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Nirmal
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సంప్రదాయానికి పట్టం!నిర్మల్ఖిల్లా: మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలిచే చేనేత కళను గౌరవించుకుంటూ ఏటా ఆగస్టు 7న జాతీయ చేనేత దినోత్సవం నిర్వహించుకోవడం ఆనవాయితీగా మారింది. భారత్లో వ్యవసాయ రంగం తర్వాత అత్యధిక మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న రంగం చేనేతే. తరతరాల నైపుణ్యాన్ని వేళ్ల కొనలతో మగ్గంపై ఆవిష్కరించే నేతన్నల శ్రమను స్మరించుకోవడానికి ఈ రోజు ప్రత్యేక సందర్భం. కేంద్ర ప్రభుత్వం 2015 నుంచి ఏటా ఆగస్టు 7ను జాతీయ చేనేత దినోత్సవంగా అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ వస్తోంది. యువతలో ఆసక్తి ఒకప్పుడు పండుగలు, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకే ప రిమితమైన చేనేత దుస్తులు ఇప్పుడు యువత, ఉ ద్యోగులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఉపాధ్యాయులు, సా మాజిక కార్యకర్తల దైనందిన జీవితంలోనూ చోటు సంపాదిస్తున్నాయి. వేసవిలో చల్లదనం, చలి కాలంలో వెచ్చదనం అందించే సహజ గుణాలు చేనే త వ స్త్రాల ప్రత్యేకత. రాజకీయ నాయకులు, సంఘాల నాయకులు, సీనియర్ సిటిజన్లతో పాటు వివిధ వ ర్గాల వారు కూడా వీటిపై ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఖాదీ భండార్కు ఆదరణ టెస్కో(తెలంగాణా హ్యాండ్లూమ్ వీవర్స్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ లిమిటెడ్) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఖాదీ భండార్ చేనేత వస్త్ర దుకాణం ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు కేంద్రంగా నిర్మల్ పట్టణంలో కొనసాగుతోంది. చేనేత వస్త్రాలపై మక్కువ ఉన్న వినియోగదారులు ఇప్పటికీ పెద్ద సంఖ్యలో ఇక్కడ కొనుగోళ్లు చేస్తుండటం గమనార్హం. ఎగ్జిబిషన్లో ఆదరణ ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకొని నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలోని ఆర్కే కన్వెన్షన్ హాల్లో నిర్వహిస్తున్న చేనేత–హస్తకళల ఎగ్జిబిషన్కు విశేష స్పందన లభి స్తోంది. వివిధ రాష్ట్రాల చేనేత కార్మికులు తయారు చేసిన ఖాదీ, చేనేత వస్త్రాలు, హస్తకళ ఉత్పత్తులు వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
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చోరీలకు ‘చెక్’ పడేనా?నిర్మల్టౌన్: జిల్లాలో ఇటీవల జరుగుతున్న వరుస దొంగతనాలు పోలీసులకు సవాల్గా మారాయి. నిత్యం ఏదో ఒకచోట చోరీ జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చోరీలు, ఇతర నేరాల నియంత్రణకు జిల్లా పోలీసులు ప్రత్యేక కార్యాచరణకు శ్రీకారం చుట్టారు. ప్రజలకు భద్రత కల్పించడంతోపాటు నేరస్థుల కదలికలను నియంత్రించేందుకు ఎస్పీ జానకీషర్మిల ఆదేశాల మేరకు పట్టణంలోని కీలక ప్రాంతాల్లో ఏడు ప్రత్యేక చెక్పోస్టులను ఏర్పాటు చేశారు. వీటిలో 24 గంటలు పోలీసు సిబ్బంది విధులు నిర్వహిస్తూ.. వాహనాలు, అనుమానాస్పద వ్యక్తులనూ క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తారు. వాహనాలపై ప్రత్యేక నిఘా.జిల్లాలోకి ప్రవేశించే, బయటకు వెళ్లే వాహనాలపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచడంతోపాటు దొంగతనాలకు పాల్పడే ముఠాల కదలికలను ముందుగానే గుర్తించి అడ్డుకునేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. రాత్రి వేళల్లో పెట్రోలింగ్ను మరింత ముమ్మరం చేశారు. అవసరమైతే వాహనాల్లోని సామగ్రిని కూడా తనిఖీ చేయనున్నారు. ఏడు ప్రాంతాల్లో చెక్ పోస్టులు.. గజులపేట్ ఔట్ స్కర్ట్, సెయింట్ థామస్ స్కూల్ ప్రాంతం, సిద్ధాపూర్, సోఫీనగర్ దర్గా, మహాలక్ష్మి ఆలయం ప్రాంతం, వైఎస్సార్ కాలనీ రోడ్, మంజులాపూర్ ప్రాంతాల్లో చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేశారు. పట్టణంలోకి వచ్చే ప్రధాన మార్గాలన్నింటిపై ప్రత్యేక నిఘా ఉండటంతో దొంగలకు అవకాశం ఉండదని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. కూడళ్లలో మూడో కన్ను..ఇక కూడళ్లలో సీసీ కెమెరాల ద్వారా నిఘా కొనసాగించనున్నారు. పెట్రోలింగ్ బృందాలు, చెక్పోస్టుల సిబ్బంది పరస్పరం సమన్వయంతో పనిచేస్తూ అనుమానాస్పద కదలికలపై వెంటనే స్పందించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రజలు తమ కాలనీలు, గ్రామాల్లో అనుమానాస్పదంగా కనిపించే వ్యక్తులు, వాహనాలు లేదా అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలపై పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని ఎస్పీ కోరారు. ప్రజల భాగస్వామ్యంతోనే నేరాలను సమర్థంగా అరికట్టడం సాధ్యమవుతుందని తెలిపారు.
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తల్లిపాలే శిశువుకు పోషకాహారంభైంసారూరల్: పుట్టిన శిశువుకు తల్లిపాలే అత్యుత్తమమైన, సంపూర్ణ పోషకాహారమని జిల్లా మ హిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ వినూ త్న అన్నారు. భైంసా పట్టణంలోని మున్సిపల్ సమావేశ మందిరంలో తల్లిపాల వారోత్సవాలు గురువారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పీడీ వినూత్న మాట్లాడుతూ ప్రతీ తల్లి శిశువు పుట్టిన గంటలోపే పాలు ఇవ్వాలన్నారు. తొలి ఆరు నెలలపాటు తల్లిపాలు మాత్రమే ఇవ్వాల ని సూచించారు. తల్లిపాలు శిశువు రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించి ఆరోగ్యవంతమైన ఎదుగుదలకు దోహదపడతాయని తెలిపారు. అనంతరం చిన్నారులకు అన్నప్రాసన చేశారు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ దత్తాత్రి, ఏఎంసీ చైర్మన్ ఆనంద్రావు పటేల్, సీడీపీవో అమ్రిన్ ఫరా, భైంసా, కుబీర్, కుంటాల మండలాలకు చెందిన అంగన్వాడీ టీచర్లు, గర్భిణులు, బాలింతలు పాల్గొన్నారు.
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మొరం తవ్వితే చర్యలుముధోల్: నియోజకవర్గ కేంద్రం ముధోల్లో ని ప్రభుత్వ భూముల్లో అనుమతులు లేకుండా అక్రమంగా మొరం తరలిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని మైనింగ్ ఏడీ తిరుమల్రావు తెలిపారు. రెవెన్యూ, మైనింగ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో గురువారం సర్వేచేశారు. ఇటీవల ముధో ల్ గ్రామస్తులు మొరం తవ్వకాలపై అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో 425 సర్వే నంబర్లోని భూమిలో మొర్రం తవ్వకాలను అరికట్టాడానికి సీసీ కెమెరాలు, నిఘా వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారులు చర్చించారు. అక్రమంగా మొరం తరలించకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు.
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కేజీబీవీ తనిఖీసారంగపూర్: మండలంలోని జామ్ కస్తూరి బాగాంధీ బాలికల గురుకుల విద్యాలయాన్ని కలెక్టర్ భవేశ్ మిశ్రా గురువారం తనిఖీ చేశా రు. మెనూ ప్రకారం భోజనం పెడుతున్నారా అని ఆరా తీశారు. వండిన భోజనం పరిశీలించారు. పదో తరగతి విద్యార్థులకు ఇప్పటి వరకు జరిగిన సిలబస్ను గురించి ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నా రు. విద్యార్థులకు ప్రశ్నలు వేసి సమాధానం రాబట్టారు. పెన్నులు బహుమతిగా ఇచ్చారు. అనంతరం పాఠశాలలో సమస్యలను ప్రత్యేకాధికారి అన్నపూర్ణను అడిగి తెలుసుకున్నా రు. సమస్యలపై నివేదిక ఇవ్వాలని డీఈవోను ఆదేశించారు. కలెక్టర్ వెంట సర్పంచ్ రవళి, మండల ప్రత్యేకాధికారి బాలిక్అహ్మద్, తహసీల్దార్ విజయ్కాంత్రావు, ఎంపీడీవో లక్ష్మీకాంత్రావు, ఎంపీవో అజీజ్ఖాన్, ఎంఈవో మహేందర్ తదితరులు ఉన్నారు.
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సేంద్రియ సాగును ప్రోత్సహించాలినిర్మల్చైన్గేట్: రాష్ట్రంలో సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోందని రాష్ట్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ కమిషన్ చైర్మన్ కోదండరెడ్డి స్పష్టం చేశారు. కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో కలెక్టర్ భవేశ్ మిశ్రా, అధికారులతో కలిసి సేంద్రీయ వ్యవసాయం, మార్కెటింగ్, ఉద్యానవన పంటల సాగు, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం, రైతుల సంక్షేమం తదితరఅంశాలపై గురువారం సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. రైతులు సేంద్రియ సాగుపై దృష్టి పెట్టాలిఈ సందర్భంగా చైర్మన్ కోదండరెడ్డి మాట్లాడుతూ రైతులు సేంద్రియ సాగుపై దృష్టి పెట్టాలన్నారు. సంప్రదాయ పద్ధతులకు స్వస్తి చెప్పి పంట మార్పి డి విధానం అమలు చేయాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో సేంద్రియ ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ ఉందని, రైతులు పండించిన పంటలకు మెరుగైన మార్కెటింగ్ సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వివరించారు. అందుబాటులో ఎరువులు, విత్తనాలు.. కమిషన్ సభ్యులు మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని రైతులకు సరిపడా ఎరువులు, విత్తనాలు అందుబాటులో ఉంచాలని, అవసరానికి మించి రసాయనిక ఎరువులు వాడకుండా రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. పోడు భూముల సమస్యలు, మార్కెటింగ్ సదుపాయాలపై అధికారులను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఉద్యానవన సాగుకు ప్రోత్సాహం..కలెక్టర్ భవేశ్ మిశ్రా మాట్లాడుతూ జిల్లాలో పంట మార్పిడి విధానాలను ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. జిల్లాలోని దాదాపు రెండు లక్షల మంది రైతులు వరి, మొక్కజొన్న, జొన్న, సోయా, కందులు వంటి పంటలను ఎక్కువగా పండిస్తున్నారన్నారు. ప్రభుత్వ ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఆయిల్ పామ్, పండ్లు, కూరగాయలు, పూల సాగు వంటి ఉద్యానవన రంగం వైపు రైతులను మళ్లిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం దాదాపు 20 వేల ఎకరాల్లో ఉద్యానవన పంటల సాగు జరుగుతుండగా, అందులో 8,300 ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్, 5 వేల ఎకరాల్లో పసుపు సాగవుతున్నాయన్నారు. ఈ ఏడాది ఆయిల్ పామ్ సాగు లక్ష్యాన్ని అధిగమించామని పేర్కొన్నారు. రెవెన్యూ మ్యాపులు లేని 14 గ్రామాల్లో దాదాపు 30 వేల ఎకరాలకు సర్వే చేపడుతున్నామని, మరో 70 గ్రామాల్లో 62 వేల ఎకరాల భూముల సర్వే పూర్తి చేయనున్నట్లు తెలిపారు.
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ఘనంగా జయశంకర్ జయంతి వేడుకలునిర్మల్చైన్గేట్: తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త ఆచార్య కొత్తపల్లి జయశంకర్ జయంతిని జిల్లా వ్యాప్తంగా గురువారం ఘనంగా నిర్వహించారు. కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో నిర్వహించిన వేడుకల్లో అదనపు కలెక్టర్ కిశోర్కుమార్ పాల్గొన్నారు. అధికారులతో కలిసి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి అంజలి ఘటించారు. జీవితాంతం తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం పరితపించిన గొప్ప వ్యక్తి అని కొనియాడారు. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ కలలుగన్న రాష్ట్రాన్ని అధికారులు సమష్టిగా అభివృద్ధి చేసినప్పుడే ఆయనకి ఘనమైన నివాళి అన్నారు. వేడుకల్లో డీఆర్వో రాథోడ్ రమేశ్, వెనకబడిన తరగతుల సంక్షేమ అధికారి శ్రీనివాస్, ఎస్సీ సంక్షేమ అధికారి దయానంద్, ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఈడీ శంకర్, డీఈవో భోజన్న, జిల్లా ఖజానా అధికారి సరోజ, ఎల్డీఎం రామ్గోపాల్, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. బాసర ఆర్జీయూకేటీలోబాసర: ఆర్జీయూకేటీ బాసరలో ఆచార్య కొత్తపల్లి జయశంకర్ జయంతి వేడుకలు నిర్వహించారు. సమావేశమందిరంలో ఆయన చిత్రపటానికి ఇన్చార్జి వీసీ గోవర్ధన్, విశ్వవిద్యాలయ అధికారులు, విద్యార్థులు అధ్యాపకులు పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఇన్చార్జి వీసీ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ భావజాల వ్యాప్తికి, ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఆకాంక్షను ప్రజా ఉద్యమంగా మలచడానికి జయశంకర్ సార్ అందించిన దిశానిర్దేశం చిరస్మరణీయమన్నారు. కల్చరల్ కమిటీ కన్వీనర్ కె.రాములు పర్యవేక్షణ, నేతృత్వంలో ఈ కార్యక్రమంలో అసోసియేట్ డీన్లు ఎస్.విఠల్, శీలం శేఖర్, ప్రొఫెసర్ సాగర్, బి.విజయకుమార్, కె.మధుసూదన్, దేవరాజు, గుజ్జరి శంకర్, ఆర్.కుమార్, అజయ్కుమార్, బద్రి, హరికృష్ణ, రాజు, దస్తగిరి, సతీశ్, శ్రీనివాస్, రజిత, రాయమల్లు, ముత్యం పాల్గొన్నారు.
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అంగన్వాడీ చిన్నారులకు పోషకాహారం అందాలినిర్మల్చైన్గేట్: జిల్లాలోని అన్ని అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో చిన్నారులకు పోషకాహారం అందించాలని కలెక్టర్ భవేశ్మిశ్రా అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరే ట్ సమావేశ మందిరంలో అంగన్వాడీలు, గిరిజ నాభివృద్ధి సంస్థ విద్యాసంస్థలపై మంగళవారం సమీక్ష నిర్వహించారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో చిన్నారుల వికాస వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు నమో దు చేసుకుంటూ ఉండాలన్నారు. పోషక లోపం కలిగిన పిల్లలను గుర్తించి, వారికి ప్రత్యేక పోషకాహారం అందించాలని తెలిపారు. అంగన్వాడి సూపర్వైజర్లు ఎప్పటికప్పుడు కేంద్రాలను తనిఖీ చేయాలని సూచించారు. పిల్లల హాజరు, అందిస్తు న్న ఆహారం, కల్పిస్తున్న వసతులు పరిశీలించి వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలన్నారు. అభా గుర్తింపు కార్డుల నమోదు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలన్నారు. వలస కూలీల పిల్లలను గుర్తించి వారికి తప్పనిసరి గా పోషకాహారం అందించేలా చర్యలు తీసుకో వా లన్నారు. అనుమతులు లభించిన అంగన్వాడీ భవ న నిర్మాణాలు వేగవంతంగా పూర్తి చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. గిరిజనాభివృద్ధి శాఖ ఆధ్వర్యంలోని విద్యాసంస్థల్లో విద్యార్థులందరికీ నాణ్యమైన వసతులతో కూడిన విద్య అందించాలన్నారు. ప్రీమెట్రిక్, పోస్ట్ మెట్రిక్ ఉపకార వేతనాలపై చర్చించారు. సమావేశంలో డీటీడీవో నిహారిక, సంక్షేమ అధికారి వినూత్న పాల్గొన్నారు.
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పెండింగ్ బిల్లుల విడుదలకు కృషిలోకేశ్వరం: ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించిన జీపీఎప్, టీఏజేఎల్ఐ బిల్లులు ఇప్పించేందుకు పీఆర్టీయూ కృషి చేస్తోందని యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు తోట నరేంద్రబాబు తెలిపారు. మండల కేంద్రంలో యూనియన్ మండల సర్వసభ్య సమావేశం మంగళవారం నిర్వహించారు. కార్యవర్గాన్ని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నా రు. మండల అధ్యక్షుడుగా జెడ్ల రాజారాం, ప్రధాన కార్యదర్శిగా ప్రభాకర్, ఉపాధ్యక్షుడిగా భోజన్న, మహిళ ఉపాధ్యాక్షులుగా భారతి, అసోసియేట్ అధ్యక్షులుగా మురళీధర్, రాణి, కార్యదర్శులుగా గంగాధర్, నాగన్న, మహిళ కార్యదర్శులుగా కృష్ణవేణి, నవతను ఎన్నుకున్నారు. పీఆర్టీయూ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి రామాణారవు, రాష్ట్ర అసోసియేట్ అధ్యక్షుడు సదానందం, దేవేందర్, నాయకులు సురేశ్రావు, అశోక్రెడ్డి, వెంకటరమణ పాల్గొన్నారు.
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‘బాల ఆధార్’కు బాలారిష్టాలు!సాక్షి ప్రతినిధి, మంచిర్యాల: ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ఉచితంగా పొందే ‘బాల ఆధార్’ సేవల బాలారిష్టాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. అప్పుడే పుట్టిన శిశువు నుంచి ఐదేళ్లలోపు చిన్నారుల వరకు ఎలాంటి బయోమెట్రిక్ నమోదు లేకుండానే బాల/శిశు ఆధార్ జారీ చేయాలనే ఉద్దేశంతో యూఐడీఏఐ(యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా) ప్రత్యేకంగా ఈ వీలు కల్పించింది. మొదట పిల్లలకు పేర్లు పెట్టకముందే బేబీ ఆఫ్తోనే తల్లిదండ్రుల ఆధార్తో కార్డులు జారీ చేశారు. కానీ కొన్ని చోట్ల ఈ సేవను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని గుర్తించారు. దీంతో మీ సేవ కేంద్రాల్లో జనన ధ్రువీకరణ పత్రం ఉంటేనే బాల ఆధార్ నమోదు చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పరిధిలో ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో ఈ సేవలు అందడం లేదు. మంచిర్యాల, ఆసిఫాబాద్, కాగజ్నగర్, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్ ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో అరకొరగా సేవలు అందుతున్నాయి. గత కొన్ని నెలలుగా ఈ సేవలు కూడా అందడం లేదు. దీంతో తల్లిదండ్రులు చిన్నారులకు ఆధార్ కోసం తిప్పలు పడుతున్నారు. ఆధార్ చిన్నారుల నివాస రుజువు, తల్లిదండ్రుల ఆధార్తో అనుసంధానం, టీకాలు, ‘అభా’ కార్డు, రేషన్కార్డుతోపాటు ఇతర అనేక చోట్ల తప్పనిసరిగా మారింది. ప్రతీరోజు సాంకేతిక సమస్యలే.. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రసవాలు అధికంగా జరిగే పీహెచ్సీలు, సీహెచ్సీలు, మాతాశిశు సంరక్షణ కేంద్రాల్లో కేసీఆర్ కిట్ నిర్వహణ చూసే సిబ్బందికే బాల ఆధార్ జారీ బాధ్యతలు అప్పగించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 140మంది వరకు సిబ్బందికి ప్రత్యేకంగా ట్యాబ్లు అందజేశారు. ఈ యాప్లో శిశు ఫొటో, తల్లిదండ్రుల వివరాలు నమోదు చేసి, కార్డు జారీ చేయవచ్చు. ఈ సేవలు అవకాశం ఉన్నా ఏ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోనైనా ఉచితంగా పొందవచ్చు. చాలా చోట్ల ఈ కార్డు జారీపై అవగాహన లేక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఉచితంగా పొందే సేవలకు దూరం అవుతున్నారు. ఇక ఎవరైన ఆధార్ కోసం వెళ్లినా యాప్ సరిగా పని చేయకపోవడంతో రోజుల తరబడి సేవలు నిలుస్తున్నాయి. దీనిపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సిబ్బంది రాష్ట్ర ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు వాట్సాప్ వేదికగా సాంకేతిక సమస్యలు తీర్చాలని ఎప్పటికప్పుడు గ్రూప్లో పోస్టు చేస్తున్నా పట్టించుకునే వారే లేరు. ఓటీపీలు రాక, సర్వర్ ఎర్రర్, వివరాలు అప్లోడ్ కాక అవస్థలు పడుతున్నారు. సాంకేతిక సమస్యలను హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఈ యాప్లో ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించాల్సి ఉన్నా పట్టింపు కరువైంది. దీంతో పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలు ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో తల్లి, బిడ్డ ఒకే చోట ఉన్న సమయంలోనే ఉచితంగా సులువుగా పొందే ఆధార్ కార్డు ప్రైవేటు ఆధార్ కేంద్రాల వద్దకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది.
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నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలిసారంగపూర్: ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో స్వర్ణ ఆయకట్టు రైతులు సాగునీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని నిర్మల్ ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి అన్నారు. మండలంలోని స్వర్ణ ప్రాజెక్టు నుంచి ఆయకట్టుకు మంగళవారం నీరు విడుదల చేశారు. ప్రాజెక్టు వద్ద ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈసందర్భంగా మధ్యకాలువ జౌళినాలా నుంచి 80 క్యూసెక్కులు, ఎడమకాలువ ద్వారా 20 క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల చేశారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ఎల్నినో ప్రభావం ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు, నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారని తెలిపారు. రైతులు ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవాలని, వరిసాగు చేసే రైతులు వరుసతడులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించారు. కా ర్యక్రమంలో మండల నాయకులు కాల్వ నరేశ్, స త్యం చంద్రకాంత్, విలాస్ తిరుమలాచారి, సాహెబ్రావు, గంగారెడ్డి, స్థానిక సర్పంచ్ సురేందర్, నాయకులు రాజేశ్వర్, విజయ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కడెం నిండుగా..ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టు 700 అడుగుల పూర్తి నీటిమట్టంతో 3.495 టీఎంసీల పూర్తి సామర్థ్యానికి చేరుకుంది. ప్రాజెక్టులోకి 4,437 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తుండగా ఒక గేటు ఎత్తి అంతేమొత్తంలో నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు కింద 68,150 ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందనుంది. కడెం ప్రాజెక్టు.. ప్రస్తుత నీటిమట్టం 700 అడుగులు (పూర్తి స్థాయి) నీటి నిల్వ 3.495 టీఎంసీలు ఇన్ఫ్లో 4,437 క్యూసెక్కులు ఔట్ఫ్లో 4,278 క్యూసెక్కులు
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ఎస్సారెస్పీలో పెరిగిన నీటిమట్టం..ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులో 1075.10 అడుగుల నీటిమట్టంతో 33.137 టీఎంసీల నీటి నిల్వ నమోదైంది. జలాశయంలోకి 7,015 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తుండగా, 914 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. ఎస్సారెస్పీ నుంచి సరస్వతీ కాలువ ద్వారా నిర్మల్, సోన్, లక్ష్మణచాంద, మామడ, ఖానాపూర్, పెంబి, కడెం మండలాల్లోని 47 కిలోమీటర్ల ప్రధాన కాలువ పరిధిలో 33,622 ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందుతుంది. ఈ కాలువకు 28 డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఉండగా, విడుదల చేసిన నీరు దాదాపు 52 చెరువులకు చేరి వాటి కింద సాగు చేస్తున్న పంటలకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. అంతేకాకుండా కాలువ పరిసర ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలు పెరగడంతో బోరుబావులపై ఆధారపడే రైతులకు కూడా ఊరట లభించనుంది. దీంతో సరస్వతీ కాలువ ఆయకట్టు రైతుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది. శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు.. ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1075.10 అడుగులు నీటి నిల్వ 33.137 టీఎంసీలు ఇన్ఫ్లో 7,015 క్యూసెక్కులు ఔట్ఫ్లో 914 క్యూసెక్కులు
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నిర్మల్నిర్మాణాలు ఇలా.. నీరు వెళ్లేదెలా?ఆకాశం పూర్తిగా మేఘావృతమవుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణంగా నమోదవుతాయి. రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతుండడంతో చాలా చోట్ల మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇంటర్ కళాశాలల్లో క్వాలిటీ ఫుడ్.. విద్యార్థుల ఆరోగ్య భద్రతపై ఇంటర్ విద్యాశాఖ దృష్టి సారించింది. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం భోజనం అమలు చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. ‘సదర్మాట్’పై లిఫ్ట్ ఏర్పాటు చేయాలి మామడ: సదర్మాట్ బ్యారేజీపై లిఫ్ట్ ఏర్పాటు చేసి వ్యవసాయ భూములకు సాగునీరు అందించాలని కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి కూచాడి శ్రీహరిరావు కోరారు. ఈమేరకు రాష్ట్ర నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డికి మండల నాయకులతో కలిసి హైదరాబాద్లో మంగళవారం వినతిపత్రం అందించారు. లిఫ్ట్ ఏర్పాటు చేస్తే మండలలోని పొన్కల్, మామడ, దిమ్మదుర్తి, కప్పన్పల్లి, నల్దుర్తి గ్రామాల సాగు భూములకు సాగునీరు అందుతుందని తెలిపారు. నాయకులు గంగారెడ్డి, లింగారెడ్డి, పడాల శ్రీనివాస్ ఉన్నారు. గడ్డెన్నవాగులోనూ.. గడ్డెన్నవాగు ప్రాజెక్టులో 356.90 మీటర్ల నీటిమట్టంతో 0.918 టీఎంసీల నీటి నిల్వ నమోదైంది. 24 గంటల్లో 231 క్యూసెక్కుల సగటు ఇన్ఫ్లో రాగా, 20 క్యూసెక్కుల నీటిని మిషన్ భగీరథకు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టు గేట్లు మూసివేసి ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టు కింద 13,950 ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందనుంది. భైంసా: ఇటీవల మహారాష్ట్రతోపాటు, జిల్లాలో కురిసిన భారీ వర్షాలు జిల్లా రైతుల్లో కొత్త ఆశలు నింపాయి. ఎల్నినో ప్రభావం తగ్గి మంచి వర్షాలు కురవడంతో ఉత్తర తెలంగాణ వరప్రదాయిని శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు (ఎస్సారెస్పీ)లోకి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జిల్లాలోని కడెం, స్వర్ణ, గడ్డెన్నవాగు ప్రాజెక్టుల్లోనూ నీటి నిల్వలు మెరుగుపడుతున్నాయి. దీంతో ఖరీఫ్సాగుతోపాటు తాగునీటి అవసరాలపై నెలకొన్న ఆందోళన క్రమంగా తొలగిపోతోంది. ఎస్సారెస్పీ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు కల్పతరువు. మహారాష్ట్రలో కురుస్తున్న వర్షాలతో జలాశయంలోకి వరద వస్తోంది. నీటిమట్టం పెరుగుతోంది. జోరందుకున్న సాగు.. ఎల్నినోప్రభావంతో ఈ ఖరీఫ్లో పంటల సాగుకు రైతులు ఇంతకాలం వెనుకాడారు. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలతో జలాశయాలు నిండాయి. దీంతో రైతుల్లో ఉత్సాహం కనిపిస్తోంది. సాగు పనుల జోరు పెంచారు. వర్షాలు ఇదే విధంగా కొనసాగితే నాలుగు ప్రధాన ప్రాజెక్టుల్లో నీటి నిల్వలు మరింత పెరిగే అవకాశముందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. దీంతో ఖరీఫ్ సాగుకు నీటి కొరత ఉండదనే విశ్వాసం రైతుల్లో వ్యక్తమవుతోంది. ఎల్నినో ప్రభావం తగ్గి మంచి వర్షాలు కురవడంతో రైతులు హుషారుగా ఉన్నారు. స్వర్ణ ప్రాజెక్టు.. ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1,181 అడుగులు నీటి నిల్వ 0.830 టీఎంసీలు (పూర్తి సామర్థ్యం 1.037 టీఎంసీలు) ఇన్ఫ్లో 100 క్యూసెక్కులు ఔట్ఫ్లో లేదు ఖరీఫ్కు భరోసా.. కొంతకాలంగా వర్షాలు లేక ప్రాజెక్టుల్లో నీరు తగ్గిపోవడంతో సాగుపై ఆందోళన నెలకొంది. ఇప్పుడు ఎస్సారెస్పీలోకి వరద నీరు చేరుతుండటంతో సరస్వతీ కాలువ ద్వారా నీరు వస్తుందనే నమ్మకం కలిగింది. ఖరీఫ్పై భరోసా దక్కింది. నీరు వదిలితే పంటలతో పాటు బోరుబావులకు కూడా రీచార్జి అవుతాయి. – గోవర్ధన్, రైతు భూగర్భ జలాలు పెరుగుతాయి ఎస్సారెస్పీతోపాటు కడెం, స్వర్ణ, గడ్డెన్నవాగు ప్రాజెక్టుల్లో కూడా నీటి నిల్వలు పెరగడం జిల్లాకు శుభపరిణామం. చెరువులు నిండితే భూగర్భ జలాలు పెరుగుతాయి. సాగునీటి సమస్య తగ్గి రైతులు ధైర్యంగా వ్యవసాయం చేస్తారు. ఇలాగే మరికొన్ని రోజులు వర్షాలు కురిస్తే ఈ ఖరీఫ్ సీజన్కు ఢోకా ఉండదు. – అనిల్ కుమార్, ఇరిగేషన్ ఈఈరేపు జాబ్మేళా నిర్మల్టౌన్: జిల్లా ఉపాధి కల్పన శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 6న(గురువారం) ఉదయం 11 గంటలకు నిర్మల్ డిగ్రీ కళాశాల సెమినార్ హాల్లో జాబ్మేళా నిర్వహిస్తున్నట్లు జిల్లా ఉపాధి అధికారి జి.విజయలక్ష్మి తెలిపారు. సుభగృహ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అపోలో ఫార్మసీలో మొత్తం 80 ఉద్యోగ ఖాళీలకు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. 18 నుంచి 30 ఏళ్ల వయసు న్న ఫ్రెషర్స్ కూడా అర్హులని తెలిపారు. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న యువతీ యువకులు రెజ్యూమ్, విద్యార్హత సర్టిఫికెట్లు, ఆధార్ జిరాక్స్ ప్రతులతో హాజరు కావాలని సూచించారు. వివరాలకు 7329911657, 8247656356, 9652707401 నంబర్లలో సంప్రదించాలని తెలిపారు.గడ్డెన్నవాగు ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 356.90 మీటర్లు నీటి నిల్వ 0.918 టీఎంసీలు (పూర్తి సామర్థ్యం 1.83 టీఎంసీలు) ఇన్ఫ్లో 231 క్యూసెక్కులు ఔట్ఫ్లో 20 క్యూసెక్కులు
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క్లిక్ చేస్తే కష్టాలేనిర్మల్టౌన్: సెల్ఫోన్లకు వచ్చే మెస్సేజ్ లింక్స్పై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎస్పీ జానకీషర్మి ల సూచించారు. తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూ రో ఆదేశాల మేరకు ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించేందుకు ప్రతీనెల మొదటి బుధవారం జిల్లాలో సైబర్ జాగృతి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలి పారు. ఇందులో భాగంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవంపురస్కరించుకొని ‘సురక్షా కా తిరంగా–స్టే అలర్ట్ –స్టే అవేర్–స్టే సైబర్ సేఫ్’ అనే సందేశంతో రూపొందించిన అవగాహన పోస్టర్లను మంగళవా రం జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో విడుదల చేశారు. నకిలీ యాప్లు, ప్రకటనలతో జాగ్రత్త.. సైబర్ నేరగాళ్లు రోజురోజుకూ కొత్త పద్ధతుల్లో ప్రజ లను మోసం చేస్తున్నారని ఎస్పీ తెలిపారు. నకిలీ ట్రేడింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాప్లు, అధిక లాభాల పేరుతో వచ్చే ప్రకటనలు, ప్రముఖుల ఫొటోలు, మార్ఫింగ్, నకిలీ సంస్థల పేర్లు, లోగోలతో వచ్చే పెట్టుబడి ప్రకటనలను నమ్మవద్దని హెచ్చరించారు. ట్రేడింగ్ యాప్లో భారీ లాభాలు నిజంగా డబ్బు పెరుగుతోందని భావించకూడదన్నారు. పరిశీలన తప్పనిసరి ఏదైనా సంస్థలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు దాని విశ్వసనీయత, అధికారిక వెబ్సైట్, యాప్ డౌన్లోడ్ సోర్స్ను తప్పనిసరిగా ధ్రువీకరించుకోవాలని సూ చించారు. ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు, ప్రముఖుల పేర్లను చూసి తొందరపడి డబ్బులు బదిలీ చేయవద్దన్నారు. ‘అప్రమత్తత+అవగాహన=సైబర్ భద్రత’ అనే సందేశాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలన్నారు. ‘ఫ్రాడ్ కా ఫుల్స్టాప్’తో సైబర్ నేరాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలని పిలుపునిచ్చారు. మోసపోతే 1930కు కాల్ చేయాలి.. సైబర్ మోసానికి గురైతే వెంటనే 1930 హెల్ప్లైన్కు సమాచారం అందించాలని ఎస్పీ సూచించారు. అలాగే నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్లో ఫిర్యాదు చేయాలని తెలిపారు. భైంసా ఏఎస్పీ సాయి కిరణ్, నిర్మల్ డీఎస్పీ శ్రీనివాస్, నిర్మల్ పట్టణ సీఐ సమ్మయ్య, సైబర్ క్రైమ్ ఇన్స్పెక్టర్ రమణ, ఆర్ఐ రామ్ నిరంజన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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భైంసాలో ఉచిత పోలీస్ కోచింగ్భైంసా : తెలంగాణ పోలీస్ కానిస్టేబుల్, ఎస్సై నియామకాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడంతో పట్టణంలోని మోహన్రావు పాటిల్ స్టడీ సర్కిల్లో మోహన్రావు పాటిల్ ప్రజా ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో సోమవారం ఉచిత కోచింగ్ను ప్రారంభించారు. ట్రస్ట్ చైర్మన్ మోహన్రావు పాటిల్, ఆర్ఎస్ఎస్ నిర్మల్ జిల్లా సహ సంఘ్ చాలక్ కృష్ణదాస్ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మోహన్రావు పాటిల్ మాట్లాడుతూ అభ్యర్థులు క్రమశిక్షణతో సిద్ధమై ఉద్యోగాలు సాధించాలని, అవసరమైతే ట్రస్ట్ తరఫున ఆర్థిక సహకారం కూడా అందిస్తామని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఆర్ఎస్ఎస్ కార్య విభాగ్ ప్రముఖులు దిగంబర్, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు దామోదర్, గోపాల్ దాస్ ఆకుల, సుభాష్ జాదవ్, మనోజ్ పాపిన్వార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పారదర్శకతకు ‘టీజీ స్కూల్’లక్ష్మణచాంద: ప్రభుత్వ బడుల్లో గత సంవత్సరం ఉ న్న తీరు వేరు, ఇప్పటి తీరు వేరు. ఉపాధ్యాయులు పాఠశాలలకు గైర్హాజరైనా, మధ్యాహ్న భోజనంలో ఎటువంటి అవకతవకలకు పాల్పడినా, అలాగే పా ఠశాలలో చేపట్టే అభివృద్ధి పనుల్లో ఎటువంటి తేడా వచ్చినా వెంటనే గుర్తు పట్టేస్తుంది టీజీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ యాప్. ప్రభుత్వ పాఠశాలల మొత్తం సమాచారాన్ని తెలుసుకునేందుకు తెలంగాణ విద్యాశాఖ ఈ నూతన యాప్ను అభివృద్ధి చేసింది. పారదర్శకంగా సేవలు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ నూతనంగా తీసుకొచ్చిన ఈ యా ప్తో పాఠశాలల్లో విద్యా సేవల్లో మరింత పారదర్శకత ఏర్పడనుంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థు ల అభ్యసన సామర్థ్యాల స్థాయిని తెలుసుకోవచ్చు. మధ్యాహ్న భోజనం పథకం అమలు తీరు, విద్యార్థులకు అందజేసే ఏకరూప దుస్తుల వివరాలు, పోషకుల సమావేశాల వివరాలు, విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయుల హాజరు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది. ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల మధ్య పారదర్శకత పెంచడం ఈ యాప్ ప్రధాన లక్ష్యం. వివరాలనీ డిజిటలైజ్ చేయడానికి ఈ నూతన వాట్సాప్ను ఉపయోగిస్తుండటంతో ఈ యాప్ ద్వారా పాఠశాలల సమగ్ర సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు. 15 రకాల సేవలు.. ఈ యాప్ ద్వారా విద్యార్థుల ఎఫ్ఎల్ఎన్, ఎల్ఐపీ(లిప్), బేస్లైన్ అసెస్మెంట్ ఆన్లైన్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. విద్యార్థుల నైపుణ్యాలను పరిశీలిస్తారు. అక్షరాస్యత, సంఖ్యాజ్ఞానం నైపుణ్యాలను అంచనా వేస్తారు. బడిబాట ప్రవేశాలు, విద్యార్థుల ప్రొఫైల్ సృష్టించడం, అప్డేట్ చేయవచ్చు. మండల, జిల్లాస్థాయి అధికారులకు విద్యా ప్రగతి నివేదికలను నేరుగా అందిస్తోంది. విద్యార్థుల మార్కులు, మెమోలు, హాల్టికెట్లు, బోనఫైడ్స్, ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికెట్లు (టీసీ) వాట్సాప్లో డౌన్లోడ్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. పరీక్షల సమాచారం, ఉపకార వేతనాలు, విద్యా సామగ్రి పంపిణీ వివరాలు మొబైల్కు సమాచారం అందుతుంది. ఉపాధ్యాయుల వృత్తిపరమైన శిక్షణ సమయంలో ఉదయం చెక్–ఇన్, సాయంత్రం చెక్–అవుట్ టైం నమోదు చేస్తోంది. పారదర్శకంగా అమలు తెలంగాణ విద్యాశాఖ అమలు చేస్తున్న టీజీ స్కూల్ యాప్ను జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలల్లో పారదర్శకంగా అమలు చేస్తున్నాం. ఈ యాప్ ద్వారా ప్రతీ పాఠశాల సమగ్ర సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు. – భోజన్న, డీఈవోజిల్లా సమాచారం... ప్రాథమిక పాఠశాలలు 577 ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలు 89 ఉన్నత పాఠశాలలు 164 మొత్తం విద్యార్థులు 66,790 మొత్తం ఉపాధ్యాయులు 3,288
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ఉద్యాన పంటలతో ‘సాగు’దాంముధోల్: ఎల్నినో ప్రభావంతో ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవాలని ప్రభుత్వం, వ్యవసాయాధికారులు సూచిస్తున్నారు. సంప్రదాయ పంటలు కాకుండా మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉన్న పంటల సాగుతో అధిక లాభాలు సాధించవచ్చని ఉద్యానవన అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రైతులను ప్రోత్సహించేందుకు ఉద్యానవన శాఖ పూలు, పండ్లు, కూరగాయలు సాగు చేసే రైతులకు డ్రిప్ ఇరిగేషన్తోపాటు వివిధ రాయితీలు ప్రకటించింది. ఆసక్తి ఉన్న రైతుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. డ్రిప్, ఆయిల్పామ్ సబ్సిడీ ఆయిల్పామ్ సాగుచేసే రైతులకు ఎన్ని ఎకరాలు సాగు చేసినా రాయితీ వర్తిస్తుంది. డ్రిప్ ఇరిగేషన్కు ఎకరానికి రూ. 22,518 సబ్సిడీ అందుతుంది. ఎకరం మొక్కలకు రూ.11,600 సబ్సిడీ లభిస్తుంది. పండ్ల తోటలకు.. పండ్ల తోటల విస్తరణ పథకం కింద బొప్పాయి, అవకాడో, మామిడి, నిమ్మ, జామ, దానిమ్మ పంటలు సాగు చేసే రైతులకు 40 శాతం రాయితీ ఇస్తారు. బంతి, చామంతి, గులాబీ వంటి పూల మొక్కలకు 80 శాతం రాయితీ వర్తిస్తుంది. సాగు వివరాలు ముధోల్ నియోజకవర్గంలోని ముధోల్, కుంటాల, లోకేశ్వరం, కుభీర్, బాసర, భైంసా, తానూర్ ప్రాంతాల్లో 3,171 ఎకరాల్లో ఆయిల్పామ్ సాగు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మామిడి, నిమ్మ, దానిమ్మ, పూలు, పసుపు, కూరగాయలు సాగవుతున్నాయి. పండ్ల తోటలు 150 ఎకరాలు, పూల తోటలు 40 ఎకరాలు, పసుపు 1,800 ఎకరాలు, కూరగాయలు 2,000 ఎకరాలు సాగులో ఉన్నాయి. కూరగాయల పందిర్లు, నారు.. కూరగాయలు సాగు చేసే రైతులు పందిర్లు వేసుకోవడానికి 50 శాతం రాయితీ ఉంది. జిల్లా కోటాగా 20 యూనిట్లు కేటాయించారు. వివిధ రకాల కూరగాయల నారును 207 ఎకరాల వరకు ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. బిందు సేద్యం పరికరాలకు ఎస్సీ, ఎస్టీ రైతులకు 90 శాతం, బీసీ రైతులకు 80 శాతం, ఇతర రైతులకు 70 శాతం రాయితీ వర్తిస్తుంది. కూరగాయల పంటలకు అవసరమైన మల్చింగ్ పేపర్ను 50 శాతం సబ్సిడీపై ఇస్తారు. దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నాం.. ఉద్యనవన శాఖ ప్రకటించిన పథకాలకు అర్హులైన రైతులు ఆయా మండల ఉధ్యాన శాఖ అధికారులకు సంప్రదించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. కోటా మేరకు సబ్సిడీలు వర్తిస్తాయి. వరి పంట కాకుండా రైతులు కూరగాయలు, పండ్లు, పూల సాగు చేసి మంచి ఆదాయం పొందాలి.
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ఇంటర్ సిలబస్ మారిందిమంచిర్యాలఅర్బన్: ఇంటర్ విద్యలో మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాలను పెంచడమే లక్ష్యంగా ఇంటర్మీడియెట్ విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. 2026–27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి నూతన కరికులమ్, సవరించిన పాఠ్యపుస్తకాలు, డిజిటల్ బోధన పద్ధతులు అమలు చేయనుంది. ఇంటర్లో ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటలిజెన్స్(ఏఐ) ఆధారిత విద్యపై అధ్యాపకులకు జిల్లాస్థాయిలో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఇంటర్మీడియెట్ స్థాయిలో ఏఐ బోధన ద్వారా ఇంజినీరింగ్లో చేరే విద్యార్థులకు ఎంతగానో ప్రయోజనం కలుగనుంది. ఉన్నత విద్యతోపాటు భవిష్యత్లో ఉద్యోగ అవకాశాలకు పునాది పడనుంది. పాఠ్యాంశాల్లో మార్పులు.. ఇంటర్మీడియెట్ తెలుగు పుస్తకాన్ని మొత్తం మార్చేశారు. సబ్జెక్టుల వారీగా అనేక మార్పులు చేశారు. జంతుశాస్త్రంలో ప్రోటోజోవాలో గమనం, ప్రత్యుత్పత్తి తొలగించగా.. ఫస్టియర్లో ప్రాక్టికల్స్కు 15 మార్కులు, భౌతికశాస్త్రంలో ఫిజిక్స్ ఆఫ్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ చేర్చడంతోపాటు ప్రాక్టికల్స్కు 15 మార్కులు, వృక్షశాస్త్రంలో ఆర్థిక వృక్షశాస్త్రం చేర్చి ప్రాక్టికల్స్కు 15 మార్కులు కేటాయించారు. గణితంలో అనుక్రమాలు, శ్రేణులు, సమితుల సిద్ధాంతం అధ్యాయాలు చేర్చారు. రసాయనశాస్త్రంలో ప దార్థాల స్థితులు, పర్యావరణ రసాయన శాస్త్రం, స్టో యికియోమెట్రీ పాఠంలో మెలారిటీ భావన తొలగించారు. మొదటి సంవత్సరం ప్రాక్టీకల్ పరీక్షల కోసం క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్ నుంచి 15 లవణాలు కొత్తగా చేర్చారు. హిస్టరీలో యూనిట్–6లో దక్షిణ భారతదేశం, దక్కన్రాజ్యాలు, యూనిట్–8లో ప్రాంతీయ రాజ్యాలు కొత్తగా చేర్చగా మరాఠాలు, ప్రాంతీయ శక్తుల ఎదుగుదల తొలగించారు. సుల్తానేట్ రాజవంశీయుల అంశం యూనిట్–7లో కలిపారు. యూరోపియన్ల రాక, బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన తొలి తిరుగుబాటు, జాతీయోద్యమం (తొలిదశ, మలిదశ) యూనిట్లు విలీనం చేశారు. ఎకనామిక్స్లో పాజిటివ్ ఎకనామిక్స్, నార్రేటివ్, నార్మేటివ్ ఎకనామిక్స్ చేర్చారు. స్టాటిస్టిక్స్ సూచీ సంఖ్యలు కొత్తగా చేర్చారు. తెలుగులో పాఠ్యాంశాలు మార్పులు చేశారు. శిక్షణ అనంతరం.. రాష్ట్రస్థాయిలో శిక్షణ పొందిన డీఆర్పీలు జిల్లాల వారీగా అధ్యాపకులకు శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. మారిన సిలబస్లో కెమిస్ట్రీ, హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్టుల్లో తీసివేసిన, కొత్తగా చేర్చిన పాఠ్యాంశాలను సులభంగా ఎలా బోధించాలో అవగాహన కల్పించనున్నారు. క్లాస్రూమ్లలో టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటలిజెన్స్(ఏఐ) సాధనాలు, డిజిటల్ పద్ధతులను ఉపయోగించి పాఠాలను ఆకర్షణీయంగా ఎలా చెప్పాలో శిక్షణ ఇస్తారు. 2026–27 విద్యాసంవత్సరం నుంచి అమల్లోకి వచ్చే నూతన అసెస్మెంట్, పరీక్షల ప్యాట్రన్పై స్పష్టతనిస్తారు. కేవలం సబ్జెక్టు బోధన మాత్రమే కాకుండా విద్యార్థులకు ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందేలా గైడెన్స్ ఇచ్చేందుకు మాస్టర్ ట్రైనర్లను సిద్ధం చేయనున్నారు. రాష్ట్రస్థాయిలో శిక్షణ ఇలా.. నూతన విధానాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో సమర్థవంతంగా అమలు చేసేందుకు హైదరాబాద్లో పలు వేదికలపై జూలై 31 నుంచి ఆగస్టు 5వరకు మూడు విడుతల్లో రాష్ట్రస్థాయి మాస్టర్ ట్రైనర్లు, డిస్ట్రిక్ రిసోర్స్ పర్సన్లకు (డీఆర్పీ) రెండు రోజుల శిక్షణ నిర్వహిస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా 11 సబ్జెక్టుల్లో ఇంగ్లిష్ మినహాయిస్తే సబ్జెక్టుకు ఒక్కరి చొప్పున 10 మంది అంటే దాదాపు 40 మంది అధ్యాపకులను డీఆర్పీలుగా ఎంపిక చేసి శిక్షణ ఇస్తున్నారు. డీఆర్పీలు జూనియర్ లెక్చరర్లకు ఇదే తరహాలో రెండు రోజుల శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్ ప్రాథమికాంశాలైన ఏఐ నిర్వచనం, చరిత్ర, రోజువారీ జీవితంలో దాని అప్లికేషన్, ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్, డిప్ లెర్నింగ్ మధ్య తేడాలు, గణిత శాస్త్రానికి ఏఐ, ప్రోగ్రామింగ్ పునాదులు, తదితర అంశాలపై శిక్షణ ఇస్తున్నారు. పూర్తిగా మారిన తెలుగు పుస్తకం ఉమ్మడి జిల్లాలో ఇంటర్ కళాశాలలు, విద్యార్థుల వివరాలు జిల్లా కళాశాలలు విద్యార్థులు మంచిర్యాల 10 4,320 నిర్మల్ 13 4,844 ఆదిలాబాద్ 13 6,606 కుమురంభీం 11 4,180
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కేసుల దర్యాప్తు వేగవంతం చేయాలినిర్మల్టౌన్ : పోలీస్ స్టేషన్లలో పెండింగ్ కేసుల దర్యాప్తు వేగవంతం చేయడంతోపాటు నాణ్యతతో కూడిన దర్యాప్తు చేపట్టాలని ఎస్పీ జానకీషర్మిల ఆదేశించారు. నిర్మల్ పట్టణ పోలీస్స్టేషన్ను సోమవారం తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా పోలీస్స్టేషన్ పరిసరాలు, రిసెప్షన్, రికార్డు రూంను పరిశీలించారు. వివిధ రికార్డులు, రిజిస్టర్లు తనిఖీ చేసి కేసుల దర్యాప్తు పురోగతి, పెండింగ్ కేసులు, ప్రజల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదుల పరిష్కారంపై సమీక్షించారు. స్టేషన్కు వచ్చే ప్రతీ ఫిర్యాదుదారుడితో మర్యాదపూర్వకంగా వ్యవహరించాలన్నారు. పట్టణంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని, నేరాల నియంత్రణకు పెట్రోలింగ్ పటిష్టం చేయాలని ఆదేశించారు. మహిళలు, చిన్నారులు, వృద్ధుల భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని, ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. బాధ్యతాయుతంగా విధులు నిర్వహించాలని, ప్రజామిత్ర పోలీసింగ్కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని తెలిపారు. ఎస్పీ వెంట డీఎస్పీ శ్రీనివాస్, పట్టణ సీఐ సమ్మయ్య, ఎస్సైలు, పోలీస్ సిబ్బంది ఉన్నారు.
