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Visakhapatnam
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రైలు, రోడ్డు, పోర్టు అనుసంధానమే భవిష్యత్తుమహారాణిపేట: ఓడరేవులు, లాజిస్టిక్స్ ఒకే నాణేనికి రెండు వైపులని, సముద్ర మార్గాలు, పారిశ్రామిక కేంద్రాలు, అంతర్గత మార్కెట్ల మధ్య సరుకు రవాణాను సమర్థవంతంగా అనుసంధానించడంలో రైల్వేలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని భారత రైల్వే బోర్డు ట్రాఫిక్ అదనపు సభ్యుడు దేవేంద్ర కుమార్ అన్నారు. సీఐఐ, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్స్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో గురువారం నోవోటెల్లో నిర్వహించిన సీఐఐ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ పోర్ట్స్ అండ్ లాజిస్టిక్స్–2వ ఎడిషన్లో ఆయన మాట్లాడారు. సరుకు రవాణా సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు రైల్వే శాఖ అనేక సంస్కరణలు చేపట్టిందని, వాటి వల్ల ఓడరేవులు, పరిశ్రమలు, లాజిస్టిక్స్ రంగానికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందని తెలిపారు. విశాఖలో దక్షిణ తీర రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు వల్ల నిర్ణయాల ప్రక్రియ వేగవంతమై, స్థానిక లాజిస్టిక్స్ సమస్యల పరిష్కారానికి దోహదపడుతుందని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్లో కంటైనరైజేషన్, మల్టీమోడల్ లాజిస్టిక్స్, ఓడరేవులు–రైల్వేలు–రోడ్ల సమన్వయమే సరుకు రవాణా అభివృద్ధికి కీలకమని చెప్పారు. సీఐఐ విశాఖ జోన్ చైర్మన్ జి.కృష్ణమోహన్, సీఐఐ ఏపీ వైస్ చైర్మన్ డాక్టర్ జి.సాంబశివరావు, ఏపీ మారిటైమ్ బోర్డు రైల్వే–లాజిస్టిక్స్ సలహాదారు ఆర్.ధనంజయులు, విశాఖ పోర్ట్ డిప్యూటీ చైర్పర్సన్ రోష్ని అపరంజి తదితరులు ప్రసంగించారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఒక ప్రధాన, ఐదు చిన్న ఓడరేవులు కలిసి ఏటా సుమారు 30 కోట్ల టన్నుల సరుకు నిర్వహణ సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నాయని ధనంజయులు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో సీఐఐ విశాఖపట్నం జోన్ వైస్ చైర్మన్ నిలేష్ అగర్వాల్, భద్రతా కార్యకలాపాల సలహాదారు శ్రీనివాస్ నందూరి, అదనపు డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (ట్రాఫిక్) ఎ. నరసింహమూర్తి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సి.యశ్వంత్కుమార్రెడ్డి, సీజీఎస్టీ అదనపు కమిషనర్ బలరామ్, డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈవో కెప్టెన్ ఎస్. దివాకర్, స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ జాయింట్ డెవలప్మెంట్ కమిషనర్ రాజశేఖర్, జీఎంఆర్ గ్రూప్ రీజినల్ కార్గో బిజినెస్ సీఈఓ ప్రసాద్, విజయనగరం నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ రోహిత్ కుమార్తో పాటు వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. సీఐఐ సదస్సులో రైల్వే బోర్డు ట్రాఫిక్ అదనపు సభ్యుడు దేవేంద్ర కుమార్
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దంచికొట్టిన వానసాక్షి, విశాఖపట్నం: భానుడి భగభగలతో ఉడికిపోతున్న విశాఖ నగరంలో గురువారం వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎండ వేడి ఉక్కిరిబిక్కిరి చేయగా.. ఒక్కసారిగా ఆకాశంలో దట్టమైన మేఘా లు కమ్ముకున్నాయి. నగరమంతటా సుమారు మూడు గంటల పాటు ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన ఈ వర్షానికి నగరంలోని పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. వన్టౌన్, కాన్వెంట్ జంక్షన్, బీచ్ రోడ్డు, అక్కయ్యపాలెం, సీతమ్మధారతో పాటు జాతీయ రహదారి కూడా వర్షపు నీటితో చెరువులను తలపించాయి. రోడ్లపై మోకాల్లోతు నీరు చేరడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. సాయంత్రం ఆఫీసుల నుంచి ఇళ్లకు వెళ్లే సమయం కావడంతో ట్రాఫిక్ భారీగా నిలిచిపోయింది. భారీ వర్షం కారణంగా నగరంలో జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది.
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క్లాసుల్లేని క్యాంపస్!విశాఖ విద్య: ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో బోధనా సంక్షోభం తీవ్రరూపం దాల్చుతోంది. వర్సిటీ యాజమాన్య నిర్లిప్తత, నిర్లక్ష్య వైఖరి కారణంగా వేలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది. స్వయంప్రతిపత్తి కలిగిన ప్రతిష్టాత్మక సంస్థపై విజిలెన్స్ విచారణ మకిలి అంటించి, ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థనే భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారని మేధావులు, విద్యార్థి సంఘాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. యూనివర్సిటీ యాక్ట్ 91 ప్రకారం గవర్నర్ నేరుగా జోక్యం చేసుకుని చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ.. వర్సిటీ ప్రతిష్ట కోర్టు మెట్లెక్కినా వెనక్కి తగ్గకుండా యాజమాన్యం దూకుడుగా వ్యవహరించడంపై గవర్నర్ కార్యాలయ వర్గాలు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు ఏయూలో చర్చ జరుగుతోంది. నాక్ కోసం వాడుకుని.. నడిరోడ్డున పడేశారు! గతంలో ఏయూలో అధ్యాపకుల కొరత వేధిస్తున్న సమయంలో, నాక్ ప్రమాణాలను కాపాడుకోవడంతో పాటు విద్యార్థులకు బోధనా లోపం రాకుండా ఉండేందుకు ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ (ఈసీ) ఆమోదంతో 2022, 2023లలో అడ్హాక్ అధ్యాపకులను నియమించారు. యూజీసీ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగానే నోటిఫికేషన్లు, ఇంటర్వ్యూల ద్వారా పారదర్శకంగా వీరందరినీ ఎంపిక చేశారు. ఇంజినీరింగ్, లా, జియాలజీ, పర్యావరణ శాస్త్రం, స్కూల్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ వంటి సెల్ఫ్ సపోర్ట్ కోర్సులకు వీరే ప్రధాన బోధకులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి ప్రత్యేక నిధులు లేకున్నా, సాధారణ సిబ్బంది జీతాలతో సంబంధం లేకుండా.. వీరు నిర్వహించే కోర్సుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతోనే వీరికి వేతనాలు చెల్లిస్తున్నారు. రెగ్యులర్ ప్రొఫెసర్ల లాగా వీరికి ఎలాంటి రీసెర్చ్ ఫండ్స్ కానీ, కాన్ఫరెన్స్ అలవెన్సులు కానీ ఉండవు. అయినా విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం మూడేళ్లకు పైగా నిబద్ధతతో పనిచేసిన 25 మందికి పైగా అధ్యాపకులను ఎటువంటి ముందస్తు నోటీసు ఇవ్వకుండా విశ్వవిద్యాలయం ఉన్నపళంగా పక్కనబెట్టడం ఇప్పుడు దుమారం రేపుతోంది. ఒకరికి రెన్యువల్.. మరొకరిపై కక్షసాధింపా? ఇటీవల కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకులకు సేవల రెన్యువల్ ఇచ్చిన వర్సిటీ యాజమాన్యం, సుమారు 40 మంది వరకు ఉన్న అడ్హాక్, అడ్జంక్ట్ అధ్యాపకులకు మాత్రం రెన్యువల్ నిలిపివేసింది. ఉన్నతాధికారుల చుట్టూ కాళ్లరిగేలా తిరిగినా ఫలితం లేకపోవడంతో బాధిత అధ్యాపకులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు జూన్ 29న అడ్హాక్ అధ్యాపకులకు, జులై 31న అడ్జంక్ట్ అధ్యాపకులకు అనుకూలంగా మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ‘మనీష్ గుప్తా వర్సెస్ అదర్స్’ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన చారిత్రాత్మక తీర్పును ప్రస్తావిస్తూ ‘ఒక కాంట్రాక్టు లేదా అడ్హాక్ ఉద్యోగి స్థానంలో మరో కాంట్రాక్టు, అడ్హాక్ ఉద్యోగిని భర్తీ చేయకూడదు. ఆ ఖాళీలను శాశ్వత పోస్టుల ద్వారా మాత్రమే నింపాలి’ అని స్పష్టం చేస్తూ, వీరిని తక్షణమే విధుల్లో కొనసాగించాలని ఆదేశించింది. అయినప్పటికీ, వర్సిటీ యాజమాన్యంలో చలనం రాకపోవడంతో హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఆదేశాలను అమలు చేయకపోతే వర్సిటీ ఉన్నతాధికారులను నేరుగా కోర్టుకు పిలిపిస్తామని తీవ్రస్థాయిలో హెచ్చరించింది. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ఆటలా? అధికారుల పంతాలు, పట్టింపుల వల్ల విద్యార్థులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. గడిచిన నెల రోజులుగా సంబంధిత విభాగాల్లో బోధన పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఏయూ క్యాంపస్కు వస్తున్న సుమారు 2 వేల మందికి పైగా విద్యార్థులు తరగతులు లేక ఖాళీగా కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. ఒకవైపు సిలబస్ పూర్తికాక, మరోవైపు పరీక్షలు ఎప్పుడు జరుగుతాయో తెలియక విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. లాభసాటిగా నడుస్తున్న స్వయం ఆర్థిక కోర్సులను నిర్వీర్యం చేస్తూ, విద్యార్థుల భవిష్యత్తును పణంగా పెడుతున్న ఏయూ అధికారుల తీరుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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సింహగిరిపై వరుణ జపాలుసింహాచలం: రాష్ట్రంలో సకాలంలో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ సింహగిరి క్షేత్రపాలకుడు శ్రీ త్రిపురాంతకస్వామి ఆలయంలో గురువారం నుంచి మూడు రోజులపాటు వరుణ జపాలు శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9 గంటల నుంచి విఘ్నేశ్వర పూజ, పుణ్యాహవాచనం, పంచగవ్య ప్రాశనం, త్రిశూలార్చన, రుష్యశృంగ ఆవాహన, దీక్షాధారణ, వేద పారాయణాలు, రుత్విగ్వరణం, వరుణ జపాలు నిర్వహించారు. సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి మృత్సంగ్రహణం, వేద పారాయణాలు, అంకురార్పణ, అగ్నిప్రతిష్ట, ధ్వజారోహణం, చూర్ణికా పఠనం, ఆలయ బలిహరణ తదితర కార్యక్రమాలను వైభవంగా నిర్వహించారు. దేవస్థానం ఈవో జల్లేపల్లి వెంకటరావు కార్యక్రమంలో పాల్గొని వేద పండితులకు దీక్షా వస్త్రాలు అందజేశారు. దేవస్థానం వేద పండితుడు కాళ్లకూరి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ పర్యవేక్షణలో ఆలయ అర్చకుడు రమణమూర్తి, వేద విద్యార్థులు కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. ఆలయ ఏఈవో తిరుమలేశ్వరరావు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు.
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స్వాతంత్య్ర దినోత్సవానికి పటిష్ట ఏర్పాట్లుమహారాణిపేట: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేయాలని కలెక్టర్ ఎం.అభిషిక్త్ కిశోర్ అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో జాయింట్ కలెక్టర్ గొబ్బిళ్ల విద్యాధరితో కలిసి నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. విశాఖ అభివృద్ధి, సాంస్కృతిక వైభవం, ప్రభుత్వ ప్రాధాన్య కార్యక్రమాలను ప్రతిబింబించేలా వినూత్న శకటాలు, ఆకర్షణీయ సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. వేడుకల ప్రాంగణంలో వివిధ శాఖల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను తెలియజేసే స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు వేదిక, సీటింగ్, ధ్వని వ్యవస్థ తదితర ఏర్పాట్లను నాణ్యంగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. ఉత్తమ సేవలు అందించిన అధికారులు, సిబ్బందిని పురస్కారాలకు సిఫారసు చేయాలని, ఆహ్వాన పత్రికలు, ప్రోటోకాల్ ఏర్పాట్లు ముందుగానే పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు.
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గిరిజనుల అభ్యున్నతికి సమష్టి కృషి అవసరంమహారాణిపేట: గిరిజనుల అభ్యున్నతికి అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేసి సంక్షేమ పథకాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని ఏపీ శాసనసభ షెడ్యూల్డ్ తెగల సంక్షేమ కమిటీ చైర్పర్సన్ మిరియాల శిరీషా దేవి అధికారులను ఆదేశించారు. జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా కలెక్టరేట్లో గురువారం సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ గిరిజన గురుకులాలతో పోలిస్తే నగర గురుకులంలో మెరుగైన వసతులు ఉన్నాయన్నారు. జీసీసీ ద్వారా గిరిజన విద్యార్థులకు అవసరమైన వస్తువులు అందుబాటులోకి తేవాలన్నారు. కమిటీ సభ్యుడు నిమ్మక జయకృష్ణ మాట్లాడుతూ గిరిజన విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షలపై శిక్షణా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని సూచించారు. ెసమావేశంలో కమిటీ సభ్యులు పేరాబత్తుల రాజశేఖరం, రేగం మత్స్యలింగం, జేసీ విద్యాధరి, వీఎంఆర్డీఏ కమిషనర్ తేజ్ భరత్, జీసీసీ ఎండీ శోభిక, అసెంబ్లీ జాయింట్ సెక్రటరీ పి.వి.సుబ్బారెడ్డి, అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ యు.నాగమునియ్య, డీఆర్వో ఎం.విశ్వేశ్వరనాయుడు పాల్గొన్నారు.
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అధికారులకు అల్లుడి గిల్లుడుసాక్షి ప్రతినిధి, విశాఖపట్నం: అనకాపల్లి ఎంపీ సీఎం రమేష్ సొంత ఊరుకే చెందడంతో పాటు వరుసకు అల్లుడయ్యే విజయ్కుమార్ నాయుడు వ్యవహారాలు రోజుకు ఒకటి బయటపడుతున్నాయి. ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రమైన పంచదార్ల కొండపై అక్రమ మైనింగ్ చేయడంతో పాటు అధికారులకు ఫలానా పనులు చేయాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేసేవాడని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఫలానా పని చేయాల్సిందేనంటే బెదిరించిన సందర్భాలూ ఉన్నాయని ఉద్యోగులు వాపోతున్నారు. ప్రధానంగా భూమి వ్యవహారాలతో పాటు మైనింగ్ విషయాల్లో అటు రెవెన్యూ, ఇటు మైనింగ్, రవాణా, పోలీసుశాఖలోని అధికారులకు ఫోన్లు చేసి జోక్యం చేసుకునేవారని తెలుస్తోంది. ఫలానా పని చేయాల్సిందేనంటూ అనకాపల్లి పార్లమెంటు పరిధిలోని అన్ని వ్యవహారాల్లో...అధికారులందరికీ ఫోన్లు చేసి ఆదేశాలు జారీ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఎన్నికల ముందు నుంచీ సీఎం రమేష్కు అన్నీ తానై వ్యవహరించడంతో పాటు గెలిచిన తర్వాత పోస్టింగుల్లో కూడా ఆయన జోక్యం ఉండేదని తెలుస్తోంది. ఇక పార్లమెంటు పరిధిలోని కొన్ని కాంట్రాక్టుల విషయంలోనూ అల్లుడి పెత్తనం జోరుగా సాగేదని సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలోనే అడ్డంగా అక్రమ మైనింగ్ చేస్తూ దొరికినప్పటికీ కేసు నమోదులో అటు మైనింగ్, ఇటు రాంబిల్లి పోలీసుల వ్యవహారం చూస్తే ఆయన పెత్తనం ఏ స్థాయిలో సాగిందో ఇట్టే అర్థం చేసుకోవచ్చుననే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. అంతేకాకుండా పెద్దలను వదిలి.. కేవలం కిందిస్థాయి అధికారులపైనే ప్రతాపం చూపడమూ ఇప్పుడు ఉద్యోగుల్లో ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. కొన్ని రోజుల కిందటే పోస్టింగులోకి వచ్చి అక్రమ మైనింగ్ వ్యవహారంలో అసలు పాత్ర లేని తహసీల్దారుపై సస్పెన్షన్ వేటు వేయడాన్ని వీరు తప్పుపడుతున్నారు. అల్లుడి గిల్లుడికి తాము బలైపోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేసు పెట్టేందుకూ వెనుకంజ..! విజయ్కుమార్ నాయుడు అక్రమ మైనింగ్ చేస్తూ అడ్డంగా దొరికినప్పటికీ అధికారులు స్వామి భక్తిని ప్రదర్శిస్తుండడం విమర్శల పాలవుతోంది. ప్రధానంగా రాంబిల్లి సీఐ తన స్వామిభక్తిని మరింతగా చాటుకుంటున్నారనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. అక్రమ మైనింగ్పై పెట్టిన కేసుల వివరాలను కూడా మీడియాకు వెల్లడించేందుకు ఇష్టపడడం లేదు. అంతేకాకుండా కేసు ఎవరి మీద పెట్టామనే పూర్తి వివరాలను కూడా ఎఫ్ఐఆర్లో నమోదు చేయకపోవడం గమనార్హం. నమోదు చేసిన కేసుల్లో కూడా పెద్దగా పస లేకుండా చేశారనే ఆరోపణలు గుప్పుమంటున్నాయి. ఇప్పటికే పంచదార్ల కొండపై జరుగుతున్న అక్రమ మైనింగ్ విషయంలో జోక్యం చేసుకుంటే కేసులు పెడతానంటూ స్థానికులపై సీఐ బెదిరింపులకు దిగారనే విమర్శలు బలంగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే అక్రమ మైనింగ్ జరిగిందని నివేదిక రావడంతో పాటు ఎంత మేర కొల్లగొట్టారనే విషయం తెలిసినప్పటికీ కేసు నమోదులో ఇంతగా దాచి ఉంచడంతో పాటు తప్పుదోవ పట్టించేలా వివరాల నమోదు చూస్తుంటే.. అంతా సీఎం రమేష్ చూసుకుంటారు..తనకూ ఏమీ కాదనే ధైర్యమే ఇలా చేయిస్తుందనే ఆరోపణలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పెద్దలను వదిలి...! వాస్తవానికి మైనింగ్ లీజు ఇచ్చే సమయంలోనే ఏ ప్రాంతం వరకు లీజు ఇచ్చారనే విషయాన్ని గనులశాఖ అధికారులు కలర్ కోడింగ్ ఇవ్వడం చేయాలి. లేనిపక్షంలో ఏ ప్రాంతం నుంచి ఏ ప్రాంతం వరకూ మైనింగ్ తవ్వకాలు జరపాలనే విషయాన్ని సూచిస్తూ పిల్లర్లు వేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే, పంచదార్ల కొండలకు మైనింగ్ ఇచ్చే విషయంలో మైనింగ్ అధికారులు కనీసం చర్యలు తీసుకోలేదు. సాధారణంగా ఎంత లోతు తవ్వారు? ఎన్ని మెట్రిక్ టన్నులు తవ్వారనే వివరాలను తహసీల్లార్లకు అవగాహన ఉండదు. అయితే, అన్ని శాఖలు కలిసి సర్వే చేపట్టే సమయంలో మాత్రం తహశీల్దారు ఎంత మేర తవ్వకాలు జరిపారనేది పరిశీలించే అవకాశం ఉంటుంది. కేవలం నిరంభ్యంతర పత్రం (ఎన్వోసీ) జారీ వరకే తహసీల్లార్ల పాత్ర ఉంటుందని రెవెన్యూ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. అయితే, పంచదార్ల విషయంలో పెద్దలను రక్షించేందుకుగానూ కొత్తగా వచ్చిన తహసీల్దారును బాధ్యుడ్ని చేస్తూ.. ఏకంగా సస్పెండ్ చేయడం ఇప్పుడు రెవెన్యూ ఉద్యోగుల్లో ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. పెద్దలంతా దోపిడీ చేసి.. తమను బలిపశువును చేయడం ఏమిటంటూ మండిపడుతున్నారు. ఎంపీ సీఎం రమేష్ బంధువు విజయ్కుమార్ నాయుడు లీలలు నియోజకవర్గంలో పనుల కోసం అధికారులకు హుకుం పంచదార్ల అక్రమ మైనింగ్లో అడ్డంగా దొరికిన వైనం అయినా కేసు నమోదులో పోలీసుల దాగుడు మూతలు కిందిస్థాయి అధికారులే బలిపశువులు
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మహానగరం దాహం.. దాహం!డాబాగార్డెన్స్: మహానగరంలో ‘దాహం’ కేకలు మిన్నంటుతున్నాయి. జీవీఎంసీ పరిధిలో తాగునీటి సమస్య తీవ్రరూపం దాల్చి, ప్రజల గొంతులు ఎండుతున్నాయి. నగర ప్రజలకు సరిపడా నీళ్లు అందించడంలో అధికార యంత్రాంగం పూర్తిగా విఫలమైంది. ఎల్నీనో ప్రభావంతో జలాశయాల్లోనూ నీటి మట్టాలు గణనీయంగా పడిపోయాయి. ఫలితంగా కొళాయిల నుంచి నీరు రాక, జనం చుక్క నీటి కోసం రోడ్లపై బిందెలతో పడిగాపులు కాయాల్సి వస్తోంది. బాకా ఊదడమే.. ప్రత్యామ్నాయం శూన్యం విశాఖ నగరానికి ప్రధానంగా ఏలేరు, గోదావరి, రైవాడ, తాటిపూడి, మేహాద్రిగెడ్డ జలాశయాల నుంచే తాగునీరు సరఫరా అవుతోంది. ప్రధాన రిజర్వాయర్లలో నీటి నిల్వలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయంటూ రోజూ ప్రగల్భాలు పలికే జీవీఎంసీ అధికారులు.. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లను మాత్రం చేయలేక చేతులెత్తేశారు. తాగునీరు పుష్కలంగా ఉందంటూ ఒకవైపు బాకా కొడుతున్న అధికారులు.. సమస్య జఠిలమయ్యాక ఇప్పుడు సమీక్షలతో హడావుడి చేస్తున్నారు. పాతాళంలో భూగర్భ జలాలు ఆరిలోవ, ఎండాడ, మధురవాడ, రుషికొండ వంటి వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలు పాతాళానికి పడిపోయాయి. అడ్డూ అదుపూ లేని కాంక్రీట్ కట్టడాలు పెరిగిపోవడం, వర్షపు నీరు ఇంకే మార్గం లేకపోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. శివార్లే కాకుండా, నగర నడిబొడ్డున కూడా ప్రజలు నీటి కోసం అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు. వేసవి దాటి వర్షాకాలం వచ్చినా ఎండల తీవ్రత తగ్గకపోవడంతో నీటి వినియోగం ఊహించని రీతిలో పెరిగింది. పరిస్థితి ఇంత ఘోరంగా ఉన్నా అధికారులు ఎలాంటి ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడంపై నగరవాసులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ట్యాంకర్లు అడిగితే ‘లేవు’ అనే సమాధానం! నగరంలో నీటి కొరత తీర్చేందుకు ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని అందించాల్సిన అధికారులు, ‘నీరు లేదు’ అని చేతులెత్తేస్తుండటంతో ప్రజలు తీవ్ర వేదనకు గురవుతున్నారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల నిత్యం జనం పనులన్నీ పక్కనబెట్టి నీటి కోసమే రోడ్లపై సమయం వృథా చేయాల్సి వస్తోంది. ట్యాంకర్ బుకింగ్ కోసం టోల్ఫ్రీ నెంబర్ ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రత్యామ్నాయంగా టీఎస్ఆర్ కాల్ సెంటర్ ద్వారా ట్యాంకర్ బుకింగ్ సౌకర్యం కల్పించాం. ట్యాంకర్ బుకింగ్ కోసం టోల్ఫ్రీ నంబరు 1800 4250 0009ను సంప్రదించాలి. ఈ సేవలు గురువారం నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. భీమిలి జోన్ నుంచి అనకాపల్లి జోన్ వరకు ఉన్న 11 ఫిల్లింగ్ పాయింట్ల ద్వారా తాగునీటి ట్యాంకర్ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. ‘డయల్–ఏ–ట్యాంకర్’ సేవలకు నగర ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. తొలి రోజే సాయంత్రం 7 గంటల వరకు 245 ట్యాంకర్ బుకింగ్లు నమోదయ్యాయి. ప్రజలు ఇంటి నుంచే మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్ ద్వారా ట్యాంకర్ బుక్ చేసుకునేలా మరో ఒకటి, రెండు రోజుల్లో ఆన్లైన్ బుకింగ్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నాం. బుకింగ్లు ‘ఫస్ట్ ఇన్–ఫస్ట్ అవుట్’ విధానంలో పూర్తిగా పారదర్శకంగా కేటాయిస్తాం. – కేతన్ గార్గ్, కమిషనర్, జీవీఎంసీ పాలకులు మాటలు మంచినీళ్లలా పారిస్తున్నారు. అధికారులు కాగితాల్లో రిజర్వాయర్లను పొంగిపొర్లిస్తున్నారు. తీరా కుళాయి తిప్పితే చుక్క నీరు రాక.. గాలొచ్చి వెక్కిరిస్తోంది! ఎల్నినో ప్రభావంతో వరుణుడు ముఖం చాటేశాడు. వర్షాకాలంలో కూడా భానుడి భగభగలకు భూగర్భ జలాలు పాతాళంలో దాక్కున్నాయి. కుళాయిలు ఎండిపోవడం.. బోర్లు మూగబోవడం.. ట్యాంకర్లు రాకపోవడంతో మహిళలు వీధుల్లో సమరశంఖం పూరిస్తున్నారు. ముందస్తు ప్రణాళికలను గాలికొదిలేసిన అధికారులు.. ఇప్పుడు సమస్య జఠిలమయ్యాక ‘కాల్ సెంటర్లు.. సమీక్షలు’ అంటూ హడావుడి చేస్తున్నారు.
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మొక్కలు నాటిన యూబీఐ అధికారులుమహారాణిపేట: కార్గిల్ దివస్ సందర్భంగా ఎన్ఎస్టీఎల్–డీఆర్డీవో ఆవరణలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఎన్ఎస్టీఎల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అబ్రహం వర్గీస్, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రాంతీయ కార్యాలయం రీజనల్ హెడ్ జె.సింహాచలం ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. అనంతరం వారు మొక్కలు నాటారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు డైరెక్టర్ హెచ్ఎన్ దాస్, సీనియర్ సైంటిస్ట్ మిధిలేష్ సాహూ, యూనియన్ అధ్యక్షుడు అకిరి సునీల్, సెక్రటరీ నాగభూషణం, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈబీసీ హెడ్ పి.రాజేష్, ప్రాంతీయ ఇన్స్యూరెన్స్ హెడ్ ఐటీ శ్రీనివాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సీఎంతో షిప్యార్డ్ సీఎండీ భేటీసాక్షి, విశాఖపట్నం: హిందుస్థాన్ షిప్యార్డ్ (హెచ్ఎస్ఎల్) సీఎండీ రియర్ అడ్మిరల్ చంద్రశేఖరన్ రఘురాం గురువారం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కలిశారు. రాష్ట్ర తీరప్రాంతాన్ని సముద్ర ఆధారిత ఆర్థికాభివృద్ధి కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో సముద్ర రంగ అభివృద్ధి, నౌకా నిర్మాణ సామర్థ్య విస్తరణపై చర్చించారు. మచిలీపట్నం, దుగరాజపట్నంలో ప్రతిపాదిత గ్రీన్ఫీల్డ్ షిప్యార్డుల ఏర్పాటుతో దేశ నౌకా నిర్మాణ సామర్థ్యాన్ని పెంచడంతో పాటు ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’ లక్ష్య సాధనకు తోడ్పాటు అందించాలనే అంశంపై చర్చించినట్లు హెచ్ఎస్ఎల్ తెలిపింది. ఈ ప్రాజెక్టులు అమల్లోకి వస్తే నౌకా నిర్మాణం, మరమ్మతులు, అనుబంధ లాజిస్టిక్స్ రంగాల్లో కలిపి రాష్ట్రంలో సుమారు 18 లక్షల పనిదినాల ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించవచ్చని సీఎండీ పేర్కొన్నారు. అలాగే ఫ్యాబ్రికేషన్, అవుట్ఫిట్టింగ్ విభాగాల్లో సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు రూ.2 వేల కోట్లకు పైగా వ్యాపార అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. దీంతో స్థానిక పరిశ్రమలకు గణనీయమైన ఊతం లభిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
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నీటి దందాకు చెక్డాబాగార్డెన్స్: జీవీఎంసీ నీటి దందాకు ఎట్టకేలకు అధికారులు చెక్ పెట్టారు. ఇకపై ఆన్లైన్లో లేదా అధికారికంగా బుక్ చేసుకున్న వినియోగదారులకే జీవీఎంసీ ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని సరఫరా చేయాలని నిర్ణయించారు. ఇప్పటి వరకు ప్రైవేట్ వాటర్ ట్యాంకర్ల నిర్వాహకులు జీవీఎంసీకి నామమాత్రపు రుసుము చెల్లించి నీటిని తీసుకెళ్లి, ప్రజల నుంచి రూ.వేలు వసూలు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. టీఎస్ఆర్ కేంద్రాల్లో సామాన్య ప్రజలను పక్కనబెట్టి ప్రైవేట్ ట్యాంకర్లకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారంటూ విమర్శలు వ్యక్తమయ్యాయి. దీనిపై ‘సాక్షి’ బుధవారం ‘నీటి దందా’ శీర్షికతో కథనం ప్రచురించడంతో స్పందించిన అధికారులు ప్రైవేట్ ట్యాంకర్లకు నీటి సరఫరాను నిలిపివేశారు. అధికారిక బుకింగ్లకే నీటిని అందించడం ప్రారంభించారు. దీంతో టీఎస్ఆర్ కేంద్రాల వద్ద ప్రైవేట్ ట్యాంకర్లు నిలిచిపోయాయి. తమకు నీరు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రైవేట్ ట్యాంకర్ల నిర్వాహకులు ధర్నాకు దిగారు.
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శాటిలైట్ మోడల్లో విశాఖ రైల్వే హబ్వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర అనుబంధ విభాగాల కమిటీల్లో చోటుసాక్షి, విశాఖపట్నం: విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ను 14 ప్లాట్ఫామ్లతో అత్యాధునిక మెగా స్టేషన్గా అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు, విశాఖ–సింహాచలం–పెందుర్తి రైల్వే స్టేషన్లను అనుసంధానించే ‘శాటిలైట్ మోడల్’ను రూపొందించనున్నట్లు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ జనరల్ మేనేజర్ సందీప్ మాథుర్ తెలిపారు. నగర విస్తరణ అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రధాన స్టేషన్పై ఒత్తిడి తగ్గించడం, కొత్త రైళ్లకు మార్గం సుగమం చేయడం ఈ ప్రణాళికల ప్రధాన లక్ష్యమని చెప్పారు. వీఎంఆర్డీఏ డెక్లోని దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ తాత్కాలిక ప్రధాన కార్యాలయంలో గురువారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం విశాఖ స్టేషన్లో ప్లాట్ఫామ్లు, స్టేబ్లింగ్ లైన్లు తగినంత లేకపోవడంతో రద్దీ ఎక్కువగా ఉందని, దీనిని అధిగమించేందుకు సుమారు రూ.300 కోట్లతో స్టేషన్ను సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. అదే సమయంలో అమృత్ భారత్ స్టేషన్ల పథకం కింద దువ్వాడ, సింహాచలం, కొత్తవలస, పెందుర్తి స్టేషన్లను కూడా ఆధునికీకరిస్తున్నామని చెప్పారు. విశాఖ, గోపాలపట్నం, సింహాచలం మధ్య నాలుగు లైన్ల విస్తరణ పూర్తయితే రైళ్ల రాకపోకలు మరింత సులభమవుతాయని, అవుటర్ వద్ద రైళ్లు ఎక్కువసేపు వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి తగ్గుతుందని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో కొత్త రైళ్లను ప్రవేశపెట్టేందుకు కూడా ఇది దోహదపడుతుందని తెలిపారు. విశాఖ నుంచి మరిన్ని వందేభారత్ రైళ్లు : విశాఖ నుంచి మరిన్ని వందేభారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు కేటాయించాలని రైల్వే బోర్డుకు ప్రతిపాదనలు పంపినట్లు వెల్లడించారు. విశాఖ–తిరుపతి మధ్య కొత్త రైళ్ల నిర్వహణ ప్రతిపాదనలు కూడా పరిశీలనలో ఉన్నాయని, ట్రాక్ల లభ్యత, ఇతర జోన్ల సమన్వయం పూర్తయిన తర్వాత తుది ప్రతిపాదనలు పంపనున్నట్లు చెప్పారు. బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఫీల్డ్ సర్వేలు కొనసాగుతున్నాయని, అలైన్మెంట్ ఖరారైన తర్వాతే పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామని పేర్కొన్నారు. దువ్వాడకు కొన్ని సుదూర రైళ్ల మళ్లింపు: విశాఖ ప్రధాన స్టేషన్లో సాయంత్రం వేళల్లో తీవ్ర రద్దీ ఉండటంతో, ప్రయాణికుల రద్దీ తక్కువగా ఉండే కొన్ని సుదూర రైళ్లను దువ్వాడ స్టేషన్కు మళ్లించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నామని తెలిపారు. ఇతర జోన్లతో సమన్వయం పూర్తయిన తర్వాత దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు. సమయ పాలనపై దృష్టి సారించాం : ప్రయాణికుల భద్రత, సమయపాలనకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని, పాత ఐసీఎఫ్ కోచ్ల స్థానంలో ఎల్హెచ్బీ కోచ్లను ప్రవేశపెడుతున్నామని వివరించారు. మరిన్ని ఎల్హెచ్బీ కోచ్ల కోసం రైల్వే బోర్డును కోరామని చెప్పారు. ఎక్కువ స్టేషన్లలో ఆగడం వల్ల ప్రయాణ సమయం పెరుగుతోందని గుర్తించి, కొత్త రైళ్ల ద్వారా సమర్థవంతమైన నిర్వహణకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సింగిల్ లైన్లన్నీ డబుల్ లైన్లుగా మార్పు : సింగిల్ లైన్లను దశలవారీగా డబుల్ లైన్లుగా మారుస్తున్నామని, సింహాచలంతో పాటు జోన్ పరిధిలోని రైల్వే యార్డులను ఆధునికీకరిస్తామని చెప్పారు. గుంతకల్లు–బళ్లారి మార్గంలో క్వాడ్రప్లింగ్కు ఆమోదం లభించిందని, ఈ ప్రాజెక్టుతో ప్రతిరోజూ నడిచే 30–40 సరుకు రైళ్ల రాకపోకలు మరింత వేగవంతమవుతాయని వివరించారు. సిబ్బంది కొరత ఉన్నా.. దూసుకెళ్తున్నాం : జూన్ 1న 400 మంది సిబ్బందితో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించిన దక్షిణ కోస్తా జోన్లో ప్రస్తుతం 600 మంది పనిచేస్తున్నారని, ఇంకా సుమారు 40 శాతం పోస్టులు భర్తీ కావాల్సి ఉన్నప్పటికీ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయని తెలిపారు. గతేడాదితో పోలిస్తే రెండు నెలల్లోనే 3 శాతం వృద్ధితో 29.4 మిలియన్ల మంది ప్రయాణించగా, ప్రయాణికుల ఆదాయం 13 శాతం పెరిగి రూ.671 కోట్లకు చేరిందన్నారు. ఇప్పటివరకు 40 మిలియన్ టన్నుల సరకు రవాణా జరిగిందని, ఈ ఏడాది 108 మిలియన్ టన్నుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నామన్నారు. పునర్వ్యవస్థీకరణ కారణంగా తాత్కాలిక ప్రభా వం ఉన్నప్పటికీ సరకు రవాణా, ఆదాయం పెంపుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నామన్నారు.
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బ్యాంకు, సైబర్ మోసాలపై శిక్షణఅల్లిపురం: బ్యాంకు మోసాలు, సైబర్ నేరాల దర్యాప్తులో అధికారుల నైపుణ్యాలను మరింత పెంపొందించేందుకు సీఐడీ విశాఖ ప్రాంతీయ కార్యాలయంలో గురువారం ఒకరోజు శిక్షణా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. సీఐడీ డీజీ డాక్టర్ ఎ.రవిశంకర్ మార్గదర్శకత్వంలో, ఎస్పీ ఎస్.శ్రీధర్ ఆదేశాల మేరకు అదనపు ఎస్పీ డాక్టర్ జి.ప్రేమ్కాజల్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సైబర్ నిపుణుడు వి.నరసింహారావు, ఎస్బీఐ చీఫ్ మేనేజర్ వి.సూర్యప్రకాశ్, మాజీ సీనియర్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ పి.రామకృష్ణ బ్యాంకు మోసాలు, సైబర్ నేరాల నివారణ, దర్యాప్తు విధానాలు, డిజిటల్ సాక్ష్యాల సేకరణ, చట్టపరమైన అంశాలపై అధికారులకు సమగ్ర అవగాహన కల్పించారు. శిక్షణలో సీఐడీ విశాఖ ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి చెందిన డీఎస్పీలు, సీఐలు, ఎస్ఐలు, ఇతర సిబ్బంది పాల్గొని సైబర్ నేరాల దర్యాప్తుకు సంబంధించిన ఆధునిక విధానాలను తెలుసుకుని తమ వృత్తి నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు.
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రానున్న మూడు గంటల్లో.. ఆ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలుసాక్షి, విశాఖపట్నం: రానున్న మూడు గంటల్లో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కొన్నిచోట్ల పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. ఇవాళ(గురువారం) రాత్రి మన్యం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అల్లూరి జిల్లాల్లో ఒకటి, రెండుచోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది.విశాఖలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారింది. పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. వేడి, ఉక్క పోత వాతావరణంతో అల్లాడుతున్న జనానికి ఉపశమనం కలిగింది. ఎంవిపీ, ఆరిలోవ, ఎండాడ, సాగర్ నగర్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం పడుతోంది.
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టీడీపీ అంటే తెలుగు దుశ్శాసన పార్టీ: వరుదు కళ్యాణిసాక్షి, విశాఖ: టీడీపీ అంటే తెలుగు దుశ్శాసన పార్టీ అని మండిపడ్డారు వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ వరుదు కళ్యాణి. ఒక మహిళను టీడీపీ మంత్రి వేధించడం దారుణం. కూటమిది మంత్రి వర్గమా లేక వేధింపుల వర్గమా అనే అనుమానం కలుగుతోంది అంటూ ఘాటు విమర్శలు చేశారు. చంద్రబాబుకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఆ మంత్రిని వెంటనే భర్తరఫ్ చెయ్యాలని డిమాండ్ చేశారు.ఎమ్మెల్సీ వరుదు కళ్యాణి విశాఖలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. మంత్రి స్థానంలో ఉన్న ఓ వ్యక్తి.. ఎన్ఆర్ఐ మహిళను వేధించడమేంటి?. తన సేవల కోసం వివరించడానికి ఒక మహిళ తన టీమ్తో వస్తానంటే ఆమెను మాత్రమే సదరు ఒంటరిగా రమ్మని చెప్పారంట. వెంటనే ఆ మంత్రిని బర్తరఫ్ చేయాలి. టీడీపీ అంటే తెలుగు దుశ్శాసన పార్టీ. ఆ మంత్రిపై కేసు పెట్టి విచారణ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కూటమి నేతలు మన రాష్ట్ర పరువును విదేశాల్లో కూడా తీస్తున్నారు. మహిళల గౌరవం విషయంలో ఇంత జరిగినా ప్రభుత్వం ఎందుకు స్పందించడం లేదు?.చంద్రబాబుకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఆ మంత్రిని వెంటనే భర్తరఫ్ చేయాలి. ఇంత పెద్ద తప్పు చేసిన మంత్రిని రోడ్డుపై నడిపిస్తారా?. మేక, కోడిని కోస్తే మా పార్టీ కార్యకర్తలపై కేసులు పెట్టి రోడ్డుపై నడిపించారు. ఇప్పుడు ఈ మంత్రి విషయంలో ఏం చేస్తారు?. కేబినెట్లో ఉన్న ముగ్గురు మహిళా మంత్రులు ఆ వేధింపుల మంత్రిని మెడ పట్టుకొని బయటకు గెంటేసే దమ్ముందా?. మహిళలపై ఈగ వాలితే నేనుంటా అన్న పవన్ కళ్యాణ్ ఏమయ్యారు?. ఈ విషయంలో ఎందుకు స్పందించలేదు.ఈ రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ లేకపోగా వేరే దేశంలో ఉన్న తెలుగు మహిళలను మంత్రులు వేధిస్తున్నారు. కూటమి పాలనలో అడుగుకొక కీచకుడు ఉన్నాడు. మా ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షిపై కేసు పెట్టడం కోసం టీడీపీ నేత తన భార్య బట్టలు చింపేసాడు. అరవ శ్రీధర్ విషయంలో కమిటీ వేసి చేతులు దులుపుకున్నారు. మహిళలపై ఎలాంటి అఘాయిత్యాలకు పాల్పడినా చర్యలు ఉండవని అంతా అనుకుంటున్నారు. ఆ మంత్రి పేరు బయటపెట్టాలి.. కేసు పెట్టాలి.. మంత్రివర్గం నుంచి ఆయన్ను భర్తరఫ్ చేయాలి. ఒక ఎన్ఆర్ఐ మహిళ తన ఆవేదన చెప్పుకుంటుంటే టీడీపీ సైకోలు పోస్టులు పెట్టి ఆమెను వేధిస్తున్నారు అంటూ మండిపడ్డారు.
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మొనజైట్ కేరాఫ్ కళింగపట్నంసాక్షి, విశాఖపట్నం: రాష్ట్రంలోని సుదీర్ఘ సముద్రతీరం ఇప్పుడు సరికొత్త ఆర్థిక విప్లవానికి వేదిక కాబోతోంది. ముఖ్యంగా అత్యంత అరుదైన, ఖరీదైన ఖనిజాల్లో ఒకటైన మొనజైట్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని కళింగపట్నం తీరం ఉందని ప్రముఖ పరిశోధన సంస్థ బీ2కే అనలిటిక్స్ తేల్చింది. కళింగపట్నం తీరంలో దాదాపు 27 కిలోమీటర్ల పొడవున 700 మీటర్ల వెడల్పు మేర విస్తరించి ఉన్న సముద్రతీరంలో ఈ ఖనిజం ఉన్నట్లు తమ పరిశోధనల్లో వెల్లడైనట్లు ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలోని తీరప్రాంతంలో మొనజైట్తో పాటు గార్నెట్, ఇల్మనైట్ మొదలైన ఖనిజాలున్నాయి. ఇప్పటివరకు మన దేశం 80 శాతం వరకు మొనజైట్ని చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటోంది.ఇక కేంద్రప్రభుత్వం వ్యూహాత్మకంగా చేపట్టిన రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ప్రాజెక్టు ద్వారా కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించనుంది. బీ2కే అనలిటిక్స్ సంస్థ దేశంలో హెవీ రేర్ ఎర్త్ ఖనిజాల కొరత, వాటి నిల్వలపై ప్రధానంగా జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (జీఐఎస్), అటామిక్ మినరల్స్ డైరెక్టరేట్ (ఏఎండీ) జరిపిన భూగర్భ పరిశోధన నివేదికలను, కోర్ శాంప్లింగ్ డేటా ఆధారంగా అధ్యయనం చేసింది. కేరళ, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా తీరాల్లో లభించే మొనజైట్ ఇసుకలో ఎక్కువగా లైట్ రేర్ ఎర్త్ మూలకాలే ఉన్నాయని, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మోటార్లు, గ్రీన్ ఎనర్జీ పరిశ్రమలకు అత్యంత కీలకమైన డిస్పోసియం, టెర్బియం, వంటి హెవీ రేర్ ఎర్త్ మూలకాల వాణిజ్యపరమైన నిల్వలు మనదేశంలో చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని గుర్తించింది. ఈ కొరతను కచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి దేశీయ పారిశ్రామిక దిగుమతుల రికార్డులను, అంతర్జాతీయ గనుల లభ్యత గణాంకాలను సరిపోలుస్తూ.. రాబోయే కాలంలో ఈవీ రంగం పెరిగే కొద్దీ భారత్కు హెవీ రేర్ ఎర్త్ లభ్యత ఎంత సవాలుగా మారుతుందో విశ్లేషించి ఈ నివేదికను రూపొందించింది. రాష్ట్రంలో 38 లక్షల టన్నుల మొనజైట్ నిల్వలు 974 కిలోమీటర్ల తీరప్రాంతం కలిగిన మన రాష్ట్రంలో 38 లక్షల టన్నుల మొనజైట్ నిల్వలు ఉన్నట్లు అంచనా. ఇది దేశంలోని మొనజైట్ నిక్షేపాల్లో 30 శాతం. రాష్ట్రంలోని నిల్వల్లోను ఎక్కువభాగం కళింగపట్నం–భావనపాడు బెల్ట్లోనే ఉంది. ఏఎండీ పరిశోధనల ప్రకారం.. కళింగపట్నం డిపాజిట్లలో సగటున 0.5 శాతం మొనజైట్ నిల్వలు ఉన్నాయి. అంటే కళింగపట్నం తీరంలో లభించే ప్రతి వెయ్యికిలోల ఇసుకలో ఐదుకిలోల స్వచ్ఛమైన మొనజైట్ లభిస్తుంది. ఇది రేర్ ఎర్త్ ఆక్సైడ్ల (ఆర్ఈవో) ఉత్పత్తికి ప్రధాన వనరు. మిగిలిన 995 కిలోల ఇసుకలోను టైటానియం తయారీకి వాడే ఇల్మనైట్, రూటైల్.. అదేవిధంగా పరిశ్రమల్లో వాడే గార్నెట్, జిర్కాన్ వంటి ఇతర విలువైన ఖనిజాలు కూడా భారీగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక్కడి గార్నెట్ నిల్వల్లోను అధునాతన సాంకేతికతలకు అవసరమైన హెవీ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉన్నట్లు శాస్త్రవేత్తల ఎల్రక్టాన్ ప్రోబ్ మైక్రో అనాలసిస్ (ఎప్మా)లో స్పష్టమైందని నివేదికలో పేర్కొన్నారు. మొనజైట్ని ఎందుకు వినియోగిస్తారంటే.. ప్రస్తుత ఆధునిక ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్న సెమీకండక్టర్లు, ఎల్ఈడీలు, మైక్రోప్రాసెసర్లు, సోలార్ సెల్స్, లేజర్స్ వంటి అత్యాధునిక ఎల్రక్టానిక్స్ పరికరాల తయారీలో కీలకమైన ఈ మొనజైట్ ఖనిజం అత్యంత కీలకమైనది. ఇందులో ఉండే సరికొత్త రసాయన మూలకాలు సాంకేతిక రంగానికి ప్రాణాధారంగా మారాయి. చైనా నుంచి దిగుమతికి ఇకపై చెక్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రేర్ ఎర్త్ పర్మనెంట్ మాగ్నెట్స్ (ఆర్ఈపీఎం) చిప్ల తయారీకి అవసరమైన ముడిసరుకులో 70 నుంచి 80 శాతం వరకు చైనా నుంచే వస్తోంది. భారత్ కూడా తన అవసరాల కోసం చైనాపైనే ఆధారపడుతోంది. భారతదేశంలో భారీగా నిల్వలు ఉన్నప్పటికీ, వాటిని వెలికితీసే సరైన సాంకేతికత, శుద్ధిచేసే పరిశ్రమలు లేవు. చైనా నుంచి దిగుమతులు చేసుకోవడం వల్ల దేశీయంగా తయారీ రంగానికి భారీగా ఖర్చవుతోంది. దీన్ని తగ్గించుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తోంది. ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన రేర్ ఎర్త్ ప్రాజెక్ట్, నేషనల్ క్రిటికల్ మినరల్స్ మిషన్ ద్వారా దేశీయంగానే వీటిని శుద్ధిచేసి వినియోగించుకునేలా ప్రయత్నాలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా ఒడిశా, కేరళ, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ను కలుపుతూ రూ.50 వేల కోట్లతో ప్రత్యేక ఖనిజ కారిడార్లను ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర బడ్జెట్లో నిర్ణయించింది. మైనింగ్, ఖనిజాల శుద్ధి, పరిశోధనలను ప్రోత్సహించడంతోపాటు అత్యంత శక్తిమంతమైన అయస్కాంతాల తయారీ పరిశ్రమలను నెలకొల్పడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం. మొనజైట్ ఖనిజంలో అణుశక్తికి ఉపయోగపడే థోరియం అనే రేడియోధార్మిక పదార్థం ఉండటం వల్ల దీని వెలికితీత బాధ్యతలను ప్రభుత్వరంగ సంస్థలకే పరిమితం చేసింది. అయితే రాబోయే రోజుల్లో స్పష్టమైన నిబంధనలతో ప్రైవేటు పెట్టుబడులను కూడా ఆహ్వానించే అవకాశం ఉందని బీ2కే సంస్థ వెల్లడించింది.
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రామకొండపై రావణ సైన్యంసాక్షి ప్రతినిధి, విశాఖపట్నం: ప్రసిద్ధ ప్రాచీన శైవ క్షేత్రమైన అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లి మండలంలోని పంచదార్ల కొండపై అడ్డగోలుగా మైనింగ్ జరిపి.. వైఎస్సార్సీపీ పోరాటాలు, ప్రజా వ్యతిరేకతతో చాప చుట్టేసిన చంద్రబాబు కూటమి నేతలు.. ఇప్పుడు రాంబిల్లిలోని రాముడి కొండపై పడ్డారు. ఇక్కడ భారీ ఎత్తున అక్రమ తవ్వకాలు సాగిస్తున్నారు. రాముడి పాదాల సాక్షిగా రావణ విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నారు. 5 ఎకరాల్లో రాత్రీ పగలు తేడా లేకుండా తవ్వేస్తూ వందలాది టిప్పర్ల గ్రావెల్ తరలించేస్తున్నారు. ఒక్కో ట్రిప్పునకు రూ.12 వేల చొప్పున వసూలు చేస్తున్నారు. ఇందులో స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు, రెవెన్యూ, పోలీసు, మైనింగ్, రవాణా శాఖ అధికారులకు మామూళ్లు ముట్టజెపుతున్నట్లు సమాచారం. ఎన్నో ప్రకృతి విపత్తుల నుంచి తమను కాపాడిన రామకొండను అక్రమ మైనింగ్తో కనుమరుగు చేస్తున్నారని స్థానిక ప్రజలు వాపోతున్నారు. రాముడు సేద తీరిన కొండ...! రాంబిల్లి గ్రామ రెవెన్యూ పరిధిలోని సర్వే నెంబరు 142లో ఉన్న ఈ రామకొండకు చారిత్రకంగా ఎంతో ప్రాశస్త్యం ఉంది. శ్రీరాముడు భద్రాచలానికి వెళ్లే ముందు ఈ కొండపై సేద తీరాడని చెబుతారు. అందుకే ఈ కొండను రామ కొండ అంటారు. ఇందుకు గుర్తుగా కొండపై రామస్థూపం కూడా నిర్మాణమై ఉంది. పురావస్తుశాఖ కూడా ఈ స్థూపానికి గుర్తింపు ఇచ్చిందని గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా రాంబిల్లిని గతంలో రాంపల్లి (రాముడి పల్లె అనే అర్థంలో) అని పిలిచేవారని, కాలక్రమంలో ఇది రాంబిల్లి అయ్యిందని కూడా చెబుతున్నారు. ఎన్నో విపత్తుల నుంచి తమను ఈ కొండ కాపాడిందని వాడపాలెం గ్రామస్తులు తెలిపారు. చారిత్రకంగా ఎంతో ప్రసిద్ధి పొందిన ఈ కొండపై ఇప్పుడు చంద్రబాబు కూటమి గద్దల కన్ను పడింది. రాత్రీ పగలు తేడా లేకుండా భారీ పొక్లయిన్లతో ఇప్పటికే కొండలో పెద్ద భాగాన్ని తవ్వేశారు. మొన్నటివరకు ఇదే మండలంలోని శైవక్షేత్రమైన పంచదార్ల కొండలో అక్రమ తవ్వకాల ద్వారా ఏకంగా రూ.100 కోట్లు కొల్లగొట్టేందుకు స్కెచ్ వేసి తన అల్లుడు ద్వారా రూ.10 కోట్ల మేర అక్రమ మైనింగ్ చేసిన అనకాపల్లి ఎంపీ సీఎం రమేష్ అడుగుజాడల్లోనే.. రామకొండపైనా కూటమి నేతలు తవ్వకాలు జరుపుతున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఇక్కడ అక్రమ తవ్వకాల ద్వారా ఇప్పటికే రూ. కోట్ల మేర ఆర్జించినట్టు చెబుతున్నారు. వీరి అక్రమ తవ్వకాలతో రామసూ్థపంతో పాటు రాముడి పాదాలకూ ముప్పు పొంచి ఉందని గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులకూ వాటా..! అచ్యుతాపురం, రాంబిల్లి మండలాల్లో ఉన్న సెజ్లో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు భూమి చదును కోసం గ్రావెల్ అవసరం అవుతుంది. ఇదే అవకాశంగా చంద్రబాబు కూటమి నేతలు అక్రమార్జనకు తెరతీశారు. సాధారణంగా ఒక్కో ట్రిప్పు గ్రావెల్ ధర రూ. 8 వేల నుంచి రూ.10 వేలు ఉంటుంది. అయితే, ఇందులో ప్రజా ప్రతినిధులకు, అధికారులకు కూడా వాటాలు ఇవ్వాలంటూ ఒక్కో ట్రిప్పునకు రూ. 12 వేలు చొప్పున పరిశ్రమల నుంచి వసూలు చేస్తున్నారు. ఇందులో ప్రతి ట్రిప్పునకు రూ. 2 వేలు చొప్పున రెవెన్యూ, పోలీసు, రవాణాశాఖ, మైనింగ్ అధికారులకు మామూళ్లు ముట్టచెబుతున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ 2 వేలల్లో ఏ శాఖ అధికారులకు ఎంతివ్వాలో కూడా వాటాలు వేసినట్లు సమాచారం. స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులకు కూడా మరో రూ.2 వేల చొప్పున ముట్టచెబుతున్నారు. అంటే రోజుకు వంద ట్రిప్పులు తరలిస్తే.. అధికారులకు రూ. 2 లక్షలు, ప్రజా ప్రతినిధికి రూ. 2 లక్షలు వస్తాయి. భారీ ఎత్తున అక్రమ మైనింగ్ జరుగుతున్నప్పటికీ అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు కన్నెత్తి చూడకపోవడానికి కారణం మామూళ్లేనని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.
