3,573 కోట్లతో కేంద్రం ద్వారా అనుమతులు మంజూరయ్యాయి. ఈ రహ దారి నిర్మాణంతో ఏపీ వెళ్లే వారికి సుమారు 100 కి.మీ. కలిసి రానుంది. చిన్నచిన్న పనులు మినహా నిర్మా ణం పూర్తవడంతో ఇన్నాళ్లు వైరా మండలం సోమవరం నుంచే అనుమతించిన వాహనా లను ఆగస్టు 1నుంచి ఖమ్మం రూరల్ మండలం తల్లంపాడు ప్రారంభ స్థానం నుంచి అనుమతిస్తున్నారు. 2017లో రూ.3,573 కోట్లతో...భారత్ మాల ఎకనామిక్ కారిడార్ పథకం కింద ఖమ్మం–దేవరపల్లి గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే నిర్మాణం చేపట్టారు. తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లా ఖమ్మంరూరల్ మండలం తల్లంపాడు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాజమండ్రి సమీపంలో ఉన్న దేవరపల్లి వరకు 165 కిలోమీటర్ల నిడివితో నిర్మించగా, తెలంగాణలో 90 కి.మీ., ఏపీలో 75 కిలోమీటర్ల మేర ఈ రహదారి ఉంటుంది. 2017లో డీపీఆర్ సిద్ధం కాగా, రూ.3,573 కోట్లతో కేంద్రం అనుమతులు మంజూరు చేసింది. 2018 నాటికే భూసేకరణ పూర్తి చేశారు. ఈ రహదారి నిర్మాణంలో పలు అడ్డంకులు ఎదురైనా ఎట్టకేలకు పూర్తయి ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. తగ్గనున్న ప్రయాణ సమయంఈ హైవే అందుబాటులోకి రావడంతో హైదరాబాద్, రాజమండ్రి, విశాఖపట్నం వెళ్లే ప్రయాణికులు విజయవాడ మీదుగా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. తద్వారా సుమారు 56 కి.మీ., సూర్యాపేట నుంచి చూస్తే దాదాపు 100 కి.మీ. దూరం తగ్గుతుంది. గతంలో సూర్యాపేట నుంచి విజయవాడ మీదుగా రాజమండ్రి చేరుకోవాలంటే ఆరు గంటల సమయం పట్టేది. కొత్త హైవేతో కేవలం ఐదు గంటల్లోనే గమ్యం చేరుకోవచ్చు. ఈ కారిడార్ ద్వారా ఏపీలోని ఏడు జిల్లాలతో పాటు ఉత్తరాంధ్ర, కోల్కతా వరకు నేరుగా అనుసంధానం సాధ్యమవుతుందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రత్యేకతల రహదారిఖమ్మం–దేవరపల్లి గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే అనేక ప్రత్యేకతలను సంతరించుకుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే మొదటి యాక్సెస్ కంట్రోల్ గ్రీన్ఫీల్డ్వేగా చెప్పవచ్చు. నిర్ణీత ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ పాయింట్ల వద్ద మాత్రమే ప్రవేశం కల్పిస్తూ ప్రతీ 18 కి.మీ.కు ఒక ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఏర్పాటు చేశారు. ప్రయాణించిన దూరం ఆధారంగా టోల్ వసూలుకు ’క్లోజ్డ్ టోలింగ్ సిస్టం’ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. భద్రతా కోణంలో ఐదుచోట్ల అడ్వాన్స్డ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టం (ఏటీఎంఎస్), ప్రతీ రెండు కి.మీ.కు 360 డిగ్రీల సీసీ కెమెరాలు, సోలార్ దీపాలు, ప్రతీ ఐదు కి.మీ.కు ఒక ఎమర్జెన్సీ ఓపెనింగ్లు ఏర్పాటు చేశారు. అతివేగం, సీట్బెల్ట్ ధరించకపోవడం, రాంగ్ రూట్ డ్రైవింగ్ వంటి ఉల్లంఘనలను ఏఐ కెమెరాల ద్వారా గుర్తించి నేరుగా చలాన్లు జారీ చేస్తారు. ప్రతీ 50 కిలోమీటర్లకు ఐదు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో హోటళ్లు, పెట్రోల్ బంకులు, వాష్రూమ్ల వంటి సదుపాయాలు కల్పించే పనులు మొదలయ్యాయి. క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా సమీప పోలీస్స్టేషన్, పెట్రోల్ బంక్ వివరాలు తెలుసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. ఈ హైవేపై గరిష్టంగా గంటకు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే వీలుంది.గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే వివరాలుఖమ్మం నుంచి దేవరపల్లి వరకు దూరం 165 కి.మీ.తెలంగాణలో నిడివి 90 కి.మీ.ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిడివి 75 కి.మీ.మొత్తం వ్యయం రూ. 3,573 కోట్లు
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రామాలయ పునర్నిర్మాణానికి రూ.లక్ష విరాళంసత్తుపల్లి(పెనుబల్లి): పెనుబల్లి మండలం లంకపల్లి గ్రామంలోని హరి సంఘం రామాలయం పునఃనిర్మాణం కోసం టీజీఐడీసీ చైర్మన్ మువ్వా విజయబాబు రూ.లక్ష విరాళం ప్రకటించారు. ఈమేరకు నగదును సోమవారం ఆయన కమిటీ సభ్యులకు అందజేశారు. అనంతరం విజయబాబు మాట్లాడుతూ దేవాలయాలు సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకలని.. వాటి అభివృద్ధి అందరి బాధ్యత అని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పునర్నిర్మాణ కమిటీ సభ్యులు, గ్రామ పెద్దలు పాల్గొన్నారు. విద్యుత్ ఇంజనీర్లకు ఉద్యోగోన్నతి, బదిలీలు ఖమ్మంవ్యవసాయం: విద్యుత్ ఇంజనీర్లు పలువురికి ఉద్యోగోన్నతి కల్పించడమే కాక నూతన స్థానాలకు బదిలీ చేస్తూ ఎన్పీడీసీఎల్ సీఎండీ కర్నాటి వరుణ్రెడ్డి సోమవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ జాబితాలో ఖమ్మం విద్యు త్ సర్కిల్ పరిధిలోని పలువురికి స్థానం దక్కింది. టెక్నికల్ డీఈ వి.చిన్న బాబూరావుకు సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్(ఎస్ఈ)గా ఉద్యోగోన్నతి కల్పించి వరంగల్ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ జనరల్ మేనేజర్ కార్యాలయం–1లో నియమించారు. భద్రాద్రి జిల్లా హెచ్టీ విభాగం ఏడీఈ బి.కిరణ్కుమార్కు డీఈగా ఉద్యోగోన్నతి కల్పించి ఖమ్మం సర్కిల్ కార్యాలయం టెక్నికల్ డీఈగా నియమించారు. అలాగే, ఖమ్మం కన్స్ట్రక్షన్ విభాగం ఏడీఈ కిరణ్చక్రవర్తికి డీఈగా ఉద్యోగోన్నతి కల్పించి ఖమ్మం ఎంఆర్టీ విభాగానికి, ఎంఆర్టీ విభాగం డీఈ భద్రుపవార్ను మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు డివిజన్ డీఈగా, ఖమ్మం డీపీఈ విజిలెన్స్ విభాగం ఏడీఈ రామకృష్ణారావును ఖమ్మం కన్స్ట్రక్షన్ విభాగానికి బదిలీ చేశారు. మిరప సాగు తగ్గిస్తేనే మేలు రఘునాథపాలెం: ఎల్నినో ప్రభావంతో నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యాన రైతులు మిరప సాగును నియంత్రించుకోవాలని జిల్లా ఉద్యాన అధికారి ఎం.వీ.మధుసూదన్ సూచించారు. రఘునాథపాలెం రైతు వేదికలో నర్సరీ చట్టంపై సోమవారం నిర్వహించిన అవగాహన సదస్సులో ఆయన మాట్లాడారు. ఏడు నెలల కాలపరిమితి కలిగిన మిర్చి సాగుకు ప్రతీ దశలో సమృద్ధిగా నీటి అవసరం ఉంటుందని తెలిపారు. అంతేకాక పెట్టుబడి ఎక్కువ కానున్న నేపథ్యాన, వర్షాభావ పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని రైతులు మిర్చి సాగుపై ఆచితూచి నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరారు. అలాగే, నర్సరీ యజమానులు రైతులకు నాణ్యమైన మొక్కలను మాత్రమే అందించాలని ఆదేశించారు. ఉద్యాన అధికారి జి.నగేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ‘అంతర్జాతీయ ఎక్స్పోజర్’కు దరఖాస్తులు ఖమ్మం సహకారనగర్: ప్రతిభ కలిగిన ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులు విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం కోసం ఈనెల 5వ తేదీన దరఖాస్తు చేసుకొని ఇంటర్వ్యూకు హాజరుకావాలని డీఈఓ సదానందం సూచించారు. పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యాన హెచ్ఎంలు, ఉపాధ్యాయులకు ఐదు రోజుల పాటు అంతర్జాతీయ ఎక్స్పోజర్, ఎడ్యుకేషనల్ ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రోగ్రాం మొదటి దశ పూర్తి కాగా... రెండో దశకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆగస్టు 1వ తేదీ నాటికి 55ఏళ్ల లోపు వయస్సు వారు, కనీసం పదేళ్ల సర్వీస్తో పాటు పని చేస్తున్న పాఠశాలలో కనీసం వంద మంది విద్యార్థుల నమోదై ఉంటే అర్హులని చెప్పారు. ఎలాంటి చార్జ్షీట్, విచారణ, నేరారోపణ కేసు, ఆరోపణలు పెండింగ్లో ఉండకూడదని, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్న వారు అనర్హులని పేర్కొన్నారు. కేటగిరీల వారీగా ఆరుగురిని ఎంపిక చేయనుండగా, ఇద్దరు పురుషులు, నలుగురు మహిళలకు అవకాశం దక్కుతుందని తెలిపారు. గత మూడేళ్ల పనితీరు ఆధారంగా దరఖాస్తుల పరిశీలన, ఇంటర్వ్యూలు ఈనెల 5వ తేదీన ఉదయం 10గంటలకు డీఈఓ కార్యాలయంలో మొదలవుతాయని వివరించారు. ఇక్కడి నుంచి జాబితాను కలెక్టర్ నిర్ణయంతో పంపిస్తే రాష్ట్ర స్థాయి నిపుణుల కమిటీ పేర్లు ఖరారు చేస్తుండని డీఈఓ తెలిపారు.
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వరి.. వర్రీసాక్షి ప్రతినిధి, ఖమ్మం: ఓ వైపు ప్రభుత్వం వరి సాగు చేయొద్దని సూచిస్తోంది. ఇంకో పక్క తుపాను ప్రభావంతో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎగువన కృష్ణమ్మ పరవళ్లు తొక్కుతోంది. జిల్లాలో మాత్రం నీటి జాడ లేక జిల్లాలో వరి సాగుకు సిద్ధమవుతున్న రైతుల్లో అయోమయం నెలకొంది. శ్రీశైలం వరకు వచ్చిన నీరు నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టులోకి పూర్తి స్థాయిలో చేరలేదు. దీంతో సాగర్ నిండుతుందా.. దిగువకు విడుదల చేస్తారా, లేదా అని ఎదురుచూస్తున్నారు. జూలైలో జిల్లాలో లోటు వర్షపాతం నమోదు కాగా, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్లోనూ ఎల్నినో ప్రభావంతో అదే పరిస్థితి ఉంటుందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. దీంతో వరి సాధారణ సాగు లక్ష్యం 2.92 లక్షల ఎకరాలకు గాను ఇప్పటివరకు 64,602 ఎకరాల్లోనే నాట్లు వేయగా, ఇది కూడా బోర్లు, బావుల కిందే సాగైంది. రెండు నెలల్లో 30.2 శాతం లోటు వానాకాలం సీజన్ మొదలయ్యాక జూన్, జూలై నెలల్లో 30.2 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. ఇది వరి పంట సాగుకు ఏ మాత్రం అనుకూలమైన సంకేతంలా లేదు. సాగుకు కీలకమైన జూలైలో అయితే 62 శాతం లోటు వర్షపాతం ఉండడం గమనార్హం. అత్యధికంగా ఎర్రుపాలెం, కూసుమంచి మండలాల్లో 60 – 99 శాతం మేర వర్షపాతం లోటు ఉంది. మిగతా 11 మండలాల్లో 20 – 59 శాతం లోటు ఉండగా, ఎనిమిది మండలాల్లో మాత్రమే సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. కృష్ణమ్మ పరవళ్లు.. జిల్లాలో బీళ్లు ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షాలతో కృష్ణానదికి వరద పోటెత్తింది. శ్రీశైలం వరకు వరద నీరు ఉప్పొంగుతున్నా నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టులోకి మాత్రం నీళ్లు ఇంకా రావడం లేదు. వర్షాలు మరింత ఉధృతంగా కురిస్తే తప్ప సాగర్లోకి నీరు వచ్చే అవకాశం లేదు. అయినా ఆశ చంపుకోలేక కొందరు రైతులు బోర్లు, బావుల కింద వరి నాట్లు వేసి సాగర్ ఎప్పుడు నిండుతుందా అని ఎదురు చూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం బోర్లు, బావుల సాయంతో నాట్లు వేసినా.. సాగర్ నీరు విడుదలైతేనే పంటలకు ప్రాణం రానుంది. ప్రధానంగా వరి సాగుకు ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల్లో కురిసే వర్షాలే ఆధారం. ఈ రెండు నెలల్లోనూ ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా వర్షాలు కురవవని వాతావరణ శాఖ చెబుతుండడంతో పలువురు రైతులు ధైర్యం చేయలేక భూములను బీళ్లుగా పెట్టారు.పక్క ఫొటోలో ఉన్న రైతు ముదిగొండ మండలం గోకినేపల్లికి చెందిన బతినేని రామారావు. కొన్నేళ్లుగా వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవడం, బోర్లలో నీరు పుష్కలంగా ఉండడంతో 12ఎకరాల్లో వరి సాగు చేస్తున్నాడు. ఈసారి వర్షాలు పడకపోవడంతో బోర్లలో నీరు తగ్గింది. దీంతో 12 ఎకరాలకు బదులు మూడెకరాల్లో వరి సాగు చేపట్టాడు. మిగతా భూమి పత్తి వేశాడు. రెండు బోర్లు ఉన్నా ఇప్పుడే నీరు సరిపోవడం లేదని, వర్షాలు పడకపోతే పంటలు చేతికొస్తాయో, లేదోనని రామారావు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు.వద్దంటున్న ప్రభుత్వం.. సందిగ్ధంలో రైతాంగం
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పని మనిషే నిందితురాలుఇల్లెందు: ఇల్లెందు పోలీసులు భారీ చోరీ కేసును ఛేదించారు. పనిమనిషినే నిందితురాలిగా తేల్చి అరెస్ట్ చేయగా, ఇల్లెందు పోలీసుస్టేషన్లో డీఎస్పీ వెంకన్నబాబు సోమవారం వివరాలు వెల్లడించారు. ఇల్లెందు కాకతీయ నగర్లో పెద్దబోయిన శంకర్ దంపతులు నివాసం ఉంటున్నారు. గత నెల 18న శంకర్ అనారోగ్యంతో మృతి చెందగా, అంత్యక్రియల సమయాన ఆయన చేయించిన ఆభరణాలను గుర్తుగా తల్లి మెడలో వేయాలని కుటుంబీకులు భావించారు. తీరా బీరువా తెరిచి చూస్తే ఆభరణాలు లేకపోవడంతో అంత్యక్రియలు పూర్తయ్యాక గత నెల 30న శంకర్ కుమారుడు నగేష్కుమార్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు అనుమానంతో ఇంటి పనిమనిషి, కారేపల్లి మండలం టేకులగూడెంకు చెందిన వేమూరి సీతను అదుపులోకి తీసుకోగా చోరీ చేసినట్లు అంగీకరించింది. గతనెల 7న యజమానులు నిద్రిస్తున్న సమయంలో బీరువా తెరిచి 11 తులాల బంగారు ఆభరణాలు చోరీ చేయగా, గొలుసును ఇల్లెందులోని సీఎస్పీ బ్యాంకులో తాకట్టు పెట్టినట్లు వెల్లడించింది. మిగిలిన ఆభరణాలను సైతం ఖమ్మంలో విక్రయించేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ సమావేశంలో సీఐ సురేష్కుమార్, ఎస్ఐ ఉమ పాల్గొన్నారు.బంగారం చోరీ కేసును ఛేదించిన పోలీసులు
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నిరుద్యోగులు ధైర్యం కోల్పోవద్దువేణుకుమార్కు నామా ట్రస్ట్ ద్వారా రూ.50 వేల ఆర్థికసాయం ముదిగొండ: కాంగ్రెస్ మోసపూరిత హామీలతో అధికారంలోకి వచ్చి నిరుద్యోగులను మోసం చేయడంతో ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారని జెడ్పీ మాజీ చైర్మన్ కమల్రాజ్ పేర్కొన్నారు. అయితే, నిరుద్యోగులు ధైర్యం కోల్పోకుండా ప్రభుత్వ తీరుపై పోరాడాలని సూచించారు. ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు రావడం లేదనే ఆవేదనతో ఆత్మహత్యాయత్నానికి ప్రయత్నించిన ముదిగొండ మండలం న్యూ లక్ష్మీపురానికి వేణుకుమార్ను ఖమ్మం ఆస్పత్రిలో సోమవారం ఆయన పరామర్శించారు. అలాగే, మాజీ ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావు నామా ముత్తయ్య మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ప్రకటించిన రూ.50 వేల ఆర్థిక సాయం చెక్కును అందజేసి మాట్లాడారు. నిరుద్యోగులకు బీఆర్ఎస్ అండగా ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీపీ సామినేని హరిప్రసాద్, నాయకులు గడ్డం వెంకట్, నానబాల కిరణ్, గడ్డం చిన్నచందర్రావు, కొమరం స్వామి, మేడ ఎల్లారావు పాల్గొన్నారు. హీరో ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ వాహనం విడుదల ఖమ్మంగాంధీచౌక్: హీరో మోటో కార్ప్ రూపొందించిన ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ వాహనం హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ను సోమవారం ఖమ్మం మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా బైపాస్ రోడ్డులోని శ్రీశ్రీశ్రీ హీరో షోరూంలో వాహనాన్ని సంస్థ ఎండీ ఈశ్వరప్రగడ రంగనాథ్ విడుదల చేసి మాట్లాడారు. హీరో స్ప్లెండర్లో కూడా ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ మోడల్ అందుబాటులో ఉందని తెలిపారు. ఈ వాహనాలు ఈ20 నుంచి ఈ85 వరకు ఇంధనాలతో నడుస్తాయని వివరించారు. చారిత్రక కట్టడాల పరిరక్షణకు పెద్దపీట ఖమ్మంమయూరిసెంటర్: దేశవ్యాప్తంగా చారిత్రక సంపద పరిరక్షణతో పాటు, ఆధునిక సాంకేతికతను జోడించి విద్యార్థులను భావిభారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి జయంత్ చౌదరి, కేంద్ర సాంస్కృతిక, పర్యాటక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ వెల్లడించారు. ఖమ్మం ఎంపీ రామసహాయం రఘురాంరెడ్డి లోక్సభలో సోమవారం అడిగిన ప్రశ్నలకు వారు సమాధానాలు ఇచ్చారు. తెలంగాణలోని చారిత్రక కట్టడాల పరిరక్షణకు హైదరాబాద్ సర్కిల్ ద్వారా గడిచిన ఐదేళ్లలో కేటాయింపులు పెరిగాయని తెలిపారు. ‘అడాప్ట్ ఏ హెరిటేజ్ – 2.0’ కింద చారిత్రక ప్రదేశాల్లో వసతులు మెరుగుపరిచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. కాగా, రాష్ట్రంలో ఎంపిక చేసిన 41,762 పాఠశాలలకు గాను 2,104 స్కూళ్లలో స్మార్ట్ క్లాస్రూమ్లు ఏర్పాటయ్యాయని తెలిపారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని 20,490 పాఠశాలల్లో కంప్యూటర్ సౌకర్యం అందుబాటులోకి రాగా, 15,535 పాఠశాలలకు ఇంటర్నెట్ సేవలు సమకూర్చామని చెప్పారు. అంతేకాక రాష్ట్రంలో డిజిటల్ బోధనపై శిక్షణ పొందిన ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తోందని వివరించారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో జర్నలిస్టు మృతి బోనకల్: రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు సోమవారం రాత్రి ఎదురెదురుగా ఢీకొనగా ప్రమాదంలో ఓ పత్రిక జర్నలిస్టు మృతి చెందాడు. బోనకల్ మండలం గోవిందాపురం(ఎల్) గ్రామానికి చెందిన జర్నలిస్టు మంద సత్యానందం(35) సోమవారం రాత్రి తన ద్విచక్ర వాహనంపై బోనకల్ వైపు వస్తుండగా రావినూతల సమీపాన వేబ్రిడ్జి వద్ద బోనకల్ నుంచి రావినూతల వైపు వెళ్తున్న మరో ద్విచక్ర వాహనం ఎదురుగా ఢీకొట్టింది. ఘటనలో సత్యానంనందం తలకు బలమైన గాయాలై అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ప్రమాదానికి కారణమైన బైక్పై ఉన్న లక్ష్మీపురం వాసులు తోటపర్తి సాయి, కాంపాటి నాగయ్యకు కూడా తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఖమ్మం తరలించారు. కాగా, సత్యానందానికి భార్య, ఇద్దరు కుమారులు, ఓ కుమార్తె ఉన్నారు. ఘటనా స్థలికి బోనకల్ ఎస్ఐ మాచినేని రవి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు.
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పేద విద్యార్థికి ఉపాధ్యాయురాలి అండనేలకొండపల్లి: ఓ నిరుపేద విద్యార్థి ఉన్నత చదువుల నిమిత్తం ఉపాధ్యాయురాలు అండగా నిలిచారు. నేలకొండపల్లి మండలం రాయగూడెం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో గత ఏడాది పదో తరగతి పూర్తిచేసిన కె.పృధ్వీచరణ్ ప్రతిభ చాటాడు. అయితే, ఆయన ఇంటర్ ఓ ప్రైవేట్ కళాశాలలో చేరినా ఫీజు, ఇతర ఖర్చులకు ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. ఈ విషయం తెలియడంతో పాఠశాల హిందీ ఉపాధ్యాయురాలు వి.మాధవీలత ముందుకొచ్చారు. ఈమేరకు రెండేళ్ల ఫీజు కోసం రూ.80 వేల చెక్కును సోమవారం అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానోపాధ్యాయుడు బి.వెంకటేశ్వర్లు, ఉపాధ్యాయులు సుంతరమోని నాగార్జున, బెల్లంకొండ సత్యనారాయణ, జి.రాజు, బి.నాగేశ్వరరావు, బి.తిరుమలప్రసాద్ పాల్గొని ఆమెను అభినందించారు.చదువు కోసం రూ.80 వేల ఆర్థికసాయం
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కేఎంసీలో ‘ఇందిరమ్మ’ కలకలం● లబ్ధిదారుల నుంచి డబ్బు వసూళ్లు ● వార్డ్ ఆఫీసర్ సస్పెన్షన్, విచారణకు ఆదేశంసాధారణ వర్షపాతంరెండు నెలల్లో వర్షపాతం లోటువరి సాగు (అంచనా)ఇప్పటి వరకు సాగుతీవ్ర లోటు వర్షపాతంలోటు వర్షపాతంఖమ్మంమయూరిసెంటర్: ఖమ్మం నగర పాలకసంస్థ(కేఎంసీ) పరిధిలో కొందరు ఉద్యోగులు అక్రమాల రెక్కలు విప్పుతున్నారు. సొంతింటి కల నెరవేర్చుకుందామనుకునే పేదల ఆశలే ఆసరాగా వారు జేబులు నింపుకుంటున్నారు. కేఎంసీ పరిధిలోని పలు విభాగాల్లో ఇప్పటికే అవినీతి వెలుగు చూడగా.. ఇప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరులో నగదు వసూలు చేసిన ఓ వార్డ్ ఆఫీసర్ బాగోతం బయటపడింది. ఫిర్యాదుతో వెలుగులోకి.. ఖమ్మం 57వ డివిజన్కు చెందిన ఓ ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారుడి నుంచి వార్డ్ ఆఫీసర్ సందీప్ డబ్బు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో బాధితుడు గతనెల 30న ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా స్పందన రాకపోవడంతో ఈనెల 1న కలెక్టర్, అదనపు కలెక్టర్ను ఆశ్రయించినట్లు తెలిసింది. దీంతో ఉన్నతాధికారులు సోమవారం సందీప్ను సస్పెండ్ చేయడమే కాక అక్రమాలపై పూర్తిస్థాయి విచారణ కోసం హౌసింగ్ ఈఈ, కేఎంసీ మేనేజర్, మరో అధికారితో కూడిన త్రీమెన్ కమిటీని నియమించినట్లు సమాచారం. ఆది నుంచీ అదే దందా.. కేఎంసీ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరు ప్రారంభమైన నాటి నుంచే సిబ్బంది లంచాల వసూలు మొదలుపెట్టినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. గతంలో ఓ మహిళా వార్డ్ ఆఫీసర్ లబ్ధిదారుడి నుంచి డబ్బు తీసుకోగా, విషయం బయటకు రావడంతో తిరిగి ఇచ్చినట్లు సమాచారం. అంతేకాక హౌసింగ్ ఏఈలు బిల్లులు మంజూరు చేయాలంటే పర్సంటేజీ డిమాండ్ చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. క్షేత్రస్థాయిలో వార్డ్ ఆఫీసర్లు, హౌసింగ్ ఏఈలు కుమ్మకై ్క పేదల నుంచి నగదు వసూలు చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఇంటి మంజూరు, బిల్లుల కోసం లబ్ధిదారులు నిత్యం కేఎంసీ కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. కేఎంసీతో పాటు కలెక్టరేట్ వేదికగా జరిగే ప్రజావాణిలో వినతులు ఇస్తూనే, సిబ్బంది అక్రమాలపై ఫిర్యాదులు చేస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా వార్డ్ ఆఫీసర్ సందీప్పై చర్యలు తీసుకోవడంతో, ఇంకొందరు కూడా ఫిర్యాదు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలిసింది. బాధితులు నోరు విప్పితే తమ ఉద్యోగానికి ఎసరు వస్తుందని కేఎంసీలోని పలువురు వార్డు ఆఫీసర్లు, అధికారుల్లో భయం పట్టుకుందని సమాచారం.
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ఫిర్యాదులు తక్షణమే పరిష్కరించండిఖమ్మం సహకారనగర్: వివిధ ప్రాంతాల నుంచి శ్రమకోర్చి వచ్చే ప్రజలు ఇస్తున్న దరఖాస్తులు, ఫిర్యాదులను సత్వరమే పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్. అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో సోమవారం ఆయన ప్రజావాణిలో భాగంగా అదనపు కలెక్టర్లు పి.శ్రీజ, శ్రీనివాసరెడ్డితో కలిసి ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు. అనంతరం అధికారులతో సమావేశమైన కలెక్టర్.. ప్రతీ ఫిర్యాదును పరిశీలించి పరిష్కరించాలని తెలిపారు. ఈకార్యక్రమంలో డీఆర్వో రామమూర్తి, కలెక్టరేట్ ఏఓ కె.శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఫిర్యాదుల్లో కొన్ని... ● ఖానాపురం హవేలీ శివారు టేకులపల్లికి చెందిన వి.వెంకటయ్య ఈనెల వృద్ధాప్య పింఛన్ అందలేదని ఫిర్యాదు చేశారు. ● ఖమ్మం లెనిన్నగర్కు చెందిన ఎస్.కే నాజియా తలసేమియాతో బాధపడుతున్న తన కుమార్తెకు పింఛన్ మంజూరు చేయాలని కోరారు. ● ఖమ్మం అర్బన్ మండలం కొత్తూరుకు చెందిన ఎం.సూర్యప్రకాష్ పాపిరెడ్డి ఖమ్మం – దేవరపల్లి హైవే ధంసలాపురం ఎంట్రీ వద్ద తమ భూమికి దారి ఇప్పించాలని కోరారు. ● సింగరేణి మండలం పేరపల్లిలోని ఎత్తిపోతల పథకాన్ని పునరుద్ధరించాలని తెలంగాణ సోషలిస్టు స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్(టీఎస్ఎస్ఏ) నాయకులు దామల్ల సత్యనారాయణ, కొప్పుల రామారావు వినతిపత్రం అందజేశారు. తల్లిపాలలో పోషకాలు ఖమ్మం వైద్యవిభాగం: ఈనెల 7వ తేదీ వరకు కొనసాగనున్న ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాలను విజయవంతంగా నిర్వహించాలని కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్. ఆదేశించారు. అదనపు కలెక్టర్లు డాక్టర్ పి.శ్రీజ, పి.శ్రీనివాసరెడ్డితో కలిసి కలెక్టరేట్లో పోస్టర్లను ఆవిష్కరించాక ఆయన మాట్లాడారు. శిశువు పుట్టినప్పటి నుంచి మొదటి ఆరు నెలలు తల్లి పాలే పట్టించేలా గర్భిణ ులకు అవగాహన కల్పించాలని, తద్వారా శిశువు ఎదుగుదల, అభివృద్ధి, రోగ నిరోధక శక్తికి అవసరమైన అన్ని పోషకాలు లభిస్తాయని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ట్రెయినీ అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ పరాస్ కుమార్, డీఆర్ఓ సీహెచ్.రామ్మూర్తి, జెడ్పీ సీఈఓ దీక్షా రైనా, డీడబ్ల్యూఓ ఏ.ప్రమీల, డీఎంహెచ్ఓ రామారావు, కలెక్టరేట్ ఏఓ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. జిల్లాలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించేలా అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో ఏర్పాట్లు చేయాలని కలెక్టర్ దివాకర ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో ఆయన అదనపు కలెక్టర్లు డాక్టర్ పి.శ్రీజ, పి.శ్రీనివాసరెడ్డితో కలిసి సమావేశమయ్యారు. శాఖల వారీగా ముఖ్యమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాల వివరాలను ఈనెల 8లోగా డీపీఆర్కు అందించాలని, ప్రతీ శాఖ నుంచి ప్రశంసా పత్రాల కోసం ఇద్దరు ఉద్యోగుల పేర్లనే ప్రతిపాదించాలని సూచించారు. అనంతరం ఆహ్వా నాలు, శాఖల వారీ స్టాళ్ల ఏర్పాటు తదితర అంశాలపై సూచనలు చేశారు.
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6నుంచి ప్రచార జైత్రయాత్రలుఖమ్మంమయూరిసెంటర్: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల వేళ ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడంలో విఫలమైందని సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి దండి సురేష్ ఆరోపించారు. ఖమ్మంలోని పార్టీ కార్యాలయంలో సోమవారం ఏర్పాటుచేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఉచిత బస్సు పథకం మినహా మహిళలకు నెలకు రూ.2,500, తులం బంగారం, పింఛన్ల పెంపు, యువతకు స్కూటీల పంపిణీ తదితర హామీలు నెరవేరలేదన్నారు. రైతులకు రూ.2 లక్షల రుణమాఫీలోనూ లోపాలు ఉండగా, సీతారామ ప్రాజెక్టుకు నిధులు కేటాయించకపోవడంతో పనుల్లో జాప్యం జరుగుతోందని తెలిపారు. ఈమేరకు హామీల అమలు, నిధుల కేటాయింపు డిమాండ్లతో 6నుంచి 13వ తేదీ వరకు పార్టీ జాతీయ సమితి పిలుపులో భాగంగా సీపీఐ ఆధ్వర్యాన ప్రచార జైత్ర యాత్రను నిర్వహించనున్నట్లు సురేష్ వెల్లడించారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా పాదయాత్రల ద్వారా ప్రజా సమస్యలను గుర్తించడమే కాక ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ప్రజలకు వివరిస్తామని తెలిపారు. తల్లంపాడు వద్ద మొదలయ్యే యాత్రలు 13న ఖమ్మంలో ముగుస్తాయని చెప్పారు. ఈ సమావేశంలో నాయకులు జమ్ముల జితేందర్రెడ్డి, కొండపర్తి గోవిందరావు, సిద్దినేని కర్ణకుమార్, మహ్మద్ సలాం, అజ్మీరా రామ్మూర్తి పాల్గొన్నారు. సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి దండి సురేష్
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గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేపై గజిగజి ప్రయాణంవైరా: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలను కలుపుతూ ఖమ్మం – దేవరపల్లి మధ్య నిర్మించిన గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేపై రాకపోకలు పూర్తిస్థాయిలో మొదలయ్యాయి. ఇప్పటికే వైరా మండలం సోమవరం వద్ద ఎగ్జిట్, ఎంట్రీ నుంచి వాహనాలను అనుమతిస్తుండగా తాజాగా ప్రారంభ స్థానమైన ఖమ్మం రూరల్ మండలం తల్లంపాడు వద్ద నుంచి రాకపోకలకు అనుమతించారు. అయితే, తల్లంపాడు వద్ద టోల్గేట్లు మాత్రం మొదలుకాలేదు. దీంతో తల్లంపాడు నుంచి సోమవరం వరకు హైవేపై ఉచితంగానే ప్రయాణిస్తున్నారు. అలాగే ముందుకెళ్తే దేవరపల్లి వద్ద దిగే సమయాన టోల్ఫీజుకు ఇక్కట్లు రానుండడంతో సోమవరం వద్ద కిందకు దిగి తిరిగి హైవేపైకి చేరాల్సి వస్తోంది. దేవరపల్లి నుంచి వచ్చే వాహనదారులకు కూడా ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతోంది. రెండు వైపులా వాహనదారులు సోమవరం టోల్ పాయింట్ వద్ద దిగి నమోదు చేయించుకుని వెళ్లాల్సి రావడం, కొత్తగా వచ్చే వాహనదారులు, భారీ వాహనాల డ్రైవర్లకు మలుపు తీసుకోవడం ఇబ్బందిగా మారింది. ఇకనైనా అధికారులు త్వరగా తల్లంపాడు వద్ద టోల్గేట్ అమల్లోకి తీసుకురావాలని వాహనదారులు కోరుతున్నారు.
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ఉదయం ఫిర్యాదు.. సాయంత్రం విచారణసత్తుపల్లి: హాస్టల్ వార్డెన్, సిబ్బంది తీరుపై విద్యార్థులు ఉదయం కలెక్టరేట్ గ్రీవెన్స్ డేలో ఫిర్యాదు చేయగా.. అధికారులు సాయంత్రంకల్లా విచారణ చేపట్టారు. ఇందుకు సంబంధించి వివరాలు... సత్తుపల్లి ఎస్సీ బాలుర పోస్ట్ మెట్రిక్ కళాశాల హాస్టల్ వార్డెన్, వంట సిబ్బంది దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నారని కలెక్టరేట్లో సోమవారం జరిగిన గ్రీవెన్స్లో విద్యార్థులు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు మధిర, సత్తుపల్లి ఏఎస్డబ్ల్యూఓలు గోపీచంద్ నాయక్, మెట్టు వీరన్న సోమవారం రాత్రి హాస్టల్కు వచ్చారు. విద్యార్థులతో సమావేశమై సమస్యలను తెలుసుకోవడమే కాక వార్డెన్, వంట సిబ్బంది తీరుపై వివరాలు సేకరించారు. ఈమేరకు నివేదిక ఉన్నతాధికారులకు అందించనునట్లు ఏఎస్డబ్ల్యూఓలు తెలిపారు. ఎస్సీ బాలుర హాస్టల్లో విచారించిన అధికారులు
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ఆపరేటర్లు ఔట్?● భూభారతి ఆపరేటర్ల కుదింపునకు నిర్ణయం ● జిల్లాలో 12మందినే కొనసాగించాలని ఉత్తర్వులు ఖమ్మం సహకారనగర్: ఏళ్లుగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న భూభారతి ఆపరేటర్ల(ఫీల్డ్ టెక్నికల్ స్టాఫ్) తొలగింపునకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. జిల్లా కేంద్రంలో ఒకరితో పాటు మండలానికి ఒకరు చొప్పున ఆపరేటర్లు పనిచేస్తున్నారు. అయితే, లావాదేవీలు తక్కువగా ఉన్న తహసీల్దార్ల కార్యాలయాల్లోని వారిని తొలగించాలంటూ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. ప్రస్తుతం జిల్లాలో 21 మండలాల తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో ఒక్కో ఆపరేటర్ ఉండగా... కలెక్టరేట్లో ఒకరు కోఆర్డినేటర్గా వ్యవహరిస్తుంటారు. మొత్తంగా 22మందికి గాను 12మందినే కొనసాగించాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. అయితే, ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్న తమను యథావిధిగా కొసాగించాలని ఆపరేటర్లు కోరుతున్నారు. 2018 నుంచి విధుల్లో రెవెన్యూ శాఖలో 2018వ ఆపరేటర్లను నియమించారు. ఆ తర్వాత 2020 అక్టోబర్లో ధరణిని ప్రవేశపెట్టగా... నాటి నుంచి ధరణి ఆపరేటర్లుగా, కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చాక భూభారతిగా మార్చాక కూడా వారే కొనసాగుతున్నారు. తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో రిజిస్ట్రేషన్లకు సంబంధించిన కార్యకలాపాలు, భూమి ధరల నిర్ణయంలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సుమారు 17నెలల వేతనం పెండింగ్లో ఉండగా, ఇప్పుడు తొలగించాలన్న ఆదేశాలతో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. రిజిస్ట్రేషన్లు లేవని... జిల్లాలో 21 మండలాల తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ల లావాదేవీలు జరుగుతుంటాయి. ఈక్రమాన అతి తక్కువ రిజిస్ట్రేషన్లు జరుగుతున్న తొమ్మిది మండలాల్లోని ఆపరేటర్లను తొలగించాలని, ఈక్రమాన పనితీరును పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సూచించినట్లు తెలిసింది. ఫలితంగా జిల్లా కేంద్రంలోని కోఆర్డినేటర్ కాక, మిగతా 21మందిలో 12మందినే కొనసాగించాల్సి ఉంటుంది. వీరి విధులను ఇటీవల చేరిన జూనియర్ అసిస్టెంట్లకు అప్పగించే అవకాశముందని సమాచారం. కాగా, ఏళ్లుగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న తమను తొలగించకుండా అందరినీ కొనసాగించాలని ఆపరేటర్లు సోమవారం ప్రజావాణిలో కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్.కు వినతిపత్రం అందజేశారు.