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సింహాచలంలో నృత్య ప్రదర్శననిర్మల్ఖిల్లా: నిర్మల్ జిల్లాకేంద్రానికి చెందిన స్వరూపిణి నృత్య కళాకేత్రం మరోసారి తన కళా ప్రతిభను చాటుకుంది. సంస్థ వ్యవస్థాపకురాలు నవ్య వినయ్ ఆధ్వర్యంలోని 55 మంది చిన్నారులతో కూడిన బృదం విశాఖపట్నంలోని ప్రసిద్ధ సింహాచలం వరాహలక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థానంలో ఆదివారం సాయంత్రం కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనతో భక్తులను ఆకట్టుకుంది. సంప్రదాయ కూచిపూడి నృత్యరీతిలో భక్తి, భారతీయ సంస్కృతి, శాసీ్త్రయ నృత్య వైభవాన్ని ప్రతిబింబించేలా చిన్నారులు తమ ప్రతిభ కనబరిచారు. ప్రశంసాపత్రాలతో కళాకారులు, గురువు నవ్యవినయ్
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నిర్మల్సర్ డిజిటలైజేషన్ త్వరగా పూర్తి చేయాలి నిర్మల్చైన్గేట్: సర్ డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ త్వరగా పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి సుదర్శన్ రెడ్డి కలెక్టర్లకు సూచించారు. అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లతో హైదరాబాదు నుంచి సోమవారం సమీక్ష నిర్వహించారు.డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ మొత్తాన్ని పారదర్శకంగా పూర్తి చేయాలన్నారు. ఎటువంటి తప్పులు దొర్లకుండా డిజిటలైజేషన్ చేపట్టాలన్నారు. ఎస్ఐఆర్ డిజిటలైజేషన్, పోలింగ్ కేంద్రాల రేషనలైజేషన్ ప్రక్రియలపై జిల్లాల వారీగా సమీక్షించారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన కుటుంబ సభ్యులు వేర్వేరు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటు ఉంటే, వారిని ఒకే పోలింగ్ కేంద్రం కిందకు వచ్చేలా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. ఈ వీసీలో కలెక్టర్ భవేశ్మిశ్రా, అదనపు కలెక్టర్ కిశోర్కుమార్, భైంసా సబ్ కలెక్టర్ అజ్మీరా సంకేత్ కుమార్, డీఆర్వో రాథోడ్ రమేశ్, ఆర్డీవో దేవీదాస్, అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.నిర్మల్: ఎప్పుడు వస్తున్నారో.. ఎలా వస్తున్నారో తెలియడం లేదు. జిల్లాలో దొంగతనాలు చేస్తూ.. అందినకాడికి దోచుకుంటూ.. సరిహద్దు దాటి పారిపోతున్నారు. జిల్లాలో ఇటీవల వరుస చోరీలతో పోలీసులకు సవాల్ విసురుతున్నారు. ఒక కేసు ఛేదించేలోపే మరో దొంగతనం చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా భద్రత లేని ఆలయాలను, చోరీ చేసి పారిపోవడానికి సులువుగా ఉండే ఇళ్లను టార్గెట్ చేస్తున్నారు. బాసర ఆలయం నుంచి జిల్లాకేంద్రంలోని మల్ల న్నగుట్ట హరిహరక్షేత్రం వరకు చిన్నపెద్ద అనే తేడా లేకుండా గుడుల్లో దోపిడీలకు తెగబడుతున్నారు. వరుస ఘటనల నేపథ్యంలో ఆలయాల భద్రతపైనా ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. వరుస చోరీల వెనుక మహారాష్ట్రకు చెందిన అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలు ఉండొచ్చని భావిస్తున్న పోలీసులు ఆ దిశగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. జిల్లా సరిహద్దుల్లో చెక్పోస్టులను ఏర్పాటు చేశారు. రాత్రిళ్లు పెట్రోలింగ్ ముమ్మరం చేయాలని ఎస్పీ జానకీషర్మిల ఆదేశించారు. సరిహద్దు ఆసరాగా.. జిల్లా మహారాష్ట్ర సరిహద్దును ఆనుకుని ఉండటంతో అక్కడి నుంచి వచ్చే దొంగల ముఠాలు రాత్రివేళల్లో జిల్లాలోకి ప్రవేశించి చోరీలకు పాల్పడి, తెల్లవారే సరికి మహారాష్ట్రలోని దూరప్రాంతాలకు పారిపోతున్నట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. గతంలో నమోదైన కొన్ని కేసుల తీరు, సీసీటీవీ ఫుటేజీల్లో కనిపించిన అనుమానితుల కదలికలను పరిశీలిస్తూ ఈ దిశగా దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. జిల్లా సరిహద్దు మార్గాలపైనా నిఘా పెంచారు. అనుమానితుల కదలికలను గుర్తించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఆలయాలే లక్ష్యంగా.. ఇటీవల జిల్లాలోని పలు ఆలయాల్లో హుండీలు పగులగొట్టి నగదు అపహరించిన ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి. ఇందులో ఒక కేసు గుట్టు విప్పేలోపే మరోచోట దొంగతనం జరగడంతో పోలీసులపైనా ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. బాసర ఆలయంలో చోరీ కేసులో దొంగలను పట్టుకోగానే.. వేరే ముఠాలు మరో రెండు ఆలయాల్లో దొంగతనాలకు పాల్ప డ్డాయి. తాజాగా జిల్లాకేంద్రంలోని మల్లన్నగుట్ట ఆలయాల్లోనూ దోపిడీ చేయడం భక్తులను కలవరపెడుతోంది. రాత్రివేళల్లో జనసంచారం తక్కువగా ఉండే సమయాలను ఎంచుకుని దొంగలు చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. జిల్లా కేంద్రంలోని మల్లన్నగుట్టలో ఫింగర్ప్రింట్స్ పరిశీలిస్తున్న పోలీసు సిబ్బంది జిల్లాలో వరుస చోరీలు పోలీసులకు సవాల్గా మారాయి. వీటిని ఎస్పీ జానకీషర్మిల ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దింపి సీసీటీవీ ఫుటేజీలు, సెల్ఫోన్ సిగ్నళ్లు, అనుమానితుల కదలికలపై ఆరా తీస్తున్నారు. చోరీలు జరిగిన వెంటవెంటనే ఆ కేసులను పరిష్కరించేలా, సంబంధిత దొంగలను పట్టుకునేలా టీమ్లు ఏర్పాటు చేసి పంపిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఆరు నెలల్లోనే జిల్లాలో 230 చోరీ జరగడం గమనార్హం. వీటిలో 143 కేసులను ఛేదించారు. చోరీలను అరికట్టేలా చర్యలు.. జిల్లాలో వరుస చోరీలకు పాల్పడుతున్న ముఠాలను పట్టుకునేందుకు ఇప్పటికే ప్రత్యేక బృందాలు పనిచేస్తున్నాయి. సరిహద్దుల్లో ప్రత్యేకంగా చెక్పోస్టులను ఏర్పాటు చేశాం. రాత్రిళ్లు పెట్రోలింగ్ మరింత పెంచాలని ఆదేశాలు జారీ చేశాం. జిల్లా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉంటూ అనుమానితులు కనిపిస్తే సమాచారం ఇవ్వాలి. –జానకీషర్మిల, ఎస్పీ
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బాసరలో కార్డన్ సెర్చ్బాసర: బాసరలో సోమవారం ఏఎస్పీ సాయికిరణ్ ఆధ్వర్యంలో కార్డన్ సెర్చ్ నిర్వహించారు. ఎస్పీ జానకీషర్మిల ఆదేశాల మేరకుచేపట్టిన ఈ తనిఖీల్లో పోలీసులు ఇంటింటికీ వెళ్లి ధ్రువపత్రాలు, అనుమానాస్పద వ్యక్తుల వివరాలు, వాహనాల వివరాలు నమోద చేసుకున్నారు. సరైన పత్రాలు లేని 70 ద్విచక్ర వాహనాలు, 6 ఆటోలు, ఒక లారీతోపాటు నంబర్ ప్లేట్ లేని నాలుగు ద్విచక్ర వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం ఏఎస్పీ మాట్లాడుతూ, ఇటీవల బాసరలోని మహాకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో జరిగిన కిరీటం చోరీ కేసును వేగంగా ఛేదించి నిందితులను పట్టుకున్న పోలీసు బృందాన్ని అభినందించారు. యువత గంజాయి, డ్రగ్స్ వంటి మత్తు పదార్థాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు పోలీసులు వచ్చే వరకు వేచి చూడకుండా వెంటనే బాధితులను ఆసుపత్రికి తరలిస్తే, ‘గోల్డెన్ అవర్’ పథకం కింద ప్రభుత్వం రూ.5 వేల ప్రోత్సాహకం అందిస్తుందని వివరించారు. మైనర్లకు వాహనాలు ఇవ్వడం చట్టవిరుద్ధమని, అలాంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపించిన వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రతీ కాలనీ, ప్రధాన రహదారులపై సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటుతో నేరాలు నియంత్రించవచ్చని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ముధోల్ సీఐ రవీందర్, బాసర సీఐ దీపక్, ముధోల్ ఎస్సై, బైంసా–ముధోల్–బాసర పోలీస్ సిబ్బంది, బాసర సర్పంచ్ వెంకటేశ్గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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గజ్జలమ్మా.. దీవించుకుంటాల: కుంటాల ఇలవేల్పు శ్రీగజ్జలమ్మ, ముత్యాలమ్మ, మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయాల్లో ఆదివారం భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. వర్షాలు కురిసి సమృద్ధిగా పంటలు పండాలని కోరుతూ బోనాలను సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అర్చకులు శ్రీకాంత్ రామానుజదాస్, నగేశ్ ఆధ్వర్యంలో గజ్జలమ్మకు అభిషేకం, అలంకరణ, అర్చన, హారతి, పల్లకిసేవ నిర్వహించారు. ఆలయకమిటీ ఆధ్వర్యంలో తీర్థ ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు. అడెల్లిలో భక్తుల సందడి సారంగపూర్: ఉత్తర తెలంగాణలో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన అడెల్లి మహాపోచమ్మ ఆలయంలో ఆదివారం భక్తుల సందడి నెలకొంది. జిల్లా నలుమూలలతోపాటు పొరుగు జిల్లాలు, పొరుగు మహారాష్ట్ర నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ప్రత్యేక పూజలు చేసి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. భక్తులకు ఇబ్బంది కలుగకుండా ఈవో భూమయ్య ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాట్లు చేవారు. ఎస్సై శ్రీకాంత్ ఆధ్వర్యంలో బందోబస్తు నిర్వహించారు.ఆలయంలో పూజలు చేస్తున్న భక్తులు
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బోనమెత్తిన నిర్మల్ఆషాఢ మాసం ఆదివారం సందర్భంగా నిర్మల్ బోనమెత్తింది. పట్టణంలోని వివిధ కాలనీల మహిళలు ఉదయం నుంచే అమ్మవార్ల ఆలయాలకు డప్పు చప్పుళ్లు, శివసత్తుల పూనకాలు, పోతురాజుల విన్యాసాల నడుమ బోనాలు ఎత్తుకుని ఊరేగింపుగా బయల్దేరారు. బోనాల ఊరేగింపులతో వీధుల్లో పండుగ వాతావరణం కనిపించింది. కుటుంబ సమేతంగా అమ్మవార్లను దర్శించుకుని బోనం నైవేద్యంగా సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. బంగల్పేట్ మహాలక్ష్మి, బుధవార్పేట్ పోచమ్మ, ప్రియదర్శినినగర్ కట్ట పోచమ్మ, ధ్యాగవాడ సారాగమ్మ, మంచిర్యాల రోడ్డు మారెమ్మ, డిగ్రీ కళాశాల అమ్మవార్ల ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. నిర్మల్ ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి సతీమణి కవిత మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి, నందిగుండం దుర్గామాతకు బోనం సమర్పించారు. మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ అప్పాల గణేశ్చక్రవర్తి, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సోమా భీమారెడ్డి, బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు రావుల రాంనాథ్, కౌన్సిలర్లు గంజి రాజు, శ్రీరామోజు నరేష్, శశాంక్, సూరజ్నాయక్, బీజేవైఎం జిల్లా అధ్యక్షులు నిరంజన్రెడ్డి తదితరులు మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. మంజులాపూర్లో గంగపుత్ర కులసంఘం ఆధ్వర్యంలో బోనాల జాతర నిర్వహించారు. – నిర్మల్టౌన్/నిర్మల్చైన్గేట్/నిర్మల్ఖిల్లా
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గోదావరి పుష్కరాలకు రూ.27 కోట్లుభైంసా: వచ్చే ఏడాది జూన్లో నిర్వహించే గోదావరి పుష్కరాల కోసం ముధోల్ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి పనులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.27 కోట్లు మంజూరు చేసిందని ముధోల్ ఎమ్మెల్యే పవార్ రామారావు పటేల్ తెలిపారు. భైంసాలోని తన నివాసంలో ఆదివారం వివరాలు వెల్లడించారు. రహదారుల అభివృద్ధికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు చెప్పారు. పంచాయతీరాజ్ శాఖ ద్వారా ఓని–బాసర రహదారి మరమ్మత్తులకు రూ.2.55 కోట్లు, గన్నోరా–ఓని రోడ్డుకు రూ.2 కోట్లు, పీడబ్ల్యూడీ రోడ్ నుంచి మహంకాళి ఆలయ రహదారికి రూ.1.20 కోట్లు, కిర్గుల్(బి)–బాసర రోడ్డు కనెక్టివిటీకి రూ.2.80 కోట్లు, బాసర రైల్వే స్టేషన్ నుంచి నావేగావ్ రోడ్డుకు రూ.1.35 కోట్లు, మల్కాపూర్ మీదుగా బాసరకు రూ.2.70 కోట్లు, ట్రిపుల్ ఐటీ నుంచి బాలాపూర్ రోడ్డుకు రూ.45 లక్షలు, పెట్రోల్ బంక్ నుంచి శాంకరి స్కూల్ వరకు రూ.45 లక్షలు మంజూరు చేసినట్లు వివరించారు. ఆర్అండ్బీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో బాసర అబాదీ నాలుగు లేన్ల రహదారిని పుష్కర ఘాట్ వరకు విస్తరించేందుకు రూ.8.50 కోట్లు, బిద్రెల్లి–ధర్మాబాద్ రెండు లేన్ల రహదారి విస్తరణకు రూ.4.65 కోట్లు, బాసర బస్స్టాండ్ రహదారి మరమ్మతులకు రూ.85 లక్షలు కేటాయించినట్లు తెలిపారు. ఈ పనులను త్వరలోనే ప్రారంభించి, పుష్కరాల నాటికి పూర్తి చేసేలా చర్యలు చేపడతామని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు.
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ఆస్పత్రుల్లో సేవల విస్తరణదేశవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన బాసరలోని శ్రీజ్ఞాన సరస్వతీ ఆలయానికి రోజూ వేలాదిమంది, పండుగలు, సెలవు దినాల్లో లక్షలాది మంది భక్తులు వస్తుంటారు. పక్కనే వేలాదిమంది చదువుకునే ట్రిపుల్ఐటీ కూడా ఉంది. భక్తులు, విద్యార్థులు, స్థానికులకు అత్యవసర వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉండేలా బాసర ప్రాంతంలో సేవలను మరింత విస్తరించాలని ప్రస్తావించారు. ఖానాపూర్లో ఏరియాస్పత్రి ఏర్పాటు చేయాలని కూడా సమావేశంలో ప్రతిపాదించారు. ఖానాపూర్, పరిసర మండలాల ప్రజలు మెరుగైన వైద్య సేవల కోసం నిర్మల్, ఆదిలాబాద్ లేదా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సి వస్తోందని, అక్కడ ఏరియాస్పత్రి ఏర్పాటు చేస్తే వేలాది మందికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందని వివరించారు. కాగా, జిల్లాలో వైద్య సేవలను మరింత బలోపేతం చేసేలా ప్రజాప్రతినిధులు అందించిన ప్రతిపాదనలను ప్రభుత్వం సానుకూలంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. దీంతో జిల్లా వాసులకు మెరుగైన వైద్యం అందించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోనుందనే ఆశలు సర్వత్రా వ్యక్తమవుతున్నాయి.భైంసా: జిల్లా ప్రజలకు మరింత మెరుగైన వైద్యసేవలు అందనున్నాయి. జిల్లాలోని మహారాష్ట్ర సరిహద్దు ప్రాంతాల ప్రజలు, ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం బాసరకు వచ్చే భక్తులు, ట్రిపుల్ ఐటీ విద్యార్థుల అవసరాల దృష్ట్యా వైద్యసేవలు మరింత విస్తరించాలని జిల్లాకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. రాష్ట్ర వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ సోమవారం సచివాలయంలో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల అభివృద్ధి, మౌలిక వసతులు, సిబ్బంది కొరత, అత్యవసర వైద్యసేవలపై సమగ్రంగా చర్చించారు. మలేరియా, డెంగీ, వైరల్ ఫీవర్, డయేరియా లాంటి సీజనల్ వ్యాధుల నియంత్రణకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సరిహద్దు జిల్లా కావడంతోనే.. జిల్లా మహారాష్ట్ర సరిహద్దుకు ఆనుకుని ఉండటంతో భైంసా, కుభీర్, బాసర, తానూర్ తదితర ప్రాంతాల ఆస్పత్రులకు రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలు వైద్యసేవల కోసం వస్తుంటారు. ప్రమాదాలు, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రోగుల రద్దీ పెరుగుతుండడంతో ప్రస్తుతమున్న సదుపాయాలు సరిపోవడం లేదు. ఆస్పత్రులను విస్తరించాలని, సరిపడా వైద్యులు, సిబ్బందిని నియమించాలని, ఆధునిక పరికరాలు సమకూర్చాలని, అంబులెన్స్ల సౌకర్యం కల్పించాలని ఎమ్మెల్యేలు మంత్రిని కోరారు. ముధోల్ ఎమ్మెల్యే పవార్ రామారావు పటేల్ భైంసా ఏరియాస్పత్రిని 100 పడకల నుంచి 150 పడకలకు అప్గ్రేడ్ చేయాలని, మెటర్నిటీ విభాగం ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రిని కోరారు. ఐదు పడకల డయాలసిస్ కేంద్రాన్ని 10 పడకలకు విస్తరించాలని, కుభీర్ ఆస్పత్రిని 30 పడకల ఆస్పత్రిగా అప్గ్రేడ్ చేయాలని, అసంపూర్తిగా ఉన్న ముధోల్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి భవన నిర్మాణాన్ని వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని కోరారు. ఖాళీగా ఉన్న వైద్యులు, స్టాఫ్ నర్సులు, ఇతర పోస్టులను భర్తీ చేయాలని, కుభీర్, బాసర మండలాలకు ఒక్కొక్కటి, భైంసాకు అదనంగా మరో అంబులెన్స్ మంజూరు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సేవలు మరింత విస్తరించాలని..
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అవగాహన లోపం.. కార్మికులకు శాపంనిర్మల్చైన్గేట్: జిల్లాలో కార్మికులకు తమ హక్కుల గురించి తగిన అవగాహన లేకపోవడంతో లేబర్ కార్డులకు దూరంగా ఉంటున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ పరిస్థితి మరింత తీవ్రంగా కనిపిస్తోంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కార్మికుల సంక్షేమం కోసం అనేక పథకాలు అమలు చేస్తున్నప్పటికీ, కార్మికులు ఇప్పుడిప్పుడే కార్డులు పొందేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం త రఫున కూడా తగిన అవగాహన కల్పించడంలో విఫ లమవుతోందనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. గ్రా మీణ ప్రాంతాలు, చిన్న పట్టణాల్లో కార్మికులు లేబర్ కార్డుల గురించి సమాచారం పొందడం చాలా కష్టంగా మారుతోంది. అందువల్ల ప్రభుత్వం అవగాహన కార్యక్రమాలను మరింత విస్తృతంగా నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉంది. జిల్లాలో ఏడు లక్షలకుపైగా జనాభా ఉండగా, వీరిలో దాదాపు రెండు లక్షల మంది వివిధ రంగాల్లో కార్మికులుగా పని చేస్తున్నారు. అయితే వీరిలో కేవలం 22,864 మంది మాత్రమే లేబర్ కార్డులు పొందారు. ఈ గణాంకాల ప్రకారం కార్మికుల్లో పది శాతం కంటే తక్కువ మంది మాత్రమే లేబర్ కార్డులు పొందారు. లేబర్ కార్డుతో ప్రయోజనాలు.. లేబర్ కార్డు ఉన్న కార్మికులకు అనేక ఆర్థిక ప్రయోజనాలు అందుతాయి. కూతుళ్ల పెళ్లికి రూ.30 వేలు, ప్రసవానికి రూ.30 వేలు(ఇద్దరు కూతుళ్లకు మాత్రమే) సాయం అందుతుంది. ఈ ప్రయోజనాలు ఒక సంవత్సరం ముందు బోర్డులో కార్మికుడు లేదా కార్మికురాలుగా నమోదైనవారికే వర్తిస్తాయి. ప్రమాదంలో మరణించినప్పుడు బాధిత కుటుంబానికి రూ.10 లక్షలు, సాధారణ మరణానికి రూ.2 లక్షల ఆర్థిక సాయం అందుతుంది. దహన సంస్కార ఖర్చుల కోసం రూ.30 వేలు అందజేస్తారు. ప్రమాదవశాత్తు అంగవైకల్యం కలిగినవారికి రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు పరిహారం ఇస్తారు. తాత్కాలిక వైద్య ఖర్చుల కింద నెలకు రూ.4,500 చొప్పున గరిష్టంగా రూ.13,500 సహాయం అందుతుంది. అదనంగా సంక్షేమ బోర్డు ద్వారా కార్మికుల పిల్లల చదువులకు ఉపకార వేతనాలు కూడా అందిస్తారు. 2018 నుంచి ఇప్పటివరకు క్లెయిమ్ల వివరాలు నిర్మల్ డివిజన్లో.. మొత్తం లేబర్ కార్డులు 11,258 ప్రసూతి క్లెయిమ్లు 585 చెల్లించిన డబ్బులు రూ.1,75,58,758 పెళ్లి గిఫ్ట్ 204 చెల్లించిన డబ్బులు 61,26,708 సాధారణ మరణం 99 చెల్లించిన డబ్బులు 1,26,63,019 యాక్సిడెంట్లు మరణం 4 చెల్లించిన డబ్బులు 25,20,152 భైంసా డివిజన్లో.. మొత్తం లేబర్ కార్డులు 11,606 ప్రసూతి క్లెయిమ్లు 913 చెల్లించిన డబ్బులు 2,74,21,476 పెళ్లి గిఫ్ట్ 283 చెల్లించిన డబ్బులు 88,00,195 సాధారణ మరణం 65 చెల్లించిన డబ్బులు 85,71,802 యాక్సిడెంట్లు మరణం 6 చెల్లించిన డబ్బులు రూ.41,50,189 నిరంతరం అందజేస్తున్నాం లేబర్ కార్డు పొందేందుకు నిర్ణీత గడువు అంటూ ఏమీ లేదు. కార్మికులుగా పనిచేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లో నమోదు చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరి దరఖాస్తును పరిశీలించి అర్హులందరికీ లేబర్ కార్డులు అందజేయడం జరుగుతుంది. జిల్లాలో 23 వేల మంది ఇప్పటి వరకు కార్డులు కలిగి ఉన్నారు. వచ్చేనెల 5వ తారీఖున కార్మికులకు అవగాహన కల్పించి మరింత మంది కార్డులు పొందేలా ప్రోత్సహిస్తాం. – రాజలింగం, లేబర్ ఆఫీసర్, నిర్మల్
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● ఖాకీ కొలువులకు కఠోర సాధన ● తెల్లవారుజామున మైదానాల్లో కసరత్తు.. ● పగలు, రాత్రి పుస్తకాలతో కుస్తీనిర్మల్టౌన్: ఖాకీ యూనిఫాం ధరించి ప్రజలకు సేవ చేయాలన్న లక్ష్యంతో నిరుద్యోగ యువత కఠోర శ్రమకు సిద్ధమైంది. కొన్ని నెలల నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలీస్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తుందనే ప్రచారంతో జిల్లాకు చెందిన నిరుద్యోగ యువత పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతున్నారు. మైదానాల్లో శరీర దారుఢ్య పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం పోలీస్ శాఖలో ఎస్సై, కానిస్టేబుల్లతోపాటు అగ్నిమాపక, జైలు శాఖల్లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీంతో జిల్లాలోని యువతలో ఉత్సాహం నెలకొంది. జిల్లా కేంద్రంలోని వివిధ పోలీస్ కోచింగ్ అకాడమీలు, స్టడీ సెంటర్లు అభ్యర్థులతో సందడిగా మారాయి. అకాడమీల్లో సందడి పోలీస్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడంతో జిల్లాలోని పోలీస్ శిక్షణ అకాడమీల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఉద్యోగం సాధించాలనే లక్ష్యంతో యువత శిక్షణ అకాడమీలకు చేరుకుంటున్నారు. రాత పరీక్షతోపాటు ఫిజికల్ ఈవెంట్లలో ప్ర తిభ చూపేందుకు అభ్యర్థులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా పోలీస్ కొలువు సాధించాలన్న పట్టుదలతో అభ్యర్థులు కఠోరంగా శ్రమించడం మొదలుపెట్టారు. వ్యక్తిగత, కుటుంబ పరిస్థితులను పక్కనపెట్టి ఉద్యోగ సాధనే ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలు, రైతు కుటుంబాలు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చెందిన యువత ప్రభుత్వ ఉద్యోగంపై ఆశలు పెట్టుకున్నారు. పోలీస్ ఉద్యోగం సాధించి కుటుంబానికి అండగా నిలవడంతోపాటు తల్లిదండ్రుల కల నెరవేర్చాలన్న సంకల్పంతో శిక్షణలో నిమగ్నమవుతున్నారు. పోటీ అధికం.. పోలీస్ ఉద్యోగాలకు పోటీ ఎక్కువగా ఉండటంతో ఒక్కో మార్కు కూడా కీలకమేనన్న భావన అభ్యర్థుల్లో కనిపిస్తోంది. ఫిజికల్ ఈవెంట్లలో అర్హత సాధించడంతోపాటు రాత పరీక్షలో మెరుగైన మార్కులు సాధించేందుకు అభ్యర్థులు ప్రణాళికాబద్ధంగా సిద్ధమవుతున్నారు. గత ప్రశ్నపత్రాలను పరిశీలిస్తూ రోజువారీగా టార్గెట్లు పెట్టుకుని చదువుతున్నారు. మొబైల్ ఫోన్ల వినియోగాన్ని తగ్గించి చదువుపైనే దృష్టి సారిస్తున్నామని పలువురు అభ్యర్థులు చెబుతున్నారు. మైదానాల్లో కసరత్తు.. రాత పరీక్షపై ప్రత్యేక దృష్టి ఫిజికల్ ట్రైనింగ్తోపాటు రాత పరీక్షకు కూడా అభ్యర్థులు సమయం కేటాయిస్తున్నారు. ఉదయం ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ పూర్తయిన తర్వాత కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకుని తిరిగి పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతున్నారు. గణితం, అరిథ్మెటిక్, రీజనింగ్, తెలంగాణ చరిత్ర, భారత రాజ్యాంగం, జనరల్ నాలెడ్జ్, కరెంట్ అఫైర్స్ తదితర అంశాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తున్నారు. కోచింగ్ సెంటర్లలో ప్రతిరోజూ మాక్ టెస్టులు, గ్రాండ్ టెస్టులు నిర్వహిస్తూ అభ్యర్థుల సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేస్తున్నారు. బలహీనంగా ఉన్న సబ్జెక్టులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి మెరుగుపడేలా అధ్యాపకులు సూచనలు చేస్తున్నారు.జిల్లాలో ఖాళీలు ఇవీ.. జిల్లా స్థాయిలో పోలీస్ సివిల్ కానిస్టేబుల్ పోస్టులు 105, ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ పోస్టులు 40, ఫైర్ శాఖలో 11 ఖాళీలు భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం 156 పోస్టులు ఉన్నాయి. బాసర జోన్ పరిధిలో 39 ఎస్సై పోస్టులు ఉన్నాయి. జిల్లా వివరాలు.. పోలీస్ కోచింగ్ సెంటర్లు 10శిక్షణ పొందుతున్న అభ్యర్థులు 2,300పురుషులు 1560మహిళలు 740పోలీస్ ఉద్యోగాలకు ఫిజికల్ ఈవెంట్లు కీలకం కావడంతో అభ్యర్థులు తెల్లవారుజామునే మైదానాలకు చేరుకుంటున్నారు. ఉదయం 4 గంటల నుంచే రన్నింగ్, లాంగ్జంప్, షాట్పుట్ తదితర ఈవెంట్లలో శిక్షణ పొందుతున్నారు. అనుభవజ్ఞులైన ఫిజికల్ ట్రైనర్ల పర్యవేక్షణలో అభ్యర్థులు తమ శారీరక సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునేందుకు కఠినంగా సాధన చేస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ నిర్ణీత సమయానికి మైదానానికి చేరుకుని రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం, శారీరక దారుఢ్యం పెంచుకోవడం వారి దినచర్యగా మారింది.
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గోరింటాకు పండుగఖానాపూర్: ఆషాఢ మాసం పురస్కరించుకుని పట్టణంలోని శ్రీవీరాంజనేయ శివసాయి సమాజ్ ఆధ్వర్యంలో జంగల్ హనుమాన్ ఆలయంలో ఆదివారం గోరింటా పండుగ నిర్వహించారు. మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారికి గోరింటాకు సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఖానాపూర్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ అంకం మౌనిక, ఏపీపీఎస్సీ మాజీ సభ్యుడు రవీందర్రావు సతీమణి ఉమాదేవి, 10వ వార్డు కౌన్సిలర్ బండిపెల్లి సిందూజ ప్ర త్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో ఆ లయ కమిటీ అధ్యక్షుడు కొక్కుల ప్రదీప్, కమి టీ సభ్యులు, భక్తులు, మహిళలు పాల్గొన్నారు.
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సోయగం.. పరవశంతెలంగాణ కాశ్మీర్గా గుర్తింపు పొందిన నిర్మల్–ఆదిలాబాద్ మార్గంలోని సహ్యాద్రి పర్వతాల్లోని మహబూబ్ ఘాట్ ప్రకృతి ప్రేమికులను ఆహ్వానిస్తోంది. పర్వతాలను తాకుతున్న మేఘాలు మనసును దోచుకుంటున్నాయి. పచ్చని అడవులు, కొండలు, మబ్బులు ప్రయాణికులను మైమరిపిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్–నాగ్పూర్ జాతీయ రహదారి (ఎన్హెచ్–44) మార్గంలో ఉన్న ఈ ఘాట్ రోడ్డుపై ప్రయాణం ఆద్యంతం సుందరమైన దృశ్యాలను, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం మదినిస్తుంది. వ్యూ పాయింట్ల నుంచి చూస్తే చుట్టూ పరుచుకున్న ఎత్తైన కొండల మధ్య బాహుబలి జలపాతం నుంచి జాలువారే పాలవంటి జల ప్రవాహంలో ప్రకృతి ప్రేమికులు తడిసి మురిసిపోతున్నారు. మహబూబ్ ఘాట్ వద్ద ప్రకృతి అందాలను కెమెరాల్లో బంధిస్తూ ఉల్లాసంగా గడుపుతున్నారు. – సాక్షి ఫొటోగ్రాఫర్ నిర్మల్
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పెండింగ్ సమస్యలు పరిష్కరించాలిఖానాపూర్: జిల్లా విద్యాశాఖలో పెండింగ్లో ఉన్న ఉపాధ్యాయుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఎస్సీ, ఎస్టీ ఉపాధ్యాయ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు రాజేశ్నాయక్ కోరారు. ఖానాపూర్ పట్టణంలోని మండల విద్యావనరుల కేంద్రంలో శనివారం జరిగిన జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యుల సమావేశంలో నిర్వహించారు. జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి ఉపాధ్యాయుల సర్దుబాటును వెంటనే చేయాలన్నారు. జిల్లాలోని ఉపాధ్యాయుల పర్యవేక్షణ కమిటీలు తొమ్మిది నెలలుగా పెండింగ్లో ఉన్నాయని, వెంటనే చేయాలని సూచించారు. అక్రమంగా సెక్రటేరియట్ బదిలీలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులను తిరిగి సొంత పాఠశాలలకు పంపించాలన్నారు. పాఠశాల విద్యార్థులకు ఆగస్టు 15 నాటికి యూనిఫాం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ను కోరారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి క్రాంతి కుమార్, మండల అధ్యక్షుడు బేర చిన్నయ్య, ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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విజయవంతంగా పూర్తి చేశాంరాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఉన్నతాధికారులు ఆదేశాలతో జిల్లాలో జూలై 1 నుంచి 31 వరకు ఆపరేషన్ ముస్కాన్ నిర్వహించి విజయవంతంగా పూర్తి చేశాం. ఇందులో భాగంగా జిల్లాలో 65 మంది బాలకార్మికులను గుర్తించి విముక్తి కల్పించాం. 21 మంది పిల్లలను సమీప పాఠశాలల్లో చేర్పించాం. – వినూత్న, డీడబ్ల్యూవో 51 మంది యజమానులపై కేసు.. కలెక్టర్ భవేష్ మిశ్రా ఆదేశాలతో, డీడబ్ల్యూవో వినూత్న మేడమ్ సూచనల మేరకు ఆపరేషన్ ముస్కాన్ చేపట్టి ఇటీవలనే పూర్తి చేశాం. ఇందులో భాగంగా మొత్తం 65 బాలలను గుర్తించాం. బాల కార్మికులను పనుల్లో పెట్టుకున్న 51 మంది యజమానులపై కేసులు నమోదు చేశాం. – దేవి మురళీ, డీసీపీవో
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నాలుగు దశాబ్దాల స్నేహం..ఖానాపూర్: ‘మా ఇద్దరిని విధి కలిపింది.. స్నేహం జీవితానికి దారి చూపింది’ అని తన చిరకాల మిత్రుడు, ఇంద్రవెల్లి వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ సోయం మారుతితో ఉన్న నాలుగు దశాబ్దాల అనుబంధాన్ని ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు పటేల్ గుర్తు చేసుకున్నారు. స్నేహం అనేది రక్త సంబంధం కాకపోయినా జీవితాంతం నిలిచిపోయే అమూల్యమైన బంధమని తెలిపారు. ఉట్నూరు మండలం కల్లూరుగూడకు చెందిన బొజ్జు పటేల్, గాదిగూడ మండలం పూనగూడకు చెందిన సోయం మారుతి మధ్య స్నేహబంధం విద్యార్థి దశలోనే ప్రారంభమైంది. మాన్కాపూర్, గాదిగూడ ఉన్నత పాఠశాలల్లో తొమ్మిదో, పదో తరగతులు చదివిన రోజుల్లో ఏర్పడిన పరిచయం, ఆదిలాబాద్లో ఇంటర్, డిగ్రీ విద్యను అభ్యసించే సమయంలో మరింత బలపడింది. చదువుతోపాటు జీవన పోరాటంలోనూ ఇద్దరూ కలిసి నడిచారు. పేపర్ బాయ్స్గా పనిచేయడం నుంచి దారం మిల్, దాల్ మిల్లో ఉపాధి పొందడం వరకు, సెంట్రల్ పీపుల్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ సర్వే, హౌస్ హోల్డింగ్ సర్వే, రేషన్ కార్డుల సర్వే, ఉపాధి హామీ పథకం పనులు, అటవీ ప్రాంతాల్లో సేవలు, ఆదివాసీ విద్యార్థి ఉద్యమాలు, నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల బత్తాయి తోటల్లో ఉపాధి పనులు వంటి అనేక రంగాల్లో కలిసి పనిచేశారు. అనంతరం ఐటీడీఏలో పీస్ కోఆర్డినేటర్గా బొజ్జు పటేల్, మొబిలైజర్గా సోయం మారుతి కలిసి సేవలందించారు. ఈ ప్రయాణం తమ జీవితంలో మరపురాని జ్ఞాపకాలుగా నిలిచిందంటారు బొజ్జు ‘స్నేహాన్ని మించింది మరొకటి లేదు. చిన్న చిన్న అపోహలు, ఇతరులు చెప్పిన మాటలు విని స్నేహితులకు దూరం కావొద్దు. ఏ విషయమైనా స్వయంగాా తెలుసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవాలి. నిజమైన స్నేహం కాలంతో మరింత బలపడుతుంది’ అని తెలిపారు.
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బాలకార్మికులకు విముక్తిలక్ష్మణచాంద: జిల్లాలో బాలల సంరక్షణ కోసం పోలీసు శాఖ, బాలల సంరక్షణ కమిటీ, చైల్డ్లైన్ అధికారులతోపాటు అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థలు పని చేస్తున్నాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా బడీడు పిల్లలు బడికి దూరంగా ఉండటమే కాకుండా బాల కార్మికులుగా పని చేస్తున్నారు. అటువంటి వారిని గుర్తించి, పనుల నుంచి విముక్తి కల్పించి, సమీప పాఠశాలలో చేర్పించేందుకు ప్రభుత్వం ఏటా జనవరిలో ఆపరేషన్ స్మైల్, జూలై నెలలో ఆపరేషన్ ముస్కాన్ పేరిట నెల రోజులు ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహిస్తోంది. 65 మంది గుర్తింపు.. జూలై 1 నుంచి 31 వరకు చేపట్టిన ఆపరేషన్ ముస్కాన్ నిర్మల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ముగిసింది. కార్యక్రమంలో భాగంగా 65 మందిని గుర్తించినట్లు డీసీపీవో దేవి మురళి తెలిపారు. వీరిలో ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన బాలలు ఇద్దరు, మహారాష్ట్రకు చెందినవారు ఒకరు, బీహార్కు చెందినవారు ఇద్దరు, రాజస్థాన్కు చెందినవారు ఇద్దరు, ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందినవారు ఇద్దరు ఉన్నారు. మిగిలిన 56 మంది జిల్లావాసులని వెల్లడించారు. గుర్తించిన పిల్లల్లో పాఠశాల వయసు ఉన్న 21 మందిని సమీప పాఠశాలలో చేర్పించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. 51 కేసులు నమోదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు కలెక్టర్ భవేశ్ మిశ్రా ఆదేశాలతో జూలై 1 నుంచి 31 వరకు ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహించారు. ఆపరేషన్ ముస్కాన్ బృంద సభ్యులు జిల్లా వ్యాప్తంగా హోటళ్లు, వివిధ రకాల దుకాణాలు, ఇటుక బట్టీలు వంటి అనేక ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. బాల కార్మికులను పనుల్లో పెట్టుకున్న వారిని గుర్తించి విముక్తి కల్పించారు. చట్టవ్యతిరేకంగా బాల కార్మి కులను నియమించిన 51 మంది యజమానులపై కేసులు నమోదు చే సినట్లు డీసీపీవో మురళి తెలిపారు. ప్రత్యేక కమిటీలు బాలల సంరక్షణ కోసం ప్రత్యేక కమిటీని నియమించారు. ఇందులో స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, ఏఎస్సై, కానిస్టేబుళ్లు, కార్మిక, రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు స భ్యులుగా ఉన్నారు. ఈ కమిటీ సభ్యులు తప్పిపోయిన పిల్ల లను గుర్తించి 24 గంటల్లోగా చైల్డ్లైన్ 1098కు అప్పగిస్తారు. తగిన ఆధారాలు ఉంటే తల్లిదండ్రులకు అప్పగిస్తారు. సరైన చిరునామా లేని పిల్లలను బాలల వసతి గృహాలకు అప్పగిస్తున్నారు. నిర్మల్ జిల్లాలో ఒక బాలల సదనం ఉంది. ఆపరేషన్ ముస్కాన్ సమాచారం... గుర్తించిన బాలలు 65 బాలురు 65 బాలికలు 00 బాల కార్మికులు 15 అడల్ట్ కార్మికులు 49 డ్రాఫౌట్స్ 01
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ప్రాజెక్టుల పటిష్టతే కాంగ్రెస్ పనితీరుకు నిదర్శనంకడెం: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల పనితీరుకు రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టుల పటిష్టతే నిదర్శనమని రాష్ట్ర నీటిపారుదల, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఎన్.ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి అన్నారు. ఐటీ శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు, కార్మిక శాఖ మంత్రి గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామితో కలిసి కడెం ప్రాజెక్టును శనివారం సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి మాట్లాడుతూ భారత మొదటి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రు హయాంలో నిర్మించిన ఎస్సారెస్పీ, 1949లో కట్టిన కడెం ప్రాజెక్టు, దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్.రాజశేఖర్డ్డి హయాంలో నిర్మించిన ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు నేటికీ చెక్కుచెదరలేదని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో నిర్మించిన మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీలు ప్రారంభించిన మూడేళ్లకే కూలిపోయాయని విమర్శించారు. నీటి నిర్వహణపై సూచనలు భవిష్యత్ తాగు, సాగునీటి అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రాజెక్టుల్లో నీటిని ప్రణాళికాబద్ధంగా నిల్వ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రాజెక్టు వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ఎల్ఈడీ తెరపై అధికారులు పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం(ఎఫ్ఆర్ఎల్), ప్రస్తుత ఇన్ఫ్లో, ఔట్ఫ్లో, గేట్ల ద్వారా విడుదల చేస్తున్న నీటి పరిమాణం వంటి వివరాలు అందించారు. ఎల్నినో ప్రభావం, భవిష్యత్ నీటి అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని శాసీ్త్రయ విధానాన్ని అనుసరించాలని మంత్రులు సూచించారు. ప్రాజెక్టుల నీటిమట్టాలు, పరిస్థితులను ప్రభుత్వం నిరంతరం సమీక్షిస్తుందని తెలిపారు. కలెక్టర్ భవేష్ మిశ్రా ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత పరిస్థితి, నీటిమట్టం, నిల్వ సామర్థ్యం, సిల్టేషన్ సమస్యలు, నీటి పారుదల నిర్వహణపై వివరించారు. భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని నీటి వినియోగాన్ని శాసీ్త్రయంగా నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు. సిల్ట్ సమస్యపై ఆగ్రహం ప్రాజెక్టులో సిల్ట్ పేరుకుపోయిందని ఇరిగేషన్ అధికారులు మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. 7.5 టీఎంసీల సామర్థ్యం కలిగిన ప్రాజెక్టులో దాదాపు 50 శాతం వరకు పూడిక పేరుకుపోయినట్లు తెలిపారు. దీంతో టెండర్ దక్కించుకున్న కాంట్రాక్టర్ ఎందుకు పనులు చేయడం లేదని మంత్రి ఉత్తమ్ మండిపడ్డారు. పనులు చేపట్టకపోతే టెండర్ రద్దు చేయాలని ఆదేశించారు. నిల్వ సామర్థ్యం తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో దీర్ఘకాలిక కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నామని తెలిపారు. నీటిమట్టం 674–675 మీటర్లకు చేరినప్పుడు ప్రత్యామ్నాయ రోజుల్లో నీటి విడుదల చేసేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేశామని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. పూడికను దశలవారీగా తగ్గించి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు సాంకేతిక చర్యలు చేపడుతున్నామన్నారు.ఈ సందర్భంగా సదర్మట్ ఆయకట్టు రైతులు మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డిని కలిసి బ్యారేజ్ నుంచి ప్రత్యేక కాలువ ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు పటేల్, జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్, జిల్లా ఎస్పీ జానకీషర్మిల, అదనపు కలెక్టర్లు, ఇతర అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
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స్నేహం ప్రాణం తీస్తోందినిర్మల్టౌన్: స్నేహం అంటే సంతోషంలో పంచుకునే చిరునవ్వు మాత్రమే కాదు.. కష్టాల్లో కన్నీటిని తుడిచే నమ్మకం. మనసుకు తోడుగా నిలిచే ఆ బంధాన్ని కాపాడుకోవడం నిజమైన స్నేహితుడి బాధ్యత. ఆపదలో అండగా నిలిచి, కన్నీటిలో ఓదార్పునిచ్చే బంధమే స్నేహం. నేడు అదే నమ్మకం కొన్నిసార్లు ప్రాణాంతకంగా మారుతోంది. నిన్నటి వరకు భుజం భుజం కలిపి తిరిగిన మిత్రులే చిన్నపాటి వివాదాలు, క్షణికావేశాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలతో బద్ధ శత్రువులుగా మారుతున్నారు. నమ్మిన స్నేహమే నిండు ప్రాణాలను బలితీసుకుంటున్నతీరు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. జిల్లాలో ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు.. నిర్మల్ జిల్లా నర్సాపూర్(జి) మండలం రాంపూర్కు చెందిన పంచగూడ సాయితేజ(26)ను అతని స్నేహితుడు రాయరం రాజశేఖర్ ఈనెల 16న హత్య చేశాడు. సాయితేజను వెంట తీసుకెళ్లిన రాజశేఖర్ మార్గమధ్యలో మద్యం సేవించారు. మార్గం మధ్యలో బైక్ అదుపుతప్పి డివైడర్ను ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో సాయితేజకు గాయాలయ్యాయి. తర్వాత చికిత్స కోసం నిజాబాబాద్కు తీసుకెళ్తున్న క్రమంలో ప్రమాదం గురించి పోలీసులకు చెప్తానని సాయితేజ అనడంతో భయపడిన రాజశేఖర్ అతనిని హత్య చేసి మృతదేహాన్ని వదిలి పరారయ్యాడు. జూన్ 28న బైంసాకు చెందిన షేక్ సోహెబ్(19)ను అతని స్నేహితులైన అనగందుల సాగర్, గుండెన విజయ్ కలిసి హత్య చేశారు. సోహెబ్ గతంలో సాగర్ వద్ద రూ.2 వేలు అప్పుగా తీసుకున్నాడు. డబ్బులు, చేతి గడియారం విషయంలో విభేదాలు తలెత్తడంతో వారు సోహెబ్పై దాడి చేసి హత్య చేశారు. నేరాన్ని దాచిపెట్టేందుకు మృతదేహాన్ని సమీపంలోని బావిలో పడేశారు. ముగ్గురు స్నేహితుల్లో ఇద్దరు కలిసి మరో స్నేహితుడిని హతమార్చడం కలకలం రేపింది.