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నకిలీ స్కానర్లతో మోసాలుఉక్కునగరం: పెట్రోల్ బంకుల్లో స్కానర్లు మార్చి నగదు మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఇద్దరిని స్టీల్ప్లాంట్ పోలీసులు బుధవారం అరెస్ట్ చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలం గ్రామానికి చెందిన ఎండ భవానీ అలియాస్ బాలాజీ స్టీల్ప్లాంట్ టౌన్షిప్ సెక్టార్–11లోని ఓ పెట్రోల్ బంకులో ఉద్యోగిగా చేరాడు. అనంతరం విజయనగరం జిల్లా నెలిమర్ల మండలం కొత్తూరు గ్రామానికి చెందిన మత్స రమేష్తో కలిసి బంకులో ఉన్న స్కానర్కు బదులుగా తమ సొంత స్కానర్ను ఉపయోగించి నగదు తమ ఖాతాల్లోకి మళ్లిస్తూ మోసాలకు పాల్పడ్డారు. ఈ వ్యవహారాన్ని గుర్తించిన పెట్రోల్ బంక్ యాజమాన్యం స్టీల్ప్లాంట్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఎస్ఐ నజీర్ దర్యాప్తు చేపట్టి ఇద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం కోర్టులో హాజరుపరచగా న్యాయస్థానం రిమాండ్ విధించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఇద్దరి అరెస్ట్
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ముస్తఫా అరెస్ట్ రాజకీయ కక్షసాధింపేమహారాణిపేట: వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫాపై నమోదు చేసిన కిడ్నాప్ కేసు పూర్తిగా రాజకీయ కక్షసాధింపులో భాగమేనని పార్టీ మైనార్టీ విభాగం నాయకులు జహీర్ అహ్మద్, భర్కత్ అలీ ఆరోపించారు. కూటమి ప్రభుత్వం మైనార్టీ నాయకులను లక్ష్యంగా చేసుకుని వేధింపులకు పాల్పడుతోందని, ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడంలో విఫలమైన ప్రభుత్వం రాజకీయ ప్రత్యర్థులపై అక్రమ కేసులు బనాయిస్తోందని విమర్శించారు. బుధవారం మద్దిలపాలెంలోని వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో వారు మాట్లాడారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా చాలా కాలంగా పొగాకు వ్యాపారం చేస్తున్నారని, పొగాకు కొనుగోలు కోసం సూర్యచంద్రరావు అనే వ్యాపారికి రూ.30 లక్షలు చెల్లించినప్పటికీ సరుకును సరఫరా చేయకుండా మరో వ్యక్తికి తరలించే ప్రయత్నం చేశారని తెలిపారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ముస్తఫా కుమారుడు, ఇతరులు పొగాకుతో వెళ్తున్న లారీని అడ్డుకుని పెదకాకాని పోలీస్ స్టేషన్కు అప్పగించారని చెప్పారు. అనంతరం డబ్బులు తీసుకుని సరుకు ఇవ్వకపోవడంపై సంబంధిత వ్యక్తులను గుంటూరుకు తీసుకువచ్చి మాట్లాడారని, డబ్బులు ఎగ్గొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు గుర్తించి వారినే పోలీసులకు అప్పగించారని వివరించారు. కిడ్నాప్గా వక్రీకరించి.. అయితే ఈ వ్యాపార లావాదేవీల వివాదాన్ని కొందరు ఉద్దేశపూర్వకంగా ‘కిడ్నాప్’గా ప్రచారం చేసి, ముస్తఫా, ఆయన కుమారుడు, కుటుంబ సభ్యులు, అనుచరులపై కుట్రపూరితంగా కేసులు నమోదు చేశారని ఆరోపించారు. నిజంగా కిడ్నాప్ చేయాలనే ఉద్దేశం ఉంటే సంబంధిత వ్యక్తులను పోలీసులకు ఎందుకు అప్పగిస్తారని ప్రశ్నించారు. జీవీఎంసీ మాజీ కో–ఆప్షన్ సభ్యుడు ఎండీ షరీఫ్ మాట్లాడుతూ, సమగ్ర విచారణ లేకుండానే మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా, ఆయన కుటుంబ సభ్యులను అరెస్టు చేయడం అన్యాయమన్నారు. ఈ సమావేశంలో విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గం ఆర్టీఐ విభాగం అధ్యక్షుడు ఎస్.కె.బాబ్జి పాల్గొన్నారు.
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విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించాలిడాబాగార్డెన్స్: రాష్ట్రంలో నెలకొన్న విద్యారంగ సమస్యలను ప్రభుత్వం తక్షణమే పరిష్కరించాలని ఏబీవీపీ డిమాండ్ చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేపట్టిన కళాశాలల బంద్లో భాగంగా బుధవారం నగరంలోని పలు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కళాశాలల వద్ద ఏబీవీపీ నాయకులు నిరసన చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఏబీవీపీ విశాఖ విభాగ కన్వినర్ నితిన్ మాట్లాడుతూ.. పెండింగ్లో ఉన్న రూ.6,800 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. జీవో నెం.77ను రద్దు చేయడంతో పాటు డిగ్రీ సహా అన్ని కోర్సుల ప్రవేశ ప్రక్రియను త్వరగా పూర్తి చేయాలన్నారు. అన్ని విశ్వవిద్యాలయాలకు ఉమ్మడి అకడమిక్ క్యాలెండర్ను ప్రకటించాలన్నారు. సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ వసతి గృహాలకు శాశ్వత భవనాలు నిర్మించి, విద్యార్థులకు నాణ్యమైన ఆహారం అందించాలన్నారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా కన్వీనర్ ప్రసాద్, నగర కార్యదర్శి ధనుష్, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు చందు, లక్ష్యత్, చరణ్, నిఖిల్తో పాటు కార్యకర్తలు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
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మధ్యవర్తిత్వంతో త్వరితగతిన వివాదాల పరిష్కారంజిల్లా న్యాయసేవా ప్రాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సన్యాసినాయుడు విశాఖ లీగల్: మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా కేసులు రాజీ చేసుకుంటే బహుళ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని జిల్లా న్యాయసేవా ప్రాధికార సంస్థ కార్యదర్శి, సీనియర్ సివిల్ జడ్జి ఆర్.సన్యాసినాయుడు పేర్కొన్నారు. జాతీయ న్యాయ సేవా సంస్థ ఆదేశాల మేరకు జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి చిన్నంశెట్టి రాజు ఆధ్వర్యంలో గురువారం 30 రోజుల మధ్యవర్తిత్వ అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. న్యాయస్థానాల్లో పెండింగ్లో ఉన్న కేసుల పరిష్కారానికి మధ్యవర్తిత్వ విధానం సమర్థవంతమైన మార్గమని తెలిపారు. క్రిమినల్ కేసులు మినహా చాలా వివాదాలను పరస్పర అంగీకారంతో పరిష్కరించుకోవచ్చని చెప్పారు. అనంతరం జిల్లా కోర్టు ఆవరణలో అవగాహన ర్యాలీని ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో సీనియర్ న్యాయవాది బి.తులసీదాసు, న్యాయవాదులు, న్యాయ సేవా ప్రాధికార సంస్థ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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ఎల్ఐసీ వాటా విక్రయ నిర్ణయంపై నిరసనడాబాగార్డెన్స్: జీవిత బీమా సంస్థ (ఎల్ఐసీ)లో ప్రభుత్వ వాటాను మరింత తగ్గించే నిర్ణయాన్ని ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ (ఐసీఈయూ) తీవ్రంగా ఖండించింది. బుధవారం విశాఖ డివిజనల్ కార్యాలయం ఎదుట భోజన విరామ సమయంలో ఉద్యోగులు నిరసన చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా యూనియన్ డివిజన్ ప్రధాన కార్యదర్శి గంటా వరప్రసాద్ మాట్లాడుతూ.. ఈ నెల 3న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (ఓఎఫ్ఎస్) ద్వారా ఎల్ఐసీలో చెల్లించిన ఈక్విటీలో 2.5 శాతం వాటాలను విక్రయించనున్నట్లు, అదనంగా 4 శాతం గ్రీన్షూ ఆప్షన్ను ప్రకటించిందని తెలిపారు. దీంతో మొత్తం విక్రయం 6.5 శాతానికి చేరుతుందని చెప్పారు. 2022లో జరిగిన ఐపీవో ద్వారా ఇప్పటికే 3.5 శాతం వాటాలను విక్రయించారని గుర్తు చేశారు. ఎల్ఐసీ కేవలం లాభాపేక్ష సంస్థ కాదని, కోట్లాది మంది పాలసీదారుల విశ్వాసంతో నిలిచిన జాతీయ సంస్థ అని గుర్తు చేశారు. ప్రతిపాదిత ఓఎఫ్ఎస్ను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేశారు.
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పక్కనే స్కూల్.. కానీ చూపు పడలేదు!ఆరిలోవ: రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ బుధవారం ఆరిలోవలోని పి.వి.సింధు షటిల్ అకాడమీ శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. కార్యక్రమంలో గంటన్నర పాటు గడిపిన అనంతరం అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. అయితే, కార్యక్రమం పక్కనే ఉన్న తోటగరువు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలను సందర్శించకపోవడంపై స్థానికుల నుంచి విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. జిల్లాలోని అతిపెద్ద ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలల్లో ఒకటైన ఈ పాఠశాలకు ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో హైస్కూల్ ప్లస్ కూడా మంజూరైంది. అలాంటి పాఠశాలను విద్యాశాఖ మంత్రి సందర్శించి, విద్యా బోధన, మౌలిక వసతులు, సమస్యలపై ఆరా తీసి ఉంటే బాగుండేదని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. పాఠశాలను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలిస్తే అక్కడి లోటుపాట్లు ప్రభుత్వం దృష్టికి వెళ్లేవని అంటున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలను పక్కనపెట్టి ప్రైవేట్ అకాడమీ కార్యక్రమానికే పరిమితమయ్యారని, ప్రభుత్వ విద్యపై అదే స్థాయిలో శ్రద్ధ చూపలేదని కొందరు స్థానికులు విమర్శిస్తున్నారు.
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ఒక మలుపు.. రెండు ప్రాణాలుకొమ్మాది: ఆ పేద కుటుంబంలో పిల్లలను ప్రయోజకులను చేయాలన్న ఆ తల్లి ఆశలు బీచ్రోడ్డు ప్రమాదంలో చిధ్రమయ్యాయి. స్నేహితులను కలిసి సంతోషంగా ఊరికి తిరుగుపయనమైన యువకుడిని రోడ్డు ప్రమాదం రూపంలో మృత్యువు కబళించింది. కారు డ్రైవర్ చేసిన తప్పు.. రెండు కుటుంబాల్లో కోలుకోలేని విషాదాన్ని నింపింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. విజయనగరం జిల్లా జామికి చెందిన ఎం.పుష్పారావు, గ్రంధి సూరి (22) బుధవారం ఉదయం విశాఖలోని మిత్రులను కలిసేందుకు వచ్చారు. రోజంతా సరదాగా గడిపి, సాయంత్రం బైక్పై స్వగ్రామానికి తిరుగుపయనమయ్యారు. కారు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యంతో.. బీచ్రోడ్డు మీదుగా వెళ్తుండగా తిమ్మాపురం జంక్షన్ వద్ద నగరం వైపు నుంచి వస్తున్న రాజమండ్రికి చెందిన నాగేశ్వరరావు కారును ఒక్కసారిగా ఎడమవైపునకు తిప్పేశాడు. దాంతో వెనుక నుంచి వస్తున్న బైక్ అదుపుతప్పి కారును బలంగా ఢీకొట్టి, అక్కడే ఉన్న సీసీ కెమెరా స్తంభాన్ని, ఆపై రోడ్డు దాటేందుకు నిలబడి ఉన్న కాసరపు కృష్ణవేణిపైకి దూసుకుపోయింది. ఈ దారుణ ఘటనలో బైక్ వెనుక కూర్చున్న యువకుడు సూరి తీవ్ర రక్తస్రావమై అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు వదిలాడు. బైక్ నడుపుతున్న పుష్పారావు అదృష్టవశాత్తూ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డాడు. పిల్లల చదువుల కోసం వెళ్తూ.. జీవీఎంసీ 4వ వార్డు పరిధిలోని తిమ్మాపురంకు చెందిన కాసరపు కృష్ణవేణి (43) దిగువ మధ్యతరగతి గృహిణి. భర్త ధనరాజు క్యాబ్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తుండగా.. కొడుకు చాణుక్య ఐటీఐ, కూతురు మీనాక్షి 8వ తరగతి చదువుతున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు వెంటాడుతున్నా పిల్లలను గొప్పగా చదివించుకోవాలన్న ఆరాటంతో కృష్ణవేణి రుషికొండలోని ఒక హోటల్లో పనికి వెళుతున్నారు. బుధవారం సాయంత్రం డ్యూటీకి వెళ్లేందుకు రోడ్డు దాటుతుండగా మృత్యువు బైక్ రూపంలో కబళించింది. తీవ్రంగా గాయపడిన ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూసింది. అమ్మ లేదని తెలిసి ఆ పిల్లలు కన్నీరుమున్నీరవుతున్న తీరు స్థానికులను తీవ్రంగా కలచివేసింది. ఈ ప్రమాదానికి రాజమండ్రికి చెందిన కారు డ్రైవర్ నాగేశ్వరరావు అతివేగం, నిర్లక్ష్యమే కారణమని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం భీమిలి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఎస్సై లీలాదిత్య కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. గాయాలతో పుష్పారావు, ప్రమాదానికి గురైన బైక్
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బాధ్యత మరిచి.. ఆగ్రహంతో ఊగి!విశాఖవిద్య: ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో మూడేళ్లకు పైగా సేవలందిస్తున్న సుమారు 25 మంది అడ్జంక్ట్, అడ్హాక్ అధ్యాపకుల పట్ల వర్సిటీ ఉపకులపతి అత్యంత దారుణంగా ప్రవర్తించడం వివాదాస్పదంగా మారింది. ముందస్తు సమాచారం లేదా ఎటువంటి నోటీసులు ఇవ్వకుండా తమను విధుల నుంచి తొలగించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ అధ్యాపకులు ఉన్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించగా.. వారికి అనుకూలంగా మధ్యంతర ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి. కోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో తమ విజ్ఞప్తులను వీసీకి సమర్పించి, పరిస్థితిని వివరించేందుకు వెళ్లిన అధ్యాపక బృందానికి వైస్ ఛాన్సలర్ చాంబర్లో చేదు అనుభవం ఎదురైంది. అధ్యాపకుల పట్ల వీసీ తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఊగిపోతూ, అత్యంత అవమానకరంగా మాట్లాడారని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. న్యాయం అడిగితే నిందలా? ‘కోర్టును ఆశ్రయించడంతో మీ సమస్యను వినే ఉద్దేశం గానీ, పరిగణనలోకి తీసుకునే ఆలోచన గానీ నాకు లేదు’ అని వీసీ తెగేసి చెప్పినట్లు సమాచారం. ‘విజిలెన్స్ విభాగం మీ జీతాలను తిరిగి వసూలు చేయాలని సూచిస్తోందని, మీలో ఎవరికీ సరిగా బోధించే సామర్థ్యం లేదు’ అని వ్యాఖ్యానించినట్లు అధ్యాపకులు తీవ్ర ఆవేదనకు గురవుతున్నారు. గతంలో తమ సమస్యను చెప్పుకోవడానికి పలుమార్లు కలిసేందుకు ప్రయత్నించినా అవకాశం ఇవ్వకపోవడం వల్లే తాము న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించాల్సి వచ్చిందని వివరించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, ఆయన ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా అరుస్తూ దుర్భాషలాడారని ఆరోపిస్తున్నారు. అర్హతలు, సరైన నియామక ప్రక్రియ ద్వారా ఎంపికై న తమను విధుల నుంచి తొలగించి, వారి స్థానంలో గంటల వేతన ప్రాతిపదికన కొత్తవారిని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం ఏమాత్రం తగదని స్పష్టం చేశారు. దళిత అధ్యాపకులకు తీవ్ర అవమానం ఈ భేటీ సందర్భంగా షెడ్యూల్డ్ కులాలకు చెందిన కొంతమంది అధ్యాపకులను పేరుపేరునా ప్రస్తావిస్తూ తీవ్రంగా అవమానించినట్లు తెలుస్తోంది. విక్టర్, విజయ్కుమార్ అనే అధ్యాపకులు పరిస్థితిని వివరించడానికి ముందుకు రాగా.. ‘మీ కుటుంబాలు ఇబ్బందులు పడితే పడనివ్వండి, మిమ్మల్ని వర్సిటీలో చేరమని ఎవరు చెప్పారు, మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు’ అంటూ బాధ్యతారాహిత్యంగా మాట్లాడినట్లు బాధితులు వాపోయారు. ఉన్నత పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి ఇలా దళిత అధ్యాపకులను చిన్నచూపు చూస్తూ, ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా వ్యవహరించడం తీవ్ర మనోవేదనకు గురిచేసిందన్నారు. అధ్యాపకుల ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీయడమే వైస్ ఛాన్సలర్ తీరు తీవ్ర మనోవేదనను కలిగించింది. ఉన్నత న్యాయస్థానం జారీ చేసిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులు అమల్లో ఉన్నప్పటికీ, వాటిని పట్టించుకోకుండా ఈ విధంగా ప్రవర్తించడం సముచితం కాదు. దళిత అధ్యాపకులను చిన్న చూపు చూసే విధంగా వ్యవహరించడం దారుణం. అన్ని అర్హతలు, ఎంపికలతోనే అడ్హాక్, అడ్జంక్ట్ అధ్యాపకులుగా ఎంపికయ్యాం. ఏయూ యంత్రాంగం తీరును హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకువెళతాం. – విక్టర్, అడ్హాక్ అధ్యాపకుడు
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ఇక మూడు జెడ్పీలుమహారాణిపేట: సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన విశాఖపట్నం జిల్లా పరిషత్ త్వరలోనే మూడు ముక్కలు కానుంది. గతంలో చేపట్టిన ఉమ్మడి జిల్లాల పునర్విభజన ఆధారంగా విశాఖ జెడ్పీని మూడు కొత్త జిల్లా పరిషత్తులుగా విభజిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు (ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్) అమల్లోకి రావడంతో.. సెప్టెంబర్ 25 తర్వాత విభజన ప్రక్రియను పూర్తి చేసేందుకు అధికారులు వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా జిల్లా పరిషత్, మండల పరిషత్ల స్థాయిల్లో అధికారుల సంఖ్యను ఖరారు చేయడంతో పాటు, సీనియారిటీ ప్రాతిపదికన పంచాయతీరాజ్ శాఖలో బదిలీలకు రంగం సిద్ధం చేశారు. సుదీర్ఘ చరిత్రకు ముగింపు విశాఖ జిల్లా పరిషత్కు విశిష్టమైన చరిత్ర ఉంది. 1959లో సమితులు, తాలూకాలు, జిల్లా బ్లాక్ బోర్డుల ఆధారంగా జిల్లా పరిషత్ వ్యవస్థ ఆవిర్భవించింది. అనంతరం 1983లో మండల ప్రజా పరిషత్తులు, జిల్లా ప్రజా పరిషత్తుల వ్యవస్థకు రూపుదిద్దుకోగా, 1986 నాటికి పూర్తిస్థాయిలో అమల్లోకి వచ్చింది. 2021 సెప్టెంబర్ 25న జరిగిన జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల్లో జె.సుభద్ర చైర్పర్సన్గా ఎన్నికయ్యారు. ఆమె నేతృత్వంలోని పాలకవర్గం పదవీకాలం ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 24తో ముగియనుంది. దీంతో ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా పరిషత్కు తెరపడనుండగా.. మూడు కొత్త జిల్లా పరిషత్తులు అధికారికంగా ఏర్పాటుకానున్నాయి. జిల్లాల విభజనతో కొత్త జెడ్పీలు 2022లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్.జగన్మోహన్ రెడ్డి చేపట్టిన జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాను విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలుగా విభజించారు. రాష్ట్రంలో 13 జిల్లాలను 26 జిల్లాలుగా మార్చారు. అయితే అప్పట్లో జిల్లా పరిషత్తుల విభజన జరగలేదు. ఇప్పుడు ప్రస్తుత పాలకవర్గాల పదవీకాలం ముగియడంతో జెడ్పీల విభజన ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఇదే సమయంలో కొత్త జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల నిర్వహణకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కూడా సన్నాహాలు ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగులు, అధికారులు, కార్యాలయాల విభజనకు ప్రభుత్వం నిష్పత్తులను ఖరారు చేసింది. ఉద్యోగుల కేటాయింపుపై కసరత్తు ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా పరిషత్లో ప్రస్తుతం 63 మంది అధికారులు, సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారు. కొత్తగా ఏర్పడే ప్రతి జిల్లా పరిషత్లో 65 మంది చొప్పున అధికారులు, సిబ్బంది ఉండేలా ప్రతిపాదనలు సిద్ధమవుతున్నాయి. అలాగే ప్రతి మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో 13 మంది సిబ్బంది ఉండేలా ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నారు. దీని కోసం ఉద్యోగుల నుంచి ఆప్షన్లు స్వీకరిస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలోని జిల్లా పరిషత్, మండల పరిషత్తులు, పాఠశాలలు, వసతి గృహాలు తదితర పంచాయతీరాజ్ సంస్థల్లో కలిపి మొత్తం 876 మంది అధికారులు, ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. జిల్లాలో మొత్తం 39 మండల పరిషత్తులు ఉన్నాయి. ప్రతి మండలంలో ఒక ఎంపీడీవో, ఇద్దరు డిప్యూటీ ఎంపీడీవోలు, సీనియర్ అసిస్టెంట్లు, జూనియర్ అసిస్టెంట్లు, టైపిస్టులు, రికార్డు అసిస్టెంట్లు, కార్యాలయ సిబ్బంది, డ్రైవర్లు, నైట్ వాచ్మెన్లు తదితర ఉద్యోగులు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. సీనియారిటీ జాబితాల తయారీ జిల్లా పరిషత్, మండల పరిషత్తులు, ఇతర పంచాయతీరాజ్ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న అధికారులు, ఉద్యోగుల సీనియారిటీ జాబితాల తయారీ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్కు అనుగుణంగా ఉద్యోగి విధుల్లో చేరిన తేదీ, అర్హతలు, కేడర్ తదితర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని సీనియారిటీ జాబితాలను రూపొందిస్తున్నారు. ఈ జాబితాల ఆధారంగానే కొత్త జిల్లా పరిషత్తులకు ఉద్యోగుల కేటాయింపులు, బదిలీలు చేపట్టనున్నారు. రానున్న 15 రోజుల్లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
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లోకేష్ పర్యటనతో ఆరిలోవ బంద్!ఆరిలోవ: మంత్రి నారా లోకేష్ పర్యటన సందర్భంగా బుధవారం ఆరిలోవలో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. తోటగరువు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల సమీపంలో పీవీ సింధు బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన కార్యక్రమం నిర్వహించడంతో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో భాగంగా పెదగదిలి జంక్షన్ నుంచి తోటగరువు వరకు బీఆర్టీఎస్ డబుల్ రోడ్డును ఉదయం 9 నుంచి 11.30 వరకు పూర్తిగా మూసివేశారు. దీంతో ఆ మార్గంలో రాకపోకలు సాగించలేక వాహనదారులు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. తోటగరువు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలకు వెళ్లే ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు తమ వాహనాలను పెదగదిలి వద్ద నిలిపి సుమారు అర కిలోమీటర్ నడుచుకుంటూ పాఠశాలకు చేరుకోవాల్సి వచ్చింది. అకాడమీ సమీపంలోని ఆరిలోవ రైతుబజార్కు కూడా ఉదయం 11 గంటలు దాటే వరకు వినియోగదారులను అనుమతించకపోవడంతో వ్యాపారులు, స్థానికులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మంత్రి లోకేష్ ఉదయం 10 గంటలకు కార్యక్రమానికి చేరుకుని సుమారు గంటన్నర పాటు అక్కడే ఉన్నారు. అయితే ఆయన రాకకు గంట ముందుగానే పోలీసులు రహదారిని మూసివేయడంపై స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మీటింగ్ పేరుతో పిలిచి.. మంత్రి లోకేష్ పర్యటనలో డ్వాక్రా మహిళలకు చుక్కలు చూపించారు. మంత్రి లోకేష్ ప్రజలతో సమావేశం నిర్వహిస్తారని చెప్పి డ్వాక్రా మహిళలను తప్పనిసరిగా హాజరుకావాలని టీడీపీ నాయకులు, ఆర్పీల ద్వారా సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో వారు ఉదయం 8.30 గంటల నుంచే కార్యక్రమం వద్దకు చేరుకుని వేచి చూశారు. మంత్రి రాగానే పూలు చల్లి స్వాగతం పలికించారు. అనంతరం సమావేశానికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. సమావేశం లేదని, స్వాగత కార్యక్రమం ముగిసిందని చెప్పి అక్కడి నుంచి పంపించేశారు. ఈమాత్రం దానికి ఉదయం నుంచి ఎండలో ఎందుకు ఉంచారని మహిళలు మండిపడ్డారు.
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అప్పుడు వద్దు.. ఇప్పుడు ముద్దుఆరిలోవ: అంతర్జాతీయ బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీ ఏర్పాటు కోసం తోటగరువు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల సమీపంలో మూడు ఎకరాల స్థలాన్ని గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పి.వి.సింధుకు కేటాయించింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 2024 నవంబర్ 7న పి.వి.సింధు తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి అదే స్థలంలో భూమిపూజ నిర్వహించారు. అయితే, ఆ సమయంలో స్థల కేటాయింపును రద్దు చేసి జూనియర్ కళాశాలకు ఇవ్వాలని కోరుతూ టీడీపీ మాజీ రాష్ట్ర ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ ఒమ్మి సన్యాసిరావు స్థానిక టీడీపీ, బీజేపీ, సీపీఐ నాయకులతో కలిసి నిరసన చేపట్టారు. దీంతో పి.వి.సింధు పోలీసులను ఆశ్రయించగా భూమిపూజ కార్యక్రమం పోలీసు బందోబస్తుతో జరిగింది. ఇదే స్థలంలో బుధవారం విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ చేత పి.వి.సింధు మరోసారి భూమిపూజ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి రాకకు ఒమ్మి సన్యాసిరావు ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా, తన అనుచరులతో కలిసి ఘన స్వాగతం పలికి పూలు చల్లారు. కార్యక్రమం ముగిసే వరకు అక్కడే ఉన్నారు. గతంలో ఇదే స్థల కేటాయింపును వ్యతిరేకించిన ఒమ్మి సన్యాసిరావు ఇప్పుడు అదే ప్రాజెక్టుకు స్వాగతం పలకడం స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది. అప్పట్లో జూనియర్ కళాశాల కోసం ఉద్యమించిన వారు, ఇప్పుడు అదే స్థలంలో అకాడమీ ఏర్పాటుకు మద్దతు ఇవ్వడంపై స్థానికులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, గతంలో ఈ నిరసన వెనుక తూర్పు ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు ప్రోత్సాహం ఉందన్న ఆరోపణలు వినిపించగా, ఇప్పుడు ఆయన కూడా మంత్రి లోకేష్తో కలిసి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీసింది.
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బంగారం షాపులో భారీ చోరీ20 కేజీల వెండి, 10 గ్రాముల బంగారం అపహరణమధురవాడ: మధురవాడ జాతీయ రహదారికి ఆనుకుని ఉన్న బంగారం దుకాణంలో భారీ చోరీ జరిగింది. పీఎంపాలెం క్రైమ్ ఇన్స్పెక్టర్ బీఎస్ఎస్ ప్రకాష్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మధురవాడ జోన్ కార్యాలయం ఎదురుగా డైలీ మార్కెట్లోని కొల్లి కాంప్లెక్స్లో ఉన్న రామ్మోహననాయుడు జ్యుయలరీ షాపులో మంగళవారం రాత్రి దొంగలు దోచుకెళ్లారు. బుధవారం ఉదయం దుకాణం తెరిచిన యజమాని షాపు వెనుక గోడకు రంధ్రం ఉన్న విషయాన్ని గమనించాడు. అగంతకుడు గోడను పగలగొట్టి షాపు లోపలికి ప్రవేశించి ఆభరణాలు చోరీ చేసినట్లు గుర్తించి వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఘటనా స్థలానికి క్రైమ్ ఏసీపీ వెంకటరావు, ఇతర అధికారులు చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. దుకాణంలో ఉన్న 20 కేజీల వెండి, మరో రూ.1.50 లక్షల విలువైన 10 గ్రాముల లక్ష్మీ కాసులు, ఇతర వస్తువులు మొత్తంగా రూ.45 లక్షల విలువైన సొత్తును అపహరించినట్లు యజమాని తెలిపారు. బంగారు లాకర్ తెరుచుకోకపోవడంతో అందులోని బంగారు ఆభరణాలు సురక్షితంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే నిందితుడు తెలివిగా దుకాణంలో ఉన్న సీసీ కెమెరాలు, ఇతర సామగ్రిని కూడా తీసుకెళ్లడంతో ఆధారాలు లభించలేదు. దీంతో సమీప దుకాణాల సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించగా, నిందితుడు స్కూటీపై వచ్చి చోరీకి పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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ఉక్కు గుండె!కరగని గత 16 నెలల్లో రూ.36,363 కోట్ల ఆదాయం అత్యవసర నిధిగా రూ.903 కోట్లు నిల్వ బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.195 కోట్ల నగదు నెలవారీ వేతన భారం రూ.55 కోట్లు తగ్గినా.. జీతాల చెల్లింపుల్లో జాప్యం ఉద్యోగులు జీతాలు, వీఆర్ఎస్, వితంతువుల పెన్షన్లు కలిపి రూ.590 కోట్లకు పైగా బకాయిలుకోట్లున్నా.. అన్నీ ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని అన్నట్టు తయారైంది విశాఖ ఉక్కు యాజమాన్యం తీరు. గత 16 నెలల్లో రూ.36,363 కోట్ల ఆదాయం ఆర్జించినా.. ఉక్కు కార్మికులకు మాత్రం ’జీతాల గండం’ తప్పడం లేదు. ఖజానాలో కోట్లాది రూపాయలు నిల్వ ఉన్నా.. ఉద్యోగుల జీతాలు, వీఆర్ఎస్ బకాయిలు, వితంతువుల పెన్షన్లు కలిపి రూ.590 కోట్లకు పైగా చెల్లింపులు పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి. యాజమాన్యపు నిర్దయపై శ్రామికలోకం భగ్గుమంటోంది. సాక్షి, విశాఖపట్నం/ఉక్కునగరం: ఉక్కును కరిగించే కొలిమి మండుతోంది.. కానీ యాజమాన్యం మనసు మాత్రం కరగడం లేదు. వేల కోట్ల ఆదాయం కళ్లముందే ఉన్నా.. రాత్రింబవళ్లు చెమటోడ్చి సంస్థను నిలబెడుతున్న ఉద్యోగులకు సమయానికి జీతాలు ఇవ్వాలనే బాధ్యత మాత్రం కనిపించడం లేదు. సంస్థ ఖాతాల్లో కోట్లాది రూపాయలు నిల్వ ఉన్నా.. ఉద్యోగుల వేతనాలు, పదవీ విరమణ పొందిన వారి హక్కులు, విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు ఇవ్వాల్సిన వితంతు పెన్షన్లను సైతం నిలిపివేయడం ఉక్కు యాజమాన్యం అమానవీయ వైఖరికి అద్దం పడుతోంది. విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్ను ప్రైవేటీకరణ వైపు నడిపిస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ చర్యల మధ్య.. యాజమాన్యం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఉద్యోగుల్లో మరింత ఆందోళన రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఒకవైపు వేలాది కాంట్రాక్ట్ కార్మికులను తొలగించి ఉత్పత్తి భారాన్ని కొద్దిమందిపై మోపింది. మరోవైపు ఉద్యోగుల సంఖ్య భారీగా తగ్గడంతో నెలవారీ వేతన వ్యయం గణనీయంగా తగ్గినా.. ఆ ప్రయోజనాన్ని ఉద్యోగులకు అందించకుండా జీతాల చెల్లింపులనే ఆలస్యం చేస్తోంది. ఇదే సమయంలో ‘స్టీల్ప్లాంట్ను మేమే కాపాడాం’ అంటూ గొప్పలు చెప్పుకుంటున్న అధికార పార్టీ నేతలు.. ప్లాంట్లో ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న దుస్థితిపై మాత్రం నోరు మెదపడం లేదు. వేల కోట్ల ఆదాయం వస్తున్న సంస్థలో జీతాలు ఎందుకు ఆలస్యమవుతున్నాయి? చట్టబద్ధమైన బకాయిలు ఎందుకు చెల్లించడం లేదు? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పేవారే కరువయ్యారు. వేల కోట్ల ఆదాయం స్టీల్ప్లాంట్ 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.27,032 కోట్ల అమ్మకాల ద్వారా ఆదాయం ఆర్జించింది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ నుంచి జూలై వరకు మరో రూ.9,331 కోట్లు సమకూరాయి. అంటే కేవలం 16 నెలల్లోనే రూ.36,363 కోట్ల ఆదాయం నమోదైంది. అంతేకాదు అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం రూ.903 కోట్లను ప్రత్యేక నిధిగా పక్కన పెట్టింది. బ్యాంకు ఖాతాల్లో మరో రూ.195 కోట్ల నగదు నిల్వ ఉన్నట్లు సమాచారం. డబ్బు లేదనే వాదనకు ఈ గణాంకాలే సమాధానం చెబుతున్నాయి. వేతన భారం తగ్గినా..! గత ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ప్లాంట్లో 12,249 మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తుండగా.. వారి నెలవారీ వేతన వ్యయం రూ.195 కోట్లు. వీఆర్ఎస్లు, పదవీ విరమణలు, రాజీనామాల కారణంగా ఈ ఏడాది జూలై నాటికి ఉద్యోగుల సంఖ్య 8,498కు పడిపోయింది. దాంతో నెలవారీ జీతాల భారం రూ.140 కోట్లకు తగ్గింది. అంటే ప్రతి నెలా యాజమాన్యానికి రూ.55 కోట్ల మేర ఆదా అవుతోంది. వేతనభారం తగ్గిన తర్వాత కూడా ఉద్యోగులకు పూర్తి స్థాయిలో జీతాలు చెల్లించకపోవడం ఉద్యోగులను తీవ్ర అసంతృప్తికి గురిచేస్తోంది. డబ్బు లేక కాదు.. డబ్బు ఉండి కూడా జీతాలు నిలిపివేస్తున్నారనే అభిప్రాయం ఉద్యోగుల్లో వ్యక్తమవుతోంది. బకాయిల చిట్టా జీతాలు ఇవ్వకపోగా, చట్టబద్ధంగా చెల్లించాల్సిన బకాయిలను సైతం పెండింగ్లో పెట్టి రిటైర్డ్ ఉద్యోగులను, బాధిత కుటుంబాలను నడిరోడ్డున పడేసింది. బకాయి రకం పెండింగ్ E§øÅ-VýS$ÌS ò³…yìl…VŠæ i™éË$ -₹383.71 Mør$Ï ç³§ýlÒ ÑÆý‡Ð]l$×æ "ÎÐŒæ Ô>ÌSÈ'- ₹117.00 Mør$Ï ÒB-ÆŠ‡-G-‹Ü&2 ºM>-Æ‡$$-Ë$- -₹58.78 Mør$Ï ÒB-ÆŠ‡-G-‹Ü&3 ºM>-Æ‡$$-Ë$ -₹14.46 Mør$Ï Ñ™èl…-™èl$-Ð]l#ÌS ò³¯]lÛ¯]l$Ï ₹16.75 Mør$Ï మొత్తం రూ.590 కోట్లు నిల్వ నిధులు ఏమవుతున్నాయి? 16 నెలల్లో రూ.36 వేల కోట్లకు పైగా ఆదాయం.. రూ.903 కోట్ల అత్యవసర నిధి.. రూ.195 కోట్ల నగదు నిల్వలు.. నెలకు రూ.55 కోట్ల వేతనభారం తగ్గింపు.. అయినా ఉద్యోగుల జీతాలు, వీఆర్ఎస్ బకాయిలు, రిటైర్మెంట్ ప్రయోజనాలు, వితంతువుల పెన్షన్లు ఎందుకు నిలిచిపోయాయి? ఈ నిధులు ఎక్కడ వినియోగిస్తున్నారు? ఉద్యోగుల చట్టబద్ధమైన హక్కులను ఎంతకాలం వాయిదా వేస్తారు? వేలాది కుటుంబాలను ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టే ఈ నిర్ణయాలకు బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారు? స్టీల్ప్లాంట్ను తామే కాపాడామని చెప్పుకుంటున్న అధికార పక్ష ప్రజాప్రతినిధులు ఇప్పుడు అయినా స్పందిస్తారా? ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి ముందుకు వస్తారా? లేక ప్రకటనలకే పరిమితమవుతారా? అన్నది ఉక్కు కుటుంబాలు ఎదురు చూస్తున్న ప్రశ్న.
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ద్వారకా బస్స్టేషన్ తనిఖీ చేసిన సీపీడాబాగార్డెన్స్: నగర పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ శంఖబ్రత బాగ్చి బుధవారం ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ద్వారకా బస్స్టేషన్ను తనిఖీ చేశారు. స్టేషన్లో భద్రతా ఏర్పాట్లు, సీసీ కెమెరాల పనితీరును పరిశీలించిన ఆయన ప్రయాణికుల భద్రతను మరింత బలోపేతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మహిళల భద్రత దృష్ట్యా బస్స్టేషన్లో ఉమెన్ సేఫ్టీ కియోస్క్ను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. ఈ కియోస్క్ను సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణలో, పోలీస్ చెక్పోస్ట్కు సమీపంలో ఏర్పాటు చేసి, విధుల్లో ఉన్న పోలీస్ సిబ్బంది సమన్వయంతో నిర్వహించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. ద్వారకా బస్స్టేషన్తో పాటు నగరంలోని ఇతర ప్రధాన స్టేషన్లలో పోలీస్ గస్తీని మరింత పెంచాలన్నారు. కార్యక్రమంలో ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రాంతీయ మేనేజర్ బి.అప్పలనాయుడు, డిప్యూటీ చీఫ్ ట్రాఫిక్ మేనేజర్ కె.పద్మావతి, అసిస్టెంట్ ట్రాఫిక్ మేనేజర్ గంగాధర్, విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ అధికారి దుర్గాప్రసాద్, వాల్తేర్ డిపో మేనేజర్ కేఎస్డీ ప్రసాద్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఎస్.ఎస్.నాయుడు, సూపర్వైజర్లు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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ఆ భూమిపూజ చెల్లదమ్మా!సాక్షి, విశాఖపట్నం: పాత ప్రాజెక్టులకే కొత్త రంగులేసి, వాటిని తామే తెచ్చి నట్లుగా కలరింగ్ ఇచ్చే సీఎం నారా చంద్రబాబు, ఆయన కుమారుడైన మంత్రి నారా లోకేశ్ క్రెడిట్ పిచ్చి పీక్స్కు చేరుతోంది. రంగం ఏదైనా.. ప్రాజెక్టు ఎలాంటిదైనా.. క్రెడిట్ కొట్టేస్తాం.. ఎన్నిసార్లైనా భూమిపూజ చేసేస్తాం.. ఎలాంటి మొహమాటం లేదు.. అన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు తండ్రీ కొడుకులు. నాలుగు రోజుల క్రితం భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభించి.. క్రెడిట్ చోరీ కోసం చంద్రబాబు రూ.కోట్లు ఖర్చు చెయ్యగా.. తానేం తక్కువ తినలేదంటూ అదే విశాఖ వేదికగా.. మరో క్రెడిట్ చోరీకి నారా లోకేశ్ సిద్ధమవుతున్నారు. ఐదేళ్ల క్రితం వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో భూ కేటాయింపులు జరిగిన పీవీ సింధు బ్యాడ్మింటన్ అకాడెమీకి రెండేళ్ల క్రితం భూమి పూజ జరిగి, నిర్మాణమూ మొదలైంది. ఇప్పుడు.. ఆ భూమి పూజ చెల్లదంటూ లోకేశ్ బుదవారం మరోమారు భూమిపూజకు ఏర్పాట్లు చేశారు. తద్వారా ఈ అకాడెమీని తామే తెచ్చినట్లు క్రెడిట్ కోసం పాకులాడుతున్నారు. ఆ కథాకమామీషు ఇదీ.. 2021లో వైఎస్ జగన్ హయాంలోనే స్థలం కేటాయింపు.. బ్యాడ్మింటన్లో ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలిచి అంతర్జాతీయ వేదికపై భారత కీర్తి పతాకను ఎగురవేసిన క్రీడాకారిణి పీవీ సింధును ప్రోత్సహించేందుకు అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం విశాఖలో బ్యాడ్మింటన్ అకాడెమీ ఏర్పాటుకు హామీ ఇచ్చి ంది. ఆ హామీకి కట్టుబడి 2021లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి విశాఖ తోటగరువులో అత్యంత విలువైన 2 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని కేటాయించారు. ఆ తర్వాత అకాడెమీ విస్తరణకు మరికొంత భూమి అవసరమని సింధు అభ్యర్థించడంతో.. మరో ఎకరాన్ని అదనంగా ఇచ్చారు. ఇలా మొత్తం 3 ఎకరాల భూమిలో ప్రాజెక్టుకు అంకురార్పణ చేసింది. వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వమే. అయితే, అకాడెమీ నిర్మాణానికి కొంత ఆలస్యం కావడంతో ఆ స్థలాన్ని జూనియర్ కాలేజీకి ఇవ్వాలంటూ టీడీపీ నేతలు ఓ డిమాండ్ తెచ్చి , అకాడెమీకి మోకాలడ్డే ప్రయత్నం చేశారు. 2024 నవంబర్ 7న పీవీ సింధు తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి ‘సెంటర్ ఫర్ బ్యాడ్మింటన్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఎక్స్లెన్స్’ పేరుతో బ్యాడ్మింటన్ అకాడెమీ నిర్మాణానికి ఆ స్థలంలో శా్రస్తోక్తంగా భూమి పూజ చేశారు. క్రెడిట్ కోసమే లోకేశ్ ఆరాటం? ఈ బ్యాడ్మింటన్ అకాడెమీ నిర్మాణం కూడా చురుగ్గా సాగుతోంది. కానీ.. ఇప్పుడు కేవలం క్రెడిట్ కోసం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మళ్లీ శంకుస్థాపన ఏర్పాట్లు చేయడంపై క్రీడా వర్గాలు విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. బ్యాడ్మింటన్ అకాడెమీ పూర్తయితే వైఎస్ జగన్కే పూర్తి క్రెడిట్ వెళుతుందన్న అక్కసుతోనే మంత్రి లోకేశ్ బుధవారం హడావుడిగా మరోసారి భూమిపూజ చేస్తున్నారన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి. గతంలో స్థలాన్ని రద్దు చేసేందుకు ప్రయత్నించిన చంద్రబాబు పార్టీ.. ఇప్పుడు క్రెడిట్ కోసం.. అదే స్థలంలో హడావుడి చెయ్యడం హాస్యాస్పదమని పలువురు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ఇందుకోసం రూ.లక్షలు ఖర్చు చేసి పార్టీ నేతలు ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేస్తుండగా.. భూమి పూజకు ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ జీవీఎంసీ, అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తుండటం సిగ్గుచేటని విమర్శిస్తున్నారు.
