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భారత్తో టెస్టు సిరీస్.. శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు ఊహించని నిర్ణయంటీమిండియాతో టెస్టు సిరీస్కు ముందు అభిమానులకు శ్రీలంక క్రికెట్ (SLC) తీపి కబురు అందించింది. గాలే, కొలంబోలలో జరగనున్న రెండు టెస్టు మ్యాచ్లను వీక్షించేందుకు ప్రేక్షకులకు ఉచిత ప్రవేశం కల్పిస్తున్నట్లు లంక క్రికెట్ బోర్డు శుక్రవారం ప్రకటించింది. టెస్టు క్రికెట్కు ఆదరణ పెంచేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఎస్ఎల్సీ పేర్కొంది.కాగా ఈ సిరీస్ వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ 2025-27 సైకిల్లో భాగంగా జరగనుంది. డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్కు అర్హత సాధించాలంటే ఇరు జట్లకు ఈ సిరీస్ చాలా కీలకం. తొలి టెస్టు ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు గాలే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా జరగనుంది. అనంతరం రెండో టెస్టుకు(ఆగస్టు 23 నుండి 27) కొలంబోలోని సింహళీస్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ ఆతిథ్యమివ్వనుంది. కాగా పెద్ద సంఖ్యలో వస్తారని ప్రేక్షకులు అంచనా వేస్తున్న శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు.. రెండు మైదానాల్లోనూ ప్రత్యేక ప్రవేశ మార్గాలను ఏర్పాటు చేసింది.సిరీస్ షెడ్యూల్ అండ్ స్టేడియం ఎంట్రీ వివరాలు:తొలి టెస్టు మ్యాచ్తేదీలు: ఆగస్టు 15 నుండి 19 వరకు వేదిక: గాలే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంఉచిత ఎంట్రీ గేట్: గేట్ నంబర్ 4 ద్వారా మాత్రమే ప్రవేశం రెండో టెస్టు మ్యాచ్తేదీలు: ఆగస్టు 23 నుండి 27 వరకు వేదిక: సింహళీస్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ (SSC), కొలంబో ఉచిత ఎంట్రీ గేట్లు: గేట్ నంబర్లు 3, 4, 5, 7 చదవండి: IND vs SL: విఫలమైన భారత బౌలర్లు.. భారీ స్కోర్ సాధించిన శ్రీలంక
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విఫలమైన భారత బౌలర్లు.. భారీ స్కోర్ సాధించిన శ్రీలంకకొలంబో వేదికగా శ్రీలంక ఎలెవన్తో జరుగుతున్న ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లో భారత బౌలర్లు తేలిపోయారు. తొలి రోజు ఆటముగిసే సమయానికి లంక జట్టు తమ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 8 వికెట్ల నష్టానికి 363 పరుగుల భారీ స్కోర్ సాధించింది. ఆతిథ్య జట్టు వికెట్లు పడగొట్టేందుకు టీమిండియా బౌలర్లు తీవ్రంగా శ్రమించారు. టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన శ్రీలంకకు ఓపెనర్లు నిశాన్ మధుష్క(66), రవిందు రసంత(71) అద్భుతమైన ఆరంభాన్ని వచ్చారు.వారిద్దరూ వన్డే తరహాలో బ్యాటింగ్ చేశారు. తొలి వికెట్కు ఏకంగా 110 పరుగుల భాగస్వామ్య నెలకొల్పి ఇండియన్ బౌలర్లను ఒత్తిడిలోకి నెట్టారు. అయితే సమన్వయ లోపం కారణంగా మధుష్క రనౌట్ కావడంతో భారత్కు తొలి వికెట్ దక్కింది. నిశాన్ స్థానంలో క్రీజులోకి వచ్చిన వన్డౌన్ బ్యాటర్ పసిందు సూరియబండారా కూడా రాణించాడు. అయితే రసంత, సూరియబండారా(35)లను వరుస ఓవర్లలో ఔట్ చేసి భారత్ కాస్త కమ్బ్యాక్ ఇచ్చినట్లు కనిపించింది. కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన పవన్ రాత్నాయకే(39), అహన్ విక్రమసింఘే(31), కెప్టెన్ సోనల్ దినుష(52), రమేష్ మెండిస్(32) నిలకడగా ఆడి జట్టు స్కోర్ 350 పరుగుల మార్క్ను దాటించారు. ప్రస్తుతం క్రీజులో కేశర నువాంత(9), సుదీరా(1) ఉన్నారు. భారత బౌలర్లలో రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, మానవ్ సుతార్ తలా రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు. వీరితో పాటు గుర్నూర్ బ్రార్ఘ ఓ వికెట్ తీశాడు. సీనియర్ పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్ 13 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసినప్పటికి ఒక్క వికెట్ కూడా తీయలేకపోయాడు.
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అభిషేక్ బచ్చన్ టీమ్లోకి అజింక్య రహానేటీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ అజింక్య రహానే తన కెరీర్లో కొత్త ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించేందుకు సిద్దమయ్యాడు. ఇటీవలే అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికిన రహానే మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. యూరోపియన్ టీ20 ప్రీమియర్ లీగ్-2026లో ఆడేందుకు అమ్స్టర్డామ్ ఫ్లేమ్స్ జట్టుతో అజింక్య ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. ఈ విషయాన్ని ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యం నేడు అధికారికంగా వెల్లడించింది.ఆమ్స్టర్డామ్ ఫ్లేమ్స్ అతడిని తమ కీలక ఆటగాడిగా ఎంపిక చేసింది. కాగా ఈ లీగ్ తొలి సీజన్ ఈ నెల 26 నుంచి సెప్టెంబర్ 20 వరకు జరగనుంది. ఇందులో గ్లాస్గో, అమ్స్టర్డామ్, ఎడిన్బర్గ్, డబ్లిన్, బెల్ఫాస్ట్, రోటర్డామ్ నగరాలకు చెందిన ఆరు ఫ్రాంచైజీలు పోటీ పడనున్నాయి.అమ్స్టర్డామ్ ఫ్రాంచైజీ యాజమానులగా ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ దిగ్గజం స్టీవ్ వా, ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు అభిషేక్ బచ్చన్లు ఉన్నారు. కాగా 38 ఏళ్ల రహానేకు టీ20ల్లో ఆటగాడిగా, కెప్టెన్గా అపారమైన అనుభవం ఉంది. అతడు ఐపీఎల్లో 212 మ్యాచ్లు ఆడి 5,367 పరుగులు సాధించాడు. ఐపీఎల్-2023 సీజన్ ఛాంపియన్గా నిలిచిన జట్టులో రహానే సభ్యుడిగా ఉన్నాడు. 2025, 2026 సీజన్లలో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) జట్టుకు కెప్టెన్గా అజింక్య వ్యవహరించాడు.చదవండి: పాక్ క్రికెట్ బోర్డు సంచలన నిర్ణయం.. స్టార్ ఆల్రౌండర్పై 2 ఏళ్ల బ్యాన్
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పాక్ క్రికెట్ బోర్డు సంచలన నిర్ణయం.. స్టార్ ఆల్రౌండర్పై 2 ఏళ్ల బ్యాన్పాకిస్తాన్ యువ ఆల్రౌండర్ హంజా నజర్కు ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు భారీ షాకిచ్చింది. వీసా దరఖాస్తులో తప్పుడు సమాచారం అందించినందుకు గాను నజర్పై రెండేళ్ల నిషేధాన్ని పీసీబీ విధించింది. అంతేకాకుండా 1 మిలియన్ పాకిస్తానీ రూపాయల జరిమానా చెల్లించాలని కూడా బోర్డు ఆదేశించింది. నజర్ సమర్పించిన సమాచారంపై విచారణ జరిపేందుకు పీసీబీ ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీ ముందు హాజరైన హంజా తన వివరణ ఇచ్చినా, నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు తేలడంతో పాక్ క్రికెట్ బోర్డు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ రెండేళ్ల కాలంలో హంజా నజర్ ఎలాంటి క్రికెట్ టోర్నీల్లో కూడా భాగం కాకూడదు. కాగా 31 ఏళ్ల హంజా ఇంకా పాక్ జాతీయ జట్టు తరపున అరంగేట్రం చేయలేదు. ఇటీవల ముగిసిన వెస్టిండీస్ పర్యటనకు అతడు పాక్ తరపున వెళ్లాల్సి ఉండేది. కానీ ఈ వీసా వివాదం కారణంగానే అతడిని సెలక్టర్లు పక్కన పెట్టారు. సియాల్కోట్కు చెందిన హంజా నజర్కు ఫస్ట్క్లాస్ క్రికెట్లో అద్భుతమైన రికార్డు ఉంది. క్వాయిడ్-ఎ-ఆజమ్ ట్రోఫీ 2025లో 245 పరుగులు చేయడంతో పాటు 18 వికెట్లు తీసి సెలక్టర్లను ఆకట్టుకున్నాడు. రెడ్బాల్ క్రికెట్లో అతడి అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్గా 175గా ఉంది. అద్భుతమైన టాలెంట్ ఉన్నప్పటికి పీసీబీ నిబంధనలను ఉల్లఘించించడం వల్ల హంజా కెరీర్లో సందిగ్ధంలో పడింది.చదవండి: IND vs SL: టీమిండియాతో టెస్టు సిరీస్.. శ్రీలంకకు డబుల్ షాక్!?
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టీమిండియాతో టెస్టు సిరీస్.. శ్రీలంకకు డబుల్ షాక్!?టీమిండియాతో టెస్టు సిరీస్కు ముందు శ్రీలంకకు మరో గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. ఇప్పటికే స్టార్ వికెట్ కీపర్ కుశాల్ మెండిస్ తొడ కండరాల గాయం కారణంగా భారత్తో టెస్టు సిరీస్ నుంచి వైదొలగే పరిస్థితి ఏర్పడగా.. తాజాగా ఈ జాబితాలో మరో యువ బ్యాటర్ చేరాడు.ఓపెనర్ పాథుమ్ నిస్సాంక మణికట్టు గాయం కారణంగా ఆగస్టు 15న ప్రారంభం కానున్న తొలి టెస్ట్కు దూరం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. నిస్సాంక దీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న మణికట్టుసమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి గత నెలలో శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నాడు.ఈ క్రమంలోనే అతడు లంక ప్రీమియర్ లీగ్-2026కు దూరమయ్యాడు. అయితే భారత్తో టెస్టు సిరీస్ సమయానికి నిస్సాంక కోలుకుంటాడని లంక సెలక్టర్లు భావించారు. కానీ అతడి పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించడానికి మరింత సమయం పట్టనుంది. దీంతో తొలి టెస్టు కోసం జట్టు సెలక్షన్కు అతడు అందుబాటులో లేడు.మరోసారి అతడికి ఫిట్నెస్ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. అందులో నిస్సాంక ఉత్తీర్ణుడైతే రెండో టెస్టులో ఆడే అవకాశముంది. ఇక వీరిద్దరి స్ధానాలని భర్తీ చేసేందుకు నిషాన్ మధుష్క, పసిందు సూరియబండార, అంజలా బండార వంటి యువ ఆటగాళ్ల పేర్లను సెలక్టర్లు పరిశీలిస్తున్నారు.కొలంబో వేదికగా భారత్తో జరుగుతున్న వార్మాప్ మ్యాచ్లో నిషాన్ మధుష్క, రవిందు రసంత హాఫ్ సెంచరీలతో మెరిశారు. మధుష్కకు ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడిన అనుభవం ఉంది. దాదాపుగా అతడినే నిస్సాంక స్ధానంలో జట్టులోకి తీసుకోవచ్చు. ఈ సిరీస్ కోసం శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు తమ జట్టును ప్రకటించలేదు.చదవండి: అతడికి అసలైన పరీక్ష ఇక్కడే: శ్రీలంక మాజీ క్రికెటర్ వార్నింగ్
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అతడికి అసలైన పరీక్ష ఇక్కడే: శ్రీలంక మాజీ క్రికెటర్శ్రీలంక మాజీ క్రికెటర్ హషాన్ తిలకరత్నె టీమిండియా కెప్టెన్ శుబ్మన్ గిల్పై ప్రశంసలు కురిపించాడు. గిల్ బ్యాటింగ్ టెక్నిక్ అద్భుతమని కొనియాడాడు. అయితే, శ్రీలంక గడ్డపై మాత్రం అతడికి కఠిన సవాలు తప్పదని పేర్కొన్నాడు.కాగా ప్రపంచ టెస్టు చాంపియన్షిప్ 2025-27లో భాగంగా రెండు మ్యాచ్లు ఆడేందుకు టీమిండియా శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లింది. 2017 తర్వాత లంక గడ్డ మీద భారత్ టెస్టు సిరీస్ ఆడటం ఇదే తొలిసారి. ఇదిలా ఉంటే.. ప్రస్తుతం భారత టెస్టు జట్టులో శుబ్మన్ గిల్ సూపర్ ఫామ్లో ఉన్నాడు. ఆరు శతకాలుటెస్టు కెప్టెన్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత తొమ్మిది మ్యాచ్లలో కలిపి ఏకంగా ఆరు శతకాలు బాదాడు. సగటు 82కు పైగా ఉండటం విశేషం. ఇంగ్లండ్లో అత్యుత్తమంగా రాణించాడు.అయితే, శ్రీలంకలో గిల్ రెడ్బాల్ మ్యాచ్ ఆడటం మాత్రం ఇదే తొలిసారి. ఈ నేపథ్యంలో లంక మాజీ బ్యాటర్ హషాన్ తిలకరత్నె రెవ్స్పోర్ట్స్తో మాట్లాడుతూ.. ‘‘గిల్ బ్యాటింగ్ చేస్తుంటే అలా చూస్తూ ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది. అతడి బ్యాటింగ్ టెక్నిక్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.ఇక్కడే అసలైన పరీక్షబ్యాటింగ్ పిచ్ల మీద అందమైన షాట్లు ఆడటం అతడికే చెల్లింది. అయితే, శ్రీలంకలో టర్నింగ్ పిచ్ల మీద అతడు ఎలా ఆడతాడన్నదే ఇప్పుడు ఆసక్తికర విషయం. ఈ సిరీస్ అతడికి నిజమైన పరీక్ష. ఇక్కడ అతడికి కఠిన సవాలు ఎదురవుతుంది. శ్రీలంక వికెట్ల మీద గిల్ ఎలా ఆడతాడో చూద్దాం’’ అని పేర్కొన్నాడు.కాగా శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్ ఆరంభానికి ముందే గిల్ గాయపడిన సంగతి తెలిసిందే. నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న సమయంలో అతడి కుడిచేతి వేలికి గాయమైంది. ఇందుకు సంబందించి బీసీసీఐ అధికారిక ప్రకటన కూడా విడుదల చేసింది. ఇక గాయం కారణంగా శ్రీలంక ఎలెవన్తో శుక్రవారం మొదలైన మూడు రోజుల వార్మప్ మ్యాచ్కు గిల్ దూరమయ్యాడు. అతడి గైర్హాజరీలో సీనియర్ బ్యాటర్, వైస్ కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్ సారథిగా బాధ్యతలు చేపట్టాడు. కాగా భారత్-శ్రీలంక మధ్య ఆగష్టు 15 నుంచి తొలి టెస్టు.. ఆగష్టు 23 నుంచి రెండో టెస్టు మొదలుకానున్నాయి. ఇందుకు గాలె, కొలంబో వేదికలు.చదవండి: భారత్ తోమ్యాచ్.. వన్డే తరహాలో లంక ఓపెనర్ దూకుడు
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టీమిండియా వైపు దూసుకొస్తున్న నయా పేస్ గుర్రం.. ఎవరంటే?టీమిండియా వైపు మరో పేస్ సంచలనం దూసుకొస్తున్నాడు. గంటకు 145 కి.మీ వేగానికి పైగా బంతులు విసిరి బ్యాటర్లను బెంబేలెత్తిస్తున్నాడు. అండర్-19 ప్రపంచకప్లో భారత తరపున అదరగొట్టిన ఈ యువ పేసర్.. ఇప్పుడు తమిళనాడు ప్రీమియర్ లీగ్లోనూ సత్తాచాటాడు.అతడే 18 ఏళ్ల స్పీడ్స్టర్ దీపేష్ దేవేంద్రన్. దీపేష్ బుధవారం తిరుచ్చి గ్రాండ్ చోళాస్తో జరిగిన మ్యాచ్లో మధురై పాంథర్స్ తరపున టీఎన్పీఎల్ అరంగేట్రం చేశాడు. తన తొలి మ్యాచ్లోనే దేవేంద్రన్ అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో అందరిని ఆకట్టుకున్నాడు. తన 4 ఓవర్ల కోటాలో 25 పరుగలిచ్చి 1 వికెట్ పడగొట్టాడు.ఈ రైట్ ఆర్మ్ పేసర్ వికెట్లు ఎక్కువగా తీయకపోయినప్పటికి కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేస్తూ ప్రత్యర్ధి బ్యాటర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. ముఖ్యంగా ఇన్నింగ్స్ 16వ ఓవర్ మొదటి బంతిని ఏకంగా 146 కి.మీ/గం వేగంతో విసిరి ప్రతి ఒక్కరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. అదే ఓవర్లో మరో మూడు సార్లు 140 కి.మీ కంటే ఎక్కువ వేగంతో బంతులు విసురుతూ, కేవలం రెండు పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు. అతడి బౌలింగ్కు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి. ఇది చూసిన నెటిజన్లు అతడు కచ్చితంగా భారత సీనియర్ జట్టులోకి వస్తాడని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే అతడి టీమ్మేట్ వైభవ్ సూర్యవంశీ టీమిండియా తరపున అరంగేట్రం చేసిన సంగతి తెలిసిందే.కాగా గత కొంత కాలంగా దీపేష్ వైట్బాల్ క్రికెట్లో దుమ్ములేపుతున్నాడు. ఆసియాకప్-2025 ఫైనల్లో భారత్ ఓడిపోయినప్పటికి.. దీపేష్ టోర్నీ అసాంతం అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేశాడు. కేవలం 5 మ్యాచ్ల్లోనే 14 వికెట్లు తీసి టోర్నీలోనే అత్యుత్తమ బౌలర్గా నిలిచాడు. ఆ తర్వాత ఆసీస్ గడ్డపై జరిగిన యూత్ టెస్టు సిరీస్లోనూ అతడు అదరగొట్టాడు.బ్రిస్బేన్ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్ట్లో 5 వికెట్ల హాల్ సాధించాడు. మొత్తంగా రెండు మ్యాచ్లు కలిసి దీపేష్ పది వికెట్లు పడగొట్టాడు. వినూ మన్కడ్ ట్రోఫీలోనూ తమిళనాడు తరఫున అతడు సత్తాచాటాడు. ఇక అండర్ 19 ప్రపంచకప్-2026ను భారత్ సొంతం చేసుకోవడంలో దీపేష్ది కీలక పాత్ర. సెమీస్, ఫైనల్లో కలిపి అతడు నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టాడు.చదవండి: టీమిండియాతో మ్యాచ్.. వన్డే మాదిరి లంక బ్యాటర్ల విధ్వంసం
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భారత్తో మ్యాచ్.. వన్డే మాదిరి లంక బ్యాటర్ల విధ్వంసంటీమిండియాతో ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లో శ్రీలంక ఎలెవన్ ఓపెనర్ నిశాన్ మధుష్క దుమ్ములేపాడు. భారత బౌలర్లకు కొరకరాని కొయ్యగా మారి వన్డే మాదిరి బౌండరీల వర్షం కురిపించాడు. ఈ క్రమంలో కేవలం 52 బంతుల్లోనే నిశాన్ అర్ధ శతకం పూర్తి చేసుకున్నాడు.కాగా రెండు టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడేందుకు టీమిండియా శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సిరీస్ సన్నాహకాల్లో భాగంగా శ్రీలంక ఎలెవన్తో శుక్రవారం నుంచి మూడు రోజుల ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ మొదలుపెట్టింది. కొలంబో వేదికగా టాస్ గెలిచిన ఆతిథ్య శ్రీలంక.. తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది.రనౌట్ కావడంతో....ఓపెనర్ నిశాన్ మధుష్క భారత బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. మొత్తంగా 65 బంతులు ఎదుర్కొన్న అతడు పదకొండు ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్ బాది 66 పరుగులు చేశాడు. అతడిని అవుట్ చేసేందుకు భారత పేసర్లు, స్పిన్నర్లు ఎంతగా ప్రయత్నించినా సఫలం కాలేకపోయారు.అయితే, 21వ ఓవర్లో మానవ్ సుతార్ వేసిన బంతిని ఎదుర్కొని పరుగు తీసే క్రమంలో రవిందు రశాంతతో సమన్వయ లోపం కారణంగా.. నిశాన్ రనౌట్ అయ్యాడు. దీంతో ఎట్టకేలకు భారత్కు ఒక వికెట్ దక్కింది. ఇక మరో ఓపెనర్ రవిందు కూడా నిలకడగా ఆడుతూ అర్ధ శతకం పూర్తి చేసుకున్నాడు. 82 బంతుల్లో యాభై పరుగుల మార్కు అందుకున్నాడు.తొలి వికెట్కు ఏకంగా 110 పరుగుల భాగస్వామ్యంనిశాన్ స్థానంలో క్రీజులోకి వచ్చిన వన్డౌన్ బ్యాటర్ పసిందు సూరియబండారా కూడా నిలకడగానే ఆడుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం నాటి తొలి రోజు ఆటలో భోజన విరామ సమయానికి శ్రీలంక ఎలెవన్ జట్టు 29 ఓవర్లలో వికెట్ నష్టానికి 138 పరుగులు సాధించింది. రవిందు 50, పసిందు 16 పరుగులతో క్రీజులో నిలిచారు. నిశాన్- రవిందు కలిసి తొలి వికెట్కు ఏకంగా 110 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పడం విశేషం.భారత బౌలర్లు విఫలంభారత బౌలర్లలో మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ కృష్ణ, రవీంద్ర జడేజా, గుర్నూర్ బ్రార్, కుల్దీప్ యాదవ్, మానవ్ సుతార్.. ఇలా ఒక్కరు కూడా ప్రభావం చూపలేకపోయారు. బ్రార్ నాలుగు ఓవర్లలోనే అత్యధికంగా 25 పరుగులు సమర్పించుకోగా.. సుతార్, సిరాజ్ 5 ఓవర్ల బౌలింగ్లో కేవలం 14 పరుగులే ఇచ్చి పొదుపు పాటించారు. జడ్డూ 5 ఓవర్లలో 29, కుల్దీప్ 5 ఓవర్లలో 23 పరుగులు ఇచ్చుకున్నారు. ప్రసిద్ 5 ఓవర్లలో 27 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. చదవండి: టీమిండియా-శ్రీలంక ఎలెవన్ మ్యాచ్.. కెప్టెన్గా కేఎల్ రాహుల్
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పాతికేళ్లకే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన ఇంగ్లండ్ క్రికెటర్ఇంగ్లండ్ క్రికెటర్ జాన్ టర్నర్ షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. పాతికేళ్ల వయసులోనే ఆటకు రిటైర్మెంట్కు ప్రకటించాడు. సౌతాఫ్రికాలో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకున్న జాన్ టర్నర్.. ఆ తర్వాత ఇంగ్లండ్కు మకాం మార్చాడు.ఈ క్రమంలో 2021లో హాంప్షైర్ జట్టులో చేరిన జాన్ టర్నర్ (John Turner).. దేశీ క్రికెట్లో సత్తా చాటాడు. ది హండ్రెడ్ కాంపిటిషన్లోనూ రాణించిన ఈ రైటార్మ్ పేస్ బౌలర్.. 2024లో ఇంగ్లండ్ తరఫున అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అడుగుపెట్టాడు.గాయాల బెడదఇప్పటి వరకు అంతర్జాతీయ కెరీర్లో రెండు వన్డేలు, రెండు టీ20 మ్యాచ్లు ఆడిన టర్నర్.. వన్డేల్లో రెండు, టీ20 ఫార్మాట్లో ఒక వికెట్ పడగొట్టాడు. చివరగా 2024లో ఇంగ్లండ్కు ప్రాతినిథ్యం వహించిన అతడు.. తరచూ గాయాల బారిన పడుతున్నాడు. గతేడాది దేశీ క్రికెట్లో కేవలం మూడు మ్యాచ్లే ఆడాడు.అనంతరం వెన్నునొప్పి ఎక్కువ కావడంతో టర్నర్ ఆటకు దూరమయ్యాడు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ‘‘అంతర్జాతీయ క్రికెట్, ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్ ఆడాలనేది నా కల. హాంప్షైర్కు ప్రాతినిథ్యం వహించాలనే కోరికా పూర్తిగా తీరలేదు. అయితే, భారమైన హృదయంతో రిటైర్ అవ్వాలనే నేను నిర్ణయించుకున్నాను.అందుకే ఈ కఠిన నిర్ణయంనా జీవితంలో అత్యంత కఠినమైన నిర్ణయం ఇదే. వెన్నునొప్పి వల్ల గతేడాది కాలంగా ఆటకు దూరంగా ఉన్నాను. ఈ గాయం మానడం లేదు. క్రికెటర్గా, వ్యక్తిగా నా భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకునే నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను’’ అని జాన్ టర్నర్ పేర్కొన్నాడు.కాగా టర్నర్ చిన్న వయసులోనే రిటైర్ కావడం పట్ల హాంప్షైర్ క్రికెట్ డైరెక్టర్ గిల్స్ వైట్ విచారం వ్యక్తం చేశాడు. ప్రతిభావంతుడైన ఆటగాడి సేవలు తాము కోల్పోయామని.. ఏదేమైనా అతడి భవిష్యత్తు బాగుండాలని ఆకాంక్షించాడు. ఫస్ట్క్లాస్ క్రికెట్లో 10 మ్యాచ్లు ఆడిన టర్నర్ 25 వికెట్లు కూల్చాడు.ఆ రంగంలో కెరీర్?ఇక లిస్ట్-ఎ క్రికెట్లో 37 వికెట్లు పడగొట్టిన టర్నర్.. ది హండ్రెడ్-2024 సీజన్లో పది మ్యాచ్లు ఆడి ఐదు వికెట్లు తీశాడు. కాగా జాన్ టర్నర్ ఎకానమిక్స్, ఫైనాన్స్ విభాగంలో డిగ్రీ చేశాడు. ఆటకు వీడ్కోలు చెప్పిన అతడు ఫైనాన్స్ రంగలో కెరీర్ నిర్మించుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. చదవండి: శ్రీలంకతో మ్యాచ్.. గిల్ బదులు కెప్టెన్గా కేఎల్ రాహుల్
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అతడి సెలక్షన్ దారుణం.. ఇప్పటికైనా సంతోషమే!టీమిండియా యాజమాన్యం తీరుపై భారత మాజీ క్రికెటర్ వసీం జాఫర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. జమ్మూ కశ్మీర్ పేసర్ ఆకిబ్ నబీ విషయంలో సెలక్టర్ల తీరు సరిగా లేదని విమర్శించాడు. కాగా రంజీ ట్రోఫీ టోర్నీలో గత రెండేళ్లుగా ఆకిబ్ అదరగొడుతున్న సంగతి తెలిసిందే.గత రెండు సీజన్లలో ఏకంగా వందకు పైగా వికెట్లు తీసిన ఆకిబ్ నబీ.. జమ్మూ కశ్మీర్ తొలిసారి రంజీ టైటిల్ గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ క్రమంలో అఫ్గానిస్తాన్తో స్వదేశంలో ఇటీవల జరిగిన ఏకైక టెస్టు సందర్భంగా అతడు టీమిండియా తరఫున అరంగేట్రం చేస్తాడని అంతా భావించారు.అపుడు మొండిచేయికానీ టీమిండియా సెలక్టర్లు మాత్రం నబీకి మొండిచేయి చూపారు. సీనియర్ల గైర్హాజరీలో గుర్నూర్ బ్రార్, హర్ష్ దూబేలను తొలిసారి జాతీయ జట్టుకు ఎంపిక చేశారు. అయితే, వీళ్లిద్దరికి ఈ మ్యాచ్లో ఆడే అవకాశం రాకపోయినా.. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ వైట్బాల్ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేశారు.ఇదిలా ఉంటే.. శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్కు ఎంపిక చేసిన జట్టులోనూ ఆకిబ్ నబీకి తొలుత స్థానం దక్కలేదు. అయితే, ప్రధాన పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా మోకాలి గాయం నుంచి కోలుకోకపోవడంతో ఎట్టకేలకు నబీకి సెలక్టర్లు పిలుపునిచ్చారు. బుమ్రాకు ప్రత్యామ్నాయంగా నబీని ఎంపిక చేశారు.అతడి సెలక్షన్ దారుణం.. ఈ నేపథ్యంలో భారత మాజీ బ్యాటర్ వసీం జాఫర్ నబీ విషయంలో సెలక్టర్ల తీరును తప్పుబట్టాడు. ‘‘నిజంగా ఇదొక గొప్ప విషయం. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. దేశవాళీ క్రికెట్లో అద్భుతంగా ఆడిన తర్వాత ఎట్టకేలకు ఆకిబ్ నబీకి జాతీయ జట్టులో చోటు దక్కింది.ఇప్పటికైనా సంతోషమే!అయితే, అతడు రీప్లేస్మెంట్లా కాకుండా ముందుగానే జట్టులోకి రావాల్సింది. అయినా ఎప్పటికీ ఎంపిక చేయకపోవడం కంటే.. ఆలస్యంగానైనా పిలుపునివ్వడం మంచిదే. ఏదేమైనా శ్రీలంకకు ఎంపిక చేసిన జట్టులో ప్రధాన ఆటగాడిగా ఉండేందుకు అతడు అర్హుడు. కానీ ఆలస్యమైనా అతడికి మంచే జరిగింది’’ అని వసీం జాఫర్ పేర్కొన్నాడు.కాగా నబీ ఇటీవల శ్రీలంక-ఎ జట్టుతో అనధికారిక టెస్టు సిరీస్లో భారత్-ఎ తరఫున ఆరు వికెట్లతో రాణించాడు. ఇదిలా ఉంటే.. ప్రపంచ టెస్టు చాంపియన్షిప్ 2025-27లో భాగంగా రెండు టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడేందుకు టీమిండియా శ్రీలంకకు వెళ్లింది. ఇరుజట్ల మధ్య ఆగష్టు 15 నుంచి తొలి టెస్టు.. ఆగష్టు 23 నుంచి రెండో టెస్టు మొదలుకానుంది. ఇందుకు గాలె, కొలంబో వేదికలు.శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్కు భారత జట్టుశుబ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, దేవదత్ పడిక్కల్, కేఎల్ రాహుల్ (వైస్ కెప్టెన్), రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ కృష్ణ, కుల్దీప్ యాదవ్, సారాంశ్ జైన్, ఆకిబ్ నబీ, మానవ్ సుతార్, గుర్నూర్ బ్రార్.చదవండి: వాళ్లిద్దరికి కంగ్రాట్స్.. ప్రతీ ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తాం: గంభీర్
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గిల్కు గాయం.. బీసీసీఐ అధికారిక ప్రకటనటీమిండియా కెప్టెన్ శుబ్మన్ గిల్ గాయంపై భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) కీలక అప్డేట్ అందించింది. ప్రస్తుతం అతడు బీసీసీఐ వైద్య బృందం పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లు తెలిపింది. కాగా గిల్ ఇటీవల తరచూ ఫిట్నెస్ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న సంగతి తెలిసిందే.ఇంగ్లండ్తో వన్డే సిరీస్ సందర్భంగా కండరాల నొప్పితో గిల్ ఇబ్బంది పడ్డాడు. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లపాటు విశ్రాంతి తీసుకున్న గిల్.. శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్కు సిద్ధమయ్యాడు. అతడి సారథ్యంలో టీమిండియా లంకతో రెండు మ్యాచ్లు ఆడనుంది.ఫైనల్ రేసులో ఉండాలంటే గాలె, కొలంబో వేదికలుగా భారత్- శ్రీలంక మధ్య ఆగష్టు 15 నుంచి తొలి టెస్టు.. ఆగష్టు 23 నుంచి రెండో టెస్టు మొదలు కానుంది. ప్రపంచ టెస్టు చాంపియన్షిప్ 2025-27 సైకిల్ ఫైనల్ రేసులో ఉండాలంటే భారత్ ఈ సిరీస్లో ఆతిథ్య శ్రీలంకను 2-0తో వైట్వాష్ చేయాల్సిందే.గిల్కు గాయంకాగా టీమిండియా శ్రీలంక గడ్డ మీద చివరగా 2017లో టెస్టు సిరీస్ ఆడింది. ఈ నేపథ్యంలో స్థానిక పిచ్ పరిస్థితులకు అలవాటు పడే క్రమంలో టీమిండియా శ్రీలంక ఎలెవన్తో శుక్రవారం నుంచి మూడు రోజుల పాటు ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ ఆడుతోంది. అయితే, గురువారం నెట్స్లో ఫాస్ట్ బౌలర్లను ఎదుర్కొనే క్రమంలో గిల్ కుడిచేతి వేలికి గాయమైంది.ఈ క్రమంలో టీమ్ డాక్టర్ వచ్చి పరిశీలించి బాండ్ఎయిడ్ వేయగా.. గిల్ తిరిగి బ్యాటింగ్ చేశాడు. అయితే, శ్రీలంక ఎలెవన్తో టాస్ సందర్భంగా గిల్ మైదానంలోకి రాలేదు. అతడికి బదులు వైస్ కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్ టాస్కు వచ్చాడు.బీసీసీఐ అధికారిక ప్రకటనఈ నేపథ్యంలో బీసీసీఐ గిల్ గాయం నుంచి అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ‘‘కెప్టెన్ శుబ్మన్ గిల్ గాయపడ్డాడు. గురువారం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న సమయంలో అతడి కుడిచేతి ఉంగరం వేలుకు గాయమైంది.ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా శ్రీలంక ఎలెవన్తో వామప్ మ్యాచ్లో తొలిరోజు గిల్ మైదానంలోకి రాడు. బీసీసీఐ వైద్యబృందం అతడి పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తోంది. గిల్ గైర్హాజరీలో ఈ మ్యాచ్లో కేఎల్ జట్టును ముందుకు నడిపిస్తాడు’’ అని బీసీసీఐ తన ప్రకటనలో పేర్కొంది.శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్కు భారత జట్టుశుబ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, దేవదత్ పడిక్కల్, కేఎల్ రాహుల్ (వైస్ కెప్టెన్), రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ కృష్ణ, కుల్దీప్ యాదవ్, సారాంశ్ జైన్, ఆకిబ్ నబీ, మానవ్ సుతార్, గుర్నూర్ బ్రార్.చదవండి: వాళ్లిద్దరికి కంగ్రాట్స్.. ప్రతీ ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తాం: గంభీర్
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IND vs SL: టాస్ గెలిచిన శ్రీలంక.. భారత కెప్టెన్గా కేఎల్ రాహుల్శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్కు టీమిండియా సన్నాహకాలు మొదలుపెట్టింది. ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం నుంచి శ్రీలంక ఎలెవన్ జట్టుతో మూడు రోజుల పాటు ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ ఆడేందుకు సిద్ధమైంది. కొలంబోలోని నాండెస్క్రిప్ట్స్ క్రికెట్ క్లబ్ గ్రౌండ్ ఇందుకు వేదిక. ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లో భాగంగా టాస్ గెలిచిన శ్రీలంక ఎలెవన్ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకుని.. భారత్ను బౌలింగ్కు ఆహ్వానించింది.గిల్కు గాయం.. సారథిగా రాహుల్ఇదిలా ఉంటే.. టాస్ సమయంలో టీమిండియా కెప్టెన్ శుబ్మన్ గిల్కు బదులు.. వైస్ కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్ వచ్చాడు. నెట్స్లో గురువారం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న సమయంలో గిల్ కుడిచేతి వేలికి గాయమైనట్లు వార్తలు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.ఈ నేపథ్యంలో శ్రీలంక ఎలెవన్తో ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లో శుక్రవారం నాటి తొలి రోజు ఆటలో గిల్కు విశ్రాంతినిచ్చారు. ఇందుకు సంబంధించి బీసీసీఐ అధికారిక అప్డేట్ అందించింది. ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా గిల్ తొలి రోజు వామప్ మ్యాచ్కు అందుబాటులో ఉండడని తెలిపింది. భారత జట్టుశుబ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, దేవదత్ పడిక్కల్, కేఎల్ రాహుల్ (వైస్ కెప్టెన్), రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ కృష్ణ, కుల్దీప్ యాదవ్, సారాంశ్ జైన్, ఆకిబ్ నబీ, మానవ్ సుతార్, గుర్నూర్ బ్రార్.శ్రీలంక ఎలెవన్ జట్టునిశాన్ మధుష్క (వికెట్ కీపర్), నిపుణ్ ధనంజయ, రవిందు రశాంత, పవన్ రత్ననాయకె, అహాన్ విక్రమసింఘే, సోనాల్ దినుష (కెప్టెన్), రమేశ్ మెండిస్, దిలుమ్ సుదీర, విశ్వ ఫెర్నాండో, లాహిరు కుమార, పసిందు సూరియబండారా, ఇసిత విజేసుందెర, అసంక మనోజ్, అంజలా బండారా, కేశరా నువాంత.చదవండి: వాళ్లిద్దరికి కంగ్రాట్స్.. ప్రతీ ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తాం: గంభీర్
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వచ్చాడు.. సిక్సర్లతో గెలిపించాడు!‘ది హండ్రెడ్ మెన్స్ కాంపిటిషన్’-2026 ఎడిషన్లో లండన్ స్పిరిట్ ప్రయాణం ముగిసిపోయింది. ఎంఐ లండన్తో కీలక మ్యాచ్లో లివింగ్స్టోన్ బృందం తేలిపోయింది. ప్రత్యర్థి జట్టు చేతిలో నాలుగు వికెట్ల తేడాతో ఓడిపోయి టోర్నమెంట్ నుంచి నిష్క్రమించింది.160 పరుగులులండన్లోని లార్డ్స్ వేదికగా గురువారం రాత్రి జరిగిన మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన ఎంఐ లండన్ జట్టు తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ క్రమంలో బ్యాటింగ్కు దిగిన లండన్ స్పిరిట్ జట్టు నిర్ణీత 100 బంతుల్లో ఐదు వికెట్లు నష్టపోయి 160 పరుగులు చేసింది.ఓపెనర్లలో లువాన్ డ్రి ప్రిటోరియస్ మెరుపు అర్ధ శతకం (28 బంతుల్లో 52) సాధించగా.. జానీ బెయిర్ స్టో (13) విఫలమయ్యాడు. వన్డౌన్లో వచ్చిన లండన్ స్పిరిట్ కెప్టెన్ లియామ్ లివింగ్స్టోన్ (6), డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ (4) కూడా తేలిపోయారు.మిగిలిన వారిలో డేవిడ్ విల్లే (18 బంతుల్లో 31), జేమ్స్ కోల్స్ (23 బంతుల్లో 30 నాటౌట్), జేమీ ఓవర్టన్ (6 బంతుల్లో 13 నాటౌట్) వేగంగా ఆడటంతో ఈ స్కోరు సాధ్యమైంది. ఎంఐ లండన్ బౌలర్లలో ట్రెంట్ బౌల్ట్, నాథన్ సోటర్ రెండేసి వికెట్లు కూల్చగా.. రిచర్ట్ గ్లీసన్ ఒక వికెట్ దక్కించుకున్నాడు.ఓపెనర్లు విఫలమైనాలండన్ స్పిరిట్ విధించిన 161 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ఎంఐ లండన్ ఆదిలో తడబడింది. ఓపెనర్లు విల్ జాక్స్ (18), జేమ్స్ విన్స్ (15) పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయారు. అయితే, వన్డౌన్లో వచ్చిన నికోలస్ పూరన్, కెప్టెన్ సామ్ కర్రాన్ ఇన్నింగ్స్ చక్కదిద్దారు.రజా మెరుపులునికోలస్ 25 బంతుల్లో 39, సామ్ 23 బంతుల్లో 33 పరుగులతో రాణించారు. వీరికి తోడుగా సికిందర్ రజా దుమ్ములేపాడు. కేవలం 16 బంతుల్లోనే నాలుగు సిక్సర్ల సాయంతో 32 పరుగులు రాబట్టాడు. మిగిలిన వారిలో షెర్ఫానే రూథర్ఫర్డ్ (4) విఫలం కాగా.. టామ్ కర్రాన్ 8, ఓలీ పోప్ 5 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచి ఎంఐ లండన్ విజయాన్ని ఖరారు చేశారు.Welcome to the Hundred @SRazaB24 🔥#MILondon 💙💚 pic.twitter.com/8DpJc4IMQ7— MI London (@MILondonCricket) August 6, 2026మొత్తానికి సామ్ కర్రాన్ బృందం 94 బంతుల్లో ఆరు వికెట్ల నష్టానికి 164 పరుగులు చేసి నాలుగు వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. ఇక లండన్ స్పిరిట్కు ఆరింట ఇది ఐదో ఓటమి. దీంతో టోర్నీ నుంచి ఎలిమినేట్ అయిపోయింది.రషీద్ ఖాన్ స్థానంలోజింబాబ్వే టీ20 జట్టు కెప్టెన్, స్టార్ ఆల్రౌండర్ సికిందర్ రజా ఎంఐ లండన్ జట్టులో అఫ్గానిస్తాన్ స్టార్ స్పిన్నర్ రషీద్ ఖాన్ స్థానాన్ని భర్తీ చేశాడు. ఇందుకు సంబంధించి ఫ్రాంఛైజీ ఆగష్టు 5న ప్రకటన విడుదల చేసింది.రషీద్ ఖాన్ ఐర్లాండ్తో సిరీస్ సందర్భంగా అఫ్గాన్ తరఫున విధుల్లోకి వెళ్లగా.. సికిందర్ రజాకు ఈ మేరకు బంపరాఫర్ వచ్చింది. ఇక వచ్చీరాగానే లండన్ స్పిరిట్తో మ్యాచ్లో రజా అదరగొట్టాడు. మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించి ‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’గా నిలిచాడు రజా. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ సీజన్లో ఎంఐ లండన్కు ఆరింట ఇది నాలుగో విజయం. తద్వారా 16 పాయింట్లతో పట్టికలో రెండో స్థానానికి చేరింది.చదవండి: వాళ్లిద్దరికి కంగ్రాట్స్.. ప్రతీ ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తాం: గంభీర్
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వాళ్లిద్దరికి కంగ్రాట్స్.. ప్రతీ ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తాం: గంభీర్టీమిండియా కీలక సిరీస్కు సిద్ధమైంది. ప్రపంచ టెస్టు చాంపియన్షిప్ (డబ్ల్యూటీసీ) 2025-27 సీజన్లో భాగంగా శ్రీలంకతో రెండు మ్యాచ్లు ఆడనుంది. అయితే, అంతకంటే ముందు శుక్రవారం నుంచి మూడు రోజుల పాటు శ్రీలంక ఎలెవన్తో భారత్ ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ ఆడనుంది.కాగా డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్ రేసులో ఉండాలంటే టీమిండియా ఆతిథ్య శ్రీలంకను 2-0 తేడాతో వైట్వాష్ చేయాల్సిందే. ఇక ఈ సిరీస్ కంటే ముందు డబ్ల్యూటీసీలో భాగంగా సౌతాఫ్రికాతో స్వదేశంలో రెండు టెస్టులు ఆడిన గిల్ సేన.. ప్రొటిస్ జట్టు చేతిలో దాదాపు పాతికేళ్ల తర్వాత 2-0తో క్లీన్స్వీప్ అయిన సంగతి తెలిసిందే.దీంతో హెడ్కోచ్ గౌతం గంభీర్పై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఇక ఇటీవల గంభీర్ మార్గదర్శనంలో టీమిండియా వరుస టీ20 సిరీస్లలో వైట్వాష్లు ఎదుర్కొంది. ఐర్లాండ్ చేతిలో 2-0, ఇంగ్లండ్ చేతిలో 4-0తో క్లీన్స్వీప్ అయింది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో గంభీర్కు శ్రీలంక టెస్టు సిరీస్ అగ్నిపరీక్షగా నిలిచింది.ఈ నేపథ్యంలో శ్రీలంక గడ్డపై ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్కు ముందు రోజు గంభీర్ జట్టు సభ్యులను ఉద్దేశించి స్ఫూర్తిదాయక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఆటగాళ్లంతా పూర్తి స్థాయి సామర్థ్యంలో సత్తా చాటేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని, తమ బాధ్యత ఏమిటో అందరూ గుర్తించాలని వారికి సూచించాడు.‘మన ఎదురుగా ఎలాంటి లక్ష్యం ఉందో, ఎందుకు ఆడుతున్నామో అందరికీ తెలుసు. అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వగల సత్తా మనకు ఉంది. ఆగస్టు 15 ఉదయం ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసినా, ముందుగా బౌలింగ్ చేసినా మనం దేనికైనా సిద్ధంగా ఉండాలి. మనపైకి సంధించే ప్రతీ ప్రశ్నకు మన వద్ద సమాధానం ఉండాలి. ఇక కొత్తగా జట్టులోకి వచ్చి న సారాంశ్ జైన్, ఆకిబ్ నబీలకు నా అభినందనలు. ఈ స్థాయి వరకు వచ్చేందుకు ఎంతో శ్రమించిన మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు, దేశం గర్వించేలా ఆడాలి’ అని గంభీర్ వ్యాఖ్యానించాడు. కాగా 33 ఏళ్ల స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ సారాంశ్ జైన్, జమ్మూ కశ్మీర్ పేసర్ ఆకిబ్ నబీ శ్రీలంకతో టెస్టుల సందర్భంగా తొలిసారి టీమిండియాలో చోటు దక్కించుకున్నారు. వాషింగ్టన్ సుందర్ స్థానంలో సారాంశ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు ప్రత్యామ్నాయంగా నబీ జట్టులోకి వచ్చారు.
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IND vs SL: స్పిన్ ప్రాక్టీస్పై దృష్టికొలంబో: సొంతగడ్డపై భారత జట్టు ఇటీవల రెండు టెస్టు సిరీస్లు కోల్పోయింది. న్యూజిలాండ్, దక్షిణాఫ్రికా చేతుల్లో ఓడిన ఈ సిరీస్లలో అనూహ్యంగా ప్రత్యర్థి స్పిన్నర్లు మనపై ఆధిపత్యం ప్రదర్శించారు. స్పిన్ బౌలింగ్ను ఆడటంలో తిరుగులేని రికార్డు ఉన్న టీమిండియా కూడా పూర్తిగా తడబడింది. ఇప్పుడు శ్రీలంకతో భారత్కు అదే తరహా సవాల్ ఎదురు కావచ్చు. లంక జట్టులో నాణ్యమైన స్పిన్నర్లు ఉండటంతో పాటు సొంతగడ్డపై వారి బలం రెట్టింపయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో టెస్టు సిరీస్కు ముందు స్పిన్లో మరింత సాధన అవసరమని జట్టు భావిస్తోంది. అందుకే నేటి నుంచి జరిగే వామప్ మ్యాచ్లో స్పిన్ను ఎదుర్కోవడంపైనే ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టింది. ఈ మూడు రోజుల పోరులో శ్రీలంక క్రికెట్ (ఎస్ఎస్సీ) ఎలెవన్లో భారత్ తలపడుతుంది. స్థానిక ఎన్సీసీ గ్రౌండ్లో జరిగే ఈ మ్యాచ్ శ్రీలంకలోని పరిస్థితులపై అలవాటు పడేందుకు కూడా ఉపయోగపడనుంది. భారత్ చివరిసారిగా 2017లో శ్రీలంకలో టెస్టు సిరీస్ ఆడింది. నాటి జట్టులో ఉన్న కేఎల్ రాహుల్, రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్ మాత్రమే ఇప్పుడు మళ్లీ ఆడుతున్నారు. మిగతా వారందరికీ లంకలో టెస్టు ఆడటం ఇదే మొదటిసారి కానుంది. వామప్ పోరులో భారత బ్యాటర్లంతా బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉంది. బౌలింగ్లో ప్రధాన పేసర్ సిరాజ్తో పాటు ప్రసిధ్, గుర్నూర్, ఆకిబ్ నబీ ఉన్నారు. కొత్త స్పిన్నర్లు సుతార్, సారాంశ్లకు తమ స్పిన్ బలాన్ని ప్రదర్శించేందుకు ఇది మంచి అవకాశం. ఇటీవల భారత ‘ఎ’ జట్టు తరఫున బ్రార్, సారాంశ్ మెరుగైన ప్రదర్శన కనబర్చడం సానుకూలాంశం. మరోవైపు శ్రీలంక తరఫున 3 టెస్టులు ఆడిన సొనాల్ దినుష ఎస్ఎల్సీ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తుండగా.. ఇషిత విజేసుందర్, రమేశ్ మెండిస్ రూపంలో ఇద్దరు నాణ్యమైన స్పిన్నర్లు ఉన్నారు.
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రూట్ సారథ్యంలో...లండన్: రెండేళ్ల విరామం అనంతరం డాన్ లారెన్స్ ఇంగ్లండ్ టెస్టు జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నాడు. ఈ నెల 19 నుంచి పాకిస్తాన్తో జరగనున్న మూడు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ కోసం ఇంగ్లండ్ గురువారం 16 మందితో కూడిన జట్టును ప్రకటించింది. బెన్ స్టోక్స్ రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన అనంతరం తిరిగి జో రూట్ సారథిగా ఎంపిక కాగా... గాయం కారణంగా జాకబ్ బెథెల్ ఈ సిరీస్కు దూరమయ్యాడు. 2024లో చివరి టెస్టు మ్యాచ్ ఆడిన లారెన్స్... బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో స్టోక్స్ స్థానాన్ని భర్తీ చేయనున్నాడు. ఆఫ్స్పిన్ వేయగలగడం లారెన్స్కు అదనపు బలం.బ్రెండన్ మెకల్లమ్ స్థానంలో ఇటీవల ఇంగ్లండ్ హెడ్కోచ్గా ఎంపికైన స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్ గైర్హాజరీలో ట్రెస్కోథిక్ జట్టుకు తాత్కాలిక కోచ్గా వ్యవహరించనున్నాడు. గత తొమ్మిది టెస్టుల్లో ఏడింట ఓడిన ఇంగ్లండ్... 2024 డిసెంబర్ తర్వాత టెస్టు సిరీస్ గెలవలేదు. ఇంగ్లండ్ జట్టు: రూట్ (కెప్టెన్), ఆర్చర్, అట్కిన్సన్, బషీర్, బ్రూక్, కార్స్, సామ్ కుక్, కాక్స్, డకెట్, ఫిషెర్, ఎమిలియో, లారెన్స్, పోప్, రాబిన్సన్, జేమీ స్మిత్, టంగ్.
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భారత్-పాక్ సమరానికి డేట్ ఫిక్స్మహిళల ఆసియా కప్ 2026లో భారత్-పాకిస్తాన్ క్రికెట్ సమరం ఖరారైంది. దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో సెప్టెంబర్ 5న ఇరు జట్లు తలపడనున్నాయి. ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ గురువారం ఈ టోర్నీ పూర్తి షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది.ఆగస్టు 28న టోర్నీ ప్రారంభం కానుండగా.. తొలి మ్యాచ్లో థాయ్లాండ్-హాంకాంగ్ జట్లు తలపడతాయి. ఈసారి టోర్నీలో మొత్తం 8 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి.భారత్, పాక్ ఒకే గ్రూప్లోభారత్, పాకిస్తాన్ జట్లు గ్రూప్-Aలో ఉన్నాయి. వీటితో పాటు థాయ్లాండ్, హాంకాంగ్, చైనా కూడా ఇదే గ్రూప్లో ఉన్నాయి. గ్రూప్-Bలో శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, యూఏఈ, ఇండోనేషియా జట్లు ఉన్నాయి. ప్రతి గ్రూప్లో టాప్-2లో నిలిచిన జట్లు సెమీఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తాయి. సెప్టెంబర్ 13న ఫైనల్ జరగనుంది.దుబాయ్లోనే అన్ని మ్యాచ్లుఈసారి మొత్తం మ్యాచ్లను దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలోనే నిర్వహించనున్నారు. అన్ని మ్యాచ్లు ఫ్లడ్లైట్ల వెలుతురులో జరగనున్నాయి.ఇది టీ20 ఫార్మాట్లో జరుగుతున్న ఆరో మహిళల ఆసియా కప్. భారత్-పాక్ మ్యాచ్ టోర్నీలోనే అత్యంత ఆసక్తికరమైన పోరుగా నిలవనుంది.
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‘మీ పిల్లాడి క్రమశిక్షణ విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు’క్రికెట్ ప్రపంచంలోకి దూసుకువచ్చిన నయా సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ. పద్నాలుగేళ్ల వయసులోనే ఫార్మాట్లకు అతీతంగా అదరగొట్టాడు. భారత్ అండర్-19 జట్టు తరఫున దుమ్ములేపిన ఈ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్.. వరల్డ్కప్ గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.ఐపీఎల్లో రాజస్తాన్ రాయల్స్ తరఫున ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ నమోదు చేసిన వైభవ్.. ఈ ఏడాది అత్యధిక పరుగుల వీరుడిగా ఏకంగా ఆరెంజ్ క్యాప్ గెలుచుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో పదిహేనేళ్ల వయసులోనే టీమిండియా తరఫున అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఇంగ్లండ్ గడ్డపైతద్వారా అత్యంత చిన్న వయసులోనే ఈ ఘనత సాధించిన భారత క్రికెటర్గా దిగ్గజ సచిన్ టెండుల్కర్ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. ఇక ఇంగ్లండ్ గడ్డపై తన తొలి అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్ ఆడిన వైభవ్ సూర్యవంశీ.. వరుసగా మూడు మ్యాచ్లలో (13,15,14) విఫలమయ్యాడు. అయితే, జింబాబ్వేతో టీ20 సిరీస్లో మాత్రం రెండు అర్ధ శతకాలతో రాణించాడు. టీమిండియా జింబాబ్వేను 3-0తో క్లీన్స్వీప్ చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు కూడా అందుకున్నాడు ఈ లెఫ్టాండర్ బ్యాటర్.వైభవ్ కుటుంబానికి కీలక సూచనలుఈ నేపథ్యంలో వైభవ్ సూర్యవంశీ క్రేజ్ మరింత పెరిగిపోయింది. ప్రపంచ క్రికెట్ వర్గాల్లో ఎక్కడ చూసినా అతడి ఆట గురించే చర్చ నడుస్తోంది. ఈ క్రమంలో టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ అజింక్య రహానే వైభవ్ సూర్యవంశీ కుటుంబానికి కీలక సూచనలు చేశాడు.ఇంగ్లండ్ మాజీ స్టార్లు మైకేల్ వాన్, అలిస్టర్ కుక్, డేవిడ్ లాయిడ్, ఫిల్ టఫ్నిల్తో కలిసి ఓ పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడుతూ.. ‘‘ఇలాంటి సమయంలోనే వైభవ్కు సరైన మార్గదర్శనం అవసరం. అతడి కుటుంబం మాత్రమే ఇది చేయగలదు.ప్రస్తుతం అతడికి ఏది అత్యంత ముఖ్యమో అతడి కుటుంబమే చెప్పాలి. అతడి కోసం షెడ్యూల్, ప్రణాళికలను రచించాలి. ముఖ్యంగా చిన్న వయసులోనే వచ్చిన కీర్తిప్రతిష్టలు చూసి అతడు పక్కదారి పట్టకుండా కాపాడుకోవాలి.క్రమశిక్షణ ముఖ్యంజట్టుతో పాటు ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు ఎన్నో కొత్త పరిచయాలు అవుతాయి. వాటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో అతడికి చెప్పాలి. కుటుంబమే అతడి బలం. వచ్చే ఐదు, పదేళ్లలో వైభవ్ను వారెంత క్రమశిక్షణగా ఉంచుతారో అదే అతడి భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది’’ అని రహానే పేర్కొన్నాడు. కాగా వైభవ్ సూర్యవంశీ కోసం బీసీసీఐ ప్రత్యేక అనుమతినిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. విదేశీ పర్యటనలకు అతడితో పాటు తల్లిదండ్రులను కూడా అనుమతించింది. వైభవ్ వయసు దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు యాజమాన్యం తెలిపింది. చదవండి: ధోని గది తలుపు ఒక్కసారి మూతపడితే అంతే ఇక!
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టీమిండియా ఫ్యాన్స్కు బ్యాడ్ న్యూస్శ్రీలంక పర్యటనలో ఉన్న టీమిండియాకు తొలి సవాలుకే వాతావరణం అడ్డంకిగా మారే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఆగస్టు 15 నుంచి గాలే వేదికగా శ్రీలంకతో రెండు టెస్టుల సిరీస్ ప్రారంభం కానుండగా, రేపటి నుంచి (ఆగస్టు 7) కొలంబోలో శ్రీలంక ‘ఏ’తో భారత్ మూడు రోజుల వార్మప్ మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. అయితే ఈ మ్యాచ్కు వర్షం తీవ్ర అంతరాయం కలిగించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.తొలి రోజు ఏకంగా 97 శాతం వర్షావకాశం ఉందని వాతావరణ అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఆకాశం 99 శాతం మేఘావృతమై ఉంటుందని అంచనా. ఉష్ణోగ్రత సుమారు 30 డిగ్రీలుగా ఉండనుంది.రెండో రోజు పరిస్థితి మరింత ప్రతికూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆగస్టు 8న వర్షం పడే అవకాశం 99 శాతంగా ఉండటంతో పాటు 89 శాతం మేఘావృత వాతావరణం ఉండొచ్చని అంచనాలు చెబుతున్నాయి.మూడో రోజు కూడా వర్షం ముప్పు తప్పేలా లేదు. ఆగస్టు 9న వర్షం పడే అవకాశం 91 శాతంగా, మేఘావృతం 95 శాతంగా ఉండొచ్చని అంచనా.టీమిండియా ప్రాక్టీస్కు కీలక మ్యాచ్శ్రీలంకలో టెస్టు సిరీస్కు ముందు భారత ఆటగాళ్లకు ఈ వార్మప్ మ్యాచ్ చాలా కీలకం. ముఖ్యంగా శ్రీలంకలోని నెమ్మదైన, స్పిన్కు అనుకూలించే పిచ్లపై బ్యాటర్లు, బౌలర్లు తమను తాము సిద్ధం చేసుకోవడానికి ఇది మంచి అవకాశం.కేఎల్ రాహుల్, రవీంద్ర జడేజా మినహా ప్రస్తుత భారత జట్టులోని చాలా మంది ఆటగాళ్లకు శ్రీలంక గడ్డపై టెస్టు అనుభవం తక్కువ. సాయి సుదర్శన్, ధ్రువ్ జురెల్ వంటి ఆటగాళ్లకు స్థానిక పరిస్థితులపై కొంత అనుభవం ఉన్నప్పటికీ, పూర్తి స్థాయి టెస్టు సిరీస్ అనుభవం లేదు.వార్మప్ రద్దయితే ఇబ్బందే!మూడు రోజులూ వర్షం ముప్పు అధికంగా ఉండటంతో వార్మప్ మ్యాచ్ పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా దెబ్బతినే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మ్యాచ్ పూర్తిగా రద్దయితే శ్రీలంక పరిస్థితులకు అలవాటు పడేందుకు భారత ఆటగాళ్లకు మరో అవకాశం ఉండదు.గతంలోనూ వర్షం కారణంగా ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లు రద్దై, విదేశీ పర్యటనల్లో టీమిండియా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొలంబోలోనూ అదే పరిస్థితి ఎదురైతే, ఆగస్టు 15న గాలేలో ప్రారంభమయ్యే తొలి టెస్టుకు ముందు భారత్కు ఇది ఎదురుదెబ్బగా మారొచ్చు.
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‘ఒక్కసారి తలుపు మూతపడితే.. ఎవరినీ రానివ్వడు’మహేంద్ర సింగ్ ధోని.. ఈ పేరుకు ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు. కెప్టెన్గా టీమిండియాకు మూడు ఐసీసీ టైటిళ్లు అందించిన ఘనత అతడిది. ధోని సారథ్యంలో టీ20 ప్రపంచకప్-2007, వన్డే వరల్డ్కప్-2011, చాంపియన్స్ ట్రోఫీ-2013లను భారత్ కైవసం చేసుకుంది.ఇక ఐపీఎల్లోనూ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ను ఐదుసార్లు చాంపియన్గా నిలిపాడు ధోని. కాగా ధోనికి మిస్టర్ కూల్ అన్న ‘బిరుదు’ ఉన్న ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. మైదానంలో ఎంతటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనైనా సహనం కోల్పోకుండా వ్యూహాలు అమలు చేయడంలో దిట్ట.అదే విధంగా ఆటగాళ్లకు ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉంటూ మార్గనిర్దేశనం చేస్తాడనే పేరు అతడికి ఉంది. టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు ఆడిన అజింక్య రహానే సైతం ఇదే మాట అంటున్నాడు. ఓవర్ల్యాప్ క్రికెట్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ..ఒకేసారి 10- 15 మంది ఆటగాళ్లు‘‘ధోని కామ్గా, కూల్గా ఉంటాడు. అందరిలాగే తానూ ఒకడినంటూ చాలా సాధారణంగా ఉంటాడు. ధోని గది ఎల్లప్పుడూ ఆటగాళ్లతో నిండి ఉంటుంది. ఒకేసారి 10- 15 మంది ఆటగాళ్లు అతడి రూమ్లోకి వచ్చి ఆట గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు.ఒక్కోసారి జట్టు మొత్తం అక్కడే ఉంటుంది. అయితే, అంతా అయిపోయి ఒక్కసారి ధోని గది తలుపు మూతపడిందంటే మాత్రం.. మళ్లీ ఎవరికీ లోపలికి అనుమతి ఉండదు’’ అని రహానే చెప్పుకొచ్చాడు. రహానే గుడ్బైకాగా రహానే ఇటీవలే అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికిన సంగతి తెలిసిందే. టెస్టు క్రికెట్లో సారథిగా ఎన్నో చిరస్మరణీయ విజయాలు సాధించిన ఘనత అతడికి ఉంది.టీమిండియా తరఫున 2011లో అరంగేట్రం చేసిన రహానే.. 85 టెస్టులు, 90 వన్డేలు, 20 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడాడు. టెస్టుల్లో 12 శతకాల సాయంతో 5077 పరుగులు సాధించాడు. వన్డేల్లో 2962, టీ20లలో 375 పరుగులు చేసిన రహానే.. ఐపీఎల్లో మొత్తంగా 5367 పరుగులు సాధించాడు. ధోని కెప్టెన్సీలో 2023లో చెన్నై టైటిల్ గెలవడంలో రహానే (326 రన్స్) తన వంతు పాత్ర పోషించాడు.చదవండి: ODI WC: ‘భారత జట్టులో ఆ ఇద్దరికి చోటు దక్కదు’
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ODI WC: ‘భారత జట్టులో ఆ ఇద్దరికి చోటు దక్కదు’వన్డే ప్రపంచకప్-2027 టోర్నీలో ఆడబోయే భారత ఓపెనింగ్ జోడీ ఎవరన్న అంశంపై చర్చ కొనసాగుతోంది. చాలా ఏళ్లుగా దిగ్గజ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ- శుబ్మన్ గిల్ వన్డే ఓపెనర్లుగా కొనసాగుతున్నారు. కెప్టెన్గా రోహిత్ శర్మ స్థానాన్ని భర్తీ చేసిన తర్వాత గిల్.. ఇటీవల అఫ్గానిస్తాన్తో సిరీస్లో మాత్రం వన్డౌన్లో వచ్చాడు.గిల్కు బదులుగిల్కు బదులు యశస్వి జైస్వాల్ అఫ్గాన్తో మ్యాచ్లో రోహిత్తో పాటు ఓపెనింగ్ చేశాడు. రెగ్యులర్ వన్డౌన్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లి వ్యక్తిగత కారణాలతో జట్టుకు దూరం కావడం వల్ల జైసూకు జట్టులో చోటు దక్కగా.. గిల్ అతడిని ఓపెనర్గా ప్రమోట్ చేసి.. తాను వన్డౌన్లో వచ్చాడు.మరోవైపు.. లార్డ్స్లో ఇటీవల ఇంగ్లండ్తో జరిగిన మూడో వన్డేనే రోహిత్ కెరీర్లో ఆఖరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ అనే ప్రచారం జరిగింది. అయితే, బీసీసీఐతో పాటు రోహిత్ ఈ వదంతుల్ని కొట్టిపారేశాడు. లార్డ్స్లో సెంచరీతో కదం తొక్కి తన విలువేంటో చాటుకున్నాడు హిట్మ్యాన్. అయినప్పటికీ వన్డే వరల్డ్కప్లో ఆడించే విషయంలో యాజమాన్యం ఇప్పటికైతే స్పష్టమైన సమాచారం ఇవ్వలేదని తెలుస్తోంది.ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో యశస్వి జైస్వాల్తో పాటు రుతురాజ్ గైక్వాడ్ పేరు తెరమీదకు వచ్చింది. వీరిద్దరిలో ఒకరు బ్యాకప్ ఓపెనర్గా వరల్డ్కప్ జట్టులో చోటు దక్కించుకోవచ్చనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో టీమిండియా మాజీ ఓపెనర్, కామెంటేటర్ ఆకాశ్ చోప్రా మాత్రం భిన్నంగా స్పందించాడు. ఆ ఇద్దరికి చోటు దక్కదు‘‘నిజానికి రుతురాజ్ గైక్వాడ్ రెండు పనులు చేయగలడు. ఓపెనర్గా, మిడిలార్డర్లోనూ రాణించగలడు. అతడు పక్కా ఓపెనింగ్ బ్యాటర్. కానీ టీమిండియాకు అవసరమైనపుడు మిడిలార్డర్లోనూ ఆడాడు.ఆ స్థానంలో ఫిఫ్టీ, సెంచరీ బాదాడు. మరోవైపు.. యశస్వి జైస్వాల్ ఇందుకు విరుద్ధం. అతడు కేవలం బ్యాకప్ ఓపెనర్గా మాత్రమే ఉండగలడు. ఏదేమైనా ప్రపంచకప్ జట్టులో వీరిద్దరికి స్థానం దక్కదని నేను నమ్ముతున్నాను’’ అని ఆకాశ్ చోప్రా పేర్కొన్నాడు.ఇక ప్రపంచకప్ జట్టులో ఇద్దరు సీమ్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్లతో పాటు.. ఇద్దరు స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్లకు చోటు ఇవ్వాలని ఆకాశ్ చోప్రా అభిప్రాయపడ్డాడు. ‘‘పేస్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ల కోటాలో హార్దిక్ పాండ్యా, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి.. స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ల కోటాలో రవీంద్ర జడేజా, అక్షర్ పటేల్ ఉంటారు.ఇక ఇద్దరు వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్లుగా కేఎల్ రాహుల్, ఇషాన్ కిషన్ లేదంటే రిషభ్ పంత్ స్థానం దక్కించుకుంటారు. టాపార్డర్ ఎలాగో మారదు. కాబట్టి రుతురాజ్ గైక్వాడ్ లేదంటే యశస్వి జైస్వాల్కు జట్టులో చోటు దక్కే అవకాశాలు తక్కువ’’ అని ఆకాశ్ చోప్రా చెప్పుకొచ్చాడు. అయితే, మిడిలార్డర్లో మాత్రం రుతుకు బ్యాకప్ బ్యాటర్గా చోటు దక్కే అవకాశం లేకపోలేదని పేర్కొన్నాడు.చదవండి: భారత జట్టు దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనలో మార్పు!