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జలపాతాల వద్దకు వెళ్లొద్దుసారంగపూర్: మండలంలోని మహబూబ్ఘాట్స్పై వాచ్టవర్ వెనుకవైపు ప్రమాదకర జలపాతం వద్దకు ఎవరూ వెళ్లొద్దని జిల్లా అటవీశాఖధికారి సుషాంత్ పుఖ్దేవ్ బోబడే అన్నారు. శనివావరం జలపాతాన్ని సందర్శించి పరిస్థితులను సమీక్షించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వర్షం పడిన ప్రతీసారి ఈజలపాతం వద్దకు పర్యాటకుల భారీగా వస్తున్నారన్నారు. ఇక్కడికి చేరుకునేందుకు సరైన మార్గం లేదని తెలిపారు. ఈప్రదేశం మొత్తం భారీ వర్షాల కారణంగా అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారిందని పేర్కొన్నారు. వర్షం పడిన సమయంలో ప్రవాహం పెరిగి ప్రమాదాలు జరుగుతాయని పేర్కొన్నారు. ఆయన వెంట డీఆర్ఏ నజీర్ఖాన్, అటవీశాఖ సిబ్బంది ఉన్నారు.
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బాలల రక్షణలో ఉపాధ్యాయులదే కీలక పాత్ర● పోక్సో, బాలల హక్కులు, సైబర్ భద్రతపై అవగాహన అవసరం ● జిల్లా జడ్జి శ్రీవాణి నిర్మల్టౌన్: బాలల రక్షణ, భద్రతలో ఉపాధ్యాయుల పాత్ర కీలకమని జిల్లా జడ్జి శ్రీవాణి అన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలోని కలెక్టరేట్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో జిల్లా న్యాయసేవ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు బాలల రక్షణ చట్టాలు, బాలల స్నేహపూర్వక న్యాయ సేవాపథకం తదితర అంశాలపై శనివారం అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. జడ్జి మాట్లాడుతూ.. బాలలపై జరిగే అఘాయిత్యాలపై ఉపాధ్యాయులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. పోక్సో చట్టం, బాలల హక్కులు, రక్షణ చట్టాలపై ప్రతి ఒక్కరికీ అవగాహన ఉండాలన్నారు. పాఠశాలలు పిల్లలకు సురక్షితమైన ప్రదేశాలుగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. సైబర్ భద్రత, ఇంటర్నెట్ వినియోగంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, ఆన్న్లైన్ మోసాలు, దోపిడీ వంటి ప్రమాదాలపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించాలన్నారు. పిల్లలను శిక్షించే విధానానికి బదులుగా సంస్కరణాత్మక, సహాయక వాతావరణంలో తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేయాలని సూచించారు. బాలల హక్కులను కాపాడుతూ వారి భవిష్యత్కు బంగారు బాటలు వేయడంలో ఉపాధ్యాయులు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో సీనియర్ సివిల్ జడ్జి రాధిక, నిర్మల్ బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు శుభకరణ్, డీఈవో భోజన్న, జిల్లా సంక్షేమ అధికారి వినూత్న, జిల్లా బాలల సంరక్షణ అధికారి మురళి, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.
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సాగులో సమతుల్యత పాటించాలినిర్మల్చైన్గేట్: సాగులో సమతుల్యత పాటించాలని, పంట మార్పిడి విధానంపై వ్యవసాయ అధికారులు విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు సుదర్శన్రెడ్డి సూచించారు. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలు, ప్రాజెక్టుల పరిస్థితి, పంటల సాగు, ఎల్నినో ప్రభావం తదితర అంశాలపై నిర్మల్ కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో నిర్మల్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల అధికారులతో శుక్రవారం సాయంత్రం సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రాజెక్టుల్లో నీటి నిల్వలు, ఇన్ఫ్లో, ఔట్ఫ్లో వివరాలు, దెబ్బతిన్న రహదారులు, వంతెనల వివరాలు అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. దెబ్బతిన్న రోడ్లు, వంతెనలకు మరమ్మతులు చేపట్టాలని సూచించారు. పంట మార్పిడిపై అవగాహన కల్పించాలి.. ఎల్నినో ప్రభావంతో రానున్న రోజుల్లో వర్షపాతం తగ్గే అవకాశం ఉన్నందున రైతులకు పంట మార్పిడి విధానాలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలన్నారు. వరికి బదులుగా ఆయిల్పామ్, కంది, నువ్వులు, పత్తి తదితర ప్రత్యామ్నాయ పంటలను ప్రోత్సహించాలన్నారు. కొత్త పంటల సాగుకు అవసరమైన విత్తనాల సరఫరాకు ప్రభుత్వం సహకారం అందిస్తుందన్నారు. సీఎంఆర్ డెలివరీ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలన్నారు. నిండుగా ప్రాజెక్టులు, చెరువులు.. నిర్మల్ కలెక్టర్ భవేశ్ మిశ్రా మాట్లాడుతూ మూడు రోజులు కురిసిన భారీ వర్షాలతో జిల్లాలోని ప్రాజెక్టులు, చెరువులు, కుంటలు నిండాయన్నారు. భారీ వర్షాలతో దెబ్బతిన్న రహదారుల మరమ్మతు పనులు వేగంగా చేపడుతూ ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎదురైనా ప్రస్తుతం కురిసిన వర్షాల కారణంగా తాగునీటి సమస్య ఉండదన్నారు. రైతులు పంట మార్పిడి విధానాలు పాటించేలా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. జిల్లాలో ఆయిల్పామ్ సాగు విస్తరిస్తోందని తెలిపారు. తగ్గిన లోటువర్షపాతం... ఆదిలాబాద్ కలెక్టర్ రాజర్షిషా మాట్లాడుతూ, గతంలో జిల్లాలో 38 శాతం లోటు వర్షపాతం ఉండగా, ప్రస్తుతం అది 6 శాతానికి తగ్గిందని తెలిపారు. జిల్లాలోని 17 మండలాల్లో సాధారణ వర్షపాతం కురిసిందని తెలిపారు. ఇంద్రవెల్లి, భోరజ్, సిరికొండ, బోథ్, గుడిహత్నూర్, ఇచ్చోడ మండలాలు ప్రస్తుతం సాధారణ పరిస్థితికి చేరుకున్నాయన్నారు. ఈ ఏడాది జిల్లాలో 5,93,670 ఎకరాల్లో పంటలు సాగయ్యాయని తెలిపారు. 4,37,698 ఎకరాల్లో పత్తి సాగు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. గతేడాదితో పోలిస్తే సాగు విస్తీర్ణం 56,751 ఎకరాలు పెరిగిందన్నారు. సాత్నాల, మత్తడి వాగు ప్రాజెక్టుల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న నీటి నిల్వలు వ్యవసాయంతోపాటు తాగునీటి అవసరాలకు సరిపోతాయన్నారు. సమావేశంలో నిర్మల్ ఎస్పీ జానకీషర్మిల, నిర్మల్, ఆదిలాబాద్ స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్లు బి.వెంకటేశ్వర్లు, ఎస్.రాజేశ్వర్, అదనపు కలెక్టర్ (రెవెన్యూ) కిశోర్కుమార్, డీఆర్వో రాథోడ్ రమేశ్, డీఎస్పీ శ్రీనివాస్రెడ్డి, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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కిట్టు.. బోధన మెరుగయ్యేట్టులక్ష్మణచాంద: ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలల్లో 8, 9, 10వ తరగతుల విద్యార్థులకు ప్రయోగాత్మక బోధన, గణితం, సైన్స్ పాఠ్యాంశాలపై మరింత పట్టు సాధించేందుకు విద్యాశాఖ ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతోంది. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రీయ ఆవిష్కార్ అభియాన్ పథకం కింద గణితం, సైన్స్ పరికరాల కొనుగోలుకు పీఎంశ్రీ పాఠశాలలకు నిధులు మంజూరు చేసింది. ఒక్కో పాఠశాలకు గణితం కిట్లకు రూ.5 వేలు, సైన్స్ కిట్లకు రూ.5 వేల చొప్పున ఒక్కో పాఠశాలకు రూ.10 వేలు విద్యాశాఖ మంజూరు చేసింది. పరికరాల కొనుగోలుకు కమిటీ ప్రతీ పాఠశాలలో గణిత, సైన్స్ పరికరాల కొనుగోలు కోసం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. ఇందులో ప్రధానోపాధ్యాయుడు అధ్యక్షుడిగా, గణితం, సైన్స్ ఉపాధ్యాయులు, ఒక సీనియర్ ఉపాధ్యాయుడు ఉంటారు. పాఠశాలకు మంజూరైన నిధులతో కమిటీ అభిప్రాయం మేరకు గణితానికి రూ.5 వేలు, సైన్స్కు రూ.5 వేలు వెచ్చించి అవసరమైన కిట్లను కొనుగోలు చేస్తారు. విద్యార్థులకు ప్రయోజనం గణిత, సైన్స్ పరికరాలు కొనుగోలు చేయడం వల్ల ప్రయోగాత్మక బోధన జరిగి విద్యార్థులకు ఎంతో మేలు చేకూరుతుంది. విద్యార్థులలో సృజనాత్మక, శాసీ్త్రయ దృక్పథాలు పెంచడంలో కిట్లు కీలకంగా మారతాయి. ఈ నిధులతో పీఎంశ్రీ పాఠశాలల్లో గణిత, సైన్స్ క్లబ్లను మరింత బలోపేతం చేసి, ప్రాజెక్టు ఆధారిత విద్యను అమలు చేస్తారు. ప్రత్యక్ష బోధన సైన్స్, గణితం పాఠ్యాంశాలను ప్రత్యక్షంగా తరగతి గదిలో విద్యార్థులకు చూపిస్తూ ఉపాధ్యాయుడు బోధన చేయడంతో ఆ పాఠ్యాంశాలను విద్యార్థులు ఎక్కువ కాలం గుర్తుంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే పాఠశాలలకు వచ్చిన డిజిటల్ ప్యానెల్ బోర్డులతో ప్రతీ పాఠ్యాంశాన్ని వీడియోలు, చిత్రాలు, పటాలు చూపిస్తూ బోధించడానికే ఉపాధ్యాయులు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ప్రత్యక్షంగా బోధన పరికరాలు, ప్రయోగ పరికరాలు ఉపయోగిస్తూ బోధన చేయడంతో విద్యార్థులకు ఎక్కువ మేలు జరుగుతుంది. గణిత, సైన్స్ కిట్లను వినియోగిస్తూ ప్రయోగాత్మక, ప్రత్యక్ష బోధనను ఉపాధ్యాయులు చేస్తే ప్రభుత్వం కిట్లను అందించిన లక్ష్యం నెరవేరే అవకాశం ఉంటుంది. ఉమ్మడి జిల్లాలో పీఎంశ్రీ పాఠశాలలు, మంజూరైన నిధులు.. జిల్లా పాఠశాలలు మంజూరైన నిధులు మంచిర్యాల 22 రూ.2.20 లక్షలు ఆదిలాబాద్ 21 రూ.2.10 లక్షలు నిర్మల్ 19 రూ.1.90 లక్షలు కుమురంభీం 16 రూ.1.60 లక్షలు
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నిర్మల్‘కడెం’కు తగ్గిన వరద కడెం: కడెం ప్రాజెక్టుకు వరద తగ్గుముఖం పట్టింది. శుక్రవారం ఉదయం ప్రాజెక్టుకు 43,788 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో రావడంతో ఆరు గేట్లు ఎత్తి 59,741 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు వదిలారు. మధ్యాహ్నం వరకు ఇన్ఫ్లో తగ్గుముఖం పట్టడంతో వరద గేట్లను మూసివేశారు. ప్రాజెక్ట్కు పూర్తి నీటిమట్టం 700 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 699.425 అడుగులు ఉంది. సాయంత్రానికి ఇన్ఫ్లో 7,805 క్యూసెక్కులకు పడిపోయిందని అధికారులు తెలిపారు. నేడు కడెంకు మంత్రుల రాకకడెం: రాష్ట్ర నీటిపారుదల, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఎన్.ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి, రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమలు, శాసన వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు శనివారం జిల్లాలో పర్యటించనున్నట్లు కలెక్టర్ భవేశ్మిశ్రా, డీసీసీ అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్యే వెడ్మబొజ్జుపటేల్ తెలిపా రు. మంత్రులు మధ్యాహ్నం 12:45 గంటలకు హెలికాప్టర్లో కలెక్టరేట్కు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో కడెం ప్రాజెక్టుకు బయలుదేరుతారు. మధ్యాహ్నం 1:35 గంటలకు కడెం ప్రాజెక్టును సందర్శించి, ప్రా జెక్టు ప్రస్తుత పరిస్థితి, నీటి నిల్వలు, వరద ని ర్వహణ, భద్రతా చర్యలు, అధికారులు చేపడుతున్న ఏర్పాట్లపై సమీక్ష నిర్వహిస్తారు. భైంసా: ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజ న్ ప్రారంభంలో వర్షాలు ముఖం చాటేశాయి. జి ల్లాలో వరి, పత్తి, సోయా, మొక్కజొన్న పంటలు వే సిన రైతులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఇప్పటికే వేల ఎకరాల్లో వరి నాట్లు పూర్తి చేసిన రైతుల్లో నీటి కొరతతో పంటలు ఎండిపోతాయేమోనన్న ఆ ందోళన నెలకొంది. ఈ తరుణంలో అల్పపీడనం ప్ర భావంతో ఎగువ మహారాష్ట్రతోపాటు జిల్లాలో మూ డు రోజులు విస్తారంగా వర్షాలు కురిశాయి. దీంతో పంటలకు ప్రాణం వచ్చింది. మరోవైపు వర్షాలకు గోదావరికి వరద రైతుల్లో కొత్త ఆశలు నింపింది. వరి సాగు ప్రధానం జిల్లాలో ఖరీఫ్ సీజన్లో వరిసాగు ప్రధానంగా గోదావరి ఆధారిత ఎత్తిపోతల పథకాలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈసారి వర్షాలు ఆలస్యం కావడంతో సాగు పనులు నెమ్మదించినా, ప్రస్తుతం గోదావరిలో ప్రవాహం పెరగడం వ్యవసాయానికి కొత్త ఊపును తీసుకొచ్చింది. కాలువల్లో నీరు పారుతుండటంతో రైతులు ఎరువుల వినియోగం, కలుపు నివారణ వంటి పనులను వేగవంతం చేస్తున్నారు. ఈ నెలలోనూ కురిస్తే ఆగస్టు నెలలో కూడా వర్షాలు కురిసి గోదావరిలో ప్రవాహం కొనసాగితే జిల్లాలో ఖరీఫ్ పంటలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని వ్యవసాయాధికారులు, రైతులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రారంభమైన ఎత్తిపోతల పథకాలు వేలాది ఎకరాలకు ప్రాణాధారంగా మారాయి. ఎండిపోతాయనుకున్న పంటలు ఇప్పుడు పచ్చదనంతో కళకళలాడతాయని రైతులు ఉషారుగా పొలాల బాట పడుతున్నారు. పెరిగిన నీటి మట్టం.. గోదావరి నీటి మట్టం పెరగడంతో జిల్లాలోని ఎత్తిపోతలు ప్రారంభమయ్యాయి. గోదావరిపై నిర్మించిన ఎత్తిపోతల పథకాల మోటార్లను ఆన్ చేశారు. దీంతో నీరు చెరువులకు చేరుతోంది. బాసర, కన్కపూర్, కౌట, పంచగుడి, ఆష్టా, రాజూర, గడ్చాంద్, సిద్ధులకుంట తదితర ప్రాంతాల్లో సాగునీటి సరఫరా ప్రారంభమైంది. దీంతో ఇప్పటికే నాట్లు వేసిన రైతులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. మరికొన్ని రోజులు గోదావరిలో ప్రవాహం కొనసాగితే పంటలు పూర్తిగా గట్టెక్కుతాయని రైతులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.జిల్లాలో ఎత్తిపోతల పథకాలు, ఆయకట్టు వివరాలు(ఎకరాల్లో..)బాసర 2,500 ఆష్టా 1,500 పంచగుడి 1,500 కన్కపూర్ 3,500 రాజూర 1,000 గడ్చాంద 1,500 మన్మద్ 900 పోట్పల్లి 500 కౌట 2,000 పార్పల్లి 365 సిద్ధులకుంట 1,000 అలూరు 450 బిరవెల్లి 370 డోంగుర్గాం 530
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రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలితానూరు: రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అటవీశాఖ సెక్షన్ అధికారి రవికుమార్ సూచించారు. తానూరుకు చెందిన రైతు పోతన్న శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటల ప్రాంతంలో ధర్మాబాద్ రోడ్డు సమీపంలో ఉన్న తన చేనులోకి వెళ్తుండగా చిరుతపులి పరుగులు తీస్తూ కనిపించింది. వెంటనే పోతన్న గ్రామస్తులకు సమాచారం అందించారు. గ్రామస్తులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించడంతో సెక్షన్ అధికారి రవికుమార్, బీట్ అధికారి కృష్ణ, సిబ్బంది తానూరుకు చేరుకున్నారు. చేనులో పాదముద్రలను పరిశీలించి రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. చిరుత సంచారంతో తానూరు, జౌలా(బి), తొండాల గ్రామాల రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
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అప్రమత్తంగా ఉండాలికడెం/ఖానాపూర్: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో కడెం ప్రాజెక్టు పరిసర ప్రాంతాల ప్రజల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని కలెక్టర్ భవేశ్ మిశ్రా అధికారులను ఆదేశించారు. కడెం ప్రాజెక్టును, ఖానాపూర్ పట్టణంలోని వర్షాల కారణంగా దెబ్బతిన్న రహదారిని శుక్రవారం సందర్శించారు. కడెం ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం, ప్రస్తుత నీటి నిల్వ, ఇన్ఫ్లో, ఔట్ఫ్లో వివరాలు ఇరిగేషన్ అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రాజెక్టు దిగువ ప్రాంతాల గ్రామాల ప్రజలకు నీటి విడుదలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ముందుగానే అందించి అప్రమత్తం చేయాలని సూచించారు. ప్రాజెక్టు అధికారులు నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటూ నీటి మట్టం, ప్రవాహ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు. ప్రాజెక్టు గేట్లు, నీటి ప్రవాహ ప్రాంతాలు, ఇతర ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లోకి అనధికార వ్యక్తులు ప్రవేశించకుండా భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్ సూచించారు. ఖానాపూర్లో వసతి గృహ విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా నిత్యావసర వస్తువులు, అవసరమైన సామగ్రిని నిరంతరం అందించేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. కలెక్టర వెంట సీఈ జగదీశ్, ఎస్ఈ రాజేంద్రప్రసాద్, ఈఈ ప్రవీణ్కుమార్, డీఈ వీరన్న, తహసీల్దార్ ఖాజా మొయినుద్దీన్ ఖానాపూర్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ అంకం మౌనిక, మున్సిపల్ కమిషనర్ సుందర్ సింగ్, ఎంపీడీవో రాధ రాథోడ్, వివిధ శాఖల అధికారులు ఉన్నారు.
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తల్లిపాలే అమృతం● పోతపాలతో అనారోగ్య సమస్యలు జిల్లాలో పాలిచ్చే తల్లులు 3,198 గర్భిణుల 5,355నిర్మల్చైన్గేట్: మాతృత్వం మహిళ కు ఓ వరం. బిడ్డకు జన్మనివ్వడం పునర్జన్మ లాంటింది. అయితే ఉరుకుల పరుగుల జీవితం, అందం తగ్గిపోతుందన్న అపోహతో నేడు బిడ్డలకు పాలు ఇవ్వడానికి తల్లులు వెనుకాడుతున్నారు. కొందరైతే సరోగసి విధానంలో పిల్లల్ని కంటున్నారు. కానీ తల్లిపాలు బిడ్డకు అమృతమని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఏటా ఆగస్టు 1 నుంచి తల్లిపాల వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. బిడ్డ పుట్టిన గంటలోపు పాలు అందేలా తల్లికి సహాయం చేయడమే వారోత్సవాల ముఖ్య ఉద్దేశం. తల్లిపాలు నవజాత శిశువు ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి ఉపయోగపడతాయి. వీటిలోని వివిధ రకాల పోషకాలు పెరుగుదలకు తోడ్పడతాయి. ముర్రుపాలతో ఆరోగ్యం.. పుట్టిన వెంటనే గంటలోపు ముర్రుపాలు ఇస్తే సహజ రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అందుకే వీటిని అమృతంతో పోలుస్తారు. లేత పసుపుపచ్చ రంగు పాలు మెదడు చురుకుగా పనిచేయడానికి, జ్ఞాపకశక్తి పెరగడానికి సహాయపడతాయి. గుండె, చర్మ సంబంధిత సమస్యలు, ఉబ్బసం, ఆస్తమా, రక్తపోటు, మధుమేహం వంటివి రాకుండా కాపాడతాయి. మొదటి ఆరు నెలలు రోజుకు 12 సార్లు పాలు తాగించాలి. ఇలా పెరిగిన పిల్లల్లో స్థూలకాయం వచ్చే అవకాశం తక్కువ. శనివారం నుంచి 8వ తేదీ వరకు జిల్లా కేంద్రంతోపాటు మండలాలు, గ్రామాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. తల్లిపాలతో ప్రయోజనాలు... తల్లిపాలతో శిశువుకు ప్రో టీన్లు అందుతాయి. దీనివల్ల మెదడు వికసిస్తుంది. సమతుల్య ఆహారం లభిస్తుంది. అవసరమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. లాక్టోజ్ ఉండటంతో కాల్షియం నిల్వలు పెరిగి రక్తహీనత నుంచి రక్షణ కలుగుతుంది. తొలి దశలో అంటువ్యాధుల నుంచి కాపాడటమే కాకుండా మానసిక వికాసానికి తోడ్పడతాయి. న్యుమోనియా, డయేరియా వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుంచి, అలాగే క్యాన్సర్, గుండె జబ్బులు, చెవి సమస్యల నుంచి రక్షణ కలుగుతుంది. ఆస్తమా, అలెర్జీ, మధుమేహం వంటివి దరిచేరవు. పోషకాహార లోపం తగ్గి శిశు మరణాలు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. వారోత్సవాల్లో నిర్వహించే కార్యక్రమాలు తల్లిపాల వారోత్సవాల సందర్భంగా తల్లిపాల ప్రాధాన్యత వివరిస్తారు. పిల్లల ఎదుగుదలపై అవగాహన కల్పిస్తారు. ఏడు నుంచి తొమ్మిది నెలల గర్భిణుల ఇళ్లకు వెళ్లి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వివరిస్తారు. బాలింతలు, గర్భిణులకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి వివరాలు నమోదు చేస్తారు. ఆరు నెలల లోపు చిన్నారులకు తల్లిపాలు అందుతున్నాయా అని తని ఖీ చేస్తారు. అంగన్వాడీ సిబ్బంది ఇంటింటికీ తిరిగి ఏడు నుంచి 24 నెలల పిల్లలకు తల్లిపాలతోపాటు అదనపు ఆహారం ఇవ్వాలని సూచిస్తారు. సమతుల్య ఆహార తయారీపై అవగాహన కల్పిస్తారు.
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పుష్కరాల భద్రతా ఏర్పాట్లపై సమీక్షనిర్మల్టౌన్: వచ్చే ఏడాది జరిగే గోదావరి పుష్కరా ల సందర్భంగా భక్తులకు సురక్షితమైన, సౌకర్యవంతమైన వాతావరణం కల్పించేందుకు చేపట్టాల్సిన భద్రతా ఏర్పాట్లపై డీజీపీ కార్యాలయం నుంచి ఏడీజీపీ(లాఅండ్ ఆర్డర్) మహేష్ మురళీధర్ భగవత్ జిల్లాల పోలీస్ అధికారులతో గురువారం వీడియో కాన్ఫరెనన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో ఎస్పీ జానకీషర్మిల పాల్గొన్నారు. పుష్కర ఘాట్ల వద్ద వాచ్ టవర్లు, కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లు, సీసీటీవీ నిఘా వ్యవస్థలు, డ్రోన్ సర్వైలెన్స్, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ, అత్యవసర స్పందన బృందాలు తదితర భద్రతా ఏర్పాట్లను ముందుగానే పూర్తి చేయాలని ఏడీజీపీ ఆదేశించారు. నిర్మల్ జిల్లా బాసర, సోన్, సావర్గాం ప్రాంతాల్లో భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా సమగ్ర ప్రణాళిక రూపొందించి, అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని సూచించారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో డీఎస్పీ శ్రీనివాస్, ఏవో యూనస్ అలీ, సోన్ సీఐ గోవర్ధన్రెడ్డి, సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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● పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణకు కేబినెట్ ఆమోదం ● ఆర్థిక స్వయం ప్రతిపత్తికి ప్రభుత్వ నిర్ణయంలక్ష్మణచాంద: గ్రామ పంచాయతీలు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు త్వరలోనే తీరనున్నాయి. గ్రామ పంచాయతీలకు ఆర్థిక స్వయంప్రతిపత్తి కల్పించాలని ప్రభుత్వం ఇటీవల నిర్ణయం తీసుకుంది. పంచాయతీల ఆర్థిక కష్టాలు తీర్చేలా ప్రభుత్వం ఈ చర్య తీసుకుంది. పంచాయతీరాజ్ చట్టం 2018లోని సెక్షన్ 70(3)ను సవరించాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. దీనితో నిధులను నేరుగా ఖర్చు చేసే అవకాశం కలుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఆంక్షలు..గ్రామ పంచాయతీల సొంత ఆదాయ వనరులను నేరుగా ఖర్చు చేసుకోవడానికి ఇప్పటి వరకు అనేక నిబంధనలు అడ్డుగా ఉండేవి. ఈ సమస్యలను అధిగమించేందుకు ప్రభుత్వం పంచాయతీల సొంత ఆదాయ వనరులను నేరుగా ఖర్చు చేసుకునే అవకాశం కల్పించనుంది. జిల్లాలో ఇలా..జిల్లా వ్యాప్తంగా 400 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నా యి. ఏటా పన్నుల రూపంలో జిల్లాకు సుమారు రూ.10 కోట్లు వసూలవుతున్నాయి. వీటితోపాటు నూతన భవనాల అనుమతులు, ట్రేడ్ లైసెన్సులు, సంతలు, వారసంతలు, తైబజార్ వంటి ఇతర వనరుల ద్వారా అదనపు ఆదాయం సమకూరుతోంది. ఈ మొత్తాన్ని పంచాయతీ పాలకవర్గం ట్రెజరీలో జమ చేస్తోంది. దీంతో వీధి దీపాల మరమ్మతులు, తాగునీటి పైప్లైన్ల లీకేజీలు, స్టేషనరీ కొనుగోలు, పారిశుద్ధ్య పనుల నిర్వహణ వంటి ఖర్చులను ముందుగా పాలకవర్గాలే భరించాల్సి వస్తోంది. ఈ మొత్తం తర్వాత చెక్కు రూపంలో ట్రెజరీ కార్యాలయం నుంచి పంచాయతీ ఖాతాలో జమ అవుతోంది. బిల్లులు జమ కావడానికి ఒక్కోసారి నెలలు నుంచి సంవత్సరాల సమయం పడుతోంది. దీంతో చేసిన పనులకు సకాలంలో బిల్లులు రాక పనులు చేయడానికి ఎవరూ ముందుకు రావడం లేదు. కొన్ని చోట్ల అత్యవసర పనుల కోసం సర్పంచులు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు సొంత డబ్బులు ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. కొత్త విధానం ఇలా..గ్రామ పంచాయతీల సొంత ఆదాయ వనరులను నేరుగా ఖర్చు చేసుకునే కొత్త విధానం త్వరలోనే అమలులోకి రానున్నట్లు తెలుస్తోంది. రానున్న శాసనసభ సమావేశాల్లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టి ఆమోదించనున్నారు. ఈ నూతన విధానం పూర్తి స్థాయిలో అమలులోకి వస్తే పంచాయతీల ఆర్థిక కష్టాలు తీరనున్నాయి. గ్రామాల్లో వసూలయ్యే ఆదాయాన్ని స్థానిక బ్యాంకులో తెరిచిన ఖాతాలో జమ చేస్తారు. ప్రజల అవసరాల కోసం ఆ డబ్బుల నుంచి అవసరం మేరకు విత్డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. పంచాయతీల నిధులను సర్పంచ్, ఉపసర్పంచ్ సంతకాలతో కాంట్రాక్టర్లకు ఇవ్వొచ్చు. ఈ నూతన విధానాన్ని త్వరగా అమలులోకి తేవాలని జిల్లా సర్పంచులు కోరుతున్నారు. నూతన విధానం అమలులోకి వస్తే ప్రజలకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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వ్యాయామ విద్యతో సంపూర్ణ వికాసంనిర్మల్ రూరల్: విద్యార్థుల సంపూర్ణ వికాసం వ్యాయమ విద్యతోనే సాధ్యమని వృత్యంతర వ్యాయామ విద్య శిక్షణ తరగతుల కోర్సు డైరెక్టర్ వి.సాయికృష్ణ అన్నారు. మూడు రోజులుగా జిల్లా కేంద్రంలోని నారాయణ ఉన్నత పాఠశాలలో నిర్వహిస్తున్న వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుల వృత్యంతర శిక్షణ తరగతులు గురువారం ముగిశాయి. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని 80 మంది వ్యాయామ విద్య ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణను అందించామన్నారు. మారుతున్న నిబంధనలు, వ్యా యామ విద్య అభివృద్ధికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, క్రీడారంగంలో గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులను అత్యున్నత స్థాయికి చేర్చడానికి అవసరమైన ప్రణా ళికలపై అవగాహన కల్పించినట్లు తెలిపారు. డీఈ వో భోజన్న వ్యాయామ విద్యపై పలు సూచనలు చేశారు. జిల్లా రిసోర్స్ పర్సన్లు ఎం.శ్రీనివాస్, వి.భూమన్న, అన్నపూర్ణ, జమున, ఉపాధ్యాయుల కు శిక్షణ ఇచ్చారు. కార్యక్రమంలో సీనియర్ వ్యామ ఉపాధ్యాయులు భోజన్న, రమణారావు, అంబాజీ, డేవిడ్, సత్తన్న, వెంకటరమణ, బుచ్చి రామారావు, వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.
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‘కడెం’ను సందర్శించిన ఎస్పీ, ఎమ్మెల్యేకడెం: భారీ వర్షాలు, వరదల నేపథ్యంలో కడెం ప్రాజెక్టును ఎస్పీ జానకీ షర్మిల, ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే వెడ్మబొజ్జు పటేల్ గురువారం సందర్శించారు. ఇన్ఫ్లో, ఔట్ ఫ్లో వివరాలు తెలుసుకున్నారు. కడెం నది పరీవాహక ప్రాంతాలకు వెళ్లొద్దని సమీప గ్రామాల ప్రజలకు సూచించారు. వారివెంట డీఆర్డీవో విజయలక్ష్మి, ఏఎంసీ చైర్మన్ భూషణ్, కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షుడు బొడ్డు గంగన్న ఉన్నారు. రెంకోన వాగును పరిశీలించిన ఎస్పీఖానాపూర్: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఖానాపూర్ హైటెక్ సిటీ సమీపంలోని రెంకోన వాగును ఎస్పీ జానకీషర్మిల గురువారం పరిశీలించారు. అక్కడ విధులు నిర్వహిస్తున్న పోలీసు, రెవెన్యూ అధికారులకు సూచనలు చేశారు. ప్రజలు, వాహనదారులు వాగు వద్దకు వెళ్లకుండా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. అవసరమైతే బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపారు. అనంతరం ఖానాపూర్ పోలీసు స్టేషన్ను సందర్శించిన ఎస్పీ, భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో చేపట్టాల్సిన సహాయక చర్యలపై పోలీసు అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నిరంతర పర్యవేక్షణ కొనసాగిస్తూ, ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఇతర శాఖలతో సమన్వయం చేసుకుని వేగంగా స్పందించాలని ఆదేశించారు. ప్రజలు వాగులు, వంకలు దాటే ప్రయత్నం చేయకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. ఎస్పీవెంట నిర్మల్ డీఎస్పీ శ్రీనివాస్, ఖానాపూర్ ఇన్స్పెక్టర్ సత్యనారాయణ, ఎస్సై రాహుల్ ఉన్నారు.
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భారీ వర్షాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలినిర్మల్చైన్గేట్: భారీ వర్షాలపై అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్జాజు అధికారులను ఆదేశించారు. వర్షాలు, వరదలపై రాష్ట్ర డీజీపీ సీవీ.ఆనంద్, ఇతర ఉ న్నతాధికారులతో కలిసి కలెక్టర్లతో గురువారం వీడి యో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. జిల్లాల వారీగా కు రిసిన వర్షాలు, డ్యాంలలో చేరిన నీరు, దెబ్బతిన్న, రోడ్లు వంతెనలు, చేపట్టిన సహాయక చర్యల వివరా లు అడిగి తెలుసుకున్నారు. వర్షాలు, వరదలతో ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అధికారులంతా వారివారి కార్యాలయాల్లో అందుబాటులో ఉండాలన్నారు. అన్ని జిల్లాల్లో కంట్రోల్ రూంలు 24 గంటలు పని చేయాలన్నారు. ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని పేర్కొన్నా రు. ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలిగినట్లు సమాచారం అందితే తక్షణమే స్పందించాలని తెలిపారు. గ్రామీ ణ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండేలా అధికారులు టామ్ టామ్ వేయించాలని సూచించారు. పారిశుద్ధ్య పనులు నిరంతరం కొనసాగించాలని, వైద్యారో గ్య శాఖ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నా రు. లోతట్టు ప్రాంతాలు, చెరువులు, కుంటలు, నదుల పరిసర ప్రాంతాల్లోకి పశువుల కాపరులు, మత్స్యకారులు వెళ్లకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నా రు. డీజీపీ ఆనంద్ మాట్లాడుతూ భారీ వర్షాలు, వరదల కారణంగా ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా పోలీసు శాఖ వివిధ శాఖల అధికారులతో సమన్వయంతో పనిచేస్తుందన్నారు. పోలీసు శాఖ తరఫున అవసరమైన సహకారం ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ వీసీలో అదనపు కలెక్టర్లు బి.వెంకటేశ్వర్లు, కిశోర్కుమార్, డీఆర్వో రాథోడ్ రమేశ్, ఆర్డీవో దేవీదాస్, సీపీవో గంగారెడ్డి, డీఎంహెచ్వో రాజేందర్, డీపీవో శ్రీనివాస్, డీఏవో అంజిప్రసాద్, హార్టికల్చర్ అధికారి రమణ, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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వాన జోరు.. వరద హోరునిర్మల్: జిల్లా వ్యాప్తంగా మూడు రోజులుగా ఏకధాటిగా కురుస్తున్న భారీ వర్షం గురువారం వరదనూ తీసుకొచ్చింది. జిల్లాతోపాటు ఎగువ ప్రాంతాల్లోనూ విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తుండటంతో ప్రాజెక్టుల్లోకి వరద పొటెత్తింది. లక్షన్నర క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో రావడంతో ఈ సీజన్లో తొలిసారి కడెం ప్రాజెక్టు 16 గేట్లను ఎత్తి దిగువకు అదేస్థాయిలో నీటిని వదులుతున్నారు. సదర్మట్ బ్యారేజీకి 20,838 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో ఉండటంతో ఐదుగేట్లను ఎత్తి అంతేమొత్తంలో దిగువకు నీటిని వదులుతున్నారు. స్వర్ణ, గడ్డెన్నవాగు ప్రాజెక్టుల్లోకీ వరద కొనసాగుతోంది. పలు మండలాల్లో వాగులు ఉప్పొంగుతుండటంతో రాకపోకలకు ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. ఎస్పీ జానకీషర్మిల, అడిషనల్ కలెక్టర్లు వెంకటేశ్వర్లు, కిశోర్కుమార్, ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే వెడ్మబొజ్జు పటేల్ ప్రాజెక్టులు, వాగులు పరిశీలించారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ భవేశ్మిశ్రా సూచించారు. పాఠశాలలకు గురువారం అత్యవసర సెలవు ప్రకటించారు. సగటున 54.3 మిల్లీ మీటర్ల వర్షం..జిల్లావ్యాప్తంగా గురువారం కూడా వర్షాలు విస్తారంగా కురిశాయి. జిల్లా సగటున 54.3 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. సాధారణంగా కురవాల్సిన 10.4 మి.మీ.తో పోలిస్తే 422 శాతం అధికంగా వర్షం కురిసింది. అత్యధికంగా కడెం మండలంలో 122 మి.మీలు, పెంబి మండలంలో 105 మి.మీ. వర్షం నమోదైంది. ఖానాపూర్లో 93.4, దస్తూరాబాద్లో 88, మామడలో 63.4, నిర్మల్ పట్టణంలో 59.8, లక్ష్మణచందలో 52.6 మి.మీల, వర్షపాతం నమోదైంది. మరోవైపు సారంగాపూర్లో 47.6, సోన్లో 46.9, ముధోల్లో 44.6, దిలావర్పూర్లో 41.2, భైంసాలో 38.7, నర్సాపూర్(జి)లో 36.3, బాసరలో 33.1, కుంటాలలో 31.2, కుభీర్లో 27.5, తానూరులో 26, లోకేశ్వరం25.7 మి.మీల వర్షం కురిసింది. ఆ మండలాల్లో ఇంకా తక్కువే..ఈనెల 30 నాటికి జిల్లా సగటు వర్షపాతం 450.5 మి.మీ. నమోదుకాగా, సాధారణ వర్షపాతం 469.7 మి.మీతో పోలిస్తే 4 శాతం లోటు ఉంది. దీంతో జిల్లా మొత్తం సాధారణ వర్షపాతం కేటగిరీలో కొనసాగుతోంది. పెంబి, కడెం మండలాల్లో మాత్రమే సాధారణం కంటే అధిక వర్షపాతం నమోదైంది. ముధోల్, భైంసా, కుంటాల, నర్సాపూర్(జి), లోకేశ్వరం, దిలావర్పూర్, సారంగాపూర్, నిర్మల్ అర్బన్, నిర్మల్ రూరల్, సోన్, లక్ష్మణచంద, మామడ, ఖానాపూర్, దస్తూరాబాద్ మండలాల్లో సాధారణ వర్షపాతం కురిసింది. కుభీర్, తానూరు, బాసర మండలాల్లో లోటు వర్షపాతమే ఉంది.
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వ్యాధులపై అప్రమత్తంగా ఉండాలినిర్మల్చైన్గేట్: జిల్లాలో అధిక వర్షాల కారణంగా వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఉందని, వైద్య సిబ్బంది, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని డీఎంహెచ్వో డాక్టర్ రాజేందర్ సూచించారు. గురువారం ఆయన జూమ్ మీటింగ్ ద్వారా వైద్యాధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. అధిక వర్షాలతో ప్రజలకు ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అందుబాటులో ఉండాలన్నారు. రోడ్డు మార్గం తెగిపోయే గ్రామాల్లో గర్భిణులను బర్త్ వెయిటింగ్ రూమ్స్కు తరలించాలన్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సేవలు అందించడానికి రాపిడ్ రెస్పాన్స్ బృందాన్ని ప్రతి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో సిద్ధంగా ఉంచాలన్నారు. వ్యాధులు ప్రబలకుండా ప్రజలు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో కార్యక్రమ నిర్వహణ అధికారులు రాకేశ్, సౌమ్య, పవన్, రమేశ్, ఆకాశ్ వైద్యాధికారులు పాల్గొన్నారు.
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వన మహోత్సవం లక్ష్యం చేరుకోవాలినిర్మల్చైన్గేట్: వన మహోత్సవం లక్ష్యాలను చేరుకోవాలని కలెక్టర్ భవేశ్ మిశ్రా అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లోని సమావేశ మందిరంలో వన మహోత్సవం, జలసిరి ఫామ్ పాండ్ల నిర్మాణం, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, తదితర అంశాలపై సంబంధిత అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జలసిరి ఫామ్పాండ్ల నిర్మాణాలు వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలన్నారు. నిజమైన అర్హుల పేర్లు ఎల్3 జాబితాలో ఉంటే అధికారులు ధృవీకరించి వారికి ఇందిరమ్మ ఇళ్లు అందేలా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి సమావేశం అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందు వల్ల ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాలు, వాగుల సమీపంలోకి పశు కాపరులు, మత్స్యకారులు, ఇతరులెవరూ వెళ్లకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. సమావేశంలో జిల్లా స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ బి.వెంకటేశ్వర్లు, డీఆర్డీవో విజయలక్ష్మి, డీపీవో శ్రీనివాస్, హౌసింగ్ పీడీ శ్రీనివాస్రెడ్డి, తదితరులు పాల్గొన్నారు. వర్షపాతం వివరాలు ఖచ్చితత్వంతో నమోదు చేయాలి నిర్మల్చైన్గేట్: జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షపాతం వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు ఖచ్చితత్వంతో నమోదు చేసి సంబంధిత శాఖలకు సకాలంలో అందించాలని కలెక్టర్ భవేశ్ మిశ్రా అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం పట్టణంలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన భూగర్భ జలాల కొలతల కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రతీ నమోదు శాసీ్త్రయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలన్నారు. అనంతరం నిర్మాణంలో ఉన్న కలెక్టర్ క్యాంపు కార్యాలయాన్ని పరిశీలించారు. పనులను వేగవంతం చేసి నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో సీపీవో గంగారెడ్డి, తహసీల్దార్ ప్రభాకర్, ఆర్అండ్బి ఈఈ సుభాష్, హైడ్రో జియాలజిస్ట్ వంశీకృష్ణ, సంబంధిత శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రాణాలు కొట్టుకుపోవాల్సిందేనా?ఖానాపూర్: ‘గిరిజన గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులు చేస్తున్నాం.. మౌలిక వసతులు కల్పిస్తున్నాం..’ అని ప్రభుత్వాలు గొప్పలు చెబుతున్నా ఆచరణలో అమలుకు నోచుకోవడంలేదు. ఖానాపూర్ నియోజకవర్గంలోని పలు గిరిజన గ్రామాల ప్రజలు ఇప్పటికీ వాగులు దాటితేనే తమ గ్రామాలకు చేరుకునే పరిస్థితి. ఏటా వర్షాకాలం వారికి జీవన పోరాటమే. ఖానాపూర్, పెంబి మండలాల్లోని యాపల్గూడ, పస్పుల, తులసీపేట్, దయ్యాలమద్ది, అర్చన్తండా, గుమ్మెన, ఎంగ్లాపూర్, కుసుంపూర్, చామన్పల్లి గూడెం, పంగిడిగూడెం వంటి గ్రామాలకు వెళ్లాలంటే కడెం, దొత్తి, బల్లి వాగులు, ఒర్రెలను దాటాల్సిందే. వర్షం పడితే ఈ వాగులు ఉప్పొంగి గ్రామాలను బాహ్య ప్రపంచానికి దూరం చేస్తాయి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రజలు ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి వాగులు దాటక తప్పని పరిస్థితి నెలకొంది. నియోజకవర్గంలోనే ఐటీడీఏ కార్యాలయం ఉన్నప్పటికీ దశాబ్దాలుగా వంతెనలు, రహదారులు, విద్యుత్ వంటి కనీస సౌకర్యాలు పూర్తిస్థాయిలో అందలేదు. దీంతో ఆయా గిరిజన గ్రామాల ప్రజల ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోతున్నాయి. 2018లో ఎర్వచింతల్ వద్ద వాగు దాటుతుండగా కుసుంపూర్ గ్రామానికి చెందిన ఓ గిరిజన యువకుడు ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయి మృతి చెందాడు. తాజాగా బుధవారం చామన్పల్లిగూడకు చెందిన పారుబాయి ఎర్వచింతల్కు వచ్చి స్వగ్రామానికి వెళ్తుండగా వాగులో గల్లంతై మృతి చెందింది. ఇంకా ఎంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోతే అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు స్పందిస్తారని ఆయా గ్రామాల ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరో ప్రాణం బలికాకముందే గిరిజన గ్రామాల సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని కోరుతున్నారు.
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విద్యార్థుల సంక్షేమంపై దృష్టి సారించాలిభైంసారూరల్: సాంఘిక సంక్షేమ వసతి గృహాల్లో విద్యార్థుల సంక్షేమంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ముధోల్ ఎమ్మెల్యే పవార్ రామారావు పటేల్ అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం భైంసాలోని తన నివాసంలో సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టళ్ల వార్డెన్లతో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. మెనూ ప్రకారం నాణ్యమైన పోషకాహారం అందించాలన్నారు. పారిశుద్ధ్యం, తాగునీరు, విద్యుత్, భద్రత, తదితర మౌలిక వసతులు మెరుగ్గా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. విద్యార్థులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షించాలన్నారు. సమావేశంలో అసిస్టెంట్ సోషల్ వెల్ఫేర్ అధికారి లత, వివిధ వసతి గృహాల వార్డెన్లు పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్యే పవార్ రామారావు పటేల్
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ఫిట్నెస్లేని బస్సులు నడిపితే చర్యలుఖానాపూర్: ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ లేకుండా స్కూల్ బస్సులు, ఇతర వాహనాలు నడిపితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అసిస్టెంట్ మోటార్ వెహికిల్ ఇన్స్పెక్టర్ (ఏఎంవీఐ) రాణాశ్రీ హెచ్చరించారు. బుధవారం ఖానాపూర్లో రవాణాశాఖ అధికారులు పాఠశాలల బస్సుల భద్రతా ప్రమాణాలు, అవసరమైన పత్రాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నడుస్తున్న బస్సును గుర్తించి జరిమానా విధించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల భద్రత విషయంలో పాఠశాలల యాజమాన్యాలు నిర్లక్ష్యం వహించరాదన్నారు. అన్ని పాఠశాలల యాజమాన్యాలు తమ బస్సుల ఫిట్నెస్ను ఎప్పటికప్పుడు పునరుద్ధరించుకోవాలన్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవన్నారు.
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డీసీసీబీ సీఈవోగా విశ్వేశ్వరరావుకై లాస్నగర్: ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ సీఈవోగా చండా విశ్వేశ్వరరావు బుధవారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇది వరకు పని చేసిన శ్రీధర్రెడ్డి గతేడాది సెప్టెంబర్లో నిజామాబాద్ జిల్లాకు బదిలీపై వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటి నుంచి పలువురు ఇన్చార్జీలతో పాలన సా గింది. రెగ్యులర్ నియామకం కోసం ఇటీవల ప్రక్రి య నిర్వహించగా ఆరుగురు అధికారులు హాజరయ్యారు. వారిలో మెదక్ జిల్లా సహకార బ్యాంక్లో డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్న విశ్వేశ్వర్ను నియమిస్తూ ఆర్బీఐ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు ఇన్చార్జి సీఈవో రవి నుంచి బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఆయన కలెక్టర్ రాజర్షిషాను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్ఛం అందజేశారు.