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కృష్ణా ఎక్స్ప్రెస్ ఏసీ బోగీలో మంటలుమధిర: తిరుపతి నుంచి ఆదిలాబాద్ వైపు వెళ్లే కృష్ణా ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఏసీ బోగీలో సోమవారం మంటలు వ్యాపించాయి. కృష్ణా ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఎర్రుపాలెం రైల్వేస్టేషన్ దాటగానే బీ4 ఏసీ బోగీలో కంప్రెషన్ బెల్టులు కాలిపోయి పొగ వ్యాపించింది. ప్రయాణికులు గమనించి చైన్ లాగడంతో తొండల గోపవరం రైల్వేస్టేషన్ వద్ద నిలిచిపోయింది. అప్పటికే పొగకు తోడు మంటలు వ్యాపిస్తుండడంతో ఆందోళనకు గురైన ప్రయాణికులు కిందకు దిగారు. ఏసీ మెకానిక్ వచ్చి మరమ్మతులు చేపట్టి కాలిపోతున్న ఏసీ కంప్రెషర్ బెల్ట్లను తొలగించాక సుమారు 20 నిమిషాల అనంతరం రైలు తిరిగి బయలుదేరింది. ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకపోవడంతో ప్రయాణికులు, అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
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వరుణుడి కటాక్షం అంతంతే..ఖమ్మంవ్యవసాయం: వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాల్సిన జూలైలో వరుణుడు జిల్లాపై కరుణ చూపలేదు. మునుపెన్నడూ లేనివిధంగా ఈ ఏడాది జూలైలో అతి తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. జూలై సాధారణ వర్షపాతం 240.9 మి.మీ.కు గాను కేవలం 90.7 మి.మీ.లు మాత్రమే నమోదు కాగా.. 62.3 శాతం లోటు ఎదురైంది. గత ఏడాది జూలైలో 281.6 మి.మీ. వర్షపాతంతో సాధారణానికి మించి 16.9 శాతం అధికంగా నమోదైంది. రెండు నెలల్లో 24రోజులే వాన జూన్ నెలలో వర్షాలు ఆశాజనకంగా ఉన్నా, జూలైలో బాగా లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. జూన్ సాధారణ వర్షపాతం 131.2 మి.మీ.కు గాను 168.9 మి.మీ.గా.. అంటే 28.7 శాతం అదనంగా వర్షపాతం నమోదైంది. ఇక జూన్ 1నుంచి జూలై 31 వరకు రెండు నెలలు పరిశీలిస్తే జిల్లాలో సాధారణ వర్షపాతం 372.1 మి.మీ.కు గాను కేవలం 259.6 మి.మీ. మాత్రమే నమోదవడంతో 30.2శాతం లోటుగా ఎదురైందని అధికారిక నివేదికలో వెల్లడించారు. జూన్, జూలై నెలల్లో నైరుతి రుతుపవనాల అంతగా ప్రభావం చూపకపోవడంతో ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవలేదు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే అల్పపీడనానికి స్వల్పంగా రుతుపవనాలు తోడై జల్లులు తప్ప భారీ వర్షాలు కురవడం లేదు. జూన్లో 13 రోజులు, జూలైలో కేవలం 11 రోజులే వర్షం కురిసినట్లు వాతావరణ శాఖ రికార్డులు చెబుతున్నాయి. ఎర్రుపాలెం, కూసుమంచిలో భారీ లోటు జిల్లాలో మొత్తం 21 మండలాలు ఉండగా వీటిలో ఎర్రుపాలెం మండలం 70.6 శాతం, కూసుమంచి మండలంలో 59.4 శాతం లోటు వర్షపాతంలో ఉన్నాయి. ఇక కారేపల్లి, రఘునాథపాలెం, తిరుమలాయపాలెం, నేలకొండపల్లి, ఖమ్మం అర్బన్, కొణిజర్ల, పెనుబల్లి, సత్తుపల్లి, వేంసూరు, వైరా, మధిర మండలాలు సైతం లోటు వర్షపాతంలో ఉన్నాయి. మిగిలిన ఎనిమిది మండలాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదు కాగా, ఇందులో ఏన్కూరు, కల్లూరు మండలాల్లో మాత్రం సాధారణానికి మించి వర్షపాతం నమోదైంది. సాగు అంతంతే... ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు లేక పంటల సాగు చతికిలబడింది. సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిస్తే జిల్లాలో 6లక్షలకు పైగా ఎకరాల్లో వివిధ రకాల పంటలు సాగయ్యేవి. జిల్లాలో ప్రధాన పంట అయిన వరిని దాదాపు 3లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేస్తారు. కానీ ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు ఆశించిన వర్షాలు లేక, జలాశయాల్లో నీరు చేరకపోవడంతో వరి సాగు ఊపందుకోలేదు. జూన్లో కురిసిన వర్షాలకు పత్తి, పెసర వంటి పంటలను మాత్రం సాగు చేస్తున్నారు. మండలం సాధారణ నమోదు తేడా వర్షపాతం (శాతం) ఎర్రుపాలెం 362.0 106.4 – 70.6 కూసుమంచి 328.8 133.4 – 59.4 సత్తుపల్లి 439.2 208.8 – 52.5 మధిర 346.1 176.0 – 49.1 వేంసూరు 398.5 209.6 – 47.4 కొణిజర్ల 360.3 192.0 – 46.7 ఖమ్మం అర్బన్ 367.1 212.8 – 42.0 కారేపల్లి 433.9 256.6 – 40.9 తిరుమలాయపాలెం 329.0 195.8 – 40.5 రఘునాథపాలెం 358.3 228.2 – 36.3 మండలం సాధారణ నమోదు తేడా వర్షపాతం (శాతం) పెనుబల్లి 388.9 252.0 – 35.2 వైరా 377.8 256.4 – 32.1 నేలకొండపల్లి 337.4 235.4 – 30.2 ముదిగొండ 337.2 284.6 – 15.6 చింతకాని 355.4 301.2 – 15.3 ఖమ్మం రూరల్ 351.4 299.8 – 14.7 కామేపల్లి 412.8 358.6 – 13.1 తల్లాడ 378.8 351.0 – 7.3 బోనకల్ 337.6 315.8 – 6.5 ఏన్కూరు 421.9 437.4 + 3.7 కల్లూరు 392.0 439.0 + 12.0
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గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేతో అనుసంధానం● రైల్వేట్రాక్, జల రవాణాపై కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు ● త్వరలోనే కొత్తగూడెంకు ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ బృందం ● రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావుసాక్షిప్రతినిధి, ఖమ్మం: ఖమ్మం – దేవరపల్లి గ్రీన్ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారితో తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాలతోపాటు దక్షిణాది– ఉత్తరాది ప్రాంతాలు అనుసంధానమై, ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా తగ్గుతోందని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు వెల్లడించారు. గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేపై రాకపోకలు ప్రారంభమైన సందర్భంగా సోమవారం ఆయన రహదారిపై ప్రయాణించగా, ధంసలాపురం వద్ద విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. నాగ్పూర్ – అమరావతి రోడ్డు అనుసంధాన పనులు, రింగ్ రోడ్డు పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయని, ఇవి పూర్తయితే ఖమ్మం నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్య తగ్గుతుందని పేర్కొన్నారు. నూతనంగా భద్రాచలం – ఏటూరునాగారం జాతీయ రహదారి నిర్మాణ ప్రతిపాదనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చిందన్నారు. అలాగే, విజయవాడ – జగదల్పూర్, ఖమ్మం – అశ్వారావుపేట, జగ్గయ్యపేట – కొత్తగూడెం మార్గాలను నాలుగు లేన్లు మార్చేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసినట్లు వివరించారు. కొత్తగూడెం జిల్లాలో ఎయిర్పోర్ట్ ఏర్పాటుపై ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా బృందం త్వరలోనే పరిశీలనకు వస్తుందని తెలిపారు. భద్రాచలం పుణ్యక్షేత్రాన్ని మల్కన్గిరి రైల్వేలైన్తో అనుసంధానించే ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపిందని పేర్కొన్నారు. అయితే, గోదావరిపై బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి ఐదేళ్ల సమయం పట్టనున్నందున, అప్పటివరకు పాండురంగాపురం నుంచి సారపాక వరకు 16 కి.మీ. ట్రాక్ పనులను త్వరగా పూర్తి చేసి రైలు మార్గాన్ని అందుబాటులోకి తేవాలని కేంద్రప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశామన్నారు. అంతేకాక బ్రిటీష్ కాలంలో గోదావరి నది ద్వారా జరిగిన సరుకు, కలప, ఖనిజాల రవాణాను పునరుద్ధరించాలని కేంద్రానికి ప్రతిపాదించామని తెలిపారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు, సీతమ్మసాగర్ బ్యారేజీల నిర్మాణంతో గోదావరిలో నిరంతరం నీటి లభ్యత ఉంటుందని, తద్వారా జలరవాణాకు అవకాశాలు మెరుగుపడతాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సాధు రమేష్ రెడ్డి, తుపాకుల ఎలగొండ స్వామి, మాజీ కార్పొరేటర్ అంజిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేపై రాకపోకలకు అనుమతిఖమ్మంఅర్బన్: ఖమ్మం – దేవరపల్లి గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేపై వాహనాల రాకపోకలు పూర్తిస్థాయిలో ప్రారంభమయ్యాయి. ఖమ్మం రూరల్ మండలం తల్లంపాడు ఎంట్రీ పాయింట్ వద్ద ఆదివారం నుంచి వాహనాలకు అనుమతి ఇచ్చినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. విద్యుత్ లైట్లు అమర్చే పనులు జరుగుతుండడంతో భారీ వాహనాలు మినహా మిగతా వాహనాలను అనుమతిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యాన రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఆదివారం హైవేపై కొంతదూరం ప్రయాణించి పరిశీలించారు. కాగా, హైవేపై వాహనాల రాకపోకలను అనుమతించినా, ఎలాంటి అధికారిక ప్రారంభ కార్యక్రమం మాత్రం ఉండదని జాతీయ రహదారుల ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ దివ్య తెలిపారు. ఢిల్లీ నుంచి అనుమతులు వచ్చాక టోల్ఫీజు వసూలు మమొదలవుతుందని వెల్లడించారు. ఇన్నాళ్లు సోమవరం వద్ద... హైవే పనులు కొద్ది నెలల క్రితమే పూర్తయినా ధంసలాపురం వద్ద రైల్వే బ్రిడ్జి నిర్మాణం మాత్రం ఆలస్యమైంది. దీంతో వైరా మండలం సోమవరం వద్ద హైవేపైకి అనుమతిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ధ్వంసలాపురం వద్ద బ్రిడ్జితో పాటు ఎగ్జిట్ నిర్మాణ పనులు, ఇతరత్రా అన్ని పూర్తవడంతో తల్లంపాడు ఎంట్రీ పాయింట్ నుంచి అనుమతిస్తున్నారు. ఖమ్మం – దేవరపల్లి హైవే పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రావడంతో హైదరాబాద్ నుంచి రాజమండ్రి, విశాఖపట్నం వైపు ప్రయాణించే వారికి దూరం, సమయం తగ్గనున్నాయి.ఖమ్మం – దేవరపల్లి హైవేను పరిశీలించిన మంత్రి తుమ్మల
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సొంతంగా ఊపిరి పీల్చలేను..సత్తుపల్లిటౌన్: ఆర్టీసీలో రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. ఉద్యోగ విరమణ చేసి ఏళ్లు గడుస్తున్నా బెనిఫిట్లు అందక అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారు అవస్థ ఎదుర్కొంటున్నారు. సత్తుపల్లికి చెందిన రిటైర్డ్ ఆర్టీసీ డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఎండీ నజీరుద్దీన్ 2022లో ఉద్యోగ విరమణ చేశారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చాక 21 శాతం ఫిట్మెంట్తో 2024 మే నుంచి ఉద్యోగులకు పెరిగిన జీతం ఇస్తున్నా రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు అమలు చేయలేదు. ఫలితంగా 2017 పే స్కేల్ ఎరియర్లు రూ.12 లక్షలు, 2021 పే స్కేల్ ఎరియర్స్ రూ.7 లక్షలు కలిపి రూ.19 లక్షలు రావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం ఆక్సిజన్ కాన్సంట్రేటర్ సాయంతో జీవనం సాగిస్తున్న ఆయన నెలనెలా చికిత్స కోసం రూ.18 వేలు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తోంది. అరకొరగా వచ్చే పింఛన్ సరిపోకపోగా, తార్నాక ఆస్పత్రిలో మందులు లేక ప్రతీ రెండు నెలలకోసారి వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుంటున్నాడు. తన జీవితం ముగియకముందే ఆర్టీసీ యాజమాన్యం బకాయిలు విడుదల చేయాలని నజీరుద్దీన్ కోరుతున్నాడు. రిటైర్డ్మెంట్ బెనిఫిట్లు ఇస్తేనే జీవితం
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రామయ్యకు సువర్ణ పుష్పార్చనభద్రాచలం: భద్రాచల శ్రీ సీతారామ చంద్రస్వామి దేవస్థానం అంతరాలయంలో మూలమూర్తులకు ఆదివారం అభిషేకం, సువర్ణ పుష్పార్చన జరిపారు. తొలుత తెల్లవారుజామున గర్భగుడిలో స్వామివారికి సుప్రభాత సేవ, సేవాకాలం, ఆరాధన తదితర పూజలు చేశారు. అనంతరం నిత్యకల్యాణానికి చిత్రకూట మండపంలో కొలువుదీరిన స్వామివారికి విశ్వక్సేన పూజ, పుణ్యావాచనం చేశారు. స్వామివారికి కంకణధారణ, యజ్ఞోపవీత ధారణ, అమ్మవారికి కంకణధారణ, యోక్త్రధారణ గావించి నిత్యకల్యాణ ఘట్టాన్ని ఆలయ అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు. పెద్దమ్మతల్లికి విశేష పూజలు పాల్వంచరూరల్: పెద్దమ్మతల్లికి అర్చకులు విశేష పూజలు నిర్వహించారు. మండలంలోని శ్రీకనకదుర్గ(పెద్దమ్మతల్లి) ఆలయానికి ఆదివారం రెండు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఆలయ ప్రాంగణం కిటకిటలాడగా, క్యూలైన్ ద్వారా అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. అన్నప్రాసనలు, ఒడిబియ్యం, పసుపు కుంకుమలు, చీరలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. పూజా కార్యక్రమంలో ఈఓ విజయ్కుమార్, వేదపండితుడు పద్మనాభశర్మ, అర్చకుడు రవికుమార్శర్మ పాల్గొన్నారు.
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రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆపరేటర్ మృతికారేపల్లి: మోటార్ సైకిల్ అదుపుతప్పి పల్టీ కొట్టడంతో విద్యుత్ శాఖ ఉద్యోగి మృతి చెందగా మరో యువకుడికి గాయాలయ్యాయి. మండలంలోని ఎర్రబోడు కోయగుంపునకు చెందిన వజ్జ సునీల్ (35) ఖమ్మంలోని ఓ సబ్స్టేషన్లో ఆపరేటర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. ఆయన ఆదివారం తన స్నేహితుడు పాయం సాయితో కలిసి ఎర్రబోడు నుంచి కారేపల్లి వెళ్లాడు. తిరిగి ఇంటికి వెళ్తుండగా బైక్ అదుపుతప్పి కింద పడడంతో సునీల్ తల బండరాయికి తాకి తీవ్ర గాయాలు కావడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. అలాగే, సాయికి గాయాలు కాగా ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ గోపి తెలిపారు. చింతకాని: పని ముగించుకున్న వంట మేసీ్త్రలు ద్విచక్ర వాహనంపై ఇంటికి వెళ్తుండగా ఎదురుగా వచ్చిన ఆటో ఢీకొట్టడంతో ఒకరు మృతి చెందగా, మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఏపీలోని ఎన్టీఆర్ జిల్లా గంపలగూడెం మండలం నెమలి కొణిజర్ల గ్రామానికి చెందిన వంట మేసీ్త్రలు జూపెల్లి శ్రీనివాసరావు (58), సిలివేరు రామకృష్ణ ఖమ్మంలోని ఓ శుభకార్యంలో వంట చేసేందుకు ఆదివారం వచ్చారు. పని ముగిశాక తిరిగి వెళ్తుండగా చింతకాని మండలం జగన్నాథపురం వద్ద ఖమ్మం వైపు వెళ్తున్న ఆటో ఢీకొట్టింది. ఘటనలో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా శ్రీనివాసరావు మృతి చెందాడు. రామకృష్ణను కుటుంబీకులు విజయవాడ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ మేరకు పోలీసులు ఘటనా స్థలిలో పరిశీలించి కేసు నమోదు చేశారు.
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కొలువు కొట్టాల్సిందే!ఖమ్మం స్పోర్ట్స్: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలీసు శాఖలో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ నోటిఫికేసన్ ఆధారంగా ఉమ్మడి జిల్లాకు సివిల్, ఏఆర్, అగ్నిమాపక శాఖల్లో కలిపి 621 కానిస్టేబుల్ పోస్టులు కేటాయించారు. జైళ్ల శాఖ, స్పెషల్ పార్టీ, బెటాలియన్లలోనూ పోస్టులు ఉన్నాయి. ఈమేరకు నిరుద్యోగులు ఎలాగైనా ఉద్యోగం సాధించాలనే లక్ష్యంతో కసరత్తు మొదలుపెట్టారు. పోలీసు ఉద్యోగాలకు ఎంపికలో ఫిజికల్ టెస్ట్ కీలకం కావడంతో మైదానాలకు బారులుదీరుతున్నారు. క్రీడల్లో ప్రవేశం ఉన్నవారు సొంతంగానే ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా.. ఆ అనుభవం లేని వారు కోచ్ల వద్ద శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు. అంతేకాక రాతపరీక్షలోనూ సత్తా చాటేలా కోచింగ్ సెంటర్లలో ప్రవేశాలు పొందుతున్నారు. జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి పోలీసు శాఖ ఉద్యోగ పరీక్షల్లో లాంగ్జంప్, హైజంప్, షాట్ఫుట్, 100, 800 మీటర్ల పరుగులో అత్యధిక మార్కులు సాధించిన వారే క్వాలిఫై అవుతారు. అయితే, రన్నింగ్, లాంగ్జంప్, హైజంప్పై అవగాహన లేకపోతే ఫలితం తారుమారయ్యే ప్రమాదముంది. అందుకే ఆశావహులు ప్రాక్టీస్ ముమ్మరం చేశారు. అయితే, అభ్యర్థులు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని.. జాగింగ్ లేదా రన్నింగ్, వ్యాయామం వంటివి ముమ్మరంగా సాధన చేస్తేనే ఈవెంట్లలో ఉత్తీర్ణత సాధించే అవకాశమున్నందున తగిన జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ప్రణాళికాయుతంగా ముందుకు సాగాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.ఏడాదిగా నోటిఫికేషన్ కోసం చూస్తున్నా. ప్రస్తుతం నోటిఫికేషన్ రావడంతో పోలీసు ఉద్యోగం సాధించి అమ్మనాన్న ఆశలు నెరవేర్చేలా శిక్షణ తీసుకుంటున్నా. ఫిజికల్ టెస్ట్లతో పాటు రాత పరీక్షల్లోనూ అర్హత సాధించేలా కసరత్తు మొదలుపెట్టా. – రాజేష్, అభ్యర్థి, ఖమ్మంప్రతీ అభ్యర్థి పరీక్షలో అర్హత సాధించేలా మెళకువలు నేర్పుతున్నాం. తగినన్ని మార్కులు సాధించేలా స్కిల్స్ పెంపొందిస్తున్నాం. పరిమిత సంఖ్యలో నిరుద్యోగులకు శిక్షణ ఇస్తూ అన్ని ఈవెంట్లలో ప్రాక్టీస్ చేయిస్తున్నాం. – కె.తిరుపతి, కోచ్, ఖమ్మంఅభ్యర్థులు శ్యాస సంబంధిత వ్యాయామాలు చేయాలి. తద్వారా పరుగు పందెం, ఇతర విభాగాల్లో మెరుగైన ఫలితం వస్తుంది. లేకపోతే ప్రమాదాలు ఎదురవుతాయి. ప్రమాదం కొనితెచ్చుకోకుండా ప్రణాళికాయుతంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. – డాక్టర్ వి.గంగరాజు, ఫిజీషియన్, ఖమ్మం
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కల్లూరు ప్రభుత్వ కాలేజీకి కంప్యూటర్ ల్యాబ్కల్లూరు రూరల్: కల్లూరులోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలకు కంప్యూటర్ ల్యాబ్ మంజూరైంది. త్వరలోనే 25 కంప్యూటర్లు, ఇతర పరికరాలు రానుండడంతో గదులను సిద్ధం చేస్తున్నారు. కళాశాల విద్యార్థులకు కంప్యూటర్ విద్య అందేలా ల్యాబ్ ఏర్పాటుచేయాలని ప్రిన్సిపాల్ వేముల శేఖర్ రాష్ట్ర మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డికి వినతిపత్రం అందించగా సానుకూల స్పందన లభించింది. ఈమేరకు ప్రభుత్వంతోపాటుగా దాతలు ముందుకొచ్చారు. ఈనేపథ్యాన త్వరలోనే కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఏర్పాటుకానుంది. కేయూ దూరవిద్యలో ప్రవేశాల గడువు పొడిగింపు ఖమ్మంసహకారనగర్: కాకతీయ యూనివర్సిటీ పరిధి సెంటర్ ఫర్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్లో డిగ్రీ, పీజీ, డిప్లమా కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ గడువు పొడిగించారు. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఈనెల 30వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని ఖమ్మం యూనివర్సిటీ పీజీ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్, అధ్యయన కేంద్రం కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ టి.గోపి సూచించారు. పూర్తి వివరాలకు అధ్యయన కేంద్రం నంబర్ 80088 11998లో కానీ కేయూ దూరవిద్య కేంద్రం వెబ్సైట్లో కానీ సంప్రదించాలని తెలిపారు. 6న జాబ్మేళా ఖమ్మం సహకారనగర్: ఖమ్మం టేకులపల్లిలోని ప్రభుత్వ ఐటీఐ(అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్, ఏటీసీ)లో ఈనెల 6వ తేదీన అప్రెసింటిస్ షిప్, ప్లేస్మెంట్ జాబ్మేళా నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రిన్సిపాల్ జి.సక్రు తెలిపారు. ఖమ్మం, హైదరాబాద్కు చెందిన పలు ప్రముఖ పరిశ్రమల బాధ్యులు పాల్గొని అప్రెంటిస్ షిప్, ఉద్యోగాలకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారని వెల్లడించారు. ఈమేరకు విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, వివరాలకు అప్రెంటిస్షిప్ అడ్వైజర్ జి.రవి(99896 37594)ని సంప్రదించాలని ప్రిన్సిపాల్ సూచించారు. రేక్ పాయింట్కు 2,520 మె.టన్నుల యూరియా చింతకాని: చింతకాని మండలం పందిళ్లపల్లిలోని రేక్ పాయింట్కు ఆదివారం ఎన్ఎఫ్ఎల్ కంపెనీకి చెందిన 2,520 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా, 127.6 అమ్మోనియం సల్ఫేట్ చేరింది. యూరియాను ఖమ్మం జిల్లాకు 1,020 మె.టన్నులు, భద్రాద్రి జిల్లాకు 600 మె.టన్నులు, మహబూబాబాద్ జిల్లాకు 800 మె.టన్నులు సరఫరా చేసినట్లు ఖమ్మం డీఓఏ డి.పుల్లయ్య తెలిపారు. మిగతా 100 మె. టన్నుల యూరియా బఫర్ స్టాక్గా నిల్వ చేశామని వెల్లడించారు.
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తల్లీబిడ్డలకు శ్రీరామరక్ష● రెండేళ్ల పాటు తల్లి పాలతో శిశువుకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యం ● అపోహలు విడనాడితేనే ఫలితం జిల్లాలో కొనసాగుతున్న తల్లిపాల వారోత్సవాలు ఖమ్మంవైద్యవిభాగం: మాతృత్వం ఒక అందమైన అనుభూతి.. గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచి బిడ్డకు జన్మనిచ్చే వరకు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామో, బిడ్డ జన్మించాక కూడా బిడ్డ ఆరోగ్యమైన ఎదుగుదల కోసం కూడా అంతే అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. తల్లి పాలతో బిడ్డకు అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నందున అందరూ అవగాహన పెంచుకుని క్రమం తప్పకుండా పిల్లలకు తల్లి పాలు ఇస్తే ఇద్దరికీ మేలు జరుగుతుంది. ఈ మేరకు అవగాహన కల్పించేందుకు గాను ఏటా ఆగస్టు మొదటి వారంలో ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. జిల్లాలో వారోత్సవాల సందర్భంగా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ప్రయోజనాలను వివరించడమే లక్ష్యం తల్లిపాలతో కలిగే ప్రయోజనాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడమే ఈ వారోత్సవాల ఉద్దేశం. సిజేరియన్ అయినా నార్మల్ డెలివరీ అయినా తల్లిపాలు పట్టడం చాలా అవసరం అని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. బిడ్డ పుట్టాక తల్లికి వచ్చే మొదటి పాలను కొలెస్ట్రమ్ అంటారు. ఈ పాలలో విటమిన్లు, మినరల్స్, ప్రొటీన్, కార్పొహైడ్రేట్ల వంటి ఎన్నో పోషకాలు ఉండటంతో పాటు చిన్నారి శరీరానికి కావాల్సిన క్యాలరీలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంతేకాక ఈ పాలు బిడ్డకు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ఈ అంశాలన్నింటిపై క్షేత్రస్థాయిలో వివరిస్తున్నారు. పాలే వ్యాక్సిన్ ఏటా ఆగస్టు 1 నుంచి 7 వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తల్లిపాల వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యాన తల్లిపాల ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన కల్పించడమే కాక ప్రతీ శిశువుకు జీవిత ప్రారంభం నుంచే ఆరోగ్యకరమైన పోషణ లభించేలా పర్యవేక్షిస్తారు. గర్భిణి బిడ్డకు జన్మనివ్వగానే ఆమెకు వచ్చే ముర్రుపాలు శిశువుకు మొదటి వ్యాక్సిన్ వంటిదని చెబుతారు. పుట్టినప్పటి నుంచి ఆరు నెలల వరకు తల్లిపాలు మాత్రమే ఇవ్వాలని సూచిస్తారు. తద్వారా బిడ్డకు సమతుల్య ఆహారం అందడంతో పాటు కాల్షియం నిల్వలు పెరిగి రక్తహీనతను దూరం చేస్తుంది. మనో వికాసం, మెదడు అభివృద్ధి చెందుతుంది. డయేరియా, న్యూమోనియా, కేన్సర్, గుండెజబ్బులు, ఎలర్జీ, ఆస్తమా, డయాబెటిస్ నుంచి రక్షణ కల్పిస్తాయి. అలాగే, పిల్లల్లో శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గుతాయి. అయితే, ఉద్యోగాలు, నగర జీవనం, సోషల్ మీడియా ప్రభావం వంటి కారణాలతో చాలామంది తల్లులు పిల్లలకు పాలు ఇవ్వడంలో వెనుకంజ వేస్తున్నారు. అంతేకాక ఉద్యోగ ఒత్తిడి, సమయాభావం వారిని వేధిస్తున్నాయి. అయితే, ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా తల్లిపాలే బిడ్డకు సంజీవని వంటివని చెబుతున్నారు. బిడ్డకు తల్లి పాలు పట్టించడం ద్వారా బిడ్డకే కాక తల్లికి కూడా ప్రయోజనం చేకూరుతుందని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. శిశువుకు పాలు పట్టించడం ద్వారా తల్లి ఆరోగ్యం మెరుగవుతుందని చెబుతున్నారు. రోజుకు 8–12 సార్లు తల్లిపాలు పట్టించేలా తల్లి పోషకాహారం తీసుకోవటంతో పాటు ఎక్కువ నీరు తాగుతూ తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.బిడ్డకు రెండేళ్లు వచ్చేవరకు తల్లి పాలే తాగించడం ద్వారా ఆరోగ్యానికి సంపూర్ణ రక్షణ లభిస్తుంది. శిశువుకు సరిపడా పాలు వచ్చేలా గర్భిణిగా ఉన్నప్పటి నుంచే పాలు, గుడ్లు, తాజా కూరగాయలు తీసుకోవాలి. ఈ విషయమై వారోత్సవాల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. – అవిలేటి ప్రమీల, జిల్లా సంక్షేమ అధికారి గర్భం దాల్చిన నుంచి మహిళ తనతో పాటు కడుపులోని బిడ్డకు పౌష్టికాహారం అందేలా సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. తగిన జాగ్రత్తలు పాటిస్తే శిశువులకు డబ్బా పాల అవసరమే ఉండదు. అంతేకాక పుట్టిన బిడ్డకు తప్పనిసరిగా ముర్రుపాలు తాగించాలి. – డాక్టర్ పి.వసుమతీదేవి, గైనకాలజిస్ట్, సత్తుపల్లి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి
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నిరుద్యోగులను మోసం చేసిన ప్రభుత్వంఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన యువకుడిని పరామర్శించిన పువ్వాడఖమ్మం వైరారోడ్: అలవికాని హమీలతో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ఉద్యోగాల భర్తీ, నిరుద్యోగ భృతి తదితర హమీలను అమలు చేయకుండా నిరుద్యోగులను మోసం చేసిందని మాజీ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్కుమార్ విమర్శించారు. ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు రావడం లేదని ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన ముదిగొండ మండలం న్యూ లక్ష్మీపురానికి చెందిన వేణుకుమార్ను ఖమ్మంలోని ఆస్పత్రిలో ఆది వారం ఆయన పరామర్శించారు. ఎమ్మెల్సీ తాతా మధుసూదన్, మాజీ ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావు, జెడ్పీ మాజీ చైర్మన్ లింగాల కమల్ రాజు తదితరులతో కలిసి వేణును పరామర్శించి ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు దైర్యం చెప్పారు. అనంతరం పువ్వాడ మాట్లాడుతూ నిరుద్యోగుల ఆశలను వమ్ము చేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వారి జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతోందని విమర్శించారు. నిరుద్యోగులు అధైర్యపడొద్దని, వారి సమస్యల పరిష్కారం కోసం బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోరాడుతుందని తెలిపారు. రెండేళ్ల అనంతరం కేసీఆర్ నాయకత్వాన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే నిరుద్యోగ యువతను ఆదుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మార్కెట్ మాజీ చైర్మన్ గుండాల కృష్ణ, నాయకులు ఉప్పల వెంకటరమణ, బచ్చు విజయ్కుమార్, పగడాల నాగరాజు, వాచేపల్లి లక్ష్మారెడ్డి, అజ్మీరా వీరూనాయక్, బత్తుల మురళి, షేక్ మక్బూల్, అయ్యప్పరెడ్డి, జ్యోతిరెడ్డి, సామినేని హరిప్రసాద్, బీరెడ్డి నాగచంద్రారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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బోదకాలు.. తీవ్ర అవస్థలు● జిల్లాలో వెలుగుచూస్తున్న వ్యాధి కేసులు ● ఫైలేరియా రహిత జిల్లాగా గుర్తింపునకు ఇంకా దూరమే ● త్వరలో 14 జిల్లాల జాబితాతో కేంద్ర ప్రభుత్వంప్రకటన ● జిల్లాలో మాత్రం భిన్నమైన పరిస్థితి.. ప్రస్తుతం 3,577 కేసులు ఖమ్మంవైద్యవిభాగం: బోదకాలు రహితంగా జిల్లాను తీర్చిదిద్దాలని వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ ఏళ్లుగా చేస్తున్న కృషికి ఫలితం దక్కడం లేదు. ఎక్కడో ఓ చోట కేసులు వెలుగు చూస్తుండడంతో పూర్తిస్థాయిలో నిర్మూలన అసాధ్యంగానే మారుతోంది. ఒకప్పుడు రాష్ట్రాన్ని వణికించిన బోదకాలు (ఫైలేరియా) పలు జిల్లాల్లో పూర్తిస్థాయిలో నిర్మూలన దశకు చేరింది. రాష్ట్రంలోని 14 జిల్లాల్లో ఆరేళ్ల కాలంగా మూడుసార్లు ‘ట్రాన్స్మిషన్ ఎసెస్మెంట్ సర్వే’చేయగా ఒక కొత్త కేసు కూడా నమోదు కాలేదు. దీంతో ఆయా జిల్లాలను ఫైలేరియా రహితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలో ప్రకటించనుంది. అయితే, ఈ జాబితాలో ఖమ్మం జిల్లాకు చోటు కోసం ఇంకొన్నాళ్లు వేచి ఉండక తప్పని పరిస్థితి ఎదురైంది. జిల్లాలో బిన్నమైన పరిస్థితులు ఫైలేరియా కేసులు పలు జిల్లాల్లో క్రమంగా తగ్గిపోతున్నా, ఖమ్మం జిల్లాలో మాత్రం భిన్నమైన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. వరుసగా ఆరేళ్లు ఒక్క కేసు నమోదు కాకపోతే ఫైలేరియా రహిత జిల్లాగా ప్రకటిస్తారు. కానీ, జిల్లాలో అడపాదడపా కేసులు వెలుగు చూస్తున్నాయి. జిల్లాలో ప్రస్తుతం 3,577 మంది ఫైలేరియా వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు. అందులో 1,396 మంది ప్రభుత్వం అందించే రూ.2,016 పింఛన్ తీసుకుంటున్నారు. సహజంగా ఫైలేరియా కేసులను వ్యాధి తీవ్రత ఆధారంగా మూడు గ్రేడ్లుగా విభజిస్తారు. మొదటి గ్రేడ్ బాధితులు జిల్లాలో 905 మంది ఉండగా, వీరికి వ్యాధి తీవ్రత నామమాత్రంగానే ఉంటుంది. దీంతో వీరికి పింఛన్ లభించదు. గ్రేడ్–2లో 1,302, గ్రేడ్–3లో 1,370 మంది ఉండగా.. పింఛన్ అందుతోంది. వీరిలో వృద్ధాప్య, వితంతువు పింఛన్లు తీసుకునే వారు ఉండడంతో 1,396 మంది మాత్రం ఫైలేరియా పింఛన్ పొందుతున్నారు. అందని కిట్లు జిల్లాలో గత రెండున్నరేళ్లలో ఆరు ఫైలేరియా కేసులు నమోదయ్యాయి. వాధి బాధితులకు గతంలో ఎంఎండీపీ ప్రోగ్రామ్ కింద కిట్లు ఇచ్చేవారు. అందులో బకెట్, మగ్గు, టవల్, సబ్బు, క్రీమ్ ఉండేవి. కానీ, చివరిసారి 2023లో 3,500 కిట్లు సరఫరా చేయగా.. ఆ తర్వాత ఊసే లేకపోవడంతో బాధితులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అవగాహనతోనే నిర్మూలన బోదకాలు(ఫైలేరియా) అనేది పరాన్నజీవి పురుగుల వల్ల వచ్చే వ్యాధి. ఈ వ్యాధి కారక జీవులు కలిగిన క్యూలెక్స్ దోమలు కుట్టడం ద్వారా మనుషులకు వ్యాపిస్తుంది. ఇది శరీరంలోని శోషరస వ్యవస్థను దెబ్బతీసి, చేతులు, కాళ్లు, వృషణాలు, ఇతర అవయవాల్లో వాపు కలిగిస్తుంది. తీవ్రమైన నొప్పి, కాళ్లు, చేతులు అసాధారణంగా పెద్దవిగా మారతాయి. తద్వారా కొందరిలో శాశ్వత వైకల్యం, నడవడం, పనిచేయడం కష్టంగా మారడమే కాక తరచూ ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయి. ఫైలేరియా బారిన పడకుండా ఉండాలంటే దోమల నుంచి రక్షణ కోసం దోమతెరలు, దోమల నివారణ క్రీములు వాడాలి. ఇళ్లలోకి దోమలు ప్రవేశించకుండా కిటికీలు, తలుపులకు మెష్లు అమర్చాలి. అంతేకాక ఇంటి పరిసరాల్లో నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. జిల్లాలో ఫైలేరియా నిర్మూలనకు కృషి చేస్తున్నాం. 2024లో నాలుగు కేసులు, 2025లో రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ ఏడాది ట్రాన్స్మిషన్ ఎసెస్మెంట్ సర్వే ద్వారా 3,150 మందికి పరీక్షలు చేయగా ఒక్క కేసూ రాలేదు. ఇలా వరుసగా ఆరేళ్ల పాటు ఒక్క కేసు నమోదు కాకపోతే జిల్లాను ఫైలేరియా రహితంగా ప్రకటిస్తారు. ఇది సాధించేలా ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. –వెంకట్లేశ్వర్లు, జిల్లా మలేరియా అధికారి
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సూరపునేని సేవలు చిరస్మరణీయంఖమ్మంసహకారనగర్: ప్రైవేట్ పాఠశాలల సంఘం రాష్ట్ర బాధ్యులు సూరపునేని శేషుకుమార్ సేవలు చిరస్మరణీయమని పలువురు వక్తలు కొనియాడారు. ఖమ్మంలో ఆదివారం గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలల యాజమాన్యాల అసోసియేషన్(ట్రస్మా) ఆధ్వర్యాన శేషుకుమార్ నాలుగో వర్ధంతి నిర్వహించారు. ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని పలు పాఠశాలల కరస్పాండెంట్లు పాల్గొని ఆయన చిత్రపటం వద్ద నివాళులర్పించాక మాట్లాడారు. బడ్జెట్ పాఠశాలలకు శేషుకుమార్ అండగా నిలిచారని తెలిపారు. అనంతరం నిర్వహించిన మేనేజ్మెంట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో ఇనుగంటి ప్రసాద్రావు, కాకర్ల బాలప్రసన్న ‘నైపుణ్యాలతో పాఠశాల నిర్వహణ’అంశాలపై ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా పాఠశాలల నిర్వహణ, విద్యాబోధనలో తీసుకురావాల్సిన మార్పులను వివరించారు. ఇటీవల ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన ప్రైవేట్ పాఠశాలల కరస్పాండెంట్, అధ్యాపకుడి కుటుంబానికి రూ.లక్ష చొప్పున ఆర్థికంగా సాయం అందించారు. కార్యక్రమంలో ట్రస్మా రాష్ట్ర నాయకుడు శివరాత్రి యాదగిరి, జిల్లా అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు గుర్రం కాంతారావు, నాయుడు వెంకటేశ్వర్లుతో పాటు నాసరయ్య, సంక్రాంతి రవికుమార్, ఐ.వీ.రమణారావు, కేస వీరన్న, కె.శశిధర్రెడ్డి, శంకరయ్య, ప్రవీణ్, ఇస్మాయిల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఎరువులన్నీ యాప్ ద్వారానే..ఖమ్మంవ్యవసాయం: ఎరువుల కొరత, బ్లాక్ మార్కెటింగ్ను అరికట్టడంతో పాటు రైతులు క్యూలో నిలబడే ఇబ్బందులను తప్పించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా ఎరువుల కొనుగోళ్లకు డిజిటల్ విధానాన్ని అమలు చేయనుంది. ఇందుకోసం యాప్ను రూపొందించింది. అంతర్జాతీయ పరిణామాలతో ముడి పదార్థాల ధరలు పెరగగగా గత ఏడాది వానాకాలం సీజన్ నుంచి యూరియా కొరత ఏర్పడింది. ఈ ఏడాది డీఏపీ (డై అమ్మోనియం పాస్ఫేట్)కి కూడా అదే పరిస్థితి ఎదురవుతోంది. ఈ ఎరువులను కేంద్రం సబ్సిడీపై సరఫరా చేస్తుండడం, ఇతర కాంప్లెక్స్ ఎరువుల ధరలు పెరగడంతో ఇబ్బందులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ క్రమాన గత యాసంగి సీజన్ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యూరియా పంపిణీకి ‘ఫెర్టిలైజర్ బుకింగ్ యాప్’ను అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. తాజాగా కేంద్రం యూరియాతో పాటు అన్ని ఎరువులను డిజిటల్ విధానంలో బుకింగ్ చేసుకునేలా చర్యలు చేపట్టింది. భూమి ధ్రువీకరణతో.. ఎరువుల కొనుగోలును సులభం చేసేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ఫెర్టిలైజర్ సేల్’బుకింగ్ యాప్ను తీసుకొస్తోంది. రైతులు స్మార్ట్ ఫోన్లలో ప్లే స్టోర్ నుంచి ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆపై భూమి విస్తీర్ణాన్ని ధ్రువీకరించుకుని, రైతు ఆధార్ నంబర్ను నమోదు చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది. అది నమోదు చేసి లాగిన్ అయ్యాక ఎరువులను బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ నెల 6 నుంచి ఉమ్మడి జిల్లాలో.. కేంద్రం ఎరువుల కొనుగోళ్లకు నూతనంగా అమలు చేస్తున్న డిజిటల్ విధానాన్ని రాష్ట్రంలో దశల వారీగా అమలు చేయనుంది. ప్రయోగాత్మకంగా మేడ్చల్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో అమలు చేశారు. ఆపై మొదటి దశలో పది జిల్లాల నుంచి ఎంపిక చేయగా, ఇందులో ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ నెల 6 నుంచి పది జిల్లాల్లో ‘ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ఫెర్టిలైజర్ సేల్’యాప్ ద్వారా ఎరువుల బుకింగ్ మొదలవుతుంది. యూరియా, డీఏపీ, కాంప్లెక్స్, పొటాష్ వంటి అన్ని రకాల ఎరువులను ఈ యాప్ ద్వారా బుకింగ్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. ఈ విధానంలో ఎరువుల బుకింగ్, కొనుగోలు సులభమవుతుందని ఖమ్మం జిల్లా వ్యవసాయాధికారి ధనసరి పుల్లయ్య వెల్లడించారు. రైతులకు సందేహాలు ఉంటే అందుబాటులోని వ్యవసాయాధికారులు, డీలర్లను సంప్రదించాలని ఆయన సూచించారు.
