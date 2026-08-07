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Tollywood
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ఎన్టీఆర్ డైలాగ్పై వివాదం.. వరుణ్ తేజ్ రియాక్షన్ ఇదే..!మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్ నటించిన కొరియన్ కనకరాజు ఇవాళే థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. అయితే ఈ మూవీలోని ఓ డైలాగ్ వివాదానికి దారితీసింది. ఎన్టీఆర్ డైలాగ్ చుట్టు వివాదం మొదలైంది. దీనిపై హీరో వరుణ్ తేజ్ స్పందించారు. మూవీ ప్రెస్మీట్కు హాజరైన ఆయన డైలాగ్పై క్లారిటీ ఇచ్చారు.అయితే ఇందులో తాము సీనియర్ ఎన్టీఆర్ను అగౌరపరచలేదని వరుణ్ తేజ్ స్పష్టం చేశారు. ఆయనపై మేము ట్రోల్ చేయలేదని.. కేవలం ఇమిటేట్ మాత్రమే చేశామని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ట్రోలింగ్కు.. ఇమిటేషన్కు చాలా తేడా ఉందన్నారు. గొప్ప గొప్ప నటులను ఇమిటేట్ చేస్తారని అన్నారు. ఎవరినీ తక్కువ చేయాలనే ఉద్దేశం తమకు లేదన్నారు. ఇందులో ఫన్నీ మాత్రమే చూడాలని ఆడియన్స్ను వరుణ్ తేజ్ కోరారు. కాగా.. ఈ సినిమాకు మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహించారు. హారర్ కామెడీగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు.
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సూర్య విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్.. ట్రైలర్ వచ్చేసిందికోలీవుడ్ స్టార్ సూర్య హీరోగా వస్తోన్న టాలీవుడ్ మూవీ విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్. ఈ చిత్రానికి వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ ఆగస్టు 14న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ చిత్రంలో ప్రేమలు బ్యూటీ మమిత బైజు హీరోయిన్గా కనిపించనుంది. రిలీజ్ తేదీ దగ్గర పడుతుండడంతో ప్రస్తుతం ఈ మూవీ ప్రమోషన్లతో బిజీగా ఉన్నారు మేకర్స్.ఈ నేపథ్యంలోనే విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఏజ్ గ్యాప్ ఎక్కువగా ఉన్న ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురిస్తే ఎలా ఉంటుందనే కాన్సెప్ట్తోనే తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మూవీని పుల్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఎమోషనల్గా డ్రామాగా రూపొందించారని ట్రైలర్లో తెలిసిపోతోంది. 'గెలిచేదాకా ఆగకూడదు.. గెలిచాక ఎక్కువగా మాట్లాడకూడదు' అనే డైలాగ్ ఆడియన్స్లో మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది. కాగా.. ఈ చిత్రంలో సూర్య 40 ఏళ్ల వ్యక్తిగా, మమిత బైజు 20 ఏళ్ల అమ్మాయిగా నటించారు. ఈ చిత్రంలో రాధిక శరత్కుమార్, రవీనా టాండన్ కీలక పాత్రలు చేశారు. ఈ మూవీకి జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతమందించారు.
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సామాన్య భక్తురాలిగా శ్రీలీల.. వీడియో వైరల్హీరోయిన్ శ్రీలీల ప్రస్తుతం ఆధ్యాత్మిక సేవలో బిజీగా ఉన్నారు. ఇటీవలే అరుణాచలం సందర్శించిన బ్యూటీ.. తాజాగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అయితే వీఐపీ సంప్రదాయానికి భిన్నంగా శ్రీలీల శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. సామాన్య భక్తురాలిగా సర్వదర్శనం క్యూ లైన్లో వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీంతో శ్రీలీల నిర్ణయంపై నెటిజన్స్ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.తెలుగులో స్టార్ హీరోయిన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కన్నడ భామ పలు సూపర్ హిట్ సినిమాలు చేసింది. పెళ్లి సందడి మూవీతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన శ్రీలీల.. ధమాకా, భగవంత్ కేసరి, రాబిన్హుడ్, మాస్ జాతర లాంటి సినిమాల్లో మెప్పించింది. ఈ ఏడాది పరాశక్తి మూవీతో అభిమానులను అలరించిన ముద్దుగుమ్మ.. ప్రస్తుతం రజినీకాంత్ సరసన ఛాన్స్ కొట్టేసిందని టాక్ వినిపిస్తోంది. #SreeLeela visited Tirupati to seek blessings 🙏Humble way as she opted for common queue darshan, avoids VVIP access 👏pic.twitter.com/OO9Cns4bfF— Balaji (@RDBalaji) August 7, 2026
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నా రెండో బిడ్డ కళ్లలో ఆయనని చూసుకుంటున్నాతెలుగులో పలు సినిమాల్లో హీరోయిన్గా చేసి ఆపై డ్యాన్స్ రియాలిటీ షోలకు జడ్జిగా వ్యవహరించిన పూర్ణ.. ప్రస్తుతం ఇద్దరు పిల్లలతో జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తోంది. అయితే తన తండ్రి చనిపోయి తొమ్మిదేళ్లు అయిన సందర్భంగా ఆయనని మరోసారి గుర్తుచేసుకుని భావోద్వేగానికి గురైంది. ఆయనని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేమని సోషల్ మీడియాలో రాసుకొచ్చింది.(ఇదీ చదవండి: రూ.కోటి అప్పు తీర్చేందుకు బూతు సినిమాల్లో నటించా)'ప్రియమైన ఉప్పా(నాన్న) ఈ లోకాన్ని విడిచి అల్లా సన్నిధికి చేరి తొమ్మిదేళ్లు గడిచినా, ఆయన జ్ఞాపకాలు కుటుంబ సభ్యుల హృదయాల్లో ఇప్పటికీ సజీవంగానే ఉన్నాయి. ఆయనని ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశం నాకు లభించకపోయినా, ఆయన ప్రేమ, దయ, ప్రతి ఒక్కరినీ ఆప్యాయంగా చూసుకునే స్వభావం గురించి ఎన్నో కథలు విన్నాను. అవి విన్న ప్రతిసారీ ఆయనని ఒకసారి అయినా కలిసుంటే ఎంత బాగుండేదో అనిపిస్తుంది'నా రెండో బిడ్డ కళ్లలో ఆయన ప్రతిబింబాన్ని చూస్తున్నా. అల్లా మా కుటుంబానికి ఆయన జ్ఞాపకాన్ని గుర్తుచేసే అందమైన వరంగా ఈ బిడ్డని ప్రసాదించాడనిపిస్తోంది. ఆయన ప్రేమ, ఆశీర్వాదం ఇప్పటికీ కుటుంబంతోనే ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తోంది. ఉప్పా(నాన్న) అల్లా దగ్గరకు చేరి తొమ్మిదేళ్లు అయినప్పటికీ, ఉమ్మాకు(అమ్మ) మాత్రం అది నిన్న జరిగినట్లే అనిపిస్తోంది. కాలం గడిచినా ఆయన లేని లోటు, ఆయనపై ఉన్న ప్రేమ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ప్రతిరోజూ ఆయనని తలుచుకుంటూనే ఉన్నాం. ఆయన మా హృదయాల్లో ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారు. ఎప్పటికీ మరచిపోలేము' అని పూర్ణ ఎమోషనల్ అయింది.పూర్ణ ఫ్యామిలీ విషయానికొస్తే.. కేరళకు చెందిన ఈమె దుబాయిలో ఉండే షనీద్ అసిఫ్ అలీ అనే బిజినెస్మ్యాన్ని పెళ్లి చేసుకుంది. ఈ జంటకు ఓ కొడుకు, కూతురు ఉన్నారు. చివరగా ఈమె గతేడాది డిసెంబరులో రిలీజైన 'అఖండ 2' మూవీలో కనిపించింది.(ఇదీ చదవండి: బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన తెలుగు సీరియల్ హీరోయిన్) View this post on Instagram A post shared by Shamna Kkasim ( purnaa ) (@shamnakasim)
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రామ్ చరణ్ పెద్ది.. పెద్ద మైనస్ అదొక్కటే..!మెగా హీరో రామ్ చరణ్ నటించిన స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా పెద్ది. బుచ్చిబాబు సనా దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద హిట్ టాక్ను సొంతం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా మెప్పించగా.. జగపతి బాబు, శివరాజ్కుమార్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. తాజాగా ఈ మూవీకి టాలీవుడ్ మాటల రచయిత, నటుడు పరుచూరి గోపాలకృష్ణ రివ్యూ ఇచ్చారు. పరుచూరి పాఠాలు అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్ ద్వారా తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు. ఒక ఊర్లో రైలు ఆగాలి అనే చిన్న పాయింట్తో కథను నడిపించడం అద్భుతంగా ఉందన్నారు. మూవీ చివర్లో ఇచ్చిన సందేశం తనకు నచ్చిందన్నారు.ఒక చిన్న పాయింట్ తీసుకుని మూడు గంటల సినిమా తీయడం అంటే మాటలు కాదని అన్నారు. అయితే పెద్ది రన్టైమ్ విషయంలో మరింత జాగ్రత్త పడాల్సిందని తెలిపారు. రామ్ చరణ్ కాకుండా మరెవరైనా చేసి ఉంటే రిజల్ట్ మరోలా ఉండేదని నా అభిప్రాయమని వెల్లడించారు. ఈ సినిమా మొత్తాన్ని రామ్ చరణ్ తన భుజాలపై మోశారని ప్రశంసించారు. అతని వల్లే పెద్దికి కలెక్షన్స్ వచ్చాయని పరుచూరి తెలిపారు.పరుచూరి మాట్లాడుచూ.. 'ఓట్లే లేని ఊర్లో రైలు ఆగాలనే పాయింట్ తీసుకుని గొప్పగా రాశారు. ఎలా అయినా ఊరికి గుర్తింపు తీసుకురావాలని హీరో క్రికెట్, కుస్తీల్లో ఓడిపోయినప్పటికీ.. చివర్లో రన్నింగ్లో సత్తా చాటి తన పోరాటంలో అనుకున్నది సాధించాడు. ఈ సినిమాలో హీరో హీరోయిన్స్ వేషధారణలు ఏవీ తెలుగు వాళ్లకు నచ్చేలా లేకపోవడం పెద్ద మైనస్. హీరోయిన్ పాత్ర నిడివి చాలా తక్కువ. ఈ మూవీ రన్టైమ్ ఇంకా 30 నుంచి 40 నిమిషాల వరకు తగ్గించే అవకాశం ఉంది. నిడివి తగ్గించి హీరోయిన్ పాత్ర ఎక్కువ చూపించి ఉంటే ఓటీటీలో ఇంకా ఆదరణ దక్కేదేమో' అని అన్నారు.
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లోకేశ్ కనకరాజు ‘డీసీ’ మూవీ రివ్యూ అండ్ రేటింగ్ఖైదీ, విక్రమ్, లియో, కూలీ లాంటి చిత్రాలతో దర్శకుడిగా తెలుగులో కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తమిళ దర్శకుడు లోకేశ్ కనకరాజు. ఆయన హీరోగా చేసిన తొలి సినిమా డీసీ(DC). అరుణ్ మాథేశ్వరన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో వామికా గబ్బి హీరోయిన్గా నటించింది. అనిరుధ్ మ్యూజిక్ అందించాడు. సన్ పిక్చర్స్ సంస్థ నిర్మించిన ఈ మూవీ నేడు(ఆగస్ట్ 7) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మరి ఈ చిత్రం ఎలా ఉందో రివ్యూలో చూద్దాం.కథేంటంటే.. గ్యాంగ్స్టర్ సర్కార్ టీమ్లో కీలకంగా పని చేస్తే వ్యక్తి దేవదాస్ అలియాస్ దాసు(లోకేశ్ కనకరాజ్). పోలీసు ఆయుధాలు దొంగిలించడం వీళ్ల పని. అలా ఓ సారి పోలీసుల వాహనంపై దాడి చేసి ఆయుధాలు దొంగిలిస్తారు. అదే ప్రాంతంలో ఓ సామాన్య వ్యక్తి తన కొడుకు చదవుకు కోసం పొలం అమ్మి రూ. 7లక్షలు తీసుకెళ్తుంటాడు. ఈ డబ్బులను ఓ పోలీసు అధికారి తీసుకొని, అతన్ని దారుణంగా చంపేస్తాడు. దీంతో అతని భార్య దేవదాస్ బృందాన్ని ఆశ్రయిస్తుంది. విషయం తెలుసుకున్న దాసు.. ఆ పోలీసు అధికారిని హత్య చేస్తాడు. దీంతో బోగరాజు నేతృత్వంతోని ఓ ప్రత్యేక పోలీసు బృందం.. దాసు గ్యాంగ్ కోసం వెతుకడం ప్రారంభిస్తుంది. ఈ క్రమంలో దాసు..తన బృందంతో కలిసి విజయవాడలోని ఓ బార్లో తలదాచుకుంటారు. అక్కడ బార్ సింగర్ పార్వతిని (సంజనా కృష్ణమూర్తి) చూసి దేవదాస్ ప్రేమలో పడతాడు. అయితే పోలీసుల దాడితో ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోతుంది. ఆ తర్వాత వేశ్యగా ఉన్న చంద్ర(వామికా గబ్బి)కు విముక్తి కలిపిస్తాడు దేవదాస్. దీంతో ఆమె కూడా దాస్ వెంటనే వస్తుంది. వీరి జర్నీ ఎలా కొనసాగింది? అసలు చంద్ర ఎందుకు వేశ్యగా మారింది? దేవదాస్ గ్యాంగ్స్టర్గా ఎందుకు మారాల్సి వచ్చింది? పేదవాడి కొడుకు చదువు కోసం దేవదాసు చేసిన పోరాటం ఎలా ముగిసింది? అనేదే ఈ సినిమా అసలు కథ. ఎలా ఉందంటే.. డీసీ.. కొత్త కథేమి కాదు. రొటీన్ గ్యాంగ్స్టర్ స్టోరీనే కానీ..అంతర్లీనంగా ఓ మంచి ప్రేమ కథతోపాటు ఓ బలమైన సామాజిక అంశాన్ని ఇందులో చర్చించారు. ఇంత రా అండ్ రస్టిక్ కథలో కూడా భావోద్వేగాలను పెద్దపీట వేయడంతో ఓ డిఫరెంట్ గ్యాంగ్స్టర్ సినిమా చూసిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఓ పేదవాడు తన కొడుకును గొప్పగా చదివించాలని ఆశ పడడం.. పోలీసు అధికారి అత్యాశతో పోయి అతన్ని చంపేయడం..ఇలా కథ ప్రారంభమే ఎమోషనల్గా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత పోలీసులు, గ్యాంగ్స్టర్ మధ్య భారీ ఎన్కౌంటర్ జరుగడంతో అసలు కథలోకి దర్శకుడు తీసుకెళ్తాడు. పోలీసుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు దేవదాస్ గ్యాంగ్ విజయవాడకు వెళ్లడం..అక్కడ పార్వతి పరిచయంతో కథ మరో మలుపు తీరుగుతుంది. పార్వతి ఎపిసోడ్ మొత్తం హృదయాలకు హత్తుకునేలా సాగుతుంది. ఇక చంద్ర ఎంట్రీ.. ఆమె ప్లాష్బ్యాక్ మరింత భావోద్వేగానికి గురి చేస్తుంది. ఇంటర్వెల్కి ముందు వచ్చే యాక్షన్ ఎపిసోడ్ అదిరిపోతుంది. రొటీన్ సన్నివేశాలు, యాక్షన్ సీన్స్ అయినప్పటికీ.. అనిరుధ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ దాన్ని కొత్తగా మార్చేసింది. కొన్ని చోట్ల అనిరుధ్ ఇచ్చిన బీజీఎంకి థియేటర్ అంతా ఊగిపోతుంది. సెకండాఫ్లో కూడా కథనం పరుగులు పెడుతుంది. చంద్ర కూడా దాస్ టీమ్తో కలిసి ప్రయాణం చేయడం.. పోలీసులు వీరి కోసం వెతకడం..తప్పించుకునే క్రమంలో వచ్చే యాక్షన్ సీన్లు.. అన్నీ అదిరిపోతాయి. డబ్బుల కోసం చంద్ర వేసిన ప్లాన్ థియేటర్స్లో ఈళలు వేయిస్తుంది. కొన్ని చోట్ల కథనం నెమ్మదిగా సాగినా.. అనిరుధ్ బీజీఎంతో బోర్ కొట్టకుండా చేశాడు. క్లైమాక్స్ రొటీన్గానే ఉంటుంది. అయితే లోకేశ్ మినహా మిగతా నటీనటులు తెలుగు ప్రేక్షకులను అంతగా తెలియకపోవడంతో ఆ పాత్రలతో పెద్దగా కనెక్ట్ కాలేకపోతాం. సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా పెద్ద ఉండవు. కథ మొత్తం ఒకే లైన్ మీద సాగుతుంది. అలాగే మితిమీరిన హింస కూడా ఓ వర్గం ప్రేక్షకులకు ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. గ్యాంగ్స్టర్ సినిమాలను ఇష్టపడేవాళ్లకు ఈ సినిమా నచ్చుతుంది. ఎవరెలా చేశారంటే.. ఇనాళ్లు తెర వెనుక ఉన్న లోకేశ్.. తొలిసారి తెరపై కనిపించి, ఆకట్టుకున్నాడు. దేవదాస్ పాత్రలో ఆయన ఒదిగిపోయాడు. ఆ పాత్రను తీర్చిదిద్దిన విధానం బాగుంది. పెద్ద పెద్ద డైలాగులు లేకుండా కేవలం తన కళ్ళతో, హావభావాలతోనే చెప్పాల్సిన విషయం అర్థమయ్యేలా చెప్పేశాడు. వేశ్య చంద్ర పాత్రకి వామికా గబ్బి వందశాతం న్యాయం చేసింది. నటనకు మంచి స్కోప్ ఉన్న పాత్ర అది. సెకండాఫ్లో ఆమె పాత్ర నిడివి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక సంజన.. తెరపై కనిపించేది కాసేపే అయినా..తనదైన నటనతో ఆకట్టుకుంది. పోలీసులు అధికారితో పాటు దాస్ గ్యాంగ్ మెంబర్స్ కూడా తమ తమ పాత్రల పరిధిమేర చక్కగా నటించారు. సాంకేతికంగా ఈ సినిమా చాలా బాగుంది. అనిరుధ్ నేపథ్య సంగీతం ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం. తనదైన బీజీఎంతో రొటీన్ గ్యాంగ్స్టర్ కథను తెరపై డిఫరెంట్గా కనబడేలా చేశాడు. ఓ యాక్షన్ సీన్కి పెళ్లి బరాత్ బీజీఎం ఇవ్వడం హైలెట్. సినిమాటోగ్రపీ బాగుంది. ఎడిటింగ్ షార్ప్గా ఉంది. నిర్మాణ విలువలు ఉన్నతంగా ఉన్నాయి. -అంజి శెట్టె, సాక్షి వెబ్డెస్క్
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దగ్గుబాటి సోదరులపై కేసును కొట్టేయలేం: హైకోర్టుదగ్గుబాటి కుటుంబానికి హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. హైదరాబాద్లోని ఓ ఆస్తి లీజు వివాదానికి సంబంధించి దగ్గుబాటి సురేశ్బాబు, వెంకటేశ్లపై నమోదైన క్రిమినల్ కేసును కొట్టేసేందుకు హైకోర్టు నిరాకరించింది. ఈ కేసులో క్రిమినల్ నేరాలకు సంబంధించిన ప్రాథమిక ఆధారాలు ఉన్నందున విచారణను ఈ దశలో నిలిపేయడం సరికాదంటూ దగ్గుబాటి సోదరులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను కొట్టేసింది. హైదరాబాద్లోని ఓ ఆస్తిని డబ్ల్యూ3 హాస్పిటాలిటీ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు లీజుకు ఇచ్చాక తెలెత్తిన వివాదంలో దగ్గుబాటి సోదరులపై దాఖలైన కేసును నాంపల్లి కోర్టు విచారిస్తోంది. లీజు ప్రాంగణంలోకి చొరబడి వస్తువులు ఎత్తుకెళ్లడంతోపాటు బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారని ఫిర్యాదుదారు నందకుమార్ ఆరోపించారు. ఈ కేసును కొట్టేయాలంటూ సురేశ్బాబు, వెంకటేశ్లు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.
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బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన తెలుగు సీరియల్ హీరోయిన్తెలుగులో పదేళ్ల క్రితం ప్రసారమైన 'వరూధిని పరిణయం' సీరియల్తో బోలెడంత గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ చందన శెట్టి శుభవార్త చెప్పింది. తనకు గత నెల 26వ తేదీన కూతురు పుట్టిందనే సంగతి దాదాపు పదిరోజుల తర్వాత ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించింది. కూతురికి సంబంధించిన ఒకటి రెండు ఫొటోలని పంచుకుంది.(ఇదీ చదవండి: సైలెంట్గా ఓటీటీలోకి వచ్చిన తెలుగు కామెడీ సినిమా)స్వతహాగా కన్నడ అమ్మాయి అయిన చందన శెట్టి.. 2013 నుంచి 2016 వరకు ప్రసారమైన 'వరూధిని పరిణయం' సీరియల్తో తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీని తర్వాత దేవయాని, పవిత్ర బంధం సీరియల్స్ కూడా చేసింది. మధ్యలో తమిళ్లో రెండు సీరియల్స్ చేసి అనంతరం మళ్లీ తెలుగులో 'స్వర్ణా ప్యాలెస్' చేసింది. అలానే తెలుగు, కన్నడలో పలు సినిమాలు చేసినప్పటికీ పెద్దగా సక్సెస్ రాలేదు. దీంతో యాక్టింగ్ పక్కనబెట్టేసి 2024 ఏప్రిల్లో ఓ ఎన్నారైని పెళ్లి చేసుకుంది.ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో తన ప్రెగ్నెన్సీ సంగతి బయటపెట్టన చందన.. ఇప్పుడు ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈమె అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో భర్తతో కలిసి జీవిస్తోంది. ఇకపోతే సీరియల్ హీరోయిన్గా పేరు తెచ్చుకున్న చందన తల్లి సరస్వతి ఓ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్. అలా తల్లిలానే చందన తొలుత డబ్బింగ్ కెరీర్ని ఎంచుకుంది. 2008-12 మధ్య దాదాపు 45 సినిమాల్లో హీరోయిన్లకు గాత్ర దానం చేసింది. తర్వాతే సీరియల్స్లోకి వచ్చింది.(ఇదీ చదవండి: బ్రష్ కొనివ్వలేదని కేసు.. 'పళ్లబురుసు' ట్రైలర్ రిలీజ్) View this post on Instagram A post shared by Chandana Segu (@chandanasegu_official)
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బ్రష్ కొనివ్వలేదని కేసు.. 'పళ్లబురుసు' ట్రైలర్ రిలీజ్తెలంగాణ నేపథ్యంతో రీసెంట్ టైంలో చాలానే సినిమాలు వస్తున్నాయి. అలాంటి ఓ చిత్రమే 'పళ్లబురుసు'. వచ్చే శుక్రవారం(ఆగస్టు 14) థియేటర్లలో రిలీజయ్యే ఈ మూవీని నాగార్జునకు చెందిన అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సంస్థ నిర్మించింది. 'బలగం' ఫేమ్ సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ ప్రధాన పాత్రలు చేశారు. తాజాగా ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసి స్టోరీ ఏంటనేది బయటపెట్టారు.(ఇదీ చదవండి: సైలెంట్గా ఓటీటీలోకి వచ్చిన తెలుగు కామెడీ సినిమా)టూత్ బ్రష్ కొనివ్వలేదని ఓ ముసలాయన.. తన కొడుకుపైనే పోలీస్ కేసు పెట్టేందుకు వెళ్తాడు. దీని కారణంగా ఈ కుటుంబంలో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఓ 'పళ్లబురుసు' ఎంత పనిచేసింది అనే నేపథ్యంగా ఎమోషనల్ స్టోరీని చూపించబోతున్నారని తెలుస్తోంది. పల్లెటూరిలో తండ్రి కొడుకు మధ్య సాగే భావోద్వేగ కథ, కోర్టు నేపథ్యంలో నడిచే ఆసక్తికరమైన డ్రామాగా దీన్ని తెరకెక్కించారు. ఉదయ్ చౌహాన్ దర్శకుడు.(ఇదీ చదవండి: ఇది మేం ఊహించలేదు.. ఉదయనిధి అరెస్ట్పై విశాల్)
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దేవదాస్... పార్వతిల ప్రయాణం‘‘ఒక పార్టీలో లోకేష్ కనగరాజ్గారిని కలిశాను. మనిద్దరం కలిసి పని చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పాను. ‘డీసీ’ చిత్రకథ ఆయనకు చాలా నచ్చడంతో హీరోగా నటించేందుకు వెంటనే ఓకే చెప్పారు. భారతీరాజా, సెల్వరాఘవన్, ధనుష్... వంటి వార్లను నేను డైరెక్ట్ చేశాను. దర్శకులతో పని చేయడం సులభంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే డైరెక్టర్ విజన్ని త్వరగా అర్థం చేసుకుంటారు’’ అని అరుణ్ మాథేశ్వరన్ తెలిపారు. డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ హీరోగా పరిచయం అవుతున్న చిత్రం ‘డీసీ’. వామికా గబ్బి, సంజనా కృష్ణమూర్తి హీరోయిన్లుగా నటించారు. అరుణ్ మాథేశ్వరన్ దర్శకత్వంలో సన్ పిక్చర్స్ నిర్మించిన ఈ మూవీ నేడు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఏషియన్ సినిమాస్ ద్వారా ఈ చిత్రం తెలుగులో రిలీజ్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా అరుణ్ మాథేశ్వరన్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ– ‘‘డీసీ’ ఒక వైల్డ్ గ్యాంగ్స్టర్ కథ. దేవదాస్ తన ప్రయాణంలో చంద్ర, పార్వతిని కలుస్తాడు.ఆ తర్వాత వీరి జర్నీ ఎలా సాగుతుంది? అనేది ఈ సినిమా. దేవదాస్ అంటే అందరికీ క్లాసిక్ లవ్ స్టోరీ గుర్తుకు వస్తుంది. అదే పాత్రలను గ్యాంగ్స్టర్ ప్రపంచంలో చూపిస్తే ఎలా ఉంటుందనే ఆలోచనతో ఈ కథను రూపొందించాను. లోకేష్ కనగరాజ్ అద్భుతంగా నటించారు. వామికా గబ్బి సెక్స్ వర్కర్ పాత్రలో కనిపిస్తారు. దేవదాస్ను కలిశాక ఆమె జీవితం ఎలా మారుతుంది? అనేదే ఆమె పాత్ర ప్రయాణం. ఇళయరాజాగారి బయోపిక్ భవిష్యత్తులో ఉంటుంది’’ అని పేర్కొన్నారు.
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'కొరియన్ కనకరాజు' మూవీ రివ్యూ అండ్ రేటింగ్టైటిల్: కొరియన్ కనకరాజునటీనటులు: వరుణ్ తేజ్, రితికా నాయర్, సత్య, సునీల్ తదితరలునిర్మాణ సంస్థ: యువి క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్నిర్మాతలు :రాజీవ్ రెడ్డి, సాయిబాబు జాగర్లమూడిరచయిత, దర్శకుడు: మేర్లపాక గాంధీసంగీతం: తమన్ ఎస్.ఎస్సినిమాటోగ్రాఫర్: మనోజ్ రెడ్డిఎడిటర్: సత్య జివిడుదల తేది: ఆగస్ట్ 7, 2026మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్ ఖాతాలో హిట్ పడి చాలా కాలమైంది. వరుస సినిమాలు చేస్తున్నప్పటికీ బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం బోల్తా పడుతున్నాడు. దీంతో ఈ సారి ఎలాగైనా హిట్ కొట్టాలనే కసితో హారర్ కామెడీ ‘కొరియన్ కనకరాజు’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన టీజర్, ట్రైలర్కు మంచి స్పందన లభించింది. దానికి తోడు ప్రమోషన్స్ కూడా గట్టిగా చేయడంతో ‘కొరియన్ కనకరాజు’పై హైప్ క్రియేట్ అయింది. భారీ అంచనాల మధ్య నేడు(ఆగస్ట్ 7) విడుదలైన ఈ చిత్రం ఎలా ఉంది? ఈ మూవీతో వరుణ్ తేజ్ హిట్ ట్రాక్ ఎక్కడా లేదా? రివ్యూలో చూద్దాం.కథ ఏంటంటే?కొరియాలో ఓ వ్యక్తి చనిపోతాడు. అతని అస్తికలు అనంతపూర్లోని పెనుగొండకు వస్తాయి. ఆ ఊర్లోనే కనకరాజు (వరుణ్ తేజ్) ఉంటాడు. తన ఫ్రెండ్ కిష్టప్ప (సత్య) ఫోటో స్టూడియోలోనే తన చెక్క భజన బృందాన్ని కూడా నిర్వహిస్తుంటాడు. అక్కడ చెంగా రెడ్డి (సునీల్) మనుషులు, మేనల్లుడు కర్రి శీను (టెంపర్ వంశీ)తో కనకరాజుకి నిత్యం గొడవలు జరుతుంటాయి. అదే ఊరికి చెందిన చైత్ర (రితికా నాయక్) కియా కంపెనీలో పని చేస్తూ, కొరియాకి వెళ్లి సెటిల్ అవ్వాలనే లక్ష్యంతో ఉంటుంది. అలాంటి చైత్రని కనకరాజు ఇష్టపడతాడు. కనకరాజు ఒంట్లోకి ఆ కొరియా ఆస్థికలు వెళ్తాయి. అక్కడి నుంచి కనకరాజు కొరియాలో మాట్లాడేస్తుంటాడు. కొరియా భాషను అర్థం చేసుకునే చైత్ర ఆ ఆత్మ చివరి కోరికను తెలుసుకుంటుంది. దీంతో కనకరాజు, చైత్ర, కిష్టప్ప కొరియాకి వస్తారు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? అసలు కనకరాజు ఒంట్లో నుంచి ఆ కొరియన్ ఆత్మ బయటకు వెళ్తుందా? ఆ కొరియన్ డాన్ను చంపింది ఎవరు? చివరకు ఆ ఆత్మ నుంచి కనకరాజుకి విముక్తి లభించిందా? లేదా? అన్నది కథ.ఎలా ఉందంటే..‘కొరియన్ కనకరాజు’ కథని చూస్తే మేర్లపాక గాంధీ ఇంకా ఏ కాలంలో ఉన్నాడా? అని అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడో అరిగిపోయిన ఆత్మల కథను తీసుకు వచ్చి ఇప్పుడు మళ్లీ ఆడియెన్స్కి అందించాడు. అయితే ఇక్కడ కొరియా ఆత్మని తీసుకోవడం...దానికి పెనుగొండ బ్యాక్ డ్రాప్ పెట్టడం కాస్త కొత్తదనం. మిగతాదంతా రోటీన్. ఊహకందలే సాగుతుండటం ప్రధానంగా మైనస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే కథ ఎలా రాసుకున్నా కూడా కామెడీ ట్రాక్ మాత్రం అదిరిపోయింది. సత్యతో చేయించిన కామెడీనే ఈ సినిమాని నిలబెడుతుంది.ఫస్టాఫ్ రొటీన్గా సాగుతుంది. హీరో ఎంట్రీ.. ఆ ఎంట్రీలోనే పాట, ఫైట్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత హీరోయిన్ ఎంట్రీ, లవ్ ట్రాక్.. కాసేపటికి మళ్లీ ఫైట్, ఆ తర్వాత కామెడీ సీన్ అన్నట్టుగా ఫస్ట్ హాఫ్ సాగుతుంది. కనకరాజులోకి ఆత్మ వచ్చిన తర్వాత కథ ఆసక్తికరంగా మారుతుంది.అయితే ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ కాస్త ఇంట్రెస్ట్గానే అనిపిస్తుంది. సెకండాఫ్ లో వచ్చే కొరియన్ డాన్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఆత్మలు, పూజలు అంటూ చేసే సీన్లలోనూ లాజిక్స్ కనిపించవు. అవి మరీ సిల్లీగా అనిపిస్తాయి. అయితే ఇలాంటి సీన్లన్నీ కూడా సత్య కామెడీతో కనిపించకుండా పోతాయి. క్లైమాక్స్ అయితే మరీ ఘోరంగా ఉంటుంది. ఆ ఏఐ షాట్స్, ఆత్మలు కొట్టుకునే సీన్లు ట్రోలింగ్ మెటీరియల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. క్లైమాక్స్ మాత్రం నిరాశ పర్చేలానే ఉంది. ఎవరెలా చేశారంటే..ఇందులో వరుణ్ తేజ్ రెండు డిఫరెంట్ పాత్రలను పోషించి మెప్పించాడు. రాయలసీమలోని పల్లెటూరి కుర్రాడు కనకరాజుగా, , కొరియన్ ఆత్మ ఆవహించిన తర్వాత గ్యాంగ్ స్టర్గా.. రెండు విభిన్న పాత్రలో కనిపించిన వరుణ్.. ప్రతి పాత్రలోనూ వేరియేషన్ చూపించి ఆకట్టుకున్నాడు. యాక్షన్తో పాటు కామెడీ కూడా బాగా పండించాడు. ఇక రితికా నాయర్ తెరపై అందంగా కనిపించింది. ఇక ఈ సినిమాలో వరుణ్ తర్వాత బాగా పండిన పాత్ర సత్యది. తనదైన కామెడీ టైమింగ్తో అదరగొట్టేశాడు. వరుణ్, సత్య కాంబోలో వచ్చే కామెడీ సీన్లు బాగా నవ్విస్తాయి. బుల్లిరాజు కూడా మరోసారి నవ్వులు పూయించాడు. సిునీల్ తో పాటు మిగిలిన నటీనటులు తమ పాత్రల పరిధిమేర నటించారు. సాంకేతికంగా సినిమా బాగుంది. తమన్ నేపథ్య సంగీతం బాగుంది. పాటలు పర్వాలేదు. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. ఎడిటింగ్ ఓకే. నిర్మాణ విలువలు సినిమా స్థాయికి తగ్గట్లు ఉన్నతంగా ఉన్నాయి.-అంజి శెట్టె, సాక్షి వెబ్డెస్క్
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మేం లాభాల్లోనే ఉన్నాం: సాయి రాజేష్‘‘నా దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘బేబి’ మూవీ తెలుగులో బ్లాక్బస్టర్ అయింది. ఈ మూవీ నా దర్శకత్వంలో హిందీలో రీమేక్ అవుతోంది. ఈ షూటింగ్లో బిజీగా ఉండటంతో ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’ సినిమాకు నేను దర్శకత్వం వహించాలనుకోలేదు’’ అని సాయి రాజేష్ చెప్పారు. కిరణ్ అబ్బవరం హీరోగా, శ్రీ గౌరీప్రియ హీరోయిన్గా నటించిన చిత్రం ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’. దర్శకుడు సాయి రాజేష్ కథ అందించిన ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహించారు.సాయి రాజేష్, ఎస్కేఎన్ నిర్మించిన ఈ సినిమా జూలై 24న విడుదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో సాయి రాజేష్ గురువారం విలేకరులతో మాట్లాడుతూ– ‘‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’కి మొదటి రెండు రోజులు సోషల్ మీడియాలో నెగిటివ్ ప్రచారం జరిగింది. వాకౌట్ అనే ప్రచారం చేశారు. నిజంగా ప్రేక్షకులు వాకౌట్ చేస్తే 50 కోట్ల రూపాయల వసూళ్లు దక్కవు కదా? మేం లాభాల్లోనే ఉన్నాం. ఇంటర్వెల్ సీన్ చూశాక నాకంటే రవి నంబూరి ఈ సినిమాను బాగా రూపొందించాడనే ఫీల్ కలిగింది.నా డైరెక్షన్లోని ‘బేబి’ హిందీ రీమేక్ షూటింగ్ మరో 20 రోజులు బ్యాలెన్స్ ఉంది. సంపూర్ణేశ్ బాబుతో ‘హృదయ కాలేయం, కొబ్బరిమట్ట’ వంటి హిట్ మూవీస్ చేశాను. మా ఇద్దరి కాంబినేషన్లో మరో సినిమా చేస్తాను. అక్టోబర్ తర్వాత నా దర్శకత్వంలో ఓ తెలుగు చిత్రం ప్రకటిస్తాను’’ అని తెలిపారు.
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రెండున్నర గంటలు నవ్వుకుంటారు: వరుణ్ తేజ్‘‘ఎప్పటి నుంచో ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా చేయాలని ఉండేది. రెండున్నర గంటల పాటు ప్రేక్షకులు రిలాక్స్ అయి నవ్వుకునే సినిమా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ‘కొరియన్ కనకరాజు’ చేశాను. నాన్స్టాప్ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందిన ఈ మూవీ ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్విస్తుంది’’ అని హీరో వరుణ్ తేజ్ అన్నారు. మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో వరుణ్ తేజ్, రితికా నాయక్ జోడీగా, సత్య కీలక పాత్ర పోషించిన చిత్రం ‘కొరియన్ కనకరాజు’. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం నేడు విడుదలవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో గురువారం వరుణ్ తేజ్ పంచుకున్న విశేషాలు. ⇒ నేను ఏ కథ విన్నా థియేటర్లో కూర్చొని సినిమా చూస్తున్న ప్రేక్షకుడిలాగే వింటాను. మేర్లపాక గాంధీ ‘కొరియన్ కనకరాజు’ కథ చెప్పినప్పుడు నవ్వుతూనే ఉన్నాను. ఇందులోని ఎంటర్టైన్మెంట్ నాకు చాలా నచ్చింది. నటుడిగా వెవిధ్యమైన పాత్రలు చేయాలని ఉంటుంది. ఆ క్రమంలో కొన్ని సీరియస్ పాత్రలు కూడా చేశాను. పొడవుగా ఉండే హీరోలు కామెడీ చేయకూడదనే ఒక అబీప్రాయం ఉంది... అది సరైనది కాదు. పాత్రను సరిగ్గా రాస్తే కామెడీ కుదురుతుంది. ‘కొరియన్ కనకరాజు’లో కామెడీతో పాటు యాక్షన్ కూడా చాలా బాగా కుదిరింది. ఈ సినిమాలో రెండు విభిన్న పాత్రలు చేయడం సవాల్గా అనిపించింది. రెండు విభిన్నమైన బాడీ లాంగ్వేజ్లు, రెండు భిన్నమైన మనస్తత్వాలు చూపించే చాన్స్ రావడం సంతోషంగా అనిపించింది. ఈ పాత్ర నటుడిగా చాలా తృప్తినిచ్చింది. ⇒ గాంధీ పాత్ర రాయలసీమ నేపథ్యంలో సాగుతుంది. అందుకే ఆ యాసపై ప్రత్యేకంగా ప్రాక్టీస్ చేశాను. మరో పాత్ర కోసం కొరియన్ భాష నేర్చుకున్నాను. హెయిర్ స్టైల్ పూర్తిగా కొరియన్ లుక్లో ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ప్రతి పాత్రలో నేను కనిపించకుండా ఆ పాత్ర మాత్రమే కనిపించేలా ఎంత కష్టపడాలో అంత కష్టపడతాను. ఈ సినిమాలో నాది, సత్య పాత్ర చాలా కీలకం. మేమిద్దరం రాయలసీమ యాస నేర్చుకుని, వర్క్ చేశాం.⇒ రాజీవ్గారు, వంశీగారు చాలా ప్యాషన్ ఉన్న ప్రోడ్యూసర్స్. ఇద్దరూ కలిసి సినిమాకు కావాల్సిన సపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఇక పర్సనల్గా మాకు అబ్బాయి పుట్టిన తర్వాత షూటింగ్ లేకపోతే ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను. నేను నటించనున్న ‘బరి’ సినిమా ప్రీ- ప్రోడక్షన్ జరుగుతోంది. అది పూర్తిగా స్పోర్ట్స్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే కథ. నేను చిన్నప్పటి నుంచి వాలీబాల్ ఆడేవాడిని. అదే బ్యాక్డ్రాప్తో ఈ కథ ఉంటుంది.
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100 కోట్ల వ్యూస్.. భారతీయ సినీ చరిత్రలో అరుదైన ఘనతనితీష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణ: పార్ట్-1' ట్రైలర్ అన్ని భాషలు, డిజిటల్ వేదికలు కలిపి 100 కోట్ల (1 బిలియన్) వ్యూస్ సాధించి భారతీయ సినీ చరిత్రలో అరుదైన రికార్డు నెలకొల్పింది. ఇప్పటివరకు ఏ భారతీయ సినిమా ట్రైలర్ ఈ ఘనత సాధించలేదు. హిందీ ట్రైలర్ ఒక్కటే 'వరల్డ్ ఆఫ్ రామాయణ' ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో 588 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించింది. యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్, ఎక్స్ తదితర వేదికల్లో కూడా భారీ స్పందన లభించింది.ఈ చిత్రంలో రణ్బీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతాదేవిగా, యశ్ రావణుడిగా నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ అద్భుతమైన విజువల్స్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, హాన్స్ జిమ్మర్–ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఈ సినిమా దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 6న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఇటీవల ఈ చిత్రబృందం ఇంగ్లిష్ ట్రైలర్ను కూడా విడుదల చేసింది. అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏఐ ఆధారిత సరికొత్త లిప్-సింక్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఈ వెర్షన్ను రూపొందించారు. అంతేకాకుండా, ఈ చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా సోనీ పిక్చర్స్ విడుదల చేయనుండటం విశేషం.
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వారణాసి మేకర్స్కు షాక్.. మహేశ్ బాబు వీడియో లీక్...!రాజమౌళి- మహేశ్ బాబు కాంబోలో వస్తోన్న మోస్ట్ అడ్వెంచరస్ మూవీ వారణాసి. ప్రస్తుతం ఈ సినిమాతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు దర్శకధీరుడు. ఇప్పటికే రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించిన రాజమౌళి.. ఈ ఏడాది చివరికల్లా షూటింగ్ పూర్తి చేసేలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. మరోవైపు ఈనెల 8న మహేశ్ బాబు బర్త్ డే కావడంతో ఏదైనా అప్డేట్ వస్తుందని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. వారణాసికి సంబంధించి బర్త్ డే గ్లింప్స్ కానీ, పోస్టర్స్ కానీ రిలీజ్ చేస్తారని ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూస్తున్నారు.ఈ నేపథ్యంలోనే వారణాసి మేకర్స్ కొత్త తలనొప్పి మొదలైంది. వారణాసి షూట్కు సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఓ యాక్షన్ సీక్వెన్స్కు సంబంధించిన వీడియోగా తెలుస్తోంది. వాటర్లో మహేశ్ బాబు ఫైట్ చేస్తున్నట్లు వీడియోలో కనిపిస్తోంది. దీంతో మళ్లీ వారణాసికి లీకుల బెడద మొదలైంది. గతంలో ఓసారి లీక్ బారిన పడిన వారణాసి మరోసారి అదే రిపీట్ అయింది. అయితే ఈ వీడియో క్లిప్పై మేకర్స్ ఇంకా స్పందించలేదు.వారణాసి మూవీ పదేపదే లీక్ల బారిన పడటం అభిమానుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అంతకుముందు వారణాసి సెట్స్ చిత్రాలు, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ లుక్, అనౌన్స్మెంట్ గ్లింప్స్లోని కొన్ని భాగాలు అధికారిక విడుదలకు ముందే ఆన్లైన్లో దర్శనమిచ్చాయి. ఇప్పుడు తాజాగా మరో వీడియో రావడంతో మేకర్స్ ఆందోళన చెందుకున్నారు. ప్రస్తుతం నిర్మాణంలో ఉన్న భారతీయ చిత్రాలలో అత్యధికంగా లీకుల బారిన పడుతున్న చిత్రాలలో ఒకటిగా వారణాసి నిలిచింది. కాగా.. ఈ చిత్రంలో ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్గా కనిపించనుంది. ఈ మూవీలో మలయాళ హీరో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ ఏప్రిల్ 7, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. JAI BABU 🔥🦁Just now seen the leaked bit of #Varanasi 😭 #MaheshBabu#SSRajamouli #SSMB29 pic.twitter.com/0ntdueE2dL— RAM DHFM (@RKiran1432) August 6, 2026
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శాన్వీ మేఘన లేటేస్ట్ మూవీ.. నేరుగా ఓటీటీలోనే స్ట్రీమింగ్టాలీవుడ్ నటి శాన్వీ మేఘన, ఎలన్ జంటగా వస్తోన్న లవ్ అండ్ రొమాంటిక్ మూవీ క్రేజీ లవ్. ఈ చిత్రానికి ఎలన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీని ప్రేమ, పెళ్లి కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కించినట్లు పోస్టర్స్ చూస్తే తెలిసిపోతోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయింది.ఈ లవ్ అండ్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ను నేరుగా ఓటీటీలోనే రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ నెల 21 నుంచి ఓటీటీకి రానుందని తేదీని రివీల్ చేశారు. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ప్యార్ప్రేమకల్యాణ్ అనే సాంగ్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాటను మ్యూజిక్ ఫ్లాట్ఫామ్స్లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. కాగా.. ఈ చిత్రంలో రాధిక శరత్కుమార్, యోగి బాబు, సెంథిల్, కుమారవేల్, మారన్, గీతా కైలాస్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. #CrazyLove song from #PyaarPremaKalyanam is streaming now! 🎶🔗 https://t.co/gZqMcWraOpStreaming on Netflix from Aug 21 pic.twitter.com/37VAgu5Nlj— Sathish Kumar M (@sathishmsk) August 6, 2026
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జడల్ జమానా షురూ.. మోస్ట్ వయొలెంట్ టీజర్ చూశారా?నేచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా వస్తోన్న లేటెస్ట్ యాక్షన్ మూవీ ది ప్యారడైజ్'. ఈ సినిమాకు దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా మార్చిలోనే రిలీజ్ కావాల్సి ఉన్నప్పటికీ.. షూటింగ్ ఇంకా పూర్తికాకపోవడంతో ఆగస్టుకి వాయిదా వేశారు. ఇప్పటికే రిలీజైన సాంగ్స్కు ఆడియన్స్లో ఫుల్ క్రేజ్ దక్కించుకున్నాయి.తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ టీజర్ చూస్తుంటే కథ ఫుల్ వయొలెంట్గా ఉండనుందని అర్థమవుతోంది. యాక్షన్లో సీన్స్లో ఎక్కడా చూసినా రక్తపాతమే కనిపిస్తోంది. ఈ ఫుల్ వయొలెంట్ టీజర్ టాలీవుడ్ ఫ్యాన్స్ను అలరిస్తోంది. ఈ మూవీ మోహన్బాబు పాత్ర హైలెట్గా ఉండనుందని టీజర్లో తెలిసిపోతోంది. ఈ చిత్రంలో కయాదు లోహర్ హీరోయిన్గా కనిపించనుంది. ఈ మూవీలో తనికెళ్ల భరణి, సోనాలి కులకర్ణి, సంపూర్ణేష్ బాబు, ఈశ్వరీ రావు తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతమందిస్తోన్న ఈ మూవీ సెప్టెంబర్ 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
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ఫ్రైడే ఓటీటీల్లో సందడి.. ఒక్క రోజే 17 చిత్రాలు స్ట్రీమింగ్..!చూస్తుండగానే మరో వీకెండ్ వచ్చేస్తోంది. ఇక శుక్రవారం వచ్చిందంటే చాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద కొత్త సినిమాల హడావుడి ఉంటుంది. ఈ ఫ్రైడే వరుణ్ తేజ్ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో పాటు కేజేక్యూ, అనకాపల్లి, అమ్మ నాకు అబ్బాయి కావాలి అనే తెలుగు మూవీస్ రిలీజ్ కానున్నాయి. అలానే లోకేశ్ కనగరాజ్ హీరోగా పరిచయమవుతున్న 'డిసి', మాధవన్ 'జీడీ నాయుడు' లాంటి డబ్బింగ్ చిత్రాలు సందడి చేయనున్నాయి. అంతేకాకుండా మహేశ్ బాబు దూకుడు చిత్రం(ఆగస్టు 09) రీ రిలీజ్ కానుంది.ఇక ఓటీటీల విషయానికొస్తే అక్కినేని హీరో అఖిల్ మూవీ లెనిన్ సందడి చేయనుంది. జీ5 వేదికగా ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. దీంతో పాటు విజయ్ ఆంటోనీ వంద దేవుళ్లు, మలయాళ చిత్రం హృదయం మురళి ఓటీటీల్లో స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. అంతేకాకుండా పలు హాలీవుడ్, బాలీవుడ్ చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్లు ఈ శుక్రవారమే ఓటీటీకి రానున్నాయి. ఏయే మూవీ ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ కానుందో మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి.నెట్ఫ్లిక్స్ ఇదయం మురళి (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - ఆగస్టు 07 ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - ఆగస్టు 07 ద లాస్ట్ హౌస్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - ఆగస్టు 07 మై వాపస్ ఆవుంగా (హిందీ సినిమా) - ఆగస్టు 07 రికీ గెర్వైస్ ఆలే క్యాట్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఆగస్టు 07 అవర్ స్టిక్కీ లవ్ (కొరియన్ సిరీస్) - ఆగస్టు 07 డెత్ ఇంక్ సీజన్ 4 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఆగస్టు 07బిగ్చికెన్.. ఏ ఫాస్ట్ ఫుడ్ కాన్స్పరసీ(హాలీవుడ్)- ఆగస్టు 07 లవ్ హర్ట్స్(హాలీవుడ్ మూవీ)- ఆగస్టు 07 ద రిబ్బన్ హీరో (జపనీస్ ఏనిమే మూవీ) - ఆగస్టు 08జీ5 లెనిన్ (తెలుగు మూవీ) - ఆగస్టు 07 వంద దేవుళ్లు (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - ఆగస్టు 07 తుంబడ్ చీ మంజులా (మరాఠీ మూవీ) - ఆగస్టు 07అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓ సుకుమారి(తెలుగు సినిమా)- ఆగస్టు 07 వదంది 2 (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - ఆగస్టు 07జియో హాట్స్టార్ ద సూపర్ మారియో గెలక్సీ (ఇంగ్లీష్ చిత్రం) - ఆగస్టు 07మనోరమ మ్యాక్స్ పొంగళ (మలయాళ మూవీ) - ఆగస్టు 07సన్ నెక్ట్స్..సత్యతిల్ సంబవిచతు(మలయాళ మూవీ)- ఆగస్టు 07
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కళ్లముందే నాన్న ప్రాణాలు వదిలారు.. ప్రదీప్ రావత్ కొడుకు ఎమోషనల్‘సై’తో పాటు పలు తెలుగు సినిమాల్లో విలన్గా మెప్పించిన నటుడు ప్రదీప్ రావత్ కన్నుమూసిన సంగతి తెలిసిందే. 74 ఏళ్ల వయసులో బ్లడ్ క్యాన్సర్ కారణంగా ఆయన మృతి చెందాడు. అయితే చివరి రోజుల్లో ఆయన అనుభవించిన బాధను, ఆఖరి క్షణాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయన కుమారుడు విక్రమాదిత్య ఎమోషనల్ అయ్యాడు. అంత్యక్రియలు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడాడు. ‘రెండు నెలల క్రితం నాన్న ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాడు. అన్నీ పరీక్షలు చేయించాం. రిపోర్టులు అన్నీ సాధారణంగానే ఉన్నాయి. ఈ మధ్యే అమ్మ నుంచి నాకు ఫోన్ వచ్చింది. నాన్నకు ఆరోగ్యం బాగోలేదని చెప్పడంతో.. ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాం. తొలుత కడుపులో సాధారణ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందేమో అనుకున్నాం. అయినా సరే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా హాస్పిటల్లో చూపించి..ఇంటికి తీసుకొచ్చాం. మళ్లీ ఓ రోజు అమ్మ ఫోన్ చేసి ఆరోగ్యం బాగా క్షీణించిందని చెప్పింది. దీంతో బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించాం. తెల్ల రక్త కణాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉందని చెప్పారు. వెంటనే కోకిలాబెన్ ఆస్పత్రికి తరలించాం. అప్పుడే బ్లడ్ క్యాన్సర్ అని బయటపడింది.ఈ విషయం తెలియగానే అమ్మతో పాటు అందరం షాకయ్యాం. రెండు నెలల క్రితం ఆయనకు ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు లేవు. ఇప్పుడు క్యాన్సర్ అని చెప్పడంతో కుప్పకూలిపోయాం. నెలన్నర వ్యవధిలోనే నాన్న మమ్మల్ని వదిలివెళ్లిపోయాడు. చనిపోయే కొద్ది క్షణాల ముందు డాక్టర్ మమల్ని పిలిచాడు. అప్పటికే నాన్నకు వైద్యులు సీపీఆర్ చేస్తున్నారు. నాన్నను అలా చూడగానే ఆశలు లేవని నాకు అర్థమైపోయింది. అవే అఖరి క్షణాలని తెలిసి అమ్మ గట్టిగా ఏడ్చేసింది. చూస్తుండగానే నాన్న ప్రాణాలు వదిలేశాడు’ అంటూ విక్రమాదిత్య కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు.
