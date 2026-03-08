భారత స్టార్ క్రికెటర్ పృథ్వీ షా శుభవార్త చెప్పాడు. మనసిచ్చిన అమ్మాయితో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నట్లు ఆదివారం వెల్లడించాడు. ఆకృతి అగర్వాల్తో తన ఎంగేజ్మెంట్ జరిగిందని సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులకు తెలియజేశాడు.
ఈ సందర్భంగా.. ‘‘మైదానంలో సిక్సర్లు బాదడం నుంచి.. జీవితకాలం మైదానం వెలుపలా అదే జోరు కొనసాగించేలా.. ఆమే నా పర్ఫెక్ట్ ఇన్నింగ్స్.. జస్ట్ ఇప్పుడే నిశ్చితార్థం చేసుకున్నా’’ అని 26 ఏళ్ల పృథ్వీ షా ఇన్స్టా వేదికగా తన ఎంగేజ్మెంట్ ఫొటోలు షేర్ చేశాడు. దీంతో కాబోయే వధూవరులకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
ఆకృతి ఎవరంటే?
సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్, నటిగా 22 ఏళ్ల ఆకృతి అగర్వాల్ ప్రత్యేక గుర్తింపు దక్కించుకుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈమెకు మూడు మిలియన్లకు పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్నోకు చెందిన ఆకృతి.. ఉన్నత విద్య కోసం ముంబైకి వచ్చింది.
ఈ క్రమంలో నటనపై ఆసక్తి పెంచుకున్న ఆమె.. త్రిముఖ అనే చిత్రంలో మొదటిసారి నటించింది. ఇక పృథ్వీ షాతో ఏర్పడిన పరిచయం ప్రేమకు దారితీసింది. గతేడాది రొమాంటిక్ రీల్ చేయడం ద్వారా తమ బంధం గురించి వీరు అభిమానులకు సంకేతాలు ఇచ్చారు.
ఇటీవల.. సచిన్ టెండుల్కర్ కుమారుడు అర్జున్ టెండుల్కర్- సానియా చందోక్ల వివాహానికి కూడా పృథ్వీ- ఆకృతి జంటగా హాజరయ్యారు. ఇంతలోనే.. వారం తిరగకముందే ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుని అభిమానులకు స్వీట్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు.
పడిలేచిన ప్రయాణం
చిన్న వయసులోనే క్రికెటర్గా సత్తా చాటిన పృథ్వీ షా.. కెప్టెన్గా భారత్కు అండర్-19 వరల్డ్కప్ అందించాడు. ఈ క్రమంలో టీమిండియాలో అరంగేట్రం చేసిన ఈ ముంబైకర్.. ఓపెనర్గా ఆరంభంలో సత్తా చాటాడు.
అయితే, ఆ తర్వాత ఫామ్ కొనసాగించలేక జట్టులో స్థానం కోల్పోయాడు. పృథ్వీ షా కెప్టెన్సీలో అండర్ 19 వరల్డ్కప్ ఆడిన శుబ్మన్ గిల్ ఇపుడు టీమిండియా కెప్టెన్ స్థాయికి ఎదగగా.. క్రమశిక్షణా రాహిత్యంతో పృథ్వీ షా అధఃపాతాళానికి పడిపోయాడు. ఇటీవలే మళ్లి ఫామ్ అందుకున్న అతడు.. ముంబై తరఫున దేశీ క్రికెట్లో రాణించాడు. ఐపీఎల్లో రీఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాడు. ఈ ఏడాది మినీ వేలంలో రూ. 75 లక్షలకు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ అతడిని కొనుగోలు చేసింది.