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బంజారాల అభివృద్ధికి ఐక్యంగా కృషిఖమ్మంసహకారగనర్: విద్య, ఉద్యోగ, సామాజిక రంగాల్లో బంజారాలు మరింత అభివృద్ధి సాధించేలా ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, కుల పెద్దలు ఐక్యంగా కృషి చేయాలని వైరా ఎమ్మెల్యే మాలోత్ రాందాస్నాయక్ పిలుపునిచ్చారు. ఖమ్మంలోని బంజారాభవన్లో ఆదివారం నిర్వహించిన ఆత్మీయ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. బంజారాల సమాజం ఐక్యతే బలమని, ఈ విషయాన్ని గుర్తించి కలిసికట్టుగా పనిచేయాలన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి గిరిజనుల సంక్షేమం, విద్య, ఉపాధి అవకాశాల కల్పనకు అనేక పథకాలు అమలు చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఇతర సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి వాటి పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని చెప్పారు. అనంతరం టీజీటీటీఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, జీఎల్ఎస్ జేఏసీ చైర్మన్ ఇస్లావత్ లక్ష్మణ్నాయక్ మాట్లాడుతూ ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన జీఓ 3ను సీఎం రేవంత్రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి దృష్టికి తీసుకెళ్లి గిరిజనుల ప్రయోజనాలను కాపాడాలని కోరారు. అలాగే, ఎస్టీలకు 10 శాతం రిజర్వేషషన్ల అమలు, ఖమ్మం బంజారాభవన్ అభివృద్ధికి నిధుల మంజూరు, గిరిజన జనాభా అధికంగా ఉన్న జిల్లా కేంద్రాల్లో స్టడీ సర్కిళ్ల ఏర్పాటుకు కృషి చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సమావేశంలో భిక్షపతిరాథోడ్, మాలోత్ రామారావు, భూక్యా వీరభద్రం, బానోత్ కిషన్, ఇస్లావత్ భీముడు, ఇస్లావత్ ప్రతాప్, బాల్సింగ్, మంగీలాల్జాదవ్, పోరిక రాము, సాయినాయక్, సుశీల, దేవ్లానాయక్, నగేశ్, బన్సీలాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.వైరా ఎమ్మెల్యే రాందాస్నాయక్
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మెట్ట.. సూపర్హిట్టు!జిల్లాలో మెట్ట పంటలుగా సాగు చేసే పత్తి, పెసర విస్తీర్ణం అంచనాలను మించింది. ప్రస్తుత వానాకాలం జిల్లాలో అన్ని పంటలు కలిపి 5,53,329 ఎకరాల్లో సాగవుతాయని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఇందులో 2,92,915 ఎకరాల్లో వరి పోగా, మిగిలిన విస్తీర్ణంలో పత్తి, పెసర, మినుము, కంది, వేరుశనగ, చెరకు వంటి పంటలను సాగు చేస్తారని ప్రణాళికలో పొందుపరిచారు. అయితే, ఈ ఏడాది జూన్లో కురిసిన వానలు పత్తి, పెసర సాగుకు అనుకూలించడంతో రైతులు ఆ పంటల వైపే మొగ్గు చూపారు. ఆతర్వాత జూలైలో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నప్పటికీ అడపాదడపా కురుస్తున్న జల్లులు ఈ పంటలకుప్రయోజనం కలిగిస్తున్నాయి. –ఖమ్మంవ్యవసాయం15 వేల ఎకరాలు అదనం జిల్లాలో వరి తర్వాత రెండో ప్రధాన పంటగా పత్తి సాగవుతుంది. ఈ సీజన్లో పత్తి 2,16,229 ఎకరాల్లో సాగవుతుందని వ్యవసాయ శాఖ అంచనా వేసింది. అయితే, తొలకరి వర్షాలకే దుక్కులు చేసిన రైతులు అంచనాలకు మించి 2,31,577 ఎకరాల్లో విత్తనాలు నాటారు. ఎక్కువ మంది అధిక సాంద్రత, బోదెల పద్ధతి అవలంబిస్తుండగా.. రఘునాథపాలెం మండలంలో పత్తి అధిక విస్తీర్ణంలో సాగు చేశారు. అంతేకాక చింతకాని, తిరుమలాయపాలెం, బోనకల్, కారేపల్లి, కొణిజర్ల, ముదిగొండ, ఏన్కూరు, మధిర, కామేపల్లి, ఎర్రుపాలెం మండలాల్లో కూడా సాగు విస్తీర్ణం అధికంగానే ఉంది పెసరకు ప్రాధాన్యం సాధారణంగా జిల్లాలో మెట్ట పంటగా పెసర సాగు చేస్తారు. మిరప సాగు చేసే భూముల్లో తొలుత పెసర వేసి కోత తర్వాత మిర్చి సాగు మొదలుపెడతారు. ఈ పద్ధతిని కొందరు రైతులు అనుసరిస్తుండగా, ఇంకొకొందరు రైతులు వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో వరి మాగాణుల్లోనూ పెసర వేశారు. వర్షాలు కురిస్తే పైరును పచ్చిరొట్టగా దున్ని వరి నాట్లు వేయాలని భావించారు. లేని పక్షంలో పెసర పంట పండుతుంది. ఈ ఏడాది పెసర సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం అంచనా 15,607 ఎకరాలైతే 22,711 ఎకరాల్లో సాగైంది. ప్రస్తుతం పెసర పూత, పిందె దశకు చేరగా.. మరో 20 – 30 రోజుల్లో పంట చేతికందనుంది.అంచనాలకు మించి పత్తి, పెసర సాగు
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ఆహా.. అనేలా ప్రణాళిక !‘సుడా’ మాస్టర్ప్లాన్ అమల్లో మాత్రం జాప్యం ● నివేదికలు, క్లియరెన్స్ల పేరిట కాలయాపన ● ప్రతిపాదనలకే పరిమితమైన రింగ్ రోడ్డు, బఫర్ జోన్లు ఖమ్మంమయూరిసెంటర్: ఖమ్మం నగర రూపురేఖలను మార్చేసి, రాబోయే తరాలకు అద్భుతమైన వసతులు కల్పిస్తామంటూ పాలకులు హంగూఆర్భాటంతో ప్రకటించిన బృహత్ ప్రణాళిక(మాస్టర్ ప్లాన్) అడుగు ముందుకు పడడం లేదు. 2047 నాటి జనాభా అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని స్తంభాద్రి పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ(సుడా), ఖమ్మం నగరపాలక సంస్థ(కేఎంసీ)లు కలిసి మాస్టర్ ప్లాన్ రూపకల్పనకు శ్రీకారం చుట్టాయి. అయితే, ముసాయిదా కాగితాలకే పరిమితమవుతుందే తప్ప ఆచరణలో ముందుకు సాగడం లేదు. భవిష్యత్ అవసరాల కోసం 2021 నుంచే ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నామని అధికారులు చెబుతుండగా.. కాలం కరిగినంత వేగంగా పనుల్లో కనిపించడం లేదు. ‘సుడా’ పరిధిలో 57,183.43 చదరపు హెక్టార్లు, కేఎంసీ పరిధిలో 9,443.62 చదరపు హెక్టార్ల విస్తీర్ణంతో భారీ లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకున్నారు. ముసాయిదా ప్రణాళికలను నోటీసు బోర్డులపై ప్రదర్శించాక తదుపరి చర్యలపై పాలకవర్గానికి స్పష్టత కరువైందనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. జిల్లా మీదుగా వెళ్లే జాతీయ రహదారులను కలుపుతూ రింగ్ రోడ్డు నిర్మించాలన్న కీలక ప్రతిపాదన ఆచరణ రూపం దాల్చడం లేదు. ఆరెంపుల, ఎం.వీ.పాలెం, రేగులచెలక, వీ.వీ.పాలెం, బస్సాపురం, గుదిమల్ల, తెల్దారుపల్లి, తల్లాంపాడు తదితర గ్రామాలను కలుపుతూ రింగ్ రోడ్డు నిర్మించాలనే ప్రతిపాదన అమలైతే పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. నగరం చుట్టూ హైవేలు పూర్తయితే కొద్దిమేర రింగ్రోడ్ నిర్మిస్తే చాలని తెలిసినా అధికారులు మీనమేషాలు లెక్కిస్తున్నారు. బృహత్ ప్రణాళికలో భూముల కేటాయింపులను భారీ స్థాయిలో చూపించారు. నివాస గృహాల కోసం ‘సుడా’ పరిధిలో 16 వేల హెక్టార్లకు పైగా, కేఎంసీ పరిధిలో 5వేల హెక్టార్లకు పైగా కేటాయించారు. అలాగే, పారిశ్రామిక జోన్లు, గ్రోత్ కారిడార్ల కోసం వేల హెక్టార్లను ప్రతిపాదించారు. ప్రభుత్వ సంస్థలు, విద్యా, పరిశోధన, వైద్యారోగ్యం, సామాజిక, సాంస్కృతిక అవసరాలతో పాటు శ్మశానవాటికల కోసం కూడా ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. కానీ నిధుల కొరత, పాలకుల చిత్తశుద్ధి లేమి కాారణంగా ఇవేవీ ఆచరణకు నోచుకోక కాగితాలకే పరిమితమయ్యాయి. నగరంలో వాగులు, చెరువుల సంరక్షణ కోసం సుడా పరిధిలో 1,916.74 చదరపు హెక్టార్లు, కేఎంసీ పరిధిలో 255.92 చదరపు హెక్టార్లను బఫర్ జోన్లుగా ప్రకటించారు. అంతేకాక పంట కాల్వలు, సర్కారు భూములను కాపాడడానికి సరిహద్దులు గుర్తించినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే, క్షేత్రస్థాయిలో ఆక్రమణలు యథేచ్ఛగా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. అలాగే, 30 అడుగులు ఉన్న అంతర్గత రహదారులను 40 అడుగులకు, 80 అడుగుల రోడ్లను 100 అడుగులకు విస్తరిస్తామని ప్లాన్లో పేర్కొన్నారు. ఈ ప్లాన్ అమలైతే ఆక్రమణలు వెలుగులోకి రావడంతో పాటు రోడ్ల విస్తరణ జరిగి రాకపోకలకు సాఫీగా సాగుతాయి. మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రక్రియ ఆలస్యమవడానికి గల సాంకేతిక, పరిపాలనాపరమైన అంశాలపై అధికార, పాలకవర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. గతంలో ఉన్న కొన్ని కాల్వలు, నాలాలు ప్రస్తుతం లేవని, వాటి స్థానంలో రహదారులు నిర్మించగా.. కొంత మేర ఆక్రమణలు జరిగాయని అధికారులు గుర్తించినట్లు సమాచారం. ఈ కాల్వల ప్రస్తుత పరిస్థితిపై స్పష్టమైన నివేదిక ఇవ్వాలని కోరుతూ ఇరిగేషన్ చీఫ్ ఇంజనీర్కి సుడా అధికారులు లేఖ రాసినట్లు తెలిసింది. ప్రస్తుతం ఆ కాల్వల్లో నీటి పారకం లేకపోగా.. ఆయకట్టులో పంటలు కూడా లేవు. ఆయా ప్రదేశాల్లో కొన్ని చోట్ల గుడిసెలు వేసి ఆక్రమించినట్లు తెలిసింది. మరికొన్ని చోట్ల మున్సిపల్ పార్కులను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే, ‘సుడా’ మాస్టర్ ప్లాన్పై గతంలో ఉన్న కోర్టు కేసులు దాదాపు పరిష్కారమైన నేపథ్యాన అనుకూల వాతావరణంలోనే ప్రక్రియ ముందుకు సాగుతోందని చెబుతున్నా.. ఎప్పటికి అమలవుతుందో మాత్రం ఎవరూ చెప్పలేకపోతున్నారు. మాస్టర్ ప్లాన్ నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించినప్పుడు కాల్వలు, నాలాలు, వాటి స్థానంలో వచ్చిన రోడ్లపై కచ్చితమైన వివరాలు అడుగుతారని భావించి అధికారులు ముందుగా సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలిసింది. సరైన నివేదికలు, ఆధారాలు లేకపోతే తిరస్కరించే అవకాశముండడంతో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. ఇదంతా పూర్తయి, ఇరిగేషన్ సీఈ నివేదిక ఇస్తే 10 రోజుల్లో ప్రభుత్వానికి పంపి తుది అనుమతి తీసుకునేలా కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఈ విషయమై ‘సుడా’ ప్రణాళిక విఽభాగం అధికారిని వివరణ కోరగా.. నీటి పారుదల కాల్వలకు సంబంధించి స్పష్టమైన నివేదిక రాగానే మాస్టర్ ప్లాన్ తుది ఆమోదం కోసం ప్రభుత్వానికి సమర్పిస్తామని తెలిపారు.
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ఆపదలో ఉన్న మిత్రుడికి చేయూత● రూ.2.25 లక్షలు అందించిన పూర్వ విద్యార్థులు నేలకొండపల్లి/ఏన్కూరు: నేలకొండపల్లి మండలం గువ్వలగూడెంనకు చెందిన తాళ్లూరి గురుబ్రహ్మాచారికి ఆయన మిత్రులు అండగా నిలిచారు. కొన్నాళ్లుగా ఆయన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడని తెలుసుకున్న ఆయనతో కలిసి ఏన్కూరు గురుకులంలో చదువుకున్న 1992 బ్యాచ్ మిత్రులు.. రూ.2.25 లక్షలు సేకరించి స్నేహితుల దినోత్సవమైన ఆదివారం అందజేశారు. కార్యక్రమంలో అర్పినేని కృష్ణ, తిరునగిరి అనిల్, వంగూరి మల్లేశ్, పగిడిపల్లి పుల్లయ్య, చిప్పలపల్లి వెంకన్న, వేల్పుల సురేశ్బాబు, గుడిపూడి కృష్ణయ్య, బండి సతీశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించాలి ● టీఎస్యూటీఎఫ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి నాగేశ్వరరావు ఖమ్మంసహకారనగర్: విద్యారంగంతో పాటు ఉపాధ్యాయుల సమస్యలను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలని టీఎస్ యూటీఎఫ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పారుపల్లి నాగేశ్వరరావు డిమాండ్ చేశారు. ఖమ్మంలోని యూనియన్ కార్యాలయంలో ఆదివారం జరిగిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఇంకా 20 శాతం మంది విద్యార్థులకు పాఠ్యపుస్తకాలు, వర్క్ బుక్కులు, నోటు పుస్తకాలు అందలేదని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులకు ఇస్తామన్న కిట్, రెండు జతల యూనిఫామ్ ఈ నెల 15 నాటికై నా అందేలా చూడాలన్నారు. అలాగే, మధ్యాహ్న భోజన ఏజెన్సీల వేతనాలు పెంచి కోడిగుడ్లు సరిగ్గా పంపిణీ చేయించాలని కోరారు. అంతేకాక సబ్జెక్టు టీచర్ల కొరత తీర్చేలా సర్దుబాటు చేయాలని, ఖమ్మంలోని కొత్త కాలనీల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు రంజాన్ అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో నాయకులు బుర్రి వెంకన్న, వల్లంకొండ రాంబాబు, బానోతు రాందాస్, పినపాక సురేశ్, షేక్ ఉద్దండ్ షరీఫ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కిన్నెరసానిలో పర్యాటకుల కోలాహలం పాల్వంచరూరల్: కిన్నెరసానిలో ఆదివారం పర్యాటకుల కోలాహలం నెలకొంది. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి సందర్శకులు తరలివచ్చారు. డీర్ పార్కులోని దుప్పులను, డ్యామ్, జలాశయాన్ని వీక్షించారు. అనంతరం బోటు షికారు చేశారు. 679 మంది పర్యాటకులు కిన్నెరసానిలోకి ప్రవేశించగా రూ.32,380, సఫారీ వాహనాల ద్వారా రూ.10,250 లభించించినట్లు వైల్డ్లైఫ్ అధికారులు తెలిపారు. 360 మంది బోటింగ్ చేయగా రూ.22,400 ఆదాయం టూరిజం శాఖకు ఆదాయం లభించినట్లు నిర్వాహకులు వెల్లడించారు.
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గ్రానెట్ లారీని ఢీకొట్టిన ఉల్లిపాయల లారీవేంసూరు: మండలంలోని గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేపై ఎగ్జిట్ పాయింట్ సమీపాన ఆదివారం తెల్లవారుజామున రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. ఖమ్మం నుంచి కాకినాడ వైపు వెళ్తున్న గ్రానైట్ లారీని హైదరాబాద్ నుంచి రాజమండ్రి వెళ్తున్న ఉల్లిపాయల లారీ వెనుక నుంచి వేగంగా ఢీకొట్టింది. ఘటనలో ఉల్లిపాయల లారీ క్యాబిన్ నుజ్జునుజ్జవడమే కాక మంటలు చెలరేగా యి. ఘటనలో లారీలోని ప్రేమ్కుమార్, సుకేశ్ శరీరం 50శాతం మేర కాలగా 108లో సత్తుపల్లి ఆస్పత్రికి, అక్కడి నుంచి ఖమ్మం ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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శ్రీవారికి నిత్యకల్యాణం, అభిషేకంఎర్రుపాలెం: తెలంగాణ తిరుపతిగా పేరున్న జమలాపురంలోని శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో శనివారం ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి. అర్చకులు తెల్లవారుజామునే గర్భగుడిలో స్వామి మూలవిరాట్తో పాటు ఆలయ ఆవరణలోని శ్రీవారి పాదానికి పంచామృతంతో అభిషేకం చేశారు. ఆ తర్వాత స్వామి, అలివేలు మంగమ్మ, పద్మావతి అమ్మవార్లను పట్టువస్త్రాలతో అలంకరించి పెద్దసంఖ్యలో హాజరైన భక్తుల సమక్షాన నిత్యకల్యాణం, పల్లకీ సేవ జరిపించారు. కార్యక్రమంలో ఆలయ ఈఓ కె.జగన్మోహన్రావు, ధర్మకర్త ఉప్పల విజయదేవశర్మ, ప్రధాన అర్చకులు ఉప్పల శ్రీనివాసశర్మ, ఉద్యోగులు సోమయ్య, కృష్ణప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. బచ్చోడు తండాలో ఒకరికి డెంగీ తిరుమలాయపాలెం: మండలంలోని బచ్చోడు తండాలో ఓ మహిళ తీవ్ర జ్వరంతో బాధపడుతుండగా ఇటీవల తిరుమలాయపాలెం సీహెచ్పీలో చికిత్స చేయించారు. మళ్లీ శనివారం సుబ్లేడు ఆస్పత్రిలో ర్యాపిడ్ టెస్టు చేయిస్తే డెంగీ పాజిటివ్గా తేలడంతో పాటు ప్లేట్లెట్ కౌంట్ పడిపోయినట్లు తెలిసింది. దీంతో ఆమెను ఖమ్మం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అంతేకాక ఇదే గ్రామానికి చెందిన మరో వృద్ధురాలు కూడా జ్వరంతో బాధడుతుండడంతో ఖమ్మం తరలించినట్లు తెలిసింది. గ్రామంలో డెంగీ కేసు నమోదు కావడంతో స్థానికులు ఆందోళన చెందుతుండగా, సుబ్లేడు పీహెచ్సీ ఇన్చార్జ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ అర్జున్ గౌతమ్ ఆధ్వర్యాన వైద్యశిబిరం ఏర్పాటుచేశారు. డెంగీ బారిన పడిన మహిళ ఇంటి చుట్టూ దోమల నివారణకు ఫాగింగ్ చేయడమే కాక స్థానికులకు పారిశుద్ధ్య చర్యలపై అవగాహన కల్పించారు. జ్వరం, ఒళ్లునొప్పులు, తలనొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆస్పత్రిలో సంప్రదించాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ కుమారి, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. డోర్నకల్ సీఎస్ఐ బిషప్గా సేనంరాజ్ ● ప్రస్తుతం ఖమ్మం సీఎస్ఐ చర్చి చైర్మన్ ఖమ్మంగాంధీచౌక్: ఖమ్మం సీఎస్ఐ చర్చి కాంపౌండ్ చర్చి చైర్మన్ డాక్టర్ కోరా సేనంరాజ్కు డోర్నకల్ డయోసిస్ బిషప్ పదవి వరించింది. తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని సీనాడ్లో తాజాగా జరిగిన సెలక్షన్ కమిటీ సమావేశంలో సేనం రాజ్ను డోర్నకల్ డయోసిస్ బిషప్గా నియమించారు. ఆయన ప్రస్తుతం ఖమ్మం సీఎస్ఐ ఖమ్మం చర్చి చైర్మన్గానే కాక డోర్నకల్ డయోసిస్ కోశాధికారిగా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. పలు చర్చిల అభివృద్ధికి కృషి చేసిన సేనంరాజ్ను తెలంగాణ, ఏపీతో పాటు ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని సుమారు 3 వేల చర్చిలకు కేంద్రమైన డోర్నకల్ డయోసిస్ బిషప్ పదవి దక్కడంపై పలువురు మత గరువులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కాగా, ఆదివారం డోర్నకల్ డయాసిస్ బిషప్గా సేనంరాజ్కు అక్కడి సీఎస్ఐ చర్చిలో మత పెద్దల సమక్షాన పట్టాభిషేకం జరగనుంది. దక్షిణ కోస్తా రైల్వే మధిర/ఎర్రుపాలెం: మధిర, ఎర్రుపాలెం రైల్వేస్టేషన్లను దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సందీప్మాధూర్ శనివారం తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా స్టేషన్లలో వసతులు, అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించి అధికారులకు సూచనలు చేశారు. కాగా, మధిర స్టేషన్లో మరిన్ని రైళ్లకు హాల్టింగ్ ఇవ్వడమే కాక కోచ్ సూచిక బోర్డుల ఏర్పాటు, తాగునీటి సౌకర్యం కల్పించాలని బీజేపీ నాయకులు జీఎంను కోరారు. వినతిపత్రం ఇచ్చిన వారిలో బీజేపీ పట్టణ, మండల అధ్యక్షులు శివరాజు సుమంత్, గడ్డం శ్రీహరిచౌదరి, నాయకులు ఏలూరి నాగేశ్వరరావు, చిలువేరు సాంబశివరావు పాల్గొన్నారు. ఇక జమలాపురం వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం ఎర్రుపాలెంలో శాతవాహనకు హాల్టింగ్ కల్పించాలని కాంగ్రెస్, బీజేపీ నాయకులతో పాటు ప్రయాణికులు కోరడంతో జీఎంకు స్వామి వారి చిత్రపటం, ప్రసాదం అందజేశారు. మధిర మార్కెట్ చైర్మన్ బండారు నర్సింహారావు, కాంగ్రెస్, బీజేపీ మండల అధ్యక్షులు బొగ్గుల శ్రీనివాసరెడ్డి, అనుమోలు సురేశ్, ఆయా పార్టీల నాయకులు వేమిరెడ్డి సుధాకర్రెడ్డి, నూతక్కి నర్సింహారావు, దేవరకొండ కోటేశ్వరరావు, ప్రయాణికుల సంఘం అధ్యక్షుడు వాసిరెడ్డి హన్మంతరావుతో పాటు కొప్పు రవి, షేక్ మౌలాలి పాల్గొన్నారు.
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●కృష్ణవేణికి ఉత్తమ ర్యాంకులునీట్ రాష్ట్రస్థాయి ర్యాంకుల్లో తమ విద్యార్థులు ఓపెన్ కేటగిరీలో సత్తా చాటారని కృష్ణవేణి కళాశాలల డైరెక్టర్లు గొల్లపూడి జగదీశ్, మాచవరపు కోటేశ్వరరావు, యార్లగడ్డ వెంకటేశ్వరరావు తెలిపారు. ఎన్.గిరీశ్వర్రెడ్డి ఓపెన్ కేటగిరీలో 100వ ర్యాంకు సాధించగా, జేఎల్ఎస్.మైత్రేయి 683, సామియా సమర్ 3,661, జె.వినీత 5,187, ఎన్.కరుణశ్రీ 5,366, జి.ప్రహర్ష 5,459, బి.జ్యోత్స్న 6,359, కె.రేణుక 6,684, కె.కపిల్సాయి 8,065, ఎస్కే.ముబీన్ 8,268, కె.అక్షర 8,486, జి.ప్రవళిక 9,634వ ర్యాంకులు సాధించారన్నారు. వీరిని డైరెక్టర్లతో పాటు అకడమిక్ డీన్ ఏలూరి వంశీకృష్ణ, ఏఓ నిరంజన్కుమార్ అభినందించారు.
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లారీలో రసాయనాల డ్రమ్ముల నుంచి పొగవైరా: వైరా మున్సిపాలిటీ పరిధి గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేపై వెళ్తున్న ఓ లారీలో నుంచి శనివారం మధ్యాహ్నం అకస్మాత్తుగా పొగలు వచ్చాయి. దీంతో కంగారు పడిన డ్రైవర్ లారీని రోడ్డుపై నిలిపి వేశాడు. అందులో రసాయన డ్రమ్ములు ఉండడం, ఓ డ్రమ్ము నుంచి రసాయనాలు లీక్ అయి పొగ కమ్ముకోవడంతో ఇతర వాహనదారులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. విషయం తెలుసుకున్న ఎస్ఐ పుష్పాల రామారావు, అగ్నిమాపక శాఖ సిబ్బంది చేరుకుని పొగలు అదుపు చేయడంతో వాహనదారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. బాస్కెట్బాల్ టోర్నీ ప్రారంభం ఖమ్మంస్పోర్ట్స్: ఖమ్మం పెవిలియన్ మైదానంలోని ఇండోర్ స్టేడియంలో జిల్లాస్థాయి బాస్కెట్బాల్ టోర్నీ శనివారం ప్రారంభమైంది. టోర్నీని టీఎన్జీవోస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఏలూరి శ్రీనివాసరావు, కాంగ్రెస్ నగర అధ్యక్షులు నాగండ్ల దీపక్చౌదరితోపాటు అనంతరాము లు, టి.రాంబాబు ప్రారంభించారు. బాలికల టోర్నీకి పది జట్లకు పైగా హాజరయ్యాయని నిర్వాహకులు చంద్రకాంత్ తెలపారు.
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ఉద్యోగం రావడం లేదని ఆత్మహత్యాయత్నంముదిగొండ: ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం పరీక్షలు రాసినా ఫలితం లేకపోగా, ఇంకొన్ని నోటిఫికేషన్లు రావడం లేదని చెబుతూ ముదిగొండ మండలం న్యూలక్ష్మీపురం గ్రామానికి చెందిన గడ్డం వేణుకుమార్ ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ మేరకు ‘గవర్నమెంట్కు సూసైడ్ నోట్’అంటూ లేఖ రాసిన ఆయన దీన్ని సీఎం రేవంత్రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, రాహుల్గాంధీకి చేరేవరకు షేర్ చేయాలని కోరాడు. ముదిగొండ మండ లం న్యూలక్ష్మీపురానికి చెందిన యువకుడు గడ్డం వేణుకుమార్ సువర్ణా పురం–ముత్తారం సమీపాన మిషన్ భగీరథ ల్యాబ్లో కాంట్రాక్ట్ వర్కర్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఆయన ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నా ఫలితం దక్కలేదని సమాచారం. ఈ మేరకు శనివారం సాయంత్రం విధుల నుంచి ఇంటికి వచ్చే సమయాన మానసిక దివ్యాంగురాలైన తన తల్లి వాడే మాత్రలు, ఎలుకల పేస్టు మింగాడు. ఆపై లేఖను తన స్నేహితుడికి పోస్ట్ చేశాడు. దీంతో ఆయన వేణు తండ్రికి సమాచారం ఇవ్వ గా ఖమ్మంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని సమాచారం. ఈ విషయమై ముది గొండ పోలీసులు ఆస్పత్రికి వెళ్లి వివరాలు ఆరా తీయగా.. న్యాయమూర్తి సైతం స్టేట్మెంట్ రికార్డు చేశారు. కాగా, వేణు రాసిన లేఖలో ‘గతంలో గ్రూప్స్ రాసినా ఫలితం దక్కలేదు. మళ్లీ నోటిఫికేషన్ కోసం చూస్తుంటే ఆలస్యం జరుగుతోంది. ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్లు సకాలంలో వెలువడక ఆర్థికంగా, వయస్సు పరంగా నష్టపోయా. చిన్న నాటి నుంచే ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యమైనా ఉద్యోగం రాక గ్రూప్ నోటిఫికేషన్లు వెలువడక జీవితంపై విరక్తి చెందా. మరోపక్క తల్లి, అక్క ఆరోగ్య సమస్యలు, ఆర్థిక పరిస్థితులు తీవ్ర నిరాశకు గురిచేశాయి. నా పరిస్థితిని ప్రభుత్వం మానవతా దృక్ఫథంతో పరిశీలించాలి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క స్పందించి నిరుద్యోగుల సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి. నాలాంటి నిరుద్యోగులు ఇలాంటి పరిస్థితికి చేరకుండా ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు వేయాలి’ అని విజ్ఞప్తి చేశారు.సూసైడ్ నోట్ను సీఎం, డిప్యూటీ సీఎంకు చేర్చాలని వినతి
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నీట్ రాష్ట్ర స్థాయి ర్యాంకుల్లో సత్తాఖమ్మంసహకారనగర్: నీట్ రాష్ట్రస్థాయి ఫలితాలను శనివారం విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా తమ విద్యార్థులు ఉత్తమ ర్యాంకులతో సత్తా చాటారని న్యూవిజన్ విద్యాసంస్థల చైర్మన్ సీహెచ్జీకే ప్రసాద్ తెలిపారు. రాష్ట్రస్థాయిలో కె.ఆరోన్ నిహాల్ రాజ్ 59వ ర్యాంకు, కె.శ్రీహర్ష 91, టి.గౌమతి 104, జి.హర్ష 133, బి.శశాంక్ 236, ఎం.రోహిణి 241, జి.స్పందన 279, జి.విశ్వవర్షిణి 296, జె.వివేక్నాయక్ 302, బి.సిద్ధి 303, కె.గుణశేఖర్ 408, వి.శ్రావణి 484 ర్యాంకులు సాధించారని చెప్పారు. వేయిలోపు ర్యాంకులు సాధించిన 30 మంది విద్యార్థులను చైర్మన్తో పాటు డైరెక్టర్లు కార్తీక్, గోపిచంద్, డీన్ శ్రీధర్ అభినందించారు.
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చిరుద్యోగులు.. పెద్ద మనసులుకొణిజర్ల: మండలంలోని గుబ్బగుర్తికి చెందిన కొండబోయిన వెంకటనర్సయ్య 1098 హెల్ప్లైన్లో కార్యకర్తగా పనిచేస్తున్నాడు. అలాగే, ఆటోడ్రైవర్ షేక్ జానీతో పాటు ఏపూరి మురళితోపాటు ఇంకొన్ని శాఖల్లో వత్సవాయి సైదబాబు, భిక్షం బాబు, దంతాల సురేశ్, శాంతకుమార్, ఆరిఫ్, భాస్కర్ పలు శాఖల్లో చిరుద్యోగులుగా పనిచేస్తున్నారు. స్నేహితులైన వీరు వారంలో ఒకరోజు కలుసుకుని కష్టసుఖాలు మాట్లాడుకునేవారు. ఈ క్రమాన సమాజంలో పలువురి కష్టాలపై చర్చ రాగా.. 2019లో కరోనా పలువురి ఉపాఽధిని పోగొట్టింది. దీంతో ఈ స్నేహితులు సూర్యోదయ సామాజిక సేవా సంఘం పేరుతో సంఘాన్ని ఏర్పాటుచేసి వెంకటనర్సయ్యను అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకున్నారు. కరోనా సమయాన గ్రామంలో అత్యంత నిరుపేదలైన 30 కుటుంబాలకు నిత్యావసర వస్తువులు అందజేశారు. తమకు వచ్చే తక్కువ వేతనాల్లో నుంచే తలా కొంత పోగేసి రూ.3 లక్షలతో ఊరిలో కోతులను పట్టించి గ్రామస్తుల బెడద తీర్చారు. అంజనాపురానికి చెందిన బాల్య స్నేహితుడు శివ ప్రమాదానికి గురైతే రూ.60 వేల ఆర్థిక సాయం అందజేశారు. అలాగే, భర్త చనిపోయిన మహిళ ఇద్దరు ఆడపిల్లల పోషణకు ఇబ్బంది పడుతుండగా రూ.40 వేలు ఫిక్సిడ్ చేయించారు. ఇలా స్నేహితులు కొన్నేళ్లుగా సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నా ప్రచారానికి మాత్రం దూరంగా ఉంటుండడం విశేషం.
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42 ఏళ్లుగా కలిసిమెలసి..దుమ్ముగూడెం: నాలుగు దశాబ్దాలుగా చెక్కుచెదరని స్నేహ బంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు మండల వాసులు ఇద్దరు. ప్రైవేట్ బస్సు కండక్టర్లుగా మొదలైన వారి పరిచయం ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలోనూ, ఆ తర్వాత వ్యాపార రంగంలోనూ కొనసాగుతోంది. దుమ్ముగూడెం మండలం లక్ష్మీనగరం గ్రామానికి చెందిన వాకచర్ల గౌరీశంకర్, భద్రాచలానికి చెందిన సారథి రమేశ్ 1984లో నాటి ప్రైవేట్ బస్సులో కండక్టర్లుగా పని చేస్తుండగా మొదలైన పరిచయం స్నేహంగా మారింది. ఆపై 1988లో ఆర్టీసీలో కండక్టర్లుగా ఇద్దరూ ఉద్యోగాలు సాధించారు. గౌరీశంకర్ 1999లో ఉద్యోగాన్ని వదులుకుని వ్యాపార రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఇక మిత్రుడి బాటలోనే రమేశ్ సైతం 2002లో ఉద్యోగాన్ని వీడి వ్యాపారంలో ప్రవేశించారు. ఉద్యోగాలు మారినా, వ్యాపారాల్లో బిజీగా ఉన్నా 1984లో మొదలైన వీరి స్నేహం ఇప్పటికీ అంతే బలంగా కొనసాగుతోంది.
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యువసేవా సమితి ఆపన్నహస్తంసత్తుపల్లిటౌన్: ఆపదలో ఉన్నవారికి స్నేహితులు అండగా నిలుస్తున్నారు. సత్తుపల్లికి చెందిన జొన్నలగడ్డ రాజు పదో తరగతి చదువుతున్న సమయాన యువసేవా సమితిని 2017లో కలిసి స్థాపించాడు. ఇప్పటివరకు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని ఐదు జిల్లాల పరిధి 50 గ్రామాల్లో స్వచ్ఛంద సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. సంస్థలో 2,500 మంది వరకు సభ్యులు ఉండగా.. అధ్యక్షుడిగా పుట్టా నితిన్తో పాటు కె.కల్యాణ్, డి.నరేశ్, శ్యామ్బాబు తమ సహకారాన్ని అందిస్తున్నారు. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న పేద కుటుంబాలకు దాతల చేయూతతో ఆర్థికసాయం అందించడం, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులకు ప్యాడ్లు, ఇతర సామగ్రి పంపిణీ, నిరుపేద వృద్ధులు, తుపాన్ల వల్ల నష్టపోయిన బాధితులకు కూడా బియ్యం, కూరగాయలు, నిత్యావసర సరుకులు అందించటం, చలికాలంలో యాచకులకు దుప్పట్ల పంపిణీతో సేవా కార్యక్రమాల్లో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
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స్నేహంతో పాటు సమాజహితంఖమ్మంగాంధీచౌక్: ఖమ్మం త్రీటౌన్ ప్రాంతానికి చెందిన పలు వృత్తుల్లో కొనసాగుతున్న స్నేహితులు 30 ఏళ్ల క్రితం శ్రీ స్తంభాద్రి సేవా సమితిని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమితి ద్వారా పరస్పర సహకారాలు అందించుకోవడమేకాక సమాజహితం కోసం కూడా పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. పేద పిల్లలకు నోట్బుక్స్ పంపిణీ, ఉన్నత చదువులకు వెళ్లే పేద విద్యార్థులకు ఆర్థిక సాయం చేస్తున్నారు. అలాగే, బధిర విద్యార్థులకు నిత్యావసరాలు అందిస్తున్నారు. ఖమ్మంరూరల్ మండలం మంగళగూడెం హైస్కూల్ విద్యార్థులకు నోట్బుక్స్, పరీక్షల సామగ్రి, అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో మంచినీటి ఫిల్టర్లు అందించారు. ఓ దుకాణంలో గుమస్తాగా పనిచేస్తున్న హరిప్రసాద్ ఇద్దరు కూతుళ్ల చదువులకు రూ.5 వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయం చేశారు. గోశాలలకు దాణా, వరిగడ్డి కూడా అందిస్తున్నారు. ఈ బృందంలో తూములూరి లక్ష్మీనరసింహారావు, పల్లా లింగయ్య, సూరినేటి మల్లేశం, దేవరశెట్టి రామారావు, పెనుగొండ సాయికుమార్, మోతుకూరి భద్రయ్య, సుంకరి యల్లారావు, జి.సూర్యనారాయణ, జంగిలి రమణ, వంగవీటి నవీన్ తదితరులు ఉన్నారు.
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లక్ష్యాల సాధనలో నిర్లక్ష్యాన్ని సహించంఖమ్మంమయూరిసెంటర్: సెర్ప్ కార్యక్రమాలను లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా అమలు చేసి, స్వయం సహాయక సంఘాల ఆర్థికాభివృద్ధికి అధికారులు కృషి చేయాలని కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్. సూచించారు. అదనపు కలెక్టర్ డాక్టర్ పి.శ్రీజతో కలిసి సెర్ప్ కార్యక్రమాల అమలు, వీఓ భవనాల నిర్మాణం, బ్యాంకు లింకేజీ, రుణాల వసూళ్లు, పీఎంఎఫ్ఎంఈ యూనిట్లపై శనివారం ఆయన కలెక్టరేట్లో సమీక్షించారు. లక్ష్యాల అమలులో నిర్లక్ష్యాన్ని సహించేది లేదని స్పష్టం చేశారు. వీఓ భవనాల నిర్మాణానికి వివాదాలు లేని స్థలాలే ఎంపిక చేయాలని తెలిపారు. ప్రతీనెల ఎందరు స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులు రుణాలకు అర్హులవుతున్నారో గుర్తించి రుణాలు మంజూరు చేయించడమే కాక సకాలంలో చెల్లించేలా అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. అలాగే, స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలతో పెట్రోల్ బంక్ల ఏర్పాటుపై దృష్టి సారించాలని తెలిపారు. అనంతరం అదనపు కలెక్టర్ శ్రీజ మాట్లాడగా.. ఈ సమావేశంలో డీఆర్డీఓ కొండపల్లి శ్రీరామ్, అడిషనల్ డీఆర్డీఓ జయశ్రీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్.
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దూసుకెళ్లడమే..ఖమ్మంఅర్బన్: ఖమ్మం – దేవరపల్లి గ్రీన్ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారిపై ఒకటి, రెండు రోజుల్లో వాహనాల రాకపోకలకు పూర్తిస్థాయి అనుమతి ఇవ్వనున్నారు. ధంసలాపురం రైల్వే బ్రిడ్జి నిర్మాణం పూర్తికాగా, కొన్నిచోట్ల పెయింటింగ్, మార్కింగ్ తదితర పనులు చివరి దశకు చేరాయి. ఇవన్నీ పూర్తికాగానే హైవేపైకి తల్లంపాడు ఎంట్రీ నుంచి వాహనాలను అనుమతించనున్నారు. దీంతో ఖమ్మం – దేవరపల్లి గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేపై రయ్రయ్మంటూ వాహనాలు పరుగులు తీయనున్నాయి. ప్రస్తుతం సోమవరం వద్ద.. హైవే నిర్మాణ పనులు ధంసలాపురం బ్రిడ్జి తప్ప మిగతా చోట్ల చాన్నాళ్ల క్రితమే పూర్తయ్యాయి. దీంతో ప్రస్తుతం వైరా మండలం సోమవరం వద్ద నుంచి వాహనాలను అనుమతిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఖమ్మం శివారు తల్లంపాడు ఎంట్రీ నుంచి అనుమతిస్తే నేరుగా రాజమండ్రి వరకు ఎక్కడా ఆగకుండా ప్రయాణించే వెసలుబాటు కలుగుతుంది. ఈ హైవే అందుబాటులోకి వస్తే తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని సత్తుపల్లి, తిరువూరు, నూజివీడు, రాజమండ్రి, విశాఖతో పాటు ఒడిశా, కోల్కతా వైపు వెళ్లే భారీ వాహనాలు ఖమ్మం నగరంలోకి రాకుండా నేరుగా గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేపై రాకపోకలు సాగిస్తాయి. ఫలితంగా ఖమ్మంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ గణనీయంగా తగ్గనుంది. హైదరాబాద్ నుంచి రాజమండ్రి, విశాఖపట్నం తదితర ప్రధాన వ్యాపార ప్రాంతాలకు వెళ్లే వాహనదారులకు దాదాపు 60 కి.మీ. దూరం తగ్గనుంది. ఓఆర్ఆర్ తరహాలో టోల్ ఖమ్మం – దేవరపల్లి హైవేపై ఓఆర్ఆర్ తరహాలో టోల్ వసూలు విధానం అమలు చేయనున్నారు. ఎక్కడ వాహనం హైవేపైకి చేరితే అక్కడ వివరాలు నమోదు చేసి, దిగిన ప్రాంతం వద్ద అక్కడి వరకు ప్రయాణించిన కి.మీ. ఆధారంగా ఫీజు వసూలు చేస్తారు. ఇందుకు సంబంధించి అనుమతుల కోసం ఉన్నతాధికారులకు ప్రతిపాదనలు పంపించారు. మొత్తం పది ఎంట్రీల ద్వారా టోల్ వసూలు చేసే విధానం అమల్లోకి రానుంది. రూ.3,800 కోట్లతో నిర్మాణం 165 కి.మీ. పొడవైన ఖమ్మం – దేవరపల్లి జాతీయ రహదారి నిర్మాణాన్ని మూడున్నర సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేశారు. రూ.3,800 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టులో 105 కి.మీ. ఖమ్మం జిల్లా పరిధిలో ఉంది. మిగిలిన హైవే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంది.హైవే మార్గంతో పాటు ధంసలాపురం బ్రిడ్జిపై పెయింటింగ్, బారికేడ్ల ఏర్పాటు పనులు కొనసాగుతున్నాయి. వర్షంతో ఆ పనుల్లో కొంత జాప్యం జరిగింది. రెండు, మూడు రోజుల్లో పూర్తి కాగానే హైవేపై పూర్తి స్థాయిలో రాకపోకలకు అనుమతి ఇస్తాం. టోల్ ఫీజు వసూలు ఓఆర్ఆర్ తరహాలో ఉంటుంది. –కె.దివ్య, ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్, ఎన్హెచ్ఏఐ
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నేటి నుంచి మంత్రి తుమ్మల పర్యటనఖమ్మంఅర్బన్: రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఆదివారం నుంచి జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఖమ్మం చేరుకోనున్న ఆయన నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులతో సమావేశమవుతారు. అలాగే, సోమవారం రఘునాథపాలెం మండలంలో సబ్స్టేషన్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశాక, ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ, సమీకృత నివాస పాఠశాల పనులను పరిశీలిస్తారు. ఇక మంగళవారం ఖమ్మం ప్రకాశ్నగర్లో కాటన్ మార్కెట్ నుంచి శ్రీనివాస్నగర్ మీదుగా ధంసలాపురం రోడ్డు వరకు బీటీ రోడ్ల నిర్మాణ పనులకు మంత్రి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ‘ముస్కాన్’తో 122మంది చిన్నారులకు విముక్తి ● పోలీసు కమిషనర్ సునీల్దత్ ఖమ్మంక్రైం: ఖమ్మం పోలీసు కమిషనరేట్ పరిధిలో నిర్వహించిన ‘ఆపరేషన్ ముస్కాన్–12’ విజయవంతంగా ముగిసిందని పోలీసు కమిషనర్ సునీల్దత్ వెల్లడించారు. గతనెల 1 నుంచి 31 వరకు నెల పాటు చేపట్టిన ప్రత్యేక డ్రైవ్లో 110 మంది బాలురు, 12 మంది బాలికలు సహా 122 మంది చిన్నారులను రక్షించామని తెలిపారు. ఇందులో తెలంగాణకు చెందిన 69 మంది చిన్నారులను రెస్క్యూ చేయగా.. ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన 53 మంది ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. వీరిలో 103 మంది పిల్లలను వారి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించనుండగా, మరో 19 మంది పిల్లలను బాలల సంరక్షణ గృహలో ఉంచినట్లు తెలిపారు. పోలీసులు, కార్మిక శాఖ, డీసీపీయూ, సీడబ్ల్యూసీ అధికారులతో పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థల సమన్వయంతో నాలుగు బృందాలుగా ఏర్పడి పరిశ్రమలు, కంపెనీలు, దుకాణాలు, హోటళ్లు, నిర్మాణ ప్రదేశాల్లో సోదాలు చేపట్టారని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బాల కార్మికులు, భిక్షాటన చేస్తున్న పిల్లలు, ఇతర ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో ఉన్న చిన్నారులను గుర్తించి రక్షించారని వివరించారు. చిన్నారుల వివరాలను దర్పణ్ యాప్లో నమోదు చేయగా, బాధ్యులపై 53 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదయ్యాయని తెలిపారు. విధుల్లో చేరిన డీసీఎస్ఓ ఖమ్మం సహకారనగర్: నెల రోజుల సెలవుల అనంతరం జిల్లా పౌరసరఫరాల శాఖాధికారి చందన్కుమార్ శనివారం విధుల్లో చేరారు. ఈనెల ఒకేసారి మూడు నెలల రేషన్ బియ్యం పంపిణీ చేస్తుండడంతో ఆయన జిల్లా కేంద్రంలోని పలు రేషన్ షాపులను పరిశీలించారు. లబ్ధిదారులకు ఇబ్బంది రాకుండా బియ్యం పంపిణీ చేయడమే కాక, ఈ–కేవైసీకి 31వ తేదీ వరకు గడువు ఉన్న నేపథ్యాన ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని డీలర్లకు తెలిపారు. ఆర్ఐ వీరయ్య, డీలర్ షేక్ జానీమియా పాల్గొన్నారు. ప్రవేశాల పెంపే లక్ష్యం రఘునాథపాలెం: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల ప్రవేశాలు పెరగడమే అందరి లక్ష్యం కావాలని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి జి.సదానందం సూచించారు. మండలంలోని కోయచలక, రేగులచలక ప్రాథమిక, ఉన్నత పాఠశాలలను శనివారం తనిఖీ చేసిన ఆయన పదో తరగతి విద్యార్థుల ఇంగ్లిష్ అభ్యాసన స్థాయిని పరిశీలించారు. అనంతరం ఉపాధ్యాయులు, సర్పంచ్లు యండపల్లి రమాదేవిసత్యం, నాగేశ్వరరావుతోపాటు గ్రామ పెద్దలతో సమావేశమై గ్రామంలోని విద్యార్థులందరూ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేరేలా సహకరించాలని సూచించారు. ఎంఈఓ బి.రాములు, హెచ్ఎం శిరీష, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. మత్తు రహిత సమాజ నిర్మాణానికి కృషి ఖమ్మంవైద్యవిభాగం: మత్తు పదార్థాల వినియోగాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించి ఆరోగ్యవంతమైన సమాజ నిర్మాణానికి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని డీఎంహెచ్ఓ రామారావు పిలుపునిచ్చారు. ఖమ్మంలోని డీఎంహెచ్ఓ కార్యాలయంలో శనివారం ఆయన ఉద్యోగులతో ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ మత్తు పదార్థాల వినియోగం వ్యక్తిగత ఆరోగ్యానికే కాకుండా కుటుంబాలు, సమాజం, దేశాభివృద్ధిపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలు విభా గాల అధికారులు ప్రవీణ, వేణుగోపాల్రెడ్డి, అరుణాదేవి, మోత్యా, సుబ్రహ్మణ్యం, వెంకటేశ్వరరాజు, శేషుపద్మ, రవికుమార్, ఉపేందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వాతావరణ ంజిల్లాలో ఆదివారం ఎండ ప్రభావం ఉంటుంది. సాయంత్రం తర్వాత ఆకాశం మేఘావృతమై ఓ మోస్తరు జల్లులు కురవొచ్చు.ఓసారి స్నేహం కలిస్తే జీవితాంతం కొనసాగాలి. అది కూడా ఉత్తమ విలువలతో ఉండాలి. మనం చేసే స్నేహం భవిష్యత్కు మార్గదర్శకంగా నిలవాలి. స్నేహితులను ఎంపిక చేసుకుని, స్నేహం చేశాక ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ చేయి విడవొద్దు. –సీహెచ్.అశ్విత జీవితంలో ఫ్రెండ్షిప్ ముఖ్యం. స్నేహితులను ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అవసరం ఉన్నప్పుడు కలిసి ఉండడం కాక స్వార్థం లేకుండా కొనసాగే స్నేహితులే కీలకం. అందరు బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో స్నేహం కొనసాగాలి. –సీహెచ్.ప్రవళిక
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56కు చేరుకుని.. నెమ్మదించి..● ఉదయం 11 గంటలకు 56.10 అడుగులుగా గోదావరి ● రెండు గంటలు నిలకడగా.. ఆ తర్వాత తగ్గుముఖం పట్టిన ఉధృతిభద్రాచలం: భద్రాచలంలో ఉధృతంగా ప్రవహించిన గోదావరి తగ్గుముఖం పట్టింది. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి వరకు వేగంగా పెరిగిన వరద శనివారం ఉదయం నుంచి నెమ్మదించింది. మధ్యాహ్నం 56 అడుగులకు చేరుకున్న నదీ నీటిమట్టం క్రమంగా తగ్గుతోంది. రెండు గంటలు నిలకడగా.. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి 12.14 నిమిషాలకు వరద 53 అడుగులకు చేరుకోవడంతో కలెక్టర్ మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. కేవలం 14 గంటల వ్యవధిలోనే ఒకటి, రెండో, మూడో ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ కావడం ఇదే ప్రథమంగా భావిస్తున్నారు. ఇక శనివారం ఉదయం 11 గంటలకు 56.10 అడుగులకు చేరుకుంది. అనంతరం రెండు గంటలపాటు ప్రవాహం నిలకడగా కొనసాగినా ఆపై నెమ్మదిగా తగ్గుతూ వచ్చింది. సాయంత్రం 5గంటలకు 55.50, రాత్రి 11 గంటలకు 52.90 అడుగులకు పడిపోవడంతో అధికారులు మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను ఉపసంహరించారు. కాగా, భద్రాచలంలో స్నానఘట్టాలు, ఆంజనేయస్వామి గుడి, కల్యాణకట్ట వరదలోనే ఉన్నాయి. ఎన్హెచ్–30పై నిలిచిన ట్రాఫిక్ మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక దాటి ప్రవహిచటంతో భద్రాచలం నుంచి ఏజెన్సీ గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచాయి. దుమ్ముగూడెం మండలంలో తూరుబాక, గంగోలు ప్రధాన రోడ్డుపై, సున్నం బట్టి, బైరాగులపాడు నడుమ, పర్ణశాల వద్ద రోడ్డుపైకి చేరటంతో శనివారం సైతం రాకపోకలు సాగలేదు. చర్ల మండలంలో కుదునూరు, దండుపేట గ్రామాల వద్ద రోడ్లపైకి వరద చేరడంతో చర్లకు రాకపోకలు ఆగిపోయాయి. కూనవరం వైపు నిర్మిస్తున్న కరకట్ట వైపు జాతీయ రహదారి ఎన్హెచ్ 30పైకి నీరు వస్తుండటంతో విజయవాడ–జగ్దల్పూర్ మార్గంలో ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. అంతకు ముందు కొన్ని వాహనాలు వరదలో చిక్కుకుపోగా యంత్రాల ద్వారా బయటకు తరలించారు. కొత్తగా మూడు స్లూయిస్లు నిర్మించగా, అందులో ఒకటి లీకవుతోంది. పర్యవేక్షిస్తున్న అధికారులు కలెక్టర్ అంకిత్, సబ్ కలెక్టర్ మృణాళ్ శ్రేష్ట, ఎస్పీ రోహిత్రాజు భద్రాచలంలో ఉండి వరద ప్రాంతా లను పరిశీలించారు. అలాగే, అధికారులతో సమీక్ష జరిపారు. వరద నేపథ్యంలో ప్రజల భద్రతే ప్రథమ లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు.