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'రామాయణ'లో మహేశ్ బాబునే అనుకున్నారా?.. అసలు నిజం ఇదే..'రామాయణ'.. ప్రస్తుతం భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రమిది. ఈ సినిమాలో శ్రీరాముడి పాత్రలో రణ్బీర్ కపూర్ నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే సినిమా ప్రకటన వచ్చిన తొలి రోజుల్లో ఇందులో హీరోగా ఎవరు నటిస్తారనే అంశంపై ఎన్నో ఊహాగానాలు వినిపించాయి. ముఖ్యంగా టాలీవుడ్ సూపర్స్టార్ మహేశ్ బాబు పేరు బలంగా ప్రచారంలోకి వచ్చింది. అయితే ఆ ప్రచారానికి ఎట్టకేలకు చిత్ర నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా, దర్శకుడు నితేశ్ తివారీ ఫుల్స్టాప్ పెట్టారు. మొదటి నుంచి తమ మనసులో ఉన్న ఏకైక పేరు రణ్బీర్ కపూర్ మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు.ఓ మీడియా సమావేశంలో నమిత్ మల్హోత్రా మాట్లాడుతూ.. ‘స్క్రిప్ట్ పూర్తయ్యాక శ్రీరాముడి పాత్రకు రణ్బీర్ కపూర్నే ఊహించుకున్నాం . ఆప్షన్-ఏ, ఆప్షన్-బీ, ఆప్షన్-సీ అంటూ ఏమీ లేదు. రణ్బీర్ మాత్రమే మా తొలి ఎంపిక. ముందుగా ఆయనను సంప్రదించాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ఒకవేళ ఆయన తిరస్కరిస్తేనే మరో హీరో గురించి ఆలోచించేవాళ్లం" అని వెల్లడించారు.ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు నితేశ్ తివారీ కూడా ఇదే విషయాన్ని స్పష్టంచేశారు. రణ్బీర్కు ప్రత్యామ్నాయంగా మరో హీరో పేరును అసలు పరిశీలించలేదన్నారు. దీనిపై స్పందించిన రణ్బీర్ కపూర్.. ‘అంటే ఇప్పుడు వీళ్లకు ఇంకో ఆప్షన్ కూడా లేదు కదా!’ అంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించి నవ్వులు పూయించారు.ఇక రావణుడి పాత్రకు యశ్ ఎలా ఎంపికయ్యారనే విషయంపైనా నమిత్ ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. 'కేజీఎఫ్: ఛాప్టర్-2' తర్వాత యశ్ క్రేజ్ దేశవ్యాప్తంగా పెరిగిందని, ఆ సమయంలో లాస్ ఏంజెల్స్లో ఆయనను కలిసి 'రామాయణ' విజన్ను వివరించామని చెప్పారు. కథ, పాత్ర నచ్చడంతో యశ్ రావణుడిగా నటించడమే కాకుండా నిర్మాతగానూ ఈ ప్రాజెక్టులో భాగమయ్యారని తెలిపారు.భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో రణబీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయిపల్లవి సీతగా, యశ్ రావణుడిగా కనిపించనున్నారు. అలాగే రవీ దూబే, సన్నీ డియోల్, వివేక్ ఒబెరాయ్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం కోసం దేశవ్యాప్తంగా సినీ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
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8 ఏళ్లు కష్టపడ్డా.. చెంపపై పదే పదే కొట్టుకున్న నటుడుసినిమా ఇండస్ట్రీలో రాణించడం అంత ఈజీ కాదు. కొందరికి త్వరగా అవకాశాలు వస్తే..మరికొందరికి ఏళ్లు పడతాయి. అయినా కూడా ఫ్యాషన్తో కొంతమంది చిత్రపరిశ్రమను వదిలిపెట్టి రారు. తమ టాలెంట్ని నిరూపించుకునేందుకు ఒక్క చాన్స్ వచ్చినా చాలు అంటూ ఆశగా ఎదురు చూస్తుంటారు. అలా ఓ నటుడికి 8 ఏళ్ల తర్వాత బిగ్స్క్రీన్పై చూసుకునే అవకాశం వచ్చింది. తన కల నిజం కావడంతో.. స్టేజ్పైనే భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. అన్షు, వాసవి గణేశన్ జంటగా నటించిన తాజా చిత్రం ‘హుషార్ పిట్టలు’. ఇందులో భాను అనే నటుడు కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఆగస్టు 15న ఈ సినిమా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో నిన్న ఈ సినిమా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భాను మాట్లాడుతూ.. ఎమోషనల్ అయ్యాడు. ‘సినిమాల్లో రావడానికి 8 ఏళ్లు కష్టపడ్డా. ఎంతమంది హేళన చేసిన భరించా. స్క్రీన్ మీద నన్ను నేను చూసుకొని నమ్మలేకపోతున్నా. నేను అంత పెద్ద స్క్రీన్మీద ఉన్నానా.. ఇది కలనా, నిజమా’ అంటూ చెంపపై పదేపదే కొట్టుకున్నాడు. దీంతో స్టేజ్ మీద ఉన్నవాళ్లంతా షాక్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
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20 నిమిషాల ఎపిసోడ్.. ‘వారణాసి’లో అదే హైలెట్!రాజమౌళి దర్శకత్వంలో మహేశ్ బాబు హీరోగా పాన్ వరల్డ్ స్థాయిలో అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో ‘వారణాసి’ అనే చిత్రం రూపొందుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రంలో రుద్ర, శ్రీరాముడిగా రెండు పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు మహేశ్బాబు. దాదాపు 20 నిమిషాల పాటు సాగే రామాయణం ఎపిసోడ్లో రాముడిగా మహేశ్ ప్రెజెన్స్ అద్భుతంగా ఉంటుందని సమాచారం. తెరపై కనిపించే ఈ 20 నిమిషాల ఎపిసోడ్ చిత్రీకరణకు దాదాపు 60 రోజులు పట్టిందట. ఇక ఈ చిత్రంలో ప్రియాంకా చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. రెండు రోజుల క్రితం వరకు ఈ చిత్రం షూటింగ్ హైదరాబాద్లో జరగ్గా, మహేశ్ పాల్గొన్నారట. ఆ తర్వాత చిన్న బ్రేక్ తీసుకుని వెకేషన్ వెళ్లారు. మరి... బర్త్ డే సందర్భంగా ‘వారణాసి’ చిత్రం నుంచి మహేశ్బాబు ప్రత్యేక పోస్టర్ని కానీ వేరే ఏదైనా అప్డేట్ కానీ ఇస్తారేమో చూడాలి. ఎస్ఎస్ కార్తికేయ, కేఎల్ నారాయణ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం 2027 ఏప్రిల్ 7న విడుదల కానుంది. దాదాపు 120 దేశాల్లో ‘వారణాసి’ని రిలీజ్ చేయనున్నారు. విదేశాల్లో బర్త్డే సెలెబ్రేషన్స్నటుడిగా ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఫ్యామిలీకి తగినంత సమయాన్ని కేటాయిస్తుంటారు మహేశ్బాబు. షూటింగ్స్కి గ్యాప్ దొరికినప్పుడు ఫ్యామిలీతో వెకేషన్ ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ప్రస్తుతం తన కుటుంబంతో సహా మహేశ్ విదేశాల్లో ఉన్నారు. ఈ నెల 9న ఈ హీరో పుట్టినరోజు. సో... బర్త్ డే వేడుకను అక్కడే జరుపుకుంటారు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ చేరుకుని ‘వారణాసి’ సినిమా షూట్లో పాల్గొంటారు.
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డిసెంబరులో రిలీజ్?‘తండేల్’ వంటి బ్లాక్బస్టర్ సినిమా తర్వాత నాగచైతన్య హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘వృషకర్మ’. ఈ సినిమాలో మీనాక్షీ చౌదరి హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, ‘లాపతా లేడీస్’ మూవీ ఫేమ్ స్పర్శ్ శ్రీవాస్తవ విలన్గా నటిస్తున్నారు. ‘విరూపాక్ష’ చిత్రంతో సూపర్ హిట్ అందుకున్న కార్తీక్ వర్మ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. బాపినీడు సమర్పణలో శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర, సుకుమార్ రైటింగ్స్పై బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్, సుకుమార్ .బి నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చిత్రీకరణ జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా డిసెంబరులో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. పౌరాణిక నేపథ్యం, థ్రిల్లింగ్ కథనంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో తన పాత్ర కోసం నాగచైతన్య ఫిజికల్గా కొత్తగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యారు. ఈ విషయాన్ని మార్చి 5న విడుదలైన గ్లింప్స్ స్పష్టం చేసింది. తన కెరీర్లో పూర్తిగా భిన్నమైన కథను ఎంచుకుని ‘వృష కర్మ’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమవుతున్నారు చైతన్య. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ వేగంగా కొనసాగుతోంది. అయితే ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై చిత్రయూనిట్ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రానప్పటికీ డిసెంబరులో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుందనే వార్త ప్రచారంలోకి వచ్చింది. కాగా ఈ చిత్రానికి అజనీష్ బి. లోక్నాథ్ సంగీతం అందిస్తుండగా, రాగుల్ డి. హెరియన్ కెమెరామేన్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
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భావోద్వేగాల స్పిరిట్ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా పాన్ ఇండియన్ మూవీ ‘స్పిరిట్’. ‘అర్జున్ రెడ్డి, కబీర్ సింగ్, యానిమల్’ చిత్రాల ఫేమ్ సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ‘యానిమల్’ మూవీ ఫేమ్ తృప్తీ దిమ్రీ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, ప్రకాష్రాజ్, వివేక్ ఒబెరాయ్, కాంచన కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. భద్రకాళి పిక్చర్స్ ప్రొడక్షన్స్, టీ–సిరీస్ బ్యానర్స్పై ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా, భూషణ్ కుమార్, కృష్ణన్ కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ తొలిసారి పోలీసాఫీసర్ పాత్రలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. పోలీస్ అనగానే పవర్ఫుల్ యాక్షన్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ చిత్రం సాగుతుందని అనుకుంటారు. అయితే ఈ సినిమాలో భావోద్వేగాలకు కూడా ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉందట. ఈ విషయాన్ని చిత్ర నిర్మాతల్లో ఒకరైన భూషణ్ కుమార్ ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్పష్టం చేశారు. ‘‘స్పిరిట్’ లో తన కెరీర్లోనే మోస్ట్ ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్లో కనిపించబోతున్నారు ప్రభాస్. తన మార్క్ యాక్షన్, ఎమోషన్స్తో అద్భుతమైన అనుభూతిని ఇచ్చేలా తీర్చిదిద్దుతున్నారు సందీప్. ఈ సినిమాలోని కొన్ని సన్నివేశాలను చూశాను. పోలీస్ స్టోరీ కథ అయినప్పటికీ కుటుంబ నేపథ్యం, బలమైన భావోద్వేగాలు ఉంటాయి. మునుపెన్నడూ చూడని సినిమా ఇది అని ప్రేక్షకులు భావిస్తారు’’ అని పేర్కొన్నారు. ఈ సినిమా తెలుగు, హిందీ, తమిళ్, మలయాళ, కన్నడతో పాటు చైనీస్, జపనీస్, కొరియన్ సహా మొత్తం 8 భాషల్లో 2027 మార్చి 5న విడుదల కానుంది.
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ఆ ఇద్దరికి 'కొరియన్ కనకరాజు' హిట్ అవసరంమేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో వరుణ్ తేజ్ హీరోగా, రితికా నాయక్తో కలిసి నటిస్తున్న చిత్రం కొరియన్ కనకరాజు. ఈ సినిమా వరుణ్ తేజ్ కెరీర్లో ఈసారి కొరియన్ కనకరాజు సినిమా అత్యంత కీలకంగా మారింది. వరుసగా వచ్చిన ఫ్లాపుల కారణంగా అతడి మార్కెట్ బాగా పడిపోయింది. మట్కా, ఆపరేషన్ వాలంటైన్, గాండీవధారి అర్జున వంటి సినిమాలు ఒక్కదాన్ని మించి ఇంకోటి ఫ్లాప్ కావడంతో వరుణ్ మార్కెట్ దెబ్బతింది. ఈ విషయాన్ని వరుణ్ తేజ్ స్వయంగా అంగీకరించాడు. అవన్నీ తనకు అనుభవాలుగా మిగిలాయని చెప్పాడు. ఇప్పుడు మాత్రం పరిస్థితులు కొంతవరకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. కొరియన్ కనకరాజు టీజర్, ట్రైలర్కు మంచి స్పందన వచ్చింది. దాంతో పాటు యూనిట్ చేసిన ప్రచారం ప్రేక్షకులకు విస్తృతంగా చేరింది. విడుదలకు ముందే సినిమాకు బజ్ రావడం కొంత వరకు వరుణ్ తేజ్కు అదృష్టమనే చెప్పాలి. ఈ సినిమా దర్శకుడికి కూడా ఇటీవల కాలంలో చెప్పుకోదగ్గ ట్రాక్ రికార్డు లేకపోవడంతో ఈ సినిమా విజయం అతనికి అత్యవసరం. ఇక ఈ చిత్ర హీరోయిన్ రితికా నాయక్ ఇప్పటికే హిట్ల మీద ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా ప్రధానంగా హీరో-దర్శకుడి భవిష్యత్తును నిర్ణయించనుంది. వరుణ్ తేజ్ కు ఈసారి హిట్ తప్పనిసరి. బజ్, ప్రచారం, అంచనాలు అన్నీ కలిసొచ్చాయి. ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల తీర్పే కీలకం. ఈ చిత్రం ఆగస్ట్ 7న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. కొరియా బ్యాక్ డ్రాప్లో హారర్ యాక్షన్ కామెడీగా ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుంది. వరుణ్ ఇందులో రెండు డిఫరెంట్ పాత్రల్లో నటించాడు.
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ప్రదీప్ రావత్ మరణం.. అసలు టాలీవుడ్కు ఏమైంది?సీనియర్ నటుడు ప్రదీప్ రావత్ హఠాన్మరణం చెందారు. గత ఐదేళ్లుగా బ్లడ్ క్యాన్సర్తో పోరాడుతున్న ప్రదీప్ రావత్ సాయంత్రం కన్నుమూశారు ముంబయిలోని గోరెగావ్లో ఇవాళ ఆయన అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. ఆయన చివరి యాత్రకు పెద్దఎత్తున సినీతారలు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి అశోక్ పండిట్, అఖిలేంద్ర మిశ్రా, రాజ్ అర్జున్, కరణ్ వి గ్రోవర్, సురేంద్ర పాల్, రుహానికా ధావన్ తదితరులు ఉన్నారు. అంత్యక్రియల సమయంలో రావత్ కుటుంబ సభ్యులు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.స్పందించని టాలీవుడ్..బాలీవుడ్ కంటే తెలుగు సినిమాల్లో ఎక్కువగా మెప్పించిన ప్రదీప్ రావత్పై టాలీవుడ్ చిన్నచూపు చూసింది. ఆయన మరణం తర్వాత ఏ ఒక్క హీరో సోషల్ మీడియా వేదికగా నివాళులు అర్పించలేదు. కేవలం మా అధ్యక్షుడు మంచు విష్ణు మాత్రమే ఆయనను గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రదీప్ రావత్ లేరన్న వార్త తనను తీవ్రంగా కలిచివేసిందని అన్నారు. ఆయనకు నివాళి అర్పిస్తూ ట్వీట్ చేశారు. మంచు విష్ణు సంతాపం.. మంచు విష్ణు తన ట్వీట్లో రాస్తూ..'ప్రదీప్ రావత్ మరణవార్త విని చాలా బాధపడ్డా. తెరపై, ఆయన పోషించిన ప్రతి పాత్రకు అపారమైన శక్తిని తీసుకొచ్చారు. కానీ తెర వెనుక, ఆయన దానికి పూర్తి విరుద్ధం. ఎంతో వినయశీలి, నిరాడంబరుడు, ఆప్యాయత గలవారు. ఎంతో ఒదిగి ఉండే వ్యక్తి. నేను ఆయనను ఎల్లప్పుడూ అలాగే గుర్తుంచుకుంటాను. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు, స్నేహితులకు, అభిమానులకు ఇదే నా హృదయపూర్వక సంతాపం. ఈ కష్ట సమయంలో భగవంతుడు వారికి శక్తిని ప్రసాదించాలని, ఆయన పవిత్రాత్మ శాశ్వత శాంతిని పొందాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఓం శాంతి' అంటూ పోస్ట్ చేశారు.కాగా.. హిందీ మూవీ బాఘితో సినీ ఇండస్ట్రీలో అరంగేట్రం చేసిన ప్రదీప్ రావత్.. తెలుగు సినిమాల్లోనే ఎక్కువగా నటించారు. సై మూవీతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన రావత్.. పలు సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో మెప్పించారు. ప్రభాస్ మూవీ ఛత్రపతిలో రాజ్ బిహారీ పాత్రలో ఆకట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత నాయక్, లక్ష్మీ, భద్ర, దేశముదురు, రాజన్న, పూలరంగడు, బాద్షా, సౌఖ్యం, సరైనోడు, వీర, అల్లుడుశీను, లయన్, నాయక్, రగడ, బలదూర్, ఆడవాళ్లు మీకు జోహార్లు చిత్రాలతో టాలీవుడ్ సినీ ప్రియులను అలరించారు. ఆయన చివరిసారిగా తెలుగు చిత్రంలోనే కనిపించారు. తరుణ్ భాస్కర్ నటించిన గాయపడ్డ సింహం చిత్రంలో మెరిశారు. It is deeply saddening to hear of the passing of Pradeep Rawat garu.On screen, he brought immense power to every character he portrayed. Off screen, he was the complete opposite: humble, simple, warm, and truly down to earth. That is how I will always remember him.My…— Vishnu Manchu (@iVishnuManchu) August 5, 2026
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అరుణాచలంలో హీరోయిన్ శ్రీలీల ప్రత్యేక పూజలుటాలీవుడ్ హీరోయిన్ శ్రీలీల ప్రముఖ శైవక్షేత్రమైన అరుణాచలం సందర్శించింది. స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేసింది. అమ్మతో కలిసి అరుణాచలేశ్వర స్వామివారికి మొక్కులు చెల్లించుకుంది. ఆలయంలో శ్రీలీలను గమనించిన భక్తులు ఆమెతో ఫోటోలు దిగేందుకు ఎగబడ్డారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.పెళ్లి సందడి మూవీతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన శ్రీలీల పలు సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో హీరోయిన్గా మెప్పించింది. ధమాకా, భగవంత్ కేసరి, గుంటూరు కారం, మాస్ జాతర, రాబిన్హుడ్ చిత్రాలతో అలరించింది. టాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోయిన్గా పేరు తెచ్చుకున్న ముద్దుగుమ్మ.. అల్లు అర్జున్ పుష్ప-2లో ఐటమ్ సాంగ్తో ఆకట్టుకుంది. కిస్సిక్ అంటూ అభిమానులను అలరించింది. ఈ ఏడాది శివ కార్తికేయన్ సరసన పరాశక్తి మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద అంతగా మెప్పించలేకపోయింది. Our girl #Sreeleela at Tiruvannamalai pic.twitter.com/naeZUbBt0u— KUMAR || Vaathi సార్ || Venky Atluri&Nelson Fan || (@RajiniDhanush5) August 5, 2026
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రాహుల్ సిప్లిగంజ్ మానవత్వం.. గబ్బర్ సింగ్ నటుడికి సాయంటాలీవుడ్ సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ మానవత్వం చాటుకున్నారు. కష్టాల్లో ఉన్న నటుడికి అండగా నిలిచారు. గబ్బర్ సింగ్ నటుడు రమేశ్కు ఆర్థిక సాయమందించారు. ప్రస్తుతం బ్రెయిన్ స్ట్రోక్తో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఆయన వైద్యం కోసం స్వయంగా తన వంతుగా లక్ష రూపాయలు అందజేశారు. అతను కోలుకోవాలని.. ఏ ఆపద వచ్చినా అండగా ఉంటానని వారి కుటుంబ సభ్యులకు భరోసా ఇచ్చారు. దీంతో రాహుల్పై నెటిజన్స్ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.కాగా.. గబ్బర్ సింగ్ మూవీతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రమేశ్కు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు హైదరాబాద్లోని అపోలో ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయనకు వైద్యులు అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నారు. హరీశ్ శంకర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన గబ్బర్ సింగ్ మూవీతో రమేశ్ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడయ్యారు. ఆ సినిమాలో వచ్చే అంత్యాక్షరి కామెడీ ఎపిసోడ్ ద్వారా ఫేమస్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత అత్తారింటికి దారేది సినిమాలో కూడా కనిపించారు. వీటితో పాటు టాలీవుడ్లో పలు చిన్న, మధ్యతరహా చిత్రాల్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా, కామెడీ పాత్రల్లో నటించాడు.
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విశాల్ ‘మకుటం’ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్విశాల్ హీరోగా నటిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘మకుటం’. స్వర్గీయ ఆర్ బీ చౌదరి నిర్మాణంలో రాబోతోన్న ఈ మూవీలో అంజలి, దుషార విజయన్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటి వరకు వచ్చిన టీజర్, పాటలు అన్నీ కూడా అందరిలోనూ అంచనాలు పెంచేశాయి. మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్ జోరుగా సాగుతున్న ఈ తరుణంలో మేకర్లు అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమాని ఆగస్ట్ 14న భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేయబోతోన్నట్టుగా ప్రకటించడమే కాకుండా.. ఆగస్ట్ 7న ట్రైలర్ను విడుదల చేస్తామని అప్డేట్ ఇచ్చారు.ఇప్పటికే విశాల్ ‘మకుటం’పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. విశాల్ డిఫరెంట్ గెటప్స్లో కనిపిస్తుండటం.. పైగా దర్శకుడిగా మొదటి సినిమా అవ్వడం, జీవీ ప్రకాష్ ఇచ్చిన మ్యూజిక్ అందరినీ ఆకట్టుకోవడంతో అంచనాలు భారీగా ఏర్పడ్డాయి. ఇక ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ డేట్ని కూడా ప్రకటించడంతో ప్రమోషన్స్లో మరింత స్పీడ్ పెంచేలా కనిపిస్తున్నారు.
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ముగిసిన ప్రదీప్ రావత్ అంత్యక్రియలు.. సినీ ప్రముఖుల నివాళులుసీనియర్ నటుడు ప్రదీప్ రావత్ అంత్యక్రియలు ముగిశాయి. ముంబయిలోని గోరెగావ్లో ఆయన అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. ఆయన చివరి యాత్రకు పెద్దఎత్తున సినీతారలు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి అశోక్ పండిట్, అఖిలేంద్ర మిశ్రా, రాజ్ అర్జున్, కరణ్ వి గ్రోవర్, సురేంద్ర పాల్, రుహానికా ధావన్ తదితరులు ఉన్నారు. అంత్యక్రియల సమయంలో రావత్ కుటుంబ సభ్యులు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.కాగా..గత ఐదేళ్లుగా బ్లడ్ క్యాన్సర్తో పోరాడుతున్న ప్రదీప్ రావత్ మంగళవారం సాయంత్రం కన్నుమూశారు. భివండిలోని ఒక ఆసుపత్రిలో చేరిన ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు ఆయన మరణాన్ని 'లగాన్' సహనటుడు యశ్పాల్ శర్మ ధృవీకరించారు. ప్రదీప్ మృతి పట్ల అఖిల భారత సినీ కార్మికుల సంఘం సంతాపం తెలుపుతూ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.రావత్ కెరీర్..కాగా.. హిందీ మూవీ బాఘితో సినీ ఇండస్ట్రీలో అరంగేట్రం చేసిన ప్రదీప్ రావత్.. తెలుగు సినిమాల్లోనే ఎక్కువగా నటించారు. సై మూవీతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన రావత్.. పలు సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో మెప్పించారు. ప్రభాస్ మూవీ ఛత్రపతిలో రాజ్ బిహారీ పాత్రలో ఆకట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత నాయక్, లక్ష్మీ, భద్ర, దేశముదురు, రాజన్న, పూలరంగడు, బాద్షా, సౌఖ్యం, సరైనోడు, వీర, అల్లుడుశీను, లయన్, నాయక్, రగడ, బలదూర్, ఆడవాళ్లు మీకు జోహార్లు చిత్రాలతో టాలీవుడ్ సినీ ప్రియులను అలరించారు. ఆయన చివరిసారిగా తెలుగు చిత్రంలోనే కనిపించారు. తరుణ్ భాస్కర్ నటించిన గాయపడ్డ సింహం చిత్రంలో మెరిశారు.
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జక్కన్న ఇదే సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తారా..!మహేశ్ బాబు అభిమానులు ఆగస్టు 9 కోసం లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. ఆరోజు సూపర్స్టార్ పుట్టిన రోజు కావడమే విశేషం. ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈసారి కూడా ఏదో ఒక అప్డేట్ వస్తుందనే చర్చ సోషల్ మీడియాలో జోరుగా సాగుతోంది. ముఖ్యంగా దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న‘వారణాసి’ చిత్రం నుంచి ఏ చిన్న అప్డేట్ వచ్చినా చాలు అంటూ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. రాజమౌళి సినిమాలంటే ప్రచారంలోనూ ప్రత్యేక వ్యూహమే ఉంటుంది. షూటింగ్కు సంబంధించిన విషయాలను చివరి వరకు గోప్యంగా ఉంచడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. అయినప్పటికీ హీరోల పుట్టినరోజుల సందర్భంగా అభిమానులను నిరాసపరిచిన సందర్భాలు కూడా చాలా తక్కువ. అయితే ఇప్పటివరకు చిత్ర బృందం నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. అయినప్పటికీ మహేశ్ బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా కనీసం ఏదో ఒక అప్డేట్ ఉంటుందనే టాక్ ఫిల్మ్ సర్కిల్ బలంగా వినిపిస్తుంది. ఎందుకంటే..గతంలో ఎన్టీఆర్, రామ్చరణ్ పుట్టినరోజులకు ‘ఆర్ఆర్ఆర్ ’నుంచి ప్రత్యేక వీడియోలు విడుదల చేసిన జక్కన్న.. ఈసారి కూడా అదే సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తారా? అని అభిమానుల్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతుంది.అయితే ఇప్పటికే ప్రియంకా చోప్రా పుట్టిన రోజు సందర్భంగా రాజమౌళి ఎక్స్ వేదికగా ఆసక్తిని రేకేత్తించే ఫొటోలను రివీల్చేశారు. సినిమా టైటల్ రివీల్ చేస్తూ వారణాసి నుంచి విడుదలైన వీడియో , మహేశ్ బాబు రుద్రగా కనిపించిన తీరు అభిమానుల్లో హోరెక్కించింది. అయితే ఇప్పుడు మహేశ్ బాబు బర్త్డేకు ప్రత్యేక పోస్టర్తో సరిపెడతారా? లేదా టీజర్ రిలీజ్ చేస్తారా? అనే సస్పెన్స్కు తెరపడాలంటే.. ఆగస్టు 9 వరకు వేచి చూడాల్సిందే.
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'సినిమాల్లో ఛాన్స్.. దయచేసి అమ్మాయిలు రావొద్దు'సినీ ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అనే పదం చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది. సినీ రంగంలోకి వచ్చిన తొలినాళ్లలో ఇలాంటి అనుభవాన్ని ఎదుర్కొన్నామని చాలామంది నటీమణులు బయటికి చెబుతుంటారు. ఏదో ఒక సందర్భంలో తాము కూడా క్యౌస్టింగ్ కౌచ్కు గురైనట్లు పలువురు స్టార్స్ సైతం ఈ విషయంపై గతంలో మాట్లాడారు. అలా ఇండస్ట్రీలో కొత్తగా వచ్చేవాళ్లకు సైతం ఇలాంటి సందర్భాలు ఎదురవుతుంటాయి.తాజాగా ఓ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయరన్సర్కు ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైంది. సీరియల్స్, ఫోక్ సాంగ్స్లో అవకాశాల కోసం తాను హైదరాబాద్కు వచ్చానని తెలిపింది. సినీ ఇండస్ట్రీలో అవకాశాలు ఉన్నాయని.. కానీ కమిట్మెంట్ ఇస్తేనే ఛాన్స్ ఇస్తారని ఓపెన్గా చెప్పేసింది. మహిళలు సినీరంగంలో వచ్చారంటే కమిట్మెంట్ లేకుండా జరగదని షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసింది. ఛాన్స్ కోసం మూడోసారి హైదరాబాద్కు వచ్చానని.. మళ్లీ అదే రిపీట్ అయిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఎవరైనా మన ఇన్ స్టా రీల్స్ కానీ.. యూట్యూబ్ ఛానల్ కానీ చూసి సినిమాల్లో ఆఫర్స్ ఇస్తామంటే అస్సలు నమ్మొద్దని మహిళలకు విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో సినీ ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.ఇన్ఫ్ల్యూయన్సర్ వీడియోలో మాట్లాడుతూ.. 'మన ఇన్స్టా వీడియోస్ చూసి సీరియల్స్, సినిమాలు, షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో ఆఫర్ ఇస్తామంటే నమ్మి హైదరాబాద్కు రావొద్దు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కమిట్మెంట్ తప్పనిసరి. అది లేనిదే అమ్మాయికీ అవకాశం ఇవ్వరనేది తెలిసిపోయింది. ఒక్కసారి కాదు.. నాకు అలా మూడుసార్లు జరిగింది. నాకు ఫోక్ సాంగ్లో ఛాన్స్ ఇస్తానని పిలిచాడు. తీరా వచ్చాక గంటల కొద్దీ కూర్చోబెట్టి ఆఖరికి మగ బుద్ధి చూపించాడు. దయచేసి గుడ్డిగా నమ్మి ఎవరూ హైదరాబాద్కు రావొద్దు. ఒక అమ్మాయి సినీ ఫీల్డ్లో సెటిల్ అయ్యిందంటే దాని వెనుక కమిట్మెంట్ ఇచ్చే ఉంటుంది. ఎవరైనా నెగిటివ్ కామెంట్స్ చేసినా ఫర్వాలేదు. నా లైఫ్లో సినీ ఫీల్డ్ జోలికి వెళ్లను. నా ఊర్లోనే ఉంటూ రీల్స్ చేసుకుంటూ బిజినెస్ చూసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యా.' అని అన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వరలక్ష్మి అనే ఇన్ స్టా పేజీలో ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు.పడుకుంటే కానీ పని జరగదు !అమ్మాయిలు ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో కి రావద్దు. #Tollywood pic.twitter.com/STHKFkdoOW— TVR Media 🚩🚩🚩 (@Tvr_Media7) August 4, 2026
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ప్రదీప్ రావత్.. ఆస్తులు ఎన్ని కోట్లో తెలుసా?సినీ ఇండస్ట్రీలో విలన్ పాత్రల్లో మెప్పించిన ప్రదీప్ రావత్ ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లిపోయారు. గత ఐదేళ్లుగా క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్న ముంబయిలోని ఓ ఆస్పత్రిలో కన్నుమూశారు. ఆయన మృతి పట్ల బాలీవుడ్తో పాటు టాలీవుడ్ ప్రముఖులు సైతం సంతాపం తెలిపారు. ఆయనతో నటించిన సినిమాలను గుర్తు చేసుకున్నారు.కాగా.. హిందీ మూవీ బాఘితో సినీ ఇండస్ట్రీలో అరంగేట్రం చేసిన ప్రదీప్ రావత్.. తెలుగు సినిమాల్లోనే ఎక్కువగా నటించారు. సై మూవీతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన రావత్.. పలు సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో మెప్పించారు. ప్రభాస్ మూవీ ఛత్రపతిలో రాజ్ బిహారీ పాత్రలో ఆకట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత నాయక్, లక్ష్మీ, భద్ర, దేశముదురు, రాజన్న, పూలరంగడు, బాద్షా, సౌఖ్యం, సరైనోడు, వీర, అల్లుడుశీను, లయన్, నాయక్, రగడ, బలదూర్, ఆడవాళ్లు మీకు జోహార్లు చిత్రాలతో టాలీవుడ్ సినీ ప్రియులను అలరించారు. ఆయన చివరిసారిగా తెలుగు చిత్రంలోనే కనిపించారు. తరుణ్ భాస్కర్ నటించిన గాయపడ్డ సింహం చిత్రంలో మెరిశారు.ఆయన మరణం వేళ ఓ ఆసక్తకర విషయంపై చర్చ నడుస్తోంది. ప్రదీప్ తన కెరీర్లో ఎంత సంపాదించారని నెట్టింట వెతికేస్తున్నారు. బాలీవుడ్తో పాటు తెలుగులో ఎక్కువ సినిమాలు చేసిన ఆయన ఆస్తి ఎంతనేదానిపై పలు నివేదికలు ప్రచురించాయి. ఆయన ఆస్తుల మొత్తం విలువ దాదాపు రూ.20 నుంచి 40 కోట్ల వరకు అంచనా వేస్తున్నారు. వీటిలో స్థిర, చరాస్తులు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే వీటి గురించి ఎలాంటి అధికారిక సమాచారమైతే లేదు. ప్రదీప్ దాదాపు 150కి పైగా చిత్రాలలో నటించి బాగానే సంపాదించారని బాలీవుడ్లో టాక్ వినిపిస్తోంది.ప్రదీప్ తన కెరీర్లో ఎన్నో గొప్ప పాత్రలు పోషించినప్పటికీ.. ఆమిర్ ఖాన్ సరసన పోషించిన గజినీ ధర్మాత్మ పాత్ర ఆయన కెరీర్లో అత్యంత గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది. ఈ చిత్రం బాలీవుడ్లో రూ.100 కోట్లు సాధించి.. బాక్సాఫీస్ వద్ద చరిత్ర సృష్టించింది. అంతేకాకుండా లగాన్, సర్ఫరోష్, కోయ్లా, మేజర్ సాబ్, సయే, స్టాలిన్, వీరం, జిల్లా, వాల్తేర్ వీరయ్య, టైగర్ నాగేశ్వరరావు, ఛావా లాంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో నటించారు. కాగా.. రావత్కు భార్య కళ్యాణి రావత్, కుమారుడు విక్రమాదిత్య ఉన్నారు.
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ఈ సారి అలా చేస్తే సహించను: కంటెస్టెంట్లకు నాగ్ వార్నింగ్బుల్లితెర రియాలిటీ షో బిగ్బాస్ షోకు అంతా రెడీ అవుతోంది. ఇప్పటికే హిందీ బిగ్బాస్ తేదీని కూడా రివీల్ చేశారు. ఇటీవలే ప్రోమో రిలీజ్ చేసి సెప్టెంబర్ 6 నుంచి ప్రారంభం కానుందని ప్రకటింటచారు. దీంతో టాలీవుడ్ అభిమానులు సైతం తెలుగు సీజన్-10 ఎప్పుడా అని ప్రకటన కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా హోస్ట్ నాగార్జున పలు ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు.బిగ్బాస్ సీజన్-10 ప్రోమో షూటింగ్ ఇటీవలే పూర్తయిందని నాగ్ వెల్లడించారు. ఈ సారి పదో సీజన్కు హోస్ట్గా వ్యవహరించడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఈ సీజన్ మరింత ఉన్నతంగా ప్లాన్ చేస్తున్నారని.. గతం కంటే ఆసక్తికరంగా ఉంటుందని తెలిపారు. ఇతరుల ప్రవర్తనను నిర్ణయించడం, సూచనలు చేయడం నాకిష్టం ఉండదన్నారు. అందుకే మొదటి రెండు సీజన్లలో కాస్తా ఇబ్బంది పడ్డానని.. ఆ తర్వాత షో ఫార్మాట్ అలవాటైందని వెల్లడించారు. గత సీజన్ సూపర్ హిట్ కావడంతో ఈసారి ఫిజికల్ టాస్కులు మరింత కఠినంగా ఉండబోతున్నాయని హింట్ ఇచ్చారు. అంతే కాకుండా ఈ రియాలిటీ షోలో కంటెస్టెంట్లు హద్దులు దాటి ప్రవర్తిస్తే అస్సలు సహించననని నాగ్ స్పష్టం చేశారు.
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ఏదో ఒకరోజు కమ్యూనిజందే గెలుపు.. శోభిత రాజకీయ వ్యాఖ్యలుఇండస్ట్రీలో ఉన్న టైంలో కొందరు నటీనటులు రాజకీయాలు గురించి మాట్లాడేందుకు పెద్దగా ఇష్టపడరు. ఒకవేళ మాట్లాడితే మళ్లీ తమ సినిమాలకు ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తాయేమో అనుకుంటూ ఉంటారు. కొన్నిసార్లు మాత్రం మొహమాటం లేకుండనే మాట్లాడేస్తుంటారు. అలా అక్కినేని కోడలు శోభిత.. కమ్యూనిజంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది.(ఇదీ చదవండి: విజయ్ కాదు మహేశ్ బాబు ఆ సినిమా చేయాలి)'నాకు రాజకీయాలపై బలమైన అభిప్రాయం ఉంది. నాకు వామపక్ష భావజాలం చాలా ఎక్కువ. భవిష్యత్తులో ఏదో ఒక రోజు కమ్యూనిజమే కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుంది' అని సదరు వీడియోలో శోభిత చెబుతున్నట్లు ఉంది. అయితే ఇది ఎనిమిదేళ్ల క్రితం నాటి వీడియో. 'గూఢచారి' మూవీ ప్రమోషన్ల టైంలో చేసిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో శోభిత ఇలా చెప్పింది.శోభిత ఏ ఉద్దేశంతో అన్నాదో ఏమో గానీ మళ్లీ ఇన్నేళ్ల తర్వాత సదరు వీడియో వైరల్ అవుతుంది. ధైర్యంగా తన మనసులోని అభిప్రాయాన్ని చెప్పిందని కొందరు మెచ్చుకుంటుండగా మరికొందరు మాత్రం ఈమెని విమర్శిస్తున్నారు. నటిగా కొనసాగుతూ లగ్జరీ లైఫ్స్టైల్ అనుభవిస్తూ శోభిత, కమ్యూనిజం గురించి మాట్లాడటం సరికాదని అంటున్నారు. ఏదేమైనా అప్పుడెప్పుడో చేసిన కామెంట్స్ కారణంగా శోభిత మళ్లీ ట్రెండ్ అవుతోంది.(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలో మలయాళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సినిమా 'ఉయిర్' తెలుగు రివ్యూ)Actor Sobhita Dhulipala: "I have a feeling communism is going to win someday." pic.twitter.com/Mq9OE3AZWf— Zadig (@piebyfour) August 2, 2026
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రెండు భాగాలుగా సందీప్ కిషన్ 'కరికాల'రీసెంట్గా ఓటీటీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన తెలుగు హీరో సందీప్ కిషన్.. 'సూపర్ సుబ్బు'గా అలరించాడు. అలానే తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, హీరో విజయ్ కొడుకు జేసన్ సంజయ్ తొలిసారి దర్శకుడిగా మారి తీసిన 'సిగ్మా'లోనూ నటించాడు. ఇది త్వరలో థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇవలా ఉండగానే కొత్త చిత్రాన్ని ప్రకటించాడు.కొన్నాళ్ల క్రితం 'శంబాల' మూవీతో అలరించిన దర్శకుడు యుగంధర్ ముని.. సందీప్ కిషన్తో కలిసి చేస్తున్న సినిమాకు 'కరికాల' అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. దీనిని రెండు భాగాలుగా రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ కథతో తీసిన ఈ చిత్ర తొలి భాగం వచ్చే ఏడాది జూలై 02న, రెండో భాగం అక్టోబరు 28న థియేటర్లలోకి రానుందని పేర్కొన్నారు.
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‘మిస్సింగ్ మేఘన’ హిట్ కావాలి : వి.వి. వినాయక్రామ్ కార్తీక్, అమ్ము అభిరామి, వైదిక సెంజాలియా, అంకిత్ కొయ్య ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తాజా చిత్రం ‘మిస్సింగ్ మేఘన’. ఫస్ట్ కాపి మూవీస్, కేడి&కో బ్యానర్ పై పంచుమర్తి నరేష్ బాబు ప్రొడ్యూసర్ గా, వాచస్పతి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో గోపరాజు రమణ, వెంప కాశి, కౌశిక్, మహిపాల్, రుచిత, నళిని, శ్రీనివాస్, అజీమ్, పండు ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్లుక్ పోస్టర్ని డైరెక్టర్ వి.వి. వినాయక్ రిలీజ్ చేశారు.ఈ సందర్భంగా సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ వి. వి. వినాయక్ గారు మాట్లాడుతూ .. ‘బెక్కం వేణుగోపాల్ , శ్రీనివాస్ సపోర్ట్ తో వాచస్పతి దర్శకుడిగా వస్తున్న సినిమా మిస్సింగ్ మేఘన. ఈ సినిమా తో హీరో రామ్ కార్తీక్ కి దర్శకుడు వాచస్పతికి మంచి పేరు రావాలి అని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా సంగీత దర్శకుడు ధృవన్కి మంచి పేరు రావాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ సినిమాతో ఈ టీం కి ప్రేక్షకుల నుంచి ఆదరణ లభించాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను’ అన్నారు.దర్శకుడు వాచస్పతి మాట్లాడుతూ ..‘ఈ సినిమా ఒక సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్. ప్రేక్షకులు మిచ్చే అన్ని అంశాలు ఈ సినిమాలో ఉంటాయి. అతి త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు ఈ సినిమాని తీసుకొస్తున్నాం. ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాని ఆదరించి సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను’ అన్నారు.‘ఈ సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చినందుకు వాచస్పతి గారికి ప్రొడ్యూసర్ నరేష్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. కచ్చితంగా ఈ సినిమా ప్రేక్షకులందరికీ నచ్చే సినిమా అవుతుంది అని ఆశిస్తున్నా’అని హీరో రామ్ కార్తీక్ అన్నారు.‘ఈ సినిమా కి మ్యూజిక్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒక మంచి మ్యూజిషియన్ కి మ్యూజిక్ చేయడానికి కావాల్సిన అన్ని ఎమోషన్స్ ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి. ఈ సినిమా నాకు చాలా మంచి అవకాశం. ఈ సినిమాని ప్రేక్షకులు ఆదరించి మా టీం ని సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను’ అని సంగీత దర్శకుడు ఆర్. ఆర్. ధృవన్ అన్నారు.