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ప్రజల్లో అవగాహనే లక్ష్యంఅవయవదానంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు జీవన్దాన్ ద్వారా విస్తృత ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నాం. బ్రెయిన్డెడ్ బాధితుల కుటుంబ సభ్యులకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి అవయవదానం ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్నాం. ఇప్పటికే పలువురికి అవయవాలను అందించి కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించగలిగాం. అయితే చివరి నిమిషంలో కొందరు కుటుంబాలు వెనక్కి తగ్గడం వల్ల అవకాశాలు కోల్పోతున్నాం. ప్రభుత్వం అవయవదానం చేసిన వారికి అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తూ గౌరవిస్తోంది. మరింత మంది ముందుకు వచ్చి అవయవదానానికి సహకరిస్తే ఎన్నో ప్రాణాలను కాపాడే అవకాశం ఉంటుంది. – డాక్టర్ మన్మథరావు, జీవన్ దాన్ రాష్ట్ర కో–ఆర్డినేటర్
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ఏయూలో శిఖండి రాజకీయం!క్యాంపస్లో ‘అధికార’ బంధువుల పెత్తనం శతాబ్ది వేడుకల వేళ వివాదాల ముసురు రాజకీయ కక్ష సాధింపులకు కేంద్రంగా వర్సిటీ పాలకవర్గంపై ఒత్తిళ్లు.. వర్సిటీ రూల్స్కు తూట్లు.. దిగజారుతున్న శతాబ్ది వర్సిటీ ప్రతిష్ట విశాఖ విద్య: ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో రాజకీయ జోక్యం పెచ్చుమీరుతోంది. అధికార పార్టీ రాజకీయ కక్ష సాధింపులకు వేదికవుతోంది. వర్సిటీలో బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో ఉంటూ.. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించిన వారిని ప్రశ్నించిన వైస్ఛాన్సలర్ను టార్గెట్ చేయడం ఇపుడు ఏయూలో దుమారం రేపుతోంది. అధికారం ఉందన్న అహకారంతో ఏయూ పాలకవర్గంపై ఒత్తిడి చేస్తూ.. మాజీ వీసీపై చర్యలకు ఉపక్రమించడం వర్సిటీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ప్రతీకార రాజకీయాలకు పరాకాష్ట! ఇటీవల సస్పెన్షన్కు గురైన మాజీ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆచార్య ప్రసాదరెడ్డి ఉదంతం రాజకీయ కక్ష సాధింపు చర్యలకు నిదర్శనమని ఏయూ ఉద్యోగ, విద్యార్థి సంఘాలు బహిరంగంగానే విమర్శిస్తున్నాయి. గతంలో ప్రతిపక్షంలో ఉండి, ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న ఒక ప్రజాప్రతినిధికి దగ్గరి బంధువైన వ్యక్తిపై ఎన్నికల ప్రచార నిబంధనల ఉల్లంఘనకు సంబంధించి కలెక్టర్ స్థాయి చర్యలకు అప్పటి వీసీ సిఫార్సు చేశారు. ఆ విషయాన్ని మనసులో ఉంచుకుని, అధికారంలోకి రాగానే సదరు ప్రజాప్రతినిధి కక్షగట్టి మరీ మాజీ వీసీ పదవీ విరమణ రోజునే ఆయనపై సస్పెన్షన్ వేటు వేయించారని ప్రచారం జరుగుతోంది. దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన ఈ విద్యాసంస్థలో ఎన్నడూ చూడని ఇటువంటి ప్రతీకార చర్యలు పునరావృతమైతే తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుందని ఉద్యోగులు హెచ్చరిస్తున్నారు. స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన విశ్వవిద్యాలయంలో రాజకీయ ప్రేరేపిత చర్యల వల్ల ఏయూ ప్రతిష్ట దెబ్బతింటుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాజకీయాలకు వేదిక కాదు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో ఆచార్యులుగా సేవలు అందించి, ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లో ఉన్నత స్థానాలకు ఎదిగిన వారు ఎందరో ఉన్నారు. అలా ఎదిగిన వారంతా ఏయూ వైభవాన్ని మరింత పెంచారే తప్ప, వర్సిటీ అంతర్గత పరిపాలనలో రాజకీయాలను చొప్పించలేదని విద్యార్థి సంఘాల నేతలు గుర్తుచేస్తున్నారు. పాలకవర్గ అనుమతితో దీర్ఘకాలిక సెలవుపై వెళ్లి విశాఖ–2 నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యేగా సేవలందించిన ఇంగ్లీష్ విభాగం ప్రొఫెసర్ పిన్నింటి వరలక్ష్మి, రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఎంపికై న హిందీ విభాగం ఆచార్యుడు పద్మభూషణ్ యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ లాంటివారు ఏయూతో అనుబంధాన్ని కాపాడుకుంటూనే దానికి వన్నె తెచ్చారు. అలాగే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆచార్యుడు కుంభా రవిబాబు తన పదవికి రాజీనామా చేసి ఎమ్మెల్సీగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించగా, మేరుగ నాగార్జున కూడా ఏయూలో పనిచేసి ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో చురుగ్గా ఉన్నారు. వీరంతా అధికారంలో ఉన్న సమయంలో ఏనాడూ వర్సిటీ యంత్రాంగంపై ఎలాంటి ఒత్తిళ్లు తీసుకురాలేదని, కానీ ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితులు మాత్రం అత్యంత దారుణంగా ఉన్నాయని ఏయూ వర్గాలు వాపోతున్నాయి. ఏయూ ప్రతిష్ట తీయకండి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీని రాజకీయ ప్రేరేపిత కార్యకలాపాలకు వేదికగా మార్చవద్దు. స్వయంప్రతిపత్తి కలిగిన విద్యాసంస్థపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెత్తనం సరికాదు. అసలు ఉన్నత విద్యామండలి ఉందో లేదో అర్థం కావడం లేదు. ఒక మాజీ వీసీని లక్ష్యంగా చేసుకుని చర్యలు తీసుకోవడానికి ఆగమేఘాల మీద ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం సరైన పద్ధతి కాదు. రేపు అధికారం మారితే ఇదే తరహాలో ప్రతీకార రాజకీయాలు కొనసాగిస్తే ఎలా? – డాక్టర్ మీనన్, ఏయూ పూర్వ విద్యార్థి
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బియ్యం బస్తా.. బరువాయె!మహారాణిపేట: నగరంలో బియ్యం ధరలు సామాన్య, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. గత మూడు నెలలుగా బహిరంగ మార్కెట్లో అన్ని రకాల బియ్యంపై ధరలు క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తుండటంతో వినియోగదారులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావం, అంతర్జాతీయ యుద్ధాల కారణంగా సరఫరాపై ఒత్తిడి ఏర్పడిందనే వాదనలు వినిపిస్తున్నప్పటికీ, వ్యాపారులు వాటినే సాకుగా చూపించి ధరలను మరింత పెంచుతున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వర్షాభావ పరిస్థితులు, పలు ప్రాంతాల్లో వరి నాట్లు ఆలస్యం కావడం, సాగు విస్తీర్ణం తగ్గడం, దిగుబడిపై అనిశ్చితి వంటి కారణాలతో మార్కెట్లో ముందస్తు భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఈ పరిస్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని బియ్యం ధరలు ఒక్కసారిగా పెరగడంతో ప్రతి కుటుంబంపై నెలకు వందల రూపాయల అదనపు భారం పడుతోంది. పాత బియ్యం దొరక్క.. కొత్త బియ్యమే దిక్కు సాధారణంగా ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు పాత బియ్యానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. అయితే ప్రస్తుతం పాత బియ్యం లభ్యత తగ్గిపోవడంతో కొత్త బియ్యాన్ని కొనుగోలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇదే అవకాశంగా తీసుకుని వ్యాపారులు పాత, కొత్త బియ్యం రెండింటి ధరలనూ పెంచినట్లు వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. రైతు బజార్లోనూ పెద్దగా ప్రయోజనం లేదు ధరల పెరుగుదల నేపథ్యంలో రైతు బజార్లలో రూ.50, రూ.52కు రెండు రకాల బియ్యాన్ని విక్రయిస్తున్నప్పటికీ వినియోగదారుల నుంచి పెద్దగా స్పందన కనిపించడం లేదు. కారణం, బహిరంగ మార్కెట్ ధరలకు ఇవి పెద్దగా భిన్నంగా లేకపోవడమే. దీంతో రైతు బజార్ల ద్వారా ఆశించిన ఉపశమనం లభించడం లేదని ప్రజలు చెబుతున్నారు. సిండికేట్ ఆరోపణలు : విశాఖలో బియ్యం వ్యాపారాన్ని ప్రధానంగా ఇతర జిల్లాలకు చెందిన వ్యాపారులు నియంత్రిస్తున్నారనే అభిప్రాయం మార్కెట్ వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది. విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, ఉమ్మడి తూర్పు–పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల నుంచి ధాన్యం సేకరించి పెద్ద మొత్తంలో మిల్లులు, గోదాముల్లో నిల్వ ఉంచుతున్నారని, మార్కెట్లో సరఫరాను పరిమితం చేస్తూ ధరలను క్రమంగా పెంచుతున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఆరోపణలపై అధికారికంగా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ప్రజలపై భారమే భారం అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, ప్రకృతి విపత్తులు, సాగులో అనిశ్చితి వంటి అంశాల ప్రభావం చివరకు సామాన్యుడి భోజన పళ్లెంపై పడుతోంది. రోజువారీ అవసరమైన బియ్యమే భారంగా మారడంతో కుటుంబాల నెలవారీ బడ్జెట్ గాడి తప్పుతోంది. ధరల నియంత్రణకు ప్రభుత్వం సమర్థ చర్యలు తీసుకోవాలని వినియోగదారులు కోరుతున్నారు. ధరల నియంత్రణలో ప్రభుత్వం విఫలం బియ్యం ధరలు వరుసగా పెరుగుతున్నప్పటికీ వాటిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చే విషయంలో ప్రభుత్వం సమర్థంగా వ్యవహరించడం లేదన్న విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ధరలపై నిఘా పెట్టాల్సిన రెవెన్యూ, సివిల్ సప్లయిస్, విజిలెన్స్ శాఖల తనిఖీలు ఆశించిన స్థాయిలో కనిపించడం లేదని వినియోగదారుల సంఘాలు పేర్కొంటున్నాయి. అక్రమ నిల్వలు, అధిక ధరలకు విక్రయాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటేనే పరిస్థితి అదుపులోకి వస్తుందని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఎల్నినో, యుద్ధాల సాకుతో అమాంతం ధర పెంచేసిన వ్యాపారులు మూడు నెలల్లోనే 25 కిలోల బస్తాపై రూ.300 నుంచి రూ.500 అదనం నిఘా ఏదీ? తనిఖీలేవి? చోద్యం చూస్తున్న పౌరసరఫరాల శాఖ రైతు బజార్లలోనూ నిరాశే.. సామాన్యుడి నెలవారీ బడ్జెట్పై తీవ్ర ప్రభావం 25 కిలోల బియ్యం బస్తా ధరలు రకం ప్రస్తుతం గత ధర సీఆర్ సన్నాలు రూ.1,500 రూ.1,050 స్టీమ్ రైస్ రూ.1,600 రూ.1,300 బాపట్ల సన్నాలు రూ.2,100 రూ.1,800 శ్రీకాకుళం సన్నాలు రూ.1,500 రూ.1,200 కర్నూలు సన్నాలు రూ.2,000 రూ.1,600 నెల్లూరు మొలకొలకులు రూ.2,350 రూ.2,000 దంపుడు బియ్యం (5 కిలో ప్యాకెట్) రూ.550 రూ.400
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విద్యారంగ సమస్యల పరిష్కారానికి నేడు కళాశాలల బంద్కలెక్టరేట్ వద్ద ఏబీవీపీ ధర్నా మహారాణిపేట: రాష్ట్రంలో నెలకొన్న విద్యారంగ సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కళాశాలల బంద్కు పిలుపునిచ్చినట్లు ఏబీవీపీ విశాఖ విభాగ్ కన్వీనర్ నితిన్ తెలిపారు. మంగళవారం కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద ఏబీవీపీ నాయకులు ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నితిన్ మాట్లాడుతూ పెండింగ్లో ఉన్న రూ.6,800 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని, జీవో నెం.77ను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. డిగ్రీతో పాటు అన్ని కోర్సుల ప్రవేశ ప్రక్రియను తక్షణమే పూర్తి చేయాలని కోరారు. ఏబీవీపీ జిల్లా కన్వీనర్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ అన్ని విశ్వవిద్యాలయాలకు ఉమ్మడి అకాడమిక్ క్యా లెండర్ను ప్రకటించాలని కోరారు. సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ వసతి గృహాలకు శాశ్వత భవనాలు నిర్మించి, విద్యార్థులకు నాణ్యమైన ఆహారం అందించాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్పొరేట్, ప్రైవేట్ విద్యా వ్యాపారాన్ని నియంత్రించి పేద విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కోరారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని కళాశాలల విద్యార్థులు స్వచ్ఛందంగా బంద్కు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.ఏబీవీపీ నగర కార్యదర్శి ధనుష్, రాష్ట్ర కార్యసమితి సభ్యులు చందు, లక్ష్యత్, చరణ్, లిఖిల్ పాల్గొన్నారు.
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అవయవ దానం..ఆయువు పోస్తున్నమరణం తర్వాత ఇతరుల జీవితాల్లో వెలుగులు ప్రపంచ అవయవదాన పక్షోత్సవాలుబీచ్రోడ్డు : పాంచభౌతికమైన ఈ శరీరానికి ప్రాణం ఉన్నంత వరకే విలువ అనే పాత మాటను నేటి ఆధునిక వైద్యశాస్త్రం తిరగరాస్తోంది. పార్థివదేహం మట్టిలో కలసిపోయే ముందు, కట్టెలో కాలిపోక ముందే మరొకరికి పునర్జన్మనిచ్చి మృత్యువును జయించవచ్చని నిరూపిస్తోంది. దేహం నిష్క్రమించినా, అవయవాన్ని సజీవంగా ఉంచి తోటి వారి ప్రాణాలను నిలబెట్టడం కంటే మించిన గొప్ప కార్యం మరొకటి లేదు. రోగి ప్రాణాలు కాపాడే వైద్యుడిని శ్రీమన్నారాయణుడితో పోల్చుతాం.. కానీ ఎలాంటి విద్య రాని సామాన్యుడు సైతం ఒక్క నిర్ణయంతో అమరుడై, మరో ఎనిమిది మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపవచ్చు. ప్రపంచ అవయవ దాన పక్షోత్సవాలు సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం. అవయవ మార్పిడే సంజీవని మన శరీరంలోని గుండె, ఊపిరితిత్తులు, మూత్రపిండాల వంటి కీలక అవయవాలు అవసరానికి కంటే పది రెట్లు అధిక సామర్థ్యంతో పనిచేస్తాయి. వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ లేదా తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యల వల్ల ఈ మిగులు సామర్థ్యం క్షీణించిపోతుంది. ఉదాహరణకు డయాలసిస్ పై ఆధారపడే వారికి హానికారకాలతో పోరాడే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు తగ్గి గుండెజబ్బుల ముప్పు పెరుగుతుంది. ఇలాంటి తరుణంలో వ్యాధిగ్రస్తుడి ఆయుష్షును పెంచేందుకు ‘ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్’ ఒక్కటే ఏకై క మార్గంగా మారుతోంది. కాలంతో పోటీ.. అత్యంత సురక్షితం సేకరించిన అవయవాలను నిర్ణీత సమయంలోగా మార్పిడి చేయడం అత్యంత కీలకం. గుండె, ఊపిరితిత్తుల జీవిత కాలం సగటున 4 గంటలు మాత్రమే కాగా, కాలేయం 12 గంటలు, మూత్రపిండాలు 30 గంటల వరకు పనిచేస్తాయి. దాత ఆరోగ్యం, బ్లడ్ గ్రూప్, వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థను క్షుణ్ణంగా పరీక్షించాకే వైద్యులు సంపూర్ణ భద్రతతో ఈ ప్రక్రియను చేపడతారు. విశాఖ చైతన్యం.. ప్రభుత్వ ఆసరా మన దేశంలో దాదాపు 2.85 లక్షల మంది అవయవాల కోసం ఎదురుచూస్తుంటే, దాతల సంఖ్య కేవలం 12 వేలుగానే ఉంది. ఈ విషయంలో స్వీడన్, బ్రెజిల్, శ్రీలంక వంటి చిన్న దేశాల కంటే మనం వెనుకబడి ఉన్నాం. అయితే ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా పరిధిలో ‘జీవన్దాన్’ పథకం ద్వారా ఇప్పటివరకు 122 మంది అవయవ దానానికి ముందుకొచ్చారు. నగరానికి చెందిన సావిత్రిభాయి పూలే ట్రస్ట్ వంటి సంస్థల విస్తృత ప్రచారంతో ఇక్కడ ఒక్క విశాఖలోనే 150 మందికి పైగా శరీర దానాలు చేయడం విశేషం. ముందున్న సవాళ్లు.. కావాల్సిన ప్రోత్సాహం ఒక బ్రెయిన్ డెడ్ వ్యక్తి నుంచి సిద్ధాంతపరంగా 110 రకాల కణజాలాలు, అవయవాలు సేకరించే వీలున్నా, మన వద్ద అధునాతన సాంకేతిక పరికరాల కొరత వల్ల కేవలం 8 కీలక అవయవాలను మాత్రమే ఉపయోగించుకోగలుగుతున్నాం. ప్రతి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో ‘కెడావర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్’ యూనిట్లను బలోపేతం చేయడంతో పాటు పాఠశాల స్థాయి నుంచే అవయవదానంపై పాఠ్యాంశాలను చేర్చాల్సిన అవసరం ఉంది. బ్రెయిన్ డెడ్ దాతల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక భరోసాతో పాటు అర్హులైన వారికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తే మరింతమంది ఉదారంగా ముందుకు వచ్చి మృత్యువుపై మానవత్వాన్ని గెలిపిస్తారు. ఎవరు అర్హులు? ఏ అవయవాలు ఇవ్వొచ్చు? క్యాన్సర్, హెచ్ఐవీ, తీవ్ర ఇన్ఫెక్షన్లు, అవయవ సంబంధిత వ్యాధులు ఉన్నవారు మినహా మిగిలిన ఆరోగ్యవంతులంతా దానానికి అర్హులే. జీవించి ఉన్నవారు తమ రెండు కిడ్నీల్లో ఒకటి, కాలేయం, ఊపిరితిత్తులు, క్లోమం, చిన్నపేగుల్లో కొంత భాగాన్ని సమీప బంధువులకు చట్టబద్ధంగా దానం చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా కాలేయానికి ఉండే పునరుత్పత్తి శక్తి వల్ల దాతలో అది తిరిగి వేగంగా పెరుగుతుంది. ఇక బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన దాతల నుంచి గుండె, ఊపిరితిత్తులు, కాలేయం, కిడ్నీలు, పాంక్రియాస్, చిన్నపేగు వంటి కీలక అవయవాలతో పాటు కార్నియా, చర్మం, ఎముకలు, గుండె కవాటాలను సేకరించి బాధితులకు అమర్చవచ్చు.
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లాభాల బాటలో డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్సాక్షి, విశాఖపట్నం : డ్రెడ్జింగ్ రంగంలో దేశంలోనే నంబర్ వన్గా నిలిచే దిశగా అడుగులు వేస్తున్న డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (డీసీఐఎల్) 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో అద్భుతమైన పనితీరును కనబరిచి లాభాల బాట పట్టింది. గతేడాది క్యూ1లో రూ.242.24 కోట్లుగా ఉన్న ఆదాయం, ఈసారి ఏకంగా 46.73 శాతం వృద్ధితో రూ.355.43 కోట్లకు చేరుకుంది. అదేవిధంగా గత ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో రూ.23.33 కోట్ల నష్టాలను మూటగట్టుకున్న సంస్థ.. ఈసారి గణనీయంగా లాభాలార్జించింది. ఏకంగా రూ.11.24 కోట్ల నికర లాభాన్ని సాధించింది. సంస్థ స్థూల నిర్వహణ లాభం(ఎబిటా) కూడా గత ఏడాదిలోని రూ.46.90 కోట్లు ఉండగా.. ఈ సారి రూ.61.86 కోట్లకు పెరిగింది. మెరుగైన ప్రాజెక్టుల అమలు, నౌకల సమర్థ వినియోగం, పక్కా వ్యయ నియంత్రణ చర్యల వల్లే ఈ అద్భుత ఫలితాలు సాధించామని డీసీఐ ఎండీ, సీఈవో కెప్టెన్ దివాకర్ స్పష్టం చేశారు. సవాళ్లను అధిగమించి సంస్థ లాభాల్లోకి రావడం వెనుక సిబ్బంది అంకితభావం, పకడ్బందీ వ్యూహాలు ఉన్నాయన్నారు. రాబోయే రోజుల్లోనూ ఇదే ఉత్సాహంతో, అత్యాధునిక సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుని దేశ నౌకాయాన, పోర్టుల అభివృద్ధిలో డీసీఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని కెప్టెన్ దివాకర్ దీమా వ్యక్తం చేశారు. డీసీఐ లాభాల బాట పట్టడంపై సంస్థ చైర్మన్, వీపీఏ చైర్మన్ జస్మీత్సింగ్ బింద్రా అభినందనలు తెలిపారు.
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విశాఖపట్నం డివిజన్కు ప్రత్యేక గుర్తింపుతాటిచెట్లపాలెం: దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్లోని విశాఖపట్నం డివిజన్కు ప్రత్యేక గుర్తింపు లభించింది. 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సమర్థవంతమైన వ్యర్థాల నిర్వహణకు గాను స్క్రాప్క్యూ హబ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ కార్బన్ ఫుట్ప్రింట్ సేవింగ్ సర్టిఫికెట్ ప్రదానం చేసింది. ఈ సర్టిఫికెట్ను సీనియర్ డివిజనల్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ తరఫున సంస్థ ప్రతినిధులు మంగళవారం డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ లలిత్ బోహ్రాకు అందజేశారు. ఏప్రిల్ 2025 నుంచి మార్చి 2026 వరకు డివిజన్ 97,295 కిలోల వ్యర్థాలను శాసీ్త్రయంగా వేరు చేసి రీసైక్లింగ్ చేయడం ద్వారా సుమారు 300.25 మెట్రిక్ టన్నుల కార్బన్ డై ఆకై ్సడ్ ఉద్గారాలను తగ్గించింది. స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్, మిషన్ లైఫ్, నెట్ జీరో–2070 లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పర్యావరణ పరిరక్షణ చర్యలను దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ సమర్థంగా అమలు చేస్తోందనడానికి ఈ గుర్తింపు నిదర్శనమని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.
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మద్యం కోసం గొడవ రైలు కిందపడి వ్యక్తి మృతిఅక్కిరెడ్డిపాలెం : స్థానిక గవర జగ్గయ్యపాలెం క్యాబిన్ సమీపంలోని రైల్వే పట్టాలపై మంగళవారం ఉదయం ఓ వ్యక్తి మృతదేహం కనిపించడం కలకలం రేపింది. స్థానికుల వివరాల ప్రకారం గవర జగ్గయ్యపాలెంకు చెందిన ఆళ్ల సత్తిబాబు (45) మద్యం కోసం డబ్బులు ఇవ్వలేదని భార్యతో గొడవపడి ఉదయం ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చి రైలు పట్టాలపై పడి మృతి చెందాడు. రైలు ఢీకొనడంతో మృతుడి తల, మొండెం వేరువేరుగా పడిపోయాయి. సమాచారం అందుకున్న జీఆర్పీ పోలీ సులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని కలిసిన బార్ కౌన్సిల్ సభ్యులువిశాఖ లీగల్: రాష్ట్ర హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లీజా గిల్ను రాష్ట్ర బార్ కౌన్సిల్ సభ్యులు మంగళవారం అమరావతిలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా బార్ కౌన్సిల్ ఉపాధ్యక్షుడు ఎస్. సిరిపురపు కృష్ణమోహన్ వినతిపత్రం అందజేశారు. రాష్ట్రంలోని బార్ అసోసియేషన్లకు చెందిన న్యాయవాది మృతి చెందిన సందర్భాల్లో సంతాప సభను గతంలో మాదిరిగానే ఉదయం 10.30 గంటలకు నిర్వహించేలా హైకోర్టు ఉత్తర్వులను సవరించాలని కోరారు. ప్రస్తుతం సంతాప కార్యక్రమాన్ని సాయంత్రం 4.15 గంటలకు నిర్వహిస్తున్నందున అప్పటికే చాలా మంది న్యాయవాదులు, సీనియర్ న్యాయవాదులు, కక్షిదారులు కోర్టు ప్రాంగణం విడిచి వెళ్లిపోతున్నారని, దీంతో సంతాప కార్యక్రమానికి ఆశించిన స్థాయిలో హాజరు ఉండడం లేదని వినతిపత్రంలో పేర్కొన్నారు. ఈ అంశంపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి సానుకూలంగా స్పందించినట్లు కృష్ణమోహన్ తెలిపారు. కార్యక్రమంలో బార్ కౌన్సిల్ మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు కె. రామ జోగేశ్వరరావు (మురళి), బి.వి.ఆర్. మూర్తి, డి. మంజులత, నాగశ్రీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నీటి దుర్వినియోగంపై ఆస్పత్రులకు వార్నింగ్ఆరిలోవ: హెల్త్సిటీలోని ఆస్పత్రుల నిర్వాహకులు తప్పనిసరిగా జీవీఎంసీ బల్క్ వాటర్ను వినియోగించాలని జీవీఎంసీ నీటి సరఫరా విభాగం పర్యవేక్షక ఇంజనీర్ పల్లంరాజు సూచించారు. మంగళవారం హెల్త్సిటీలోని పలు ఆస్పత్రులను ఆయన తనిఖీ చేసి, నీటి నిల్వ సంప్లను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని ఆస్పత్రులు అనధికారికంగా భూగర్భ జలాలను వినియోగిస్తున్నట్లు గుర్తించి సంబంధిత నిర్వాహకులకు నోటీసులు జారీ చేశారు. ప్రతి ఆస్పత్రి తప్పనిసరిగా జీవీఎంసీ నుంచి బల్క్ వాటర్ కనెక్షన్ తీసుకుని నీటిని వినియోగించాలని, అనుమతి లేకుండా భూగర్భ జలాలను వినియోగించడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని హెచ్చరించారు. గతంలో బల్క్ వాటర్ కనెక్షన్ తీసుకున్న కొన్ని ఆస్పత్రులు కూడా భూగర్భ జలాలను వినియోగిస్తున్నట్లు గుర్తించామని తెలిపారు. ఆస్పత్రుల వల్ల భూగర్భ జలాల వినియోగం పెరగడంతో పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు తాగునీటి కొరతను ఎదుర్కొంటున్నారని పేర్కొన్నారు. అందువల్ల బల్క్ వాటర్ కనెక్షన్ లేని ఆస్పత్రులు వారం రోజుల్లోగా జీవీఎంసీకి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని నోటీసులు జారీ చేసినట్లు తెలిపారు.తనిఖీల్లో నీటి సరఫరా విభాగం ఇంజనీర్లు, ఉప ఇంజనీర్లు, సహాయక ఇంజినీర్లు, ఇతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. నోటీసులు జారీచేసిన జీవీఎంసీ అధికారులు
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జీవితం ఇచ్చిన నేలపైనే.. చివరి శ్వాసపుట్టింది.. పెరిగింది అక్కడే. పెళ్లయ్యాక కూడా జీవితంలో ఎక్కువ భాగం అదే పాతనగరంలో గడిచింది. కాలం మారింది. పరిస్థితులు మారాయి. నివాసం భీమిలి మంగమారిపేటకు మారింది. అయినా ప్రతి నెలా ఒకసారి పాతనగరానికి రావడం మాత్రం ఆమె జీవితంలో విడదీయరాని భాగంగానే మిగిలింది. చివరికి తనకు జీవితం ఇచ్చిన ఆ నేలపైనే ఆమె చివరి శ్వాస విడిచింది. వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని టౌన్కొత్తరోడ్డు వద్ద మంగళవారం ఉదయం ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొనడంతో వాసుపల్లి ఎల్లయ్యమ్మ దుర్మరణం చెందింది. – డాబాగార్డెన్స్ వాసుపల్లి అప్పన్న డీఎల్బీలో ఉద్యోగం చేసి పదవీ విరమణ పొందారు. దంప తులు ఎన్నోఏళ్లుగా కొబ్బరితోట ప్రాంతంలో నివసించారు. వారికి ఇద్దరు కుమారులు, ఇద్దరు కుమార్తెలు. పిల్లలందరికీ వివాహాలు జరిపించి జీవితాన్ని గడిపారు. అయితే విధి మరోసారి వారిని పరీక్షించింది. నలుగురు పిల్లల్లో ముగ్గురు వివిధ కారణాలతో మృతిచెందడంతో ఆ కుటుంబంపై విషాదం అలుముకుంది. ప్రస్తుతం వారి కుటుంబంలో మనవరాలు, మనవడు మాత్రమే ఉన్నారు. భర్త అప్పన్న మరణించిన తర్వాత ఎల్లయ్యమ్మ మంగమారిపేటలో నివసిస్తూ ఆయన కుటుంబ పెన్షన్పై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారు. ప్రతి నెలా పెన్షన్ తీసుకోవడానికి పోర్టు సమీపంలోని యూనియన్ బ్యాంక్కు వచ్చి, ఆ తర్వాత పాతనగరంలో ఉన్న తన మనవరాలు, మనవడిని చూసి తిరిగి వెళ్లడం ఆమెకు అలవాటు. అదే అలవాటు... ఈసారి ఆమె ప్రాణాలనే బలి తీసుకుంది మంగళవారం ఉదయం మంగమారిపేట నుంచి పాతనగరానికి చేరుకున్న ఎల్లయ్యమ్మ, బ్యాంక్కు వెళ్తున్న సమయంలో టౌన్కొత్తరోడ్డు వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. జీవితమంతా పాతనగరంతో అనుబంధం పెంచుకున్న ఎల్లయ్యమ్మ... చివరికి అదే పాతనగరం ఆమెకు చివరి మజిలీగా మారడం స్థానికులను కలచివేసింది. ఎల్లయ్యమ్మ మృతదేహానికి కేజీహెచ్లో పోస్టుమార్టం నిర్వహించిన అనంతరం మంగమారిపేటకు తరలించారు. అక్కడ కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రుల సమక్షంలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. ఘటనపై వన్టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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సెయింట్ జోసెఫ్ అధ్యాపకురాలికి పురస్కారాలుకంచరపాలెం: విశాఖలోని సెయింట్ జోసెఫ్ మహిళా కళాశాల గణితశాస్త్ర విభాగాధిపతి డాక్టర్ కెప్టెన్ కంభంపాటి సుజాత శ్రీలంకలో జరిగిన అంతర్జాతీయ సదస్సులో మూడు ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ పురస్కారాలు అందుకున్నారు. ఇటీవల శ్రీలంకలోని ఎంఐటీఎల్ క్యాంపస్, బొరలెస్గమువలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ సదస్సులో ఆమె పలు అంశాలపై ప్రధానోపన్యాసం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమెకు కీనోట్ స్పీకర్ గౌరవం, ఇండో–శ్రీలంక రీసెర్చ్ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు–2026, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఆర్ గౌరవ పురస్కారం ప్రదానం చేశారు. డాక్టర్ కంభంపాటి సుజాత సాధించిన ఈ విజయంపై కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ సిస్టర్ షైజీ, అధ్యాపకులు, యాజమాన్యం, విద్యార్థులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
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పంచదార్లను వదలమంటే రాములోరి కొండపై పడ్డారుసాక్షి, అనకాపల్లి: రాంబిల్లి మండలంలో కూటమి నేతలు పవిత్రమైన పంచదార్ల కొండను అక్రమంగా తవ్వేయడాన్ని వైఎస్సార్సీపీ అడ్డుకోవడంతో ఇప్పుడు రాంబిల్లిలోని రాముల వారి కొండను తొలిచేయడం మొదలెట్టారు. దేవుడు కొలువై ఉన్న కొండను అక్రమంగా తవ్వేస్తున్న వైనాన్ని చిత్రీకరించేందుకు మంగళవారం కొండపైకి వెళ్లిన ‘సాక్షి’ టీవీ బృందంపై కూటమి నాయకులు, వారి గూండాలు దౌర్జన్యానికి పాల్పడ్డారు. తాము తల్చుకుంటే ఏ కేసయినా పెడతామని, కారు యాక్సిడెంట్ కేసు కూడా పెడతామంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. ఇటీవల రాంబిల్లి మండలంలో పవిత్ర పంచదార్ల కొండను చంద్రబాబు కూటమి నేతలు అక్రమ మైనింగ్ చేస్తూ ఇష్టారీతిని తవ్వేస్తుండటంతో వైఎస్సార్సీపీ అడ్డుకొంది. ఈ అక్రమ మైనింగ్ను నిలిపివేయాలని, పంచదార్ల కొండను నోమైనింగ్ జోన్గా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తూ వైఎస్సార్సీపీ ఆందోళనలు తీవ్రతరం చేయడంతో ప్రభుత్వం మైనింగ్ నిలిపివేసింది. దీంతో కూటమి అక్రమార్కులు రాంబిల్లిలోనే ఉన్న రాములవారి కొండపై పడ్డారు. అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడన్న విషయాన్ని, కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ జోన్ (సీఆర్జెడ్) నిబంధనలను బేఖాతరు చేస్తూ ఇష్టారీతిన తవ్వకాలు మొదలెట్టారు. ఈ విషయం తెలుసుకుని ‘సాక్షి’ టీవీ బృందం అక్కడకు వెళ్లి అక్రమ తవ్వకాలను చిత్రీకరిస్తుండగా కూటమి నేతలు దౌర్జన్యానికి పాల్పడ్డారు. మైనింగ్ ప్రాంతంలోకి వెళ్లకుండా కూటమి నాయకులు మైలపల్లి నాగరాజు, చింతకాయల కాశిరావు, ఎరిపల్లి గోవిందకృష్ణ, మైలపల్లి పైడిరాజుతో పాటు మరో ఆరుగురు ‘సాక్షి’ బృందంపై దౌర్జన్యానికి దిగారు. మీరు వీడియోలు తీస్తే అక్రమ కేసులు పెడతామని, కారు యాక్సిడెంట్ కేసులు కూడా పెడతామంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. ప్రభుత్వం మాది.. ఎటువంటి కేసయినా పెడతాం అంటూ బెదిరించినట్లు సాక్షి మీడియా బృందం తెలిపింది. సాక్షి టీవీ బృందంపై దౌర్జన్యం చేయడం సమర్ధనీయం కాదు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు గుడివాడ అమర్నాథ్, కె.కె.రాజు సాక్షి టీవీ బృందంపై దౌర్జన్యానికి పాల్పడడం అత్యంత దురదృష్టకరమని మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్, వైఎస్సార్సీపీ విశాఖ జిల్లా అధ్యక్షుడు కె.కె.రాజు అన్నారు. అక్రమ మైనింగ్ జరుగుతున్న ప్రాంతాలను పరిశీలించడానికి వీల్లేదంటూ సాక్షి బృందాన్ని అడ్డుకోవడమే కాకుండా, వీడియో తీస్తే అక్రమ కేసులు పెడతామని బెదిరించడం ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధమని, ఏమాత్రం సమర్థనీయం కాదని అన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో వార్తలను సేకరించి ప్రజలకు చేరవేసే హక్కు, స్వేచ్ఛ మీడియాకు ఉన్నాయని, మీడియాపై దాడులు, బెదిరింపులు, అడ్డంకులు సృష్టించడం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు ప్రమాదకరమని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే సాక్షి బృందాన్ని అడ్డుకున్న వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని, అక్రమ మైనింగ్పై సమగ్ర విచారణ జరిపి నిజాలను ప్రజల ముందుంచాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.
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వర్షాకాల భద్రతపై రైల్వే అధికారులతో జీఎం సమీక్షతాటిచెట్లపాలెం: వర్షాకాలంలో రైల్వే జోన్ పరిధిలో చేపట్టాల్సిన భద్రతా చర్యలపై సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సందీప్ మాథుర్ మంగళవారం ప్రత్యేక సమీక్ష నిర్వహించారు. జీఎం కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో ప్రిన్సిపల్ హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్, నాలుగు డివిజన్ల డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్లు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా స్టేషన్లు, యార్డులు, రైల్వే పనులు జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో భద్రతా ప్రమాణాలను కచ్చితంగా పాటించాలని జీఎం ఆదేశించారు. సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో నిరంతర నిఘా ఉంచాలని, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేసేలా చూడాలని, నీరు నిల్వ ఉంటే వెంటనే తొలగించే చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలుల వల్ల ఎలాంటి భద్రతా సమస్యలు తలెత్తినా తక్షణమే స్పందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రైల్వే ఆధునికీకరణ పనులు జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో ప్రయాణికుల భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ బలమైన, స్పష్టంగా కనిపించే బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి వాటిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. సమావేశంలో విశాఖ, విజయవాడ, గుంతకల్, గుంటూరు డివిజన్ల డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్లు, ప్రిన్సిపల్ హెడ్లు, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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కూటమి ప్రభుత్వంపై బొలిశెట్టి ఫైర్విశాఖపట్నం: ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వ విధానాలు తిరుగుబాటుకి దారి తీసేలా ఉన్నాయని జనసేన పార్టీ మాజీ నాయకుడు బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ అన్నారు. మంగళవారం ఆయన మాట్లాడుతూ.. చంద్రబాబు నాయకత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం విశాఖలో ప్రకృతి విధ్వంసం చేస్తోందని విమర్శించారు. విశాఖలో జరిగే ప్రకృతి విధ్వంసంపై పోరాటం జరగబోతుందని తెలిపారు. రుషికొండ విషయంలో మాట్లాడిన వారే ఇప్పుడు తప్పులు చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రుషికొండ విషయంలో మాట్లాడిన పెద్దలు ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడాలని డిమాండ్ చేశారు.పర్వత ప్రాంతాల్లో డేటా సెంటర్ నిర్మాణం చెయ్యడానికి వీల్లేదని, పర్యావరణ చట్టం ప్రకారం 10 కిలోమీటర్ల దూరం ఉండాలని తెలిపారు. ప్రభుత్వం డేటా సెంటర్లకు కేటాయించిన భూములు కంబాల కొండ అడవులకు దగ్గరలో ఉన్నాయన్నారు. డేటా సెంటర్ నిర్మాణం కోసం సింహాచలం, తర్లువాడ కొండలను తవ్వెస్తున్నారని వాపోయారు. దేశంలో ఉన్న పర్యావరణ చట్టాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుసరించాలని డిమాండ్ చేశారు. అనుమతులు లేకుండా శంకుస్థాపన ఎలా చేశారని ప్రశ్నించారు. డేటా సెంటర్లు విధ్వంసానికి పాల్పడితే ప్రాణం ఉన్నంతవరకు పోరాటం చేస్తానని బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ స్పష్టం చేశారు.డేటా సెంటర్లపై ప్రజల్లో వ్యతిరేకతఅమెరికాలో డేటా సెంటర్లపై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత పెరుగుతోందని ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు. డేటా సెంటర్లకు అనుమతి నిలిపివేస్తూ టెక్సాస్ గవర్నర్ గ్రెగ్ అబ్బాట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారని వెల్లడించారు.''టెక్సాస్లో డేటా సెంటర్ల నిర్మాణంపై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, గవర్నర్ గ్రెగ్ అబ్బాట్ సోమవారం రాష్ట్ర విద్యుత్ గ్రిడ్కు అనుసంధానం కోరుతున్న ప్రతిపాదిత డేటా సెంటర్లపై నియంత్రణ సంస్థలు ఆడిట్ పూర్తిచేసే వరకు వాటి అనుమతులను నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ ఆదేశం ప్రకారం, పబ్లిక్ యుటిలిటీ కమిషన్ ఆఫ్ టెక్సాస్ మరియు ఎలక్ట్రిక్ రిలయబిలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ టెక్సాస్ (ERCOT) డేటా సెంటర్లపై సమగ్ర తనిఖీ చేయాలి.ఆడిట్లో డెవలపర్లు పొందే పన్ను రాయితీలు, విద్యుత్ వినియోగం, విద్యుత్ ఉత్పత్తి, నీటి వినియోగం, కూలింగ్ విధానాలు, స్థానిక సమాజాలపై ప్రభావాన్ని చర్యలు, అలాగే ఆ సౌకర్యం యాజమాన్యం వంటి విషయాలను వెల్లడించాల్సి ఉంటుంది. ఆడిట్లో అవసరమైన ప్రమాణాలు తీరని ఏ ప్రాజెక్టునైనా టెక్సాస్ గ్రిడ్కు అనుసంధానం చేయకూడదని అబ్బాట్ చెప్పార''ని బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ (Bolisetty Satyanarayana) ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. చదవండి: చంద్రబాబుఉత్తరాంధ్ర జపం అంతా ఉత్తదే
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ఆ ముగ్గురి నుంచి ప్రాణహాని : కొల్లు శిరీషాగాజువాక సమీపంలోని భానోజితోట సర్వే నంబర్ 86లో ఇల్లు కట్టుకుని 20 ఏళ్లుగా నివసిస్తున్న తమపై దాడి చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని బాధితురాలు కొల్లి శిరీషా పీజీఆర్ఎస్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. లోకనాథం, శకుంతల, గురున్నాథం అనే ముగ్గురు వ్యక్తులు డబ్బులు ఇవ్వాలని తమను తీవ్రంగా వేధిస్తున్నారని, ఇవ్వకపోవడంతో బెదిరింపులకు దిగి దాడికి పాల్పడ్డారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వీరి వల్ల తమ కుటుంబానికి ప్రాణహాని ఉందని తెలిపారు. ఈ విషయంపై గాజువాక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవడం లేదని, సీఐ పిలిచినా వారు రావడం లేదని పోలీసులు చెప్తున్నారని పేర్కొన్నారు. భానోజితోట ఏరియాలో డబ్బుల కోసం దందాలు చేస్తూ, గతంలోనూ కేసులున్న ఈ ముగ్గురిపై కేసు నమోదు చేసి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని, తమ కుటుంబానికి రక్షణ కల్పించాలని ఆమె ఉన్నతాధికారులను కోరారు.
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ఆటో బోల్తా.. దారిన వెళ్తున్న వ్యక్తి దుర్మరణంతగరపువలస: ఆటో బోల్తాపడిన ఘటనలో ప్రమాదానికి ఏమాత్రం సంబంధం లేని ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘటన భీమిలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని దొరతోట రోడ్డులో సోమవారం జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. దొరతోట రోడ్డులో పక్కుర్తి లక్ష్మణ్ (40) రోడ్డుపక్కన విద్యుత్ స్తంభం వద్ద మూత్ర విసర్జన చేస్తున్నాడు. అదే సమయంలో ఆనందపురం క్రాస్రోడ్డు నుంచి భీమిలి వైపు ప్రయాణికులతో వస్తున్న ఆటో అదుపుతప్పి బోల్తాపడింది. బోల్తాపడిన ఆటో లక్ష్మణ్పై పడటంతో ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ప్రమాదంలో ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న మరో ముగ్గురికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. తీవ్రంగా గాయపడిన లక్ష్మణ్ను చికిత్స నిమిత్తం కేజీహెచ్కు తరలించగా, అప్పటికే ఆయన మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్థారించారు. మృతుడు కూలి పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఆయనకు భార్య రామయ్యమ్మ, కుమారుడు రవి, కుమార్తె హేమ ఉన్నారు. ఘటనపై భీమిలి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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బీచ్లో మద్యం వద్దుగోవా తరహాలో ఆర్కే బీచ్లో లిక్కర్ షాపులు (బీచ్ శాక్స్) ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో 362ను వెంటనే రద్దు చేయాలని పౌర చైతన్య వేదిక (పీసీవీ) డిమాండ్ చేసింది. పీసీవీ అధ్యక్షురాలు ప్రొఫెసర్ కోలవెన్ను చాంద్ ఆధ్వర్యంలో డిప్యూటీ కలెక్టర్కు మెమోరాండం సమర్పించారు. విశాఖవాసులు ప్రశాంతంగా సేదతీరే ఏకై క ప్రాంతమైన బీచ్లో మద్యం షాపులు ఏర్పాటు చేస్తే మహిళలు, పిల్లలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయన్నారు. దీనివల్ల సాంస్కృతిక వాతావరణం దెబ్బతిని, నేరాలు పెరిగే ప్రమాదం ఉందని వారు హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యక్షులు డాక్టర్ ఎన్.చంద్రశేఖర్, కార్యదర్శి సిహెచ్ ప్రమీల పాల్గొన్నారు.
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మెరీనా హంగులుసాగర తీరానికిఅంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ‘ఇంటర్నేషనల్ మెరీనా’కు వీపీఏ ప్రతిపాదనలు భీమిలి, లైట్హౌస్, డాల్ఫిన్ నోస్, అవుటర్ హార్బర్ ప్రాంతాల పరిశీలన సాగరమాల ప్రాజెక్టులో భాగంగా పీపీపీ విధానంలో నిర్మాణానికి కసరత్తు ఇంటర్నేషనల్ క్రూయిజ్ టెర్మినల్కు అనుసంధానించే ప్రణాళికదేశంలోని ఇంటర్నేషనల్ మెరీనాసాక్షి, విశాఖపట్నం: సాగర తీరంలో అలల సవ్వడి, కనువిందు చేసే ప్రకృతి అందాలు.. వీటికి త్వరలో అంతర్జాతీయ స్థాయి విలాసాలు తోడవనున్నాయి. సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీగా పేరొందిన విశాఖపట్నం పర్యాటక రంగానికి కొత్త రూపు తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో విశాఖపట్నం పోర్టు అథారిటీ (వీపీఏ) ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. సముద్రంపై విహరించే అత్యాధునిక లగ్జరీ బోట్లు, యాట్ల కోసం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన ‘ఇంటర్నేషనల్ మెరీనా’ ఏర్పాటుకు కసరత్తు ప్రారంభించింది. ఈ ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కితే సాగరనగరి దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచ పటంలోనూ గ్లోబల్ టూరిజం హబ్గా మారే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. పీపీపీ భాగస్వామ్యంతో.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక ‘సాగరమాల’ ప్రాజెక్టులో భాగంగా తీరప్రాంత అభివృద్ధికి విశాఖపట్నం పోర్టు అథారిటీ నోడల్ ఏజెన్సీగా వ్యవహరిస్తోంది. ప్రభుత్వ నిధులతో మాత్రమే కాకుండా పబ్లిక్–ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య (పీపీపీ) విధానంలో ఈ భారీ ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం ఆసక్తి గల ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారుల నుంచి ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ టెండర్లను ఇప్పటికే ఆహ్వానించింది. అలాగే పలు సంస్థలతో ప్రాథమిక స్థాయి చర్చలు నిర్వహించింది. నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఒకచోట.. ఇంటర్నేషనల్ మెరీనా నిర్మాణానికి అనువైన ప్రాంతాల ఎంపికలో భాగంగా భీమిలి, లైట్హౌస్, డాల్ఫిన్ నోస్తో పాటు విశాఖ పోర్టు అవుటర్ హార్బర్ లేదా కోస్టల్ బ్యాటరీ సమీప ప్రాంతాలను అధికారులు పరిశీలించారు. సముద్రపు అలల ప్రభావం తక్కువగా ఉండే ప్రాంతానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ఇటీవల అందుబాటులోకి వచ్చిన ఇంటర్నేషనల్ క్రూయిజ్ టెర్మినల్కు సమీపంలోనే మెరీనాను అనుసంధానం చేసే అవకాశాలనూ పరిశీలిస్తున్నారు. గ్లోబల్ టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తయిన అనంతరం ఈ నాలుగు ప్రాంతాల్లో సాంకేతిక పరీక్షలు నిర్వహించి తుది స్థలాన్ని ఎంపిక చేయనున్నారు. సరికొత్త అనుభూతినిచ్చే మెరీనా ఈ ఇంటర్నేషనల్ మెరీనా కేవలం పడవలు నిలిపే కేంద్రంగా మాత్రమే కాకుండా సమగ్ర వినోద, వాణిజ్య హబ్గా రూపుదిద్దుకోనుంది. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల లగ్జరీ బోట్లు, విలాసవంతమైన యాట్ల కోసం ప్రత్యేక బెర్త్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. పర్యాటకుల కోసం ఆధునిక వాణిజ్య సముదాయాలు, ఫైన్ డైనింగ్ రెస్టారెంట్లు, వాటర్ స్పోర్ట్స్, వినోద కేంద్రాలు ఒకేచోట అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దీంతో స్థానికులతో పాటు దేశీయ, విదేశీ పర్యాటకులకు సరికొత్త తీరప్రాంత అనుభూతి లభించనుంది. అంతేకాకుండా ఈ ప్రాజెక్టు పర్యాటక రంగానికే పరిమితం కాకుండా స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థకు, ముఖ్యంగా ‘బ్లూ ఎకానమీ’ అభివృద్ధికి ఊతమివ్వనుంది. లాజిస్టిక్స్, హాస్పిటాలిటీ, టూరిజం తదితర రంగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అనుమతుల కోసం సమాలోచనలు సముద్ర తీరంలో చేపట్టే ఈ భారీ నిర్మాణానికి సీఆర్జెడ్, కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి అనుమతులు పొందడం కీలకం. సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్), పర్యావరణ ప్రభావ అంచనా (ఈఐఏ) నివేదికల ఆధారంగానే ప్రాజెక్టు వేగం, తుది రూపురేఖలు ఆధారపడి ఉంటాయని పోర్టు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రక్రియలు వేగంగా పూర్తయితే కొచ్చి, గోవా, ముంబై, చైన్నె తరహాలో అంతర్జాతీయ మెరీనాతో విశాఖ సాగరతీరం కొత్త శోభను సంతరించుకోనుంది.
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● ఏడు నెలలుగా అందని వేతనాలు ● కూటమి ప్రభుత్వ నిర్వాకంతో ఇబ్బందులు ● శ్రమ దోపిడీకి గురవుతున్న కార్మికులుఆరిలోవ: జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న ఆయాలు నెలల తరబడి వేతనాలు అందక తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వారికిచ్చే అరకొర వేతనాలను కూడా సకాలంలో చెల్లించకుండా కూటమి ప్రభుత్వం పస్తులు పెడుతోంది. జీతాల కోసం అధికారుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నా.. ఎవరూ వీరి పరిస్థితిని పట్టించుకోకపోవడం గమనార్హం. వెట్టిచాకిరీ చేయిస్తూ.. జీతాలు ఎగ్గొడుతూ.. జిల్లాలోని జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలల్లో సుమారు 75 మంది ఆయాలు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. వీరంతా హైస్కూళ్లలో పగటిపూట వాచ్మెన్ బాధ్యతలతో పాటు మధ్యాహ్న భోజన విభాగాలు, మరుగుదొడ్ల నిర్వహణ, తరగతి గదుల పరిశుభ్రత వంటి పనులన్నీ భారంగా మోస్తున్నారు. రోజంతా కష్టపడినా వీరికి నెలకు ఇచ్చేది కేవలం రూ.6 వేలు వేతనం మాత్రమే. కనీసం ఆ మొత్తాన్ని కూడా సకాలంలో ఇవ్వకుండా ప్రభుత్వం బకాయిలు పెట్టింది. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకు ఏడు నెలలుగా వీరికి నయాపైసా జీతం చెల్లించలేదు. అప్పుల ఊబిలో కుటుంబాలు దీంతో ప్రతి నెలా వేతనాల కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తూ, కుటుంబం గడవక ఆయాలు అల్లాడిపోతున్నారు. కుటుంబ జీవనం, పిల్లల చదువుల కోసం అప్పులు చేసి కాలం వెళ్లదీస్తున్నామని వారు కన్నీటిపర్యంతమవుతున్నారు. చిన్న ఉద్యోగుల జీవితాలతో ప్రభుత్వం ఈ విధంగా ఆడుకోవడం దారుణమని మండిపడుతున్నారు. ప్రకటనలకే పరిమితమైన లోకేష్ ఉపన్యాసాలు ఉద్యోగులందరికీ ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీనే వేతనాలు వేస్తామని విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ చేస్తున్న ఉపన్యాసాలు కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితమవుతున్నాయనడానికి వీరే నిదర్శనం. అట్టడుగున ఉండి సేవలు అందించే ఆయాల వేతనాలను నెలల తరబడి బకాయిలు పెట్టడంపై నిరుపేద కార్మికుల్లో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. ప్రభుత్వం ఇప్పటికై నా స్పందించి వెంటనే బకాయి వేతనాలను విడుదల చేసి తక్షణమే తమ కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు ప్రైవేటుపరం చేయొద్దుఆర్టీసీని ప్రైవేటుపరం చేయడాన్ని, ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లకు అప్పగించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఏపీపీటీడీ (ఆర్టీసీ) జేఏసీ ఆందోళన చేపట్టింది. రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపుమేరకు జిల్లాలోని అన్ని డిపోల ఉద్యోగుల సంతకాలతో కూడిన బుక్లెట్ను జాయింట్ కలెక్టర్ విద్యాధరికి జేఏసీ కన్వీనర్లు ఏ.కె.శివాజీ, జి.తాతాలు సమర్పించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ సమస్యలపై దృష్టి సారించాలని కోరారు. ’సీ్త్ర శక్తి’ పథకం కోసం కొత్తగా 4 వేల బస్సులు కొనుగోలు చేసి ఆర్టీసీ ద్వారానే నడపాలని డిమాండ్ చేశారు. పదేళ్లుగా నియామకాలు లేక ఉద్యోగులు డబుల్ డ్యూటీలు చేస్తున్నారని, తక్షణం 15 వేల ఖాళీలను భర్తీ చేయాలని వారు కోరారు. కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర నాయకులు పి.వి.వి.మోహన్, జె.ఎం.నాయుడు, అల్లు సురేష్ నాయుడు, సత్యవతి, జిల్లా అధ్యక్షుడు పి.ఎన్.మూర్తి, జిల్లా చైర్మన్, ప్రాన్ మాజీ జోనల్ కార్యదర్శి ఎం.వి.ఆర్.మూర్తి, జిల్లా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ వై.రాంబాబు, డివిజన్ చైర్మన్ ఎస్.వి.రమణ, అన్ని డిపోల నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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విశాఖలోనే వాణిజ్య విమాన సర్వీసులు కొనసాగించాలివిశాఖపట్నం విమానాశ్రయంలో వాణిజ్య, విమాన సర్వీసులు కొనసాగించాలని సీపీఐ జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి పి.చంద్రశేఖర్ డిమాండ్ చేశారు. పీజీఆర్ఎస్లో వినతిపత్రం అందజేసిన అనంతరం కలెక్టరేట్ వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేశారు. భోగాపురం విమానాశ్రయానికి వాణిజ్య సేవలను పూర్తిగా తరలించాలన్న నిర్ణయం సరికాదన్నారు. నగరానికి అత్యంత చేరువలో ఉన్న విశాఖ ఎయిర్పోర్టును విద్యార్థులు, వ్యాపారులు, రోగులు, వృద్ధులు ఎంతో వినియోగించుకుంటున్నారని తెలిపారు. ఇక్కడ సేవలు నిలిపివేస్తే ప్రయాణ సమయం, ఖర్చు పెరగడంతో పాటు నగర పర్యాటకం, పెట్టుబడుల ప్రవాహంపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
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బీచ్లో గుర్తు తెలియని మృతదేహం లభ్యంఆరిలోవ: ఆరిలోవ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని బీచ్లో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతదేహం సోమవారం ఒడ్డుకు కొట్టుకొచ్చింది. మృతదేహాన్ని పోలీసులు కేజీహెచ్ మార్చురీకి తరలించారు. ఆరిలోవ సీఐ ఎస్. శ్రీనివాస్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. తెన్నేటి పార్కు సమీపంలోని బీచ్లో బంగ్లాదేశ్కు చెందిన నౌక సమీపంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం మృతదేహం ఒడ్డుకు కొట్టుకొచ్చినట్లు సమాచారం అందింది. కమ్యూనిటీ గార్డుల సహాయంతో మృతదేహాన్ని ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చి పరిశీలించారు. మృతుడి ఎడమ చేతిపై ‘సతీష్’ అనే టాటూ, కుడి చేతిపై పులి ముఖం టాటూ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మృతుడి వయస్సు సుమారు 30 నుంచి 35 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు. ఇతర వివరాలు తెలియకపోవడంతో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతిగా కేసు నమోదు చేసి మృతదేహాన్ని కేజీహెచ్ మార్చురీకి తరలించారు. మృతుడిని గుర్తించే సమాచారం ఉన్నవారు..బంధువులు ఆరిలోవ పోలీస్స్టేషన్ను సంప్రదించాలని సీఐ కోరారు.
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ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ‘కూటమి’ ఫ్రెండ్షిప్ డేమధురవాడ: కూటమి నాయకులు బరి తెగించారు. సెలవు రోజున ప్రభుత్వ పాఠశాలలో హల్చల్ చేశారు. స్నేహితుల దినోత్సవం పేరుతో స్కూల్లో సంబరాలు చేసుకోవడం వివాదాస్పదమవుతోంది. ఆదివారం సెలవు రోజున చంద్రంపాలెం జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలోకి టీడీపీ నాయకులు అనధికారంగా ప్రవేశించారు. ఫ్రెండ్షిప్ డే సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసి కేరింతలు కొట్టారు. ఒకరికొకరు కేక్ తినిపించుకుంటూ ఫొటోలకు పోజులిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ మాజీ కార్పొరేటర్ భర్తతో పాటు జనసేనకు చెందిన ఓ మహిళా నాయకురాలు, పలువురు నేతలు ఉండటం గమనార్హం. ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలో అనుమతి లేకుండా కార్యక్రమం నిర్వహించడంపై విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, స్థానికులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై విద్యాశాఖ అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారో వేచి చూడాలి మరి.