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భద్రాచలం: స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టిన గోదావరిసాక్షి, విజయవాడ: భద్రాచలం వద్ద గోదావరి స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజి వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. దాదాపు 15 లక్షల క్యూసెక్కులకు చేరే అవకాశం ఉంది. రేపు రాత్రి నుంచి ధవళేశ్వరం వద్ద వరద క్రమంగా తగ్గే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొంది. ప్రస్తుతం భద్రాచలం వద్ద 54.3 అడుగుల నీటి మట్టం ఉంది.కూనవరం 21.40 మీటర్లు, పోలవరం 13.19 మీటర్ల కాగా, ధవళేశ్వరం బ్యారేజి ఇన్ ఫ్లో, ఔట్ ఫ్లో 13.16 లక్షల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం వస్తోంది. పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు, కాజ్వేలు దాటే ప్రయత్నం చేయవద్దని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ హెచ్చరించారు.నంద్యాల జిల్లా: శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద నీరు కొనసాగుతోంది. జూరాల నుండి 1,80,000 క్యూసెక్కుల నీరు శ్రీశైలం జలాశయానికి వస్తోంది. ఇన్ ఫ్లో 1,80,000 క్యూసెక్కులు, ఔట్ ఫ్లో.. నిల్. పూర్తి స్దాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 842.30 అడుగులుగా కొనసాగుతోంది. పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ 215.8070 టీఎంసీలు. ప్రస్తుతం 65.3203 టీఎంసీలు. కుడి, ఎడమ జల విద్యుత్ కేంద్రాలలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రారంభం కాలేదు.
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నేటి నుంచి బియ్యం పంపిణీ● ఒకేసారి మూడు నెలల కోటా సరఫరా ● 748 రేషన్ షాపులకు 196 దుకాణాలకే చేరిన స్టాక్ ● గత నెల నిల్వలతో పంపిణీ ప్రారంభానికి నిర్ణయంఖమ్మం సహకారనగర్: కేంద్రప్రభుత్వ సూచనలతో రాష్ట్రంలోని రేషన్షాపుల ద్వారా ఒకేసారి మూడు నెలల బియ్యం సరఫరా చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావమైనా, భారీ వర్షాలు వచ్చినా ఇక్కట్లు ఎదురుకాకుండా ఈనెలలో ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలల కోటా బియ్యం పంపిణీకి నిర్ణయించారు. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలతో ఇప్పటికే జిల్లా ఇన్చార్జ్ పౌర సరఫరాల శాఖాధికారి మల్లికార్జున్బాబు పంపిణీకి సంబంధించి ఉద్యోగులు, డీలర్లతో సమీక్షించారు. కాగా, లబ్ధిదారులకు ఇక్కట్లు ఎదురుకాకుండా ఈసారి బియ్యం పంపిణీ నెలాఖరు వరకు కొనసాగనుంది. షాప్లకు చేరింది 14.70శాతమే బియ్యం పంపిణీని శనివారం నుంచి ప్రారంభించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినా జిల్లాలో 748 రేషన్ షాప్లకు గాను ఇప్పటి వరకు 196 దుకాణాలకే బియ్యం చేరాయి. ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్ల నుంచి 3,580.452 (14.70 శాతం) మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం చేరగా.. మిగతా 20,778.890మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని దశల వారీగా సరఫరా చేస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే, పంపిణీ మాత్రం శనివారమే మొదలుపెట్టాలని నిర్ణయించడంతో షాపుల్లో గత నెల మిగిలిన బియ్యం సరఫరా చేయాలని డీలర్లకు సూచించినట్లు జిల్లా ఇన్చార్జ్ పౌరసరఫరాల శాఖాధికారి మల్లికార్జున్బాబు తెలిపారు. కొత్త సాఫ్ట్వేర్(స్మార్ట్ సప్లయి చైన్ మేనేజ్మెంట్) అమలులో సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా సరఫరాలో జాప్యం జరిగిందని, వీలైనంత త్వరగా షాపులకు సరిపడా బియ్యం చేరవేస్తామని ఆయన వెల్లడించారు.
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నేడు ఇజ్రాయిల్ పర్యటనకు కేఎంసీ కమిషనర్● తెలంగాణ నుంచి ఇద్దరికి అవకాశం ఖమ్మంమయూరిసెంటర్: ఖమ్మం నగర పాలక సంస్థ కమిషనర్ అభిషేక్ అగస్త్య శనివారం నుంచి 8వ తేదీ వరకు ఇజ్రాయిల్లో పర్యటించనున్నారు. అక్కడ నిర్వహించే అంతర్జాతీయ స్థాయి ‘అర్బన్ వాటర్ సప్లై అండ్ డెవలప్మెంట్’ సమ్మిట్లో ఆయన పాల్గొంటారు. ఈ కార్యక్రమానికి దేశవ్యాప్తంగా 18 మంది అధికారులు వెళ్తుండగా.. తెలంగాణ నుంచి హాజరవుతున్న ఇద్దరు ఐఏఎస్ అధికారుల్లో హనుమకొండ జిల్లా కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్పాయ్తో పాటు కేఎంసీ కమిషనర్ అభిషేక్ ఉన్నారు. పట్టణ నీటి సరఫరా, ఆధునిక జల నిర్వహణ, సుస్థిర అభివృద్ధికి సంబంధించిన అంశాలపై జరిగే సదస్సులు, సాంకేతిక ప్రదర్శనలు, అధ్యయన కార్యక్రమాల్లో వీరు పాల్గొననున్నారు. తద్వారా ఇజ్రాయిల్లో ఆధునిక నీటి నిర్వహణ విధానాలు, పట్టణ తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థలపై అవగాహన పెంపొందించుకుని, అందులో అనువైన విధానాలను తెలంగాణలో అమలు చేసే అవకాశాలను పరిశీలించనున్నట్లు తెలిసింది. 29 మంది హెడ్కానిస్టేబుళ్లకు పదోన్నతి ఖమ్మంక్రైం: జిల్లాలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న 29మంది హెడ్కానిస్టేబుళ్లకు ఏఎస్ఐలుగా పదోన్నతి లభించింది. ఈమేరకు భద్రాది జోన్ డీఐజీ శ్వేత శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పదోన్నతి పొందిన వారిలో కాంపల్లి మోహన్రావు, ఏ.కృష్ణయ్య, ఎన్.స్వప్న, టి.శ్రీనివాసరావు, జి.సుబ్బారావు, సీహెచ్.ముత్తయ్య, షేక్ అమీద్, డి.రాధ్యా, ఎం.హరిబాబు, వి.రమాదేవి, బి.వెంకటనారాయణ, డి.ప్రసాద్రావు, బి.నాగేశ్వరరావు, పి.శ్రీనివాసరావు, ఎం.వెంకటేశ్వర్లు, బి.శ్రీనివాసరావు, ఎం.డీ.ఖాజామియా, జి.సురేష్కుమార్, సీహెచ్.సైదమ్మ, జె.జానయ్య, ఎం.వెంకటేశ్వరరావు, పి.నాగేశ్వరరావు, ఎస్.సుధాకర్, పి.శ్రీనివాసరెడ్డి, సీహెచ్.దాసు, సయ్యద్ మన్సూర్అలీ, జి.వెంకటయ్య, ఎం.డీ.అబ్దుల్ఘనీ, పి.వెంకటేశ్వర్లు ఉన్నారు. వీరికి వరంగల్, మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో పోస్టింగ్ ఇస్తూ ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి. మెరుగ్గా ఆయుష్ వైద్యసేవలు ● లోక్సభలో ఎంపీ ప్రశ్నకు కేంద్రం సమాధానం ఖమ్మంమయూరిసెంటర్: తెలంగాణలోని గ్రామీణ ప్రజలకు ఆయుష్ వైద్యసేవలు విస్తృతంగా అందుతున్నాయని కేంద్రప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. లోక్సభలో శుక్రవారం ఖమ్మం ఎంపీ రామసహాయం రఘురాంరెడ్డి అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర ఆయుష్ శాఖ మంత్రి ప్రతాప్రావ్ జాదవ్ సమాధానం ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో జాతీయ ఆయుష్ మిషన్ ద్వారా మంజూరైన అన్నికేంద్రాలు పూర్తి స్థాయిలో సేవలు అందిస్తున్నాయని తెలిపారు. మొత్తం 421 ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిర్ కేంద్రాలు మంజూరు కాగా.. పూర్తిస్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. గత ఐదేళ్లలో 1,30,25,792 మంది ప్రజలు ఈ కేంద్రాల ద్వారా సేవలు పొందారని తెలిపారు. గ్రామీణులకు అల్లోపతితో పాటు ఆయుర్వేద, యోగ, యునాని, సిద్ధ, హోమియోపతి(ఆయుష్) వైద్యవిధానాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు వివరించారు. గోదావరి జలాలకు బ్రేక్ వైరా: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వాపురం మండలంలోని సీతారామ ప్రాజెక్టు పంప్హౌస్ నుంచి విడుదల చేసిన గోదావరి జలాలు కొద్దిరోజుల నుంచి వైరా రిజర్వాయర్లోకి చేరుతున్నాయి. అయితే, గోదావరికి ప్రవాహం పెరగడంతో ముందు జాగ్రత్తగా చర్యలను మోటార్లను ఆఫ్ చేయడంతో శుక్రవారం రిజర్వాయర్లోకి నీటి రాక నిలిచిపోయింది. ప్రస్తుతం రిజర్వాయర్లో 17.3 అడుగుల మేర నీరు ఉంది. గోదావరి జలాల రాక నిలిచిపోవడంతో ఇన్నాళ్లు వరి నారుమళ్లకు నీరు విడుదల చేసిన అధికారులు, నాట్లు వేసుకునేందుకు విడుదలపై ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారోనని రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ‘నవోదయ’ దరఖాస్తు గడువు పొడిగింపు కూసుమంచి: పాలేరులోని జవహర్ నవోదయ విద్యాలయలో 2027–28 విద్యాసంవత్సరానికి ఆరో తరగతిలో ప్రవేశాల కోసం దరఖాస్తు గడువును పొడిగించారు. ప్రస్తుతం ఐదో తరగతి చదువుతూ ప్రవేశపరీక్షకు హాజరుకావాలనుకునే విద్యార్థులు ఆగస్టు 7వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని విద్యాలయ ఇన్చార్జి ప్రిన్సిపాల్ వెంకటరమణ తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు.
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యూనిట్లు తాత్కాలికమేనా ?!● తనిఖీ సమయానికి సిద్ధం చేసినట్లు అనుమానాలు ● తుదిదశకు టెస్కాబ్, డీసీసీబీ అధికారుల విచారణసత్తుపల్లి: పీఎంఈజీపీ సబ్సిడీ రుణాల్లో అవకతవకలు జరిగాయనే ఆరోపణలు రావడంతో టెస్కాబ్, డీసీసీబీ అదికారులు చేపట్టిన విచారణ తుది దశకు చేరింది. ఈ సందర్భంగా అధికారులు గురు, శుక్రవారం రికార్డులను పరిశీలించడమే కాక సత్తుపల్లి మండలంలోని 13యూనిట్లను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. అయితే, తప్పు బయటపడకుండా అప్పటికప్పుడు పలువురు యూనిట్లు ఏర్పాటుచేశారనే అనుమానాలు వెల్లువెత్తాయి. కానీ ఈ విషయాన్ని తాము నిర్ధారించలేమని టెస్కాబ్ డీజీఎం సంపత్కుమార్, ఏజీఎం మణికాంత్ వెల్లడించారు. నిబంధనల ప్రకారం రుణాలు ఇచ్చారా.. ఏ అర్హతలతో తీసుకున్నారనేది తేలేవరకు విచారణ కొనసాగుతున్నట్లేనని తెలిపారు. కాగా, సత్తుపల్లి డీసీసీబీ బ్రాంచ్లో రికార్డుల పరిశీలన తర్వాత ఖమ్మం కేంద్ర కార్యాలయంలో కూడా అవసరమైన రికార్డులు పరిశీలిస్తామని చెప్పారు. సబ్సిడీ కొందరికే.. పీఎంఈజీపీ రుణాల సబ్సిడీ కొందరికే అందినట్లు విమర్శలు వస్తున్నాయి. సదాశివునిపాలెంలో వినుకొండ అశోక్ 2022లో సిటీ కేబుల్ నిర్వహణ కోసం రూ.5 లక్షలురుణం తీసుకుని పూర్తిగా చెల్లించడమే కాక ఇంకా నిర్వహిస్తున్నాడు. కానీఆయనకు ఇప్పటికీ సబ్సిడీ విడుదల కాలేదు. ఇదే గ్రామంలో మూడు రుణాలు తీసుకున్న వ్యక్తి యూనిట్లు పెట్టకున్నా సబ్సిడీ విడుదలైంది. అధికారుల తనిఖీ నేపథ్యాన సదరు వ్యక్తి ఇంకొకరి గేదెలను తీసుకొచ్చి డెయిరీ ఫామ్గా సిద్ధం చేశాడు. కాగా, అధికారులు ఆయన యూనిట్ను పరిశీలించకపోగా, అశోక్ యూనిట్ను తనిఖీ చేయడం గమనార్హం. ఇక సత్తుపల్లికి చెందిన యనమాల అజయ్ డీజే యూనిట్ కోసం రూ.6 లక్షలు రుణం ఓ బ్యాంక్లో తీసుకోగా, రూ.5 లక్షలు మాత్రమే ఇచ్చి సబ్సిడీ వచ్చాక మిగిలిన రూ.లక్ష కలిపి ఇస్తామని చెప్పారు. నాలుగేళ్లు గడుస్తున్నా విడుదల కాలేదు. అధికారుల తనిఖీ నేపథ్యాన నారాయణపురంలో బాలాజీ టెంట్హౌస్ వద్ద ఓ వర్గానికి చెందిన కొందరు మోహరించి అవాంతరాలు రాకుండా చూసుకున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాక పక్కనే ఉన్న గీతా టెంట్హౌస్ ఫ్లెక్సీని తొలగించినట్లు తెలిసింది. సదాశివునిపాలెంలో ఆరు యూనిట్లను పరిశీలిస్తారని భావిస్తే అంతా బాగున్న సిటీకేబుల్నే పరిశీలించడం, తుంబూరులో ఒకే యూనిట్ను పరిశీలించడంపై అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి.సబ్సిడీ రుణాల్లో అవకతవకలు జరిగాయని పత్రికల్లో వచ్చిన కథనాల ఆధారంగా ప్రభుత్వం విచారణకు ఆదేశించింది. ఈమేరకు టెస్కాబ్ అధికారులు ఎంత వేగంగా వచ్చారో.. అంతేవేగంగా విచారణ ముగించడం, వివరాలను బయటకు చెప్పడానికి వారు జంకడం కనిపించింది. అలాగే, యూనిట్ పరిశీలన సమయాన వివరాలు ఆరా తీయకుండా ఫొటోలు తీసుకొని వెళ్లారు. విచారణ తూతూ మంత్రంగా సాగేలా అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలకు చెందిన రుణ గ్రహీతలంతా ఒకటవడంతోనే ఈ పరిస్థితి ఎదురైందన్న ప్రచారం జరుగుతోంది.
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గడువులోపే మారథాన్ రన్ పూర్తిఖమ్మం స్పోర్ట్స్: కృషి, పట్టుదల ఉంటే ఉన్నత లక్ష్యాలనైనా చేరుకోవచ్చని ఖమ్మంకు చెందిన ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ పిల్లి రాజు నిరూపించాడు. మహారాష్ట్రలోని బరామతి – పూణే మధ్య ఈనెల 26వ తేదీన 100 కి.మీ. మారథాన్ రన్ నిర్వహించారు. ఇందులో పాల్గొన్న రాజు 14 గంటల్లో చేరాల్సిన లక్ష్యాన్ని 13 గంటల 53 నిమిషాల 13 సెకన్లలోనే పూర్తి చేశాడు. తొలి 20 కి.మీ. మేర సాఫీగానే కొనసాగిన రన్ ఆతర్వాత ఎత్తుపల్లాలతో పాటు 35 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఎండతో మందకొడిగా సాగిందని రాజు వెల్లడించాడు. అయినా నిర్దేశిత లక్ష్యానికి ముందే గమ్యాన్ని చేరిన ఆయనను పోలీసు అధికారులు అభినందించారు. కాగా, రాష్ట్ర పోలీస్ స్పోర్ట్స్ అధికారి డాక్టర్ గజరాజ్ భూపాల్, పోలీస్ కమిషనర్ సునీల్దత్, ఏసీపీ తిరుపతిరెడ్డితో పాటు తన భార్య శుభరాణి సహకారంతో మారథాన్ పూర్తి చేశానని రాజు వెల్లడించాడు.ఖమ్మం కానిస్టేబుల్ రాజు ప్రతిభ
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ఓటర్లకు అవగాహన కల్పించండి● గడువులోగా ఎన్యుమరేషన్ ఫారాల సేకరణ ● కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్. ఖమ్మం సహకారనగర్: ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ(ఎస్ఐఆర్)లో ప్రతీ ఓటరు ఎన్యుమరేషన్ ఫారాన్ని గడువులోగా సమర్పించేలా రాజకీయ పార్టీల నాయకులు అవగాహన కల్పించాలని కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్. సూచించారు. అదనపు కలెక్టర్ డాక్టర్ పి.శ్రీజతో కలిసి శుక్రవారం ఆయన కలెక్టరేట్లో వివిధ పార్టీల ప్రతినిధులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఇప్పటివరకు 31,967 మంది మృతి చెందిన ఓటర్లు, 10,060 డబుల్ ఎంట్రీలు, 94 వేల మంది శాశ్వతంగా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లినట్లు గుర్తించామని తెలిపారు. ఇంకా 31 వేల మంది ఓటర్లు స్పందించకపోగా, వీరిలో ఎక్కువగా ఖమ్మం నగరవాసులే ఉన్నారని చెప్పారు. ఎన్యుమరేషన్ ఫారం ఇవ్వకపోతే ఓటర్ల పేరు ముసాయిదా జాబితాలో ఉండదని, తద్వారా ధ్రువపత్రాలతో ఫారం–6 ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నారు. అలాగే, 42 వేల మంది ఓటర్ల మ్యాపింగ్ కాకపోవడంతో ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన 11 గుర్తింపు పత్రాల్లో ఒకటి ఇచ్చేలా నోటీసులు జారీ చేస్తామని తెలిపారు. ఈవిషయమై ఓటర్లకు నాయకులకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. 677 కేంద్రాల్లో పూర్తి జిల్లాలోని 1,460 పోలింగ్ కేంద్రాలకు గాను 677 కేంద్రాల్లో 100 శాతం ఎన్యుమరేషన్ ఫారాల డిజిటలైజేషన్ పూర్తయిందని కలెక్టర్ తెలిపారు. మరో 544 కేంద్రాల్లో 95 శాతం, 158 కేంద్రాల్లో 90 శాతం పూర్తయిందని చెప్పారు. పార్టీల బూత్ స్థాయి ఏజెంట్లు(బీఎల్ఏలు) క్షేత్ర స్థాయిలో బూత్ స్థాయి అధికారుల(బీఎల్ఓలు)కు సహకరిస్తూ ఓటర్లు సరైన వివరాలతో ఫారం ఇచ్చేలా చూడాలని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో కేఎంసీ కమీషనర్ అభిషేక్ అగస్త్య, కల్లూరు సబ్ కలెక్టర్ అజయ్ యాదవ్, అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ పారస్ కుమార్, డీఆర్వో సీ.హెచ్.రామమూర్తి, ఆర్డీఓ శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు.సత్తుపల్లిటౌన్: ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ(ఎస్ఐఆర్) వంద శాతం పూర్తి చేసిన మండలంగా సత్తుపల్లి నిలిచింది. మండలంలో వంద శాతం ఎన్యుమరేషన్ ఫారాల డిజిటలైజేషన్ శుక్రవారంతో పూర్తయింది. మండలంలో 76 పోలింగ్ కేంద్రాలకు గాను 65,488 మంది ఓటర్లు ఉఉండగా.. మృతులు, శాశ్వత చిరునామా మారిన వారు, రెండేసి చోట్ల ఓట్లు కలిగిన 7,500 మందిని మినహాయించి మిగతా నుంచి ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు సేకరించడమేకాక డిజిటలైజేషన్ చేశామని తహసీల్దార్ పున్నం సత్యనారాయణ తెలిపారు. ఇందుకు సహకరించిన ఏఎల్ఎంటీ మధు, ఉద్యోగులకు అభినందించారు.
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ఆశల పల్లకిలో...● కొత్త పింఛన్లపై సీఎం ప్రకటన ● దరఖాస్తుదారుల నాలుగేళ్ల ఎదురుచూపులకు తెర ● తలసేమియా, సికిల్సెల్ బాధితులకు పింఛన్ ప్రకటనపై హర్షంఖమ్మంమయూరిసెంటర్: సామాజిక భద్రత పింఛన్ల కోసం ఏళ్ల తరబడి కళ్లల్లో వత్తులేసుకుని ఎదురుచూస్తున్న పేదలు, దివ్యాంగులు, బాధితుల కల నెరవేరే సమయం ఆసన్నమైంది. రాష్ట్రంలో వచ్చేనెల 15వ తేదీ నుంచి కొత్త పింఛన్లు పంపిణీ చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ప్రకటించడంతో దరఖాస్తుదారుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది. గత నాలుగేళ్లుగా కొత్త పింఛన్లు మంజూరు కాక.. దరఖాస్తులకు ఆమోదం లభించక వేలాది మంది ఆవేదన చెందుతున్నారు. తాజాగా సీఎం ప్రకటనతో కష్టాలు తీరనున్నాయని వారు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాగా, శుక్రవారం ఉన్నతాధికారులు చేయూత పెన్షన్ల మంజూరుపై ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించగా, త్వరలోనే జిల్లాల వారీగా అర్హుల గుర్తింపు ఓ కొలిక్కి రానుందని సమాచారం. నాలుగేళ్ల ఎదురుచూపులు.. జిల్లాలో పింఛన్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న వేలాది మంది ఏళ్ల తరబడి ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. నాలుగేళ్ల నుంచి కొత్తగా ఎవరికీ పింఛన్ మంజూరు చేయకపోవడంతో వయోవృద్ధులు, వితంతువులు, దివ్యాంగులకు ఎదురుచూపులే మిగిలాయి. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఆగస్టు 15 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ కానుకగా కొత్త పింఛన్ల పంపిణీ మొదలుపెడతామని ప్రకటించడంతో.. అందుకు అనుగుణంగా జిల్లా యంత్రాంగం ఏర్పాట్లపై దృష్టి సారించింది. ఈసారి కొత్తగా... ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికి సైతం ఊరట లభించనుంది. ప్రధానంగా తలసేమియా మేజర్, సికిల్సెల్ వ్యాధులతో సతమతమవుతున్న వారికి కూడా పింఛన్లు ఇస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటింఇంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ రెండు వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారు 1,700 మంది ఉంటారని అంచనా. తలసేమియా మేజర్ 500 మంది, సికిల్సెల్ బాధితులు 1,200 మంది ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రతీనెల రక్తమార్పిడి, ఇతర వైద్య ఖర్చులు భారంగా మారడంతో వీరి కుటుంబాలు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోతున్నాయి. ప్రభుత్వం వీరికి ఇచ్చే పింఛన్ కొండంత అండగా నిలవనుంది. వేల మంది దరఖాస్తులు.. ఖమ్మం జిల్లాలో దాదాపు 20వేల మందికి పైగా చేయూత పెన్షన్ల కోసం దరఖాస్తులు చేసుకున్నారు. మీ సేవ కేంద్రాలు, ఎంపీడీఓ, మున్సిపల్ కార్యాలయాల్లో దరఖాస్తు చేసుకుని ఎదురు చూస్తున్నారు. ఆయా దరఖాస్తులను అధికారులు ఇప్పటికే పరిశీలించి అర్హుల జాబితా సిద్ధం చేసినట్లు తెలిసింది. కొత్త పెన్షన్ల మంజూరుపై ప్రభుత్వం ఇచ్చే మార్గదర్శకాల ప్రకారం జాబితా వెల్లడించే అవకాశముంది. అంతేకాక ఇంకా అర్హులు ఉన్నా దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కల్పించనున్నారని సమాచారం.
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విద్యాప్రమాణాలు, పరిశుభ్రతకు ప్రాధాన్యతఖమ్మం అర్బన్: పాఠశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాల పెంపుతో పాటు పరిశుభ్రమైన వాతావరణం కల్పించేలా ఉపాధ్యాయులు బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్. సూచించారు. ఖమ్మం 8వ డివిజన్ వైఎస్సార్ కాలనీలోని ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలను ఆయన తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల నిర్వహణ, విద్యార్థుల హాజరు, మౌలిక వసతులు, మధ్యాహ్న భోజనం అమలు, పరిశుభ్రతపై ఆరా తీయడమే కాక విద్యార్థులకు పాఠ్యాంశాల్లో ప్రశ్నలు వేసి సమాధానాలు రాబడుతూ వారి సామర్థ్యాలను పరీక్షించారు. అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ పాఠశాల వయస్సు పిల్లలను బడిలో చేర్పించడమే కాక వంద శాతం హాజరయ్యేలా ఉపాధ్యాయులు పర్యవేక్షించాలని తెలిపారు. నాణ్యమైన బోధన, మధ్యాహ్న భోజనంలో ప్రమాణాలను పాటించాలని ఆదేశించారు.
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టీజేఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా శ్రీనివాసరావుఖమ్మం మామిళ్లగూడెం: తెలంగాణ జనసమితి(టీజేఎస్) జిల్లా అధ్యక్షుడిగా మాదాసు శ్రీనివాసరావు నియమితులయ్యారు. ఈమేరకు ఖమ్మంలో గురువారం జరిగిన పార్టీ జిల్లా విస్తృతస్థాయి సమావేశంలో రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు అంబటి శ్రీనివాస్, ప్రధాన కార్యదర్శి పల్లె వినయ్కుమార్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధ్యక్షుడు ఎం.నర్సయ్య తదితరులు పాల్గొని నియామకపత్రాన్ని అందజేశారు. పార్టీ అధినేత, ఎమ్మెల్సీ ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ ఆదేశాలు, పార్టీ సభ్యుల అభిప్రాయంతో ఈ నియామకం చేపట్టామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గోపగాని శంకరరావు, నాయకులు జావెద్, రాజేందర్నాయక్, తెల్లంకొండ నాగేశ్వరావు, రామాచారి, వీరెల్లి వాసు, పసుపులేటి విజయ్, వెంకటేశ్వరావు, ఆంజనేయులు పాల్గొన్నారు. ఖమ్మం మార్కెట్లోకి నిస్సాన్ ‘టెక్ టోన్’కారు ఖమ్మం అర్బన్: నిస్సాన్ సంస్థ కొత్త మోడల్ ‘టెక్ టోన్’కారును గురువారం ఖమ్మం మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. నిస్సాన్ అధీకృత డీలర్ వీవీసీ ఆటోమొబైల్స్ ఆధ్వర్యాన నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఖమ్మం మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ టి.రాంబాబు కారును ఆవిష్కరించి మాట్లాడారు. వాహనదారులు తప్పనిసరిగా సీటుబెల్ట్ ధరించడమే కాక రోడ్డు భద్రతా నియమాలు పాటించాలని సూచించారు. వీవీసీ గ్రూప్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వంకాయలపాటి వెంకటరాజేంద్రప్రసాద్ మాట్లాడుతూ.. నిస్సాన్ ‘టెక్ టోన్’కారులో ఆధునిక భద్రతా సదుపాయాలు ఉన్నాయని, ఎక్స్షోరూమ్ ధర రూ.10.49 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో షోరూం, సంస్థ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. పనుల్లో నాణ్యత తప్పనిసరి ● క్వాలిటీ కంట్రోల్ బృందం అధికారుల సూచనఖమ్మం అర్బన్: జిల్లాలో జలవనరుల శాఖ ఆధ్వర్యాన కొనసాగుతున్న వివిధ అభివృద్ధి పనులను క్వాలిటీ కంట్రోల్ అధికారుల బృందం గురువారం తనిఖీ చేసింది. ఈ సందర్భంగా పనుల్లో నాణ్యతా ప్రమాణాలను పరిశీలించి జిల్లా అధికారులకు సూచనలు చేశారు. ఖమ్మంలో మున్నేటికి ఇరువైపులా నిర్మిస్తున్న రిటైనింగ్ వాల్ పనులు, సీతారామ ప్రాజెక్టు పనులతో పాటు పాలేరు కాల్వ పనులను క్వాలిటీ కంట్రోల్ విభాగం అధికారులు పరిశీలించారు. ఈ మేరకు పనుల పురోగతిపై ఆరా తీస్తూ నిబంధనల ప్రకారం జరిగేలా పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. బృందంలో క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఎస్ఈ రమేష్యాదవ్, ఈఈ వెంకటరమణారావు, డీఈ చంద్రశేఖర్ ఉండగా, వీరి వెంట జలవనరుల శాఖ జిల్లా ఎస్ఈ మంగళపూడి వెంకటేశ్వర్లు, ఈఈలు శ్రీనివాసరెడ్డి, బాబురావు, డీఈలు ఉదయప్రతాప్, రమేష్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. పేకాట శిబిరంలో పట్టుబడిన కానిస్టేబుల్ సస్పెండ్ ఖమ్మంక్రైం: పేకాట ఆడుతూ పట్టుపడిన కానిస్టేబుల్ను సస్పెండ్ చేస్తూ పోలీసు కమిషనర్ సునీల్దత్ గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈనెల 19న వేంసూరు మండలం అమ్మపాలెం శివార్లలో కంచర్ల వెంకటేశ్వరరావు, జయం శ్రీహరి ఆధ్వర్యాన నిర్వహిస్తున్న పేకాట స్థావరంపై వేంసూరు ఎస్సై కవిత, సిబ్బంది దాడి చేశారు. ఈమేరకు 22మందిపై కేసు నమోదు చేయగా, ఇందులో ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ (సత్తుపల్లి టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ డ్రైవర్) మహమ్మద్ ఇమ్రాన్ షరీఫ్ కూడా ఉన్నారు. దీంతో ఆయనను సస్పెండ్ చేస్తూ సీపీ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
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వానాకాలం.. జర పైలం● విద్యుత్ వినియోగంలో అప్రమత్తత తప్పనిసరి ● వర్షాల నేపథ్యాన అధికారుల సూచనలుఖమ్మంవ్యవసాయం: జోరు వర్షాలు లేకపోయినా జిల్లాలో రోజుల తరబడి ముసురు వర్షం కురుస్తోంది. దీనికి తోడు తరచూ ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం వస్తోంది. ఈమేరకు విద్యుత్ ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఖమ్మం ఎస్ఈ ఇనుగుర్తి శ్రీనివాసాచారి సూచించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వెల్లడించిన విద్యుత్ భద్రతా సూచనలు... ప్రధాన జాగ్రత్తలు వర్షం కురుస్తున్న సమయాన తడిసిన విద్యుత్ స్తంభాలు, స్టే వైర్లు, సపోర్ట్ వైర్లు, ట్రాన్స్పార్మర్లు, విద్యుత్ పరికరాలు, తడి గోడలకు ఆనుకుని ఉన్న విద్యుత్ ఉపకరణాలను తాకొద్దు. తెగిపోయి, వేలాడుతున్న, తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న విద్యుత్ తీగల వద్ద వెళ్లొద్దు. ఉరుములు, మెరుపులు సంభవిస్తున్న సమయంలో చెట్ల కింద నిలబడరాదు. గృహ వినియోగదారులు తడి చేతులతో స్విచ్లు, ప్లగ్లు, మీటర్ బోర్డులు, ఇతర ఉపకరణాలను తాకరాదు. సెల్ఫోన్ చార్జింగ్లో పెట్టి మాట్లాడకూడదు. ఇంటి వైరింగ్కు తప్పనిసరిగా నాణ్యమైన ఎర్తింగ్ చేయించాలి. పాడైన, జాయింట్లు ఉన్న, ఇన్సులేషన్ దెబ్బతిన్న వైర్లు మార్చాలి. మరమ్మతులను అర్హత కలిగిన ఎలక్ట్రీషియన్తోనే చేయించాలి. బట్టలు ఆరవేసేందుకు ఇనుప వైర్ల బదులుగా ప్లాస్టిక్ దండెలు ఉపయోగించాలి. విద్యుత్ సర్వీస్ వైర్లు, మీటర్ బోర్డులు, విద్యుత్ లైన్ల సమీపంలో తడి బట్టలు ఆరబెట్టరాదు. ఇంటి ముందు ఏర్పాటు చేసే రేకులు, ఇనుప నిర్మాణాలు విద్యుత్ వైర్లకు దూరాన ఉండేలా చూసుకోవాలి. రైతులకు ప్రత్యేక సూచనలు వ్యవసాయ మోటార్ ఆన్ చేసే ముందు స్టార్టర్, వైర్లు, స్విచ్లు సురక్షితంగా ఉన్నాయో, లేదో పరిశీలించాలి. మోటార్లు, స్టార్టర్లు, జీఐ పైపులు, ఫుట్ వాల్వ్లు, పంపుసెట్లకు తప్పనిసరిగా సరైన ఎర్తింగ్ చేయించాలి. అతుకులు లేని నాణ్యమైన సర్వీస్ వైర్లే ఉపయోగించాలి. ట్రాన్స్ఫార్మర్ల వద్ద సొంతంగా ఫ్యూజ్లు మార్చడం, ఏబీ స్విచ్లు ఆపరేట్ చేయడం, కాలిన తీగలు సరిచేయడం వంటి పనులు చేయరాదు. ట్రాక్టర్లు, హార్వెస్టర్లు నడిపేటప్పుడు విద్యుత్ లైన్లకు తగలకుండా చూసుకోవాలి. వ్యవసాయ భూములకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎలక్ట్రిక్ ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేయొద్దు. ఇది చట్టవిరుద్ధమే కాక ప్రాణాంతకం కూడా. చేపలు వేటకు విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఉపయోగించడం తీవ్రమైన నేరం. పశువుల కాపరులు పశువులను విద్యుత్ స్తంభాలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లకు కట్టరాదు. పశువులను మేతకు తీసుకెళ్లేటప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, విద్యుత్ స్తంభాల సమీపానికి వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. విద్యుత్ షాక్కు గురైన వ్యక్తిని నేరుగా చేతులతో తాకకుండా కర్ర, ప్లాస్టిక్ వంటి విద్యుత్ ప్రసారం చేయని వస్తువులతో బాధితుడిని విద్యుత్ మూలం నుంచి వేరు చేయాలి. విద్యుత్ ప్రమాదం లేదా లోపం గమనించిన వెంట నే టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1912కు సమాచారం ఇవ్వాలి.
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ఆరోగ్య కార్యక్రమాల అమలు భేష్ఖమ్మం వైద్యవిభాగం: కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్(ఎన్సీడీసీ) కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ సామ్జాన్ బృందం గురువారం జిల్లాలో పర్యటించింది. ఈ సందర్భంగా ఖమ్మం ప్రభుత్వ ప్రధాన ఆస్పత్రిలోని జిల్లా ల్యాబ్లో జరుగుతున్న పరీక్షలు, రికార్డులను పరిశీలించారు. అలాగే, మామిళ్లగూడెం పట్టణ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమాల అమలుపై ఆరా తీశారు. అనంతరం జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయంలో అధికారులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సామ్జాన్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో అన్ని జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు అత్యంత సమర్థవంతంగా అమలవుతుండడంపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ప్రధానంగా వ్యాక్సిన్ల ద్వారా నివారించదగిన వ్యాధుల నియంత్రణను అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐడీఎస్పీ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ మోథ్యా, వివిధ విభాగాల అధికారులు డాక్టర్ అరుణాదేవి, డాక్టర్ సాయికుమార్, ఉద్యోగులు కృష్ణమోహన్, సతీష్, తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎన్సీడీసీ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ సామ్జాన్ అభినందన
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పేద ఖైదీలకు ఉచిత న్యాయసాయంఖమ్మంలీగల్: అర్హులైన పేద అండర్ ట్రయల్ ఖైదీలకు ఉచిత న్యాయ సాయం అందిస్తామని జిల్లా న్యాయ సేవా సంస్థ కార్యదర్శి పి.దేవీమానస తెలిపారు. జిల్లా కారాగారాన్ని గురువారం సందర్శించిన ఆమె జైలు పరిసరాలు, ఖైదీలకు కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలను పరిశీలించారు. అనంతరం అండర్ ట్రయల్ ఖైదీలతో మాట్లాడి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు. ఖైదీల హక్కుల పరిరక్షణతో పాటు, న్యాయం అందరికీ చేరువ చేయడమే న్యాయ సేవా సంస్థల ప్రధాన లక్ష్యమని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కారాగారం సూపరింటెండెంట్ శ్రీధర్, జైలు అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. అనంతరం జిల్లా న్యాయ సేవా సంస్థ కార్యదర్శి దేవీమానస ఖమ్మంలోని మదర్ థెరిస్సా అనాథాశ్రమాన్ని సందర్శించి ఆశ్రయం పొందుతున్న వారితో మాట్లాడారు. గృహంలో కల్పిస్తున్న వసతులపై ఆరా తీశారు. అవసరమైన సేవలు మరింత మెరుగ్గా అందించాలని ను నిర్వాహకులకు సూచించారు. అలాగే, లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఆధ్వర్యాన అమల్లో ఉన్న పథకాలు, ఉచిత న్యాయ సాయంపై అవగాహన కల్పించారు. 17లోగా పరీక్ష ఫీజు చెల్లించండి ఖమ్మం సహకారనగర్: తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్లో పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్లో ప్రవేశాలు పొందిన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 1నుంచి 17వ తేదీ పరీక్ష ఫీజు చెల్లించాలని డీఈఓ సదానందం, ఓపెన్స్కూల్ ఉమ్మడి జిల్లా కో ఆర్డినేటర్ కూరపాటి మంగపతిరావు సూచించారు. పదో తరగతి అభ్యర్థులకు థియరీ, ప్రాక్టికల్ సబ్జెక్టులకు రూ.100చొప్పున ఇంటర్ అభ్యర్థులు రూ.150 ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. అయితే, సబ్జెక్టుకు రూ.25 అపరాధ రుసుంతో ఆగస్టు 18నుంచి 24వ తేదీ వరకు, రూ.50 అపరాధ రుసుంతో ఆగస్టు 25నుంచి 29వ తేదీ వరకు, తత్కాల్ స్కీమ్ ద్వారా సాధారణ పరీక్ష ఫీజుతో పాటు అదనంగా పదో తరగతి అభ్యర్థులు రూ.500, ఇంటర్ అభ్యర్థులైతే రూ.వేయి ఆగస్టు 30వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ వరకు చెల్లించే అవకాశముందని పేర్కొన్నారు. అభ్యర్థులు సంబంధిత సెంటర్లో సంప్రదించి www. telanganaopenschool.org వెబ్సైట్లో లేదా టీఎస్ ఆన్లైన్ / మీ సేవ కేంద్రాల్లో ఫీజు చెల్లించాలని సూచించారు. ప్రశాంతంగా గురుకుల ప్రవేశపరీక్ష వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు పటిష్ట చర్యలు సత్తుపల్లిటౌన్: అడవుల్లో జంతు వేట జరగకుండా చూస్తూ వణ్యప్రాణుల సంరక్షణకు పటిష్ట చర్యలు చేపట్టాలని డీఎఫ్ఓ అనూజ్ అగర్వాల్ సూచించారు. సత్తుపల్లి డివిజనల్ ఫారెస్ట్ కార్యాలయంలో గురువారం రికార్డులను తనిఖీ చేశారు. అనంతరం రామచంద్రాపురం బీట్లో ని పది హెక్టార్లలో చేపట్టిన మొక్కలు నాటే పనులను పరిశీలించి ఉద్యోగులకు సూచనలు చేశారు. అడవుల పరిరక్షణ, వన్యప్రాణు ల సంరక్షణకు పకడ్బందీ చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. సత్తుపల్లి రేంజర్ సీహెచ్.ఎల్లయ్య, డీఆర్ఓ అచ్చయ్య, సెక్షన్ ఆఫీసర్ భాస్కర్, ఎఫ్బీఓ అశోక్కుమార్ పాల్గొన్నారు.