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విజయ్ కాదు మహేశ్ ఆ సినిమా చేయాలి.. ఒక్క సీన్ కారణంగామరో నాలుగు రోజుల్లో మహేశ్ బాబు పుట్టినరోజు. 'దూకుడు' సినిమాని రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ మూవీ తీసిన దర్శకుడు శ్రీనువైట్ల చెప్పిన ఓ విషయం బాగా హైలెట్ అవుతోంది. 'దూకుడు'లో టెర్రస్పై సీన్ చేసిన మహేశ్.. తన ఆలోచన మార్చుకుని ఏకంగా తమిళ స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్తో చేయాల్సిన చిత్రాన్ని వదులుకున్నారని స్వయంగా శ్రీనువైట్ల చెప్పుకొచ్చాడు.(ఇదీ చదవండి: భర్త కోసం 26 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ సినిమాల్లోకి ఆ హీరోయిన్)'ఆ రోజు మహేశ్, నమ్రతకు ఫోన్ చేసి.. 'నేను ఆ సినిమా చేయడం లేదు. నాకు 'దూకుడు' చాలా ముఖ్యం. ఇదే చేస్తున్నాను' అని చెప్పారు. నేను ఆశ్చర్యపోయాను. బాబు.. శంకర్ గారి సినిమా, నేను కూడా పెద్ద ఫ్యాన్ని.. మీరు అలా ఎలా రిజెక్ట్ చేస్తారు అని అడగ్గా.. లేదండి నేను ఈ సినిమానే చేస్తాను. ఇది నాకు చాలా ముఖ్యం. మీరు డీల్ చేసిన విధానం చాలా బాగా నచ్చిందండి అని నాతో అన్నారు. ఆయన నమ్మకమే నిజమైంది. 'దూకుడు' బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచి మహేశ్ కెరీర్లోనే మైలురాయిగా నిలిచిపోయింది' అని శ్రీనువైట్ల చెబుతున్న పాత వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది.అయితే మహేశ్ రిజెక్ట్ చేసిన శంకర్ సినిమా 'స్నేహితుడు'నే అని నెటిజన్లు మాట్లాడుకుంటున్నారు. 'దూకుడు' 2011 సెప్టెంబరులో రిలీజ్ కాగా తర్వాత ఏడాది 'స్నేహితుడు' వచ్చింది. హిందీలో హిట్ అయిన 'త్రీ ఇడియట్స్' రీమేక్ ఇది. తమిళంలో 'నన్బన్' పేరుతో రిలీజ్ కాగా తెలుగులోనూ థియేటర్లలోకి వచ్చింది. దళపతి విజయ్ హీరోగా నటించాడు.(ఇదీ చదవండి: ఇది తెలుసా? ప్రదీప్ రావత్ తెలుగింటి అల్లుడే)“When I shot the rooftop sequence (phone call with Sonu Sood after catching Bunty), Superstar @urstrulyMahesh was highly impressed. On the same night, he cancelled Shankar garu’s film and felt this was more important” - #SreenuVaitla#MaheshBabu | #Dookudu pic.twitter.com/65pKXLdx9W— VardhanDHFM (@_VardhanDHFM_) August 4, 2026
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ఫుల్లుగా బిర్యానీ తిని షూటింగ్కి వెళ్లేవాడిని : త్రినాథరావు నక్కిన‘‘ఇప్పటి జెన్ జీకి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ పెద్దగా తెలియడం లేదు. ఈ ఎమోషన్స్ని మళ్లీ అందరికీ గుర్తు చేయాలనే సందేశంతోనే ‘అనకాపల్లి’ సినిమా తీశాం’’ అన్నారు దర్శక–నిర్మాత నక్కిన త్రినాథరావు. విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్యా వశిష్ఠ, తారక్ పొన్నప్ప ప్రధాన తారాగాణంగా ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకత్వంలో త్రినాథరావు నక్కిన, కాండ్రేగుల నాయుడు నిర్మించిన సినిమా ‘అనకాపల్లి’. కాండ్రేగుల కుమార్ రాజా సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 7న రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా విలేకరుల సమావేశంలో త్రినాథరావు నక్కిన మాట్లాడుతూ– ‘‘బలమైన కుటుంబ భావోద్వేగాలతో ఓ టౌన్లో జరిగే లవ్స్టోరీ సినిమా ఇది. షూటింగ్ మొత్తాన్ని అనకాపల్లిలోనే పూర్తి చేశాం. అనకాపల్లి అనగానే అనకాపల్లి బెల్లం, నూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయం కచ్చితంగా గుర్తుకువస్తాయి. ఈ రెండు అంశాలు సినిమా అంతా కనిపిస్తాయి. ఇక ఈ సినిమాకు కథ, స్క్రీన్ప్లే అందించి, నిర్మిస్తూనే, ఓ క్యారెక్టర్ కూడా చేశాను. నేను చేసిన ఈ మిడిల్ క్లాస్ ఫాదర్ పాత్రకు కాస్త పొట్ట ఉండాలని దర్శకుడు కోరారు. అందుకే ప్రతీ రోజూ సెట్కి వెళ్లేప్పుడు బిర్యానీ ఫుల్లుగా తినేసేవాడ్ని (నవ్వుతూ). కాండ్రేగుల నాయుడు మాట్లాడుతూ– ‘‘నా దృష్టిలో సినిమా అనేది చాలా గొప్పది. ఒక బడ్జెట్ పెడుతున్నామంటే ఎంతోమందికి ఉ΄ాధి కలుగుతుంది. కష్టపడేది వాళ్లు అయినా పేరు మాకు వస్తుంది. ఇలా కష్టపడే వాళ్ల కోసమే బ్యానర్లు స్థాపించి, సినిమాలు నిర్మిస్తున్నాం. ఈ సినిమా చాలా గ్రాండ్గా వచ్చింది. మంచి కథతో ΄ాటు కుటుంబ విలువలను తెలియజేసే మంచి సందేశం ఉంది’’ అని అన్నారు.
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ఇది తెలుసా? ప్రదీప్ రావత్ తెలుగింటి అల్లుడేటాలీవుడ్ విలన్గా చాలా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్రదీప్ రావత్(74) చనిపోయారు. గత ఐదేళ్లుగా బ్లడ్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్న ఈయన మంగళవారం సాయంత్రం ముంబైలో తుదిశ్వాస విడిచారు. పలు భాషల్లో 150కి పైగా సినిమాలు చేసిన ఈయనకు ఆంధ్రాతో సంబంధముంది. అవును ఈయన తెలుగింటి అల్లుడు అనే సంగతి చాలామందికి తెలీదు. ఈ విషయాన్ని గతంలో ఈయనే ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.(ఇదీ చదవండి: భర్త కోసం 26 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ సినిమాల్లోకి ఆ హీరోయిన్)ప్రదీప్ రావత్ భార్య పేరు కల్యాణి. ఈమెది కాకినాడ. 'స్టాలిన్' షూటింగ్ టైంలో మొదలైన వీరి పరిచయం తర్వాత ప్రేమగా మారి పెళ్లి వరకు వెళ్లింది. వీళ్లకు విక్రమ్, సింగ్ అనే ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు. బయట ప్రదీప్ రావత్-కల్యాణి.. లో ప్రొఫైల్ మెంటైన్ చేస్తుంటారు. తన భర్తది చాలా సున్నితమైన మనసు అని గతంలో ఓసారి కల్యాణి చెప్పారు. కల్యాణికి కూడా సినీ రంగంతో అనుబంధం ఉందమున్నట్లు తెలుస్తోంది. మోడలింగ్లో కెరీర్ మొదలుపెట్టిన ఈమె.. పలు కమర్షియల్ యాడ్స్, హిందీ సీరియల్స్లో నటించారట.ప్రదీప్ రావత్ కెరీర్ విషయానికొస్తే.. 1985లో నటుడిగా పరిచయమయ్యారు. తొలుత సీరియల్స్ చేశారు. బీఆర్ చోప్రా తీసిన మహాభారత్ టీవీ సీరియల్లో అశ్వత్థామ పాత్రలో నటించారు. ఆమిర్ ఖాన్ లగాన్లోనూ కీలక పాత్ర చేశారు. 2004లో రాజమౌళి తీసిన 'సై'తో తెలుగులోకి వచ్చారు. ఇందులో ఇతడు చేసిన భిక్షు యాదవ్ పాత్ర బాగా హైలెట్ అయ్యింది. తర్వాత భద్ర, అందరివాడు, ఛత్రపతి, లక్ష్మీ, స్టాలిన్, దేశముదురు, యోగి, గజినీ, మస్కా, రగడ, రాజన్న, రెబల్, నాయక్, నేనొక్కడినే, లయన్, సరైనోడు, నేను శైలజ, సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్, కాటమరాయుడు, నేనే రాజు నేనే మంత్రి, జై లవకుశ, ఆడాళ్లు మీకు జోహార్లు, వాల్తేర్ వీరయ్య చేశారు. చివరగా ఈ ఏడాది మేలో వచ్చిన 'గాయపడ్డ సింహం'లో కనిపించారు.(ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 23 సినిమాలు.. ఆ నాలుగు డోంట్ మిస్)
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ఆ ఫొటోలను వెంటనే తొలగించండిఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (కృత్రిమ మేధ) వల్ల సినీ సెలబ్రిటీలకు... ముఖ్యంగా హీరోయిన్లకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. కొందరు హీరోయిన్ల డీప్ ఫేక్ ఫొటోలు, వీడియోలు సృష్టించి నెట్టింట పోస్ట్ చేస్తుండటంతో అవి క్షణాల్లో వైరల్గా మారుతున్నాయి. ఆ ఫొటోలు, వీడియోలు ఒరిజినల్ అని భ్రమపడేవారు లేక పోలేదు. అందుకే అవి డీప్ ఫేక్ ఫొటోలు అని సదరు స్టార్స్ క్లారిటీ ఇచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికే రష్మిక మందన్నా, ఆలియా భట్తో పాటు పలువురు నటీమణులు ఈ ఇబ్బందులు ఎదుర్కోగా తాజాగా హీరోయిన్ మృణాళ్ ఠాకూర్ కూడా డీప్ ఫేక్ బారిన పడ్డారు.ఇటీవల ‘ఎక్స్’లోని ఒక పేజీలో ఆమె మార్ఫింగ్ ఫొటోలు వైరల్గా మారిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా వీటిపై సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మృణాళ్ ఠాకూర్. ‘‘నా డీప్ ఫేక్ ఫొటోలను సృష్టించి వాటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం చట్ట విరుద్ధం. ఇలాంటి పనులు ఏ మాత్రం కరెక్ట్ కాదు. వెంటనే వాటిని తొలగించండి... లేదంటే చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అదే విధంగా ఈ ఫొటోలను ఇకపై షేర్ చేసినవారిపై కూడా చర్యలు తప్పవు’’ అంటూ ఆమె చేసిన పోస్ట్ వైరల్గా మారింది.
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ఇరవై గంటలు నాన్స్టాప్ షూట్లో...వరుస చిత్రీకరణలతో కీర్తి సురేష్కి సరైన నిద్ర ఉండటం లేదట. ఇటీవల నాన్స్టాప్గా ఇరవైగంటలు షూటింగ్లో పాల్గొన్నారామె. ఈ విషయంపై కీర్తి తన ఇన్స్టా వేదికగా ఓ పోస్ట్ను షేర్ చేశారు. ‘‘నిన్న ఉదయం ఆరు గంటలకు నా గది నుంచి బయలుదేరాను. మరుసటి రోజు ఉదయం ఆరు గంటలకు గదికి చేరుకున్నాను. ఇందులో 20 గంటలు పనిలోనే ఉన్నాను. మరో గంటలో మరో షూట్లో పాల్గొనేందుకు వెళ్లాల్సి ఉంది.ఇది ఇబ్బందికరంగా ఉందని చెప్పడంలేదు. ఇంత బిజీగా పని చేయడాన్ని ఆశీర్వాదంలా భావిస్తున్నాను’’ అని కీర్తి తన ఇన్స్టా స్టోరీలో ఆగస్టు 3న ఓ వీడియోను షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోపై 41 గంటలు మేల్కొని ఉన్నానని క్యాప్షన్ జోడించారామె. ప్రస్తుతం తెలుగులో వెంకటేష్, కళ్యాణ్రామ్ హీరోలుగా నటిస్తున్న సినిమాలో, ‘రౌడీ జనార్ధన’లో, తమిళంలో ‘డోరోతి’లో కీర్తి హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. అలాగే నాని ‘ది ప్యారడైజ్’లో ఓ స్పెషల్ సాంగ్ చేశారట. హిందీలో ‘రఫ్తార్’ నటిస్తున్నారు కీర్తి.
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పాట... ఫైటు...పాండిచ్చేరిలో పాట, ఫైట్లతో హీరో రామ్ బిజీగా ఉన్నారు. రామ్ హీరోగా నటిస్తూ, స్వీయ దర్శకత్వం వహిస్తున్న తొలి సినిమా ‘ఆర్ఏపీవో23’ (వర్కింగ్ టైటిల్). ఈ సైకలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమాను రా పో సినిమాటిక్స్పై కృష్ణ పోతినేని నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా చిత్రీకరణ పాండిచ్చేరిలో జరుగుతోంది. 15 రోజుల పాటు సాగే ఈ షెడ్యూల్లో కొన్ని కీలక సన్నివేశాలతో పాటు యాక్షన్ సీక్వెన్స్, ఓ పాట చిత్రీకరణను ప్లాన్ చేశారు.‘కేజీఎఫ్: చాప్టర్ 1, కాంతార, కరుప్పు’ చిత్రాల ఫేమ్ స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్ విక్రమ్ మోర్ యాక్షన్ సీకెన్స్లను డిజైన్ చేస్తుండగా పాటకు బృందా మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ వహిస్తున్నారు. ‘‘కొత్త రకమైన క్యారెక్టరైజేషన్స్తో, కొత్త తరహా మేకింగ్తో రూపొందిస్తున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతినిచ్చేలా ఉంటుంది’’ అని యూనిట్ పేర్కొంది.
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ఇంటి నుంచే లొకేషన్కి...తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ప్రస్తుతం సినిమాల చిత్రీకరణలు భలే జోరుగా జరుగుతున్నాయి. కొన్ని చిత్రాల షూటింగ్స్ స్వదేశంలో జరుగుతుంటే మరికొన్ని చిత్రీకరణలు విదేశాల్లోనూ జరుగుతున్నాయి. అయితే ప్రస్తుతం హైదరాబాద్తో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో పలు సినిమా చిత్రీకరణలతో ఆయా సెట్స్లో సందడి నెలకొంది. లోకల్లోనే షూటింగ్ కాబట్టి ఇంటి నుంచే షూటింగ్కి వెళ్లి సందడి సందడిగా షూటింగ్ చేస్తున్నారు స్టార్స్. ఇలా ‘కేరాఫ్ హైదరాబాద్’ అంటూ చిరంజీవి, వెంకటేష్, ప్రభాస్, మహేశ్బాబు, గోపీచంద్, నాని, విజయ్ దేవరకొండ, శ్రీవిష్ణు, సాయిదుర్గా తేజ్... తదితర హీరోలు తమ మూవీ షూటింగ్లో హుషారుగా పాల్గొంటున్నారు. ఆ విశేషాలేంటో చూద్దాం... ఆర్ఎఫ్సీలో... చిరంజీవి హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘చిరుబాబీ 2’ (వర్కింగ్ టైటిల్). చిరంజీవి నటిస్తున్న 158వ సినిమా ఇది. బాబీ (కేఎస్ రవీంద్ర) దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ (2023) వంటి హిట్ మూవీ తర్వాత చిరంజీవి–బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్లో రూపొందుతోన్న చిత్రమిది. ఈ సినిమాలో నివేత పేతురాజ్, అనశ్వరా రాజన్ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. కేవీఎన్ ప్రోడక్షన్స్ పతాకంపై కేఎల్ నారాయణ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ శివారులోని ఆర్ఎఫ్సీలో జరుగుతోంది. ఈ షెడ్యూల్లో చిరంజీవితో పాటు ఇతర తారాగణంపై కీలక సన్నివేశాలు తెరకెక్కిస్తున్నారట బాబీ.‘‘మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్స్ను గ్రాండ్గా తెరకెక్కించడంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు సొంతం చేసుకున్న బాబీ కొల్లి ‘మెగా 158’లో చిరంజీవిని పవర్ఫుల్గా చూపించబోతున్నారు. చిరంజీవిని ఇప్పటివరకు చూడని అత్యంత ఫెరోషియస్ లుక్లో ప్రజెంట్ చేయడానికి ఆయన కృషి చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా కోసం 12 గంటల పాటు వర్షంలో తెరకెక్కించిన ఓ ఫైట్ చిరంజీవి కెరీర్లో అత్యంత భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో ఒకటిగా నిలవనుంది’’ అని చిత్రయూనిట్ పేర్కొంది. ఈ మూవీ 2027 సంక్రాంతికి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుందని తెలుస్తోంది. అజీజ్ నగర్లో... ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ (2025) వంటి బ్లాక్బస్టర్ మూవీ తర్వాత హీరో వెంకటేష్–డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో ఓ సినిమా రూపొందుతోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ మూవీలో కల్యాణ్ రామ్ మరో హీరోగా నటిస్తున్నారు. వెంకటేశ్–కల్యాణ్ రామ్–అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో రూపొందుతోన్న ఈ క్రేజీ మల్టీస్టారర్ మూవీకి ‘వెంకీఅనిల్ 5, ఎన్కేఆర్ఏఆర్2’ అన్నది వర్కింగ్ టైటిల్. ఈ చిత్రంలో వెంకటేష్ సరసన కీర్తీ సురేష్, కల్యాణ్ రామ్ సరసన కృతీ శెట్టి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. సురేష్ ప్రోడక్షన్స్, జీ స్టూడియోస్, అర్చన సమర్పణలో షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్పై సాహు గారపాటి నిర్మిస్తున్నారు.ఈ మూవీ షూటింగ్ హైదరాబాద్ సమీపంలోని అజీజ్ నగర్లో జరుగుతోంది. ఈ షెడ్యూల్లో వెంకటేష్, కల్యాణ్ రామ్తో పాటు హీరోయిన్లు, అలాగే చిత్రంలోని నటీనటులు పాల్గొంటుండగా కీలక సీన్స్ తీస్తున్నారట అనిల్. ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రం 2027 సంక్రాంతికి విడుదల కానున్న విషయం తెలిసిందే. ఇదిలా ఉంటే... వెంకటేష్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ‘ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం: 47’. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో శ్రీనిధీ శెట్టి హీరోయిన్ గా నటించారు. హారిక అండ్ హాసినీ క్రియేషన్స్ పతాకంపై ఎస్.రాధాకృష్ణ (చినబాబు) నిర్మించారు. ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందిన ఈ చిత్రం అక్టోబరు 2న విడుదల కానుంది. కోకాపేటలో... ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా పాన్ ఇండియన్ మూవీ ‘ఫౌజి’. ‘సీతారామం’ మూవీ ఫేమ్ హను రాఘవపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ఇమాన్వీ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. సీనియర్ నటీనటులు జయప్రద, అనుపమ్ ఖేర్, మిథున్ చక్రవర్తి, భాను చందర్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. టి–సిరీస్ గుల్షన్ కుమార్, భూషణ్ కుమార్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్పై నవీన్ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్ నిర్మిస్తున్నారు. ‘ఫౌజి’ షూటింగ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ సమీపంలోని కోకాపేటలో జరుగుతోంది. ప్రభాస్తో పాటు ఇతర నటీనటులపై ముఖ్యమైన సన్నివేశాలను తెరకెక్కిస్తున్నారట హను రాఘవపూడి.‘‘పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందుతోన్న చిత్రం ‘ఫౌజి’. ఈ సినిమాలో ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ కనిపించని రగ్డ్, ఎమోషనల్ లుక్లో ప్రభాస్ కనిపించనున్నారు. 2026లో అత్యంత భారీ పాన్ ఇండియా మూవీగా రూపొందుతోన్న ‘ఫౌజి’ బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టిస్తుంది’’ అని చిత్రయూనిట్ పేర్కొంది. ఇదిలా ఉంటే... ఈ మూవీని ఈ డిసెంబరు 3న విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. కాగా ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తున్న మరో చిత్రం ‘స్పిరిట్’. సందీప్ రెడ్డి వంగా ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. శంషాబాద్లో... మహేశ్ బాబు హీరోగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రూపొందుతోన్న చిత్రం ‘వారణాసి’. ప్రముఖ దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ప్రియాంకా చో్రపా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. శ్రీ దుర్గా ఆర్ట్స్, షోయింగ్ బిజినెస్ బ్యానర్లపై కేఎల్ నారాయణ, ఎస్ఎస్ కార్తికేయ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా చిత్రీకరణ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ సమీపంలోని శంషాబాద్లో జరుగుతోంది. ఈ మూవీ కోసం అక్కడ ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దిన సెట్లో మహేశ్ బాబుతో పాటు ప్రధాన తారాగణంపై కీలక సన్నివేశాలు తెరకెక్కిస్తున్నారు రాజమౌళి.ఈ సినిమా కోసం మహేశ్ బాబు ΄÷డవాటి హెయిర్ స్టైల్, గెడ్డంతో ప్రత్యేకంగా మేకోవర్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మూవీ నుంచి విడుదలైన గ్లింప్స్ ప్రేక్షకుల్లో అంచనాల్ని తారాస్థాయికి పెంచేసింది. ఈ విజువల్ వండర్ను చూడటానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సగటు సినీ ప్రేమికులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ‘వారణాసి’ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 120 దేశాల్లో విడుదల చేయనున్నట్లు రాజమౌళి పేర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ చిత్రంలో మహేశ్ బాబు శ్రీరాముడిగా, రుద్రుడిగా ద్విపాత్రాభినయం చేస్తున్నారు. 2027 ఏప్రిల్ 7న ‘వారణాసి’ సినిమా విడుదల కానుంది. అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో... గోపీచంద్ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘సింగ’. ఈ సినిమా ద్వారా ప్రముఖ ఫైట్ మాస్టర్ వి. వెంకట్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. మలయాళ నటి అనార్కలి నజర్ హీరోయిన్గా తెలుగులో అడుగుపెడుతున్నారు. 70ఎంఎం ఎంటర్టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్పై విజయ్ చిల్లా, శశి దేవిరెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీ షూటింగ్ ప్రస్తుతం గచ్చిబౌలిలోని అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో జరుగుతోంది.హీరో హీరోయిన్లతో పాటు ఇతర తారాగణంపై ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ తీస్తున్నారట వెంకట్. జూన్ 12న గోపీచంద్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ‘సింగ’ టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్తో పాటు ఆయన లుక్ను రివీల్ చేసింది యూనిట్. ‘‘యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందుతోన్న చిత్రం ‘సింగ’. ఫైట్ మాస్టర్గా సక్సెస్ అందుకున్న వెంకట్కి దర్శకుడిగా ఇది తొలి చిత్రం అయినప్పటికీ ఒక బలమైన స్క్రిప్ట్ను తయారు చేశారు. గోపీచంద్ను పూర్తి యాక్షన్, ఎమోషన్స్ కూడిన పాత్రలో చూపించనున్నారాయన. అత్యున్నత నిర్మాణ విలువలు, సాంకేతిక నైపుణ్యంతో కూడిన ‘సింగ’ సరికొత్త కథాంశాన్ని ప్రేక్షకులకు అందించనుంది’’ అని చిత్రయూనిట్ పేర్కొంది. ముచ్చింతల్లో... నాని హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ది ప్యారడైజ్’. శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో కయాదు లోహర్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. మంచు మోహన్ బాబు, రాఘవ్ జుయల్, సంపూర్ణేశ్ బాబు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. ‘దసరా’ వంటి హిట్ మూవీ తర్వాత నాని, శ్రీకాంత్ ఓదెల, సుధాకర్ చెరుకూరి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘ది ప్యారడైజ్’. ఈ మూవీ షూటింగ్ ప్రస్తుతం శంషాబాద్ సమీపంలోని ముచ్చింతల్లో శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ షెడ్యూల్లో నానితో పాటు ముఖ్యమైన నటీనటులపై కీలకమైన సన్నివేశాలు తెరకెక్కిస్తున్నారట శ్రీకాంత్ ఓదెల. పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా, యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందుతోన్న ‘ది ప్యారడైజ్’లో జడల్ అనే శక్తిమంతమైన పాత్రలో నాని కనిపించనున్నారు. ఈ క్యారెక్టర్ ఆయన కెరీర్లో ప్రత్యేకమైనదిగా నిలుస్తుందని చిత్రయూనిట్ పేర్కొంది. ఈ సినిమాని తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, బెంగాలీ, ఇంగ్లిష్, స్పానిష్ భాషల్లో ఈ నెల 21న విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్రయూనిట్ ప్రకటించింది. అయితే ఆ తేదీకి విడుదల కాక పోవచ్చని, సెప్టెంబరు 24న రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయని ఫిల్మ్నగర్ టాక్. గండిపేటలో... విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘రణబాలి’. రాహుల్ సంకృత్యాన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో రష్మిక మందన్నా హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. ‘టాక్సీవాలా’ (2018) వంటి హిట్ మూవీ తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ–రాహుల్ సంకృత్యాన్ కాంబినేషన్లో రూపొందుతోన్న ద్వితీయ చిత్రం ‘రణబాలి’. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై నవీన్ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా చిత్రీకరణ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ సమీపంలోని గండిపేటలో జరుగుతోంది. విజయ్ దేవరకొండతో పాటు ఇతర ప్రధాన తారాగణంపై కీలక సన్నివేశాలను తెరకెక్కిస్తున్నారట దర్శకుడు. ‘‘19వ సెంచరీ నేపథ్యం కథతో రూపొందుతోన్న చిత్రం ‘రణబాలి’. 1854 నుంచి 1878 మధ్య బ్రిటిష్ పాలనా కాలంలో జరిగిన వాస్తవ చారిత్రక సంఘటనల ఆధారంగా ఈ కథ సాగుతుంది. ఈ మూవీలోని విజయ్ దేవరకొండ యాక్షన్ సీక్వెన్సులు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటాయి’’ అని మేకర్స్ పేర్కొన్నారు. సెప్టెంబరు 11న ఈ సినిమా రిలీజ్ కానుంది. శంకరపల్లిలో... వైవిధ్యమైన చిత్రాలు, పాత్రలతో ప్రేక్షకుల్లో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సొంతం చేసుకున్నారు హీరో శ్రీ విష్ణు. ఆయన కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న మరో వైవిధ్యమైన చిత్రానికి రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన ‘సామజవరగమన’ (2023) చిత్రం ఘన విజయం సాధించింది. ఆ హిట్ మూవీ తర్వాత శ్రీ విష్ణు–రామ్ అబ్బరాజు కాంబోలో ద్వితీయ చిత్రం రూపొందుతోంది. ‘వెన్నెల’ కిశోర్, సుదర్శన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్పై నవీన్ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీ షూటింగ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ సమీపంలోని శంకర్పల్లిలో జరుగుతోంది. శ్రీ విష్ణుతో పాటు ఇతర నటీనటులపై కీలకమైన సీన్స్ తీస్తున్నారు రామ్ అబ్బరాజు. తొలి చిత్రంతో కడుపుబ్బా నవ్వించిన శ్రీ విష్ణు–రామ్ అబ్బరాజు కాంబినేషన్ రెండో సినిమాతో ఏ మేర నవ్వులు పంచనున్నారో వేచి చూడాలి. శంకరపల్లిలో... సాయి దుర్గాతేజ్ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఎస్వైజీ’ (సంబరాల ఏటిగట్టు). రోహిత్ కేపీ దర్శకునిగా పరిచయమవుతున్న ఈ సినిమాలో ఐశ్వర్య లక్ష్మి హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. జగపతి బాబు, సాయి కుమార్, శ్రీకాంత్, అనన్య నాగళ్ల ఇతర పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ప్రైమ్షో ఎంటర్టైన్ మెంట్పై ‘హను–మాన్’ (2024) వంటి విజయవంతమైన సినిమా తీసిన కె. నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి ఈ సినిమా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్ సమీపంలోని శంకరపల్లిలో జరుగుతోంది. ‘‘తన కెరీర్లోనే అత్యంత పవర్ఫుల్, ఇంటెన్స్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు సాయి దుర్గాతేజ్. ఈ చిత్రాన్ని పవర్ఫుల్ కథనం, ఉత్కంఠ భరితమైన విజువల్స్, హై యాక్షన్ సన్నివేశాల మేళవింపుతో గ్రాండ్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందిస్తున్నారు రోహిత్. చివరి షెడ్యూల్ జరుగుతోంది. ఇది పూర్తయిన వెంటనే పోస్ట్ ప్రోడక్షన్ పనులను ప్రారంభిస్తాం. ఈ సినిమాని డిసెంబరులో విడుదల చేయనున్నాం’’ అని చిత్రబృందం పేర్కొంది. పైన పేర్కొన్న చిత్రాలే కాదు.. మరికొన్ని సినిమాల షూటింగ్స్ కూడా హైదరాబాద్తో పాటు పరిసర ్రపాంతాల్లో జరుగుతున్నాయి. – డేరంగుల జగన్ మోహన్
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ఓజీ-2కు బ్రేక్.. సుజీత్ ప్లాన్ మారిందిదర్శకుడు సుజీత్ తదుపరి ప్రాజెక్ట్ విషయంలో గత కొంతకాలంగా నెలకొన్న సందిగ్ధతకు తెరపడింది. పవన్ కల్యాణ్తో తెరకెక్కనున్న ఓజీ-2 కంటే ముందుగా నాని హీరోగా రూపొందనున్న 'బ్లడీ రోమియో' చిత్రాన్నే సుజీత్ ప్రారంభించనున్నట్లు తాజా సమాచారం.ఓజీ-2 ప్రకటన వెలువడిన తర్వాత నాని-సుజీత్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కాల్సిన 'బ్లడీ రోమియో' ప్రాజెక్ట్ వాయిదా పడిందనే ప్రచారం జరిగింది. అంతేకాకుండా సుజీత్ కూడా ఓజీ-2 ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు మొదలుపెట్టడం, లొకేషన్ల పరిశీలన చేపట్టడంతో ఆ వార్తలకు మరింత బలం చేకూరింది.అయితే తాజా పరిణామాలు మాత్రం భిన్నంగా ఉన్నాయి. నాని ప్రస్తుతం చేస్తున్న 'ది ప్యారడైజ్' చిత్రీకరణ చివరి దశకు చేరుకోవడంతో, తదుపరి ప్రాజెక్ట్గా 'బ్లడీ రోమియో'ను ప్రారంభించేందుకు మార్గం సుగమమైంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా కోసం నాని తన కాల్షీట్లు కేటాయించినట్లు తెలుస్తోంది.అక్టోబర్ నుంచి 'బ్లడీ రోమియో' రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. తొలి షెడ్యూల్ను ఢిల్లీలో నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. అనంతరం లండన్లో కీలకమైన, భారీ షెడ్యూల్ను చిత్రీకరించనున్నట్లు సమాచారం.వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి నాటికి మొత్తం చిత్రీకరణను పూర్తి చేయాలని చిత్రబృందం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తైన తర్వాత దర్శకుడు సుజీత్ పూర్తిస్థాయిలో ఓజీ-2 పనులపై దృష్టి సారించనున్నాడు.
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హిందీ మూవీతో రావత్ ఎంట్రీ.. చివరి సినిమా ఇదే..!సినీ ఇండస్ట్రీలో విషాదం నెలకొంది. ప్రముఖ నటుడు ప్రదీప్ రావత్ హఠాన్మరణం చెందారు. గుండెపోటుతో ముంబయిలోని ఓ ఆస్పత్రిలో చేరిన ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. రావత్ మృతి పట్ల సినీ ప్రముఖులు సంతాపం తెలుపుతున్నారు. ఆయన మృతితో సినీ లోకం తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది. తెలుగులోనే ఎక్కువగా ఫేమస్..హిందీ మూవీ బాఘితో అరంగేట్రం చేసిన ప్రదీప్ రావత్.. తెలుగు సినిమాల్లోనే ఎక్కువగా నటించారు. సై మూవీతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన రావత్.. పలు సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో మెప్పించారు. ప్రభాస్ మూవీ ఛత్రపతిలో రాజ్ బిహారీ పాత్రలో ఆకట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత నాయక్, లక్ష్మీ, భద్ర, దేశముదురు, రాజన్న, పూలరంగడు, బాద్షా, సౌఖ్యం, సరైనోడు, వీర, అల్లుడుశీను, లయన్, నాయక్, రగడ, బలదూర్, ఆడవాళ్లు మీకు జోహార్లు చిత్రాలతో టాలీవుడ్ సినీ ప్రియులను అలరించారు. ఆయన చివరిసారిగా తెలుగు చిత్రంలోనే కనిపించారు. తరుణ్ భాస్కర్ నటించిన గాయపడ్డ సింహం చిత్రంలో మెరిశారు. ఈ సినిమాలో భిక్షు దాస్ పాత్రలో కనిపించారు. ఇదే ఆయన చివరి సినిమా కావడం విశేషం.
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సినీ పరిశ్రమలో విషాదం.. ఛత్రపతి విలన్ కన్నుమూతసినీ ఇండస్ట్రీలో విషాదం నెలకొంది. ప్రముఖ నటుడు ప్రదీప్ రావత్(74) హఠాన్మరణం చెందారు. గుండెపోటుతో ముంబయిలోని ఓ ఆస్పత్రిలో చేరిన ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. రావత్ మృతి పట్ల సినీ ప్రముఖులు సంతాపం ప్రకటిస్తున్నారు. గత ఐదేళ్లుగా ఆయన క్యాన్సర్తోనూ పోరాడుతున్నారు. చివరికీ ఇవాళ ఇలా కన్నుమూశారు. మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పూర్లో జనవరి 21, 1952లో జన్మించిన ప్రదీప్ రావత్.. సినీ ఇండస్ట్రీలో విలన్గా మెప్పించారు. కామెడీ పాత్రలతో పాటు విలన్గానే ఎక్కువగా ఫేమస్ అయ్యారు. టాలీవుడ్లో నితిన్ హీరోగా వచ్చిన సై మూవీతో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత ప్రభాస్ ఛత్రపతిలో రాజ్ బిహారి పాత్రలో విలన్గా ఆకట్టుకున్నారు. అంతే కాకుండా సూర్య హీరోగా వచ్చిన గజిని మూవీలో విలన్గా రాణించారు. ఈ ఏడాదిలో ఇటీవలే రిలీజైన గాయపడ్డ సింహం చిత్రంలో చివరిసారిగా కనిపించారు.బాఘీతో ఎంట్రీ..హిందీలో బాఘీ చిత్రంతో సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు. ఆ తర్వాత తెలుగు, హిందీ, తమిళ చిత్రాలలో ప్రతినాయక సహాయ పాత్రలతో మరింత గుర్తింపు పొందారు. బి.ఆర్. చోప్రా తెరకెక్కించిన ప్రసిద్ధ టీవీ ధారావాహిక మహాభారత్లో అశ్వత్థామ పాత్ర పోషించారు. సై సినిమాకు విలన్గా ఫిలింఫేర్ అవార్డు కూడా అందుకున్నారు. తెలుగులో లక్ష్మీ, స్టాలిన్, నాయక్, 1: నేనొక్కడినే', సరైనోడు, భద్ర, యోగి, దేశముదురు, అందరివాడు, స్టాలిన్, లగాన్, గజిని లాంటి చిత్రాల్లో నటించారు. అంతే కాకుండా రాజన్న, పూలరంగడు, బాద్షా, సౌఖ్యం, వీర, అల్లుడు శీను, లయన్, రగడ, బలాదూర్, ఆడవాళ్లు మీకు జోహార్లు సినిమాల్లో మెప్పించారు.
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టాలీవుడ్ టికెట్ల పంచాయితీ.. ఫిల్మ్ ఛాంబర్ షాకింగ్ నిర్ణయంటాలీవుడ్లో సినిమా టికెట్ల పంచాయితీ ఇప్పట్లో సద్దుమణిగేలా కనిపించడం లేదు. ఇప్పటికే రేట్లు, పర్సంటేజ్ విషయంలో వివాదం నడుస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించేందుకు ఓ కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం వస్తుందని ఆశించారు. కానీ తాజాగా ఆ కమిటీని ఫిల్మ్ ఛాంబర్ రద్దు చేసింది. దీంతో ఈ వివాదం మళ్లీ మొదటికొచ్చింది.తాజాగా నిర్మాత కె ఎల్ నారాయణ అధ్యక్షతన మరో 9 మందితో కొత్త కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు. టికెట్ రేట్లు , పర్సెంటేజ్ విధి విధానాలపై చర్చించిన ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. పాత కమిటీని పూర్తిగా రద్దు చేసిన ఫిల్మ్ ఛాంబర్.. కమిటీ రిపోర్ట్కు ఎలాంటి కాల పరిమితి లేదని ప్రకటించింది. ఈ కొత్త కమిటీతోనైనా ఈ వివాదానికి పరిష్కారం లభిస్తుందో లేదో తెలియాలంటే మరికొద్ది రోజులు ఆగాల్సిందే.
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బిగ్బాస్ తనూజ ఓటీటీ ఎంట్రీ.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్బిగ్బాస్ రియాలిటీ షోతో మరింత ఫేమస్ వారిలో తనూజ ఒకరు. బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్- 9లో ఆమె రన్నరప్గా నిలిచారు. తాజాగా ఈ బ్యూటీ ఓటీటీలోకి ఎంట్రీ ఇస్తోంది. తనూజ లీడ్ రోల్లో సరికొత్త వెబ్ సిరీస్ రానుంది. పార్ట్ టైమర్స్ పేరుతో ఈ సిరీస్ను తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ తేదీని ఖరారు చేశారు.ఈ టాలీవుడ్ వెబ్ సిరీస్ ఆగస్టు 28 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విషయాన్ని ఓటీటీ సంస్థ అఫీషియల్గా ప్రకటించింది. జియో హాట్స్టార్ వేదికగా ఈ వెబ్ సిరీస్ సినీ ప్రియులను అలరించనుంది. ఈ సిరీస్లో తనూజతో పాటు జ్ఞానేశ్వరి కాండ్రేగుల కీలక పాత్రలో కనిపించనుంది. 30 ఏళ్లలోపే బిజినెస్లో సక్సెస్ కావాలని ఇద్దరు యువతుల కథగా ఈ సిరీస్ను తెరకెక్కించినట్లు పోస్టర్స్ చూస్తే అర్థమవుతోంది.
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మరోసారి దూకుడు.. రీ రిలీజ్ ట్రైలర్ వచ్చేసిందిటాలీవుడ్లో రీ రిలీజ్ల ట్రెండ్ తెగ నడుస్తోంది. ఇప్పటికే పలు సూపర్ హిట్ చిత్రాలు బిగ్ స్క్రీన్పై సందడి చేశాయి. తాజాగా మరో సూపర్ హిట్ మూవీ థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు వచ్చేస్తోంది. మహేశ్ బాబు హీరోగా వచ్చిన దూకుడు ఆడియన్స్ను ఆలరించింది. 2011లో కేవలం రూ.35 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం.. బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది.తాజాగా ఈ మూవీ రీ రిలీజ్ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ సినిమాకు శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వం వహించారు. మహేశ్బాబు యాక్షన్, బ్రహ్మానందం-ఎమ్మెస్ నారాయణ కామెడీ ఈ మూవీలో హైలెట్గా నిలిచాయి. ఈ చిత్రంలో మహేశ్ బాబు సరసన సమంత హీరోయిన్గా మెప్పించింది. మరోసారి వీరిద్దరిని బిగ్ స్క్రీన్పై చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. మహేశ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆగస్టు 9న ఈ చిత్రంలో థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.
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పామును కాపాడి అడవిలో వదిలిన హీరోయిన్.. వీడియో వైరల్తెలుగు ప్రేక్షకులకు 'జయం' సినిమాతో సుపరిచితురాలైన హీరోయిన్ సదా..నటనతో పాటు జంతువులు, వన్యప్రాణుల సంరక్షణలోనూ ఎప్పుడూ ముందుంటారు. తాజాగా ఆమె ఓ పాముని రక్షించి, అడవిలో వదిలిపెట్టింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోని తన ఇన్స్టాలో షేర్ చేయగా..అది కాస్త వైరల్గా మారింది.‘కొన్ని ప్రయాణాలు మీకు ఛాయాచిత్రాలను మిగులుస్తాయి. మరికొన్ని, జీవితాన్ని చూసే మీ దృక్పథాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తాయి. త్రిపుర ట్రిప్ నాకు ఆ రెండింటినీ ఇచ్చింది. పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్న ఈ రాష్ట పర్యటన నా జీవితంలో ఎప్పటకీ మర్చిపోలేను. యానిమల్ ఎయిడ్ అలయెన్స్ అనే స్వచ్ఛంధ సంస్థ పాములను కాపాడేందుకు అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తోంది.నా పక్కన నిలబడిన వ్యక్తి డాక్టర్ గౌతమ్ మల్లిక్, వృత్తిరీత్యా దంత వైద్యుడు, కానీ క్లినిక్ సమయం ముగిశాక, పాములను రక్షించే స్వచ్ఛంద సేవకుడిగా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనతో పాటు ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, పరిశోధకులు అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఉన్నారు. మనమందరం భయపడాలని నేర్పబడిన, తరచుగా అపార్థం చేసుకోబడే ఈ సరీసృపాలకు జీవితంలో రెండవ అవకాశం ఇవ్వాలనే ఒకే లక్ష్యంతో వారందరూ ఏకమయ్యారు.స్థానిక సమాజం వారిపై పెంచుకున్న నమ్మకం నన్ను మరింత కదిలించింది. భయం వల్ల పామును హింసించడం లేదా చంపడం మానేసి, ఇప్పుడు చాలా మంది ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థకు ఫోన్ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. ఒక్క జూన్ నెలలోనే 295 పాములను రక్షించారు. అవగాహన అంటే ఇలా ఉంటుంది. కరుణ సాధించగలది ఇదే. అది దృక్పథాలను మార్చగలదు మరియు ప్రాణాలను కాపాడగలదు.కొన్ని రక్షణ చర్యల సమయంలో వారితో పాటు వెళ్ళే అదృష్టం నాకు కలిగింది. వారు కఠినమైన నియమావళిని పాటిస్తారు. అటవీ శాఖతో చాలా సన్నిహితంగా పనిచేస్తారు. రక్షించి, అడవిలో తిరిగి వదిలిన ప్రతి పాము వివరాలను ప్రతి పాము రక్షకుడు తప్పనిసరిగా నమోదు చేసుకోవాలి.రక్షించబడిన పాములలో ఒకటైన, అందమైన, విషరహిత జాతి ఇండో-చైనీస్ రాట్ స్నేక్ను తిరిగి అడవిలోకి వదిలివేయడం నాకు చాలా పులకించిపోయింది. అది అడవిలో కలిసిపోవడాన్ని చూడటం కేవలం ఆ పాముకు విముక్తి కలిగించడమే కాదు, ప్రతి జీవికి తన సొంత ప్రదేశానికి తిరిగి వెళ్ళే అవకాశం ఉండాలనే విషయాన్ని గుర్తు చేసినట్లు అనిపించింది’ అని త్రిష రాసుకొచ్చింది. View this post on Instagram A post shared by Sadaa | Wild Stories (@sadaa_wildlifephotography)
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చిరు- బాబీ కాంబో.. ఆ రూమర్స్పై క్లారిటీ..!వాల్తేరు వీరయ్య మూవీ తర్వాత చిరంజీవి - దర్శకుడు బాబీ మరో ప్రాజెక్ట్లో పనిచేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ‘మన శంకర వరప్రసాద్గారు’తో భారీ హిట్ అందుకున్న చిరు.. బాబీతో మెగా 158 వర్కింగ్ టైటిల్తో ఈ మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లో నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ మూవీకి కాకాజీ అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేసినట్లు టాక్ వినిపించిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించి మరో టాక్ వైరలవుతోంది. ఈ చిత్రంలో మెగాస్టార్ డ్యూయల్ రోల్ చేయనున్నారని నెట్టింట చర్చ మొదలైంది. అంతేకాకుండా ఈ మూవీలో తండ్రీ, కొడుకు పాత్రలు చేయనున్నారంటూ వార్తలొస్తున్నాయి. కానీ ఈ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం మెగాస్టార్ క్రేజ్ దృష్ట్యా ఈ తరహా రోల్స్ చేయడం లేదనే ఇన్సైడ్ టాక్. దీంతో ఈ రూమర్స్లో ఎలాంటి నిజం లేదని అర్థమవుతోంది. కాగా.. ఈ చిత్రంలో అనస్వర రంజన్.. చిరు కూతురి పాత్రలో కనిపించనుంది. ఈ మూవీకి ఎస్ఎస్ తమన్ సంగీతమందిస్తున్నారు.
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నన్నెందుకు తీసుకోలేదని త్రిష అలిగిందిత్రిష.. పేరుకు తమిళ హీరోయినే కానీ తెలుగు ప్రేక్షకులు మాత్రం తమ ఇంటి అమ్మాయిగానే చూసుకుంటారు. ‘వర్షం’తో ఆమెను తెలుగు తెరకు పరిచయం చేశాడు ఎంఎస్ రాజు. ఆ తర్వాత వరుస సినిమాలతో ఇక్కడ స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగింది. అయితే ఎంఎస్ రాజు నిర్మాతగా వ్యవహరించిన 'నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా' చిత్రంతో తెలుగు వాళ్లకు బాగా దగ్గరైంది. ఇప్పటికీ త్రిష అనగానే..తెలుగు ఆడియన్స్కి ఆ సినిమానే గుర్తొస్తుంది. అంతలా తన సహజ నటనతో ఆకట్టుకుంది త్రిష. అయితే ఈ సినిమాకు మొదటగా త్రిషని అనుకోలేదట. వేరే హీరోయిన్ని తీసుకోవాలని అనుకుంటే..త్రిషనే పట్టుపట్టి నటించిదట. ఈ విషయాన్ని తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు దర్శక-నిర్మాత ఎంఎస్ రాజు.‘వర్షం కోసం త్రిషను అనుకోకుండా తీసుకున్నాం. ఓ రోజు మహేశ్ బాబు ఆఫీస్లో త్రిష ఫోటో చూశా. తన కొత్త సినిమా కోసం తీసుకుందామని అనుకుంటే.. క్యారెక్టర్కి సెట్ అవ్వట్లేదని మహేశ్ చెప్పాడు. అయితే నా సినిమాలో హీరోయిన్గా తీసుకోవచ్చా అని ఫోటోలు అడిగా. ఆ తర్వాత చెన్నై వెళ్లి త్రిష వాళ్ల అమ్మతో మాట్లాడా. అప్పుడు త్రిష ఇంట్లో లేదు. నేను మాట్లాడుతుండగా.. జీన్స్తో వచ్చింది. కొంచెం బరువు తగ్గాలని చెప్పా. అంటే.. ‘హీరోయిన్గా మా అమ్మాయిని తీసుకున్నారా?’ అని త్రిష వాళ్ల అమ్మ అడిగింది. నేను అవునని చెప్పి వచ్చేశా. వర్షం సినిమా సమయంలో దాదాపు 70 రోజులు వానలో తడిసింది త్రిష. నేను ఏది చెబితే అది చేసేది. 'నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా' సినిమాలో వేరే హీరోయిన్ని తీసుకోవాలనుకున్నాం. ఈ విషయం త్రిషకు తెలిసింది. ఒక రోజు ఎయిర్పోర్ట్లో దిగి..డైరెక్ట్గా మా ఇంటికి వచ్చింది. భోజనం చేసింది. తర్వాత డైయిరీ తీసి.. ‘నీకు ఎన్ని రోజులు డేట్స్ కావాలో రాసుకో’ అని చెప్పింది. అంతలా నాపై ప్రేమ చూపించేది. ఆమెకు నేనంటే ప్రాణం. ఎంతలా అంటే ఓ ఇంగ్లీష్ మ్యాగజైన్ వాళ్లు..'రాత్రి 3 గంటలకు మీకు ఏదైనా సమస్య వస్తే మీరు ఎవరికి కాల్ చేస్తారు' అని ఆమెని అడిగితే మరో ఆలోచన లేకుండా నా పేరు చెప్పింది.ఇక ‘ఆట’ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో త్రిష నాపై అలిగింది. ఆ చిత్రానికి నేను ఇలియానాను తీసుకోవడంతో బాధపడింది. విషయం తెలిసిన వెంటనే నాకు ఫోన్ చేసి షూటింగ్ స్పాట్కు వస్తానని చెప్పింది. దానికి నేను 'ఇప్పటికే హీరోయిన్ను ఫైనల్ చేశాం. మేము రాజమండ్రి దగ్గర బోటులో షూటింగ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పాను. ఆ తర్వాత త్రిష మౌనంగా ఉండిపోయింది. బాధపడి ఉంటుందని చెప్పి ఆ రోజు సాయంత్రం నేను ఆమెకు ఫోన్ చేసి, 'నీలాంటి వారు ఎవరూ ఉండరు. ఇలియానాతో ఇబ్బంది అవుతుందని సరదాగా చెప్పా. వాస్తవానికి ఇలియానా చాలా బాగా నటించింది. కానీ త్రిషని ఓదార్చడానికి అలా అబద్దం చెప్పా’ అని ఎంఎస్ రాజు త్రిషతో తనకు ఉన్న బాండింగ్ గురించి చెప్పుకొచ్చాడు.