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ఆర్ఆర్బీని తరలిస్తే ఉద్యమమే..రౌండ్టేబుల్ సమావేశంలో రాజకీయ, ప్రజా సంఘాల నేతల పిలుపు విశాఖ విద్య: రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డును విశాఖలో కాకుండా అమరావతిలో ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు చేస్తున్న ప్రయత్నాలను తిప్పికొట్టాలని పలు సంఘాలకు చెందిన ప్రతినిధులు పిలుపునిచ్చారు. రైల్వే జోన్ ఎక్కడ ఉంటే ఆర్ఆర్బీ అక్కడే ఉంటుందని, దానికి వ్యతిరేకంగా అమరావతిలో ఏర్పాటు చేయాలంటూ రైల్వేమంత్రి అశ్వినీవైష్ణవ్కు ఎలా లేఖరాస్తారని ప్రశ్నించారు. ద్వారకానగర్లోని పౌరగ్రంథాలయంలో లోక్సత్తా ఆధ్వర్యంలో సోమవారం నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో పలువురు నాయకులు మాట్లాడారు. ఆర్ఆర్బీతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఆర్ఆర్బీ కోసం భువనేశ్వర్ వెళ్తే తెలుగు వాళ్లమని చావబాదారు. సర్టి ఫికెట్లు చించేశారు. అలాంటిది ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి ఆర్ఆర్బీ వస్తే దాన్ని అమరావతికి తీసుకుపోతే చాలా నష్టం జరుగుతుంది. ఆర్ఆర్బీతో రైల్వే ఉద్యోగాలతో పాటు దానికి అనుబంధ సంస్థలు ఏర్పడి మరికొందరికి ఉపాధి దొరుకుతుంది సన్యాసిరావు, రిటైర్డ్ రైల్వే ఉద్యోగి ఉత్తరాంధ్రపై బాబుది దొంగప్రేమ ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును నమ్ముకుంటే మోసానికి గురవుతారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సం నాడు ఉత్తరాంధ్రకు రెక్కలు అన్నారు. ఇప్పుడేమో ఆర్ఆర్బీ రాకుండా అడ్డుకుంటున్నారు. ఇదేనా చిత్తశుద్ధి. బి.వి.రామ్, అధ్యక్షుడు, తెలుగు శక్తి ఉత్తరాంధ్ర యువతతో ఆటలా.. ఉత్తరాంధ్ర అంటే చిన్నచూపు కొనసాగుతోంది. దేశంలో ఉన్న ఆర్ఆర్బీలన్నీ రైల్వే జోన్ ఉన్న చోటనే ఉన్నాయి. అలా కాదని అమరావతిలో ఆర్ఆర్బీ ఏర్పాటు చేయడం రైల్వే నిబంధనలకు విరుద్ధం. యువతను మోసం చేయడమే. జగన్మోహిని, అబ్దుల్ కలాం స్వచ్ఛంద సంస్థ, విజయనగరం తలొక చోట, మొండెం మరో చోటా ప్రభుత్వ ఆలోచనలు చూస్తుంటే తల ఒక చోట, మొండెం మరో చోట పెట్టేలా ఉంది. విశాఖలో రైల్వే జోన్, అమరావతిలో ఆర్ఆర్బీ ఏర్పాటు చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి అంటే భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ఒక్కటే కాదు. సుగుణేశ్వరి, ఆర్ఎంపీ అసోసియేషన్ నేత మన నేతలకు చిత్తశుద్ధి ఉందా ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో భావితరాల విద్యార్థులకు అన్యాయం జరుగుతుంది. చంద్రబాబు ఏది చెబితే అది విన డం కాదు. ఆర్ఆర్బీ విషయంలో కూటమి నేతల వైఖరి బయటపడాలి. విశాఖను కాదని ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా యువత నుంచి తిరుగుబాటు తప్పదు. – పి.శ్రీనివాస్, కన్వీనర్, ఏయూ పరిరక్షణ కమిటీ బాబు ఆలోచనలు ఇంతే.. ఉత్తరాంధ్ర రాజకీయ ప్రజాప్రతినిధుల్లో అత్యధికులు వలసవాదులే. వారికి ఉత్తరాంధ్ర ఓట్లు కావాలి కానీ అభివృద్ధి వద్దు. అలాంటి వారు చంద్రబాబు నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించలేరు. ఎన్నో ఏళ్లుగా రైల్వే జోన్ కోసం పోరాడితే అత్తెసరుగా జోన్ కేటాయించారు. అందులో ఆర్ఆర్బీ లేకపోతే ఏంటి ప్రయోజనం. ఎన్.శివశంకర్, కన్వీనర్, జర్నలిస్టు ఉత్తరాంధ్ర పరిరక్షణ వేదిక
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టెట్ పరీక్షలకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లుమహారాణిపేట: జిల్లాలో ఈనెల 5వ తేదీ నుంచి 16వ తేదీ వరకు జరగనున్న టెట్–2026 పరీక్షలను పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని జిల్లా ఇన్చార్జి కలెక్టర్ గొబ్బిళ్ల విద్యాధరి అధికారులను ఆదేశించారు. జిల్లాలోని 8 కేంద్రాల్లో 21,522 మంది అభ్యర్థులు పరీక్షలకు హాజరుకానున్నారు. అభ్యర్థులు పరీక్ష ప్రారంభానికి గంట ముందుగానే కేంద్రాలకు చేరుకోవాలని, ప్రత్యేక అవసరాలున్న అభ్యర్థుల కోసం 100 మంది స్క్రైబ్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. భద్రత, ప్రత్యేక బస్సులు, నిరంతర విద్యుత్, వైద్య సదుపాయాలు కల్పించాలని సంబంధిత శాఖలకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కేంద్రాల పరిసరాల్లో 144 సెక్షన్ అమలు చేసి ప్రశాంత వాతావరణం కల్పించాలని సూచించారు. సమావేశంలో డీఆర్వో ఎం.విశ్వేశ్వరనాయుడు, డీఈవో ఎన్.ప్రేమ్కుమార్, ఆర్ఐవో మురళీధరన్, పోలీసు, ఆర్టీసీ, విద్యుత్, వైద్య ఆరోగ్య, తదితర శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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మాస్కో ప్రభుత్వంతో జీవీఎంసీ చారిత్రాత్మక ఒప్పందండాబాగార్డెన్స్: జీవీఎంసీ–రష్యా సమాఖ్యలోని మాస్కో ప్రభుత్వం మధ్య కుదిరిన మెమొరాండం ఆఫ్ కోఆపరేషన్ (ఎంవోసీ) విశాఖపట్నాన్ని ప్రపంచస్థాయి స్మార్ట్, సుస్థిర నగరంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా కీలక ముందడుగని జీవీఎంసీ కమిషనర్ కేతన్గార్గ్ తెలిపారు. మాస్కోలో నిర్వహించిన 5వ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సమ్మిట్లో మాస్కో డిప్యూటీ మేయర్, రవాణా, రహదారి మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి శాఖాధిపతి మక్సిమ్ లిక్సుటోవ్తో కలిసి ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా ఆధునిక, సుస్థిర పట్టణ రవాణా వ్యవస్థల అభివృద్ధి, సమగ్ర రవాణా ప్రణాళికలు, ఇంటెలిజెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్లు, టికెటింగ్ వ్యవస్థల డిజిటలైజేషన్తో పాటు కృత్రిమ మేధస్సు ఆధారిత రవాణా నిర్వహణ మెరుగవుతుందన్నారు. అలాగే విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజియన్ రాష్ట్రంలో ఆర్థికాభివృద్ధి, సాంకేతిక ఆవిష్కరణలకు ప్రధాన కేంద్రంగా మారుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
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పోలీస్ పీజీఆర్ఎస్కు 125 ఫిర్యాదులుఅల్లిపురం: నగర పోలీస్ కమిషనరేట్ సమావేశ మందిరంలో సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికకు 125 ఫిర్యాదులు అందినట్లు నగర పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ శంఖబ్రత బాగ్చి తెలిపారు. కార్యక్రమంలో నగరంలోని ఏసీపీలు, సీఐలు, ఎస్సైలు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా పాల్గొని ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు. సీపీ స్వయంగా బాధితుల సమస్యలు తెలుసుకుని, సంబంధిత అధికారులకు తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. అందిన ఫిర్యాదుల్లో కుటుంబ కలహాలు, భూ వివాదాలు, భార్యాభర్తల మధ్య తగాదాలు, మోసాలకు సంబంధించిన కేసులు అధికంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు.
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పీజీఆర్ఎస్ సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టిమహారాణిపేట: ప్రజల నుంచి అందిన ఫిర్యాదులు, వినతులను సత్వరమే పరిష్కరించాలని జిల్లా ఇన్చార్జి కలెక్టర్ జి. విద్యాధరి అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్ఎస్)లో మొత్తం 354 వినతులు అందాయి. వీటిలో జీవీఎంసీకి 109, రెవెన్యూ శాఖకు 56, పోలీస్ శాఖకు 31, ఇతర శాఖలకు 158 వినతులు నమోదయ్యాయి. ప్రతి వినతిని బాధ్యతాయుతంగా పరిశీలించి నిర్ణీత గడువులోగా పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ సూచించారు. కార్యక్రమంలో వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. జీవీఎంసీకి 85 వినతులు .. డాబాగార్డెన్స్: జీవీఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికకు 85 వినతులు అందాయి. కమిషనర్ కేతన్ గార్గ్ ఆదేశాల మేరకు అదనపు కమిషనర్లు ఎస్.ఎస్. వర్మ, డీవీ రమణమూర్తి ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు. పట్టణ ప్రణాళికా విభాగానికి అత్యధికంగా 43 వినతులు రాగా, ఇంజినీరింగ్కు 16, రెవెన్యూకు 8, జీవీఎంసీ పరిపాలన–ఖాతాల విభాగానికి 5, ప్రజారోగ్యానికి 5, డీడీహెచ్కు 4, జోనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కు 2, యూసీడీకి 2 ఫిర్యాదులు అందాయి. వీటి సత్వర పరిష్కారానికి సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో జాయింట్ డైరెక్టర్ (అమృత్) డి.విజయభారతి, అదనపు కమిషనర్ పి.నల్లనయ్య, ప్రధాన ఇంజినీరు పీవీవీ సత్యనారాయణరాజు, డీసీఆర్ శ్రీనివాసరావు, సీసీపీ ప్రభాకరరావు, ప్రధాన వైద్యాధికారి నరేష్కుమార్, ఎగ్జామినర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వాసుదేవరెడ్డి ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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అలల్లో చిక్కుకున్న ఇద్దరిని కాపాడిన లైఫ్గార్డులుకొమ్మాది: రుషికొండ బీచ్ అలల్లో చిక్కుకున్న ఇద్దరు పర్యాటకులను లైఫ్గార్డులు సకాలంలో రక్షించారు. హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ కుటుంబం సోమవారం నగరంలోని పర్యాటక ప్రాంతాలు సందర్శించిన అనంతరం సాయంత్రం రుషికొండ బీచ్కు చేరుకుంది. సముద్రంలో స్నానం చేస్తుండగా కుటుంబ సభ్యులు రమ్య, కుష్వంత్ సాయి అలల ఉధృతికి సముద్రంలోకి కొట్టుకుపోయారు. విధుల్లో ఉన్న లైఫ్గార్డులు వెంటనే స్పందించి వారిని సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు. అనంతరం మైరెన్ పోలీసులు వారికి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి ఇంటికి పంపించారు.
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ఎయిర్పోర్టు పనులకు వెళ్లిన పారిశుధ్య కార్మికుడు అదృశ్యంపెదగంట్యాడ: భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో పారిశుధ్య పనుల కోసం వెళ్లిన జీవీఎంసీ పారిశుధ్య కార్మికుడు అదృశ్యమయ్యాడు. న్యూపోర్టు పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. జీవీఎంసీ 64వ వార్డు పరిధిలోని యారాడ గ్రామానికి చెందిన పిల్ల పైడిరాజు జీవీఎంసీ జోన్–6లో పారిశుధ్య కార్మికుడిగా పనిచేస్తున్నాడు. గత నెల 30న భోగాపురం ఎయిర్పోర్టులో నిర్వహించిన శుభ్రత కార్యక్రమానికి తోటి కార్మికులతో కలిసి వెళ్లాడు. విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం ముగిసిన అనంతరం ఇతర కార్మికులంతా ఇళ్లకు చేరుకోగా, పైడిరాజు మాత్రం తిరిగి రాలేదు. దీంతో ఆందోళన చెందిన కుటుంబ సభ్యులు అతని ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతూ సోమవారం న్యూపోర్టు పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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ఉదయం హాట్గా.. సాయంత్రం కూల్గా..విశాఖ విద్య: ఉదయం భగభగ మండిన ఎండతో ఉక్కిరిబిక్కిరైన మహా విశాఖ సాయంత్రానికి ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. నగరమంతా దట్టమైన కారుమబ్బులు అలుముకోవడంతో వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా మారింది. కొన్నిచోట్ల వర్షం కురవడంతో ప్రజలకు ఉక్కపోత నుంచి ఉపశమనం లభించింది. ఆకస్మికంగా వర్షం ప్రారంభం కావడంతో వాహనదారులు ఆశ్రయం కోసం పరుగులు తీశారు. క్యుములోనింబస్ మేఘాల ప్రభావంతో వీచిన బలమైన ఈదురుగాలులు నగరాన్ని చుట్టుముట్టాయి. నేలకొరిగిన భారీ వృక్షం సీతమ్మధార కేఆర్ఎం కాలనీలోని ఆక్సిజన్ టవర్స్ వెనుక ఉన్న భారీ వృక్షం నేలకొరిగి కారుపై పడింది. అదృష్టవశాత్తు కారులో ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ఘటనతో ఆ రహదారిలో కొంతసేపు వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
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డేటా సెంటర్లతో ఉత్తరాంధ్రకు ముప్పుబీచ్రోడ్డు : ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏఐ డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుపై వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో, ఉత్తరాంధ్రలో ప్రతిపాదించిన నాలుగు డేటా సెంటర్ల (అనకాపల్లి, అచ్యుతాపురం, ఆనందపురం, విజయనగరం) వల్ల ప్రజల్లో ప్రాణభయం నెలకొందని తెలుగు శక్తి అధ్యక్షుడు బి.వి.రామ్ అన్నారు. సోమవారం నగరంలోని ఓ హోటల్లో అఖిలపక్షాలు, ప్రజాసంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. సముద్ర తీర ప్రాంతమైన మచిలీపట్నం నుంచి కేబుల్ తీసుకెళ్లి అమరావతిలో ఐదు కాదు, పది డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని కూటమి ప్రభుత్వానికి సూచించారు. ఉత్తరాంధ్రలో డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుతో భారీ స్థాయిలో విద్యుత్ వినియోగం, నీటి వనరుల దుర్వినియోగం, ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాల (ఈ–వేస్ట్) పెరుగుదల వంటి సమస్యలు తలెత్తి పర్యావరణానికి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉందని అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా ఎస్సీ సెల్ అధ్యక్షుడు బోని శివరామకృష్ణ మాట్లాడుతూ జూలై 18న అమెరికాలోని 50కి పైగా నగరాల్లో ఏఐ డేటా సెంటర్లకు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు జరిగాయని తెలిపారు. ఏఐ మౌలిక సదుపాయాల వేగవంతమైన విస్తరణతో విద్యుత్ డిమాండ్, నీటి వినియోగం పెరగడంతో పాటు శబ్ద కాలుష్యం అధికమవుతోందన్నారు. అలాగే భూ వినియోగంలో మార్పులు చోటుచేసుకుని, ప్రజారోగ్యం, పర్యావరణం, జాతీయ భద్రతపై కూడా ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ నగర అధ్యక్షుడు ఆడాల వెంకట వర్మరాజు, సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి ఎస్.కే. రహమాన్, సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి శ్రీమతి మణి, ఎస్సీ దళిత నాయకుడు పెద్దాడ రమణ, సన్ మూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సముద్రంలో గల్లంతైన ఇద్దరి ఆచూకీ కోసం గాలింపుపెదగంట్యాడ: పాత గంగవరం తీరంలో ఆదివారం సముద్రంలో గల్లంతైన యువతి, యువకుడి ఆచూకీ సోమవారం కూడా లభ్యం కాలేదు. న్యూపోర్టు పోలీస్స్టేషన్ సీఐ కామేశ్వరరావు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. జాలరిపేట రెల్లివీధికి చెందిన నీతూ (18), పెందుర్తి పురుషోత్తపురానికి చెందిన సరజాల దామోదర్ (31)తో పాటు మరో ఐదుగురు ఆదివారం ఉదయం పాత గంగవరం తీరంలో ఫొటోషూట్ చేస్తుండగా ఒక్కసారిగా పెద్ద అలలు దూసుకొచ్చాయి. దీంతో నీతూ, దామోదర్ సముద్రంలో కొట్టుకుపోయారు. వారి ఆచూకీ కోసం న్యూపోర్టు పోలీసులు నేవీ, కోస్టుగార్డు సిబ్బందితో కలిసి ఆదివారం ఉదయం నుంచి సోమవారం సాయంత్రం వరకు ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. నేవీ హెలికాప్టర్, డ్రోన్ సాయంతో సముద్ర తీర ప్రాంతాన్ని గాలించినప్పటికీ ఎలాంటి ఆచూకీ లభించలేదు. దీంతో మంగళవారం కూడా గాలింపు కొనసాగిస్తామని సీఐ తెలిపారు. గల్లంతైన ఇద్దరి ఆచూకీ ఇంకా లభ్యం కాకపోవడంతో వారి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు, స్నేహితులు పాత గంగవరం తీరానికి చేరుకుని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
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దుబాయ్ కేంద్రంగా సాగిన సైబర్ మోసం బట్టబయలుముగ్గురు అరెస్ట్ అల్లిపురం: నకిలీ ట్రేడింగ్ యాప్ ద్వారా జరిగిన రూ.52.16 లక్షల సైబర్ మోసాన్ని ఛేదించి, దుబాయ్ కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర సైబర్ ముఠాకు మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాలు అందించిన ముగ్గురు నిందితులను హైదరాబాద్లో విశాఖ సిటీ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. విచారణలో ‘సెలట్రో ఇన్’ పేరుతో నకిలీ ట్రేడింగ్ యాప్ను ఉపయోగించి ఇద్దరు బాధితుల నుంచి మొత్తం రూ.52,16,500 మోసపోయినట్లు గుర్తించారు. సాంకేతిక ఆధారాలు, బ్యాంకు లావాదేవీల విశ్లేషణ ఆధారంగా నిందితులు తమ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల బ్యాంకు ఖాతాలను సేకరించి వాటిని సైబర్ నేరగాళ్లకు మ్యూల్ ఖాతాలుగా అందించినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. అరెస్ట్ అయిన వారిలో తెలంగాణ రాష్ట్రం రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్కు చెందిన సయ్యద్ అలీ అబ్బాస్ హుస్సేన్ జాఫ్రీ, చాంద్రాయణగుట్టకు చెందిన షేక్ యూసుఫ్, బండ్లగూడకు చెందిన జాకీర్ హుస్సేన్ ఉన్నారు. వీరిని సోమవారం రిమాండ్కు తరలించారు. నిందితుల మొబైల్ ఫోన్లలో లభించిన డిజిటల్ ఆధారాలను ఫోరెన్సిక్ పరీక్షల కోసం పంపించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
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అమెరికాలో డాక్టర్ రవిరాజుకు ‘ఆచార్య’ అవార్డుమహారాణిపేట: ప్రముఖ నెఫ్రాలజిస్ట్, కేజీహెచ్ మాజీ సూపరింటెండెంట్, ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ మాజీ ఉపకులపతి, మాజీ డీఎంఈ డాక్టర్ టి. రవిరాజును అమెరికాలో ఘనంగా సన్మానించారు. ఇటీవల వాషింగ్టన్ డీసీలోని హయత్ రీజెన్సీ హోటల్లో నిర్వహించిన ఆంధ్రా మెడికల్ కాలేజీ అలుమ్ని ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా 8వ ద్వైవార్షిక సమావేశంలో ఆయనకు ‘ఆచార్య’ అవార్డు ప్రదానం చేశారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ రవిరాజు.. డాక్టర్ ఎం. దాసరాధరం స్మారకోపన్యాసం చేశారు. అనంతరం ఆయనను ఘనంగా సన్మానించి అవార్డును అందజేశారు. ఆమ్కానా అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మాణిక్యం ముత్యాల, బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ చైర్మన్ ప్రసాద్ చలసాని, నూతన అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ నిర్మల పిచ్చిక, కోశాధికారి డాక్టర్ మల్లారెడ్డి మద్దుల, బోర్డ్ సభ్యుడు డాక్టర్ నాగేంద్ర మైనేని సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మేరీల్యాండ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అరుణా మిల్లర్ను ఆమ్కానా ప్రతినిధులు సన్మానించారు. ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ కేవీఎస్ ఎం. సంధ్యాదేవి, డాక్టర్ టి. రాధను కూడా సత్కరించారు. మరో పూర్వ విద్యార్థి డాక్టర్ పి. రవీంద్రనాథ్ శర్మ ‘మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ అమెరికా’ అంశంపై ప్రసంగించారు. ఈ సమావేశానికి అమెరికా నలుమూలల నుంచి సుమారు 250 మంది ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజీ పూర్వ విద్యార్థులు హాజరయ్యారు.
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రైల్వే స్టేడియంలో కూలిన ఫ్లడ్లైట్ స్తంభంతాటిచెట్లపాలెం: విశాఖలోని రైల్వే స్టేడియంలో ఒక భారీ ప్రమాదం తృటిలో తప్పింది. నగరంలో ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం, వీచిన బలమైన ఈదురుగాలుల ధాటికి స్టేడియంలోని ఒక భారీ ఫ్లడ్ లైట్ స్తంభం నేలకూలింది. సాధారణంగా ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ఈ రైల్వే స్టేడియానికి నగరంలోని వందలాది మంది ప్రజలు, క్రీడాకారులు వాకింగ్, జాగింగ్, ప్రాక్టీస్ కోసం వస్తుంటారు. అయితే, ఫ్లడ్ లైట్ కూలిన సమయంలో వర్షం, ఈదురుగాలులు కారణంగా మైదానం పూర్తిగా ఖాళీగా ఉంది. వాకర్స్ ఎవరూ అక్కడ లేకపోవడంతో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. దీంతో ఒక పెద్ద విపత్తు తప్పినట్లయింది. కొద్దిసేపు వీచిన గాలులకే అంతటి భారీ ఫ్లడ్ లైట్ స్తంభం విరిగి కిందపడిపోవడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. స్టేడియం ఫ్లడ్ లైట్ల నిర్మాణ నాణ్యత ఏ స్థాయిలో ఉందో, వాటి నిర్వహణను అధికారులు ఎలా పర్యవేక్షిస్తున్నారో అనే అంశాలపై ఇప్పుడు పలువురు ప్రశ్నలు గుప్పిస్తున్నారు.
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హోటల్ గదిలో బ్యూటీషియన్ ఆత్మహత్యవిశాఖపట్నం: ప్రియుడి మృతిని తట్టుకోలేక తీవ్ర మనోవేదనకు గురైన ఓ యువతి హోటల్ గదిలో ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన ఆదివారం పీఎం పాలెం పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. సీఐ బాలకృష్ణ తెలిపిన వివరాల మేరకు.. బొబ్బిలికి చెందిన షేక్ రషీదా బేగం (26) గాజువాకలో బ్యూటీషియన్గా పనిచేస్తోంది. ఆమెకు సన్నిహితుడైన లింగాల వెంకట గణేష్ ఇటీవల గుండెపోటుతో మృతి చెందాడు. ఆ ఘటన తర్వాత రషీదా బేగం తీవ్ర మనోవేదనలో ఉన్నట్లు ప్రాథమిక విచారణలో పోలీసులు గుర్తించారు. శనివారం ఆమె క్రికెట్ స్టేడియానికి ఎదురుగా ఉన్న హోటల్లో ఒక గది అద్దెకు తీసుకుంది. ఆదివారం మధ్యాహ్నం వరకు ఆమె బయటకు రాలేదు. హోటల్ సిబ్బంది పలుమార్లు ఫోన్ చేసినా స్పందించలేదు. దీంతో అనుమానం వచ్చిన సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు గది తలుపులు తెరిచి పరిశీలించగా, రషీదా బేగం స్కార్ఫ్తో ఉరివేసుకుని మృతి చెందినట్లు గుర్తించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కేజీహెచ్కు తరలించారు. ఈ ఘటనపై ఎస్ఐ డి.రాము కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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సార్.. మీ హెల్మెట్ ఏది?సాక్షి, విశాఖపట్నం: ట్రాఫి క్ రూల్స్.. సామాన్యులకేనా? పోలీసులకు వర్తించవా? ఫైన్లు వేసేటప్పుడు ఉండే శ్రద్ధ.. వారు రూల్స్ పాటించడంలో ఎందుకు ఉండదు? ఇది రోడ్లమీద తరచూ వినిపించే సామాన్యుల ఆవేదన. కానీ.. ఓ యువకుడు ఏకంగా రోడ్డుపై వెళ్తున్న పోలీసులనే ‘మీ హెల్మెట్ ఏది సార్? అంటూ ధైర్యంగా నిలదీశాడు. అయితే.. ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేయడమే కాకుండా.. ఆ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. నగరంలోని శ్రీహరిపురం సమీపంలో జరిగిన సంఘటన ఇది. అసలేం జరిగిందంటే..! శ్రీహరిపురం అన్నమ్మ కాలనీ దాటుతూ.. హెచ్పీసీఎల్ వైపుగా రాత్రి సమయంలో ఇద్దరు పోలీసులు ఓ స్కూటర్పై వెళ్తున్నారు. బండి నడుపుతున్న పోలీసుతో పాటు, వెనుక కూర్చున్న పోలీసుకి కూడా హెల్మెట్ లేదు. అదే సమయంలో వెనుక నుంచి బైక్పై వచ్చిన ఓ యువకుడు వారి పక్కకు వచ్చి.. ‘సార్.. మీ హెల్మెట్ ఏది సార్?’ అని ప్రశ్నించాడు. ఇంతలో డ్రైవ్ చేస్తున్న పోలీస్.. ‘మేము నైట్ బీట్లో ఉన్నాం’ అని బదులివ్వగా.. ఆ యువకుడు ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ‘మాకు మాత్రం హెల్మెట్ లేకపోతే.. రూ.10వేలు ఫైన్ వేసేస్తారు. మీరు మాత్రం హెల్మెట్ పెట్టుకోరా?’ అంటూ నిలదీశాడు. ఇంకోసారి ఇలా జరగదు..!: సాధారణంగా ఇలాంటి సందర్భాల్లో సామాన్యులు ప్రశ్నిస్తే అధికారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం.. లేదా అక్కడి నుంచి విసురుగా వెళ్లిపోతుంటారు. కానీ.. ఇక్కడ ఊహించని పరిణామం ఎదురైంది. యువకుడి ప్రశ్నతో బండి వెనుక కూర్చున్న పోలీసు వెంటనే బండి ఆపమన్నారు. కిందకు దిగి.. ఆ యువకుడు అడిగిన దాంట్లో న్యాయం ఉందని మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించారు. ‘నువ్వు అన్నది వాస్తవమే.. కరెక్టే.. మేం హెల్మెట్ పెట్టుకుని వెళ్లాలి. మాది తప్పే కాదనడం లేదు. క్వశ్చన్ చేయడం నీ తప్పు కాదు.. అది నీ రైట్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ పోలీసుతో సమానమే’ అంటూ తన తప్పును అంగీకరించారు. ‘సేఫ్టీ రూల్ అనేది అందరికీ ఒకటే కదా’ అంటూ ఆ యువకుడు చెప్పిన మాటకు ఆ అధికారి సానుకూలంగా స్పందించి.. రైట్..ఈసారి అలా జరగదు అంటూ బదులిచ్చిన వీడియో.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. చట్టం, ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఎవరికైనా ఒకటేనని ఈ సంఘటన మరోసారి రుజువు చేసింది. తప్పు చేసినప్పుడు సాక్షాత్తూ పోలీసులైనా సరే భయపడకుండా ప్రశ్నించిన యువకుడి ధైర్యానికి నెటిజన్లు హ్యాట్సాఫ్ చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో.. ఎదురుగా ఉన్నది సామాన్యుడే కదా అని బెదిరింపులకు దిగకుండా.. చట్టం ముందు అందరూ సమానులే అని అంగీకరించి తప్పు ఒప్పుకున్న పోలీసుల తీరును కూడా ప్రశంసిస్తూ.. కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
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తర్లువాడ.. గుండెదడ..సాక్షి, విశాఖపట్నం: శరవేగంగా విస్తరిస్తున్న విశాఖపట్నం నగర దాహార్తిని తీర్చే ప్రధాన సహజ జలవనరుల్లో ఒకటైన తర్లువాడ కొండలు నేడు తీవ్ర సంక్షోభంలో పడ్డాయి. అభివృద్ధి పేరుతో డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలు పర్యావరణ వ్యవస్థను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తున్నాయి. ముందస్తు పర్యావరణ అనుమతులు లేకుండా, చట్టాలను పక్కనపెట్టి మరీ కొండలను పిండిచేస్తూ సహజ జలమార్గాలను ధ్వంసం చేయడం పర్యావరణవేత్తలను, స్థానిక ప్రజలను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. సాంకేతిక పురోగతి అవసరమే అయినప్పటికీ.. భవిష్యత్ తరాల తాగునీటి మూలాలను బలిపీఠంపై ఎక్కించడం ఎంతవరకు సమంజసమనే ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. విశాఖపట్నం జిల్లా ఆనందపురం మండలంలోని తర్లువాడ కొండలు కేవలం రాతిగుట్టలు మాత్రమే కాదు. ఇవి తూర్పు కనుమల శ్రేణిలో భాగమైన ఈ కొండలు దశాబ్దాలుగా విశాఖ నగరానికి, భీమిలి, మధురవాడ పరిసర ప్రాంతాలకు సహజ జలసేకరణ వ్యవస్థలుగా పనిచేస్తున్నాయి. 1954 నుంచి ఈ ప్రాంత ప్రజల దాహార్తిని తీరుస్తున్న గంభీరం గెడ్డ రిజర్వాయర్కు ప్రాణం పోసేది ఈ కొండలే. వర్షాకాలంలో తూర్పు కనుమలపై కురిసే ప్రతి వర్షపు చుక్కను ఒడిసిపట్టి, కోట్లాది లీటర్ల నీటిని గంభీరం రిజర్వాయర్కు చేరవేసే ప్రకృతి ప్రసాదించిన జలరక్షణ కవచాలు.. ఛిద్రమైపోతున్నాయి. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఇటీవలి కాలంలో డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టు కోసం ఈ ప్రాంతాన్ని కేటాయించడంతో పరిస్థితి దారుణంగా మారింది. నీటికి కటకటే ఇస్రోకి చెందిన ‘భువన్’ శాటిలైట్ మ్యాపింగ్ యాప్లో ఓసారి పరిశీలిస్తే.. తర్లువాడ కొండలపై నుంచి గంభీరం గెడ్డ వైపు నీలిగీతలు (సహజ జలధారలు) స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. అయితే ఈ సహజ జలప్రవాహ మార్గాలను.. డేటా సెంటర్ పనుల కారణంగా భారీగా తవ్వకాలు జరిపి మట్టితో కప్పేస్తున్నారు. ఈ సహజ జలమార్గాలను మూసేస్తే గంభీరం రిజర్వాయర్కు నీరుచేరే మార్గాలు శాశ్వతంగా మాయమైపోనున్నాయి. ఫలితంగా భవిష్యత్తులో విశాఖ నగర తాగునీటి సరఫరాపై ఇది తీవ్ర ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉంది. ప్రజాప్రతినిధులు, పర్యావరణశాఖ అధికారులు ఈ విధ్వంసాన్ని గమనించకపోవడంపై స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 140 ఎకరాల కొండల్లో విధ్వంసం పచ్చని అటవీ సంపదతో, వర్షాధార వృక్షాలతో కళకళలాడే తర్లువాడ కొండల్లో దాదాపు 140 ఎకరాల విస్తీర్ణంలోని అటవీ ప్రాంతాన్ని చట్టబద్ధమైన పర్యావరణ అనుమతులు లేకుండానే ధ్వంసం చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. కొండలను చదును చేసేందుకు చేపట్టిన భారీ తవ్వకాల వల్ల పర్యావరణ సమతుల్యత పూర్తిగా దెబ్బతింటోంది. పనుల తీరు పరిశీలించేందుకు ఎవరు వెళ్తున్నా.. వారిని నిలువరించి అరెస్టు చేసేందుకు సైతం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వెనకాడటం లేదు. విశాఖ ప్రజలు పోరాడాల్సిన సమయం ఈ తర్లువాడ కొండల విధ్వంసంపై జనసేన మాజీ నేత, పర్యావరణవేత్త బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పర్యావరణ సున్నిత ప్రాంతాలను కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలపైనే ఉందని టీఎన్ గోదావర్మన్ తిరుముల్పాడ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో సుప్రీంకోర్టు పర్యావరణ పరిరక్షణపై స్పష్టమైన తీర్పు ఇచి్చందని చెప్పారు. ఎలాంటి ప్రాజెక్టుకైనా పర్యావరణ అనుమతి లేకుండా పనులు ప్రారంభించడం చట్టవిరుద్ధమన్నారు. పోస్ట్–ఫ్యాక్టో విధానంలో పనులు పూర్తిచేసిన తర్వాత అనుమతులు తెచ్చుకోవచ్చనే విధానాన్ని న్యాయస్థానం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను అంగీకరించదని పేర్కొన్నారు. పర్యావరణ ప్రభావ అంచనా నిర్వహించకుండా కొండలను తొలగించడం, సహజ జలవనరులను పూడ్చేయడం శిక్షార్హమైన నేరమని చెప్పారు. ప్రకృతి వనరులు.. పాలకులు లేదా రాజకీయ శక్తుల సొంత ఆస్తి కాదన్నారు. అమెరికా వంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో పర్యావరణ విధ్వంసానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా పోరాడుతున్నారని చెప్పారు. అదే స్థాయి ప్రజా చైతన్యం, పర్యావరణ స్పృహ విశాఖ ప్రజల్లోను రావాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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పోర్టు కార్మికులంతా ఐక్యంగా పోరాడాలిడాబాగార్డెన్స్: పోర్టు రంగంలో కార్మికుల హక్కుల పరిరక్షణకు శాశ్వత, కాంట్రాక్ట్, అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులంతా ఐక్యంగా పోరాడాలని వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (డబ్ల్యూటీడబ్ల్యూఎఫ్ఐ) జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి టీవీ నరేంద్రరావు పిలుపునిచ్చారు. ఆదివారం జరిగిన అఖిల భారత ప్రధాన, చిన్న పోర్టు కార్మికుల రెండో రోజు వర్క్షాప్లో ఆయన మాట్లాడారు. ఉద్యోగ భద్రత, కనీస వేతనాలు, సమాన పనికి సమాన వేతనం, సామాజిక భద్రత కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఐక్య ఉద్యమాలు నిర్మించాలని సూచించారు. డబ్ల్యూటీడబ్ల్యూఎఫ్ఐ జాతీయ అధ్యక్షుడు సీడీ నందకుమార్, జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు రసల్, సంయుక్త కార్యదర్శి సమర మండల్, బి. జగన్ మాట్లాడుతూ పోర్టు రంగంలో ప్రైవేటీకరణ, కాంట్రాక్టీకరణ, నాన్–పర్మనెంట్ కార్మికుల సమస్యలు, వేతన ఒప్పందాలు, ట్రేడ్ యూనియన్ హక్కులు, భద్రతా ప్రమాణాలు, జాతీయ స్థాయి ఉద్యమాల నిర్మాణం తదితర అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. కార్యక్రమంలో సీఐటీయూ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మణి, విశాఖ పోర్టు నాయకులు కె.సత్యనారాయణ, జక్కన సత్యనారాయణ, సాంబమూర్తి, త్రినాథరావు, వెంకట్రావు, అప్పలరాజు, ఈశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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భోగాపురంపై చంద్రబాబు క్రెడిట్ చోరీమహారాణిపేట: భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డే కర్త, కర్మ, క్రియ అని, కానీ చంద్రబాబు తన ఘనతగా చెప్పుకుంటూ మరోసారి క్రెడిట్ చోరీకి పాల్పడ్డారని ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ జె.సుభద్ర ఒక ప్రకటనలో ధ్వజమెత్తారు. భూసేకరణ నుంచి అన్ని అనుమతుల సాధన వరకు ప్రతి దశను జగన్ స్వయంగా పర్యవేక్షించారని ఆమె గుర్తు చేశారు. జగన్ సీఎంగా ఉన్న సమయంలోనే 2,750 ఎకరాల భూసేకరణ పూర్తి చేయడంతో పాటు రైతులకు నష్టపరిహారం, నిర్వాసితులకు పునరావాసం కల్పించారన్నారు. ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర మంత్రులతో సమన్వయం చేసి విమానాశ్రయానికి అవసరమైన అన్ని అనుమతులను జగన్ సాధించారన్నారు. 2023లోనే ఎయిర్పోర్టుకు భూమిపూజ చేయగా, మొత్తం నిర్మాణంలో 70 శాతం పనులు జగన్ ప్రభుత్వ హయాంలోనే పూర్తయ్యాయని, మిగిలిన 30 శాతం పనులు చేసి మొత్తం ఘనత తమదేనని చెప్పుకోవడం ద్వారా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు క్రెడిట్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ సమక్షంలోనే విశాఖపట్నం–భోగాపురం మధ్య ఆరు లేన్ల రహదారి నిర్మాణాన్ని చేపట్టాలని జగన్ కోరిన విషయాన్ని కూడా ఆమె ప్రస్తావించారు. ఉత్తరాంధ్రలో వలసలను నివారించి ఉపాధి అవకాశాలు పెంచాలనే లక్ష్యంతోనే భోగాపురం విమానాశ్రయ నిర్మాణాన్ని జగన్ ముందుకు తీసుకెళ్లారని వెల్లడించారు.
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సెలవులో కలెక్టర్నేడు పీజీఆర్ఎస్, రెవెన్యూ క్లినిక్ మహారాణిపేట: కలెక్టర్ ఎం. అభిషిక్త్ కిశోర్ వ్యక్తిగత పను ల నిమిత్తం సెలవు తీసుకున్నారు. మూడు రోజుల పాటు విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. ఆదివారం నుంచి 5వ తేదీ వరకు కలెక్టర్కు సెలవు మంజూరు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ కాలానికి ఇన్చార్జి కలెక్టర్గా జేసీ జి. విద్యాధరిని నియమించారు. సోమవారం జరిగే ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమాన్ని కూడా ఇన్చార్జి కలెక్టర్ నిర్వహించనున్నారు.ఇన్చార్జి కలెక్టర్గా జేసీ విద్యాధరిమహారాణిపేట: కలెక్టరేట్లో సోమవారం ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక, రెవెన్యూ క్లినిక్ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు ఇన్చార్జి కలెక్టర్ జి. విద్యాధరి తెలిపారు. ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని, రెవెన్యూ అధికారులతో పాటు అన్ని శాఖల జిల్లా అధికారులు హాజరవుతారని పేర్కొన్నారు. ప్రజలు తమ సమస్యలకు సంబంధించిన అర్జీలను పూర్తి వివరాలతో సమర్పించాలని సూచించారు. అలాగే ‘మీ కోసం’ కాల్ సెంటర్–1100 సేవలు, సంబంధిత వెబ్సైట్ను వినియోగించుకోవాలని కోరారు.
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ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొనిలైన్మన్ మృతిపరవాడ: యలమంచిలి–పరవాడ రహదారిలో ఆదివారం సాయంత్రం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ యువకుడు దుర్మరణం చెందాడు. పరవాడ సీఐ ఎల్.భాస్కరరావు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఏపీఈపీడీసీఎల్లోని లంకెలపాలెం సెక్షన్లో కాంట్రాక్టు లైన్మన్గా పనిచేస్తున్న దుర్గారావు విధుల నిర్వహణకు ఆదివారం వాడచీపురుపల్లి ప్రాంతానికి ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్లారు. అక్కడి నుంచి తిరిగి పరవాడకు వస్తుండగా పైడిమాంబ ఆలయం సమీపంలో గాజువాక నుంచి అచ్యుతాపురం వైపు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు ఆయన బైక్ను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో దుర్గారావు తలకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఘటనాస్థలంలోనే మృతి చెందారు. సమాచారం అందుకున్న పరవాడ పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం అనకాపల్లి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రమాదానికి కారణమైన ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్ను అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు సీఐ తెలిపారు.
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ఐపీబీఎల్కు బాక్సర్ల పయనంసింథియా: బెంగళూరులో జరిగే ఇండియన్ ప్రొఫెషనల్ బాక్సింగ్ లీగ్ (ఐపీబీఎల్) పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు జై భీమ్ బాక్సింగ్ క్లబ్కు చెందిన ఎనిమిది మంది బాక్సర్లు, ఇద్దరు కోచ్లు, ఒక మేనేజర్ ఆదివారం బయలుదేరారు. క్లబ్లో నిర్వహించిన వీడ్కోలు కార్యక్రమంలో ఎంఈఎస్ జేఈ రమేష్, అంబేద్కర్ ఫెలోషిప్ అవార్డు గ్రహీత యువీ రావు క్రీడాకారులకు టీషర్టులు, క్యాప్లు, హెల్త్ డ్రింక్స్ అందజేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా క్లబ్ వ్యవస్థాపకుడు గుర్రాల రామారావు మాట్లాడుతూ.. ఐపీబీఎల్లో పాల్గొనడం ద్వారా ప్రొఫెషనల్ బాక్సింగ్లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ అవకాశాలు లభిస్తాయని చెప్పారు. అనంతరం స్నేహితుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కేక్ కట్ చేశారు.
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ఇలా వచ్చి.. అలా వెళ్లిపోయేలా..!సాక్షి, విశాఖపట్నం: దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ కార్యకలాపాలు ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో జోన్ పరిధిలో అభివృద్ధి పనులు ఒక్కొక్కటిగా కొలిక్కి వస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలోనే అత్యంత రద్దీగా ఉండే విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ రూపురేఖలు మారిపోయేలా అభివృద్ధి పనులు చేపడుతుండగా, మరోవైపు అవుటర్లో వెయిటింగ్ సమస్యకు చెక్ పెట్టే ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమానికి రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రస్తుతం ఉన్న రైల్వే కోచింగ్ యార్డు ఆధునికీకరణకు గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది. రూ.299 కోట్లతో 2028 డిసెంబర్ నాటికి రీమోడలింగ్ పనులు పూర్తి చేయాలని అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. మరోవైపు, ప్రస్తుతం రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్న ప్లాట్ఫామ్ల సంఖ్యను 8 నుంచి 14కు పెంచనున్నారు. ఇవన్నీ అందుబాటులోకి వస్తే నిరీక్షణకు తెరపడి, స్టేషన్కు రైలు ఇలా వచ్చి అలా వెళ్లిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడి, ప్రయాణికుల సమస్యలకు ఫుల్స్టాప్ పడనుంది. పెరుగుతున్న ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా విశాఖపట్నం స్టేషన్ సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు, రైళ్ల రాకపోకల్లో ఆలస్యాన్ని నివారించేందుకు కేంద్ర రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ పరిధిలోని విశాఖపట్నం కోచింగ్ యార్డు పునర్నిర్మాణ ప్రాజెక్టుకు రూ.299 కోట్లను మంజూరు చేస్తూ అధికారికంగా ఆమోదం తెలిపింది. ఈ భారీ ప్రాజెక్టు ద్వారా స్టేషన్ మౌలిక సదుపాయాలు ఆధునికీకరించడమే కాకుండా, ప్రయాణికులకు ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. అవుటర్లో నిరీక్షణ ఉండదు ప్రస్తుతం విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ మీదుగా రోజుకు సగటున 113 రైళ్లు ప్రయాణిస్తుండగా, ప్రతిరోజూ దాదాపు 80,000 మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న యార్డు కారణంగా స్టేషన్లోకి వచ్చే, వెళ్లే రైళ్లు ‘సర్ఫేస్ క్రాసింగ్’ అంటే ఒకే ట్రాక్పై ఇతర రైళ్ల రాకపోకల అడ్డంకులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. దీనివల్ల రైళ్లు స్టేషన్ బయట సిగ్నల్స్ వద్ద నిమిషాల తరబడి ఆగిపోవడం, ప్లాట్ఫామ్లు ఖాళీ లేకపోవడం వంటి తీవ్రమైన నిర్వహణ సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ రీమోడలింగ్ ప్రాజెక్టుతో సర్ఫేస్ క్రాసింగ్ సమస్య తీరనుంది. రైళ్ల నిలిపివేత సమయం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా, రైళ్ల సమయపాలన మెరుగుపడటంతో పాటు మరిన్ని కొత్త రైళ్లను నడిపేందుకు ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది. యార్డు పూర్తయితే.. కొత్తరైళ్లకు అవకాశం.! కోచింగ్ యార్డు రీమోడలింగ్ పూర్తయితే విశాఖపట్నం నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు మరిన్ని కొత్త ఎక్స్ప్రెస్, వందే భారత్ రైళ్లను ప్రారంభించే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే విశాఖ రైల్వే స్టేషన్ ఒక ప్రధాన రవాణా కేంద్రంగా రూపాంతరం చెందనుంది. ఫలితంగా నగర ప్రయాణికులకు, పర్యాటకులకు అత్యుత్తమ ప్రయాణ అనుభూతిని అందిస్తుందని దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ అధికారులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టులో కీలకమైనవివే.. ప్రస్తుతం ఉన్న 8 ప్లాట్ఫారమ్లను వెడల్పు చేయడంతో పాటు, అన్ని ఆధునిక సౌకర్యాలతో మరో 6 కొత్త ప్లాట్ఫామ్లను నిర్మించనున్నారు. అలాగే రైళ్ల రాకపోకల కోసం అదనంగా మరో 6 రైల్వే ట్రాక్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రాజెక్టు పరిధిలోని పాత లూప్ లైన్లను తొలగించి, పాయింట్ జోన్లను శాసీ్త్రయంగా పునర్వ్యవస్థీకరిస్తారు. ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం రైల్వే స్టేషన్ తూర్పు వైపున కొత్త ప్రవేశ ద్వారాన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నారు. దీనికి అనుగుణంగా ప్రయాణికుల రిజర్వేషన్ కేంద్రాన్ని కూడా అక్కడికే తరలిస్తారు. సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థను అత్యంత సురక్షితంగా, వేగవంతంగా మార్చేందుకు అత్యాధునిక ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటర్లాకింగ్ సాంకేతికతను కోచింగ్ యార్డులో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వెడల్పు చేసిన ప్లాట్ఫామ్లపై ప్రయాణికులు సులభంగా రాకపోకలు సాగించేందుకు లిఫ్టు లు, ఎస్కలేటర్లు, ర్యాంప్లు నిర్మిస్తారు. ప్రయాణికుల వాహనాల కోసం విశాలమైన సర్ఫేస్ పార్కింగ్తో పాటు, స్టేషన్ బయట ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా సక్రమమైన సర్క్యులేటింగ్ ఏరియా ప్లాన్ను అమలు చేయనున్నారు. విశాఖలో రైల్వే కోచింగ్ యార్డ్ రీ మోడలింగ్కు బోర్డు ఆమోదం
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హోటల్ గదిలో యువతి ఆత్మహత్యపీఎం పాలెం: ప్రియుడి మృతిని తట్టుకోలేక తీవ్ర మనోవేదనకు గురైన ఓ యువతి హోటల్ గదిలో ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన ఆదివారం పీఎం పాలెం పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. సీఐ బాలకృష్ణ తెలిపిన వివరాల మేరకు.. బొబ్బిలికి చెందిన షేక్ రషీదా బేగం (26) గాజువాకలో బ్యూటీషియన్గా పనిచేస్తోంది. ఆమెకు సన్నిహితుడైన లింగాల వెంకట గణేష్ ఇటీవల గుండెపోటుతో మృతి చెందాడు. ఆ ఘటన తర్వాత రషీదా బేగం తీవ్ర మనోవేదనలో ఉన్నట్లు ప్రాథమిక విచారణలో పోలీసులు గుర్తించారు. శనివారం ఆమె క్రికెట్ స్టేడియానికి ఎదురుగా ఉన్న హోటల్లో ఒక గది అద్దెకు తీసుకుంది. ఆదివారం మధ్యాహ్నం వరకు ఆమె బయటకు రాలేదు. హోటల్ సిబ్బంది పలుమార్లు ఫోన్ చేసినా స్పందించలేదు. దీంతో అనుమానం వచ్చిన సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు గది తలుపులు తెరిచి పరిశీలించగా, రషీదా బేగం స్కార్ఫ్తో ఉరివేసుకుని మృతి చెందినట్లు గుర్తించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కేజీహెచ్కు తరలించారు. ఈ ఘటనపై ఎస్ఐ డి.రాము కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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ఐటీలో టాప్.. వసతుల్లో ఫ్లాప్..!సాక్షి, విశాఖపట్నం: ఐటీ ఉద్యోగాల సృష్టిలో దూసుకుపోతున్న విశాఖకు మౌలిక వసతుల లేమి శాపంగా మారింది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పకడ్బందీ ప్రణాళికలతో పునాదులు పటిష్టంగా మారిన విశాఖ ఐటీ రంగానికి.. ప్రస్తుత చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కనీస వసతులు కల్పించలేక నీరుగారుస్తోంది. తాజాగా ప్రముఖ ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ లింక్డ్ఇన్ విడుదల చేసిన సర్వే నివేదిక కూటమి సర్కారు నిర్లక్ష్యాన్ని బట్టబయలు చేసింది. ఆ సర్వేలో విశాఖ ఐటీ ప్రగతిని కీర్తిస్తూనే, ప్రస్తుత చంద్రబాబు ప్రభుత్వ వైఫల్యాన్ని కళ్లకు కట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉపాధి అవకాశాల్లో విశాఖ అగ్రస్థానంలో ఉందని చెబుతూనే.. ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో మాత్రం దారుణంగా వెనుకబడి ఉందనే కఠోర వాస్తవాన్ని ఈ సర్వే బహిర్గతం చేసింది. బీచ్ ఐటీ కాన్సెప్ట్తో బూస్ట్ గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఐటీ రంగానికి విశేష ప్రాధాన్యత దక్కిన విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా.. ‘బీచ్ ఐటీ’ కాన్సెప్ట్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రమోట్ చేయడంతో పాటు, స్థానిక యువతకు ఉపాధి కల్పించే స్టార్టప్లకు, బహుళజాతి సంస్థలకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. ఇన్ఫోసిస్ వంటి దిగ్గజ కంపెనీలు విశాఖలో పాగా వేసిన తర్వాత.. వరుసగా ఐటీ సంస్థలు క్యూ కట్టాయి. వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రభుత్వం.. నిరంతర పర్యవేక్షణ, కృషితోనే నేడు విశాఖపట్నం దేశంలోనే టైర్–2 నగరాల్లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ‘టాప్ ఎమర్జింగ్ ఐటీ హబ్’గా లింక్డ్ఇన్ నివేదికలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించి సత్తా చాటింది. ఇదంతా నాణేనికి ఒక వైపు అయితే, నివేదిక ఎత్తిచూపిన మరో కోణం ప్రస్తుత చంద్రబాబు ప్రభుత్వ డొల్లతనాన్ని, పాలకుల చిత్తశుద్ధి లేమిని నిలదీస్తోంది. మౌలిక వసతులు ఘోరం.! ఐటీ రంగం ఉరుకులు పరుగులు పెడుతున్నా, ఆ అద్భుతమైన వృద్ధికి తగ్గట్లుగా నగరంలో ఆధునిక మౌలిక వసతుల కల్పన మాత్రం అత్యంత ఘోరంగా ఉందని నివేదిక తేల్చిచెప్పింది. రెండేళ్ల కాలంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కేవలం అద్భుతమైన గ్రాఫిక్స్.. ఉదయం లేస్తే చెప్పే ప్రగల్భాలకే పరిమితమైందనీ.. క్షేత్రస్థాయిలో ఆచరణలో శూన్యమన్న విమర్శలకు ఈ సర్వే నిలువుటద్దంలా నిలిచింది. గుజరాత్లోని సూరత్ నగరంతో విశాఖను పోల్చిన లింక్డ్ఇన్ నివేదిక.. పట్టణ మౌలిక సదుపాయాల్లో విశాఖ ఎంత వెనుకబడి ఉందో.. స్పష్టంగా వివరించింది. ముఖ్యంగా ఐటీ ఉద్యోగులకు, నగర ప్రజలకు అత్యంత అవసరమైన ‘మెట్రో రైలు’ ప్రాజెక్టు, అలాగే పర్యాటకానికి ప్రాణం పోసేలా.. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి రాచబాటగా మారే ప్రతిష్టాత్మక ‘బీచ్ కారిడార్’ నిర్మాణాల్లో సూరత్తో పోలిస్తే విశాఖ బాగా వెనుకబడి ఉందని రిపోర్ట్ కుండబద్దలు కొట్టింది. సూరత్ లాంటి నగరాలు ఫ్లైఓవర్లు, ఆధునిక వసతులతో దూసుకుపోతుంటే, విశాఖలో మాత్రం ఆ ఊసే లేదు.మాటలు కాదు.. ఐటీ అవసరాలు తీర్చండి! పెరుగుతున్న జనాభా, ఐటీ నిపుణుల అవసరాలను తీర్చేలా ప్రజా రవాణా మెరుగుపరచడం, ఆధునిక రోడ్ల విస్తరణ వంటివి చేపట్టడంలో చంద్రబాబు సర్కారు పూర్తిగా విఫలమైందన్నది కాదనలేని సత్యం. కేవలం గత ప్రభుత్వం తెచ్చిన కంపెనీల ఖాతాలో పడుతూ పబ్బం గడుపుకోవడం తప్ప, ఈ ప్రభుత్వం కొత్తగా సాధించిన, చేపట్టిన మౌలికాభివృద్ధి ఏమీ లేదన్నది సర్వేలో వెల్లడైన నిజాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికై నా మాటలు కట్టిపెట్టి.. యుద్ధప్రాతిపదికన మెట్రో, బీచ్కారిడార్ వంటి ఆధునిక మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులను పట్టాలెక్కించకపోతే.. భవిష్యత్తులో ఐటీ రంగంలో విశాఖ తీవ్ర కుంగుబాటును చవిచూడక తప్పదని నిపుణులు తీవ్రస్థాయిలో హెచ్చరిస్తున్నారు. మౌలిక సదుపాయాలు లేని నగరానికి భవిష్యత్తులో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి పెట్టుబడులు రావడం కలగానే మిగిలిపోతుందన్న వాస్తవాన్ని పాలకులు ఇప్పటికై నా గుర్తించాలని సర్వే హెచ్చరిస్తోంది.