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జేవీఆర్ సీహెచ్పీకి బహుమతిసత్తుపల్లిరూరల్: కొద్దినెలల క్రితం సింగరేణి యాజమాన్యం రక్షణ వార్షిక పక్షోత్సవాల సందర్భంగా పోటీలు నిర్వహించింది. సీహెచ్పీల విభాగంలో సత్తుపల్లి జేవీఆర్ సీహెచ్పీ ప్రథమ బహుమతి సాధించగా ఉద్యోగులకు ట్రోఫీ, సర్టిఫికెట్లు అందిందించారు. ఈమేరకు గురువారం సీహెచ్పీలో నిర్వహించిన సంబురాల్లో ఏరియా ఇంజనీర్ కె.సోమశేఖర్రావు, ఉద్యోగులు సాయినాథ్, రాంబాబు, ప్రదీప్కుమార్, శ్రీనివాస్, ప్రసాద్, మహేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వీసా పేరిట రూ.75లక్షలు తీసుకున్నారని ఫిర్యాదు ఖమ్మంరూరల్: విదేశాలకు వెళ్లేందుకు వీసా ఇప్పిస్తామంటూ రూ.75లక్షలు తీసుకున్న వ్యక్తులు ఆ తర్వాత మోసం చేశారని ఓ మహిళ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఏదులాపురం మున్సిపాలిటీ పరిధి మారెమ్మతల్లి ఆలయ సమీపాన ఎరుకుల శ్వేత నివాసం ఉంటోంది. ఖమ్మం బాలాజీనగర్కు చెందిన ఏలూరి నరేన్, ఆయన తండ్రి శ్రీనివాసరావు రెండేళ్ల క్రితం శ్వేతకు యూకే వీసా ఇప్పిస్తామని చెప్పి రూ. 75లక్షలు తీసుకున్నారు. కానీ వీసా ఇప్పించకపోవడంతో ఈనెల 29న ఆమె తన తల్లితో కలిసి వెళ్లి డబ్బు తిరిగి ఇవ్వాలని కోరింది. దీంతో నరేన్, శ్రీనివాసరావు తమతో దురుసుగా ప్రవర్తించి ఇంటి నుంచి గెంటివేయడమే కాక మరోమారు డబ్బు అడిగితే చంపేస్తామని బెదిరించారని గురువారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ విషయమై సీఐ ముష్క రాజు వివరణ కోరగా ఫిర్యాదుపై విచారణ చేస్తున్నామని తెలిపారు.
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గోదావరి దోబూచులాటభద్రాచలంటౌన్: ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షాలతో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. నదిలో నీటిమట్టం గంటగంటకూ మారుతూ దోబూచులాడుతోంది. గురువారం మధ్యాహ్నం ఒక్కసారిగా 28.70 అడుగులకు చేరుకుని కొంతసమయం నిలకడగా ఉంది. అనంతరం తగ్గుముఖం పట్టి 27 అడుగులకు చేరింది. సాయంత్రం నుంచి మళ్లీ ప్రవాహం పెరుగుతూ రాత్రి 10గంటలకు 29 అడుగులుగా నమోదైంది. బుధవారం రాత్రి కేవలం 17 అడుగులుగానే గోదావరి నీటిమట్టం ఉంది. అయితే, ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి ఇంకా భారీగా వరద వచ్చే అవకాశం ఉందని, శుక్రవారం భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికార వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం నదిలో ప్రవాహ వేగం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నందున తీర ప్రాంత, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. ముందస్తు జాగ్రత్తగా లోతట్టు ప్రాంతాల పరిస్థితిని రెవెన్యూ, ఇరిగేషన్ అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. భద్రాద్రి రామయ్య దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు గోదావరి నదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించే సమయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. నదిలోకి ఎవరూ లోతుకు వెళ్లకుండా స్నానాల ఘాట్ల వద్ద తాళ్లు కట్టి రక్షణ చర్యలు చేపట్టారు. నదీ తీరంలో గజ ఈతగాళ్లను నియమించారు.
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పేదలందరికీ ప్రభుత్వ పథకాలుకల్లూరు రూరల్: రాష్ట్రంలోని పేదలందరికీ ప్రభుత్వ పథకాలే అందించడమే లక్ష్యంగా తమ ప్రభుత్వ పాలన సాగుతోందని రాష్ట్ర రెవెన్యూ, గృహ నిర్మాణ, సమాచార శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి వెల్లడించారు. కల్లూరులో గురువారం సాయంత్రం ఏర్పాటుచేసిన ప్రజాదర్బార్లో ఆయన ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ మట్టా రాగమయి, కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్.తో కలిసి ప్రజల నుంచి దరఖాస్తులు, వినతిపత్రాలు స్వీకరించారు. అనంతరం మంత్రి మాట్లాడుతూ పేదరికమే అర్హతగా భావించి రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రభుత్వ అభివృద్ధి, సంక్షేమ పతకాలు అందిస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకుని తక్షణ పరిష్కారం కోసం ప్రజా దర్బార్ నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. పేదల ఆత్మగౌరవానికి చిహ్నం పేదల ఆత్మగౌరవానికి సొంత గృహం చిహ్నంగా నిలుస్తుందని మంత్రి పొంగులేటి తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని గత ప్రభుత్వం విస్మరిస్తే, తాము అధికారంలోకి రాగానే ఇందిరమ్మ గృహాలు మంజూరు చేస్తున్నామని చెప్పారు. మొదటి దశ నిర్మాణాలు చివరి దశకు చేరగా, రెండో విడత మంజూరవుతున్నాయని తెలిపారు. చివరి అర్హుల వరకు ఫలితం దక్కేలా మూడు, నాలుగో విడత కూడా మంజూరు చేస్తామన్నారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా లేకున్నా పేదలకు సంక్షేమ పథకాల అమలు, అభివృద్ధి పనుల విషయంలో తాము విజయం సాధించామని చెప్పారు. కాగా, అర్హులకు వచ్చే నెల నుంచి కొత్తగా పెన్షన్లు మంజూరవుతాయని మంత్రి ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. బీఆర్ఎస్ బండారం బట్టబయలు ధరణి చట్టంలో లొసుగులను అడ్డం పెట్టుకొని గత ప్రభుత్వ పెద్దలు విలువైన భూములను కొల్లగొట్టారని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆరోపించారు. గత పాలకుల అక్రమాలు త్వరలో బయట పెడతామని, తప్పు చేసిన వారు శిక్ష అనుభవించాల్సిందేనని చెప్పారు. కాగా, తాము అధికారంలోకి రాగానే రాష్ట్రమంతగా సమగ్ర భూసర్వేకు చుట్టామని తెలిపారు. ఇప్పటికే పైలట్గా కొన్ని గ్రామాల్లో సర్వే చేస్తుండగా, అన్ని చోట్ల సర్వే అనంతరం భూసమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందని తెలిపారు. కాగా, ఎస్ఐఆర్లో ప్రతీ ఓటరు నమోదు చేసుకునేలా కాంగ్రెస్ శ్రేణులు పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ శ్రీనివాసరెడ్డి, సబ్ కలెక్టర్ అజయ్ యాదవ్, ఏసీబీ వసుంధర యాదవ్, కల్లూరు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ధరావత్ మోహన్నాయక్, మార్కెట్ చైర్పర్సన్ బాగం నీరజాదేవి, కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షుడు పోట్రూ అర్జున్రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. తొలుత మంత్రి పొంగులేటి తన స్వగ్రామమైన నారాయణపురంలో 64 మందికి రూ.21.70 విలువైన సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులతో పాటు కల్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ లబ్ధిదారులకు చెక్కులు అందజేశారు.
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తూర్పు వైపు నుంచే రామయ్య దర్శనం● ఏకకాలంలో ఉత్తర, దక్షిణ, పడమర దిక్కుల్లో పనులు ● విస్తా కాంప్లెక్స్ తొలగింపునకు ప్రణాళికలు భద్రాచలం: శ్రీ సీతారామ చంద్రస్వామివారిని ఇకనుంచి తూర్పు వైపు నుంచే దర్శనం చేసుకోవాలి. ఇప్పటికే దక్షిణం, ఉత్తరం వైపు అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆ దారులను మూసివేశారు. ఉత్తరం ద్వార దర్శన వేదిక, మెట్లను ఇప్పటికే పడగొట్టగా, ప్రాకారం సైతం కూల్చివేయనున్నారు. పడమర వైపు మెట్లను తొలగించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. పడమర వైపు భక్తులు భద్రపర్చుకునే సెల్ఫోన్, చెప్పులు స్టాండ్లను తూర్పు వైపునకు మార్చనున్నారు. ఇందుకోసం ఖాళీ స్థలంలో తాత్కాలిక షెడ్ ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఉత్తరం, దక్షిణం, పడమర మూడు దిక్కుల్లో ఏకకాలంలో పనులు జరగనున్నాయి. చిత్రకూట మండపం తొలగింపు ప్రక్రియ మరో రెండు రోజుల్లో పూర్తి కానుంది. మిథిలా స్టేడియంలో నిర్మిస్తున్న తాత్కాలిక నిత్యకల్యాణ వేదిక పనులు పూర్తి కావొస్తున్నాయి. విస్తా కాంప్లెక్షక్స్ తొలగింపు పనులపై అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. విస్తా కాంప్లెక్స్ తొలగిస్తే తమ జీవనోపాధికి ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయని గదులను వేలం పాట పాడుకున్న దుకాణదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీంతో వారికి తాత్కాలికంగా పరిసర ప్రాంతాల్లోనే దుకాణాలకు వెసులుబాటు కల్పించాలనే ప్రయత్నంలో అధికారులు ఉన్నారు.
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ఘాటెక్కుతున్న మిర్చి!● రూ.23వేలు దాటిన ‘తేజా’ మిర్చి ధర ● తగ్గుతున్న నిల్వలతో పెరుగుతున్న డిమాండ్ఖమ్మంవ్యవసాయం: మిర్చి ధర ఘాటెక్కుతుంది. మూడు రోజుల వ్యవధిలో క్వింటాకు రూ.350 పెరిగింది. గత వారం వరకు రూ.22 వేలు ఉన్న ‘తేజా’ మిర్చి ధర ప్రస్తుతం రూ.23 వేల మార్కును దాటింది. ఖమ్మం మార్కెట్లో సోమవారం రూ.22,700 పలికిన ధర మంగళవారం రూ.22,750, బుధవారం రూ.22,800కు చేరగా గురువారం ఏకంగా రూ. 23,050గా నమోదైంది. మిర్చి సీజన్ అయిన మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల్లో సగటున రూ.18వేలు పలికిన ధర ప్రస్తుతం రూ.5 వేలు పెరిగింది. కోల్డ్ స్టోరేజీల్లో నిల్వ చేసిన మిర్చి క్వింటాకు గరిష్ట ధర రూ.23,050, మోడల్ ధర రూ.22 వేలుగా, నాన్ ఏసీ మిర్చి గరిష్టంగా రూ.17,400, మోడల్ ధర రూ.16,500గా నమోదైంది. అలాగే, తాలు మిర్చి ధర రూ. 10 వేలుగా పలుకుతోంది. దేశ, విదేశాలకు ఆర్డర్లు తేజా రకం మిర్చికి దేశ, విదేశాల నుంచి ఆర్డర్లు పెరుగుతున్నాయి. గత ఏడాది పంట సాగు విస్తీర్ణం తగ్గడం, దిగుబడులు లేకపోవడంతో ఆశించిన విధంగా మిర్చి నిల్వలు లేవు. దీనికి తోడు ప్రస్తుతం వర్షాభావ పరిస్థితులు చోటు చేసుకుని మిరప సాగుపై రైతుల్లో ఆసక్తి చూపడం లేదు. ఫలితంగా ఈ ఏడాది కూడా మిరప దిగుబడులు తగ్గే అవకాశముంది. ఇలా రకరకాల కారణాలతో మిర్చి నిల్వ లకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. దేశీయంగా ఉత్తరాది రాష్ట్రాలతో పాటు బంగ్లాదేశ్, థాయ్లాండ్ నుంచి మిర్చి ఆర్డర్లు వస్తుండడంతో వ్యాపారులు ధర పెంచుతున్నారని తెలుస్తోంది. కరిగిపోతున్న నిల్వలు మిర్చి నిల్వలు తగ్గుతున్న సమయాన డిమాండ్ పెరుగుతుంది. జిల్లాలోని 48 కోల్డ్ స్టోరేజీల్లో దాదాపు 48 లక్షల బస్తాల మిర్చిని రైతులు, వ్యాపారులు సీజన్లో నిల్వ చేసినట్లు అంచనా. ప్రస్తుతం పంట పెట్టుబడుల కోసం రెండు నెలలుగా ఈ మిర్చిని విక్రయిస్తున్నారు. దీంతో కోల్డ్ స్టోరేజీల్లో కూడా నిల్వలు సగానికి చేరినట్లు వ్యాపారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
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అప్రమత్తతతోనే మానవ అక్రమ రవాణా నివారణఖమ్మంమయూరిసెంటర్/ఖమ్మం సహకారనగర్: అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండడం ద్వారా మానవ అక్రమ రవాణాను అరికట్టవచ్చని అదనపు కలెక్టర్ డాక్టర్ పి.శ్రీజ పేర్కొన్నారు. మహిళా, శిశు, దివ్యాంగులు మరియు వయోవృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యాన ప్రపంచ మానవ అక్రమ రవాణా వ్యతిరేక దినోత్సవం సందర్భంగా గురువారం కలెక్టరేట్లో జరిగిన సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. మహిళలు, పిల్లల భద్రత ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని తెలిపారు. ఉద్యోగాలు, విదేశీ అవకాశాలు, వివాహాలు, విద్య పేరుతో జరిగే మోసాలపై జాగ్రత్తగా ఉండేలా విస్తృత అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. అంతేకాక మహిళా హెల్ప్లైన్(181), చైల్డ్ హెల్ప్లైన్(1098) అత్యవసర సేవలు(112) నంబర్లపై ప్రచారం చేయాలని తెలిపారు. ఆతర్వాత హెల్ప్లైన్ పోస్టర్లను అదనపు కలెక్టర్ ఆవిష్కరించగా.. మానవ అక్రమ రవాణాను అరికట్టడంలో అప్రమత్తంగా ఉంటామని అధికారులు, సిబ్బంది ప్రతిజ్ఞ చేశారు. అలాగే, ఖమ్మం బాలికల జూనియర్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ విజయలక్ష్మి ఆధ్వర్యాన కళాశాలతో పాటు నయాబజార్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీ, ఇందిరానగర్ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, మంచుకొండ జెడ్పీ హైస్కూల్లో అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో సీడబ్ల్యూసీ సభ్యులు జిన్నేక లక్ష్మయ్య, ఆర్పీఎఫ్ సీఐ సురేష్గౌడ్, డీహెచ్ఈడబ్ల్యూ జిల్లా మిషన్ కోఆర్డినేటర్ ఎస్.డీ. సమ్రీన్, జెండర్ స్పెషలిస్టులు పి.ప్రమీల, ఆర్.వాసంతితో పాటు కె.సతీష్, రాజకుమారి, సురేష్, సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాగా, నయాబజార్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో జరిగిన సదస్సులో షీ టీం, యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫిక్ యూనిట్ ఇన్స్పెక్టర్ శివనాదుల శ్రీనివాస్ మాట్లాడగా.. ఎయిడ్ సంస్థ జిల్లా కోఆర్డినేటర్ కె.శ్రీనివాస్తో పాటు భాస్కర్, రుక్మిణి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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3 పోస్టులు.. 304 మందిఖమ్మం వైద్యవిభాగం: ఖమ్మం జిల్లా జనరల్ ఆస్పత్రిలో మూడు ఫార్మసిస్టు పోస్టులను ఔట్ సోర్సింగ్ విధానంలో భర్తీ చేసేందుకు ఇటీవల నోటిఫికేషన్ జారీ చేయగా, గురువారం ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించారు. అయితే, మూడు పోస్టులకు గాను 304 మంది నిరుద్యోగులు హాజరుకావడం గమనార్హం. సూపరింటెండెంట్ చాంబర్ వద్ద వీరు బారులు దీరడంతో మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు ఇంటర్వ్యూలు కొనసాగాయి. ఆస్పత్రిలో కొంత కాలంగా ఫార్మసిస్ట్ల కొరత వేధిస్తుండగా.. ఆరుగురితోనే నెట్టుకొస్తున్నారు. ఈ విషయమై ఇటీవల ‘సాక్షిలో’ ‘గంటల కొద్దీ క్యూలైన్లోనే’ శీర్షికన కథనం ప్రచురితం కాగా, స్పందించిన అదనపు కలెక్టర్ శ్రీజ సూచనలతో ఫార్మసిస్ట్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. అయితే, ఈ ఉద్యోగం తాత్కాలికంగా నాలుగు నెలల పాటే ఉంటుందని ఆస్పత్రి వర్గాలు చెబుతున్నారు. రాష్ట్రప్రభుత్వం ఇప్పటికే 2వేలకు పైగా ఫార్మసిస్ట్ పోస్టుల భర్తీకి పరీక్ష నిర్వహించగా ఎప్పుడైనా ఫలితాలు వచ్చే అవకాశముంది. అందులో కొందరిని ఖమ్మం జీజీహెచ్కు కేటాయిస్తే ఔట్ సోర్సింగ్ విధానంలో తీసుకునే వారే తప్పించనున్నారు. అయినా మూడు పోస్టులకు 304మంది హాజరు కావడంతో ఆస్పత్రి ఆవరణ కిటకిటలాడింది.ఖమ్మం జీజీహెచ్లో ఔట్ సోర్సింగ్ ఫార్మసిస్ట్ ఉద్యోగాలకు బారులు
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పదోన్నతి పొందిన దేవాదాయ శాఖ ఈఓలకు పోస్టింగ్ఖమ్మంగాంధీచౌక్: దేవాదాయ, ధర్మాదాయ శాఖలో గ్రేడ్–3 ఈఓ(కార్యనిర్వహణాధికారులు)లుగా ఉద్యోగోన్నతి పొందిన వారికి గురువారం ఆన్లైన్లో కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించారు. దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ ఎం.హన్మంతరావు ఆధ్వర్యాన కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించడంతో పాటు పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఉద్యోగ్నోతి పొందిన ఐదుగురికి ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో పోస్టింగ్లు ఇచ్చారు. వీరిలో డి.శ్రీనివాసరెడ్డికి నేలకొండపల్లి మండలకేంద్రంలోని శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి దేవస్థానం, పి.బేబీసరోజనకు ఖమ్మం ఇందిరానగర్లోని బాలగణపతి సుబ్రమణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయం, డి.శ్రీనివాసరావుకు ఖమ్మం టేకులపల్లిలోని శ్రీభక్తాంజనేయ స్వామి ఆలయం గ్రేడ్–3 పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. అలాగే, చుండూరు రామకోటేశ్వరరావును భద్రాద్రి జిల్లా ఇల్లెందు జేకే కాలనీలోని హరిహరక్షేత్రం, డి.విజయలక్ష్మిని పాత పాల్వంచలోని శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం ఈఓగా నియమించారు. తొలుత ఐదుగురు ఉద్యోగులు ఉమ్మడి జిల్లా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ మేకల వీరస్వామిని కలిసి జాయినింగ్ రిపోర్టులు ఇవ్వగా, కొత్త స్థానాల్లో రెండు, మూడు రోజుల్లో చేరే అవకాశం ఉంది.
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గ్రాడ్యుయేట్స్పై గురిప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ చేతిలో... వరంగల్ – ఖమ్మం – నల్లగొండ పట్టభద్రుల నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్సీగా చింతపండు నవీన్ (తీన్మార్ మల్లన్న) కొనసాగుతున్నారు. 2023లో నిర్వహించిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్సీ పల్లా రాజేశ్వరరెడ్డి జనగామ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. దీంతో 2024 మే 27న ఉప ఎన్నిక నిర్వహించగా.. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఏ.రాకేష్రెడ్డిపై కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి తీన్మార్ మల్లన్న విజయం సాధించారు. ఆయన పదవీ కాలం వచ్చే ఏడాది మార్చి 29తో అంటే.. ఇంకో ఎనిమిది నెలల తర్వాత ముగియనుంది. కాంగ్రెస్ యువమంత్రం ‘జెన్ జీ’ తరం రాజకీయాలను ప్రభావితం చేస్తుండడంతో తలపండిన రాజకీయాలకు మారుపేరైన కాంగ్రెస్ కూడా ఇప్పుడు యువమంత్రం జపిస్తోంది. పట్టభద్రులను ఆకట్టుకోవడం, తద్వారా గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలే లక్ష్యంగా పోలీసుతోపాటు అనుబంధ శాఖల్లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. అలాగే ఢిల్లీలోని జంతర్మంతర్ వద్ద జరిగిన ఆందోళనకు మద్దతుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఉమ్మడి జిల్లాలో నిరసనలు తెలిపారు. ఆందోళనల్లో బీఆర్ఎస్.. సమకాలీన రాజకీయాలను ఒంటపట్టించుకున్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ యువత నిర్వహించే ఆందోళనల్లో భాగస్వామ్యం అవుతోంది. గత ఎన్నికల్లో వరంగల్ – ఖమ్మం – నల్లగొండ గ్రాడ్యుయేట్ స్థానం నుంచి ఓటమి చవిచూసిన బీఆర్ఎస్ ఈసారి ఎలాగైనా గెలుపొందాలని కృతనిశ్చయంతో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటును రాబట్టేందుకు యువతతో కలిసి ముందుకు సాగాలని నిర్ణయించింది. ఈక్రమాన నిరుద్యోగులు, యువత నిర్వహించే ఆందోళన కార్యక్రమాల్లో బీఆర్ఎస్ నేతలు పాల్గొంటున్నారు. గత గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన ఎ.రాకేష్రెడ్డి ఉమ్మడి జిల్లాలో విస్తృతంగా పర్యటిస్తూ ఇక్కడి నేతలతో కలిసి సభలు, సమావేశాల్లో పాల్గొంటున్నారు. ఆయనే అభ్యర్థి అని ప్రకటించకున్నా.. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకునే రాకేష్రెడ్డి పర్యటనలు సాగుతున్నాయని తెలుస్తోంది. మరోవైపు బీజేపీ కూడా గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికల్లో గెలుపు కోసం ఇప్పటి నుంచే పావులు కదుపుతున్నట్లు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. గురి చూసి కొట్టాల్సిందే.. పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికపై అన్ని పార్టీలు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాయి. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఈ స్థానానికి ఎన్నిక ఉంటుందని భావిస్తుండగా పార్టీలు కసరత్తు మొదలుపెట్టాయి. ఢిల్లీలో బుధవారం జరిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ సమన్వయ కమిటీ సమావేశంలో ఈ ఎన్నికపై చర్చించగా... ఎన్నికల ఇన్చార్జిలుగా ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టివిక్రమార్క, మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డిని నియమించారు. మరోపక్క బీఆర్ఎస్ కూడా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో సత్తా చాటేలా ఇప్పటికే చర్చలు మొదలుపెట్టింది. బీజేపీ సైతం అభ్యర్థి ఎంపికకు కసరత్తు చేస్తున్న క్రమాన ఇద్దరు, ముగ్గురు నేతల పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి.యువతే లక్ష్యంగా పార్టీల రాజకీయం
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గడువులోగా గురుకులాల నిర్మాణం● రఘునాథపాలెంలో పరిశీలించిన కలెక్టర్ దివాకర ● ‘సాక్షి’లో ప్రచురితమైన కథనంతో పనులపై ఆరారఘునాథపాలెం: యంగ్ ఇండియా సమీకృత గురుకులాల నిర్మాణ పనులను నిర్ణీత గడువులోగా నాణ్యత ప్రమాణాలతో పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్. ఆదేశించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాఠశాలలను నిర్మిస్తున్న విషయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని తెలిపారు. రఘునాథపాలెం బెపాస్రోడ్డు ప్రధాన రహదారి వద్ద రూ.200 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పనులను గురువారం కలెక్టర్ పరిశీలించారు. ‘సాక్షి’లో గురువారం జిల్లాలోని ఇంటిగ్రేటెడ్ గురుకులాల పనులపై కథనం రాగా, లక్ష్మీపురంలో వేగంగా జరుగుతుండడం.. మిగతా చోట్ల జాప్యం జరుగుతోందని ప్రస్తావించగా కలెక్టర్ స్పందించిట్లు తెలిసింది. ఈమేరకు రఘునాథపాలెంలో హాస్టల్ భవనాలు, అకడమిక్ బ్లాక్లు, డార్మిటరీ, వంటగది, భోజనశాల, ఉద్యోగుల క్వార్టర్ల ర్మాణ పనులను పరిశీలించి పురోగతిపై అధికారులను ఆరా తీశారు. అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో నియోజకవర్గానికి ఒకటి చొప్పున ఐదు యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ల నిర్మాణాలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. నాణ్యత రాజీ పడకుండా పనుల్లో వేగం పెంచి గడువులోగా పూర్తయ్యేలా చూడాలని సూచించారు. ఆవరణలో అంతర్గత రహదారులు, డ్రెయినేజీల నిర్మాణం, తాగునీరు, విద్యుత్ వసతులపై దృష్టి సారించాలని తెలిపారు. అనంతరం రఘునాథపాలెంలో గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యాన నిర్మిస్తున్న స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ బాలుర గురుకుల పాఠశాల, కళాశాల భవన నిర్మాణ పనులను కూడా కలెక్టర్ పరిశీలించి నెలలోగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఆదేశించారు. రఘునాథపాలెం తహసీల్దార్ శ్వేత, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పోస్టుల భర్తీఖమ్మం సహకారనగర్/ఖమ్మం వైరారోడ్: జిల్లాలోని ప్రీ ప్రైమరీ పాఠశాలల్లో ఇన్స్ట్రక్టర్లు, ఆయా పోస్టుల భర్తీలో విద్యాశాఖ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించిందని సత్తుపల్లి మాజీ ఎమ్మెల్యే సండ్ర వెంకటవీరయ్య ఆరోపించారు. ఈమేరకు పలువురు దరఖాస్తుదారులతో కలిసి గురువారం ఆయన కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్.కు వినతిపత్రం అందజేశారు. అనంతరం సండ్ర మాట్లాడుతూ జిల్లాలో 114 ప్రీ ప్రైమరీ ఇన్స్ట్రక్టర్లు, ఆయా పోస్టులకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయగా, ఇంటర్మీడియట్ మార్కులను ప్రతిపాదికన తీసుకోవడమే కాక శిక్షణ, అదనపు అర్హతలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని నిబంధనల్లో ఉందని తెలిపారు. కానీ జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి మాత్రం ఇంటర్వ్యూకు ఏకంగా 30 – 50శాతం మార్కులు కేటాయించడం వెనుక ఆంతర్యమేమిటి ప్రశ్నించారు. అనర్హులు, పైరవీలు చేసుకున్న వారికి మార్కులు వేయడంతో అర్హులైన అభ్యర్థులకు అన్యాయం జరిగిందని పేర్కొన్నారు. ఈమేరకు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా చేపట్టిన నియామకాలను రద్దు చేసి, రాష్ట్రంలోని మిగతా జిల్లాల్లో అనుసరించిన విధానం ద్వారా అర్హులకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈకార్యక్రమంలో నాయకులు బెల్లం వేణుగోపాల్, పగడాల నాగరాజు, బాషబోయిన వీరన్న, బిచ్చాల తిరుమలరావు, బత్తుల మురళి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అలాగే, రఘునాథపాలెం సర్వే నంబర్ 218లో పట్టాదారులకు న్యాయం చేయాలని బీఆర్ఎస్ నగర మాజీ అధ్యక్షుడు పగడాల నాగరాజు పలువురితో కలిసి కలెక్టర్ దివాకరకు వినతిపత్రం అందజేశారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నిరుపేద కుటుంబాలకు ఇంటి స్థలాలు పంపిణీ చేయగా, అమరావతి – నాగ్పూర్ గ్రీన్స్ఫీల్డ్ హైవే, మోడల్ స్కూల్ నిర్మాణంతో 300మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పారు. ఈమేరకు పేదలకు నష్టం జరగకుండా బాధితులకు న్యాయం చేయాలని కోరారు.దరఖాస్తుదారులతో కలిసి కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేసిన సండ్ర
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మరింత వేగంగా యూనిఫామ్స్ తయారీఖమ్మంమయూరిసెంటర్: ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు యూనిఫామ్ తయారీలో మరింత వేగం పెంచాలని మెప్మా పీడీ నళిని పద్మావతి సూచించారు. మహిళా సంఘాల ఆధ్వార్యన యూనిఫామ్లు కుడుతుండగా బుధవారం ఆమె పరిశీలించి సూచనలు చేశారు. క్లాత్ ఆధారంగా యూనిఫామ్లు కుట్టి ఎప్పటికప్కుపడు పాఠశాలలకు చేరవేయాలని తెలిపారు. ఖమ్మంలోని ఎనిమిది రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల విద్యార్థులకు 11వేల జతల యూనిఫామ్స్ ఈనెల 31వ తేదీ లోగా, 77 ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు 9,643 జతల యూనిఫామ్స్లను ఆగస్టు మొదటి వారంలోగా అందించాలని పేర్కొన్నారు. యూని ఫామ్లు కుట్టేందుకు జిల్లా కేంద్రంలో మూడు కేంద్రాలు ఏర్పాటుచేయగా 150 మంది మహిళా టైలర్లకు నెల పాటు ఉపాధి లభిస్తోందని పీడీ తెలిపారు. ఏడీఎంసీ వెంకటేశ్వర్లు, టీఎంసీ సుజాత పాల్గొన్నారు.
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ఉత్సాహంగా జిల్లా స్థాయి పోటీలుఖమ్మంరాపర్తినగర్: ‘నషా ముక్త్ యువ ఫర్ వికసిత్ భారత్’లో భాగంగా ఉమ్మడి జిల్లాస్థాయి పోటీలు ఖమ్మంలోని ఎస్బీఐటీలో బుధవా రం నిర్వహించారు. వివిధ విభాగాల్లో నిర్వహించిన పోటీల్లో విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ముగింపు సమావేశంలో డీవైఎస్ఓ టి.సునీల్రెడ్డి, కాలేజీ చైర్మన్ గుండాల కృష్ణ మాట్లాడుతూ.. బంగారు భవిష్యత్ కలిగిన యువత చెడు మార్గాల వైపు ఆకర్షితులు కాకుండా లక్ష్యాలను ఎంచుకుని వాటి సాధనకు కృషి చేయాలని సూచించారు. శ్రద్ధగా చదువుకుని ఉన్నతస్థాయికి చేరడం ద్వారా మరికొందరికి ఉపాధి కల్పించాలని తెలిపారు. సూచించారు. అనంతరం విజేతలకు బహుమతులను అందజేశారు. మేరా యువభారత్ జిల్లా అధికారి ఎం.వెంకటరాంబాబు, జిల్లా ఎన్ఎస్ఎస్ అధికారి శ్రీనివాసరావు, నార్కోటిక్ విభాగం అధికారి విజయ్కుమార్, కమర్తపు భానుచందర్, కళాశాల కస్పాండెంట్ జి.ధాత్రి, ప్రవీణ్కుమార్ పాల్గొన్నారు. రైస్మిల్లులో విజిలెన్స్ తనిఖీలుసత్తుపల్లి(పెనుబల్లి): పెనుబల్లి మండలం లంకాసాగర్ క్రాస్రోడ్లోని సన్రైజ్ రైస్మిల్లులో మంగళవారం రాత్రి నుంచి బుధవారం ఉదయం వరకు విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ధాన్యం నిల్వలు, కొనుగోలు వివరాలు, స్టాక్ రిజిస్టర్లు ఇతర రికార్డులను క్షుణ్ణంగా పరి శీలించారు. సేకరించిన వివరాల ఆధారంగా సమగ్ర నివేదికను ఉన్నతాధి కారులకు అందజేస్తామని తెలిపారు. కాగా, రైస్మిల్లుపై జరిగిన దాడులు చర్చనీయాంశగా మారాయి. ఇటీవల నేలకొండపల్లి మండలం రాజేశ్వరపురం గ్రామంలోని రైస్ ఇండసీ్ట్రలో నిర్వహించిన విజిలెన్స్ సోదాల్లో అక్రమాలు బయటపడగా మిల్లు యాజమానిపై కేసు నమోదు చేసి విషయం విదితమే.
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శాకంబరీదేవిగా ముత్యాలమ్మ..తల్లాడ: మండలంలోని నారాయణపురం గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న గ్రామ దేవత ముత్యాలమ్మ తల్లిని బుధవారం శాకంబరీ దేవిగా అలంకరించారు. గ్రామస్తుల సహకారంతో క్వింటాళ్ల కొద్ది కూరగాయలు, ఆకు కూరలు, పూలు, పండ్లతో అలంకరించారు. అర్చకులు కంచెల సతీశ్శర్మ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం నుంచే అమ్మవారికి అభిషేకాలు నిర్వహించారు. అనంతరం గురుపౌర్ణమి వేడుకలు నిర్వహించారు. సాయంత్రం అమ్మవారి చీరలకు వేలం పాట నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో వెదురు కృష్ణారెడ్డి, రెడ్డెం వీరమోహన్రెడ్డి, పలు గ్రామా ల భక్తులు పాల్గొన్నారు. 20 రోజుల ముందు దరఖాస్తు చేస్తేనే..ఖమ్మంసహకారనగర్: రెవెన్యూ కార్యాలయాల నుంచి సర్టిఫికెట్ కావాలంటే 20 రోజుల ముందే దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటూ సోషల్ మీడియా లో ఓ కరపత్రం(పోస్టర్) విస్తృతంగా తిరుగుతోంది. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులారా.. రెవెన్యూ కార్యాలయం నుంచి ఏదైనా సర్టిఫికెట్ కావాలా..? అయితే కనీసం 20 రోజుల ముందే దరఖాస్తు చేయండి.. అంటూ అందుకు గల కారణాలను తెలియజేస్తూ రూపొందించిన పోస్టర్ వాట్సప్లో తిరుగుతోంది. దరఖాస్తు మొదలు, ధ్రువప్రతం వచ్చేవరకు జరిగే పరిణామాలను వివరిస్తూ రూపొందించిన పోస్టర్.. రెవెన్యూ సిబ్బందే ఇలా రూపొందించి, సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారా? లేక ఎవరైనా తయారు చేశారా? అననే వివరాలు తెలియరాలేదు. రేపు టేకులపల్లి ఐటీఐలో జాబ్ మేళా ఖమ్మంరాపర్తినగర్: జిల్లాలోని నిరుద్యోగ యువతకు ప్రైవేట్ రంగంలో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు ఆగస్టు 1న జాబ్మేళా నిర్వహిస్తున్నట్లు జిల్లా ఉపాధి కల్పన శాఖాధికారి ఎన్.మాధవి తెలిపారు. హరికృష్ణ చారిటీ ఆధ్వర్యాన మిల్క్ ప్లాంట్, ఐటీ, అకౌంట్స్, ఆపరేషన్స్ విభాగాల్లో ఉద్యోగాలకు అర్హులను ఎంపిక చేస్తారని పేర్కొన్నారు. ఐటీఐ, డిప్లొమా, బీటెక్, బీకాం, ఫుడ్ టెక్నాలజీ, కంప్యూటర్స్, హోటల్ అండ్ హాస్పిటాలిటీ నేపథ్యంతో కూడిన డిగ్రీ కలిగి 18 – 40 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉన్న వారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. ఆసక్తి, అర్హతలు ఉన్న వారు ఖమ్మం టేకులపల్లిలోని ప్రభుత్వ ఐటీఐలో శనివారం జరిగే ఇంటర్వ్యూలకు సర్టిఫికెట్ల జిరాక్స్లతో హాజరుకావాలని, వివరాలకు 93724 78535 నంబర్లో సంప్రదించాలని సూచించారు. ఫిన్లాండ్ విద్యావ్యవస్థపై నేడు సీఎం సమీక్ష హాజరుకానున్న నేలకొండపల్లి ఎంఈఓ నేలకొండపల్లి: రాష్ట్రం నుంచి ఉపాధ్యాయులు, విద్యాశాఖ అధికారులు ఇటీవల ఫిన్లాండ్ దేశంలో పర్యటించి అక్కడి విద్యావ్యవస్థపై అధ్యయనం చేశారు. ఏప్రిల్ 18 నుంచి 26 వరకు అధ్యయనం చేయగా, బృందంలో నేలకొండపల్లి ఎంఈఓ బాలిన చలపతిరావు కూడా ఉన్నారు. ఈ బృందం అధ్యయనం చేసిన అంశాలు, రాష్ట్రంలో అమలుకు అనుకూలమైన అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి గురువారం హైదరాబాద్లో సమీక్షించనున్నారు. ఈ సమావేశానికి హాజరుకావాలని చలపతిరావుకు సమాచారం అందింది. ఈ సందర్భంగా ఆయనను డీఆర్పీలు, ఉపాధ్యాయులు, సంఘాల ప్రతినిధులు ఇటిక్యాల సురేశ్కుమార్, స్వామి, మాధవ్, శ్రీనివాస్, టి.వెంగళరావు, బి.శ్రీనివాస్, తొర్తి సురేశ్, కోటేశ్వరరావు, చీనా తదితరులు సన్మానించారు. ఇద్దరు విద్యుత్ ఉద్యోగుల సస్పెండ్ ఖమ్మంరూరల్: ఓ వ్యక్తి మృతికి కారణమని తేలడంతో ఇద్దరు విద్యుత్ ఉద్యోగులను సస్పెండ్ చేశారు. మండలంలోని ఆరెంపులకు చెందిన ప్రైవేట్ ఎలక్ట్రీషియన్ మేడా రవీందర్ (44) ఈ నెల 16న విద్యుదాఘాతంతో మృతి చెందాడు. స్తంభంపై పనిచేస్తుండగా ప్రమాదం జరగడంతో ఉద్యోగుల నిర్లక్ష్యమే కారణమని కుటుంబీకులు ఆరోపించారు. దీంతో అధికారులు శాఖాపరమైన విచారణ చేపట్టారు. ఈ క్రమాన లైన్మెన్ జేవీ రామారావు, ఏఎల్ఎం జగ్జీవన్రావు విధి నిర్వహణలో జాగ్రత్తలు పాటించలేదని గుర్తించి సస్పెండ్ చేసినట్లు డీఈ నాగేశ్వరరావు వెల్లడించారు.