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ఘనంగా గురు పౌర్ణమి వేడుకలునిర్మల్టౌన్: జిల్లా కేంద్రంలోని గండి రామన్న దత్తసాయి ఆలయంలో బుధవారం గురుపౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్మల్ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి శ్రీహరిరావు, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సోమా భీమారెడ్డి, బీజేపీ నాయకులు రావుల రాంనాథ్ స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ పూజారులు గురు పౌర్ణమి గొప్పతనం, గురువు ప్రాధాన్యతను భక్తులకు వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సాయి దీక్షా సేవ సమితి అధ్యక్షుడు లక్కడి జగన్మోహన్ రెడ్డి, దేవాదాయ శాఖ ఇన్స్పెక్టర్ రంగు రవి కిషన్, ఆలయ ఈవో భూమయ్య, సాయి దీక్ష సేవా సమితి సభ్యులు మూర్తి మాస్టర్, ఆమెడ శ్రీధర్, రేణుకా దాస్, ఉప్పుల నందు, నారాయణరెడ్డి, లింగారెడ్డి, జిందన్ గోవర్ధన్, కోల శంకర్, శ్రీనివాస్, సతీష్, రేఖ, మాధవి, భక్తులు పాల్గొన్నారు.
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ఏకధాటిగా వాన..ముగిసిన వ్యాస పౌర్ణమి.. బాసర ఆలయంలో మూడు రోజులుగా నిర్వహించిన వ్యాస పౌర్ణమి (గురుపూజ) ఉత్సవాలు పూర్ణాహుతితో ముగిశాయి.ప్రాజెక్టుల్లోకి వరద జిల్లా వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాలకు ప్రాజెక్టుల్లోకి వరదనీరు వచ్చి చేరుతోంది. వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి.నిర్మల్: జిల్లాలో రెండు మూడు రోజులుగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మరో రెండురోజులూ ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ నివేదికలు చెబుతున్నాయి. తాజాగా మంగళవారం రాత్రి ఏకధాటిగా కురిసిన వానకు జిల్లాలోని కడెం, గడ్డెన్నవాగు, స్వర్ణ ప్రాజెక్టులు, సదర్మట్ బ్యారేజీలోకి క్రమంగా వరద చేరుతోంది. వాగులు, చెరువులకు జలకళ వస్తోంది. భారీ వర్షాలు కురిసిన చోట వాగులు పొంగుతున్నాయి. పలుచోట్ల వరదనీరు రోడ్లను దెబ్బతీసింది. జిల్లా కేంద్రంలోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి నీళ్లు చేరాయి. మరోవైపు ఖానాపూర్ మండలం ఎర్వచింతల్ పరిధిలో ఉప్పొంగిన బల్లివాగు పార్వతీబాయి(48)ని బలిగొంది. చామన్పల్లి గూడేన్ని విషాదంలో ముంచింది. నిర్మల్, కడెంలో భారీగా వాన.. జిల్లాలో ఈ సీజన్లో మంగళవారం ఒక్కరోజే భారీ వర్షం కురిసింది. సగటున 82.9 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఇందులో నిర్మల్అర్బన్ (132.3 మి.మీ.), కడెం(131.2 మి.మీ.), సోన్ (130.3 మి.మీ.), మామడ (115.8 మి.మీ.), నిర్మల్ రూరల్ (110.6 మి.మీ.), ఖానాపూర్ (108.4 మి.మీ.) మండలాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. రెండురోజులుగా ముసురు పెట్టినట్లున్న వాన ఒక్కసారిగా జోరందుకుంది. జిల్లా కేంద్రంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు, కడెంలోని రహదారులు జలమయం అయ్యాయి. పలుచోట్ల గుడిసెలు కూలిపోయి పశువులకు గాయాలయ్యాయి. లక్ష్మణచాంద మండలంలోని ధర్మారం–సోన్ రహదారి వరదకు కొట్టుకుపోయింది. ఇంకా సాధారణమే.. జూన్ 1 నుంచి జూలై 29 వరకు నమోదైన సమీకృత వర్షపాతం సాధారణ స్థాయిలోనే ఉంది. పలు మండలాల్లో ఇంకా లోటు కొనసాగుతోంది. జిల్లా సాధారణ వర్షపాతం 459.3 మిల్లీమీటర్లు కాగా, ఈనెల 29 వరకు వాస్తవంగా 396.2 మిల్లీమీటర్లు నమోదైంది. సాధారణంతో పోలిస్తే 13.7 శాతం లోటు నమోదైంది. జిల్లాలో మొత్తం ఐదు మండలాలు లోటు వర్షపాతం కేటగిరీలో ఉన్నాయి. కుభీర్ (–37శాతం), తానూర్ (–35శాతం), బాసర (–31శాతం), ముధోల్ (–23శాతం), సారంగాపూర్(–21శాతం)మండలాల్లో సాధారణంతో పోలిస్తే గణనీయమైన వర్షాభావం ఉంది. భైంసా, కుంటాల, నర్సాపూర్(జి), లోకేశ్వరం, దిలావర్పూర్, నిర్మల్అర్బన్, నిర్మల్ రూరల్, సోన్, లక్ష్మణచాంద, మామడ, పెంబి, ఖానాపూర్, కడెం, దస్తూరాబాద్ మండలాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. పెంబి (+10శాతం), కడెం(+7శాతం), నిర్మల్అర్బన్(+6శాతం) మండలాలు సాధారణం కంటే కాస్త ఎక్కువ వర్షపాతం ఉంది. వర్షంతో రైతన్న హర్షం.. ఈ సీజన్లో ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ తీవ్రంగా ఉండనుందని పంటలకు ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందని అధికారులు చెప్పడంతో రైతులు ఢీలాపడ్డారు. తాజాగా కురుస్తున్న వర్షాలతో హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాగే నాలుగైదు రోజులు కురిస్తే.. వానాకాలం పంట వెళ్తుందన్న ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారులు మాత్రం తర్వాత వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉండవని, పంటకుంటలు తవ్వించుకుని నీటిని కాపాడుకోవాలని, ఆరుతడి పంటలతోనే సరిపెట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.ఖానాపూర్ వద్ద సదర్మట్ పాత ఆనకట్టపై నుంచి గోదావరి పరవళ్లుజలాశయాలకు జలకళ.. నేడు, రేపు భారీ వర్షసూచన జిల్లాలో గురు, శుక్రవారాల్లోనూ భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వాతావరణ నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ మేరకు జిల్లావాసులు, ప్రధానంగా లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.
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ప్రతీ ఓటరు సీరియస్గా తీసుకోవాలికుంటాల: ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను ప్రతీ ఓటరు సీ రియస్గా తీసుకోవాలని సబ్ కలెక్టర్ అజ్మీరా సంకేత్ కుమార్ సూచించారు. బుధవారం కుంటాల తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో బీఎల్వోలతో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మాట్లాడా రు. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు తీసుకున్నవారు సకాలంలో బీఎల్వోలకు అందించాలని, లేని పక్షంలో ఓటుహక్కు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందన్నారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ లక్ష్యాన్ని పూర్తిచేసి జిల్లాలో ఫస్ట్, స్టేట్లో సెకండ్ స్థానంలో నిలి చేందుకు కృషి చేసిన తహసీల్దార్ కమల్ సింగ్ ను అభినందించారు. ఎస్ఐఆర్ నమోదు ప్రక్రియలో ఉత్తమ పనితీరు కనబర్చిన ఆర్ఐ రాజేశ్వర్, అందకూర్ బీఎల్వో విమలను సన్మానించారు. సమావేశంలో డీటీ కార్తీక్రెడ్డి, ఆర్ఐలు రాజేశ్వర్, అడెల్లు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కడెం ప్రాజెక్ట్ను సందర్శించిన ఎస్ఈకడెం: భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో బుధవారం విద్యుత్ శాఖ ఎస్ఈ సుభాష్ కడెం ప్రాజెక్ట్ను సందర్శించారు. విద్యుత్ సరఫరా, పరీవాహక ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ లైన్లను పరిశీ లించారు. వరదల దృష్ట్యా ప్రాజెక్ట్కు విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం లేకుండా చర్యలు తీ సుకోవాలని విద్యుత్ అధికారులను ఆదేశించా రు. ఆయన వెంట ఎస్సై సాయికిరణ్, ఏఈఈ రాంసింగ్, ప్రాజెక్ట్ అధికారులు ఉన్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలికడెం: ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో కడెం ప్రాజెక్ట్ వరద గేట్లు ఎత్తే అవకాశం ఉన్నందువల్ల కడెం, దస్తురాబాద్ మండలాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తహసీల్దార్ ఖాజా మొయినొద్దీన్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కమాండర్ మన్మోహన్ యాదవ్ పిలుపునిచ్చారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో బుధవారం కడెం ప్రాజెక్ట్, పరిసరాల ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. వారి వెంట ఎస్సై సాయికిరణ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది నవీన్, లింగమూర్తి, సందీప్, తదితరులు ఉన్నారు.
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వాతావరణంఆకాశం పూర్తిగా మేఘావృతమవుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి. ఈదురుగాలులు వీస్తాయి. జిల్లావ్యాప్తంగా భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. కొట్టుకుపోయిన ధర్మారం–సోన్ రోడ్డు లక్ష్మణచాంద: మండలంలో మంగళవారం రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షానికి ధర్మారం నుండి సోన్కు వెళ్లే రోడ్డుమార్గంలో పీచర సమీపంలో లోలెవల్ వంతెన పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. దీంతో ధర్మారం, పీచర గ్రామాల మీదుగా సోన్ మండల కేంద్రానికి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఏటా భారీ వర్షాలకు రోడ్డు కొట్టుకుపోవడం, అధికారులు తాత్కాలికంగా మరమ్మతులు చేయడం జరుగుతోంది. ఇప్పటికై నా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి శాశ్వత చర్యలు చేపట్టాలని మండలవాసులు కోరుతున్నారు. నిలిచిన రాకపోకలు ఖానాపూర్: పట్టణంతో పాటు మండల వ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన భారీ వర్షానికి హైటెక్ సిటీకి వెళ్లే మార్గంలో రెంకొని వాగుపై ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక రహదారి వరద ఉధృతికి కొట్టుకుపోవడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. చందు నాయక్ తండా శివారులో పల్కేరు వాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. పలు గ్రామాల్లో వరద నీరు పంట పొలాల్లోకి చేరడంతో రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విడుదల చేయాలినిర్మల్చైన్గేట్: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెండింగ్లో ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్ బకాయిలు వెంటనే విడుదల చేయాలని బీజేవైఎం జిల్లా అధ్యక్షుడు దొడ్డికింది నిరంజన్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. ‘ఫీజుల బకాయి–బీజేపీ లడాయి’ కార్యక్రమంలో భాగంగా బుధవారం జిల్లా కేంద్రంలోని మహేశ్వర్ రెడ్డి క్యాంపు కార్యాలయంలో పోస్టర్ ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు సత్యం చంద్రకాంత్, నాయకులు సాదం అరవింద్, జంగం వీరేష్ , జమాల్, జుట్టు దినేష్, ఇర్ల విజయ్, శ్రీకాంత్రెడ్డి, కందుల హరీష్, భరత్, కౌన్సిలర్లు రాజు, నరేష్, శశాంక్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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‘బాలలను పనిలో పెట్టుకోవద్దు’భైంసారూరల్: 6–14 ఏళ్లలోపు బాలలను పని లో పెట్టుకుంటే చర్యలు తప్పవని కార్మికశాఖ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ న్యాయ సలహాదారు నరేందర్ హె చ్చరించారు. మంగళవారం మండలంలోని తి మ్మాపూర్ గ్రామంలో ఇద్దరు బాల కార్మికులను గుర్తించిన ఆయన గ్రామ సర్పంచ్ సంజీవ్రావు సమక్షంలో వారిని ప్రభుత్వోన్నత పాఠశాలలో చేర్పించారు. చదువుకునే వయస్సు పిల్లలను పనులకు పంపించడం చట్టవిరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. బాల కార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలనకు అందరూ సహకరించాలని కోరారు. ఆయన వెంట ఎస్సై దయాల్సింగ్, సిబ్బంది ఉన్నారు.
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నిర్మల్ఆధ్యాత్మికతకు ప్రతీక బాసర క్షేత్రం బాసర సరస్వతి అమ్మవారి క్షేత్రం విశిష్టమైందనివేద పండితుడు శశికాంత్ జోషి పేర్కొన్నారు. గురుపౌర్ణమి ఉత్సవాల్లో భాగంగా రెండోరోజు క్షేత్ర వైభవంపై ప్రవచనం చేశారు.జలిసిరితో అదనపు ఆదాయం దస్తురాబాద్: జలసిరితో రైతన్నలు అదనపు ఆ దాయం పొందవచ్చని డీఆర్డీవో విజయలక్ష్మి సూచించారు. మంగళవారం మండలంలోని భూత్కూర్ పంచాయతీ పరిధి రాంపూర్ గ్రా మంలో రైతు నిర్మించుకున్న ఫామ్పాండ్లో చే పపిల్లలు విడుదల చేశారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ.. ఇంటింటికీ ఇంకుడుగుంత, ప్ర తీ గ్రామానికి ఊరకుంట, ప్రతీ రైతు పొలంలో నీటికుంట నిర్మించుకున్నప్పుడే భూగర్భ జలా ల పెంపు సాధ్యమవుతుందన్నారు. ఎంపీడీవో సయ్యద్ జావేద్ అలీ, ఎంపీవో రమేశ్రెడ్డి, ఏపీవో రవిప్రసాద్, పంచాయతీ కార్యదర్శి అనిల్, ఫీల్డ్అసిస్టెంట్ అంజలి, కిషన్ పాల్గొన్నారు.నిర్మల్: జిల్లాకేంద్రంలోని ట్రాఫిక్ సమస్యకు క్రమంగా ఊరట లభిస్తోంది. ‘సాక్షి’ ఇటీవల వరుస కథనాలు ప్రచురించి అధికా రుల దృష్టికి సమస్య తీసుకువచ్చింది. ఇప్పటికే ఎస్పీ డాక్టర్ జానకీషర్మిల ప్ర త్యేకంగా దృష్టిపె ట్టారు. ప్రధానంగా బస్టాండ్ ప్రాంతంలో సమస్య లే కుండా చేశారు. జిల్లాకేంద్రంలో ట్రాఫిక్ను అదుపు చేసేందుకు ప్ర త్యేకంగా పోలీస్ బృందాల ను నియమించాలని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ మేరకు అతిత్వరలో ట్రాఫిక్ కోసం ప్రత్యేకంగా పోలీసులను కేటాయిస్తామని ఎస్పీ జానకీ షర్మిల పేర్కొన్నారు. పెరుగుతున్న జనాభా, వాహనాలు జిల్లాకేంద్రం జాతీయ రహదారులైన 44, 61కి కూ డలిగా ఉంది. పైగా, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, మహారాష్ట్ర ప్రాంతాలకు వెళ్లే వాహనాలకు ప్రధానకేంద్రంగా మారింది. రోజూ వేలాది కార్లు, లారీలు, బస్సులు, ద్విచక్ర వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. పట్టణ జనాభాతోపాటు వాహనాల సంఖ్య అధికమవుతుండగా ట్రాఫిక్ సమస్య జఠిలంగా మారుతోంది. ప్రధానంగా పాత బస్టాండ్, వివేక్చౌ క్, శివాజీచౌక్, ఈద్గాం లాంటి ప్రాంతాల్లో తరచూ ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. రహదారులపై అక్ర మ పార్కింగ్లు, ఫుట్పాత్ల ఆక్రమణలు సమస్య ను తీవ్రతరం చేస్తున్నాయి. పండుగలు, మార్కెట్ రోజుల్లో పరిస్థితి మరింత దారుణంగా మారుతోంది. వీటిపై సంబంధిత శాఖల అధికారుల స్పందన లేక గతంలోనూ కొందరు కోర్టుల వరకూ వెళ్లిన సందర్భాలున్నాయి. మున్సిపల్ కూడా స్పందిస్తే.. జిల్లాకేంద్రంలో ప్రధానంగా రహదారులు, ఫుట్పాత్లపై ఆక్రమణలు, దుకాణాలు, షాపింగ్మాల్స్ ఎదుట టేలాలను మున్సిపల్ అధికారులు తొలగించాల్సి ఉంది. కూరగాయలు, పండ్లు విక్రయించడానికి ప్రత్యేకంగా వేర్వేరు మార్కెట్లు ఏర్పాటు చే యాలి. ప్రధానంగా ఎడమవైపు వాహనాలు వెళ్లడానికి ‘ఫ్రీ లెఫ్ట్’ కోసం చౌరస్తాల విస్తరణ పనులూ చే పట్టాలి. ఇదే విషయాన్ని ఇటీవల మున్సిపల్ సమావేశంలోనూ పలువురు కౌన్సిలర్లు లేవనెత్తారు. ఈద్గాం, శివాజీచౌక్, జయశంకర్సార్ సర్కిల్, వివేక్చౌక్, అంబేడ్కర్చౌక్లో ఆక్రమణలు తొలగించి, నలువైపులా చౌరస్తాలను విస్తరించాలి. అప్పుడే ఫ్రీ లెఫ్ట్, ఎమర్జెన్సీ వాహనాలు వెళ్లడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. చర్యలు చేపడుతున్నాం జిల్లాకేంద్రంలో ట్రాఫిక్ సమస్యల పరిష్కారానికి పోలీస్శాఖ తరఫున బాధ్యతాయుతంగా చర్యలు చేపడుతున్నాం. ప్రత్యేకంగా ట్రాఫిక్ పోలీసులను ఏర్పాటు చేయాలన్న డీజీపీ ఆదేశాల మేరకు త్వరలోనే సిబ్బందిని నియమిస్తాం. ట్రాఫిక్ సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రజలూ సహకరించాలి. – డాక్టర్ జానకీషర్మిల, ఎస్పీ నిర్మల్ బస్టాండ్ వద్ద ప్రశాంతంగా వాహనాల రాకపోకలు జిల్లాలోని మూడు మున్సిపాలిటీల్లో నిధుల కొరతతో కనీసం ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్, సీసీ కెమెరాల మరమ్మతులు చేయించడానికి నెలలపాటు సమయం తీసుకుంటున్నారు. జిల్లాకేంద్రంలో సమస్యలపై విమర్శలు తీవ్రం కాగా పోలీస్శాఖ తరఫున ఎస్పీ జానకీషర్మిల చొరవ తీసుకున్నారు. ప్రధానంగా బస్టాండ్ ప్రాంతంలో సీఐ, ఎస్సైలు, సిబ్బందితో రోజంతా ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు చేపడుతున్నారు. పండ్ల దుకాణాలు, తోపుడు బండ్లు రోడ్డుపైకి తీసుకువచ్చి, రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలిగించవద్దని ఎస్పీ స్వయంగా వచ్చి చెప్పారు. దాదాపు 20రోజులుగా బస్టాండ్ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ సమస్య క్లియర్ కావడంతో పట్టణ వాసులూ హర్షం వ్యక్తంచేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ ఠాణా ఇప్పట్లో లేనట్లే! ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ బృందం ఏర్పాటు కానున్న నేపథ్యంలో నిర్మల్లో ట్రాఫిక్ పోలీస్స్టేషన్ ఏర్పాటు ఇప్పట్లో ఉండకపోవచ్చని సమాచారం. ప్రస్తుతం జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయం ఆధ్వర్యంలోనే ట్రాఫిక్ విభాగం పనిచేసే అవకాశముంది. జిల్లా నుంచి ఠాణా కోసం ప్రతిపాదనలు పంపించినా.. ప్రస్తుతానికి ప్రత్యేక పోలీసులతో సరిపెట్టారు. భవిష్యత్లో అవసరాలను బట్టి పూర్తిస్థాయి ట్రాఫిక్ ఠాణా ఏర్పాటు చేస్తారని అధికారులు చెబుతున్నారు.
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‘వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మారుస్తాం’లక్ష్మణచాంద: వ్యవసాయ రంగాన్ని మరింత సులభతరం చేసి, రైతులకు లాభదాయకంగా తీర్చిదిద్దడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని రాష్ట్ర వ్యవసాయ, మార్కెటింగ్ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు పేర్కొన్నారు. మంగళవారం హైదరాబాద్ నుంచి నిర్వహించిన ‘రైతు నేస్తం’ 100వ ఎపిసోడ్ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మంత్రి పాల్గొని ప్రసంగించారు. రైతు వేదికలో అధికారులు, రైతులు వర్చువల్గా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ.. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పంటల సాగులో మార్పులు చేసుకోవాలని సూ చించారు. ఆరుతడి, ఉద్యానవన పంటలు, ఆయిల్ పామ్ సాగును ప్రోత్సహిస్తూ, నేల స్వభావం, నీటి లభ్యత, మార్కెట్ అవకాశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పంట మార్పిడి విధానాన్ని తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచించారు. పంట మార్పిడి ద్వారా విజయాలు సాధించిన ఆదర్శ రైతులను సన్మానించారు. సోన్ రైతువేదిక నుంచి కలెక్టర్ భవేశ్ మిశ్రా పాల్గొని మాట్లాడారు. రైతు నేస్తం కార్యక్రమాలను సద్వినియోగం చేసుకుని శాసీ్త్రయ పద్ధతులు పాటించాలని సూచించారు. అనంతరం ఉత్తమ సేవలందించిన రైతులు, వ్యవసాయ అధికారులను అభినందించి జ్ఞాపికలు అందజేశారు. జిల్లా వ్యవసాయాధికారి అంజిప్రసాద్, ఉద్యానవన శాఖ అధికారి బీవీ రమణ, తహసీల్దార్ సంతోష్, పీఏసీఎస్ చైర్మన్ కృష్ణప్రసాద్రెడ్డి, వివిధ శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది, రైతులు పాల్గొన్నారు.
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ఓవర్ టు పైలట్సాక్షి, ఆదిలాబాద్: జిల్లా కేంద్రంలో ఎయిర్పోర్టుతో పాటు ఇండియన్ ఎయిర్పోర్స్కు చెందిన శిక్షణ కేంద్రం ఏర్పాటు కానున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రైవేట్ ఏవియేషన్ అకాడమీలు కూడా ఈ ప్రాంతంపై దృష్టి సారించాయి. ప్రైవేట్ పైలట్ శిక్షణ సంస్థలు రెండు ఆదిలాబాద్లో ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆసక్తి కనబర్చుతున్నాయి. అలాగే ఆరు ఎంఆర్ఓ (నిర్వహణ), రిపేర్ (మరమ్మతు), ఓవర్హాల్ (సమగ్ర తనిఖీ) కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడానికి ఆసక్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ దిశగా అడుగులు పడ్డాయి. కేంద్ర రక్షణ శాఖకు దరఖాస్తు చేసుకున్నాయి. ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో జాయింట్ యూజర్ ఎయిర్ఫీల్డ్ ఏర్పాటు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఏఐ) ఆధ్వర్యంలో సివిల్ ఏవియేషన్ ఎన్క్లేవ్ ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం నిర్మించనుండగా, ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ (ఐఏఎఫ్) ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ కేంద్రంతో పాటు ఎంఆర్వో ఇతరత్రా సదుపాయాలతో ఏర్పాటు కానుంది. ఇందుకోసం తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2009 ఎకరాల భూసేకరణకు గాను రూ.2278 కోట్ల నిధుల మంజూరు చేస్తూ ఈనెల 25న జీవో విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. భూసేకరణతో పాటు ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో అడ్డంకులు తొలగించేందుకు వివిధ పనుల కోసం ఈ నిధులు వెచ్చింనున్నారు. ప్రైవేట్ అకాడమీల దృష్టి.. ఆదిలాబాద్లో ఎయిర్పోర్టుతో పాటు వైమానిక శిక్షణ కేంద్రం ఏర్పాటు కానుండగా ఇక్కడ ప్రైవేట్ అకాడమీలు కూడా శిక్షణకు ముందుకు వస్తున్నాయి. ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ వివిధ ప్రైవేట్ అకాడమీలను సంప్రదించగా వారు ఈ ప్రాంతంలో ఏర్పాటుకు ఆసక్తి కనబర్చుతూ తమ దరఖాస్తులు అందజేశారు. తాజాగా ఎమ్మెల్యే ద్వారా వాటిని కేంద్ర రక్షణ శాఖకు అందజేశారు. అకాడమీలు ఇలా.. పైలెట్ శిక్షణ ఆసక్తి కనబర్చే వారికి విమానం నడపడం నేర్పిస్తారు. దాంతో పాటు పైలట్ లైసెన్సులు, రేటింగ్ల కోసం శిక్షణ ఇవ్వడానికి విమానయాన అధికార సంస్థ (డీజీసీఏ, ఈఏఎస్ఏ) నుంచి అధికారిక ఆమోదం పొంది ఉండాలి. అలాంటి సంస్థలే శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. మారుమూల నుంచి కూడా పైలట్లు.. మారుమూల ప్రాంతమైన ఆదిలాబాద్ నుంచి కూడా పైలట్ శిక్షణ పొందేందుకు ఇలాంటి అకాడమీలు ఉపయుక్తంగా ఉంటాయి. ప్రైవేట్ శిక్షణ కేంద్రాలను సంప్రదించి వాటి ఏర్పాటు విషయంలో రక్షణ శాఖకు దరఖాస్తు చేసుకునేలా చూస్తున్నాం. రానున్న రోజుల్లో ఆదిలాబాద్లో పారిశ్రామిక, వాణిజ్య, పర్యాటక అభివృద్దితో పాటు శిక్షణ సంస్థలు కూడా ఏర్పాటు కానున్నాయి. – పాయల్ శంకర్, ఎమ్మెల్యే ఆదిలాబాద్ దరఖాస్తు చేసుకున్న సంస్థలు.. ఎఫ్టీవో (పైలట్ శిక్షణ సంస్థలు) 2. వింగ్ ఏవియేషన్ అకాడమీ 1. ఫ్లైటెక్ ఏవియేషన్ అకాడమీఎంఆర్ఓ కేంద్రాలు.. 1. జెట్ సెట్ గో 2. డెక్కన్ 3. గోల్డన్ ఈగల్ ఏవియేషన్ 4. స్టార్ ఎయిర్ 5. యథి ఏవియేషన్ 6. థంబై ఏవియేషన్
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అర్హులందరికీ ఇందిరమ్మ ఇళ్లునిర్మల్ రూరల్: అర్హులందరికీ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు అందించేలా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని కలెక్టర్ భవేశ్ మిశ్రా పేర్కొన్నారు. నిర్మల్ మండలంలోని కౌట్ల (కె) గ్రామంలో మంగళవారం ఆయన పర్యటించా రు. ఇందిరమ్మ ఇల్లు నిర్మించుకున్న లబ్ధిదారు మూ డ నాగవ్వ గృహ ప్రవేశ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నా రు. అధికారులతో కలిసి ఇంటిని పరిశీలించారు. ఆ యన మాట్లాడుతూ.. గుడిసెలు లేని రాష్ట్రంగా తె లంగాణను తీర్చిదిద్దడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని పే ర్కొన్నారు. అంతకుముందు గ్రామ శివారులోని డ బుల్ బెడ్రూం ఇళ్లను పరిశీలించారు. మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధి కారులను ఆదేశించారు. ఇళ్ల స్థలాలు లేని అర్హులైన పేదలకు డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు అందేలా చర్యలు తీ సుకుంటామని వివరించారు. సొంత స్థలాలున్న ఇ ళ్లు లేని పేదలందరికీ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు చేస్తామని తెలిపారు. గ్రామంలో నిర్మిస్తున్న ఫామ్పాండ్ను పరిశీలించారు. రైతులంతా ఫామ్పాండ్ల నిర్మాణాలకు ముందుకురావాలని సూచించారు. అ దనపు కలెక్టర్ బి.వెంకటేశ్వర్లు, హౌసింగ్ పీడీ శ్రీని వాస్రెడ్డి, తహసీల్దార్ ప్రభాకర్, మున్సిపల్ కమిషనర్ రవిబాబు, ఎంపీడీవో సుధాకర్, సర్పంచ్ దు మాల రాజు, ఉపసర్పంచ్ రఘు తదితరులున్నారు.
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ఉపసర్పంచులకు గౌరవవేతనం ఇవ్వాలినిర్మల్చైన్గేట్: ఉపసర్పంచులకు గౌరవవేతనం ఇ వ్వాలని ఉపసర్పంచుల ఫోరం జిల్లా అధ్యక్షుడు పొ ద్దుటూరి సంపత్రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. సమస్యలు పరిష్కరించాలని మంగళవారం కలెక్టరేట్ ఎదుట ఉపసర్పంచులు నిరసన తెలిపారు. అనంతరం సంపత్రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ఉపసర్పంచులకు గౌరవ వే తనం నెలకు రూ.5వేలు, వార్డు మెంబర్లకు రూ.3 వేల చొప్పున ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు. గ్రా మపంచాయతీ తీర్మాన పత్రాలపై ఉపసర్పంచుల కు కూడా సంతకం చేసే హక్కు కల్పించాలని కోరా రు. శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాల శిలాఫలకా లపై ఉపసర్పంచుల పేర్లు ముద్రించాలని, మండల స్థాయిలో జరిగే సర్వసభ్య సమావేశాలకు ఉపసర్పంచులను ఆహ్వానించాలని, గ్రామపంచాయతీ స్టాండింగ్ కమిటీల్లో సర్పంచ్ చైర్మన్గా ఉంటే, ఉపసర్పంచ్ను వైస్చైర్మన్గా గుర్తించాలని కోరారు.
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పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేస్తాంమామడ: మండలంలోని దిమ్మదుర్తి తుర్కం చె రువును పర్యాటక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేస్తామని ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటివ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ వినయ్కుమార్ పేర్కొన్నారు. మంగళవారం మండలంలోని దిమ్మదుర్తి అటవీ క్షేత్రం పరిధి లోని తుర్కం చెరువును సందర్శించారు. చెరు వు పరిసరాల్లో అభివృద్ధి చేయాల్సిన స్థలాలను అధికారులకు సూచించారు. ఈ ప్రాంతం ఆహ్లా దకరంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. సీఎఫ్ అర్ఫణ, జిల్లా అటవీశాఖ అధికారి సుశాంత్ సుకుదే వ్ బొబ్డ, ఫారెస్ట్ డివిజన్ అధికారి నాగిని భా ను, ఎఫ్ఆర్వో శ్రీనివాసరావు ఉన్నారు.
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కొత్త ఆశలు!నిర్మల్చైన్గేట్: నాలుగేళ్లుగా కొత్త పింఛన్ల కో సం ఎదురుచూస్తున్న అర్హులైన దరఖాస్తుదారు ల కల ఎట్టకేలకు ఫలించనుంది. వచ్చే పంద్రాగస్టుకు పంపిణీ చేసేలా ప్రభుత్వం కసరత్తు చే స్తోంది. జిల్లాలో వివిధ కేటగిరీల్లో 1,44,773 మంది చేయూత పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నారు. దివ్యాంగులకు రూ.4,016, ఇతరులకు రూ.2,016 చొప్పున బ్యాంక్లు, పోస్టాఫీస్ల ద్వారా పింఛన్ ఇస్తున్నారు. ఇక నుంచి పింఛన్లు బ్యాంక్ ఖాతాల ద్వారానే అందజేయాలని ప్ర భుత్వం నిర్ణయించింది. ఇటీవలే పోస్టాఫీస్ల్లో తీసుకునే వారికీ బ్యాంక్ల ద్వారా ఇచ్చేలా ఖా తాలు తెరిపించారు. వారంతా ప్రతీ మూడు నె లలకోసారి బ్యాంక్కు వెళ్లి ఎఫ్ఆర్ఎస్ ద్వారా అప్డేట్ చేసుకోవాలనే నిబంధన విధించారు. అనర్హుల ఏరివేత పింఛన్ లబ్ధిదారుల్లో ఎవరైనా చనిపోతే వారి స్థానంలో భర్త లేదా భార్యకు రెండున్నరేళ్లుగా పింఛన్ ఇస్తూ వస్తున్నారు. దీంతో అర్హులైన కొత్తవారు నిత్యం పంచాయతీ, మండల పరిషత్ కార్యాలయాల చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేశా రు. జిల్లాలో అక్రమంగా పెన్షన్లు పొందుతున్న వారిని జాబితా నుంచి తొలగించేందుకు ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. మంత్ర యాప్ ద్వారా ఇంటింటికీ వెళ్లి లైవ్ అథెంటికేషన్ ద్వారా లబ్ధిదారుడి ఫొటో క్యాప్చర్ చేసి వివరాలు నమోదు చేశారు. ఇలా జిల్లాలో అక్రమంగా పెన్షన్ పొందుతున్న 323 మందిని గుర్తించి జాబితా నుంచి తొలగించారు. పెండింగ్లో 3,320 దరఖాస్తులు జిల్లాలోని 18 మండలాలు, మూడు మున్సిపాలిటీల పరిధిలో 3,320 మందికి పైగా వివిధ కేటగిరీల పెన్షన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వీరంతా అధికారులు ద్వారా అర్హులుగా గుర్తించబడి ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేయబడినవారే. వీరే కాకుండా పరిశీలన పూర్తి కాకుండా పెండింగ్ దరఖాస్తులు జిల్లా, మండల స్థాయిలో కోకొల్లలుగా ఉన్నాయి. కాగా, ప్రభుత్వం వద్ద పెండింగ్లో ఉన్నవారికి ఎప్పుడు పింఛన్లు వస్తాయనే సమాచారం తమ వద్ద లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆదేశాలు రాలేదు కొత్త పింఛన్లు మంజూరైనట్లు ఇప్పటివరకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఎలాంటి సమాచారం రాలేదు. ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు వస్తే వెంటనే నిబంధనల ప్రకారం కొత్త పింఛన్ల పంపిణీకి చర్యలు తీసుకుంటాం. – గంగన్న, డీపీఎం పంద్రాగస్టు రోజు పంపిణీకి కసరత్తు మండలం లబ్ధిదారులసంఖ్య బాసర 2,851 భైంసా 8,039 భైంసా (బల్దియా) 7,794 దస్తురాబాద్ 3,601 దిలావర్పూర్ 5,990 కడెం 7,243 ఖానాపూర్ 6,761 ఖానాపూర్(బల్దియా) 3,904 కుభీర్ 9,251 కుంటాల 5,610 లక్ష్మణచాంద 7,906 లోకేశ్వరం 9,448 మామడ 6,511 ముధోల్ 6,181 నర్సాపూర్ (జి) 5,814 నిర్మల్ రూరల్ 7,017 నిర్మల్ (బల్దియా) 14,847 పెంబి 1,794 సారంగపూర్ 11,587 సోన్ 7,022 తానూరు 5,602 జిల్లాలో పెన్షన్లు ఇలా.. మొత్తం పెన్షన్లు 1,44,773 వద్ధాప్య.. 33,890 వితంతు.. 35,664 వికలాంగ.. 9,822 గీత కార్మికులు 266 పైలేరియా రోగులు 221 డయాలసిస్ పేషెంట్లు 110 ఒంటరి మహిళలు 2,093 బీడీ కార్మికులు 61,933
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స్వచ్ఛంద సేవకు సభ్యత్వంనిర్మల్: విపత్తుల వేళ ‘మేమున్నాం..’ అంటూ అండగా నిలవాలనే సంకల్పం ఉన్నవారికి ఓ వేదిక ‘రెడ్క్రాస్ సొసైటీ’. ఇందులో సభ్యత్వం ఎన్నో సామాజిక సేవలు చేసేందుకు ఓ మంచి అవకాశం. యుద్ధాలు, ప్రకృతి విపత్తులు, రోడ్డు ప్రమాదాలు, వరదలు, అగ్నిప్రమాదాలు లాంటి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బాధితులకు సాయం అందించడంలో రెడ్క్రాస్ కీలకపాత్ర పోషిస్తోంది. రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహించడం, ప్రథమ చికిత్స శిక్షణ ఇవ్వడం, పేదలకు వైద్య సహాయం అందించడం లాంటి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇలాంటి సొసైటీ ఇప్పుడు జిల్లాలోనూ సభ్యత్వ సేకరణ చేపడుతోంది. సమాజానికి సేవ చేయాలనే తపన ఉన్న ప్రతిఒక్కరూ ఈ సేవామార్గంలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుస్తోంది. కలెక్టర్ అధ్యక్షతన.. సమాజంలో 18ఏళ్లు నిండిన యువత, విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు, మహిళలు.. ఇలా ఎవరైనా రెడ్క్రాస్లో సభ్యత్వం తీసుకుని స్వచ్ఛంద సేవకులుగా ముందుకురావచ్చు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కో ట్లాదిమంది జీవితాల్లో వెలుగునింపిన ఈ సంస్థ ప్రస్తుతం జిల్లాలోనూ సభ్యులను చేర్చుకుంటోంది. జిల్లా రెడ్క్రాస్ సొసైటీకి కలెక్టర్ అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తారు. రాష్ట్రంలో గవర్నర్ అధ్యక్షతన ఈ సొసైటీ కార్యకలాపాలు సాగిస్తుంది. రక్తదాన శిబిరాల నిర్వహణ, బ్లడ్బ్యాంకుల ఏర్పాటు, ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో ఆహారం, దుస్తులు, మందుల పంపిణీ, పేదలకు వైద్య సహాయం, ప్రథమ చికిత్స (ఫస్ట్ ఎయిడ్) శిక్షణలు, అంబులెన్స్ సేవలు, దివ్యాంగులకు వీల్చైర్లు, ట్రైసైకిళ్లు, సహాయక పరికరాల పంపిణీ, వృద్ధులు, అనాథలు, నిరుపేదలకు సహాయక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. యు వతలో సేవాభావాన్ని పెంపొందించే జూనియర్, యూత్ రెడ్క్రాస్ కార్యక్రమాలనూ చేపడుతోంది. సభ్యులుగా చేరిన రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు జిల్లాలో ప్రస్తుతం రెడ్క్రాస్ సొసైటీ సభ్యత సేకరణ కొనసాగుతోంది. ఈ సొసైటీకి నోడల్ అధికారిగా జిల్లా ఎంప్లాయిమెంట్ అధికారి విజయలక్ష్మిని కలెక్టర్ భవేశ్మిశ్రా నియమించారు. జిల్లాకేంద్రంలో ఇటీవల చేపట్టిన కార్యక్రమాలకు మంచి స్పందన వస్తోంది. రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల సంఘం నుంచి అధ్యక్షుడు ఎంసీ లింగన్న ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే 60మంది సొసైటీ సభ్యత్వాన్ని తీసుకున్నారు. మిగతా సంఘాలు, యువకులూ ముందుకు వస్తున్నారు.
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మున్నూరుకాపు సంఘం రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా వంశీనిర్మల్: మున్నూరుకాపు సంఘం రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన అప్పాల వంశీ నియమితులయ్యారు. హైదరాబాద్లో సోమవారం నిర్వహించిన రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశంలో సంఘం రాష్ట్ర కన్వీనర్ చింతపండు మహేందర్ ఆయనకు నియామక పత్రాన్ని అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా సంఘం బలోపేతం, మున్నూరుకాపు యువత సంక్షేమం, సామాజిక అభివృద్ధికి అంకితభావంతో పనిచేయాలని రాష్ట్ర నాయకత్వం సూచించింది. తనకు అప్పగించిన బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ సంఘ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని వంశీ తెలిపారు. కార్యక్రమంలో మున్నూరు కాపు యువత రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజీవ్, రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ యాదా క్రాంతి, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు బండారి అనిల్ కుమార్, రాష్ట్ర సోషల్ మీడియా ఇన్చార్జి ఎర్రం సంజీవ్, సంఘ నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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ఉపాధ్యాయుల మౌఖిక డిప్యూటేషన్లు రద్దు చేయాలినిర్మల్రూరల్: జిల్లాలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నడుస్తున్న ఉపాధ్యాయుల మౌఖిక డిప్యూటేషన్లు వెంటనే రద్దు చేయాలని ఎస్సీ, ఎస్టీ ఉపాధ్యాయ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు రాజేశ్ నాయక్ డిమాండ్ చేశారు. సోమవారం విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని దస్తురాబాద్, ఖానా పూర్, కుంటాల, కుభీర్, ముధోల్, భైంసా మండలాల్లో జరుగుతున్న అక్రమ మౌఖిక డి ప్యూటేషన్లను వెంటనే రద్దు చేయాలని కోరా రు. జీవో 25 ప్రకారం డిప్యూటేషన్లను కలెక్టర్ అనుమతితో ఇవ్వాల్సి ఉండగా ఇందుకు వి రుద్ధంగా నడుస్తున్నాయన్నారు. కలెక్టర్ జో క్యం చేసుకుని అవసరం ఉన్న మేరకే ఉపాధ్యాయుల సర్దుబాటు చేయాలని కోరారు. స మావేశంలో ప్రధాన కార్యదర్శి క్రాంతి కుమార్, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
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ఇళ్లలోకి పురుగులు వస్తున్నాయని ఆందోళనలక్ష్మణచాంద: గోదాంల నుంచి తమ ఇళ్లలోకివస్తున్న లక్కపురుగులతో ఇబ్బందిగా ఉందని సోమవారం బోరిగాం తండావాసులు గోదాంల వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ బోరిగాంలో 20వేల మెట్రిక్ టన్నుల నిల్వ సామర్థ్యం కల్గి న గోదాములలో బియ్యం నిల్వ చేశారన్నా రు. ఇటీవల గోదాంల నుంచి పురుగులు ఇళ్లలోకి వస్తుండటంతో ఇబ్బంది పడుతున్నా మన్నారు. ఎంపీడీవో నసీరుద్దీన్ సంఘటన స్థలానికి వెళ్లి వేర్హౌస్ గోదాం మేనేజర్ శివరామకృష్ణతో ఫోనన్లో మాట్లాడి.. గ్రామస్తులతోనూ మాట్లాడించారు. పురుగులు రాకుండా చర్యలు చేపడుతామని హామీ ఇవ్వడంతో ఆందోళన విరమించారు.
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అటవీశాఖ చీఫ్ సెక్రెటరీని కలిసిన ఎమ్మెల్యేఖానాపూర్: నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న పలు సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు పటేల్ సోమవారం సచివాలయంలో రాష్ట్ర అటవీ శాఖ చీఫ్ సెక్రటరీ అహ్మద్ నదీమ్ను కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ అటవీ శాఖ అధికారుల వేధింపులు, అనవసర ఆంక్షలను అరిక ట్టి ప్రజలకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. టైగర్ రిజర్వ్ పరిధిలోని మండలాల్లో ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ (ఈఎస్జెడ్) అంశంపై ప్రజల్లో నెలకొన్న సందేహాలు, అపోహలను నివృత్తి చేస్తూ విస్తృతస్థాయిలో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలు, రోడ్ల అభివృద్ధి పనులు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా కొనసాగేందుకు సంబంధిత అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేయాలని కోరారు. రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఇసుక రీచ్ల నిర్వహణకు అటవీ శాఖ నుంచి అనవసర అడ్డంకులు కల్పించకుండా తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం త్వరితగతిన చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు.