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శ్వాస ఉన్నంత వరకు సినిమాలు తీస్తూనే ఉంటా : ఎం.ఎస్ రాజు‘‘ఇంతకుముందు నేను చేయని కథల్ని ఇప్పుడు ప్రయత్నించాలనుకుంటున్నాను. చిన్నప్పుడు నాకు గాలి సోకిందని కొన్ని రోజులు స్కూల్ మాన్పించారు. ఆ ఘటన నా మదిలో అలా ఉండిపోయింది. ‘అగధ’ సినిమా చేయడానికి ఇది కూడా ఒక కారణం. యూత్, జెన్ జీ ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకునే అంశాలు ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి. ఈ మూవీలో వీఎఫ్ఎక్స్, గ్రాఫిక్స్ ఎక్కువగా ఉన్నా ఏడాదిలోనే షూటింగ్ పూర్తి చేశాం’’ అని ఎం.ఎస్ రాజు అన్నారు. ఆయన దర్శకత్వంలో రూపొందిన తాజా సినిమా ‘అగధ’. కామాక్షి భాస్కర్ల, శ్రవణ్ రెడ్డి, ఉల్కా గుప్తా, జోవికా విజయ్ కుమార్, భాను చందర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. అజయ్ కేఆర్ సమర్పణలో శ్రీ ఆది వరాహ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై కాశీ విశాలాక్షి బలుసు నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 14న రిలీజ్ కానుంది. సోమవారం హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన ఈ మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్కు కేవీఎల్ఎన్ రాజు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎం.ఎస్ రాజు మాట్లాడుతూ–‘‘ఒక్కడు’ సినిమాకి మహేశ్ బాబు కరెక్ట్, ‘వర్షం’కి ప్రభాస్, ‘నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా’కి సిద్ధార్థ్, ‘మనసంతా నువ్వే’కి ఉదయ్ కిరణ్ కరెక్ట్గా యాప్ట్ అయ్యారు. అలా ‘అగధ’ కి ఇందులో నటించిన వారంతా కరెక్ట్గా సరిపోయారు. నాకు రిటైర్ అవడం ఇష్టం ఉండదు. నా శ్వాస ఉన్నంత వరకు సినిమాలు తీస్తూనే ఉంటాను’’ అన్నారు.
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అనంతపురం అబ్బాయిని కొరియన్ ఆత్మ ఆవహిస్తే...వరుణ్ తేజ్, రితికా నాయక్ హీరో హీరోయిన్లుగా మేర్ల పాక గాంధీ దర్శకత్వంలో రూపొందిన హారర్ కామెడీ సినిమా ‘కొరియన్ కనకరాజు’. యూవీ క్రియేషన్స్ , ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్ మెంట్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 7న విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేర్ల పాక గాంధీ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ–‘‘నా స్నేహితులతో కలిసి ఓ పెళ్లికి వెళుతున్నప్పుడు అనంతపురంలోని కియా కార్ల ఫ్యాక్టరీ దగ్గర ఆగాం. అక్కడ కొరియన్ల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక కమ్యూనిటీ, వాళ్ల సంస్కృతికి తగ్గ రెస్టారెంట్లు, మార్కెట్లు ఉండటం ఆసక్తిగా అనిపించింది.అనంతపురంలోని ఒక అబ్బాయిని ఒక కొరియన్ ఆత్మ ఆవహిస్తే ఎలా ఉంటుంది? అనే ఆలోచనతో ‘కొరియన్ కనకరాజు’ కథ రాసుకున్నాను. కనకరాజు పాత్రతో పాటుగా కొరియన్ పాత్ర కూడా ఉంటుంది. ఈ రెండు షేడ్స్కు వరుణ్ కరెక్ట్గా సరిపోయారు. కియా ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే అమ్మాయిగా రితికా కనిపిస్తుంది. ఆమెకు కొరియన్ భాష కూడా తెలుసు. కొరియాలో చిత్రీకరణ కాస్త ఖర్చుతో కూడుకున్నది అయినప్పటికీ నిర్మాతలు బాగా సపోర్ట్ చేశారు. తమన్ మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ ఆలోచన ఉంది. మా నాన్నగారి కథతో ఒక సినిమా చేయాలనే ఆలోచన ఉంది. అదేవిధంగా కామెడీ థ్రిల్లర్ జానర్లో మరో సినిమా చేయనున్నాను’’ అని తెలి పారు.
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పజిల్స్ చేస్తూ కాలక్షేపం చేస్తున్నా: రష్మిక మందన్నాఓ వైపు హీరోయిన్గా, మరోవైపు లీడ్ రోల్స్ చేస్తూ బిజీ బిజీగా ఉండే రష్మిక మందన్నా ప్రస్తుతం విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఆమె ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘మైసా’. రవీంద్ర పుల్లె రచన, దర్శకత్వంలో అన్ ఫార్ములా ఫిల్మ్స్ నిర్మిస్తోంది. ఈ సినిమా చిత్రీకరణలో భాగంగా ఓ డ్యాన్స్ మూమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇటీవల రష్మిక గాయపడిన సంగతి తెలిసిందే. 6 వారాలు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్యులు చెప్పడంతో ప్రస్తుతం రెస్ట్లో ఉన్నారు రష్మిక.ఈ ప్రమాదంపై తొలిసారి ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా స్పందించారామె. ‘‘గాయాలు కావడం నాకు చాలా చిరాకు తెప్పిస్తుంది. ఈ గాయం గురించి ఎవరికీ తెలియకూడదనుకున్నప్పటికీ తెలిసిపోయింది. నాకు ఇలాంటి గాయం కావడం ఇది మూడవసారి. తుంటికి కాలుని కలిపే టెండన్స్ ఒక్కో వైపు నాలుగు ఉంటాయి. నా కుడి తుంటిలోని ఒక టెండెన్ ఊడిపోయింది. కాలుపైకి ఎత్తాలి అంటే అది మళ్లీ అతుక్కోవాలి. నేను చేస్తున్న సినిమాల్లో ‘మైసా’ అత్యంత కష్టమైన సినిమా.నేను విశ్రాంతి తీసుకోవడానికే దేవుడు ఈ గాయం బారిన పడేలా చేశాడని భావిస్తున్నాను. ఈ టైమ్లో మానసికంగా బలంగా ఉండటానికి పజిల్స్ పూర్తి చేస్తూ కాలక్షేపం చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఫిట్నెస్ దెబ్బతినకుండా, బరువు పెరగకుండా ఉండేందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాను. నా ఆరోగ్యం గురించి ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందవద్దు. త్వరలోనే మరిన్ని అప్డేట్స్ ఇస్తాను’’ అని రష్మిక మందన్నా పేర్కొన్నారు.
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ప్రేక్షకుల ప్రశంసలే ముఖ్యం: రవి నంబూరికిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీగౌరి ప్రియ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన సినిమా ‘చెన్నై లవ్స్టోరీ’. రవి నంబూరి దర్శకత్వంలో ఎస్కేఎన్ , సాయిరాజేశ్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం జూలై 24న విడుదలైంది. సోమవారం హైదరాబాద్లో రవి నంబూరి మాట్లాడుతూ–‘‘చెన్నై లవ్స్టోరీ’ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తుండటం సంతోషంగా ఉంది. స్టీవెన్ శంకర్ పాత్రకు కిరణ్ పూర్తి న్యాయం చేశారు.నివి పాత్రకు శ్రీగౌరిప్రియను నేనే సూచించాను. ఆమె నటన భావోద్వేగ సన్నివేశాలను మరింత బలంగా నిలబెట్టింది. మణిశర్మగారి సంగీతం, ఆర్ఆర్ ఈ చిత్రానికి అతి పెద్దబలం. ఈ చిత్రంలోని ఇంటర్వెల్ యాక్సిడెంట్ సీన్ , క్లైమాక్స్లో డాగ్ సీక్వెన్స్ లను తెరకెక్కించడం సవాల్గా అనిపించింది. బడ్జెట్, సమయం ఎక్కువైనా నిర్మాతలు రాజీ పడకుండా సహకరించారు. బాక్సాఫీస్ వసూళ్ల కంటే ప్రేక్షకుల ప్రశంసలే నాకు ముఖ్యం. నా తర్వాతి చిత్రం ఎస్కేఎన్ తోనే ఉంటుంది’’ అన్నారు.
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గోపీచంద్ @ 25తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో నటుడిగా టి. గోపీచంద్ 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నారు. గోపీచంద్, స్నేహ హీరో హీరోయిన్లుగా ముత్యాల సుబ్బయ్య దర్శకత్వంలో ఎమ్.నాగేశ్వర రావు నిర్మించిన చిత్రం ‘తొలివలపు’. 2001 ఆగస్టు 3న ఈ సినిమా విడుదలైంది. నటుడిగా పాతికేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా గోపీచంద్ సోమవారం ఓ ప్రకటన రిలీజ్ చేశారు. ‘‘మా నాన్నగారి (దివంగత దర్శక–నిర్మాత టి.కృష్ణ) ఆశీస్సుల వల్లే నేను ఈ స్థాయిలో ఉన్నానని నమ్ముతున్నాను.నా ప్రయాణంలో భాగమైన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. నాపై నమ్మకం ఉంచి, అవకాశాలు కల్పించిన నిర్మాతలు, దర్శకులు, రచయితలు, సహనటులు, సాంకేతిక నిపుణులుకు థ్యాంక్స్. నా కెరీర్లోని ప్రతి దశలో నా వెంటే నిలబడి ఈ 25 ఏళ్ల ప్రయాణాన్ని మరపురానిదిగా మార్చిన అభిమానులకు ధన్యవాదాలు. మీ ప్రేమ, ఆదరణను జీవితాంతం నా హృదయంలో దాచుకుంటాను.ఈ 25 ఏళ్ల ప్రయాణం నాకు ఎన్నో పాఠాలు నేర్పింది. మర్చిపోలేని జ్ఞాపకాలను ఇచ్చింది. ఇకపై కూడా మరింత కష్టపడి మంచి కథలు, మంచి పాత్రలతో మీ(ప్రేక్షకులు, అభిమానులను ఉద్దేశిస్తూ..) ముందుకు వస్తానని మాట ఇస్తున్నాను. త్వరలో ‘భరతవర్ష’, ‘సింగా’ సినిమాలతో పాటు మరిన్ని మూవీస్ ద్వారా థియేటర్లలో కలుద్దాం’’ అన్నది ఆ ప్రకటన సారాంశం.
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బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించిన హీరోయిన్ శృతిహాసన్విశ్వనటుడు కమల్ హాసన్ తనయ, ప్రముఖ నటి శృతిహాసన్ తన వ్యక్తిత్వ హక్కులు (Personality Rights), ప్రచార హక్కుల (Publicity Rights) పరిరక్షణ కోసం బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తన అనుమతి లేకుండా కృత్రిమ మేధ (AI) సాంకేతికతతో రూపొందించిన కంటెంట్, మార్ఫింగ్ చిత్రాలు, డీప్ఫేక్ వీడియోలు, నకిలీ ప్రకటనలతో తన పేరు, ఫొటోలను ఉపయోగించి అనధికారికంగా వస్తువుల విక్రయాలను నిలిపివేయాలని కోరుతూ ఆమె పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.ఈ వ్యాజ్యంలో పలు భారతీయ, విదేశీ సంస్థలు ఉన్నాయి. అంతే కాకుండా ప్రముఖ సోషల్ మీడియా వేదికలతో పాటు కొందరు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులను కూడా ఈ పిటిషన్లో ప్రతివాదులుగా చేర్చారు. ప్రతివాదుల్లో ఒకటైన ఓ క్రాఫ్ట్ వర్క్స్ సంస్థ ఫ్లిప్కార్ట్ వేదికలో శృతిహాసన్ పేరు, ఫొటోలతో కూడిన పోస్టర్లను ఆమె అనుమతి లేకుండానే విక్రయిస్తున్నట్లు పిటిషన్లో ఆరోపించారు.అదేవిధంగా గూగుల్, మెటా, ఎక్స్, పింట్రెస్ట్ వంటి డిజిటల్ వేదికల్లో తనను ఇతర నటులతో అనుచితంగా అనుసంధానించే ఏఐ వీడియోలు, అసభ్యకరమైన డీప్ఫేక్ చిత్రాలు ప్రసారం చేస్తున్నారు. ఈ కంటెంట్ తన ప్రతిష్ఠకు తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తోందని ఆమె కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.తన పేరు, ఫొటోలు, వ్యక్తిత్వాన్ని ఎవరూ అనుమతి లేకుండా వాణిజ్యపరంగా వినియోగించకుండా శాశ్వత ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్ జారీ చేయాలని ఆమె తరఫు న్యాయవాదులు కోర్టును కోరారు. అలాగే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్న కంటెంట్ను తొలగించాలని, జరిగిన నష్టానికి తగిన నష్టపరిహారం కూడా చెల్లించాలని వారు కోర్టును విజ్ఞప్తి చేశారు. శృతిహాసన్ దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమతో పాటు బాలీవుడ్లోనూ మంచి గుర్తింపు పొందిన విషయం తెలిసిందే.
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‘దేవి’గా శోభిత.. అదరహో అదితిరావ్అద్భుతమైన హస్తకళా నైపుణ్యాన్ని, పెళ్లి దుస్తుల ఫ్యాషన్కు, గ్లామర్ హుందాతనానికి వేదికగా నిలిచిన ఇండియా కౌచర్ వీక్ 2026 ముగిసింది. ఈ ఫ్యాషన్–గ్లామరస్ ఈవెంట్లో దేశంలోని అగ్రశ్రేణి డిజైనర్లు పాల్గొని అద్భుతమైన డిజైన్లతో అహుతులకు కనువిందును అందించారు.సిటీ టూ ఢిల్లీ...ఈ ఈవెంట్ గత నెల 26న హైదరాబాద్లోని తాజ్ ఫలక్నుమా ప్యాలెస్లో ప్రారంభమైంది. ప్రారంభ డిజైనర్గా అనామికా ఖన్నా తన డిజైన్లను ప్రదర్శించారు. ఆ తర్వాత ఈవెంట్ ఢిల్లీ వేదికగా జులై నెలాఖరు వరకూ కొనసాగింది. రాహుల్ మిశ్రా, అర్పితా మెహతా, జెజె వాల్యా...తదితర టాప్ స్టార్ డిజైనర్స్, బ్రాండ్స్ పాల్గొన్న ఈ ఈవెంట్లో ఫ్యాషన్ వినోద ప్రపంచానికి చెందిన పలువురు సెలబ్రిటీలు షోస్టాపర్లుగా వ్యవహరించి, మరింత శోభను చేకూర్చారు. ప్రముఖ టాలీవుడ్ స్టార్ నాగ చైతన్య శ్రీమతి శోభిత ధూళిపాళ హైలెట్గా నిలిచారు. ఆమె ప్రముఖ డిజైనర్ రాహుల్ మిశ్రా «డిజైన్ చేసిన దేవి కాన్సెప్ట్ కాస్ట్యూమ్స్లో అద్భుతంగా మెరిసిపోయారు.ఈ ఫ్యాషన్ వీక్లో హైదరాబాదీ డిజైనర్ జయంతి రెడ్డి కి మాత్రమే అవకాశం దక్కింది. నగరానికి చెందిన సెలబ్రిటీ శోభితా ధూళిపాళ ‘దేవి’ అవతారం ఆకట్టుకుంది. అలాగే టాలీవుడ్లో పలు సినిమాల్లో నటించిన నవ దంపతులు అదితి రావు హైదరి, సిద్ధార్థ్ జంట కూడా తమదైన ప్రత్యేక ముద్ర వేశారు.చేనేత వస్త్రాలను చక్కటి ఎంబ్రాయిడరీ తో, అందమైన ఆకృతులతో అద్భుతంగా మేళవించడంలో పేరుగాంచిన నగర డిజైనర్ జయంతిరెడ్డి, భారతీయ సంప్రదాయాలతో ప్రభావితమై, ప్రత్యేక సందర్భాలకు సరిపోయే ఆధునికతను మేళవించిన వస్త్రధారణలను ప్రదర్శించారు. ఆమె ‘ది గిల్డెడ్ ఎరా’ కలెక్షన్, అహుతులను ఆకట్టుకుంది. ఆమె కలెక్షన్ను సిద్ధార్థ్, అదితిరావు హైదరిలు ప్రదర్శించారు.ముఖ్యంగా అదితి రావు హైదరి షో వాతావరణాన్ని పూర్తిగా మార్చివేసింది. భారతీయ సంప్రదాయాలతో కూడిన జయంతి రెడ్డి ట్రేడ్మార్క్ శైలిని ప్రదర్శిస్తూ, ఆమె తన నిగనిగలాడే బంగారు–లేత గోధుమ రంగు దుస్తులలో క్యాట్వాక్ చేశారు. ఆమె భుజాల పట్టీలు లేని పెప్లమ్ బాడీస్పై చెక్కినట్లుగా ఉన్న డిజైన్, లోతైన మెడ భాగం చుట్టూ ఫ్యాన్సీ జర్దోజీ ఎంబ్రాయిడరీ, మెరిసే సీక్వి¯Œ లు సున్నితమైన పూసల పని ప్రతి అడుగుకూ ప్రకాశించాయి. సాధారణ లెహంగాకు భిన్నంగా, ఆమె షరారా రూపంలో ఉన్న పెద్ద స్కర్ట్ను ధరించింది. అది స్వేచ్ఛగా కదులుతూ ఆ డ్రెస్కు ఒక ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణను ఇచ్చింది. డిజైనర్ ’జయంతి రెడ్డి’ కోసం తన భార్య, నటి అదితి రావు హైదరితో కలిసి ర్యాంప్పైకి వచ్చిన నటుడు సిద్ధార్థ్, సిల్క్ ధోవతితో కూడిన సొగసైన ఐవరీ–బేజ్ షేర్వానీని ధరించాడు. ఎంబ్రాయిడరీ గొప్పతనం ఆ ఎవర్గ్రీన్ ఫార్మాట్ను మరింత అందంగా ఆధునికంగా కనిపించేలా చేసింది. ముత్యాలు పచ్చలతో చేసిన అద్భుతమైన నెక్లెస్ను ఆయన ఆభరణంగా ఎంచుకున్నాడు, ఇది మొత్తం లుక్కు అవసరమైన రాజసం ఉట్టిపడేందుకు దోహదపడింది.
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'ఎల్జీబీటీ' సినిమా.. 50 డేస్ సెలబ్రేషన్'ఎల్జీబీటీ-ఏ లీగల్ బ్యాటిల్' సినిమా విజయవంతంగా 50 రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్ చేసుకుంది. ఈ కార్యక్రమానికి చిత్ర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులతో పాటు పలువురు ప్రముఖులు హాజరై చిత్ర బృందాన్ని అభినందించారు.కార్యక్రమానికి హాజరైన తెలంగాణ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ మాట్లాడుతూ... ఈ సమాజంలో ట్రాన్స్జెండర్స్కు కూడా గౌరవప్రదమైన జీవితం ఉండాలనేది ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆలోచన. అందులో భాగంగానే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కొన్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ట్రాన్స్జెండర్స్కు ప్రాధాన్యం కల్పిస్తోంది. సమాజంలో అందరితో పాటు సమాన హక్కులు, అవకాశాలతో వారు ముందుకు సాగాలి. 'ఎల్జీబీటీ – ఏ లీగల్ బ్యాటిల్ పార్ట్-2' నిర్మాణానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అవసరమైన సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని ఈయన ప్రకటించారు.ఈ మూవీలో నటించిన సోనా రాథోడ్, విష్ణు తేజ రమణ, టీవీ రామన్, వంశీ తదితరులు చిత్ర బృందాన్ని అభినందిస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చివరగా దీనికి కారణమైన ప్రేక్షకులకు, మీడియాకు, ప్రతి ఒక్కరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
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షాకిచ్చిన సూర్య-జ్యోతిక.. ఏఐ కాదు నిజమేడైట్, గ్లామర్ మెంటైన్ చేయాలంటే సామాన్యులకు కష్టం గానీ సెలబ్రిటీలకు చాలా సింపుల్. ఎందుకంటే కొందరు 50-60 ఏళ్లొచ్చినా సరే యంగ్గా కనిపిస్తూ మెస్మరైజ్ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు సెలబ్రిటీ జంట సూర్య-జ్యోతిక కూడా అలానే షాకిచ్చారు. వీళ్లు కలిసి దిగిన ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.(ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 23 సినిమాలు.. ఆ నాలుగు డోంట్ మిస్)గత 30 ఏళ్లుగా నటుడిగా చేస్తున్న సూర్య.. 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్'తో త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాడు. వచ్చే వారం ఈ మూవీ థియేటర్లలోకి రానుంది. దీని ప్రమోషన్లలో ఓ పక్క బిజీగా ఉన్నప్పటికీ మరోవైపు భార్యతో కలిసి ఓ మ్యాగజైన్ కోసం ఫొటోషూట్లో పాల్గొన్నాడు. బ్లాక్ అండ్ వైట్, కలర్ గ్రేడింగ్తో ఉన్న ఈ ఫొటోల్లో డిజైనర్ దుస్తుల్లో వీళ్లిద్దరూ కనువిందు చేశారు. ఇవి చూసిన చాలామంది వీళ్లకు వయసు తగ్గుతోందా? అని మాట్లాడుకుంటున్నారు.సూర్య సినిమాలతో బిజీగా ఉండగా జ్యోతిక కూడా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో హిందీలో మూవీస్ చేస్తోంది. కొన్నాళ్ల క్రితం ఈమె 'సిస్టమ్' అనే వెబ్ సిరీస్ చేసింది. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న దీనితో సక్సెస్ అందుకుంది.(ఇదీ చదవండి: మెడలో తాళితో 'బిగ్బాస్' ఫేమ్ ట్రాన్స్జెండర్ ప్రియాంక)
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మెడలో తాళితో 'బిగ్బాస్' ఫేమ్ ట్రాన్స్జెండర్ ప్రియాంకబిగ్బాస్ తెలుగు 5వ సీజన్తో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ట్రాన్స్జెండర్ ప్రియాంక సింగ్.. మెడలో తాళిబొట్టుతో కనిపించింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోని పోస్ట్ చేసింది. దీంతో ఈమెప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంది? ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుందా అని మాట్లాడుకుంటున్నారు.(ఇదీ చదవండి: గృహహింస.. సీరియల్ నటికి అత్తారింట్లో వేధింపులు)శ్రీకాకుళానికి చెందిన సాయితేజ తర్వాత కాలంలో లింగమార్పిడి చేయించుకుని ప్రియాంక సింగ్గా మారిపోయారు. కానీ ఈ విషయాన్ని మాత్రం తల్లిదండ్రులకు చెప్పలేదు. చాలా కాలం పాటు తన తండ్రి వద్ద ఈ విషయాన్ని దాచానని గతంలో ఓసారి ప్రియాంక చెప్పుకొచ్చింది. అయితే బిగ్బాస్ 5లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న టైంలో తానొక ట్రాన్స్జెండర్ అనే విషయం తన తండ్రికి తెలిసేలా బయటపెట్టింది.ఈ షో నుంచి బయటకొచ్చేసిన తర్వాత పలు రియాలిటీ షోల్లో కనిపించిన ప్రియాంక సింగ్.. సోషల్ మీడియాలోనూ యాక్టివ్గానే ఉంటుంది. వ్రతాలు, పూజాలు చేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కూడా మెడలో తాళిబొట్టుతో కనిపించేసరికి సరదాగా ఇది పెట్టిందా? లేదంటే ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకుందా అని అనుకుంటున్నారు.(ఇదీ చదవండి: మిడిల్ క్లాస్ తండ్రిగా రవితేజ.. 'ఇరుముడి' మరో సాంగ్ రిలీజ్) View this post on Instagram A post shared by Priyanka Singh (@priyankasingh.official_)
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మిడిల్ క్లాస్ తండ్రిగా రవితేజ.. 'ఇరుముడి' మరో సాంగ్ రిలీజ్రవితేజ తన స్టైల్ మార్చి చేస్తున్న సినిమా 'ఇరుముడి'. ఇప్పటివరకు రెగ్యులర్ కమర్షియల్ మూవీస్ లేదంటే ప్రయోగాలు చేశాడు. ఇందులో మాత్రం కుటుంబ ప్రేక్షకులు కనెక్ట్ అయ్యేలా మిడిల్ క్లాస్ వ్యక్తిగా, ఓ పాపకు తండ్రిగా కనిపించనున్నాడు. ఈ నెల 21న మూవీ థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా మరో సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు.(ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 23 సినిమాలు.. ఆ నాలుగు డోంట్ మిస్)ఇదివరకే ఇరుముడి కట్టు అంటూ అయ్యప్ప గీతం రిలీజ్ చేయగా మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంది. ఇప్పుడు కుటుంబ బంధాన్ని ఆవిష్కరించేలా 'యాలాలో యాలాలో' అంటూ సాగే పాటని రిలీజ్ చేశారు. ఓ గిరిజన ప్రాంతంలో ఆటో డ్రైవర్ అయిన రవితేజ, సాయం చేసే భార్య, మంచి కూతురు.. వీళ్ల మధ్య బాండింగ్ ఇందులో చూపించారు. శివ నిర్వాణ దర్శకుడు కాగా జీవీ ప్రకాశ్ సంగీతమందించాడు.(ఇదీ చదవండి: గృహహింస.. సీరియల్ నటికి అత్తారింట్లో వేధింపులు)
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సోనూ సూద్ రిలీజ్ చేసిన 'డర్టీ గ్యాంగ్స్టర్స్' సాంగ్విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్యా వశిష్ట, తారక్ పొన్నప్ప ప్రధాన పాత్రలు చేసిన సినిమా 'అనకాపల్లి'. కాండ్రేగుల నాయుడు, త్రినాథరావు నక్కిన నిర్మించారు. ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకుడు. కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందించడతో పాటు త్రినాథరావు నక్కిన ఓ ముఖ్య పాత్ర చేశారు. ఈ శుక్రవారం మూవీ థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలోనే 'డర్టీ గ్యాంగ్స్టర్స్' అంటూ సాగే పాటని సోనూసూద్ చేతుల మీదుగా విడుదల చేశారు.'డర్టీ గ్యాంగ్ స్టర్స్' పాటని కేకే రచించగా పృథ్వీ చంద్ర, కేకే ఆలపించారు. దేవ్జండ్ బాణీ అందించారు. ఈ పాట మాస్ ఆడియెన్స్కి ఇన్స్టంట్గా ఎక్కేసేలా ఉంది. ఈ లిరికల్ వీడియోలోని విజువల్స్, లొకేషన్స్, యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అన్నీ కూడా బాగున్నాయి.
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నాని-నితిన్ 'అలియాస్ రుక్మిణీ'.. గ్లింప్స్ చూశారా?'ప్యారడైజ్' సినిమాతో బిజీగా ఉన్న నాని.. నిర్మాతగా కొత్త మూవీ మొదలుపెట్టేశాడు. గత కొన్నిరోజుల నుంచి వస్తున్న రూమర్స్ నిజం చేస్తూ నితిన్ హీరోగా కొత్త చిత్రాన్ని ప్రకటించాడు. సోమవారం హైదరాబాద్లో లాంఛనంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదలైంది. 'దండోరా' ఫేమ్ మురళీకాంత్ దీనికి దర్శకుడు. తాజాగా టైటిల్ రివీల్ చేశారు. 'అలియాస్ రుక్మిణీ' అనే అచ్చ తెలుగు పేరుని ఫిక్స్ చేశారు.ఇంజినీరింగ్ బుక్స్ ముందేసుకుని పడుకునే హీరోని చూపిస్తూ.. గరం గోపాల్, ఆమెకు ఆమెంటే ఇష్టం, వ్రతం వెంకన్న పుస్తకాల్ని చూపించారు. వీటిని రాసింది రుక్మిణి అనే మహిళ. ఈమె ఎవరా అని మనం ఆలోచిస్తుండగా.. ఆమె నా భార్య అని హీరో పాత్రధారి అయిన నితిన్ చెప్పడం బాగుంది. మరి రొమాంటిక్ నవలలు రాసే భార్య ఉన్న హీరో ఎలాంటి అనుభవాలు ఎదుర్కొన్నాడనేది స్టోరీనా అనిపిస్తుంది. త్వరలోనే షూటింగ్ మొదలుపెట్టబోతున్నట్లు వెల్లడించారు. విజయ్ బుల్గానిన్ నేపథ్య సంగీతం బాగుంది.
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ఏ సమయం కూడా ఒకేలా ఉండదు‘‘ఏ సమయం కూడా ఒకేలా ఉండదు’’ అంటున్నారు సమంత. ఇటీవల ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమాతో సూపర్ సక్సెస్ అందుకున్నారామె. ప్రస్తుతం సమంత గర్భవతి. దాంతో సినిమాలకు బ్రేక్ ఇచ్చారు. గత ఏడాది డిసెంబరు 1న దర్శక–నిర్మాత రాజ్ నిడిమోరుతో సమంత వివాహం జరిగిన విషయం గుర్తుండే ఉంటుంది. తాజాగా ఇన్స్టా వేదికగా సమంత తన కొత్త ఫొటోలను షేర్ చేశారు. ‘‘ఏ సమయం కూడా ఒకేలా ఉండదు. కొన్ని సమయాలు మనల్ని ఎదురు చూడమని సూచిస్తాయి. మరికొన్ని మనల్ని పోరాటం చేయమని చెబుతాయి. ఇంకొన్ని సమయాలు కొన్నింటిని వదిలేయమని సంకేతాలు ఇస్తాయి. మనకు ఏ సమయం కావాలో ఎంచుకునే అవకాశం మన చేతుల్లో ఉండదు. అయితే ఆ సమయాల్లో మనం ఎలా జీవిస్తున్నాము అన్నదే ముఖ్యం’’ అంటూ తన కొత్త ఫొటోలకు క్యాప్షన్ జోడించారు సమంత. ఈ ఫొటోలు వైరల్గా మారాయి.
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స్నేహితులే నిర్మాతలుగా...‘‘నిజమైన విజయం అంటే మన స్నేహితులను కూడా మనతో పాటు ముందుకు తీసుకెళ్లడమే’’ అంటుంటారు. తాజాగా తన స్నేహితులకు సహ నిర్మాతలుగా అవకాశం కల్పించి, ఈ విషయాన్ని నిజం చేశారు అల్లు అర్జున్. హీరో అల్లు అర్జున్ తాజా చిత్రం ‘ఏఏ23’ (వర్కింగ్ టైటిల్). ఈ చిత్రానికి ఈ హీరో ఫ్రెండ్స్ భాగస్వాములైన విషయాన్ని స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఆదివారం వెల్లడించారు.అల్లు అర్జున్ హీరోగా లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో రూ పొందనున్న సినిమా ‘ఏఏ23’ (వర్కింగ్ టైటిల్). మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై నవీన్ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్ ఈ సినిమాను నిర్మించనున్నారు. ఈ సినిమాకి అల్లు అర్జున్ స్నేహితులు బన్నీ వాస్ (ఆల్రెడీ పలు చిత్రాలు నిర్మించారు), సందీప్ రామినేని, నటరాజ్, స్వాతి (అల్లు అర్జున్ కజిన్)లు సహ–నిర్మాతలుగా వ్యహరించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రీ ప్రోడక్షన్ వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాదే ఈ సినిమా చిత్రీకరణను ప్రారంభించి, వచ్చే ఏడాది రిలీజ్ చేయాలని టీమ్ ప్లాన్ చేస్తోందని తెలిసింది. మరోవైపు ప్రస్తుతం ‘రాకా’ చిత్రీకరణతో బిజీగా ఉన్నారు అల్లు అర్జున్. అట్లీ దర్శకత్వంలో రూ పొందుతున్న ఈ సినిమాను కళానిధి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు.
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'దందా' సిరీస్ రివ్యూయూట్యూబర్ దొరసాయి తేజ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సిరీస్ 'దందా'. ఛాయ్ షాట్స్ యాప్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కథతో దీన్ని తెరకెక్కించారు. ఇది ఎలా ఉందనేది రివ్యూలో చూద్దాం.కథేంటి?అరవింద్ (దొర సాయి తేజ) బీటెక్ స్టూడెంట్. డబ్బు, అధికారంపై బలమైన కోరిక ఉంటుంది. తరగతి గదిలో కంటే హైదరాబాద్ డార్క్ సైబర్ క్రైమ్ ప్రపంచంలోనే తన తెలివితేటలకు గుర్తింపు దక్కుతుందని అనుకుంటాడు. చిన్న చిన్న ఆన్లైన్ మోసాలతో ప్రారంభమైన ఇతడి ప్రయాణం.. ఫిషింగ్ స్కామ్లు, కాల్ సెంటర్లు, బ్లాక్మెయిల్స్, గ్యాంగ్స్టర్ పాలిటిక్స్ వరకు వెళ్తుంది. అసలు ఇదంతా ఎలా సాధ్యమైంది? డిజిటల్ నేరాల నెట్వర్క్ని శాసించే స్థాయికి అరవింద్ ఎలా ఎదిగాడనేదే మిగతా స్టోరీ.ఎలా ఉందంటే?'చాయ్ షాట్స్' వేదికగా వచ్చిన తెలుగు మైక్రో సిరీస్ ఇది. ఒక్కోటి రెండున్నర నిమిషాలతో 29 ఎపిసోడ్స్తో ఈ సిరీస్ తీశారు. యుట్యూబ్లో పలు సిరీస్లతో ఆకట్టుకున్న దొరసాయి తేజ.. ఇందులో అరవింద్ పాత్రలో అలరించాడు. సక్సెస్ కోసం ఎంతటి అన్యాయానికైనా తెగించే ఒక రా అండ్ రఫ్ నెగిటివ్ హీరోగా బాగా చేశారు. దర్శకుడు ఆదిత్య దేవులపల్లి మేకింగ్ కూడా బాగుంది. డైలాగ్స్, నటీనటుల నుంచి నటన రాబట్టడం, రిషి ఎం బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్, అశ్విన్ లెనిన్ విజువల్స్ ఈ సిరీస్ కి ప్రాణం పోశాయి. అరవింద్ పాత్రకు పోటీ ఇచ్చే ఆదిత్య సింగ్ పాత్రలో నితిన్ ప్రసన్న ఆకట్టుకున్నాడు. రెండో సీజన్పై ఆసక్తిని పెంచేలా ఆయన పాత్ర సాగుతుంది.
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ప్రెగ్నెన్సీతో సమంత ఫొటోషూట్.. ఫ్రెండ్స్తో నమ్రత ట్రిప్బేబీ బంప్తోనూ సమంత గ్లామరస్ ఫొటోషూట్స్నేహితులతో కలిసి నమ్రత ఫారెన్ ట్రిప్జిమ్ డ్రస్తో సురేఖావాణి ఫ్రెండ్షిప్ డే విషెస్పచ్చని చీరలో మెరిసిపోతున్న శ్రుతి హాసన్పట్టుచీరలో బుట్టబొమ్మలా నభా నటేశ్చీరలో చందమామలా హెబ్బ పటేల్ ధమాకా View this post on Instagram A post shared by Surekhavani (@artist_surekhavani) View this post on Instagram A post shared by Hebah Patel (@ihebahp) View this post on Instagram A post shared by Namrata Shirodkar (@namratashirodkar) View this post on Instagram A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl) View this post on Instagram A post shared by Manchu Lakshmi Prasanna (@lakshmimanchu) View this post on Instagram A post shared by SIMRAN (@actorsimranofficial) View this post on Instagram A post shared by Komalee Prasad (@komaleeprasad) View this post on Instagram A post shared by Nabha Natesh (@nabhanatesh) View this post on Instagram A post shared by Shruti Haasan (@shrutzhaasan)
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'ఎల్లమ్మ'లో దేవిశ్రీ ప్రసాద్.. మొత్తం మార్చేశారు'బలగం' ఫేమ్ వేణు దర్శకత్వం వహిస్తున్న కొత్త సినిమా 'ఎల్లమ్మ'. ఎప్పటినుంచో సెట్స్ మీద ఉంది. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఈ ప్రాజెక్టుతో హీరోగా పరిచయమవుతున్నాడు. కొన్నాళ్ల క్రితం గ్లింప్స్ లాంటి వీడియో రిలీజ్ చేశారు. తర్వాత నుంచి పూర్తిగా సైలెంట్ అయిపోయారు. మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు మరో అప్డేట్ ఇచ్చేశారు.(ఇదీ చదవండి: పూజా హెగ్డే.. పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లి?)దేవిశ్రీ ప్రసాద్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'ఎల్లమ్మ' ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో పార్సి అనే కుర్రాడిగా కనిపించబోతున్నాడు. క్లీన్ షేవ్ చేసిన లుక్లో దేవి డిఫరెంట్గా ఉన్నాడు. చెప్పాలంటే బయట కనిపించేదానికి సినిమాలో కనిపించే దానికి మొత్తానికి మార్చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దిల్ రాజు ఈ చిత్రానికి నిర్మాత కాగా హీరోయిన్ ఎవరు? మిగతా నటీనటులు ఎవరనేది ఇంకా బయటపెట్టలేదు. రిలీజ్ ఎప్పుడనేది కూడా ప్రస్తుతానికి ఇంకా సస్పెన్స్.(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలో భార్యభర్తల కామెడీ సినిమా 'గట్ట కుస్తీ 2' తెలుగు రివ్యూ)
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అల్లు అర్జున్ ఫ్రెండ్షిప్ డే మెసేజ్సినిమా రంగంలో విజయం, చుట్టూ ఉన్న చాలా విషయాలని మార్చేస్తుంది. కెరీర్లు, బంధాలు మారిపోతాయి. స్నేహాలు జ్ఞాపకాలుగా మిగిలిపోతాయి. నిజమైన విజయం అంటే కేవలం అత్యుతన్న స్థానాన్ని చేరుకోవడం మాత్రమే కాదని.. మనవాళ్లను కూడా మనతో పాటు తీసుకెళ్లడమే అని గుర్తుచేసే వారుంటారు. అలాంటి వ్యక్తే అల్లు అర్జున్.కొన్ని నెలల క్రితం అల్లు అర్జున్ హీరోగా లోకేశ్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో 'AA23' చిత్రాన్ని ప్రకటించారు. ఇకపోతే ఈ మూవీకి మైత్రీ మూవీ మేకర్స్తో పాటు, అల్లు అర్జున్కు సన్నిహితమైన నలుగురు స్నేహితులు సహ నిర్మాతలుగా మారారు. ఇది స్నేహానికి ఇచ్చిన ఒక బలమైన సందేశం. వీరిలో బన్నీ వాస్ కూడా ఉన్నారు. అల్లు అర్జున్ జీవితంలోనూ, కెరీర్లోనూ ఎన్నో దశల్లో అతని పక్కన నిలిచిన స్నేహితుడాయన. అలాగే ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఆయన స్కూల్ డేస్లో స్నేహితులైన సందీప్ రామినేని, నటరాజ్ కూడా చేరారు. వీరితో పాటు అతని కజిన్, చిన్ననాటి స్నేహితురాలు స్వాతి కూడా భాగమయ్యారు.అల్లు అర్జున్ ఇలా చేయటం ఇదేం మొదటిసారి కాదు. పుష్ప ది రైజ్ సినిమా సమయంలో తన మావయ్యకు చెందిన సంస్థ ముత్తంశెట్టి మీడియా చిత్ర నిర్మాణంలో భాగమైంది. బన్నీ స్నేహితులైన ఎస్కెఎన్, శరత్లు ఇప్పటికే సక్సెస్ఫుల్ నిర్మాతలుగా రాణిస్తున్నారు.
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చిరంజీవి, నాగార్జునతో మల్టీస్టారర్.. అనిల్ ప్లాన్ అదుర్స్మల్టీ స్టారర్ చిత్రాలకు తెలుగులో మంచి ఆదరణ ఉంటుంది. ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు కలిసి నటిస్తే.. యావరేజ్ ఉన్నా సరే.. సినిమాను సూపర్ హిట్ చేస్తారు. అందుకే గతంలో ఎక్కువగా మల్టీస్టారర్ చిత్రాలు వచ్చేవి. ఈ మధ్య తెలుగు హీరోలంతా పాన్ ఇండియా సినిమాలపై ఫోకస్ పెట్టడం.. సోలోగా రాణించాలనే తపనతో మల్టీస్టారర్పై ఆసక్తి చూపించడం లేదు. అయితే స్టార్స్ కలిసి చేస్తే మాత్రం ఆ సినిమా చూడాలని ప్రేక్షకులు కోరుకుంటున్నారు. దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ఇప్పుడు అదే చేయబోతున్నాడు. టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోలు మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నాగార్జునలతో క్రేజీ సినిమా తెరకెక్కించబోతున్నాడట.అనిల్ రావిపూడి సినిమాలు ఎలా ఉంటాయో తెలిసిందే. స్టార్స్తో కూడా కామెడీ చేయించి హిట్ కొడతాడు. ఇప్పటికే చిరంజీవి, వెంకటేష్, బాలకృష్ణలతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ తీశాడు. ఇప్పుడు ఆయన ఫోకస్ నాగార్జునపై పడింది. నాగార్జునతో సినిమా చేస్తానని అనిల్ ఎప్పటి నుంచో చెబుతున్నాడు. త్వరతోనే ఈ ప్రాజెక్ట్ని పట్టాలపైకి ఎక్కించబోతున్నాడు. ప్రస్తుతం నాగార్జున తన 10వ సినిమాలో బిజీగా ఉన్నాడు. ఇది పూర్తయిన తర్వాత అనిల్తో సినిమా చేస్తాడని ఇండస్ట్రీలో టాక్ నడుస్తోంది. అయితే తాజా సమాచారం ప్రకారం.. నాగార్జునతో సోలో సినిమా కాకుండా చిరంజీవిని కూడా కలిపి మల్టీస్టారర్ రూపొందించాలని అనిల్ ప్లాన్ చేస్తున్నాడట. ఇలా ఇద్దరూ కలిసి ఒకే సినిమాలో కనిపిస్తే అభిమానులకు అది నిజంగా పండగ అనే చెప్పొచ్చు. అంతేకాదు.. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో కూడా ఈ సినిమాపై భారీ క్రేజ్ ఏర్పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
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ది ప్యారడైజ్లో స్పెషల్ సాంగ్.. కీర్తికి భారీగా రెమ్యునరేషన్..!టాలీవుడ్లో సూపర్ హిట్ జంటల్లో నాని, కీర్తి సురేశ్ ఒకరు. వీరిద్దరు జంటగా నటించిన నేను లోకల్, దసరా మూవీస్ బాక్సాఫీస్ వద్ద అదరగొట్టేశాయి. అయితే మరోసారి ఈ హిట్ కాంబోను తెరపై చూసే అవకాశం రానుందని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం నాని హీరోగా వస్తోన్న ది ప్యారడైజ్లో కీర్తి సురేశ్ కనిపించనుందని సమాచారం. ఆమెను ఓ స్పెషల్ సాంగ్ కోసం తీసుకున్నారని టాలీవుడ్లో టాక్ వినిపిస్తోంది.ఈ ప్రత్యేక పాట కోసం కీర్తి సురేశ్ ఓకే చెప్పారని.. అయితే కేవలం రెండు రోజుల కాల్షీట్లు మాత్రమే కేటాయించినట్లు టాక్ నడుస్తోంది. ఈ రెండు రోజుల షూటింగ్ కోసం ఆమె భారీగా రెమ్యునరేషన్ అందుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇది కాస్తా టాలీవుడ్లో హాట్టాపిక్గా మారింది. అయితే ఈ సాంగ్ను దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఒదెల చాలా గ్రాండ్గా ప్లాన్ చేస్తున్నారట. దీంతో ఈ సాంగ్పై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
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మరో కొత్త లుక్లో..?‘పుష్ప:ది రైజ్, పుష్ప: ది రూల్’ సినిమాల్లో న్యూ లుక్లో ఆశ్చర్యపరిచారు హీరో అల్లు అర్జున్. ఆయన తాజా చిత్రం ‘రాకా’ లుక్ కూడా ఆశ్చర్యపరిచేలా ఉంది. కథ డిమాండ్ మేరకు ఇలా కొత్తగా కనిపించాలని అల్లు అర్జున్ ఫిక్స్ అయినట్లున్నారు ‘రాకా’ తర్వాత లోకేష్ కనగరాజ్ డైరెక్షన్లో అల్లు అర్జున్ హీరోగా ‘ఏఏ23 ’ (వర్కింగ్ టైటిల్) సినిమా రూపొందనుంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీ ప్రోడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి.ఈ ఏడాది చివర్లో ఈ సినిమా షూటింగ్ను ఆరంభించాలనుకుంటున్నారని టాక్. ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ లుక్ను ఫైనలైజ్ చేసే పనిలో ఉన్నారట లోకేష్. ఇటీవల ముంబైలో లుక్ టెస్ట్ కూడా జరిగింది. కానీ ఫైనల్ లుక్ ఖరారు లేదట. ఈ చిత్రంలో అల్లు అర్జున్ లుక్ చాలా కొత్తగా ఉంటుందని సమాచారం. ఇందుకోసం అల్లు అర్జున్ ఫిజికల్గా పూర్తిగా మేకోవర్ అవ్వాల్సి ఉందట. ‘రాకా’ సినిమాలో తన పాత్ర చిత్రీకరణ పూర్తయిన వెంటనే ‘ఏఏ 23’ మేకోవర్ కోసం అల్లు అర్జున్ వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తారని సమాచారం. నవీన్ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్ నిర్మించనున్న ఈ చిత్రానికి సంగీతం: అనిరుధ్ రవిచందర్.