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హైదరాబాద్ ప్రమాదంలో కల్లూరు వాసి మృతికల్లూరురూరల్: మండలంలోని చిన్నకోరుకొండి గ్రా మానికి చెందిన గుడిద శివసాయి(19) బుధవారం హైదరాబాద్లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతిచెందాడు. గ్రామానికి చెందిన గుడిద కృష్ణ కుమారుడు శివసాయి హైదరాబాద్ మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో బీటెక్ చదువుతున్నాడు. మంగళవారం శివసాయితో పాటు మరో ఇద్దరు విద్యార్థులు బయటకు వెళ్లి ఆటోలో వస్తుండగా కాలేజీ సమీపంలో అతివేగంగా వస్తున్న కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు విద్యార్థులకు స్వల్ప గాయాలు కాగా శివసాయి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఆయన చికిత్స పొందుతూ బుధవారం తెల్లవారుజామున మృతి చెందాడు. చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తి మృతి చింతకాని: మండలంలోని ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన తుడుం స్వామి (37)కి వ్యవసాయంలో నష్టాలు రావడంతో కొంతకాలంగా మద్యానికి బానిసయ్యాడు. అదే మత్తులో ఈ నెల 26వ తేదీన పురుగులమందు తాగాడు. ఆయనను చికిత్స నిమిత్తం ఖమ్మంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చేర్పించగా పరిస్థితి విషమించి బుధవారం మృతి చెందాడు. ఘటనపై స్వామి భార్య ఎళిశమ్మ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ నరేశ్ తెలిపారు. ఉరి వేసుకుని వ్యక్తి ఆత్మహత్యభార్య కాపురానికి రావడం లేదని ఆవేదన సత్తుపల్లి(పెనుబల్లి): భార్య కాపురానికి రావడం లేదని మనస్తాపం చెందిన భర్త ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన పెనుబల్లి మండలం మండాలపాడులోని కేసీఆర్ కాలనీలో చోటుచేసుకుంది. మండాలపాడుకుచెందిన మల్లె సాంబశివరావు భార్య కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో పుట్టింటికి వెళ్లింది. తిరిగి రాకపోవడంతో ఆయన ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఫ్యాన్కు ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈమేరకు పోలీసులు ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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నేడు ఉమ్మడి జిల్లాలో మంత్రి పొంగులేటి పర్యటనఖమ్మంమయూరిసెంటర్: రాష్ట్ర మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గురువారం ఉమ్మడి జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఉదయం భద్రాద్రి జిలాల చంద్రుగొండ మండలంలోని మంగయ్య బంజర్, పోకలగూడెం, రవికంపాడు గ్రామాల్లో సీసీ రోడ్లు, కాజ్వే పనులను ప్రారంభిస్తారు. అనంతరం అన్నపురెడ్డిపల్లి మండలం కొత్తూరు, నర్సాపురం, ఊటుపల్లి, రంగపురం, ఎరగ్రుంట గ్రామాల్లో నిర్మించిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల గృహప్రవేశాలకు మంత్రి హాజరవుతారు. అలాగే, భీమునిగూడెంలో నూతన గ్రామ పంచాయతీ భవనాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. మధ్యాహ్నం 3గంటలకు కల్లూరులో జరిగే కల్లూరు, తల్లాడ మండలాల స్థాయి ప్రజాదర్బార్లో మంత్రి పాల్గొని ప్రజల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. మార్కెటింగ్, బ్రాండింగ్పై అవగాహన ఖమ్మంగాంధీచౌక్: ప్రధానమంత్రి విశ్వకర్మ యోజన పథకం లబ్ధిదారులకు మార్కెటింగ్, బ్రాండింగ్పై హైదరాబాద్కు చెందిన ఎంఎస్ఎంఈ–డీఎఫ్ఓ అధికారులు బుధవారం ఖమ్మంలో అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా మార్కెటింగ్ ఫైనాన్సియల్ లిటరసీ, ఈ–కామర్స్, ఎంటర్ ప్రెన్యూర్షిప్ డెవలెప్మెంట్ వంటి అంశాలపై అవగాహన కల్పించి ఉపయోగాలను వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హైదరాబాద్ ఎంఎస్ఎంఈ–డీఎఫ్ఓ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నవీన్కుమార్, ఖమ్మం లీడ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ రవిప్రసాద్, ఎన్ఎస్డీసీ కోఆర్డినేటర్ ప్రశాంత్, ఐపీపీబీ మేనేజర్ రాజేష్, ఐపీఓ పృధ్వీ, జేఎస్ఎస్ డైరెక్టర్ రాధాకృష్ణ, ఈడీసీ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పవన్, మార్కెటింగ్ నిపుణుడు పష్యమిత్ర పాల్గొన్నారు. వన్యప్రాణుల సంక్షరణ అందరి బాధ్యత ● జిల్లా అటవీ శాఖాధికారి అనూజ్ సత్తుపల్లిటౌన్: అటవీ సంపద, పులులు, వన్యప్రాణుల సంరక్షణను ప్రతీఒక్కరు బాధ్యతగా భావించాలని జిల్లా అటవీశాఖాధికారి అనూజ్ అగర్వాల్ పేర్కొఅన్నారు. ప్రపంచ పులుల దినోత్సవం సందర్భంగా సత్తుపల్లి అటవీ డివిజన్ కార్యాలయంలో బుధవారం మైనార్టీ కళాశాల విద్యార్థులకు వ్యాసరచన పోటీలు నిర్వహించగా విజేతలకు డీఎఫ్ఓ బహుమతులు అందజేసి మాట్లాడారు. అడవుల పరిరక్షణలో అటవీ శాఖ ఉద్యోగులకు ప్రజలు సహకరించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో రేంజర్ ఎల్లయ్య, ఉద్యోగులు, ప్రిన్సిపాల్ వెంకట్రామయ్య పాల్గొన్నారు. సౌర విద్యుత్ ఉత్పాదన పథకంపై ఆరా ఖమ్మంమయూరిసెంటర్: గృహ వినియోగదారులకు విద్యుత్ బిల్లుల భారం తగ్గించడమే కాక హరిత శక్తిని ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో కేంద్రప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ’ప్రధాన మంత్రి సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజన’ అమలుపై ఎంపీ రామసహాయం రఘురాంరెడ్డి ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు లోక్సభలో బుధవారం ఆయన తెలంగాణలో పథకం ప్రస్తుత పురోగతిపై ఆరా తీశారు. దీనికి కేంద్ర పునరుత్పాదక శక్తి మంత్రి ప్రల్హాద్ జోషి లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు. దేశంలో కోటి ఇళ్లకు సోలార్ రూఫ్ టాప్లు అమర్చాలనే లక్ష్యంతో రూ.75,021 కోట్లతో పథకాన్ని అమలు చేస్తుండగా, జూలై 2024 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 40,07,355 సోలార్ సిస్టమ్లు ఏర్పాటయ్యాయని తెలిపారు. పథకం అమలును మరింత వేగవంతం చేయడానికి దరఖాస్తు చేసుకున్న ఏడు రోజుల్లోగా అనుమతులు ఇస్తుండగా, జాతీయ బ్యాంకుల అనుసంధానం ద్వారా రుణాలను అందిస్తున్నారని వెల్లడించారు.
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దేవాదాయ శాఖలో ఐదుగురికి ఉద్యోగోన్నతిఖమ్మంగాంధీచౌక్: ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా ఆలయాల్లో పనిచేస్తున్న ఐదుగురు ఉద్యోగులకు గ్రేడ్–3 ఈఓలుగా పదోన్నతి లభించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆలయాల్లో మేనేజర్లు, జూనియర్ అసిస్టెంట్లుగా పనిచేస్తున్న అర్హులైన ఉద్యోగులకు గ్రేడ్–3 ఈఓలుగా దేవాదాయశాఖ ఉద్యోగోన్నతి కల్పించింది. ఈ మేరకు హైదరాబాద్లోని దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ కార్యాలయంలో మంత్రి కొండా సురేఖ ఉత్తర్వులు అందజేశారు. ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండలం గొల్లగూడెం పులిగుండాల లక్ష్మీనరసింహ స్వామి దేవస్థానంలో పనిచేస్తున్న జూనియర్ అసిస్టెంట్ డి.శ్రీనివాసరావు, ఖమ్మం రూరల్ మండలం రెడ్డిపల్లి మారెమ్మ తల్లి ఆలయంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్న బేబీ సరోజన, ఖమ్మం కాల్వొడ్డు ఆలయంలో నియమితులైన జూనియర్ అసిస్టెంట్ శ్రీనివాసరెడ్డిలకు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో నియమితులై, ఖమ్మం శ్రీగుంటు మల్లేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మేనేజర్గా పనిచేస్తున్న చండూరు రామకోటేశ్వరరావు, భద్రాచలం అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్న విజయలక్ష్మికి గ్రేడ్–3 ఈఓలుగా పదోన్నతి కల్పించారు. వీరికి కౌన్సెలింగ్ ద్వారా పోస్టింగ్లు ఇవ్వనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో దేవాదాయ, ధర్మాదాయ శాఖ కమిషనర్ ఎం.హన్మంతరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.కౌన్సెలింగ్ ద్వారా కొద్ది రోజుల్లో పోస్టింగ్
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ఉన్నత లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవాలిఖమ్మంమయూరిసెంటర్: విద్యార్థి దశలోనే ఉన్నత లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవాలని జమ్మూ కశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్సిన్హా సూచించారు. ఖమ్మం జిల్లాలో బుధవారం పర్యటించిన ఆయన ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో జరిగిన కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ప్రతీ శనివారం నో బ్యాగ్డే నిర్వహిస్తుండడంపై అభినందించిన సిన్హా మాట్లాడుతూ చదువు ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి సమాజానికి ఉపయోగపడేలా ఎదగాలని విద్యార్థులకు సూచించారు. ఆతర్వాత ఎఫ్ఎం పోడ్కాస్ట్ స్టూడియోను ప్రారంభించారు. తొలుత లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఎన్నెస్పీ అతిథి గృహానికి చేరుకోగా కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్. స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆయన పోలీసు అధికారుల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. ఆ తర్వాత ఎన్నెస్పీ కాలనీలోని నూతన శివాలయంలో పూజలు చేశారు. అంతేకాక నామ ముత్తయ్య– వరమ్మ స్మృతివనాన్ని సందర్శించి మాజీ ఎంపీ నామ నాగేశ్వరరావు తల్లిదండ్రులు ముత్తయ్య – వరమ్మ విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళుల ర్పించారు. అనంతరం సిన్హా అధికారులతో సమావేశం కాగా, జిల్లా అభివృద్ధి, అమలవుతున్న పథకాలను కలెక్టర్ దివాకర వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ వెంట పోలీసు కమిషనర్ సునీల్దత్, కేఎంసీ కమిషనర్ అభిషేక్ అగస్త్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.జమ్మూ, కశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా
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ఇక పోలీసు ఉద్యోగాల జాతరఉమ్మడి జిల్లాకు 621 పోస్టులు కేటాయింపుఖమ్మంక్రైం: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలీసు శాఖలో నియామకానికి పచ్చజెండా ఊపింది. ఈక్రమాన ఒకేసారి భారీగా పోలీసు ఉద్యోగాల నియామకానికి బుధవారం నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాకు 621 ఉద్యోగాలను కేటాయించారు. విభాగాల వారీగా... రాష్ట్రప్రభుత్వం జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ఆధారంగా ఖమ్మం జిల్లాకు సివిల్ కానిస్టేబుల్ 309, ఏఆర్ కానిస్టేబుళ్లు 23, అగ్నిమాపక శాఖలో 18 కానిస్టేబుల్ పోస్టులు కేటాయించారు. ఇక భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో సివిల్ 139, ఏఆర్ 32 అగ్నిమాపక శాఖ కానిస్టేబుల్ పోస్టులు 25 కేటాయించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఇవికాక ఉమ్మడి జైళ్ల శాఖకు 75 పోస్టులతో పాటు స్పెషల్ పార్టీ, బెటాలియన్లకు సైతం పోస్టులు కేటాయించినట్లు నోటిఫికేషన్లో వెల్లడించారు.
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జెట్ స్పీడ్ !లక్ష్మీపురం..వైరా: అన్నివర్గాల విద్యార్థులకు అత్యున్నత ప్రమాణాలతో కూడిన విద్యనందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ గురుకులాల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టింది. విద్యార్థులకు మెరుగైన బోధనతో పాటు మెరుగైన వసతులు కల్పించే సంకల్పంతో నియోజకవర్గానికి ఒక గురుకులాన్ని మంజూరు చేశారు. తొలినాళ్లలో ప్రభుత్వ భూములు అందుబాటులో లేక స్థలం ఖరారులో జాప్యం జరిగింది. ఆతర్వాత అన్నీ అనుకూలించడంతో జిల్లాలోని వైరా, మధిర, సత్తుపల్లి, పాలేరు, ఖమ్మం నియోజకవర్గాల్లో గురుకుల పాఠశాలల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మధిర నియోజకవర్గంలోని బోనకల్ మండలం లక్ష్మీపురంలో మాత్రమే నిర్మాణ పనులు చకచకా సాగుతున్నాయి. ఖమ్మం నియోజకవర్గంలోని రఘునాథపాలెం మండలంలో పర్వాలేదనిపించే స్థాయిలోనే ఉన్నా... వైరా, సత్తుపల్లి, పాలేరు నియోజకవర్గాల్లో మాత్రం పనులు ఊపందుకోకపోవడం గమనార్హం. 25 ఎకరాలు.. రూ.200కోట్ల నిధులు బోధన, వసతి సౌకర్యాలకు సరిపడా భవనాలు, ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు క్వార్టర్లతో పాటు ఇతర అన్ని వసతుల కల్పన కోసం ప్రతీ గురుకులానికి 25 ఎకరాల స్థలం కేటాయించారు. నిర్మాణాల కోసం రూ.200 కోట్ల చొప్పున నిధులు మంజూరయ్యాయి. ఇప్పటి వరకు శాఖల వారీగా గురుకులాలు ఉండగా వసతులు ఉన్నచోట మాత్రమే సాఫీగా సాగుతుండగా.. అక్కడి విద్యార్థులు అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు. మిగతా చోట్ల మాత్రం ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యాన ప్రతీ విద్యార్థిని ఉత్తమంగా తీర్చిదిద్దేలా ఇంటిగ్రేటెడ్ గురుకులాల నిర్మాణం జరుగుతోంది.జిల్లాలోని ఐదు నియోజక వర్గాలకు ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూళ్లుమంజూరు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఇంటిగ్రేటెడ్ గురుకుల పాఠశాలల నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. వీటి నిర్మాణ పురోగతిని ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యేక ఇంజనీర్లు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అన్నిచోట్ల గడువులోగా నిర్మాణాలు పూర్తయ్యేలా చూస్తాం. – సురేష్, ఏఈ, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ వైరా నియోజకవర్గానికి కేటాయించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ గురుకులాల్లో వైరాలోని సాంఘిక సంక్షేమ గురకుల బాలికల పాఠశాల ప్రాంగణంలో నిర్మిస్తున్నారు. మధిర నియోజకవర్గానికి సంబంధించి బోనకల్ మండలం లక్ష్మీపురం గ్రామంలో, సత్తుపల్లి నియోజకవర్గానికి కల్లూరు మండలం చెన్నూరులో, పాలేరు నియోజకవర్గంలో ఖమ్మం రూరల్ మండలం పొన్నెకల్లో, ఖమ్మం నియోజకవర్గానికి సంబంధించి రఘునాథపాలెం మండల కేంద్రంలో నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. అన్నిచోట్ల ఒకే రకమైన ప్లాన్తో నిర్మిస్తున్నారు. వైరా, పాలేరు, సత్తుపల్లి బేస్మెంట్స్థాయిలోనే ఉండగా.. మధిర నియోజకవర్గ గురుకులం మాత్రం చివరి దశకు చేరగా... వచ్చే విద్యాసంవత్సరం తరగతులు ప్రారంభించే అవకాశముంది. ఇక ఖమ్మం నియోజకవర్గ గురుకుల నిర్మాణం కూడా వేగంగానే జరుగుతోంది. వైరా, పాలేరు, సత్తుపల్లి నియోజకవర్గాల గురుకులాల నిర్మాణాలు పూర్తికావడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో స్పష్టత రావడం లేదు.
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ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలతో కాలుష్య నియంత్రణఖమ్మంఅర్బన్: కాలుష్య నియంత్రణకు సాధ్యమైనంత మేర ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను వినియోగించాలని ఖమ్మం మున్సిపల్ కమిషనర్ అభిషేక్ అగస్త్య పేర్కొన్నారు. టాటా మోటార్స్ నూతన ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ సియారా ఈవీని బుధవారం ఆయన ఖమ్మం మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు. వెంకటరమణ మోటార్స్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో కమిషనర్ మాట్లాడారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగంతో కాలుష్యం గణనీయంగా తగ్గుతుందని పేర్కొన్నారు. కాగా, వాహనదారులు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలని సూచించారు. వీవీసీ గ్రూప్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వంకాయలపాటి వెంకటరాజేంద్రప్రసాద్ మాట్లాడుతూ.. టాటా సియారా ఇప్పటికే మార్కెట్లో విజయవంతమైన మోడల్గా నిలిచిందని, నూతన ఈవీ కూడా వినియోగదారుల ఆదరణ పొందుతుందనే విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ట్రయంఫ్ లగ్జరీ బైక్ షోరూమ్ ప్రారంభం అంతర్జాతీయంగా పేరొందిన ట్రయంఫ్ లగ్జరీ మోటార్ సైకిళ్ల అధీకృత షోరూమ్ను ఖమ్మంలో బుధవారం ప్రారంభించారు. వెంకటరమణ ఆటోమొబైల్స్లో ఏర్పాటు చేసిన షోరూమ్ను ఖమ్మం ట్రాఫిక్ ఏసీపీ శ్రీనివాసులు ప్రారంభించి మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్కు తీసిపోని స్థాయిలో లగ్జరీ బైక్ షోరూమ్ ఖమ్మంలో ప్రారంభం కావడం సంతోషకరమన్నారు. వాహనదారులు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటిస్తూ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొంది, హెల్మెట్ ధరించాలని సూచించారు. వీవీసీ గ్రూప్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వంకాయలపాటి రాజేంద్రప్రసాద్ మాట్లాడుతూ క్లాసిక్ డిజైన్, శక్తివంతమైన ఇంజిన్తో ఈ బైక్లు అత్యుత్తమ రైడింగ్ అనుభూతిని అందిస్తాయని చెప్పారు. కార్యక్రమాల్లో సంస్థ డైరెక్టర్లు విశాల్, ఉద్యోగులు, సంస్థ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. టాటా సియారా ఈవీని ఆవిష్కరించిన కేఎంసీ కమిషనర్ అభిషేక్
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ట్రంప్ నైతిక ఓటమిని అంగీకరించాలిఖమ్మంమయూరిసెంటర్: ఇరాన్తో యుద్ధంలో అమెరికా నైతికంగా ఓడిపోయిందని, ఆ ఓటమిని ట్రంప్ అంగీకరించి వెంటనే ఒప్పందాలు చేసుకోవాలని సీపీఎం కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు తమ్మినేని వీరభద్రం అన్నారు. ఖమ్మంలోని సుందరయ్య భవనంలో పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు యర్రా శ్రీనివాసరావు అధ్యక్షతన జరిగిన జిల్లా కమిటీ సమావేశంలో తమ్మినేని పాల్గొని మాట్లాడారు. ఇరాన్ పెట్టిన అన్ని నిబంధనలను అమెరికా అంగీకరిస్తుందని ట్రంప్ చెబుతూ.. పైకి మాత్రం యుద్ధంలో తమదే పైచేయి అంటున్నారన్నారు. మేకపోతు గాంభీర్యంలా ట్రంప్ వ్యవహారం ఉందని ఎద్దేవా చేశారు. పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యులు పోతినేని సుదర్శన్ మాట్లాడుతూ.. నీట్ పేపర్ లీకేజీ సందర్భంగా దేశంలో ముఖ్యంగా ఢిల్లీలో యువత, విద్యార్థులు కలిసి చేసిన పోరాటం విజయవంతమైందన్నారు. ఈ పోరాట స్ఫూర్తితో బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ మతోన్మాద శక్తులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడా లని పిలుపునిచ్చారు. పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి నున్నా నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలో ఎల్నినో పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకోవాలన్నారు. సీతారామ ప్రాజెక్టును వెంటనే పూర్తి చేయాలని కోరారు. సమావేశంలో జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు మాచర్ల భారతి, వై.విక్రమ్, బండి రమేశ్, కల్యాణం వెంకటేశ్వరరావు, భూక్య వీరభద్రం, మాదినేని రమేశ్, బొంతు రాంబాబు, పద్మ, సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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చెక్డ్యామ్ కూల్చివేత అనాలోచిత నిర్ణయంఖమ్మంవైరారోడ్: ఖమ్మంలోని ప్రకాశ్నగర్ వద్ద మున్నేటిపై నిర్మించిన చెక్డ్యామ్ను కూల్చివేయడం రాష్ట్రప్రభుత్వ విధ్వంసకర పాలనకు నిదర్శనమని బీఆర్ఎస్ నాయకులు విమర్శించారు. చెక్డ్యామ్ కూల్చివేసిన ప్రాంతాన్ని బీఆర్ఎస్ నాయకులు బుధవారం పరిశీలించి ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు మాట్లాడుతూ.. చెక్డ్యామ్ కూల్చివేత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ అసమర్థ, అనాలోచిత నిర్ణయమని తెలిపారు. కేసీఆర్ పాలనలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల ఆనవాళ్లను చెరిపివేయాలనే లక్ష్యమే తప్ప, మరో కారణం లేదని పేర్కొన్నారు. ఖమ్మం నగరానికి తాగునీటి భద్రత కోసం మాజీ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్కుమార్ చొరవతో రూ.8 కోట్ల వ్యయంతో చెక్డ్యామ్ నిర్మించగా, మున్నేటి పరీవాహకంలో భూగర్భ జలమట్టం గణనీయంగా పెరిగిందని తెలిపారు. కానీ ఇప్పుడు దీన్ని కూల్చివేయడంతో ఖమ్మంలో తాగునీటి సమస్య ఎదురయ్యే ప్రమాదముందని చెప్పారు. మున్నేటికి ఇరువైపులా రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మిస్తుండడంతో వరదల నుంచి రక్షణ లభిస్తుందని, అయినా చెక్డ్యామ్ కారణంగానే వరదలు వస్తున్నాయంటూ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించి కూల్చివేయడం గర్హనీయమని పేర్కొన్నారు. ఇకకై నా ప్రభుత్వం, జిల్లా మంత్రులు రాజకీయ కక్షసాధింపు ధోరణిని విడనాడి ఖమ్మం ప్రజల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని సమగ్ర తాగునీటి కార్యాచరణ ప్రణాళిక ప్రకటించాలని, లేనిపక్షంలో బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యాన ఆందోళనలు ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో నాయకులు గుండాల కృష్ణ, బచ్చు విజయ్కుమార్, పగడాల నాగరాజు, బత్తుల మురళీప్రసాద్, ఖమర్, పాలడుగు పాపారావు, మాటేటి నాగేశ్వరరావు, తోట రామారావు, తాజుద్దీన్, మెంతుల శ్రీశైలం తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆందోళనలో బీఆర్ఎస్ నాయకులు
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అర్హులైన ప్రతీ ఒక్కరికి ఇందిరమ్మ ఇల్లు● రాష్ట్ర మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ● ఎల్నినో నేపథ్యాన ప్రత్యామ్నాయ పంటలే మేలుతిరుమలాయపాలెం: రాష్ట్రంలో సంక్షేమ పథకాల అమలుతో పాటు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సమపాళ్లలో జరుగుతున్నాయని రాష్ట్ర రెవెన్యూ, గృహనిర్మాణం, సమాచార శాఖల మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి వెల్లడించారు. ఇదే సమయాన పేదలు ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్లను దశల వారీగా అర్హులందరికీ మంజూరు చేస్తున్నామని తెలిపారు. తిరుమలాయపాలెంలో మండలం తిమ్మక్కపేటలో అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని బుధవారం ఆవిష్కరించిన మంత్రి, పాపాయిగూడెంలో బీటీ రోడ్డు నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశాక మేడిదపల్లిలో సర్పంచ్ మోర అనిల్రెడ్డి తన తండ్రి రామలింగారెడ్డి జ్ఞాపకార్థం నిర్మించిన బస్ షెల్టర్ను ప్రారంభించారు. అలాగే, జూపెడలో గ్రామపంచాయతీ భవన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశాక, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల గృహప్రవేశాలకు కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్.తో కలిసి మంత్రి హాజరయ్యారు. పేదలందరికీ ఇళ్లు తిరమలాయపాలెం మండల పర్యటనలో భాగంగా జరిగిన సమావేశాల్లో మంత్రి పొంగులేటి మాట్లాడుతూ దేశానికి రాజ్యాంగాన్ని అందించిన మహానీయుడు అంబేద్కర్ ఆశయాల సాధనకు ప్రతీఒక్కరు కృషి చేయాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలో నిరుపేదలందరికీ మూడు విడతల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. కాగా, ఎల్నినోతో వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నందున రైతులు వరి తగ్గించి ఆరుతడి పంటలు సాగు చేయాలని మంత్రి సూచించారు. అంతేకాక పొలాల్లో పంట కుంటలు, ఇళ్లలో ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణంతో భూగర్భ జలాల పెంపుపై దృష్టి సారించాలని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో ఖమ్మం ఆర్డీఓ శ్రీనివాస్, తహసీల్దార్ లూథర్ విల్సన్, ఎంపీడీఓ ఎస్.కే.సిలార్ సాహెబ్, ఆత్మ కమిటీ చైర్మన్ చావా శివరామకృష్ణ, నాయకులు, సర్పంచ్లు రామసహాయం నరేష్రెడ్డి, కొప్పుల అశోక్, బెల్లం శ్రీనివాస్, వనవాసం నరేందర్రెడ్డి, గుమ్మడి దేవభిక్షం, రేపాకుల సుభద్ర, ఉన్నం రాజేశేఖర్, నల్లమల్ల ప్రతాప్, నంద్యాల శ్యాంసుందర్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాగా, మండలంలోని పిండిప్రోలు ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలకు హాస్టల్ మంజూరు చేయాలని కోరుతూ డీవైఎఫ్ఐ మండల కార్యదర్శి సునీల్ ఆధ్వర్యాన మంత్రి పొంగులేటికి వినతిపత్రం అందజేశారు.
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ముసురేసింది..ఖమ్మంవ్యవసాయం: జిల్లా వ్యాప్తంగా ముసురు వాతావరణం నెలకొంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ ప్రభావం జిల్లాపై మంగళవారం నుంచే ఉన్నా బుధవారం పూర్తిగా ముసురు వాతావరణం నెలకొంది. రోజంతా నిరంతరాయంగా వర్షపు జల్లులు కురుస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే, ఎక్కడ కూడా వరద ప్రవహించే స్థాయిలో వర్షం కురవకున్నా వేడి తగ్గడంతో ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగింది. కాగా, వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ ప్రకటనతో అన్నదాతలు ఆనందపడ్డారు. కానీ ఆ స్థాయిలో వర్షాలు లేకపోవడంతో వారికి నిరాశే మిగిలింది. జల్లులకే పరిమితం జిల్లాలోని కారేపల్లి మండలంలో మంగళవారం ఓ మోస్తరు వర్షం కురవగా, మిగిలిన ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షం కురిసింది. ఇక బుధవారం సాయంత్రం 5గంటల వరకు కొణిజర్లలో 6.8, లింగాలలో 4.3, బచ్చోడులో 4, మంచుకొండలో 3.3, సత్తుపల్లిలో 3, రఘునాథపాలెం, ఏన్కూరు, తిరుమలాయపాలెం, కాకరవాయి, పల్లెగూడెం, ఖమ్మం ఖానాపురంలో 2.5, ప్రకాష్నగర్, ముదిగొండలో 2 మి.మీ. మేర వర్షపాతం నమోదైంది. ఇప్పటివరకు బోనకల్, కల్లూరు మండలాలు సాధారణ వర్షపాతంలో ఉండగా, మిగిలిన మండలాల్లో లోటు వర్షపాతమే ఉంది. ప్రధానంగా కూసుమంచి, ఎర్రుపాలెం మండలాలు అత్యధిక లోటు ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. మెట్ట పంటలకు ఉపయోగం ప్రస్తుత కురుస్తున్న జల్లులు మెట్ట పంటలకు ప్రయోజకరంగా మారాయి. జూన్లో కురిసిన వానలకు జిల్లాలో 3.20 లక్షల ఎకరాల్లో పంటలు సాగు చేయగా, ఇందులో అత్యధికం మెట్ట పంటలే ఉన్నాయి. పత్తి ఇప్పటివరకు 2.31 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేయగా, పెసర 22,500 ఎకరాల్లో సాగైంది. అలాగే, కంది, చెరకు, మినుములు, మొక్కజొన్న కూడా సాగు చేస్తుండగా, ప్రస్తుతం ముసురుగా కురుస్తున్న జల్లులు ఈ పంటలకు ఉపయోగపడుతున్నాయి. అలాగే, పత్తి పైరులో రైతులు పైపాటుగా దుక్కి ఎరువులు వేస్తున్నారు.
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కేఎంసీలో ‘డీజిల్’ మంటలు● అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపంతో పక్కదారి పట్టిన ఇంధనం ● విచారణ వేగవంతం చేసిన పోలీసులు.. బంక్లో ఆరాఖమ్మంమయూరిసెంటర్: ఖమ్మం నగర పాలక సంస్థ (కేఎంసీ) పారిశుద్ధ్య విభాగంలో డీజిల్ అక్రమాల వ్యవహారం తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. నగరంలో చెత్త సేకరణ, పారిశుద్ధ్య పనుల కోసం తిరిగే ట్రాక్టర్లు, స్వచ్ఛ ఆటోలు, స్వీపింగ్ మిషన్లు, జేసీబీలు, మొబైల్ టాయిలెట్ బస్సులకు డీజిల్ కేటాయింపుల్లో పెద్ద ఎత్తున అవకతవకలు జరిగినట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం, కూపన్లు జారీ చేసే ఉద్యోగుల చేతివాటం తోడై ఇంధనం బంకు నుంచే పక్కదారి పట్టినట్లు విమర్శలు వస్తున్నాయి. రంగంలోకి పోలీసులు.. నిబంధనల ప్రకారం వాహనాల్లో మాత్రమే డీజిల్ నింపాల్సి ఉండగా, కొందరు డ్రైవర్లు పెట్రోల్ బంక్ ఆపరేటర్లతో కుమ్మకై ్క వాహనాలకు కాకుండా నేరుగా డబ్బాల్లో నింపుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. స్వీపింగ్ వాహనానికి కూపన్ రాసి పంపగా, కొంత డీజిల్ వాహనంలో పోసి మరికొంత డబ్బాలో కొట్టిన ఉదంతంలో ఇప్పటికే ఓ డ్రైవర్పై కేసు నమోదైంది. ఈ కుంభకోణంపై పోలీసులు విచారణను తీవ్రతరం చేశారు. బుధవారం కేఎంసీ వాహనాలకు డీజిల్ కొట్టే పెట్రోల్ బంక్ను సందర్శించిన పోలీసులు పూర్తి వివరాలు సేకరించినట్లు తెలిస్తోంది. ఎంతమంది డ్రైవర్లు డబ్బాల్లో డీజిల్ కొట్టేవారు.. కూపన్ లేకుండా ఫోన్ కాల్స్ చేసి డీజిల్ కొట్టించమని చెప్పిన ఆ ఉద్యోగి ఎవరు.. అనే అంశాలపై ఆరా తీసినట్లు సమాచారం. అధికారుల ఆదేశాల పేరుతో కూపన్లు లేకుండానే ఇంధనం కొట్టించినట్లు పోలీసులకు వెల్లడించినట్లు సమాచారం. నిలిచిన వాహనాలు మరోవైపు డీజిల్ వ్యవహారంలో సస్పెండ్ అయిన ఉద్యోగి స్థానంలో సీనియర్ అసిస్టెంట్ సునీల్కు బాధ్యతలు ఇస్తూ కమిషనర్ ఆదేశాలు ఇచ్చినప్పటికీ, పాత విభాగం నుంచి అధికారికంగా బాధ్యతలు అప్పగించకపోవడంతో బుధవారం డీజిల్ కూపన్లు జారీ కాలేదని తెలుస్తోంది. దీంతో ఉదయం నుంచే కూపన్ల కోసం ఎదురుచూసిన డ్రైవర్లు నిరాశతో వెనుతిరిగారు. ఫలితంగా దాదాపు 15కి పైగా పారిశుద్ధ్య వాహనాలు డీజిల్ లేక షెడ్లకే పరిమితమైనట్లు సమాచారం. కాగా.. ఈ అక్రమాల్లో కేఎంసీ ఉద్యోగులతో పాటు బంక్ నిర్వాహకుల పాత్రపై కూడా అనుమానాలు ఉన్నాయనే చర్చ కేఎంసీలో ఉంది. పూర్తిస్థాయి విచారణ జరిపితే తప్ప ఈ డీజిల్ దొంగతనంలో ఎవరి హస్తం ఎంత ఉందనేది తేలేలా లేదు. డీజిల్ అక్రమాల వ్యవహారంలో నిర్లక్ష్యం, అక్రమాలకు బాధ్యులుగా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ (ఏఎంసీ)పై సస్పెన్షన్ వేటు పడింది. ఏఎంసీని బాధ్యుడిని చేస్తూ మంగళవారం కలెక్టర్కు లేఖ రాయగా, బుధవారం అనుమతి లభించడంతో సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వులు అందజేశారు. ఏఎంసీ బాధ్యతలను డిప్యూటీ కమిషనర్ కె.శ్రీనివాసరావుకు అప్పగించారు. ఎన్నికల విధులకు సంబంధించి ఖమ్మం ఏఈఆర్ఓ బాధ్యతలను తక్షణమే చేపట్టాలని డిప్యూటీ కమిషనర్ శ్రీనివాసరావును కమిషనర్ ఆదేశించినట్లు తెలిసింది.
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‘కోణార్క్’లో గంజాయి చాక్లెట్లుఖమ్మంక్రైం: పోలీసుల కళ్లుగప్పటానికి గంజాయిని చాక్లెట్లలో పెట్టి ఇతర రాష్ట్రాలకు తరలిస్తున్న వ్యక్తిని కోణార్క్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఖమ్మం ఎకై ్సజ్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఒడిశా నుంచి ముంబై వెళ్లే కోణార్క్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఎకై ్సజ్ డిప్యూటీ కమిషనర్ సోమిరెడ్డి, ఏసీ కిషన్, ఈఎస్ జానయ్య ఆదేశాల మేరకు రెండో నంబర్ ప్లాట్ఫాంపై ఆగి ఉన్న కోణార్క్ ఎక్స్ప్రెస్లో సీఐ చంద్రమోహన్ ఆధ్వర్యంలో తనిఖీలు చేపట్టారు. ఒడిశా రాష్ట్రంలోని బాలేశ్వర్ జిల్లా బలరామ్పూర్ గ్రామానికి చెందిన శంకర్ సాహు 385 గ్రాముల గంజాయిని చాక్లెట్లలో పెట్టి హైదరా బాద్లో విక్రయించేందుకు వెళ్తుండగా అరెస్ట్ చేశారు. గంజాయి చాకెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పూర్తిస్థాయిలో విచారణ చేస్తున్నామని సీఐ తెలిపారు. నిందితుడు, గంజాయి చాకెట్లను చూపుతున్న అధికారులు
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రంగంలోకి టెస్కాబ్ బృందం● పీఎంఈజీపీ యూనిట్ల రికార్డులు తనిఖీ ● డీసీసీబీ అధికారులతో కలిసి పూర్తిస్థాయిలో పరిశీలనసత్తుపల్లి: డీసీసీబీ సత్తుపల్లి బ్రాంచ్లో పీఎంఈజీపీ సబ్సిడీ రుణాల అవకతవకలపై ప్రభుత్వం నియమించిన అధికారుల బృందం బుధవారం విచారణ చేపట్టింది. డీసీసీబీ బ్రాంచ్లో టెస్కాబ్ డీజీఎం సంపత్కుమార్, ఏజీఎం మణికాంత్, డీసీసీబీ ఏజీఎం ప్రవీణ్ విడివిడిగా సబ్సిడీ రుణాల రికార్డులను పరిశీలించారు. రెండు రోజుల నుంచి ఈ విచారణ అంతర్గతంగా జరుగుతోందని తెలియగా, అవసరమైతే యూనిట్లను పరిశీలిస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు. యూనిట్ల మంజూరు, ఇందుకు తీసుకున్న ప్రాతిపదికన, క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారా, ప్రస్తుతం అక్కడ యూనిట్ ఉందా, సబ్సిడీ కేటాయించే సమయాన థర్డ్ పార్టీ విచారణ నివేదిక ఉందా, లేదా అన్న అంశాలపై అధికారులు లోతైన విచారణ చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. మూడేళ్లు సాఫీగా సాగితేనే.. యూనిట్ కోసం రుణం తీసుకున్న తర్వాత రెండు, మూడు నెలలకే పీఎంఈజీపీ సబ్సిడీ బ్యాంక్కు చేరుతుంది. కానీ మూడేళ్ల తర్వాతే లబ్ధిదారుల ఖాతాలో జమ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పటి వరకు లబ్ధిదారులు యూనిట్ నడుపుతున్నాడా లేదా ధ్రువీకరణ కోసం థర్డ్ పార్టీ విచారణకు కేటాయించిన పోస్టల్ శాఖకు జాబితా ఇస్తే ఆ శాఖ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి ఎన్ఓసీ ఇవ్వాలి. అప్పుడు సబ్సిడీ విడుదల చేయాల్సి ఉండగా.. కొన్నిచోట్ల యూనిట్లు లేకుండానే ఇతర యూనిట్ల వద్ద ఫ్లెక్సీలు పెట్టి జియో ట్యాగింగ్ చేసి సబ్సిడీ రుణం స్వాహా చేశారనే ఆరోపణలపై విచారణ చేపడుతుండగా అక్రమార్కులు, అధికారులకు టెన్షన్ పట్టుకుంది. 12 యూనిట్లకే సబ్సిడీ సత్తుపల్లి డీసీసీబీ బ్రాంచ్ పరిధిలో 74యూనిట్లకు రూ.12.40కోట్లు పీఎంఈజీపీ రుణాలు ఇచ్చారు. దీంట్లో ఇటీవలే 12 మందికి సబ్సిడీ రుణం మంజూరు చేసినట్లు రికార్డుల పరిశీలనలో తేలింది. అదీకాక సత్తుపల్లి బ్రాంచ్ మేనేజర్గా జంగం కిషోర్ వచ్చాక 2024నుంచి ఈ ఏడాది నవంబర్ వరకు 20యూనిట్లకు రూ.3.50కోట్లు పీఎంఈజీపీ రుణాలు ఇచ్చినట్లు విచారణలో తేలింది. వీటన్నింటిపై అధికారులు విచారణ చేస్తున్నారు. తనిఖీకి వస్తున్నారని... టెస్కాబ్, డీసీసీబీ అధికారుల బృందం యూనిట్ల తనిఖీకి వస్తున్నారనే సమాచారం బ్యాంక్ అధికా రుల నుంచే అక్రమార్కులకు చేరినట్లు తెలిసింది. దీంతో మంగళవారం రాత్రి నుంచి బుధవారం ఉదయం వరకు యూనిట్లు లేని వారు నానాపాట్లు పడి సామగ్రి అద్దెకు తీసుకువచ్చి అధికారుల రాక కోసం ఎదురుచూడటం కనిపించింది. ఇంకొందరు ఇళ్లకు తాళాలకు వేసి వెళ్లిపోయినట్లు సమాచారం. ఇకపోతే కొందరు అక్రమార్కులు రుణం పొందేందుకు బ్యాంక్ సిబ్బంది సహకారంతో ఫోర్జరీ డాక్యుమెంట్లు తయారు చేశారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. తహసీల్దార్ సంతకాలను కూడా ఫోర్జరీ చేసి రికార్డు సృష్టించినట్లు వస్తున్న ఆరోపణల్లో నిజానిజాలు త్వరలోనే తేలనున్నాయి.అక్రమార్కులు రాత్రికి రాత్రే యూనిట్లు పెట్టి బాగానే మేనేజ్ చేశామని సంబర పడిపోయారు. కానీ అధికారుల విచారణలో విస్తుపోయే నిజాలు బయటపడుతున్నట్లు సమాచారం. యూనిట్కు రుణం తీసుకున్నప్పుడు సామగ్రి కొనుగోలు సమయాన కూడా నకిలీ బిల్లులు సృష్టించి డబ్బు డ్రా చేసినట్లు వస్తున్న ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. మూడేళ్ల నుంచి యూనిట్లు నడుస్తుంటే సంబంధిత లావాదేవీలకు సంబంధించిన రికార్డులు, వేతనాలు, జీఎస్టీ, విద్యుత్ బిల్లులు, అద్దె చూపించాలనే నిబంధనల నుంచి ఎలా బయటపడాలా అని అక్రమార్కులు మల్లగుల్లాలు పడుతున్నట్లు తెలిసింది. అధికారుల విచారణలో ఏం తేలుస్తారనేది రెండు, మూడు రోజుల్లో బయటపడనుంది.
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విద్యార్థుల జీవితాలతో ఆడుకోవద్దు● రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మాటలే తప్ప చేతలు లేవు ● మాస్లైన్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పోటు రంగారావు ఖమ్మంమయూరిసెంటర్: రాష్ట్రంలో ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను విడుదల చేయకుండా ప్రభుత్వం విద్యార్థుల జీవితాలతో ఆడుకుంటోందని సీపీఐ(ఎంఎల్) మాస్లైన్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పోటు రంగారావు ధ్వజమెత్తారు. ఖమ్మంలోని రామనర్సయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో బుధవారం ఆయన మాట్లాడారు. రీయింబర్స్మెంట్ నిధులు అందక వేలాది మంది విద్యార్థులు చదువుకు దూరమయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడిందని, నిర్వహణ భారంతో కళాశాలలు మూతపడే స్థితికి వచ్చాయని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం బకాయిలు ఇవ్వలేదనే నెపం వేసి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేయడం సరికాదని పేర్కొన్నారు. రెండున్నర ఏళ్లుగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కాలయాపన చేస్తోందే తప్ప విద్యా వ్యవస్థను గాడిన పెట్టేందుకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదని విమర్శించారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాలనలో మాటలే ఎక్కువ అని, చేతలు తక్కువగా ఉన్నాయని ఎద్దేవా చేశారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం వ్యవసాయ కార్మికులకు రూ.వేయి, ఆటో కార్మికులకు రూ.10 వేల చొప్పున ఇవ్వడమే కాక వృద్ధాప్య పెన్షన్ను రూ.4 వేలకు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇక నీట్లో అక్రమాలు, ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీలే కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం విద్యావ్యవస్థను నాశనం చేసిందనడానికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. కాగా, గోదావరి జలాలను పాలేరు వరకు మళ్లించే పనులను వేగవంతం చేయడమే కాక పోడు భూములపై ఫారెస్ట్, పోలీసు అధికారుల దౌర్జన్యాలను ఆపాలని కోరారు. జిల్లా కమిటీ పునర్నిర్మాణం, పార్టీ నాయకులు గోకినేపల్లి వెంకటేశ్వరరావు అనారోగ్య కారణాల దృష్ట్యా నూతన జిల్లా కార్యదర్శిగా సీవై పుల్లయ్యను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నట్లు రంగారావు తెలిపారు. సమావేశంలో నాయకులు గోకినేపల్లి వెంకటేశ్వరరావు, జి.రామయ్య, ఆవుల అశోక్, గుర్రం అచ్చయ్య, ఆవుల వెంకటేశ్వర్లు, బందెల వెంకయ్య, జిల్లా నాయకులు కమ్మకోమటి నాగేశ్వరరావు, మలీదు నాగేశ్వరరావు, శోభ, ఝాన్సీ, హన్మంతరావు, కె.శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మాస్లైన్ జిల్లా కార్యదర్శిగా పుల్లయ్య సీపీఐ(ఎంఎల్) మాస్లైన్ (ప్రజాపంథా) జిల్లా నూతన కార్యదర్శిగా సీవై.పుల్లయ్య ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఇప్పటివరకు జిల్లా కార్యదర్శిగా ఉన్న గోకినేపల్లి వెంకటేశ్వరరావుకు పైకమిటీల బాధ్యతలు ఉండడం, అనారోగ్య కారణాల రీత్యా ఆ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకున్నారు. దీంతో మూడు దశాబ్దాలుగా విద్యార్థి, యువజన, ప్రజా ఉద్యమాల్లో క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తున్న పుల్లయ్యకు జిల్లా బాధ్యతలను ఏకగ్రీవంగా అప్పగించారు. నేలకొండపల్లి మండలం కోరట్లగూడెంలోని నిరుపేద వ్యవసాయ కూలీ కుటుంబానికి చెందిన బచ్చలకూర చంద్రమ్మ – యలమందయ్యకు పుల్లయ్య జన్మించారు. ఆయన సతీమణి టి.ఝాన్సీలక్ష్మి పార్టీ ఖమ్మం డివిజన్ కార్యదర్శిగా, ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం రాష్ట్ర కోశాధికారిగా పనిచేస్తున్నారు. వీరికి కుమారుడు జేపీ స్టాలిన్ ఉన్నారు. కాగా, పుల్లయ్య పీడీఎస్యూ తిరుమలాయపాలెం తాలూకా మెంటార్గా, నేలకొండపల్లి ఏరియా కార్యదర్శిగా, పాలేరు డివిజన్ వ్యవస్థాపక కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. 1994లో పీడీఎస్యూ జిల్లా కార్యదర్శిగా, రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2004లో పీవైఎల్ జిల్లా కార్యదర్శిగా, 2012, 2015, 2018లో మూడు దఫాలుగా పీవైఎల్ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా కొనసాగారు. ఆపై వివిధ బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన ఆయన 2022లో మాస్లైన్ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడిగా ఎన్నికయ్యారు. సారా నిషేధం, మిర్చి రైతులకు మద్దతు ధర, దుమ్ముగూడెం ప్రాజెక్టు సాధనతో పాటు మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమం, బషీర్బాగ్ విద్యుత్ ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నారు.