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టీమిండియాతో తొలి టెస్టు.. శ్రీలంకకు భారీ షాక్!భారత్తో టెస్టు సిరీస్కు ముందు శ్రీలంకకు గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. ఆగస్టు 15న ప్రారంభయ్యే తొలి టెస్ట్కు స్టార్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ కుశాల్ మెండిస్ గాయం కారణంగా దూరం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. 31 ఏళ్ల కుశాల్ మెండిస్ లంక ప్రీమియర్ లీగ్-2026లో తొడ కండరాల గాయం బారిన పడ్డాడు.దీంతో అతడు టోర్నీ మధ్యలోనే వైదొలిగాడు. అయితే భారత్తో టెస్టు సిరీస్ సమయానికి కుశాల్ కోలుకుంటాడని లంక సెలక్టర్లు భావించారు. కానీ అతడు కోలుకోవడానికి మరింత సమయం పట్టనున్నట్లు శ్రీలంక ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ దనుష్క అరవింద పేర్కొన్నారు.ఒకవేళ మెండిస్ దూరమైతే శ్రీలంకకు భారీ షాక్ అనే చెప్పాలి. కుశాల్ సొంత గడ్డపై మంచి రికార్డు ఉంది. ఇప్పటివరకు శ్రీలంకలో 59 టెస్ట్ ఇన్నింగ్స్లు ఆడిన మెండిస్ 41.49 సగటుతో 2365 పరుగులు చేశాడు. ఓవరాల్గా 75 టెస్ట్ల్లో 4836 రన్స్ చేశాడు. తొలి టెస్ట్ సమయానికి మెండిస్ ఫిట్నెస్ సాధించకపోతే అతడి స్ధానంలో నిషాన్ మదుష్క వికెట్ కీపర్గా వ్యవహరించే అవకాశముంది. మరోవైపు కుశాల్కు ప్రత్నామ్యాయంగా మరో యువ ఆటగాడు పాసిందు సూరియబండార పేరును లంక సెలక్టర్లు పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.గత నెలలో వెస్టిండీస్ పర్యటనకు వెళ్లిన శ్రీలంక టెస్టు జట్టులో అతను సభ్యుడిగా ఉన్నాడు. కానీ తుది జట్టులో అతడికి అవకాశం లభించలేదు. ఫస్ట్క్లాస్ క్రికెట్లో అతడికి మంచి రికార్డు ఉంది. లోయర్-మిడిల్ ఆర్డర్లో బ్యాటింగ్కు వచ్చి దూకుడుగా ఆడడం అతడి స్పెషాలిటి. ఫస్ట్-క్లాస్ క్రికెట్లో సూరియబండార 102 ఇన్నింగ్స్లలో 4893 పరుగులు సాధించాడు.
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ఆసీస్ గడ్డపై బంగ్లా ప్లేయర్ సూపర్ శతకం23 ఏళ్ల తర్వాత ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై అడుగుపెట్టిన బంగ్లాదేశ్కు తొలి ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లోనే భారీ ఊరట లభించింది. క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా ఎలెవన్తో జరుగుతున్న మూడు రోజుల వార్మప్ మ్యాచ్లో ఆ జట్టు స్టార్ ఆల్రౌండర్ మెహిదీ హసన్ మిరాజ్ అద్భుత సెంచరీతో చెలరేగాడు.మర్రారా క్రికెట్ గ్రౌండ్లో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన బంగ్లాదేశ్కు శుభారంభం లభించలేదు. 101 పరుగులకే ఆ జట్టు ఐదు వికెట్లు కోల్పోయింది.ఈ దశలో బరిలోకి దిగిన మిరాజ్ పట్టుదలతో బ్యాటింగ్ చేసి సూపర్ సెంచరీతో మెరిశాడు. సౌమ్య సర్కార్తో కలిసి కీలక భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. అనంతరం టెయిలెండర్లతో కలిసి ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు నడిపించాడు. చివరి వికెట్కు సయ్యద్ ఖలేద్ అహ్మద్తో కలిసి ఏకంగా 69 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. ఈ క్రమంలో 141 బంతులు ఎదుర్కొని 109 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. మిరాజ్ పోరాటంతో బంగ్లాదేశ్ 75.5 ఓవర్లలో 263 పరుగులకు ఆలౌటైంది.బంగ్లా బౌలర్ల మెరుపు ఆరంభంబ్యాటింగ్లో మిరాజ్ ఆదుకోగా.. బౌలింగ్లో హసన్ మహమూద్, తస్కిన్ అహ్మద్ అదరగొట్టారు. ఆసీస్ ఓపెనర్లు సామ్ కొన్స్టాస్, క్యాంప్బెల్ కెల్లవేలను తొలి మూడు ఓవర్లలోనే పెవిలియన్కు పంపారు.అయితే కర్టిస్ ప్యాటర్సన్, జోష్ ఫిలిప్ కలిసి ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దారు. మూడో వికెట్కు అజేయంగా 49 పరుగులు జోడించారు. దీంతో తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి సీఏ ఎలెవెన్ 2 వికెట్ల నష్టానికి 51 పరుగుఉలు చేసింది.23 ఏళ్ల తర్వాత ఆస్ట్రేలియాలో బంగ్లాదేశ్బంగ్లాదేశ్ చివరిసారిగా 2003లో ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటించింది. అప్పటితో పోలిస్తే ప్రస్తుత బంగ్లా జట్టు చాలా మెరుగుపడింది.టెస్టులకు ముందు మంచి సన్నాహకంఆస్ట్రేలియాతో జరగబోయే రెండు టెస్టుల సిరీస్ కోసం బంగ్లాదేశ్ బలమైన జట్టుతో వచ్చింది. తస్కిన్ అహ్మద్, హసన్ మహమూద్, ఎబాదత్ హొస్సేన్, సయ్యద్ ఖలేద్ అహ్మద్, మహ్మద్ ముస్ఫిక్ హసన్లతో పేస్ విభాగం బలంగా కనిపిస్తోంది.
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షకీబ్ ఇంటిపై దాడి.. కారణం ఇదే..!బంగ్లాదేశ్ రాజకీయాల్లో మరోసారి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా తిరిగి దేశానికి వస్తానని ప్రకటించిన కొన్ని గంటల్లోనే (ఆగస్ట్ 5) ఆ దేశ క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ షకీబ్ అల్ హసన్ పూర్వీకుల ఇంటిపై (మగురా పట్టణం) దాడి జరిగింది. దుండగులు పెట్రోల్ బాంబులు విసరడంతో పాటు ఇంటి కిటికీలను ధ్వంసం చేశారు. పై అంతస్తులో మంటలు చెలరేగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.షేక్ హసీనా కార్యక్రమంలో షకీబ్ పాల్గొనడంతోనేనా..?ఈ దాడికి కొన్ని గంటల ముందు షకీబ్ అల్ హసన్ ఓ వర్చువల్ మీడియా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో షేక్ హసీనా కూడా ప్రసంగించారు. 2024లో అధికారాన్ని కోల్పోయి భారత్లో ఉంటున్న హసీనా.. డిసెంబర్లో బంగ్లాదేశ్కు తిరిగి వస్తానని స్పష్టం చేశారు.“నేను నా ప్రజల వద్దకు తిరిగి వస్తాను. నన్ను జైలులో పెట్టినా, చంపినా తిరిగి వెళ్లాల్సిందే” అని హసీనా పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.హసీనా ప్రభుత్వాన్ని 2024లో జరిగిన విద్యార్థి ఉద్యమం కూలదోసిన విషయం తెలిసిందే. అనంతరం ఆమె భారత్కు వచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆమెపై బంగ్లాదేశ్లో పలు కేసులు ఉన్నాయి. గతేడాది ఆమెకు మరణశిక్ష కూడా విధించారు. అయితే, తనపై ఆరోపణలను హసీనా రాజకీయ ప్రేరేపితమైనవిగా కొట్టిపారేశారు.షకీబ్పైనా పలు కేసులుషకీబ్ అల్ హసన్ కూడా అవామీ లీగ్ తరఫున 2024లో పార్లమెంట్కు ఎన్నికయ్యారు. అయితే హసీనా ప్రభుత్వం పతనమైన తర్వాత ఆయన బంగ్లాదేశ్కు దూరంగా ఉంటున్నారు. షకీబ్పై హత్య, అవినీతి, మోసం, మనీలాండరింగ్ తదితర ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ కేసుల్లో దర్యాప్తులు కొనసాగుతున్నాయి.భారత్పై బంగ్లాదేశ్ అసంతృప్తిషేక్ హసీనా న్యూఢిల్లీ నుంచి మీడియాతో మాట్లాడటంపై బంగ్లాదేశ్ విదేశాంగ శాఖ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఆమె మీడియా కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం తమ దేశ సార్వభౌమత్వానికి అవమానకరమని పేర్కొంది. ఈ పరిణామం భారత్-బంగ్లాదేశ్ సంబంధాలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని కూడా హెచ్చరించింది.ఇదిలా ఉండగా, హసీనాను బంగ్లాదేశ్కు అప్పగించాలని ఢాకా ఇప్పటికే భారత్ను కోరింది. ఈ అభ్యర్థనను భారత ప్రభుత్వం న్యాయపరమైన విధానాల ప్రకారం పరిశీలిస్తోంది.
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భారత జట్టు దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనలో మార్పులుభారత మహిళల జట్టు ఈ ఏడాది డిసెంబర్లో సౌతాఫ్రికా పర్యటనకు వెళ్లనుంది. షెడ్యూల్ ప్రకారం.. ఈ టూర్లో దక్షిణాఫ్రికాతో భారత్ మూడు వన్డేల సిరీస్తో పాటు ఓ టెస్ట్ ఆడాల్సి ఉంది. అయితే తాజాగా ఈ షెడ్యూల్ను సౌతాఫ్రికా క్రికెట్ (CSA) సవరించింది. టెస్టు, వన్డే సిరీస్లతో పాటు అదనంగా మూడు మ్యాచ్ల టీ20లను జోడించినట్లు సీఎస్ఎ వెల్లడించింది.2027 ఫిబ్రవరిలో శ్రీలంక వేదికగా జరగనున్న తొలి ఐసీసీ మహిళల ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ టోర్నీకి ఇరు జట్లను సిద్ధం చేయడంలో భాగంగా ఈ టీ20 సిరీస్ను చేర్చినట్లు సీఎస్ఎ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ పర్యటన డిసెంబర్ 9 నుంచి 30 వరకు జరగనుంది.పూర్తి షెడ్యూల్ వివరాలు (డిసెంబర్ 2026):ఏకైక టెస్టు: డిసెంబర్ 9 - 12: గెబెర్హా (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 10 గంటలకు)వన్డే సిరీస్: 1వ వన్డే: డిసెంబర్ 16, పార్ల్ (ఉదయం 10 గంటలకు) 2వ వన్డే: డిసెంబర్ 19, కేప్ టౌన్ (మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు) 3వ వన్డే: డిసెంబర్ 22, బ్లూమ్ఫోంటెయిన్ (మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు)టీ20 సిరీస్: 1వ టీ20: డిసెంబర్ 26, బెనోని (సాయంత్రం 6 గంటలకు) 2వ టీ20: డిసెంబర్ 29, పోచెఫ్స్ట్రూమ్ (సాయంత్రం 6 గంటలకు) 3వ టీ20: డిసెంబర్ 30, పోచెఫ్స్ట్రూమ్ (సాయంత్రం 6 గంటలకు)
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IND vs SL: శుబ్మన్ గిల్కు గాయం!శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్ ఆరంభానికి ముందు టీమిండియాకు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలినట్లు సమచారం. కెప్టెన్ శుబ్మన్ గిల్ వేలికి గాయమైనట్లు తెలుస్తోంది. ప్రపంచ టెస్టు చాంపియన్షిప్ 2025-27 సైకిల్లో భాగంగా రెండు మ్యాచ్లు ఆడేందుకు భారత క్రికెట్ జట్టు శ్రీలంకకు వెళ్లింది. గాలె, కొలంబో వేదికలుగా ఇరుజట్ల మధ్య ఆగష్టు 15 నుంచి తొలి టెస్టు.. ఆగష్టు 23 నుంచి రెండో టెస్టు ఆరంభం కానుంది.బలంగా తాకిన బంతిఅయితే, అంతకంటే ముందు భారత్.. శ్రీలంక ఎలెవన్ జట్టుతో శుక్రవారం నుంచి మూడు రోజుల ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లో తలపడనుంది. ఈ నేపథ్యంలో నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా గిల్ గాయపడినట్లు రెవ్స్పోర్ట్స్ వెల్లడించింది. ఫాస్ట్ బౌలర్లను ఎదుర్కొనే క్రమంలో గిల్ కుడిచేతి బొటనవేలికి బంతి బలంగా తాకిందని పేర్కొంది.ఈ క్రమంలో టీమ్ డాక్టర్ వచ్చి గిల్ గాయాన్ని పరిశీలించాడు. ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న గిల్.. కాసేపటి తర్వాత బ్యాటింగ్ సెషన్ కొనసాగించినట్లు పేర్కొంది. కాగా భారత్- శ్రీలంక ఎలెవన్ మధ్య ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్కు కొలంబోలోని నోండెస్ప్రిప్ట్స్ క్రికెట్ క్లబ్ (NCC) వేదిక.ఇదిలా ఉంటే.. ప్రపంచ టెస్టు చాంపియన్షిప్ 2025-27 ఫైనల్ రేసులో ఉండాలంటే టీమిండియా శ్రీలంకలో సత్తా చాటాల్సిందే. ఆతిథ్య జట్టును 2-0తో వైట్వాష్ చేస్తేనే గిల్ సేన అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి. చివరగా వైట్వాష్డబ్ల్యూటీసీలో భాగంగా చివరగా స్వదేశంలో సౌతాఫ్రికాతో తలపడ్డ టీమిండియా ప్రత్యర్థి చేతిలో 2-0తో క్లీన్స్వీప్ అయింది. అనంతరం.. అఫ్గానిస్తాన్తో ఇటీవల నామమాత్రపు టెస్టులో మాత్రం విజయం సాధించింది. అయితే, ఇది డబ్ల్యూటీసీలో భాగం కాదు.ఇక ఇప్పటికే టీమిండియా ప్రధాన పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా గాయం కారణంగా శ్రీలంకతో సిరీస్కు దూరమైన సంగతి తెలిసిందే. అతడి స్థానంలో బారాముల్లా ఎక్స్ప్రెస్ ఆకిబ్ నబీ తొలిసారి జాతీయ జట్టులోకి వచ్చాడు. అంతకుముందు ఇంగ్లండ్ పర్యటన సందర్భంగానే బుమ్రాతో పాటు గాయపడ్డ స్పిన్ ఆల్రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ కూడా ఈ టెస్టు సిరీస్కు దూరమయ్యాడు. అతడి స్థానంలో సెలక్టర్లు 33 ఏళ్ల సారాంశ్ జైన్ను తొలిసారి టీమిండియాకు ఎంపిక చేశారు. ఇదిలా ఉంటే.. ఇంగ్లండ్ పర్యటన సందర్భంగా గిల్ కండరాల నొప్పితో బాధపడిన సంగతి తెలిసిందే.శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్కు భారత జట్టుశుబ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), కేఎల్ రాహుల్ (వైస్ కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, రిషభ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), సాయి సుదర్శన్ (ఫిట్నెస్ ఆధారంగా), ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, మానవ్ సుతార్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్, దేవదత్ పడిక్కల్, సారాంశ్ జైన్, ఆకిబ్ నబీ.చదవండి: రూ. కోటిన్నర నజరానా!.. అస్మితకు భారీ షాక్!
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భారత్తో మ్యాచ్.. శ్రీలంక జట్టు ప్రకటన! కెప్టెన్ ఎవరంటే?భారత్-శ్రీలంక మధ్య రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ ఆగస్టు 15 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్ ఆరంభానికి ముందు టీమిండియా ఆగస్టు 7 నుంచి కొలంబో వేదికగా శ్రీలంక-ఎతో మూడు రోజుల వార్మాప్ మ్యాచ్లో తలపడనుంది. ఈ క్రమంలో వార్మప్ మ్యాచ్ కోసం 15 మంది సభ్యులతో కూడిన తమ జట్టును శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు ప్రకటించింది. ఈ జట్టు కెప్టెన్గా సోనాల్ దినుషాను నియమించారు.ఈ జట్టులో రమేష్ మెండిస్, లహిరు కుమార వంటి సీనియర్ ప్లేయర్లు ఉన్నారు. అదేవిధంగా దేశవాళీ క్రికెట్లో అద్భుతంగా రాణిస్తున్న నిషాన్ మదుష్క, పసిందు సూరియబండార వంటి యువ ఆటగాళ్లను లంక సెలక్టర్లు 'ఎ' జట్టుకు ఎంపిక చేశారు.కాగా శుభ్మన్ గిల్ సారథ్యంలోని భారత జట్టు ఇప్పటికే శ్రీలంక గడ్డపై అడుగు పెట్టింది. అయితే ఈ టూర్కు స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా దూరమయ్యాడు. అతడి స్దానంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ స్పీడ్ స్టార్ ఆకిబ్ నబీకి సెలక్టర్లు అవకాశమిచ్చారు.భారత్తో ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ కోసం లంక-ఎ జట్టునిషాన్ మదుష్క, రవిందు రశాంత, పసిందు సూరియబండార, పవన్ రత్నాయకే, అహన్ విక్రమసింఘే, సోనాల్ దినుషా(కెప్టెన్), అంజల బండార(వికెట్ కీపర్), నిపున్ దనంజయ, లహిరు కుమార, విశ్వ ఫెర్నాండో, అసంక మనోజ్, ఇసిత విజేసుందర, దిలుమ్ రమేష్ మెండిస్చదవండి: DPL 2026: పప్పూ యాదవ్ తనయుడి విధ్వంసం.. 7 ఫోర్లు, 8 సిక్స్లతో
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విండీస్ ప్లేయర్ అరుదైన రికార్డువెస్టిండీస్ విధ్వంసకర ఆల్రౌండర్ రొమారియో షెపర్డ్ ఓ అరుదైన రికార్డు సాధించాడు. గత 14 నెలల కాలంలో ఏకంగా ఐదు ఛాంపియన్షిప్ టైటిళ్లు సాధించాడు. ప్రపంచ క్రికెట్లో బహుశా ఏ ఆటగాడు ఇలాంటి ఘనత సాధించి ఉండడు. షెపర్డ్ ఆడిన ప్రతి టైటిల్ గెలిచి 100 పర్సెంట్ స్ట్రయిక్ రేట్ మెయింటైన్ చేశాడు. తాజాగా అతడు గయానా అమెజాన్ వారియర్స్ తరఫున టైటిల్ సాధించాడు. ఈ జట్టు ఈ టైటిల్ గెలవడం వరుసగా ఇది రెండోసారి. ఈ ఏడాదే షెపర్డ్ ఆర్సీబీ తరఫున కూడా టైటిల్ సాధించాడు. ఈ ఫ్రాంచైజీ కూడా టైటిల్ గెలవడం వరుసగా ఇది రెండోసారి. షెపర్డ్ తన జాతీయ జట్టుకు ఏమో కానీ, ఫ్రాంచైల పాలిట లక్కీ లెగ్గా మారాడు. షెపర్డ్ గెలిచిన 5 టీ20 టైటిళ్లు2025- IPL (ఆర్సీబీ) 2025- Global Super League (గయానా అమెజాన్ వారియర్స్)2025- Major League Cricket (ఎంఐ న్యూయార్క్)2026- IPL (ఆర్సీబీ) 2026- Global Super League (గయానా అమెజాన్ వారియర్స్)ఇదిలా ఉంటే, తాజాగా షెపర్డ్ టైటిల్ గెలిచిన గ్లోబల్ సూపర్ లీగ్లో వివిధ దేశాలకు చెందిన ఫ్రాంచైజీలు పోటీపడతాయి. తాజా ఎడిషన్ ఫైనల్లో వారియర్స్ శాన్ఫ్రాన్సిస్కో యూనికార్న్స్పై 6 పరుగుల తేడాతో గెలుపొంది, వరుసగా రెండోసారి టైటిల్ ఎగరేసుకుపోయింది. వారియర్స్కు 47 ఏళ్ల ఇమ్రాన్ తాహిర్ టైటిల్ గెలిపించాడు. ఈ టోర్నీలో షెపర్డ్ వ్యక్తిగతంగా చెప్పుకోదగ్గ ప్రదర్శనలు చేయలేదు.
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పాక్తో టెస్టు సిరీస్కు ఇంగ్లండ్ జట్టు ప్రకటనపాకిస్తాన్తో జరగనున్న మూడు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్కు 16 మంది సభ్యుల ఇంగ్లండ్ జట్టును ప్రకటించారు. మోకాలి గాయం కారణంగా యువ ఆల్రౌండర్ జేకబ్ బేతెల్ ఈ సిరీస్ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. అతడి స్థానంలో జోర్డాన్ కాక్స్కు తుది జట్టులో చోటు దక్కింది.ఓల్లీ పోప్, బ్రైడన్ కార్స్, డాన్ లారెన్స్ తిరిగి చోటు సంపాదించారు. ముఖ్యంగా లారెన్స్ రెండేళ్ల తర్వాత టెస్టు జట్టులోకి పునరాగమనం చేశాడు.సర్రే తరఫున కౌంటీ ఛాంపియన్షిప్లో అద్భుతంగా రాణిస్తున్న లారెన్స్ ప్రస్తుతం డివిజన్-1లో రెండో అత్యధిక పరుగుల స్కోరర్గా ఉన్నాడు. అతడు ఆరో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేయనుండగా, ఇటీవల న్యూజిలాండ్తో సిరీస్లో నంబర్-6లో ఆడిన జేమీ స్మిత్ ఏడో స్థానానికి వెళ్లనున్నాడు.బేతెల్ స్థానంలో నంబర్-3లో జోర్డాన్ కాక్స్ బ్యాటింగ్ చేయనున్నాడు. భారత్తో గత నెల జరిగిన వన్డే సిరీస్లో కుడి మోకాలికి గాయం కావడంతో బేతెల్ పాక్ సిరీస్కు దూరమయ్యాడు.పోప్, కార్స్కు కూడా పునరాగమనంఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన యాషెస్ సిరీస్ తర్వాత తొలిసారి ఓలీ పోప్, బ్రైడన్ కార్స్ టెస్టు జట్టులోకి తిరిగి వచ్చారు. గాయం కారణంగా కొంతకాలం క్రికెట్కు దూరమైన కార్స్ తిరిగి జట్టులోకి రాగా, బ్యాటింగ్లో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించకపోవడంతో పోప్ను గతంలో జట్టు నుంచి తప్పించారు.ఇక పేసర్ సామ్ కుక్కు కూడా రీకాల్ లభించింది. అతడు గత ఏడాది జింబాబ్వేతో టెస్టు అరంగేట్రం చేశాడు.జో రూట్ మళ్లీ ఇంగ్లండ్ టెస్టు కెప్టెన్ఈ సిరీస్ ఇంగ్లండ్ టెస్టు క్రికెట్లో కొత్త శకానికి నాంది కానుంది. బెన్ స్టోక్స్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడంతో, జో రూట్ 2022 తర్వాత మళ్లీ పూర్తి స్థాయి టెస్టు కెప్టెన్గా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నాడు.బ్రెండన్ మెకల్లమ్ తర్వాత టెస్టు కోచ్గా స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్ నియమితుడైనా, అతడు ఏడాది చివర్లో దక్షిణాఫ్రికా పర్యటన నుంచి బాధ్యతలు చేపట్టనున్నాడు. అందువల్ల పాక్ సిరీస్కు మార్కస్ ట్రెస్కోథిక్ తాత్కాలిక ప్రధాన కోచ్గా వ్యవహరించనున్నాడు.పాక్తో టెస్ట్ సిరీస్కు ఇంగ్లండ్ జట్టు:జో రూట్ (కెప్టెన్), జోఫ్రా ఆర్చర్, గస్ అట్కిన్సన్, షోయబ్ బషీర్, హ్యారీ బ్రూక్, బ్రైడన్ కార్స్, సామ్ కుక్, జోర్డాన్ కాక్స్, బెన్ డకెట్, మాథ్యూ ఫిషర్, ఎమిలియో గే, డాన్ లారెన్స్, ఒల్లీ పోప్, ఒల్లీ రాబిన్సన్, జేమీ స్మిత్, జోష్ టంగ్.**ఆగస్టు 19న తొలి టెస్టుఇంగ్లండ్-పాకిస్తాన్ టెస్టు సిరీస్ ఆగస్టు 19న లీడ్స్లో ప్రారంభం కానుంది. రెండో టెస్టు ఆగస్టు 27 నుంచి లార్డ్స్లో, మూడో టెస్టు సెప్టెంబర్ 9 నుంచి ఎడ్జ్బాస్టన్లో జరగనుంది.ప్రస్తుతం వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ పట్టికలో ఇంగ్లండ్ ఏడో స్థానంలో ఉండగా, పాక్ ఎనిమిదో స్థానంలో ఉంది.
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పప్పూ యాదవ్ తనయుడి విధ్వంసం.. 7 ఫోర్లు, 8 సిక్స్లతోఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్-2026లో నార్త్ ఢిల్లీ స్ట్రైకర్స్ బోణీ కొట్టింది. అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా ఈస్ట్ ఢిల్లీ రైడర్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 6 వికెట్ల తేడాతో నార్త్ ఢిల్లీ ఘన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఈస్ట్ ఢిల్లీ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 171 పరుగులు చేసింది.ఫస్ట్ డౌన్ బ్యాటర్ సుజల్ సింగ్(50 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 4 సిక్స్లతో 82) టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. నార్త్ ఢిల్లీ బౌలర్లలో మయాంక్ దాగర్ రెండు, వికాస్ దీక్షిత్, వైభవ్ తలా వికెట్ సాధించారు.సార్థక్ విధ్వంసంఅనంతరం 172 పరుగుల లక్ష్య చేధనలో నార్త్ ఢిల్లీ స్ట్రైకర్స్ కెప్టెన్, స్వతంత్ర ఎంపీ పప్పు యాదవ్ తనయుడు సార్థక్ రంజన్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. ప్రత్యర్ధి జట్టు బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. ముఖ్యంగా సిమర్జీత్ సింగ్కు సార్థక్ చుక్కలు చూపించాడు.అతడు వేసిన ఇన్నింగ్స్ 14వ ఓవర్లో సార్థక్ వరుసగా 4 సిక్సర్లు, ఒక ఫోర్ బాది, చివరి బంతికి సింగిల్ తీశాడు. ఆ ఓవర్లో అతడు ఏకంగా 29 పరుగులు పిండుకున్నాడు. కేవలం 50 బంతులు మాత్రమే ఎదుర్కొన్న సార్థక్ రంజన్.. 8 సిక్సర్లు, 7 ఫోర్లతో 95 పరుగులు చేశాడు.అతడి తుపాన్ ఇన్నింగ్స్ ఫలితంగా నార్త్ ఢిల్లీ లక్ష్యాన్ని 4 వికెట్లు కోల్పోయి కేవలం 16 ఓవర్లలోనే ఊదిపడేసింది. కాగా సార్థక్ రంజన్ ఐపీఎల్లో కోల్కతా నైట్రైడర్స్కు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నాడు. అతడిని రూ.30 లక్షలకు కేకేఆర్ కొనుగోలు చేసింది. కానీ ఐపీఎల్-2026లో సీజన్ మొత్తం అతడు బెంచ్కే పరిమితమయ్యాడు.చదవండి: ఈ టీమిండియా క్రికెటర్లు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. ఎవరికి ఏ జాబ్?
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జట్టు మారిన జడేజాసౌరాష్ట్ర క్రికెట్లో గత 13 ఏళ్లుగా కీలక ఆటగాడిగా ఉన్న ఎడమచేతి స్పిన్నర్ ధర్మేంద్రసిన్హ్ జడేజా ఆ జట్టును వీడనున్నాడు. రవీంద్ర జడేజాకు ఎలాంటి సంబంధం లేకపోయినా, అతడిలాగే ఎడమచేతి స్పిన్నర్గా గుర్తింపు పొందిన 36 ఏళ్ల ధర్మేంద్రసిన్హ్.. సౌరాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ నుంచి NOC పొందాడు. రాబోయే దేశవాళీ సీజన్లో ఛత్తీస్గఢ్ తరఫున ఆడనున్నాడు.ధర్మేంద్రసిన్హ్ జడేజా ఇప్పటివరకు 100 ఫస్ట్క్లాస్ మ్యాచ్ల్లో 423 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 90 లిస్ట్-A మ్యాచ్లు, 73 టీ20లు కూడా ఆడాడు. 2019-20, 2022-23 సీజన్లలో సౌరాష్ట్ర రంజీ ట్రోఫీ విజేతగా నిలిచిన జట్లలో అతడు సభ్యుడిగా ఉన్నాడు.2017-18 సీజన్ నుంచి దేశవాళీ ఫస్ట్క్లాస్ క్రికెట్లో అత్యధిక వికెట్లు (293) తీసిన బౌలర్గా జడేజా రికార్డు కలిగి ఉన్నాడు. జడేజాకు వైట్బాల్ క్రికెట్లో తన పాత్రపై సౌరాష్ట్ర జట్టు మేనేజ్మెంట్తో అభిప్రాయ భేదాలు ఏర్పడినట్లు తెలుస్తోంది. జడేజా రెడ్బాల్తో పాటు వైట్బాల్ ఫార్మాట్లోనూ కొనసాగాలని కోరుకోగా, సౌరాష్ట్ర మేనేజ్మెంట్ అతడిని ప్రధానంగా రెడ్బాల్ క్రికెట్కు పరిమితం చేయాలని భావించింది.శశాంక్ సింగ్ పుదుచ్చేరికిఇదిలా ఉంటే, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి కీలక ఆటగాడు శశాంక్ సింగ్ పుదుచ్చేరికి మారాడు. రాబోయే దేశవాళీ సీజన్లో అతడు పుదుచ్చేరి తరఫున ఆడనున్నాడు.ఇక విదర్భకు చెందిన లలిత్ యాదవ్, బరోడాకు చెందిన నినాద్ రాథ్వా ఒడిశా జట్టులో ప్రొఫెషనల్ ఆటగాళ్లుగా చేరారు. ఇద్దరూ తమ తమ రాష్ట్ర క్రికెట్ సంఘాల నుంచి NOCలు పొందారు.మరోవైపు గత సీజన్లో మహారాష్ట్ర తరఫున ఆడిన రజనీష్ గుర్బానీ తిరిగి తన సొంత రాష్ట్రం విదర్భకు చేరాడు.రాబోయే దేశవాళీ సీజన్కు ముందు జరుగుతున్న ఈ మార్పులతో పలు రాష్ట్రాల జట్ల కూర్పులో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.
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IND vs SL: బ్యాటింగ్కు అనుకూలమే.. టీమిండియాకు నచ్చలేదు!టెస్టు సిరీస్ ఆడేందుకు టీమిండియా ఇప్పటికే శ్రీలంకకు చేరుకుంది. ప్రపంచ టెస్టు చాంపియన్షిప్ 2025-27 సీజన్లో భాగంగా ఇరుజట్ల మధ్య రెండు మ్యాచ్లు జరుగనుండగా.. ఇందుకు గాలె, కొలంబో వేదికలు. అయితే, తొలి టెస్టు కంటే ముందు భారత్ శ్రీలంక ఎలెవన్తో శుక్రవారం నుంచి మూడు రోజుల ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లో తలపడనుంది.టీమిండియా అసంతృప్తి కొలంబోలోని నోండెస్ప్రిప్ట్స్ క్రికెట్ క్లబ్ (NCC)లో ఈ ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ జరుగనుంది. కాగా శ్రీలంకలో పిచ్లు స్పిన్నర్లకు అనుకూలిస్తాయన్న అభిప్రాయాల నేపథ్యంలో.. ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ కోసం NCC తయారు చేసిన వికెట్ మాత్రం భారత శిబిరానికి అస్సలు నచ్చలేదని సమాచారం. పిచ్ మీద పచ్చిక ఉండటం ఏమిటని భారత బృందం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.ఈ విషయం గురించి NCC అధికారి ఫ్రాంకీ రెవ్స్పోర్ట్స్తో మాట్లాడుతూ.. ‘‘వికెట్ మీద పచ్చిక ఎక్కువగా ఉందని భారత క్రికెట్ జట్టు చెప్పింది. నిజానికి ఇది మూడు రోజుల మ్యాచ్ కాబట్టే మేమిలా గ్రాస్ వదిలేశాము. పచ్చిక లేకుండా వికెట్ ఇవ్వడం సరికాదు. ఇదొక మంచి వికెట్.బ్యాటింగ్కు అనుకూలంఏదో ఒక జట్టుకు అనుకూలంగా ఉండేలా మేము ఇది తయారు చేయలేదు. ఆయా జట్ల సత్తాను బట్టే వాళ్లు ముందుకు వెళ్లగలరు. నిజానికి శ్రీలంక క్రికెట్ అభ్యర్థన మేరకే మేము ఇలాంటి పిచ్ తయారు చేశాము. NCC వికెట్లు బ్యాటింగ్కు అనుకూలంగా ఉంటాయి.ఇక్కడ భారీ స్కోర్లు నమోదవుతాయని మేము భావిస్తున్నాము. గాలె మ్యాచ్ కంటే ముందు భారత బ్యాటర్లకు ఇక్కడ మంచి ప్రాక్టీస్ లభిస్తుందని చెప్పగలను. మా వికెట్ రెండు లేదా మూడో రోజు నుంచి స్పిన్నర్లకు అనుకూలిస్తుందని చెప్పగలము.ఇరుజట్లకూ కీలకంఅయితే, ఇక్కడ టాస్ గెలిచిన వాళ్లు ముందుగా బ్యాటింగ్ చేస్తేనే మంచిది. మేము ఎల్లప్పుడూ మంచి వికెట్లనే రూపొందిస్తాము. పక్షపాతం ఉండదు’’ అని పేర్కొన్నారు. కాగా డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్ రేసులో ఉండాలంటే టీమిండియా కచ్చితంగా శ్రీలంకను 2-0తో వైట్వాష్ చేయాల్సిందే.మరోవైపు.. శ్రీలంక సైతం సొంతగడ్డపై సత్తా చాటి తామూ పోటీలో నిలవాలని భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరుజట్లకు ఈ సిరీస్ కీలకం కాగా.. పిచ్ రూపకల్పన కూడా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. కాగా భారత్- శ్రీలంక మధ్య ఆగష్టు 15 నుంచి తొలి టెస్టు.. ఆగష్టు 23 నుంచి రెండో టెస్టు మొదలుకానుంది.చదవండి: ఈ టీమిండియా క్రికెటర్లు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. ఎవరికి ఏ జాబ్?
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ఆసీస్ గడ్డపై వినూత్న సిరీస్.. జట్టును ప్రకటించిన న్యూజిలాండ్న్యూజిలాండ్-ఎ జట్టు వైట్బాల్ సిరీస్లలో తలపడేందుకు ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ టూర్లో భాగంగా కివీస్ జట్టు టాప్ ఎండ్ టీ20 సిరీస్తో పాటు ప్రత్యేకమైన వన్డే సిరీస్లోనూ పాల్గొననుంది. ఈ సిరీస్ల కోసం 16 మంది సభ్యులతో కూడిన తమ జట్టును న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ బోర్డు ప్రకటించింది. ఇందులో ఏకంగా 13 మంది అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడిన అనుభవం ఉన్న ఆటగాళ్లు ఉండడం గమనార్హం. కివీస్ తొలుత టీ20 సిరీస్లో తలపడనుంది. ఈ టాప్ ఎండ్ టీ20 సిరీస్లో మొత్తం 9 జట్లు పాల్గోనున్నాయి. ప్రతి జట్టు 6 రౌండ్-రాబిన్ మ్యాచ్లు ఆడుతుంది. అనంతరం టాప్-4 జట్లు సెమీఫైనల్స్, ఫైనల్ ఆడతాయి. ఈ సిరీస్ డార్విన్లో ఆగస్టు 21 నుండి 30 వరకు జరగనుంది. అనంతరం న్యూజిలాండ్ ‘ఎ’ జట్టు మూడు వన్డేల సిరీస్లో తలపడనుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్లు ఆస్ట్రేలియా-ఎతో కాకుండా టాస్మానియా, సౌత్ ఆస్ట్రేలియా, నేపాల్ వంటి జట్లతో కివీస్ ఆడనుండడం విశేషం.న్యూజిలాండ్ ‘ఎ’ 16 మంది సభ్యుల జట్టుముహమ్మద్ అబ్బాస్, ఆదిత్య అశోక్, మ్యాట్ బాయిల్, మ్యాక్స్ చూ, కటేన్ క్లార్క్ (టీ20లకు మాత్రమే), క్రిస్టియన్ క్లార్క్, జోష్ క్లార్క్సన్, మ్యాట్ ఫిషర్, డీన్ ఫోక్స్క్రాఫ్ట్, జాక్ గిబ్సన్, మిచ్ హే, బెవాన్ జేకబ్స్, జేడెన్ లెన్నాక్స్, బెన్ లకేర్, రైస్ మారియూ (వన్డేలకు మాత్రమే), టిమ్ రాబిన్సన్.
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టీమిండియాలో నో చాన్స్.. కౌంటీ బరిలో సీనియర్ క్రికెటర్!భారత జట్టులో అవకాశాలు రాకపోవడంతో వెటరన్ క్రికెటర్ జైదేవ్ ఉనాద్కట్ కౌంటీ క్రికెట్లో ఆడాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ససెక్స్ తరఫున కౌంటీ చాంపియన్షిప్లో పాల్గొనేందుకు జైదేవ్ ఉనాద్కట్ ఈ వారం చివర్లో ఇంగ్లండ్కు బయల్దేరి వెళ్లనున్నాడు. ప్రస్తుతం హండ్రెడ్ టోర్నీతో పాటు వన్డే కప్ జరుగుతుండడంతో కౌంటీ క్రికెట్కు చిన్న బ్రేక్ వచ్చింది. కౌంటీ క్రికెట్ ప్రారంభమవ్వగానే ఉనాద్కట్ జట్టుతో జాయిన్ అవనున్నాడు. ఓలీ రాబిన్సన్ నేతృత్వంలోని ససెక్స్ జట్టు ఈ సీజన్లో మంచి ప్రదర్శనే చేసింది. ఆడిన 8 మ్యాచ్ల్లో నాలుగు విజయాలు, రెండు ఓటములు, రెండు డ్రాలతో ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఆగస్టు 20న తిరిగి ప్రారంభం కానున్న కౌంటీ చాంపియన్షిప్లో ఉనాద్కట్ ససెక్స్ తరఫున వార్విక్షైర్తో బర్మింగ్హమ్ వేదికగా మ్యాచ్లో ఆడనున్నాడు. కాగా ఉనాద్కట్ 2023 నుంచే కౌంటీల్లో ససెక్స్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ వస్తున్నాడు. మొత్తం ఇప్పటివరకు ససెక్స్ తరఫున 13 మ్యాచ్లాడిన ఉనాద్కట్ 57 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇక టీమిండియా తరఫున ఉనాద్కట్ నాలుగు టెస్టులు, ఎనిమిది వన్డేలు, 10 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇక ఉనాద్కట్ చివరగా ఆగస్టు 2023లో వెస్టిండీస్తో వన్డే మ్యాచ్ ఆడాడు. అదే ఏడాది పోర్ట్ ఆఫ్ స్పెయిన్ వేదికగా వెస్టిండీస్తోనే చివరి టెస్టు ఆడాడు. ఇక ఉనాద్కట్ చివరి టీ20 మ్యాచ్ ఆడి 8 సంవత్సరాలు దాటింది. ఇక జైదేవ్ ఉనాద్కట్తో పాటు ప్రస్తుతం చాహల్ నాటింగ్హమ్షైర్కు, సర్రీ తరఫున రాహుల్ చాహర్ ఆడుతున్నారు. ఇక యార్క్షైర్ తరఫున కుల్దీప్ యాదవ్ వన్డే కప్ ఆడుతుండగా, స్నిన్నర్ మానవ్ సుతార్ వార్విక్షైర్ తరఫున రెండు కౌంటీ మ్యాచ్లు ఆడాడు.చదవండి: ‘వైభవ్ వాటికి దూరంగా ఉండు.. లేదంటే మరో పృథ్వీ షానే!’
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ఈ టీమిండియా క్రికెటర్లు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. ఎవరికి ఏ జాబ్?టీమిండియా స్టార్ వికెట్ కీపర్ ఇషాన్ కిషన్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచాడు. క్రికెట్ నుంచి కాస్త విరామం తీసుకుని ఉద్యోగిగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కార్యాలయంలో కిషన్ దర్శనమిచ్చాడు. క్రికెటర్గా ఉన్న కిషన్ బ్యాంక్లో ఉద్యోగం చేయడమేంటి అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా ? అయితే ఈ పూర్తి కథనం చదవాల్సిందే.ఇషాన్కు స్పోర్ట్స్ కోటాలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉద్యోగం వచ్చింది. ప్రస్తుతం అతడు పాట్నాలోని ఆర్బీఐ రీజనల్ కార్యాలయంలో అసిస్టెంట్ మేనేజర్గా బాధ్యతలు నిర్వరిస్తున్నాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ షెడ్యూల్లో విరామం దొరకడంతో కిషన్ పనిచేసేందుకు పాట్నా ఆర్బీఐ బ్రాంచ్కు వెళ్లాడు.ఐడీ కార్డ్ ధరించి తన సహచరలతో కలిసి దిగిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారత క్రికెటర్లగా ఉండి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారి గురుంచి తెలుసుకునేందుకు నెటిజన్లు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ జాబితాలో చాలా మంది పురుష, మహిళ క్రికెటర్లు ఉన్నారు. భారత క్రికెట్ దిగ్గజాలు కపిల్ దేవ్, సచిన్ టెండూల్కర్, ఎంఎస్ ధోనిలు సాయుధ దళాల్లో గౌరవ హోదాలు పొందారు.కపిల్ దేవ్: భారత్కు తొలి వరల్డ్కప్ అందించిన కపిల్ దేవ్కు ఇండియన్ ఆర్మీ 2008లో 'లెఫ్టినెంట్ కల్నల్' గౌరవ హోదాను ప్రధానం చేసింది. వాస్తవానికి కపిల్ దేవ్ సైనిక నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చారు. అతడి తండ్రి రామ్ లాల్ నిఖాంజ్ భారత సైన్యంలో పని చేశారు.సచిన్ టెండూల్కర్: 24 ఏళ్ల పాటు భారత క్రికెట్కు సేవలందించినందుకు గానూ సచిన్ టెండూల్కర్కు ఎయిర్ ఫోర్స్లో గ్రూప్ కెప్టెన్ గౌరవ ర్యాంక్ లభించింది. 2010లో అతడికి ఈ అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ 'గ్రూప్ కెప్టెన్' హోదా పొందిన తొలి క్రీడాకారుడిగా సచిన్ నిలిచాడు.ఎంఎస్ ధోని: భారత్కు రెండు ఐసీసీ ప్రపంచకప్లను అందించిన మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనిని కూడా సాయుధ దళాల్లో భాగమయ్యాడు. ధోని ఇండియన్ టెరిటోరియల్ ఆర్మీలో లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ గౌరవ హోదాను కలిగి ఉన్నాడు. ధోని ఇప్పటికే పలుమార్లు మిలిటరీ శిక్షణలో పాల్గొన్నాడు.కేఎల్ రాహుల్: ఇషాన్ కిషన్ మాదిరే మరో వికెట్ స్టార్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ కూడా ఆర్బీఐ అసిస్టెంట్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాడు. యువతను బ్యాంకింగ్ రంగం వైపు ఆకర్షించే క్రమంలో అతడికి ఆర్బీఐ ఈ ఉద్యోగం కట్టబెట్టింది. ఆర్బీఐ అవగాహన కార్యక్రమాల్లోనూ రాహుల్ పాల్గొంటున్నాడు.యుజ్వేంద్ర చాహల్: భారత వెటరన్ స్పిన్నర్ యుజేంద్ర చాహల్ 2018 నుంచి ఇన్కమ్ టాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆఫీసర్గా సేవలు అందిస్తున్నారు.మహమ్మద్ సిరాజ్: టీ20 ప్రపంచకప్-2024 టైటిల్ గెలిచిన భారత జట్టులో భాగమైనందుకు గాను పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్ను తెలంగాణ ప్రభుత్వం డీఎస్పీ ఉద్యోగంతో సత్కరించింది. అతడికి నివాస స్థలాన్ని సర్కార్ కూడా కేటాయించింది.ముకేష్ కుమార్, ఆకాష్ దీప్: భారత జట్టులో చోటు దక్కించుకుని రాణిస్తున్నందుకు స్పీడ్ స్టార్స్ ముకేష్ కుమార్, ఆకాష్ దీప్లకు బిహార్ ప్రభుత్వం డీఎస్పీ హోదా ఇచ్చి గౌరవించింది.రింకూ సింగ్సాధరణ స్ధాయి నుంచి అంతర్జాతీయ క్రికెటర్గా ఎదిగిన రింకూ సింగ్ను రీజినల్ స్పోర్ట్స్ ఆఫీసర్గా ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇటీవల నియమించింది. అతడికి ఈ ఉద్యోగంతో పాటు రూ.3 కోట్ల క్యాష్ రివార్డును కూడా యోగి సర్కార్ అందజేసింది.హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ : భారత మహిళల జట్టు కెప్టెన్గా అందించిన సేవలకు గానూ పంజాబ్ పోలీస్ విభాగంలో డీఎస్పీగా పనిచేస్తున్నారు.దీప్తి శర్మ: భారత మహిళల జట్టు తొలి వన్డే ప్రపంచకప్ను సొంతం చేసుకోవడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఆల్రౌండర్ దీప్తి శర్మకు ఉత్తర్ప్రదేశ్ సర్కార్ డీఎస్పీ పదవిని కట్టబెట్టింది.రిచా ఘోష్: 2025 మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించినందుకు రిచా ఘోష్ను బెంగాల్ ప్రభుత్వం అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్గా నియమించింది. ఆమె ప్రస్తుతం సిలిగురి పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు.
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‘వైభవ్ వాటికి దూరంగా ఉండు.. లేదంటే మరో పృథ్వీ షానే!’టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ రాబిన్ ఊతప్ప యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. భవిష్యత్తులో వైట్బాల్ ఫార్మాట్లో తనదైన ముద్ర వేయగల సామర్థ్యం వైభవ్ కలిగి ఉన్నాడని ఊతప్ప అభిప్రాయపడ్డాడు. గతంలో పృథ్వీ షా తక్కువ వయసులోనే జాతీయ జట్టులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటికీ, ఆ తర్వాత వేరే విషయాలపై దృష్టి పెట్టడంతో కెరీర్ దారి తప్పిందని, వైభవ్ అలా దారి తప్పకూడదని పరోక్షంగా హెచ్చరించాడు.ఒక మీడియా చానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్య్వూలో ఊతప్ప మాట్లాడాడు. ‘వైట్బాల్ క్రికెట్లో దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ కంటే వైభవ్ ఎక్కువ ప్రభావం చూపగలడు. ఎందుకంటే సచిన్ లాగే చిన్న వయసులోనే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. సచిన్ ఎంతటి పేరు ప్రతిష్టలు సాధించాడన్నది అందరికీ తెలిసింది. మరి వైభవ్ దానిని ఎలా నిలబెట్టుకుంటాడనేది ఆసక్తిగా మారింది. అంధఃపాతాళానికి పృథ్వీ షా..‘భారత క్రికెట్లో చిన్న వయసులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన వాళ్లలో పైకి వచ్చినవాళ్లను అరుదుగా చూశాం. ఉదాహరణకు వినోద్ కాంబ్లీ, పృథ్వీ షాలను తమ కెరీర్ను 17-18 ఏళ్ల వయసులోనే ప్రారంభించారు. ఈ ఇద్దరు భారత క్రికెట్లో ఎంతో ముద్ర వేస్తారని అంతా భావించారు. కాంబ్లీ సంగతి పక్కనబెడితే, పృథ్వీ షా కెరీర్ ట్రాక్ తప్పడానికి ప్రధాన కారణం అతడి వయస్సే. చిన్న వయసులోనే స్టార్డమ్ చూసిన పృథ్వీ షాకు కెరీర్ కంటే మిగతా విషయాలపై ఫోకస్ పెరిగింది. గర్ల్ఫ్రెండ్స్ మోజుతో పాటు ఎండార్స్మెంట్ రూపంలో యాడ్ చేయడంతో సంపాదనపై ఆసక్తి పెరిగింది. దీంతో ఎంతో భవిష్యత్తు ఉన్న పృథ్వీ షా కెరీర్ అంధఃపాతాళానికి పడిపోయింది. కాబట్టి వైభవ్ సూర్యవంశీకి అతడి వయస్సే పెద్ద సవాల్ కానుంది. ప్రస్తుతం 15 ఏళ్ల వయసున్న వైభవ్ రానున్న ఐదేళ్ల పాటు ఎలాంటి మచ్చ లేకుండా ఆటపై దృష్టి పెడతాడా అన్నది చూడాలి. వీలైనంత వరకు వయసు రీత్యా గర్ల్ఫ్రెండ్స్పై మోజు, ఎడాపెడా ఎండార్స్మెంట్లకు సంతకాలు చేయడం వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి. సరైన దారిలోనే..ఇప్పటికైతే వైభవ్ తనకు ఎలాంటి ఎండార్స్మెంట్ ఆఫర్ వచ్చినా ఆలోచించి అడుగు వేస్తున్నాడు. అంతేకాదు కేవలం ఆటపైనే దృష్టి పెట్టడం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఇది ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తే వైట్బాల్లో సచిన్ను మించిన అద్భుతం అవుతాడు. అలా కాదని వ్యవహరిస్తే మాత్రం మరో పృథ్వీషాగా మిగిలిపోవడం ఖాయం. ఇప్పటికిప్పుడు సచిన్తో పోల్చడం సరైన చర్య కాకపోయినప్పటికీ, వైభవ్లో దాగున్న అపారమైన సామర్థ్యం అతడిని ప్రత్యేకంగా నిలుపుతుంది’ అని చెప్పుకొచ్చాడు.Read: సామ్ బిల్లింగ్స్ సిక్సర్ల వర్షం.. దూసుకెళ్తున్న ట్రెంట్ రాకెట్స్
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వన్డే వరల్డ్కప్ కోసం భారత జట్టు ఇదే.. గంభీర్ ఫేవరేట్కు ఛాన్స్!?వన్డే ప్రపంచకప్-2027కు ఆతిథ్యమిచ్చేందుకు సౌతాఫ్రికా, నమీబియా, జింబాబ్వే వంటి ఆఫ్రికా దేశాలు సిద్దమవుతున్నాయి. వచ్చే ఏడాది ఆక్టోబర్లో ప్రారంభమయ్యే ఈ మెగా టోర్నీ కోసం ఇప్పటికే వేదికలను సైతం ఐసీసీ ఖారారు చేసింది. మొత్తం మూడు దేశాల్లోని 12 నగరాల్లో ఈ ఈవెంట్ జరగనుంది. అయితే ఈ ప్రతిష్టాత్మక టోర్నమెంట్కు ఇంకా 14 నెలల సమయం ఉన్నప్పటికి ఇప్పటి నుంచే భారత జట్టు ఎంపికపై అంచనాలు మొదలయ్యాయి. 2011 తర్వాత ఇప్పటివరకు వన్డే ప్రపంచకప్ గెలవని టీమిండియా.. వచ్చే ఏడాది జరిగే మెగా టోర్నీని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. ఈ మెగా టోర్నీ కోసం పటిష్టమైన జట్టును ఆఫ్రికాకు పంపాలని బీసీసీఐ భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో వరల్డ్కప్ కోసం భారత జట్టును దిగ్గజ క్రికెటర్ సునీల్ గవాస్కర్ అంచనా వేశారు. కెప్టెన్ శుబ్మన్ గిల్తో పాటు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లి, శ్రేయస్ అయ్యర్, కేఎల్ రాహుల్ వంటి స్టార్ బ్యాటర్లకు గవాస్కర్ టాప్-5లో చోటిచ్చారు. అదేవిధంగా వికెట్ కీపర్గా ఇషాన్ కిషన్ను ఆయన ఎంపిక చేశారు. ఆల్రౌండర్ల కోటాలో హార్దిక్ పాండ్యా, నితీష్ కుమార్ రెడ్డికి, అక్షర్ పటేల్, రవీంద్ర జడేజా గవాస్కర్ ఛాన్స్ ఇచ్చారు. అయితే రవీంద్ర జడేజా భారత వన్డే ప్రపంచకప్ లేనిట్లు తెలుస్తోంది. అఫ్గానిస్తాన్, ఇంగ్లండ్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్లకు జడేజాను సెలక్టర్లు ఎంపిక చేయలేదు.అయినప్పటికి జడేజా లాంటి సీనియర్ ఆల్రౌండర్ను వరల్డ్కప్కు ఎంపిక చేయాలని సెలక్టర్లు సన్నీ సూచించారు. ఇక బౌలింగ్ విభాగంలో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహమ్మద్ సిరాజ్, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్దీప్ సింగ్లకు గవాస్కర్ అవకాశమిచ్చారు. కాగా హర్షిత్ రాణాను భారత జట్టుకు ఎంపిక చేయడంపై విమర్శలు వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. గంభీర్ సపోర్ట్తోనే అతడికి జట్టులో చోటు దక్కుతుందని చాలా మంది మాజీ క్రికెటర్లు మండిపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో గవాస్కర్ వంటి లెజెండరీ క్రికెటర్ హర్షిత్ను వరల్డ్కప్కు ఎంపిక చేయమని సూచించడం గమనార్హం.గవాస్కర్ ఎంపిక చేసిన భారత జట్టు ఇదేశుబ్మన్ గిల్, రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లి, శ్రేయస్ అయ్యర్, కేఎల్ రాహుల్, ఇషాన్ కిషన్(వికెట్ కీపర్), హార్దిక్ పాండ్యా, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్, రవీంద్ర జడేజా , జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహమ్మద్ సిరాజ్, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్దీప్ సింగ్
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సామ్ బిల్లింగ్స్ సిక్సర్ల వర్షం.. దూసుకెళ్తున్న ట్రెంట్ రాకెట్స్హండ్రెడ్ మెన్స్ కాంపిటీషన్-2026లో ట్రెంట్ రాకెట్స్ ఐదో విజయాన్ని అందుకొని టాప్గేర్లో దూసుకెళ్తోంది. కెప్టెన్ సామ్ బిల్లింగ్స్ విధ్వంసానికి తోడు ఓపెనర్లు రాణించడంతో 7 వికెట్ల తేడాతో బర్మింగ్హమ్ ఫోనిక్స్పై గెలుపొందింది. 112 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ట్రెంట్ రాకెట్స్ 83 బంతుల్లోనే 3 వికెట్లు కోల్పోయి 116 పరుగులు చేసింది. సామ్ బిలింగ్స్ (19 బంతుల్లో 31 నాటౌట్, 1 ఫోర్, మూడు సిక్సర్లు) అజేయం కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్తో జట్టును గెలిపించగా, ఓపెనర్లు బెన్ డకెట్ (22), ఫిన్ అలెన్ (28) రాణించారు. బర్మింగ్హమ్ బౌలర్లలో ఉస్మాన్ తారిఖ్ 2 వికెట్లు తీయగా, బెన్డార్ఫుసిస్ ఒక వికెట్ పడగొట్టాడు. అంతకముందు తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన బర్మింగ్హమ్ ఫొనిక్స్ 100 బంతుల్లో 6 వికెట్ల నష్టానికి 111 పరుగులు చేసింది. జో క్లార్క్ (45 బంతుల్లో 62) అర్ధసెంచరీ మినహా మిగతావారు రాణించడంలో విఫలమయ్యారు. లారి ఎవన్స్ (19) పర్వాలేదనిపించాడు. ట్రెంట్ బౌలర్లలో లూయిస్ గ్రెగొరి 2 వికెట్లు తీయగా, మొహమ్మద్ ఆమిర్, మాట్ హెన్రీ,మిచెల్ సాంట్నర్ తలా ఒక వికెట్ తీశారు. ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఐదో విజయంతో ట్రెంట్ రాకెట్స్ 20 పాయింట్లతో పట్టికలో తొలి స్థానంలో ఉండగా, బర్మింగ్హమ్ ఫొనిక్స్ నాలుగో పరాజయంతో పట్టికలో అట్టడుగున నిలిచింది. 🚨 Crowd catch! Sam Billings smashes it into the crowd, and the safe hands of this fan 🙌#TheHundred | #RoadToTheEliminator pic.twitter.com/8MTtMl4pbT— The Hundred (@thehundred) August 5, 2026Sam Billings Is A Very Clean Hitter. Great Technique pic.twitter.com/7nZ2qPFP2m— Aryan Goel 2.0 (@AryanGoelNew) August 5, 2026చదవండి: కళ్లు చెదిరేలా షకీబ్ అల్ హసన్ ఆస్తుల విలువ!
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నా వరల్డ్ రికార్డును బద్దలు కొట్టేది అతడే: బట్లర్టీ20 క్రికెట్లో ఇంగ్లండ్ వికెట్ కీపర్ జోస్ బట్లర్ చారిత్రాత్మక మైలురాయిని అందుకున్నాడు. టీ20 ఫార్మాట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా బట్లర్ రికార్డులకెక్కాడు. 'ది హండ్రెడ్' టోర్నీలో భాగంగా వేల్ష్ ఫైర్తో జరిగిన మ్యాచ్లో బట్లర్ ఈ ఫీట్ సాధించాడు. మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్ తరపున ఆడిన బట్లర్ కేవలం 20 బంతుల్లోనే 2 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లతో 51 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు.23 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద బట్లర్ ఈ రికార్డును అందుకున్నాడు. ఈ గుజరాత్ టైటాన్స్ స్టార్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ఇప్పటివరకు 522 మ్యాచ్ల్లో 14,833 పరుగులు చేశాడు. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు వెస్టిండీస్ లెజెండ్ కీరన్ పొలార్డ్ పేరిట ఉండేది. పొలార్డ్ 746 మ్యాచ్ల్లో 14,803 పరుగులు చేశాడు. తాజా మ్యాచ్తో పొలార్డ్ను బట్లర్ అధిగమించాడు. ఈ ఫీట్ సాధించిన అనంతరం బట్లర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. భారత యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ భవిష్యత్తులో తన రికార్డును బద్దలు కొట్టే అవకాశముందని బట్లర్ అన్నాడు."టీ20 క్రికెట్లో టాప్ రన్ స్కోరర్గా నిలిచినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అయితే ఏదో ఒక రోజు నా రికార్డును వేరొకరు బద్దలు కొడతారు. ఆ ఆటగాడు బహుశా వైభవ్ సూర్యవంశీ కావచ్చు. క్రికెట్లో ఎప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. పరిస్థితులు త్వరగా మారుతుంటాయి.కొన్ని నెలల క్రితం నేను ఫామ్ కోల్పోయి ఇబ్బంది పడ్డాను. కానీ ఇప్పుడు నాకెరీర్లోనే అత్యుత్తమంగా బ్యాటింగ్ చేస్తున్నట్లు అనిపిస్తోంది. ఒడిదొడుకులు ఎదురైనప్పుడు వదిలేయడం లేదా ఫామ్ కోసం కష్టపడడం అనే రెండు మార్గాలే ఉంటాయి. నేను శ్రమించడానికే మొగ్గు చూపాను" అని పోస్ట్ మ్యాచ్ ప్రెజెంటేషన్లో బట్లర్ పేర్కొన్నాడు.చదవండి: కళ్లు చెదిరేలా షకీబ్ అల్ హసన్ ఆస్తుల విలువ!