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నిజమైన విజయం లభించింది‘‘ఒక సినిమాకు పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషంగా ఉండటమే నిజమైన విజయం. ఆ సక్సెస్ మా ‘చెన్నై లవ్స్టోరీ’కి లభించింది’’ అని కిరణ్ అబ్బవరం అన్నారు. కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరిప్రియ జంటగా నటించిన సినిమా ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’. సాయి రాజేశ్ కథతో రవి నంబూరి ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. ఎస్కేఎన్, సాయి రాజేశ్ నిర్మించిన ఈ సినిమా జూలై 24న విడుదలైంది. ఈ చిత్రం రూ. 50 కోట్ల వసూళ్లు సాధించిందని యూనిట్ పేర్కొంది.శనివారం యూనిట్ నిర్వహించిన రూ. 50 కోట్ల బ్లాక్ బస్టర్ సెలబ్రేషన్లో కిరణ్ అబ్బవరం మాట్లాడుతూ– ‘‘మా ‘చెన్నై లవ్స్టోరీ’ ప్రేమకథా చిత్రం కాబట్టి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ వస్తారా? అనే సందేహం కలిగింది. ఇటీవల మేం థియేటర్స్ విజిట్ చేశాం. ప్రతి థియేటర్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఉంటున్నారు’’ అన్నారు. ‘‘ఒక సినిమాను ఎలా ప్రమోట్ చేయాలో ఈ సినిమా ప్రయాణంలో మా నిర్మాతల నుంచి నేర్చుకున్నాను’’ అని తెలి పారు రవి నంబూరి.‘‘కంటెంట్ బాగుంటే విజయాన్ని అందించడంలో తెలుగు ప్రేక్షకులు ముందుంటారని మా సినిమాతో మరోసారి నిరూపితమైంది’’ అని చె΄్పారు శ్రీగౌరి ప్రియ.‘‘మా సినిమాకి ఘనవిజయాన్ని అందించిన ప్రేక్షకులకు థ్యాంక్స్’’ అని అన్నారు సహ–నిర్మాత ధీరజ్ మొగిలినేని. ‘‘8 రోజుల్లోనే కిరణ్ గారి కెరీర్లో ఈ సినిమా బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలవడం హ్యాపీగా ఉంది’’ అని చె΄్పారు ఎస్కేఎన్.
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వీరి వీరి గుమ్మడిపండు... రిలీజ్ ఎప్పుడు?టాలీవుడ్లో రిలీజ్ డేట్లు తారుమారు అవుతున్న తీరు కొత్తేం కాదు. కానీ ఇటీవలి కాలంలో చాలా సినిమాల రిలీజ్లు వాయిదాలు పడుతున్నాయి. ‘పెద్ది, లెనిన్, మా ఇంటి బంగారం’... ఇలా పలు చిత్రాలు తమ తొలి రిలీజ్ డేట్ను మార్చుకుని, ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన సినిమాలే. ఈ కోవలో మరికొన్ని సినిమాల రిలీజ్ డేట్స్పై సందిగ్ధత కొనసాగుతూనే ఉంది. సినిమా రిలీజ్ల వాయిదాల పర్వం కొనసాగుతోంది. కొన్ని సినిమాల రిలీజ్లకు ఓటీటీ డీల్స్ అడ్డంకిగా మారితే, మరికొన్ని సినిమాలు వీఎఫ్ఎక్స్ వర్క్స్కి ఎక్కువ టైమ్ తీసుకోవడం వల్ల వాయిదా పడుతున్నాయి. మరి... ఏ సినిమాల రిలీజ్లు గ్రాఫిక్స్ వల్ల ఆలస్యం అవుతున్నాయి? ఏ సినిమాల రిలీజ్ డేట్లు ఇంకా కన్ఫార్మ్ కావాల్సి ఉంది? అన్న విషయాలపై ఓ లుక్ వేయండి.సత్య లోకానికి దారేది?చిరంజీవి హీరోగా నటించిన సోషియో ఫ్యాంటసీ యాక్షన్ డ్రామా ‘విశ్వంభర’. ఈ చిత్రంలో త్రిష, ఆషికా రంగనాథన్ హీరోయిన్స్గా నటించగా, కునాల్ కపూర్ విలన్ రోల్లో చేశారని తెలిసింది. బాలీవుడ్ కథనాయిక మౌని రాయ్ ఓ స్పెషల్ సాంగ్లో కనిపిస్తారు. ఇక ‘విశ్వంభర’ సినిమా గత ఏడాది సంక్రాంతి సందర్భంగానే రిలీజ్ అవ్వాల్సింది. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ సినిమా ఇంకా విడుదలకు నోచుకోలేదు. ఈ ఏడాది వేసవికి ‘విశ్వంభర’ సినిమా విడుదలవుతుందని ఓ సందర్భంలో యూనిట్ పేర్కొంది. కానీ ఇది సాధ్యం కాలేదు. దీంతో ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై ఇంకా సందిగ్ధత నెలకొని ఉంది.‘విశ్వంభర’ సినిమా టీజర్ విడుదలైనప్పుడు ఈ సినిమా గురించిన విజువల్స్, గ్రాఫిక్స్ వర్క్స్పై కొన్ని విమర్శలు వచ్చాయి. దీంతో మళ్లీ ఈ తరహా విమర్శలు పునరావృతం కాకూడదని చిత్రయూనిట్ పోస్ట్ ప్రోడక్షన్, వీఎఫ్ఎక్స్ వర్క్స్ను చాలా జాగ్రత్తగా చేస్తోందట. ఆగస్టు 22న చిరంజీవి బర్త్ డే. ఈ సందర్భంగా ‘విశ్వంభర’ సినిమా విడుదల తేదీపై ఓ స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. అన్నీ ప్లాన్ చేసినట్లుగా సాగితే ఈ సినిమాను అక్టోబరు 16న రిలీజ్ చేయాలన్నది టీమ్ ప్రస్తుత ప్లాన్ అని తెలిసింది.ఇక ఈ చిత్రంలో దొరబాబు అనే పాత్రలో చిరంజీవి, అవని అనే పాత్రలో త్రిష నటించారని తెలిసింది. యూవీ క్రియేషన్స్ పతాకంపై వంశీ, ప్రమోద్, విక్రమ్ ఈ సినిమాను నిర్మించారు. ‘బింబిసార’ ఫేమ్ వశిష్ఠ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి కీరవాణి సంగీతం అందించారు. ఇక పద్నాలుగు లోకాలు దాటి సత్య లోకానికి వెళ్లి అక్కడ్నుంచి హీరోయిన్ను హీరో ఎలా తిరిగి తీసుకు వస్తాడనే అంశం ఆధారంగా ‘విశ్వంభర’ కథనం సాగుతుందని ఫిల్మ్నగర్ టాక్. ఈ ప్రయాణంలో విశ్వంభర అనే పుస్తకం కథలో కీలకంగా ఉంటుందని తెలిసింది.డిసెంబరులో ఫౌజి దసరాకు విడుదల కావాల్సిన ‘ఫౌజి’ సినిమా డిసెంబరులో రిలీజ్కు సిద్ధమైంది. ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తున్న పీరియాడికల్ యాక్షన్ అండ్ లవ్స్టోరీ సినిమా ‘ఫౌజి’. 1940 నేపథ్యంలో సాగే ఈ సినిమాకు ‘సీతారామం’ ఫేమ్ హను రాఘవపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇమాన్వీ ఇస్మాయిల్ ఈ చిత్రంతో హీరోయిన్గా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు పరిచయం అవుతుండగా మిథున్ చక్రవర్తి, అనుపమ్ ఖేర్, జయప్రద, భానుచందర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. టీ సిరీస్, గుల్షన్ కుమార్, భూషణ్ కుమార్ల సమర్పణలో నవీన్ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.ఈ చిత్రంలో సైనికుడి పాత్రలో ప్రభాస్ కనిపిస్తారని తెలిసింది. ప్రధాన కథాంశం రజాకార్ల నేపథ్యంలో సాగుతుందని సమాచారం. స్వాతంత్య్ర సమర యోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ స్థాపించిన ‘ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్’ కార్యకలా పాలకు సంబంధించిన అంశాలను కూడా ఈ దేశభక్తి చిత్రంలో హను రాఘవపూడి ప్రస్తావించనున్నారనే టాక్ ఫిల్మ్నగర్ సర్కిల్స్లో వినిపిస్తోంది. అలాగే హీరో ప్రభాస్ క్యారెక్టరైజేషన్లో డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉంటాయని సమాచారం. ఇక ‘ఫౌజి’ సినిమాను తొలుత ఈ ఏడాది దసరా సందర్భంగా రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు.కానీ ఈ సినిమా షూటింగ్ పనులు ఇంకా పూర్తి కాక పోవడం,పోస్ట్ ప్రోడక్షన్ వర్క్స్పై టీమ్ మరింత ఫోకస్ పెట్టాలనుకోవడం వంటి కారణాల చేత ఈ సినిమా రిలీజ్ దసరాకు సాధ్యపడలేదట. ఇటీవల ‘ఫౌజి’ చిత్రాన్ని 2026 డిసెంబరు 3న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇలా దసరాకు విడుదల కావాల్సిన ‘ఫౌజి’ సినిమా డిసెంబరులో రిలీజ్కు సిద్ధం అవుతోంది. అలాగే ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా విడుదలయ్యే అవకాశం లేక పోలేదనే టాక్ ఫిల్మ్నగర్ సర్కిల్స్లో వినిపిస్తుండటం మరో విశేషం. అయితే ఈ అంశాలపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ఈ సినిమాకు విశాల్ చంద్రశేఖర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.రాకా రాక ఎప్పుడు? ‘పుష్ప: ది రైజ్’, ‘పుష్ప: ది రూల్’ వంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాల తర్వాత అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా సినిమా ‘రాకా’. తమిళ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో దీపికా పదుకోన్ ఓ లీడ్ రోల్ చేస్తుండగా, జాన్వీ కపూర్, రష్మిక మందన్నా, మృణాల్ ఠాకూర్ ఈ సినిమాలోని ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారని తెలిసింది. సన్ పిక్చర్స్ పతాకంపై కళానిధి మారన్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ముంబైలోని ప్రముఖ స్టూడియోస్లో ఈ సినిమా చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. అయితే ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు.మేకర్స్ అయితే షూటింగ్ను ఈ ఏడాదే ముగించే పనిలో ఉన్నారని తెలిసింది. కానీ ఈ చిత్రం కోసం ఓ సరికొత్త ప్రపంచాన్నే అట్లీ సృష్టించారని, దీంతో వీఎఫ్ఎక్స్ వర్క్స్ పూర్తి చేసేందుకు చాలా సమయం పడుతుందనే టాక్ తెరపైకి వచ్చింది. అందుకే ‘రాకా’ సినిమా చిత్రీకరణ ఈ ఏడాదే ముగిసినా రిలీజ్ మాత్రం వచ్చే ఏడాది ఉంటుందని తెలుస్తోంది. అంతేకాదు... ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా రిలీజ్ కానుందన్న ప్రచారం కూడా వినిపిస్తోంది. ఈ సినిమాకు సాయి అభ్యంకర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. జడల్ జమానా ‘దసరా’ వంటి హిట్ ఫిల్మ్ తర్వాత హీరో నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో రానున్న పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామా ‘ది ప్యారడైజ్’. ఈ సినిమా ప్రధాన కథాంశం 1980 కాలం నాటి సికింద్రాబాద్ నేపథ్యంలో సాగుతుందని సమాచారం. ఈ చిత్రంలో సికింద్రాబాద్ కుర్రాడు జడల్ పాత్రలో నాని, సుబ్బుగా కయాదు లోహర్, శిఖంజా మాలిక్గా మోహన్బాబు, విక్రమ్ మాలిక్గా రాఘవ్ జుయల్ (బాలీవుడ్ ‘కిల్’ సినిమా ఫేమ్..), బిర్యానిగా సంపూర్ణేష్ బాబు నటిస్తున్నారు. బాబుమోహన్, ఈశ్వరీరావు, తనికెళ్ల భరణి ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపిస్తారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా చిత్రీకరణ హైదరాబాద్లో జరుగుతోంది.ప్రముఖ కథనాయిక కీర్తీ సురేష్ పాల్గొంటుండగా, ఈ సినిమాలోని ఓ స్పెషల్ సాంగ్ను యూనిట్ చిత్రీకరిస్తున్నారని తెలిసింది. ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ పతాకంపై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్న ‘ది ప్యారడైజ్’ సినిమాను తొలుత ఈ ఏడాది మార్చి 26నే రిలీజ్ చేయాలనుకున్నారు. కానీ క్వాలిటీ, కంటెంట్ విషయంలో ఏ మాత్రం రాజీ పడకూడదని నాని, శ్రీకాంత్ డిసైడ్ కావడంతో ఈ సినిమా రిలీజ్ను ఆగస్టు 21కి వాయిదా వేశారు.ఈ నెల 21న కూడా విడుదల కావడం లేదని, కాంప్రమైజ్ లేకుండాపోస్ట్ ప్రోడక్షన్ వర్క్స్ పూర్తి చేసేందుకు యూనిట్కు మరికొంత సమయం కావాల్సి వచి్చందని, దీంతో ఈ సినిమాను సెప్టెంబరు 25న రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నారనే టాక్ ఫిల్మ్నగర్ సర్కిల్స్లో వినిపిస్తోంది. అయితే ఈ నెల 6న ‘ది ప్యారడైజ్’ సినిమా టీజర్ విడుదల కానుంది. ఈ టీజర్లో ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన విడుదల తేదీపై ఓ స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.నిధి అన్వేషణ ‘తండేల్’ వంటి సూపర్ హిట్ సినిమా తర్వాత నాగచైతన్య హీరోగా నటిస్తున్న తాజా సినిమా ‘వృషకర్మ’. ‘విరూ పాక్ష’ వంటి హిట్ ఫిల్మ్ తర్వాత దర్శకుడు కార్తీక్ వర్మ దండు ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మిథికల్ థ్రిల్లర్ సినిమాలో అర్జున్ పాత్రలో నాగచైతన్య, ఆర్కియాలజిస్ట్ దక్షగా మీనాక్షీ చౌదరి నటిస్తున్నారు. స్పర్శ్ శ్రీవాస్తవ, జయరామ్, సత్య ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. కాగా, ఈ సినిమాను తొలుత ఈ ఏడాది వేసవిలో రిలీజ్ చేయాలనుకున్నారు మేకర్స్. కానీ ఈ వేసవిలో ఈ చిత్రం విడుదల కాలేదు.అయితే ఈ ఏడాదే ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయాలనే ఆలోచనలో ఉంది చిత్రబృందం. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఆల్మోస్ట్ పూర్తి కావొచ్చింది. త్వరలోనే ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై ఓ స్పష్టత రానుంది. ఈ సినిమా ప్రధాన కథాంశం ఓ నిధి అన్వేషణ నేపథ్యంలో సాగుతుందని, కొన్ని మైథాలజీ, హారర్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఈ చిత్రంలో ఉన్నాయని తెలిసింది. బాపినీడు సమర్పణలో బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్, సుకుమార్ .బి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు ఇషాన్ సక్సేనా సహ–నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా ‘కాంతార’ ఫేమ్ అజనీష్ లోకనాథ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.రణబాలి ‘గీత గోవిందం, డియర్ కామ్రేడ్’ వంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాల తర్వాత హీరో విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మికా మందన్నా ముచ్చటగా మూడోసారి కలిసి జంటగా నటిస్తున్న సినిమా ‘రణబాలి’. విజయ్ దేవరకొండకు ‘టాక్సీవాలా’ వంటి హిట్ సినిమాను అందించిన రాహుల్ సాంకృత్యాన్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. 19వ శతాబ్దం నేపథ్యంలో 1854–1878 మధ్య కాలంలో జరిగిన చారిత్రక వాస్తవ ఘటనల ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. రాయలసీమ నేపథ్యంలో సాగే ఈ సినిమాలో రణబాలిగా విజయ్ దేవరకొండ నటిస్తుండగా, జయమ్మ పాత్రలో రష్మిక మందన్నా నటిస్తున్నారు.హాలీవుడ్ నటుడు ‘ది మమ్మీ’ ఫేమ్ ఆర్నాల్డ్ వోస్లూ ఈ మూవీలో విలన్ సార్ థియోడర్ హెక్టార్ రోల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఇప్పటికే వంద రోజులకు పైగా చిత్రీకరణ జరుపుకుంది. షూటింగ్ 90 శాతం పూర్తయింది. కాగా, ఈ సినిమాను ఈ ఏడాది సెపె్టంబరు 11న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు గతంలో మేకర్స్ ప్రకటించారు. కానీ సెప్టెంబరు 11న ‘రణబాలి’ సినిమా విడుదల కాక పోవచ్చని తెలిసింది. తాజాగా హీరోయిన్ రష్మికమందన్నా గాయపడ్డారు. ఆమెకు ఆరు వారాలు వైద్యులు విశ్రాంతి సూచించారు. ఈ ప్రభావం కూడా ‘రణబాలి’ చిత్రంపై పడుతుందని తెలుస్తోంది. మరోవైపు ఈ ఏడాది దీ పావళి సందర్భంగా నవంబరు 6న ‘రణబాలి’ సినిమాను విడుదల చేస్తే ఎలా ఉంటుందన్న ఆలోచన కూడా చేస్తున్నారట మేకర్స్.అయితే ఈ కొత్త విడుదల తేదీపై అధికారిక సమాచారం అందాల్సి ఉంది. టీ సిరీస్ ఫిల్మ్, గుల్షన్ కుమార్, భూషణ్ కుమార్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై నవీన్ యర్నేని, వై. రవిశంకర్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు అజయ్–అతుల్ ద్వయం సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా సంగతి ఇలా ఉంచితే... విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా రవికిరణ్ కోలా దర్శకత్వంలో ‘రౌడీ జనార్ధన’ అనే ఓ పీరియాడికల్ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ‘దిల్’ రాజు, శిరీష్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని మేకర్స్ డిసెంబరులో రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. మరి... దీ పావళికి ‘రణబాలి’ విడుదలై, ఆ వెంటనే డిసెంబరులో ‘రౌడీ జనార్ధన’ సినిమా కూడా విడుదలైతే విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యాన్స్కు ఇంతకు మించిన గుడ్ న్యూస్ ఏముంటుంది? మరి.. ఇలానే జరుగుతుందా? లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ. సెంగోల్ రక్షణ నిఖిల్ హీరోగా నటించిన పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామా ‘స్వయంభూ’. ఈ చిత్రంలో సంయుక్త, నభా నటేష్ హీరోయిన్స్గా నటించారు. ఈ సినిమా ఇప్పటికే పలుమార్లు వాయిదా పడింది. ఫైనల్గా ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 13న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఓ విడుదల తేదీని ప్రకటించారు. కానీ, ఈ సినిమా ఆ తేదీకి కూడా రిలీజ్ కాలేదు. వేసవిలో రిలీజ్ అనే ప్రచారం జరిగినప్పటికీ అదీ జరగలేదు. అంతేకాదు... ఈ చిత్రం రిలీజ్పై ఇప్పటికీ సరైన స్పష్టత రాలేదు. మేకర్స్ అయితే ఈ ఏడాదే రిలీజ్ చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు.కానీ భారీ వీఎఫ్ఎక్స్ వర్క్స్,పోస్ట్ ప్రోడక్షన్స్ పూర్తి స్థాయిలో కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే విడుదల తేదీని ప్రకటించాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారట. ఇక ఈ సినిమాలో ఓ వారియర్ పాత్రలో నిఖిల్ కనిపిస్తారు. సెంగోల్ అనే ఓ రాజచిహ్నం రక్షణ అనేది ఈ సినిమా ప్రధాన కథాంశం అని సమాచారం. ఈ సినిమాలో హీరో పాత్రకు తోడుగా ఓ గుర్రం ఉంటుందని తెలిసింది.భరత్ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వంలో ఠాగూర్ మధు సమర్పణలో భువన్, శ్రీకర్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. అలాగే ఈ చిత్రంలో సునీల్ నెగటివ్ షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ చేశారని, సుబ్బరాజు మరో కీలక పాత్రపోషించారని తెలిసింది. ఇంకా ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా విడుదలవుతుందనే ప్రచారం కూడా ఫిల్మ్నగర్ సర్కిల్స్లో వినిపిస్తోంది. రవి బస్రూర్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నారు.డిసెంబరులో ఏటిగట్టు సంబరాలు సాయిదుర్గా తేజ్ హీరోగా నటిస్తున్న పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామా ‘సంబరాల ఏటిగట్టు’. రాయలసీమ నేపథ్యంలో సాగే ఈ సినిమాకు రోహిత్ కె.పి దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, ఐశ్వర్య లక్ష్మి, జగపతిబాబు, సాయి కుమార్, శ్రీకాంత్, అనన్య నాగళ్ల ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్ దత్ ఓ మెయిన్ విలన్ రోల్ చేస్తున్నారని సమాచారం. ఈ సినిమాను గత ఏడాదే రిలీజ్ చేయాలనుకున్నారు మేకర్స్. కానీ వీలుపడలేదు. తాజాగా ఈ ఏడాది డిసెంబరులో రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ఇటీవల మేకర్స్ ప్రకటించారు. కానీ రిలీజ్ డేట్పై స్పష్టత రాలేదు. బి. అజనీష్ లోక్నాథ్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నారు. కె. నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.ఇలా రిలీజ్ డేట్లు ప్రకటించి, ఇంకా విడుదల మార్చుకున్న సినిమాలు మరికొన్ని ఉన్నాయి. అలాగే షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసి ఏడాది పైనా అవుతున్నా రిలీజ్ డేట్లు ఇంకా ఖరారు చేసుకోని సినిమాలు మరికొన్ని ఉన్నాయి.– ముసిమి శివాంజనేయులు
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'లెనిన్'లో లేని క్రేజీ సాంగ్ వీడియో రిలీజ్అఖిల్కి 'లెనిన్'తో తొలి సక్సెస్ దక్కింది. గత నెలలో రిలీజైన ఈ మూవీకి రూ.100 కోట్ల వసూళ్లు వచ్చాయి. వచ్చే శుక్రవారం నుంచి జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్కి కూడా రానుందని అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే రిలీజ్కి ముందు 'సోల్ ఆఫ్ లెనిన్' పేరిట ఓ సాంగ్ని బయటకు వదిలారు. ఇది మూవీలో కూడా ఉంటుందేమోనని అనుకున్న ప్రేక్షకులకు నిరాశే ఎదురైంది. దీనిని ఎడిటింగ్లో తీసేశారు. కానీ ఇప్పుడు పూర్తి వీడియోని యూట్యూబ్లో విడుదల చేశారు.(ఇదీ చదవండి: సీక్రెట్గా నిశ్చితార్థం చేసుకున్న టాలీవుడ్ హీరోయిన్)అఖిల్, భాగ్యశ్రీ హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన 'లెనిన్' సినిమాకు మురళీ కిశోర్ అబ్బూరు దర్శకుడు. రూరల్ బ్యాక్డ్రాప్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా దీన్ని తెరకెక్కించారు. నాగార్జున, నాగవంశీ నిర్మాతలుగా వ్యవహరించారు. మహాభారతాన్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకుని ఈ మూవీ తీశారు. ఫస్టాప్ రొటీన్గా ఉన్నప్పటికీ సెకండాఫ్లో వరసపెట్టి ట్విస్టులు వస్తూనే ఉంటాయి.(ఇదీ చదవండి: అఖిల్ 'లెనిన్' సినిమా రివ్యూ)
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పెళ్లి కూతురిగా భాగ్యశ్రీ.. అందంగా జాన్వీ'లెనిన్' షూటింగ్ జ్ఞాపకాలతో భాగ్యశ్రీఫ్రెండ్ పార్టీలో అందంగా జాన్వీ కపూర్ముద్దుగుమ్మలా ముస్తాబైన ఈషా రెబ్బామిల మిల మెరిసిన తారలా గౌరీప్రియముద్దొచ్చేలా సంయుక్త భలే మెరిసిపోతూచుడీదార్లో చూడచక్కగా 'కోర్ట్' శ్రీదేవి View this post on Instagram A post shared by Sri Gouri Priya (@srigouripriya) View this post on Instagram A post shared by Malvika Sharma (@malvikasharmaofficial) View this post on Instagram A post shared by Divyabharathi (@divyabharathioffl) View this post on Instagram A post shared by Vishnu Vardhan (@photosbyvishnu) View this post on Instagram A post shared by Eeshaa Rebba (@yourseesha) View this post on Instagram A post shared by Shalini Pandey (@shalzp) View this post on Instagram A post shared by Sangeerthana Vipin (@sangeerthanavipin6) View this post on Instagram A post shared by Samyuktha (@iamsamyuktha_) View this post on Instagram A post shared by Bhagyashri Borse (@bhagyashriiborse) View this post on Instagram A post shared by Janhvi Kapoor (@janhvikapoor) View this post on Instagram A post shared by Sri devi (@srideviactor)
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'అబద్ధమేవ జయతే' సినిమా.. అమ్మ పాట రిలీజ్విభిన్న కథాంశంతో తీస్తున్న సినిమా 'అబద్ధమేవ జయతే'. ఇందులోని 'అమ్మ కోసం' పాటను ప్రముఖ దర్శకనిర్మాత తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా చిత్రబృందానికి ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, సినిమా ఘన విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. 2026లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ వినోదాత్మక చిత్రానికి కార్తీక్ కొండ కథ, కథనం, దర్శకత్వం వహించారు. కొండ సందీప్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.గర్భవతిగా ఉన్న తన భార్యకు ఆడపిల్ల పుడితే అది అబద్ధాలు చెప్పిన వారికి శిక్ష అనే నమ్మకంతో, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అబద్ధం చెప్పకుండా నిజాయితీగా జీవించాలని ప్రయత్నించే ఓ భర్త చుట్టూ సాగే వినోదభరితమైన కథతో ఈ చిత్రం తీశారు. నవ్వులతో పాటు ఆలోచింపజేసే సందేశాన్ని కూడా ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు అందించనుంది. బాబు మోహన్, ప్రవణ్య రెడ్డి, సుశాంత్ యాష్కీ, భాను ప్రకాష్, వికాస్, విజయ ప్రధాన పాత్రల్లో చేస్తున్నారు.
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'చైనా పీస్' కాదు ఇకపై 'సీక్రెట్ సోల్జర్'.. రిలీజ్కి రెడీనిహాల్ కోదాటి, సూర్య శ్రీనివాస్ హీరోలుగా అక్కి విశ్వనాధ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తీసిన యూనిక్ స్పై డ్రామా సినిమా 'చైనా పీస్'. మూన్ లైట్ డ్రీమ్స్ బ్యానర్పై తెరకెక్కింది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా ప్రమోషనల్ కంటెంట్ మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది. టీజర్ అంచనాలను మరింత పెంచింది. ఇంతకుముందు 'చైనా పీస్' పేరుతో ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ఈ చిత్రం.. ఇప్పుడు 'సీక్రెట్ సోల్జర్'గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. సెన్సార్ బోర్డ్.. యూ/ఏ సర్టిఫికెట్ జారీ చేసింది.అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రాన్ని ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్లో థియేటర్లలో విడుదల చేయడానికి నిర్మాతలు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సురేష్ రగుతు సినిమాటోగ్రాఫర్గా వ్యవహరించగా, మార్తాండ్ కె. వెంకటేష్ ఎడిటర్గా పనిచేశారు. కమల్ కామరాజు, తులసి, రఘు బాబు, రంగస్థలం మహేష్, శ్రీనివాస్ వడ్లమాని, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ తదితరులు ఇతర పాత్రలు చేశారు.
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శరీరం మారింది... ఆలోచనలు మారాయి'ఉయ్యాలా జంపాలా' సినిమాతో నటిగా మారి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తెలుగమ్మాయి పునర్నవి.. ఆపై పలు మూవీస్ చేసింది. కానీ బిగ్బాస్ తెలుగు షోతో బోలెడంత ఫేమ్ సొంతం చేసుకుంది. సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్తో ఈమె కెమిస్ట్రీకి అప్పట్లో చాలా ఫ్యాన్ బేస్. ఈ షో తర్వాత పూర్తిగా యాక్టింగ్ పక్కనబెట్టేసిన ఈ భామ.. చదువు, కెరీర్, పెళ్లితో బిజీ అయిపోయింది. సోషల్ మీడియాలోనూ యాక్టివ్గా ఉండే ఈమె.. తన శారీరక మార్పులపై ఇప్పుడు ఆసక్తికర పోస్ట్ పెట్టింది. కాలక్రమేణా మనిషి శరీరంలో మార్పులు రావడం సహజమే. ఆలోచనలు, వ్యక్తిత్వం కూడా మారుతుందని చెప్పుకొచ్చింది."నా శరీరం మారింది. నా జీవితం కూడా మారింది. బహుశా జీవితంలో ఎప్పటికీ మారని ఒక్క విషయం 'మార్పు' మాత్రమే. వయసుతో పాటు నా మెటాబాలిజం(జీవక్రియ), హార్మోన్లలో మార్పులు వచ్చాయి. మొటిమలు రావడం, బరువు తరచూ మారడం వంటి శారీరక మార్పులను ఎదుర్కొన్నాను. అయితే ఇవన్నీ నన్ను మరింత మెచ్యూరిటీ ఉన్న మహిళగా తీర్చిదిద్దాయి. నాలోని స్త్రీత్వాన్ని మరింత దగ్గరగా అర్థం చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నా శరీరాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. మనుషులని మరింతగా ప్రేమించడం నేర్చుకున్నాను. అవసరమైనప్పుడు దేనికైనా సరే లేదు అని చెప్పగలుగుతున్నాను. ఇతరులని సంతోషపెట్టడం కోసం జీవించే స్వభావాన్ని వదులుకున్నాను' అని పునర్నవి పేర్కొంది.InstagramPunarnavi B Kalidindi (@punarnavib) • Instagram photos and videospunarnavib on August 1, 2026: “Over the years my body changed, and so did I. I think that’s the only thing life has ever promised me, change. My metabolism changed. My hormones changing. I have acne. Weight fluctuates…
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‘కొరియన్ కనకరాజు’ ట్రైలర్ రిలీజ్వరుణ్ తేజ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం కొరియన్ కనకరాజు. మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహించిన ఈచిత్రంలో రితికా నాయక్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది.ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ఆగస్ట్ 7న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా మూవీ ట్రైలర్ని విడుదల చేశారు మేకర్స్. సత్య కామెడీ సీన్తో ప్రారంభమయ్యే ఈ ట్రైలర్.. ఆద్యంతం వినోదాత్మకంగా సాగింది.కొరియా బ్యాక్ డ్రాప్ లో హారర్ యాక్షన్ కామెడీగా ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుంది. వరుణ్ ఇందులో రెండు డిఫరెంట్ పాత్రల్లో నటించాడు.
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ఆ విషయంలోనే నేను సిగ్గుపడాల్సిందేమి లేదు : కంగనాతనపై వస్తున్న ట్రోల్స్పై బాలీవుడ్ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ స్పందించారు. సినిమాల్లో తాను పోషించిన పాత్రలకు, నిజ జీవితానికి ముడిపెట్టొద్దని ఆమె కోరారు. ఇటీవల యువతను ఉద్దేశించి కంగనా వివాదస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. జెన్-జీ నిరసనకారులు గట్టర్ జనరేషన్ అని అనడంతో సోషల్ మీడియాలో ఆమెపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వచ్చాయి. కొంతమంది నెటిజన్స్ కంగనా వ్యాఖ్యలను తప్పుపడుతూ.. ఆమె సినిమాల్లోని కొన్ని పాత్రలను, పాత వీడియోలను నెట్టింట్లో వైరల్ చేస్తున్నారు. దీనిపై తాజాగా కంగనా స్పందిస్తూ..నేను రూ.కోట్లు పారితోషికం తీసుకుని సినిమాల్లో ఆయా పాత్రలు పోషిస్తాను. పెద్ద పెద్ద ఈవెంట్లలో పాల్గొన్నప్పుడు నా చుట్టూ భారీ భద్రత ఉంటుంది. అలాంటి వాటిని ఉదాహరణగా చూపిస్తూ.. పబ్లలో, రోడ్ల మీద, ఫంక్షన్లలో కూడా యువత అలాగే ప్రవర్తించొచ్చని అంటారా? ఈ రెండూ ఒకటేనా?. నటిగా నా వృత్తికి తగ్గట్లుగా విభిన్న పాత్రలు పోషిస్తాను. ఈ విషయంలో నేను సిగ్గుపడాల్సింది ఏమీ లేదు. దయచేసి యువతను తప్పుదోవ పట్టించకండి’ అని విజ్ఞప్తి చేశారు.
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తెలంగాణ అమ్మాయిగా అనుపమ.. నవ్వులు పూయిస్తున్న టీజర్అనుపమ పరమేశ్వరన్, తరుణ్ భాస్కర్ , అఖిల్ రాజ్, నరేష్ వీకే కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘క్రేజీ కళ్యాణం’. బద్రప్ప గాజుల దర్శవత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని బూసమ్ జగన్ మోహన్రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. శనివారం ఈ చిత్ర టీజర్ విడుదల చేశారు మేకర్స్. పెళ్లి చుట్టూ సాగే ఈ వినోదాత్మక చిత్రంలో అనుపమ తెలంగాణ పల్లెటూరి అమ్మాయిగా కనిపించబోతుంది.‘చెప్పు తల్లి ఎలా చేయాలి నీ పెళ్లి? ఎంత బంగారం కావాలి? ఎన్ని చీరలు కావాలన్నా కొనుక్కో.. నీ దోస్తులందరినీ పిలుచుకో.. జోరుగా చేస్తా నీ పెళ్లి’ అని నరేశ్ చెప్పె డైలాగుతో టీజర్ ప్రారంభం అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఇద్దరి అన్నదమ్ముల మధ్య గొడవ.. మధ్యలో . మధ్యలో తరుణ్ భాస్కర్ మాస్ ఎంట్రీ, అఖిల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ‘ఏం ఫ్యామిలీ రా నాయనా.. బ్రతకనివ్వరు.. చావనివ్వరు’ అంటూ తరుణ్ భాస్కర్ కొట్టే డైలాగ్ ఆకట్టుకుంది.
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జ్వరం వస్తేనే యాపిల్స్.. పండగ రోజు కూడా పనికి వెళ్లేవాళ్లం : నూకరాజుప్రస్తుతం బుల్లితెరపై బిజీ ఆర్టిస్టుల్లో ఒకరు నూకరాజు. 'పటాస్'షోతో తన కెరీర్ను ప్రారంభించిన ఆయన, జబర్దస్త్ ద్వారా పాపులారిటీ సంపాదించారు. ఈ మధ్యే ఓ రియాల్టీ షోలో తన ప్రియురాలితో కలిసి పాల్గొన్నాడు. ప్రస్తుతం సొంతంగా ప్రైవేట్ సాంగ్స్తో పాటు పలు టీవీ షోలు చేస్తూ బిజీగా ఉన్నాడు. తాజాగా ఓ న్యూస్ ఛానల్ నిర్వహిస్తున్న టాక్ షోకి వెళ్లిన నూకరాజు.. తన చిన్ననాటి కష్టాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులను వివరిస్తూ ఎమోషనల్ అయ్యాడు.వర్షం వస్తే..ఇంట్లో నీళ్లు నిండేవిచిన్నప్పుడు చాలా కష్టాలను అనుభవించా. మాది చాలా పేద కుటుంబం. చిన్న పాకలో ఉండేవాళ్లం. వర్షం వస్తే.. ఇంట్లో నీళ్లు నిండేవి. తినడానికి తిండి కూడా సరిగా ఉండేది కాదు. చికెన్ తినాలంటే రెండు వారాల ముందే ఎదురు చూసేవాళ్లం. సంక్రాంతి పండుగ రోజున అందరూ కొత్త బట్టలు వేసుకుని ఆడుకుంటే.. మేము మాత్రం పనికి వెళ్లేవాళ్లం. ఇంట్లో యాపిల్స్ కొనేవారు కాదు. జ్వరం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఎవరో తీసుకొచ్చేవారు. అందుకే చిన్నప్పుడు 'జ్వరం వస్తే బాగుండు’అని అనుకునేవాళ్లం.బంగారం తాకట్టు పెట్టాల్సిందే.. చేతిలో డబ్బులు ఉండేవి కాదు. నాన్నకు ఏదైనా రోగం వస్తే బంగారం తాకట్టు పెట్టాలి లేదా అమ్మేసి.. ఆస్పత్రిలో చూపించాలి. అంతకు మించి వేరే మార్గం ఉండేది కాదు. ఆ పరిస్థితులు చాలా బాధాకరంగా ఉండేవి. మా నాన్న మద్యానికి బానిస కావడంతో మా కుటుంబం ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించింది. అంతకు ముందు పూరి గుడిసెలో ఉన్నా.. అందరం కలిసి సంతోషంగా ఉండేవాళ్లం. ఎప్పుడైతే నాన్న మద్యానికి అలవాటు పడ్డాడో అప్పటి నుంచి ముద్ద సరిగా లోపలికి వెళ్లేది కాదు’ అంటూ నూకరాజు ఎమోషనల్ అయ్యాడు. ‘ఎవరైనా వెన్నుపోటు పొడిచారా?’ అనే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తూ..‘దాన్ని వెన్నుపోటు అనలేను. కానీ నాతో కలిసి పనిచేసే ఓ ఆర్టిస్ట్ తన చెల్లి పెళ్లి కోసం డబ్బు కావాలని అడిగాడు. ఎలాంటి కాగితం రాసుకోకుండా నమ్మకంతో రూ.13 లక్షలు ఇచ్చాను. చివరికి అతడు నన్ను మోసం చేశాడు’ అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
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ఎమోషనల్ గాయత్రీ దేవినటుడు, యాంకర్ సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘సుధీర్స్ జోకర్’. ఈ సినిమా ద్వారా బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అయేషా హీరోయిన్గా పరిచయమవుతున్నారు. పీఎస్ సునీల్ పుప్పాల దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీలో అభిరామి, మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిర, విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.‘పరదా’ వంటి విభిన్నమైన చిత్రం తర్వాత శ్రీనివాసులు పి.వి, విజయ్ డొంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో అభిరామి కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నట్లు ప్రకటించి, ఆమె లుక్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ‘‘సుధీర్స్ జోకర్’లో గాయత్రీ దేవి పాత్రలో ప్రేక్షకుల్ని అలరించబోతున్నారు అభిరామి. ఆమె పాత్ర మంచి ఎమోషనల్గా ఉంటుంది. అభిరామి నటన కథకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చేలా ఉంది’’ అని యూనిట్ పేర్కొంది.
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ఎక్కడికి వెళ్లి వెతకాలి!ముగెన్ రావ్, ప్రీతి అస్రాని, తాన్యా హోప్ ముఖ్య తారాగణంగా నటించిన తమిళ చిత్రం ‘నిరమ్’. కె. స్క్వేర్ సినిమాస్ సమర్పణలో కె. బిందుమాధవి ఈ సినిమాను నిర్మించారు. పి. రాజేష్ సహ నిర్మాతగా, బలరామ్ కృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా త్వరలోనే విడుదల కానుంది. బుధవారం జరిగిన ‘నిరమ్’ సినిమా తెలుగు ట్రైలర్, ఆడియో లాంచ్ ఈవెంట్లో హీరో ముగెన్ రావ్ మాట్లాడుతూ– ‘‘డిఫరెంట్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్గా మా ‘నిరమ్’ తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంటుందనే నమ్మకం ఉంది’’ అని అన్నారు. ‘‘నాకు దర్శకుడిగా ఇది తొలి చిత్రం. మా సినిమా నచ్చితే, మమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా సపోర్ట్ చేయాలని తెలుగు ప్రేక్షకులను కోరుకుంటున్నాను’’ అని తెలిపారు బలరామ్ కృష్ణ. ఈ కార్యక్రమంలో సంగీత దర్శకుడు డి. ఇమ్మాన్, సింగర్ ప్రవస్తి, డీవోపీ సంటానియో టెర్జియో, లిరిసిస్ట్ భారతీబాబు మాట్లాడారు. ‘నీ అమ్మాయితో కలిసి ఆరు మిస్సింగ్ కేసులు... ఈ నెలలో..’, ‘ఇప్పుడు లవ్ అనే పేరుతో వీళ్లు చేసే క్రైమ్ అన్నీ చాలా వెరైటీగా ఉన్నాయి అయ్యా’, ‘ఇప్పుడు నా కీర్తన ఎక్కడ?... ఎక్కడికి వెళ్లి వెతకాలి’ అన్న డైలాగ్స్ ఈ ట్రైలర్లో ఉన్నాయి.
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రామాయణ ట్రైలర్.. సందీప్ రెడ్డి వంగా రివ్యూటాలీవుడ్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా ప్రస్తుతం ప్రభాస్తో చేస్తోన్న భారీ యాక్షన్ మూవీ స్పిరిట్. ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాదిలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రీని హీరోయిన్గా తీసుకున్నారు. స్పిరిట్తో బిజీగా ఉన్న సందీప్.. తాజాగా రామాయణ ట్రైలర్పై తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు. ఈ కేవలం ట్రైలర్ మాత్రమే కాదని ట్వీట్ చేశారు. అధర్మంపై ధర్మం ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధిస్తుందనే దానికి శాశ్వతమైన గుర్తు అంటూ పోస్ట్ చేశారు.కాగా.. రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి సీతారాముడుగా వస్తోన్న మూవీ రామాయణ. ఈ చిత్రానికి నితీశ్ తివారీ దర్శకత్వం వహించారు. తాజాగా ఈనెల 30న రామాయణ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయగా విజువల్స్ పరంగా ఆకట్టుకుంది. రావణుడి పాత్రలో యశ్ మరింత గంభీరంగా కనిపించారు. ఈ చిత్రంలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్.. శూర్పణఖ పాత్రలో కనిపించనుంది. ఈ ఎపిక్ మూవీ దీపావళి కానుకగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. "YEH RAM YUG KA AARAMBH HAI."Not just a trailer, but the eternal reminder that DHARMA will always triumph over ADHARMA.https://t.co/5uAgQKUlqg— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) July 31, 2026
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నాని 'ప్యారడైజ్' నుంచి క్రేజీ అప్డేట్హీరో నాని చేస్తున్న లేటెస్ట్ సినిమా ద 'ప్యారడైజ్'. సాధారణంగా ఏడాది రెండు మూడు మూవీస్ చేసే నాని.. దీని కారణంగా వేరే ప్రాజెక్టులేం చేయట్లేదు. లెక్క ప్రకారం ఈ ఏడాది మార్చిలోనే రిలీజ్ కావాల్సింది. కానీ షూటింగ్ ఇంకా పూర్తికాకపోవడంతో ఆగస్టుకి వాయిదా వేశారు. అయితే ఈసారి కూడా వాయిదా పడొచ్చనే రూమర్స్ గట్టిగానే వినిపిస్తున్నాయి. ఈ చర్చ అలా ఉండగానే టీజర్ అప్డేట్ వచ్చేసింది.(ఇదీ చదవండి: రెండో పెళ్లి చేసుకోవడంపై నటి సురేఖావాణి క్లారిటీ)ఆగస్టు 06న అంటే వచ్చే గురువారం నాడు 01:35 నిమిషాల టీజర్ రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు మూవీ టీమ్ ప్రకటించింది. బహుశా దీనితో పాటు విడుదల తేదీపైనా క్లారిటీ ఇస్తారేమో. ఇకపోతే మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో నాని, కాయదు లోహర్ జంటగా నటించారు. మోహన్ బాబు, రాఘవ్ జుయోల్, సంపూర్ణేశ్ బాబు తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు చేస్తున్నారు. శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకుడు. అనిరుధ్ సంగీతమందించాడు. ఇప్పటికే 'ఆయా షేర్' అనే పాట రిలీజైంది. 200 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సొంతం చేసుకుంది.(ఇదీ చదవండి: ప్రియుడిని పరిచయం చేసిన తెలుగు సీరియల్ హీరోయిన్)
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విష్ణుప్రియ వయ్యారాలు.. సోనాల్ జీరో సైజ్వయ్యారాలు ఒలకబోస్తున్న విష్ణుప్రియమెరుపుతీగలా సోనాల్ చౌహన్ సోయగాలుగ్లామర్తో ఆకట్టుకుంటున్న నందిని రాయ్ఎర్రని డ్రస్లో శిల్పాశెట్టి జీరో సైజ్ బ్యూటీఫారెన్ ట్రిప్లో 'స్పిరిట్' తృప్తి దిమ్రిచీరలో చక్కనమ్మలా 'కాంతార' సప్తమి గౌడ View this post on Instagram A post shared by Sreemukhi (@sreemukhi) View this post on Instagram A post shared by Vishnu Priya Bhimeneni (@vishnupriyabhimeneni) View this post on Instagram A post shared by Nandini Rai (@nandini.rai) View this post on Instagram A post shared by Riddhi Kumaar (@riddhikumar_) View this post on Instagram A post shared by Sapthaami Gowda 🧿 (@sapthami_gowda) View this post on Instagram A post shared by Nivetha Pethuraj (@nivethapethuraj) View this post on Instagram A post shared by Triptii Dimri (@tripti_dimri) View this post on Instagram A post shared by Sonal Chauhan (@sonalchauhan) View this post on Instagram A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty) View this post on Instagram A post shared by Dhanashree Verma (@dhanashree9) View this post on Instagram A post shared by Pragya Jaiswal (@jaiswalpragya)
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యాక్షన్తో అదరగొట్టిన కార్తి 'సర్దార్ 2' టీజర్పేరుకే తమిళ హీరో గానీ కార్తికి తెలుగులోనూ మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. కాకపోతే రీసెంట్ టైంలో సరైన హిట్ పడలేదు. అయితే ఆ లోటుని 'సర్దార్ 2' సినిమా తీర్చేలా కనిపిస్తుంది. స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా దీన్ని తీశారు. పీఎస్ మిత్రన్ దర్శకుడు. సెప్టెంబరు 10న పాన్ ఇండియా రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా టీజర్ వదిలారు.(ఇదీ చదవండి: బన్నీ, మహేశ్కి పోటీ.. చరణ్-ఎన్టీఆర్ కూడా బిజినెస్లోకి?)గతంలో వచ్చిన తొలి భాగాన్ని మించిపోయేలా సినిమా ఉండనుందని టీజర్ బట్టి అర్థమైంది. ఇందులో తండ్రికొడుకులుగా కార్తి కనిపించనున్నాడు. మాళవిక మోహనన్, ఆషికా రంగనాథ్, రజిష్ విజయన్ హీరోయిన్లు. ఎస్జే సూర్య విలన్ పాత్రధారి.(ఇదీ చదవండి: ప్రియుడిని పరిచయం చేసిన 'గుండె నిండా గుడిగంటలు' మీనా)
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ప్రియుడిని పరిచయం చేసిన తెలుగు సీరియల్ హీరోయిన్'గుండె నిండా గుడి గంటలు' అనే తెలుగు సీరియల్తో ప్రతిరోజు ప్రేక్షకుల్ని పలకరించే మీనా అలియాస్ అమూల్య గౌడ.. ఎట్టకేలకు శుభవార్త చెప్పేసింది. తన ప్రియుడి ఎవరో బయటపెట్టింది. తాజాగా యూట్యూబ్ ఛానెల్ ప్రారంభించిన ఈమె అతడితో కలిసి ముచ్చట్లు చెబుతూ అందుకు సంబంధించిన వీడియోని పోస్ట్ చేసింది. పుకార్లని నిజం చేస్తూ సహనటుడితోనే ప్రేమలో ఉన్నట్లు వెల్లడించింది.(ఇదీ చదవండి: రెండో పెళ్లి చేసుకోవడంపై నటి సురేఖావాణి క్లారిటీ)మైసూరుకి చెందిన అమూల్య గౌడ.. పదకొండేళ్ల క్రితం సొంత భాష కన్నడలో నటిగా కెరీర్ మొదలుపెట్టింది. స్వాతిముత్తు సీరియల్లో తొలుత నటించింది. తర్వాత నటించిన 'కమలి' సీరియల్ ఈమెకు బోలెడంత గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది. అనంతరం పునర్ వివాహ, ఆరామనే తదితర ధారావాహికల్లో కనిపించింది.'కార్తీకదీపం' మోడ్రన్ వెర్షన్లో పెద్ద శౌర్యగా నటించి తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇందులో మెప్పించి 'గుండె నిండా గుడిగంటలు' సీరియల్లో మీనా పాత్రలో అలరిస్తోంది. అయితే ఈమె కన్నడలో 'కమలి' సీరియల్ చేస్తున్నప్పుడే సహ నటుడు నిరంజన్తో ప్రేమలో పడింది. గతంలోనే వీళ్లిద్దరి బంధం గురించి రూమర్స్ వచ్చాయి. కానీ వాటపై అటు అమూల్య గానీ ఇటు నిరంజన్ గానీ స్పందించలేదు.ఇప్పుడు ఎట్టకేలకు అమూల్యనే తన యూట్యూబ్ వీడియోతో నిరంజన్ తన ప్రియుడు అని క్లారిటీ ఇచ్చేసింది. ఇతడు కూడా కన్నడ నటుడే అయినప్పటికీ తెలుగులో ఎన్నెన్నో జన్మలబంధం, సత్యభామ సీరియల్స్లో హీరోగా చేశాడు. మరి ఇప్పుడు తన బంధాన్ని బయటపెట్టేశారు కాబట్టి త్వరలోనే పెళ్లి కబురు కూడా చెప్పేస్తారేమో చూడాలి?(ఇదీ చదవండి: బన్నీ, మహేశ్కి పోటీ.. చరణ్-ఎన్టీఆర్ కూడా బిజినెస్లోకి?)