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14 ఏళ్ల క్రితం ఒకరు.. ఇప్పుడు మరొకరు..ఖమ్మంరూరల్: ఓ విద్యార్థిని మరణం ఆమె కుటుంబాన్నే కాదు... ఆ వీధి, పాఠశాల, స్థానికులను శోకసంద్రంలో ముంచెత్తింది. 14ఏళ్ల క్రితం ఒక కుమార్తెను కోల్పోయిన తల్లిదండ్రులు ఇంకొకరికి కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు. కానీ విధి చిన్నచూపు చూడడంతో ఇంకో కుమార్తె కూడా మృత్యువాత పడింది. ఇందుకు సంబంధించి వివరాలు.. ఏదులాపురం మున్సిపాలిటీ 28వ వార్డుకు చెందిన రంగిశెట్టి ఉదయ్ – స్రవంతి దంపతులకు 14 ఏళ్ల క్రితం కవల కుమార్తెలు జన్మించారు. ఇందులో ఓ కుమార్తె పసిప్రాయంలోనే పేగు సంబంధిత సమస్యతో మృతి చెందింది. అదే సమస్యతో బాధపడుతున్న ఇంకో కుమార్తె వైదికకు తల్లిదండ్రులు చికిత్స చేయిస్తూ ఇన్నాళ్లు కంటికి రెప్పలా కాపాడారు. కానీ విధి మరోసారి అదే కుటుంబాన్ని పరీక్షించింది. హైదరాబాద్లో చికిత్స చేయిస్తుండగా వైదిక పరిస్థితి విషమించి మంగళవారం కన్నుమూసింది. దీంతో ఆమె తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరుగా రోదించిన తీరు స్థానికులందరినీ కంట తడి పెట్టించింది.చివరిచూపు కోసం...ఏదులాపురం జెడ్పీహెచ్ఎస్లో వైదిక ఎనిమిదో తరగతి చదువుతోంది. ఆమె స్నేహితులతోనే కాక స్థానికులతో కలివిడిగా ఉండేది. ఆమె మృతి చెందిన సమాచారం తెలియగానే స్నేహితులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. అంతేకాక వైదిక అంతిమయాత్ర పాఠశాల సమీపం నుంచి వెళ్తుండగా వీడ్కోలు పలికారు. విద్యార్థులతో పాటు ఉపాధ్యాయులు కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయారు.
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కాలక్షేపమా.. నిర్లక్ష్యమా?!మధిర: దేవుడు వరమిచ్చినా పూజారి కరుణించలేదన్న చందంగా డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క మధిర నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి నిధులు మంజూరు చేస్తున్నా కొన్ని పనులు ప్రారంభానికి నోచుకోవడం లేదు. నియోజకవర్గంలోని మధిర, ఎర్రుపాలెం, బోనకల్, చింతకాని, ముదిగొండ మండలాలు భౌగోళికంగా చిన్నాభిన్నంగా ఉంటాయి. ఎర్రుపాలెం నుంచి ఖమ్మం వరకు రైల్వేలైన్ ఉన్నా ఎర్రుపాలెం నుంచి నియోజకవర్గంలోని చివర మండలమైన ముదిగొండ వరకు సరైన రోడ్డు సౌకర్యం లేదు. ఎర్రుపాలెం నుంచి మధిర, బోనకల్, చింతకాని, ముదిగొండ మండలాలను కలుపుతూ నాలుగు లైన్ల రహదారి నిర్మించాలని ఏళ్లుగా ప్రజలు కోరుతున్నారు. ఇవికాక మరికొన్ని రహదారుల పనుల టెండర్లకు మోక్షం లభించకపోగా.. ఇంకొన్ని ప్రతిపాదనల దశ దాటడం లేదు. గతంలో పోలిస్తే మెరుగే... మధిర నియోజకవర్గ పరిధిలోని అనేక గ్రామాలకు గతంలో లింకు రోడ్ల సౌకర్యం లేదు. డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క కృషితో పలు మార్గాల్లో రహదారి సౌకర్యం ఏర్పడింది. నారాయణపురం, తూటికుంట్ల తదితర గ్రామాలకు వెళ్లేందుకు చుట్టూ ఆరు వైపుల నుంచి బీటీ రోడ్లు నిర్మించడం విశేషం. గతంలో భట్టి డిప్యూటీ స్పీకర్గా పనిచేసినప్పుడు రూ. 2వేల కోట్ల నిధులతో నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా రహదారులు, ఇతర అభివృద్ధి పనులు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం ఆయన డిప్యూటీ సీఎంగా ఉండడంతో నిధులు మంజూరు చేయిస్తున్నారు. ప్రత్యేక డివిజన్ ఏర్పాటైతేనే.. ఆర్అండ్ బీ సత్తుపల్లి డివిజన్ పరిధిలో మధిర సబ్ డివిజన్గా ఉంది. ఇందులో మధిర, ఎర్రుపాలెం, బోనకల్ మండలాలు ఉన్నాయి. ఇక చింతకాని మండలం ఖమ్మం సబ్ డివిజన్లో, ముదిగొండ మండలం పాలేరు సబ్ డివిజన్లో ఉంది. అలాకాకుండా మధిర నియోజకవర్గంలోని అన్ని మండలాలను కలిపి డివిజన్గా ఏర్పాటుచేస్తే పరిపాలనాపరంగా సౌకర్యంతో పాటు పనుల్లో వేగం పుంజుకుంటుందనే భావన వ్యక్తమవుతోంది. కాగా, కొన్ని పనులు ప్రతిపాదనలకే పరిమితం కాగా, ఇంకొన్ని టెండర్లు దశ దాటడం లేదు. మరికొన్ని రోడ్లకు నాలుగైదు సార్లు టెండర్లు పిలిచినా ఎవరూ ముందుకు రావడం లేదు. ఇంకొన్ని రహదారుల టెండర్లు దక్కించుకున్న కాంట్రాక్టర్లు పనులు మొదలు పెట్టడం లేదు.మధిరలోని ఆర్వీ కాంప్లెక్స్ నుంచి ఆత్కూరు క్రాస్ వరకు రూ.19 కోట్ల నిధులతో ఆరు లైన్లుగా రహదారి విస్తరణ పనులకు గత ఏడాది డిసెంబర్ 15న శంకుస్థాపన చేశారు. కానీ ఇప్పటికి ఎనిమిది సార్లు టెండర్లు పిలిచినా ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. మధిర ట్యాంక్ బండ్ మార్గంలో నాలుగు లేన్లుగా రోడ్డు విస్తరణకు రూ.10 కోట్లు మంజూరైనా పనులు ప్రారంభం కాలేదు. ఎర్రుపాలెం రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి నుంచి ఏపీ సరిహద్దు వరకు 2.9 కి.మీ. మేర నాలుగు లైన్ల రహదారి విస్తరణకు రూ.18 కోట్లు నిధులు మంజూరైనా పనులు చేపట్టడం లేదు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకు సంబంధించి 296 ఎకరాల భూసేకరణ కోసం రూ.50 కోట్లు నిధులు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఒకటో ప్యాకేజీ కింద కృష్ణాపురం నుంచి దెందుకూరు వరకు 13 కి.మీ. మేర రూ 193.52 కోట్ల హ్యామ్ పథకం కింద నిధులు కేటాయించి టెండర్ పూర్తిచేసినా పనుల్లో పురోగతి లేదు. వైరా నుంచి బోనకల్ వరకు 25.2 కి.మీ. మేర నాలుగు లైన్ల రహదారి విస్తరణకు రూ.149.20కోట్లు, ఖమ్మం నుంచి బోనకల్ వరకు 28.3 కి.మీ. మేర నాలుగు లైన్లుగా విస్తరణకు రూ 148.62 కోట్లు, బోనకల్ క్రాస్ నుంచి ఎర్రుపాలెం వరకు 35.5 కి.మీ. రహదారిని నాలుగు లైన్లుగా విస్తరణకు రూ.198.56 కోట్లు, బోనకల్ నుంచి ఆళ్లపాడు, రాయన్నపేట, వంగవీడు మీదుగా మధిర వరకు 15.72 కి.మీ. మేర నాలుగు లైన్ల రహదారి విస్తరణకు రూ.94.32 కోట్లు నిధులు మంజూరయ్యాయి. అలాగే, మధిరలో రైల్వే అండర్ పాస్ నిర్మాణానికి రూ.38.10కోట్లు మంజూరు కాగా టెండర్ దశలో ఉంది. ఇక మధిర, ఎర్రుపాలెం, బోనకల్ మండలాల పరిధిలో లోలెవల్ కాజ్వేలు, చప్టాల వద్ద 26 బ్రిడ్జిల నిర్మాణానికి రూ.82.50 కోట్లు మంజూరవడంతో టెండర్లు ఆహ్వానించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.రహదారుల విస్తరణకు లభించని మోక్షం
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ఫుడ్పార్క్ భూములపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలిసత్తుపల్లిటౌన్: రైతులకు ఉపయోగపడేలా, నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కల్పించేలా సత్తుపల్లి మండలం బుగ్గపాడులో ఏర్పాటుచేసిన మెగా ఫుడ్పార్క్ భూములను తక్కువ ధరకు కట్టబెట్టడం సరికాదని బీజేపీ జాతీయ నాయకుడు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ పొంగులేటి సుధాకర్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు భూముల కేటాయింపుపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సత్తుపల్లిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో మంగళవారం ఆయన రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిఽధి నంబూరి రామలింగేశ్వరరావుతో కలిసి మాట్లాడారు. సింగరేణి సైలోబంకర్ సమస్యను కేంద్ర మంత్రులు అమిత్షా, కిషన్రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లామన్నారు. అలాగే, పీఎంఈజీపీ పథకంలో అక్రమాలపై దర్యాప్తు కోరతామని వెల్లడించారు. పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు నెల్లూరి కోటేశ్వరరావు, నాయకులు రుద్రప్రదీప్, ఈవీ రమేశ్, విజయరాజు, నరేశ్, రాఘవరావు, సుదర్శన్ మిశ్రా, వీరంరాజు, సురేందర్రెడ్డి, బానోత్ విజయ్, శివ, శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు. ‘సర్’లో అందరూ పాలుపంచుకోవాలి వైరా/ఖమ్మంఅర్బన్/ఖమ్మంమామిళ్లగూడెం/ కల్లూరురూరల్: అర్హులకే ఓటు దక్కేలా చేపడుతున్న ‘సర్’లో అందరూ పాలుపంచుకునేలా బీజేపీ శ్రేణులు అవగాహన కల్పించాలని ఆ పార్టీ జాతీయ నాయకుడు పొంగులేటి సుధాకర్రెడ్డి సూచించారు. వైరా, ఖమ్మం, కల్లూరులో పార్టీ ఆధ్వర్యాన ఏర్పాటు చేసిన హెల్ప్ డెస్క్లను ఆయన పరిశీలించి మాట్లాడారు. ఓటర్లు అందరూ ఎన్యు మరేషన్ ఫారాలను ఇచ్చేలా పర్యవేక్షించాలని తెలిపారు. కార్యక్రమాల్లో నాయకులు డాక్టర్ గోంగూర వెంకటేశ్వరరావు, మనుబోలు వెంకటకృష్ణ, నాయకులు పల్లపాటి వెంకటేశ్, వాంకుడోత్ శ్రీను, ఓర్సు శ్రీనివాస్, రాయల కృష్ణారావు, కుమిలి శ్రీనివాసరావు, గుత్తా వెంకటేశ్వరరావు, అల్లిక ఆంజయ్య, వాకదాని రామకృష్ణ, డాక్టర్ శీలం పాపారావు, రుద్రప్రదీప్, గుత్తా వెంకటేశ్వర్లు పాల్గొన్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్సీ పొంగులేటి సుధాకర్రెడ్డి
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నేడు మంత్రి పొంగులేటి పర్యటనఖమ్మంమయూరిసెంటర్/తిరుమలాయపాలెం: రాష్ట్ర మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి బుధవారం జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఉదయం 11 గంటలకు ఖమ్మంరూరల్ మండలంలోని వివిధ గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనుండగా, మధ్యాహ్నం ఏదులాపురం మున్సిపాలిటీ పరిధి గొల్లగూడెం ఆశ్రమ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో అదనపు వసతిగృహం, భోజన శాల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేస్తారు. సాయంత్రం 4గంటలకు తిరుమలాయపాలెం మండలం తిమ్మక్కపేటలో డాక్టర్ అంబేడ్కర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించనున్న మంత్రి, ఆతర్వాత పాపాయిగూడెం, మేడిదపల్లి, జూపెడ గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తారు. నేడు జిల్ల్లాకు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా ఖమ్మంమయూరిసెంటర్: జమ్మూ – కశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా బుధవారం జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఉదయం 11–30 గంటలకు హైదరాబాద్ నుంచి రోడ్డు మార్గంలో రానున్న ఆయన ఖమ్మం కార్పొరేషన్ కార్యాలయ సమీపంలోని నూతన శివాలయంలో జరిగే పూజల్లో పాల్గొంటారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం వెలుగుమట్లలోని ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్లో జరిగే కార్యక్రమానికి హాజరవుతారు. ఆతర్వాత ఖమ్మం రూరల్ మండలం గొల్లగూడెంలోని నామ ముత్తయ్య – వరమ్మ స్మృతి వనం వద్ద నివాళులర్పించి హైదరాబాద్ బయలుదేరతారు. కేసుల పరిష్కారంలో సమర్థవంతంగా పనిచేయాలి ● పోలీసు కమిషనర్ సునీల్దత్ ఖమ్మంక్రైం: నేరాల కట్టడితో పాటు కేసుల పరిష్కారంలో సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్ సిబ్బందిమరింత సమర్థవంతంగా పని చేయాలని పోలీసు కమిషనర్ సునీల్దత్ సూచించారు. ఖమ్మంలోని సీసీఎస్ను మంగళవారం పరిశీలించిన ఆయన చోరీలు, ఇతర కేసుల దర్యాప్తులో అవలంబిస్తున్న విధానం, పాత నేరస్తుల కదలికలపై ఆరా తీశారు. అనంతరం సీపీ మాట్లాడుతూ సీసీఎస్ను మరింత పటిష్టపరిచేలా అవసరమైన చర్యలు చేపడతామని తెలిపారు. కేసుల పరిష్కారంలో పాటు సొత్తు రికవరీపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని, ఇందుకోసం ఆధునిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. పిల్లల్లో వికాసానికి కృషి ఖమ్మంలీగల్: పిల్లలకు చదువుతో పాటు క్రీడలు, పుస్తక పఠనం, చిత్రలేఖనం, సంగీతంపై ఆసక్తి పెంచి వారి సమగ్ర మనో వికాసానికి కృషి చేయాలని జిల్లా న్యాయ సేవా సంస్థ (డీఎల్ఎస్ఏ) కార్యదర్శి పి.దేవీమానస సూచించారు. ఖమ్మంలోని శిశుగృహను మంగళవారం సందర్శించిన ఆమె పిల్లలకు అందిస్తున్న వసతులను పరిశీలించాక మాట్లాడారు. పిల్లల విద్య, ఆరోగ్యం, ఆహారం, వైద్య సదుపాయాలు, భద్రతపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సిబ్బందికి సూచించారు. అంతేకాక వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు, సామాజిక నైపుణ్యాలు పెరిగేలా అనుకూల వాతావరణాన్ని కల్పించాలని తెలిపారు. ఇదేసమయాన ప్రతీ చిన్నారిని సంరక్షిస్తూ వారి హక్కుల పరిరక్షణకు నిబంధనలను అమలు చేయాలని సూచించారు. తహసీల్కు స్థల పరిశీలనకారేపల్లి: సింగరేణి మండలంలో గృహ నిర్మాణ శాఖ పీడీ శ్రీనివాస్ మంగళవారం పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం నూతన తహసీల్దార్ కార్యాలయ భవన నిర్మాణానికి రూ.2.25 కోట్లు మంజూరు చేసిన నేపథ్యాన ప్రతిపాధిత స్థలాన్ని పరిశీలించారు. అనంతరం పలు గ్రామాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పురోగతిని పరిశీలించిన పీడీ.. ఉద్యోగులకు సూచనలు చేశారు. డీఈఈ జాగ్రం, తహసీల్దార్ వెంకటేశ్వర్లు, ఎంపీఓ రవీంద్రప్రసాద్, ఏఈఈలు నాగేంద్రబాబు, స్వప్న పాల్గొన్నారు. జిల్లాపై తుపాన్ ప్రభావంఖమ్మంవ్యవసాయం: తుపాను ప్రభావం జిల్లా ను తాకింది. మంగళవారం రాత్రి 8గంటల నుంచి పలుచోట్ల జల్లులు మొదలయ్యాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనానికి తోడు నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఈక్రమాన మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరుకు మించి వర్షాలు కురుస్తుండగా, జిల్లాలోనూ తుపాను మొదలైంది. కారేపల్లి, రఘునాథపాలెం, కామేపల్లి, ఏన్కూరు, కూసుమంచి, పెనుబల్లి, సత్తుపల్లి తదితర మండలాల్లో వర్షప్రభావం కనిపించింది.
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సబ్సిడీ కుంభకోణంపై టెస్కాబ్ విచారణ● ఆదేశాలు జారీ చేసిన మంత్రి తుమ్మల ● సర్దుబాటు పనిలో అక్రమార్కులుసత్తుపల్లి: సత్తుపల్లి డీసీసీబీ కేంద్రంగా సబ్సిడీ రుణాల కుంభకోణం వెలుగు చూడడంతో విచారణ చేపట్టాలని టెస్కాబ్ను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ అంశంపై ‘సాక్షి’లో వరుసగా కథనాలు ప్రచురితమైన విషయం విదితమే. దీంతో రాష్ట్ర వ్యవసాయ, సహకార శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు హైదరాబాద్లో మంగళవారం ఉన్నతాధికారులతో సమీక్షించి తక్షణం విచారణ చేపట్టాలని ఆదేశించినట్లు సమాచారం. ఈనేపథ్యాన బుధవారం టెస్కాబ్ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో యూనిట్లను పరిశీలించనున్నట్లు తెలిసింది. ఒక్క సత్తుపల్లి డీసీసీబీ పరిధిలోనే 70 వరకు పీఎంఈజీపీ యూనిట్లకు సబ్సిడీ రుణాలు మంజూరు చేసినట్లు సమాచారం. అంతా బాగుందని నమ్మించేలా... టెస్కాబ్ అధికారులు విచారణకు వస్తున్నారనే సమాచారం బయటకు పొక్కినట్లు తెలిసింది. దీంతో లేని యూనిట్లకు సబ్సిడీ రుణాలు తీసుకున్న పలువురు హడావుడి పడుతూ అంతా బాగుందని నమ్మించే ప్రయత్నాల్లో నిమగ్నమైనట్లు తెలిసింది. ఈమేరకు టెంట్ సామాన్లు, వాటర్ ప్లాంట్లు, పాడి గేదేలు, వర్మీకం పోస్టు యూనిట్ల పరికరాలను హడావుడిగా ఏర్పాటు చేసి ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. సత్తుపల్లి, వేంసూరు, పెనుబల్లి, కల్లూరు, తల్లాడ మండలాల్లో ఈ తరహా పలువురు రుణాలు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తుండగా, ఒక్క సత్తుపల్లిలోనే సుమారు రూ.3కోట్ల మేర సబ్సిడీ రుణాలు ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. కాగా, అక్రమాలకు సహకరించిన బ్యాంక్ అధికారులు సైతం యూనిట్లు తీసుకున్న వారికి సూచనలు చేసినట్లు సమాచారం. ఈనేపథ్యాన సదాశివుని పాలెంలో ఓ వ్యక్తి మంగళవారం రాత్రి హడావుడిగా వాటర్ ప్లాంట్ పరికరాలు బిగిస్తుండగా, నారాయణపురంలో మరో వ్యక్తి అద్దెకు టెంట్ సామగ్రి తీసుకొచ్చి పెట్టాడని తెలిసింది. ఇక డెయిరీ ఫామ్ రుణాలు తీసుకున్న వారు ఇతర రైతుల నుంచి గేదెలను తీసుకొచ్చి షెడ్లలో పెట్టినట్లు సమాచారం.వెల్నెస్ సెంటర్ ఘటనపై త్రిసభ్య కమిటీఖమ్మం వైద్యవిభాగం: ఖమ్మం జనరల్ ఆస్పత్రి ఆవరణలోని వెల్నెస్ సెంటర్లో మహిళా వైద్యులు, సిబ్బందిపై చోటు చేసుకున్న వేధింపుల ఘటనకు సంబంధించి విచారణ కోసం త్రిసభ్య కమిటీని నియమిస్తూ అదనపు కలెక్టర్ శ్రీజ మంగళవారం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వెల్నెస్ సెంటర్లో మహిళా వైద్యులు, సిబ్బందిపై ఓ వైద్యుడు దురుసుగా ప్రవర్తిస్తూ, వేధింపులకు గురిచేస్తుండగా వారు అదనపు కలెక్టర్తో పాటు సూపరింటెండెంట్ నరేందర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈవిషయమై మంగళవారం ‘సాక్షి’లో ‘పళ్లతో వెక్కిరింతలు.. చేష్టలతో వేధింపులు’ శీర్షికన ప్రచురితమైన కథనం చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీంతో విచారణ కోసం అదనపు కలెక్టర్ త్రిసభ్య కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. జిల్లా బీసీ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ జి.జ్యోతి, జిల్లా సంక్షేమ అధికారి ఏ.ప్రమీల, పెద్దాస్పత్రి మెడికల్ సూపరింటెండెంట్తో కూడిన ఈ కమిటీ విచారణ చేపట్టిన ఆగస్టు 5వ తేదీన నివేదిక సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
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పప్పుధాన్యాల సాగుపై రైతులకు అవగాహననేలకొండపల్లి: జిల్లాలో ఎకరం కూడా ఖాళీగా ఉండకుండా పప్పు దినుసులు సాగు చేసేలా రైతుల్లో చైతన్యం కల్పించాలని జిల్లా వ్యవసాయాధికారి ధనసరి పుల్లయ్య సూచించారు. నేలకొండపల్లి రైతువేదికలో మంగళవారం నిర్వహించిన రైతు నేస్తం కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొనగా, వంద ఎపిసోడ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఆదర్శ రైతులు, ఉత్తమ ఏఈఓలను సన్మానించారు. అనంతరం డీఏఓ మా ట్లాడుతూ.. ప్రస్తుతానికి జిల్లాలో లోటు వర్షపాతం ఉందని, బోరు, బావులపై ఆధారపడి రైతులు వరి నాట్లు వేయకుండా సంయమనం పాటించాలని సూచించారు. ఇదే సమయాన భూములను ఖాళీగా వదిలేయకుండా పప్పు దినుసులు, తక్కువ నీరు అవసరమయ్యే పంటలను సాగు చేయాలని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఆత్మ పీడీ బి.సరిత, కూసు మంచి ఏడీఏ రాజేశ్కుమార్, మార్కెట్ చైర్మన్ వెన్నపూసల సీతారాములు, ఏఓ ఎం.రాధ, సర్పంచ్ ధీరావత్ అశోక్రాణి, రైతు ప్రతినిధులు మట్టా దుర్గారెడ్డి, మేకల వెంకటేశ్వర్లు, ధిరావత్ రాధాకృష్ణమూర్తి, యలమద్ది లెనిన్, భాస్కర్రావు, వెంకటరెడ్డి, సీత్యానాయక్, ఏఈఓలు దుర్గాభవాని, శిరీష, అవినాష్, ఈశ్వరి పాల్గొన్నారు. జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి పుల్లయ్య
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ప్రజల ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత● ఓపీ నిర్వహణలో ప్రామాణిక విధానాలు ● జనరల్ ఆస్పత్రిలో తనిఖీ చేసిన కలెక్టర్ దివాకరఖమ్మం వైద్యవిభాగం: ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు వచ్చే వారి సంరక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, ఆస్పత్రి నిర్వహణలో సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారాలు రూపొందించాలని కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్. ఆదేశించారు. ఖమ్మం ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిలో మంగళవారం ఆయన అదనపు కలెక్టర్ డాక్టర్ పి.శ్రీజ, ట్రెయినీ అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ పారస్కుమార్తో కలిసి వైద్య అధికారులతో సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ దివాకర మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ఓపీ నిర్వహణకు అవసరమైన ప్రామాణిక విధానాలు అమలు చేస్తూ, అవసరమైన మందులు, సామగ్రిని అందుబాటులో ఉంచాలని తెలిపారు. ఏ ఒక్కరిని మందుల కోసం బయటకు పంపించొద్దని సూచించారు. అంతేకాక పార్కింగ్, సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు, ఇతర వసతుల కల్పన త్వరగా పూర్తిచేసి, మెడికల్ కళాశాలలో ప్రొఫెసర్లు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ల ఖాళీలపై నివేదిక సమర్పించాలని తెలిపారు. అంతేకాక ప్రభుత్వ అనుమతి లభించిన పోస్టులను ఔట్సోర్సింగ్ విధానంలో భర్తీ చేయాలని చెప్పారు. కాగా, వైద్యులు, సిబ్బంది హాజరును బయోమెట్రిక్ విధానంలోనే నమోదు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. అనంతరం కలెక్టర్ ఓపీ విభాగం, వార్డులు, ఐసీయూ, మాతా శిశు ఆరోగ్య కేంద్రంలోని విభాగాలను పరిశీలించారు. ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ నరేందర్, మెడికల్ కాలేజీ పర్యవేక్షకులు రాజేశ్వరరావు, వైద్య శాఖ ఈఈ ఉమామహేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆరుతడి పంటలకే ప్రాధాన్యత రఘునాథపాలెం: ఎల్నినో ప్రభావం దృష్ట్యా రైతులు అధిక నీరు అవసరం ఉండే పంటలకు బదులు ఆరుతడి, ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కలెక్టర్ సూచించారు. రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం సంయుక్త ఆధ్వర్యాన నిర్వహించిన రైతు నేస్తం వందో ఎపిసోడ్లో భాగంగా మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు హైదరాబాద్ నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా రైతులను ఉద్దేశించి మాట్లాడగా.. రఘునాథపాలెం రైతు వేదిక నుంచి కలెక్టర్ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం అధికారులతో సమావేశమైన కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ రైతులు నష్టపోకుండా అన్ని మండలాల్లో అవగాహన కల్పిస్తుండగా నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. ఆతర్వాత రైతు వేదికలో ఏర్పాటుచేసిన విత్తనమేళాలో రకాలు, నాణ్యతపై కలెక్టర్ ఆరాతీశారు. ఏడీఏలు కొంగర వెంకటేశ్వరరావు, ఎం.సతీష్కుమార్, ఏఓ కె.ఉమామహేశ్వర్రెడ్డి తదితరులుపాల్గొన్నారు. కార్యాలయాల నిర్మాణం త్వరగా పూర్తిచేయాలి ఖమ్మంరూరల్: అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు ఒకేచోట కొలువుదీరేలా నిర్మిస్తున్న మండల కార్యాలయాల సముదాయ భవనాన్ని త్వరగా పూర్తిచేయాలని కలెక్టర్ దివాకర సూచించారు. వరంగల్ క్రాస్ రోడ్డులో ని తరుణీహాట్ వద్ద నిర్మిస్తున్న ఖమ్మం రూరల్ మండల సమీకృత కార్యాలయాల సముదాయం పనులను కలెక్టర్ తనిఖీ చేసి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ సముదాయం ద్వారా ఏదులాపురం మున్సిపాలిటీ, రెవెన్యూ, పంచాయతీరాజ్, వ్యవసాయ, ఉద్యానవన, విద్యుత్, విద్యాశాఖ, శిశు సంక్షేమం, రిజిస్ట్రేషన్, ఆర్అండ్బీ, నీటిపారుదల, మిషన్ భగీరథ, సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం తదితర కార్యాలయాలన్నీ ఒకే చోట కొలువుదీరతాయని తెలిపారు. తహసీల్దార్ వినయేందర్రెడ్డి, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రత్యామ్నాయమే మేలు● తక్కువ నీరు, కాలపరిమితి పంటలు ఎంచుకోండి.. ● అపరాలు, చిరుధాన్యాల సాగుతో లాభం ● విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తున్న వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు పంటల్లోరఘునాథపాలెం రైతు వేదికలో విత్తనాలను పరిశీలిస్తున్న కలెక్టర్ దివాకరఖమ్మంవ్యవసాయం: జిల్లాపై ఎల్నినో ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుండగా.. లోటు వర్షపాతం నమోదవుతోంది. ఈ నెల ముగిసే సమయం సమీపించినా సరైన వర్షాలు లేక పంటల సాగు ఆశాజనకంగా లేదు. అరకొరగా తప్ప భారీ వర్షాలు లేక భూమిలో పదును, తేమ కోల్పోయి పంటలు ఎండిపోయే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ మేరకు పరిస్థితులను క్షేత్రస్థాయిలో రైతులకు వివరించాలని ప్రభుత్వం, వ్యవసాయ శాఖ, శాస్త్రవేత్తలు నిర్ణయించారు. ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితుల్లో నీటి ఎద్దడిని తట్టుకునే తక్కువ కాల కాలపరిమితితో కూడిన ఆరుతడి పంటలు సాగు చేయాలని విస్తృతంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. వరి స్థానంలో.. జిల్లాలో ప్రధాన పంటగా వరి ఉంటుంది. అన్ని పంటలు కలిపి 6,18,412 ఎకరాల్లో సాగైతే ఇందులో వరి దాదాపు 3లక్షల ఎకరాల మేర ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు పొడిదుక్కులు, నాటే పద్ధతిలో దాదాపు 70 వేల ఎకరాల వరకు పంట వేశారు. మరో లక్ష ఎకరాలకు వరి నార్లు పోసినా.. ప్రస్తుత తరుణంలో పంటకు సరిపడా నీటి సౌకర్యం లేదు. జిల్లాకు ప్రధాన నీటివనరు అయిన సాగర్ నుంచి సాగు అవసరాలకు నీరు విడుదలయ్యే అవకాశంలేకపోవడంతో రైతులు ప్రత్యామ్నాయ పంటలనుచేయాలని అధికారులు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఇక జూన్లో కురిసిన వర్షాలతో జిల్లాలో2.30 లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి నాటారు. ఈ పంట సైతం ఆశాజనకంగా లేదు. మరోపక్క 30 వేల నుంచి 40 వేల ఎకరాల వరకు పెసర సాగు చేస్తుండగా, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ పంట సాగు విస్తీర్ణం గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అపరాలు, చిరు ధాన్యాలు వరికి ప్రత్యామ్నాయంగా అపరాల పంటలైన పెసర, మినుము, కంది పంటలతో పాటు సజ్జ,జొన్న వేరుశనగ వంటి పంటలను వేసుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నేలల రకాలు,నీటి వనరుల ఆధారంగా పంటలను ఎంచుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఈ సమయాన తక్కువకాలపరిమితి పంటలే పండించాలని సూచిస్తున్నారు. పెసరకు తక్కువ నీటి అవసరంఉండగా, మంచి మార్కెట్ ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే, మినుము కరువును తట్టుకునినేల సారాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని, కంది తక్కువ వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతాల్లోనూ సాగుకు అనుకూలమని చెబుతున్నారు. ఇక సజ్జ ధాన్యంగా, పశువుల మేతగా ఉపయోగపడుతుంది. పోడుప్రాంతాలకు ఈ పంట అనుకూలంగా ఉంటుంది. వాతావరణ పరిస్థితులు, నేల రకాల ఆధారంగా.. ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగులో ప్రాంతం, వాతావరణ పరిస్థితులు, మట్టి రకం, నీటి లభ్యత ఆధారంగా ఎంచుకోవాలి. విత్తే సమయంలో మార వచ్చు. అంతేకాక అధిక దిగుబడి కోసం సక్రమంగా యాజమాన్య పద్ధతులను పాటించాలి. సమగ్ర ఎరువుల వినియోగం, కలుపు నియంత్రణ, నీటి నిర్వహణ పద్ధతులను పాటించాల్సి ఉంటుంది. సేంద్రియ పద్ధతులు అనుసరించడం ద్వారా భూసారాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. పంట అనువైన సమయం పంట కాలం కోత సమయం పెసర జూలై చివరి వరకు 70 – 85 రోజులు ఆగస్టు – నవంబర్ మినుము జూలై చివరి వరకు 80 – 90 రోజులు నవంబర్ నుంచి సజ్జ జూలై చివరి వరకు 70 – 80 రోజులు సెప్టెంబర్ చివరిలో జొన్న జూలై చివరి వరకు 80 – 100 రోజులు ఆగస్టు – నవంబర్ వేరుశనగ ఆగస్టు వరకు 110 – 120 రోజులు డిసెంబర్ చివరి వరకు
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● అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ విద్యార్థిని మృతి ● పుట్టిన సమయంలోనే కవల సోదరి కన్నుమూతపీఎంఈజీపీ రుణాల్లో భారీగా అక్రమాలు ఖమ్మంవైరారోడ్: జిల్లాలో ప్రధానమంత్రి ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రాం (పీఎంఈజీపీ) రుణాల్లో భారీగా అక్రమాలు జరిగాయని మాజీ ఎమ్మెల్యే సండ్ర వెంకటవీరయ్య ఆరోపించారు. ఈ రుణాలతో పాటు ప్రీ ప్రైమరీ పాఠశాలల్లో ఇన్స్ట్రక్టర్లు, ఆయా పోస్టుల భర్తీలో జరిగిన అవకతవకలపై తక్షణమే విచారణ జరిపించి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఖమ్మంలోని బీఆర్ఎస్ కార్యాలయంలో మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. స్వయం ఉపాధి కల్పన లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పీఎంఈజీపీ పథకాన్ని జిల్లాలోని కొంద రు దళారులు, రాజకీయ నాయకులు, బ్యాంక్ అధికారులు కలిసి పక్కదారి పట్టించారని ఆరోపించారు. పలు ప్రాంతాల్లో 90 శాతానికి పైగా యూనిట్లు లేకుండానే రూ.10 కోట్లకు పైగా రుణ సబ్సిడీ తీసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఈ కుంభకోణంపై కలెక్టర్ విజిలెన్స్ విచారణచేయించి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అంతేకాక ప్రీ ప్రైమరీ పాఠశాలల్లో ఇన్స్ట్రక్టర్లు, ఆయాలుగా అనర్హులను నియమించినందున విచారణ చేపట్టి అర్హులకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. సమావేశంలో నాయకులు ఉప్పల వెంకటరమణ, బెల్లం వేణుగోపాల్, పగడాల నాగరాజు, బిచ్చాల తిరుమల్రావు, పగడాల నరేందర్, లింగనబోయిన సతీశ్, యలమద్ది రవి, బలుసు మురళీకృష్ణ, మహమ్మద్ రఫీ పాల్గొన్నారు. ఆ ఇల్లు బోసిపోయింది..ఖమ్మంరూరల్: ఓ విద్యార్థిని మర ణం ఆమె కుటుంబాన్నే కాదు... ఆ వీధి, పాఠశాల, స్థానికులను శోకసంద్రంలో ముంచెత్తింది. 14ఏళ్ల క్రితం ఒక కుమార్తెను కోల్పోయిన తల్లిదండ్రులు ఇంకొకరికి కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు. కానీ విధి చిన్నచూపు చూడడంతో ఇంకో కుమార్తె కూడా మృత్యువాత పడింది. ఇందుకు సంబంధించి వివరాలు.. ఏదులాపురం మున్సిపాలిటీ 28వ వార్డుకు చెందిన రంగిశెట్టి ఉదయ్ – స్రవంతి దంపతులకు 14 ఏళ్ల క్రితం కవల కుమార్తెలు జన్మించారు. ఇందులో ఓ కుమార్తె పసిప్రాయంలోనే పేగు సంబంధిత సమస్యతో మృతి చెందింది. అదే సమస్యతో బాధపడుతున్న ఇంకో కుమార్తె వైదికకు తల్లిదండ్రులు చికిత్స చేయిస్తూ ఇన్నాళ్లు కంటికి రెప్పలా కాపాడారు. కానీ విధి మరోసారి అదే కుటుంబాన్ని పరీక్షించింది. హైదరాబాద్లో చికిత్స చేయిస్తుండగా వైదిక పరిస్థితి విషమించి మంగళవారం కన్నుమూసింది. దీంతో ఆమె తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరుగా రోదించిన తీరు స్థానికులందరినీ కంట తడి పెట్టించింది. చివరిచూపు కోసం... ఏదులాపురం జెడ్పీహెచ్ఎస్లో వైదిక ఎనిమిదో తరగతి చదువుతోంది. ఆమె స్నేహితులతోనే కాక స్థానికులతో కలివిడిగా ఉండేది. ఆమె మృతి చెందిన సమాచారం తెలియగానే స్నేహితులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. అంతేకాక వైదిక అంతిమయాత్ర పాఠశాల సమీపం నుంచి వెళ్తుండగా వీడ్కోలు పలి కారు. విద్యార్థులతో పాటు ఉపాధ్యాయులు కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయారు. మాజీ ఎమ్యెల్యే సండ్ర వెంకటవీరయ్య
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ప్రధానితో ముఖాముఖిలో ఎస్బీఐటీ విద్యార్థులుఖమ్మంసహకారనగర్: వికసిత్ భారత్–2047లో భాగంగా ప్రధానమంత్రి మోదీ మై భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా మంగళవారం విద్యార్థులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడారు. ఈ మేరకు ఖమ్మంలోని ఎస్బీఐటీ విద్యార్థులు 10 మందికి ప్రధా ని మోదీతో మాట్లాడే అవకాశం దక్కిందని కళా శాల చైర్మన్ గుండాల కృష్ణ తెలిపారు. ప్రధాని మోదీతో సంభాషించే అరుదైన అవకాశం తమ విద్యార్థులకు దక్కగా, దేశ నిర్మాణంలో యువ త పాత్ర, నాయకత్వ లక్షణాలు, సామాజిక బాధ్యతలు, దేశాభివృద్ధి దిశగా ఆలోచనలను పంచుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు విద్యార్థులను కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్., కళాశాల సెక్రటరీ, కరస్పాండెంట్ జి. ధాత్రి, వైస్ చైర్మన్ కె.శ్రీచైతన్య, అకడమిక్ డైరెక్టర్లు గుండాల ప్రవీణ్కుమార్, గంధం శ్రీనివాసరావు, ఏ.వీ.వీ.శివప్రసాద్, ప్రిన్సిపాల్ రాజ్కుమార్ అభినందించారు. 1నుంచి 100 వరకు... ‘రైతునేస్తం’ఎపిసోడ్లకు హాజరైన రైతు రామకృష్ణ నేలకొండపల్లి: రాష్ట్రప్రభుత్వం పంటల సాగులో అన్నదాతలకు సూచనలు ఇచ్చేందుకు ‘రైతు నేస్తం’కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. హైదరాబాద్ నుంచి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఉన్నతాధికారులు, శాస్త్రవేత్తలు ఇచ్చే సలహాలను రైతువేదికల్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తుండగా మంగళవారం వంద ఎపిసోడ్కు చేరింది. ఈ నేపథ్యాన నేలకొండపల్లి మండలంలోని చెన్నారం గ్రామానికి చెందిన రైతు మంకెన రామకృష్ణ క్రమం తప్పకుండా ప్రతీ ఎపిసోడ్ వీక్షించారు. ఏదైనా పనులపై ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్తే అక్కడి రైతు వేదికల ద్వారా వీక్షించేవాడు. ఈ మేరకు మంగళవారం వందో ఎపిసోడ్ సందర్భంగా హైదరాబాద్లో పాల్గొనగా.. రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు సన్మానించారు. అంతేకాక రైతునేస్తం ద్వారా అందిన సలహాలు చెరుకు, వరి సాగుకు ఉపయోగపడిన అంశాన్ని వివరించగా జిల్లా వ్యవసాయాధికారి పుల్లయ్య, ఏడీఏ రాజేశ్కుమార్, ఏఓ ఎం.రాధ తదితరులు అభినందించారు. అధిక ధరలకు గ్యాస్ సిలిండర్ల విక్రయం 87 సిలిండర్లు స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు కామేపల్లి: నిబంధనలు ఉల్లంఘించి గ్యాస్ సిలిండర్లను అధికధరలకు విక్రయిస్తున్నట్లు సివి ల్ సప్లయీస్ అధికారులు మంగళవారం చేపట్టిన తనిఖీల్లోగుర్తించారు. మండలంలోని పాత లింగాలలో జిల్లా సివిల్ సప్లయ్ అధికారి మల్లి కార్జున్రావు నేతృత్వాన తనిఖీ చేయగా ఒక్కో సిలిండర్పై రూ.100 అదనంగా వసూ లు చేస్తున్నట్లు తేలింది. ఈ మేరకు భద్రాద్రి జిల్లా ఇల్లెందుకు చెందిన శ్రీ లక్ష్మీ గ్యాస్ ఏజెన్సీ కి సంబంధించి 52, తేజస్విని గ్యాస్ ఏజెన్సీకి సంబంధించి 35 సిలిండర్లను సీజ్ చేసి కామేపల్లి సాయి తిరుమల గ్యాస్ ఏజెన్సీ గోదాంలో నిల్వ చేసినట్లు వెల్లడించారు. అంతేకాక ఏజెన్సీలపై చర్యల నిమిత్తం భద్రాద్రి అదనపు కలెక్టర్కు నివేదిక పంపనున్నట్లు డీఎస్ఓ తెలిపారు. విద్యుదాఘాతంతో రైతు మృతి నేలకొండపల్లి: పొలంలో విద్యుత్ మోటార్ ఆన్ చేయడానికి వెళ్లిన రైతు విద్యుదాఘాతంతో మృతి చెందాడు. నేలకొండపల్లి మండలం మంగాపురం తండా గ్రామంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. గ్రామానికి చెందిన బానోతు రాందాస్(55) మంగళవారం సాయంత్రం తన పొలంలో విద్యుత్ మోటార్ వేసేందుకు వెళ్లాడు. అక్కడ షాక్ రావడంతో ఆయన అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. అయితే, రాత్రి అయినా రాందాస్ ఇంటికి రాకపోవడంతో కుటుంబీకులు గాలిస్తూ వెళ్లేసరికి ఈ విషయం వెలుగుచూసింది. దీంతో స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారంతో పోలీసులు గ్రామానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు.