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కళ్లు చెదిరేలా షకీబ్ అల్ హసన్ ఆస్తుల విలువ!బంగ్లాదేశ్లో రాజకీయం మరోసారి వేడెక్కింది. బంగ్లాదేశ్ స్టార్ ఆల్రౌండర్, మాజీ ఎంపీ షకీబ్ అల్ హసన్ ఇంటిపై జరిగిన పెట్రోల్ బాంబు దాడి కలకలం రేపింది. కాగా తన ఇంటిపై దాడితో షకీబ్ అల్ హసన్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచాడు. ఈ నేపథ్యంలో బంగ్లాదేశ్తో పాటు విదేశాల్లోనూ అనేక అక్రమాస్తులు కూడగట్టాడన్న ఆరోపణలు షకీబ్ అల్ హసన్పై వెల్లువెత్తాయి. దీంతో అసలు షకీబ్ అల్ హసన్ ఆస్తుల నికర విలువ మొత్తం ఎంత? ఏయే దేశాల్లో అతడి పేరిట ఆస్తులు ఉన్నాయనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్లో స్టార్ ఆల్రౌండర్గా పేరు పొందిన షకీబ్ అల్ హసన్ నికర ఆస్తుల విలువ అంచనా 20 నుంచి 25 మిలియన్ డాలర్లు (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 190 నుంచి 230 కోట్ల పైచిలుకు మాటే) ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటివరకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించకపోవడంతో బంగ్లాదేశ్ అగ్రశ్రేణి క్రికెటర్గా, షకీబ్ అల్ హసన్ తన సహచరులందరికంటే అత్యధిక పారితోషికం అందుకుంటున్నాడు. Photo Credit: Twitterకోట్ల ఆస్తులు..బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డుతో అతని సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్, మ్యాచ్ ఫీజులు , బోనస్లతో కలిపి, సాధారణంగా సంవత్సరానికి సుమారు రూ. 2.85 కోట్ల నుంచి 4.75 కోట్ల వరకు అందుకుంటున్నాడు. దీంతో పాటు షకీబ్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL)తో సహా ఇతర టీ20 లీగ్ల ద్వారా కూడా భారీ మొత్తంలో అందుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఐపీఎల్లో యాక్టివ్గా లేనప్పటికీ, ఇతర టీ20 లీగుల్లో ఆడుతూ బాగానే సంపాదిస్తున్నాడు. ఇక బంగ్లాదేశ్ ప్రీమియర్ లీగ్, ఇతర ఫ్రాంచైజీ లీగ్లను పరిగణలోకి తీసుకొని, పన్నులు, ఇతర ఖర్చులు పోను క్రికెట్ రూపంలోనే షకీబ్ ఏడాదికి 95 నుంచి వంద కోట్ల రూపాయలు అర్జిస్తున్నాడు. బంగ్లాదేశ్ లాంటి చిన్న జట్టు నుంచి వచ్చిన షకీబ్కు ఇది పెద్ద మొత్తమనే చెప్పొచ్చు. అమెరికా నుంచి బ్యాచిలర్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీని పొందిన షకీబ్ అల్ హసన్.. షకీబ్ మోనార్క్ హోల్డింగ్స్ అనే బ్రోకరేజ్ సంస్థకు చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఇక బురాక్ కమోడిటీస్ ఎక్స్చేంజీ ద్వారా బంగారం వ్యాపారంలోనూ షకీబ్ యాక్టివ్గా కొనసాగుతున్నాడు. ఇవే గాక విదేశాల్లోనూ షకీబ్ పెద్ద మొత్తంలో ఆస్తులను కూడబెట్టినట్లు సమాచారం.స్టార్ ఆల్రౌండర్గా..2006లో బంగ్లాదేశ్ తరఫున అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసిన షకీబ్ అల్ హసన్ జట్టులో స్టార్ ఆల్రౌండర్గా ఎదిగాడు. షకీబ్ తన కెరీర్లో 71 టెస్టుల్లో 4,609 పరుగులు చేయడంతో పాటు 246 వికెట్లు తీశాడు. 247 వన్డేల్లో 7,570 పరుగులు, 317 వికెట్లు, 129 టీ20ల్లో 2551 పరుగులు, 149 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇక షకీబ్ కెప్టెన్సీలో బంగ్లాదేశ్ 19 టెస్టుల్లో 4 విజయాలు, 62 వన్డేల్లో 27 విజయాలు, 39 టీ20ల్లో 16 విజయాలు సాధించింది.Photo Credit: Twitterవివాదాలు..షకీబ్ క్రికెట్ ప్రపంచంలోనూ, వెలుపలా అత్యంత వివాదాస్పద వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. ఒక క్రికెటర్గా, అతను తన తొందరపాటు స్వభావం, దుష్ప్రవర్తనకు సంబంధించిన అనేక క్రమశిక్షణా చర్యలు ఎదుర్కొన్నాడు. 2019 వన్డే ప్రపంచకప్ సమయంలో బుకీలు తనను సంప్రదించిన విషయాన్ని నివేదించడంలో విఫలమైనందుకు, ఐసీసీ అవినీతి నిరోధక నియమావళిని ఉల్లంఘించినందున షకీబ్పై రెండేళ్ల నిషేధం విధించింది.ఇక 2024లో షకీబ్పై స్టాక్ మానిప్యులేషన్ ఆరోపణలు రాగా, బంగ్లాదేశ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ అతనికి జరిమానా విధించింది. ఆ తర్వాత కొద్ది కాలానికే, 2017లో అతని కంపెనీ IFIC బ్యాంక్ నుండి తీసుకున్న చెల్లించని రుణానికి సంబంధించి చెక్ మోసం ఆరోపణలు అతనిపై వచ్చాయి. 2025 ప్రారంభంలో కోర్టుకు హాజరు కాకపోవడంతో, షకీబ్పై అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేయడంతో పాటు ఆస్తులను జప్తు చేయాలని ఆదేశించింది.Photo Credit: Twitterవ్యక్తిగత జీవితం..2012లో షకీబ్ అల్ హసన్.. బంగ్లాదేశీ అమెరికన్ అయిన ఉమ్మే అహ్మద్ శిశిర్ను ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు. షకీబ్ ఇంగ్లీష్ క్లబ్ వోర్సెస్టర్షైర్ తరపున కౌంటీ క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు ఆమెను తొలిసారి కలిశాడు. వారికి అలైనా, ఎర్రమ్ అనే ఇద్దరు కుమార్తెలు సహా ఐజా అనే కుమారుడు ఉన్నారు.చదవండి: స్వదేశానికి రషీద్ ఖాన్.. జింబాబ్వే ఆల్రౌండర్కు జాక్పాట్!
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స్వదేశానికి రషీద్ ఖాన్.. జింబాబ్వే ఆల్రౌండర్కు జాక్పాట్!జింబాబ్వే స్టార్ ఆల్రౌండర్ సికందర్ రజా హండ్రెడ్ కాంపిటీషన్లో బంపరాఫర్ కొట్టేశాడు. ఐర్లాండ్తో వన్డే సిరీస్ కారణంగా అఫ్గానిస్తాన్ స్టార్ స్పిన్నర్ రషీద్ ఖాన్ ఎంఐ లండన్ను వీడాడు. దీంతో రషీద్ ఖాన్ స్థానంలో సికందర్ రజాను తాత్కాలిక విదేశీ ఆటగాడిగా ఎంపిక చేసినట్లు ఎంఐ లండన్ ఫ్రాంచైజీ తెలిపింది. ఐర్లాండ్తో సిరీస్ కోసం రషీద్ వెళ్లిపోవడంతో రజాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న ఎంఐ లండన్ మిగతా మ్యాచ్లకు అతడిని అందుబాటులో ఉండాలని కోరింది. దీనికి సికందర్ రజా కూడా ఒప్పుకున్నట్లు సమాచారం. ఇదే విషయాన్ని ఎంఐ లండన్ తన ఎక్స్ ఖాతాలో పంచుకుంది. 'రషీద్ ఖాన్ స్థానంలో తాత్కాలిక ఆటగాడిగా జింబాబ్వే ఆల్రౌండర్ సికందర్ రజాను ఎంపిక చేశాం. రషీద్ స్థానంలో మిగిలిన మ్యాచ్లను సికందర్ రజా ఆడనున్నాడు. ఎంఐ లండన్లోకి నీకు స్వాగతం రజా' అని తెలిపింది. ఇక హండ్రెడ్ టోర్నీలో చాంపియన్గా నిలవాలని తాపత్రయపడుతున్న ఎంఐ లండన్ జట్టులో సికందర్ రజా చేరికతో మిడిలార్డర్ బలోపేతం కావడంతో పాటు అతడి స్పిన్ సేవలు జట్టుకు ఎంతో ఉపయోగపడనుందని చెప్పొచ్చు.ఇక సికందర్ రజా స్వదేశంలో బంగ్లాదేశ్, భారత్లతో జరిగిన వైట్బాల్ సిరీస్ అనంతరం వైటాలిటీ బ్లాస్ట్ టోర్నీలో పాల్గొన్నాడు. టోర్నీలో వోర్సెస్టర్షైర్ తరఫున ఆడిన సికందర్ రజా తొమ్మిది మ్యాచ్లాడి 258 పరుగులు చేయడంతో పాటు 9 వికెట్లు పడగొట్టాడు. తాజాగా ఎంఐ లండన్ ప్రాంచైజీ నుంచి పిలుపు రావడంతో సికందర్ రజా హండ్రెడ్ టోర్నీ ఆడేందుకు లండన్కు చేరుకున్నాడు. ఇటీవలి కాలంలో టీ20 క్రికెట్లో సికందర్ రజా బెస్ట్ ప్రదర్శనను కనబరుస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకు 376 టీ20 మ్యాచ్లాడిన సికందర్ రజా 136 స్ట్రైక్రేట్తో 7,609 పరుగులు సాధించాడు. ఇక తన ఆఫ్ స్పిన్ బౌలింగ్తో 255 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో జరిగిన ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్లో తన సారథ్యంలోనే జింబాబ్వే సూపర్-6 స్టేజీలో అడుగుపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా నాకౌట్ స్టేజీల్లో సికందర్ రజాకు మంచి రికార్డు ఉంది.Sikandar Raza will temporarily replace Rashid Khan as an overseas player for MI London.Rashid Khan has joined up with Afghanistan for their white-ball series in Ireland. The experienced Zimbabwe all-rounder joins MI London after being on international duty for his home… pic.twitter.com/zSufGHOwZu— MI London (@MILondonCricket) August 5, 2026Read: విండీస్పై పాక్ విజయం.. డబ్ల్యూటీసీ లెక్కలు తారుమారు!
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విండీస్పై పాక్ విజయం.. డబ్ల్యూటీసీ లెక్కలు తారుమారు!వెస్టిండీస్తో జరిగిన రెండో టెస్టులో పాకిస్తాన్ 8 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ 1-1తో డ్రాగా ముగిసింది. అయితే డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల విషయంలో విండీస్పై విజయం పాకిస్తాన్కు కాస్త ఉపశమనమిచ్చింది. డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పరంగా మార్పు లేనప్పటికీ పాకిస్తాన్ ఒక స్థానం ఎగబాకి 8వ స్థానానికి చేరుకోగా, విండీస్ 9వ స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం పాక్ ఆరు మ్యాచ్ల్లో రెండు విజయాలు సాధించి 22.22 పర్సంటేజ్ పాయింట్లు (పీసీటీ) కలిగి ఉంది. ఇక డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో ఆస్ట్రేలియా 87.50 పీసీటీతో టాప్ స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఆసీస్ ఆడిన 8 మ్యాచ్ల్లో ఏడు విజయాలు అందుకుంది. ఇక ఆ తర్వాత సౌతాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్ వరుసగా 75, 72.22 పీసీటీతో రెండు, మూడు స్థానాల్లో ఉన్నాయి. వీరి తర్వాత బంగ్లాదేశ్ 58.33 పీసీటీతో నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. బంగ్లాదేశ్ ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్ల్లో రెండు విజయాలు, ఒక ఓటమి, ఒక డ్రా నమోదు చేసింది. టీమిండియా 48.15 పీసీటీతో ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతుంది. అయితే శ్రీలంకతో రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ ఉన్న నేపథ్యంలో సిరీస్ను భారత్ క్లీన్స్వీప్ చేస్తే పాయింట్ల పరంగా భారత్ టాప్-3కి దూసుకెళ్లే అవకాశముంది. ఇప్పటివరకు భారత్ 9 మ్యాచ్ల్లో నాలుగు విజయాలు, నాలుగు ఓటములు, ఒక డ్రా చేసుకుంది. ఆ తర్వాత శ్రీలంక (41.67), ఇంగ్లండ్ (24.36) పర్సంటేజ్ పాయింట్లతో ఆరు, ఏడు స్థానాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. 2027లో డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్ జరగనుండడంతో టీమిండియా మూడోసారి ఫైనల్కు చేరుకుంటుందా లేదా అన్నది ఆసక్తిగా మారింది.ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే.. వెస్టిండీస్తో రెండో టెస్టులో పాకిస్తాన్ 8 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. సిరీస్లోని తొలి మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ గెలిచింది. ఓవర్నైట్ స్కోరు 103/6తో బుధవారం నాలుగో రోజు రెండో ఇన్నింగ్స్ కొనసాగించిన విండీస్ చివరకు 46.1 ఓవర్లలో 117 పరుగులకు ఆలౌటైంది. కవెమ్ హెడ్జ్ (71 బంతుల్లో 34; 5 ఫోర్లు) టాప్ స్కోరర్ కాగా... తేజ్నారాయన్ చందర్పాల్ (17), అమిర్ జంగూ (13), కెప్టెన్ రోస్టన్ చేజ్ (17), షై హోప్ (15), సీల్స్ (0), గ్రీవ్స్ (3) విఫలమయ్యారు.పాక్ బౌలర్లలో అలీ ఉస్మాన్, సాజిద్ ఖాన్ చెరో 4 వికెట్లు పడగొట్టారు. అనంతరం 75 పరుగుల లక్ష్యంతో రెండో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన పాకిస్తాన్ 23.3 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి 77 పరుగులు చేసి గెలుపొందింది. అజాన్ అవైస్ (18), ఇమాముల్ హక్ (9) ఎక్కువసేపు నిలవలేకపోగా... తొలి ఇన్నింగ్స్ సెంచరీ హీరో అబ్దుల్లా షఫీఖ్ (24 నాటౌట్), కెప్టెన్ బాబర్ ఆజమ్ (24 నాటౌట్; 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు) జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చారు. అంతకుముందు వెస్టిండీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 344 పరుగులు చేయగా... పాకిస్తాన్ జట్టు 387 పరుగులు చేసింది. 2023 తర్వాత విదేశాల్లో పాకిస్తాన్కిదే తొలి టెస్టు విజయం కావడం గమనార్హం. 📊 The World Test Championship standings have a new look! 🏏The points table has been updated after the West Indies vs Pakistan Test series. West Indies now sit at the bottom, while Pakistan are second-last as the race to the WTC Final continues to heat up. 👀🔥#WTC… pic.twitter.com/OU6eTJj1W6— Sportskeeda (@Sportskeeda) August 5, 2026చదవండి: లైవ్ మ్యాచ్.. హఠాత్తుగా పిడుగు; ఫుట్బాలర్ మృత్యువాత!
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టీ20 క్రికెట్లో జోస్ బట్లర్ ప్రపంచ రికార్డుహండ్రెడ్ మెన్స్ కాంపిటీషన్లో మాంచెస్టర్ సూపర్జెయింట్స్ కెప్టెన్ జోస్ బట్లర్ ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఓల్డ్ ట్రాఫోర్డ్ వేదికగా వెల్ష్ఫైర్తో జరిగిన మ్యాచ్లో బట్లర్ 20 బంతుల్లో 51 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచి టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు (491 ఇన్నింగ్స్ల్లో 14,833 పరుగులు) చేసిన బ్యాటర్గా బట్లర్ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటివరకు టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో వెస్టిండీస్ మాజీ కెప్టెన్ కీరన్ పొలార్డ్ పేరిట ఉన్న అత్యధిక పరుగుల (14,803 పరుగులు)రికార్డు బట్లర్ బద్దలు కొట్టాడు. బట్లర్, పొలార్డ్ తర్వాత విండీస్ హార్డ్ హిట్టర్, మాజీ ఆటగాడు క్రిస్ గేల్ (14, 562 పరుగులు) మూడో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే.. వెల్ష్ఫైర్పై మాంచెస్టర్ సూపర్జెయింట్స్ 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయాన్ని అందుకుంది. వెల్ష్ఫైర్ విధించిన 156 పరుగుల టార్గెట్ను మాంచెస్టర్ జెయింట్స్ మరో 31 బంతులు మిగిలి ఉండగానే ఛేదించింది. ఓపెనర్ టిమ్ సీఫెర్ట్ (36 బంతుల్లో 62 నాటౌట్), బట్లర్ (20 బంతుల్లో 51 నాటౌట్) ధాటిగా ఆడి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చారు. మరో ఓపెనర్ పాల్ వాల్టర్ (18 బంతుల్లో 37) రాణించాడు. అంతకముందు వెల్ష్ ఫైర్ 100 బంతుల్లో 4 వికెట్ల నష్టానికి 155 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ మాథ్యూ షార్ట్ (47 బంతుల్లో 71) విధ్వంసం సృష్టించగా, మరో ఓపెనర్ ఫిలిప్ సాల్ట్ (48) రాణించాడు. మాంచెస్టర్ బౌలర్లలో గస్ అకిన్సన్ 2 వికెట్లు తీయగా, జోష్ టంగ్, పాల్ వాల్టర్ చెరొక వికెట్ తీశారు. మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడిన టిమ్ సీఫెర్ట్ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్'గా నిలిచాడు.మార్కరమ్ స్థానంలో కెప్టెన్గాఇక మాంచెస్టర్ రెగ్యులర్ కెప్టెన్ ఐడెన్ మార్కరమ్ వ్యక్తిగత కారణాలతో టోర్నీ నుంచి వైదొలగడంతో బట్లర్ తొలిసారి జట్టు కెప్టెన్గా బాధ్యతలు చేపట్టాడు. కెప్టెన్గా తొలి మ్యాచ్లోనే విజయాన్ని సాధించాడు. ఇప్పటికే సౌతాఫ్రికా వెళ్లిపోయిన మార్కరమ్ మిగతా టోర్నీకి దూరమవ్వడంతో బట్లర్ జట్టును నడిపించనున్నాడు. ఇక బట్లర్ బ్యాటర్గా హండ్రెడ్ టోర్నీలో అదరగొడుతున్నాడు. ఈ వికెట్ కీపర్ ఇప్పటివరకు ఆడిన ఆరు మ్యాచ్ల్లో 92.3 స్ట్రైక్ రేట్తో 277 పరుగులు సాధించాడు. ఇక మార్కరమ్ స్థానంలో మైకెల్ బ్రాస్వెల్ను తీసుకున్నట్లు మాంచెస్టర్ ఫ్రాంచైజీ ప్రకటించింది. #JosButtler leaves the bowlers stunned 💥He has now surpassed #KieronPollard to become the leading run scorer in T20 history! 🙌#TheHundred 2026 👉 Welsh Fire vs Manchester Super Giants | LIVE NOW! pic.twitter.com/AO9Q7O9TbK— Star Sports (@StarSportsIndia) August 5, 2026 Record breaker 📈👑 @josbuttler Congratulations to Jos Buttler on becoming the all-time leading run scorer in T20 cricket. ⚡️ #StrikeTogether pic.twitter.com/FMuMEetTzL— Lancashire Cricket (@lancscricket) August 5, 2026 There’s a new king of T20 batting 👑Jos Buttler surpasses Kieron Pollard’s 14,803 runs to become the leading run-scorer in T20 history ✨ pic.twitter.com/QlAYAFwKFU— Cricinfo (@cricinfo) August 5, 2026Read: నా ఫెవరేట్ కోచ్ అతడే.. గంభీర్ మాత్రం కాదు: షమీ
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రెండో టెస్టులో పాకిస్తాన్ విజయంపోర్ట్ ఆఫ్ స్పెయిన్ (ట్రినిడాడ్): బ్యాటర్ల పట్టుదలకు బౌలర్ల క్రమశిక్షణ తోడవడంతో వెస్టిండీస్తో రెండో టెస్టులో పాకిస్తాన్ 8 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. రెండు మ్యాచ్ల సిరీస్ను 1–1తో సమంగా ముగించింది. సిరీస్లోని తొలి మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ గెలిచింది. ఓవర్నైట్ స్కోరు 103/6తో బుధవారం నాలుగో రోజు రెండో ఇన్నింగ్స్ కొనసాగించిన విండీస్ చివరకు 46.1 ఓవర్లలో 117 పరుగులకు ఆలౌటైంది. కవెమ్ హెడ్జ్ (71 బంతుల్లో 34; 5 ఫోర్లు) టాప్ స్కోరర్ కాగా... తేజ్నారాయన్ చందర్పాల్ (17), అమిర్ జంగూ (13), కెప్టెన్ రోస్టన్ చేజ్ (17), షై హోప్ (15), సీల్స్ (0), గ్రీవ్స్ (3) విఫలమయ్యారు. పాక్ బౌలర్లలో అలీ ఉస్మాన్, సాజిద్ ఖాన్ చెరో 4 వికెట్లు పడగొట్టారు. అనంతరం 75 పరుగుల లక్ష్యంతో రెండో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన పాకిస్తాన్ 23.3 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి 77 పరుగులు చేసి గెలుపొందింది. అజాన్ అవైస్ (18), ఇమాముల్ హక్ (9) ఎక్కువసేపు నిలవలేకపోగా... తొలి ఇన్నింగ్స్ సెంచరీ హీరో అబ్దుల్లా షఫీఖ్ (24 నాటౌట్), కెప్టెన్ బాబర్ ఆజమ్ (24 నాటౌట్; 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు) జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చారు. అంతకుముందు వెస్టిండీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 344 పరుగులు చేయగా... పాకిస్తాన్ జట్టు 387 పరుగులు చేసింది. 2023 తర్వాత విదేశాల్లో పాకిస్తాన్కిదే తొలి టెస్టు విజయం కావడం గమనార్హం.
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చరిత్ర సృష్టించిన మిచెల్ మార్ష్.. తొలి క్రికెటర్ఆస్ట్రేలియా ఆల్రౌండర్ మిచెల్ మార్ష్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సన్రైజర్స్ ఫ్రాంచైజీలకు (మూడు జట్లకు) ప్రాతినిధ్యం వహించిన తొలి క్రికెటర్గా చరిత్ర సృష్టించాడు.మార్ష్ ఇప్పటికే ఐపీఎల్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ తరఫున.. ఇంగ్లండ్లో జరిగే ది హండ్రెడ్ టోర్నీలో సన్రైజర్స్ లీడ్స్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు.తాజాగా అతను దక్షిణాఫ్రికా టీ20 లీగ్ SA20లోకి కూడా అడుగుపెట్టాడు. సీజన్-5 కోసం సన్రైజర్స్ ఈస్టర్న్ కేప్ అతడిని జట్టులోకి తీసుకుంది. దీంతో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, సన్రైజర్స్ లీడ్స్, సన్రైజర్స్ ఈస్టర్న్ కేప్.. ఈ మూడు గ్లోబల్ ఫ్రాంచైజీలకు ఆడిన తొలి ఆటగాడిగా మారాడు.కాగా, SA20 2027 సీజన్కు సంబంధించి ఆరు ఫ్రాంచైజీలు తమ రిటెన్షన్లు, ప్రీ-ఆక్షన్ సైనింగ్లను ఖరారు చేశాయి. చాలామంది స్టార్ ప్లేయర్లు ప్రీ-ఆక్షన్ సైనింగ్స్లో భాగమయ్యారు. డర్బన్ సూపర్ జెయింట్స్ సామ్ కర్రన్తో, జోబర్గ్ సూపర్ కింగ్స్ జేసన్ హోల్డర్తో, ఎంఐ కేప్టౌన్ విల్ జాక్స్తో, పార్ల్ రాయల్స్ జో రూట్తో, ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్ ఫిల్ సాల్ట్తో ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి.
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పాక్తో రెండో టెస్ట్.. విండీస్కు భారీ ఎదురుదెబ్బపాకిస్తాన్తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో వెస్టిండీస్కు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ జట్టు బ్యాటర్ బ్రాండన్ కింగ్ గాయం కారణంగా మ్యాచ్లో మిగిలిన భాగానికి దూరమయ్యాడు. ఆగస్టు 4న మూడో రోజు ఆట సందర్భంగా అతడికి తీవ్ర లోయర్ బ్యాక్ మసిల్ స్పాసమ్స్ వచ్చాయి.పాక్ ఇన్నింగ్స్లో 75వ ఓవర్ సందర్భంగా బాబర్ ఆజమ్ రనౌట్లో కింగ్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. బాబర్ సింగిల్ కోసం ప్రయత్నించగా, తిరిగి క్రీజులోకి రావాల్సి వచ్చింది. ఆ సమయంలో కవర్ ప్రాంతం నుంచి కింగ్ విసిరిన బంతి నేరుగా వికెట్లను తాకడంతో బాబర్ రనౌట్ అయ్యాడు.అయితే ఈ అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్ ప్రయత్నం కింగ్కు తీవ్ర గాయాన్ని మిగిల్చింది. బంతిని అందుకుని డైరెక్ట్ త్రో వేసే సమయంలో అతడు ఇబ్బందికరంగా ల్యాండ్ కావడంతో వెన్ను కండరాల్లో తీవ్ర నొప్పి వచ్చింది. పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉండటంతో అతడిని స్ట్రెచర్పై మైదానం నుంచి బయటకు తీసుకెళ్లారు.క్రికెట్ వెస్టిండీస్ వైద్య బృందం ప్రాథమిక పరీక్షల అనంతరం కింగ్కు లోయర్ బ్యాక్ మసిల్ స్పాసమ్స్ ఉన్నట్లు నిర్ధారించింది. వైద్య బృందం అతడిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోంది. గాయం మరింత తీవ్రం కాకూడదనే ఉద్దేశంతో మిగిలిన మ్యాచ్కు అతడిని దూరంగా ఉంచారు.కింగ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 46 పరుగులు చేశాడు. అతడి గైర్హాజరీ వెస్టిండీస్ బ్యాటింగ్ కూర్పుపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. రెండో ఇన్నింగ్స్లో అతడు బ్యాటింగ్కు రాలేడు.కింగ్ లేని లోటు ఈ మ్యాచ్లో విండీస్ గెలుపోటములను శాశించే స్థితిలో ఉంది. ఆట నాలుగో రోజు విండీస్ రెండో ఇన్నింగ్స్లో ఘోరంగా పతనమైంది. తొలి సెషన్ సమయానికి ఆ జట్టు 7 వికెట్లు కోల్పోయి 115 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. జస్టిన్ గ్రీవ్స్ (3), షమార్ జోసఫ్ (9) క్రీజ్లో ఉన్నారు. మరో రెండు వికెట్లు పడితే విండీస్ ఇన్నింగ్స్ ముగుస్తుంది. సాజిద్ ఖాన్ (4 వికెట్లు), అలీ ఉస్మాన్ (3 వికెట్లు) విండీస్ను ఘెరంగా దెబ్బతీశారు. ప్రస్తుతం విండీస్ కేవలం 72 పరుగుల లీడ్లో ఉంది. ఈ మ్యాచ్లో విండీస్ ఓటమి తప్పించుకోవాలంటే ఏదైనా మహాద్భుతమే జరగాలి. రెండు మ్యాచ్ల ఈ సిరీస్లో తొలి టెస్ట్ గెలవడంతో విండీస్ 1-0 ఆధిక్యంలో ఉంది.
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2027 వన్డే ప్రపంచకప్ క్వాలిఫయర్ షెడ్యూల్ ఖరారు2027 వన్డే ప్రపంచకప్ క్వాలిఫయర్ షెడ్యూల్ ఖరారైంది. ఫిబ్రవరి 22 నుంచి మార్చి 23 వరకు మ్యాచ్లు జరుగనున్నాయి. ఐసీసీ టోర్నీ తేదీలను ఖరారు చేసినప్పటికీ, వేదికను ఇంకా నిర్ణయించలేదు. మొత్తం 10 జట్లు ఈ క్వాలిఫయర్లో పోటీ పడనున్నాయి.ఈసారి క్వాలిఫికేషన్ విధానంలో కీలక మార్పులు ఉన్నాయి. 10 జట్లు క్వాలిఫయర్లో పాల్గొంటాయి. ఇక్కడ చాంపియన్గా నిలిచిన జట్టు నేరుగా 2027 వన్డే ప్రపంచకప్కు అర్హత సాధిస్తుంది. 2, 3, 4 స్థానాల్లో నిలిచే జట్లు కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన సూపర్ సిరీస్ దశకు వెళ్తాయి. సూపర్ సిరీస్లో విజేతకు ప్రపంచకప్ ప్రధాన దశలో మిగిలిన ఒక బెర్త్ దక్కుతుంది.ఏ జట్లు క్వాలిఫయర్కు వస్తాయి..?10 జట్లలో 2 జట్లు 2026 సెప్టెంబర్ 30 నాటికి వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో దిగువన ఉండే ఫుల్ మెంబర్ జట్లు. ఆతిథ్య దేశాలైన దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే ఇందుకు మినహాయింపు. 4 జట్లు క్రికెట్ వరల్డ్కప్ లీగ్ 2లో టాప్-4 జట్లు. మిగతా 4 జట్లు వరల్డ్కప్ క్వాలిఫయర్ ప్లేఆఫ్లో టాప్-4 జట్లు.విండీస్ పరిస్థితి ఆసక్తికరంప్రస్తుతం వెస్టిండీస్ పరిస్థితి ఆసక్తికరంగా ఉంది. వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో 10వ స్థానంలో ఉన్న ఆ జట్టు సెప్టెంబర్ 30 కట్ఆఫ్కు ముందు భారత్తో రెండు మ్యాచ్లు ఆడనుంది. ఆ రెండు మ్యాచ్ల ఫలితాలు, అలాగే ఆఫ్ఘనిస్తాన్-ఐర్లాండ్ సిరీస్ ఫలితాలు వారి ప్రపంచకప్ మార్గాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. 2027 ODI ప్రపంచకప్ అక్టోబర్ 4 నుంచి నవంబర్ 21 వరకు దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా వేదికలుగా జరగనుంది.
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యశ్ ధుల్ విధ్వంసకర శతకంఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026లో సెంట్రల్ ఢిల్లీ కింగ్స్ అదరగొట్టింది. పూరానీ ఢిల్లీ 6పై ఏకంగా 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. సెంట్రల్ ఢిల్లీ కింగ్స్ విజయానికి యువ బ్యాటర్ యశ్ ధుల్ సంచలన సెంచరీ ప్రధాన కారణంగా నిలిచింది.141 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనలో ధుల్ 47 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 9 సిక్సర్ల సాయంతో అజేయ సెంచరీ బాదాడు. ధుల్ ఒంటిచేత్తో సెంట్రల్ ఢిల్లీని విజయతీరాలకు చేర్చాడు. అతడికి మరో ఎండ్లో యుగల్ సైనీ (27 నాటౌట్) నామమాత్రపు అండగా ఉన్నాడు. సైనీతో కలిసి ధుల్ అజేయమైన 81 పరుగులు జోడించి మ్యాచ్ను ఏకపక్షం చేశాడు. అంతకుముందు ధుల్ సహ ఓపెనర్ సిద్దార్థ్ జూన్ (8)తో తొలి వికెట్కు 60 పరుగులు జోడించాడు. ధుల్ ధాటికి సెంట్రల్ ఢిల్లీ 13.2 ఓవర్లలో కేవలం వికెట్ మాత్రమే కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.వర్షం కారణంగా 15 ఓవర్లకు కుదించిన మ్యాచ్లో తొలుత పురానీ ఢిల్లీ 7 వికెట్ల నష్టానికి 140 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ సమర్థ్ సేథ్ (32) ఓ మోస్తరు స్కోర్ చేయగా.. ఆఖర్లో అశ్విని చిల్లర్ (38), రోహన్ రాఠీ (46) బ్యాట్ ఝులిపించారు. సెంట్రల్ ఢిల్లీ బౌలర్లలో మోనీ గ్రేవాల్ 3, ఖురానా 2, బరోకా ఓ వికెట్ తీశారు.ధుల్ 2022 అండర్-19 ప్రపంచకప్లో భారత్కు కెప్టెన్గా వ్యవహరించి టైటిల్ గెలిపించాడు. సెమీఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియాపై అతడు 110 పరుగులు చేసి మ్యాచ్ విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఆ టోర్నీలో ధుల్ 4 మ్యాచ్ల్లో 229 పరుగులు చేశాడు. సగటు 76.33.అదే ఏడాది అండర్-19 ఆసియా కప్ గెలిచిన భారత్ జట్టులోనూ ధుల్ కీలక సభ్యుడు. అండర్-19 ప్రదర్శనల తర్వాత ధుల్ను భారత క్రికెట్లో భవిష్యత్ టాపార్డర్ బ్యాటర్గా పరిగణించారు. అయితే దురదృష్టవశాత్తు అతడు పెద్దగా రాణించలేకపోయాడు. తాజాగా ఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్లో చేసిన సెంచరీ అతడి కెరీర్ను మలుపు తప్పుతుందేమో చూడాలి.
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ఇదేమి ఆటతీరు.. స్వల్ప ఛేదనలో నానా తంటాలు!సాధారణంగా 100 బంతుల్లో 86 పరుగుల టార్గెట్ అంటే సునాయాసంగా ఊదిపారేయచ్చు. కానీ వెల్ష్ ఫైర్ జట్టు మాత్రం ఆ చిన్న టార్గెట్ను అందుకోవడానికి నానా తంటాలు పడింది. చివరకు ఎలాగోలా 3 వికెట్ల తేడాతో గెలిచి గట్టెక్కింది. హండ్రెడ్ వుమెన్స్ కాంపిటీషన్లో మాంచెస్టర్ సూపర్జెయింట్స్పై వెల్ష్ఫైర్ కష్టపడి విజయాన్ని అందుకుంది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్ నిర్ణీత 100 బంతుల్లో 9 వికెట్ల నష్టానికి 85 పరుగులు చేసింది. రియానా మెక్డొనాల్డ్ (18), స్మృతి మంధాన (15) పర్వాలేదనిపించారు. మిగిలిన బ్యాటర్లలో ఎవరు పెద్దగా రాణించలేదు. వెల్ష్ ఫైర్ బౌలర్లలో ఒర్లా ప్రెండెగాస్ట్ 4 వికెట్లతో చెలరేగగా, హెథర్ గ్రహమ్ 2 వికెట్లు పడగొట్టింది. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనలో వెల్ష్పైర్ కూడా పూర్తిగా తడబడినప్పటికీ మరో 9 బంతులు మిగిలి ఉండగా 7 వికెట్లు కోల్పోయి విజయాన్ని సాధించింది. అయితే ఒక దశలో వరుస విరామాల్లో వికెట్లు కోల్పోయిన వెల్ష్ఫైర్ను హెథర్ గ్రాహం (16 నాటౌట్) అజేయంగా నిలిచి జట్టును గెలిపించింది. ఓపెనర్లు జార్జియా వోల్ (16), సారా బ్రైస్ (16) రాణించారు. మాంచెస్టర్ బౌలర్లలో సోఫీ ఎసెల్స్టోన్ 3 వికెట్లు తీయగా, రెబెక్కా టైసన్, మాడీ విల్లర్స్, కేథరిన్ బ్రైస్ తలా ఒక వికెట్ తీశారు.కాగా వెల్ష్ఫైర్కు ఇది ఆరు మ్యాచ్ల్లో మూడో విజయం కాగా, మాంచెస్టర్ సూపర్జెయింట్స్కు రెండో పరాజయం. 14 పాయింట్లతో మాంచెస్టర్ జెయింట్స్ మూడో స్థానంలో ఉండగా, వెల్ష్ఫైర్ 12 పాయింట్లతో నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.Read: ఇంగ్లండ్ బ్యాటింగ్ కోచ్గా ఆసీస్ దిగ్గజం!
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ఒకే లీగ్లో 4 రోజుల్లోనే రెండు ఫ్రాంఛైజీలతో ఒప్పందం!లంక ప్రీమియర్ లీగ్ (ఎల్పీఎల్)-2026 టోర్నమెంట్లో అనూహ్య పరిణామం చోటు చేసుకుంది. పాకిస్తాన్ క్రికెటర్ ఇఫ్తికార్ అహ్మద్ అసాధారణ రీతిలో నాలుగు రోజుల వ్యవధిలోనే రెండు ఫ్రాంఛైజీలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో.. ‘ఇదెక్కడి చోద్యంరా బాబూ’ అంటూ సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్ హల్హల్ చేస్తున్నాయి.అసలేం జరిగిందంటే.. 35 ఏళ్ల ఇఫ్తికార్ అహ్మద్ బ్యాటింగ్ ఆల్రౌండర్. కుడిచేతి వాటం గల బ్యాటర్ అయిన అతడు.. రైటార్మ్ స్పిన్నర్ కూడా! పాక్ తరఫున ఇప్పటికి 4 టెస్టులు, 28 వన్డేలు, 66 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడిన ఇఫ్తికార్.. ఆయా ఫార్మాట్లలో 61, 614, 998 పరుగులు చేశాడు.పీఎస్ఎల్లో పర్లేదుఅదే విధంగా టెస్టుల్లో ఒకటి, వన్డేల్లో 16, టీ20లలో ఎనిమిది వికెట్లు కూల్చాడు. ఇక 2024లో తన చివరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడిన ఇఫ్తికార్ అహ్మద్.. ఈ ఏడాది పాకిస్తాన్ సూపర్ లీగ్లో ఓ మోస్తరుగా రాణించాడు. పది మ్యాచ్లలో కలిపి 72 పరుగులు చేయడం(నాలుగుసార్లు నాటౌట్)తో పాటు.. 12 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అంతకుముందు నేషనల్ టీ20 కప్, బంగ్లాదేశ్ ప్రీమియర్ లీగ్లో ఆడాడు.మొన్న అలా. . ఇపుడిలాఇదిలా ఉంటే.. ఆగష్టు 2న లంక ప్రీమియర్ లీగ్లో భాగమైన దంబుల్లా సిక్సర్స్తో ఇఫ్తికార్ అహ్మద్ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. అయితే, ఆ రోజే జాఫ్నా కింగ్స్తో మ్యాచ్ వర్షం వల్ల రద్దు కావడంతో దంబుల్లా టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగున నిలిచి పరాభవంతో ఇంటిబాటపట్టింది.ఈ నేపథ్యంలో ఇఫ్తికార్ అహ్మద్ ఊహించని రీతిలో ఆగష్టు 5న క్యాండీ రాయల్స్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. ఈ జట్టు లీగ్ దశలో ఎనిమిదింట మూడు మ్యాచ్లు గెలిచి ప్లే ఆఫ్స్ చేరింది. ఈ క్రమంలో ఇఫ్తికార్ ప్లే ఆఫ్స్ దశలో క్యాండీ రాయల్స్కు ఆడేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. అంటే నాలుగు రోజుల వ్యవధిలోనే దంబుల్లాను వీడి అతడు క్యాండీ రాయల్స్తో జట్టుకట్టాడు.అంతంతమాత్రంగానేఈ విషయాన్ని క్యాండీ రాయల్స్ బుధవారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇఫ్తికార్ అహ్మద్కు స్వాగతం చెబుతూ అతడు ప్లే ఆఫ్స్లో కీలక పాత్ర పోషించబోతున్నాడనే సంకేతాలు ఇచ్చింది. కాగా 2023లో ఇఫ్తికార్ లంక ప్రీమియర్ లీగ్లో ఆడాడు. అప్పుడు అతడు కొలంబో క్యాప్స్కి ప్రాతినిథ్యం వహించి.. రెండు మ్యాచ్లలో రెండు వికెట్లు తీయడంతో పాటు నాలుగు ఇన్నింగ్స్ ఆడి 25 పరుగులు చేశాడు.ఇదిలా ఉంటే.. బుధవారం క్వాలిఫయర్-1లో జాఫ్నా కింగ్స్- గాలే గాలంట్స్ తలపడుతుండగా.. ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో క్యాండీ రాయల్స్ కొలంబో క్యాప్స్తో అమీతుమీ తేల్చుకోనుంది. ఇక శుక్రవారం క్వాలిఫయర్-2, శనివారం లంక ప్రీమియర్ లీగ్ ఫైనల్ నిర్వహణకు షెడ్యూల్ ఖరారైంది.చదవండి: RBI అసిస్టెంట్ మేనేజర్ విధుల్లో ఇషాన్ కిషన్
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ఐర్లాండ్-ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తొలి మ్యాచ్ రద్దుఐర్లాండ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మధ్య బ్రెడీ వేదికగా ఇవాళ (ఆగస్ట్ 5) జరగాల్సి ఉన్న తొలి వన్డే వర్షం కారణంగా టాస్ కూడా పడకుండానే రద్దైంది. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఇవాళ ఉదయం 10:45 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా.. ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురవడంతో 12:27 గంటల సమయంలో మ్యాచ్ను రద్దు చేస్తున్నట్లు అంపైర్లు ప్రకటించారు.ఈ మ్యాచ్ ఐర్లాండ్ కొత్త ప్రధాన కోచ్ గ్యారీ విల్సన్కు తొలి మ్యాచ్ కావాల్సింది. 2025 మే తర్వాత ఐర్లాండ్ ఆడుతున్న తొలి 50 ఓవర్ల మ్యాచ్ కూడా ఇదే. వర్షం కారణంగా ఈ రెండు సందర్భాలు వాయిదా పడ్డాయి. జూన్లో భారత్పై 2-0తో టీ20 సిరీస్ విజయం సాధించిన తర్వాత ఐర్లాండ్ ఆడాల్సిన తొలి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ కూడా ఇదే.కాగా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్టు ఐదు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ కోసం ఐర్లాండ్లో పర్యటిస్తుంది. ఈ సిరీస్లోని మిగతా నాలుగు వన్డేలు ఆగస్ట్ 7, 10, 12, 14 తేదీల్లో జరుగనున్నాయి. రెండో వన్డే బ్రెడీలో, ఆఖరి మూడు వన్డేలు బెల్ఫాస్ట్లో షెడ్యూలయ్యాయి.క్రికెట్ ఐర్లాండ్ అసంతృప్తిఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మహిళలపై జరుగుతున్న ఆకృత్యాల నేపథ్యంలో ఆ దేశానికి ఆతిథ్యం ఇవ్వడంపై ఐర్లాండ్ క్రికెట్ అసౌకర్యం వ్యక్తం చేసింది. ఆ దేశ క్రికెట్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సారా కీన్ ఈ విషయమై నైతిక అసౌకర్యం ఉందని గతంలోనే పేర్కొంది. అయినప్పటికీ, నిర్ణయించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఐర్లాండ్ ఈ సిరీస్కు ఆతిథ్యం ఇస్తోంది.
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ఇంగ్లండ్ బ్యాటింగ్ కోచ్గా ఆసీస్ దిగ్గజం!ఇంగ్లండ్ బ్యాటింగ్ కోచ్గా ఆస్ట్రేలియా మాజీ ఆటగాడు మైక్ హస్సీ ఎంపికయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇటీవలే ఇంగ్లండ్ టెస్టు కోచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన కివీస్ మాజీ కెప్టెన్ స్టీఫెన్ ప్లెమింగ్ ఇదే విషయమై మైక్ హస్సీని సంప్రదించినట్లు సమాచారం. మైక్ హస్సీ కూడా ప్లెమింగ్ ప్రతిపాదనపై సానుకూల స్పందనే వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ విషయంపై ఇంగ్లండ్ క్రికెట్ బోర్డు (ఈసీబీ) ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ప్రస్తుతం మైక్ హస్సీ హండ్రెడ్ కాంపిటీషన్లో వెల్ష్ ఫైర్ జట్టుకు కోచ్గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఇక గతంలో ప్లెమింగ్, మైక్ హస్సీ కలిసి 15 ఏళ్ల పాటు చెన్నై సూపర్కింగ్స్ మేనేజ్మెంట్లో కలిసి పని చేశారు. చాలాకాలం పాటు సీఎస్కేకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన మైక్ హస్సీ ఆ తర్వాత సీఎస్కేకు మెంటార్గా వ్యహరించాడు. ఈ సమయంలో స్టీఫెన్ ప్లెమింగ్ హెడ్కోచ్గా ఉన్నాడు. 15 ఏళ్ల బంధమే ఇవాళ ప్లెమింగ్ను ఇంగ్లండ్ బ్యాటింగ్ కోచ్ పదవికి మైక్ హస్సీ పేరును ప్రతిపాదించేలా చేసిందని చెప్పొచ్చు.ఇక న్యూజిలాండ్తో టెస్టు సిరీస్ ఓటమి అనంతరం బ్రెండన్ మెక్కల్లమ్ టెస్టు కోచ్ పదవి నుంచి తప్పుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అతడి స్థానంలో స్టీఫెన్ ప్లెమింగ్ను రెడ్బాల్ క్రికెట్ కోచ్ పదవికి ఎంపిక చేసింది. ఇక స్టీఫెన్ ప్లెమింగ్ సీఎస్కే జట్టు కోచ్ పదవికి రాజీనామా చేసి 18 ఏళ్ల బంధానికి స్వస్తి పలికాడు. ప్రస్తుతం సొంతగడ్డపై ఇంగ్లండ్ జట్టు పాకిస్తాన్తో టెస్టు సిరీస్ ఆడనుంది. మూడు టెస్టుల సిరీస్లో భాగంగా తొలి టెస్టు ఆగస్టు 19 నుంచి 23 వరకు లీడ్స్ వేదికగా జరగనుంది. ఆగస్టు 27 నుంచి 31 వరకు రెండో టెస్టు, సెప్టెంబర్ 9 నుంచి 13 వరకు మూడో టెస్టు మ్యాచ్ ఆడనుంది.ఆస్ట్రేలియా తరఫున 2004లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసిన మైక్ హస్సీ ఆ జట్టు తరఫున బెస్ట్ బ్యాటర్లలో ఒకడిగా నిలిచాడు. ఆస్ట్రేలియా తరఫున హస్సీ 79 టెస్టుల్లో 6,235 పరుగులు, 185 వన్డేల్లో 5,442 పరుగులు, 38 టీ20ల్లో 721 పరుగులు సాధించాడు. తన కెరీర్లో అన్ని ఫార్మాట్లు కలిపి 22 సెంచరీలు సాధించాడు. ఇక ఐపీఎల్లో 59 మ్యాచ్లు ఆడిన మైక్ హస్సీ 1,977 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో ఒక సెంచరీ ఉండడం విశేషం.England Head Coach Stephen Fleming has approached Mike Hussey to become England’s batting coach. (Tom Morris). pic.twitter.com/Jr1cdsaSyl— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 5, 2026Read: ఈసీబీ కీలక నిర్ణయం.. ఐర్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డుపై నిషేధం?
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కెప్టెన్ మార్పు.. మార్క్రమ్ స్థానంలో మరో స్టార్ ప్లేయర్ది హండ్రెడ్ 2026 సీజన్ మధ్యలో మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్కు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ జట్టు కెప్టెన్, దక్షిణాఫ్రికా స్టార్ బ్యాటర్ ఎయిడెన్ మార్క్రమ్ వ్యక్తిగత కారణాలతో స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లిపోయాడు. బుధవారం వెల్ష్ ఫైర్తో జరిగే ఆరో లీగ్ మ్యాచ్కు ముందు ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.మార్క్రమ్ టోర్నీ మధ్యలో వైదొలగడంతో సూపర్ జెయింట్స్ యాజమాన్యం ఇంగ్లండ్ మాజీ వైట్బాల్ కెప్టెన్ జోస్ బట్లర్ను కెప్టెన్గా నియమించింది. మిగిలిన సీజన్ మొత్తానికి అతడే కెప్టెన్గా కొనసాగుతాడని పేర్కొంది.బట్లర్కు అంతర్జాతీయ కెప్టెన్సీలో మంచి అనుభవం ఉంది. ఇంగ్లండ్కు 95 వన్డేల్లో కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన అతడు 44 విజయాలు సాధించాడు. 51 టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో ఇంగ్లండ్కు నాయకత్వం వహించి 26 విజయాలు అందించాడు.టోర్నీలో కష్టాల్లో ఉన్న సూపర్ జెయింట్స్ను బట్లర్ తన నాయకత్వంతో నాకౌట్ దశకు తీసుకెళ్తాడని ఫ్రాంచైజీ ఆశిస్తోంది.మార్క్రమ్ స్థానంలో మైకేల్ బ్రేస్వెల్మార్క్రమ్ నిష్క్రమణను ప్రకటించిన వెంటనే అతడి స్థానంలో న్యూజిలాండ్ ఆల్రౌండర్ మైకేల్ బ్రేస్వెల్ను తీసుకున్నట్లు సూపర్ జెయింట్స్ వెల్లడించింది. మార్క్రమ్ స్థానాన్ని భర్తీ చేయడం సులభం కాకపోయినా.. బ్రేస్వెల్ బ్యాట్తో పాటు బంతితోనూ జట్టుకు ఉపయోగపడగలడు. 218 టీ20 మ్యాచ్ల్లో అతడు 3,717 పరుగులు చేసి, 105 వికెట్లు తీశాడు. ఇటీవల పీఎస్ఎల్ 2026లో పెషావర్ జల్మీ టైటిల్ గెలవడంలోనూ బ్రేస్వెల్ కీలక పాత్ర పోషించాడు.సూపర్ జెయింట్స్కు నాకౌట్ అవకాశాలున్నాయా..?ప్రస్తుతం పాయింట్ల పట్టికలో మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్ ఆరో స్థానంలో ఉంది. ఐదు మ్యాచ్ల్లో రెండు విజయాలు, మూడు ఓటములను ఎదుర్కొంది. ఇంకా మూడు లీగ్ మ్యాచ్లు మిగిలి ఉన్నాయి. వెల్ష్ ఫైర్, సదరన్ బ్రేవ్, సన్రైజర్స్ లీడ్స్తో తలపడాల్సి ఉంది.మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ గెలిస్తే సూపర్ జెయింట్స్ గరిష్ఠంగా 16 పాయింట్లు సాధించగలదు. దీంతో టాప్-3లోకి వెళ్లే అవకాశం ఇంకా ఉంది. అయితే నాకౌట్ బెర్త్ పూర్తిగా వారి చేతుల్లో లేదు. మిగతా జట్ల ఫలితాలు కూడా అనుకూలంగా రావాల్సి ఉంటుంది.ది హండ్రెడ్లో పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన జట్టు నేరుగా లార్డ్స్లో జరిగే ఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తుంది. రెండో, మూడో స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు ఎలిమినేటర్లో తలపడతాయి.
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ఈసీబీ కీలక నిర్ణయం.. ఐర్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డుపై నిషేధం?అప్గానిస్తాన్తో ఐదు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ నిర్వహణకు సిద్ధమైన ఐర్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డుపై ఇంగ్లండ్ అండ్ వేల్స్ క్రికెట్ బోర్డు (ఈసీబీ) అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అఫ్గాన్తో వన్డే సిరీస్ ఆడడం ఇంగ్లండ్కు ఇష్టం లేదు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఆఫ్గన్లో మహిళల పట్ల తాలిబన్ల ప్రవర్తన, లింగ వివక్ష అని తెలుస్తోంది. 2025 చాంపియన్స్ ట్రోఫీలో అఫ్గానిస్తాన్తో ఇంగ్లండ్ తలపడినప్పుడు లండన్లో వివిధ పార్టీలకు చెందిన 160 మంది ఎంపీల బృందం ఈసీబీని తీవ్రంగా విమర్శించింది. అప్పటి నుంచి అఫ్గాన్తో క్రికెట్ ఆడేందుకు నిరాకరించిన ఇంగ్లండ్ కేవలం ఐసీసీ మేజర్ టోర్నీల్లో మాత్రమే మ్యాచ్లు ఆడుతోంది. తాజాగా తమ కనుసన్నల్లో ఉండే ఐర్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు ఆఫ్గన్తో సిరీస్ నిర్వహణకు సిద్దమవ్వడం ఈసీబీకి కోపం తెప్పించింది. ఈ చర్య వల్ల ఇంగ్లండ్తో భవిష్యత్తులో ఆడాల్సిన అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లను ఐర్లాండ్ కోల్పోయే ప్రమాదముందని చెప్పొచ్చు. గతంలో స్వదేశంలో యాషెస్ సిరీస్ ఆడడానికి ముందు ఇంగ్లండ్ సన్నాహకంగా ఐర్లాండ్తో ఏకైక టెస్టు మ్యాచ్ ఆడింది. 2019, 2023లో ఇది రిపీట్ అయింది. అయితే 2027 యాషెస్ సిరీస్కు ముందు మాత్రం ఈసారి ఐర్లాండ్తో కాకుండా బంగ్లాదేశ్తో ఏకైక టెస్టు మ్యాచ్ ఆడాలని ఈసీబీ నిర్ణయం తీసుకోవడం చూస్తే ఐర్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డుపై ఏర్పడిన వ్యతిరేకత స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. ఇటీవలి కాలంలో ఐర్లాండ్, అఫ్గానిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డుతో (ఏసీబీ) సన్నిహిత సంబంధాలను ఏర్పరచుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. గత 10 సంవత్సరాల్లో ఐర్లాండ్, ఆఫ్గన్ల మధ్య ఇది ఐదో సిరీస్ కావడం విశేషం.అఫ్గానిస్తాన్తో వన్డే సిరీస్ నిర్వహించడంపై ఐర్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు స్వదేశంలో ప్రజల నుంచి నిరసనలు ఎదుర్కొంటుంది. మరోవైపు ఆస్ట్రేలియా కూడా అఫ్గానిస్తాన్తో వన్డే సిరీస్ ఆడడంపై ఐర్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డుపై గుర్రుగానే ఉన్నట్లు సమాచారం. క్రికెట్ బిగ్-త్రీ (బీసీసీఐ, ఈసీబీ, క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా)లో రెండు దేశాల క్రికెట్ బోర్డులు ఐర్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు తీరును వ్యతిరేకిస్తున్న వేళ అది క్రమంగా ఏకాకిగా మిగిలిపోయే ప్రమాదం లేకపోలేదు.చదవండి: తొలి టెస్టులో చోటు కష్టమే.. అందుకేనా బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్!
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ఆసీస్తో టెస్ట్ సిరీస్ మధ్యలో మరో సిరీస్ ఆడనున్న బంగ్లాదేశ్బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ జట్లు ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఒకేసారి రెండు సిరీస్లు ఆడనున్నాయి. సీనియర్ పురుషుల జట్టు ఆసీస్తో రెండు మ్యాచ్ల ద్వైపాక్షిక సిరీస్ ఆడనుండగా.. బంగ్లాదేశ్ హై పెర్ఫార్మెన్స్ (HP) జట్టు టాప్ ఎండ్ టీ20 సిరీస్ 2026లో పాల్గొననుంది.వార్మప్ మ్యాచ్తో ప్రారంభంబంగ్లాదేశ్ ఆస్ట్రేలియా పర్యటన ఆగస్టు 6న క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా XIతో జరిగే మూడు రోజుల వార్మప్ మ్యాచ్తో ప్రారంభమవుతుంది.ఆ తర్వాత ఆగస్టు 13న డార్విన్లోని మారారా క్రికెట్ గ్రౌండ్లో తొలి టెస్టు ప్రారంభమవుతుంది. రెండో టెస్టు మెక్కేలో ఆగస్టు 22న మొదలవుతుంది. 23 ఏళ్ల తర్వాత బంగ్లాదేశ్ జట్టు ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై ఆడుతున్న ద్వైపాక్షిక టెస్ట్ సిరీస్ ఇది.అదే రోజు బంగ్లాదేశ్ HP జట్టు టాప్ ఎండ్ టీ20 సిరీస్లో తన పోరాటాన్ని ప్రారంభించనుంది. బంగ్లాదేశ్ HP జట్టు వరుసగా మూడో ఏడాది టాప్ ఎండ్ టీ20 సిరీస్లో పాల్గొంటోంది. ఈసారి ఈ టోర్నీలో మొత్తం 30 మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. సెమీఫైనల్స్, ఫైనల్ ఒకే రోజు నిర్వహించనున్నారు.ఈ టోర్నీలో బంగ్లాదేశ్ HPతో పాటు నేపాల్, న్యూజిలాండ్ A, ఆతిథ్య NT స్ట్రైక్, హోబార్ట్ హరికేన్స్, అడిలైడ్ స్ట్రైకర్స్, విక్టోరియా జట్లు పాల్గొంటాయి.2024లో ఫైనల్కు చేరిన బంగ్లాదేశ్టాప్ ఎండ్ టీ20 సిరీస్ 2024లో అక్బర్ అలీ నేతృత్వంలోని బంగ్లాదేశ్ HP జట్టు ఫైనల్కు చేరింది. అయితే టైటిల్ పోరులో అడిలైడ్ స్ట్రైకర్స్ చేతిలో ఓటమిపాలైంది.ఆ టోర్నీలో బంగ్లాదేశ్ బౌలర్ రిపోన్ మొండోల్ 15 వికెట్లతో అత్యధిక వికెట్ టేకర్గా నిలిచాడు. బ్యాటింగ్లో పర్వేజ్ హొసైన్ ఎమోన్ ఎనిమిది ఇన్నింగ్స్ల్లో 186 పరుగులతో ఆకట్టుకున్నాడు.అయితే 2025 సీజన్లో బంగ్లాదేశ్ HP ఆరు మ్యాచ్ల్లో కేవలం రెండు విజయాలే సాధించింది. నేపాల్, NT స్ట్రైక్పై గెలిచిన బంగ్లాదేశ్.. పాకిస్థాన్ A, పెర్త్ స్కార్చర్స్, మెల్బోర్న్ స్టార్స్, అడిలైడ్ స్ట్రైకర్స్ చేతిలో ఓడిపోయింది.