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యార్లగడ్డకు సత్కారంవిశాఖవిద్య: మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు, పద్మభూషణ్ పురస్కార గ్రహీత డాక్టర్ యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ను అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రం ఓక్ల్యాండ్లో నిర్వహించిన సిలికానాంధ్ర రజతోత్సవ వేడుకల్లో ఘనంగా సత్కరించారు. సిలికానాంధ్ర విశ్వవిద్యాలయానికి యార్లగడ్డ 14 వేల పుస్తకాలను విరాళంగా అందించారు. ఈ సేవలకు గుర్తింపుగా ఆ విశ్వవిద్యాలయ గ్రంథాలయానికి ఆయన పేరు పెట్టారు. ఈ సందర్భంగా సిలికానాంధ్ర సంస్థతో తనకున్న సుదీర్ఘ అనుబంధాన్ని యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గుర్తు చేసుకున్నారు. కార్యక్రమంలో మాజీ ఐటీ మంత్రి పొన్నాల లక్ష్మయ్యను కూడా సన్మానించారు. సిలికానాంధ్ర వ్యవస్థాపకుడు ఆనంద్ కూచిభొట్ల చేతుల మీదుగా ఈ సత్కార కార్యక్రమం జరిగింది.
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బళ్లారి రాఘవ సేవలు చిరస్మరణీయంఅల్లిపురం: తెలుగు నాటకరంగానికి బళ్లారి రాఘవ అందించిన సేవలు అమూల్యమని నగర పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ శంఖబ్రత బాగ్చి పేర్కొన్నారు. ప్రముఖ నాటకకర్త, న్యాయవాది, స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు, నాటక కళాప్రపూర్ణ బళ్లారి రాఘవ (తాడిపత్రి రాఘవాచార్యులు) జయంతి సందర్భంగా ఆదివారం నగర పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఆయన చిత్రపటానికి సీపీ పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలుగు నాటకరంగాన్ని ఉన్నత శిఖరాలకు చేర్చిన మహనీయుల్లో బళ్లారి రాఘవ ఒకరని కొనియాడారు. కళారంగానికి ఆయన చేసిన సేవలు తరతరాలకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తాయన్నారు.
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55 ఏళ్లైనా వీడని స్నేహబంధంమల్కాపురం: కాలం గడిచినా, వయసు పెరిగినా వారి స్నేహబంధం మాత్రం చెక్కుచెదరలేదు. ఏకంగా 55 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న స్నేహానికి నిదర్శనంగా షిప్యార్డ్ గాంధీగ్రామ్ హైస్కూల్లో 1970–71 విద్యా సంవత్సరంలో పదో తరగతి చదివిన పూర్వ విద్యార్థులు ఆదివారం స్నేహితుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆత్మీయంగా కలుసుకున్నారు. పారిశ్రామిక ప్రాంతంలోని ఓ ఫంక్షన్హాల్లో నిర్వహించిన ఈ సమావేశానికి పుణే, హైదరాబాద్, న్యూఢిల్లీ, కోల్కతా తదితర నగరాల నుంచి స్నేహితులు హాజరయ్యారు. ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత ఒకరినొకరు కలుసుకున్న వారు చిన్ననాటి తీపి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆప్యాయంగా పలకరించుకున్నారు. స్నేహానికి సంబంధించిన పాటలను ఉత్సాహంగా ఆలపిస్తూ, సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ సాయంత్రం వరకు ఆనందంగా గడిపారు. గత 13 ఏళ్లుగా ప్రతి ఏటా స్నేహితుల దినోత్సవం రోజున 30 మంది ఇదే విధంగా కలుసుకోవడం ఆనవాయితీగా కొనసాగిస్తున్నామని వారు తెలిపారు.
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ఆకట్టుకున్న ఆఫ్తాల్మాలజీ ఫొటో ప్రదర్శనసీతంపేట: విశాఖపట్నంలోని ప్రభుత్వ ప్రాంతీయ నేత్ర వైద్యశాల హారోల్డ్ రిడ్లీ హాల్లో ఆదివారం నిర్వహించిన ఆఫ్తాల్మాలజీ ఫొటో ఎగ్జిబిషన్–2026 విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఆఫ్తాల్మాలజీ పోస్ట్గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థుల కోసం పోటీ రూపంలో నిర్వహించిన ఈ ప్రదర్శనలో ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 10 వైద్య కళాశాలలు, ఐదు పోస్ట్గ్రాడ్యుయేట్ శిక్షణా సంస్థలకు చెందిన సుమారు 60 మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వ ప్రాంతీయ నేత్ర వైద్యశాల మాజీ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ వి.వి.ఎల్.నరసింహారావు ప్రదర్శనను ప్రారంభించారు. కార్యక్రమాన్ని డా.అజయ్ శంకర్ నిర్వహించగా, ప్రభుత్వ ప్రాంతీయ నేత్ర వైద్యశాల సూపరింటెండెంట్, ఆఫ్తాల్మాలజీ విభాగాధిపతి డాక్టర్ వి.మీనాక్షి పర్యవేక్షించారు. ప్రదర్శనలో అరుదైన నేత్ర వ్యాధులు, క్లిష్టమైన వైద్య పరిస్థితులకు సంబంధించిన అత్యుత్తమ క్లినికల్ ఫొటోగ్రాఫ్లను ప్రదర్శించగా, సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. సుమారు 100 మంది నేత్ర వైద్య నిపుణులు, 50 మంది పోస్ట్గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులు ఈ ప్రదర్శనను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ నేత్ర వైద్యులు సి.వి.గోపాలరాజు, బి.ధర్మరాజు, యు.ఎస్.ఎన్.మూర్తి, ఎం.ఎస్.ఆర్.మూర్తి, టి.జ్యోతిర్మయి, భాస్కరరావు, తారకేశ్వరరావు, రవీంద్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ట్రాఫిక్ ఎస్ఐపై దాడికి యత్నంఎంవీపీకాలనీ: సత్యం జంక్షన్ జాతీయ రహదారిపై హోమ్ గ్యాడ్జెట్లు విక్రయిస్తున్న చిరువ్యాపారులు ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ శ్రీనివాసరావుతో వాగ్వాదానికి దిగిన ఘటన ఆదివారం చోటుచేసుకుంది. శ్రీకాకుళం నుంచి నగరానికి అవయవాలను తరలిస్తున్న నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆదివారం మధ్యాహ్నం గ్రీన్ ఛానల్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో భాగంగా ఎంవీపీ ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ శ్రీనివాసరావు సత్యం జంక్షన్లో ట్రాఫిక్ను నియంత్రిస్తూ విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అవయవాలను తరలిస్తున్న వాహనం హనుమంతవాక వైపు నుంచి సత్యం జంక్షన్కు చేరుకుంటుండటంతో, జాతీయ రహదారిపై హోమ్ గ్యాడ్జెట్లు విక్రయిస్తున్న రాజస్థాన్కు చెందిన చిరువ్యాపారులను రహదారి పక్కకు వెళ్లాలని ఎస్ఐ సూచించారు. ఎస్ఐపైకి కర్రతో దూసుకొచ్చిన యువకుడు అయితే వారు అందుకు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ ఎస్ఐతో వాగ్వాదానికి దిగారు. వారిలో ఓ యువకుడు కర్రతో ఎస్ఐపైకి దూసుకొచ్చి బెదిరించడంతో అక్కడ ఉన్నవారు ఒక్కసారిగా దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. అయితే అవయవాలను తరలిస్తున్న వాహనానికి ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఎస్ఐ శ్రీనివాసరావు సంయమనం పాటించారు. గ్రీన్ ఛానల్ పూర్తయి వాహనాలు వెళ్లిపోయిన అనంతరం వ్యాపారులను అదుపులోకి తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించగా, అప్పటికే వారు అక్కడి నుంచి జారుకోవడం గమనార్హం.
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గాజువాకలో నూతన కోర్టుల ప్రారంభంగాజువాక: గాజువాక కోర్టు కాంప్లెక్స్లో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టులను ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు పోర్ట్ఫోలియో జడ్జి జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్, హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ చీమలపాటి రవి ఆదివారం ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రజలకు త్వరితగతిన, పారదర్శకమైన సత్వర న్యాయాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ నూతన కోర్టులను అందుబాటులోకి తెచ్చామని, బాధితులు వీటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా ప్రిన్సిపల్ జడ్జి చిన్నంశెట్టి రాజు, 13వ అదనపు జిల్లా న్యాయమూర్తి ఎస్.ఎం.ఫణికుమార్, గాజువాక బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు ఎం.వేణు, కార్యదర్శి కె.జ్యోతితో పాటు పలువురు న్యాయవాదులు, కోర్టు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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పారిశుధ్య కార్మికుల ఆకలి కేకలుమహారాణిపేట: నెలల తరబడి జీతాలు అందక గ్రామ పంచాయతీ, స్వచ్ఛభారత్, క్లాప్ మిత్ర పారిశుధ్య కార్మికులు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లోని వందలాది కార్మికులు కుటుంబ పోషణకు అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో థర్డ్ పార్టీ కాంట్రాక్టు విధానాన్ని రద్దు చేసి పంచాయతీరాజ్ చట్టం ప్రకారం కనీస వేతనాలతో పాటు అవుట్సోర్సింగ్ కార్పొరేషన్లో తమను విలీనం చేయాలని కార్మికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అరకొర జీతాలు.. నెలనెలా రావు విశాఖ జిల్లాలోని 79 గ్రామ పంచాయతీల్లో సుమారు 240 మంది, అనకాపల్లి జిల్లాలోని 645 పంచాయతీల్లో సుమారు 900 మంది పారిశుధ్య కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు. వీరికి నెలకు ఇచ్చేది కేవలం రూ.6 వేలు మాత్రమే. అది కూడా గత మూడు నెలలుగా ఇవ్వలేదు. ఈ అరకొర జీతాలతో నెట్టుకొస్తున్న తమకు నెలల తరబడి జీతాలివ్వకపోతే.. కుటుంబంతో బతికేదెలా? అని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పరిశుభ్రతకు అవార్డులు.. కార్మికులకు వెతలు గ్రామాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషించేది పారిశుధ్య కార్మికులే. కరోనా సమయంలో వీరి సేవలు అసమానం. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు వీధులు, కాల్వలు శుభ్రం చేయడంతోపాటు, అధికారుల సూచన మేరకు ఇతర పారిశుధ్య పనులు కూడా నిర్వర్తిస్తున్నారు. దీంతో ప్రభుత్వాల నుంచి పంచాయతీలు అవార్డులు పొందుతున్నాయి. అయినా వీరి జీతాల కోసం అధికారులు పట్టించుకున్న పాపాన పోవట్లేదు. పీజీఆర్ఎస్ ద్వారా జీతాల బకాయిలపై వినతులు సమర్పించినా స్పందించట్లేదని ఆక్షేపిస్తున్నారు. కనీస వేతనాలివ్వాలి పంచాయతీ పారిశుధ్య కార్మికుల కరోనా టైంలో ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయకుండా కుటుంబ సభ్యుల్ని వదిలి పనిచేశారు. ఆ కనికరం కూడా అధికారులు చూపట్లేదు. మా జీతాలు కొంచెం అయినా పెంచిన దాఖలాల్లేవు. కార్మి కులకు కనీస వేతనంగా రూ.26 వేలు చెల్లించాలి. –పడాల రమణ, జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షుడు, ఏపీ గ్రామ పంచాయితీ, స్వచ్ఛభారత్ వర్కర్స్ యూనియన్ జీవో 680 అమలు చేయాలి పంచాయతీ కార్మికులకు జీవో నం.680 అమలు చేసి నెలకు రూ.10 వేల జీతం ఇవ్వాలి. డీపీవో లేదా ఎంపీడీవో ద్వారా గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వాలి. ప్రమాదం, సహజ మరణం పొందిన కార్మికులకు మట్టి ఖర్చులిచ్చి, కుటుంబంలో ఒకరికి ఉద్యోగం కల్పించాలి. –సీహెచ్ శంకర్, కార్మికుడు, శొంఠ్యాం, ఆనందపురం కార్మిక చట్టాలు అమలు చేయాలి మేజర్ పంచాయతీలో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు కార్మిక చట్టాలు అమలు చేసి, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ సౌకర్యాలు కల్పించాలి. పంచాయతీలో పనిచేస్తున్న శానిటేషన్, వాటర్ సప్లై, ఎలక్ట్రికల్ కార్మికులకు బీమా వర్తింపజేయాలి. పంచాయతీరాజ్ శాఖ ద్వారా ప్రభుత్వమే జీతాలివ్వాలి. –ఎద్దు పైడమ్మ, పాండ్రింగి, పద్మనాభం గత ప్రభుత్వంలో భరోసా గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పారిశుధ్య కార్మికుల కష్టాన్ని గుర్తించింది. రూ.6 వేల జీతాన్ని రూ.10 వేలకు పెంచుతూ జీవో నం.680 జారీ చేసింది. అది అమల్లోకి రాకముందే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం మారింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఈ ఉత్తర్వులను పక్కన పెట్టేసింది. మరోవైపు 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధుల నుంచి జీతాలు చెల్లించాలని ఉత్తర్వులు ఉన్నప్పటికీ అమలు చేయట్లేదని కార్మికులు ఆరోపిస్తున్నారు. జీతాలు అడిగితే పనులు మానుకుని, వెళ్లిపోండని బెదిరిస్తున్నారని వాపోతున్నారు.
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ప్రజాభిప్రాయం తర్వాతే డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుడాబాగార్డెన్స్: ఏఐ డేటా సెంటర్ల వంటి భారీ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను బహిరంగ ప్రజా చర్చ, సమగ్ర అధ్యయనం అనంతరమే చేపట్టాలని పలువురు వక్తలు అభిప్రాయపడ్డారు. సాంకేతిక అభివృద్ధి, పెట్టుబడుల ఆకర్షణ అవసరమే అయినప్పటికీ, పర్యావరణ పరిరక్షణ, సామాజిక న్యాయం, దీర్ఘకాలిక ప్రజా ప్రయోజనాలతో సమతుల్యత పాటించాలని సూచించారు. విశాఖలో ప్రతిపాదిత ఏఐ డేటా సెంటర్లకు సంబంధించిన చట్టపర, పర్యావరణ, ప్రజా విధాన అంశాలపై ఆదివారం డాబాగార్డెన్స్లోని అల్లూరి విజ్ఞాన కేంద్రంలో రౌండ్టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. గ్రీన్ విశాఖ కమిటీ అధ్యక్షుడు కె.రాజారామ్మోహన్రాయ్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్టుల ప్రభావం, చట్టపర అంశాలు, పర్యావరణ పరిరక్షణ చర్యలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. సమావేశంలో గ్రీన్ విశాఖ కమిటీ కార్యదర్శి డాక్టర్ ఎన్.చంద్రశేఖర్, ఎన్.వెంకటేశ్వరరావు, పి.సత్యనారాయణ, కేవై మణి, డీవీ అనీల్కుమార్, ఎ.సుధాకర్, బి.అప్పలరెడ్డి, కె.హరిత, జి.అనూషకుమారి, హ్యూమన్ రైట్స్ ఫోరం ప్రతినిధి వీఎస్ కృష్ణ, పౌర చైతన్య వేదిక అధ్యక్షుడు ప్రొఫెసర్ కేకేకే చంద్, కార్యదర్శి సీహెచ్ ప్రమీలా, ప్రొఫెసర్ బైరాగిరెడ్డి, గ్రీన్ విశాఖ బృంద సభ్యులు జి.కాంతారావు, సాయి ఫణీంద్ర, తిరుపతిరావు, వైఎస్సార్సీపీ లీగల్ సెల్ అధికార ప్రతినిధి, న్యాయవాది పాకా సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొని తమ అభిప్రాయాలు వెల్లడించారు.
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జూలో వన్యప్రాణులను దత్తత తీసుకున్న చిన్నారులుఆరిలోవ: ఇద్దరు చిన్నారులు జూలోని వన్యప్రాణులను దత్తత తీసుకొని ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఆదివారం చిన్నారులు సహారి, ఆర్యన్ తమ తల్లిదండ్రులతో కలిసి జూను సందర్శించి ఒక ఘరియల్, రెండు రాక్ పైథాన్లు (కొండచిలువలు)ను ఏడాది కాలానికి, ఒక మకావ్ పక్షిని నెల రోజుల పాటు దత్తత తీసుకున్నారు. ఇందుకోసం ఘరియల్కు రూ.25 వేలు, రెండు పైథాన్లకు రూ.10 వేలు, మకావ్ పక్షికి నెలకు రూ.240 చొప్పున విరాళాన్ని జూ క్యూరేటర్ జి. మంగమ్మకు అందజేశారు. అనంతరం ఆమె చిన్నారులకు దత్తత స్వీకార పత్రం, సావనీర్ను అందజేసి అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా మరింత మంది దాతలు వన్యప్రాణులను దత్తత తీసుకోవాలని ఆమె కోరారు. కార్యక్రమంలో చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు శ్వేత, అనిల్, జూ అసిస్టెంట్ క్యూరేటర్లు బి. గోపి, పి.వి. చౌదరి, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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ఆరిలోవలో నీటి సమస్యపై సీపీఎం ర్యాలీఆరిలోవ: ఆరిలోవ ప్రాంతంలో తాగునీటి సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతూ సీపీఎం నాయకులు ఆదివారం ర్యాలీ నిర్వహించారు. ర్యాలీ 40 గజాల కాలనీ నుంచి దుర్గాబజార్ మీదుగా లీలాసుందరి నగర్ వరకు సాగింది. ఈ సందర్భంగా సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి ఆర్.కె.ఎస్.వి. కుమార్ మాట్లాడుతూ 10 నుంచి 13 వార్డుల్లో మూడు, నాలుగు రోజులకు ఒకసారి మాత్రమే జీవీఎంసీ కుళాయి నీరు సరఫరా చేస్తోందని, బోర్లు ఎండిపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అన్నారు. ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నా ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు స్పందించకపోవడం దారుణమన్నారు. జీవీఎంసీ అధికారులు స్పందించి ప్రతిరోజూ గంట చొప్పున కుళాయి నీరు అందించాలని డిమాండ్ చేశారు. నీటి సమస్య పరిష్కారం కోసం ఈ నెల 7న బాలాజీనగర్లోని జీవీఎంసీ నీటి సరఫరా విభాగం కార్యాలయం ముందు నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో సీపీఎం మద్దిలపాలెం జోన్ కార్యదర్శి వి. కృష్ణారావు, స్థానిక నేతలు వి.ఎన్. కుమార్, పి. శంకర్, కె. కుమారి, వెంకటరావు, రమణమ్మ పాల్గొన్నారు.
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సిబ్బందికి ఆర్టీసీ ఆర్ఎం అభినందనలుఅల్లిపురం: భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని, ముఖ్యమంత్రి తదితర వీఐపీల రాకపోకల కోసం సుమారు 2 వేల ఆర్టీసీ బస్సులను ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా విజయవంతంగా నిర్వహించిన నేపథ్యంలో ఆయా డిపో మేనేజర్లు, సూపర్వైజర్లు, డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, మెకానికల్ సిబ్బంది, సేఫ్టీ డ్రైవింగ్ ఇన్స్ట్రక్టర్లు, యూనియన్ ప్రతినిధులను రీజినల్ మేనేజర్ బి. అప్పలనాయుడు అభినందించారు. ప్రభుత్వం, ఏపీఎస్ఆర్టీసీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నుంచి జిల్లా సిబ్బంది పనితీరుకు ప్రశంసలు లభించడం గర్వకారణమన్నారు. సింహాచలం గిరి ప్రదక్షిణ, భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు లేకుండా సమర్థవంతమైన రవాణా సేవలు అందించినందుకు ప్రభుత్వం నుంచి ప్రశంసలు దక్కాయని తెలిపారు.
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యువకుడిపై హత్యాయత్నంకంచరపాలెం: బర్మా క్యాంప్ మసీదు సమీపంలో ఆదివారం రాత్రి యువకుడిపై కత్తితో దాడి జరిగిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. కంచరపాలెం పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బర్మా క్యాంప్కు చెందిన జశ్వంత్ (22), పాల్, యశ్వంత్ల మధ్య గత కొంతకాలంగా వ్యక్తిగత విభేదాలు ఉన్నాయి. ఆదివారం మధ్యాహ్నం పాల్, యశ్వంత్లు మద్యం సేవిస్తుండగా అక్కడికి వచ్చిన జశ్వంత్ వారిని బెదిరించినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో రాత్రి మసీదు సమీపంలో జశ్వంత్పై యశ్వంత్ కత్తితో దాడి చేశాడు. దీంతో జశ్వంత్ శరీరంపై మూడు చోట్ల తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న కంచరపాలెం పోలీసులు రక్తపుమడుగులో పడి ఉన్న జశ్వంత్ను కేజీహెచ్కు తరలించారు. ప్రస్తుతం అతడి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. ఘటన అనంతరం యశ్వంత్ను స్థానికుల సహాయంతో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఏసీపీ ప్రదీప్తి పర్యవేక్షణలో కంచరపాలెం సీఐ కోరాడ రామారావు దర్యాప్తు చేపట్టారు. తనను జశ్వంత్ హత్య చేస్తాడనే భయంతో ముందుగానే కత్తిని వెంట తీసుకెళ్లినట్లు యశ్వంత్ విచారణలో చెప్పినట్లు సమాచారం. పోలీసుల అదుపులో యశ్వంత్ కేజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతున్న జశ్వంత్
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విశాఖ యారాడ బీచ్లో ఇద్దరు గల్లంతుసాక్షి, విశాఖపట్నం: స్నేహితుల దినోత్సవం రోజు విషాదం చోటుచేసుకుంది. యారాడ బీచ్లో యువతి, యువకుడు గల్లంతయ్యారు. ఫోటోలు తీసుకుంటున్న క్రమంలో సముద్రంలో గల్లంతయినట్లు సమాచారం. యువతి నీతుని రక్షించబోయి మరో యువకుడు రాము గల్లంతయ్యాడు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన న్యూ పోర్టు పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.విశాఖ వచ్చే పర్యాటకులు యారాడ బీచ్, ఆర్కే బీచ్, తేన్నేటి పార్క్, సాగర్ నగర్, రుషి కొండ బీచ్, ఐటీ హిల్స్, భీమిలి బీచ్ ప్రాంతాలను ఎక్కువగా సందర్శిస్తుంటారు. ఇక్కడి తీరంలో పెద్ద పెద్ద రాళ్లు ఉండడంతో వాటిపై నిల్చుని సాగరం అందాలను వీక్షిస్తుంటారు. అయితే కొంత మంది సరదాగా స్నానాలు చేసేందుకు, ఫోటోలు తీసుకోవడానికి దిగడంతో ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. అకస్మాత్తుగా వచ్చే అలలకు బలైపోతున్నారు.విశాఖ తీరం చుట్టూ కొండలు ఉండడంతో వాతావరణంలో వచ్చే మార్పుల కారణంగా రిప్ కరెంట్ వల్ల ఒక్కొక్కసారి భారీ అలలు వస్తుంటాయి. ఇలా రిప్ కరెంట్ వల్ల అలలు కొన్ని మీటర్ల ఎత్తు వరకు వస్తుంటాయి. ఆ సమయంలో తీరంలో ఉన్న వారు వాటికి చిక్కితే క్షణాల్లో కొన్ని కిలోమీటర్ల లోనికి వెళ్లిపోతుంటారు. సాధారణంగా అలలు ఎవరినైనా లోనికి లాగితే కొద్ది దూరంలోనే విడిచిపెట్టేస్తాయి. అటువంటి వారిని లైఫ్గార్డ్స్ రక్షించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ రిప్ కరెంట్ వల్ల వచ్చే కెరటాలకు చిక్కితే మాత్రం సురక్షితంగా బయటపడడం అసాధ్యం.
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‘భోగాపురం.. జీఎంఆర్తో ఎందుకు మాట్లాడించలేదు’సాక్షి, విశాఖ: ఎన్నికలకు ముందు శంకుస్థాపనలు చేయడం చంద్రబాబుకు అలవాటే అంటూ ఎద్దేవా చేశారు మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టుపై క్రెడిట్ చోరీ చేసిన చంద్రబాబు.. కుప్పం ఎయిర్పోర్టు ఏమైందో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రధాని మోదీకే అబద్దాలు చెప్తే ఇక ప్రజల పరిస్థితి ఏమిటో అర్ధం చేసుకోవాలి. ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవంలో జీఎంఆర్తో ఎందుకు మాట్లాడించలేదు అని ప్రశ్నించారు.మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ తాజాగా విశాఖలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ..‘భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభం కావడం సంతోషం. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ కీలకం. నిర్మాణం చేసిన జీఎంఆర్ సంస్థకు కూడా అభినందనలు. దేశ ప్రధాని ముందే సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం.. వైఎస్ జగన్పై విమర్శలు చేయడమేంటి?. ప్రధాని ముందే అబద్దాలు చెప్పారు. ప్రధానికే అబద్దాలు చెప్తే ఇక ప్రజల పరిస్థితి ఏమిటో అర్ధం చేసుకోవాలి. భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ కష్టం ఎవరిది అనేది అందరికీ తెలుసు. కొబ్బరికాయ కొట్టి.. గుమ్మడికాయ కట్టింది మాత్రమే బాబు.. ఎయిర్పోర్ట్ కట్టింది మాత్రం వైఎస్ జగన్.2019లో బాబు ఎయిర్పోర్టుకి శంకుస్థాపన చేసినప్పటికి కేవలం 270 ఎకరాలు మాత్రమే సేకరించారు. ఉమ్మడి ఏపీలో బాబు వేసిన శిలాఫలకాలు వందల్లో ఉన్నాయి. మేము అధికారంలోకి వచ్చాక 2020లో జీఎంఆర్తో ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ కార్పొరేషన్ అయ్యింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలోనే భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు పనులు వేగంగా జరిగాయి. 150కి పైగా న్యాయ వివాదాలు పరిష్కరించి ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణం చేశాం. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు కోసం 2700 ఎకరాల భూసేకరణ చేశాం. అన్ని అనుమతులు వచ్చాకనే వైఎస్ జగన్ శంకుస్థాపన చేశారు. శంకుస్థాపన చేసిన రోజు 2026లో ఎయిర్పోర్టును ప్రారంభిస్తామని వైఎస్ జగన్ చెప్పారు.ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవంలో జీఎంఆర్తో ఎందుకు మాట్లాడించలేదు. ప్రారంభోత్సవంలో జీఎంఆర్ మాట్లాడితే వాస్తవాలు బయటకు వస్తాయని మాట్లాడించలేదు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టులో క్రెడిట్ తీసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న చంద్రబాబు.. కుప్పం ఎయిర్పోర్టు ఏమైందో చెప్పాలి. 2017లోనే చంద్రబాబు కుప్పం ఎయిర్పోర్టుకు శంకుస్థాపన చేశారు.. దాని సంగతేంటి?. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిలో చంద్రబాబు పాత్ర ఏంటి?. ఉత్తరాంధ్రకు చంద్రబాబు ఏం చేశారో చెప్పాలి. వైఎస్సార్సీపీ హయంలోనే ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి జరిగింది. చంద్రబాబు ఓటు బ్యాంకుగా ఉత్తరాంధ్రను వాడుకున్నారు. అబద్దాలు చెప్పే నాయకుడి కోటాలో బాబుకి గిన్నిస్ బుక్ రికార్డ్ ఇవ్వాలి. రాష్ట్రంలో అయితే రెడ్ బుక్ లేకపోతే గిన్నిస్ బుక్ నడుస్తుంది. అంబేద్కర్ ఇచ్చిన రాజ్యాంగాన్ని ఈ ప్రభుత్వం వదిలేసింది. ఈ రెండున్నర సంవత్సరాల్లో రెడ్ బుక్, గిన్నిస్ బుక్, బాబు ఫేస్ బుక్ తప్ప ఏమీ లేదు. ఎవరికో పుట్టిన బిడ్డకి బాబు ఘనంగా బారసాల చేసినట్టు ఉంది.
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పాచిపోయిన ఉప్మా, బిర్యానీ... ఉండలు కట్టిన పెరుగన్నంవిశాఖపట్నం జిల్లా: భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ప్రభుత్వం సుదూర ప్రాంతాల నుంచి తరలించిన ప్రజలకు శనివారం పాచిపోయిన ఉప్మా, బిర్యానీ, పులిహోర, ఉండలు కట్టిన పెరుగన్నం ప్యాకెట్లు అందించింది. ఆనందపురం మండలం పెద్దిపాలెంలో వీటిని శుక్రవారం రాత్రి 11 గంటలకు వండి వేడిగా ఉన్నప్పుడే డబ్బాలలో ప్యాకింగ్ చేసినట్టు ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్కు ఉప్మా అందించారు. రాత్రి ప్యాకింగ్ చేసిన ఉప్మా ఉదయానికి పాచిపోయింది. మధ్యాహ్నం అందించిన 150 గ్రాముల బిర్యానీ ప్యాకెట్లో మీల్మేకర్ తప్ప ఎలాంటి కూరగాయలు వాడలేదు. రాత్రి చేసింది కావడంతో బిర్యానీ కూడా పాచిపోయిన వాసన వచ్చింది. దీంతోపాటు అందించిన 100 గ్రాముల పెరుగన్నం కూడా ఉండలు ఉండలుగా మారడంతో తినడానికి ఎవరూ ఇష్టపడలేదు.
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త్వరలో విశాఖ–బెంగళూరు వందేభారత్ స్లీపర్ రైలు!సాక్షి, విశాఖపట్నం: ప్రయాణికులకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉండే వందేభారత్ ఏసీ ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీస్ను వైజాగ్ నుంచి ఐటీ రాజధాని బెంగళూరుకు నడిపేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈ రెండు ప్రధాన నగరాల మధ్య అధునాతన వందేభారత్ స్లీపర్ను నడపాలని దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ తాజాగా ప్రతిపాదించింది. ఇందుకు సాధ్యాసాధ్యాలు, మార్గమధ్యంలో ఇతర రైళ్ల క్రాసింగ్స్, ప్రతిపాదిత టైమింగ్స్, తలెత్తే ఇబ్బందులు తదితర అంశాలపై సమగ్ర నివేదిక ఇవ్వాలని కోరుతూ దక్షిణ పశ్చిమ రైల్వే జోన్తో పాటు విశాఖపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు, గుంతకల్లు డివిజన్ల డీఆర్ఎంలకు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ సీపీటీఎం షిఫాలీ కుమార్ ఒక సర్క్యులర్ జారీ చేశారు. ఆయా డివిజన్ల నుంచి ఫీజిబిలిటీ రిపోర్టు వచ్చిన అనంతరం రైల్వే బోర్డుకు తుది ప్రతిపాదనలు పంపుతారు. రైల్వే బోర్డు ఆమోదం తెలిపిన వెంటనే దేశంలోనే ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈ వందేభారత్ స్లీపర్ రైలు విశాఖ నుంచి పట్టాలెక్కనుంది. ప్రతిపాదనల ప్రకారం వారంలో ఆరు రోజుల పాటు రాత్రిళ్లు ఈ సర్వీస్ నడుస్తుంది. రైలు విశాఖలో బయలుదేరిన తర్వాత దువ్వాడ, విజయవాడ, కృష్ణా కెనాల్ జంక్షన్, గుంటూరు, నంద్యాల, గుత్తి, ధర్మవరం మీదుగా బెంగళూరు చేరుకుంటుంది.
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సాగరగర్భంలో బాహుబలిసాక్షి, విశాఖపట్నం: దేశరక్షణకు మరో బాహుబలి సిద్ధమవుతోంది. హిందూ మహాసముద్రంపై ఆధిపత్యం చలాయించేలా, చొరబాట్లను అరికట్టేలా, చైనాకు చెక్పెట్టేలా అణు జలాంతర్గామి రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఇప్పటికే వరుస క్షిపణి ప్రయోగాలతో సత్తా చాటుతున్న ఇండియన్ నేవీ.. శత్రుదేశాల గుండెల్లో గుబులు రేపేలా పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో నెక్స్ట్ జెన్ న్యూక్లియర్ సబ్మెరైన్ను నిర్మిస్తోంది. 13,500 టన్నుల బరువైన ఈ బాహుబలి అణు జలాంతర్గామిలో 190 మెగావాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న కాంపాక్ట్ లైట్ వాటర్ అణు రియాక్టర్, 8 వేల కిలోమీటర్లకు పైగా పరిధి ఉన్న కే–6 ఖండాంతర క్షిపణులు ఉంటాయి. విశాఖలోని రాంబిల్లి సమీపంలో ఉన్న రహస్య నేవల్ బేస్ ఐఎన్ఎస్ వర్ష, విశాఖపట్నంలోని షిప్ బిల్డింగ్ సెంటర్లోను ఎస్–5 ప్రాజెక్టుగా దీని నిర్మాణపనులు మొదలయ్యాయి. డిజైనింగ్ నుంచి నిర్మాణం వరకు దీనికోసం రూ.10 వేల కోట్లు వెచ్చిస్తున్నారు. డీఆర్డీవో, బార్క్, ఏటీవీ సంయుక్త డిజైన్ అరిహంత్, అరిఘాత్, ఎస్–4, ఎస్–4 స్టార్ వంటి సబ్మెరైన్లను విజయవంతంగా నిర్మించిన భారత్.. ఇప్పుడు అంతకంటే రెట్టింపు సామర్థ్యం గల భారీ సబ్మెరైన్లు నిర్మించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. 2006 నాటి ఉన్నతస్థాయి శాస్త్రవేత్తల కమిటీ సిఫారసుల ఆధారంగా డీఆర్డీవో, బార్క్, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వెసల్ (ఏటీవీ) కలిసి.. ఈ ఎస్–5 డిజైన్ని రూపొందించాయి. విశాఖలోనే ఎందుకంటే?ఎస్–5 సబ్మెరైన్ నిర్మాణపనులు విశాఖలో చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 190 మెగావాట్ల లైట్ వాటర్ రియాక్టర్ తయారీ చివరి దశకు చేరుకుంది. విశాఖపట్నం సమీపంలో ఉన్న రాంబిల్లి వద్ద సముద్రపు లోతు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జలాంతర్గాములు ఉపగ్రహాలు లేదా శత్రు రాడార్లకు చిక్కకుండా నీటి అడుగున ప్రయాణించి సముద్రంలోకి ప్రవేశించవచ్చు. అదేవిధంగా విశాఖలోని షిప్బిల్డింగ్ సెంటర్ దశాబ్దాలుగా అణు జలాంతర్గాముల నిర్మాణంలో అనుభవం సాధించింది. అణు జలాంతర్గాముల నిర్మాణానికి అవసరమైన పరికరాల్ని అందించే బార్క్, ఎల్ అండ్ టీ, బీహెచ్ఈఎల్ దీనికి సమీపంలో ఉన్నాయి. ఈ కారణాలతో ఈ భారీ న్యూక్లియర్ సబ్మెరైన్ నిర్మాణానికి విశాఖపట్నాన్ని ఎంపిక చేశారు. సైనిక శక్తిని మార్చేసే సత్తా ఎస్–5 అణు జలాంతర్గామి భారత రక్షణదళ అమ్ములపొదిలో చేరితే.. దేశ సైనికశక్తి దశ దిశ మారిపోతాయి. ఇందులో ఒకేసారి అనేక లక్ష్యాల్ని ధ్వంసం చేసే సామర్థ్యం ఉన్న కే–6 బాలిస్టిక్ క్షిపణులుంటాయి. వీటిద్వారా శత్రుదేశాల్లోని ఏ మూలనైనా లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతం(ఐవోఆర్)లో చైనా నౌకాదళ చొరబాట్లను గట్టిగా తిప్పికొట్టవచ్చు.
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పోర్టుల ప్రైవేటీకరణను ప్రతిఘటిద్దాండాబాగార్డెన్స్: పోర్టుల ప్రైవేటీకరణను ప్రతిఘటిస్తూ నాన్ పర్మనెంట్, కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల హక్కుల కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఐక్య పోరాటాలకు సిద్ధం కావాలని వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (డబ్ల్యూటీడబ్ల్యూఎఫ్ఐ) జాతీయ అధ్యక్షుడు సీడీ నందకుమార్ పిలుపునిచ్చారు. డాబాగార్డెన్స్లోని అల్లూరి విజ్ఞాన కేంద్రంలో శనివారం ప్రారంభమైన నాలుగు రోజుల అఖిల భారత పోర్టు కార్మికుల వర్క్షాప్లో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రైవేటీకరణ విధానాలు కార్మికుల ఉద్యోగ భద్రత, వేతనాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. సిటూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సీహెచ్ నరసింగరావు మాట్లాడుతూ కనీస వేతనాలు, ఈపీఎఫ్, ఈఎస్ఐ, గ్రాట్యుటీ, బోనస్, ఉద్యోగ భద్రత వంటి హక్కుల అమలుకు కార్మిక సంఘాలు ఐక్యంగా ఉద్యమించాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో సమర మండల్, బి. జగన్, ఆర్కేఎస్వీ కుమార్, కె.ఎం. శ్రీనివాసరావు, సత్యనారాయణ, తాతారావు, రమణ, వేంకటేశ్వరరావు, అమ్మనాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ఘనత జగన్దే..మహారాణిపేట: భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి అవసరమైన భూసేకరణ, అనుమతులు, పునరావాసం, నిర్మాణ ప్రక్రియలో ప్రధాన పాత్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డిదేనని ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా పరిషత్ మాజీ చైర్పర్సన్ జల్లిపల్లి సుభద్ర అన్నారు. శనివారం ఆమె మాట్లాడుతూ విమానాశ్రయ పనుల్లో 70 శాతం పురోగతి జగన్ ప్రభుత్వ హయాంలోనే జరిగిందని, మిగిలిన పనులు పూర్తి చేసి మొత్తం ఘనత తమదేనని చంద్రబాబు క్రెడిట్ చోరీకి పాల్పడడం సరికాదని విమర్శించారు. 2023లోనే విమానాశ్రయానికి జగన్మోహన్రెడ్డి భూమి పూజ చేసి 2026 జూన్లో తొలి విమానం ల్యాండ్ అవుతుందని అక్కడే ప్రకటన చేశారని గుర్తు చేశారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు అభివృద్ధికి జగన్ తీసుకున్న చర్యలను విస్మరించి తప్పుడు ప్రచారం చేయడం తగదని, ఏ ప్రభుత్వ హయాంలో ఏ పనులు జరిగాయో వాస్తవాలను ప్రజలకు తెలియజేయడం మీడియా బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు.
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సంపత్ వినాయగర్ హుండీ ఆదాయం లెక్కింపుమహారాణిపేట: ఆశీలమెట్ట శ్రీ సంపత్ వినాయకస్వామి వారి ఆలయ హుండీల ఆదాయాన్ని శనివారం లెక్కించారు. గత 28 రోజులకు గాను హుండీల ద్వారా రూ. 18,74,000 ఆదాయం వచ్చినట్లు ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి డీవీవీ ప్రసాదరావు వెల్లడించారు. ఆలయ వ్యవస్థాపక ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు టి.ఆర్. చోళన్, దేవాదాయ శాఖ సహాయ కమిషనర్ కార్యాలయ పర్యవేక్షకులు ఎం. ప్రసాద్ పర్యవేక్షణలో శ్రీ వేంకటేశ్వర సేవా సంఘం ప్రతినిధులు, ఆలయ సిబ్బంది ఈ లెక్కింపు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.నగదుతో పాటు 4 గ్రాముల 513 మిల్లీగ్రాముల బంగారం, 71 గ్రాముల 500 మిల్లీగ్రాముల వెండి లభించాయని ఈవో తెలిపారు. అలాగే విదేశీ మారక ద్రవ్యం కింద యూఎస్ఏ డాలర్లు 21, కెనడా డాలర్లు 75, సౌదీ రియాళ్లు 270, కువైట్ అర దినార్తో పాటు రూ. 111 బ్యాంకర్ చెక్ హుండీలో సమకూరినట్లు వివరించారు. ఈ కానుకలను సూర్యబాగ్లోని బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా శాఖకు అప్పగించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
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ఇచ్చింది రూ.13 వేలు.. ప్రచారం రూ.15వేలుఆరిలోవ: ఎన్నికల సమయంలో ఒకటో తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుతున్న ప్రతి విద్యార్థికి రూ.15 వేల చొప్పున తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తామని కూటమి నాయకులు హామీ ఇచ్చారని, అయితే తాజాగా ‘తల్లికి వందనం’ పథకం కింద జమ చేసిన మొత్తాల్లో వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయని పలువురు లబ్ధిదారులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం పాఠశాలల నిర్వహణ ఖర్చుల కోసం రూ.2 వేల చొప్పున మినహాయించి రూ.13 వేలు జమ చేస్తామని ప్రకటించింది. అయితే ఎక్కువ మంది ఖాతాల్లో రూ.13 వేలు జమ కాగా, కొందరికి రూ.9 వేలు మాత్రమే జమయ్యాయని, మరికొందరికి ఇద్దరు పిల్లలు అర్హులైనా ఒకరి పేరుకే నిధులు అందాయని వారు చెబుతున్నారు. ఇటీవల ఈ పథకం అమలుపై ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి, విద్యాశాఖ మంత్రి చిత్రాలతో నగరంలో విస్తృతంగా హోర్డింగ్లు ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, ప్రకటించిన మేరకు అందరికీ లబ్ధి చేకూరలేదని లబ్ధిదారులు ఆరోపిస్తున్నారు. అర్హులందరికీ పూర్తి స్థాయిలో నిధులు జమ చేసి సమస్యను పరిష్కరించాలని వారు కోరుతున్నారు.
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సాగరగర్భంలో బాహుబలిసాక్షి, విశాఖపట్నం: దేశరక్షణకు మరో బాహుబలి సిద్ధమవుతోంది. హిందూ మహాసముద్రంపై ఆధిపత్యం చలాయించేలా, చొరబాట్లను అరికట్టేలా, చైనాకు చెక్పెట్టేలా అణు జలాంతర్గామి రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఇప్పటికే వరుస క్షిపణి ప్రయోగాలతో సత్తా చాటుతున్న ఇండియన్ నేవీ.. శత్రుదేశాల గుండెల్లో గుబులు రేపేలా పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో నెక్స్ట్ జెన్ న్యూక్లియర్ సబ్మైరెన్ను నిర్మిస్తోంది. 13,500 టన్నుల బరువైన ఈ బాహుబలి అణు జలాంతర్గామిలో 190 మెగావాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న కాంపాక్ట్ లైట్ వాటర్ అణు రియాక్టర్, 8 వేల కిలోమీటర్లకు పైగా పరిధి ఉన్న కే–6 ఖండాంతర క్షిపణులు ఉంటాయి. విశాఖలోని రాంబిల్లి సమీపంలో ఉన్న రహస్య నేవల్ బేస్ ఐఎన్ఎస్ వర్ష, విశాఖపట్నంలోని షిప్ బిల్డింగ్ సెంటర్లోను ఎస్–5 ప్రాజెక్టుగా దీని నిర్మాణపనులు మొదలయ్యాయి. డిజైనింగ్ నుంచి నిర్మాణం వరకు దీనికోసం రూ.10 వేల కోట్లు వెచ్చిస్తున్నారు. డీఆర్డీవో, బార్క్, ఏటీవీ సంయుక్త డిజైన్ అరిహంత్, అరిఘాత్, ఎస్–4, ఎస్–4 స్టార్ వంటి సబ్మైరెన్లను విజయవంతంగా నిర్మించిన భారత్.. ఇప్పుడు అంతకంటే రెట్టింపు సామర్థ్యం గల భారీ సబ్మైరెన్లు నిర్మించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. 2006 నాటి ఉన్నతస్థాయి శాస్త్రవేత్తల కమిటీ సిఫారసుల ఆధారంగా డీఆర్డీవో, బార్క్, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వెసల్ (ఏటీవీ) కలిసి.. ఈ ఎస్–5 డిజైన్ని రూపొందించాయి. సైనిక శక్తిని మార్చేసే సత్తా ఎస్–5 అణు జలాంతర్గామి భారత రక్షణదళ అమ్ములపొదిలో చేరితే.. దేశ సైనికశక్తి దశ దిశ మారిపోతాయి. ఇందులో ఒకేసారి అనేక లక్ష్యాల్ని ధ్వంసం చేసే సామర్థ్యం ఉన్న కే–6 బాలిస్టిక్ క్షిపణులుంటాయి. వీటిద్వారా శత్రుదేశాల్లోని ఏ మూలనైనా లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతం(ఐవోఆర్)లో చైనా నౌకాదళ చొరబాట్లను గట్టిగా తిప్పికొట్టవచ్చు. విశాఖలో రూపుదిద్దుకుంటున్న అణు జలాంతర్గామి విశాఖలోనే ఎందుకంటే? ఎస్–5 సబ్మైరెన్ నిర్మాణపనులు విశాఖలో చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 190 మెగావాట్ల లైట్ వాటర్ రియాక్టర్ తయారీ చివరి దశకు చేరుకుంది. విశాఖపట్నం సమీపంలో ఉన్న రాంబిల్లి వద్ద సముద్రపు లోతు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జలాంతర్గాములు ఉపగ్రహాలు లేదా శత్రు రాడార్లకు చిక్కకుండా నీటి అడుగున ప్రయాణించి సముద్రంలోకి ప్రవేశించవచ్చు. అదేవిధంగా విశాఖలోని షిప్బిల్డింగ్ సెంటర్ దశాబ్దాలుగా అణు జలాంతర్గాముల నిర్మాణంలో అనుభవం సాధించింది. అణు జలాంతర్గాముల నిర్మాణానికి అవసరమైన పరికరాల్ని అందించే బార్క్, ఎల్ అండ్ టీ, బీహెచ్ఈఎల్ దీనికి సమీపంలో ఉన్నాయి. ఈ కారణాలతో ఈ భారీ న్యూక్లియర్ సబ్మైరెన్ నిర్మాణానికి విశాఖపట్నాన్ని ఎంపిక చేశారు.