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కేఎంసీలో ‘డీజిల్’ దందా..● పారిశుద్ధ్య వాహనాల ఇంధనం పక్కదారి ● డ్రైవర్పై కేసు.. ఓ ఉద్యోగి సస్పెండ్ ● అసిస్టెంట్ కమిషనర్పై కూడా చర్యలకు సిఫారసుఖమ్మంమయూరిసెంటర్: ఖమ్మం నగర పాలక సంస్థ (కేఎంసీ)లో పారిశుద్ధ్య వాహనాలకు సంబంధించి డీజిల్ వినియోగం తీవ్ర వివాదాస్పదమవుతోంది. ఇంధన చోరీని అరికట్టడం, పారదర్శకత కోసం అధికారులు ఎన్నిచర్యలు తీసుకుంటున్నా అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట పడడం లేదు. డీజిల్ కూపన్ల జారీలో సిబ్బంది తీరుకు తోడు అధికారుల అలసత్వంతో అక్రమాలు నిత్యకృత్యమయ్యాయి. ఈక్రమాన డీజిల్ కుంభకోణం వెనుక కేఎంసీలోని ఓ ఉన్నతాధికారి హస్తం ఉందనే ప్రచారం చర్చనీయాంశం కాగా.. కమిషనర్ చర్యలకు ఉపక్రమించారు. ఫోన్ కాల్తో పక్కదారి.. కొంతకాలంగా డీజిల్ విభాగంలో పనిచేస్తున్న ఓ ఉద్యోగి కూపన్లు ఇవ్వకుండానే పెట్రోల్ బంక్ నిర్వాహకులకు ఫోన్ చేసి వాహనం నంబర్ చెప్పి ఇంధనం కొట్టాలని సూచించేవాడు. రెండు రోజుల తర్వాత వాహనాల నంబర్లతో కూపన్లు రాసి పంపించేవారని తెలుస్తోంది. ఫలితంగా ఒక వాహనానికి డీజిల్ కొట్టించి, మరో వాహనం పేరిట కూపన్లు సృష్టించి కేఎంసీ సొమ్మును పక్కదారి పట్టించినట్లు సమాచారం. అయితే, గతంలో కేఎంసీ పారిశుద్ధ్య వాహనాలకు రామన్నపేట సబ్జైలు వద్ద ఉన్న జైలు బంక్లో ఇంధనం కొట్టించగా.. అక్కడ నిబంధనలు కచ్చితంగా అమలయ్యాయి. ఆతర్వాత బైపాస్ రోడ్డు రాపర్తినగర్లోని ఒక ప్రైవేట్ బంక్కు మార్చాక అక్రమాలు జోరందుకున్నాయి. డబ్బాల్లో డీజిల్ వాహనాల ట్యాంకుల్లో నింపాల్సిన డీజిల్ను డబ్బాల్లో పోస్తున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈనెల 22న స్వీపింగ్ మిషన్కు డీజిల్ కొట్టించేందుకు వెళ్లిన ఓ డ్రైవర్ ట్యాంక్లో కొంత ఇంధనం పోయించి, మరికొంత డీజిల్ క్యాన్లలో పట్టించినట్లు తెలిసింది. ఈ వ్యవహారం కేఎంసీ కమిషనర్ అభిషేక్ అగస్త్య దృష్టికి వెళ్లడంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన ఆదేశాలతో శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ పి.శంకర్ ఫిర్యాదు చేయగా ఖమ్మం టూటౌన్ పోలీసులు మంగళవారం ఔట్ సోర్సింగ్ డ్రైవర్ కె.ప్రకాశ్పై కేసు నమోదు చేశారు. ఒకరి సస్పెండ్.. ఏఎంసీపై చర్యకు లేఖ దందాపై పూర్తిస్థాయిలో విచారణ చేయించిన కమిషనర్.. కూపన్లు పంపకుండా ఫోన్ కాల్లో డీజిల్ కొట్టించిన ఉద్యోగి హేమంత్ సాయిని సస్పెండ్ చేశారు. ఇదే సమయాన లోపాలకు బాధ్యుడిగా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ అనిల్కుమార్పైనా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాక ఆయన సస్పెన్షన్కు సిఫారసు చేస్తూ ఉన్నతాధికారులకు లేఖ రాసినట్లు తెలిసింది. ఇక డీజిల్ విభాగంలో కూపన్లు రాసే బాధ్యతను సీనియర్ అసిస్టెంట్ సునీల్కు అప్పగించినట్లు సమాచారం. కాగా, అక్రమాల్లో అధికారుల పాత్ర ఉన్నా పట్టించుకోకుండా తమను బలిపశువులను చేస్తున్నారని డ్రైవర్లు, సిబ్బంది ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈమేరకు కమిషనర్ పూర్తిస్థాయిలో విచారణ చేపట్టాలని వారు కోరుతున్నారు.
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డిజిటల్ విధానంలో సీ్త్రనిధి రుణ లావాదేవీలుఖమ్మంమయూరిసెంటర్: మహిళా సంఘాల సభ్యులు ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందేలా రుణాలు ఇవ్వడంతో పాటు నూరు శాతం రికవరీ సాధించేలా సీ్త్రనిధి, సెర్ప్, మెప్మా సిబ్బంది సమన్వయంతో పనిచేయాలని అదనపు కలెక్టర్ డాక్టర్ పి.శ్రీజ సూచించారు. కలెక్టరేట్లో మంగళవారం జరిగిన సీ్త్రనిధి కమిటీ సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. క్షేత్రస్థాయిలో సిబ్బంది మధ్య సమన్వయ లోపం లేకుండా మహిళా సంఘాల బలోపేతానికి కషి చేయాలన్నారు. రుణాల పంపిణీ, రికవరీలో వెనుకబడిన సిబ్బంది సమస్యలపై ఆరాతీయడమే కాక వచ్చే నెల నాటికి రికవరీ 60 శాతానికి చేరాలని సూచించారు. రుణ రికవరీ పారదర్శకంగా, వేగంగా సాగడంతో పాటు నిధులు దుర్వినియోగం కాకుండా ‘మన సీ్త్ర నిధి’యాప్ ఉపయోగించాలని తెలిపారు. ఈ విషయమై వార్డులు, గ్రామాల వారీగా సమావేశాలు నిర్వహించి మహిళల ఫోన్లలో యాప్ డౌన్లోడ్ చేయించాలని సూచించారు. డీఆర్డీఓ శ్రీరా మ్ మాట్లాడుతూ.. గ్రామ సంఘాల్లో సీ్త్ర నిధి నిధులను సొంతానికి వాడుకున్న వారిపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవడానికి రికార్డులను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలిపా రు. సమావేశంలో మెప్మా పీడీ, సీ్త్రనిధి రీజినల్ మేనేజర్ జి.రవీందర్నాయక్, ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. అదనపు కలెక్టర్ డాక్టర్ పి.శ్రీజ
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గుణాత్మక మార్పే లక్ష్యంమధిర: అన్నివర్గాల ప్రజల జీవితాల్లో గుణాత్మక మార్పు తీసుకురావడమే రాష్ట్రప్రభుత్వ లక్ష్యమని డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క వెల్లడించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కాలేజీల విద్యార్థులకు అల్పాహారం పంపిణీ చేసేందుకు మధిర మార్కెట్ యార్డులో ఏర్పాటుచేసిన సెంట్రలైజ్డ్ కమ్యూనిటీ కిచెన్ను భట్టి సోమవారం ప్రారంభించారు. అనంతరం పాఠశాలలు, కాలేజీలకు అల్పాహారం తీసుకెళ్లే వాహనాలు, మిల్క్ యూనిట్ను సైతం ప్రారంభించాక కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా కొనసాగాలని ఆకాంక్షిస్తూ నిర్వహించిన నృసింహ మహాయాగంలో భట్టి పాల్గొన్నారు. ఎలా చేస్తారు? సెంట్రలైజ్డ్ కమ్యూనిటీ కిచెన్ను ప్రారంభించిన భట్టి అందులో అత్యాధునిక యంత్రాలను పరిశీలించారు. అల్పాహారం తయారు చేసే యంత్రాలు, కూరగాయలను శుద్ధి చేసిన మెషీనరీ, ఇతర పరికరాలను పరిశీలించి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. అంతేకాక విద్యార్థులతో కలిసి అల్పాహారం చేసిన భట్టి.. ఇడ్లీ, పొంగల్, ఉప్మా, పూరీ, రాగి ఇడ్లీ రుచి చూశారు. అలాగే, విద్యార్థులకు స్వయంగా ఇడ్లీలు, ఇతర వంటకాలను వడ్డించి రుచిపై ఆరా తీశారు. మరుపురాని అనుభూతి అల్పాహారం పంపిణీని ప్రారంభించిన అనంతరం మార్కెట్ యార్డ్లో ఏర్పాటు చేసిన సభలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే పేద, బడుగు, బలహీన వర్గాల విద్యార్థులకు ఉదయం అల్పాహారం, ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు టిఫిన్, మధ్యాహ్న భోజనం అందిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి పిల్లలతో కలిసి టిఫిన్ చేయడం మరపురాని అనుభూతిని మిగిల్చిందని పేర్కొన్నారు. కాగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒకేసారి 4.50 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేసి, వాటి నిర్మాణానికి రూ.22,500 కోట్ల నిధులు విడుదల చేశామని తెలిపారు. లబ్ధిదారుల గృహాలకు హాజరైనప్పుడు వారి కళ్లలో ఆనందాన్ని చూడడం తన రాజకీయ జీవితంలో అత్యంత సంతృప్తినిచ్చిన అంశమని పేర్కొన్నారు. అంతేకాక రైతుల ఖాతాల్లో కేవలం 9 రోజుల్లోనే రూ.9వేల కోట్ల రైతు భరోసా నిధులను జమ చేశామని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో మహిళా సాధికారతకు ఇస్తూ వారిని మహాలక్ష్ములుగా గౌరవిస్తూ ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్. వైరా ఎమ్మెల్యే మాలోత్ రాందాస్నాయక్, రాష్ట్ర గిడ్డంగుల సంస్థ, సుడా చైర్మన్లు రాయల నాగేశ్వరరావు, పువ్వాళ్ల దుర్గాప్రసాద్, హరేకృష్ణ మూవ్మెంట్ చారిటబుల్ ఫౌండేషన్ నిర్వాహకులు పాల్గొన్నారు.
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నాణ్యతగానే కాక రుచిగా...అల్పాహారం నాణ్యతగానే చాలా రుచిగా ఉంది. పోషక విలువలు కలిగిన టిఫిన్ తినడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. కాలేజీలో బ్రేక్ఫాస్ట్తో తల్లిదండ్రులకు ఉదయాన్నే టిఫిన్ చేసే శ్రమ తగ్గి, ఖర్చు, సమయం ఆదా అవుతుంది. – ఎన్.హేమలత, ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల, మధిరఇంటి నుంచి బయలుదేరే సమయానికి టిఫిన్ ఉండదు. ఇప్పుడు కాలేజీలోనే అల్పాహారం అందిస్తున్నారు. పోషక విలువలు కలిగిన టిఫిన్తో శారీరకంగా, మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. తద్వారా చదువుపై దృష్టి సారించొచ్చు. – బి.దేవీలాల్, ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల, మధిరమా పాఠశాలకు వచ్చిన అల్పాహారం చాలా రుచిగా ఉంది. ప్రతిరోజూ అల్పాహారం ఇవ్వనుండడం సంతోషంగా ఉంది. పోషకాలు కలిగిన అల్పాహారం వడ్డించాలన్న నిర్ణయం మాలాంటి విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయోగంగా ఉంటుంది. – ఊసా శ్యామ్కుమార్, బీసీ కాలనీ ప్రాథమిక పాఠశాల, బనిగండ్లపాడు
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తీసుకుంటున్నాం.. తప్పేంటి ?!● సబ్సిడీ రుణాల స్వాహాపై అక్రమార్కుల వాదన ● ‘థర్డ్ ఫార్టీ’ విచారణపై నెపం వేసి తప్పించుకునే యత్నాలు ● అక్రమాల విలువ రూ.కోట్లు దాటిందని ప్రచారంసత్తుపల్లి: ‘దీంట్లో కొత్తేముంది, రాద్ధాంతం ఎందుకు? అందరు చేసిన పనే మేమూ చేస్తున్నాం.. వాళ్లు ఇస్తున్నారు, మేము తీసుకుంటున్నాం’ అంటూ సబ్సిడీ రుణాల పంపకాలపై కొందరు అక్రమార్కులు వారి తీరును తప్పులను బలపర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. యూనిట్లు లేకున్నా.. ఉన్నట్లు చూపించి పీఎంఈజీపీ పథకం కింద సబ్సిడీ రుణం కాజేసినట్లు ‘సాక్షి’లో వచ్చిన వరుస కథనాలు చర్చకు దారి తీశాయి. ఈమేరకు అక్రమార్కులపై చర్యలు తీసుకోవడమే కాక బ్యాంకు నుంచి రుణం తీసుకున్న అన్ని యూనిట్లపై విచారణ జరిపించాలనే డిమాండ్లు వస్తున్నాయి. ఓ పక్క అక్రమాలు బయటపడుతుండగానే గత వారం కూడా ఎలాంటి ఎన్ఓసీ లేకుండా 13 సబ్సిడీ రుణాలు మంజూరు చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇంకా 45 మందికి రుణాలు ఇచ్చేందుకు ఫైల్స్ సిద్ధమైనా తాత్కాలికంగా పక్కన పెట్టారని తెలిసింది. కాగా, దందా ఆనవాళ్లు సత్తుపల్లి డీసీసీబీ బ్రాంచ్కే కాక ఇతర బ్రాంచ్ల్లోనూ ఉన్నాయనే చర్చ మొదలైంది. ఈనేపథ్యాన అక్రమార్కులు రాజకీయ పలుకుబడితో బయటపడేందుకు కొందరి చుట్టు ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. అక్రమాలు వెలుగులోకి.. సత్తుపల్లి డీసీసీబీ బ్రాంచ్ పరిధిలో సబ్సిడీ రుణాల కుంభకోణాలు ఒక్కటొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. బేతుపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి పరుపుల కంపెనీ కోసం రుణం తీసుకొని అసలు కంపెనీనే పెట్టలేదు. ఆయన మృతి చెందాక తర్వాత సబ్సిడీ రుణం ఇటీవలే ఆఘమేఘాల మీద మంజూరు చేసినట్లు తెలిసింది. తుంబూరుకు చెందిన మరో వ్యక్తి టెంట్హౌస్ పేరిట తీసుకొని అది పెట్టకుండానే, భార్య పేరిట డెయిరీ ఫామ్ కోంస రుణం తీసుకోవడం గమనార్హం. అదే గ్రామానికి చెందిన మరో వ్యక్తి భార్య పేరిట మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ యూనిట్ మంజూరు చేయించుకోగా, ప్లాంట్ పెట్టకుండానే సబ్సిడీ మంజూరైంది. మరో మహిళ పేరిట కూడా టెంట్హౌస్ లేకుండానే మంజూరు చేశారు. సదాశివునిపాలెంకు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురి పేరిట రుణాలు తీసుకోవడమే కాక బ్యాంకు అధికారులతో ఉన్న సాన్నిహిత్యంతో మధ్యవర్తిత్వం చేసి ఇంకొందరికి రుణాలు ఇప్పించినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అదే గ్రామానికి చెందిన వినుకొండ పుల్లయ్య మినరల్వాటర్ ప్లాంట్ తీసుకొని నీళ్లు సరిపడా లేక అమ్మేశారు. ఆయనకు మాత్రం సబ్సిడీ ఇవ్వకపోవడం గమనార్హం. బోర్డు, సామగ్రి ఉంటే చాలు.. పీఎంఈజీపీ సబ్సిడీ రుణాల కోసం బ్యాంకు మేనేజర్ ముందుగా జాబితా తయారు చేసి థర్డ్పార్టీ విచారణ కోసం పోస్టల్ శాఖకు అప్పగిస్తారు. ఆ జాబితా ఆధారంగా పోస్టల్ ఉద్యోగులు యూనిట్ అక్కడ ఉందా, లేదా.. అని ఆరా తీయడమే కాక జియో ట్యాగింగ్ ఫొటోలతో సహా ఎన్ఓసీ ఇవ్వాలి. ఇక్కడే ‘మ్యానేజ్’ చేసి సబ్సిడీ దండుకుంటున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. అయితే పోస్టల్ అధికారి విచారణకు వెళ్లినప్పుడు యూనిట్ ఫ్లెక్సీ, సామాను కనిపిస్తే చాలు.. మరింత నిర్ధారణ అవసరం లేదన్నట్టు వ్యవహరించారని తెలుస్తుండడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. అదీగాక ఒక పోస్టల్శాఖ మాత్రమే దీనికి బాధ్యులు కాదని.. ఖాదీ బోర్డు బాధ్యతగా కూడా ఉందని తప్పించుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. బ్యాంకు అధికారులు మాత్రం పోస్టల్ శాఖ ఎన్ఓసీతోనే మంజూరు చేశామంటూ బుకాయిస్తుండడం గమనార్హం. డీసీసీబీలో ఇద్దరు, ముగ్గురు కిందిస్థాయి ఉద్యోగులు ఫొటో జిమ్మిక్కులతో రుణాలను ఇప్పించినట్లు చర్చ జరుగుతోంది. యూనిట్ ఎక్కడ ఉన్నా.. ఫొటో జిమ్మిక్కుతో దరఖాస్తుదారుడిడే అన్నట్లు ఫొటోషాప్ ద్వారా సృష్టించిన ఓ ఉద్యోగి ఇందులో కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు సమాచారం. ఓ అధికారి ములకలపల్లిలో చేసినప్పుడు తహసీల్దార్ స్టాంప్ తయారుచేశారనే ఆరోపణలతో సస్పెన్షన్ వేటు పడింది. కొన్నాళ్లకు ఉద్యోగంలోకి తీసుకుని దూర ప్రాంతంలో పోస్టింగ్ ఇస్తే మళ్లీ సత్తుపల్లి డివిజన్కు వచ్చినట్లు తెలిసింది. కాగా, సబ్సిడీ యూనిట్లు అన్నింటిపైనే సదాశివునిపాలెంకు చెందిన ఓ వ్యక్తి డీసీసీబీలో తన పేరుతో కాక ఇతరుల పేర్లపైకూడా సుమారు రూ.4 కోట్ల రుణం తీసుకునేందుకు సహకరించిన అధికారులపై విచారణ చేయాలని డిమాండ్ వస్తోంది. సదరు వ్యక్తిపై కేసు నమోదైనా రికవరీ చేయకపోవడం ఏమిటని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
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ఇదే తొలిసారి...ఇన్నాళ్లు స్కూల్ విద్యార్థులకు భోజనం పెడుతున్నారు. తొలిసారి ఇంటర్ విద్యార్ధులకు భోజనం, ఉదయం టిఫిన్ పెట్టాలని నిర్ణయించడం ఆనందంగా ఉంది. దీంతో సమయం ఆదా అయి చదువుపై శ్రద్ధ పెట్టడం సాధ్యమవుతుంది. – శ్రీరంగం యశ్వంత్, ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీ, బోనకల్ ప్రభుత్వం అల్పాహారం పథకాన్ని మా నియోజకవర్గంలోనే మొదటగా ప్రారంభించడం ఆనందంగా ఉంది. నాణ్యతనే కాక ఎంతో రుచిగా ఉండడంతో అందరం ఇష్టంగా తిన్నాం. ప్రభుత్వం, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి గారికి కృతజ్ఞతలు. – అవ్వారి కుందన, ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీ, బోనకల్ కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన అల్పాహారం పథకం మాకెంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఇది మా వంటి పేద విద్యార్థులకు వరం లాంటిది. ఈరోజు టిఫిన్ రుచికరంగా ఉంది. ఇకపై మరింత ఉత్సాహంగా చదువుకునే అవకాశముంటుంది. – జి.ధనుష్, పదో తరగతి, జెడ్పీహెచ్ఎస్, ముదిగొండ
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మెరిసిన మిర్చి ధర● తేజా రకం క్వింటాకు రూ.22,700 ● క్వింటాకు రూ.700 అ‘ధనం’ఖమ్మంవ్యవసాయ: మిర్చి ధరకు రెక్కలొచ్చాయి. విదేశీ రకంగా పేరు గడించిన ‘తేజా’ రకం మిర్చికి డిమాండ్ పెరిగింది. కోల్డ్ స్టోరేజీల్లో నిల్వ చేసి ఖమ్మం వ్యవసాయ మార్కెట్కు సోమవారం తీసుకొచ్చిన మిర్చి క్వింటాకు జెండాపాటలో గరిష్టంగా రూ.22,700లు పలికింది. కొద్దిరోజులుగా రూ. 22 వేలు ఉన్న ధర రూ. 700 పెరగగా.. మోడల్ మిర్చి ధర రూ.21,800గా నమోదైంది. నాన్ ఏసీ మిర్చి ధర రూ.16వేల నుంచి 17 వేల వరకు పలుకుతుండగా, రూ.17,400కు చేరింది. ఇక రూ.9 వేలుగా ఉన్న తాలు మిర్చి ధర గరిష్టంగా రూ.10 వేలు, మోడల్ ధర రూ. 9.500లుగా పలికింది. ఖమ్మం మార్కెట్కు నిత్యం ఏసీ, నాన్ఏసీ మిర్చి కలిపి 10 వేల నుంచి 15 వేల బస్తాల వరకు విక్రయానికి వస్తోంది. జిల్లాలోని 48 కోల్డ్స్టోరేజీల్లో దాదాపు 30 లక్షల వరకు మిర్చి బస్తాలు నిల్వ ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తుండగా, ఈ సరుకంతా వ్యాపారులదేనని తెలుస్తోంది. సీజన్లో రైతుల నుంచి రూ.17 వేల నుంచి రూ.18 వేల చొప్పున కొనుగోలు చేసిన వ్యాపారులు నిల్వ చేయగా, ఇప్పుడు ధర పెరుగుతుండడంతో లబ్ధి పొందనున్నారు. ఎగుమతుల ప్రభావం ఖమ్మం మార్కెట్లో డిమాండ ఉన్న ‘తేజా’ రకం మిర్చిని చైనాకు ఎగుమతి చేస్తారు. కానీ గత రెండు సీజన్లుగా చైనా నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో ఆర్డర్లు లేక డిమాండ్ లభించడం లేదు. చైనాలో ఈ రకం పంట సాగు పెరగడం, నిల్వలు ఉండడం తదితర కారణాలతో ఎగుమతులు పడిపోయాయి. ఇదే సమయాన దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలతో పాటు బంగ్లాదేశ్ నుంచి కొన్నాళ్లుగా ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. దీంతో మిర్చిధర పుంజుకుంటున్న వేళ విక్రయాలు పెరిగాయి. ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు కొలకొనగా, మిర్చి సాగు తక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. 2024–25లో సాగు విస్తీర్ణం అధికంగా ఉండగా గరిష్టంగా రూ. 15 వేలకు మించి ధర పలకలేదు. దీంతో 2025–26లో సాగు విస్తీర్ణం గణనీయంగా పడిపోయింది. జిల్లాలో కేవలం 33వేల ఎకరాల్లో మాత్రమే సాగు చేశారు. సీజన్లో మిర్చి ధర రూ.18 వేల వరకు ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ.22,700గా పలుకుతోంది. అయినా వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో మిర్చి సాగు పడిపోతుందనే అంచనాతో వ్యాపారులు కొనుగోలుకు ముందుకొస్తుండగా డిమాండ్ పెరుగుతోందని అంచనా వేస్తున్నారు.
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పర్యాటక రంగ అభివృద్ధిపై ఎంపీ ఆరాఖమ్మంమయూరిసెంటర్: పర్యాటక ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు చేపడుతోందని ఖమ్మం ఎంపీ రామసహాయం రఘురాంరెడ్డి సోమవారం లోక్ సభలో ప్రశ్నించారు. ఈమేరకు కేంద్ర పర్యాటకశాఖ మంత్రి గజేంద్రసింగ్ షెకావత్ సమాధానం ఇచ్చారు. ప్రధాన పర్యాటక ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల యంత్రాంగాలదేనని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. స్వచ్ఛంద వర్గీకరణ పథకం కింద 1 నుండి 5 స్టార్ హోటళ్లు, మురుగునీటి శుద్ధి, వర్షపు నీటి సేకరణ, వ్యర్థాల నిర్వహణ, వాయు–నీటి కాలుష్య నివారణ వంటి పర్యావరణహిత పద్ధతులు పాటించేలా మార్గదర్శకాలు జారీ చేశామని పేర్కొన్నారు. అలాగే, పర్యాటక వ్యాపార రంగంలో బాధ్యత పెంపొందించడానికి ‘ట్రావెల్ ఫర్ లైఫ్’ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినట్లు వెల్ల డించారు. తక్కువ ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రాంతాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు ’దేఖో అప్నా దేశ్’ చొరవను అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. స్వదేశ్ దర్శన్, సీబీడీడీ, ప్రసాద్ వంటి పథకాల ద్వారా పర్యాటక ప్రాంతాల్లో వసతులు, భద్రత, పారిశుద్ధ్యం మెరుగుపరచడానికి కేంద్రం ఆర్థిక సాయం అందిస్తోందని మంత్రి వివరించారు. డీఎల్ఈడీలో రెండో దశ అడ్మిషన్లు ఖమ్మం సహకారనగర్: డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్(డీఎల్ఈడీ) కోర్సులో ప్రవేశాలు కల్పించేందుకు రెండో దశ కౌన్సిల్కు దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నట్లు డైట్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డి.వాసంతి తెలిపారు. డీఈఈ సెట్–2026లో అర్హత సాధించి గతంలోనే ధృవపత్రాలు పరిశీలన పూర్తయి ఏ కళాశాలలో సీటు పొందని, రిపోర్టు/జాయిన్ కాని అభ్యర్థులు అర్హులని పేర్కొన్నారు. ఈమేరకు 29వ తేదీన జరిగే స్పాట్ కౌన్సెలింగ్లో భాగంగా అన్ని ధ్రువపత్రాలతో ఉదయం 10నుంచి కళాశాలలో నమోదు చేసుకోవాలని, సీట్ల కేటాయింపు మధ్యాహ్నం 2నుంచి 5గంటల వరకు ఉంటుందని తెలిపారు. సీటు వచ్చిన వారు ఒరిజనల్ సర్టిఫికెట్లతో 30వ తేదీన డైట్ కళాశాలలో రిపోర్టు చేయాలని సూచించారు. పూర్తి వివరాల కోసం https:// deecet.cdse.telangana.gov.in వెబ్సైట్లో పరిశీలించాలని తెలిపారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటలు ఎంచుకోండి నేలకొండపల్లి/కూసుమంచి: వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యాన రైతులు వరికి బదులు ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టి సారించాలని జిల్లా వ్యవసాయాధికారి ధనసరి పుల్లయ్య సూచించారు. నేలకొండపల్లి, కూసుమంచి రైతు వేదికల్లో సోమవారం విత్తన మేళా ఏర్పాటుచేయగా డీఏఓ మాట్లాడారు. ఆరుతడి పంటలకు సబ్సిడీ విత్తనాలు ఇవ్వాలని రైతులు కోరుతున్న అంశాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లామని పేర్కొన్నారు. జిల్లాలో కూసుమంచి మండలంలో 60 శాతం, ఎర్రుపాలెంలో 71 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైందని, మిగతా ప్రాంతాల్లోనూ సాధారణ వర్షపాతమే ఉన్నందున అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. కూసుమంచి ఏడీఏ రాజేష్కుమార్, మార్కెట్ చైర్మన్ వి.సీతారాములు, ఏఓలు రాధ, వాణితో పాటు ఏఈఓలు, రైతు ప్రతినిధులు, డీలర్లు మేకల వెంకటేశ్వర్లు, జి.రామారావు, జి.వెంకటేశ్వరరావు, రామారావు, అరవింద్, దుర్గాభవాని పాల్గొన్నారు.
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ఉత్తమ వైద్యసేవలను అందించాలిబోనకల్ పీహెచ్సీని తనిఖీ చేసిన కలెక్టర్ దివాకరబోనకల్: ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు వచ్చేవారికి సకాలంలో నాణ్యమైన వైద్యసేవలు అందేలా వైద్యులు, సిబ్బంది సమన్వయంతో పనిచేయాలని కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్. సూచించారు. బోనకల్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని ఆయన సోమవారం తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆస్పత్రిలో అందుతున్న సేవలు, వైద్యులు, సిబ్బంది హాజరు, ల్యాబ్ పరీక్షలు, ఔషధాల లభ్యతపై ఆరా తీశారు. అనంతరం చికిత్స పొందుతున్న వారితో మాట్లాడి అందుతున్న సేవలు గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆతర్వాత కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ ఆస్పథ్రికి వచ్చే ప్రతీఒక్కరికి నాణ్యమైన, ఉచిత వైద్యసేవలు అందించడమే లక్ష్యమని తెలిపారు. ఈమేరకు వైద్యులు సమయపాలన పాటిస్తూ బాధ్యతాయుతంగా విధులు నిర్వర్తించాలని సూచించారు. వర్షాకాలం దృష్ట్యా సీజనల్ వ్యాధుల బారిన పడకుండా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని తెలిపారు. విత్తనమేళాను ప్రారంభించిన కలెక్టర్ మధిర : మధిర రైతు వేదికలో ఏర్పాటుచేసిన విత్తనమేళాను కలెక్టర్ దివాకర ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా రైతులను ఉద్దేశించి కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఎల్నినోను ఎదుర్కొనేలా తక్కువ నీటితో సాగయ్యే పెసర, మినుము, కంది, బొబ్బర్లు, నువ్వులు, జొన్నలు, కూరగాయల పంటలు ఎంపిక చేసుకోవాలని సూచించారు. ఇందుకు అవసరమైన విత్తనాలు రైతు వేదికల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు. మధిర మార్కెట్ చైర్మన్ బండారు నరసింహారావు, మధిర ఏడీఏ వాణిశ్రీ, ఏఆర్ఎస్ శాస్త్రవేత్త నాగస్వాతి, ఏఓ సాయిదీక్షిత్, ఉద్యాన శాఖ అధికారి విష్ణు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఇంటింటా సౌరకాంతిసాక్షి ప్రతినిధి, ఖమ్మం: త్వరలోనే జిల్లాలోని గ్రామాలు సౌర కాంతులీననున్నాయి. పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు విద్యుత్ బిల్లుల భారం తగ్గించడమే లక్ష్యంగా కేంద్రప్రభుత్వం చేపట్టిన పీఎం సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన పథకంలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మోడల్ సోలార్ విలేజ్ (ఎంఎస్వీ) గ్రామాలను ఎంపిక చేస్తోంది. ఈ పథకం కింద జిల్లాలోని బోనకల్తోపాటు వికారాబాద్ జిల్లాలోని కొడంగల్ మండలాలను ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఎంపిక చేసింది. సోలార్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు బోనకల్ మండలంలోని 22 గ్రామాలు, సత్తుపల్లి మినహా మిగిలిన నాలుగు నియోజకవర్గాల నుంచి మరో ఆరు గ్రామాలు ఎంపికయ్యాయి. మొత్తం 28గ్రామాల్లో ఇప్పటికే 50 శాతం మేర ప్లాంట్ల ఏర్పాటు పూర్తయింది. జిల్లాకు ఒక గ్రామం ప్రధానమంత్రి సూర్యఘర్, ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన కింద ప్రతీ జిల్లాలో ఒక గ్రామాన్ని మోడల్ సోలార్ విలేజ్గా అభివృద్ధి చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా నిర్దేశించింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సౌర విద్యుత్ వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడం ఈ పథకం ప్రధాన ఉద్దేశం. దీన్ని ఆసరాగా తీసుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైలట్ ప్రాజెక్టును అమలు చేస్తోంది. ఈ పథకం కింద అర్హత ఉన్న ప్రతీ ఇంటికి రెండేసి కిలోవాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న సోలార్ ప్లాంట్ అమరుస్తారు. ప్లాంట్ ఖరీదు రూ.1.36 లక్షలైతే ఇందులో కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం సూర్యఘర్ పథకం కింద రూ.60 వేలు సబ్సిడీ అందిస్తోంది. మిగిలిన రూ.76 వేలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరిస్తూ బోనకల్ మండలంతోపాటు జిల్లాలోని మరో ఆరు గ్రామాల్లో గృహజ్యోతి వినియోగదారుల ఇళ్లలో పూర్తి ఉచితంగా సోలార్ ప్లాంట్లను అమరుస్తోంది. మిగులు విద్యుత్తో లాభాలపంట ఇప్పటికే గుర్తించిన ఇళ్లలో సోలార్ ప్లాంట్లు బిగించే పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. వేసవిలో ఒక ప్లాంట్ నుంచి నెలకు దాదాపు 250 – 260 యూనిట్ల విద్యుదుత్పత్తి అయింది. దీన్ని కనీసం 240 యూనిట్లుగా లెక్కించినా... గృహ వినియోగానికి 150 యూనిట్ల వరకు పోగా, మిగిలిన 90 యూనిట్లు గ్రిడ్కు కేటాయిస్తే రూ.2.57 చొప్పున రూ.231.30 లబ్ధిదారుల బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ కానుంది. ఒకవేళ వినియోగదారుడు అత్యధికంగా 280 యూనిట్లు వాడినా.. సోలార్ ద్వారా ఉత్పత్తి అయిన 240 యూనిట్లు పోగా.. గ్రిడ్ నుంచి దిగుమతి సరఫరా అయిన 40 యూనిట్లకు బిల్లు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. అయితే అందరూ గృహజ్యోతి లబ్ధిదారులు కావడంతో తక్కువ యూనిట్లే వినియోగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇళ్లపై అమర్చిన సోలార్ ప్లాంట్లతో ఉచితంగా విద్యుత్ అందుకోవడమే కాకుండా.. మిగులు విద్యుత్ ద్వారా అదనపు ఆదాయం పొందే అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం కల్పించినట్లవుతోంది. పంద్రాగస్టు వరకే గడువు విద్యుత్ శాఖ అధికారులు సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్ల అమర్చేందుకు అనువైన ఇళ్లను అన్వేషిస్తున్నారు. కొత్త ఇల్లు అయి ఉండి.. స్లాబ్ గట్టిగా ఉంటే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. పెంకుటిల్లు, ఇతర గృహాలు సోలార్ ప్యానళ్లు అమర్చడానికి పనికిరావని చెబుతున్నారు. ఎంపిక చేసిన గ్రామాల్లో వచ్చేనెలా 15నాటికి సోలార్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో ఉండగా.. అడ్డంకులు లేనిచోట్ల పనులు చకచకా సాగిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం పైలెట్ ప్రాజెక్టుగా చేపట్టిన గ్రామాల్లో సోలార్ విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ విజయవంతమైతే ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లోని గ్రా మాల్లో ఈ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టేందుకు వీలుంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల భాగస్వామ్యంతో పథకం
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రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల ఆత్మీయ సమ్మేళనంఖమ్మం మామిళ్లగూడెం: సహజంగా పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనాలు చూస్తుంటాం! కానీ ఉమ్మడి జిల్లాలో గత పదిహేనేళ్ల సహకార శాఖలో విధులు నిర్వర్తిస్తూ పదిహేనేళ్ల క్రితం రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులు ఆత్మీయ సమ్మేళనం పేరిట ఒకే వేదికపై కలుసుకున్నారు. ఖమ్మంలో నిర్వహించిన ఈ సమ్మళనంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో స్థిరపడిన 70 మంది రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు పాల్గొని ఉద్యోగ కాలం నాటి అనుభవాలను పంచుకున్నారు. ఈసమావేశంలో నల్లమల పూర్ణచందర్రావు, సుబ్రమణ్య గోపాల్, ఈగ పుల్లయ్య, బానోత్ వెంకటేశ్వర్లు, బాలసుబ్రహ్మణ్యం, దుగ్గి నర్సింహారావు, దేవులపల్లి శ్యాంసుందర్, శీలం అప్పిరెడ్డి, ముత్యాల వీరభద్రం, కాశబోయిన అనంతరాములు పాల్గొన్నారు.
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కడుపు నిండా.. సల్లంగుండా!ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఇప్పటికే మధ్యాహ్న భోజనం పథకం అమలవుతుండగా ఈ ఏడాది నుంచి పాఠశాలల విద్యార్థులకు అల్పాహారం, జూనియర్ కాలేజీల విద్యార్థులకు అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం సమకూరుస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈనేపథ్యాన మధిర వ్యవసాయ మార్కెట్లో హరేకృష్ణ మూవ్మెంట్ చారిటబుల్ ఫౌండేషన్ ద్వారా సెంట్రలైజ్డ్ మెగా కిచెన్ ఏర్పాటుచేశారు. ఇక్కడి నుంచే జిల్లా అంతటికి అల్పాహారం పంపిణీ చేస్తామని చెబుతుండగా.. కిచెన్, అల్పాహారం పంపిణీని సోమవారం డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ప్రారంభించారు. తొలిరోజు మధిర నియోజకవర్గంలోని పాఠశాలలు, కాలేజీలకు అల్పాహారం సరఫరా చేయగా.. దశల వారీగా విస్తరించే అవకాశముంది. ఈనేపథ్యాన పలు పాఠశాలలు, కాలేజీల విద్యార్థులకు పలకరించగా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. –మధిర/ఎర్రుపాలెం/బోనకల్/చింతకాని/ముదిగొండ
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కౌన్సెలింగ్ ద్వారా గురుకులాల్లో సీట్ల భర్తీభద్రాచలంటౌన్: గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయాల సంస్థ పరిధి గురుకుల పాఠశాలల్లో మిగిలిన సీట్లను కౌన్సెలింగ్ ద్వారా భర్తీ చేస్తున్నామని రీజినల్ కోఆర్డినేటర్(ఆర్సీఓ) అరుణకుమారి తెలిపారు. భద్రాచలంలోని గిరిజన గురుకుల బాలిక పాఠశాలలో సోమవారం 5నుంచి 9వ తరగతి వరకు ప్రవేశాల కోసం చేపట్టిన కౌన్సెలింగ్ను ఆమె పరిశీలించి మాట్లాడారు. ఉమ్మడి జిల్లాలోని గురుకులాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 336 సీట్లను ప్రవేశపరీక్షలోని మార్కుల ఆధారంగా భర్తీ చేస్తున్నామని తెలిపారు. అనంతరం విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడుతూ గురుకులాల్లో నాణ్యమైన విద్యతో పాటు కార్పొరేట్ స్థాయి వసతులు కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు. ఎక్కడ సీటు లభించినా విద్యార్థులు చేరాలని సూచించారు. వివిధ గురుకులాల పాఠశాలల ప్రిన్సిపాళ్లు మాధవీలత, చైతన్య, హరికృష్ణ, భద్రయ్య, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. ప్రియదర్శినిలో ‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ ఖమ్మంరూరల్: త్వరలో విడుదల కానున్న ‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ చిత్రబృందం సోమవారం ఏదులాపురం మున్సిపాలిటీ పరిధి ప్రియదర్శిని మహిళా ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో సందడి చేసింది. నూతన హీరో ఘట్టమనేని జయకృష్ణ, దర్శకుడు అజయ్ భూపతి కళాశాల విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు. చిత్ర విశేషాలను వివరిస్తూ సినిమా విజయవంతానికి సహకరించాలని కోరారు. కళాశాల చైర్మన్ కాటేపల్లి నవీన్బాబు మాట్లాడగా, ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ బత్తుల గోపాల్, అకడమిక్ డైరెక్టర్ ఆట్లూరి వెంకటరమణ, అధ్యాపకులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. కాగా, హీరో జయకృష్ణ కాలేజీ విద్యార్థులతో కలిసి చేసిన నృత్యాలు ఆకట్టుకున్నాయి. మృతుల కుటుంబాలకు పరిహారం చెల్లించాలి ిసీపీఐ ఆధ్వర్యాన కొవ్వొత్తులతో నివాళి ఖమ్మం మామిళ్లగూడెం: నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన విద్యార్థుల కుటుంబాలకు రూ.కోటి చొప్పున పరిహారం చెల్లించాలని సీపీఐ జాతీయ సమితి సభ్యుడు బాగం హేమంతరావు డిమాండ్ చేశారు. సీపీఐ జిల్లా సమితి ఆధ్వర్యాన విద్యార్థుల ఆత్మశాంతి కోరుతూ ఖమ్మంలో సోమవారం కొవ్వొత్తుల ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద హేమంతరావు మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల పోరాట ఫలితంగానే కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారని తెలిపారు. ఇంతటితో సరిపెట్టకుండా ఢిల్లీలో విద్యార్థులు, యువతపై లాఠీచార్జ్ చేసిన పోలీ సులపై విచారణ జరిపించాలని, విద్యావిధానంలో సమూల మార్పులు తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ిసీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి దండి సురేష్, పార్టీ, అనుబంధ సంఘాల నాయకులు జమ్ముల జితేందర్రెడ్డి, యర్రా బాబు, మహ్మద్ సలాం, శింగు నర్సింహారావు, తాటి వెంకటేశ్వరరావు, రామాంజనేయులు, రావి శివరామకృష్ణ, చింతల రమేష్, మద్దోజు శ్రవణ్, ఇటికాల రామకృష్ణ, మడుపల్లి లక్ష్మణ్, మనోజ్, పుచ్చకాయల సుధాకర్, తాటి నిర్మల, సైదా, జ్వాలా నర్సింహారావు పాల్గొన్నారు. చెల్లని చెక్కు కేసులో ఏడాది జైలుశిక్ష ఖమ్మం లీగల్: చెల్లని చెక్కు జారీ చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏలూరు జిల్లాకు చెందిన జి.భానుకిరణ్కు ఏడాది జైలుశిక్ష విధిస్తూ ఖమ్మం రెండో అదనపు ప్రథమశ్రేణి కోర్టు న్యాయాధికారి ఏపూరి బిందుప్రియ సోమవారం తీర్పు చెప్పారు. ఖమ్మంకు చెందిన రొంపిచర్ల సాయిసిద్ధార్థ్ వద్ద 2024 జనవరిలో భానుకిరణ్ రూ.25 లక్షల అప్పు తీసుకున్నాడు. ఆపై అదే ఏడాది మే 3న రూ.25 లక్షలకు చెక్కు జారీ చేసిన ఆయన ఖాతాలో లావాదేవీలు నిలిపివేయడంతో తిరస్కరణకు గురైంది. దీంతో సాయిసిద్ధార్థ్ తన న్యాయవాది ద్వారా లీగల్ నోటీసు జారీ చేసి కోర్టులో ప్రైవేట్ కేసు దాఖలు చేశాడు. సాక్షులను విచారించిన అనంతరం భానుకిరణ్కు ఏడాది జైలుశిక్ష విధించడమే కాక ఫిర్యాదికి రూ.29.50లక్షలు చెల్లించాలని న్యాయాధికారి తీర్పు చెప్పారు. జర్మన్ భాషలో ఉచిత శిక్షణ ఖమ్మం రాపర్తినగర్: నర్సింగ్, ఫిజియోథెరఫీ కోర్సులు పూర్తిచేసిన యువతకు జర్మనీలో ఉద్యోగావకాశాలు ఉన్నాయని జిల్లా ఉపాధి కల్పన శాఖాధికారి మాధవి తెలిపారు. ఉద్యోగాలకు ఎంపిక కావాలంటే జర్మనీ భాష అవసరం కావడంతో ఉచితంగా నేర్పించనున్నా మని వెల్లడించారు. త్వరలోనే టాంకామ్ ద్వారా శిక్షణ ఇచ్చి, పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులైన వారికి షరతులతో కూడిన ఎంపిక పత్రం అందజేస్తామని తెలిపారు. వివరాలకు తమ కార్యాలయంలో సంప్రదించాలని పేర్కొన్నారు.