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తొలి టెస్టులో చోటుకోసం కుల్దీప్ మాస్టర్ ప్లాన్!శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్ నేపథ్యంలో టీమిండియా లెగ్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ జట్టులో చోటు కోసం మాస్టర్ప్లాన్ వేసినట్లు అనిపిస్తోంది. తొలి టెస్టుకు సంబంధించి తుది జట్టును ప్రకటించినప్పటికీ, కుల్దీప్ తొలి టెస్టులో ఆడుతాడా లేదా అనేది అనుమానమే. ఈ నేపథ్యంలో లంక గడ్డపై అడుగుపెట్టిన టీమిండియా బృందం ఇప్పటికే కొలంబో మైదానంలో ప్రాక్టీస్ను ఆరంభించింది. ఈ ప్రాక్టీస్లో కుల్దీప్ తన శైలికి భిన్నంగా బంతితో కాకుండా బ్యాట్తో ప్రాక్టీస్ చేయడం విశేషం. దాదాపు 40 నిమిషాల పాటు బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ కొనసాగించిన కుల్దీప్ ఒక్కసారి కూడా బౌలింగ్ వేయలేదు. అయితే తొలి టెస్టులో కుల్దీప్కు చోటు దక్కడం అనుమానంగా ఉండడంతో జట్టులో బ్యాటర్గానైనా చాన్స్ అందుకోవాలనే బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశాడనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి.టీమిండియాను వరుస గాయాలు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. ఇప్పటికే హర్షిత్ రానా, వాషింగ్టన్ సుందర్ గాయాలతో దూరమవ్వగా, ఫిట్నెస్ టెస్టు పాసైనప్పటికీ బుమ్రా కూడా చివరి నిమిషంలో లంకతో టెస్టు సిరీస్కు దూరమయ్యాడు. దీంతో లంకతో సిరీస్కు కుల్దీప్ ఎంపికైనప్పటికీ, ఆప్షనల్గా కనిపించాడు. ఇప్పుడు టీమిండియాను గాయాలు వెంటాడడంతో కుల్దీప్ తొలి టెస్టు ఆడే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఇద్దరు స్పిన్నర్లతో బరిలోకి దిగాలనుకుంటే మాత్రం జడేజాతో కలిసి కుల్దీప్ బౌలింగ్ను పంచుకోనున్నాడు. అంతేకాదు కుల్దీప్ యాదవ్కు టెస్టుల్లో బ్యాటింగ్లోనూ మంచి రికార్డే ఉంది. ఈ మణికట్టు స్పిన్నర్ ఇప్పటివరకు 18 టెస్టుల్లో 234 పరుగులు సాధించాడు. 40 పరుగులు అతడి అత్యుత్తమంగా ఉంది. అయితే తొలి టెస్టులో కుల్దీప్ చోటు దక్కించుకుంటాడా లేదా అన్నది జట్టు ప్రకటన వరకు ఎదురుచూడాల్సిందే. అయితే లంకతో టెస్టు సిరీస్ ప్రారంభానికి ముందు భారత జట్టు కొలంబో వేదికగా మూడు రోజుల వార్మప్ మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఇక తొలి టెస్టు ఆగస్టు 15న గాలే వేదికగా, రెండో టెస్టు ఆగస్టు 23 నుంచి 27 వరకు కొలంబో వేదికగా జరగనున్నాయి.లంకతో టెస్టు సిరీస్ భారత్కు కీలకమైంది. వచ్చే ఏడాది జరగనున్న డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్కు అర్హత సాధించాలంటే లంకపై సిరీస్ గెలవడం తప్పనిసరి. ప్రస్తుతం డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ ఐదో స్థానంలో ఉండగా, లంక ఆరో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.చదవండి: శకం ముగిసింది.. డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈకి స్టార్ రెజ్లర్ గుడ్ బై
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సూపర్ కింగ్స్లోకి హోల్డర్.. సీనియర్ ప్లేయర్కు గుడ్బైవెస్టిండీస్ స్టార్ ఆల్రౌండర్ జేసన్ హోల్డర్కు టీ20 ఫార్మాట్లో అదిరిపోయే సీజన్ కొనసాగుతోంది. ఈ ఏడాది టీ20 ప్రపంచకప్లో సత్తా చాటిన అతడు.. ఐపీఎల్ 2026లో గుజరాత్ టైటాన్స్ తరఫున కూడా కీలక ప్రదర్శనలు చేశాడు. దీంతో వచ్చే సీజన్ SA20 కోసం జోహన్నెస్బర్గ్ సూపర్ కింగ్స్ అతడిని సొంతం చేసుకుంది.SA20 2027 సీజన్కు సంబంధించి ఆరు ఫ్రాంచైజీలు తమ రిటెన్షన్లు, ప్రీ-ఆక్షన్ సైనింగ్లను ఖరారు చేయగా.. హోల్డర్ను జోహన్నెస్బర్గ్ సూపర్ కింగ్స్ జట్టులోకి తీసుకుంది. హోల్డర్ రాకతో ఆ జట్టు బ్యాటింగ్తో పాటు బౌలింగ్ విభాగం కూడా మరింత బలపడనుంది. ముఖ్యంగా మిడిలార్డర్, ఫినిషింగ్ విభాగంలో అతడు కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది.గుజరాత్ టైటాన్స్ తరఫున అదరగొట్టిన హోల్డర్ఐపీఎల్ 2026లో గుజరాత్ టైటాన్స్ తరఫున హోల్డర్ అద్భుతంగా రాణించాడు. కేవలం 11 మ్యాచ్ల్లోనే 17 వికెట్లు పడగొట్టాడు. గుజరాత్ టైటాన్స్ ఫైనల్కు చేరుకోవడంలో అతడి బౌలింగ్ కీలకంగా వ్యవహరించింది.బ్యాటింగ్లోనూ ఐదు లేదా ఆరో స్థానంలో ఆడుతూ ఫినిషర్గా సేవలందించగల హోల్డర్.. జోహన్నెస్బర్గ్ సూపర్ కింగ్స్కు ఉపయోగపడనున్నాడు. ముఖ్యంగా అతడి స్లో కట్టర్లు, వైవిధ్యమైన బౌలింగ్ SA20లో కీలక ఆయుధంగా మారవచ్చు.ఫాఫ్ డుప్లెసిస్కు గుడ్బైఇదిలా ఉంటే, జోహన్నెస్బర్గ్ సూపర్ కింగ్స్ తమ మాజీ కెప్టెన్ ఫాఫ్ డుప్లెసిస్ను రిటైన్ చేసుకోలేదు. గత నాలుగు సీజన్లుగా జట్టుకు నాయకత్వం వహించిన డుప్లెసిస్కు ఇది ఊహించని ముగింపుగా మారింది.SA20 2025-26 సీజన్లో డుప్లెసిస్ పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయాడు. ఏడు మ్యాచ్ల్లో 135 పరుగులు, 27 సగటు, 151.68 స్ట్రైక్రేట్తో ముగించాడు.చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, జోహన్నెస్బర్గ్ సూపర్ కింగ్స్తో పాటు MLCలోని టెక్సాస్ సూపర్ కింగ్స్కు కూడా ప్రాతినిధ్యం వహించిన డుప్లెసిస్.. జోహన్నెస్బర్గ్ ఫ్రాంచైజీతో తన ప్రయాణాన్ని ముగించాడు.SA20 2027కి ముందు జోహన్నెస్బర్గ్ సూపర్ కింగ్స్ స్క్వాడ్విదేశీ ఆటగాళ్లు: లూస్ డుప్లూయ్, జేసన్ హోల్డర్, అకీల్ హొసైన్, జేమ్స్ విన్స్దక్షిణాఫ్రికా ఆటగాళ్లు: మాథ్యూ డి విలియర్స్, డొనోవన్ ఫెరీరా, డియాన్ ఫోరెస్టర్, డువాన్ జాన్సెన్, రిలీ రొసోవ్, జాంకో స్మిత్, ప్రెనెలన్ సుబ్రయన్అండర్-23 ఆటగాడు: జారెన్ బాచర్ఇప్పటివరకు భర్తీ చేసిన స్థానాలు: 11మిగిలిన స్థానాలు: 8
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RBI అసిస్టెంట్ మేనేజర్గా ఇషాన్ కిషన్.. జీతం ఎంతంటే?టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ ఇషాన్ కిషన్కు సంబంధించిన ఫొటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అసిస్టెంట్ మేనేజర్ విధుల్లో భాగంగా.. సహచర ఉద్యోగులతో అతడు కలిసి ఉన్న దృశ్యాలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.టీమిండియా రీఎంట్రీలో అదుర్స్అసలు విషయం ఏమిటంటే.. వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ గత కొంతకాలంగా టీమిండియా తరఫున బిజీగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. దేశీ క్రికెట్లో సత్తా చాటిన ఈ జార్ఖండ్ పాకెట్ డైనమైట్ ఇటీవలే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో రీఎంట్రీ ఇచ్చాడు. టీ20 ప్రపంచకప్-2026లో అదరగొట్టి జట్టులో స్థానం సుస్థిరం చేసుకున్నాడు.ఇటీవల ఐర్లాండ్, ఇంగ్లండ్, జింబాబ్వే పర్యటనలతో బిజీగా గడిపిన ఇషాన్ కిషన్.. ప్రస్తుతం విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు. టీమిండియా టెస్టు సిరీస్ కోసం శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లగా ఇషాన్కు ఈ జట్టులో చోటు దక్కలేదు. దీంతో స్వస్థలంలో ఉన్న అతడు.. ఆర్బీఐ విధుల్లో చేరినట్లుగా ఉన్న ఫొటో ఒకటి తాజాగా వైరల్ అవుతోంది.పాట్నాలోని ప్రాంతీయ కార్యాలయంలోకాగా స్పోర్ట్స్ కోటాలో భాగంగా ఇషాన్ కిషన్కు చాన్నాళ్ల క్రితమే ఆర్బీబీలో ఉద్యోగం వచ్చినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం అతడు అసిస్టెంట్ మేనేజర్ హోదాలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. న్యూస్18 కథనం ప్రకారం.. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి విరామం లభించగా.. ఇషాన్ ఆర్బీఐ విధుల్లో చేరాడు. పాట్నాలోని ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి వెళ్లిన ఇషాన్కు సహచర ఉద్యోగులు ఘనంగా స్వాగతం పలికినట్లు తెలుస్తోంది. అతడితో ఫొటోలు దిగి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. అవి వైరల్గా మారాయి.జీతం ఎంతంటే..?కాగా ఆర్బీఐ అసిస్టెంట్ మేనేజర్గా నెలకు ఇషాన్ కిషన్కు రూ. 1.22 లక్షల నుంచి 1.24 లక్షల వరకు వేతనం అందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ సహా మిగతా కటింగ్స్ అన్నీ పోనూ చేతికి దాదాపు రూ. 1.12 లక్షలు అందుతున్నట్లు సమాచారం.ఇక ఆగష్టు 23 నుంచి దేశవాళీ ప్రతిష్టాత్మక రెడ్బాల్ టోర్నీ దులిప్ ట్రోఫీ మొదలుకానున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఈస్ట్ జోన్ జట్టుకు ఇషాన్ కిషన్ కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడు. త్వరలోనే మళ్లీ అతడు ఆటతో బిజీ కానున్నాడు. ఈ జట్టుకు బిహార్ చిచ్చరపిడుగు, టీమిండియా ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ వైస్ కెప్టెన్.కాగా 2021లో టీమిండియా తరఫున అరంగేట్రం చేసిన ఇషాన్ కిషన్.. ఇప్పటి వరకు 32 వన్డేలు, 55 టీ20 మ్యాచ్లు, 2 టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడాడు. వన్డేల్లో 1107, టీ20లలో 1608 పరుగులు.. టెస్టుల్లో 78 రన్స్ చేశాడు ఈ ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్.చదవండి: అనుష్క శర్మ అలా చేస్తే తప్పేంటి?: షమీIndian cricketer Ishan Kishan has reportedly resumed work as an Assistant Manager at the Reserve Bank of India office in Patna during his break from competitive cricket. Kishan was appointed to the post through the sports quota and was seen carrying out his official… pic.twitter.com/AZPdCflCrM— News18 (@CNNnews18) August 5, 2026
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అనుష్క శర్మ అలా చేస్తే తప్పేంటి?: షమీటీమిండియా దిగ్గజ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లి- అనుష్క శర్మ దంపతులకు భారత వెటరన్ పేసర్ మహ్మద్ షమీ మద్దతుగా నిలిచాడు. భార్యాభర్తలు పరస్పరం ఇష్టాలు గౌరవించుకుంటారని.. తమకు నచ్చినట్లు ఉండే స్వేచ్ఛ వారికి ఉందని పేర్కొన్నాడు.భారత్కు వచ్చిన ప్రతిసారీకోహ్లికి ప్రతీ విషయంలోనూ పూర్తి స్పష్టతతో ఉంటాడని.. అతడిని ఎవరూ పెద్దగా ప్రభావితం చేయలేరని షమీ పేర్కొన్నాడు. కాగా కోహ్లి గత కొన్నేళ్లుగా ఆధ్యాత్మిక బాట పట్టిన సంగతి తెలిసిందే. భార్య అనుష్క, పిల్లలు వామిక, అకాయ్లతో కలిసి లండన్లో సెటిల్ అయినప్పటికీ.. భారత్కు వచ్చిన ప్రతిసారీ ప్రేమానంద్ మహర్షిని కలిసేందుకు అతడు బృందావనం (UP) వెళ్తూ ఉంటాడు.జెన్ జీ నిరసనల సమయంలోనూ..ఇటీవల ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద నీట్ పేపర్ లీకేజీకి వ్యతిరేకంగా జెన్ జీ నిరసనలు చేస్తున్న వేళ కూడా అనుష్కతో కోహ్లి బృందావనానికి వెళ్లాడు. ఈ నేపథ్యంలో విరుష్క జోడీపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వచ్చాయి. ఓవైపు విద్యార్థులు, యువత ప్రభుత్వ జవాబుదారీతనం కోసం పోరాడుతుంటే.. అందరికీ రోల్మోడల్గా భావించే కోహ్లి కనీసం స్పందించకపోవడం ఏమిటనే ప్రశ్నలు తలెత్తాయి.అనుష్కను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాతే కోహ్లి ఇలా మారిపోయాడని.. విద్యార్థుల పక్షాన నిలబడే చిన్న ప్రయత్నం కూడా చేయలేదని నెటిజన్లు అతడిపై మండిపడ్డారు. ఈ విషయం గురించి.. ఇటీవల ‘టైమ్స్ నౌ’కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో షమీకి ప్రశ్న ఎదురైంది.ఒక్కసారి నమ్మితే ప్రాణం పెడతాడుఇందుకు స్పందిస్తూ.. ‘‘అవును అతడు ఆధ్యాత్మిక భావనలో ఉన్నాడు. ఇదేమీ అకస్మాత్తుగా ఇప్పుడే జరిగింది కాదే. తాను నమ్మిన వ్యక్తి, వ్యవస్థ కోసం కోహ్లి నిలబడతాడు. ఒక్కసారి నమ్మితే ప్రాణం పెడతాడు. మహారాజ్ను కలవడం అతడి సొంత ఇష్టం.అనుష్క శర్మ అలా చేస్తే తప్పేంటి?ఇందులో మనం అభ్యంతరం చెప్పడానికి ఏమీ లేదు. ఎవరి నమ్మకాలు, ఇష్టాలు వాళ్లవి. మీరు ఏది నమ్మితే దానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు కదా. కోహ్లి కూడా అంతే. అనుష్క- కోహ్లి భార్యాభర్తలు. ఒకవేళ ఆమె అతడిని ఆధ్యాత్మికత వైపు నడిపించి ఉంటే.. అందులో తప్పేముంది?దాని వల్ల ఎవరికైనా నష్టం వాటిల్లిందా? అసలు ఇందులో ఆమెను తప్పుబట్టడానికి ఏముందో నాకైతే అర్థం కావడం లేదు’’ అని షమీ విరుష్క జోడీని సమర్థించాడు. కాగా కోహ్లి ఇటీవల ఇంగ్లండ్తో వన్డే సిరీస్ సందర్భంగా టీమిండియా తరఫున బరిలోకి దిగాడు. ఇక షమీ గతేడాది చివరగా భారత జట్టుకు ప్రాతినిథ్యం వహించాడు.చదవండి: ఆర్నెళ్లు లేదంటే ఏడాది బ్రేక్ తీసుకో!
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AUS vs BAN: ఆస్ట్రేలియాకు భారీ షాక్బంగ్లాదేశ్తో టెస్టు సిరీస్కు ముందు ఆస్ట్రేలియాను గాయాల బెడద వెంటాడుతోంది. ఇప్పటికే స్టార్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ జోష్ ఇంగ్లిష్ వెన్ను నొప్పితో బాధపడుతుండగా.. తాజాగా ఈ జాబితాలో ఆల్రౌండర్ మైఖేల్ నెసర్ కూడా చేరాడు. బ్రిస్బేన్ వేదికగా జరిగిన ప్రాక్టీస్ క్యాంప్లో నెసర్ కుడి పిక్క గాయానికి గురయ్యాడు.ఈ గాయం నుంచి కోలుకోవడానికి అతడికి కనీసం రెండు నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలోనే బంగ్లాతో టెస్టు సిరీస్కు నెసర్ దూరమయ్యాడు. ఈ విషయాన్ని ఆస్ట్రేలియా హెడ్కోచ్ ఆండ్రూ మెక్డొనాల్డ్ ధ్రువీకరించాడు.కాగా బంగ్లాతో టెస్టుల కోసం ప్రకటించిన 13 మంది సభ్యుల ఆసీస్ ప్రధాన జట్టులో నెసర్ లేడు. కానీ కమిన్స్, హేజిల్వుడ్లకు బ్యాకప్ బౌలర్గా తీసుకోవాలని ఆసీస్ సెలక్టర్లు భావించారు. కానీ ఇప్పుడు అతడు గాయపడడంతో మరో ప్రత్యామ్నాయ బౌలర్ను వెతుక్కోవాల్సి వచ్చింది. యాషెస్ సిరీస్లో ఆడిన బ్రెండన్ డాగెట్ను తిరిగి జట్టులోకి తీసుకునే అవకాశముంది. అయితే వెన్ను గాయంతో బాధపడుతున్న జోష్ ఇంగ్లిష్ మాత్రం తొలి టెస్ట్ సమయానికి కోలుకుంటున్నాడని మెక్డొనాల్డ్ స్పష్టం చేశాడు. ఇక ఆగస్టు 13 నుంచి డార్విన్ వేదికగా బంగ్లాదేశ్-ఆసీస్ మధ్య తొలి టెస్ట్ ప్రారంభం కానుంది.తొలి టెస్టుకు బంగ్లాదేశ్ జట్టునజ్ముల్ హొస్సేన్ శాంటో (కెప్టెన్), సౌమ్య సర్కార్, షాద్మాన్ ఇస్లాం, తంజిద్ హసన్, మోమినుల్ హక్, ముష్ఫికర్ రహీమ్, అమిత్ హసన్, జాకర్ అలీ అనిక్, మెహిదీ హసన్ మిరాజ్ (వైస్ కెప్టెన్), తైజుల్ ఇస్లాం, టాస్కిన్ అహ్మద్, హసన్ మహ్ముద్, సయ్యద్ ఖాలెద్ అహ్మద్, ఎబాడత్ హొస్సేన్ చౌదరి, ముష్ఫిక్ హసన్, లిట్టన్ దాస్.బంగ్లాదేశ్తో టెస్ట్ సిరీస్ కోసం ఆస్ట్రేలియా జట్టు..పాట్ కమిన్స్ (కెప్టెన్), స్కాట్ బోలాండ్, అలెక్స్ కేరీ, కామెరూన్ గ్రీన్, జోష్ హేజిల్వుడ్, ట్రావిస్ హెడ్, జోష్ ఇంగ్లిస్, మార్నస్ లాబుషేన్, నాథన్ లియాన్, స్టీవ్ స్మిత్, మిచెల్ స్టార్క్, జేక్ వెదరాల్డ్, బ్యూ వెబ్స్టర్
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‘ఆర్నెళ్లు లేదంటే ఏడాది బ్రేక్ తీసుకో.. సగం సగం వద్దు’టీమిండియా ప్రధాన పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా తరచూ గాయాల బారిన పడటం ఆందోళనకరంగా పరిణమించింది. ఈ ఏడాది ఫిట్నెస్ సమస్యల కారణంగా ఇప్పటికే అతడు ఎన్నో మ్యాచ్లకు దూరమయ్యాడు. తాజాగా శ్రీలంకతో కీలక టెస్టు సిరీస్కు కూడా బుమ్రా అందుబాటులో లేకుండా పోయాడు.ఆర్నెళ్లు లేదంటే ఏడాది బ్రేక్ తీసుకోగతంలో వెన్నునొప్పితో సుదీర్ఘకాలం జట్టుకు దూరమైన బుమ్రా.. ఈసారి మోకాలి గాయంతో ఇబ్బందిపడుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో భారత మాజీ పేసర్ కర్సాన్ ఘవ్రీ బుమ్రాను ఉద్దేశించి కీలక సూచనలు చేశాడు. మిడ్-డేతో మాట్లాడుతూ..‘‘బుమ్రా ఐదు నుంచి ఆరు నెలలు.. లేదంటే ఓ సంవత్సరం పాటు విరామం తీసుకోవాలి. వందశాతం ఫిట్నెస్ సాధించిన తర్వాతే తిరిగి మైదానంలో అడుగుపెట్టాలి. అలా కాకుండా ప్రతీసారి హడావుడిగా జట్టుతో చేరి.. మధ్యలోనే గాయం వల్ల నిష్క్రమిస్తే కూర్పు దెబ్బతింటుంది.జట్టు ప్రణాళికలు అప్పటికప్పుడు మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. పనిభారం తగ్గించేందుకు మధ్య మధ్యలో విశ్రాంతినివ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇదంతా వృథా ప్రయాస. ఏదైనా సిరీస్ లేదంటే.. టోర్నీ మొత్తం పనిభారం అనే ప్రస్తావన లేకుండా జట్టుతో కొనసాగే ఆటగాడికే పెద్దపీట వేయాలి.భువీ, షమీలను పిలిపించండిబుమ్రా కూడా పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధిస్తేనే అతడిని జట్టులో చేర్చాలి. నిజానికి భారత వెటరన్ పేసర్లు భువనేశ్వర్ కుమార్, మహ్మద్ షమీ ఐపీఎల్లో నిలకడగా ఆడుతున్నారు. గాయాల బెడద లేకుండా వరుస టోర్నీల్లో పాల్గొంటున్నారు. వారిని తిరిగి టీమిండియాలోకి తీసుకుంటే బాగుంటుంది.సెలక్టర్లు షమీ, భువీల పేర్లు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ఫాస్ట్ బౌలర్లలకు గాయాలు సహజం. అయితే, బుమ్రా గత రెండు- మూడేళ్ల నుంచి తరచూ గాయపడుతున్నాడు. మెజారిటీ, కీలక మ్యాచ్లకు అతడు దూరమవుతున్నాడు. టీమిండియాకు ఇది ఎంతమాత్రమూ శుభసూచకం కాదు’’ అని ఘవ్రీ తన అభిప్రాయాలు పంచుకున్నాడు. బుమ్రా స్థానంలో..కాగా ప్రపంచ టెస్టు చాంపియన్షిప్లో భాగమైన శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్కు బుమ్రా దూరం కాగా.. అతడి స్థానంలో జమ్మూ కశ్మీర్ పేస్ బౌలర్ ఆఖిబ్ నబీకి మొదటిసారి భారత జట్టు పిలుపు లభించింది.కాగా 29 ఏళ్ల నబీ దేశవాళీ క్రికెట్లో గత రెండేళ్లుగా అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడు. రంజీ ట్రోఫీ రెండు వరుస సీజన్లలో కలిపి అతను ఏకంగా 104 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 2025–26 సీజన్లో 60 వికెట్లు తీసిన నబీ... జమ్మూ కశ్మీర్ క్రికెట్ జట్టు తొలిసారి రంజీ ట్రోఫీ గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. చదవండి: సన్రైజర్స్ బ్యాటర్ల విధ్వంసం
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చరిత్ర సృష్టించిన పాక్ స్టార్ బ్యాటర్.. 68 ఏళ్ల రికార్డు బ్రేక్పాకిస్తాన్ స్టార్ బ్యాటర్ అబ్దుల్లా షఫీక్ టెస్టుల్లో తన పునరాగమానాన్ని ఘనంగా చాటుకున్నాడు. పోర్ట్ ఆఫ్ స్పెయిన్ వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో షఫీక్ అద్భుతమైన సెంచరీతో చెలరేగాడు. 323 బంతుల్లో 15 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో 160 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు.పాక్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 387 పరుగులు సాధించడంలో షఫీక్ది కీలక పాత్ర. ఈ అజేయ ఇన్నింగ్స్తో షఫీక్ అరుదైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. రెగ్యులర్గా పాక్ ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించే షఫీక్ ఈ మ్యాచ్లో మాత్రం మూడో స్ధానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చాడు. తద్వారావిండీస్ గడ్డపై మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేస్తూ అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు సాధించిన పాకిస్తాన్ బ్యాటర్గా అవతరించాడు. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు దిగ్గజ క్రికెటర్ సయీద్ అహ్మద్ పేరిట ఉండేది. 1958లో సయీద్ అహ్మద్ విండీస్తో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్లో 150 పరుగులు చేశాడు. తాజా మ్యాచ్తో షఫీక్ ఏకంగా 68 ఏళ్ల రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.ఇక ఈ మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే.. పాకిస్తాన్ పట్టు బిగించింది. విండీస్ తమ రెండో ఇన్నింగ్స్లో మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి 6 వికెట్లు కోల్పోయి కేవలం 103 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. ప్రస్తుతం కరేబియన్ జట్టు 60 పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది.
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పంత్ హవా.. ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపులో అగ్రస్థానం!దేశంలో అత్యధిక ఆదాయపు పన్ను చెల్లిస్తున్న జాబితాలో టీమిండియా వికెట్ కీపర్ రిషబ్ పంత్ చోటు సంపాదించాడు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను రూ. 23.84 కోట్ల ఆదాయపు పన్ను చెల్లించి ఉత్తరాఖండ్లో అత్యధిక పన్ను చెల్లించిన వ్యక్తిగా పంత్ రికార్డులకెక్కాడు. ఆదాయపు పన్ను దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఉత్తరాఖండ్ ఆదాయపు పన్ను శాఖ ప్రధాన కమిషనర్ వివరాలను వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో అత్యధిక పన్ను చెల్లిస్తున్న వ్యక్తుల జాబితాను విడుదల చేయగా.. అందులో పంత్ అత్యధిక పన్ను చెల్లించి అగ్రస్థానంలో నిలిచాడని పేర్కొన్నారు. రూర్కీలో జన్మించిన పంత్ బీసీసీఐ కాంట్రాక్ట్, ఐపీఎల్లో ప్రస్తుతం లక్నో క్యాపిటల్స్ నుంచి అందుకున్న మొత్తం, మ్యాచ్ ఫీజులు, ఇతర వాణిజ్య ప్రకటనల ఒప్పందాలు ఇతరత్రా ఆదాయ మార్గాల ద్వారా సంపాదిస్తున్నాడు. అయితే గతేడాదితో పోలిస్తే పంత్ ఈసారి చెల్లించిన పన్ను మొత్తం రెండింతలకు పైనే ఉండడం గమనార్హం. గతేడాది పంత్ సుమారు రూ. 10.5 కోట్ల పన్ను చెల్లించాడు. ఈసారి మాత్రం అతడి పన్ను చెల్లింపు మొత్తం గణీనీయంగా పెరిగింది. రికార్డు స్థాయిలో రూ. 23.84 కోట్లు చెల్లించి రాష్ట్రంలో అత్యధిక పన్ను చెల్లించిన వ్యక్తిగా పంత్ నిలిచాడు. మరోవైపు జార్ఖండ్-బీహార్ రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక పన్ను చెల్లిస్తున్న వారిలో మాజీ క్రికెటర్ ఎంఎస్ ధోని అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.ప్రస్తుతం రిషబ్ పంత్ శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్ ఆడేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడు. లంక గడ్డపై రాణించాలనే పట్టుదలతో ఉన్న పంత్ ఇటీవలే తన గురువు ఎంఎస్ ధోని వద్ద ప్రత్యేక సలహాలు, సూచనలు అందుకున్నాడు. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో లక్నో తరఫున పంత్ 14 మ్యాచ్లో 312 పరుగులు సాధించాడు. లక్నోను క్వాలిఫయర్ చేర్చడంలో పంత్ విఫలమయ్యాడు. ఇక ఇటీవల స్వదేశంలో అఫ్గానిస్తాన్తో జరిగిన ఏకైక టెస్టులో ఆడిన పంత్ 81 పరుగులతో రాణించాడు. ఇక పంత్ పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్ ఆడి రెండేళ్లు కావొస్తోంది. ఇప్పటికే శ్రీలంకలో అడుగుపెట్టిన టీమిండియా తొలి టెస్టును ఆగస్టు 15 నుంచి గాలే వేదికగా ఆడనుంది. PANT BECOMES THE HIGHEST TAXPAYER FROM UTTARAKHAND. 💰 - Rishabh Pant emerged as the highest individual taxpayer in Uttarakhand after paying ₹23.84cr income tax for 2025-26 financial year. (ABP). pic.twitter.com/33xkT1Ev6r— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 5, 2026చదవండి: నా ఫెవరేట్ కోచ్ అతడే.. గంభీర్ మాత్రం కాదు: షమీ
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వైభవ్నే పక్కనపెడతారా?: భారత మాజీ క్రికెటర్ ఫైర్టీమిండియా యాజమాన్యం తీరుపై భారత మాజీ క్రికెటర్ మహ్మద్ కైఫ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. యువ ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ అరంగేట్రం విషయంలో మేనేజ్మెంట్ వ్యవహరించిన తీరు సరికాదని విమర్శించాడు. ఈ పిల్లాడిని ఐర్లాండ్పై గడ్డపై ఆడిస్తే ఫలితం వేరుగా ఉండేదని అభిప్రాయపడ్డాడు.కాగా ఐపీఎల్, భారత అండర్-19 జట్టు తరఫున అదరగొట్టిన వైభవ్ సూర్యవంశీని టీమిండియా సెలక్టర్లు యూకే పర్యటనకు ఎంపిక చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగా తొలుత ఐర్లాండ్, ఆ తర్వాత ఇంగ్లండ్తో టీ20 సిరీస్లు ఆడింది భారత జట్టు.సంజూ వరుస వైఫల్యాలుఅయితే, ఐర్లాండ్లో సంజూ శాంసన్- అభిషేక్ శర్మను ఓపెనింగ్ జోడీగా కొనసాగించిన యాజమాన్యం.. వైభవ్ను బెంచ్కే పరిమితం చేసింది. ఈ సిరీస్లో భారత జట్టు ఐర్లాండ్ చేతిలో 2-0తో వైట్వాష్ అయింది. ఇక సంజూ ఐర్లాండ్తో రెండు మ్యాచ్లలోనూ తేలిపోయాడు.అరంగేట్రంలో తేలిపోయిన వైభవ్అనంతరం ఇంగ్లండ్తో తొలి టీ20లోనూ సంజూ విఫలం కావడంతో.. ఎట్టకేలకు వైభవ్కు రెండో టీ20 సందర్భంగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసే అవకాశం వచ్చింది. అయితే, పదిహేనేళ్ల ఈ బిహారీ పిల్లాడు.. తొలి మ్యాచ్లో కేవలం 13 పరుగులే చేశాడు. ఆ తర్వాత 15,14 పరుగులకే నిష్క్రమించాడు.జింబాబ్వే గడ్డ మీద దూకుడుదీంతో ఇంగ్లండ్తో ఐదో టీ20 నుంచి వైభవ్ను తప్పించి మరోసారి సంజూకే అవకాశమిచ్చారు. అయితే, జింబాబ్వేతో టీ20 సిరీస్ నుంచి సంజూకు విశ్రాంతినివ్వగా.. వైభవ్కు మళ్లీ ఓపెనింగ్ చేసే అవకాశం వచ్చింది. ఈ సిరీస్లో భాగంగా ఈ లెఫ్టాండర్ బ్యాటర్.. 50, 20, 81 పరుగులు సాధించాడు.జింబాబ్వేను 3-0తో క్లీన్స్వీప్ చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డులు అందుకున్నాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ. ఈ నేపథ్యంలో మహ్మద్ కైఫ్ తాజాగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు.ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ ప్లేయర్‘‘వైభవ్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ ప్లేయర్. చిన్న వయసులోనే తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు దక్కించుకున్నాడు. ఐపీఎల్లో అతడి సత్తా ఏమిటో అంతా చూశారు. వరుస మ్యాచ్లలో అదరగొట్టి ఏకంగా ఆరెంజ్క్యాప్ గెలుచుకున్నాడు.నిజానికి ఐర్లాండ్లోనే అతడి అరంగేట్రం జరగాల్సింది. అప్పుడే అతడు నిర్భయంగా ఇంగ్లండ్ గడ్డ మీద అడుగుపెట్టి.. అక్కడా రాణించేవాడు. కానీ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేసింది. ఆరెంజ్ క్యాప్ విన్నర్ను ఐర్లాండ్లో పక్కనపెట్టి.. నీళ్ల బాటిళ్లు మోయమని బెంచ్కే పరిమితం చేసింది.వైభవ్ ఒక ప్రత్యేకమైన ఆటగాడు. అతడిని మీరు ఐర్లాండ్లోనే ఆడిస్తే.. గొప్పగా ఉండేది. ఇంగ్లండ్లో అతడు స్వేచ్ఛగా బ్యాట్ ఝులిపించేవాడు. కానీ ఇంగ్లండ్లో అతడు తేలిపోయాడు. దీంతో మళ్లీ తుదిజట్టు నుంచి అతడిని తప్పించారు.అతడినే పక్కనపెడతారా?జోఫ్రా ఆర్చర్కు వైభవ్ ఆట తీరు తెలుసు కాబట్టి అతడిని సులువుగానే అవుట్ చేయగలిగాడు. ఏదేమైనా వైభవ్ సూర్యవంశీ టీమిండియా తరఫున మున్ముందు అదరగొట్టడం ఖాయం. కానీ ఆరంభమే ఇంకాస్త సులువుగా ఉంటే బాగుండేది.అతడొక స్పెషల్ టాలెంట్. అతడిని తుదిజట్టు నుంచి తప్పించి ప్రయోగాలు చేయొద్దు. జింబాబ్వే మీద అతడు ఎలా ఆడాడో చూశారు కదా!.. ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు కూడా గెలుచుకున్నాడు’’ అని మహ్మద్ కైఫ్ మేనేజ్మెంట్ తీరుపై విమర్శలు గుప్పించాడు.చదవండి: సన్రైజర్స్ బ్యాటర్ల విధ్వంసం.. 100 బంతుల్లోనే 241 రన్స్
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పీకల్లోతు కష్టాల్లో వెస్టిండీస్.. పట్టు బిగించిన పాకిస్తాన్పోర్ట్ ఆఫ్ స్పెయిన్ వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరిగిన రెండో టెస్టులో పాకిస్తాన్ పూర్తి ఆధిపత్యం సాధించింది. మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి విండీస్ తమ రెండో ఇన్నింగ్స్లో 6 వికెట్లు కోల్పోయి కేవలం 103 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. ప్రస్తుతం ఆతిథ్య జట్టు 60 పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యంలో ఉంది.క్రీజులో ఉన్న జస్టిన్ గ్రీవ్స్ వికెట్ను పాక్ బౌలర్లు పడగొడితే విండీస్ సెకెండ్ ఇన్నింగ్స్ను త్వరగా ముగించవచ్చు. అంతకుముందు పాకిస్తాన్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 387 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ అబ్దుల్లా షఫీక్ (160) భారీ సెంచరీకి తోడు బాబర్ ఆజమ్ (88), అజాన్ అవైస్ (55) అర్ధ శతకాలతో రాణించారు.అయితే ఓ దశలో పాక్ జట్టు భారీ స్కోర్ సాధించేలా కనిపించింది. కానీ మిడిలార్డర్ బ్యాటర్లు విఫలం కావడంతో 400 పరుగుల మార్క్ను పర్యాటక జట్టు దాటలేకపోయింది. మొదటి ఇన్నింగ్స్లో పాక్కు 43 పరుగుల ఆధిక్యం లభించింది. అనంతరం 43 పరుగుల లోటుతో రెండో ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించిన విండీస్కు పాక్ బౌలర్లు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా స్పిన్నర్ సాజిద్ ఖాన్ 4 వికెట్లు పడగొట్టి విండీస్ టాపార్డర్ను దెబ్బ తీశాడు. అదేవిధంగా ఓపెనర్ బ్రాండెన్ కింగ్ తొడ కండరాల గాయం బారిన పడడంతో అతడు ఇంకా సెకెండ్ ఇన్నింగ్స్లో బ్యాటింగ్ రాలేదు. అతడు తిరిగి బ్యాటింగ్ వచ్చే సూచనలు కనిపించడం లేదు. కాగా వెస్టిండీస్ తమ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 344 పరుగులు చేసింది. కానీ రెండో ఇన్నింగ్స్లో మాత్రం ఆతిథ్య జట్టు బ్యాటర్లు దారుణంగా విఫలమయ్యారు.చదవండి: క్రికెట్ జట్టు యజమానిగా జహీర్ ఖాన్
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క్రికెట్ జట్టు యజమానిగా జహీర్ ఖాన్టీమిండియా మాజీ ఫాస్ట్ బౌలర్ జహీర్ ఖాన్ వ్యాపార రంగంలో మరో కీలక అడుగు వేశాడు. లంక ప్రీమియర్ లీగ్ (LPL) చరిత్రలోనే అత్యంత విజయవంతమైన 'జాఫ్నా కింగ్స్' జట్టు సహ యజమానిగా జహీర్ మారాడు. కాగా జాఫ్నా కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీ వ్యవహారం ఇటీవల తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది.మొన్నటి వరకు ఈ ఫ్రాంచైజీ ఓనర్గా 'స్పోర్ట్స్ కమ్యూన్' సంస్థ ఉండేది. ఇందులో వాటాను భారత మాజీ అండర్-19 క్రికెటర్ మంజోత్ కాల్రా కొనుగోలు చేసి కో-ఓనర్గా మారాడు. అయితే ఎల్పీఎల్-2026 ప్రారంభమైన కొద్ది రోజులకే మంజోత్ కాల్రాను మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ఆరోపణలపై శ్రీలంక స్పోర్ట్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యూనిట్ అరెస్ట్ చేసింది. అదేవిధంగా స్పోర్ట్స్ కమ్యూన్ సంస్థ కూడా ఆర్థికంగా దివాలా తీసింది.ఆటగాళ్లకు వేతనాలు ఇవ్వడం కూడా కష్టంగా మారింది. ఈ వివాదాల నేపథ్యంలో పాత యాజమాన్యాన్ని తొలగించి, కొత్త వారికి ఫ్రాంచైజీ హక్కులను కట్టబెట్టాలని లంక క్రికెట్ బోర్డు నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలోనే జాఫ్నా జట్టును యాంకర్ స్పోర్ట్స్ సొంతం చేసుకుంది. అందులో వాటాను జహీర్ ఖాన్ కొనుగోలు చేశాడు.ఇకపై ఈ జట్టును యాంకర్ జాఫ్నా కింగ్స్ అని పిలవనున్నారు. కాగా యాంకర్ స్పోర్ట్స్ సంస్థకు ఇప్పటికే యూరోపియన్ T20 ప్రీమియర్ లీగ్లో 'యాంట్వెర్ప్ యాంకర్స్', కెనడా సూపర్స్ 60 లీగ్లో వాంకోవర్ యాంకర్స్ జట్లు ఉన్నాయి. యాంట్వెర్ప్ యాంకర్స్ ఫ్రాంచైజీలో కూడా జహీర్ ఖాన్ భాగస్వామిగా ఉన్నాడు.చదవండి: సన్రైజర్స్ బ్యాటర్ల విధ్వంసం.. 100 బంతుల్లో 241 రన్స్
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సన్రైజర్స్ బ్యాటర్ల విధ్వంసం.. 100 బంతుల్లో 241 రన్స్ది హండ్రెడ్ మెన్స్ టోర్నీలో సన్రైజర్స్ లీడ్స్ తిరిగి గెలుపు బాట పట్టింది. మంగళవారం హెడింగ్లే వేదికగా లండన్ స్పిరిట్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 37 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ బ్యాటర్లు విధ్వంసం సృష్టించారు.తొలుత ఓపెనర్లు మిచెల్ మార్ష్, ర్యాన్ రికెల్టన్ లండన్ స్పిరిట్ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించారు. వీరిద్దరూ హెడింగ్లే మైదానంలో సిక్సర్ల వర్షం కురిపించారు. మార్ష్ 24 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకోగా, రికెల్టన్ కేవలం 21 బంతుల్లోనే అర్ధశతకం బాదాడు. వీరిద్దరూ తొలి వికెట్కు కేవలం 54 బంతుల్లోనే 131 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు.తద్వారా పురుషుల హండ్రెడ్ లీగ్లో అత్యధిక భాగస్వామ్యం నమోదు చేసిన ఓపెనింగ్ ఓడిగా మార్ష్-రికెల్టన్ రికార్డు సృష్టించారు. మార్ష్ 37 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 7 సిక్స్లతో 76 పరుగులు చేసి ఔటైనప్పటికి రికెల్టన్ మాత్రం తన దూకుడును కొనసాగించాడు.ర్యాన్ కేవలం 42 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 8 సిక్స్లతో 94 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. ఫస్ట్ డౌన్ బ్యాటర్ హ్యారీ బ్రూక్(18 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు,5 సిక్స్లతో 55) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఫలితంగా సన్రైజర్స్ నిర్ణీత 100 బంతుల్లో 2 వికెట్ల నష్టానికి 241 పరుగులు భారీ స్కోర్ నమోదు చేసింది.విల్లీ మెరుపులు వృథాభారీ లక్ష్యచేధనతో బరిలోకి దిగిన లండన్ స్పిరిట్కు ఆరంభంలోనే కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. ఓపెనర్లు జానీ బెయిర్స్టో(0), లువాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్(5)లను రీస్ టోప్లే పెవిలియన్కు పంపాడు. లియామ్ లివింగ్స్టోన్ (13బంతుల్లో 34) కౌంటర్ ఎటాక్ చేసినా ఎక్కువ సేపు క్రీజులో నిలవలేకపోయాడు.ఒకానొక దశలో స్పిరిట్ 56 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఈ సమయంలో లోయార్డర్ బ్యాటర్ డేవిడ్ విల్లీ మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. కేవలం 46 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 3 సిక్స్లతో 83 పరుగులు చేశాడు. అతడితో పాటు ఓవర్టన్(15 బంతుల్లో 27) దూకుడుగా ఆడాడు. కానీ అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. దీంతో లండన్ జట్టు నిర్ణీత వంద బంతుల్లో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 204 పరుగులకే పరిమితమైంది.
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ఆఖరి బంతికి అద్భుతం.. క్రికెట్ చరిత్రలోనే క్రేజీ రనౌట్ఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్-2026లో మంగళవారం అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా న్యూఢిల్లీ టైగర్స్, ఔటర్ ఢిల్లీ వారియర్స్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ ఫ్యాన్స్కు అసలు సిసలైన క్రికెట్ మజా అందించింది. వర్షం కారణంగా ఈ మ్యాచ్ను 15 ఓవర్లకు కుదించారు. టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన న్యూఢిల్లీ టైగర్స్కు ఆరంభంలోనే గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. 37 పరుగులకే రెండు కీలక వికెట్లు కోల్పోయి న్యూఢిల్లీ కష్టాల్లో పడింది. అయితే వరుణుడు మళ్లీ ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో మ్యాచ్ కాసేపు ఆగిపోయింది. మ్యాచ్ తిరిగి ప్రారంభయ్యాక న్యూఢిల్లీ ఇన్నింగ్స్ను కెప్టెన్ హిమ్మత్ సింగ్, లక్షయ్ థరేజాలు చక్కదిద్దారు. ప్రత్యర్ధి బౌలర్లపై భారీ షాట్లతో విరుచుకుపడ్డారు. హిమ్మత్ సింగ్ (25 బంతుల్లో 61 , 5 సిక్సర్లు, 4 ఫోర్లు), లక్షయ్ థరేజా (41 బంతుల్లో 62 నాటౌట్) హాఫ్ సెంచరీలతో మెరిశారు.. ఫలితంగా టైగర్స్ నిర్ణీత 15 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 156 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. వారియర్స్ బౌలర్లలో సిద్ధాంత్ శర్మ (2/25) రాణించాడు.అనంతరం లక్ష్య చేధనలో ఔటర్ ఢిల్లీ వారియర్స్కు ఓపెనర్ యజస్ శర్మ(25 బంతుల్లో 52) విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో మంచి ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. కానీ యజస్ మినహా మిగతా టాపర్డర్, మిడిలార్డర్ బ్యాటర్లు విఫలమయ్యారు. దీంతో ఢిల్లీ వారియర్స్ 80 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. ఈ సమయంలో ఏడో నంబర్ బ్యాటర్ మోను శుక్లా అద్భుతం చేశాడు. మోను కేవలం 17 బంతుల్లో 45 పరుగులు చేసి తిరిగి ఢిల్లీ వారియర్స్ను గేమ్లోకి తెచ్చాడు. 13 ఓవర్లో మోను ఔటైనప్పటికి క్రీజులోకి శివమ్ శర్మ సైతం దూకుడుగా ఆడాడు.ఆఖరి బంతికి ఊహించని ట్విస్ట్!ఈ క్రమంలో ఆఖరి ఓవర్లో వారియర్స్ విజయానికి 9 పరుగులు అవసరమయ్యాయి. శివం శర్మ మొదటి బంతికి ఫోర్, రెండో బంతికి సింగిల్ తీశాడు. మూడో బంతి నో-బాల్ కావడంతో వారియర్స్ ఈజీగా టార్గెట్ ఫినిష్ చేస్తుందని అంతా భావించారు. కానీ ఫ్రీ హిట్ బంతికి కేవలం సింగిల్ మాత్రమే వచ్చింది. నాలుగో బంతికి కూడా సింగిల్ రావడంతో స్కోర్లు సమమయ్యాయి. చివరి రెండు బంతుల్లో వారియర్స్ తొలి విజయానికి కేవలం ఒక్క పరుగు దూరంలో మాత్రమే నిలిచింది. ఈ సమయంలో ఎవరూ ఊహించని ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. అనుహ్యంగా ఐదో బంతికి సిద్ధాంత్ శర్మ రనౌట్ అయ్యాడు.దీంతో ఆఖరి బంతికి వారియర్స్ గెలుపునకు 1 పరుగు కావాల్సి వచ్చింది. క్రీజులోకి వచ్చిన ప్రథమ్ సలుజా మిడ్-ఆఫ్ దిశగా ఆడి సింగిల్ కోసం నాన్స్ట్రైకర్ ఎండ్వైపు పరిగెత్తాడు. అయితే మిడ్-ఆఫ్లో ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న హిమ్మత్ సింగ్ బంతిని సరిగ్గా అందుకోవడంలో విఫలమమయ్యాడు. సహనం కోల్పోయిన హిమ్మత్ బంతిని కాలితో తన్నాడు. అయితే ఆ బంతి నేరుగా వెళ్లి నాన్-స్ట్రైకర్ ఎండ్లోని వికెట్లను తాకింది. స్టంప్స్ కింద పడేటప్పటికి బ్యాటర్ క్రీజుకు దూరంగా ఉండడంతో బ్యాటర్ థర్డ్ అంపైర్ రనాట్గా ప్రకటించాడు. దీంతో మ్యాచ్ టై అయి సూపర్ ఓవర్కు దారి తీసింది. కానీ సూపర్ ఓవర్లో మాత్రం న్యూఢిల్లీ టైగర్స్ ఓటమి నుంచి తప్పించుకోలేకపోయింది. వారియర్స్ నిర్ధేశించిన 21 పరుగుల లక్ష్యాన్ని టైగర్స్ టీమ్ చేధించలేకపోయింది.pic.twitter.com/qWcaaN7ewD— ' (@stumpsrattled) August 4, 2026
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సౌత్ జోన్ జట్టులో గోదావరి కుర్రాడునాగమల్లితోట జంక్షన్: ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ చరిత్రలో మరో కీలక ఘట్టం నమోదైంది. జిల్లాకు చెందిన ప్రతిభావంతుడైన ఆంధ్ర రంజీ క్రికెటర్ కావూరి సాయి తేజ ప్రతిష్టాత్మక ‘దులీప్ ట్రోఫీ’కి ఎంపికయ్యారు. సౌత్ జోన్ జట్టులో సాయితేజ చోటు దక్కించుకున్నాడు. ఫాస్ట్ బౌలర్ నిలకడగా రాణిస్తుండడంతో అతడికి ఈ అవకాశం దక్కింది.సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత ఉమ్మడి జిల్లా నుంచి ఒక ఆటగాడు దులీప్ ట్రోఫీకి ఎంపిక కావడం ఉభయ గోదావరి జిల్లాల క్రికెట్కు గర్వకారణమని క్రీడాభిమానులు అంటున్నారు. పిఠాపురానికి చెందిన కె.నాగ గంగాధర్ దిలీప్ ట్రోఫీ మేనేజర్గా నియమితులయ్యారు.ఈ మేరకు ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ తలాటం హరీష్ మాట్లాడుతూ సాయి తేజ దిలీప్ ట్రోఫీకి ఎంపిక కావడం మన జిల్లాకు ఎంతో గర్వకారణమని అన్నారు.
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అగార్కర్కు బీసీసీఐ షాక్..! వీవీఎస్ లక్ష్మణ్కు కీలక బాధ్యతలు?టీమిండియా చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ పదవీకాలం మరికొద్ది రోజుల్లో ముగియనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అతడి స్ధానంలో హైదరాబాదీ, నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీ హెడ్ వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ను కొత్త చీఫ్ సెలెక్టర్గా నియమించేందుకు బీసీసీఐ సిద్దమైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.వాస్తవానికి అగార్కర్ కాంట్రాక్ట్ 2026 జూన్తో ముగియాల్సి ఉంది. కానీ భారత క్రికెట్ బోర్డు అతడికి మూడు నెలల ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చింది. అంతేకాకుండా వన్డే ప్రపంచకప్-2027 వరకు అతడినే కొనసాగించాలని బోర్డు పెద్దలు భావించినప్పటికి.. ప్రస్తుత పరిణామాల దృష్ట్యా తమ నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ వన్డే భవిష్యత్తుపై అగార్కర్ అండ్ కో, హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలు ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు. ఇంగ్లండ్ జరిగిన మూడు వన్డేల సిరీసే రోహిత్కు ఆఖరిదని, తదుపరి సిరీస్లకు అతడిని పక్కన పెట్టాలని సెలెక్టర్లు భావించినట్లు ప్రచారం జరిగింది.ఇదే విషయంపై అజిత్,గంభీర్లు బీసీసీఐ పెద్దలతో చర్చించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ బీసీసీఐ మాత్రం అందుకు విముఖత చూపినట్లు పలు రిపోర్ట్లు పేర్కొన్నాయి. బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా స్పందిస్తూ.. రోహిత్ శర్మ భారత జట్టులో కీలక సభ్యుడని, లార్డ్స్ వన్డే అతడికి ఆఖరిది కాదని స్పష్టం చేశాడు.అయితే ఆఖరి మ్యాచ్ అని ప్రచారం జరిగిన లార్డ్స్ వన్డేలో హిట్మ్యాన్ అద్భుత సెంచరీతో చెలరేగి తన సత్తా ఏంటో మరోసారి చూపించాడు. తన ఆటతోనే సెలెక్టర్లు, టీమ్ మేనేజ్మెంట్కు రోహిత్ సమాధనమిచ్చాడు. మరోవైపు ఐర్లాండ్, ఇంగ్లండ్ పర్యటనలో టీమిండియా ఘోరంగా ఓడిపోవడంపై కోచ్, కెప్టెన్, చీఫ్ సెలక్టర్తో బీసీసీఐ రివ్యూ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని భావించింది. కానీ ఈ సమీక్ష జరగకుండానే జట్టు శ్రీలంక టెస్టు సిరీస్కు వెళ్లిపోవడంపై బోర్డు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉంది. వరుస వివాదాలు, ప్లానింగ్ లోపాల కారణంగా అగార్కర్ స్థానంలో లక్ష్మణ్ను తీసుకురావడమే బెటర్ అని బీసీసీఐ భావిస్తుందంట.
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శ్రీలంక చేరిన భారత బృందంకొలంబో: శ్రీలంకతో రెండు టెస్టుల సిరీస్లో తలపడేందుకు శుబ్మన్ గిల్ నాయకత్వంలోని భారత జట్టు కొలంబోకు చేరుకుంది. వరల్డ్ టెస్టు చాంపియన్షిప్ (డబ్ల్యూటీసీ)లో భాగంగా ఈ మ్యాచ్లు జరుగుతాయి. టాపార్డర్ బ్యాటర్ సాయి సుదర్శన్ మినహా మిగతా 14 మంది మంగళవారం శ్రీలంకలో అడుగు పెట్టారు. ఈ నెల 15 నుంచి గాలేలో తొలి టెస్టు, 23 నుంచి కొలంబోలో రెండో టెస్టు నిర్వహిస్తారు. వీటికి ముందు ఈ నెల 7 నుంచి మూడు రోజుల ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లో భారత్ ఆడుతుంది. ప్రస్తుతం డబ్ల్యూటీసీ పట్టికలో భారత్ 48.15 పాయింట్ల శాతంతో ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఈ రెండు టెస్టుల్లో భారత్ గెలిస్తే డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్కు చేరే అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి. చివరిసారిగా 2017లో శ్రీలంకలో మూడు టెస్టుల సిరీస్ కోసం పర్యటించిన భారత్ 3–0తో క్లీన్స్వీప్ చేసింది. అయితే గత ఏడాది నవంబర్లో సొంతగడ్డపై ఆఖరి టెస్టు సిరీస్ ఆడిన టీమిండియా... దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో 0–2తో ఓటమి పాలైంది. మరోవైపు సాయి సుదర్శన్ ఫిట్నెస్పై బీసీసీఐ మరింత స్పష్టతను ఆశిస్తోంది. సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ (సీఓఈ)లో రీహాబిలిటేషన్ తర్వాత కూడా అతను పూర్తిగా కోలుకోలేదు. దాంతో జట్టుతో కలిసి అతను శ్రీలంకకు వెళ్లలేదు. ప్రస్తుతం సుదర్శన్ గాయం పరిస్థితిని బోర్డు వైద్యులు సమీక్షిస్తుండగా... అతను త్వరలోనే పూర్తి ఫిట్గా మారే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. అదే జరిగితే శుక్రవారం నుంచి జరిగే ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లోనే సుదర్శన్ బరిలోకి దిగుతాడు.భారత ఫీల్డింగ్ కోచ్గా శుభదీప్...శ్రీలంకతో జరిగే టెస్టు సిరీస్ నుంచి భారత జట్టుకు కొత్త ఫీల్డింగ్ కోచ్ బాధ్యతలు చేపడుతున్నాడు. హైదరాబాద్కు చెందిన టి.దిలీప్ స్థానంలో బీసీసీఐ శుభదీప్ ఘోష్ను కొత్త ఫీల్డింగ్ కోచ్గా నియమించింది. 57 ఏళ్ల శుభదీప్ గతంలో రెండేళ్ల పాటు భారత మహిళల జట్టుకు ఫీల్డింగ్ కోచ్గా పని చేశాడు. భారత ‘ఎ’, అస్సాం సీనియర్ టీమ్కు కూడా కోచింగ్ ఇచ్చిన అనుభవం అతనికి ఉంది. అస్సాంకు చెందిన శుభదీప్ 17 ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్లు, 17 లిస్ట్ ‘ఎ’ మ్యాచ్లు ఆడాడు. భారత ఫీల్డింగ్ కోచ్గా 2021–2025 వరకు నాలుగేళ్ల పాటు పని చేసిన దిలీప్ ... ఆ తర్వాత కాంట్రాక్ట్ పొడిగింపుతో మరో ఏడాది పని చేశాడు. ఇంగ్లండ్తో వన్డే సిరీస్ తర్వాత అసిస్టెంట్ కోచ్ ర్యాన్ టెన్ డస్కటే కూడా తప్పుకున్నాడు. డస్కటే, దిలీప్ల సేవలను ప్రశంసిస్తూ మంగళవారం బీసీసీఐ సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు చెప్పింది.
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క్రికెట్లోమద్యపానం కొత్తేం కాదు!లండన్: అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయిన ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ మద్యపానం అలవాటుతో పలుమార్లు వివాదాల్లో చిక్కుకున్నాడు. ఇటీవల న్యూజిలాండ్తో తొలి టెస్టు తర్వాత అర్ధరాత్రి పార్టీకి వెళ్లి నిబంధనలు ఉల్లంఘించడంతో రెండో టెస్టులో చోటు పోయింది. తర్వాతి టెస్టు ఆడినా అనూహ్యంగా ఆటకు గుడ్బై చెప్పేశాడు. అయితే క్రికెటర్లు మద్యపానం చేయడం కొత్తేమీ కాదని, ఈ అలవాటు ఇంగ్లండ్ ఆటగాళ్లకు మాత్రమే పరిమితం కాదని అతను అభిప్రాయ పడ్డాడు. ‘డ్రింకింగ్’ ఇంగ్లండ్ జట్టు పెద్ద సమస్యగా మారిందా అంటూ ఒక ఇంటర్వ్యూలో మరో మాజీ ప్లేయర్ స్టువర్ట్ బ్రాడ్ అడిగిన ప్రశ్నకు స్టోక్స్ సమాధానమిచ్చాడు. ‘క్రికెట్లో మద్యపాన సంస్కృతి చాలా కాలంగా ఉంది. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఇదేమీ మారలేదు. 2026కు వచ్చే సరికి ఆటలో ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి. ప్రొఫెషనలిజం పెరిగింది. అయితే ఆల్కహాల్లో క్రికెట్ అనుబంధం మాత్రం మారలేదు. ఆటతో ఇది ముడిపడిపోయింది. క్లబ్ క్రికెట్నుంచి పెద్ద స్థాయి వరకు ఇది సాగుతుంది. దీనిని ఇంగ్లండ్ క్రికెట్కు మాత్రమే పరిమితం చేయవద్దు. క్రికెట్లో ఆహారపు అలవాట్లు, న్యూట్రిషన్, వైద్య సహకారం, డైట్ను దృష్టిలో ఉంచుకుంటూ ఆటగాళ్ల సన్నద్ధతవంటివి ఎన్నో జాగ్రత్తలు ఉన్నా సరే...క్రికెటర్లు ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం మానలేదు. అది సహజంగానే కొనసాగుతోంది’ అని స్టోక్స్ వ్యాఖ్యానించాడు.
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పాకిస్తాన్ 387 ఆలౌట్పోర్ట్ ఆఫ్ స్పెయిన్: పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జట్టు మరోసారి తన అనిశ్చిత ఆటతీరును ప్రదర్శించింది. ఒక దశలో మ్యాచ్ను శాసించే పటిష్ట స్థితి నుంచి... కాసేపట్లోనే పట్టు కోల్పోయింది. రెండు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భాగంగా వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్లో పాకిస్తాన్ 115 ఓవర్లలో 387 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఒక దశలో 281/2తో పటిష్ట స్థితిలో ఉన్న పాకిస్తాన్ ఆ తర్వాత అదే జోరు కొనసాగించడంలో విఫలమైంది. అబ్దుల్లా షఫీఖ్ (323 బంతుల్లో 160 నాటౌట్; 15 ఫోర్లు, 3 సిక్స్లు) అజేయ సెంచరీతో కదంతొక్కాడు. కెప్టెన్ బాబర్ ఆజమ్ (147 బంతుల్లో 88; 10 ఫోర్లు, 1 సిక్స్) సెంచరీ ముంగిట అనూహ్యంగా రనౌట్ రూపంలో వెనుదిరిగాడు. ఓవర్నైట్ స్కోరు 266/2తో మంగళవారం మూడో రోజు తొలి ఇన్నింగ్స్ కొనసాగించిన పాకిస్తాన్ వరుస విరామాల్లో వికెట్లు కోల్పోయింది. బాబర్ ఆజమ్తో కలిసి అబ్దుల్లా షఫీఖ్ మూడో వికెట్కు 183 పరుగులు జోడించాడు. ఆ తర్వాత అవైస్ జాఫర్ (1), సల్మాన్ ఆఘా (0), మొహమ్మద్ రిజ్వాన్ (18) విఫలమయ్యారు. ఈ దశలో సాజిద్ ఖాన్ (72 బంతుల్లో 30; 4 ఫోర్లు) కాస్త పోరాడాడు. ఒక ఎండ్లో పాతుకుపోయిన అబ్దుల్లా షఫీక్ విండీస్ బౌలర్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగా... మరో ఎండ్ నుంచి సాజిద్ అతడికి అండగా నిలిచాడు. వీరిద్దరూ ఏడో వికెట్కు 59 పరుగులు జోడించారు. అయితే సీల్స్ ఈ జోడీని విడదీయగా... ఒకే ఓవర్లో వారికన్ మూడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. అతడు వేసిన ఇన్నింగ్స్ 114వ ఓవర్ మూడో బంతికి అలీ ఉస్మాన్ (10) అవుట్ కాగా... ఐదో బంతికి ఉబైద్ షా (0), ఆరో బంతికి మొహమ్మద్ అలీ (0) అవుటయ్యారు. దీంతో పాకిస్తాన్ జట్టు ఆలౌటైంది. షఫీఖ్ అజేయంగా నిలిచాడు. కరీబియన్ బౌలర్లలో వారికన్ 16 ఓవర్లలో 112 పరుగులిచ్చి 6 వికెట్లు పడగొట్టాడు. షామార్ జోసెఫ్కు 2 వికెట్లు దక్కాయి. అంతకుముందు వెస్టిండీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 344 పరుగులు చేసింది. తొలి టెస్టు గెలిచిన ఆతిథ్య వెస్టిండీస్ జట్టు ప్రస్తుతం సిరీస్లో 1–0తో ఆధిక్యంలో ఉంది.
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అంత తొందరెందుకు బాబర్..!పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ బాబర్ ఆజమ్కు మరోసారి టెస్టు సెంచరీ అందని ద్రాక్షగానే మిగిలింది. వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న సిరీస్ నిర్ణయాత్మక రెండో టెస్టులో అతడు 88 పరుగుల వద్ద రనౌట్గా వెనుదిరిగాడు. సెంచరీకి చేరువలో ఉండగా రనౌట్ కావడంతో బాబర్ తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యాడు.మూడో రోజు తొలి ఆట ప్రారంభమైన కొద్ది సేపటికే వారికన్ సంధించిన బంతిని ఆఫ్సైడ్ వైపు ఆడిన బాబర్ సింగిల్ కోసం పరుగు ప్రారంభించాడు. పిచ్ మధ్యలోకి వచ్చిన తర్వాత నాన్స్ట్రైకర్ ఎండ్లో ఉన్న అబ్దుల్లా షఫీక్ నుంచి తిరిగి వెళ్లాలన్న సంకేతం రావడంతో వెనక్కి మళ్లాడు. అప్పటికే ఆలస్యమైంది.బ్రాండన్ కింగ్ అద్భుతమైన డైరెక్ట్ హిట్తో బాబర్ను రనౌట్ చేశాడు. దీంతో 147 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్తో 88 పరుగులు చేసిన అతడు పెవిలియన్కు చేరాల్సి వచ్చింది. రనౌట్ తర్వాత బాబర్ తీవ్ర అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. పెవిలియన్కు వెళ్లే సమయంలో చాలా కోపంగా ఉన్నట్లు కనిపించింది.మూడున్నరేళ్లుగా ఎదురుచూపులుబాబర్ చివరిసారిగా 2022 డిసెంబర్లో టెస్టు సెంచరీ చేశాడు. న్యూజిలాండ్తో కరాచీలో జరిగిన టెస్టులో అతడు అద్భుతంగా ఆడి 161 పరుగులు చేశాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో అతడు సెంచరీ చేసుంటే 10వ టెస్ట్ సెంచరీ అయ్యేది.మ్యాచ్ విషయానికొస్తే.. మూడో రోజు బాబర్ ఔటయ్యాక పాక్ స్వల్ప వ్యవధిలో 4 వికెట్లు కోల్పోయింది. రెండో రోజే సెంచరీ పూర్తి చేసిన అబ్దుల్లా షఫీక్ (130), సాజిద్ ఖాన్ (8) క్రీజ్లో ఉన్నారు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో ఆ జట్టు స్కోర్ 323-6గా ఉంది. విండీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్ స్కోర్కు ఇంకా 21 పరుగులు వెనుకపడి ఉంది. తొలి ఇన్నింగ్స్లో విండీస్ 344 పరుగులకు ఆలౌటైంది. జస్టిన్ గ్రీవ్స్ (73), రోస్టన్ ఛేజ్ (70) అర్ద సెంచరీలతో రాణించారు. ఈ సిరీస్లోని తొలి టెస్ట్ గెలిచిన విండీస్ 1-0 ఆధిక్యంలో ఉంది.
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సింధుకు 9వ సీడ్.. సాత్విక్-చిరాగ్ జోడీకి 5వ స్థానంభారత స్టార్ షట్లర్లకు ప్రతిష్టాత్మక BWF వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ 2026కు ముందు సీడింగ్ ఖరారైంది. రెండుసార్లు ఒలింపిక్ పతక విజేత పీ.వీ. సింధుకు మహిళల సింగిల్స్లో 9వ సీడ్ లభించింది. స్టార్ పురుషుల డబుల్స్ జోడీ సాత్విక్సాయిరాజ్ రంకిరెడ్డి-చిరాగ్ శెట్టికి 5వ సీడ్ దక్కింది.ఆగస్టు 17 నుంచి 23 వరకు న్యూఢిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో ఈ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ జరగనుంది. భారత్ ఐదు విభాగాల్లోనూ రెండేసి ఎంట్రీలు నమోదు చేసింది. నాలుగు విభాగాల్లో కనీసం ఒక భారత జోడీ లేదా ఆటగాడికి సీడింగ్ దక్కడం విశేషం.సింధుకు 9వ సీడ్ప్రస్తుతం జపాన్ ఓపెన్ ఛాంపియన్గా ఉన్న సింధుకు మహిళల సింగిల్స్లో 9వ సీడ్ ఇచ్చారు. జపాన్కు చెందిన అకానె యమగుచి 2వ సీడ్గా ఉండగా, చైనాకు చెందిన వాంగ్ జి యి, చెన్ యుఫెయ్ వరుసగా 3, 4వ సీడ్లలో ఉన్నారు. క్షిణ కొరియా స్టార్ ఆన్ సె-యంగ్ మహిళల సింగిల్స్లో టాప్ సీడ్గా ఉంది.సాత్విక్-చిరాగ్కు 5వ సీడ్భారత స్టార్ జోడీ సాత్విక్-చిరాగ్కు పురుషుల డబుల్స్లో 5వ సీడ్ లభించింది. 2022 ఆసియా క్రీడల స్వర్ణ పతక విజేతలైన ఈ జోడీపై భారత్ భారీ ఆశలు పెట్టుకుంది. పురుషుల డబుల్స్లో దక్షిణ కొరియాకు చెందిన కిమ్ వోన్ హో-సియో సియుంగ్ జే టాప్ సీడ్గా ఉన్నారు.లక్ష్య సేన్కు 14వ సీడ్భారత యువ స్టార్ లక్ష్య సేన్ పురుషుల సింగిల్స్లో 14వ సీడ్గా నిలిచాడు. గతంలో ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో కాంస్య పతకం సాధించిన లక్ష్య.. మరోసారి పతకంపై కన్నేశాడు. పురుషుల సింగిల్స్లో ప్రపంచ ఛాంపియన్ షి యు కీ టాప్ సీడ్గా ఉన్నాడు.మిక్స్డ్ డబుల్స్లోనూ భారత్కు సీడ్భారత్కు చెందిన ధ్రువ్ కపిల-తనిషా క్రాస్టో జోడీ మిక్స్డ్ డబుల్స్లో 15వ సీడ్గా నిలిచింది. ఈ విభాగంలో చైనాకు చెందిన ఫెంగ్ యాన్ ఝె-హువాంగ్ డాంగ్ పింగ్ టాప్ సీడ్గా ఉన్నారు. మరోవైపు మహిళల డబుల్స్లో చైనాకు చెందిన లియూ షెంగ్ షు-టాన్ నింగ్ టాప్ సీడ్గా నిలిచారు.రేపే డ్రాప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ డ్రా బుధవారం న్యూఢిల్లీలో జరగనుంది. ఏదైనా సీడ్ ఆటగాడు లేదా జోడీ టోర్నీ నుంచి తప్పుకుంటే సీడింగ్లో స్వల్ప మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది.కాగా, ఆటగాళ్ల అర్హతను ఏప్రిల్ 28, 2026 ప్రపంచ ర్యాంకింగ్స్ ఆధారంగా నిర్ణయించగా.. సీడింగ్ను జూలై 28 ర్యాంకింగ్స్ ఆధారంగా ఖరారు చేశారు.