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తొమ్మిదేళ్ల క్రితం నాటివే..ప్రభుత్వం తొమ్మిదేళ్ల క్రితం అద్దె నిర్ణయించింది. అదే ఇప్పటి వరకు కొనసాగుతోంది. డీజిల్, పెట్రోలు ధరలు నిత్యావసరాలు పెరిగాయి. ప్రభుత్వం ఇచ్చే అద్దె సరిపోవడం లేదు. అద్దె పెంచితేనే గిట్టుబాటు అవుతుంది. – రాజశేఖర్, అద్దె వాహన యజమాని వాహనాల అద్దె పెంచాలి 2023 తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అద్దె వాహనాలను కొనసాగిస్తున్నట్టు ఉత్తర్వులు ఇవ్వలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఉత్తర్వులు వస్తేనే పెండింగ్ బిల్లులు విడుదల చేస్తామంటున్నారు. ప్రభుత్వం మా బాధలు అర్థం చేసుకుని వాహనాల అద్దె పెంచాలి. – మహిపాల్, అద్దె వాహన యజమాని
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పట్టణవాసి.. ఎందుకీ లేజీ..!నిర్మల్స్వయం ఉపాధిలో అతివ స్వయం సహాయక సంఘాల్లో సభ్యులుగా చేరిన మహిళలు బ్యాంకు రుణాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఆర్థిక ప్రగతి సాధిస్తున్నారు. ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.బాసరలో వ్యాసపౌర్ణమి ఉత్సవాలు బాసర శ్రీజ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో వ్యాస పౌర్ణమి ఉత్సవాలు సోమవారం ప్రారంభమయ్యాయి. మూడు రోజులపాటు ఈ ఉత్సవాలు కొనసాగనున్నాయి. మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించాలి భైంసాటౌన్: ముధోల్ నియోజకవర్గ ప్రజ లకు మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే రామారావు పటేల్ సోమవారం వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహాను కోరారు. హైదరాబాద్లో ఉమ్మడి జిల్లా ఎమ్మెల్యేలతో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో మంత్రికి విన్నవించారు. భైంసా ఏరియా ఆస్పత్రిని 150 పడకలకు పెంచాలని, డయాలసిస్ పడకలు పెంచాలని, వంద పడకలతో మెటర్నటీ ఆస్పత్రి నిర్మించాలని, కుభీర్ ఆస్పత్రిని 30 పడకలకు పెంచాలని, ముధోల్ ఆసుపత్రి భవన నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని విన్నవించారు. అన్ని ఆస్పత్రుల్లో ఖాళీగా ఉన్న వైద్యులు, స్టాఫ్ నర్స్, ఇతర పోస్టులు భర్తీ చేయాలన్నారు. కుభీర్, బాసరతో పాటు భైంసాకు అదనంగా అంబులెన్స్ కేటాయించాలని కోరారు. నిర్మల్: పట్టణ ప్రాంత ప్రజలు ప్రతీ విషయంలో ముందుంటారనే అభిప్రాయం చాలామందికి ఉంటుంది. కానీ.. చాలా విషయాల్లో అది తప్పవుతోంది. ప్రధానంగా ఓటు వేయడం, ఓట్లను కాపాడుకోవడం వంటి ముఖ్యమైన విషయాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సవరణ (స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్–ఎస్ఐఆర్) విషయంలో జిల్లాలో గ్రామీణ ప్రాంతాల కంటే పట్టణాల ప్రజలు వెనుకంజలో ఉన్నారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ ముగియడానికి మరో వారమే గడువు ఉండగా, జిల్లాలోని నిర్మల్, భైంసా మున్సిపాలిటీలలో కలిపి ఇప్పటికీ వేలసంఖ్యలో ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు బీఎల్వోలకు తిరిగి చేరకపోవడం గమనార్హం. వెనుకంజలో నిర్మల్, భైంసా.. జిల్లాలోని నిర్మల్, భైంసా, ఖానాపూర్ మున్సిపాలిటీల్లో గణనీయ సంఖ్యలో ఓటర్లు ఇంకా ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు సమర్పించలేదు. ఖానాపూర్ 98 శాతంతో కొంతమేర ఫర్వాలేదు. కానీ.. నిర్మల్అర్బన్లో ఈనెల 27 ఉదయం వరకు 81.15 శాతం పూర్తయింది. ఇంకా 17,495 మంది డిజిటలైజేషన్ పెండింగ్ ఉంది. భైంసా అర్బన్లో 90.34 శాతం పూర్తయింది. ఇంకా 8,292 మంది డిజిటలైజేషన్ పూర్తి చేసుకోవడానికి ఫారాలు ఇవ్వలేదు. పల్లెలు భేష్.. జిల్లా కలెక్టర్ భవేశ్మిశ్రా, ఉన్నతాధికారులు ముందునుంచీ చెబుతున్న విషయాలన్నింటినీ పల్లెప్రజలు తు.చా.తప్పకుండా పాటిస్తున్నారు. బీఎల్వోలు వచ్చిఇచ్చిన వెంటనే అవసరమైన పత్రాలతో ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు నింపి అప్పగించారు. గడువుకంటే పదిరోజుల ముందే జిల్లాలోని దస్తురాబాద్, కడెం, పెంబి, మామడ, దిలావర్పూర్, లక్ష్మణచాంద, నర్సాపూర్(జి), నిర్మల్రూరల్, సారంగపూర్, సోన్, బాసర, కుభీర్, కుంటాల, ముధోల్ మండలాల్లో వందశాతం సర్ ప్రక్రియను సిబ్బంది పూర్తి చేశారు. లోకేశ్వరం 99.90, తానూరు 99.98 శాతంతో మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తికి అతిసమీపంలో ఉన్నాయి. వారమే గడువు.. ఎస్ఐఆర్ ఆగస్టు 3తో ముగియనుంది. ఆలోపే తమ ఓటును కాపాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే ఓటరు జాబితా సవరణ ప్రక్రియలో ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. మున్ముందూ ఓటుహక్కు పొందడంలో ఇబ్బందులూ ఏర్పడవచ్చు. ఇప్పటికై నా పట్టణ ప్రాంత ఓటర్లు సోమరితనం, నిర్లక్ష్యం వీడి అప్రమత్తం కావాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అద్దె ‘ఓనర్ల’ గోస!లక్షకు పైగా ఓట్లు పోయినట్లే..! ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సవరణ పూర్తయిన తర్వాత దాదాపు లక్షకు పైగా ఓట్లు జాబి తాలో నుంచి పోనున్నాయి. ప్రస్తుత జాబి తా ప్రకారం జిల్లాలో 925 పోలింగ్ కేంద్రా ల పరిధిలో 7,55,344 మంది ఓటర్లు ఉ న్నారు. ఇందులో ఇప్పటి వరకు 7,27,503 మంది ఫారాలను డిజిటలైజేషన్ చేశారు. ఇక వందశాతం డిజిటలైజేషన్ పూర్తయిన పోలింగ్ కేంద్రాల పరిధిలో ఏఎస్డీ జాబితాలను కూడా పూర్తిచేశారు. ఏఎస్డీ అంటే.. అబ్సెంట్(ఫారాలు ఇవ్వనివారు), ఫిఫ్టెడ్(తరలివెళ్లినవారు), డెత్(చనిపోయినవారు) అలాగే డబుల్ఓట్ (రెండుచోట్ల ఓట్లు ఉన్నవారు) అని అర్థం. ఈ జాబితా ఈ కేటగిరీల వారికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ నమోదు చేస్తారు. వీటితో పాటు ఆ ఓటు ఎందుకు తిరస్కరణకు గురైందనే కారణాన్నీ అందులో నోట్ చేస్తారు. సదరు జాబితాపై స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, చివరకు కలెక్టర్ సంతకాలు తీసుకుని ఫైనల్ చేస్తారు. ఈనెల 27 వరకు ఏఎస్డీ జాబితాల్లో మొత్తం 91,484 మంది ఓటర్ల పేర్లు నమోదయ్యాయి. అంటే వీరందరి పేర్లు ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగిపోనున్నాయి. వచ్చేనెల 3న గడువు ముగిసే వరకు జిల్లాలో లక్షకు పైగా ఓటర్ల పేర్లు పోనున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.ఈనెల 27వరకు ఎస్ఐఆర్ వివరాలు.. మొత్తం పోలింగ్ స్టేషన్లు 925 మొత్తం ఓటర్లు 7,55,344 పంపిణీ చేసిన ఎన్యూరేషన్ ఫారాలు 7,55,344 ఆఫ్లైన్లో డిజిటలైజ్ చేసినవి 6,36,019 ఆన్లైన్లో డిజిటలైజ్ చేసినవి 91,484 మొత్తం డిజిటలైజ్ చేసినవి 7,27,503 డిజిటలైజేషన్ శాతం 96.31 డిజిటలైజేషన్ చేయాల్సిన ఫారాలు 27,841 డిజిటలైజేషన్ పూర్తయిన పోలింగ్ స్టేషన్లు 742 సిద్ధం చేసిన ఏఎస్డీ జాబితాలు 925 ఏఎస్డీ జాబితాలో ఉన్న ఓటర్లు 91,484 పట్టణాల్లో స్పందనేదీ..!? గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇంటింటికీ వెళ్లిన బూత్ లెవల్ అధికారులు (బీఎల్వోలు) ఎక్కువశాతం ఫారాలను సేకరించగా పట్టణాల్లో మాత్రం స్పందన ఆశించిన స్థాయిలో లేదు. ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, ఇతర పనుల కారణంగా కొంతమంది ఇవ్వడం లేదు. కొందరు రేపోమాపో ఇద్దామంటూ నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. ఇంట్లో ఫారాలను తిరిగి ఇచ్చేవారు లేకపోవడం, మరికొందరు చివరి రోజుల్లో ఇస్తామని వాయిదా వేయడం, తదితర కారణాలతో అర్బన్ ప్రాంతాల్లో సర్ నెమ్మదించింది. ఎన్నికల సమయాల్లోనూ అర్బన్ ఓటర్లు సోమరితనం ప్రదర్శిస్తున్నారు. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పల్లె ఓటర్లు 88 శాతం పోలింగ్ నమోదు చేయగా, మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో నిర్మల్లో పట్టణ ఓటర్లు 65.60 శాతమే నమోదు చేశారు. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ పట్టణ ప్రాంతాల్లో చాలామంది ఓటర్లు ఓటేసేందుకు ముందుకు రాలేదు. ఏ ఒక్కరూ మిస్ కావొద్దు.. ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటుహక్కు అనేది చాలా ప్రధానమైనది. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను తీసుకున్నవారు వెంటనే నింపి బీఎల్వోలకు తిరిగి ఇచ్చేయాలి. నిర్మల్, భైంసాలో కొంత వెనుకంజలో ఉన్నాం. మిగితా మండలాల్లో ప్రక్రియను వందశాతం పూర్తి చేశాం. ఆయా పోలింగ్ కేంద్రాల పరిధిలో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారుల సమక్షంలో ఏఎస్డీ జాబితాలనూ పూర్తి చేశాం. – భవేశ్మిశ్రా, కలెక్టర్
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అర్జీల పరిష్కారంలో ఆలస్యం వద్దునిర్మల్చైన్గేట్: ప్రజావాణి దరఖాస్తుల పరిష్కారంలో ఆలస్యం చేయవద్దని కలెక్టర్ భవేశ్ మిశ్రా అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో ప్రజల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదులను కలెక్టర్ స్వయంగా స్వీకరించారు. వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన ప్రజలు విద్య, వైద్యం, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, పింఛన్లు, భూ సమస్యలకు సంబంధించి 96 దరఖాస్తులను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఆయా శాఖల అధికారులు ప్రతీ దరఖాస్తును క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి తక్షణమే స్పందించాలని సూచించారు. మండలాల వారీగా పెండింగ్ లో ఉన్న దరఖాస్తులను వెంటనే పరిష్కరించాలన్నారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్లు బి.వెంకటేశ్వర్లు, కిశోర్కుమార్, డీఆర్వో రాథోడ్ రమేశ్, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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వాతావరణంఆకాశం పూర్తిగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. రుతుపవనాల ప్రభావంతో పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షం కురుస్తుంది. వాతావరణం చల్లగా ఉంటుంది. ఎల్నినోను ఎదుర్కోవాలంటే పంటమార్పిడి తప్పనిసరి నిర్మల్రూరల్: ఎల్నినోను ఎదుర్కోవాలంటే రైతులు పంటమార్పిడి విధానాలను అవలంబించి, తక్కువ నీటితో సాగయ్యే పంటల వైపు మళ్లాలని కలెక్టర్ భవేశ్ మిశ్రా సూచించారు. సోమవారం నిర్మల్ మండలం చిట్యాల రైతు వేదికలో జిల్లాస్థాయి విత్తన మేళా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రైతులకు పత్తి, కూరగాయలు, తదితర విత్తనాలను పంపిణీ చేశా రు. అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఎల్ని నోను దృష్టిలో ఉంచుకుని భూగర్భ జలాలను సంరక్షిస్తూ తక్కువ నీటితో పండే ఆరుతడి పంటలు, ఉద్యానవన పంటలు, కూరగాయల సా గును ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. ఆయిల్ పామ్ సాగు దీర్ఘకాలికంగా లాభదాయకమన్నారు. జిల్లాలో ప్రస్తుతం 8,751 ఎకరాల్లో సాగు చేస్తుండగా వచ్చే ఏడాది మరో 5 వేల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ సాగు విస్తరణకు ప్ర ణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. రైతులు అవసరానికి మించి రసాయనిక ఎరువులు వినియోగించకుండా, వ్యవసాయ అధికారుల సూచనల మేరకు మాత్రమే ఉపయోగించాలని సూచించారు. భూసారాన్ని కాపాడేందుకు నానో యూరియా వినియోగాన్ని పెంచాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ భీమ్రెడ్డి, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి అంజిప్రసాద్, జిల్లా ఉద్యాన వన శాఖ అధికారి రమణ, ఏవో వసంతరావు, సర్పంచ్ సుప్రియ, రైతులు పాల్గొన్నారు. డిప్యూటీ ఈఈ బాధ్యతల స్వీకరణ బాసర: శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి దేవస్థానంలో నూతన డిప్యూటీ ఈఈగా నియమితులైన శేషగిరిరావు సోమవారం పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఏఈవో గంగ శ్రీనివాస్ వేదపండితుల సమక్షంలో శేషగిరిరావును శాలువాతో సత్కరించి అమ్మవారి తీర్థ ప్రసాదాన్ని అందజేశారు.
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పార్పెల్లిలో మహావృక్షంలక్ష్మణచాంద: మండలంలోని పార్పెల్లి గ్రామ సమీ పానగల గోదావరి నది ఒడ్డునున్న రామాలయం వె నుక భారీ మర్రి వృక్షం ఉంది. దాదాపు మూడు గుంటల విస్తీర్ణంలో ఇది విస్తరించింది. ఊడలు భూ మిలోకి దిగి మరిన్ని వృక్షాలుగా ఎదిగాయి. గోదా వరి నీటి ప్రవాహానికి చెట్టు దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు గ్రామస్తులు చుట్టూ సిమెంట్ గద్దె నిర్మించారు. ఇది గ్రామస్తులు, మూగజీవాలకు నీడనిస్తూ సేద తీరుస్తోంది. ఈ వృక్షం గురించి సారంగపూర్ డిప్యూటీ ఎఫ్ఆర్వో నజీర్ఖాన్ను సంప్రదించగా.. ఇది 80ఏళ్ల మర్రి వృక్షమని పేర్కొన్నారు.
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నూతన నియామకంనిర్మల్: అఖిల భారత యాదవ మహాసభ యు వజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడిగా శీల మణిదీప్ యాదవ్ నియమితులయ్యారు. ఈ మేర కు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గోర్ల యశ్వంత్రాజ్ యాద వ్, జాతీయ ప్రధానకార్యదర్శి లక్ష్మ ణ్యాదవ్ చేతుల మీదుగా ఆదివారం హైదరాబాద్లో నియామక పత్రాన్ని అందుకున్నారు. యాదవ మహాసభ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చింతల రవీంద్రనాథ్ యాదవ్ ఆమోదంతో ఈ నియామకం చేపట్టినట్లు యశ్వంత్రాజ్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు. తనపై నమ్మకంతో బాధ్యతలు అప్పగించినందుకు రాష్ట్ర నాయకత్వానికి మణిదీప్ యాదవ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. నిర్మల్చైన్గేట్: నిర్మల్ పట్టణంలోని అత్యంత పురాతాన గండి రామన్న దత్తసాయి ఆలయ ధర్మకర్తల కమిటీ చైర్మన్గా పట్టణానికి చెందిన కొట్టే శేఖర్ నియమితులయ్యరు. ఈమేరకు దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ధర్మ కర్తలుగా ఓద్నామ్ నర్సయ్య, ఆనంద్, రాథోడ్ పంచపూల, ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యుడిగా రోహిత్ కుమార్ గౌతమ్ను నియమించారు. వీరి పదవీకాలం రెండేళ్లపాటు ఉంటుందని కమిషనర్ పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా శేఖర్ మాట్లాడుతూ.. ఆలయాభివృద్ధికి కృషి చేస్తామని తెలిపారు.
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ఈ కేవైసీ పూర్తయ్యేనా?భైంసాటౌన్: పౌరసరఫరాల శాఖ తెల్లరేషన్కార్డు దారులకు ఈ కేవైసీ తప్పనిసరి చేసింది. ఈనెల 31లోపు కార్డులోని కుటుంబ స భ్యులంతా సమీప రేషన్ డీలర్ వద్ద ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకోవాలని సూచించింది. ఈ కేవైసీ చేసుకోనివారికి ఆగస్టు నుంచి రేషన్ కోటా నిలిపివేస్తామని ప్రభుత్వం సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించింది. ఆగస్టు మొదటి వారంలో పంపిణీ చేయనున్న స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు కూడా ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకున్నవారికే ఇవ్వనున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. లబ్ధి దారులందరికీ రేషన్ సక్రమంగా అందించేందుకు, మరణించిన, అనర్హుల పేర్లు తొలగింపు, నకిలీ కార్డులు ఏరివేసేందుకే కేంద్ర, రా ష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. జిల్లాలో ఇదీ పరిస్థితి జిల్లాలో 412 రేషన్ దుకాణాలున్నాయి. వీటి పరిధిలో అన్నపూర్ణ, అంత్యోదయ, తెల్లకా ర్డుదారులకు ప్రతీనెల 4,867.16 మెట్రిక్ ట న్నుల బియ్యం అందిస్తున్నారు. ఆగస్టు నుంచి మూడునెలల కోటా ఒకేసారి పంపిణీ చేయనున్నారు. జిల్లాలో మొత్తం 2,49,606 కార్డులుండగా, ఇప్పటివరకు 91.17 శాతం కార్డుల ఈ కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తయింది. అ లాగే, 7,74,020 మంది లబ్ధిదారులుండగా, 73.27 శాతమే ప్రక్రియ పూర్తయింది. మిగతావారూ గడువులోపు ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలి ప్రభుత్వం రేషన్కార్డులకు ఈ కేవైసీ తప్పనిసరి చేసింది. ఈనెలాఖరుతో గడువు ముగుస్తుంది. సమీప రేషన్ దుకాణాల్లో ఎక్కడైనా ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. దూరప్రాంతాల్లో పిల్లలుంటే అక్కడి రేషన్ దుకాణాల్లోనూ చేయించుకోవచ్చు. – రాజేందర్, డీసీఎస్వో జిల్లాలోని రేషన్ సమాచారం మొత్తం రేషన్కార్డులు 2,49,606 లబ్ధిదారుల సంఖ్య 7,74,020 కేవైసీ పూర్తయిన కార్డులు 2,27,554 కేవైసీ పూర్తయిన లబ్ధిదారులు 5,67,129
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నిర్మల్నిర్మల్ డాక్టర్కు పురస్కారం నిర్మల్: జిల్లాకేంద్రానికి చెందిన ఫెర్టిలిటి వైద్యురాలు చంద్రిక అవినాష్ రాష్ట్రస్థాయి ఎక్సలెన్సీ అవార్డు అందుకున్నారు. హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన ప్రదానోత్సవంలో గైనకాలజీ విభా గంలో రోగులకు మెరుగైన సేవలు అందించినందుకుగాను ఈ పురస్కారం దక్కింది. మంత్రి కొండా సురేఖ చేతుల మీదుగా డాక్టర్ చంద్రిక అవార్డు అందుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు వైద్యులు, కుటుంబ సభ్యులు, దేవీ బాయి ఆస్పత్రి సిబ్బంది హర్షం వ్యక్తంచేశారు. నిర్మల్చైన్గేట్: ఎల్ఆర్ఎస్ ఫీజు చెల్లింపునకు దరఖాస్తుదారులు పెద్దగా స్పందించడం లేదు. ఎల్ఆర్ఎస్–2020 స్కీం కింద ఫీజులో 25శాతం రాయితీ కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం మరో అవకాశం కల్పిస్తూ ఈ నెల 31తో గడువు విధించినా జిల్లాలో ఆశించిన స్థా యిలో చెల్లింపుదారులు ముందుకు రావడంలేదు. దరఖాస్తుదారుల్లో చాలామంది ఇప్పటికే ఇళ్ల నిర్మాణాలు చేపట్టగా, కొందరు ప్లాట్లు కూడా విక్రయించారు. దీంతో రెండు విడతల్లో ప్రభుత్వం రాయితీ ప్రకటిస్తే.. అంతంత మాత్రంగానే ముందుకువకొ చ్చారు. జిల్లాలో మున్సిపాలిటీలకు దరఖాస్తులు అ ధికసంఖ్యలో వచ్చినా ఫీజు చెల్లింపులు మాత్రం అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి. ప్లాట్ల క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనను అధికారులు నిర్లక్ష్యం చేస్తుండటంతో పాటు ఫీజు చెల్లించిన వారికి ప్రొసీడింగ్స్ జారీలో తీవ్రజాప్యం జరుగుతుండటంతోనే దరఖాస్తుదారులు ఫీజు చెల్లింపునకు ముందుకు రావడంలేదని తె లుస్తోంది. అప్పట్లో చాలామందికి అవగాహన లేక ఎల్ఆర్ఎస్ కోసం దరఖాస్తు చేయలేదు. దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు మరో అవకాశం కల్పిస్తే, ప్రభుత్వానికి ఫీజుల రూపంలో మరింత ఆదాయం సమకూరుతుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రచారంలో వెనుకబాటు అనధికార లేఅవుట్లలో ప్లాట్లు కొనుగోలు చేసినవా రు ఇంటి నిర్మాణ అనుమతుల కోసం ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఎల్ఆర్ఎస్ అమలు చేసింది. కానీ, 25శాతం రాయితీపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడంలో మున్సి పాలిటీలు వెనుకబడ్డాయి. విస్తృత ప్రచారం చేపట్టకపోవడంతో చాలామంది రాయితీపై ఫీజు చెల్లించేందుకు ముందుకు రాలేదనే ఆరోపణలున్నాయి. మొ దట్లో బ్యానర్ల ద్వారా కొద్దిరోజులు ప్రచారం నిర్వ హించి వదిలేసినట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. ఫలితంగా ఫీజు చెల్లింపు గడువు ముగిసే సమయానికి ప్ర భుత్వానికి రావాల్సిన ఆదాయం సమకూరే అవకా శం కనిపించడం లేదు. గడువు ముగిసిన తర్వాత 25శాతం రాయితీ వర్తించకపోవచ్చని మున్సిపల్ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఇప్పటివరకు ఎల్ఆర్ఎస్ ఫీజు చెల్లించనివారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ఆర్థికంగా లబ్ధిపొందాలని మున్సిపల్ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. జిల్లాలో లక్ష్యం దాటలే.. జిల్లాలోని మూడు మున్సిపాలిటీల్లో ప్లాట్ల క్రమబద్ధీకరణకు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిలో సగం మంది కూడా ఫీజు చెల్లించలేదు. మొత్తం 26,537 మంది ఎల్ఆర్ఎస్ కోసం దరఖాస్తు చేయగా.. ప్లాట్ల యజమానులకు నేరుగా ఫీజు చెల్లింపు సమాచారాన్ని పంపించారు. ఇందులో 3,126 దరఖాస్తులను వివిధ దశల్లో తిరస్కరించారు. 21,850 దరఖాస్తులను ఆమోదించారు. ఇప్పటివరకు చేపట్టిన మూడు విడతల్లో 5,104 మంది ఫీజు చెల్లించారు. ఇంకా 16,746 మంది ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంది. గజ్జలమ్మా.. కరుణించమ్మా.. కుంటాల: కుంటాల ఇలవేల్పు శ్రీగజ్జలమ్మ, ముత్యాలమ్మ, మహాలక్ష్మి అమ్మవార్ల ఆలయాల్లో ఆదివారం భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి పంటలు బాగా పండాలని కోరుతూ పూజలు చేశారు. కుంటాలకు చెందిన చేపూరి లక్ష్మీవిశారద, ది వంగత చంద్రప్రకాశ్ కుమారుడు వినయబా బు రూ.35వేల విలువైన 2.2 గ్రాముల బంగా రు పుస్తెలు చేయించి మొక్కు చెల్లించుకున్నా రు. వీరిని ఆలయ కమిటీ సభ్యులు సన్మానించారు. అర్చకులు శ్రీకాంత్ రామానుజదాస్, న గేశ్ ఆధ్వర్యంలో గజ్జలమ్మకు అభిషేకం, అలంకరణ, అర్చన, హారతి, పల్లకీసేవ తదితర పూ జలు నిర్వహించారు. ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు తీర్థప్రసాదం పంపిణీ చేశారు. జిల్లాకు సంబంధించి దరఖాస్తుల వివరాలు వచ్చిన దరఖాస్తులు 44,602 చెల్లింపునకు అర్హత పొందినవి 37,939 ఫీజు చెల్లించిన వారు 10,446 ఇంకా చెల్లించాల్సినవారు 29,624మండలాల వారీగా దరఖాస్తులు ఇలా.. మండలం దరఖాస్తులు ఫీజు అనుమతి ఫీజు చెల్లించినవి చెల్లించాల్సినవి పొందినవి బాసర 2,607 2,384 547 1,837 భైంసా 1,581 1,415 227 1,188 దస్తురాబాద్ 6 6 0 6 దిలావర్పూర్ 174 148 19 129 కడెం 77 66 9 57 ఖానాపూర్ 1,650 1,574 278 1,296 కుభీర్ 622 301 20 281 కుంటాల 388 350 74 276 లక్ష్మణచాంద 269 253 28 225 లోకేశ్వరం 346 294 50 244 మామడ 59 58 5 53 ముధోల్ 650 559 79 480 నర్సాపూర్(జి) 218 190 53 137 నిర్మల్రూరల్ 5,607 5,128 1,158 3,970 పెంబి 65 40 4 36 సారంగపూర్ 1,991 1,889 385 1,504 సోన్ 1,588 1,299 270 1,029 తానూర్ 167 135 24 111 ఖానాపూర్ 1,929 1,518 219 1,299 నిర్మల్ 15,550 12,987 3,788 9,199 భైంసా 9,058 7,345 1,097 6,248 సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ప్రభుత్వం కల్పించిన 25శాతం ఎల్ఆర్ఎస్ ఫీజు రిబేట్ ఈ నెల 31వ తేదీతో ముగుస్తుంది. అర్హులైన దరఖాస్తుదారులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని తక్కువ ఫీజుతో తమ స్థలాలను క్రమబద్ధీకరించుకోవాలి. మున్సిపాలిటీ తరఫున దీనిపై విస్తృత ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నాం. చివరి నిమిషం వరకు వేచిచూడకుండా దరఖాస్తుదారులు వెంటనే ఫీజు చెల్లింపు ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకోవాలి. – రవిబాబు, నిర్మల్ మున్సిపల్ కమిషనర్ మూడు దశల్లో పరిశీలన ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తుల పరిశీలన మూడు దశల్లో చేపడుతున్నారు. మున్సిపల్, ఇరిగేషన్, రెవెన్యూశాఖల అధికారులు సంయుక్తంగా ప్లాట్లను పరిశీలించి.. నిబంధనల మేరకు క్రమబద్ధీకరణకు చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది. మొదటి దశలో ఇరిగేషన్, రెవెన్యూ, మున్సిపల్ శాఖ ద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేపట్టాల్సి ఉంది. రెండో దశలో మరోసారి వివరాలు ధ్రువీకరించి ఆన్లైన్లో నమోదు చేయాలి. చివరి దశలో అన్ని వివరాలు సక్రమంగా ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయితే మున్సిపల్ కమిషనర్ తుది ప్రొసీడింగ్ జారీ చేస్తున్నారు.
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అధికారులను అవమానిస్తారా?నిర్మల్: మున్సిపల్ కమిషనర్ సహా అధికారులపై ఎమ్మెల్యే మహేశ్వర్రెడ్డి వ్యవహరించిన తీరు సరికా దని పలువురు కౌన్సిలర్లు మండిపడటంతో నిర్మల్ బల్దియా సమావేశం రసాభాసగా సాగింది. జిల్లాకేంద్రంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయంలో శనివారం వైస్చైర్మన్ అప్పాల గణేశ్చక్రవర్తి అధ్యక్షతన సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించారు. ఇటీవల సమీక్ష పేరిట మున్సిపల్ అధికారులను రాజకీయ కార్యకర్తల సమక్షంలో ఎమ్మెల్యే అవమానించడం సరైన పద్ధతి కాదంటూ అధికార పార్టీకి చెందిన పలువురు సభ్యులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. అధికా రులను గౌరవించే విధంగా ప్రజాప్రతినిధులు వ్యవహరించాలని, ప్రభుత్వ యంత్రాంగంపై ప్రజల్లో తప్పుడు సంకేతాలు వెళ్లేలా వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదని సూచించారు. సంబంధిత అధికారులు ఎస్సీ, బీసీ వర్గాలకు చెందినవారు కావడంతోనే ఇలా వ్యవహరించారా..? అదే స్థానాల్లో అగ్రవర్ణాలకు చెందిన అధికారులు ఉంటే ఇలా ప్రవర్తిస్తారా..? పట్టణంలో అభివృద్ధి పనులకు బీసీ చైర్పర్సన్ను ఆహ్వానించకుండా అడ్డుకుంటారా..? అంటూ కొందరు కౌన్సిలర్లు ప్రశ్నించారు. పట్టణ అభివృద్ధి పనుల విషయంలో రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరూ కలిసి పనిచేయాలని, ప్రజాసమస్యల పరిష్కారమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉండాలని పలువు రు సభ్యులు పేర్కొన్నారు. వ్యక్తిగత విమర్శలు, పరస్పర ఆరోపణల కంటే పట్టణ సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టిపెట్టాలని విపక్ష కౌన్సిలర్లు సూచించా రు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, గుంతలు పడ్డ రోడ్లు, రూ.15 కోట్ల పనుల్లో నిధుల పెంపు, వీధిదీపాలు, తాగునీరు తదితర అంశాలపై కౌన్సిలర్లు అడిగిన ప్రశ్నలకు కమిషనర్ రవిబాబు సమాధానాలిచ్చారు. అభివృద్ధికి సహకరించాలి నిర్మల్ ఎమ్మెల్యేగా మున్సిపల్ అభివృద్ధికి మహేశ్వర్రెడ్డి సహకరించాలని వైస్చైర్మన్ అప్పాల గణేశ్చక్రవర్తి సూచించారు. మున్సిపల్ పరిధిలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల్లో చైర్పర్సన్ను ఆహ్వానించకపోవ డం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. పక్కనున్న ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యేలాగా నిర్మల్కూ నిధులు తీసుకువచ్చేందు కు ఎమ్మెల్యే మహేశ్వర్రెడ్డి సహకరించాలని కోరా రు. కలిసికట్టుగా నిర్మల్ను అభివృద్ధి చేసేందుకు క ట్టుబడి ఉంటామని, మున్సిపల్ సమావేశాలకు వ స్తే ప్రతీదానికి సమాధానం చెబుతామని చెప్పారు. మార్కెట్, ట్రాఫిక్ సమస్య తీర్చాలి గాంధీ కూరగాయల మార్కెట్ సమస్యలు, ఫ్రీలెఫ్ట్ లేని చౌరస్తాలు, దుకాణాల ఎదుట టేలాల ఏర్పాటుపై కౌన్సిలర్లు శ్రీకాంత్యాదవ్, ఎస్.పీ.రాజు బ ల్దియా దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. వీటిపై త్వరలోనే చర్యలు చేపడతామని కమిషనర్ తెలిపారు. సమావేశంలో కౌన్సిలర్లు, మున్సిపల్ అధికారులున్నారు.మాట్లాడుతున్న గణేశ్ చక్రవర్తిసమావేశంలో వాగ్వాదానికి దిగుతున్న కౌన్సిలర్లు
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క్రమశిక్షణ, ఫిట్నెస్ తప్పనిసరినిర్మల్టౌన్: పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బందికి క్రమశిక్షణ, ఫిట్నెస్ తప్పనిసరి అని ఎస్పీ జానకీ షర్మిల సూచించారు. శనివారం జిల్లా పోలీస్ ఏఆర్ హెడ్క్వార్టర్లో జిల్లాలోని సివిల్, ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్ పోలీస్ సిబ్బందికి వీక్లీ పరేడ్ నిర్వహించారు. సిబ్బంది ప్రదర్శించిన డ్రిల్, స్క్వాడ్ డ్రిల్ను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. వీక్లీ పరేడ్ ఫిజి కల్ ఫిట్నెస్కు, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు బా గా ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. క్రమశిక్షణతో విధులు నిర్వర్తించి జిల్లాకు మంచి పేరు తేవాలని సూచించారు. విధి నిర్వహణ, ఆరోగ్య, వ్యక్తిగత స మస్యలుంటే ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తేవాలని తెలి పారు. చెడు వ్యసనాలతో విధులను నిర్లక్ష్యం చేసి పోలీస్శాఖ ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించేలా ప్రవర్తించరాదని సూచించారు. భైంసా ఏఎస్పీ సాయికిరణ్, డీఎస్పీ శ్రీనివాస్, అధికారులు సమ్మయ్య, గోవర్ధ న్, కృష్ణ, ప్రవీణ్, రాంనిరంజన్, శేఖర్ పాల్గొన్నారు. పుష్కరాల భద్రత ఏర్పాట్లపై సమీక్ష గోదావరి పుష్కరాలు–2027 సందర్భంగా భక్తుల కు సురక్షితమైన, సౌకర్యవంతమైన వాతావరణం క ల్పించేందుకు చేపట్టాల్సిన భద్రత ఏర్పాట్లపై డీజీపీ కార్యాలయం నుంచి ఏడీజీపీ (లా అండ్ ఆర్డర్) మహేశ్ మురళీధర్ భగవత్ రాష్ట్రంలోని పుష్కర జి ల్లాల పోలీస్ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా రాష్ట్ర స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. జిల్లా నుంచి ఎస్పీ జానకీ షర్మిల పాల్గొన్నారు. పుష్కర ఘాట్ల వద్ద వాచ్ టవర్లు, కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లు, సీసీటీవీ నిఘా వ్యవస్థలు, డ్రోన్ సర్వైలై న్స్, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ, అత్యవసర స్పందన బృందాలు లాంటి భద్రత ఏర్పాట్లను ముందుగానే పూర్తి చేయాలని ఏడీజీపీ ఆదేశించారు. బాసర, సోన్, సావర్గాం ప్రాంతాల్లో భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించి, అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని సూ చించారు. భైంసా ఏఎస్పీ సాయికిరణ్, డీఎస్పీ శ్రీని వాస్, ఇన్స్పెక్టర్లు ప్రవీణ్, కృష్ణ, సత్యనారాయణ, దీపక్, రవీందర్, ఆర్ఐ రామ్నిరంజన్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు, సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థులకు నివాళిముధోల్: నీట్ పేపర్ లీకేజీతో ఆత్మహత్యకు పాల్ప డ్డ విద్యార్థులకు శనివారం మాజీ ఎమ్మెల్యే విఠల్రె డ్డి, కాంగ్రెస్ నాయకులు మండల కేంద్రంలోని అంబేడ్కర్ చౌరస్తా వద్ద కొవ్వొత్తులు వెలిగించి నివాళులర్పించారు. ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల కు టుంబాలకు రూ.కోటి చొప్పున ఎక్స్గ్రేషియా ఇ వ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రధాన కార్యదర్శి పోతన్నయాదవ్, మండలాధ్యక్షుడు సాపేవార్ కిష్టయ్య, అఫ్రోజ్ఖాన్, మగ్ధమ్, సూర్యంరెడ్డి, విశ్వంభర్, బాబు, సమీఉల్లాఖాన్, శ్రీనివాస్గౌడ్ పాల్గొన్నారు. నిర్మల్చైన్గేట్: నీట్ పేపర్ లీకేజీ ఘటన, విద్యార్థులపై జరిగిన పోలీసుల దాడిని నిరసిస్తూ పట్టణంలో వివేకానంద చౌక్ నుంచి అంబేడ్కర్ చౌక్ వరకు కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ నిర్వహించారు. పార్టీ నియోజక వర్గ ఇన్చార్జి శ్రీహరిరావు, మాజీ మంత్రి ఐకేరెడ్డి, నిర్మల్ ఏఎంసీ చైర్మన్ సోమ భీంరెడ్డి, మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ గణేశ్, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ అర్జుమంద్ అలీ, అధికసంఖ్యలో నాయకులు, కార్యకర్తలు, విద్యార్థులు, యువకులు పాల్గొన్నారు.
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మంత్రి రాజీనామా విద్యార్థులు, కాంగ్రెస్ విజయంలక్ష్మణచాంద: నీట్ పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధరేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయడం విద్యార్థులు, కాంగ్రెస్ సాధించిన విజయంగా పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి కూచాడి శ్రీహరిరావు పేర్కొన్నారు. శనివారం కనకాపూర్ చౌరస్తాలో ఆయన మాట్లాడారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీతో లక్షలాదిమంది విద్యార్థుల జీవితాలు తారుమారయ్యాయని తెలిపారు. రాహుల్ గాంధీ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కేంద్రంపై ఒత్తిడి తేవడంతో కేంద్ర మంత్రి రాజీనామా చేయడం విద్యార్థులు, కాంగ్రెస్ సాధించిన విజయంగా పేర్కొన్నారు. రానున్న రోజుల్లో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠినచర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఏఎంసీ చైర్మన్ భీంరెడ్డి, వైస్ చైర్మన్ శ్రీనివాస్, పార్టీ మండలాధ్యక్షుడు నరేశ్రెడ్డి, మాజీ అధ్యక్షుడు రాజేశ్వర్, నాయకులు ప్రతాప్రెడ్డి, వెంకటరాజు, లింగారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నిర్మల్ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి ఎంపిక ముధోల్: నియోజకవర్గ కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల బీఆర్ అంబేడ్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం (అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సి టీ) అధ్యయన కేంద్రంగా ఎంపికై నట్లు కళాశా ల ప్రిన్సిపాల్ కర్రోల్ల బుచ్చయ్య తెలిపారు. శనివారం భైంసా పట్టణంలో ఎమ్మెల్యే పవార్ రామారావుపటేల్ను అధ్యాపకులతో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఓపెన్ యూనివర్సిటీ మంజూరుకు కృషి చేసిన ఎమ్మెల్యేను శాలువా తో సన్మానించి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ప్రిన్సిపాల్తోపాటు కోఆర్డినేటర్ పవన్ పాండే, అధ్యాపకుడు సంజీవ్కుమార్ మాట్లాడుతూ.. అధ్యయన కేంద్రం ఏర్పాటుతో ముధోల్ పరిసర ప్రాంతాల విద్యార్థులకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని వివరించారు.
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ఫసల్ బీమా యోజనను అమలు చేయాలినిర్మల్చైన్గేట్: తెలంగాణలో ఫసల్ బీమా యోజన పథకాన్ని అమలు చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర కిసా న్ మోర్చా కార్యదర్శి పడిపెల్లి గంగాధర్ డిమాండ్ చేశారు. కిసాన్ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షుడు జక్కుల సత్తయ్య యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో శనివారం కలెక్టరేట్లో వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా గంగాధర్ మాట్లాడుతూ.. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎల్నినో ప్రభావంతో అన్నదాతలు నష్టపోయే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని తెలిపారు. దేశంలోని 23 రాష్ట్రాల్లో పథకం అమలు చేస్తుండగా, తెలంగాణలో ఎందు కు అమలు చేయడం లేదని ప్రశ్నించారు. రైతుల ఆ దాయ భద్రత, వ్యవసాయ స్థిరత్వం కోసం, ప్రస్తు త ఎల్నినో ప్రభావం నేపథ్యంలో ఫసల్ బీమా అ త్యంత అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి నల్ల రవీందర్రెడ్డి, జిల్లా కార్యాలయ కార్యదర్శి రాచకొండ సాగర్, జిల్లా మీడియా కన్వీనర్ బుర్ర రమేశ్గౌడ్, బీజేపీ నాయకులు కు మ్మరి వెంకటేశ్, సూరజ్, అయిండ్ల సాత్విక్, గణేశ్ కులకర్ణి, నారాయణ, తిరుమలేశ్ పాల్గొన్నారు.
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మహాధర్నా పోస్టర్ ఆవిష్కరణనిర్మల్ రూరల్: ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగుల హక్కుల సాధనకు తెలంగాణ ప్రాంత ఉపాధ్యాయ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆగస్టు 1న హైదరాబాద్లో తలపెట్టిన మహాధర్నాకు సంబంధించిన పోస్టర్ను జిల్లా కేంద్రంలో ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు శశిరాజ్ మాట్లాడుతూ.. ధర్నాకు ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులంతా హాజరై విజయవంతం చేయాలని కోరారు. జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సుదర్శన్, రాష్ట్ర బాధ్యుడు రాజేశ్వర్, జిల్లా బాధ్యులు ముత్యం, అశోక్, రాజేశ్వర్, వాసుదేవరెడ్డి, అరుణ్కుమార్ పాల్గొన్నారు. పోస్టర్ ఆవిష్కరిస్తున్న ఉపాధ్యాయులు
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● రెండేళ్లయినా అందని రుణాలు ● తీవ్ర నైరాశ్యంలో నిరుద్యోగులు ● కార్యాలయాల చుట్టూ ప్రదక్షిణ ● సర్కారు నుంచి స్పష్టత కరువునిర్మల్చైన్గేట్: నిరుద్యోగ యువతకు స్వయం ఉ పాధి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ప్రవేశపె ట్టిన రాజీవ్ యువ వికాసం అమలు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. వివిధ యూనిట్లకు సబ్సిడీ రుణాల కో సం దరఖాస్తు చేసుకున్న వేలాదిమంది నిరుద్యోగులు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. నిత్యం సంబంధిత కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. అధికారులు దీనిపై స్పష్టత ఇవ్వలేకపోతున్నారు. ప్రభుత్వ మూ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. జిల్లాలో 35వేలకు పైగా దరఖాస్తులు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అన్ని కార్పొరేషన్లను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకువచ్చి రాజీవ్ యువ వికాసం పథకం కింద రాయితీ ర ణాలు ఇవ్వడానికి నిర్ణయించింది. 2025 జూన్ 2 నుంచి ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ నిరుద్యోగ యువత నుంచి సుమారు 35వేలకు పైగా దరఖాస్తులు స్వీకరించింది. అర్హులను ఎంపిక చేసి మంజూరైన యూని ట్లు పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించింది. చివరి క్షణంలో రుణాల పంపిణీ వాయిదా వేసింది. యూనిట్లు.. సబ్సిడీలు ఇలా.. రాజీవ్ యువ వికాసం కింద వివిధ యూనిట్లకు ఇ చ్చే సబ్సిడీ రుణ మొత్తాన్ని ఐదు రకాలుగా ప్రభుత్వం విభజించింది. రూ.50వేల యూనిట్కు మాత్ర మే 100శాతం సబ్సిడీతో రుణం ఇవ్వనున్నట్లు తెలి పింది. రూ.లక్ష యూనిట్లో రూ.90వేలు ప్రభుత్వం రాయితీ ఇవ్వనుండగా, రూ.10వేలు బ్యాంక్ రుణంగా, రూ.2లక్షల యూనిట్లో రూ.1.60 లక్షలు ప్రభుత్వం, రూ.40 వేలు రుణం, రూ.3లక్షల యూనిట్లో రూ.2.10 లక్షలు ప్రభుత్వం, రూ.90 వేలు రుణం, రూ.4లక్షల యూనిట్లో రూ.2.80 ల క్షలు ప్రభుత్వం రాయితీ ఇవ్వనుండగా, రూ.1.20 లక్షలు బ్యాంక్ రుణంగా ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. షెడ్యూల్ ప్రకటించి.. లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేసి ఐదు విడతల్లో రుణాలు మంజూరు చేస్తామని ప్రభుత్వం షెడ్యూల్ కూడా ప్రకటించింది. 2025 జూన్లో రూ.50వేల నుంచి రూ.లక్ష యూనిట్లను లక్ష మందికి, జూలైలో రూ.లక్ష నుంచి రూ.2లక్షల యూనిట్లను లక్ష మందికి, ఆగస్టులో రూ.2లక్షల నుంచి రూ.3 లక్షల యూనిట్లను లక్ష మందికి, సెప్టెంబర్లో రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.4 లక్షల యూనిట్లను లక్ష మందికి, అక్టోబర్లో రూ.4 లక్షల యూనిట్లను మరో లక్ష మందికి ఇవ్వనున్నట్లు నిర్ణయించింది. దరఖాస్తుదారుల్లో నిరాశ తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాజీవ్ యువ వికాసం యూ నిట్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని వాయిదా వేయడంతో దరఖాస్తుదారులు తీవ్ర నిరాశకు లోనవుతున్నారు. తొలుత దరఖాస్తుదారులకు మండల పరిషత్, మున్సిపల్ కార్యాలయాల్లో ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించింది. ఆ తర్వాత అర్హులైన వారికి యూనిట్ విలువ ప్రకారం ఐదు విడతల్లో గత అక్టోబర్ వరకు మంజూరు పత్రాలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా తొలివిడతలో కేటగిరి–1లో రూ.50 వేలు, కేటగిరి–2లో రూ.లక్ష వరకు ఎంపికై న వారికి మంజూరు పత్రాలు పంపిణీ చేసి శిక్షణ ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. కానీ, ఈ ప్రక్రియ వాయిదా పడటంతో దరఖాస్తుదారుల్లో తీవ్ర నిరాశ నెలకొంది. ఆదేశాలు రావాల్సి ఉంది రాజీవ్ యువ వికాసానికి సంబంధించి నిరుద్యోగుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరించాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పథకాన్ని జూన్ 2న ప్రారంభించాలని భావించినా కొన్ని కారణాలతో వాయిదా వేసింది. ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు రాగానే పారదర్శకంగా అర్హులను ఎంపిక చేస్తాం. – శ్రీనివాస్, జిల్లా బీసీ సంక్షేమశాఖ అధికారి మండలాలు, కార్పొరేషన్ల వారీగా వచ్చిన దరఖాస్తులు మండలం ఎస్టీ ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీ బాసర 25 196 403 115 భైంసా 82 638 1,228 253 దస్తురాబాద్ 161 302 488 2 దిలావర్పూర్ 130 191 534 163 కడెం 412 690 930 83 ఖానాపూర్ 274 536 957 67 కుభీర్ 469 431 1,234 107 కుంటాల 94 261 799 89 లక్ష్మణచాంద 103 280 717 78 లోకేశ్వరం 110 431 811 74 మామడ 325 238 501 124 ముధోల్ 95 338 586 298 నర్సాపూర్ (జి) 88 229 644 164 నిర్మల్ రూరల్ 178 334 869 70 పెంబి 207 97 234 20 సారంగపూర్ 499 425 1,387 160 సోన్ 101 204 722 75 తానూర్ 143 375 755 95 భైంసా (ము) 21 383 952 1,218 ఖానాపూర్ (ము) 28 259 784 340 నిర్మల్ (ము) 82 514 2,757 2,376జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన పరమేశ్వర్ ఆటో కొనుగోలు చేయడానికి రాజీవ్ యువ వికాసం కింద రూ.4లక్షల రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు. సిబిల్ స్కోర్ బాగుండటంతో బ్యాంకర్లు అతనికి జాబితాలో మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. రెండేళ్లయినా పరమేశ్వర్కు రుణం మంజూరు కాలేదు. ఆటో నడిపి ఉపాధి పొందుతామని ఆశించిన అతడు ఆందోళన చెందుతున్నాడు. ఇలా జిల్లాలోని చాలామంది దరఖాస్తుదారులు రాయితీ రుణాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.కార్పొరేషన్ దరఖాస్తులు మంజూరైన రాయితీ యూనిట్లు (రూ.కోట్లలో) ఎస్సీ 7,350 2,894 39.96 ఎస్టీ 3,627 2,325 25.35 బీసీ 17,286 3,876 41.00 ఏంబీసీ/ ఈబీసీ 923 842 8.90 మైనార్టీ 5,926 1,045 17.41 క్రిస్టియన్ 65 27 0.42
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‘జలసిరి’ని పకడ్బందీగా నిర్వహించాలినిర్మల్చైన్గేట్: జలసిరి కార్యక్రమాన్ని పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి సీతక్క అధికారులను ఆదేశించారు. మంత్రి సీతక్క, సెర్ప్ సీఈవో, పంచాయతీరాజ్ గ్రా మీణాభివృద్ధి శాఖ కమిషనర్ దివ్య దేవరాజన్, ఇత ర అధికారులతో కలిసి అన్ని జిల్లాల స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్లు, ఇతర అధికారులతో శనివారం జలసిరి, వీబీజీ రామ్ జీ పనులు, గ్రామపంచాయ తీ సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళిక తదితర అంశాలపై వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ.. ఎల్ నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని తెలిపారు. భవిష్యత్లో నీటి సమ స్య తలెత్తకుండా ఉండేందుకు ‘జలసిరి’లో భాగంగా నీటి సంరక్షణ చర్యలు చేపడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ‘ప్రతీ ఇంటికి ఇంకుడు గుంత.. ప్రతీ పంట కు పంట కుంట.. ప్రతీ ఊరికి ఊట కుంట’ నినా దంతో భూగర్భ జలాల సంరక్షణకు చర్యలు ప్రారంభించామని తెలిపారు. ప్రతీ రైతు పంట పొలాల్లో ఫామ్పాండ్ నిర్మించుకునేలా అధికారులు చొరవ తీసుకోవాలని సూచించారు. రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ నిర్మాణాల ద్వారా భూగర్భ జలాల సంరక్షణ సాధ్యమవుతుందని తెలిపారు. వీబీజీ రామ్ జీ కా ర్యక్రమంలో భాగంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా చేపట్టిన ప నుల్లో దేశంలోనే ముందువరుసలో ఉన్నామని పే ర్కొన్నారు. అర్హులైన పేద కూలీలందరికీ పని దినా లు కల్పించాలని సూచించారు. కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరం నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు, డీఆర్డీవో విజ యలక్ష్మి, ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఈఈ సందీప్, వివిధ శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొన్న జిల్లా అధికారులు
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సవతి కొడుకును సుపారీ ఇచ్చి చంపించిన సవతితల్లినిర్మల్టౌన్: నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో ఈ నెల 15న సంచలనం సృష్టించిన ఆటోడ్రైవర్ అస్లాంఖాన్ హత్య కేసు మిస్టరీ వీడింది. రూ.6లక్షలు సుపారీ ఇచ్చేందుకు ఒప్పందం కుదుర్చుకుని సవతి తల్లి హత్య చేయించింది. ప్రధాన కుట్రదారు అన్వరీబేగంతోపాటు మరో ఐదుగురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిర్మల్లోని ప్రధాన పోలీసు కార్యాలయంలో ఎస్పీ జానకి షర్మీల శుక్రవారం వివరాలు వెల్లడించారు. నిర్మల్ పట్టణంలోని వైఎస్సార్ కాలనీకి చెందిన అస్లాంఖాన్(23)కు సవతి తల్లి అన్వరీబేగంతో కొంతకాలంగా వివాహేతరసంబంధం ఉంది. అతడు మరో యు వతిని పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పడంతో ఆమె అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. పెళ్లి చేసుకోవద్దని, తమ సంబంధాన్ని కొనసాగించాలని ఒత్తిడి చేసింది.పెళ్లి చేసుకుంటే చంపేస్తానని బెదిరించింది. ఈ విషయం అస్లాంఖాన్ తన బాబాయికి చెప్పడంతో కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులకు తెలిసి వివాదం ఏర్పడింది. అస్లాంఖాన్ భయంతో అదే కాలనీలోని తన బాబా యి ఇంటి వద్ద ఉంటూ ఆటో నడుపుతుండేవాడు. తమ సంబంధం అందరికీ తెలిసి పరువు పోయిందని, తనకు దూరమై మరో వివాహం చేసుకుంటాడని అన్వరీబేగం కక్ష పెంచుకుంది. రూ.6లక్షలతో సుపారీ హత్యకు మహారాష్ట్రకు చెందిన తన పరిచయస్తుడు ముఖీద్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. రూ.50వేలు చెల్లించి హత్య తర్వాత మిగతా మొత్తం చెల్లించడానికి ఒప్పందం చేసుకుంది. అస్లాంఖాన్ ఫొటోలు, వ్యక్తిగత వివరాలు అందజేసింది. తన సోదరుడు షేక్ మహమ్మద్కు కూడా ఆర్థిక సహాయం చేస్తానని చెప్పి ఈ కుట్రలో భాగస్వామిని చేసింది.అస్లాంఖాన్ హత్యకు ముఖీద్, అఫ్రోజ్, సాయినాథ్ పవార్ జూలై ఒకటిన నిర్మల్కు వచ్చారు. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి వద్ద హత్యకు యత్నించగా.. జన సంచారం ఎక్కువగా ఉండడంతో వెనక్కి తగ్గి మహారాష్ట్రకు వెళ్లిపోయారు. తొలి ప్రయత్నం విఫలం కావడంతో జూలై 14న ముఖీద్, అఫ్రోజ్, షేక్ షాహిద్ అలియాస్ సల్మాన్, సాయినాథ్ పవార్ అద్దె స్కార్పియోలో మహారాష్ట్ర నుంచి బయల్దేరి నిర్మల్లోని అంబేడ్కర్ విగ్రహం వద్ద అన్వరీబేగం, షేక్ మహమ్మద్లను కలిశారు. అస్లాంఖాన్ కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు అన్వరీబేగం నిందితులకు చేరవేసింది. అస్లాంఖాన్ ప్రయాణికులతో ఆటోలో నిర్మల్ బస్టాండ్ వైపు వెళ్తుండగా.. ముఖీద్, అఫ్రోజ్ స్కారి్పయో వాహనం నుంచి దిగి అడ్డగించారు. అస్లాంఖాన్ను బయ టకు లాగి విచక్షణారహితంగా కత్తులతో దాడి చేశారు.తీవ్రంగా గాయపడిన అతడిని ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ అదే రోజు మృతిచెందాడు. ఘటన అనంతరం నిందితులు నాందేడ్ వైపు పారిపోయారు. పోలీసులు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాలను ఏర్పాటు చేసి నిందితుల ఆచూకీ గుర్తించారు. ముఖిద్, అఫ్రోజ్, షేక్ షాహిద్ అలియాస్ సల్మాన్, సాయినాథ్ పవార్, షేక్ మహమ్మద్లను అరెస్ట్ చేసి స్కార్పియో కారు, మోటార్సైకిల్, రెండు కత్తులు, ఐదు సెల్ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.అన్వరీబేగంను ఈ నెల 17న అరెస్ట్ చేసి విచారించగా విషయాలు వెల్లడించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆమెను కోర్టులో హాజరుపర్చగా న్యాయస్థానం జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపింది. నిందితులను అరెస్ట్ చేయడంలో కీలకంగా పనిచేసిన నిర్మల్ డీఎస్పీ పి.శ్రీనివాస్, సీఐలు ఎం.కృష్ణ, రవీంద్రనాయక్, ఎస్సైలు జి.లింబాద్రి, ఎస్.శ్రీకాంత్, గోపి, గణేష్, అశోక్, దర్యాప్తు బృందాన్ని ఎస్పీ అభినందించి రివార్డులు అందజేశారు.