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హీరోయిన్ రష్మికా దేవరకొండకు గాయాలుసాక్షి, హైదరాబాద్: ప్రముఖ హీరోయిన్, పాన్ ఇండియా స్టార్ రష్మికా దేవరకొండ ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఓ సినిమాకు సంబంధించిన డ్యాన్స్ సీక్వెన్స్ చిత్రీకరణలో పాల్గొన్న సమయంలో ఇది జరిగింది.(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి వచ్చిన ఫీల్ గుడ్ సినిమా 'చిన్న చిన్న ఆశై' తెలుగు రివ్యూ)డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు రష్మికకు ఒక్కసారిగా జారిపడటంతో ఆమె నడుముకు బలమైన గాయమైంది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే చిత్ర యూనిట్ ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు. రష్మికను పరీక్షించిన వైద్యులు శరీరంలోని నడము భాగంలో బలమైన దెబ్బ తగిలిందని నిర్ధారించారు. గాయం తీవ్రత దృష్ట్యా ఆమె కనీసం 6 వారాల పాటు ఎలాంటి కదలికలు లేకుండా పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచనలు చేశారు. ఈ అనుకోని ప్రమాదం కారణంగా రష్మిక ప్రస్తుతం నటిస్తున్న పలు సినిమాల షూటింగ్లకు బ్రేక్ పడింది. ఆమె కోలుకునే వరకు డాన్స్, ఫైట్ సీన్లతో కూడిన షెడ్యూల్స్ అన్నింటినీ దర్శకులు తాత్కాలికంగా వాయిదా వేశారు. రష్మిక త్వరగా కోలుకోవాలంటూ ఆమె అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆకాంక్షిస్తున్నారు.రీసెంట్ టైంలో టాలీవుడ్ స్టార్స్ వరసగా గాయాల బారిన పడుతున్నారు. కొన్నిరోజుల క్రితమే రామ్ చరణ్, బాలకృష్ణ, ఎన్టీఆర్ తదితరులు గాయాలపాలయ్యారు. ఇప్పుడు రష్మికకు కూడా అలానే జరిగింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలోనే ఈమె పెళ్లి జరిగింది. ప్రస్తుతం ఈమె చేతిలో రణబాలి, మైసా మూవీస్ ఉన్నాయి. మరి ఏ మూవీ సందర్భంగా ఈ ఘటన జరిగిందనేది తెలియాల్సి ఉంది.(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్.. ట్రైలర్ రిలీజ్)
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రెండో పెళ్లి చేసుకోవడంపై సురేఖావాణి క్లారిటీతెలుగు సినిమాల్లో సహాయ పాత్రలు చేస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వాళ్లలో సురేఖావాణి కూడా ఒకరు. ప్రస్తుతం ఈమె మన దగ్గర పెద్దగా చిత్రాలేం చేయట్లేదు గానీ తమిళంలో కాస్త బిజీగానే ఉంటోంది. అలా ఈమె నటించిన 'నిరమ్' తెలుగులోనూ డబ్బింగ్ చేసి రిలీజ్ చేయనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ శుక్రవారం హైదరాబాద్లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా రెండో పెళ్లి గురించి సురేఖావాణికి ప్రశ్న ఎదురైంది. దీనికి ఆమె సమాధానం కూడా ఇచ్చేసింది.(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి వచ్చిన ఫీల్ గుడ్ సినిమా.. 'చిన్న చిన్న ఆశై' తెలుగు రివ్యూ)గతంలో మీ అమ్మాయి, మీకు ఇష్టమైతే మళ్లీ పెళ్లి చేస్తానని చెప్పింది. దీనిపై మీరేం అంటారు అని ఓ రిపోర్టర్ సురేఖావాణిని ప్రశ్నించగా.. 'ఆ ఆలోచన అయితే లేదు. ఉండుంటే ఇన్నిరోజులు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరముండేది కాదు. ప్రస్తుతానికి ఆలోచన లేదు. ఇక మీదట కూడా ఉండదనే అనుకుంటున్నాను. మా అమ్మాయికి పెళ్లి చేసే వయసొచ్చింది. నేనేం పెళ్లి చేసుకుంటాను? నా పెళ్లి, ప్రెస్ వాళ్లు ఎప్పుడో చేసేశారు. రాసేశారు కూడా' అని నవ్వుతూ సమాధానమిచ్చింది.చాలా ఏళ్లుగా సురేఖావాణి నటిగా కొనసాగుతుండగా.. ఈమె కూతురు సుప్రీత కూడా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చింది. హీరోయిన్గా పలు చిన్న చిత్రాలు చేస్తోంది. అయితే సురేఖావాణి పెళ్లిపై గతంలోనూ పలుమార్లు ఇలానే రూమర్స్ వచ్చాయి. కానీ ఇప్పుడు పూర్తి క్లారిటీ ఇచ్చేయడంతో ఇకనైనా పుకార్లు ఆగుతాయేమో చూడాలి? ఇక సోషల్ మీడియాలో పెట్టే గ్లామరస్ ఫొటోలు, వీడియోల గురించి స్పందించిన ఈమె.. నాకు ఏ పోస్ట్ పెట్టాలనిపిస్తే అది పెడతా ఎలా ఫొటో దిగాలనిపిస్తే అలా దిగుతా. చుట్టుపక్కల ఏమనుకుంటారో నాకు అనవసరం. మనది ఏంటి... నేను ఏంటి... నాకేంటి... అంతే! అని చెప్పుకొచ్చింది.(ఇదీ చదవండి: మహేశ్ అన్న కొడుకు సినిమా.. తొలిరోజు కలెక్షన్స్ ఎంత?)
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‘అదే నీవు అదే నేను’ మూవీ రివ్యూ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ మూవీ ఫేమ్ త్రినాథ్ వర్మ, యశ్వంత్ పెండ్యాల హీరోలుగా, ‘సిద్ధార్థ్ రాయ్’ ఫేమ్ తన్వీ నేగి, సహర్ కృష్ణన్ హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘అదే నీవు అదే నేను’. కొండల్ దర్శకత్వంలో శ్రీ లక్ష్మి వీరభద్ర క్రియేషన్స్ పై గోవిందు కాండ్రేగుల నిర్మించిన ఈ మూవీ నేడు(జులై 31) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మరి ఈ చిత్రం ఎలా ఉందో రివ్యూలో చూద్దాం.కథేంటంటే..కొత్త జంట సాగర్ (యశ్వంత్ పెండ్యాల), శ్రీవల్లి (తన్వీ నేగి) ఓ గేటెడ్ కమ్యూనిటీకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సాగర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి. శ్రీవల్లి హౌస్ వైఫ్ గా ఇంటి పనులు చూసుకుంటుంది. సాగర్ తల్లి సావిత్రి (కల్పలత) వల్లిని ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటుంది. ఇలా సంతోషంగా ఉన్న శ్రీవల్లీ జీవితంలోకి కార్తీక్ అనే యువకుడు వస్తాడు.కెనడాలో సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగం చేసే కార్తీక్.. ఓ ప్రాజెక్ట్ పని మీద హైదరాబాద్ వచ్చి.. శ్రీవల్లీ ఎదురు ఫ్టాట్లోకి దిగుతాడు. తన మాట తీరుతో ఎదుటి వారిని ఇట్టే ఆకర్షించే కార్తీక్.. పెళ్లైన శ్రీవల్లీని బుట్టలో పడేస్తాడు. తను తప్పు చేస్తున్నానని తెలిసిన శ్రీవల్లీ..అతనికి దూరంగా ఉండలేకపోతుంది. కొన్నాళ్ల తర్వాత కార్తీక్.. పెళ్లి ప్రపోజల్ పెడతాడు. అదే సమయంలో భర్త సాగర్ గురించి ఆమెకు కొన్ని నిజాలు తెలుస్తాయి. అవేంటి? శ్రీవల్లీ తీసుకున్న తీవ్రమైన నిర్ణయం ఏంటి? అసలు కార్తీక్..వల్లీకి ఎందుకు దగ్గరయ్యాడు? అతని నేపథ్యం ఏంటి? కార్తీక్ వల్ల వల్లీ జీవితంలో వచ్చిన మలుపులు ఏంటి? చివరకు ఏం జరిగింది అనేది తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే. ఎలా ఉందంటే..ప్రస్తుతం సమాజంలో జరుగుతున్న కొన్ని వాస్తవ ఘటనల స్ఫూర్తిగా దర్శకుడు కొండల్ ఈ కథను తెరకెక్కించారు. ప్రేమ గొప్పదనాన్ని తెలియజేస్తూనే.. పెళ్లిలోని పవిత్రతను చాటి చెప్పే చిత్రమిది. శ్రీవల్లీ తన కారులో రెండు మృతదేహాలను తీసుకెళ్లే సీన్తో కథ ఆసక్తికరంగా ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత కథ ప్లాష్బ్యాక్లో వెళ్లి..గేటెడ్ కమ్యూనిటీ నేపథ్యం, అటు సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీ ఎపిసోడ్స్ తో సరదాగా సాగుతుంది. సాఫ్ట్ వేర్ ఆఫీస్ లో మంగళవారం పాత్రలో సూర్యతేజ, రీమిక్స్ రీల్ స్టార్ రవి క్యారెక్టర్ లో బిత్తిరి సత్తి చేసిన కామెడీ నవ్విస్తుంది. అయితే అసలు కథ ఏంటో చెప్పకపోవడంతో కొంత సాగదీతగా అనిపిస్తుంది. కొన్ని సన్నివేశాలు ఎందుకు పెట్టారో అర్థం కాదు. అయితే ఇంటర్వెల్ సీన్ మాత్రం సెకండాఫ్పై ఆసక్తిని పెంచుతుంది. ఫస్టాఫ్లో వేసిన చిక్కుముడులన్నీ ఒక్కొక్కటిగా ఊహకు అందకుండా రివీల్ చేస్తూ సెకండాఫ్ ను ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా మార్చారు. ఫస్టాఫ్లో ప్రేక్షకుల్లో కలిగిన అపార్థాలన్నీ సెకండాఫ్ లో తొలగిపోతాయి. ట్విస్టులను చివరిదాక ఊహించలేరు. ఫస్టాఫ్ని ఇకాంస్త బలంగా రాసుకొని ఉంటే ఫలితం మరోలా ఉండేది.ఎవరెలా చేశారంటే.. కమిటీ కుర్రోళ్లు సినిమాతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న త్రినాథ్ వర్మ, యశ్వంత్ పెండ్యాల ఈ చిత్రంలో తమ పాత్రలతో మెప్పించారు. తన్వీ నేగి తన పర్ ఫార్మెన్స్, అందంతో ఆకట్టుకుంది. కార్తీక్ గా పక్కింటి కుర్రాడి పాత్రకు టైలర్ మేడ్ అనిపించారు త్రినాథ్ వర్మ. తన్వీ నేగి ఇప్పటికే పలు చిత్రాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచితమైంది. ఈ సినిమాలో ఆమెది చాలా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్. అనేక లేయర్స్, షేడ్స్ ఉన్న శ్రీవల్లి పాత్రకు తన్వీ పూర్తి న్యాయం చేసింది.మరో హీరోయిన్ సహర్ కృష్ణన్ రూబీ పాత్రలో గ్లామర్ యాడ్ చేస్తూ తన పర్ ఫార్మెన్స్ తోనూ మెప్పించింది. ఫ్రెండ్ స్నేహ పాత్రలో సునయన, సావిత్రిగా కల్పలత ఆకట్టుకున్నారు. సాంకేతికంగా సినిమా పర్వాలేదు. కనిష్క బీజీఎం బాగుంది. పాటలు పర్వాలేదు. నిమ్మల జయపాల్ రెడ్డి సినిమాటోగ్రఫీ ప్రతి ఫ్రేమ్ ను అందంగా చూపించింది. ఎడిటర్ ఛోటా కె ప్రసాద్ సీన్స్ ను క్రిస్ప్ గా కట్ చేశారు. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.
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ముక్క లేనిదే ముద్ద దిగదు.. పరీక్షనే ఫెయిల్ అయ్యా : వరుణ్ తేజ్సినీ తారలు డైట్ విషయంలో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటారో అందరికి తెలిసిందే. ఆర్యోగంగా, ఫిట్గా ఉండేందుకు కొలతలు వేసుకొని మరీ ఆహారం తీసుకుంటారు. అయితే కొంతమందికి మాత్రం విచిత్రమైన ఆహారపు అలవాట్లు ఉంటాయి. కొంతమంది నాన్వెజ్ సైడే చూడరు. మరికొంతమందికి ముక్కలేనిదే ముద్ద దిగదు. అలాంటి వారిలో వరుణ్ తేజ్ కూడా ఒకడు. ఈ హీరో ప్రతి రోజు చికెన్ లేదా మటన్ తింటాడట. రెగ్యులర్ డైట్లో అది కచ్చితంగా ఉండాల్సిందేనట. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయాన్ని చెబుతూ.. చిన్నప్పుడు జరిగిన ఓ సంఘటనను పంచుకున్నాడు.‘నాన్ వెజ్ లేకుండా నేను తినలేను. చిన్నప్పుడు ఒక్క పూట చికెన్ పెట్టలేదని రాత్రంతా ఏడుస్తూ కూర్చున్నా. దీంతో మరుసటి రోజు పరీక్ష సరిగా రాయక ఫెయిల్ అయిపోయా. చికెన్ అంటే అంత ఇష్టం. వీటితో పాటు పీతలు, చేపలు, రొయ్యలు కూడా బాగానే తింటా’అని వరుణ్ చెప్పుకొచ్చాడు.సినిమా విషయాలకొస్తే.. ఆయన హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం కొరియన్ కనకరాజు రిలీజ్కి రెడీగా ఉంది. మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో రితికా నాయక్ హీరోయిన్గా నటించగా, సత్య కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఆగస్ట్ 7న ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.
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సైమా అవార్డ్స్.. మిరాయ్కే అత్యధికం..!ప్రతిష్టాత్మక సినీ అవార్డుల వేడుకకు అంతా సిద్ధమైంది. దక్షిణాదిలో అందించే సైమా అవార్డుల పండుగ సెప్టెంబర్లో జరగనుంది. 2025లో రిలీజైన చిత్రాలు వివిధ కేటగిరీల్లో నామినేషన్స్ దక్కించుకున్నాయి. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ సినిమాలకు సంబంధించి అత్యధిక నామినేషన్స్ దక్కించుకున్న చిత్రాల జాబితాను సైమా అవార్డుల కమిటీ ప్రకటించింది.మిరాయ్కు అత్యధిక నామినేషన్స్..టాలీవుడ్ మూవీ మిరాయ్ అత్యధికంగా 11 విభాగాల్లో నామినేషన్స్ దక్కించుకుంది. ఆ తర్వాత అనిల్ రావిపూడి-వెంకటేశ్ల బ్లాక్బస్టర్ మూవీ సంక్రాంతికి వస్తున్నాం 10 విభాగాల్లో నామినేషన్స్ సాధించింది. నాగచైతన్య నటించిన తండేల్, బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ హిట్గా నిలిచిన కోర్ట్ చిత్రాలు 9 విభాగాల్లో నామినేషన్స్ సొంతం చేసుకున్నాయి. కాగా.. ఈ సైమా అవార్డుల వేడుక సెప్టెంబరు 11, 12 తేదీల్లో గ్రాండ్గా జరగనుంది.
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అఖిల్ లెనిన్.. బాక్సాఫీస్ సెంచరీతో రికార్డ్అక్కినేని హీరో అఖిల్ నటించిన లేటేస్ట్ మూవీ లెనిన్. మురళి కిశోర్ అబ్బూరి డైరెక్షన్లో వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. తొలి రోజే పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూళ్ల పరంగా అదరగొడుతోంది. ఈ చిత్రంలో అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్గా కనిపించింది.తాజాగా ఈ మూవీ అరుదైన మార్క్ చేరుకుంది. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద వంద కోట్లు గ్రాస్ వసూలు చేసింది. ఈ విషయాన్ని సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా లెనిన్ వందకోట్ల మార్క్ చేరుకుందని తెలిపింది. ఈ మేరకు ప్రత్యేక పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది. దీంతో అక్కినేని ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. అయ్యగారే నంబర్వన్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. The ROAR has reached 100 CRORE+ WORLDWIDE GROSS ❤️🔥❤️🔥A celebration that belongs to every audience member who stood by #LENIN 🔥🔥#BlockbusterLENIN 🌋 @AkhilAkkineni8 #BhagyashriBorse @iamnagarjuna @vamsi84 @KishoreAbburu @MusicThaman @pramodactor1 @NavinNooli @artkolla… pic.twitter.com/gncmWpZkZT— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) July 30, 2026
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స్టోరీ టీవీ యాప్.. వెయ్యికి పైగా కథలు..!మైక్రో డ్రామా ప్లాట్ఫామ్గా పేరొందిన స్టోరీ టీవీ వచ్చే 2027 మార్చి నాటికి దక్షిణ భారత భాషల్లో 1,000కు పైగా తెలుగు మైక్రో డ్రామాలను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానుంది. ఈ విషయాన్ని ఎలోఎలో గ్రూప్ సారధ్యంలోని స్టోరీ టీవీ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ జిఎస్ఎన్ ఆదిత్య తెలిపారు. తెలుగు ప్రేక్షకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా తెలుగు ఒరిజినల్స్ రూపొందిస్తున్నామని తెలిపారు.రొమాన్స్ , ఫ్యామిలీ డ్రామా, థ్రిల్లర్, రివెంజ్, కామెడీ, ఎమోషనల్ డ్రామా వంటి విభిన్న జానర్లలో చిత్రాలను తీసుకురానున్నామని జిఎస్ఎన్ ఆదిత్య వివరించారు. దీని కోసం నంది అవార్డు గ్రహీత సినిమాటోగ్రాఫర్ ఓం ప్రకాష్ (స్వాతి చినుకులు), చరణ్ లక్కరాజు (టెంపరరీ రూమ్మేట్స్) ’వన్ లాస్ట్ రైడ్’ దర్శకుడు అజ్జు, రాజ్ (బిగ్బాస్ తెలుగు), అన్విత (దేవయాని), విశాలాక్షి (లక్ష్మీ నివాసం), రక్ష (గుప్పెడంత మనసు), రోహిత్ (అభిషేకం), మోనిక (పద్మావతి కళ్యాణం) వంటి తదితర ప్రముఖ తెలుగు సినీ దర్శకులు, నటీనటుటు టెక్నీషియన్లతో కలిసి పనిచేయనున్నట్లు ఆయన వివరించారు.
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లెనిన్ @ వంద కోట్లుఅక్కినేని అఖిల్ హీరోగా నటించిన ‘లెనిన్’ చిత్రం వంద కోట్ల క్లబ్లోకి చేరింది. ఈ విషయాన్ని యూనిట్ గురువారం అధికారికంగా ప్రకటించి,పోస్టర్ విడుదల చేసింది. అఖిల్ హీరోగా, భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్గా నటించిన చిత్రం ‘లెనిన్’. మురళీ కిశోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 10న విడుదలై, మంచి విజయం అందుకుంది.ఈ మూవీ 20 రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించినట్లు యూనిట్ పేర్కొని, ఇందుకు సంబంధించిన ప్రత్యేక పోస్టర్ను విడుదల చేసింది. అఖిల్ కెరీర్లో వంద కోట్ల కలెక్షన్స్ సాధించిన తొలి చిత్రంగా ‘లెనిన్’ నిలిచింది. ఇదిలా ఉంటే... అక్కినేని నాగచైతన్య ‘తండేల్’ సినిమాతో గత ఏడాది వంద కోట్ల క్లబ్లో చేరిన విషయం తెలిసిందే.
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రాకా రెండు భాగాలుగా రాక?‘రాకా’ సినిమా రెండు భాగాలుగా రానుందా? అంటే అవుననే సమాధానమే ఫిల్మ్నగర్ సర్కిల్స్లో వినిపిస్తోంది. అల్లు అర్జున్ హీరోగా అట్లీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న సినిమా ‘రాకా’. ఈ చిత్రంలో దీపికా పదుకోన్ లీడ్ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో జాన్వీ కపూర్, రష్మిక మందన్నా, మృణాల్ ఠాకూర్ నటిస్తున్నారన్న ప్రచారం సాగుతోంది. అలాగే ఈ చిత్రంలో అల్లు అర్జున్ త్రిపాత్రాభినయం చేస్తున్నారట.తండ్రి...ఇద్దరు కొడుకులు... ఇలా మూడు విభిన్నమైన పాత్రల్లో కనిపిస్తారట అల్లు అర్జున్. ఈ సినిమా మేజర్ షూటింగ్ ముంబైలోని ప్రముఖ స్టూడియోలో జరుగుతోంది. తాజాగా, ఈ సినిమా గురించిన ఓ అంశం తెరపైకి వచ్చింది. ‘రాకా’ను రెండు భాగాలుగా రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నారట. ఈ అంశానికి సంబంధించి ఇటీవలే అల్లు అర్జున్, అట్లీ అండ్ టీమ్ చర్చించుకున్నారని, ‘రాకా’ను రెండు భాగాలుగా రిలీజ్ చేయాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నారని భోగట్టా. అంతేకాదు... రెండు భాగాల చిత్రీకరణను ఒకేసారి పూర్తి చేసి, పెద్ద గ్యాప్ లేకుండా వెంట వెంటనే రిలీజ్ చేయాలన్నది అట్లీ ప్లాన్ అని సమాచారం. అలాగే ఈ ఏడాదిలోపే షూటింగ్ను పూర్తి చేయాలనే సంకల్పంతో ఉన్నారట అల్లు అర్జున్ అండ్ టీమ్. ఈ చిత్రాన్ని సన్ పిక్చర్స్పై కళానిధి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు.
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థియేటర్లలో శ్రీనివాస మంగాపురం.. ఓటీటీల్లో ఒక్క రోజే 14 సిినిమాలుచూస్తుండగానే మరో వీకెండ్ వచ్చేస్తోంది. ఈ రోజే శ్రీనివాస మంగాపురం, స్పైడర్ మ్యాన్ సినిమాలు థియేటర్లలోకి వచ్చేశాయి. ఈ వారాంతంలో ఈ రెండు చిత్రాలతో పాటు కర్మాఖ్య, రోమియో జూలియట్ అనే తెలుగు మూవీస్ రిలీజ్ కానున్నాయి. అలానే స్పైడర్ మ్యాన్ బ్రాండ్ న్యూ డే, సిగ్మా, 418 లాంటి డబ్బింగ్ చిత్రాలు సందడి చేయనున్నాయి.ఇక ఓటీటీల విషయానికొస్తే ఈ ఫ్రైడే పలు సూపర్ హిట్ సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు రానున్నాయి. తెలుగులో సత్యదేవ్ హీరోగా వచ్చిన రావు బహదూర్, దీవానా, పోలీస్ కంప్లైంట్ లాంటి చిత్రాలు ఓటీటీల్లోకి రానున్నాయి. వీటితో పాటు పలు హాలీవుడ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు ఓటీటీల్లో సందడి చేయనున్నాయి. ఈ శుక్రవారం ఒక్క రోజే ఏకంగా 14 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు రాబోతున్నాయి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఏయే మూవీ ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ కానుందో మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి. నెట్ఫ్లిక్స్..రావు బహదూర్(తెలుగు మూవీ)- జూలై 31గట్ట కుస్తీ 2 (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - జూలై 31ఆవోసి(జపనీస్ సిరీస్)- ఆగస్ట్ 01చికాగో పీడీ(హాలీవుడ్ సిరీస్)- ఆగస్ట్ 01మైఖేల్ పెంబురు దువా ఆలమ్- ఆగస్ట్ 02 అమెజాన్ ప్రైమ్పోలీస్ కంప్లైంట్(తెలుగు సినిమా)- జూలై 31లవ్ ఓ లవ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - జూలై 31బ్యాట్మన్: కేప్ట్ క్రూసేడర్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - జూలై 31జియో హాట్స్టార్ భోజ్పురి బవాల్ (హిందీ రియాలిటీ సిరీస్) - ఆగస్టు 02ఆహా దీవానా (తెలుగు సినిమా) - జూలై 31జీ5 బాలన్ ద బాయ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - జూలై 31 అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్ (తెలుగు సిరీస్) - జూలై 31 హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై (హిందీ సినిమా) - జూలై 31 వంద దేవుళ్లు (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - జూలై 31 (రూమర్ డేట్)సోనీ లివ్ద లెజెండ్ ఆఫ్ కర్ణ (హిందీ సిరీస్) - జూలై 31సన్ నెక్ట్స్..పైతాలట్టం(మలయాళ సినిమా)- జూలై 31లయన్స్ గేట్ ప్లే..చుమ్(హాలీవుడ్ మూవీ)- జూలై 31హెచ్బీవో మ్యాక్స్..ది డ్రామా(హాలీవుడ్ మూవీ)- జూలై 31
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జూలై 31 నుంచి ఓటీటీలో ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ స్ట్రీమింగ్హారర్-యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ చిత్రం ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. జూన్లో థియేటర్లలో విడుదలై మంచి స్పందనతో పాటు సానుకూల సమీక్షలు అందుకున్న ఈ చిత్రం, ఈ శుక్రవారం (జూలై 31) నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో దాదాపు 300 థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. విడుదలైన తొలి రోజు నుంచే హారర్, యాక్షన్, థ్రిల్లర్ అంశాల సమ్మేళనంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఈ సినిమాకు విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు లభించాయి. ప్రముఖ సినీ వెబ్సైట్లలోనూ, IMDbలోనూ మంచి రేటింగ్లు, పాజిటివ్ రివ్యూలు సొంతం చేసుకుంది.టాలీవుడ్ సిల్వర్ స్క్రీన్పై హారర్, థ్రిల్లర్, యాక్షన్ అంశాలను వినూత్నంగా మిళితం చేస్తూ రూపొందిన ఈ చిత్రంలో వరలక్ష్మి శరత్కుమార్, నవీన్ చంద్ర, కృష్ణసాయి, రాగిణి ద్వివేది ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఎంఎస్కే ప్రమిద శ్రీ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్పై బాలకృష్ణ మహారాణా నిర్మించగా, క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి దర్శకత్వం వహించారు. వరలక్ష్మి శరత్కుమార్ తన కెరీర్లోనే తొలిసారిగా చేసిన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ సినిమాకు స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్గా నిలిచింది. దానికి తోడు నవీన్ చంద్ర యాక్టింగ్ కూడా ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది.ఈ చిత్రంలో "చైన్ రియాక్షన్ ఆఫ్ కర్మ" అనే ఆసక్తికరమైన కాన్సెప్ట్ను హారర్ థ్రిల్లర్ రూపంలో దర్శకుడు సంజీవ్ మేగోటి ఆవిష్కరించారు. హారర్, మిస్టరీ, యాక్షన్ అంశాలను సమతుల్యంగా మేళవిస్తూ ప్రేక్షకులను కథలో లీనమయ్యేలా తీర్చిదిద్దారు. ముఖ్యంగా, సూపర్ స్టార్ కృష్ణకు నివాళిగా రూపొందించిన కృష్ణసాయి నటించిన ప్రత్యేక గీతం అభిమానులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.మూఢనమ్మకాల నేపథ్యంలో కర్మ సిద్ధాంతాన్ని థ్రిల్లింగ్ కథనంతో చూపించిన ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ హారర్, యాక్షన్, థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు థియేటర్లలో మంచి అనుభూతిని అందించింది. ఇప్పుడు అదే ఉత్కంఠభరిత అనుభవాన్ని జూలై 31 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో ఇంట్లోనే ఆస్వాదించే అవకాశం ప్రేక్షకులకు లభిస్తుంది.
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నా ముఖం ఎవరూ పగలకొట్టలేదు : జగపతి బాబు వీడియోసోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే టాలీవుడ్ నటుల్లో జగపతి బాబు ఒకరు. షూటింగ్ విశేషాలతో పాటు తన పర్సనల్ లైఫ్కి సంబంధించిన సరదా విషయాలను అభిమానులతో పంచుకోవడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. సోషల్ మీడియాలో ఆయన పెట్టే పోస్టులు ఎంత సరదాగా, వైవిధ్యంగా ఉంటాయో అందరికీ తెలిసిందే. తాజాగా ఆయన తన ఎక్స్ ఖాతాలో పంచుకున్న ఒక వంటల వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది.అప్పుడప్పుడు తనకు ఇష్టమైన వంటలు చేస్తూ అలరించే జగపతి బాబు, ఈసారి ఇంట్లోనే స్వయంగా బిస్కెట్స్ తయారు చేశారు. ఓవెన్ నుంచి వేడి వేడి బిస్కెట్లను బయటకు తీస్తూ డిఫరెంట్ లుక్లో కనిపించిన ఆయన, వాటిని రుచి చూస్తూ మురిసిపోయారు. ఈ వీడియోకి ఆయన పెట్టిన క్యాప్షన్ అభిమానులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ‘నా పెద్ద అమ్మాయి దగ్గర చూసి ఈ బిస్కెట్ల తయారీ కాపీ కొట్టాను’ అంటూ జగపతి బాబు నవ్వులు పూయించారు. తనదైన మార్క్ హ్యూమర్తో ఆయన ఇచ్చిన ఈ స్టేట్మెంట్ నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.ఈ పోస్ట్పై అభిమానులు, నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. ‘మాస్ అండ్ క్లాస్ కుకింగ్ జగ్గు భాయ్’, ‘కాపీ కొట్టినా మీ స్టైలే వేరు సార్’ అంటూ సరదా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ 'బిస్కెట్ రెసిపీ' వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ముఖానికి సర్జరీ..వీడియో నవ్వులు పూయిస్తున్నా.. అందులో జగపతి బాబు ముఖం చూస్తే మాత్రం కాస్త తేడాగా అనిపిస్తుంది. ఆయన కళ్లకింద నల్లగా ఉంది. అలాగే లుక్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది. దీనిపై వీడియోలోనే జగపతి బాబు వివవరణ ఇచ్చాడు. ‘నా ముఖం ఎవడో పగలగొట్టినట్లు ఉంది. కానీ ఎవడూ కొట్టలేదు. నేనే సర్జరీ చేయించుకున్నాను. బాగానే ఉన్నాను’ అని జగ్గూ భాయ్ తనదైన స్టైల్లో క్లారిటీ ఇచ్చాడు. Malli malli cheputhunna, idhi kooda ma pedda ammayi cheppinattu copy paste cheseysa 🤪 pic.twitter.com/gVmgCQxQ6D— Jaggu Bhai (@IamJagguBhai) July 29, 2026
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‘శ్రీనివాస మంగాపురం’మూవీ రివ్యూ అండ్ రేటింగ్సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేశ్ బాబు సోదరుడు రమేశ్ బాబు కుమారుడు జై కృష్ణ ఘట్టమనేని హీరోగా పరిచయం అయిన చిత్రం ‘శ్రీనివాస మంగాపురం’. ‘మంగళవారం’ ఫేం అజయ్ భూపతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంతో బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ కూతురు రాషా తడాని హీరోయిన్గా తెలుగు తెరకు ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్, పాటలకు మంచి స్పందన లభించింది. దానికి తోడు ప్రమోషన్స్ కూడా బాగానే చేయడంతో ‘శ్రీనివాస మంగాపురం’పై హైప్ క్రియేట్ అయింది. మంచి అంచనాలతో నేడు(జులై 30) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రం ఎలా ఉందో రివ్యూలో చూద్దాం.కథేంటంటే.. పెద్దిరెడ్డి(‘కిక్’శ్యామ్).. తిరుపతిలో మంచి పలుకుబడి, డబ్బు ఉన్న వ్యక్తి. ఆయన ఫ్యామిలీ వైపు కన్నెత్తి చూడడానికి కూడా జనాలు భయపడిపోతారు. అలాంటి వ్యక్తి కూతురు మంగ(రాషా తడాని)ని తొలి చూపులోనే ప్రేమిస్తాడు శ్రీనివాస్(జై కృష్ణ). అతనికి తిరుపతి కొత్త. జులాయిగా తిరిగే స్వతంత్ర బాబు(నరేశ్)తో స్నేహం ఏర్పరచుకొని మంగ చుట్టూ తిరుగుతుంటాడు. మంగ మాత్రం అతన్ని పట్టించుకోదు. కొన్నాళ్ల తర్వాత ఇద్దరి మధ్య స్నేహం ఏర్పడుతుంది. ఇంతలోనే వేరే వ్యక్తితో మంగకు ఎంగేజ్మెంట్ కూడా జరుగుతుంది. అయినా కూడా తన ప్రేమ విషయాన్ని మంగతో పంచుకుంటాడు శ్రీనివాస్. ఆమె రిజెక్ట్ చేసినా..వదిలిపెట్టడు. ఎందుకలా? అసలు శ్రీనివాస్ ఎవరు? తిరుపతి ఎందుకు వచ్చాడు? నిజంగానే మంగతో తొలి చూపులోనే ప్రేమలో పడ్డాడా? వాసుబాబు ఎవరు? బళ్లారి డాన్ వెంకటప్పయ్యనాయుడు(మోహన్ బాబు)తో శ్రీనివాస్కి ఉన్న సంబంధం ఏంటి? మంగ ప్రేమ కోసం శ్రీనివాస్ ఏం చేశాడు? చివరకు మంగ, శ్రీను ఎలా కలిశారు? అనేది తెరపై చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.ఎలా ఉందంటే..సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ఫ్యామిలీ నుంచి హీరో వస్తున్నాడంటే కచ్చితంగా ఆ సినిమాపై అంచనాలు ఉంటాయి. అందుకే ‘శ్రీనివాసమంగాపురం’ చిత్రంపై మొదటి నుంచి భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డారు. అజయ్ భూపతి బలమైన కథతోనే ఘట్టమనేని వారసుడిని పరిచయం చేస్తాడేమో అనుకున్నారు. కానీ రొటీన్ కమర్షియల్ స్టోరీతో జై కృష్ణని లాంచ్ చేశాడు.వాస్తవానికి స్టార్ హీరోల వారసుల ఎంట్రీ దాదాపు ఇలాంటి కమర్షియల్ చిత్రాలతోనే ఉంటుంది. తొలి చిత్రంతోనే మాస్గా నిలబడే ప్రయత్నం చేస్తారు. జై కృష్ణ కూడా అదే చేశాడు. కానీ ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల మైండ్ సెట్ మారింది. వైవిధ్యమైన కథలనే ఆదరిస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ‘శ్రీనివాసమంగాపురం’ కథకు ఓకే చెప్పి జై కృష్ణ పెద్ద సాహసమే చేశాడు.ఇక దర్శకుడు అజయ్ భూపతి కూడా బలమైన కథను కాకుండా.. కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ని నమ్ముకొని ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాడు. మాస్ హీరోకు కావాల్సిన లవ్, యాక్షన్, ఎమోషన్ సన్నివేశాలన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి. కానీ వాటిని ఆకట్టుకునేలా తీర్చిదిద్దడంలో మాత్రం పూర్తిగా సఫలం కాలేదు. ప్రేమ కథను కూడా గుండెలకు హత్తుకునేలా చూపించలేదు. ఓ యాక్షన్ సీన్తో సినిమా ప్రారంభం అవుతుంది. ఆ తర్వాత పెద్దిరెడ్డి పాత్ర పరిచయం.. హీరో, హీరోయిన్ల ఎంట్రీ ఇలా చకచకగా జరిగిపోతుంది. హీరో.. హీరోయిన్ని చూడగానే పాట.. ఒక్కసారి మాట్లాడగానే మరో పాట.. కాసేపటికి ఇంకో పాట..ఇలా మొదటి 40 నిమిషాల్లోనే మూడు పాటలు వచ్చి.. చిరాకు తెప్పిస్తాయి. లవ్ సీన్స్ కూడా రొటీన్గానే సాగుతాయి.అయితే స్వతంత్ర బాబు పాత్ర ఎంట్రీ, ఆయన చేసే కామెడీ కొంతవరకు ఎంటర్టైన్ చేస్తాయి. మధ్యలో వచ్చే యాక్షన్ సీన్స్ కూడా పర్వాలేదు. హీరోయిన్ వెనుక హీరో పడడం.. ఆమె కూడా ఇతన్ని తెలిసిన వ్యక్తిలా చూడడం.. ప్లాష్బ్యాక్లో ఏదో ఉంటుందనే క్యూరియాసిటీతో ఫస్టాఫ్ ముగుస్తుంది. ఇక సెకండాఫ్ ప్రారంభం అయిన కాసేపటికే ఇది రొటీన్ లవ్స్టోరీ అని అర్థమైపోతుంది. గతంలో చూసిన చాలా సినిమాలు గుర్తుకు వచ్చేలా సన్నివేశాలు సాగుతుంటాయి. క్లైమాక్స్ కూడా అలానే ఉంటుంది. ఎవరెలా చేశారంటే.. తొలి సినిమానే అయినా జై కృష్ణ చక్కగా నటించాడు. లుక్స్ పరంగానూ తెరపై చూడడానికి బాగున్నాడు. యాక్షన్ సీన్స్తో పాటు డ్యాన్స్ కూడా బాగానే చేశాడు. ఎమోషనల్ సన్నివేశాల్లో మాత్రం అనుభవలేమి కనిపించింది. రెండు, మూడు సినిమాలు పడితే.. నటుడిగా మరింత రాటుదేలుతాడు. మంగ పాత్రకి రాషా తడాని న్యాయం చేసింది.ఇక మోహన్ బాబు తెరపై కనిపించేది కాసేపే అయినా మరోసారి తనదైన నటనతో ఆకట్టుకున్నాడు. కిక్ శ్యామ్, అజయ్, వాసుకితో పాటు మిగిలిన నటీనటులంతా తమ పాత్రల పరిధిమేర నటించారు. సాంకేతికంగా సినిమా పర్వాలేదు. జీవీ ప్రకాశ్ నేపథ్య సంగీతం బాగుంది. పాటల్లో 'అల్లల్లే...' ఆకట్టుకునేలా ఉంది. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. ఎడిటింగ్ పర్వాలేదు. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.- అంజి శెట్టె, సాక్షి వెబ్డెస్క్
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17 ఏళ్ల కెరీర్లో శృతి నేర్చుకున్న అతిపెద్ద పాఠం ఇదే!కథానాయకల్లో శృతిహాసన్ వేరయ్య అని పేర్కొనవచ్చు. అంత బోల్డ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ నటి ఈమె. తనకు నచ్చింది చేయడంలోనూ, దానిని బహిరంగంగా వ్యక్తం చేయడంలోనూ ఈమె రూటే వేరు. ఇది ఆమెకు వారసత్వంగా అబ్బింది కావచ్చు. సకల కళా వల్లభుడు కమల్ హాసన్ వారసురాలు ఈమె అన్నది ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు. నటిగా బాలీవుడ్లో ఎంట్రీ ఇచ్చినా, ఆ తర్వాత తెలుగు, తమిళం భాషల్లో సత్తా చాటుకుంటున్న నటి శృతిహాసన్. నటిగానే కాకుండా సంగీత దర్శకురాలు ,గాయనీగా కూడా తన ప్రతిభను చాటుకుంటున్న ఈ బ్యూటీ తమిళంలో విజయ్ సేతుపతి సరసన నటించిన ట్రైన్ చిత్రం త్వరలో తెరపైకి రావడానికి సిద్ధమవుతోంది. కాగా 2009లో లక్ అనే హిందీ చిత్రం ద్వారా కథానాయకిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన శృతిహాసన్ నట పయనం 17 ఏళ్లుగా అప్రహతంగా కొనసాగుతోంది. దీంతో తన సినీ ప్రస్థానం గురించి ఇటీవల ఒక భేటీలో పేర్కొంటూ ‘‘ ఈ పయనం నాకు నా గురించి ,నా వృత్తి గురించి ,మనుషుల గురించి చాలా నేర్పించింది. ఒక చిత్రం జయాపజయాలను మించి దాన్ని రూపొందించడానికి పెద్ద బృందం సమష్టి ప్రయత్నం చాలా అవసరమని తెలిసేలా చేసింది. ఈ 17 ఏళ్లలో చిత్తప్రశ్రమ నాకు చాలా నేర్పించింది . అంతకు మించి పెద్ద పాఠం కూడా చెప్పింది. శక్తివంతంగాను, మానస జక ధృఢత్వంగాను మార్చింది. ఎలాంటి విమర్శలైనా, సవాళ్లనైనా ఎదుర్కొనే మానసిక పరిపక్వతం పెంపొందించింది ‘‘ అని నటి శృతిహాసన్ పేర్కొన్నారు.
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రిషబ్ శెట్టితో నిర్మాత నాగవంశీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్.. అందుకే ఆగిపోయిందా?కాంతార ఫేమ్ రిషబ్ శెట్టి ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ వర్మ హనుమాన్ సీక్వెల్ జై హనుమాన్ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో హనుమంతుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీతో బిజీగా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ది ప్రైడ్ ఆఫ్ భారత్: ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ మూవీస్ చేయనున్నారు. తాజాగా రిషబ్ శెట్టికి సంబంధించిన ఓ టాక్ వైరల్గా మారింది. టాలీవుడ్ నిర్మాత నాగవంశీ నిర్మాణంలో ఓ భారీ మూవీ ప్లాన్ చేశారని టాక్. అశ్విన్ గంగరాజు దర్శకత్వంలో భారీ హిస్టారికల్ యాక్షన్ మూవీని తెరకెక్కించేందుకు సిద్ధమయ్యారట. కానీ ఆ తర్వాత ఆ ఆలోచనను విరమించుకున్నట్లు సమాచారం.ఈ మూవీ ఆగిపోవడానికి రిషబ్ శెట్టి పారితోషికమే కారణమని తెలుస్తోంది. కాంతార తర్వాత అనూహ్యంగా రిషబ్ శెట్టి రెమ్యునరేషన్ పెరిగిపోయింది. దీంతో నిర్మాత నాగవంశీకి.. రిషబ్కు రెమ్యునరేషన్ విషయంలో వచ్చిన అభిప్రాయ భేదాలే వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే ఈ ప్రాజెక్ట్ పక్కనబెట్టినట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటనైతే లేదు.
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మా సినిమాను మహేశ్ బాబు మెచ్చుకున్నారు: అజయ్ భూపతిసూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేశ్ బాబు సోదరుడు రమేశ్ బాబు కుమారుడు జై కృష్ణ ఘట్టమనేని హీరోగా పరిచయం అవుతున్న చిత్రం ‘శ్రీనివాస మంగాపురం’. రాషా తడానీ హీరోయిన్గా నటించిన ఈ మూవీలో మంచు మోహన్బాబు విలన్ పాత్ర పోషించారు. సి. అశ్వినీదత్ సమర్పణలో పి. కిరణ్ నిర్మించిన ఈ సినిమా నేడు విడుదలవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్రదర్శకుడు అజయ్ భూపతి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు.అజయ్ భూపతి మాట్లాడుతూ.. 'సూపర్ స్టార్ కృష్ణగారి కుటుంబం నుంచి ఒక హీరోని పరిచయం చేయడం అంటే కచ్చితంగా బాధ్యత, ఒత్తిడి ఉంటుంది. అయితే నేను మొదట్లో ఆ విషయాన్ని పట్టించుకోలేదు. నిజానికి నేనెప్పుడూ నా శైలిలోనే సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్తాను. ఆ సినిమాలకు సంబంధించిన వాళ్లు కూడా నా స్టైల్కే వదిలేశారు. కాకపోతే ‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ మూవీ కోసం జై కృష్ణతో నా ప్రయాణం మొదలైన తర్వాత తను నాకు వ్యక్తిగతంగా చాలా నచ్చాడు. కృష్ణగారంటే నాకు చాలా అభిమానం. ఆయన వారసత్వాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దగ్గరుండి అన్ని విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్త తీసుకున్నానని' దర్శకుడు తెలిపారు.ఇంకా మాట్లాడుతూ..'నిర్మాత కిరణ్గారికి నేను ఓ సినిమా చేయాలి. శ్రీనివాస మంగాపురం సినిమా అనుకున్నప్పుడు అశ్వినీదత్గారిని కలిశాను. ఆ తర్వాత జై కృష్ణను రెండు, మూడు సార్లు కలిశాను. తనపై నమ్మకం వచ్చిన తర్వాత ఈ మూవీ ఆరంభించాం. ‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ టైటిల్తోనే కథ రాసుకున్నాను. ఈ కథ బ్యాక్డ్రాప్, క్యారెక్టర్ల పేర్లు, వాళ్ల లవ్ స్టోరీ... వీటన్నింటికీ ఈ టైటిల్ సరిపోతుంది. ఇది ఫిక్షన్ కథ అయినప్పటికీ నిజ జీవితంలో జరిగిన ఘటనల ఆధారంగానూ కొన్ని సన్నివేశాలు రాశాను. ఈ సినిమా మొదలైన తర్వాత ప్రేక్షకులు కథతో, రాత్రులతో లీనమైపోతారు. సినిమా ఎక్కడా బోర్ కొట్టదు. ఇది కంప్లీట్ ఎమోషనల్ లవ్స్టోరీ. మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ కూడా. గత 20 ఏళ్లుగా మోహన్ బాబుగారిని ఇంత ఎమోషనల్ పాత్రలో ఆడియన్స్ చూసి ఉండరు. జై కృష్ణ, మోహన్బాబుగారు, రాషా మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు హత్తుకుంటాయి. జీవీ ప్రకాశ్ మ్యూజిక్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంటాయి' అని అన్నారు.మహేశ్ బాబు మా సినిమా చూసి అదిరిపోయింది... జై కృష్ణ, రాషా తడానీ జోడీ బాగుందన్నారు. సాంగ్స్, యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అదిరిపోయాయి అని మెసేజ్ పెట్టారు. ప్రభాస్గారు కూడా మా సినిమాని ప్రోత్సహించడం హ్యాపీగా అనిపించింది. దాదాపుగా నా కథలను సమాజం నుంచే తీసుకుంటాను. నా ఫిల్మోగ్రఫీలో శ్రీనివాస మంగాపురం ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను. నా తర్వాతి సినిమా ‘మంగళవారం 2’ త్వరలోనే మొదలవుతుందని దర్శకుడు వెల్లడించారు.