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కేఎల్ రాహుల్ మాస్టర్ ప్లాన్శ్రీలంకతో రెండు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్కు టీమిండియా సిద్ధమవుతోంది. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టుకు శ్రీలంకలో కఠిన పరీక్ష ఎదురుకానుంది. అక్కడి స్పిన్ పిచ్లు భారత బ్యాటర్లకు సవాళ్లు విసరనున్నాయి. ఈ పరీక్షను ఎదుర్కొనేందుకు స్టార్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ మాస్టర్ ప్లాన్తో సిద్ధమవుతున్నాడు.KL Rahul practicing in tough pitches for the Sri Lanka Test series ⏳💪 pic.twitter.com/XkgjNnqzYd— Johns. (@CricCrazyJohns) August 4, 2026ధూళి పిచ్పై బ్యాటింగ్శ్రీలంకలో సహజంగా ధూళి పిచ్లు ఉంటాయి. వీటిపై స్పిన్నర్లను ఎదుర్కోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు రాహుల్ ప్రత్యేక సాధన చేస్తున్నాడు. సాధనలో అతడు స్పిన్ బౌలింగ్ను ఇబ్బంది లేకుండా ఆడుతున్న వీడియో ఒకటి సోషల్మీడియాలో వైరలవుతోంది.రాహుల్ ముంబైలోని ఓ ప్రత్యేక ప్రాక్టీస్ సదుపాయంలో ఈ సాధన చేసినట్లు సమాచారం. అతడితో పాటు ఓపెనింగ్ భాగస్వామి యశస్వి జైస్వాల్ కూడా ప్రాక్టీస్లో పాల్గొన్నట్లు తెలుస్తోంది.కొలంబోలో ల్యాండ్ అయిన టీమిండియాభారత జట్టు మంగళవారం మధ్యాహ్నం కొలంబో చేరుకుంది. సాయి సుదర్శన్ మాత్రం బెంగళూరులోనే ఉన్నాడు. అతడు తర్వాత జట్టుతో కలవనున్నాడు. ఆగస్టు 7 నుంచి 9 వరకు భారత్ మూడు రోజుల వార్మప్ మ్యాచ్ ఆడనుంది.Shubman Gill & Yashasvi Jaiswal having fun time in Sri Lanka ❤️- The future duo of World Cricket. pic.twitter.com/fuobQjGarS— Johns. (@CricCrazyJohns) August 4, 2026ఆ తర్వాత ఆగస్టు 15న గాలేలో తొలి టెస్టు ప్రారంభమవుతుంది. రెండో టెస్టు ఆగస్టు 23న కొలంబోలో మొదలవుతుంది.ప్రస్తుతం వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ ఐదో స్థానంలో ఉంది. టీమిండియా బంగ్లాదేశ్ కంటే వెనుకబడి ఉండటం ఆందోళన కలిగించే అంశం. అయితే ఈ సైకిల్లో భారత్కు ఇంకా మూడు సిరీస్లు మిగిలి ఉన్నాయి.
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జెమీమా మెరుపులు వృథా.. ఆఖరి బంతికి సంచలన విజయం!హండ్రెడ్ వుమెన్ కాంపిటీషన్లో సదరన్ బ్రేవ్ వుమెన్ తొలి ఓటమిని చవిచూసింది. సోమవారం రాత్రి సదరన్ బ్రేవ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో వెల్ష్ ఫైర్తో ఆఖరి బంతికి విజయాన్ని అందుకుంది. మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సదరన్ బ్రేవ్ వుమెన్ 100 బంతుల్లో 5 వికెట్ల నష్టానికి 121 పరుగులుచేసింది. లారా వోల్వర్ట్ (45 బంతుల్లో 48), జెమీమా రోడ్రిగ్స్ (21 బంతుల్లో 25) రాణించారు. వెల్ష్ ఫైర్ బౌలర్లలో హెథర్ గ్రహమ్, గ్రేస్ పాట్స్ చెరో 2 వికెట్లు తీశారు. అనంతరం వెల్ష్ ఫైర్ నిర్ణీత వంద బంతుల్లోనే 6 వికెట్లు కోల్పోయి 122 పరుగులు చేసి విజయాన్ని అందుకుంది. వెల్ష్ ఫైర్ బ్యాటింగ్లో టాపార్డర్, మిడిలార్డర్ విఫలమైన చోట లోయర్ ఆర్డర్లో హెథర్ గ్రహమ్ (28 బంతుల్లో 35 నాటౌట్) అజేయంగా నిలిచి జట్టును గెలిపించింది. ఆమెకు గ్రేస్ థాంప్సన్ (16), నిమ్హ్ హోలండ్ (12 నాటౌట్) సహకారం అందించారు. సదరన్ బ్రేవ్ బౌలర్లలో టిల్లీ కోర్టీన్ 3 వికెట్లు తీయగా, ఇస్సీ వాంగ్ 2 వికెట్లు తీసింది. ఈ విజయంతో వెల్ష్ ఫైర్ 5 మ్యాచ్ల్లో రెండో విజయంతో పట్టికలో నాలుగో స్థానంలో ఉండగా, సదరన్ బ్రేవ్ ఓటమి పాలైనప్పటికీ టాప్లోనే కొనసాగుతోంది.#JemimahRodrigues showcases her trademark timing with a beautifully placed boundary! 💥#TheHundred 2026 👉 Welsh Fire vs Southern Brave | LIVE NOW! pic.twitter.com/8Y8tt9CPhe— Star Sports (@StarSportsIndia) August 3, 2026Read: నా ఫెవరేట్ కోచ్ అతడే.. గంభీర్ మాత్రం కాదు: షమీ
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CWG 2026: పాకిస్థాన్ బాక్సర్ మిస్సింగ్కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026 తర్వాత పాకిస్థాన్ బాక్సర్ కుద్రతుల్లా (Qudratullah) మిస్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. పోటీలు ముగిసిన అనంతరం టీమ్ హోటల్ నుంచి వెళ్లిన అతడు అదృశ్యమైనట్లు సమాచారం. అతని పాస్పోర్ట్ కూడా టీమ్ మేనేజర్ వద్దే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.ఇదే తొలిసారి కాదుఅంతర్జాతీయ టోర్నీల సమయంలో పాకిస్థాన్ బాక్సర్లు అదృశ్యమైన ఘటనలు గతంలోనూ చోటుచేసుకున్నాయి. 2022 కామన్వెల్త్ గేమ్స్ సందర్భంగా సులేమాన్ బలోచ్, నజీరుల్లా ఖాన్ బర్మింగ్హామ్లో అదృశ్యమయ్యారు. అప్పట్లోనూ వారి పాస్పోర్టులు మేనేజర్ వద్దే ఉన్నట్లు సమాచారం.2024లో ఇటలీలో జరిగిన వరల్డ్ ఒలింపిక్ క్వాలిఫయర్స్ సందర్భంగా ఆసియా గోల్డ్ మెడలిస్ట్ బాక్సర్ జోహైబ్ రషీద్ (పాక్) తన రూమ్మేట్కు చెందిన విదేశీ కరెన్సీ, విలువైన వస్తువులను తీసుకుని బస్టో అర్సిజియో పట్టణంలో అదృశ్యమైనట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.ఒక్క పతకంతో సరిపెట్టుకున్న పాక్కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026లో పాక్కు ఒకే ఒక పతకం లభించింది. ఈ పోటీల్లో మొత్తం 36 మంది సభ్యులు పాల్గొనగా..మహిళల బాక్సింగ్లో ఫాతిమా జెహ్రా కాంస్య పతకాన్ని సాధించింది.
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బీసీసీఐ పెన్షన్ ఎంత.. ఎవరెవరికి వస్తుంది..?అజింక్య రహానే అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడంతో బీసీసీఐ మాజీ క్రికెటర్లకు అందించే పెన్షన్ పథకం మరోసారి చర్చలోకి వచ్చింది. 2004లో ప్రారంభమైన ఈ పథకంలో సుమారు 900 మంది మాజీ క్రికెటర్లు, అంపైర్లు, ఇతర అధికారులు ప్రయోజనం పొందుతున్నట్లు సమాచారం.మొదటల్లో కనీసం ఒక టెస్టు మ్యాచ్ ఆడిన మాజీ క్రికెటర్లకు నెలకు రూ.5,000 పెన్షన్ అందించేవారు. 2022లో బీసీసీఐ పెన్షన్ మొత్తాలను భారీగా పెంచింది. దీంతో సుమారు 900 మంది మాజీ క్రికెటర్లు, అంపైర్లు, అధికారులు లబ్ది పొందారు.ప్రస్తుతం క్రికెటర్ల నెల పెన్షన్ ఎంత..?25 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ టెస్టులు ఆడిన పురుష క్రికెటర్లు- రూ.70,000ఇతర మాజీ పురుష టెస్టు క్రికెటర్లు- రూ.60,000మాజీ మహిళా అంతర్జాతీయ క్రికెటర్లు- రూ.52,5002003కు ముందు రిటైరైన ఫస్ట్క్లాస్ క్రికెటర్లు- రూ.45,000ఇతర మాజీ ఫస్ట్క్లాస్ క్రికెటర్లు- రూ.30,000జీవితాంతం వస్తుందా..?అందుబాటులో ఉన్న నివేదికల ప్రకారం, పెన్షన్ సాధారణంగా శాశ్వతంగా రద్దు కాదు. అయితే మాజీ క్రికెటర్ లేదా అధికారి బీసీసీఐ లేదా రాష్ట్ర క్రికెట్ సంఘంలో జీతభత్యాలు తీసుకునే పదవిలో చేరితే, ఉదాహరణకు కోచ్, సెలెక్టర్, అడ్మినిస్ట్రేటర్ వంటి బాధ్యతలు చేపడితే, పెన్షన్ చెల్లింపులో తాత్కాలిక విరామం ఉండవచ్చు.పెన్షన్ పొందుతున్న ప్రముఖ క్రికెటర్లు..?పెన్షన్ పొందుతున్న మాజీ క్రికెటర్ల జాబితాను బీసీసీఐ అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. అయితే అందుబాటులో ఉన్న వివరాల ప్రకారం, పెన్షన్ అర్హత ఉన్న ప్రముఖ మాజీ క్రికెటర్లలో ప్రస్తుతం సచిన్ టెండూల్కర్, సౌరవ్ గంగూలీ, సునీల్ గవాస్కర్, కపిల్ దేవ్ వంటి వారు ఉంటారు.అజింక్య రహానేకు ఎంత..?రహానే భారత్ తరఫున 85 టెస్టులు ఆడాడు. కాబట్టి అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాత అత్యధిక రూ.70,000 నెలవారీ పెన్షన్ బ్రాకెట్కు అర్హత పొందుతాడు.
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నా ఫెవరేట్ కోచ్ అతడే.. గంభీర్ మాత్రం కాదు: షమీటీమిండియా సీనియర్ బౌలర్ మహ్మద్ షమీ చానాళ్ల క్రితమే జట్టుకు దూరమయ్యాడు. అయితే 2023 వన్డే ప్రపంచకప్లో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచిన షమీ లీడింగ్ వికెట్ టేకర్గా నిలిచాడు. వన్డే ప్రపంచకప్ తర్వాత గాయం బారిన పడిన షమీ మళ్లీ తిరిగి జట్టులోకి రాలేకపోయాడు. గాయం నుంచి కోలుకున్న షమీ ఆ తర్వాత దేశవాళీ క్రికెట్లో రాణించినప్పటికీ సెలెక్టర్ల నుంచి పిలుపు మాత్రం రాలేదు. తాజాగా బీసీసీఐ చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ 2027 వన్డే ప్రపంచకప్ ప్రణాళికల్లో జట్టులో యువ బౌలర్లకే ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుందని, వయసు మీద పడిన క్రికెటర్లకు తాము అవకాశాలు ఇవ్వబోమని బాంబు పేల్చాడు. అంతేకాదు షమీ లాంటి సీనియర్ బౌలర్ల సేవలను తాము గుర్తుంచుకుంటామని, వారు చాలా సార్లు జట్టుకు విజయాలు అందించారని తెలిపారు. అగార్కర్ వ్యాఖ్యలు షమీ, భువనేశ్వర్ వంటి సీనియర్ ఆటగాళ్లకు పరోక్షంగా రిటైరవ్వాలని హింట్ ఇచ్చినట్లుగా అనిపించింది. దీంతో షమీ అంతర్జాతీయ కెరీర్కు దాదాపు ఎండ్కార్డ్ పడినట్లే. ఇటీవలే ఒక మీడియా చానెల్కు షమీ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన సందర్భంగా మీ ఫెవరెట్ కోచ్ ఎవరు అని ప్రశ్న వేశారు. దీనిపై షమీ స్పందిస్తూ.. ‘ఎవరు బెస్ట్ కోచ్ అనేది పోల్చడం చాలా కష్టం. అయితే నేను గంభీర్ సారథ్యంలో టీమిండియాకు పెద్దగా మ్యాచ్లు ఆడలేదు. ఇక రాహుల్ బాయ్, అనిల్ బాయ్, రవిశాస్త్రిల హయాంలో మంచి క్రికెట్ ఆడాను. కానీ ఈ నలుగురిలో ఒకరిని ఎంపిక చేసుకోమంటే మాత్రం నేను రవిశాస్త్రి బాయ్ నా మొదటి ప్రాధాన్యత. అతడు కోచ్గా ఉన్న సమయంలో నేను స్వేచ్ఛగా ఆడానన్న ఫీలింగ్ వచ్చేది. అంతేకాదు రవి భాయ్ అగ్రెసివ్ ఎంతలా ఉండేదంటే ప్రతీ మ్యాచ్ మేము గెలవడానికే ఆడుతున్నామా అన్నట్లుగా ఉండేది. రవిశాస్త్రి కోచింగ్ను బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాడిని’ అని షమీ తన మనసులోని మాటను బయటపెట్టాడు. ఆ తర్వాత 2023 వన్డే ప్రపంచకప్లో భారత ప్రదర్శనను మరోసారి గుర్తుచేసుకున్నాడు. ‘‘2023 వన్డే ప్రపంచకప్ నాకు ఎప్పుడూ గుర్తుండిపోతుంది. కానీ నా మైండ్లో కప్ గెలవలేదన్న బాధ మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది. ‘అతను ఇన్ని మ్యాచ్లు ఆడాడు, ఇన్ని వికెట్లు తీశాడు’ అని చూపిస్తూ ఒక రీల్ నా ముందు వచ్చినప్పుడు, నేను ఐసీసీ ఈవెంట్లలో ఆడలేకపోయిన మ్యాచ్లు నా మనసులోకి వస్తాయి. ఇన్నేళ్ల కెరీర్లో ఐసీసీ మెగా టోర్నీల్లో నేను మూడు, నాలుగు లేదా ఐదు మ్యాచ్లు ఆడలేకపోయాను. ఒకవేళ నేను ఇవి ఆడి ఉంటే, ఇవాళ అగ్రస్థానంలో ఉండేవాడిని." అని షమీ చెప్పుకొచ్చాడు.ఇక షమీ తన కెరీర్లోనే అత్యున్నత ప్రదర్శన 2023 వన్డే వరల్డ్కప్లో నమోదు చేశాడు. ఆ టోర్నీలో 24 వికెట్లు తీసిన షమీ వన్డే ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే ఏ ఎడిషన్కైనా అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా రికార్డులకెక్కాడు. కానీ ఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో ఓటమితో టీమిండియా రన్నరప్కే పరిమితమైంది.
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పొలిటికల్ బాంబు పేల్చిన నఖ్వీపాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు అధ్యక్షుడు మొహిసిన్ నఖ్వీ అతి పెద్ద పొలిటికల్ బాంబు పేల్చాడు. పాక్ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రి కూడా అయిన.. దేశ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద కుంభకోణాన్ని గుర్తించామని ప్రకటించారు. ఈ వ్యవహారంలో న్యాయమూర్తులు, బ్యూరోక్రాట్లు, రాజకీయ నాయకులు, బ్యాంకర్లు కూడా ఉన్నారని ఆరోపించారు."21 ఏళ్లుగా లంచాలు ఇచ్చారు, తీసుకున్నారు. బాధ్యులైన ప్రతి ఒక్కరిపై చర్యలు తీసుకుంటాం" అని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే కుంభకోణానికి పాల్పడ్డ వ్యక్తుల పేర్లను మాత్రం ఆయన వెల్లడించలేదు.నఖ్వీ కొద్ది రోజుల కిందటే మరో సంచలన ఆరోపణ చేశారు. పాకిస్థాన్ పాలనా వ్యవస్థ కుప్పకూలిపోయిందని వ్యాఖ్యానించారు. నఖ్వీ వరుసగా చేస్తున్న సంచలన ఆరోపణలు పాక్ ప్రభుత్వాన్ని కుదిపేస్తున్నాయి. అతడికి దేశ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్కు పొసగడం లేదని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్ మునీర్ ఆదేశాలతోనే నఖ్వీ ప్రభుత్వంపై ఆరోపణుల చేస్తున్నాడని టాక్ నడుస్తోంది. నఖ్వీ-మునీర్ చాలాకాలంగా ప్రధానిపై గుర్రుగా ఉన్నారని సమాచారం. ఈ కారణంగానే వారు ఇలాంటి ఆరోపణులు చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది.ఇదిలా ఉంటే, నఖ్వీ పీసీబీ అధ్యక్షుడిగా, పాక్ అంతర్గత మంత్రిగా, ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడిగా త్రిపాత్రాభినయం చేస్తున్నాడు. తాజాగా అతడు మహిళల ఆసియా కప్కు సంబంధించిన షెడ్యూల్ డిస్కషన్లో పాల్గొన్నాడు. ఈ టోర్నీకి సంబంధించిన షెడ్యూల్ ప్రకటన త్వరలోనే వెలువడాల్సి ఉంది.
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‘జడ్డూతో జాగ్రత్త.. లంక బ్యాటర్లకు ఇదే నా హెచ్చరిక!’జింబాబ్వేతో సిరీస్ అనంతరం టీమిండియా శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్ ఆడేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ నెల 15 నుంచి ఇరుజట్ల మధ్య గాలే వేదికగా తొలి టెస్టు మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ సిరీస్లో టీమిండియాకు సీనియర్ ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా కీలక ఆయుధంగా మారనున్నాడని మాజీ క్రికెటర్ చతేశ్వర్ పుజారా జోస్యం చెప్పాడు. సంప్రదాయ టెస్టు క్రికెట్లో జడేజా గతంలో పరుగులు కట్టడి చేయడంపైనే దృష్టి సారించేవాడని, కానీ కొన్నాళ్లుగా అతడు వికెట్ల కోసమే బంతులు వేస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తోందని తెలిపాడు. జియో హాట్స్టార్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పుజారా మాట్లాడాడు. 'కెరీర్ ఆరంభంలో జడేజా తన బౌలింగ్లో పరుగులు ఎక్కువగా రాకూడదనే మైండ్సెట్తో ఉండేవాడు. రెడ్బాల్ క్రికెట్లో ఇది చాలా ఎక్కువగా కనిపించేది. అయితే వికెట్ కొద్దిగా సహకరించినా, అతడు వికెట్లు తీయడానికి ప్రయత్నించేవాడు. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం జడేజా పూర్తిగా మారిపోయాడు. తనకున్న బలాబలాలను అర్థం చేసుకొని దానికి అనుగుణంగా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు అతడు వికెట్లు తీయడంలో నేర్పరి. ఇక జడ్డూ ప్రతి గేమ్లోనూ బంతిని స్టంప్ లైన్లో వేసి ఔట్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. గతంలో అతడి ఆలోచన కాస్త రక్షణాత్మక ధోరణిలో ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు వికెట్ తీయాలనే ఉద్దేశంతోనే బంతులను విసురుతున్నాడు' అని పుజారా చెప్పుకొచ్చాడు.ఇక జడేజా ఆరు నెలల తర్వాత టెస్టు జట్టులోకి తిరిగొచ్చాడు. గతేడాది నవంబర్లో గౌహతి వేదికగా దక్షిణాఫ్రికాతో చివరి టెస్టు ఆడాడు. ఆ మ్యాచ్లో జడేజా ఆరు వికెట్లు పడగొట్టడంతో పాటు అర్ధసెంచరీ సాధించాడు. ఇక 37 ఏళ్ల జడేజాకు శ్రీలంకపై అద్భుతమైన రికార్డు ఉంది. గతంలో లంకతో ఆడిన ఏడు టెస్టుల్లో జడేజా 65 సగటుతో 326 పరుగులు చేశాడు. లంకపైనే అతడి కెరీర్ బెస్ట్ (175 నాటౌట్) స్కోరు నమోదు చేశాడు. ఇక బౌలింగ్లో 24 సగటుతో 33 వికెట్లు తీశాడు. ఇక లంక గడ్డపై గతంలో ఆడిన రెండు టెస్టులు కలిపి మొత్తం 13 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇక ఓవరాల్గా జడేజా 85 టెస్టుల్లో 348 వికెట్లు తీశాడు. ఇందులో 15 సార్లు ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శనలున్నాయి. బ్యాటింగ్లో 4,095 పరుగులు సాధించిన జడేజా ఖతాలో ఆరు సెంచరీలు, 28 అర్ధసెంచరీలున్నాయి.Read: ‘రొనాల్డోనే స్ఫూర్తి.. నా తండ్రి కూడా అలానే మరణించాడు’
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ఆకిబ్ నబీ జీవితంలో ఆసక్తికర విశేషాలుఅది జమ్మూకశ్మీర్లోని బరాముల్లా పట్టణానికి సుమారు 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న షీరీ అనే గ్రామం. అక్కడ క్రికెట్ ఆడేందుకు పెద్దగా సౌకర్యాలు లేవు. నిత్యం రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ఉండే ఆ ప్రాంతంలో ఒక బాలుడు టీమిండియాకు ప్రాతినిథ్యం వహించాలని కలలు కన్నాడు. కలలు కనడమే కాకుండా పట్టుదల, కృషితో వాటిని సాకారం చేసుకున్నాడు.అతడి పేరే ఆకిబ్ నబీ. త్వరలో శ్రీలంకతో జరుగబోయే టెస్ట్ సిరీస్కు బుమ్రా ప్రత్యామ్నాయంగా ఎంపికైన ఆటగాడు. నిప్పులు చెరిగే బంతులతో బ్యాటర్ల పాలిట సింహస్వప్నమైన అతడిని క్రికెట్ సర్కిల్స్లో బారాముల్లా ఎక్స్ప్రెస్ అని పిలుస్తారు. లంకతో తొలి టెస్ట్తో టీమిండియా అరంగేట్రం చేసే అవకాశం ఉన్న నబీ జీవిత విశేషాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం.29 ఏళ్ల నబీ చిన్నతనంలో ఫుట్బాల్పై ఆసక్తి చూపినప్పటికీ.. ఆ తర్వాత పేస్ బౌలింగ్పై మక్కువ పెంచుకున్నాడు. అదే ఆసక్తి అతడిని దేశవాళీ క్రికెట్లో తిరుగులేని పేసర్గా మార్చి, టీమిండియాలోకి తీసుకొచ్చింది. తద్వారా భారత టెస్ట్ జట్టుకు ఎంపికైన తొలి జమ్మూకశ్మీర్ క్రికెటర్గా చరిత్ర సృష్టించేలానూ చేసింది.డాక్టర్ కావాలని తండ్రి ఆశ..నబీకి క్రికెట్ కెరీర్ ఎంచుకోవడం అంత సులభంగా జరగలేదు. 12వ తరగతి చదువుతున్న సమయంలో అతడు బయోసైన్స్ విద్యార్థి. ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడైన అతడి తండ్రి గులాం నబీ దార్ తన కొడుకు డాక్టర్ కావాలని కోరుకున్నారు.కానీ అదే సమయంలో నబీకు బీసీసీఐ నిర్వహించిన పేస్ బౌలింగ్ క్యాంప్లో పాల్గొనే అవకాశం వచ్చింది. ఆ క్యాంప్కు ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజం గ్లెన్ మెక్గ్రాత్ కోచ్గా వ్యవహరించాడు.కొడుకు చదువును పక్కన పెట్టి క్రికెట్ కోసం వెళ్లడం తండ్రికి అస్సలు నచ్చలేదు. క్రికెట్ను కెరీర్గా ఎంచుకోవడం ప్రమాదకరమైన నిర్ణయమని ఆయన భావించారు.అయితే ఈ విషయంలో నబీ తొలి కెప్టెన్ జుబైర్ దార్ జోక్యం చేసుకున్నారు. మెక్గ్రాత్ వంటి దిగ్గజం దగ్గర నేర్చుకునే అవకాశం జీవితంలో ఒక్కసారే వస్తుందని చెప్పి నబీను క్యాంప్కు పంపించేందుకు తండ్రిని ఒప్పించారు. అది నబీ క్రికెట్ జీవితాన్ని మార్చిన కీలక మలుపుల్లో ఒకటి.స్పైక్స్ కూడా తెలియని స్థాయి నుంచి ‘బరాముల్లా ఎక్స్ప్రెస్’గా..నబీ ప్రతిభను తొలిసారి గుర్తించింది కూడా జుబైర్ దారే. 14 ఏళ్ల వయసులో ప్రత్యర్థి జట్టు తరఫున ఆడుతున్న నబీను ఆయన చూశారు. ఓటమి ఎదురైనా బ్యాట్, బంతితో నబీ చూపిన తెగువ జుబైర్ను ఆకట్టుకుంది. నబీ ప్రతిభకు ముగ్ధుడైన జుబైర్.. బరాముల్లా క్లబ్లో చేరాలని ఆహ్వానించారు.అయితే అప్పట్లో నబీకు క్రికెట్లోని కనీస విషయాలు కూడా తెలీవు. శ్రీనగర్లోని షేర్-ఇ-కశ్మీర్ స్టేడియంలో తొలిసారి టర్ఫ్ వికెట్పై బౌలింగ్ చేసేందుకు దిగినప్పుడు అతడి కాళ్లు పాపింగ్ క్రీజ్ వద్ద జారిపోయాయి. పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి బంతి వేయాల్సిన బౌలర్.. పిచ్పై జారి పడిపోయాడు.అందుకు కారణం ఏంటంటే.. అతడు సాధారణ షూస్ వేసుకుని బౌలింగ్ చేయడానికి వచ్చాడు. ఫాస్ట్ బౌలింగ్కు స్పైక్స్ అవసరమని కూడా అతడికి తెలీదు.క్రికెట్ వ్యవస్థ గురించి అంతగా అవగాహన లేని నబీ మరోసారి తన అమాయకత్వంతో చిక్కుల్లో పడ్డాడు. జమ్మూకశ్మీర్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ రెండు వర్గాలుగా విడిపోయిన సమయంలో రెండు వర్గాలు నిర్వహించిన క్యాంపులకు ఒకే రోజు వెళ్లాడు. ఉదయం ఒక క్యాంప్లో బౌలింగ్ చేసిన అతడు.. అక్కడి అధికారి చెప్పడంతో మధ్యాహ్నం మరో వర్గం నిర్వహించిన క్యాంప్కు కూడా వెళ్లి బౌలింగ్ చేశాడు. దీని వల్ల అతడు కొద్ది రోజుల పాటు క్రికెట్కు దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది. అతడికి అక్కడి రాజకీయాలు తెలియదు. అతడికి తెలిసింది ఒక్కటే.. బంతిని వేగంగా, సరిగ్గా వేయడం.ఇర్ఫాన్ పఠాన్ మార్గదర్శకత్వంలో..నబీలో ఉన్న సహజమైన ప్రతిభకు సరైన మెరుగులు దిద్దింది మాజీ భారత క్రికెటర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్. ఇర్ఫాన్ పఠాన్ మార్గదర్శకత్వంలో నబీ బౌలింగ్లో అసలు మార్పు వచ్చింది. కేవలం వేగంతో బంతులు విసిరే పేసర్ నుంచి.. బంతిని రెండు వైపులా స్వింగ్ చేయగల తెలివైన బౌలర్గా నబీ మారాడు. లైన్, లెంగ్త్పై పట్టు సాధించాడు.2018 సెప్టెంబర్లో విజయ్ హజారే ట్రోఫీతో లిస్ట్-ఏ అరంగేట్రం చేసిన నబీ.. 2020 జనవరిలో జార్ఖండ్పై ఫస్ట్క్లాస్ అరంగేట్రం చేశాడు. ఆ తర్వాత ఒడిశాపై ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శనతో సత్తా చాటాడు. ఆ ప్రదర్శన జమ్మూకశ్మీర్ను క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు చేర్చడంలో కీలకమైంది.44 వికెట్ల నుంచి డబుల్ హ్యాట్రిక్ వరకు..2024-25 రంజీ ట్రోఫీ నబీ కెరీర్లో కీలక మలుపు. ఆ సీజన్లో 44 వికెట్లతో దేశంలోనే అత్యధిక వికెట్లు తీసిన పేసర్గా నిలిచాడు. అతడి బౌలింగ్ సగటు కేవలం 13.93. అయితే అసలు సంచలనం 2025 ఆగస్టులో వచ్చింది.దులీప్ ట్రోఫీలో నార్త్ జోన్ తరఫున ఈస్ట్ జోన్పై ఆడుతున్నప్పుడు నబీ వరుసగా నాలుగు బంతుల్లో నాలుగు వికెట్లు తీశాడు. అంటే డబుల్ హ్యాట్రిక్ సాధించాడు. అప్పటికే ‘బరాముల్లా ఎక్స్ప్రెస్’ అనే పేరు దేశవ్యాప్తంగా మార్మోగడం మొదలైంది.ఆ తర్వాత సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలోనూ 15 వికెట్లు తీసిన నబీ.. వైట్బాల్ క్రికెట్లోనూ తనకు తిరుగులేదని నిరూపించాడు.ఐపీఎల్లో జాక్పాట్దీంతో ఐపీఎల్ వేలంలో అతడి కోసం ఫ్రాంచైజీల మధ్య పోటీ నెలకొంది. చివరికి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ రూ.8.40 కోట్లకు నబీను సొంతం చేసుకుంది. ఒకప్పుడు కొడుకు విమాన టికెట్ కోసం రూ.10,000 సమకూర్చేందుకు ఇబ్బంది పడిన నబీ తండ్రి, ఐపీఎల్ జాక్పాట్ చూసి మురిసిపోయాడు.జమ్మూకశ్మీర్కు తొలి రంజీ టైటిల్.. నబీదే కీలక పాత్ర2025-26 రంజీ ట్రోఫీ సీజన్ నబీ కెరీర్లోనే అత్యంత గొప్ప అధ్యాయం.జమ్మూకశ్మీర్ తొలిసారి రంజీ ట్రోఫీ గెలవడంలో అతడి పేస్ బౌలింగే కీలకం. ఆ సీజన్లో అతడు కేవలం 17 ఇన్నింగ్స్ల్లో 60 వికెట్లు తీశాడు. 12.65 సగటున ఏకంగా ఎనిమిది సార్లు ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన చేశాడు. ఫలితంగా ప్లేయర్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్గా నిలిచాడు.ఇండియా-ఏ నుంచి టీమిండియా వరకు..దేశవాళీ క్రికెట్లో వరుసగా అద్భుత ప్రదర్శనలు చేయడంతో భారత జట్టు తలుపులు తెరుచుకున్నాయి.2026 మధ్యలో శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లిన ఇండియా-ఏ జట్టులో నబీ చోటు దక్కించుకున్నాడు. రెండు ఫస్ట్క్లాస్ మ్యాచ్ల్లో ఆరు వికెట్లు తీశాడు.అంతేకాదు.. భారత సీనియర్ జట్టుకు నెట్ బౌలర్గా కూడా వ్యవహరించాడు. జాతీయ సెలెక్టర్ల ముందు తన సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించే అవకాశం అతడికి అక్కడే లభించింది. అయితే టీమిండియా టెస్ట్ జట్టులో చోటు దక్కుతుందని మాత్రం అతడు ఊహించి ఉండకపోవచ్చు.బుమ్రా గాయంతో తెరుచుకున్న తలుపుఆగస్టు 2026లో శ్రీలంకతో టెస్ట్ సిరీస్కు ముందు జస్ప్రీత్ బుమ్రా మోకాలి గాయం కారణంగా దూరమయ్యాడు. హర్షిత్ రాణా, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి కూడా అందుబాటులో లేకపోవడంతో భారత జట్టుకు మరో పేసర్ అవసరమైంది. అప్పుడు సెలెక్టర్ల దృష్టి నబీపై పడింది.రెండు రంజీ సీజన్లలో ఏకంగా 104 వికెట్లు. 2025-26 సీజన్లో 60 వికెట్లు. రెడ్బాల్లో రెండు వైపులా బంతిని స్వింగ్ చేయగల సామర్థ్యం. అద్భుతమైన ఫామ్. ఈ గణాంకాలన్నీ నబీకు అనుకూలంగా నిలిచాయి. దీంతో అతడికి భారత టెస్ట్ జట్టులో చోటు దక్కింది.
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హెడ్కోచ్ అవుతా.. మెకల్లమ్ రాజీనామాకు కారణం నేనే: స్టోక్స్ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ తన భవిష్యత్ ప్రణాళికల గురించి వివరించాడు. ఏదో ఒకరోజు తాను తప్పక ఇంగ్లండ్ హెడ్కోచ్గా బాధ్యతలు చేపడతానన్నాడు. అదే విధంగా.. బ్రెండన్ మెకల్లమ్ రాజీనామాకు ఒక రకంగా తానే కారణమని పేర్కొన్నాడు.‘బజ్బాల్’తోకాగా న్యూజిలాండ్ దిగ్గజం బ్రెండన్ మెకల్లమ్ మార్గదర్శనంలో బెన్ స్టోక్స్ సారథ్యంలో ఇంగ్లండ్ టెస్టు జట్టు దూకుడు విధానం ప్రదర్శించిన సంగతి తెలిసిందే. సంప్రదాయ ఫార్మాట్లోనూ వేగంగా ఆడుతూ ‘బజ్బాల్’తో మిశ్రమ ఫలితాలు పొందింది.అయితే, వరుస ఓటముల నేపథ్యంలో మెకల్లమ్, స్టోక్స్పై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవలే స్టోక్స్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించగా.. మెకల్లమ్ సైతం టెస్టు కోచింగ్ బాధ్యతల నుంచి వైదొలిగాడు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో స్టోక్స్ తాజాగా స్పందించాడు. ఓ పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడుతూ..ఏదో ఒకరోజు కోచ్ని అవుతా‘‘నేను కోచ్గా మారాలనుకుంటున్నాను. కోచ్గా ఉన్నపుడే ఆటలోని పూర్తి సంతృప్తిని మనం ఆస్వాదించగలుగుతాము. ఇంగ్లండ్ కోచ్ కావడమంటే నాకెంతో ఇష్టం. ఏదో ఒకరోజు కచ్చితంగా కోచ్ని అవుతా. ఇది కచ్చితంగా జరుగుతుందా? అంటే నాకు తెలియదు.అయితే, నాకు మాత్రం కోచ్గా సేవలు అందించడమంటే ఎంతో ఇష్టం. ఏదో ఒకరకంగా మరోసారి ఇంగ్లండ్ నాయకత్వ బృందంలో పని చేయాలనే కోరిక నాకుంది. ఏదేమైనా మెకల్లమ్ రాజీనామా చేయడం నన్ను ఆశ్చర్యపరిచింది.మెకల్లమ్ రాజీనామాకు కారణం నేనేఒకవేళ నేను గనుక రిటైర్మెంట్ ప్రకటించి ఉండకపోతే.. ఇప్పటికీ బజ్ కోచ్గా కొనసాగేవాడు. కాబట్టి అతడు రాజీనామా చేయడానికి ఒక రకంగా కారణం నేనే. తప్పంతా నాదే. చాలా మంది అనుకుంటున్నట్లుగా మా మధ్య అసలు ఎలాంటి విభేదాలు లేవు. ఒక్కోసారి మా ఆలోచనలు వేరుగా ఉండేవి. అయితే, పరస్పర అవగాహనతో ఇద్దరం ఒక్కతాటి మీదే నడిచేవాళ్లము’’ అని స్టోక్స్ స్పష్టం చేశాడు.కాగా స్టోక్స్ రిటైర్మెంట్ నేపథ్యంలో జో రూట్ను తిరిగి టెస్టు జట్టు కెప్టెన్గా నియమించింది ఇంగ్లండ్ క్రికెట్ బోర్డు. ఇక మెకల్లమ్ స్థానంలో అతడి స్నేహితుడు స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్కు టెస్టు కోచ్గా బాధ్యతలు అప్పగించింది. మరోవైపు.. ఇంగ్లండ్ వన్డే, టీ20 జట్ల కోచ్గా మెకల్లమ్ కొనసాగుతున్నాడు. చదవండి: గంభీర్పై ఫిర్యాదు చేసిన సీనియర్ ప్లేయర్లు!
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యూఏఈలో భారత్-పాక్ మ్యాచ్..!మహిళల క్రికెట్లో మరో ఆసక్తికర సమరానికి రంగం సిద్ధమవుతోంది. ఆసియా కప్ 2026 టోర్నీకి సంబంధించిన తేదీలను ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ACC) సభ్య దేశాలకు అంతర్గతంగా తెలియజేసినట్లు సమాచారం. ఈ టోర్నీ ఆగస్టు 28 నుంచి సెప్టెంబర్ 13 వరకు జరిగే అవకాశం ఉంది.ఈసారి టోర్నీకి యూఏఈ ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే వేదికలు, పూర్తి షెడ్యూల్, మ్యాచ్ల వివరాలను ACC ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది.భారత్-పాక్ పోరుటోర్నీలో భారత్, పాకిస్థాన్తో పాటు శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, మలేసియా, థాయ్లాండ్, యూఏఈ జట్లు పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.దీంతో క్రికెట్ అభిమానులకు మరోసారి భారత్-పాకిస్థాన్ మహిళల మ్యాచ్ చూసే అవకాశం లభించనుంది. అయితే ఈ రెండు జట్లు ఎప్పుడు తలపడతాయనే విషయం పూర్తి షెడ్యూల్ విడుదలైన తర్వాతే స్పష్టమవుతుంది.సభ్య దేశాలకు పంపిన సమాచార ప్రకారం, జట్లు ఆగస్టు 27న యూఏఈకి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 13న ఫైనల్ నిర్వహించేలా విండోను నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది.షెడ్యూల్ ఎందుకు ఆలస్యం..?టోర్నీ తేదీలను సభ్య దేశాలకు తెలియజేసినా, ACC నుంచి అధికారిక ప్రకటన ఇంకా రాలేదు. టోర్నీ వేదికకు సంబంధించిన తుది నిర్ణయం, పరిపాలనా అనుమతులు పూర్తికాకపోవడమే ఇందుకు కారణంగా తెలుస్తోంది.ఇదే కారణంగా భారత మహిళల ఆసియా కప్ జట్టు ప్రకటనను కూడా BCCI తొలుత ప్రకటించి, ఆ తర్వాత వెనక్కి తీసుకున్నట్లు సమాచారం.భారత్దే ఆధిపత్యం2004లో ప్రారంభమైన మహిళల ఆసియా కప్ తొలుత వన్డే ఫార్మాట్లో జరిగింది. 2012 నుంచి టీ20 ఫార్మాట్లో కొనసాగుతోంది.భారత్ ఈ టోర్నీలో అత్యంత విజయవంతమైన జట్టుగా కొనసాగుతోంది. ఇప్పటివరకు ఏడు టైటిళ్లు గెలిచింది. అయితే 2024లో జరిగిన చివరి ఎడిషన్లో శ్రీలంక ఫైనల్లో భారత్ను ఓడించి టైటిల్ సాధించింది.
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‘వాళ్లిద్దరికి పడట్లేదు.. నువ్వు టీమిండియా కోచ్గా రావాలి’భారత దిగ్గజ బ్యాటర్ వీరేందర్ సెహ్వాగ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. టీమిండియా హెడ్కోచ్గా తనకు గతంలో అవకాశం వచ్చిందని.. అయితే, తనకు స్వేచ్ఛనిస్తేనే ఈ పనిచేస్తానని యాజమాన్యంతో కరాఖండిగా చెప్పినట్లు తెలిపాడు.కాగా 2017లో టీమిండియా హెడ్కోచ్గా ఉన్న అనిల్ కుంబ్లే, కెప్టెన్గా ఉన్న విరాట్ కోహ్లి మధ్య విభేదాలు వచ్చినట్లు ఊహాగానాలు వినిపించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ సమయంలోనే కోచ్గా తనకు ఆఫర్ వచ్చిందని సెహ్వాగ్ తాజాగా గుర్తుచేసుకున్నాడు. క్రికెట్నెక్ట్స్తో మాట్లాడుతూ..వాళ్లిద్దరికి పడట్లేదు‘‘ఆరోజు బీసీసీఐ కార్యదర్శి అమితాబ్ చౌదరి, కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లి గనుక నన్ను సంప్రదించకపోయి ఉంటే.. నేను అస్సలు కోచ్ పదవి కోసం దరఖాస్తు చేసేవాడినే కాదు. అమితాబ్ నాతో అధికారికంగా సమావేశం నిర్వహించాడు. అనిల్ కుంబ్లే, విరాట్ కోహ్లికి పడటం లేదని.. ఇద్దరి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తాయని చెప్పాడు.నువ్వు టీమిండియా కోచ్గా రావాలిఅందుకే నేను కోచ్గా రావాలని వారు కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపాడు. చాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2017 తర్వాత అనిల్ కాంట్రాక్టు ముగిసిపోతుందని.. ఆ వెంటనే వెస్టిండీస్ పర్యటన నుంచి నేను బాధ్యతలు చేపట్టాలని సూచించాడు. అయితే, నేను అప్పుడు యస్ అని గానీ.. నో అని గానీ చెప్పలేదు. నాకు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వలేదుఒకవేళ నేను కోచ్గా వస్తే మాత్రం నేను కోరుకున్న సహాయక సిబ్బందినే నియమించాలని చెప్పేవాడిని. అసిస్టెంట్ కోచ్, బ్యాటింగ్ కోచ్, బౌలింగ్ కోచ్, ఫీల్డింగ్ కోచ్, ఫిజియో, ట్రైనర్.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరి విషయంలో నా ఛాయిస్కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని కోరేవాడిని. కానీ నాకు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు. అందుకే నేను వెళ్లలేదు’’ అని సెహ్వాగ్ చెప్పుకొచ్చాడు.కాగా 2017 జూన్లో కుంబ్లే హెడ్కోచ్ పదవి నుంచి వైదొలిగిన సంగతి తెలిసిందే. అతడి స్థానంలో సంజయ్ బంగర్ నాడు తాత్కాలిక కోచ్గా వచ్చాడు. ఇక ఆ తర్వాత జూలై 2017 నుంచి 2021 వరకు రవిశాస్త్రి హెడ్కోచ్గా పనిచేశాడు.ఇక రవిశాస్త్రి- కోహ్లి నేతృత్వంలో టెస్టు ఫార్మాట్లో టీమిండియా మంచి విజయాలు అందుకుంది. ఇదిలా ఉంటే.. భారత విధ్వంసకర ఓపెనర్గా పేరొందిన సెహ్వాగ్.. టెస్టుల్లో 8586, వన్డేల్లో 8273, టీ20లలో 394 పరుగులు సాధించాడు.చదవండి: గంభీర్పై ఫిర్యాదు చేసిన సీనియర్ ప్లేయర్లు!
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చరిత్ర సృష్టించిన బాబర్ ఆజంపోర్ట్ ఆఫ్ స్పెయిన్ వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో పాకిస్తాన్ కెప్టెన్ బాబర్ ఆజం సెంచరీ దిశగా దూసుకుపోతున్నాడు. తొలి టెస్టులో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయిన ఆజం.. ఈ మ్యాచ్లో మాత్రం తన క్లాస్ చూపిస్తున్నాడు. కీలక సమయంలో క్రీజులోకి వచ్చిన బాబర్, మరో సీనియర్ బ్యాటర్ అబ్దుల్లా షఫీక్తో కలిసి జట్టును భారీ స్కోర్ దిశగా నడిపిస్తున్నాడు. రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి అతడు 86 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. ఈ క్రమంలో బాబర్ పలు అరుదైన రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.టెస్టుల్లో అత్యధిక హాఫ్ సెంచరీలు సాధించిన నాలుగో పాకిస్తాన్ కెప్టెన్గా జావేద్ మియాందాద్ సరసన బాబర్ నిలిచాడు. టెస్టుల్లో కెప్టెన్గా బాబర్ ఆజమ్కు ఇది 13వ అర్ధశతకం. ఈ జాబితాలో మిస్బా-ఉల్-హక్(35) అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుండగా.. తర్వాత స్ధానాల్లో ఇమ్రాన్ ఖాన్ (14), ఇంజామామ్-ఉల్-హక్ (14) ఉన్నారు.టెస్ట్ క్రికెట్లో పాకిస్తాన్ కెప్టెన్గా కనీసం 1000 పరుగులు చేసిన జాబితాలో అత్యధిక బ్యాటింగ్ సగటు కలిగిన ప్లేయర్గా బాబర్ (54.1) నిలిచాడు. ఈ క్రమంలో పాక్ దిగ్గజాలు ఇమ్రాన్ ఖాన్, సలీమ్ మాలిక్, ఇంజామామ్-ఉల్-హక్, మిస్బా-ఉల్-హక్లను అధిగమించాడు. ఆజం కెప్టెన్గా ఇప్పటివరకు 22 టెస్టుల్లో 54.1 సగటుతో 1894 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 4 సెంచరీలు, 13 అర్ధసెంచరీలు ఉన్నాయి.పాక్ కెప్టెన్లగా అత్యుత్తమ టెస్ట్ సగటు కలిగిన బ్యాటర్లు వీరే ( కనీసం 1000 ప్లస్ రన్స్):బాబర్ ఆజమ్ – 54.1సలీమ్ మాలిక్ – 52.4ఇమ్రాన్ ఖాన్ – 52.3ఇంజామామ్-ఉల్-హక్ – 52.1మిస్బా-ఉల్-హక్ – 51.4
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SL Vs PAK: పరువు కాపాడుకున్న పాకిస్తాన్శ్రీలంక పర్యటనను పాకిస్తాన్ మహిళా క్రికెట్ జట్టు విజయంతో ముగించింది. ఇరుజట్ల మధ్య మంగళవారం జరిగిన ఆఖరి టీ20లో నాలుగు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. కాగా మూడు వన్డేలు, మూడు టీ20 మ్యాచ్లు ఆడేందుకు పాక్ మహిళా జట్టు లంక పర్యటనకు వెళ్లింది.తొలుత వన్డే సిరీస్ జరుగగా.. తొలి మ్యాచ్లో పాక్ విజయం సాధించింది. అయితే, ఆ తర్వాత ఆతిథ్య లంక మహిళా జట్టు మిగిలిన రెండు వన్డేలు గెలిచి సిరీస్ను 2-1తో కైవసం చేసుకుంది. అనంతరం టీ20 సిరీస్లో భాగంగా తొలి రెండు మ్యాచ్లలో లంక విజయం సాధించింది.పరువు కోసం పాక్ పోరాటంతద్వారా మరో మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే టీ20 సిరీస్ను సైతం కైవసం చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో నామమాత్రపు మూడో టీ20లో గెలిచి క్లీన్స్వీప్ చేయాలని లంక భావించగా.. పాక్ పరువు చేసిన పోరాటంలో విజయం సాధించింది. దంబుల్లా వేదికగా టాస్ గెలిచిన పాక్ మహిళా జట్టు తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది.ఈ క్రమంలో బ్యాటింగ్కు దిగిన శ్రీలంక నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్ల నష్టానికి 113 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. టాపార్డర్లో ఓపెనర్లలో ఇమేషా దులాని (17) నిరాశపరచగా.. కెప్టెన్ చమరి ఆటపట్టు 34 పరుగులతో రాణించింది. వన్డౌన్ బ్యాటర్ సంజనా కవింది 20 పరుగులతో ఫర్వాలేదనిపించింది.నాలుగు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొంది..మిగిలిన వాళ్లలో కవిశా దిల్హరి (12), కౌశాని నూత్యాంగన (12), కావ్యా కవింది (10 నాటౌట్) మాత్రమే డబుల్ డిజిట్ స్కోరు చేశారు. పాక్ బౌలర్లలో మొమినా రియాసత్ రెండు వికెట్లు తీయగా.. ఉమ్ ఈ హనీ, నష్రా సంధు, తూబా హసన్, ఆయేషా జాఫర్ తలా ఒక వికెట్ దక్కించుకున్నారు.అనంతరం లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన పాక్ 18.2 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్లు నష్టపోయి 115 పరుగులు సాధించింది. తద్వారా నాలుగు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొంది.. క్లీన్స్వీప్ గండం నుంచి బయటపడింది. పాక్ ఓపెనర్ షవాల్ జుల్ఫికర్ 21, ఆయేషా జాఫర్ 39 పరుగులతో రాణించారు. లంక బౌలర్లలో చమరి ఆటపట్టు, కవిశా దిల్హరి చెరో రెండు వికెట్లు తీయగా.. మిమాష మీపగే ఒక వికెట్ పడగొట్టింది.చదవండి: గంభీర్పై ఫిర్యాదు చేసిన సీనియర్ ప్లేయర్లు
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ధోని కనుసన్నల్లో ట్రైనింగ్.. లంకను కుమ్మేస్తాడా?శ్రీలంకతో జరగనున్న టెస్టు సిరీస్లో తానేంటో నిరూపించుకోవాలనే పట్టుదలతో కనిపిస్తున్నాడు వికెట్కీపర్ రిషబ్ పంత్. ఈ నేపథ్యంలోనే భారత మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోని కనుసన్నల్లో రాంచీలో ప్రత్యేక పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నాడు. ఈ సిరీస్ పంత్కు చాలా కీలకమని చెప్పొచ్చు. ఒక ఎండ్లో ధ్రువ్ జురెల్ అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వేళ లంక పర్యటనలో పంత్ రాణించాల్సిన అసవరముంది. అంతేకాదు మిడిలార్డర్లో బ్యాటింగ్లో పంత్ కీలకం కానున్నాడు. స్పిన్నర్లకు బాగా అనుకూలించే లంక పిచ్లపై రాణించాలని పంత్ ఉవ్విళ్లూరుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలోనే ధోని సూచనలు తీసుకునేందుకు పంత్ రాంచీ వెళ్లాడు. తాజాగా ధోని సలహాలు, సూచనలు తీసుకుంటున్న ఫొటోలను పంత్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు. ఈ ఫొటోల్లో ధోని, పంత్తో పాటు మాజీ స్పిన్నర్ షాబాజ్ నదీమ్ కూడా ఉన్నాడు. ట్రెయినింగ్లో భాగంగా స్పిన్నర్లను ఎలా ఎదుర్కోవాలి, వికెట్కీపింగ్ కండిషన్లు ఎలా ఉంటాయన్న దానిపై పంత్ ధోని నుంచి సలహాలు తీసుకున్నాడు. ఇక ధోని స్పిన్ బౌలింగ్ను అర్థం చేసుకోవడంలో మంచి నేర్పరి. ఇన్నేళ్ల తన అనుభవంలో ఉపఖండపు పిచ్లపై వికెట్ కీపింగ్ కండిషన్ను కూడా అంచనా వేయడంలో ధోని దిట్ట. మరి లంక పిచ్లు స్పిన్నర్లకు అనుకూలంగా ఉండనున్న నేపథ్యంలో ధోని ఇచ్చిన సలహాలతో పంత్ చెలరేగుతాడేమో చూడాలి. ఇటీవలే వైట్బాల్ క్రికెట్లోనూ తిరిగి రీఎంట్రీ ఇవ్వాలని భావిస్తున్న పంత్ మాజీ ఆల్రౌండర్ యువరాజ్ సింగ్ను కలిసి సలహాలు అందుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక శ్రీలంక గడ్డపై టీమిండియా రెండు టెస్టు మ్యాచ్ల సిరీస్ ఆడనుంది. తొలి టెస్టు గాలే వేదికగా ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు, రెండో టెస్టు కొలంబో వేదికగా ఆగస్టు 23 నుంచి 27 వరకు జరగనున్నాయి.శ్రీలంకతో టెస్టులకు భారత జట్టు: శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్) కేఎల్ రాహుల్ (వైస్ కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), సాయి సుదర్శన్*, ధృవ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, మానవ్ సుతార్, అకీబ్ నబీ, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిధ్ క్రిష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్, దేవదత్ పడిక్కల్, సారాంశ్ జైన్. MS Dhoni sharing his experience with Rishabh Pant.💛 pic.twitter.com/uuvEOKfgT7— Cricket Central (@CricketCentrl) July 31, 2026Rishabh Pant taking a ride in Ranchi with Thala 🤩#Cricket #Dhoni pic.twitter.com/YtbFlCawol— CREX (@Crex_live) August 2, 2026
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టీమిండియాకు మరో భారీ షాక్..!?శ్రీలంకతో రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్కు ముందు టీమిండియాకు మరో భారీ షాక్ తగిలే అవకాశముంది. ఇప్పటికే స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా గాయం కారణంగా శ్రీలంక టూర్కు దూరం కాగా.. ఇప్పుడు యువ బ్యాటర్ సాయి సుదర్శన్ అందుబాటుపై కూడా సందేహాలు నెలకొన్నాయి.స్వదేశంలో అఫ్గానిస్తాన్తో జరిగిన ఏకైక టెస్ట్ సందర్భంగా సుదర్శన్ కాలి బొటనవేలికి గాయమైంది. సుదర్శన్ ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో కోలుకుంటున్నాడు. శ్రీలంకతో సిరీస్ సమయానికి సుదర్శన్ పూర్తిగా కోలుకుంటాడని భావించిన బీసీసీఐ సెలక్షన్ కమిటీ.. భారత జట్టులో అతడికి చోటు కల్పించింది.అయితే సిరీస్కు ముందు అతడు తన ఫిట్నెస్ నిరూపించుకోవాలని సెలక్టర్లు కండీషన్ పెట్టారు. కానీ సుదర్శన్ పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించడానికి మరి కొంత సమయం పట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ టెస్టు సిరీస్ కోసం శుభ్మన్ గిల్ సారథ్యంలోని భారత జట్టు మంగళవారం శ్రీలంకకు పయనం కానుంది.కానీ సుదర్శన్ మాత్రం భారత జట్టుతో కలిసి శ్రీలంకకు వెళ్లడం లేదని రేవ్స్పోర్ట్స్ తమ కథనంలో పేర్కొంది. సీవోఈ నుంచి ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ లభించిన తర్వాతే అతడు కొలంబోలోని జట్టుతో కలిసే అవకాశం ఉందని రేవ్స్పోర్ట్స్ వెల్లడించింది. సుదర్శన్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో తిరిగి బ్యాటింగ్ ప్రారంభించాడు. త్వరలోనే అతడికి ఫిట్నెస్ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. ఇందులో అతడు పాసైతేనే శ్రీలంక విమానం ఎక్కుతాడు. ఒకవేళ అతడు సిరీస్కు దూరమైతే తుది జట్టులో కర్ణాటక ఆటగాడు దేవ్దత్త్ పడిక్కల్కు అవకాశం దక్కనుంది. ఇక ఈ రెండు మ్యాచ్ల సిరీస్ ఆగస్టు 15 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. అంతకంటే ముందు స్ధానిక జట్టుతో మూడు రోజుల వార్మాప్ మ్యాచ్లో భారత్ తలపడనుంది.చదవండి: టీమిండియాను కాపాడిన వరుణుడు.. లేదంటే?
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పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జట్టు కోచ్గా స్మిత్ఇంగ్లండ్ పర్యటనకు ముందు పాకిస్తాన్ క్రికెట్ ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ జట్టు బ్యాటింగ్ కోచ్గా దక్షణాఫ్రికా మాజీ క్రికెటర్ మైఖేల్ స్మిత్ను పీసీబీ నియమించింది. అతడితో రెండేళ్ల కాలానికి గాను పీసీబీ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. స్మిత్ మూడు ఫార్మాట్లలోనూ పాక్ జట్టు బ్యాటింగ్ కోచ్గా వ్యవహరించనున్నాడు. ప్రస్తుతం పాక్ జట్టు తాత్కాలిక బ్యాటింగ్ కోచ్గా నేషనల్ సెలెక్టర్ అసద్ షఫీక్ సేవలు అందిస్తున్నాడు. అయితే ఇప్పుడు అతడి స్ధానంలో ఫుల్-టైమ్ కోచ్గా 46 ఏళ్ల స్మిత్ బాధ్యతలు చేపట్టనున్నాడు.ఎవరీ మైఖేల్ స్మిత్?స్మిత్కు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఆడిన అనుభవం ఎక్కువగా లేకపోయినప్పటికి.. దేశవాళీ క్రికెట్లో మాత్రం అతడికి అద్భుతమైన ట్రాక్ రికార్డు ఉంది. 2003 నుంచి 2013 మధ్య కాలంలో అతడు ఫస్ట్-క్లాస్, లిస్ట్-ఎ, టీ20 ఫార్మాట్లలో 175కి పైగా మ్యాచ్లు ఆడి 7,000 పైగా పరుగులు చేశారు.కోచ్గా కూడా అతడు విజయవంతమయ్యాడు. పాకిస్తాన్ సూపర్ లీగ్లో ఇస్లామాబాద్ యునైటెడ్, కరాచీ కింగ్స్ జట్లకు కోచింగ్ స్టాప్లో స్మిత్ భాగమయ్యాడు. అదేవిధంగా ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన హోబర్ట్ హరికేన్స్, క్రికెట్ టాస్మేనియా జట్లకు బ్యాటింగ్ కోచ్గా అతడు పని చేశాడు. కాగా ప్రస్తుతం విండీస్తో రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్లో తలపడుతున్న పాక్ జట్టు.. అటు నుంచి అటు ఇంగ్లండ్ పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ టూర్లో భాగంగా ఇంగ్లీష్ జట్టుతో మూడు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్లో బాబర్ సేన తలపడనుంది. ఈ సిరీస్ ఆగస్టు 19 నుంచి ప్రారంభం కానుంది.
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గంభీర్పై ఫిర్యాదు చేసిన సీనియర్ ప్లేయర్లు!టీమిండియా హెడ్కోచ్ గౌతం గంభీర్ వైఖరి పట్ల సీనియర్ ఆటగాళ్లు అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) పెద్దలకు వారు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. టీ20 ప్రపంచకప్-2024లో టీమిండియా విజేతగా నిలిచిన తర్వాత హెడ్కోచ్గా రాహుల్ ద్రవిడ్ వైదొలిగిన సంగతి తెలిసిందే.ఘోర పరాభవాలుఈ క్రమంలో బీసీసీఐ ఏరికోరి గంభీర్తో ద్రవిడ్ స్థానాన్ని భర్తీ చేసింది. అయితే, అతడి మార్గదర్శనంలో విజయాల మాట పక్కనపెడితే.. టీమిండియా ఇప్పటికే ఎన్నో ఘోర పరాభవాలు చవిచూసింది. ముఖ్యంగా టెస్టుల్లో సొంతగడ్డ మీదే న్యూజిలాండ్, సౌతాఫ్రికా జట్ల చేతిలో వైట్వాష్ అయింది.ఇటీవల టీ20 సిరీస్లో పసికూన ఐర్లాండ్, ఇంగ్లండ్ చేతిలో క్లీన్స్వీప్ అయింది. అయితే, భారత జట్టు ఇలా అవమానకర రీతిలో పరాజయాల పాలైనప్పుడు గంభీర్.. ఆ తప్పును ఆటగాళ్లు లేదంటే సహాయక సిబ్బందిపై నెట్టేస్తున్నాడనే భావన జట్టు అంతర్గత సభ్యుల్లో నిండిపోయినట్లు సమాచారం.తప్పంతా మాపైనే నెట్టేస్తారా?ఏ ఒక్క ఓటమికి కూడా గంభీర్ జవాబుదారీగా ఉండకుండా తప్పంతా తమపైనే నెట్టేయడాన్ని కొంతమంది సీనియర్ ఆటగాళ్లు కూడా జీర్ణించుకోలేకపోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయం గురించి బీసీసీఐ అపెక్స్ సభ్యులకు వీరు అనధికారికంగా ఫిర్యాదు చేసినట్లు క్రిక్బ్లాగర్ పేర్కొంది.ఈ నేపథ్యంలో బీసీసీఐ పెద్దల్లో కొంతమంది గంభీర్ తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయగా.. మరికొందరు మాత్రం ఇప్పటికీ అతడికి మద్దతుగా నిలిచినట్లు సమాచారం. టీమిండియా నాయకత్వ బృందం నిర్ణయాల్లో తలదూర్చడం సరైన పద్ధతి కాదనే యోచనలో వాళ్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.అసంతృప్తి, సందేహాలుఈ విషయం గురించి బీసీసీఐ వర్గాలు క్రిక్బ్లాగర్తో మాట్లాడుతూ.. ‘‘గంభీర్ కోచింగ్ శైలి, అతడి తీరు పట్ల కొంతమంది సీనియర్ క్రికెటర్లు బీసీసీఐ అపెక్స్ మండలి వద్ద అసంతృప్తి, సందేహాలు వ్యక్తం చేశారు. అయితే, అనధికారికంగానే వారు ఈ ఫిర్యాదు చేశారు. కాబట్టి శ్రీలంక పర్యటన నేపథ్యంలో గంభీర్పై పెద్దలు దృష్టి సారించారు’’ అని పేర్కొన్నాయి.లంక టూర్లో రాణిస్తేనే..కాగా ఆగష్టు 15-28 మధ్య టీమిండియా శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఇందులో భాగంగా రెండు టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడనుండగా.. ఇందుకు గాలె, కొలంబో వేదికలు. ప్రపంచ టెస్టు చాంపియన్షిప్ 2025-27 సైకిల్లో టీమిండియా ఫైనల్ రేసులో ఉండాలంటే శ్రీలంకను 2-0తో వైట్వాష్ చేయాల్సిందే. ఒకవేళ ఇక్కడ ప్రతికూల ఫలితం వస్తే గనుక గంభీర్ భవితవ్యం (టెస్టు కోచ్గా) ప్రశ్నార్థకంగా మారనుంది. గంభీర్ కోచ్గా వచ్చిన తర్వాతే తొలిసారి భారత్ కనీసం డబ్ల్యూటీసీ 2023-25 ఫైనల్ కూడా చేరకుండా నిష్క్రమించింది.చదవండి: టీమిండియాను కాపాడిన వరుణుడు.. లేదంటే?