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ముంచుకొస్తున్న జలగండంనగరంలో ప్రమాదకర స్థాయికి భూగర్భ జలాలు ఆరిలోవలో 37.08 మీటర్ల లోతుకు పడిపోయిన పాతాళ జలసిరి గతేడాదితో పోలిస్తే 13 మీటర్ల మేర క్షీణించిన నీటిమట్టం ఎండాడలో 30, మధురవాడలో 27, రుషికొండలో 22 మీటర్ల లోతుకు భూగర్భ జలాలు ఎల్నినో, తీవ్ర వర్షాభావం, అధిక నీటి వినియోగంతో ఇంకిపోతున్న ఆక్విఫర్లు బోర్లు ఎండిపోతున్నాయి భూగర్భ జలవనరుల పరిస్థితి (మీటర్లలో) ప్రాంతం జూలై 30 జూలై 30 వ్యత్యాసం 2026 2025 ఆరిలోవ 37.08 23.75 –13.33 ఎండాడ 30.92 20.05 –10.86 మధురవాడ 27.21 22.94 –4.27 రుషికొండ 22.99 6.0 –16.99 విశాఖ రూరల్ 21.83 13.41 –8.42 విశాలాక్షినగర్ 16.18 5.83 –10.35 శివాజీపాలెం 15.64 7.22 –8.34 కణితి 15.24 14.40 –0.84 పెందుర్తి 13.11 10.27 –2.84 అప్పూఘర్ 12.68 7.42 –5.26 గోపాలపట్నం 11.16 2.64 –8.52 సీతమ్మధార 11.45 9.80 –1.65 మహరాణిపేట 10.42 8.19 –2.23 సాక్షి, విశాఖపట్నం: ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు ముఖం చాటేయడం, నైరుతి రుతుపవనాల కాలంలోనూ తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనడంతో విశాఖ మహా నగరం ఊహించని జల సంక్షోభం అంచున నిలిచింది. వర్షపాతం భారీగా తగ్గిపోవడంతో నగరంతో పాటు శివారు ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలు రికార్డు స్థాయిలో అడుగంటుతున్నాయి. భూగర్భ జలశాఖ తాజా గణాంకాల ప్రకారం అర్బన్, రూరల్ పరిధిలోని పలు కీలక ప్రాంతాల్లో నీటిమట్టం ప్రమాదకరంగా పడిపోగా, తీర ప్రాంతాల్లోకి సముద్రపు ఉప్పునీరు చొరబడే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. దీంతో తాగునీటి నాణ్యత దెబ్బతినే ప్రమాదం నెలకొంది. గతేడాదితో పోలిస్తే అనేక ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలు పదుల మీటర్ల మేర దిగజారడం భవిష్యత్తులో నగరవాసులు తాగునీటి కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే పరిస్థితులను సూచిస్తోంది. ఇప్పటికే అనేక ప్రాంతాల్లో బోర్లు ఎండిపోవడంతో ట్యాంకర్లపై ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే విశాఖపై తీవ్రమైన జల సంక్షోభం ముంచుకొచ్చే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వర్షాభావంతో అడుగంటుతున్న అక్విఫర్లు విశాఖ నగరం పారిశ్రామికంగా, జనాభాపరంగా వేగంగా విస్తరిస్తున్నా, అదే స్థాయిలో భూగర్భ జలాల రీచార్జ్ జరగడం లేదు. దీంతో భూగర్భ జల నిల్వలు (అక్విఫర్లు) వేగంగా క్షీణిస్తున్నాయి. భూమిలోని ఇసుక, గులకరాళ్లు, సున్నపురాయి, పగుళ్లు ఉన్న రాళ్ల పొరలు నీటిని నిల్వ ఉంచే సహజ జలాశయాలుగా పనిచేస్తాయి. వీటినే శాసీ్త్రయ పరిభాషలో ’అక్విఫర్లు’ అంటారు. వర్షాభావం కారణంగా ఈ అక్విఫర్లు తిరిగి నిండడం లేదు. మరోవైపు రీచార్జ్ అయ్యే పరిమాణం కంటే అధికంగా నీటిని తోడేయడంతో అవి ఖాళీ అవుతున్నాయి. ఈ ఖాళీల్లోకి సముద్రపు ఉప్పునీరు చొరబడే ప్రమాదం పెరుగుతోంది. భవిష్యత్తులో జల సంక్షోభమే.. పెరుగుతున్న జనాభా అవసరాల దృష్ట్యా నగరంలో వేల సంఖ్యలో బోర్లు తవ్వుతున్నారు. ఎత్తయిన భవనాల్లో భారీ మోటార్లతో నిరంతరం నీటిని తోడేయడం వల్ల భూగర్భ జలాలపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతోంది. ఇక గతేడాది రుతుపవనాలు ఆశించిన స్థాయిలో కురవకపోవడం, ఎల్నినో ప్రభావంతో ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం వల్ల భూమిలోని తేమ వేగంగా తగ్గిపోయింది. దీనికి తోడు నీటి సంరక్షణ చర్యలు, వర్షపు నీటి నిల్వ వ్యవస్థల అమలులో నిర్లక్ష్యం పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చింది. నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి భవనంలో ఏర్పాటు చేయాల్సిన రెయిన్వాటర్ హార్వెస్టింగ్ వ్యవస్థలు సమర్థంగా అమలు కాకపోవడం కూడా ప్రధాన కారణంగా మారింది. పెరుగుతున్న స్ట్రెస్ జోన్లు నగరంలోని పలు ప్రాంతాలు ప్రస్తుతం భూగర్భ జలాల తీవ్ర కొరత కారణంగా స్ట్రెస్ జోన్లుగా మారుతున్నాయి. సాధారణంగా భూగర్భ జలాలు 10 మీటర్లలోపు ఉంటే సురక్షిత స్థాయిగా పరిగణిస్తారు. అంతకంటే ఎక్కువ లోతుకు వెళ్తే ఆ ప్రాంతాన్ని స్ట్రెస్ జోన్గా గుర్తిస్తారు. విశాఖ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా ఆరిలోవలో భూగర్భ జలాలు 37.08 మీటర్ల లోతుకు పడిపోవడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇలాంటి ప్రాంతాలు నగరంలో పెరుగుతుండటం ప్రమాదకర పరిణామమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అప్పుఘర్ వంటి తీర ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలు మరింత తగ్గితే సముద్రపు ఉప్పునీరు భూమిలోకి చొరబడే (సాల్ట్వాటర్ ఇంట్రూషన్) ప్రమాదం ఉంది. అలా జరిగితే ప్రస్తుతం ఉన్న మంచినీరు కూడా తాగడానికి, గృహావసరాలకు పనికిరాకుండా పోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా కొండ ప్రాంతాలు, ఐటీ కారిడార్, కొత్తగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి మరింత ఆందోళనకరంగా ఉంది. నీరు కొనుక్కోవాల్సి వస్తోంది మా ప్రాంతంతో పాటు చుట్టుపక్కల కాలనీల్లో తాగునీటి కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. జీవీఎంసీ కుళాయిలు ఉన్నా నీరు సన్నని ధారగా మాత్రమే వస్తోంది. ఇంటి ముందు గోతులు తీసి నీరు పట్టుకున్నా నాలుగు, ఐదు బిందెలు కూడా రావు. తాగడానికి ఆర్వో ప్లాంట్ల నుంచి నీరు కొనుక్కోవాల్సి వస్తోంది. ఆ నీరు కూడా అందరికీ సరిపోవడం లేదు. ఎన్నేళ్లుగానో ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతోంది. –తిప్పాన నాగమణి, గృహిణి, నగరంపాలెంఎండిపోయిన ముడసర్లోవ జలాశయంమధురవాడ, పీఎంపాలెం ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలు తీవ్రంగా తగ్గిపోయాయి. ఎక్కడ చూసినా బోర్లు ఎండిపోతున్నాయి. అపార్ట్మెంట్లలో ఎక్కువగా ట్యాంకర్ల ద్వారానే నీరు తెప్పిస్తున్నారు. ఇల్లు అద్దెకు లేదా కొనుగోలు చేసేవారు కూడా ముందుగా నీటి సమస్య ఉందా అని ఆరా తీస్తున్నారు. నీటి సమస్య ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఆస్తుల విలువ కూడా 20 నుంచి 30 శాతం వరకు తగ్గుతోంది. –రాంప్రసాద్, ప్రతినిధి, మధురవాడ పౌర సంక్షేమ సంఘంతాగునీటికి తీవ్ర ఇబ్బందులు పైనాపిల్ కాలనీ సమీపంలోని జేఎన్ఎన్యూఆర్ఎం కాలనీలో సుమా రు రెండు నెలలుగా తాగునీటి కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. ఇక్కడ జీవీఎంసీ కుళాయి సౌకర్యం లేదు. గతంలో సంప్ నుంచి బోరు నీటిని మోటారుతో పై ట్యాంక్కు ఎక్కించేవారు. కానీ భూ గర్భ జలాలు అడుగంటిపోవడంతో ఇప్పుడు ట్యాంక్ కూడా నిండడం లేదు. జీవీఎంసీ ట్యాంకర్ల ద్వారా నీరు సరఫరా చేస్తున్నా, ఒక్కో కుటుంబానికి రెండు, మూడు బిందెల కంటే ఎక్కువ దొరకడం లేదు. చేతి బోరింగులూ ఎండిపోవడంతో తాగడానికి కూడా నీటిని కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తోంది. –నసీమా బేగం, జేఎన్ఎన్యూఆర్ఎం కాలనీ, పైనాపిల్ కాలనీ
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భోగాపురం సభకు ‘ఆర్టీసీ’ప్రయాణికులకు తిప్పలు డాబాగార్డెన్స్: విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఆర్టీసీ బస్సులను పెద్ద ఎత్తున జనసమీకరణకు తరలించడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, పలువురు కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు హాజరైన ఈ సభకు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల నుంచి భారీగా జనాలను తరలించేందుకు శుక్రవారం రాత్రి నుంచే సగానికి పైగా బస్సులను కేటాయించారు. తీవ్రమైన బస్సుల కొరత విశాఖ రీజియన్ పరిధిలోని అనకాపల్లి, పాడేరు, అరకు, చోడవరం, నర్సీపట్నం, యలమంచిలి, పాయకరావుపేట తదితర ప్రాంతాల నుంచి వందలాది బస్సులను భోగాపురానికి తరలించారు. విశాఖ నగరంలో ఇప్పటికే పరిమిత సంఖ్యలోనే బస్సులు అందుబాటులో ఉండగా, అందులోనూ కొన్ని మరమ్మతుల కారణంగా డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి. ఉన్న కొద్దిపాటి బస్సులను సభకు తరలించడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రయాణికులు, ఉద్యోగుల విలవిల విశాఖ నుంచి నిత్యం విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, రాజాం, పలాస, బొబ్బిలి, పార్వతీపురం, సాలూరు, అనకాపల్లి తదితర ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగించే ఉద్యోగులు, కార్మికులు, విద్యార్థులు, రైల్వే ప్రయాణికులు గంటల తరబడి బస్ స్టాండ్లలో నిరీక్షించాల్సి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో తీవ్ర రద్దీ నెలకొని ప్రయాణికులు చుక్కలు చూశారు. ప్రజాప్రతినిధుల సభల కోసం ప్రయాణికులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేయడంపై సర్వత్రా అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది.
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ఏసిప్ టెక్నాలజీస్ యూనిట్కు శంకుస్థాపనఆనందపురం: మండలంలోని తర్లువాడ పంచాయతీ పరిధిలో అడ్వాన్స్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ప్యాకేజింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (ఏసిప్) టెక్నాలజీస్ సెమీకండక్టర్ యూనిట్కు శనివారం శంకుస్థాపన జరిగింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు భోగాపురం విమానాశ్రయం నుంచి వర్చువల్ విధానంలో శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఏసిప్ ప్రతినిధులు స్థానికంగా శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ శాఖ అదనపు కార్యదర్శి, ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్ సీఈవో అమితేష్ కుమార్ సిన్హా, రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి భాస్కర్ కాటమనేని, ప్రత్యేక కార్యదర్శి ఎం.సూర్యతేజ, ఏసిప్ టెక్నాలజీస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈవో వెంకట సింహాద్రి, ఏపీఈడీబీ ప్రతినిధులు, సంస్థ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
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భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు జగన్ విజన్కు నిదర్శనంమహారాణిపేట: భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్.జగన్మోహన్రెడ్డి దూరదృష్టి, సంకల్పం, పరిపాలనా సామర్థ్యానికి ప్రతీక అని వైఎస్సార్సీపీ విశాఖ జిల్లా అధ్యక్షుడు కేకే రాజు అన్నారు. విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి అవసరమైన సుమారు 2,700 ఎకరాల భూసేకరణ, రైతులకు పరిహారం చెల్లింపు, జీఎంఆర్ సంస్థకు అనుమతులు, పరిపాలనా సహకారం అందించి ప్రాజెక్టును వేగవంతం చేసింది జగన్ ప్రభుత్వమేనని స్పష్టం చేశారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు శంకుస్థాపన సమయంలోనే 2026 నాటికి విమానాశ్రయాన్ని పూర్తి చేస్తామని జగన్ ప్రకటించారని, అదే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం పనులను ముందుకు తీసుకెళ్లిందన్నారు. ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం సిద్ధమైన ప్రాజెక్టును ప్రారంభించడం మినహా కొత్తగా చేసినదేమీ లేదని విమర్శించారు. ప్రాజెక్టు పునాది నుంచి నిర్మాణ పురోగతి వరకు జరిగిన కృషిని పక్కనబెట్టి, ప్రారంభోత్సవం పేరుతో మొత్తం ఘనతను తమ ఖాతాలో వేసుకునే ప్రయత్నం చేయడం రాజకీయ క్రెడిట్ దోపిడీ అని కేకే రాజు మండిపడ్డారు. ఎల్లో మీడియా ద్వారా భోగాపురం ఎయిర్పోర్టును చంద్రబాబు ప్రభుత్వ ఘనతగా చిత్రీకరించడం చరిత్రను వక్రీకరించే ప్రయత్నమేనని అన్నారు. అభివృద్ధి అంటే ప్రారంభోత్సవాలు చేయడం కాదని, ప్రాజెక్టుకు పునాది వేసి పూర్తి చేసే వరకు కట్టుబాటుతో పనిచేయడమే నిజమైన నాయకత్వమని పేర్కొన్నారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు చరిత్రలో జగన్ పాత్ర శాశ్వతంగా నిలిచిపోతుందని, క్రెడిట్ను దక్కించుకునే రాజకీయాలను ప్రజలు గమనిస్తున్నారని అన్నారు.
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కేజీహెచ్లో వాస్క్యులర్ వైద్యుడు లేక రోగుల అవస్థలువారికోస్ వెయిన్స్ బాధితులకు చికిత్స అందక ఇబ్బందులు మహారాణిపేట: కేజీహెచ్లో వాస్క్యులర్ సర్జన్ లేకపోవడంతో వారికోస్ వెయిన్స్తో పాటు రక్తనాళాలకు సంబంధించిన వ్యాధులతో బాధపడుతున్న రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొద్ది నెలల క్రితం కేజీహెచ్లో పనిచేస్తున్న వాస్క్యులర్ వైద్యుడ్ని పలాస ప్రభుత్వాస్పత్రికి బదిలీ చేయడంతో ప్రస్తుతం ఆ విభాగంలో నిపుణుడు లేకుండా పోయారు. దీంతో రోగులు చికిత్స కోసం ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులను ఆశ్రయించాల్సి వస్తోంది. గతంలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న సమయంలో వాసుపల్లి గణేష్కుమార్ కేజీహెచ్లో వాస్క్యులర్ వైద్యుడి అవసరాన్ని అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లగా, ఆయన ఆదేశాల మేరకు వైద్యుడిని నియమించారు. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఆ వైద్యుడిని పలాసకు బదిలీ చేయడంతో మళ్లీ కేజిహెచ్లో వాస్క్యులర్ సేవలు నిలిచిపోయాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. హైబీపీ, మధుమేహంతో ప్రమాదం మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు, ధూమపానం, వ్యాయామం లేకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల రక్తప్రసరణ దెబ్బతిని వారికోస్ వెయిన్స్తో పాటు ఇతర వాస్క్యులర్ వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. రక్తం గడ్డకట్టడం, ధమనులు మూసుకుపోవడం వంటి సమస్యలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉందన్నారు. ఖరీదైన చికిత్స : వారికోస్ వెయిన్స్కు నిపుణులైన వైద్యులు చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే ఉన్నారు. ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్సకు సుమారు రూ.2 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుండగా, గతంలో ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా చికిత్స అందుబాటులో ఉండేది. ప్రస్తుతం నగరంలో వాస్క్యులర్ నిపుణుడు లేకపోవడంతో పేద రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రామలక్ష్మికి అండగా వాసుపల్లి వైఎస్సార్సీపీ మహిళా నాయకురాలు, రెల్లి సామాజిక వర్గానికి చెందిన దశమంతుల రామలక్ష్మి హై షుగర్ కారణంగా రక్తం గడ్డకట్టి వారికోస్ వెయిన్స్ సమస్యతో మంచానికే పరిమితమైన విషయం తెలుసుకున్న మాజీ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్కుమార్ శనివారం ఆమె నివాసానికి వెళ్లి పరామర్శించారు. అనంతరం పలాస ప్రభుత్వాస్పత్రిలో విధులు నిర్వహిస్తున్న వాస్క్యులర్ వైద్యుడితో ఫోన్లో మాట్లాడి రామలక్ష్మికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని కోరారు. దీనికి వైద్యుడు సానుకూలంగా స్పందించి అవసరమైన చికిత్స అందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. రామలక్ష్మి కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న నేపథ్యంలో వాసుపల్లి వెంటనే రూ.10 వేల ఆర్థిక సాయం అందజేశారు. అలాగే ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా చికిత్స అందేలా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. ఆయన సహకారంతో మంగళవారం ఆమెను పలాస ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వాసుపల్లి మాట్లాడుతూ దశమంతుల రామలక్ష్మి గతంలో సింహాచలం దేవస్థానం ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యురాలిగా సేవలందించడంతో పాటు పార్టీ, సమాజం కోసం విశేషంగా పనిచేశారని అన్నారు. కష్టకాలంలో అండగా నిలవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని, ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. వాసుపల్లి అందించిన సహాయానికి రామలక్ష్మి కుటుంబ సభ్యులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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మేం ఎంపీ సీఎం రమేష్ మనుషులం..పెందుర్తి: విశాఖ జిల్లా పెందుర్తి రెవెన్యూ పరిధిలోని చినముషిడివాడలో ఓ ప్రైవేటు స్థలంలో అనకాపల్లి ఎంపీ సీఎం రమేష్ మనుషులు దౌర్జన్యకాండకు దిగారు. దశాబ్దాలుగా వివాదంలో ఉన్న సర్వే నెంబర్ 112/1 భూమిలోకి అక్రమంగా చొరబడి నిర్మాణాలను కూల్చివేశారు. స్థల యజమానిని, అతడి సోదరుడు, కుటుంబ సభ్యులపై భౌతికదాడికి దిగి రెచ్చిపోయారు. సీఎం రమేష్ మనుషులం.. ఈ స్థలం మాది అంటూ పేట్రేగిపోయారు. స్థానికంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన ఈ ఘటనపై బాధితులు పెందుర్తి పోలీసులను ఆశ్రయించారు. వివరాలివీ..ఎన్ఆర్ఐ బీమరశెట్టి మనోజ్ కుటుంబ సభ్యులు సర్వే నెంబర్ 112/1లో 1979లో 50 సెంట్ల భూమిని కొనుగోలు చేశారు. నాటి నుంచి వారి స్వాధీనంలోనే భూమి ఉంది. అయితే, పినిశెట్టి చంద్రమోహన్ అనే వ్యక్తి తమ కుటుంబ సభ్యులకు వారసత్వ హక్కులు ఉన్నాయంటూ గతంలో భూమిలోకి ప్రవేశించారు. ఈ క్రమంలో అప్పట్లో వివాదం పోలీస్స్టేషన్కు చేరింది. అనంతరం దీనిపై రెవెన్యూ కార్యాలయం నుంచి పోలీసులు వివరణ తీసుకోగా.. ఇరువురి పత్రాలు పరిశీలించి ఇది పూర్తిగా సివిల్ తగాదా అంటూ రిపోర్టు మంజూరు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో.. గురువారం ఉదయం పినిశెట్టి చంద్రమోహన్ తన కుటుంబ సభ్యులతో స్థలంలోకి చొరబడ్డారు. ఎంపీ సీఎం రమేష్ మనుషులమంటూ స్థలంలో హడావుడి చేశారు. అడ్డుకున్న మనోజ్ సోదరుడు నితిన్పై దాడికి తెగబడ్డారు. దీంతో బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించగా.. ఇరువురి మధ్య బైండోవర్ చేసినట్లు సీఐ సతీష్కుమార్ తెలిపారు. బైండోవర్ చేశాక కూడా సీఎం రమేష్ మనుషులు స్థలాన్ని ఖాళీ చేయడంలేదని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు.
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ఒకప్పుడు నేను.. ఇప్పుడు నా బిడ్డ కూడా!విశాఖపట్నం: భర్త జైలులో.. ఒడిలో ఐదు నెలల పసికందు.. చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేదు. ఒకప్పుడు అనాథగా పెరిగిన శృతి.. ఇప్పుడు తన బిడ్డ కూడా అదే అనాథ జీవితాన్ని అనుభవించాల్సి వస్తోందని కన్నీటి పర్యంతమైంది. విశాఖలో సంచలనం సృష్టించిన మైనర్ బాలిక హత్య కేసులో అరెస్టయిన బొలిశెట్టి సురేష్ భార్య శృతి ఊర్వశీ జంక్షన్లో ఉన్న ఇంట్లో బోరున విలపిస్తున్న దృశ్యం అందరినీ కలచివేస్తోంది. ప్రేమతో మొదలై.. విషాదంతో మిగిలింది హాస్టల్లో పెరిగిన శృతి ఆస్పత్రిలో ఉద్యోగం చేస్తుండగా సురేష్ పరిచయమయ్యాడు. ప్రేమిస్తున్నానని, జీవితాంతం తోడుంటానని నమ్మించి వివాహం చేసుకున్నాడు. అయితే పెళ్లి తర్వాత ఆమె జీవితంలో సంతోషం కంటే కన్నీళ్లే ఎక్కువయ్యాయి. ఇటీవల జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తొమ్మిదేళ్ల కుమార్తెను కోల్పోయింది. గర్భంలో ఉన్న కవలల్లో ఒక శిశువు కూడా మృతిచెందింది. ఇప్పుడు ఒడిలో ఉన్న ఐదు నెలల పసికందే తనకు మిగిలిన ఆశగా నిలిచింది. పాలకు డబ్బులు లేక.. మైనర్ బాలికను హత్య చేసి మృతదేహాన్ని సూట్కేస్లో పెట్టి రైలులో ఒడిశాకు తీసుకెళ్లి, అక్కడ పడేసి వచ్చిన భర్త సురేష్ జైలుకెళ్లడంతో కుటుంబానికి ఉన్న ఏకైక ఆదాయ మార్గం మూసుకుపోయింది. నెలకు రూ.3,500 అద్దె చెల్లిస్తూ గౌరీనగర్లో ఉంటున్న ఇంటిని ఖాళీ చేయాలని యజమాని చెబుతున్నారని శృతి ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. పాపకు సెరెలాక్ కొనుగోలు చేయడానికి కూడా చేతిలో డబ్బులు లేవని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. ‘ఒకప్పుడు నేనే అనాథను. ఇప్పుడు నాతో పాటు నా ఐదు నెలల బిడ్డ కూడా అనాథ అయింది. మా బిడ్డ ఏ పాపం చేసింది?’ అంటూ ఆమె బోరున విలపిస్తోంది. ఒక వ్యక్తి చేసిన నేరానికి చట్టం శిక్ష విధిస్తుంది. కానీ ఆ నేరం వల్ల ఛిద్రమైన కుటుంబాలు, దిక్కులేని చిన్నారులు అనుభవించే బాధకు మాత్రం కొలమానం ఉండదు. ఈ కేసులోనూ నిందితుడి చర్యతో అమాయక పసికందు భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.
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మణిహారం భోగాపురంసాక్షి, న్యూఢిల్లీ / సాక్షి, విశాఖపట్నం : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పర్యటించనున్నారు. శనివారం ఉదయం విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రయాణికుల టెర్మినల్ను పరిశీలించిన అనంతరం 11.30 గంటలకు జాతికి అంకితం చేస్తారు. ఉత్తరాంధ్ర ఊహలకు రెక్కలు తొడుగుతూ.. ఈ ప్రాంతానికి మణిహారంగా మారనుంది ఈ విమానాశ్రయం. ప్రారంభోత్సవం అనంతరం అదే వేదిక నుంచి రాష్ట్రంలోని రూ.17,900 కోట్లకు పైగా విలువైన పలు అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు, జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. అనంతరం ప్రజలనుద్దేశించి ప్రసంగించనున్నట్లు ప్రధాని కార్యాలయం శుక్రవారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. కాగా, శనివారం ప్రధాని ప్రారంభించనున్న భారీ అవుట్ సోర్స్డ్ సెమీ కండక్టర్ అసెంబ్లీ అండ్ టెస్ట్(ఓశాట్) ఫెసిలిటీ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే అడుగులు పడ్డాయి. మొదటి విడత రూ.542.19 కోట్లు, రెండో విడత రూ.1,845.61 కోట్లతో ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించారు. స్మార్ట్ వాచ్లు, ఐఓటీ పరికరాలకు కావాల్సిన అధునాతన 2.5డీ, త్రీడీ చిప్ ప్యాకేజింగ్, టెస్టింగ్ సేవలను ఇక్కడ అందించనున్నారు.
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తెలుగు వైభవం ప్రతిబింబించాలి: సీఎంమహారాణిపేట: భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు ప్రారంభోత్సవాన్ని అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. శుక్రవారం విశాఖ పోర్టు గెస్ట్హౌస్ నుంచి నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ఆయన ఏర్పాట్లపై సమీక్షించారు. ప్రారంభోత్సవానికి హాజరుకానున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ఘన స్వాగతం పలికేలా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు. విమానాశ్రయ ప్రాంగణం తెలుగు సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, వారసత్వ వైభవాన్ని ప్రతిబింబించాలన్నారు. గిరిజన సంప్రదాయ థింసా నృత్యం ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించే స్థాయిలో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, సత్యకుమార్ యాదవ్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్, ఐఅండ్ఐ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం.టి.కృష్ణబాబు, ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు, కలెక్టర్ ఎం. అభిషిక్త్ కిశోర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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గర్జించిన కార్మిక లోకంమహారాణిపేట: ఎర్రజెండాల రెపరెపలు.. నినాదాలతో దద్దరిల్లిన వీధులు.. చేతుల్లో చిన్నారులను ఎత్తుకుని ఉద్యమంలో అడుగులు వేసిన మహిళలు.. పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా వేతనాలు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆశ, అంగన్వాడీ, మధ్యాహ్న భోజన పథకం, వీవోఏ, ఆర్పీ, స్కూల్ శానిటేషన్ కార్మికులు శుక్రవారం నగరంలో భారీ నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు. సీఐటీయూ రాష్ట్రవ్యాప్త పిలుపులో భాగంగా సరస్వతి పార్కు నుంచి డాబాగార్డెన్స్, ప్రకాశరావుపేట, జగదాంబ జంక్షన్, వాచ్ హౌస్ మీదుగా కలెక్టరేట్ వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. అనంతరం కలెక్టరేట్ ఎదుట బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. ముందుజాగ్రత్తగా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. అనంతరం నిర్వహించిన సభలో సీఐటీయూ రాష్ట్ర కార్యదర్శి, శ్రామిక మహిళా సమన్వయ కమిటీ జిల్లా కన్వీనర్ పి.మణి మాట్లాడుతూ స్కీం వర్కర్లకు కనీస వేతనం రూ.26 వేలుగా నిర్ణయించి అమలు చేయాలని, పనిభారం తగ్గించాలని, వేధింపులు నిలిపివేయాలని, అనవసర యాప్లను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా వేతనాలు పెరగకపోయినా.. నిత్యావసర వస్తువులు, ఇంటి అద్దెలు, విద్యుత్, రవాణా, విద్యా ఖర్చులు భారీగా పెరిగాయన్నారు. కార్పొరేట్ సంస్థలకు వేల కోట్ల రూపాయల రాయితీలు ఇచ్చే ప్రభుత్వం ప్రజలకు సేవలందిస్తున్న స్కీం వర్కర్ల వేతనాల పెంపును నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని విమర్శించారు. వేతనాలు పెంచే వరకు ఉద్యమం కొనసాగుతుందని హెచ్చరించారు. సీఐటీయూ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఆర్కేఎస్వీ కుమార్ మాట్లాడుతూ స్కీం వర్కర్లపై పనిభారం, అధికారుల వేధింపులు పెరిగాయని, అనవసర యాప్లతో ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఎన్నికల సమయంలో స్కీం వర్కర్ల వేతనాలు పెంచుతామని హామీ ఇచ్చిన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మాట తప్పిందని విమర్శించారు. ముఖ్యమంత్రి, ప్రధానమంత్రి సభలకు జనాలను తరలించడమే వీరి పనిగా మారిందన్నారు. ఈ సభకు శ్రామిక మహిళా సమన్వయ కమిటీ జిల్లా సహ–కన్వీనర్ ఎ.సీతాలక్ష్మి అధ్యక్షత వహించగా.. అంగన్వాడీ వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కె.వెంకటలక్ష్మి, ఆశ వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఎస్.పద్మ, మధ్యాహ్న భోజన పథకం కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి జి.మంగశ్రీ, ఆర్పీ యూనియన్ జిల్లా కార్యదర్శి జి.ఝాన్సీ, వీవోఏ సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి అపర్ణ, స్కూల్ శానిటేషన్ వర్కర్స్ నాయకురాలు లక్ష్మి, సీఐటీయూ జిల్లా కార్యదర్శి బి.జగన్ తదితరులు ప్రసంగించారు. అఖిల భారత ప్రజాతంత్ర మహిళా సంఘం, ఇతర కార్మిక సంఘాల నాయకులు సంఘీభావం ప్రకటించారు.
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2,40,209 ఓట్లు లేపేశారు!మహారాణిపేట: విశాఖపట్నం జిల్లాలో ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటర్ల జాబితా సవరణ (సర్)–2026 ప్రక్రియ ముగిసింది. ఇందులో భాగంగా జిల్లాకు సంబంధించిన ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను జిల్లా కలెక్టర్ ఎం.అభిషిక్త్ కిశోర్ శుక్రవారం విడుదల చేశారు. జిల్లాలోని మొత్తం 1,980 పోలింగ్ స్టేషన్ల పరిధిలో గతంలో 20,23,009 మంది ఓటర్లు ఉండగా.. వివిధ కారణాల వల్ల 2,40,209 మంది ఓటర్లను జాబితా నుంచి తొలగించారు. ఫలితంగా జిల్లాలో ప్రస్తుతం ఓటర్ల సంఖ్య 17,82,800కు చేరింది. కాగా జిల్లాలో పోలింగ్ స్టేషన్ల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. గతంలో 1,980 ఉండగా, ఆ సంఖ్య 2,143కు చేరుకుంది. ఏఎస్డీడీ కేటగిరీ కింద తొలగింపు ఓటర్ల వెరిఫికేషన్లో భాగంగా ఆబ్సెంట్, షిఫ్ట్, డెత్, డూప్లికేట్ (ఏఎస్డీడీ) కేటగిరీల్లో ఉన్న 2,40,209 ఓటర్ల వివరాలను జాబితా నుంచి తొలగించినట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. ఇందులో అత్యధికంగా వలస వెళ్లిన వారు (షిఫ్టెడ్) 1,14,582 మంది ఉండగా, మరణించిన వారు 54,230 మంది, నకిలీ ఓట్లు 39,451, ఆబ్సెంట్/అన్ట్రేసబుల్గా 30,658 మంది, ఇతరులు 1,288 మంది ఉన్నారు. మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు ముసాయిదా జాబితా ప్రచురణ అనంతరం ప్రతి ఓటరూ తమ పేరు, వివరాలను సరిచూసుకోవాలి. ఒకవేళ అర్హత ఉండి జాబితాలో పేరు లేకపోయినా, లేదా తొలగించినా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. కొత్తగా పేరు నమోదుకు ఫారం–6 ద్వారా, వివరాల మార్పులు లేదా సవరణల కోసం ఫారం–8 ద్వారా మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ క్లెయిమ్లు, అభ్యంతరాలను ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు సమర్పించే అవకాశం ఉంది. – ఎం.అభిషిక్త్ కిశోర్, జిల్లా కలెక్టర్
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మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాల్సిందే..మహారాణిపేట: డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని, ఇందుకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు కేకే రాజు డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థులకు పెండింగ్లో ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని, ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు నెలకు రూ.3,000 నిరుద్యోగ భృతిని తక్షణమే అమలు చేయాలన్నారు. శుక్రవారం పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి కలెక్టర్ కార్యాలయానికి వెళ్లిన ఆయన, డీఆర్వో ఎం.విశ్వేశ్వర నాయుడుకు వినతిపత్రం సమర్పించారు. అనంతరం మీడియాతో మాడుతూ ఎన్నికల సమయంలో రాష్ట్ర ప్రజలకు, ముఖ్యంగా నిరుద్యోగ యువతకు ఇచ్చిన హామీలను కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తిగా విస్మరించిందన్నారు. అధికారంలోకి రావడానికి అమలుకాని హామీలు ఇచ్చి, ఇప్పుడు వాటి గురించి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా ప్రజలను మోసం చేస్తోందని విమర్శించారు. చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేష్ ఎన్నికల ప్రచార సభల్లో రాష్ట్రంలోని సుమారు 40 లక్షల మంది నిరుద్యోగ యువతకు నెలకు రూ.3,000 నిరుద్యోగ భృతి అందిస్తామని, ఉద్యోగం వచ్చేవరకు ఆ భృతి కొనసాగిస్తామని హామీ ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో విద్యారంగంలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి, పేద విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందేలా అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేశామని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో సమన్వయకర్తలు తిప్పల దేవన్ రెడ్డి, మొల్లి అప్పారావు, ఎమ్మెల్సీ వరుదు కల్యాణి, కుంభ రవి, పార్టీ నాయుకులు కట్టుమూరి సతీష్, బాణాల శ్రీనివాసరావు, కటారి అనిల్ కుమార్ రాజు , బొల్లవరపు జాన్ వెస్లీ, అల్లు శంకరరావు, బర్కత్ అలీ , సాడి పద్మా రెడ్డి, బిపిన్ కుమార్ జైన్, అల్లంపల్లి రాజబాబు, ఆల్ఫా కృష్ణ , పేర్ల విజయ చందర్, జీలకర్ర నాగేంద్ర, సేనాపతి అప్పారావు, ద్రోణంరాజు శ్రీ వత్సవ్, అంబటి శైలేష్, సనపల రవీంద్ర భరత్, బోని శివ రామకష్ణ, మనోజ్ కుమార్ గొడబ, దిలీప్ కుమార్, సాయి, ఎండి షరీఫ్, కర్రిరామి రెడ్డి, ఉమ్మడి కళ్యాణ్, బొడ్డేటి కిరణ్, గోడేసి శ్రీనివాస్ రెడ్డి (బుజ్జి), జగుపల్లి నరేష్, విక్టర్, విశాలక్ష్మి, సత్యాల, కాగితాల రవి కిరణ్, తాడి రవి తేజ, రౌత్ శ్రీను, సతీష్, పిలక మధు, శ్రవణ్, ప్రవీణ్, మహేష్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రభావమే నాయకత్వానికి కొలమానంమధురవాడ: నాయకత్వం అనేది పదవుల ద్వారా కాకుండా సమాజంపై చూపే ప్రభావం ద్వారా నిర్ణయించబడుతుందని విశాఖ పోర్ట్ అథారిటీ డిప్యూటీ చైర్పర్సన్ రోషిణి అపరంజి కొరాటి పేర్కొన్నారు. రుషికొండ సమీపంలోని ఐటీ హిల్–1లో శుక్రవారం సీఐఐ–ఐడబ్ల్యూఎన్ నిర్వహించిన ‘లీడింగ్ ఇండియా ః100–భవిష్యత్తు కోసం స్థితిస్థాపక వ్యవస్థలు’ సదస్సులో ఆమె ప్రసంగించారు. 2047 నాటికి స్వాతంత్య్ర శతాబ్ది లక్ష్యాల సాధనకు సుస్థిరమైన వ్యవస్థల నిర్మాణం అవసరమన్నారు. సీఐఐ–ఐడబ్ల్యూఎన్ ఏపీ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ ఉషా పంతుల మాట్లాడుతూ.. మార్పులకు అనుగుణంగా పనిచేసే సంస్థలే దేశాభివృద్ధికి బాటలు వేస్తాయని తెలిపారు. మహిళల నాయకత్వంలో సంస్థలు మరింత సమర్థంగా, వినూత్నంగా ఎదుగుతాయని సీఐఐ ఏపీ వైస్ చైర్మన్ డాక్టర్ జి.సాంబశివరావు అన్నారు. కార్యక్రమంలో శివప్రియ బాలగోపాలన్, డాక్టర్ రమాదేవి గౌరినేని, తన్మయ, అల్పనా కుమారి, డాక్టర్ బిజిలీ బాలకృష్ణన్, స్ఫూర్తి దాసరి తదితరులు పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో సీఐఐ–ఐడబ్ల్యూఎన్ దక్షిణ ప్రాంత చైర్పర్సన్ శివప్రియ బాలగోపాలన్, ఏపీ వైస్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ రమాదేవి గౌరినేని, పూర్వ చైర్వుమెన్ తన్మయ, డాక్టర్ బిజిలీ బాలకృష్ణన్, స్ఫూర్తి దాసరి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి మైలురాయిగా భోగాపురంమహారాణిపేట: భోగాపురం విమానాశ్రయం శనివారం ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో, జీవీఎంసీ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం ఆర్కే బీచ్ వద్ద ‘ప్రౌడ్లీ వైజాగ్’ థీమ్తో మెగా ఫ్లాష్మాబ్, కార్నివాల్, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, మెగా బీచ్ వాక్ను ఘనంగా నిర్వహించారు. జిల్లా కలెక్టర్ ఎం.అభిషిక్త్ కిశోర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై, జీవీఎంసీ అదనపు కమిషనర్ పి.ఎం.సత్యవేణి, యూసీడీ పీడీ బి.వి.రమణతో కలిసి మెగా ఫ్లాష్మాబ్ను ప్రారంభించారు. అనంతరం మెగా బీచ్ వాక్కు జెండా ఊపి శ్రీకారం చుట్టి, ప్రజలతో కలిసి నడిచారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి మైలురాయిగా నిలుస్తుందని, ఉపాధి, పెట్టుబడులు, పర్యాటక రంగాలకు కొత్త అవకాశాలు తీసుకురానుందని అన్నారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా నిర్వహించిన కార్నివాల్, ఫ్లాష్మాబ్, కర్రసాము, కత్తిసాము, కళరి, చిన్నారుల కిక్బాక్సింగ్ ప్రదర్శనలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. బీచ్ ట్రాఫిక్లో చిక్కుకున్న కలెక్టర్ కారు బీచ్వాక్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వచ్చిన కలెక్టర్ కారు ట్రాఫిక్లో చిక్కుకుపోయింది. కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత అక్కడ భారీగా ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. ఇందులో కలెక్టర్ కారు చాలాసేపు నిలిచిపోయింది. అక్కడ కనీసం ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ కూడా లేకపోవడంతో, కలెక్టర్ కార్యాలయ సిబ్బంది ఇద్దరు స్వయంగా రంగంలోకి దిగి ట్రాఫిక్ను క్లియర్ చేశారు. ప్రజల భాగస్వామ్యంపై విమర్శలు అయితే ‘ప్రౌడ్లీ వైజాగ్’ పేరిట నిర్వహించిన కార్యక్రమాన్ని ప్రైవేట్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థకు అప్పగించడంపై విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఫలితంగా ప్రజల భాగస్వామ్యం లేకుండా పోయిందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్లాష్మాబ్ను స్థానిక విద్యార్థులు, యువతతో నిర్వహించి ఉంటే మరింత సహజత్వం, ప్రజల అనుబంధం కనిపించేదని పలువురు భావిస్తున్నారు.
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పదవీ విరమణ రోజే.. మాజీ వీసీ ప్రసాదరెడ్డి సస్పెన్షన్!విశాఖ : ఆంధ్రా యూనివర్శిటీ ప్రొఫెసర్లపై కూటమి ప్రభుత్వం కక్ష సాదింపు చర్యలకు పాల్పడుతోంది. మాజీ విసీ ప్రసాద్ రెడ్డి, మాజీ రిజిస్ట్రార్ స్టీఫెన్ సహా ఐదుగురిపై సస్పెన్షన్ వేటు వేసింది. వీసీ ప్రసాద్రెడ్డి పదవీ విరమణ రోజే ఆయన సస్పెన్షన్ వేటు వేసి మరీ కక్ష సాధింపు చర్యలకు దిగారు. విజిలెన్స్ విచారణ పేరుతో ఏయూ ప్రొఫెసర్లపై వేధింపులకు పాల్పడుతోంది ప్రభుత్వం.
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‘భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ కోసం భూసేకరణ ఎవరు చేశారు?’విశాఖ: భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ రావడానికి దివంగత మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్సార్తో పాటు, ఆయన తనయుడు, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డే కారణమని, వారు చేసిన కృషి వల్లే భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ఇవాళ తుదిరూపు దిద్దుకుందని పార్టీ సీనియర్ నేత, మండలి ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ స్పష్టం చేశారు.అప్పటి ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తిగా చెప్తున్నానని, విశాఖ ఎయిర్ పోర్ట్ విస్తరణ ప్రత్తిపాధన వచ్చినప్పుడు భోగాపురం, యలమంచిలి వద్ద స్థలాలు చూసామన్నారు. ఈ విషయాలు చంద్రబాబుకి, అశోక్ గజపతిరాజుకి సైతం తెలుసని బొత్స తేల్చిచెప్పారు. ఈరోజు(శుక్రవారం, జూలై 31వ తేదీ) విశాఖపట్నం నుంచి ప్రెస్మీట్లో మాట్లాడిన బొత్స.. అసలు భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ కోసం భూసేకరణ ఎవరు చేశారు? ఎవరు పరిహారం ఇచ్చారో లెక్కలు తీయమని సవాల్ విసిరారు. కొత్త ఎయిర్ పోర్ట్ ఆలోచన చంద్రబాబుది అని ఎవరు చెప్పారని ఎదురు ప్రశ్నించారు బొత్స. ఆయన హయాంలో ఒక్క ఎకరా భూమిని కూడా సేకరించలేదని, అటువంటప్పుడు ఆలోచన ఆయనది ఎలా అవుతుందన్నారు. ‘2019 వరకు భూ సేకరణ ఎక్కడ జరిగింది..?, 15 వేల ఎకరాలు కావాలని చెప్పిన చంద్రబాబు.. ఒక్క ఎకరమైనా సేకరించారా..?, భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ కోసం భూ సేకరణ ఎవరు చేశారు..?, పరిహారం ఎవరు ఇచ్చారు..? , లెక్కలు తియ్యండి. భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ కోసం భూసేకరణ నుంచి నిర్మాణం వరకూ మా నాయకుడు వైఎస్ జగనే చేశారు’ అని స్పష్టం చేశారు.
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భోగాపురం.. భూములిచ్చిన రైతులు చెప్పింది ఇదే..సాక్షి, విజయనగరం: భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ఘనత ముమ్మాటికీ వైఎస్ జగన్కే దక్కుతుందని.. ఎయిర్పోర్టుకు భూములు ఇచ్చిన రైతులు తేల్చి చెప్పారు. గురువారం.. వైఎస్ జగన్ విశాఖ మీదగా శ్రీకాకుళం వెళ్తున్న సందర్భంగా భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ వద్ద ‘థ్యాంక్యూ జగన్ సార్’ అంటూ ప్లకార్డులు పట్టుకుని నినాదాలు చేశారు. భోగాపురం అభివృద్ధి ఏవిధంగా జరిగిందో తెలిపారు. అసలేం జరిగిందో భూములిచ్చిన తమకు తెలుసన్నారు. వైఎస్ జగన్ కృషితోనే ఇది జరిగిందన్నారు.భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ వైఎస్ జగన్ కష్ట ఫలితం.. కానీ చంద్రబాబు మేం చేశామంటూ గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు. చంద్రబాబు అబద్ధాలను ప్రజలు నమ్మరన్నారు. ఆనాడు రైతులను మోసం చేయడానికి 15 వేల ఎకరాలు తీసుకుంటానని చంద్రబాబు చెప్పితే.. వైఎస్ జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాదాపు 2500కి తగ్గించి ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా పునరావాసం కల్పించి.. అన్నివిధాలుగా ఆదుకున్నారన్నారు.‘‘సౌకర్యాలు కల్పించి రైతులకు వైఎస్ జగన్ అండగా నిలబడ్డారు. నేడు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చి ఆ క్రెడిట్ తమదేనని చెప్పుకోవడం దారుణం. ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణానికి కారణం ఎవరో? ఏం జరిగిందో? భూములిచ్చిన రైతులకు తెలుసు’’ అని స్థానికులు పేర్కొన్నారు.
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ఆనాడు అసలు వైఎస్ జగన్ ఏమన్నారంటే..భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టును వైఎస్ జగన్ వ్యతిరేకించినట్లు పచ్చగుంపు అబద్దపు ప్రచారం చేస్తోంది. ఆయన ఏనాడూ ఎయిర్ పోర్ట్ను వ్యతిరేకించలేదు. గతంలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నపుడు వైఎస్ జగన్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు సొంత భాష్యాలు చెబుతూ.. ఎల్లో మీడియా చెలరేగిపోతోంది. అయితే, విమానాశ్రయానికి సీఎం హోదాలో వైఎస్ జగన్ శంకుస్థాపన చేశారనే అసలు వాస్తవానికి మాత్రం ముసుగేసింది.ఆనాడు సీఎం హోదాలో వైఎస్ జగన్ కేవలం శంకుస్థాపనకే పరిమితం కాలేదు. భూ సేకరణకు సంబంధించి పెండింగ్లో ఉన్న న్యాయపరమైన వివాదాలన్నిటినీ పరిష్కరించారు. కావాల్సిన అనుమతులన్నీ తెప్పించారు. అన్నీ చేసిన తరవాత... 30 నెలల్లో పూర్తి చేయాలని జీఎంఆర్ సంస్థకు లక్ష్యం విధించి మరీ కొబ్బరికాయ కొట్టారు. కానీ ఎల్లో మీడియా మాత్రం ఎయిర్ పోర్ట్ను వ్యతిరేకించారంటూ దుష్ప్రచారం చేస్తోంది.ఆనాడు అసలేం జరిగిందంటే..భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కోసం చంద్రబాబు 2015లో రైతుల నుంచి 15,000 ఎకరాలను సేకరించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడంపై స్థానిక రైతుల్లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన వ్యక్తమైంది. ఈ ఆందోళనతో వైఎస్ జగన్ కూడా ఏకీభవించారు. అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్టుకు అన్ని ఎకరాల భూమి దేనికంటూ నిలదీశారు. 2,300 ఎకరాలు ఉంటే సరిపోతుందన్నారు. ‘‘చెన్నై ఎయిర్పోర్టు ఎన్ని ఎకరాల్లో ఉంది? ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్టు ఎన్ని ఎకరాల్లో ఉంది? అని ప్రశ్నిస్తూ వైఎస్ రైతులకు మద్దతుగా నిలిచారు.చివరకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం సేకరించాల్సిన భూమిని తొలుత 6,000 ఎకరాలకు.. ఆ తర్వాత 2,700 ఎకరాలకు కుదించుకుంటూ వచ్చింది. చివరకు 2017లో 2,700 ఎకరాల్లో ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణం చేపట్టాలని నిర్ణయించడంతో పాటు.. ఇందుకోసం ఏర్పాటు చేసిన భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు లిమిటెడ్ కంపెనీ పేరుమీద రూ.1,500 కోట్ల అప్పును హడ్కో నుంచి తీసుకోవడానికి అనుమతిస్తూ జీవో ఇచ్చారు. అయితే బలవంతపు భూసేకరణను వ్యతిరేకిస్తూ కొందరు రైతులు కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఇవేమీ పట్టని ఎల్లో గ్యాంగ్.. నాడు భూసేకరణను వ్యతిరేకించి.. ఎయిర్పోర్ట్ను అడ్డుకున్నారంటూ అసత్యాలు ప్రచారాలు చేస్తోంది.
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వైఎస్ జగన్ పట్టుదలకు సాక్ష్యం ఇదిగో..చంద్రబాబే మొత్తం భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు నిర్మాణం చేసినట్లు ఎల్లో గ్యాంగ్ తెగ బిల్డప్ ఇస్తోంది. అయితే, వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం సాధించిందేమిటో రికార్డుపరంగా ఆధారాలు ఉన్నాయి. కానీ ప్రజల దృష్టిని మరల్చేందుకు కూటమి నేతలు నానా పాట్లు పడుతున్నారు. వైఎస్ జగన్ పడిన కష్టమేంటి?. ఆయన శ్రమ ఎలా ఫలించింది? అసలు వాస్తవం ఏంటో? పరిశీలిస్తే..వైఎస్ జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే భోగాపురం అంతర్జాతీయ గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయానికి కార్యరూపం తీసుకొచ్చేందుకు నడుంబిగించారు. 2023 మే 3న భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టుకు శంకుస్థాపన చేశారు. దాని వెనుక వైఎస్ జగన్ పడిన శ్రమను గుర్తుచేసుకుంటే.. ఇక్కడ 2,751 ఎకరాల భూసేకరణ ప్రక్రియ పూర్తి చేయించారు. మరో వైపు, రైతులకు తగిన నష్టపరిహారం, నిర్వాసితులకు పునరావాసం విషయంలో తన ఉదారతను చాటుతూ వారిని ఒప్పించారు.హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో పిటిషన్లన్నీ పరిష్కారమయ్యేలా చొరవ చూపించారు. విమానాశ్రయానికి అవసరమైన అనుమతుల కోసం వైఎస్ జగన్.. ఢిల్లీ స్థాయిలో చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించాయి. మరో వైపు క్షేత్రస్థాయిలో రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు చొరవ తీసుకున్నారు. విమానాశ్రయ నిర్వహణకు, ఇతర అనుబంధ కార్యకలాపాలకు 2,750.78 ఎకరాలు సరిపోతాయని నిర్ణయించారు. పరిహారాన్ని భూమి పరిస్థితిని బట్టి ఎకరాకు రూ.28 లక్షల నుంచి రూ.36 లక్షల వరకూ అందించారు. అసైన్డ్ భూములకు కూడా జిరాయితీ భూమితో సమానంగా పరిహారం మంజూరు చేశారు.ఇదే క్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు జరిపిన చర్చలతో చాలామంది రైతులు సానుకూలంగా స్పందించారు. కోర్టుల్లో పిటిషన్లను ఉపసంహరించుకున్నారు. మిగిలిన పిటిషన్లను హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు, నేషనల్ గ్రీన్ట్రిబ్యునల్ పరిష్కరించాయి. నిర్వాసితులైన నాలుగు గ్రామాల్లోని 404 కుటుంబాలకు అత్యుత్తమమైన పునరావాసప్యాకేజీని వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అందించింది. దాదాపు రూ.80 కోట్ల వ్యయంతో టౌన్షిప్లను తలదన్నేలా రెండు కాలనీలను వారి కోసం నిర్మించింది.
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భోగాపురం.. భూసేకరణ నుంచి నిర్మాణం వరకు ఇలా..భోగాపురం విమానాశ్రయం గురించిన అసలు వాస్తవాలు..2023 మే 3: వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే నాటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి భోగాపురం అంతర్జాతీయ గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయానికి కార్యరూపం తీసుకొచ్చేందుకు నడుం బిగించారు. దీనికోసం త్రిముఖ వ్యూహం అనుసరించారు. ఇక్కడ 2,751 ఎకరాల భూసేకరణ ప్రక్రియ పూర్తి చేయించారు. మరోవైపు రైతులకు తగిన నష్టపరిహారం, నిర్వాసితులకు పునరావాసం విషయంలో తన ఉదారతను చాటుతూ వారిని ఒప్పించారు. హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో పిటిషన్లన్నీ పరిష్కారమయ్యేలా చొరవ చూపించారు.అదే సమయంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సహా కేంద్ర మంత్రులను తరచుగా సంప్రదిస్తూ విమానాశ్రయానికి అవసరమైన అనుమతులన్నీ సాధించారు. అలా అడ్డంకులన్నీ అధిగమించడానికి, అనుమతులన్నీ తేవడానికి నాలుగేళ్ల కాలం పట్టింది. ఇక మార్గం సుగమమైన నేపథ్యంలో రానున్న రెండేళ్లలో నిర్మాణం పూర్తిచేసి, మూడో ఏట పూర్తిస్థాయిలో విమానాశ్రయం నుంచి విమానాల రాకపోకలను నిర్వహించాలనేది లక్ష్యం. ఈ క్రమంలోనే 2023 మే నెల 3వ తేదీన నాటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్. జగన్ భూమిపూజ చేశారు. ఈ సందర్భంగా భోగాపురం విమానాశ్రయ ఊహాచిత్రం విడుదల చేశారు.సాక్షి ప్రతినిధి, విజయనగరం: భోగాపురం అంతర్జాతీయ గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయానికి గత చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఐదేళ్ల పాలనాకాలంలో చేసిదేమిటో, వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రభుత్వం సాధించిందేమిటో రికార్డు ఆధారాలు ఉన్నాయి. కానీ ప్రజల దృష్టిని మరల్చేందుకు టీడీపీ నాయకులు నానా పాట్లు పడుతున్నారు. కనీసం ఏ భూమిలో వేస్తున్నామో చూడకుండా శిలాఫలకం వేసేసి టెంకాయ కొట్టే మమా అనిపించిన చంద్రబాబుదే ఘనత అంటూ డబ్బా కొట్టుకోవడం వారికే చెల్లిందని విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వాస్తవానికి ప్రస్తుత విశాఖ విమానాశ్రయాన్ని భవిష్యత్తు అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్పు చేయడానికి వీల్లేని పరిస్థితుల్లో భోగాపురం వద్ద విమానాశ్రయం నిర్మించాలనే ప్రతిపాదన 2015 సంవత్సరంలో తెరపైకి వచ్చింది.గత టీడీపీ ప్రభుత్వం భూసేకరణకు బీజం వేసింది. 15వేల ఎకరాలు సేకరిస్తామనడంతో భోగాపురం మండల రైతులు ఆందోళనలకు దిగారు. దీంతో ఐదు వేల ఎకరాలకు దిగొచ్చింది. పరిహారం ఎకరాకు రూ.12.50 లక్షల చొప్పున ప్రకటించడం, అసైన్డ్ భూములకు విస్మరించడంతో 2015 ఆగస్టులో రైతులు రోడ్డెక్కారు. అడ్డదిడ్డంగా తలపెట్టిన భూసేకరణను సవాలు చేస్తూ కొంతమంది హైకోర్టులో పిటిషన్లు వేశారు. వాటిపై విచారణ పెండింగ్లో ఉండగానే 2019 సార్వత్రిక ఎన్నికలు సమీపించాయి. నిర్వాసితులకు పరిహారం, పునరావాసం ఏమీ పూర్తి చేయలేదు. ఏదిఏమైనా భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఘనత తనదేనని చాటుకోవాలని ప్రచారయావతో చంద్రబాబు 2019 ఫిబ్రవరి 14వ తేదీన హడావుడిగా శంకుస్థాపన చేయడం అప్పట్లో విమర్శలకు దారితీసింది.ఫలించిన జగన్ శ్రమ...విమానాశ్రయానికి అవసరమైన అనుమతుల కోసం మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్.జగన్ ఢిల్లీ స్థాయిలో చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించాయి. మరోవైపు క్షేత్రస్థాయిలో రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు చొరవ తీసుకున్నారు. విమానాశ్రయ నిర్వహణకు, ఇతర అనుబంధ కార్యకలాపాలకు 2,750.78 ఎకరాలు సరిపోతాయని నిర్ణయించారు. పరిహారాన్ని భూమి పరిస్థితిని బట్టి ఎకరాకు రూ.28 లక్షల నుంచి రూ.36 లక్షల వరకూ అందించారు. అసైన్డ్ భూములకు కూడా జిరాయితీ భూమితో సమానంగా పరిహారం మంజూరు చేశారు.పార్టీ నాయకులు బొత్స సత్యనారాయణ, మజ్జి శ్రీనివాసరావు, బడ్డకొండ అప్పలనాయుడు, భోగాపురం మండల నాయకుడు ఉప్పాడ సూర్యనారాయణరెడ్డి తదితరులు జరిపిన చర్చలతో చాలామంది రైతులు సానుకూలంగా స్పందించారు. కోర్టుల్లో పిటిషన్లను ఉపసంహరించుకున్నారు. మిగిలిన పిటిషన్లను హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు, నేషనల్ గ్రీన్ట్రిబ్యునల్ పరిష్కరించాయి. నిర్వాసితులైన నాలుగు గ్రామాల్లోని 404 కుటుంబాలకు అత్యుత్తమమైన పునరావాస ప్యాకేజీని నాటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అందించింది. దాదాపు రూ.80 కోట్ల వ్యయంతో టౌన్షిప్లను తలదన్నేలా రెండు కాలనీలను వారి కోసం నిర్మించింది.అత్యాధునికంగా నిర్మాణం...దాదాపు రూ.790 కోట్ల ఖర్చుతో సేకరించిన 2,750 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి సంస్థకు బదలాయించింది. అందులో విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి అవసరమైన 2,203 ఎకరాలను నోటిఫై చేస్తూ నాటి జగన్ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాజాం ప్రాంత వాసి, ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త గ్రంథి మల్లికార్జునరావుకు చెందిన జీఎంఆర్ గ్రూప్ నిర్మాణ బాధ్యతలు తీసుకుంది.దాదాపు రూ.790 కోట్ల ఖర్చుతో సేకరించిన 2,750 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి సంస్థకు బదలాయించింది. అందులో విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి అవసరమైన 2,203 ఎకరాలను నోటిఫై చేస్తూ ప్రభుత్వం ఇటీవలే ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాజాం ప్రాంత వాసి, ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త గ్రంథి మల్లికార్జునరావుకు చెందిన జీఎంఆర్ గ్రూప్ నిర్మాణ బాధ్యతలు తీసుకుంది.