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ఇక స్మార్ట్గా రేషన్నిర్మల్ప్రతి నీటిబొట్టూ ఒడిసి పట్టాలి లక్ష్మణచాంద: ప్రతీ వర్షపు చుక్కను ఒడిసి పట్టి భూగర్భ జలాల పెంపునకు తోడ్పాలని అడిషనల్ కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు సూచించారు. జలసిరిలో భాగంగా మండల కేంద్రంలో శుక్రవారం నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి హాజరై ఫామ్పాండ్ పనులు ప్రారంభించారు. అనంతరం మొక్క నాటారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మా ట్లాడుతూ.. వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రతీ రైతు పంట చేనులో ఫామ్పాండ్స్, బోరు బావుల వద్ద రీచార్జీ గుంతలు, ఇళ్లలో సోక్ ఫీ ట్స్ నిర్మించుకోవాలని సూచించారు. ప్రతీ గ్రా మంలో ఐదు ఫామ్పాండ్స్ నిర్మించేలాగా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సర్పంచ్ ఓస కవిత రాజు, ఎంపీడీవో రమాకాంత్, ఎంపీవో నసీరుద్దీన్, ఏపీవో ప్రమీల, ఉప సర్పంచ్ వర్ష రవి, టీఏలు దినేశ్, భీమ్, నాయకులు రమేశ్, ఓస రాజు, పంచాయతీ కార్యదర్శి సుధాకర్ తదితరులున్నారు.నిర్మల్చైన్గేట్: ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థలో పారదర్శకత పెంపు, లబ్ధిదారులకు మెరుగై న సేవలందించడమే ల క్ష్యంగా ప్రభుత్వం స్మా ర్ట్ రేషన్ కార్డులను అందుబాటులోకి తీ సుకురానుంది. జిల్లా కు అవసరమైన కార్డులు ఇప్పటికే వచ్చినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపా యి. ప్రభుత్వం నుంచి పంపిణీ కి తుది అనుమతి రాగానే దశలవారీ గా లబ్ధిదారులకు అందజేయనున్నారు. ప్రస్తుతం జిల్లాలో 2,49,606 రేషన్కార్డులు జారీ కానున్నా యి. ఇప్పటివరకు వినియోగంలో ఉన్న కాగితపు ల్యామినేషన్ కార్డుల స్థానంలో ఏటీఎం కార్డు తరహాలో ఉండే పీవీసీ స్మార్ట్ కార్డులు ఇవ్వనున్నారు. వీటిలో లబ్ధిదారుల పూర్తి వివరాలు, కుటుంబ స భ్యుల సమాచారం, ప్రత్యేక గుర్తింపు వివరాలు డిజి టల్ రూపంలో పొందుపరిచారు. కార్డు చిరిగిపోకుండా, నీటిలో తడిచినా వివరాలు చెరిగిపోకుండా దీర్ఘకాలం ఉపయోగించుకునేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూపొందించింది. జిల్లాలో 2,49,606 కార్డులు జిల్లాలో 421 రేషన్ దుకాణాలు న్నాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా 2,49,606 కార్డులున్నాయి. ఇందులో ఆహారభద్రత కా ర్డులు 2,36,562, అంత్యోదయకార్డులు 13,012, అన్నపూర్ణ కార్డులు 32 ఉండగా, నెలకు 4,867.168 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నారు. అయితే, ఇప్పటివరకు జిల్లాలో లబ్ధిదారులకు ప్రత్యేకంగా రేషన్కార్డులు లేవు. గతంలో కొంత మందికి ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఆన్లైన్లో వచ్చే కాగితాలనే వాడుతున్నారు. రేషన్ కార్డు నంబర్ చెప్పినా డీలర్లు బియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఏవైనా కోర్సులకు విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పుడు, ఆదాయం సర్టిఫికెట్, ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద చికి త్స పొందాలన్నా రేషన్ కార్డులు అందుబాటులో లేక లబ్ధిదారులు ఇబ్బంది పడేవారు. పారదర్శకతకు పెద్దపీట స్మార్ట్ కార్డుపై యజమాని పేరు, చిరునామా ఉండటంతో పాటు సీఎం, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఫొటో ఉంటుంది. లబ్ధిదారు రేషన్ దుకాణానికి వెళ్లి డీలర్కు కార్డు ఇస్తే తన వద్ద ఉన్న ఈపాస్ యంత్రంలో స్కాన్ చేస్తారు. అందులో లబ్ధిదారుల వివరాలతో పాటు ఇప్పటివరకు తీసుకున్న, తీసుకోవాల్సిన రేషన్ సరుకుల వివరాలు కనిపిస్తాయి. స్మార్ట్ కార్డుల ద్వారా ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థలో పారదర్శకత మరింత పెరుగుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. కార్డులో పొందుపరిచిన డిజిటల్ వివరాల ఆధారంగా లబ్ధిదారుల గుర్తింపు సులభమవుతుంది. బోగస్ కార్డులు, డూప్లికేట్ నమోదు లాంటి అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట పడే అవకాశముంది. ప్రభుత్వానికి కూడా లబ్ధిదారుల వివరాల నిర్వహణ మరింత సులభతరం కానుంది. ఆదేశాలు రాగానే పంపిణీ లబ్ధిదారులకు నూతనంగా స్మార్ట్కార్డులు పంపిణీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అందుకు అనుగుణంగా కుటుంబానికి ఒకటి చొప్పున స్మార్ట్ కార్డులు జిల్లాకు వచ్చాయి. ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన తేదీ ప్రకారం పంపిణీ చేయనున్నాం. – రాజేందర్, జిల్లా పౌరసరఫరాలశాఖ అధికారిసీజనల్ వ్యాధులపై అప్రమత్తంగా ఉండాలిపన్నుల చెల్లింపు ఇక సులభం పురపాలక సేవలను పూర్తిగా డిజిటలైజ్ చేస్తూ పారదర్శకంగా, వేగంగా సేవలందించేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఏకీకృత పన్ను విధానానికి శ్రీకారం చుట్టింది.ఒకే కార్డు.. సేవలు అనేకం! స్మార్ట్ రేషన్కార్డు కేవలం బియ్యం పంపిణీకే పరిమితం కాకుండా భవిష్యత్లో వివిధ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలతో అనుసంధానం చేసే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబ వివరాల ధ్రువీకరణ, ప్రభుత్వ సేవల వినియోగం, లబ్ధిదారుల గుర్తింపు లాంటి అవసరాలకు కూడా ఈ కార్డు ఉపయోగపడేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం. దీంతో ఒకే కార్డు ద్వారా బహుళ ప్రయోజనా లు పొందే అవకాశం ఏర్పడనుంది.జిల్లాలో ‘రేషన్’ వివరాలు రేషన్ షాపులు 412నెల బియ్యం కోటా 4867.168 మెట్రిక్ టన్నులు మొత్తం రేషన్ కార్డులు 2,49,606ఆహార భద్రత కార్డులు 2,36,562అంత్యోదయ కార్డులు 13,012అన్నపూర్ణ కార్డులు 32పంపిణీకి ఏర్పాట్లుజిల్లాకు స్మార్ట్ కార్డులు చేరుకోవడంతో పౌర సరఫరాల శాఖ పంపిణీకి అవసరమైన ఏర్పాట్లు ప్రారంభించింది. ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక ఆదేశాలు వచ్చిన వెంటనే నియోజకవర్గాలు, మండలాల వారీగా పంపిణీ చేపట్టేందుకు అధికారులు కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తున్నారు. రేషన్ షాపులు లేదా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన శి బిరాల్లో లబ్ధిదారులకు కార్డులను అందజేసే అవకాశముంది.
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మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలిభైంసాటౌన్: యువత మత్తు పదార్థాలకు దూ రంగా ఉండాలని, విద్యాసంస్థల్లో ర్యాగింగ్కు పాల్పడవద్దని భైంసా జూనియర్ సివిల్ జడ్జి ఆర్కే వెంకటరమణ సుహాస్ సూచించారు. ప ట్టణంలోని గురుకుల వొకేషనల్ కళాశాలలో ‘మాదకద్రవ్యాలు–యాంటీ ర్యాగింగ్‘పై శుక్రవారం నిర్వహించిన అవగాహన సదస్సుకు హా జరై మాట్లాడారు. డ్రగ్స్ వినియోగం సమాజంపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతుందని తెలిపా రు. ర్యాగింగ్ చట్టరీత్యా నేరమని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు నైతిక విలువలు, క్రమశిక్షణతో మె లగాలని సూచించారు. పట్టణ సీఐ సాయికుమార్, న్యాయవాదులు అమ్జద్ షేక్, చిన్నన్న, కళాశాల చైర్మన్ రామకృష్ణగౌడ్ పాల్గొన్నారు.
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చీడపీడల నివారణకు చర్యలుకుంటాల: పత్తి, సోయాలో చీడపీడల నివారణకు చర్యలు చేపట్టాలని ముధోల్ ఏరువాక శాస్త్రవేత్తలు రాహుల్ విశ్వకర్మ, దినేశ్ సూచించారు. కుంటాల, ఓలా శివారులోగల పత్తి, సో యా పంటలను శుక్రవారం క్షేత్ర స్థాయిలో పరి శీలించారు. రైతు సీపతి ముత్యం పత్తి పంటను పరిశీలించి అధిక సాంద్రత పత్తి సాగు, బోదెల విధానం, చీడ పీడల నియంత్రణపై మెళకువలు వివరించారు. రైతు సబ్బిడి గజేందర్ సో యా పంటను పరిశీలించి తెల్ల దోమ ఉధృతి ఎ క్కువగా ఉందని గుర్తించారు. ఎల్లో వీన్ మొజా యిక్ నివారణకు ఫిప్రోనిల్ లీటర్ నీటికి 2ఎంఎల్, ఉలాలా లీటర్ నీటికి 10ఎంఎల్ పిచికారీ చేయాలని సూచించారు. ఏఈవోలు శ్రీనివాస్, హర్షిత, రైతులు సబ్బిడి రాకేశ్, కుమ్మరి రమేశ్, గొల్ల గజేందర్ తదితరులున్నారు.
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ఎస్పీకి ఆహ్వాన పత్రికనిర్మల్టౌన్: బాసర శ్రీజ్ఞాన సరస్వతీ అమ్మవారి ఆలయంలో ఈ నెల 27నుంచి 29వరకు నిర్వహించనున్న వ్యాస పూర్ణిమ ఉత్సవాలకు ఎస్పీ జానకీ షర్మిలను ఆలయ అధికారులు ఆహ్వానించారు. ఆలయ ఈవో అంజనీదేవి, స్థానాచార్యుడు ప్రవీణ్ పాఠక్, ఉప ప్రధానా చార్యుడు శ్రీపాద్ దీక్షితులు శుక్రవారం జిల్లా కేంద్రంలోని ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఎస్పీని మ ర్యాదపూర్వకంగా కలిసి ఆహ్వానపత్రిక అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా వేద పండితులు వేదా శీర్వచనాలు అందించి, వ్యాస పూర్ణిమ ఉత్సవా ల ఆధ్యాత్మిక, వైదిక విశిష్టతను వివరించారు.
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వెదురు సాగుతో లాభాలుతొలి తెలుగు పండుగ ఏకాదశి హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం తొలి ఏకాదశికి అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకొనే ఈ పండుగ నుంచే కొత్త తెలుగు పండుగలు ప్రారంభమవుతాయి. మామడ: వ్యవసాయ రంగాన్ని బలోపేతం చే సేందుకు, పచ్చదనాన్ని పెంపొందించి పర్యావరణాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు, గ్రామీణులకు జీ వనోపాధి కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ( VBRAMG) వికసిత్ భారత్ గ్రామీణ రోజ్గార్ ఆజ్వికా మిషన్ గ్రామీణ్ పథకం కింద వె దురు సాగును ప్రోత్సహిస్తోంది. జిల్లాలో సెర్ప్ ఆధ్వర్యంలో నర్సరీలు నిర్వహించి వెదురు సాగు చేసె రైతులను సర్వే ద్వారా గుర్తించారు. జిల్లాలో వెదురు సాగుకు అనుకూలంగా ఉన్న మండలాలను గుర్తించి సాగుకు ఎంపిక చేశారు. ఇందుకోసం సెర్ప్ ఆధ్వర్యంలో సర్వే నిర్వహించి రైతులను ఎంపిక చేశారు. మామడ మండలంలో 145మంది రైతులు 700 ఎకరాలు, సారంగపూర్ మండలంలో 122 మంది రైతులు 600 ఎకరాలు, పెంబి మండలంలో 71మంది రైతులు 700 ఎకరాల్లో వెదురు సాగు చేసేందుకు ముందుకువచ్చారు. వీరికి వెదురు సాగులో ఎరువుల వినియోగం, సంరక్షణ పద్ధతుల గురించి అధికారులు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. సాగు విధానం.. లాభాలు వెదురు మొక్కల పెంపకం నర్సరీల నిర్వహణను మహిళా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వెదురు మొక్కలను పంపిణీకి సిద్ధం చేస్తున్నారు. సాగు చేసేందుకు ముందుకు వచ్చిన రైతులకు ఉచితంగా మొక్కలు అందిస్తారు. ఎకరంలో 160 మొక్కలు నాటాలి. మొక్క నాటేందుకు ఒక్కో గుంత తవ్వేందుకు రూ.78, మొక్క నాటేందుకు రూ.41, మొక్క సంరక్షణకు నెలకు రూ.41 వీబీ జీ రాంజీ పథకం ద్వారా రైతుకు అందజేస్తారు. మూడేళ్లలో ఎకరంలో సాగు చేసిన రైతులకు ఒక్కొక్కరికి నిర్వహణ కోసం రూ.1.12 లక్షలు ఇస్తారు. వెదురుసాగు చేసే భూముల్లో మూడేళ్లపాటు అంతర పంటలు కూడా సాగు చేసుకోవచ్చు. సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి. ఆకా శం మేఘావృతమవుతుంది. గాలిలో తేమ పెరుగుతుంది. అక్కడక్కడా వాన కురుస్తుంది.
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‘కడెం’పైనే ఆశలుకడెం ప్రాజెక్ట్ కడెం: ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు న్నా కడెం ప్రాజెక్ట్పైనే ఆశలు పెట్టుకుని ఆయకట్టు రైతులు సాగుబాట పట్టారు. ప్రాజెక్ట్ పూర్తిస్థాయి నీ టిమట్టం 700 అడుగులు(3.495టీఎంసీలు) కాగా, ప్రస్తుతం 681.550 (207.736 టీఎంసీల) అడుగుల నీటిమట్టం ఉండగా, గతేడాది జూలై 24న 694.950 అడుగుల నీటిమట్టం ఉంది. కాగా, ప్రాజె క్ట్ పూర్తి స్థాయిలో నిండగా 2021 జూలై 10న వరద గేట్లు ఎత్తారు. 2022లో జూలై 5న, 2023లో 19న, 2024లో 20న, 2025లో జూలై 10న గేట్లెత్తారు. కొనసాగుతున్న మరమ్మతులు ప్రాజెక్ట్ ఎడమ కాలువ తూము గేట్ల మరమ్మతులు కొనసాగుతున్నట్లు ఇరిగేషన్ అధికారులు తెలిపా రు. ట్రాష్రాక్ పనుల్లో భాగంగా ప్రాజెక్ట్ ఎడమ (ప్రధాన) కాలువ పాత తూము గేట్లు తొలగించి ఇ టీవలే కొత్తవి బిగించగా, వాటికి మోటర్లు అమర్చా లి ఉంది. ఎడమ కాలువకు రక్షణగా రూ.2.48 కోట్ల తో చేపట్టిన ట్రాష్రాక్ పనులు కొనసాగుతున్నా యి. ప్రాజెక్ట్లో నీటిమట్టం పెరిగితే పనులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేసి ఆ తర్వాత పూర్తి చేయనున్నారు. వరి వైపే రైతాంగం మొగ్గు కడెం ప్రాజెక్ట్ ద్వారా నిర్మల్, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో ని కడెం, దస్తురాబాద్, జన్నారం, దండేపల్లి, లక్సెట్టిపేట, హాజీపూర్ మండలాల్లోని 68,150 ఎకరాల కు సాగు నీరందుతుంది. వానాకాలం సీజన్లో రై తులు వరి, పసుపు, మొక్కజొన్న, పత్తి తదితర పంటలు సాగు చేస్తుంటారు. ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభా వంతో వర్షభావ పరిస్థితులున్నాయని, ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవాలని వ్యవసాయాధికారులు చె బుతున్నారు. అయితే, కడెం ఆయకట్టు రైతులు వరి సాగు వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు. ప్రాజెక్ట్ నిండితే ఎలాగైనా వరి పండుతుందని భరోసాతో ఉన్నారు.
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అవగాహన కల్పించాంజిల్లాలో వెదురు సాగుకు అనుకూలమైనవిగా సారంగపూర్, మామడ, పెంబి మండలాలను మొదటి విడతలో సర్వే చేసి గుర్తించాం. సెర్ప్ ఆధ్వర్యంలో రైతులకు అవగాహన కల్పించాం. 338 మంది రైతులు 2వేల ఎకరాల్లో సాగు చేసేందుకు ముందుకువచ్చారు. ఒక్కో రైతుకు సాగు నిర్వహణ కోసం మూడేళ్లలో రూ.1.12లక్షలు అందజేస్తాం. – విజయలక్ష్మి, డీఆర్డీవో రైతులకు అదనపు ఆదాయం వెదురు సాగుతో రైతులకు అదనపు ఆదాయం సమకూరుతుంది. పంట సాగు ఆరంభంలో అంతర పంటలు సాగు చేసుకోవచ్చు. వెదురు సాగు చేసేందుకు చాలామంది రైతులు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. పంట సాగుతో కలిగే లాభాలను రైతులకు వివరించాం. సాగులో మెళకువలు తెలిపాం. ఆసక్తిగల రైతులు సాగుకు ముందుకు రావాలి. – బీక్సింగ్, సెర్ప్ సీసీ, మామడ
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‘తొలి ముద్ద’ ప్రారంభమెప్పుడో!● అంగన్వాడీల్లో అందని పోషకాహారం లక్ష్మణచాంద: అంగన్వాడీ కేంద్రాల బలోపేతానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతోంది. కేంద్రాలకు వచ్చే చిన్నారులు, గర్భిణులు, బాలింతలకు పోషకాహారం అందిస్తోంది. కేంద్రాలను మరింత పటిష్టం చేయడం, చిన్నారుల్లోని పోషకాహార లోపాన్ని నివారించాలనే సంకల్పంతో ప్రభుత్వం ‘తొలిముద్ద’ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. నూతన విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి ఈ పథకం అమలు చేస్తామని మార్చిలో జరిగిన సమీక్షలో రాష్ట్ర మంత్రి సీతక్క ప్రకటించారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు వచ్చే చిన్నారులకు ఉదయమే పోషక విలువలతో కూడిన అల్పాహారం అందిస్తే నిరుపేద కుటుంబాల చిన్నారులకు మేలు జరుగుతుందని అంతా భావించారు. కానీ, నెల గడిచినా తొలిముద్ద కార్యక్రమం ప్రారంభం కాలేదు. జిల్లాలో 931 కేంద్రాలు జిల్లాలో 400 గ్రామపంచాయతీల పరిధిలో నాలు గు ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టులున్నాయి. ఇందులో 931 అంగన్వాడీ కేంద్రాలుండగా, వీటి పరిధిలో ఆరేళ్లలోపు చిన్నారులు 18,891 మంది ఉన్నారు. కేంద్రాలకు వచ్చే చిన్నారులు, గర్భిణులు, బాలింతలకు పాలు, గుడ్లు, కందిపప్పు, బియ్యం, బాలామృతం, మురుకులు తదితర పోషకాహారాన్ని అందజేస్తున్నారు. ఈ పోషకాహారం ఒక్క పూటే అందిస్తుండడంతో చాలామంది చిన్నారుల్లో పోషకాహార లోపం కనిపిస్తోంది. దీంతో చిన్నారుల్లో వయస్సుకు తగిన ఎత్తు, బరువు ఉండటం లేదు. శారీరక, మానసిక ఎదుగుదల లేదు. ఆరేళ్లలోపు చిన్నారులకు తొలిముద్ద పథకం ద్వారా పోషకాహారం, అల్పాహారం అందించడంతో అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు వచ్చే చిన్నారులకు మేలు జరుగుతుందని వారి తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికై నా ప్రభుత్వం స్పందించి వెంటనే తొలిముద్ద పథకాన్ని అమలు చేయాలని కోరుతున్నారు. ఎలాంటి ఆదేశాలు రాలేదు అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో చిన్నారులకు ఉదయం అల్పాహారం అందజేసే పథకం తొలిముద్దపై ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం, ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఎ లాంటి ఆదేశాలు రాలేదు. ఆదేశాలు వస్తే తొలిముద్దను అమలు చేస్తాం. – వినూత్న, డీడబ్ల్యూవో, నిర్మల్
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పాత పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించాలినిర్మల్ఖిల్లా: పాత పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు స్థితప్రజ్ఞ డిమాండ్ చేశారు. యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో సీపీఎస్ రద్దుకు చేపట్టిన జన జాగరణ యాత్ర’ గురువారం రాత్రి జిల్లాకేంద్రానికి చేరింది. ఈ సందర్భంగా సిటీ కన్వెన్షన్ సెంటర్ నుంచి ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం వరకు భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే మహేశ్వర్రెడ్డి అందుబాటులో లేకపోవడంతో క్యాంపు ఇన్చార్జికి వినతిపత్రం అందజేశారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యేతో ఫోన్లో మాట్లాడగా, వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో సీపీఎస్ రద్దు అంశాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తానని, పాత పెన్షన్ విధానం పునరుద్ధరణకు సీఎంకు లేఖ రాస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు స్థితప్రజ్ఞ మాట్లాడుతూ.. ఆగస్టు 23వ తేదీన నిర్వహించనున్న ‘చలో హైదరాబాద్’ను విజయవంతం చేయాలని పిలుపుని చ్చారు. సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కల్వల శ్రీకాంత్, రాష్ట్ర నాయకులు మల్లికార్జున్, వెంకటేశ్, చంద్రకాంత్, అంజన్న, జిల్లా అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు గడ్డం భూమన్న, ఆయా సంఘాల నాయకులు రామారావు, రేవంత్, రవిబాబు, సత్యనారాయణ, దేవేందర్, భూమన్న యాదవ్, లక్ష్మణ్, స్వామి, సురేశ్చంద్రగౌడ్ తదితరులున్నారు.
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అర్హుల ఓట్లు తొలగకుండా చూడాలిభైంసాటౌన్: ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సవరణలో భాగంగా చేపట్టిన ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో అర్హుల ఓట్లు తొలగిపోకుండా చూడాలని కాంగ్రెస్ ఎస్ ఐఆర్ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇన్చార్జి ఆరెపల్లి మోహన్ సూచించారు. పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి, మాజీ ఎమ్మెల్యే బి.నారాయణరావు పటేల్ అధ్యక్షతన గురువారం పట్టణంలోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో ఎస్ఐఆర్పై నిర్వహించిన అవగాహన సమావేశానికి హాజరై మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ సానుకూల ఓట్లు తొలగించాలన్న దురాలోచనతో కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎస్ఐఆర్ చేపట్టిందని ఆరోపించారు. దీన్ని తిప్పి కొట్టేందుకు అర్హుల ఓట్లు తొలగిపోకుండా క్షేత్ర స్థాయిలో పార్టీ బీఎల్ఏలు చూడాలని సూ చించారు. ప్రతీ నాయకుడు, కార్యకర్త కలిసికట్టుగా పనిచేసి ఓటర్లు వందశాతం ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను సద్వినియోగం చేసుకునేలా చూడాల్సిన అవసరముందని పేర్కొన్నారు. అనంత రం డీసీసీ అధ్యక్షుడు, ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు, కేంద్ర మాజీ మంత్రి వేణుగోపాలా చారి, ముధోల్ ఎస్ఐఆర్ ఇన్చార్జి రాంరెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు నారాయణరావు పటేల్, విఠల్రెడ్డి ఎస్ఐఆర్పై నాయకులు, కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఏఎంసీ చైర్మన్ ఆనంద్రా వు పటేల్, పార్టీ పట్టణాధ్యక్షుడు అరవింద్, మండలాధ్యక్షులు, ఆత్మ చైర్మన్లు పాల్గొన్నారు.
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శిక్షణ తరగతులను ఉపయోగించుకోవాలినిర్మల్ రూరల్: ఉపాధ్యాయులు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన శిక్షణ తరగతులను సద్విని యోగం చేసుకోవాలని జిల్లా విద్యాధికారి భో జన్న సూచించారు. జిల్లాలోని గణిత ఉపాధ్యాయులకు మూడురోజులుగా నారాయణ పాఠశాలలో నిర్వహిస్తున్న శిక్షణ తరగతులు గురువారం ముగిశాయి. ఈ సందర్భంగా డీ ఈవో శిక్షణ తరగతులను పరిశీలించారు. ఆ యన మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థులకు గుణాత్మ క విద్యను అందించి, సర్కారు పాఠశాలలపై ప్రజల నమ్మకాన్ని పెంచాలని సూచించారు. విద్యార్థుల నమోదు పెంచడంలో గణిత ఉపాధ్యాయుల పాత్ర కీలకమని పేర్కొన్నారు. ఉ పాధ్యాయులు యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ పద్ధతి ద్వారా బోధించి విద్యా ప్రమాణాలు పెంచా లని సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఏఎంవో నర్సయ్య, కోర్సు ఇన్చార్జీలు పరమేశ్వర్, జ నార్దన్, రిసోర్స్ పర్సన్లు పద్మ, సదానందం, విజయకుమార్, అపర్ణ, హరిప్రసాద్, శేఖర్ వర్మ, పరాజ్, రవీందర్ తదితరులున్నారు.
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మనకు నై..మధిరకు సై.. నిర్మల్: ‘నాన్నా.. ఇంకెంత దూరం వెళ్లాలి. ఈ బస్ సీట్ల గంటల కొద్ది కూర్చుంటున్నందుకేమో కాళ్లు, నడుము నొస్తుంది నాన్నా..’ ఇది ఇంజినీరింగ్ చదవడానికి బోథ్ నుంచి హైదరాబాద్కు బయలుదేరి న ఓ విద్యార్థి అవస్థ. ‘ఏం చేస్తాం బిడ్డా..! మన ప్రాంత పరిస్థితులు అట్లున్నయ్. ఓట్లేయించుకునేందుకే తప్పా.. ఇక్కడి ప్రజల కష్టాలను ఓళ్లు కూడా పెద్దగా పట్టించుకోరు. మన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ అంటేనే చిన్నచూపు. మేం చదువుకున్నప్పటి నుంచి అడుగుతున్నం. నిర్మల్ల్లన్న, ఆదిలాబాద్ల్లన్న ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ పెట్టాలని. కానీ.. ఏ ప్రభుత్వమూ పట్టించుకున్న పాపాన పోవడం లేదు బిడ్డా..?! మీ భవిష్యత్ బాగుండాలని మాలాంటి తల్లిదండ్రులం కాయకష్టం చేసుకుంట, ఎంత కష్టనష్టమైనా వంద ల కిలోమీటర్ల దూరంల ఉన్న హైదరాబాద్ల మి మ్మల్ని సదివించుకుంటున్నం..’ అని ఆ తండ్రి ఆవేదన వ్యక్తంచేశాడు. ఆదిలాబాద్–నిర్మల్ జిల్లాలకు కనీసం వంద కిలోమీటర్ల దూరంలోనూ ఒక్క ప్రభు త్వ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ లేదు. ఆదిలాబాద్ నుంచి 310కిలో మీటర్ల నిర్మల్ నుంచి 220కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉన్న హైదరాబాద్ వరకు వెళ్లాల్సిందే. జిల్లాలతో దోబూచులాటగత ప్రభుత్వమైనా, ఇప్పటి సర్కారైనా నిర్మల్, ఆది లాబాద్ ప్రాంతాలతో విద్యారంగం విషయంలో దో బూచులాడుతున్నాయే గాని ముందడుగు వేయ డం లేదన్నది స్పష్టమవుతోంది. ముందుగా ఆదిలా బాద్ సభలో జిల్లాలో యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రకటించారు. అనంతరం నిర్మల్ సభలో ఇదే జిల్లాలో తాత్కాలికంగా బాసరలోనే విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు చె ప్పారు. ఇలా రెండు జిల్లాల్లో మాటిచ్చారు. కానీ.. ఆరునెలలైనా ఎక్కడా యూనివర్సిటీకి సంబంధించి అడుగు కూడా ముందుకు పడలేదు. ఇక గతంలో నిర్మల్లో ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ కావాలని అడిగితే అప్పటి సీఎం కేసీఆర్ ఆదిలాబాద్కు ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు. అక్కడైనా ఏర్పాటు చేశారా.. అంటే అదీ లేదు. ఇలా ప్రభుత్వాలే దోబూచులాడటంపై రెండుజిల్లాల ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తంచేస్తున్నారు. చదువులతల్లి కొలువైన ప్రాంతంలో పూర్తిస్థాయి విద్యాభివృద్ధి ఇంకెప్పుడు చేస్తారని ప్రశ్నిస్తున్నారు.10న హామీ.. 18న జీవోఈనెల 10న ఖమ్మం జిల్లా మధిర నియోజకవర్గం చింతకాని మండలంలో రైతు ఆశీర్వాద సభ నిర్వహించారు. ఇందులో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్రెడ్డిని మధిర ఎమ్మెల్యే, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క తమకు ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ కావాలని కోరారు. వెంటనే సీఎం సుముఖత వ్యక్తంచేశారు. అంతే కాదు.. వారం వ్యవధిలోనే మధిరకు ఇంజినీరింగ్ కాలేజీని మంజూరు చేస్తూ ఈనెల 18న జీవో జారీచేశారు. మధిరకు కేవలం 84కిలో మీటర్ల దూరంలోగల ఇదే ఖమ్మం జిల్లా పాలేరులో ఇప్పటికే ప్రభుత్వ జేఎన్టీయూ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ ఉండటం గమనార్హం. మూడేళ్లు దాటినా ముచ్చటేది?నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో 2023 జూన్ 4న కలెక్టరేట్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. అప్పటి సీఎం కేసీఆర్ హాజరు కాగా, అప్పటి మంత్రి ఇంద్రకరణ్రెడ్డి నిర్మల్ జిల్లాలో ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. ఇందుకు కేసీఆర్ స్పందిస్తూ నిర్మల్ పేరు చెప్పకుండా ఉమ్మడి జిల్లాలో జేఎన్టీయూ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు చెప్పారు. రెండ్రోజుల తర్వాత దానిని ఆదిలాబాద్లో ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించారు. కానీ, ఇప్పటిదాకా ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ ముచ్చటే లేదు. అడిగిన నిర్మల్కు ఇవ్వలేదు.. ఇస్తామన్న ఆదిలాబాద్కూ దక్కలేదు. అక్కడలా.. ఇక్కడెందుకిలా..?రాష్ట్రంలో కొత్త ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల ఏర్పాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న సమయంలో నిర్మల్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలకూ ప్రతిసారీ నిరాశే ఎదురవుతోంది. మాటిచ్చిన వారంలోనే మధిరకు ప్రభుత్వం వెంటనే ఆమోదం తెలపడం అభినందనీయమే. కానీ.. ఇదే సమయంలో ఇప్పటివరకూ కనీసం యూనివర్సిటీ కూడా లేని ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లానూ లెక్కలోకి తీసుకోవాలన్నదే ఈ ప్రాంతవాసుల వాదన. మధిరకు 210కిలో మీటర్ల దూరంలో హైదరాబా ద్, కేవలం 75కిలో మీటర్ల దూరంలో విజయవా డ ఉంది. పైగా రెండు నగరాలకు మధ్యన గల ఈ నియోజకవర్గానికి రైల్వేమార్గం కూడా ఉంది. అలాంటి చోటును కరుణించిన తెలంగాణ స ర్కారు.. వందల కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉన్న మన ప్రాంతాన్ని ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదన్న అభిప్రాయం జనాల్లో బలపడుతోంది.
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ఎస్ఐఆర్ నమోదులో వేగం పెంచాలిఖానాపూర్: ఎస్ఐఆర్ నమోదులో వేగం పెంచి త్వ రగా పూర్తి చేయాలని, అర్హులైన ప్రతీ ఓటరును వంద శాతం నమోదు చేయాలని డీసీసీ అధ్యక్షుడు, ఖా నాపూర్ ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు పటేల్ సూచించారు. గురువారం పట్టణంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో బీఎల్ఏ సూపర్వైజర్లు, ముఖ్య నాయకులతో సమీక్ష నిర్వహించి మాట్లాడారు. ఎస్ఐఆర్ న మోదు ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు రోజూ క్షేత్రస్థాయిలో వివరాలు సేకరిస్తూ పురోగతిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించాలని సూచించారు. కేంద్ర మాజీ మంత్రి వేణుగోపాలాచారి, ఎస్ఐఆర్ అబ్జర్వర్, మాజీ ఎ మ్మెల్యే ఆరెపల్లి మోహన్ మాట్లాడుతూ.. ఎస్ఐఆర్ నమోదును విజయవంతం చేసేందుకు నాయకులు, కార్యకర్తలు సమన్వయంతో పని చేయాలని పి లుపునిచ్చారు. నాయకులు ఎంబడి రాజేశ్వర్, దు ర్గాభవాని, చిన్నం సత్యం, జంగిల్ శంకర్, గొర్రె గంగాధర్, గుడిసె రమేశ్, గంగన్న తదితరులున్నారు.
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భూగర్భ జలాల పెంపునకే నీటికుంటలుకుభీర్: భూగర్భ జలాల పెంపునకే జిల్లాలో నీటి కుంటల తవ్వకం పనులు చేపట్టినట్లు కలెక్టర్ భవేశ్ మిశ్రా పేర్కొన్నారు. జలసిరి కార్యక్రమంలో భాగంగా మండలంలోని దొడర్నాలో గురువారం నీటికుంటల నిర్మాణాన్ని కలెక్టర్ ప్రారంభించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ.. నీటి కుంటలు రైతులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని, నిర్మాణాలు వేగవంతం చే యాలని సూచించారు. జిల్లాలో గురువారం ఏకకా లంలో 573 నీటికుంటల నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించినట్లు చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా రైతు దంపతులను కలెక్టర్ సన్మానించారు. డీఆర్డీవో విజయలక్ష్మి, అదనపు కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు, తహసీల్దార్ శ్రీదే వి, ఎంపీడీవో శ్రీనివాస్, ఎంపీవో భీమేశ్, ఏవో సా రిక, ఏపీఎం హరిలాల్, జెడ్పీటీసీ మాజీ సభ్యుడు చవాన్ శంకర్, స్థానిక సర్పంచ్ జాదవ్ నిర్మల, మాజీ సర్పంచ్ రాథోడ్ శంకర్ తదితరులున్నారు.
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సంపత్కుమార్కు విశిష్ట కథా రచయితగా గుర్తింపునిర్మల్ఖిల్లా: జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన కథా రచయిత టి.సంపత్కుమార్కు ముల్కనూరు సాహితీ పీఠం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సాహిత్యోత్సవంలో విశిష్ట కథా రచయితగా అరుదైన గుర్తింపు లభించింది. తెలుగు కథా సాహిత్యానికి ఆయన అందిస్తున్న సేవలను గుర్తిస్తూ మొత్తం ఐదుగురు రచయితల్లో ఒకరిగా ఎంపిక చేసి సత్కరించారు. ఈ నెల 19న సంపత్కుమార్ రచించిన నాలుగో కథాసంపుటి ‘అందమైన నరకం‘ను సీఎం కార్యాలయ ఓఎస్డీ వేముల శ్రీనివాసులు ఆవిష్కరించారు. సన్మాన సభకు ఎమ్మెల్సీ ప్రొఫెసర్ కోదండరాం, ప్రజాగాయకుడు జయరాజ్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై సంపత్కుమార్కు రూ.5వేల నగదు, జ్ఞాపిక అందజేసి సత్కరించారు. 1979 నుంచి ఆయన తెలుగు, ఇంగ్లిష్లో విశిష్ట రచనలు, 70 కథలు, మూడు కథాసంపుటాలు, 250కిపైగా వ్యాసాలు వెలువరించారు. ఖానాపూర్కు చెందిన ఆయన నిర్మల్, హైదరాబాద్, ఢిల్లీలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారు. ఉద్యోగరీత్యా 35 ఏళ్లు ఢిల్లీలోని కెనడా రాయబార కార్యాలయంలో సేవలందించి, రిటైర్డ్ అయ్యాక 2016 నుంచి జిల్లాకేంద్రంలో స్థిర నివాసముంటున్నారు. భార్య మాధవీలత సహకారంతో ప్రకృతికి చేరువగా వ్యవసాయం, పశుపోషణ, కూరగాయల సాగులో నిమగ్నమై సాహిత్య సృజనను కొనసాగిస్తున్నారు.
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ఇంటర్ విద్యకు నూతన సాంకేతికతలక్ష్మణచాంద: ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల బలోపేతానికి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది. మౌలిక వసతులు కల్పించడమే కాకుండా ఉత్తమ ఫలితాల సాధనకు కృషి చేస్తోంది. ఖాన్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో ఎంపీసీ, బైపీసీ, సీఈసీ ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులకు కార్పొరేట్కు దీటుగా నీట్, జేఈఈ, ఎఫ్సెట్, క్లాట్ తరగతులను డిజిటల్ ప్యా నెల్ బోర్డుల ద్వారా నిర్వహిస్తోంది. ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లా ట్ ప్యానెల్స్, కంప్యూటర్, ప్రొజెక్టర్, టీవీ, వైట్ స్క్రీ న్ కలయికతో కూడిన అధునాతన టచ్ స్క్రీన్ పరికరాలు బోధనను అత్యంత ఆకర్శణీయంగా, సులభంగా మారుస్తున్నాయి. వీటి సాయంతో బోధనతోపాటు యానిమేటెడ్ వీడియోలు, చిత్రాలు, త్రీడీ నమూనాలు, ఆన్లైన్ సిమ్యులేషన్స్ ద్వారా విద్యార్థులకు అత్యంత క్లిష్టతరమైన భావనలను కూడా సులభంగా అర్థమయ్యేలా వివరించే అవకాశముంది. విద్యార్ధులు స్మార్ట్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, ట్యాబ్లను ప్యానెల్కు కనెక్ట్ చేసి తాము చేసిన ప్రాజెక్టుల ను తరగతి గదిలో ప్రదర్శించే వీలుంది. అధ్యాపకులు బోధించే పాఠ్యాంశాలను ముందుగానే సిద్ధం చే సుకోవచ్చు. తెరపై నమోదు చేసిన డేటా, నోట్స్ను డిజిటల్ ఫార్మాట్లో పీడీఎఫ్ లేదా ఇమేజ్లుగా సేవ్ చేసి విద్యార్థుల వాట్సాప్ లేదా ఈ మెయిల్కు పంపవచ్చు. జిల్లాలో 13 ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలుండగా ప్రతీ కళాశాలకు నాలుగు చొప్పున ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానెల్స్ వచ్చినట్లు డీఐఈవో పరశురామ్ నాయక్ తెలిపారు.
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పంట పోతే పరిహారమేది?భైంసా: వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పులు వ్యవసాయరంగాన్ని తీవ్ర నష్టాల్లోకి తీసుకెళ్తున్నాయి. అకాల వర్షాలు, కరువు, వరదలు, తెగుళ్ల కారణంగా పంట నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వాలు ఆదుకోలేకపోతున్నాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా వరి, సోయాబీన్, పత్తి, పసుపు, మిర్చి, మొక్కజొన్న, కంది తది తర పంటలు లక్షల ఎకరాల్లో రైతులు సాగు చేస్తుంటారు. ఒక్కో ఎకరాకు రూ.20వేల నుంచి రూ.50 వేల వరకు పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. ప్రకృతి వైపరీ త్యాలతో పంట నష్టపోయినప్పుడు అన్నదాతలంతా అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోతున్నారు. అక్కడ అలా.. ఇక్కడ ఇలా..జిల్లాతోపాటు పొరుగునే ఉన్న మహారాష్ట్రలోనూ ఒకే తరహా వాతావరణ పరిస్థితులుంటాయి. అక్క డి రైతులు ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో పంట నష్టపోయినప్పుడు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరేళ్లుగా ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజనతో ఆదుకుంటోంది. రైతులు నామమాత్రపు ప్రీమియంతో బీమా చేయించుకుని ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో పంటలు దెబ్బతిన్నపుడు పరిహారం పొందుతున్నారు. రెండు, మూడేళ్ల క్రితం కురిసిన భారీ వర్షాలతో మహారాష్ట్రలో వేలాది ఎకరాల్లో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. బాధిత రైతులకు ఫసల్ బీమా కింద పరిహారం అందింది. అదే సమయంలో నిర్మల్ జిల్లాలోనూ భారీ వర్షాలకు వరి, పత్తి, సోయాబీన్, మొక్కజొన్న పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. వరి పొలాలు నీటమునిగి రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు.అయినప్పటికీ బీమా పరిహారం అందలేదని రైతులు వాపోతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా అమలవుతున్న ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజనలో రైతు వాటా చాలా తక్కువ. మిగతా ప్రీమియాన్ని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భరిస్తాయి. అయితే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన వాటా ప్రీమియం చెల్లించకపోవడంతో తెలంగాణలో ఈ పథకం అమలులో లేకుండా పోయింది. ఎల్నినోతో వర్షాభావ పరిస్థితులువాతావరణ నిపుణులు తెలిపిన ప్రకారం ఎల్నినో ప్రభావంతో జిల్లాలో అకస్మాత్తుగా భారీ వర్షాలు లేదా దీర్ఘకాల వర్షాభావం, గాలివానలు, తెగుళ్లు, పురుగుల ఉధృతి పెరిగే అవకాశముంది. దీంతో పంటల దిగుబడి తగ్గి రైతులకు భారీ నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదముంది. భవిష్యత్లో ఇలాంటి పరిస్థితులు మరింత పెరిగే అవకాశమున్నందున జిల్లా రైతాంగానికి ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా అవసరం తప్పనిసరి నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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కాలంతో పోటీ పడాలిదిలావర్పూర్: కాలంతో పోటీపడి లక్ష్య సాధన కు నిరంతరం సాధన చేయాలని జిల్లా మాధ్యమిక విద్యాధికారి జాదవ్ పరశురామ్ సూచించారు. మండల కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ జూని యర్ కళాశాలను బుధవారం సందర్శించారు. తరగతి గదుల్లో విద్యార్థుల సామర్థ్యాలను పరిశీలించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుత విద్యాసంవత్సరం నుంచి అన్ని గ్రూపుల వారికి మొదటి సంవత్సరం నుంచి ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. గతేడాదితో పోలిస్తే కళాశాలలో పురోగతి సాధించి అధ్యాపకులు, ప్రన్సిపాల్ సుదర్శన్ను అభినందించారు.
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‘కొయ్యబొమ్మలకు ఆదరణ కరువు’నిర్మల్చైన్గేట్: ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన నిర్మల్ కొయ్య బొమ్మలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సరైన గుర్తింపు ఇవ్వడంలేదని బీజేపీ రాష్ట్ర సంఘటనా ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్రశేఖర్ ఆరోపించారు. బుధవారం బీజేఎల్పీ నేత ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డితో కలిసి నిర్మల్ కొయ్యబొమ్మలను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. పొనికి చెట్లు పెంచకపోవడంతో కొయ్యబొమ్మల తయారీకి తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోందని తెలిపారు. నిర్మల్ బొమ్మలకు మార్కెటింగ్ అవకాశాలను మరింత మెరుగుపరిచేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. తాజాగా ప్రధాని మోదీ నిర్మల్ బొమ్మలకు జీఐ ట్యాగ్ (భౌగోళిక గుర్తింపు) కల్పించి, మార్కెటింగ్కు సరైన అవకాశాలు కల్పించారని గుర్తు చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వారికి అన్ని విధాలా సహాయ సహకారాలు అందేలా కృషి చేస్తామని చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గౌతమ్రావు, జిల్లా అధ్యక్షుడు రితేశ్ రాథోడ్ నాయకులు రావుల రాంనాథ్, కౌన్సిలర్లు పాల్గొన్నారు. సేంద్రియ రైతులతో ఆత్మీయ సమావేశం సహజ ఎరువులతో సేంద్రియ వ్యవసాయం చేస్తు న్న రైతులతో బీజేఎల్పీ నేత ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి క్యాంపు కార్యాలయంలో సమావేశమై సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. ఆయన వెంట బీజేపీ రాష్ట్ర సంఘటనా ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్రశేఖర్, నాయకులు గౌతమ్రావు, రితేశ్ రాథోడ్, రాంనాథ్ పాల్గొన్నారు.