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భారత్ కంటే ముందే పాక్ తరపున ఆడిన సచిన్..?సచిన్ టెండూల్కర్.. ప్రపంచ క్రికెట్ చరిత్రలో చెరగని సంతకం. మాస్టర్ బ్లాస్టర్ తన 24 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్లో ఎన్నో మైలురాళ్లు, అరుదైన రికార్డులను సాధించాడు. ఎంతో మంది యువ ఆటగాళ్లకు అతడే రోల్మోడల్. అయితే క్రికెట్ గాడ్గా పేరు గాంచిన సచిన్ కెరీర్లో ఎవరికీ తెలియని ఒక రహస్యముంది.భారత్ తరఫున అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అడుగుపెట్టడానికి రెండేళ్ల ముందే... సచిన్ పాకిస్తాన్ జట్టు తరఫున మైదానంలోకి దిగాడు. అవును మీరు విన్నది నిజమే. 1987లో బ్రబోర్న్ స్టేడియంలో పాక్ తరపున సబ్స్ట్యూట్గా సచిన్ ఫీల్డింగ్ చేశాడు.అసలేమి జరిగిదంటే?1987 ఏడాది ఆరంభంలో పాకిస్తాన్ ఐదు టెస్టులు, ఆరు వన్డేల సిరీస్లో తలపడేందుకు భారత పర్యటనకు వచ్చింది. ఈ సిరీస్లు ఆరంభానికి ముందు క్రికెట్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇండియా స్వర్ణోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా భారత్-పాకిస్తాన్ మధ్య 40 ఓవర్ల ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచ్ నిర్వహించారు. ఈ మ్యాచ్కు ముంబైలోని చార్రిత్మక బ్రబోర్న్ స్టేడియం వేదికైంది. ఈ మ్యాచ్కు సచిన్ బాల్ బాయ్గా ఉన్నాడు. అప్పటికి టెండూల్కర్ వయస్సు వయసు కేవలం 13 ఏళ్లు మాత్రమే. అయితే లంచ్ బ్రేక్ సమయంలో పాక్ ఆటగాళ్లు జావేద్ మియాందాద్, అబ్దుల్ ఖాదిర్ విశ్రాంతి కోసం హోటల్కు తిరిగి వెళ్లిపోయారు.దీంతో మైదానంలో ఫీల్డింగ్ చేయడానికి ఇద్దరు సబ్స్ట్యూట్స్ అవసరమయ్యారు. వెంటనే అప్పటి పాక్ కెప్టెన్ ఇమ్రాన్ ఖాన్.. అక్కడి క్రికెట్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇండియా డ్రెస్సింగ్ రూమ్ ఇన్ఛార్జ్ దగ్గరకు వెళ్లి ఇద్దరు లోకల్ కుర్రాళ్లను సబ్స్ట్యూట్గా ఫీల్డింగ్ పంపంచండి అని అడిగాడు. హేమంత్ ఎవరిని పంపాలా అని ఆలోచిస్తుండగా 13 ఏళ్ల సచిన్ నేను వెళ్తా అని ముందుకొచ్చాడు. ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా పాకిస్తాన్ గ్రీన్ జెర్సీ ధరించి మైదానంలో అడుగుపెట్టాడు. మైదానంలోకి వెళ్లిన సచిన్ను బౌండరీ లైన్ దగ్గర ఫీల్డింగ్ చేయమన్నారు. నాటి భారత కెప్టెన్ కపిల్ దేవ్ ఒక భారీ షాట్ కొట్టగా... బంతి గాల్లోకి లేచింది. సచిన్ చాలా దూరం నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ బంతిని ఆపేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ కపిల్ కొట్టిన బంతి బౌండరీ అవతల పడింది. మాస్టర్ బ్లాస్టర్ ప్రత్యామ్నాయ ఫీల్డర్గా సుమారు 25 నిమిషాల పాటు మైదానంలోనే ఉన్నాడు. సచిన్ తన ఆటోబయోగ్రఫీ 'ప్లేయింగ్ ఇట్ మై వే'లో కూడా ఈ సంఘటన గురించి ప్రస్తావించాడు.ఇమ్రాన్ ఖాన్ కెప్టెన్గా ఉన్నప్పుడు పాకిస్తాన్ జట్టు తరపున ఓసారి ఫీల్డింగ్ కూడా చేశాను. ఆ విషయం ఆయనకు గుర్తుందో లేదో అని సచిన్ రాసుకొచ్చారు. ఈ ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచ్లో భారత్ ఆరు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. అక్కడికి సరిగ్గా మూడేళ్ల తర్వాత టెండూల్కర్.. ఇమ్రాన్ ఖాన్, వసీం అక్రమ్ వంటి స్టార్లు ఉన్న పాక్ జట్టుపైనే తన అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు.చదవండి: టీమిండియాను కాపాడిన వరుణుడు.. లేదంటే?
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అనుకోకుండా ఛాన్స్.. కట్ చేస్తే! సూపర్ సెంచరీతోపోర్ట్ ఆఫ్ స్పెయిన్ వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో పాకిస్తాన్ పట్టు బిగించింది. తొలి టెస్టులో ఘెరంగా విఫలమైన పాక్ బ్యాటర్లు..సెకెండ్ మ్యాచ్లో మాత్రం సత్తాచాటుతున్నారు. రెండో రోజు ఆటముగిసే సమయానికి పాక్ జట్టు తమ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 2 వికెట్లు కోల్పోయి 266 పరుగులు చేసింది. మొదటి ఇన్నింగ్స్లో ఆతిథ్య జట్టు కంటే పాక్ కేవలం 78 పరుగుల వెనకంజలో మాత్రమే ఉంది.షఫీక్ సూపర్ సెంచరీతొలి ఇన్నింగ్స్లో పాక్ వన్ డౌన్ బ్యాటర్ అబ్దుల్లా షఫీక్ అద్భుత సెంచరీతో చెలరేగాడు. షఫీక్ 173 బంతుల్లో తన ఆరువ టెస్ట్ సెంచరీ మార్క్ను అందుకున్నాడు. వాస్తవానికి వెండీస్తో టెస్టులకు తొలుత ప్రకటించిన పాక్ జట్టులో షఫీక్కు చోటు దక్కలేదు. అబ్దుల్లా ఫజల్ గాయం కారణంగా దూరం కావడంతో షఫీక్ను విండీస్కు సెలక్టర్లు పంపించారు. ఇప్పుడు తనకు లభించిన అవకాశాన్ని అతడు అందిపుచ్చుకున్నాడు. అబ్దుల్లా 107 పరుగులతో తన బ్యాటింగ్ను కొనసాగిస్తున్నాడు. అతడితో పాటు కెప్టెన్ బాబర్ ఆజం(86) క్రీజులో ఉన్నాడు. అదేవిధంగా యువ ఓపెనర్ యువ బ్యాటర్ అజాన్ అవైస్ (55) కూడా హాఫ్ సెంచరీతో మెరిశాడు. అంతకుముందు ఓవర్నైట్ స్కోరు 239/5తో సోమవారం రెండో రోజు ఆట ప్రారంభించిన వెస్టిండీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 344 పరుగులకు ఆలౌటైంది.జస్టిన్ గ్రీవ్స్ (73), కెప్టెన్ రోస్టన్ ఛేజ్ (70) ఆకట్టుకునే అర్ధశతకాలతో జట్టుకు గౌరవప్రదమైన స్కోరు అందించారు. పాక్ బౌలర్లలో సాజిద్ ఖాన్ నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టగా.. మహ్మద్ అలీ, ఉబైడ్ షా, అలీ ఉస్మాన్ తలా రెండు వికెట్లు సాధించాడు.
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శ్రీలంక టూర్.. బీసీసీఐ మాస్టర్ ప్లాన్? జట్టుతో పాటు ఆ ముగ్గురు?వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్ షిప్ 2025-27 సైకిల్లో టీమిండియా మరో కీలక పోరుకు సన్నదమవుతోంది. శుభ్మన్ గిల్ సారథ్యంలోని భారత జట్టు శ్రీలంకతో రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్లో తలపడనుంది. ఈ సిరీస్ కోసం 15 మంది సభ్యులతో కూడిన భారత బృందం బుధవారం శ్రీలంకకు పయనం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది.డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్ రేసులో ఉండాలంటే గిల్ సేన ఈ సిరీస్లో కచ్చితంగా విజయం సాధించాల్సిందే. దీంతో పది రోజుల ముందే శ్రీలంకకు చేరుకుని భారత జట్టు ప్రాక్టీస్ చేయనుంది. తొలుత ఆగస్టు 7 నుంచి ప్రారంభమయ్యే మూడు రోజుల వార్మాప్ మ్యాచ్లో భారత్ తలపడనుంది.ఆ తర్వాత మన జట్టు ప్రత్యేక నెట్ సెషన్స్లో పాల్గోనుంది. ముఖ్యంగా స్పిన్నర్లను సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కోనేందుకు భారత బ్యాటర్లు నెట్స్లో తీవ్రంగా శ్రమించనున్నారు. లంక పిచ్లు స్పిన్కు ఎక్కువగా అనుకూలించే అవకాశమున్నందన బీసీసీఐ ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. శ్రీలంక పర్యటనకు స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్లు తనుష్ కోటియన్,హర్ష్ దూబే, విప్రాజ్ నిగమ్లను నెట్బౌలర్లగా సెలక్టర్లు ఎంపిక చేశారు. జట్టుతో పాటు వీరు కూడా శ్రీలంకకు పయనమవుతారు. ఈ స్పిన్ త్రయం నెట్స్లో తమ సేవలను అందించనున్నారు. విదర్భకు చెందిన హర్ష్ దూబే ఇప్పటికే భారత సీనియర్ జట్టు తరపున వన్డే అరంగేట్రం చేశాడు. అఫ్గానిస్తాన్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో దూబే ఆకట్టుకున్నాడు. కానీ మిగితా ఇద్దరు ఆటగాళ్లు విప్రజ్ నిగమ్, తనుష్ కోటియన్ ఇంకా అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశారు. కానీ వారిద్దరికి రెడ్బాల్ క్రికెట్ ఆడిన అనుభవం ఎక్కువగా ఉంది. విప్రజ్ ఈ ఏడాది జూన్లో 'ఇండియా-ఎ' తరఫున శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లి అదరగొట్టాడు. ఆల్రౌండ్ షోతో ఆతిథ్య జట్టుకు చుక్కలు చూపించాడు. అదేవిధంగా ముంబైకి చెందిన తనుష్ గత రెండు రంజీ సీజన్లలో అద్భుత ప్రదర్శన చేశాడు.గతేడాది ఇంగ్లండ్ లయన్స్తో జరిగిన అనాధికారిక టెస్టు సిరీస్లో సైతం అతడు భారత-ఎ జట్టు తరపున అదరగొట్టాడు. దీంతో తనుష్ కూడా సెలక్టర్ల రాడార్లో ఉన్నాడు. ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజాకు ప్రత్నామ్నాయంగా తనుష్ను జట్టులోకి తీసుకోవాలని చాలా మంది మాజీలు సూచిస్తున్నారు. కాగా ఈ పర్యటన వారి కెరీర్ ఎదుగుదలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది.చదవండి: టీమిండియాను కాపాడిన వరుణుడు.. లేదంటే?
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టీమిండియాను కాపాడిన వరుణుడు.. లేదంటే?ఏషియన్ లెజెండ్స్ లీగ్ 2026 సీజన్లో భాగంగా సోమవారం ఇండియన్ రాయల్స్, శ్రీలంకన్ లయన్స్ జట్లు తలపడ్డాయి. అయితే మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు అయింది. దీంతో ఇరు జట్లకు చెరో పాయింట్ లభించింది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన శ్రీలంక లయన్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 215 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. లంక బ్యాటర్లు భారత బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించారు. ముఖ్యంగా స్టార్ ఆల్రౌండర్ అసేల గుణరత్నే అయితే ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు.లోటస్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ మైదానంలో సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడు. గుణరత్నే కేవలం 53 బంతుల్లోనే 7 ఫోర్లు, 5 సిక్స్లతో 98 పరుగులు చేశాడు. అతడితో పాటు కెప్టెన్ తిషారా పెరీరా(30 బంతుల్లో 67) విధ్వంసకర హాఫ్ సెంచరీతో మెరిశాడు. భారత బౌలర్లలో మన్ప్రీత్ గోనీ రెండు, ఈశ్వర్ పాండే, సుబోధ్ తలా వికెట్ సాధించారు. వీరు ముగ్గురు వికెట్లు సాధించినప్పటికి భారీగా పరుగులు సమర్పించుకున్నారు.కాపాడిన వరుణుడుఅనంతరం 216 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్కు ఆరంభంలోనే గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. తొలి ఓవర్లోనే స్టార్ ఓపెనర్ అభిషేక్ జలోటా(0), కరణ్ గుప్తా(8) వికెట్లును భారత్ కోల్పోయింది. దీంతో ఇండియన్ రాయల్స్ జట్టు కేవలం 8 పరుగులకే రెండు కీలక వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది.ఈ క్లిష్టసమయంలో వరుణుడు ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. భారీ వర్షం కురువడంతో ప్లేయర్లు డగౌట్స్కు పరిగెత్తారు. అయితే వర్షం ఎప్పటికి తగ్గుముఖం పట్టకపోవడంతో మ్యాచ్ రద్దు చేస్తున్నట్లు అంపైర్లు ప్రకటించారు. ఒకవేళ మ్యాచ్కు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా సజావుగా జరిగి ఉండంటే భారత జట్టు ఓడిపోయిండేదని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కాగా అంతకముందు మ్యాచ్లో పాకిస్తాన్పై భారత జట్టు ఘన విజయం సాధించింది. మొత్తంగా రెండు విజయాలతో ఇండియన్ రాయల్స్ పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్ధానంలో కొనసాగుతోంది.
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నితీష్ రాణాపై ప్రతీకారం తీర్చుకున్న దిగ్వేష్ రాఠీపురానీ ఢిల్లీ 6 స్పిన్నర్ దిగ్వేష్ సింగ్ రాఠీ, వెస్ట్ ఢిల్లీ లయన్స్ బ్యాటర్ నితీష్ రాణా మధ్య గత సీజన్ ఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్లో జరిగిన వివాదానికి ఆసక్తికరమైన ముగింపు లభించింది.గత సీజన్ ఎలిమినేటర్లో రాఠీ, రాణా ఒకరినొకరు కవ్వించుకోగా.. రాణా బ్యాట్తో పైచేయి సాధించాడు. ప్రస్తుత సీజన్లో భాగంగా ఇవాళ జరిగిన మ్యాచ్లో ఈ ఇద్దరు మరోసారి ఎదురెదురుపడగా.. రాణాను ఔట్ చేసి రాఠీ రివెంజ్ తీర్చుకున్నాడు. ఈ ప్రతీకార పర్వం క్రికెట్ అభిమానులను అమితంగా ఆకర్షించింది.వివరాల్లోకి వెళితే.. గత సీజన్ ఎలిమినేటర్లో రాణా-రాఠీ మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. రాఠీ బంతి వేయడానికి వచ్చి చివరి క్షణంలో ఆగడంతో రాణా కూడా అదే తరహాలో స్పందించాడు. ఆ తర్వాత రాఠీ బౌలింగ్లో రాణా భారీ సిక్సర్ కొట్టి, అతడి నోట్బుక్ సెలబ్రేషన్ను అతడికే అప్పజెప్పాడు.ఆ మ్యాచ్లో రాణా 55 బంతుల్లో అజేయమైన 134 పరుగులు చేసి వెస్ట్ ఢిల్లీకి విజయాన్ని అందించాడు. ఆ వివాదానికి సంబంధించి అప్పుడు రాఠీ మ్యాచ్ ఫీజులో 80 శాతం, రాణా 50 శాతం జరిమానా విధించారు.తాజాగా జరిగిన మ్యాచ్లో రాఠీ రాణాను ఔట్ చేసి, గత సీజన్లో ఎదురైన పరాభవానికి ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాడు. 11వ ఓవర్ చివరి బంతికి రాఠీ వేసిన బంతిని రాణా రివర్స్ స్వీప్ చేసేందుకు ప్రయత్నించాడు. బంతి బ్యాట్కు తగలకుండా ముందు ప్యాడ్కు తగలడంతో ఎల్బీడబ్ల్యూ అయ్యాడు. రాణా కేవలం 3 పరుగులకే వెనుదిరిగాడు.గత సీజన్ చెడు అనుభవం దృష్ట్యా రాఠీ సాధారణంగానే సంబరాలు చేసుకున్నాడు. తన స్టయిల్లో నోట్బుక్ సెలబ్రేషన్ చేసుకోలేదు. అతడు కామ్గానే ఉన్నా, పరోక్షంగా రాణాపై ప్రతీకారం తీర్చుకున్నట్లైంది. ఈ ఉదంతం సోషల్మీడియాలో వైరలవుతోంది.మ్యాచ్ విషయానికొస్తే.. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన వెస్ట్ ఢిల్లీ లయన్స్ 180 పరుగులు చేయగా.. పురానీ ఢిల్లీ 17.5 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. పురానీ ఢిల్లీ విజయంలో దేవ్ లక్రా (64), అనూజ్ రావత్ (49 నాటౌట్), లలిత్ యాదవ్ (30 నాటౌట్) కీలకపాత్ర పోషించారు. రాఠీకి కేవలం రాణా వికెట్ మాత్రమే లభించింది.
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కోహ్లీ-గంభీర్ గొడవపై మాజీ అంపైర్ సంచలన వ్యాఖ్యలువిరాట్ కోహ్లీ, గౌతమ్ గంభీర్ మధ్య 2013 ఐపీఎల్లో జరిగిన వివాదం మరోసారి చర్చకు వచ్చింది. ఈ ఘటనపై మాజీ అంతర్జాతీయ అంపైర్ అనిల్ చౌదరి తాజాగా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు.2013లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తరఫున ఆడుతున్న కోహ్లీ ఔటైన తర్వాత, అప్పటి కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ కెప్టెన్ గంభీర్ తన సహచరులతో కలిసి సంబరాలు చేసుకున్నాడు. ఆ సమయంలో కోహ్లీ-గంభీర్ మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలై, చివరకు తీవ్ర వాగ్వాదానికి దారితీసింది. రజత్ భాటియా ఇద్దరినీ విడదీశాడు.‘ఏదో జరుగుతుందని తెలుసు’జియోస్టార్ ‘చీకీ సింగిల్స్’ కార్యక్రమంలో అనిల్ చౌదరి ఆ ఘటనను గుర్తు చేసుకున్నాడు. ఉత్తర భారత క్రికెటర్లలో సహజంగానే దూకుడు ఎక్కువగా ఉంటుందని, అలాంటి దూకుడు ఆటలో అవసరమేనని చౌదరి చెప్పాడు. అయితే ఆ దూకుడు హద్దు దాటకూడదని స్పష్టం చేశాడు.‘కోహ్లీకి ఎలాంటి దురుద్దేశం ఉండదు’కోహ్లీని చిన్నప్పటి నుంచే తాను చూస్తున్నానని చౌదరి తెలిపాడు. కోహ్లీకి ఎలాంటి దురుద్దేశం ఉండదని, అయితే కొన్నిసార్లు అతని స్పందన చాలా దూకుడుగా ఉంటుందని అన్నాడు.అంపైర్ నిర్ణయం సరైనదని అనిపిస్తే కోహ్లీ అభినందిస్తాడని, ఓవర్ల మధ్యలో వచ్చి సరదాగా మాట్లాడే స్వభావం కూడా అతనికి ఉందని చౌదరి పేర్కొన్నాడు. ఇలాంటి ఉత్సాహభరితమైన ఆటగాళ్లు ఉండటం వల్లే క్రికెట్కు ప్రత్యేకమైన ఉత్సాహం వస్తుందని చెప్పాడు.పదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ వివాదం2013 ఘటన తర్వాత 2023 ఐపీఎల్లో కోహ్లీ, గంభీర్ మరోసారి తీవ్ర వాగ్వాదానికి దిగారు. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్తో మ్యాచ్ అనంతరం కోహ్లీ, నవీన్ ఉల్ హక్ మధ్య వివాదం మొదలై, అనంతరం గంభీర్తోనూ మాటల యుద్ధానికి దారితీసింది.ప్రస్తుతం గంభీర్ భారత జట్టు హెడ్ కోచ్గా, కోహ్లీ వన్డే జట్టులో కీలక ఆటగాడిగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, 2013 నాటి ఘటనపై అంపైర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించాయి.
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ఆసీస్, ఇంగ్లండ్ వల్ల కాలేదు.. చరిత్ర సృష్టించిన బీసీసీఐ!భారత ఆటగాడు అజింక్య రహానే ఇటీవలే అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే రిటైర్మెంట్ పొందిన ఆటగాళ్లకు బీసీసీఐ పెన్షన్ అందిస్తుంది. రహానే సీనియర్ టెస్టు క్రికెటర్ కావడంతో, అతడు నెలకు పెన్షన్ కింద రూ. 70వేలు అందుకోనున్నాడు. ఈ సంగతి పక్కనబెడితే క్రికెట్ చరిత్రలో బీసీసీఐ (భారత్), ఈసీబీ (ఇంగ్లండ్), క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ సంపన్న బోర్డులుగా గుర్తింపు పొందాయి. కానీ ఈ మూడు బోర్డుల్లో బీసీసీఐ మాత్రమే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన ఆటగాళ్లకు గౌరవ వేతనం కింద పెన్షన్ అందిస్తుండడం విశేషం.అటు ఆస్ట్రేలియా కానీ.. ఇటు ఇంగ్లండ్ కానీ తమ మాజీ ఆటగాళ్లకు ఎలాంటి పెన్షన్ సౌకర్యం కల్పించడం లేదు. దీంతో క్రికెట్ చరిత్రలోనే మాజీ ఆటగాళ్లకు పెన్షన్ కల్పిస్తున్న ఏకైక బోర్డుగా బీసీసీఐ చరిత్ర సృష్టించింది. బీసీసీఐ అందిస్తున్న పెన్షన్ విధానాన్ని ఒకసారి పరిశీలించి చూద్దాం.బీసీసీఐ కల్పిస్తున్న పెన్షన్ వివరాలు👉మాజీ క్రికెటర్లు: నెలకు రూ. 58,750👉టెస్టు క్రికెటర్లు: నెలకు రూ. 60 వేలు👉సీనియర్ టెస్టు క్రికెటర్లు: నెలకు రూ. 70 వేలు👉ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెటర్లు: నెలకు రూ. 30 వేల నుంచి 45వేలు👉అంతర్జాతీయ మహిళా క్రికెటర్లు: నెలకు రూ. 52,500👉దేశవాళీ మహిళా క్రికెటర్లు: నెలకు రూ. 45వేలుఇక దేశవాళీ క్రికెట్లో రాష్ట్రాల వారీగా చూసుకుంటే గుజరాత్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ తమ రాష్ట్రం తరఫున రంజీ ట్రోఫీ ఆడిన 150 మంది మాజీ క్రికెటర్లకు పెన్షన్తో పాటు అన్ని సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తూ ఆదర్శంగా నిలిచింది. మిగతా రాష్ట్రాల బోర్డులు కూడా తమ మాజీ క్రికెటర్లకు తమకు తోచినంత పెన్షన్ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. 🔴 NO AUSTRALIA, NO ENGLAND- ONLY BCCI PAYS CRICKETERS AFTER RETIREMENT 🤯- Cricket Australia: No pension system- England Cricket: No pension systemBCCI: Pays an avg pension of ₹58,750/month to former cricketers.Current BCCI pension structure:- Test cricketers:… pic.twitter.com/HM0Y3aBMqr— Sam (@cricsam02) August 3, 2026Read: ప్రేమకు ఎండ్కార్డ్.. గర్ల్ఫ్రెండ్తో రొనాల్డో పెళ్లి ఎప్పుడంటే?
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మరోసారి వార్తల్లోకెక్కిన అర్షదీప్ సింగ్టీమిండియా యువ పేసర్ అర్ష్దీప్ సింగ్ క్రికెటేతర విషయానికి సంబంధించి మరోసారి వార్తల్లో నిలిచాడు. అతడు పంజాబీ నటి, మోడల్ సమ్రీన్ కౌర్తో రిలేషన్లో ఉన్నాడని ఇటీవల సోషల్మీడియా కోడై కూసింది. ఆ ప్రచారం నిజమేనని తాజాగా జరిగిన ఓ ఉదంతంతో స్పష్టమైంది.సమ్రీన్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ వీడియో పోస్ట్ చేయగా అర్షదీప్ స్పందించాడు. ఎలుగుబంటి, రెడ్ హార్ట్ ఎమోజీలతో కామెంట్ చేశాడు. దీనికి సమ్రీన్ కూడా రెడ్ హార్ట్, లాక్ ఎమోజీలతో రిప్లై ఇచ్చింది. దీంతో వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న సంబంధం బహిర్గతమైంది.అర్ష్దీప్ కొద్ది రోజుల కిందట సమ్రీన్తో కలిసి ఉన్న రెండు ఫొటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసి 'My Person' అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చాడు. ఈ పోస్ట్ తర్వాతే అర్షదీప్-సమ్రీన్ రిలేషన్లో ఉన్నారని ప్రచారం మొదలైంది.ఈ ఏడాది ఐపీఎల్ సందర్భంగానూ వీరిద్దరు కలిసి తిరిగినప్పటికీ.. అప్పట్లో ఇంత ప్రచారం జరగలేదు. అర్షదీప్-సమ్రీన్ రిలేషన్కు నెటిజన్లు ఫిక్స్ అయిపోయినప్పటికీ.. వారి నుంచి ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. అర్షదీప్ క్రికెట్తో, సమ్రీన్ సోషల్మీడియాలో బిజీగా ఉన్నారు.అర్షదీప్ ఇటీవల ఇంగ్లండ్తో జరిగిన టీ20 సిరీస్లో భారత్ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా నిలిచాడు. అయితే వన్డేల్లో మాత్రం అతని ప్రదర్శన ఆశించిన స్థాయిలో లేదు. ఒకే ఒక వన్డే ఆడి 0/72 గణాంకాలు నమోదు చేశాడు.ఆగస్టు 23 నుంచి ప్రారంభం కానున్న దులీప్ ట్రోఫీ 2026 కోసం అర్ష్దీప్ సింగ్ నార్త్ జోన్ జట్టుకు ఎంపికయ్యాడు. జమ్మూ కశ్మీర్కు చెందిన కన్హయ్య వాధ్వాన్ ఈ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు. ఢిల్లీ ఆటగాడు ఆయుష్ బదోనీ వైస్ కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడు.
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అభిషేక్ శర్మకు నో ప్లేస్.. ఊహించని ఆటగాడికి కెప్టెన్సీదులీప్ ట్రోఫీ 2026 కోసం 15 మంది సభ్యుల నార్త్ జోన్ జట్టును ఇవాళ ప్రకటించారు. ఈ జట్టులో టీమిండియా విధ్వంసకర ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మకు చోటు దక్కకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ జట్టుకు కెప్టెన్గా ఎవరూ ఊహించిన ఆటగాడికి అవకాశం లభించింది. జమ్మూ కశ్మీర్కు చెందిన వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ కన్హయ్య వాధ్వాన్కు సెలెక్టర్లు కెప్టెన్సీ పగ్గాలు అప్పజెప్పారు. అతడికి డిప్యూటీగా (వైస్ కెప్టెన్) ఢిల్లీకి చెందిన ఆయుష్ బదోనీని ఎంపిక చేశారు.ఈ జట్టులో అత్యధికంగా (6) రంజీ ఛాంపియన్ జమ్మూ కశ్మీర్ ఆటగాళ్లకు చోటు లభించింది. టీమిండియా ఆటగాళ్లు అర్ష్దీప్ సింగ్, అన్షుల్ కాంబోజ్ కూడా ఈ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నారు. శ్రీలంకతో టెస్ట్ సిరీస్ ఆడాల్సి ఉన్నందున శుభ్మన్ గిల్, ఆకిబ్ నబీని ఎంపిక చేయలేదు. దులీప్ ట్రోఫీ ఆగస్టు 23న ప్రారంభం కానుండగా.. అదే రోజు నార్త్ జోన్-వెస్ట్ జోన్ మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది.నార్త్ జోన్ జట్టు:సనత్ సంగ్వాన్, క్వామ్రాన్ ఇక్బాల్, యశ్ ధుల్, ఆయుష్ దోసేజా, అబ్దుల్ సమద్, ఆయుష్ బదోనీ (వైస్ కెప్టెన్), కన్హయ్య వాధ్వాన్ (కెప్టెన్), నిశాంత్ సింధు, అర్జున్ శర్మ, అబిద్ ముస్తాక్, అర్ష్దీప్ సింగ్, సునీల్ కుమార్, అన్షుల్ కాంబోజ్, యుధ్వీర్ సింగ్, నిఖిల్ కశ్యప్.ఎవరీ కన్హయ్య వాధ్వాన్..?జమ్మూ కశ్మీర్ రంజీ ట్రోఫీ 2025-26 టైటిల్ సాధించడంలో వాధ్వాన్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. 13 ఇన్నింగ్స్ల్లో 474 పరుగులు, 36.56 సగటుతో రాణించాడు. ఇందులో ఒక సెంచరీ కూడా ఉంది. రంజీ ట్రోఫీ ఫైనల్లోనూ హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు.24 ఏళ్ల వాధ్వాన్ గతేడాది దులీప్ ట్రోఫీలో నార్త్ జోన్ తరఫున ఆడాడు. మూడు ఇన్నింగ్స్ల్లో 99 పరుగులు చేశాడు. గత ఎడిషన్లో శుభ్మన్ గిల్ నాయకత్వంలో ఆడిన అతను, ఇప్పుడు తొలిసారి నార్త్ జోన్కు కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు.
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భారత సంతతి క్రికెటర్పై ఐసీసీ 8 ఏళ్ల నిషేధం!భారత సంతతికి చెందిన అమెరికా క్రికెటర్ బొదుగుమ్ అఖిలేశ్ రెడ్డిపై అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) 8 ఏళ్లు నిషేధం విధించింది. అబుదాబి టీ20 లీగ్లో అవినీతి నిరోధక నియమావళిని ఉల్లంఘించినట్లు గతేడాది నవంబర్లో అతడిపై అభియోగాలు వచ్చాయి. ఆరోపణలు నిజమని తేలడంతో అప్పట్లో ఐసీసీ అఖిలేష్పై తాత్కాలిక నిషేధం విధించింది. తాజాగా ఐసీసీ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ కింద ఆర్టికల్ 2.1.1, ఆర్టికల్ 2.1.4, ఆర్టికల్ 2.4.7కు చెందిన మూడు నిబంధనలను అఖిలేష్ ఉల్లంఘించినట్లు తేలడంతో ఐసీసీ అతడిని దోషిగా నిర్ధారించింది. అతడిపై విధించిన 8 ఏళ్ల నిషేధం నవంబర్ 21, 2025 నుంచే అమల్లోకి వచ్చిందని ఐసీసీ తెలిపింది. 8 ఏళ్ల తర్వాత అంటే 2033లో అఖిలేష్ మళ్లీ క్రికెట్ ఆడేందుకు అనుమతి ఉంటుంది. అప్పటికీ అతడి వయసు 33 ఏళ్లు నిండుతాయి కాబట్టి అతడి కెరీర్కు ఎండ్కార్డ్ పడినట్లే. యూఎస్ఏ తరఫున క్రికెట్ ఆడిన అఖిలేష్ రెడ్డి 2000లో అమెరికాలోనే జన్మించాడు. అమెరికాలో జన్మించినప్పటికీ క్రికెట్లో పేరు వచ్చింది మాత్రం హైదరాబాద్కు ఆడడం ద్వారానే. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (హెచ్సీఏ) తరఫున దేశవాళీ డొమొస్టిక్ టోర్నీల్లో ఆడిన అఖిలేష్ అబుదాబి టీ10 లీగ్లో యూపీ నవాబ్స్ ఫ్రాంచైజీకి ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఆ ఫ్రాంచైజీకి ఆడుతున్న సమయంలో అతడిపై అవినీతి నిరోధక నియమాల ఉల్లంఘనకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.అఖిలేష్ ఉల్లంఘించిన నిబంధనలివే..👉ఆర్టికల్ 2.1.1-అబుదాబి టీ10 లీగ్ 2025లో మ్యాచ్ల ఫలితం, పురోగతి, నిర్వహణ లేదా ఇతర అంశాన్ని నిర్ధారించడానికి, కుట్ర పన్నడానికి లేదా ఇతరత్రా అనుచితంగా ప్రభావితం చేయడానికి ప్రయత్నించడం, లేదా ఏ విధంగానైనా నిర్ధారించడానికి లేదా కుట్ర పన్నడానికి లేదా ఇతరత్రా అనుచితంగా ప్రభావితం చేయడానికి చేసే ఒప్పందంలో కుట్రదారుడిగా తేలడం.👉ఆర్టికల్ 2.1.4- అబుదాబి టీ10 లీగ్లో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మ్యాచ్లలో ఆర్టికల్ 2.1.1ను ఉల్లంఘించాలని వేరే వాళ్లను ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రేరేపించడం, ప్రలోభాలకు గురి చేయడం, ప్రోత్సహించడం లేదా ఉద్దేశపూర్వకంగా సులభతరం చేయడానికి ప్రయత్నించడం.👉ఆర్టికల్ 2.4.7-విచారణలో భాగంగా దర్యాప్తుకు ఆటంకం కలిగించేలా తన వద్ద ఉన్న డేటా, సమాచారాన్ని దొరక్కుండా చేయడం లేదా తొలగించడం.👉ఇక బొదుగుమ్ అఖిలేష్ రెడ్డి అమెరికా తరఫున నాలుగు టీ20 మ్యాచ్లు ఆడాడు. నాలుగు ఇన్నింగ్స్లు కలిపి అఖిలేష్ ఒక వికెట్ మాత్రమే పడగొట్టాడు. ఇక మేజర్ లీగ్ క్రికెట్ టోర్నీలో తొలి రెండు ఎడిషన్లలో వాషింగ్టన్ ఫ్రీడమ్కు ప్రాతినిధ్యం వహించినప్పటికీ ఒక్కసారి కూడా జట్టులో ఆడే అవకాశం లభించలేదు.Read: సొంత జట్టుతో గొడవ.. పంజాబ్ ఆల్రౌండర్ కీలక నిర్ణయం!
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ఇక ఈ అధ్యాయం ముగిసిపోయిందిటీమిండియాతో అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ ఫీల్డింగ్ కోచ్ టి.దిలీప్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. భారత జట్టు సాధించిన తిరుగులేని విజయాల్లో తానూ భాగమైనందుకు సంతోషంగా ఉందన్నాడు. అయితే, ఈ అధ్యాయం ముగిసిపోయిందని.. ఏదేమైనా గత ఐదేళ్లు తన జీవితంలో మధుర జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోతాయని పేర్కొన్నాడు.కాగా 2021, నవంబరులో టీమిండియా ఫీల్డింగ్ కోచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన టి.దిలీప్ (T. Dilip).. తన హయాంలో మంచి మార్పులు తీసుకువచ్చాడు. మైదానంలో అత్యుత్తమంగా రాణించిన ఫీల్డర్లకు గుర్తింపుగా డ్రెసింగ్రూమ్లో ఫీల్డింగ్ మెడల్ ప్రదానం చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఈ హైదరాబాదీ.అయితే, బీసీసీఐ మాత్రం అతడి కాంట్రాక్టును పొడిగించేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేయలేదు. ఈ నేపథ్యంలో దిలీప్ స్థానంలో కొత్త ఫీల్డింగ్ కోచ్గా శుభదీప్ ఘోష్ను నియమించింది. ఈ నేపథ్యంలో దిలీప్ తాజాగా టీమిండియాతో తన అనుబంధం గురించి గుర్తుచేసుకుంటూ ఇన్స్టాలో పోస్టు పెట్టాడు.అదే లక్ష్యంతో పనిచేశాను‘‘ఈ ఐదేళ్ల ప్రయాణం గురించి వర్ణించడానికి మాటలు సరిపోవు. సహాయక సిబ్బందిలో చేరే ముందే.. జట్టు కోసం నా సర్వస్వం ఇవ్వాలని భావించాను. మొదటి రోజు నుంచి అదే లక్ష్యంతో పనిచేశాను.ఫీల్డింగ్ కోచ్గా జట్టుతో ప్రయాణం చేయడం పట్ల నేను కృతజ్ఞుడినై ఉంటాను. ఫీల్డింగ్ మెడల్ అనేది మా మనసులో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది. ఈ మెడల్ ప్రదానం ద్వారా డ్రెసింగ్రూమ్లో ఒక ఆహ్లాదకర వాతావరణం సృష్టించాము.చిరస్మరణీయ విజయాలుఈ జ్ఞాపకాలు నా మదిలో నిలిచిపోతాయి. రెండు టీ20 ప్రపంచకప్ (2024,2026), ఒక ఐసీసీ చాంపియన్స్ ట్రోఫీ (2025), రెండు ఆసియా కప్ (2023, 2025) ట్రోఫీలు గెలిచిన జట్టులో నేనూ భాగమే.ఐసీసీ వరల్డ్ టెస్టు చాంపియన్షిప్, వన్డే వరల్డ్కప్ (2023) ఫైనల్ చేరిన జట్టులోనూ నేను ఉన్నాను. ఈ ప్రయాణంలో నాకెన్నో మధుర జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి. నన్ను నమ్మి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన బీసీసీఐకి సదా కృతజ్ఞుడినై ఉంటాను.మీరు కెప్టెన్లుగా ఉన్న సమయంలోనాపై నమ్మకం ఉంచినందుకు రాహుల్ ద్రవిడ్, గౌతం గంభీర్కు నా ధన్యవాదాలు. మీ ఇద్దరితో కలిసి పని చేయడం గొప్ప అనుభవం. రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, విరాట్ కోహ్లి, హార్దిక్ పాండ్యా, శుబ్మన్ గిల్, శ్రేయస్ అయ్యర్.. మీరు కెప్టెన్లుగా ఉన్న సమయంలో భారత క్రికెట్కు నా వంతు సేవ చేయడాన్ని గొప్పగా భావిస్తున్నాను.ఈ ప్రయాణంలో నాతో ఉన్న ప్రతీ ఆటగాడు, కోచ్, సహాయక సిబ్బందిలోని ప్రతీ ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడిక ఈ అధ్యాయం ముగిసిపోయింది. ఈ ఐదేళ్లు నా జీవితంలో ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని మధుర జ్ఞాపకాలు. అయితే, నా ప్రయాణం మాత్రం కొనసాగుతుంది’’ అని టి. దిలీప్ ఉద్వేగపూరిత వ్యాఖ్యలు చేశాడు.చదవండి: బుమ్రా అవుట్.. రీప్లేస్మెంట్ ప్రకటించిన బీసీసీఐ
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సొంత జట్టుతో గొడవ.. పంజాబ్ ఆల్రౌండర్ కీలక నిర్ణయం!పంజాబ్ కింగ్స్ ఆల్రౌండర్ శశాంక్ సింగ్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. 2026-27 దేశవాళీ సీజన్ ప్రారంభానికి ముందు శశాంక్ సింగ్ ఛత్తీస్గడ్ నుంచి పాండిచ్చేరికి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. గాయాలతో ఇబ్బంది పడుతున్న తనకు కష్టకాలంలో మద్దతుగా నిలవాల్సిన ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్ క్రికెట్ సంఘ్ (సీఎస్సీఎస్) తనను పక్కనబెట్టిందని, కనీసం వివరణ ఇచ్చుకునే సమయం కూడా తనకు ఇవ్వలేదని శశాంక్ సింగ్ వాపోయాడు. ఇప్పటికే పాండిచ్చేరికి ఆడేందుకు తాను ఛత్తీస్గఢ్ క్రికెట్ బోర్డు నుంచి నో అబ్జక్షన్ సర్టిఫికెట్ (ఎన్వోసీ) కూడా తీసుకున్నట్లు 34 ఏళ్ల శశాంక్ పేర్కొన్నాడు. ఒక మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో శశాంక్ సింగ్ మాట్లాడుతూ.. 'అవును నేను ఛత్తీస్గఢ్ను వీడుతున్నా. ఇప్పటికే సీఎస్సీఎస్ నుంచి ఎన్వోసీ కూడా తీసుకున్నా. ఈ సీజన్ నుంచి పాండిచ్చేరికి ఆడబోతున్నా. గత సీజన్లో భుజం, చేతి వేలి గాయాలతో తీవ్ర ఇబ్బంది ఎదుర్కొన్నా. కానీ ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్ క్రికెట్ సంఘ్ మాత్రం నాకు ఏ దశలోనూ మద్దతుగా నిలబడలేదు. గాయాల నుంచి కోలుకున్నప్పటికీ, ఛత్తీస్గఢ్ క్రికెట్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఆటగాళ్ల జాబితా నుంచి నన్ను అకారణంగా తప్పించారు. అలాగే ప్రీ-సీజన్ శిక్షణా శిబిరం కోసం బెంగళూరు వెళ్లిన జట్టు నుంచి కూడా నన్ను తొలగించారు. ఎందుకు నా పేరు తొలగించారని అడిగితే బోర్డు నుంచి ఎలాంటి సమాధానం రాలేదు. అయితే నేను కేవలం ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ మాత్రమే ఆడేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు వచ్చిన వార్తలు కూడా అవాస్తవం. అలా అనుకుంటే ఇప్పటిదాకా ఛత్తీస్గఢ్కు ఎందుకు ఆడుతాను? 2023-24 సీజన్లో బెస్ట్ ఆల్రౌండర్ అవార్డు (లాలా అమర్నాథ్ అవార్డు) లభించినప్పడు, బీసీసీఐ నన్ను ఉత్తమ వైట్బాల్ ఆల్రౌండర్గా ప్రకటించినప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్ ఈ క్రెడిట్ను తమ ఖాతాలోకి చేర్చుకున్న విషయం మరిచిపోయిందా?’ అని శశాంక్ ప్రశ్నించాడు.ఇక దేశవాళీలో ముఖ్యంగా వైట్బాల్ క్రికెట్లో శశాంక్ సింగ్కు మంచి రికార్డు ఉంది. 2024-25 విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో 450 పరుగులు చేయడంతో పాటు 11 వికెట్లు తీశాడు. ఆ సీజన్లో సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలోనూ ఏడు మ్యాచ్ల్లో 188 రన్స్ సాధించాడు. అదే ఫామ్ను ఐపీఎల్ 2025 సీజన్లోనూ కంటిన్యూ చేశాడు. ఆ సీజన్లో పంజాబ్ కింగ్స్ ఫైనల్ చేరడంలో శశాంక్ సింగ్ కీలకపాత్ర పోషించాడు. 350 పరుగులు చేసిన శశాంక్ సింగ్ ఆర్సీబీతో జరిగిన ఫైనల్లో 30 బంతుల్లోనే 61 పరుగుల అజేయ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అయితే దేశవాళీ క్రికెట్లో మెరుగైన అవకాశాల కోసం 2018లో ముంబై నుంచి తన సొంత రాష్ట్రం ఛత్తీస్గఢ్కు మారాడు. తాజాగా వివాదాస్పద రీతిలో ఛత్తీస్గఢ్ను వీడిన శశాంక్ సింగ్ పాండిచ్చేరి జట్టులో చేరడం ద్వారా కెరీర్లో కొత్త ప్రారంభాన్ని ఆశిస్తున్నట్లు శశాంక్ సింగ్ తెలిపాడు.Read: 16 ఏళ్లకే ప్రపంచ రికార్డు.. ఎవరీ నీల్ పటేల్?
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47 ఏళ్ల రికార్డును సమం చేసిన పాక్ బౌలర్వెస్టిండీస్తో రెండో టెస్టుకు ముందు పాకిస్తాన్ జట్టులో ఓ అనూహ్య పరిణామం చోటు చేసుకుంది. తొలి టెస్ట్లో 8 వికెట్లతో (రెండో ఇన్నింగ్స్లో 5 వికెట్ల ప్రదర్శన) సత్తా చాటినప్పటికీ, రైట్ ఆర్మ్ మీడియం పేసర్ మహ్మద్ అబ్బాస్ను ప్లేయింగ్ ఎలెవెన్ నుంచి తప్పించారు. ఈ ఆశ్చర్యకర పరిణామం ద్వారా అబ్బాస్ ఓ పాకిస్తాన్ రికార్డును సమం చేశాడు.ముందు మ్యాచ్లో ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన నమోదు చేసినా, ఆ తర్వాతి మ్యాచ్లో జట్టులో చోటు దక్కని రెండో పాకిస్తానీ బౌలర్గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు.47 ఏళ్ల ముందు (1979-80) భారత పర్యటనలో ఎహ్తెషాముద్దీన్ నాలుగో టెస్టులో ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శనతో (5/47) సత్తా చాటాడు. కానీ ఆ తర్వాతి టెస్టులో అప్పటి కెప్టెన్ అసిఫ్ ఇక్బాల్ అతడిని తప్పించి ఇమ్రాన్ ఖాన్ను జట్టులోకి తీసుకున్నాడు. తాజాగా అబ్బాస్ కూడా ముందు టెస్టులో 5 వికెట్లు తీసినప్పటికీ, తదుపరి టెస్టులో ప్లేయింగ్ XIకి దూరమయ్యాడు.అబ్బాస్ స్థానంలో నసీమ్ షా తమ్ముడు ఉబైద్ షా జట్టులోకి వచ్చాడు. అతడికి ఇదే తొలి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్. పోర్ట్ ఆఫ్ స్పెయిన్ (రెండో టెస్ట్కు వేదిక) పరిస్థితులకు సరిపోడనే కారణంతో అబ్బాస్ను బెంచ్కు పరిమితం చేసినట్లు పాక్ కెప్టెన్ బాబర్ ఆజం తెలిపాడు.అయితే అబ్బాస్ను తప్పించడం సరైన నిర్ణయం కాదని మ్యాచ్ తొలి రోజే తేలిపోయింది. అతడి స్థానంలో జట్టులోకి వచ్చిన ఉబైద్ 9 ఓవర్లలో 56 పరుగులిచ్చి కేవలం ఒక వికెట్ మాత్రమే తీశాడు. దీంతో వెస్టిండీస్ 239/5తో తొలి రోజు ఆట ముగించింది.తొలి టెస్ట్లో బంతితో సత్తా చాటిన జస్టిన్ గ్రీవ్స్ ఈ మ్యాచ్లో బ్యాట్తో రాణించి (64 నాటౌట్) విండీస్ జట్టును ఆదుకున్నాడు. అతడికి జతగా కెప్టెన్ రోస్టన్ ఛేజ్ (36 నాటౌట్) క్రీజ్లో ఉన్నాడు. కాగా, రెండు మ్యాచ్ల ఈ సిరీస్లో వెస్టిండీస్ 1-0 ఆధిక్యంలో ఉంది.
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16 ఏళ్లకే ప్రపంచ రికార్డు.. ఎవరీ నీల్ పటేల్?ఆస్ట్రేలియా అండర్-19 జట్టు భారత్లో వచ్చే నెలలో మల్టీ ఫార్మాట్ సిరీస్ ఆడనున్న నేపథ్యంలో సోమవారం క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా జట్టును ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. 16 మందితో కూడిన జట్టులో భారత సంతతి టీనేజర్ అయిన నీల్ పటేల్ కూడా చోటు దక్కించుకోవడం విశేషం. అతడి తల్లిదండ్రుల స్వస్థలం గుజరాత్ కావడంతో నీల్ పటేల్ వచ్చే నెలలో పేరేంట్స్ పుట్టిన గడ్డపై మ్యాచ్లు ఆడేందుకు వస్తుండడంతో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో నీల్ పటేల్ ఎవరు? ఆస్ట్రేలియా తరఫున అతడు క్రికెటర్గా ఎలా ఎదిగాడన్నది ఆసక్తిగా మారింది.సిడ్నీకి చెందిన నీల్ పటేల్ న్యూసౌత్ వేల్స్ తరఫున అండర్-19 క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు. న్యూసౌత్ వేల్స్ తరఫున ఓపెనర్ బ్యాటర్గా జూనియర్ లెవెల్ కెరీర్ను ప్రారంభించాడు. సిడ్నీ ప్రీమియర్ క్రికెట్ ఫస్ట్ గ్రేడ్లో ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్లో వెయ్యి పరుగులు పూర్తి చేసుకున్న పిన్న వయస్కుడిగా (16 ఏళ్లు) నీల్ పటేల్ ప్రపంచ రికార్డు అందుకున్నాడు. బ్యాట్తోనే గాక తన ఆఫ్ స్పిన్తోనూ ప్రత్యర్థులను ముప్పతిప్పలు పెట్టడంలో నీల్ పటేల్ సమర్థుడు. నీల్ పటేల్ అండర్-19 జట్టుకు ఎంపిక కావడం వెనుక అతడి కఠోర శ్రమ దాగుంది. అడిలైడ్ వేదికగా మార్చి 29 నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు సాగిన అండర్-19 టాలెంట్ క్యాంప్కు ఎంపికైన నీల్ పటేల్ తన ఆటను మరింత మెరుగుపరుచుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా బృందం కళ్లలో పడిన నీల్ పటేల్ ఇవాళ మల్టీ ఫార్మాట్ సిరీస్కు ఎంపికయ్యాడు. అంతేకాదు బాక్ ఫుట్ ప్లే షాట్స్ను కచ్చితంగా ఆడే నైపుణ్యం సాధించాడు.ఇక నీల్ పటేల్ కంటే ముందు జాసన్ సంఘా భారత్లో మల్టీ ఫార్మాట్ సిరీస్ ఆడిన తొలి భారత సంతతి క్రికెటర్గా ఉన్నాడు. ఇక ప్రస్తుతం అండర్-19 చాంపియన్షిప్ ట్యాగ్ భారత్ వద్దే ఉంది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో జరిగిన అండర్-19 ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో ఇంగ్లండ్ను 100 పరుగులతో ఓడించిన భారత అండర్-19 జట్టు టైటిల్ను ఎగరేసుకుపోయింది.సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మధ్యలో జరగనున్న ఈ మల్టీ ఫార్మాట్ సిరీస్లో ఆస్ట్రేలియా అండర్-19 జట్టు మూడు యూత్ వన్డేలతో పాటు రెండు యూత్ టెస్టులు (నాలుగు రోజులు) ఆడనుంది. మ్యాచ్లన్నీ రాజ్కోట్, అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరగనున్నాయి. Read: భారత్లో మల్టీ ఫార్మాట్ సిరీస్.. ఆసీస్ జట్టు ప్రకటన
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టాప్-5 బెస్ట్ బౌలర్లు వీరే.. సారీ భాయ్ నువ్వే లాస్ట్!టీమిండియా ఫాస్ట్ బౌలర్ అర్ష్దీప్ సింగ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. భారత స్పిన్ దిగ్గజం రవిచంద్రన్ అశ్విన్కు తాను వ్యక్తిగతంగా క్షమాపణలు చెబుతానని పేర్కొన్నాడు. అసలు విషయం ఏమిటంటే...టాప్-5 బెస్ట్ బౌలర్లు వీరేఇంగ్లండ్ పర్యటన తర్వాత భారత్కు తిరిగి వచ్చిన అర్ష్దీప్ సింగ్ ప్రస్తుతం ఆటకు దూరంగా ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలో క్రిషాంక్ ఆత్రేకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా ఈ లెఫ్టార్మ్ పేసర్ తన టాప్-5 టీమిండియా బౌలర్ల పేర్లను వెల్లడించాడు. ఈ జాబితాలో వెటరన్ పేసర్ భువనేశ్వర్ కుమార్కు అర్ష్ అగ్రస్థానమిచ్చాడు.భువీనే ఎందుకంటే..ఇందుకు గల కారణాన్ని వెల్లడిస్తూ.. ‘‘భువీ భాయ్ అంటే వ్యక్తిగతంగా నాకెంతో ఇష్టం. కాబట్టి నేను ఆయనకే ఓటు వేశాను. భువీ భాయ్ ఎప్పుడూ టాప్లోనే ఉంటాడు. ఇక రెండో స్థానంలో షమీ భాయ్కు నేను చోటిస్తాను.ఎలాంటి వికెట్ మీదనైనా సీమ్ రాబట్టగల సత్తా అతడి సొంతం. షమీ భాయ్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేస్తాడు. మూడో స్థానానికి కుల్దీప్ యాదవ్ను ఎంచుకుంటాను. అతడికి అరుదైన బౌలింగ్ నైపుణ్యాలు ఉన్నాయి. అతడు లెఫ్టార్మ్ చైనామన్ బౌలర్.ఇక నాలుగో స్థానంలో యుజీ భాయ్ ఉంటాడు. పంజాబ్ జట్టులో నాకు అతడు సహచరుడు. ఐపీఎల్లో అతడి రికార్డు అమోఘం. అత్యధిక వికెట్లు కూల్చిన ఘనత యుజీ భాయ్కు ఉంది’’ అని అర్ష్దీప్ సింగ్ పేర్కొన్నాడు.సారీ భాయ్.. నువ్వే లాస్ట్!అదే విధంగా.. ‘‘నిజానికి అశూ భాయ్ (అశ్విన్)ను నేను ఈ జాబితాలో చివరి స్థానంలో పెట్టాలనుకోలేదు. కానీ టాప్-5లో ఇంకా చోటు లేదు కాబట్టి తప్పడం లేదు. ఆయన ఒక దిగ్గజం. ఐపీఎల్లో నాకు అశూ భాయ్నే మొదటి కెప్టెన్. సారీ భాయ్. నీకు నేను వ్యక్తిగతంగా మెసేజ్ చేస్తాను’’ అని అర్ష్దీప్ సింగ్ సరదాగా వ్యాఖ్యానించాడు.చదవండి: బుమ్రా అవుట్.. రీప్లేస్మెంట్ ప్రకటించిన బీసీసీఐ
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భారత్లో మల్టీ ఫార్మాట్ సిరీస్.. ఆసీస్ జట్టు ప్రకటనఆస్ట్రేలియా సీనియర్ జట్టు ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్ టూర్ వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతుంటే, తాజాగా వచ్చే నెలలో భారత్లో జరగనున్న అండర్-19 మల్టీ ఫార్మాట్ సిరీస్కు క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా 16 మందితో కూడిన అండర్-19 జట్టును ప్రకటించింది. సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మధ్యలో జరగనున్న ఈ మల్టీ ఫార్మాట్ సిరీస్లో ఆస్ట్రేలియా అండర్-19 జట్టు మూడు యూత్ వన్డేలతో పాటు రెండు యూత్ టెస్టులు (నాలుగు రోజులు) ఆడనుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా సోమవారం 16 మందితో జట్టును ప్రకటించింది. కేసీ బార్టన్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనుండగా, విల్ బైరోమ్ అతడికి డిప్యుటీగా ఉండనున్నాడు. 16 మందిలో కేసీ బార్టన్, విల్ బైరోమ్ మాత్రమే జింబాబ్వే వేదికగా జరిగిన అండర్-19 ప్రపంచకప్లో ఆడారు. ఇక ఇదే జట్టులో భారత సంతతి కుర్రాడు, గుజరాత్కు చెందిన నీల్ పటేల్ చోటు దక్కించుకున్నాడు.ఇక జట్టులో క్వీన్స్లాండ్ నుంచి ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఉండగా, విక్టోరియా, న్యూ సౌత్వేల్స్ నుంచి ముగ్గురేసి, తస్మానియా, సౌత్ ఆస్ట్రేలియా, వెస్ట్రన్ ఆస్ట్రేలియా నుంచి మిగిలిన ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. ఇక మ్యాచ్లన్నీ రాజ్కోట్, అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరగనున్నాయి.భారత్లో ఆసీస్ సిరీస్ షెడ్యూల్👉తొలి యూత్ వన్డే – శుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 18👉రెండో యూత్ వన్డే – సోమవారం, సెప్టెంబర్ 21👉మూడో యూత్ వన్డే – బుధవారం, సెప్టెంబర్ 23👉మొదటి యూత్ టెస్ట్ – ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 27-30 వరకు👉రెండో యూత్ టెస్ట్ – సోమవారం, అక్టోబర్ 5-8 వరకుభారత్లో సిరీస్ నిర్వహణ ఎందుకంటే?ఇండియా అండర్-19 జట్టుతో మల్టీ ఫార్మాట్లో సిరీస్ నిర్వహణ ఎందుకు అనే దానిపై క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా హెడ్ ఆఫ్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అధికారిణి సొన్యా థాంప్సన్ వివరణ ఇచ్చారు. "మా పాత్వేస్ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా ఆస్ట్రేలియాలోని కొంతమంది అత్యుత్తమ యువ ఆటగాళ్లకు మరిన్ని అవకాశాలను కల్పించి వారిని ప్రోత్సహించడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కఠిన పరిస్థితుల్లో భారత్ను ఎదుర్కోవడం ఆటగాళ్లకు సాంకేతికంగా, మానసికంగా ఎదగడానికి సహాయపడుతుంది. భారత్లో పర్యటించడం, సవాలుతో కూడిన పరిస్థితుల్లో అత్యున్నత స్థాయి ప్రత్యర్థులతో తలపడడం ద్వారా అనుభవంతో కూడిన పాఠాలు నేర్చుకుంటారు. ఇది అన్ని ఫార్మాట్లలో ఆటగాళ్లను సాంకేతికంగా, మానసికంగా పరీక్షిస్తుంది," అని థాంప్సన్ తెలిపారు. మరోవైపు ఆసీస్తో మల్టీ ఫార్మాట్ సిరీస్కు భారత అండర్-19 జట్టును బీసీసీఐ త్వరలోనే ప్రకటించనుంది.ఆస్ట్రేలియా అండర్-19 జట్టు:కేసీ బార్టన్ (కెప్టెన్), హేడెన్ బార్బులోవిక్, ఎలీ బ్రెయిన్, విల్ బైరోమ్ (వైస్ కెప్టెన్), బ్లేక్ క్యాటిల్, జాక్ జోస్నెక్, స్పెన్సర్ గ్రీన్, కానర్ గ్రెగొరీ, చార్లీ హెండర్సన్, జెడ్ హోలిక్, మాథ్యూ లాఫ్, నీల్ పటేల్, జాకబ్ పీట్జ్, పాట్రిక్ సుల్లివన్, థియో సింగోస్, థామస్ వాసియో.Introducing our Australian Men's Under 19 squad to tour India next month 👋 pic.twitter.com/1z8Vf6erj7— Cricket Australia (@CricketAus) August 2, 2026చదవండి: విండీస్కు ఆపద్బాంధవుడిలా.. మొన్న బంతితో, ఇవాళ బ్యాట్తో!
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విండీస్కు ఆపద్బాంధవుడిలా.. మొన్న బంతితో, ఇవాళ బ్యాట్తో!ట్రినిడాడ్ వేదికగా పాకిస్తాన్తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో వెస్టిండీస్ బ్యాటర్ జస్టిన్ గ్రీవ్స్ మరోసారి ఆపద్బాంధవుడి పాత్రను పోషించాడు. అయితే ఈసారి బౌలర్గా కాకుండా బ్యాటర్గా తన విలువను ప్రదర్శించాడు. పాక్తో జరిగిన తొలి టెస్టులో వరుస ఐదు ఓవర్లలో ఐదు మెయిడెన్ వికెట్లు తీసి చరిత్ర సృష్టించిన జస్టిన్ గ్రీవ్స్ ఈసారి బ్యాట్తో (125 బంతుల్లో 64 నాటౌట్) రాణించాడు. తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి వెస్టిండీస్ 5 వికెట్ల నష్టానికి 239 పరుగులు చేసింది. గ్రీవ్స్తో పాటు కెప్టెన్ రోస్టన్ చేజ్ (36 బ్యాటింగ్) క్రీజులో కొనసాగుతున్నాడు. అంతకముందు ఓపెనర్ బ్రాండన్ కింగ్ (46) అర్ధశతకం మిస్ చేసుకోగా, అమిర్ జాంగో (26), షెయ్ హోప్ (29) పర్వాలేదనిపించారు. పాకిస్తాన్ బౌలర్లలో మొహమ్మద్ అలీ 2 వికెట్లు తీయగా, ఉబైద్ షా, అలీ ఉస్మాన్, సాజిద్ ఖాన్లు తలా ఒక వికెట్ తీశారు. ఇదే స్టేడియంలో జరిగిన తొలి టెస్టులో వెస్టిండీస్ 90 పరుగుల తేడాతో పాకిస్తాన్ను చిత్తు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక తొలి వికెట్కు బ్రాండన్ కింగ్, టగ్ నరైన్ చంద్రపాల్ (15) 49 పరుగులు జోడించిన తర్వాత విండీస్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన బ్యాటర్లలో పెద్దగా ఎవరు ఆకట్టుకోలేదు. 120 పరుగుల వద్ద వెస్టిండీస్ నాలుగో వికెట్ కోల్పోవడంతో జస్టిన్ గ్రీవ్స్ క్రీజులోకి వచ్చాడు. క్రీజులోకి వచ్చిందే మొదలు తనలోని క్లాస్ బ్యాటర్ను బయటికి తీసిన గ్రీవ్స్ నింపాదిగా ఆడాడు. వీలైనప్పుడల్లా బంతులను బౌండరీలను తరలించాడు. షెయ్ హోప్ ఔటైన తర్వాత మరింత బాధ్యతగా ఆడిన గ్రీవ్స్ టెస్టుల్లో మూడో అర్థసెంచరీని సాధించాడు. చేజ్తో కలిసి ఆరో వికెట్కు గ్రీవ్స్ అజేయంగా 66 పరుగులు జోడించడంతో విండీస్ మళ్లీ ట్రాక్లో పడింది. రెండో రోజు ఆటలో ఈ ఇద్దరు ఎంతసేపు బ్యాటింగ్ చేస్తారనే దానిపై విండీస్ స్కోరు ఆధారపడి ఉంది. Justin Greaves Is A Classy Batter. Very Fluent Batter. His Drives Are Awesome pic.twitter.com/QfKDf5rWT0— Aryan Goel 2.0 (@AryanGoelNew) August 2, 2026Read: తీవ్ర అసంతృప్తిలో గిల్, గంభీర్.. వాళ్లపై బీసీసీఐ వేటు!