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జగన్ వెంట జన సాగరంసాక్షి, విశాఖపట్నం, సాక్షి ప్రతినిధి, శ్రీకాకుళం, అరసవల్లి: అడుగడుగునా ఖాకీలను మోహరించి చంద్రబాబు సర్కారు ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకున్నా లెక్క చేయకుండా జన సముద్రం పోటెత్తింది! పోలీసులను అడ్డుపెట్టుకుని ప్రజాభిమానాన్ని నియంత్రించాలని చూసినా కుయుక్తులు పారలేదు. విశాఖ నుంచి సిక్కోలు దాకా జనవాహిని ఉప్పొంగింది. ఉత్తరాంధ్ర పర్యటనకు వచ్చిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డికి అడుగడుగునా అపూర్వ ఆదరణ లభించింది. విశాఖ ఎయిర్పోర్టు నుంచి శ్రీకాకుళం దాకా ప్రతి చోటా ఘన స్వాగతం పలికారు. అక్రమ కేసులో అరెస్టై శ్రీకాకుళం జిల్లా జైలులో ఉన్న మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజును పరామర్శించేందుకు విశాఖలో ఉదయం 11 గంటలకు బయలుదేరిన వైఎస్ జగన్ కాన్వాయ్ సాయంత్రం 5.30 గంటలకు శ్రీకాకుళం మండలంలోని అంపోలు జైలు వద్దకు చేరుకోగలిగింది. 120 కిలోమీటర్ల దూరానికి ఆరున్నర గంటలు పట్టిందంటే జనం తాకిడి.. జగన్పై ఉన్న అభిమానం ఏ స్థాయిలో పోటెత్తిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. తొలుత విశాఖ విమానాశ్రయం నుంచి రోడ్డు మార్గంలో ప్రారంభమైన వైఎస్ జగన్ పర్యటన ఎన్ఏడీ జంక్షన్, గోపాలపట్నం జంక్షన్, అడవివరం, సత్తరువు జంక్షన్, నీలకుండీలు, ఆనందపురం జంక్షన్, తగరపువలస మీదుగా శ్రీకాకుళం వైపు సాగింది. విశాఖ జిల్లాలోనే సుమారు మూడు గంటల పాటు సాగింది. దారి పొడవునా శ్రీకాకుళం దాకా ఎటు చూసినా జనమే. కాన్వాయ్ని ముందుకు కదలనివ్వకుండా జన ప్రవాహం కొనసాగింది. మధ్యాహ్నం 1:35 గంటలకు కాన్వాయ్ విజయనగరం జిల్లాలోకి ప్రవేశించింది. వైఎస్ జగన్ పర్యటనలో యువత, మహిళలు పెద్ద ఎత్తున కనిపించారు. ఈ సందర్భంగా పలుచోట్ల పోలీసులు కవ్వింపు చర్యలకు దిగారు. రోడ్డెక్కిన ప్రతి ఒక్కరినీ అడ్డుకున్నారు. వెనక్కి వెళ్లిపోవాలని గదమాయించారు. లాఠీలకు పని చెప్పారు. ఈ క్రమంలో చాలా మందికి గాయాలయ్యాయి. కానీ ఖాకీలు ఎంతగా అడ్డుకున్నా జన ప్రవాహాన్ని నిరోధించలేక చివరకు చేతులెత్తేశారు. వెల్లువెత్తిన వినతులు విశాఖ విమానాశ్రయంలో సుమారు 160 మంది ఎయిర్పోర్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు వైఎస్ జగన్ను కలసి తమ సమస్యలపై వినతిపత్రం సమర్పించారు. కాకాణి నగర్ వద్ద విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గానికి చెందిన కాందిశీకులు వైఎస్ జగన్ను కలసి తమ సమస్యలు చెప్పుకున్నారు. అడవివరం జంక్షన్ (భీమిలి) వద్ద పంచగ్రామాల భూ సమస్యపై స్థానికులు మాజీ సీఎంకు వినతిపత్రం అందజేశారు. ఆనందపురం జంక్షన్ వద్ద గూగుల్ డేటా సెంటర్ నిర్మాణం కోసం తమ వద్ద నుంచి సేకరించిన డీ–పట్టా భూములకు పూర్తిస్థాయిలో నష్టపరిహారం అందలేదని ఆనందపురం మండలం తర్లువాడ గ్రామానికి చెందిన బీసీ, ఎస్సీ రైతులు వైఎస్ జగన్ ఎదుట ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పోటెత్తిన మత్స్యకారులు...: మత్స్యకార కుటుంబానికి చెందిన డాక్టర్ సీదిరి అప్పలరాజు రాజకీయాల్లో ఎదగడాన్ని జీరి్ణంచుకోలేక టీడీపీ నేతలు అక్రమ కేసులు బనాయించి జైలు పాలు చేయడంపై మత్స్యకారులు రగిలిపోతున్నారు. ఎచ్చెర్ల నియోజకవర్గంలో రణస్థలం, కోష్ట తదితర తీర ప్రాంతాల నుంచి వందలాది మత్స్యకార కుటుంబాలు జగన్ పర్యటనలో పోటెత్తాయి. అంపోలు ప్రాంతానికి గార, శ్రీకాకుళం రూరల్తో పాటు ఇచ్ఛాపురం, పలాస, టెక్కలి, నరసన్నపేట నియోజకవర్గాలకు చెందిన మత్స్యకారులు స్వచ్ఛందంగా తరలివచ్చి అప్పలరాజుకు మద్దతుగా జగనన్నను కలిసి తమ ఆవేదన తెలియచేశారు. పోలీసుల ఆంక్షలు.. కాలి నడకన నేతలు మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ పర్యటన పొడవునా పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ అడ్డంకులు సృష్టించేందుకు యత్నించారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలను నిరోధించేందుకు యత్నించినా అభిమానం ముందు ఆ ఆంక్షలు నిలవలేదు. రెట్టించిన ఉత్సాహంతో అభిమానులు, నాయకులు నేతలు కాలినడకనే ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకున్నారు. జగన్ పర్యటనను అడ్డుకోవడానికి భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు ప్రారంబోత్సవం కోసం రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి రప్పించిన పోలీసు బలగాలను శ్రీకాకుళం జిల్లాకు డంప్ చేశారు. రెండు వేల మందికి పైగా పోలీసులను జాతీయ రహదారి పొడవునా, ప్రతి గ్రామ శివారులో కాపలా పెట్టారు. వైఎస్ జగన్ పర్యటన సాగే శ్రీకాకుళం, రణస్థలం, పైడి భీమవరం, కొత్తరోడ్డు, పెదపాడు వైపు రావద్దని ప్రజలను హెచ్చరించారు. అయినా జనం వెనక్కి తగ్గలేదు. జగన్ వెంటే సాగారు. వైఎస్ జగన్ వారిని నిరాశ పరచకుండా అభివాదం చేస్తూ, కరచాలనాలు అందిస్తూ, వినతులు స్వీకరిస్తూ ముందుకు కదిలారు. ఆయన కేవలం 8 వాహనాల కాన్వాయ్తో మాత్రమే వెళ్లి సీదిరి అప్పలరాజును కలిసేందుకు అనుమతించారు. ఈ క్రమంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా జైలు వద్దకు చేరుకునే సరికి సమయం మించిపోయింది. దీంతో జైలు ఆవరణలో మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు భార్య శ్రీదేవి, కుమారులు ఆరవ్ వర్మ, అర్నవ్ వర్మ, అప్పలరాజు సోదరుడు త్రినాథరావు, ఇతర కుటుంబ సభ్యులను వైఎస్ జగన్ పరామర్శించారు. అంబులెన్సులు, అంతిమయాత్ర వాహనాలను సైతం అడ్డుకుని..నలుమూలల నుంచి తరలి వస్తున్న పార్టీ శ్రేణులతో పాటు కీలక నేతల కార్లను గురువారం ఉదయం నుంచి పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. బస్సులో ప్రయాణించేందుకు సైతం నిరాకరించారు. కొత్తరోడ్డులో అంతిమయాత్ర వాహనాన్ని సైతం పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. క్షతగాత్రులను తరలిస్తున్న అంబులెన్స్లను అడ్డుకోవడంపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ఆందోళనకు దిగడంతో విడిచిపెట్టారు. వజ్రపుకొత్తూరు మండలం నరేంద్రపురం వద్ద మహిళలను ఆస్పత్రులకు వెళ్లనివ్వకుండా పోలీసులు అడ్డగించారు. రాగోలు వద్ద పార్టీ శ్రేణులను అడ్డుకున్నారు.ఎచ్చెర్ల రోడ్డు నవభారత్ జంక్షన్ వద్ద వైఎస్ జగన్ కాన్వాయ్ వెంట స్థానిక నేతల వాహనాలు వెళ్లకుండా జాతీయ రహదారిని గంట సేపు దిగ్భందించారు. అంపోలు కూడలిలో పోలీసులు లాఠీలతో విరుచుకుపడ్డారు. వైఎస్ జగన్ వెంట శాసన మండలిలో ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ, పార్టీ రీజనల్ కో ఆర్డినేటర్లు కురసాల కన్నబాబు, బూడి ముత్యాలనాయుడు, మాజీ మంత్రులు ధర్మాన ప్రసాదరావు, కృష్ణదాస్, గుడివాడ అమర్నాథ్, ఎమ్మెల్సీలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ ఎమ్మెల్సీలు, నియోజకవర్గాల సమన్వయకర్తలు, ఇతర నేతలు ఉన్నారు. వీరంతా జగన్కు ఎయిర్పోర్టులో ఘన స్వాగతం పలికారు.
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● కనీస వేతనాల అమలుకు ఛలో కలెక్టరేట్మహారాణిపేట: కనీస వేతనాల అమలు డిమాండ్తో కార్మికులు చేపట్టిన ఛలో కలెక్టరేట్తో కలెక్టర్ కార్యాలయ ప్రాంగణం హోరెత్తింది. షెడ్యూల్డ్ పరిశ్రమల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు కనీస వేతనం రూ.26 వేలు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో గురువారం నగరంలో భారీ ర్యాలీ, ఛలో కలెక్టరేట్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. సరస్వతి పార్కు నుంచి కలెక్టరేట్ వరకు ప్రదర్శన నిర్వహించారు. అనంతరం కలెక్టరేట్ ప్రధాన ద్వారాల వద్ద ధర్నా చేపట్టారు. లోపలికి వెళ్లేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలను పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో స్వల్ప ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ సందర్భంగా సీఐటీయూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సీహెచ్ నర్సింగ్రావు మాట్లాడుతూ, షెడ్యూల్డ్ పరిశ్రమల్లో భాగమైన చిన్న పరిశ్రమలు, షాపులు, షాపింగ్ మాల్స్, ప్రైవేట్ స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆస్పత్రులు, పెట్రోల్ బంకుల్లో గత 20 ఏళ్లుగా కనీస వేతనాల సవరణ జరగలేదన్నారు. కాంట్రాక్టు, అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులకు నెలకు రూ.26 వేల కనీస వేతనం అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణలో కనీస వేతనం 20 శాతం, కర్ణాటకలో 60 శాతం పెంచిన విషయాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ఎందుకు గుర్తించడంలేదని ఆక్షేపించారు. ప్రస్తుతం సరాసరి రూ.6 వేలు–రూ.12 వేలు జీతాలుగా ఉన్నాయని, పెరిగిన ధరలతో పోల్చితే ఇవి ఏ మూలకూ సరిపోవన్నారు. ఆర్టీసీ, విద్యుత్, మున్సిపల్ రంగాల్లో ప్రైవేటీకరణ విధానాలను తక్షణమే ఆపాలని డిమాండ్ చేశారు. సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు కేఎం శ్రీనివాస్, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్ఎస్ఆర్వీ కుమార్ మాట్లాడుతూ హైకోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల్ని రెగ్యులర్ చేయాలన్నారు. జీవీఎంసీ, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, ఎస్ఎస్ఏ తదితర శాఖల కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులను పర్మినెంట్ చేయాలని నాయకురాలు పి.మణి డిమాండ్ చేశారు. విశాఖ డెయిరీ, స్టీల్ ప్లాంట్, సినర్జీ పరిశ్రమల్లో తొలగించిన కార్మికులను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవాలని, ఆధార్ కార్డు స్తంభనను ఎత్తివేయాలని సీఐటీయూ నాయకుడు ఎం.జగ్గునాయుడు కోరారు. కార్యక్రమంలో సీఐటీయూ నాయకులు బి.జగన్, ఆర్ఎస్ఎన్ మూర్తి, పి.వెంకట్రావు, ఎం.సుబ్బారావు, అప్పారావు, ఉరుకూటి రాజు, నూకరాజు, అనసూయ, రాంబాబు,నమ్మి రమణ, సోమేష్, సత్యవతి పాల్గొన్నారు.
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అలలై అభిమానంఅభివాదం చేస్తున్న వైఎస్ జగన్ సాక్షి, విశాఖపట్నం: శ్రీకాకుళం పర్యటనకు బయలుదేరిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డికి విశాఖపట్నంలో గురువారం అపూర్వ స్వాగతం లభించింది. విశాఖ ఎయిర్పోర్టు నుంచి తగరపువలస వరకు రహదారులన్నీ అభిమానులు, పార్టీ శ్రేణులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ ఆంక్షలు విధించి, బ్యారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ జనసందోహం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. రహదారులకు ఇరువైపులా నిలబడి ప్రజలు చేతులు ఊపుతూ జననేతకు అభివాదం చేయగా, వైఎస్ జగన్ చిరునవ్వుతో ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రతిస్పందించారు. పలు కూడళ్లలో డీజేలు, నృత్యాలతో కార్యకర్తలు ఉత్సాహంగా స్వాగతం పలకడంతో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. పర్యటన సందర్భంగా మార్గమధ్యంలో పలువురు ప్రజలు తమ సమస్యలను వైఎస్ జగన్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ఎయిర్పోర్టు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు, కాందిశీకులు, పంచగ్రామాల ప్రజలు, డేటా సెంటర్ భూ నిర్వాసిత రైతులు వినతిపత్రాలు అందజేశారు. భూములు ఇచ్చినా ఇప్పటికీ పరిహారం అందలేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మూడు గంటల పాటు సాగిన పర్యటన ఉదయం 11 గంటలకు విశాఖ విమానాశ్రయం నుంచి ప్రారంభమైన రోడ్డు మార్గ పర్యటన ఎన్ఏడీ జంక్షన్, గోపాలపట్నం, అడవివరం, సత్తరువు జంక్షన్, నీళ్లకుండీలు, ఆనందపురం, తగరపువలస మీదుగా శ్రీకాకుళం వైపు సాగింది. విశాఖ జిల్లాలో ఈ పర్యటన సుమారు మూడు గంటల పాటు కొనసాగింది. మధ్యాహ్నం 1.35 గంటలకు ఎమ్మెస్సార్ ఫంక్షన్ హాల్ జంక్షన్ దాటి విజయనగరం జిల్లాలోకి ప్రవేశించారు. అనంతరం శ్రీకాకుళం పర్యటన ముగించుకుని రాత్రి 8.20 గంటలకు విశాఖ ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి విమానంలో బెంగళూర్కు బయలుదేరారు. పోలీసుల ఆంక్షలు.. అభిమానుల ఉత్సాహం వైఎస్ జగన్ పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు భారీగా ఆంక్షలు విధించారు. పర్యటన మార్గమంతా బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. మాజీ సీఎంను కలిసేందుకు వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. గాజువాక నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త తిప్పల దేవన్రెడ్డి, పార్టీ శ్రేణులను ఎయిర్పోర్టు వద్ద నిలువరించడంతో పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. అనంతరం కార్యకర్తలతో కలిసి లోపలికి వెళ్లారు. విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త, మాజీ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్కుమార్ వాహనాన్ని ఎయిర్పోర్టు వైపు వెళ్లకుండా పోలీసులు నిలిపివేయడంతో ఆయన కాలినడకనే విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. కాన్వాయ్ను అడ్డుకున్నా ఆగని అడుగులు వైఎస్ జగన్ కాన్వాయ్తో పాటు వైఎస్సార్సీపీ ప్రజాప్రతినిధులు, ఎమ్మెల్సీలు, సమన్వయకర్తలు, నియోజకవర్గ ఇన్చార్జులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేల వాహనాలు వెళ్లకుండా పోలీసులు బారికేడ్లు వేసి సుమారు అరగంటపాటు ఎయిర్పోర్టు వద్ద నిలిపివేశారు. వాహనాలు నిలిపివేసినా తమ అధినేతను అనుసరించేందుకు పలువురు నాయకులు కాలినడకనే కాన్వాయ్ వెనుక బయలుదేరారు. చివరకు వైఎస్ జగన్ కాన్వాయ్ వెళ్లిన అరగంట తర్వాతే ఇతర ప్రజాప్రతినిధుల వాహనాలకు పోలీసులు అనుమతి ఇచ్చారు. ఆంక్షలు ప్రజల ఆదరణను ఏమాత్రం తగ్గించలేకపోయాయి. ఎయిర్పోర్టులో ఘన స్వాగతం విశాఖ ఎయిర్పోర్టులో వైఎస్ జగన్కు పార్టీ రీజినల్ కోఆర్డినేటర్లు కురసాల కన్నబాబు, బూడి ముత్యాలనాయుడు, మాజీ మంత్రులు పేర్ని నాని, గుడివాడ అమర్నాథ్, విశాఖ, విజయనగరం, అనకాపల్లి జిల్లాల అధ్యక్షులు కేకే రాజు, మజ్జి శ్రీనివాసరావు, బొడ్డేడ ప్రసాద్, ఎమ్మెల్సీలు తలశిల రఘురామ్, వరుదు కల్యాణి, అరకు ఎమ్మెల్యే రేగం మత్స్యలింగం, జెడ్పీ చైర్పర్సన్ జె.సుభద్ర, పీఏసీ సభ్యుడు తిప్పల నాగిరెడ్డి, సమన్వయకర్తలు దేవన్ రెడ్డి, మళ్ల విజయప్రసాద్, మొల్లి అప్పారావు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు వాసుపల్లి గణేష్కుమార్, పెట్లా ఉమాశంకర్ గణేష్, కరణం ధర్మశ్రీ, కంబాల జోగులు, అదీప్రాజ్, తైనాల విజయ్కుమార్, మాజీ ఎంపీ భీశెట్టి సత్యవతి, మహిళా నేత సిరి సహస్ర, మాజీ మేయర్ గొలగాని హరి వెంకట కుమారి, మాజీ డిప్యూటీ మేయర్లు జియ్యాని శ్రీధర్, కె.సతీష్, మాజీ మంత్రి బాలరాజు, నియోజకవర్గ పరిశీలకులు పేడాడ రమణికుమారి, వీసం రామకృష్ణ, గండి రవి తదితరులు స్వాగతం పలికారు. నీళ్లకుండీల జంక్షన్ వద్దగోపాలపట్నం వద్దఅడుగడుగునా వైఎస్ జగన్కు బ్రహ్మరథం పట్టిన అభిమానులు విశాఖ ఎయిర్పోర్టు నుంచి తగరపువలస వరకు పోటెత్తిన జనం పోలీసుల ఆంక్షలను లెక్కచేయని కార్యకర్తలు, అభిమానులు
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ప్రధాని పర్యటనకు పటిష్ట భద్రతఅల్లిపురం: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భోగాపురం పర్యటన సందర్భంగా పటిష్ట భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని రాష్ట్ర హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత పోలీస్ అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఉన్నతాధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. భద్రతా ఏర్పాట్లలో అన్ని విభాగాలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. ట్రాఫిక్ నిర్వహణలో ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పారు. ప్రధాని పర్యటనను విజయవంతంగా, ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు. సమావేశంలో ఏపీ డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా, నగర పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ శంఖబ్రత బాగ్చి పాల్గొన్నారు.
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విశాఖలో హత్య.. రాయగడలో మృతదేహం..!కంచరపాలెం: ప్రేమ పేరుతో మైనర్(14)ను వంచించాడు. పెళ్లి చేసుకోవాలని అడిగినందుకు కిరాతంగా దాడి చేసి హతమార్చాడు. మృతదేహాన్ని సూట్కేసులో కుక్కి విశాఖ నుంచి రైలులో ఒడిశాకు తరలించాడు. 45 రోజుల తర్వాత ఈ సంచలన హత్య వెలుగులోకి వచ్చింది. సాంకేతిక ఆధారాలతో ఒడిశా పోలీసులు విశాఖకు వచ్చి నిందితుడిని గురువారం అరెస్ట్ చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఊర్వశీ జంక్షన్ గౌరీనగర్లో నివాసముంటున్న బి.సురేష్కుమార్ కారు డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. భార్య ప్రసవం కోసం పుట్టింటికి వెళ్లింది. ఈ సమయంలో రైల్వేస్టేషన్లో ఒక మైనర్తో పరిచయం పెంచుకున్నాడు. మూడు నెలలుగా ఆమెతో చనువుగా ఉంటూ ప్రేమ పేరుతో లోబరుచుకున్నాడు. ఆమె పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరడంతో ఆమెను హత్య చేయాలని పథకం రచించాడు. సూట్కేసులో కుక్కి ఒడిశాకు.. : జూన్ 15న మైనర్పై దాడి చేసి హత్య చేశాడు. మృతదేహాన్ని మాయం చేయడానికి జగదాంబ జంక్షన్కు వెళ్లి సూట్కేస్ కొనుగోలు చేశాడు. ముందు ఒక గోనె సంచిలో కట్టి సూట్కేసులో కుక్కాడు. అదే రోజు రాయగడ ప్యాసింజర్ రైలులో ఒడిశాకు వెళ్లి, జేకేపూర్ సమీపంలోని చాందిలి పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో గోనెసంచితో ఉన్న మృతదేహాన్ని పడేశాడు. మరుసటి రోజు ఉదయం ఖాళీ సూట్కేసుతో విశాఖకు తిరిగి వచ్చాడు. కుళ్లిన స్థితిలో ఉన్న మృతదేహాన్ని ఒడిశా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వివరాలు లభించకపోవడంతో గుర్తుతెలియని మృతదేహంగా అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. సీసీ కెమెరా ఫుటేజీలను పరిశీలించగా అనుమానాస్పదంగా సూట్కేసుతో సంచరిస్తున్న సురేష్కుమార్ను గుర్తించారు. అనంతరం రాయగడ నుంచి విశాఖ వరకు రైల్వే స్టేషన్లలోని సీసీ ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. సెల్ఫోన్ డేటా, ఇతర సాంకేతిక ఆధారాలతో ఒడిశా సీఐ ఉత్తమ్కుమార్ సాహు బృందం గురువారం విశాఖకు చేరుకుని, కంచరపాలెం పోలీసుల సహకారంతో నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
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హౌస్కీపింగ్ కార్మికులకు భరోసావిశాఖ విమానాశ్రయంలో పనిచేస్తున్న సుమారు 160 మంది హౌస్కీపింగ్ అవుట్సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు వైఎస్ జగన్ను కలిసి తమ గోడును విన్నవించుకున్నారు. వచ్చే నెల నుంచి విమాన కార్యకలాపాలు భోగాపురం విమానాశ్రయానికి మారనున్న నేపథ్యంలో, అక్కడ ఇదే వేతనంతో విధులు నిర్వహించడం కష్టమన్నారు. ప్రస్తుతం విశాఖ విమానాశ్రయంలో రూ.18 వేల వేతనానికి పని చేస్తున్నామని, ఇప్పుడు భోగాపురం ఎయిర్పోర్టుకు వెళ్లితే రూ.13 వేలు మాత్రమే ఇస్తామని ఏజెన్సీ వారు చెప్పినట్లు కార్మికులు వాపోయారు. ఉన్న జీతాన్ని కూడా తగ్గించి దూరంగా వెళ్లమనడం పట్ల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కొత్త యాజమాన్యం వద్ద తమకు ఉపాధి కల్పించడంతో పాటు, భోగాపురం వెళ్లలేని వారికి విశాఖలోనే ప్రత్యామ్నాయ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని కోరారు. ప్రభుత్వం దృష్టికి ఈ అంశాన్ని తీసుకెళ్లి న్యాయం జరిగేలా ఒత్తిడి తీసుకొస్తానని జగన్ హామీ ఇచ్చారు. అలాగే వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న కార్మికులకు ఆయా ఏజెన్సీ నుంచి ఒక్కొక్కరికి రూ.10 లక్షల చొప్పున అందించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. దీంతో కార్మికులు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. వినతిపత్రం అందించిన వారిలో కార్మికులు జి.అప్పారావు, ఎస్.తరుణ్కుమార్, కె.జగదీష్, కె.నాగేశ్వరరావు, వై.శాంతి, కె.లక్ష్మి ఉన్నారు.
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కూటమికి దిమ్మతిరిగిపోయేలా.. ఉత్తరాంధ్రలో జనసంద్రంసాక్షి, విశాఖపట్నం: జగన్ పర్యటనలో జనం లేరు అని చూపించడానికి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చేసిన ప్రయత్నం మరోసారి ఘోరంగా విఫలమైంది. గురువారం వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఉత్తరాంధ్ర పర్యటనకు భారీ స్పందన లభించింది. విశాఖపట్నం నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు రోడ్డు మార్గంలో సాగిన జగన్ ప్రయాణంలో దారి పొడవునా ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.జగన్ కాన్వాయ్ వెళ్లే మార్గాల్లో అభిమానులు, పార్టీ కార్యకర్తలు, మహిళలు పెద్ద ఎత్తున చేరుకుని ఘన స్వాగతం పలికారు. విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇది మొదలైంది. పలుచోట్ల కాన్వాయ్ ఆగడంతో జగన్ వాహనం దిగి ప్రజలకు అభివాదం చేశారు. ఆప్యాయంగా వాళ్లను పలకరించి.. సమస్యలను విన్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన వాహనం నెమ్మదిగా ముందుకు కదలింది. జగన్ పర్యటనను ఎలాగైనా అడ్డుకోవాలని కూటమి ప్రభుత్వం శతవిధాల ప్రయత్నించింది. ఈ క్రమంలోనే పోలీసు వ్యవస్థను ప్రయోగించింది. గత రెండేళ్లలో ఏనాడూ లేని రీతిలో.. లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్యలు తలెత్తుతాయంటూ పోలీసులు అటువైపు రావొద్దని జనాలను హెచ్చరించారు. కేవలం 8 వాహనాల కాన్వాయ్తో.. సీదిరి అప్పలరాజుతో ములాఖత్కు మాత్రమే పర్మిషన్ ఇచ్చారు. ఉల్లంఘిస్తే కేసులు పెడతామని బెదరించారు. అయినప్పటికీ జనం తగ్గలేదు.ఈ క్రమంలో గురువారం ఉదయం అటు వైపు వెళ్లకుండా పోలీసులు బారికేడ్లు పెట్టి కాపలా కాశారు. కానీ, జనం మాత్రం ‘జగన్ వెంటే మేం’ అని కదిలారు. ఆంక్షలను దాటుకుని జగన్ దగ్గరకు చేరుకున్నారు. విశాఖ ఎయిర్పోర్టు ప్రాంగణంలో మొదలైన జన వాహిని.. శ్రీకాకుళం దారి పొడవునా కనిపించింది. మహిళలు, యువత, పార్టీ శ్రేణులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని జగన్కు స్వాగతం పలికారు. ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ జగన్ తన పర్యటనను కొనసాగించారు. భారీగా తరలివచ్చిన జనసందోహంతో ‘కూటమి సర్కార్ మైండ్ బ్లాక్’ అయ్యిందనే కామెంట్లు ఇటు రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. విశాఖ నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు రహదారుల వెంట కనిపించిన ప్రజల తాకిడి.. జగన్పై ఉన్న అభిమానానికి నిదర్శనంగా కనిపించింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా.. జగన్కి ఉన్న ప్రజాదరణను అడ్డుకోలేరని మరోసారి రుజువు చేసింది.
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ఖాకీల్లో కాకగిరి ప్రదక్షిణ వైఫల్యంసాక్షి ప్రతినిధి, విశాఖపట్నం: సింహాచలేశుని గిరి ప్రదక్షిణ నిర్వహణలో కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందనే విమ ర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సరైన ట్రాఫిక్ ప్రణాళిక లేకపోవడంతో భక్తులతో పాటు సాధారణ ప్రజలు గంటల తరబడి రహదారులపైనే నరకయాతన అనుభవించారు. హనుమంతవాక నుంచి మద్దిలపాలెం, అడవివరం, హెచ్బీ కాలనీ, సింహాచలం పరిసర ప్రాంతాల వరకు ఎక్కడ చూసినా భారీ ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. కొన్నిచోట్ల 5 నుంచి 6 గంటలపాటు వాహనాలు అంగుళం కూడా ముందుకు కదలని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ వైఫల్యానికి సంబంధించి ఇద్దరు ఐపీఎస్ అధికారుల మధ్య తీవ్రస్థాయిలో వాగ్వాదం జరిగినట్లు పోలీసు వర్గాలు చెబుతున్నాయి. గిరి ప్రదక్షిణ నిర్వహణకు అవసరమైన అదనపు సిబ్బందిని సకాలంలో అందించలేదని ఒక ఉన్నతాధికారి ఆరోపించగా, గత ఏడాదికంటే ఎక్కువ మంది సిబ్బందిని కేటాయించినప్పటికీ వారిని సమర్థంగా వినియోగించుకోలేకపోయారని మరో ఉన్నతాధికారి ఎదురుదాడి చేసినట్లు తెలిసింది. మరోవైపు పోలీసు కమిషనర్కు కొందరు సిబ్బంది పూర్తిస్థాయిలో సహకరించలేదనే ఆరోపణలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేల సిఫార్సులకు అనుగుణంగా పోస్టింగులు ఇవ్వలేదనే అసంతృప్తితో కొందరు నాయకులు సీపీపై ఇప్పటికే అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు సమాచారం. ఇదే అంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని గిరి ప్రదక్షిణ నిర్వహణలో వైఫల్యం చెందారంటూ సీపీపై డీజీపీకి ఫిర్యాదులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ నిర్వహణలో జరిగిన లోపాలపై వివరణ ఇవ్వాలని డీజీపీ విశాఖ సీపీని ఆదేశించినట్టు తెలిసింది. గంటల తరబడి ట్రాఫిక్లో నరకయాతన గిరి ప్రదక్షిణకు రెండు నెలల ముందే కలెక్టర్, పోలీసు కమిషనర్, జీవీఎంసీ, వీఎంఆర్డీఏ కమిషనర్లతో పాటు ఇతర ఉన్నతాధికారులు పలుమార్లు సమీక్షలు నిర్వహించారు. గిరిమార్గాన్ని 32 సెక్టార్లుగా విభజించి, ప్రతి సెక్టార్కు ప్రత్యేక అధికారులు, సిబ్బందిని నియమించారు. ఇద్దరు ఐపీఎస్ అధికారులు, ఇద్దరు నాన్ కేడర్ అధికారులు పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు చేపట్టారు. గత ఏడాది పశ్చిమ సబ్డివిజన్లో 1,045 మంది సిబ్బంది విధులు నిర్వహించగా, ఈసారి 1,007 మందితో పాటు రోప్ పార్టీ కింద మరో 200 మందిని అదనంగా మోహరించారు. ఇంత భారీగా బలగాలు ఉన్నప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో సమన్వయం లోపించడంతో ట్రాఫిక్ వ్యవస్థ కుప్పకూలింది. హనుమంతవాక నుంచి సింహాచలం వరకు రహదారులు వాహనాలతో నిండిపోయాయి. చిన్నారులు, వృద్ధులు, మహిళలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడగా, అంబులెన్సులు సైతం ట్రాఫిక్లో చిక్కుకున్నాయి. గంటల తరబడి వాహనాలు నిలిచిపోవడంతో ప్రయాణికులు తాగునీరు, ఆహారం లేక అవస్థలు ఎదుర్కొన్నారు. ఈ వైఫల్యంపై పోలీసు శాఖలోనే పరస్పర ఆరోపణలు మొదలయ్యాయి. అవసరమైన అదనపు సిబ్బందిని సకాలంలో కేటాయించలేదని ఒక ఉన్నతాధికారి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయగా, అందుబాటులో ఉన్న బలగాలను సమర్థంగా వినియోగించుకోలేకపోవడమే వైఫల్యానికి కారణమని మరో అధికారి వాదించినట్టు తెలిసింది. ఈ అంశంపై ఇద్దరు ఉన్నతాధికారుల మధ్య తీవ్రస్థాయిలో మాటల యుద్ధం జరిగినట్టు పోలీసు వర్గాలు చెబుతున్నాయి. సహకరించని సిబ్బంది! గిరి ప్రదక్షిణ విధుల్లో కొందరు పోలీసులు పూర్తిస్థాయిలో సహకరించలేదనే ఆరోపణల వెనుక పోస్టింగుల వ్యవహారమే ప్రధాన కారణమనే చర్చ పోలీసు శాఖలో సాగుతోంది. అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేల సిఫార్సుల మేరకు కొందరికి పోస్టింగులు ఇవ్వకుండా, అవినీతి ఆరోపణలు లేదా సామర్థ్యం లేమిని కారణంగా చూపుతూ విశాఖ సీపీ వారిని పక్కన పెట్టినట్లు సమాచారం. వారి స్థానంలో స్వయంగా ఎంపిక చేసిన అధికారులను కీలక బాధ్యతల్లో నియమించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో పోస్టింగులు దక్కని కొందరు సిబ్బంది విధుల్లో ఆశించిన స్థాయిలో చురుకుదనం ప్రదర్శించలేదనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇదే సమయంలో ఎమ్మెల్యేల నుంచి కూడా సీపీపై అసంతృప్తి వ్యక్తమవడంతో, గిరి ప్రదక్షిణ నిర్వహణ వైఫల్యాన్ని ఆయుధంగా చేసుకుని వరుస ఫిర్యాదులు వెళ్లినట్లు సమాచారం. ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై పూర్తి నివేదిక సమర్పించాలని విశాఖ సీపీని రాష్ట్ర డీజీపీ ఆదేశించినట్టు పోలీసు వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇద్దరు ఐపీఎస్ల మధ్య బాధ్యతల వార్ సీపీకి సహకరించని పోలీసు సిబ్బంది? పోస్టింగుల పంచాయితీతో ప్రజాప్రతినిధుల అసంతృప్తి ఇదే అదనుగా సీపీపై ఫిర్యాదులు వివరణ ఇవ్వాలంటూ డీజీపీ ఆదేశాలు
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ఆ సంతకం ఎవరిది? ఆ బిల్లు ఎవరిది?మహారాణిపేట: కేజీహెచ్లో ఆక్సిజన్, మందుల కొనుగోళ్లలో అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై ప్రభుత్వం నియమించిన విచారణ కమిటీ నివేదిక సమర్పించినా, అనుమానాలు మాత్రం తొలగడం లేదు. కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనానికి సంబంధించిన అంశాలపై జరిగిన విచారణ నిజంగా లోతుగా సాగిందా? లేక కేవలం అధికారుల వివరణలకే పరిమితమైందా? అన్న ప్రశ్నలు ఆస్పత్రి వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆరోపణలను వెలుగులోకి తీసుకురావాల్సిన కమిటీ.. వాస్తవాలను బయటపెడుతుందా? లేక వ్యవస్థలోని వారినే కాపాడేలా వ్యవహరిస్తుందా? అన్న చర్చ మొదలైంది. రూ.1.4 కోట్ల ఆక్సిజన్ బిల్లులపై సందేహాలు ఫిర్యాదుల ప్రకారం ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి మార్చి వరకు సుమారు రూ.1.4 కోట్ల విలువైన ఆక్సిజన్ బిల్లులు చెల్లించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఆస్పత్రికి సరఫరా చేసిన ఆక్సిజన్ పరిమాణం, ట్యాంకర్ల రాకపోకల వివరాలు, వినియోగ రికార్డులు, బిల్లుల్లో చూపిన మొత్తాల మధ్య వ్యత్యాసాలపై పూర్తిస్థాయి పరిశీలన జరిగిందా? అన్నది ప్రశ్నగా మారింది. ఆక్సిజన్ సరఫరా వ్యవహారంలో కీలకంగా ఉండే రికార్డులు, స్టాక్ వివరాలు, వినియోగ ధ్రువీకరణ పత్రాలపై విచారణ కమిటీ దృష్టి సారించిందా లేదా అన్నదానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉందని ఆస్పత్రి వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఆ సంతకం ఎవరు చేశారు? ఆక్సిజన్ బిల్లుల వ్యవహారంలో మరో కీలక అంశం సంతకాల వివాదం. సీఎస్ఆర్ఎంవో, ఇన్చార్జ్ సీఎస్ఆర్ఎంవోలు విచారణ కమిటీ ముందు తాము ఆక్సిజన్ బిల్లులపై సంతకాలు చేయలేదని రాతపూర్వకంగా వెల్లడించినట్టు సమాచారం. అయితే సీఎస్ఆర్ఎంవో పేరుతో బిల్లులపై సంతకం చేసిన వ్యక్తి ఎవరు? ఆ సంతకం ఎలా వచ్చింది? అన్న అంశాన్ని విచారణ కమిటీ తేల్చిందా? లేదా? అన్నది ఇప్పుడు ప్రధాన ప్రశ్నగా మారింది. బిల్లుల్లో అవకతవకల అనుమానాలతోనే సంబంధిత అధికారులు సంతకాలకు దూరంగా ఉన్నారని, అనంతరం పరిపాలన విభాగానికి చెందిన కొందరు అధికారులు ఆ స్థానంలో సంతకాలు చేసినట్టు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్లాంట్లు ఉండగానే బయట నుంచి కొనుగోళ్లా? కేజీహెచ్లో ఉన్న ఆరు ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లలో నాలుగు ప్లాంట్లు మరమ్మతులకు గురైనట్లు తెలుస్తోంది. నిపుణుల అంచనా ప్రకారం తక్కువ ఖర్చుతో వాటిని పునరుద్ధరించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, భారీగా బయటి నుంచి ఆక్సిజన్ కొనుగోళ్లు ఎందుకు కొనసాగించారన్న ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో అందుబాటులో ఉన్న వనరులను వినియోగించకుండా ప్రైవేటు సరఫరాదారులపై ఆధారపడటానికి కారణాలేమిటన్న అంశంపైనా సమగ్ర విచారణ అవసరమని ఆస్పత్రి వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. మందుల కొనుగోళ్లలోనూ ఆరోపణలు ఆక్సిజన్ వ్యవహారంతో పాటు మందుల కొనుగోళ్లపైనా ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఒకప్పుడు కేజీహెచ్లో అందుబాటులో ఉన్న అనేక రకాల మందులు ప్రస్తుతం తగ్గిపోయాయని, బీపీ, ఇన్సులిన్, క్యాన్సర్, ఫిట్స్, థైరాయిడ్, యాంటీబయాటిక్స్ వంటి కీలక ఔషధాలు తరచూ అందుబాటులో లేక రోగులు బయట కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తోందని ఆస్పత్రి వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మందుల కొరతకు కొనుగోలు విధానంలో లోపాలే కారణమా? నిల్వల నిర్వహణలో వైఫల్యమా? అన్నది కూడా తేలాల్సి ఉంది. 72 గంటల్లోనే నివేదిక కోట్ల రూపాయల ఆరోపణలకు సంబంధించిన విచారణను కమిటీ కేవలం 72 గంటల్లో పూర్తి చేసి నివేదిక సమర్పించడం కూడా చర్చకు దారితీసింది. కీలక రికార్డుల పరిశీలన, సంబంధిత వ్యక్తుల వాంగ్మూలాలు, కొనుగోలు ప్రక్రియ పరిశీలన వంటి అంశాలకు ఇంత తక్కువ సమయం సరిపోతుందా? అన్న ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి. అంతర్గత విచారణపైనే అనుమానాలు అవకతవకల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యవస్థలోనే అంతర్గత విచారణ జరగడంతో దాని విశ్వసనీయతపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. విచారణ కమిటీ నిజాలను బయటకు తీస్తుందా? లేక వ్యవస్థలోని వారినే రక్షించే ప్రయత్నం చేస్తుందా? అన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కేవలం ఆక్సిజన్, మందుల కొనుగోళ్లకే అవినీతి పరిమితమైందా? లేక గత రెండేళ్లలో జరిగిన అన్ని కొనుగోళ్లులోనూ లోపాలను పరిశీలించిందా తెలియాల్సి ఉంది. సర్జికల్ వస్తువులు, కంప్యూటర్ల కొనుగోళ్లు, ఆస్పత్రి నిర్వహణకు అవసరమైన సామగ్రి, అభివృద్ధి పనుల్లోనూ అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలు ఆస్పత్రిలో వినిపిస్తున్నాయి. గత రెండేళ్లలో జరిగిన అన్ని కొనుగోళ్లు, పనులపై పూర్తిస్థాయి విచారణ జరపాలని ప్రజాసంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
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ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల జీతాల బాధ్యత కాంట్రాక్టర్దేమధురవాడ : మధురవాడ రిక్షా కాలనీలోని డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేడ్కర్ గురుకుల సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ (సీవోఈ)ను జిల్లా ఇన్చార్జి, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి డోలా వీరాంజనేయ స్వామి బుధవారం ఆకస్మికంగా సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థినులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. గురుకులంలో ప్రస్తుతం సుమారు 480 మంది విద్యార్థినులు ఉండగా, మేఘాద్రి గెడ్డ గురుకులం నుంచి మరో 152 మందిని ఇక్కడికి తరలించడంతో తరగతి గదులు, డార్మిటరీలు సరిపోవడం లేదని విద్యార్థినులు మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. తాగునీటి సమస్య కూడా తీవ్రంగా ఉందని వివరించారు. దీంతో గురుకులంలో ఉన్న ఆర్వో ప్లాంట్ల పరిస్థితిపై ప్రిన్సిపాల్ వంకర రత్నవల్లిని మంత్రి వివరణ కోరారు. గురుకులంలో సెక్యూరిటీ, శానిటేషన్ తదితర విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు తమకు ఏడు నెలలుగా వేతనాలు అందడం లేదని మంత్రికి తెలిపారు. దీనిపై స్పందించిన మంత్రి, అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు వేతనాలు చెల్లించే బాధ్యత కాంట్రాక్టర్పైనే ఉంటుందని చెప్పారు. తమ శాఖ కాంట్రాక్టు మాత్రమే ఇచ్చిందని, ఉద్యోగులను నియమించుకున్నది కాంట్రాక్టరేనని పేర్కొన్నారు. వేతనాలు చెల్లించకపోతే కాంట్రాక్టర్పై చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. మంత్రి వెంట సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ రామారావు, జిల్లా కోఆర్డినేటింగ్ అధికారి రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మధురవాడ గురుకుల సీవోఈలో మంత్రి డోలా వీరాంజనేయ స్వామి
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భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు రన్–5కె పోస్టర్ ఆవిష్కరణమహారాణిపేట: స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ (ఎస్ఏఏపీ) ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 31న నిర్వహించనున్న ‘భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ రన్–5కె’ పోస్టర్ను జిల్లా కలెక్టర్ ఎం. అభిషిక్త్ కిశోర్ బుధవారం ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి మైలురాయిగా నిలుస్తుందని అన్నారు. ప్రజలు ఈ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలనే ఉద్దేశంతో ఉదయం 5.45 గంటలకు పార్క్ హోటల్ నుంచి తేనేటి పార్క్ వరకు 5 కిలోమీటర్ల రన్ నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రవేశ రుసుము, వయోపరిమితి లేకుండా అన్ని వయస్సుల వారు పాల్గొనవచ్చని చెప్పారు. జిల్లా క్రీడాభివృద్ధి అధికారి జూన్ క్రీడాకారులు, విద్యార్థులు, క్రీడాభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరారు.
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ప్రధాని మోదీ పర్యటనకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లుజిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయస్వామి మహారాణిపేట: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆగస్టు 1న భోగాపురంలో చేపట్టనున్న పర్యటనతో పాటు అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించాలని జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయ స్వామి అధికారులను ఆదేశించారు. అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేస్తూ ప్రజలకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా రవాణా, ట్రాఫిక్, తాగునీరు, వైద్య సేవలు, భద్రత తదితర అంశాల్లో పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో మంత్రి మాట్లాడుతూ ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల చిరకాల ఆకాంక్ష అయిన అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభం ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిలో చారిత్రాత్మక ఘట్టమని అన్నారు. కార్యక్రమానికి స్వచ్ఛందంగా హాజరయ్యే ప్రజలకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చే ప్రజల కోసం ప్రత్యేక రవాణా ప్రణాళిక రూపొందించాలని, జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి బయలుదేరే బస్సులు ఉదయం 9 గంటలలోపు భోగాపురం చేరుకునేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. బస్సుల రూట్లు, సమయాలను ప్రత్యేక యాప్ ద్వారా పర్యవేక్షించడంతో పాటు సాధారణ ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ ప్రణాళిక అమలు చేయాలని చెప్పారు. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ఉత్తరాంధ్రలో ఉపాధి, పెట్టుబడులు, పర్యాటకం, వ్యాపారం, విమానయాన రంగాలకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు. సమావేశంలో కలెక్టర్ ఎం.అభిషిక్త్ కిశోర్, పోలీస్ కమిషనర్ శంఖబ్రత బాగ్చి, జీవీఎంసీ కమిషనర్ కేతన్ గార్గ్, జాయింట్ కలెక్టర్ విద్యాధరి, ఎమ్మెల్సీ వేపాడ చిరంజీవిరావు, ఎమ్మెల్యేలు వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు, పి.విష్ణుకుమార్రాజు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు సీతంరాజు సుధాకర్, గండి బాబ్జి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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శరణు నారసింహాముగిసిన గిరి ప్రదక్షిణ మహోత్సవం జనసంద్రంగా మారిన సింహగిరి విశేషంగా ఆలయ ప్రదక్షిణలు సింహాచలం: శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనృసింహస్వామి గిరి ప్రదక్షిణ బుధవారం ముగిసింది. మంగళవారం తొలిపావంచా వద్ద ప్రారంభమైన ప్రదక్షిణను ఆరు లక్షల మంది భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో పూర్తిచేసుకున్నారు. తొలిపావంచా వద్ద కొబ్బరికాయ కొట్టి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. సుమారు 80 వేల మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. తెల్లవారుజామునే దర్శనాలు గిరి ప్రదక్షిణ పూర్తి చేసి వచ్చిన భక్తుల కోసం బుధవారం తెల్లవారుజామున 3.30 గంటల నుంచే స్వామివారి దర్శనాలు ప్రారంభించారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నిర్విరామంగా దర్శనాలు కల్పించారు. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా రూ.300 ప్రత్యేక దర్శన టికెట్లను జారీ చేయలేదు. ఆ క్యూలను కూడా ఉచిత దర్శనానికి వినియోగించారు. నీలాద్రి గుమ్మం నుంచి లఘు దర్శనం కల్పించగా, అంతరాలయ దర్శనాన్ని నిలిపివేశారు. ఆలయ ప్రదక్షిణలకు స్పందన ఆషాఢ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆలయ ప్రదక్షిణలు ఘనంగా జరిగాయి. తెల్లవారుజామున 2.40 గంటల నుంచే భక్తులను అనుమతించారు. ఆలయ బాహ్య ప్రాకారం చుట్టూ వేలాది మంది భక్తులు ప్రదక్షిణలు చేశారు. జనసంద్రంగా మారిన సింహగిరి గిరి ప్రదక్షిణ పూర్తి చేసి స్వామి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు, ఆలయ ప్రదక్షిణల కోసం వచ్చిన భక్తులతో బుధవారం సింహగిరి జనసంద్రంగా మారింది. కొండదిగువ పాతగోశాల జంక్షన్ నుంచి అడవివరం వరకు, కొండపై ఆలయ పరిసరాల వరకు ఎక్కడ చూసినా భక్తుల రద్దీ కనిపించింది. తొలిపావంచా వద్ద మధ్యాహ్నం వరకు కొబ్బరికాయలు కొట్టేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని మెట్ల మార్గంలో కొండపైకి వెళ్లే భక్తులను మాత్రమే అనుమతించారు. ఉత్తర రాజగోపురం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన వంతెన కింద నుంచి దర్శనానికి పంపించి, దక్షిణ రాజగోపురం వైపు నుంచి బయటకు పంపించారు. నీలాద్రి గుమ్మం వద్ద నాలుగు ర్యాంపులు ఏర్పాటు చేసి దర్శనాలు వేగవంతం చేశారు. కొండపైకి, కొండదిగువకు దేవస్థానం 50 ఉచిత బస్సులను నడిపించింది. అన్నప్రసాద భవనంలో నిర్విరామంగా ప్రసాదా లను పంపిణీ చేయగా, అడవివరం ఆరోగ్య కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించి భక్తులకు వైద్య సేవలు అందించారు. రద్దీతో భక్తులకు ఇబ్బందులు భారీ రద్దీ కారణంగా కొండపై బస్టాండ్, పాతగోశాల జంక్షన్, తొలిపావంచా, ఘాట్రోడ్డులో రద్దీ నెలకొంది. తొలిపావంచా వద్ద ఏర్పాటు చేసిన పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టం వద్ద తమ బంధువులు కనిపించడం లేదంటూ సుమారు 500 ఫిర్యాదులు నమోదయ్యాయి. కొండ పై నుంచి దిగువకు వచ్చే బస్సులను టోల్గేట్ వరకు మాత్రమే నడపడంతో అక్కడి నుంచి తొలిపావంచా వరకు భక్తులు నడిచి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. తిరుగు ప్రయాణంలో కూడా బస్సులు అందుబాటులో లేక పలువురు వేపగుంట, గోపాలపట్నం వరకు కాలినడకన వెళ్లి బస్సులు ఎక్కాల్సి వచ్చింది.