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‘సరిహద్దులో అప్రమత్తంగా ఉండాలి’తానూరు: సరిహద్దు ప్రాంతంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎస్పీ జానకీ షర్మిల సూచించారు. బుధవా రం తానూరు పోలీస్స్టేషన్ను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ముందుగా పోలీస్స్టేషన్లో పోలీసుల గౌర వ వందనం స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో పోలీసులు అ ప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. రాత్రి వేళ పో లీసులతో పెట్రోలింగ్ మమ్మరంగా నిర్వహించి అ వాంఛనీయ ఘటనలు, చోరీలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. గతంలో పోలీస్స్టేష న్లో నమోదైన కేసుల వివరాలు తెలుసుకుని రికా ర్డులు పరిశీలించారు. పోలీసులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి సేవలందించాలని సూచించారు. మహారాష్ట్రకు సరిహద్దులోని గ్రామాల్లో తప్పనిసరిగా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసేలా గ్రామ కమిటీ సభ్యులకు అవగాహన కల్పించాలని తెలిపారు. మండల కేంద్రంతోపాటు ఆయా గ్రామాల్లోని దుకా ణా సముదాయాల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసే లా చూడాలని పేర్కొన్నారు. బోల్సా గ్రామానికి చెందిన ఫిరాజీ భూ విషయంలో ఆత్మహత్యకు పా ల్పడగా అతడి కుటుంబ సభ్యులు ఎస్పీ జానకీ షర్మి లను కలిసి భూ సమస్య పరిష్కరించేలా చూడాలని కోరారు. అనంతరం పోలీస్స్టేషన్ ఆవరణలో నిర్వహించిన వనమహోత్సవంలో పాల్గొని మొక్కలు నా టి నీరు పోశారు. భైంసా ఏఎస్పీ సాయికిరణ్, ము థోల్ సీఐ రవీందర్నాయక్, ఎస్సై షేక్ జుబేర్, స ర్పంచ్ సుగంధ, ఉపసర్పంచ్ షారూక్ పాల్గొన్నారు. సత్వర న్యాయం అందించాలి భైంసాటౌన్: పోలీస్స్టేషనకు వచ్చే బాధితుల కు సత్వర న్యాయం అందేలా చూడాలని ఎస్పీ జానకీ షర్మిల ఆదేశించారు. పట్టణంలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో బుధవారం నిర్వహించిన ప్రజావాణికి హాజరై డివిజన్ పరిధిలోని వి విధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన బాధితుల నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు. వాటిని పరిష్కరించాలని ఎస్హెచ్వోలను ఫోన్లో ఆదేశించారు. షీటీం నిర్వహిస్తున్న భరోసా కేంద్రాన్ని సందర్శించి ఇరు కుటుంబాలు కౌన్సిలింగ్ ద్వారా తి రిగి కలుసుకునేలా చర్యలు తీసుకోవడంతో సంతృప్తి వ్యక్తంజేశారు. పెండింగ్ ఫిర్యాదులపై సమీక్షించారు. ఏఎస్పీ సాయికిరణ్ ఉన్నారు.
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మెరుగైన వసతులు కల్పించాలినిర్మల్చైన్గేట్: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు మెరుగైన విద్యతో పాటు నాణ్యమైన వసతులు క ల్పించడమే లక్ష్యమని బీజేఎల్పీ నేత, నిర్మల్ ఎమ్మె ల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. విద్యార్థుల సమస్యలు ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకునేందుకు బుధవారం జిల్లా కేంద్రంలోని మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే (ఎంజేపీ) బాలుర పాఠశాలను ఆకస్మికంగా సందర్శించారు. బోధన, వసతులు, పరిశుభ్రత, తాగునీ రు, వంటశాల, ఆహార నాణ్యతను పరిశీలించారు. అనంతరం విద్యార్థులతో కలిసి భోజనం చేశారు. వారి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. వసతిగృహంలో ని ఒకే గదిలో 25 మంది ఉండాల్సి వస్తోందని వి ద్యార్థులు తెలుపగా, శాశ్వత భవన నిర్మాణానికి కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రితేశ్ రాథోడ్, ఉపాధ్యక్షుడు సత్యం చంద్రకాంత్, కౌన్సిలర్లు గంజి రాజు, శశాంక్, సూరి, అర్జున్, సా త్విక్, విఠల్, నరేశ్, నాయకులు సాగర్, జమాల్, నారాయణగౌడ్, హరీశ్, భరత్ తదితరులున్నారు.
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అప్రమత్తంగా ఉండాలిదస్తురాబాద్: వర్షాలు కురుస్తున్నందున విద్యుత్ వి నియోగదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఖానా పూర్ ఇన్చార్జి ఏడీఈ శ్రీనివాస్ సూచించారు. బుధవారం మండలంలోని మున్యాల గ్రామంలో ఇనుప స్తంభాలు తీసివేసి నూతనంగా వేస్తున్న స్తంభాలను ఆయన పరిశీలించి సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేశా రు. ఆయన మాట్లాడుతూ.. వర్షాలు కురుస్తున్నందున తడి చేతులతో విద్యుత్ వైర్లను ముట్టవద్దని, దుస్తులు ఆరవేసే దండాలను వైర్లకు దూరంగా క ట్టాలని, విద్యుత్ ప్రమాదాలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు. గ్రామాల్లో నెలకొ న్న విద్యుత్ సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్నామని తెలి పారు. గ్రామాల్లో విద్యుత్ పనులు చేపట్టినప్పుడు వినియోగదారులు సహకరించాలని సూచించారు. ఇన్చార్జి ఏఈ శ్రావణ్, సిబ్బంది సత్యనారాయణ, ప్రేమ్, నవీన్రెడ్డి, రాజేశ్ తదితరులున్నారు.
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డ్రాపౌట్స్ లేకుండా చూడాలినిర్మల్చైన్గేట్: ప్రభుత్వ బడుల్లో డ్రాపౌట్స్ లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ భవేశ్ మిశ్రా అధి కారులను ఆదేశించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్ స మావేశ మందిరంలో విద్యాశాఖపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బోధన, సౌకర్యాలు తదితర అంశాల గురించి తెలుసుకున్నారు. రోజూ తప్పనిసరిగా ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు ఎఫ్ఆర్ఎస్ హాజరు నమోదు చేయాలని చెప్పారు. ఉపాధ్యాయుల హాజరు రోజూ 90శాతానికి తగ్గకుండా చూడాలని సూచించారు. నూతన విద్యార్థుల ఎఫ్ఆర్ఎస్ రిజిస్ట్రేషన్ మిగిలి ఉంటే పూర్తి చేయాలని తెలిపారు. బడికి దీర్ఘకాలికంగా హాజరుకాని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి వారు వచ్చేలా చొర వ చూపాలని సూచించారు. విద్యార్థుల అపార్ ఐడీ నమోదు పూర్తి చేయాలని, ఐడీ నమోదులో సాంకేతిక ఇబ్బందులుంటే తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని పేర్కొన్నారు. పూర్వ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో పిల్లల సంఖ్య మరింత పెంచేలా చూడాలని తెలిపారు. అ ధునాతన బోధన పద్ధతులు, బృంద చర్చలు, వి ద్యార్థులు–ఉపాధ్యాయుల ముఖాముఖి, నిరంతర ప్రోత్సాహం తదితర అంశాల ద్వారా చదువులో వె నుకబడిన పిల్లల ప్రగతికి పాటుపడాలని సూచించారు. ఎప్పటికప్పుడు పోషకులతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ, అన్ని విషయాలు చర్చించాలని తెలిపా రు. పదోతరగతి విద్యార్థులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలని సూచించారు. డీఈవో భోజన్న, ఎంఈవోలు, కాంప్లెక్స్ హెచ్ఎంలు, అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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ఆర్థికసాయం చెక్కు అందజేతమామడ: దిమ్మదుర్తి అటవీరేంజ్ పరిధిలోని సింగాపూర్ బేస్ క్యాంపులో పనిచేసిన రెడ్డి కిషన్ ఇటీవల మృతి చెందాడు. అటవీశాఖ ఆధ్వర్యంలో రూ.1.20లక్షల విరాళాలు సేకరించిన బుధవారం నిర్మల్ ఫారెస్ట్ డివిజనల్ అధికారి నాగినిబాను ఎక్బాల్పూర్లో కిషన్ భార్య కమలకు చెక్కు అందించారు. ఎఫ్ఆర్వో శ్రీనివాస్రావు, ఎఫ్ఎస్వోలు అలేఖ్య, జాఫర్, బీట్ అధికారులు రాజు, స్వాతి పాల్గొన్నారు. డిమాండ్లు నెరవేర్చాలి నిర్మల్ఖిల్లా: తెలంగాణ ఉద్యమకారుల డి మాండ్లు నెరవేర్చాలని తెలంగాణ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ జిల్లా గౌరవాధ్యక్షుడు డాక్టర్ ఉప్పు కృష్ణంరాజు హైదరాబాద్లోని అమరజ్యోతి స్తూ పం ప్రాంగణంలో బుధవారం నిర్వహించిన వై ద్యులు, న్యాయవాదులు, జర్నలిస్టుల సలహా సమావేశంలో కమిటీ సభ్యులు, ఎమ్మెల్సీలు అ ద్దంకి దయాకర్, రాములునాయక్కు వినతిపత్రం ఇచ్చారు. నిర్మల్ మెడికల్ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో వైద్యులు, ల్యాబ్, ఎక్స్రే, టెక్నీషియన్లు, సి బ్బంది, వైద్యసహాయకులు ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారని తెలిపారు. మెడికల్ జేఏసీ జిల్లా ప్రతిని ధులు సంతోష్, చక్రపాణి తదితరులున్నారు.
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‘అరెస్ట్లతో ఉద్యమాన్ని అడ్డుకోలేరు’నిర్మల్చైన్గేట్: అరెస్ట్లతో విద్యార్థులు, రాహుల్ గాంధీ చేస్తున్న ఉద్యమాన్ని అడ్డుకోలేరని మాజీ మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలోని ఆర్డీవో కార్యాలయం ఎదుట యూత్ కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు సమరసింహారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారానికి వ్యతిరేకంగా, ఢిల్లీలో విద్యార్థులకు మద్దతుగా ఆందోళన ని ర్వహించారు. లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహు ల్ గాంధీ అరెస్ట్, విచక్షణారహితంగా విద్యార్థులపై లాఠీచార్జీ, టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించడాన్ని నిరసిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వ దిష్టిబొమ్మ దహనం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రధాని మోదీకి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నినదించారు. అనంతరం ఇంద్రకరణ్రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. నీట్ పేపర్ లీకేజీకి బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీతో పాటు కాంగ్రెస్ ప్రజాప్రతినిధులను అరెస్ట్ చేయ డం ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధమని విమర్శించారు. నీట్ పరీక్షల వ్యవహారంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. యువతకు కాంగ్రెస్ అండగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
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సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా చూడాలినిర్మల్చైన్గేట్: సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా పకడ్బందీ చర్యలు చేపట్టాలని డీఎంహెచ్వో రాజేందర్ సూచించారు. బుధవారం డీఎంహెచ్వో కార్యాలయంలో సీజనల్ వ్యాధులు, వివిధ ఆరోగ్య కార్యక్రమాల ప్రగతి గురించి సమీక్ష నిర్వహించి మాట్లాడారు. వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో డెంగీ, చికున్ గున్యా, డయేరియా, డీసెంట్రీ మొదలైన వ్యాధులు వ్యాపించే అవకాశముందని, క్షేత్రస్థాయిలో పకడ్బందీ చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ప్రతీ శుక్ర, మంగళవారాల్లో డ్రైడే పాటించాలని, ఫీవర్ స ర్వే నిర్వహించాలని, అధికంగా వ్యాధులు ప్రబ లిన ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్యశిబిరాలు నిర్వహించా లని సూచించారు. అనంతరం ప్రాథమిక ఆరో గ్యకేంద్రాల వారీగా వివిధ ఆరోగ్య కార్యక్రమా ల లక్ష్యాలు, వారు సాధించిన ప్రగతిని సమీక్షించారు. లక్ష్యాల సాధనకు తీసుకోవాల్సిన చర్య ల గురించి వివరించారు. కార్యక్రమ నిర్వహణ అధికారులు డాక్టర్ నయనారెడ్డి, డాక్టర్ రాజారమేశ్, డాక్టర్ రాకేశ్, డాక్టర్ సౌమ్య, డాక్టర్ పవన్కుమార్, డిప్యూటీ డీఎంహెచ్వో ఆకాశ్, డిప్యూటీ జిల్లా విస్తరణ, మీడియా అధికారి రవీందర్, ఆరోగ్య పర్యవేక్షకులు పాల్గొన్నారు.
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నిర్మల్ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యేక టెట్ ఇన్ సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులకు టెట్ నిర్వహణకు ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ అవకాశం కోసం చాలాకాలంగా నిరీక్షిస్తున్న టీచర్లలో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. దూరవిద్య.. చదువుకు దగ్గర చదువు మధ్యలో మానేసినవారిలో ఓపెన్ స్కూల్ విధానం కొత్త ఆశలు నింపుతోంది. స్వీయ అధ్యయనంతోపాటు అనుకూల సమయంలో పరీక్షలు రాసే వెసులుబాటు దక్కనుంది. జై.. జగన్నాథా.. జగన్నాథుని నామస్మరణతో బుధవారం జిల్లా కేంద్రం మార్మోగింది. గాంధీచౌక్లోని మురళీకృష్ణ ఆలయం నుంచి నిర్వహించిన జగన్నాథ రథయాత్ర భక్తిశ్రద్ధలతో అత్యంత వైభవంగా సాగింది. భక్తులు అధికసంఖ్యలో రావడంతో ప్రధాన వీధులు జనసంద్రంగా మారాయి. నిర్మల్ ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి భక్తులతో కలిసి స్వామివారి రథాన్ని లాగారు. స్వచ్ఛభారత్లో భాగంగా రథం ముందు చీపుర్లతో ఊడుస్తూ.. అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఈ సందర్భంగా చిన్నారుల నృత్యాలు ఆకట్టుకున్నాయి. రథయాత్ర గాంధీ చౌక్ మురళీకృష్ణ ఆలయం నుంచి ప్రారంభమై బుధవార్పేట్, పాత బస్టాండ్, వివేకానంద చౌక్, జయశంకర్ చౌక్, నగేశ్వరవాడ, చింతకుంటవాడ, టౌన్ పోలీస్స్టేషన్ మీదుగా కొనసాగింది. దీంతో పట్టణమంతా ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ అప్పాల గణేశ్ చక్రవర్తి, బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రితేశ్ రాథోడ్, నాయకులు రావుల రాంనాథ్, ముత్యంరెడ్డి, కౌన్సిలర్లు, ఆలయ కమిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. – నిర్మల్టౌన్
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అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలిలక్ష్మణచాంద: అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని నిర్మల్ ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి అన్నారు. మంగళవారం మండల కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఒక్కో సర్పంచ్తో మాట్లాడుతూ గ్రామంలోని సమస్యలు అడిగి తెలుసుకుంటూ ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడి వెంటనే పరిష్కరించేలా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. వివిధ గ్రామాల్లో చేపడుతున్న అభివృద్ధి పనుల్లో నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటిస్తూ సకాలంలో పూర్తి చేసేలా అధికారులు ప్రత్యేక చొరవ చూపాలన్నారు. అభివృద్ధి పనులపై ఎప్పటి కప్పుడు మండల స్థాయిలో సమీక్షలు నిర్వహిస్తూ తనకు వివరాలు తెలియజేయాలన్నారు. సమావేశంలో జిల్లా హార్టికల్చర్ అధికారి బీవి.రమణ, తహసీల్దార్ సంతోష్ కుమార్, ఎంపీడీవో రామకృష్ణ, తదితరులు పాల్గొన్నారు. మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడమే లక్ష్యం నిర్మల్చైన్గేట్: పట్టణ ప్రజలకు మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడమే లక్ష్యమని బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేత, ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి అన్నారు. మంగళవారం జిల్లా కేంద్రంలోని దివ్యనగర్ కాలనీలో రూ.5 లక్షల కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులతో నిర్మించిన కామన్ కమ్యూనిటీ షెడ్డును ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని దశలవారీగా అభివృద్ధి పనులు చేపట్టేందుకు కృషి చేస్తానన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కౌన్సిలర్లు వినీష లక్ష్మి, గంజి రాజు, రావులవార్ విఠల్, కూన శశాంక్, శ్రీరామోజీ నరేష్, బీజేపీ నాయకులు రావుల రాంనాథ్, జుట్టు దినేష్, సాదం అరవింద్, చందు, ఈశ్వర్, ఆనంద్, ప్రజోత్, జమాల్, విజయ్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రాష్ట్రంలో వచ్చేది బీజేపీ ప్రభుత్వమేనిర్మల్: తెలంగాణలో రాబోయే ఎన్నికల్లో బీజేపీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని పార్టీ తెలంగాణ సంఘటన మంత్రి చంద్రశేఖర్ తివారీ అన్నారు. పార్టీని క్షేత్రస్థాయిలో మరింత బలోపేతం చేసి, ప్రతీ కార్యకర్త సైనికుడిలా పనిచేస్తే విజయాన్ని ఎవరూ అడ్డుకోలేరన్నారు. నిర్మల్రూరల్ మండలంలోని తల్వేదలో మంగళవారం జిల్లా అధ్యక్షుడు రితేశ్రాథోడ్ అధ్యక్షతన నిర్వహించిన కార్యవర్గ సమావేశానికి ఆయన హాజరయ్యారు. రాష్ట్రంలో పార్టీ విస్తరణకు ప్రతి కార్యకర్త అంకితభావంతో పనిచేయాలన్నారు. బూత్స్థాయి నుంచి సంస్థాగత నిర్మాణాన్ని బలోపేతం చేయాలని సూచించారు. రాబోయే ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పార్టీ చేపట్టనున్న కార్యక్రమాలపై నాయకులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో రాజకీయ పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్నాయని, ప్రజలు బీజేపీ వైపు ఆశతో చూస్తున్నారన్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్ తరహాలో తెలంగాణలో కూడా బీజేపీ విజయాన్ని నమోదు చేస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. సమావేశంలో బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేత, నిర్మల్ ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి, ముధోల్ ఎమ్మెల్యే పవార్ రామారావు పటేల్, పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గౌతమ్రావు, జిల్లా ఇన్చార్జి గోపిడి స్రవంతిరెడ్డి, మాజీ అధ్యక్షులు అయ్యన్నగారి భూమయ్య, రావుల రాంనాథ్, భైంసా, ఖానాపూర్ మున్సిపల్ చైర్మన్లు దత్తాత్రి, మౌనిక, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు మల్లికార్జున్ రెడ్డి, నగర్ నారాయణరెడ్డి, మేడిసెమ్మె రాజు, పడిపెల్లి గంగాధర్, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శులు నల్లా రవీందర్ రెడ్డి, కరిపే విలాస్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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జల్లులేనా..!నిర్మల్● ఎత్తిపోయిన సోయా, పత్తి పంటలు హరి ఓం విఠల..! ఏటా ఆషాఢ మాసంలో లక్షలాది మంది భక్తులు పండరీపూర్కు పాదయాత్రగా వెళ్తుంటారు. మార్గమధ్యలో భజనలు ఆలపిస్తూ.. పాండురంగడి భక్తిలో మైమరచిపోతారు.డాగ్స్క్వాడ్ సేవలు అమూల్యం నిర్మల్టౌన్: నేరాల దర్యాప్తులో డాగ్స్క్వాడ్ అందించే సేవలు అమూల్యమని ఎస్పీ జానకీ షర్మిల అన్నారు. తెలంగాణ పోలీసు ఇంటెలిజెన్న్స్ విభాగం విడుదల చేసిన 2026 తొలి అర్ధవార్షిక సేవా నివేదికలో జిల్లా పోలీసు శునక దళం అత్యుత్తమ పనితీరుకు రాష్ట్రస్థాయిలో ప్రశంసలు అందుకుంది. జనవరి నుంచి జూన్ వరకు హత్యలు, అనుమానాస్పద మృతులు, చోరీలు, మాదకద్రవ్యాల కేసులతో పాటు పలు కీలక కేసుల దర్యాప్తులో పోలీసు శునకాలు యామి, జెస్సీ, బోల్ట్ కీలక ఆధారాలను గుర్తించి నిందితుల జాడ కనిపెట్టడంలో సహకరించాయి. ఈ సందర్భంగా శునకాలతో సమన్వయంగా విధులు నిర్వహించిన ఏఆర్పీసీలు జి.పరమేశ్వర్, కె.శ్రీనివాస్, జి.సాయేందర్కు మంగళవారం ఎస్పీ ప్రశంసాపత్రాలు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో డీఎస్పీ శ్రీనివాస్, సీఐ కృష్ణ, డాగ్స్క్వాడ్ ఇనన్చార్జి ఆర్ఐ శేఖర్, ఆర్ఎస్ఐలు, డాగ్ స్క్వాడ్ సిబ్బంది, పోలీసు అధికారులు పాల్గొన్నారు. నిర్మల్: జిల్లాలో మూడు, నాలుగు రోజు లుగా ముసురు పట్టింది. నల్లమబ్బులు కమ్ముకుంటున్నా.. భారీ వానలు మాత్రం కురవడం లేదు. అప్పుడప్పుడు చిరుజల్లులు కురుస్తుండడంతో చల్ల ని వాతావరణం ఏర్పడినా, వ్యవసాయానికి మాత్రం పెద్దగా ప్రయోజనం కనిపించడం లేదు. పడుతున్న వర్షం నేలను తడిపిందే తప్ప చెరువులు, కుంటలు, వాగులు నిండే పరిస్థితి లేదు. దీంతో రైతులు మబ్బులతో నిండిన ఆకాశం వైపు భారీ వర్షాల కోసం ఇంకా ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ, వ్యవసాయ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నీటిపై ఆధారపడకుండా ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవాలని చెబుతూ ఉన్నారు. కానీ కొంతమంది రైతులు మాత్రం ఇంకా వరిపై ఆశలు వదలడం లేదు. చెరువుల్లోకి చేరని నీరు ముసురు పెట్టి కురుస్తున్న వర్షపునీరు భూమిలో ఇంకిపోతోంది. కానీ చెరువులు, కుంటలు, వాగుల్లోకి ప్రవహించేంత తీవ్రత లేకపోవడంతో జలాశయాల్లో నీటినిల్వలు పెరగడం లేదు. జిల్లాలోని చాలా చెరువులు ఇప్పటికీ ఖాళీగానే కనిపిస్తున్నాయి. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే సాగునీటి సమస్య తీవ్రం కావచ్చని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. జిల్లాలో ఇప్పటికీ చెరువుల కింద సాగుచేస్తున్న రైతులు వేలల్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడే ఈ పరిస్థితి ఉంటే.. మరో రెండు మూడు నెలల్లో నీటికి ఎంత ఇబ్బంది అవుతుందోనన్న ఆందోళన రైతుల్లో కనిపిస్తోంది. విస్తారంగా కురిస్తేనే.. వ్యవసాయ అధికారుల అంచనాల ప్రకారం చిరుజల్లులు మొక్కలకు తాత్కాలిక ఉపశమనం కలిగించినా, పంటలు బాగా ఎదగాలంటే ఒకటి రెండురోజుల పాటు విస్తారంగా కురిసే వర్షాలు అవసరం. ముఖ్యంగా పత్తి, సోయాబీన్ పంటల కాలం ఎత్తిపోయింది. గత నెలలో వేసిన చోట ప్రస్తుతం ఎదుగుదల దశలో ఉండటంతో తగినంత తేమ లేకపోతే దిగుబడులపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని రైతులు పేర్కొంటున్నారు. లోటు వర్షపాతం.. గతేడాది జూన్, జూలై మాసాల్లో మొత్తం 376 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదుకాగా, ఈ ఏడాది ఈనెల 19 నాటికి కేవలం 237.8 మిల్లీమీటర్లు మాత్రమే నమోదైంది. అంటే గతేడాదితో పోలిస్తే ఇప్పటికే 138.2 మిల్లీమీటర్ల తక్కువ వర్షపాతం కురిసింది. మిగిలిన రోజుల్లో భారీ వర్షాలు కురవకపోతే ఈ లోటు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు ఒక్క పెంబి మండలం మినహా మిగిలిన 18 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. పెంబిలో మాత్రం సాధారణం కంటే ఒక్కపాయింట్ ఎక్కువ నమోదైంది. నైరుతి రుతుపవనాల సీజన్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి జిల్లాలో ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవడం లేదు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే మోస్తరు జల్లులు పడుతుండగా, ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో ముసురు వాతావరణమే కొనసాగుతోంది. దీంతో ఇప్పటికే విత్తిన పత్తి, సోయాబీన్, మొక్కజొన్న పంటలకు తగినంత తేమ అందడం లేదు. కొన్నిచోట్ల రైతులు వర్షాల కోసం ఎదురుచూస్తూ విత్తనాలు వేయడానికే వెనుకాడుతున్నారు. గతేడాదితో పోలిస్తే.. 2025 జూన్లో 141.3 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ ఏడాది జూన్లో 147.3 మి.మీ. వర్షం కురిసింది. అంటే గతేడాది కంటే 6 మి.మీ. ఎక్కువే కురిసింది. జూలై వచ్చేసరికి పరిస్థితి మొత్తం మారిపోయింది. గత జూలై నెలాఖరుకు 234.7 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదుకాగా ప్రస్తుతం ఈ నెల 19 వరకు 90.5 మి.మీ. మాత్రమే వర్షం కురిసింది. ఈలెక్కన ఇప్పటికే 144.2 మి.మీ. తక్కువ వర్షం కురిసింది. జూన్లో గతేడాది కంటే స్వల్పంగా ఎక్కువ వర్షం కురిసినా, జూలైలో ఎల్నినో ప్రభావంతో పరిస్థితి పూర్తిగా మారింది. నెల సగం దాటినా సాధారణ వర్షపాతంలో సగం కూడా నమోదు కాకపోవడంతో జిల్లాలో 48 శాతం లోటు ఏర్పడింది. గతేడాది జూలైలో ఇదే సమయానికి నమోదైన స్థాయికి కూడా చేరుకోకపోవడం గమనార్హం.ఇంకా ఆశల్లో రైతన్న.. ‘ఒక్క మంచి వాన పడితే సాలు.. పంటలు ఊపిరి పోసుకుంటాయి..’ అంటూ చాలామంది రైతులు ఇంకా ఈ సీజన్పై ఆశలు పెట్టుకునే ఉన్నారు. ఆగస్టులో వర్షం వస్తుందని, చెరువులు కూడా కళకళలాడుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి రైతుల్లో చాలామంది ఇప్పటికీ వరిసాగు దిశగా ఆలోచిస్తుండడం గమనార్హం. కలెక్టర్, అధికారులు ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా వరి వద్దని చెబుతున్నా.. ‘అది తప్పా ఏదీ పండనప్పుడు ఏం చేయాలె..’అంటూ వరిసాగుకు సిద్ధమవుతున్నారు.ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో సాధారణ వర్షపాతం కంటే తక్కువ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఇప్పటికే వాతావరణ శాఖ సూచించింది. దీనికి అనుగుణంగానే జిల్లాలో ఇప్పటివరకు ఒక్క భారీవర్షం కూడా నమోదు కాకపోవడం రైతుల్లో ఆందోళనను పెంచుతోంది. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే ఖరీఫ్ సాగుపై ప్రభావం పడే అవకాశాలు లేకపోలేదని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో .. 2025–26 వర్షపాతం తేడా (మిల్లిమీటర్లలో) నెల 2025 2026 తేడా జూన్ 141.3 147.3 +6.0 జూలై 247.7 90.5 –144.2
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‘సీజనల్’ ముప్పు..!నిర్మల్చైన్గేట్: జిల్లాలో సీజనల్ వ్యాధులు క్రమంగా విజృంభిస్తున్నాయి. వర్షాకా లం ప్రారంభం కావ డం, వాతావరణంలో మార్పుల ప్రభా వంతో జలుబు, జ్వరం, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లతో బాధపడుతున్న వారి సంఖ్య రోజురో జుకూ పెరుగుతోంది. ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రికి నిత్యం వందల సంఖ్యలో జ్వరపీడితులు వస్తున్నారు. వారం రోజులుగా ఆస్పత్రికి వచ్చే రోగుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరగడంతో ఓపీ విభాగంలో రద్దీ నెలకొంటోంది. మున్ముందు సీజనల్ వ్యాధుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు. రోజుకు 1200కు పైగా ఓపీ.. ప్రస్తుతం జిల్లాలో సీజనల్ వ్యాధులు పెరుగుతుండడంతో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి రోగుల సంఖ్య కూడా పెరిగింది. జిల్లా కేంద్రంలోని జనరల్ ఆస్పత్రిలో ఈ నెల ప్రారంభం నుంచి రోజుకు 1200కు పైగా ఓపీ కేసులు వస్తున్నాయి. ఇందులో 400 మందికి పైగా జ్వర బాధితులే ఉంటున్నారు. ఉదయం ఆస్పత్రిలో ఓపీ సేవలు ప్రారంభమయ్యే సమయానికంటే ముందుగానే వచ్చి రోగులు క్యూ కడుతున్నారు. దీంతో ఓపీ విభాగంలో తీవ్ర రద్దీ నెలకొంటోంది. వైద్యులను కలిసేందుకు, పరీక్షలు చేయించుకునేందుకు గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వస్తోందని రోగులు వాపోతున్నారు. విద్యార్థులూ.. జర జాగ్రత్త! జిల్లాలోని ప్రభుత్వ హాస్టళ్లు, రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల్లో ఉంటూ.. చదువుకునే విద్యార్థులు ఆరోగ్యం విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. విద్యార్థులు అనారోగ్యానికి గురికాకుండా సంబంధిత వార్డెన్లు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలి. పరిశుభ్రమైన ఆహారం, తాగునీటితో పాటు పరిసర ప్రాంతాలు, నిద్రించే గదులను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రపరచాలి. దోమలను నివారించాలి.. వ్యాధుల వ్యాప్తి అరికట్టాలంటే పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. అవసరాల కోసం ఇంటి పరిసరాల్లో సిమెంట్ కుండీల్లో నీ రు నిల్వ చేసుకుంటారని, ప్రస్తుత సీజన్లో అది ప్ర మాదకరమని హెచ్చరిస్తున్నారు. నిల్వ నీరు మూ డురోజుల్లో పారబోయకుంటే వాటిలో దోమలు గు డ్లు పెట్టే ప్రమాదం ఉంటుంది. దీంతో అవి వృద్ధి చెంది మలేరియా, డెంగీ, చికున్ గున్యా వంటి వ్యా ధులకు కారణమవుతాయి. కూలర్లలో నీటిని అలా గే ఉంచినా, పాత టైర్లు, వాడి పడేసిన కొబ్బరిబొండాల్లో నీరున్నా దోమలు వృద్ధి చెంది వ్యాధుల వ్యా ప్తికి కారణమవుతాయి. ఇంటి పరిసరాల్లో గుంతలు ఉండకుండా చూసుకోవాలి. కలుషితమైన నీటితో డయేరియా వంటి వ్యాధులు సైతం వ్యాప్తి చెందుతాయి. ఈ సీజన్లో పరిశుభ్రమైన నీరు, తాజాగా వండిన ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటేనే మంచిది. డయేరియా లక్షణాలు రోటా వైరస్ వల్ల డయోరియా వ్యాపిస్తుంది. విరేచనాలు, వాంతులు, కడుపు నొప్పి, దాహం, నోరు ఎండిపోవడం, మూత్ర విసర్జన తగ్గిపోవడం వంటివి ఉంటాయి. దీని నివారణకు ఓఆర్ఎస్, ఇతర ద్రవ పదార్థాలు తీసుకోవాలి. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత ముఖ్యం.. వాతావరణ మార్పుల వల్ల సీజనల్ వ్యాధులు జ్వరం, దగ్గు, జలుబు, వాంతులు, విరేచనాలు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం అలాంటి కేసులే ఆస్పత్రుల్లో పెరుగుతున్నాయి. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత ముఖ్యం. వేడిగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలి. నీటిని వేడి చేసి చల్లార్చి తాగాలి. రోడ్లపై ఉండే అల్పాహారం తీసుకోవద్దు. ఇళ్లు, పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. – డాక్టర్ కాశీనాథ్, జిల్లా ఆసుపత్రుల పర్యవేక్షకులు వారం రోజులుగా జిల్లా జనరల్ ఆస్పత్రిలో ఓపీల వివరాలు తేదీ ఓపీలు 13 1300 14 1100 15 1078 16 1190 17 1180 18 1000 20 1280 జ్వరాల లక్షణాలివే.. ఎడిస్ అనే దోమ వల్ల డెంగీ వ్యాపిస్తుంది. ఈ దోమ పగటిపూట మాత్రమే కుడుతుంది. చలితో కూడిన తీవ్రమైన జ్వరం, కీళ్ల, ఒంటినొప్పులు అధికంగా ఉంటాయి. ఆడ అనాఫిలస్ దోమ వల్ల మలేరియా వ్యాపిస్తుంది. తరచూ జ్వరం రావడం, చలి, తలనొ ప్పి ఉంటాయి. చికున్ గున్యాకు కూడా డెంగీ లక్షణా లే ఉంటాయి. టైఫాయిడ్ సాల్మొ నెల్లాటైఫీ అనే బ్యా క్టీరియా ద్వారా సోకుతుంది. ఇది నోటి ద్వారా వ్యా ప్తి చెందుతుంది. ఈగలు వాలిన ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటే వ్యాధి బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది. కలుషిత నీటివల్ల కూడా వస్తుంది.
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ఆరుతడి పంటలు సాగు చేయాలిలక్ష్మణచాంద: రైతులు ఆరుతడి పంటలు సాగు చేయాలని జిల్లా వ్యవసాయాధికారి అంజిప్రసాద్ సూచించారు. మంగళవారం మండలంలోని చామన్పెల్లి గ్రామసభలో ఆయన మాట్లాడారు. సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా ఈ ఏడాది వర్షాలు తక్కువగా కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని రైతులు కంది, పెసర, మినుములు, జొన్న, సజ్జలు, వేరుశనగ, సన్ ప్లవర్, నువ్వులు వంటి పంటలు సాగు చేయాలని కోరారు. వర్షాభావ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రతీరైతు తమ పంటచేలలో ఫాంపాండ్ నిర్మించుకోవాలని సూచించారు. ఆయిల్ పాం సాగుతో వచ్చే లాభాలు రైతులకు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా 11 మంది రైతులు 27 ఎకరాల్లో ఆయిల్పాం సాగు చేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు. అనంతరం మండల కేంద్రంలోని పీఏసీఎస్, గ్రోమోర్ ఫర్టిలైజర్ దుకాణాలను తనిఖీ చేశారు. కార్యక్రమంలో మండల వ్యవసాయ అధికారి బి.నాగరాజు, వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి వి.పవిత్ర, సర్పంచ్ అయిట్ల లక్ష్మి సుదర్శన్, ఉప సర్పంచ్ గంగారెడ్డి, రైతులు పాల్గొన్నారు.
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మహిళా రిజర్వేషన్లు అమలుపర్చాలినిర్మల్: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లోనే మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లుకు ఆమోదం తెలుపాలని మహిళా కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు అల్లూరి కృష్ణవేణి డిమాండ్ చేశారు. ఢిల్లీలో మంగళవారం జాతీయ అధ్యక్షురాలు అల్కాలాంబ అధ్యక్షతన నిర్వహించిన ఆందోళనలో ఆమె పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందు నుంచీ మహిళల పక్షాన నిలుస్తోందన్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లను కల్పించిన ఘనత కాంగ్రెస్దేనన్నారు. ఓట్ చోరీ, సీట్ చోరీ చేసిన బీజేపీ ప్రభుత్వం మహిళ రిజర్వేషన్లనూ చోరీ చేయవద్దన్నారు. ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లోనే ఆమోదించాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో మహిళా కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు ఎర్రబెల్లి స్వర్ణ, మహిళా కమిషన్ మాజీ చైర్పర్సన్ నేరేళ్ల శారద, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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‘రాహుల్గాంధీ అరెస్టు అక్రమం’నిర్మల్: రాహుల్ గాంధీ అరెస్టు అప్రజాస్వామికమని, కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రజాగొంతుకలను అణచివేస్తోందని మాజీమంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్రెడ్డి అన్నారు. రాహుల్గాంధీ అరెస్టుకు నిరసనగా జిల్లా కేంద్రంలోని అంబేడ్కర్, శివాజీ చౌక్లలో మంగళవారం రాత్రి నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఐకేరెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రజల తరపున గొంతెత్తిన ప్రతిపక్ష నాయకుడిని అరెస్ట్ చేయడం ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధమని మండిపడ్డారు. మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ అప్పాల కావ్య, వైస్చైర్మన్ అప్పాల గణేశ్చక్రవర్తి, గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ అర్జుమంద్అలీ, డీసీసీబీ వైస్చైర్మన్ రఘునందన్రెడ్డి, ఎఫ్ఎస్సీఎస్ చైర్మ న్ ధర్మాజీ రాజేందర్, ఆకుల హరీశ్, రాజేశ్వర్రెడ్డి, రమణారెడ్డి, మతిన్, జునైద్, నర్సింహారె డ్డి, సత్యనారాయణ, చిన్ను పాల్గొన్నారు.
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మున్సిపాలిటీల్లో పారిశుద్ధ్యానికి ప్రాధాన్యమివ్వాలినిర్మల్చైన్గేట్: జిల్లాలోని అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో పారిశుద్ధ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని కలెక్టర్ భవేశ్ మిశ్రా అధికారులను ఆదేశించారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్లోని సమావేశ మందిరంలో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ వర్షాకాలం ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలన్నారు. సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాల మేరకు ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ సక్రమంగా చేపట్టాలన్నారు. ప్లాస్టిక్ నిషేధం పకడ్బందీగా అమలు చేయాలన్నారు. మౌలిక సదుపాయాల కల్పన పనులన్నీ వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలన్నారు. సమావేశంలో జిల్లా స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ బి. వెంకటేశ్వర్లు, మున్సిపల్ కమిషనర్లు రవిబాబు, సుందర్ సింగ్, యాదయ్య, వివిధ శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. జల సంరక్షణకు ఫారం పాండ్స్ తప్పనిసరి కుంటాల: వ్యవసాయ భూముల్లో జల సంరక్షణ కోసం ఫారం పాండ్స్ తప్పనిసరిగా నిర్మించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ భవేష్ మిశ్రా ఆదేశించారు. అంబుగామలో తాగునీటి సమస్య ఉందని గ్రామస్తుల ఫిర్యాదు మేరకు మంగళవారం గ్రామాన్ని సందర్శించారు. రెండు ఎకరాలు భూమి కలిగిన ప్రతీ రైతు ఫారం పాండ్స్ నిర్మించుకుంటే భూగర్భ జలాలు వృద్ధి చెందుతాయని సూచించారు. ఎకరాకు ఒక ఫారం పాండ్ నిర్మిస్తే ఐదు లక్షల లీటర్ల నీరు భూమిలో ఇంకుతుందన్నారు. గ్రామంలో తాగునీటి సమస్య ఉన్నందున తక్షణమే బోరుబావి మంజూరు చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. గ్రామంలో విద్యుత్, టెలికాం, మౌలిక వసతులు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కార్యక్రమంలో అడిషనల్ కలెక్టర్ బి.వెంకటేశ్వర్లు, డీపీవో శ్రీనివాస్, డీఆర్డీవో విజయలక్ష్మి, ఏపీడీ ఓస ప్రసాద్, ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఈఈ సందీప్, తహసీల్దార్ కమల్ సింగ్, ఎంపీడీవో అల్లాడి వనజ, సర్పంచ్ శివాజీ, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అటవీశాఖ అధికారులపై ఎమ్మెల్యే బొజ్జు ఆగ్రహంఅత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన సమావేశానికి అటవీశాఖ అధికారులు హాజరుకాకపోవడంపై ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఓ వైపు ఉమ్మడి జిల్లాలో పోడు సమస్య, మరోవైపు గిరిజనుల ఇళ్ల నిర్మాణాలను ఫారెస్ట్ అధికారులు అడ్డుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో సమస్యలపై చర్చించేందుకు రాకపోవడం సరికాదన్నారు. కడెం ప్రాజెక్టు నీటి నిల్వపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని, పైపులైన్ లీకేజీలు వెంటనే మరమ్మతు చేసి నీటి వృథా అరికట్టాలని సూచించారు. మాట్లాడుతున్న ఎమ్మెల్యే బొజ్జు
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పైచదువుల చింతచదువులమ్మ చెంత.. ● యూనివర్సిటీ ఉంటేనే చదువు ఈజీనిర్మల్: చదువులతల్లి జ్ఞానసరస్వతీ కొలువైన జిల్లాలో పైచదువులకు ఇబ్బందులు పడాల్సిన దుస్థితి. డిగ్రీ పూర్తి చేసిన తర్వాత పీజీ, పీహెచ్డీ, ఎంఫిల్, తదితర చదువుల కోసం హైదరాబాద్ వంటి దూరప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిందే. అబ్బాయిలు ఎలాగోలా వెళ్లి చదువుకుంటున్నా.. చాలామంది గ్రామీణ ప్రాంత అమ్మాయిలు చదవాలన్న ఆశ ఉన్నా.. దూరభారం కావడంతో మధ్యలోనే పైచదువుల ఆశలు వదులుకుంటున్నారు. రాష్ట్రంలోని దాదాపు అన్నిజిల్లాల్లో యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిర్మల్ ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఇప్పటికీ యూనివర్సిటీల ఏర్పాటు ముందుకు కదలడం లేదు. వేలాదిమంది విద్యార్థుల పైచదువుల కలను ప్రభుత్వాలు సాకారం చేయడం లేదు. ఆగుతున్న అమ్మాయిల చదువు.. ఆర్థికంగా బలమైన కుటుంబాలు తమ పిల్లలను బయటకు పంపుతున్నా.. పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చెందిన విద్యార్థులకు అది భారంగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల విద్యార్థినుల ఉన్నతవిద్య కలలు చాలాసార్లు ఇంటి గడప దాటకుండానే ఆగిపోతున్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ చాలా కుటుంబాలు తమ కుమార్తెలను దూర ప్రాంతాలకు పంపేందుకు వెనుకంజ వేస్తున్నాయి. పీజీ చదవాలన్న ఆసక్తి ఉన్నా భద్రత, వసతి, ఆర్థిక పరిస్థితులు, సామాజిక కారణాల వల్ల చాలామంది యువతులు డిగ్రీకే పరిమితం అవుతున్నారు. జిల్లాలోనే యూనివర్సిటీ ఉంటే ఇలాంటి ఎంతోమందికి ఉన్నతవిద్య అందుబాటులోకి వస్తుందని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు పేర్కొంటున్నారు. ఉన్నవి మూసి.. కొత్తవి మరిచి.. జిల్లాలో గతంలో కాకతీయ యూనివర్సిటీ పీజీసెంటర్ ఉండేది. ఇప్పటికీ ఉంది.. కానీ అది నామ్ కే వాస్తేగా సాగుతోంది. ఒకప్పుడు వందలమంది విద్యార్థులతో సోషియాలజీ, ఎంఏ ఇంగ్లీష్ వంటి అరుదైన కోర్సులతో కళకళలాడేది. అలాంటి పీజీసెంటర్ను ఉందా..లేదా.. అనే స్థితికి తీసుకొచ్చారు. ఇక జిల్లాలో ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ ఏర్పాటు చేయాలన్న డిమాండ్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది. జేఎన్టీయూ నుంచి జిల్లాలో ఓ కళాశాల పెట్టించాలని గత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దృష్టికి నిర్మల్ సభలోనే తీసుకువస్తే.. అప్పుడు ఆదిలాబాద్కు ఇస్తామని ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత అదీ ముందడుగు పడలేదు. చాలాసార్లు పాలకుల దృష్టికి తీసుకొచ్చినా పట్టించుకునేవారు కరువయ్యారు.