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తీవ్ర అసంతృప్తిలో గిల్, గంభీర్.. వాళ్లపై బీసీసీఐ వేటు!ఇటీవలి కాలంలో టీమిండియాకు గాయాల బెడద ఎక్కువైంది. కీలక ఆటగాళ్లంతా జట్టుకు అవసరమైన సమయంలో అందుబాటులో లేకుండా పోతున్నారు. జట్టు విజయావకాశాలపై ఇది తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.పేస్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా ఐపీఎల్-2026 తర్వాత ఇంగ్లండ్ పర్యటనకు ఎంపికయ్యాడు, అయితే, గాయం వల్ల టూర్ మొత్తానికి అతడు దూరమయ్యాడు. పాండ్యా మాదిరే అరుదైన నైపుణ్యాలున్న నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా గాయపడ్డాడు.యువ పేసర్ హర్షిత్ రాణాతో పాటు స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్, ప్రధాన పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా, యువ పేస్ బౌలర్ ప్రిన్స్ యాదవ్ ఇటీవలే ఈ గాయాల జాబితాలో చేరారు. ఈ నేపథ్యంలో భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) కీలక నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం.ఫిజియోథెరపీ టీమ్లో సమూలంగా మార్పులు చేపట్టేందుకు బోర్డు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇంజూరీ మేనేజ్మెంట్, ఫిట్నెస్ క్లియరెన్స్ల విషయంలో స్పష్టత లేదని.. ఇందుకు హెడ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ నిర్లక్ష్యమే కారణమని యాజమాన్యం తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు సమాచారం.హర్షిత్ రాణా, వరుణ్ చక్రవర్తి, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి వంటి ఆటగాళ్లు క్లియరెన్స్ సర్టిఫికెట్తో తిరిగి వచ్చిన తర్వాత.. ఆ వెంటనే మళ్లీ గాయాల బారిన పడటాన్ని ఇందుకు నిదర్శనంగా భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో హెడ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ కమలేశ్ జైన్, టీమ్ డాక్టర్ రిజ్వాన్ ఖాన్లపై వేటు వేసేందుకు బీసీసీఐ సిద్ధమైనట్లు సమాచారం.ఈ విషయం గురించి బీసీసీఐ సన్నిహిత వర్గాలు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాతో మాట్లాడుతూ.. ‘‘కమలేశ్ జైన్ విషయంలో మేనేజ్మెంట్ అసంతృప్తితో ఉంది. ఆటగాళ్లు తరచూ గాయాలబారిన పడటం వల్ల కెప్టెన్ శుబ్మన్ గిల్, హెడ్కోచ్ గౌతం గంభీర్ తమ తుదిజట్టు కూర్పులో ఇబ్బంది పడుతున్నారు.పదిహేను మంది సభ్యులు ఉన్నప్పటికీ సరైన కాంబినేషన్ని సెట్ చేయలేక తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారు. గాయాల విషయంలో సిబ్బంది పూర్తి అవగాహన, స్పష్టతతో ఉండాలి. ఆటగాళ్లను తిరిగి మైదానంలోకి పంపేందుకు తొందరపడకూడదు.వారు పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించిన తర్వాతే సర్టిఫికెట్ జారీచేయాలి. హడావుడిగా రంగంలోకి దించడం వల్ల పరిస్థితి మళ్లీ మొదటికే వస్తుంది. నితీశ్ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా విషయంలో ఇదే జరిగింది. ఇలాంటి తొందరపాటు చర్యలు కీలక సమయంలో జట్టు విజయావకాశాలను దెబ్బతీస్తాయి. అందుకు సదరు బృందం కచ్చితంగా జవాబుదారీగా ఉండాల్సిందే. వారి నుంచి సరైన వివరణ లభించకపోతే వేటు తప్పకపోవచ్చు’’ అని పేర్కొన్నాయి.కాగా ఆటగాళ్లు తరచూ గాయపడటం పట్ల టెస్టు, వన్డే జట్ల కెప్టెన్ శుబ్మన్ గిల్ బహిరంగంగానే అసంతృప్తి వెళ్లగక్కిన సంగతి తెలిసిందే. ఒకటి, రెండు మ్యాచ్ల తర్వాత ఆటగాళ్లు గాయపడితే.. వన్డే వరల్డ్కప్-2027 వంటి మేజర్ టోర్నీలో తమకు ఇబ్బందులు తప్పవన్నాడు. ఫిట్నెస్ సమస్యలు మెరుగుపరచుకుంటేనే అనుకున్న ఫలితాలు రాబట్టగలమని పేర్కొన్నాడు. ఈ నేపథ్యంలోనే అతడు బీసీసీఐ వైద్య బృందాన్ని కాదని.. చికిత్స కోసం బయటి డాక్టర్లను సంప్రదించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. కాగా గిల్ తరచూ మెడనొప్పి, కండరాల నొప్పితో బాధపడుతున్న సంగతి తెలిసిందే.చదవండి: బుమ్రా అవుట్.. రీప్లేస్మెంట్ ప్రకటించిన బీసీసీఐ
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ఐదు వికెట్లతో చెలరేగిన రషీద్ ఖాన్‘ది హండ్రెడ్ మెన్స్ కాంపిటిషన్’- 2026లో అఫ్గానిస్తాన్ స్టార్ స్పిన్నర్ రషీద్ ఖాన్ అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచాడు. ఎంఐ లండన్ జట్టుకు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న అతడు.. మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్తో ఆదివారం నాటి మ్యాచ్లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి.. తన జట్టును గెలిపించాడు.విల్ జాక్స్, పూరన్ మెరుపులులండన్లోని కెన్నింగ్టన్ ఓవల్ మైదానంలో టాస్ గెలిచిన మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ క్రమంలో బ్యాటింగ్కు దిగిన ఎంఐ లండన్ వంద బంతుల్లో ఆరు వికెట్ల నష్టానికి 183 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లలో విల్ జాక్స్ మెరుపు అర్ధ శతకం (31 బంతుల్లో 62) సాధించగా.. వన్డౌన్ వచ్చిన నికోలస్ పూరన్ కూడా హాఫ్సెంచరీ (28 బంతుల్లో 54)తో మెరిశాడు.చెలరేగిన రషీద్ ఖాన్మిగిలిన వారిలో కెప్టెన్ సామ్ కర్రన్ ధనాధన్ (11 బంతుల్లో 23) దంచికొట్టగా.. ఆఖర్లో రషీద్ ఖాన్ నాలుగు బంతుల్లో ఏడు పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్.. లండన్ బౌలర్ల ధాటికి తాళలేక 95 బంతుల్లో 138 పరుగులే చేసి ఆలౌట్ అయింది.టాపార్డర్లో కెప్టెన్ ఐడెన్ మార్క్రమ్ (26 బంతుల్లో 50) అర్ధ శతకం చేయగా.. మిగిలిన వారిలో లూయిస్ డూ ప్లోయీ (22) మాత్రమే చెప్పుకోదగ్గ స్కోరు చేశాడు. లండన్ బౌలర్లు నిప్పులు చెరగడంతో మాంచెస్టర్ లోయర్ ఆర్డర్ కుప్పకూలింది. ఆరో నంబర్ బ్యాటర్ నుంచి అందరూ సింగిల్ డిజిట్కే వెనుదిరిగారు.20 బంతుల్లో కేవలం 17 పరుగులేలండన్ బౌలర్లలో రషీద్ ఖాన్ 20 బంతుల్లో కేవలం 17 పరుగులే ఇచ్చి ఏకంగా ఐదు వికెట్లు కూల్చి.. మాంచెస్టర్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ పతనాన్ని శాసించాడు. మిగితా వారిలో టామ్ కర్రాన్ రెండు, ట్రెంట్ బౌల్ట్, రిచర్ట్ గ్లీసన్, నాథన్ సోటర్ తలా ఒక వికెట్ పడగొట్టారు.5 WICKETS FOR RASHID KHAN 😍Rashid Khan collects his first five wicket haul in #TheHundred 🔥 pic.twitter.com/EDTyAkx42I— The Hundred (@thehundred) August 2, 2026ఇక మాంచెస్టర్ 138 పరుగులకే కుప్పకూలగా లండన్ 45 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. రషీద్ ఖాన్కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. కాగా 2024 తర్వాత ది హండ్రెడ్ కాంపిటిషన్లో ఒకే మ్యాచ్లో ఐదు వికెట్లు తీసిన ఏకైక బౌలర్గా రషీద్ ఖాన్ నిలిచాడు. ఇక ఈ సీజన్లో లండన్కు ఐదింట ఇది మూడో విజయం కాగా.. మాంచెస్టర్కు ఐదింట మూడో ఓటమి.చదవండి: బుమ్రా అవుట్.. రీప్లేస్మెంట్ ప్రకటించిన బీసీసీఐ
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బుమ్రా అవుట్.. రీప్లేస్మెంట్ ప్రకటించిన బీసీసీఐటీమిండియా పేస్ దళ నాయకుడు జస్ప్రీత్ బుమ్రా శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్కు దూరమయ్యాడు. మోకాలి గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకోకపోవడంతో యాజమాన్యం అతడికి విశ్రాంతిని పొడగించింది. ఈ నేపథ్యంలో టీమిండియా సీనియర్ సెలక్షన్ కమిటీ బుమ్రా స్థానంలో ఆకిబ్ నబీని శ్రీలంక పర్యటనకు ఎంపిక చేసింది. ఇందుకు సంబంధించి భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) తాజాగా అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.అప్పుడు విమర్శలుజమ్మూ కశ్మీర్ ఎక్స్ప్రెస్గా పేరొందిన ఆకిబ్ నబీ.. గత రెండు రంజీ సీజన్లలో అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాడు. గత రెండు ఎడిషన్లలో కలిపి మొత్తంగా 104 వికెట్లు కూల్చాడు. అంతేకాదు జమ్మూ కశ్మీర్ తొలిసారి రంజీ ట్రోఫీని ముద్దాడటంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.దీంతో త్వరలోనే ఆకిబ్ నబీ టీమిండియాకు ఎంపికవుతాడని విశ్లేషకులు భావించారు. అయితే, స్వదేశంలో అఫ్గానిస్తాన్తో జరిగిన ఏకైక టెస్టుకు సెలక్టర్లు అతడిని ఎంపిక చేయలేదు. ఒకేసీజన్లో (2025-26) 60కి పైగా వికెట్లు తీసినప్పటికీ అతడిని పక్కనపెట్టడంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.PC: BCCI Xబుమ్రా గాయం.. నబీకి అదృష్టంఇదిలా ఉంటే.. ఇటీవల శ్రీలంక-ఎ జట్టుతో జరిగిన అనధికారిక టెస్టు సిరీస్లో భారత్-ఎ తరఫునా ఆకిబ్ నబీ సత్తా చాటాడు. మొత్తంగా ఆరు వికెట్లు కూల్చాడు. కాగా ఇంగ్లండ్తో రెండో వన్డే సందర్భంగా బుమ్రా ఎడమ మోకాలికి గాయమైన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, లంకతో టెస్టు సిరీస్ నాటికి అతడు కోలుకుంటాడని సెలక్టర్లు భావించారు.కానీ బుమ్రా ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో ఫిట్నెస్ సాధించలేదు. దీంతో సెలక్టర్లు ఆకిబ్ నబీకి మార్గం సుగమం చేశారు. కాగా ప్రపంచ టెస్టు చాంపియన్షిప్ 2025-27 సీజన్లో భారత్ ఫైనల్ రేసులో ఉండాలంటే శ్రీలంకను 2-0తో వైట్వాష్ చేయక తప్పని పరిస్థితి. ఇలాంటి కీలక సిరీస్కు అనుభవజ్ఞుడైన బుమ్రా దూరం కాగా.. ఆకిబ్ నబీకి తొలిసారి జాతీయ జట్టులో చోటు దక్కింది. అయితే, తుదిజట్టులో అతడిని ఆడిస్తారో లేదో చూడాలి! కాగా ఆగష్టు 15- 28 మధ్య శ్రీలంక- టీమిండియా మధ్య రెండు టెస్టు మ్యాచ్లు జరుగుతాయి. ఇందుకు గాలె, కొలంబో వేదికలు.శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్కు భారత జట్టు (అప్డేటెడ్)శుబ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), కేఎల్ రాహుల్ (వైస్ కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, రిషభ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), సాయి సుదర్శన్ (ఫిట్నెస్ ఆధారంగా), ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, మానవ్ సుతార్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్, దేవదత్ పడిక్కల్, సారాంశ్ జైన్, ఆకిబ్ నబీ.చదవండి: గిల్, అభిషేక్ శర్మ కీలక నిర్ణయం!
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శుబ్మన్ గిల్, అభిషేక్ శర్మ కీలక నిర్ణయం!టీమిండియా టెస్టు, వన్డే జట్ల కెప్టెన్ శుబ్మన్ గిల్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. పంజాబ్ స్థానిక టీ20 లీగ్లో ఆడేందుకు అతడు సుముఖంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. గిల్తో పాటు టీమిండియా స్టార్లు అభిషేక్ శర్మ, అర్ష్దీప్ సింగ్, గుర్నూర్ బ్రార్, ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్.. అదే విధంగా రమణ్దీప్ సింగ్ ఈ లీగ్లో భాగం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది.పంజాబ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (PCA) ... షేర్-ఈ-పంజాబ్ పేరిట తమ సొంత టీ20 లీగ్ను నిర్వహించనున్నట్లు ఆదివారం ప్రకటించింది. స్థానిక ఆటగాళ్లను వెలుగులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. చండీగఢ్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో టీమిండియా కెప్టెన్ శుబ్మన్ గిల్ పాల్గొన్నాడు.ఇదొక చక్కటి ప్లాట్ఫామ్ఈ సందర్భంగా విలేకరులతో మాట్లాడుతూ.. ‘‘యువ ఆటగాళ్లను తమ ప్రతిభను నిరూపించుకునేందుకు ఇదొక చక్కటి ప్లాట్ఫామ్. క్రమంగా పంజాబ్ జట్టు, టీమిండియా స్థాయికి ఎదిగేందుకు షేర్-ఈ-పంజాబ్ దోహదం చేస్తుంది. పంజాబ్ ఎల్లప్పుడూ టీమిండియాకు అత్యుత్తమ క్రికెటర్లను అందించింది.ఈ లీగ్ ద్వారా కూడా మరెంతో మంది వెలుగులోకి వస్తారని నమ్ముతున్నాను. మా గ్రామంలో నాన్న క్రికెట్ అకాడమీ నిర్వహించేవారు. అక్కడ ఉచితంగానే కోచింగ్ ఇచ్చేవాళ్లము. ఇప్పటికీ మా నాన్నకి కాస్త సమయం దొరికితే అక్కడికి వెళ్లి పిల్లల ఆటను గమనిస్తారు. క్రికెట్ పట్ల ఆయనకు ఉన్న అంకితభావం అలాంటిది’’ అని శుబ్మన్ గిల్ పేర్కొన్నాడు.గిల్, బ్రార్ ఆలస్యంగానైనా..కాగా ఆగష్టు 30 నుంచి సెప్టెంబరు 13 మధ్య షేర్-ఈ-పంజాబ్ నిర్వహణకు షెడ్యూల్ ఖరారైంది. ఈ నేపథ్యంలో అభిషేక్ శర్మ, అర్ష్దీప్ సింగ్ తదితరులు ఈ లీగ్కు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ.. శుబ్మన్ గిల్, గుర్నూర్ బ్రార్ మాత్రం కాస్త ఆలస్యంగా తమ జట్లతో చేరే అవకాశం ఉంది. వీరిద్దరు ఆగష్టు 15- 28 వరకు శ్రీలంకతో జరిగే టెస్టు సిరీస్తో బిజీగా ఉండనున్నారు. ఇదిలా ఉంటే.. షేర్-ఈ-పంజాబ్ లీగ్ ఆరంభ ఎడిషన్లో ఆరుజట్లు పాల్గొననున్నాయి. అమృత్సర్, ఫజిల్క, జలంధర్, లుథియానా, మొహాలీ, భటిండా టైటిల్ కోసం పోటీపడనున్నాయి.చదవండి: అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసం... 91 బంతుల్లో 233 పరుగులు
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శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్కు బుమ్రా దూరంన్యూఢిల్లీ: భారత స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్కు దూరమయ్యాడు. మోకాలి గాయం నుంచి బుమ్రా పూర్తి స్థాయిలో కోలుకోకపోవడంతో... పనిభారం, భవిష్యత్తులో కీలక సిరీస్లను దృష్టిలో పెట్టుకొని అతడికి ఇంకొన్నాళ్లు విశ్రాంతి అవసరమని బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ (సీఓఈ) వైద్యబృందం భావిస్తోంది. బుమ్రా స్థానంలో సెలక్టర్లు దేశవాళీల్లో రాణిస్తున్న జమ్మూకశ్మీర్ పేసర్ అఖీబ్ నబీని ఎంపిక చేయనున్నారు.
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హండ్రెడ్ టోర్నీలో స్మృతి మంధాన విధ్వంసం!హండ్రెడ్ వుమెన్స్ కాంపిటీషన్లో భారత స్టార్ బ్యాటర్ స్మృతి మంధాన తన ప్రదర్శనతో అదరగొట్టింది. హండ్రెడ్ టోర్నీలో మంధాన మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్ వుమెన్ టీంకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోంది. ఆదివారం లండన్ వేదికగా ఎంఐ లండన్ వుమెన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్ ఆరు వికెట్ల తేడాతో విజయాన్ని అందుకుంది. ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన (27 బంతుల్లో 34 ; 4 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్) దనాధన్ ఇన్నింగ్స్తో అలరించింది. మరో ఓపెనర్ అయిన కెప్టెన్ మెగ్ లానింగ్ (31 బంతుల్లో 43) జట్టు విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించింది. దీంతో ఎంఐ లండన్ విధించిన 93 పరుగుల టార్గెట్ను మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్ నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. అంతకముందు తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఎంఐ లండన్ వుమెన్స్ జట్టు 99 బంతుల్లో 92 పరుగులకు ఆలౌటైంది. కిరా ఛత్లీ (18), నికోలా కేరీ (17), చిన్నెల్లె హెన్రీ (16) పర్వాలేదనిపించారు. మాంచెస్టర్ బౌలర్లలో రియానా మెక్డొనాల్డ్ మూడు వికెట్లు తీయగా, మైట్లన్ బ్రౌన్, సోఫి ఎసెల్స్టోన్ చెరో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. మాంచెస్టర్ సూపర్జెయింట్స్కు ఇది మూడో విజయం కాగా.. ఎంఐ లండన్ వుమెన్స్ మరో ఓటమిని మూటగట్టుకుంది. దీంతో సీజన్లో ఇప్పటివరకు ఖాతా తెరవని జట్టుగా ఎంఐ లండన్ వుమెన్స్ చెత్త రికార్డు మూటగట్టుకుంది. Smriti Mandhana continuing her form and playing some spectacular shots pic.twitter.com/x19qUEPpXq— Nalin Kumar Awasthi (@cricnalin) August 2, 2026Read: యువరాజ్ సింగ్ విషయంలో ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక తీర్పు!
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యువరాజ్ సింగ్ విషయంలో ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక తీర్పు!టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ వ్యక్తిగత గోప్యత, హక్కులకు సంబంధించి దాఖలు చేసిన పిటిషన్ విషయంలో ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. యువరాజ్ సింగ్ వ్యక్తిగత హక్కులకు, గోప్యతకు భంగం కలిగించవద్దని స్పష్టంచేసింది. యువరాజ్ అనుమతి లేకుండా అతడి పేరు, ఫొటోలు, గొంతును వాణిజ్య లేదా వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించకూడదని థర్డ్ పార్టీలను నియంత్రిస్తూ జస్టిస్ జ్యోతి సింగ్ తీర్పునిచ్చారు.తన వ్యక్తిత్వానికి భంగం కలిగించేలా అనుమతి లేకుండా తన పేరును ఉపయోగించి వస్తువులను అనధికారికంగా విక్రయించడమే కాకుండా, పలు సోషల్ మీడియా ఖాతాలు తనను కల్పిత, అవాస్తవ దృశ్యాలలో చూపిస్తున్నట్లుగా ఏఐ రూపొందించిన చిత్రాలు, వీడియోలను ప్రచురిస్తున్నారని, ఇవి తన ప్రతిష్టకు, సద్భావనకు నష్టం కలిగిస్తున్నాయని యువరాజ్ సింగ్ హైకోర్టును ఆశ్రయించాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఇతర క్రీడాకారులపై దాడి చేస్తున్నట్లు, మతపరమైన భావాలను దెబ్బతీసేలా, అసభ్యకరమైన భాషతో కూడిన డీప్ఫేక్ కంటెంట్ను సోషల్ మీడియాలో వ్యాప్తి చేస్తున్నారని యువరాజ్ సింగ్ తరఫు న్యాయవాది కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. దీనిపై జస్టిస్ జ్యోతిసింగ్ స్పందిస్తూ.. ‘17 ఏళ్ల పాటు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అన్ని ఫార్మాట్లలో దేశానికి యువరాజ్ ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. దేశం తరఫున ఆడుతూ ఎన్నో ఘనతలు సొంతం చేసుకొని ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన క్రికెటర్లలో యువరాజ్ ఒకడు. అతడి వ్యక్తిత్వ, గోప్యతా హక్కులకు భంగం కలిగిస్తున్నవారి పట్ల కఠినంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరముంది. యువరాజ్ ఆమోదం లేకుండా రూపొందించిన అభ్యంతరకర పోస్టులు, వీడియోలు తక్షణమే తొలగించాలి’ అని తెలిపాడు.చదవండి: 'పతకాలు చూసి మురిసిపోవద్దు.. ముందుంది ముసళ్ల పండగ!’
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పాక్ వివాదాస్పద బౌలర్కు ఐపీఎల్ స్టార్ మద్దతుపాకిస్తాన్ వివాదాస్పద స్పిన్నర్ ఉస్మాన్ తారిఖ్కు ఐపీఎల్ స్టార్, విండీస్ ఆల్రౌండర్ సునీల్ నరైన్ అండగా నిలిచాడు. ఇటీవల తారిఖ్ బౌలింగ్ యాక్షన్ మరోసారి వివాదాస్పదమైన నేపథ్యంలో నరైన్ అతడికి ఫోన్ చేసి మద్దతు పలికాడు. విమర్శలపై స్పందించకుండా, బౌలింగ్పై దృష్టి పెట్టాలని.. అంపైర్లు అనుమతిస్తున్నంత వరకు యాక్షన్ చట్టబద్ధమేనని నరైన్ భరోసా ఇచ్చినట్లు తారిఖ్ వెల్లడించాడు.అసలేం జరిగిందంటే..?ద హండ్రెడ్ లీగ్ 2026లో తారిఖ్ టిమ్ డేవిడ్ను ఔట్ చేశాడు. అనంతరం తారిఖ్ బౌలింగ్ యాక్షన్పై డేవిడ్ అంపైర్కు ఫిర్యాదు చేశాడు. తారిఖ్ యాక్షన్ చట్టబద్ధమేనా అని ప్రశ్నించాడు. డేవిడ్ అప్పీల్ను పెద్దగా పట్టించుకోని అంపైర్ ఆ బంతిని నో-బాల్గా ప్రకటించలేదు. దీంతో చేసేదేమీ లేక డేవిడ్ పెవిలియన్ బాట పట్టాడు.ఈ ఉదంతం తర్వాత తారిఖ్ బౌలిగ్ యాక్షన్పై చర్చ మరోసారి మొదలైంది. తారిఖ్ బౌలింగ్ యాక్షన్ వైవిధ్యంగా ఉంటుందన్న విషయం తెలిసిందే. అతడు బంతిని డెలివర్ చేసే సమయంలో ఆగుతాడు. అలాగే చేతిని మిగతా బౌలర్లలా కాకుండా ఫ్లాట్గా ఉంచుతాడు.ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం, బౌలర్ బంతిని సంధించే సమయంలో మోచేయి 15 డిగ్రీలకు మించి వంగకూడదు. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం తారిఖ్ యాక్షన్ ఈ పరిమితిలోనే ఉంది. అతని బౌలింగ్ శైలి చూడటానికి అసాధారణంగా కనిపించడం వల్లే అనుమానాలు వస్తున్నాయి. తారిఖ్పై ఇలాంటి విమర్శలు రావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు.
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‘అతడిని ఎంపిక చేయబోం.. రిటైరవ్వడమే మంచిది’భారత జట్టు సీనియర్ ఫాస్ట్ బౌలర్ మహ్మద్ షమీ టీమిండియాలో తిరిగి చోటు దక్కించుకోవడం కష్టమే అనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తే అలాంటి సంకేతాలే కనిపిస్తున్నాయి. తాజాగా భువనేశ్వర్ కుమార్తో పాటు మహమ్మద్ షమీ భవిష్యత్తుపై అజిత్ అగార్కర్ కీలక ప్రకటన చేయడం ఈ వార్తలకు బలం చేకూరుస్తుంది. 2027 వన్డే ప్రపంచకప్ కోసం 15 మంది ఫాస్ట్ బౌలర్లను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు బీసీసీఐ చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ తెలిపాడు. అయితే ఇందులో అందరూ యంగ్ బౌలర్లే ఉంటారని అగార్కర్ పేర్కొన్నాడు. 30 సంవత్సరాలు దాటిన బౌలర్లను తాము పరిగణలోకి తీసుకోవడం లేదని బాంబు పేల్చాడు.'షమీ టీమిండియా అత్యుత్తమ మ్యాచ్ విన్నర్లలో ఒకడు అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ముఖ్యంగా ఐసీసీ ఈవెంట్లలో షమీ ఛాంపియన్. కానీ భవిష్యత్తు కోసం మేము యువ పేస్ బౌలింగ్ దళానికి మద్దతు ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాము. భారత క్రికెట్కు అతని సేవలు ఎల్లప్పుడూ గుర్తుండిపోతాయి. మేము అతడిని గౌరవిస్తున్నాము.’ అని చెప్పుకొచ్చాడు. అగార్కర్ వ్యాఖ్యల ను బట్టి చూస్తే మాత్రం షమీ రిటైర్మెంట్కు సమయం ఆసన్నమైందంటూ పరోక్షంగా హింట్ ఇచ్చినట్లు అనిపిస్తోంది.ఒకప్పుడు భారత బౌలింగ్ దళానికి ప్రధాన బలంగా నిలిచిన షమీ.. ఇప్పుడు సెలెక్టర్ల దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికల్లో చోటు దక్కించు కోలేకపోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 2023 వన్డే ప్రపంచకప్లో భారత జట్టు ఫైనల్ చేరడంలో షమీ కీలక పాత్ర పోషించాడు. టోర్నీలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్లలో ఒకరిగా నిలిచి తన ప్రతిభను చాటుకున్నాడు. అనంతరం 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో చివరిసారిగా భారత జట్టు తరఫున వన్డే ఆడగా, అదే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన టీ20 సిరీస్లో చివరిసారి కనిపించాడు. షమీతో పాటు భువనేశ్వర్ కుమార్ కూడా 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ ఆడాలని ఎదురుచూస్తున్నారు. దీనికి తగినట్లుగానే గత రెండేళ్లుగా వీళ్లిద్దరి గణాంకాలు కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. దేశవాళీ, రంజీలు అదే సమయంలో ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ టోర్నమెంట్స్లో అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ బీసీసీఐ మాత్రం ఈ ఇద్దరు స్టార్ క్రికెటర్లను పట్టించుకోవడం లేదు. అవకాశాలు ఇవ్వడం లేదు. ముఖ్యంగా హెడ్కోచ్గా గంభీర్, సెలెక్టర్గా అజిత్ అగార్కర్ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ల అడ్రస్ గల్లంతయ్యింది.🚨 Ajit Agarkar breaks silence on Mohammed Shami .🚨🔹We've picked our group of 15 fast bowlers for the future and want to give young players more opportunities ahead of the World Test Championship and the 2027 ODI World Cup.Shami has been one of India's finest match-winners… pic.twitter.com/p0mEPybruS— Indian cricket (@Cricketpaglu45) August 1, 2026చదవండి: హార్దిక్ మాజీ భార్యపై తీవ్ర విమర్శలు!
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బుమ్రా స్థానంలో సంచలన ఫాస్ట్ బౌలర్..?ఆగస్టు 15 నుంచి శ్రీలంకతో ప్రారంభం కానున్న రెండు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్కు టీమిండియా స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా దూరం కానున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో అతడి స్థానాన్ని ఎవరితో భర్తీ చేస్తారనే అంశంపై జోరుగా చర్చ సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో 29 ఏళ్ల సంచలన ఫాస్ట్ బౌలర్, జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ ఎక్స్ప్రెస్గా పేరున్న ఆకిబ్ నబీ దార్ పేరు తెరపైకి వచ్చింది.బుమ్రాకు ప్రత్యామ్నాయంగా నబీ పేరు దాదాపుగా ఖరారైనట్లు బీసీసీఐ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. నబీకి దేశవాళీ క్రికెట్లో అద్భుతమైన ట్రాక్ రికార్డు ఉంది. 2025-26 రంజీ ట్రోఫీలో అతడు 10 మ్యాచ్ల్లో 60 వికెట్లు తీసుకుని టోర్నీలో అత్యధిక వికెట్లు సాధించిన బౌలర్గా నిలిచాడు. జమ్మూ కశ్మీర్ తొలి రంజీ ట్రోఫీ టైటిల్ సాధించడంలోనూ నబీ కీలక పాత్ర పోషించాడు.ఓవరాల్గా అతడి ఫస్ట్క్లాస్ రికార్డు కూడా ఆకట్టుకునేలా ఉంది.* మ్యాచ్లు: 43* వికెట్లు: 162* బౌలింగ్ సగటు: 18.63* 5 వికెట్ల ప్రదర్శనలు: 16* 10 వికెట్ల ప్రదర్శనలు: 4* అత్యుత్తమ బౌలింగ్: 7/24శ్రీలంకలోనూ సత్తా నబీఇటీవల భారత్-A జట్టుతో కలిసి శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లిన నబీ, శ్రీలంక-Aతో జరిగిన రెండు ఫస్ట్క్లాస్ మ్యాచ్ల్లో నాలుగు ఇన్నింగ్స్లలో 6 వికెట్లు పడగొట్టాడు. తొలి మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 4/58తో ఆకట్టుకున్నాడు.ఐపీఎల్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నబీకి ఇప్పటివరకు భారత సీనియర్ జట్టులో ఆడిన అనుభవం లేదు. అయినప్పటికీ దేశవాళీ క్రికెట్లో అతడి నిలకడైన ప్రదర్శన, శ్రీలంక పరిస్థితులపై ఇటీవల వచ్చిన అనుభవం అతడికి కలిసొచ్చే అవకాశముంది.ఇదిలా ఉంటే, ఎడమ మోకాలి అసౌకర్యం నుంచి బుమ్రా పూర్తిగా కోలుకోకపోవడంతో అతడిని తొందరపెట్టకూడదని బీసీసీఐ నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. బుమ్రా ప్రత్యామ్నాయాన్ని సెలెక్టర్లు అతి త్వరలో ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
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ఆసియా కప్ 2026కు భారత జట్టు ప్రకటనమహిళల ఆసియా కప్ 2026 కోసం భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) 15 మంది సభ్యులతో కూడిన భారత జట్టును ప్రకటించింది. కెప్టెన్సీపై ఇటీవల చర్చ జరిగినప్పటికీ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్నే కెప్టెన్గా కొనసాగించింది. స్మృతి మంధానను వైస్ కెప్టెన్గా ఎంపిక చేసింది. జట్టులో స్మృతి మంధాన, షెఫాలీ వర్మ, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్ వంటి కీలక ప్లేయర్లకు చోటు దక్కింది.శ్రేయాంక పాటిల్కు చోటు లేదుటీ20 ప్రపంచకప్ జట్టులో ఉన్న శ్రేయాంక పాటిల్కు ఆసియా కప్ జట్టులో చోటు దక్కలేదు. నెదర్లాండ్స్తో మ్యాచ్లో ఆమె కుడి చీలమండకు గాయమయ్యింది. శ్రేయాంక స్థానంలో టీ20 ప్రపంచకప్ జట్టులోకి వచ్చిన ప్రేమా రావత్ ఆసియా కప్ జట్టులోనూ కొనసాగింది. ఇదే జట్టులో జరిగిన ప్రధాన మార్పు.భారత మహిళల ఆసియా కప్ 2026 జట్టుహర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), స్మృతి మంధాన (వైస్ కెప్టెన్), షెఫాలీ వర్మ, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, భారతి ఫుల్మాలి, దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), జి. కమిలిని, అరుంధతి రెడ్డి, ప్రేమా రావత్, రాధా యాదవ్, శ్రీ చరణి, రేణుకా ఠాకూర్, నందిని శర్మ, క్రాంతి గౌడ్.కాగా, ఆసియా కప్ 2026 సెప్టెంబర్ 17న మొదలై 22వ తేదీ వరకు జరుగనుంది. ఈ టోర్నీ ఫిక్చర్స్ ఇంకా ఖరారు కాలేదు.
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హార్దిక్ మాజీ భార్యపై తీవ్ర విమర్శలు!టీమిండియా స్టార్ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా మాజీ భార్య నటాషా స్టాంకోవిచ్ ప్రవర్తన పట్ల సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు విమర్శల వర్షం కురిపించారు. బిచ్చగాళ్లతో నటాషా ప్రవర్తించిన తీరుపై క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విషయంలోకి వెళితే.. నటాషా స్టాంకోవిచ్ తన బాయ్ఫ్రెండ్ అలెగ్జాండర్ అలెక్స్తో కలిసి ఒక హోటల్కు వెళ్లింది. లంచ్ అనంతరం బయటికి వస్తున్న నటాషాతో కొంతమంది ఫొటోలు దిగారు. ఇదే సమయంలో అక్కడికి పిల్లలతో కలిసి బిక్షాటన చేస్తున్న మహిళల వచ్చారు. తమకు సాయం చేయమని నటాషాను అడిగినప్పటికీ, వారిని పట్టించుకోకుండా తన కారు ఎక్కి అక్కడినుంచి వెళ్లిపోవడం కెమెరాలకు చిక్కింది. ఇంకేముంది, అసలే తమ అభిమాన క్రికెటర్ను మోసం చేసి తెగదెంపులు చేసుకున్న నటాషా ఎక్కడ దొరుకుతుందా అని కాచుకు కూర్చుకున్న కొంతమంది విమర్శల వర్షం కురిపించారు. 'ఇదేం పద్దతి.. ఫొటోలకు ఫోజివ్వడం తెలుసు కాని ఒక రూపాయి ధర్మం చేయాలన్న కనీస జ్ఞానం లేదా' అని కామెంట్ల రూపంలో నటాషాను దెప్పిపొడిచారు. అయితే గతంలో పాండ్యాతో కలిసి ఉన్నప్పుడు ఇదే నటాషా పేద వాళ్లకు సాయం చేయడంలో ముందు వరుసలో ఉండడం గమనార్హం.సెర్బియాకు చెందిన నటాషా స్టాంకోవిచ్ 2013లో భారత క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్యాతో పరిచయం ఏర్పడింది. అనతి కాలంలో ఆ పరిచయం ప్రేమగా మారింది. హార్దిక్, నటాషా ప్రేమలో ఉన్నారనే వార్తలు ప్రచారంలో ఉండగానే ఆమె గర్భం దాల్చింది. తండ్రి కాబోతున్నట్లు హార్దిక్ పాండ్యా అధికారికంగా ప్రకటించి, అభిమానులతో తన సంతోషాన్ని పంచుకున్నాడు. ఆ తర్వాత 2020లో హార్దిక్ పాండ్యా, నటాషా వివాహం జరిగింది. పెళ్లి తర్వాత నటనకు గుడ్ బై చెప్పేసిన నటాషా కుమారుడి పెంపకంపైనే దృష్టి సారించింది.వివాహం తర్వాత కొంత కాలం వీరి జీవితం ఆనందంగా సాగింది. ట్రిప్పులు, అగస్త్యతో ఆటలకు సంబంధించిన ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ అభిమానులతో ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. వివాహం అయిన నాలుగేళ్ల తర్వాత (2024)లో పాండ్యా, నటాషా మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయి. దీంతో హార్దిక్ పాండ్యా ‘విడాకుల’పై అధికారిక ప్రకటన చేశాడు. భార్య నటాషా స్టాంకోవిచ్తో విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించాడు. 4 ఏళ్ల దాంపత్య జీవితం అనంతరం నటాషా, తాను విడిపోవడానికే నిర్ణయం తీసుకున్నామని వెల్లడించాడు.విడిపోయినప్పటికీ తమ కుమారుడు అతస్త్యకు కో-పేరెంట్స్గా ఉంటామని స్పష్టత ఇచ్చాడు. हार्दिक पांड्या की पूर्व पत्नी नताशा अब पहले जैसी नहीं रहीं। Natasa अपने बॉयफ्रेंड "Aleksandar Alex Ilic' के साथ एक होटल से बाहर निकली।तभी वहां मौजूद कुछ भिखारियों ने उनसे मदद के लिए पैसे मांगे।लेकिन नताशा बिना रुके सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गईं।भिखारी बस… pic.twitter.com/RfBOplXnxV— ʀᴜᴅʜʀᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ🇮🇳 (@Rudhrayadav001) August 1, 2026Read: 'అసంపూర్ణంగా భారతదేశ చిత్రపఠం.. ఎందుకీ వివక్ష?'
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పాక్ను మరోసారి చిత్తు చేసిన శ్రీలంక.. మరో సిరీస్ కైవసంశ్రీలంక పర్యటనలో పాకిస్తాన్ మహిళల క్రికెట్ జట్టుకు వరుస పరాభవాలు ఎదురవుతున్నాయి. తొలుత మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ను కోల్పోయిన (1-2తో) ఈ జట్టు.. తాజాగా మూడు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ను మరో మ్యాచ్ మిగిలుండగానే 0-2 తేడాతో కోల్పోయింది.డంబుల్లా వేదికగా ఇవాళ జరిగిన రెండో టీ20లో ఆతిథ్య జట్టు పాక్పై 6 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్తాన్.. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 175 పరుగులు చేసింది. శ్రీలంక మరో 14 బంతులు (17.4 ఓవర్లు) మిగిలుండగానే కేవలం 4 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. కెప్టెన్ చమారీ ఆటపట్టు (40), సంజనా కవిండి (46) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడి లంక విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించారు. విష్మి గుణరత్నే (31), హర్షిత సమరవిక్రమ (37 నాటౌట్) కూడా ఉపయోగకరమైన ఇన్నింగ్స్లు ఆడారు. ఆఖర్లో కవిష దిల్హరి (14 నాటౌట్) కూడా బ్యాట్ ఝులిపించింది. పాక్ బౌలర్లలో హనీ 2, వహీదా, అయేషా జాఫర్ తలో వికెట్ తీశారు.అంతకుముందు పాక్ తరఫున ఓపెనర్లు మునీబా అలీ (45), షావాల్ జుల్ఫికర్ (48) రాణించారు. ఆఖర్లో ఫాతిమా (30 నాటౌట్) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడింది. మిగతా ప్లేయర్లలో ఎమాన్ నసీర్ 21, అయేషా జాఫర్ 8, సైరా జబీన్ 16, హనీ 2 (నాటౌట్) పరుగులు చేశారు. లంక బౌలర్లలో ప్రబోధ 2, సుగంధక కుమారి, చమారీ ఆటపట్టు, కవిష దిల్హరి తలో వికెట్ తీశారు. ఈ సిరీస్లో నామమాత్రపు మూడో టీ20 ఆగస్ట్ 4న జరుగనుంది.
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గుండుతో దర్శనం.. హార్దిక్ పాండ్యా కొత్త లుక్ వైరల్టీమిండియా స్టార్ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా కొత్త లుక్తో దర్శనమిచ్చాడు. తన గర్ల్ఫ్రెండ్ మహికా శర్మతో కలిసి తిరుమల స్వామి వారిని దర్శించుకున్న పాండ్యా క్లీన్ హెడ్షేవ్ (గుండు)తో కనిపించాడు. దీంతో పాండ్యా కొత్త లుక్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరలవుతోంది. తిరుమల పర్యటనలో హార్దిక్ పాండ్యా శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించాడు. ఆ తర్వాత స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు. ఆలయ అర్చకులు వేదాశీర్వచనం అందించి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. ఆయన మొక్కుబడి తీర్చుకునే భాగంగానే తలనీలాలు సమర్పించారా.? లేక మరేదైనా వ్యక్తిగత కారణం ఉందా? అనేది తెలియాలి. ఇక ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ చివర్లో గాయానికి గురైన పాండ్యా స్వదేశంలో అప్గానిస్తాన్తో సిరీస్తో పాటు ఐర్లాండ్, ఇంగ్లండ్ టూర్లకు కూడా దూరమయ్యాడు. ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ (సీవోఈ)లో పాండ్యా రీహాబిలిటేషన్లో గడుపుతున్నాడు. 2027 వన్డే ప్రపంచకప్ కోసం పాండ్యాను జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవడంపై బీసీసీఐ ప్రత్యేక ప్రణాళిక రచించింది. ఇందులో భాగంగానే పరిమితంగానే పాండ్యా సేవలు ఉపయోగించుకోవాలని చూస్తోంది. మరోవైపు పాండ్యా కూడా 2027 వన్డే ప్రపంచకప్ వరకు పూర్తిస్థాయి ఫిట్నెస్ సాధించే పనిలో పడ్డాడు.ఇక ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లోనూ ముంబై ఇండియన్స్ దారుణ ప్రదర్శన కనబరిచింది. పాండ్యా సారథ్యంలోని ముంబై ఇండియన్స్ 14 మ్యాచ్ల్లో కేవలం నాలుగు విజయాలు మాత్రమే సాధించి పాయింట్ల పట్టికలో 9వ స్థానంలో నిలిచింది. 2024 సీజన్కు ముందు రోహిత్ శర్మ స్థానంలో హార్దిక్ పాండ్యాను కెప్టెన్గా నియమించినప్పటికీ.. అతని నాయకత్వంలో ముంబై ఇండియన్స్ ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయింది. పాండ్యా కెప్టెన్గా వచ్చిన తర్వాత కూడా ముంబై గత మూడు సీజన్లలో నిరాశాజనక ఫలితాలే అందుకుంది. దీంతో పాండ్యాను ముంబై ఇండియన్స్ వదులుకోవాలనే నిర్ణయానికి వచ్చింది. వచ్చే ఏడాది ఐపీఎల్ సీజన్కు పాండ్యా వేరే జట్టులో దర్శనమిచ్చే అవకాశముంది. ఇప్పటికే హార్దిక్ పాండ్యాను తమ జట్టులోకి తీసుకోవడానికి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఆసక్తి చూపుతోందన్న వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, కోల్కతా నైట్ రైడర్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ కూడా ఈ స్టార్ ఆల్రౌండర్ను దక్కించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ట్రేడ్ లేదా ఒప్పందం ఖరారు కాలేదు. మొత్తంగా 2027 సీజన్లో హార్దిక్ ఏ జట్టు జెర్సీలో కనిపిస్తారనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో నెలకొంది.Indian cricketer Hardik Pandya visited the Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala today with Mahika Sharma.Hardik offered his hair as part of a religious vow and was seen in a new bald look. The two also took part in the early morning Suprabhatha Seva. 🙏 pic.twitter.com/mdkQlecKLv— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) August 2, 2026 Hardik Pandya with Mahieka at the Tirumala Temple. pic.twitter.com/3FjJ33ltw8— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 2, 2026Read: అభిషేక్ శర్మ ఊచకోత.. 91 బంతుల్లో 233 పరుగులు
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అభిషేక్ శర్మ ఊచకోత.. 91 బంతుల్లో 233 పరుగులుటీమిండియా యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ స్థానికంగా జరిగిన ఓ వన్డే మ్యాచ్లో సంచలన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అమృత్సర్ జట్టుకు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తూ తరన్ తారన్ మెన్స్ సీనియర్ జట్టుపై 91 బంతుల్లో 233 పరుగులతో చెలరేగాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో 15 ఫోర్లు, 25 సిక్సర్లు ఉన్నట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి.ఇదిలా ఉంటే, అభిషేక్ ఇటీవలికాలంలో టీమిండియా తరఫున వరుసగా విఫలమయ్యాడు. గత ఏడు టీ20 మ్యాచ్ల్లో అతడు ఒక్క హాఫ్ సెంచరీ కూడా చేయలేదు. చివరిగా ఇంగ్లండ్ పర్యటనలో తొలి మ్యాచ్లో అర్ద సెంచరీ చేశాడు. దానికి ముందు కూడా చెప్పుకోదగ్గ ప్రదర్శనలేమీ చేయలేదు. అతడు చివరి సారిగా మూడంకెల స్కోర్ చేసింది ఐపీఎల్ 2026లో. డీసీతో జరిగిన మ్యాచ్లో అతడు 68 బంతుల్లో అజేయమైన 135 పరుగులు చేశాడు.తాజాగా జింబాబ్వేతో ముగిసిన 3 మ్యాచ్ల సిరీస్లో అభిషేక్ ఫామ్ ఘోరంగా పడిపోయింది. ఆ మూడు మ్యాచ్ల్లో అతడు వరుసగా 1, 8, 2 స్కోర్లు చేశాడు. ఈ సిరీస్లో అభిషేక్ కనీసం రెండంకెల స్కోర్ను కూడా చేయలేకపోయాడు. ప్రస్తుతం భారత జట్టు ఖాళీగా ఉండటంతో స్థానిక వన్డే మ్యాచ్ ఆడిన అభిషేక్ ఎట్టకేలకు ఫామ్ దొరకబుచ్చుకున్నాడు.త్వరలో టీమిండియా శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లనుండగా, ఆ పర్యటన నిమిత్తం ఎంపిక చేసిన టెస్ట్ జట్టులో అభిషేక్కు చోటు దక్కలేదు. అభిషేక్కు గతకొంతకాలంగా టీ20ల్లో మాత్రమే అవకాశం వస్తుంది. తాజా ప్రదర్శనతో అతడు వన్డే జట్టులో స్థానంపై కూడా కన్నేయవచ్చు. టీమిండియా రెండు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్ నిమిత్తం ఆగస్ట్ 4న శ్రీలంక పర్యటనకు బయల్దేరనుంది. ఈ సిరీస్లోని తొలి టెస్ట్ మ్యాచ్ గాలే వేదికగా ఆగస్ట్ 15న ప్రారంభం కానుంది. దీనికి ముందు భారత జట్టు ఓ వార్మప్ మ్యాచ్ ఆడనుంది.
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టీమిండియా రీఎంట్రీపై భువనేశ్వర్ కీలక వ్యాఖ్యలుటీమిండియా వెటరన్ ఫాస్ట్ బౌలర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ను తిరిగి జాతీయ జట్టులోకి తీసుకోవాలనే డిమాండ్లు ఎక్కవుగా వినిపిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. భారత మాజీ స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ సైతం వన్డే ప్రపంచకప్-2027 దృష్ట్యా భువనేశ్వర్ను తిరిగి పిలుపునివ్వాలని సెలక్టర్లను సూచించాడు.ఈ నేపథ్యంలో తన రీఎంట్రీపై భువీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. భారత జట్టులోకి తిరిగి రావడమే లక్ష్యంగా తాను ఆడట్లేదని, ఆటపై ఇష్టంతోనే క్రికెట్ను కొనసాగిస్తున్నాని అతడు తెలిపాడు. భువనేశ్వర్ గత నాలుగేళ్లగా భారత జట్టుకు దూరంగా ఉన్నాడు. అయితే ఐపీఎల్, యూపీ టీ20 లీగ్స్లో మాత్రం క్రమం తప్పకుండా అతడు ఆడుతున్నాడు. ఆర్సీబీ వరుసగా రెండు టైటిల్స్ గెలవడంలో భువీది కీలక పాత్ర. అతడిలో ఏ మాత్రం జోరు తగ్గలేదు. అదే పేస్, స్వింగ్తో బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. అందుకే అతడు రీఎంట్రీ ఇవ్వాలని మాజీలతో పాటు అభిమానులు కోరుకుంటన్నారు."నేను ఐపీఎల్, డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఆడుతున్నానంటే దానికి కారణం ఆటపై ఉన్న ఇష్టమే. దేశం తరపున ఆడాలనే నా కలను ఇప్పటికే నెరవేర్చుకున్నాను. మళ్లీ తిరిగి భారత జట్టుకు ఆడేందుకు కొత్తగా నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మళ్లీ భారత జట్టుకు ఆడే అవకాశం వస్తే అది చాలా సంతోషం. కానీ నేను ఎప్పుడూ ప్రస్తుతం గురించే ఆలోచిస్తాను. నా చేతుల్లో లేని విషయం గురుంచి ఆలోచించను. ఆటపై ఇష్టమున్నంతవరకు కొనసాగుతాను. దేశవాళీ క్రికెట్తో పాటు ఐపీఎల్, యూపీ క్రికెట్ లీగ్స్లో వీలైనంతవరకు పూర్తి స్ధాయిలో అందుబాటులో ఉండేందుకు ఇష్టపడతాను. మిగిలిన సమయాన్ని నా కుటంబానికి కేటాయిస్తాను" అని ఆర్సీబీ పాడ్కాస్ట్లో భువీ పేర్కొన్నాడు. 36 ఏళ్ల భువనేశ్వర్ చివరిసారిగా 2022లో భారత్ తరపున ఆడాడు. ఇప్పటివరకు అతడు 21 టెస్టులు, 121 వన్డేలు, 87 టీ20ల్లో టీమిండియాకు ప్రాతినిథ్యం వహించాడు.
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టీమిండియాకు భారీ షాక్శ్రీలంకతో జరగనున్న రెండు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్కు ముందు టీమిండియాకు భారీ షాక్ తగిలింది. ఎడమ మోకాలి గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకోకపోవడంతో స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఈ సిరీస్కు దూరమైనట్లు తెలుస్తోంది. తొలుత బుమ్రా పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించాడని ప్రచారం జరిగినప్పటికీ.. అది నిజం కాదని సమాచారం.బుమ్రా ఇటీవల బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ (CoE)కు చేరుకున్నాడు. అక్కడ నిర్వహించిన ప్రాథమిక పరీక్షల్లో మోకాలిలో మరోసారి అసౌకర్యం ఉన్నట్లు గుర్తించినట్లు సమాచారం.గాయం పూర్తిగా తగ్గకముందే బుమ్రాను బరిలోకి దింపితే సమస్య మళ్లీ తిరగబడే ప్రమాదం ఉందని బీసీసీఐ భావిస్తోంది. అందుకే అతడిని తొందరపెట్టకుండా విశ్రాంతి, పునరావాసానికి మరింత సమయం ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది.ప్రత్యామ్నాయంపై ఇంకా స్పష్టత లేదుబుమ్రా స్థానంలో ఎవరిని జట్టులోకి తీసుకుంటారనే విషయంపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. బీసీసీఐ కూడా ఇప్పటివరకు బుమ్రా గైర్హాజరీపై అధికారికంగా స్పందించలేదు.శ్రీలంకతో తొలి టెస్టు ఆగస్టు 15న ప్రారంభం కానుండటంతో, బుమ్రా లేకపోవడం భారత పేస్ బౌలింగ్ విభాగానికి పెద్ద ఎదురుదెబ్బగా మారే అవకాశం ఉంది.
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47 వయస్సులో సంచలనం.. కెప్టెన్గా కప్ కొట్టాడుగ్లోబల్ సూపర్ లీగ్ (GSL)-2026 సీజన్ విజేతగా గయానా అమేజాన్ వారియర్స్ నిలిచింది. శనివారం ప్రొవిడెన్స్ స్టేడియం వేదికగా ఉత్కంఠ భరితంగా సాగిన ఫైనల్ పోరులో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోను 6 పరుగుల తేడాతో ఓడించిన గయానా.. వరుసగా రెండో సారి జీఎస్ఎల్ టైటిల్ను ముద్దాడింది.85 పరుగులే చేసినాఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన గయానా అమేజాన్ వారియర్స్ కేవలం 85 పరుగులకే ఆలౌటైంది. టాప్-8 బ్యాటర్లలో ఒక్కరు కూడా రెండంకెల స్కోరు చేయలేకపోయారు. ఒకానొక దశలో 29 పరుగులకే 8 వికెట్లు కోల్పోయి కనీసం 40 పరుగులైనా చేస్తుందో లేదో అనిపించింది.అయితే చివర్లో మాథ్యూ ఫోర్డ్ (23 బంతుల్లో 28 పరుగులు) కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడడంతో గయానా ఆ మాత్రం స్కోర్ అయినా సాధించగల్గింది. అనంతరం బౌలింగ్లో మాత్రం ఇమ్రాన్ తహీర్ సారథ్యంలో గయానా వారియర్స్ అద్భుతం చేసింది. యూనికార్న్స్ బ్యాటర్లలో ఆస్ట్రేలియా యంగ్ ప్లేయర్ ఆలివర్ పీక్ (28 బంతుల్లో 31 పరుగులు) మినహా మిగతా బ్యాటర్లంతా దారుణంగా విఫలమయ్యారు.యూనికార్న్స్ విజయానికి చివరి ఓవర్లో 7 పరుగులు అవసరమయ్యాయి. ఈ సమయంలో కల్లమ్ స్టో అనూహ్యంగా రనౌట్ కావడంతో యూనికార్న్స్ 79 పరుగులకే ఆలౌటైంది. గయానా బౌలర్లలో డ్వేన్ ప్రిటోరియస్ మూడు, మహ్మద్ నబీ తలా మూడు వికెట్లు పడగొట్టగా.. కెప్టెన్ తహీర్ రెండు వికెట్లు సాధించాడు.చరిత్ర సృష్టించిన తహీర్ఈ విజయంతో అమేజాన్ వారియర్స్ కెప్టెన్, సౌతాఫ్రికా మాజీ స్పిన్నర్ ఇమ్రాన్ తహీర్ ఓ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. టీ20 టోర్నీ గెలిచిన అతి పెద్ద వయస్కుడిగా(47) తహీర్ నిలిచాడు.చదవండి: రిటైర్మెంట్ తర్వాత రహానేకి బీసీసీఐ పెన్షన్.. నెలకి ఎంతంటే?
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రిటైర్మెంట్ తర్వాత రహానేకి బీసీసీఐ పెన్షన్.. నెలకి ఎంతంటే?టీమిండియా సీనియర్ బ్యాటర్ అజింక్య రహానే ఇటీవల తన 15 ఏళ్ల అంతర్జాతీయ కెరీర్కు వీడ్కోలు పలికిన సంగతి తెలిసిందే. 34 ఏళ్ల రహానే ప్లేయర్గా, కెప్టెన్గా భారత క్రికెట్ చరిత్రలో తనకంటూ కొన్ని ప్రత్యేక పేజీలను లిఖించుకున్నాడు.అతడి సారథ్యంలోనే భారత్ 2021లో ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై చారిత్రాత్మక బోర్డర్-గవాస్కర్ ట్రోఫీని సొంతం చేసుకుంది. అయితే అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన రహానేకు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) నుంచి ఎంత పెన్షన్ వస్తుందో తెలుసుకునేందుకు అభిమానులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.రహానే పెన్షన్ ఎంతంటే?బీసీసీఐ మాజీ క్రికెటర్లను వారి అనుభవం, ఆడిన టెస్ట్ మ్యాచ్ల ఆధారంగా మూడు విభాగాలగా విభజించింది. అత్యధికంగా 25 కంటే ఎక్కువ టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడిన మాజీ అంతర్జాతీయ ఆటగాళ్లు టాప్ కేటగిరీకి వస్తారు. వారికి ప్రస్తుతం నెలకు రూ.70,000 చొప్పున పెన్షన్ లభిస్తుంది. గతంలో ఈ జాబితాలో ఉన్న ఆటగాళ్లకు నెలకు రూ. 50,000 దక్కేది. కానీ 2022లో సౌరవ్ గంగూలీ బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సమయంలో ఈ మొత్తాన్ని రూ.70,000కు పెంచాడు. ఇప్పుడు భారత్ తరఫున 85 టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడిన రహానే, అత్యున్నత పెన్షన్ స్లాట్లో ఉన్నాడు. అతడికి ప్రతీ నెల రూ.70,000 పెన్షన్ లభించనుంది. ఇక దిగువ శ్రేణిలోని వారికి రూ. 60 వేలు, ఫస్ట్క్లాస్ మాజీ ఆటగాళ్లకు రూ. 30 వేలు పెన్షన్ అందిస్తోంది. పెన్షన్ పథకం ప్రస్తుతం దాదాపు 900 మందికి పైగా రిటైర్డ్ క్రికెటర్లు, అంపైర్లకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తోంది.
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చరిత్ర సృష్టించిన భారత బ్యాడ్మింటన్ యువ సంచలనంభారత యువ బ్యాడ్మింటన్ సంచలనం తన్వీ శర్మ చరిత్ర సృష్టించింది. తైపీ ఓపెన్ సూపర్ 300 టోర్నీలో మహిళల సింగిల్స్ టైటిల్ను గెలుచుకుని తన కెరీర్లో తొలి BWF వరల్డ్ టూర్ టైటిల్ను సొంతం చేసుకుంది.ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్లో 17 ఏళ్ల తన్వీ.. వియత్నాంకు చెందిన ఆరో సీడ్ తుయ్ లిన్ న్గుయెన్ను వరుస గేముల్లో ఓడించింది. కేవలం 36 నిమిషాల్లో ముగిసిన ఈ మ్యాచ్లో 21-16, 21-16తో విజయం సాధించి టైటిల్ను ఎగరేసుకుపోయింది.పంజాబ్కు చెందిన తన్వీ గతేడాది US ఓపెన్ సూపర్ 300లో రన్నరప్గా నిలిచింది. ఈసారి తైపీ ఓపెన్లో మాత్రం ఫైనల్ను విజయంగా మలిచి తన తొలి సూపర్ 300 టైటిల్ను అందుకుంది.జూనియర్ స్థాయిలోనూ ఘనతలుతన్వీ గతంలో ప్రపంచ జూనియర్ నంబర్-1గా నిలిచింది. వరల్డ్ జూనియర్ ఛాంపియన్షిప్స్లో ఒకే ఎడిషన్లో రెండు పతకాలు సాధించిన తొలి భారతీయురాలిగా కూడా రికార్డు సృష్టించింది. బాలికల సింగిల్స్లో రజతం, మిక్స్డ్ టీమ్ ఈవెంట్లో కాంస్యం సాధించింది.అంతేకాకుండా, భారత జట్టు తొలిసారి ఆసియా టీమ్ ఛాంపియన్షిప్ స్వర్ణం గెలిచిన జట్టులో కూడా సభ్యురాలిగా ఉంది.17 ఏళ్ల వయసులో మరో రికార్డు16 ఏళ్ల వయసులోనే తన తొలి సూపర్ 300 ఫైనల్కు(2025 US ఓపెన్) చేరుకున్న తన్వీ.. ఆ తర్వాత ఒడిశా మాస్టర్స్, గువాహటి మాస్టర్స్లోనూ రన్నరప్గా నిలిచింది.తైపీ ఓపెన్ ఫైనల్కు చేరుకునే సమయానికి ఆమె ప్రపంచ ర్యాంకింగ్స్లో టాప్-35లోకి దూసుకొచ్చింది.17 ఏళ్ల 222 రోజుల వయసులో తైపీ ఓపెన్ నెగ్గిన తన్వీ, ఈ టోర్నీ చరిత్రలో అత్యంత పిన్న వయస్కురాలైన టైటిల్ విన్నర్గా నిలిచింది.తన్వీకి పీవీ సింధు మాజీ కోచ్ పార్క్ టే-సాంగ్ మార్గదర్శకత్వం అందిస్తున్నాడు. దూకుడైన ఆటతీరు, నిలకడతో ఆకట్టుకుంటున్న తన్వీ.. ఈ టైటిల్తో భారత బ్యాడ్మింటన్లో భవిష్యత్ స్టార్గా తన స్థానాన్ని మరింత బలపరుచుకుంది.
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టోర్నీ మధ్యలోనే అలిగి వెళ్లిపోయిన షాహీన్ షా అఫ్రిది!?పాకిస్తాన్ స్టార్ పేసర్ షాహీన్ షా అఫ్రిది కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. లంక ప్రీమియర్ లీగ్ (LPL) 2026లో క్యాండీ రాయల్స్ ఫ్రాంచైజీకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అఫ్రిది.. సీజన్ మధ్యలోనే వైదొలిగాడు. వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల అతడు తన స్వదేశానికి వెళ్లిపోయినట్లు తెలుస్తోంది.ఈ పొట్టి క్రికెట్ టోర్నమెంట్లో షాహీన్ తన స్ధాయికి తగ్గ ప్రదర్శన చేయలేకపోయాడు. అఫ్రిది 6 ఇన్నింగ్స్లలో కేవలం 7 వికెట్లు మాత్రమే తీశాడు. 10.18 ఎకానమీ రేటుతో పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. వైదొలగడానికి వ్యక్తిగత కారణాలు చెప్పినప్పటికీ, దీని వెనుక వేరే కథ ఉన్నట్లు సమాచారం. క్యాండీ రాయల్స్కు మేనెజ్మెంట్కు అఫ్రిది మధ్య విభేదాలు తలెత్తినట్లు తెలుస్తోంది.అసలేమి జరిగిందంటే?ఈ లీగ్లో భాగంగా కొలంబో క్యాప్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో అఫ్రిదిని 'ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్'గా బరిలోకి దించుతామని క్యాండీ జట్టు మేనెజ్మెంట్ చెప్పింది. కానీ మ్యాచ్ షీట్ తయారీలో అనలిస్ట్ల పొరపాటు వల్ల అతడి ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ల లిస్ట్లో కనిపించలేదు. దీంతో అతడిని ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా బరిలోకి దిగేందుకు అంపైర్లు అనుమతించలేదు.దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన షాహీన్.. వెంటనే యాంటీ కరప్షన్ యూనిట్ (ACU) ను ఆశ్రయించాడు. ఈ వివాదం నేపథ్యంలో టోర్నీని వదిలి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు పాక్ మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. అయితే ఫ్రాంచైజీ జరిగిన పొరపాటుకు క్షమాపణలు చెప్పడంతో కొద్దిరోజులు జట్టుతో పాటు ఉన్నాడు. కానీ ఇప్పుడు అతడు తిరిగి స్వదేశానికి వెళ్లిపోయాడు. కాగా షాహీన్ అఫ్రిది పాకిస్తాన్ టెస్ట్ జట్టులో కూడా చోటు కోల్పోయాడు. వెస్టిండీస్, ఇంగ్లండ్ పర్యటనలకు ఎంపిక కాకపోవడంతో అతడి రెడ్బాల్ క్రికెట్ భవిష్యత్తుపై అనిశ్చితి నెలకొంది.చదవండి: WTC ఫైనల్ రేసు: గంభీర్కు మరో అగ్నిపరీక్ష!
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లార్డ్స్లో ఆర్చర్ అదుర్స్.. 9 పరుగులు, 4 వికెట్లుది హండ్రెడ్ లీగ్ 2026లో సదరన్ బ్రేవ్స్ జట్టు తమ ప్లే ఆఫ్ ఆశలను సజీవంగా ఉంచుకుంది. శనివారం లార్డ్స్ వేదికగా లండన్ స్పిరిట్తో జరిగిన కీలక మ్యాచ్లో సదరన్ బ్రేవ్ 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన లండన్ స్పిరిట్ జట్టుకు పిచ్ నుంచి ఎలాంటి సహకారం లభించలేదు. బౌలర్లకు అనుకూలంగా ఉన్న వికెట్పై సదరన్ బ్రేవ్ పేసర్లు పండగ చేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా స్టార్ ఫాస్ట్ బౌలర్ జోఫ్రా ఆర్చర్ నిప్పులు చెరిగాడు. ఈ ఇంగ్లండ్ స్పీడ్ స్టార్ నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టి లండన్ జట్టును దెబ్బ తీశాడు. ఆర్చర్ తన బౌలింగ్లో కోటాలో కేవలం 9 పరుగులు మాత్రమే ఇవ్వడం గమనార్హం. అయితే ఒకానొక దశలో 103/5తో ఉన్న లండన్ స్పిరిట్.. కేవలం 2 పరుగుల వ్యవధిలోనే మిగతా 5 వికెట్లను కోల్పోయి 105 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. సదరన్ బ్రేవ్ బౌలర్లలో ఆర్చర్తో పాటు స్టోయినిష్ మూడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. లండన్ బ్యాటర్లలో ఓపెనర్ జానీ బెయిర్స్టో (56 పరుగులు) ఒక్కడే ఒంటరి పోరాటం చేశాడు.అనంతరం 106 పరుగుల లక్ష్యాన్ని చేధించేందుకు సదరన్ బ్రేవ్స్ కూడా తీవ్రంగా శ్రమించింది. లక్ష్య చేధనలో బ్రేవ్స్ 60 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి తీవ్ర ఒత్తిడిలో పడింది. ఈ సమయంలో డేవిడ్ మిల్లర్(28 బంతుల్లో 39 నాటౌట్) నిలకడగా ఆడి జట్టును గెలిపించాడు. మిల్లర్తో పాటు ఓపెనర్ జేమీ స్మిత్ 36 పరుగులతో రాణించాడు. ఫలితంగా సదరన్ బ్రేవ్ లక్ష్యాన్ని 7 వికెట్లు కోల్పోయి 97 బంతుల్లో చేధించింది. లండన్ బౌలర్లలో డేవిడ్ విల్లీ రెండు, జంపా, కోల్స్ తలా వికెట్ సాధించారు.చదవండి: WTC ఫైనల్ రేసు: గంభీర్కు మరో అగ్నిపరీక్ష!