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గిరిప్రదక్షిణ నుంచి వస్తుండగా ఆటో బోల్తాపెందుర్తి: సింహాచలం గిరిప్రదక్షిణకు వెళ్లి, తిరిగి వస్తుండగా ఆటో బోల్తాపడి ముగ్గురు గాయపడ్డారు. సాధూమఠం వద్ద బుధవారం జరిగిన ఈ ఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. సబ్బవరం మండలం మొగలిపురానికి చెందిన రాజేశ్వరి, ప్రమీలతో పాటు మరి కొందరు గ్రామస్తులు ఆటో బేరం కుదుర్చుకుని మంగళవారం సాయంత్రం గిరి ప్రదక్షిణకు వచ్చారు. బుధవారం గ్రామానికి తిరుగుముఖం పట్టారు. పెందుర్తి సాధూమఠం వద్దకు వచ్చేసరికి ఆటో బోల్తా పడింది. దీంతో రాజేశ్వరి, ప్రమీల, మరో యువకుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న పెందుర్తి పోలీసులు క్షతగాత్రులను కేజీహెచ్కు తరలించారు. కేసు దర్యాప్తు జరుగుతోంది. ముగ్గురికి గాయాలు
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ఏయూలో అద్దె బస్సుల దందా?విశాఖ విద్య: ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ పాలన గాడితప్పుతోంది. యాజమాన్యం తీసుకుంటున్న అనాలోచిత నిర్ణయాలతో వర్సిటీ ఖజానాపై పెను భారం పడుతోంది. ఆర్థిక వనరులు సమృద్ధిగా ఉన్న ఏయూలో సొంత వనరులను సమర్థంగా వినియోగించడంలో యాజమాన్యం విఫలమవుతోంది. ట్రాన్స్పోర్టు విభాగంలో సొంత డ్రైవర్లు, సిబ్బంది అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ.. ప్రైవేటు బస్సులు, కార్లపై మమకారం చూపిస్తుండటం ఎవరికీ అంతుచిక్కడం లేదు. వాహనాల అద్దెల పేరుతో ప్రతి నెలా రూ.లక్షలు చెల్లిస్తుండటంపై విద్యార్థి, ఉద్యోగ సంఘాల్లో అనేక ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నాయి. పనిలేక సొంత డ్రైవర్లు ఏయూ ట్రాన్స్పోర్టు విభాగంలో గ్రేడ్–1 డ్రైవర్లు ఏడుగురు, గ్రేడ్–2 డ్రైవర్లు 11 మంది, క్లీనర్లు ముగ్గురు ఉన్నారు. వీరితో పాటు టైమ్స్కేల్పై ఏడుగురు, 28 రోజుల వేతనంపై ఇద్దరు, కన్సాలిడేటెడ్ పేపై ముగ్గురు డ్రైవర్లు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. అవసరమైతే క్లీనర్లు కూడా డ్రైవింగ్ చేయగల సామర్థ్యం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం వీరిలో సగానికి పైగా సిబ్బందికి పూర్తి స్థాయిలో పనులు ఉండటం లేదు. అద్దె బస్సులకే పెద్దపీట ప్రస్తుతం యూనివర్సిటీకి చెందిన నాలుగు బస్సులు మాత్రమే నడుస్తుండగా, మరో మూడు బస్సులను ప్రైవేటు సంస్థల నుంచి అద్దెకు తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఒక్కో బస్సుకు నెలకు సుమారు రూ.1.25 లక్షలు చెల్లిస్తున్నారని, మొత్తం మూడు బస్సులకు దాదాపు రూ.3.75 లక్షల వరకు అద్దె వ్యయం అవుతోందని తెలుస్తోంది. అదనంగా 5 కార్లను కూడా అద్దెకు తీసుకుని ఒక్కో కారుకు నెలకు రూ.25 వేల చొప్పున చెల్లిస్తున్నారు. అవసరమా... దుబారా వ్యయమా? మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు తరగతులు ప్రారంభం కాకముందే అదనపు ట్రిప్పుల పేరుతో బిల్లులు మంజూరు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. యూనివర్సిటీకి ఆర్థిక సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ కొత్త బస్సులను కొనుగోలు చేయకుండా అద్దె వాహనాలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వెనుక కారణాలేమిటనే ప్రశ్నలు ఉద్యోగ సంఘాలు లేవనెత్తుతున్నాయి. పారదర్శకతపై ప్రశ్నలు సొంత సిబ్బంది, సొంత వనరులు ఉన్నప్పటికీ ప్రైవేటు వాహనాలపై భారీగా ఖర్చు చేయడాన్ని విద్యార్థి, ఉద్యోగ సంఘాలు తప్పుబడుతున్నాయి. అద్దె విధానాన్ని సమీక్షించి అవసరమైతే సొంత వాహనాల కొనుగోలుపై దృష్టి సారించాలని సూచిస్తున్నాయి. ప్రజాధనం వినియోగంలో పారదర్శకత పాటిస్తూ అనవసర వ్యయాన్ని నియంత్రించాలని అభిప్రాయపడుతున్నాయి. ‘రింగ్ మాస్టర్’ ఎవరు? ప్రైవేటు బస్సుల అద్దె వ్యవహారం వెనుక ఒక కీలక వ్యక్తి పాత్ర ఉందనే చర్చ క్యాంపస్లో సాగుతోంది. ఓ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్కు డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్న వ్యక్తే అద్దె వ్యవహారాన్ని సమన్వయం చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రైవేటు సంస్థకు, ట్రాన్స్పోర్టు విభాగానికి మధ్య అంతర్గత ఒప్పందం జరిగిందన్న ప్రచారం కూడా క్యాంపస్లో చక్కర్లు కొడుతోంది.
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సీనియారిటీ రగడకు చెక్సాక్షి, విశాఖపట్నం: దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ ఆవిర్భావం తర్వాత పూర్వ వాల్తేరు డివిజన్ పరిధిలోని వేలాది మంది ఉద్యోగులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్న సీనియారిటీ, బదిలీలు, పదోన్నతుల సమస్యకు ఎట్టకేలకు పరిష్కార మార్గం కనిపిస్తోంది. జూన్ 1 నుంచి దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ అధికారికంగా కార్యకలాపాలు ప్రారంభించడంతో విజయవాడ, గుంతకల్లు, గుంటూరు డివిజన్లతో పాటు కొత్తగా విశాఖపట్నం, రాయగడ డివిజన్లు ఏర్పడ్డాయి. ఈ పునర్వ్యవస్థీకరణలో పూర్వ వాల్తేరు డివిజన్ రెండు భాగాలుగా విడిపోయి, సుమారు 10 వేల మంది సిబ్బందితో విశాఖపట్నం డివిజన్, మరో 8 వేల మంది సిబ్బందితో రాయగడ డివిజన్ ఏర్పాటయ్యాయి. అయితే ఈ భౌగోళిక విభజనతో సీనియారిటీ, పదోన్నతులు, అంతర్ డివిజన్ బదిలీల విషయంలో తలెత్తిన అనిశ్చితి ఉద్యోగుల్లో తీవ్ర ఆందోళనకు కారణమైంది. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో తెలుగు ఉద్యోగుల ఇబ్బందులు గతంలో వాల్తేరు డివిజన్ పరిధి ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలకు విస్తరించి ఉండేది. ప్రస్తుతం కొత్తవలస–కిరండూల్ (కేకే) లైన్, కూనేరు–రాయగడ మార్గాలు రాయగడ డివిజన్ పరిధిలోకి వెళ్లాయి. దీంతో ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లోని మారుమూల ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్న వందలాది మంది తెలుగు ఉద్యోగులు సొంత రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్కు లేదా విశాఖపట్నం డివిజన్కు బదిలీ అయ్యే విషయంలో అనిశ్చితి నెలకొంది. మరోవైపు, విశాఖపట్నం డివిజన్ పరిధిలో కొనసాగుతున్న ఒడిశాకు చెందిన ఉద్యోగులు తమ సొంత రాష్ట్రంలోని రాయగడ లేదా ఖుర్దా రోడ్ డివిజన్లకు వెళ్లేందుకు ఎదురుచూస్తున్నారు. న్యూఢిల్లీలో కీలక సమావేశం ఈ సమస్య తీవ్రతను గుర్తించిన గుర్తింపు పొందిన రైల్వే కార్మిక సంఘాల నాయకులు రైల్వే బోర్డు, జోనల్ ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి విషయాన్ని తీసుకెళ్లారు. దీంతో ఈ నెల 24న న్యూఢిల్లీలోని రైల్వే బోర్డు ప్రధాన కార్యాలయంలో ఉన్నతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. రైల్వే బోర్డు మానవ వనరుల విభాగం అధికారులు, ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే, దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ల చీఫ్ పర్సనల్ ఆఫీసర్లు, ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. సుదీర్ఘ చర్చల అనంతరం సమస్య పరిష్కారానికి సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించారు. ఉమ్మడి సీనియారిటీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల ప్రకారం రైల్వే బోర్డు నిర్దిష్ట ‘కటాఫ్’ తేదీని ప్రకటించే వరకు పూర్వ వాల్తేరు డివిజన్ ఉమ్మడి సీనియారిటీ జాబితాలనే యథాతథంగా కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు. దీంతో విభజన కారణంగా సీనియారిటీ కోల్పోతామనే ఉద్యోగుల ఆందోళనకు తెరపడనుంది. అదేవిధంగా పరస్పర ఆప్షన్ల ఆధారంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఉద్యోగులను విశాఖపట్నం డివిజన్కు, ఒడిశాకు చెందిన ఉద్యోగులను రాయగడ లేదా ఖుర్దా రోడ్ డివిజన్లకు బదిలీ చేసేలా మార్గదర్శకాలు రూపొందిస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన అధికారిక ఉత్తర్వులు త్వరలోనే రైల్వే బోర్డు విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని సమాచారం. భవిష్యత్తులో సాంకేతిక లేదా పరిపాలనా పరమైన సమస్యలు ఎదురైనా వాటిని దశలవారీగా పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని గుర్తింపు పొందిన ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు స్పష్టం చేశారు. దీంతో సుమారు 18 వేల మంది ఉద్యోగుల్లో నెలకొన్న అనిశ్చితికి తెరపడనున్నట్లు భావిస్తున్నారు.
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పర్యాటకంలో పరాయి పెత్తనం!సాక్షి, విశాఖపట్నం : ఉత్తరాంధ్ర పర్యాటక రంగానికి ప్రధాన కేంద్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ(ఏపీటీడీసీ) విశాఖ రీజినల్ కార్యాల యంలో ‘పరాయి’ పెత్తనం కొనసాగుతోంది. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పర్యాటక శాఖ మొత్తం డిప్యుటేషన్ అధికారులతోనే నిండిపోతోందనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తాజాగా మరోసారి అధికారుల బదిలీలు, బాధ్యతల అప్పగింత ఇక్కడ తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారింది. సొంత శాఖలోని అనుభవజ్ఞులైన అధికారులను పక్కనబెట్టి, కీలక పోస్టుల్లో ఇతర శాఖల అధికారులనే కొనసాగించడంపై టూరిజం వర్గాలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. మాతృశాఖ అధికారులకు తీరని అన్యాయం ఉత్తరాంధ్రలోని శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలకు సంబంధించిన ఏపీటీడీసీ ప్రాంతీయ కార్యాలయం విశాఖపట్నంలో ఉంది. ప్రాంతీయ పర్యాటక ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ, పర్యవేక్షణ అంతా రీజినల్ డైరెక్టర్ (ఆర్డీ) పరిధిలోనే జరుగుతుంది. అయితే, పర్యాటకరంగానికి పెద్దపీట వేస్తామని చెబుతున్న ప్రభుత్వం.. ఆచరణలో మాత్రం ఆ రంగాన్ని గాలికొదిలేస్తోందనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. కీలకమైన ఆర్డీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్(ఈడీ) పోస్టుల్లో ఇతర శాఖల అధికారులనే నియమిస్తున్నారు. మొన్నటి వరకు ఆర్డీ అండ్ ఈడీగా విధులు నిర్వర్తించిన పీజీఎస్ కల్యాణిని స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ నుంచి డిప్యుటేషన్పై తీసుకొచ్చారు. అయితే, ఆమె ఇటీవల తనను పర్యాటక శాఖ నుంచి మాతృశాఖకు బదిలీ చేయాలని కోరడంతో ప్రభుత్వం అందుకు ఆమోదం తెలుపుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మళ్లీ ‘డిప్యుటేషన్’కే పట్టం ఈసారైనా పర్యాటక శాఖకు చెందిన సీనియర్ అధికారులకు ఆర్డీ బాధ్యతలు అప్పగిస్తారని అందరూ భావించారు. కానీ మళ్లీ నిరాశే ఎదురైంది. రెవెన్యూ శాఖ నుంచి డిప్యుటేషన్పై వచ్చి.. ఏపీ టూరిజం అథారిటీ(ఏపీటీఏ) జిల్లా పర్యాటక శాఖ అధికారిగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న జె.మాధవికి ఆర్డీ, ఈడీగా పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించడం చర్చనీయాంశమైంది. ఈ మేరకు ఏపీటీడీసీ వైస్ చైర్పర్సన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఏఏఎల్ పద్మావతి బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కీలక పోస్టుల్లో డిప్యుటేషన్ల పర్వం సొంత శాఖ అనుభవజ్ఞులకు దక్కని ప్రాధాన్యం కూటమి ప్రభుత్వ వైఖరిపై విమర్శల వెల్లువ మాతృశాఖకు వెళ్లిన ఆర్డీ కల్యాణి మళ్లీ డిప్యుటేషన్ అధికారికే బాధ్యతలుపర్యాటకాభివృద్ధి ప్రశ్నార్థకమేనా? దశాబ్దాలుగా సంస్థలోనే సేవలు అందిస్తూ, పర్యాటక రంగానికి సంబంధించిన లోతైన అనుభవం ఉన్న సొంత శాఖ అధికారులను కాదని, వరుసగా ఇతర శాఖల వారికే కీలక బాధ్యతలు కట్టబెట్టడం వెనుక అంతర్యమేమిటని పర్యాటక వర్గాలు ప్రశ్నిస్తున్నాయి. డిప్యుటేషన్పై వచ్చే అధికారులకు పర్యాటక రంగంపై పూర్తి అవగాహన ఉండకపోవడంతో ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ, అభివృద్ధి పనుల్లో ఆలస్యం జరుగుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శాఖను సొంత అధికారులతో బలోపేతం చేయాల్సింది పోయి, ఇలా ’డిప్యుటేషన్ల పాలన’ సాగించడం వెనుక ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలేమిటో అర్థం కావడం లేదని పలువురు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
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జగన్ పర్యటనను విజయవంతం చేయండివైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు కేకే రాజు పిలుపు సాక్షి, విశాఖపట్నం: శ్రీకాకుళం పర్యటనలో భాగంగా గురువారం విశాఖకు రానున్న వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డికి ఘన స్వాగతం పలికి పర్యటనను విజయవంతం చేయాలని పార్టీ శ్రేణులకు వైఎస్సార్సీపీ విశాఖ జిల్లా అధ్యక్షుడు కేకే రాజు పిలుపునిచ్చారు. బుధవారం మద్దిలపాలెంలోని పార్టీ జిల్లా కార్యాలయంలో ఆయన అధ్యక్షతన సమావేశం నిర్వహించారు. పర్యటన ఏర్పాట్లు, స్వాగత కార్యక్రమాలు, పార్టీ శ్రేణుల భాగస్వామ్యంపై విస్తృతంగా చర్చించారు. పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు సమన్వయంతో పనిచేసి పర్యటనను విజయవంతం చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ సందర్భంగా కేకే రాజు మాట్లాడుతూ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పెద్ద సంఖ్య లో విమానాశ్రయానికి చేరుకుని వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డికి ఘన స్వాగతం పలకాలని కోరారు. సమావేశంలో శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నాయకుడు బొత్స సత్యనారాయణ, మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్, ఎమ్మెల్సీ తలశిల రఘురామ్, నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తలు మళ్ల విజయప్రసాద్, వాసుపల్లి గణేష్కుమార్, తిప్పల దేవన్రెడ్డి పాల్గొని పర్యటన విజయవంతానికి పార్టీ శ్రేణులు సమష్టిగా కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ పరిశీలకులు పసుపులేటి బాలరాజు, తైనాల విజయకుమార్, చింతలపూడి వెంకటరామయ్య, చింత కాయల సన్యాసిపాత్రుడు, వీసం రామకృష్ణ, సతీష్ వర్మ, బాణాల శ్రీనివాసరావు, పేడాడ రమణికుమారి, జహీర్ అహ్మద్, గండి రవికుమార్, జిల్లా పార్టీ పర్యవేక్షకుడు రవిరెడ్డితో పాటు రాష్ట్ర, జిల్లా, నియోజకవర్గ స్థాయి నాయకులు, పార్టీ శ్రేణులు పాల్గొన్నారు.
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విద్యుదాఘాతంతో వ్యక్తి మృతిబీచ్రోడ్డు: విద్యుదాఘాతానికి గురై ఓ వ్యక్తి మృతి చెందిన ఘటన సిరిపురంలోని హెచ్సీఎల్ క్వార్టర్స్లో చోటుచేసుకుంది. మూడో పట్టణ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. సీమల ఈశ్వరరావు మంగళవారం మధ్యాహ్నం హెచ్సీఎల్ క్వార్టర్స్లోని రేకుల షెడ్డును తొలగించేందుకు గ్రైండింగ్ మిషన్తో పనులు చేపట్టాడు. ఈ క్రమంలో విద్యుత్ షాక్కు గురై మృతి చెందాడు. సమాచారం అందుకున్న మూడో పట్టణ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కేజీహెచ్కు తరలించారు. మృతుడి భార్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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ఘనంగా ఢిల్లీ విజయోత్సవంసింహాచలం: ఆషాఢ పౌర్ణమి సందర్భంగా సింహాచలంలోని శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనృసింహస్వామి ఆలయంలో బుధవారం ఢిల్లీ విజయోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంత స్థాపకులు భగవద్ రామానుజాచార్యులు ఢిల్లీ బాద్షాను తన పాండిత్యంతో మెప్పించిన సందర్భంగా ఈ ఉత్సవాన్ని ప్రతి ఏడాది ఆషాఢ పౌర్ణమి రోజున శ్రీవైష్ణవ ఆలయాల్లో నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. ఈ సందర్భంగా భగవద్ రామానుజాచార్యుల ఉత్సవమూర్తిని విశేషంగా అలంకరించి ఆలయ బేడా మండపంలోని హంసవాహనంపై వేంచేపు చేశారు. అనంతరం వైభవ పారాయణం నిర్వహించి, పల్లకీ సేవతో బేడా తిరువీధుల్లో ఊరేగింపును ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆలయ స్థానాచార్యులు టి.పి.రాజగోపాల్, ప్రధానార్చకులు కరి సీతారామాచార్యులు, అర్చకులు కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. శాస్త్రోక్తంగా తుదివిడత చందన సమర్పణ ఆషాఢ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి తుదివిడత చందన సమర్పణను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. తెల్లవారుజామున సుప్రభాత సేవ అనంతరం ఆలయ బండారంలో భద్రపరిచిన మూడు మణుగుల పచ్చి చందనాన్ని స్వామివారికి సమర్పించారు. అనంతరం ఆరాధన, బాలభోగం, రాజభోగం సేవలు నిర్వహించారు. దీంతో ఈ ఏడాది నాలుగు విడతలుగా చేపట్టిన చందన సమర్పణ కార్యక్రమం పూర్తయింది.
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వైఎస్ జగన్ను కలిసిన మొల్లి అప్పారావు దంపతులుకుమార్తె వివాహ ఆహ్వాన పత్రిక అందజేత మహారాణిపేట: వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డిని ఆ పార్టీ విశాఖ తూర్పు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త మొల్లి అప్పారావు, ఆయన సతీమణి, మాజీ కార్పొరేటర్ మొల్లి లక్ష్మి బుధవారం మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. తాడేపల్లిలోని వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి నివాసంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆయనను కలిసిన మొల్లి అప్పారావు దంపతులు, ఆగస్టులో జరగనున్న తమ కుమార్తె వివాహానికి సంబంధించిన ఆహ్వాన పత్రికను అందజేశారు. వివాహ వేడుకకు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించాలని వారు వైఎస్ జగన్ను కోరారు.
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సింహాచలం గిరిప్రదక్షిణ ఫ్లాప్.. పోలీస్ బాస్ల మధ్య రచ్చ!సాక్షి,విశాఖ: ఏటా ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా జరిగే సింహాచలం వరాహ లక్ష్మీనరసింహస్వామి గిరిప్రదక్షిణ మహోత్సవం ఈ ఏడాది తీవ్ర గందరగోళం మధ్య ముగిసింది. పోలీస్, మున్సిపల్, దేవస్థానం అధికారుల మధ్య కనీస సమన్వయం లేకపోవడంతో లక్షలాది మంది భక్తులు రోడ్లపైనే గంటల తరబడి నరకం చూశారు.ముఖ్యంగా పోలీస్ ముందస్తు వ్యూహాలు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ ప్రణాళికలు అట్టర్ ప్లాప్ కావడంతో భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. అయితే, ఈ నిర్వహణా లోపాలను సరిదిద్దాల్సింది పోయి, ఉన్నతాధికారులు ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటూ వివాదానికి తెరలేపడం ఇప్పుడు పోలీస్ శాఖలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.ఫోన్ ఎత్తడం లేదు.. గౌరవం ఇవ్వట్లేదు!గిరిప్రదక్షిణ బందోబస్తు వైఫల్యంపై పోలీస్ శాఖలోని ఇద్దరు కీలక విభాగాల అధిపతుల (పోలీస్ బాస్ ల) మధ్య తీవ్ర వాగ్యుద్ధం నడిచినట్లు తెలుస్తోంది. క్షేత్రస్థాయిలో ఏర్పాట్లు అస్తవ్యస్తం కావడంపై ఒక ఉన్నతాధికారి తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. తన కింద పనిచేసే కీలక విభాగధిపతి కనీసం తన మాట వినడం లేదని, తనకు ఇవ్వాల్సిన కనీస గౌరవం కూడా ఇవ్వడం లేదని ఆయన చిర్రుబుర్రులాడినట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా, విశాఖకు చెందిన సదరు పోలీస్ ఉన్నతాధికారి తాను చేస్తున్న ఫోన్లకు కూడా స్పందించడం లేదని, కనీస బాధ్యత లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.గౌరవం ఇచ్చిపుచ్చుకోవాలిఆ వ్యాఖ్యలపై మరో విభాగధిపతి కూడా అంతే ఘాటుగా స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది. పోలీస్ శాఖలో ఏ ఒక్కరిదో ఏకపక్ష నిర్ణయాలు నడవవని, మర్యాద, గౌరవం అనేవి ఇచ్చిపుచ్చుకుంటేనే ఉంటాయని ఆయన కౌంటర్ ఇచ్చినట్లు పోలీస్ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. అధికారుల మధ్య ఉన్న ఈ ఈగోల వల్లే క్షేత్రస్థాయిలో బందోబస్తు పర్యవేక్షణ పూర్తిగా పక్కదారి పట్టిందని స్పష్టమవుతోంది.ప్రతి ఏటా లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చే గిరిప్రదక్షిణ లాంటి పెద్ద ఉత్సవానికి కనీస ముందస్తు ప్రణాళికలు వేయడంలో పోలీస్ యంత్రాంగం ఘోరంగా విఫలమైంది. ఉన్నతాధికారుల మధ్య సమన్వయ లోపం, అంతర్గత విభేదాల వల్లే క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందికి సరైన ఆదేశాలు అందలేదని, అందుకే ట్రాఫిక్ మరియు జనసందోహాన్ని నియంత్రించలేకపోయారని భక్తులు మండిపడుతున్నారు. భక్తుల కష్టాలను తీర్చాల్సిన పోలీస్ బాస్లు, ఇలా ఒకరిపై ఒకరు వాగ్యుద్ధానికి దిగడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
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ఇది బాబు మార్క్ రాజకీయం.. భోగాపురంపై వైఎస్ జగన్ ఏమన్నారంటే..సాక్షి, తాడేపల్లి: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు క్రెడిట్ చోరీపై వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మరోసారి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పని వైఎస్సార్ది.. ప్రచారం చంద్రబాబుది!. ‘క్రెడిట్ వితౌట్ కంట్రిబ్యూషన్’.. అదే చంద్రబాబు మార్కు రాజకీయం అంటూ మండిపడ్డారు. భోగాపురం విమానాశ్రయం క్రెడిట్ను చోరీ చేసేందుకు చంద్రబాబు శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తున్నారు. తాను ఏమీ చేయకపోయినా కీర్తి తనకే దక్కాలంటూ క్రెడిట్ చోరీకి పాల్పడుతున్నారు అని అన్నారు.వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ఎక్స్ వేదికగా..‘ఉత్తరాంధ్ర కీర్తి కిరీటంలో మరో కలికితురాయిగా నిలవనున్న భోగాపురం అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభానికి సిద్ధం కావడం ఎంతో సంతోషకరం. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిలో ఈ ఎయిర్పోర్టు కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ప్రధానమంత్రి మోదీ చేతుల మీదుగా విమానాశ్రయం ప్రారంభం కావడం భోగాపురానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకువస్తుంది. తద్వారా దేశ విదేశాల్లో ఈ విమానాశ్రయం గురించి విస్తృతంగా తెలియడంతో వ్యాపార, వాణిజ్య, పర్యాటక రంగాలు మరింత ఊపందుకునే అవకాశం ఏర్పడుతుంది.అయితే ఇదే సమయంలో భోగాపురం విమానాశ్రయం క్రెడిట్ను చోరీ చేసేందుకు చంద్రబాబు శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తున్నారు. తాను ఏమీ చేయకపోయినా కీర్తి తనకే దక్కాలంటూ క్రెడిట్ చోరీకి పాల్పడుతున్నారు. చంద్రబాబు.. భోగాపురం విమానాశ్రయం కోసం మీరు నిజంగా ఏం చేశారో కనీసం మీ మనస్సాక్షినైనా ప్రశ్నించుకోండి. 2019 ఎన్నికలకు నెల రోజుల ముందు హడావిడిగా, ఏమీ చేయకపోయినా, ఒక రాయి వేయడం తప్ప, భోగాపురం విమానాశ్రయం కోసం మీరు చేసింది ఏముంది?జూన్ 2020లో నిర్మాణం కోసం జీఎంఆర్ సంస్థతో కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకోవడం నుంచి, ల్యాండ్ అక్విజషన్, ఆర్ అండ్ ఆర్, సైట్ క్లియరెన్స్, ఎన్ఓసీలు, భద్రతా అనుమతులు, నీరు, విద్యుత్, ఇంటర్నల్ రోడ్లు, ఏరోనాటికల్ సర్వీసులు, ఆర్థిక సమీకరణ వరకు ప్రతి కీలకమైన ప్రక్రియ పూర్తయింది మా ప్రభుత్వ హయాంలోనే. కాదంటారా చంద్రబాబుగారూ?. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా మీరు పూర్తి చేయలేకపోయిన భూసేకరణను మేం పూర్తి చేశాం. నిర్వాసితులైన 4 గ్రామాల ప్రజలకు పునరావాసం కల్పించాం. భూసేకరణ, ఆర్ అండ్ ఆర్ కోసం రూ.967 కోట్లు, ఎయిర్పోర్టుకు నీళ్లు తీసుకురావడంకోసం రూ.75కోట్లు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కోసం రూ. 134.5 కోట్లు, ప్రత్యామ్నాయ రోడ్లకోసం రూ.7.29 కోట్లు, సబ్స్టేషన్ కోసం రూ.2.35 కోట్లు మొత్తంగా రూ.1200 కోట్లు పెట్టింది మేం. మరి మీరు చేసింది ఏమిటి చంద్రబాబుగారూ?ఇవన్నీ పూర్తి చేశాం కాబట్టే, అన్ని అనుమతులు, అన్ని ఎన్వోసీలు, అన్ని సౌకర్యాలు పూర్తిచేశాం కాబట్టే, కోవిడ్ వంటి మహాసంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటూనే, పనులు ప్రారంభించి, 2024 ఎన్నికల నాటికే, విమానాశ్రయ రన్వే పనులను కీలక దశకు తీసుకురాగలిగాం. టెర్మినల్ నిర్మాణ పనులను కూడా వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాం. మా ప్రభుత్వం చేసిన విశేష కృషి నేపథ్యంలోనే 2026 జూన్లోనే భోగాపురం నుంచి విమాన రాకపోకలు ప్రారంభమవుతాయని అప్పుడే ప్రకటించాం. మేం చేపట్టిన పనుల ఫలితంగానే విమానాశ్రయం ఇవాళ ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమైందని గర్వంగా చెప్పుకోగలం.A project built by one, but claimed by another, that’s the story of Bhogapuram Airport. The Work was done by YSRCP. The publicity belongs to Chandrababu!"𝗖𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁 𝗪𝗶𝘁𝗵𝗼𝘂𝘁 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻: 𝗧𝗵𝗮𝘁 𝗜𝘀 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮𝗯𝗮𝗯𝘂'𝘀 𝗕𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗼𝗳… pic.twitter.com/bZ2y3ttepa— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) July 29, 2026కానీ చంద్రబాబు.. మీరు అప్పుడూ ఏమీ చేయలేదు, ఇప్పుడు కూడా ఏమీ చేయడం లేదు. విశాఖపట్నం నగరం నుంచి విమానాశ్రయానికి వేగంగా చేరుకునేందుకు ఇప్పటికీ సరైన రోడ్డు సదుపాయం లేదు. ‘ఎయిర్పోర్టు ఉంది.. కానీ సిటీ నుంచి వేగంగా, తక్కువ సమయంలో చేరుకునేందుకు రోడ్డు లేదు. భోగాపురం విమానాశ్రయానికి శంకుస్థాపన చేసిన సమయంలో విశాఖపట్నం నగరం నుంచి విమానాశ్రయానికి వేగంగా చేరుకునేలా 77 మీటర్ల వెడల్పుతో, రూ. 6,300 కోట్ల ఖర్చుతో 55 కి.మీ. మేర ఆరులేన్ల హైవేకోసం కేంద్ర ప్రభుత్వంపై గట్టిగా ఒత్తిడితీసుకురావడంతో, కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్న గడ్కరీ గారు స్వయంగా ఆ రహదారిని మంజూరు చేస్తున్నట్లు అక్కడే ప్రకటించారు. ఆయన ఇప్పుడు కూడా అదే శాఖకు మంత్రిగా ఉన్నారు. మరి చంద్రబాబుగారూ మీరు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నారు, ఇక్కడ కూడా అధికారంలో ఉన్నారు. రెండేళ్లు గడుస్తున్నా ఆ రహదారికి అతీగతీ లేదు. ఇప్పడు భోగాపురం విమానాశ్రయానికి చేరుకోవాలంటే ప్రయాణికులు నరకయాతన పడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఇదీ మీ చిత్తశుద్ధి, గతంలో అయినా అంతే, ఇప్పుడైనా అంతే. పని చేయకుండా ప్రచారం చేసుకోవడం, కష్టపడకుండా కీర్తిని కొట్టేయడం, ఇతరుల కృషిని మీ ఖాతాలో వేసుకోవడం ఇకనైనా మానండి, దాదాపు 80 ఏళ్లు వస్తున్నాయి’ అని కామెంట్స్ చేశారు.
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ధర్మాన ప్రసాదరావు కీలక వ్యాఖ్యలుసాక్షి, విశాఖపట్నం: చేయనిది చెప్పుకోవడం.. వేరొకరు చేసిన అభివృద్ధిని తమ ఖాతాలో వేసుకోవడం చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి అలవాటేనని వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు ఎద్దేవా చేశారు. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం చుట్టూ రాజకీయ క్రెడిట్ వార్లో భాగంగా.. ధర్మాన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎయిర్పోర్ట్ పునాది నుంచి నిధుల కేటాయింపుల దాకా అప్పటి జగన్ ప్రభుత్వం కీలక చర్యలు తీసుకుందని ఆయన గుర్తు చేశారు.బుధవారం విశాఖపట్నంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ధర్మాన.. భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్పై కూటమి ప్రభుత్వం చేసుకుంటున్న ప్రచారంపై స్పందించారు. ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణానికి వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం అన్ని రకాల సహకారం అందించిందని, ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టిందని చెప్పారు.భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణానికి అవసరమైన కీలక అనుమతులను వైఎస్ జగన్ హయాంలోనే సాధించామని ధర్మాన తెలిపారు. ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ప్రక్రియలను వేగవంతం చేసి, నిర్మాణానికి అనుకూల వాతావరణం కల్పించామని పేర్కొన్నారు. ఎయిర్పోర్ట్ కోసం జగన్ ప్రభుత్వం రూ.1200 కోట్ల నిధులు కేటాయించిందని ఆయన చెప్పారు. ప్రాజెక్టు పనులు నిర్ణీత సమయంలో పూర్తయ్యేలా అప్పటి ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందించిందన్నారు.జగన్ ప్రభుత్వం వేసిన పునాదులే ఇవిభోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ను తామే పూర్తి చేశామని కూటమి ప్రభుత్వం చెప్పుకోవడం సరికాదని ధర్మాన విమర్శించారు. వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం చేసిన ప్రయత్నాల వల్లే ఈ ప్రాజెక్టు సాధ్యమైందని అన్నారు. "భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్కు జగన్ ప్రభుత్వం పునాది వేసింది. అవసరమైన అనుమతులు, సదుపాయాలు, నిధుల విషయంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది" అని ధర్మాన పేర్కొన్నారు.భోగాపురంపై కొనసాగుతున్న క్రెడిట్ ఫైట్ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిలో కీలక ప్రాజెక్టుగా నిలిచిన భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఇప్పుడు రాజకీయ చర్చకు కేంద్రంగా మారింది. వైఎస్ జగన్ హయాంలోనే ప్రాజెక్టు వేగం పుంజుకుందని వైఎస్సార్సీపీ చెబుతుండగా.. కూటమి ప్రభుత్వం అదంతా తమ క్రెడిటేనంటూ సోషల్ మీడియాలో ఉత్త ప్రచారం చేసుకుంటోంది. కీలక వ్యాఖ్యలుఉత్తరాంధ్ర నిధులను అమరావతికి ఖర్చు పెడుతున్నారు. ప్రజల ఆలోచనలకు విరుద్ధంగా అమరావతిలో పెట్టుబడుతు పెడుతున్నారు. చంద్రబాబు విధానాలతో మళ్లీ విభజన వాదం బలపడే పరిస్థితులు వచ్చాయి. మరో రాష్ట్ర విభజన డిమాండ్ వచ్చినా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు. ఉత్తరాంధ్రను నిర్లక్ష్యం చేయడం మంచిది కాదు.
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32 కిలోమీటర్లు.. లక్షలాది అడుగులుసాక్షి, విశాఖపట్నం/సింహాచలం: ఆషాడ చతుర్దశిని పురస్కరించుకుని శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనృసింహస్వామి కొలువుదీరిన సింహగిరి చుట్టూ గిరిప్రదక్షిణ మంగళవారం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఓ వైపు చిరుచినుకులు..మరోవైపు మంగళవాయిద్యాలు, జానపద కళారూపాల నడుమ నమో నారసింహాయ అంటూ లక్షలాది మంది భక్తులు సర్వాంతర్యామిని స్మరిస్తూ 32 కిలోమీటర్ల మేర గిరి ప్రదక్షిణ చేశారు. గిరి ప్రదక్షిణలో ఈ ఏడాది పెద్ద ఎత్తున యువత పాల్గొంది. దాదాపు ఆరు లక్షల మందికిపైగా గిరిప్రదక్షిణలో పాల్గొన్నట్లు సింహాచల ఆలయ వర్గాల అంచనా. ఉదయం 5 గంటల నుంచే భక్తులు కొండదిగువ శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనృసింహస్వామి తొలిపావంచా వద్ద కొబ్బరికాయలు కొట్టి ప్రదక్షిణ ప్రారంభించారు. స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులు కొలువుదీరిన ప్రచార రథాన్ని దేవస్థానం అనువంశిక ధర్మకర్త పూసపాటి అశోక్గజపతిరాజు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. మధ్యాహ్నం తొలిపావంచా నుంచి రథయాత్ర ఘనంగా ప్రారంభమవ్వగా భక్తజన సంద్రం అనుసరించింది. దారి పొడవునా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు భక్తులకు మంచినీరు, మజ్జిగ, అల్పాహారాన్ని అందించాయి. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా విశాఖ నగర పోలీస్ కమిషనర్ శంఖబ్రత బాగ్చీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహించారు.ప్రణాళికలు ఘనం.. అమలు శూన్యంఅధికార యంత్రాంగం ముందస్తు ప్రణాళికలు ప్రకటించినప్పటికీ..క్షేత్రస్థాయిలో అది అమలు చేయడంలో పూర్తిగా విఫలమైంది. దీంతో భక్తులు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. రవాణా, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ అస్తవ్యస్థంగా మారింది. భక్తుల రద్దీకి తగినన్ని ఉచిత బస్సులు ఏర్పాటు చేయకపోవడంతో ప్రయాణికులు బస్సుల టాప్లపైకి ఎక్కి ప్రమాదకరంగా ప్రయాణిస్తూ..తొలి పావంచా మార్గానికి చేరుకున్నారు. విశాఖలోని వేపగుంట, హనుమంతువాక, ఎన్ఏడీ జంక్షన్, ఎంవీపీ కాలనీ ప్రాంతాల్లో కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. పలు ప్రాంతాల్లో అంబులెన్సులు ట్రాఫిక్లో చిక్కుకుపోయాయి. మరోవైపు కొన్నిచోట్ల రోడ్డు మరమ్మతులు పూర్తికాకపోవడం, మార్గమధ్యంలో సరైన దిశా నిర్దేశం లేకపోవడంతో పెందుర్తి, కొత్తవలస, అనకాపల్లి, సబ్బవరం వైపు నుంచి వచి్చన భక్తులు అదనంగా మరో 6 కిలోమీటర్లు నడవాల్సి వచ్చింది. భారీగా తరలివచ్చిన భక్తజన సందోహానికి లభించిన ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని అధికార యంత్రాంగం సమన్వయ లోపం నీరుగార్చిందనే విమర్శలు వ్యక్తమయ్యాయి. కాగా, బుధవారం సాయంత్రం వరకు గిరి ప్రదక్షిణ కొనసాగనుంది. ప్రదక్షిణ పూర్తయిన తరువాత స్వామివారిని దర్శించుకొని వెళ్లేందుకు ఆలయాధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.
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గిరి హారంహరినామమేమధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వైభవంగా పుష్పరథ యాత్రఉదయం 5 గంటలకే కొబ్బరికాయలతో ఆధ్యాత్మిక శ్రీకారం 32 కి.మీ సింహ‘గిరి ప్రదక్షిణ’తో పులకించిన భక్తజనంసింహాచలం: ఆషాఢ చతుర్దశి సందర్భంగా శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనృసింహస్వామి కొలువుదీరిన సింహగిరి చుట్టూ మంగళవారం జరిగిన గిరి ప్రదక్షిణ భక్తి పారవశ్యానికి ప్రతీకగా నిలిచింది. లక్షలాది మంది భక్తులు హరినామస్మరణల మధ్య 32 కిలోమీటర్ల గిరి ప్రదక్షిణ పూర్తి చేసి స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు. అప్పుడప్పుడు కురిసిన చిరుజల్లులు, చల్లని వాతావరణం భక్తుల ఉత్సాహాన్ని మరింత రెట్టింపు చేశాయి. ఉదయం ఐదు గంటల నుంచే కొండదిగువ తొలిపావంచా వద్దకు చేరుకున్న భక్తులు కొబ్బరికాయలు కొట్టి గిరి ప్రదక్షిణకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఒడిశా, విశాఖ ఏజెన్సీ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన భక్తజనంతో సింహగిరి పరిసరాలు జనసంద్రంగా మారాయి. ఈ ఏడాది యువత పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనగా, తొలిసారిగా గిరి ప్రదక్షిణ చేసిన భక్తుల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా కనిపించింది. గిరిప్రదక్షిణ మార్గం ఇదే.. అడవివరం, పైనాపిల్ కాలనీ, ముడసర్లోవ, హనుమంతవాక, విశాలాక్షినగర్, జోడుగుళ్లపాలెం, అప్పుఘర్, వెంకోజీపాలెం, సీతమ్మధార, మాధవధార, మురళీనగర్, ప్రహ్లాదపురం మీదుగా సాగిన గిరి ప్రదక్షిణ మార్గమంతా హరినామ ఘోషతో మారుమోగింది. భక్తుల అడుగులతో గిరివలయం పుణ్యక్షేత్రంగా పరివర్తన చెందగా, ప్రతి కూడలి భజనలు, గోవింద నామస్మరణలు, సేవా కార్యక్రమాలతో ఆధ్యాత్మిక కాంతిని వెదజల్లింది. వైభవంగా పుష్పరథ యాత్ర గిరి ప్రదక్షిణను పురస్కరించుకుని కొండదిగువ తొలిపావంచా వద్ద మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు స్వామివారి పుష్పరథ యాత్ర వైభవంగా ప్రారంభమైంది. దేవస్థానం స్థానాచార్యులు టి.పి. రాజగోపాల్, ప్రధానార్చకులు గొడవర్తి కరి సీతారామాచార్యులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం దేవస్థానం అనువంశిక ధర్మకర్త పూసపాటి అశోక్ గజపతిరాజు జెండా ఊపి రథోత్సవానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఆ క్షణంలో లక్షలాది మంది భక్తులు ‘గోవింద... గోవింద’, ‘జై నృసింహా’ నినాదాలతో మారుమోగించగా, పుష్పాలతో అలంకరించిన రథం భక్తుల మధ్య మహోత్సవ వాతావరణంలో ముందుకు సాగింది. ఆకట్టుకున్న సాంస్కృతిక కళారూపాలు రథోత్సవంలో దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన పులివేషాలు, తప్పెటగుళ్లు, కోలాటాలు, గ్రామీణ సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. మంగళవాయిద్యాల రవళి, కళాకారుల అడుగుల నడుమ రథయాత్ర కంటికి విందుగా సాగింది. అడుగడుగునా సేవాస్ఫూర్తి వైద్య, తాగునీటి సదుపాయాలు: కలెక్టర్ అభిషిక్త్ కిశోర్, దేవస్థానం ఈవో జల్లేపల్లి వెంకటరావు ఆధ్వర్యంలో అన్ని శాఖల అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. 32 కిలోమీటర్ల మేర 28 ప్రాంతాల్లో విశ్రాంతి స్టాల్స్, వైద్య సేవా శిబిరాలను నిర్వహించారు. జీవీఎంసీ కమిషనర్ కేతన్ గార్గ్ ఆధ్వర్యంలో తాగునీటి సరఫరా, 600 తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. భద్రతా చర్యలు: నగర పోలీస్ కమిషనర్ శంఖబ్రత బాగ్చీ పర్యవేక్షణలో 5 వేల మంది పోలీసులతో బందోబస్తు నిర్వహించారు. అన్నదాన సేవలు: దారిపొడవునా వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థలు భక్తులకు ఆహార పదార్థాలు, పానీయాలు, స్నాక్స్, పండ్లు, బిస్కెట్లు, చెరకు రసం ఉచితంగా పంపిణీ చేసి ఆధ్యాత్మిక ఉదారతను చాటుకున్నాయి. చోరుల చేతివాటం పెందుర్తి: గిరి ప్రదక్షిణ వేళ చోరులు చేతివాటం ప్రదర్శించారు. తొలి పావంచా మొదలుకొని అడవివరం, ఆరిలోవ, హనుమంతవాక, నగరంలో పలు చోట్ల మహిళల మెడల్లో నుంచి బంగారు ఆభరణాలతో పాటు సెల్ఫోన్లు, నగదు దొంగిలించినట్లు ఆయా ప్రాంతాల్లోని పోలీసులకు బాధితులు ఫిర్యాదులు చేశారు. తొలిపావంచా వద్ద మహిళ మెడలో బంగారు గొలుసు చోరీకి గురైంది. దీనిపై పోలీసులకు ఆమె ఫిర్యాదు చేసింది. ముఖ్యాంశాలు ● ఉదయం10 గంటల తర్వాత గిరి ప్రదక్షిణ మార్గమంతా జనసంద్రమై, మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పుష్పరథ యాత్ర ప్రారంభమయ్యే సమయానికి తొలిపావంచా నుంచి పాత అడవివరం జంక్షన్ వరకు బీఆర్టీఎస్ రహదారి భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయింది. ● ఉదయాన్నే ప్రదక్షిణ ప్రారంభించిన అనేక మంది భక్తులు సాయంత్రానికే సింహగిరి చేరుకుని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. రాత్రి 9.30 గంటల వరకు దర్శనాలు కొనసాగాయి. ● పాత అడవివరం జంక్షన్ వద్ద రద్దీ నివారణకు ప్రత్యేక మార్గం ఏర్పాటు చేయగా, వర్షంతో బురద ఏర్పడి కొంతమంది భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ● తొలిపావంచా వద్ద ఏర్పాటు చేసిన కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా జనసంద్రంలో తప్పిపోయిన వారిని, పిల్లలను బంధువులకు సురక్షితంగా అప్పగించారు.
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ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్లో గుర్తు తెలియని మృతదేహం లభ్యంఅల్లిపురం: స్థానిక ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్లో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యమైంది. ఆర్టీసీ అధికారుల సమాచారం మేరకు టూటౌన్ సీఐ బి. అప్పల నాయుడు ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. మృతుడి వద్ద ఎలాంటి ఆధారాలు లభించలేదు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కేజీహెచ్ మార్చురీకి తరలించారు. మృతుడి వయస్సు సుమారు 45 నుంచి 48 ఏళ్లు ఉంటుందని, 5 అడుగుల ఎత్తు, చామన ఛాయ రంగు కలిగి ఉండి, కుడి చేతికి ఇత్తడి కడియం ధరించి ఉన్నాడని సీఐ తెలిపారు. ఈ వ్యక్తి ఆచూకీ తెలిసిన వారు 94409 04716 ఫోన్ నంబరులో సంప్రదించాలని కోరారు.
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దారులన్నీ దిగ్బంధంసింహాచలం/పెందుర్తి: స్వామి దర్శనం కోసం భక్తి పారవశ్యంతో తరలివచ్చిన లక్షలాది మంది భక్తులకు ఈసారి గిరి ప్రదక్షిణకు ముందే కష్టాలు ఎదురయ్యాయి. శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనృసింహస్వామి తొలిపావంచాకు చేరుకునేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు భక్తులకు చుక్కలు చూపించాయి. దారులన్నీ మూసివేయడంతో భక్తులు వాహనాలను దూర ప్రాంతాల్లోనే నిలిపి, కాలినడకన తొలిపావంచాకు చేరుకోవాల్సి వచ్చింది. 32 కిలోమీటర్ల గిరి ప్రదక్షిణకు సిద్ధమైన భక్తులు.. ముందుగా మరో నాలుగైదు కిలోమీటర్ల ప్రయాణాన్ని నడకతోనే ప్రారంభించాల్సి వచ్చింది. ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈసారి తొలిపావంచాకు వెళ్లే ప్రధాన మార్గాలన్నింటినీ నియంత్రించడంతో భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. పెందుర్తి వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలను కృష్ణరాయపురం వద్ద, గోపాలపట్నం వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలను వేపగుంట వద్దే నిలిపివేశారు. హనుమంతవాక మార్గంలో వచ్చే వాహనాలను ముడసర్లోవ వద్ద ఆపేశారు. దీంతో దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు తమ వాహనాలను విడిచి నడక సాగించారు. వేపగుంట నుంచి పాత గోశాల వరకు వెళ్లేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఆర్టీసీ బస్సులు సరిపోకపోవడంతో భక్తులు గంటల తరబడి నిరీక్షించాల్సి వచ్చింది. మరో 5 కిలోమీటర్ల నడక గిరి ప్రదక్షిణలో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన భక్తులకు అసలు ప్రదక్షిణ కంటే ముందే నడక పరీక్ష ఎదురైంది. గోపాలపట్నం, వేపగుంట, ఎన్ఏడీ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన పలువురు భక్తులు తొలిపావంచాకు చేరుకునేందుకు ఐదు కిలోమీటర్ల వరకు నడవాల్సి వచ్చింది. హనుమంతవాక మార్గంలో వచ్చిన వారు ముడసర్లోవ నుంచి సుమారు ఆరు కిలోమీటర్లు కాలినడకన ప్రయాణించారు. పాత అడవివరం మార్గంలో బురద బాట పాత అడవివరం జంక్షన్ నుంచి తొలిపావంచాకు మళ్లించిన ప్రత్యామ్నాయ మార్గం భక్తులకు మరో సమస్యగా మారింది. హనుమంతవాక, శొంఠ్యాం మార్గాల నుంచి వచ్చే భక్తులను బీఆర్టీఎస్ రోడ్డులోకి అనుమతించకుండా గాంధీనగర్ మీదుగా మళ్లించారు. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలతో ఈ మార్గం మొత్తం బురదమయమైంది. వేలాది మంది భక్తులు ఒకేసారి రావడంతో మార్గం ఇరుకుగా మారి, వృద్ధులు, మహిళలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. జారే బురదలో అడుగులు వేస్తూ భక్తులు తొలిపావంచాకు చేరుకున్నారు. వేపగుంటలో ట్రాఫిక్ పద్మవ్యూహం మరోవైపు పెందుర్తి–వేపగుంట మార్గంలో ట్రాఫిక్ నిర్వహణ పూర్తిగా అదుపు తప్పింది. గిరి ప్రదక్షిణ కోసం వచ్చిన వాహనాలు, సాధారణ రాకపోకల వాహనాలు ఒకేసారి చేరడంతో వరలక్ష్మీనగర్ వద్ద ట్రాఫిక్ పద్మవ్యూహాన్ని తలపించింది. ఉదయం నుంచి సాధారణంగా ఉన్న రద్దీ మధ్యాహ్నం తర్వాత ఒక్కసారిగా పెరిగింది. అనకాపల్లి, దేవరాపల్లి, సబ్బవరం, కె.కోటపాడు, పాడేరు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ఆటోలు, ద్విచక్ర వాహనాలు, ఆర్టీసీ బస్సులతో రహదారులు కిక్కిరిశాయి. పార్కింగ్ ప్రాంతాల వద్ద నియంత్రణ లేకపోవడంతో వాహనాలు ఇష్టారాజ్యంగా నిలిచిపోయాయి. దీంతో గిరి ప్రదక్షిణకు వచ్చిన భక్తులు కూడా కిలోమీటర్ల దూరంలోనే నిలిచిపోయారు. సాయంత్రం నుంచి రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు ట్రాఫిక్ సమస్య కొనసాగింది. ట్రాఫిక్లో చిక్కుకున్న అంబులెన్స్లు పెందుర్తి నుంచి నగరంలోని ఆస్పత్రులకు వెళ్లే మార్గాలు కూడా ట్రాఫిక్తో నిండిపోయాయి. అత్యవసర చికిత్స కోసం రోగులను తరలిస్తున్న పలు అంబులెన్స్లు ట్రాఫిక్లో చిక్కుకున్నాయి. పోలీసులు, స్థానికులు చొరవ తీసుకుని వాటిని బయటకు పంపించాల్సి వచ్చింది.