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సర్జరీ విజయవంతం.. ప్రముఖ ఆలయంలో రామ్ చరణ్ దంపతుల పూజలురామ్ చరణ్ దంపతులు ప్రముఖ ఆలయాన్ని సందర్శించారు. మణికట్టు చికిత్స కోసం కోయంబత్తూరు వెళ్లిన మెగా జంట అయ్యప్ప స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. సామాన్య భక్తుల్లాగే వెళ్లి స్వామివారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా దర్శనం అనంతరం ఆలయ అధికారులు రామ్ చరణ్ దంపతులతో ఫోటోలు దిగారు. దీనికి సంబంధించిన పిక్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.ఇటీవలే పెద్ది మూవీతో రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం కోయంబత్తూరులో ఉన్నారు. రెండు రోజుల క్రితమే తనకు మణికట్టు సర్జరీ విజయవంతంగా పూర్తయింది. ప్రముఖ గంగా ఆస్పత్రిలో ఆయన చికిత్స తీసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోను కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఎనిమిది వారాల పాటు విశ్రాంతి అవసరమని తర్వాత ఫిజియోథెరపీ ప్రారంభించాలని వైద్యులు సూచించారు. అయితే మరో నాలుగైదు రోజుల పాటు అక్కడే ఉండి హైదరాబాద్కు తిరిగి రానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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గంగ యాక్షన్గంగ రంగంలోకి దిగి, ఏ రేంజ్లో విలన్ల భరతం పట్టాడో తెలుసుకోవాలంటే ‘భోగి’ సినిమా చూడాల్సిందే. గంగ ఎవరంటే హీరో శర్వానంద్. సంపత్ నంది దర్శకత్వంలో కేకే రాధామోహన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం క్లైమాక్స్ని ఇటీవల చిత్రీకరించారు. ఇందులో భాగంగా తెరకెక్కించిన భారీ యాక్షన్ షూట్లో శర్వానంద్, 800 మందికి పైగా జూనియర్ ఆర్టిస్టులు పాల్గొన్నారు. 20 రోజులకు పైగా ఈ చిత్రీకరణ జరిగింది. ఈ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ను స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్ దిలీప్ సుబ్బరాయన్ డిజైన్ చేశారు. ప్రోడక్షన్ డిజైనర్ కిరణ్ కుమార్ మన్నె రూపొందించిన భారీ సెట్లో చిత్రీకరించారు.‘‘ఈ షెడ్యూల్ కోసం మూడు నెలలు ప్రీ- ప్రోడక్షన్ పనులు నిర్వహించాం. ఈ యాక్షన్ ఎపిసోడ్ ప్రేక్షకుల ఒళ్లు జలదరించేలా చేస్తుంది. గంగ పాత్ర కోసం శర్వానంద్ ప్రతిరోజూ రెండున్నర గంటలకు పైగా మేకప్ వేసుకోవాల్సి వచ్చేది. మేకప్ తొలగించడానికి గంట పట్టేది. ఈ పాత్ర కోసం శర్వా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిన విధానం, ఆయన నటన, యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ప్రధాన ఆకర్షణలుగా నిలుస్తాయి.1960 నేపథ్యంలో తెలంగాణ–మహారాష్ట్ర సరిహద్దులోని ఓ ఫిక్షనల్ విలేజ్లో ఈ కథ సాగుతుంది. గ్రామీణ నేపథ్యం, బలమైన భావోద్వేగాలు, భారీ యాక్షన్తో రూపొందిస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతినిచ్చేలా ఉంటుంది’’ అని చిత్రబృందం పేర్కొంది. అనుపమ పరమేశ్వరన్, డింపుల్ హయాతి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్రానికి సంగీతం: భీమ్స్, కెమెరా: కిషోర్ కుమార్ అరోకియా, సమర్పణ: లక్ష్మి రాధామోహన్.
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శర్వానంద్ భోగి.. క్లైమాక్స్ కోసం అన్ని రోజులా?టాలీవుడ్ హీరో శర్వానంద్ బైకర్ తర్వాత నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం భోగి. ఈ మూవీకి సంపత్ నంది దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వస్తున్న చిత్రం కావడంతో ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మేకర్స్ క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు.ఈ మూవీ క్లైమాక్స్ సీన్ షూటింగ్ పూర్తయిందని చిత్రబృందం తెలిపింది. ఈ సీన్ కోసం భారీ సెట్ వేసినట్లు వెల్లడించింది. దిలీప్ సుబ్బరాయన్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీలో 22 రోజుల పాటు క్లైమాక్స్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ షూట్ చేసినట్లు తెలిపారు. దాదాపు 3 నెలల ప్లానింగ్, 800 మందికి పైగా జూనియర్ ఆర్టిస్టులతో ఈ సీక్వెన్స్ తెరకెక్కించారు.కాగా.. ఈ చిత్రాన్ని 1960ల నాటి తెలంగాణ-మహారాష్ట్ర సరిహద్దు నేపథ్య కథతో రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో అనుపమ పరమేశ్వరన్, డింపుల్ హయాతి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు. పీరియాడిక్ డ్రామాగా వస్తోన్న ఈ సినిమా ఆగస్టు 28న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
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పక్కా విలేజ్ కామెడీ.. పళ్లబురుసు టీజర్ చూశారా?బలగం నటులు సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ ప్రధాన పాత్రల్లో వస్తోన్న విలేజ్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ పళ్లబురుసు. ఈ సినిమాకు ఉదయ్ చౌహాన్ దర్శకత్వం వహించారు. టూత్ బ్రష్ పేరునే టైటిల్గా పెట్టుకున్నారు. ఈ మూవీని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, ఎపిక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై నిర్మిస్తున్నారు.ఇప్పటికే రిలీజైన సాంగ్, పోస్టర్స్కు ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకున్నాయి. తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. తెలంగాణ యాస, పల్లె నేపథ్యంలోనే ఈ సినిమా ఉండనుందని టీజర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. టూత్ బ్రష్ కోసం తండ్రీ కొడుకుల మధ్య సాగే సరదా వార్ ఈ సినిమా కథాంశంగా తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కామెడీ ఎంటర్టైనర్లో సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ తండ్రీకొడుకులుగా కనిపించనున్నారు. ఈ మూవీ ఆగస్ట్ 14న విడుదల కానుంది.
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స్టైల్ మార్చిన పూజా హెగ్డే.. మెరిసిపోతున్న నేహాశెట్టిహెయిర్ స్టైల్ మార్చిన పూజా హెగ్డేఅందంతో మెరిసిపోతున్న నేహాశెట్టిమృణాల్ ఠాకుర్ మార్వెలస్ లుక్క్యూట్ అండ్ స్వీట్గా బ్యూటీ త్రిషభర్తతో కలిసి మెహ్రీన్ బీచ్ ట్రిప్గ్లామర్తో ప్రగ్యా జైస్వాల్ మాయ View this post on Instagram A post shared by Mrunal Thakur (@mrunalthakur) View this post on Instagram A post shared by Trish (@trishakrishnan) View this post on Instagram A post shared by Ritika_nayak (@ritika_nayak__) View this post on Instagram A post shared by Niharika Nm (@niharika_nm) View this post on Instagram A post shared by Preethi Anju Asrani (@thepreethiasrani) View this post on Instagram A post shared by Pooja Hegde (@hegdepooja) View this post on Instagram A post shared by Lakshmi raai (@iamraailaxmi) View this post on Instagram A post shared by Neha Sshetty (@iamnehashetty) View this post on Instagram A post shared by Priya Mani Raj (@pillumani) View this post on Instagram A post shared by MEHREEN 🌟🧿 (@mehreenpirzadaa) View this post on Instagram A post shared by Pragya Jaiswal (@jaiswalpragya) View this post on Instagram A post shared by Rashi Singh (@rashi.real)
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అల్లు అర్జున్లా మిగతా హీరోలు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు?అల్లు అర్జున్ సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చి ఏడాదిన్నర దాటిపోయింది. కొత్త మూవీ రావడానికి మరో ఏడాది లేదంటే ఏడాదిన్నర పట్టొచ్చు. కానీ ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా 900 మంది అభిమానుల్ని పిలిచి హైదరాబాద్లో ఓ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి బన్నీ కలిశాడు. ఏకంగా ఏడు రాష్ట్రాల నుంచి వందలాది మంది ఫ్యాన్స్ని పిలిచి వాళ్లని పేరుపేరున పలకరించి ఫొటోలిచ్చి తలో రూ.5 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ కూడా చేయించాడు. ఇకపై ప్రతి ఆరు నెలలకు ఓసారి కలుస్తానని మాటిచ్చాడు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు,వీడియోలు నిన్నటి నుంచి తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి లేటెస్ట్ ఎమోషనల్ లవ్ సినిమా)తెలుగులో దాదాపు అందరు హీరోలకు ఫ్యాన్స్, వీరాభిమానులు ఉన్నారు. కాకపోతే వాళ్లని ఆర్గనైజ్ చేసి ప్రతి ఏడాది మీటింగ్ పెట్టి వాళ్లతో కలిసిపోయే హీరోలు ఎంతమంది ఉన్నారా అని చూస్తే.. అల్లు అర్జున్ తప్పితే ఎవరూ కనిపించడం లేదు. బన్నీ ఈ మీటింగ్ పెట్టడం మాటేమో గానీ తమిళ హీరో విజయ్లా రాబోయే రోజుల్లో రాజకీయాల్లోకి వస్తాడు. అందుకే ఇలా ఇప్పటినుంచి ఫ్యాన్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తూ ప్రతి ఏడాది కలుస్తున్నాడని చాలామంది అంటున్నారు. అందులో నిజానిజాల ఏంటనేది భవిష్యత్తులో తెలుస్తుంది.ప్రతి ఏడాది కలవడం, వాళ్లకు ఫొటోలు ఇవ్వడం, ఇన్సూరెన్స్ చేయించడం లాంటివి చేస్తే సదరు అభిమానులు.. అల్లు అర్జున్పై మరింత ప్రేమని పెంచుకుంటారనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. పైపెచ్చు సినిమాలు రిలీజైనప్పుడే కాకుండా మిగతా సమయాల్లోనూ అభిమాన హీరో కోసం నిలబడతారు. ప్రతిఫలం ఆశించకుండానే పనిచేస్తారు. ఈ హంగామా అంతా చూస్తుంటే అలానే అనిపిస్తుంది. మరి అల్లు అర్జున్ చేస్తున్నట్లు మిగతా తెలుగు స్టార్ హీరోలు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారనేది ఇక్కడ ప్రశ్న. (ఇదీ చదవండి: నచ్చలేదా వదిలేయ్... రూ.1 కూడా ఖర్చు పెట్టకు: అల్లు అర్జున్)
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రష్మికతో ఐటెం సాంగ్.. ఆ భయంతో తీసేశారు: తమన్చాలా కాలం తర్వాత ‘లెనిన్’తో హిట్ కొట్టాడు అఖిల్ అక్కినేని. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో భాగ్యశ్రీ హీరోయిన్గా నటించింది. తమన్ నేపథ్య సంగీతం, పాటలు ఈ సినిమా విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. అయితే ఈ చిత్రంలో ఓ ఐటం సాంగ్ కూడా ప్లాన్ చేశారట. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల చివరి నిమిషంలో ఆ పాటని పక్కన పెట్టాల్సి వచ్చిందట. ఈ విషయాన్ని తమన్ తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించాడు.‘లెనిన్లో ఒక ఐటం సాంగ్ పెట్టాలని ముందే అనుకున్నాం. అఖిల్ కోసం ఓ మంచి పాటను కూడా కంపోజ్ చేశా. రాయలసీమ యాసలో సాగే ఆ పాట..బయటకు వస్తే సూపర్ హిట్ అవుతుందని అనుకున్నా. ఈ పాట కోసం రష్మిక, పూజాహెగ్డే, కయాదు లోహర్ లేదా ప్రీతిముకుందన్లలో ఎవరినో ఒకరిని తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేశారు. ఆ పాట బయటకు వస్తే బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది. కానీ కథకి బ్రేక్ వేసినట్లుగా అవుతుంది. నెగెటివ్ రివ్యూలు వస్తాయని భయపడి చివరి నిమిషంలో దాన్ని తీసేశారు. ఆ సమయంలో నాకు చాలా కోపం వచ్చింది. బాధతో నాలుగైదు వాట్సాప్ గ్రూపులను నుంచి వైదొలిగాను’అని తమన్ చెప్పుకొచ్చాడు.#Lenin ఒక ఐటమ్ సాంగ్ అనుకున్నాం... Pooja Hegde, Rashmika Mandanna ఇలా డిస్కషన్ కూడా జరిగింది. కానీ ఆ సాంగ్ షూట్ కి ముందే తీసేసారు. నేను Whatsapp గ్రూప్స్ నుండి వెళ్లిపోయాను. - #Thaman pic.twitter.com/WczB7Ymvze— Rajesh Manne (@rajeshmanne1) July 28, 2026
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‘ఆదర్శ కుటుంబం’ నుంచి మరో అప్డేట్విక్టరీ వెంకటేశ్ హీరోగా త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న సినిమా ‘ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం. 47’(AK 47). ఈ చిత్రంలో శ్రీనిధిశెట్టి, నారా రోహిత్, నివేతా పేతురాజ్, యువినా పార్థవి, రాజా ప్రజ్వల్ను ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే వెంకటేశ్, శ్రీనిధి శెట్టి పాత్రలను పరిచయం చేసిన మేకర్స్.. తాజాగా యువినా పార్థవి క్యారెక్టర్ని రివీల్ చేస్తూ ప్రత్యేక వీడియోని రిలీజ్ చేసింది. ఈ చిత్రంలో చిట్టిబాబుగా వెంకీ, స్వర్ణగా శ్రీనిధి నటిస్తున్నారు. చిట్టిబాబు, స్వర్ణ దంపతుల ముద్దుల కుమార్తె ‘సంపూర్ణ’ పాత్రలో బాలనటి యువినా పార్థవి నటిస్తోంది. అమాయకత్వం, చిలిపితనం, అల్లరితో నిండిన సంపూర్ణ పాత్ర చిట్టిబాబు జీవితంలో నవ్వులు పూయించడంతో పాటు, అనూహ్యమైన చిన్న చిన్న సంఘటనలకు కూడా కారణమవుతుంది. ఈ పాత్ర ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకునేలా ఉండనుందని చిత్ర బృందం తెలిపింది. ఈ చిత్రానికి ఎస్. థమన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, రవి. కె. చంద్రన్ సినిమాటోగ్రఫీ, శ్రీకర్ ప్రసాద్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. అక్టోబర్ 2న ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది.
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చెన్నై లవ్స్టోరీ.. పీఆర్ టీమ్తో హిట్ కొట్టారా? కిరణ్ ఏమన్నారంటే?కిరణ్ అబ్బవరం హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం చెన్నై లవ్స్టోరీ హిట్ టాక్తో దూసుకెళ్తోంది. ఈ నెల 24న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రం కేవలం మూడు రోజుల్లోనే రూ. 40 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించింది. ఈ నేపథ్యంలో నిన్న ఈ సినిమా గ్రాండ్ సక్సెస్ మీట్ ను యువసామ్రాట్ నాగచైతన్య ముఖ్య అతిథిగా హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఓ రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకు కిరణ్ అబ్బవరం తనదైన శైలీలో విశ్లేషణాత్మకమైన సమాధానం ఇచ్చాడు.ప్రశ్నేంటి? కిరణ్ సమాధానమేంటి?చెన్నై లవ్స్టోరీ హిట్ అవ్వడానికి కిరణ్ అబ్బవరం పీఆర్ టీమ్ అని.. తన పారితోషికంలో కొంత పీఆర్కి ఖర్చు చేసి.. తనే టికెట్లు కొనిచ్చి థియేటర్స్ నింపేశాడనే రూమర్స్ సోషల్ మీడియాలో వచ్చాయి. ఇదే విషయాన్ని నిన్నటి సక్సెస్ మీట్లో ఓ విలేకరి ప్రస్తావిస్తూ..‘సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత పిఆర్ టీమ్ వల్లే ఈ హిట్ వచ్చిందని మీమ్స్ వస్తున్నాయి.. దీనిపై మీ స్పందన ఏంటి?' అని ప్రశ్నించాడు.దానికి కిరణ్ తనదైన శైలీలో జవాబు ఇచ్చాడు. ‘కేవలం పీఆర్తోనే హిట్లు కొట్టేటట్లయితే ప్రతి సినిమా అందరూ కొడతారు కదండి. ఎప్పుడు ఏదో ఒక సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఎవరో ఒకరిని ఏదో ఒక మాట అనాలన్న ఆలోచనతో అలా అనకండి. ఏ సినిమా అయినా పిఆర్తో ఎవరు ఎంత రుద్దినా ఏమీ అవ్వదు, మనం ఆడియన్స్ని, వాళ్ల తీర్పుని రెస్పెక్ట్ చేద్దాం. చెన్నై లవ్ స్టోరీ సినిమాకి థియేటర్లలో 60% ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ట్విటర్లో ఉండేవాళ్లు కాదు.. కేవలం మౌత్ టాక్తో థియేటర్లకు వచ్చినవాళ్లు. ఏదో ఒకటి అనాలని అనడం చాలా ఈజీ, కానీ సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటివి ఉంటాయి.కొత్తేమి కాదు.. నాకు మొదటి సినిమా నుంచి ఇదంతా కొత్తేమీ కాదు. నాకు తెలిసింది ఒకటే.. కష్టపడాలి, నిజాయితీగా ఉండాలి, అదే సక్సెస్ ఇస్తుంది. దయచేసి ఆడియన్స్ని, వాళ్ల రివ్యూని రెస్పెక్ట్ చేయండి. పిఆర్ తోనే వస్తుందంటే అందరి దగ్గర కోట్ల డబ్బులు ఉంటాయి, అందరికన్నా నా దగ్గర తక్కువ ఉన్నాయి.. అలా అయితే అందరి సినిమాలు రూ. 200 కోట్లు, రూ.300 కోట్లు రావాలి కదా. కాబట్టి ఊరికే పిఆర్ అని ప్రచారం చేయవద్దని కోరుతున్నాను' అని విజ్ఞప్తి చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో క్లిప్పు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది.
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సుమంత్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా.. టిక్కెట్లపై బంపరాఫర్సుమంత్ లీడ్ రోల్లో వస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా. ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీకి రాజేష్ కర్ణ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో జగపతి బాబు కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ సినిమా జూలై 31న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ అదిరిపోయే ఆఫర్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా థియేటర్లలో వీక్షించేందుకు బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించారు. ఒక్కో టికెట్ కేవలం రూ.105కే అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ మూవీకి సంబంధించిన అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్నాయని మేకర్స్ తెలిపారు. ప్రేక్షకులు ఈ ఆఫర్ను వినియోగించుకోవాలని చిత్ర యూనిట్ కోరింది. కాగా.. ఈ సినిమాకు సింజిత్ యర్రమిల్లి సంగీతమందించారు.
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ఉన్నట్లా... లేనట్లా ... సీక్వెల్స్పై సందిగ్ధం!తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రస్తుతం సీక్వెల్స్ ట్రెండ్ నడుస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే హిట్ అయిన కథలకు కొనసాగింపుగా పార్ట్ 2, పార్ట్ 3, పార్ట్ 4... ఇలా పలు భాగాలుగా సినిమా తీయడానికి మేకర్స్ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. మరికొందరు దర్శక–నిర్మాతలు హిట్ అయిన సినిమాని ఫ్రాంచైజీలుగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. సీక్వెల్ మూవీస్పై అటు ప్రేక్షకుల్లో ఇటు ట్రేడ్ వర్గాల్లోనూ ఫుల్ క్రేజ్ ఉంటోంది. దీంతో సీక్వెల్స్ చేయడానికి దర్శక–నిర్మాతలు, హీరోలు ఏమాత్రం వెనుకాడటం లేదు. ఇప్పటికే పలు సినిమాలు షూటింగ్ దశలో ఉండగా మరికొన్ని ప్రీ ప్రోడక్షన్లో ఉన్నాయి.అయితే ఇక్కడ చర్చించదగ్గ మరో విషయం ఏంటంటే... కొన్ని హిట్ సినిమాల సీక్వెల్స్లో భాగంగా రెండో భాగం ఉంటుందని మేకర్స్ ప్రకటించినప్పటికీ షూటింగ్ పట్టాలెక్కలేదు. ఈ లిస్ట్లో ఎన్టీఆర్: దేవర 2, కల్యాణ్ రామ్: బింబిసార 2, కిరణ్ అబ్బవరం: క 2, తేజ సజ్జా: జాంబీ రెడ్డి 2, సాయిదుర్గా తేజ్ : విరూపాక్ష 2 వంటి విజయవంతమైన సినిమాలున్నాయి.అయితే రామ్ హీరోగా నటించిన ‘స్కంద’, విరాట్ కర్ణ కథానాయకుడిగా నటించిన ‘పెదకాపు’ వంటి సినిమాలు ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకోలేకపోయాయి. అయినప్పటికీ ఈ చిత్రాల సీక్వెల్స్ ఉంటాయని యూనిట్ ప్రకటించినప్పటికీ ఆ తర్వాత వాటి ఊసే లేదు. మరి... పైన పేర్కొన్న సినిమాల సీక్వెల్స్ ఉన్నట్లా? లేనట్లా? అనే సందిగ్ధం సినీ ప్రేక్షకుల్లో నెలకొంది. ఆ చిత్రాల గురించి తెలుసుకుందాం...ఎన్టీఆర్: దేవర ‘జనతా గ్యారేజ్’ (2016) వంటి హిట్ మూవీ తర్వాత హీరో ఎన్టీఆర్, డైరెక్టర్ కొరటాల శివ కాంబినేషన్లో రూపొందిన చిత్రం ‘దేవర’ పార్ట్ 1’. ఈ మూవీ ద్వారా దివంగత నటి శ్రీదేవి కుమార్తె జాన్వీ కపూర్ తెలుగులో హీరోయిన్గా పరిచయం అయిన సంగతి తెలిసిందే. సైఫ్ అలీఖాన్, ప్రకాష్రాజ్, శ్రీకాంత్, షైన్ టామ్ చాకో, అజయ్, మురళీ శర్మ, అభిమన్యు సింగ్ తదితరులు ఇతర పాత్రలు పోషించారు. నందమూరి కల్యాణ్రామ్ సమర్పణలో ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, యువసుధ ఆర్ట్స్ బ్యానర్స్పై మిక్కిలినేని సుధాకర్, హరికృష్ణ .కె నిర్మించారు.‘దేవర: పార్ట్ 1’ 2024 సెప్టెంబరు 27న తెలుగు, హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ అయి, సూపర్ హిట్గా నిలిచింది. హై యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందిన ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ ద్విపాత్రాభినయం చేశారు. లాస్ ఏంజెల్స్లోని ఈజిప్షియన్ థియేటర్లో ప్రీమియర్ అయిన తొలి భారతీయ సినిమాగానూ ఈ మూవీ అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఈ సినిమాకి సీక్వెల్గా ‘దేవర: పార్ట్ 2’ ఉంటుందని చిత్రబృందం ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ‘దేవర: పార్ట్ 1’ తర్వాత హృతిక్ రోషన్ హీరోగా నటించిన ‘వార్ 2’ సినిమా ద్వారా హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టారు ఎన్టీఆర్.ఆ మూవీ తర్వాత ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో ‘డ్రాగన్’ మూవీలో నటిస్తున్నారు. దీంతో ‘దేవర: పార్ట్ 2’ కోసం చాలా రోజులు వేచి చూసిన డైరెక్టర్ కొరటాల శివ తాజాగా బాలకృష్ణ హీరోగా ‘ఎన్బీకే 112’ సినిమాని ప్రకటించారు. ‘డ్రాగన్’ మూవీ తర్వాత త్రివిక్రమ్తో సినిమా చేయనున్నారు ఎన్టీఆర్. దీంతో ‘దేవర: పార్ట్ 2’ ఉంటుందా? లేదా అనే చర్చ జరుగుతోంది.రామ్: స్కంద రామ్ పోతినేని హీరోగా నటించిన పాన్ ఇండియా మూవీ ‘స్కంద’. బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల, సయీ మంజ్రేకర్ హీరోయిన్లుగా నటించారు. శ్రీకాంత్, దగ్గుబాటి రాజా, ప్రిన్స్, శరత్ లోహితశ్వ, అజయ్ పుర్కార్, గౌతమి, ఇంద్రజ తదితరులు ఇతర పాత్రలు పోషించారు. జీ స్టూడియోస్ సౌత్, పవన్ కుమార్ సమర్పణలో శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యానర్పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మించిన ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో 2023 సెప్టెంబరు 28న విడుదల అయింది. ఈ సినిమాలో రామ్ ద్విపాత్రాభినయం చేశారు.పక్కా మాస్ యాక్షన్గా బోయపాటి మార్క్ నేపథ్యంలో విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది. ఈ సినిమాకి రెండో భాగం ఉంటుందని మేకర్స్ ప్రకటించిన సంగతి విదితమే. అయితే ‘స్కంద’ విడుదలై దాదాపు మూడేళ్లు కావస్తున్నా ఇప్పటికీ ఈ మూవీపై ఎలాంటి అప్డేట్ లేదు. ఈ గ్యాప్లో ‘డబుల్ ఇస్మార్ట్’, ‘ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా’ వంటి సినిమాలు చేశారు రామ్. ఇక బోయపాటి శ్రీను కూడా బాలకృష్ణ హీరోగా ‘అఖండ 2’ సినిమాని తెరకెక్కించారు. మరి ‘స్కంద 2’ ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కుతుందా? లేదా అన్నది వేచి చూడాలి. కల్యాణ్ రామ్: బింబిసార నందమూరి కల్యాణ్ రామ్ కెరీర్లో బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచిన చిత్రం ‘బింబిసార’. ‘ఏ టైమ్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఈవిల్ టు గుడ్’ అన్నది ట్యాగ్ లైన్. ఈ మూవీ ద్వారా మల్లిడి వశిష్ఠ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. సంయుక్త, కేథరిన్ హీరోయిన్లుగా, తనికెళ్ల భరణి, శ్రీనివాస రెడ్డి, ప్రకాష్రాజ్, అయ్యప్ప పి. శర్మ, భరత్ రెడ్డి కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ పతాకంపై నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, హరికృష్ణ .కె నిర్మించిన ఈ సినిమా 2022 ఆగస్టు 5న విడుదలై, బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. ఈ మూవీకి వచ్చిన ప్రేక్షకాదరణతో ‘బింబిసార 2’ని ప్రకటించింది చిత్రబృందం.అయితే ‘బింబిసార’ సినిమా విడుదలై నాలుగేళ్లు అవుతున్నా ‘బింబిసార 2’ పై ఎలాంటి అధికారిక అప్డేట్ లేకపోవడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ‘బింబిసార’ మూవీ తర్వాత ‘అమిగోస్, డెవిల్: ది బ్రిటిష్ సీక్రెట్ ఏజెంట్, అర్జున్ సన్నాఫ్ వైజయంతి’ వంటి సినిమాలు చేశారు కల్యాణ్ రామ్. ప్రస్తుతం వెంకటేశ్తో కలిసి అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఓ మల్టీస్టారర్ మూవీ చేస్తున్నారాయన. ‘బింబిసార’ తర్వాత చిరంజీవి హీరోగా ‘విశ్వంభర’ చిత్రం తెరకెక్కించారు వశిష్ఠ. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ పోస్ట్ ప్రోడక్షన్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారీ దర్శకుడు. అయితే ‘బింబిసార 2’కి సంబంధించిన ఎలాంటి అప్డేట్ ఇప్పటివరకూ రాలేదు. దీంతో ఈ మూవీపైనా ఇండస్ట్రీలో సందిగ్ధం నెలకొంది. కిరణ్ అబ్బవరం: క కిరణ్ అబ్బవరం హీరోగా నటించిన హిట్ చిత్రాల్లో ‘క’ మూవీ ఒకటి. దర్శక ద్వయం సుజీత్, సందీప్ ఈ మూవీ తెరకెక్కించారు. నయన్ సారిక, తన్వీ రామ్ హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ మూవీలో అన్నపూర్ణ, అజయ్, శరణ్య ప్రదీప్ తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు. చింతా వరలక్ష్మి సమర్పణలో శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టై¯Œ మెంట్స్, కేఏ ప్రోడక్షన్స్పై చింతా గోపాలకృష్ణా రెడ్డి నిర్మించారు. సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్గా రూపొందిన ఈ సినిమా 2024 అక్టోబరు 31న విడుదలై, ఘనవిజయం సాధించింది. ఈ మూవీకి సీక్వెల్గా ‘క 2’ ఉంటుందని చిత్రయూనిట్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ చిత్రం ఆడియన్స్ ముందుకొచ్చి దాదాపు రెండేళ్లు కావస్తున్నా ‘క 2’ పై ఎలాంటి అప్డేట్ లేదు. ఈ గ్యాప్లో ‘దిల్ రూబా, కె ర్యాంప్, చెన్నై లవ్స్టోరీ’ వంటి సినిమాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చారు కిరణ్ అబ్బవరం. మరి ‘క 2’ సినిమా ఉందా? లేదా అనే విషయంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. తేజ సజ్జా: జాంబీ రెడ్డి బాలనటుడిగా పలు సినిమాల్లో తనదైన నటనతో ప్రేక్షకులను అలరించారు తేజ సజ్జా. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ‘ఓ బేబీ’ సినిమాలో ఓ కీలక పాత్ర పోషించిన తేజ సజ్జా ‘జాంబీ రెడ్డి’ మూవీ ద్వారా హీరోగా మారారు. ‘అ!’, ‘కల్కి’ చిత్రాల ఫేమ్ ప్రశాంత్ వర్మ రూపొందించిన ఈ సినిమాలో ఆనంది, దక్ష నగార్కర్, హరితేజ, రఘుబాబు, ఆర్జే హేమంత్, కిరీటి, జబర్దస్త్ శ్రీను, వినయ్ వర్మ, అన్నపూర్ణ, హర్షవర్ధన్ తదితరులు ఇతర పాత్రలు పోషించారు. రాజశేఖర్ వర్మ నిర్మించిన ఈ మూవీ 2021 ఫిబ్రవరి 5న విడుదలైంది.తెలుగులో తొలి జాంబీ నేపథ్యంలో రూపొందిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు సరికొత్తగా అనిపించడంతో హిట్గా నిలిచింది. ఈ మూవీకి సీక్వెల్గా ‘జాంబీ రెడ్డి 2’ ఉంటుందని మేకర్స్ ప్రకటించారు కూడా. అయితే ‘జాంబీ రెడ్డి’ రిలీజై ఐదున్నరేళ్లు దాటినప్పటికీ ఈ ప్రాజెక్ట్పై ఎలాంటి అప్డేట్ లేదు. ఈ గ్యాప్లో తేజ సజ్జా ‘ఇష్క్, అద్భుతం, హనుమాన్, మిరాయ్’ వంటి సినిమాలు చేశారు. ప్రశాంత్ వర్మ ప్రస్తుతం ‘హనుమాన్’కి సీక్వెల్గా రిషబ్ శెట్టితో ‘జై హనుమాన్’ మూవీ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలోనూ తేజ సజ్జా నటిస్తున్నారు. అదే విధంగా ‘మిరాయ్’ సినిమాకి సీక్వెల్గా ‘మిరాయ్: జైత్ర’ రూపొందుతుందని తేజ సజ్జా పేర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ‘జాంబీ రెడ్డి 2’ పై తాజా అప్డేట్ మాత్రం లేదు.సాయిదుర్గా తేజ్ : విరూపాక్ష అప్డేట్ మాత్రం లేదు. సాయిదుర్గా తేజ్ కెరీర్లో బిగ్గెస్ట్ హిట్ మూవీ ‘విరూపాక్ష’. కార్తీక్ వర్మ దండు దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో సంయుక్త హీరోయిన్గా నటించారు. బ్రహ్మాజీ, రాజీవ్ కనకాల, అజయ్, సునీల్, రవి కృష్ణ, సోనియా సింగ్, అభినవ్ గోమటం, అజయ్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర, సుకుమార్ రైటింగ్స్పై బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్, సుకుమార్ నిర్మించారు.పీరియాడిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం 2023 ఏప్రిల్ 21న విడుదలై ఘనవిజయం సాధించింది. సాయిదుర్గా తేజ్ కెరీర్లో వంద కోట్ల వసూళ్లు సాధించిన తొలి చిత్రంగా ఈ మూవీ రికార్డు సాధించింది. ఈ మూవీ రిలీజై మూడేళ్లు దాటినప్పటికీ ‘విరూపాక్ష’ సీక్వెల్పై ఎలాంటి అప్డేట్ ఇవ్వలేదు మేకర్స్. ఈ గ్యాప్లో ‘బ్రో, సంబరాల యేటిగట్టు’ వంటి సినిమాలు చేశారు సాయిదుర్గా తేజ్. ‘సంబరాల యేటిగట్టు’ సినిమా ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రోడక్షన్ పనుల్లో ఉంది. ఈ మూవీ విడుదల తర్వాత అయినా ‘విరూపాక్ష’ అప్డేట్ వస్తుందా? లేదా అన్నది వేచి చూడాలి. విరాట్ కర్ణ: పెదకాపు విరాట్ కర్ణ హీరోగా పరిచయమైన చిత్రం ‘పెదకాపు 1’. ‘కొత్త బంగారు లోకం’ మూవీ ఫేమ్ శ్రీకాంత్ అడ్డాల దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో ప్రగతి శ్రీవాస్తవ హీరోయిన్. రావు రమేశ్, తనికెళ్ల భరణి, అనసూయ భరద్వాజ్, బ్రిగడ సాగా, వికాస్, రాజీవ్ కనకాల, ఈశ్వరీ రావు తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు. శ్రీకాంత్ అడ్డాల దర్శకత్వం వహించడంతో పాటు కీలక పాత్ర పోషించడం విశేషం.మిర్యాల సత్యనారాయణ రెడ్డి సమర్పణలో మిర్యాల రవీందర్ రెడ్డి నిర్మించిన ఈ సినిమా 2023 సెప్టెంబరు 29న విడుదలైంది. 1983 నేపథ్యంలో ఉన్న కుల వివక్ష నేపథ్యంలో ఈ మూవీ రూపొందింది. ఈ మూవీకి సీక్వెల్గా ‘పెదకాపు 2’ ఉంటుందని చిత్రయూనిట్ ప్రకటించింది. ఈ మూవీ రిలీజై మూడేళ్లు కావస్తున్నప్పటికీ ఈ ప్రాజెక్ట్పై ఎలాంటి అప్డేట్ రాలేదు. ఈ గ్యాప్లో విరాట్ కర్ణ ‘నాగబంధం’ వంటి పాన్ ఇండియన్ మూవీ చేశారు. ఈ చిత్రానికి కూడా సీక్వెల్ ఉంటుందని చిత్ర దర్శకుడు అభిషేక్ నామా ప్రకటించారు. మరి ‘పెదకాపు 2’ ఉంటుందా? లేదా అనే విషయంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. పైన పేర్కొన్న సినిమాలే కాదు... ‘మంగళవారం’ మూవీతో పాటు మరికొన్ని చిత్రాల సీక్వెల్స్ కూడా ప్రకటించినప్పటికీ సెట్స్పైకి వెళ్లలేదు.– డేరంగుల జగన్ మోహన్
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ఇదే నిజమైన సక్సెస్: నాగచైతన్య‘‘నాకు లవ్స్టోరీస్ అంటే చాలా ఇష్టం. కోవిడ్ తర్వాత లవ్స్టోరీ సినిమాలు తగ్గిపోతుంటే బాధపడ్డాను. లవ్స్టోరీస్ చూసేందుకు ప్రేక్షకులు థియేటర్స్కు వెళ్తారా? వెళ్లరా? అని భయపడ్డాను. మెల్లిగా ఆ ట్రెండ్ మళ్లీ మొదలైంది. ఈ ‘చెన్నై లవ్స్టోరీ’తో మరో కల్ట్ లవ్స్టోరీ సినిమాని ఇండస్ట్రీకి ఇచ్చారు. ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’లో నేను కోరుకునే ప్రేమకథను చూశాను. పరిణతితో రాసిన ప్రేమకథ ఇది’’ అని నాగచైతన్య అన్నారు. కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా నటించిన సినిమా ‘చెన్నై లవ్స్టోరీ’. సాయి రాజేష్ కథ అందించగా రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహించారు. సాయి రాజేష్, ఎస్కేఎన్ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 24న విడుదలైంది.రిలీజైన 3 రోజుల్లోనే రూ. 40.1 కోట్లు వసూళ్లను రాబట్టిందని చిత్రయూనిట్ పేర్కొంది. మంగళవారం నిర్వహించిన ఈ సినిమా సక్సెస్ మీట్కు అతిథిగా హాజరైన హీరో నాగచైతన్య మాట్లాడుతూ– ‘‘కష్టాలు, అడ్డంకులన్నీ దాటుకుని తనకంటూ ఒక బ్రాండ్ను క్రియేట్ చేసుకున్నాడు కిరణ్. నివిలాంటి క్యారెక్టర్ను గౌరి యాక్సెప్ట్ చేసి, తన పెర్ఫార్మెన్స్తో ప్రేక్షకులను మెప్పించడం సులువైన పని కాదు. ఇంతమంచి కథ రాసి, మరో దర్శకుడికి ఇవ్వడంలోనే సాయి రాజేష్ గొప్పతనం కనిపిస్తోంది. కాంప్లెక్స్ ఎమోషన్స్ ఉన్న ఇలాంటి మెచ్యూర్డ్ లవ్స్టోరీని రవి నంబూరి చక్కగా తెరకెక్కించాడు.ఈ సినిమా టీమ్ అంతా గ్రౌండ్ లెవల్ నుంచి వచ్చారు. వీళ్ల విజయం నాకెంతో స్ఫూర్తినిస్తోంది. ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని కొత్త వాళ్లకు కూడా వీళ్ల విజయాలు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తాయి. ఒక పోస్టర్ మీద కలెక్షన్స్ నంబర్స్ వేయడం కంటే ఇదే నిజమైన సక్సెస్. ఒక ప్రేమ కథకు ఇలాంటి నంబర్స్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రావడం చాలా అద్భుతం’’ అని అన్నారు. నాలుగు రోజుల్లోనే ఆంధ్ర, నైజాం, సీడెడ్ అన్ని ఏరియాల్లో తమ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ అయ్యిందని సంతోషం వ్యక్తం చేయడంతో పాటు ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులకు కిరణ్ అబ్బవరం, ఎస్కేఎన్, సాయి రాజేష్, రవి నంబూరి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
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అల్లు అర్జున్ మూవీ నేనే చేయాల్సింది.. కానీ: సుమంత్సుమంత్ ప్రధాన పాత్రలో వస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ ప్రమోషన్లతో బిజీగా ఉన్నారాయన. ఈ సందర్భంగా ఓ ఇంటర్వ్యూకు హాజరైన సుమంత్.. తన కెరీర్ గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. తాను రెండు బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలు మిస్ చేసుకున్నానని వెల్లడించారు.2000లో వచ్చిన సూపర్ హిట్ మూవీ నువ్వే కావాలి చిత్రం దర్శకుడు కె విజయభాస్కర్ మొదట నన్నే సంప్రదించారని గుర్తు చేసుకున్నారు. అప్పుడు యువకుడు, పెళ్లి సంబంధం సినిమాలతో బిజీగా ఉండడం వల్ల డేట్స్ కుదరలేదని తెలిపారు. అలాగే పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా వచ్చిన దేశముదురు స్క్రిప్ట్ కూడా తానే మొదటి విన్నానని తెలిపారు. కానీ నేను చేసి ఉంటే అంత భారీ హిట్ కొట్టేది కాదన్నారు. అల్లు అర్జున్కే దేశముదురు సెట్ అయిందని పేర్కొన్నారు.కాగా.. న్యూటన్ థర్డ్ లా మూవీకి రాజేశ్ కర్ణ దర్శకత్వం వహించగా.. కె.హరీశ్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో జగపతిబాబు, కార్తీక్ రత్నం, రవి వర్మ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ సినిమా జులై 31న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
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దుల్కర్ సల్మాన్ కొత్త సినిమా.. క్రేజీ సాంగ్ రిలీజ్దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా వస్తోన్న మూవీ ఆకాశంలో ఒక తార. ఈ సినిమాకు పవన్ సాదినేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సమర్పణలో సందీప్, రమ్య, నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో సాత్విక వీరవల్లి హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో శృతిహాసన్ కీలక పాత్రలో కనిపించనుంది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి క్రేజీ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. చిట్టి చిట్టి చీమ అంటూ సాగే పాటను విడుదల చేశారు. ఈ పాటకు జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ కంపోజ్ చేశారు. ఈ సాంగ్కు శ్రీమణి లిరిక్స్ అందించారు. త్వరలోనే ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగుతో పాటు, తమిళ, హిందీ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.
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ఆబ్జెక్షన్ మై లార్డ్.. చిరంజీవి అభినందించడం చాలా హ్యాపీజీ5లో ఈ శుక్రవారం నుంచి స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్న తెలుగు సిరీస్ 'అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్'. శ్రీకాంత్, అనన్య శర్మ, ముఖేష్ రుషి, స్నేహాల్, సమీర్ ప్రధాన పాత్రలు చేశారు. సంతోష్ అయ్యప్పన్ దర్శకత్వం వహించారు. రాజ్కుమార్ ఆకెళ్ల నిర్మించారు. 7 ఎపిసోడ్స్తో ఎమోషనల్ కోర్ట్ రూమ్ డ్రామాగా దీన్ని తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ సిరీస్ ప్రివ్యూ ఈవెంట్ జరగ్గా టీమ్ అంతా పాల్గొన్నారు.సినిమాలో కంటే సిరీస్లోనే కష్టం ఎక్కువగా ఉంది. కానీ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేశాం. ఈ సిరీస్ అవుట్ ఫుట్ చూసి ఫిదా అయ్యాం. ప్రతి క్యారెక్టర్లో మంచి ఎలివేషన్ ఉంటుంది. అందరూ బాగా చేశారు. చిరంజీవి కూడా చూసి చాలా బాగుందని చెప్పారు. థాంక్యూ ఆల్ అన్నారు అని శ్రీకాంత్ చెప్పారు.
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లుక్ మార్చిన రాశీఖన్నా.. తనూజ గ్లామరస్ యాంగిల్మినీ వ్యాన్లో శ్రీలీల క్రేజీ పోజులులుక్ మార్చి గ్లామర్ చూపిస్తున్న తనూజఎర్ర చీరలో అందంగా హీరోయిన్ అనుపమజపాన్ ట్రిప్ వీడియో షేర్ చేసిన ఆషికబ్లాక్ డ్రస్లో గ్లామరస్గా రాశీఖన్నాక్యూట్ పోజులతో దిశా పటానీ మాయ View this post on Instagram A post shared by disha patani (paatni) 🦋 (@dishapatani) View this post on Instagram A post shared by Raashii Khanna (@raashiikhanna) View this post on Instagram A post shared by SREELEELA (@sreeleela14) View this post on Instagram A post shared by Thanuja Puttaswamy (@thanuja_puttaswamy_) View this post on Instagram A post shared by Anupama Parameswaran (@anupamaparameswaran96) View this post on Instagram A post shared by Ashika Ranganath (@ashika_rangnath) View this post on Instagram A post shared by Kavya Thapar (@kavyathapar20) View this post on Instagram A post shared by Divi (@actordivi) View this post on Instagram A post shared by Nandita Swetha (@nanditaswethaa)
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త్వరలో టీవీ రంగానికి కూడా ప్రభుత్వ అవార్డులుతెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే గద్దర్ పేరిట సినిమా అవార్డులు ఇస్తుండగా.. త్వరలో టీవీ రంగానికి కూడా అవార్డులు ఇవ్వబోతున్నారు. ఈ మేరకు సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, టెలివిజన్ అవార్డు కమిటీతో మంగళవారం సమావేశం అయ్యారు. ఈ భేటీలో ఎమ్మెల్సీ శంకర్ నాయక్, ఎఫ్డీసీ ఎండీ ముకుంద రెడ్డి, కమిటీ చైర్మన్, సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా టెలివిజన్(టీవీ) అవార్డులపై చర్చ జరిగింది.మంత్రి కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. 'టెలివిజన్(టీవీ), ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్ నిచ్చే రంగం. ఎక్కువ మంది మహిళలు,వృద్ధులు టీవీ కార్యక్రమాల పట్ల మక్కువ చూపుతున్నారు. ఈ రంగంలో రాణిస్తున్న అన్ని కేటగిరీల వారికి మంచి మెసేజ్ ఇచ్చే సీరియల్స్, ప్రోగ్రామ్స్, చిల్డ్రన్ చిత్రాలు తీసే వారిని ప్రోత్సహిస్తాం. కమిటీ సభ్యులు సూచించినట్లు దీనికి పి.వి నరసింహారావు పేరు పెట్టే అంశంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారితో చర్చిస్తాను''పి.వి నరసింహారావు.. బహుభాషా కోవిదుడు,తెలంగాణ ఠీవి. దేశాన్ని ఆర్ధికంగా నిలబెట్టిన గొప్ప మేధావి. అట్లాంటి పేరు పట్ల ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉంటుంది. కమిటీ వీలైనంత త్వరగా గైడ్ లైన్స్, లోగో, అవార్డ్స్ పేరు లాంటివి తయారు చేసి ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నాను. పేరయినా, లోగో అయినా తెలంగాణ ఆత్మని ప్రతిబింబించేలా ఉండాలి. మొట్టమొదటి సారి ఇవ్వబోయే ఈ అవార్డుల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలని కోరుతున్నాను. పూర్తి పారదర్శకంగా అవార్డులను ఎంపిక చేయాలని కమిటీ చైర్మన్,సభ్యులకు సూచిస్తున్నాను. అవార్డుల వేదిక కూడా రెండు మూడు ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో ఈ అంశాలన్నీ చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకుంటాం' అని చెప్పుకొచ్చారు.