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ఎల్నినోను సమష్టిగా ఎదుర్కొందాంఉట్నూర్రూరల్: ఎల్నినో విపత్తు నుంచి బయటపడేందుకు అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రజలు అందరూ సమష్టిగా కృషి చేయాలని ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రత్యేక అధికారి ఇల్లంబర్తి అన్నారు. ఉట్నూర్లోని పీఎంఆర్సీ సమావేశ మందిరంలో ఎల్నినో ప్రభావం– ప్రత్యామ్నాయ చర్యలపై సోమవారం ఉమ్మడి జిల్లా ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు ఆరోగ్య సమస్య దృష్ట్యా రాలేకపోయారని, మంత్రి ఆదేశాల మేరకే తాను హాజరైనట్లు ఇల్లంబర్తి స్పష్టం చేశారు. ఉట్నూర్ పీవోగా గతంలో విధులు నిర్వర్తించానని, ఉమ్మడి జిల్లాపై పూర్తి అవగాహన ఉందన్నారు. గతంలో ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో వర్షాకాలంలో తీవ్ర వ్యాధులు సంక్రమించేవని ప్రస్తుతం ఆ పరిస్థితులు లేకపోవడం హర్షించదగ్గ విషయమన్నారు. ఎల్నినో ప్రభావం వ్యవసాయ రంగానికే పరిమితం చేయకుండా అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. రైతులకు వర్షాభావ పరిస్థితులు, నీటి వినియోగం, ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై విస్త్తృత అవగాహన కల్పించాలన్నారు. కంది, పెసర, నువ్వు, వేరుశనగ, చిరుధాన్యాలు, ఉద్యాన పంటలను ప్రోత్సహించాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. జిల్లాల వారీగా జలాశయాలు, భూగర్భ జలాల పరిస్థితి, తాగునీటి లభ్యత, సాగునీటి పరిస్థితులు, విద్యుత్ సరఫరా, పంటల స్థితిగతుల వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. తాగునీటి సమస్య తలెత్తకుండా ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు. నీటి పొదుపుపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలన్నారు. ప్రస్తుత అంచనాల ప్రకారం 40–45 శాతం వరకు వర్షపాత లోటు నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నందున అన్ని శాఖలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. రైతులు, ప్రజలను కాపాడుకోవడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, అన్ని శాఖల సిబ్బంది సమష్టిగా పనిచేస్తే ఎల్నినో ప్రభావాన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలమని ఆయన అన్నారు. అనంతరం వివిధ శాఖల అధికారులు తమ శాఖల యాక్షన్ ప్లాన్, కంటింజెన్సీ ప్రణాళికలను పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ఎల్నినో బుక్లెట్, తెలంగాణ జలసిరి పోస్టర్ను ప్రత్యేక అధికారి, కలెక్టర్లు, ప్రజాప్రతినిధులు ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో ఆదిలాబాద్ కలెక్టర్ రాజర్షిషా, నిర్మల్ కలెక్టర్ భవేష్ మిశ్రా, కుమురంభీం కలెక్టర్ హరిత, ఐటీడీఏ పీవో మంద మకరందు హాజరుకాగా మంచిర్యాల కలెక్టర్ కుమార్దీపక్ గైర్హాజరయ్యారు. ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు, మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్సాగర్రావు, ఉమ్మడి జిల్లాకు చెందిన వివిధ శాఖల అధికారులు హాజరయ్యారు. శాస్త్రవేత్తల సూచనలు పాటించాలి సమావేశంలో ప్రముఖ వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రామగోపాల్వర్మ పాల్గొని ఎల్నినో ప్రభావంతో తలెత్తే పరిస్థితులు, పంటల సాగులో తీసుకోవాల్సి న జాగ్రత్తలు, రక్షణ చర్యలపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. సమావేశంలో చర్చించిన కీలక అంశాలను, క్షేత్రస్థాయి సమస్యలను త్వరలోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరిగే ఉన్నతస్థాయి సమావేశంలో సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్తానని ఇల్లంబర్తి హామీ ఇచ్చారు. సమావేశంలో ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, మంచిర్యాల, కుమురంభీం జిల్లాల అదనపు కలెక్టర్లు రాజేశ్వర్, ఆర్ఎస్ చిత్రు, బి. వెంకటేశ్వర్లు, పి. చంద్రయ్య, యువరాజ్ మర్మాట్, మంచిర్యాల మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ ధర్ని మధుకర్, క్యాతనపల్లి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ సంధ్యారాణి, చెన్నూర్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పి.పద్మ, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అందుబాటులో లేక...జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన విహారి స్థానిక దీక్ష డిగ్రీ కళాశాలలో బీఎస్సీ డాటాసైన్స్ పూర్తి చేసింది. ఈ కోర్సుకు మంచి డిమాండ్ ఉన్నా ఇందులో పీజీతో పాటు అదనపు కోర్సులు చేస్తేనే ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. పీజీ కోర్సులు అందుబాటులో లేవు. సాధారణ కుటుంబం కావడం, ఆర్థిక పరిస్థితులూ తనను హైదరాబాద్ వంటి దూరప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటున్నాయి. అదే.. నిర్మల్లోనే పీజీకోర్సులు అందుబాటులో ఉంటే తనలాంటి ఎంతోమంది విద్యార్థినులు కంటున్న కలలు సాకారం అవుతాయని విహారి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తోంది
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వాతావరణంఆకాశం పూర్తిగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. రుతుపవనాల ప్రభావంతో జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. ‘వాల్టా’కు తూట్లు తెలంగాణను పచ్చదనంగా మార్చాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్రప్రభుత్వం ఏటా వన మహోత్సవం నిర్వహిస్తోంది. కొందరు వాల్టా చట్టానికి తూట్లు పొడుస్తూ చెట్లను నరికేస్తున్నారు.మళ్లీ మూడు నెలల రేషన్..!భైంసాటౌన్: తెల్ల రేషన్కార్డు దారులకు మరోమారు మూడునెలల బియ్యం పంపిణీ ఒ కేసారి చేయనున్నారు. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలలకు సంబంధించి కోటాను వచ్చే నెల 1 నుంచి అందించనున్నారు. ఈ మేరకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి మౌఖిక ఆదేశాలు అందిన ట్లు తెలిసింది. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లాలో మూడునెలల రేషన్ బియ్యం పంపిణీకి అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. దేశంలో నెలకొన్న ఎల్నినో పరిస్థితులు, నిల్వ సమస్యల దృష్ట్యా కేంద్ర ఆహార, పౌర సరఫరాల శాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో సైతం మూడునెలల రేషన్ ఒకేసారి పంపిణీ చేసిన సందర్భాలున్నాయి. తాజాగా ఏప్రిల్, మే, జూన్కు సంబంధించి ఏప్రిల్ నెలలోనే బియ్యం పంపిణీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆగస్టు నెలాఖరు వరకు రేషన్ దుకాణాలు తెరిచి ఉంచి బియ్యం పంపిణీ చేసేలా అధికారులు సన్నద్ధమవుతున్నారు. పూర్తయిన జూలై కోటా.. జిల్లాలో 412 రేషన్ దుకాణాలు ఉన్నాయి. జూలై నెలకు సంబంధించి రేషన్ బియ్యం పంపిణీ ఈనెల 18తో పూర్తయింది. జిల్లాలోని తెల్ల రేషన్కార్డు లబ్ధిదారులకు ప్రతినెలా 4867.168 మెట్రిక్ టన్నుల సన్నబియ్యం అందిస్తున్నారు. మూడు నెలల కోటా ఒకేసారి పంపిణీ నేపథ్యంలో ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్లకు బియ్యం సరఫరా, ఎప్పటికప్పుడు రేషన్ డీలర్లు, అక్కడి నుంచి లబ్ధిదారులకు ఒకేసారి బియ్యం అందించేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఆదేశాలు రాలేదు... మూడు నెలలకు సంబంధించి రేషన్ బియ్యం ఒకేసారి పంపిణీ చేయాలని మౌఖిక ఆదేశాలు ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఎలాంటి ఆదేశాలు రాలేదు. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు రేషన్ కార్డుదారులకు బియ్యం అందించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం. – రాజేందర్, డీసీఎస్వో, నిర్మల్జిల్లా వివరాలు జిల్లాలో రేషన్కార్డులు : 2,49,606 ఎఫ్ఎస్సీ కార్డులు : 2,36,562(6 కేజీలు) ఏఎఫ్ఎస్సీ కార్డులు : 13,012(35 కేజీలు) అన్నపూర్ణ కార్డులు : 32(10 కేజీలు) మొత్తం లబ్ధిదారులు : 7,74,020 నెల బియ్యం కోటా : 4,867.168 మె.ట మూడు నెలలకు (దాదాపు) : 14,601.504 మె.ట
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హమాలీల సమస్యలు పరిష్కరించాలినిర్మల్టౌన్: సివిల్ సప్లై హమాలీల సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఏఐటీయూసీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు భూక్యా రమేష్ డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్త పిలుపులో భాగంగా ఏఐటీయూసీ అనుబంధ సివిల్ సప్లై హమాలీ కార్మికులు సోమవారం కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు. అనంతరం కలెక్టర్కు వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ హమాలీలపై అధిక పనిభారం మోపడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయన్నారు. రెండు నెలలుగా బిల్లులు పెండింగ్లో ఉండడంతో కుటుంబ పోషణకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయన్నారు. పెండరి ముత్యం, పుండలిక్, పిట్టల భీమేష్, పిల్లి రమేష్, జాదవ్ రమేష్, శివాజీ, హమాలీ కార్మికులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రజావాణి దరఖాస్తులు సత్వరం పరిష్కరించాలినిర్మల్టౌన్: ప్రజావాణి దరఖాస్తులు సత్వరం పరిష్కరించాలని అదనపు కలెక్టర్ (రెవెన్యూ) కిషోర్ కుమార్ అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆయా శాఖల అధికారులు ప్రతీ దరఖాస్తును క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి తక్షణమే పరిష్కరించాలన్నారు. మండలాల వారీగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రజావాణి దరఖాస్తులు సంబంధిత శాఖలు సమన్వయంతో పరిష్కరించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీఆర్వో రాథోడ్ రమేష్, వివిధ శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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‘జీవో 12 రద్దు చేయాలి’నిర్మల్టౌన్: భవన నిర్మాణ కార్మిక సంక్షేమ పథకాలను వెల్ఫేర్ బోర్డు ద్వారానే అమలు చేయాలని, ప్రైవేట్ బీమా సంస్థలకు అప్పగించిన జీవో 12 వెంటనే రద్దు చేయాలని సీఐ టీయూ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి బొమ్మెన సురేష్ డిమాండ్ చేశారు. భవన నిర్మాణ కార్మి కుల సంక్షేమ పథకాలను ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్న్స్ కంపెనీలకు అప్పగించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ భవ న నిర్మాణ కార్మికులు సోమవారం సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు. అనంతరం జాయింట్ కలెక్టర్కు వినతి పత్రం అందజేశారు. నాయకులు బి.రాకేష్, మల్లేశ్, శంకర్ లింగం, రాజేశ్, ప్రదీప్, ప్రశాంత్, నరేష్, చంద్రశేఖర్ పాల్గొన్నారు. నేడు వాహనాల వేలం నిర్మల్టౌన్: వివిధ కేసుల్లో స్వాధీనం చేసుకు న్న వాహనాలకు ఈనెల 22న వేలం నిర్వహించనున్నట్లు ఎకై ్సజ్ పోలీసులు సోమవారం ప్రకటనలో తెలిపారు. జిల్లా ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ అధికారి శ్రీనివాస్ ఆదేశాల మేరకు బుఽ దవారం ఉదయం 10 గంటలకు నిర్మల్ పట్టణ ఎకై ్సజ్ స్టేషన్లో వేలం నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఆసక్తి కలవారు నిర్ణీత డిపాజిట్ చెల్లించి వేలంలో పాల్గొనాలని సూచించారు.
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నిర్మల్● ఆందోళనలో విద్యార్థులు, ప్రజలుఒడిసి పడితేనే జలసిరి ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈఏడాది ఇప్పటి వరకు ఆ శించిన వర్షాలు కురవలేదు. ఈనేపథ్యంలో రా ష్ట్ర ప్రభుత్వం జలసిరి కార్యక్రమం ద్వారా భూగర్భజలాల సంరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది.కడెం ఎడమ కాలువకు గేట్ల బిగింపు కడెం: కడెం ప్రాజెక్టు ఎడమ కాలువ మరమ్మతుల్లో భాగంగా ప్రాజెక్టు ఎడమ(ప్రధాన) కా లువకు నూతన గేట్లను బిగించారు. రెండు నెల ల క్రితం ట్రాష్ రాక్ నిర్మాణంతో పాటు, కడెం ప్రాజెక్టు ఎడమ కాలువ పాత గేట్లను తొలగించారు. వాటి స్థానంలో నూతన గేట్లను బిగించినట్లు ఇరిగేషన్ అధికారులు పేర్కొన్నారు. నిర్మల్: ‘నిర్మల్ జిల్లా బాసరలో ట్రిపుల్ఐటీ ఉంది కదా..! ఇంకా జిల్లాకు యూనివర్సిటీ ఎందుకు..! సీఎం ప్రకటించిన విశ్వవిద్యాలయాన్ని పక్క జిల్లాలో ఏర్పాటుచేస్తాం..’ అంటూ అధికార పార్టీకి చెందిన ఓ ప్రజాప్రతినిధి ఇటీవల ఓ సమావేశంలో ప్రకటించారు. దీంతో జిల్లాకు ఇక యూనివర్సిటీ లేనట్టేనన్న విషయం స్పష్టమవుతోంది. స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి నిర్మల్ జిల్లాలో యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేస్తామని, తాత్కాలికంగా బాసర ట్రిపుల్ఐటీలో తరగతులు కొనసాగిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కానీ.. ఆరునెలల్లో సీన్ మొత్తం మారిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ట్రిపుల్ఐటీని సాకుగాచూపి యూనివర్సిటీని పక్కజిల్లాకు తరలించే ప్రయత్నాలు జోరుగా సాగుతున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. ఇప్పటికే జిల్లా నుంచి పీజీ సెంటర్, మహిళ డిగ్రీ కాలేజీ తరలిపోయాయి. జిల్లాకు అడిగిన ఇంజినీరింగ్ కాలేజీని ఆదిలాబాద్కు కేటాయించారు. ఇప్పుడు బహిరంగ సభ సాక్షిగా సీఎం ప్రకటించిన వర్సిటీ కూడా వెళ్లిపోనుంది. అయినా.. జిల్లా పాలకులు, అధికారులు, రాజకీయ నేతలూ ఏమీ పట్టనట్లుగా వ్యవహరించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పక్క జిల్లాకు తరలించేలా..! సీఎం హామీ అమలుపైనే అధికారపార్టీ ప్ర జాప్రతినిఽధి వ్యాఖ్యలు చేయడాన్ని బట్టి చూస్తుంటే నిర్మల్కు యూనివర్సిటీ వస్తుందా? లేదా? అన్న సందేహం మరింత పెరిగింది. తాజా పరిస్థితులు కూడా సీఎం హామీ ఉట్టిదేనని, ఇక్కడ ప్రకటించిన యూనివర్సిటీ పక్క జిల్లాలో ఏర్పాటు అవుతుందని సదరు ప్రజాప్రతినిధుల మాటల్లో స్పష్టమవుతోంది. విద్యార్థుల్లో ఆందోళన.. యూనివర్సిటీ ఏర్పాటులో కనీసం అడుగు కూడా ముందుకు పడకపోవడం, అసలు జిల్లాలో ఏర్పాటు చేస్తారా.. అనే విషయంలో అనిశ్చితి నెలకొనడంతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సీఎం ఇచ్చిన హామీని ప్రభుత్వం నిలబెట్టుకుని నిర్మల్లోనే యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నారు. ఇలా ప్రతీ విద్యాసంస్థను కోల్పోతే నిర్మల్ జిల్లా ఉన్నతవిద్యలో ఎప్పటికీ వెనుకబడే ప్రమాదం ఉందని విద్యావేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జిల్లాలో యూనివర్సిటీ కోసం ఆందోళనలతో పాటు అవసరమైతే న్యాయపోరాటం చేస్తామంటున్నారు. నీటి సంరక్షణ అందరి బాధ్యత నిర్మల్టౌన్: భారత ప్రభుత్వ జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన జల్ సంచయ్ జన్ భాగీదారి 3.0 కార్యక్రమంలో ప్రజలందరూ పాల్గొనాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ రవిబాబు కోరారు. వర్షపు నీటి సంరక్షణ, ఇంకుడు గుంతల ఏర్పాటు, నీటి వృథా నివారణ, భూగర్భ జలాల పెంపు, చెరువుల పరిరక్షణ, ప్రతీ ఇంటిలో వర్షపు నీటి సంరక్షణ వ్యవస్థల ఏర్పాటుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు. ప్రజాప్రతినిధులు, విద్యాసంస్థలు, వ్యాపార సంస్థలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, యువత కలిసి ఈ ప్రజా ఉద్యమాన్ని విజయవంతం చేసి భవిష్యత్ తరాలకు నీటి భద్రత కల్పించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎందుకీ మౌనం..!? యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు విషయంలో జరుగుతున్న జాప్యం, తరలింపు వ్యాఖ్యలపై జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు, అధికార యంత్రాంగం నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి స్పష్టమైన ప్రకటన రాకపోవడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయించేందుకు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాల్సిన సమయంలో మౌనం పాటించడంపై ప్రజలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ట్రిపుల్ఐటీని సాకుగా.. చదువులమ్మ కొలువైన నిర్మల్ జిల్లాలో ‘జ్ఞానసరస్వతీ విశ్వవిద్యాలయం’ ఏర్పాటు చేయాలని ఏళ్లుగా డిమాండ్ ఉంది. ఈక్రమంలోనే జిల్లాకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి యూనివర్సిటీని ప్రకటించారు. కానీ ఉమ్మడిజిల్లాకు చెందిన అధికార పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు, నేతలు మాత్రం బాసరలో ఉన్న ట్రిపుల్ఐటీని సాకుగా చూపుతూ జిల్లాలో యూనివర్సిటీ అవసరం లేదన్న వాదన తెరపైకి తెచ్చారు. కానీ.. ఇక్కడ ట్రిపుల్ఐటీలో వేలమంది విద్యార్థులు ఉన్నప్పటికీ అందులో నిర్మల్ జిల్లా నుంచి ఎంతమంది ఉంటున్నారో లెక్కతేల్చాలని విద్యావంతులు పేర్కొంటున్నారు. ట్రిపుల్ఐటీ కేవలం సాంకేతిక విద్యకు సంబంధించినది మాత్రమేనని, యూనివర్సిటీ అనేది అన్ని ఉన్నతవిద్యలకు కేంద్రమని వివరిస్తున్నారు. చుట్టూ ఉన్న జిల్లాలకూ అందుబాటులో ఉండేలా నిర్మల్ కేంద్రంగా యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నారు.
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దామెర సాహితీసేవ స్ఫూర్తిదాయకంనిర్మల్ఖిల్లా: జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన ప్రముఖ కవి, రచయిత, తెలంగాణ రచయితల వేదిక గౌరవ అధ్యక్షుడు దామెర రాములు సాహితీరంగంలో చేస్తున్న సేవలు వర్ధమానకవులకు స్ఫూర్తిదాయకమని పలువురు వక్తలు అన్నారు. రాములు జన్మదినం నిర్మల్ నర్సింగ్ హోమ్లోని దామెర సాహితి క్షేత్రంలో తెలంగాణ రచయితల వేదిక ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా దామెరను శాలువాతో సన్మానించి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనంతరం నిర్వహించిన సాహితీగోష్టిలో పలువురు కవులు తమ కవిత్వంతో దామెర సాహిత్య సేవలను, కవిత్వంలోని సామాజిక స్పృహను, తెలంగాణ భాషా–సాహిత్య అభివృద్ధికి అందించిన సేవలను కొనియాడారు. తెలంగాణ రచయితల వేదిక జిల్లా అధ్యక్షుడు నేరెళ్ల హనుమంతు, ఉపాధ్యక్షుడు అంబటి నారాయణ, సలహాదారులు డాక్టర్ తుమ్మల దేవరావు, పత్తి శివప్రసాద్, సాహిత్య విమర్శకుడు అబ్బడి రాజేశ్వర్రెడ్డి, జిల్లా కోశాధికారి పోలీస్ భీమేష్, అలాగే సంతోష్, ఫక్రుద్దీన్, రవి, శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు.
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కళాకారులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలినిర్మల్టౌన్: తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన కళాకారులకు తెలంగాణ సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని జిల్లా కళాకారులు ఆదివారం ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ను కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. హైదరాబాద్లోలో ఎమ్మెల్సీని కలిసి ఉద్యమ సమయంలో కళాకారులు చేసిన సేవలను గుర్తించి వారికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. తెలంగాణ సాంస్కృతిక శాఖ సారథ్యంలో తగిన ఉద్యోగాలు కల్పించేలా ప్రభుత్వానికి సూచనలు చేయాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో నిర్మల్ జిల్లా సీనియర్ జానపద కళాకారులు ఎక్కొండ ధనరాజ్, మహిపాల్, సురేశ్, మమత, సాయికృప, వెంకటేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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‘ఇన్స్పైర్’చేస్తే ప్రోత్సాహకంఈ ఫొటోలో కనిపిస్తున్న విద్యార్థి ఆర్నవ్. భైంసాలోని అల్ఫోర్స్ ఉన్నత పాఠశాలకు చెందిన ఆర్నవ్ 2024–25లో తయారు చేసిన స్మార్ట్ వీల్చైర్ ప్రాజెక్టు జాతీయస్థాయికి ఎంపికై ంది. ఈ వీల్చైర్ శారీరక వై కల్యం ఉన్న వ్యక్తులకు, వృద్ధులకు, రోగులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. వైకల్యం ఉన్నవారి జీవితాన్ని సులభతరం చేయడానికి రూపొందించిన వినూత్న సాంకేతిక పరిష్కారం. ఇతనికి రూ.30 వేలు వచ్చాయి.లక్ష్మణచాంద: కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థులను శాస్త్ర సాంకేతిక, విజ్ఞానరంగాలవైపు మళ్లించడానికి ఏటా ఇన్స్పైర్ మనక్ పేరుతో అవార్డుల కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభమైంది. ఏటా జిల్లా స్థాయిలో ఎక్కువ సంఖ్యలో విద్యార్థుల ప్రాజెక్టులు పంపిస్తున్నా, ఈసారి వినూత్నమైన, ప్రజలకు, రైతులకు, ఇతర రంగాలకు ప్రయోజనకరంగా ఉండే ప్రాజెక్టులను విద్యార్థులు తయారు చేయాలని, అందుకు సంబంధిత ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులను సన్నద్ధం చేయాల్సి ఉంటుంది. వీరు అర్హులు.. 10 నుంచి 17 ఏళ్ల వయసు ఉండి, 6 నుంచి 12వ తరగతి చదువుతున్న ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు ఈ అవార్డులకు అర్హులు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, గురుకుల, మోడల్ స్కూల్, కేజీబీవీ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు తమ పాఠశాల సైన్స్ ఉపాధ్యాయుల సహకారంతో ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ప్రతీ పాఠశాల నుంచి గరిష్టంగా 5 నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారని అధికారులు తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు జిల్లా నుంచి ఎంపికలుదరఖాస్తు విధానం, చివరి తేదీఇన్స్పైర్ మనక్కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ https: //www.inspire.gov.inలోకి వెళ్లి ‘న్యూ రిజిస్ట్రేషన్’ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. దరఖా స్తులకు చివరి తేదీ సెప్టెంబర్ 15 అని జిల్లా విద్యా శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
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పోషకాహార లోపం అధిగమిద్దాంలోకేశ్వరం: అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు వచ్చే పేద పిల్లలు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉండి, పోషకాహార లోపాలను అధిగమించేలా ప్రభుత్వం అవసరమైన చర్యలు చేపట్టింది. అంగన్వాడీల బలోపేతం, చి న్నారుల ఆరోగ్యంపై సంపూర్ణ శ్రద్ధ చూపుతోంది. చిన్నారుల్లో పోషకాహారాన్ని మెరుగుపరచడానికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటోంది. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే పోషకాహారం చాలా అవసరం. ఎదుగుతున్న పిల్లలు అనారోగ్యాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే సమతుల్య ఆహారం కీలకం. అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా పాలు, గుడ్లు, బాలామృతం, మధ్యాహ్న భోజనం వంటి పోషకాహారాలను అందిస్తున్నారు. జిల్లాలో పోషకాహార లోపం.. జిల్లాలో ముధోల్, భైంసా, ఖానాపూర్, నిర్మల్ ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టుల పరిధిలో 931 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు నడుస్తున్నాయి. ఈ కేంద్రాల్లో 0 నుంచి 6 ఏళ్లలోపు 49,081 చిన్నారులు ఉన్నారు. వీరిలో తీవ్ర పోషకాహార లోపంతో 101 మంది, మితమైన పోషకాహార లోపంతో 1,404 మంది బాధపడుతున్నారు. మొత్తం 1,505 చిన్నారుల్లో పోషకాహార లోపం ఉంది. వీరందరికీ పోషణ లోప సమస్యలను దూరం చేయడానికి అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. నెలవారీ పర్యవేక్షణ.. ప్రతీనెల అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో చిన్నారుల బరువు, ఎత్తులను అంగన్వాడీ టీచర్లు నమోదు చేస్తారు. ఈ వివరాలను ఎన్హెచ్ఎం యాప్లో అప్లోడ్ చేయాలి. దీని ఆధారంగా పిల్లల ఆరోగ్య పరిస్థితులను తెలుసుకొని అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటారు. తక్కువ లేదా తీవ్ర పోషకాహార లోపం ఉన్న చిన్నారులను గుర్తించి వారికి బాలామృతం ప్లస్ అందించడం, ఒక గుడ్డుకు బదులుగా రెండు గుడ్లు అందించడం వంటి చర్యలు తీసుకుంటారు. మరింత అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటే చిన్నారి తల్లిదండ్రులతో కలిసి అంగన్వాడీ టీచర్ సమీప ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో చికిత్స చేయిస్తారు. పోషకాహార లోపంతో నష్టాలు.. చిన్నారుల్లో వయస్సుకు తగ్గ బరువు, ఎదుగుదల తగ్గడం వల్ల తీవ్ర నష్టాలు కలుగుతాయి. పోషకాహారం అందుబాటులో లేకపోవడం, తిన్న ఆహారాన్ని జీర్ణం చేసుకునే సామర్థ్యం దెబ్బతినడం వారి పెరుగుదలను దెబ్బతీస్తుంది. తరచూ అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. రోగనిరోధక శక్తి తగ్గి త్వరగా ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడతారు. మెదడు అభివృద్ధి, జ్ఞానాత్మక నైపుణ్యాలపై ప్రభావం పడుతుంది. ఇది అభ్యసన సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. గుండె, ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
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ఇల్లు పూర్తయినా.. బిల్లు రాలే!నిర్మల్చైన్గేట్: పేదల సొంత ఇంటి కల నెరవేరుస్తామని, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు చేస్తామని గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ హామీ ఇచ్చింది. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత గతేడాది ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కేటాయింపు ప్రారంభించింది. మొదట సొంత స్థలం ఉన్నవారిని ఎంపిక చేసింది. జిల్లాలో 8,166 ఇళ్లు మంజూరు చేశారు. వీటిలో 2,241 ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తయింది. అయితే నిర్మాణంలో నిబంధనల ప్రకారం బిల్లులు విడతల వారీగా విడుదల చేస్తున్నారు. కేంద్ర నిధుల కోసం ఎదురు చూపు.. పేదల ఇంటి నిర్మాణం కోసం కేంద్రం అమలు చేస్తున్న పీఎం ఆవాస్ యోజన గ్రామీణ పథకం నుంచి నిధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ.72 వేలు, పట్టణాల్లో రూ.1.50 లక్షల వరకు కేంద్రం సహాయం అందిస్తుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నిధుల కోసం ఎదురు చూస్తోంది. ఈ నిధులు వచ్చిన తర్వాత లబ్ధిదారులకు చివరి బిల్లుగా ఇవ్వాలని భావిస్తోంది. పీఎంఏవై ప్లస్ యాప్లో నమోదు.. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే మూడు దశల్లో సర్వే చేపట్టింది. కేంద్ర పథకం పీఎంఏవైజీ మార్గదర్శకాల ప్రకారం పూరిగుడిసెలు లేదా తాత్కాలిక ఆవాసాల్లో ఉన్న వారికి మాత్రమే ఇళ్లు మంజూరు చేయాలని నిబంధన ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు మరోసారి సర్వే చేపట్టి, పీఎంఏవై ప్లస్ యాప్లో లబ్ధిదారుల వివరాలు నమోదు చేస్తున్నారు. ఈ సర్వే ద్వారా ఇప్పటికే మంజూరైన ఇళ్ల లబ్దిదారుల ఆర్థిక పరిస్థితి తెలుసుకోవడంతోపాటు కొత్త అర్హులను గుర్తించేందుకు ఉపయోగపడుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. సర్వే పూర్తయిన తర్వాత కేంద్రం నుంచి నిధులు విడుదల కావచ్చని భావిస్తున్నారు. లబ్దిదారులు వెంటనే బకాయి బిల్లులు విడుదల చేయాలని, లేదా కేంద్ర నిధులు వచ్చే వరకు తాత్కాలిక ఉపశమనం కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. జిల్లాలో ఇందిరమ్మ ఇంటి నిర్మాణం వివరాలు మొత్తం సాంక్షన్ 8,166 విల్లింగ్ ఉన్నవారు 7,029 ముగ్గు పోసినవి 1,331 బేస్మెంట్ లెవెల్ 1,052 గోడలు పూర్తయినవి 747 స్లాబ్ పూర్తయినవి 1,658 నిర్మాణం పూర్తయినవి 2,241 చివరి విడత పెండింగ్.. నిర్మాణ నిబంధనల ప్రకారం.. బేస్మెంట్ పూర్తయి న తర్వాత రూ.లక్ష, గోడలు నిర్మించిన తర్వాత మ రో రూ.లక్ష, స్లాబ్ పడ్డాక రూ.1.40 లక్షలు విడుదల చేశారు. మిగిలిన రూ.1.60 లక్షలు బకాయిగా ఉన్నాయి. ఈ చివరి విడత బిల్లులు రాకపోవడంతో లబ్దిదారులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇప్పటికే మొదటి విడతలో మంజూరైన ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేసినా చివరి బిల్లులు రాకపోగా, రెండో విడత ఇళ్ల మంజూరుకు అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు.లబ్ధిదారులపై వడ్డీల భారం.. ఇందిరమ్మ ఇంటి బిల్లులు సకాలంలో రాకపోవడంతో చాలా మంది లబ్ధిదారులు అప్పులు తెచ్చుకుని ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టారు. బేస్మెంట్, గోడలు, స్లాబ్ పూర్తయిన తర్వాత కూడా బిల్లులు ఆలస్యంగా రావడంతో కొందరు బంగారం, భూములు కుదవ పెట్టి అప్పులు తెచ్చుకున్నారు. కొందరు బేస్మెంట్, గోడల వరకే నిర్మాణం చేసి మిగిలిన పని ఆపేశారు. అధికారులు మహిళా సంఘాల ద్వారా రుణాలు సైతం సమకూర్చారు. అయితే బిల్లులు రాకపోవడంతో వడ్డీలు పెరుగుతున్నాయని లబ్ధిదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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నిర్మల్వారసత్వం పుణికిపుచ్చుకో..7రేపు ఉమ్మడి జిల్లా కలెక్టర్లతో మంత్రి జూపల్లి సమీక్ష నిర్మల్చైన్గేట్/ఆదిలాబాద్టౌన్: ఎల్నినో ప్రభావం, ఉమ్మడి జిల్లాలో వర్షాభావ పరిస్థితుల సన్నద్ధతపై ఉమ్మడి జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు ఉట్నూర్లో సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా పరిధిలోని నా లుగు జిల్లాల కలెక్టర్లు, సంబంధిత శాఖల అధి కారులు హాజరు కానున్నారు. వర్షాభావ పరిస్థితులు, ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళిక అమలుకు సంబంధించి తీసుకోవాల్సిన అంశాలపై చర్చించనున్నారు. సోమవారం ఉదయం 10.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు సమావేశం ఉంటుంది. వ్యవసాయ, ఉద్యానవన, మార్క్ఫెడ్, సాగునీటి శాఖ, మిషన్ భగీరథ, మున్సి పల్, పంచాయతీరాజ్, విద్యుత్ శాఖ, అటవీ, పౌరసరఫరాలు, వైద్యారోగ్య శాఖ, మహిళ, శిశు సంక్షేమ శాఖల అధికారులు పాల్గొని సన్నద్ధంపై వివరాలు సమర్పించనున్నారు.లక్ష్మణచాంద: ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలు భారతదేశ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను చూసి గౌరవిస్తున్నాయి. విదేశీ యువత భారతీయ శాసీ్త్రయ కళలను నేర్చుకోవడానికి దేశానికి వచ్చి, మన సంప్రదాయిక వస్త్రధారణ, బొట్టు, నిండైన సంస్కృతిని చూసి మంత్రముగ్ధులవుతున్నారు. మన సంస్కృతిని అలవర్చుకుంటున్నారు. అయితే మన యువత విదేశీ సంస్కృతి మోజులో పడి పాశ్చాత్య సంస్కృతిని అనుసరిస్తున్నారు. మార్పునకు స్పిక్ మెకే శ్రీకారం.. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని యువతలో భారతీయ శాసీ్త్రయ సంగీతం, నృత్యం, సంస్కృతిని ప్రోత్సహించేందుకు 1977లో స్పిక్ మెకే(సొసైటీ ఫర్ ది ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండియ న్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ అండ్ కల్చర్ అమంగ్స్ట్ యూత్) అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ చర్యలు చేపట్టింది. రాజకీయ రహిత జాతీయ ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ సంస్థను ఐఐటీ ఢిల్లీ ఎమెరిటస్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కిరణ్ సేథ్ ప్రారంభించారు. కళారంగంలో ఆయన చేసిన విశేష సేవలకు గుర్తింపుగా 2009లో భారత ప్రభుత్వం ఆయనను పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కరించింది. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సంస్థకు 500కి పైగా విభాగాలు ఉన్నాయి. సంస్థ ప్రధాన లక్ష్యాలు.. నేటి విద్యార్థులు దేశ అభివృద్ధికి మూలస్తంభాలు. అయినప్పటికీ మొబైల్ ఫోన్ వ్యసనం, ఇతర ఆకర్షణల వల్ల యువత తప్పుడు మార్గంలో పయనిస్తోంది. దీనిని అరికట్టి యువతను సరైన దారిలో నడిపించడం, భారతీయ కళారూపాలను స్వయంగా అనుభవించేలా చేయడం స్పిక్ మెకే ముఖ్య ఉద్దేశం. యువతను భాగస్వాముల ను చేయడం ద్వారా సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని వారికి అందించాలని సంస్థ భావిస్తోంది. కళాకారుల నృత్య ప్రదర్శనలు ప్రముఖ కళాకారులు తమ జీవితా న్ని కళకు అంకితం చేసి నృత్య ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నారు. విద్యార్థులు, యువ త ఈ ప్రదర్శనలను నేరుగా వీక్షించి అనుభూ తి చెందడం ద్వారా భారతదేశ సంపన్న సాంస్కృతిక మూ లాలతో మళ్లీ అనుసంధానమవుతున్నారు. జిల్లాలో 20 పాఠశాలలు ఎంపిక.. జిల్లాలోని 20 పాఠశాలల్లో ప్రదర్శనలు ఇవ్వడానికి ప్రముఖ ఒడిస్సీ, కూచిపూడి నృత్య కళాకారులు వచ్చారు. వీరిలో ఆశాకుమారీ (ఒడిస్సీ నృత్య కళాకారిణి), సాత్విక రెడ్డి (కూచిపూడి నృత్య కళాకారిణి) ఉన్నారు. నాట్యం చేస్తూ అర్థం వివరించారు ఇటీవల వడ్యాల్ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో కూచిపూడి నృత్య కళాకారిణి సాత్వికారెడ్డి నృత్య ప్రధర్శన ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఒక్కో స్టెప్ వేస్తూ దాని అర్థం కూడా వివరించారు. చాలా బాగా అనిపించింది. నాట్యం నేర్చుకోవాలన్న ఆసక్తి పెరిగింది. – రాజేశ్వరి, విద్యార్థి, వడ్యాల్ మాకు నేర్పించారు.. జిల్లాలో ఆశాకుమారి, సాత్వికరెడ్డి ఇద్దరు కళాకారిణిలు మన సంస్కృతిలో భాగమైన ఒడిస్పీ, కూచిపూడి, భరత నాట్యం వంటివి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రదర్శన చేయడంతోపాటు ఇష్టం ఉన్న వారికి నేర్పించారు. ముందు ముందు మరింత నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి ఏర్పడింది. – శ్రావణి, విద్యార్థి, లక్ష్మణచాంద సంస్కృతిని కాపాడాలి.. నేడు ప్రపంచ దేశాలు మన సంస్కృతిని అవలంబిస్తున్నాయి. యువత మన దేశ సంస్కృతి సంప్రదాయాల పరిరక్షణ బాధ్యతగా తీసుకోవాలి. విద్యార్థి దశ నుంచే మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలు తెలిపేలా ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ సంస్కృతి చాలా బాగుంది. – సాత్వికరెడ్డి, కూచిపూడి కళాకారిణి ఎంపిక చేసిన పాఠశాలలు.. ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, సారంగాపూర్, టీఎస్డబ్ల్యూఆర్ పాఠశాల, జామ్, ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, దిలావార్పూర్, ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, నర్సాపూర్(జీ), ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, లోకేశ్వరం, ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, బోసి, ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, సోన్, టీజీ గరల్స్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్, లెఫ్ట్ పోచంపాడ్, ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, జులాపూర్, బాలికల ఉన్నత పాఠశాల, జుమ్మెరత్పేట్, ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, వడ్యాల్, ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, లక్ష్మణచాంద పీఎంశ్రీ పాఠశాల, కొరిటికల్ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల. ది గ్రేట్ విరాసత్–2026.. తెలంగాణ విభాగం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో జనవరి నెలలో ‘ది గ్రేట్ విరాసత్ 2026’ అనే బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది.రాష్ట్రంలోని 500 పాఠశాలల్లో శాసీ్త్రయ సంగీత, నృత్య కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్నుదేవ్వర్మ ప్రారంభించారు. యువతలో అంతర్గత జ్ఞానం, జిజ్ఞాసను పెంపొందించడం ఈ కార్యక్రమ ధ్యేయం. మన సంస్కృతి చాలా గొప్పది మన సంస్కృతి చాలా గొప్పది. ప్రతీ విద్యార్థి, యువత ముందుగా మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను గౌరవించాలి. అందరిలో ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రతిభ ఉంటుంది. దానిని గుర్తించండి, సాధన చేయండి, మీ మీద మీకు నమ్మకం ఉంచుకోండి. కళ అనేది కేవలం నృత్యం లేదా సంగీతం మాత్రమే కాదు. క్రమశిక్షణ, ఆత్మవిశ్వాసం, సృజనాత్మకత, గౌరవం, మన సంస్కృతిలో భాగమే. – ఆశాకుమారి, ఒడిస్సీ కళాకారిణి
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ముందుగా గర్భిణుల నమోదుతోనే..మంచిర్యాల జిల్లాలో హైరిస్క్ గర్భిణులను ముందుగానే గుర్తించి రెగ్యులర్గా చెకప్లు చేయించడం, ప్రసవం అయ్యే వరకు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంతోనే మృత శిశు మరణాలు తగ్గాయి. రక్తహీనతతో బాధపడుతున్న గర్భిణులకు ముందుగానే రక్తం ఎక్కించేలా ఏర్పాట్లు చేయడం, సరైన పౌష్టికాహారం తీసుకునేలా వైద్య సిబ్బంది, ఆశా ఆరోగ్య కార్యకర్తలతో ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన కల్పించడం చేస్తున్నాం. ఇద్దరు గైనకాలజిస్టులు, మెడికల్ ఆఫీసర్ పర్యవేక్షణలో గర్భం దాల్చిన నుంచి ప్రసవం అయ్యే వరకు పరీక్షించడం వంటి చర్యలు తీసుకున్నాం. – నరేందర్రాథోడ్, మంచిర్యాల డీఎంహెచ్వో
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‘జలసిరి’కి శ్రీకారంభైంసా: భూగర్భ జలాల పెంపు, వర్షపు నీటి సంరక్షణ లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన తెలంగాణ జలసిరి పథకాన్ని కలెక్టర్ భవేశ్ మిశ్రా, డీఆర్డీవో విజయలక్ష్మి శనివారం ప్రారంభించారు. జిల్లాలో వర్షపు నీటిని ఒడిసిపట్టి భూగర్భ జలాలను పెంపొందించే దిశగా అధికారులు, ప్రజలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని కలెక్టర్ సూచించారు. ఈ పథకం కింద మూడు రకాల రీచార్జి నిర్మాణాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రతీ ఇంటికి ఇంకుడు గుంతలు, ప్రతీ ఊరికి ఊట కుంటలు, ప్రతీ పంటకు నీటి కుంటలు నిర్మించడం ద్వారా వర్షపు నీటిని నిల్వ చేసి భూగర్భ జలాలను పెంచేలా చర్యలు చేపడతామన్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నీటి వనరుల సంరక్షణతోపాటు రైతులకు సాగునీటి లభ్యత మెరుగుపడేందుకు ఈ కార్యక్రమం దోహదపడుతుందని అధికారులు తెలిపారు. జిల్లాలో అన్ని గ్రామపంచాయతీల పరిధిలో ప్రజల భాగస్వామ్యంతో కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని కలెక్టర్ సూచించారు. మండలాలు 18 గ్రామపంచాయతీలు (జీపీలు) 400 ఫాంపాండ్లు 2,000 పీటీ పనులు 400 వ్యక్తిగత సోక్పిట్లు 70 వేలు కమ్యూనిటీ సోక్పిట్లు 400 బోర్వెల్ రీచార్జి 400 ఓపెన్వెల్ రీచార్జి 18
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వేగంగా క్రిమినల్ కేసుల విచారణనిర్మల్టౌన్: క్రిమినల్ కేసుల విచారణ వేగవంతం చేసి త్వరగా పరిష్కరించి బాధితులకు న్యాయం అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని జిల్లా జడ్జి శ్రీవాణి తెలిపారు. హైకోర్టు మార్గదర్శకాల మేరకు జిల్లా కోఆర్డినేషన్ కమిటీ సమావేశాన్ని జిల్లా ప్రధాన కోర్టులో శనివారం నిర్వహించారు. పెండింగ్లో ఉన్న క్రిమినల్ కేసుల పురోగతి, అండర్ ట్రయల్ ఖైదీల కేసుల త్వరిత విచారణ, చార్జ్ షీట్లను సకాలంలో దాఖలు చేయడం, సాక్షుల హాజరును నిర్ధారించడం, కోర్టు సమన్లు, వారెంట్లను వెంటనే అమలు చేయడం, నాణ్యమైన దర్యాప్తుతో పటిష్టమైన సాక్ష్యాధారాలను సమర్పించడం వంటి అంశాలపై సమగ్రంగా సమీక్షించారు. అండర్ ట్రయల్ ఖైదీలకు సంబంధించిన కేసులను వేగవంతంగా పరిష్కరించేందుకు పోలీసు, ప్రాసిక్యూషన్, న్యాయస్థాన అధికారులు పరస్పర సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. అనంతరం ఎస్పీ జానకీషర్మిల మాట్లాడుతూ.. ప్రజలకు సత్వర న్యాయం అందించడంలో పోలీసు శాఖ, ప్రాసిక్యూషన్, న్యాయస్థానాల మధ్య సమన్వయం కీలకమన్నారు. ప్రతీ దర్యాప్తు అధికారి చట్టపరమైన ప్రమాణాలను కచ్చితంగా పాటిస్తూ నాణ్యమైన దర్యాప్తు చేపట్టాలని, కోర్టు ఆదేశాల అమలులో ఎలాంటి జాప్యానికి తావు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. శాసీ్త్రయ ఆధారాలతో నేరస్థులకు శిక్ష పడేలా కృషి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సమావేశంలో సీనియర్ సివిల్ జడ్జి రాధిక, ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి రవీందర్, మొదటి అదనపు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి భవిష్య, రెండో అదనపు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి నిఖిత, నిర్మల్ డీఎస్పీ శ్రీనివాస్, జైలర్ సూర్యప్రకాశ్రెడ్డి, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్లు, సీఐలు, ఎస్సైలు, సీడీవోలు, న్యాయస్థాన, అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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‘మున్నూరుకాపుల సంఖ్య తక్కువ చూపే కుట్ర’జైపూర్: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీ జనాభాలో అత్యధికంగా ఉన్న మున్నూరు కాపుల సంఖ్యను తక్కువ చూపే కుట్ర సాగుతుందని సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సర్దార్ పుట్టం పురుషోత్తం ఆరోపించారు. మండల కేంద్రంలో శనివారం నిర్వహించిన చెన్నూర్ నియోజకవర్గ స్థాయి మున్నూరుకాపు సంఘం సమావేశంలో మాట్లాడారు. కాపుల విచ్ఛిన్నానికి రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికల్లో వాడుకుంటున్నాయన్నారు. అధిక జనాభా ఉన్న కాపులు రాజకీయ వెనుకబడ్డారని తెలిపారు. సంఘం ద్వారా గ్రామానికి ముగ్గురు చొప్పున రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 5వేల మందికి ప్రత్యేకంగా శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు. గ్రామస్థాయి నుంచి మండలం, జిల్లా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కాపుల ఐక్యత చూపించాలన్నారు. కార్యక్రమంలో రాష్ట్రకార్యదర్శి ఇందూరి తిరుపతి, జిల్లా అధ్యక్షులు చిట్ల సత్యనారాయణ, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్, రాష్ట్రకార్యదర్శి గాదె సత్యం, ఆర్నే సమ్మయ్య, కాసెట్టి కుమార్, జైపూర్, భీమారం, చెన్నూర్, కోటపల్లి మండలాల అధ్యక్షులు సత్యనారాయణ, శ్రీనివాస్, కిష్టయ్య, సమ్మయ్య పాల్గొన్నారు.
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రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో మెరిసిన అథ్లెట్లుఆదిలాబాద్: మెదక్లోని ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో మెదక్ జిల్లా అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో శనివారం జరిగిన ‘4వ తెలంగాణ స్టేట్ మిడిల్ అండ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ అథ్లెటిక్స్ మీట్’లో జిల్లా క్రీడాకారులు ప్రతిభ కనబర్చారు. మొత్తం ఐదు పతకాలు (3 స్వర్ణాలు, 2 రజతం) సాధించారు. పోటీల్లో పడ్వా ల్ పూజ (మహిళల 800 మీటర్లు), రాథోడ్ సోను (బాయ్స్– అండర్ 14 ట్రయాథ్లాన్–సి), కోట్నాక్ జాకేశ్ (బాయ్స్–అండర్ 14 ట్రయాథ్లాన్–ఏ) స్వర్ణ పతకాలు కై వసం చేసుకోగా, తొడసం తుకారం (బాయ్స్–14 ట్ర యాథ్లాన్–సి), కుమ్రే ఐశ్వర్య (మహిళల 30 00 మీటర్లు) రజతం పతకాలు సాధించి జిల్లా కీర్తిని చాటారు. విజేతలను అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షులు అడ్డి భోజారెడ్డి, డీవైఎస్వో దయానంద్రెడ్డి, అభినందించారు. రాష్ట్ర అథ్లెటిక్స్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ వెంకటేశ్వర్లు, జిల్లా అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ పి.రాజేష్, వి.జి.ఎస్ అకాడమీ చైర్మన్ వి.జి.ఎస్ రాకేశ్, పీ.డీలు రాహుల్ అగార్కర్, లక్ష్మి పాల్గొని విజేతలను అభినందించారు.
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ఫలించిన బేసిక్ పోరాటంశ్రీరాంపూర్: తమకు జరుగుతున్న నష్టాన్ని సవరించాలని అధికారులకు మొరపెట్టుకున్నా పట్టించుకోకపోవడంతో కోర్టు మెట్లెక్కిన సింగరేణి కార్మికులకు న్యాయం దక్కింది. వీరి పోరాటం అనేకమందికి ప్రయోజనం కలిగిస్తోంది. సింగరేణి కంపెనీలో డిపెండెంట్ కింద ఉద్యోగంలో చేరిన వారికి అండర్గ్రౌండ్లో జనరల్ అసిస్టెంట్ డిజిగ్నేషన్ కల్పించి ఒకటో కేటగిరి బేసిక్ వేతనం చెల్లిస్తారు. సర్వీసు పెరిగిన కొద్దీ వేతనం పెరుగుతుంది. కానీ 30ఏళ్లు పనిచేసిన జనరల్ అసిస్టెంట్ ఏదైనా కారణాలతో సర్ఫేస్కు వస్తే వేతనం ఒక్కసారిగా తగ్గిస్తున్నారు. తనకున్న సర్వీసుతో అప్పటివరకు భూగర్భంలో 4వ కేటగిరి బేసిక వేతనం పొందినప్పటికీ సర్ఫేస్లోకి వస్తే తిరిగి ఒకటో కేటగిరి బేసిక్ కట్టిస్తున్నారు. ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడు ఎంత ఉందో అంతే కట్టిస్తూ వేతనం చెల్లిస్తున్నారు. ఇది డీ ప్రమోట్ను తలపిస్తుంది. నిబంధనలకు పాతరఅండర్గ్రౌండ్ జనరల్ అసిస్టెంట్లు సర్ఫేస్ జనరల్ అసిస్టెంట్గా మారడానికి సంస్థ నిబంధనల ప్రకా రం రెండు రకాల విధానాలు ఉన్నాయి. భూగర్భంలో పనికి ఆరోగ్యం సహకరించకపోతే కార్మికుడు స్వచ్ఛందంగా సర్ఫేస్ పోస్టు కోరుకుంటే 1వ కేటగి రి బేసిక్ వేతనం చెల్లిస్తారు. దీంతో కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడు ఎంత ఉందో అంతే దక్కుతుంది. సర్ఫేస్లో ఖాళీల భర్తీకి కంపెనీ దరఖాస్తులు స్వీకరించి సీనియారిటీ ఆధారంగా భర్తీ చేస్తుంది. వీరి వేతనాన్ని ఏమాత్రం తగ్గించకుండా బేసిక్ ప్రొటెక్షన్ కల్పిస్తూ సర్ఫేస్ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలనే నిబంధన ఉంది. ఈ నిబంధన చాలా ఏళ్లుగా అమలు చేయకపోవడంతో సర్ఫేస్లోకి మారిన ఒక్కో కార్మికుడు నెలకు రూ.10వేలకు పైగా నష్టపోతున్నారు. ఐదేళ్లుగా న్యాయపోరాటంకార్మికులకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకెళ్లినా పట్టించుకోలేదు. దీంతో 2020లో సత్తుపల్లి కిష్టాపూర్ ఓసీపీలోని 12మంది, 2021లో భూపాలపల్లిలోని మరో 11మంది జనరల్ అసిస్టెంట్లు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. నిబంధనల ప్రకారం బేసిక్ వేజ్ ప్రొటెక్షన్ కల్పించాలని, ఉత్తర్వులు అమలు చేయకపోవడంతో నష్టపోతున్నామని విన్నవించారు. ఇరువర్గాల వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం కార్మికులకు న్యాయం చేస్తూ వేజ్ ప్రొటెక్షన్ కల్పించాలని ఈ నెల 15న ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అండర్గ్రౌండ్లో ఎంత బేసిక్ ఉందో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ సర్ఫేస్లోనూ కట్టివ్వాలని పేర్కొంది. అంతేగాకుండా అప్పటివరకు వచ్చిన ఎస్ఎల్పీలు, ప్రమోషన్లు ఉంటే వాటిని కూడా కట్టివ్వాలని, గత కాలానికి ఏరియర్స్తో మూడు నెలల్లో అమలు చేయాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఎట్టకేలకు ఐదేళ్ల తర్వాత న్యాయం జరిగింది. ఈ కేసులో ఉన్న 23మందికే కాకుండా కంపెనీవ్యాప్తంగా ఉన్న 2,500మంది జనరల్ అసిస్టెంట్లకు తీర్పు వర్తించి ప్రయోజనం కలుగనుంది. కోర్టు ఆదేశాల ఆధారంగా సదరు కార్మికులు కంపెనీకి దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నారు. సీనియర్ కార్మికులకు నెలకు రూ.10వేల వరకు వేతనం పెరగనుంది. గ్రాట్యూటీ, పింఛన్ కూడా పెరుగుతుంది.