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జో రూట్ క్లాసీ ఇన్నింగ్స్ది హండ్రెడ్ మెన్స్ కాంపిటీషన్-2026లో వెల్ష్ ఫైర్ తిరిగి గెలుపు బాట పట్టింది. శనివారం ఎడ్జ్బాస్టన్ వేదికగా బర్మింగ్హామ్ ఫోనిక్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 7 వికెట్ల తేడాతో వెల్ష్ ఫైర్ ఘన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన బర్మింగ్హామ్ ఫోనిక్స్ నిర్ణీత 100 బంతుల్లో 9 వికెట్ల నష్టానికి 137 పరుగులు మాత్రమే సాధించగల్గింది. ఓపెనర్లు మిచెల్ ఓవెన్ (18), జో క్లార్క్ (35) మంచి ఆరంభాన్ని ఇచ్చినప్పటికి బర్మింగ్హామ్ మిడిలార్డర్ మాత్రం దారుణంగా విఫలమైంది. ఆఖరిలో కెప్టెన్ డోనోవన్ ఫెరీరా (23), స్కాట్ కర్రీ (17) దూకుడుగా ఆడడంతో బర్మింగ్హామ్ ఆ మాత్రం స్కోరైనా సాధించగల్గింది. వెల్ష్ ఫైర్ బౌలర్లలో మార్కో జాన్సన్, లాకీ ఫెర్గ్యూసన్ చెరో 2 వికెట్లు పడగొట్టగా.. రచిన్ రవీంద్ర, క్రిస్ వోక్స్, సామ్ కుక్ తలొక వికెట్ తీశారు.రూట్ హాఫ్ సెంచరీఅనంతరం 138 పరుగుల లక్ష్యాన్ని వెల్ష్ ఫైర్ 3 వికెట్లు కోల్పోయి 96 బంతుల్లో చేధించింది. ఓపెనర్లు ఫిల్ సాల్ట్ (36 బంతుల్లో 1 ఫోర్, 4 సిక్స్లతో 46), జోరూట్(40 బంతుల్లో 7 ఫోర్లతో 58 నాటౌట్) అద్భుత ఇన్నింగ్స్లు ఆడారు. బర్మింగ్హామ్ బౌలర్లలో సాకిబ్ మహ్మద్, క్రిస్ వుడ్, మిచెల్ ఓవెన్ తలా వికెట్ సాధించారు.చదవండి: WTC ఫైనల్ రేసు: గంభీర్కు మరో అగ్నిపరీక్ష!
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WTC ఫైనల్ రేసు: గంభీర్కు మరో అగ్నిపరీక్ష!వరుస వైట్ బాల్ సిరీస్ల అనంతరం టీమిండియా మళ్లీ సుదీర్ఘ ఫార్మాట్ (టెస్ట్ క్రికెట్)లో తలపడేందుకు సిద్ధమైంది. శబ్మన్ గిల్ సారథ్యంలోని భారత జట్టు రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ కోసం ఒకట్రెండు రోజుల్లో శ్రీలంకకు పయనం కానుంది. ఆగస్టు 15 నుంచి ఈ సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. అయితే 'వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్' ఫైనల్ చేరే అవకాశాలను సజీవంగా ఉంచుకోవాలంటే గౌతమ్ గంభీర్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టుకు ఈసిరీస్ చాలా కీలకం. డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో ప్రస్తుతం టీమిండియా ఐదవ స్థానంలో ఉంది. ఈ సైకిల్లో ఇంకా భారత్ ఇంకా తొమ్మిది టెస్టులు ఆడాల్సి ఉంది. ఇందులో కనీసం 7 నుంచి 8 మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధిస్తేనే టీమిండియా ఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తోంది. దీంతో శ్రీలంకతో జరగనున్న సిరీస్లో గిల్ సేన ఎలా రాణిస్తుందో అని అందరూ అతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు.గంభీర్కు మరో అగ్ని పరీక్షహెడ్కోచ్గా గౌతమ్ గంభీర్ భారత్కు ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, టీ20 ప్రపంచకప్-2026 వంటి ఐసీసీ ట్రోఫీలు అందించినప్పటికి.. టెస్టు క్రికెట్లో మాత్రం పూర్తిగా విఫలమయ్యాడు. అతడి హయంలోనే న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా, సౌతాఫ్రికా వంటి జట్ల చేతిలో వరుస సిరీస్లను టీమిండియా కోల్పోయింది. దీంతో అతడిని కోచ్గా తప్పించాలని చాలా మంది డిమాండ్ చేశారు. కానీ భారత క్రికెట్ బోర్డు మాత్రం అతడిపై నమ్మకం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. దీంతో బోర్డు తనపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని గంభీర్ నిరూపించుకోవాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత మాజీ క్రికెటర్ దీప్ దాస్గుప్తా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు."జట్టు సరిగ్గా రాణించనప్పుడు మేనెజ్మెంట్(కోచ్లు), కెప్టెన్పై ప్రశ్నలు రావడం సహజం. ముఖ్యంగా సొంతగడ్డపై, విదేశీ పర్యటనల్లో సిరీస్లు కోల్పోవడం వల్ల ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరిగింది. 2011-12 తర్వాత తొలిసారి న్యూజిలాండ్తో సిరీస్ ఓడిపోయాం. అప్పటి నుంచి ఓటముల పరంపర కొనసాగుతూనే ఉంది. వైట్బాల్ క్రికెట్తో పోలిస్తే టెస్టుల్లో మన జట్టు తడబడుతోంది. అయితే ఈ ఒత్తిడి నుంచి ఎలా కోలుకోవాలో గంభీర్ నేతృత్వంలోని టీమిండియాకు తెలుసు. ఏదేమైనప్పటికి శ్రీలంక టూర్లో భారత్కు కఠిన సవాల్ ఎదురయ్యే అవకాశముందని" దాస్గుప్తా పేర్కొన్నాడు. కాగా శ్రీలంకతో టెస్ట్ల తర్వాత భారత జట్టు న్యూజిలాండ్ పర్యటనకు వెళ్లనుంది. కివీస్ గడ్డపై రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ ఆడనుంది. ఆ తర్వాత టీమిండియా స్వదేశంలో ఆస్ట్రేలియాతో ప్రతిష్టాత్మక బోర్డర్-గవాస్కర్ ట్రోఫీలో తలపడనుంది. ఈ రెండు సిరీస్లో భారత జట్టుకు కచ్చితంగా ప్రత్యర్ధి నుంచి గట్టి పోటీ ఎదురు కానుంది.
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సౌత్ జోన్ సారథిగా తిలక్ వర్మబెంగళూరు: దేశవాళీ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ దులీప్ ట్రోఫీలో పాల్గొనే సౌత్ జోన్ జట్టుకు తిలక్వర్మ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు. బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ (సీఓఈ)లో జరగనున్న ఈ టోర్నమెంట్ కోసం సౌత్ జోన్ సెలక్టర్లు శనివారం 15 మందితో కూడిన జట్టును ప్రకటించారు. భారత టి20 జట్టుకు వైస్కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తున్న తిలక్ వర్మ ఈ జట్టుకు సారథిగా ఎంపిక కాగా... ఆంధ్రప్రదేశ్ సీనియర్ ప్లేయర్ రికూ భుయ్ వైస్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు. భారత సీనియర్ ఆటగాడు కరుణ్ నాయర్తో పాటు హైదరాబాద్కు చెందిన హిమతేజ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ యువ ఆటగాడు షేక్ రషీద్కు కూడా చోటు దక్కింది. సౌత్ జోన్ జట్టు: తిలక్ వర్మ (కెప్టెన్), రికీ భుయ్, అభినవ్, షేక్ రషీద్, హిమతేజ, స్మరణ్, జగదీషన్, కరుణ్ నాయర్, త్యాగరాజన్, శ్రేయస్ గోపాల్, సాయితేజ, విజయ్, కవెరప్ప, అమన్ ఖాన్.
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అసలెప్పుడు విడిపోయారు.. కలిసిపోవడానికి?హార్దిక్ పాండ్యా, కృనాల్ పాండ్యా.. టీమిండియా క్రికెటర్లయిన పాండ్యా బ్రదర్స్కు సెపరేట్ ఫ్యాన్బేస్ ఉంది. ఐపీఎల్ ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ అన్నదమ్ముల్లో తమ్ముడైన హార్దిక్ టీమిండియాలో ఒక వెలుగు వెలుగుతున్నాడు. తమ్ముడంత కాకపోయినా కృనాల్ కూడా ఐపీఎల్ ద్వారా బాగానే గుర్తింపు పొందాడు. ముఖ్యంగా కృనాల్ పాండ్యా ఐదు సార్లు ఐపీఎల్ టైటిల్స్ గెలిచిన జట్లలో సభ్యుడిగా ఉన్నాడు. అటు పాండ్యా కూడా ఈ రికార్డులో ముందువరుసలో ఉన్నాడు. మరి ఇప్పుడు వీరిద్దరి ప్రస్తావన ఎందుకు వచ్చిందంటే.. తాజాగా హార్దిక్, కృనాల్లు కలిసిపోయారన్న వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇటీవలే ముంబై ఎయిర్పోర్టు నుంచి బయటకు వస్తూ ఈ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు నవ్వుకుంటూ, మాట్లాడుకుంటూ బయటకి వస్తున్న ఫొటోలో సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్ష్యమయ్యాయి. అయితే రియాల్టీలో ఇది పాత వీడియో అని, ఇప్పుడు కూడా హర్దిక్, కృనాల్ పాండ్యాలు మాట్లాడుకోవడం లేదని కొంతమంది అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అయితే ఈ వీడియోపై కొంతమంది ఫ్యాన్స్ మాత్రం 'అసలెప్పుడు విడిపోయారు.. ఇప్పుడు కలవడానికి’ అని కామెంట్ పెట్టారు.ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ సమయంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, ముంబై ఇండియన్స్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లో హార్దిక్ ఔటైనప్పుడు కృనాల్ ఉత్సాహంగా సంబరాలు చేసుకున్న వీడియో క్లిప్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీనికి తోడు, ఆర్సీబీ టైటిల్ గెలిచిన తర్వాత హార్దిక్ తన సోదరుడిని అభినందిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయకపోవడంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయనే ప్రచారం మొదలైంది.ఈ ఊహాగానాలపై కృనాల్ స్పందిస్తూ, "మేమిద్దరం కలిసే క్రికెట్ ఆడాం. ఆటలోని వ్యూహాలు, టెక్నిక్ గురించి ఎప్పుడూ చర్చించుకుంటాం. మా మధ్య ఆరోగ్యకరమైన చర్చే ఉంటుంది. ఒకే క్రీడలో ఇద్దరు సోదరులు ఉన్నప్పుడు ఒకరికొకరు అండగా నిలుస్తారు. దేవుడి దయవల్ల పాండ్య కుటుంబంలో 10 ఐపీఎల్ ట్రోఫీలు ఉండటం చిన్న విషయం కాదు" అని వివరించాడు. హార్దిక్ 5, తాను 5 ఐపీఎల్ టైటిళ్లు గెలిచామని తెలిపాడు.ఇక టీమిండియా ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా ప్రస్తుతం తొడ కండరాల గాయం నుంచి కోలుకునే పనిలో ఉన్నాడు. బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెక్స్ (సీవోఈ)లో రీహాబిలిటేషన్లో ఉన్న పాండ్యా పూర్తిస్థాయి ఫిట్నెస్ సాధించే పనిలో ఉన్నాడు. 2027 వన్డే వరల్డ్కప్ దృష్టిలో పెట్టుకొని పాండ్యాను జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలని బీసీసీఐ భావిస్తోంది.It's hard to understand what changed between Hardik Pandya and Krunal Pandya. There was a time when the Pandya brothers were always seen together. But for the last two years, they haven't been seen together, and they don't talk to each other anymore. pic.twitter.com/Q71CCwo6HU— Sonu (@Cricket_live247) August 1, 2026Read: రేపే భారత్, పాక్ మ్యాచ్.. ఫెవరెట్గా గబ్బర్ సేన!
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రేపే భారత్, పాక్ మ్యాచ్.. ఫెవరెట్గా గబ్బర్ సేన!మ్యాచ్ ఏదైనా భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య పోరు అంటే ఆ మజానే వేరుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడంటే ఎక్కువగా వన్సైడ్ ఫలితాలు వస్తున్నాయి కానీ దశాబ్దం కిందట టీమిండియా, పాకిస్తాన్లు తలపడుతున్నాయంటే ఎంతో థ్రిల్లింగ్ ఉండేది. ఆఖరి దాకా నువ్వా నేనా అన్నట్లుగా మ్యాచ్లు సాగేవి. తాజాగా భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య హైవోల్టేజ్ మ్యాచ్ జరగనుంది. అదేంటి.. ఇప్పుడు ఎలాంటి ఐసీసీ మేజర్ టోర్నీలు జరగడం లేదు కదా? చిరకాల ప్రత్యర్థుల మధ్య మ్యాచ్ అంటారేంటి అనుకుంటున్నారా? అక్కడికే వస్తున్నాం.ఏషియన్ లెజెండ్స్ లీగ్ 2026 టోర్నీలో భాగంగా ఆదివారం (ఆగస్టు 2) భారత్, పాకిస్తాన్ తలపడుతున్నాయి. ఇండియన్ రాయల్స్, పాకిస్థాన్ పాంథర్స్ జట్ల మధ్య జరిగే ఈ ఆరో మ్యాచ్ జాంబియాలోని లుసాకా నగరంలో ఉన్న లోటస్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ గ్రౌండ్లో జరగనుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం ఈ హై-వోల్టేజ్ పోరు సాయంత్రం 4:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఇండియన్ రాయల్స్ జట్టును మాజీ ఆటగాడు శిఖర్ ధావన్ నడిపించనుండగా.. దినేష్ కార్తీక్, సురేష్ రైనా, హర్భజన్ సింగ్, యూసుఫ్ పఠాన్, అంబటి రాయుడు, రిషి ధావన్, స్టువర్ట్ బిన్ని వంటి స్టార్ ఆటగాళ్లతో బలంగా కనిపిస్తోంది. ఇక తమ తొలి మ్యాచ్లో గబ్బర్ సేన బంగ్లాదేశ్ టైగర్స్ జట్టును 19 పరుగుల తేడాతో ఓడించి మంచి ఫామ్లో ఉంది. మరోవైపు.. మహమ్మద్ హఫీజ్ సారథ్యంలో ఉమర్ అక్మల్, షోయబ్ మాలిక్, వహాబ్ రియాజ్, సోహైల్ తన్వీర్, సయీద్ అజ్మల్ వంటి వెటరన్ ఆటగాళ్లతో కూడిన పాకిస్థాన్ పాంథర్స్ జట్టు తమ మొదటి మ్యాచ్లో ఏషియన్ స్టార్స్ చేతిలో 85 పరుగుల భారీ తేడాతో పరాజయం పాలైంది. దీంతో మ్యాచ్లో భారత జట్టు ఫెవరెట్గా కనిపిస్తోంది. ఆసియా ఖండానికి చెందిన రిటైర్డ్ దిగ్గజ క్రికెటర్లు పాల్గొంటున్న ఎషియన్ లెజెండ్స్ లీగ్ సీజన్-2 జూలై 30న ప్రారంభమై ఆగస్టు 10న ముగియనుంది. ఈ టోర్నమెంట్లో మొత్తం 19 టీ20 మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. గతేడాది జరిగిన తొలి సీజన్లో భారత్ ఫైనల్ చేరుకుని రన్నరప్ నిలిచింది. మొత్తంగా మ్యాచ్లు లేక జుట్టు పీక్కుంటున్న క్రికెట్ అభిమానులకు భారత్, పాక్ పోరు ఫుల్ మీల్స్ అందించనుంది.Read: మేరీ కోమ్ స్ఫూర్తి.. కామన్వెల్త్లో పాకిస్తాన్కు తొలి పతకం
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సెంట్రల్ జోన్ కెప్టెన్గా పటీదార్.. అందరి కళ్లు అతడిపైనే!దులీప్ ట్రోఫీ 2026కు సంబంధించి సెంట్రల్ జోన్ 15 మందితో కూడిన జట్టును ప్రకటించింది. ఈ జట్టుకు రజత్ పటీదార్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనుండగా, ఫినిషర్ రింకూ సింగ్ వైస్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు మోయనున్నాడు. 15 మందితో పాటు అమన్దీప్ ఖరె, మయాంక్ మిశ్రా, సౌరబ్ రావత్, భార్గవ్ మెరాయ్, కునాల్ యాదవ్, కుమార్ కార్తికేయలు రిజర్వ్ ప్లేయర్లుగా ఎంపికయ్యారు. ఆగస్టు 23న ప్రారంభం కానున్న దులీప్ ట్రోఫీలో ఐదు టెస్టులు జరగనున్నాయి. సెంట్రల్ జోన్తో పాటు నార్త్ ఈస్ట్ జోన్, నార్త్ జోన్, వెస్ట్ జోన్తో పాటు సౌత్జోన్ ఉన్నాయి. ఫైనల్ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 6న జరగనుంది. అయితే ఇటీవలే శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్కు ప్రకటించిన భారత జట్టులో చోటు దక్కించుకున్న ఆల్రౌండర్ సారాంశ్ జైన్ కూడా సెంట్రల్ జోన్లో చోటు లభించింది. సారాంశ్తో పాటు ఎస్ఆర్హెచ్ బౌలర్లు జీషన్ అన్సారి, హర్ష్ దూబేలకు కూడా జట్టులో చోటు లభించింది.గతేడాది జరిగిన దులీప్ ట్రోఫీ విజేతగా సెంట్రల్ జోన్ నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఆయేడు ఫైనల్లో సౌత్జోన్ను మట్టికరిపించిన సెంట్రల్ జోన్ను పటీదార్ దశాబ్ద కాలంలో తొలిసారి చాంపియన్గా నిలిపాడు. అంతేకాదు ఆ సీజన్లో 382 పరుగులు చేసిన పటీదార్ ఖాతాలో ఒక సెంచరీ ఉంది. ఈసారి చాంపియన్ హోదాలో సెంట్రల్ జోన్ నేరుగా సెమీఫైనల్ ఆడనుంది. ఆగస్టు 23 నుంచి 26 మధ్య జరగనున్న క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో ఈస్ట్ జోన్తో నార్త్ఈస్ట్ జోన్, నార్త్ జోన్తో వెస్ట్జోన్ తలపడనున్నాయి. ఈ రెండింటిలో గెలిచిన జట్లు సెమీస్లో చాంపియన్ సెంట్రల్ జోన్తో పాటు రన్నరప్ సౌత్జోన్తో ఆడనున్నాయి. ఇక ఫైనల్ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 6న జరగనుంది.సెంట్రల్ జోన్ జట్టు: రజత్ పాటిదార్ (కెప్టెన్), రింకు సింగ్ (వైస్ కెప్టెన్), ఆర్యన్ జుయల్ (వికెట్ కీపర్), సారాంశ్ జైన్, అమన్ మొఖాడే, కునాల్ చండేలా, జీషన్ అన్సారీ, ఆర్యన్ పాండే, అర్షద్ ఖాన్, ఆయుష్ పాండే, యశ్ రాథోడ్, హర్ష్ దూబే, కునాల్ సింగ్ రాథోడ్ (వికెట్ కీపర్), యాష్ ఠాకూర్, నాచికేత్ భూటెస్టాండ్ బై ప్లేయర్స్: అమన్దీప్ ఖరే, మయాంక్ మిశ్రా, సౌరభ్ రావత్, భార్గవ్ మెరాయ్, కునాల్ యాదవ్, కుమార్ కార్తికేయ.సపోర్ట్ స్టాఫ్: నిఖిల్ డోరు - హెడ్ కోచ్, దేశ్రాజ్ చౌహాన్ - ఫిజియో, చంద్రశేఖర్ రావు - వీడియో అసిస్టెంట్, మోహిత్ కుమార్ - మసీర్, మనీష్ ఝా - అసిస్ట్ కోచ్, మయాంక్ అగర్వాల్ - ట్రైనర్, జుఫ్రీ జకేరియా - మేనేజర్.చదవండి: నీరజ్కు చెక్.. ఫాస్ట్ బౌలర్ నుంచి జావెలిన్ చాంపియన్ దాకా
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చెత్త ఏరుకునే కుటుంబం నుంచి.. భారత క్రికెటర్గాఅతడిది నిరుపేద కుటుంబం. కుటుంబ పోషణ కోసం అతడి తల్లిదండ్రులు చెత్త ఏరుకుంటారు. పదమూడు మంది సంతానంలో అతడు ఒకడు. కడుపేద కుటుంబంలో దివ్యాంగుడిగా జన్మించిన అతడి కల మాత్రం పెద్దది.క్రికెటర్గా రాణించాలనే ఆశయంతో ఎన్నో సవాళ్లకు ఎదురునిలిచాడు. తన సంకల్ప బలంతో ఆటంకాలు అధిగమించి భారత దివ్యాంగ క్రికెట్ జట్టు ఓపెనర్ స్థాయికి ఎదిగాడు. ఇంగ్లండ్ గడ్డ మీద ఆగష్టు 5- 19 వరకు జరిగే టీ20 టోర్నమెంట్లో అతడు పాల్గొనబోతున్నాడు.ఇంతకీ అతడు ఎవరంటారా?.. రాజేశ్ కన్నూర్. కర్ణాటకకు చెందిన ఈ 27 ఏళ్ల క్రికెటర్.. మల్టీనేషనల్ టోర్నమెంట్లో భారత్ తరఫున తొలి సెంచరీ బాదిన దివ్యాంగ ఆటగాడిగా చరిత్రకెక్కాడు. విజయాపురలోని మురికివాడలో జన్మించాడు రాజేశ్. అతడి కుటుంబం గుడిసెలో నివాసం ఉంటుంది. వారి గుడిసెకు విద్యుత్ సౌకర్యం కూడా లేదు.అయినప్పటికీ మొక్కవోని ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసంతో క్రికెటర్గా ఎదిగాడు రాజేశ్ కన్నూర్. అయితే, ఆటగాడిగా గుర్తింపు వచ్చినప్పటికీ అతడి ఆర్థిక కష్టాలు మాత్రం తీరలేదు. దివ్యాంగ భారత క్రికెట్ మండలి (DCCI) ఇప్పటికీ భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI)లో భాగం కాకపోవడమే ఇందుకు కారణం. డీసీసీఐని బీసీసీఐ ఇంతవరకు అనుబంధ సంస్థగా గుర్తించలేదని సమాచారం.కాబట్టి రాజేశ్ కన్నూర్ మ్యాచ్ల కోసం తన సొంతంగా డబ్బులు ఖర్చు చేసి ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తోంది. స్నేహితులు, ఇతర దాతల సాయంతో అతడు కెరీర్ను నెట్టుకొస్తున్నాడు. ఈ విషయం గురించి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాతో మాట్లాడుతూ..పదమూడు మంది సంతానంలో‘‘మా అమ్మానాన్న కాశీబాయి, చిన్నప్ప. విజయపురలో వాళ్లు చెత్తు ఏరుకుంటారు. మేము పదమూడు మందిమి సంతానం. ఏడుగురు అబ్బాయిలు, ఆరుగురు అమ్మాయిలు. పేదరికం కారణంగా నా చదువు పదో తరగతిలోనే ఆగిపోయింది.అయితే, చిన్ననాటి నుంచే క్రికెటర్ కావాలన్న కోరిక నా మనసులో బలంగా నాటుకుపోయింది. కానీ దివ్యాంగుడినైందున నాతో ఎవరూ ఆడేవారు కాదు. గల్లీ క్రికెట్ ఆడుతున్న సమయంలో కొంతమంది స్నేహితులు దివ్యాంగులకు క్రికెట్ కోచింగ్ ఇచ్చే సెంటర్ గురించి చెప్పారు.అదే నా కెరీర్లో టర్నింగ్ పాయింట్అది హుబ్బలిలో ఉంది. 2018లో నేను అక్కడ చేరాను. 2-3 ఏళ్ల పాటు అక్కడే ఆడాను. అయితే, కర్ణాటక దివ్యాంగ జట్టులో చేరిన తర్వాత నా కెరీర్ మలుపు తిరిగింది. కానీ ఆర్థిక కష్టాలు మాత్రం తీరలేదు. అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల కోసం ప్రయాణం చేసే సమయంలో నిధులు నేనే సమీకరించుకోవాల్సి వచ్చేది. నేను ఎప్పుడూ రైలులోనే ప్రయాణం చేసేవాడిని.అయితే, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రం విమానంలో ప్రయాణిస్తా. ఇందుకు నా స్నేహితుడు విశ్వనాథ్ రాథోడ్ సాయం చేశాడు. అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడతాను కాబట్టి నాకు ఆదాయం వస్తుందని అంతా అనుకుంటారు. కానీ నేను ఇప్పటికీ సరైన క్రికెట్ కిట్ కొనుక్కోలేకపోయాను.సాధారణ క్రికెట్ మాదిరే ప్రజలు దివ్యాంగ క్రికెట్ను ఆదరించాలి. ప్రభుత్వం కూడా మాకు నిధులు కేటాయిస్తే బాగుంటుంది. కాగా రాజేశ్ కన్నూర్ అఫ్గనిస్తాన్, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, ఆస్ట్రేలియా జట్లపై హాఫ్ సెంచరీలు చేశాడు. చదవండి: మంచి సెలక్షన్.. వాషీ కంటే అతడే బెటర్
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ఇక్కడ ధోని లేడు: ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ వార్నింగ్ఇంగ్లండ్ టెస్టు జట్టు హెడ్కోచ్గా స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్ నియామకంపై మాజీ కెప్టెన్ మైకేల్ వాన్ స్పందించాడు. ఫ్లెమింగ్ మంచి వ్యూహకర్త అని ప్రశంసించిన వాన్.. అయితే, మహేంద్ర సింగ్ ధోని మాదిరి అతడికి ఇంగ్లండ్ జట్టులో ఎవరూ దొరకరని వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించాడు. కాగా ‘బజ్బాల్’తో టెస్టుల్లో దూకుడు ప్రదర్శించిన బ్రెండన్ మెకల్లమ్కు ఇంగ్లండ్ క్రికెట్ బోర్డు (ECB) ఉద్వాసన పలికిన సంగతి తెలిసిందే. కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత హెడ్కోచ్ మెకల్లమ్ను కూడా టెస్టు కోచ్ బాధ్యతల నుంచి తప్పించింది.నాలుగేళ్ల కాలానికిమెకల్లమ్ స్థానంలో మరో న్యూజిలాండ్ మాజీ కెప్టెన్ స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్ను హెడ్కోచ్గా ఎంపిక చేసింది. ఈ ఏడాది నుంచి 2030, సెప్టెంబర్వరకు నాలుగేళ్ల కాలానికి అతడిని కోచ్గా నియమిస్తున్నట్లు ఈసీబీ ప్రకటించింది. కాగా ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో 18 సీజన్ల పాటు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు కోచ్గా వ్యవహరించిన ఫ్లెమింగ్ ఇటీవలే తప్పుకున్నాడు. ఇప్పుడు తొలిసారిగా అంతర్జాతీయ జట్టుకు కోచ్గా కొత్త పాత్రలోకి అడుగు పెడుతున్నాడు.ఇక్కడ ధోని లేడుఈ నేపథ్యంలో ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ మైకేల్ వాన్ ది టెలిగ్రాఫ్నకు రాసిన కాలమ్లో ఫ్లెమింగ్ను ఉద్దేశించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ‘‘ఫ్లెమింగ్కు మంచి మేనేజర్, వ్యూహకర్తగా పేరుంది. అందుకు అతడు అర్హుడు కూడా! ఐపీఎల్లో అతడి రికార్డు గొప్పగా ఉంది.అయితే, ఐపీఎల్లో మాదిరి ఇంగ్లండ్ క్రికెట్లో ఎంఎస్ ధోని వంటి కెప్టెన్ ఫ్లెమింగ్కు దొరకడు. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అనే పడవను ధోని నడిపాడు. కోచ్గా ఫ్లెమింగ్ కూడా తన వంతు పాత్ర పోషించాడు. అక్కడ అతడికి బౌలింగ్ కోచ్గా ఎరిక్ సైమన్స్ ఉన్నాడు.వైట్బాల్ క్రికెట్లో స్వింగ్ రాబట్టడంలో అతడు మాస్టర్. అందుకే చెన్నై జట్టు బౌలింగ్ విభాగం అంతలా రాటుదేలింది. ఒకవేళ ఇంగ్లండ్ జట్టు కూడా అలా మారితే మంచిదే. ఏదేమైనా ఇక్కడ మాత్రం ఫ్లెమింగ్కు ధోని వంటి కెప్టెన్ మాత్రం లేడు’’ అని మైకేల్ వాన్ ఫ్లెమింగ్కు హెచ్చరికలు జారీ చేశాడు. చెన్నై విజయాల్లో ఫ్లెమింగ్ కంటే కూడా ధోని పాత్రే ఎక్కువని పరోక్షంగా సెటైర్లు వేశాడు.అనుభవం ఉందికాగా కౌంటీ క్రికెట్లో ఆటగాడిగా మిడిలెసెక్స్, యార్క్షైర్, నాటింగ్హామ్ జట్ల తరఫున ఆడిన అనుభవం ఉన్న ఫ్లెమింగ్కు ఇంగ్లండ్ క్రికెట్పై మంచి అవగాహన ఉంది. ప్రస్తుతం ‘హండ్రెడ్’ లీగ్లో అతడు సదరన్ బ్రేవ్కు కూడా కోచ్గా పని చేస్తున్నాడు. ఈ ఏడాది దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగే సిరీస్ నుంచి ఫ్లెమింగ్ బాధ్యతలు చేపడతాడు. మరోవైపు... ఫ్లెమింగ్ ఆత్మీయ స్నేహితుడు, వ్యాపార భాగస్వామి బ్రెండన్ మెకల్లమ్ ఇంగ్లండ్ వన్డే, టీ20 టీమ్లకు కోచ్గా కొనసాగుతున్నాడు.చదవండి: మంచి సెలక్షన్.. సుందర్ కంటే అతడు బెటర్
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ఆసీస్తో తొలి టెస్ట్.. బంగ్లాదేశ్ జట్టుకు శుభవార్తఆస్ట్రేలియాతో తొలి టెస్టుకు ముందు బంగ్లాదేశ్ జట్టుకు భారీ ఊరట లభించింది. గాయం కారణంగా తొలుత జట్టులో చోటు దక్కని స్టార్ బ్యాటర్ లిట్టన్ దాస్, కోలుకుని తిరిగి జట్టులోకి వచ్చాడు.జూలై 26న ప్రకటించిన బంగ్లాదేశ్ తొలి 15 మంది సభ్యుల జట్టులో లిట్టన్ దాస్కు చోటు దక్కలేదు. ఎడమ కాలి కాఫ్ మసిల్కు గ్రేడ్-1 గాయం కావడంతో అతడి ఫిట్నెస్పై అనుమానాలు నెలకొన్నాయి.అయితే పునరావాస ప్రక్రియలో లిట్టన్ వేగంగా కోలుకున్నాడు. అవసరమైన ఫిట్నెస్ పరీక్షల్లో కూడా ఉత్తీర్ణత సాధించడంతో తొలి టెస్టుకు అతడిని జట్టులోకి చేర్చినట్లు బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు ప్రకటించింది.ఆస్ట్రేలియా-బంగ్లాదేశ్ మధ్య రెండు టెస్టుల సిరీస్ ఆగస్టు 13న డార్విన్లో ప్రారంభం కానుంది. రెండో టెస్ట్ మెక్కే వేదికగా ఆగస్ట్ 22 నుంచి మొదలవుతోంది. టెస్ట్ మ్యాచ్లకు ముందు ఆగస్ట్ 6-8 వరకు బంగ్లాదేశ్-క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా ఎలెవెన్ మధ్య మూడు రోజుల వార్మప్ మ్యాచ్ జరుగనుంది.2003 తర్వాత బంగ్లాదేశ్ తొలిసారి ఆస్ట్రేలియాలో టెస్టు సిరీస్ ఆడబోతుండటంతో ఈ పర్యటనకు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.తొలి టెస్టుకు బంగ్లాదేశ్ జట్టునజ్ముల్ హొస్సేన్ శాంటో (కెప్టెన్), సౌమ్య సర్కార్, షాద్మాన్ ఇస్లాం, తంజిద్ హసన్, మోమినుల్ హక్, ముష్ఫికర్ రహీమ్, అమిత్ హసన్, జాకర్ అలీ అనిక్, మెహిదీ హసన్ మిరాజ్ (వైస్ కెప్టెన్), తైజుల్ ఇస్లాం, టాస్కిన్ అహ్మద్, హసన్ మహ్ముద్, సయ్యద్ ఖాలెద్ అహ్మద్, ఎబాడత్ హొస్సేన్ చౌదరి, ముష్ఫిక్ హసన్, లిట్టన్ దాస్.
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గేల్ను అధిగమించిన బట్లర్ఇంగ్లండ్ స్టార్ వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ జోస్ బట్లర్ టీ20 క్రికెట్లో మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ది హండ్రెడ్ 2026లో భాగంగా మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్ తరఫున ఆడుతున్న బట్లర్.. ఆల్టైమ్ టీ20 పరుగుల జాబితాలో వెస్టిండీస్ దిగ్గజం క్రిస్ గేల్ను అధిగమించి రెండో స్థానానికి చేరుకున్నాడు.ట్రెంట్ రాకెట్స్తో శుక్రవారం జరిగిన మ్యాచ్లో బట్లర్ 37 బంతుల్లో 55 పరుగులు చేశాడు. దీంతో అతడి టీ20 కెరీర్ పరుగుల సంఖ్య 14,780కి చేరింది. గేల్ 14,562 పరుగులతో మూడో స్థానానికి పడిపోయాడు.టీ20 క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా వెస్టిండీస్ మాజీ ఆల్రౌండర్ కీరన్ పొలార్డ్ కొనసాగుతున్నాడు. అతడి ఖాతాలో 746 మ్యాచ్ల్లో 14,803 పరుగులు ఉన్నాయి. బట్లర్ మరో 24 పరుగులు చేస్తే టీ20 క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగుల వీరుడిగా అవతరించి, పోలార్డ్ పేరిట ఉన్న రికార్డును తిరగరాస్తాడు.టీ20ల్లో అత్యధిక పరుగులు1. కీరన్ పొలార్డ్ – 14,8032. జోస్ బట్లర్ – 14,7803. క్రిస్ గేల్ – 14,5624. అలెక్స్ హేల్స్ – 14,4495. డేవిడ్ వార్నర్ – 14,2846. విరాట్ కోహ్లీ – 14,2187. జేమ్స్ విన్స్ – 13,7488. షోయబ్ మాలిక్ – 13,5719. క్వింటన్ డి కాక్ – 12,65410. రోహిత్ శర్మ – 12,531బాబర్ ఆజమ్ రికార్డును సమం చేసిన బట్లర్బట్లర్కు ఇదే మ్యాచ్లో మరో అరుదైన రికార్డు కూడా దక్కింది. టీ20ల్లో అతడి 50+ స్కోర్ల సంఖ్య 114కి చేరింది. దీంతో అతడు పాకిస్తాన్ స్టార్ బాబర్ ఆజమ్ రికార్డును సమం చేశాడు.ఈ జాబితాలో డేవిడ్ వార్నర్ 128 హాఫ్ సెంచరీ+ స్కోర్లతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, విరాట్ కోహ్లీ 120తో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. బట్లర్, బాబర్ ఆజమ్ 114 స్కోర్లతో సంయుక్తంగా మూడో స్థానంలో ఉన్నారు.ఇదిలా ఉంటే, ట్రెంట్ రాకెట్స్తో మ్యాచ్లో బట్లర్ 55 పరుగులు చేసినప్పటికీ మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్ 137/3కే పరిమితమైంది. అనంతరం ఫిన్ అలెన్ 35 బంతుల్లోనే 72 పరుగులు చేయడంతో ట్రెంట్ రాకెట్స్ ఆరు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.
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మంచి సెలక్షన్.. సుందర్ కంటే అతడు బెటర్శ్రీలంకతో టీమిండియా టెస్టు సిరీస్ నేపథ్యంలో భారత మాజీ క్రికెటర్ వసీం జాఫర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. లంక పర్యటనలో భారత్కు కచ్చితంగా ఆఫ్ స్పిన్నర్ అవసరం ఉంటుందని.. ఈ విషయంలో సెలక్టర్లు మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారని ప్రశంసించాడు.కాగా ఆగష్టు 15 నుంచి భారత్- శ్రీలంక మధ్య రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ మొదలుకానుంది. ఇందుకు గాలె, కొలంబో వేదికలు. ప్రపంచటెస్టు చాంపియన్షిప్ 2025-27 సైకిల్లో భాగమైన ఈ సిరీస్లో విజయం భారత్కు అతిముఖ్యమైనది. లంకను వైట్వాష్ చేస్తేనే టీమిండియా ఫైనల్ అవకాశాలు సజీవంగా ఉంటాయి.నిఖార్సైన ఆఫ్ స్పిన్నర్ అవసరం ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే శుబ్మన్ గిల్ సారథ్యంలో టెస్టు జట్టును ఎంపిక చేసిన సెలక్టర్లు.. తొలిసారిగా 33 ఏళ్ల సారాంశ్ జైన్కు జాతీయ జట్టులో చోటిచ్చారు. స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ గాయపడగా.. అతడి స్థానంలో సారాంశ్ను ఎంపిక చేశారు.ఈ క్రమంలో టీమిండియా మాజీ ఓపెనర్ వసీం జాఫర్ సారాంశ్ ఎంపిక ఉత్తమమైన నిర్ణయం అని పేర్కొన్నాడు. తన యూట్యూబ్ చానెల్ వేదికగా మాట్లాడుతూ.. ‘‘శ్రీలంక జట్టులో ప్రస్తుతం ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్లు ఎక్కువగానే ఉన్నారు. కాబట్టి నిఖార్సైన ఆఫ్ స్పిన్నర్ అవసరం టీమిండియాకు ఉంది.మంచి సెలక్షన్వాషింగ్టన్ సుందర్ ఫిట్గా లేడు కాబట్టి సారాంశ్ జైన్కు అవకాశం వచ్చింది. నిజానికి సుందర్ కంటే సారాంశ్ బెటర్ బౌలర్. వాషీ మెరుగ్గా బ్యాటింగ్ చేయగలడేమోగానీ.. సారాంశ్ మాత్రం అతడి కంటే బౌలింగ్లో మెరుగ్గా రాణించగలడు.సారాంశ్లో ఆ ప్రతిభ ఉంది. ఇప్పటికైనా అతడిని సెలక్టర్లు గుర్తించినందుకు సంతోషంగా ఉంది. దేశవాళీ క్రికెట్లో గత కొన్నేళ్లుగా అతడు నిలకడగా రాణిస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా రెడ్బాల్ క్రికెట్లో అదరగొడుతున్నాడు. అతడు ఓల్డ్ స్కూల్ స్పిన్నర్.అతడి బౌలింగ్లో పెద్దగా వైవిధ్యం ఉండదు. అయితే, నిలకడగా బౌలింగ్ చేస్తూ ఒకే చోట బంతులు విసురుతూ బ్యాటర్లను తికమకపెట్టగలడు. రవిచంద్రన్ అశ్విన్, హర్భజన్ సింగ్ మాదిరి నైపుణ్యాలు అతడిలో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇదొక మంచి సెలక్షన్’’ అని వసీం జాఫర్ అభిప్రాయపడ్డాడు.చదవండి: గోల్డ్ మెడల్ నుంచి.. ఒక్కసారిగా ‘పాతాళానికి’!
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భారత్-శ్రీలంక సిరీస్కు సంబంధించి కీలక అప్డేట్స్టీమిండియా శ్రీలంక పర్యటనకు సంబంధించి ఓ అప్డేట్ అందుతోంది. ఈ పర్యటనలో భారత్ ముందుగా ఓ నాలుగు రోజుల వార్మప్ మ్యాచ్, ఆతర్వాత రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉండగా.. వార్మప్ మ్యాచ్ వ్యవధిని నాలుగు నుంచి మూడు రోజులకు తగ్గించారు. అప్డేట్ తర్వాత వార్మప్ మ్యాచ్ ఆగస్టు 7న ప్రారంభమై, ఆగస్టు 9న ముగియనుంది. ఈ మ్యాచ్ కొలంబోలోని NCC గ్రౌండ్లో జరుగనుంది. వార్మప్ మ్యాచ్ను ఒక రోజుకు కుదించడానికి గల ఖచ్చితమైన కారణం తెలియరాలేదు. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించి మరో కీలక విషయం ఏంటంటే, ఈ మ్యాచ్ను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.కాగా, శుభ్మన్ గిల్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు ఆగస్టు 4న కొలంబోకు బయలుదేరనుంది. మూడు రోజుల వార్మప్ మ్యాచ్ అనంతరం గాలేకు వెళ్లనుంది.తొలి టెస్టు ఆగస్టు 15న గాలేలో ప్రారంభం కానుంది. రెండో టెస్టు ఆగస్టు 23 నుంచి కొలంబోలోని SSC మైదానంలో జరగనుంది. ఈ సిరీస్ వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ (WTC) సైకిల్లో భాగంగా జరుగనుంది.గుడ్ న్యూస్లంక సిరీస్కు ఫిట్నెస్ ఆధారంగా జట్టులోకి ఎంపికైన సాయి సుదర్శన్ కోలుకునే దిశగా ముందుకు సాగుతున్నట్లు సమాచారం. బొటనవేలికి స్వల్ప గాయం కారణంగా బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో పునరావాసం పొందుతున్న అతను ఇప్పటికే బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది.అదేవిధంగా మోకాలి సమస్య కారణంగా షరతులతో ఎంపికైన జస్ప్రీత్ బుమ్రా కూడా పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించే దిశగా ఉన్నట్లు సమాచారం. సిరీస్ ప్రారంభానికి ముందే ఇద్దరూ అందుబాటులోకి వస్తారని టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ఆశిస్తోంది.
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వన్డే ప్రపంచకప్ టోర్నీకి భారత జట్టు ఇదే..? భువనేశ్వర్కు ఛాన్స్?టీమిండియాలోకి వెటరన్ పేసర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ తిరిగి తీసుకోవాలన్న డిమాండ్ రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. తాజాగా ఈ జాబితాలో భారత మాజీ వికెట్ కీపర్ దినేష్ కార్తీక్ చేరాడు. వన్డే ప్రపంచకప్-2027 టోర్నీకి తను ఎంపిక చేసిన భారత జట్టులో భవీకి కార్తీక్కు చోటిచ్చాడు.అంతకుముందు రవిచంద్రన్ అశ్విన్ కూడా తన వరల్డ్కప్ జట్టులో భువనేశ్వర్కు అవకాశమిచ్చాడు. కాగా భువనేశ్వర్ గత నాలుగేళ్లగా జాతీయ జట్టుకు దూరంగా ఉన్నాడు. ఈ రైట్ ఆర్మ్ పేసర్ ప్రస్తుతం ఐపీఎల్తో పాటు దేశవాళీ టీ20 క్రికెట్ లీగ్స్లో మాత్రమే ఆడుతున్నాడు.అయితే భువీలో ఏ మాత్రం జోరు తగ్గలేదు. ఈ క్రమంలోనే అతడిని జట్టులోకి తీసుకోవాలని సెలక్టర్లను సూచిస్తున్నారు. కాగా దినేష్ కార్తీక్ తను ఎంపిక జట్టులో భువీతో పాటు మరో సీనియర్ పేసర్ మహ్మద్ షమీకి ఛాన్స్ ఇచ్చాడు. షమీ కూడా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ-2025 తర్వాత జాతీయ జట్టుకు దూరంగా ఉంటున్నాడు.ఇక డికే జట్టులో ఓపెనర్లగా శుబ్మన్ గిల్, రోహిత్ శర్మలు ఉన్నారు. బ్యాకప్ ఓపెనర్గా యశస్వి జైశ్వాల్కు చోటు కల్పించాడు. విరాట్ కోహ్లి, కుల్దీప్ యాదవ్, బుమ్రా వంటి సీనియర్ ప్లేయర్లు ఇషాన్ కిషన్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి వంటి యువ ఆటగాళ్లను కార్తీక్ ఎంపిక చేశాడు. అయితే తను సెలక్ట్ చేసిన జట్టులో ఆల్రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్కు చోటు దక్కకపోవడం గమనార్హం.కార్తీక్ డ్రీమ్ టీమిండియా ఇదేశుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లి, శ్రేయస్ అయ్యర్, యశస్వి జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్, ఇషాన్ కిషన్, హార్దిక్ పాండ్యా, అక్షర్ పటేల్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహమ్మద్ సిరాజ్, మహమ్మద్ షమీ, భువనేశ్వర్ కుమార్
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సీనియర్లు ఉండగా ఇదేం పద్ధతి?: భారత మాజీ క్రికెటర్ ఫైర్ఈస్ట్ జోన్ వైస్ కెప్టెన్గా వైభవ్ సూర్యవంశీని నియమించడంపై విమర్శలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే ప్రముఖ కామెంటేటర్ హర్షా భోగ్లే ఈ విషయంలో సెలక్టర్ల నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టగా.. తాజాగా భారత మాజీ క్రికెటర్ దీప్ దాస్ గుప్తా సైతం ఇదే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాడు. రెడ్బాల్ క్రికెట్లో అనుభవం లేని ఆటగాడిని ఏకంగా వైస్ కెప్టెన్ను చేయడం ఏమిటని ప్రశ్నించాడు.అనుభవం తక్కువకాగా దేశవాళీ ప్రతిష్టాత్మక దులిప్ ట్రోఫీ తాజా ఎడిషన్లో ఈస్ట్ జోన్ జట్టుకు కెప్టెన్గా టీమిండియా స్టార్ ఇషాన్ కిషన్ ఎంపిక కాగా.. అతడి డిప్యూటీగా పదిహేనేళ్ల వైభవ్కు అవకాశం దక్కింది. ఇక ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అడుగుపెట్టినప్పటికీ ఈ బిహారీ పిల్లాడు రెడ్బాల్ క్రికెట్లో మాత్రం ఇప్పటికి కేవలం 8 మ్యాచ్లు ఆడి 207 పరుగులు చేశాడు.ఈ నేపథ్యంలో వైభవ్ సూర్యవంశీకి ఏకంగా వైస్ కెప్టెన్గా ప్రమోషన్ ఇవ్వడంపై విమర్శల వర్షం కురుస్తోంది. ఈ విషయం గురించి భారత మాజీ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ దీప్ దాస్ గుప్తా సైతం సెలక్టర్ల నిర్ణయంపై పెదవి విరిచాడు. తన యూట్యూబ్ చానెల్ వేదికగా మాట్లాడుతూ..సీనియర్లు ఉండగా ఇదేం పద్ధతి?‘‘వైభవ్ను వైస్ కెప్టెన్గా నియమించడాన్ని నేను అస్సలు సమర్థించను. అనుకూల్ రాయ్ వంటి సీనియర్ ప్లేయర్లు ఎంతో మంది జట్టులో ఉన్నారు. చాలా ఏళ్లుగా వాళ్లంతా రెడ్బాల్ క్రికెట్లో సేవలు అందిస్తున్నారు. అలాంటి వాళ్లకి నాయకత్వ బృందంలో చోటివ్వాలి.15, 16 ఏళ్ల వయసుకే వైభవ్ సూర్యవంశీ క్రికెటర్గా పరిణతి సాధించాడని నేను ఒప్పుకొంటాను. అతడి ప్రతిభ విషయంలో ఎలాంటి సందేహాలు లేవు. అయితే, రెడ్బాల్ క్రికెట్లో పూర్తిగా ఆడకముందే అతడికి వైస్ కెప్టెన్గా బాధ్యత ఇవ్వడం సరికాదు.అతడు ఇప్పుడిప్పుడే ఫస్ట్క్లాస్ క్రికెట్ ఆడటం మొదలుపెట్టాడు. వైస్ కెప్టెన్ స్థాయికి తగ్గ గణాంకాలు కూడా ప్రస్తుతం అతడి ఖాతాలో లేవు. ముందు అతడిని ఆడనివ్వండి. తనను తాను నిరూపించుకోనివ్వండి’’ అని దీప్ దాస్ గుప్తా సెలక్టర్లకు హితవు పలికాడు.మా నిర్ణయం సరైందేఇదిలా ఉంటే.. ఈస్ట్ జోన్ సెలక్టర్ ప్రవంజన్ తమ నిర్ణయాన్ని సమర్థించుకున్న సంగతి తెలిసిందే. వైభవ్ సూర్యవంశీ ఏదో ఒకరోజు టీమిండియా కెప్టెన్ స్థాయికి ఎదుగుతాడని.. అన్నీ తెలిసే తాము అతడిని ఇప్పుడు వైస్ కెప్టెన్ని చేశామని పేర్కొన్నాడు. దులిప్ ట్రోఫీలో ప్రదర్శన ఆధారంగా వైభవ్ భారత టెస్టు జట్టుకు ఎంపికయ్యే అవకాశం ఉందన్నాడు.చదవండి: ఇంగ్లండ్ గడ్డ మీద ఇరగదీస్తున్న కుల్దీప్ యాదవ్
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ఇంగ్లండ్ గడ్డపై చెలరేగిపోతున్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ప్లేయర్ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఆల్రౌండర్ ఆశుతోష్ శర్మ ఇంగ్లండ్ గడ్డపై అదరగొడుతున్నాడు. అక్కడి వన్డే కప్లో హ్యాంప్షైర్కు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తూ, 4 మ్యాచ్ల్లో 13 వికెట్లు పడగొట్టాడు. భారత్లో భారీ హిట్టర్గా పేరున్న అశుతోష్, ఇంగ్లండ్లోని వైవిధ్యభరితమైన పిచ్లపై తన మీడియం పేస్ బౌలింగ్లో చెలరేగడం గమనార్హం.తాజాగా అతడు ఎసెక్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఏకంగా 5 వికెట్ల ప్రదర్శనతో సత్తా చాటి తన జట్టు విజయంలో ప్రధానపాత్ర పోషించాడు. దీనికి ముందు మ్యాచ్లో ఓ వికెట్ తీసిన అశుతోష్ అంతకుముందు మ్యాచ్లో 4 వికెట్లు, దానికి ముందు మ్యాచ్లో 3 వికెట్లు తీశాడు. ఈ ప్రదర్శనలతో అశుతోష్ ఈ సీజన్లో హ్యాంప్షైర్ విజయాల్లో కీలకపాత్ర పోషించాడు.అయితే ఈ టోర్నీలో అశుతోష్ బ్యాటింగ్లో మాత్రం తేలిపోతున్నాడు. 4 మ్యాచ్ల్లో కేవలం 37 పరుగులే చేశాడు. భారీ హిట్టింగ్ చేసే సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ, ఒకటి రెండు మెరుపులతో సరిపెట్టాడు. ఈ టోర్నీలో అశుతోష్ స్కోర్లు వరుసగా 10, 0, 11, 16 పరుగులుగా ఉన్నాయి.ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే.. అశుతోష్ బౌలింగ్లో ఇరగదీయడంతో ఎసెక్స్పై హ్యాంప్షైర్ 3 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఎసెక్స్ 50 ఓవర్లలో 317 పరుగులు చేసింది. నోవా థైన్ శతకం (109)తో మెరిశాడు.318 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన హాంప్షైర్ 47.4 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. నిక్ గుబిన్స్ (53), టామ్ ప్రెస్ట్ (51), జేమ్స్ ఫుల్లర్ (నాటౌట్ 58) అర్ధశతకాలతో జట్టుకు విజయాన్ని అందించారు. కాగా, ఇంగ్లండ్ వన్డే కప్లో అశుతోష్తో పాటు మరో భారత బౌలర్ కుల్దీప్ యాదవ్ కూడా సత్తా చాటుతున్నాడు. కుల్దీప్ సైతం ఆడిన ప్రతి మ్యాచ్లో కనీసం 2 వికెట్ల ప్రదర్శనలు నమోదు చేసి, తన జట్టు (యార్క్షైర్) విజయాల్లో ప్రధానపాత్ర పోషిస్తున్నాడు.
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ఫిన్ అలెన్ విధ్వంసం.. కేవలం 35 బంతుల్లోనేది హండ్రెడ్ మెన్స్ కాంపిటేషన్-2026లో ట్రెంట్ రాకెట్స్ హ్యాట్రిక్ విజయాలను నమోదు చేసింది. శుక్రవారం ఓల్డ్ట్రాఫర్డ్ వేదికగా మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ట్రెంట్ రాకెట్స్ 6 వికెట్ల తేడాతో అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది.ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సూపర్ జెయిట్స్ నిర్ధేశిత 100 బంతుల్లో 3 వికెట్ల నష్టానికి 137 పరుగులు చేయగలిగింది. మాంచెస్టర్ బ్యాటర్లలో జోస్ బట్లర్(55), లీస్ డుప్లే(40) రాణించారు. రాకెట్స్ బౌలర్లలో క్రెయిగ్ ఓవర్టన్ ఒక్కడే మూడు వికెట్లు పడగొట్టాడు.అలెన్ విధ్వంసంఅనంతరం 138 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన రాకెట్స్కు ఆరంభంలోనే గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. స్టార్ ఓపెనర్ బెన్ డకెట్, ఫస్ట్ డౌన్ బ్యాటర్ టామ్ బాంటన్ వికెట్లను వరుస ఓవర్లలో ట్రెంట్ రాకెట్స్ కోల్పోయింది. ఈ సమయంలో మరో ఓపెనర్, న్యూజిలాండ్ పవర్ హిట్టర్ ఫిల్ అలెన్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. అలెన్ కేవలం 35 బంతుల్లోనే 11 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లతో 72 పరుగులు చేశాడు. ఫలితంగా ఈ లక్ష్యాన్ని ట్రెంట్ రాకెట్స్ కేవలం 4 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి 87 బంతుల్లోనే చేధించింది. మాంచెస్టర్ బౌలర్లలో గాస్ అట్కిన్సన్, సోనీ బాకర్ తలా రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు. ఈ విజయంతో రాకెట్స్ పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్ధానానికి చేరుకుంది.
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ఆ ఫీలింగ్ 5 నిమిషాలే.. ఆ తర్వాత: హార్దిక్ పాండ్యాటీమిండియా స్టార్ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా ప్రస్తుతం ఆటకు దూరంగా ఉన్నాడు. గాయం నుంచి కోలుకుంటున్న అతడు ప్రస్తుతం జాతీయ అకాడమీలో పునరావాసం పొందుతున్నాడు. ఫిట్నెస్ సాధించే క్రమంలో ఈ ముంబైకర్ మకాంను పూర్తిగా బెంగళూరుకు మార్చేశాడు.హోదా, పేరు కోసం ఆడనుఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఎస్జీటీవీతో మాట్లాడిన హార్దిక్ పాండ్యా టీమిండియా కెప్టెన్సీ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ‘‘జట్టుకు నాయకుడిగా ఉండాలని చెప్పినపుడు నేను ఏమాత్రం సంకోచించలేదు. నాపై నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. సారథిగా హోదా, పేరు కోసం నేను ఆడను.జట్టు కోసం మాత్రమే ఆడతాను. ఒక నాయకుడిగా నేనెంత శక్తిమంతుడనో నాకు తెలుసు. కాబట్టి కెప్టెన్సీ అనేది పెద్ద విషయం కాదు. నాయకుడిని కాకపోయినా జట్టులోని మిగిలిన సభ్యులు నా మాట వినేందుకు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగానే ఉంటారు.కాబట్టి ప్రతీసారి మనకి కెప్టెన్ హోదా అనేది అవసరం లేదు. ఏదేమైనా జాతీయ జట్టుకు సారథ్యం వహించడం అదృష్టం. గొప్ప గౌరవం. ప్రతీ ఆటగాడు టీమిండియాకు ఆడటం మొదలుపెట్టిన నాటి నుంచే ఏదో ఒకరోజు కెప్టెన్ కావాలనే కల కంటాడు.ఆ అనుభూతి ఐదు నిమిషాలు మాత్రమేనిజంగానే టీమిండియా సారథిగా వ్యవహరించడం గొప్ప విషయం. అయితే, ఆ అనుభూతి ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే. ఆతర్వాత జట్టు కోసం ఆటగాడిగానూ మనం చేయగలమన్న విషయంపైనే మనసు కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.అయితే, ఆ ఐదు నిమిషాల ఫీలింగ్ను వర్ణించడానికి మాటలు సరిపోవు. కానీ ఎప్పుడు పదవి మన చేజారిపోతుందో తెలియదు. కాబట్టి దానిపై పెద్దగా ఆశలు పెట్టుకోకూడదు’’ అని హార్దిక్ పాండ్యా పేర్కొన్నాడు.కాగా 2022లో హార్దిక్ పాండ్యా ఐర్లాండ్లో తొలిసారి టీమిండియా కెప్టెన్గా వ్యవహరించాడు. మొత్తంగా 19 మ్యాచ్లలకు అతడు సారథ్యం వహించాడు. హార్దిక్ కెప్టెన్సీలో 16 టీ20 మ్యాచ్లలో పది గెలిచిన భారత్.. ఐదింట ఓడిపోయింది. ఒక మ్యాచ్ ఫలితం తేలకుండా ముగిసిపోయింది.హార్దిక్కు బదులు సూర్యకు..తద్వారా హార్దిక్ టీ20లలో 62 శాతం విజయాలు సాధించిన టీమిండియా సారథిగా నిలిచాడు. ఇక హార్దిక్ పాండ్యా నేతృత్వంలో మూడు వన్డేలు ఆడిన టీమిండియా రెండు గెలిచింది. ఇదిలా ఉంటే.. టీ20 ప్రపంచకప్-2024లో టీమిండియాను చాంపియన్గా నిలిపిన తర్వాత రోహిత్ శర్మ అంతర్జాతీయ పొట్టి ఫార్మాట్కు గుడ్బై చెప్పాడు.ఈ క్రమంలో హార్దిక్కే పగ్గాలు అప్పగిస్తారని అంతా భావించారు. కానీ అనూహ్యంగా రోహిత్ స్థానంలో సూర్యకుమార్ యాదవ్ను టీ20 కెప్టెన్గా నియమించింది యాజమాన్యం. అరుదైన పేస్ బౌలింగ్ నైపుణ్యాలున్న హార్దిక్ పాండ్యాపై అదనంగా కెప్టెన్సీ భారం పడకుండా ఉండేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చీఫ్ సెలక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ అప్పట్లో తెలిపాడు.జట్టులో స్థానమే లేదుఇక 2026లో భారత్ను టీ20 ప్రపంచకప్ విజేతగా నిలిపాడు సూర్యకుమార్ యాదవ్. అయితే, ఆ వెంటనే అతడిని కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించడంతో పాటు.. జట్టులోనే చోటు లేకుండా చేశారు సెలక్టర్లు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో హార్దిక్ పాండ్యా తాజా వ్యాఖ్యలు వైరల్గా మారాయి.చదవండి: ఇంగ్లండ్ గడ్డ మీద ఇరగదీస్తున్న కుల్దీప్ యాదవ్
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పాక్ కెప్టెన్ను హత్తుకున్న టీమిండియా స్టార్! వీడియో వైరల్హండ్రెడ్ వుమెన్స్ కాంపిటీషన్ 2026లో సదరన్ బ్రేవ్ జైత్ర యాత్ర కొనసాగుతోంది. ఈ టోర్నీలో ఇప్పటివరకు ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్లలోనూ విజయం సాధించిన సదరన్ బ్రేవ్.. టేబుల్ టాపర్గా కొనసాగుతోంది.అయితే సదరన్ బ్రేవ్ వరుస విజయాల్లో భారత స్టార్ బ్యాటర్ జెమీమా రోడ్రిగ్స్ది కీలక పాత్ర. గురువారం బర్మింగ్హమ్ ఫోనిక్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లోనూ రోడ్రిగ్స్ సత్తాచాటింది.వివాదంలో రోడ్రిగ్స్అయితే అద్భుతమైన ప్రదర్శనలతో దూసుకుపోతున్న రోడ్రిగ్స్ తాజాగా ఓ వివాదంలో చిక్కుకుంది. ఇదే టోర్నీలో పాకిస్తాన్ మహిళల జట్టు కెప్టెన్ ఫాతిమా సన కూడా ఆడుతోంది. ఆమె బర్మింగ్హమ్ ఫోనిక్స్ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తోంది. ఈ క్రమంలో సదరన్ బ్రేవ్, బర్మింగ్హమ్ ఫోనిక్స్ మ్యాచ్ ముగిసిన అనంతరం జెమీమా, ఫాతిమా సన ఒకరినొకరు అలింగనం చేసుకుని ముచ్చటించుకున్నారు. కాగా 2025 పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత పాకిస్తాన్ ఆటగాళ్లతో భారత క్రికెటర్లు షేక్ హ్యాండ్స్ ఇవ్వడం మానేశారు. ఆసియాకప్తో పాటు మెన్స్, ఉమెన్స్ వరల్డ్కప్లలోనూ అదే ఫాలో అయ్యారు. కానీ ఇప్పుడు ఫాతిమా సనాను జెమీమా హత్తు కోవడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతోంది. దీంతో ఎక్స్ వేదికగా జెమీమాపై భారత అభిమానులు విమర్శల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. అందరూ షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తుంటే సనాను అలింగనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముందని పోస్ట్లు పెడుతున్నారు. మరికొంత మంది ఆమె అక్కడ భారత్ తరపున ఆడడం లేదని, అందుకే అలా చేసిందని సపోర్ట్గా నిలుస్తున్నారు.చదవండి: ఇంగ్లండ్ గడ్డపై ఇరగదీస్తున్న కుల్దీప్ యాదవ్Everyone debating if Fatima Sana and jemimah Rodrigues would shake hands and they straight up HUGGED?!😭😭🙏 Keep politics out of sports FOREVER. pic.twitter.com/XCE2lswGlg— A. (@anhnjo) July 30, 2026
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కెప్టెన్సీకి గుడ్బై.. ఇక ఆటగాడిగానే కొనసాగుతా!నెదర్లాండ్స్ పురుషుల క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ పదవి నుంచి స్కాట్ ఎడ్వర్డ్స్ తప్పుకొన్నాడు. ఆటగాడిగా జట్టుకు విశేష సేవలు అందించేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించాడు. ఇందుకు సంబంధించి నెదర్లాండ్స్ క్రికెట్ శనివారం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.విజయవంతమైన సారథికాగా 2018లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అడుగుపెట్టిన స్కాట్ ఎడ్వర్డ్స్.. 2022 జూన్లో కెప్టెన్గా నియమితుడయ్యాడు. ఇంగ్లండ్ పర్యటన సందర్భంగా డచ్ జట్టు సారథిగా పీటర్ సీలర్ స్థానాన్ని భర్తీ చేశాడు. ఎడ్వర్డ్స్ తన కెరీర్లో 56 వన్డేలకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించగా.. ఇందులో నెదర్లాండ్స్ 24 మ్యాచ్లు గెలిచి.. 29 ఓడిపోయింది.ఇక అంతర్జాతీయ కెరీర్లో మొత్తంగా ఇప్పటికి 74 వన్డేలు, 86 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడిన స్కాట్ ఎడ్వర్డ్స్.. వన్డేల్లో 2391, టీ20లలో 1316 పరుగులు సాధించాడు. ఈ 29 ఏళ్ల కుడిచేతి వాటం బ్యాటర్ ఖాతాలో వన్డేల్లో 24, టీ20లలో రెండు అర్ధ శతకాలు ఉన్నాయి.అందుకే ఈ నిర్ణయంఐసీసీ క్రికెట్ వరల్డ్కప్ లీగ్-2 మధ్యలోనే కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకొంటున్నట్లు స్కాట్ ఎడ్వర్డ్స్ ప్రకటించాడు. ఈ విషయం గురించి సహచర సభ్యులతో మాట్లాడుతూ.. ‘‘అకస్మాత్తుగా మీకు ఈ విషయం చెబుతున్నందుకు క్షమించండి. ఈ క్షణం నుంచి నేను కెప్టెన్గా వైదొలుగుతున్నాను.ఆటగాడిగా జట్టుకు మరింత ఉపయోగపడటమే నా లక్ష్యం. అందుకే ఈ నిర్ణయం. ఈ బృందం ప్రత్యేకం. గత నాలుగేళ్లలో మీరు అందించిన సహకారం మరువలేనిది. జాతీయ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించడం నాకు దక్కిన అతిపెద్ద గౌరవం’’ అని స్కాట్ ఎడ్వర్డ్స్ ఉద్వేగానికి లోనయ్యాడు. ఇదిలా ఉంటే.. నెదర్లాండ్స్ జట్టు కొత్త కెప్టెన్గా 26 ఏళ్ల ఆల్రౌండర్ బాస్ డీ లీడే ఎంపికయ్యాడు.చదవండి: ఇంగ్లండ్ గడ్డ మీద ఇరగదీస్తున్న కుల్దీప్ యాదవ్