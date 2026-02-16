 చీరలో 'ధురంధర్' బ్యూటీ.. విష్ణుప్రియ జిగేలు! | Ayesha Khan And Vishnupriya Latest News | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Social Hulchal: చీరలో 'ధురంధర్' బ్యూటీ.. విష్ణుప్రియ జిగేలు!

Feb 16 2026 6:44 PM | Updated on Feb 16 2026 6:49 PM

Ayesha Khan And Vishnupriya Latest News

చీరలో వయ్యారాలు ఒలకబోస్తున్న ఆయేషా

జిగేలుమని మెరిపించేస్తున్న బిగ్‌బాస్ విష్ణుప్రియ

పక్షులతో ఆడుకుంటున్న బిగ్‌బాస్ ఫేమ్ దివి

'రాజాసాబ్' ఫేమ్ మనీషా చీరలో అందాలు

గ్లామర్‌తో రచ్చ లేపేస్తున్న మంచు లక్ష‍్మీ

ప్రిన్సెస్‌లా తయారైపోయిన 'రాజాసాబ్' రిద్ధి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇండియా AI ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ 2026 (ఫోటోలు)
photo 2

‘హే భగవాన్’ మూవీ హీరోయిన్ శివానీ నగరం (ఫొటోలు)
photo 3

'పెద్ది' సెట్‌లో బుచ్చిబాబు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

భార‌త్ vs పాకిస్తాన్‌ మ్యాచ్‌ సూపర్ హీరో ఇషాన్ కిషన్‌ స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 5

శని దోష నివారణకు ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం..12.5 అడుగుల ఎత్తైన శనిదేవుడి విగ్రహం (ఫొటోలు)

Video

View all
Court Sentenced Death to Hampi Rape And Murder Case Convicts 1
Video_icon

ఇజ్రాయెల్‌ మహిళపై అత్యాచారం.. ముగ్గురు దోషులకు మరణశిక్ష విధించిన కోర్టు
Jada Sravan Kumar Funny Comments On Pawan Kalyan 2
Video_icon

తెలంగాణలో జనసేన అభ్యర్థికి 2 ఓట్లు.. నిన్ను వెంకటేశ్వర స్వామి కడిగేయడం ఖాయం..

Nalgonda District Municipal Election Updates 3
Video_icon

ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా మున్సిపల్ ఎన్నిక పూర్తి వివరాలు ఇవే..!
Ambati Rambabu Daughter Mounika EMOTIONAL Words 4
Video_icon

కష్ట కాలంలో మాకు... మీ అందరినీ మా ఫ్యామిలీ జీవితాంతం గుర్తు పెట్టుకుంటుంది
Silverline Technologies Hits 5 percent Upper Circuit 5
Video_icon

Stock Market: ఈ ఒక్క స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే చాలు.. కోటీశ్వరులు అయిపోయినట్టే..!
Advertisement
 