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బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన టాలీవుడ్ హీరోయిన్తెలుగులో తక్కువ సినిమాలే చేసినప్పటికీ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ రెబా మోనికా జాన్ ఇప్పుడు బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఆ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. బేబీ ఫొటోని కూడా షేర్ చేసి పేరు కూడా పెట్టినట్లు వెల్లడించింది.(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన కొరియన్ హారర్ సినిమా.. తెలుగులోనూ)రెబా మోనికా స్వతహాగా మలయాళీ అయినప్పటికీ తెలుగులో సామజవరగమన, మృత్యుంజయ్, మ్యాడ్ స్క్వేర్ తదితర సినిమాల్లో నటించింది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ చివరలో తన ప్రెగ్నెన్సీ విషయాన్ని బయటపెట్టింది. థాయ్లాండ్లోని బీచ్లో భర్తతో దిగిన ఫొటోలని షేర్ చేసింది. తాము ముగ్గురు కాబోతున్నామని చెప్పింది. ఇప్పుడు బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.2022లో జోమన్ జోసెఫ్ అనే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకున్న రెబా మోనికా జాన్.. 2016లో నటిగా కెరీర్ ప్రారంభించింది. తర్వాత తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో 20 వరకు సినిమాలు చేసింది. చివరగా ఈ ఏడాది మార్చి తొలివారం వచ్చిన 'మృత్యుంజయ్'లో పోలీస్ అధికారిగా నటించింది. ఇకపోతే తనకు కూతురు పుట్టిన విషయాన్ని చెబుతూ కియారా అని పేరు పెట్టినట్లు తెలిపింది. బిడ్డని ఎత్తుకున్న ఫొటోని ఇన్ స్టాలో షేర్ చేసింది.(ఇదీ చదవండి: రామ్ చరణ్కి సర్జరీ.. కోయంబత్తూరులోనే ఎందుకంటే?) View this post on Instagram A post shared by Reba Monica John (@reba_john)
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రామ్ చరణ్కి సర్జరీ.. కోయంబత్తూరులోనే ఎందుకు?హీరో రామ్ చరణ్.. 'పెద్ది' షూటింగ్లో గాయపడ్డాడు. చేతికి కట్టుతోనే ప్రమోషన్లలోనూ పాల్గొన్నాడు. ఇన్నాళ్లకు అంటే నిన్న(జూలై 27) కోయంబత్తూరులో గంగా ఆస్పత్రిలో చరణ్ మణికట్టుకు సర్జరీని విజయవంతంగా పూర్తిచేశారు. ఎనిమిది వారాల పాటు విశ్రాంతి అవసరమని తర్వాత ఫిజియోథెరపీ ప్రారంభించాలని వైద్యులు సూచించారు. అయితే చరణ్ భార్య ఉపాసనకు సంబంధించి హైదరాబాద్లోనే అపోలో, కామినేని ఆస్పత్రులు ఉండగా.. కోయంబత్తూరు వరకు ఎందుకు వెళ్లారా అని సందేహం రావొచ్చు.(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి బ్లాక్బస్టర్ 'మైఖేల్'.. అధికారిక ప్రకటన)కోయంబత్తూరులోని గంగా ఆస్పత్రికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థోపెడిక్స్, హ్యాండ్, మైక్రోవాస్క్యులర్ సర్జరీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీకి సంబంధించి మంచి పేరు ఉంది. ముఖ్యంగా చేతివేళ్లు, మణికట్టు, నరాలు, ఎముకలు, కండరాలు లాంటి క్లిష్టమైన సమస్యలని పరిష్కరించడంలో ఈ ఆస్పత్రి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు ఉంది. అందుకే చరణ్.. దీనిని ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.డాక్టర్ రాజశేఖరన్ నేతృత్వంలో అమెరికా నుంచి వచ్చిన ప్రముఖ వైద్యులు డా.అలెజాండ్రో బాడియా బృందం, డా.ప్రవీణ్ భరద్వాజ్ శస్త్రచికిత్సని విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. సో అదన్నమాట సంగతి. ప్రస్తుతానికైతే చరణ్ కొత్త సినిమాలేం చేయట్లేదు. సుకుమార్ పూర్తి స్క్రిప్ట్ సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తున్నప్పటికీ.. షూటింగ్ మొదలయ్యేసరికి మరో ఆరేడు నెలలైనా పట్టొచ్చని సమాచారం.ఇక సర్జరీ విజయవంతమైన నేపథ్యంలో 'పెద్ది' నిర్మాణ సంస్థ.. చరణ్ త్వరగా కోలుకోవాలని ట్వీట్ చేసింది. మణికట్టు శస్త్రచికిత్స విజయవంతమైనందుకు సంతోషంగా ఉంది. గాయంతోనే ఆయన 'పెద్ది' షూట్ కొనసాగించారు. సినిమాలోని కీలకమైన సన్నివేశాలను పూర్తి చేశారు. సినిమా పట్ల ఆయనకున్న నిబద్ధత, పట్టుదల, మా టీమ్కి స్ఫూర్తిదాయకం. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. త్వరగా కోలుకొని, సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో తిరిగి రావాలని కోరుకుంటున్నాం అని రాసుకొచ్చింది.(ఇదీ చదవండి: నచ్చలేదా వదిలేయ్... రూ.1 కూడా ఖర్చు పెట్టకు: అల్లు అర్జున్)
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నచ్చలేదా వదిలేయ్... రూ.1 కూడా ఖర్చు పెట్టకు: అల్లు అర్జున్హీరో అల్లు అర్జున్ ప్రతి ఏడాది నిర్వహించే ఫ్యాన్స్ మీట్.. మంగళవారం హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేశాడు. అభిమానులతో కలిసి ముచ్చటించాడు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ట్రోల్స్ గురించి తమని విమర్శించే వారి గురించి స్పందించాడు. నచ్చలేదా వదిలేయ్ అని చెప్పుకొచ్చాడు.'టైమ్ అనుకోండి ఎనర్జీ అనుకోండి ఏమైనా అనుకోండి. ప్రతి మనిషికి ఒక రోజు ఉంటుంది. ప్రతిరోజు మనం 100 శాతం ఛార్జింగ్ అవుతాం. అదే రోజు ఆ ఛార్జింగ్ అంతా అయిపోతుంది. దీనిని నువ్వు ఏమైనా అనుకో. నువ్వు అది దేనికి వాడతావ్ అనేది నీ ఇష్టం. ఎవరైనా నచ్చకపోతే వారిని ద్వేషిస్తూ, ట్రోల్ చేస్తూ మీ సమయాన్ని వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. మీ సమయం, ఎనర్జీని మీకు నచ్చిన పనిపైనే పెట్టండి. నచ్చని విషయాల కోసం ఒక్క శాతం ఖర్చు పెట్టొద్దు. నచ్చలేదా వదిలేయ్. కనీసం నీకు నచ్చిన అమ్మాయి ఇంటి బయట నిల్చో. కనీసం నువ్వైనా ఎంజాయ్ చేస్తావు' అని అల్లు అర్జున్ చెప్పాడు.'పుష్ప' సినిమాల తర్వాత కాస్త గ్యాప్ తీసుకున్న బన్నీ.. తమిళ స్టార్ దర్శకుడు అట్లీతో 'రాకా' చేస్తున్నాడు. అలానే లోకేశ్ కనగరాజ్తో మరో మూవీ చేస్తున్నాడు. ఇవి వచ్చే ఏడాది లేదంటే 2028లో థియేటర్లలోకి రావొచ్చు.Appreciating #AlluArjun for staying connected with his fans through regular interactive sessions.Every actor should remember who made them stars without expecting anything in return.Being accessible through fan associations is the least one can do. pic.twitter.com/hcTiKfsIRZ— Movies4u Official (@Movies4u_Officl) July 28, 2026
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టాలీవుడ్లో గాయాల కలకలం. . ఆస్పత్రి బాట పడుతున్న అగ్ర హీరోలు!టాలీవుడ్లో అగ్ర హీరోలు వరుసగా గాయాల బారిన పడుతున్న ఘటనలు అభిమానులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ఇటీవల నందమూరి బాలకృష్ణకు గాయం కాగా.. తాజాగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ భుజానికి గాయమైంది. అంతకుముందు మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా చేతికి కట్టుతో కనిపించారు. ఈ మధ్యే పవన్ కల్యాణ్, రామ్చరణ్ కూడా షూటింగ్ల సమయంలో గాయాల పాలై, సర్జరీలు చేయించుకున్నారు. దీంతో తెలుగు హీరోలకు గాయాలు, వాటి ప్రభావం సినిమాలపై ఎలా ఉంటుందనే అంశంపై చర్చ ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిగా మారింది.మొన్న బాబాయ్.. నేడు అబ్బాయిఇటీవల తన కొత్త చిత్రం ('NBK111') షూటింగ్ కాకినాడ పోర్టులో జరుగుతుండగా, ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో బాలయ్యకు మోకాలికి గాయమైంది. కండరాల కణజాలం దెబ్బతినడంతో, ఆయనకు హైదరాబాద్లో చిన్నపాటి సర్జరీ జరిగింది. ప్రస్తుతం ఆయన కోలుకుంటున్నారు. తాజాగా ఎన్టీఆర్ భుజానికి గాయమైంది. ఆయన నటిస్తున్న 'డ్రాగన్' (Dragon) సినిమా షూటింగ్లో ఈ ఘటన జరిగినట్లు సమాచారం. వైద్యులు ఆయనకు 6 నుంచి 8 వారాల పాటు పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించారు.మెగా హీరోలకు వరుస గాయాలుమెగాస్టార్ చిరంజీవి గతంలో చేతికి సర్జరీ చేయించుకోవడంతో కట్టుతో కనిపించారు. అలాగే, ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో కూడా ఆయన చేతికి హ్యాండ్ బెల్ట్ వేసుకుని కనిపించడంతో అభిమానులు ఆందోళన చెందారు (గతంలో 2021లో కూడా ఆయన కుడిచేతికి నరాల సమస్యతో సర్జరీ చేయించుకున్నారు). ఇక తాజాగా రామ్ చరణ్ కూడా తన మణికట్టుకు శస్త్ర చికిత్స చేయించుకున్నాడు. కోయంబత్తూరులోని గంగా హాస్పిటల్లో ప్రత్యేక చికిత్స అందుకున్నారు. ‘పెద్ది’షూటింగ్ సమయంలోనే చరణ్కి గాయాలయ్యాయి. ఇక మరో మెగా హీరో పవన్ కల్యాణ్ కూడా ఈ మధ్యే తన భుజానికి శస్త్ర చికిత్స చేయించుకున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ తన సినీ ప్రయాణంలో అనేక యాక్షన్ సన్నివేశాలను స్వయంగా చేయడం వల్ల పలు మార్లు గాయాలపాలయ్యారు. భుజం, నడుము భాగాల్లో గాయాలతో కొంతకాలం షూటింగ్కు దూరమైన సందర్భాలు ఉన్నాయి.నిర్మాతల్లో ఆందోళనస్టార్ హీరోలకు గాయాలయ్యాయనే వార్త బయటకు వచ్చిన వెంటనే సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు నిర్మాతలకు మాత్రం షూటింగ్ షెడ్యూల్స్, విదేశీ లొకేషన్లు, భారీ సెట్లు, వందలాది మంది సిబ్బంది సమన్వయం వంటి అంశాలు సవాలుగా మారుతున్నాయి. ఒక్కరోజు షూటింగ్ వాయిదా పడినా కోట్ల రూపాయల అదనపు వ్యయం వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. సాధారణంగా స్వల్ప గాయాలైతే కొన్ని రోజుల విశ్రాంతితో హీరోలు తిరిగి షూటింగ్లో పాల్గొంటారు. అయితే గాయం తీవ్రంగా ఉంటే షూటింగ్ షెడ్యూల్లు ఆలస్యం కావడం, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు వెనక్కి వెళ్లడం, చివరికి సినిమా విడుదల తేదీ మారే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పాన్ ఇండియా సినిమాల విషయంలో ముందుగానే థియేటర్ల బుకింగ్లు, ప్రమోషన్ ప్లాన్లు సిద్ధమవుతాయి. అలాంటి సమయంలో చిన్న ఆలస్యం కూడా నిర్మాతలపై ఆర్థిక భారం పెంచుతుంది.గాయాలు ఎందుకవుతున్నాయి?ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమాలు పాన్ ఇండియా స్థాయిని దాటి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ సత్తా చాటుతున్నాయి. దీంతో యాక్షన్ సన్నివేశాల స్థాయి కూడా భారీగా పెరిగింది. రియలిస్టిక్గా కనిపించాలనే ఉద్దేశంతో చాలా మంది స్టార్ హీరోలు డూప్లపై పూర్తిగా ఆధారపడకుండా స్టంట్లు స్వయంగా చేస్తున్నారు. వైర్ యాక్షన్, హైస్పీడ్ ఛేజ్లు, భారీ ఫైట్ సీక్వెన్స్లు, క్లిష్టమైన యాక్షన్ షాట్ల కారణంగా చిన్నచిన్న గాయాలు సాధారణమవుతున్నాయి.
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అఫిషియల్ : నెల లోపే ఓటీటీలోకి ‘రావు బహదూర్’సత్యదేవ్ కలల ప్రాజెక్టు, ఎంతో కష్టపడి నటించిన చిత్రం ‘రావు బహదూర్’. వెంకట్ మాహా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం భారీ అంచనాల మధ్య జులై 3న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి.. మిక్స్డ్ టాక్ సంపాదించుకుంది. సత్యదేవ్ నటనపై ప్రతిఒక్కరు ప్రశంసలు కురిపించారు కానీ.. కథ, కథనంపై మాత్రం పెదవి విరిచారు. ఫలితంగా ఆశించిన స్థాయిలో ఈచిత్రం ఆకట్టుకోలేకపోయింది. అయితే ఇప్పుడీ చిత్రం ఓటీటీ ప్రేక్షకుల దగ్గర తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనుంది. థియేటర్స్లో రిలీజై నెల కూడా పూర్తికాకముందే ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. జులై 31 నుంచి ప్రముఖ ఓటటీటీ నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ మేరకు సదరు ఓటీటీ సంస్థ ఎక్స్ వేదికగా అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళ బాషల్లోనూ ఈ చిత్రం అందుబాటులో ఉండనుంది.కథేంటంటే...1991 నేపథ్యంలో ఈ కథనం సాగుతుది. భువన వంశానికి చెందిన రామప్పరావు బహదూర్ అలియాస్ రాముడు(సత్యదేవ్) లివర్ క్యాన్సర్ బారిన పడతాడు. నాలుగు నెలలకు మించి బతకడని ఓ డాక్టర్ రిపోర్ట్ ఇస్తాడు గానీ ఏడాది దాటిపోయినా సరే రామప్ప అలానే ఉంటాడు. పైపెచ్చు రోజూ తాగుతూ బతికేస్తుంటాడు. నిద్రలో నుంచి లేచి అప్పుడప్పుడు చిత్రవిచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తుంటాడు. ఇలా జరగడానికి కారణం ఎప్పుడో చనిపోయిన రామప్ప చిన్న కొడుకు కుసుమప్ప. వీడు తనకు పుట్టలేదని రామప్ప 'అనుమానం'. ఇదే విషయాన్ని చెబుతూ తన స్నేహితుడు, డాక్టర్ ఆచారి(వికాస్ ముప్పల) బుర్ర తినేస్తూ ఉంటాడు. మరి రావు బహదూర్ అనుమానం నిజమేనా? కుసుమప్ప ఎందుకు ఎలా చనిపోయాడు? ఈ కథలో రామప్ప భార్య రేణుక (దీపా థామస్) సంగతేంటి? చివరకు ఏమైందనదే మిగతా స్టోరీ.Samajika nibandhanalatho mee burrani kadagadaniki Rao Bahadur osthunnadu! 😎👑 pic.twitter.com/A97zYKYU8i— Netflix India South (@Netflix_INSouth) July 28, 2026
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అదండీ ఆడదంటే.. నవ్వులు పూయిస్తున్న ‘ఏకే 47’ వీడియోవెంకటేశ్ హీరోగా త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ‘ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం. 47’(AK 47). శ్రీనిధి శెట్టి, యువినా పార్థవి, రాజా ప్రజ్వల్, నారా రోహిత్, నివేతా పేతురాజ్ ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. హారిక అండ్ హాసినీ క్రియేషన్స్ పతాకంపై ఎస్. రాధాకృష్ణ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 2న విడుదల కానుంది. కాగా, ఈ చిత్రం ఇప్పటికే వెంకటేశ్ పాత్రను పరిచయం చేశారు. ఇందులో ఆయన చిట్టిబాబు అనే పాత్రలో ఆయన నటిస్తున్నారు. ఇక తాజాగా శ్రీనిధి శెట్టి పాత్రను పరిచయం చేశారు.‘ఇల్లాలే దేవత అని చెబుతూ.. ‘ఈ ఆడవాళ్లకి ఆటిట్యూడ్ తప్ప గ్రాటిట్యూడ్ ఉండదు బుజ్జిగారు. ఆదండి ఆడదంటే.. కనపడగానే పువ్వులాగా ఎలా నవ్వుతుందో చూడండి(పక్కింటి అమ్మాయిని చూపిస్తూ..). నా పెళ్లం ఉంది ఎందుకు..ఎప్పుడో పెళ్లి ఫోటోలో స్మైల్ ప్లీజ్ అంటే అప్పుడు నవ్వింది. మళ్లీ ఇప్పటిదాకా నవ్వలేదు. ఎప్పుడు మొహం ఇలా పెట్టుకుంటుంది’ అంటూ వెంకీ చెప్పే డైలాగులు నవ్వులు పూయిస్తున్నాయి. ఇందులో శ్రీనిధి..స్వర్ణగా నటిస్తోంది.‘చిట్టిబాబుకు భార్యగా, చిరునవ్వే చిరునామాగా ఉండే ఓ ఆప్యాయమైన మధ్యతరగతి ఇల్లాలిగా ఆమె పాత్ర ప్రేక్షకుల హృదయాలను హత్తుకోనుంది. చిట్టిబాబు–స్వర్ణల మధ్య ఉండే అనుబంధం, చిలిపి సంభాషణలు, అనురాగం, కుటుంబ విలువలు సినిమాకు మరింత ఆత్మను, ఆహ్లాదాన్ని అందించనున్నాయి’ అని మేకర్స్ తెలిపారు.
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‘మా’ ఆధ్వర్యంలో పావలా శ్యామల అంత్యక్రియలుసీనియర్ నటి పావలా శ్యామల అంత్యక్రియల బాధ్యతను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్(మా) తీసుకుంది. గత కొంతకాలంగా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నఆమె ఈ రోజు(జులై 28) హైదరాబాద్లోని ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో తుది శ్వాస విడిచారు. ప్రస్తుతం ఆమె భౌతికకాయాన్ని ఆసుపత్రి సిబ్బంది మార్చురీలో భద్రపరిచారు. పావలా శ్యామల గారి కుమార్తె కూడా ప్రస్తుతం తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతుండటంతో, అంత్యక్రియల నిర్వహణకు 'మా' (MAA) ముందుకు వచ్చింది. మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ పూర్తి సొంత ఖర్చులతో ఈ అంత్యక్రియలను నిర్వహించనుండగా, ప్రముఖ నటి కరాటే కళ్యాణి ఈ అంతిమ సంస్కారాల పూర్తి బాధ్యతలను దగ్గరుండి చూసుకోనున్నట్లు తెలిపారు.కాగా.. పలు టాలీవుడ్ చిత్రాల్లో తన నటనతో ఆకట్టుకున్న శ్యామల.. చివరి రోజుల్లో దీన స్థితిని గడిపారు. చికిత్సకు డబ్బుల్లేక ఎన్నో అవస్థలు పడ్డారు. పావలా శ్యామల గత కొన్నేళ్లుగా తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు, వృద్ధాప్య సమస్యలతో జీవన పోరాటం సాగించి.. ఈ రోజు కన్నుమూశారు. ఆమె కుమార్తె కూడా ప్రస్తుతం తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు.
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గీతా మాధురి ఆలపించిన ‘డిస్కో లైట్’ మాసీ సాంగ్ విన్నారా?కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్,ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బాదల్, భార్గవి, రాశీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తాజా చిత్రం ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’. మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద హరికృష్ణ సోమిశెట్టి నిర్మిస్తున్నఈ మూవీకి రవి కుమార్ సీరపు దర్శకత్వం వహించారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్ అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి.ఇక తాజాగా ‘డిస్కో లైట్’ అంటూ సాగే ఓ మాసీ సాంగ్ను రిలీజ్ చేశారు. పార్టీ వైబ్ ఇస్తోన్న ఈ పాటలో హీరోయిన్లు, కబీర్ సింగ్ కనిపిస్తున్నారు. ఈ పాటకు కాసర్ల శ్యాం సాహిత్యం, గీతా మాధురి గాత్రం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. శేఖర్ మోపురి బాణీ ఎంతో క్యాచీగా అనిపిస్తోంది. త్వరలోనే ఈ సినిమాకి సంబంధించిన రిలీజ్ డేట్ను ప్రకటించనున్నారు.
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‘ది ప్యారడైజ్’లో అదిరిపోయే ఐటమ్ సాంగ్.. ఆమెకే చాన్స్!ఈ ఏడాది టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులు అత్యంత ఆసక్తికరంగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో ‘ది ప్యారడైజ్’ ఒకటి. ‘దసరా’ తర్వాత శ్రీకాంత్ ఓదెల, నాని కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ పాన్ ఇండియా చిత్రంపై ఇప్పుటికే భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటివరకు విడుదలైన ప్రతి ప్రచార కంటెంట్.. సూపర్ హిట్గా నిలిచింది. పాటలు అయితే దుమ్మురేపుతున్నాయి. అయితే తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఓ క్రేజీ రూమర్ బయటకు వచ్చింది. ఇందులో ఓ స్పెషల్ సాంగ్ ఉండబోతుందట. సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ ఆ పాటను మరింత స్పెషల్గా తీర్చిదిద్దాడట. ఈ పాట కోసం మరో క్రేజీ హీరోయిన్ని రంగంలోకి దించబోతన్నట్లు సమాచారం. ఆ క్రేజీ బ్యూటీ మరెవరోకాదు..గతంలో నాని, శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబోలో వచ్చిన ‘దసరా’మూవీ హీరోయిన్ కీర్తి సురేశ్.ఫైనల్గా కీర్తి.. స్పెషల్ సాంగ్స్కి కేరాఫ్ అనిరుధ్. ఆయన ఇప్పటి వరకు అందించిన ప్రతి ప్రత్యేక పాట సూపర్ హిట్ అయింది. ఇందులో కూడా పాట పెట్టాలని ముందే భావించారట. అయితే ఆ పాట కోసం ఎవర్నీ తీసుకుందామా అని చాలా రోజులుగా ఆలోచించారట. ఫైనల్గా కీర్తి సురేశ్ని అనుకున్నారట. నాని, కిర్తి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవాళ్లందరికి తెలుసు. ఆ చనువుతోనే నాని... కీర్తిని అడిగాడట. ఆమె వెంటనే ఓకే చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.హైదరాబాద్లో భారీ సెట్..ఈ స్పెషల్ సాంగ్ కోసం హైదరాబాద్లో ఓ భారీ సెట్ని వేశారట. రేపటి నుంచి అందులోనే ఈ పాటను తెరకెక్కించబోతున్నారు. దాదాపు 1000 మందికి పైగా జానియర్ ఆర్టిస్ట్లు, డ్యాన్సర్లతో ఈ పాటను షూట్ చేయబోతున్నట్లు సమాచారం. సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఇప్పుటికే విడుదల కావాల్సింది. కానీ షూటింగ్ సరైర సమయానికి పూర్తి కాకపోవడంతో వాయిదా పడింది. త్వరలోనే కొత్త తేదిని ప్రకటించబోతున్నారు.
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ప్రముఖ సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల కన్నుమూతప్రముఖ నటి, కమెడియన్ పావలా శ్యామల కన్నుమూశారు. ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆమె తుదిశ్వాస విడిచారు. గత కొంతకాలంగా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఇవాళ మరణించారు. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఆమెకు గుండెపోటు రావడంతో మరణించినట్లు ఉస్మానియా ఆసుపత్రి వైద్యులు అధికారికంగా ప్రకటించారు.ప్రస్తుతం ఆమె భౌతిక కాయానికి ఆస్పత్రిలోని మార్చురీకి తరలించారు.కాగా.. టాలీవుడ్ చాలా సినిమాల్లో పావలా శ్యామలా తన నటనతో మెప్పించారు. పలు చిత్రాల్లో తన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. చివరి రోజుల్లో ఆమె దీన స్థితిని గడిపారు. చికిత్సకు డబ్బుల్లేక ఎన్నో అవస్థలు పడ్డారు. పావలా శ్యామల గత కొన్నేళ్లుగా తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు, వృద్ధాప్య సమస్యలతో జీవన పోరాటం సాగించారు. ఆమెతో పాటే ఉన్న ఆమె కుమార్తె కూడా ప్రస్తుతం తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఒకప్పుడు వెండితెరపై నవ్వులు పూయించిన నటి.. చివరి రోజుల్లో ఇంతటి దయనీయ స్థితిలో మరణించడం టాలీవుడ్లో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.
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హనుమాన్ సీక్వెల్.. పవర్ఫుల్ పాత్రలో టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో..!హనుమాన్ మూవీతో బ్లాక్బస్టర్ కొట్టిన డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ వర్మ. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ సీక్వెల్ పనులతో బిజీగా ఉన్నారు. జై హనుమాన్ పేరుతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఈ చిత్రంలో కాంతార ఫేమ్ రిషబ్ శెట్టి హనుమంతుడిగా కనిపించనున్నారు. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన మరో క్రేజీ అప్డేట్ వైరలవుతోంది.ఈ చిత్రంలో టాలీవుడ్ హీరో రానా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ సినిమాలో అశ్వద్ధామ పాత్ర రానా పోషించబోతున్నారని తెలుస్తోంది. ఈ పాత్రతో రానా కూడా చాలా రోజుల తర్వాత మరింత పవర్ఫుల్గా కనిపించబోతున్నారని టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ వర్గాల టాక్. దీనికి సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన ఇంకా రావాల్సి ఉంది. ఈ సినిమాతో రానా మరోసారి పాన్ ఇండియా రేంజ్లో అలరించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. కాగా.. ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, టీ-సిరీస్ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. #RanaDaggubati to Play Ashwatthama in Jai Hanuman😳Rana is reportedly set to play the powerful Ashwatthama in #JaiHanuman marking his return to a massive pan-India project. Directed by #PrasanthVarma the sequel to #HanuMan is shaping up as a grand mythological spectacle, with… pic.twitter.com/Zrx0z9ippu— The South Cinemaa (@southcinemaaaa) July 27, 2026
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రామ్ చరణ్ మణికట్టు సర్జరీ సక్సెస్మెగా హీరో రామ్ చరణ్కు మణికట్టు శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తయింది. ఆయన కోయంబత్తూరులోని గంగా హాస్పిటల్లో ప్రత్యేక చికిత్స అందుకున్నారు. రామ్ చరణ్ కుడి చేతి మణికట్టు ఈ సర్జరీ జరిగింది. ప్రస్తుతం నాలుగు రోజుల పాటు ఆయన అక్కడే ఉండనున్నారు. ఆ తరవాత హైదరాబాద్కు రానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆర్థోపెడిక్ రంగంలో అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందిన గంగా హాస్పిటల్ చీఫ్ డాక్టర్ ఎస్. రాజశేఖరన్ ఈ శస్త్రచికిత్సకు నాయకత్వం వహించారు. గతంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఎదురైన క్లిష్టమైన వెన్నెముక సమస్యకు కూడా ఈయనే చికిత్స అందించారు.ఈ ఏడాది జూన్లో పెద్ది మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన రామ్ చరణ్ ఫర్వాలేదనిపించాడు. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ టైమ్లోనే చరణ్ మణికట్టుకి గాయమైంది. ప్రమోషన్లలోనూ చేతికి కట్టుతోనే కనిపించాడు. దీనికి సర్జరీ అవసరమవుతుందని అప్పట్లోనే వార్తలొచ్చాయి. చివరకు ఇన్నాళ్లకు చరణ్ శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు. ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్తో పాటే తల్లిదండ్రులు చిరంజీవి, సురేఖతో పాటు ఆయన భార్య ఉపాసన కోయంబత్తూరులోనే ఉన్నారు. సర్జరీ పూర్తి కావడంతో రామ్ చరణ్ త్వరగా కోలుకోవాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు
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పొలిమేర 3 ఆరంభందర్శకుడు అనిల్ విశ్వనాథ్ తెరకెక్కిస్తున్న ‘పొలిమేర’ ఫ్రాంచైజీ నుంచి రాబోతున్న తాజా సినిమా ‘పొలిమేర 3’. ‘సత్యం’ రాజేష్, కామాక్షి భాస్కర్ల, గెటప్ శ్రీను, బాలాదిత్య, రాకేందు మౌళి ప్రధాన తారాగణంగా నటì ంచనున్న ఈ సినిమాలో ప్రముఖ నటుడు అర్జున్ భాగం అయ్యారు. ఈ మూవీ పూజా కార్యక్రమాలతో సోమవారం ప్రారంభం అయింది. ప్రముఖ నిర్మాత, ఎగ్జిబిటర్ నారాయణదాస్ నారంగ్ జయంతి సందర్భంగా ఈ చిత్రాన్ని ప్రారంభించినట్లు మేకర్స్ తెలిపారు.నారాయణదాస్ నారంగ్ ఆశీస్సులతో వంశీ నందిపాటి, జాన్వీ నారంగ్ ‘పొలిమేర 3’ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీ ప్రారంభోత్సవంలో ముహూర్తపు సన్నివేశానికి నిర్మాత డి. సురేష్బాబు కెమెరా స్విచ్చాన్ చేయగా, నిర్మాత అల్లు అరవింద్ క్లాప్ ఇచ్చారు. నిర్మాత బన్నీ వాసు, ఎగ్జిబిటర్ సదానంద్ గౌడ్ యూనిట్కు స్క్రిప్ట్ను అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాతలు సునీల్ నారంగ్, పుస్కూర్ రామ్మోహన్ రావు పాల్గొన్నారు.
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భావోద్వేగాల తీరంప్రభు, హరిప్రియ జంటగా వంశీ మునగాల దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం ‘తీరం’. వైశాలి, నిరుడి శ్రీనివాస్, సంధ్య, కిట్టయ్య, శిరీష ఇతర పాత్రలు పోషించారు. శ్రీ భవానీ క్రియేషన్స్ పై ఉపేందర్ గంగావెల్లి రూపొందిన ఈ మూవీ పోస్ట్ ప్రోడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి. సాధ్విక్ సన్స్ సంగీతం అందించిన ఈ మూవీ నుంచి ‘తీరం..’ అంటూ సాగే టైటిల్ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు.‘పుష్ప’ ఫేమ్ నటుడు జగదీష్, ఫన్ బకెట్ మహేష్ విట్ట, నటుడు రాజ్కుమార్ కసిరెడ్డి, దర్శకుడు ప్రసాద్, నటులు సద్దాం, కుమానన్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై, సాంగ్ను ఆవిష్కరించారు. ‘‘భావోద్వేగ భరితమైన కథతో ‘తీరం’ రూపొందింది’’ అన్నారు వంశీ మునగాల. ‘‘మా సినిమా రిలీజ్ డేట్ని త్వరలోనే ప్రకటిస్తాం’’ అన్నారు ఉపేందర్ గంగవెల్లి. సంగీత దర్శకుడు సాధ్విక్ సన్స్ , కో–డైరెక్టర్, క్రియేటివ్ హెడ్–ఎడిటర్ విజయ్ శెట్టి మాట్లాడారు.
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ఊహించని సన్నివేశాలు: సుమంత్సుమంత్, ఐశ్వర్యా రాజేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన సినిమా ‘మహేంద్రగిరి వారాహి’. మీనాక్షి గోస్వామి, మాళవిక నాయర్, బ్రహ్మానందం, ‘వెన్నెల’ కిషోర్, రాజీవ్ కనకాల, అలీ ఇతర పాత్రల్లో నటించారు. సంతోష్ జాగర్లపూడి దర్శకత్వంలో కాలిపు మధు, లక్ష్మణ్ నిర్మించారు. సోమవారం హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా మీట్లో ఈ సినిమాను సెప్టెంబరు 11న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సుమంత్ మాట్లాడుతూ–‘‘మహేంద్రగిరి వారాహి’ టీజర్ని హిట్ చేసిన ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు.ఈ సినిమాలో ఇంకా చాలా సర్ప్రైజ్లు, ట్విస్ట్లు, ఊహించని సన్నివేశాలు, ఆసక్తికరమైన మలుపులు ఉన్నాయి’’ అని చెప్పారు. ‘‘వారాహి అమ్మవారి ఆశీస్సులతో పాటు ప్రేక్షకుల సపోర్ట్ మాపై ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను’’ అన్నారు దర్శకుడు సంతోష్ జాగర్లపూడి. ‘‘సుమంత్గారు ఈ చిత్రం కోసం కష్టపడ్డారు’’ అన్నారు కాలిపు మధు.
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రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ మూవీ ఫేమ్ త్రినాథ్ వర్మ, యశ్వంత్ పెండ్యాల హీరోలుగా, ‘సిద్ధార్థ్ రాయ్’ ఫేమ్ తన్వీ నేగి, సహర్ కృష్ణన్ హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘అదే నీవు అదే నేను’. కొండల్ దర్శకత్వంలో శ్రీ లక్ష్మి వీరభద్ర క్రియేషన్స్ పై గోవిందు కాండ్రేగుల నిర్మించిన ఈ మూవీ ఈ నెల 31న విడుదల కానుంది.తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్ను హీరో సునీల్ రిలీజ్ చేసి, మాట్లాడుతూ–‘‘అదే నీవు అదే నేను’ ట్రైలర్ ఆసక్తిగా ఉంది. షాకింగ్, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ మూవీని థియేటర్స్లో చూసి, కొత్త ప్రతిభని ప్రోత్సహించాలి’’ అని తెలిపారు. ‘‘రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ కథాంశంతో రూపొందిన చిత్రమిది’’ అన్నారు కొండల్.
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ప్రేక్షకులు నవ్వుతూనే ఉంటారు: రితిక నాయక్‘‘డైరెక్టర్ మేర్లపాక గాంధీగారు ‘కొరియన్ కనకరాజు’ కథ చెప్పినప్పుడు షూటింగ్కి కొరియా వెళతాం అన్నది నన్ను మొదట బాగా ఆకట్టుకుంది(నవ్వుతూ). ఎందుకంటే నాకు కొరియన్ సంస్కృతి, అక్కడి సినిమాలు, కొరియన్ డ్రామాలు అంటే చాలా ఇష్టం. ‘కొరియన్ కనకరాజు’లో నేను చేసిన పాత్రకు, నా వ్యక్తిత్వానికి కొన్ని పోలికలు ఉన్నాయి. చాలా మోడ్రన్ అమ్మాయిగా కనిపిస్తాను. ఫైనల్ ఔట్పుట్ చూస్తున్నంతసేపు నేను నవ్వుతూనే ఉన్నాను. ప్రేక్షకులు కూడా అదే స్థాయిలో నవ్వుతూనే ఉంటారు’’ అని హీరోయిన్ రితిక నాయక్ తెలిపారు.వరుణ్ తేజ్, రితిక నాయక్ జోడీగా, నటుడు సత్య కీలకపాత్ర పోషించిన చిత్రం ‘కొరియన్ కనకరాజు’. మేర్లపాక గాంధీ రచన–దర్శకత్వంలో యువీ క్రియేష న్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఆగస్టు 7న విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా రితిక నాయక్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ–‘‘ఈ మూవీ షూటింగ్ కొంత భాగం అనంతపురంలో చేశాం.. అక్కడి జనాలు, ఆ వాతావరణం అందమైన అనుభూతిగా నిలిచిపోయింది.వరుణ్ తేజ్గారికి గాయం ఉన్నప్పటికీ ఉదయం 9 గంటల నుంచి రాత్రి 3 గంటల వరకు షూటింగ్ చేశారు. యువీ క్రియేషన్స్ తో పనిచేయడం చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ . షూటింగ్ సమయంలో ఒకసారి నేను అనారోగ్యానికి గురయ్యాను. ఆ సమయంలో నిర్మాతలు నా గురించి ఎంతో జాగ్రత్త తీసుకున్నారు. తమన్గారు అద్భుతమైన సంగీతం ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ‘మిరాయ్ 2’ సినిమా ప్రీ–ప్రోడక్షన్ వర్క్ జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం నేను తెలుగులో ఒక సినిమా చేస్తున్నాను’’ అని చెప్పారు.
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మధ్యతరగతి నేపథ్యంలో...విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్యా వశిష్ట, తారక్ పొన్నప్ప ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘అనకాపల్లి’. ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకత్వంలో భవ్యశ్రీ మూవీ మేకర్స్, నక్కిన నెరేటివ్స్పై కాండ్రేగుల నాయుడు, త్రినాథరావు నక్కిన నిర్మించారు. కాండ్రేగుల కుమార్ రాజా కో ప్రోడ్యూసర్గా వ్యవహరించిన ఈ మూవీకి త్రినాథరావు నక్కిన కథ, స్క్రీన్ ప్లేని అందించడమే కాకుండా ఓ ముఖ్య పాత్ర పోషించారు.ఆగస్టు 7న విడుదల కానున్న ఈ మూవీ ట్రైలర్ను విశాఖపట్నంలో జరిగిన ఎలైట్ క్రికెట్ లీగ్ సీజన్ 2లో టాలీవుడ్ థండర్స్ టీమ్ విడుదల చేసింది. హీరోలు శ్రీకాంత్, సుధీర్ బాబు, తరుణ్, అశ్విన్ బాబు, సంగీత దర్శకుడు తమన్ ట్రైలర్ను విడుదల చేసి, ‘అనకాపల్లి’ విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. ‘‘మధ్యతరగతి నేపథ్యంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో త్రినాథరావు, ఇంద్రజ మిడిల్ క్లాస్ పేరెంట్స్గా కనిపిస్తారు’’ అని చిత్రయూనిట్ పేర్కొంది.
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ఆ వ్యక్తి వల్లే పూరి జగన్నాథ్ అప్పుల పాలయ్యాడుతెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పుడు వరుస హిట్ సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించిన దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్ గత కొన్నేళ్లుగా వరుస పరాజయాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా భారీ అంచనాలతో విడుదలైన లైగర్, ఇస్మార్ట్ శంకర్ 2 సినిమాలు ఆశించిన స్థాయిలో హిట్ కాలేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆయన అభిమానులు, సినీ వర్గాలు ఆయన కమ్బ్యాక్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో ప్రముఖ నటుడు, సంగీత దర్శకుడు, గాయకుడు రఘు కుంచె పూరి వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు. ఆయన మాటల్లో.. అప్పట్లో 'పూరి' ఒక వ్యక్తిని బాగా నమ్మాడు. కానీ ఆ వ్యక్తి చేసిన మోసం వల్ల ఆయనకు భారీగా ఆర్థిక నష్టం జరిగింది. ఆ అప్పులు తీర్చేందుకు ప్రతి నెలా రూ.50 లక్షల వరకు వడ్డీ చెల్లించాల్సి వచ్చింది. దాంతో చివరికి పూరి ఎంతో ఇష్టంగా నిర్మించుకున్న ఆఫీస్ను కూడా అమ్మేయాల్సి వచ్చింది. తర్వాత అద్దె ఆఫీస్లో పనిచేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని రఘు కుంచె తెలిపారు. అయితే ఆ వ్యక్తి పేరు మాత్రం ఆయన వెల్లడించలేదు. అప్పట్లో ఓ ఇంటర్వూలో పూరి కూడా ఈ విషయంపై స్పంధించారు. అప్పుడు నేను ప్రభాస్, గోపీచంద్, అమితాబ్ లాంటి పెద్ద హీరోలతో సినిమాలు చేస్తున్నాను. కానీ వచ్చే డబ్బు మాత్రం అప్పులకు వడ్డీలు చెల్లించేవాడిని. ఆ సమయంలో పెంపుడు జంతువులను కూడా ఫీడ్ చేయలేక ఇతరులకు ఇచ్చేశాను. ఆ సమయంలో మొదటిసారి ఏడ్చాను. నా డబ్బు పోయినదానికంటే ఆ విషయంలో నేను ఎక్కువ బాధపడ్డానని పూరి చెప్పారు.ఇక పూరి జగన్నాధ్ సినిమాల విషయానికి వస్తే.. ప్రస్తుతం స్లమ్ డాగ్ 33 టెంపుల్ రోడ్ అనే చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో విజయ్ సేతుపతి, టబు, విజయ్ కుమార్, బ్రహ్మాజీ, వీటీవీ గణేష్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. పూరి కనెక్ట్స్, జెబి మోషన్ పిక్చర్స్ సంస్థలపై పూరి జగన్నాథ్, చార్మీ కౌర్, జెబి నారాయణరావు కొండ్రొల్లా సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి హర్షవర్థన్ రామేశ్వర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ఒకేసారి విడుదల కానుంది. పూరి జగన్నాథ్ కెరీర్లో ఈ సినిమా కీలక మలుపు అవుతుందనే ఆశలు అభిమానుల్లో ఉన్నాయి.
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జయకృష్ణ శ్రీనివాస మంగాపురం.. క్రేజీ సాంగ్ వచ్చేసిందిజయకృష్ణ ఘట్టమనేని హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తోన్న మూవీ శ్రీనివాస మంగాపురం. ఈ మూవీలో రషా తడానీ హీరోయిన్గా నటించింది. ఈ చిత్రానికి అజయ్ భూపతి దర్శకత్వం వహించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ మూవీ జూలై 30న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి క్రేజీ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. ఉక్కిరి బిక్కిరి’ అంటూ సాగే పాటను విడుదల చేశారు. ఈ పాటకు చంద్రబోస్ లిరిక్స్ అందించగా.. హరి చరణ్ ఆలపించారు. ఈ సాంగ్ జీవీ ప్రకాశ్కుమార్ కంపోజ్ చేశారు. ఈ సినిమాలో మోహన్బాబు కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్పై అశ్వినీదత్ సమర్పిస్తున్నారు.
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జూనియర్ ఎన్టీఆర్కు గాయం..హైదరాబాద్: ప్రముఖ నటుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్కు గాయమైంది. ఈరోజు(సోమవారం, జూలై 27వ తేదీ) సాయంత్రం జూ. ఎన్టీఆర్ భుజానికి గాయమైనట్లు ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది. ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా తెలియజేసిన ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం.. డా. జె. మధుసూదన్ రావు మరియు డా. ఆర్. ఏ. పూర్ణచంద్ర తేజస్వి నేతృత్వంలోని వైద్యుల బృందం పర్యవేక్షణలో చికిత్స జరుగుతున్నట్లు తెలిపింది. ఎన్టీఆర్ పూర్తిగా కోలుకోవడానికి ఆరు నుంచి ఎనిమిది వారాల పాటు పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకోవాలని డాక్టర్లు సూచించినట్లు స్పష్టం చేసింది. అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని తెలియజేసింది. ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్యం, కోలుకునే ప్రక్రియకు సంబంధించిన అధికారిక సమాచారాన్ని తగిన సమయంలో ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తామని ఎన్టీఆర్ టీమ్ పేర్కొంది. NTR sustained an unfortunate shoulder injury and advised 6 to 8 weeks of complete Rest! pic.twitter.com/y5B0gYJ8kI— AndhraBoxOffice.Com (@AndhraBoxOffice) July 27, 2026
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'ఆదర్శ కుటుంబం' చిట్టిబాబు.. భలే ఫన్నీగా ఉన్నాడుఒకప్పటితో పోలిస్తే ఫ్యామిలీ కాన్సెప్ట్తో తీస్తున్న సినిమాలు చాలా తగ్గిపోయాయి. అనిల్ రావిపూడి లాంటి ఒకరిద్దరు దర్శకులు తప్పితే వేరే ఎవరూ ఈ టైపు మూవీస్ చేయట్లేదు. ఇకపోతే త్రివిక్రమ్-వెంకటేశ్ చాన్నాళ్ల తర్వాత కలిసి చేస్తున్న మూవీ 'ఆదర్శ కుటుంబం'. అక్టోబరు 02న థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయనున్నారు. తాజాగా వెంకటేశ్ పాత్రకు సంబంధించిన గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు.(ఇదీ చదవండి: నటుడు చనిపోయిన 16 ఏళ్లకు సొంతింటి కల సాకారం)ఈ మూవీలో చిట్టిబాబు అనే భార్య చాటు భర్తగా వెంకటేశ్ కనిపించనున్నారు. తాజాగా రిలీజ్ చేసిన క్యారెక్టర్ వీడియోలో కామెడీ, మ్యూజిక్ బాగున్నాయి. గతంలో త్రివిక్రమ్ స్టైల్ ఆఫ్ కామెడీ ఉండబోతుందని అనిపిస్తుంది. శ్రీనిధి శెట్టి ఇందులో హీరోయిన్ కాగా నారా రోహిత్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. ఇప్పుడు వెంకీ వీడియో వదిలారు. త్వరలో ఒక్కో పాత్రకు సంబంధించిన గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ చిత్రానికి తమన్ సంగీతమందిస్తున్నాడు.(ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 21 సినిమాలు.. ఆ నాలుగు డోంట్ మిస్)
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నా కథ, స్క్రీన్ప్లే దొంగిలించారునా కథ, స్క్రీన్ప్లేని దొంగిలించి, నేను రూపొందించిన ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పించారంటూ ఓ సినీ రచయిత ఫిర్యాదు చేసిన ఘటన హైదరాబాద్ మధురానగర్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల చెప్పిన వివరాల ప్రకారం.. సూర్యాపేటకు చెందిన భూక్య ప్రభుదేవ్ రూపొందించిన 'మణిమా–ది శూన్య పురుష–ది లార్డ్ పూరి జగన్నాథ్' మైథాలజీ సినిమాకు సంబంధించిన కథ, స్క్రీన్ప్లే, టైటిల్ గ్లింప్స్ ని స్క్రీన్ రైటర్స్ అసోసియేషన్లో నమోదు చేసుకున్నారు.(ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 21 సినిమాలు.. ఆ నాలుగు డోంట్ మిస్)సినిమా పనుల కోసం తనతో పనిచేసిన పి.రవి, కో డైరెక్టర్ నవీన్ నలమాసని ప్రభుదేవ్ నియమించుకున్నారు. వీరు అజిత్ కుమార్తో కలిసి ప్రాజెక్ట్ డాక్యుమెంట్స్, ఫైల్స్ను, హార్డ్డిస్క్ దొంగిలించారని, అందులోని కథని ఉపయోగించి తనని ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పించి.. రచయిత, దర్శకులుగా గుర్తింపు పొందడానికి ప్రయత్నించారని ప్రభుదేవ్ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.(ఇదీ చదవండి: నటుడు చనిపోయిన 16 ఏళ్లకు సొంతింటి కల సాకారం)
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హైదరాబాద్లో మందాకిని‘వారణాసి’ సినిమా కోసం మరోసారి హైదరాబాద్లో అడుగుపెట్టారు ప్రియాంక చోప్రా. గతంలో ఈ చిత్రం షూటింగ్ కోసం ఎక్కువసార్లు సోలోగా వచ్చిన ప్రియాంక ఈసారి మాత్రం భర్త నిక్ జోనస్, కుమార్తె మాల్తీతో కలిసి వచ్చారు. దీంతో ‘వారణాసి’ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ లాంగ్ షెడ్యూల్ హైదరాబాద్లో జరగనుందని, ఇందుకోసమే ఫ్యామిలీతో సహా ప్రియాంక హైదరాబాద్కు వచ్చి ఉంటారని టాక్.మహేశ్బాబు హీరోగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న అడ్వెంచరస్ సైన్స్ ఫిక్షన్ అండ్ మైథలాజికల్ సినిమా ‘వారణాసి’. ఈ చిత్రంలో రుద్ర, శ్రీరాముడు... ఇలా రెండు డిఫరెంట్ గెటప్స్లో మహేశ్బాబు కనిపిస్తారు. మందాకిని పాత్రలో ప్రియాంక చోప్రా, కుంభ పాత్రలో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటిస్తున్నారు. ఇటీవలే ఈ సినిమా కొత్త షెడ్యూల్ హైదరాబాద్లో మొదలైంది. కొంత టాకీ పార్ట్ చిత్రీకరణ జరిగింది. తాజాగా ఓ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చిత్రీకరణకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారట. ఈ యాక్షన్ ఎపిసోడ్లో మహేశ్బాబు, ప్రియాంక ల్గొంటారని తెలిసింది. ఎస్ఎస్ కార్తికేయ, కేఎల్ నారాయణ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం 2027 ఏప్రిల్ 7న విడుదల కానుంది.